Alpari (UK) Ltd.

Account: 12905 Name: . Currency: USD 2006 December 29, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3856962006.12.15 15:54balanceDeposit5 000.00
4022822006.12.18 13:32sell0.20gbpusd1.95091.95241.94122006.12.18 14:201.94930.000.000.0032.00
4038302006.12.18 19:23sell0.20gbpusd1.94781.94971.93812006.12.18 23:591.94780.000.000.000.00
4079352006.12.18 23:59sell0.20gbpusd1.9477811.94971.93812006.12.19 02:101.94970.000.000.00-38.38
4382912006.12.20 13:41sell0.20gbpusd1.97201.97391.96232006.12.20 14:141.97050.000.000.0030.00
4416612006.12.20 16:20sell0.20gbpusd1.97141.97331.96172006.12.20 16:341.96990.000.000.0030.00
4427582006.12.20 17:00sell0.10gbpusd1.96551.97091.95752006.12.20 17:301.96600.000.000.00-5.00
4446142006.12.20 19:17sell0.20gbpusd1.96351.96541.95382006.12.20 22:141.96540.000.000.00-38.00
4448892006.12.20 22:19sell0.20gbpusd1.96531.96721.95562006.12.20 23:591.96530.000.000.000.00
4486112006.12.20 23:59sell0.20gbpusd1.9652431.96721.95562006.12.21 03:221.96720.000.000.00-39.14
4530642006.12.21 16:55sell0.20gbpusd1.96081.96271.95112006.12.21 18:001.96270.000.000.00-38.00
4535132006.12.21 19:12sell0.20gbpusd1.96151.96341.95182006.12.21 23:591.96220.000.000.00-14.00
4575262006.12.21 23:59sell0.20gbpusd1.9621811.96341.95182006.12.22 03:581.96340.000.000.00-24.38
4620882006.12.22 19:53sell0.20gbpusd1.95761.95951.94792006.12.22 20:011.95950.000.000.00-38.00
4622502006.12.22 20:59sell0.20gbpusd1.96031.96221.95062006.12.22 22:481.95870.000.000.0032.00
4741102006.12.26 19:34sell0.20gbpusd1.95351.95541.94382006.12.26 23:591.95420.000.000.00-14.00
4786072006.12.26 23:59sell0.20gbpusd1.9541811.95541.94382006.12.27 00:561.95540.000.000.00-24.38
4888792006.12.27 08:00buy0.10gbpusd1.96101.95231.96932006.12.27 23:591.95830.000.000.00-27.00
4982142006.12.27 23:29sell0.20gbpusd1.95921.96111.94952006.12.27 23:451.95820.000.000.0020.00
4982722006.12.27 23:53sell0.20gbpusd1.95871.96061.94902006.12.27 23:591.95870.000.000.000.00
5018912006.12.27 23:59buy0.10gbpusd1.9584141.96001.97282006.12.28 16:011.96000.000.000.0015.86
5020582006.12.27 23:59sell0.20gbpusd1.958641.96051.94902006.12.28 00:021.95760.000.000.0020.80
5065892006.12.28 17:45sell0.20gbpusd1.96101.96291.95132006.12.28 17:491.96290.000.000.00-38.00
5066232006.12.28 17:49sell0.20gbpusd1.96211.96401.95242006.12.28 18:321.96400.000.000.00-38.00
5145042006.12.29 12:59sell0.20gbpusd1.96271.96461.95302006.12.29 13:041.96460.000.000.00-38.00
5160112006.12.29 17:00sell0.10gbpusd1.95671.96231.94892006.12.29 17:301.95880.000.000.00-21.00
5160322006.12.29 17:00sell0.20gbpusd1.95801.95991.94832006.12.29 22:271.95990.000.000.00-38.00
5200662006.12.29 22:28sell0.20gbpusd1.95951.96141.94982006.12.29 22:401.96140.000.000.00-38.00
5201632006.12.29 22:40sell0.20gbpusd1.96111.96301.95142006.12.29 22:541.95990.000.000.0024.00
5202622006.12.29 22:54sell0.20gbpusd1.95961.96151.94992006.12.29 23:591.95880.000.000.0016.00
  0.00 0.00 0.00 -290.62
Closed P/L: -290.62
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
5243632006.12.29 23:59sell0.20gbpusd1.958781.96151.9499 1.95880.000.000.00-0.40
  0.00 0.00 0.00 -0.40
 Floating P/L: -0.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -290.62 Floating P/L: -0.40 Margin: 391.76
Balance: 4 709.38 Equity: 4 708.98 Free Margin: 4 317.22