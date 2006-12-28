FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2006 December 29, 22:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
55389852006.12.28 22:30buy0.10eurjpy156.36156.36157.062006.12.29 17:59157.060.000.001.0558.76
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
55389842006.12.28 22:30buy0.10eurjpy156.36155.56156.922006.12.29 14:54156.920.000.001.0547.04
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
53393012006.12.20 10:00buy0.10eurjpy156.13155.33156.692006.12.28 14:53156.690.000.0010.5747.09
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
53240502006.12.20 00:45buy0.10usdchf1.21411.22151.22972006.12.28 13:121.22150.000.008.1260.58
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
53240422006.12.20 00:45buy0.10usdchf1.21411.21411.22712006.12.28 00:001.22710.000.008.12105.90
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
53240352006.12.20 00:45buy0.10usdchf1.21411.20611.22452006.12.27 17:291.22450.000.005.7884.93
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
54708642006.12.26 13:01sell0.10usdjpy118.89118.68118.392006.12.27 16:18118.390.000.00-1.4642.23
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
54708632006.12.26 13:01sell0.10usdjpy118.89118.89118.472006.12.27 16:08118.470.000.00-1.4635.45
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
54708622006.12.26 13:01sell0.10usdjpy118.89119.73118.552006.12.27 15:38118.550.000.00-1.4628.68
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
53719822006.12.21 00:01sell0.10gbpusd1.96461.95841.95142006.12.27 04:341.95840.000.00-0.0262.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
53719792006.12.21 00:01sell0.10gbpusd1.96461.96461.95362006.12.26 19:351.95360.000.000.03110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
53719742006.12.21 00:01sell0.10gbpusd1.96461.97261.95582006.12.26 15:581.95580.000.000.0388.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 30.35 770.66
Closed P/L: 801.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
55389862006.12.28 22:30buy0.10eurjpy156.36156.74157.20 157.100.000.001.0562.17
 20061124Mode3_ThirdTrade
55407832006.12.29 01:48buy0.10gbpusd1.96261.95461.9714 1.95840.000.000.00-42.00
 20061122Mode3_FirstTrade
55407932006.12.29 01:48buy0.10gbpusd1.96261.95461.9736 1.95840.000.000.00-42.00
 20061123Mode3_SecondTrade
55407982006.12.29 01:48buy0.10gbpusd1.96261.95461.9758 1.95840.000.000.00-42.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
55332292006.12.28 17:30sell0.10usdchf1.22211.23011.2117 1.21900.000.00-0.9425.43
 20061122Mode3_FirstTrade
55332342006.12.28 17:30sell0.10usdchf1.22211.23011.2091 1.21900.000.00-0.9425.43
 20061123Mode3_SecondTrade
55332362006.12.28 17:30sell0.10usdchf1.22211.23011.2065 1.21900.000.00-0.9425.43
 20061124Mode3_ThirdTrade
55051902006.12.27 20:15sell0.10usdjpy118.72119.56118.38 119.060.000.00-5.65-28.56
 20061122Mode3_FirstTrade
55051912006.12.27 20:15sell0.10usdjpy118.72119.56118.30 119.060.000.00-5.65-28.56
 20061123Mode3_SecondTrade
55051922006.12.27 20:15sell0.10usdjpy118.72119.56118.22 119.060.000.00-5.65-28.56
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -18.72 -73.22
 Floating P/L: -91.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 801.01 Floating P/L: -91.94 Margin: 660.13
Balance: 5 561.46 Equity: 5 469.52 Free Margin: 4 809.39