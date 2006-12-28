FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2006 December 29, 22:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5538985
|2006.12.28 22:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.36
|156.36
|157.06
|2006.12.29 17:59
|157.06
|0.00
|0.00
|1.05
|58.76
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5538984
|2006.12.28 22:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.36
|155.56
|156.92
|2006.12.29 14:54
|156.92
|0.00
|0.00
|1.05
|47.04
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5339301
|2006.12.20 10:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.13
|155.33
|156.69
|2006.12.28 14:53
|156.69
|0.00
|0.00
|10.57
|47.09
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5324050
|2006.12.20 00:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.2215
|1.2297
|2006.12.28 13:12
|1.2215
|0.00
|0.00
|8.12
|60.58
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5324042
|2006.12.20 00:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.2141
|1.2271
|2006.12.28 00:00
|1.2271
|0.00
|0.00
|8.12
|105.90
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5324035
|2006.12.20 00:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.2061
|1.2245
|2006.12.27 17:29
|1.2245
|0.00
|0.00
|5.78
|84.93
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5470864
|2006.12.26 13:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.89
|118.68
|118.39
|2006.12.27 16:18
|118.39
|0.00
|0.00
|-1.46
|42.23
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|5470863
|2006.12.26 13:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.89
|118.89
|118.47
|2006.12.27 16:08
|118.47
|0.00
|0.00
|-1.46
|35.45
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5470862
|2006.12.26 13:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.89
|119.73
|118.55
|2006.12.27 15:38
|118.55
|0.00
|0.00
|-1.46
|28.68
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5371982
|2006.12.21 00:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9584
|1.9514
|2006.12.27 04:34
|1.9584
|0.00
|0.00
|-0.02
|62.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5371979
|2006.12.21 00:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9646
|1.9536
|2006.12.26 19:35
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.03
|110.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5371974
|2006.12.21 00:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9726
|1.9558
|2006.12.26 15:58
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.03
|88.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|30.35
|770.66
|Closed P/L:
|801.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5538986
|2006.12.28 22:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.36
|156.74
|157.20
|
|157.10
|0.00
|0.00
|1.05
|62.17
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5540783
|2006.12.29 01:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9546
|1.9714
|
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5540793
|2006.12.29 01:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9546
|1.9736
|
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5540798
|2006.12.29 01:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9546
|1.9758
|
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5533229
|2006.12.28 17:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2221
|1.2301
|1.2117
|
|1.2190
|0.00
|0.00
|-0.94
|25.43
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5533234
|2006.12.28 17:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2221
|1.2301
|1.2091
|
|1.2190
|0.00
|0.00
|-0.94
|25.43
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5533236
|2006.12.28 17:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2221
|1.2301
|1.2065
|
|1.2190
|0.00
|0.00
|-0.94
|25.43
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5505190
|2006.12.27 20:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.72
|119.56
|118.38
|
|119.06
|0.00
|0.00
|-5.65
|-28.56
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5505191
|2006.12.27 20:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.72
|119.56
|118.30
|
|119.06
|0.00
|0.00
|-5.65
|-28.56
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5505192
|2006.12.27 20:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.72
|119.56
|118.22
|
|119.06
|0.00
|0.00
|-5.65
|-28.56
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|-18.72
|-73.22
|
|Floating P/L:
|-91.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|801.01
|Floating P/L:
|-91.94
|Margin:
|660.13
|Balance:
|5 561.46
|Equity:
|5 469.52
|Free Margin:
|4 809.39