FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2006 December 22, 21:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
52262522006.12.15 21:02sell0.30usdjpy118.09118.93117.672006.12.22 18:55118.930.000.00-29.76-211.89
 20061120FirstTrade[sl]
52330602006.12.18 06:00sell0.10usdjpy118.07118.91117.652006.12.22 18:54118.910.000.00-8.46-70.64
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
52330612006.12.18 06:00sell0.10usdjpy118.07118.91117.572006.12.22 18:54118.910.000.00-8.46-70.64
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
53393052006.12.20 10:00buy0.10eurjpy156.13155.33156.832006.12.21 16:39155.570.000.003.27-47.30
 20061123Mode3_SecondTrade
53393092006.12.20 10:00buy0.10eurjpy156.13155.33156.972006.12.21 16:39155.560.000.003.27-48.15
 20061124Mode3_ThirdTrade
53017762006.12.19 16:00sell0.10eurjpy155.46156.26154.902006.12.20 02:54156.260.000.00-1.25-67.67
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
53017772006.12.19 16:00sell0.10eurjpy155.46156.26154.762006.12.20 02:43156.040.000.00-1.25-49.10
 20061123Mode3_SecondTrade
53017782006.12.19 16:00sell0.10eurjpy155.46156.26154.622006.12.20 02:43156.020.000.00-1.25-47.41
 20061124Mode3_ThirdTrade
52610842006.12.18 20:15buy0.10usdchf1.22371.21571.23672006.12.19 16:431.21570.000.000.82-65.81
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
52610762006.12.18 20:15buy0.10usdchf1.22371.21571.23412006.12.19 16:431.21570.000.000.82-65.81
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
52610902006.12.18 20:15buy0.10usdchf1.22371.21571.23932006.12.19 16:431.21570.000.000.82-65.81
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
52358552006.12.18 08:45sell0.10eurjpy154.58155.38154.022006.12.19 11:00155.380.000.00-1.24-67.76
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
52315892006.12.18 03:45sell0.30eurjpy154.50155.34154.082006.12.19 11:00155.340.000.00-3.71-213.36
 20061120FirstTrade[sl]
52642482006.12.18 22:30sell0.10gbpusd1.94861.95661.93982006.12.19 10:081.95660.000.000.01-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
52642492006.12.18 22:30sell0.10gbpusd1.94861.95661.93762006.12.19 10:081.95660.000.000.01-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
52642502006.12.18 22:31sell0.10gbpusd1.94861.95661.93542006.12.19 10:081.95660.000.000.01-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
52358572006.12.18 08:45sell0.10eurjpy154.58155.38153.882006.12.19 09:57155.160.000.00-1.24-49.05
 20061123Mode3_SecondTrade
52358592006.12.18 08:45sell0.10eurjpy154.58155.38153.742006.12.19 09:57155.140.000.00-1.24-47.35
 20061124Mode3_ThirdTrade
51916332006.12.15 11:30sell0.10usdchf1.21801.22601.20502006.12.18 17:071.22600.000.00-1.07-65.24
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
51916412006.12.15 11:30sell0.10usdchf1.21801.22601.19852006.12.18 17:071.22600.000.00-1.07-65.24
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
51916212006.12.15 11:30sell0.10usdchf1.21801.22601.21152006.12.18 17:071.22600.000.00-1.07-65.24
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
52302582006.12.18 02:20sell0.30gbpusd1.95291.96131.94872006.12.18 16:491.94870.000.000.00126.00
 20061120FirstTrade[tp]
52330592006.12.18 06:00sell0.10usdjpy118.07118.91117.732006.12.18 12:35117.730.000.000.0028.88
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 -52.04 -1 468.59
Closed P/L: -1 520.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
53393012006.12.20 10:00buy0.10eurjpy156.13155.33156.69 155.990.000.004.32-11.79
 20061122Mode3_FirstTrade
53719742006.12.21 00:01sell0.10gbpusd1.96461.97261.9558 1.96020.000.000.0144.00
 20061122Mode3_FirstTrade
53719792006.12.21 00:01sell0.10gbpusd1.96461.97261.9536 1.96020.000.000.0144.00
 20061123Mode3_SecondTrade
53719822006.12.21 00:01sell0.10gbpusd1.96461.97261.9514 1.96020.000.000.0144.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
53240352006.12.20 00:45buy0.10usdchf1.21411.20611.2245 1.21850.000.003.4036.11
 20061122Mode3_FirstTrade
53240422006.12.20 00:45buy0.10usdchf1.21411.20611.2271 1.21850.000.003.4036.11
 20061123Mode3_SecondTrade
53240502006.12.20 00:45buy0.10usdchf1.21411.20611.2297 1.21850.000.003.4036.11
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 14.55 228.54
 Floating P/L: 243.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 520.63 Floating P/L: 243.09 Margin: 510.74
Balance: 4 760.45 Equity: 5 003.54 Free Margin: 4 492.81