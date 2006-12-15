FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2006 December 22, 21:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5226252
|2006.12.15 21:02
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.09
|118.93
|117.67
|2006.12.22 18:55
|118.93
|0.00
|0.00
|-29.76
|-211.89
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|5233060
|2006.12.18 06:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.07
|118.91
|117.65
|2006.12.22 18:54
|118.91
|0.00
|0.00
|-8.46
|-70.64
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5233061
|2006.12.18 06:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.07
|118.91
|117.57
|2006.12.22 18:54
|118.91
|0.00
|0.00
|-8.46
|-70.64
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5339305
|2006.12.20 10:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.13
|155.33
|156.83
|2006.12.21 16:39
|155.57
|0.00
|0.00
|3.27
|-47.30
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5339309
|2006.12.20 10:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.13
|155.33
|156.97
|2006.12.21 16:39
|155.56
|0.00
|0.00
|3.27
|-48.15
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5301776
|2006.12.19 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.46
|156.26
|154.90
|2006.12.20 02:54
|156.26
|0.00
|0.00
|-1.25
|-67.67
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5301777
|2006.12.19 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.46
|156.26
|154.76
|2006.12.20 02:43
|156.04
|0.00
|0.00
|-1.25
|-49.10
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5301778
|2006.12.19 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.46
|156.26
|154.62
|2006.12.20 02:43
|156.02
|0.00
|0.00
|-1.25
|-47.41
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5261084
|2006.12.18 20:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2237
|1.2157
|1.2367
|2006.12.19 16:43
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.82
|-65.81
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5261076
|2006.12.18 20:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2237
|1.2157
|1.2341
|2006.12.19 16:43
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.82
|-65.81
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5261090
|2006.12.18 20:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2237
|1.2157
|1.2393
|2006.12.19 16:43
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.82
|-65.81
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5235855
|2006.12.18 08:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.58
|155.38
|154.02
|2006.12.19 11:00
|155.38
|0.00
|0.00
|-1.24
|-67.76
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5231589
|2006.12.18 03:45
|sell
|0.30
|eurjpy
|154.50
|155.34
|154.08
|2006.12.19 11:00
|155.34
|0.00
|0.00
|-3.71
|-213.36
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|5264248
|2006.12.18 22:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9486
|1.9566
|1.9398
|2006.12.19 10:08
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.01
|-80.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5264249
|2006.12.18 22:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9486
|1.9566
|1.9376
|2006.12.19 10:08
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.01
|-80.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5264250
|2006.12.18 22:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9486
|1.9566
|1.9354
|2006.12.19 10:08
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.01
|-80.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5235857
|2006.12.18 08:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.58
|155.38
|153.88
|2006.12.19 09:57
|155.16
|0.00
|0.00
|-1.24
|-49.05
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5235859
|2006.12.18 08:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.58
|155.38
|153.74
|2006.12.19 09:57
|155.14
|0.00
|0.00
|-1.24
|-47.35
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5191633
|2006.12.15 11:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2180
|1.2260
|1.2050
|2006.12.18 17:07
|1.2260
|0.00
|0.00
|-1.07
|-65.24
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5191641
|2006.12.15 11:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2180
|1.2260
|1.1985
|2006.12.18 17:07
|1.2260
|0.00
|0.00
|-1.07
|-65.24
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5191621
|2006.12.15 11:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2180
|1.2260
|1.2115
|2006.12.18 17:07
|1.2260
|0.00
|0.00
|-1.07
|-65.24
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5230258
|2006.12.18 02:20
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9529
|1.9613
|1.9487
|2006.12.18 16:49
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|5233059
|2006.12.18 06:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.07
|118.91
|117.73
|2006.12.18 12:35
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|28.88
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|-52.04
|-1 468.59
|Closed P/L:
|-1 520.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5339301
|2006.12.20 10:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.13
|155.33
|156.69
|
|155.99
|0.00
|0.00
|4.32
|-11.79
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5371974
|2006.12.21 00:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9726
|1.9558
|
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.01
|44.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5371979
|2006.12.21 00:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9726
|1.9536
|
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.01
|44.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5371982
|2006.12.21 00:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9726
|1.9514
|
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.01
|44.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5324035
|2006.12.20 00:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.2061
|1.2245
|
|1.2185
|0.00
|0.00
|3.40
|36.11
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5324042
|2006.12.20 00:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.2061
|1.2271
|
|1.2185
|0.00
|0.00
|3.40
|36.11
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5324050
|2006.12.20 00:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.2061
|1.2297
|
|1.2185
|0.00
|0.00
|3.40
|36.11
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|14.55
|228.54
|
|Floating P/L:
|243.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-1 520.63
|Floating P/L:
|243.09
|Margin:
|510.74
|Balance:
|4 760.45
|Equity:
|5 003.54
|Free Margin:
|4 492.81