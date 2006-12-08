FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2006 December 15, 21:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4938656
|2006.12.08 17:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.50
|153.50
|154.20
|2006.12.11 00:01
|153.50
|0.00
|0.00
|1.01
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|4938658
|2006.12.08 17:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.50
|153.50
|154.55
|2006.12.11 00:01
|153.50
|0.00
|0.00
|1.01
|0.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4964465
|2006.12.11 05:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.44
|154.24
|153.09
|2006.12.11 11:13
|154.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.47
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|4964466
|2006.12.11 05:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.44
|154.24
|152.74
|2006.12.11 09:15
|154.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.93
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|4964467
|2006.12.11 05:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.44
|154.24
|152.39
|2006.12.11 09:15
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.08
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5013004
|2006.12.12 01:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.77
|153.97
|155.12
|2006.12.12 21:32
|155.12
|0.00
|0.00
|0.00
|29.96
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5013006
|2006.12.12 01:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.77
|153.97
|155.47
|2006.12.14 10:05
|155.47
|0.00
|0.00
|4.41
|59.64
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5013007
|2006.12.12 01:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.77
|155.25
|155.82
|2006.12.15 11:01
|155.25
|0.00
|0.00
|5.48
|40.67
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4951192
|2006.12.08 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9533
|1.9453
|1.9588
|2006.12.11 19:16
|1.9588
|0.00
|0.00
|-0.25
|55.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4951194
|2006.12.08 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9533
|1.9533
|1.9643
|2006.12.11 10:55
|1.9533
|0.00
|0.00
|-0.25
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|4951195
|2006.12.08 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9533
|1.9533
|1.9698
|2006.12.11 10:55
|1.9533
|0.00
|0.00
|-0.25
|0.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|5025338
|2006.12.12 10:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9522
|1.9657
|2006.12.12 16:36
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5025340
|2006.12.12 10:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9602
|1.9712
|2006.12.12 22:11
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5025341
|2006.12.12 10:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9680
|1.9767
|2006.12.13 10:36
|1.9680
|0.00
|0.00
|-0.21
|78.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4769755
|2006.12.01 22:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1932
|1.1852
|1.2062
|2006.12.11 00:01
|1.2062
|0.00
|0.00
|7.07
|107.74
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4769756
|2006.12.01 22:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1932
|1.1932
|1.2127
|2006.12.14 13:48
|1.2127
|0.00
|0.00
|11.63
|160.79
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|4958886
|2006.12.11 02:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.40
|115.56
|116.61
|2006.12.11 03:16
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|18.01
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4958902
|2006.12.11 02:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|116.82
|2006.12.11 03:53
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|35.95
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4958928
|2006.12.11 02:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|117.03
|2006.12.11 11:43
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|53.83
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|4984151
|2006.12.11 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.03
|117.87
|116.82
|2006.12.11 19:17
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|17.98
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4984155
|2006.12.11 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.03
|117.03
|116.61
|2006.12.12 12:55
|117.03
|0.00
|0.00
|-1.45
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5031618
|2006.12.12 13:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.91
|116.07
|117.12
|2006.12.12 15:30
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.93
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5031621
|2006.12.12 13:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.91
|116.07
|117.33
|2006.12.13 15:33
|117.33
|0.00
|0.00
|1.26
|35.80
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5084735
|2006.12.13 15:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.33
|118.17
|117.12
|2006.12.15 11:13
|118.17
|0.00
|0.00
|-5.68
|-71.08
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|5189525
|2006.12.15 11:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.14
|118.98
|117.93
|2006.12.15 15:31
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|17.81
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5189530
|2006.12.15 11:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.14
|118.98
|117.72
|2006.12.15 15:58
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|35.68
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|5189532
|2006.12.15 11:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.14
|118.98
|117.51
|2006.12.15 16:49
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|53.61
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|23.78
|748.84
|Closed P/L:
|772.62
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5191621
|2006.12.15 11:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2180
|1.2260
|1.2115
|
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.47
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5191633
|2006.12.15 11:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2180
|1.2260
|1.2050
|
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.47
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5191641
|2006.12.15 11:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2180
|1.2260
|1.1985
|
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.47
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5226252
|2006.12.15 21:02
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.09
|118.93
|117.67
|
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|
|20061120
|FirstTrade
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.87
|
|Floating P/L:
|-85.87
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|772.62
|Floating P/L:
|-85.87
|Margin:
|300.00
|Balance:
|6 281.08
|Equity:
|6 195.21
|Free Margin:
|5 895.21