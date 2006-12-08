Strategy Tester Report
Default_cyber_robot

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.12.01 00:00 - 2006.12.26 12:00 (2006.12.01 - 2006.12.27)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=false; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=false; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StopLevel=0;
Bars in test16292Ticks modelled23858Modelling quality50.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit14545.40Gross profit15610.00Gross loss-1064.60
Profit factor14.66Expected payoff62.70
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown224.60 (0.91%)Relative drawdown0.91% (224.60)
Total trades232Short positions (won %)104 (94.23%)Long positions (won %)128 (97.66%)
Profit trades (% of total)223 (96.12%)Loss trades (% of total)9 (3.88%)
Largestprofit trade1240.00loss trade-170.00
Averageprofit trade70.00loss trade-118.29
Maximumconsecutive wins (profit in money)78 (5930.00)consecutive losses (loss in money)2 (-224.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5930.00 (78)consecutive loss (count of losses)-224.60 (2)
Averageconsecutive wins28consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.08 01:47buy11.001.96291.96190.0000
22006.12.08 01:50close11.001.96301.96190.000010.0010010.00
32006.12.08 03:32buy21.001.96301.96200.0000
42006.12.08 03:35close21.001.96331.96200.000030.0010040.00
52006.12.08 08:17sell31.001.96181.96290.0000
62006.12.08 08:20close31.001.96141.96290.000040.0010080.00
72006.12.08 10:10buy41.001.95911.95720.0000
82006.12.08 10:14close41.001.95941.95720.000030.0010110.00
92006.12.08 11:22sell51.001.95911.96100.0000
102006.12.08 11:25close51.001.95841.96100.000070.0010180.00
112006.12.08 13:40buy61.001.95581.95370.0000
122006.12.08 13:44close61.001.95651.95370.000070.0010250.00
132006.12.08 15:15buy71.001.97021.96710.0000
142006.12.08 15:22close71.001.97031.96710.000010.0010260.00
152006.12.08 15:55buy81.001.96671.96540.0000
162006.12.08 16:02close81.001.96841.96540.0000170.0010430.00
172006.12.08 16:52sell91.001.96411.97000.0000
182006.12.08 16:55close91.001.95171.97000.00001240.0011670.00
192006.12.08 20:10buy101.001.95251.95120.0000
202006.12.08 20:14close101.001.95311.95120.000060.0011730.00
212006.12.08 20:37buy111.001.95401.95300.0000
222006.12.08 20:40close111.001.95421.95300.000020.0011750.00
232006.12.10 23:35sell121.001.95411.95510.0000
242006.12.10 23:37close121.001.95361.95510.000050.0011800.00
252006.12.11 01:20buy131.001.94921.94820.0000
262006.12.11 01:22close131.001.94931.94820.000010.0011810.00
272006.12.11 04:17buy141.001.94991.94890.0000
282006.12.11 04:20close141.001.95051.94890.000060.0011870.00
292006.12.11 07:00buy151.001.94991.94840.0000
302006.12.11 07:05close151.001.95151.94840.0000160.0012030.00
312006.12.11 08:17buy161.001.95561.95450.0000
322006.12.11 08:22close161.001.95611.95450.000050.0012080.00
332006.12.11 08:40sell171.001.95681.95780.0000
342006.12.11 08:44close171.001.95531.95780.0000150.0012230.00
352006.12.11 09:25buy181.001.95251.95120.0000
362006.12.11 09:29close181.001.95291.95120.000040.0012270.00
372006.12.11 10:10buy191.001.94991.94890.0000
382006.12.11 10:14close191.001.95011.94890.000020.0012290.00
392006.12.11 10:20sell201.001.95021.95120.0000
402006.12.11 10:22close201.001.94921.95120.0000100.0012390.00
412006.12.11 10:40buy211.001.94891.94760.0000
422006.12.11 10:44close211.001.95061.94760.0000170.0012560.00
432006.12.11 11:20buy221.001.94931.94800.0000
442006.12.11 11:22close221.001.95011.94800.000080.0012640.00
452006.12.11 12:10buy231.001.94831.94730.0000
462006.12.11 12:20close231.001.94891.94730.000060.0012700.00
472006.12.11 13:07buy241.001.94921.94820.0000
482006.12.11 13:10close241.001.94961.94820.000040.0012740.00
492006.12.11 13:40buy251.001.94971.94860.0000
502006.12.11 13:44close251.001.95041.94860.000070.0012810.00
512006.12.11 15:25sell261.001.95221.95410.0000
522006.12.11 15:29close261.001.95201.95410.000020.0012830.00
532006.12.11 15:40buy271.001.95211.95060.0000
542006.12.11 15:44close271.001.95321.95060.0000110.0012940.00
552006.12.11 15:52buy281.001.95321.95220.0000
562006.12.11 15:55close281.001.95401.95220.000080.0013020.00
572006.12.11 17:40sell291.001.95951.96050.0000
582006.12.11 17:47close291.001.95881.96050.000070.0013090.00
592006.12.11 19:20sell301.001.95851.95950.0000
602006.12.11 19:22close301.001.95841.95950.000010.0013100.00
612006.12.11 19:50buy311.001.95831.95730.0000
622006.12.11 19:52close311.001.95851.95730.000020.0013120.00
632006.12.11 22:40sell321.001.95931.96040.0000
642006.12.11 22:44close321.001.95921.96040.000010.0013130.00
652006.12.12 00:50buy331.001.95941.95840.0000
662006.12.12 01:07close331.001.95961.95840.000020.0013150.00
672006.12.12 01:47sell341.001.96001.96100.0000
682006.12.12 01:50close341.001.95971.96100.000030.0013180.00
692006.12.12 04:10sell351.001.96261.96370.0000
702006.12.12 04:14close351.001.96251.96370.000010.0013190.00
712006.12.12 08:37buy361.001.95981.95870.0000
722006.12.12 08:44close361.001.95991.95870.000010.0013200.00
732006.12.12 08:52buy371.001.95881.95730.0000
742006.12.12 08:55close371.001.95911.95730.000030.0013230.00
752006.12.12 09:52buy381.001.96311.96180.0000
762006.12.12 09:55close381.001.96471.96180.0000160.0013390.00
772006.12.12 10:00sell391.001.96351.96580.0000
782006.12.12 10:05close391.001.96301.96580.000050.0013440.00
792006.12.12 11:00sell401.001.96111.96340.0000
802006.12.12 11:25close401.001.96101.96340.000010.0013450.00
812006.12.12 12:10buy411.001.96331.96230.0000
822006.12.12 12:17close411.001.96371.96230.000040.0013490.00
832006.12.12 14:02sell421.001.96411.96540.0000
842006.12.12 14:05close421.001.96311.96540.0000100.0013590.00
852006.12.12 14:52sell431.001.96801.96930.0000
862006.12.12 14:59close431.001.96731.96930.000070.0013660.00
872006.12.12 15:10sell441.001.96811.97000.0000
882006.12.12 15:14close441.001.96771.97000.000040.0013700.00
892006.12.12 15:52buy451.001.96721.96610.0000
902006.12.12 15:59s/l451.001.96611.96610.0000-110.0013590.00
912006.12.12 16:07sell461.001.96691.96800.0000
922006.12.12 16:10close461.001.96651.96800.000040.0013630.00
932006.12.12 17:10buy471.001.96401.96250.0000
942006.12.12 17:14close471.001.96511.96250.0000110.0013740.00
952006.12.12 19:15sell481.001.96531.96880.0000
962006.12.12 19:17close481.001.96421.96880.0000110.0013850.00
972006.12.12 19:35sell491.001.97101.97310.0000
982006.12.12 19:40close491.001.96871.97310.0000230.0014080.00
992006.12.12 19:50buy501.001.96971.96800.0000
1002006.12.12 19:55close501.001.97061.96800.000090.0014170.00
1012006.12.12 20:25sell511.001.97121.97270.0000
1022006.12.12 20:29close511.001.97111.97270.000010.0014180.00
1032006.12.12 20:32buy521.001.97061.96960.0000
1042006.12.12 20:37close521.001.97071.96960.000010.0014190.00
1052006.12.12 21:00buy531.001.97041.96940.0000
1062006.12.12 21:05close531.001.97081.96940.000040.0014230.00
1072006.12.12 21:50buy541.001.97071.96940.0000
1082006.12.12 21:52close541.001.97091.96940.000020.0014250.00
1092006.12.12 22:05buy551.001.97091.96990.0000
1102006.12.12 22:07close551.001.97121.96990.000030.0014280.00
1112006.12.12 22:17buy561.001.97031.96920.0000
1122006.12.12 22:25close561.001.97111.96920.000080.0014360.00
1132006.12.12 23:00sell571.001.97091.97190.0000
1142006.12.12 23:30close571.001.97081.97190.000010.0014370.00
1152006.12.13 00:37buy581.001.97011.96910.0000
1162006.12.13 00:40close581.001.97021.96910.000010.0014380.00
1172006.12.13 00:50buy591.001.97031.96930.0000
1182006.12.13 00:52close591.001.97041.96930.000010.0014390.00
1192006.12.13 01:37buy601.001.97031.96900.0000
1202006.12.13 01:40close601.001.97091.96900.000060.0014450.00
1212006.12.13 06:35buy611.001.96981.96880.0000
1222006.12.13 06:37close611.001.97031.96880.000050.0014500.00
1232006.12.13 07:32sell621.001.97021.97120.0000
1242006.12.13 07:37close621.001.96961.97120.000060.0014560.00
1252006.12.13 09:10buy631.001.96711.96600.0000
1262006.12.13 09:14close631.001.96861.96600.0000150.0014710.00
1272006.12.13 09:22buy641.001.96881.96770.0000
1282006.12.13 09:25close641.001.96951.96770.000070.0014780.00
1292006.12.13 09:32sell651.001.97091.97500.0000
1302006.12.13 09:35close651.001.96991.97500.0000100.0014880.00
1312006.12.13 10:10sell661.001.97231.97330.0000
1322006.12.13 10:14close661.001.97171.97330.000060.0014940.00
1332006.12.13 10:17buy671.001.97131.97030.0000
1342006.12.13 10:20close671.001.97141.97030.000010.0014950.00
1352006.12.13 11:22buy681.001.97161.97060.0000
1362006.12.13 11:25close681.001.97271.97060.0000110.0015060.00
1372006.12.13 11:52sell691.001.97191.97290.0000
1382006.12.13 11:55close691.001.97161.97290.000030.0015090.00
1392006.12.13 12:55buy701.001.97171.97070.0000
1402006.12.13 13:05s/l701.001.97071.97070.0000-100.0014990.00
1412006.12.13 13:17buy711.001.97001.96870.0000
1422006.12.13 13:20close711.001.97021.96870.000020.0015010.00
1432006.12.13 13:30sell721.001.97071.97220.0000
1442006.12.13 13:32close721.001.96471.97220.0000600.0015610.00
1452006.12.13 14:17sell731.001.96451.96720.0000
1462006.12.13 14:22close731.001.96391.96720.000060.0015670.00
1472006.12.13 14:35buy741.001.96201.95990.0000
1482006.12.13 14:47close741.001.96321.95990.0000120.0015790.00
1492006.12.13 15:02sell751.001.96541.96710.0000
1502006.12.13 15:05close751.001.96451.96710.000090.0015880.00
1512006.12.13 16:05sell761.001.96861.96970.0000
1522006.12.13 16:07s/l761.001.96971.96970.0000-110.0015770.00
1532006.12.13 16:32buy771.001.96581.96470.0000
1542006.12.13 16:37close771.001.96641.96470.000060.0015830.00
1552006.12.13 17:05sell781.001.96721.96830.0000
1562006.12.13 17:07close781.001.96691.96830.000030.0015860.00
1572006.12.13 17:10buy791.001.96631.96460.0000
1582006.12.13 17:14close791.001.96641.96460.000010.0015870.00
1592006.12.13 17:52sell801.001.96531.96640.0000
1602006.12.13 17:55close801.001.96521.96640.000010.0015880.00
1612006.12.13 18:02sell811.001.96461.96590.0000
1622006.12.13 18:10close811.001.96291.96590.0000170.0016050.00
1632006.12.13 23:40buy821.001.96691.96590.0000
1642006.12.13 23:44close821.001.96691.96590.00000.0016050.00
1652006.12.14 06:25buy831.001.96581.96470.0000
1662006.12.14 06:29close831.001.96641.96470.000060.0016110.00
1672006.12.14 07:25sell841.001.96761.96860.0000
1682006.12.14 07:29close841.001.96671.96860.000090.0016200.00
1692006.12.14 08:52sell851.001.96831.96930.0000
1702006.12.14 08:55close851.001.96751.96930.000080.0016280.00
1712006.12.14 09:05sell861.001.96791.96900.0000
1722006.12.14 09:07close861.001.96681.96900.0000110.0016390.00
1732006.12.14 11:10sell871.001.96661.96970.0000
1742006.12.14 11:14close871.001.96551.96970.0000110.0016500.00
1752006.12.14 12:35sell881.001.96421.96570.0000
1762006.12.14 12:37close881.001.96361.96570.000060.0016560.00
1772006.12.14 13:52sell891.001.96341.96470.0000
1782006.12.14 13:55close891.001.96241.96470.0000100.0016660.00
1792006.12.14 14:17sell901.001.96501.96600.0000
1802006.12.14 14:20close901.001.96451.96600.000050.0016710.00
1812006.12.14 14:47buy911.001.96131.96020.0000
1822006.12.14 14:50close911.001.96201.96020.000070.0016780.00
1832006.12.14 15:07sell921.001.96161.96310.0000
1842006.12.14 15:10close921.001.96091.96310.000070.0016850.00
1852006.12.14 15:30buy931.001.95921.95590.0000
1862006.12.14 15:32close931.001.95981.95590.000060.0016910.00
1872006.12.14 16:00sell941.001.96261.96570.0000
1882006.12.14 16:07close941.001.96221.96570.000040.0016950.00
1892006.12.14 16:40sell951.001.96221.96320.0000
1902006.12.14 16:44close951.001.96201.96320.000020.0016970.00
1912006.12.14 16:59sell961.001.96431.96700.0000
1922006.12.14 17:07close961.001.96391.96700.000040.0017010.00
1932006.12.14 17:45buy971.001.96201.95950.0000
1942006.12.14 17:50close971.001.96211.95950.000010.0017020.00
1952006.12.14 19:22buy981.001.96151.95940.0000
1962006.12.14 19:29close981.001.96161.95940.000010.0017030.00
1972006.12.14 19:35buy991.001.96101.96000.0000
1982006.12.14 19:40close991.001.96121.96000.000020.0017050.00
1992006.12.14 20:20sell1001.001.96081.96180.0000
2002006.12.14 20:22close1001.001.95991.96180.000090.0017140.00
2012006.12.14 23:25sell1011.001.96171.96340.0000
2022006.12.14 23:29close1011.001.96151.96340.000020.0017160.00
2032006.12.15 00:05buy1021.001.96181.96080.0000
2042006.12.15 00:10close1021.001.96231.96080.000050.0017210.00
2052006.12.15 00:17buy1031.001.96011.95910.0000
2062006.12.15 00:22close1031.001.96131.95910.0000120.0017330.00
2072006.12.15 01:22sell1041.001.96071.96170.0000
2082006.12.15 01:25close1041.001.96061.96170.000010.0017340.00
2092006.12.15 03:02buy1051.001.96121.96020.0000
2102006.12.15 03:07close1051.001.96141.96020.000020.0017360.00
2112006.12.15 03:17buy1061.001.96081.95980.0000
2122006.12.15 03:20close1061.001.96121.95980.000040.0017400.00
2132006.12.15 06:35buy1071.001.96051.95950.0000
2142006.12.15 06:40close1071.001.96061.95950.000010.0017410.00
2152006.12.15 08:17buy1081.001.96291.96180.0000
2162006.12.15 08:22close1081.001.96331.96180.000040.0017450.00
2172006.12.15 08:37buy1091.001.96251.96150.0000
2182006.12.15 08:40close1091.001.96331.96150.000080.0017530.00
2192006.12.15 10:10buy1101.001.95631.95530.0000
2202006.12.15 10:14close1101.001.95791.95530.0000160.0017690.00
2212006.12.15 10:25buy1111.001.95721.95620.0000
2222006.12.15 10:29close1111.001.95771.95620.000050.0017740.00
2232006.12.15 10:50buy1121.001.95751.95620.0000
2242006.12.15 10:52close1121.001.95891.95620.0000140.0017880.00
2252006.12.15 11:47sell1131.001.95771.95870.0000
2262006.12.15 11:50close1131.001.95721.95870.000050.0017930.00
2272006.12.15 12:20sell1141.001.95761.95930.0000
2282006.12.15 12:22close1141.001.95751.95930.000010.0017940.00
2292006.12.15 12:25buy1151.001.95681.95510.0000
2302006.12.15 12:29close1151.001.95751.95510.000070.0018010.00
2312006.12.15 14:00buy1161.001.96591.96420.0000
2322006.12.15 14:10close1161.001.96601.96420.000010.0018020.00
2332006.12.15 15:00buy1171.001.95781.95410.0000
2342006.12.15 15:02close1171.001.95801.95410.000020.0018040.00
2352006.12.15 15:37sell1181.001.95161.95330.0000
2362006.12.15 15:40close1181.001.95041.95330.0000120.0018160.00
2372006.12.15 17:50sell1191.001.95231.95420.0000
2382006.12.15 17:52close1191.001.95111.95420.0000120.0018280.00
2392006.12.15 17:55buy1201.001.95121.95020.0000
2402006.12.15 17:59close1201.001.95211.95020.000090.0018370.00
2412006.12.15 18:40buy1211.001.95121.95020.0000
2422006.12.15 18:44close1211.001.95181.95020.000060.0018430.00
2432006.12.15 20:02sell1221.001.95111.95280.0000
2442006.12.15 20:07close1221.001.95071.95280.000040.0018470.00
2452006.12.15 20:50buy1231.001.95141.94990.0000
2462006.12.15 20:52close1231.001.95191.94990.000050.0018520.00
2472006.12.17 23:00sell1241.001.95281.95430.0000
2482006.12.17 23:02close1241.001.95251.95430.000030.0018550.00
2492006.12.18 00:55sell1251.001.95451.95580.0000
2502006.12.18 00:59close1251.001.95441.95580.000010.0018560.00
2512006.12.18 03:52buy1261.001.95411.95310.0000
2522006.12.18 03:55close1261.001.95421.95310.000010.0018570.00
2532006.12.18 05:47sell1271.001.95611.95720.0000
2542006.12.18 05:50close1271.001.95581.95720.000030.0018600.00
2552006.12.18 07:15sell1281.001.95631.95780.0000
2562006.12.18 07:22s/l1281.001.95781.95780.0000-150.0018450.00
2572006.12.18 07:37buy1291.001.95681.95430.0000
2582006.12.18 07:44close1291.001.95721.95430.000040.0018490.00
2592006.12.18 08:02buy1301.001.95571.95470.0000
2602006.12.18 08:05close1301.001.95601.95470.000030.0018520.00
2612006.12.18 08:32sell1311.001.95711.95810.0000
2622006.12.18 08:35close1311.001.95691.95810.000020.0018540.00
2632006.12.18 08:40buy1321.001.95591.95460.0000
2642006.12.18 08:44close1321.001.95631.95460.000040.0018580.00
2652006.12.18 09:35sell1331.001.95361.95460.0000
2662006.12.18 09:40close1331.001.95271.95460.000090.0018670.00
2672006.12.18 09:45sell1341.001.95311.95410.0000
2682006.12.18 09:47s/l1341.001.95411.95410.0000-100.0018570.00
2692006.12.18 10:20buy1351.001.95231.95060.0000
2702006.12.18 10:22close1351.001.95241.95060.000010.0018580.00
2712006.12.18 13:10sell1361.001.95061.95170.0000
2722006.12.18 13:14close1361.001.94981.95170.000080.0018660.00
2732006.12.18 15:47sell1371.001.94561.94690.0000
2742006.12.18 15:50close1371.001.94441.94690.0000120.0018780.00
2752006.12.18 16:05buy1381.001.94551.94450.0000
2762006.12.18 16:22close1381.001.94591.94450.000040.0018820.00
2772006.12.18 17:52buy1391.001.94531.94430.0000
2782006.12.18 17:55close1391.001.94551.94430.000020.0018840.00
2792006.12.18 18:25buy1401.001.94751.94650.0000
2802006.12.18 18:29close1401.001.94771.94650.000020.0018860.00
2812006.12.18 19:25sell1411.001.94871.94970.0000
2822006.12.18 19:29close1411.001.94831.94970.000040.0018900.00
2832006.12.18 20:10sell1421.001.94921.95020.0000
2842006.12.18 20:14close1421.001.94911.95020.000010.0018910.00
2852006.12.18 20:25sell1431.001.94901.95000.0000
2862006.12.18 20:30close1431.001.94891.95000.000010.0018920.00
2872006.12.19 01:55sell1441.001.94941.95040.0000
2882006.12.19 02:00close1441.001.94931.95040.000010.0018930.00
2892006.12.19 02:22buy1451.001.94921.94820.0000
2902006.12.19 02:52close1451.001.94931.94820.000010.0018940.00
2912006.12.19 04:22buy1461.001.94851.94750.0000
2922006.12.19 04:25close1461.001.94861.94750.000010.0018950.00
2932006.12.19 08:00sell1471.001.95321.95490.0000
2942006.12.19 08:05s/l1471.001.95491.95490.0000-170.0018780.00
2952006.12.19 08:15buy1481.001.95641.95250.0000
2962006.12.19 08:22close1481.001.95661.95250.000020.0018800.00
2972006.12.19 09:17buy1491.001.96131.95980.0000
2982006.12.19 09:20close1491.001.96181.95980.000050.0018850.00
2992006.12.19 09:52sell1501.001.96121.96220.0000
3002006.12.19 09:55close1501.001.96061.96220.000060.0018910.00
3012006.12.19 10:32sell1511.001.96271.96370.0000
3022006.12.19 10:35close1511.001.96241.96370.000030.0018940.00
3032006.12.19 11:20sell1521.001.96301.96400.0000
3042006.12.19 11:25s/l1521.001.96401.96400.0000-100.0018840.00
3052006.12.19 12:17buy1531.001.96371.96270.0000
3062006.12.19 12:22close1531.001.96391.96270.000020.0018860.00
3072006.12.19 13:15buy1541.001.96041.95750.0000
3082006.12.19 13:17close1541.001.96181.95750.0000140.0019000.00
3092006.12.19 13:22sell1551.001.96181.96280.0000
3102006.12.19 13:25close1551.001.96041.96280.0000140.0019140.00
3112006.12.19 14:17buy1561.001.96041.95850.0000
3122006.12.19 14:20close1561.001.96211.95850.0000170.0019310.00
3132006.12.19 15:05sell1571.001.96201.96330.0000
3142006.12.19 15:07close1571.001.96091.96330.0000110.0019420.00
3152006.12.19 15:10sell1581.001.96211.96320.0000
3162006.12.19 15:14close1581.001.96161.96320.000050.0019470.00
3172006.12.19 15:20buy1591.001.96111.96010.0000
3182006.12.19 15:22close1591.001.96281.96010.0000170.0019640.00
3192006.12.19 15:35sell1601.001.96281.96430.0000
3202006.12.19 15:37close1601.001.96261.96430.000020.0019660.00
3212006.12.19 16:55buy1611.001.96561.96330.0000
3222006.12.19 16:59close1611.001.96641.96330.000080.0019740.00
3232006.12.19 19:40sell1621.001.96881.96980.0000
3242006.12.19 19:44close1621.001.96851.96980.000030.0019770.00
3252006.12.19 21:05buy1631.001.96821.96720.0000
3262006.12.19 21:07close1631.001.96881.96720.000060.0019830.00
3272006.12.19 22:17buy1641.001.96911.96810.0000
3282006.12.19 22:20close1641.001.96921.96810.000010.0019840.00
3292006.12.20 05:37buy1651.001.97221.97120.0000
3302006.12.20 05:44close1651.001.97231.97120.000010.0019850.00
3312006.12.20 07:40buy1661.001.97191.97090.0000
3322006.12.20 07:50close1661.001.97231.97090.000040.0019890.00
3332006.12.20 08:00buy1671.001.96931.96700.0000
3342006.12.20 08:02close1671.001.97071.96700.0000140.0020030.00
3352006.12.20 08:25buy1681.001.97081.96810.0000
3362006.12.20 08:29close1681.001.97221.96810.0000140.0020170.00
3372006.12.20 08:35sell1691.001.97261.97360.0000
3382006.12.20 08:37close1691.001.97111.97360.0000150.0020320.00
3392006.12.20 08:52sell1701.001.97211.97380.0000
3402006.12.20 09:02close1701.001.97161.97380.000050.0020370.00
3412006.12.20 09:17buy1711.001.97131.96940.0000
3422006.12.20 09:20close1711.001.97201.96940.000070.0020440.00
3432006.12.20 09:22sell1721.001.97221.97330.0000
3442006.12.20 09:25close1721.001.97211.97330.000010.0020450.00
3452006.12.20 10:50sell1731.001.97121.97270.0000
3462006.12.20 10:52close1731.001.97061.97270.000060.0020510.00
3472006.12.20 11:37sell1741.001.97251.97350.0000
3482006.12.20 11:40close1741.001.97241.97350.000010.0020520.00
3492006.12.20 12:02buy1751.001.97061.96950.0000
3502006.12.20 12:07close1751.001.97101.96950.000040.0020560.00
3512006.12.20 12:47sell1761.001.97201.97310.0000
3522006.12.20 12:50close1761.001.97191.97310.000010.0020570.00
3532006.12.20 13:30sell1771.001.97171.97340.0000
3542006.12.20 13:32close1771.001.97161.97340.000010.0020580.00
3552006.12.20 13:40buy1781.001.97031.96920.0000
3562006.12.20 13:45close1781.001.97041.96920.000010.0020590.00
3572006.12.20 14:00buy1791.001.97081.96970.0000
3582006.12.20 14:02close1791.001.97121.96970.000040.0020630.00
3592006.12.20 16:47sell1801.001.96531.96720.0000
3602006.12.20 16:50close1801.001.96411.96720.0000120.0020750.00
3612006.12.20 17:30sell1811.001.96291.96460.0000
3622006.12.20 17:37close1811.001.96241.96460.000050.0020800.00
3632006.12.20 18:17sell1821.001.96451.96620.0000
3642006.12.20 18:20close1821.001.96311.96620.0000140.0020940.00
3652006.12.20 19:17buy1831.001.96431.96330.0000
3662006.12.20 19:22close1831.001.96471.96330.000040.0020980.00
3672006.12.20 23:37buy1841.001.96581.96450.0000
3682006.12.20 23:40close1841.001.96611.96450.000030.0021010.00
3692006.12.21 01:25sell1851.001.96591.96720.0000
3702006.12.21 01:29close1851.001.96521.96720.000070.0021080.00
3712006.12.21 08:02buy1861.001.96761.96590.0000
3722006.12.21 08:10close1861.001.96801.96590.000040.0021120.00
3732006.12.21 10:52buy1871.001.96411.96240.0000
3742006.12.21 10:59close1871.001.96591.96240.0000180.0021300.00
3752006.12.21 11:32sell1881.001.96351.96540.0000
3762006.12.21 11:35close1881.001.96261.96540.000090.0021390.00
3772006.12.21 11:50sell1891.001.96381.96510.0000
3782006.12.21 11:52close1891.001.96361.96510.000020.0021410.00
3792006.12.21 12:40sell1901.001.96271.96370.0000
3802006.12.21 12:44close1901.001.96211.96370.000060.0021470.00
3812006.12.21 13:37sell1911.001.95911.96240.0000
3822006.12.21 13:40close1911.001.95841.96240.000070.0021540.00
3832006.12.21 16:02buy1921.001.95991.95700.0000
3842006.12.21 16:05close1921.001.96111.95700.0000120.0021660.00
3852006.12.21 16:35sell1931.001.96091.96190.0000
3862006.12.21 16:40close1931.001.96081.96190.000010.0021670.00
3872006.12.21 17:05buy1941.001.96161.96060.0000
3882006.12.21 17:07close1941.001.96241.96060.000080.0021750.00
3892006.12.21 17:32buy1951.001.96001.95810.0000
3902006.12.21 17:35close1951.001.96031.95810.000030.0021780.00
3912006.12.21 18:25buy1961.001.96171.96060.0000
3922006.12.21 18:29close1961.001.96181.96060.000010.0021790.00
3932006.12.21 18:37buy1971.001.96191.96040.0000
3942006.12.21 18:40close1971.001.96271.96040.000080.0021870.00
3952006.12.21 20:02buy1981.001.96141.96040.0000
3962006.12.21 20:05close1981.001.96241.96040.0000100.0021970.00
3972006.12.21 20:22buy1991.001.96061.95930.0000
3982006.12.21 20:25close1991.001.96131.95930.000070.0022040.00
3992006.12.21 21:05sell2001.001.96111.96240.0000
4002006.12.21 21:07close2001.001.96061.96240.000050.0022090.00
4012006.12.21 22:02buy2011.001.96061.95960.0000
4022006.12.21 22:05close2011.001.96211.95960.0000150.0022240.00
4032006.12.22 03:37sell2021.001.96321.96420.0000
4042006.12.22 03:40close2021.001.96251.96420.000070.0022310.00
4052006.12.22 07:22buy2031.001.96411.96310.0000
4062006.12.22 07:25close2031.001.96451.96310.000040.0022350.00
4072006.12.22 08:52buy2041.001.96431.96280.0000
4082006.12.22 08:55close2041.001.96561.96280.0000130.0022480.00
4092006.12.22 09:25sell2051.001.96571.96670.0000
4102006.12.22 09:29close2051.001.96551.96670.000020.0022500.00
4112006.12.22 10:00buy2061.001.96721.96130.0000
4122006.12.22 10:02close2061.001.96791.96130.000070.0022570.00
4132006.12.22 10:05buy2071.001.96611.96480.0000
4142006.12.22 10:07close2071.001.96661.96480.000050.0022620.00
4152006.12.22 11:40buy2081.001.96441.96330.0000
4162006.12.22 11:44close2081.001.96571.96330.0000130.0022750.00
4172006.12.22 12:35sell2091.001.96551.96650.0000
4182006.12.22 12:37close2091.001.96481.96650.000070.0022820.00
4192006.12.22 12:55buy2101.001.96491.96360.0000
4202006.12.22 12:59close2101.001.96491.96360.00000.0022820.00
4212006.12.22 14:05buy2111.001.96401.96190.0000
4222006.12.22 14:10close2111.001.96581.96190.0000180.0023000.00
4232006.12.22 14:20buy2121.001.96171.96040.0000
4242006.12.22 14:22close2121.001.96501.96040.0000330.0023330.00
4252006.12.22 14:25buy2131.001.96221.96090.0000
4262006.12.22 14:29close2131.001.96241.96090.000020.0023350.00
4272006.12.22 14:50buy2141.001.96141.95870.0000
4282006.12.22 14:52close2141.001.96151.95870.000010.0023360.00
4292006.12.22 15:00sell2151.001.96211.96600.0000
4302006.12.22 15:02close2151.001.96191.96600.000020.0023380.00
4312006.12.22 15:05sell2161.001.96211.96360.0000
4322006.12.22 15:07close2161.001.96001.96360.0000210.0023590.00
4332006.12.22 15:35sell2171.001.95941.96090.0000
4342006.12.22 15:37close2171.001.95921.96090.000020.0023610.00
4352006.12.22 15:55buy2181.001.95751.95640.0000
4362006.12.22 15:59close2181.001.96021.95640.0000270.0023880.00
4372006.12.22 16:00sell2191.001.96011.96380.0000
4382006.12.22 16:10close2191.001.96001.96380.000010.0023890.00
4392006.12.22 17:05sell2201.001.95761.95910.0000
4402006.12.22 17:10close2201.001.95631.95910.0000130.0024020.00
4412006.12.22 17:25buy2211.001.95631.95500.0000
4422006.12.22 17:29close2211.001.95661.95500.000030.0024050.00
4432006.12.22 19:10sell2221.001.95961.96060.0000
4442006.12.22 19:14close2221.001.95881.96060.000080.0024130.00
4452006.12.22 20:25sell2231.001.96031.96160.0000
4462006.12.22 20:29close2231.001.96011.96160.000020.0024150.00
4472006.12.24 23:15buy2241.001.95761.95550.0000
4482006.12.24 23:32close2241.001.95981.95550.0000220.0024370.00
4492006.12.24 23:35sell2251.001.95921.96130.0000
4502006.12.24 23:40close2251.001.95741.96130.0000180.0024550.00
4512006.12.25 00:15buy2261.001.95771.95500.0000
4522006.12.25 00:17close2261.001.95821.95500.000050.0024600.00
4532006.12.25 01:22buy2271.001.95791.95690.0000
4542006.12.25 01:25close2271.001.95851.95690.000060.0024660.00
4552006.12.25 01:47buy2281.001.95751.95650.0000
4562006.12.25 01:50close2281.001.95791.95650.000040.0024700.00
4572006.12.25 03:52buy2291.001.95671.95560.0000
4582006.12.25 03:55close2291.001.95691.95560.000020.0024720.00
4592006.12.25 05:52sell2301.001.95681.95780.0000
4602006.12.25 05:55close2301.001.95631.95780.000050.0024770.00
4612006.12.25 06:15sell2311.001.95751.95860.0000
4622006.12.25 06:44s/l2311.001.95861.95860.0000-110.0024660.00
4632006.12.25 22:59buy2321.001.96001.95890.0000
4642006.12.26 07:00s/l2321.001.95891.95890.0000-114.6024545.40