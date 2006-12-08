|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.12.01 00:00 - 2006.12.26 12:00 (2006.12.01 - 2006.12.27)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=false; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=false; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StopLevel=0;
|Bars in test
|16292
|Ticks modelled
|23858
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|14545.40
|Gross profit
|15610.00
|Gross loss
|-1064.60
|Profit factor
|14.66
|Expected payoff
|62.70
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|224.60 (0.91%)
|Relative drawdown
|0.91% (224.60)
|Total trades
|232
|Short positions (won %)
|104 (94.23%)
|Long positions (won %)
|128 (97.66%)
|Profit trades (% of total)
|223 (96.12%)
|Loss trades (% of total)
|9 (3.88%)
|Largest
|profit trade
|1240.00
|loss trade
|-170.00
|Average
|profit trade
|70.00
|loss trade
|-118.29
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|78 (5930.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-224.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5930.00 (78)
|consecutive loss (count of losses)
|-224.60 (2)
|Average
|consecutive wins
|28
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.08 01:47
|buy
|1
|1.00
|1.9629
|1.9619
|0.0000
|2
|2006.12.08 01:50
|close
|1
|1.00
|1.9630
|1.9619
|0.0000
|10.00
|10010.00
|3
|2006.12.08 03:32
|buy
|2
|1.00
|1.9630
|1.9620
|0.0000
|4
|2006.12.08 03:35
|close
|2
|1.00
|1.9633
|1.9620
|0.0000
|30.00
|10040.00
|5
|2006.12.08 08:17
|sell
|3
|1.00
|1.9618
|1.9629
|0.0000
|6
|2006.12.08 08:20
|close
|3
|1.00
|1.9614
|1.9629
|0.0000
|40.00
|10080.00
|7
|2006.12.08 10:10
|buy
|4
|1.00
|1.9591
|1.9572
|0.0000
|8
|2006.12.08 10:14
|close
|4
|1.00
|1.9594
|1.9572
|0.0000
|30.00
|10110.00
|9
|2006.12.08 11:22
|sell
|5
|1.00
|1.9591
|1.9610
|0.0000
|10
|2006.12.08 11:25
|close
|5
|1.00
|1.9584
|1.9610
|0.0000
|70.00
|10180.00
|11
|2006.12.08 13:40
|buy
|6
|1.00
|1.9558
|1.9537
|0.0000
|12
|2006.12.08 13:44
|close
|6
|1.00
|1.9565
|1.9537
|0.0000
|70.00
|10250.00
|13
|2006.12.08 15:15
|buy
|7
|1.00
|1.9702
|1.9671
|0.0000
|14
|2006.12.08 15:22
|close
|7
|1.00
|1.9703
|1.9671
|0.0000
|10.00
|10260.00
|15
|2006.12.08 15:55
|buy
|8
|1.00
|1.9667
|1.9654
|0.0000
|16
|2006.12.08 16:02
|close
|8
|1.00
|1.9684
|1.9654
|0.0000
|170.00
|10430.00
|17
|2006.12.08 16:52
|sell
|9
|1.00
|1.9641
|1.9700
|0.0000
|18
|2006.12.08 16:55
|close
|9
|1.00
|1.9517
|1.9700
|0.0000
|1240.00
|11670.00
|19
|2006.12.08 20:10
|buy
|10
|1.00
|1.9525
|1.9512
|0.0000
|20
|2006.12.08 20:14
|close
|10
|1.00
|1.9531
|1.9512
|0.0000
|60.00
|11730.00
|21
|2006.12.08 20:37
|buy
|11
|1.00
|1.9540
|1.9530
|0.0000
|22
|2006.12.08 20:40
|close
|11
|1.00
|1.9542
|1.9530
|0.0000
|20.00
|11750.00
|23
|2006.12.10 23:35
|sell
|12
|1.00
|1.9541
|1.9551
|0.0000
|24
|2006.12.10 23:37
|close
|12
|1.00
|1.9536
|1.9551
|0.0000
|50.00
|11800.00
|25
|2006.12.11 01:20
|buy
|13
|1.00
|1.9492
|1.9482
|0.0000
|26
|2006.12.11 01:22
|close
|13
|1.00
|1.9493
|1.9482
|0.0000
|10.00
|11810.00
|27
|2006.12.11 04:17
|buy
|14
|1.00
|1.9499
|1.9489
|0.0000
|28
|2006.12.11 04:20
|close
|14
|1.00
|1.9505
|1.9489
|0.0000
|60.00
|11870.00
|29
|2006.12.11 07:00
|buy
|15
|1.00
|1.9499
|1.9484
|0.0000
|30
|2006.12.11 07:05
|close
|15
|1.00
|1.9515
|1.9484
|0.0000
|160.00
|12030.00
|31
|2006.12.11 08:17
|buy
|16
|1.00
|1.9556
|1.9545
|0.0000
|32
|2006.12.11 08:22
|close
|16
|1.00
|1.9561
|1.9545
|0.0000
|50.00
|12080.00
|33
|2006.12.11 08:40
|sell
|17
|1.00
|1.9568
|1.9578
|0.0000
|34
|2006.12.11 08:44
|close
|17
|1.00
|1.9553
|1.9578
|0.0000
|150.00
|12230.00
|35
|2006.12.11 09:25
|buy
|18
|1.00
|1.9525
|1.9512
|0.0000
|36
|2006.12.11 09:29
|close
|18
|1.00
|1.9529
|1.9512
|0.0000
|40.00
|12270.00
|37
|2006.12.11 10:10
|buy
|19
|1.00
|1.9499
|1.9489
|0.0000
|38
|2006.12.11 10:14
|close
|19
|1.00
|1.9501
|1.9489
|0.0000
|20.00
|12290.00
|39
|2006.12.11 10:20
|sell
|20
|1.00
|1.9502
|1.9512
|0.0000
|40
|2006.12.11 10:22
|close
|20
|1.00
|1.9492
|1.9512
|0.0000
|100.00
|12390.00
|41
|2006.12.11 10:40
|buy
|21
|1.00
|1.9489
|1.9476
|0.0000
|42
|2006.12.11 10:44
|close
|21
|1.00
|1.9506
|1.9476
|0.0000
|170.00
|12560.00
|43
|2006.12.11 11:20
|buy
|22
|1.00
|1.9493
|1.9480
|0.0000
|44
|2006.12.11 11:22
|close
|22
|1.00
|1.9501
|1.9480
|0.0000
|80.00
|12640.00
|45
|2006.12.11 12:10
|buy
|23
|1.00
|1.9483
|1.9473
|0.0000
|46
|2006.12.11 12:20
|close
|23
|1.00
|1.9489
|1.9473
|0.0000
|60.00
|12700.00
|47
|2006.12.11 13:07
|buy
|24
|1.00
|1.9492
|1.9482
|0.0000
|48
|2006.12.11 13:10
|close
|24
|1.00
|1.9496
|1.9482
|0.0000
|40.00
|12740.00
|49
|2006.12.11 13:40
|buy
|25
|1.00
|1.9497
|1.9486
|0.0000
|50
|2006.12.11 13:44
|close
|25
|1.00
|1.9504
|1.9486
|0.0000
|70.00
|12810.00
|51
|2006.12.11 15:25
|sell
|26
|1.00
|1.9522
|1.9541
|0.0000
|52
|2006.12.11 15:29
|close
|26
|1.00
|1.9520
|1.9541
|0.0000
|20.00
|12830.00
|53
|2006.12.11 15:40
|buy
|27
|1.00
|1.9521
|1.9506
|0.0000
|54
|2006.12.11 15:44
|close
|27
|1.00
|1.9532
|1.9506
|0.0000
|110.00
|12940.00
|55
|2006.12.11 15:52
|buy
|28
|1.00
|1.9532
|1.9522
|0.0000
|56
|2006.12.11 15:55
|close
|28
|1.00
|1.9540
|1.9522
|0.0000
|80.00
|13020.00
|57
|2006.12.11 17:40
|sell
|29
|1.00
|1.9595
|1.9605
|0.0000
|58
|2006.12.11 17:47
|close
|29
|1.00
|1.9588
|1.9605
|0.0000
|70.00
|13090.00
|59
|2006.12.11 19:20
|sell
|30
|1.00
|1.9585
|1.9595
|0.0000
|60
|2006.12.11 19:22
|close
|30
|1.00
|1.9584
|1.9595
|0.0000
|10.00
|13100.00
|61
|2006.12.11 19:50
|buy
|31
|1.00
|1.9583
|1.9573
|0.0000
|62
|2006.12.11 19:52
|close
|31
|1.00
|1.9585
|1.9573
|0.0000
|20.00
|13120.00
|63
|2006.12.11 22:40
|sell
|32
|1.00
|1.9593
|1.9604
|0.0000
|64
|2006.12.11 22:44
|close
|32
|1.00
|1.9592
|1.9604
|0.0000
|10.00
|13130.00
|65
|2006.12.12 00:50
|buy
|33
|1.00
|1.9594
|1.9584
|0.0000
|66
|2006.12.12 01:07
|close
|33
|1.00
|1.9596
|1.9584
|0.0000
|20.00
|13150.00
|67
|2006.12.12 01:47
|sell
|34
|1.00
|1.9600
|1.9610
|0.0000
|68
|2006.12.12 01:50
|close
|34
|1.00
|1.9597
|1.9610
|0.0000
|30.00
|13180.00
|69
|2006.12.12 04:10
|sell
|35
|1.00
|1.9626
|1.9637
|0.0000
|70
|2006.12.12 04:14
|close
|35
|1.00
|1.9625
|1.9637
|0.0000
|10.00
|13190.00
|71
|2006.12.12 08:37
|buy
|36
|1.00
|1.9598
|1.9587
|0.0000
|72
|2006.12.12 08:44
|close
|36
|1.00
|1.9599
|1.9587
|0.0000
|10.00
|13200.00
|73
|2006.12.12 08:52
|buy
|37
|1.00
|1.9588
|1.9573
|0.0000
|74
|2006.12.12 08:55
|close
|37
|1.00
|1.9591
|1.9573
|0.0000
|30.00
|13230.00
|75
|2006.12.12 09:52
|buy
|38
|1.00
|1.9631
|1.9618
|0.0000
|76
|2006.12.12 09:55
|close
|38
|1.00
|1.9647
|1.9618
|0.0000
|160.00
|13390.00
|77
|2006.12.12 10:00
|sell
|39
|1.00
|1.9635
|1.9658
|0.0000
|78
|2006.12.12 10:05
|close
|39
|1.00
|1.9630
|1.9658
|0.0000
|50.00
|13440.00
|79
|2006.12.12 11:00
|sell
|40
|1.00
|1.9611
|1.9634
|0.0000
|80
|2006.12.12 11:25
|close
|40
|1.00
|1.9610
|1.9634
|0.0000
|10.00
|13450.00
|81
|2006.12.12 12:10
|buy
|41
|1.00
|1.9633
|1.9623
|0.0000
|82
|2006.12.12 12:17
|close
|41
|1.00
|1.9637
|1.9623
|0.0000
|40.00
|13490.00
|83
|2006.12.12 14:02
|sell
|42
|1.00
|1.9641
|1.9654
|0.0000
|84
|2006.12.12 14:05
|close
|42
|1.00
|1.9631
|1.9654
|0.0000
|100.00
|13590.00
|85
|2006.12.12 14:52
|sell
|43
|1.00
|1.9680
|1.9693
|0.0000
|86
|2006.12.12 14:59
|close
|43
|1.00
|1.9673
|1.9693
|0.0000
|70.00
|13660.00
|87
|2006.12.12 15:10
|sell
|44
|1.00
|1.9681
|1.9700
|0.0000
|88
|2006.12.12 15:14
|close
|44
|1.00
|1.9677
|1.9700
|0.0000
|40.00
|13700.00
|89
|2006.12.12 15:52
|buy
|45
|1.00
|1.9672
|1.9661
|0.0000
|90
|2006.12.12 15:59
|s/l
|45
|1.00
|1.9661
|1.9661
|0.0000
|-110.00
|13590.00
|91
|2006.12.12 16:07
|sell
|46
|1.00
|1.9669
|1.9680
|0.0000
|92
|2006.12.12 16:10
|close
|46
|1.00
|1.9665
|1.9680
|0.0000
|40.00
|13630.00
|93
|2006.12.12 17:10
|buy
|47
|1.00
|1.9640
|1.9625
|0.0000
|94
|2006.12.12 17:14
|close
|47
|1.00
|1.9651
|1.9625
|0.0000
|110.00
|13740.00
|95
|2006.12.12 19:15
|sell
|48
|1.00
|1.9653
|1.9688
|0.0000
|96
|2006.12.12 19:17
|close
|48
|1.00
|1.9642
|1.9688
|0.0000
|110.00
|13850.00
|97
|2006.12.12 19:35
|sell
|49
|1.00
|1.9710
|1.9731
|0.0000
|98
|2006.12.12 19:40
|close
|49
|1.00
|1.9687
|1.9731
|0.0000
|230.00
|14080.00
|99
|2006.12.12 19:50
|buy
|50
|1.00
|1.9697
|1.9680
|0.0000
|100
|2006.12.12 19:55
|close
|50
|1.00
|1.9706
|1.9680
|0.0000
|90.00
|14170.00
|101
|2006.12.12 20:25
|sell
|51
|1.00
|1.9712
|1.9727
|0.0000
|102
|2006.12.12 20:29
|close
|51
|1.00
|1.9711
|1.9727
|0.0000
|10.00
|14180.00
|103
|2006.12.12 20:32
|buy
|52
|1.00
|1.9706
|1.9696
|0.0000
|104
|2006.12.12 20:37
|close
|52
|1.00
|1.9707
|1.9696
|0.0000
|10.00
|14190.00
|105
|2006.12.12 21:00
|buy
|53
|1.00
|1.9704
|1.9694
|0.0000
|106
|2006.12.12 21:05
|close
|53
|1.00
|1.9708
|1.9694
|0.0000
|40.00
|14230.00
|107
|2006.12.12 21:50
|buy
|54
|1.00
|1.9707
|1.9694
|0.0000
|108
|2006.12.12 21:52
|close
|54
|1.00
|1.9709
|1.9694
|0.0000
|20.00
|14250.00
|109
|2006.12.12 22:05
|buy
|55
|1.00
|1.9709
|1.9699
|0.0000
|110
|2006.12.12 22:07
|close
|55
|1.00
|1.9712
|1.9699
|0.0000
|30.00
|14280.00
|111
|2006.12.12 22:17
|buy
|56
|1.00
|1.9703
|1.9692
|0.0000
|112
|2006.12.12 22:25
|close
|56
|1.00
|1.9711
|1.9692
|0.0000
|80.00
|14360.00
|113
|2006.12.12 23:00
|sell
|57
|1.00
|1.9709
|1.9719
|0.0000
|114
|2006.12.12 23:30
|close
|57
|1.00
|1.9708
|1.9719
|0.0000
|10.00
|14370.00
|115
|2006.12.13 00:37
|buy
|58
|1.00
|1.9701
|1.9691
|0.0000
|116
|2006.12.13 00:40
|close
|58
|1.00
|1.9702
|1.9691
|0.0000
|10.00
|14380.00
|117
|2006.12.13 00:50
|buy
|59
|1.00
|1.9703
|1.9693
|0.0000
|118
|2006.12.13 00:52
|close
|59
|1.00
|1.9704
|1.9693
|0.0000
|10.00
|14390.00
|119
|2006.12.13 01:37
|buy
|60
|1.00
|1.9703
|1.9690
|0.0000
|120
|2006.12.13 01:40
|close
|60
|1.00
|1.9709
|1.9690
|0.0000
|60.00
|14450.00
|121
|2006.12.13 06:35
|buy
|61
|1.00
|1.9698
|1.9688
|0.0000
|122
|2006.12.13 06:37
|close
|61
|1.00
|1.9703
|1.9688
|0.0000
|50.00
|14500.00
|123
|2006.12.13 07:32
|sell
|62
|1.00
|1.9702
|1.9712
|0.0000
|124
|2006.12.13 07:37
|close
|62
|1.00
|1.9696
|1.9712
|0.0000
|60.00
|14560.00
|125
|2006.12.13 09:10
|buy
|63
|1.00
|1.9671
|1.9660
|0.0000
|126
|2006.12.13 09:14
|close
|63
|1.00
|1.9686
|1.9660
|0.0000
|150.00
|14710.00
|127
|2006.12.13 09:22
|buy
|64
|1.00
|1.9688
|1.9677
|0.0000
|128
|2006.12.13 09:25
|close
|64
|1.00
|1.9695
|1.9677
|0.0000
|70.00
|14780.00
|129
|2006.12.13 09:32
|sell
|65
|1.00
|1.9709
|1.9750
|0.0000
|130
|2006.12.13 09:35
|close
|65
|1.00
|1.9699
|1.9750
|0.0000
|100.00
|14880.00
|131
|2006.12.13 10:10
|sell
|66
|1.00
|1.9723
|1.9733
|0.0000
|132
|2006.12.13 10:14
|close
|66
|1.00
|1.9717
|1.9733
|0.0000
|60.00
|14940.00
|133
|2006.12.13 10:17
|buy
|67
|1.00
|1.9713
|1.9703
|0.0000
|134
|2006.12.13 10:20
|close
|67
|1.00
|1.9714
|1.9703
|0.0000
|10.00
|14950.00
|135
|2006.12.13 11:22
|buy
|68
|1.00
|1.9716
|1.9706
|0.0000
|136
|2006.12.13 11:25
|close
|68
|1.00
|1.9727
|1.9706
|0.0000
|110.00
|15060.00
|137
|2006.12.13 11:52
|sell
|69
|1.00
|1.9719
|1.9729
|0.0000
|138
|2006.12.13 11:55
|close
|69
|1.00
|1.9716
|1.9729
|0.0000
|30.00
|15090.00
|139
|2006.12.13 12:55
|buy
|70
|1.00
|1.9717
|1.9707
|0.0000
|140
|2006.12.13 13:05
|s/l
|70
|1.00
|1.9707
|1.9707
|0.0000
|-100.00
|14990.00
|141
|2006.12.13 13:17
|buy
|71
|1.00
|1.9700
|1.9687
|0.0000
|142
|2006.12.13 13:20
|close
|71
|1.00
|1.9702
|1.9687
|0.0000
|20.00
|15010.00
|143
|2006.12.13 13:30
|sell
|72
|1.00
|1.9707
|1.9722
|0.0000
|144
|2006.12.13 13:32
|close
|72
|1.00
|1.9647
|1.9722
|0.0000
|600.00
|15610.00
|145
|2006.12.13 14:17
|sell
|73
|1.00
|1.9645
|1.9672
|0.0000
|146
|2006.12.13 14:22
|close
|73
|1.00
|1.9639
|1.9672
|0.0000
|60.00
|15670.00
|147
|2006.12.13 14:35
|buy
|74
|1.00
|1.9620
|1.9599
|0.0000
|148
|2006.12.13 14:47
|close
|74
|1.00
|1.9632
|1.9599
|0.0000
|120.00
|15790.00
|149
|2006.12.13 15:02
|sell
|75
|1.00
|1.9654
|1.9671
|0.0000
|150
|2006.12.13 15:05
|close
|75
|1.00
|1.9645
|1.9671
|0.0000
|90.00
|15880.00
|151
|2006.12.13 16:05
|sell
|76
|1.00
|1.9686
|1.9697
|0.0000
|152
|2006.12.13 16:07
|s/l
|76
|1.00
|1.9697
|1.9697
|0.0000
|-110.00
|15770.00
|153
|2006.12.13 16:32
|buy
|77
|1.00
|1.9658
|1.9647
|0.0000
|154
|2006.12.13 16:37
|close
|77
|1.00
|1.9664
|1.9647
|0.0000
|60.00
|15830.00
|155
|2006.12.13 17:05
|sell
|78
|1.00
|1.9672
|1.9683
|0.0000
|156
|2006.12.13 17:07
|close
|78
|1.00
|1.9669
|1.9683
|0.0000
|30.00
|15860.00
|157
|2006.12.13 17:10
|buy
|79
|1.00
|1.9663
|1.9646
|0.0000
|158
|2006.12.13 17:14
|close
|79
|1.00
|1.9664
|1.9646
|0.0000
|10.00
|15870.00
|159
|2006.12.13 17:52
|sell
|80
|1.00
|1.9653
|1.9664
|0.0000
|160
|2006.12.13 17:55
|close
|80
|1.00
|1.9652
|1.9664
|0.0000
|10.00
|15880.00
|161
|2006.12.13 18:02
|sell
|81
|1.00
|1.9646
|1.9659
|0.0000
|162
|2006.12.13 18:10
|close
|81
|1.00
|1.9629
|1.9659
|0.0000
|170.00
|16050.00
|163
|2006.12.13 23:40
|buy
|82
|1.00
|1.9669
|1.9659
|0.0000
|164
|2006.12.13 23:44
|close
|82
|1.00
|1.9669
|1.9659
|0.0000
|0.00
|16050.00
|165
|2006.12.14 06:25
|buy
|83
|1.00
|1.9658
|1.9647
|0.0000
|166
|2006.12.14 06:29
|close
|83
|1.00
|1.9664
|1.9647
|0.0000
|60.00
|16110.00
|167
|2006.12.14 07:25
|sell
|84
|1.00
|1.9676
|1.9686
|0.0000
|168
|2006.12.14 07:29
|close
|84
|1.00
|1.9667
|1.9686
|0.0000
|90.00
|16200.00
|169
|2006.12.14 08:52
|sell
|85
|1.00
|1.9683
|1.9693
|0.0000
|170
|2006.12.14 08:55
|close
|85
|1.00
|1.9675
|1.9693
|0.0000
|80.00
|16280.00
|171
|2006.12.14 09:05
|sell
|86
|1.00
|1.9679
|1.9690
|0.0000
|172
|2006.12.14 09:07
|close
|86
|1.00
|1.9668
|1.9690
|0.0000
|110.00
|16390.00
|173
|2006.12.14 11:10
|sell
|87
|1.00
|1.9666
|1.9697
|0.0000
|174
|2006.12.14 11:14
|close
|87
|1.00
|1.9655
|1.9697
|0.0000
|110.00
|16500.00
|175
|2006.12.14 12:35
|sell
|88
|1.00
|1.9642
|1.9657
|0.0000
|176
|2006.12.14 12:37
|close
|88
|1.00
|1.9636
|1.9657
|0.0000
|60.00
|16560.00
|177
|2006.12.14 13:52
|sell
|89
|1.00
|1.9634
|1.9647
|0.0000
|178
|2006.12.14 13:55
|close
|89
|1.00
|1.9624
|1.9647
|0.0000
|100.00
|16660.00
|179
|2006.12.14 14:17
|sell
|90
|1.00
|1.9650
|1.9660
|0.0000
|180
|2006.12.14 14:20
|close
|90
|1.00
|1.9645
|1.9660
|0.0000
|50.00
|16710.00
|181
|2006.12.14 14:47
|buy
|91
|1.00
|1.9613
|1.9602
|0.0000
|182
|2006.12.14 14:50
|close
|91
|1.00
|1.9620
|1.9602
|0.0000
|70.00
|16780.00
|183
|2006.12.14 15:07
|sell
|92
|1.00
|1.9616
|1.9631
|0.0000
|184
|2006.12.14 15:10
|close
|92
|1.00
|1.9609
|1.9631
|0.0000
|70.00
|16850.00
|185
|2006.12.14 15:30
|buy
|93
|1.00
|1.9592
|1.9559
|0.0000
|186
|2006.12.14 15:32
|close
|93
|1.00
|1.9598
|1.9559
|0.0000
|60.00
|16910.00
|187
|2006.12.14 16:00
|sell
|94
|1.00
|1.9626
|1.9657
|0.0000
|188
|2006.12.14 16:07
|close
|94
|1.00
|1.9622
|1.9657
|0.0000
|40.00
|16950.00
|189
|2006.12.14 16:40
|sell
|95
|1.00
|1.9622
|1.9632
|0.0000
|190
|2006.12.14 16:44
|close
|95
|1.00
|1.9620
|1.9632
|0.0000
|20.00
|16970.00
|191
|2006.12.14 16:59
|sell
|96
|1.00
|1.9643
|1.9670
|0.0000
|192
|2006.12.14 17:07
|close
|96
|1.00
|1.9639
|1.9670
|0.0000
|40.00
|17010.00
|193
|2006.12.14 17:45
|buy
|97
|1.00
|1.9620
|1.9595
|0.0000
|194
|2006.12.14 17:50
|close
|97
|1.00
|1.9621
|1.9595
|0.0000
|10.00
|17020.00
|195
|2006.12.14 19:22
|buy
|98
|1.00
|1.9615
|1.9594
|0.0000
|196
|2006.12.14 19:29
|close
|98
|1.00
|1.9616
|1.9594
|0.0000
|10.00
|17030.00
|197
|2006.12.14 19:35
|buy
|99
|1.00
|1.9610
|1.9600
|0.0000
|198
|2006.12.14 19:40
|close
|99
|1.00
|1.9612
|1.9600
|0.0000
|20.00
|17050.00
|199
|2006.12.14 20:20
|sell
|100
|1.00
|1.9608
|1.9618
|0.0000
|200
|2006.12.14 20:22
|close
|100
|1.00
|1.9599
|1.9618
|0.0000
|90.00
|17140.00
|201
|2006.12.14 23:25
|sell
|101
|1.00
|1.9617
|1.9634
|0.0000
|202
|2006.12.14 23:29
|close
|101
|1.00
|1.9615
|1.9634
|0.0000
|20.00
|17160.00
|203
|2006.12.15 00:05
|buy
|102
|1.00
|1.9618
|1.9608
|0.0000
|204
|2006.12.15 00:10
|close
|102
|1.00
|1.9623
|1.9608
|0.0000
|50.00
|17210.00
|205
|2006.12.15 00:17
|buy
|103
|1.00
|1.9601
|1.9591
|0.0000
|206
|2006.12.15 00:22
|close
|103
|1.00
|1.9613
|1.9591
|0.0000
|120.00
|17330.00
|207
|2006.12.15 01:22
|sell
|104
|1.00
|1.9607
|1.9617
|0.0000
|208
|2006.12.15 01:25
|close
|104
|1.00
|1.9606
|1.9617
|0.0000
|10.00
|17340.00
|209
|2006.12.15 03:02
|buy
|105
|1.00
|1.9612
|1.9602
|0.0000
|210
|2006.12.15 03:07
|close
|105
|1.00
|1.9614
|1.9602
|0.0000
|20.00
|17360.00
|211
|2006.12.15 03:17
|buy
|106
|1.00
|1.9608
|1.9598
|0.0000
|212
|2006.12.15 03:20
|close
|106
|1.00
|1.9612
|1.9598
|0.0000
|40.00
|17400.00
|213
|2006.12.15 06:35
|buy
|107
|1.00
|1.9605
|1.9595
|0.0000
|214
|2006.12.15 06:40
|close
|107
|1.00
|1.9606
|1.9595
|0.0000
|10.00
|17410.00
|215
|2006.12.15 08:17
|buy
|108
|1.00
|1.9629
|1.9618
|0.0000
|216
|2006.12.15 08:22
|close
|108
|1.00
|1.9633
|1.9618
|0.0000
|40.00
|17450.00
|217
|2006.12.15 08:37
|buy
|109
|1.00
|1.9625
|1.9615
|0.0000
|218
|2006.12.15 08:40
|close
|109
|1.00
|1.9633
|1.9615
|0.0000
|80.00
|17530.00
|219
|2006.12.15 10:10
|buy
|110
|1.00
|1.9563
|1.9553
|0.0000
|220
|2006.12.15 10:14
|close
|110
|1.00
|1.9579
|1.9553
|0.0000
|160.00
|17690.00
|221
|2006.12.15 10:25
|buy
|111
|1.00
|1.9572
|1.9562
|0.0000
|222
|2006.12.15 10:29
|close
|111
|1.00
|1.9577
|1.9562
|0.0000
|50.00
|17740.00
|223
|2006.12.15 10:50
|buy
|112
|1.00
|1.9575
|1.9562
|0.0000
|224
|2006.12.15 10:52
|close
|112
|1.00
|1.9589
|1.9562
|0.0000
|140.00
|17880.00
|225
|2006.12.15 11:47
|sell
|113
|1.00
|1.9577
|1.9587
|0.0000
|226
|2006.12.15 11:50
|close
|113
|1.00
|1.9572
|1.9587
|0.0000
|50.00
|17930.00
|227
|2006.12.15 12:20
|sell
|114
|1.00
|1.9576
|1.9593
|0.0000
|228
|2006.12.15 12:22
|close
|114
|1.00
|1.9575
|1.9593
|0.0000
|10.00
|17940.00
|229
|2006.12.15 12:25
|buy
|115
|1.00
|1.9568
|1.9551
|0.0000
|230
|2006.12.15 12:29
|close
|115
|1.00
|1.9575
|1.9551
|0.0000
|70.00
|18010.00
|231
|2006.12.15 14:00
|buy
|116
|1.00
|1.9659
|1.9642
|0.0000
|232
|2006.12.15 14:10
|close
|116
|1.00
|1.9660
|1.9642
|0.0000
|10.00
|18020.00
|233
|2006.12.15 15:00
|buy
|117
|1.00
|1.9578
|1.9541
|0.0000
|234
|2006.12.15 15:02
|close
|117
|1.00
|1.9580
|1.9541
|0.0000
|20.00
|18040.00
|235
|2006.12.15 15:37
|sell
|118
|1.00
|1.9516
|1.9533
|0.0000
|236
|2006.12.15 15:40
|close
|118
|1.00
|1.9504
|1.9533
|0.0000
|120.00
|18160.00
|237
|2006.12.15 17:50
|sell
|119
|1.00
|1.9523
|1.9542
|0.0000
|238
|2006.12.15 17:52
|close
|119
|1.00
|1.9511
|1.9542
|0.0000
|120.00
|18280.00
|239
|2006.12.15 17:55
|buy
|120
|1.00
|1.9512
|1.9502
|0.0000
|240
|2006.12.15 17:59
|close
|120
|1.00
|1.9521
|1.9502
|0.0000
|90.00
|18370.00
|241
|2006.12.15 18:40
|buy
|121
|1.00
|1.9512
|1.9502
|0.0000
|242
|2006.12.15 18:44
|close
|121
|1.00
|1.9518
|1.9502
|0.0000
|60.00
|18430.00
|243
|2006.12.15 20:02
|sell
|122
|1.00
|1.9511
|1.9528
|0.0000
|244
|2006.12.15 20:07
|close
|122
|1.00
|1.9507
|1.9528
|0.0000
|40.00
|18470.00
|245
|2006.12.15 20:50
|buy
|123
|1.00
|1.9514
|1.9499
|0.0000
|246
|2006.12.15 20:52
|close
|123
|1.00
|1.9519
|1.9499
|0.0000
|50.00
|18520.00
|247
|2006.12.17 23:00
|sell
|124
|1.00
|1.9528
|1.9543
|0.0000
|248
|2006.12.17 23:02
|close
|124
|1.00
|1.9525
|1.9543
|0.0000
|30.00
|18550.00
|249
|2006.12.18 00:55
|sell
|125
|1.00
|1.9545
|1.9558
|0.0000
|250
|2006.12.18 00:59
|close
|125
|1.00
|1.9544
|1.9558
|0.0000
|10.00
|18560.00
|251
|2006.12.18 03:52
|buy
|126
|1.00
|1.9541
|1.9531
|0.0000
|252
|2006.12.18 03:55
|close
|126
|1.00
|1.9542
|1.9531
|0.0000
|10.00
|18570.00
|253
|2006.12.18 05:47
|sell
|127
|1.00
|1.9561
|1.9572
|0.0000
|254
|2006.12.18 05:50
|close
|127
|1.00
|1.9558
|1.9572
|0.0000
|30.00
|18600.00
|255
|2006.12.18 07:15
|sell
|128
|1.00
|1.9563
|1.9578
|0.0000
|256
|2006.12.18 07:22
|s/l
|128
|1.00
|1.9578
|1.9578
|0.0000
|-150.00
|18450.00
|257
|2006.12.18 07:37
|buy
|129
|1.00
|1.9568
|1.9543
|0.0000
|258
|2006.12.18 07:44
|close
|129
|1.00
|1.9572
|1.9543
|0.0000
|40.00
|18490.00
|259
|2006.12.18 08:02
|buy
|130
|1.00
|1.9557
|1.9547
|0.0000
|260
|2006.12.18 08:05
|close
|130
|1.00
|1.9560
|1.9547
|0.0000
|30.00
|18520.00
|261
|2006.12.18 08:32
|sell
|131
|1.00
|1.9571
|1.9581
|0.0000
|262
|2006.12.18 08:35
|close
|131
|1.00
|1.9569
|1.9581
|0.0000
|20.00
|18540.00
|263
|2006.12.18 08:40
|buy
|132
|1.00
|1.9559
|1.9546
|0.0000
|264
|2006.12.18 08:44
|close
|132
|1.00
|1.9563
|1.9546
|0.0000
|40.00
|18580.00
|265
|2006.12.18 09:35
|sell
|133
|1.00
|1.9536
|1.9546
|0.0000
|266
|2006.12.18 09:40
|close
|133
|1.00
|1.9527
|1.9546
|0.0000
|90.00
|18670.00
|267
|2006.12.18 09:45
|sell
|134
|1.00
|1.9531
|1.9541
|0.0000
|268
|2006.12.18 09:47
|s/l
|134
|1.00
|1.9541
|1.9541
|0.0000
|-100.00
|18570.00
|269
|2006.12.18 10:20
|buy
|135
|1.00
|1.9523
|1.9506
|0.0000
|270
|2006.12.18 10:22
|close
|135
|1.00
|1.9524
|1.9506
|0.0000
|10.00
|18580.00
|271
|2006.12.18 13:10
|sell
|136
|1.00
|1.9506
|1.9517
|0.0000
|272
|2006.12.18 13:14
|close
|136
|1.00
|1.9498
|1.9517
|0.0000
|80.00
|18660.00
|273
|2006.12.18 15:47
|sell
|137
|1.00
|1.9456
|1.9469
|0.0000
|274
|2006.12.18 15:50
|close
|137
|1.00
|1.9444
|1.9469
|0.0000
|120.00
|18780.00
|275
|2006.12.18 16:05
|buy
|138
|1.00
|1.9455
|1.9445
|0.0000
|276
|2006.12.18 16:22
|close
|138
|1.00
|1.9459
|1.9445
|0.0000
|40.00
|18820.00
|277
|2006.12.18 17:52
|buy
|139
|1.00
|1.9453
|1.9443
|0.0000
|278
|2006.12.18 17:55
|close
|139
|1.00
|1.9455
|1.9443
|0.0000
|20.00
|18840.00
|279
|2006.12.18 18:25
|buy
|140
|1.00
|1.9475
|1.9465
|0.0000
|280
|2006.12.18 18:29
|close
|140
|1.00
|1.9477
|1.9465
|0.0000
|20.00
|18860.00
|281
|2006.12.18 19:25
|sell
|141
|1.00
|1.9487
|1.9497
|0.0000
|282
|2006.12.18 19:29
|close
|141
|1.00
|1.9483
|1.9497
|0.0000
|40.00
|18900.00
|283
|2006.12.18 20:10
|sell
|142
|1.00
|1.9492
|1.9502
|0.0000
|284
|2006.12.18 20:14
|close
|142
|1.00
|1.9491
|1.9502
|0.0000
|10.00
|18910.00
|285
|2006.12.18 20:25
|sell
|143
|1.00
|1.9490
|1.9500
|0.0000
|286
|2006.12.18 20:30
|close
|143
|1.00
|1.9489
|1.9500
|0.0000
|10.00
|18920.00
|287
|2006.12.19 01:55
|sell
|144
|1.00
|1.9494
|1.9504
|0.0000
|288
|2006.12.19 02:00
|close
|144
|1.00
|1.9493
|1.9504
|0.0000
|10.00
|18930.00
|289
|2006.12.19 02:22
|buy
|145
|1.00
|1.9492
|1.9482
|0.0000
|290
|2006.12.19 02:52
|close
|145
|1.00
|1.9493
|1.9482
|0.0000
|10.00
|18940.00
|291
|2006.12.19 04:22
|buy
|146
|1.00
|1.9485
|1.9475
|0.0000
|292
|2006.12.19 04:25
|close
|146
|1.00
|1.9486
|1.9475
|0.0000
|10.00
|18950.00
|293
|2006.12.19 08:00
|sell
|147
|1.00
|1.9532
|1.9549
|0.0000
|294
|2006.12.19 08:05
|s/l
|147
|1.00
|1.9549
|1.9549
|0.0000
|-170.00
|18780.00
|295
|2006.12.19 08:15
|buy
|148
|1.00
|1.9564
|1.9525
|0.0000
|296
|2006.12.19 08:22
|close
|148
|1.00
|1.9566
|1.9525
|0.0000
|20.00
|18800.00
|297
|2006.12.19 09:17
|buy
|149
|1.00
|1.9613
|1.9598
|0.0000
|298
|2006.12.19 09:20
|close
|149
|1.00
|1.9618
|1.9598
|0.0000
|50.00
|18850.00
|299
|2006.12.19 09:52
|sell
|150
|1.00
|1.9612
|1.9622
|0.0000
|300
|2006.12.19 09:55
|close
|150
|1.00
|1.9606
|1.9622
|0.0000
|60.00
|18910.00
|301
|2006.12.19 10:32
|sell
|151
|1.00
|1.9627
|1.9637
|0.0000
|302
|2006.12.19 10:35
|close
|151
|1.00
|1.9624
|1.9637
|0.0000
|30.00
|18940.00
|303
|2006.12.19 11:20
|sell
|152
|1.00
|1.9630
|1.9640
|0.0000
|304
|2006.12.19 11:25
|s/l
|152
|1.00
|1.9640
|1.9640
|0.0000
|-100.00
|18840.00
|305
|2006.12.19 12:17
|buy
|153
|1.00
|1.9637
|1.9627
|0.0000
|306
|2006.12.19 12:22
|close
|153
|1.00
|1.9639
|1.9627
|0.0000
|20.00
|18860.00
|307
|2006.12.19 13:15
|buy
|154
|1.00
|1.9604
|1.9575
|0.0000
|308
|2006.12.19 13:17
|close
|154
|1.00
|1.9618
|1.9575
|0.0000
|140.00
|19000.00
|309
|2006.12.19 13:22
|sell
|155
|1.00
|1.9618
|1.9628
|0.0000
|310
|2006.12.19 13:25
|close
|155
|1.00
|1.9604
|1.9628
|0.0000
|140.00
|19140.00
|311
|2006.12.19 14:17
|buy
|156
|1.00
|1.9604
|1.9585
|0.0000
|312
|2006.12.19 14:20
|close
|156
|1.00
|1.9621
|1.9585
|0.0000
|170.00
|19310.00
|313
|2006.12.19 15:05
|sell
|157
|1.00
|1.9620
|1.9633
|0.0000
|314
|2006.12.19 15:07
|close
|157
|1.00
|1.9609
|1.9633
|0.0000
|110.00
|19420.00
|315
|2006.12.19 15:10
|sell
|158
|1.00
|1.9621
|1.9632
|0.0000
|316
|2006.12.19 15:14
|close
|158
|1.00
|1.9616
|1.9632
|0.0000
|50.00
|19470.00
|317
|2006.12.19 15:20
|buy
|159
|1.00
|1.9611
|1.9601
|0.0000
|318
|2006.12.19 15:22
|close
|159
|1.00
|1.9628
|1.9601
|0.0000
|170.00
|19640.00
|319
|2006.12.19 15:35
|sell
|160
|1.00
|1.9628
|1.9643
|0.0000
|320
|2006.12.19 15:37
|close
|160
|1.00
|1.9626
|1.9643
|0.0000
|20.00
|19660.00
|321
|2006.12.19 16:55
|buy
|161
|1.00
|1.9656
|1.9633
|0.0000
|322
|2006.12.19 16:59
|close
|161
|1.00
|1.9664
|1.9633
|0.0000
|80.00
|19740.00
|323
|2006.12.19 19:40
|sell
|162
|1.00
|1.9688
|1.9698
|0.0000
|324
|2006.12.19 19:44
|close
|162
|1.00
|1.9685
|1.9698
|0.0000
|30.00
|19770.00
|325
|2006.12.19 21:05
|buy
|163
|1.00
|1.9682
|1.9672
|0.0000
|326
|2006.12.19 21:07
|close
|163
|1.00
|1.9688
|1.9672
|0.0000
|60.00
|19830.00
|327
|2006.12.19 22:17
|buy
|164
|1.00
|1.9691
|1.9681
|0.0000
|328
|2006.12.19 22:20
|close
|164
|1.00
|1.9692
|1.9681
|0.0000
|10.00
|19840.00
|329
|2006.12.20 05:37
|buy
|165
|1.00
|1.9722
|1.9712
|0.0000
|330
|2006.12.20 05:44
|close
|165
|1.00
|1.9723
|1.9712
|0.0000
|10.00
|19850.00
|331
|2006.12.20 07:40
|buy
|166
|1.00
|1.9719
|1.9709
|0.0000
|332
|2006.12.20 07:50
|close
|166
|1.00
|1.9723
|1.9709
|0.0000
|40.00
|19890.00
|333
|2006.12.20 08:00
|buy
|167
|1.00
|1.9693
|1.9670
|0.0000
|334
|2006.12.20 08:02
|close
|167
|1.00
|1.9707
|1.9670
|0.0000
|140.00
|20030.00
|335
|2006.12.20 08:25
|buy
|168
|1.00
|1.9708
|1.9681
|0.0000
|336
|2006.12.20 08:29
|close
|168
|1.00
|1.9722
|1.9681
|0.0000
|140.00
|20170.00
|337
|2006.12.20 08:35
|sell
|169
|1.00
|1.9726
|1.9736
|0.0000
|338
|2006.12.20 08:37
|close
|169
|1.00
|1.9711
|1.9736
|0.0000
|150.00
|20320.00
|339
|2006.12.20 08:52
|sell
|170
|1.00
|1.9721
|1.9738
|0.0000
|340
|2006.12.20 09:02
|close
|170
|1.00
|1.9716
|1.9738
|0.0000
|50.00
|20370.00
|341
|2006.12.20 09:17
|buy
|171
|1.00
|1.9713
|1.9694
|0.0000
|342
|2006.12.20 09:20
|close
|171
|1.00
|1.9720
|1.9694
|0.0000
|70.00
|20440.00
|343
|2006.12.20 09:22
|sell
|172
|1.00
|1.9722
|1.9733
|0.0000
|344
|2006.12.20 09:25
|close
|172
|1.00
|1.9721
|1.9733
|0.0000
|10.00
|20450.00
|345
|2006.12.20 10:50
|sell
|173
|1.00
|1.9712
|1.9727
|0.0000
|346
|2006.12.20 10:52
|close
|173
|1.00
|1.9706
|1.9727
|0.0000
|60.00
|20510.00
|347
|2006.12.20 11:37
|sell
|174
|1.00
|1.9725
|1.9735
|0.0000
|348
|2006.12.20 11:40
|close
|174
|1.00
|1.9724
|1.9735
|0.0000
|10.00
|20520.00
|349
|2006.12.20 12:02
|buy
|175
|1.00
|1.9706
|1.9695
|0.0000
|350
|2006.12.20 12:07
|close
|175
|1.00
|1.9710
|1.9695
|0.0000
|40.00
|20560.00
|351
|2006.12.20 12:47
|sell
|176
|1.00
|1.9720
|1.9731
|0.0000
|352
|2006.12.20 12:50
|close
|176
|1.00
|1.9719
|1.9731
|0.0000
|10.00
|20570.00
|353
|2006.12.20 13:30
|sell
|177
|1.00
|1.9717
|1.9734
|0.0000
|354
|2006.12.20 13:32
|close
|177
|1.00
|1.9716
|1.9734
|0.0000
|10.00
|20580.00
|355
|2006.12.20 13:40
|buy
|178
|1.00
|1.9703
|1.9692
|0.0000
|356
|2006.12.20 13:45
|close
|178
|1.00
|1.9704
|1.9692
|0.0000
|10.00
|20590.00
|357
|2006.12.20 14:00
|buy
|179
|1.00
|1.9708
|1.9697
|0.0000
|358
|2006.12.20 14:02
|close
|179
|1.00
|1.9712
|1.9697
|0.0000
|40.00
|20630.00
|359
|2006.12.20 16:47
|sell
|180
|1.00
|1.9653
|1.9672
|0.0000
|360
|2006.12.20 16:50
|close
|180
|1.00
|1.9641
|1.9672
|0.0000
|120.00
|20750.00
|361
|2006.12.20 17:30
|sell
|181
|1.00
|1.9629
|1.9646
|0.0000
|362
|2006.12.20 17:37
|close
|181
|1.00
|1.9624
|1.9646
|0.0000
|50.00
|20800.00
|363
|2006.12.20 18:17
|sell
|182
|1.00
|1.9645
|1.9662
|0.0000
|364
|2006.12.20 18:20
|close
|182
|1.00
|1.9631
|1.9662
|0.0000
|140.00
|20940.00
|365
|2006.12.20 19:17
|buy
|183
|1.00
|1.9643
|1.9633
|0.0000
|366
|2006.12.20 19:22
|close
|183
|1.00
|1.9647
|1.9633
|0.0000
|40.00
|20980.00
|367
|2006.12.20 23:37
|buy
|184
|1.00
|1.9658
|1.9645
|0.0000
|368
|2006.12.20 23:40
|close
|184
|1.00
|1.9661
|1.9645
|0.0000
|30.00
|21010.00
|369
|2006.12.21 01:25
|sell
|185
|1.00
|1.9659
|1.9672
|0.0000
|370
|2006.12.21 01:29
|close
|185
|1.00
|1.9652
|1.9672
|0.0000
|70.00
|21080.00
|371
|2006.12.21 08:02
|buy
|186
|1.00
|1.9676
|1.9659
|0.0000
|372
|2006.12.21 08:10
|close
|186
|1.00
|1.9680
|1.9659
|0.0000
|40.00
|21120.00
|373
|2006.12.21 10:52
|buy
|187
|1.00
|1.9641
|1.9624
|0.0000
|374
|2006.12.21 10:59
|close
|187
|1.00
|1.9659
|1.9624
|0.0000
|180.00
|21300.00
|375
|2006.12.21 11:32
|sell
|188
|1.00
|1.9635
|1.9654
|0.0000
|376
|2006.12.21 11:35
|close
|188
|1.00
|1.9626
|1.9654
|0.0000
|90.00
|21390.00
|377
|2006.12.21 11:50
|sell
|189
|1.00
|1.9638
|1.9651
|0.0000
|378
|2006.12.21 11:52
|close
|189
|1.00
|1.9636
|1.9651
|0.0000
|20.00
|21410.00
|379
|2006.12.21 12:40
|sell
|190
|1.00
|1.9627
|1.9637
|0.0000
|380
|2006.12.21 12:44
|close
|190
|1.00
|1.9621
|1.9637
|0.0000
|60.00
|21470.00
|381
|2006.12.21 13:37
|sell
|191
|1.00
|1.9591
|1.9624
|0.0000
|382
|2006.12.21 13:40
|close
|191
|1.00
|1.9584
|1.9624
|0.0000
|70.00
|21540.00
|383
|2006.12.21 16:02
|buy
|192
|1.00
|1.9599
|1.9570
|0.0000
|384
|2006.12.21 16:05
|close
|192
|1.00
|1.9611
|1.9570
|0.0000
|120.00
|21660.00
|385
|2006.12.21 16:35
|sell
|193
|1.00
|1.9609
|1.9619
|0.0000
|386
|2006.12.21 16:40
|close
|193
|1.00
|1.9608
|1.9619
|0.0000
|10.00
|21670.00
|387
|2006.12.21 17:05
|buy
|194
|1.00
|1.9616
|1.9606
|0.0000
|388
|2006.12.21 17:07
|close
|194
|1.00
|1.9624
|1.9606
|0.0000
|80.00
|21750.00
|389
|2006.12.21 17:32
|buy
|195
|1.00
|1.9600
|1.9581
|0.0000
|390
|2006.12.21 17:35
|close
|195
|1.00
|1.9603
|1.9581
|0.0000
|30.00
|21780.00
|391
|2006.12.21 18:25
|buy
|196
|1.00
|1.9617
|1.9606
|0.0000
|392
|2006.12.21 18:29
|close
|196
|1.00
|1.9618
|1.9606
|0.0000
|10.00
|21790.00
|393
|2006.12.21 18:37
|buy
|197
|1.00
|1.9619
|1.9604
|0.0000
|394
|2006.12.21 18:40
|close
|197
|1.00
|1.9627
|1.9604
|0.0000
|80.00
|21870.00
|395
|2006.12.21 20:02
|buy
|198
|1.00
|1.9614
|1.9604
|0.0000
|396
|2006.12.21 20:05
|close
|198
|1.00
|1.9624
|1.9604
|0.0000
|100.00
|21970.00
|397
|2006.12.21 20:22
|buy
|199
|1.00
|1.9606
|1.9593
|0.0000
|398
|2006.12.21 20:25
|close
|199
|1.00
|1.9613
|1.9593
|0.0000
|70.00
|22040.00
|399
|2006.12.21 21:05
|sell
|200
|1.00
|1.9611
|1.9624
|0.0000
|400
|2006.12.21 21:07
|close
|200
|1.00
|1.9606
|1.9624
|0.0000
|50.00
|22090.00
|401
|2006.12.21 22:02
|buy
|201
|1.00
|1.9606
|1.9596
|0.0000
|402
|2006.12.21 22:05
|close
|201
|1.00
|1.9621
|1.9596
|0.0000
|150.00
|22240.00
|403
|2006.12.22 03:37
|sell
|202
|1.00
|1.9632
|1.9642
|0.0000
|404
|2006.12.22 03:40
|close
|202
|1.00
|1.9625
|1.9642
|0.0000
|70.00
|22310.00
|405
|2006.12.22 07:22
|buy
|203
|1.00
|1.9641
|1.9631
|0.0000
|406
|2006.12.22 07:25
|close
|203
|1.00
|1.9645
|1.9631
|0.0000
|40.00
|22350.00
|407
|2006.12.22 08:52
|buy
|204
|1.00
|1.9643
|1.9628
|0.0000
|408
|2006.12.22 08:55
|close
|204
|1.00
|1.9656
|1.9628
|0.0000
|130.00
|22480.00
|409
|2006.12.22 09:25
|sell
|205
|1.00
|1.9657
|1.9667
|0.0000
|410
|2006.12.22 09:29
|close
|205
|1.00
|1.9655
|1.9667
|0.0000
|20.00
|22500.00
|411
|2006.12.22 10:00
|buy
|206
|1.00
|1.9672
|1.9613
|0.0000
|412
|2006.12.22 10:02
|close
|206
|1.00
|1.9679
|1.9613
|0.0000
|70.00
|22570.00
|413
|2006.12.22 10:05
|buy
|207
|1.00
|1.9661
|1.9648
|0.0000
|414
|2006.12.22 10:07
|close
|207
|1.00
|1.9666
|1.9648
|0.0000
|50.00
|22620.00
|415
|2006.12.22 11:40
|buy
|208
|1.00
|1.9644
|1.9633
|0.0000
|416
|2006.12.22 11:44
|close
|208
|1.00
|1.9657
|1.9633
|0.0000
|130.00
|22750.00
|417
|2006.12.22 12:35
|sell
|209
|1.00
|1.9655
|1.9665
|0.0000
|418
|2006.12.22 12:37
|close
|209
|1.00
|1.9648
|1.9665
|0.0000
|70.00
|22820.00
|419
|2006.12.22 12:55
|buy
|210
|1.00
|1.9649
|1.9636
|0.0000
|420
|2006.12.22 12:59
|close
|210
|1.00
|1.9649
|1.9636
|0.0000
|0.00
|22820.00
|421
|2006.12.22 14:05
|buy
|211
|1.00
|1.9640
|1.9619
|0.0000
|422
|2006.12.22 14:10
|close
|211
|1.00
|1.9658
|1.9619
|0.0000
|180.00
|23000.00
|423
|2006.12.22 14:20
|buy
|212
|1.00
|1.9617
|1.9604
|0.0000
|424
|2006.12.22 14:22
|close
|212
|1.00
|1.9650
|1.9604
|0.0000
|330.00
|23330.00
|425
|2006.12.22 14:25
|buy
|213
|1.00
|1.9622
|1.9609
|0.0000
|426
|2006.12.22 14:29
|close
|213
|1.00
|1.9624
|1.9609
|0.0000
|20.00
|23350.00
|427
|2006.12.22 14:50
|buy
|214
|1.00
|1.9614
|1.9587
|0.0000
|428
|2006.12.22 14:52
|close
|214
|1.00
|1.9615
|1.9587
|0.0000
|10.00
|23360.00
|429
|2006.12.22 15:00
|sell
|215
|1.00
|1.9621
|1.9660
|0.0000
|430
|2006.12.22 15:02
|close
|215
|1.00
|1.9619
|1.9660
|0.0000
|20.00
|23380.00
|431
|2006.12.22 15:05
|sell
|216
|1.00
|1.9621
|1.9636
|0.0000
|432
|2006.12.22 15:07
|close
|216
|1.00
|1.9600
|1.9636
|0.0000
|210.00
|23590.00
|433
|2006.12.22 15:35
|sell
|217
|1.00
|1.9594
|1.9609
|0.0000
|434
|2006.12.22 15:37
|close
|217
|1.00
|1.9592
|1.9609
|0.0000
|20.00
|23610.00
|435
|2006.12.22 15:55
|buy
|218
|1.00
|1.9575
|1.9564
|0.0000
|436
|2006.12.22 15:59
|close
|218
|1.00
|1.9602
|1.9564
|0.0000
|270.00
|23880.00
|437
|2006.12.22 16:00
|sell
|219
|1.00
|1.9601
|1.9638
|0.0000
|438
|2006.12.22 16:10
|close
|219
|1.00
|1.9600
|1.9638
|0.0000
|10.00
|23890.00
|439
|2006.12.22 17:05
|sell
|220
|1.00
|1.9576
|1.9591
|0.0000
|440
|2006.12.22 17:10
|close
|220
|1.00
|1.9563
|1.9591
|0.0000
|130.00
|24020.00
|441
|2006.12.22 17:25
|buy
|221
|1.00
|1.9563
|1.9550
|0.0000
|442
|2006.12.22 17:29
|close
|221
|1.00
|1.9566
|1.9550
|0.0000
|30.00
|24050.00
|443
|2006.12.22 19:10
|sell
|222
|1.00
|1.9596
|1.9606
|0.0000
|444
|2006.12.22 19:14
|close
|222
|1.00
|1.9588
|1.9606
|0.0000
|80.00
|24130.00
|445
|2006.12.22 20:25
|sell
|223
|1.00
|1.9603
|1.9616
|0.0000
|446
|2006.12.22 20:29
|close
|223
|1.00
|1.9601
|1.9616
|0.0000
|20.00
|24150.00
|447
|2006.12.24 23:15
|buy
|224
|1.00
|1.9576
|1.9555
|0.0000
|448
|2006.12.24 23:32
|close
|224
|1.00
|1.9598
|1.9555
|0.0000
|220.00
|24370.00
|449
|2006.12.24 23:35
|sell
|225
|1.00
|1.9592
|1.9613
|0.0000
|450
|2006.12.24 23:40
|close
|225
|1.00
|1.9574
|1.9613
|0.0000
|180.00
|24550.00
|451
|2006.12.25 00:15
|buy
|226
|1.00
|1.9577
|1.9550
|0.0000
|452
|2006.12.25 00:17
|close
|226
|1.00
|1.9582
|1.9550
|0.0000
|50.00
|24600.00
|453
|2006.12.25 01:22
|buy
|227
|1.00
|1.9579
|1.9569
|0.0000
|454
|2006.12.25 01:25
|close
|227
|1.00
|1.9585
|1.9569
|0.0000
|60.00
|24660.00
|455
|2006.12.25 01:47
|buy
|228
|1.00
|1.9575
|1.9565
|0.0000
|456
|2006.12.25 01:50
|close
|228
|1.00
|1.9579
|1.9565
|0.0000
|40.00
|24700.00
|457
|2006.12.25 03:52
|buy
|229
|1.00
|1.9567
|1.9556
|0.0000
|458
|2006.12.25 03:55
|close
|229
|1.00
|1.9569
|1.9556
|0.0000
|20.00
|24720.00
|459
|2006.12.25 05:52
|sell
|230
|1.00
|1.9568
|1.9578
|0.0000
|460
|2006.12.25 05:55
|close
|230
|1.00
|1.9563
|1.9578
|0.0000
|50.00
|24770.00
|461
|2006.12.25 06:15
|sell
|231
|1.00
|1.9575
|1.9586
|0.0000
|462
|2006.12.25 06:44
|s/l
|231
|1.00
|1.9586
|1.9586
|0.0000
|-110.00
|24660.00
|463
|2006.12.25 22:59
|buy
|232
|1.00
|1.9600
|1.9589
|0.0000
|464
|2006.12.26 07:00
|s/l
|232
|1.00
|1.9589
|1.9589
|0.0000
|-114.60
|24545.40