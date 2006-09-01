Strategy Tester Report
Ninja_Turtle_-_System2_-_(fixed_lots)_Beta2

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
PeriodDaily (D1) 2006.09.01 00:00 - 2006.11.22 00:00 (2006.09.01 - 2006.11.22)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersLots=1; MaxUnits=3; MagicNumber=11282; EntryLookBack=5; ExitLookBack=3; ATRPeriod=10; SLMultiple=1.5; ReEntryMultiple=0.5; ATRBreakEven=true; BreakEvenMultiple=1;
Bars in test2029Ticks modelled3841Modelling quality50.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit2620.29Gross profit6600.05Gross loss-3979.76
Profit factor1.66Expected payoff238.21
Absolute drawdown3239.72Maximal drawdown3239.72 (32.40%)Relative drawdown32.40% (3239.72)
Total trades11Short positions (won %)7 (42.86%)Long positions (won %)4 (75.00%)
Profit trades (% of total)6 (54.55%)Loss trades (% of total)5 (45.45%)
Largestprofit trade1923.81loss trade-1194.10
Averageprofit trade1100.01loss trade-795.95
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (6600.05)consecutive losses (loss in money)4 (-3239.72)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6600.05 (6)consecutive loss (count of losses)-3239.72 (4)
Averageconsecutive wins6consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.09.01 00:00buy stop11.001.28811.27430.0000
22006.09.01 00:00sell stop21.001.27251.28630.0000
32006.09.04 00:00delete21.001.27251.28630.0000
42006.09.04 00:00sell stop31.001.27501.28850.0000
52006.09.06 00:00delete31.001.27501.28850.0000
62006.09.06 00:00sell stop41.001.27551.28890.0000
72006.09.07 12:40sell41.001.27551.28890.0000
82006.09.07 12:40delete11.001.28811.27430.0000
92006.09.07 13:20sell stop51.001.27130.00000.0000
102006.09.07 18:40sell51.001.27130.00000.0000
112006.09.07 18:40sell stop61.001.26710.00000.0000
122006.09.07 18:40modify41.001.27551.28410.0000
132006.09.07 18:40modify51.001.27131.28410.0000
142006.09.08 00:00modify41.001.27551.28380.0000
152006.09.08 00:00modify51.001.27131.28380.0000
162006.09.08 14:00sell61.001.26710.00000.0000
172006.09.08 14:00modify41.001.27551.27950.0000
182006.09.08 14:00modify51.001.27131.27950.0000
192006.09.08 14:00modify61.001.26711.27950.0000
202006.09.13 00:00modify41.001.27551.27940.0000
212006.09.13 00:00modify51.001.27131.27940.0000
222006.09.13 00:00modify61.001.26711.27940.0000
232006.09.14 00:00modify41.001.27551.27910.0000
242006.09.14 00:00modify51.001.27131.27910.0000
252006.09.14 00:00modify61.001.26711.27910.0000
262006.09.20 00:00modify41.001.27551.27890.0000
272006.09.20 00:00modify51.001.27131.27890.0000
282006.09.20 00:00modify61.001.26711.27890.0000
292006.09.21 00:00modify41.001.27551.27880.0000
302006.09.21 00:00modify51.001.27131.27880.0000
312006.09.21 00:00modify61.001.26711.27880.0000
322006.09.21 18:00s/l41.001.27881.27880.0000-260.219739.79
332006.09.21 18:00s/l51.001.27881.27880.0000-680.219059.57
342006.09.21 18:00s/l61.001.27881.27880.0000-1105.207954.37
352006.09.22 00:00buy stop71.001.27991.26810.0000
362006.09.22 00:00sell stop81.001.26301.27480.0000
372006.09.22 02:40buy71.001.27991.26810.0000
382006.09.22 02:40delete81.001.26301.27480.0000
392006.09.22 02:40buy stop91.001.28380.00000.0000
402006.09.26 18:40s/l71.001.26811.26810.0000-1194.106760.28
412006.09.26 18:40delete91.001.28380.00000.0000
422006.09.26 18:40buy stop101.001.28331.27130.0000
432006.09.26 18:40sell stop111.001.26501.27700.0000
442006.09.27 00:00delete111.001.26501.27700.0000
452006.09.27 00:00sell stop121.001.26621.27820.0000
462006.09.29 09:20sell121.001.26621.27820.0000
472006.09.29 09:20delete101.001.28331.27130.0000
482006.09.29 09:20sell stop131.001.26230.00000.0000
492006.10.06 14:00sell131.001.26230.00000.0000
502006.10.06 14:00sell stop141.001.25850.00000.0000
512006.10.06 14:00modify121.001.26621.27370.0000
522006.10.06 14:00modify131.001.26231.27370.0000
532006.10.06 18:40sell141.001.25850.00000.0000
542006.10.06 18:40modify121.001.26621.26990.0000
552006.10.06 18:40modify131.001.26231.26990.0000
562006.10.06 18:40modify141.001.25851.26990.0000
572006.10.11 20:40modify121.001.26621.25850.0000
582006.10.11 20:40modify131.001.26231.25850.0000
592006.10.11 20:40modify141.001.25851.25850.0000
602006.10.16 00:00modify121.001.26621.25790.0000
612006.10.16 00:00modify131.001.26231.25790.0000
622006.10.16 00:00modify141.001.25851.25790.0000
632006.10.19 00:00modify121.001.26621.25680.0000
642006.10.19 00:00modify131.001.26231.25680.0000
652006.10.19 00:00modify141.001.25851.25680.0000
662006.10.19 10:40s/l121.001.25681.25680.00001039.697799.97
672006.10.19 10:40s/l131.001.25681.25680.0000614.808414.77
682006.10.19 10:40s/l141.001.25681.25680.0000234.808649.57
692006.10.19 10:40buy stop151.001.25791.24680.0000
702006.10.19 10:40sell stop161.001.24841.25950.0000
712006.10.19 14:40buy151.001.25791.24680.0000
722006.10.19 14:40delete161.001.24841.25950.0000
732006.10.19 14:40buy stop171.001.26160.00000.0000
742006.10.19 18:40buy171.001.26160.00000.0000
752006.10.19 18:40buy stop181.001.26530.00000.0000
762006.10.19 18:40modify151.001.25791.25050.0000
772006.10.19 18:40modify171.001.26161.25050.0000
782006.10.23 00:00modify151.001.25791.25070.0000
792006.10.23 00:00modify171.001.26161.25070.0000
802006.10.25 00:00modify151.001.25791.25100.0000
812006.10.25 00:00modify171.001.26161.25100.0000
822006.10.26 10:00buy181.001.26530.00000.0000
832006.10.26 10:00modify151.001.25791.25450.0000
842006.10.26 10:00modify171.001.26161.25450.0000
852006.10.26 10:00modify181.001.26531.25450.0000
862006.10.27 16:40modify151.001.25791.26530.0000
872006.10.27 16:40modify171.001.26161.26530.0000
882006.10.27 16:40modify181.001.26531.26530.0000
892006.11.01 00:00modify151.001.25791.26630.0000
902006.11.01 00:00modify171.001.26161.26630.0000
912006.11.01 00:00modify181.001.26531.26630.0000
922006.11.02 00:00modify151.001.25791.26790.0000
932006.11.02 00:00modify171.001.26161.26790.0000
942006.11.02 00:00modify181.001.26531.26790.0000
952006.11.06 00:00modify151.001.25791.26810.0000
962006.11.06 00:00modify171.001.26161.26810.0000
972006.11.06 00:00modify181.001.26531.26810.0000
982006.11.09 00:00modify151.001.25791.26890.0000
992006.11.09 00:00modify171.001.26161.26890.0000
1002006.11.09 00:00modify181.001.26531.26890.0000
1012006.11.10 00:00modify151.001.25791.27190.0000
1022006.11.10 00:00modify171.001.26161.27190.0000
1032006.11.10 00:00modify181.001.26531.27190.0000
1042006.11.13 00:00modify151.001.25791.27460.0000
1052006.11.13 00:00modify171.001.26161.27460.0000
1062006.11.13 00:00modify181.001.26531.27460.0000
1072006.11.14 00:00modify151.001.25791.27500.0000
1082006.11.14 00:00modify171.001.26161.27500.0000
1092006.11.14 00:00modify181.001.26531.27500.0000
1102006.11.15 00:00modify151.001.25791.27890.0000
1112006.11.15 00:00modify171.001.26161.27890.0000
1122006.11.15 00:00modify181.001.26531.27890.0000
1132006.11.15 13:20s/l151.001.27891.27890.00001923.8110573.38
1142006.11.15 13:20s/l171.001.27891.27890.00001553.8112127.18
1152006.11.15 13:20s/l181.001.27891.27890.00001233.1413360.33
1162006.11.15 13:20buy stop191.001.29041.27890.0000
1172006.11.15 13:20sell stop201.001.27461.28610.0000
1182006.11.16 00:00delete201.001.27461.28610.0000
1192006.11.16 00:00sell stop211.001.27501.28650.0000
1202006.11.17 00:00delete211.001.27501.28650.0000
1212006.11.17 00:00sell stop221.001.27721.28830.0000
1222006.11.17 06:00sell221.001.27721.28830.0000
1232006.11.17 06:00delete191.001.29041.27890.0000
1242006.11.17 06:00sell stop231.001.27350.00000.0000
1252006.11.21 23:59close at stop221.001.28471.28830.0000-740.0312620.29