Strategy Tester Report
Ninja_Turtle_-_System2_-_(fixed_lots)_Beta2
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2006.09.01 00:00 - 2006.11.22 00:00 (2006.09.01 - 2006.11.22)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|Lots=1; MaxUnits=3; MagicNumber=11282; EntryLookBack=5; ExitLookBack=3; ATRPeriod=10; SLMultiple=1.5; ReEntryMultiple=0.5; ATRBreakEven=true;
BreakEvenMultiple=1;
|Bars in test
|2029
|Ticks modelled
|3841
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2620.29
|Gross profit
|6600.05
|Gross loss
|-3979.76
|Profit factor
|1.66
|Expected payoff
|238.21
|Absolute drawdown
|3239.72
|Maximal drawdown
|3239.72 (32.40%)
|Relative drawdown
|32.40% (3239.72)
|Total trades
|11
|Short positions (won %)
|7 (42.86%)
|Long positions (won %)
|4 (75.00%)
|Profit trades (% of total)
|6 (54.55%)
|Loss trades (% of total)
|5 (45.45%)
|Largest
|profit trade
|1923.81
|loss trade
|-1194.10
|Average
|profit trade
|1100.01
|loss trade
|-795.95
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (6600.05)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-3239.72)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6600.05 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-3239.72 (4)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.09.01 00:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.2881
|1.2743
|0.0000
|2
|2006.09.01 00:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.2725
|1.2863
|0.0000
|3
|2006.09.04 00:00
|delete
|2
|1.00
|1.2725
|1.2863
|0.0000
|4
|2006.09.04 00:00
|sell stop
|3
|1.00
|1.2750
|1.2885
|0.0000
|5
|2006.09.06 00:00
|delete
|3
|1.00
|1.2750
|1.2885
|0.0000
|6
|2006.09.06 00:00
|sell stop
|4
|1.00
|1.2755
|1.2889
|0.0000
|7
|2006.09.07 12:40
|sell
|4
|1.00
|1.2755
|1.2889
|0.0000
|8
|2006.09.07 12:40
|delete
|1
|1.00
|1.2881
|1.2743
|0.0000
|9
|2006.09.07 13:20
|sell stop
|5
|1.00
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.09.07 18:40
|sell
|5
|1.00
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|11
|2006.09.07 18:40
|sell stop
|6
|1.00
|1.2671
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.09.07 18:40
|modify
|4
|1.00
|1.2755
|1.2841
|0.0000
|13
|2006.09.07 18:40
|modify
|5
|1.00
|1.2713
|1.2841
|0.0000
|14
|2006.09.08 00:00
|modify
|4
|1.00
|1.2755
|1.2838
|0.0000
|15
|2006.09.08 00:00
|modify
|5
|1.00
|1.2713
|1.2838
|0.0000
|16
|2006.09.08 14:00
|sell
|6
|1.00
|1.2671
|0.0000
|0.0000
|17
|2006.09.08 14:00
|modify
|4
|1.00
|1.2755
|1.2795
|0.0000
|18
|2006.09.08 14:00
|modify
|5
|1.00
|1.2713
|1.2795
|0.0000
|19
|2006.09.08 14:00
|modify
|6
|1.00
|1.2671
|1.2795
|0.0000
|20
|2006.09.13 00:00
|modify
|4
|1.00
|1.2755
|1.2794
|0.0000
|21
|2006.09.13 00:00
|modify
|5
|1.00
|1.2713
|1.2794
|0.0000
|22
|2006.09.13 00:00
|modify
|6
|1.00
|1.2671
|1.2794
|0.0000
|23
|2006.09.14 00:00
|modify
|4
|1.00
|1.2755
|1.2791
|0.0000
|24
|2006.09.14 00:00
|modify
|5
|1.00
|1.2713
|1.2791
|0.0000
|25
|2006.09.14 00:00
|modify
|6
|1.00
|1.2671
|1.2791
|0.0000
|26
|2006.09.20 00:00
|modify
|4
|1.00
|1.2755
|1.2789
|0.0000
|27
|2006.09.20 00:00
|modify
|5
|1.00
|1.2713
|1.2789
|0.0000
|28
|2006.09.20 00:00
|modify
|6
|1.00
|1.2671
|1.2789
|0.0000
|29
|2006.09.21 00:00
|modify
|4
|1.00
|1.2755
|1.2788
|0.0000
|30
|2006.09.21 00:00
|modify
|5
|1.00
|1.2713
|1.2788
|0.0000
|31
|2006.09.21 00:00
|modify
|6
|1.00
|1.2671
|1.2788
|0.0000
|32
|2006.09.21 18:00
|s/l
|4
|1.00
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|-260.21
|9739.79
|33
|2006.09.21 18:00
|s/l
|5
|1.00
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|-680.21
|9059.57
|34
|2006.09.21 18:00
|s/l
|6
|1.00
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|-1105.20
|7954.37
|35
|2006.09.22 00:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.2799
|1.2681
|0.0000
|36
|2006.09.22 00:00
|sell stop
|8
|1.00
|1.2630
|1.2748
|0.0000
|37
|2006.09.22 02:40
|buy
|7
|1.00
|1.2799
|1.2681
|0.0000
|38
|2006.09.22 02:40
|delete
|8
|1.00
|1.2630
|1.2748
|0.0000
|39
|2006.09.22 02:40
|buy stop
|9
|1.00
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|40
|2006.09.26 18:40
|s/l
|7
|1.00
|1.2681
|1.2681
|0.0000
|-1194.10
|6760.28
|41
|2006.09.26 18:40
|delete
|9
|1.00
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.09.26 18:40
|buy stop
|10
|1.00
|1.2833
|1.2713
|0.0000
|43
|2006.09.26 18:40
|sell stop
|11
|1.00
|1.2650
|1.2770
|0.0000
|44
|2006.09.27 00:00
|delete
|11
|1.00
|1.2650
|1.2770
|0.0000
|45
|2006.09.27 00:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.2662
|1.2782
|0.0000
|46
|2006.09.29 09:20
|sell
|12
|1.00
|1.2662
|1.2782
|0.0000
|47
|2006.09.29 09:20
|delete
|10
|1.00
|1.2833
|1.2713
|0.0000
|48
|2006.09.29 09:20
|sell stop
|13
|1.00
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|49
|2006.10.06 14:00
|sell
|13
|1.00
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|50
|2006.10.06 14:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|51
|2006.10.06 14:00
|modify
|12
|1.00
|1.2662
|1.2737
|0.0000
|52
|2006.10.06 14:00
|modify
|13
|1.00
|1.2623
|1.2737
|0.0000
|53
|2006.10.06 18:40
|sell
|14
|1.00
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.10.06 18:40
|modify
|12
|1.00
|1.2662
|1.2699
|0.0000
|55
|2006.10.06 18:40
|modify
|13
|1.00
|1.2623
|1.2699
|0.0000
|56
|2006.10.06 18:40
|modify
|14
|1.00
|1.2585
|1.2699
|0.0000
|57
|2006.10.11 20:40
|modify
|12
|1.00
|1.2662
|1.2585
|0.0000
|58
|2006.10.11 20:40
|modify
|13
|1.00
|1.2623
|1.2585
|0.0000
|59
|2006.10.11 20:40
|modify
|14
|1.00
|1.2585
|1.2585
|0.0000
|60
|2006.10.16 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.2662
|1.2579
|0.0000
|61
|2006.10.16 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.2623
|1.2579
|0.0000
|62
|2006.10.16 00:00
|modify
|14
|1.00
|1.2585
|1.2579
|0.0000
|63
|2006.10.19 00:00
|modify
|12
|1.00
|1.2662
|1.2568
|0.0000
|64
|2006.10.19 00:00
|modify
|13
|1.00
|1.2623
|1.2568
|0.0000
|65
|2006.10.19 00:00
|modify
|14
|1.00
|1.2585
|1.2568
|0.0000
|66
|2006.10.19 10:40
|s/l
|12
|1.00
|1.2568
|1.2568
|0.0000
|1039.69
|7799.97
|67
|2006.10.19 10:40
|s/l
|13
|1.00
|1.2568
|1.2568
|0.0000
|614.80
|8414.77
|68
|2006.10.19 10:40
|s/l
|14
|1.00
|1.2568
|1.2568
|0.0000
|234.80
|8649.57
|69
|2006.10.19 10:40
|buy stop
|15
|1.00
|1.2579
|1.2468
|0.0000
|70
|2006.10.19 10:40
|sell stop
|16
|1.00
|1.2484
|1.2595
|0.0000
|71
|2006.10.19 14:40
|buy
|15
|1.00
|1.2579
|1.2468
|0.0000
|72
|2006.10.19 14:40
|delete
|16
|1.00
|1.2484
|1.2595
|0.0000
|73
|2006.10.19 14:40
|buy stop
|17
|1.00
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|74
|2006.10.19 18:40
|buy
|17
|1.00
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|75
|2006.10.19 18:40
|buy stop
|18
|1.00
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|76
|2006.10.19 18:40
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2505
|0.0000
|77
|2006.10.19 18:40
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2505
|0.0000
|78
|2006.10.23 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2507
|0.0000
|79
|2006.10.23 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2507
|0.0000
|80
|2006.10.25 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2510
|0.0000
|81
|2006.10.25 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2510
|0.0000
|82
|2006.10.26 10:00
|buy
|18
|1.00
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|83
|2006.10.26 10:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2545
|0.0000
|84
|2006.10.26 10:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2545
|0.0000
|85
|2006.10.26 10:00
|modify
|18
|1.00
|1.2653
|1.2545
|0.0000
|86
|2006.10.27 16:40
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2653
|0.0000
|87
|2006.10.27 16:40
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2653
|0.0000
|88
|2006.10.27 16:40
|modify
|18
|1.00
|1.2653
|1.2653
|0.0000
|89
|2006.11.01 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2663
|0.0000
|90
|2006.11.01 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2663
|0.0000
|91
|2006.11.01 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.2653
|1.2663
|0.0000
|92
|2006.11.02 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2679
|0.0000
|93
|2006.11.02 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2679
|0.0000
|94
|2006.11.02 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.2653
|1.2679
|0.0000
|95
|2006.11.06 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2681
|0.0000
|96
|2006.11.06 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2681
|0.0000
|97
|2006.11.06 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.2653
|1.2681
|0.0000
|98
|2006.11.09 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2689
|0.0000
|99
|2006.11.09 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2689
|0.0000
|100
|2006.11.09 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.2653
|1.2689
|0.0000
|101
|2006.11.10 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2719
|0.0000
|102
|2006.11.10 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2719
|0.0000
|103
|2006.11.10 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.2653
|1.2719
|0.0000
|104
|2006.11.13 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2746
|0.0000
|105
|2006.11.13 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2746
|0.0000
|106
|2006.11.13 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.2653
|1.2746
|0.0000
|107
|2006.11.14 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2750
|0.0000
|108
|2006.11.14 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2750
|0.0000
|109
|2006.11.14 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.2653
|1.2750
|0.0000
|110
|2006.11.15 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.2579
|1.2789
|0.0000
|111
|2006.11.15 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2616
|1.2789
|0.0000
|112
|2006.11.15 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.2653
|1.2789
|0.0000
|113
|2006.11.15 13:20
|s/l
|15
|1.00
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|1923.81
|10573.38
|114
|2006.11.15 13:20
|s/l
|17
|1.00
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|1553.81
|12127.18
|115
|2006.11.15 13:20
|s/l
|18
|1.00
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|1233.14
|13360.33
|116
|2006.11.15 13:20
|buy stop
|19
|1.00
|1.2904
|1.2789
|0.0000
|117
|2006.11.15 13:20
|sell stop
|20
|1.00
|1.2746
|1.2861
|0.0000
|118
|2006.11.16 00:00
|delete
|20
|1.00
|1.2746
|1.2861
|0.0000
|119
|2006.11.16 00:00
|sell stop
|21
|1.00
|1.2750
|1.2865
|0.0000
|120
|2006.11.17 00:00
|delete
|21
|1.00
|1.2750
|1.2865
|0.0000
|121
|2006.11.17 00:00
|sell stop
|22
|1.00
|1.2772
|1.2883
|0.0000
|122
|2006.11.17 06:00
|sell
|22
|1.00
|1.2772
|1.2883
|0.0000
|123
|2006.11.17 06:00
|delete
|19
|1.00
|1.2904
|1.2789
|0.0000
|124
|2006.11.17 06:00
|sell stop
|23
|1.00
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|125
|2006.11.21 23:59
|close at stop
|22
|1.00
|1.2847
|1.2883
|0.0000
|-740.03
|12620.29