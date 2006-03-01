Strategy Tester Report
Ninja Tutle - System2 - (fixed lots) Beta

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.03 08:00 - 2006.12.22 21:00 (2006.01.01 - 2006.12.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=2; MaxUnits=3; MagicNumber=11282; EntryLookBack=55; ExitLookBack=20; ATRPeriod=20; SLMultiple=2.5; ReEntryMultiple=0.5; ATRBreakEven=false; BreakEvenMultiple=2.5; LockProfit=false; PipLockinStart=100; LockinPercent=30;
Bars in test49544Ticks modelled1729338Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-6840.38Gross profit38690.19Gross loss-45530.57
Profit factor0.85Expected payoff-105.24
Absolute drawdown6840.38Maximal drawdown22155.76 (87.52%)Relative drawdown87.52% (22155.76)
Total trades65Short positions (won %)27 (25.93%)Long positions (won %)38 (21.05%)
Profit trades (% of total)15 (23.08%)Loss trades (% of total)50 (76.92%)
Largestprofit trade5021.04loss trade-1403.87
Averageprofit trade2579.35loss trade-910.61
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (16043.46)consecutive losses (loss in money)26 (-21125.91)
Maximalconsecutive profit (count of wins)16043.46 (5)consecutive loss (count of losses)-21125.91 (26)
Averageconsecutive wins4consecutive losses13
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 08:00buy stop12.001.73081.72280.0000
22006.01.03 08:00sell stop22.001.71291.72090.0000
32006.01.03 09:00delete12.001.73081.72280.0000
42006.01.03 09:00buy stop32.001.72991.72120.0000
52006.01.03 09:59buy32.001.72991.72120.0000
62006.01.03 09:59delete22.001.71291.72090.0000
72006.01.03 09:59buy stop42.001.73161.72290.0000
82006.01.03 10:07buy42.001.73161.72290.0000
92006.01.03 10:07buy stop52.001.73331.72450.0000
102006.01.03 10:07modify32.001.72991.72290.0000
112006.01.03 10:33buy52.001.73331.72450.0000
122006.01.03 10:33modify32.001.72991.72460.0000
132006.01.03 10:33modify42.001.73161.72460.0000
142006.01.03 10:33modify52.001.73331.72460.0000
152006.01.04 04:00modify32.001.72991.72510.0000
162006.01.04 04:00modify42.001.73161.72510.0000
172006.01.04 04:00modify52.001.73331.72510.0000
182006.01.04 12:00modify32.001.72991.72670.0000
192006.01.04 12:00modify42.001.73161.72670.0000
202006.01.04 12:00modify52.001.73331.72670.0000
212006.01.04 13:00modify32.001.72991.73110.0000
222006.01.04 13:00modify42.001.73161.73110.0000
232006.01.04 13:00modify52.001.73331.73110.0000
242006.01.04 14:00modify32.001.72991.73620.0000
252006.01.04 14:00modify42.001.73161.73620.0000
262006.01.04 14:00modify52.001.73331.73620.0000
272006.01.04 15:00modify32.001.72991.73850.0000
282006.01.04 15:00modify42.001.73161.73850.0000
292006.01.04 15:00modify52.001.73331.73850.0000
302006.01.04 16:00modify32.001.72991.74130.0000
312006.01.04 16:00modify42.001.73161.74130.0000
322006.01.04 16:00modify52.001.73331.74130.0000
332006.01.04 17:00modify32.001.72991.74190.0000
342006.01.04 17:00modify42.001.73161.74190.0000
352006.01.04 17:00modify52.001.73331.74190.0000
362006.01.04 18:00modify32.001.72991.74470.0000
372006.01.04 18:00modify42.001.73161.74470.0000
382006.01.04 18:00modify52.001.73331.74470.0000
392006.01.04 20:00modify32.001.72991.74510.0000
402006.01.04 20:00modify42.001.73161.74510.0000
412006.01.04 20:00modify52.001.73331.74510.0000
422006.01.04 21:00modify32.001.72991.74590.0000
432006.01.04 21:00modify42.001.73161.74590.0000
442006.01.04 21:00modify52.001.73331.74590.0000
452006.01.05 00:00modify32.001.72991.74680.0000
462006.01.05 00:00modify42.001.73161.74680.0000
472006.01.05 00:00modify52.001.73331.74680.0000
482006.01.05 06:00modify32.001.72991.74820.0000
492006.01.05 06:00modify42.001.73161.74820.0000
502006.01.05 06:00modify52.001.73331.74820.0000
512006.01.05 07:00modify32.001.72991.75220.0000
522006.01.05 07:00modify42.001.73161.75220.0000
532006.01.05 07:00modify52.001.73331.75220.0000
542006.01.05 08:00modify32.001.72991.75320.0000
552006.01.05 08:00modify42.001.73161.75320.0000
562006.01.05 08:00modify52.001.73331.75320.0000
572006.01.05 10:00modify32.001.72991.75360.0000
582006.01.05 10:00modify42.001.73161.75360.0000
592006.01.05 10:00modify52.001.73331.75360.0000
602006.01.05 10:14s/l32.001.75361.75360.00004724.5014724.50
612006.01.05 10:14s/l42.001.75361.75360.00004384.5019109.00
622006.01.05 10:14s/l52.001.75361.75360.00004044.5023153.51
632006.01.05 10:14buy stop62.001.76201.75430.0000
642006.01.05 10:14sell stop72.001.71741.72520.0000
652006.01.05 11:00delete72.001.71741.72520.0000
662006.01.05 11:00sell stop82.001.71751.72520.0000
672006.01.05 12:00delete82.001.71751.72520.0000
682006.01.05 12:00sell stop92.001.71861.72660.0000
692006.01.05 13:00delete92.001.71861.72660.0000
702006.01.05 13:00sell stop102.001.71961.72790.0000
712006.01.05 14:00delete102.001.71961.72790.0000
722006.01.05 14:00sell stop112.001.72011.72860.0000
732006.01.05 15:00delete112.001.72011.72860.0000
742006.01.05 15:00sell stop122.001.72511.73330.0000
752006.01.05 23:00delete122.001.72511.73330.0000
762006.01.05 23:00sell stop132.001.72671.73550.0000
772006.01.06 00:00delete132.001.72671.73550.0000
782006.01.06 00:00sell stop142.001.73111.73960.0000
792006.01.06 01:00delete142.001.73111.73960.0000
802006.01.06 01:00sell stop152.001.73621.74500.0000
812006.01.06 02:00delete152.001.73621.74500.0000
822006.01.06 02:00sell stop162.001.73851.74700.0000
832006.01.06 03:00delete162.001.73851.74700.0000
842006.01.06 03:00sell stop172.001.74131.75000.0000
852006.01.06 04:00delete172.001.74131.75000.0000
862006.01.06 04:00sell stop182.001.74191.75070.0000
872006.01.06 05:00delete182.001.74191.75070.0000
882006.01.06 05:00sell stop192.001.74471.75320.0000
892006.01.06 07:00delete192.001.74471.75320.0000
902006.01.06 07:00sell stop202.001.74511.75260.0000
912006.01.06 08:00delete202.001.74511.75260.0000
922006.01.06 08:00sell stop212.001.74591.75290.0000
932006.01.06 11:00delete212.001.74591.75290.0000
942006.01.06 11:00sell stop222.001.74681.75280.0000
952006.01.06 15:49buy62.001.76201.75430.0000
962006.01.06 15:49delete222.001.74681.75280.0000
972006.01.06 15:49buy stop232.001.76311.75760.0000
982006.01.06 15:51buy232.001.76311.75760.0000
992006.01.06 15:51buy stop242.001.76421.75870.0000
1002006.01.06 15:51modify62.001.76201.75760.0000
1012006.01.06 15:52buy242.001.76421.75870.0000
1022006.01.06 15:52modify62.001.76201.75870.0000
1032006.01.06 15:52modify232.001.76311.75870.0000
1042006.01.09 12:00modify62.001.76201.76270.0000
1052006.01.09 12:00modify232.001.76311.76270.0000
1062006.01.09 12:00modify242.001.76421.76270.0000
1072006.01.09 13:00modify62.001.76201.76390.0000
1082006.01.09 13:00modify232.001.76311.76390.0000
1092006.01.09 13:00modify242.001.76421.76390.0000
1102006.01.09 17:13s/l62.001.76391.76390.0000376.1323529.63
1112006.01.09 17:13s/l232.001.76391.76390.0000156.1323685.76
1122006.01.09 17:13s/l242.001.76391.76390.0000-63.8723621.88
1132006.01.09 17:13buy stop252.001.77271.76570.0000
1142006.01.09 17:13sell stop262.001.74861.75560.0000
1152006.01.09 21:00delete262.001.74861.75560.0000
1162006.01.09 21:00sell stop272.001.75121.75890.0000
1172006.01.10 18:00delete272.001.75121.75890.0000
1182006.01.10 18:00sell stop282.001.75281.75910.0000
1192006.01.10 21:00delete282.001.75281.75910.0000
1202006.01.10 21:00sell stop292.001.75481.76150.0000
1212006.01.10 22:00delete292.001.75481.76150.0000
1222006.01.10 22:00sell stop302.001.75541.76210.0000
1232006.01.10 23:00delete302.001.75541.76210.0000
1242006.01.10 23:00sell stop312.001.76171.76850.0000
1252006.01.11 00:38sell312.001.76171.76850.0000
1262006.01.11 00:38delete252.001.77271.76570.0000
1272006.01.11 00:38sell stop322.001.76041.76720.0000
1282006.01.11 03:45sell322.001.76041.76720.0000
1292006.01.11 03:45sell stop332.001.75911.76590.0000
1302006.01.11 03:45modify312.001.76171.76720.0000
1312006.01.11 07:00modify312.001.76171.76690.0000
1322006.01.11 07:00modify322.001.76041.76690.0000
1332006.01.11 10:00modify312.001.76171.76670.0000
1342006.01.11 10:00modify322.001.76041.76670.0000
1352006.01.11 10:41sell332.001.75911.76590.0000
1362006.01.11 10:41modify312.001.76171.76540.0000
1372006.01.11 10:41modify322.001.76041.76540.0000
1382006.01.11 10:41modify332.001.75911.76540.0000
1392006.01.11 19:07s/l312.001.76541.76540.0000-740.0022881.88
1402006.01.11 19:07s/l322.001.76541.76540.0000-1000.0021881.88
1412006.01.11 19:07s/l332.001.76541.76540.0000-1260.0020621.88
1422006.01.11 19:07buy stop342.001.77011.76180.0000
1432006.01.11 19:07sell stop352.001.75201.76030.0000
1442006.01.12 11:12buy342.001.77011.76180.0000
1452006.01.12 11:12delete352.001.75201.76030.0000
1462006.01.12 11:12buy stop362.001.77141.76490.0000
1472006.01.12 12:00buy362.001.77141.76490.0000
1482006.01.12 12:00buy stop372.001.77281.76610.0000
1492006.01.12 12:00modify342.001.77011.76470.0000
1502006.01.12 12:23buy372.001.77281.76610.0000
1512006.01.12 12:23modify342.001.77011.76600.0000
1522006.01.12 12:23modify362.001.77141.76600.0000
1532006.01.12 13:00modify342.001.77011.76630.0000
1542006.01.12 13:00modify362.001.77141.76630.0000
1552006.01.12 13:00modify372.001.77281.76630.0000
1562006.01.12 15:00modify342.001.77011.76650.0000
1572006.01.12 15:00modify362.001.77141.76650.0000
1582006.01.12 15:00modify372.001.77281.76650.0000
1592006.01.12 15:15s/l342.001.76651.76650.0000-720.0019901.88
1602006.01.12 15:15s/l362.001.76651.76650.0000-980.0018921.88
1612006.01.12 15:15s/l372.001.76651.76650.0000-1260.0017661.88
1622006.01.12 15:15buy stop382.001.77281.76660.0000
1632006.01.12 15:15sell stop392.001.75201.75830.0000
1642006.01.13 15:41buy382.001.77281.76660.0000
1652006.01.13 15:41delete392.001.75201.75830.0000
1662006.01.13 15:41buy stop402.001.77411.76760.0000
1672006.01.13 19:16buy402.001.77411.76760.0000
1682006.01.13 19:16buy stop412.001.77571.76770.0000
1692006.01.13 19:36buy412.001.77571.76770.0000
1702006.01.13 19:36modify382.001.77281.76770.0000
1712006.01.13 19:36modify402.001.77411.76770.0000
1722006.01.16 08:00modify382.001.77281.76800.0000
1732006.01.16 08:00modify402.001.77411.76800.0000
1742006.01.16 08:00modify412.001.77571.76800.0000
1752006.01.16 09:00modify382.001.77281.76820.0000
1762006.01.16 09:00modify402.001.77411.76820.0000
1772006.01.16 09:01modify412.001.77571.76820.0000
1782006.01.16 12:00modify382.001.77281.76870.0000
1792006.01.16 12:00modify402.001.77411.76870.0000
1802006.01.16 12:00modify412.001.77571.76870.0000
1812006.01.16 13:22s/l382.001.76871.76870.0000-823.8716838.01
1822006.01.16 13:22s/l402.001.76871.76870.0000-1083.8715754.13
1832006.01.16 13:22s/l412.001.76871.76870.0000-1403.8714350.26
1842006.01.16 13:22buy stop422.001.77991.77290.0000
1852006.01.16 13:22sell stop432.001.75791.76490.0000
1862006.01.17 01:00delete432.001.75791.76490.0000
1872006.01.17 01:00sell stop442.001.75851.76450.0000
1882006.01.17 06:00delete442.001.75851.76450.0000
1892006.01.17 06:00sell stop452.001.75941.76510.0000
1902006.01.17 13:41sell452.001.75941.76510.0000
1912006.01.17 13:41delete422.001.77991.77290.0000
1922006.01.17 13:41sell stop462.001.75821.76450.0000
1932006.01.17 18:24s/l452.001.76511.76510.0000-1140.0013210.26
1942006.01.17 18:24buy stop472.001.77991.77290.0000
1952006.01.17 18:24delete462.001.75821.76450.0000
1962006.01.17 18:24sell stop482.001.75871.76570.0000
1972006.01.18 11:00delete472.001.77991.77290.0000
1982006.01.18 11:00buy stop492.001.77841.77160.0000
1992006.01.18 12:00delete492.001.77841.77160.0000
2002006.01.18 12:00buy stop502.001.77831.77160.0000
2012006.01.18 13:00delete502.001.77831.77160.0000
2022006.01.18 13:00buy stop512.001.77801.77100.0000
2032006.01.18 14:00delete512.001.77801.77100.0000
2042006.01.18 14:00buy stop522.001.77741.77040.0000
2052006.01.18 15:00delete522.001.77741.77040.0000
2062006.01.18 15:00buy stop532.001.77701.77030.0000
2072006.01.18 17:00delete532.001.77701.77030.0000
2082006.01.18 17:00buy stop542.001.77681.76960.0000
2092006.01.18 18:00delete542.001.77681.76960.0000
2102006.01.18 18:00buy stop552.001.77621.76900.0000
2112006.01.18 19:00delete552.001.77621.76900.0000
2122006.01.18 19:00buy stop562.001.77351.76600.0000
2132006.01.18 20:00delete562.001.77351.76600.0000
2142006.01.18 20:00buy stop572.001.77081.76330.0000
2152006.01.18 20:07sell482.001.75871.76570.0000
2162006.01.18 20:07delete572.001.77081.76330.0000
2172006.01.18 20:07sell stop582.001.75721.76470.0000
2182006.01.19 09:28sell582.001.75721.76470.0000
2192006.01.19 09:28sell stop592.001.75591.76240.0000
2202006.01.19 09:28modify482.001.75871.76370.0000
2212006.01.19 09:28modify582.001.75721.76370.0000
2222006.01.19 10:06sell592.001.75591.76240.0000
2232006.01.19 10:06modify482.001.75871.76290.0000
2242006.01.19 10:06modify582.001.75721.76290.0000
2252006.01.19 12:00modify482.001.75871.76270.0000
2262006.01.19 12:00modify582.001.75721.76270.0000
2272006.01.19 14:00modify482.001.75871.76220.0000
2282006.01.19 14:00modify582.001.75721.76220.0000
2292006.01.19 14:00modify592.001.75591.76220.0000
2302006.01.19 17:35s/l482.001.76221.76220.0000-699.4812510.78
2312006.01.19 17:35s/l582.001.76221.76220.0000-1000.0011510.78
2322006.01.19 17:35s/l592.001.76221.76220.0000-1260.0010250.78
2332006.01.19 17:35buy stop602.001.77061.76410.0000
2342006.01.19 17:35sell stop612.001.75281.75930.0000
2352006.01.20 21:07buy602.001.77061.76410.0000
2362006.01.20 21:07delete612.001.75281.75930.0000
2372006.01.20 21:07buy stop622.001.77211.76460.0000
2382006.01.20 21:51buy622.001.77211.76460.0000
2392006.01.20 21:51buy stop632.001.77361.76610.0000
2402006.01.20 21:51modify602.001.77061.76460.0000
2412006.01.23 01:35buy632.001.77361.76610.0000
2422006.01.23 01:35modify602.001.77061.76590.0000
2432006.01.23 01:35modify622.001.77211.76590.0000
2442006.01.23 18:00modify602.001.77061.76850.0000
2452006.01.23 18:00modify622.001.77211.76850.0000
2462006.01.23 18:00modify632.001.77361.76850.0000
2472006.01.23 19:00modify602.001.77061.77010.0000
2482006.01.23 19:00modify622.001.77211.77010.0000
2492006.01.23 19:00modify632.001.77361.77010.0000
2502006.01.23 20:00modify602.001.77061.77020.0000
2512006.01.23 20:00modify622.001.77211.77020.0000
2522006.01.23 20:00modify632.001.77361.77020.0000
2532006.01.23 21:00modify602.001.77061.77120.0000
2542006.01.23 21:00modify622.001.77211.77120.0000
2552006.01.23 21:00modify632.001.77361.77120.0000
2562006.01.23 22:00modify602.001.77061.77230.0000
2572006.01.23 22:00modify622.001.77211.77230.0000
2582006.01.23 22:00modify632.001.77361.77230.0000
2592006.01.23 23:00modify602.001.77061.77480.0000
2602006.01.23 23:00modify622.001.77211.77480.0000
2612006.01.23 23:00modify632.001.77361.77480.0000
2622006.01.24 08:00modify602.001.77061.77960.0000
2632006.01.24 08:00modify622.001.77211.77960.0000
2642006.01.24 08:00modify632.001.77361.77960.0000
2652006.01.24 09:00modify602.001.77061.78260.0000
2662006.01.24 09:00modify622.001.77211.78260.0000
2672006.01.24 09:00modify632.001.77361.78260.0000
2682006.01.24 10:00modify602.001.77061.78280.0000
2692006.01.24 10:00modify622.001.77211.78280.0000
2702006.01.24 10:00modify632.001.77361.78280.0000
2712006.01.24 10:14s/l602.001.78281.78280.00002432.2512683.03
2722006.01.24 10:14s/l622.001.78281.78280.00002132.2514815.28
2732006.01.24 10:14s/l632.001.78281.78280.00001836.1316651.40
2742006.01.24 10:14buy stop642.001.78901.78330.0000
2752006.01.24 10:14sell stop652.001.75351.75920.0000
2762006.01.24 19:00delete652.001.75351.75920.0000
2772006.01.24 19:00sell stop662.001.75591.76240.0000
2782006.01.24 19:01buy642.001.78901.78330.0000
2792006.01.24 19:01delete662.001.75591.76240.0000
2802006.01.24 19:01buy stop672.001.79031.78380.0000
2812006.01.24 21:26s/l642.001.78331.78330.0000-1140.0015511.40
2822006.01.24 21:26delete672.001.79031.78380.0000
2832006.01.24 21:26buy stop682.001.78971.78320.0000
2842006.01.24 21:26sell stop692.001.75811.76460.0000
2852006.01.24 22:00delete692.001.75811.76460.0000
2862006.01.24 22:00sell stop702.001.76001.76680.0000
2872006.01.25 00:00delete702.001.76001.76680.0000
2882006.01.25 00:00sell stop712.001.76231.76930.0000
2892006.01.25 02:00delete712.001.76231.76930.0000
2902006.01.25 02:00sell stop722.001.76271.76970.0000
2912006.01.25 03:00delete722.001.76271.76970.0000
2922006.01.25 03:00sell stop732.001.76421.77150.0000
2932006.01.25 05:00delete732.001.76421.77150.0000
2942006.01.25 05:00sell stop742.001.76851.77530.0000
2952006.01.25 06:00delete742.001.76851.77530.0000
2962006.01.25 06:00sell stop752.001.77011.77690.0000
2972006.01.25 07:00delete752.001.77011.77690.0000
2982006.01.25 07:00sell stop762.001.77021.77650.0000
2992006.01.25 08:00delete762.001.77021.77650.0000
3002006.01.25 08:00sell stop772.001.77121.77720.0000
3012006.01.25 09:00delete772.001.77121.77720.0000
3022006.01.25 09:00sell stop782.001.77231.77860.0000
3032006.01.25 10:00delete782.001.77231.77860.0000
3042006.01.25 10:00sell stop792.001.77481.78110.0000
3052006.01.25 11:32buy682.001.78971.78320.0000
3062006.01.25 11:32delete792.001.77481.78110.0000
3072006.01.25 11:32buy stop802.001.79091.78490.0000
3082006.01.25 11:32buy802.001.79091.78490.0000
3092006.01.25 11:32buy stop812.001.79211.78610.0000
3102006.01.25 11:32modify682.001.78971.78490.0000
3112006.01.25 11:49buy812.001.79211.78610.0000
3122006.01.25 11:49modify682.001.78971.78610.0000
3132006.01.25 11:49modify802.001.79091.78610.0000
3142006.01.25 16:52s/l682.001.78611.78610.0000-720.0014791.40
3152006.01.25 16:52s/l802.001.78611.78610.0000-960.0013831.40
3162006.01.25 16:52s/l812.001.78611.78610.0000-1200.0012631.40
3172006.01.25 16:52buy stop822.001.79381.78630.0000
3182006.01.25 16:52sell stop832.001.77481.78230.0000
3192006.01.25 19:00delete832.001.77481.78230.0000
3202006.01.25 19:00sell stop842.001.77961.78730.0000
3212006.01.25 20:00delete842.001.77961.78730.0000
3222006.01.25 20:00sell stop852.001.78041.78810.0000
3232006.01.26 18:00delete852.001.78041.78810.0000
3242006.01.26 18:00sell stop862.001.78141.78790.0000
3252006.01.26 19:00delete862.001.78141.78790.0000
3262006.01.26 19:00sell stop872.001.78161.78840.0000
3272006.01.26 20:09sell872.001.78161.78840.0000
3282006.01.26 20:09delete822.001.79381.78630.0000
3292006.01.26 20:09sell stop882.001.78031.78710.0000
3302006.01.26 20:10sell882.001.78031.78710.0000
3312006.01.26 20:10sell stop892.001.77901.78570.0000
3322006.01.26 20:10modify872.001.78161.78710.0000
3332006.01.26 21:15sell892.001.77901.78570.0000
3342006.01.26 21:15modify872.001.78161.78600.0000
3352006.01.26 21:15modify882.001.78031.78600.0000
3362006.01.27 15:39s/l892.001.78571.78570.0000-1339.8311291.58
3372006.01.27 15:39sell stop902.001.77891.78620.0000
3382006.01.27 15:39s/l872.001.78601.78600.0000-879.8310411.75
3392006.01.27 15:39s/l882.001.78601.78600.0000-1139.839271.92
3402006.01.27 15:39buy stop912.001.79381.78660.0000
3412006.01.27 15:39delete902.001.77891.78620.0000
3422006.01.27 15:39sell stop922.001.77561.78280.0000
3432006.01.27 17:44sell922.001.77561.78280.0000
3442006.01.27 17:44delete912.001.79381.78660.0000
3452006.01.27 17:44sell stop932.001.77401.78200.0000
3462006.01.27 17:50sell932.001.77401.78200.0000
3472006.01.27 17:50sell stop942.001.77241.78040.0000
3482006.01.27 17:50modify922.001.77561.78200.0000
3492006.01.27 17:57delete942.001.77241.78040.0000
3502006.01.27 17:57sell stop952.001.77241.78040.0000
3512006.01.27 18:00delete952.001.77241.78040.0000
3522006.01.27 18:00sell stop962.001.77221.78150.0000
3532006.01.27 18:14delete962.001.77221.78150.0000
3542006.01.27 18:14sell stop972.001.77221.78150.0000
3552006.01.27 18:15delete972.001.77221.78150.0000
3562006.01.27 18:15sell stop982.001.77221.78150.0000
3572006.01.27 18:16delete982.001.77221.78150.0000
3582006.01.27 18:16sell stop992.001.77221.78150.0000
3592006.01.27 19:25delete992.001.77221.78150.0000
3602006.01.27 19:25sell stop1002.001.77211.78180.0000
3612006.01.27 19:26delete1002.001.77211.78180.0000
3622006.01.27 19:27sell stop1012.001.77211.78180.0000
3632006.01.27 19:28delete1012.001.77211.78180.0000
3642006.01.27 19:29sell stop1022.001.77211.78180.0000
3652006.01.27 19:29delete1022.001.77211.78180.0000
3662006.01.27 19:30sell stop1032.001.77211.78180.0000
3672006.01.27 19:31delete1032.001.77211.78180.0000
3682006.01.27 19:32sell stop1042.001.77211.78180.0000
3692006.01.27 19:34delete1042.001.77211.78180.0000
3702006.01.27 19:35sell stop1052.001.77211.78180.0000
3712006.01.27 19:35delete1052.001.77211.78180.0000
3722006.01.27 19:36sell stop1062.001.77211.78180.0000
3732006.01.27 19:37delete1062.001.77211.78180.0000
3742006.01.27 19:38sell stop1072.001.77211.78180.0000
3752006.01.27 19:39delete1072.001.77211.78180.0000
3762006.01.27 19:39sell stop1082.001.77211.78180.0000
3772006.01.27 19:40delete1082.001.77211.78180.0000
3782006.01.27 19:42sell stop1092.001.77211.78180.0000
3792006.01.27 20:03delete1092.001.77211.78180.0000
3802006.01.27 20:03sell stop1102.001.77211.78180.0000
3812006.01.27 20:05delete1102.001.77211.78180.0000
3822006.01.27 20:05sell stop1112.001.77211.78180.0000
3832006.01.27 20:08delete1112.001.77211.78180.0000
3842006.01.30 12:00modify922.001.77561.78170.0000
3852006.01.30 12:00modify932.001.77401.78170.0000
3862006.01.30 14:00modify922.001.77561.78000.0000
3872006.01.30 14:00modify932.001.77401.78000.0000
3882006.01.30 15:00modify922.001.77561.77400.0000
3892006.01.30 15:00modify932.001.77401.77400.0000
3902006.01.30 16:00modify922.001.77561.77290.0000
3912006.01.30 16:00modify932.001.77401.77290.0000
3922006.01.30 17:00modify922.001.77561.77100.0000
3932006.01.30 17:00modify932.001.77401.77100.0000
3942006.01.30 17:40s/l922.001.77101.77100.0000920.1710192.10
3952006.01.30 17:40s/l932.001.77101.77100.0000600.1710792.27
3962006.01.30 17:40buy stop1122.001.78921.78350.0000
3972006.01.30 17:40sell stop1132.001.76341.76910.0000
3982006.01.31 00:00delete1122.001.78921.78350.0000
3992006.01.31 00:00buy stop1142.001.78891.78290.0000
4002006.01.31 01:00delete1142.001.78891.78290.0000
4012006.01.31 01:00buy stop1152.001.78821.78220.0000
4022006.01.31 23:00delete1152.001.78821.78220.0000
4032006.01.31 23:00buy stop1162.001.78741.77890.0000
4042006.02.01 00:00delete1162.001.78741.77890.0000
4052006.02.01 00:00buy stop1172.001.78681.77830.0000
4062006.02.01 01:00delete1172.001.78681.77830.0000
4072006.02.01 01:00buy stop1182.001.78621.77770.0000
4082006.02.01 19:00delete1132.001.76341.76910.0000
4092006.02.01 19:00sell stop1192.001.76431.77080.0000
4102006.02.01 20:00delete1192.001.76431.77080.0000
4112006.02.01 20:00sell stop1202.001.76461.77110.0000
4122006.02.01 21:00delete1202.001.76461.77110.0000
4132006.02.01 21:00sell stop1212.001.76471.77120.0000
4142006.02.02 04:00delete1212.001.76471.77120.0000
4152006.02.02 04:00sell stop1222.001.76551.77300.0000
4162006.02.02 05:00delete1222.001.76551.77300.0000
4172006.02.02 05:00sell stop1232.001.76651.77370.0000
4182006.02.02 10:00delete1232.001.76651.77370.0000
4192006.02.02 10:00sell stop1242.001.76691.77340.0000
4202006.02.02 11:00delete1242.001.76691.77340.0000
4212006.02.02 11:00sell stop1252.001.76771.77450.0000
4222006.02.02 16:00delete1252.001.76771.77450.0000
4232006.02.02 16:00sell stop1262.001.76831.77480.0000
4242006.02.02 17:00delete1262.001.76831.77480.0000
4252006.02.02 17:00sell stop1272.001.76901.77550.0000
4262006.02.02 23:00delete1272.001.76901.77550.0000
4272006.02.02 23:00sell stop1282.001.77121.77770.0000
4282006.02.03 03:00delete1182.001.78621.77770.0000
4292006.02.03 03:00buy stop1292.001.78491.77810.0000
4302006.02.03 05:00delete1292.001.78491.77810.0000
4312006.02.03 05:00buy stop1302.001.78181.77530.0000
4322006.02.03 06:00delete1302.001.78181.77530.0000
4332006.02.03 06:00buy stop1312.001.78171.77540.0000
4342006.02.03 15:36sell1282.001.77121.77770.0000
4352006.02.03 15:36delete1312.001.78171.77540.0000
4362006.02.03 15:36sell stop1322.001.77031.77480.0000
4372006.02.03 15:37sell1322.001.77031.77480.0000
4382006.02.03 15:37sell stop1332.001.76941.77390.0000
4392006.02.03 15:37modify1282.001.77121.77480.0000
4402006.02.03 15:38sell1332.001.76941.77390.0000
4412006.02.03 15:38modify1282.001.77121.77390.0000
4422006.02.03 15:38modify1322.001.77031.77390.0000
4432006.02.06 13:00modify1282.001.77121.76850.0000
4442006.02.06 13:00modify1322.001.77031.76850.0000
4452006.02.06 13:00modify1332.001.76941.76850.0000
4462006.02.06 14:00modify1282.001.77121.76520.0000
4472006.02.06 14:00modify1322.001.77031.76520.0000
4482006.02.06 14:00modify1332.001.76941.76520.0000
4492006.02.06 15:00modify1282.001.77121.76420.0000
4502006.02.06 15:00modify1322.001.77031.76420.0000
4512006.02.06 15:00modify1332.001.76941.76420.0000
4522006.02.06 23:00modify1282.001.77121.76400.0000
4532006.02.06 23:00modify1322.001.77031.76400.0000
4542006.02.06 23:00modify1332.001.76941.76400.0000
4552006.02.07 00:00modify1282.001.77121.76300.0000
4562006.02.07 00:00modify1322.001.77031.76300.0000
4572006.02.07 00:00modify1332.001.76941.76300.0000
4582006.02.07 01:00modify1282.001.77121.76230.0000
4592006.02.07 01:00modify1322.001.77031.76230.0000
4602006.02.07 01:00modify1332.001.76941.76230.0000
4612006.02.07 04:00modify1282.001.77121.76210.0000
4622006.02.07 04:00modify1322.001.77031.76210.0000
4632006.02.07 04:00modify1332.001.76941.76210.0000
4642006.02.07 05:00modify1282.001.77121.76110.0000
4652006.02.07 05:00modify1322.001.77031.76110.0000
4662006.02.07 05:00modify1332.001.76941.76110.0000
4672006.02.07 06:00modify1282.001.77121.75820.0000
4682006.02.07 06:00modify1322.001.77031.75820.0000
4692006.02.07 06:00modify1332.001.76941.75820.0000
4702006.02.07 07:00modify1282.001.77121.75660.0000
4712006.02.07 07:00modify1322.001.77031.75660.0000
4722006.02.07 07:00modify1332.001.76941.75660.0000
4732006.02.07 10:00modify1282.001.77121.75440.0000
4742006.02.07 10:00modify1322.001.77031.75440.0000
4752006.02.07 10:00modify1332.001.76941.75440.0000
4762006.02.07 12:00modify1282.001.77121.75320.0000
4772006.02.07 12:00modify1322.001.77031.75320.0000
4782006.02.07 12:00modify1332.001.76941.75320.0000
4792006.02.07 13:00modify1282.001.77121.75230.0000
4802006.02.07 13:00modify1322.001.77031.75230.0000
4812006.02.07 13:00modify1332.001.76941.75230.0000
4822006.02.07 14:00modify1282.001.77121.75190.0000
4832006.02.07 14:00modify1322.001.77031.75190.0000
4842006.02.07 14:00modify1332.001.76941.75190.0000
4852006.02.08 08:00modify1282.001.77121.75130.0000
4862006.02.08 08:00modify1322.001.77031.75130.0000
4872006.02.08 08:00modify1332.001.76941.75130.0000
4882006.02.08 09:00modify1282.001.77121.74960.0000
4892006.02.08 09:00modify1322.001.77031.74960.0000
4902006.02.08 09:00modify1332.001.76941.74960.0000
4912006.02.08 10:00modify1282.001.77121.74890.0000
4922006.02.08 10:00modify1322.001.77031.74890.0000
4932006.02.08 10:00modify1332.001.76941.74890.0000
4942006.02.08 11:00modify1282.001.77121.74780.0000
4952006.02.08 11:00modify1322.001.77031.74780.0000
4962006.02.08 11:00modify1332.001.76941.74780.0000
4972006.02.08 12:00modify1282.001.77121.74740.0000
4982006.02.08 12:00modify1322.001.77031.74740.0000
4992006.02.08 12:00modify1332.001.76941.74740.0000
5002006.02.08 22:00modify1282.001.77121.74680.0000
5012006.02.08 22:00modify1322.001.77031.74680.0000
5022006.02.08 22:00modify1332.001.76941.74680.0000
5032006.02.08 23:00modify1282.001.77121.74620.0000
5042006.02.08 23:00modify1322.001.77031.74620.0000
5052006.02.08 23:00modify1332.001.76941.74620.0000
5062006.02.09 02:00modify1282.001.77121.74610.0000
5072006.02.09 02:00modify1322.001.77031.74610.0000
5082006.02.09 02:00modify1332.001.76941.74610.0000
5092006.02.09 03:03s/l1282.001.74611.74610.00005021.0415813.31
5102006.02.09 03:03s/l1322.001.74611.74610.00004841.0420654.35
5112006.02.09 03:03s/l1332.001.74611.74610.00004661.0425315.38
5122006.02.09 03:03buy stop1342.001.75191.74590.0000
5132006.02.09 03:03sell stop1352.001.73761.74360.0000
5142006.02.09 17:07sell1352.001.73761.74360.0000
5152006.02.09 17:07delete1342.001.75191.74590.0000
5162006.02.09 17:07sell stop1362.001.73631.74280.0000
5172006.02.10 01:42s/l1352.001.74361.74360.0000-1199.8324115.56
5182006.02.10 01:42buy stop1372.001.74741.74060.0000
5192006.02.10 01:42delete1362.001.73631.74280.0000
5202006.02.10 01:42sell stop1382.001.73741.74420.0000
5212006.02.10 02:03buy1372.001.74741.74060.0000
5222006.02.10 02:03delete1382.001.73741.74420.0000
5232006.02.10 02:03buy stop1392.001.74881.74210.0000
5242006.02.10 07:33buy1392.001.74881.74210.0000
5252006.02.10 07:33buy stop1402.001.75021.74320.0000
5262006.02.10 07:33modify1372.001.74741.74180.0000
5272006.02.10 09:00modify1372.001.74741.74200.0000
5282006.02.10 14:59buy1402.001.75021.74320.0000
5292006.02.10 14:59modify1372.001.74741.74340.0000
5302006.02.10 15:00modify1392.001.74881.74320.0000
5312006.02.10 17:55s/l1372.001.74341.74340.0000-800.0023315.56
5322006.02.10 17:55buy stop1412.001.75181.74380.0000
5332006.02.10 18:14s/l1392.001.74321.74320.0000-1120.0022195.56
5342006.02.10 18:14s/l1402.001.74321.74320.0000-1400.0020795.56
5352006.02.10 18:14delete1412.001.75181.74380.0000
5362006.02.10 18:14buy stop1422.001.75781.74860.0000
5372006.02.10 18:14sell stop1432.001.73741.74670.0000
5382006.02.13 11:26sell1432.001.73741.74670.0000
5392006.02.13 11:26delete1422.001.75781.74860.0000
5402006.02.13 11:26sell stop1442.001.73581.74380.0000
5412006.02.14 13:03sell1442.001.73581.74380.0000
5422006.02.14 13:03sell stop1452.001.73471.74020.0000
5432006.02.14 13:03modify1432.001.73741.74130.0000
5442006.02.14 13:03modify1442.001.73581.74130.0000
5452006.02.14 14:01sell1452.001.73471.74020.0000
5462006.02.14 14:01modify1432.001.73741.74020.0000
5472006.02.14 14:01modify1442.001.73581.74020.0000
5482006.02.15 13:04s/l1432.001.74021.74020.0000-559.6520235.90
5492006.02.15 13:04s/l1442.001.74021.74020.0000-879.8319356.07
5502006.02.15 13:04s/l1452.001.74021.74020.0000-1099.8318256.25
5512006.02.15 13:04buy stop1462.001.74471.73900.0000
5522006.02.15 13:04sell stop1472.001.72821.73390.0000
5532006.02.15 15:44buy1462.001.74471.73900.0000
5542006.02.15 15:44delete1472.001.72821.73390.0000
5552006.02.15 15:44buy stop1482.001.74571.74050.0000
5562006.02.15 16:01buy1482.001.74571.74050.0000
5572006.02.15 16:01buy stop1492.001.74681.74130.0000
5582006.02.15 16:01modify1462.001.74471.74020.0000
5592006.02.15 16:01buy1492.001.74681.74130.0000
5602006.02.15 16:01modify1462.001.74471.74130.0000
5612006.02.15 16:01modify1482.001.74571.74130.0000
5622006.02.15 17:47s/l1462.001.74131.74130.0000-680.0017576.25
5632006.02.15 17:47s/l1482.001.74131.74130.0000-880.0016696.25
5642006.02.15 17:47s/l1492.001.74131.74130.0000-1100.0015596.25
5652006.02.15 17:47buy stop1502.001.74861.74290.0000
5662006.02.15 17:47sell stop1512.001.72821.73390.0000
5672006.02.15 18:00delete1502.001.74861.74290.0000
5682006.02.15 18:00buy stop1522.001.74911.74260.0000
5692006.02.17 01:00delete1512.001.72821.73390.0000
5702006.02.17 01:00sell stop1532.001.72891.73590.0000
5712006.02.17 02:00delete1532.001.72891.73590.0000
5722006.02.17 02:00sell stop1542.001.73051.73750.0000
5732006.02.20 01:00delete1522.001.74911.74260.0000
5742006.02.20 01:00buy stop1552.001.74441.73810.0000
5752006.02.20 02:00delete1552.001.74441.73810.0000
5762006.02.20 02:00buy stop1562.001.74321.73690.0000
5772006.02.20 02:03buy1562.001.74321.73690.0000
5782006.02.20 02:03delete1542.001.73051.73750.0000
5792006.02.20 02:03buy stop1572.001.74451.73820.0000
5802006.02.20 03:01buy1572.001.74451.73820.0000
5812006.02.20 03:01buy stop1582.001.74581.73930.0000
5822006.02.20 03:01modify1562.001.74321.73800.0000
5832006.02.20 04:22buy1582.001.74581.73930.0000
5842006.02.20 04:22modify1562.001.74321.73930.0000
5852006.02.20 04:22modify1572.001.74451.73930.0000
5862006.02.20 06:00modify1562.001.74321.73950.0000
5872006.02.20 06:00modify1572.001.74451.73950.0000
5882006.02.20 06:00modify1582.001.74581.73950.0000
5892006.02.20 09:00modify1562.001.74321.73980.0000
5902006.02.20 09:00modify1572.001.74451.73980.0000
5912006.02.20 09:00modify1582.001.74581.73980.0000
5922006.02.20 13:00modify1562.001.74321.74010.0000
5932006.02.20 13:00modify1572.001.74451.74010.0000
5942006.02.20 13:00modify1582.001.74581.74010.0000
5952006.02.20 14:00modify1562.001.74321.74030.0000
5962006.02.20 14:00modify1572.001.74451.74030.0000
5972006.02.20 14:00modify1582.001.74581.74030.0000
5982006.02.20 15:00modify1562.001.74321.74060.0000
5992006.02.20 15:00modify1572.001.74451.74060.0000
6002006.02.20 15:00modify1582.001.74581.74060.0000
6012006.02.20 16:00modify1562.001.74321.74080.0000
6022006.02.20 16:00modify1572.001.74451.74080.0000
6032006.02.20 16:00modify1582.001.74581.74080.0000
6042006.02.20 17:00modify1562.001.74321.74110.0000
6052006.02.20 17:00modify1572.001.74451.74110.0000
6062006.02.20 17:00modify1582.001.74581.74110.0000
6072006.02.20 18:00modify1562.001.74321.74130.0000
6082006.02.20 18:00modify1572.001.74451.74130.0000
6092006.02.20 18:00modify1582.001.74581.74130.0000
6102006.02.21 07:00modify1562.001.74321.74150.0000
6112006.02.21 07:00modify1572.001.74451.74150.0000
6122006.02.21 07:00modify1582.001.74581.74150.0000
6132006.02.21 08:00modify1562.001.74321.74180.0000
6142006.02.21 08:00modify1572.001.74451.74180.0000
6152006.02.21 08:01modify1582.001.74581.74180.0000
6162006.02.21 09:29s/l1562.001.74181.74180.0000-283.8715312.37
6172006.02.21 09:29s/l1572.001.74181.74180.0000-543.8714768.50
6182006.02.21 09:29s/l1582.001.74181.74180.0000-803.8713964.62
6192006.02.21 09:29buy stop1592.001.74641.74240.0000
6202006.02.21 09:29sell stop1602.001.73331.73730.0000
6212006.02.21 14:41buy1592.001.74641.74240.0000
6222006.02.21 14:41delete1602.001.73331.73730.0000
6232006.02.21 14:41buy stop1612.001.74731.74280.0000
6242006.02.21 14:59buy1612.001.74731.74280.0000
6252006.02.21 14:59buy stop1622.001.74821.74370.0000
6262006.02.21 14:59modify1592.001.74641.74280.0000
6272006.02.21 15:26buy1622.001.74821.74370.0000
6282006.02.21 15:26modify1592.001.74641.74340.0000
6292006.02.21 15:26modify1612.001.74731.74340.0000
6302006.02.21 17:08s/l1622.001.74371.74370.0000-900.0013064.62
6312006.02.21 17:08buy stop1632.001.74831.74350.0000
6322006.02.21 17:08s/l1592.001.74341.74340.0000-600.0012464.62
6332006.02.21 17:08s/l1612.001.74341.74340.0000-780.0011684.62
6342006.02.21 17:08delete1632.001.74831.74350.0000
6352006.02.21 17:08buy stop1642.001.74781.74310.0000
6362006.02.21 17:08sell stop1652.001.73331.73800.0000
6372006.02.21 21:15buy1642.001.74781.74310.0000
6382006.02.21 21:15delete1652.001.73331.73800.0000
6392006.02.21 21:15buy stop1662.001.74891.74340.0000
6402006.02.22 11:03s/l1642.001.74311.74310.0000-943.8710740.75
6412006.02.22 11:03sell stop1672.001.74071.74540.0000
6422006.02.22 12:27sell1672.001.74071.74540.0000
6432006.02.22 12:27delete1662.001.74891.74340.0000
6442006.02.22 12:27sell stop1682.001.73971.74470.0000
6452006.02.22 12:31sell1682.001.73971.74470.0000
6462006.02.22 12:31sell stop1692.001.73871.74370.0000
6472006.02.22 12:31modify1672.001.74071.74470.0000
6482006.02.22 12:39sell1692.001.73871.74370.0000
6492006.02.22 12:39modify1672.001.74071.74370.0000
6502006.02.22 12:39modify1682.001.73971.74370.0000
6512006.02.22 19:17s/l1672.001.74371.74370.0000-600.0010140.75
6522006.02.22 19:17s/l1682.001.74371.74370.0000-800.009340.75
6532006.02.22 19:17s/l1692.001.74371.74370.0000-1000.008340.75
6542006.02.22 19:17buy stop1702.001.74781.74180.0000
6552006.02.22 19:17sell stop1712.001.73761.74360.0000
6562006.02.23 10:08buy1702.001.74781.74180.0000
6572006.02.23 10:08delete1712.001.73761.74360.0000
6582006.02.23 10:08buy stop1722.001.74891.74340.0000
6592006.02.23 11:11buy1722.001.74891.74340.0000
6602006.02.23 11:11buy stop1732.001.75001.74450.0000
6612006.02.23 11:11modify1702.001.74781.74340.0000
6622006.02.23 11:13delete1732.001.75001.74450.0000
6632006.02.23 11:13buy stop1742.001.75001.74450.0000
6642006.02.23 11:15delete1742.001.75001.74450.0000
6652006.02.23 11:16buy stop1752.001.75001.74450.0000
6662006.02.23 11:16delete1752.001.75001.74450.0000
6672006.02.23 11:18buy stop1762.001.75001.74450.0000
6682006.02.23 11:19delete1762.001.75001.74450.0000
6692006.02.23 11:20buy stop1772.001.75001.74450.0000
6702006.02.23 11:23delete1772.001.75001.74450.0000
6712006.02.23 11:27buy stop1782.001.75001.74450.0000
6722006.02.23 11:28delete1782.001.75001.74450.0000
6732006.02.23 11:29buy stop1792.001.75001.74450.0000
6742006.02.23 11:30delete1792.001.75001.74450.0000
6752006.02.23 11:31buy stop1802.001.75001.74450.0000
6762006.02.23 11:31delete1802.001.75001.74450.0000
6772006.02.23 11:35buy stop1812.001.75001.74450.0000
6782006.02.23 11:35delete1812.001.75001.74450.0000
6792006.02.23 11:37buy stop1822.001.75001.74450.0000
6802006.02.23 11:38delete1822.001.75001.74450.0000
6812006.02.23 11:39buy stop1832.001.75001.74450.0000
6822006.02.23 11:39delete1832.001.75001.74450.0000
6832006.02.23 11:40buy stop1842.001.75001.74450.0000
6842006.02.23 11:42delete1842.001.75001.74450.0000
6852006.02.23 11:43buy stop1852.001.75001.74450.0000
6862006.02.23 11:44delete1852.001.75001.74450.0000
6872006.02.23 11:44buy stop1862.001.75001.74450.0000
6882006.02.23 11:45delete1862.001.75001.74450.0000
6892006.02.23 11:48buy stop1872.001.75001.74450.0000
6902006.02.23 11:48delete1872.001.75001.74450.0000
6912006.02.23 11:52buy stop1882.001.75001.74450.0000
6922006.02.23 11:52delete1882.001.75001.74450.0000
6932006.02.23 16:55buy stop1892.001.75011.74410.0000
6942006.02.23 16:56delete1892.001.75011.74410.0000
6952006.02.23 16:56buy stop1902.001.75011.74410.0000
6962006.02.23 16:57delete1902.001.75011.74410.0000
6972006.02.23 16:57buy stop1912.001.75011.74410.0000
6982006.02.23 16:59delete1912.001.75011.74410.0000
6992006.02.23 17:09buy stop1922.001.75021.74370.0000
7002006.02.23 17:09delete1922.001.75021.74370.0000
7012006.02.23 17:10buy stop1932.001.75021.74370.0000
7022006.02.23 17:12delete1932.001.75021.74370.0000
7032006.02.23 17:16buy stop1942.001.75021.74370.0000
7042006.02.23 17:46delete1942.001.75021.74370.0000
7052006.02.23 17:47buy stop1952.001.75021.74370.0000
7062006.02.23 17:48delete1952.001.75021.74370.0000
7072006.02.24 04:00modify1702.001.74781.74380.0000
7082006.02.24 04:00modify1722.001.74891.74380.0000
7092006.02.24 06:00modify1702.001.74781.74510.0000
7102006.02.24 06:00modify1722.001.74891.74510.0000
7112006.02.24 07:00modify1702.001.74781.74620.0000
7122006.02.24 07:00modify1722.001.74891.74620.0000
7132006.02.24 08:00modify1702.001.74781.74770.0000
7142006.02.24 08:00modify1722.001.74891.74770.0000
7152006.02.24 10:29buy stop1962.001.75001.74430.0000
7162006.02.24 10:31delete1962.001.75001.74430.0000
7172006.02.24 10:32buy stop1972.001.75001.74430.0000
7182006.02.24 10:33delete1972.001.75001.74430.0000
7192006.02.24 10:36buy stop1982.001.75001.74430.0000
7202006.02.24 10:39delete1982.001.75001.74430.0000
7212006.02.24 10:39buy stop1992.001.75001.74430.0000
7222006.02.24 10:40delete1992.001.75001.74430.0000
7232006.02.24 10:40buy stop2002.001.75001.74430.0000
7242006.02.24 10:41delete2002.001.75001.74430.0000
7252006.02.24 10:41buy stop2012.001.75001.74430.0000
7262006.02.24 10:45delete2012.001.75001.74430.0000
7272006.02.24 10:45buy stop2022.001.75001.74430.0000
7282006.02.24 10:47delete2022.001.75001.74430.0000
7292006.02.24 10:48buy stop2032.001.75001.74430.0000
7302006.02.24 10:50delete2032.001.75001.74430.0000
7312006.02.24 10:51buy stop2042.001.75001.74430.0000
7322006.02.24 10:51delete2042.001.75001.74430.0000
7332006.02.24 10:52buy stop2052.001.75001.74430.0000
7342006.02.24 10:52delete2052.001.75001.74430.0000
7352006.02.24 10:52buy stop2062.001.75001.74430.0000
7362006.02.24 11:01s/l1702.001.74771.74770.0000-23.878316.88
7372006.02.24 11:01s/l1722.001.74771.74770.0000-243.878073.00
7382006.02.24 11:01delete2062.001.75001.74430.0000
7392006.02.24 11:01buy stop2072.001.75581.74980.0000
7402006.02.24 11:01sell stop2082.001.73761.74360.0000
7412006.02.27 00:00delete2082.001.73761.74360.0000
7422006.02.27 00:00sell stop2092.001.73891.74520.0000
7432006.02.27 02:00delete2092.001.73891.74520.0000
7442006.02.27 02:00sell stop2102.001.73941.74590.0000
7452006.02.27 02:39sell2102.001.73941.74590.0000
7462006.02.27 02:39delete2072.001.75581.74980.0000
7472006.02.27 02:39sell stop2112.001.73811.74460.0000
7482006.02.27 11:00sell2112.001.73811.74460.0000
7492006.02.27 11:00sell stop2122.001.73681.74330.0000
7502006.02.27 11:00modify2102.001.73941.74460.0000
7512006.02.27 13:00modify2102.001.73941.74440.0000
7522006.02.27 13:00modify2112.001.73811.74440.0000
7532006.02.27 16:00modify2102.001.73941.74410.0000
7542006.02.27 16:00modify2112.001.73811.74410.0000
7552006.02.27 23:00modify2102.001.73941.74380.0000
7562006.02.27 23:00modify2112.001.73811.74380.0000
7572006.02.28 00:00modify2102.001.73941.74360.0000
7582006.02.28 00:00modify2112.001.73811.74360.0000
7592006.02.28 01:00modify2102.001.73941.74340.0000
7602006.02.28 01:00modify2112.001.73811.74340.0000
7612006.02.28 07:00modify2102.001.73941.74310.0000
7622006.02.28 07:00modify2112.001.73811.74310.0000
7632006.02.28 08:00modify2102.001.73941.74290.0000
7642006.02.28 08:00modify2112.001.73811.74290.0000
7652006.02.28 10:00modify2102.001.73941.74260.0000
7662006.02.28 10:00modify2112.001.73811.74260.0000
7672006.02.28 11:17s/l2102.001.74261.74260.0000-639.837433.17
7682006.02.28 11:17s/l2112.001.74261.74260.0000-899.836533.35
7692006.02.28 11:17buy stop2132.001.75371.74920.0000
7702006.02.28 11:17delete2122.001.73681.74330.0000
7712006.02.28 11:17sell stop2142.001.73761.74210.0000
7722006.02.28 18:00delete2132.001.75371.74920.0000
7732006.02.28 18:00buy stop2152.001.75311.74710.0000
7742006.02.28 18:15buy2152.001.75311.74710.0000
7752006.02.28 18:15delete2142.001.73761.74210.0000
7762006.02.28 18:15buy stop2162.001.75431.74830.0000
7772006.02.28 18:15delete2162.001.75431.74830.0000
7782006.02.28 18:17buy stop2172.001.75431.74830.0000
7792006.02.28 18:17delete2172.001.75431.74830.0000
7802006.02.28 18:18buy stop2182.001.75431.74830.0000
7812006.02.28 18:19delete2182.001.75431.74830.0000
7822006.02.28 18:23buy stop2192.001.75431.74830.0000
7832006.02.28 18:23delete2192.001.75431.74830.0000
7842006.02.28 18:30buy stop2202.001.75431.74830.0000
7852006.02.28 18:30delete2202.001.75431.74830.0000
7862006.02.28 18:34buy stop2212.001.75431.74830.0000
7872006.02.28 18:35delete2212.001.75431.74830.0000
7882006.02.28 18:37buy stop2222.001.75431.74830.0000
7892006.02.28 18:45delete2222.001.75431.74830.0000
7902006.02.28 18:45buy stop2232.001.75431.74830.0000
7912006.02.28 18:59delete2232.001.75431.74830.0000
7922006.02.28 19:00buy stop2242.001.75441.74810.0000
7932006.02.28 19:00delete2242.001.75441.74810.0000
7942006.02.28 19:01buy stop2252.001.75441.74810.0000
7952006.02.28 19:02delete2252.001.75441.74810.0000
7962006.02.28 19:06buy stop2262.001.75441.74810.0000
7972006.02.28 19:06delete2262.001.75441.74810.0000
7982006.02.28 19:07buy stop2272.001.75441.74810.0000
7992006.02.28 19:08delete2272.001.75441.74810.0000
8002006.02.28 19:09buy stop2282.001.75441.74810.0000
8012006.02.28 19:10delete2282.001.75441.74810.0000
8022006.02.28 19:11buy stop2292.001.75441.74810.0000
8032006.02.28 19:11delete2292.001.75441.74810.0000
8042006.02.28 19:15buy stop2302.001.75441.74810.0000
8052006.02.28 19:16delete2302.001.75441.74810.0000
8062006.02.28 19:16buy stop2312.001.75441.74810.0000
8072006.02.28 19:17delete2312.001.75441.74810.0000
8082006.02.28 19:25buy stop2322.001.75441.74810.0000
8092006.02.28 20:11delete2322.001.75441.74810.0000
8102006.02.28 20:11buy stop2332.001.75441.74810.0000
8112006.02.28 20:13delete2332.001.75441.74810.0000
8122006.02.28 20:14buy stop2342.001.75441.74810.0000
8132006.02.28 20:27delete2342.001.75441.74810.0000
8142006.02.28 20:34buy stop2352.001.75441.74810.0000
8152006.02.28 20:34delete2352.001.75441.74810.0000
8162006.02.28 20:38buy stop2362.001.75441.74810.0000
8172006.02.28 20:38delete2362.001.75441.74810.0000
8182006.02.28 23:04buy stop2372.001.75451.74770.0000
8192006.02.28 23:05delete2372.001.75451.74770.0000
8202006.02.28 23:06buy stop2382.001.75451.74770.0000
8212006.02.28 23:12delete2382.001.75451.74770.0000
8222006.02.28 23:19buy stop2392.001.75451.74770.0000
8232006.02.28 23:19delete2392.001.75451.74770.0000
8242006.02.28 23:22buy stop2402.001.75451.74770.0000
8252006.03.01 00:02delete2402.001.75451.74770.0000
8262006.03.01 00:02buy stop2412.001.75451.74770.0000
8272006.03.01 00:21delete2412.001.75451.74770.0000
8282006.03.01 01:01buy stop2422.001.75451.74770.0000
8292006.03.01 01:33delete2422.001.75451.74770.0000
8302006.03.01 01:49buy stop2432.001.75451.74770.0000
8312006.03.01 01:50delete2432.001.75451.74770.0000
8322006.03.01 01:53buy stop2442.001.75451.74770.0000
8332006.03.01 02:00delete2442.001.75451.74770.0000
8342006.03.01 02:01buy stop2452.001.75451.74770.0000
8352006.03.01 02:24delete2452.001.75451.74770.0000
8362006.03.01 08:09buy stop2462.001.75441.74790.0000
8372006.03.01 08:13delete2462.001.75441.74790.0000
8382006.03.01 08:13buy stop2472.001.75441.74790.0000
8392006.03.01 08:14delete2472.001.75441.74790.0000
8402006.03.01 08:15buy stop2482.001.75441.74790.0000
8412006.03.01 08:18delete2482.001.75441.74790.0000
8422006.03.01 08:20buy stop2492.001.75441.74790.0000
8432006.03.01 08:20delete2492.001.75441.74790.0000
8442006.03.01 09:00buy stop2502.001.75431.74830.0000
8452006.03.01 09:01delete2502.001.75431.74830.0000
8462006.03.01 09:01buy stop2512.001.75431.74830.0000
8472006.03.01 09:03delete2512.001.75431.74830.0000
8482006.03.01 09:04buy stop2522.001.75431.74830.0000
8492006.03.01 09:05delete2522.001.75431.74830.0000
8502006.03.01 09:06buy stop2532.001.75431.74830.0000
8512006.03.01 09:08delete2532.001.75431.74830.0000
8522006.03.01 09:09buy stop2542.001.75431.74830.0000
8532006.03.01 09:10delete2542.001.75431.74830.0000
8542006.03.01 09:11buy stop2552.001.75431.74830.0000
8552006.03.01 09:11delete2552.001.75431.74830.0000
8562006.03.01 09:14buy stop2562.001.75431.74830.0000
8572006.03.01 09:14delete2562.001.75431.74830.0000
8582006.03.01 09:17buy stop2572.001.75431.74830.0000
8592006.03.01 09:18delete2572.001.75431.74830.0000
8602006.03.01 09:20buy stop2582.001.75431.74830.0000
8612006.03.01 09:21delete2582.001.75431.74830.0000
8622006.03.01 10:00buy stop2592.001.75431.74830.0000
8632006.03.01 10:00delete2592.001.75431.74830.0000
8642006.03.01 10:01buy stop2602.001.75431.74830.0000
8652006.03.01 10:02delete2602.001.75431.74830.0000
8662006.03.01 10:03buy stop2612.001.75431.74830.0000
8672006.03.01 10:03delete2612.001.75431.74830.0000
8682006.03.01 10:04buy stop2622.001.75431.74830.0000
8692006.03.01 10:04delete2622.001.75431.74830.0000
8702006.03.01 10:05buy stop2632.001.75431.74830.0000
8712006.03.01 10:05delete2632.001.75431.74830.0000
8722006.03.01 10:13buy stop2642.001.75431.74830.0000
8732006.03.01 10:14delete2642.001.75431.74830.0000
8742006.03.01 10:17buy stop2652.001.75431.74830.0000
8752006.03.01 10:18delete2652.001.75431.74830.0000
8762006.03.01 10:19buy stop2662.001.75431.74830.0000
8772006.03.01 10:19delete2662.001.75431.74830.0000
8782006.03.01 10:19buy stop2672.001.75431.74830.0000
8792006.03.01 11:00delete2672.001.75431.74830.0000
8802006.03.01 11:01buy stop2682.001.75431.74830.0000
8812006.03.01 11:02delete2682.001.75431.74830.0000
8822006.03.01 11:03buy stop2692.001.75431.74830.0000
8832006.03.01 11:03delete2692.001.75431.74830.0000
8842006.03.01 11:04buy stop2702.001.75431.74830.0000
8852006.03.01 11:04delete2702.001.75431.74830.0000
8862006.03.01 11:05buy stop2712.001.75431.74830.0000
8872006.03.01 11:05delete2712.001.75431.74830.0000
8882006.03.01 11:06buy stop2722.001.75431.74830.0000
8892006.03.01 11:09delete2722.001.75431.74830.0000
8902006.03.01 11:10buy stop2732.001.75431.74830.0000
8912006.03.01 11:10delete2732.001.75431.74830.0000
8922006.03.01 11:12buy stop2742.001.75431.74830.0000
8932006.03.01 11:13delete2742.001.75431.74830.0000
8942006.03.01 11:18buy stop2752.001.75431.74830.0000
8952006.03.01 11:19delete2752.001.75431.74830.0000
8962006.03.01 11:22buy stop2762.001.75431.74830.0000
8972006.03.01 11:23delete2762.001.75431.74830.0000
8982006.03.01 11:24buy stop2772.001.75431.74830.0000
8992006.03.01 11:24delete2772.001.75431.74830.0000
9002006.03.01 11:25buy stop2782.001.75431.74830.0000
9012006.03.01 11:26delete2782.001.75431.74830.0000
9022006.03.01 11:26buy stop2792.001.75431.74830.0000
9032006.03.01 11:31delete2792.001.75431.74830.0000
9042006.03.01 11:32buy stop2802.001.75431.74830.0000
9052006.03.01 11:33delete2802.001.75431.74830.0000
9062006.03.01 11:33buy stop2812.001.75431.74830.0000
9072006.03.01 11:38delete2812.001.75431.74830.0000
9082006.03.01 11:39buy stop2822.001.75431.74830.0000
9092006.03.01 11:39delete2822.001.75431.74830.0000
9102006.03.01 11:41buy stop2832.001.75431.74830.0000
9112006.03.01 11:42delete2832.001.75431.74830.0000
9122006.03.01 17:10buy stop2842.001.75421.74870.0000
9132006.03.01 17:11delete2842.001.75421.74870.0000
9142006.03.01 17:12buy stop2852.001.75421.74870.0000
9152006.03.01 17:13delete2852.001.75421.74870.0000
9162006.03.01 17:14buy stop2862.001.75421.74870.0000
9172006.03.01 17:16delete2862.001.75421.74870.0000
9182006.03.01 17:19buy stop2872.001.75421.74870.0000
9192006.03.01 17:19delete2872.001.75421.74870.0000
9202006.03.01 17:20buy stop2882.001.75421.74870.0000
9212006.03.01 17:20delete2882.001.75421.74870.0000
9222006.03.01 17:42buy stop2892.001.75421.74870.0000
9232006.03.01 17:42delete2892.001.75421.74870.0000
9242006.03.01 17:52buy stop2902.001.75421.74870.0000
9252006.03.01 17:53delete2902.001.75421.74870.0000
9262006.03.01 17:53buy stop2912.001.75421.74870.0000
9272006.03.01 17:53delete2912.001.75421.74870.0000
9282006.03.01 17:56buy stop2922.001.75421.74870.0000
9292006.03.01 17:57delete2922.001.75421.74870.0000
9302006.03.01 17:57buy stop2932.001.75421.74870.0000
9312006.03.01 18:02delete2932.001.75421.74870.0000
9322006.03.01 18:03buy stop2942.001.75431.74860.0000
9332006.03.01 19:00s/l2152.001.74711.74710.0000-1203.875329.47
9342006.03.01 19:00delete2942.001.75431.74860.0000
9352006.03.01 19:00buy stop2952.001.75961.75310.0000
9362006.03.01 19:00sell stop2962.001.73761.74410.0000
9372006.03.02 17:00delete2962.001.73761.74410.0000
9382006.03.02 17:00sell stop2972.001.73801.74300.0000
9392006.03.02 18:00delete2972.001.73801.74300.0000
9402006.03.02 18:00sell stop2982.001.74011.74560.0000
9412006.03.02 19:00delete2982.001.74011.74560.0000
9422006.03.02 19:00sell stop2992.001.74251.74830.0000
9432006.03.02 20:00delete2992.001.74251.74830.0000
9442006.03.02 20:00sell stop3002.001.74341.74940.0000
9452006.03.06 00:00delete2952.001.75961.75310.0000
9462006.03.06 00:00buy stop3012.001.75911.75340.0000
9472006.03.06 01:21buy3012.001.75911.75340.0000
9482006.03.06 01:21delete3002.001.74341.74940.0000
9492006.03.06 01:21buy stop3022.001.76031.75430.0000
9502006.03.06 02:03delete3022.001.76031.75430.0000
9512006.03.06 02:03buy stop3032.001.76041.75410.0000
9522006.03.06 02:05delete3032.001.76041.75410.0000
9532006.03.06 02:06buy stop3042.001.76041.75410.0000
9542006.03.06 02:55delete3042.001.76041.75410.0000
9552006.03.06 02:55buy stop3052.001.76041.75410.0000
9562006.03.06 02:56delete3052.001.76041.75410.0000
9572006.03.06 02:58buy stop3062.001.76041.75410.0000
9582006.03.06 03:06delete3062.001.76041.75410.0000
9592006.03.06 03:07buy stop3072.001.76041.75410.0000
9602006.03.06 03:35delete3072.001.76041.75410.0000
9612006.03.06 03:35buy stop3082.001.76041.75410.0000
9622006.03.06 03:37delete3082.001.76041.75410.0000
9632006.03.06 04:00buy stop3092.001.76041.75410.0000
9642006.03.06 09:09delete3092.001.76041.75410.0000
9652006.03.06 09:28buy stop3102.001.76041.75410.0000
9662006.03.06 09:29delete3102.001.76041.75410.0000
9672006.03.06 10:08buy stop3112.001.76041.75410.0000
9682006.03.06 10:08delete3112.001.76041.75410.0000
9692006.03.06 10:09buy stop3122.001.76041.75410.0000
9702006.03.06 10:10delete3122.001.76041.75410.0000
9712006.03.06 10:10buy stop3132.001.76041.75410.0000
9722006.03.06 10:11delete3132.001.76041.75410.0000
9732006.03.06 10:12buy stop3142.001.76041.75410.0000
9742006.03.06 10:13delete3142.001.76041.75410.0000
9752006.03.06 10:13buy stop3152.001.76041.75410.0000
9762006.03.06 10:14delete3152.001.76041.75410.0000
9772006.03.06 10:14buy stop3162.001.76041.75410.0000
9782006.03.06 10:14delete3162.001.76041.75410.0000
9792006.03.06 10:22buy stop3172.001.76041.75410.0000
9802006.03.06 10:23delete3172.001.76041.75410.0000
9812006.03.06 10:33buy stop3182.001.76041.75410.0000
9822006.03.06 10:33delete3182.001.76041.75410.0000
9832006.03.06 10:38buy stop3192.001.76041.75410.0000
9842006.03.06 10:44delete3192.001.76041.75410.0000
9852006.03.06 10:44buy stop3202.001.76041.75410.0000
9862006.03.06 10:46delete3202.001.76041.75410.0000
9872006.03.06 10:46buy stop3212.001.76041.75410.0000
9882006.03.06 14:36s/l3012.001.75341.75340.0000-1140.004189.47
9892006.03.06 14:36delete3212.001.76041.75410.0000
9902006.03.06 14:36buy stop3222.001.76271.75700.0000
9912006.03.06 14:36sell stop3232.001.74341.74910.0000
9922006.03.06 23:00delete3232.001.74341.74910.0000
9932006.03.06 23:00sell stop3242.001.74381.75060.0000
9942006.03.07 00:00delete3242.001.74381.75060.0000
9952006.03.07 00:00sell stop3252.001.74521.75200.0000
9962006.03.07 01:00delete3252.001.74521.75200.0000
9972006.03.07 01:00sell stop3262.001.74631.75310.0000
9982006.03.07 02:00delete3262.001.74631.75310.0000
9992006.03.07 02:00sell stop3272.001.74661.75340.0000
10002006.03.07 02:54sell3272.001.74661.75340.0000
10012006.03.07 02:54delete3222.001.76271.75700.0000
10022006.03.07 02:54sell stop3282.001.74531.75200.0000
10032006.03.07 07:00delete3282.001.74531.75200.0000
10042006.03.07 07:02sell stop3292.001.74531.75200.0000
10052006.03.07 07:02delete3292.001.74531.75200.0000
10062006.03.07 07:04sell stop3302.001.74531.75200.0000
10072006.03.07 07:04delete3302.001.74531.75200.0000
10082006.03.07 07:05sell stop3312.001.74531.75200.0000
10092006.03.07 07:05delete3312.001.74531.75200.0000
10102006.03.07 07:06sell stop3322.001.74531.75200.0000
10112006.03.07 07:08delete3322.001.74531.75200.0000
10122006.03.07 07:15sell stop3332.001.74531.75200.0000
10132006.03.07 07:16delete3332.001.74531.75200.0000
10142006.03.07 07:16sell stop3342.001.74531.75200.0000
10152006.03.07 07:17delete3342.001.74531.75200.0000
10162006.03.07 07:19sell stop3352.001.74531.75200.0000
10172006.03.07 07:24delete3352.001.74531.75200.0000
10182006.03.07 07:25sell stop3362.001.74531.75200.0000
10192006.03.07 07:26delete3362.001.74531.75200.0000
10202006.03.07 07:29sell stop3372.001.74531.75200.0000
10212006.03.07 07:29delete3372.001.74531.75200.0000
10222006.03.07 07:30sell stop3382.001.74531.75200.0000
10232006.03.07 07:34delete3382.001.74531.75200.0000
10242006.03.07 07:34sell stop3392.001.74531.75200.0000
10252006.03.07 08:07delete3392.001.74531.75200.0000
10262006.03.07 08:07sell stop3402.001.74531.75200.0000
10272006.03.07 08:07delete3402.001.74531.75200.0000
10282006.03.07 08:11sell stop3412.001.74531.75200.0000
10292006.03.07 08:12delete3412.001.74531.75200.0000
10302006.03.07 08:23sell stop3422.001.74531.75200.0000
10312006.03.07 08:41delete3422.001.74531.75200.0000
10322006.03.07 08:41sell stop3432.001.74531.75200.0000
10332006.03.07 08:42delete3432.001.74531.75200.0000
10342006.03.07 08:42sell stop3442.001.74531.75200.0000
10352006.03.07 09:03delete3442.001.74531.75200.0000
10362006.03.07 09:04sell stop3452.001.74531.75180.0000
10372006.03.07 09:10delete3452.001.74531.75180.0000
10382006.03.07 09:11sell stop3462.001.74531.75180.0000
10392006.03.07 09:18delete3462.001.74531.75180.0000
10402006.03.07 09:18sell stop3472.001.74531.75180.0000
10412006.03.07 09:19delete3472.001.74531.75180.0000
10422006.03.07 09:19sell stop3482.001.74531.75180.0000
10432006.03.07 09:20delete3482.001.74531.75180.0000
10442006.03.07 09:20sell stop3492.001.74531.75180.0000
10452006.03.07 09:22delete3492.001.74531.75180.0000
10462006.03.07 09:23sell stop3502.001.74531.75180.0000
10472006.03.07 09:24delete3502.001.74531.75180.0000
10482006.03.07 09:24sell stop3512.001.74531.75180.0000
10492006.03.07 09:29delete3512.001.74531.75180.0000
10502006.03.07 09:29sell stop3522.001.74531.75180.0000
10512006.03.07 09:35delete3522.001.74531.75180.0000
10522006.03.07 09:35sell stop3532.001.74531.75180.0000
10532006.03.07 09:40delete3532.001.74531.75180.0000
10542006.03.07 09:40sell stop3542.001.74531.75180.0000
10552006.03.07 09:41delete3542.001.74531.75180.0000
10562006.03.07 09:44sell stop3552.001.74531.75180.0000
10572006.03.07 09:44delete3552.001.74531.75180.0000
10582006.03.08 06:00modify3272.001.74661.74520.0000
10592006.03.08 07:00modify3272.001.74661.74240.0000
10602006.03.08 08:00modify3272.001.74661.73980.0000
10612006.03.08 09:00modify3272.001.74661.73830.0000
10622006.03.08 09:20s/l3272.001.73831.73830.00001660.175849.65
10632006.03.08 09:20buy stop3562.001.76271.75750.0000
10642006.03.08 09:20sell stop3572.001.73281.73810.0000
10652006.03.08 17:00delete3562.001.76271.75750.0000
10662006.03.08 17:00buy stop3582.001.76101.75550.0000
10672006.03.08 18:00delete3582.001.76101.75550.0000
10682006.03.08 18:00buy stop3592.001.75841.75270.0000
10692006.03.08 19:00delete3592.001.75841.75270.0000
10702006.03.08 19:00buy stop3602.001.75791.75190.0000
10712006.03.08 20:00delete3602.001.75791.75190.0000
10722006.03.08 20:00buy stop3612.001.75631.75030.0000
10732006.03.08 21:00delete3612.001.75631.75030.0000
10742006.03.08 21:00buy stop3622.001.75621.75020.0000
10752006.03.08 22:00delete3622.001.75621.75020.0000
10762006.03.08 22:00buy stop3632.001.75501.74900.0000
10772006.03.09 00:00delete3632.001.75501.74900.0000
10782006.03.09 00:00buy stop3642.001.75331.74750.0000
10792006.03.09 01:00delete3642.001.75331.74750.0000
10802006.03.09 01:00buy stop3652.001.75171.74570.0000
10812006.03.09 02:00delete3652.001.75171.74570.0000
10822006.03.09 02:00buy stop3662.001.75121.74520.0000
10832006.03.09 08:00delete3662.001.75121.74520.0000
10842006.03.09 08:00buy stop3672.001.75041.74490.0000
10852006.03.09 10:00delete3672.001.75041.74490.0000
10862006.03.09 10:00buy stop3682.001.74941.74390.0000
10872006.03.09 13:00delete3682.001.74941.74390.0000
10882006.03.09 13:00buy stop3692.001.74811.74260.0000
10892006.03.09 14:00delete3692.001.74811.74260.0000
10902006.03.09 14:00buy stop3702.001.74671.74120.0000
10912006.03.09 17:00delete3702.001.74671.74120.0000
10922006.03.09 17:00buy stop3712.001.74521.73950.0000
10932006.03.09 18:00delete3712.001.74521.73950.0000
10942006.03.09 18:00buy stop3722.001.74241.73670.0000
10952006.03.09 19:00delete3722.001.74241.73670.0000
10962006.03.09 19:00buy stop3732.001.74201.73600.0000
10972006.03.10 00:00delete3572.001.73281.73810.0000
10982006.03.10 00:00sell stop3742.001.73341.73920.0000
10992006.03.10 01:00delete3742.001.73341.73920.0000
11002006.03.10 01:00sell stop3752.001.73421.73990.0000
11012006.03.10 10:00delete3752.001.73421.73990.0000
11022006.03.10 10:00sell stop3762.001.73441.73870.0000
11032006.03.10 15:31sell3762.001.73441.73870.0000
11042006.03.10 15:31delete3732.001.74201.73600.0000
11052006.03.10 15:31sell stop3772.001.73351.73780.0000
11062006.03.10 15:33delete3772.001.73351.73780.0000
11072006.03.10 15:34sell stop3782.001.73351.73780.0000
11082006.03.10 15:34delete3782.001.73351.73780.0000
11092006.03.10 15:38sell stop3792.001.73351.73780.0000
11102006.03.10 15:39delete3792.001.73351.73780.0000
11112006.03.10 15:39sell stop3802.001.73351.73780.0000
11122006.03.10 15:40delete3802.001.73351.73780.0000
11132006.03.10 15:41sell stop3812.001.73351.73780.0000
11142006.03.10 15:41delete3812.001.73351.73780.0000
11152006.03.10 15:42sell stop3822.001.73351.73780.0000
11162006.03.10 15:42delete3822.001.73351.73780.0000
11172006.03.10 15:43sell stop3832.001.73351.73780.0000
11182006.03.10 15:43delete3832.001.73351.73780.0000
11192006.03.10 15:46sell stop3842.001.73351.73780.0000
11202006.03.10 15:46delete3842.001.73351.73780.0000
11212006.03.13 13:00modify3762.001.73441.73160.0000
11222006.03.13 14:00modify3762.001.73441.72990.0000
11232006.03.13 17:27s/l3762.001.72991.72990.0000900.176749.82
11242006.03.13 17:27buy stop3852.001.74131.73580.0000
11252006.03.13 17:27sell stop3862.001.72311.72860.0000
11262006.03.14 00:00delete3852.001.74131.73580.0000
11272006.03.14 00:00buy stop3872.001.73981.73380.0000
11282006.03.14 16:59buy3872.001.73981.73380.0000
11292006.03.14 16:59delete3862.001.72311.72860.0000
11302006.03.23 17:13buy stop3882.001.74071.73620.0000
11312006.03.23 17:15delete3882.001.74071.73620.0000
11322006.03.23 17:16buy stop3892.001.74071.73620.0000
11332006.03.23 17:30s/l3872.001.73381.73380.0000-1242.625507.20
11342006.03.23 17:30delete3892.001.74071.73620.0000
11352006.03.23 17:30buy stop3902.001.75211.74760.0000
11362006.03.23 18:00sell stop3912.001.73291.73860.0000
11372006.03.23 18:12sell3912.001.73291.73860.0000
11382006.03.23 18:12delete3902.001.75211.74760.0000
11392006.03.23 18:12sell stop3922.001.73181.73750.0000
11402006.03.24 10:00delete3922.001.73181.73750.0000
11412006.03.24 10:01sell stop3932.001.73171.73770.0000
11422006.03.24 10:04delete3932.001.73171.73770.0000
11432006.03.24 10:06sell stop3942.001.73171.73770.0000
11442006.03.24 10:06delete3942.001.73171.73770.0000
11452006.03.24 10:07sell stop3952.001.73171.73770.0000
11462006.03.24 10:08delete3952.001.73171.73770.0000
11472006.03.24 10:09sell stop3962.001.73171.73770.0000
11482006.03.24 10:11delete3962.001.73171.73770.0000
11492006.03.24 10:13sell stop3972.001.73171.73770.0000
11502006.03.24 10:13delete3972.001.73171.73770.0000
11512006.03.24 10:16sell stop3982.001.73171.73770.0000
11522006.03.24 10:20delete3982.001.73171.73770.0000
11532006.03.24 10:20sell stop3992.001.73171.73770.0000
11542006.03.24 10:22delete3992.001.73171.73770.0000
11552006.03.24 10:23sell stop4002.001.73171.73770.0000
11562006.03.24 10:23delete4002.001.73171.73770.0000
11572006.03.24 10:24sell stop4012.001.73171.73770.0000
11582006.03.24 10:24delete4012.001.73171.73770.0000
11592006.03.24 10:25sell stop4022.001.73171.73770.0000
11602006.03.24 10:28delete4022.001.73171.73770.0000
11612006.03.24 10:28sell stop4032.001.73171.73770.0000
11622006.03.24 10:29delete4032.001.73171.73770.0000
11632006.03.24 10:29sell stop4042.001.73171.73770.0000
11642006.03.24 10:30delete4042.001.73171.73770.0000
11652006.03.24 10:30sell stop4052.001.73171.73770.0000
11662006.03.24 10:32delete4052.001.73171.73770.0000
11672006.03.24 10:32sell stop4062.001.73171.73770.0000
11682006.03.24 10:39delete4062.001.73171.73770.0000
11692006.03.24 10:59sell stop4072.001.73171.73770.0000
11702006.03.24 15:28delete4072.001.73171.73770.0000
11712006.03.24 15:31sell stop4082.001.73201.73650.0000
11722006.03.24 17:01s/l3912.001.73861.73860.0000-1139.834367.37
11732006.03.24 17:01buy stop4092.001.75041.74540.0000
11742006.03.24 17:01delete4082.001.73201.73650.0000
11752006.03.24 17:01sell stop4102.001.73091.73590.0000
11762006.03.24 18:00delete4092.001.75041.74540.0000
11772006.03.24 18:00buy stop4112.001.75001.74450.0000
11782006.03.27 00:00delete4112.001.75001.74450.0000
11792006.03.27 00:00buy stop4122.001.74991.74440.0000
11802006.03.27 01:00delete4122.001.74991.74440.0000
11812006.03.27 01:00buy stop4132.001.74921.74370.0000
11822006.03.27 02:00delete4132.001.74921.74370.0000
11832006.03.27 02:00buy stop4142.001.74891.74320.0000
11842006.03.27 03:00delete4142.001.74891.74320.0000
11852006.03.27 03:00buy stop4152.001.74791.74220.0000
11862006.03.27 05:00delete4152.001.74791.74220.0000
11872006.03.27 05:00buy stop4162.001.74751.74130.0000
11882006.03.27 06:00delete4162.001.74751.74130.0000
11892006.03.27 06:00buy stop4172.001.74791.74190.0000
11902006.03.27 08:00delete4172.001.74791.74190.0000
11912006.03.27 08:00buy stop4182.001.74881.74280.0000
11922006.03.27 15:59buy4182.001.74881.74280.0000
11932006.03.27 15:59delete4102.001.73091.73590.0000
11942006.03.27 15:59buy stop4192.001.74971.74500.0000
11952006.03.28 11:05delete4192.001.74971.74500.0000
11962006.03.28 11:05buy stop4202.001.74981.74480.0000
11972006.03.28 11:32delete4202.001.74981.74480.0000
11982006.03.28 11:33buy stop4212.001.74981.74480.0000
11992006.03.28 11:34delete4212.001.74981.74480.0000
12002006.03.28 11:34buy stop4222.001.74981.74480.0000
12012006.03.28 13:59delete4222.001.74981.74480.0000
12022006.03.28 14:48buy stop4232.001.74981.74460.0000
12032006.03.28 14:59delete4232.001.74981.74460.0000
12042006.03.28 18:01buy stop4242.001.75001.74400.0000
12052006.03.28 18:02delete4242.001.75001.74400.0000
12062006.03.28 18:20buy stop4252.001.75001.74400.0000
12072006.03.28 18:25delete4252.001.75001.74400.0000
12082006.03.28 18:26buy stop4262.001.75001.74400.0000
12092006.03.28 18:37delete4262.001.75001.74400.0000
12102006.03.28 18:37buy stop4272.001.75001.74400.0000
12112006.03.28 18:38delete4272.001.75001.74400.0000
12122006.03.28 18:41buy stop4282.001.75001.74400.0000
12132006.03.28 18:41delete4282.001.75001.74400.0000
12142006.03.28 18:45buy stop4292.001.75001.74400.0000
12152006.03.28 18:59delete4292.001.75001.74400.0000
12162006.03.28 19:00buy stop4302.001.75001.74400.0000
12172006.03.28 19:00delete4302.001.75001.74400.0000
12182006.03.28 19:01buy stop4312.001.75001.74400.0000
12192006.03.28 19:01delete4312.001.75001.74400.0000
12202006.03.28 19:10buy stop4322.001.75001.74400.0000
12212006.03.28 19:14delete4322.001.75001.74400.0000
12222006.03.28 19:15buy stop4332.001.75001.74400.0000
12232006.03.28 19:16delete4332.001.75001.74400.0000
12242006.03.28 19:17buy stop4342.001.75001.74400.0000
12252006.03.28 19:17delete4342.001.75001.74400.0000
12262006.03.28 19:18buy stop4352.001.75001.74400.0000
12272006.03.28 19:19delete4352.001.75001.74400.0000
12282006.03.28 20:03buy stop4362.001.75001.74400.0000
12292006.03.28 20:04delete4362.001.75001.74400.0000
12302006.03.28 20:08buy stop4372.001.75001.74400.0000
12312006.03.28 20:08delete4372.001.75001.74400.0000
12322006.03.28 21:22buy stop4382.001.75001.74400.0000
12332006.03.28 21:34delete4382.001.75001.74400.0000
12342006.03.28 21:38buy stop4392.001.75001.74400.0000
12352006.03.28 21:59delete4392.001.75001.74400.0000
12362006.03.28 21:59buy stop4402.001.75001.74400.0000
12372006.03.28 22:14delete4402.001.75001.74400.0000
12382006.03.28 22:15buy stop4412.001.75021.74320.0000
12392006.03.28 22:15delete4412.001.75021.74320.0000
12402006.03.28 22:16buy stop4422.001.75021.74320.0000
12412006.03.29 00:00s/l4182.001.74281.74280.0000-1207.753159.62
12422006.03.29 00:00delete4422.001.75021.74320.0000
12432006.03.29 00:00buy stop4432.001.75401.74730.0000
12442006.03.29 00:00sell stop4442.001.73731.74400.0000
12452006.03.29 01:00delete4442.001.73731.74400.0000
12462006.03.29 01:00sell stop4452.001.73961.74640.0000
12472006.03.29 02:00delete4452.001.73961.74640.0000
12482006.03.29 02:00sell stop4462.001.74131.74780.0000
12492006.03.29 09:00delete4462.001.74131.74780.0000
12502006.03.29 09:00sell stop4472.001.74181.74730.0000
12512006.03.29 09:59delete4472.001.74181.74730.0000
12522006.03.29 10:00sell stop4482.001.73631.74260.0000
12532006.03.29 11:00delete4482.001.73631.74260.0000
12542006.03.29 11:00sell stop4492.001.73531.74160.0000
12552006.03.29 14:00delete4492.001.73531.74160.0000
12562006.03.29 14:00sell stop4502.001.73441.74010.0000
12572006.03.29 14:26delete4502.001.73441.74010.0000
12582006.03.29 14:26sell stop4512.001.73441.74010.0000
12592006.03.29 14:59delete4512.001.73441.74010.0000
12602006.03.29 15:00sell stop4522.001.73331.73930.0000
12612006.03.29 15:59delete4522.001.73331.73930.0000
12622006.03.29 16:00sell stop4532.001.73171.73800.0000
12632006.03.29 17:00delete4532.001.73171.73800.0000
12642006.03.29 17:00sell stop4542.001.73151.73800.0000
12652006.03.30 23:00delete4432.001.75401.74730.0000
12662006.03.30 23:00buy stop4552.001.75311.74560.0000
12672006.03.31 00:00delete4552.001.75311.74560.0000
12682006.03.31 00:00buy stop4562.001.75121.74370.0000
12692006.03.31 01:00delete4562.001.75121.74370.0000
12702006.03.31 01:00buy stop4572.001.75111.74360.0000
12712006.03.31 05:00delete4572.001.75111.74360.0000
12722006.03.31 05:00buy stop4582.001.74861.74140.0000
12732006.04.03 00:00delete4542.001.73151.73800.0000
12742006.04.03 00:00sell stop4592.001.73321.74000.0000
12752006.04.03 05:00delete4592.001.73321.74000.0000
12762006.04.03 05:00sell stop4602.001.73361.74060.0000
12772006.04.03 05:45delete4602.001.73361.74060.0000
12782006.04.03 05:53sell stop4612.001.73361.74060.0000
12792006.04.03 05:53delete4612.001.73361.74060.0000
12802006.04.03 05:55sell stop4622.001.73361.74060.0000
12812006.04.03 06:00delete4622.001.73361.74060.0000
12822006.04.03 06:00sell stop4632.001.73261.73960.0000
12832006.04.03 06:02delete4632.001.73261.73960.0000
12842006.04.03 06:03sell stop4642.001.73261.73960.0000
12852006.04.03 06:03delete4642.001.73261.73960.0000
12862006.04.03 06:08sell stop4652.001.73261.73960.0000
12872006.04.03 06:09delete4652.001.73261.73960.0000
12882006.04.03 06:09sell stop4662.001.73261.73960.0000
12892006.04.03 06:10delete4662.001.73261.73960.0000
12902006.04.03 06:10sell stop4672.001.73261.73960.0000
12912006.04.03 06:11delete4672.001.73261.73960.0000
12922006.04.03 06:12sell stop4682.001.73261.73960.0000
12932006.04.03 06:12delete4682.001.73261.73960.0000
12942006.04.03 06:13sell stop4692.001.73261.73960.0000
12952006.04.03 06:22delete4692.001.73261.73960.0000
12962006.04.03 06:23sell stop4702.001.73261.73960.0000
12972006.04.03 06:24delete4702.001.73261.73960.0000
12982006.04.03 06:26sell stop4712.001.73261.73960.0000
12992006.04.03 06:34delete4712.001.73261.73960.0000
13002006.04.03 06:38sell stop4722.001.73261.73960.0000
13012006.04.03 07:00delete4722.001.73261.73960.0000
13022006.04.03 07:00sell stop4732.001.73151.73830.0000
13032006.04.03 07:41delete4732.001.73151.73830.0000
13042006.04.03 07:41sell stop4742.001.73151.73830.0000
13052006.04.03 07:43delete4742.001.73151.73830.0000
13062006.04.03 07:54sell stop4752.001.73151.73830.0000
13072006.04.03 07:54delete4752.001.73151.73830.0000
13082006.04.03 08:00sell stop4762.001.72921.73620.0000
13092006.04.03 08:25delete4762.001.72921.73620.0000
13102006.04.03 08:26sell stop4772.001.72921.73620.0000
13112006.04.03 08:28delete4772.001.72921.73620.0000
13122006.04.03 08:29sell stop4782.001.72921.73620.0000
13132006.04.03 08:30delete4782.001.72921.73620.0000
13142006.04.03 08:30sell stop4792.001.72921.73620.0000
13152006.04.03 08:31delete4792.001.72921.73620.0000
13162006.04.03 08:31sell stop4802.001.72921.73620.0000
13172006.04.03 08:32delete4802.001.72921.73620.0000
13182006.04.03 08:35sell stop4812.001.72921.73620.0000
13192006.04.03 08:36delete4812.001.72921.73620.0000
13202006.04.03 08:36sell stop4822.001.72921.73620.0000
13212006.04.03 08:46delete4822.001.72921.73620.0000
13222006.04.03 08:46sell stop4832.001.72921.73620.0000
13232006.04.03 09:00delete4832.001.72921.73620.0000
13242006.04.03 09:00sell stop4842.001.72911.73580.0000
13252006.04.03 09:16delete4842.001.72911.73580.0000
13262006.04.03 09:16sell stop4852.001.72911.73580.0000
13272006.04.03 09:18delete4852.001.72911.73580.0000
13282006.04.03 09:20sell stop4862.001.72911.73580.0000
13292006.04.03 09:22delete4862.001.72911.73580.0000
13302006.04.03 09:24sell stop4872.001.72911.73580.0000
13312006.04.03 09:25delete4872.001.72911.73580.0000
13322006.04.03 09:25sell stop4882.001.72911.73580.0000
13332006.04.03 09:30delete4882.001.72911.73580.0000
13342006.04.03 09:30sell stop4892.001.72911.73580.0000
13352006.04.03 09:38delete4892.001.72911.73580.0000
13362006.04.03 09:39sell stop4902.001.72911.73580.0000
13372006.04.03 09:40delete4902.001.72911.73580.0000
13382006.04.03 10:00sell stop4912.001.72501.73200.0000
13392006.04.03 11:31delete4912.001.72501.73200.0000
13402006.04.03 11:32sell stop4922.001.72501.73200.0000
13412006.04.03 11:34delete4922.001.72501.73200.0000
13422006.04.03 11:35sell stop4932.001.72501.73200.0000
13432006.04.03 11:36delete4932.001.72501.73200.0000
13442006.04.03 11:36sell stop4942.001.72501.73200.0000
13452006.04.04 05:00delete4582.001.74861.74140.0000
13462006.04.04 05:00buy stop4952.001.74811.74090.0000
13472006.04.04 08:00delete4952.001.74811.74090.0000
13482006.04.04 08:00buy stop4962.001.74771.74120.0000
13492006.04.04 10:00delete4962.001.74771.74120.0000
13502006.04.04 10:00buy stop4972.001.74761.74110.0000
13512006.04.04 11:00delete4972.001.74761.74110.0000
13522006.04.04 11:00buy stop4982.001.74631.73930.0000
13532006.04.04 11:01delete4982.001.74631.73930.0000
13542006.04.04 11:02buy stop4992.001.74631.73930.0000
13552006.04.04 11:02delete4992.001.74631.73930.0000
13562006.04.04 11:02buy stop5002.001.74631.73930.0000
13572006.04.04 11:03delete5002.001.74631.73930.0000
13582006.04.04 11:03buy stop5012.001.74631.73930.0000
13592006.04.04 11:04delete5012.001.74631.73930.0000
13602006.04.04 11:04buy stop5022.001.74631.73930.0000
13612006.04.04 11:14delete5022.001.74631.73930.0000
13622006.04.04 11:14buy stop5032.001.74631.73930.0000
13632006.04.04 12:00delete5032.001.74631.73930.0000
13642006.04.04 12:00buy stop5042.001.74591.73890.0000
13652006.04.04 12:01delete5042.001.74591.73890.0000
13662006.04.04 12:01buy stop5052.001.74591.73890.0000
13672006.04.04 12:07delete5052.001.74591.73890.0000
13682006.04.04 12:07buy stop5062.001.74591.73890.0000
13692006.04.04 12:09delete5062.001.74591.73890.0000
13702006.04.04 12:10buy stop5072.001.74591.73890.0000
13712006.04.04 12:11delete5072.001.74591.73890.0000
13722006.04.04 12:23buy stop5082.001.74591.73890.0000
13732006.04.04 12:29delete5082.001.74591.73890.0000
13742006.04.04 12:29buy stop5092.001.74591.73890.0000
13752006.04.04 12:32delete5092.001.74591.73890.0000
13762006.04.04 12:54buy stop5102.001.74591.73890.0000
13772006.04.04 12:55delete5102.001.74591.73890.0000
13782006.04.04 13:00buy stop5112.001.74721.74020.0000
13792006.04.04 14:53delete5112.001.74721.74020.0000
13802006.04.04 14:53buy stop5122.001.74721.74120.0000
13812006.04.04 14:54delete5122.001.74721.74120.0000
13822006.04.04 14:55buy stop5132.001.74721.74120.0000
13832006.04.04 14:58delete5132.001.74721.74120.0000
13842006.04.04 14:59buy stop5142.001.74721.74120.0000
13852006.04.04 15:00delete5142.001.74721.74120.0000
13862006.04.04 16:00buy stop5152.001.75481.74830.0000
13872006.04.04 16:45delete5152.001.75481.74830.0000
13882006.04.04 17:00buy stop5162.001.75771.75050.0000
13892006.04.04 17:00delete5162.001.75771.75050.0000
13902006.04.04 17:00buy stop5172.001.75771.75050.0000
13912006.04.04 17:01delete5172.001.75771.75050.0000
13922006.04.04 17:01buy stop5182.001.75771.75050.0000
13932006.04.04 17:02delete5182.001.75771.75050.0000
13942006.04.04 17:03buy stop5192.001.75771.75050.0000
13952006.04.04 17:04delete5192.001.75771.75050.0000
13962006.04.04 17:04buy stop5202.001.75771.75050.0000
13972006.04.04 17:05delete5202.001.75771.75050.0000
13982006.04.04 17:05buy stop5212.001.75771.75050.0000
13992006.04.04 17:25delete5212.001.75771.75050.0000
14002006.04.04 17:26buy stop5222.001.75771.75050.0000
14012006.04.04 17:27delete5222.001.75771.75050.0000
14022006.04.04 17:27buy stop5232.001.75771.75050.0000
14032006.04.04 17:29delete5232.001.75771.75050.0000
14042006.04.04 17:29buy stop5242.001.75771.75050.0000
14052006.04.04 17:30delete5242.001.75771.75050.0000
14062006.04.04 17:31buy stop5252.001.75771.75050.0000
14072006.04.04 17:32delete5252.001.75771.75050.0000
14082006.04.04 17:32buy stop5262.001.75771.75050.0000
14092006.04.04 17:33delete5262.001.75771.75050.0000
14102006.04.04 17:33buy stop5272.001.75771.75050.0000
14112006.04.04 17:34delete5272.001.75771.75050.0000
14122006.04.04 17:34buy stop5282.001.75771.75050.0000
14132006.04.04 17:36delete5282.001.75771.75050.0000
14142006.04.04 17:37buy stop5292.001.75771.75050.0000
14152006.04.04 18:00delete5292.001.75771.75050.0000
14162006.04.04 18:00buy stop5302.001.75851.75130.0000
14172006.04.05 06:50delete5302.001.75851.75130.0000
14182006.04.05 06:50buy stop5312.001.75851.75130.0000
14192006.04.05 07:32delete5312.001.75851.75130.0000
14202006.04.05 07:32buy stop5322.001.75851.75170.0000
14212006.04.05 07:33delete5322.001.75851.75170.0000
14222006.04.05 07:38buy stop5332.001.75851.75170.0000
14232006.04.05 07:39delete5332.001.75851.75170.0000
14242006.04.05 08:50buy stop5342.001.75921.75240.0000
14252006.04.05 08:50delete5342.001.75921.75240.0000
14262006.04.05 08:57buy stop5352.001.75921.75240.0000
14272006.04.05 09:00delete5352.001.75921.75240.0000
14282006.04.05 09:00buy stop5362.001.76021.75340.0000
14292006.04.05 09:41delete5362.001.76021.75340.0000
14302006.04.05 09:41buy stop5372.001.76021.75340.0000
14312006.04.05 09:43delete5372.001.76021.75340.0000
14322006.04.05 09:44buy stop5382.001.76021.75340.0000
14332006.04.05 09:51delete5382.001.76021.75340.0000
14342006.04.05 09:52buy stop5392.001.76021.75340.0000
14352006.04.05 09:53delete5392.001.76021.75340.0000
14362006.04.05 09:54buy stop5402.001.76021.75340.0000
14372006.04.05 09:54delete5402.001.76021.75340.0000
14382006.04.05 09:55buy stop5412.001.76021.75340.0000
14392006.04.05 10:01delete5412.001.76021.75340.0000
14402006.04.05 10:02buy stop5422.001.76021.75320.0000
14412006.04.05 10:02delete5422.001.76021.75320.0000
14422006.04.05 10:03buy stop5432.001.76021.75320.0000
14432006.04.05 10:03delete5432.001.76021.75320.0000
14442006.04.05 10:06buy stop5442.001.76021.75320.0000
14452006.04.05 10:06delete5442.001.76021.75320.0000
14462006.04.05 10:13buy stop5452.001.76021.75320.0000
14472006.04.05 10:17delete5452.001.76021.75320.0000
14482006.04.05 10:17buy stop5462.001.76021.75320.0000
14492006.04.05 10:18delete5462.001.76021.75320.0000
14502006.04.05 10:19buy stop5472.001.76021.75320.0000
14512006.04.05 10:19delete5472.001.76021.75320.0000
14522006.04.05 10:20buy stop5482.001.76021.75320.0000
14532006.04.05 10:21delete5482.001.76021.75320.0000
14542006.04.05 10:35buy stop5492.001.76021.75320.0000
14552006.04.05 10:36delete5492.001.76021.75320.0000
14562006.04.05 10:37buy stop5502.001.76021.75320.0000
14572006.04.05 10:37delete5502.001.76021.75320.0000
14582006.04.05 10:37buy stop5512.001.76021.75320.0000
14592006.04.05 10:44delete5512.001.76021.75320.0000
14602006.04.05 10:45buy stop5522.001.76021.75320.0000
14612006.04.05 10:45delete5522.001.76021.75320.0000
14622006.04.05 10:46buy stop5532.001.76021.75320.0000
14632006.04.05 10:46delete5532.001.76021.75320.0000
14642006.04.05 10:47buy stop5542.001.76021.75320.0000
14652006.04.05 10:47delete5542.001.76021.75320.0000
14662006.04.05 10:48buy stop5552.001.76021.75320.0000
14672006.04.05 10:49delete5552.001.76021.75320.0000
14682006.04.05 10:58buy stop5562.001.76021.75320.0000
14692006.04.05 10:59delete5562.001.76021.75320.0000
14702006.04.05 11:00buy stop5572.001.76201.75500.0000
14712006.04.05 19:00delete4942.001.72501.73200.0000
14722006.04.05 19:00sell stop5582.001.72551.73250.0000
14732006.04.05 20:00delete5582.001.72551.73250.0000
14742006.04.05 20:00sell stop5592.001.72681.73400.0000
14752006.04.05 23:00delete5592.001.72681.73400.0000
14762006.04.05 23:00sell stop5602.001.72701.73470.0000
14772006.04.06 00:00delete5602.001.72701.73470.0000
14782006.04.06 00:00sell stop5612.001.72761.73530.0000
14792006.04.06 01:00delete5612.001.72761.73530.0000
14802006.04.06 01:00sell stop5622.001.73581.74330.0000
14812006.04.06 02:00delete5622.001.73581.74330.0000
14822006.04.06 02:00sell stop5632.001.73671.74440.0000
14832006.04.06 14:00delete5632.001.73671.74440.0000
14842006.04.06 14:00sell stop5642.001.73751.74400.0000
14852006.04.06 15:00delete5642.001.73751.74400.0000
14862006.04.06 15:00sell stop5652.001.73761.74410.0000
14872006.04.06 18:00delete5652.001.73761.74410.0000
14882006.04.06 18:00sell stop5662.001.74351.75080.0000
14892006.04.06 22:00delete5662.001.74351.75080.0000
14902006.04.06 22:00sell stop5672.001.74651.75400.0000
14912006.04.06 23:00delete5672.001.74651.75400.0000
14922006.04.06 23:00sell stop5682.001.74801.75550.0000
14932006.04.07 14:32delete5682.001.74801.75550.0000
14942006.04.07 14:33sell stop5692.001.74801.75330.0000
14952006.04.07 14:34delete5692.001.74801.75330.0000
14962006.04.07 14:34sell stop5702.001.74801.75330.0000
14972006.04.07 14:35delete5702.001.74801.75330.0000
14982006.04.07 14:36sell stop5712.001.74801.75330.0000
14992006.04.07 15:00delete5712.001.74801.75330.0000
15002006.04.07 15:00sell stop5722.001.74771.75300.0000
15012006.04.07 15:31delete5722.001.74771.75300.0000
15022006.04.07 15:31sell stop5732.001.74771.75300.0000
15032006.04.07 16:00delete5732.001.74771.75300.0000
15042006.04.07 16:00sell stop5742.001.74751.75330.0000
15052006.04.07 16:22delete5742.001.74751.75330.0000
15062006.04.07 16:23sell stop5752.001.74751.75330.0000
15072006.04.07 16:24delete5752.001.74751.75330.0000
15082006.04.07 17:00sell stop5762.001.74431.75080.0000
15092006.04.07 17:06delete5762.001.74431.75080.0000
15102006.04.07 17:15sell stop5772.001.74431.75080.0000
15112006.04.07 17:16delete5772.001.74431.75080.0000
15122006.04.07 18:00delete5572.001.76201.75500.0000
15132006.04.07 18:00buy stop5782.001.76061.75390.0000
15142006.04.07 18:00sell stop5792.001.74071.74740.0000
15152006.04.07 18:52delete5792.001.74071.74740.0000
15162006.04.07 18:53sell stop5802.001.74071.74740.0000
15172006.04.07 18:57delete5802.001.74071.74740.0000
15182006.04.07 19:00delete5782.001.76061.75390.0000
15192006.04.07 19:00buy stop5812.001.75991.75290.0000
15202006.04.07 19:00sell stop5822.001.73931.74630.0000
15212006.04.10 20:00delete5812.001.75991.75290.0000
15222006.04.10 20:00buy stop5832.001.75961.75410.0000
15232006.04.10 20:01delete5822.001.73931.74630.0000
15242006.04.10 20:02sell stop5842.001.73931.74480.0000
15252006.04.10 20:09delete5842.001.73931.74480.0000
15262006.04.10 21:00delete5832.001.75961.75410.0000
15272006.04.10 21:00buy stop5852.001.75921.75340.0000
15282006.04.10 21:00sell stop5862.001.73771.74340.0000
15292006.04.10 22:00delete5852.001.75921.75340.0000
15302006.04.10 22:00buy stop5872.001.75811.75210.0000
15312006.04.10 23:00delete5872.001.75811.75210.0000
15322006.04.10 23:00buy stop5882.001.75571.74970.0000
15332006.04.11 00:00delete5882.001.75571.74970.0000
15342006.04.11 00:00buy stop5892.001.75391.74790.0000
15352006.04.11 01:00delete5892.001.75391.74790.0000
15362006.04.11 01:00buy stop5902.001.75361.74760.0000
15372006.04.11 23:00delete5902.001.75361.74760.0000
15382006.04.11 23:00buy stop5912.001.75211.74580.0000
15392006.04.12 00:00delete5912.001.75211.74580.0000
15402006.04.12 00:00buy stop5922.001.74961.74340.0000
15412006.04.12 00:00delete5922.001.74961.74340.0000
15422006.04.12 00:17buy stop5932.001.74961.74340.0000
15432006.04.12 00:17delete5932.001.74961.74340.0000
15442006.04.12 00:18buy stop5942.001.74961.74340.0000
15452006.04.12 00:18delete5942.001.74961.74340.0000
15462006.04.12 00:20buy stop5952.001.74961.74340.0000
15472006.04.12 00:20delete5952.001.74961.74340.0000
15482006.04.12 00:22buy stop5962.001.74961.74340.0000
15492006.04.12 01:10delete5962.001.74961.74340.0000
15502006.04.12 01:10buy stop5972.001.74961.74340.0000
15512006.04.12 01:11delete5972.001.74961.74340.0000
15522006.04.12 04:00buy stop5982.001.75191.74560.0000
15532006.04.12 04:01delete5982.001.75191.74560.0000
15542006.04.12 04:12buy stop5992.001.75191.74560.0000
15552006.04.12 05:19delete5992.001.75191.74560.0000
15562006.04.12 05:19buy stop6002.001.75191.74560.0000
15572006.04.12 05:21delete6002.001.75191.74560.0000
15582006.04.12 05:23buy stop6012.001.75191.74560.0000
15592006.04.12 05:24delete6012.001.75191.74560.0000
15602006.04.12 05:31buy stop6022.001.75191.74560.0000
15612006.04.12 05:31delete6022.001.75191.74560.0000
15622006.04.12 05:34buy stop6032.001.75191.74560.0000
15632006.04.12 05:35delete6032.001.75191.74560.0000
15642006.04.12 05:48buy stop6042.001.75191.74560.0000
15652006.04.12 05:51delete6042.001.75191.74560.0000
15662006.04.12 05:54buy stop6052.001.75191.74560.0000
15672006.04.12 05:58delete6052.001.75191.74560.0000
15682006.04.12 06:08buy stop6062.001.75191.74560.0000
15692006.04.12 06:09delete6062.001.75191.74560.0000
15702006.04.12 06:09buy stop6072.001.75191.74560.0000
15712006.04.12 10:06delete6072.001.75191.74560.0000
15722006.04.12 10:09buy stop6082.001.75191.74690.0000
15732006.04.12 10:10delete6082.001.75191.74690.0000
15742006.04.12 10:16buy stop6092.001.75191.74690.0000
15752006.04.12 10:22delete6092.001.75191.74690.0000
15762006.04.12 11:00buy stop6102.001.75501.74950.0000
15772006.04.12 11:46delete6102.001.75501.74950.0000
15782006.04.12 11:47buy stop6112.001.75501.74950.0000
15792006.04.12 11:48delete6112.001.75501.74950.0000
15802006.04.12 11:51buy stop6122.001.75501.74950.0000
15812006.04.12 11:52delete6122.001.75501.74950.0000
15822006.04.12 12:00buy stop6132.001.75621.75050.0000
15832006.04.12 12:01delete6132.001.75621.75050.0000
15842006.04.12 12:01buy stop6142.001.75621.75050.0000
15852006.04.12 12:02delete6142.001.75621.75050.0000
15862006.04.12 12:02buy stop6152.001.75621.75050.0000
15872006.04.12 12:11delete6152.001.75621.75050.0000
15882006.04.12 12:12buy stop6162.001.75621.75050.0000
15892006.04.12 12:13delete6162.001.75621.75050.0000
15902006.04.12 12:14buy stop6172.001.75621.75050.0000
15912006.04.12 12:15delete6172.001.75621.75050.0000
15922006.04.12 12:15buy stop6182.001.75621.75050.0000
15932006.04.12 12:15delete6182.001.75621.75050.0000
15942006.04.12 12:16buy stop6192.001.75621.75050.0000
15952006.04.12 12:16delete6192.001.75621.75050.0000
15962006.04.12 12:18buy stop6202.001.75621.75050.0000
15972006.04.12 12:27delete6202.001.75621.75050.0000
15982006.04.12 12:27buy stop6212.001.75621.75050.0000
15992006.04.12 12:31delete6212.001.75621.75050.0000
16002006.04.12 12:31buy stop6222.001.75621.75050.0000
16012006.04.12 12:32delete6222.001.75621.75050.0000
16022006.04.12 13:00buy stop6232.001.75751.75200.0000
16032006.04.13 04:00delete5862.001.73771.74340.0000
16042006.04.13 04:00sell stop6242.001.73851.74550.0000
16052006.04.13 05:00delete6242.001.73851.74550.0000
16062006.04.13 05:00sell stop6252.001.73941.74660.0000
16072006.04.13 19:00delete6252.001.73941.74660.0000
16082006.04.13 19:00sell stop6262.001.74131.74730.0000
16092006.04.13 21:00delete6262.001.74131.74730.0000
16102006.04.13 21:00sell stop6272.001.74191.74790.0000
16112006.04.13 22:00delete6272.001.74191.74790.0000
16122006.04.13 22:00sell stop6282.001.74221.74820.0000
16132006.04.13 23:00delete6282.001.74221.74820.0000
16142006.04.13 23:00sell stop6292.001.74381.74980.0000
16152006.04.14 00:00delete6292.001.74381.74980.0000
16162006.04.14 00:00sell stop6302.001.74421.74990.0000
16172006.04.14 02:00delete6302.001.74421.74990.0000
16182006.04.14 02:00sell stop6312.001.74561.75110.0000
16192006.04.14 04:00delete6312.001.74561.75110.0000
16202006.04.14 04:00sell stop6322.001.74611.75160.0000
16212006.04.14 20:00delete6232.001.75751.75200.0000
16222006.04.14 20:00buy stop6332.001.75641.75360.0000
16232006.04.14 21:00delete6332.001.75641.75360.0000
16242006.04.14 21:00buy stop6342.001.75621.75340.0000
16252006.04.14 23:00delete6322.001.74611.75160.0000
16262006.04.14 23:00sell stop6352.001.74811.75060.0000
16272006.04.17 00:00delete6352.001.74811.75060.0000
16282006.04.17 00:00sell stop6362.001.74821.75070.0000
16292006.04.17 01:18delete6342.001.75621.75340.0000
16302006.04.17 01:19buy stop6372.001.75621.75340.0000
16312006.04.17 02:59delete6372.001.75621.75340.0000
16322006.04.17 04:00buy stop6382.001.75901.75550.0000
16332006.04.17 04:00delete6382.001.75901.75550.0000
16342006.04.17 04:01buy stop6392.001.75901.75550.0000
16352006.04.17 04:05delete6392.001.75901.75550.0000
16362006.04.17 05:00buy stop6402.001.76051.75700.0000
16372006.04.17 13:11delete6402.001.76051.75700.0000
16382006.04.17 13:12buy stop6412.001.76051.75620.0000
16392006.04.17 13:13delete6412.001.76051.75620.0000
16402006.04.17 13:14buy stop6422.001.76051.75620.0000
16412006.04.17 13:14delete6422.001.76051.75620.0000
16422006.04.17 13:15buy stop6432.001.76051.75620.0000
16432006.04.17 14:13delete6432.001.76051.75620.0000
16442006.04.17 14:14buy stop6442.001.76051.75620.0000
16452006.04.17 14:15delete6442.001.76051.75620.0000
16462006.04.17 14:15buy stop6452.001.76051.75620.0000
16472006.04.17 14:16delete6452.001.76051.75620.0000
16482006.04.17 14:23buy stop6462.001.76051.75620.0000
16492006.04.17 14:23delete6462.001.76051.75620.0000
16502006.04.17 14:25buy stop6472.001.76051.75620.0000
16512006.04.17 14:25delete6472.001.76051.75620.0000
16522006.04.17 14:28buy stop6482.001.76051.75620.0000
16532006.04.17 14:29delete6482.001.76051.75620.0000
16542006.04.17 14:29buy stop6492.001.76051.75620.0000
16552006.04.17 14:30delete6492.001.76051.75620.0000
16562006.04.17 14:32buy stop6502.001.76051.75620.0000
16572006.04.17 14:33delete6502.001.76051.75620.0000
16582006.04.17 15:00buy stop6512.001.76731.76210.0000
16592006.04.17 15:08delete6512.001.76731.76210.0000
16602006.04.17 15:09buy stop6522.001.76731.76210.0000
16612006.04.17 15:14delete6522.001.76731.76210.0000
16622006.04.17 15:14buy stop6532.001.76731.76210.0000
16632006.04.17 15:14delete6532.001.76731.76210.0000
16642006.04.17 16:00buy stop6542.001.77301.76700.0000
16652006.04.17 17:46delete6542.001.77301.76700.0000
16662006.04.17 17:46buy stop6552.001.77301.76650.0000
16672006.04.17 17:47delete6552.001.77301.76650.0000
16682006.04.17 18:00buy stop6562.001.77501.76770.0000
16692006.04.18 00:00delete6362.001.74821.75070.0000
16702006.04.18 00:00sell stop6572.001.75011.75740.0000
16712006.04.18 01:00delete6572.001.75011.75740.0000
16722006.04.18 01:00sell stop6582.001.75071.75800.0000
16732006.04.18 13:17delete6562.001.77501.76770.0000
16742006.04.18 13:18buy stop6592.001.77501.76870.0000
16752006.04.18 15:38delete6592.001.77501.76870.0000
16762006.04.18 15:39buy stop6602.001.77501.76930.0000
16772006.04.18 15:39delete6602.001.77501.76930.0000
16782006.04.18 15:40buy stop6612.001.77501.76930.0000
16792006.04.18 15:40delete6612.001.77501.76930.0000
16802006.04.18 16:00buy stop6622.001.77891.77240.0000
16812006.04.18 16:01delete6622.001.77891.77240.0000
16822006.04.18 16:02buy stop6632.001.77891.77240.0000
16832006.04.18 16:03delete6632.001.77891.77240.0000
16842006.04.18 16:03buy stop6642.001.77891.77240.0000
16852006.04.18 16:04delete6642.001.77891.77240.0000
16862006.04.18 16:05buy stop6652.001.77891.77240.0000
16872006.04.18 17:00delete6652.001.77891.77240.0000
16882006.04.18 17:00buy stop6662.001.77911.77260.0000
16892006.04.18 17:01delete6662.001.77911.77260.0000
16902006.04.18 17:01buy stop6672.001.77911.77260.0000
16912006.04.18 21:02delete6672.001.77911.77260.0000
16922006.04.18 21:10buy stop6682.001.77911.77240.0000
16932006.04.18 21:10delete6682.001.77911.77240.0000
16942006.04.18 21:41buy stop6692.001.77911.77240.0000
16952006.04.18 21:41delete6692.001.77911.77240.0000
16962006.04.18 21:42buy stop6702.001.77911.77240.0000
16972006.04.18 21:42delete6702.001.77911.77240.0000
16982006.04.18 22:00buy stop6712.001.78161.77460.0000
16992006.04.18 23:42delete6712.001.78161.77460.0000
17002006.04.19 00:00buy stop6722.001.78351.77630.0000
17012006.04.19 00:00delete6722.001.78351.77630.0000
17022006.04.19 00:01buy stop6732.001.78351.77630.0000
17032006.04.19 00:04delete6732.001.78351.77630.0000
17042006.04.19 00:50buy stop6742.001.78351.77630.0000
17052006.04.19 00:50delete6742.001.78351.77630.0000
17062006.04.19 01:00buy stop6752.001.78461.77740.0000
17072006.04.19 03:00delete6582.001.75071.75800.0000
17082006.04.19 03:00sell stop6762.001.75081.75800.0000
17092006.04.19 06:00delete6762.001.75081.75800.0000
17102006.04.19 06:00sell stop6772.001.75091.75820.0000
17112006.04.19 07:00delete6772.001.75091.75820.0000
17122006.04.19 07:00sell stop6782.001.75251.75950.0000
17132006.04.19 08:00delete6782.001.75251.75950.0000
17142006.04.19 08:00sell stop6792.001.75301.75980.0000
17152006.04.19 09:00delete6792.001.75301.75980.0000
17162006.04.19 09:00sell stop6802.001.75471.76100.0000
17172006.04.19 10:00delete6802.001.75471.76100.0000
17182006.04.19 10:00sell stop6812.001.75551.76180.0000
17192006.04.19 11:00delete6812.001.75551.76180.0000
17202006.04.19 11:00sell stop6822.001.75641.76290.0000
17212006.04.19 11:17delete6752.001.78461.77740.0000
17222006.04.19 11:18buy stop6832.001.78461.77810.0000
17232006.04.19 11:18delete6832.001.78461.77810.0000
17242006.04.19 11:19buy stop6842.001.78461.77810.0000
17252006.04.19 11:23delete6842.001.78461.77810.0000
17262006.04.19 11:27buy stop6852.001.78461.77810.0000
17272006.04.19 11:29delete6852.001.78461.77810.0000
17282006.04.19 11:30buy stop6862.001.78461.77810.0000
17292006.04.19 11:31delete6862.001.78461.77810.0000
17302006.04.19 12:00buy stop6872.001.78601.78000.0000
17312006.04.19 12:13delete6872.001.78601.78000.0000
17322006.04.19 13:00buy stop6882.001.78801.78200.0000
17332006.04.19 17:05delete6882.001.78801.78200.0000
17342006.04.19 18:00buy stop6892.001.79011.78360.0000
17352006.04.19 18:07delete6892.001.79011.78360.0000
17362006.04.19 18:08buy stop6902.001.79011.78360.0000
17372006.04.19 18:09delete6902.001.79011.78360.0000
17382006.04.19 18:28buy stop6912.001.79011.78360.0000
17392006.04.19 18:32delete6912.001.79011.78360.0000
17402006.04.19 18:32buy stop6922.001.79011.78360.0000
17412006.04.19 18:33delete6922.001.79011.78360.0000
17422006.04.19 18:33buy stop6932.001.79011.78360.0000
17432006.04.19 18:34delete6932.001.79011.78360.0000
17442006.04.19 18:34buy stop6942.001.79011.78360.0000
17452006.04.19 19:00delete6942.001.79011.78360.0000
17462006.04.19 19:00buy stop6952.001.79121.78440.0000
17472006.04.19 19:00delete6822.001.75641.76290.0000
17482006.04.19 19:00sell stop6962.001.75731.76400.0000
17492006.04.19 19:08delete6952.001.79121.78440.0000
17502006.04.19 19:11buy stop6972.001.79121.78440.0000
17512006.04.19 19:12delete6972.001.79121.78440.0000
17522006.04.19 19:33buy stop6982.001.79121.78440.0000
17532006.04.19 19:33delete6982.001.79121.78440.0000
17542006.04.19 19:38buy stop6992.001.79121.78440.0000
17552006.04.19 19:38delete6992.001.79121.78440.0000
17562006.04.19 19:39buy stop7002.001.79121.78440.0000
17572006.04.19 19:39delete7002.001.79121.78440.0000
17582006.04.19 19:43buy stop7012.001.79121.78440.0000
17592006.04.19 19:43delete7012.001.79121.78440.0000
17602006.04.19 19:44buy stop7022.001.79121.78440.0000
17612006.04.19 19:44delete7022.001.79121.78440.0000
17622006.04.19 19:47buy stop7032.001.79121.78440.0000
17632006.04.19 19:48delete7032.001.79121.78440.0000
17642006.04.19 19:48buy stop7042.001.79121.78440.0000
17652006.04.19 19:52delete7042.001.79121.78440.0000
17662006.04.19 20:00buy stop7052.001.79321.78650.0000
17672006.04.19 20:00delete6962.001.75731.76400.0000
17682006.04.19 20:00sell stop7062.001.75841.76520.0000
17692006.04.19 20:20delete7052.001.79321.78650.0000
17702006.04.19 20:21buy stop7072.001.79321.78650.0000
17712006.04.19 20:21delete7072.001.79321.78650.0000
17722006.04.19 20:22buy stop7082.001.79321.78650.0000
17732006.04.19 20:23delete7082.001.79321.78650.0000
17742006.04.19 20:29buy stop7092.001.79321.78650.0000
17752006.04.19 20:30delete7092.001.79321.78650.0000
17762006.04.19 20:31buy stop7102.001.79321.78650.0000
17772006.04.19 20:34delete7102.001.79321.78650.0000
17782006.04.19 20:40buy stop7112.001.79321.78650.0000
17792006.04.19 20:47delete7112.001.79321.78650.0000
17802006.04.19 20:52buy stop7122.001.79321.78650.0000
17812006.04.19 21:00delete7122.001.79321.78650.0000
17822006.04.19 21:00buy stop7132.001.79341.78670.0000
17832006.04.19 21:00delete7062.001.75841.76520.0000
17842006.04.19 21:00sell stop7142.001.75931.76610.0000
17852006.04.19 21:05delete7132.001.79341.78670.0000
17862006.04.19 21:05buy stop7152.001.79341.78670.0000
17872006.04.19 21:10delete7152.001.79341.78670.0000
17882006.04.19 21:26buy stop7162.001.79341.78670.0000
17892006.04.19 21:26delete7162.001.79341.78670.0000
17902006.04.19 21:27buy stop7172.001.79341.78670.0000
17912006.04.19 21:28delete7172.001.79341.78670.0000
17922006.04.19 21:30buy stop7182.001.79341.78670.0000
17932006.04.19 21:33delete7182.001.79341.78670.0000
17942006.04.19 21:33buy stop7192.001.79341.78670.0000
17952006.04.19 21:34delete7192.001.79341.78670.0000
17962006.04.19 21:42buy stop7202.001.79341.78670.0000
17972006.04.19 21:42delete7202.001.79341.78670.0000
17982006.04.19 21:59buy stop7212.001.79341.78670.0000
17992006.04.19 22:00delete7212.001.79341.78670.0000
18002006.04.19 22:00buy stop7222.001.79371.78670.0000
18012006.04.19 22:00delete7142.001.75931.76610.0000
18022006.04.19 22:00sell stop7232.001.76521.77220.0000
18032006.04.19 23:00delete7232.001.76521.77220.0000
18042006.04.19 23:00sell stop7242.001.76681.77380.0000
18052006.04.20 00:00delete7242.001.76681.77380.0000
18062006.04.20 00:00sell stop7252.001.76781.77480.0000
18072006.04.20 20:00delete7252.001.76781.77480.0000
18082006.04.20 20:00sell stop7262.001.77071.77750.0000
18092006.04.20 21:00delete7262.001.77071.77750.0000
18102006.04.20 21:00sell stop7272.001.77111.77810.0000
18112006.04.20 22:00delete7272.001.77111.77810.0000
18122006.04.20 22:00sell stop7282.001.77151.77850.0000
18132006.04.20 23:00delete7282.001.77151.77850.0000
18142006.04.20 23:00sell stop7292.001.77501.78200.0000
18152006.04.21 02:00delete7292.001.77501.78200.0000
18162006.04.21 02:00sell stop7302.001.77561.78230.0000
18172006.04.21 02:51delete7302.001.77561.78230.0000
18182006.04.21 02:52sell stop7312.001.77561.78230.0000
18192006.04.21 02:53delete7312.001.77561.78230.0000
18202006.04.21 02:54sell stop7322.001.77561.78230.0000
18212006.04.21 03:00delete7322.001.77561.78230.0000
18222006.04.21 03:00sell stop7332.001.77511.78210.0000
18232006.04.24 05:00delete7222.001.79371.78670.0000
18242006.04.24 05:00buy stop7342.001.79321.78570.0000
18252006.04.24 08:00delete7342.001.79321.78570.0000
18262006.04.24 08:00buy stop7352.001.79271.78620.0000
18272006.04.24 09:00delete7352.001.79271.78620.0000
18282006.04.24 09:00buy stop7362.001.79241.78590.0000
18292006.04.24 10:00delete7362.001.79241.78590.0000
18302006.04.24 10:00buy stop7372.001.79111.78460.0000
18312006.04.24 10:41delete7372.001.79111.78460.0000
18322006.04.24 10:42buy stop7382.001.79111.78460.0000
18332006.04.24 10:43delete7382.001.79111.78460.0000
18342006.04.24 10:48buy stop7392.001.79111.78460.0000
18352006.04.24 10:48delete7392.001.79111.78460.0000
18362006.04.24 10:52buy stop7402.001.79111.78460.0000
18372006.04.24 10:53delete7402.001.79111.78460.0000
18382006.04.24 10:54buy stop7412.001.79111.78460.0000
18392006.04.24 10:54delete7412.001.79111.78460.0000
18402006.04.24 10:55buy stop7422.001.79111.78460.0000
18412006.04.24 11:00delete7422.001.79111.78460.0000
18422006.04.24 11:00buy stop7432.001.79211.78540.0000
18432006.04.24 11:31delete7432.001.79211.78540.0000
18442006.04.24 11:33buy stop7442.001.79211.78540.0000
18452006.04.24 12:00delete7442.001.79211.78540.0000
18462006.04.24 12:00buy stop7452.001.79351.78670.0000
18472006.04.25 10:00delete7332.001.77511.78210.0000
18482006.04.25 10:00sell stop7462.001.77581.78210.0000
18492006.04.25 16:37delete7452.001.79351.78670.0000
18502006.04.25 16:40buy stop7472.001.79351.78750.0000
18512006.04.25 16:46delete7472.001.79351.78750.0000
18522006.04.25 16:46buy stop7482.001.79351.78750.0000
18532006.04.25 17:00delete7482.001.79351.78750.0000
18542006.04.25 17:00buy stop7492.001.79461.78810.0000
18552006.04.25 17:00delete7462.001.77581.78210.0000
18562006.04.25 17:00sell stop7502.001.77721.78370.0000
18572006.04.25 18:00delete7502.001.77721.78370.0000
18582006.04.25 18:00sell stop7512.001.77761.78460.0000
18592006.04.25 22:00delete7512.001.77761.78460.0000
18602006.04.25 22:00sell stop7522.001.77771.78520.0000
18612006.04.25 23:00delete7522.001.77771.78520.0000
18622006.04.25 23:00sell stop7532.001.77841.78590.0000
18632006.04.26 01:00delete7532.001.77841.78590.0000
18642006.04.26 01:00sell stop7542.001.77871.78620.0000
18652006.04.26 04:00delete7542.001.77871.78620.0000
18662006.04.26 04:00sell stop7552.001.77921.78670.0000
18672006.04.27 01:00delete7552.001.77921.78670.0000
18682006.04.27 01:00sell stop7562.001.78001.78800.0000
18692006.04.27 17:16delete7492.001.79461.78810.0000
18702006.04.27 17:17buy stop7572.001.79461.78910.0000
18712006.04.27 17:18delete7572.001.79461.78910.0000
18722006.04.27 17:18buy stop7582.001.79461.78910.0000
18732006.04.27 17:19delete7582.001.79461.78910.0000
18742006.04.27 17:19buy stop7592.001.79461.78910.0000
18752006.04.27 17:20delete7592.001.79461.78910.0000
18762006.04.27 17:20buy stop7602.001.79461.78910.0000
18772006.04.27 17:21delete7602.001.79461.78910.0000
18782006.04.27 17:21buy stop7612.001.79461.78910.0000
18792006.04.27 17:22delete7612.001.79461.78910.0000
18802006.04.27 17:23buy stop7622.001.79461.78910.0000
18812006.04.27 17:23delete7622.001.79461.78910.0000
18822006.04.27 17:24buy stop7632.001.79461.78910.0000
18832006.04.27 17:24delete7632.001.79461.78910.0000
18842006.04.27 17:25buy stop7642.001.79461.78910.0000
18852006.04.27 17:25delete7642.001.79461.78910.0000
18862006.04.27 18:00buy stop7652.001.80471.79700.0000
18872006.04.27 18:02delete7652.001.80471.79700.0000
18882006.04.27 18:03buy stop7662.001.80471.79700.0000
18892006.04.27 18:03delete7662.001.80471.79700.0000
18902006.04.27 18:04buy stop7672.001.80471.79700.0000
18912006.04.28 11:13delete7672.001.80471.79700.0000
18922006.04.28 11:14buy stop7682.001.80471.79670.0000
18932006.04.28 11:15delete7682.001.80471.79670.0000
18942006.04.28 11:15buy stop7692.001.80471.79670.0000
18952006.04.28 11:29delete7692.001.80471.79670.0000
18962006.04.28 11:29buy stop7702.001.80471.79670.0000
18972006.04.28 11:32delete7702.001.80471.79670.0000
18982006.04.28 11:34buy stop7712.001.80471.79670.0000
18992006.04.28 11:34delete7712.001.80471.79670.0000
19002006.04.28 12:00buy stop7722.001.80711.79940.0000
19012006.04.28 12:23delete7722.001.80711.79940.0000
19022006.04.28 12:25buy stop7732.001.80711.79940.0000
19032006.04.28 12:29delete7732.001.80711.79940.0000
19042006.04.28 12:30buy stop7742.001.80711.79940.0000
19052006.04.28 12:31delete7742.001.80711.79940.0000
19062006.04.28 13:00buy stop7752.001.80991.80190.0000
19072006.04.28 13:01delete7752.001.80991.80190.0000
19082006.04.28 13:01buy stop7762.001.80991.80190.0000
19092006.04.28 13:05delete7762.001.80991.80190.0000
19102006.04.28 13:05buy stop7772.001.80991.80190.0000
19112006.04.28 15:34delete7772.001.80991.80190.0000
19122006.04.28 15:34buy stop7782.001.80991.80410.0000
19132006.04.28 15:44delete7782.001.80991.80410.0000
19142006.04.28 15:45buy stop7792.001.80991.80410.0000
19152006.04.28 15:46delete7792.001.80991.80410.0000
19162006.04.28 15:46buy stop7802.001.80991.80410.0000
19172006.04.28 15:47delete7802.001.80991.80410.0000
19182006.04.28 15:48buy stop7812.001.80991.80410.0000
19192006.04.28 15:49delete7812.001.80991.80410.0000
19202006.04.28 15:49buy stop7822.001.80991.80410.0000
19212006.04.28 16:07delete7822.001.80991.80410.0000
19222006.04.28 16:07buy stop7832.001.80991.80410.0000
19232006.04.28 16:08delete7832.001.80991.80410.0000
19242006.04.28 16:08buy stop7842.001.80991.80410.0000
19252006.04.28 16:41delete7842.001.80991.80410.0000
19262006.04.28 16:41buy stop7852.001.80991.80410.0000
19272006.04.28 16:42delete7852.001.80991.80410.0000
19282006.04.28 16:43buy stop7862.001.80991.80410.0000
19292006.04.28 16:44delete7862.001.80991.80410.0000
19302006.04.28 16:45buy stop7872.001.80991.80410.0000
19312006.04.28 16:46delete7872.001.80991.80410.0000
19322006.04.28 16:47buy stop7882.001.80991.80410.0000
19332006.04.28 16:47delete7882.001.80991.80410.0000
19342006.04.28 17:00buy stop7892.001.81301.80700.0000
19352006.04.28 17:08delete7892.001.81301.80700.0000
19362006.04.28 17:08buy stop7902.001.81301.80700.0000
19372006.04.28 17:12delete7902.001.81301.80700.0000
19382006.04.28 17:13buy stop7912.001.81301.80700.0000
19392006.04.28 17:13delete7912.001.81301.80700.0000
19402006.04.28 17:14buy stop7922.001.81301.80700.0000
19412006.04.28 17:16delete7922.001.81301.80700.0000
19422006.04.28 17:17buy stop7932.001.81301.80700.0000
19432006.04.28 17:18delete7932.001.81301.80700.0000
19442006.04.28 17:18buy stop7942.001.81301.80700.0000
19452006.04.28 17:19delete7942.001.81301.80700.0000
19462006.04.28 17:20buy stop7952.001.81301.80700.0000
19472006.04.28 17:20delete7952.001.81301.80700.0000
19482006.04.28 17:27buy stop7962.001.81301.80700.0000
19492006.04.28 17:35delete7962.001.81301.80700.0000
19502006.04.28 17:37buy stop7972.001.81301.80700.0000
19512006.04.28 17:38delete7972.001.81301.80700.0000
19522006.04.28 18:01buy stop7982.001.81791.81110.0000
19532006.04.28 18:02delete7982.001.81791.81110.0000
19542006.04.28 18:03buy stop7992.001.81791.81110.0000
19552006.04.28 18:03delete7992.001.81791.81110.0000
19562006.04.28 19:00buy stop8002.001.82481.81710.0000
19572006.04.28 23:00delete7562.001.78001.78800.0000
19582006.04.28 23:00sell stop8012.001.78201.79030.0000
19592006.05.01 00:05delete8002.001.82481.81710.0000
19602006.05.01 00:27buy stop8022.001.82481.81650.0000
19612006.05.01 02:00delete8022.001.82481.81650.0000
19622006.05.01 02:00buy stop8032.001.82511.81710.0000
19632006.05.01 03:07delete8032.001.82511.81710.0000
19642006.05.01 03:09buy stop8042.001.82511.81710.0000
19652006.05.01 03:09delete8042.001.82511.81710.0000
19662006.05.01 03:10buy stop8052.001.82511.81710.0000
19672006.05.01 03:10delete8052.001.82511.81710.0000
19682006.05.01 03:14buy stop8062.001.82511.81710.0000
19692006.05.01 03:15delete8062.001.82511.81710.0000
19702006.05.01 03:15buy stop8072.001.82511.81710.0000
19712006.05.01 05:23delete8072.001.82511.81710.0000
19722006.05.01 05:24buy stop8082.001.82511.81680.0000
19732006.05.01 05:42delete8082.001.82511.81680.0000
19742006.05.01 05:43buy stop8092.001.82511.81680.0000
19752006.05.01 05:43delete8092.001.82511.81680.0000
19762006.05.01 06:00buy stop8102.001.82561.81760.0000
19772006.05.01 06:07delete8102.001.82561.81760.0000
19782006.05.01 06:08buy stop8112.001.82561.81760.0000
19792006.05.01 06:10delete8112.001.82561.81760.0000
19802006.05.01 06:11buy stop8122.001.82561.81760.0000
19812006.05.01 06:12delete8122.001.82561.81760.0000
19822006.05.01 06:12buy stop8132.001.82561.81760.0000
19832006.05.01 06:13delete8132.001.82561.81760.0000
19842006.05.01 07:00buy stop8142.001.82701.81900.0000
19852006.05.01 07:06delete8142.001.82701.81900.0000
19862006.05.01 07:06buy stop8152.001.82701.81900.0000
19872006.05.01 07:07delete8152.001.82701.81900.0000
19882006.05.01 08:00buy stop8162.001.82821.82050.0000
19892006.05.01 15:10delete8162.001.82821.82050.0000
19902006.05.01 15:11buy stop8172.001.82821.82350.0000
19912006.05.01 15:12delete8172.001.82821.82350.0000
19922006.05.01 15:13buy stop8182.001.82821.82350.0000
19932006.05.01 15:13delete8182.001.82821.82350.0000
19942006.05.01 15:14buy stop8192.001.82821.82350.0000
19952006.05.01 15:15delete8192.001.82821.82350.0000
19962006.05.01 15:15buy stop8202.001.82821.82350.0000
19972006.05.01 15:17delete8202.001.82821.82350.0000
19982006.05.01 15:17buy stop8212.001.82821.82350.0000
19992006.05.01 15:19delete8212.001.82821.82350.0000
20002006.05.01 15:21buy stop8222.001.82821.82350.0000
20012006.05.01 15:21delete8222.001.82821.82350.0000
20022006.05.01 15:27buy stop8232.001.82821.82350.0000
20032006.05.01 15:40delete8232.001.82821.82350.0000
20042006.05.01 16:00buy stop8242.001.83321.82770.0000
20052006.05.01 16:02delete8242.001.83321.82770.0000
20062006.05.01 16:02buy stop8252.001.83321.82770.0000
20072006.05.01 16:04delete8252.001.83321.82770.0000
20082006.05.01 17:00buy stop8262.001.84171.83540.0000
20092006.05.01 18:00delete8012.001.78201.79030.0000
20102006.05.01 18:00sell stop8272.001.78271.78950.0000
20112006.05.01 22:00delete8272.001.78271.78950.0000
20122006.05.01 22:00sell stop8282.001.78281.79030.0000
20132006.05.01 23:00delete8282.001.78281.79030.0000
20142006.05.01 23:00sell stop8292.001.78571.79390.0000
20152006.05.02 00:00delete8292.001.78571.79390.0000
20162006.05.02 00:00sell stop8302.001.78611.79460.0000
20172006.05.02 01:00delete8302.001.78611.79460.0000
20182006.05.02 01:00sell stop8312.001.79841.80720.0000
20192006.05.02 02:00delete8312.001.79841.80720.0000
20202006.05.02 02:00sell stop8322.001.80011.80890.0000
20212006.05.02 13:00delete8322.001.80011.80890.0000
20222006.05.02 13:00sell stop8332.001.80021.80950.0000
20232006.05.02 14:00delete8332.001.80021.80950.0000
20242006.05.02 14:00sell stop8342.001.80051.80950.0000
20252006.05.02 17:00delete8342.001.80051.80950.0000
20262006.05.02 17:00sell stop8352.001.80131.81100.0000
20272006.05.02 18:00delete8352.001.80131.81100.0000
20282006.05.02 18:00sell stop8362.001.80291.81290.0000
20292006.05.02 18:44delete8262.001.84171.83540.0000
20302006.05.02 18:45buy stop8372.001.84171.83170.0000
20312006.05.02 18:45delete8372.001.84171.83170.0000
20322006.05.02 18:45buy stop8382.001.84171.83170.0000
20332006.05.02 18:47delete8382.001.84171.83170.0000
20342006.05.02 18:48buy stop8392.001.84171.83170.0000
20352006.05.02 19:00delete8362.001.80291.81290.0000
20362006.05.02 19:00sell stop8402.001.80531.81480.0000
20372006.05.02 20:00delete8402.001.80531.81480.0000
20382006.05.02 20:00sell stop8412.001.80541.81490.0000
20392006.05.02 22:10delete8392.001.84171.83170.0000
20402006.05.02 22:41buy stop8422.001.84171.83200.0000
20412006.05.02 22:45delete8422.001.84171.83200.0000
20422006.05.02 22:46buy stop8432.001.84171.83200.0000
20432006.05.02 23:00delete8432.001.84171.83200.0000
20442006.05.02 23:00buy stop8442.001.84281.83330.0000
20452006.05.02 23:00delete8412.001.80541.81490.0000
20462006.05.02 23:00sell stop8452.001.80761.81710.0000
20472006.05.03 00:00delete8452.001.80761.81710.0000
20482006.05.03 00:00sell stop8462.001.81001.81950.0000
20492006.05.03 01:00delete8462.001.81001.81950.0000
20502006.05.03 01:00sell stop8472.001.81691.82640.0000
20512006.05.03 02:00delete8472.001.81691.82640.0000
20522006.05.03 02:00sell stop8482.001.81981.82930.0000
20532006.05.03 04:00delete8482.001.81981.82930.0000
20542006.05.03 04:00sell stop8492.001.82041.83040.0000
20552006.05.03 05:30delete8442.001.84281.83330.0000
20562006.05.03 05:31buy stop8502.001.84281.83280.0000
20572006.05.03 05:32delete8502.001.84281.83280.0000
20582006.05.03 06:04buy stop8512.001.84421.83420.0000
20592006.05.03 06:08delete8512.001.84421.83420.0000
20602006.05.03 06:09buy stop8522.001.84421.83420.0000
20612006.05.03 07:00delete8522.001.84421.83420.0000
20622006.05.03 07:00buy stop8532.001.84471.83550.0000
20632006.05.03 09:28delete8532.001.84471.83550.0000
20642006.05.03 10:00buy stop8542.001.84811.83960.0000
20652006.05.04 06:00delete8492.001.82041.83040.0000
20662006.05.04 06:00sell stop8552.001.82061.82890.0000
20672006.05.04 17:00delete8552.001.82061.82890.0000
20682006.05.04 17:00sell stop8562.001.82091.82860.0000
20692006.05.04 17:21delete8542.001.84811.83960.0000
20702006.05.04 17:29buy stop8572.001.84811.84040.0000
20712006.05.04 17:29delete8572.001.84811.84040.0000
20722006.05.04 17:32buy stop8582.001.84811.84040.0000
20732006.05.04 17:33delete8582.001.84811.84040.0000
20742006.05.04 17:33buy stop8592.001.84811.84040.0000
20752006.05.04 17:41delete8592.001.84811.84040.0000
20762006.05.04 18:00buy stop8602.001.84971.84170.0000
20772006.05.04 18:00delete8562.001.82091.82860.0000
20782006.05.04 18:00sell stop8612.001.82631.83430.0000
20792006.05.04 18:10delete8602.001.84971.84170.0000
20802006.05.04 18:10buy stop8622.001.84971.84170.0000
20812006.05.04 18:11delete8622.001.84971.84170.0000
20822006.05.04 18:12buy stop8632.001.84971.84170.0000
20832006.05.04 18:13delete8632.001.84971.84170.0000
20842006.05.04 18:13buy stop8642.001.84971.84170.0000
20852006.05.04 18:30delete8642.001.84971.84170.0000
20862006.05.04 18:31buy stop8652.001.84971.84170.0000
20872006.05.04 18:32delete8652.001.84971.84170.0000
20882006.05.04 18:33buy stop8662.001.84971.84170.0000
20892006.05.04 18:33delete8662.001.84971.84170.0000
20902006.05.04 18:34buy stop8672.001.84971.84170.0000
20912006.05.04 18:34delete8672.001.84971.84170.0000
20922006.05.04 18:35buy stop8682.001.84971.84170.0000
20932006.05.04 18:35delete8682.001.84971.84170.0000
20942006.05.04 18:38buy stop8692.001.84971.84170.0000
20952006.05.04 18:38delete8692.001.84971.84170.0000
20962006.05.04 18:39buy stop8702.001.84971.84170.0000
20972006.05.04 18:40delete8702.001.84971.84170.0000
20982006.05.04 18:41buy stop8712.001.84971.84170.0000
20992006.05.04 18:42delete8712.001.84971.84170.0000
21002006.05.04 18:42buy stop8722.001.84971.84170.0000
21012006.05.04 18:46delete8722.001.84971.84170.0000
21022006.05.04 18:47buy stop8732.001.84971.84170.0000
21032006.05.04 18:48delete8732.001.84971.84170.0000
21042006.05.04 18:48buy stop8742.001.84971.84170.0000
21052006.05.04 18:49delete8742.001.84971.84170.0000
21062006.05.04 18:49buy stop8752.001.84971.84170.0000
21072006.05.04 19:00delete8612.001.82631.83430.0000
21082006.05.04 19:00sell stop8762.001.83121.83950.0000
21092006.05.04 20:22delete8752.001.84971.84170.0000
21102006.05.04 20:22buy stop8772.001.84971.84120.0000
21112006.05.04 20:23delete8772.001.84971.84120.0000
21122006.05.04 20:28buy stop8782.001.84971.84120.0000
21132006.05.04 20:29delete8782.001.84971.84120.0000
21142006.05.04 20:35buy stop8792.001.84971.84120.0000
21152006.05.04 21:00delete8792.001.84971.84120.0000
21162006.05.04 21:00buy stop8802.001.85021.84150.0000
21172006.05.04 21:08delete8802.001.85021.84150.0000
21182006.05.04 22:00buy stop8812.001.85511.84610.0000
21192006.05.04 22:00delete8762.001.83121.83950.0000
21202006.05.04 22:00sell stop8822.001.83341.84240.0000
21212006.05.04 22:17delete8812.001.85511.84610.0000
21222006.05.04 22:17buy stop8832.001.85511.84610.0000
21232006.05.04 22:18delete8832.001.85511.84610.0000
21242006.05.04 22:20buy stop8842.001.85511.84610.0000
21252006.05.05 01:24delete8842.001.85511.84610.0000
21262006.05.05 01:25buy stop8852.001.85511.84590.0000
21272006.05.05 15:31delete8852.001.85511.84590.0000
21282006.05.05 16:00buy stop8862.001.85991.85190.0000
21292006.05.05 16:09delete8862.001.85991.85190.0000
21302006.05.05 16:09buy stop8872.001.85991.85190.0000
21312006.05.05 16:11delete8872.001.85991.85190.0000
21322006.05.05 16:11buy stop8882.001.85991.85190.0000
21332006.05.05 16:13delete8882.001.85991.85190.0000
21342006.05.05 16:13buy stop8892.001.85991.85190.0000
21352006.05.05 16:14delete8892.001.85991.85190.0000
21362006.05.05 16:15buy stop8902.001.85991.85190.0000
21372006.05.05 16:17delete8902.001.85991.85190.0000
21382006.05.05 16:17buy stop8912.001.85991.85190.0000
21392006.05.05 16:18delete8912.001.85991.85190.0000
21402006.05.05 16:18buy stop8922.001.85991.85190.0000
21412006.05.05 16:19delete8922.001.85991.85190.0000
21422006.05.05 16:19buy stop8932.001.85991.85190.0000
21432006.05.05 16:20delete8932.001.85991.85190.0000
21442006.05.05 16:20buy stop8942.001.85991.85190.0000
21452006.05.05 16:21delete8942.001.85991.85190.0000
21462006.05.05 16:21buy stop8952.001.85991.85190.0000
21472006.05.05 16:27delete8952.001.85991.85190.0000
21482006.05.05 16:28buy stop8962.001.85991.85190.0000
21492006.05.05 16:28delete8962.001.85991.85190.0000
21502006.05.05 17:00buy stop8972.001.86261.85440.0000
21512006.05.05 17:02delete8972.001.86261.85440.0000
21522006.05.05 17:03buy stop8982.001.86261.85440.0000
21532006.05.05 17:04delete8982.001.86261.85440.0000
21542006.05.05 17:05buy stop8992.001.86261.85440.0000
21552006.05.08 00:18delete8992.001.86261.85440.0000
21562006.05.08 01:00buy stop9002.001.86521.85690.0000
21572006.05.08 11:27delete9002.001.86521.85690.0000
21582006.05.08 12:00buy stop9012.001.86901.86130.0000
21592006.05.08 17:00delete8822.001.83341.84240.0000
21602006.05.08 17:00sell stop9022.001.83441.84190.0000
21612006.05.08 18:00delete9022.001.83441.84190.0000
21622006.05.08 18:00sell stop9032.001.83521.84320.0000
21632006.05.08 19:00delete9032.001.83521.84320.0000
21642006.05.08 19:00sell stop9042.001.83641.84440.0000
21652006.05.08 20:00delete9042.001.83641.84440.0000
21662006.05.08 20:00sell stop9052.001.83811.84640.0000
21672006.05.08 21:00delete9052.001.83811.84640.0000
21682006.05.08 21:00sell stop9062.001.84001.84800.0000
21692006.05.08 23:00delete9062.001.84001.84800.0000
21702006.05.08 23:00sell stop9072.001.84151.84920.0000
21712006.05.09 00:00delete9072.001.84151.84920.0000
21722006.05.09 00:00sell stop9082.001.84401.85170.0000
21732006.05.09 01:00delete9082.001.84401.85170.0000
21742006.05.09 01:00sell stop9092.001.84611.85360.0000
21752006.05.09 03:00delete9092.001.84611.85360.0000
21762006.05.09 03:00sell stop9102.001.84741.85490.0000
21772006.05.09 04:00delete9102.001.84741.85490.0000
21782006.05.09 04:00sell stop9112.001.84751.85500.0000
21792006.05.09 17:36delete9012.001.86901.86130.0000
21802006.05.09 17:37buy stop9122.001.86901.86270.0000
21812006.05.09 17:38delete9122.001.86901.86270.0000
21822006.05.09 17:38buy stop9132.001.86901.86270.0000
21832006.05.09 18:00delete9132.001.86901.86270.0000
21842006.05.09 18:00buy stop9142.001.86911.86260.0000
21852006.05.09 23:00delete9112.001.84751.85500.0000
21862006.05.09 23:00sell stop9152.001.85141.85870.0000
21872006.05.10 09:51delete9142.001.86911.86260.0000
21882006.05.10 10:00buy stop9162.001.87321.86600.0000
21892006.05.11 16:53delete9162.001.87321.86600.0000
21902006.05.11 16:58buy stop9172.001.87321.86220.0000
21912006.05.11 17:00delete9172.001.87321.86220.0000
21922006.05.11 17:00buy stop9182.001.87391.86240.0000
21932006.05.11 17:10delete9182.001.87391.86240.0000
21942006.05.11 17:10buy stop9192.001.87391.86240.0000
21952006.05.11 17:11delete9192.001.87391.86240.0000
21962006.05.11 18:00buy stop9202.001.88131.86980.0000
21972006.05.11 18:00delete9152.001.85141.85870.0000
21982006.05.11 18:00sell stop9212.001.85161.86310.0000
21992006.05.11 18:36delete9202.001.88131.86980.0000
22002006.05.11 18:36buy stop9222.001.88131.86980.0000
22012006.05.11 18:36delete9222.001.88131.86980.0000
22022006.05.11 19:00buy stop9232.001.88591.87360.0000
22032006.05.11 19:00delete9212.001.85161.86310.0000
22042006.05.11 19:00sell stop9242.001.85301.86530.0000
22052006.05.11 19:04delete9232.001.88591.87360.0000
22062006.05.11 19:05buy stop9252.001.88591.87360.0000
22072006.05.11 19:53delete9252.001.88591.87360.0000
22082006.05.11 19:53buy stop9262.001.88591.87360.0000
22092006.05.12 02:03delete9262.001.88591.87360.0000
22102006.05.12 02:04buy stop9272.001.88591.87470.0000
22112006.05.12 02:04delete9272.001.88591.87470.0000
22122006.05.12 02:07buy stop9282.001.88591.87470.0000
22132006.05.12 02:25delete9282.001.88591.87470.0000
22142006.05.12 02:26buy stop9292.001.88591.87470.0000
22152006.05.12 02:27delete9292.001.88591.87470.0000
22162006.05.12 02:59buy stop9302.001.88591.87470.0000
22172006.05.12 03:00delete9302.001.88591.87470.0000
22182006.05.12 03:00buy stop9312.001.88661.87560.0000
22192006.05.12 03:09delete9312.001.88661.87560.0000
22202006.05.12 03:12buy stop9322.001.88661.87560.0000
22212006.05.12 03:13delete9322.001.88661.87560.0000
22222006.05.12 03:14buy stop9332.001.88661.87560.0000
22232006.05.12 03:15delete9332.001.88661.87560.0000
22242006.05.12 03:17buy stop9342.001.88661.87560.0000
22252006.05.12 03:18delete9342.001.88661.87560.0000
22262006.05.12 03:20buy stop9352.001.88661.87560.0000
22272006.05.12 03:20delete9352.001.88661.87560.0000
22282006.05.12 03:21buy stop9362.001.88661.87560.0000
22292006.05.12 04:00delete9362.001.88661.87560.0000
22302006.05.12 04:00buy stop9372.001.88701.87580.0000
22312006.05.12 08:45delete9372.001.88701.87580.0000
22322006.05.12 09:00buy stop9382.001.88861.87890.0000
22332006.05.12 09:19delete9382.001.88861.87890.0000
22342006.05.12 09:22buy stop9392.001.88861.87890.0000
22352006.05.12 09:23delete9392.001.88861.87890.0000
22362006.05.12 09:23buy stop9402.001.88861.87890.0000
22372006.05.12 09:28delete9402.001.88861.87890.0000
22382006.05.12 09:29buy stop9412.001.88861.87890.0000
22392006.05.12 09:29delete9412.001.88861.87890.0000
22402006.05.12 09:32buy stop9422.001.88861.87890.0000
22412006.05.12 10:00delete9422.001.88861.87890.0000
22422006.05.12 10:00buy stop9432.001.88871.87920.0000
22432006.05.12 10:27delete9432.001.88871.87920.0000
22442006.05.12 11:00buy stop9442.001.89161.88160.0000
22452006.05.12 11:20delete9442.001.89161.88160.0000
22462006.05.12 11:21buy stop9452.001.89161.88160.0000
22472006.05.12 11:21delete9452.001.89161.88160.0000
22482006.05.12 11:24buy stop9462.001.89161.88160.0000
22492006.05.12 11:24delete9462.001.89161.88160.0000
22502006.05.12 11:25buy stop9472.001.89161.88160.0000
22512006.05.12 11:29delete9472.001.89161.88160.0000
22522006.05.12 11:29buy stop9482.001.89161.88160.0000
22532006.05.12 11:34delete9482.001.89161.88160.0000
22542006.05.12 11:34buy stop9492.001.89161.88160.0000
22552006.05.12 11:39delete9492.001.89161.88160.0000
22562006.05.12 11:40buy stop9502.001.89161.88160.0000
22572006.05.12 11:40delete9502.001.89161.88160.0000
22582006.05.12 11:41buy stop9512.001.89161.88160.0000
22592006.05.12 11:41delete9512.001.89161.88160.0000
22602006.05.12 11:42buy stop9522.001.89161.88160.0000
22612006.05.12 11:43delete9522.001.89161.88160.0000
22622006.05.12 11:47buy stop9532.001.89161.88160.0000
22632006.05.12 11:47delete9532.001.89161.88160.0000
22642006.05.12 12:00buy stop9542.001.89281.88360.0000
22652006.05.12 12:00delete9542.001.89281.88360.0000
22662006.05.12 12:04buy stop9552.001.89281.88360.0000
22672006.05.12 12:04delete9552.001.89281.88360.0000
22682006.05.12 12:07buy stop9562.001.89281.88360.0000
22692006.05.12 12:07delete9562.001.89281.88360.0000
22702006.05.12 12:09buy stop9572.001.89281.88360.0000
22712006.05.12 12:12delete9572.001.89281.88360.0000
22722006.05.12 12:13buy stop9582.001.89281.88360.0000
22732006.05.12 12:13delete9582.001.89281.88360.0000
22742006.05.12 12:14buy stop9592.001.89281.88360.0000
22752006.05.12 12:14delete9592.001.89281.88360.0000
22762006.05.12 13:00buy stop9602.001.89971.89020.0000
22772006.05.12 13:13delete9602.001.89971.89020.0000
22782006.05.12 13:13buy stop9612.001.89971.89020.0000
22792006.05.12 13:14delete9612.001.89971.89020.0000
22802006.05.12 13:15buy stop9622.001.89971.89020.0000
22812006.05.12 16:54delete9622.001.89971.89020.0000
22822006.05.12 16:55buy stop9632.001.89971.89070.0000
22832006.05.12 17:00delete9632.001.89971.89070.0000
22842006.05.12 17:00buy stop9642.001.89991.88990.0000
22852006.05.15 01:33delete9642.001.89991.88990.0000
22862006.05.15 01:33buy stop9652.001.89991.88840.0000
22872006.05.15 01:59delete9652.001.89991.88840.0000
22882006.05.15 02:14buy stop9662.001.89991.88820.0000
22892006.05.15 02:38delete9662.001.89991.88820.0000
22902006.05.15 02:38buy stop9672.001.89991.88820.0000
22912006.05.15 02:49delete9672.001.89991.88820.0000
22922006.05.15 02:52buy stop9682.001.89991.88820.0000
22932006.05.15 04:24delete9682.001.89991.88820.0000
22942006.05.15 04:24buy stop9692.001.89991.88770.0000
22952006.05.15 04:28delete9692.001.89991.88770.0000
22962006.05.15 04:32buy stop9702.001.89991.88770.0000
22972006.05.15 12:00delete9242.001.85301.86530.0000
22982006.05.15 12:00sell stop9712.001.85341.86340.0000
22992006.05.15 13:00delete9712.001.85341.86340.0000
23002006.05.15 13:00sell stop9722.001.85361.86310.0000
23012006.05.15 18:00delete9722.001.85361.86310.0000
23022006.05.15 18:00sell stop9732.001.85411.86410.0000
23032006.05.15 19:00delete9732.001.85411.86410.0000
23042006.05.15 19:00sell stop9742.001.85931.86930.0000
23052006.05.15 20:00delete9742.001.85931.86930.0000
23062006.05.15 20:00sell stop9752.001.86181.87260.0000
23072006.05.15 22:00delete9752.001.86181.87260.0000
23082006.05.15 22:00sell stop9762.001.86301.87380.0000
23092006.05.15 23:00delete9762.001.86301.87380.0000
23102006.05.15 23:00sell stop9772.001.86791.87870.0000
23112006.05.16 00:00delete9772.001.86791.87870.0000
23122006.05.16 00:00sell stop9782.001.87081.88130.0000
23132006.05.16 01:00delete9782.001.87081.88130.0000
23142006.05.16 01:00sell stop9792.001.87571.88600.0000
23152006.05.16 12:00delete9792.001.87571.88600.0000
23162006.05.16 12:00sell stop9802.001.87461.88540.0000
23172006.05.17 10:00delete9702.001.89991.88770.0000
23182006.05.17 10:00buy stop9812.001.89981.89280.0000
23192006.05.17 11:50delete9812.001.89981.89280.0000
23202006.05.17 11:51buy stop9822.001.89981.89280.0000
23212006.05.17 11:52delete9822.001.89981.89280.0000
23222006.05.17 11:54buy stop9832.001.89981.89280.0000
23232006.05.17 12:00delete9832.001.89981.89280.0000
23242006.05.17 12:00buy stop9842.001.90061.89330.0000
23252006.05.17 15:43delete9842.001.90061.89330.0000
23262006.05.17 15:47buy stop9852.001.90061.89330.0000
23272006.05.17 15:48delete9852.001.90061.89330.0000
23282006.05.17 15:48buy stop9862.001.90061.89330.0000
23292006.05.17 16:00delete9862.001.90061.89330.0000
23302006.05.17 16:00buy stop9872.001.90301.89530.0000
23312006.05.18 19:00delete9802.001.87461.88540.0000
23322006.05.18 19:00sell stop9882.001.87751.88700.0000
23332006.05.19 11:11delete9882.001.87751.88700.0000
23342006.05.19 11:11sell stop9892.001.87751.88780.0000
23352006.05.19 11:19delete9892.001.87751.88780.0000
23362006.05.19 11:50sell stop9902.001.87751.88780.0000
23372006.05.19 11:51delete9902.001.87751.88780.0000
23382006.05.19 11:52sell stop9912.001.87751.88780.0000
23392006.05.19 11:52delete9912.001.87751.88780.0000
23402006.05.19 11:53sell stop9922.001.87751.88780.0000
23412006.05.19 11:57delete9922.001.87751.88780.0000
23422006.05.19 11:58sell stop9932.001.87751.88780.0000
23432006.05.19 11:58delete9932.001.87751.88780.0000
23442006.05.19 12:00sell stop9942.001.87431.88480.0000
23452006.05.19 12:45delete9942.001.87431.88480.0000
23462006.05.19 12:46sell stop9952.001.87431.88480.0000
23472006.05.19 12:46delete9952.001.87431.88480.0000
23482006.05.19 13:00sell stop9962.001.87111.88140.0000
23492006.05.19 13:04delete9962.001.87111.88140.0000
23502006.05.19 13:05sell stop9972.001.87111.88140.0000
23512006.05.19 14:00delete9972.001.87111.88140.0000
23522006.05.19 14:00sell stop9982.001.87041.88070.0000
23532006.05.19 17:35delete9982.001.87041.88070.0000
23542006.05.19 17:35sell stop9992.001.87041.88070.0000
23552006.05.19 17:36delete9992.001.87041.88070.0000
23562006.05.19 17:36sell stop10002.001.87041.88070.0000
23572006.05.19 17:46delete10002.001.87041.88070.0000
23582006.05.19 17:46sell stop10012.001.87041.88070.0000
23592006.05.19 18:00delete10012.001.87041.88070.0000
23602006.05.19 18:00sell stop10022.001.87021.88120.0000
23612006.05.19 23:00delete9872.001.90301.89530.0000
23622006.05.19 23:00buy stop10032.001.89781.88710.0000
23632006.05.22 00:00delete10032.001.89781.88710.0000
23642006.05.22 00:00buy stop10042.001.89631.88610.0000
23652006.05.22 05:38delete10022.001.87021.88120.0000
23662006.05.22 05:40sell stop10052.001.87021.88050.0000
23672006.05.22 05:41delete10052.001.87021.88050.0000
23682006.05.22 05:42sell stop10062.001.87021.88050.0000
23692006.05.22 05:48delete10062.001.87021.88050.0000
23702006.05.22 06:00sell stop10072.001.86891.87920.0000
23712006.05.22 06:09delete10072.001.86891.87920.0000
23722006.05.22 06:09sell stop10082.001.86891.87920.0000
23732006.05.22 06:10delete10082.001.86891.87920.0000
23742006.05.22 06:10sell stop10092.001.86891.87920.0000
23752006.05.22 06:11delete10092.001.86891.87920.0000
23762006.05.22 06:11sell stop10102.001.86891.87920.0000
23772006.05.22 07:00delete10102.001.86891.87920.0000
23782006.05.22 07:00sell stop10112.001.86831.87830.0000
23792006.05.22 08:47delete10112.001.86831.87830.0000
23802006.05.22 08:48sell stop10122.001.86831.87780.0000
23812006.05.22 08:49delete10122.001.86831.87780.0000
23822006.05.22 08:49sell stop10132.001.86831.87780.0000
23832006.05.22 08:49delete10132.001.86831.87780.0000
23842006.05.22 08:53sell stop10142.001.86831.87780.0000
23852006.05.22 08:53delete10142.001.86831.87780.0000
23862006.05.22 08:54sell stop10152.001.86831.87780.0000
23872006.05.22 08:55delete10152.001.86831.87780.0000
23882006.05.22 08:56sell stop10162.001.86831.87780.0000
23892006.05.22 08:57delete10162.001.86831.87780.0000
23902006.05.22 09:00sell stop10172.001.86741.87690.0000
23912006.05.22 09:43delete10172.001.86741.87690.0000
23922006.05.22 10:00sell stop10182.001.86341.87290.0000
23932006.05.23 08:00delete10042.001.89631.88610.0000
23942006.05.23 08:00buy stop10192.001.89571.88770.0000
23952006.05.23 11:00delete10192.001.89571.88770.0000
23962006.05.23 11:00buy stop10202.001.89341.88440.0000
23972006.05.23 12:00delete10202.001.89341.88440.0000
23982006.05.23 12:00buy stop10212.001.89281.88410.0000
23992006.05.23 14:00delete10212.001.89281.88410.0000
24002006.05.23 14:00buy stop10222.001.89221.88340.0000
24012006.05.23 15:00delete10222.001.89221.88340.0000
24022006.05.23 15:00buy stop10232.001.89181.88380.0000
24032006.05.23 16:00delete10232.001.89181.88380.0000
24042006.05.23 16:00buy stop10242.001.89151.88320.0000
24052006.05.23 17:00delete10242.001.89151.88320.0000
24062006.05.23 17:00buy stop10252.001.88881.88060.0000
24072006.05.24 17:00delete10182.001.86341.87290.0000
24082006.05.24 17:00sell stop10262.001.86441.87510.0000
24092006.05.24 18:00delete10262.001.86441.87510.0000
24102006.05.24 18:00sell stop10272.001.86511.87710.0000
24112006.05.25 05:00delete10252.001.88881.88060.0000
24122006.05.25 05:00buy stop10282.001.88861.87680.0000
24132006.05.25 18:00delete10282.001.88861.87680.0000
24142006.05.25 18:00buy stop10292.001.88691.87870.0000
24152006.05.26 05:00delete10292.001.88691.87870.0000
24162006.05.26 05:00buy stop10302.001.88621.87720.0000
24172006.05.26 16:21delete10272.001.86511.87710.0000
24182006.05.26 16:21sell stop10312.001.86511.87340.0000
24192006.05.26 16:22delete10312.001.86511.87340.0000
24202006.05.26 17:00sell stop10322.001.85631.86580.0000
24212006.05.26 17:17delete10322.001.85631.86580.0000
24222006.05.26 17:22sell stop10332.001.85631.86580.0000
24232006.05.26 17:23delete10332.001.85631.86580.0000
24242006.05.26 17:24sell stop10342.001.85631.86580.0000
24252006.05.26 17:24delete10342.001.85631.86580.0000
24262006.05.26 17:25sell stop10352.001.85631.86580.0000
24272006.05.26 17:26delete10352.001.85631.86580.0000
24282006.05.26 17:47sell stop10362.001.85631.86580.0000
24292006.05.26 17:48delete10362.001.85631.86580.0000
24302006.05.26 17:54sell stop10372.001.85631.86580.0000
24312006.05.26 17:55delete10372.001.85631.86580.0000
24322006.05.26 18:00sell stop10382.001.85301.86250.0000
24332006.05.26 23:00delete10302.001.88621.87720.0000
24342006.05.26 23:00buy stop10392.001.88361.87440.0000
24352006.05.29 00:00delete10392.001.88361.87440.0000
24362006.05.29 00:00buy stop10402.001.87791.86890.0000
24372006.05.29 01:00delete10402.001.87791.86890.0000
24382006.05.29 01:00buy stop10412.001.87771.86890.0000
24392006.05.30 08:00delete10412.001.87771.86890.0000
24402006.05.30 08:00buy stop10422.001.87761.87190.0000
24412006.05.30 09:00delete10422.001.87761.87190.0000
24422006.05.30 09:00buy stop10432.001.87661.87090.0000
24432006.05.30 10:00delete10432.001.87661.87090.0000
24442006.05.30 10:00buy stop10442.001.87521.86890.0000
24452006.05.30 10:03delete10442.001.87521.86890.0000
24462006.05.30 10:30buy stop10452.001.87521.86890.0000
24472006.05.30 10:34delete10452.001.87521.86890.0000
24482006.05.30 10:35buy stop10462.001.87521.86890.0000
24492006.05.30 10:35delete10462.001.87521.86890.0000
24502006.05.30 10:36buy stop10472.001.87521.86890.0000
24512006.05.30 10:36delete10472.001.87521.86890.0000
24522006.05.30 10:39buy stop10482.001.87521.86890.0000
24532006.05.30 10:40delete10482.001.87521.86890.0000
24542006.05.30 11:00buy stop10492.001.87731.87080.0000
24552006.05.30 12:50delete10492.001.87731.87080.0000
24562006.05.30 13:00buy stop10502.001.87991.87290.0000
24572006.05.30 13:37delete10502.001.87991.87290.0000
24582006.05.30 13:38buy stop10512.001.87991.87290.0000
24592006.05.30 13:39delete10512.001.87991.87290.0000
24602006.05.30 13:42buy stop10522.001.87991.87290.0000
24612006.05.30 14:00delete10522.001.87991.87290.0000
24622006.05.30 14:00buy stop10532.001.88011.87310.0000
24632006.05.30 16:54delete10532.001.88011.87310.0000
24642006.05.30 17:00buy stop10542.001.88311.87410.0000
24652006.05.30 17:00delete10542.001.88311.87410.0000
24662006.05.30 17:01buy stop10552.001.88311.87410.0000
24672006.05.30 17:02delete10552.001.88311.87410.0000
24682006.05.30 18:00buy stop10562.001.88721.87770.0000
24692006.05.31 01:00delete10382.001.85301.86250.0000
24702006.05.31 01:00sell stop10572.001.85451.86500.0000
24712006.05.31 02:00delete10572.001.85451.86500.0000
24722006.05.31 02:00sell stop10582.001.85471.86470.0000
24732006.05.31 04:00delete10582.001.85471.86470.0000
24742006.05.31 04:00sell stop10592.001.85561.86510.0000
24752006.05.31 06:00delete10592.001.85561.86510.0000
24762006.05.31 06:00sell stop10602.001.85611.86510.0000
24772006.05.31 09:00delete10602.001.85611.86510.0000
24782006.05.31 09:00sell stop10612.001.85661.86510.0000
24792006.06.01 03:00delete10612.001.85661.86510.0000
24802006.06.01 03:00sell stop10622.001.85781.86660.0000
24812006.06.01 05:00delete10622.001.85781.86660.0000
24822006.06.01 05:00sell stop10632.001.85791.86710.0000
24832006.06.01 11:00delete10632.001.85791.86710.0000
24842006.06.01 11:00sell stop10642.001.85931.86730.0000
24852006.06.01 12:00delete10642.001.85931.86730.0000
24862006.06.01 12:00sell stop10652.001.86031.86830.0000
24872006.06.01 15:04delete10652.001.86031.86830.0000
24882006.06.01 15:04sell stop10662.001.86031.86780.0000
24892006.06.01 15:07delete10662.001.86031.86780.0000
24902006.06.01 15:12sell stop10672.001.86031.86780.0000
24912006.06.01 15:13delete10672.001.86031.86780.0000
24922006.06.01 15:18sell stop10682.001.86031.86780.0000
24932006.06.01 15:18delete10682.001.86031.86780.0000
24942006.06.01 15:31sell stop10692.001.86031.86780.0000
24952006.06.01 15:32delete10692.001.86031.86780.0000
24962006.06.01 15:32sell stop10702.001.86031.86780.0000
24972006.06.01 15:34delete10702.001.86031.86780.0000
24982006.06.01 15:35sell stop10712.001.86031.86780.0000
24992006.06.01 15:46delete10712.001.86031.86780.0000
25002006.06.01 15:47sell stop10722.001.86031.86780.0000
25012006.06.01 15:47delete10722.001.86031.86780.0000
25022006.06.01 16:00sell stop10732.001.85701.86470.0000
25032006.06.01 16:39delete10732.001.85701.86470.0000
25042006.06.01 16:40sell stop10742.001.85701.86470.0000
25052006.06.01 16:50delete10742.001.85701.86470.0000
25062006.06.01 16:51sell stop10752.001.85701.86470.0000
25072006.06.01 17:00delete10752.001.85701.86470.0000
25082006.06.01 17:00sell stop10762.001.85671.86470.0000
25092006.06.02 01:00delete10562.001.88721.87770.0000
25102006.06.02 01:00buy stop10772.001.88571.87690.0000
25112006.06.02 17:00delete10772.001.88571.87690.0000
25122006.06.02 17:00buy stop10782.001.88551.87720.0000
25132006.06.02 17:44delete10782.001.88551.87720.0000
25142006.06.02 17:44buy stop10792.001.88551.87720.0000
25152006.06.02 17:50delete10792.001.88551.87720.0000
25162006.06.02 17:51buy stop10802.001.88551.87720.0000
25172006.06.02 17:51delete10802.001.88551.87720.0000
25182006.06.02 17:52buy stop10812.001.88551.87720.0000
25192006.06.02 17:53delete10812.001.88551.87720.0000
25202006.06.02 17:55buy stop10822.001.88551.87720.0000
25212006.06.02 17:55delete10822.001.88551.87720.0000
25222006.06.02 18:00buy stop10832.001.88621.87750.0000
25232006.06.02 18:00delete10832.001.88621.87750.0000
25242006.06.02 18:01buy stop10842.001.88621.87750.0000
25252006.06.02 18:02delete10842.001.88621.87750.0000
25262006.06.02 18:02buy stop10852.001.88621.87750.0000
25272006.06.02 18:03delete10852.001.88621.87750.0000
25282006.06.02 18:04buy stop10862.001.88621.87750.0000
25292006.06.02 18:06delete10862.001.88621.87750.0000
25302006.06.02 18:09buy stop10872.001.88621.87750.0000
25312006.06.02 18:40delete10872.001.88621.87750.0000
25322006.06.02 18:41buy stop10882.001.88621.87750.0000
25332006.06.02 19:00delete10882.001.88621.87750.0000
25342006.06.02 19:00buy stop10892.001.88631.87730.0000
25352006.06.05 10:30delete10892.001.88631.87730.0000
25362006.06.05 10:31buy stop10902.001.88631.87860.0000
25372006.06.05 10:31delete10902.001.88631.87860.0000
25382006.06.05 10:47buy stop10912.001.88631.87860.0000
25392006.06.05 10:48delete10912.001.88631.87860.0000
25402006.06.05 10:48buy stop10922.001.88631.87860.0000
25412006.06.05 10:51delete10922.001.88631.87860.0000
25422006.06.05 10:51buy stop10932.001.88631.87860.0000
25432006.06.05 10:52delete10932.001.88631.87860.0000
25442006.06.05 10:57buy stop10942.001.88631.87860.0000
25452006.06.05 10:58delete10942.001.88631.87860.0000
25462006.06.05 10:58buy stop10952.001.88631.87860.0000
25472006.06.05 10:58delete10952.001.88631.87860.0000
25482006.06.05 11:00buy stop10962.001.88821.87990.0000
25492006.06.06 00:00delete10762.001.85671.86470.0000
25502006.06.06 00:00sell stop10972.001.85691.86440.0000
25512006.06.06 01:00delete10972.001.85691.86440.0000
25522006.06.06 01:00sell stop10982.001.86091.86840.0000
25532006.06.06 17:54delete10982.001.86091.86840.0000
25542006.06.06 17:55sell stop10992.001.86091.86890.0000
25552006.06.06 17:56delete10992.001.86091.86890.0000
25562006.06.06 18:00sell stop11002.001.85941.86710.0000
25572006.06.06 18:00delete11002.001.85941.86710.0000
25582006.06.06 18:00sell stop11012.001.85941.86710.0000
25592006.06.06 18:05delete11012.001.85941.86710.0000
25602006.06.06 18:06sell stop11022.001.85941.86710.0000
25612006.06.06 18:06delete11022.001.85941.86710.0000
25622006.06.06 18:07sell stop11032.001.85941.86710.0000
25632006.06.06 18:08delete11032.001.85941.86710.0000
25642006.06.06 18:09sell stop11042.001.85941.86710.0000
25652006.06.06 18:16delete11042.001.85941.86710.0000
25662006.06.06 18:16sell stop11052.001.85941.86710.0000
25672006.06.06 18:19delete11052.001.85941.86710.0000
25682006.06.06 18:20sell stop11062.001.85941.86710.0000
25692006.06.06 19:00delete11062.001.85941.86710.0000
25702006.06.06 19:00sell stop11072.001.85901.86680.0000
25712006.06.07 09:07delete11072.001.85901.86680.0000
25722006.06.07 09:08sell stop11082.001.85901.86600.0000
25732006.06.07 09:16delete11082.001.85901.86600.0000
25742006.06.07 09:19sell stop11092.001.85901.86600.0000
25752006.06.07 09:19delete11092.001.85901.86600.0000
25762006.06.07 09:20sell stop11102.001.85901.86600.0000
25772006.06.07 09:20delete11102.001.85901.86600.0000
25782006.06.07 09:22sell stop11112.001.85901.86600.0000
25792006.06.07 09:22delete11112.001.85901.86600.0000
25802006.06.07 09:23sell stop11122.001.85901.86600.0000
25812006.06.07 09:23delete11122.001.85901.86600.0000
25822006.06.07 09:24sell stop11132.001.85901.86600.0000
25832006.06.07 09:24delete11132.001.85901.86600.0000
25842006.06.07 09:25sell stop11142.001.85901.86600.0000
25852006.06.07 09:25delete11142.001.85901.86600.0000
25862006.06.07 09:26sell stop11152.001.85901.86600.0000
25872006.06.07 09:27delete11152.001.85901.86600.0000
25882006.06.07 09:28sell stop11162.001.85901.86600.0000
25892006.06.07 09:29delete11162.001.85901.86600.0000
25902006.06.07 09:30sell stop11172.001.85901.86600.0000
25912006.06.07 09:31delete11172.001.85901.86600.0000
25922006.06.07 09:32sell stop11182.001.85901.86600.0000
25932006.06.07 09:32delete11182.001.85901.86600.0000
25942006.06.07 10:00sell stop11192.001.85601.86300.0000
25952006.06.07 10:34delete11192.001.85601.86300.0000
25962006.06.07 10:36sell stop11202.001.85601.86300.0000
25972006.06.07 10:37delete11202.001.85601.86300.0000
25982006.06.07 10:37sell stop11212.001.85601.86300.0000
25992006.06.07 10:38delete11212.001.85601.86300.0000
26002006.06.07 10:39sell stop11222.001.85601.86300.0000
26012006.06.07 10:39delete11222.001.85601.86300.0000
26022006.06.07 10:41sell stop11232.001.85601.86300.0000
26032006.06.07 10:41delete11232.001.85601.86300.0000
26042006.06.07 10:44sell stop11242.001.85601.86300.0000
26052006.06.07 10:44delete11242.001.85601.86300.0000
26062006.06.07 10:47sell stop11252.001.85601.86300.0000
26072006.06.07 10:48delete11252.001.85601.86300.0000
26082006.06.07 10:49sell stop11262.001.85601.86300.0000
26092006.06.07 10:50delete11262.001.85601.86300.0000
26102006.06.07 10:51sell stop11272.001.85601.86300.0000
26112006.06.07 10:51delete11272.001.85601.86300.0000
26122006.06.07 10:52sell stop11282.001.85601.86300.0000
26132006.06.07 11:00delete11282.001.85601.86300.0000
26142006.06.07 11:00sell stop11292.001.85501.86230.0000
26152006.06.07 16:45delete11292.001.85501.86230.0000
26162006.06.07 16:57sell stop11302.001.85501.86200.0000
26172006.06.07 16:58delete11302.001.85501.86200.0000
26182006.06.07 17:00sell stop11312.001.85291.86070.0000
26192006.06.07 18:00delete10962.001.88821.87990.0000
26202006.06.07 18:00buy stop11322.001.88671.87870.0000
26212006.06.07 20:00delete11322.001.88671.87870.0000
26222006.06.07 20:00buy stop11332.001.88661.87810.0000
26232006.06.07 21:00delete11332.001.88661.87810.0000
26242006.06.07 21:00buy stop11342.001.88571.87720.0000
26252006.06.07 22:00delete11342.001.88571.87720.0000
26262006.06.07 22:00buy stop11352.001.88441.87590.0000
26272006.06.07 23:00delete11352.001.88441.87590.0000
26282006.06.07 23:00buy stop11362.001.88171.87340.0000
26292006.06.08 05:00delete11362.001.88171.87340.0000
26302006.06.08 05:00buy stop11372.001.87751.86920.0000
26312006.06.08 09:35delete11312.001.85291.86070.0000
26322006.06.08 09:50sell stop11382.001.85291.86020.0000
26332006.06.08 09:52delete11382.001.85291.86020.0000
26342006.06.08 09:52sell stop11392.001.85291.86020.0000
26352006.06.08 09:53delete11392.001.85291.86020.0000
26362006.06.08 09:54sell stop11402.001.85291.86020.0000
26372006.06.08 09:55delete11402.001.85291.86020.0000
26382006.06.08 09:56sell stop11412.001.85291.86020.0000
26392006.06.08 09:57delete11412.001.85291.86020.0000
26402006.06.08 10:00sell stop11422.001.85081.85830.0000
26412006.06.08 10:05delete11422.001.85081.85830.0000
26422006.06.08 10:08sell stop11432.001.85081.85830.0000
26432006.06.08 10:08delete11432.001.85081.85830.0000
26442006.06.08 10:09sell stop11442.001.85081.85830.0000
26452006.06.08 10:09delete11442.001.85081.85830.0000
26462006.06.08 10:10sell stop11452.001.85081.85830.0000
26472006.06.08 10:10delete11452.001.85081.85830.0000
26482006.06.08 10:11sell stop11462.001.85081.85830.0000
26492006.06.08 10:12delete11462.001.85081.85830.0000
26502006.06.08 10:12sell stop11472.001.85081.85830.0000
26512006.06.08 10:13delete11472.001.85081.85830.0000
26522006.06.08 10:14sell stop11482.001.85081.85830.0000
26532006.06.08 10:15delete11482.001.85081.85830.0000
26542006.06.08 10:15sell stop11492.001.85081.85830.0000
26552006.06.08 10:16delete11492.001.85081.85830.0000
26562006.06.08 10:16sell stop11502.001.85081.85830.0000
26572006.06.08 10:18delete11502.001.85081.85830.0000
26582006.06.08 10:19sell stop11512.001.85081.85830.0000
26592006.06.08 10:20delete11512.001.85081.85830.0000
26602006.06.08 11:00sell stop11522.001.84701.85450.0000
26612006.06.08 11:31delete11522.001.84701.85450.0000
26622006.06.08 11:31sell stop11532.001.84701.85450.0000
26632006.06.08 11:31delete11532.001.84701.85450.0000
26642006.06.08 11:32sell stop11542.001.84701.85450.0000
26652006.06.08 11:34delete11542.001.84701.85450.0000
26662006.06.08 11:34sell stop11552.001.84701.85450.0000
26672006.06.08 12:00delete11552.001.84701.85450.0000
26682006.06.08 12:00sell stop11562.001.84671.85420.0000
26692006.06.08 14:50delete11562.001.84671.85420.0000
26702006.06.08 14:51sell stop11572.001.84671.85350.0000
26712006.06.08 14:52delete11572.001.84671.85350.0000
26722006.06.08 14:53sell stop11582.001.84671.85350.0000
26732006.06.08 14:54delete11582.001.84671.85350.0000
26742006.06.08 14:58sell stop11592.001.84671.85350.0000
26752006.06.08 14:58delete11592.001.84671.85350.0000
26762006.06.08 15:00sell stop11602.001.84531.85210.0000
26772006.06.08 15:01delete11602.001.84531.85210.0000
26782006.06.08 15:02sell stop11612.001.84531.85210.0000
26792006.06.08 15:02delete11612.001.84531.85210.0000
26802006.06.08 16:00sell stop11622.001.83701.84450.0000
26812006.06.08 18:00delete11372.001.87751.86920.0000
26822006.06.08 18:00buy stop11632.001.87501.86680.0000
26832006.06.08 19:00delete11632.001.87501.86680.0000
26842006.06.08 19:00buy stop11642.001.87361.86510.0000
26852006.06.08 20:00delete11642.001.87361.86510.0000
26862006.06.08 20:00buy stop11652.001.87351.86470.0000
26872006.06.08 21:00delete11652.001.87351.86470.0000
26882006.06.08 21:00buy stop11662.001.86961.86110.0000
26892006.06.08 22:00delete11662.001.86961.86110.0000
26902006.06.08 22:00buy stop11672.001.86911.86060.0000
26912006.06.08 23:00delete11672.001.86911.86060.0000
26922006.06.08 23:00buy stop11682.001.86601.85730.0000
26932006.06.09 00:00delete11682.001.86601.85730.0000
26942006.06.09 00:00buy stop11692.001.86491.85640.0000
26952006.06.09 15:36delete11622.001.83701.84450.0000
26962006.06.09 15:37sell stop11702.001.83701.84230.0000
26972006.06.09 15:38delete11702.001.83701.84230.0000
26982006.06.09 15:38sell stop11712.001.83701.84230.0000
26992006.06.09 15:39delete11712.001.83701.84230.0000
27002006.06.09 15:39sell stop11722.001.83701.84230.0000
27012006.06.09 16:00delete11722.001.83701.84230.0000
27022006.06.09 16:00sell stop11732.001.83671.84270.0000
27032006.06.09 21:00delete11692.001.86491.85640.0000
27042006.06.09 21:00buy stop11742.001.86331.85530.0000
27052006.06.09 22:00delete11742.001.86331.85530.0000
27062006.06.09 22:00buy stop11752.001.86121.85350.0000
27072006.06.12 00:00delete11752.001.86121.85350.0000
27082006.06.12 00:00buy stop11762.001.86091.85320.0000
27092006.06.12 01:00delete11762.001.86091.85320.0000
27102006.06.12 01:00buy stop11772.001.86051.85280.0000
27112006.06.12 04:00delete11772.001.86051.85280.0000
27122006.06.12 04:00buy stop11782.001.85891.85090.0000
27132006.06.12 05:00delete11782.001.85891.85090.0000
27142006.06.12 05:00buy stop11792.001.85801.85000.0000
27152006.06.12 18:00delete11792.001.85801.85000.0000
27162006.06.12 18:00buy stop11802.001.85251.84550.0000
27172006.06.12 19:00delete11802.001.85251.84550.0000
27182006.06.12 19:00buy stop11812.001.85091.84370.0000
27192006.06.12 20:00delete11812.001.85091.84370.0000
27202006.06.12 20:00buy stop11822.001.85041.84320.0000
27212006.06.12 23:00delete11822.001.85041.84320.0000
27222006.06.12 23:00buy stop11832.001.84851.84100.0000
27232006.06.13 15:34delete11732.001.83671.84270.0000
27242006.06.13 15:34sell stop11842.001.83671.84300.0000
27252006.06.13 16:00delete11842.001.83671.84300.0000
27262006.06.13 16:00sell stop11852.001.83651.84300.0000
27272006.06.13 17:56delete11852.001.83651.84300.0000
27282006.06.13 17:57sell stop11862.001.83651.84380.0000
27292006.06.13 17:59delete11862.001.83651.84380.0000
27302006.06.13 18:00sell stop11872.001.83551.84350.0000
27312006.06.13 20:15delete11872.001.83551.84350.0000
27322006.06.13 21:00sell stop11882.001.83241.84140.0000
27332006.06.13 23:30delete11882.001.83241.84140.0000
27342006.06.13 23:30sell stop11892.001.83241.84120.0000
27352006.06.13 23:32delete11892.001.83241.84120.0000
27362006.06.13 23:34sell stop11902.001.83241.84120.0000
27372006.06.13 23:41delete11902.001.83241.84120.0000
27382006.06.13 23:42sell stop11912.001.83241.84120.0000
27392006.06.13 23:42delete11912.001.83241.84120.0000
27402006.06.13 23:43sell stop11922.001.83241.84120.0000
27412006.06.13 23:43delete11922.001.83241.84120.0000
27422006.06.13 23:53sell stop11932.001.83241.84120.0000
27432006.06.14 00:00delete11932.001.83241.84120.0000
27442006.06.14 00:00sell stop11942.001.83161.84040.0000
27452006.06.14 02:00delete11832.001.84851.84100.0000
27462006.06.14 02:00buy stop11952.001.84721.83850.0000
27472006.06.14 16:21delete11952.001.84721.83850.0000
27482006.06.14 16:22buy stop11962.001.84721.84020.0000
27492006.06.14 16:28delete11962.001.84721.84020.0000
27502006.06.14 17:00buy stop11972.001.85021.84220.0000
27512006.06.14 18:51delete11972.001.85021.84220.0000
27522006.06.14 18:51buy stop11982.001.85021.84200.0000
27532006.06.14 18:54delete11982.001.85021.84200.0000
27542006.06.14 18:57buy stop11992.001.85021.84200.0000
27552006.06.14 19:03delete11992.001.85021.84200.0000
27562006.06.14 19:03buy stop12002.001.85021.84170.0000
27572006.06.15 14:57delete12002.001.85021.84170.0000
27582006.06.15 14:57buy stop12012.001.85021.84300.0000
27592006.06.15 15:21delete12012.001.85021.84300.0000
27602006.06.15 15:21buy stop12022.001.85021.84300.0000
27612006.06.15 15:27delete12022.001.85021.84300.0000
27622006.06.15 15:31buy stop12032.001.85021.84300.0000
27632006.06.15 15:55delete12032.001.85021.84300.0000
27642006.06.15 15:56buy stop12042.001.85021.84300.0000
27652006.06.15 16:00delete12042.001.85021.84300.0000
27662006.06.15 16:00buy stop12052.001.85111.84360.0000
27672006.06.15 16:01delete12052.001.85111.84360.0000
27682006.06.15 17:00buy stop12062.001.85501.84730.0000
27692006.06.16 07:00delete11942.001.83161.84040.0000
27702006.06.16 07:00sell stop12072.001.83261.83940.0000
27712006.06.16 08:00delete12072.001.83261.83940.0000
27722006.06.16 08:00sell stop12082.001.83341.84020.0000
27732006.06.16 09:29delete12062.001.85501.84730.0000
27742006.06.16 09:29buy stop12092.001.85501.84870.0000
27752006.06.16 09:53delete12092.001.85501.84870.0000
27762006.06.16 09:56buy stop12102.001.85501.84870.0000
27772006.06.16 10:00delete12102.001.85501.84870.0000
27782006.06.16 10:00buy stop12112.001.85541.84890.0000
27792006.06.16 11:00delete12082.001.83341.84020.0000
27802006.06.16 11:00sell stop12122.001.83361.83990.0000
27812006.06.16 11:10delete12112.001.85541.84890.0000
27822006.06.16 11:21buy stop12132.001.85541.84910.0000
27832006.06.16 11:21delete12132.001.85541.84910.0000
27842006.06.16 11:23buy stop12142.001.85541.84910.0000
27852006.06.16 11:53delete12142.001.85541.84910.0000
27862006.06.16 11:53buy stop12152.001.85541.84910.0000
27872006.06.16 12:00delete12152.001.85541.84910.0000
27882006.06.16 12:00buy stop12162.001.85621.85020.0000
27892006.06.16 12:00delete12122.001.83361.83990.0000
27902006.06.16 12:00sell stop12172.001.83431.84030.0000
27912006.06.16 14:00delete12172.001.83431.84030.0000
27922006.06.16 14:00sell stop12182.001.83461.83990.0000
27932006.06.16 15:00delete12182.001.83461.83990.0000
27942006.06.16 15:00sell stop12192.001.83561.84080.0000
27952006.06.16 23:00delete12192.001.83561.84080.0000
27962006.06.16 23:00sell stop12202.001.83571.84220.0000
27972006.06.19 00:00delete12202.001.83571.84220.0000
27982006.06.19 00:00sell stop12212.001.84061.84690.0000
27992006.06.19 07:00delete12212.001.84061.84690.0000
28002006.06.19 07:00sell stop12222.001.84181.84930.0000
28012006.06.19 16:01delete12222.001.84181.84930.0000
28022006.06.19 16:02sell stop12232.001.84181.84910.0000
28032006.06.19 16:02delete12232.001.84181.84910.0000
28042006.06.19 16:03sell stop12242.001.84181.84910.0000
28052006.06.19 16:03delete12242.001.84181.84910.0000
28062006.06.19 16:04sell stop12252.001.84181.84910.0000
28072006.06.19 16:05delete12252.001.84181.84910.0000
28082006.06.19 16:05sell stop12262.001.84181.84910.0000
28092006.06.19 16:06delete12262.001.84181.84910.0000
28102006.06.19 16:23sell stop12272.001.84181.84910.0000
28112006.06.19 16:23delete12272.001.84181.84910.0000
28122006.06.19 16:24sell stop12282.001.84181.84910.0000
28132006.06.19 16:26delete12282.001.84181.84910.0000
28142006.06.19 16:26sell stop12292.001.84181.84910.0000
28152006.06.19 16:27delete12292.001.84181.84910.0000
28162006.06.19 16:27sell stop12302.001.84181.84910.0000
28172006.06.19 16:29delete12302.001.84181.84910.0000
28182006.06.19 16:30sell stop12312.001.84181.84910.0000
28192006.06.19 16:30delete12312.001.84181.84910.0000
28202006.06.19 16:31sell stop12322.001.84181.84910.0000
28212006.06.19 16:31delete12322.001.84181.84910.0000
28222006.06.19 16:44sell stop12332.001.84181.84910.0000
28232006.06.19 16:44delete12332.001.84181.84910.0000
28242006.06.19 16:46sell stop12342.001.84181.84910.0000
28252006.06.19 16:46delete12342.001.84181.84910.0000
28262006.06.19 16:48sell stop12352.001.84181.84910.0000
28272006.06.19 16:48delete12352.001.84181.84910.0000
28282006.06.19 17:00sell stop12362.001.84041.84770.0000
28292006.06.19 17:04delete12362.001.84041.84770.0000
28302006.06.19 17:05sell stop12372.001.84041.84770.0000
28312006.06.19 17:06delete12372.001.84041.84770.0000
28322006.06.19 17:06sell stop12382.001.84041.84770.0000
28332006.06.19 17:07delete12382.001.84041.84770.0000
28342006.06.19 17:08sell stop12392.001.84041.84770.0000
28352006.06.19 17:08delete12392.001.84041.84770.0000
28362006.06.19 17:09sell stop12402.001.84041.84770.0000
28372006.06.19 17:09delete12402.001.84041.84770.0000
28382006.06.19 17:34sell stop12412.001.84041.84770.0000
28392006.06.19 17:34delete12412.001.84041.84770.0000
28402006.06.19 18:00sell stop12422.001.83701.84470.0000
28412006.06.19 18:30delete12422.001.83701.84470.0000
28422006.06.19 18:30sell stop12432.001.83701.84470.0000
28432006.06.19 18:31delete12432.001.83701.84470.0000
28442006.06.19 18:33sell stop12442.001.83701.84470.0000
28452006.06.19 18:34delete12442.001.83701.84470.0000
28462006.06.19 18:35sell stop12452.001.83701.84470.0000
28472006.06.19 18:36delete12452.001.83701.84470.0000
28482006.06.19 18:37sell stop12462.001.83701.84470.0000
28492006.06.19 19:00delete12462.001.83701.84470.0000
28502006.06.19 19:00sell stop12472.001.83681.84460.0000
28512006.06.20 19:00delete12162.001.85621.85020.0000
28522006.06.20 19:00buy stop12482.001.85501.84900.0000
28532006.06.20 20:00delete12482.001.85501.84900.0000
28542006.06.20 20:00buy stop12492.001.85481.84860.0000
28552006.06.20 21:00delete12492.001.85481.84860.0000
28562006.06.20 21:00buy stop12502.001.85471.84820.0000
28572006.06.20 23:00delete12502.001.85471.84820.0000
28582006.06.20 23:00buy stop12512.001.85371.84690.0000
28592006.06.21 00:00delete12512.001.85371.84690.0000
28602006.06.21 00:00buy stop12522.001.85331.84680.0000
28612006.06.21 09:00delete12522.001.85331.84680.0000
28622006.06.21 09:00buy stop12532.001.85301.84730.0000
28632006.06.21 10:00delete12532.001.85301.84730.0000
28642006.06.21 10:00buy stop12542.001.85211.84660.0000
28652006.06.21 11:00delete12542.001.85211.84660.0000
28662006.06.21 11:00buy stop12552.001.84861.84310.0000
28672006.06.21 22:00delete12552.001.84861.84310.0000
28682006.06.21 22:00buy stop12562.001.84771.84200.0000
28692006.06.22 02:00delete12472.001.83681.84460.0000
28702006.06.22 02:00sell stop12572.001.83691.84240.0000
28712006.06.22 13:16delete12572.001.83691.84240.0000
28722006.06.22 14:00sell stop12582.001.83041.83670.0000
28732006.06.22 14:21delete12582.001.83041.83670.0000
28742006.06.22 14:24sell stop12592.001.83041.83670.0000
28752006.06.22 15:00delete12592.001.83041.83670.0000
28762006.06.22 15:00sell stop12602.001.83021.83650.0000
28772006.06.22 15:07delete12602.001.83021.83650.0000
28782006.06.22 15:07sell stop12612.001.83021.83650.0000
28792006.06.22 15:08delete12612.001.83021.83650.0000
28802006.06.22 15:15sell stop12622.001.83021.83650.0000
28812006.06.22 15:27delete12622.001.83021.83650.0000
28822006.06.22 15:31sell stop12632.001.83021.83650.0000
28832006.06.22 15:32delete12632.001.83021.83650.0000
28842006.06.22 15:33sell stop12642.001.83021.83650.0000
28852006.06.22 15:33delete12642.001.83021.83650.0000
28862006.06.22 15:35sell stop12652.001.83021.83650.0000
28872006.06.22 15:36delete12652.001.83021.83650.0000
28882006.06.22 15:37sell stop12662.001.83021.83650.0000
28892006.06.22 15:37delete12662.001.83021.83650.0000
28902006.06.22 15:38sell stop12672.001.83021.83650.0000
28912006.06.22 15:42delete12672.001.83021.83650.0000
28922006.06.22 15:42sell stop12682.001.83021.83650.0000
28932006.06.22 15:43delete12682.001.83021.83650.0000
28942006.06.22 15:43sell stop12692.001.83021.83650.0000
28952006.06.22 16:00delete12692.001.83021.83650.0000
28962006.06.22 16:00sell stop12702.001.82901.83530.0000
28972006.06.22 16:17delete12702.001.82901.83530.0000
28982006.06.22 16:17sell stop12712.001.82901.83530.0000
28992006.06.22 16:18delete12712.001.82901.83530.0000
29002006.06.22 16:37sell stop12722.001.82901.83530.0000
29012006.06.22 16:37delete12722.001.82901.83530.0000
29022006.06.22 16:38sell stop12732.001.82901.83530.0000
29032006.06.22 16:38delete12732.001.82901.83530.0000
29042006.06.22 16:39sell stop12742.001.82901.83530.0000
29052006.06.22 16:39delete12742.001.82901.83530.0000
29062006.06.22 16:40sell stop12752.001.82901.83530.0000
29072006.06.22 16:40delete12752.001.82901.83530.0000
29082006.06.22 16:41sell stop12762.001.82901.83530.0000
29092006.06.22 16:41delete12762.001.82901.83530.0000
29102006.06.22 17:00sell stop12772.001.82711.83390.0000
29112006.06.22 17:14delete12772.001.82711.83390.0000
29122006.06.22 17:14sell stop12782.001.82711.83390.0000
29132006.06.22 17:15delete12782.001.82711.83390.0000
29142006.06.22 17:15sell stop12792.001.82711.83390.0000
29152006.06.22 17:20delete12792.001.82711.83390.0000
29162006.06.22 17:30sell stop12802.001.82711.83390.0000
29172006.06.22 17:31delete12802.001.82711.83390.0000
29182006.06.22 17:32sell stop12812.001.82711.83390.0000
29192006.06.22 17:32delete12812.001.82711.83390.0000
29202006.06.22 17:35sell stop12822.001.82711.83390.0000
29212006.06.22 17:37delete12822.001.82711.83390.0000
29222006.06.22 17:38sell stop12832.001.82711.83390.0000
29232006.06.22 18:00delete12832.001.82711.83390.0000
29242006.06.22 18:00sell stop12842.001.82631.83310.0000
29252006.06.23 10:46delete12842.001.82631.83310.0000
29262006.06.23 10:47sell stop12852.001.82631.83210.0000
29272006.06.23 10:48delete12852.001.82631.83210.0000
29282006.06.23 10:48sell stop12862.001.82631.83210.0000
29292006.06.23 10:52delete12862.001.82631.83210.0000
29302006.06.23 10:52sell stop12872.001.82631.83210.0000
29312006.06.23 10:53delete12872.001.82631.83210.0000
29322006.06.23 10:53sell stop12882.001.82631.83210.0000
29332006.06.23 10:55delete12882.001.82631.83210.0000
29342006.06.23 10:55sell stop12892.001.82631.83210.0000
29352006.06.23 11:00delete12892.001.82631.83210.0000
29362006.06.23 11:00sell stop12902.001.82611.83210.0000
29372006.06.23 11:12delete12902.001.82611.83210.0000
29382006.06.23 11:13sell stop12912.001.82611.83210.0000
29392006.06.23 11:13delete12912.001.82611.83210.0000
29402006.06.23 11:14sell stop12922.001.82611.83210.0000
29412006.06.23 11:14delete12922.001.82611.83210.0000
29422006.06.23 11:15sell stop12932.001.82611.83210.0000
29432006.06.23 11:40delete12932.001.82611.83210.0000
29442006.06.23 11:41sell stop12942.001.82611.83210.0000
29452006.06.23 11:41delete12942.001.82611.83210.0000
29462006.06.23 11:44sell stop12952.001.82611.83210.0000
29472006.06.23 11:44delete12952.001.82611.83210.0000
29482006.06.23 12:00sell stop12962.001.82321.82920.0000
29492006.06.23 12:40delete12962.001.82321.82920.0000
29502006.06.23 12:41sell stop12972.001.82321.82920.0000
29512006.06.23 12:41delete12972.001.82321.82920.0000
29522006.06.23 12:43sell stop12982.001.82321.82920.0000
29532006.06.23 12:45delete12982.001.82321.82920.0000
29542006.06.23 12:45sell stop12992.001.82321.82920.0000
29552006.06.23 12:50delete12992.001.82321.82920.0000
29562006.06.23 12:53sell stop13002.001.82321.82920.0000
29572006.06.23 12:53delete13002.001.82321.82920.0000
29582006.06.23 12:54sell stop13012.001.82321.82920.0000
29592006.06.23 12:54delete13012.001.82321.82920.0000
29602006.06.23 12:55sell stop13022.001.82321.82920.0000
29612006.06.23 12:55delete13022.001.82321.82920.0000
29622006.06.23 12:56sell stop13032.001.82321.82920.0000
29632006.06.23 12:57delete13032.001.82321.82920.0000
29642006.06.23 12:59sell stop13042.001.82321.82920.0000
29652006.06.23 12:59delete13042.001.82321.82920.0000
29662006.06.23 13:00sell stop13052.001.82241.82840.0000
29672006.06.23 13:09delete13052.001.82241.82840.0000
29682006.06.23 13:10sell stop13062.001.82241.82840.0000
29692006.06.23 13:11delete13062.001.82241.82840.0000
29702006.06.23 13:11sell stop13072.001.82241.82840.0000
29712006.06.23 13:11delete13072.001.82241.82840.0000
29722006.06.23 13:26sell stop13082.001.82241.82840.0000
29732006.06.23 13:27delete13082.001.82241.82840.0000
29742006.06.23 13:27sell stop13092.001.82241.82840.0000
29752006.06.23 13:27delete13092.001.82241.82840.0000
29762006.06.23 13:28sell stop13102.001.82241.82840.0000
29772006.06.23 13:29delete13102.001.82241.82840.0000
29782006.06.23 13:30sell stop13112.001.82241.82840.0000
29792006.06.23 13:30delete13112.001.82241.82840.0000
29802006.06.23 13:31sell stop13122.001.82241.82840.0000
29812006.06.23 13:31delete13122.001.82241.82840.0000
29822006.06.23 13:32sell stop13132.001.82241.82840.0000
29832006.06.23 13:33delete13132.001.82241.82840.0000
29842006.06.23 13:33sell stop13142.001.82241.82840.0000
29852006.06.23 13:34delete13142.001.82241.82840.0000
29862006.06.23 13:35sell stop13152.001.82241.82840.0000
29872006.06.23 13:38delete13152.001.82241.82840.0000
29882006.06.23 13:38sell stop13162.001.82241.82840.0000
29892006.06.23 13:41delete13162.001.82241.82840.0000
29902006.06.23 13:45sell stop13172.001.82241.82840.0000
29912006.06.23 13:45delete13172.001.82241.82840.0000
29922006.06.23 13:46sell stop13182.001.82241.82840.0000
29932006.06.23 13:46delete13182.001.82241.82840.0000
29942006.06.23 13:47sell stop13192.001.82241.82840.0000
29952006.06.23 13:47delete13192.001.82241.82840.0000
29962006.06.23 13:48sell stop13202.001.82241.82840.0000
29972006.06.23 13:48delete13202.001.82241.82840.0000
29982006.06.23 13:49sell stop13212.001.82241.82840.0000
29992006.06.23 13:49delete13212.001.82241.82840.0000
30002006.06.23 13:51sell stop13222.001.82241.82840.0000
30012006.06.23 13:51delete13222.001.82241.82840.0000
30022006.06.23 13:53sell stop13232.001.82241.82840.0000
30032006.06.23 13:53delete13232.001.82241.82840.0000
30042006.06.23 13:55sell stop13242.001.82241.82840.0000
30052006.06.23 13:55delete13242.001.82241.82840.0000
30062006.06.23 13:56sell stop13252.001.82241.82840.0000
30072006.06.23 13:56delete13252.001.82241.82840.0000
30082006.06.23 14:00delete12562.001.84771.84200.0000
30092006.06.23 14:00buy stop13262.001.84711.84140.0000
30102006.06.23 14:00sell stop13272.001.82131.82700.0000
30112006.06.23 14:04delete13272.001.82131.82700.0000
30122006.06.23 14:05sell stop13282.001.82131.82700.0000
30132006.06.23 14:18delete13282.001.82131.82700.0000
30142006.06.23 14:19sell stop13292.001.82131.82700.0000
30152006.06.23 14:20delete13292.001.82131.82700.0000
30162006.06.23 14:20sell stop13302.001.82131.82700.0000
30172006.06.23 14:21delete13302.001.82131.82700.0000
30182006.06.23 14:21sell stop13312.001.82131.82700.0000
30192006.06.23 14:23delete13312.001.82131.82700.0000
30202006.06.23 14:23sell stop13322.001.82131.82700.0000
30212006.06.23 14:24delete13322.001.82131.82700.0000
30222006.06.23 14:24sell stop13332.001.82131.82700.0000
30232006.06.23 14:25delete13332.001.82131.82700.0000
30242006.06.23 14:25sell stop13342.001.82131.82700.0000
30252006.06.23 14:26delete13342.001.82131.82700.0000
30262006.06.23 14:27sell stop13352.001.82131.82700.0000
30272006.06.23 14:30delete13352.001.82131.82700.0000
30282006.06.23 14:30sell stop13362.001.82131.82700.0000
30292006.06.23 14:32delete13362.001.82131.82700.0000
30302006.06.23 14:32sell stop13372.001.82131.82700.0000
30312006.06.23 14:34delete13372.001.82131.82700.0000
30322006.06.23 14:35sell stop13382.001.82131.82700.0000
30332006.06.23 14:43delete13382.001.82131.82700.0000
30342006.06.23 14:44sell stop13392.001.82131.82700.0000
30352006.06.23 14:45delete13392.001.82131.82700.0000
30362006.06.23 14:45sell stop13402.001.82131.82700.0000
30372006.06.23 14:46delete13402.001.82131.82700.0000
30382006.06.23 14:46sell stop13412.001.82131.82700.0000
30392006.06.23 14:47delete13412.001.82131.82700.0000
30402006.06.23 15:00delete13262.001.84711.84140.0000
30412006.06.23 15:00buy stop13422.001.84701.84100.0000
30422006.06.23 15:00sell stop13432.001.81741.82340.0000
30432006.06.23 15:11delete13432.001.81741.82340.0000
30442006.06.23 15:34sell stop13442.001.81741.82340.0000
30452006.06.23 15:34delete13442.001.81741.82340.0000
30462006.06.23 16:00sell stop13452.001.81261.81890.0000
30472006.06.26 15:00delete13422.001.84701.84100.0000
30482006.06.26 15:00buy stop13462.001.84691.84120.0000
30492006.06.26 17:00delete13462.001.84691.84120.0000
30502006.06.26 17:00buy stop13472.001.84651.84050.0000
30512006.06.26 18:00delete13472.001.84651.84050.0000
30522006.06.26 18:00buy stop13482.001.84231.83630.0000
30532006.06.26 19:00delete13482.001.84231.83630.0000
30542006.06.26 19:00buy stop13492.001.84041.83420.0000
30552006.06.26 20:00delete13492.001.84041.83420.0000
30562006.06.26 20:00buy stop13502.001.83971.83300.0000
30572006.06.26 21:00delete13502.001.83971.83300.0000
30582006.06.26 21:00buy stop13512.001.83281.82580.0000
30592006.06.26 22:00delete13512.001.83281.82580.0000
30602006.06.26 22:00buy stop13522.001.83261.82590.0000
30612006.06.26 23:00delete13522.001.83261.82590.0000
30622006.06.26 23:00buy stop13532.001.83181.82500.0000
30632006.06.27 02:00delete13532.001.83181.82500.0000
30642006.06.27 02:00buy stop13542.001.83151.82480.0000
30652006.06.27 17:00delete13542.001.83151.82480.0000
30662006.06.27 17:00buy stop13552.001.82961.82360.0000
30672006.06.27 18:00delete13552.001.82961.82360.0000
30682006.06.27 18:00buy stop13562.001.82761.82110.0000
30692006.06.27 19:00delete13562.001.82761.82110.0000
30702006.06.27 19:00buy stop13572.001.82661.82010.0000
30712006.06.27 23:00delete13452.001.81261.81890.0000
30722006.06.27 23:00sell stop13582.001.81541.82190.0000
30732006.06.28 00:00delete13582.001.81541.82190.0000
30742006.06.28 00:00sell stop13592.001.81621.82250.0000
30752006.06.28 11:39delete13592.001.81621.82250.0000
30762006.06.28 11:39sell stop13602.001.81621.82150.0000
30772006.06.28 11:40delete13602.001.81621.82150.0000
30782006.06.28 11:40sell stop13612.001.81621.82150.0000
30792006.06.28 11:41delete13612.001.81621.82150.0000
30802006.06.28 11:42sell stop13622.001.81621.82150.0000
30812006.06.28 11:43delete13622.001.81621.82150.0000
30822006.06.28 11:43sell stop13632.001.81621.82150.0000
30832006.06.28 11:44delete13632.001.81621.82150.0000
30842006.06.28 11:44sell stop13642.001.81621.82150.0000
30852006.06.28 11:45delete13642.001.81621.82150.0000
30862006.06.28 11:45sell stop13652.001.81621.82150.0000
30872006.06.28 12:00delete13652.001.81621.82150.0000
30882006.06.28 12:00sell stop13662.001.81601.82120.0000
30892006.06.28 17:35delete13662.001.81601.82120.0000
30902006.06.28 17:59sell stop13672.001.81601.82100.0000
30912006.06.28 18:00delete13672.001.81601.82100.0000
30922006.06.28 18:00sell stop13682.001.81421.81970.0000
30932006.06.29 11:24delete13682.001.81421.81970.0000
30942006.06.29 11:24sell stop13692.001.81421.81920.0000
30952006.06.29 11:25delete13692.001.81421.81920.0000
30962006.06.29 11:25sell stop13702.001.81421.81920.0000
30972006.06.29 11:30delete13702.001.81421.81920.0000
30982006.06.29 11:32sell stop13712.001.81421.81920.0000
30992006.06.29 12:00delete13572.001.82661.82010.0000
31002006.06.29 12:00buy stop13722.001.82641.82140.0000
31012006.06.29 12:00delete13712.001.81421.81920.0000
31022006.06.29 12:00sell stop13732.001.81391.81890.0000
31032006.06.29 12:46delete13732.001.81391.81890.0000
31042006.06.29 13:00sell stop13742.001.81121.81640.0000
31052006.06.29 14:19delete13742.001.81121.81640.0000
31062006.06.29 14:24sell stop13752.001.81121.81620.0000
31072006.06.29 14:24delete13752.001.81121.81620.0000
31082006.06.29 14:27sell stop13762.001.81121.81620.0000
31092006.06.29 14:31delete13762.001.81121.81620.0000
31102006.06.29 14:31sell stop13772.001.81121.81620.0000
31112006.06.29 15:00delete13772.001.81121.81620.0000
31122006.06.29 15:00sell stop13782.001.81031.81530.0000
31132006.06.29 18:43delete13782.001.81031.81530.0000
31142006.06.29 18:44sell stop13792.001.81031.81560.0000
31152006.06.29 18:44delete13792.001.81031.81560.0000
31162006.06.29 18:46sell stop13802.001.81031.81560.0000
31172006.06.29 18:48delete13802.001.81031.81560.0000
31182006.06.29 18:49sell stop13812.001.81031.81560.0000
31192006.06.29 18:50delete13812.001.81031.81560.0000
31202006.06.29 18:51sell stop13822.001.81031.81560.0000
31212006.06.29 18:51delete13822.001.81031.81560.0000
31222006.06.29 18:52sell stop13832.001.81031.81560.0000
31232006.06.29 18:52delete13832.001.81031.81560.0000
31242006.06.29 18:58sell stop13842.001.81031.81560.0000
31252006.06.29 18:58delete13842.001.81031.81560.0000
31262006.06.29 18:59sell stop13852.001.81031.81560.0000
31272006.06.29 18:59delete13852.001.81031.81560.0000
31282006.06.29 18:59sell stop13862.001.81031.81560.0000
31292006.06.29 19:00delete13862.001.81031.81560.0000
31302006.06.29 19:00sell stop13872.001.80961.81510.0000
31312006.06.29 20:38delete13872.001.80961.81510.0000
31322006.06.29 20:42sell stop13882.001.80961.81540.0000
31332006.06.29 20:42delete13882.001.80961.81540.0000
31342006.06.29 20:43sell stop13892.001.80961.81540.0000
31352006.06.29 20:43delete13892.001.80961.81540.0000
31362006.06.29 20:44sell stop13902.001.80961.81540.0000
31372006.06.29 20:53delete13902.001.80961.81540.0000
31382006.06.29 20:54sell stop13912.001.80961.81540.0000
31392006.06.29 20:54delete13912.001.80961.81540.0000
31402006.06.29 20:55sell stop13922.001.80961.81540.0000
31412006.06.29 21:00delete13922.001.80961.81540.0000
31422006.06.29 21:00sell stop13932.001.80911.81480.0000
31432006.06.29 21:36delete13722.001.82641.82140.0000
31442006.06.29 21:39buy stop13942.001.82641.82070.0000
31452006.06.29 21:40delete13942.001.82641.82070.0000
31462006.06.29 21:41buy stop13952.001.82641.82070.0000
31472006.06.29 21:42delete13952.001.82641.82070.0000
31482006.06.29 21:43buy stop13962.001.82641.82070.0000
31492006.06.29 21:43delete13962.001.82641.82070.0000
31502006.06.29 21:44buy stop13972.001.82641.82070.0000
31512006.06.29 21:44delete13972.001.82641.82070.0000
31522006.06.29 21:45buy stop13982.001.82641.82070.0000
31532006.06.29 21:45delete13982.001.82641.82070.0000
31542006.06.29 21:46buy stop13992.001.82641.82070.0000
31552006.06.29 21:47delete13992.001.82641.82070.0000
31562006.06.29 21:48buy stop14002.001.82641.82070.0000
31572006.06.29 21:48delete14002.001.82641.82070.0000
31582006.06.29 22:01buy stop14012.001.83011.82180.0000
31592006.06.29 22:04delete14012.001.83011.82180.0000
31602006.06.29 22:04buy stop14022.001.83011.82180.0000
31612006.06.29 23:00delete14022.001.83011.82180.0000
31622006.06.29 23:00buy stop14032.001.83021.82150.0000
31632006.06.30 04:09delete14032.001.83021.82150.0000
31642006.06.30 04:09buy stop14042.001.83021.82120.0000
31652006.06.30 04:10delete14042.001.83021.82120.0000
31662006.06.30 04:15buy stop14052.001.83021.82120.0000
31672006.06.30 04:17delete14052.001.83021.82120.0000
31682006.06.30 04:17buy stop14062.001.83021.82120.0000
31692006.06.30 04:18delete14062.001.83021.82120.0000
31702006.06.30 04:18buy stop14072.001.83021.82120.0000
31712006.06.30 04:23delete14072.001.83021.82120.0000
31722006.06.30 05:00buy stop14082.001.83481.82530.0000
31732006.06.30 06:47delete14082.001.83481.82530.0000
31742006.06.30 06:47buy stop14092.001.83481.82530.0000
31752006.06.30 06:48delete14092.001.83481.82530.0000
31762006.06.30 06:48buy stop14102.001.83481.82530.0000
31772006.06.30 08:03delete14102.001.83481.82530.0000
31782006.06.30 08:03buy stop14112.001.83481.82530.0000
31792006.06.30 08:09delete14112.001.83481.82530.0000
31802006.06.30 08:10buy stop14122.001.83481.82530.0000
31812006.06.30 08:22delete14122.001.83481.82530.0000
31822006.06.30 09:00buy stop14132.001.83691.82770.0000
31832006.06.30 09:01delete14132.001.83691.82770.0000
31842006.06.30 09:02buy stop14142.001.83691.82770.0000
31852006.06.30 09:02delete14142.001.83691.82770.0000
31862006.06.30 09:03buy stop14152.001.83691.82770.0000
31872006.06.30 14:57delete14152.001.83691.82770.0000
31882006.06.30 14:58buy stop14162.001.83691.82720.0000
31892006.06.30 14:58delete14162.001.83691.82720.0000
31902006.06.30 14:59buy stop14172.001.83691.82720.0000
31912006.06.30 15:00delete14172.001.83691.82720.0000
31922006.06.30 15:00buy stop14182.001.83721.82750.0000
31932006.06.30 15:01delete14182.001.83721.82750.0000
31942006.06.30 15:02buy stop14192.001.83721.82750.0000
31952006.06.30 15:04delete14192.001.83721.82750.0000
31962006.06.30 15:04buy stop14202.001.83721.82750.0000
31972006.06.30 15:05delete14202.001.83721.82750.0000
31982006.06.30 15:05buy stop14212.001.83721.82750.0000
31992006.06.30 15:06delete14212.001.83721.82750.0000
32002006.06.30 15:06buy stop14222.001.83721.82750.0000
32012006.06.30 15:07delete14222.001.83721.82750.0000
32022006.06.30 15:08buy stop14232.001.83721.82750.0000
32032006.06.30 15:09delete14232.001.83721.82750.0000
32042006.06.30 15:10buy stop14242.001.83721.82750.0000
32052006.06.30 15:10delete14242.001.83721.82750.0000
32062006.06.30 16:00buy stop14252.001.84471.83420.0000
32072006.06.30 16:07delete14252.001.84471.83420.0000
32082006.06.30 16:08buy stop14262.001.84471.83420.0000
32092006.06.30 16:08delete14262.001.84471.83420.0000
32102006.06.30 16:09buy stop14272.001.84471.83420.0000
32112006.06.30 16:09delete14272.001.84471.83420.0000
32122006.06.30 16:10buy stop14282.001.84471.83420.0000
32132006.06.30 16:10delete14282.001.84471.83420.0000
32142006.06.30 16:11buy stop14292.001.84471.83420.0000
32152006.06.30 16:11delete14292.001.84471.83420.0000
32162006.06.30 16:13buy stop14302.001.84471.83420.0000
32172006.06.30 16:14delete14302.001.84471.83420.0000
32182006.06.30 16:14buy stop14312.001.84471.83420.0000
32192006.06.30 16:15delete14312.001.84471.83420.0000
32202006.06.30 16:16buy stop14322.001.84471.83420.0000
32212006.06.30 16:16delete14322.001.84471.83420.0000
32222006.06.30 16:17buy stop14332.001.84471.83420.0000
32232006.06.30 16:18delete14332.001.84471.83420.0000
32242006.06.30 16:18buy stop14342.001.84471.83420.0000
32252006.06.30 16:19delete14342.001.84471.83420.0000
32262006.06.30 16:19buy stop14352.001.84471.83420.0000
32272006.06.30 16:20delete14352.001.84471.83420.0000
32282006.06.30 16:21buy stop14362.001.84471.83420.0000
32292006.06.30 16:21delete14362.001.84471.83420.0000
32302006.06.30 16:22buy stop14372.001.84471.83420.0000
32312006.06.30 16:27delete14372.001.84471.83420.0000
32322006.06.30 16:29buy stop14382.001.84471.83420.0000
32332006.06.30 16:30delete14382.001.84471.83420.0000
32342006.06.30 16:31buy stop14392.001.84471.83420.0000
32352006.06.30 16:32delete14392.001.84471.83420.0000
32362006.06.30 16:38buy stop14402.001.84471.83420.0000
32372006.06.30 16:38delete14402.001.84471.83420.0000
32382006.06.30 16:41buy stop14412.001.84471.83420.0000
32392006.06.30 16:41delete14412.001.84471.83420.0000
32402006.06.30 16:43buy stop14422.001.84471.83420.0000
32412006.06.30 16:44delete14422.001.84471.83420.0000
32422006.06.30 16:45buy stop14432.001.84471.83420.0000
32432006.06.30 16:45delete14432.001.84471.83420.0000
32442006.06.30 17:00buy stop14442.001.84591.83540.0000
32452006.06.30 17:01delete14442.001.84591.83540.0000
32462006.06.30 17:01buy stop14452.001.84591.83540.0000
32472006.06.30 17:02delete14452.001.84591.83540.0000
32482006.06.30 17:02buy stop14462.001.84591.83540.0000
32492006.06.30 17:03delete14462.001.84591.83540.0000
32502006.06.30 17:03buy stop14472.001.84591.83540.0000
32512006.06.30 17:10delete14472.001.84591.83540.0000
32522006.06.30 17:10buy stop14482.001.84591.83540.0000
32532006.06.30 17:12delete14482.001.84591.83540.0000
32542006.06.30 17:12buy stop14492.001.84591.83540.0000
32552006.06.30 17:13delete14492.001.84591.83540.0000
32562006.06.30 17:13buy stop14502.001.84591.83540.0000
32572006.06.30 17:14delete14502.001.84591.83540.0000
32582006.06.30 17:14buy stop14512.001.84591.83540.0000
32592006.06.30 17:33delete14512.001.84591.83540.0000
32602006.06.30 17:34buy stop14522.001.84591.83540.0000
32612006.06.30 17:34delete14522.001.84591.83540.0000
32622006.06.30 17:35buy stop14532.001.84591.83540.0000
32632006.06.30 17:36delete14532.001.84591.83540.0000
32642006.06.30 17:37buy stop14542.001.84591.83540.0000
32652006.06.30 17:37delete14542.001.84591.83540.0000
32662006.06.30 17:38buy stop14552.001.84591.83540.0000
32672006.06.30 17:38delete14552.001.84591.83540.0000
32682006.06.30 18:00buy stop14562.001.85001.84130.0000
32692006.06.30 18:01delete14562.001.85001.84130.0000
32702006.06.30 18:01buy stop14572.001.85001.84130.0000
32712006.06.30 18:02delete14572.001.85001.84130.0000
32722006.06.30 18:02buy stop14582.001.85001.84130.0000
32732006.06.30 18:03delete14582.001.85001.84130.0000
32742006.06.30 18:03buy stop14592.001.85001.84130.0000
32752006.07.04 04:00delete13932.001.80911.81480.0000
32762006.07.04 04:00sell stop14602.001.80931.81600.0000
32772006.07.04 05:00delete14602.001.80931.81600.0000
32782006.07.04 05:00sell stop14612.001.82581.83260.0000
32792006.07.04 06:00delete14612.001.82581.83260.0000
32802006.07.04 06:00sell stop14622.001.82591.83240.0000
32812006.07.04 07:00delete14622.001.82591.83240.0000
32822006.07.04 07:00sell stop14632.001.82631.83260.0000
32832006.07.04 08:00delete14632.001.82631.83260.0000
32842006.07.04 08:00sell stop14642.001.82711.83310.0000
32852006.07.04 09:00delete14642.001.82711.83310.0000
32862006.07.04 09:00sell stop14652.001.82721.83290.0000
32872006.07.04 11:00delete14652.001.82721.83290.0000
32882006.07.04 11:00sell stop14662.001.82851.83430.0000
32892006.07.04 12:00delete14662.001.82851.83430.0000
32902006.07.04 12:00sell stop14672.001.83011.83610.0000
32912006.07.04 18:00delete14672.001.83011.83610.0000
32922006.07.04 18:00sell stop14682.001.83021.83520.0000
32932006.07.04 19:00delete14682.001.83021.83520.0000
32942006.07.04 19:00sell stop14692.001.83261.83760.0000
32952006.07.04 21:00delete14692.001.83261.83760.0000
32962006.07.04 21:00sell stop14702.001.83361.83860.0000
32972006.07.04 22:00delete14702.001.83361.83860.0000
32982006.07.04 22:00sell stop14712.001.83611.84110.0000
32992006.07.04 23:00delete14712.001.83611.84110.0000
33002006.07.04 23:00sell stop14722.001.83851.84380.0000
33012006.07.05 01:00delete14592.001.85001.84130.0000
33022006.07.05 01:00buy stop14732.001.84971.84420.0000
33032006.07.05 02:00delete14732.001.84971.84420.0000
33042006.07.05 02:00buy stop14742.001.84961.84410.0000
33052006.07.05 06:00delete14742.001.84961.84410.0000
33062006.07.05 06:00buy stop14752.001.84941.84370.0000
33072006.07.05 07:00delete14752.001.84941.84370.0000
33082006.07.05 07:00buy stop14762.001.84911.84360.0000
33092006.07.05 09:03delete14762.001.84911.84360.0000
33102006.07.05 09:04buy stop14772.001.84911.84360.0000
33112006.07.05 09:05delete14772.001.84911.84360.0000
33122006.07.05 09:07buy stop14782.001.84911.84360.0000
33132006.07.05 15:32delete14722.001.83851.84380.0000
33142006.07.05 15:34sell stop14792.001.83851.84500.0000
33152006.07.05 15:36delete14792.001.83851.84500.0000
33162006.07.05 15:36sell stop14802.001.83851.84500.0000
33172006.07.05 15:37delete14802.001.83851.84500.0000
33182006.07.05 15:37sell stop14812.001.83851.84500.0000
33192006.07.05 15:42delete14812.001.83851.84500.0000
33202006.07.05 15:43sell stop14822.001.83851.84500.0000
33212006.07.05 15:44delete14822.001.83851.84500.0000
33222006.07.05 15:45sell stop14832.001.83851.84500.0000
33232006.07.05 15:57delete14832.001.83851.84500.0000
33242006.07.05 15:58sell stop14842.001.83851.84500.0000
33252006.07.05 16:00delete14842.001.83851.84500.0000
33262006.07.05 16:00sell stop14852.001.83761.84510.0000
33272006.07.05 16:16delete14852.001.83761.84510.0000
33282006.07.05 16:17sell stop14862.001.83761.84510.0000
33292006.07.05 16:17delete14862.001.83761.84510.0000
33302006.07.05 16:18sell stop14872.001.83761.84510.0000
33312006.07.05 16:18delete14872.001.83761.84510.0000
33322006.07.05 16:20sell stop14882.001.83761.84510.0000
33332006.07.05 16:21delete14882.001.83761.84510.0000
33342006.07.05 16:36sell stop14892.001.83761.84510.0000
33352006.07.05 16:36delete14892.001.83761.84510.0000
33362006.07.05 16:37sell stop14902.001.83761.84510.0000
33372006.07.05 16:37delete14902.001.83761.84510.0000
33382006.07.05 17:00delete14782.001.84911.84360.0000
33392006.07.05 17:00buy stop14912.001.84891.84120.0000
33402006.07.05 17:00sell stop14922.001.83441.84220.0000
33412006.07.05 17:10delete14922.001.83441.84220.0000
33422006.07.05 17:10sell stop14932.001.83441.84220.0000
33432006.07.05 17:11delete14932.001.83441.84220.0000
33442006.07.05 17:11sell stop14942.001.83441.84220.0000
33452006.07.05 17:12delete14942.001.83441.84220.0000
33462006.07.05 17:12sell stop14952.001.83441.84220.0000
33472006.07.05 17:13delete14952.001.83441.84220.0000
33482006.07.05 17:13sell stop14962.001.83441.84220.0000
33492006.07.05 17:13delete14962.001.83441.84220.0000
33502006.07.05 18:00sell stop14972.001.83261.84090.0000
33512006.07.07 15:31delete14912.001.84891.84120.0000
33522006.07.07 15:31buy stop14982.001.84891.84440.0000
33532006.07.07 15:31delete14982.001.84891.84440.0000
33542006.07.07 15:32buy stop14992.001.84891.84440.0000
33552006.07.07 15:32delete14992.001.84891.84440.0000
33562006.07.07 15:33buy stop15002.001.84891.84440.0000
33572006.07.07 15:34delete15002.001.84891.84440.0000
33582006.07.07 16:00buy stop15012.001.85431.84800.0000
33592006.07.10 01:00delete14972.001.83261.84090.0000
33602006.07.10 01:00sell stop15022.001.83301.84000.0000
33612006.07.10 02:00delete15022.001.83301.84000.0000
33622006.07.10 02:00sell stop15032.001.83321.84020.0000
33632006.07.10 22:00delete15032.001.83321.84020.0000
33642006.07.10 22:00sell stop15042.001.83431.84160.0000
33652006.07.11 00:00delete15042.001.83431.84160.0000
33662006.07.11 00:00sell stop15052.001.83541.84260.0000
33672006.07.11 16:00delete15052.001.83541.84260.0000
33682006.07.11 16:00sell stop15062.001.83561.84190.0000
33692006.07.11 17:00delete15062.001.83561.84190.0000
33702006.07.11 17:00sell stop15072.001.83601.84300.0000
33712006.07.11 18:00delete15072.001.83601.84300.0000
33722006.07.11 18:00sell stop15082.001.83651.84350.0000
33732006.07.11 23:00delete15012.001.85431.84800.0000
33742006.07.11 23:00buy stop15092.001.85361.84610.0000
33752006.07.12 01:00delete15092.001.85361.84610.0000
33762006.07.12 01:00buy stop15102.001.85321.84570.0000
33772006.07.12 04:00delete15102.001.85321.84570.0000
33782006.07.12 04:00buy stop15112.001.85301.84550.0000
33792006.07.12 05:00delete15112.001.85301.84550.0000
33802006.07.12 05:00buy stop15122.001.85241.84490.0000
33812006.07.12 15:31delete15082.001.83651.84350.0000
33822006.07.12 15:31sell stop15132.001.83651.84280.0000
33832006.07.12 15:32delete15132.001.83651.84280.0000
33842006.07.12 15:38sell stop15142.001.83651.84280.0000
33852006.07.12 15:39delete15142.001.83651.84280.0000
33862006.07.12 15:40sell stop15152.001.83651.84280.0000
33872006.07.12 15:40delete15152.001.83651.84280.0000
33882006.07.12 15:41sell stop15162.001.83651.84280.0000
33892006.07.12 15:42delete15162.001.83651.84280.0000
33902006.07.12 15:42sell stop15172.001.83651.84280.0000
33912006.07.12 15:43delete15172.001.83651.84280.0000
33922006.07.12 15:43sell stop15182.001.83651.84280.0000
33932006.07.12 15:44delete15182.001.83651.84280.0000
33942006.07.12 15:55sell stop15192.001.83651.84280.0000
33952006.07.12 15:55delete15192.001.83651.84280.0000
33962006.07.12 15:58sell stop15202.001.83651.84280.0000
33972006.07.12 15:59delete15202.001.83651.84280.0000
33982006.07.12 15:59sell stop15212.001.83651.84280.0000
33992006.07.12 16:00delete15212.001.83651.84280.0000
34002006.07.12 16:00sell stop15222.001.83281.83980.0000
34012006.07.12 17:05delete15222.001.83281.83980.0000
34022006.07.12 17:06sell stop15232.001.83281.83980.0000
34032006.07.12 17:07delete15232.001.83281.83980.0000
34042006.07.12 17:17sell stop15242.001.83281.83980.0000
34052006.07.12 17:18delete15242.001.83281.83980.0000
34062006.07.12 17:19sell stop15252.001.83281.83980.0000
34072006.07.12 17:19delete15252.001.83281.83980.0000
34082006.07.12 17:35sell stop15262.001.83281.83980.0000
34092006.07.12 17:35delete15262.001.83281.83980.0000
34102006.07.12 17:37sell stop15272.001.83281.83980.0000
34112006.07.12 17:37delete15272.001.83281.83980.0000
34122006.07.12 17:38sell stop15282.001.83281.83980.0000
34132006.07.12 17:41delete15282.001.83281.83980.0000
34142006.07.12 17:41sell stop15292.001.83281.83980.0000
34152006.07.12 17:46delete15292.001.83281.83980.0000
34162006.07.12 17:50sell stop15302.001.83281.83980.0000
34172006.07.12 17:50delete15302.001.83281.83980.0000
34182006.07.12 18:00delete15122.001.85241.84490.0000
34192006.07.12 18:00buy stop15312.001.85171.84470.0000
34202006.07.12 18:00sell stop15322.001.83081.83780.0000
34212006.07.12 19:00delete15312.001.85171.84470.0000
34222006.07.12 19:00buy stop15332.001.84971.84250.0000
34232006.07.12 20:00delete15332.001.84971.84250.0000
34242006.07.12 20:00buy stop15342.001.84831.84110.0000
34252006.07.14 17:00delete15342.001.84831.84110.0000
34262006.07.14 17:00buy stop15352.001.84801.84050.0000
34272006.07.14 18:00delete15352.001.84801.84050.0000
34282006.07.14 18:00buy stop15362.001.84711.83990.0000
34292006.07.17 02:00delete15322.001.83081.83780.0000
34302006.07.17 02:00sell stop15372.001.83201.83920.0000
34312006.07.17 06:00delete15372.001.83201.83920.0000
34322006.07.17 06:00sell stop15382.001.83281.83980.0000
34332006.07.17 07:00delete15382.001.83281.83980.0000
34342006.07.17 07:00sell stop15392.001.83301.83930.0000
34352006.07.17 11:00delete15392.001.83301.83930.0000
34362006.07.17 12:00sell stop15402.001.82271.82950.0000
34372006.07.17 12:01delete15402.001.82271.82950.0000
34382006.07.17 12:02sell stop15412.001.82271.82950.0000
34392006.07.17 12:03delete15412.001.82271.82950.0000
34402006.07.17 12:03sell stop15422.001.82271.82950.0000
34412006.07.17 12:06delete15422.001.82271.82950.0000
34422006.07.17 12:06sell stop15432.001.82271.82950.0000
34432006.07.17 12:07delete15432.001.82271.82950.0000
34442006.07.17 12:08sell stop15442.001.82271.82950.0000
34452006.07.17 12:23delete15442.001.82271.82950.0000
34462006.07.17 12:23sell stop15452.001.82271.82950.0000
34472006.07.17 12:25delete15452.001.82271.82950.0000
34482006.07.17 13:00sell stop15462.001.81981.82630.0000
34492006.07.17 13:30delete15462.001.81981.82630.0000
34502006.07.17 13:35sell stop15472.001.81981.82630.0000
34512006.07.17 13:52delete15472.001.81981.82630.0000
34522006.07.17 13:53sell stop15482.001.81981.82630.0000
34532006.07.17 13:53delete15482.001.81981.82630.0000
34542006.07.17 13:56sell stop15492.001.81981.82630.0000
34552006.07.17 13:56delete15492.001.81981.82630.0000
34562006.07.17 13:57sell stop15502.001.81981.82630.0000
34572006.07.17 14:00delete15502.001.81981.82630.0000
34582006.07.17 14:00sell stop15512.001.81921.82550.0000
34592006.07.17 14:16delete15512.001.81921.82550.0000
34602006.07.17 14:17sell stop15522.001.81921.82550.0000
34612006.07.17 14:18delete15522.001.81921.82550.0000
34622006.07.17 14:18sell stop15532.001.81921.82550.0000
34632006.07.17 14:19delete15532.001.81921.82550.0000
34642006.07.17 14:20sell stop15542.001.81921.82550.0000
34652006.07.17 14:20delete15542.001.81921.82550.0000
34662006.07.17 14:21sell stop15552.001.81921.82550.0000
34672006.07.17 15:00delete15552.001.81921.82550.0000
34682006.07.17 15:00sell stop15562.001.81891.82520.0000
34692006.07.17 16:16delete15562.001.81891.82520.0000
34702006.07.17 16:16sell stop15572.001.81891.82540.0000
34712006.07.17 16:17delete15572.001.81891.82540.0000
34722006.07.17 16:20sell stop15582.001.81891.82540.0000
34732006.07.17 16:21delete15582.001.81891.82540.0000
34742006.07.17 16:21sell stop15592.001.81891.82540.0000
34752006.07.17 16:24delete15592.001.81891.82540.0000
34762006.07.17 16:35sell stop15602.001.81891.82540.0000
34772006.07.17 17:00delete15602.001.81891.82540.0000
34782006.07.17 17:00sell stop15612.001.81771.82440.0000
34792006.07.18 02:00delete15362.001.84711.83990.0000
34802006.07.18 02:00buy stop15622.001.84531.83850.0000
34812006.07.19 00:00delete15622.001.84531.83850.0000
34822006.07.19 00:00buy stop15632.001.84021.83190.0000
34832006.07.19 01:00delete15632.001.84021.83190.0000
34842006.07.19 01:00buy stop15642.001.83931.83130.0000
34852006.07.19 06:00delete15642.001.83931.83130.0000
34862006.07.19 06:00buy stop15652.001.83911.83080.0000
34872006.07.19 07:00delete15652.001.83911.83080.0000
34882006.07.19 07:00buy stop15662.001.83901.83130.0000
34892006.07.19 09:00delete15662.001.83901.83130.0000
34902006.07.19 09:00buy stop15672.001.83891.83190.0000
34912006.07.19 10:00delete15672.001.83891.83190.0000
34922006.07.19 10:00buy stop15682.001.83841.83190.0000
34932006.07.19 11:00delete15682.001.83841.83190.0000
34942006.07.19 11:00buy stop15692.001.83821.83150.0000
34952006.07.19 12:00delete15692.001.83821.83150.0000
34962006.07.19 12:00buy stop15702.001.83801.83130.0000
34972006.07.19 17:00delete15702.001.83801.83130.0000
34982006.07.19 17:00buy stop15712.001.83681.83050.0000
34992006.07.19 17:09delete15712.001.83681.83050.0000
35002006.07.19 17:18buy stop15722.001.83681.83050.0000
35012006.07.19 17:18delete15722.001.83681.83050.0000
35022006.07.19 17:20buy stop15732.001.83681.83050.0000
35032006.07.19 17:20delete15732.001.83681.83050.0000
35042006.07.19 18:00buy stop15742.001.84011.83290.0000
35052006.07.19 18:00delete15742.001.84011.83290.0000
35062006.07.19 18:01buy stop15752.001.84011.83290.0000
35072006.07.19 19:40delete15752.001.84011.83290.0000
35082006.07.19 19:41buy stop15762.001.84011.83240.0000
35092006.07.19 19:43delete15762.001.84011.83240.0000
35102006.07.19 19:45buy stop15772.001.84011.83240.0000
35112006.07.19 19:45delete15772.001.84011.83240.0000
35122006.07.19 19:46buy stop15782.001.84011.83240.0000
35132006.07.19 19:46delete15782.001.84011.83240.0000
35142006.07.19 19:47buy stop15792.001.84011.83240.0000
35152006.07.19 19:47delete15792.001.84011.83240.0000
35162006.07.19 19:49buy stop15802.001.84011.83240.0000
35172006.07.19 19:49delete15802.001.84011.83240.0000
35182006.07.19 19:51buy stop15812.001.84011.83240.0000
35192006.07.19 19:51delete15812.001.84011.83240.0000
35202006.07.19 20:00buy stop15822.001.84291.83460.0000
35212006.07.19 20:00delete15822.001.84291.83460.0000
35222006.07.19 20:01buy stop15832.001.84291.83460.0000
35232006.07.19 20:06delete15832.001.84291.83460.0000
35242006.07.19 20:07buy stop15842.001.84291.83460.0000
35252006.07.19 20:07delete15842.001.84291.83460.0000
35262006.07.19 20:08buy stop15852.001.84291.83460.0000
35272006.07.19 20:10delete15852.001.84291.83460.0000
35282006.07.19 20:11buy stop15862.001.84291.83460.0000
35292006.07.19 20:11delete15862.001.84291.83460.0000
35302006.07.19 20:12buy stop15872.001.84291.83460.0000
35312006.07.19 20:13delete15872.001.84291.83460.0000
35322006.07.19 20:13buy stop15882.001.84291.83460.0000
35332006.07.19 20:14delete15882.001.84291.83460.0000
35342006.07.19 20:14buy stop15892.001.84291.83460.0000
35352006.07.19 20:22delete15892.001.84291.83460.0000
35362006.07.19 20:22buy stop15902.001.84291.83460.0000
35372006.07.19 20:23delete15902.001.84291.83460.0000
35382006.07.19 20:23buy stop15912.001.84291.83460.0000
35392006.07.19 20:24delete15912.001.84291.83460.0000
35402006.07.19 20:25buy stop15922.001.84291.83460.0000
35412006.07.19 20:25delete15922.001.84291.83460.0000
35422006.07.19 20:26buy stop15932.001.84291.83460.0000
35432006.07.19 20:27delete15932.001.84291.83460.0000
35442006.07.19 20:39buy stop15942.001.84291.83460.0000
35452006.07.19 20:39delete15942.001.84291.83460.0000
35462006.07.19 21:10buy stop15952.001.84401.83550.0000
35472006.07.19 21:23delete15952.001.84401.83550.0000
35482006.07.19 21:29buy stop15962.001.84401.83550.0000
35492006.07.19 22:00delete15962.001.84401.83550.0000
35502006.07.19 22:00buy stop15972.001.84431.83580.0000
35512006.07.19 22:06delete15972.001.84431.83580.0000
35522006.07.19 22:06buy stop15982.001.84431.83580.0000
35532006.07.19 22:20delete15982.001.84431.83580.0000
35542006.07.19 22:20buy stop15992.001.84431.83580.0000
35552006.07.20 00:00delete15612.001.81771.82440.0000
35562006.07.20 00:00sell stop16002.001.81811.82660.0000
35572006.07.20 04:09delete15992.001.84431.83580.0000
35582006.07.20 04:09buy stop16012.001.84431.83610.0000
35592006.07.20 04:12delete16012.001.84431.83610.0000
35602006.07.20 04:16buy stop16022.001.84431.83610.0000
35612006.07.20 04:17delete16022.001.84431.83610.0000
35622006.07.20 05:00buy stop16032.001.84751.83880.0000
35632006.07.20 07:00delete16002.001.81811.82660.0000
35642006.07.20 07:00sell stop16042.001.81831.82630.0000
35652006.07.20 11:31delete16032.001.84751.83880.0000
35662006.07.20 11:32buy stop16052.001.84751.84000.0000
35672006.07.20 11:33delete16052.001.84751.84000.0000
35682006.07.20 11:33buy stop16062.001.84751.84000.0000
35692006.07.20 11:45delete16062.001.84751.84000.0000
35702006.07.20 11:46buy stop16072.001.84751.84000.0000
35712006.07.20 11:47delete16072.001.84751.84000.0000
35722006.07.20 11:48buy stop16082.001.84751.84000.0000
35732006.07.20 11:48delete16082.001.84751.84000.0000
35742006.07.20 11:51buy stop16092.001.84751.84000.0000
35752006.07.20 11:52delete16092.001.84751.84000.0000
35762006.07.20 11:53buy stop16102.001.84751.84000.0000
35772006.07.20 11:56delete16102.001.84751.84000.0000
35782006.07.20 11:56buy stop16112.001.84751.84000.0000
35792006.07.20 11:57delete16112.001.84751.84000.0000
35802006.07.20 11:59buy stop16122.001.84751.84000.0000
35812006.07.20 11:59delete16122.001.84751.84000.0000
35822006.07.20 12:00buy stop16132.001.84801.84050.0000
35832006.07.20 12:00delete16042.001.81831.82630.0000
35842006.07.20 12:00sell stop16142.001.81951.82700.0000
35852006.07.20 12:01delete16132.001.84801.84050.0000
35862006.07.20 12:03buy stop16152.001.84801.84050.0000
35872006.07.20 12:05delete16152.001.84801.84050.0000
35882006.07.20 12:06buy stop16162.001.84801.84050.0000
35892006.07.20 12:18delete16162.001.84801.84050.0000
35902006.07.20 12:20buy stop16172.001.84801.84050.0000
35912006.07.20 12:22delete16172.001.84801.84050.0000
35922006.07.20 12:23buy stop16182.001.84801.84050.0000
35932006.07.20 12:23delete16182.001.84801.84050.0000
35942006.07.20 12:24buy stop16192.001.84801.84050.0000
35952006.07.20 12:24delete16192.001.84801.84050.0000
35962006.07.20 12:25buy stop16202.001.84801.84050.0000
35972006.07.20 12:27delete16202.001.84801.84050.0000
35982006.07.20 12:28buy stop16212.001.84801.84050.0000
35992006.07.20 13:37delete16212.001.84801.84050.0000
36002006.07.20 14:00buy stop16222.001.84951.84350.0000
36012006.07.20 14:00delete16142.001.81951.82700.0000
36022006.07.20 14:00sell stop16232.001.81961.82560.0000
36032006.07.20 14:00delete16222.001.84951.84350.0000
36042006.07.20 14:01buy stop16242.001.84951.84350.0000
36052006.07.20 14:01delete16242.001.84951.84350.0000
36062006.07.20 15:00buy stop16252.001.85211.84610.0000
36072006.07.20 15:00delete16232.001.81961.82560.0000
36082006.07.20 15:00sell stop16262.001.81971.82570.0000
36092006.07.20 15:03delete16252.001.85211.84610.0000
36102006.07.20 15:03buy stop16272.001.85211.84610.0000
36112006.07.20 15:18delete16272.001.85211.84610.0000
36122006.07.20 15:18buy stop16282.001.85211.84610.0000
36132006.07.20 15:23delete16282.001.85211.84610.0000
36142006.07.20 15:23buy stop16292.001.85211.84610.0000
36152006.07.20 15:25delete16292.001.85211.84610.0000
36162006.07.20 15:25buy stop16302.001.85211.84610.0000
36172006.07.20 15:27delete16302.001.85211.84610.0000
36182006.07.20 15:27buy stop16312.001.85211.84610.0000
36192006.07.20 17:00delete16262.001.81971.82570.0000
36202006.07.20 17:00sell stop16322.001.81981.82550.0000
36212006.07.20 17:33delete16312.001.85211.84610.0000
36222006.07.20 17:33buy stop16332.001.85211.84640.0000
36232006.07.20 18:00delete16322.001.81981.82550.0000
36242006.07.20 18:00sell stop16342.001.82141.82720.0000
36252006.07.20 19:00delete16342.001.82141.82720.0000
36262006.07.20 19:00sell stop16352.001.82211.82810.0000
36272006.07.20 20:00delete16352.001.82211.82810.0000
36282006.07.20 20:00sell stop16362.001.82281.82910.0000
36292006.07.21 10:11delete16332.001.85211.84640.0000
36302006.07.21 10:11buy stop16372.001.85211.84690.0000
36312006.07.21 10:12delete16372.001.85211.84690.0000
36322006.07.21 10:12buy stop16382.001.85211.84690.0000
36332006.07.21 10:13delete16382.001.85211.84690.0000
36342006.07.21 11:00buy stop16392.001.85561.85010.0000
36352006.07.21 11:31delete16392.001.85561.85010.0000
36362006.07.21 11:32buy stop16402.001.85561.85010.0000
36372006.07.21 11:34delete16402.001.85561.85010.0000
36382006.07.21 11:35buy stop16412.001.85561.85010.0000
36392006.07.21 11:35delete16412.001.85561.85010.0000
36402006.07.21 11:36buy stop16422.001.85561.85010.0000
36412006.07.21 11:37delete16422.001.85561.85010.0000
36422006.07.21 11:38buy stop16432.001.85561.85010.0000
36432006.07.21 11:51delete16432.001.85561.85010.0000
36442006.07.21 11:51buy stop16442.001.85561.85010.0000
36452006.07.21 12:00delete16442.001.85561.85010.0000
36462006.07.21 12:00buy stop16452.001.85631.85080.0000
36472006.07.21 13:23delete16452.001.85631.85080.0000
36482006.07.21 14:00buy stop16462.001.85841.85270.0000
36492006.07.21 14:00delete16462.001.85841.85270.0000
36502006.07.21 14:01buy stop16472.001.85841.85270.0000
36512006.07.21 14:16delete16472.001.85841.85270.0000
36522006.07.21 14:17buy stop16482.001.85841.85270.0000
36532006.07.21 14:22delete16482.001.85841.85270.0000
36542006.07.21 14:33buy stop16492.001.85841.85270.0000
36552006.07.21 14:33delete16492.001.85841.85270.0000
36562006.07.21 14:37buy stop16502.001.85841.85270.0000
36572006.07.21 15:00delete16502.001.85841.85270.0000
36582006.07.21 15:00buy stop16512.001.85891.85320.0000
36592006.07.21 15:22delete16512.001.85891.85320.0000
36602006.07.21 15:23buy stop16522.001.85891.85320.0000
36612006.07.21 15:27delete16522.001.85891.85320.0000
36622006.07.21 15:28buy stop16532.001.85891.85320.0000
36632006.07.21 15:29delete16532.001.85891.85320.0000
36642006.07.21 15:32buy stop16542.001.85891.85320.0000
36652006.07.21 15:32delete16542.001.85891.85320.0000
36662006.07.21 15:33buy stop16552.001.85891.85320.0000
36672006.07.21 15:33delete16552.001.85891.85320.0000
36682006.07.21 15:34buy stop16562.001.85891.85320.0000
36692006.07.21 15:34delete16562.001.85891.85320.0000
36702006.07.21 15:35buy stop16572.001.85891.85320.0000
36712006.07.21 15:40delete16572.001.85891.85320.0000
36722006.07.21 15:43buy stop16582.001.85891.85320.0000
36732006.07.21 16:00delete16582.001.85891.85320.0000
36742006.07.21 16:00buy stop16592.001.85891.85320.0000
36752006.07.21 16:01delete16592.001.85891.85320.0000
36762006.07.21 16:01buy stop16602.001.85891.85320.0000
36772006.07.21 16:03delete16602.001.85891.85320.0000
36782006.07.21 16:04buy stop16612.001.85891.85320.0000
36792006.07.21 16:06delete16612.001.85891.85320.0000
36802006.07.21 16:33buy stop16622.001.85891.85320.0000
36812006.07.21 16:33delete16622.001.85891.85320.0000
36822006.07.21 16:34buy stop16632.001.85891.85320.0000
36832006.07.21 16:35delete16632.001.85891.85320.0000
36842006.07.21 16:36buy stop16642.001.85891.85320.0000
36852006.07.21 16:37delete16642.001.85891.85320.0000
36862006.07.21 16:37buy stop16652.001.85891.85320.0000
36872006.07.21 16:38delete16652.001.85891.85320.0000
36882006.07.21 16:38buy stop16662.001.85891.85320.0000
36892006.07.21 17:00delete16662.001.85891.85320.0000
36902006.07.21 17:00buy stop16672.001.85921.85320.0000
36912006.07.21 17:07delete16672.001.85921.85320.0000
36922006.07.21 17:09buy stop16682.001.85921.85320.0000
36932006.07.21 17:09delete16682.001.85921.85320.0000
36942006.07.21 17:13buy stop16692.001.85921.85320.0000
36952006.07.21 17:21delete16692.001.85921.85320.0000
36962006.07.21 17:24buy stop16702.001.85921.85320.0000
36972006.07.21 17:25delete16702.001.85921.85320.0000
36982006.07.21 17:26buy stop16712.001.85921.85320.0000
36992006.07.21 17:27delete16712.001.85921.85320.0000
37002006.07.21 17:28buy stop16722.001.85921.85320.0000
37012006.07.21 17:28delete16722.001.85921.85320.0000
37022006.07.21 17:28buy stop16732.001.85921.85320.0000
37032006.07.21 17:29delete16732.001.85921.85320.0000
37042006.07.21 17:30buy stop16742.001.85921.85320.0000
37052006.07.21 17:31delete16742.001.85921.85320.0000
37062006.07.21 17:32buy stop16752.001.85921.85320.0000
37072006.07.21 17:33delete16752.001.85921.85320.0000
37082006.07.21 17:33buy stop16762.001.85921.85320.0000
37092006.07.21 17:34delete16762.001.85921.85320.0000
37102006.07.21 17:35buy stop16772.001.85921.85320.0000
37112006.07.21 17:35delete16772.001.85921.85320.0000
37122006.07.21 17:36buy stop16782.001.85921.85320.0000
37132006.07.21 17:36delete16782.001.85921.85320.0000
37142006.07.21 17:40buy stop16792.001.85921.85320.0000
37152006.07.21 17:42delete16792.001.85921.85320.0000
37162006.07.21 17:42buy stop16802.001.85921.85320.0000
37172006.07.21 17:43delete16802.001.85921.85320.0000
37182006.07.21 17:44buy stop16812.001.85921.85320.0000
37192006.07.21 17:45delete16812.001.85921.85320.0000
37202006.07.21 17:46buy stop16822.001.85921.85320.0000
37212006.07.21 17:47delete16822.001.85921.85320.0000
37222006.07.21 18:00buy stop16832.001.86001.85430.0000
37232006.07.21 18:01delete16832.001.86001.85430.0000
37242006.07.21 18:01buy stop16842.001.86001.85430.0000
37252006.07.21 18:02delete16842.001.86001.85430.0000
37262006.07.21 18:02buy stop16852.001.86001.85430.0000
37272006.07.21 18:03delete16852.001.86001.85430.0000
37282006.07.21 18:03buy stop16862.001.86001.85430.0000
37292006.07.21 18:04delete16862.001.86001.85430.0000
37302006.07.21 18:04buy stop16872.001.86001.85430.0000
37312006.07.21 18:05delete16872.001.86001.85430.0000
37322006.07.21 18:05buy stop16882.001.86001.85430.0000
37332006.07.21 18:06delete16882.001.86001.85430.0000
37342006.07.21 18:07buy stop16892.001.86001.85430.0000
37352006.07.21 18:08delete16892.001.86001.85430.0000
37362006.07.21 18:10buy stop16902.001.86001.85430.0000
37372006.07.21 18:13delete16902.001.86001.85430.0000
37382006.07.21 18:14buy stop16912.001.86001.85430.0000
37392006.07.21 18:14delete16912.001.86001.85430.0000
37402006.07.21 18:14buy stop16922.001.86001.85430.0000
37412006.07.21 18:33delete16922.001.86001.85430.0000
37422006.07.21 18:33buy stop16932.001.86001.85430.0000
37432006.07.21 23:59delete16362.001.82281.82910.0000
37442006.07.21 23:59sell stop16942.001.82361.82960.0000
37452006.07.24 00:00delete16942.001.82361.82960.0000
37462006.07.24 00:00sell stop16952.001.82801.83400.0000
37472006.07.24 00:02delete16932.001.86001.85430.0000
37482006.07.24 00:28buy stop16962.001.86001.85400.0000
37492006.07.24 01:00delete16952.001.82801.83400.0000
37502006.07.24 01:00sell stop16972.001.83601.84200.0000
37512006.07.24 02:00delete16972.001.83601.84200.0000
37522006.07.24 02:00sell stop16982.001.83711.84310.0000
37532006.07.24 02:00delete16962.001.86001.85400.0000
37542006.07.24 02:03buy stop16992.001.86001.85400.0000
37552006.07.24 02:03delete16992.001.86001.85400.0000
37562006.07.24 02:10buy stop17002.001.86001.85400.0000
37572006.07.24 02:16delete17002.001.86001.85400.0000
37582006.07.24 02:21buy stop17012.001.86001.85400.0000
37592006.07.24 03:00delete16982.001.83711.84310.0000
37602006.07.24 03:00sell stop17022.001.84151.84750.0000
37612006.07.24 10:00delete17022.001.84151.84750.0000
37622006.07.24 10:00sell stop17032.001.84221.84750.0000
37632006.07.24 11:00delete17032.001.84221.84750.0000
37642006.07.24 11:00sell stop17042.001.84271.84820.0000
37652006.07.24 17:00delete17042.001.84271.84820.0000
37662006.07.24 17:00sell stop17052.001.84321.84870.0000
37672006.07.24 18:00delete17052.001.84321.84870.0000
37682006.07.24 18:00sell stop17062.001.84431.85010.0000
37692006.07.24 19:00delete17062.001.84431.85010.0000
37702006.07.24 19:00sell stop17072.001.84531.85130.0000
37712006.07.24 20:00delete17072.001.84531.85130.0000
37722006.07.24 20:00sell stop17082.001.84561.85160.0000
37732006.07.24 21:00delete17082.001.84561.85160.0000
37742006.07.24 21:00sell stop17092.001.84681.85280.0000
37752006.07.25 03:26delete17092.001.84681.85280.0000
37762006.07.25 04:00sell stop17102.001.84441.85090.0000
37772006.07.25 05:00delete17102.001.84441.85090.0000
37782006.07.25 05:00sell stop17112.001.84431.85060.0000
37792006.07.25 18:11delete17112.001.84431.85060.0000
37802006.07.25 18:11sell stop17122.001.84431.85110.0000
37812006.07.25 18:12delete17122.001.84431.85110.0000
37822006.07.25 19:00sell stop17132.001.83991.84740.0000
37832006.07.25 19:03delete17132.001.83991.84740.0000
37842006.07.25 19:08sell stop17142.001.83991.84740.0000
37852006.07.25 19:08delete17142.001.83991.84740.0000
37862006.07.25 19:09sell stop17152.001.83991.84740.0000
37872006.07.25 19:09delete17152.001.83991.84740.0000
37882006.07.25 19:10sell stop17162.001.83991.84740.0000
37892006.07.25 19:11delete17162.001.83991.84740.0000
37902006.07.25 19:25sell stop17172.001.83991.84740.0000
37912006.07.25 19:26delete17172.001.83991.84740.0000
37922006.07.25 19:29sell stop17182.001.83991.84740.0000
37932006.07.25 19:29delete17182.001.83991.84740.0000
37942006.07.25 19:31sell stop17192.001.83991.84740.0000
37952006.07.25 20:00delete17192.001.83991.84740.0000
37962006.07.25 20:00sell stop17202.001.83841.84620.0000
37972006.07.26 08:00delete17012.001.86001.85400.0000
37982006.07.26 08:00buy stop17212.001.85991.85440.0000
37992006.07.26 10:00delete17212.001.85991.85440.0000
38002006.07.26 10:00buy stop17222.001.85941.85370.0000
38012006.07.26 11:00delete17222.001.85941.85370.0000
38022006.07.26 11:00buy stop17232.001.85561.84960.0000
38032006.07.26 12:00delete17232.001.85561.84960.0000
38042006.07.26 12:00buy stop17242.001.85551.84950.0000
38052006.07.26 23:00delete17242.001.85551.84950.0000
38062006.07.26 23:00buy stop17252.001.85501.84900.0000
38072006.07.26 23:59delete17252.001.85501.84900.0000
38082006.07.27 00:00buy stop17262.001.85501.84870.0000
38092006.07.27 00:00delete17262.001.85501.84870.0000
38102006.07.27 00:13buy stop17272.001.85501.84870.0000
38112006.07.27 00:14delete17272.001.85501.84870.0000
38122006.07.27 00:14buy stop17282.001.85501.84870.0000
38132006.07.27 00:18delete17282.001.85501.84870.0000
38142006.07.27 00:21buy stop17292.001.85501.84870.0000
38152006.07.27 00:24delete17292.001.85501.84870.0000
38162006.07.27 00:24buy stop17302.001.85501.84870.0000
38172006.07.27 00:26delete17302.001.85501.84870.0000
38182006.07.27 00:28buy stop17312.001.85501.84870.0000
38192006.07.27 00:30delete17312.001.85501.84870.0000
38202006.07.27 00:31buy stop17322.001.85501.84870.0000
38212006.07.27 00:32delete17322.001.85501.84870.0000
38222006.07.27 00:33buy stop17332.001.85501.84870.0000
38232006.07.27 00:34delete17332.001.85501.84870.0000
38242006.07.27 00:59buy stop17342.001.85501.84870.0000
38252006.07.27 01:00delete17342.001.85501.84870.0000
38262006.07.27 01:00buy stop17352.001.85521.84920.0000
38272006.07.27 02:33delete17352.001.85521.84920.0000
38282006.07.27 02:33buy stop17362.001.85521.84890.0000
38292006.07.27 02:34delete17362.001.85521.84890.0000
38302006.07.27 02:59buy stop17372.001.85521.84890.0000
38312006.07.27 03:32delete17372.001.85521.84890.0000
38322006.07.27 04:00buy stop17382.001.85521.84870.0000
38332006.07.27 07:25delete17382.001.85521.84870.0000
38342006.07.27 07:34buy stop17392.001.85521.84950.0000
38352006.07.27 07:37delete17392.001.85521.84950.0000
38362006.07.27 08:04buy stop17402.001.85521.84950.0000
38372006.07.27 08:07delete17402.001.85521.84950.0000
38382006.07.27 08:11buy stop17412.001.85521.84950.0000
38392006.07.27 08:11delete17412.001.85521.84950.0000
38402006.07.27 08:31buy stop17422.001.85521.84950.0000
38412006.07.27 08:31delete17422.001.85521.84950.0000
38422006.07.27 09:14buy stop17432.001.85781.85180.0000
38432006.07.27 09:15delete17432.001.85781.85180.0000
38442006.07.27 09:15buy stop17442.001.85781.85180.0000
38452006.07.27 09:45delete17442.001.85781.85180.0000
38462006.07.27 09:47buy stop17452.001.85781.85180.0000
38472006.07.27 09:51delete17452.001.85781.85180.0000
38482006.07.27 09:52buy stop17462.001.85781.85180.0000
38492006.07.27 09:52delete17462.001.85781.85180.0000
38502006.07.27 09:53buy stop17472.001.85781.85180.0000
38512006.07.27 09:55delete17472.001.85781.85180.0000
38522006.07.27 09:56buy stop17482.001.85781.85180.0000
38532006.07.27 09:56delete17482.001.85781.85180.0000
38542006.07.27 09:57buy stop17492.001.85781.85180.0000
38552006.07.27 09:58delete17492.001.85781.85180.0000
38562006.07.27 09:58buy stop17502.001.85781.85180.0000
38572006.07.27 09:59delete17502.001.85781.85180.0000
38582006.07.27 10:00buy stop17512.001.85791.85190.0000
38592006.07.27 10:00delete17512.001.85791.85190.0000
38602006.07.27 10:04buy stop17522.001.85791.85190.0000
38612006.07.27 10:05delete17522.001.85791.85190.0000
38622006.07.27 11:00buy stop17532.001.85951.85350.0000
38632006.07.27 11:01delete17532.001.85951.85350.0000
38642006.07.27 11:01buy stop17542.001.85951.85350.0000
38652006.07.27 11:02delete17542.001.85951.85350.0000
38662006.07.27 11:03buy stop17552.001.85951.85350.0000
38672006.07.27 11:04delete17552.001.85951.85350.0000
38682006.07.27 11:06buy stop17562.001.85951.85350.0000
38692006.07.27 11:08delete17562.001.85951.85350.0000
38702006.07.27 11:09buy stop17572.001.85951.85350.0000
38712006.07.27 11:09delete17572.001.85951.85350.0000
38722006.07.27 12:00buy stop17582.001.86121.85520.0000
38732006.07.27 12:15delete17582.001.86121.85520.0000
38742006.07.27 12:15buy stop17592.001.86121.85520.0000
38752006.07.27 12:16delete17592.001.86121.85520.0000
38762006.07.27 12:48buy stop17602.001.86121.85520.0000
38772006.07.27 12:49delete17602.001.86121.85520.0000
38782006.07.27 12:49buy stop17612.001.86121.85520.0000
38792006.07.27 12:50delete17612.001.86121.85520.0000
38802006.07.27 12:51buy stop17622.001.86121.85520.0000
38812006.07.27 12:53delete17622.001.86121.85520.0000
38822006.07.27 12:56buy stop17632.001.86121.85520.0000
38832006.07.27 12:56delete17632.001.86121.85520.0000
38842006.07.27 12:57buy stop17642.001.86121.85520.0000
38852006.07.27 12:57delete17642.001.86121.85520.0000
38862006.07.27 13:00buy stop17652.001.86261.85660.0000
38872006.07.27 13:24delete17652.001.86261.85660.0000
38882006.07.27 13:25buy stop17662.001.86261.85660.0000
38892006.07.27 13:25delete17662.001.86261.85660.0000
38902006.07.27 13:26buy stop17672.001.86261.85660.0000
38912006.07.27 13:27delete17672.001.86261.85660.0000
38922006.07.27 14:00buy stop17682.001.86411.85810.0000
38932006.07.27 16:06delete17682.001.86411.85810.0000
38942006.07.27 16:07buy stop17692.001.86411.85810.0000
38952006.07.27 16:07delete17692.001.86411.85810.0000
38962006.07.27 17:00buy stop17702.001.86771.86120.0000
38972006.07.28 03:00delete17202.001.83841.84620.0000
38982006.07.28 03:00sell stop17712.001.83891.84640.0000
38992006.07.28 04:00delete17712.001.83891.84640.0000
39002006.07.28 04:00sell stop17722.001.83901.84650.0000
39012006.07.28 18:00delete17722.001.83901.84650.0000
39022006.07.28 18:00sell stop17732.001.83941.84640.0000
39032006.07.28 19:00delete17732.001.83941.84640.0000
39042006.07.28 19:00sell stop17742.001.83951.84680.0000
39052006.07.28 22:00delete17742.001.83951.84680.0000
39062006.07.28 22:00sell stop17752.001.83971.84700.0000
39072006.07.28 23:00delete17752.001.83971.84700.0000
39082006.07.28 23:00sell stop17762.001.84181.84910.0000
39092006.07.31 00:00delete17762.001.84181.84910.0000
39102006.07.31 00:00sell stop17772.001.84301.85000.0000
39112006.07.31 01:00delete17772.001.84301.85000.0000
39122006.07.31 01:00sell stop17782.001.84551.85230.0000
39132006.07.31 02:00delete17782.001.84551.85230.0000
39142006.07.31 02:00sell stop17792.001.84691.85370.0000
39152006.07.31 03:00delete17792.001.84691.85370.0000
39162006.07.31 03:00sell stop17802.001.84911.85590.0000
39172006.07.31 04:00delete17802.001.84911.85590.0000
39182006.07.31 04:00sell stop17812.001.85051.85750.0000
39192006.07.31 05:00delete17812.001.85051.85750.0000
39202006.07.31 05:00sell stop17822.001.85191.85890.0000
39212006.07.31 06:00delete17822.001.85191.85890.0000
39222006.07.31 06:00sell stop17832.001.85271.85970.0000
39232006.07.31 14:00delete17832.001.85271.85970.0000
39242006.07.31 14:00sell stop17842.001.85361.85860.0000
39252006.07.31 15:00delete17702.001.86771.86120.0000
39262006.07.31 15:00buy stop17852.001.86781.86280.0000
39272006.07.31 15:00delete17842.001.85361.85860.0000
39282006.07.31 15:00sell stop17862.001.85421.85920.0000
39292006.07.31 15:59delete17852.001.86781.86280.0000
39302006.07.31 16:00buy stop17872.001.86811.86290.0000
39312006.07.31 16:00delete17862.001.85421.85920.0000
39322006.07.31 16:00sell stop17882.001.85451.85980.0000
39332006.07.31 16:00delete17872.001.86811.86290.0000
39342006.07.31 16:01buy stop17892.001.86811.86290.0000
39352006.07.31 16:02delete17892.001.86811.86290.0000
39362006.07.31 16:02buy stop17902.001.86811.86290.0000
39372006.07.31 16:04delete17902.001.86811.86290.0000
39382006.07.31 16:04buy stop17912.001.86811.86290.0000
39392006.07.31 16:06delete17912.001.86811.86290.0000
39402006.07.31 16:06buy stop17922.001.86811.86290.0000
39412006.07.31 16:08delete17922.001.86811.86290.0000
39422006.07.31 16:09buy stop17932.001.86811.86290.0000
39432006.07.31 16:10delete17932.001.86811.86290.0000
39442006.07.31 16:10buy stop17942.001.86811.86290.0000
39452006.07.31 16:11delete17942.001.86811.86290.0000
39462006.07.31 16:11buy stop17952.001.86811.86290.0000
39472006.07.31 16:12delete17952.001.86811.86290.0000
39482006.07.31 16:14buy stop17962.001.86811.86290.0000
39492006.07.31 16:16delete17962.001.86811.86290.0000
39502006.07.31 16:25buy stop17972.001.86811.86290.0000
39512006.07.31 16:25delete17972.001.86811.86290.0000
39522006.07.31 16:26buy stop17982.001.86811.86290.0000
39532006.07.31 16:37delete17982.001.86811.86290.0000
39542006.07.31 16:37buy stop17992.001.86811.86290.0000
39552006.07.31 16:44delete17992.001.86811.86290.0000
39562006.07.31 16:44buy stop18002.001.86811.86290.0000
39572006.07.31 17:00delete18002.001.86811.86290.0000
39582006.07.31 17:00buy stop18012.001.86891.86340.0000
39592006.07.31 18:26delete18012.001.86891.86340.0000
39602006.07.31 18:28buy stop18022.001.86891.86340.0000
39612006.07.31 18:30delete18022.001.86891.86340.0000
39622006.07.31 18:31buy stop18032.001.86891.86340.0000
39632006.07.31 18:40delete18032.001.86891.86340.0000
39642006.07.31 18:40buy stop18042.001.86891.86340.0000
39652006.07.31 18:41delete18042.001.86891.86340.0000
39662006.07.31 18:41buy stop18052.001.86891.86340.0000
39672006.07.31 19:00delete18052.001.86891.86340.0000
39682006.07.31 19:01buy stop18062.001.86891.86320.0000
39692006.07.31 19:11delete18062.001.86891.86320.0000
39702006.07.31 19:11buy stop18072.001.86891.86320.0000
39712006.07.31 19:13delete18072.001.86891.86320.0000
39722006.07.31 19:14buy stop18082.001.86891.86320.0000
39732006.07.31 19:15delete18082.001.86891.86320.0000
39742006.07.31 19:15buy stop18092.001.86891.86320.0000
39752006.07.31 19:16delete18092.001.86891.86320.0000
39762006.07.31 19:16buy stop18102.001.86891.86320.0000
39772006.07.31 19:24delete18102.001.86891.86320.0000
39782006.07.31 19:24buy stop18112.001.86891.86320.0000
39792006.07.31 19:25delete18112.001.86891.86320.0000
39802006.07.31 19:26buy stop18122.001.86891.86320.0000
39812006.07.31 19:28delete18122.001.86891.86320.0000
39822006.07.31 19:30buy stop18132.001.86891.86320.0000
39832006.07.31 20:00delete18132.001.86891.86320.0000
39842006.07.31 20:00buy stop18142.001.86891.86320.0000
39852006.07.31 20:14delete18142.001.86891.86320.0000
39862006.07.31 20:28buy stop18152.001.86891.86320.0000
39872006.07.31 20:29delete18152.001.86891.86320.0000
39882006.07.31 20:29buy stop18162.001.86891.86320.0000
39892006.07.31 20:30delete18162.001.86891.86320.0000
39902006.07.31 20:59buy stop18172.001.86891.86320.0000
39912006.07.31 21:00delete18172.001.86891.86320.0000
39922006.07.31 21:00buy stop18182.001.86911.86310.0000
39932006.08.01 15:32delete18182.001.86911.86310.0000
39942006.08.01 15:32buy stop18192.001.86911.86410.0000
39952006.08.01 16:49delete18192.001.86911.86410.0000
39962006.08.01 16:49buy stop18202.001.86911.86360.0000
39972006.08.01 16:50delete18202.001.86911.86360.0000
39982006.08.01 16:50buy stop18212.001.86911.86360.0000
39992006.08.01 16:51delete18212.001.86911.86360.0000
40002006.08.01 16:51buy stop18222.001.86911.86360.0000
40012006.08.01 18:20delete18222.001.86911.86360.0000
40022006.08.01 18:20buy stop18232.001.86911.86280.0000
40032006.08.01 18:21delete18232.001.86911.86280.0000
40042006.08.01 18:22buy stop18242.001.86911.86280.0000
40052006.08.01 18:22delete18242.001.86911.86280.0000
40062006.08.01 18:40buy stop18252.001.86911.86280.0000
40072006.08.01 18:40delete18252.001.86911.86280.0000
40082006.08.01 20:00buy stop18262.001.87591.86890.0000
40092006.08.01 20:00delete18262.001.87591.86890.0000
40102006.08.01 20:01buy stop18272.001.87591.86890.0000
40112006.08.01 20:01delete18272.001.87591.86890.0000
40122006.08.01 20:08buy stop18282.001.87591.86890.0000
40132006.08.01 20:08delete18282.001.87591.86890.0000
40142006.08.01 20:28buy stop18292.001.87591.86890.0000
40152006.08.01 20:29delete18292.001.87591.86890.0000
40162006.08.01 20:30buy stop18302.001.87591.86890.0000
40172006.08.01 21:00delete18302.001.87591.86890.0000
40182006.08.01 21:00buy stop18312.001.87621.86890.0000
40192006.08.01 21:26delete18312.001.87621.86890.0000
40202006.08.01 21:27buy stop18322.001.87621.86890.0000
40212006.08.01 21:28delete18322.001.87621.86890.0000
40222006.08.01 22:00buy stop18332.001.87661.86940.0000
40232006.08.01 22:02delete18332.001.87661.86940.0000
40242006.08.01 22:03buy stop18342.001.87661.86940.0000
40252006.08.01 22:04delete18342.001.87661.86940.0000
40262006.08.01 22:04buy stop18352.001.87661.86940.0000
40272006.08.01 22:07delete18352.001.87661.86940.0000
40282006.08.01 22:07buy stop18362.001.87661.86940.0000
40292006.08.01 22:08delete18362.001.87661.86940.0000
40302006.08.01 23:00buy stop18372.001.87661.86940.0000
40312006.08.01 23:00delete17882.001.85451.85980.0000
40322006.08.01 23:00sell stop18382.001.86171.86890.0000
40332006.08.01 23:00delete18372.001.87661.86940.0000
40342006.08.01 23:01buy stop18392.001.87661.86940.0000
40352006.08.01 23:02delete18392.001.87661.86940.0000
40362006.08.01 23:02buy stop18402.001.87661.86940.0000
40372006.08.01 23:03delete18402.001.87661.86940.0000
40382006.08.01 23:04buy stop18412.001.87661.86940.0000
40392006.08.01 23:07delete18412.001.87661.86940.0000
40402006.08.01 23:07buy stop18422.001.87661.86940.0000
40412006.08.01 23:08delete18422.001.87661.86940.0000
40422006.08.02 01:00buy stop18432.001.87691.87040.0000
40432006.08.02 02:59delete18432.001.87691.87040.0000
40442006.08.02 03:00buy stop18442.001.87741.87090.0000
40452006.08.02 03:01delete18442.001.87741.87090.0000
40462006.08.02 03:01buy stop18452.001.87741.87090.0000
40472006.08.02 03:06delete18452.001.87741.87090.0000
40482006.08.02 03:08buy stop18462.001.87741.87090.0000
40492006.08.02 03:15delete18462.001.87741.87090.0000
40502006.08.02 03:15buy stop18472.001.87741.87090.0000
40512006.08.02 03:17delete18472.001.87741.87090.0000
40522006.08.02 03:17buy stop18482.001.87741.87090.0000
40532006.08.02 03:18delete18482.001.87741.87090.0000
40542006.08.02 03:18buy stop18492.001.87741.87090.0000
40552006.08.02 03:19delete18492.001.87741.87090.0000
40562006.08.02 04:00buy stop18502.001.87781.87130.0000
40572006.08.02 05:00delete18502.001.87781.87130.0000
40582006.08.02 05:02buy stop18512.001.87781.87160.0000
40592006.08.02 05:24delete18512.001.87781.87160.0000
40602006.08.02 05:24buy stop18522.001.87781.87160.0000
40612006.08.02 05:59delete18522.001.87781.87160.0000
40622006.08.02 06:02buy stop18532.001.87851.87220.0000
40632006.08.02 06:02delete18532.001.87851.87220.0000
40642006.08.02 07:00buy stop18542.001.87901.87280.0000
40652006.08.02 12:00delete18382.001.86171.86890.0000
40662006.08.02 12:00sell stop18552.001.86191.86740.0000
40672006.08.02 13:00delete18552.001.86191.86740.0000
40682006.08.02 13:00sell stop18562.001.86251.86780.0000
40692006.08.02 17:43delete18542.001.87901.87280.0000
40702006.08.02 17:43buy stop18572.001.87901.87430.0000
40712006.08.02 17:44delete18572.001.87901.87430.0000
40722006.08.02 17:45buy stop18582.001.87901.87430.0000
40732006.08.02 17:45delete18582.001.87901.87430.0000
40742006.08.02 17:53buy stop18592.001.87901.87430.0000
40752006.08.02 17:54delete18592.001.87901.87430.0000
40762006.08.02 18:00buy stop18602.001.87981.87480.0000
40772006.08.02 18:00delete18562.001.86251.86780.0000
40782006.08.02 18:00sell stop18612.001.86271.86770.0000
40792006.08.03 14:01delete18602.001.87981.87480.0000
40802006.08.03 15:00buy stop18622.001.88701.87980.0000
40812006.08.03 15:03delete18622.001.88701.87980.0000
40822006.08.03 15:03buy stop18632.001.88701.87980.0000
40832006.08.03 15:26delete18632.001.88701.87980.0000
40842006.08.03 15:27buy stop18642.001.88701.87980.0000
40852006.08.03 15:28delete18642.001.88701.87980.0000
40862006.08.03 16:00buy stop18652.001.89171.88400.0000
40872006.08.03 16:00delete18612.001.86271.86770.0000
40882006.08.03 16:00sell stop18662.001.86281.87060.0000
40892006.08.03 16:06delete18652.001.89171.88400.0000
40902006.08.03 16:07buy stop18672.001.89171.88400.0000
40912006.08.03 17:00delete18662.001.86281.87060.0000
40922006.08.03 17:00sell stop18682.001.86321.87150.0000
40932006.08.03 23:00delete18682.001.86321.87150.0000
40942006.08.03 23:00sell stop18692.001.86411.87340.0000
40952006.08.04 00:00delete18692.001.86411.87340.0000
40962006.08.04 00:00sell stop18702.001.86481.87380.0000
40972006.08.04 01:00delete18702.001.86481.87380.0000
40982006.08.04 01:00sell stop18712.001.86681.87560.0000
40992006.08.04 02:00delete18712.001.86681.87560.0000
41002006.08.04 02:00sell stop18722.001.87001.87880.0000
41012006.08.04 11:08delete18672.001.89171.88400.0000
41022006.08.04 11:08buy stop18732.001.89171.88500.0000
41032006.08.04 11:09delete18732.001.89171.88500.0000
41042006.08.04 11:10buy stop18742.001.89171.88500.0000
41052006.08.04 11:12delete18742.001.89171.88500.0000
41062006.08.04 11:13buy stop18752.001.89171.88500.0000
41072006.08.04 11:14delete18752.001.89171.88500.0000
41082006.08.04 11:15buy stop18762.001.89171.88500.0000
41092006.08.04 11:17delete18762.001.89171.88500.0000
41102006.08.04 11:18buy stop18772.001.89171.88500.0000
41112006.08.04 11:19delete18772.001.89171.88500.0000
41122006.08.04 11:19buy stop18782.001.89171.88500.0000
41132006.08.04 11:20delete18782.001.89171.88500.0000
41142006.08.04 11:21buy stop18792.001.89171.88500.0000
41152006.08.04 11:21delete18792.001.89171.88500.0000
41162006.08.04 11:22buy stop18802.001.89171.88500.0000
41172006.08.04 11:23delete18802.001.89171.88500.0000
41182006.08.04 11:24buy stop18812.001.89171.88500.0000
41192006.08.04 11:26delete18812.001.89171.88500.0000
41202006.08.04 11:26buy stop18822.001.89171.88500.0000
41212006.08.04 11:32delete18822.001.89171.88500.0000
41222006.08.04 11:32buy stop18832.001.89171.88500.0000
41232006.08.04 11:33delete18832.001.89171.88500.0000
41242006.08.04 11:33buy stop18842.001.89171.88500.0000
41252006.08.04 11:34delete18842.001.89171.88500.0000
41262006.08.04 11:34buy stop18852.001.89171.88500.0000
41272006.08.04 11:36delete18852.001.89171.88500.0000
41282006.08.04 11:37buy stop18862.001.89171.88500.0000
41292006.08.04 11:38delete18862.001.89171.88500.0000
41302006.08.04 11:38buy stop18872.001.89171.88500.0000
41312006.08.04 11:43delete18872.001.89171.88500.0000
41322006.08.04 11:46buy stop18882.001.89171.88500.0000
41332006.08.04 11:46delete18882.001.89171.88500.0000
41342006.08.04 12:00buy stop18892.001.89261.88610.0000
41352006.08.04 12:00delete18892.001.89261.88610.0000
41362006.08.04 12:00buy stop18902.001.89261.88610.0000
41372006.08.04 12:02delete18902.001.89261.88610.0000
41382006.08.04 12:03buy stop18912.001.89261.88610.0000
41392006.08.04 12:06delete18912.001.89261.88610.0000
41402006.08.04 12:07buy stop18922.001.89261.88610.0000
41412006.08.04 12:08delete18922.001.89261.88610.0000
41422006.08.04 12:08buy stop18932.001.89261.88610.0000
41432006.08.04 12:09delete18932.001.89261.88610.0000
41442006.08.04 12:09buy stop18942.001.89261.88610.0000
41452006.08.04 12:11delete18942.001.89261.88610.0000
41462006.08.04 12:12buy stop18952.001.89261.88610.0000
41472006.08.04 12:12delete18952.001.89261.88610.0000
41482006.08.04 12:12buy stop18962.001.89261.88610.0000
41492006.08.04 13:15delete18962.001.89261.88610.0000
41502006.08.04 13:18buy stop18972.001.89261.88630.0000
41512006.08.04 13:18delete18972.001.89261.88630.0000
41522006.08.04 13:19buy stop18982.001.89261.88630.0000
41532006.08.04 13:20delete18982.001.89261.88630.0000
41542006.08.04 13:22buy stop18992.001.89261.88630.0000
41552006.08.04 13:24delete18992.001.89261.88630.0000
41562006.08.04 13:25buy stop19002.001.89261.88630.0000
41572006.08.04 13:25delete19002.001.89261.88630.0000
41582006.08.04 13:26buy stop19012.001.89261.88630.0000
41592006.08.04 13:26delete19012.001.89261.88630.0000
41602006.08.04 13:27buy stop19022.001.89261.88630.0000
41612006.08.04 15:05delete19022.001.89261.88630.0000
41622006.08.04 15:06buy stop19032.001.89261.88690.0000
41632006.08.04 15:08delete19032.001.89261.88690.0000
41642006.08.04 15:09buy stop19042.001.89261.88690.0000
41652006.08.04 15:12delete19042.001.89261.88690.0000
41662006.08.04 15:13buy stop19052.001.89261.88690.0000
41672006.08.04 15:13delete19052.001.89261.88690.0000
41682006.08.04 15:24buy stop19062.001.89261.88690.0000
41692006.08.04 15:25delete19062.001.89261.88690.0000
41702006.08.04 17:00buy stop19072.001.91031.90280.0000
41712006.08.04 17:01delete19072.001.91031.90280.0000
41722006.08.04 17:02buy stop19082.001.91031.90280.0000
41732006.08.04 17:03delete19082.001.91031.90280.0000
41742006.08.04 17:04buy stop19092.001.91031.90280.0000
41752006.08.04 17:05delete19092.001.91031.90280.0000
41762006.08.04 17:08buy stop19102.001.91031.90280.0000
41772006.08.04 17:09delete19102.001.91031.90280.0000
41782006.08.04 17:10buy stop19112.001.91031.90280.0000
41792006.08.04 17:11delete19112.001.91031.90280.0000
41802006.08.04 17:12buy stop19122.001.91031.90280.0000
41812006.08.04 17:13delete19122.001.91031.90280.0000
41822006.08.04 17:14buy stop19132.001.91031.90280.0000
41832006.08.04 17:14delete19132.001.91031.90280.0000
41842006.08.04 17:15buy stop19142.001.91031.90280.0000
41852006.08.04 17:34delete19142.001.91031.90280.0000
41862006.08.04 17:35buy stop19152.001.91031.90280.0000
41872006.08.04 17:36delete19152.001.91031.90280.0000
41882006.08.04 17:37buy stop19162.001.91031.90280.0000
41892006.08.04 17:48delete19162.001.91031.90280.0000
41902006.08.04 17:48buy stop19172.001.91031.90280.0000
41912006.08.04 17:51delete19172.001.91031.90280.0000
41922006.08.04 18:00buy stop19182.001.91301.90530.0000
41932006.08.07 20:00delete18722.001.87001.87880.0000
41942006.08.07 20:00sell stop19192.001.87041.87640.0000
41952006.08.07 21:00delete19192.001.87041.87640.0000
41962006.08.07 21:00sell stop19202.001.87321.87950.0000
41972006.08.07 22:00delete19202.001.87321.87950.0000
41982006.08.07 22:00sell stop19212.001.88391.89040.0000
41992006.08.08 02:00delete19212.001.88391.89040.0000
42002006.08.08 02:00sell stop19222.001.88451.89100.0000
42012006.08.08 03:00delete19222.001.88451.89100.0000
42022006.08.08 03:00sell stop19232.001.88541.89190.0000
42032006.08.08 15:00delete19232.001.88541.89190.0000
42042006.08.08 15:00sell stop19242.001.88561.89040.0000
42052006.08.08 16:00delete19242.001.88561.89040.0000
42062006.08.08 16:00sell stop19252.001.88591.89040.0000
42072006.08.08 17:00delete19252.001.88591.89040.0000
42082006.08.08 17:00sell stop19262.001.88611.89060.0000
42092006.08.08 18:00delete19262.001.88611.89060.0000
42102006.08.08 18:00sell stop19272.001.88771.89220.0000
42112006.08.08 19:00delete19272.001.88771.89220.0000
42122006.08.08 19:00sell stop19282.001.88961.89440.0000
42132006.08.08 21:15delete19182.001.91301.90530.0000
42142006.08.08 21:15buy stop19292.001.91301.90850.0000
42152006.08.08 21:15delete19292.001.91301.90850.0000
42162006.08.08 21:16buy stop19302.001.91301.90850.0000
42172006.08.08 21:17delete19302.001.91301.90850.0000
42182006.08.08 21:22buy stop19312.001.91301.90850.0000
42192006.08.08 21:22delete19312.001.91301.90850.0000
42202006.08.08 21:23buy stop19322.001.91301.90850.0000
42212006.08.08 22:00delete19322.001.91301.90850.0000
42222006.08.08 22:00buy stop19332.001.91461.90910.0000
42232006.08.08 22:00delete19282.001.88961.89440.0000
42242006.08.08 22:00sell stop19342.001.89111.89660.0000
42252006.08.08 23:00delete19342.001.89111.89660.0000
42262006.08.08 23:00sell stop19352.001.90331.90930.0000
42272006.08.09 01:47delete19352.001.90331.90930.0000
42282006.08.09 02:00sell stop19362.001.89761.90460.0000
42292006.08.09 03:29delete19362.001.89761.90460.0000
42302006.08.09 03:30sell stop19372.001.89761.90490.0000
42312006.08.09 03:30delete19372.001.89761.90490.0000
42322006.08.09 03:31sell stop19382.001.89761.90490.0000
42332006.08.09 03:32delete19382.001.89761.90490.0000
42342006.08.09 03:32sell stop19392.001.89761.90490.0000
42352006.08.09 04:00delete19392.001.89761.90490.0000
42362006.08.09 04:00sell stop19402.001.89711.90460.0000
42372006.08.10 17:17delete19402.001.89711.90460.0000
42382006.08.10 17:18sell stop19412.001.89711.90490.0000
42392006.08.10 17:19delete19412.001.89711.90490.0000
42402006.08.10 17:19sell stop19422.001.89711.90490.0000
42412006.08.10 17:20delete19422.001.89711.90490.0000
42422006.08.10 17:21sell stop19432.001.89711.90490.0000
42432006.08.10 17:21delete19432.001.89711.90490.0000
42442006.08.10 17:22sell stop19442.001.89711.90490.0000
42452006.08.10 17:22delete19442.001.89711.90490.0000
42462006.08.10 17:23sell stop19452.001.89711.90490.0000
42472006.08.10 17:23delete19452.001.89711.90490.0000
42482006.08.10 18:00sell stop19462.001.89031.89900.0000
42492006.08.10 18:11delete19462.001.89031.89900.0000
42502006.08.10 18:11sell stop19472.001.89031.89900.0000
42512006.08.10 18:12delete19472.001.89031.89900.0000
42522006.08.10 18:12sell stop19482.001.89031.89900.0000
42532006.08.10 18:15delete19482.001.89031.89900.0000
42542006.08.10 18:28sell stop19492.001.89031.89900.0000
42552006.08.10 18:29delete19492.001.89031.89900.0000
42562006.08.10 18:29sell stop19502.001.89031.89900.0000
42572006.08.10 18:31delete19502.001.89031.89900.0000
42582006.08.10 18:32sell stop19512.001.89031.89900.0000
42592006.08.10 18:32delete19512.001.89031.89900.0000
42602006.08.10 18:33sell stop19522.001.89031.89900.0000
42612006.08.10 18:34delete19522.001.89031.89900.0000
42622006.08.10 18:35sell stop19532.001.89031.89900.0000
42632006.08.10 18:35delete19532.001.89031.89900.0000
42642006.08.10 18:36sell stop19542.001.89031.89900.0000
42652006.08.10 18:36delete19542.001.89031.89900.0000
42662006.08.10 18:37sell stop19552.001.89031.89900.0000
42672006.08.10 18:38delete19552.001.89031.89900.0000
42682006.08.10 19:00sell stop19562.001.88671.89600.0000
42692006.08.11 05:00delete19332.001.91461.90910.0000
42702006.08.11 05:00buy stop19572.001.91141.90240.0000
42712006.08.11 21:00delete19572.001.91141.90240.0000
42722006.08.11 21:00buy stop19582.001.91101.90300.0000
42732006.08.14 01:00delete19582.001.91101.90300.0000
42742006.08.14 01:00buy stop19592.001.90971.90170.0000
42752006.08.14 02:00delete19592.001.90971.90170.0000
42762006.08.14 02:00buy stop19602.001.90951.90150.0000
42772006.08.14 03:00delete19602.001.90951.90150.0000
42782006.08.14 03:00buy stop19612.001.90901.90100.0000
42792006.08.14 11:52delete19562.001.88671.89600.0000
42802006.08.14 11:53sell stop19622.001.88671.89370.0000
42812006.08.14 13:31delete19622.001.88671.89370.0000
42822006.08.14 13:31sell stop19632.001.88671.89300.0000
42832006.08.14 14:00delete19632.001.88671.89300.0000
42842006.08.14 14:00sell stop19642.001.88661.89240.0000
42852006.08.14 14:07delete19642.001.88661.89240.0000
42862006.08.14 14:10sell stop19652.001.88661.89240.0000
42872006.08.14 14:11delete19652.001.88661.89240.0000
42882006.08.14 14:11sell stop19662.001.88661.89240.0000
42892006.08.14 14:17delete19662.001.88661.89240.0000
42902006.08.14 14:18sell stop19672.001.88661.89240.0000
42912006.08.14 14:20delete19672.001.88661.89240.0000
42922006.08.14 14:22sell stop19682.001.88661.89240.0000
42932006.08.14 14:23delete19682.001.88661.89240.0000
42942006.08.14 14:23sell stop19692.001.88661.89240.0000
42952006.08.14 14:25delete19692.001.88661.89240.0000
42962006.08.14 14:26sell stop19702.001.88661.89240.0000
42972006.08.14 14:26delete19702.001.88661.89240.0000
42982006.08.14 14:27sell stop19712.001.88661.89240.0000
42992006.08.14 14:31delete19712.001.88661.89240.0000
43002006.08.14 14:35sell stop19722.001.88661.89240.0000
43012006.08.14 14:57delete19722.001.88661.89240.0000
43022006.08.14 14:57sell stop19732.001.88661.89240.0000
43032006.08.14 14:57delete19732.001.88661.89240.0000
43042006.08.14 15:00sell stop19742.001.88571.89170.0000
43052006.08.14 15:05delete19742.001.88571.89170.0000
43062006.08.14 15:14sell stop19752.001.88571.89170.0000
43072006.08.14 15:15delete19752.001.88571.89170.0000
43082006.08.14 15:16sell stop19762.001.88571.89170.0000
43092006.08.14 15:17delete19762.001.88571.89170.0000
43102006.08.14 15:17sell stop19772.001.88571.89170.0000
43112006.08.14 15:18delete19772.001.88571.89170.0000
43122006.08.14 15:32sell stop19782.001.88571.89170.0000
43132006.08.14 15:32delete19782.001.88571.89170.0000
43142006.08.14 15:34sell stop19792.001.88571.89170.0000
43152006.08.14 15:39delete19792.001.88571.89170.0000
43162006.08.14 15:39sell stop19802.001.88571.89170.0000
43172006.08.14 15:40delete19802.001.88571.89170.0000
43182006.08.14 15:41sell stop19812.001.88571.89170.0000
43192006.08.14 15:42delete19812.001.88571.89170.0000
43202006.08.14 15:44sell stop19822.001.88571.89170.0000
43212006.08.14 15:45delete19822.001.88571.89170.0000
43222006.08.14 15:45sell stop19832.001.88571.89170.0000
43232006.08.14 15:48delete19832.001.88571.89170.0000
43242006.08.14 15:49sell stop19842.001.88571.89170.0000
43252006.08.14 16:00delete19842.001.88571.89170.0000
43262006.08.14 16:00sell stop19852.001.88411.88990.0000
43272006.08.14 18:00delete19612.001.90901.90100.0000
43282006.08.14 18:00buy stop19862.001.90551.89900.0000
43292006.08.14 23:00delete19862.001.90551.89900.0000
43302006.08.14 23:00buy stop19872.001.90301.89630.0000
43312006.08.15 00:00delete19872.001.90301.89630.0000
43322006.08.15 00:00buy stop19882.001.90091.89420.0000
43332006.08.15 01:00delete19882.001.90091.89420.0000
43342006.08.15 01:00buy stop19892.001.89921.89250.0000
43352006.08.15 20:00delete19892.001.89921.89250.0000
43362006.08.15 20:00buy stop19902.001.89851.89050.0000
43372006.08.16 01:00delete19902.001.89851.89050.0000
43382006.08.16 01:00buy stop19912.001.89801.89080.0000
43392006.08.16 15:31delete19912.001.89801.89080.0000
43402006.08.16 15:31buy stop19922.001.89801.89350.0000
43412006.08.16 15:32delete19922.001.89801.89350.0000
43422006.08.16 15:32buy stop19932.001.89801.89350.0000
43432006.08.16 15:32delete19932.001.89801.89350.0000
43442006.08.16 15:33buy stop19942.001.89801.89350.0000
43452006.08.16 15:33delete19942.001.89801.89350.0000
43462006.08.16 15:34buy stop19952.001.89801.89350.0000
43472006.08.16 15:35delete19952.001.89801.89350.0000
43482006.08.16 15:35buy stop19962.001.89801.89350.0000
43492006.08.16 15:36delete19962.001.89801.89350.0000
43502006.08.16 15:37buy stop19972.001.89801.89350.0000
43512006.08.16 15:37delete19972.001.89801.89350.0000
43522006.08.16 15:39buy stop19982.001.89801.89350.0000
43532006.08.16 15:40delete19982.001.89801.89350.0000
43542006.08.16 15:40buy stop19992.001.89801.89350.0000
43552006.08.16 15:40delete19992.001.89801.89350.0000
43562006.08.16 16:00buy stop20002.001.89961.89410.0000
43572006.08.16 16:02delete20002.001.89961.89410.0000
43582006.08.16 16:03buy stop20012.001.89961.89410.0000
43592006.08.16 16:05delete20012.001.89961.89410.0000
43602006.08.16 16:05buy stop20022.001.89961.89410.0000
43612006.08.16 16:06delete20022.001.89961.89410.0000
43622006.08.16 16:09buy stop20032.001.89961.89410.0000
43632006.08.16 16:09delete20032.001.89961.89410.0000
43642006.08.16 16:11buy stop20042.001.89961.89410.0000
43652006.08.16 16:12delete20042.001.89961.89410.0000
43662006.08.16 17:00buy stop20052.001.90261.89690.0000
43672006.08.16 23:00delete19852.001.88411.88990.0000
43682006.08.16 23:00sell stop20062.001.88531.89180.0000
43692006.08.17 20:00delete20062.001.88531.89180.0000
43702006.08.17 20:00sell stop20072.001.88581.89210.0000
43712006.08.17 20:58delete20072.001.88581.89210.0000
43722006.08.17 20:59sell stop20082.001.88581.89210.0000
43732006.08.17 20:59delete20082.001.88581.89210.0000
43742006.08.17 21:00sell stop20092.001.88271.88970.0000
43752006.08.17 21:01delete20092.001.88271.88970.0000
43762006.08.17 21:02sell stop20102.001.88271.88970.0000
43772006.08.17 21:02delete20102.001.88271.88970.0000
43782006.08.17 21:04sell stop20112.001.88271.88970.0000
43792006.08.17 21:04delete20112.001.88271.88970.0000
43802006.08.17 21:05sell stop20122.001.88271.88970.0000
43812006.08.17 21:12delete20122.001.88271.88970.0000
43822006.08.17 21:13sell stop20132.001.88271.88970.0000
43832006.08.17 21:13delete20132.001.88271.88970.0000
43842006.08.17 21:23sell stop20142.001.88271.88970.0000
43852006.08.17 21:27delete20142.001.88271.88970.0000
43862006.08.17 21:28sell stop20152.001.88271.88970.0000
43872006.08.17 21:29delete20152.001.88271.88970.0000
43882006.08.17 21:29sell stop20162.001.88271.88970.0000
43892006.08.17 21:31delete20162.001.88271.88970.0000
43902006.08.17 21:32sell stop20172.001.88271.88970.0000
43912006.08.17 21:33delete20172.001.88271.88970.0000
43922006.08.17 21:35sell stop20182.001.88271.88970.0000
43932006.08.17 21:36delete20182.001.88271.88970.0000
43942006.08.17 21:37sell stop20192.001.88271.88970.0000
43952006.08.17 21:38delete20192.001.88271.88970.0000
43962006.08.17 21:39sell stop20202.001.88271.88970.0000
43972006.08.17 21:40delete20202.001.88271.88970.0000
43982006.08.17 21:41sell stop20212.001.88271.88970.0000
43992006.08.17 22:00delete20212.001.88271.88970.0000
44002006.08.17 22:00sell stop20222.001.88211.88910.0000
44012006.08.18 14:18delete20222.001.88211.88910.0000
44022006.08.18 15:00sell stop20232.001.87791.88360.0000
44032006.08.18 17:25delete20232.001.87791.88360.0000
44042006.08.18 17:26sell stop20242.001.87791.88310.0000
44052006.08.18 17:26delete20242.001.87791.88310.0000
44062006.08.18 17:27sell stop20252.001.87791.88310.0000
44072006.08.18 17:28delete20252.001.87791.88310.0000
44082006.08.18 17:28sell stop20262.001.87791.88310.0000
44092006.08.18 17:29delete20262.001.87791.88310.0000
44102006.08.18 17:29sell stop20272.001.87791.88310.0000
44112006.08.18 18:00delete20272.001.87791.88310.0000
44122006.08.18 18:00sell stop20282.001.87771.88370.0000
44132006.08.21 00:00delete20052.001.90261.89690.0000
44142006.08.21 00:00buy stop20292.001.90171.89520.0000
44152006.08.21 01:00delete20292.001.90171.89520.0000
44162006.08.21 01:00buy stop20302.001.90091.89440.0000
44172006.08.21 19:00delete20302.001.90091.89440.0000
44182006.08.21 19:00buy stop20312.001.89981.89330.0000
44192006.08.23 01:00delete20282.001.87771.88370.0000
44202006.08.23 01:00sell stop20322.001.87841.88520.0000
44212006.08.23 02:00delete20322.001.87841.88520.0000
44222006.08.23 02:00sell stop20332.001.87881.88560.0000
44232006.08.23 03:00delete20332.001.87881.88560.0000
44242006.08.23 03:00sell stop20342.001.87931.88610.0000
44252006.08.23 05:00delete20342.001.87931.88610.0000
44262006.08.23 05:00sell stop20352.001.88041.88740.0000
44272006.08.23 06:00delete20352.001.88041.88740.0000
44282006.08.23 06:00sell stop20362.001.88061.88740.0000
44292006.08.23 08:00delete20362.001.88061.88740.0000
44302006.08.23 08:00sell stop20372.001.88111.88740.0000
44312006.08.23 09:00delete20372.001.88111.88740.0000
44322006.08.23 09:00sell stop20382.001.88191.88760.0000
44332006.08.23 11:00delete20382.001.88191.88760.0000
44342006.08.23 11:00sell stop20392.001.88331.88900.0000
44352006.08.23 12:00delete20392.001.88331.88900.0000
44362006.08.23 12:00sell stop20402.001.88501.89080.0000
44372006.08.23 16:00delete20402.001.88501.89080.0000
44382006.08.23 16:00sell stop20412.001.88521.89090.0000
44392006.08.23 17:00delete20412.001.88521.89090.0000
44402006.08.23 17:00sell stop20422.001.88551.89120.0000
44412006.08.23 17:01delete20312.001.89981.89330.0000
44422006.08.23 17:02buy stop20432.001.89981.89410.0000
44432006.08.23 17:03delete20432.001.89981.89410.0000
44442006.08.23 17:03buy stop20442.001.89981.89410.0000
44452006.08.23 17:04delete20442.001.89981.89410.0000
44462006.08.23 17:04buy stop20452.001.89981.89410.0000
44472006.08.23 17:05delete20452.001.89981.89410.0000
44482006.08.23 17:05buy stop20462.001.89981.89410.0000
44492006.08.23 17:06delete20462.001.89981.89410.0000
44502006.08.23 17:06buy stop20472.001.89981.89410.0000
44512006.08.25 03:04delete20422.001.88551.89120.0000
44522006.08.25 03:04sell stop20482.001.88551.89230.0000
44532006.08.25 03:06delete20482.001.88551.89230.0000
44542006.08.25 03:06sell stop20492.001.88551.89230.0000
44552006.08.25 03:12delete20492.001.88551.89230.0000
44562006.08.25 03:12sell stop20502.001.88551.89230.0000
44572006.08.25 04:00delete20502.001.88551.89230.0000
44582006.08.25 04:00sell stop20512.001.88521.89220.0000
44592006.08.25 09:28delete20512.001.88521.89220.0000
44602006.08.25 09:29sell stop20522.001.88521.89090.0000
44612006.08.25 09:30delete20522.001.88521.89090.0000
44622006.08.25 09:42sell stop20532.001.88521.89090.0000
44632006.08.25 09:42delete20532.001.88521.89090.0000
44642006.08.25 10:00sell stop20542.001.88281.88860.0000
44652006.08.28 01:00delete20472.001.89981.89410.0000
44662006.08.28 01:00buy stop20552.001.89751.89080.0000
44672006.08.28 16:48delete20552.001.89751.89080.0000
44682006.08.28 17:00buy stop20562.001.89951.89480.0000
44692006.08.28 17:09delete20562.001.89951.89480.0000
44702006.08.28 17:09buy stop20572.001.89951.89480.0000
44712006.08.28 17:27delete20572.001.89951.89480.0000
44722006.08.28 17:28buy stop20582.001.89951.89480.0000
44732006.08.29 07:51delete20582.001.89951.89480.0000
44742006.08.29 07:51buy stop20592.001.89951.89450.0000
44752006.08.29 08:09delete20592.001.89951.89450.0000
44762006.08.29 08:09buy stop20602.001.89951.89480.0000
44772006.08.29 08:10delete20602.001.89951.89480.0000
44782006.08.29 08:10buy stop20612.001.89951.89480.0000
44792006.08.29 08:11delete20612.001.89951.89480.0000
44802006.08.29 08:11buy stop20622.001.89951.89480.0000
44812006.08.29 08:12delete20622.001.89951.89480.0000
44822006.08.29 08:12buy stop20632.001.89951.89480.0000
44832006.08.29 08:20delete20632.001.89951.89480.0000
44842006.08.29 08:20buy stop20642.001.89951.89480.0000
44852006.08.29 08:27delete20642.001.89951.89480.0000
44862006.08.29 08:40buy stop20652.001.89951.89480.0000
44872006.08.29 08:45delete20652.001.89951.89480.0000
44882006.08.29 08:46buy stop20662.001.89951.89480.0000
44892006.08.29 08:48delete20662.001.89951.89480.0000
44902006.08.29 08:48buy stop20672.001.89951.89480.0000
44912006.08.29 08:49delete20672.001.89951.89480.0000
44922006.08.29 08:49buy stop20682.001.89951.89480.0000
44932006.08.29 08:53delete20682.001.89951.89480.0000
44942006.08.29 08:54buy stop20692.001.89951.89480.0000
44952006.08.29 08:59delete20692.001.89951.89480.0000
44962006.08.29 09:00buy stop20702.001.89961.89490.0000
44972006.08.29 09:01delete20702.001.89961.89490.0000
44982006.08.29 09:01buy stop20712.001.89961.89490.0000
44992006.08.29 09:05delete20712.001.89961.89490.0000
45002006.08.29 09:05buy stop20722.001.89961.89490.0000
45012006.08.29 09:19delete20722.001.89961.89490.0000
45022006.08.29 09:19buy stop20732.001.89961.89490.0000
45032006.08.29 09:20delete20732.001.89961.89490.0000
45042006.08.29 09:20buy stop20742.001.89961.89490.0000
45052006.08.29 09:24delete20742.001.89961.89490.0000
45062006.08.29 09:24buy stop20752.001.89961.89490.0000
45072006.08.29 09:26delete20752.001.89961.89490.0000
45082006.08.29 09:26buy stop20762.001.89961.89490.0000
45092006.08.29 10:01delete20762.001.89961.89490.0000
45102006.08.29 10:01buy stop20772.001.89961.89460.0000
45112006.08.29 10:02delete20772.001.89961.89460.0000
45122006.08.29 10:02buy stop20782.001.89961.89460.0000
45132006.08.29 10:03delete20782.001.89961.89460.0000
45142006.08.29 10:03buy stop20792.001.89961.89460.0000
45152006.08.29 10:14delete20792.001.89961.89460.0000
45162006.08.29 10:15buy stop20802.001.89961.89460.0000
45172006.08.29 10:16delete20802.001.89961.89460.0000
45182006.08.29 10:21buy stop20812.001.89961.89460.0000
45192006.08.29 10:21delete20812.001.89961.89460.0000
45202006.08.29 10:43buy stop20822.001.89961.89460.0000
45212006.08.29 10:44delete20822.001.89961.89460.0000
45222006.08.29 11:00buy stop20832.001.90101.89580.0000
45232006.08.29 11:01delete20832.001.90101.89580.0000
45242006.08.29 11:02buy stop20842.001.90101.89580.0000
45252006.08.29 11:02delete20842.001.90101.89580.0000
45262006.08.29 11:09buy stop20852.001.90101.89580.0000
45272006.08.29 11:10delete20852.001.90101.89580.0000
45282006.08.29 11:10buy stop20862.001.90101.89580.0000
45292006.08.29 11:12delete20862.001.90101.89580.0000
45302006.08.29 11:58buy stop20872.001.90101.89580.0000
45312006.08.29 11:58delete20872.001.90101.89580.0000
45322006.08.29 11:59buy stop20882.001.90101.89580.0000
45332006.08.29 11:59delete20882.001.90101.89580.0000
45342006.08.29 12:00buy stop20892.001.90301.89780.0000
45352006.08.29 17:00delete20542.001.88281.88860.0000
45362006.08.29 17:00sell stop20902.001.88321.88850.0000
45372006.08.29 18:00delete20902.001.88321.88850.0000
45382006.08.29 18:00sell stop20912.001.88341.88970.0000
45392006.08.29 19:00delete20912.001.88341.88970.0000
45402006.08.29 19:00sell stop20922.001.88411.89060.0000
45412006.08.30 01:00delete20922.001.88411.89060.0000
45422006.08.30 01:00sell stop20932.001.88581.89330.0000
45432006.08.30 05:00delete20932.001.88581.89330.0000
45442006.08.30 05:00sell stop20942.001.88611.89380.0000
45452006.08.30 10:00delete20942.001.88611.89380.0000
45462006.08.30 10:00sell stop20952.001.88651.89400.0000
45472006.08.30 10:02delete20892.001.90301.89780.0000
45482006.08.30 10:03buy stop20962.001.90301.89550.0000
45492006.08.30 10:03delete20962.001.90301.89550.0000
45502006.08.30 10:04buy stop20972.001.90301.89550.0000
45512006.08.30 11:00delete20952.001.88651.89400.0000
45522006.08.30 11:00sell stop20982.001.88821.89590.0000
45532006.08.30 12:00delete20982.001.88821.89590.0000
45542006.08.30 12:00sell stop20992.001.88851.89630.0000
45552006.08.30 13:00delete20992.001.88851.89630.0000
45562006.08.30 13:00sell stop21002.001.88861.89630.0000
45572006.08.30 13:01delete20972.001.90301.89550.0000
45582006.08.30 13:05buy stop21012.001.90301.89530.0000
45592006.08.30 13:05delete21012.001.90301.89530.0000
45602006.08.30 13:30buy stop21022.001.90301.89530.0000
45612006.08.30 13:31delete21022.001.90301.89530.0000
45622006.08.30 13:31buy stop21032.001.90301.89530.0000
45632006.08.30 13:34delete21032.001.90301.89530.0000
45642006.08.30 13:35buy stop21042.001.90301.89530.0000
45652006.08.30 13:36delete21042.001.90301.89530.0000
45662006.08.30 13:36buy stop21052.001.90301.89530.0000
45672006.08.30 13:37delete21052.001.90301.89530.0000
45682006.08.30 13:37buy stop21062.001.90301.89530.0000
45692006.08.30 13:38delete21062.001.90301.89530.0000
45702006.08.30 13:39buy stop21072.001.90301.89530.0000
45712006.08.30 13:40delete21072.001.90301.89530.0000
45722006.08.30 13:41buy stop21082.001.90301.89530.0000
45732006.08.30 14:00delete21082.001.90301.89530.0000
45742006.08.30 14:00buy stop21092.001.90471.89770.0000
45752006.08.30 14:00delete21002.001.88861.89630.0000
45762006.08.30 14:00sell stop21102.001.88981.89680.0000
45772006.08.30 16:11delete21092.001.90471.89770.0000
45782006.08.30 16:12buy stop21112.001.90471.89800.0000
45792006.08.30 16:12delete21112.001.90471.89800.0000
45802006.08.30 16:12buy stop21122.001.90471.89800.0000
45812006.08.30 16:13delete21122.001.90471.89800.0000
45822006.08.30 16:41buy stop21132.001.90471.89800.0000
45832006.08.30 16:44delete21132.001.90471.89800.0000
45842006.08.30 17:00buy stop21142.001.90621.89920.0000
45852006.08.30 17:22delete21142.001.90621.89920.0000
45862006.08.30 17:25buy stop21152.001.90621.89920.0000
45872006.08.30 17:54delete21152.001.90621.89920.0000
45882006.08.30 17:55buy stop21162.001.90621.89920.0000
45892006.08.30 17:56delete21162.001.90621.89920.0000
45902006.08.30 17:57buy stop21172.001.90621.89920.0000
45912006.08.30 17:58delete21172.001.90621.89920.0000
45922006.08.30 17:59buy stop21182.001.90621.89920.0000
45932006.08.30 17:59delete21182.001.90621.89920.0000
45942006.08.30 18:00buy stop21192.001.90621.90000.0000
45952006.08.30 18:00delete21192.001.90621.90000.0000
45962006.08.30 18:01buy stop21202.001.90621.90000.0000
45972006.08.30 18:03delete21202.001.90621.90000.0000
45982006.08.30 18:04buy stop21212.001.90621.90000.0000
45992006.08.30 18:07delete21212.001.90621.90000.0000
46002006.08.30 18:07buy stop21222.001.90621.90000.0000
46012006.08.31 09:14delete21222.001.90621.90000.0000
46022006.08.31 09:16buy stop21232.001.90621.90100.0000
46032006.08.31 09:17delete21232.001.90621.90100.0000
46042006.08.31 09:20buy stop21242.001.90621.90100.0000
46052006.08.31 09:21delete21242.001.90621.90100.0000
46062006.08.31 10:00buy stop21252.001.90801.90300.0000
46072006.08.31 10:22delete21252.001.90801.90300.0000
46082006.08.31 10:23buy stop21262.001.90801.90300.0000
46092006.08.31 10:25delete21262.001.90801.90300.0000
46102006.08.31 10:27buy stop21272.001.90801.90300.0000
46112006.08.31 10:27delete21272.001.90801.90300.0000
46122006.08.31 10:32buy stop21282.001.90801.90300.0000
46132006.08.31 10:34delete21282.001.90801.90300.0000
46142006.08.31 10:36buy stop21292.001.90801.90300.0000
46152006.08.31 10:36delete21292.001.90801.90300.0000
46162006.08.31 10:50buy stop21302.001.90801.90300.0000
46172006.08.31 10:51delete21302.001.90801.90300.0000
46182006.08.31 10:54buy stop21312.001.90801.90300.0000
46192006.08.31 10:54delete21312.001.90801.90300.0000
46202006.08.31 10:55buy stop21322.001.90801.90300.0000
46212006.08.31 10:56delete21322.001.90801.90300.0000
46222006.08.31 10:58buy stop21332.001.90801.90300.0000
46232006.08.31 10:59delete21332.001.90801.90300.0000
46242006.08.31 10:59buy stop21342.001.90801.90300.0000
46252006.08.31 11:00delete21342.001.90801.90300.0000
46262006.08.31 11:00buy stop21352.001.90881.90360.0000
46272006.08.31 12:54delete21352.001.90881.90360.0000
46282006.08.31 12:54buy stop21362.001.90881.90360.0000
46292006.08.31 12:55delete21362.001.90881.90360.0000
46302006.08.31 12:55buy stop21372.001.90881.90360.0000
46312006.08.31 15:31delete21372.001.90881.90360.0000
46322006.08.31 15:31buy stop21382.001.90881.90380.0000
46332006.08.31 15:34delete21382.001.90881.90380.0000
46342006.08.31 15:35buy stop21392.001.90881.90380.0000
46352006.08.31 15:36delete21392.001.90881.90380.0000
46362006.08.31 15:37buy stop21402.001.90881.90380.0000
46372006.08.31 15:37delete21402.001.90881.90380.0000
46382006.08.31 15:38buy stop21412.001.90881.90380.0000
46392006.08.31 15:39delete21412.001.90881.90380.0000
46402006.08.31 15:44buy stop21422.001.90881.90380.0000
46412006.08.31 15:45delete21422.001.90881.90380.0000
46422006.08.31 15:48buy stop21432.001.90881.90380.0000
46432006.08.31 15:49delete21432.001.90881.90380.0000
46442006.08.31 15:50buy stop21442.001.90881.90380.0000
46452006.08.31 15:50delete21442.001.90881.90380.0000
46462006.08.31 15:51buy stop21452.001.90881.90380.0000
46472006.08.31 15:51delete21452.001.90881.90380.0000
46482006.08.31 15:52buy stop21462.001.90881.90380.0000
46492006.08.31 15:52delete21462.001.90881.90380.0000
46502006.08.31 15:52buy stop21472.001.90881.90380.0000
46512006.08.31 15:54delete21472.001.90881.90380.0000
46522006.08.31 15:54buy stop21482.001.90881.90380.0000
46532006.08.31 15:55delete21482.001.90881.90380.0000
46542006.08.31 15:56buy stop21492.001.90881.90380.0000
46552006.08.31 15:57delete21492.001.90881.90380.0000
46562006.08.31 15:57buy stop21502.001.90881.90380.0000
46572006.08.31 15:58delete21502.001.90881.90380.0000
46582006.08.31 15:58buy stop21512.001.90881.90380.0000
46592006.08.31 16:00delete21512.001.90881.90380.0000
46602006.08.31 16:00buy stop21522.001.90931.90430.0000
46612006.09.01 02:00delete21102.001.88981.89680.0000
46622006.09.01 02:00sell stop21532.001.89021.89670.0000
46632006.09.01 03:00delete21532.001.89021.89670.0000
46642006.09.01 03:00sell stop21542.001.89051.89700.0000
46652006.09.01 05:00delete21542.001.89051.89700.0000
46662006.09.01 05:00sell stop21552.001.89731.90380.0000
46672006.09.01 13:00delete21552.001.89731.90380.0000
46682006.09.01 13:00sell stop21562.001.89791.90290.0000
46692006.09.01 15:33delete21562.001.89791.90290.0000
46702006.09.01 15:34sell stop21572.001.89791.90240.0000
46712006.09.01 15:46delete21572.001.89791.90240.0000
46722006.09.01 15:47sell stop21582.001.89791.90240.0000
46732006.09.01 15:49delete21582.001.89791.90240.0000
46742006.09.01 15:50sell stop21592.001.89791.90240.0000
46752006.09.01 15:51delete21592.001.89791.90240.0000
46762006.09.01 16:00sell stop21602.001.89551.90100.0000
46772006.09.04 23:00delete21522.001.90931.90430.0000
46782006.09.04 23:00buy stop21612.001.90881.90430.0000
46792006.09.05 00:00delete21612.001.90881.90430.0000
46802006.09.05 00:00buy stop21622.001.90831.90380.0000
46812006.09.05 16:38delete21602.001.89551.90100.0000
46822006.09.05 16:53sell stop21632.001.89551.90050.0000
46832006.09.05 16:53delete21632.001.89551.90050.0000
46842006.09.05 16:55sell stop21642.001.89551.90050.0000
46852006.09.05 16:55delete21642.001.89551.90050.0000
46862006.09.05 16:56sell stop21652.001.89551.90050.0000
46872006.09.05 16:57delete21652.001.89551.90050.0000
46882006.09.05 16:57sell stop21662.001.89551.90050.0000
46892006.09.05 17:00delete21662.001.89551.90050.0000
46902006.09.05 17:00sell stop21672.001.89441.89970.0000
46912006.09.05 17:22delete21672.001.89441.89970.0000
46922006.09.05 18:00sell stop21682.001.89121.89700.0000
46932006.09.06 11:34delete21682.001.89121.89700.0000
46942006.09.06 11:34sell stop21692.001.89121.89600.0000
46952006.09.06 11:35delete21692.001.89121.89600.0000
46962006.09.06 11:36sell stop21702.001.89121.89600.0000
46972006.09.06 11:36delete21702.001.89121.89600.0000
46982006.09.06 11:42sell stop21712.001.89121.89600.0000
46992006.09.06 11:42delete21712.001.89121.89600.0000
47002006.09.06 11:43sell stop21722.001.89121.89600.0000
47012006.09.06 11:44delete21722.001.89121.89600.0000
47022006.09.06 12:00sell stop21732.001.88971.89470.0000
47032006.09.06 12:03delete21732.001.88971.89470.0000
47042006.09.06 12:04sell stop21742.001.88971.89470.0000
47052006.09.06 12:12delete21742.001.88971.89470.0000
47062006.09.06 12:38sell stop21752.001.88971.89470.0000
47072006.09.06 12:38delete21752.001.88971.89470.0000
47082006.09.06 12:39sell stop21762.001.88971.89470.0000
47092006.09.06 12:47delete21762.001.88971.89470.0000
47102006.09.06 12:48sell stop21772.001.88971.89470.0000
47112006.09.06 12:48delete21772.001.88971.89470.0000
47122006.09.06 12:48sell stop21782.001.88971.89470.0000
47132006.09.06 12:49delete21782.001.88971.89470.0000
47142006.09.06 12:49sell stop21792.001.88971.89470.0000
47152006.09.06 12:51delete21792.001.88971.89470.0000
47162006.09.06 12:51sell stop21802.001.88971.89470.0000
47172006.09.06 12:52delete21802.001.88971.89470.0000
47182006.09.06 12:52sell stop21812.001.88971.89470.0000
47192006.09.06 12:53delete21812.001.88971.89470.0000
47202006.09.06 12:53sell stop21822.001.88971.89470.0000
47212006.09.06 12:54delete21822.001.88971.89470.0000
47222006.09.06 13:00sell stop21832.001.88841.89340.0000
47232006.09.06 13:12delete21832.001.88841.89340.0000
47242006.09.06 13:12sell stop21842.001.88841.89340.0000
47252006.09.06 13:13delete21842.001.88841.89340.0000
47262006.09.06 13:13sell stop21852.001.88841.89340.0000
47272006.09.06 13:14delete21852.001.88841.89340.0000
47282006.09.06 13:14sell stop21862.001.88841.89340.0000
47292006.09.06 13:15delete21862.001.88841.89340.0000
47302006.09.06 13:15sell stop21872.001.88841.89340.0000
47312006.09.06 13:16delete21872.001.88841.89340.0000
47322006.09.06 13:16sell stop21882.001.88841.89340.0000
47332006.09.06 13:17delete21882.001.88841.89340.0000
47342006.09.06 13:23sell stop21892.001.88841.89340.0000
47352006.09.06 13:24delete21892.001.88841.89340.0000
47362006.09.06 13:25sell stop21902.001.88841.89340.0000
47372006.09.06 13:31delete21902.001.88841.89340.0000
47382006.09.06 13:32sell stop21912.001.88841.89340.0000
47392006.09.06 13:33delete21912.001.88841.89340.0000
47402006.09.06 13:33sell stop21922.001.88841.89340.0000
47412006.09.06 13:34delete21922.001.88841.89340.0000
47422006.09.06 14:00sell stop21932.001.88661.89140.0000
47432006.09.06 14:06delete21932.001.88661.89140.0000
47442006.09.06 14:07sell stop21942.001.88661.89140.0000
47452006.09.06 14:08delete21942.001.88661.89140.0000
47462006.09.06 14:08sell stop21952.001.88661.89140.0000
47472006.09.06 14:09delete21952.001.88661.89140.0000
47482006.09.06 14:10sell stop21962.001.88661.89140.0000
47492006.09.06 14:11delete21962.001.88661.89140.0000
47502006.09.06 14:11sell stop21972.001.88661.89140.0000
47512006.09.06 14:13delete21972.001.88661.89140.0000
47522006.09.06 14:14sell stop21982.001.88661.89140.0000
47532006.09.06 14:14delete21982.001.88661.89140.0000
47542006.09.06 15:00sell stop21992.001.88321.88820.0000
47552006.09.06 15:19delete21992.001.88321.88820.0000
47562006.09.06 15:19sell stop22002.001.88321.88820.0000
47572006.09.06 15:22delete22002.001.88321.88820.0000
47582006.09.06 15:23sell stop22012.001.88321.88820.0000
47592006.09.06 15:23delete22012.001.88321.88820.0000
47602006.09.06 15:42sell stop22022.001.88321.88820.0000
47612006.09.06 15:43delete22022.001.88321.88820.0000
47622006.09.06 15:44sell stop22032.001.88321.88820.0000
47632006.09.06 15:44delete22032.001.88321.88820.0000
47642006.09.06 15:44sell stop22042.001.88321.88820.0000
47652006.09.06 15:45delete22042.001.88321.88820.0000
47662006.09.06 15:46sell stop22052.001.88321.88820.0000
47672006.09.06 15:47delete22052.001.88321.88820.0000
47682006.09.06 15:47sell stop22062.001.88321.88820.0000
47692006.09.06 15:48delete22062.001.88321.88820.0000
47702006.09.06 15:48sell stop22072.001.88321.88820.0000
47712006.09.06 15:49delete22072.001.88321.88820.0000
47722006.09.06 15:49sell stop22082.001.88321.88820.0000
47732006.09.06 15:51delete22082.001.88321.88820.0000
47742006.09.06 15:52sell stop22092.001.88321.88820.0000
47752006.09.06 15:54delete22092.001.88321.88820.0000
47762006.09.06 15:54sell stop22102.001.88321.88820.0000
47772006.09.06 15:57delete22102.001.88321.88820.0000
47782006.09.06 15:58sell stop22112.001.88321.88820.0000
47792006.09.06 16:00delete22112.001.88321.88820.0000
47802006.09.06 16:00delete21622.001.90831.90380.0000
47812006.09.06 16:00buy stop22122.001.90781.90260.0000
47822006.09.06 16:00sell stop22132.001.88091.88620.0000
47832006.09.06 16:45delete22132.001.88091.88620.0000
47842006.09.06 16:46sell stop22142.001.88091.88620.0000
47852006.09.06 16:46delete22142.001.88091.88620.0000
47862006.09.06 16:47sell stop22152.001.88091.88620.0000
47872006.09.06 16:47delete22152.001.88091.88620.0000
47882006.09.06 16:48sell stop22162.001.88091.88620.0000
47892006.09.06 16:48delete22162.001.88091.88620.0000
47902006.09.06 16:53sell stop22172.001.88091.88620.0000
47912006.09.06 16:53delete22172.001.88091.88620.0000
47922006.09.06 16:55sell stop22182.001.88091.88620.0000
47932006.09.06 16:56delete22182.001.88091.88620.0000
47942006.09.06 16:56sell stop22192.001.88091.88620.0000
47952006.09.06 16:58delete22192.001.88091.88620.0000
47962006.09.06 17:00delete22122.001.90781.90260.0000
47972006.09.06 17:00buy stop22202.001.90751.90200.0000
47982006.09.06 17:00sell stop22212.001.88011.88560.0000
47992006.09.06 17:00delete22212.001.88011.88560.0000
48002006.09.06 17:00sell stop22222.001.88011.88560.0000
48012006.09.06 17:01delete22222.001.88011.88560.0000
48022006.09.06 17:02sell stop22232.001.88011.88560.0000
48032006.09.06 17:44delete22232.001.88011.88560.0000
48042006.09.06 17:45sell stop22242.001.88011.88560.0000
48052006.09.06 17:46delete22242.001.88011.88560.0000
48062006.09.06 17:47sell stop22252.001.88011.88560.0000
48072006.09.06 17:49delete22252.001.88011.88560.0000
48082006.09.06 17:49sell stop22262.001.88011.88560.0000
48092006.09.06 17:59delete22262.001.88011.88560.0000
48102006.09.06 17:59sell stop22272.001.88011.88560.0000
48112006.09.06 18:00delete22272.001.88011.88560.0000
48122006.09.06 18:00sell stop22282.001.87951.88520.0000
48132006.09.07 07:00delete22202.001.90751.90200.0000
48142006.09.07 07:00buy stop22292.001.90741.90110.0000
48152006.09.07 08:00delete22292.001.90741.90110.0000
48162006.09.07 08:00buy stop22302.001.90621.90020.0000
48172006.09.07 09:00delete22302.001.90621.90020.0000
48182006.09.07 09:00buy stop22312.001.90611.90010.0000
48192006.09.07 11:00delete22312.001.90611.90010.0000
48202006.09.07 11:00buy stop22322.001.90481.89860.0000
48212006.09.07 13:00delete22322.001.90481.89860.0000
48222006.09.07 13:00buy stop22332.001.90451.89880.0000
48232006.09.07 13:38delete22282.001.87951.88520.0000
48242006.09.07 13:39sell stop22342.001.87951.88520.0000
48252006.09.07 13:39delete22342.001.87951.88520.0000
48262006.09.07 13:40sell stop22352.001.87951.88520.0000
48272006.09.07 13:40delete22352.001.87951.88520.0000
48282006.09.07 13:44sell stop22362.001.87951.88520.0000
48292006.09.07 13:44delete22362.001.87951.88520.0000
48302006.09.07 13:45sell stop22372.001.87951.88520.0000
48312006.09.07 13:45delete22372.001.87951.88520.0000
48322006.09.07 13:53sell stop22382.001.87951.88520.0000
48332006.09.07 13:55delete22382.001.87951.88520.0000
48342006.09.07 13:56sell stop22392.001.87951.88520.0000
48352006.09.07 13:56delete22392.001.87951.88520.0000
48362006.09.07 13:56sell stop22402.001.87951.88520.0000
48372006.09.07 13:57delete22402.001.87951.88520.0000
48382006.09.07 13:57sell stop22412.001.87951.88520.0000
48392006.09.07 13:58delete22412.001.87951.88520.0000
48402006.09.07 13:59sell stop22422.001.87951.88520.0000
48412006.09.07 13:59delete22422.001.87951.88520.0000
48422006.09.07 13:59sell stop22432.001.87951.88520.0000
48432006.09.07 14:00delete22432.001.87951.88520.0000
48442006.09.07 14:00sell stop22442.001.87801.88400.0000
48452006.09.07 14:06delete22442.001.87801.88400.0000
48462006.09.07 15:00sell stop22452.001.87341.87990.0000
48472006.09.07 15:13delete22452.001.87341.87990.0000
48482006.09.07 15:14sell stop22462.001.87341.87990.0000
48492006.09.07 15:44delete22462.001.87341.87990.0000
48502006.09.07 15:45sell stop22472.001.87341.87990.0000
48512006.09.07 15:45delete22472.001.87341.87990.0000
48522006.09.07 16:00delete22332.001.90451.89880.0000
48532006.09.07 16:00buy stop22482.001.90391.89690.0000
48542006.09.07 16:00sell stop22492.001.87101.87800.0000
48552006.09.07 16:02delete22492.001.87101.87800.0000
48562006.09.07 16:03sell stop22502.001.87101.87800.0000
48572006.09.07 16:03delete22502.001.87101.87800.0000
48582006.09.07 16:04sell stop22512.001.87101.87800.0000
48592006.09.07 16:05delete22512.001.87101.87800.0000
48602006.09.07 16:06sell stop22522.001.87101.87800.0000
48612006.09.07 17:00delete22482.001.90391.89690.0000
48622006.09.07 17:00buy stop22532.001.90211.89490.0000
48632006.09.07 17:00delete22522.001.87101.87800.0000
48642006.09.07 17:00sell stop22542.001.87061.87790.0000
48652006.09.07 18:00delete22532.001.90211.89490.0000
48662006.09.07 18:00buy stop22552.001.90111.89410.0000
48672006.09.07 21:00delete22552.001.90111.89410.0000
48682006.09.07 21:00buy stop22562.001.90061.89310.0000
48692006.09.07 22:00delete22562.001.90061.89310.0000
48702006.09.07 22:00buy stop22572.001.89941.89170.0000
48712006.09.07 23:00delete22572.001.89941.89170.0000
48722006.09.07 23:00buy stop22582.001.89821.89070.0000
48732006.09.08 00:00delete22582.001.89821.89070.0000
48742006.09.08 00:00buy stop22592.001.89651.88900.0000
48752006.09.08 01:00delete22592.001.89651.88900.0000
48762006.09.08 01:00buy stop22602.001.89581.88830.0000
48772006.09.08 12:32delete22542.001.87061.87790.0000
48782006.09.08 12:32sell stop22612.001.87061.87640.0000
48792006.09.08 12:54delete22612.001.87061.87640.0000
48802006.09.08 12:55sell stop22622.001.87061.87640.0000
48812006.09.08 12:55delete22622.001.87061.87640.0000
48822006.09.08 12:57sell stop22632.001.87061.87640.0000
48832006.09.08 12:58delete22632.001.87061.87640.0000
48842006.09.08 12:59sell stop22642.001.87061.87640.0000
48852006.09.08 13:00delete22642.001.87061.87640.0000
48862006.09.08 13:00sell stop22652.001.87001.87580.0000
48872006.09.08 13:20delete22652.001.87001.87580.0000
48882006.09.08 13:21sell stop22662.001.87001.87580.0000
48892006.09.08 13:21delete22662.001.87001.87580.0000
48902006.09.08 13:22sell stop22672.001.87001.87580.0000
48912006.09.08 13:22delete22672.001.87001.87580.0000
48922006.09.08 13:23sell stop22682.001.87001.87580.0000
48932006.09.08 14:00delete22682.001.87001.87580.0000
48942006.09.08 14:00sell stop22692.001.86971.87540.0000
48952006.09.08 14:09delete22692.001.86971.87540.0000
48962006.09.08 14:16sell stop22702.001.86971.87540.0000
48972006.09.08 14:17delete22702.001.86971.87540.0000
48982006.09.08 14:23sell stop22712.001.86971.87540.0000
48992006.09.08 14:27delete22712.001.86971.87540.0000
49002006.09.08 14:29sell stop22722.001.86971.87540.0000
49012006.09.08 14:30delete22722.001.86971.87540.0000
49022006.09.08 14:30sell stop22732.001.86971.87540.0000
49032006.09.08 14:31delete22732.001.86971.87540.0000
49042006.09.08 14:32sell stop22742.001.86971.87540.0000
49052006.09.08 14:32delete22742.001.86971.87540.0000
49062006.09.08 14:33sell stop22752.001.86971.87540.0000
49072006.09.08 14:34delete22752.001.86971.87540.0000
49082006.09.08 14:34sell stop22762.001.86971.87540.0000
49092006.09.08 14:35delete22762.001.86971.87540.0000
49102006.09.08 14:35sell stop22772.001.86971.87540.0000
49112006.09.08 14:36delete22772.001.86971.87540.0000
49122006.09.08 14:36sell stop22782.001.86971.87540.0000
49132006.09.08 14:37delete22782.001.86971.87540.0000
49142006.09.08 14:37sell stop22792.001.86971.87540.0000
49152006.09.08 14:43delete22792.001.86971.87540.0000
49162006.09.08 14:44sell stop22802.001.86971.87540.0000
49172006.09.08 14:45delete22802.001.86971.87540.0000
49182006.09.08 14:46sell stop22812.001.86971.87540.0000
49192006.09.08 14:46delete22812.001.86971.87540.0000
49202006.09.08 14:46sell stop22822.001.86971.87540.0000
49212006.09.08 14:47delete22822.001.86971.87540.0000
49222006.09.08 14:47sell stop22832.001.86971.87540.0000
49232006.09.08 14:48delete22832.001.86971.87540.0000
49242006.09.08 14:48sell stop22842.001.86971.87540.0000
49252006.09.08 14:49delete22842.001.86971.87540.0000
49262006.09.08 14:49sell stop22852.001.86971.87540.0000
49272006.09.08 14:51delete22852.001.86971.87540.0000
49282006.09.08 14:53sell stop22862.001.86971.87540.0000
49292006.09.08 14:54delete22862.001.86971.87540.0000
49302006.09.08 14:54sell stop22872.001.86971.87540.0000
49312006.09.08 14:56delete22872.001.86971.87540.0000
49322006.09.08 14:57sell stop22882.001.86971.87540.0000
49332006.09.08 15:00delete22882.001.86971.87540.0000
49342006.09.08 15:00sell stop22892.001.86841.87390.0000
49352006.09.08 15:36delete22892.001.86841.87390.0000
49362006.09.08 15:37sell stop22902.001.86841.87390.0000
49372006.09.08 15:37delete22902.001.86841.87390.0000
49382006.09.08 16:00sell stop22912.001.86541.87140.0000
49392006.09.08 16:01delete22912.001.86541.87140.0000
49402006.09.08 16:02sell stop22922.001.86541.87140.0000
49412006.09.08 16:03delete22922.001.86541.87140.0000
49422006.09.08 16:09sell stop22932.001.86541.87140.0000
49432006.09.08 16:10delete22932.001.86541.87140.0000
49442006.09.08 16:11sell stop22942.001.86541.87140.0000
49452006.09.08 16:12delete22942.001.86541.87140.0000
49462006.09.08 16:13sell stop22952.001.86541.87140.0000
49472006.09.08 16:13delete22952.001.86541.87140.0000
49482006.09.08 16:14sell stop22962.001.86541.87140.0000
49492006.09.08 16:14delete22962.001.86541.87140.0000
49502006.09.08 16:15sell stop22972.001.86541.87140.0000
49512006.09.08 16:16delete22972.001.86541.87140.0000
49522006.09.08 16:16sell stop22982.001.86541.87140.0000
49532006.09.08 16:17delete22982.001.86541.87140.0000
49542006.09.08 16:18sell stop22992.001.86541.87140.0000
49552006.09.08 16:18delete22992.001.86541.87140.0000
49562006.09.08 16:19sell stop23002.001.86541.87140.0000
49572006.09.08 16:20delete23002.001.86541.87140.0000
49582006.09.08 16:21sell stop23012.001.86541.87140.0000
49592006.09.08 16:21delete23012.001.86541.87140.0000
49602006.09.08 16:22sell stop23022.001.86541.87140.0000
49612006.09.08 16:23delete23022.001.86541.87140.0000
49622006.09.08 16:23sell stop23032.001.86541.87140.0000
49632006.09.08 16:30delete23032.001.86541.87140.0000
49642006.09.08 16:30sell stop23042.001.86541.87140.0000
49652006.09.08 17:00delete22602.001.89581.88830.0000
49662006.09.08 17:00buy stop23052.001.89451.88850.0000
49672006.09.08 17:00delete23042.001.86541.87140.0000
49682006.09.08 17:00sell stop23062.001.86381.86980.0000
49692006.09.08 17:21delete23062.001.86381.86980.0000
49702006.09.08 17:22sell stop23072.001.86381.86980.0000
49712006.09.08 17:23delete23072.001.86381.86980.0000
49722006.09.08 17:24sell stop23082.001.86381.86980.0000
49732006.09.08 17:24delete23082.001.86381.86980.0000
49742006.09.08 17:31sell stop23092.001.86381.86980.0000
49752006.09.08 17:36delete23092.001.86381.86980.0000
49762006.09.08 17:36sell stop23102.001.86381.86980.0000
49772006.09.08 17:37delete23102.001.86381.86980.0000
49782006.09.08 17:37sell stop23112.001.86381.86980.0000
49792006.09.08 18:00delete23052.001.89451.88850.0000
49802006.09.08 18:00buy stop23122.001.89351.88720.0000
49812006.09.08 18:00delete23112.001.86381.86980.0000
49822006.09.08 18:00sell stop23132.001.86281.86910.0000
49832006.09.08 19:00delete23122.001.89351.88720.0000
49842006.09.08 19:00buy stop23142.001.89141.88490.0000
49852006.09.08 20:00delete23142.001.89141.88490.0000
49862006.09.08 20:00buy stop23152.001.88961.88310.0000
49872006.09.08 21:00delete23152.001.88961.88310.0000
49882006.09.08 21:00buy stop23162.001.88801.88150.0000
49892006.09.08 22:00delete23162.001.88801.88150.0000
49902006.09.08 22:00buy stop23172.001.88711.88060.0000
49912006.09.11 13:00delete23172.001.88711.88060.0000
49922006.09.11 13:00buy stop23182.001.88681.88110.0000
49932006.09.11 14:00delete23182.001.88681.88110.0000
49942006.09.11 14:00buy stop23192.001.88671.88120.0000
49952006.09.11 17:03delete23132.001.86281.86910.0000
49962006.09.11 17:04sell stop23202.001.86281.86830.0000
49972006.09.11 17:04delete23202.001.86281.86830.0000
49982006.09.11 17:06sell stop23212.001.86281.86830.0000
49992006.09.11 17:06delete23212.001.86281.86830.0000
50002006.09.11 18:00delete23192.001.88671.88120.0000
50012006.09.11 18:00buy stop23222.001.88421.87820.0000
50022006.09.11 18:00sell stop23232.001.86021.86620.0000
50032006.09.11 19:00delete23222.001.88421.87820.0000
50042006.09.11 19:00buy stop23242.001.88351.87750.0000
50052006.09.11 20:00delete23242.001.88351.87750.0000
50062006.09.11 20:00buy stop23252.001.88261.87640.0000
50072006.09.11 21:00delete23252.001.88261.87640.0000
50082006.09.11 21:00buy stop23262.001.88031.87380.0000
50092006.09.11 22:00delete23262.001.88031.87380.0000
50102006.09.11 22:00buy stop23272.001.87841.87190.0000
50112006.09.12 04:00delete23272.001.87841.87190.0000
50122006.09.12 04:00buy stop23282.001.87781.87110.0000
50132006.09.12 05:00delete23282.001.87781.87110.0000
50142006.09.12 05:00buy stop23292.001.87641.86990.0000
50152006.09.12 10:00delete23292.001.87641.86990.0000
50162006.09.12 10:00buy stop23302.001.87571.87050.0000
50172006.09.12 11:00delete23302.001.87571.87050.0000
50182006.09.12 11:00buy stop23312.001.87541.87020.0000
50192006.09.12 13:50delete23312.001.87541.87020.0000
50202006.09.12 13:51buy stop23322.001.87541.86940.0000
50212006.09.12 13:52delete23322.001.87541.86940.0000
50222006.09.12 13:52buy stop23332.001.87541.86940.0000
50232006.09.12 13:53delete23332.001.87541.86940.0000
50242006.09.12 13:53buy stop23342.001.87541.86940.0000
50252006.09.12 13:54delete23342.001.87541.86940.0000
50262006.09.12 13:55buy stop23352.001.87541.86940.0000
50272006.09.12 13:55delete23352.001.87541.86940.0000
50282006.09.12 13:55buy stop23362.001.87541.86940.0000
50292006.09.12 13:57delete23362.001.87541.86940.0000
50302006.09.12 13:57buy stop23372.001.87541.86940.0000
50312006.09.12 13:59delete23372.001.87541.86940.0000
50322006.09.12 13:59buy stop23382.001.87541.86940.0000
50332006.09.12 14:00delete23382.001.87541.86940.0000
50342006.09.12 14:00buy stop23392.001.87541.86970.0000
50352006.09.12 14:01delete23392.001.87541.86970.0000
50362006.09.12 14:01buy stop23402.001.87541.86970.0000
50372006.09.12 14:02delete23402.001.87541.86970.0000
50382006.09.12 14:02buy stop23412.001.87541.86970.0000
50392006.09.12 14:06delete23412.001.87541.86970.0000
50402006.09.12 14:07buy stop23422.001.87541.86970.0000
50412006.09.12 14:07delete23422.001.87541.86970.0000
50422006.09.12 14:07buy stop23432.001.87541.86970.0000
50432006.09.12 14:10delete23432.001.87541.86970.0000
50442006.09.12 14:11buy stop23442.001.87541.86970.0000
50452006.09.12 14:11delete23442.001.87541.86970.0000
50462006.09.12 14:12buy stop23452.001.87541.86970.0000
50472006.09.12 14:16delete23452.001.87541.86970.0000
50482006.09.12 14:16buy stop23462.001.87541.86970.0000
50492006.09.12 14:17delete23462.001.87541.86970.0000
50502006.09.12 14:18buy stop23472.001.87541.86970.0000
50512006.09.12 14:18delete23472.001.87541.86970.0000
50522006.09.12 14:18buy stop23482.001.87541.86970.0000
50532006.09.12 14:24delete23482.001.87541.86970.0000
50542006.09.12 14:24buy stop23492.001.87541.86970.0000
50552006.09.12 15:31delete23492.001.87541.86970.0000
50562006.09.12 15:32buy stop23502.001.87541.86970.0000
50572006.09.12 15:33delete23502.001.87541.86970.0000
50582006.09.12 15:33buy stop23512.001.87541.86970.0000
50592006.09.12 15:51delete23512.001.87541.86970.0000
50602006.09.12 15:52buy stop23522.001.87541.86970.0000
50612006.09.12 15:52delete23522.001.87541.86970.0000
50622006.09.12 15:53buy stop23532.001.87541.86970.0000
50632006.09.12 15:53delete23532.001.87541.86970.0000
50642006.09.12 15:54buy stop23542.001.87541.86970.0000
50652006.09.12 15:55delete23542.001.87541.86970.0000
50662006.09.12 15:55buy stop23552.001.87541.86970.0000
50672006.09.12 15:56delete23552.001.87541.86970.0000
50682006.09.12 15:56buy stop23562.001.87541.86970.0000
50692006.09.12 15:57delete23562.001.87541.86970.0000
50702006.09.12 16:00buy stop23572.001.87721.87090.0000
50712006.09.12 16:01delete23572.001.87721.87090.0000
50722006.09.12 16:02buy stop23582.001.87721.87090.0000
50732006.09.12 16:03delete23582.001.87721.87090.0000
50742006.09.12 16:03buy stop23592.001.87721.87090.0000
50752006.09.12 16:04delete23592.001.87721.87090.0000
50762006.09.12 16:04buy stop23602.001.87721.87090.0000
50772006.09.12 16:08delete23602.001.87721.87090.0000
50782006.09.12 16:09buy stop23612.001.87721.87090.0000
50792006.09.12 16:20delete23612.001.87721.87090.0000
50802006.09.12 16:21buy stop23622.001.87721.87090.0000
50812006.09.12 16:22delete23622.001.87721.87090.0000
50822006.09.12 16:22buy stop23632.001.87721.87090.0000
50832006.09.12 16:23delete23632.001.87721.87090.0000
50842006.09.12 16:24buy stop23642.001.87721.87090.0000
50852006.09.12 16:25delete23642.001.87721.87090.0000
50862006.09.12 16:25buy stop23652.001.87721.87090.0000
50872006.09.12 17:00delete23652.001.87721.87090.0000
50882006.09.12 17:00buy stop23662.001.87751.87120.0000
50892006.09.13 18:50delete23662.001.87751.87120.0000
50902006.09.13 18:51buy stop23672.001.87751.87230.0000
50912006.09.13 18:51delete23672.001.87751.87230.0000
50922006.09.13 18:51buy stop23682.001.87751.87230.0000
50932006.09.13 18:56delete23682.001.87751.87230.0000
50942006.09.13 18:57buy stop23692.001.87751.87230.0000
50952006.09.13 18:57delete23692.001.87751.87230.0000
50962006.09.13 18:58buy stop23702.001.87751.87230.0000
50972006.09.13 18:58delete23702.001.87751.87230.0000
50982006.09.13 18:59buy stop23712.001.87751.87230.0000
50992006.09.13 19:00delete23712.001.87751.87230.0000
51002006.09.13 19:00buy stop23722.001.87761.87210.0000
51012006.09.13 19:01delete23722.001.87761.87210.0000
51022006.09.13 19:04buy stop23732.001.87761.87210.0000
51032006.09.13 19:04delete23732.001.87761.87210.0000
51042006.09.13 19:05buy stop23742.001.87761.87210.0000
51052006.09.13 19:05delete23742.001.87761.87210.0000
51062006.09.13 19:06buy stop23752.001.87761.87210.0000
51072006.09.13 19:09delete23752.001.87761.87210.0000
51082006.09.13 19:09buy stop23762.001.87761.87210.0000
51092006.09.13 19:14delete23762.001.87761.87210.0000
51102006.09.13 19:14buy stop23772.001.87761.87210.0000
51112006.09.13 19:17delete23772.001.87761.87210.0000
51122006.09.13 19:17buy stop23782.001.87761.87210.0000
51132006.09.13 19:18delete23782.001.87761.87210.0000
51142006.09.13 19:19buy stop23792.001.87761.87210.0000
51152006.09.13 19:20delete23792.001.87761.87210.0000
51162006.09.13 19:20buy stop23802.001.87761.87210.0000
51172006.09.13 19:22delete23802.001.87761.87210.0000
51182006.09.13 19:23buy stop23812.001.87761.87210.0000
51192006.09.13 19:23delete23812.001.87761.87210.0000
51202006.09.13 19:23buy stop23822.001.87761.87210.0000
51212006.09.13 19:25delete23822.001.87761.87210.0000
51222006.09.13 19:26buy stop23832.001.87761.87210.0000
51232006.09.13 19:42delete23832.001.87761.87210.0000
51242006.09.13 19:42buy stop23842.001.87761.87210.0000
51252006.09.13 19:43delete23842.001.87761.87210.0000
51262006.09.13 19:43buy stop23852.001.87761.87210.0000
51272006.09.13 19:44delete23852.001.87761.87210.0000
51282006.09.13 19:44buy stop23862.001.87761.87210.0000
51292006.09.13 19:45delete23862.001.87761.87210.0000
51302006.09.13 19:45buy stop23872.001.87761.87210.0000
51312006.09.13 19:46delete23872.001.87761.87210.0000
51322006.09.13 19:46buy stop23882.001.87761.87210.0000
51332006.09.13 19:48delete23882.001.87761.87210.0000
51342006.09.13 19:48buy stop23892.001.87761.87210.0000
51352006.09.13 19:49delete23892.001.87761.87210.0000
51362006.09.13 19:49buy stop23902.001.87761.87210.0000
51372006.09.13 19:50delete23902.001.87761.87210.0000
51382006.09.13 19:50buy stop23912.001.87761.87210.0000
51392006.09.13 19:52delete23912.001.87761.87210.0000
51402006.09.13 19:52buy stop23922.001.87761.87210.0000
51412006.09.13 19:54delete23922.001.87761.87210.0000
51422006.09.13 19:54buy stop23932.001.87761.87210.0000
51432006.09.13 19:58delete23932.001.87761.87210.0000
51442006.09.13 19:59buy stop23942.001.87761.87210.0000
51452006.09.13 20:00delete23942.001.87761.87210.0000
51462006.09.13 20:00buy stop23952.001.87811.87260.0000
51472006.09.13 21:10delete23952.001.87811.87260.0000
51482006.09.13 21:11buy stop23962.001.87811.87260.0000
51492006.09.14 01:00delete23232.001.86021.86620.0000
51502006.09.14 01:00sell stop23972.001.86131.86660.0000
51512006.09.14 01:00delete23962.001.87811.87260.0000
51522006.09.14 01:43buy stop23982.001.87811.87280.0000
51532006.09.14 01:45delete23982.001.87811.87280.0000
51542006.09.14 01:56buy stop23992.001.87811.87280.0000
51552006.09.14 02:00delete23992.001.87811.87280.0000
51562006.09.14 02:00buy stop24002.001.87821.87320.0000
51572006.09.14 02:00delete23972.001.86131.86660.0000
51582006.09.14 02:00sell stop24012.001.86151.86650.0000
51592006.09.14 02:12delete24002.001.87821.87320.0000
51602006.09.14 02:12buy stop24022.001.87821.87320.0000
51612006.09.14 02:17delete24022.001.87821.87320.0000
51622006.09.14 02:17buy stop24032.001.87821.87320.0000
51632006.09.14 02:19delete24032.001.87821.87320.0000
51642006.09.14 02:34buy stop24042.001.87821.87320.0000
51652006.09.14 02:34delete24042.001.87821.87320.0000
51662006.09.14 02:48buy stop24052.001.87821.87320.0000
51672006.09.14 02:48delete24052.001.87821.87320.0000
51682006.09.14 03:01buy stop24062.001.87831.87330.0000
51692006.09.14 03:01delete24012.001.86151.86650.0000
51702006.09.14 03:01sell stop24072.001.86221.86720.0000
51712006.09.14 03:28delete24062.001.87831.87330.0000
51722006.09.14 03:28buy stop24082.001.87831.87330.0000
51732006.09.14 03:29delete24082.001.87831.87330.0000
51742006.09.14 03:39buy stop24092.001.87831.87330.0000
51752006.09.14 03:40delete24092.001.87831.87330.0000
51762006.09.14 03:44buy stop24102.001.87831.87330.0000
51772006.09.14 04:00delete24072.001.86221.86720.0000
51782006.09.14 04:00sell stop24112.001.86331.86830.0000
51792006.09.14 04:20delete24102.001.87831.87330.0000
51802006.09.14 04:33buy stop24122.001.87831.87330.0000
51812006.09.14 04:48delete24122.001.87831.87330.0000
51822006.09.14 04:50buy stop24132.001.87831.87330.0000
51832006.09.14 05:00delete24112.001.86331.86830.0000
51842006.09.14 05:00sell stop24142.001.86411.86890.0000
51852006.09.14 05:21delete24132.001.87831.87330.0000
51862006.09.14 05:33buy stop24152.001.87831.87350.0000
51872006.09.14 09:00delete24142.001.86411.86890.0000
51882006.09.14 09:00sell stop24162.001.86471.86900.0000
51892006.09.14 09:34delete24152.001.87831.87350.0000
51902006.09.14 09:34buy stop24172.001.87831.87400.0000
51912006.09.14 09:52delete24172.001.87831.87400.0000
51922006.09.14 09:52buy stop24182.001.87831.87400.0000
51932006.09.14 10:00delete24162.001.86471.86900.0000
51942006.09.14 10:00sell stop24192.001.86601.87030.0000
51952006.09.14 10:22delete24182.001.87831.87400.0000
51962006.09.14 11:00buy stop24202.001.88021.87540.0000
51972006.09.14 11:13delete24202.001.88021.87540.0000
51982006.09.14 11:14buy stop24212.001.88021.87540.0000
51992006.09.14 11:14delete24212.001.88021.87540.0000
52002006.09.14 11:15buy stop24222.001.88021.87540.0000
52012006.09.14 11:17delete24222.001.88021.87540.0000
52022006.09.14 11:18buy stop24232.001.88021.87540.0000
52032006.09.14 11:31delete24232.001.88021.87540.0000
52042006.09.14 11:54buy stop24242.001.88021.87540.0000
52052006.09.14 11:54delete24242.001.88021.87540.0000
52062006.09.14 11:55buy stop24252.001.88021.87540.0000
52072006.09.14 11:55delete24252.001.88021.87540.0000
52082006.09.14 11:56buy stop24262.001.88021.87540.0000
52092006.09.14 11:56delete24262.001.88021.87540.0000
52102006.09.14 12:00buy stop24272.001.88251.87750.0000
52112006.09.14 13:13delete24272.001.88251.87750.0000
52122006.09.14 14:00buy stop24282.001.88581.88030.0000
52132006.09.14 14:02delete24282.001.88581.88030.0000
52142006.09.14 14:03buy stop24292.001.88581.88030.0000
52152006.09.14 14:03delete24292.001.88581.88030.0000
52162006.09.14 14:04buy stop24302.001.88581.88030.0000
52172006.09.14 14:04delete24302.001.88581.88030.0000
52182006.09.14 14:05buy stop24312.001.88581.88030.0000
52192006.09.14 14:06delete24312.001.88581.88030.0000
52202006.09.14 14:07buy stop24322.001.88581.88030.0000
52212006.09.14 14:08delete24322.001.88581.88030.0000
52222006.09.14 14:09buy stop24332.001.88581.88030.0000
52232006.09.14 14:09delete24332.001.88581.88030.0000
52242006.09.14 15:00buy stop24342.001.88781.88230.0000
52252006.09.14 15:01delete24342.001.88781.88230.0000
52262006.09.14 15:01buy stop24352.001.88781.88230.0000
52272006.09.14 15:23delete24352.001.88781.88230.0000
52282006.09.14 15:24buy stop24362.001.88781.88230.0000
52292006.09.14 15:24delete24362.001.88781.88230.0000
52302006.09.14 15:25buy stop24372.001.88781.88230.0000
52312006.09.14 15:25delete24372.001.88781.88230.0000
52322006.09.14 15:26buy stop24382.001.88781.88230.0000
52332006.09.14 15:26delete24382.001.88781.88230.0000
52342006.09.14 15:27buy stop24392.001.88781.88230.0000
52352006.09.14 15:27delete24392.001.88781.88230.0000
52362006.09.14 15:28buy stop24402.001.88781.88230.0000
52372006.09.14 15:28delete24402.001.88781.88230.0000
52382006.09.14 15:29buy stop24412.001.88781.88230.0000
52392006.09.14 15:29delete24412.001.88781.88230.0000
52402006.09.14 15:31buy stop24422.001.88781.88230.0000
52412006.09.14 15:33delete24422.001.88781.88230.0000
52422006.09.14 15:34buy stop24432.001.88781.88230.0000
52432006.09.14 15:34delete24432.001.88781.88230.0000
52442006.09.14 15:36buy stop24442.001.88781.88230.0000
52452006.09.14 15:58delete24442.001.88781.88230.0000
52462006.09.14 15:59buy stop24452.001.88781.88230.0000
52472006.09.14 16:00delete24452.001.88781.88230.0000
52482006.09.14 16:00buy stop24462.001.88901.88330.0000
52492006.09.14 17:20delete24462.001.88901.88330.0000
52502006.09.14 17:21buy stop24472.001.88901.88300.0000
52512006.09.14 17:21delete24472.001.88901.88300.0000
52522006.09.14 17:31buy stop24482.001.88901.88300.0000
52532006.09.14 17:32delete24482.001.88901.88300.0000
52542006.09.14 17:34buy stop24492.001.88901.88300.0000
52552006.09.14 17:35delete24492.001.88901.88300.0000
52562006.09.14 17:36buy stop24502.001.88901.88300.0000
52572006.09.14 17:36delete24502.001.88901.88300.0000
52582006.09.14 17:36buy stop24512.001.88901.88300.0000
52592006.09.14 17:37delete24512.001.88901.88300.0000
52602006.09.14 17:38buy stop24522.001.88901.88300.0000
52612006.09.14 17:40delete24522.001.88901.88300.0000
52622006.09.14 17:40buy stop24532.001.88901.88300.0000
52632006.09.14 17:41delete24532.001.88901.88300.0000
52642006.09.14 17:42buy stop24542.001.88901.88300.0000
52652006.09.14 17:43delete24542.001.88901.88300.0000
52662006.09.14 17:44buy stop24552.001.88901.88300.0000
52672006.09.14 17:47delete24552.001.88901.88300.0000
52682006.09.14 18:00buy stop24562.001.89211.88560.0000
52692006.09.14 19:00delete24192.001.86601.87030.0000
52702006.09.14 19:00sell stop24572.001.87091.87770.0000
52712006.09.15 11:00delete24572.001.87091.87770.0000
52722006.09.15 11:00sell stop24582.001.87111.87610.0000
52732006.09.15 12:00delete24582.001.87111.87610.0000
52742006.09.15 12:00sell stop24592.001.87201.87650.0000
52752006.09.15 14:00delete24592.001.87201.87650.0000
52762006.09.15 14:00sell stop24602.001.87221.87650.0000
52772006.09.15 20:00delete24602.001.87221.87650.0000
52782006.09.15 20:00sell stop24612.001.87301.87880.0000
52792006.09.15 21:00delete24612.001.87301.87880.0000
52802006.09.15 21:00sell stop24622.001.87311.87890.0000
52812006.09.15 23:00delete24622.001.87311.87890.0000
52822006.09.15 23:00sell stop24632.001.87331.87960.0000
52832006.09.18 01:00delete24632.001.87331.87960.0000
52842006.09.18 01:00sell stop24642.001.87421.88070.0000
52852006.09.18 02:00delete24642.001.87421.88070.0000
52862006.09.18 02:00sell stop24652.001.87541.88190.0000
52872006.09.18 08:00delete24652.001.87541.88190.0000
52882006.09.18 08:00sell stop24662.001.87561.88210.0000
52892006.09.18 12:36delete24662.001.87561.88210.0000
52902006.09.18 12:37sell stop24672.001.87561.88190.0000
52912006.09.18 12:46delete24672.001.87561.88190.0000
52922006.09.18 12:51sell stop24682.001.87561.88190.0000
52932006.09.18 12:51delete24682.001.87561.88190.0000
52942006.09.18 12:53sell stop24692.001.87561.88190.0000
52952006.09.18 12:53delete24692.001.87561.88190.0000
52962006.09.18 12:54sell stop24702.001.87561.88190.0000
52972006.09.18 12:54delete24702.001.87561.88190.0000
52982006.09.18 12:55sell stop24712.001.87561.88190.0000
52992006.09.18 12:55delete24712.001.87561.88190.0000
53002006.09.18 13:00sell stop24722.001.87471.88070.0000
53012006.09.18 13:06delete24722.001.87471.88070.0000
53022006.09.18 13:07sell stop24732.001.87471.88070.0000
53032006.09.18 13:08delete24732.001.87471.88070.0000
53042006.09.18 13:09sell stop24742.001.87471.88070.0000
53052006.09.18 13:09delete24742.001.87471.88070.0000
53062006.09.18 13:16sell stop24752.001.87471.88070.0000
53072006.09.18 13:59delete24752.001.87471.88070.0000
53082006.09.18 13:59sell stop24762.001.87471.88070.0000
53092006.09.18 14:00delete24762.001.87471.88070.0000
53102006.09.18 14:00sell stop24772.001.87421.88020.0000
53112006.09.18 14:02delete24772.001.87421.88020.0000
53122006.09.18 14:03sell stop24782.001.87421.88020.0000
53132006.09.18 14:05delete24782.001.87421.88020.0000
53142006.09.18 14:05sell stop24792.001.87421.88020.0000
53152006.09.18 14:15delete24792.001.87421.88020.0000
53162006.09.18 14:15sell stop24802.001.87421.88020.0000
53172006.09.18 14:16delete24802.001.87421.88020.0000
53182006.09.18 14:16sell stop24812.001.87421.88020.0000
53192006.09.18 14:17delete24812.001.87421.88020.0000
53202006.09.18 14:18sell stop24822.001.87421.88020.0000
53212006.09.18 14:19delete24822.001.87421.88020.0000
53222006.09.18 14:19sell stop24832.001.87421.88020.0000
53232006.09.18 14:20delete24832.001.87421.88020.0000
53242006.09.18 14:20sell stop24842.001.87421.88020.0000
53252006.09.18 14:21delete24842.001.87421.88020.0000
53262006.09.18 14:22sell stop24852.001.87421.88020.0000
53272006.09.18 14:23delete24852.001.87421.88020.0000
53282006.09.18 14:23sell stop24862.001.87421.88020.0000
53292006.09.18 14:24delete24862.001.87421.88020.0000
53302006.09.18 14:24sell stop24872.001.87421.88020.0000
53312006.09.18 14:25delete24872.001.87421.88020.0000
53322006.09.18 14:25sell stop24882.001.87421.88020.0000
53332006.09.18 14:26delete24882.001.87421.88020.0000
53342006.09.18 14:26sell stop24892.001.87421.88020.0000
53352006.09.18 14:27delete24892.001.87421.88020.0000
53362006.09.18 14:27sell stop24902.001.87421.88020.0000
53372006.09.18 14:27delete24902.001.87421.88020.0000
53382006.09.18 14:28sell stop24912.001.87421.88020.0000
53392006.09.18 14:28delete24912.001.87421.88020.0000
53402006.09.18 14:31sell stop24922.001.87421.88020.0000
53412006.09.18 14:32delete24922.001.87421.88020.0000
53422006.09.18 14:33sell stop24932.001.87421.88020.0000
53432006.09.18 14:33delete24932.001.87421.88020.0000
53442006.09.18 14:34sell stop24942.001.87421.88020.0000
53452006.09.18 14:34delete24942.001.87421.88020.0000
53462006.09.18 14:35sell stop24952.001.87421.88020.0000
53472006.09.18 14:36delete24952.001.87421.88020.0000
53482006.09.18 14:37sell stop24962.001.87421.88020.0000
53492006.09.18 14:39delete24962.001.87421.88020.0000
53502006.09.18 14:39sell stop24972.001.87421.88020.0000
53512006.09.18 14:40delete24972.001.87421.88020.0000
53522006.09.18 14:40sell stop24982.001.87421.88020.0000
53532006.09.18 15:00delete24982.001.87421.88020.0000
53542006.09.18 15:00sell stop24992.001.87361.87960.0000
53552006.09.19 01:00delete24562.001.89211.88560.0000
53562006.09.19 01:00buy stop25002.001.89131.88480.0000
53572006.09.19 02:00delete25002.001.89131.88480.0000
53582006.09.19 02:00buy stop25012.001.88941.88290.0000
53592006.09.19 03:00delete25012.001.88941.88290.0000
53602006.09.19 03:00buy stop25022.001.88931.88280.0000
53612006.09.19 04:00delete25022.001.88931.88280.0000
53622006.09.19 04:00buy stop25032.001.88911.88260.0000
53632006.09.19 05:00delete25032.001.88911.88260.0000
53642006.09.19 05:00buy stop25042.001.88831.88180.0000
53652006.09.19 15:53delete25042.001.88831.88180.0000
53662006.09.19 15:53buy stop25052.001.88831.88260.0000
53672006.09.19 15:55delete25052.001.88831.88260.0000
53682006.09.19 15:55buy stop25062.001.88831.88260.0000
53692006.09.19 15:56delete25062.001.88831.88260.0000
53702006.09.19 15:57buy stop25072.001.88831.88260.0000
53712006.09.19 16:11delete25072.001.88831.88260.0000
53722006.09.19 16:16buy stop25082.001.88831.88180.0000
53732006.09.19 16:45delete25082.001.88831.88180.0000
53742006.09.19 16:45buy stop25092.001.88831.88180.0000
53752006.09.19 16:46delete25092.001.88831.88180.0000
53762006.09.19 16:49buy stop25102.001.88831.88180.0000
53772006.09.19 16:49delete25102.001.88831.88180.0000
53782006.09.19 16:50buy stop25112.001.88831.88180.0000
53792006.09.19 16:50delete25112.001.88831.88180.0000
53802006.09.19 16:58buy stop25122.001.88831.88180.0000
53812006.09.19 17:00delete25122.001.88831.88180.0000
53822006.09.19 17:00buy stop25132.001.88851.88230.0000
53832006.09.19 17:02delete25132.001.88851.88230.0000
53842006.09.19 17:03buy stop25142.001.88851.88230.0000
53852006.09.19 17:04delete25142.001.88851.88230.0000
53862006.09.19 17:07buy stop25152.001.88851.88230.0000
53872006.09.19 17:08delete25152.001.88851.88230.0000
53882006.09.19 17:09buy stop25162.001.88851.88230.0000
53892006.09.19 17:15delete25162.001.88851.88230.0000
53902006.09.19 17:16buy stop25172.001.88851.88230.0000
53912006.09.19 17:23delete25172.001.88851.88230.0000
53922006.09.19 17:25buy stop25182.001.88851.88230.0000
53932006.09.19 17:26delete25182.001.88851.88230.0000
53942006.09.19 17:27buy stop25192.001.88851.88230.0000
53952006.09.19 17:28delete25192.001.88851.88230.0000
53962006.09.19 17:29buy stop25202.001.88851.88230.0000
53972006.09.19 17:58delete25202.001.88851.88230.0000
53982006.09.19 17:58buy stop25212.001.88851.88230.0000
53992006.09.19 18:00delete25212.001.88851.88230.0000
54002006.09.19 18:00buy stop25222.001.88891.88270.0000
54012006.09.20 16:28delete25222.001.88891.88270.0000
54022006.09.20 16:28buy stop25232.001.88891.88420.0000
54032006.09.20 17:06delete25232.001.88891.88420.0000
54042006.09.20 17:07buy stop25242.001.88891.88390.0000
54052006.09.20 17:07delete25242.001.88891.88390.0000
54062006.09.20 17:09buy stop25252.001.88891.88390.0000
54072006.09.20 17:10delete25252.001.88891.88390.0000
54082006.09.20 17:11buy stop25262.001.88891.88390.0000
54092006.09.20 17:11delete25262.001.88891.88390.0000
54102006.09.20 17:14buy stop25272.001.88891.88390.0000
54112006.09.20 17:40delete25272.001.88891.88390.0000
54122006.09.20 17:41buy stop25282.001.88891.88390.0000
54132006.09.20 17:41delete25282.001.88891.88390.0000
54142006.09.20 17:44buy stop25292.001.88891.88390.0000
54152006.09.20 17:45delete25292.001.88891.88390.0000
54162006.09.20 17:46buy stop25302.001.88891.88390.0000
54172006.09.20 17:47delete25302.001.88891.88390.0000
54182006.09.20 17:47buy stop25312.001.88891.88390.0000
54192006.09.20 17:48delete25312.001.88891.88390.0000
54202006.09.20 17:50buy stop25322.001.88891.88390.0000
54212006.09.20 17:51delete25322.001.88891.88390.0000
54222006.09.20 17:52buy stop25332.001.88891.88390.0000
54232006.09.20 17:52delete25332.001.88891.88390.0000
54242006.09.20 17:53buy stop25342.001.88891.88390.0000
54252006.09.20 17:54delete25342.001.88891.88390.0000
54262006.09.20 18:00buy stop25352.001.88961.88440.0000
54272006.09.20 18:01delete25352.001.88961.88440.0000
54282006.09.20 18:01buy stop25362.001.88961.88440.0000
54292006.09.20 18:02delete25362.001.88961.88440.0000
54302006.09.20 18:03buy stop25372.001.88961.88440.0000
54312006.09.20 18:03delete25372.001.88961.88440.0000
54322006.09.20 18:04buy stop25382.001.88961.88440.0000
54332006.09.20 18:07delete25382.001.88961.88440.0000
54342006.09.20 18:08buy stop25392.001.88961.88440.0000
54352006.09.20 18:09delete25392.001.88961.88440.0000
54362006.09.20 18:09buy stop25402.001.88961.88440.0000
54372006.09.20 18:12delete25402.001.88961.88440.0000
54382006.09.20 18:13buy stop25412.001.88961.88440.0000
54392006.09.20 18:13delete25412.001.88961.88440.0000
54402006.09.20 18:13buy stop25422.001.88961.88440.0000
54412006.09.20 18:14delete25422.001.88961.88440.0000
54422006.09.20 18:21buy stop25432.001.88961.88440.0000
54432006.09.20 18:21delete25432.001.88961.88440.0000
54442006.09.20 18:23buy stop25442.001.88961.88440.0000
54452006.09.20 18:24delete25442.001.88961.88440.0000
54462006.09.20 18:25buy stop25452.001.88961.88440.0000
54472006.09.20 18:25delete25452.001.88961.88440.0000
54482006.09.20 18:26buy stop25462.001.88961.88440.0000
54492006.09.20 18:31delete25462.001.88961.88440.0000
54502006.09.20 18:38buy stop25472.001.88961.88440.0000
54512006.09.20 18:38delete25472.001.88961.88440.0000
54522006.09.20 18:39buy stop25482.001.88961.88440.0000
54532006.09.20 18:39delete25482.001.88961.88440.0000
54542006.09.20 19:00buy stop25492.001.89061.88540.0000
54552006.09.20 19:00delete25492.001.89061.88540.0000
54562006.09.20 19:00buy stop25502.001.89061.88540.0000
54572006.09.20 19:03delete25502.001.89061.88540.0000
54582006.09.20 19:03buy stop25512.001.89061.88540.0000
54592006.09.20 19:04delete25512.001.89061.88540.0000
54602006.09.20 19:05buy stop25522.001.89061.88540.0000
54612006.09.20 21:12delete25522.001.89061.88540.0000
54622006.09.20 21:12buy stop25532.001.89061.88540.0000
54632006.09.20 21:13delete25532.001.89061.88540.0000
54642006.09.20 21:13buy stop25542.001.89061.88540.0000
54652006.09.20 21:14delete25542.001.89061.88540.0000
54662006.09.20 21:14buy stop25552.001.89061.88540.0000
54672006.09.20 21:15delete25552.001.89061.88540.0000
54682006.09.20 21:15buy stop25562.001.89061.88540.0000
54692006.09.20 21:21delete25562.001.89061.88540.0000
54702006.09.20 21:22buy stop25572.001.89061.88540.0000
54712006.09.20 21:22delete25572.001.89061.88540.0000
54722006.09.20 21:29buy stop25582.001.89061.88540.0000
54732006.09.20 21:29delete25582.001.89061.88540.0000
54742006.09.20 21:30buy stop25592.001.89061.88540.0000
54752006.09.20 21:31delete25592.001.89061.88540.0000
54762006.09.20 21:33buy stop25602.001.89061.88540.0000
54772006.09.20 21:33delete25602.001.89061.88540.0000
54782006.09.20 21:34buy stop25612.001.89061.88540.0000
54792006.09.20 22:00delete25612.001.89061.88540.0000
54802006.09.20 22:00buy stop25622.001.89311.88710.0000
54812006.09.20 22:00delete24992.001.87361.87960.0000
54822006.09.20 22:00sell stop25632.001.87451.88050.0000
54832006.09.21 00:00delete25632.001.87451.88050.0000
54842006.09.21 00:00sell stop25642.001.87611.88240.0000
54852006.09.21 02:00delete25642.001.87611.88240.0000
54862006.09.21 02:00sell stop25652.001.87641.88270.0000
54872006.09.21 04:00delete25652.001.87641.88270.0000
54882006.09.21 04:00sell stop25662.001.87731.88410.0000
54892006.09.21 08:44delete25622.001.89311.88710.0000
54902006.09.21 09:00buy stop25672.001.89381.88730.0000
54912006.09.21 10:00delete25672.001.89381.88730.0000
54922006.09.21 10:01buy stop25682.001.89381.88710.0000
54932006.09.21 10:02delete25682.001.89381.88710.0000
54942006.09.21 10:06buy stop25692.001.89381.88710.0000
54952006.09.21 10:07delete25692.001.89381.88710.0000
54962006.09.21 10:07buy stop25702.001.89381.88710.0000
54972006.09.21 10:08delete25702.001.89381.88710.0000
54982006.09.21 10:08buy stop25712.001.89381.88710.0000
54992006.09.21 10:09delete25712.001.89381.88710.0000
55002006.09.21 10:09buy stop25722.001.89381.88710.0000
55012006.09.21 10:10delete25722.001.89381.88710.0000
55022006.09.21 10:11buy stop25732.001.89381.88710.0000
55032006.09.21 10:11delete25732.001.89381.88710.0000
55042006.09.21 10:12buy stop25742.001.89381.88710.0000
55052006.09.21 10:12delete25742.001.89381.88710.0000
55062006.09.21 10:13buy stop25752.001.89381.88710.0000
55072006.09.21 10:13delete25752.001.89381.88710.0000
55082006.09.21 10:15buy stop25762.001.89381.88710.0000
55092006.09.21 10:15delete25762.001.89381.88710.0000
55102006.09.21 10:16buy stop25772.001.89381.88710.0000
55112006.09.21 10:16delete25772.001.89381.88710.0000
55122006.09.21 10:17buy stop25782.001.89381.88710.0000
55132006.09.21 10:17delete25782.001.89381.88710.0000
55142006.09.21 10:22buy stop25792.001.89381.88710.0000
55152006.09.21 10:27delete25792.001.89381.88710.0000
55162006.09.21 10:28buy stop25802.001.89381.88710.0000
55172006.09.21 10:29delete25802.001.89381.88710.0000
55182006.09.21 10:30buy stop25812.001.89381.88710.0000
55192006.09.21 10:30delete25812.001.89381.88710.0000
55202006.09.21 10:31buy stop25822.001.89381.88710.0000
55212006.09.21 10:32delete25822.001.89381.88710.0000
55222006.09.21 10:32buy stop25832.001.89381.88710.0000
55232006.09.21 10:33delete25832.001.89381.88710.0000
55242006.09.21 10:36buy stop25842.001.89381.88710.0000
55252006.09.21 10:38delete25842.001.89381.88710.0000
55262006.09.21 10:39buy stop25852.001.89381.88710.0000
55272006.09.21 10:39delete25852.001.89381.88710.0000
55282006.09.21 11:00buy stop25862.001.89511.88840.0000
55292006.09.21 11:01delete25862.001.89511.88840.0000
55302006.09.21 11:01buy stop25872.001.89511.88840.0000
55312006.09.21 11:02delete25872.001.89511.88840.0000
55322006.09.21 11:02buy stop25882.001.89511.88840.0000
55332006.09.21 12:03delete25882.001.89511.88840.0000
55342006.09.21 12:03buy stop25892.001.89511.88840.0000
55352006.09.21 12:04delete25892.001.89511.88840.0000
55362006.09.21 12:05buy stop25902.001.89511.88840.0000
55372006.09.21 12:06delete25902.001.89511.88840.0000
55382006.09.21 12:06buy stop25912.001.89511.88840.0000
55392006.09.21 12:07delete25912.001.89511.88840.0000
55402006.09.21 12:07buy stop25922.001.89511.88840.0000
55412006.09.21 12:08delete25922.001.89511.88840.0000
55422006.09.21 12:08buy stop25932.001.89511.88840.0000
55432006.09.21 12:09delete25932.001.89511.88840.0000
55442006.09.21 12:22buy stop25942.001.89511.88840.0000
55452006.09.21 12:22delete25942.001.89511.88840.0000
55462006.09.21 12:27buy stop25952.001.89511.88840.0000
55472006.09.21 12:27delete25952.001.89511.88840.0000
55482006.09.21 12:28buy stop25962.001.89511.88840.0000
55492006.09.21 12:29delete25962.001.89511.88840.0000
55502006.09.21 12:30buy stop25972.001.89511.88840.0000
55512006.09.21 12:33delete25972.001.89511.88840.0000
55522006.09.21 12:33buy stop25982.001.89511.88840.0000
55532006.09.21 12:59delete25982.001.89511.88840.0000
55542006.09.21 13:00buy stop25992.001.89651.89000.0000
55552006.09.21 13:01delete25992.001.89651.89000.0000
55562006.09.21 13:01buy stop26002.001.89651.89000.0000
55572006.09.21 13:03delete26002.001.89651.89000.0000
55582006.09.21 13:14buy stop26012.001.89651.89000.0000
55592006.09.21 13:14delete26012.001.89651.89000.0000
55602006.09.21 13:16buy stop26022.001.89651.89000.0000
55612006.09.21 13:16delete26022.001.89651.89000.0000
55622006.09.21 14:00buy stop26032.001.89901.89230.0000
55632006.09.21 15:00delete26032.001.89901.89230.0000
55642006.09.21 15:00buy stop26042.001.89901.89250.0000
55652006.09.21 15:01delete26042.001.89901.89250.0000
55662006.09.21 15:01buy stop26052.001.89901.89250.0000
55672006.09.21 15:02delete26052.001.89901.89250.0000
55682006.09.21 15:02buy stop26062.001.89901.89250.0000
55692006.09.21 15:03delete26062.001.89901.89250.0000
55702006.09.21 15:04buy stop26072.001.89901.89250.0000
55712006.09.21 15:04delete26072.001.89901.89250.0000
55722006.09.21 15:05buy stop26082.001.89901.89250.0000
55732006.09.21 15:05delete26082.001.89901.89250.0000
55742006.09.21 15:06buy stop26092.001.89901.89250.0000
55752006.09.21 15:14delete26092.001.89901.89250.0000
55762006.09.21 15:14buy stop26102.001.89901.89250.0000
55772006.09.21 15:15delete26102.001.89901.89250.0000
55782006.09.21 16:00buy stop26112.001.90021.89370.0000
55792006.09.21 16:01delete26112.001.90021.89370.0000
55802006.09.21 16:01buy stop26122.001.90021.89370.0000
55812006.09.21 16:03delete26122.001.90021.89370.0000
55822006.09.21 16:03buy stop26132.001.90021.89370.0000
55832006.09.21 16:07delete26132.001.90021.89370.0000
55842006.09.21 16:07buy stop26142.001.90021.89370.0000
55852006.09.21 16:09delete26142.001.90021.89370.0000
55862006.09.21 16:10buy stop26152.001.90021.89370.0000
55872006.09.21 16:11delete26152.001.90021.89370.0000
55882006.09.21 16:11buy stop26162.001.90021.89370.0000
55892006.09.21 19:03delete26162.001.90021.89370.0000
55902006.09.21 19:03buy stop26172.001.90021.89390.0000
55912006.09.21 19:04delete26172.001.90021.89390.0000
55922006.09.21 19:05buy stop26182.001.90021.89390.0000
55932006.09.21 19:06delete26182.001.90021.89390.0000
55942006.09.21 19:07buy stop26192.001.90021.89390.0000
55952006.09.21 19:08delete26192.001.90021.89390.0000
55962006.09.21 19:10buy stop26202.001.90021.89390.0000
55972006.09.21 19:11delete26202.001.90021.89390.0000
55982006.09.21 19:12buy stop26212.001.90021.89390.0000
55992006.09.21 19:12delete26212.001.90021.89390.0000
56002006.09.21 19:12buy stop26222.001.90021.89390.0000
56012006.09.21 19:13delete26222.001.90021.89390.0000
56022006.09.21 19:13buy stop26232.001.90021.89390.0000
56032006.09.21 19:14delete26232.001.90021.89390.0000
56042006.09.21 20:00buy stop26242.001.90291.89620.0000
56052006.09.21 20:00delete25662.001.87731.88410.0000
56062006.09.21 20:00sell stop26252.001.87891.88570.0000
56072006.09.21 21:00delete26252.001.87891.88570.0000
56082006.09.21 21:00sell stop26262.001.87911.88610.0000
56092006.09.21 21:54delete26242.001.90291.89620.0000
56102006.09.21 21:55buy stop26272.001.90291.89590.0000
56112006.09.21 22:13delete26272.001.90291.89590.0000
56122006.09.21 22:14buy stop26282.001.90291.89590.0000
56132006.09.21 22:15delete26282.001.90291.89590.0000
56142006.09.21 22:15buy stop26292.001.90291.89590.0000
56152006.09.21 22:16delete26292.001.90291.89590.0000
56162006.09.21 22:16buy stop26302.001.90291.89590.0000
56172006.09.21 22:17delete26302.001.90291.89590.0000
56182006.09.21 22:17buy stop26312.001.90291.89590.0000
56192006.09.21 22:18delete26312.001.90291.89590.0000
56202006.09.21 22:24buy stop26322.001.90291.89590.0000
56212006.09.21 22:30delete26322.001.90291.89590.0000
56222006.09.21 22:31buy stop26332.001.90291.89590.0000
56232006.09.21 22:32delete26332.001.90291.89590.0000
56242006.09.21 23:00buy stop26342.001.90341.89640.0000
56252006.09.21 23:00delete26262.001.87911.88610.0000
56262006.09.21 23:00sell stop26352.001.88001.88700.0000
56272006.09.21 23:03delete26342.001.90341.89640.0000
56282006.09.21 23:04buy stop26362.001.90341.89640.0000
56292006.09.21 23:04delete26362.001.90341.89640.0000
56302006.09.21 23:13buy stop26372.001.90341.89640.0000
56312006.09.21 23:14delete26372.001.90341.89640.0000
56322006.09.21 23:25buy stop26382.001.90341.89640.0000
56332006.09.21 23:25delete26382.001.90341.89640.0000
56342006.09.21 23:26buy stop26392.001.90341.89640.0000
56352006.09.21 23:26delete26392.001.90341.89640.0000
56362006.09.21 23:35buy stop26402.001.90341.89640.0000
56372006.09.21 23:36delete26402.001.90341.89640.0000
56382006.09.21 23:36buy stop26412.001.90341.89640.0000
56392006.09.22 02:15delete26412.001.90341.89640.0000
56402006.09.22 02:24buy stop26422.001.90341.89690.0000
56412006.09.22 02:59delete26422.001.90341.89690.0000
56422006.09.22 03:01buy stop26432.001.90341.89690.0000
56432006.09.22 03:02delete26432.001.90341.89690.0000
56442006.09.22 03:34buy stop26442.001.90341.89690.0000
56452006.09.22 03:35delete26442.001.90341.89690.0000
56462006.09.22 03:59buy stop26452.001.90341.89690.0000
56472006.09.22 04:00delete26452.001.90341.89690.0000
56482006.09.22 04:00buy stop26462.001.90421.89740.0000
56492006.09.22 04:00delete26352.001.88001.88700.0000
56502006.09.22 04:00sell stop26472.001.88021.88690.0000
56512006.09.22 10:03delete26462.001.90421.89740.0000
56522006.09.22 10:09buy stop26482.001.90421.89870.0000
56532006.09.22 10:10delete26482.001.90421.89870.0000
56542006.09.22 11:00buy stop26492.001.90661.90090.0000
56552006.09.22 19:00delete26472.001.88021.88690.0000
56562006.09.22 19:00sell stop26502.001.88191.88740.0000
56572006.09.22 21:00delete26502.001.88191.88740.0000
56582006.09.22 21:00sell stop26512.001.88211.88760.0000
56592006.09.22 22:00delete26512.001.88211.88760.0000
56602006.09.22 22:00sell stop26522.001.88271.88850.0000
56612006.09.22 23:00delete26522.001.88271.88850.0000
56622006.09.22 23:00sell stop26532.001.88411.88990.0000
56632006.09.25 00:00delete26532.001.88411.88990.0000
56642006.09.25 00:00sell stop26542.001.88631.89180.0000
56652006.09.25 05:00delete26542.001.88631.89180.0000
56662006.09.25 05:00sell stop26552.001.88651.89220.0000
56672006.09.25 09:33delete26492.001.90661.90090.0000
56682006.09.25 09:33buy stop26562.001.90661.90140.0000
56692006.09.25 09:34delete26562.001.90661.90140.0000
56702006.09.25 10:00buy stop26572.001.90771.90250.0000
56712006.09.25 10:00delete26552.001.88651.89220.0000
56722006.09.25 10:00sell stop26582.001.88811.89340.0000
56732006.09.25 11:00delete26582.001.88811.89340.0000
56742006.09.25 11:00sell stop26592.001.89001.89530.0000
56752006.09.25 13:00delete26592.001.89001.89530.0000
56762006.09.25 13:00sell stop26602.001.89011.89530.0000
56772006.09.25 16:00delete26602.001.89011.89530.0000
56782006.09.25 16:00sell stop26612.001.89021.89500.0000
56792006.09.25 17:00delete26612.001.89021.89500.0000
56802006.09.25 17:00sell stop26622.001.89251.89730.0000
56812006.09.25 18:00delete26622.001.89251.89730.0000
56822006.09.25 18:00sell stop26632.001.89341.89840.0000
56832006.09.25 19:00delete26632.001.89341.89840.0000
56842006.09.25 19:00sell stop26642.001.89401.89930.0000
56852006.09.25 20:00delete26642.001.89401.89930.0000
56862006.09.25 20:00sell stop26652.001.89511.90060.0000
56872006.09.25 21:00delete26652.001.89511.90060.0000
56882006.09.25 21:00sell stop26662.001.89521.90070.0000
56892006.09.26 01:00delete26662.001.89521.90070.0000
56902006.09.26 01:00sell stop26672.001.89541.90070.0000
56912006.09.26 02:00delete26672.001.89541.90070.0000
56922006.09.26 02:00sell stop26682.001.89671.90200.0000
56932006.09.26 03:00delete26682.001.89671.90200.0000
56942006.09.26 03:00sell stop26692.001.89821.90370.0000
56952006.09.26 10:12delete26692.001.89821.90370.0000
56962006.09.26 10:13sell stop26702.001.89821.90300.0000
56972006.09.26 10:13delete26702.001.89821.90300.0000
56982006.09.26 10:14sell stop26712.001.89821.90300.0000
56992006.09.26 11:00delete26712.001.89821.90300.0000
57002006.09.26 11:00sell stop26722.001.89771.90250.0000
57012006.09.26 11:15delete26722.001.89771.90250.0000
57022006.09.26 12:00sell stop26732.001.89371.89920.0000
57032006.09.26 13:04delete26732.001.89371.89920.0000
57042006.09.26 13:04sell stop26742.001.89371.89920.0000
57052006.09.26 13:05delete26742.001.89371.89920.0000
57062006.09.26 13:05sell stop26752.001.89371.89920.0000
57072006.09.26 14:00delete26752.001.89371.89920.0000
57082006.09.26 14:00sell stop26762.001.89351.89900.0000
57092006.09.26 17:06delete26762.001.89351.89900.0000
57102006.09.26 17:07sell stop26772.001.89351.89920.0000
57112006.09.26 17:07delete26772.001.89351.89920.0000
57122006.09.26 17:08sell stop26782.001.89351.89920.0000
57132006.09.26 17:08delete26782.001.89351.89920.0000
57142006.09.26 17:09sell stop26792.001.89351.89920.0000
57152006.09.26 17:11delete26792.001.89351.89920.0000
57162006.09.26 17:11sell stop26802.001.89351.89920.0000
57172006.09.26 17:47delete26802.001.89351.89920.0000
57182006.09.26 17:47sell stop26812.001.89351.89920.0000
57192006.09.26 17:49delete26812.001.89351.89920.0000
57202006.09.26 17:50sell stop26822.001.89351.89920.0000
57212006.09.26 17:52delete26822.001.89351.89920.0000
57222006.09.26 17:52sell stop26832.001.89351.89920.0000
57232006.09.26 18:00delete26832.001.89351.89920.0000
57242006.09.26 18:00sell stop26842.001.89291.89920.0000
57252006.09.27 09:09delete26842.001.89291.89920.0000
57262006.09.27 09:15sell stop26852.001.89291.89790.0000
57272006.09.27 09:15delete26852.001.89291.89790.0000
57282006.09.27 09:16sell stop26862.001.89291.89790.0000
57292006.09.27 09:19delete26862.001.89291.89790.0000
57302006.09.27 09:19sell stop26872.001.89291.89790.0000
57312006.09.27 09:20delete26872.001.89291.89790.0000
57322006.09.27 09:21sell stop26882.001.89291.89790.0000
57332006.09.27 09:21delete26882.001.89291.89790.0000
57342006.09.27 09:22sell stop26892.001.89291.89790.0000
57352006.09.27 09:23delete26892.001.89291.89790.0000
57362006.09.27 09:24sell stop26902.001.89291.89790.0000
57372006.09.27 09:30delete26902.001.89291.89790.0000
57382006.09.27 09:30sell stop26912.001.89291.89790.0000
57392006.09.27 09:44delete26912.001.89291.89790.0000
57402006.09.27 09:45sell stop26922.001.89291.89790.0000
57412006.09.27 09:46delete26922.001.89291.89790.0000
57422006.09.27 09:47sell stop26932.001.89291.89790.0000
57432006.09.27 10:00delete26932.001.89291.89790.0000
57442006.09.27 10:00sell stop26942.001.89211.89710.0000
57452006.09.27 10:46delete26942.001.89211.89710.0000
57462006.09.27 10:47sell stop26952.001.89211.89710.0000
57472006.09.27 10:48delete26952.001.89211.89710.0000
57482006.09.27 10:49sell stop26962.001.89211.89710.0000
57492006.09.27 10:49delete26962.001.89211.89710.0000
57502006.09.27 10:50sell stop26972.001.89211.89710.0000
57512006.09.27 10:50delete26972.001.89211.89710.0000
57522006.09.27 10:51sell stop26982.001.89211.89710.0000
57532006.09.27 10:54delete26982.001.89211.89710.0000
57542006.09.27 10:55sell stop26992.001.89211.89710.0000
57552006.09.27 10:55delete26992.001.89211.89710.0000
57562006.09.27 10:59sell stop27002.001.89211.89710.0000
57572006.09.27 10:59delete27002.001.89211.89710.0000
57582006.09.27 11:00sell stop27012.001.89031.89550.0000
57592006.09.27 11:00delete27012.001.89031.89550.0000
57602006.09.27 11:00sell stop27022.001.89031.89550.0000
57612006.09.27 11:01delete27022.001.89031.89550.0000
57622006.09.27 11:01sell stop27032.001.89031.89550.0000
57632006.09.27 11:03delete27032.001.89031.89550.0000
57642006.09.27 11:06sell stop27042.001.89031.89550.0000
57652006.09.27 11:06delete27042.001.89031.89550.0000
57662006.09.27 11:07sell stop27052.001.89031.89550.0000
57672006.09.27 11:07delete27052.001.89031.89550.0000
57682006.09.27 11:10sell stop27062.001.89031.89550.0000
57692006.09.27 11:10delete27062.001.89031.89550.0000
57702006.09.27 11:12sell stop27072.001.89031.89550.0000
57712006.09.27 11:13delete27072.001.89031.89550.0000
57722006.09.27 11:14sell stop27082.001.89031.89550.0000
57732006.09.27 11:14delete27082.001.89031.89550.0000
57742006.09.27 12:00sell stop27092.001.88681.89230.0000
57752006.09.27 17:00delete26572.001.90771.90250.0000
57762006.09.27 17:00buy stop27102.001.90701.90130.0000
57772006.09.27 17:05delete27092.001.88681.89230.0000
57782006.09.27 17:06sell stop27112.001.88681.89260.0000
57792006.09.27 17:06delete27112.001.88681.89260.0000
57802006.09.27 17:21sell stop27122.001.88681.89260.0000
57812006.09.27 17:21delete27122.001.88681.89260.0000
57822006.09.27 17:22sell stop27132.001.88681.89260.0000
57832006.09.27 17:22delete27132.001.88681.89260.0000
57842006.09.27 17:27sell stop27142.001.88681.89260.0000
57852006.09.27 17:28delete27142.001.88681.89260.0000
57862006.09.27 17:37sell stop27152.001.88681.89260.0000
57872006.09.27 17:37delete27152.001.88681.89260.0000
57882006.09.27 17:45sell stop27162.001.88681.89260.0000
57892006.09.27 17:48delete27162.001.88681.89260.0000
57902006.09.27 17:49sell stop27172.001.88681.89260.0000
57912006.09.27 18:00delete27102.001.90701.90130.0000
57922006.09.27 18:00buy stop27182.001.90481.89880.0000
57932006.09.27 18:00delete27172.001.88681.89260.0000
57942006.09.27 18:00sell stop27192.001.88531.89130.0000
57952006.09.27 19:00delete27182.001.90481.89880.0000
57962006.09.27 19:00buy stop27202.001.90391.89790.0000
57972006.09.27 20:00delete27202.001.90391.89790.0000
57982006.09.27 20:00buy stop27212.001.90351.89750.0000
57992006.09.28 01:00delete27212.001.90351.89750.0000
58002006.09.28 01:00buy stop27222.001.90291.89690.0000
58012006.09.28 09:08delete27192.001.88531.89130.0000
58022006.09.28 09:08sell stop27232.001.88531.89100.0000
58032006.09.28 09:10delete27232.001.88531.89100.0000
58042006.09.28 09:10sell stop27242.001.88531.89100.0000
58052006.09.28 09:18delete27242.001.88531.89100.0000
58062006.09.28 10:00sell stop27252.001.88231.88860.0000
58072006.09.28 10:12delete27252.001.88231.88860.0000
58082006.09.28 10:30sell stop27262.001.88231.88860.0000
58092006.09.28 10:31delete27262.001.88231.88860.0000
58102006.09.28 11:00delete27222.001.90291.89690.0000
58112006.09.28 11:00buy stop27272.001.90281.89630.0000
58122006.09.28 11:00sell stop27282.001.88041.88690.0000
58132006.09.28 11:00delete27282.001.88041.88690.0000
58142006.09.28 11:01sell stop27292.001.88041.88690.0000
58152006.09.28 11:01delete27292.001.88041.88690.0000
58162006.09.28 11:02sell stop27302.001.88041.88690.0000
58172006.09.28 11:02delete27302.001.88041.88690.0000
58182006.09.28 11:03sell stop27312.001.88041.88690.0000
58192006.09.28 11:03delete27312.001.88041.88690.0000
58202006.09.28 11:04sell stop27322.001.88041.88690.0000
58212006.09.28 11:25delete27322.001.88041.88690.0000
58222006.09.28 12:00delete27272.001.90281.89630.0000
58232006.09.28 12:00buy stop27332.001.90221.89600.0000
58242006.09.28 12:00sell stop27342.001.87851.88480.0000
58252006.09.28 12:50delete27342.001.87851.88480.0000
58262006.09.28 13:00sell stop27352.001.87721.88370.0000
58272006.09.28 15:11delete27352.001.87721.88370.0000
58282006.09.28 15:14sell stop27362.001.87721.88350.0000
58292006.09.28 15:15delete27362.001.87721.88350.0000
58302006.09.28 15:15sell stop27372.001.87721.88350.0000
58312006.09.28 15:16delete27372.001.87721.88350.0000
58322006.09.28 15:26sell stop27382.001.87721.88350.0000
58332006.09.28 15:26delete27382.001.87721.88350.0000
58342006.09.28 15:30sell stop27392.001.87721.88350.0000
58352006.09.28 15:30delete27392.001.87721.88350.0000
58362006.09.28 15:31sell stop27402.001.87721.88350.0000
58372006.09.28 15:33delete27402.001.87721.88350.0000
58382006.09.28 15:34sell stop27412.001.87721.88350.0000
58392006.09.28 15:34delete27412.001.87721.88350.0000
58402006.09.28 16:00delete27332.001.90221.89600.0000
58412006.09.28 16:00buy stop27422.001.90211.89560.0000
58422006.09.28 16:00sell stop27432.001.87471.88120.0000
58432006.09.28 17:00delete27422.001.90211.89560.0000
58442006.09.28 17:00buy stop27442.001.90101.89450.0000
58452006.09.28 17:23delete27432.001.87471.88120.0000
58462006.09.28 17:24sell stop27452.001.87471.88120.0000
58472006.09.28 17:24delete27452.001.87471.88120.0000
58482006.09.28 18:00sell stop27462.001.87241.87910.0000
58492006.09.28 19:00delete27442.001.90101.89450.0000
58502006.09.28 19:00buy stop27472.001.89841.89140.0000
58512006.09.29 00:00delete27472.001.89841.89140.0000
58522006.09.29 00:00buy stop27482.001.89731.89030.0000
58532006.09.29 02:00delete27482.001.89731.89030.0000
58542006.09.29 02:00buy stop27492.001.89711.89040.0000
58552006.09.29 05:00delete27492.001.89711.89040.0000
58562006.09.29 05:00buy stop27502.001.89691.89020.0000
58572006.09.29 06:00delete27502.001.89691.89020.0000
58582006.09.29 06:00buy stop27512.001.89621.88990.0000
58592006.09.29 09:59delete27462.001.87241.87910.0000
58602006.09.29 10:00sell stop27522.001.87061.87640.0000
58612006.09.29 10:00delete27522.001.87061.87640.0000
58622006.09.29 10:01sell stop27532.001.87061.87640.0000
58632006.09.29 10:02delete27532.001.87061.87640.0000
58642006.09.29 10:02sell stop27542.001.87061.87640.0000
58652006.09.29 10:03delete27542.001.87061.87640.0000
58662006.09.29 10:03sell stop27552.001.87061.87640.0000
58672006.09.29 10:04delete27552.001.87061.87640.0000
58682006.09.29 10:05sell stop27562.001.87061.87640.0000
58692006.09.29 10:06delete27562.001.87061.87640.0000
58702006.09.29 10:07sell stop27572.001.87061.87640.0000
58712006.09.29 10:14delete27572.001.87061.87640.0000
58722006.09.29 10:15sell stop27582.001.87061.87640.0000
58732006.09.29 10:15delete27582.001.87061.87640.0000
58742006.09.29 11:00delete27512.001.89621.88990.0000
58752006.09.29 11:00buy stop27592.001.89591.88990.0000
58762006.09.29 11:00sell stop27602.001.86671.87270.0000
58772006.09.29 11:13delete27602.001.86671.87270.0000
58782006.09.29 11:13sell stop27612.001.86671.87270.0000
58792006.09.29 11:14delete27612.001.86671.87270.0000
58802006.09.29 11:15sell stop27622.001.86671.87270.0000
58812006.09.29 12:00delete27622.001.86671.87270.0000
58822006.09.29 12:00sell stop27632.001.86651.87250.0000
58832006.09.29 15:25delete27632.001.86651.87250.0000
58842006.09.29 15:25sell stop27642.001.86651.87250.0000
58852006.09.29 15:32delete27642.001.86651.87250.0000
58862006.09.29 15:33sell stop27652.001.86651.87250.0000
58872006.09.29 15:34delete27652.001.86651.87250.0000
58882006.09.29 15:35sell stop27662.001.86651.87250.0000
58892006.09.29 15:36delete27662.001.86651.87250.0000
58902006.09.29 15:37sell stop27672.001.86651.87250.0000
58912006.09.29 15:38delete27672.001.86651.87250.0000
58922006.09.29 16:00delete27592.001.89591.88990.0000
58932006.09.29 16:00buy stop27682.001.89571.88900.0000
58942006.09.29 16:00sell stop27692.001.86341.87020.0000
58952006.09.29 18:00delete27682.001.89571.88900.0000
58962006.09.29 18:00buy stop27702.001.89381.88660.0000
58972006.09.29 23:00delete27702.001.89381.88660.0000
58982006.09.29 23:00buy stop27712.001.89201.88430.0000
58992006.10.02 10:00delete27712.001.89201.88430.0000
59002006.10.02 10:00buy stop27722.001.89191.88490.0000
59012006.10.02 11:00delete27722.001.89191.88490.0000
59022006.10.02 11:00buy stop27732.001.89171.88450.0000
59032006.10.02 12:00delete27732.001.89171.88450.0000
59042006.10.02 12:00buy stop27742.001.89151.88430.0000
59052006.10.02 13:00delete27742.001.89151.88430.0000
59062006.10.02 13:00buy stop27752.001.88911.88210.0000
59072006.10.02 15:00delete27752.001.88911.88210.0000
59082006.10.02 15:00buy stop27762.001.88901.88280.0000
59092006.10.02 17:00delete27762.001.88901.88280.0000
59102006.10.02 17:00buy stop27772.001.88491.87720.0000
59112006.10.02 17:26delete27772.001.88491.87720.0000
59122006.10.02 18:00buy stop27782.001.88681.87860.0000
59132006.10.02 18:27delete27782.001.88681.87860.0000
59142006.10.02 19:00buy stop27792.001.88791.87940.0000
59152006.10.02 19:37delete27792.001.88791.87940.0000
59162006.10.02 19:53buy stop27802.001.88791.87940.0000
59172006.10.02 20:35delete27802.001.88791.87940.0000
59182006.10.02 20:59buy stop27812.001.88791.87940.0000
59192006.10.02 21:36delete27812.001.88791.87940.0000
59202006.10.02 22:27buy stop27822.001.88791.88020.0000
59212006.10.02 23:13delete27822.001.88791.88020.0000
59222006.10.02 23:20buy stop27832.001.88791.88020.0000
59232006.10.03 00:13delete27832.001.88791.88020.0000
59242006.10.03 00:19buy stop27842.001.88791.88020.0000
59252006.10.03 06:40delete27842.001.88791.88020.0000
59262006.10.03 06:53buy stop27852.001.88791.88090.0000
59272006.10.03 08:28delete27852.001.88791.88090.0000
59282006.10.03 09:02buy stop27862.001.88801.88230.0000
59292006.10.03 09:19delete27862.001.88801.88230.0000
59302006.10.03 10:00buy stop27872.001.88891.88320.0000
59312006.10.03 10:19delete27872.001.88891.88320.0000
59322006.10.03 11:08buy stop27882.001.88971.88400.0000
59332006.10.03 11:12delete27882.001.88971.88400.0000
59342006.10.03 11:17buy stop27892.001.88971.88400.0000
59352006.10.03 13:36delete27892.001.88971.88400.0000
59362006.10.03 14:28buy stop27902.001.88971.88540.0000
59372006.10.03 15:00delete27902.001.88971.88540.0000
59382006.10.03 15:00buy stop27912.001.89001.88600.0000
59392006.10.03 15:38delete27912.001.89001.88600.0000
59402006.10.03 15:51buy stop27922.001.89001.88600.0000
59412006.10.03 16:36delete27922.001.89001.88600.0000
59422006.10.03 16:59buy stop27932.001.89001.88580.0000
59432006.10.03 17:02delete27932.001.89001.88580.0000
59442006.10.03 17:26buy stop27942.001.89001.88580.0000
59452006.10.03 23:00delete27692.001.86341.87020.0000
59462006.10.03 23:00sell stop27952.001.86361.86810.0000
59472006.10.04 01:00delete27952.001.86361.86810.0000
59482006.10.04 01:00sell stop27962.001.86731.87180.0000
59492006.10.04 02:00delete27962.001.86731.87180.0000
59502006.10.04 02:00sell stop27972.001.86771.87250.0000
59512006.10.04 18:00delete27972.001.86771.87250.0000
59522006.10.04 18:00sell stop27982.001.86921.87570.0000
59532006.10.04 19:00delete27982.001.86921.87570.0000
59542006.10.04 19:00sell stop27992.001.87051.87700.0000
59552006.10.04 23:00delete27992.001.87051.87700.0000
59562006.10.04 23:00sell stop28002.001.87221.87890.0000
59572006.10.05 00:00delete28002.001.87221.87890.0000
59582006.10.05 00:00sell stop28012.001.87841.88490.0000
59592006.10.05 15:40delete28012.001.87841.88490.0000
59602006.10.05 15:41sell stop28022.001.87841.88290.0000
59612006.10.05 16:26delete28022.001.87841.88290.0000
59622006.10.05 17:00sell stop28032.001.87551.88050.0000
59632006.10.05 17:02delete28032.001.87551.88050.0000
59642006.10.05 17:19sell stop28042.001.87551.88050.0000
59652006.10.05 18:00delete28042.001.87551.88050.0000
59662006.10.05 18:00sell stop28052.001.87491.87990.0000
59672006.10.06 01:00delete27942.001.89001.88580.0000
59682006.10.06 01:00buy stop28062.001.88941.88420.0000
59692006.10.06 02:00delete28062.001.88941.88420.0000
59702006.10.06 02:00buy stop28072.001.88871.88350.0000
59712006.10.06 09:30delete28052.001.87491.87990.0000
59722006.10.06 09:33sell stop28082.001.87491.88040.0000
59732006.10.06 09:36delete28082.001.87491.88040.0000
59742006.10.06 10:18sell stop28092.001.87341.87910.0000
59752006.10.06 11:00delete28092.001.87341.87910.0000
59762006.10.06 11:00sell stop28102.001.87311.87840.0000
59772006.10.06 15:12delete28072.001.88871.88350.0000
59782006.10.06 15:16buy stop28112.001.88871.88350.0000
59792006.10.06 16:00delete28112.001.88871.88350.0000
59802006.10.06 16:00buy stop28122.001.88941.88270.0000
59812006.10.06 16:29delete28102.001.87311.87840.0000
59822006.10.06 16:33sell stop28132.001.87311.87990.0000
59832006.10.06 16:35delete28132.001.87311.87990.0000
59842006.10.06 17:00sell stop28142.001.87131.87860.0000
59852006.10.06 17:17delete28142.001.87131.87860.0000
59862006.10.06 18:00sell stop28152.001.86731.87500.0000
59872006.10.09 10:27delete28152.001.86731.87500.0000
59882006.10.09 10:59sell stop28162.001.86731.87500.0000
59892006.10.09 11:00delete28162.001.86731.87500.0000
59902006.10.09 11:00sell stop28172.001.86591.87360.0000
59912006.10.09 11:39delete28172.001.86591.87360.0000
59922006.10.09 11:43sell stop28182.001.86591.87360.0000
59932006.10.09 12:00delete28182.001.86591.87360.0000
59942006.10.09 12:00sell stop28192.001.86581.87330.0000
59952006.10.09 13:12delete28192.001.86581.87330.0000
59962006.10.09 13:17sell stop28202.001.86581.87180.0000
59972006.10.09 14:00delete28202.001.86581.87180.0000
59982006.10.09 14:00sell stop28212.001.86571.87120.0000
59992006.10.09 15:28delete28212.001.86571.87120.0000
60002006.10.09 16:00sell stop28222.001.86401.86920.0000
60012006.10.09 16:37delete28222.001.86401.86920.0000
60022006.10.09 17:00sell stop28232.001.86351.86850.0000
60032006.10.10 11:25delete28232.001.86351.86850.0000
60042006.10.10 12:00sell stop28242.001.85781.86360.0000
60052006.10.10 14:26delete28242.001.85781.86360.0000
60062006.10.10 15:00sell stop28252.001.85521.86120.0000
60072006.10.10 16:18delete28252.001.85521.86120.0000
60082006.10.10 17:00sell stop28262.001.85281.85930.0000
60092006.10.11 00:00delete28122.001.88941.88270.0000
60102006.10.11 00:00buy stop28272.001.87621.86940.0000
60112006.10.11 01:00delete28272.001.87621.86940.0000
60122006.10.11 01:00buy stop28282.001.87251.86550.0000
60132006.10.11 02:00delete28282.001.87251.86550.0000
60142006.10.11 02:00buy stop28292.001.87211.86540.0000
60152006.10.11 04:00delete28292.001.87211.86540.0000
60162006.10.11 04:00buy stop28302.001.87201.86520.0000
60172006.10.11 06:00delete28302.001.87201.86520.0000
60182006.10.11 06:00buy stop28312.001.87181.86550.0000
60192006.10.11 09:36delete28262.001.85281.85930.0000
60202006.10.11 09:53sell stop28322.001.85281.85760.0000
60212006.10.11 09:59delete28322.001.85281.85760.0000
60222006.10.11 10:00sell stop28332.001.85171.85670.0000
60232006.10.11 15:00delete28312.001.87181.86550.0000
60242006.10.11 15:00buy stop28342.001.87141.86640.0000
60252006.10.11 17:00delete28342.001.87141.86640.0000
60262006.10.11 17:00buy stop28352.001.87061.86510.0000
60272006.10.12 17:00delete28352.001.87061.86510.0000
60282006.10.12 17:00buy stop28362.001.87011.86360.0000
60292006.10.12 18:00delete28362.001.87011.86360.0000
60302006.10.12 18:00buy stop28372.001.86711.86110.0000
60312006.10.12 19:00delete28372.001.86711.86110.0000
60322006.10.12 19:00buy stop28382.001.86161.85560.0000
60332006.10.13 04:28delete28382.001.86161.85560.0000
60342006.10.13 04:59buy stop28392.001.86161.85540.0000
60352006.10.13 05:00delete28392.001.86161.85540.0000
60362006.10.13 05:00buy stop28402.001.86271.85620.0000
60372006.10.13 05:36delete28402.001.86271.85620.0000
60382006.10.13 05:54buy stop28412.001.86271.85620.0000
60392006.10.13 05:59delete28412.001.86271.85620.0000
60402006.10.13 06:27buy stop28422.001.86281.85630.0000
60412006.10.13 07:00delete28422.001.86281.85630.0000
60422006.10.13 07:00buy stop28432.001.86291.85670.0000
60432006.10.13 09:28delete28432.001.86291.85670.0000
60442006.10.13 10:00buy stop28442.001.86371.85820.0000
60452006.10.13 10:12delete28442.001.86371.85820.0000
60462006.10.13 10:17buy stop28452.001.86371.85820.0000
60472006.10.13 15:02delete28452.001.86371.85820.0000
60482006.10.13 15:06buy stop28462.001.86371.85870.0000
60492006.10.13 15:10delete28462.001.86371.85870.0000
60502006.10.13 15:16buy stop28472.001.86371.85870.0000
60512006.10.13 16:00delete28472.001.86371.85870.0000
60522006.10.13 16:00buy stop28482.001.86421.85850.0000
60532006.10.13 17:00delete28332.001.85171.85670.0000
60542006.10.13 17:00sell stop28492.001.85181.85780.0000
60552006.10.16 05:00delete28492.001.85181.85780.0000
60562006.10.16 05:00sell stop28502.001.85291.85890.0000
60572006.10.16 05:28delete28502.001.85291.85890.0000
60582006.10.16 05:59sell stop28512.001.85291.85890.0000
60592006.10.16 06:00delete28512.001.85291.85890.0000
60602006.10.16 06:00sell stop28522.001.85211.85790.0000
60612006.10.16 15:36delete28482.001.86421.85850.0000
60622006.10.16 15:52buy stop28532.001.86421.85890.0000
60632006.10.16 16:00delete28532.001.86421.85890.0000
60642006.10.16 16:00buy stop28542.001.86491.85940.0000
60652006.10.16 16:36delete28542.001.86491.85940.0000
60662006.10.16 16:52buy stop28552.001.86491.85940.0000
60672006.10.16 17:00delete28552.001.86491.85940.0000
60682006.10.16 17:00buy stop28562.001.86511.85960.0000
60692006.10.17 11:35delete28562.001.86511.85960.0000
60702006.10.17 11:52buy stop28572.001.86511.85960.0000
60712006.10.17 11:59delete28572.001.86511.85960.0000
60722006.10.17 12:01buy stop28582.001.86601.86050.0000
60732006.10.17 12:18delete28582.001.86601.86050.0000
60742006.10.17 13:00buy stop28592.001.86821.86270.0000
60752006.10.17 13:28delete28592.001.86821.86270.0000
60762006.10.17 14:00buy stop28602.001.86891.86340.0000
60772006.10.17 14:13delete28602.001.86891.86340.0000
60782006.10.17 14:16buy stop28612.001.86891.86340.0000
60792006.10.17 15:37delete28612.001.86891.86340.0000
60802006.10.17 15:52buy stop28622.001.86891.86340.0000
60812006.10.17 16:00delete28622.001.86891.86340.0000
60822006.10.17 16:00buy stop28632.001.86901.86350.0000
60832006.10.17 16:25delete28632.001.86901.86350.0000
60842006.10.17 17:00buy stop28642.001.87161.86560.0000
60852006.10.17 17:01delete28642.001.87161.86560.0000
60862006.10.17 17:28buy stop28652.001.87161.86560.0000
60872006.10.17 18:00delete28652.001.87161.86560.0000
60882006.10.17 18:00buy stop28662.001.87311.86660.0000
60892006.10.17 18:36delete28662.001.87311.86660.0000
60902006.10.17 18:53buy stop28672.001.87311.86660.0000
60912006.10.17 18:59delete28672.001.87311.86660.0000
60922006.10.17 19:18buy stop28682.001.87381.86710.0000
60932006.10.18 09:42delete28682.001.87381.86710.0000
60942006.10.18 09:43buy stop28692.001.87381.86810.0000
60952006.10.18 10:00delete28692.001.87381.86810.0000
60962006.10.18 10:00buy stop28702.001.87411.86840.0000
60972006.10.18 13:00delete28522.001.85211.85790.0000
60982006.10.18 13:00sell stop28712.001.85331.85860.0000
60992006.10.18 14:00delete28712.001.85331.85860.0000
61002006.10.18 14:00sell stop28722.001.85401.85930.0000
61012006.10.18 15:00delete28722.001.85401.85930.0000
61022006.10.18 15:00sell stop28732.001.85421.85900.0000
61032006.10.18 17:00delete28732.001.85421.85900.0000
61042006.10.18 17:00sell stop28742.001.85521.86070.0000
61052006.10.18 18:00delete28742.001.85521.86070.0000
61062006.10.18 18:00sell stop28752.001.85811.86360.0000
61072006.10.18 22:00delete28752.001.85811.86360.0000
61082006.10.18 22:00sell stop28762.001.85931.86460.0000
61092006.10.19 03:00delete28762.001.85931.86460.0000
61102006.10.19 03:00sell stop28772.001.85941.86470.0000
61112006.10.19 04:00delete28772.001.85941.86470.0000
61122006.10.19 04:00sell stop28782.001.86001.86550.0000
61132006.10.19 06:00delete28782.001.86001.86550.0000
61142006.10.19 06:00sell stop28792.001.86041.86590.0000
61152006.10.19 07:00delete28792.001.86041.86590.0000
61162006.10.19 07:00sell stop28802.001.86081.86610.0000
61172006.10.19 17:00delete28802.001.86081.86610.0000
61182006.10.19 17:00sell stop28812.001.86101.86650.0000
61192006.10.19 17:34delete28702.001.87411.86840.0000
61202006.10.19 18:00buy stop28822.001.87731.87130.0000
61212006.10.19 19:00delete28812.001.86101.86650.0000
61222006.10.19 19:00sell stop28832.001.86441.87070.0000
61232006.10.19 19:00delete28822.001.87731.87130.0000
61242006.10.19 19:02buy stop28842.001.87731.87100.0000
61252006.10.19 19:02delete28842.001.87731.87100.0000
61262006.10.19 19:03buy stop28852.001.87731.87100.0000
61272006.10.19 19:03delete28852.001.87731.87100.0000
61282006.10.19 19:06buy stop28862.001.87731.87100.0000
61292006.10.19 19:08delete28862.001.87731.87100.0000
61302006.10.19 19:15buy stop28872.001.87731.87100.0000
61312006.10.19 19:41delete28872.001.87731.87100.0000
61322006.10.19 19:48buy stop28882.001.87731.87100.0000
61332006.10.19 19:52delete28882.001.87731.87100.0000
61342006.10.19 19:54buy stop28892.001.87731.87100.0000
61352006.10.19 19:55delete28892.001.87731.87100.0000
61362006.10.19 20:00buy stop28902.001.87861.87240.0000
61372006.10.19 20:00delete28832.001.86441.87070.0000
61382006.10.19 20:00sell stop28912.001.86561.87190.0000
61392006.10.19 20:08delete28902.001.87861.87240.0000
61402006.10.19 20:10buy stop28922.001.87861.87240.0000
61412006.10.19 20:13delete28922.001.87861.87240.0000
61422006.10.19 21:00buy stop28932.001.87981.87330.0000
61432006.10.19 21:07delete28932.001.87981.87330.0000
61442006.10.19 21:12buy stop28942.001.87981.87330.0000
61452006.10.19 21:17delete28942.001.87981.87330.0000
61462006.10.19 21:29buy stop28952.001.87981.87330.0000
61472006.10.19 21:33delete28952.001.87981.87330.0000
61482006.10.19 21:46buy stop28962.001.87981.87330.0000
61492006.10.19 21:48delete28962.001.87981.87330.0000
61502006.10.19 21:49buy stop28972.001.87981.87330.0000
61512006.10.19 22:00delete28972.001.87981.87330.0000
61522006.10.19 22:00buy stop28982.001.88011.87360.0000
61532006.10.19 23:00delete28912.001.86561.87190.0000
61542006.10.19 23:00sell stop28992.001.86571.87220.0000
61552006.10.20 00:00delete28992.001.86571.87220.0000
61562006.10.20 00:00sell stop29002.001.86641.87270.0000
61572006.10.20 11:33delete28982.001.88011.87360.0000
61582006.10.20 11:36buy stop29012.001.88011.87510.0000
61592006.10.20 11:36delete29012.001.88011.87510.0000
61602006.10.20 12:05buy stop29022.001.88271.87720.0000
61612006.10.20 13:00delete29022.001.88271.87720.0000
61622006.10.20 13:00buy stop29032.001.88291.87770.0000
61632006.10.20 14:01delete29032.001.88291.87770.0000
61642006.10.20 15:00buy stop29042.001.88581.88080.0000
61652006.10.20 15:42delete29042.001.88581.88080.0000
61662006.10.20 15:43buy stop29052.001.88581.88080.0000
61672006.10.20 16:02delete29052.001.88581.88080.0000
61682006.10.20 16:03buy stop29062.001.88581.88080.0000
61692006.10.20 16:05delete29062.001.88581.88080.0000
61702006.10.20 16:12buy stop29072.001.88581.88080.0000
61712006.10.20 16:16delete29072.001.88581.88080.0000
61722006.10.20 16:21buy stop29082.001.88581.88080.0000
61732006.10.20 16:27delete29082.001.88581.88080.0000
61742006.10.20 16:40buy stop29092.001.88581.88080.0000
61752006.10.20 17:00delete29092.001.88581.88080.0000
61762006.10.20 17:00buy stop29102.001.88611.88110.0000
61772006.10.23 20:00delete29002.001.86641.87270.0000
61782006.10.23 20:00sell stop29112.001.86781.87300.0000
61792006.10.24 00:00delete29112.001.86781.87300.0000
61802006.10.24 00:00sell stop29122.001.86851.87400.0000
61812006.10.24 10:28delete29122.001.86851.87400.0000
61822006.10.24 11:00sell stop29132.001.86751.87230.0000
61832006.10.24 13:00delete29132.001.86751.87230.0000
61842006.10.24 13:00sell stop29142.001.86751.87230.0000
61852006.10.24 14:00delete29142.001.86751.87230.0000
61862006.10.24 14:00sell stop29152.001.86731.87210.0000
61872006.10.25 01:00delete29102.001.88611.88110.0000
61882006.10.25 01:00buy stop29162.001.88481.87910.0000
61892006.10.25 07:00delete29162.001.88481.87910.0000
61902006.10.25 07:00buy stop29172.001.88391.87840.0000
61912006.10.25 08:00delete29172.001.88391.87840.0000
61922006.10.25 08:00buy stop29182.001.88331.87810.0000
61932006.10.25 11:00delete29182.001.88331.87810.0000
61942006.10.25 11:00buy stop29192.001.88311.87810.0000
61952006.10.25 14:00delete29192.001.88311.87810.0000
61962006.10.25 14:00buy stop29202.001.88241.87740.0000
61972006.10.25 16:00delete29202.001.88241.87740.0000
61982006.10.25 16:00buy stop29212.001.88181.87710.0000
61992006.10.25 17:00delete29212.001.88181.87710.0000
62002006.10.25 17:00buy stop29222.001.88041.87590.0000
62012006.10.25 18:00delete29222.001.88041.87590.0000
62022006.10.25 18:00buy stop29232.001.87911.87440.0000
62032006.10.25 21:20delete29232.001.87911.87440.0000
62042006.10.25 21:24buy stop29242.001.87911.87440.0000
62052006.10.25 21:48delete29242.001.87911.87440.0000
62062006.10.25 22:00buy stop29252.001.88031.87510.0000
62072006.10.26 03:24delete29252.001.88031.87510.0000
62082006.10.26 03:25buy stop29262.001.88031.87510.0000
62092006.10.26 03:25delete29262.001.88031.87510.0000
62102006.10.26 03:33buy stop29272.001.88031.87510.0000
62112006.10.26 03:34delete29272.001.88031.87510.0000
62122006.10.26 03:36buy stop29282.001.88031.87510.0000
62132006.10.26 04:20delete29282.001.88031.87510.0000
62142006.10.26 04:21buy stop29292.001.88031.87510.0000
62152006.10.26 04:22delete29292.001.88031.87510.0000
62162006.10.26 06:00buy stop29302.001.88191.87670.0000
62172006.10.26 06:11delete29302.001.88191.87670.0000
62182006.10.26 06:12buy stop29312.001.88191.87670.0000
62192006.10.26 06:12delete29312.001.88191.87670.0000
62202006.10.26 06:13buy stop29322.001.88191.87670.0000
62212006.10.26 06:16delete29322.001.88191.87670.0000
62222006.10.26 06:17buy stop29332.001.88191.87670.0000
62232006.10.26 06:17delete29332.001.88191.87670.0000
62242006.10.26 06:18buy stop29342.001.88191.87670.0000
62252006.10.26 06:19delete29342.001.88191.87670.0000
62262006.10.26 06:21buy stop29352.001.88191.87670.0000
62272006.10.26 06:25delete29352.001.88191.87670.0000
62282006.10.26 06:25buy stop29362.001.88191.87670.0000
62292006.10.26 06:28delete29362.001.88191.87670.0000
62302006.10.26 06:38buy stop29372.001.88191.87670.0000
62312006.10.26 06:39delete29372.001.88191.87670.0000
62322006.10.26 06:39buy stop29382.001.88191.87670.0000
62332006.10.26 06:40delete29382.001.88191.87670.0000
62342006.10.26 06:44buy stop29392.001.88191.87670.0000
62352006.10.26 06:45delete29392.001.88191.87670.0000
62362006.10.26 06:47buy stop29402.001.88191.87670.0000
62372006.10.26 06:47delete29402.001.88191.87670.0000
62382006.10.26 06:50buy stop29412.001.88191.87670.0000
62392006.10.26 06:52delete29412.001.88191.87670.0000
62402006.10.26 07:11buy stop29422.001.88191.87690.0000
62412006.10.26 07:11delete29422.001.88191.87690.0000
62422006.10.26 07:14buy stop29432.001.88191.87690.0000
62432006.10.26 09:13delete29432.001.88191.87690.0000
62442006.10.26 09:19buy stop29442.001.88191.87690.0000
62452006.10.26 09:19delete29442.001.88191.87690.0000
62462006.10.26 09:20buy stop29452.001.88191.87690.0000
62472006.10.26 09:20delete29452.001.88191.87690.0000
62482006.10.26 09:21buy stop29462.001.88191.87690.0000
62492006.10.26 09:24delete29462.001.88191.87690.0000
62502006.10.26 09:25buy stop29472.001.88191.87690.0000
62512006.10.26 09:32delete29472.001.88191.87690.0000
62522006.10.26 09:34buy stop29482.001.88191.87690.0000
62532006.10.26 09:35delete29482.001.88191.87690.0000
62542006.10.26 09:35buy stop29492.001.88191.87690.0000
62552006.10.26 09:47delete29492.001.88191.87690.0000
62562006.10.26 09:50buy stop29502.001.88191.87690.0000
62572006.10.26 09:50delete29502.001.88191.87690.0000
62582006.10.26 09:51buy stop29512.001.88191.87690.0000
62592006.10.26 09:52delete29512.001.88191.87690.0000
62602006.10.26 09:52buy stop29522.001.88191.87690.0000
62612006.10.26 09:53delete29522.001.88191.87690.0000
62622006.10.26 09:57buy stop29532.001.88191.87690.0000
62632006.10.26 09:57delete29532.001.88191.87690.0000
62642006.10.26 11:00buy stop29542.001.88461.87960.0000
62652006.10.26 11:01delete29542.001.88461.87960.0000
62662006.10.26 11:01buy stop29552.001.88461.87960.0000
62672006.10.26 11:08delete29552.001.88461.87960.0000
62682006.10.26 11:09buy stop29562.001.88461.87960.0000
62692006.10.26 11:10delete29562.001.88461.87960.0000
62702006.10.26 11:10buy stop29572.001.88461.87960.0000
62712006.10.26 11:11delete29572.001.88461.87960.0000
62722006.10.26 11:12buy stop29582.001.88461.87960.0000
62732006.10.26 11:12delete29582.001.88461.87960.0000
62742006.10.26 11:17buy stop29592.001.88461.87960.0000
62752006.10.26 11:17delete29592.001.88461.87960.0000
62762006.10.26 11:18buy stop29602.001.88461.87960.0000
62772006.10.26 11:18delete29602.001.88461.87960.0000
62782006.10.26 11:42buy stop29612.001.88461.87960.0000
62792006.10.26 11:43delete29612.001.88461.87960.0000
62802006.10.26 11:44buy stop29622.001.88461.87960.0000
62812006.10.26 11:46delete29622.001.88461.87960.0000
62822006.10.26 12:00buy stop29632.001.88511.88010.0000
62832006.10.26 12:11delete29632.001.88511.88010.0000
62842006.10.26 12:35buy stop29642.001.88511.88010.0000
62852006.10.26 12:36delete29642.001.88511.88010.0000
62862006.10.26 12:38buy stop29652.001.88511.88010.0000
62872006.10.26 12:39delete29652.001.88511.88010.0000
62882006.10.26 12:39buy stop29662.001.88511.88010.0000
62892006.10.26 12:40delete29662.001.88511.88010.0000
62902006.10.26 12:45buy stop29672.001.88511.88010.0000
62912006.10.26 12:48delete29672.001.88511.88010.0000
62922006.10.26 12:49buy stop29682.001.88511.88010.0000
62932006.10.26 12:53delete29682.001.88511.88010.0000
62942006.10.26 12:58buy stop29692.001.88511.88010.0000
62952006.10.26 12:58delete29692.001.88511.88010.0000
62962006.10.26 12:59buy stop29702.001.88511.88010.0000
62972006.10.26 12:59delete29702.001.88511.88010.0000
62982006.10.26 13:00buy stop29712.001.88541.88070.0000
62992006.10.26 15:23delete29712.001.88541.88070.0000
63002006.10.26 15:29buy stop29722.001.88541.88070.0000
63012006.10.26 15:30delete29722.001.88541.88070.0000
63022006.10.26 16:00buy stop29732.001.88761.88260.0000
63032006.10.26 16:05delete29732.001.88761.88260.0000
63042006.10.26 16:06buy stop29742.001.88761.88260.0000
63052006.10.26 17:10delete29742.001.88761.88260.0000
63062006.10.26 17:11buy stop29752.001.88761.88260.0000
63072006.10.26 17:15delete29752.001.88761.88260.0000
63082006.10.26 17:15buy stop29762.001.88761.88260.0000
63092006.10.26 17:32delete29762.001.88761.88260.0000
63102006.10.26 17:33buy stop29772.001.88761.88260.0000
63112006.10.26 17:33delete29772.001.88761.88260.0000
63122006.10.26 17:53buy stop29782.001.88761.88260.0000
63132006.10.26 17:54delete29782.001.88761.88260.0000
63142006.10.26 18:00buy stop29792.001.88861.88380.0000
63152006.10.26 19:20delete29792.001.88861.88380.0000
63162006.10.26 20:00buy stop29802.001.89271.88750.0000
63172006.10.26 21:00delete29152.001.86731.87210.0000
63182006.10.26 21:00sell stop29812.001.86891.87420.0000
63192006.10.26 22:00delete29812.001.86891.87420.0000
63202006.10.26 22:00sell stop29822.001.86931.87460.0000
63212006.10.27 00:00delete29822.001.86931.87460.0000
63222006.10.27 00:00sell stop29832.001.86981.87510.0000
63232006.10.27 01:00delete29832.001.86981.87510.0000
63242006.10.27 01:00sell stop29842.001.87121.87650.0000
63252006.10.27 02:00delete29842.001.87121.87650.0000
63262006.10.27 02:00sell stop29852.001.87171.87700.0000
63272006.10.27 04:26delete29802.001.89271.88750.0000
63282006.10.27 04:26buy stop29862.001.89271.88700.0000
63292006.10.27 04:27delete29862.001.89271.88700.0000
63302006.10.27 04:27buy stop29872.001.89271.88700.0000
63312006.10.27 08:00delete29852.001.87171.87700.0000
63322006.10.27 08:00sell stop29882.001.87201.87720.0000
63332006.10.27 10:00delete29882.001.87201.87720.0000
63342006.10.27 10:00sell stop29892.001.87231.87780.0000
63352006.10.27 11:00delete29892.001.87231.87780.0000
63362006.10.27 11:00sell stop29902.001.87341.87890.0000
63372006.10.27 14:06delete29872.001.89271.88700.0000
63382006.10.27 14:07buy stop29912.001.89271.88770.0000
63392006.10.27 14:08delete29912.001.89271.88770.0000
63402006.10.27 14:12buy stop29922.001.89271.88770.0000
63412006.10.27 14:17delete29922.001.89271.88770.0000
63422006.10.27 14:18buy stop29932.001.89271.88770.0000
63432006.10.27 15:30delete29932.001.89271.88770.0000
63442006.10.27 16:00buy stop29942.001.89721.89200.0000
63452006.10.27 16:00delete29902.001.87341.87890.0000
63462006.10.27 16:00sell stop29952.001.87371.87890.0000
63472006.10.27 16:02delete29942.001.89721.89200.0000
63482006.10.27 16:03buy stop29962.001.89721.89200.0000
63492006.10.27 16:04delete29962.001.89721.89200.0000
63502006.10.27 16:04buy stop29972.001.89721.89200.0000
63512006.10.27 16:04delete29972.001.89721.89200.0000
63522006.10.27 16:05buy stop29982.001.89721.89200.0000
63532006.10.27 16:05delete29982.001.89721.89200.0000
63542006.10.27 17:00buy stop29992.001.90041.89490.0000
63552006.10.27 17:00delete29952.001.87371.87890.0000
63562006.10.27 17:00sell stop30002.001.87401.87950.0000
63572006.10.27 18:00delete30002.001.87401.87950.0000
63582006.10.27 18:00sell stop30012.001.87451.88030.0000
63592006.10.30 05:00delete30012.001.87451.88030.0000
63602006.10.30 05:00sell stop30022.001.87691.88270.0000
63612006.10.30 08:00delete30022.001.87691.88270.0000
63622006.10.30 08:00sell stop30032.001.87791.88340.0000
63632006.10.30 09:00delete30032.001.87791.88340.0000
63642006.10.30 09:00sell stop30042.001.87841.88390.0000
63652006.10.30 11:00delete30042.001.87841.88390.0000
63662006.10.30 11:00sell stop30052.001.87911.88490.0000
63672006.10.30 11:01delete29992.001.90041.89490.0000
63682006.10.30 11:02buy stop30062.001.90041.89470.0000
63692006.10.30 11:03delete30062.001.90041.89470.0000
63702006.10.30 11:03buy stop30072.001.90041.89470.0000
63712006.10.30 12:00delete30052.001.87911.88490.0000
63722006.10.30 12:00sell stop30082.001.87991.88520.0000
63732006.10.30 12:47delete30072.001.90041.89470.0000
63742006.10.30 12:47buy stop30092.001.90041.89510.0000
63752006.10.30 12:48delete30092.001.90041.89510.0000
63762006.10.30 12:51buy stop30102.001.90041.89510.0000
63772006.10.30 12:52delete30102.001.90041.89510.0000
63782006.10.30 12:53buy stop30112.001.90041.89510.0000
63792006.10.30 12:53delete30112.001.90041.89510.0000
63802006.10.30 12:55buy stop30122.001.90041.89510.0000
63812006.10.30 12:56delete30122.001.90041.89510.0000
63822006.10.30 12:57buy stop30132.001.90041.89510.0000
63832006.10.30 12:58delete30132.001.90041.89510.0000
63842006.10.30 13:00buy stop30142.001.90051.89550.0000
63852006.10.30 13:35delete30142.001.90051.89550.0000
63862006.10.30 13:36buy stop30152.001.90051.89550.0000
63872006.10.30 13:42delete30152.001.90051.89550.0000
63882006.10.30 14:17buy stop30162.001.90191.89690.0000
63892006.10.30 14:18delete30162.001.90191.89690.0000
63902006.10.30 14:19buy stop30172.001.90191.89690.0000
63912006.10.30 14:20delete30172.001.90191.89690.0000
63922006.10.30 15:00buy stop30182.001.90451.89950.0000
63932006.10.30 16:21delete30182.001.90451.89950.0000
63942006.10.30 16:22buy stop30192.001.90451.89930.0000
63952006.10.30 17:00delete30082.001.87991.88520.0000
63962006.10.30 17:00sell stop30202.001.88201.88750.0000
63972006.10.30 18:00delete30202.001.88201.88750.0000
63982006.10.30 18:00sell stop30212.001.88301.88850.0000
63992006.10.30 21:00delete30212.001.88301.88850.0000
64002006.10.30 21:00sell stop30222.001.88341.88910.0000
64012006.10.30 23:00delete30222.001.88341.88910.0000
64022006.10.30 23:00sell stop30232.001.88491.89040.0000
64032006.10.31 01:00delete30232.001.88491.89040.0000
64042006.10.31 01:00sell stop30242.001.88621.89170.0000
64052006.10.31 02:00delete30242.001.88621.89170.0000
64062006.10.31 02:00sell stop30252.001.88671.89250.0000
64072006.10.31 03:00delete30252.001.88671.89250.0000
64082006.10.31 03:00sell stop30262.001.88701.89280.0000
64092006.10.31 17:08delete30192.001.90451.89930.0000
64102006.10.31 18:00buy stop30272.001.91011.90310.0000
64112006.10.31 18:00delete30262.001.88701.89280.0000
64122006.10.31 18:00sell stop30282.001.88711.89410.0000
64132006.10.31 20:00delete30282.001.88711.89410.0000
64142006.10.31 20:00sell stop30292.001.88811.89540.0000
64152006.10.31 21:00delete30292.001.88811.89540.0000
64162006.10.31 21:00sell stop30302.001.89071.89800.0000
64172006.10.31 23:00delete30302.001.89071.89800.0000
64182006.10.31 23:00sell stop30312.001.89531.90230.0000
64192006.11.01 09:00delete30312.001.89531.90230.0000
64202006.11.01 09:00sell stop30322.001.89551.90050.0000
64212006.11.01 12:21delete30272.001.91011.90310.0000
64222006.11.01 12:40buy stop30332.001.91011.90510.0000
64232006.11.01 13:00delete30332.001.91011.90510.0000
64242006.11.01 13:00buy stop30342.001.91071.90570.0000
64252006.11.01 17:00delete30322.001.89551.90050.0000
64262006.11.01 17:00sell stop30352.001.89591.90020.0000
64272006.11.01 17:00delete30342.001.91071.90570.0000
64282006.11.01 17:15buy stop30362.001.91071.90640.0000
64292006.11.01 17:30delete30362.001.91071.90640.0000
64302006.11.01 17:34buy stop30372.001.91071.90640.0000
64312006.11.01 18:00delete30372.001.91071.90640.0000
64322006.11.01 18:00buy stop30382.001.91391.90890.0000
64332006.11.02 21:00delete30352.001.89591.90020.0000
64342006.11.02 21:00sell stop30392.001.89831.90430.0000
64352006.11.02 22:00delete30392.001.89831.90430.0000
64362006.11.02 22:00sell stop30402.001.89881.90480.0000
64372006.11.02 23:00delete30402.001.89881.90480.0000
64382006.11.02 23:00sell stop30412.001.89921.90520.0000
64392006.11.03 00:00delete30412.001.89921.90520.0000
64402006.11.03 00:00sell stop30422.001.90111.90710.0000
64412006.11.03 01:00delete30422.001.90111.90710.0000
64422006.11.03 01:00sell stop30432.001.90341.90940.0000
64432006.11.03 15:30delete30432.001.90341.90940.0000
64442006.11.03 15:30sell stop30442.001.90341.90820.0000
64452006.11.03 15:30delete30442.001.90341.90820.0000
64462006.11.03 15:30sell stop30452.001.90341.90820.0000
64472006.11.03 15:30delete30452.001.90341.90820.0000
64482006.11.03 15:33sell stop30462.001.90341.90820.0000
64492006.11.03 15:33delete30462.001.90341.90820.0000
64502006.11.03 16:00sell stop30472.001.89821.90450.0000
64512006.11.03 16:01delete30472.001.89821.90450.0000
64522006.11.03 16:02sell stop30482.001.89821.90450.0000
64532006.11.03 16:03delete30482.001.89821.90450.0000
64542006.11.03 16:03sell stop30492.001.89821.90450.0000
64552006.11.03 17:00delete30492.001.89821.90450.0000
64562006.11.03 17:00sell stop30502.001.89801.90430.0000
64572006.11.03 17:00delete30502.001.89801.90430.0000
64582006.11.03 17:00sell stop30512.001.89801.90430.0000
64592006.11.03 17:00delete30512.001.89801.90430.0000
64602006.11.03 17:05sell stop30522.001.89801.90430.0000
64612006.11.03 18:00delete30522.001.89801.90430.0000
64622006.11.03 18:00sell stop30532.001.89741.90390.0000
64632006.11.06 01:00delete30382.001.91391.90890.0000
64642006.11.06 01:00buy stop30542.001.91251.90550.0000
64652006.11.06 05:00delete30542.001.91251.90550.0000
64662006.11.06 05:00buy stop30552.001.91241.90540.0000
64672006.11.06 06:00delete30552.001.91241.90540.0000
64682006.11.06 06:00buy stop30562.001.91191.90520.0000
64692006.11.06 10:56delete30532.001.89741.90390.0000
64702006.11.06 11:00sell stop30572.001.89691.90290.0000
64712006.11.06 11:01delete30572.001.89691.90290.0000
64722006.11.06 11:05sell stop30582.001.89691.90290.0000
64732006.11.06 11:23delete30582.001.89691.90290.0000
64742006.11.06 11:24sell stop30592.001.89691.90290.0000
64752006.11.06 11:29delete30592.001.89691.90290.0000
64762006.11.06 12:00sell stop30602.001.89471.89920.0000
64772006.11.07 17:16delete30562.001.91191.90520.0000
64782006.11.07 17:29buy stop30612.001.91191.90590.0000
64792006.11.07 17:33delete30612.001.91191.90590.0000
64802006.11.07 17:36buy stop30622.001.91191.90590.0000
64812006.11.07 18:00delete30622.001.91191.90590.0000
64822006.11.07 18:00buy stop30632.001.91241.90610.0000
64832006.11.08 19:00delete30602.001.89471.89920.0000
64842006.11.08 19:00sell stop30642.001.89531.90100.0000
64852006.11.08 21:00delete30642.001.89531.90100.0000
64862006.11.08 21:00sell stop30652.001.89551.90150.0000
64872006.11.09 01:00delete30652.001.89551.90150.0000
64882006.11.09 01:00sell stop30662.001.89611.90190.0000
64892006.11.09 05:00delete30662.001.89611.90190.0000
64902006.11.09 05:00sell stop30672.001.89651.90280.0000
64912006.11.09 06:00delete30672.001.89651.90280.0000
64922006.11.09 06:00sell stop30682.001.89691.90270.0000
64932006.11.09 08:00delete30682.001.89691.90270.0000
64942006.11.09 08:00sell stop30692.001.89771.90320.0000
64952006.11.09 09:00delete30692.001.89771.90320.0000
64962006.11.09 09:00sell stop30702.001.89811.90330.0000
64972006.11.09 10:00delete30702.001.89811.90330.0000
64982006.11.09 10:00sell stop30712.001.89861.90410.0000
64992006.11.09 11:00delete30712.001.89861.90410.0000
65002006.11.09 11:00sell stop30722.001.90031.90560.0000
65012006.11.09 12:00delete30722.001.90031.90560.0000
65022006.11.09 12:00sell stop30732.001.90041.90560.0000
65032006.11.09 14:00delete30732.001.90041.90560.0000
65042006.11.09 14:00sell stop30742.001.90071.90570.0000
65052006.11.09 15:30delete30742.001.90071.90570.0000
65062006.11.09 15:30sell stop30752.001.90071.90600.0000
65072006.11.09 15:31delete30752.001.90071.90600.0000
65082006.11.09 15:32sell stop30762.001.90071.90600.0000
65092006.11.09 15:36delete30762.001.90071.90600.0000
65102006.11.09 15:37sell stop30772.001.90071.90600.0000
65112006.11.09 15:37delete30772.001.90071.90600.0000
65122006.11.09 16:00sell stop30782.001.89731.90330.0000