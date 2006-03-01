Strategy Tester Report
Ninja Tutle - System2 - (fixed lots) Beta
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.03 08:00 - 2006.12.22 21:00 (2006.01.01 - 2006.12.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=2; MaxUnits=3; MagicNumber=11282; EntryLookBack=55; ExitLookBack=20; ATRPeriod=20; SLMultiple=2.5; ReEntryMultiple=0.5; ATRBreakEven=false;
BreakEvenMultiple=2.5; LockProfit=false;
PipLockinStart=100; LockinPercent=30;
|Bars in test
|49544
|Ticks modelled
|1729338
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-6840.38
|Gross profit
|38690.19
|Gross loss
|-45530.57
|Profit factor
|0.85
|Expected payoff
|-105.24
|Absolute drawdown
|6840.38
|Maximal drawdown
|22155.76 (87.52%)
|Relative drawdown
|87.52% (22155.76)
|Total trades
|65
|Short positions (won %)
|27 (25.93%)
|Long positions (won %)
|38 (21.05%)
|Profit trades (% of total)
|15 (23.08%)
|Loss trades (% of total)
|50 (76.92%)
|Largest
|profit trade
|5021.04
|loss trade
|-1403.87
|Average
|profit trade
|2579.35
|loss trade
|-910.61
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (16043.46)
|consecutive losses (loss in money)
|26 (-21125.91)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|16043.46 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-21125.91 (26)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|13
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 08:00
|buy stop
|1
|2.00
|1.7308
|1.7228
|0.0000
|2
|2006.01.03 08:00
|sell stop
|2
|2.00
|1.7129
|1.7209
|0.0000
|3
|2006.01.03 09:00
|delete
|1
|2.00
|1.7308
|1.7228
|0.0000
|4
|2006.01.03 09:00
|buy stop
|3
|2.00
|1.7299
|1.7212
|0.0000
|5
|2006.01.03 09:59
|buy
|3
|2.00
|1.7299
|1.7212
|0.0000
|6
|2006.01.03 09:59
|delete
|2
|2.00
|1.7129
|1.7209
|0.0000
|7
|2006.01.03 09:59
|buy stop
|4
|2.00
|1.7316
|1.7229
|0.0000
|8
|2006.01.03 10:07
|buy
|4
|2.00
|1.7316
|1.7229
|0.0000
|9
|2006.01.03 10:07
|buy stop
|5
|2.00
|1.7333
|1.7245
|0.0000
|10
|2006.01.03 10:07
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7229
|0.0000
|11
|2006.01.03 10:33
|buy
|5
|2.00
|1.7333
|1.7245
|0.0000
|12
|2006.01.03 10:33
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7246
|0.0000
|13
|2006.01.03 10:33
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7246
|0.0000
|14
|2006.01.03 10:33
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7246
|0.0000
|15
|2006.01.04 04:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7251
|0.0000
|16
|2006.01.04 04:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7251
|0.0000
|17
|2006.01.04 04:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7251
|0.0000
|18
|2006.01.04 12:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7267
|0.0000
|19
|2006.01.04 12:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7267
|0.0000
|20
|2006.01.04 12:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7267
|0.0000
|21
|2006.01.04 13:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7311
|0.0000
|22
|2006.01.04 13:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7311
|0.0000
|23
|2006.01.04 13:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7311
|0.0000
|24
|2006.01.04 14:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7362
|0.0000
|25
|2006.01.04 14:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7362
|0.0000
|26
|2006.01.04 14:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7362
|0.0000
|27
|2006.01.04 15:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7385
|0.0000
|28
|2006.01.04 15:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7385
|0.0000
|29
|2006.01.04 15:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7385
|0.0000
|30
|2006.01.04 16:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7413
|0.0000
|31
|2006.01.04 16:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7413
|0.0000
|32
|2006.01.04 16:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7413
|0.0000
|33
|2006.01.04 17:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7419
|0.0000
|34
|2006.01.04 17:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7419
|0.0000
|35
|2006.01.04 17:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7419
|0.0000
|36
|2006.01.04 18:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7447
|0.0000
|37
|2006.01.04 18:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7447
|0.0000
|38
|2006.01.04 18:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7447
|0.0000
|39
|2006.01.04 20:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7451
|0.0000
|40
|2006.01.04 20:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7451
|0.0000
|41
|2006.01.04 20:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7451
|0.0000
|42
|2006.01.04 21:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7459
|0.0000
|43
|2006.01.04 21:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7459
|0.0000
|44
|2006.01.04 21:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7459
|0.0000
|45
|2006.01.05 00:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7468
|0.0000
|46
|2006.01.05 00:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7468
|0.0000
|47
|2006.01.05 00:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7468
|0.0000
|48
|2006.01.05 06:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7482
|0.0000
|49
|2006.01.05 06:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7482
|0.0000
|50
|2006.01.05 06:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7482
|0.0000
|51
|2006.01.05 07:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7522
|0.0000
|52
|2006.01.05 07:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7522
|0.0000
|53
|2006.01.05 07:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7522
|0.0000
|54
|2006.01.05 08:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7532
|0.0000
|55
|2006.01.05 08:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7532
|0.0000
|56
|2006.01.05 08:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7532
|0.0000
|57
|2006.01.05 10:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7536
|0.0000
|58
|2006.01.05 10:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7536
|0.0000
|59
|2006.01.05 10:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7536
|0.0000
|60
|2006.01.05 10:14
|s/l
|3
|2.00
|1.7536
|1.7536
|0.0000
|4724.50
|14724.50
|61
|2006.01.05 10:14
|s/l
|4
|2.00
|1.7536
|1.7536
|0.0000
|4384.50
|19109.00
|62
|2006.01.05 10:14
|s/l
|5
|2.00
|1.7536
|1.7536
|0.0000
|4044.50
|23153.51
|63
|2006.01.05 10:14
|buy stop
|6
|2.00
|1.7620
|1.7543
|0.0000
|64
|2006.01.05 10:14
|sell stop
|7
|2.00
|1.7174
|1.7252
|0.0000
|65
|2006.01.05 11:00
|delete
|7
|2.00
|1.7174
|1.7252
|0.0000
|66
|2006.01.05 11:00
|sell stop
|8
|2.00
|1.7175
|1.7252
|0.0000
|67
|2006.01.05 12:00
|delete
|8
|2.00
|1.7175
|1.7252
|0.0000
|68
|2006.01.05 12:00
|sell stop
|9
|2.00
|1.7186
|1.7266
|0.0000
|69
|2006.01.05 13:00
|delete
|9
|2.00
|1.7186
|1.7266
|0.0000
|70
|2006.01.05 13:00
|sell stop
|10
|2.00
|1.7196
|1.7279
|0.0000
|71
|2006.01.05 14:00
|delete
|10
|2.00
|1.7196
|1.7279
|0.0000
|72
|2006.01.05 14:00
|sell stop
|11
|2.00
|1.7201
|1.7286
|0.0000
|73
|2006.01.05 15:00
|delete
|11
|2.00
|1.7201
|1.7286
|0.0000
|74
|2006.01.05 15:00
|sell stop
|12
|2.00
|1.7251
|1.7333
|0.0000
|75
|2006.01.05 23:00
|delete
|12
|2.00
|1.7251
|1.7333
|0.0000
|76
|2006.01.05 23:00
|sell stop
|13
|2.00
|1.7267
|1.7355
|0.0000
|77
|2006.01.06 00:00
|delete
|13
|2.00
|1.7267
|1.7355
|0.0000
|78
|2006.01.06 00:00
|sell stop
|14
|2.00
|1.7311
|1.7396
|0.0000
|79
|2006.01.06 01:00
|delete
|14
|2.00
|1.7311
|1.7396
|0.0000
|80
|2006.01.06 01:00
|sell stop
|15
|2.00
|1.7362
|1.7450
|0.0000
|81
|2006.01.06 02:00
|delete
|15
|2.00
|1.7362
|1.7450
|0.0000
|82
|2006.01.06 02:00
|sell stop
|16
|2.00
|1.7385
|1.7470
|0.0000
|83
|2006.01.06 03:00
|delete
|16
|2.00
|1.7385
|1.7470
|0.0000
|84
|2006.01.06 03:00
|sell stop
|17
|2.00
|1.7413
|1.7500
|0.0000
|85
|2006.01.06 04:00
|delete
|17
|2.00
|1.7413
|1.7500
|0.0000
|86
|2006.01.06 04:00
|sell stop
|18
|2.00
|1.7419
|1.7507
|0.0000
|87
|2006.01.06 05:00
|delete
|18
|2.00
|1.7419
|1.7507
|0.0000
|88
|2006.01.06 05:00
|sell stop
|19
|2.00
|1.7447
|1.7532
|0.0000
|89
|2006.01.06 07:00
|delete
|19
|2.00
|1.7447
|1.7532
|0.0000
|90
|2006.01.06 07:00
|sell stop
|20
|2.00
|1.7451
|1.7526
|0.0000
|91
|2006.01.06 08:00
|delete
|20
|2.00
|1.7451
|1.7526
|0.0000
|92
|2006.01.06 08:00
|sell stop
|21
|2.00
|1.7459
|1.7529
|0.0000
|93
|2006.01.06 11:00
|delete
|21
|2.00
|1.7459
|1.7529
|0.0000
|94
|2006.01.06 11:00
|sell stop
|22
|2.00
|1.7468
|1.7528
|0.0000
|95
|2006.01.06 15:49
|buy
|6
|2.00
|1.7620
|1.7543
|0.0000
|96
|2006.01.06 15:49
|delete
|22
|2.00
|1.7468
|1.7528
|0.0000
|97
|2006.01.06 15:49
|buy stop
|23
|2.00
|1.7631
|1.7576
|0.0000
|98
|2006.01.06 15:51
|buy
|23
|2.00
|1.7631
|1.7576
|0.0000
|99
|2006.01.06 15:51
|buy stop
|24
|2.00
|1.7642
|1.7587
|0.0000
|100
|2006.01.06 15:51
|modify
|6
|2.00
|1.7620
|1.7576
|0.0000
|101
|2006.01.06 15:52
|buy
|24
|2.00
|1.7642
|1.7587
|0.0000
|102
|2006.01.06 15:52
|modify
|6
|2.00
|1.7620
|1.7587
|0.0000
|103
|2006.01.06 15:52
|modify
|23
|2.00
|1.7631
|1.7587
|0.0000
|104
|2006.01.09 12:00
|modify
|6
|2.00
|1.7620
|1.7627
|0.0000
|105
|2006.01.09 12:00
|modify
|23
|2.00
|1.7631
|1.7627
|0.0000
|106
|2006.01.09 12:00
|modify
|24
|2.00
|1.7642
|1.7627
|0.0000
|107
|2006.01.09 13:00
|modify
|6
|2.00
|1.7620
|1.7639
|0.0000
|108
|2006.01.09 13:00
|modify
|23
|2.00
|1.7631
|1.7639
|0.0000
|109
|2006.01.09 13:00
|modify
|24
|2.00
|1.7642
|1.7639
|0.0000
|110
|2006.01.09 17:13
|s/l
|6
|2.00
|1.7639
|1.7639
|0.0000
|376.13
|23529.63
|111
|2006.01.09 17:13
|s/l
|23
|2.00
|1.7639
|1.7639
|0.0000
|156.13
|23685.76
|112
|2006.01.09 17:13
|s/l
|24
|2.00
|1.7639
|1.7639
|0.0000
|-63.87
|23621.88
|113
|2006.01.09 17:13
|buy stop
|25
|2.00
|1.7727
|1.7657
|0.0000
|114
|2006.01.09 17:13
|sell stop
|26
|2.00
|1.7486
|1.7556
|0.0000
|115
|2006.01.09 21:00
|delete
|26
|2.00
|1.7486
|1.7556
|0.0000
|116
|2006.01.09 21:00
|sell stop
|27
|2.00
|1.7512
|1.7589
|0.0000
|117
|2006.01.10 18:00
|delete
|27
|2.00
|1.7512
|1.7589
|0.0000
|118
|2006.01.10 18:00
|sell stop
|28
|2.00
|1.7528
|1.7591
|0.0000
|119
|2006.01.10 21:00
|delete
|28
|2.00
|1.7528
|1.7591
|0.0000
|120
|2006.01.10 21:00
|sell stop
|29
|2.00
|1.7548
|1.7615
|0.0000
|121
|2006.01.10 22:00
|delete
|29
|2.00
|1.7548
|1.7615
|0.0000
|122
|2006.01.10 22:00
|sell stop
|30
|2.00
|1.7554
|1.7621
|0.0000
|123
|2006.01.10 23:00
|delete
|30
|2.00
|1.7554
|1.7621
|0.0000
|124
|2006.01.10 23:00
|sell stop
|31
|2.00
|1.7617
|1.7685
|0.0000
|125
|2006.01.11 00:38
|sell
|31
|2.00
|1.7617
|1.7685
|0.0000
|126
|2006.01.11 00:38
|delete
|25
|2.00
|1.7727
|1.7657
|0.0000
|127
|2006.01.11 00:38
|sell stop
|32
|2.00
|1.7604
|1.7672
|0.0000
|128
|2006.01.11 03:45
|sell
|32
|2.00
|1.7604
|1.7672
|0.0000
|129
|2006.01.11 03:45
|sell stop
|33
|2.00
|1.7591
|1.7659
|0.0000
|130
|2006.01.11 03:45
|modify
|31
|2.00
|1.7617
|1.7672
|0.0000
|131
|2006.01.11 07:00
|modify
|31
|2.00
|1.7617
|1.7669
|0.0000
|132
|2006.01.11 07:00
|modify
|32
|2.00
|1.7604
|1.7669
|0.0000
|133
|2006.01.11 10:00
|modify
|31
|2.00
|1.7617
|1.7667
|0.0000
|134
|2006.01.11 10:00
|modify
|32
|2.00
|1.7604
|1.7667
|0.0000
|135
|2006.01.11 10:41
|sell
|33
|2.00
|1.7591
|1.7659
|0.0000
|136
|2006.01.11 10:41
|modify
|31
|2.00
|1.7617
|1.7654
|0.0000
|137
|2006.01.11 10:41
|modify
|32
|2.00
|1.7604
|1.7654
|0.0000
|138
|2006.01.11 10:41
|modify
|33
|2.00
|1.7591
|1.7654
|0.0000
|139
|2006.01.11 19:07
|s/l
|31
|2.00
|1.7654
|1.7654
|0.0000
|-740.00
|22881.88
|140
|2006.01.11 19:07
|s/l
|32
|2.00
|1.7654
|1.7654
|0.0000
|-1000.00
|21881.88
|141
|2006.01.11 19:07
|s/l
|33
|2.00
|1.7654
|1.7654
|0.0000
|-1260.00
|20621.88
|142
|2006.01.11 19:07
|buy stop
|34
|2.00
|1.7701
|1.7618
|0.0000
|143
|2006.01.11 19:07
|sell stop
|35
|2.00
|1.7520
|1.7603
|0.0000
|144
|2006.01.12 11:12
|buy
|34
|2.00
|1.7701
|1.7618
|0.0000
|145
|2006.01.12 11:12
|delete
|35
|2.00
|1.7520
|1.7603
|0.0000
|146
|2006.01.12 11:12
|buy stop
|36
|2.00
|1.7714
|1.7649
|0.0000
|147
|2006.01.12 12:00
|buy
|36
|2.00
|1.7714
|1.7649
|0.0000
|148
|2006.01.12 12:00
|buy stop
|37
|2.00
|1.7728
|1.7661
|0.0000
|149
|2006.01.12 12:00
|modify
|34
|2.00
|1.7701
|1.7647
|0.0000
|150
|2006.01.12 12:23
|buy
|37
|2.00
|1.7728
|1.7661
|0.0000
|151
|2006.01.12 12:23
|modify
|34
|2.00
|1.7701
|1.7660
|0.0000
|152
|2006.01.12 12:23
|modify
|36
|2.00
|1.7714
|1.7660
|0.0000
|153
|2006.01.12 13:00
|modify
|34
|2.00
|1.7701
|1.7663
|0.0000
|154
|2006.01.12 13:00
|modify
|36
|2.00
|1.7714
|1.7663
|0.0000
|155
|2006.01.12 13:00
|modify
|37
|2.00
|1.7728
|1.7663
|0.0000
|156
|2006.01.12 15:00
|modify
|34
|2.00
|1.7701
|1.7665
|0.0000
|157
|2006.01.12 15:00
|modify
|36
|2.00
|1.7714
|1.7665
|0.0000
|158
|2006.01.12 15:00
|modify
|37
|2.00
|1.7728
|1.7665
|0.0000
|159
|2006.01.12 15:15
|s/l
|34
|2.00
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|-720.00
|19901.88
|160
|2006.01.12 15:15
|s/l
|36
|2.00
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|-980.00
|18921.88
|161
|2006.01.12 15:15
|s/l
|37
|2.00
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|-1260.00
|17661.88
|162
|2006.01.12 15:15
|buy stop
|38
|2.00
|1.7728
|1.7666
|0.0000
|163
|2006.01.12 15:15
|sell stop
|39
|2.00
|1.7520
|1.7583
|0.0000
|164
|2006.01.13 15:41
|buy
|38
|2.00
|1.7728
|1.7666
|0.0000
|165
|2006.01.13 15:41
|delete
|39
|2.00
|1.7520
|1.7583
|0.0000
|166
|2006.01.13 15:41
|buy stop
|40
|2.00
|1.7741
|1.7676
|0.0000
|167
|2006.01.13 19:16
|buy
|40
|2.00
|1.7741
|1.7676
|0.0000
|168
|2006.01.13 19:16
|buy stop
|41
|2.00
|1.7757
|1.7677
|0.0000
|169
|2006.01.13 19:36
|buy
|41
|2.00
|1.7757
|1.7677
|0.0000
|170
|2006.01.13 19:36
|modify
|38
|2.00
|1.7728
|1.7677
|0.0000
|171
|2006.01.13 19:36
|modify
|40
|2.00
|1.7741
|1.7677
|0.0000
|172
|2006.01.16 08:00
|modify
|38
|2.00
|1.7728
|1.7680
|0.0000
|173
|2006.01.16 08:00
|modify
|40
|2.00
|1.7741
|1.7680
|0.0000
|174
|2006.01.16 08:00
|modify
|41
|2.00
|1.7757
|1.7680
|0.0000
|175
|2006.01.16 09:00
|modify
|38
|2.00
|1.7728
|1.7682
|0.0000
|176
|2006.01.16 09:00
|modify
|40
|2.00
|1.7741
|1.7682
|0.0000
|177
|2006.01.16 09:01
|modify
|41
|2.00
|1.7757
|1.7682
|0.0000
|178
|2006.01.16 12:00
|modify
|38
|2.00
|1.7728
|1.7687
|0.0000
|179
|2006.01.16 12:00
|modify
|40
|2.00
|1.7741
|1.7687
|0.0000
|180
|2006.01.16 12:00
|modify
|41
|2.00
|1.7757
|1.7687
|0.0000
|181
|2006.01.16 13:22
|s/l
|38
|2.00
|1.7687
|1.7687
|0.0000
|-823.87
|16838.01
|182
|2006.01.16 13:22
|s/l
|40
|2.00
|1.7687
|1.7687
|0.0000
|-1083.87
|15754.13
|183
|2006.01.16 13:22
|s/l
|41
|2.00
|1.7687
|1.7687
|0.0000
|-1403.87
|14350.26
|184
|2006.01.16 13:22
|buy stop
|42
|2.00
|1.7799
|1.7729
|0.0000
|185
|2006.01.16 13:22
|sell stop
|43
|2.00
|1.7579
|1.7649
|0.0000
|186
|2006.01.17 01:00
|delete
|43
|2.00
|1.7579
|1.7649
|0.0000
|187
|2006.01.17 01:00
|sell stop
|44
|2.00
|1.7585
|1.7645
|0.0000
|188
|2006.01.17 06:00
|delete
|44
|2.00
|1.7585
|1.7645
|0.0000
|189
|2006.01.17 06:00
|sell stop
|45
|2.00
|1.7594
|1.7651
|0.0000
|190
|2006.01.17 13:41
|sell
|45
|2.00
|1.7594
|1.7651
|0.0000
|191
|2006.01.17 13:41
|delete
|42
|2.00
|1.7799
|1.7729
|0.0000
|192
|2006.01.17 13:41
|sell stop
|46
|2.00
|1.7582
|1.7645
|0.0000
|193
|2006.01.17 18:24
|s/l
|45
|2.00
|1.7651
|1.7651
|0.0000
|-1140.00
|13210.26
|194
|2006.01.17 18:24
|buy stop
|47
|2.00
|1.7799
|1.7729
|0.0000
|195
|2006.01.17 18:24
|delete
|46
|2.00
|1.7582
|1.7645
|0.0000
|196
|2006.01.17 18:24
|sell stop
|48
|2.00
|1.7587
|1.7657
|0.0000
|197
|2006.01.18 11:00
|delete
|47
|2.00
|1.7799
|1.7729
|0.0000
|198
|2006.01.18 11:00
|buy stop
|49
|2.00
|1.7784
|1.7716
|0.0000
|199
|2006.01.18 12:00
|delete
|49
|2.00
|1.7784
|1.7716
|0.0000
|200
|2006.01.18 12:00
|buy stop
|50
|2.00
|1.7783
|1.7716
|0.0000
|201
|2006.01.18 13:00
|delete
|50
|2.00
|1.7783
|1.7716
|0.0000
|202
|2006.01.18 13:00
|buy stop
|51
|2.00
|1.7780
|1.7710
|0.0000
|203
|2006.01.18 14:00
|delete
|51
|2.00
|1.7780
|1.7710
|0.0000
|204
|2006.01.18 14:00
|buy stop
|52
|2.00
|1.7774
|1.7704
|0.0000
|205
|2006.01.18 15:00
|delete
|52
|2.00
|1.7774
|1.7704
|0.0000
|206
|2006.01.18 15:00
|buy stop
|53
|2.00
|1.7770
|1.7703
|0.0000
|207
|2006.01.18 17:00
|delete
|53
|2.00
|1.7770
|1.7703
|0.0000
|208
|2006.01.18 17:00
|buy stop
|54
|2.00
|1.7768
|1.7696
|0.0000
|209
|2006.01.18 18:00
|delete
|54
|2.00
|1.7768
|1.7696
|0.0000
|210
|2006.01.18 18:00
|buy stop
|55
|2.00
|1.7762
|1.7690
|0.0000
|211
|2006.01.18 19:00
|delete
|55
|2.00
|1.7762
|1.7690
|0.0000
|212
|2006.01.18 19:00
|buy stop
|56
|2.00
|1.7735
|1.7660
|0.0000
|213
|2006.01.18 20:00
|delete
|56
|2.00
|1.7735
|1.7660
|0.0000
|214
|2006.01.18 20:00
|buy stop
|57
|2.00
|1.7708
|1.7633
|0.0000
|215
|2006.01.18 20:07
|sell
|48
|2.00
|1.7587
|1.7657
|0.0000
|216
|2006.01.18 20:07
|delete
|57
|2.00
|1.7708
|1.7633
|0.0000
|217
|2006.01.18 20:07
|sell stop
|58
|2.00
|1.7572
|1.7647
|0.0000
|218
|2006.01.19 09:28
|sell
|58
|2.00
|1.7572
|1.7647
|0.0000
|219
|2006.01.19 09:28
|sell stop
|59
|2.00
|1.7559
|1.7624
|0.0000
|220
|2006.01.19 09:28
|modify
|48
|2.00
|1.7587
|1.7637
|0.0000
|221
|2006.01.19 09:28
|modify
|58
|2.00
|1.7572
|1.7637
|0.0000
|222
|2006.01.19 10:06
|sell
|59
|2.00
|1.7559
|1.7624
|0.0000
|223
|2006.01.19 10:06
|modify
|48
|2.00
|1.7587
|1.7629
|0.0000
|224
|2006.01.19 10:06
|modify
|58
|2.00
|1.7572
|1.7629
|0.0000
|225
|2006.01.19 12:00
|modify
|48
|2.00
|1.7587
|1.7627
|0.0000
|226
|2006.01.19 12:00
|modify
|58
|2.00
|1.7572
|1.7627
|0.0000
|227
|2006.01.19 14:00
|modify
|48
|2.00
|1.7587
|1.7622
|0.0000
|228
|2006.01.19 14:00
|modify
|58
|2.00
|1.7572
|1.7622
|0.0000
|229
|2006.01.19 14:00
|modify
|59
|2.00
|1.7559
|1.7622
|0.0000
|230
|2006.01.19 17:35
|s/l
|48
|2.00
|1.7622
|1.7622
|0.0000
|-699.48
|12510.78
|231
|2006.01.19 17:35
|s/l
|58
|2.00
|1.7622
|1.7622
|0.0000
|-1000.00
|11510.78
|232
|2006.01.19 17:35
|s/l
|59
|2.00
|1.7622
|1.7622
|0.0000
|-1260.00
|10250.78
|233
|2006.01.19 17:35
|buy stop
|60
|2.00
|1.7706
|1.7641
|0.0000
|234
|2006.01.19 17:35
|sell stop
|61
|2.00
|1.7528
|1.7593
|0.0000
|235
|2006.01.20 21:07
|buy
|60
|2.00
|1.7706
|1.7641
|0.0000
|236
|2006.01.20 21:07
|delete
|61
|2.00
|1.7528
|1.7593
|0.0000
|237
|2006.01.20 21:07
|buy stop
|62
|2.00
|1.7721
|1.7646
|0.0000
|238
|2006.01.20 21:51
|buy
|62
|2.00
|1.7721
|1.7646
|0.0000
|239
|2006.01.20 21:51
|buy stop
|63
|2.00
|1.7736
|1.7661
|0.0000
|240
|2006.01.20 21:51
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7646
|0.0000
|241
|2006.01.23 01:35
|buy
|63
|2.00
|1.7736
|1.7661
|0.0000
|242
|2006.01.23 01:35
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7659
|0.0000
|243
|2006.01.23 01:35
|modify
|62
|2.00
|1.7721
|1.7659
|0.0000
|244
|2006.01.23 18:00
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7685
|0.0000
|245
|2006.01.23 18:00
|modify
|62
|2.00
|1.7721
|1.7685
|0.0000
|246
|2006.01.23 18:00
|modify
|63
|2.00
|1.7736
|1.7685
|0.0000
|247
|2006.01.23 19:00
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7701
|0.0000
|248
|2006.01.23 19:00
|modify
|62
|2.00
|1.7721
|1.7701
|0.0000
|249
|2006.01.23 19:00
|modify
|63
|2.00
|1.7736
|1.7701
|0.0000
|250
|2006.01.23 20:00
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7702
|0.0000
|251
|2006.01.23 20:00
|modify
|62
|2.00
|1.7721
|1.7702
|0.0000
|252
|2006.01.23 20:00
|modify
|63
|2.00
|1.7736
|1.7702
|0.0000
|253
|2006.01.23 21:00
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7712
|0.0000
|254
|2006.01.23 21:00
|modify
|62
|2.00
|1.7721
|1.7712
|0.0000
|255
|2006.01.23 21:00
|modify
|63
|2.00
|1.7736
|1.7712
|0.0000
|256
|2006.01.23 22:00
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7723
|0.0000
|257
|2006.01.23 22:00
|modify
|62
|2.00
|1.7721
|1.7723
|0.0000
|258
|2006.01.23 22:00
|modify
|63
|2.00
|1.7736
|1.7723
|0.0000
|259
|2006.01.23 23:00
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7748
|0.0000
|260
|2006.01.23 23:00
|modify
|62
|2.00
|1.7721
|1.7748
|0.0000
|261
|2006.01.23 23:00
|modify
|63
|2.00
|1.7736
|1.7748
|0.0000
|262
|2006.01.24 08:00
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7796
|0.0000
|263
|2006.01.24 08:00
|modify
|62
|2.00
|1.7721
|1.7796
|0.0000
|264
|2006.01.24 08:00
|modify
|63
|2.00
|1.7736
|1.7796
|0.0000
|265
|2006.01.24 09:00
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7826
|0.0000
|266
|2006.01.24 09:00
|modify
|62
|2.00
|1.7721
|1.7826
|0.0000
|267
|2006.01.24 09:00
|modify
|63
|2.00
|1.7736
|1.7826
|0.0000
|268
|2006.01.24 10:00
|modify
|60
|2.00
|1.7706
|1.7828
|0.0000
|269
|2006.01.24 10:00
|modify
|62
|2.00
|1.7721
|1.7828
|0.0000
|270
|2006.01.24 10:00
|modify
|63
|2.00
|1.7736
|1.7828
|0.0000
|271
|2006.01.24 10:14
|s/l
|60
|2.00
|1.7828
|1.7828
|0.0000
|2432.25
|12683.03
|272
|2006.01.24 10:14
|s/l
|62
|2.00
|1.7828
|1.7828
|0.0000
|2132.25
|14815.28
|273
|2006.01.24 10:14
|s/l
|63
|2.00
|1.7828
|1.7828
|0.0000
|1836.13
|16651.40
|274
|2006.01.24 10:14
|buy stop
|64
|2.00
|1.7890
|1.7833
|0.0000
|275
|2006.01.24 10:14
|sell stop
|65
|2.00
|1.7535
|1.7592
|0.0000
|276
|2006.01.24 19:00
|delete
|65
|2.00
|1.7535
|1.7592
|0.0000
|277
|2006.01.24 19:00
|sell stop
|66
|2.00
|1.7559
|1.7624
|0.0000
|278
|2006.01.24 19:01
|buy
|64
|2.00
|1.7890
|1.7833
|0.0000
|279
|2006.01.24 19:01
|delete
|66
|2.00
|1.7559
|1.7624
|0.0000
|280
|2006.01.24 19:01
|buy stop
|67
|2.00
|1.7903
|1.7838
|0.0000
|281
|2006.01.24 21:26
|s/l
|64
|2.00
|1.7833
|1.7833
|0.0000
|-1140.00
|15511.40
|282
|2006.01.24 21:26
|delete
|67
|2.00
|1.7903
|1.7838
|0.0000
|283
|2006.01.24 21:26
|buy stop
|68
|2.00
|1.7897
|1.7832
|0.0000
|284
|2006.01.24 21:26
|sell stop
|69
|2.00
|1.7581
|1.7646
|0.0000
|285
|2006.01.24 22:00
|delete
|69
|2.00
|1.7581
|1.7646
|0.0000
|286
|2006.01.24 22:00
|sell stop
|70
|2.00
|1.7600
|1.7668
|0.0000
|287
|2006.01.25 00:00
|delete
|70
|2.00
|1.7600
|1.7668
|0.0000
|288
|2006.01.25 00:00
|sell stop
|71
|2.00
|1.7623
|1.7693
|0.0000
|289
|2006.01.25 02:00
|delete
|71
|2.00
|1.7623
|1.7693
|0.0000
|290
|2006.01.25 02:00
|sell stop
|72
|2.00
|1.7627
|1.7697
|0.0000
|291
|2006.01.25 03:00
|delete
|72
|2.00
|1.7627
|1.7697
|0.0000
|292
|2006.01.25 03:00
|sell stop
|73
|2.00
|1.7642
|1.7715
|0.0000
|293
|2006.01.25 05:00
|delete
|73
|2.00
|1.7642
|1.7715
|0.0000
|294
|2006.01.25 05:00
|sell stop
|74
|2.00
|1.7685
|1.7753
|0.0000
|295
|2006.01.25 06:00
|delete
|74
|2.00
|1.7685
|1.7753
|0.0000
|296
|2006.01.25 06:00
|sell stop
|75
|2.00
|1.7701
|1.7769
|0.0000
|297
|2006.01.25 07:00
|delete
|75
|2.00
|1.7701
|1.7769
|0.0000
|298
|2006.01.25 07:00
|sell stop
|76
|2.00
|1.7702
|1.7765
|0.0000
|299
|2006.01.25 08:00
|delete
|76
|2.00
|1.7702
|1.7765
|0.0000
|300
|2006.01.25 08:00
|sell stop
|77
|2.00
|1.7712
|1.7772
|0.0000
|301
|2006.01.25 09:00
|delete
|77
|2.00
|1.7712
|1.7772
|0.0000
|302
|2006.01.25 09:00
|sell stop
|78
|2.00
|1.7723
|1.7786
|0.0000
|303
|2006.01.25 10:00
|delete
|78
|2.00
|1.7723
|1.7786
|0.0000
|304
|2006.01.25 10:00
|sell stop
|79
|2.00
|1.7748
|1.7811
|0.0000
|305
|2006.01.25 11:32
|buy
|68
|2.00
|1.7897
|1.7832
|0.0000
|306
|2006.01.25 11:32
|delete
|79
|2.00
|1.7748
|1.7811
|0.0000
|307
|2006.01.25 11:32
|buy stop
|80
|2.00
|1.7909
|1.7849
|0.0000
|308
|2006.01.25 11:32
|buy
|80
|2.00
|1.7909
|1.7849
|0.0000
|309
|2006.01.25 11:32
|buy stop
|81
|2.00
|1.7921
|1.7861
|0.0000
|310
|2006.01.25 11:32
|modify
|68
|2.00
|1.7897
|1.7849
|0.0000
|311
|2006.01.25 11:49
|buy
|81
|2.00
|1.7921
|1.7861
|0.0000
|312
|2006.01.25 11:49
|modify
|68
|2.00
|1.7897
|1.7861
|0.0000
|313
|2006.01.25 11:49
|modify
|80
|2.00
|1.7909
|1.7861
|0.0000
|314
|2006.01.25 16:52
|s/l
|68
|2.00
|1.7861
|1.7861
|0.0000
|-720.00
|14791.40
|315
|2006.01.25 16:52
|s/l
|80
|2.00
|1.7861
|1.7861
|0.0000
|-960.00
|13831.40
|316
|2006.01.25 16:52
|s/l
|81
|2.00
|1.7861
|1.7861
|0.0000
|-1200.00
|12631.40
|317
|2006.01.25 16:52
|buy stop
|82
|2.00
|1.7938
|1.7863
|0.0000
|318
|2006.01.25 16:52
|sell stop
|83
|2.00
|1.7748
|1.7823
|0.0000
|319
|2006.01.25 19:00
|delete
|83
|2.00
|1.7748
|1.7823
|0.0000
|320
|2006.01.25 19:00
|sell stop
|84
|2.00
|1.7796
|1.7873
|0.0000
|321
|2006.01.25 20:00
|delete
|84
|2.00
|1.7796
|1.7873
|0.0000
|322
|2006.01.25 20:00
|sell stop
|85
|2.00
|1.7804
|1.7881
|0.0000
|323
|2006.01.26 18:00
|delete
|85
|2.00
|1.7804
|1.7881
|0.0000
|324
|2006.01.26 18:00
|sell stop
|86
|2.00
|1.7814
|1.7879
|0.0000
|325
|2006.01.26 19:00
|delete
|86
|2.00
|1.7814
|1.7879
|0.0000
|326
|2006.01.26 19:00
|sell stop
|87
|2.00
|1.7816
|1.7884
|0.0000
|327
|2006.01.26 20:09
|sell
|87
|2.00
|1.7816
|1.7884
|0.0000
|328
|2006.01.26 20:09
|delete
|82
|2.00
|1.7938
|1.7863
|0.0000
|329
|2006.01.26 20:09
|sell stop
|88
|2.00
|1.7803
|1.7871
|0.0000
|330
|2006.01.26 20:10
|sell
|88
|2.00
|1.7803
|1.7871
|0.0000
|331
|2006.01.26 20:10
|sell stop
|89
|2.00
|1.7790
|1.7857
|0.0000
|332
|2006.01.26 20:10
|modify
|87
|2.00
|1.7816
|1.7871
|0.0000
|333
|2006.01.26 21:15
|sell
|89
|2.00
|1.7790
|1.7857
|0.0000
|334
|2006.01.26 21:15
|modify
|87
|2.00
|1.7816
|1.7860
|0.0000
|335
|2006.01.26 21:15
|modify
|88
|2.00
|1.7803
|1.7860
|0.0000
|336
|2006.01.27 15:39
|s/l
|89
|2.00
|1.7857
|1.7857
|0.0000
|-1339.83
|11291.58
|337
|2006.01.27 15:39
|sell stop
|90
|2.00
|1.7789
|1.7862
|0.0000
|338
|2006.01.27 15:39
|s/l
|87
|2.00
|1.7860
|1.7860
|0.0000
|-879.83
|10411.75
|339
|2006.01.27 15:39
|s/l
|88
|2.00
|1.7860
|1.7860
|0.0000
|-1139.83
|9271.92
|340
|2006.01.27 15:39
|buy stop
|91
|2.00
|1.7938
|1.7866
|0.0000
|341
|2006.01.27 15:39
|delete
|90
|2.00
|1.7789
|1.7862
|0.0000
|342
|2006.01.27 15:39
|sell stop
|92
|2.00
|1.7756
|1.7828
|0.0000
|343
|2006.01.27 17:44
|sell
|92
|2.00
|1.7756
|1.7828
|0.0000
|344
|2006.01.27 17:44
|delete
|91
|2.00
|1.7938
|1.7866
|0.0000
|345
|2006.01.27 17:44
|sell stop
|93
|2.00
|1.7740
|1.7820
|0.0000
|346
|2006.01.27 17:50
|sell
|93
|2.00
|1.7740
|1.7820
|0.0000
|347
|2006.01.27 17:50
|sell stop
|94
|2.00
|1.7724
|1.7804
|0.0000
|348
|2006.01.27 17:50
|modify
|92
|2.00
|1.7756
|1.7820
|0.0000
|349
|2006.01.27 17:57
|delete
|94
|2.00
|1.7724
|1.7804
|0.0000
|350
|2006.01.27 17:57
|sell stop
|95
|2.00
|1.7724
|1.7804
|0.0000
|351
|2006.01.27 18:00
|delete
|95
|2.00
|1.7724
|1.7804
|0.0000
|352
|2006.01.27 18:00
|sell stop
|96
|2.00
|1.7722
|1.7815
|0.0000
|353
|2006.01.27 18:14
|delete
|96
|2.00
|1.7722
|1.7815
|0.0000
|354
|2006.01.27 18:14
|sell stop
|97
|2.00
|1.7722
|1.7815
|0.0000
|355
|2006.01.27 18:15
|delete
|97
|2.00
|1.7722
|1.7815
|0.0000
|356
|2006.01.27 18:15
|sell stop
|98
|2.00
|1.7722
|1.7815
|0.0000
|357
|2006.01.27 18:16
|delete
|98
|2.00
|1.7722
|1.7815
|0.0000
|358
|2006.01.27 18:16
|sell stop
|99
|2.00
|1.7722
|1.7815
|0.0000
|359
|2006.01.27 19:25
|delete
|99
|2.00
|1.7722
|1.7815
|0.0000
|360
|2006.01.27 19:25
|sell stop
|100
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|361
|2006.01.27 19:26
|delete
|100
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|362
|2006.01.27 19:27
|sell stop
|101
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|363
|2006.01.27 19:28
|delete
|101
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|364
|2006.01.27 19:29
|sell stop
|102
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|365
|2006.01.27 19:29
|delete
|102
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|366
|2006.01.27 19:30
|sell stop
|103
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|367
|2006.01.27 19:31
|delete
|103
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|368
|2006.01.27 19:32
|sell stop
|104
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|369
|2006.01.27 19:34
|delete
|104
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|370
|2006.01.27 19:35
|sell stop
|105
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|371
|2006.01.27 19:35
|delete
|105
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|372
|2006.01.27 19:36
|sell stop
|106
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|373
|2006.01.27 19:37
|delete
|106
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|374
|2006.01.27 19:38
|sell stop
|107
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|375
|2006.01.27 19:39
|delete
|107
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|376
|2006.01.27 19:39
|sell stop
|108
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|377
|2006.01.27 19:40
|delete
|108
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|378
|2006.01.27 19:42
|sell stop
|109
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|379
|2006.01.27 20:03
|delete
|109
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|380
|2006.01.27 20:03
|sell stop
|110
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|381
|2006.01.27 20:05
|delete
|110
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|382
|2006.01.27 20:05
|sell stop
|111
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|383
|2006.01.27 20:08
|delete
|111
|2.00
|1.7721
|1.7818
|0.0000
|384
|2006.01.30 12:00
|modify
|92
|2.00
|1.7756
|1.7817
|0.0000
|385
|2006.01.30 12:00
|modify
|93
|2.00
|1.7740
|1.7817
|0.0000
|386
|2006.01.30 14:00
|modify
|92
|2.00
|1.7756
|1.7800
|0.0000
|387
|2006.01.30 14:00
|modify
|93
|2.00
|1.7740
|1.7800
|0.0000
|388
|2006.01.30 15:00
|modify
|92
|2.00
|1.7756
|1.7740
|0.0000
|389
|2006.01.30 15:00
|modify
|93
|2.00
|1.7740
|1.7740
|0.0000
|390
|2006.01.30 16:00
|modify
|92
|2.00
|1.7756
|1.7729
|0.0000
|391
|2006.01.30 16:00
|modify
|93
|2.00
|1.7740
|1.7729
|0.0000
|392
|2006.01.30 17:00
|modify
|92
|2.00
|1.7756
|1.7710
|0.0000
|393
|2006.01.30 17:00
|modify
|93
|2.00
|1.7740
|1.7710
|0.0000
|394
|2006.01.30 17:40
|s/l
|92
|2.00
|1.7710
|1.7710
|0.0000
|920.17
|10192.10
|395
|2006.01.30 17:40
|s/l
|93
|2.00
|1.7710
|1.7710
|0.0000
|600.17
|10792.27
|396
|2006.01.30 17:40
|buy stop
|112
|2.00
|1.7892
|1.7835
|0.0000
|397
|2006.01.30 17:40
|sell stop
|113
|2.00
|1.7634
|1.7691
|0.0000
|398
|2006.01.31 00:00
|delete
|112
|2.00
|1.7892
|1.7835
|0.0000
|399
|2006.01.31 00:00
|buy stop
|114
|2.00
|1.7889
|1.7829
|0.0000
|400
|2006.01.31 01:00
|delete
|114
|2.00
|1.7889
|1.7829
|0.0000
|401
|2006.01.31 01:00
|buy stop
|115
|2.00
|1.7882
|1.7822
|0.0000
|402
|2006.01.31 23:00
|delete
|115
|2.00
|1.7882
|1.7822
|0.0000
|403
|2006.01.31 23:00
|buy stop
|116
|2.00
|1.7874
|1.7789
|0.0000
|404
|2006.02.01 00:00
|delete
|116
|2.00
|1.7874
|1.7789
|0.0000
|405
|2006.02.01 00:00
|buy stop
|117
|2.00
|1.7868
|1.7783
|0.0000
|406
|2006.02.01 01:00
|delete
|117
|2.00
|1.7868
|1.7783
|0.0000
|407
|2006.02.01 01:00
|buy stop
|118
|2.00
|1.7862
|1.7777
|0.0000
|408
|2006.02.01 19:00
|delete
|113
|2.00
|1.7634
|1.7691
|0.0000
|409
|2006.02.01 19:00
|sell stop
|119
|2.00
|1.7643
|1.7708
|0.0000
|410
|2006.02.01 20:00
|delete
|119
|2.00
|1.7643
|1.7708
|0.0000
|411
|2006.02.01 20:00
|sell stop
|120
|2.00
|1.7646
|1.7711
|0.0000
|412
|2006.02.01 21:00
|delete
|120
|2.00
|1.7646
|1.7711
|0.0000
|413
|2006.02.01 21:00
|sell stop
|121
|2.00
|1.7647
|1.7712
|0.0000
|414
|2006.02.02 04:00
|delete
|121
|2.00
|1.7647
|1.7712
|0.0000
|415
|2006.02.02 04:00
|sell stop
|122
|2.00
|1.7655
|1.7730
|0.0000
|416
|2006.02.02 05:00
|delete
|122
|2.00
|1.7655
|1.7730
|0.0000
|417
|2006.02.02 05:00
|sell stop
|123
|2.00
|1.7665
|1.7737
|0.0000
|418
|2006.02.02 10:00
|delete
|123
|2.00
|1.7665
|1.7737
|0.0000
|419
|2006.02.02 10:00
|sell stop
|124
|2.00
|1.7669
|1.7734
|0.0000
|420
|2006.02.02 11:00
|delete
|124
|2.00
|1.7669
|1.7734
|0.0000
|421
|2006.02.02 11:00
|sell stop
|125
|2.00
|1.7677
|1.7745
|0.0000
|422
|2006.02.02 16:00
|delete
|125
|2.00
|1.7677
|1.7745
|0.0000
|423
|2006.02.02 16:00
|sell stop
|126
|2.00
|1.7683
|1.7748
|0.0000
|424
|2006.02.02 17:00
|delete
|126
|2.00
|1.7683
|1.7748
|0.0000
|425
|2006.02.02 17:00
|sell stop
|127
|2.00
|1.7690
|1.7755
|0.0000
|426
|2006.02.02 23:00
|delete
|127
|2.00
|1.7690
|1.7755
|0.0000
|427
|2006.02.02 23:00
|sell stop
|128
|2.00
|1.7712
|1.7777
|0.0000
|428
|2006.02.03 03:00
|delete
|118
|2.00
|1.7862
|1.7777
|0.0000
|429
|2006.02.03 03:00
|buy stop
|129
|2.00
|1.7849
|1.7781
|0.0000
|430
|2006.02.03 05:00
|delete
|129
|2.00
|1.7849
|1.7781
|0.0000
|431
|2006.02.03 05:00
|buy stop
|130
|2.00
|1.7818
|1.7753
|0.0000
|432
|2006.02.03 06:00
|delete
|130
|2.00
|1.7818
|1.7753
|0.0000
|433
|2006.02.03 06:00
|buy stop
|131
|2.00
|1.7817
|1.7754
|0.0000
|434
|2006.02.03 15:36
|sell
|128
|2.00
|1.7712
|1.7777
|0.0000
|435
|2006.02.03 15:36
|delete
|131
|2.00
|1.7817
|1.7754
|0.0000
|436
|2006.02.03 15:36
|sell stop
|132
|2.00
|1.7703
|1.7748
|0.0000
|437
|2006.02.03 15:37
|sell
|132
|2.00
|1.7703
|1.7748
|0.0000
|438
|2006.02.03 15:37
|sell stop
|133
|2.00
|1.7694
|1.7739
|0.0000
|439
|2006.02.03 15:37
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7748
|0.0000
|440
|2006.02.03 15:38
|sell
|133
|2.00
|1.7694
|1.7739
|0.0000
|441
|2006.02.03 15:38
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7739
|0.0000
|442
|2006.02.03 15:38
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7739
|0.0000
|443
|2006.02.06 13:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7685
|0.0000
|444
|2006.02.06 13:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7685
|0.0000
|445
|2006.02.06 13:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7685
|0.0000
|446
|2006.02.06 14:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7652
|0.0000
|447
|2006.02.06 14:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7652
|0.0000
|448
|2006.02.06 14:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7652
|0.0000
|449
|2006.02.06 15:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7642
|0.0000
|450
|2006.02.06 15:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7642
|0.0000
|451
|2006.02.06 15:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7642
|0.0000
|452
|2006.02.06 23:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7640
|0.0000
|453
|2006.02.06 23:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7640
|0.0000
|454
|2006.02.06 23:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7640
|0.0000
|455
|2006.02.07 00:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7630
|0.0000
|456
|2006.02.07 00:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7630
|0.0000
|457
|2006.02.07 00:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7630
|0.0000
|458
|2006.02.07 01:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7623
|0.0000
|459
|2006.02.07 01:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7623
|0.0000
|460
|2006.02.07 01:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7623
|0.0000
|461
|2006.02.07 04:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7621
|0.0000
|462
|2006.02.07 04:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7621
|0.0000
|463
|2006.02.07 04:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7621
|0.0000
|464
|2006.02.07 05:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7611
|0.0000
|465
|2006.02.07 05:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7611
|0.0000
|466
|2006.02.07 05:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7611
|0.0000
|467
|2006.02.07 06:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7582
|0.0000
|468
|2006.02.07 06:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7582
|0.0000
|469
|2006.02.07 06:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7582
|0.0000
|470
|2006.02.07 07:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7566
|0.0000
|471
|2006.02.07 07:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7566
|0.0000
|472
|2006.02.07 07:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7566
|0.0000
|473
|2006.02.07 10:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7544
|0.0000
|474
|2006.02.07 10:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7544
|0.0000
|475
|2006.02.07 10:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7544
|0.0000
|476
|2006.02.07 12:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7532
|0.0000
|477
|2006.02.07 12:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7532
|0.0000
|478
|2006.02.07 12:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7532
|0.0000
|479
|2006.02.07 13:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7523
|0.0000
|480
|2006.02.07 13:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7523
|0.0000
|481
|2006.02.07 13:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7523
|0.0000
|482
|2006.02.07 14:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7519
|0.0000
|483
|2006.02.07 14:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7519
|0.0000
|484
|2006.02.07 14:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7519
|0.0000
|485
|2006.02.08 08:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7513
|0.0000
|486
|2006.02.08 08:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7513
|0.0000
|487
|2006.02.08 08:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7513
|0.0000
|488
|2006.02.08 09:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7496
|0.0000
|489
|2006.02.08 09:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7496
|0.0000
|490
|2006.02.08 09:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7496
|0.0000
|491
|2006.02.08 10:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7489
|0.0000
|492
|2006.02.08 10:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7489
|0.0000
|493
|2006.02.08 10:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7489
|0.0000
|494
|2006.02.08 11:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7478
|0.0000
|495
|2006.02.08 11:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7478
|0.0000
|496
|2006.02.08 11:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7478
|0.0000
|497
|2006.02.08 12:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7474
|0.0000
|498
|2006.02.08 12:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7474
|0.0000
|499
|2006.02.08 12:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7474
|0.0000
|500
|2006.02.08 22:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7468
|0.0000
|501
|2006.02.08 22:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7468
|0.0000
|502
|2006.02.08 22:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7468
|0.0000
|503
|2006.02.08 23:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7462
|0.0000
|504
|2006.02.08 23:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7462
|0.0000
|505
|2006.02.08 23:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7462
|0.0000
|506
|2006.02.09 02:00
|modify
|128
|2.00
|1.7712
|1.7461
|0.0000
|507
|2006.02.09 02:00
|modify
|132
|2.00
|1.7703
|1.7461
|0.0000
|508
|2006.02.09 02:00
|modify
|133
|2.00
|1.7694
|1.7461
|0.0000
|509
|2006.02.09 03:03
|s/l
|128
|2.00
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|5021.04
|15813.31
|510
|2006.02.09 03:03
|s/l
|132
|2.00
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|4841.04
|20654.35
|511
|2006.02.09 03:03
|s/l
|133
|2.00
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|4661.04
|25315.38
|512
|2006.02.09 03:03
|buy stop
|134
|2.00
|1.7519
|1.7459
|0.0000
|513
|2006.02.09 03:03
|sell stop
|135
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|514
|2006.02.09 17:07
|sell
|135
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|515
|2006.02.09 17:07
|delete
|134
|2.00
|1.7519
|1.7459
|0.0000
|516
|2006.02.09 17:07
|sell stop
|136
|2.00
|1.7363
|1.7428
|0.0000
|517
|2006.02.10 01:42
|s/l
|135
|2.00
|1.7436
|1.7436
|0.0000
|-1199.83
|24115.56
|518
|2006.02.10 01:42
|buy stop
|137
|2.00
|1.7474
|1.7406
|0.0000
|519
|2006.02.10 01:42
|delete
|136
|2.00
|1.7363
|1.7428
|0.0000
|520
|2006.02.10 01:42
|sell stop
|138
|2.00
|1.7374
|1.7442
|0.0000
|521
|2006.02.10 02:03
|buy
|137
|2.00
|1.7474
|1.7406
|0.0000
|522
|2006.02.10 02:03
|delete
|138
|2.00
|1.7374
|1.7442
|0.0000
|523
|2006.02.10 02:03
|buy stop
|139
|2.00
|1.7488
|1.7421
|0.0000
|524
|2006.02.10 07:33
|buy
|139
|2.00
|1.7488
|1.7421
|0.0000
|525
|2006.02.10 07:33
|buy stop
|140
|2.00
|1.7502
|1.7432
|0.0000
|526
|2006.02.10 07:33
|modify
|137
|2.00
|1.7474
|1.7418
|0.0000
|527
|2006.02.10 09:00
|modify
|137
|2.00
|1.7474
|1.7420
|0.0000
|528
|2006.02.10 14:59
|buy
|140
|2.00
|1.7502
|1.7432
|0.0000
|529
|2006.02.10 14:59
|modify
|137
|2.00
|1.7474
|1.7434
|0.0000
|530
|2006.02.10 15:00
|modify
|139
|2.00
|1.7488
|1.7432
|0.0000
|531
|2006.02.10 17:55
|s/l
|137
|2.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-800.00
|23315.56
|532
|2006.02.10 17:55
|buy stop
|141
|2.00
|1.7518
|1.7438
|0.0000
|533
|2006.02.10 18:14
|s/l
|139
|2.00
|1.7432
|1.7432
|0.0000
|-1120.00
|22195.56
|534
|2006.02.10 18:14
|s/l
|140
|2.00
|1.7432
|1.7432
|0.0000
|-1400.00
|20795.56
|535
|2006.02.10 18:14
|delete
|141
|2.00
|1.7518
|1.7438
|0.0000
|536
|2006.02.10 18:14
|buy stop
|142
|2.00
|1.7578
|1.7486
|0.0000
|537
|2006.02.10 18:14
|sell stop
|143
|2.00
|1.7374
|1.7467
|0.0000
|538
|2006.02.13 11:26
|sell
|143
|2.00
|1.7374
|1.7467
|0.0000
|539
|2006.02.13 11:26
|delete
|142
|2.00
|1.7578
|1.7486
|0.0000
|540
|2006.02.13 11:26
|sell stop
|144
|2.00
|1.7358
|1.7438
|0.0000
|541
|2006.02.14 13:03
|sell
|144
|2.00
|1.7358
|1.7438
|0.0000
|542
|2006.02.14 13:03
|sell stop
|145
|2.00
|1.7347
|1.7402
|0.0000
|543
|2006.02.14 13:03
|modify
|143
|2.00
|1.7374
|1.7413
|0.0000
|544
|2006.02.14 13:03
|modify
|144
|2.00
|1.7358
|1.7413
|0.0000
|545
|2006.02.14 14:01
|sell
|145
|2.00
|1.7347
|1.7402
|0.0000
|546
|2006.02.14 14:01
|modify
|143
|2.00
|1.7374
|1.7402
|0.0000
|547
|2006.02.14 14:01
|modify
|144
|2.00
|1.7358
|1.7402
|0.0000
|548
|2006.02.15 13:04
|s/l
|143
|2.00
|1.7402
|1.7402
|0.0000
|-559.65
|20235.90
|549
|2006.02.15 13:04
|s/l
|144
|2.00
|1.7402
|1.7402
|0.0000
|-879.83
|19356.07
|550
|2006.02.15 13:04
|s/l
|145
|2.00
|1.7402
|1.7402
|0.0000
|-1099.83
|18256.25
|551
|2006.02.15 13:04
|buy stop
|146
|2.00
|1.7447
|1.7390
|0.0000
|552
|2006.02.15 13:04
|sell stop
|147
|2.00
|1.7282
|1.7339
|0.0000
|553
|2006.02.15 15:44
|buy
|146
|2.00
|1.7447
|1.7390
|0.0000
|554
|2006.02.15 15:44
|delete
|147
|2.00
|1.7282
|1.7339
|0.0000
|555
|2006.02.15 15:44
|buy stop
|148
|2.00
|1.7457
|1.7405
|0.0000
|556
|2006.02.15 16:01
|buy
|148
|2.00
|1.7457
|1.7405
|0.0000
|557
|2006.02.15 16:01
|buy stop
|149
|2.00
|1.7468
|1.7413
|0.0000
|558
|2006.02.15 16:01
|modify
|146
|2.00
|1.7447
|1.7402
|0.0000
|559
|2006.02.15 16:01
|buy
|149
|2.00
|1.7468
|1.7413
|0.0000
|560
|2006.02.15 16:01
|modify
|146
|2.00
|1.7447
|1.7413
|0.0000
|561
|2006.02.15 16:01
|modify
|148
|2.00
|1.7457
|1.7413
|0.0000
|562
|2006.02.15 17:47
|s/l
|146
|2.00
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|-680.00
|17576.25
|563
|2006.02.15 17:47
|s/l
|148
|2.00
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|-880.00
|16696.25
|564
|2006.02.15 17:47
|s/l
|149
|2.00
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|-1100.00
|15596.25
|565
|2006.02.15 17:47
|buy stop
|150
|2.00
|1.7486
|1.7429
|0.0000
|566
|2006.02.15 17:47
|sell stop
|151
|2.00
|1.7282
|1.7339
|0.0000
|567
|2006.02.15 18:00
|delete
|150
|2.00
|1.7486
|1.7429
|0.0000
|568
|2006.02.15 18:00
|buy stop
|152
|2.00
|1.7491
|1.7426
|0.0000
|569
|2006.02.17 01:00
|delete
|151
|2.00
|1.7282
|1.7339
|0.0000
|570
|2006.02.17 01:00
|sell stop
|153
|2.00
|1.7289
|1.7359
|0.0000
|571
|2006.02.17 02:00
|delete
|153
|2.00
|1.7289
|1.7359
|0.0000
|572
|2006.02.17 02:00
|sell stop
|154
|2.00
|1.7305
|1.7375
|0.0000
|573
|2006.02.20 01:00
|delete
|152
|2.00
|1.7491
|1.7426
|0.0000
|574
|2006.02.20 01:00
|buy stop
|155
|2.00
|1.7444
|1.7381
|0.0000
|575
|2006.02.20 02:00
|delete
|155
|2.00
|1.7444
|1.7381
|0.0000
|576
|2006.02.20 02:00
|buy stop
|156
|2.00
|1.7432
|1.7369
|0.0000
|577
|2006.02.20 02:03
|buy
|156
|2.00
|1.7432
|1.7369
|0.0000
|578
|2006.02.20 02:03
|delete
|154
|2.00
|1.7305
|1.7375
|0.0000
|579
|2006.02.20 02:03
|buy stop
|157
|2.00
|1.7445
|1.7382
|0.0000
|580
|2006.02.20 03:01
|buy
|157
|2.00
|1.7445
|1.7382
|0.0000
|581
|2006.02.20 03:01
|buy stop
|158
|2.00
|1.7458
|1.7393
|0.0000
|582
|2006.02.20 03:01
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7380
|0.0000
|583
|2006.02.20 04:22
|buy
|158
|2.00
|1.7458
|1.7393
|0.0000
|584
|2006.02.20 04:22
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7393
|0.0000
|585
|2006.02.20 04:22
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7393
|0.0000
|586
|2006.02.20 06:00
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7395
|0.0000
|587
|2006.02.20 06:00
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7395
|0.0000
|588
|2006.02.20 06:00
|modify
|158
|2.00
|1.7458
|1.7395
|0.0000
|589
|2006.02.20 09:00
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7398
|0.0000
|590
|2006.02.20 09:00
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7398
|0.0000
|591
|2006.02.20 09:00
|modify
|158
|2.00
|1.7458
|1.7398
|0.0000
|592
|2006.02.20 13:00
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7401
|0.0000
|593
|2006.02.20 13:00
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7401
|0.0000
|594
|2006.02.20 13:00
|modify
|158
|2.00
|1.7458
|1.7401
|0.0000
|595
|2006.02.20 14:00
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7403
|0.0000
|596
|2006.02.20 14:00
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7403
|0.0000
|597
|2006.02.20 14:00
|modify
|158
|2.00
|1.7458
|1.7403
|0.0000
|598
|2006.02.20 15:00
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7406
|0.0000
|599
|2006.02.20 15:00
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7406
|0.0000
|600
|2006.02.20 15:00
|modify
|158
|2.00
|1.7458
|1.7406
|0.0000
|601
|2006.02.20 16:00
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7408
|0.0000
|602
|2006.02.20 16:00
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7408
|0.0000
|603
|2006.02.20 16:00
|modify
|158
|2.00
|1.7458
|1.7408
|0.0000
|604
|2006.02.20 17:00
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7411
|0.0000
|605
|2006.02.20 17:00
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7411
|0.0000
|606
|2006.02.20 17:00
|modify
|158
|2.00
|1.7458
|1.7411
|0.0000
|607
|2006.02.20 18:00
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7413
|0.0000
|608
|2006.02.20 18:00
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7413
|0.0000
|609
|2006.02.20 18:00
|modify
|158
|2.00
|1.7458
|1.7413
|0.0000
|610
|2006.02.21 07:00
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7415
|0.0000
|611
|2006.02.21 07:00
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7415
|0.0000
|612
|2006.02.21 07:00
|modify
|158
|2.00
|1.7458
|1.7415
|0.0000
|613
|2006.02.21 08:00
|modify
|156
|2.00
|1.7432
|1.7418
|0.0000
|614
|2006.02.21 08:00
|modify
|157
|2.00
|1.7445
|1.7418
|0.0000
|615
|2006.02.21 08:01
|modify
|158
|2.00
|1.7458
|1.7418
|0.0000
|616
|2006.02.21 09:29
|s/l
|156
|2.00
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|-283.87
|15312.37
|617
|2006.02.21 09:29
|s/l
|157
|2.00
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|-543.87
|14768.50
|618
|2006.02.21 09:29
|s/l
|158
|2.00
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|-803.87
|13964.62
|619
|2006.02.21 09:29
|buy stop
|159
|2.00
|1.7464
|1.7424
|0.0000
|620
|2006.02.21 09:29
|sell stop
|160
|2.00
|1.7333
|1.7373
|0.0000
|621
|2006.02.21 14:41
|buy
|159
|2.00
|1.7464
|1.7424
|0.0000
|622
|2006.02.21 14:41
|delete
|160
|2.00
|1.7333
|1.7373
|0.0000
|623
|2006.02.21 14:41
|buy stop
|161
|2.00
|1.7473
|1.7428
|0.0000
|624
|2006.02.21 14:59
|buy
|161
|2.00
|1.7473
|1.7428
|0.0000
|625
|2006.02.21 14:59
|buy stop
|162
|2.00
|1.7482
|1.7437
|0.0000
|626
|2006.02.21 14:59
|modify
|159
|2.00
|1.7464
|1.7428
|0.0000
|627
|2006.02.21 15:26
|buy
|162
|2.00
|1.7482
|1.7437
|0.0000
|628
|2006.02.21 15:26
|modify
|159
|2.00
|1.7464
|1.7434
|0.0000
|629
|2006.02.21 15:26
|modify
|161
|2.00
|1.7473
|1.7434
|0.0000
|630
|2006.02.21 17:08
|s/l
|162
|2.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-900.00
|13064.62
|631
|2006.02.21 17:08
|buy stop
|163
|2.00
|1.7483
|1.7435
|0.0000
|632
|2006.02.21 17:08
|s/l
|159
|2.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-600.00
|12464.62
|633
|2006.02.21 17:08
|s/l
|161
|2.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-780.00
|11684.62
|634
|2006.02.21 17:08
|delete
|163
|2.00
|1.7483
|1.7435
|0.0000
|635
|2006.02.21 17:08
|buy stop
|164
|2.00
|1.7478
|1.7431
|0.0000
|636
|2006.02.21 17:08
|sell stop
|165
|2.00
|1.7333
|1.7380
|0.0000
|637
|2006.02.21 21:15
|buy
|164
|2.00
|1.7478
|1.7431
|0.0000
|638
|2006.02.21 21:15
|delete
|165
|2.00
|1.7333
|1.7380
|0.0000
|639
|2006.02.21 21:15
|buy stop
|166
|2.00
|1.7489
|1.7434
|0.0000
|640
|2006.02.22 11:03
|s/l
|164
|2.00
|1.7431
|1.7431
|0.0000
|-943.87
|10740.75
|641
|2006.02.22 11:03
|sell stop
|167
|2.00
|1.7407
|1.7454
|0.0000
|642
|2006.02.22 12:27
|sell
|167
|2.00
|1.7407
|1.7454
|0.0000
|643
|2006.02.22 12:27
|delete
|166
|2.00
|1.7489
|1.7434
|0.0000
|644
|2006.02.22 12:27
|sell stop
|168
|2.00
|1.7397
|1.7447
|0.0000
|645
|2006.02.22 12:31
|sell
|168
|2.00
|1.7397
|1.7447
|0.0000
|646
|2006.02.22 12:31
|sell stop
|169
|2.00
|1.7387
|1.7437
|0.0000
|647
|2006.02.22 12:31
|modify
|167
|2.00
|1.7407
|1.7447
|0.0000
|648
|2006.02.22 12:39
|sell
|169
|2.00
|1.7387
|1.7437
|0.0000
|649
|2006.02.22 12:39
|modify
|167
|2.00
|1.7407
|1.7437
|0.0000
|650
|2006.02.22 12:39
|modify
|168
|2.00
|1.7397
|1.7437
|0.0000
|651
|2006.02.22 19:17
|s/l
|167
|2.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-600.00
|10140.75
|652
|2006.02.22 19:17
|s/l
|168
|2.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-800.00
|9340.75
|653
|2006.02.22 19:17
|s/l
|169
|2.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-1000.00
|8340.75
|654
|2006.02.22 19:17
|buy stop
|170
|2.00
|1.7478
|1.7418
|0.0000
|655
|2006.02.22 19:17
|sell stop
|171
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|656
|2006.02.23 10:08
|buy
|170
|2.00
|1.7478
|1.7418
|0.0000
|657
|2006.02.23 10:08
|delete
|171
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|658
|2006.02.23 10:08
|buy stop
|172
|2.00
|1.7489
|1.7434
|0.0000
|659
|2006.02.23 11:11
|buy
|172
|2.00
|1.7489
|1.7434
|0.0000
|660
|2006.02.23 11:11
|buy stop
|173
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|661
|2006.02.23 11:11
|modify
|170
|2.00
|1.7478
|1.7434
|0.0000
|662
|2006.02.23 11:13
|delete
|173
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|663
|2006.02.23 11:13
|buy stop
|174
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|664
|2006.02.23 11:15
|delete
|174
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|665
|2006.02.23 11:16
|buy stop
|175
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|666
|2006.02.23 11:16
|delete
|175
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|667
|2006.02.23 11:18
|buy stop
|176
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|668
|2006.02.23 11:19
|delete
|176
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|669
|2006.02.23 11:20
|buy stop
|177
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|670
|2006.02.23 11:23
|delete
|177
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|671
|2006.02.23 11:27
|buy stop
|178
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|672
|2006.02.23 11:28
|delete
|178
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|673
|2006.02.23 11:29
|buy stop
|179
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|674
|2006.02.23 11:30
|delete
|179
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|675
|2006.02.23 11:31
|buy stop
|180
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|676
|2006.02.23 11:31
|delete
|180
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|677
|2006.02.23 11:35
|buy stop
|181
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|678
|2006.02.23 11:35
|delete
|181
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|679
|2006.02.23 11:37
|buy stop
|182
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|680
|2006.02.23 11:38
|delete
|182
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|681
|2006.02.23 11:39
|buy stop
|183
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|682
|2006.02.23 11:39
|delete
|183
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|683
|2006.02.23 11:40
|buy stop
|184
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|684
|2006.02.23 11:42
|delete
|184
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|685
|2006.02.23 11:43
|buy stop
|185
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|686
|2006.02.23 11:44
|delete
|185
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|687
|2006.02.23 11:44
|buy stop
|186
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|688
|2006.02.23 11:45
|delete
|186
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|689
|2006.02.23 11:48
|buy stop
|187
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|690
|2006.02.23 11:48
|delete
|187
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|691
|2006.02.23 11:52
|buy stop
|188
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|692
|2006.02.23 11:52
|delete
|188
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|693
|2006.02.23 16:55
|buy stop
|189
|2.00
|1.7501
|1.7441
|0.0000
|694
|2006.02.23 16:56
|delete
|189
|2.00
|1.7501
|1.7441
|0.0000
|695
|2006.02.23 16:56
|buy stop
|190
|2.00
|1.7501
|1.7441
|0.0000
|696
|2006.02.23 16:57
|delete
|190
|2.00
|1.7501
|1.7441
|0.0000
|697
|2006.02.23 16:57
|buy stop
|191
|2.00
|1.7501
|1.7441
|0.0000
|698
|2006.02.23 16:59
|delete
|191
|2.00
|1.7501
|1.7441
|0.0000
|699
|2006.02.23 17:09
|buy stop
|192
|2.00
|1.7502
|1.7437
|0.0000
|700
|2006.02.23 17:09
|delete
|192
|2.00
|1.7502
|1.7437
|0.0000
|701
|2006.02.23 17:10
|buy stop
|193
|2.00
|1.7502
|1.7437
|0.0000
|702
|2006.02.23 17:12
|delete
|193
|2.00
|1.7502
|1.7437
|0.0000
|703
|2006.02.23 17:16
|buy stop
|194
|2.00
|1.7502
|1.7437
|0.0000
|704
|2006.02.23 17:46
|delete
|194
|2.00
|1.7502
|1.7437
|0.0000
|705
|2006.02.23 17:47
|buy stop
|195
|2.00
|1.7502
|1.7437
|0.0000
|706
|2006.02.23 17:48
|delete
|195
|2.00
|1.7502
|1.7437
|0.0000
|707
|2006.02.24 04:00
|modify
|170
|2.00
|1.7478
|1.7438
|0.0000
|708
|2006.02.24 04:00
|modify
|172
|2.00
|1.7489
|1.7438
|0.0000
|709
|2006.02.24 06:00
|modify
|170
|2.00
|1.7478
|1.7451
|0.0000
|710
|2006.02.24 06:00
|modify
|172
|2.00
|1.7489
|1.7451
|0.0000
|711
|2006.02.24 07:00
|modify
|170
|2.00
|1.7478
|1.7462
|0.0000
|712
|2006.02.24 07:00
|modify
|172
|2.00
|1.7489
|1.7462
|0.0000
|713
|2006.02.24 08:00
|modify
|170
|2.00
|1.7478
|1.7477
|0.0000
|714
|2006.02.24 08:00
|modify
|172
|2.00
|1.7489
|1.7477
|0.0000
|715
|2006.02.24 10:29
|buy stop
|196
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|716
|2006.02.24 10:31
|delete
|196
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|717
|2006.02.24 10:32
|buy stop
|197
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|718
|2006.02.24 10:33
|delete
|197
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|719
|2006.02.24 10:36
|buy stop
|198
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|720
|2006.02.24 10:39
|delete
|198
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|721
|2006.02.24 10:39
|buy stop
|199
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|722
|2006.02.24 10:40
|delete
|199
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|723
|2006.02.24 10:40
|buy stop
|200
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|724
|2006.02.24 10:41
|delete
|200
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|725
|2006.02.24 10:41
|buy stop
|201
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|726
|2006.02.24 10:45
|delete
|201
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|727
|2006.02.24 10:45
|buy stop
|202
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|728
|2006.02.24 10:47
|delete
|202
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|729
|2006.02.24 10:48
|buy stop
|203
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|730
|2006.02.24 10:50
|delete
|203
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|731
|2006.02.24 10:51
|buy stop
|204
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|732
|2006.02.24 10:51
|delete
|204
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|733
|2006.02.24 10:52
|buy stop
|205
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|734
|2006.02.24 10:52
|delete
|205
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|735
|2006.02.24 10:52
|buy stop
|206
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|736
|2006.02.24 11:01
|s/l
|170
|2.00
|1.7477
|1.7477
|0.0000
|-23.87
|8316.88
|737
|2006.02.24 11:01
|s/l
|172
|2.00
|1.7477
|1.7477
|0.0000
|-243.87
|8073.00
|738
|2006.02.24 11:01
|delete
|206
|2.00
|1.7500
|1.7443
|0.0000
|739
|2006.02.24 11:01
|buy stop
|207
|2.00
|1.7558
|1.7498
|0.0000
|740
|2006.02.24 11:01
|sell stop
|208
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|741
|2006.02.27 00:00
|delete
|208
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|742
|2006.02.27 00:00
|sell stop
|209
|2.00
|1.7389
|1.7452
|0.0000
|743
|2006.02.27 02:00
|delete
|209
|2.00
|1.7389
|1.7452
|0.0000
|744
|2006.02.27 02:00
|sell stop
|210
|2.00
|1.7394
|1.7459
|0.0000
|745
|2006.02.27 02:39
|sell
|210
|2.00
|1.7394
|1.7459
|0.0000
|746
|2006.02.27 02:39
|delete
|207
|2.00
|1.7558
|1.7498
|0.0000
|747
|2006.02.27 02:39
|sell stop
|211
|2.00
|1.7381
|1.7446
|0.0000
|748
|2006.02.27 11:00
|sell
|211
|2.00
|1.7381
|1.7446
|0.0000
|749
|2006.02.27 11:00
|sell stop
|212
|2.00
|1.7368
|1.7433
|0.0000
|750
|2006.02.27 11:00
|modify
|210
|2.00
|1.7394
|1.7446
|0.0000
|751
|2006.02.27 13:00
|modify
|210
|2.00
|1.7394
|1.7444
|0.0000
|752
|2006.02.27 13:00
|modify
|211
|2.00
|1.7381
|1.7444
|0.0000
|753
|2006.02.27 16:00
|modify
|210
|2.00
|1.7394
|1.7441
|0.0000
|754
|2006.02.27 16:00
|modify
|211
|2.00
|1.7381
|1.7441
|0.0000
|755
|2006.02.27 23:00
|modify
|210
|2.00
|1.7394
|1.7438
|0.0000
|756
|2006.02.27 23:00
|modify
|211
|2.00
|1.7381
|1.7438
|0.0000
|757
|2006.02.28 00:00
|modify
|210
|2.00
|1.7394
|1.7436
|0.0000
|758
|2006.02.28 00:00
|modify
|211
|2.00
|1.7381
|1.7436
|0.0000
|759
|2006.02.28 01:00
|modify
|210
|2.00
|1.7394
|1.7434
|0.0000
|760
|2006.02.28 01:00
|modify
|211
|2.00
|1.7381
|1.7434
|0.0000
|761
|2006.02.28 07:00
|modify
|210
|2.00
|1.7394
|1.7431
|0.0000
|762
|2006.02.28 07:00
|modify
|211
|2.00
|1.7381
|1.7431
|0.0000
|763
|2006.02.28 08:00
|modify
|210
|2.00
|1.7394
|1.7429
|0.0000
|764
|2006.02.28 08:00
|modify
|211
|2.00
|1.7381
|1.7429
|0.0000
|765
|2006.02.28 10:00
|modify
|210
|2.00
|1.7394
|1.7426
|0.0000
|766
|2006.02.28 10:00
|modify
|211
|2.00
|1.7381
|1.7426
|0.0000
|767
|2006.02.28 11:17
|s/l
|210
|2.00
|1.7426
|1.7426
|0.0000
|-639.83
|7433.17
|768
|2006.02.28 11:17
|s/l
|211
|2.00
|1.7426
|1.7426
|0.0000
|-899.83
|6533.35
|769
|2006.02.28 11:17
|buy stop
|213
|2.00
|1.7537
|1.7492
|0.0000
|770
|2006.02.28 11:17
|delete
|212
|2.00
|1.7368
|1.7433
|0.0000
|771
|2006.02.28 11:17
|sell stop
|214
|2.00
|1.7376
|1.7421
|0.0000
|772
|2006.02.28 18:00
|delete
|213
|2.00
|1.7537
|1.7492
|0.0000
|773
|2006.02.28 18:00
|buy stop
|215
|2.00
|1.7531
|1.7471
|0.0000
|774
|2006.02.28 18:15
|buy
|215
|2.00
|1.7531
|1.7471
|0.0000
|775
|2006.02.28 18:15
|delete
|214
|2.00
|1.7376
|1.7421
|0.0000
|776
|2006.02.28 18:15
|buy stop
|216
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|777
|2006.02.28 18:15
|delete
|216
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|778
|2006.02.28 18:17
|buy stop
|217
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|779
|2006.02.28 18:17
|delete
|217
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|780
|2006.02.28 18:18
|buy stop
|218
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|781
|2006.02.28 18:19
|delete
|218
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|782
|2006.02.28 18:23
|buy stop
|219
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|783
|2006.02.28 18:23
|delete
|219
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|784
|2006.02.28 18:30
|buy stop
|220
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|785
|2006.02.28 18:30
|delete
|220
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|786
|2006.02.28 18:34
|buy stop
|221
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|787
|2006.02.28 18:35
|delete
|221
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|788
|2006.02.28 18:37
|buy stop
|222
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|789
|2006.02.28 18:45
|delete
|222
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|790
|2006.02.28 18:45
|buy stop
|223
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|791
|2006.02.28 18:59
|delete
|223
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|792
|2006.02.28 19:00
|buy stop
|224
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|793
|2006.02.28 19:00
|delete
|224
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|794
|2006.02.28 19:01
|buy stop
|225
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|795
|2006.02.28 19:02
|delete
|225
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|796
|2006.02.28 19:06
|buy stop
|226
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|797
|2006.02.28 19:06
|delete
|226
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|798
|2006.02.28 19:07
|buy stop
|227
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|799
|2006.02.28 19:08
|delete
|227
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|800
|2006.02.28 19:09
|buy stop
|228
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|801
|2006.02.28 19:10
|delete
|228
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|802
|2006.02.28 19:11
|buy stop
|229
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|803
|2006.02.28 19:11
|delete
|229
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|804
|2006.02.28 19:15
|buy stop
|230
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|805
|2006.02.28 19:16
|delete
|230
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|806
|2006.02.28 19:16
|buy stop
|231
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|807
|2006.02.28 19:17
|delete
|231
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|808
|2006.02.28 19:25
|buy stop
|232
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|809
|2006.02.28 20:11
|delete
|232
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|810
|2006.02.28 20:11
|buy stop
|233
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|811
|2006.02.28 20:13
|delete
|233
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|812
|2006.02.28 20:14
|buy stop
|234
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|813
|2006.02.28 20:27
|delete
|234
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|814
|2006.02.28 20:34
|buy stop
|235
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|815
|2006.02.28 20:34
|delete
|235
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|816
|2006.02.28 20:38
|buy stop
|236
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|817
|2006.02.28 20:38
|delete
|236
|2.00
|1.7544
|1.7481
|0.0000
|818
|2006.02.28 23:04
|buy stop
|237
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|819
|2006.02.28 23:05
|delete
|237
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|820
|2006.02.28 23:06
|buy stop
|238
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|821
|2006.02.28 23:12
|delete
|238
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|822
|2006.02.28 23:19
|buy stop
|239
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|823
|2006.02.28 23:19
|delete
|239
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|824
|2006.02.28 23:22
|buy stop
|240
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|825
|2006.03.01 00:02
|delete
|240
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|826
|2006.03.01 00:02
|buy stop
|241
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|827
|2006.03.01 00:21
|delete
|241
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|828
|2006.03.01 01:01
|buy stop
|242
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|829
|2006.03.01 01:33
|delete
|242
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|830
|2006.03.01 01:49
|buy stop
|243
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|831
|2006.03.01 01:50
|delete
|243
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|832
|2006.03.01 01:53
|buy stop
|244
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|833
|2006.03.01 02:00
|delete
|244
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|834
|2006.03.01 02:01
|buy stop
|245
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|835
|2006.03.01 02:24
|delete
|245
|2.00
|1.7545
|1.7477
|0.0000
|836
|2006.03.01 08:09
|buy stop
|246
|2.00
|1.7544
|1.7479
|0.0000
|837
|2006.03.01 08:13
|delete
|246
|2.00
|1.7544
|1.7479
|0.0000
|838
|2006.03.01 08:13
|buy stop
|247
|2.00
|1.7544
|1.7479
|0.0000
|839
|2006.03.01 08:14
|delete
|247
|2.00
|1.7544
|1.7479
|0.0000
|840
|2006.03.01 08:15
|buy stop
|248
|2.00
|1.7544
|1.7479
|0.0000
|841
|2006.03.01 08:18
|delete
|248
|2.00
|1.7544
|1.7479
|0.0000
|842
|2006.03.01 08:20
|buy stop
|249
|2.00
|1.7544
|1.7479
|0.0000
|843
|2006.03.01 08:20
|delete
|249
|2.00
|1.7544
|1.7479
|0.0000
|844
|2006.03.01 09:00
|buy stop
|250
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|845
|2006.03.01 09:01
|delete
|250
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|846
|2006.03.01 09:01
|buy stop
|251
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|847
|2006.03.01 09:03
|delete
|251
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|848
|2006.03.01 09:04
|buy stop
|252
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|849
|2006.03.01 09:05
|delete
|252
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|850
|2006.03.01 09:06
|buy stop
|253
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|851
|2006.03.01 09:08
|delete
|253
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|852
|2006.03.01 09:09
|buy stop
|254
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|853
|2006.03.01 09:10
|delete
|254
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|854
|2006.03.01 09:11
|buy stop
|255
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|855
|2006.03.01 09:11
|delete
|255
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|856
|2006.03.01 09:14
|buy stop
|256
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|857
|2006.03.01 09:14
|delete
|256
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|858
|2006.03.01 09:17
|buy stop
|257
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|859
|2006.03.01 09:18
|delete
|257
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|860
|2006.03.01 09:20
|buy stop
|258
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|861
|2006.03.01 09:21
|delete
|258
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|862
|2006.03.01 10:00
|buy stop
|259
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|863
|2006.03.01 10:00
|delete
|259
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|864
|2006.03.01 10:01
|buy stop
|260
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|865
|2006.03.01 10:02
|delete
|260
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|866
|2006.03.01 10:03
|buy stop
|261
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|867
|2006.03.01 10:03
|delete
|261
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|868
|2006.03.01 10:04
|buy stop
|262
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|869
|2006.03.01 10:04
|delete
|262
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|870
|2006.03.01 10:05
|buy stop
|263
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|871
|2006.03.01 10:05
|delete
|263
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|872
|2006.03.01 10:13
|buy stop
|264
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|873
|2006.03.01 10:14
|delete
|264
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|874
|2006.03.01 10:17
|buy stop
|265
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|875
|2006.03.01 10:18
|delete
|265
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|876
|2006.03.01 10:19
|buy stop
|266
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|877
|2006.03.01 10:19
|delete
|266
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|878
|2006.03.01 10:19
|buy stop
|267
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|879
|2006.03.01 11:00
|delete
|267
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|880
|2006.03.01 11:01
|buy stop
|268
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|881
|2006.03.01 11:02
|delete
|268
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|882
|2006.03.01 11:03
|buy stop
|269
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|883
|2006.03.01 11:03
|delete
|269
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|884
|2006.03.01 11:04
|buy stop
|270
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|885
|2006.03.01 11:04
|delete
|270
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|886
|2006.03.01 11:05
|buy stop
|271
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|887
|2006.03.01 11:05
|delete
|271
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|888
|2006.03.01 11:06
|buy stop
|272
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|889
|2006.03.01 11:09
|delete
|272
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|890
|2006.03.01 11:10
|buy stop
|273
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|891
|2006.03.01 11:10
|delete
|273
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|892
|2006.03.01 11:12
|buy stop
|274
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|893
|2006.03.01 11:13
|delete
|274
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|894
|2006.03.01 11:18
|buy stop
|275
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|895
|2006.03.01 11:19
|delete
|275
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|896
|2006.03.01 11:22
|buy stop
|276
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|897
|2006.03.01 11:23
|delete
|276
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|898
|2006.03.01 11:24
|buy stop
|277
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|899
|2006.03.01 11:24
|delete
|277
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|900
|2006.03.01 11:25
|buy stop
|278
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|901
|2006.03.01 11:26
|delete
|278
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|902
|2006.03.01 11:26
|buy stop
|279
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|903
|2006.03.01 11:31
|delete
|279
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|904
|2006.03.01 11:32
|buy stop
|280
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|905
|2006.03.01 11:33
|delete
|280
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|906
|2006.03.01 11:33
|buy stop
|281
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|907
|2006.03.01 11:38
|delete
|281
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|908
|2006.03.01 11:39
|buy stop
|282
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|909
|2006.03.01 11:39
|delete
|282
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|910
|2006.03.01 11:41
|buy stop
|283
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|911
|2006.03.01 11:42
|delete
|283
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|912
|2006.03.01 17:10
|buy stop
|284
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|913
|2006.03.01 17:11
|delete
|284
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|914
|2006.03.01 17:12
|buy stop
|285
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|915
|2006.03.01 17:13
|delete
|285
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|916
|2006.03.01 17:14
|buy stop
|286
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|917
|2006.03.01 17:16
|delete
|286
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|918
|2006.03.01 17:19
|buy stop
|287
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|919
|2006.03.01 17:19
|delete
|287
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|920
|2006.03.01 17:20
|buy stop
|288
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|921
|2006.03.01 17:20
|delete
|288
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|922
|2006.03.01 17:42
|buy stop
|289
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|923
|2006.03.01 17:42
|delete
|289
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|924
|2006.03.01 17:52
|buy stop
|290
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|925
|2006.03.01 17:53
|delete
|290
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|926
|2006.03.01 17:53
|buy stop
|291
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|927
|2006.03.01 17:53
|delete
|291
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|928
|2006.03.01 17:56
|buy stop
|292
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|929
|2006.03.01 17:57
|delete
|292
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|930
|2006.03.01 17:57
|buy stop
|293
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|931
|2006.03.01 18:02
|delete
|293
|2.00
|1.7542
|1.7487
|0.0000
|932
|2006.03.01 18:03
|buy stop
|294
|2.00
|1.7543
|1.7486
|0.0000
|933
|2006.03.01 19:00
|s/l
|215
|2.00
|1.7471
|1.7471
|0.0000
|-1203.87
|5329.47
|934
|2006.03.01 19:00
|delete
|294
|2.00
|1.7543
|1.7486
|0.0000
|935
|2006.03.01 19:00
|buy stop
|295
|2.00
|1.7596
|1.7531
|0.0000
|936
|2006.03.01 19:00
|sell stop
|296
|2.00
|1.7376
|1.7441
|0.0000
|937
|2006.03.02 17:00
|delete
|296
|2.00
|1.7376
|1.7441
|0.0000
|938
|2006.03.02 17:00
|sell stop
|297
|2.00
|1.7380
|1.7430
|0.0000
|939
|2006.03.02 18:00
|delete
|297
|2.00
|1.7380
|1.7430
|0.0000
|940
|2006.03.02 18:00
|sell stop
|298
|2.00
|1.7401
|1.7456
|0.0000
|941
|2006.03.02 19:00
|delete
|298
|2.00
|1.7401
|1.7456
|0.0000
|942
|2006.03.02 19:00
|sell stop
|299
|2.00
|1.7425
|1.7483
|0.0000
|943
|2006.03.02 20:00
|delete
|299
|2.00
|1.7425
|1.7483
|0.0000
|944
|2006.03.02 20:00
|sell stop
|300
|2.00
|1.7434
|1.7494
|0.0000
|945
|2006.03.06 00:00
|delete
|295
|2.00
|1.7596
|1.7531
|0.0000
|946
|2006.03.06 00:00
|buy stop
|301
|2.00
|1.7591
|1.7534
|0.0000
|947
|2006.03.06 01:21
|buy
|301
|2.00
|1.7591
|1.7534
|0.0000
|948
|2006.03.06 01:21
|delete
|300
|2.00
|1.7434
|1.7494
|0.0000
|949
|2006.03.06 01:21
|buy stop
|302
|2.00
|1.7603
|1.7543
|0.0000
|950
|2006.03.06 02:03
|delete
|302
|2.00
|1.7603
|1.7543
|0.0000
|951
|2006.03.06 02:03
|buy stop
|303
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|952
|2006.03.06 02:05
|delete
|303
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|953
|2006.03.06 02:06
|buy stop
|304
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|954
|2006.03.06 02:55
|delete
|304
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|955
|2006.03.06 02:55
|buy stop
|305
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|956
|2006.03.06 02:56
|delete
|305
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|957
|2006.03.06 02:58
|buy stop
|306
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|958
|2006.03.06 03:06
|delete
|306
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|959
|2006.03.06 03:07
|buy stop
|307
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|960
|2006.03.06 03:35
|delete
|307
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|961
|2006.03.06 03:35
|buy stop
|308
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|962
|2006.03.06 03:37
|delete
|308
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|963
|2006.03.06 04:00
|buy stop
|309
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|964
|2006.03.06 09:09
|delete
|309
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|965
|2006.03.06 09:28
|buy stop
|310
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|966
|2006.03.06 09:29
|delete
|310
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|967
|2006.03.06 10:08
|buy stop
|311
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|968
|2006.03.06 10:08
|delete
|311
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|969
|2006.03.06 10:09
|buy stop
|312
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|970
|2006.03.06 10:10
|delete
|312
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|971
|2006.03.06 10:10
|buy stop
|313
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|972
|2006.03.06 10:11
|delete
|313
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|973
|2006.03.06 10:12
|buy stop
|314
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|974
|2006.03.06 10:13
|delete
|314
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|975
|2006.03.06 10:13
|buy stop
|315
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|976
|2006.03.06 10:14
|delete
|315
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|977
|2006.03.06 10:14
|buy stop
|316
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|978
|2006.03.06 10:14
|delete
|316
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|979
|2006.03.06 10:22
|buy stop
|317
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|980
|2006.03.06 10:23
|delete
|317
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|981
|2006.03.06 10:33
|buy stop
|318
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|982
|2006.03.06 10:33
|delete
|318
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|983
|2006.03.06 10:38
|buy stop
|319
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|984
|2006.03.06 10:44
|delete
|319
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|985
|2006.03.06 10:44
|buy stop
|320
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|986
|2006.03.06 10:46
|delete
|320
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|987
|2006.03.06 10:46
|buy stop
|321
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|988
|2006.03.06 14:36
|s/l
|301
|2.00
|1.7534
|1.7534
|0.0000
|-1140.00
|4189.47
|989
|2006.03.06 14:36
|delete
|321
|2.00
|1.7604
|1.7541
|0.0000
|990
|2006.03.06 14:36
|buy stop
|322
|2.00
|1.7627
|1.7570
|0.0000
|991
|2006.03.06 14:36
|sell stop
|323
|2.00
|1.7434
|1.7491
|0.0000
|992
|2006.03.06 23:00
|delete
|323
|2.00
|1.7434
|1.7491
|0.0000
|993
|2006.03.06 23:00
|sell stop
|324
|2.00
|1.7438
|1.7506
|0.0000
|994
|2006.03.07 00:00
|delete
|324
|2.00
|1.7438
|1.7506
|0.0000
|995
|2006.03.07 00:00
|sell stop
|325
|2.00
|1.7452
|1.7520
|0.0000
|996
|2006.03.07 01:00
|delete
|325
|2.00
|1.7452
|1.7520
|0.0000
|997
|2006.03.07 01:00
|sell stop
|326
|2.00
|1.7463
|1.7531
|0.0000
|998
|2006.03.07 02:00
|delete
|326
|2.00
|1.7463
|1.7531
|0.0000
|999
|2006.03.07 02:00
|sell stop
|327
|2.00
|1.7466
|1.7534
|0.0000
|1000
|2006.03.07 02:54
|sell
|327
|2.00
|1.7466
|1.7534
|0.0000
|1001
|2006.03.07 02:54
|delete
|322
|2.00
|1.7627
|1.7570
|0.0000
|1002
|2006.03.07 02:54
|sell stop
|328
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1003
|2006.03.07 07:00
|delete
|328
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1004
|2006.03.07 07:02
|sell stop
|329
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1005
|2006.03.07 07:02
|delete
|329
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1006
|2006.03.07 07:04
|sell stop
|330
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1007
|2006.03.07 07:04
|delete
|330
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1008
|2006.03.07 07:05
|sell stop
|331
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1009
|2006.03.07 07:05
|delete
|331
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1010
|2006.03.07 07:06
|sell stop
|332
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1011
|2006.03.07 07:08
|delete
|332
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1012
|2006.03.07 07:15
|sell stop
|333
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1013
|2006.03.07 07:16
|delete
|333
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1014
|2006.03.07 07:16
|sell stop
|334
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1015
|2006.03.07 07:17
|delete
|334
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1016
|2006.03.07 07:19
|sell stop
|335
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1017
|2006.03.07 07:24
|delete
|335
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1018
|2006.03.07 07:25
|sell stop
|336
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1019
|2006.03.07 07:26
|delete
|336
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1020
|2006.03.07 07:29
|sell stop
|337
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1021
|2006.03.07 07:29
|delete
|337
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1022
|2006.03.07 07:30
|sell stop
|338
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1023
|2006.03.07 07:34
|delete
|338
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1024
|2006.03.07 07:34
|sell stop
|339
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1025
|2006.03.07 08:07
|delete
|339
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1026
|2006.03.07 08:07
|sell stop
|340
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1027
|2006.03.07 08:07
|delete
|340
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1028
|2006.03.07 08:11
|sell stop
|341
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1029
|2006.03.07 08:12
|delete
|341
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1030
|2006.03.07 08:23
|sell stop
|342
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1031
|2006.03.07 08:41
|delete
|342
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1032
|2006.03.07 08:41
|sell stop
|343
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1033
|2006.03.07 08:42
|delete
|343
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1034
|2006.03.07 08:42
|sell stop
|344
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1035
|2006.03.07 09:03
|delete
|344
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|1036
|2006.03.07 09:04
|sell stop
|345
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1037
|2006.03.07 09:10
|delete
|345
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1038
|2006.03.07 09:11
|sell stop
|346
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1039
|2006.03.07 09:18
|delete
|346
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1040
|2006.03.07 09:18
|sell stop
|347
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1041
|2006.03.07 09:19
|delete
|347
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1042
|2006.03.07 09:19
|sell stop
|348
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1043
|2006.03.07 09:20
|delete
|348
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1044
|2006.03.07 09:20
|sell stop
|349
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1045
|2006.03.07 09:22
|delete
|349
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1046
|2006.03.07 09:23
|sell stop
|350
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1047
|2006.03.07 09:24
|delete
|350
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1048
|2006.03.07 09:24
|sell stop
|351
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1049
|2006.03.07 09:29
|delete
|351
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1050
|2006.03.07 09:29
|sell stop
|352
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1051
|2006.03.07 09:35
|delete
|352
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1052
|2006.03.07 09:35
|sell stop
|353
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1053
|2006.03.07 09:40
|delete
|353
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1054
|2006.03.07 09:40
|sell stop
|354
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1055
|2006.03.07 09:41
|delete
|354
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1056
|2006.03.07 09:44
|sell stop
|355
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1057
|2006.03.07 09:44
|delete
|355
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|1058
|2006.03.08 06:00
|modify
|327
|2.00
|1.7466
|1.7452
|0.0000
|1059
|2006.03.08 07:00
|modify
|327
|2.00
|1.7466
|1.7424
|0.0000
|1060
|2006.03.08 08:00
|modify
|327
|2.00
|1.7466
|1.7398
|0.0000
|1061
|2006.03.08 09:00
|modify
|327
|2.00
|1.7466
|1.7383
|0.0000
|1062
|2006.03.08 09:20
|s/l
|327
|2.00
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|1660.17
|5849.65
|1063
|2006.03.08 09:20
|buy stop
|356
|2.00
|1.7627
|1.7575
|0.0000
|1064
|2006.03.08 09:20
|sell stop
|357
|2.00
|1.7328
|1.7381
|0.0000
|1065
|2006.03.08 17:00
|delete
|356
|2.00
|1.7627
|1.7575
|0.0000
|1066
|2006.03.08 17:00
|buy stop
|358
|2.00
|1.7610
|1.7555
|0.0000
|1067
|2006.03.08 18:00
|delete
|358
|2.00
|1.7610
|1.7555
|0.0000
|1068
|2006.03.08 18:00
|buy stop
|359
|2.00
|1.7584
|1.7527
|0.0000
|1069
|2006.03.08 19:00
|delete
|359
|2.00
|1.7584
|1.7527
|0.0000
|1070
|2006.03.08 19:00
|buy stop
|360
|2.00
|1.7579
|1.7519
|0.0000
|1071
|2006.03.08 20:00
|delete
|360
|2.00
|1.7579
|1.7519
|0.0000
|1072
|2006.03.08 20:00
|buy stop
|361
|2.00
|1.7563
|1.7503
|0.0000
|1073
|2006.03.08 21:00
|delete
|361
|2.00
|1.7563
|1.7503
|0.0000
|1074
|2006.03.08 21:00
|buy stop
|362
|2.00
|1.7562
|1.7502
|0.0000
|1075
|2006.03.08 22:00
|delete
|362
|2.00
|1.7562
|1.7502
|0.0000
|1076
|2006.03.08 22:00
|buy stop
|363
|2.00
|1.7550
|1.7490
|0.0000
|1077
|2006.03.09 00:00
|delete
|363
|2.00
|1.7550
|1.7490
|0.0000
|1078
|2006.03.09 00:00
|buy stop
|364
|2.00
|1.7533
|1.7475
|0.0000
|1079
|2006.03.09 01:00
|delete
|364
|2.00
|1.7533
|1.7475
|0.0000
|1080
|2006.03.09 01:00
|buy stop
|365
|2.00
|1.7517
|1.7457
|0.0000
|1081
|2006.03.09 02:00
|delete
|365
|2.00
|1.7517
|1.7457
|0.0000
|1082
|2006.03.09 02:00
|buy stop
|366
|2.00
|1.7512
|1.7452
|0.0000
|1083
|2006.03.09 08:00
|delete
|366
|2.00
|1.7512
|1.7452
|0.0000
|1084
|2006.03.09 08:00
|buy stop
|367
|2.00
|1.7504
|1.7449
|0.0000
|1085
|2006.03.09 10:00
|delete
|367
|2.00
|1.7504
|1.7449
|0.0000
|1086
|2006.03.09 10:00
|buy stop
|368
|2.00
|1.7494
|1.7439
|0.0000
|1087
|2006.03.09 13:00
|delete
|368
|2.00
|1.7494
|1.7439
|0.0000
|1088
|2006.03.09 13:00
|buy stop
|369
|2.00
|1.7481
|1.7426
|0.0000
|1089
|2006.03.09 14:00
|delete
|369
|2.00
|1.7481
|1.7426
|0.0000
|1090
|2006.03.09 14:00
|buy stop
|370
|2.00
|1.7467
|1.7412
|0.0000
|1091
|2006.03.09 17:00
|delete
|370
|2.00
|1.7467
|1.7412
|0.0000
|1092
|2006.03.09 17:00
|buy stop
|371
|2.00
|1.7452
|1.7395
|0.0000
|1093
|2006.03.09 18:00
|delete
|371
|2.00
|1.7452
|1.7395
|0.0000
|1094
|2006.03.09 18:00
|buy stop
|372
|2.00
|1.7424
|1.7367
|0.0000
|1095
|2006.03.09 19:00
|delete
|372
|2.00
|1.7424
|1.7367
|0.0000
|1096
|2006.03.09 19:00
|buy stop
|373
|2.00
|1.7420
|1.7360
|0.0000
|1097
|2006.03.10 00:00
|delete
|357
|2.00
|1.7328
|1.7381
|0.0000
|1098
|2006.03.10 00:00
|sell stop
|374
|2.00
|1.7334
|1.7392
|0.0000
|1099
|2006.03.10 01:00
|delete
|374
|2.00
|1.7334
|1.7392
|0.0000
|1100
|2006.03.10 01:00
|sell stop
|375
|2.00
|1.7342
|1.7399
|0.0000
|1101
|2006.03.10 10:00
|delete
|375
|2.00
|1.7342
|1.7399
|0.0000
|1102
|2006.03.10 10:00
|sell stop
|376
|2.00
|1.7344
|1.7387
|0.0000
|1103
|2006.03.10 15:31
|sell
|376
|2.00
|1.7344
|1.7387
|0.0000
|1104
|2006.03.10 15:31
|delete
|373
|2.00
|1.7420
|1.7360
|0.0000
|1105
|2006.03.10 15:31
|sell stop
|377
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1106
|2006.03.10 15:33
|delete
|377
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1107
|2006.03.10 15:34
|sell stop
|378
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1108
|2006.03.10 15:34
|delete
|378
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1109
|2006.03.10 15:38
|sell stop
|379
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1110
|2006.03.10 15:39
|delete
|379
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1111
|2006.03.10 15:39
|sell stop
|380
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1112
|2006.03.10 15:40
|delete
|380
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1113
|2006.03.10 15:41
|sell stop
|381
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1114
|2006.03.10 15:41
|delete
|381
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1115
|2006.03.10 15:42
|sell stop
|382
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1116
|2006.03.10 15:42
|delete
|382
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1117
|2006.03.10 15:43
|sell stop
|383
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1118
|2006.03.10 15:43
|delete
|383
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1119
|2006.03.10 15:46
|sell stop
|384
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1120
|2006.03.10 15:46
|delete
|384
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|1121
|2006.03.13 13:00
|modify
|376
|2.00
|1.7344
|1.7316
|0.0000
|1122
|2006.03.13 14:00
|modify
|376
|2.00
|1.7344
|1.7299
|0.0000
|1123
|2006.03.13 17:27
|s/l
|376
|2.00
|1.7299
|1.7299
|0.0000
|900.17
|6749.82
|1124
|2006.03.13 17:27
|buy stop
|385
|2.00
|1.7413
|1.7358
|0.0000
|1125
|2006.03.13 17:27
|sell stop
|386
|2.00
|1.7231
|1.7286
|0.0000
|1126
|2006.03.14 00:00
|delete
|385
|2.00
|1.7413
|1.7358
|0.0000
|1127
|2006.03.14 00:00
|buy stop
|387
|2.00
|1.7398
|1.7338
|0.0000
|1128
|2006.03.14 16:59
|buy
|387
|2.00
|1.7398
|1.7338
|0.0000
|1129
|2006.03.14 16:59
|delete
|386
|2.00
|1.7231
|1.7286
|0.0000
|1130
|2006.03.23 17:13
|buy stop
|388
|2.00
|1.7407
|1.7362
|0.0000
|1131
|2006.03.23 17:15
|delete
|388
|2.00
|1.7407
|1.7362
|0.0000
|1132
|2006.03.23 17:16
|buy stop
|389
|2.00
|1.7407
|1.7362
|0.0000
|1133
|2006.03.23 17:30
|s/l
|387
|2.00
|1.7338
|1.7338
|0.0000
|-1242.62
|5507.20
|1134
|2006.03.23 17:30
|delete
|389
|2.00
|1.7407
|1.7362
|0.0000
|1135
|2006.03.23 17:30
|buy stop
|390
|2.00
|1.7521
|1.7476
|0.0000
|1136
|2006.03.23 18:00
|sell stop
|391
|2.00
|1.7329
|1.7386
|0.0000
|1137
|2006.03.23 18:12
|sell
|391
|2.00
|1.7329
|1.7386
|0.0000
|1138
|2006.03.23 18:12
|delete
|390
|2.00
|1.7521
|1.7476
|0.0000
|1139
|2006.03.23 18:12
|sell stop
|392
|2.00
|1.7318
|1.7375
|0.0000
|1140
|2006.03.24 10:00
|delete
|392
|2.00
|1.7318
|1.7375
|0.0000
|1141
|2006.03.24 10:01
|sell stop
|393
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1142
|2006.03.24 10:04
|delete
|393
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1143
|2006.03.24 10:06
|sell stop
|394
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1144
|2006.03.24 10:06
|delete
|394
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1145
|2006.03.24 10:07
|sell stop
|395
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1146
|2006.03.24 10:08
|delete
|395
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1147
|2006.03.24 10:09
|sell stop
|396
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1148
|2006.03.24 10:11
|delete
|396
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1149
|2006.03.24 10:13
|sell stop
|397
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1150
|2006.03.24 10:13
|delete
|397
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1151
|2006.03.24 10:16
|sell stop
|398
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1152
|2006.03.24 10:20
|delete
|398
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1153
|2006.03.24 10:20
|sell stop
|399
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1154
|2006.03.24 10:22
|delete
|399
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1155
|2006.03.24 10:23
|sell stop
|400
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1156
|2006.03.24 10:23
|delete
|400
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1157
|2006.03.24 10:24
|sell stop
|401
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1158
|2006.03.24 10:24
|delete
|401
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1159
|2006.03.24 10:25
|sell stop
|402
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1160
|2006.03.24 10:28
|delete
|402
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1161
|2006.03.24 10:28
|sell stop
|403
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1162
|2006.03.24 10:29
|delete
|403
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1163
|2006.03.24 10:29
|sell stop
|404
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1164
|2006.03.24 10:30
|delete
|404
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1165
|2006.03.24 10:30
|sell stop
|405
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1166
|2006.03.24 10:32
|delete
|405
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1167
|2006.03.24 10:32
|sell stop
|406
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1168
|2006.03.24 10:39
|delete
|406
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1169
|2006.03.24 10:59
|sell stop
|407
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1170
|2006.03.24 15:28
|delete
|407
|2.00
|1.7317
|1.7377
|0.0000
|1171
|2006.03.24 15:31
|sell stop
|408
|2.00
|1.7320
|1.7365
|0.0000
|1172
|2006.03.24 17:01
|s/l
|391
|2.00
|1.7386
|1.7386
|0.0000
|-1139.83
|4367.37
|1173
|2006.03.24 17:01
|buy stop
|409
|2.00
|1.7504
|1.7454
|0.0000
|1174
|2006.03.24 17:01
|delete
|408
|2.00
|1.7320
|1.7365
|0.0000
|1175
|2006.03.24 17:01
|sell stop
|410
|2.00
|1.7309
|1.7359
|0.0000
|1176
|2006.03.24 18:00
|delete
|409
|2.00
|1.7504
|1.7454
|0.0000
|1177
|2006.03.24 18:00
|buy stop
|411
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|1178
|2006.03.27 00:00
|delete
|411
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|1179
|2006.03.27 00:00
|buy stop
|412
|2.00
|1.7499
|1.7444
|0.0000
|1180
|2006.03.27 01:00
|delete
|412
|2.00
|1.7499
|1.7444
|0.0000
|1181
|2006.03.27 01:00
|buy stop
|413
|2.00
|1.7492
|1.7437
|0.0000
|1182
|2006.03.27 02:00
|delete
|413
|2.00
|1.7492
|1.7437
|0.0000
|1183
|2006.03.27 02:00
|buy stop
|414
|2.00
|1.7489
|1.7432
|0.0000
|1184
|2006.03.27 03:00
|delete
|414
|2.00
|1.7489
|1.7432
|0.0000
|1185
|2006.03.27 03:00
|buy stop
|415
|2.00
|1.7479
|1.7422
|0.0000
|1186
|2006.03.27 05:00
|delete
|415
|2.00
|1.7479
|1.7422
|0.0000
|1187
|2006.03.27 05:00
|buy stop
|416
|2.00
|1.7475
|1.7413
|0.0000
|1188
|2006.03.27 06:00
|delete
|416
|2.00
|1.7475
|1.7413
|0.0000
|1189
|2006.03.27 06:00
|buy stop
|417
|2.00
|1.7479
|1.7419
|0.0000
|1190
|2006.03.27 08:00
|delete
|417
|2.00
|1.7479
|1.7419
|0.0000
|1191
|2006.03.27 08:00
|buy stop
|418
|2.00
|1.7488
|1.7428
|0.0000
|1192
|2006.03.27 15:59
|buy
|418
|2.00
|1.7488
|1.7428
|0.0000
|1193
|2006.03.27 15:59
|delete
|410
|2.00
|1.7309
|1.7359
|0.0000
|1194
|2006.03.27 15:59
|buy stop
|419
|2.00
|1.7497
|1.7450
|0.0000
|1195
|2006.03.28 11:05
|delete
|419
|2.00
|1.7497
|1.7450
|0.0000
|1196
|2006.03.28 11:05
|buy stop
|420
|2.00
|1.7498
|1.7448
|0.0000
|1197
|2006.03.28 11:32
|delete
|420
|2.00
|1.7498
|1.7448
|0.0000
|1198
|2006.03.28 11:33
|buy stop
|421
|2.00
|1.7498
|1.7448
|0.0000
|1199
|2006.03.28 11:34
|delete
|421
|2.00
|1.7498
|1.7448
|0.0000
|1200
|2006.03.28 11:34
|buy stop
|422
|2.00
|1.7498
|1.7448
|0.0000
|1201
|2006.03.28 13:59
|delete
|422
|2.00
|1.7498
|1.7448
|0.0000
|1202
|2006.03.28 14:48
|buy stop
|423
|2.00
|1.7498
|1.7446
|0.0000
|1203
|2006.03.28 14:59
|delete
|423
|2.00
|1.7498
|1.7446
|0.0000
|1204
|2006.03.28 18:01
|buy stop
|424
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1205
|2006.03.28 18:02
|delete
|424
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1206
|2006.03.28 18:20
|buy stop
|425
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1207
|2006.03.28 18:25
|delete
|425
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1208
|2006.03.28 18:26
|buy stop
|426
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1209
|2006.03.28 18:37
|delete
|426
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1210
|2006.03.28 18:37
|buy stop
|427
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1211
|2006.03.28 18:38
|delete
|427
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1212
|2006.03.28 18:41
|buy stop
|428
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1213
|2006.03.28 18:41
|delete
|428
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1214
|2006.03.28 18:45
|buy stop
|429
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1215
|2006.03.28 18:59
|delete
|429
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1216
|2006.03.28 19:00
|buy stop
|430
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1217
|2006.03.28 19:00
|delete
|430
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1218
|2006.03.28 19:01
|buy stop
|431
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1219
|2006.03.28 19:01
|delete
|431
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1220
|2006.03.28 19:10
|buy stop
|432
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1221
|2006.03.28 19:14
|delete
|432
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1222
|2006.03.28 19:15
|buy stop
|433
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1223
|2006.03.28 19:16
|delete
|433
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1224
|2006.03.28 19:17
|buy stop
|434
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1225
|2006.03.28 19:17
|delete
|434
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1226
|2006.03.28 19:18
|buy stop
|435
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1227
|2006.03.28 19:19
|delete
|435
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1228
|2006.03.28 20:03
|buy stop
|436
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1229
|2006.03.28 20:04
|delete
|436
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1230
|2006.03.28 20:08
|buy stop
|437
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1231
|2006.03.28 20:08
|delete
|437
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1232
|2006.03.28 21:22
|buy stop
|438
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1233
|2006.03.28 21:34
|delete
|438
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1234
|2006.03.28 21:38
|buy stop
|439
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1235
|2006.03.28 21:59
|delete
|439
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1236
|2006.03.28 21:59
|buy stop
|440
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1237
|2006.03.28 22:14
|delete
|440
|2.00
|1.7500
|1.7440
|0.0000
|1238
|2006.03.28 22:15
|buy stop
|441
|2.00
|1.7502
|1.7432
|0.0000
|1239
|2006.03.28 22:15
|delete
|441
|2.00
|1.7502
|1.7432
|0.0000
|1240
|2006.03.28 22:16
|buy stop
|442
|2.00
|1.7502
|1.7432
|0.0000
|1241
|2006.03.29 00:00
|s/l
|418
|2.00
|1.7428
|1.7428
|0.0000
|-1207.75
|3159.62
|1242
|2006.03.29 00:00
|delete
|442
|2.00
|1.7502
|1.7432
|0.0000
|1243
|2006.03.29 00:00
|buy stop
|443
|2.00
|1.7540
|1.7473
|0.0000
|1244
|2006.03.29 00:00
|sell stop
|444
|2.00
|1.7373
|1.7440
|0.0000
|1245
|2006.03.29 01:00
|delete
|444
|2.00
|1.7373
|1.7440
|0.0000
|1246
|2006.03.29 01:00
|sell stop
|445
|2.00
|1.7396
|1.7464
|0.0000
|1247
|2006.03.29 02:00
|delete
|445
|2.00
|1.7396
|1.7464
|0.0000
|1248
|2006.03.29 02:00
|sell stop
|446
|2.00
|1.7413
|1.7478
|0.0000
|1249
|2006.03.29 09:00
|delete
|446
|2.00
|1.7413
|1.7478
|0.0000
|1250
|2006.03.29 09:00
|sell stop
|447
|2.00
|1.7418
|1.7473
|0.0000
|1251
|2006.03.29 09:59
|delete
|447
|2.00
|1.7418
|1.7473
|0.0000
|1252
|2006.03.29 10:00
|sell stop
|448
|2.00
|1.7363
|1.7426
|0.0000
|1253
|2006.03.29 11:00
|delete
|448
|2.00
|1.7363
|1.7426
|0.0000
|1254
|2006.03.29 11:00
|sell stop
|449
|2.00
|1.7353
|1.7416
|0.0000
|1255
|2006.03.29 14:00
|delete
|449
|2.00
|1.7353
|1.7416
|0.0000
|1256
|2006.03.29 14:00
|sell stop
|450
|2.00
|1.7344
|1.7401
|0.0000
|1257
|2006.03.29 14:26
|delete
|450
|2.00
|1.7344
|1.7401
|0.0000
|1258
|2006.03.29 14:26
|sell stop
|451
|2.00
|1.7344
|1.7401
|0.0000
|1259
|2006.03.29 14:59
|delete
|451
|2.00
|1.7344
|1.7401
|0.0000
|1260
|2006.03.29 15:00
|sell stop
|452
|2.00
|1.7333
|1.7393
|0.0000
|1261
|2006.03.29 15:59
|delete
|452
|2.00
|1.7333
|1.7393
|0.0000
|1262
|2006.03.29 16:00
|sell stop
|453
|2.00
|1.7317
|1.7380
|0.0000
|1263
|2006.03.29 17:00
|delete
|453
|2.00
|1.7317
|1.7380
|0.0000
|1264
|2006.03.29 17:00
|sell stop
|454
|2.00
|1.7315
|1.7380
|0.0000
|1265
|2006.03.30 23:00
|delete
|443
|2.00
|1.7540
|1.7473
|0.0000
|1266
|2006.03.30 23:00
|buy stop
|455
|2.00
|1.7531
|1.7456
|0.0000
|1267
|2006.03.31 00:00
|delete
|455
|2.00
|1.7531
|1.7456
|0.0000
|1268
|2006.03.31 00:00
|buy stop
|456
|2.00
|1.7512
|1.7437
|0.0000
|1269
|2006.03.31 01:00
|delete
|456
|2.00
|1.7512
|1.7437
|0.0000
|1270
|2006.03.31 01:00
|buy stop
|457
|2.00
|1.7511
|1.7436
|0.0000
|1271
|2006.03.31 05:00
|delete
|457
|2.00
|1.7511
|1.7436
|0.0000
|1272
|2006.03.31 05:00
|buy stop
|458
|2.00
|1.7486
|1.7414
|0.0000
|1273
|2006.04.03 00:00
|delete
|454
|2.00
|1.7315
|1.7380
|0.0000
|1274
|2006.04.03 00:00
|sell stop
|459
|2.00
|1.7332
|1.7400
|0.0000
|1275
|2006.04.03 05:00
|delete
|459
|2.00
|1.7332
|1.7400
|0.0000
|1276
|2006.04.03 05:00
|sell stop
|460
|2.00
|1.7336
|1.7406
|0.0000
|1277
|2006.04.03 05:45
|delete
|460
|2.00
|1.7336
|1.7406
|0.0000
|1278
|2006.04.03 05:53
|sell stop
|461
|2.00
|1.7336
|1.7406
|0.0000
|1279
|2006.04.03 05:53
|delete
|461
|2.00
|1.7336
|1.7406
|0.0000
|1280
|2006.04.03 05:55
|sell stop
|462
|2.00
|1.7336
|1.7406
|0.0000
|1281
|2006.04.03 06:00
|delete
|462
|2.00
|1.7336
|1.7406
|0.0000
|1282
|2006.04.03 06:00
|sell stop
|463
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1283
|2006.04.03 06:02
|delete
|463
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1284
|2006.04.03 06:03
|sell stop
|464
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1285
|2006.04.03 06:03
|delete
|464
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1286
|2006.04.03 06:08
|sell stop
|465
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1287
|2006.04.03 06:09
|delete
|465
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1288
|2006.04.03 06:09
|sell stop
|466
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1289
|2006.04.03 06:10
|delete
|466
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1290
|2006.04.03 06:10
|sell stop
|467
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1291
|2006.04.03 06:11
|delete
|467
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1292
|2006.04.03 06:12
|sell stop
|468
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1293
|2006.04.03 06:12
|delete
|468
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1294
|2006.04.03 06:13
|sell stop
|469
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1295
|2006.04.03 06:22
|delete
|469
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1296
|2006.04.03 06:23
|sell stop
|470
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1297
|2006.04.03 06:24
|delete
|470
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1298
|2006.04.03 06:26
|sell stop
|471
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1299
|2006.04.03 06:34
|delete
|471
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1300
|2006.04.03 06:38
|sell stop
|472
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1301
|2006.04.03 07:00
|delete
|472
|2.00
|1.7326
|1.7396
|0.0000
|1302
|2006.04.03 07:00
|sell stop
|473
|2.00
|1.7315
|1.7383
|0.0000
|1303
|2006.04.03 07:41
|delete
|473
|2.00
|1.7315
|1.7383
|0.0000
|1304
|2006.04.03 07:41
|sell stop
|474
|2.00
|1.7315
|1.7383
|0.0000
|1305
|2006.04.03 07:43
|delete
|474
|2.00
|1.7315
|1.7383
|0.0000
|1306
|2006.04.03 07:54
|sell stop
|475
|2.00
|1.7315
|1.7383
|0.0000
|1307
|2006.04.03 07:54
|delete
|475
|2.00
|1.7315
|1.7383
|0.0000
|1308
|2006.04.03 08:00
|sell stop
|476
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1309
|2006.04.03 08:25
|delete
|476
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1310
|2006.04.03 08:26
|sell stop
|477
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1311
|2006.04.03 08:28
|delete
|477
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1312
|2006.04.03 08:29
|sell stop
|478
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1313
|2006.04.03 08:30
|delete
|478
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1314
|2006.04.03 08:30
|sell stop
|479
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1315
|2006.04.03 08:31
|delete
|479
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1316
|2006.04.03 08:31
|sell stop
|480
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1317
|2006.04.03 08:32
|delete
|480
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1318
|2006.04.03 08:35
|sell stop
|481
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1319
|2006.04.03 08:36
|delete
|481
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1320
|2006.04.03 08:36
|sell stop
|482
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1321
|2006.04.03 08:46
|delete
|482
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1322
|2006.04.03 08:46
|sell stop
|483
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1323
|2006.04.03 09:00
|delete
|483
|2.00
|1.7292
|1.7362
|0.0000
|1324
|2006.04.03 09:00
|sell stop
|484
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1325
|2006.04.03 09:16
|delete
|484
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1326
|2006.04.03 09:16
|sell stop
|485
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1327
|2006.04.03 09:18
|delete
|485
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1328
|2006.04.03 09:20
|sell stop
|486
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1329
|2006.04.03 09:22
|delete
|486
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1330
|2006.04.03 09:24
|sell stop
|487
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1331
|2006.04.03 09:25
|delete
|487
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1332
|2006.04.03 09:25
|sell stop
|488
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1333
|2006.04.03 09:30
|delete
|488
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1334
|2006.04.03 09:30
|sell stop
|489
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1335
|2006.04.03 09:38
|delete
|489
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1336
|2006.04.03 09:39
|sell stop
|490
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1337
|2006.04.03 09:40
|delete
|490
|2.00
|1.7291
|1.7358
|0.0000
|1338
|2006.04.03 10:00
|sell stop
|491
|2.00
|1.7250
|1.7320
|0.0000
|1339
|2006.04.03 11:31
|delete
|491
|2.00
|1.7250
|1.7320
|0.0000
|1340
|2006.04.03 11:32
|sell stop
|492
|2.00
|1.7250
|1.7320
|0.0000
|1341
|2006.04.03 11:34
|delete
|492
|2.00
|1.7250
|1.7320
|0.0000
|1342
|2006.04.03 11:35
|sell stop
|493
|2.00
|1.7250
|1.7320
|0.0000
|1343
|2006.04.03 11:36
|delete
|493
|2.00
|1.7250
|1.7320
|0.0000
|1344
|2006.04.03 11:36
|sell stop
|494
|2.00
|1.7250
|1.7320
|0.0000
|1345
|2006.04.04 05:00
|delete
|458
|2.00
|1.7486
|1.7414
|0.0000
|1346
|2006.04.04 05:00
|buy stop
|495
|2.00
|1.7481
|1.7409
|0.0000
|1347
|2006.04.04 08:00
|delete
|495
|2.00
|1.7481
|1.7409
|0.0000
|1348
|2006.04.04 08:00
|buy stop
|496
|2.00
|1.7477
|1.7412
|0.0000
|1349
|2006.04.04 10:00
|delete
|496
|2.00
|1.7477
|1.7412
|0.0000
|1350
|2006.04.04 10:00
|buy stop
|497
|2.00
|1.7476
|1.7411
|0.0000
|1351
|2006.04.04 11:00
|delete
|497
|2.00
|1.7476
|1.7411
|0.0000
|1352
|2006.04.04 11:00
|buy stop
|498
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1353
|2006.04.04 11:01
|delete
|498
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1354
|2006.04.04 11:02
|buy stop
|499
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1355
|2006.04.04 11:02
|delete
|499
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1356
|2006.04.04 11:02
|buy stop
|500
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1357
|2006.04.04 11:03
|delete
|500
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1358
|2006.04.04 11:03
|buy stop
|501
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1359
|2006.04.04 11:04
|delete
|501
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1360
|2006.04.04 11:04
|buy stop
|502
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1361
|2006.04.04 11:14
|delete
|502
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1362
|2006.04.04 11:14
|buy stop
|503
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1363
|2006.04.04 12:00
|delete
|503
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|1364
|2006.04.04 12:00
|buy stop
|504
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1365
|2006.04.04 12:01
|delete
|504
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1366
|2006.04.04 12:01
|buy stop
|505
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1367
|2006.04.04 12:07
|delete
|505
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1368
|2006.04.04 12:07
|buy stop
|506
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1369
|2006.04.04 12:09
|delete
|506
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1370
|2006.04.04 12:10
|buy stop
|507
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1371
|2006.04.04 12:11
|delete
|507
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1372
|2006.04.04 12:23
|buy stop
|508
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1373
|2006.04.04 12:29
|delete
|508
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1374
|2006.04.04 12:29
|buy stop
|509
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1375
|2006.04.04 12:32
|delete
|509
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1376
|2006.04.04 12:54
|buy stop
|510
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1377
|2006.04.04 12:55
|delete
|510
|2.00
|1.7459
|1.7389
|0.0000
|1378
|2006.04.04 13:00
|buy stop
|511
|2.00
|1.7472
|1.7402
|0.0000
|1379
|2006.04.04 14:53
|delete
|511
|2.00
|1.7472
|1.7402
|0.0000
|1380
|2006.04.04 14:53
|buy stop
|512
|2.00
|1.7472
|1.7412
|0.0000
|1381
|2006.04.04 14:54
|delete
|512
|2.00
|1.7472
|1.7412
|0.0000
|1382
|2006.04.04 14:55
|buy stop
|513
|2.00
|1.7472
|1.7412
|0.0000
|1383
|2006.04.04 14:58
|delete
|513
|2.00
|1.7472
|1.7412
|0.0000
|1384
|2006.04.04 14:59
|buy stop
|514
|2.00
|1.7472
|1.7412
|0.0000
|1385
|2006.04.04 15:00
|delete
|514
|2.00
|1.7472
|1.7412
|0.0000
|1386
|2006.04.04 16:00
|buy stop
|515
|2.00
|1.7548
|1.7483
|0.0000
|1387
|2006.04.04 16:45
|delete
|515
|2.00
|1.7548
|1.7483
|0.0000
|1388
|2006.04.04 17:00
|buy stop
|516
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1389
|2006.04.04 17:00
|delete
|516
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1390
|2006.04.04 17:00
|buy stop
|517
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1391
|2006.04.04 17:01
|delete
|517
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1392
|2006.04.04 17:01
|buy stop
|518
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1393
|2006.04.04 17:02
|delete
|518
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1394
|2006.04.04 17:03
|buy stop
|519
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1395
|2006.04.04 17:04
|delete
|519
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1396
|2006.04.04 17:04
|buy stop
|520
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1397
|2006.04.04 17:05
|delete
|520
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1398
|2006.04.04 17:05
|buy stop
|521
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1399
|2006.04.04 17:25
|delete
|521
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1400
|2006.04.04 17:26
|buy stop
|522
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1401
|2006.04.04 17:27
|delete
|522
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1402
|2006.04.04 17:27
|buy stop
|523
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1403
|2006.04.04 17:29
|delete
|523
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1404
|2006.04.04 17:29
|buy stop
|524
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1405
|2006.04.04 17:30
|delete
|524
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1406
|2006.04.04 17:31
|buy stop
|525
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1407
|2006.04.04 17:32
|delete
|525
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1408
|2006.04.04 17:32
|buy stop
|526
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1409
|2006.04.04 17:33
|delete
|526
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1410
|2006.04.04 17:33
|buy stop
|527
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1411
|2006.04.04 17:34
|delete
|527
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1412
|2006.04.04 17:34
|buy stop
|528
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1413
|2006.04.04 17:36
|delete
|528
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1414
|2006.04.04 17:37
|buy stop
|529
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1415
|2006.04.04 18:00
|delete
|529
|2.00
|1.7577
|1.7505
|0.0000
|1416
|2006.04.04 18:00
|buy stop
|530
|2.00
|1.7585
|1.7513
|0.0000
|1417
|2006.04.05 06:50
|delete
|530
|2.00
|1.7585
|1.7513
|0.0000
|1418
|2006.04.05 06:50
|buy stop
|531
|2.00
|1.7585
|1.7513
|0.0000
|1419
|2006.04.05 07:32
|delete
|531
|2.00
|1.7585
|1.7513
|0.0000
|1420
|2006.04.05 07:32
|buy stop
|532
|2.00
|1.7585
|1.7517
|0.0000
|1421
|2006.04.05 07:33
|delete
|532
|2.00
|1.7585
|1.7517
|0.0000
|1422
|2006.04.05 07:38
|buy stop
|533
|2.00
|1.7585
|1.7517
|0.0000
|1423
|2006.04.05 07:39
|delete
|533
|2.00
|1.7585
|1.7517
|0.0000
|1424
|2006.04.05 08:50
|buy stop
|534
|2.00
|1.7592
|1.7524
|0.0000
|1425
|2006.04.05 08:50
|delete
|534
|2.00
|1.7592
|1.7524
|0.0000
|1426
|2006.04.05 08:57
|buy stop
|535
|2.00
|1.7592
|1.7524
|0.0000
|1427
|2006.04.05 09:00
|delete
|535
|2.00
|1.7592
|1.7524
|0.0000
|1428
|2006.04.05 09:00
|buy stop
|536
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1429
|2006.04.05 09:41
|delete
|536
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1430
|2006.04.05 09:41
|buy stop
|537
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1431
|2006.04.05 09:43
|delete
|537
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1432
|2006.04.05 09:44
|buy stop
|538
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1433
|2006.04.05 09:51
|delete
|538
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1434
|2006.04.05 09:52
|buy stop
|539
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1435
|2006.04.05 09:53
|delete
|539
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1436
|2006.04.05 09:54
|buy stop
|540
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1437
|2006.04.05 09:54
|delete
|540
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1438
|2006.04.05 09:55
|buy stop
|541
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1439
|2006.04.05 10:01
|delete
|541
|2.00
|1.7602
|1.7534
|0.0000
|1440
|2006.04.05 10:02
|buy stop
|542
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1441
|2006.04.05 10:02
|delete
|542
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1442
|2006.04.05 10:03
|buy stop
|543
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1443
|2006.04.05 10:03
|delete
|543
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1444
|2006.04.05 10:06
|buy stop
|544
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1445
|2006.04.05 10:06
|delete
|544
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1446
|2006.04.05 10:13
|buy stop
|545
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1447
|2006.04.05 10:17
|delete
|545
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1448
|2006.04.05 10:17
|buy stop
|546
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1449
|2006.04.05 10:18
|delete
|546
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1450
|2006.04.05 10:19
|buy stop
|547
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1451
|2006.04.05 10:19
|delete
|547
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1452
|2006.04.05 10:20
|buy stop
|548
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1453
|2006.04.05 10:21
|delete
|548
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1454
|2006.04.05 10:35
|buy stop
|549
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1455
|2006.04.05 10:36
|delete
|549
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1456
|2006.04.05 10:37
|buy stop
|550
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1457
|2006.04.05 10:37
|delete
|550
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1458
|2006.04.05 10:37
|buy stop
|551
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1459
|2006.04.05 10:44
|delete
|551
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1460
|2006.04.05 10:45
|buy stop
|552
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1461
|2006.04.05 10:45
|delete
|552
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1462
|2006.04.05 10:46
|buy stop
|553
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1463
|2006.04.05 10:46
|delete
|553
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1464
|2006.04.05 10:47
|buy stop
|554
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1465
|2006.04.05 10:47
|delete
|554
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1466
|2006.04.05 10:48
|buy stop
|555
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1467
|2006.04.05 10:49
|delete
|555
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1468
|2006.04.05 10:58
|buy stop
|556
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1469
|2006.04.05 10:59
|delete
|556
|2.00
|1.7602
|1.7532
|0.0000
|1470
|2006.04.05 11:00
|buy stop
|557
|2.00
|1.7620
|1.7550
|0.0000
|1471
|2006.04.05 19:00
|delete
|494
|2.00
|1.7250
|1.7320
|0.0000
|1472
|2006.04.05 19:00
|sell stop
|558
|2.00
|1.7255
|1.7325
|0.0000
|1473
|2006.04.05 20:00
|delete
|558
|2.00
|1.7255
|1.7325
|0.0000
|1474
|2006.04.05 20:00
|sell stop
|559
|2.00
|1.7268
|1.7340
|0.0000
|1475
|2006.04.05 23:00
|delete
|559
|2.00
|1.7268
|1.7340
|0.0000
|1476
|2006.04.05 23:00
|sell stop
|560
|2.00
|1.7270
|1.7347
|0.0000
|1477
|2006.04.06 00:00
|delete
|560
|2.00
|1.7270
|1.7347
|0.0000
|1478
|2006.04.06 00:00
|sell stop
|561
|2.00
|1.7276
|1.7353
|0.0000
|1479
|2006.04.06 01:00
|delete
|561
|2.00
|1.7276
|1.7353
|0.0000
|1480
|2006.04.06 01:00
|sell stop
|562
|2.00
|1.7358
|1.7433
|0.0000
|1481
|2006.04.06 02:00
|delete
|562
|2.00
|1.7358
|1.7433
|0.0000
|1482
|2006.04.06 02:00
|sell stop
|563
|2.00
|1.7367
|1.7444
|0.0000
|1483
|2006.04.06 14:00
|delete
|563
|2.00
|1.7367
|1.7444
|0.0000
|1484
|2006.04.06 14:00
|sell stop
|564
|2.00
|1.7375
|1.7440
|0.0000
|1485
|2006.04.06 15:00
|delete
|564
|2.00
|1.7375
|1.7440
|0.0000
|1486
|2006.04.06 15:00
|sell stop
|565
|2.00
|1.7376
|1.7441
|0.0000
|1487
|2006.04.06 18:00
|delete
|565
|2.00
|1.7376
|1.7441
|0.0000
|1488
|2006.04.06 18:00
|sell stop
|566
|2.00
|1.7435
|1.7508
|0.0000
|1489
|2006.04.06 22:00
|delete
|566
|2.00
|1.7435
|1.7508
|0.0000
|1490
|2006.04.06 22:00
|sell stop
|567
|2.00
|1.7465
|1.7540
|0.0000
|1491
|2006.04.06 23:00
|delete
|567
|2.00
|1.7465
|1.7540
|0.0000
|1492
|2006.04.06 23:00
|sell stop
|568
|2.00
|1.7480
|1.7555
|0.0000
|1493
|2006.04.07 14:32
|delete
|568
|2.00
|1.7480
|1.7555
|0.0000
|1494
|2006.04.07 14:33
|sell stop
|569
|2.00
|1.7480
|1.7533
|0.0000
|1495
|2006.04.07 14:34
|delete
|569
|2.00
|1.7480
|1.7533
|0.0000
|1496
|2006.04.07 14:34
|sell stop
|570
|2.00
|1.7480
|1.7533
|0.0000
|1497
|2006.04.07 14:35
|delete
|570
|2.00
|1.7480
|1.7533
|0.0000
|1498
|2006.04.07 14:36
|sell stop
|571
|2.00
|1.7480
|1.7533
|0.0000
|1499
|2006.04.07 15:00
|delete
|571
|2.00
|1.7480
|1.7533
|0.0000
|1500
|2006.04.07 15:00
|sell stop
|572
|2.00
|1.7477
|1.7530
|0.0000
|1501
|2006.04.07 15:31
|delete
|572
|2.00
|1.7477
|1.7530
|0.0000
|1502
|2006.04.07 15:31
|sell stop
|573
|2.00
|1.7477
|1.7530
|0.0000
|1503
|2006.04.07 16:00
|delete
|573
|2.00
|1.7477
|1.7530
|0.0000
|1504
|2006.04.07 16:00
|sell stop
|574
|2.00
|1.7475
|1.7533
|0.0000
|1505
|2006.04.07 16:22
|delete
|574
|2.00
|1.7475
|1.7533
|0.0000
|1506
|2006.04.07 16:23
|sell stop
|575
|2.00
|1.7475
|1.7533
|0.0000
|1507
|2006.04.07 16:24
|delete
|575
|2.00
|1.7475
|1.7533
|0.0000
|1508
|2006.04.07 17:00
|sell stop
|576
|2.00
|1.7443
|1.7508
|0.0000
|1509
|2006.04.07 17:06
|delete
|576
|2.00
|1.7443
|1.7508
|0.0000
|1510
|2006.04.07 17:15
|sell stop
|577
|2.00
|1.7443
|1.7508
|0.0000
|1511
|2006.04.07 17:16
|delete
|577
|2.00
|1.7443
|1.7508
|0.0000
|1512
|2006.04.07 18:00
|delete
|557
|2.00
|1.7620
|1.7550
|0.0000
|1513
|2006.04.07 18:00
|buy stop
|578
|2.00
|1.7606
|1.7539
|0.0000
|1514
|2006.04.07 18:00
|sell stop
|579
|2.00
|1.7407
|1.7474
|0.0000
|1515
|2006.04.07 18:52
|delete
|579
|2.00
|1.7407
|1.7474
|0.0000
|1516
|2006.04.07 18:53
|sell stop
|580
|2.00
|1.7407
|1.7474
|0.0000
|1517
|2006.04.07 18:57
|delete
|580
|2.00
|1.7407
|1.7474
|0.0000
|1518
|2006.04.07 19:00
|delete
|578
|2.00
|1.7606
|1.7539
|0.0000
|1519
|2006.04.07 19:00
|buy stop
|581
|2.00
|1.7599
|1.7529
|0.0000
|1520
|2006.04.07 19:00
|sell stop
|582
|2.00
|1.7393
|1.7463
|0.0000
|1521
|2006.04.10 20:00
|delete
|581
|2.00
|1.7599
|1.7529
|0.0000
|1522
|2006.04.10 20:00
|buy stop
|583
|2.00
|1.7596
|1.7541
|0.0000
|1523
|2006.04.10 20:01
|delete
|582
|2.00
|1.7393
|1.7463
|0.0000
|1524
|2006.04.10 20:02
|sell stop
|584
|2.00
|1.7393
|1.7448
|0.0000
|1525
|2006.04.10 20:09
|delete
|584
|2.00
|1.7393
|1.7448
|0.0000
|1526
|2006.04.10 21:00
|delete
|583
|2.00
|1.7596
|1.7541
|0.0000
|1527
|2006.04.10 21:00
|buy stop
|585
|2.00
|1.7592
|1.7534
|0.0000
|1528
|2006.04.10 21:00
|sell stop
|586
|2.00
|1.7377
|1.7434
|0.0000
|1529
|2006.04.10 22:00
|delete
|585
|2.00
|1.7592
|1.7534
|0.0000
|1530
|2006.04.10 22:00
|buy stop
|587
|2.00
|1.7581
|1.7521
|0.0000
|1531
|2006.04.10 23:00
|delete
|587
|2.00
|1.7581
|1.7521
|0.0000
|1532
|2006.04.10 23:00
|buy stop
|588
|2.00
|1.7557
|1.7497
|0.0000
|1533
|2006.04.11 00:00
|delete
|588
|2.00
|1.7557
|1.7497
|0.0000
|1534
|2006.04.11 00:00
|buy stop
|589
|2.00
|1.7539
|1.7479
|0.0000
|1535
|2006.04.11 01:00
|delete
|589
|2.00
|1.7539
|1.7479
|0.0000
|1536
|2006.04.11 01:00
|buy stop
|590
|2.00
|1.7536
|1.7476
|0.0000
|1537
|2006.04.11 23:00
|delete
|590
|2.00
|1.7536
|1.7476
|0.0000
|1538
|2006.04.11 23:00
|buy stop
|591
|2.00
|1.7521
|1.7458
|0.0000
|1539
|2006.04.12 00:00
|delete
|591
|2.00
|1.7521
|1.7458
|0.0000
|1540
|2006.04.12 00:00
|buy stop
|592
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1541
|2006.04.12 00:00
|delete
|592
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1542
|2006.04.12 00:17
|buy stop
|593
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1543
|2006.04.12 00:17
|delete
|593
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1544
|2006.04.12 00:18
|buy stop
|594
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1545
|2006.04.12 00:18
|delete
|594
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1546
|2006.04.12 00:20
|buy stop
|595
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1547
|2006.04.12 00:20
|delete
|595
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1548
|2006.04.12 00:22
|buy stop
|596
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1549
|2006.04.12 01:10
|delete
|596
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1550
|2006.04.12 01:10
|buy stop
|597
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1551
|2006.04.12 01:11
|delete
|597
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1552
|2006.04.12 04:00
|buy stop
|598
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1553
|2006.04.12 04:01
|delete
|598
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1554
|2006.04.12 04:12
|buy stop
|599
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1555
|2006.04.12 05:19
|delete
|599
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1556
|2006.04.12 05:19
|buy stop
|600
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1557
|2006.04.12 05:21
|delete
|600
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1558
|2006.04.12 05:23
|buy stop
|601
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1559
|2006.04.12 05:24
|delete
|601
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1560
|2006.04.12 05:31
|buy stop
|602
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1561
|2006.04.12 05:31
|delete
|602
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1562
|2006.04.12 05:34
|buy stop
|603
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1563
|2006.04.12 05:35
|delete
|603
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1564
|2006.04.12 05:48
|buy stop
|604
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1565
|2006.04.12 05:51
|delete
|604
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1566
|2006.04.12 05:54
|buy stop
|605
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1567
|2006.04.12 05:58
|delete
|605
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1568
|2006.04.12 06:08
|buy stop
|606
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1569
|2006.04.12 06:09
|delete
|606
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1570
|2006.04.12 06:09
|buy stop
|607
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1571
|2006.04.12 10:06
|delete
|607
|2.00
|1.7519
|1.7456
|0.0000
|1572
|2006.04.12 10:09
|buy stop
|608
|2.00
|1.7519
|1.7469
|0.0000
|1573
|2006.04.12 10:10
|delete
|608
|2.00
|1.7519
|1.7469
|0.0000
|1574
|2006.04.12 10:16
|buy stop
|609
|2.00
|1.7519
|1.7469
|0.0000
|1575
|2006.04.12 10:22
|delete
|609
|2.00
|1.7519
|1.7469
|0.0000
|1576
|2006.04.12 11:00
|buy stop
|610
|2.00
|1.7550
|1.7495
|0.0000
|1577
|2006.04.12 11:46
|delete
|610
|2.00
|1.7550
|1.7495
|0.0000
|1578
|2006.04.12 11:47
|buy stop
|611
|2.00
|1.7550
|1.7495
|0.0000
|1579
|2006.04.12 11:48
|delete
|611
|2.00
|1.7550
|1.7495
|0.0000
|1580
|2006.04.12 11:51
|buy stop
|612
|2.00
|1.7550
|1.7495
|0.0000
|1581
|2006.04.12 11:52
|delete
|612
|2.00
|1.7550
|1.7495
|0.0000
|1582
|2006.04.12 12:00
|buy stop
|613
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1583
|2006.04.12 12:01
|delete
|613
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1584
|2006.04.12 12:01
|buy stop
|614
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1585
|2006.04.12 12:02
|delete
|614
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1586
|2006.04.12 12:02
|buy stop
|615
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1587
|2006.04.12 12:11
|delete
|615
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1588
|2006.04.12 12:12
|buy stop
|616
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1589
|2006.04.12 12:13
|delete
|616
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1590
|2006.04.12 12:14
|buy stop
|617
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1591
|2006.04.12 12:15
|delete
|617
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1592
|2006.04.12 12:15
|buy stop
|618
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1593
|2006.04.12 12:15
|delete
|618
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1594
|2006.04.12 12:16
|buy stop
|619
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1595
|2006.04.12 12:16
|delete
|619
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1596
|2006.04.12 12:18
|buy stop
|620
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1597
|2006.04.12 12:27
|delete
|620
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1598
|2006.04.12 12:27
|buy stop
|621
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1599
|2006.04.12 12:31
|delete
|621
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1600
|2006.04.12 12:31
|buy stop
|622
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1601
|2006.04.12 12:32
|delete
|622
|2.00
|1.7562
|1.7505
|0.0000
|1602
|2006.04.12 13:00
|buy stop
|623
|2.00
|1.7575
|1.7520
|0.0000
|1603
|2006.04.13 04:00
|delete
|586
|2.00
|1.7377
|1.7434
|0.0000
|1604
|2006.04.13 04:00
|sell stop
|624
|2.00
|1.7385
|1.7455
|0.0000
|1605
|2006.04.13 05:00
|delete
|624
|2.00
|1.7385
|1.7455
|0.0000
|1606
|2006.04.13 05:00
|sell stop
|625
|2.00
|1.7394
|1.7466
|0.0000
|1607
|2006.04.13 19:00
|delete
|625
|2.00
|1.7394
|1.7466
|0.0000
|1608
|2006.04.13 19:00
|sell stop
|626
|2.00
|1.7413
|1.7473
|0.0000
|1609
|2006.04.13 21:00
|delete
|626
|2.00
|1.7413
|1.7473
|0.0000
|1610
|2006.04.13 21:00
|sell stop
|627
|2.00
|1.7419
|1.7479
|0.0000
|1611
|2006.04.13 22:00
|delete
|627
|2.00
|1.7419
|1.7479
|0.0000
|1612
|2006.04.13 22:00
|sell stop
|628
|2.00
|1.7422
|1.7482
|0.0000
|1613
|2006.04.13 23:00
|delete
|628
|2.00
|1.7422
|1.7482
|0.0000
|1614
|2006.04.13 23:00
|sell stop
|629
|2.00
|1.7438
|1.7498
|0.0000
|1615
|2006.04.14 00:00
|delete
|629
|2.00
|1.7438
|1.7498
|0.0000
|1616
|2006.04.14 00:00
|sell stop
|630
|2.00
|1.7442
|1.7499
|0.0000
|1617
|2006.04.14 02:00
|delete
|630
|2.00
|1.7442
|1.7499
|0.0000
|1618
|2006.04.14 02:00
|sell stop
|631
|2.00
|1.7456
|1.7511
|0.0000
|1619
|2006.04.14 04:00
|delete
|631
|2.00
|1.7456
|1.7511
|0.0000
|1620
|2006.04.14 04:00
|sell stop
|632
|2.00
|1.7461
|1.7516
|0.0000
|1621
|2006.04.14 20:00
|delete
|623
|2.00
|1.7575
|1.7520
|0.0000
|1622
|2006.04.14 20:00
|buy stop
|633
|2.00
|1.7564
|1.7536
|0.0000
|1623
|2006.04.14 21:00
|delete
|633
|2.00
|1.7564
|1.7536
|0.0000
|1624
|2006.04.14 21:00
|buy stop
|634
|2.00
|1.7562
|1.7534
|0.0000
|1625
|2006.04.14 23:00
|delete
|632
|2.00
|1.7461
|1.7516
|0.0000
|1626
|2006.04.14 23:00
|sell stop
|635
|2.00
|1.7481
|1.7506
|0.0000
|1627
|2006.04.17 00:00
|delete
|635
|2.00
|1.7481
|1.7506
|0.0000
|1628
|2006.04.17 00:00
|sell stop
|636
|2.00
|1.7482
|1.7507
|0.0000
|1629
|2006.04.17 01:18
|delete
|634
|2.00
|1.7562
|1.7534
|0.0000
|1630
|2006.04.17 01:19
|buy stop
|637
|2.00
|1.7562
|1.7534
|0.0000
|1631
|2006.04.17 02:59
|delete
|637
|2.00
|1.7562
|1.7534
|0.0000
|1632
|2006.04.17 04:00
|buy stop
|638
|2.00
|1.7590
|1.7555
|0.0000
|1633
|2006.04.17 04:00
|delete
|638
|2.00
|1.7590
|1.7555
|0.0000
|1634
|2006.04.17 04:01
|buy stop
|639
|2.00
|1.7590
|1.7555
|0.0000
|1635
|2006.04.17 04:05
|delete
|639
|2.00
|1.7590
|1.7555
|0.0000
|1636
|2006.04.17 05:00
|buy stop
|640
|2.00
|1.7605
|1.7570
|0.0000
|1637
|2006.04.17 13:11
|delete
|640
|2.00
|1.7605
|1.7570
|0.0000
|1638
|2006.04.17 13:12
|buy stop
|641
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1639
|2006.04.17 13:13
|delete
|641
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1640
|2006.04.17 13:14
|buy stop
|642
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1641
|2006.04.17 13:14
|delete
|642
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1642
|2006.04.17 13:15
|buy stop
|643
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1643
|2006.04.17 14:13
|delete
|643
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1644
|2006.04.17 14:14
|buy stop
|644
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1645
|2006.04.17 14:15
|delete
|644
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1646
|2006.04.17 14:15
|buy stop
|645
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1647
|2006.04.17 14:16
|delete
|645
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1648
|2006.04.17 14:23
|buy stop
|646
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1649
|2006.04.17 14:23
|delete
|646
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1650
|2006.04.17 14:25
|buy stop
|647
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1651
|2006.04.17 14:25
|delete
|647
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1652
|2006.04.17 14:28
|buy stop
|648
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1653
|2006.04.17 14:29
|delete
|648
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1654
|2006.04.17 14:29
|buy stop
|649
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1655
|2006.04.17 14:30
|delete
|649
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1656
|2006.04.17 14:32
|buy stop
|650
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1657
|2006.04.17 14:33
|delete
|650
|2.00
|1.7605
|1.7562
|0.0000
|1658
|2006.04.17 15:00
|buy stop
|651
|2.00
|1.7673
|1.7621
|0.0000
|1659
|2006.04.17 15:08
|delete
|651
|2.00
|1.7673
|1.7621
|0.0000
|1660
|2006.04.17 15:09
|buy stop
|652
|2.00
|1.7673
|1.7621
|0.0000
|1661
|2006.04.17 15:14
|delete
|652
|2.00
|1.7673
|1.7621
|0.0000
|1662
|2006.04.17 15:14
|buy stop
|653
|2.00
|1.7673
|1.7621
|0.0000
|1663
|2006.04.17 15:14
|delete
|653
|2.00
|1.7673
|1.7621
|0.0000
|1664
|2006.04.17 16:00
|buy stop
|654
|2.00
|1.7730
|1.7670
|0.0000
|1665
|2006.04.17 17:46
|delete
|654
|2.00
|1.7730
|1.7670
|0.0000
|1666
|2006.04.17 17:46
|buy stop
|655
|2.00
|1.7730
|1.7665
|0.0000
|1667
|2006.04.17 17:47
|delete
|655
|2.00
|1.7730
|1.7665
|0.0000
|1668
|2006.04.17 18:00
|buy stop
|656
|2.00
|1.7750
|1.7677
|0.0000
|1669
|2006.04.18 00:00
|delete
|636
|2.00
|1.7482
|1.7507
|0.0000
|1670
|2006.04.18 00:00
|sell stop
|657
|2.00
|1.7501
|1.7574
|0.0000
|1671
|2006.04.18 01:00
|delete
|657
|2.00
|1.7501
|1.7574
|0.0000
|1672
|2006.04.18 01:00
|sell stop
|658
|2.00
|1.7507
|1.7580
|0.0000
|1673
|2006.04.18 13:17
|delete
|656
|2.00
|1.7750
|1.7677
|0.0000
|1674
|2006.04.18 13:18
|buy stop
|659
|2.00
|1.7750
|1.7687
|0.0000
|1675
|2006.04.18 15:38
|delete
|659
|2.00
|1.7750
|1.7687
|0.0000
|1676
|2006.04.18 15:39
|buy stop
|660
|2.00
|1.7750
|1.7693
|0.0000
|1677
|2006.04.18 15:39
|delete
|660
|2.00
|1.7750
|1.7693
|0.0000
|1678
|2006.04.18 15:40
|buy stop
|661
|2.00
|1.7750
|1.7693
|0.0000
|1679
|2006.04.18 15:40
|delete
|661
|2.00
|1.7750
|1.7693
|0.0000
|1680
|2006.04.18 16:00
|buy stop
|662
|2.00
|1.7789
|1.7724
|0.0000
|1681
|2006.04.18 16:01
|delete
|662
|2.00
|1.7789
|1.7724
|0.0000
|1682
|2006.04.18 16:02
|buy stop
|663
|2.00
|1.7789
|1.7724
|0.0000
|1683
|2006.04.18 16:03
|delete
|663
|2.00
|1.7789
|1.7724
|0.0000
|1684
|2006.04.18 16:03
|buy stop
|664
|2.00
|1.7789
|1.7724
|0.0000
|1685
|2006.04.18 16:04
|delete
|664
|2.00
|1.7789
|1.7724
|0.0000
|1686
|2006.04.18 16:05
|buy stop
|665
|2.00
|1.7789
|1.7724
|0.0000
|1687
|2006.04.18 17:00
|delete
|665
|2.00
|1.7789
|1.7724
|0.0000
|1688
|2006.04.18 17:00
|buy stop
|666
|2.00
|1.7791
|1.7726
|0.0000
|1689
|2006.04.18 17:01
|delete
|666
|2.00
|1.7791
|1.7726
|0.0000
|1690
|2006.04.18 17:01
|buy stop
|667
|2.00
|1.7791
|1.7726
|0.0000
|1691
|2006.04.18 21:02
|delete
|667
|2.00
|1.7791
|1.7726
|0.0000
|1692
|2006.04.18 21:10
|buy stop
|668
|2.00
|1.7791
|1.7724
|0.0000
|1693
|2006.04.18 21:10
|delete
|668
|2.00
|1.7791
|1.7724
|0.0000
|1694
|2006.04.18 21:41
|buy stop
|669
|2.00
|1.7791
|1.7724
|0.0000
|1695
|2006.04.18 21:41
|delete
|669
|2.00
|1.7791
|1.7724
|0.0000
|1696
|2006.04.18 21:42
|buy stop
|670
|2.00
|1.7791
|1.7724
|0.0000
|1697
|2006.04.18 21:42
|delete
|670
|2.00
|1.7791
|1.7724
|0.0000
|1698
|2006.04.18 22:00
|buy stop
|671
|2.00
|1.7816
|1.7746
|0.0000
|1699
|2006.04.18 23:42
|delete
|671
|2.00
|1.7816
|1.7746
|0.0000
|1700
|2006.04.19 00:00
|buy stop
|672
|2.00
|1.7835
|1.7763
|0.0000
|1701
|2006.04.19 00:00
|delete
|672
|2.00
|1.7835
|1.7763
|0.0000
|1702
|2006.04.19 00:01
|buy stop
|673
|2.00
|1.7835
|1.7763
|0.0000
|1703
|2006.04.19 00:04
|delete
|673
|2.00
|1.7835
|1.7763
|0.0000
|1704
|2006.04.19 00:50
|buy stop
|674
|2.00
|1.7835
|1.7763
|0.0000
|1705
|2006.04.19 00:50
|delete
|674
|2.00
|1.7835
|1.7763
|0.0000
|1706
|2006.04.19 01:00
|buy stop
|675
|2.00
|1.7846
|1.7774
|0.0000
|1707
|2006.04.19 03:00
|delete
|658
|2.00
|1.7507
|1.7580
|0.0000
|1708
|2006.04.19 03:00
|sell stop
|676
|2.00
|1.7508
|1.7580
|0.0000
|1709
|2006.04.19 06:00
|delete
|676
|2.00
|1.7508
|1.7580
|0.0000
|1710
|2006.04.19 06:00
|sell stop
|677
|2.00
|1.7509
|1.7582
|0.0000
|1711
|2006.04.19 07:00
|delete
|677
|2.00
|1.7509
|1.7582
|0.0000
|1712
|2006.04.19 07:00
|sell stop
|678
|2.00
|1.7525
|1.7595
|0.0000
|1713
|2006.04.19 08:00
|delete
|678
|2.00
|1.7525
|1.7595
|0.0000
|1714
|2006.04.19 08:00
|sell stop
|679
|2.00
|1.7530
|1.7598
|0.0000
|1715
|2006.04.19 09:00
|delete
|679
|2.00
|1.7530
|1.7598
|0.0000
|1716
|2006.04.19 09:00
|sell stop
|680
|2.00
|1.7547
|1.7610
|0.0000
|1717
|2006.04.19 10:00
|delete
|680
|2.00
|1.7547
|1.7610
|0.0000
|1718
|2006.04.19 10:00
|sell stop
|681
|2.00
|1.7555
|1.7618
|0.0000
|1719
|2006.04.19 11:00
|delete
|681
|2.00
|1.7555
|1.7618
|0.0000
|1720
|2006.04.19 11:00
|sell stop
|682
|2.00
|1.7564
|1.7629
|0.0000
|1721
|2006.04.19 11:17
|delete
|675
|2.00
|1.7846
|1.7774
|0.0000
|1722
|2006.04.19 11:18
|buy stop
|683
|2.00
|1.7846
|1.7781
|0.0000
|1723
|2006.04.19 11:18
|delete
|683
|2.00
|1.7846
|1.7781
|0.0000
|1724
|2006.04.19 11:19
|buy stop
|684
|2.00
|1.7846
|1.7781
|0.0000
|1725
|2006.04.19 11:23
|delete
|684
|2.00
|1.7846
|1.7781
|0.0000
|1726
|2006.04.19 11:27
|buy stop
|685
|2.00
|1.7846
|1.7781
|0.0000
|1727
|2006.04.19 11:29
|delete
|685
|2.00
|1.7846
|1.7781
|0.0000
|1728
|2006.04.19 11:30
|buy stop
|686
|2.00
|1.7846
|1.7781
|0.0000
|1729
|2006.04.19 11:31
|delete
|686
|2.00
|1.7846
|1.7781
|0.0000
|1730
|2006.04.19 12:00
|buy stop
|687
|2.00
|1.7860
|1.7800
|0.0000
|1731
|2006.04.19 12:13
|delete
|687
|2.00
|1.7860
|1.7800
|0.0000
|1732
|2006.04.19 13:00
|buy stop
|688
|2.00
|1.7880
|1.7820
|0.0000
|1733
|2006.04.19 17:05
|delete
|688
|2.00
|1.7880
|1.7820
|0.0000
|1734
|2006.04.19 18:00
|buy stop
|689
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1735
|2006.04.19 18:07
|delete
|689
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1736
|2006.04.19 18:08
|buy stop
|690
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1737
|2006.04.19 18:09
|delete
|690
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1738
|2006.04.19 18:28
|buy stop
|691
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1739
|2006.04.19 18:32
|delete
|691
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1740
|2006.04.19 18:32
|buy stop
|692
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1741
|2006.04.19 18:33
|delete
|692
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1742
|2006.04.19 18:33
|buy stop
|693
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1743
|2006.04.19 18:34
|delete
|693
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1744
|2006.04.19 18:34
|buy stop
|694
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1745
|2006.04.19 19:00
|delete
|694
|2.00
|1.7901
|1.7836
|0.0000
|1746
|2006.04.19 19:00
|buy stop
|695
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1747
|2006.04.19 19:00
|delete
|682
|2.00
|1.7564
|1.7629
|0.0000
|1748
|2006.04.19 19:00
|sell stop
|696
|2.00
|1.7573
|1.7640
|0.0000
|1749
|2006.04.19 19:08
|delete
|695
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1750
|2006.04.19 19:11
|buy stop
|697
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1751
|2006.04.19 19:12
|delete
|697
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1752
|2006.04.19 19:33
|buy stop
|698
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1753
|2006.04.19 19:33
|delete
|698
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1754
|2006.04.19 19:38
|buy stop
|699
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1755
|2006.04.19 19:38
|delete
|699
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1756
|2006.04.19 19:39
|buy stop
|700
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1757
|2006.04.19 19:39
|delete
|700
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1758
|2006.04.19 19:43
|buy stop
|701
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1759
|2006.04.19 19:43
|delete
|701
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1760
|2006.04.19 19:44
|buy stop
|702
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1761
|2006.04.19 19:44
|delete
|702
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1762
|2006.04.19 19:47
|buy stop
|703
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1763
|2006.04.19 19:48
|delete
|703
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1764
|2006.04.19 19:48
|buy stop
|704
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1765
|2006.04.19 19:52
|delete
|704
|2.00
|1.7912
|1.7844
|0.0000
|1766
|2006.04.19 20:00
|buy stop
|705
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1767
|2006.04.19 20:00
|delete
|696
|2.00
|1.7573
|1.7640
|0.0000
|1768
|2006.04.19 20:00
|sell stop
|706
|2.00
|1.7584
|1.7652
|0.0000
|1769
|2006.04.19 20:20
|delete
|705
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1770
|2006.04.19 20:21
|buy stop
|707
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1771
|2006.04.19 20:21
|delete
|707
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1772
|2006.04.19 20:22
|buy stop
|708
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1773
|2006.04.19 20:23
|delete
|708
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1774
|2006.04.19 20:29
|buy stop
|709
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1775
|2006.04.19 20:30
|delete
|709
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1776
|2006.04.19 20:31
|buy stop
|710
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1777
|2006.04.19 20:34
|delete
|710
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1778
|2006.04.19 20:40
|buy stop
|711
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1779
|2006.04.19 20:47
|delete
|711
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1780
|2006.04.19 20:52
|buy stop
|712
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1781
|2006.04.19 21:00
|delete
|712
|2.00
|1.7932
|1.7865
|0.0000
|1782
|2006.04.19 21:00
|buy stop
|713
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1783
|2006.04.19 21:00
|delete
|706
|2.00
|1.7584
|1.7652
|0.0000
|1784
|2006.04.19 21:00
|sell stop
|714
|2.00
|1.7593
|1.7661
|0.0000
|1785
|2006.04.19 21:05
|delete
|713
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1786
|2006.04.19 21:05
|buy stop
|715
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1787
|2006.04.19 21:10
|delete
|715
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1788
|2006.04.19 21:26
|buy stop
|716
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1789
|2006.04.19 21:26
|delete
|716
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1790
|2006.04.19 21:27
|buy stop
|717
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1791
|2006.04.19 21:28
|delete
|717
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1792
|2006.04.19 21:30
|buy stop
|718
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1793
|2006.04.19 21:33
|delete
|718
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1794
|2006.04.19 21:33
|buy stop
|719
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1795
|2006.04.19 21:34
|delete
|719
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1796
|2006.04.19 21:42
|buy stop
|720
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1797
|2006.04.19 21:42
|delete
|720
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1798
|2006.04.19 21:59
|buy stop
|721
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1799
|2006.04.19 22:00
|delete
|721
|2.00
|1.7934
|1.7867
|0.0000
|1800
|2006.04.19 22:00
|buy stop
|722
|2.00
|1.7937
|1.7867
|0.0000
|1801
|2006.04.19 22:00
|delete
|714
|2.00
|1.7593
|1.7661
|0.0000
|1802
|2006.04.19 22:00
|sell stop
|723
|2.00
|1.7652
|1.7722
|0.0000
|1803
|2006.04.19 23:00
|delete
|723
|2.00
|1.7652
|1.7722
|0.0000
|1804
|2006.04.19 23:00
|sell stop
|724
|2.00
|1.7668
|1.7738
|0.0000
|1805
|2006.04.20 00:00
|delete
|724
|2.00
|1.7668
|1.7738
|0.0000
|1806
|2006.04.20 00:00
|sell stop
|725
|2.00
|1.7678
|1.7748
|0.0000
|1807
|2006.04.20 20:00
|delete
|725
|2.00
|1.7678
|1.7748
|0.0000
|1808
|2006.04.20 20:00
|sell stop
|726
|2.00
|1.7707
|1.7775
|0.0000
|1809
|2006.04.20 21:00
|delete
|726
|2.00
|1.7707
|1.7775
|0.0000
|1810
|2006.04.20 21:00
|sell stop
|727
|2.00
|1.7711
|1.7781
|0.0000
|1811
|2006.04.20 22:00
|delete
|727
|2.00
|1.7711
|1.7781
|0.0000
|1812
|2006.04.20 22:00
|sell stop
|728
|2.00
|1.7715
|1.7785
|0.0000
|1813
|2006.04.20 23:00
|delete
|728
|2.00
|1.7715
|1.7785
|0.0000
|1814
|2006.04.20 23:00
|sell stop
|729
|2.00
|1.7750
|1.7820
|0.0000
|1815
|2006.04.21 02:00
|delete
|729
|2.00
|1.7750
|1.7820
|0.0000
|1816
|2006.04.21 02:00
|sell stop
|730
|2.00
|1.7756
|1.7823
|0.0000
|1817
|2006.04.21 02:51
|delete
|730
|2.00
|1.7756
|1.7823
|0.0000
|1818
|2006.04.21 02:52
|sell stop
|731
|2.00
|1.7756
|1.7823
|0.0000
|1819
|2006.04.21 02:53
|delete
|731
|2.00
|1.7756
|1.7823
|0.0000
|1820
|2006.04.21 02:54
|sell stop
|732
|2.00
|1.7756
|1.7823
|0.0000
|1821
|2006.04.21 03:00
|delete
|732
|2.00
|1.7756
|1.7823
|0.0000
|1822
|2006.04.21 03:00
|sell stop
|733
|2.00
|1.7751
|1.7821
|0.0000
|1823
|2006.04.24 05:00
|delete
|722
|2.00
|1.7937
|1.7867
|0.0000
|1824
|2006.04.24 05:00
|buy stop
|734
|2.00
|1.7932
|1.7857
|0.0000
|1825
|2006.04.24 08:00
|delete
|734
|2.00
|1.7932
|1.7857
|0.0000
|1826
|2006.04.24 08:00
|buy stop
|735
|2.00
|1.7927
|1.7862
|0.0000
|1827
|2006.04.24 09:00
|delete
|735
|2.00
|1.7927
|1.7862
|0.0000
|1828
|2006.04.24 09:00
|buy stop
|736
|2.00
|1.7924
|1.7859
|0.0000
|1829
|2006.04.24 10:00
|delete
|736
|2.00
|1.7924
|1.7859
|0.0000
|1830
|2006.04.24 10:00
|buy stop
|737
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1831
|2006.04.24 10:41
|delete
|737
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1832
|2006.04.24 10:42
|buy stop
|738
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1833
|2006.04.24 10:43
|delete
|738
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1834
|2006.04.24 10:48
|buy stop
|739
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1835
|2006.04.24 10:48
|delete
|739
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1836
|2006.04.24 10:52
|buy stop
|740
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1837
|2006.04.24 10:53
|delete
|740
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1838
|2006.04.24 10:54
|buy stop
|741
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1839
|2006.04.24 10:54
|delete
|741
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1840
|2006.04.24 10:55
|buy stop
|742
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1841
|2006.04.24 11:00
|delete
|742
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1842
|2006.04.24 11:00
|buy stop
|743
|2.00
|1.7921
|1.7854
|0.0000
|1843
|2006.04.24 11:31
|delete
|743
|2.00
|1.7921
|1.7854
|0.0000
|1844
|2006.04.24 11:33
|buy stop
|744
|2.00
|1.7921
|1.7854
|0.0000
|1845
|2006.04.24 12:00
|delete
|744
|2.00
|1.7921
|1.7854
|0.0000
|1846
|2006.04.24 12:00
|buy stop
|745
|2.00
|1.7935
|1.7867
|0.0000
|1847
|2006.04.25 10:00
|delete
|733
|2.00
|1.7751
|1.7821
|0.0000
|1848
|2006.04.25 10:00
|sell stop
|746
|2.00
|1.7758
|1.7821
|0.0000
|1849
|2006.04.25 16:37
|delete
|745
|2.00
|1.7935
|1.7867
|0.0000
|1850
|2006.04.25 16:40
|buy stop
|747
|2.00
|1.7935
|1.7875
|0.0000
|1851
|2006.04.25 16:46
|delete
|747
|2.00
|1.7935
|1.7875
|0.0000
|1852
|2006.04.25 16:46
|buy stop
|748
|2.00
|1.7935
|1.7875
|0.0000
|1853
|2006.04.25 17:00
|delete
|748
|2.00
|1.7935
|1.7875
|0.0000
|1854
|2006.04.25 17:00
|buy stop
|749
|2.00
|1.7946
|1.7881
|0.0000
|1855
|2006.04.25 17:00
|delete
|746
|2.00
|1.7758
|1.7821
|0.0000
|1856
|2006.04.25 17:00
|sell stop
|750
|2.00
|1.7772
|1.7837
|0.0000
|1857
|2006.04.25 18:00
|delete
|750
|2.00
|1.7772
|1.7837
|0.0000
|1858
|2006.04.25 18:00
|sell stop
|751
|2.00
|1.7776
|1.7846
|0.0000
|1859
|2006.04.25 22:00
|delete
|751
|2.00
|1.7776
|1.7846
|0.0000
|1860
|2006.04.25 22:00
|sell stop
|752
|2.00
|1.7777
|1.7852
|0.0000
|1861
|2006.04.25 23:00
|delete
|752
|2.00
|1.7777
|1.7852
|0.0000
|1862
|2006.04.25 23:00
|sell stop
|753
|2.00
|1.7784
|1.7859
|0.0000
|1863
|2006.04.26 01:00
|delete
|753
|2.00
|1.7784
|1.7859
|0.0000
|1864
|2006.04.26 01:00
|sell stop
|754
|2.00
|1.7787
|1.7862
|0.0000
|1865
|2006.04.26 04:00
|delete
|754
|2.00
|1.7787
|1.7862
|0.0000
|1866
|2006.04.26 04:00
|sell stop
|755
|2.00
|1.7792
|1.7867
|0.0000
|1867
|2006.04.27 01:00
|delete
|755
|2.00
|1.7792
|1.7867
|0.0000
|1868
|2006.04.27 01:00
|sell stop
|756
|2.00
|1.7800
|1.7880
|0.0000
|1869
|2006.04.27 17:16
|delete
|749
|2.00
|1.7946
|1.7881
|0.0000
|1870
|2006.04.27 17:17
|buy stop
|757
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1871
|2006.04.27 17:18
|delete
|757
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1872
|2006.04.27 17:18
|buy stop
|758
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1873
|2006.04.27 17:19
|delete
|758
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1874
|2006.04.27 17:19
|buy stop
|759
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1875
|2006.04.27 17:20
|delete
|759
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1876
|2006.04.27 17:20
|buy stop
|760
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1877
|2006.04.27 17:21
|delete
|760
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1878
|2006.04.27 17:21
|buy stop
|761
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1879
|2006.04.27 17:22
|delete
|761
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1880
|2006.04.27 17:23
|buy stop
|762
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1881
|2006.04.27 17:23
|delete
|762
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1882
|2006.04.27 17:24
|buy stop
|763
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1883
|2006.04.27 17:24
|delete
|763
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1884
|2006.04.27 17:25
|buy stop
|764
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1885
|2006.04.27 17:25
|delete
|764
|2.00
|1.7946
|1.7891
|0.0000
|1886
|2006.04.27 18:00
|buy stop
|765
|2.00
|1.8047
|1.7970
|0.0000
|1887
|2006.04.27 18:02
|delete
|765
|2.00
|1.8047
|1.7970
|0.0000
|1888
|2006.04.27 18:03
|buy stop
|766
|2.00
|1.8047
|1.7970
|0.0000
|1889
|2006.04.27 18:03
|delete
|766
|2.00
|1.8047
|1.7970
|0.0000
|1890
|2006.04.27 18:04
|buy stop
|767
|2.00
|1.8047
|1.7970
|0.0000
|1891
|2006.04.28 11:13
|delete
|767
|2.00
|1.8047
|1.7970
|0.0000
|1892
|2006.04.28 11:14
|buy stop
|768
|2.00
|1.8047
|1.7967
|0.0000
|1893
|2006.04.28 11:15
|delete
|768
|2.00
|1.8047
|1.7967
|0.0000
|1894
|2006.04.28 11:15
|buy stop
|769
|2.00
|1.8047
|1.7967
|0.0000
|1895
|2006.04.28 11:29
|delete
|769
|2.00
|1.8047
|1.7967
|0.0000
|1896
|2006.04.28 11:29
|buy stop
|770
|2.00
|1.8047
|1.7967
|0.0000
|1897
|2006.04.28 11:32
|delete
|770
|2.00
|1.8047
|1.7967
|0.0000
|1898
|2006.04.28 11:34
|buy stop
|771
|2.00
|1.8047
|1.7967
|0.0000
|1899
|2006.04.28 11:34
|delete
|771
|2.00
|1.8047
|1.7967
|0.0000
|1900
|2006.04.28 12:00
|buy stop
|772
|2.00
|1.8071
|1.7994
|0.0000
|1901
|2006.04.28 12:23
|delete
|772
|2.00
|1.8071
|1.7994
|0.0000
|1902
|2006.04.28 12:25
|buy stop
|773
|2.00
|1.8071
|1.7994
|0.0000
|1903
|2006.04.28 12:29
|delete
|773
|2.00
|1.8071
|1.7994
|0.0000
|1904
|2006.04.28 12:30
|buy stop
|774
|2.00
|1.8071
|1.7994
|0.0000
|1905
|2006.04.28 12:31
|delete
|774
|2.00
|1.8071
|1.7994
|0.0000
|1906
|2006.04.28 13:00
|buy stop
|775
|2.00
|1.8099
|1.8019
|0.0000
|1907
|2006.04.28 13:01
|delete
|775
|2.00
|1.8099
|1.8019
|0.0000
|1908
|2006.04.28 13:01
|buy stop
|776
|2.00
|1.8099
|1.8019
|0.0000
|1909
|2006.04.28 13:05
|delete
|776
|2.00
|1.8099
|1.8019
|0.0000
|1910
|2006.04.28 13:05
|buy stop
|777
|2.00
|1.8099
|1.8019
|0.0000
|1911
|2006.04.28 15:34
|delete
|777
|2.00
|1.8099
|1.8019
|0.0000
|1912
|2006.04.28 15:34
|buy stop
|778
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1913
|2006.04.28 15:44
|delete
|778
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1914
|2006.04.28 15:45
|buy stop
|779
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1915
|2006.04.28 15:46
|delete
|779
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1916
|2006.04.28 15:46
|buy stop
|780
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1917
|2006.04.28 15:47
|delete
|780
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1918
|2006.04.28 15:48
|buy stop
|781
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1919
|2006.04.28 15:49
|delete
|781
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1920
|2006.04.28 15:49
|buy stop
|782
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1921
|2006.04.28 16:07
|delete
|782
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1922
|2006.04.28 16:07
|buy stop
|783
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1923
|2006.04.28 16:08
|delete
|783
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1924
|2006.04.28 16:08
|buy stop
|784
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1925
|2006.04.28 16:41
|delete
|784
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1926
|2006.04.28 16:41
|buy stop
|785
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1927
|2006.04.28 16:42
|delete
|785
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1928
|2006.04.28 16:43
|buy stop
|786
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1929
|2006.04.28 16:44
|delete
|786
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1930
|2006.04.28 16:45
|buy stop
|787
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1931
|2006.04.28 16:46
|delete
|787
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1932
|2006.04.28 16:47
|buy stop
|788
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1933
|2006.04.28 16:47
|delete
|788
|2.00
|1.8099
|1.8041
|0.0000
|1934
|2006.04.28 17:00
|buy stop
|789
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1935
|2006.04.28 17:08
|delete
|789
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1936
|2006.04.28 17:08
|buy stop
|790
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1937
|2006.04.28 17:12
|delete
|790
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1938
|2006.04.28 17:13
|buy stop
|791
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1939
|2006.04.28 17:13
|delete
|791
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1940
|2006.04.28 17:14
|buy stop
|792
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1941
|2006.04.28 17:16
|delete
|792
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1942
|2006.04.28 17:17
|buy stop
|793
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1943
|2006.04.28 17:18
|delete
|793
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1944
|2006.04.28 17:18
|buy stop
|794
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1945
|2006.04.28 17:19
|delete
|794
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1946
|2006.04.28 17:20
|buy stop
|795
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1947
|2006.04.28 17:20
|delete
|795
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1948
|2006.04.28 17:27
|buy stop
|796
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1949
|2006.04.28 17:35
|delete
|796
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1950
|2006.04.28 17:37
|buy stop
|797
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1951
|2006.04.28 17:38
|delete
|797
|2.00
|1.8130
|1.8070
|0.0000
|1952
|2006.04.28 18:01
|buy stop
|798
|2.00
|1.8179
|1.8111
|0.0000
|1953
|2006.04.28 18:02
|delete
|798
|2.00
|1.8179
|1.8111
|0.0000
|1954
|2006.04.28 18:03
|buy stop
|799
|2.00
|1.8179
|1.8111
|0.0000
|1955
|2006.04.28 18:03
|delete
|799
|2.00
|1.8179
|1.8111
|0.0000
|1956
|2006.04.28 19:00
|buy stop
|800
|2.00
|1.8248
|1.8171
|0.0000
|1957
|2006.04.28 23:00
|delete
|756
|2.00
|1.7800
|1.7880
|0.0000
|1958
|2006.04.28 23:00
|sell stop
|801
|2.00
|1.7820
|1.7903
|0.0000
|1959
|2006.05.01 00:05
|delete
|800
|2.00
|1.8248
|1.8171
|0.0000
|1960
|2006.05.01 00:27
|buy stop
|802
|2.00
|1.8248
|1.8165
|0.0000
|1961
|2006.05.01 02:00
|delete
|802
|2.00
|1.8248
|1.8165
|0.0000
|1962
|2006.05.01 02:00
|buy stop
|803
|2.00
|1.8251
|1.8171
|0.0000
|1963
|2006.05.01 03:07
|delete
|803
|2.00
|1.8251
|1.8171
|0.0000
|1964
|2006.05.01 03:09
|buy stop
|804
|2.00
|1.8251
|1.8171
|0.0000
|1965
|2006.05.01 03:09
|delete
|804
|2.00
|1.8251
|1.8171
|0.0000
|1966
|2006.05.01 03:10
|buy stop
|805
|2.00
|1.8251
|1.8171
|0.0000
|1967
|2006.05.01 03:10
|delete
|805
|2.00
|1.8251
|1.8171
|0.0000
|1968
|2006.05.01 03:14
|buy stop
|806
|2.00
|1.8251
|1.8171
|0.0000
|1969
|2006.05.01 03:15
|delete
|806
|2.00
|1.8251
|1.8171
|0.0000
|1970
|2006.05.01 03:15
|buy stop
|807
|2.00
|1.8251
|1.8171
|0.0000
|1971
|2006.05.01 05:23
|delete
|807
|2.00
|1.8251
|1.8171
|0.0000
|1972
|2006.05.01 05:24
|buy stop
|808
|2.00
|1.8251
|1.8168
|0.0000
|1973
|2006.05.01 05:42
|delete
|808
|2.00
|1.8251
|1.8168
|0.0000
|1974
|2006.05.01 05:43
|buy stop
|809
|2.00
|1.8251
|1.8168
|0.0000
|1975
|2006.05.01 05:43
|delete
|809
|2.00
|1.8251
|1.8168
|0.0000
|1976
|2006.05.01 06:00
|buy stop
|810
|2.00
|1.8256
|1.8176
|0.0000
|1977
|2006.05.01 06:07
|delete
|810
|2.00
|1.8256
|1.8176
|0.0000
|1978
|2006.05.01 06:08
|buy stop
|811
|2.00
|1.8256
|1.8176
|0.0000
|1979
|2006.05.01 06:10
|delete
|811
|2.00
|1.8256
|1.8176
|0.0000
|1980
|2006.05.01 06:11
|buy stop
|812
|2.00
|1.8256
|1.8176
|0.0000
|1981
|2006.05.01 06:12
|delete
|812
|2.00
|1.8256
|1.8176
|0.0000
|1982
|2006.05.01 06:12
|buy stop
|813
|2.00
|1.8256
|1.8176
|0.0000
|1983
|2006.05.01 06:13
|delete
|813
|2.00
|1.8256
|1.8176
|0.0000
|1984
|2006.05.01 07:00
|buy stop
|814
|2.00
|1.8270
|1.8190
|0.0000
|1985
|2006.05.01 07:06
|delete
|814
|2.00
|1.8270
|1.8190
|0.0000
|1986
|2006.05.01 07:06
|buy stop
|815
|2.00
|1.8270
|1.8190
|0.0000
|1987
|2006.05.01 07:07
|delete
|815
|2.00
|1.8270
|1.8190
|0.0000
|1988
|2006.05.01 08:00
|buy stop
|816
|2.00
|1.8282
|1.8205
|0.0000
|1989
|2006.05.01 15:10
|delete
|816
|2.00
|1.8282
|1.8205
|0.0000
|1990
|2006.05.01 15:11
|buy stop
|817
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|1991
|2006.05.01 15:12
|delete
|817
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|1992
|2006.05.01 15:13
|buy stop
|818
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|1993
|2006.05.01 15:13
|delete
|818
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|1994
|2006.05.01 15:14
|buy stop
|819
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|1995
|2006.05.01 15:15
|delete
|819
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|1996
|2006.05.01 15:15
|buy stop
|820
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|1997
|2006.05.01 15:17
|delete
|820
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|1998
|2006.05.01 15:17
|buy stop
|821
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|1999
|2006.05.01 15:19
|delete
|821
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|2000
|2006.05.01 15:21
|buy stop
|822
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|2001
|2006.05.01 15:21
|delete
|822
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|2002
|2006.05.01 15:27
|buy stop
|823
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|2003
|2006.05.01 15:40
|delete
|823
|2.00
|1.8282
|1.8235
|0.0000
|2004
|2006.05.01 16:00
|buy stop
|824
|2.00
|1.8332
|1.8277
|0.0000
|2005
|2006.05.01 16:02
|delete
|824
|2.00
|1.8332
|1.8277
|0.0000
|2006
|2006.05.01 16:02
|buy stop
|825
|2.00
|1.8332
|1.8277
|0.0000
|2007
|2006.05.01 16:04
|delete
|825
|2.00
|1.8332
|1.8277
|0.0000
|2008
|2006.05.01 17:00
|buy stop
|826
|2.00
|1.8417
|1.8354
|0.0000
|2009
|2006.05.01 18:00
|delete
|801
|2.00
|1.7820
|1.7903
|0.0000
|2010
|2006.05.01 18:00
|sell stop
|827
|2.00
|1.7827
|1.7895
|0.0000
|2011
|2006.05.01 22:00
|delete
|827
|2.00
|1.7827
|1.7895
|0.0000
|2012
|2006.05.01 22:00
|sell stop
|828
|2.00
|1.7828
|1.7903
|0.0000
|2013
|2006.05.01 23:00
|delete
|828
|2.00
|1.7828
|1.7903
|0.0000
|2014
|2006.05.01 23:00
|sell stop
|829
|2.00
|1.7857
|1.7939
|0.0000
|2015
|2006.05.02 00:00
|delete
|829
|2.00
|1.7857
|1.7939
|0.0000
|2016
|2006.05.02 00:00
|sell stop
|830
|2.00
|1.7861
|1.7946
|0.0000
|2017
|2006.05.02 01:00
|delete
|830
|2.00
|1.7861
|1.7946
|0.0000
|2018
|2006.05.02 01:00
|sell stop
|831
|2.00
|1.7984
|1.8072
|0.0000
|2019
|2006.05.02 02:00
|delete
|831
|2.00
|1.7984
|1.8072
|0.0000
|2020
|2006.05.02 02:00
|sell stop
|832
|2.00
|1.8001
|1.8089
|0.0000
|2021
|2006.05.02 13:00
|delete
|832
|2.00
|1.8001
|1.8089
|0.0000
|2022
|2006.05.02 13:00
|sell stop
|833
|2.00
|1.8002
|1.8095
|0.0000
|2023
|2006.05.02 14:00
|delete
|833
|2.00
|1.8002
|1.8095
|0.0000
|2024
|2006.05.02 14:00
|sell stop
|834
|2.00
|1.8005
|1.8095
|0.0000
|2025
|2006.05.02 17:00
|delete
|834
|2.00
|1.8005
|1.8095
|0.0000
|2026
|2006.05.02 17:00
|sell stop
|835
|2.00
|1.8013
|1.8110
|0.0000
|2027
|2006.05.02 18:00
|delete
|835
|2.00
|1.8013
|1.8110
|0.0000
|2028
|2006.05.02 18:00
|sell stop
|836
|2.00
|1.8029
|1.8129
|0.0000
|2029
|2006.05.02 18:44
|delete
|826
|2.00
|1.8417
|1.8354
|0.0000
|2030
|2006.05.02 18:45
|buy stop
|837
|2.00
|1.8417
|1.8317
|0.0000
|2031
|2006.05.02 18:45
|delete
|837
|2.00
|1.8417
|1.8317
|0.0000
|2032
|2006.05.02 18:45
|buy stop
|838
|2.00
|1.8417
|1.8317
|0.0000
|2033
|2006.05.02 18:47
|delete
|838
|2.00
|1.8417
|1.8317
|0.0000
|2034
|2006.05.02 18:48
|buy stop
|839
|2.00
|1.8417
|1.8317
|0.0000
|2035
|2006.05.02 19:00
|delete
|836
|2.00
|1.8029
|1.8129
|0.0000
|2036
|2006.05.02 19:00
|sell stop
|840
|2.00
|1.8053
|1.8148
|0.0000
|2037
|2006.05.02 20:00
|delete
|840
|2.00
|1.8053
|1.8148
|0.0000
|2038
|2006.05.02 20:00
|sell stop
|841
|2.00
|1.8054
|1.8149
|0.0000
|2039
|2006.05.02 22:10
|delete
|839
|2.00
|1.8417
|1.8317
|0.0000
|2040
|2006.05.02 22:41
|buy stop
|842
|2.00
|1.8417
|1.8320
|0.0000
|2041
|2006.05.02 22:45
|delete
|842
|2.00
|1.8417
|1.8320
|0.0000
|2042
|2006.05.02 22:46
|buy stop
|843
|2.00
|1.8417
|1.8320
|0.0000
|2043
|2006.05.02 23:00
|delete
|843
|2.00
|1.8417
|1.8320
|0.0000
|2044
|2006.05.02 23:00
|buy stop
|844
|2.00
|1.8428
|1.8333
|0.0000
|2045
|2006.05.02 23:00
|delete
|841
|2.00
|1.8054
|1.8149
|0.0000
|2046
|2006.05.02 23:00
|sell stop
|845
|2.00
|1.8076
|1.8171
|0.0000
|2047
|2006.05.03 00:00
|delete
|845
|2.00
|1.8076
|1.8171
|0.0000
|2048
|2006.05.03 00:00
|sell stop
|846
|2.00
|1.8100
|1.8195
|0.0000
|2049
|2006.05.03 01:00
|delete
|846
|2.00
|1.8100
|1.8195
|0.0000
|2050
|2006.05.03 01:00
|sell stop
|847
|2.00
|1.8169
|1.8264
|0.0000
|2051
|2006.05.03 02:00
|delete
|847
|2.00
|1.8169
|1.8264
|0.0000
|2052
|2006.05.03 02:00
|sell stop
|848
|2.00
|1.8198
|1.8293
|0.0000
|2053
|2006.05.03 04:00
|delete
|848
|2.00
|1.8198
|1.8293
|0.0000
|2054
|2006.05.03 04:00
|sell stop
|849
|2.00
|1.8204
|1.8304
|0.0000
|2055
|2006.05.03 05:30
|delete
|844
|2.00
|1.8428
|1.8333
|0.0000
|2056
|2006.05.03 05:31
|buy stop
|850
|2.00
|1.8428
|1.8328
|0.0000
|2057
|2006.05.03 05:32
|delete
|850
|2.00
|1.8428
|1.8328
|0.0000
|2058
|2006.05.03 06:04
|buy stop
|851
|2.00
|1.8442
|1.8342
|0.0000
|2059
|2006.05.03 06:08
|delete
|851
|2.00
|1.8442
|1.8342
|0.0000
|2060
|2006.05.03 06:09
|buy stop
|852
|2.00
|1.8442
|1.8342
|0.0000
|2061
|2006.05.03 07:00
|delete
|852
|2.00
|1.8442
|1.8342
|0.0000
|2062
|2006.05.03 07:00
|buy stop
|853
|2.00
|1.8447
|1.8355
|0.0000
|2063
|2006.05.03 09:28
|delete
|853
|2.00
|1.8447
|1.8355
|0.0000
|2064
|2006.05.03 10:00
|buy stop
|854
|2.00
|1.8481
|1.8396
|0.0000
|2065
|2006.05.04 06:00
|delete
|849
|2.00
|1.8204
|1.8304
|0.0000
|2066
|2006.05.04 06:00
|sell stop
|855
|2.00
|1.8206
|1.8289
|0.0000
|2067
|2006.05.04 17:00
|delete
|855
|2.00
|1.8206
|1.8289
|0.0000
|2068
|2006.05.04 17:00
|sell stop
|856
|2.00
|1.8209
|1.8286
|0.0000
|2069
|2006.05.04 17:21
|delete
|854
|2.00
|1.8481
|1.8396
|0.0000
|2070
|2006.05.04 17:29
|buy stop
|857
|2.00
|1.8481
|1.8404
|0.0000
|2071
|2006.05.04 17:29
|delete
|857
|2.00
|1.8481
|1.8404
|0.0000
|2072
|2006.05.04 17:32
|buy stop
|858
|2.00
|1.8481
|1.8404
|0.0000
|2073
|2006.05.04 17:33
|delete
|858
|2.00
|1.8481
|1.8404
|0.0000
|2074
|2006.05.04 17:33
|buy stop
|859
|2.00
|1.8481
|1.8404
|0.0000
|2075
|2006.05.04 17:41
|delete
|859
|2.00
|1.8481
|1.8404
|0.0000
|2076
|2006.05.04 18:00
|buy stop
|860
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2077
|2006.05.04 18:00
|delete
|856
|2.00
|1.8209
|1.8286
|0.0000
|2078
|2006.05.04 18:00
|sell stop
|861
|2.00
|1.8263
|1.8343
|0.0000
|2079
|2006.05.04 18:10
|delete
|860
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2080
|2006.05.04 18:10
|buy stop
|862
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2081
|2006.05.04 18:11
|delete
|862
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2082
|2006.05.04 18:12
|buy stop
|863
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2083
|2006.05.04 18:13
|delete
|863
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2084
|2006.05.04 18:13
|buy stop
|864
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2085
|2006.05.04 18:30
|delete
|864
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2086
|2006.05.04 18:31
|buy stop
|865
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2087
|2006.05.04 18:32
|delete
|865
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2088
|2006.05.04 18:33
|buy stop
|866
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2089
|2006.05.04 18:33
|delete
|866
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2090
|2006.05.04 18:34
|buy stop
|867
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2091
|2006.05.04 18:34
|delete
|867
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2092
|2006.05.04 18:35
|buy stop
|868
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2093
|2006.05.04 18:35
|delete
|868
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2094
|2006.05.04 18:38
|buy stop
|869
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2095
|2006.05.04 18:38
|delete
|869
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2096
|2006.05.04 18:39
|buy stop
|870
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2097
|2006.05.04 18:40
|delete
|870
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2098
|2006.05.04 18:41
|buy stop
|871
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2099
|2006.05.04 18:42
|delete
|871
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2100
|2006.05.04 18:42
|buy stop
|872
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2101
|2006.05.04 18:46
|delete
|872
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2102
|2006.05.04 18:47
|buy stop
|873
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2103
|2006.05.04 18:48
|delete
|873
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2104
|2006.05.04 18:48
|buy stop
|874
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2105
|2006.05.04 18:49
|delete
|874
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2106
|2006.05.04 18:49
|buy stop
|875
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2107
|2006.05.04 19:00
|delete
|861
|2.00
|1.8263
|1.8343
|0.0000
|2108
|2006.05.04 19:00
|sell stop
|876
|2.00
|1.8312
|1.8395
|0.0000
|2109
|2006.05.04 20:22
|delete
|875
|2.00
|1.8497
|1.8417
|0.0000
|2110
|2006.05.04 20:22
|buy stop
|877
|2.00
|1.8497
|1.8412
|0.0000
|2111
|2006.05.04 20:23
|delete
|877
|2.00
|1.8497
|1.8412
|0.0000
|2112
|2006.05.04 20:28
|buy stop
|878
|2.00
|1.8497
|1.8412
|0.0000
|2113
|2006.05.04 20:29
|delete
|878
|2.00
|1.8497
|1.8412
|0.0000
|2114
|2006.05.04 20:35
|buy stop
|879
|2.00
|1.8497
|1.8412
|0.0000
|2115
|2006.05.04 21:00
|delete
|879
|2.00
|1.8497
|1.8412
|0.0000
|2116
|2006.05.04 21:00
|buy stop
|880
|2.00
|1.8502
|1.8415
|0.0000
|2117
|2006.05.04 21:08
|delete
|880
|2.00
|1.8502
|1.8415
|0.0000
|2118
|2006.05.04 22:00
|buy stop
|881
|2.00
|1.8551
|1.8461
|0.0000
|2119
|2006.05.04 22:00
|delete
|876
|2.00
|1.8312
|1.8395
|0.0000
|2120
|2006.05.04 22:00
|sell stop
|882
|2.00
|1.8334
|1.8424
|0.0000
|2121
|2006.05.04 22:17
|delete
|881
|2.00
|1.8551
|1.8461
|0.0000
|2122
|2006.05.04 22:17
|buy stop
|883
|2.00
|1.8551
|1.8461
|0.0000
|2123
|2006.05.04 22:18
|delete
|883
|2.00
|1.8551
|1.8461
|0.0000
|2124
|2006.05.04 22:20
|buy stop
|884
|2.00
|1.8551
|1.8461
|0.0000
|2125
|2006.05.05 01:24
|delete
|884
|2.00
|1.8551
|1.8461
|0.0000
|2126
|2006.05.05 01:25
|buy stop
|885
|2.00
|1.8551
|1.8459
|0.0000
|2127
|2006.05.05 15:31
|delete
|885
|2.00
|1.8551
|1.8459
|0.0000
|2128
|2006.05.05 16:00
|buy stop
|886
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2129
|2006.05.05 16:09
|delete
|886
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2130
|2006.05.05 16:09
|buy stop
|887
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2131
|2006.05.05 16:11
|delete
|887
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2132
|2006.05.05 16:11
|buy stop
|888
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2133
|2006.05.05 16:13
|delete
|888
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2134
|2006.05.05 16:13
|buy stop
|889
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2135
|2006.05.05 16:14
|delete
|889
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2136
|2006.05.05 16:15
|buy stop
|890
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2137
|2006.05.05 16:17
|delete
|890
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2138
|2006.05.05 16:17
|buy stop
|891
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2139
|2006.05.05 16:18
|delete
|891
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2140
|2006.05.05 16:18
|buy stop
|892
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2141
|2006.05.05 16:19
|delete
|892
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2142
|2006.05.05 16:19
|buy stop
|893
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2143
|2006.05.05 16:20
|delete
|893
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2144
|2006.05.05 16:20
|buy stop
|894
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2145
|2006.05.05 16:21
|delete
|894
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2146
|2006.05.05 16:21
|buy stop
|895
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2147
|2006.05.05 16:27
|delete
|895
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2148
|2006.05.05 16:28
|buy stop
|896
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2149
|2006.05.05 16:28
|delete
|896
|2.00
|1.8599
|1.8519
|0.0000
|2150
|2006.05.05 17:00
|buy stop
|897
|2.00
|1.8626
|1.8544
|0.0000
|2151
|2006.05.05 17:02
|delete
|897
|2.00
|1.8626
|1.8544
|0.0000
|2152
|2006.05.05 17:03
|buy stop
|898
|2.00
|1.8626
|1.8544
|0.0000
|2153
|2006.05.05 17:04
|delete
|898
|2.00
|1.8626
|1.8544
|0.0000
|2154
|2006.05.05 17:05
|buy stop
|899
|2.00
|1.8626
|1.8544
|0.0000
|2155
|2006.05.08 00:18
|delete
|899
|2.00
|1.8626
|1.8544
|0.0000
|2156
|2006.05.08 01:00
|buy stop
|900
|2.00
|1.8652
|1.8569
|0.0000
|2157
|2006.05.08 11:27
|delete
|900
|2.00
|1.8652
|1.8569
|0.0000
|2158
|2006.05.08 12:00
|buy stop
|901
|2.00
|1.8690
|1.8613
|0.0000
|2159
|2006.05.08 17:00
|delete
|882
|2.00
|1.8334
|1.8424
|0.0000
|2160
|2006.05.08 17:00
|sell stop
|902
|2.00
|1.8344
|1.8419
|0.0000
|2161
|2006.05.08 18:00
|delete
|902
|2.00
|1.8344
|1.8419
|0.0000
|2162
|2006.05.08 18:00
|sell stop
|903
|2.00
|1.8352
|1.8432
|0.0000
|2163
|2006.05.08 19:00
|delete
|903
|2.00
|1.8352
|1.8432
|0.0000
|2164
|2006.05.08 19:00
|sell stop
|904
|2.00
|1.8364
|1.8444
|0.0000
|2165
|2006.05.08 20:00
|delete
|904
|2.00
|1.8364
|1.8444
|0.0000
|2166
|2006.05.08 20:00
|sell stop
|905
|2.00
|1.8381
|1.8464
|0.0000
|2167
|2006.05.08 21:00
|delete
|905
|2.00
|1.8381
|1.8464
|0.0000
|2168
|2006.05.08 21:00
|sell stop
|906
|2.00
|1.8400
|1.8480
|0.0000
|2169
|2006.05.08 23:00
|delete
|906
|2.00
|1.8400
|1.8480
|0.0000
|2170
|2006.05.08 23:00
|sell stop
|907
|2.00
|1.8415
|1.8492
|0.0000
|2171
|2006.05.09 00:00
|delete
|907
|2.00
|1.8415
|1.8492
|0.0000
|2172
|2006.05.09 00:00
|sell stop
|908
|2.00
|1.8440
|1.8517
|0.0000
|2173
|2006.05.09 01:00
|delete
|908
|2.00
|1.8440
|1.8517
|0.0000
|2174
|2006.05.09 01:00
|sell stop
|909
|2.00
|1.8461
|1.8536
|0.0000
|2175
|2006.05.09 03:00
|delete
|909
|2.00
|1.8461
|1.8536
|0.0000
|2176
|2006.05.09 03:00
|sell stop
|910
|2.00
|1.8474
|1.8549
|0.0000
|2177
|2006.05.09 04:00
|delete
|910
|2.00
|1.8474
|1.8549
|0.0000
|2178
|2006.05.09 04:00
|sell stop
|911
|2.00
|1.8475
|1.8550
|0.0000
|2179
|2006.05.09 17:36
|delete
|901
|2.00
|1.8690
|1.8613
|0.0000
|2180
|2006.05.09 17:37
|buy stop
|912
|2.00
|1.8690
|1.8627
|0.0000
|2181
|2006.05.09 17:38
|delete
|912
|2.00
|1.8690
|1.8627
|0.0000
|2182
|2006.05.09 17:38
|buy stop
|913
|2.00
|1.8690
|1.8627
|0.0000
|2183
|2006.05.09 18:00
|delete
|913
|2.00
|1.8690
|1.8627
|0.0000
|2184
|2006.05.09 18:00
|buy stop
|914
|2.00
|1.8691
|1.8626
|0.0000
|2185
|2006.05.09 23:00
|delete
|911
|2.00
|1.8475
|1.8550
|0.0000
|2186
|2006.05.09 23:00
|sell stop
|915
|2.00
|1.8514
|1.8587
|0.0000
|2187
|2006.05.10 09:51
|delete
|914
|2.00
|1.8691
|1.8626
|0.0000
|2188
|2006.05.10 10:00
|buy stop
|916
|2.00
|1.8732
|1.8660
|0.0000
|2189
|2006.05.11 16:53
|delete
|916
|2.00
|1.8732
|1.8660
|0.0000
|2190
|2006.05.11 16:58
|buy stop
|917
|2.00
|1.8732
|1.8622
|0.0000
|2191
|2006.05.11 17:00
|delete
|917
|2.00
|1.8732
|1.8622
|0.0000
|2192
|2006.05.11 17:00
|buy stop
|918
|2.00
|1.8739
|1.8624
|0.0000
|2193
|2006.05.11 17:10
|delete
|918
|2.00
|1.8739
|1.8624
|0.0000
|2194
|2006.05.11 17:10
|buy stop
|919
|2.00
|1.8739
|1.8624
|0.0000
|2195
|2006.05.11 17:11
|delete
|919
|2.00
|1.8739
|1.8624
|0.0000
|2196
|2006.05.11 18:00
|buy stop
|920
|2.00
|1.8813
|1.8698
|0.0000
|2197
|2006.05.11 18:00
|delete
|915
|2.00
|1.8514
|1.8587
|0.0000
|2198
|2006.05.11 18:00
|sell stop
|921
|2.00
|1.8516
|1.8631
|0.0000
|2199
|2006.05.11 18:36
|delete
|920
|2.00
|1.8813
|1.8698
|0.0000
|2200
|2006.05.11 18:36
|buy stop
|922
|2.00
|1.8813
|1.8698
|0.0000
|2201
|2006.05.11 18:36
|delete
|922
|2.00
|1.8813
|1.8698
|0.0000
|2202
|2006.05.11 19:00
|buy stop
|923
|2.00
|1.8859
|1.8736
|0.0000
|2203
|2006.05.11 19:00
|delete
|921
|2.00
|1.8516
|1.8631
|0.0000
|2204
|2006.05.11 19:00
|sell stop
|924
|2.00
|1.8530
|1.8653
|0.0000
|2205
|2006.05.11 19:04
|delete
|923
|2.00
|1.8859
|1.8736
|0.0000
|2206
|2006.05.11 19:05
|buy stop
|925
|2.00
|1.8859
|1.8736
|0.0000
|2207
|2006.05.11 19:53
|delete
|925
|2.00
|1.8859
|1.8736
|0.0000
|2208
|2006.05.11 19:53
|buy stop
|926
|2.00
|1.8859
|1.8736
|0.0000
|2209
|2006.05.12 02:03
|delete
|926
|2.00
|1.8859
|1.8736
|0.0000
|2210
|2006.05.12 02:04
|buy stop
|927
|2.00
|1.8859
|1.8747
|0.0000
|2211
|2006.05.12 02:04
|delete
|927
|2.00
|1.8859
|1.8747
|0.0000
|2212
|2006.05.12 02:07
|buy stop
|928
|2.00
|1.8859
|1.8747
|0.0000
|2213
|2006.05.12 02:25
|delete
|928
|2.00
|1.8859
|1.8747
|0.0000
|2214
|2006.05.12 02:26
|buy stop
|929
|2.00
|1.8859
|1.8747
|0.0000
|2215
|2006.05.12 02:27
|delete
|929
|2.00
|1.8859
|1.8747
|0.0000
|2216
|2006.05.12 02:59
|buy stop
|930
|2.00
|1.8859
|1.8747
|0.0000
|2217
|2006.05.12 03:00
|delete
|930
|2.00
|1.8859
|1.8747
|0.0000
|2218
|2006.05.12 03:00
|buy stop
|931
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2219
|2006.05.12 03:09
|delete
|931
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2220
|2006.05.12 03:12
|buy stop
|932
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2221
|2006.05.12 03:13
|delete
|932
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2222
|2006.05.12 03:14
|buy stop
|933
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2223
|2006.05.12 03:15
|delete
|933
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2224
|2006.05.12 03:17
|buy stop
|934
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2225
|2006.05.12 03:18
|delete
|934
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2226
|2006.05.12 03:20
|buy stop
|935
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2227
|2006.05.12 03:20
|delete
|935
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2228
|2006.05.12 03:21
|buy stop
|936
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2229
|2006.05.12 04:00
|delete
|936
|2.00
|1.8866
|1.8756
|0.0000
|2230
|2006.05.12 04:00
|buy stop
|937
|2.00
|1.8870
|1.8758
|0.0000
|2231
|2006.05.12 08:45
|delete
|937
|2.00
|1.8870
|1.8758
|0.0000
|2232
|2006.05.12 09:00
|buy stop
|938
|2.00
|1.8886
|1.8789
|0.0000
|2233
|2006.05.12 09:19
|delete
|938
|2.00
|1.8886
|1.8789
|0.0000
|2234
|2006.05.12 09:22
|buy stop
|939
|2.00
|1.8886
|1.8789
|0.0000
|2235
|2006.05.12 09:23
|delete
|939
|2.00
|1.8886
|1.8789
|0.0000
|2236
|2006.05.12 09:23
|buy stop
|940
|2.00
|1.8886
|1.8789
|0.0000
|2237
|2006.05.12 09:28
|delete
|940
|2.00
|1.8886
|1.8789
|0.0000
|2238
|2006.05.12 09:29
|buy stop
|941
|2.00
|1.8886
|1.8789
|0.0000
|2239
|2006.05.12 09:29
|delete
|941
|2.00
|1.8886
|1.8789
|0.0000
|2240
|2006.05.12 09:32
|buy stop
|942
|2.00
|1.8886
|1.8789
|0.0000
|2241
|2006.05.12 10:00
|delete
|942
|2.00
|1.8886
|1.8789
|0.0000
|2242
|2006.05.12 10:00
|buy stop
|943
|2.00
|1.8887
|1.8792
|0.0000
|2243
|2006.05.12 10:27
|delete
|943
|2.00
|1.8887
|1.8792
|0.0000
|2244
|2006.05.12 11:00
|buy stop
|944
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2245
|2006.05.12 11:20
|delete
|944
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2246
|2006.05.12 11:21
|buy stop
|945
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2247
|2006.05.12 11:21
|delete
|945
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2248
|2006.05.12 11:24
|buy stop
|946
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2249
|2006.05.12 11:24
|delete
|946
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2250
|2006.05.12 11:25
|buy stop
|947
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2251
|2006.05.12 11:29
|delete
|947
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2252
|2006.05.12 11:29
|buy stop
|948
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2253
|2006.05.12 11:34
|delete
|948
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2254
|2006.05.12 11:34
|buy stop
|949
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2255
|2006.05.12 11:39
|delete
|949
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2256
|2006.05.12 11:40
|buy stop
|950
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2257
|2006.05.12 11:40
|delete
|950
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2258
|2006.05.12 11:41
|buy stop
|951
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2259
|2006.05.12 11:41
|delete
|951
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2260
|2006.05.12 11:42
|buy stop
|952
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2261
|2006.05.12 11:43
|delete
|952
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2262
|2006.05.12 11:47
|buy stop
|953
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2263
|2006.05.12 11:47
|delete
|953
|2.00
|1.8916
|1.8816
|0.0000
|2264
|2006.05.12 12:00
|buy stop
|954
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2265
|2006.05.12 12:00
|delete
|954
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2266
|2006.05.12 12:04
|buy stop
|955
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2267
|2006.05.12 12:04
|delete
|955
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2268
|2006.05.12 12:07
|buy stop
|956
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2269
|2006.05.12 12:07
|delete
|956
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2270
|2006.05.12 12:09
|buy stop
|957
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2271
|2006.05.12 12:12
|delete
|957
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2272
|2006.05.12 12:13
|buy stop
|958
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2273
|2006.05.12 12:13
|delete
|958
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2274
|2006.05.12 12:14
|buy stop
|959
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2275
|2006.05.12 12:14
|delete
|959
|2.00
|1.8928
|1.8836
|0.0000
|2276
|2006.05.12 13:00
|buy stop
|960
|2.00
|1.8997
|1.8902
|0.0000
|2277
|2006.05.12 13:13
|delete
|960
|2.00
|1.8997
|1.8902
|0.0000
|2278
|2006.05.12 13:13
|buy stop
|961
|2.00
|1.8997
|1.8902
|0.0000
|2279
|2006.05.12 13:14
|delete
|961
|2.00
|1.8997
|1.8902
|0.0000
|2280
|2006.05.12 13:15
|buy stop
|962
|2.00
|1.8997
|1.8902
|0.0000
|2281
|2006.05.12 16:54
|delete
|962
|2.00
|1.8997
|1.8902
|0.0000
|2282
|2006.05.12 16:55
|buy stop
|963
|2.00
|1.8997
|1.8907
|0.0000
|2283
|2006.05.12 17:00
|delete
|963
|2.00
|1.8997
|1.8907
|0.0000
|2284
|2006.05.12 17:00
|buy stop
|964
|2.00
|1.8999
|1.8899
|0.0000
|2285
|2006.05.15 01:33
|delete
|964
|2.00
|1.8999
|1.8899
|0.0000
|2286
|2006.05.15 01:33
|buy stop
|965
|2.00
|1.8999
|1.8884
|0.0000
|2287
|2006.05.15 01:59
|delete
|965
|2.00
|1.8999
|1.8884
|0.0000
|2288
|2006.05.15 02:14
|buy stop
|966
|2.00
|1.8999
|1.8882
|0.0000
|2289
|2006.05.15 02:38
|delete
|966
|2.00
|1.8999
|1.8882
|0.0000
|2290
|2006.05.15 02:38
|buy stop
|967
|2.00
|1.8999
|1.8882
|0.0000
|2291
|2006.05.15 02:49
|delete
|967
|2.00
|1.8999
|1.8882
|0.0000
|2292
|2006.05.15 02:52
|buy stop
|968
|2.00
|1.8999
|1.8882
|0.0000
|2293
|2006.05.15 04:24
|delete
|968
|2.00
|1.8999
|1.8882
|0.0000
|2294
|2006.05.15 04:24
|buy stop
|969
|2.00
|1.8999
|1.8877
|0.0000
|2295
|2006.05.15 04:28
|delete
|969
|2.00
|1.8999
|1.8877
|0.0000
|2296
|2006.05.15 04:32
|buy stop
|970
|2.00
|1.8999
|1.8877
|0.0000
|2297
|2006.05.15 12:00
|delete
|924
|2.00
|1.8530
|1.8653
|0.0000
|2298
|2006.05.15 12:00
|sell stop
|971
|2.00
|1.8534
|1.8634
|0.0000
|2299
|2006.05.15 13:00
|delete
|971
|2.00
|1.8534
|1.8634
|0.0000
|2300
|2006.05.15 13:00
|sell stop
|972
|2.00
|1.8536
|1.8631
|0.0000
|2301
|2006.05.15 18:00
|delete
|972
|2.00
|1.8536
|1.8631
|0.0000
|2302
|2006.05.15 18:00
|sell stop
|973
|2.00
|1.8541
|1.8641
|0.0000
|2303
|2006.05.15 19:00
|delete
|973
|2.00
|1.8541
|1.8641
|0.0000
|2304
|2006.05.15 19:00
|sell stop
|974
|2.00
|1.8593
|1.8693
|0.0000
|2305
|2006.05.15 20:00
|delete
|974
|2.00
|1.8593
|1.8693
|0.0000
|2306
|2006.05.15 20:00
|sell stop
|975
|2.00
|1.8618
|1.8726
|0.0000
|2307
|2006.05.15 22:00
|delete
|975
|2.00
|1.8618
|1.8726
|0.0000
|2308
|2006.05.15 22:00
|sell stop
|976
|2.00
|1.8630
|1.8738
|0.0000
|2309
|2006.05.15 23:00
|delete
|976
|2.00
|1.8630
|1.8738
|0.0000
|2310
|2006.05.15 23:00
|sell stop
|977
|2.00
|1.8679
|1.8787
|0.0000
|2311
|2006.05.16 00:00
|delete
|977
|2.00
|1.8679
|1.8787
|0.0000
|2312
|2006.05.16 00:00
|sell stop
|978
|2.00
|1.8708
|1.8813
|0.0000
|2313
|2006.05.16 01:00
|delete
|978
|2.00
|1.8708
|1.8813
|0.0000
|2314
|2006.05.16 01:00
|sell stop
|979
|2.00
|1.8757
|1.8860
|0.0000
|2315
|2006.05.16 12:00
|delete
|979
|2.00
|1.8757
|1.8860
|0.0000
|2316
|2006.05.16 12:00
|sell stop
|980
|2.00
|1.8746
|1.8854
|0.0000
|2317
|2006.05.17 10:00
|delete
|970
|2.00
|1.8999
|1.8877
|0.0000
|2318
|2006.05.17 10:00
|buy stop
|981
|2.00
|1.8998
|1.8928
|0.0000
|2319
|2006.05.17 11:50
|delete
|981
|2.00
|1.8998
|1.8928
|0.0000
|2320
|2006.05.17 11:51
|buy stop
|982
|2.00
|1.8998
|1.8928
|0.0000
|2321
|2006.05.17 11:52
|delete
|982
|2.00
|1.8998
|1.8928
|0.0000
|2322
|2006.05.17 11:54
|buy stop
|983
|2.00
|1.8998
|1.8928
|0.0000
|2323
|2006.05.17 12:00
|delete
|983
|2.00
|1.8998
|1.8928
|0.0000
|2324
|2006.05.17 12:00
|buy stop
|984
|2.00
|1.9006
|1.8933
|0.0000
|2325
|2006.05.17 15:43
|delete
|984
|2.00
|1.9006
|1.8933
|0.0000
|2326
|2006.05.17 15:47
|buy stop
|985
|2.00
|1.9006
|1.8933
|0.0000
|2327
|2006.05.17 15:48
|delete
|985
|2.00
|1.9006
|1.8933
|0.0000
|2328
|2006.05.17 15:48
|buy stop
|986
|2.00
|1.9006
|1.8933
|0.0000
|2329
|2006.05.17 16:00
|delete
|986
|2.00
|1.9006
|1.8933
|0.0000
|2330
|2006.05.17 16:00
|buy stop
|987
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|2331
|2006.05.18 19:00
|delete
|980
|2.00
|1.8746
|1.8854
|0.0000
|2332
|2006.05.18 19:00
|sell stop
|988
|2.00
|1.8775
|1.8870
|0.0000
|2333
|2006.05.19 11:11
|delete
|988
|2.00
|1.8775
|1.8870
|0.0000
|2334
|2006.05.19 11:11
|sell stop
|989
|2.00
|1.8775
|1.8878
|0.0000
|2335
|2006.05.19 11:19
|delete
|989
|2.00
|1.8775
|1.8878
|0.0000
|2336
|2006.05.19 11:50
|sell stop
|990
|2.00
|1.8775
|1.8878
|0.0000
|2337
|2006.05.19 11:51
|delete
|990
|2.00
|1.8775
|1.8878
|0.0000
|2338
|2006.05.19 11:52
|sell stop
|991
|2.00
|1.8775
|1.8878
|0.0000
|2339
|2006.05.19 11:52
|delete
|991
|2.00
|1.8775
|1.8878
|0.0000
|2340
|2006.05.19 11:53
|sell stop
|992
|2.00
|1.8775
|1.8878
|0.0000
|2341
|2006.05.19 11:57
|delete
|992
|2.00
|1.8775
|1.8878
|0.0000
|2342
|2006.05.19 11:58
|sell stop
|993
|2.00
|1.8775
|1.8878
|0.0000
|2343
|2006.05.19 11:58
|delete
|993
|2.00
|1.8775
|1.8878
|0.0000
|2344
|2006.05.19 12:00
|sell stop
|994
|2.00
|1.8743
|1.8848
|0.0000
|2345
|2006.05.19 12:45
|delete
|994
|2.00
|1.8743
|1.8848
|0.0000
|2346
|2006.05.19 12:46
|sell stop
|995
|2.00
|1.8743
|1.8848
|0.0000
|2347
|2006.05.19 12:46
|delete
|995
|2.00
|1.8743
|1.8848
|0.0000
|2348
|2006.05.19 13:00
|sell stop
|996
|2.00
|1.8711
|1.8814
|0.0000
|2349
|2006.05.19 13:04
|delete
|996
|2.00
|1.8711
|1.8814
|0.0000
|2350
|2006.05.19 13:05
|sell stop
|997
|2.00
|1.8711
|1.8814
|0.0000
|2351
|2006.05.19 14:00
|delete
|997
|2.00
|1.8711
|1.8814
|0.0000
|2352
|2006.05.19 14:00
|sell stop
|998
|2.00
|1.8704
|1.8807
|0.0000
|2353
|2006.05.19 17:35
|delete
|998
|2.00
|1.8704
|1.8807
|0.0000
|2354
|2006.05.19 17:35
|sell stop
|999
|2.00
|1.8704
|1.8807
|0.0000
|2355
|2006.05.19 17:36
|delete
|999
|2.00
|1.8704
|1.8807
|0.0000
|2356
|2006.05.19 17:36
|sell stop
|1000
|2.00
|1.8704
|1.8807
|0.0000
|2357
|2006.05.19 17:46
|delete
|1000
|2.00
|1.8704
|1.8807
|0.0000
|2358
|2006.05.19 17:46
|sell stop
|1001
|2.00
|1.8704
|1.8807
|0.0000
|2359
|2006.05.19 18:00
|delete
|1001
|2.00
|1.8704
|1.8807
|0.0000
|2360
|2006.05.19 18:00
|sell stop
|1002
|2.00
|1.8702
|1.8812
|0.0000
|2361
|2006.05.19 23:00
|delete
|987
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|2362
|2006.05.19 23:00
|buy stop
|1003
|2.00
|1.8978
|1.8871
|0.0000
|2363
|2006.05.22 00:00
|delete
|1003
|2.00
|1.8978
|1.8871
|0.0000
|2364
|2006.05.22 00:00
|buy stop
|1004
|2.00
|1.8963
|1.8861
|0.0000
|2365
|2006.05.22 05:38
|delete
|1002
|2.00
|1.8702
|1.8812
|0.0000
|2366
|2006.05.22 05:40
|sell stop
|1005
|2.00
|1.8702
|1.8805
|0.0000
|2367
|2006.05.22 05:41
|delete
|1005
|2.00
|1.8702
|1.8805
|0.0000
|2368
|2006.05.22 05:42
|sell stop
|1006
|2.00
|1.8702
|1.8805
|0.0000
|2369
|2006.05.22 05:48
|delete
|1006
|2.00
|1.8702
|1.8805
|0.0000
|2370
|2006.05.22 06:00
|sell stop
|1007
|2.00
|1.8689
|1.8792
|0.0000
|2371
|2006.05.22 06:09
|delete
|1007
|2.00
|1.8689
|1.8792
|0.0000
|2372
|2006.05.22 06:09
|sell stop
|1008
|2.00
|1.8689
|1.8792
|0.0000
|2373
|2006.05.22 06:10
|delete
|1008
|2.00
|1.8689
|1.8792
|0.0000
|2374
|2006.05.22 06:10
|sell stop
|1009
|2.00
|1.8689
|1.8792
|0.0000
|2375
|2006.05.22 06:11
|delete
|1009
|2.00
|1.8689
|1.8792
|0.0000
|2376
|2006.05.22 06:11
|sell stop
|1010
|2.00
|1.8689
|1.8792
|0.0000
|2377
|2006.05.22 07:00
|delete
|1010
|2.00
|1.8689
|1.8792
|0.0000
|2378
|2006.05.22 07:00
|sell stop
|1011
|2.00
|1.8683
|1.8783
|0.0000
|2379
|2006.05.22 08:47
|delete
|1011
|2.00
|1.8683
|1.8783
|0.0000
|2380
|2006.05.22 08:48
|sell stop
|1012
|2.00
|1.8683
|1.8778
|0.0000
|2381
|2006.05.22 08:49
|delete
|1012
|2.00
|1.8683
|1.8778
|0.0000
|2382
|2006.05.22 08:49
|sell stop
|1013
|2.00
|1.8683
|1.8778
|0.0000
|2383
|2006.05.22 08:49
|delete
|1013
|2.00
|1.8683
|1.8778
|0.0000
|2384
|2006.05.22 08:53
|sell stop
|1014
|2.00
|1.8683
|1.8778
|0.0000
|2385
|2006.05.22 08:53
|delete
|1014
|2.00
|1.8683
|1.8778
|0.0000
|2386
|2006.05.22 08:54
|sell stop
|1015
|2.00
|1.8683
|1.8778
|0.0000
|2387
|2006.05.22 08:55
|delete
|1015
|2.00
|1.8683
|1.8778
|0.0000
|2388
|2006.05.22 08:56
|sell stop
|1016
|2.00
|1.8683
|1.8778
|0.0000
|2389
|2006.05.22 08:57
|delete
|1016
|2.00
|1.8683
|1.8778
|0.0000
|2390
|2006.05.22 09:00
|sell stop
|1017
|2.00
|1.8674
|1.8769
|0.0000
|2391
|2006.05.22 09:43
|delete
|1017
|2.00
|1.8674
|1.8769
|0.0000
|2392
|2006.05.22 10:00
|sell stop
|1018
|2.00
|1.8634
|1.8729
|0.0000
|2393
|2006.05.23 08:00
|delete
|1004
|2.00
|1.8963
|1.8861
|0.0000
|2394
|2006.05.23 08:00
|buy stop
|1019
|2.00
|1.8957
|1.8877
|0.0000
|2395
|2006.05.23 11:00
|delete
|1019
|2.00
|1.8957
|1.8877
|0.0000
|2396
|2006.05.23 11:00
|buy stop
|1020
|2.00
|1.8934
|1.8844
|0.0000
|2397
|2006.05.23 12:00
|delete
|1020
|2.00
|1.8934
|1.8844
|0.0000
|2398
|2006.05.23 12:00
|buy stop
|1021
|2.00
|1.8928
|1.8841
|0.0000
|2399
|2006.05.23 14:00
|delete
|1021
|2.00
|1.8928
|1.8841
|0.0000
|2400
|2006.05.23 14:00
|buy stop
|1022
|2.00
|1.8922
|1.8834
|0.0000
|2401
|2006.05.23 15:00
|delete
|1022
|2.00
|1.8922
|1.8834
|0.0000
|2402
|2006.05.23 15:00
|buy stop
|1023
|2.00
|1.8918
|1.8838
|0.0000
|2403
|2006.05.23 16:00
|delete
|1023
|2.00
|1.8918
|1.8838
|0.0000
|2404
|2006.05.23 16:00
|buy stop
|1024
|2.00
|1.8915
|1.8832
|0.0000
|2405
|2006.05.23 17:00
|delete
|1024
|2.00
|1.8915
|1.8832
|0.0000
|2406
|2006.05.23 17:00
|buy stop
|1025
|2.00
|1.8888
|1.8806
|0.0000
|2407
|2006.05.24 17:00
|delete
|1018
|2.00
|1.8634
|1.8729
|0.0000
|2408
|2006.05.24 17:00
|sell stop
|1026
|2.00
|1.8644
|1.8751
|0.0000
|2409
|2006.05.24 18:00
|delete
|1026
|2.00
|1.8644
|1.8751
|0.0000
|2410
|2006.05.24 18:00
|sell stop
|1027
|2.00
|1.8651
|1.8771
|0.0000
|2411
|2006.05.25 05:00
|delete
|1025
|2.00
|1.8888
|1.8806
|0.0000
|2412
|2006.05.25 05:00
|buy stop
|1028
|2.00
|1.8886
|1.8768
|0.0000
|2413
|2006.05.25 18:00
|delete
|1028
|2.00
|1.8886
|1.8768
|0.0000
|2414
|2006.05.25 18:00
|buy stop
|1029
|2.00
|1.8869
|1.8787
|0.0000
|2415
|2006.05.26 05:00
|delete
|1029
|2.00
|1.8869
|1.8787
|0.0000
|2416
|2006.05.26 05:00
|buy stop
|1030
|2.00
|1.8862
|1.8772
|0.0000
|2417
|2006.05.26 16:21
|delete
|1027
|2.00
|1.8651
|1.8771
|0.0000
|2418
|2006.05.26 16:21
|sell stop
|1031
|2.00
|1.8651
|1.8734
|0.0000
|2419
|2006.05.26 16:22
|delete
|1031
|2.00
|1.8651
|1.8734
|0.0000
|2420
|2006.05.26 17:00
|sell stop
|1032
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2421
|2006.05.26 17:17
|delete
|1032
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2422
|2006.05.26 17:22
|sell stop
|1033
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2423
|2006.05.26 17:23
|delete
|1033
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2424
|2006.05.26 17:24
|sell stop
|1034
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2425
|2006.05.26 17:24
|delete
|1034
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2426
|2006.05.26 17:25
|sell stop
|1035
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2427
|2006.05.26 17:26
|delete
|1035
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2428
|2006.05.26 17:47
|sell stop
|1036
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2429
|2006.05.26 17:48
|delete
|1036
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2430
|2006.05.26 17:54
|sell stop
|1037
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2431
|2006.05.26 17:55
|delete
|1037
|2.00
|1.8563
|1.8658
|0.0000
|2432
|2006.05.26 18:00
|sell stop
|1038
|2.00
|1.8530
|1.8625
|0.0000
|2433
|2006.05.26 23:00
|delete
|1030
|2.00
|1.8862
|1.8772
|0.0000
|2434
|2006.05.26 23:00
|buy stop
|1039
|2.00
|1.8836
|1.8744
|0.0000
|2435
|2006.05.29 00:00
|delete
|1039
|2.00
|1.8836
|1.8744
|0.0000
|2436
|2006.05.29 00:00
|buy stop
|1040
|2.00
|1.8779
|1.8689
|0.0000
|2437
|2006.05.29 01:00
|delete
|1040
|2.00
|1.8779
|1.8689
|0.0000
|2438
|2006.05.29 01:00
|buy stop
|1041
|2.00
|1.8777
|1.8689
|0.0000
|2439
|2006.05.30 08:00
|delete
|1041
|2.00
|1.8777
|1.8689
|0.0000
|2440
|2006.05.30 08:00
|buy stop
|1042
|2.00
|1.8776
|1.8719
|0.0000
|2441
|2006.05.30 09:00
|delete
|1042
|2.00
|1.8776
|1.8719
|0.0000
|2442
|2006.05.30 09:00
|buy stop
|1043
|2.00
|1.8766
|1.8709
|0.0000
|2443
|2006.05.30 10:00
|delete
|1043
|2.00
|1.8766
|1.8709
|0.0000
|2444
|2006.05.30 10:00
|buy stop
|1044
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|2445
|2006.05.30 10:03
|delete
|1044
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|2446
|2006.05.30 10:30
|buy stop
|1045
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|2447
|2006.05.30 10:34
|delete
|1045
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|2448
|2006.05.30 10:35
|buy stop
|1046
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|2449
|2006.05.30 10:35
|delete
|1046
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|2450
|2006.05.30 10:36
|buy stop
|1047
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|2451
|2006.05.30 10:36
|delete
|1047
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|2452
|2006.05.30 10:39
|buy stop
|1048
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|2453
|2006.05.30 10:40
|delete
|1048
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|2454
|2006.05.30 11:00
|buy stop
|1049
|2.00
|1.8773
|1.8708
|0.0000
|2455
|2006.05.30 12:50
|delete
|1049
|2.00
|1.8773
|1.8708
|0.0000
|2456
|2006.05.30 13:00
|buy stop
|1050
|2.00
|1.8799
|1.8729
|0.0000
|2457
|2006.05.30 13:37
|delete
|1050
|2.00
|1.8799
|1.8729
|0.0000
|2458
|2006.05.30 13:38
|buy stop
|1051
|2.00
|1.8799
|1.8729
|0.0000
|2459
|2006.05.30 13:39
|delete
|1051
|2.00
|1.8799
|1.8729
|0.0000
|2460
|2006.05.30 13:42
|buy stop
|1052
|2.00
|1.8799
|1.8729
|0.0000
|2461
|2006.05.30 14:00
|delete
|1052
|2.00
|1.8799
|1.8729
|0.0000
|2462
|2006.05.30 14:00
|buy stop
|1053
|2.00
|1.8801
|1.8731
|0.0000
|2463
|2006.05.30 16:54
|delete
|1053
|2.00
|1.8801
|1.8731
|0.0000
|2464
|2006.05.30 17:00
|buy stop
|1054
|2.00
|1.8831
|1.8741
|0.0000
|2465
|2006.05.30 17:00
|delete
|1054
|2.00
|1.8831
|1.8741
|0.0000
|2466
|2006.05.30 17:01
|buy stop
|1055
|2.00
|1.8831
|1.8741
|0.0000
|2467
|2006.05.30 17:02
|delete
|1055
|2.00
|1.8831
|1.8741
|0.0000
|2468
|2006.05.30 18:00
|buy stop
|1056
|2.00
|1.8872
|1.8777
|0.0000
|2469
|2006.05.31 01:00
|delete
|1038
|2.00
|1.8530
|1.8625
|0.0000
|2470
|2006.05.31 01:00
|sell stop
|1057
|2.00
|1.8545
|1.8650
|0.0000
|2471
|2006.05.31 02:00
|delete
|1057
|2.00
|1.8545
|1.8650
|0.0000
|2472
|2006.05.31 02:00
|sell stop
|1058
|2.00
|1.8547
|1.8647
|0.0000
|2473
|2006.05.31 04:00
|delete
|1058
|2.00
|1.8547
|1.8647
|0.0000
|2474
|2006.05.31 04:00
|sell stop
|1059
|2.00
|1.8556
|1.8651
|0.0000
|2475
|2006.05.31 06:00
|delete
|1059
|2.00
|1.8556
|1.8651
|0.0000
|2476
|2006.05.31 06:00
|sell stop
|1060
|2.00
|1.8561
|1.8651
|0.0000
|2477
|2006.05.31 09:00
|delete
|1060
|2.00
|1.8561
|1.8651
|0.0000
|2478
|2006.05.31 09:00
|sell stop
|1061
|2.00
|1.8566
|1.8651
|0.0000
|2479
|2006.06.01 03:00
|delete
|1061
|2.00
|1.8566
|1.8651
|0.0000
|2480
|2006.06.01 03:00
|sell stop
|1062
|2.00
|1.8578
|1.8666
|0.0000
|2481
|2006.06.01 05:00
|delete
|1062
|2.00
|1.8578
|1.8666
|0.0000
|2482
|2006.06.01 05:00
|sell stop
|1063
|2.00
|1.8579
|1.8671
|0.0000
|2483
|2006.06.01 11:00
|delete
|1063
|2.00
|1.8579
|1.8671
|0.0000
|2484
|2006.06.01 11:00
|sell stop
|1064
|2.00
|1.8593
|1.8673
|0.0000
|2485
|2006.06.01 12:00
|delete
|1064
|2.00
|1.8593
|1.8673
|0.0000
|2486
|2006.06.01 12:00
|sell stop
|1065
|2.00
|1.8603
|1.8683
|0.0000
|2487
|2006.06.01 15:04
|delete
|1065
|2.00
|1.8603
|1.8683
|0.0000
|2488
|2006.06.01 15:04
|sell stop
|1066
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2489
|2006.06.01 15:07
|delete
|1066
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2490
|2006.06.01 15:12
|sell stop
|1067
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2491
|2006.06.01 15:13
|delete
|1067
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2492
|2006.06.01 15:18
|sell stop
|1068
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2493
|2006.06.01 15:18
|delete
|1068
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2494
|2006.06.01 15:31
|sell stop
|1069
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2495
|2006.06.01 15:32
|delete
|1069
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2496
|2006.06.01 15:32
|sell stop
|1070
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2497
|2006.06.01 15:34
|delete
|1070
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2498
|2006.06.01 15:35
|sell stop
|1071
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2499
|2006.06.01 15:46
|delete
|1071
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2500
|2006.06.01 15:47
|sell stop
|1072
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2501
|2006.06.01 15:47
|delete
|1072
|2.00
|1.8603
|1.8678
|0.0000
|2502
|2006.06.01 16:00
|sell stop
|1073
|2.00
|1.8570
|1.8647
|0.0000
|2503
|2006.06.01 16:39
|delete
|1073
|2.00
|1.8570
|1.8647
|0.0000
|2504
|2006.06.01 16:40
|sell stop
|1074
|2.00
|1.8570
|1.8647
|0.0000
|2505
|2006.06.01 16:50
|delete
|1074
|2.00
|1.8570
|1.8647
|0.0000
|2506
|2006.06.01 16:51
|sell stop
|1075
|2.00
|1.8570
|1.8647
|0.0000
|2507
|2006.06.01 17:00
|delete
|1075
|2.00
|1.8570
|1.8647
|0.0000
|2508
|2006.06.01 17:00
|sell stop
|1076
|2.00
|1.8567
|1.8647
|0.0000
|2509
|2006.06.02 01:00
|delete
|1056
|2.00
|1.8872
|1.8777
|0.0000
|2510
|2006.06.02 01:00
|buy stop
|1077
|2.00
|1.8857
|1.8769
|0.0000
|2511
|2006.06.02 17:00
|delete
|1077
|2.00
|1.8857
|1.8769
|0.0000
|2512
|2006.06.02 17:00
|buy stop
|1078
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|2513
|2006.06.02 17:44
|delete
|1078
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|2514
|2006.06.02 17:44
|buy stop
|1079
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|2515
|2006.06.02 17:50
|delete
|1079
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|2516
|2006.06.02 17:51
|buy stop
|1080
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|2517
|2006.06.02 17:51
|delete
|1080
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|2518
|2006.06.02 17:52
|buy stop
|1081
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|2519
|2006.06.02 17:53
|delete
|1081
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|2520
|2006.06.02 17:55
|buy stop
|1082
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|2521
|2006.06.02 17:55
|delete
|1082
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|2522
|2006.06.02 18:00
|buy stop
|1083
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2523
|2006.06.02 18:00
|delete
|1083
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2524
|2006.06.02 18:01
|buy stop
|1084
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2525
|2006.06.02 18:02
|delete
|1084
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2526
|2006.06.02 18:02
|buy stop
|1085
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2527
|2006.06.02 18:03
|delete
|1085
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2528
|2006.06.02 18:04
|buy stop
|1086
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2529
|2006.06.02 18:06
|delete
|1086
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2530
|2006.06.02 18:09
|buy stop
|1087
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2531
|2006.06.02 18:40
|delete
|1087
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2532
|2006.06.02 18:41
|buy stop
|1088
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2533
|2006.06.02 19:00
|delete
|1088
|2.00
|1.8862
|1.8775
|0.0000
|2534
|2006.06.02 19:00
|buy stop
|1089
|2.00
|1.8863
|1.8773
|0.0000
|2535
|2006.06.05 10:30
|delete
|1089
|2.00
|1.8863
|1.8773
|0.0000
|2536
|2006.06.05 10:31
|buy stop
|1090
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2537
|2006.06.05 10:31
|delete
|1090
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2538
|2006.06.05 10:47
|buy stop
|1091
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2539
|2006.06.05 10:48
|delete
|1091
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2540
|2006.06.05 10:48
|buy stop
|1092
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2541
|2006.06.05 10:51
|delete
|1092
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2542
|2006.06.05 10:51
|buy stop
|1093
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2543
|2006.06.05 10:52
|delete
|1093
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2544
|2006.06.05 10:57
|buy stop
|1094
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2545
|2006.06.05 10:58
|delete
|1094
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2546
|2006.06.05 10:58
|buy stop
|1095
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2547
|2006.06.05 10:58
|delete
|1095
|2.00
|1.8863
|1.8786
|0.0000
|2548
|2006.06.05 11:00
|buy stop
|1096
|2.00
|1.8882
|1.8799
|0.0000
|2549
|2006.06.06 00:00
|delete
|1076
|2.00
|1.8567
|1.8647
|0.0000
|2550
|2006.06.06 00:00
|sell stop
|1097
|2.00
|1.8569
|1.8644
|0.0000
|2551
|2006.06.06 01:00
|delete
|1097
|2.00
|1.8569
|1.8644
|0.0000
|2552
|2006.06.06 01:00
|sell stop
|1098
|2.00
|1.8609
|1.8684
|0.0000
|2553
|2006.06.06 17:54
|delete
|1098
|2.00
|1.8609
|1.8684
|0.0000
|2554
|2006.06.06 17:55
|sell stop
|1099
|2.00
|1.8609
|1.8689
|0.0000
|2555
|2006.06.06 17:56
|delete
|1099
|2.00
|1.8609
|1.8689
|0.0000
|2556
|2006.06.06 18:00
|sell stop
|1100
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2557
|2006.06.06 18:00
|delete
|1100
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2558
|2006.06.06 18:00
|sell stop
|1101
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2559
|2006.06.06 18:05
|delete
|1101
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2560
|2006.06.06 18:06
|sell stop
|1102
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2561
|2006.06.06 18:06
|delete
|1102
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2562
|2006.06.06 18:07
|sell stop
|1103
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2563
|2006.06.06 18:08
|delete
|1103
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2564
|2006.06.06 18:09
|sell stop
|1104
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2565
|2006.06.06 18:16
|delete
|1104
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2566
|2006.06.06 18:16
|sell stop
|1105
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2567
|2006.06.06 18:19
|delete
|1105
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2568
|2006.06.06 18:20
|sell stop
|1106
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2569
|2006.06.06 19:00
|delete
|1106
|2.00
|1.8594
|1.8671
|0.0000
|2570
|2006.06.06 19:00
|sell stop
|1107
|2.00
|1.8590
|1.8668
|0.0000
|2571
|2006.06.07 09:07
|delete
|1107
|2.00
|1.8590
|1.8668
|0.0000
|2572
|2006.06.07 09:08
|sell stop
|1108
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2573
|2006.06.07 09:16
|delete
|1108
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2574
|2006.06.07 09:19
|sell stop
|1109
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2575
|2006.06.07 09:19
|delete
|1109
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2576
|2006.06.07 09:20
|sell stop
|1110
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2577
|2006.06.07 09:20
|delete
|1110
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2578
|2006.06.07 09:22
|sell stop
|1111
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2579
|2006.06.07 09:22
|delete
|1111
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2580
|2006.06.07 09:23
|sell stop
|1112
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2581
|2006.06.07 09:23
|delete
|1112
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2582
|2006.06.07 09:24
|sell stop
|1113
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2583
|2006.06.07 09:24
|delete
|1113
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2584
|2006.06.07 09:25
|sell stop
|1114
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2585
|2006.06.07 09:25
|delete
|1114
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2586
|2006.06.07 09:26
|sell stop
|1115
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2587
|2006.06.07 09:27
|delete
|1115
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2588
|2006.06.07 09:28
|sell stop
|1116
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2589
|2006.06.07 09:29
|delete
|1116
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2590
|2006.06.07 09:30
|sell stop
|1117
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2591
|2006.06.07 09:31
|delete
|1117
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2592
|2006.06.07 09:32
|sell stop
|1118
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2593
|2006.06.07 09:32
|delete
|1118
|2.00
|1.8590
|1.8660
|0.0000
|2594
|2006.06.07 10:00
|sell stop
|1119
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2595
|2006.06.07 10:34
|delete
|1119
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2596
|2006.06.07 10:36
|sell stop
|1120
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2597
|2006.06.07 10:37
|delete
|1120
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2598
|2006.06.07 10:37
|sell stop
|1121
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2599
|2006.06.07 10:38
|delete
|1121
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2600
|2006.06.07 10:39
|sell stop
|1122
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2601
|2006.06.07 10:39
|delete
|1122
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2602
|2006.06.07 10:41
|sell stop
|1123
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2603
|2006.06.07 10:41
|delete
|1123
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2604
|2006.06.07 10:44
|sell stop
|1124
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2605
|2006.06.07 10:44
|delete
|1124
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2606
|2006.06.07 10:47
|sell stop
|1125
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2607
|2006.06.07 10:48
|delete
|1125
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2608
|2006.06.07 10:49
|sell stop
|1126
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2609
|2006.06.07 10:50
|delete
|1126
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2610
|2006.06.07 10:51
|sell stop
|1127
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2611
|2006.06.07 10:51
|delete
|1127
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2612
|2006.06.07 10:52
|sell stop
|1128
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2613
|2006.06.07 11:00
|delete
|1128
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|2614
|2006.06.07 11:00
|sell stop
|1129
|2.00
|1.8550
|1.8623
|0.0000
|2615
|2006.06.07 16:45
|delete
|1129
|2.00
|1.8550
|1.8623
|0.0000
|2616
|2006.06.07 16:57
|sell stop
|1130
|2.00
|1.8550
|1.8620
|0.0000
|2617
|2006.06.07 16:58
|delete
|1130
|2.00
|1.8550
|1.8620
|0.0000
|2618
|2006.06.07 17:00
|sell stop
|1131
|2.00
|1.8529
|1.8607
|0.0000
|2619
|2006.06.07 18:00
|delete
|1096
|2.00
|1.8882
|1.8799
|0.0000
|2620
|2006.06.07 18:00
|buy stop
|1132
|2.00
|1.8867
|1.8787
|0.0000
|2621
|2006.06.07 20:00
|delete
|1132
|2.00
|1.8867
|1.8787
|0.0000
|2622
|2006.06.07 20:00
|buy stop
|1133
|2.00
|1.8866
|1.8781
|0.0000
|2623
|2006.06.07 21:00
|delete
|1133
|2.00
|1.8866
|1.8781
|0.0000
|2624
|2006.06.07 21:00
|buy stop
|1134
|2.00
|1.8857
|1.8772
|0.0000
|2625
|2006.06.07 22:00
|delete
|1134
|2.00
|1.8857
|1.8772
|0.0000
|2626
|2006.06.07 22:00
|buy stop
|1135
|2.00
|1.8844
|1.8759
|0.0000
|2627
|2006.06.07 23:00
|delete
|1135
|2.00
|1.8844
|1.8759
|0.0000
|2628
|2006.06.07 23:00
|buy stop
|1136
|2.00
|1.8817
|1.8734
|0.0000
|2629
|2006.06.08 05:00
|delete
|1136
|2.00
|1.8817
|1.8734
|0.0000
|2630
|2006.06.08 05:00
|buy stop
|1137
|2.00
|1.8775
|1.8692
|0.0000
|2631
|2006.06.08 09:35
|delete
|1131
|2.00
|1.8529
|1.8607
|0.0000
|2632
|2006.06.08 09:50
|sell stop
|1138
|2.00
|1.8529
|1.8602
|0.0000
|2633
|2006.06.08 09:52
|delete
|1138
|2.00
|1.8529
|1.8602
|0.0000
|2634
|2006.06.08 09:52
|sell stop
|1139
|2.00
|1.8529
|1.8602
|0.0000
|2635
|2006.06.08 09:53
|delete
|1139
|2.00
|1.8529
|1.8602
|0.0000
|2636
|2006.06.08 09:54
|sell stop
|1140
|2.00
|1.8529
|1.8602
|0.0000
|2637
|2006.06.08 09:55
|delete
|1140
|2.00
|1.8529
|1.8602
|0.0000
|2638
|2006.06.08 09:56
|sell stop
|1141
|2.00
|1.8529
|1.8602
|0.0000
|2639
|2006.06.08 09:57
|delete
|1141
|2.00
|1.8529
|1.8602
|0.0000
|2640
|2006.06.08 10:00
|sell stop
|1142
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2641
|2006.06.08 10:05
|delete
|1142
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2642
|2006.06.08 10:08
|sell stop
|1143
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2643
|2006.06.08 10:08
|delete
|1143
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2644
|2006.06.08 10:09
|sell stop
|1144
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2645
|2006.06.08 10:09
|delete
|1144
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2646
|2006.06.08 10:10
|sell stop
|1145
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2647
|2006.06.08 10:10
|delete
|1145
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2648
|2006.06.08 10:11
|sell stop
|1146
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2649
|2006.06.08 10:12
|delete
|1146
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2650
|2006.06.08 10:12
|sell stop
|1147
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2651
|2006.06.08 10:13
|delete
|1147
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2652
|2006.06.08 10:14
|sell stop
|1148
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2653
|2006.06.08 10:15
|delete
|1148
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2654
|2006.06.08 10:15
|sell stop
|1149
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2655
|2006.06.08 10:16
|delete
|1149
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2656
|2006.06.08 10:16
|sell stop
|1150
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2657
|2006.06.08 10:18
|delete
|1150
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2658
|2006.06.08 10:19
|sell stop
|1151
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2659
|2006.06.08 10:20
|delete
|1151
|2.00
|1.8508
|1.8583
|0.0000
|2660
|2006.06.08 11:00
|sell stop
|1152
|2.00
|1.8470
|1.8545
|0.0000
|2661
|2006.06.08 11:31
|delete
|1152
|2.00
|1.8470
|1.8545
|0.0000
|2662
|2006.06.08 11:31
|sell stop
|1153
|2.00
|1.8470
|1.8545
|0.0000
|2663
|2006.06.08 11:31
|delete
|1153
|2.00
|1.8470
|1.8545
|0.0000
|2664
|2006.06.08 11:32
|sell stop
|1154
|2.00
|1.8470
|1.8545
|0.0000
|2665
|2006.06.08 11:34
|delete
|1154
|2.00
|1.8470
|1.8545
|0.0000
|2666
|2006.06.08 11:34
|sell stop
|1155
|2.00
|1.8470
|1.8545
|0.0000
|2667
|2006.06.08 12:00
|delete
|1155
|2.00
|1.8470
|1.8545
|0.0000
|2668
|2006.06.08 12:00
|sell stop
|1156
|2.00
|1.8467
|1.8542
|0.0000
|2669
|2006.06.08 14:50
|delete
|1156
|2.00
|1.8467
|1.8542
|0.0000
|2670
|2006.06.08 14:51
|sell stop
|1157
|2.00
|1.8467
|1.8535
|0.0000
|2671
|2006.06.08 14:52
|delete
|1157
|2.00
|1.8467
|1.8535
|0.0000
|2672
|2006.06.08 14:53
|sell stop
|1158
|2.00
|1.8467
|1.8535
|0.0000
|2673
|2006.06.08 14:54
|delete
|1158
|2.00
|1.8467
|1.8535
|0.0000
|2674
|2006.06.08 14:58
|sell stop
|1159
|2.00
|1.8467
|1.8535
|0.0000
|2675
|2006.06.08 14:58
|delete
|1159
|2.00
|1.8467
|1.8535
|0.0000
|2676
|2006.06.08 15:00
|sell stop
|1160
|2.00
|1.8453
|1.8521
|0.0000
|2677
|2006.06.08 15:01
|delete
|1160
|2.00
|1.8453
|1.8521
|0.0000
|2678
|2006.06.08 15:02
|sell stop
|1161
|2.00
|1.8453
|1.8521
|0.0000
|2679
|2006.06.08 15:02
|delete
|1161
|2.00
|1.8453
|1.8521
|0.0000
|2680
|2006.06.08 16:00
|sell stop
|1162
|2.00
|1.8370
|1.8445
|0.0000
|2681
|2006.06.08 18:00
|delete
|1137
|2.00
|1.8775
|1.8692
|0.0000
|2682
|2006.06.08 18:00
|buy stop
|1163
|2.00
|1.8750
|1.8668
|0.0000
|2683
|2006.06.08 19:00
|delete
|1163
|2.00
|1.8750
|1.8668
|0.0000
|2684
|2006.06.08 19:00
|buy stop
|1164
|2.00
|1.8736
|1.8651
|0.0000
|2685
|2006.06.08 20:00
|delete
|1164
|2.00
|1.8736
|1.8651
|0.0000
|2686
|2006.06.08 20:00
|buy stop
|1165
|2.00
|1.8735
|1.8647
|0.0000
|2687
|2006.06.08 21:00
|delete
|1165
|2.00
|1.8735
|1.8647
|0.0000
|2688
|2006.06.08 21:00
|buy stop
|1166
|2.00
|1.8696
|1.8611
|0.0000
|2689
|2006.06.08 22:00
|delete
|1166
|2.00
|1.8696
|1.8611
|0.0000
|2690
|2006.06.08 22:00
|buy stop
|1167
|2.00
|1.8691
|1.8606
|0.0000
|2691
|2006.06.08 23:00
|delete
|1167
|2.00
|1.8691
|1.8606
|0.0000
|2692
|2006.06.08 23:00
|buy stop
|1168
|2.00
|1.8660
|1.8573
|0.0000
|2693
|2006.06.09 00:00
|delete
|1168
|2.00
|1.8660
|1.8573
|0.0000
|2694
|2006.06.09 00:00
|buy stop
|1169
|2.00
|1.8649
|1.8564
|0.0000
|2695
|2006.06.09 15:36
|delete
|1162
|2.00
|1.8370
|1.8445
|0.0000
|2696
|2006.06.09 15:37
|sell stop
|1170
|2.00
|1.8370
|1.8423
|0.0000
|2697
|2006.06.09 15:38
|delete
|1170
|2.00
|1.8370
|1.8423
|0.0000
|2698
|2006.06.09 15:38
|sell stop
|1171
|2.00
|1.8370
|1.8423
|0.0000
|2699
|2006.06.09 15:39
|delete
|1171
|2.00
|1.8370
|1.8423
|0.0000
|2700
|2006.06.09 15:39
|sell stop
|1172
|2.00
|1.8370
|1.8423
|0.0000
|2701
|2006.06.09 16:00
|delete
|1172
|2.00
|1.8370
|1.8423
|0.0000
|2702
|2006.06.09 16:00
|sell stop
|1173
|2.00
|1.8367
|1.8427
|0.0000
|2703
|2006.06.09 21:00
|delete
|1169
|2.00
|1.8649
|1.8564
|0.0000
|2704
|2006.06.09 21:00
|buy stop
|1174
|2.00
|1.8633
|1.8553
|0.0000
|2705
|2006.06.09 22:00
|delete
|1174
|2.00
|1.8633
|1.8553
|0.0000
|2706
|2006.06.09 22:00
|buy stop
|1175
|2.00
|1.8612
|1.8535
|0.0000
|2707
|2006.06.12 00:00
|delete
|1175
|2.00
|1.8612
|1.8535
|0.0000
|2708
|2006.06.12 00:00
|buy stop
|1176
|2.00
|1.8609
|1.8532
|0.0000
|2709
|2006.06.12 01:00
|delete
|1176
|2.00
|1.8609
|1.8532
|0.0000
|2710
|2006.06.12 01:00
|buy stop
|1177
|2.00
|1.8605
|1.8528
|0.0000
|2711
|2006.06.12 04:00
|delete
|1177
|2.00
|1.8605
|1.8528
|0.0000
|2712
|2006.06.12 04:00
|buy stop
|1178
|2.00
|1.8589
|1.8509
|0.0000
|2713
|2006.06.12 05:00
|delete
|1178
|2.00
|1.8589
|1.8509
|0.0000
|2714
|2006.06.12 05:00
|buy stop
|1179
|2.00
|1.8580
|1.8500
|0.0000
|2715
|2006.06.12 18:00
|delete
|1179
|2.00
|1.8580
|1.8500
|0.0000
|2716
|2006.06.12 18:00
|buy stop
|1180
|2.00
|1.8525
|1.8455
|0.0000
|2717
|2006.06.12 19:00
|delete
|1180
|2.00
|1.8525
|1.8455
|0.0000
|2718
|2006.06.12 19:00
|buy stop
|1181
|2.00
|1.8509
|1.8437
|0.0000
|2719
|2006.06.12 20:00
|delete
|1181
|2.00
|1.8509
|1.8437
|0.0000
|2720
|2006.06.12 20:00
|buy stop
|1182
|2.00
|1.8504
|1.8432
|0.0000
|2721
|2006.06.12 23:00
|delete
|1182
|2.00
|1.8504
|1.8432
|0.0000
|2722
|2006.06.12 23:00
|buy stop
|1183
|2.00
|1.8485
|1.8410
|0.0000
|2723
|2006.06.13 15:34
|delete
|1173
|2.00
|1.8367
|1.8427
|0.0000
|2724
|2006.06.13 15:34
|sell stop
|1184
|2.00
|1.8367
|1.8430
|0.0000
|2725
|2006.06.13 16:00
|delete
|1184
|2.00
|1.8367
|1.8430
|0.0000
|2726
|2006.06.13 16:00
|sell stop
|1185
|2.00
|1.8365
|1.8430
|0.0000
|2727
|2006.06.13 17:56
|delete
|1185
|2.00
|1.8365
|1.8430
|0.0000
|2728
|2006.06.13 17:57
|sell stop
|1186
|2.00
|1.8365
|1.8438
|0.0000
|2729
|2006.06.13 17:59
|delete
|1186
|2.00
|1.8365
|1.8438
|0.0000
|2730
|2006.06.13 18:00
|sell stop
|1187
|2.00
|1.8355
|1.8435
|0.0000
|2731
|2006.06.13 20:15
|delete
|1187
|2.00
|1.8355
|1.8435
|0.0000
|2732
|2006.06.13 21:00
|sell stop
|1188
|2.00
|1.8324
|1.8414
|0.0000
|2733
|2006.06.13 23:30
|delete
|1188
|2.00
|1.8324
|1.8414
|0.0000
|2734
|2006.06.13 23:30
|sell stop
|1189
|2.00
|1.8324
|1.8412
|0.0000
|2735
|2006.06.13 23:32
|delete
|1189
|2.00
|1.8324
|1.8412
|0.0000
|2736
|2006.06.13 23:34
|sell stop
|1190
|2.00
|1.8324
|1.8412
|0.0000
|2737
|2006.06.13 23:41
|delete
|1190
|2.00
|1.8324
|1.8412
|0.0000
|2738
|2006.06.13 23:42
|sell stop
|1191
|2.00
|1.8324
|1.8412
|0.0000
|2739
|2006.06.13 23:42
|delete
|1191
|2.00
|1.8324
|1.8412
|0.0000
|2740
|2006.06.13 23:43
|sell stop
|1192
|2.00
|1.8324
|1.8412
|0.0000
|2741
|2006.06.13 23:43
|delete
|1192
|2.00
|1.8324
|1.8412
|0.0000
|2742
|2006.06.13 23:53
|sell stop
|1193
|2.00
|1.8324
|1.8412
|0.0000
|2743
|2006.06.14 00:00
|delete
|1193
|2.00
|1.8324
|1.8412
|0.0000
|2744
|2006.06.14 00:00
|sell stop
|1194
|2.00
|1.8316
|1.8404
|0.0000
|2745
|2006.06.14 02:00
|delete
|1183
|2.00
|1.8485
|1.8410
|0.0000
|2746
|2006.06.14 02:00
|buy stop
|1195
|2.00
|1.8472
|1.8385
|0.0000
|2747
|2006.06.14 16:21
|delete
|1195
|2.00
|1.8472
|1.8385
|0.0000
|2748
|2006.06.14 16:22
|buy stop
|1196
|2.00
|1.8472
|1.8402
|0.0000
|2749
|2006.06.14 16:28
|delete
|1196
|2.00
|1.8472
|1.8402
|0.0000
|2750
|2006.06.14 17:00
|buy stop
|1197
|2.00
|1.8502
|1.8422
|0.0000
|2751
|2006.06.14 18:51
|delete
|1197
|2.00
|1.8502
|1.8422
|0.0000
|2752
|2006.06.14 18:51
|buy stop
|1198
|2.00
|1.8502
|1.8420
|0.0000
|2753
|2006.06.14 18:54
|delete
|1198
|2.00
|1.8502
|1.8420
|0.0000
|2754
|2006.06.14 18:57
|buy stop
|1199
|2.00
|1.8502
|1.8420
|0.0000
|2755
|2006.06.14 19:03
|delete
|1199
|2.00
|1.8502
|1.8420
|0.0000
|2756
|2006.06.14 19:03
|buy stop
|1200
|2.00
|1.8502
|1.8417
|0.0000
|2757
|2006.06.15 14:57
|delete
|1200
|2.00
|1.8502
|1.8417
|0.0000
|2758
|2006.06.15 14:57
|buy stop
|1201
|2.00
|1.8502
|1.8430
|0.0000
|2759
|2006.06.15 15:21
|delete
|1201
|2.00
|1.8502
|1.8430
|0.0000
|2760
|2006.06.15 15:21
|buy stop
|1202
|2.00
|1.8502
|1.8430
|0.0000
|2761
|2006.06.15 15:27
|delete
|1202
|2.00
|1.8502
|1.8430
|0.0000
|2762
|2006.06.15 15:31
|buy stop
|1203
|2.00
|1.8502
|1.8430
|0.0000
|2763
|2006.06.15 15:55
|delete
|1203
|2.00
|1.8502
|1.8430
|0.0000
|2764
|2006.06.15 15:56
|buy stop
|1204
|2.00
|1.8502
|1.8430
|0.0000
|2765
|2006.06.15 16:00
|delete
|1204
|2.00
|1.8502
|1.8430
|0.0000
|2766
|2006.06.15 16:00
|buy stop
|1205
|2.00
|1.8511
|1.8436
|0.0000
|2767
|2006.06.15 16:01
|delete
|1205
|2.00
|1.8511
|1.8436
|0.0000
|2768
|2006.06.15 17:00
|buy stop
|1206
|2.00
|1.8550
|1.8473
|0.0000
|2769
|2006.06.16 07:00
|delete
|1194
|2.00
|1.8316
|1.8404
|0.0000
|2770
|2006.06.16 07:00
|sell stop
|1207
|2.00
|1.8326
|1.8394
|0.0000
|2771
|2006.06.16 08:00
|delete
|1207
|2.00
|1.8326
|1.8394
|0.0000
|2772
|2006.06.16 08:00
|sell stop
|1208
|2.00
|1.8334
|1.8402
|0.0000
|2773
|2006.06.16 09:29
|delete
|1206
|2.00
|1.8550
|1.8473
|0.0000
|2774
|2006.06.16 09:29
|buy stop
|1209
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|2775
|2006.06.16 09:53
|delete
|1209
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|2776
|2006.06.16 09:56
|buy stop
|1210
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|2777
|2006.06.16 10:00
|delete
|1210
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|2778
|2006.06.16 10:00
|buy stop
|1211
|2.00
|1.8554
|1.8489
|0.0000
|2779
|2006.06.16 11:00
|delete
|1208
|2.00
|1.8334
|1.8402
|0.0000
|2780
|2006.06.16 11:00
|sell stop
|1212
|2.00
|1.8336
|1.8399
|0.0000
|2781
|2006.06.16 11:10
|delete
|1211
|2.00
|1.8554
|1.8489
|0.0000
|2782
|2006.06.16 11:21
|buy stop
|1213
|2.00
|1.8554
|1.8491
|0.0000
|2783
|2006.06.16 11:21
|delete
|1213
|2.00
|1.8554
|1.8491
|0.0000
|2784
|2006.06.16 11:23
|buy stop
|1214
|2.00
|1.8554
|1.8491
|0.0000
|2785
|2006.06.16 11:53
|delete
|1214
|2.00
|1.8554
|1.8491
|0.0000
|2786
|2006.06.16 11:53
|buy stop
|1215
|2.00
|1.8554
|1.8491
|0.0000
|2787
|2006.06.16 12:00
|delete
|1215
|2.00
|1.8554
|1.8491
|0.0000
|2788
|2006.06.16 12:00
|buy stop
|1216
|2.00
|1.8562
|1.8502
|0.0000
|2789
|2006.06.16 12:00
|delete
|1212
|2.00
|1.8336
|1.8399
|0.0000
|2790
|2006.06.16 12:00
|sell stop
|1217
|2.00
|1.8343
|1.8403
|0.0000
|2791
|2006.06.16 14:00
|delete
|1217
|2.00
|1.8343
|1.8403
|0.0000
|2792
|2006.06.16 14:00
|sell stop
|1218
|2.00
|1.8346
|1.8399
|0.0000
|2793
|2006.06.16 15:00
|delete
|1218
|2.00
|1.8346
|1.8399
|0.0000
|2794
|2006.06.16 15:00
|sell stop
|1219
|2.00
|1.8356
|1.8408
|0.0000
|2795
|2006.06.16 23:00
|delete
|1219
|2.00
|1.8356
|1.8408
|0.0000
|2796
|2006.06.16 23:00
|sell stop
|1220
|2.00
|1.8357
|1.8422
|0.0000
|2797
|2006.06.19 00:00
|delete
|1220
|2.00
|1.8357
|1.8422
|0.0000
|2798
|2006.06.19 00:00
|sell stop
|1221
|2.00
|1.8406
|1.8469
|0.0000
|2799
|2006.06.19 07:00
|delete
|1221
|2.00
|1.8406
|1.8469
|0.0000
|2800
|2006.06.19 07:00
|sell stop
|1222
|2.00
|1.8418
|1.8493
|0.0000
|2801
|2006.06.19 16:01
|delete
|1222
|2.00
|1.8418
|1.8493
|0.0000
|2802
|2006.06.19 16:02
|sell stop
|1223
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2803
|2006.06.19 16:02
|delete
|1223
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2804
|2006.06.19 16:03
|sell stop
|1224
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2805
|2006.06.19 16:03
|delete
|1224
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2806
|2006.06.19 16:04
|sell stop
|1225
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2807
|2006.06.19 16:05
|delete
|1225
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2808
|2006.06.19 16:05
|sell stop
|1226
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2809
|2006.06.19 16:06
|delete
|1226
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2810
|2006.06.19 16:23
|sell stop
|1227
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2811
|2006.06.19 16:23
|delete
|1227
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2812
|2006.06.19 16:24
|sell stop
|1228
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2813
|2006.06.19 16:26
|delete
|1228
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2814
|2006.06.19 16:26
|sell stop
|1229
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2815
|2006.06.19 16:27
|delete
|1229
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2816
|2006.06.19 16:27
|sell stop
|1230
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2817
|2006.06.19 16:29
|delete
|1230
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2818
|2006.06.19 16:30
|sell stop
|1231
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2819
|2006.06.19 16:30
|delete
|1231
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2820
|2006.06.19 16:31
|sell stop
|1232
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2821
|2006.06.19 16:31
|delete
|1232
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2822
|2006.06.19 16:44
|sell stop
|1233
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2823
|2006.06.19 16:44
|delete
|1233
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2824
|2006.06.19 16:46
|sell stop
|1234
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2825
|2006.06.19 16:46
|delete
|1234
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2826
|2006.06.19 16:48
|sell stop
|1235
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2827
|2006.06.19 16:48
|delete
|1235
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2828
|2006.06.19 17:00
|sell stop
|1236
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2829
|2006.06.19 17:04
|delete
|1236
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2830
|2006.06.19 17:05
|sell stop
|1237
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2831
|2006.06.19 17:06
|delete
|1237
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2832
|2006.06.19 17:06
|sell stop
|1238
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2833
|2006.06.19 17:07
|delete
|1238
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2834
|2006.06.19 17:08
|sell stop
|1239
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2835
|2006.06.19 17:08
|delete
|1239
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2836
|2006.06.19 17:09
|sell stop
|1240
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2837
|2006.06.19 17:09
|delete
|1240
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2838
|2006.06.19 17:34
|sell stop
|1241
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2839
|2006.06.19 17:34
|delete
|1241
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|2840
|2006.06.19 18:00
|sell stop
|1242
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|2841
|2006.06.19 18:30
|delete
|1242
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|2842
|2006.06.19 18:30
|sell stop
|1243
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|2843
|2006.06.19 18:31
|delete
|1243
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|2844
|2006.06.19 18:33
|sell stop
|1244
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|2845
|2006.06.19 18:34
|delete
|1244
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|2846
|2006.06.19 18:35
|sell stop
|1245
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|2847
|2006.06.19 18:36
|delete
|1245
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|2848
|2006.06.19 18:37
|sell stop
|1246
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|2849
|2006.06.19 19:00
|delete
|1246
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|2850
|2006.06.19 19:00
|sell stop
|1247
|2.00
|1.8368
|1.8446
|0.0000
|2851
|2006.06.20 19:00
|delete
|1216
|2.00
|1.8562
|1.8502
|0.0000
|2852
|2006.06.20 19:00
|buy stop
|1248
|2.00
|1.8550
|1.8490
|0.0000
|2853
|2006.06.20 20:00
|delete
|1248
|2.00
|1.8550
|1.8490
|0.0000
|2854
|2006.06.20 20:00
|buy stop
|1249
|2.00
|1.8548
|1.8486
|0.0000
|2855
|2006.06.20 21:00
|delete
|1249
|2.00
|1.8548
|1.8486
|0.0000
|2856
|2006.06.20 21:00
|buy stop
|1250
|2.00
|1.8547
|1.8482
|0.0000
|2857
|2006.06.20 23:00
|delete
|1250
|2.00
|1.8547
|1.8482
|0.0000
|2858
|2006.06.20 23:00
|buy stop
|1251
|2.00
|1.8537
|1.8469
|0.0000
|2859
|2006.06.21 00:00
|delete
|1251
|2.00
|1.8537
|1.8469
|0.0000
|2860
|2006.06.21 00:00
|buy stop
|1252
|2.00
|1.8533
|1.8468
|0.0000
|2861
|2006.06.21 09:00
|delete
|1252
|2.00
|1.8533
|1.8468
|0.0000
|2862
|2006.06.21 09:00
|buy stop
|1253
|2.00
|1.8530
|1.8473
|0.0000
|2863
|2006.06.21 10:00
|delete
|1253
|2.00
|1.8530
|1.8473
|0.0000
|2864
|2006.06.21 10:00
|buy stop
|1254
|2.00
|1.8521
|1.8466
|0.0000
|2865
|2006.06.21 11:00
|delete
|1254
|2.00
|1.8521
|1.8466
|0.0000
|2866
|2006.06.21 11:00
|buy stop
|1255
|2.00
|1.8486
|1.8431
|0.0000
|2867
|2006.06.21 22:00
|delete
|1255
|2.00
|1.8486
|1.8431
|0.0000
|2868
|2006.06.21 22:00
|buy stop
|1256
|2.00
|1.8477
|1.8420
|0.0000
|2869
|2006.06.22 02:00
|delete
|1247
|2.00
|1.8368
|1.8446
|0.0000
|2870
|2006.06.22 02:00
|sell stop
|1257
|2.00
|1.8369
|1.8424
|0.0000
|2871
|2006.06.22 13:16
|delete
|1257
|2.00
|1.8369
|1.8424
|0.0000
|2872
|2006.06.22 14:00
|sell stop
|1258
|2.00
|1.8304
|1.8367
|0.0000
|2873
|2006.06.22 14:21
|delete
|1258
|2.00
|1.8304
|1.8367
|0.0000
|2874
|2006.06.22 14:24
|sell stop
|1259
|2.00
|1.8304
|1.8367
|0.0000
|2875
|2006.06.22 15:00
|delete
|1259
|2.00
|1.8304
|1.8367
|0.0000
|2876
|2006.06.22 15:00
|sell stop
|1260
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2877
|2006.06.22 15:07
|delete
|1260
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2878
|2006.06.22 15:07
|sell stop
|1261
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2879
|2006.06.22 15:08
|delete
|1261
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2880
|2006.06.22 15:15
|sell stop
|1262
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2881
|2006.06.22 15:27
|delete
|1262
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2882
|2006.06.22 15:31
|sell stop
|1263
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2883
|2006.06.22 15:32
|delete
|1263
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2884
|2006.06.22 15:33
|sell stop
|1264
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2885
|2006.06.22 15:33
|delete
|1264
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2886
|2006.06.22 15:35
|sell stop
|1265
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2887
|2006.06.22 15:36
|delete
|1265
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2888
|2006.06.22 15:37
|sell stop
|1266
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2889
|2006.06.22 15:37
|delete
|1266
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2890
|2006.06.22 15:38
|sell stop
|1267
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2891
|2006.06.22 15:42
|delete
|1267
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2892
|2006.06.22 15:42
|sell stop
|1268
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2893
|2006.06.22 15:43
|delete
|1268
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2894
|2006.06.22 15:43
|sell stop
|1269
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2895
|2006.06.22 16:00
|delete
|1269
|2.00
|1.8302
|1.8365
|0.0000
|2896
|2006.06.22 16:00
|sell stop
|1270
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2897
|2006.06.22 16:17
|delete
|1270
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2898
|2006.06.22 16:17
|sell stop
|1271
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2899
|2006.06.22 16:18
|delete
|1271
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2900
|2006.06.22 16:37
|sell stop
|1272
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2901
|2006.06.22 16:37
|delete
|1272
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2902
|2006.06.22 16:38
|sell stop
|1273
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2903
|2006.06.22 16:38
|delete
|1273
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2904
|2006.06.22 16:39
|sell stop
|1274
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2905
|2006.06.22 16:39
|delete
|1274
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2906
|2006.06.22 16:40
|sell stop
|1275
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2907
|2006.06.22 16:40
|delete
|1275
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2908
|2006.06.22 16:41
|sell stop
|1276
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2909
|2006.06.22 16:41
|delete
|1276
|2.00
|1.8290
|1.8353
|0.0000
|2910
|2006.06.22 17:00
|sell stop
|1277
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2911
|2006.06.22 17:14
|delete
|1277
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2912
|2006.06.22 17:14
|sell stop
|1278
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2913
|2006.06.22 17:15
|delete
|1278
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2914
|2006.06.22 17:15
|sell stop
|1279
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2915
|2006.06.22 17:20
|delete
|1279
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2916
|2006.06.22 17:30
|sell stop
|1280
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2917
|2006.06.22 17:31
|delete
|1280
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2918
|2006.06.22 17:32
|sell stop
|1281
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2919
|2006.06.22 17:32
|delete
|1281
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2920
|2006.06.22 17:35
|sell stop
|1282
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2921
|2006.06.22 17:37
|delete
|1282
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2922
|2006.06.22 17:38
|sell stop
|1283
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2923
|2006.06.22 18:00
|delete
|1283
|2.00
|1.8271
|1.8339
|0.0000
|2924
|2006.06.22 18:00
|sell stop
|1284
|2.00
|1.8263
|1.8331
|0.0000
|2925
|2006.06.23 10:46
|delete
|1284
|2.00
|1.8263
|1.8331
|0.0000
|2926
|2006.06.23 10:47
|sell stop
|1285
|2.00
|1.8263
|1.8321
|0.0000
|2927
|2006.06.23 10:48
|delete
|1285
|2.00
|1.8263
|1.8321
|0.0000
|2928
|2006.06.23 10:48
|sell stop
|1286
|2.00
|1.8263
|1.8321
|0.0000
|2929
|2006.06.23 10:52
|delete
|1286
|2.00
|1.8263
|1.8321
|0.0000
|2930
|2006.06.23 10:52
|sell stop
|1287
|2.00
|1.8263
|1.8321
|0.0000
|2931
|2006.06.23 10:53
|delete
|1287
|2.00
|1.8263
|1.8321
|0.0000
|2932
|2006.06.23 10:53
|sell stop
|1288
|2.00
|1.8263
|1.8321
|0.0000
|2933
|2006.06.23 10:55
|delete
|1288
|2.00
|1.8263
|1.8321
|0.0000
|2934
|2006.06.23 10:55
|sell stop
|1289
|2.00
|1.8263
|1.8321
|0.0000
|2935
|2006.06.23 11:00
|delete
|1289
|2.00
|1.8263
|1.8321
|0.0000
|2936
|2006.06.23 11:00
|sell stop
|1290
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2937
|2006.06.23 11:12
|delete
|1290
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2938
|2006.06.23 11:13
|sell stop
|1291
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2939
|2006.06.23 11:13
|delete
|1291
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2940
|2006.06.23 11:14
|sell stop
|1292
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2941
|2006.06.23 11:14
|delete
|1292
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2942
|2006.06.23 11:15
|sell stop
|1293
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2943
|2006.06.23 11:40
|delete
|1293
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2944
|2006.06.23 11:41
|sell stop
|1294
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2945
|2006.06.23 11:41
|delete
|1294
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2946
|2006.06.23 11:44
|sell stop
|1295
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2947
|2006.06.23 11:44
|delete
|1295
|2.00
|1.8261
|1.8321
|0.0000
|2948
|2006.06.23 12:00
|sell stop
|1296
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2949
|2006.06.23 12:40
|delete
|1296
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2950
|2006.06.23 12:41
|sell stop
|1297
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2951
|2006.06.23 12:41
|delete
|1297
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2952
|2006.06.23 12:43
|sell stop
|1298
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2953
|2006.06.23 12:45
|delete
|1298
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2954
|2006.06.23 12:45
|sell stop
|1299
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2955
|2006.06.23 12:50
|delete
|1299
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2956
|2006.06.23 12:53
|sell stop
|1300
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2957
|2006.06.23 12:53
|delete
|1300
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2958
|2006.06.23 12:54
|sell stop
|1301
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2959
|2006.06.23 12:54
|delete
|1301
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2960
|2006.06.23 12:55
|sell stop
|1302
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2961
|2006.06.23 12:55
|delete
|1302
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2962
|2006.06.23 12:56
|sell stop
|1303
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2963
|2006.06.23 12:57
|delete
|1303
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2964
|2006.06.23 12:59
|sell stop
|1304
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2965
|2006.06.23 12:59
|delete
|1304
|2.00
|1.8232
|1.8292
|0.0000
|2966
|2006.06.23 13:00
|sell stop
|1305
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2967
|2006.06.23 13:09
|delete
|1305
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2968
|2006.06.23 13:10
|sell stop
|1306
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2969
|2006.06.23 13:11
|delete
|1306
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2970
|2006.06.23 13:11
|sell stop
|1307
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2971
|2006.06.23 13:11
|delete
|1307
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2972
|2006.06.23 13:26
|sell stop
|1308
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2973
|2006.06.23 13:27
|delete
|1308
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2974
|2006.06.23 13:27
|sell stop
|1309
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2975
|2006.06.23 13:27
|delete
|1309
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2976
|2006.06.23 13:28
|sell stop
|1310
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2977
|2006.06.23 13:29
|delete
|1310
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2978
|2006.06.23 13:30
|sell stop
|1311
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2979
|2006.06.23 13:30
|delete
|1311
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2980
|2006.06.23 13:31
|sell stop
|1312
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2981
|2006.06.23 13:31
|delete
|1312
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2982
|2006.06.23 13:32
|sell stop
|1313
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2983
|2006.06.23 13:33
|delete
|1313
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2984
|2006.06.23 13:33
|sell stop
|1314
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2985
|2006.06.23 13:34
|delete
|1314
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2986
|2006.06.23 13:35
|sell stop
|1315
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2987
|2006.06.23 13:38
|delete
|1315
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2988
|2006.06.23 13:38
|sell stop
|1316
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2989
|2006.06.23 13:41
|delete
|1316
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2990
|2006.06.23 13:45
|sell stop
|1317
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2991
|2006.06.23 13:45
|delete
|1317
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2992
|2006.06.23 13:46
|sell stop
|1318
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2993
|2006.06.23 13:46
|delete
|1318
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2994
|2006.06.23 13:47
|sell stop
|1319
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2995
|2006.06.23 13:47
|delete
|1319
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2996
|2006.06.23 13:48
|sell stop
|1320
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2997
|2006.06.23 13:48
|delete
|1320
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2998
|2006.06.23 13:49
|sell stop
|1321
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|2999
|2006.06.23 13:49
|delete
|1321
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|3000
|2006.06.23 13:51
|sell stop
|1322
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|3001
|2006.06.23 13:51
|delete
|1322
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|3002
|2006.06.23 13:53
|sell stop
|1323
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|3003
|2006.06.23 13:53
|delete
|1323
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|3004
|2006.06.23 13:55
|sell stop
|1324
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|3005
|2006.06.23 13:55
|delete
|1324
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|3006
|2006.06.23 13:56
|sell stop
|1325
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|3007
|2006.06.23 13:56
|delete
|1325
|2.00
|1.8224
|1.8284
|0.0000
|3008
|2006.06.23 14:00
|delete
|1256
|2.00
|1.8477
|1.8420
|0.0000
|3009
|2006.06.23 14:00
|buy stop
|1326
|2.00
|1.8471
|1.8414
|0.0000
|3010
|2006.06.23 14:00
|sell stop
|1327
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3011
|2006.06.23 14:04
|delete
|1327
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3012
|2006.06.23 14:05
|sell stop
|1328
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3013
|2006.06.23 14:18
|delete
|1328
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3014
|2006.06.23 14:19
|sell stop
|1329
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3015
|2006.06.23 14:20
|delete
|1329
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3016
|2006.06.23 14:20
|sell stop
|1330
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3017
|2006.06.23 14:21
|delete
|1330
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3018
|2006.06.23 14:21
|sell stop
|1331
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3019
|2006.06.23 14:23
|delete
|1331
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3020
|2006.06.23 14:23
|sell stop
|1332
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3021
|2006.06.23 14:24
|delete
|1332
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3022
|2006.06.23 14:24
|sell stop
|1333
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3023
|2006.06.23 14:25
|delete
|1333
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3024
|2006.06.23 14:25
|sell stop
|1334
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3025
|2006.06.23 14:26
|delete
|1334
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3026
|2006.06.23 14:27
|sell stop
|1335
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3027
|2006.06.23 14:30
|delete
|1335
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3028
|2006.06.23 14:30
|sell stop
|1336
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3029
|2006.06.23 14:32
|delete
|1336
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3030
|2006.06.23 14:32
|sell stop
|1337
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3031
|2006.06.23 14:34
|delete
|1337
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3032
|2006.06.23 14:35
|sell stop
|1338
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3033
|2006.06.23 14:43
|delete
|1338
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3034
|2006.06.23 14:44
|sell stop
|1339
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3035
|2006.06.23 14:45
|delete
|1339
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3036
|2006.06.23 14:45
|sell stop
|1340
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3037
|2006.06.23 14:46
|delete
|1340
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3038
|2006.06.23 14:46
|sell stop
|1341
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3039
|2006.06.23 14:47
|delete
|1341
|2.00
|1.8213
|1.8270
|0.0000
|3040
|2006.06.23 15:00
|delete
|1326
|2.00
|1.8471
|1.8414
|0.0000
|3041
|2006.06.23 15:00
|buy stop
|1342
|2.00
|1.8470
|1.8410
|0.0000
|3042
|2006.06.23 15:00
|sell stop
|1343
|2.00
|1.8174
|1.8234
|0.0000
|3043
|2006.06.23 15:11
|delete
|1343
|2.00
|1.8174
|1.8234
|0.0000
|3044
|2006.06.23 15:34
|sell stop
|1344
|2.00
|1.8174
|1.8234
|0.0000
|3045
|2006.06.23 15:34
|delete
|1344
|2.00
|1.8174
|1.8234
|0.0000
|3046
|2006.06.23 16:00
|sell stop
|1345
|2.00
|1.8126
|1.8189
|0.0000
|3047
|2006.06.26 15:00
|delete
|1342
|2.00
|1.8470
|1.8410
|0.0000
|3048
|2006.06.26 15:00
|buy stop
|1346
|2.00
|1.8469
|1.8412
|0.0000
|3049
|2006.06.26 17:00
|delete
|1346
|2.00
|1.8469
|1.8412
|0.0000
|3050
|2006.06.26 17:00
|buy stop
|1347
|2.00
|1.8465
|1.8405
|0.0000
|3051
|2006.06.26 18:00
|delete
|1347
|2.00
|1.8465
|1.8405
|0.0000
|3052
|2006.06.26 18:00
|buy stop
|1348
|2.00
|1.8423
|1.8363
|0.0000
|3053
|2006.06.26 19:00
|delete
|1348
|2.00
|1.8423
|1.8363
|0.0000
|3054
|2006.06.26 19:00
|buy stop
|1349
|2.00
|1.8404
|1.8342
|0.0000
|3055
|2006.06.26 20:00
|delete
|1349
|2.00
|1.8404
|1.8342
|0.0000
|3056
|2006.06.26 20:00
|buy stop
|1350
|2.00
|1.8397
|1.8330
|0.0000
|3057
|2006.06.26 21:00
|delete
|1350
|2.00
|1.8397
|1.8330
|0.0000
|3058
|2006.06.26 21:00
|buy stop
|1351
|2.00
|1.8328
|1.8258
|0.0000
|3059
|2006.06.26 22:00
|delete
|1351
|2.00
|1.8328
|1.8258
|0.0000
|3060
|2006.06.26 22:00
|buy stop
|1352
|2.00
|1.8326
|1.8259
|0.0000
|3061
|2006.06.26 23:00
|delete
|1352
|2.00
|1.8326
|1.8259
|0.0000
|3062
|2006.06.26 23:00
|buy stop
|1353
|2.00
|1.8318
|1.8250
|0.0000
|3063
|2006.06.27 02:00
|delete
|1353
|2.00
|1.8318
|1.8250
|0.0000
|3064
|2006.06.27 02:00
|buy stop
|1354
|2.00
|1.8315
|1.8248
|0.0000
|3065
|2006.06.27 17:00
|delete
|1354
|2.00
|1.8315
|1.8248
|0.0000
|3066
|2006.06.27 17:00
|buy stop
|1355
|2.00
|1.8296
|1.8236
|0.0000
|3067
|2006.06.27 18:00
|delete
|1355
|2.00
|1.8296
|1.8236
|0.0000
|3068
|2006.06.27 18:00
|buy stop
|1356
|2.00
|1.8276
|1.8211
|0.0000
|3069
|2006.06.27 19:00
|delete
|1356
|2.00
|1.8276
|1.8211
|0.0000
|3070
|2006.06.27 19:00
|buy stop
|1357
|2.00
|1.8266
|1.8201
|0.0000
|3071
|2006.06.27 23:00
|delete
|1345
|2.00
|1.8126
|1.8189
|0.0000
|3072
|2006.06.27 23:00
|sell stop
|1358
|2.00
|1.8154
|1.8219
|0.0000
|3073
|2006.06.28 00:00
|delete
|1358
|2.00
|1.8154
|1.8219
|0.0000
|3074
|2006.06.28 00:00
|sell stop
|1359
|2.00
|1.8162
|1.8225
|0.0000
|3075
|2006.06.28 11:39
|delete
|1359
|2.00
|1.8162
|1.8225
|0.0000
|3076
|2006.06.28 11:39
|sell stop
|1360
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3077
|2006.06.28 11:40
|delete
|1360
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3078
|2006.06.28 11:40
|sell stop
|1361
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3079
|2006.06.28 11:41
|delete
|1361
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3080
|2006.06.28 11:42
|sell stop
|1362
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3081
|2006.06.28 11:43
|delete
|1362
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3082
|2006.06.28 11:43
|sell stop
|1363
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3083
|2006.06.28 11:44
|delete
|1363
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3084
|2006.06.28 11:44
|sell stop
|1364
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3085
|2006.06.28 11:45
|delete
|1364
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3086
|2006.06.28 11:45
|sell stop
|1365
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3087
|2006.06.28 12:00
|delete
|1365
|2.00
|1.8162
|1.8215
|0.0000
|3088
|2006.06.28 12:00
|sell stop
|1366
|2.00
|1.8160
|1.8212
|0.0000
|3089
|2006.06.28 17:35
|delete
|1366
|2.00
|1.8160
|1.8212
|0.0000
|3090
|2006.06.28 17:59
|sell stop
|1367
|2.00
|1.8160
|1.8210
|0.0000
|3091
|2006.06.28 18:00
|delete
|1367
|2.00
|1.8160
|1.8210
|0.0000
|3092
|2006.06.28 18:00
|sell stop
|1368
|2.00
|1.8142
|1.8197
|0.0000
|3093
|2006.06.29 11:24
|delete
|1368
|2.00
|1.8142
|1.8197
|0.0000
|3094
|2006.06.29 11:24
|sell stop
|1369
|2.00
|1.8142
|1.8192
|0.0000
|3095
|2006.06.29 11:25
|delete
|1369
|2.00
|1.8142
|1.8192
|0.0000
|3096
|2006.06.29 11:25
|sell stop
|1370
|2.00
|1.8142
|1.8192
|0.0000
|3097
|2006.06.29 11:30
|delete
|1370
|2.00
|1.8142
|1.8192
|0.0000
|3098
|2006.06.29 11:32
|sell stop
|1371
|2.00
|1.8142
|1.8192
|0.0000
|3099
|2006.06.29 12:00
|delete
|1357
|2.00
|1.8266
|1.8201
|0.0000
|3100
|2006.06.29 12:00
|buy stop
|1372
|2.00
|1.8264
|1.8214
|0.0000
|3101
|2006.06.29 12:00
|delete
|1371
|2.00
|1.8142
|1.8192
|0.0000
|3102
|2006.06.29 12:00
|sell stop
|1373
|2.00
|1.8139
|1.8189
|0.0000
|3103
|2006.06.29 12:46
|delete
|1373
|2.00
|1.8139
|1.8189
|0.0000
|3104
|2006.06.29 13:00
|sell stop
|1374
|2.00
|1.8112
|1.8164
|0.0000
|3105
|2006.06.29 14:19
|delete
|1374
|2.00
|1.8112
|1.8164
|0.0000
|3106
|2006.06.29 14:24
|sell stop
|1375
|2.00
|1.8112
|1.8162
|0.0000
|3107
|2006.06.29 14:24
|delete
|1375
|2.00
|1.8112
|1.8162
|0.0000
|3108
|2006.06.29 14:27
|sell stop
|1376
|2.00
|1.8112
|1.8162
|0.0000
|3109
|2006.06.29 14:31
|delete
|1376
|2.00
|1.8112
|1.8162
|0.0000
|3110
|2006.06.29 14:31
|sell stop
|1377
|2.00
|1.8112
|1.8162
|0.0000
|3111
|2006.06.29 15:00
|delete
|1377
|2.00
|1.8112
|1.8162
|0.0000
|3112
|2006.06.29 15:00
|sell stop
|1378
|2.00
|1.8103
|1.8153
|0.0000
|3113
|2006.06.29 18:43
|delete
|1378
|2.00
|1.8103
|1.8153
|0.0000
|3114
|2006.06.29 18:44
|sell stop
|1379
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3115
|2006.06.29 18:44
|delete
|1379
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3116
|2006.06.29 18:46
|sell stop
|1380
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3117
|2006.06.29 18:48
|delete
|1380
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3118
|2006.06.29 18:49
|sell stop
|1381
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3119
|2006.06.29 18:50
|delete
|1381
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3120
|2006.06.29 18:51
|sell stop
|1382
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3121
|2006.06.29 18:51
|delete
|1382
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3122
|2006.06.29 18:52
|sell stop
|1383
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3123
|2006.06.29 18:52
|delete
|1383
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3124
|2006.06.29 18:58
|sell stop
|1384
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3125
|2006.06.29 18:58
|delete
|1384
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3126
|2006.06.29 18:59
|sell stop
|1385
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3127
|2006.06.29 18:59
|delete
|1385
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3128
|2006.06.29 18:59
|sell stop
|1386
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3129
|2006.06.29 19:00
|delete
|1386
|2.00
|1.8103
|1.8156
|0.0000
|3130
|2006.06.29 19:00
|sell stop
|1387
|2.00
|1.8096
|1.8151
|0.0000
|3131
|2006.06.29 20:38
|delete
|1387
|2.00
|1.8096
|1.8151
|0.0000
|3132
|2006.06.29 20:42
|sell stop
|1388
|2.00
|1.8096
|1.8154
|0.0000
|3133
|2006.06.29 20:42
|delete
|1388
|2.00
|1.8096
|1.8154
|0.0000
|3134
|2006.06.29 20:43
|sell stop
|1389
|2.00
|1.8096
|1.8154
|0.0000
|3135
|2006.06.29 20:43
|delete
|1389
|2.00
|1.8096
|1.8154
|0.0000
|3136
|2006.06.29 20:44
|sell stop
|1390
|2.00
|1.8096
|1.8154
|0.0000
|3137
|2006.06.29 20:53
|delete
|1390
|2.00
|1.8096
|1.8154
|0.0000
|3138
|2006.06.29 20:54
|sell stop
|1391
|2.00
|1.8096
|1.8154
|0.0000
|3139
|2006.06.29 20:54
|delete
|1391
|2.00
|1.8096
|1.8154
|0.0000
|3140
|2006.06.29 20:55
|sell stop
|1392
|2.00
|1.8096
|1.8154
|0.0000
|3141
|2006.06.29 21:00
|delete
|1392
|2.00
|1.8096
|1.8154
|0.0000
|3142
|2006.06.29 21:00
|sell stop
|1393
|2.00
|1.8091
|1.8148
|0.0000
|3143
|2006.06.29 21:36
|delete
|1372
|2.00
|1.8264
|1.8214
|0.0000
|3144
|2006.06.29 21:39
|buy stop
|1394
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3145
|2006.06.29 21:40
|delete
|1394
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3146
|2006.06.29 21:41
|buy stop
|1395
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3147
|2006.06.29 21:42
|delete
|1395
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3148
|2006.06.29 21:43
|buy stop
|1396
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3149
|2006.06.29 21:43
|delete
|1396
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3150
|2006.06.29 21:44
|buy stop
|1397
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3151
|2006.06.29 21:44
|delete
|1397
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3152
|2006.06.29 21:45
|buy stop
|1398
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3153
|2006.06.29 21:45
|delete
|1398
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3154
|2006.06.29 21:46
|buy stop
|1399
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3155
|2006.06.29 21:47
|delete
|1399
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3156
|2006.06.29 21:48
|buy stop
|1400
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3157
|2006.06.29 21:48
|delete
|1400
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|3158
|2006.06.29 22:01
|buy stop
|1401
|2.00
|1.8301
|1.8218
|0.0000
|3159
|2006.06.29 22:04
|delete
|1401
|2.00
|1.8301
|1.8218
|0.0000
|3160
|2006.06.29 22:04
|buy stop
|1402
|2.00
|1.8301
|1.8218
|0.0000
|3161
|2006.06.29 23:00
|delete
|1402
|2.00
|1.8301
|1.8218
|0.0000
|3162
|2006.06.29 23:00
|buy stop
|1403
|2.00
|1.8302
|1.8215
|0.0000
|3163
|2006.06.30 04:09
|delete
|1403
|2.00
|1.8302
|1.8215
|0.0000
|3164
|2006.06.30 04:09
|buy stop
|1404
|2.00
|1.8302
|1.8212
|0.0000
|3165
|2006.06.30 04:10
|delete
|1404
|2.00
|1.8302
|1.8212
|0.0000
|3166
|2006.06.30 04:15
|buy stop
|1405
|2.00
|1.8302
|1.8212
|0.0000
|3167
|2006.06.30 04:17
|delete
|1405
|2.00
|1.8302
|1.8212
|0.0000
|3168
|2006.06.30 04:17
|buy stop
|1406
|2.00
|1.8302
|1.8212
|0.0000
|3169
|2006.06.30 04:18
|delete
|1406
|2.00
|1.8302
|1.8212
|0.0000
|3170
|2006.06.30 04:18
|buy stop
|1407
|2.00
|1.8302
|1.8212
|0.0000
|3171
|2006.06.30 04:23
|delete
|1407
|2.00
|1.8302
|1.8212
|0.0000
|3172
|2006.06.30 05:00
|buy stop
|1408
|2.00
|1.8348
|1.8253
|0.0000
|3173
|2006.06.30 06:47
|delete
|1408
|2.00
|1.8348
|1.8253
|0.0000
|3174
|2006.06.30 06:47
|buy stop
|1409
|2.00
|1.8348
|1.8253
|0.0000
|3175
|2006.06.30 06:48
|delete
|1409
|2.00
|1.8348
|1.8253
|0.0000
|3176
|2006.06.30 06:48
|buy stop
|1410
|2.00
|1.8348
|1.8253
|0.0000
|3177
|2006.06.30 08:03
|delete
|1410
|2.00
|1.8348
|1.8253
|0.0000
|3178
|2006.06.30 08:03
|buy stop
|1411
|2.00
|1.8348
|1.8253
|0.0000
|3179
|2006.06.30 08:09
|delete
|1411
|2.00
|1.8348
|1.8253
|0.0000
|3180
|2006.06.30 08:10
|buy stop
|1412
|2.00
|1.8348
|1.8253
|0.0000
|3181
|2006.06.30 08:22
|delete
|1412
|2.00
|1.8348
|1.8253
|0.0000
|3182
|2006.06.30 09:00
|buy stop
|1413
|2.00
|1.8369
|1.8277
|0.0000
|3183
|2006.06.30 09:01
|delete
|1413
|2.00
|1.8369
|1.8277
|0.0000
|3184
|2006.06.30 09:02
|buy stop
|1414
|2.00
|1.8369
|1.8277
|0.0000
|3185
|2006.06.30 09:02
|delete
|1414
|2.00
|1.8369
|1.8277
|0.0000
|3186
|2006.06.30 09:03
|buy stop
|1415
|2.00
|1.8369
|1.8277
|0.0000
|3187
|2006.06.30 14:57
|delete
|1415
|2.00
|1.8369
|1.8277
|0.0000
|3188
|2006.06.30 14:58
|buy stop
|1416
|2.00
|1.8369
|1.8272
|0.0000
|3189
|2006.06.30 14:58
|delete
|1416
|2.00
|1.8369
|1.8272
|0.0000
|3190
|2006.06.30 14:59
|buy stop
|1417
|2.00
|1.8369
|1.8272
|0.0000
|3191
|2006.06.30 15:00
|delete
|1417
|2.00
|1.8369
|1.8272
|0.0000
|3192
|2006.06.30 15:00
|buy stop
|1418
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3193
|2006.06.30 15:01
|delete
|1418
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3194
|2006.06.30 15:02
|buy stop
|1419
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3195
|2006.06.30 15:04
|delete
|1419
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3196
|2006.06.30 15:04
|buy stop
|1420
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3197
|2006.06.30 15:05
|delete
|1420
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3198
|2006.06.30 15:05
|buy stop
|1421
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3199
|2006.06.30 15:06
|delete
|1421
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3200
|2006.06.30 15:06
|buy stop
|1422
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3201
|2006.06.30 15:07
|delete
|1422
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3202
|2006.06.30 15:08
|buy stop
|1423
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3203
|2006.06.30 15:09
|delete
|1423
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3204
|2006.06.30 15:10
|buy stop
|1424
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3205
|2006.06.30 15:10
|delete
|1424
|2.00
|1.8372
|1.8275
|0.0000
|3206
|2006.06.30 16:00
|buy stop
|1425
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3207
|2006.06.30 16:07
|delete
|1425
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3208
|2006.06.30 16:08
|buy stop
|1426
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3209
|2006.06.30 16:08
|delete
|1426
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3210
|2006.06.30 16:09
|buy stop
|1427
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3211
|2006.06.30 16:09
|delete
|1427
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3212
|2006.06.30 16:10
|buy stop
|1428
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3213
|2006.06.30 16:10
|delete
|1428
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3214
|2006.06.30 16:11
|buy stop
|1429
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3215
|2006.06.30 16:11
|delete
|1429
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3216
|2006.06.30 16:13
|buy stop
|1430
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3217
|2006.06.30 16:14
|delete
|1430
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3218
|2006.06.30 16:14
|buy stop
|1431
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3219
|2006.06.30 16:15
|delete
|1431
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3220
|2006.06.30 16:16
|buy stop
|1432
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3221
|2006.06.30 16:16
|delete
|1432
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3222
|2006.06.30 16:17
|buy stop
|1433
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3223
|2006.06.30 16:18
|delete
|1433
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3224
|2006.06.30 16:18
|buy stop
|1434
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3225
|2006.06.30 16:19
|delete
|1434
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3226
|2006.06.30 16:19
|buy stop
|1435
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3227
|2006.06.30 16:20
|delete
|1435
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3228
|2006.06.30 16:21
|buy stop
|1436
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3229
|2006.06.30 16:21
|delete
|1436
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3230
|2006.06.30 16:22
|buy stop
|1437
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3231
|2006.06.30 16:27
|delete
|1437
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3232
|2006.06.30 16:29
|buy stop
|1438
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3233
|2006.06.30 16:30
|delete
|1438
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3234
|2006.06.30 16:31
|buy stop
|1439
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3235
|2006.06.30 16:32
|delete
|1439
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3236
|2006.06.30 16:38
|buy stop
|1440
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3237
|2006.06.30 16:38
|delete
|1440
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3238
|2006.06.30 16:41
|buy stop
|1441
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3239
|2006.06.30 16:41
|delete
|1441
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3240
|2006.06.30 16:43
|buy stop
|1442
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3241
|2006.06.30 16:44
|delete
|1442
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3242
|2006.06.30 16:45
|buy stop
|1443
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3243
|2006.06.30 16:45
|delete
|1443
|2.00
|1.8447
|1.8342
|0.0000
|3244
|2006.06.30 17:00
|buy stop
|1444
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3245
|2006.06.30 17:01
|delete
|1444
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3246
|2006.06.30 17:01
|buy stop
|1445
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3247
|2006.06.30 17:02
|delete
|1445
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3248
|2006.06.30 17:02
|buy stop
|1446
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3249
|2006.06.30 17:03
|delete
|1446
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3250
|2006.06.30 17:03
|buy stop
|1447
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3251
|2006.06.30 17:10
|delete
|1447
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3252
|2006.06.30 17:10
|buy stop
|1448
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3253
|2006.06.30 17:12
|delete
|1448
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3254
|2006.06.30 17:12
|buy stop
|1449
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3255
|2006.06.30 17:13
|delete
|1449
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3256
|2006.06.30 17:13
|buy stop
|1450
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3257
|2006.06.30 17:14
|delete
|1450
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3258
|2006.06.30 17:14
|buy stop
|1451
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3259
|2006.06.30 17:33
|delete
|1451
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3260
|2006.06.30 17:34
|buy stop
|1452
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3261
|2006.06.30 17:34
|delete
|1452
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3262
|2006.06.30 17:35
|buy stop
|1453
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3263
|2006.06.30 17:36
|delete
|1453
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3264
|2006.06.30 17:37
|buy stop
|1454
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3265
|2006.06.30 17:37
|delete
|1454
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3266
|2006.06.30 17:38
|buy stop
|1455
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3267
|2006.06.30 17:38
|delete
|1455
|2.00
|1.8459
|1.8354
|0.0000
|3268
|2006.06.30 18:00
|buy stop
|1456
|2.00
|1.8500
|1.8413
|0.0000
|3269
|2006.06.30 18:01
|delete
|1456
|2.00
|1.8500
|1.8413
|0.0000
|3270
|2006.06.30 18:01
|buy stop
|1457
|2.00
|1.8500
|1.8413
|0.0000
|3271
|2006.06.30 18:02
|delete
|1457
|2.00
|1.8500
|1.8413
|0.0000
|3272
|2006.06.30 18:02
|buy stop
|1458
|2.00
|1.8500
|1.8413
|0.0000
|3273
|2006.06.30 18:03
|delete
|1458
|2.00
|1.8500
|1.8413
|0.0000
|3274
|2006.06.30 18:03
|buy stop
|1459
|2.00
|1.8500
|1.8413
|0.0000
|3275
|2006.07.04 04:00
|delete
|1393
|2.00
|1.8091
|1.8148
|0.0000
|3276
|2006.07.04 04:00
|sell stop
|1460
|2.00
|1.8093
|1.8160
|0.0000
|3277
|2006.07.04 05:00
|delete
|1460
|2.00
|1.8093
|1.8160
|0.0000
|3278
|2006.07.04 05:00
|sell stop
|1461
|2.00
|1.8258
|1.8326
|0.0000
|3279
|2006.07.04 06:00
|delete
|1461
|2.00
|1.8258
|1.8326
|0.0000
|3280
|2006.07.04 06:00
|sell stop
|1462
|2.00
|1.8259
|1.8324
|0.0000
|3281
|2006.07.04 07:00
|delete
|1462
|2.00
|1.8259
|1.8324
|0.0000
|3282
|2006.07.04 07:00
|sell stop
|1463
|2.00
|1.8263
|1.8326
|0.0000
|3283
|2006.07.04 08:00
|delete
|1463
|2.00
|1.8263
|1.8326
|0.0000
|3284
|2006.07.04 08:00
|sell stop
|1464
|2.00
|1.8271
|1.8331
|0.0000
|3285
|2006.07.04 09:00
|delete
|1464
|2.00
|1.8271
|1.8331
|0.0000
|3286
|2006.07.04 09:00
|sell stop
|1465
|2.00
|1.8272
|1.8329
|0.0000
|3287
|2006.07.04 11:00
|delete
|1465
|2.00
|1.8272
|1.8329
|0.0000
|3288
|2006.07.04 11:00
|sell stop
|1466
|2.00
|1.8285
|1.8343
|0.0000
|3289
|2006.07.04 12:00
|delete
|1466
|2.00
|1.8285
|1.8343
|0.0000
|3290
|2006.07.04 12:00
|sell stop
|1467
|2.00
|1.8301
|1.8361
|0.0000
|3291
|2006.07.04 18:00
|delete
|1467
|2.00
|1.8301
|1.8361
|0.0000
|3292
|2006.07.04 18:00
|sell stop
|1468
|2.00
|1.8302
|1.8352
|0.0000
|3293
|2006.07.04 19:00
|delete
|1468
|2.00
|1.8302
|1.8352
|0.0000
|3294
|2006.07.04 19:00
|sell stop
|1469
|2.00
|1.8326
|1.8376
|0.0000
|3295
|2006.07.04 21:00
|delete
|1469
|2.00
|1.8326
|1.8376
|0.0000
|3296
|2006.07.04 21:00
|sell stop
|1470
|2.00
|1.8336
|1.8386
|0.0000
|3297
|2006.07.04 22:00
|delete
|1470
|2.00
|1.8336
|1.8386
|0.0000
|3298
|2006.07.04 22:00
|sell stop
|1471
|2.00
|1.8361
|1.8411
|0.0000
|3299
|2006.07.04 23:00
|delete
|1471
|2.00
|1.8361
|1.8411
|0.0000
|3300
|2006.07.04 23:00
|sell stop
|1472
|2.00
|1.8385
|1.8438
|0.0000
|3301
|2006.07.05 01:00
|delete
|1459
|2.00
|1.8500
|1.8413
|0.0000
|3302
|2006.07.05 01:00
|buy stop
|1473
|2.00
|1.8497
|1.8442
|0.0000
|3303
|2006.07.05 02:00
|delete
|1473
|2.00
|1.8497
|1.8442
|0.0000
|3304
|2006.07.05 02:00
|buy stop
|1474
|2.00
|1.8496
|1.8441
|0.0000
|3305
|2006.07.05 06:00
|delete
|1474
|2.00
|1.8496
|1.8441
|0.0000
|3306
|2006.07.05 06:00
|buy stop
|1475
|2.00
|1.8494
|1.8437
|0.0000
|3307
|2006.07.05 07:00
|delete
|1475
|2.00
|1.8494
|1.8437
|0.0000
|3308
|2006.07.05 07:00
|buy stop
|1476
|2.00
|1.8491
|1.8436
|0.0000
|3309
|2006.07.05 09:03
|delete
|1476
|2.00
|1.8491
|1.8436
|0.0000
|3310
|2006.07.05 09:04
|buy stop
|1477
|2.00
|1.8491
|1.8436
|0.0000
|3311
|2006.07.05 09:05
|delete
|1477
|2.00
|1.8491
|1.8436
|0.0000
|3312
|2006.07.05 09:07
|buy stop
|1478
|2.00
|1.8491
|1.8436
|0.0000
|3313
|2006.07.05 15:32
|delete
|1472
|2.00
|1.8385
|1.8438
|0.0000
|3314
|2006.07.05 15:34
|sell stop
|1479
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3315
|2006.07.05 15:36
|delete
|1479
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3316
|2006.07.05 15:36
|sell stop
|1480
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3317
|2006.07.05 15:37
|delete
|1480
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3318
|2006.07.05 15:37
|sell stop
|1481
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3319
|2006.07.05 15:42
|delete
|1481
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3320
|2006.07.05 15:43
|sell stop
|1482
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3321
|2006.07.05 15:44
|delete
|1482
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3322
|2006.07.05 15:45
|sell stop
|1483
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3323
|2006.07.05 15:57
|delete
|1483
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3324
|2006.07.05 15:58
|sell stop
|1484
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3325
|2006.07.05 16:00
|delete
|1484
|2.00
|1.8385
|1.8450
|0.0000
|3326
|2006.07.05 16:00
|sell stop
|1485
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3327
|2006.07.05 16:16
|delete
|1485
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3328
|2006.07.05 16:17
|sell stop
|1486
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3329
|2006.07.05 16:17
|delete
|1486
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3330
|2006.07.05 16:18
|sell stop
|1487
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3331
|2006.07.05 16:18
|delete
|1487
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3332
|2006.07.05 16:20
|sell stop
|1488
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3333
|2006.07.05 16:21
|delete
|1488
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3334
|2006.07.05 16:36
|sell stop
|1489
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3335
|2006.07.05 16:36
|delete
|1489
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3336
|2006.07.05 16:37
|sell stop
|1490
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3337
|2006.07.05 16:37
|delete
|1490
|2.00
|1.8376
|1.8451
|0.0000
|3338
|2006.07.05 17:00
|delete
|1478
|2.00
|1.8491
|1.8436
|0.0000
|3339
|2006.07.05 17:00
|buy stop
|1491
|2.00
|1.8489
|1.8412
|0.0000
|3340
|2006.07.05 17:00
|sell stop
|1492
|2.00
|1.8344
|1.8422
|0.0000
|3341
|2006.07.05 17:10
|delete
|1492
|2.00
|1.8344
|1.8422
|0.0000
|3342
|2006.07.05 17:10
|sell stop
|1493
|2.00
|1.8344
|1.8422
|0.0000
|3343
|2006.07.05 17:11
|delete
|1493
|2.00
|1.8344
|1.8422
|0.0000
|3344
|2006.07.05 17:11
|sell stop
|1494
|2.00
|1.8344
|1.8422
|0.0000
|3345
|2006.07.05 17:12
|delete
|1494
|2.00
|1.8344
|1.8422
|0.0000
|3346
|2006.07.05 17:12
|sell stop
|1495
|2.00
|1.8344
|1.8422
|0.0000
|3347
|2006.07.05 17:13
|delete
|1495
|2.00
|1.8344
|1.8422
|0.0000
|3348
|2006.07.05 17:13
|sell stop
|1496
|2.00
|1.8344
|1.8422
|0.0000
|3349
|2006.07.05 17:13
|delete
|1496
|2.00
|1.8344
|1.8422
|0.0000
|3350
|2006.07.05 18:00
|sell stop
|1497
|2.00
|1.8326
|1.8409
|0.0000
|3351
|2006.07.07 15:31
|delete
|1491
|2.00
|1.8489
|1.8412
|0.0000
|3352
|2006.07.07 15:31
|buy stop
|1498
|2.00
|1.8489
|1.8444
|0.0000
|3353
|2006.07.07 15:31
|delete
|1498
|2.00
|1.8489
|1.8444
|0.0000
|3354
|2006.07.07 15:32
|buy stop
|1499
|2.00
|1.8489
|1.8444
|0.0000
|3355
|2006.07.07 15:32
|delete
|1499
|2.00
|1.8489
|1.8444
|0.0000
|3356
|2006.07.07 15:33
|buy stop
|1500
|2.00
|1.8489
|1.8444
|0.0000
|3357
|2006.07.07 15:34
|delete
|1500
|2.00
|1.8489
|1.8444
|0.0000
|3358
|2006.07.07 16:00
|buy stop
|1501
|2.00
|1.8543
|1.8480
|0.0000
|3359
|2006.07.10 01:00
|delete
|1497
|2.00
|1.8326
|1.8409
|0.0000
|3360
|2006.07.10 01:00
|sell stop
|1502
|2.00
|1.8330
|1.8400
|0.0000
|3361
|2006.07.10 02:00
|delete
|1502
|2.00
|1.8330
|1.8400
|0.0000
|3362
|2006.07.10 02:00
|sell stop
|1503
|2.00
|1.8332
|1.8402
|0.0000
|3363
|2006.07.10 22:00
|delete
|1503
|2.00
|1.8332
|1.8402
|0.0000
|3364
|2006.07.10 22:00
|sell stop
|1504
|2.00
|1.8343
|1.8416
|0.0000
|3365
|2006.07.11 00:00
|delete
|1504
|2.00
|1.8343
|1.8416
|0.0000
|3366
|2006.07.11 00:00
|sell stop
|1505
|2.00
|1.8354
|1.8426
|0.0000
|3367
|2006.07.11 16:00
|delete
|1505
|2.00
|1.8354
|1.8426
|0.0000
|3368
|2006.07.11 16:00
|sell stop
|1506
|2.00
|1.8356
|1.8419
|0.0000
|3369
|2006.07.11 17:00
|delete
|1506
|2.00
|1.8356
|1.8419
|0.0000
|3370
|2006.07.11 17:00
|sell stop
|1507
|2.00
|1.8360
|1.8430
|0.0000
|3371
|2006.07.11 18:00
|delete
|1507
|2.00
|1.8360
|1.8430
|0.0000
|3372
|2006.07.11 18:00
|sell stop
|1508
|2.00
|1.8365
|1.8435
|0.0000
|3373
|2006.07.11 23:00
|delete
|1501
|2.00
|1.8543
|1.8480
|0.0000
|3374
|2006.07.11 23:00
|buy stop
|1509
|2.00
|1.8536
|1.8461
|0.0000
|3375
|2006.07.12 01:00
|delete
|1509
|2.00
|1.8536
|1.8461
|0.0000
|3376
|2006.07.12 01:00
|buy stop
|1510
|2.00
|1.8532
|1.8457
|0.0000
|3377
|2006.07.12 04:00
|delete
|1510
|2.00
|1.8532
|1.8457
|0.0000
|3378
|2006.07.12 04:00
|buy stop
|1511
|2.00
|1.8530
|1.8455
|0.0000
|3379
|2006.07.12 05:00
|delete
|1511
|2.00
|1.8530
|1.8455
|0.0000
|3380
|2006.07.12 05:00
|buy stop
|1512
|2.00
|1.8524
|1.8449
|0.0000
|3381
|2006.07.12 15:31
|delete
|1508
|2.00
|1.8365
|1.8435
|0.0000
|3382
|2006.07.12 15:31
|sell stop
|1513
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3383
|2006.07.12 15:32
|delete
|1513
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3384
|2006.07.12 15:38
|sell stop
|1514
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3385
|2006.07.12 15:39
|delete
|1514
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3386
|2006.07.12 15:40
|sell stop
|1515
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3387
|2006.07.12 15:40
|delete
|1515
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3388
|2006.07.12 15:41
|sell stop
|1516
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3389
|2006.07.12 15:42
|delete
|1516
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3390
|2006.07.12 15:42
|sell stop
|1517
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3391
|2006.07.12 15:43
|delete
|1517
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3392
|2006.07.12 15:43
|sell stop
|1518
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3393
|2006.07.12 15:44
|delete
|1518
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3394
|2006.07.12 15:55
|sell stop
|1519
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3395
|2006.07.12 15:55
|delete
|1519
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3396
|2006.07.12 15:58
|sell stop
|1520
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3397
|2006.07.12 15:59
|delete
|1520
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3398
|2006.07.12 15:59
|sell stop
|1521
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3399
|2006.07.12 16:00
|delete
|1521
|2.00
|1.8365
|1.8428
|0.0000
|3400
|2006.07.12 16:00
|sell stop
|1522
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3401
|2006.07.12 17:05
|delete
|1522
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3402
|2006.07.12 17:06
|sell stop
|1523
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3403
|2006.07.12 17:07
|delete
|1523
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3404
|2006.07.12 17:17
|sell stop
|1524
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3405
|2006.07.12 17:18
|delete
|1524
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3406
|2006.07.12 17:19
|sell stop
|1525
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3407
|2006.07.12 17:19
|delete
|1525
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3408
|2006.07.12 17:35
|sell stop
|1526
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3409
|2006.07.12 17:35
|delete
|1526
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3410
|2006.07.12 17:37
|sell stop
|1527
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3411
|2006.07.12 17:37
|delete
|1527
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3412
|2006.07.12 17:38
|sell stop
|1528
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3413
|2006.07.12 17:41
|delete
|1528
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3414
|2006.07.12 17:41
|sell stop
|1529
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3415
|2006.07.12 17:46
|delete
|1529
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3416
|2006.07.12 17:50
|sell stop
|1530
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3417
|2006.07.12 17:50
|delete
|1530
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3418
|2006.07.12 18:00
|delete
|1512
|2.00
|1.8524
|1.8449
|0.0000
|3419
|2006.07.12 18:00
|buy stop
|1531
|2.00
|1.8517
|1.8447
|0.0000
|3420
|2006.07.12 18:00
|sell stop
|1532
|2.00
|1.8308
|1.8378
|0.0000
|3421
|2006.07.12 19:00
|delete
|1531
|2.00
|1.8517
|1.8447
|0.0000
|3422
|2006.07.12 19:00
|buy stop
|1533
|2.00
|1.8497
|1.8425
|0.0000
|3423
|2006.07.12 20:00
|delete
|1533
|2.00
|1.8497
|1.8425
|0.0000
|3424
|2006.07.12 20:00
|buy stop
|1534
|2.00
|1.8483
|1.8411
|0.0000
|3425
|2006.07.14 17:00
|delete
|1534
|2.00
|1.8483
|1.8411
|0.0000
|3426
|2006.07.14 17:00
|buy stop
|1535
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3427
|2006.07.14 18:00
|delete
|1535
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3428
|2006.07.14 18:00
|buy stop
|1536
|2.00
|1.8471
|1.8399
|0.0000
|3429
|2006.07.17 02:00
|delete
|1532
|2.00
|1.8308
|1.8378
|0.0000
|3430
|2006.07.17 02:00
|sell stop
|1537
|2.00
|1.8320
|1.8392
|0.0000
|3431
|2006.07.17 06:00
|delete
|1537
|2.00
|1.8320
|1.8392
|0.0000
|3432
|2006.07.17 06:00
|sell stop
|1538
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3433
|2006.07.17 07:00
|delete
|1538
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|3434
|2006.07.17 07:00
|sell stop
|1539
|2.00
|1.8330
|1.8393
|0.0000
|3435
|2006.07.17 11:00
|delete
|1539
|2.00
|1.8330
|1.8393
|0.0000
|3436
|2006.07.17 12:00
|sell stop
|1540
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3437
|2006.07.17 12:01
|delete
|1540
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3438
|2006.07.17 12:02
|sell stop
|1541
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3439
|2006.07.17 12:03
|delete
|1541
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3440
|2006.07.17 12:03
|sell stop
|1542
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3441
|2006.07.17 12:06
|delete
|1542
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3442
|2006.07.17 12:06
|sell stop
|1543
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3443
|2006.07.17 12:07
|delete
|1543
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3444
|2006.07.17 12:08
|sell stop
|1544
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3445
|2006.07.17 12:23
|delete
|1544
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3446
|2006.07.17 12:23
|sell stop
|1545
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3447
|2006.07.17 12:25
|delete
|1545
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|3448
|2006.07.17 13:00
|sell stop
|1546
|2.00
|1.8198
|1.8263
|0.0000
|3449
|2006.07.17 13:30
|delete
|1546
|2.00
|1.8198
|1.8263
|0.0000
|3450
|2006.07.17 13:35
|sell stop
|1547
|2.00
|1.8198
|1.8263
|0.0000
|3451
|2006.07.17 13:52
|delete
|1547
|2.00
|1.8198
|1.8263
|0.0000
|3452
|2006.07.17 13:53
|sell stop
|1548
|2.00
|1.8198
|1.8263
|0.0000
|3453
|2006.07.17 13:53
|delete
|1548
|2.00
|1.8198
|1.8263
|0.0000
|3454
|2006.07.17 13:56
|sell stop
|1549
|2.00
|1.8198
|1.8263
|0.0000
|3455
|2006.07.17 13:56
|delete
|1549
|2.00
|1.8198
|1.8263
|0.0000
|3456
|2006.07.17 13:57
|sell stop
|1550
|2.00
|1.8198
|1.8263
|0.0000
|3457
|2006.07.17 14:00
|delete
|1550
|2.00
|1.8198
|1.8263
|0.0000
|3458
|2006.07.17 14:00
|sell stop
|1551
|2.00
|1.8192
|1.8255
|0.0000
|3459
|2006.07.17 14:16
|delete
|1551
|2.00
|1.8192
|1.8255
|0.0000
|3460
|2006.07.17 14:17
|sell stop
|1552
|2.00
|1.8192
|1.8255
|0.0000
|3461
|2006.07.17 14:18
|delete
|1552
|2.00
|1.8192
|1.8255
|0.0000
|3462
|2006.07.17 14:18
|sell stop
|1553
|2.00
|1.8192
|1.8255
|0.0000
|3463
|2006.07.17 14:19
|delete
|1553
|2.00
|1.8192
|1.8255
|0.0000
|3464
|2006.07.17 14:20
|sell stop
|1554
|2.00
|1.8192
|1.8255
|0.0000
|3465
|2006.07.17 14:20
|delete
|1554
|2.00
|1.8192
|1.8255
|0.0000
|3466
|2006.07.17 14:21
|sell stop
|1555
|2.00
|1.8192
|1.8255
|0.0000
|3467
|2006.07.17 15:00
|delete
|1555
|2.00
|1.8192
|1.8255
|0.0000
|3468
|2006.07.17 15:00
|sell stop
|1556
|2.00
|1.8189
|1.8252
|0.0000
|3469
|2006.07.17 16:16
|delete
|1556
|2.00
|1.8189
|1.8252
|0.0000
|3470
|2006.07.17 16:16
|sell stop
|1557
|2.00
|1.8189
|1.8254
|0.0000
|3471
|2006.07.17 16:17
|delete
|1557
|2.00
|1.8189
|1.8254
|0.0000
|3472
|2006.07.17 16:20
|sell stop
|1558
|2.00
|1.8189
|1.8254
|0.0000
|3473
|2006.07.17 16:21
|delete
|1558
|2.00
|1.8189
|1.8254
|0.0000
|3474
|2006.07.17 16:21
|sell stop
|1559
|2.00
|1.8189
|1.8254
|0.0000
|3475
|2006.07.17 16:24
|delete
|1559
|2.00
|1.8189
|1.8254
|0.0000
|3476
|2006.07.17 16:35
|sell stop
|1560
|2.00
|1.8189
|1.8254
|0.0000
|3477
|2006.07.17 17:00
|delete
|1560
|2.00
|1.8189
|1.8254
|0.0000
|3478
|2006.07.17 17:00
|sell stop
|1561
|2.00
|1.8177
|1.8244
|0.0000
|3479
|2006.07.18 02:00
|delete
|1536
|2.00
|1.8471
|1.8399
|0.0000
|3480
|2006.07.18 02:00
|buy stop
|1562
|2.00
|1.8453
|1.8385
|0.0000
|3481
|2006.07.19 00:00
|delete
|1562
|2.00
|1.8453
|1.8385
|0.0000
|3482
|2006.07.19 00:00
|buy stop
|1563
|2.00
|1.8402
|1.8319
|0.0000
|3483
|2006.07.19 01:00
|delete
|1563
|2.00
|1.8402
|1.8319
|0.0000
|3484
|2006.07.19 01:00
|buy stop
|1564
|2.00
|1.8393
|1.8313
|0.0000
|3485
|2006.07.19 06:00
|delete
|1564
|2.00
|1.8393
|1.8313
|0.0000
|3486
|2006.07.19 06:00
|buy stop
|1565
|2.00
|1.8391
|1.8308
|0.0000
|3487
|2006.07.19 07:00
|delete
|1565
|2.00
|1.8391
|1.8308
|0.0000
|3488
|2006.07.19 07:00
|buy stop
|1566
|2.00
|1.8390
|1.8313
|0.0000
|3489
|2006.07.19 09:00
|delete
|1566
|2.00
|1.8390
|1.8313
|0.0000
|3490
|2006.07.19 09:00
|buy stop
|1567
|2.00
|1.8389
|1.8319
|0.0000
|3491
|2006.07.19 10:00
|delete
|1567
|2.00
|1.8389
|1.8319
|0.0000
|3492
|2006.07.19 10:00
|buy stop
|1568
|2.00
|1.8384
|1.8319
|0.0000
|3493
|2006.07.19 11:00
|delete
|1568
|2.00
|1.8384
|1.8319
|0.0000
|3494
|2006.07.19 11:00
|buy stop
|1569
|2.00
|1.8382
|1.8315
|0.0000
|3495
|2006.07.19 12:00
|delete
|1569
|2.00
|1.8382
|1.8315
|0.0000
|3496
|2006.07.19 12:00
|buy stop
|1570
|2.00
|1.8380
|1.8313
|0.0000
|3497
|2006.07.19 17:00
|delete
|1570
|2.00
|1.8380
|1.8313
|0.0000
|3498
|2006.07.19 17:00
|buy stop
|1571
|2.00
|1.8368
|1.8305
|0.0000
|3499
|2006.07.19 17:09
|delete
|1571
|2.00
|1.8368
|1.8305
|0.0000
|3500
|2006.07.19 17:18
|buy stop
|1572
|2.00
|1.8368
|1.8305
|0.0000
|3501
|2006.07.19 17:18
|delete
|1572
|2.00
|1.8368
|1.8305
|0.0000
|3502
|2006.07.19 17:20
|buy stop
|1573
|2.00
|1.8368
|1.8305
|0.0000
|3503
|2006.07.19 17:20
|delete
|1573
|2.00
|1.8368
|1.8305
|0.0000
|3504
|2006.07.19 18:00
|buy stop
|1574
|2.00
|1.8401
|1.8329
|0.0000
|3505
|2006.07.19 18:00
|delete
|1574
|2.00
|1.8401
|1.8329
|0.0000
|3506
|2006.07.19 18:01
|buy stop
|1575
|2.00
|1.8401
|1.8329
|0.0000
|3507
|2006.07.19 19:40
|delete
|1575
|2.00
|1.8401
|1.8329
|0.0000
|3508
|2006.07.19 19:41
|buy stop
|1576
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3509
|2006.07.19 19:43
|delete
|1576
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3510
|2006.07.19 19:45
|buy stop
|1577
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3511
|2006.07.19 19:45
|delete
|1577
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3512
|2006.07.19 19:46
|buy stop
|1578
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3513
|2006.07.19 19:46
|delete
|1578
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3514
|2006.07.19 19:47
|buy stop
|1579
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3515
|2006.07.19 19:47
|delete
|1579
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3516
|2006.07.19 19:49
|buy stop
|1580
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3517
|2006.07.19 19:49
|delete
|1580
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3518
|2006.07.19 19:51
|buy stop
|1581
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3519
|2006.07.19 19:51
|delete
|1581
|2.00
|1.8401
|1.8324
|0.0000
|3520
|2006.07.19 20:00
|buy stop
|1582
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3521
|2006.07.19 20:00
|delete
|1582
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3522
|2006.07.19 20:01
|buy stop
|1583
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3523
|2006.07.19 20:06
|delete
|1583
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3524
|2006.07.19 20:07
|buy stop
|1584
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3525
|2006.07.19 20:07
|delete
|1584
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3526
|2006.07.19 20:08
|buy stop
|1585
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3527
|2006.07.19 20:10
|delete
|1585
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3528
|2006.07.19 20:11
|buy stop
|1586
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3529
|2006.07.19 20:11
|delete
|1586
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3530
|2006.07.19 20:12
|buy stop
|1587
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3531
|2006.07.19 20:13
|delete
|1587
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3532
|2006.07.19 20:13
|buy stop
|1588
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3533
|2006.07.19 20:14
|delete
|1588
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3534
|2006.07.19 20:14
|buy stop
|1589
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3535
|2006.07.19 20:22
|delete
|1589
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3536
|2006.07.19 20:22
|buy stop
|1590
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3537
|2006.07.19 20:23
|delete
|1590
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3538
|2006.07.19 20:23
|buy stop
|1591
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3539
|2006.07.19 20:24
|delete
|1591
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3540
|2006.07.19 20:25
|buy stop
|1592
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3541
|2006.07.19 20:25
|delete
|1592
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3542
|2006.07.19 20:26
|buy stop
|1593
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3543
|2006.07.19 20:27
|delete
|1593
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3544
|2006.07.19 20:39
|buy stop
|1594
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3545
|2006.07.19 20:39
|delete
|1594
|2.00
|1.8429
|1.8346
|0.0000
|3546
|2006.07.19 21:10
|buy stop
|1595
|2.00
|1.8440
|1.8355
|0.0000
|3547
|2006.07.19 21:23
|delete
|1595
|2.00
|1.8440
|1.8355
|0.0000
|3548
|2006.07.19 21:29
|buy stop
|1596
|2.00
|1.8440
|1.8355
|0.0000
|3549
|2006.07.19 22:00
|delete
|1596
|2.00
|1.8440
|1.8355
|0.0000
|3550
|2006.07.19 22:00
|buy stop
|1597
|2.00
|1.8443
|1.8358
|0.0000
|3551
|2006.07.19 22:06
|delete
|1597
|2.00
|1.8443
|1.8358
|0.0000
|3552
|2006.07.19 22:06
|buy stop
|1598
|2.00
|1.8443
|1.8358
|0.0000
|3553
|2006.07.19 22:20
|delete
|1598
|2.00
|1.8443
|1.8358
|0.0000
|3554
|2006.07.19 22:20
|buy stop
|1599
|2.00
|1.8443
|1.8358
|0.0000
|3555
|2006.07.20 00:00
|delete
|1561
|2.00
|1.8177
|1.8244
|0.0000
|3556
|2006.07.20 00:00
|sell stop
|1600
|2.00
|1.8181
|1.8266
|0.0000
|3557
|2006.07.20 04:09
|delete
|1599
|2.00
|1.8443
|1.8358
|0.0000
|3558
|2006.07.20 04:09
|buy stop
|1601
|2.00
|1.8443
|1.8361
|0.0000
|3559
|2006.07.20 04:12
|delete
|1601
|2.00
|1.8443
|1.8361
|0.0000
|3560
|2006.07.20 04:16
|buy stop
|1602
|2.00
|1.8443
|1.8361
|0.0000
|3561
|2006.07.20 04:17
|delete
|1602
|2.00
|1.8443
|1.8361
|0.0000
|3562
|2006.07.20 05:00
|buy stop
|1603
|2.00
|1.8475
|1.8388
|0.0000
|3563
|2006.07.20 07:00
|delete
|1600
|2.00
|1.8181
|1.8266
|0.0000
|3564
|2006.07.20 07:00
|sell stop
|1604
|2.00
|1.8183
|1.8263
|0.0000
|3565
|2006.07.20 11:31
|delete
|1603
|2.00
|1.8475
|1.8388
|0.0000
|3566
|2006.07.20 11:32
|buy stop
|1605
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3567
|2006.07.20 11:33
|delete
|1605
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3568
|2006.07.20 11:33
|buy stop
|1606
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3569
|2006.07.20 11:45
|delete
|1606
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3570
|2006.07.20 11:46
|buy stop
|1607
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3571
|2006.07.20 11:47
|delete
|1607
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3572
|2006.07.20 11:48
|buy stop
|1608
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3573
|2006.07.20 11:48
|delete
|1608
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3574
|2006.07.20 11:51
|buy stop
|1609
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3575
|2006.07.20 11:52
|delete
|1609
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3576
|2006.07.20 11:53
|buy stop
|1610
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3577
|2006.07.20 11:56
|delete
|1610
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3578
|2006.07.20 11:56
|buy stop
|1611
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3579
|2006.07.20 11:57
|delete
|1611
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3580
|2006.07.20 11:59
|buy stop
|1612
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3581
|2006.07.20 11:59
|delete
|1612
|2.00
|1.8475
|1.8400
|0.0000
|3582
|2006.07.20 12:00
|buy stop
|1613
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3583
|2006.07.20 12:00
|delete
|1604
|2.00
|1.8183
|1.8263
|0.0000
|3584
|2006.07.20 12:00
|sell stop
|1614
|2.00
|1.8195
|1.8270
|0.0000
|3585
|2006.07.20 12:01
|delete
|1613
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3586
|2006.07.20 12:03
|buy stop
|1615
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3587
|2006.07.20 12:05
|delete
|1615
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3588
|2006.07.20 12:06
|buy stop
|1616
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3589
|2006.07.20 12:18
|delete
|1616
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3590
|2006.07.20 12:20
|buy stop
|1617
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3591
|2006.07.20 12:22
|delete
|1617
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3592
|2006.07.20 12:23
|buy stop
|1618
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3593
|2006.07.20 12:23
|delete
|1618
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3594
|2006.07.20 12:24
|buy stop
|1619
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3595
|2006.07.20 12:24
|delete
|1619
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3596
|2006.07.20 12:25
|buy stop
|1620
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3597
|2006.07.20 12:27
|delete
|1620
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3598
|2006.07.20 12:28
|buy stop
|1621
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3599
|2006.07.20 13:37
|delete
|1621
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|3600
|2006.07.20 14:00
|buy stop
|1622
|2.00
|1.8495
|1.8435
|0.0000
|3601
|2006.07.20 14:00
|delete
|1614
|2.00
|1.8195
|1.8270
|0.0000
|3602
|2006.07.20 14:00
|sell stop
|1623
|2.00
|1.8196
|1.8256
|0.0000
|3603
|2006.07.20 14:00
|delete
|1622
|2.00
|1.8495
|1.8435
|0.0000
|3604
|2006.07.20 14:01
|buy stop
|1624
|2.00
|1.8495
|1.8435
|0.0000
|3605
|2006.07.20 14:01
|delete
|1624
|2.00
|1.8495
|1.8435
|0.0000
|3606
|2006.07.20 15:00
|buy stop
|1625
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3607
|2006.07.20 15:00
|delete
|1623
|2.00
|1.8196
|1.8256
|0.0000
|3608
|2006.07.20 15:00
|sell stop
|1626
|2.00
|1.8197
|1.8257
|0.0000
|3609
|2006.07.20 15:03
|delete
|1625
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3610
|2006.07.20 15:03
|buy stop
|1627
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3611
|2006.07.20 15:18
|delete
|1627
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3612
|2006.07.20 15:18
|buy stop
|1628
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3613
|2006.07.20 15:23
|delete
|1628
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3614
|2006.07.20 15:23
|buy stop
|1629
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3615
|2006.07.20 15:25
|delete
|1629
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3616
|2006.07.20 15:25
|buy stop
|1630
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3617
|2006.07.20 15:27
|delete
|1630
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3618
|2006.07.20 15:27
|buy stop
|1631
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3619
|2006.07.20 17:00
|delete
|1626
|2.00
|1.8197
|1.8257
|0.0000
|3620
|2006.07.20 17:00
|sell stop
|1632
|2.00
|1.8198
|1.8255
|0.0000
|3621
|2006.07.20 17:33
|delete
|1631
|2.00
|1.8521
|1.8461
|0.0000
|3622
|2006.07.20 17:33
|buy stop
|1633
|2.00
|1.8521
|1.8464
|0.0000
|3623
|2006.07.20 18:00
|delete
|1632
|2.00
|1.8198
|1.8255
|0.0000
|3624
|2006.07.20 18:00
|sell stop
|1634
|2.00
|1.8214
|1.8272
|0.0000
|3625
|2006.07.20 19:00
|delete
|1634
|2.00
|1.8214
|1.8272
|0.0000
|3626
|2006.07.20 19:00
|sell stop
|1635
|2.00
|1.8221
|1.8281
|0.0000
|3627
|2006.07.20 20:00
|delete
|1635
|2.00
|1.8221
|1.8281
|0.0000
|3628
|2006.07.20 20:00
|sell stop
|1636
|2.00
|1.8228
|1.8291
|0.0000
|3629
|2006.07.21 10:11
|delete
|1633
|2.00
|1.8521
|1.8464
|0.0000
|3630
|2006.07.21 10:11
|buy stop
|1637
|2.00
|1.8521
|1.8469
|0.0000
|3631
|2006.07.21 10:12
|delete
|1637
|2.00
|1.8521
|1.8469
|0.0000
|3632
|2006.07.21 10:12
|buy stop
|1638
|2.00
|1.8521
|1.8469
|0.0000
|3633
|2006.07.21 10:13
|delete
|1638
|2.00
|1.8521
|1.8469
|0.0000
|3634
|2006.07.21 11:00
|buy stop
|1639
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3635
|2006.07.21 11:31
|delete
|1639
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3636
|2006.07.21 11:32
|buy stop
|1640
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3637
|2006.07.21 11:34
|delete
|1640
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3638
|2006.07.21 11:35
|buy stop
|1641
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3639
|2006.07.21 11:35
|delete
|1641
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3640
|2006.07.21 11:36
|buy stop
|1642
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3641
|2006.07.21 11:37
|delete
|1642
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3642
|2006.07.21 11:38
|buy stop
|1643
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3643
|2006.07.21 11:51
|delete
|1643
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3644
|2006.07.21 11:51
|buy stop
|1644
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3645
|2006.07.21 12:00
|delete
|1644
|2.00
|1.8556
|1.8501
|0.0000
|3646
|2006.07.21 12:00
|buy stop
|1645
|2.00
|1.8563
|1.8508
|0.0000
|3647
|2006.07.21 13:23
|delete
|1645
|2.00
|1.8563
|1.8508
|0.0000
|3648
|2006.07.21 14:00
|buy stop
|1646
|2.00
|1.8584
|1.8527
|0.0000
|3649
|2006.07.21 14:00
|delete
|1646
|2.00
|1.8584
|1.8527
|0.0000
|3650
|2006.07.21 14:01
|buy stop
|1647
|2.00
|1.8584
|1.8527
|0.0000
|3651
|2006.07.21 14:16
|delete
|1647
|2.00
|1.8584
|1.8527
|0.0000
|3652
|2006.07.21 14:17
|buy stop
|1648
|2.00
|1.8584
|1.8527
|0.0000
|3653
|2006.07.21 14:22
|delete
|1648
|2.00
|1.8584
|1.8527
|0.0000
|3654
|2006.07.21 14:33
|buy stop
|1649
|2.00
|1.8584
|1.8527
|0.0000
|3655
|2006.07.21 14:33
|delete
|1649
|2.00
|1.8584
|1.8527
|0.0000
|3656
|2006.07.21 14:37
|buy stop
|1650
|2.00
|1.8584
|1.8527
|0.0000
|3657
|2006.07.21 15:00
|delete
|1650
|2.00
|1.8584
|1.8527
|0.0000
|3658
|2006.07.21 15:00
|buy stop
|1651
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3659
|2006.07.21 15:22
|delete
|1651
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3660
|2006.07.21 15:23
|buy stop
|1652
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3661
|2006.07.21 15:27
|delete
|1652
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3662
|2006.07.21 15:28
|buy stop
|1653
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3663
|2006.07.21 15:29
|delete
|1653
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3664
|2006.07.21 15:32
|buy stop
|1654
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3665
|2006.07.21 15:32
|delete
|1654
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3666
|2006.07.21 15:33
|buy stop
|1655
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3667
|2006.07.21 15:33
|delete
|1655
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3668
|2006.07.21 15:34
|buy stop
|1656
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3669
|2006.07.21 15:34
|delete
|1656
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3670
|2006.07.21 15:35
|buy stop
|1657
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3671
|2006.07.21 15:40
|delete
|1657
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3672
|2006.07.21 15:43
|buy stop
|1658
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3673
|2006.07.21 16:00
|delete
|1658
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3674
|2006.07.21 16:00
|buy stop
|1659
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3675
|2006.07.21 16:01
|delete
|1659
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3676
|2006.07.21 16:01
|buy stop
|1660
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3677
|2006.07.21 16:03
|delete
|1660
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3678
|2006.07.21 16:04
|buy stop
|1661
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3679
|2006.07.21 16:06
|delete
|1661
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3680
|2006.07.21 16:33
|buy stop
|1662
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3681
|2006.07.21 16:33
|delete
|1662
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3682
|2006.07.21 16:34
|buy stop
|1663
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3683
|2006.07.21 16:35
|delete
|1663
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3684
|2006.07.21 16:36
|buy stop
|1664
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3685
|2006.07.21 16:37
|delete
|1664
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3686
|2006.07.21 16:37
|buy stop
|1665
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3687
|2006.07.21 16:38
|delete
|1665
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3688
|2006.07.21 16:38
|buy stop
|1666
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3689
|2006.07.21 17:00
|delete
|1666
|2.00
|1.8589
|1.8532
|0.0000
|3690
|2006.07.21 17:00
|buy stop
|1667
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3691
|2006.07.21 17:07
|delete
|1667
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3692
|2006.07.21 17:09
|buy stop
|1668
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3693
|2006.07.21 17:09
|delete
|1668
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3694
|2006.07.21 17:13
|buy stop
|1669
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3695
|2006.07.21 17:21
|delete
|1669
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3696
|2006.07.21 17:24
|buy stop
|1670
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3697
|2006.07.21 17:25
|delete
|1670
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3698
|2006.07.21 17:26
|buy stop
|1671
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3699
|2006.07.21 17:27
|delete
|1671
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3700
|2006.07.21 17:28
|buy stop
|1672
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3701
|2006.07.21 17:28
|delete
|1672
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3702
|2006.07.21 17:28
|buy stop
|1673
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3703
|2006.07.21 17:29
|delete
|1673
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3704
|2006.07.21 17:30
|buy stop
|1674
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3705
|2006.07.21 17:31
|delete
|1674
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3706
|2006.07.21 17:32
|buy stop
|1675
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3707
|2006.07.21 17:33
|delete
|1675
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3708
|2006.07.21 17:33
|buy stop
|1676
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3709
|2006.07.21 17:34
|delete
|1676
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3710
|2006.07.21 17:35
|buy stop
|1677
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3711
|2006.07.21 17:35
|delete
|1677
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3712
|2006.07.21 17:36
|buy stop
|1678
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3713
|2006.07.21 17:36
|delete
|1678
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3714
|2006.07.21 17:40
|buy stop
|1679
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3715
|2006.07.21 17:42
|delete
|1679
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3716
|2006.07.21 17:42
|buy stop
|1680
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3717
|2006.07.21 17:43
|delete
|1680
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3718
|2006.07.21 17:44
|buy stop
|1681
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3719
|2006.07.21 17:45
|delete
|1681
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3720
|2006.07.21 17:46
|buy stop
|1682
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3721
|2006.07.21 17:47
|delete
|1682
|2.00
|1.8592
|1.8532
|0.0000
|3722
|2006.07.21 18:00
|buy stop
|1683
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3723
|2006.07.21 18:01
|delete
|1683
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3724
|2006.07.21 18:01
|buy stop
|1684
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3725
|2006.07.21 18:02
|delete
|1684
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3726
|2006.07.21 18:02
|buy stop
|1685
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3727
|2006.07.21 18:03
|delete
|1685
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3728
|2006.07.21 18:03
|buy stop
|1686
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3729
|2006.07.21 18:04
|delete
|1686
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3730
|2006.07.21 18:04
|buy stop
|1687
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3731
|2006.07.21 18:05
|delete
|1687
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3732
|2006.07.21 18:05
|buy stop
|1688
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3733
|2006.07.21 18:06
|delete
|1688
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3734
|2006.07.21 18:07
|buy stop
|1689
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3735
|2006.07.21 18:08
|delete
|1689
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3736
|2006.07.21 18:10
|buy stop
|1690
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3737
|2006.07.21 18:13
|delete
|1690
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3738
|2006.07.21 18:14
|buy stop
|1691
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3739
|2006.07.21 18:14
|delete
|1691
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3740
|2006.07.21 18:14
|buy stop
|1692
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3741
|2006.07.21 18:33
|delete
|1692
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3742
|2006.07.21 18:33
|buy stop
|1693
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3743
|2006.07.21 23:59
|delete
|1636
|2.00
|1.8228
|1.8291
|0.0000
|3744
|2006.07.21 23:59
|sell stop
|1694
|2.00
|1.8236
|1.8296
|0.0000
|3745
|2006.07.24 00:00
|delete
|1694
|2.00
|1.8236
|1.8296
|0.0000
|3746
|2006.07.24 00:00
|sell stop
|1695
|2.00
|1.8280
|1.8340
|0.0000
|3747
|2006.07.24 00:02
|delete
|1693
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|3748
|2006.07.24 00:28
|buy stop
|1696
|2.00
|1.8600
|1.8540
|0.0000
|3749
|2006.07.24 01:00
|delete
|1695
|2.00
|1.8280
|1.8340
|0.0000
|3750
|2006.07.24 01:00
|sell stop
|1697
|2.00
|1.8360
|1.8420
|0.0000
|3751
|2006.07.24 02:00
|delete
|1697
|2.00
|1.8360
|1.8420
|0.0000
|3752
|2006.07.24 02:00
|sell stop
|1698
|2.00
|1.8371
|1.8431
|0.0000
|3753
|2006.07.24 02:00
|delete
|1696
|2.00
|1.8600
|1.8540
|0.0000
|3754
|2006.07.24 02:03
|buy stop
|1699
|2.00
|1.8600
|1.8540
|0.0000
|3755
|2006.07.24 02:03
|delete
|1699
|2.00
|1.8600
|1.8540
|0.0000
|3756
|2006.07.24 02:10
|buy stop
|1700
|2.00
|1.8600
|1.8540
|0.0000
|3757
|2006.07.24 02:16
|delete
|1700
|2.00
|1.8600
|1.8540
|0.0000
|3758
|2006.07.24 02:21
|buy stop
|1701
|2.00
|1.8600
|1.8540
|0.0000
|3759
|2006.07.24 03:00
|delete
|1698
|2.00
|1.8371
|1.8431
|0.0000
|3760
|2006.07.24 03:00
|sell stop
|1702
|2.00
|1.8415
|1.8475
|0.0000
|3761
|2006.07.24 10:00
|delete
|1702
|2.00
|1.8415
|1.8475
|0.0000
|3762
|2006.07.24 10:00
|sell stop
|1703
|2.00
|1.8422
|1.8475
|0.0000
|3763
|2006.07.24 11:00
|delete
|1703
|2.00
|1.8422
|1.8475
|0.0000
|3764
|2006.07.24 11:00
|sell stop
|1704
|2.00
|1.8427
|1.8482
|0.0000
|3765
|2006.07.24 17:00
|delete
|1704
|2.00
|1.8427
|1.8482
|0.0000
|3766
|2006.07.24 17:00
|sell stop
|1705
|2.00
|1.8432
|1.8487
|0.0000
|3767
|2006.07.24 18:00
|delete
|1705
|2.00
|1.8432
|1.8487
|0.0000
|3768
|2006.07.24 18:00
|sell stop
|1706
|2.00
|1.8443
|1.8501
|0.0000
|3769
|2006.07.24 19:00
|delete
|1706
|2.00
|1.8443
|1.8501
|0.0000
|3770
|2006.07.24 19:00
|sell stop
|1707
|2.00
|1.8453
|1.8513
|0.0000
|3771
|2006.07.24 20:00
|delete
|1707
|2.00
|1.8453
|1.8513
|0.0000
|3772
|2006.07.24 20:00
|sell stop
|1708
|2.00
|1.8456
|1.8516
|0.0000
|3773
|2006.07.24 21:00
|delete
|1708
|2.00
|1.8456
|1.8516
|0.0000
|3774
|2006.07.24 21:00
|sell stop
|1709
|2.00
|1.8468
|1.8528
|0.0000
|3775
|2006.07.25 03:26
|delete
|1709
|2.00
|1.8468
|1.8528
|0.0000
|3776
|2006.07.25 04:00
|sell stop
|1710
|2.00
|1.8444
|1.8509
|0.0000
|3777
|2006.07.25 05:00
|delete
|1710
|2.00
|1.8444
|1.8509
|0.0000
|3778
|2006.07.25 05:00
|sell stop
|1711
|2.00
|1.8443
|1.8506
|0.0000
|3779
|2006.07.25 18:11
|delete
|1711
|2.00
|1.8443
|1.8506
|0.0000
|3780
|2006.07.25 18:11
|sell stop
|1712
|2.00
|1.8443
|1.8511
|0.0000
|3781
|2006.07.25 18:12
|delete
|1712
|2.00
|1.8443
|1.8511
|0.0000
|3782
|2006.07.25 19:00
|sell stop
|1713
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3783
|2006.07.25 19:03
|delete
|1713
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3784
|2006.07.25 19:08
|sell stop
|1714
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3785
|2006.07.25 19:08
|delete
|1714
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3786
|2006.07.25 19:09
|sell stop
|1715
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3787
|2006.07.25 19:09
|delete
|1715
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3788
|2006.07.25 19:10
|sell stop
|1716
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3789
|2006.07.25 19:11
|delete
|1716
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3790
|2006.07.25 19:25
|sell stop
|1717
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3791
|2006.07.25 19:26
|delete
|1717
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3792
|2006.07.25 19:29
|sell stop
|1718
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3793
|2006.07.25 19:29
|delete
|1718
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3794
|2006.07.25 19:31
|sell stop
|1719
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3795
|2006.07.25 20:00
|delete
|1719
|2.00
|1.8399
|1.8474
|0.0000
|3796
|2006.07.25 20:00
|sell stop
|1720
|2.00
|1.8384
|1.8462
|0.0000
|3797
|2006.07.26 08:00
|delete
|1701
|2.00
|1.8600
|1.8540
|0.0000
|3798
|2006.07.26 08:00
|buy stop
|1721
|2.00
|1.8599
|1.8544
|0.0000
|3799
|2006.07.26 10:00
|delete
|1721
|2.00
|1.8599
|1.8544
|0.0000
|3800
|2006.07.26 10:00
|buy stop
|1722
|2.00
|1.8594
|1.8537
|0.0000
|3801
|2006.07.26 11:00
|delete
|1722
|2.00
|1.8594
|1.8537
|0.0000
|3802
|2006.07.26 11:00
|buy stop
|1723
|2.00
|1.8556
|1.8496
|0.0000
|3803
|2006.07.26 12:00
|delete
|1723
|2.00
|1.8556
|1.8496
|0.0000
|3804
|2006.07.26 12:00
|buy stop
|1724
|2.00
|1.8555
|1.8495
|0.0000
|3805
|2006.07.26 23:00
|delete
|1724
|2.00
|1.8555
|1.8495
|0.0000
|3806
|2006.07.26 23:00
|buy stop
|1725
|2.00
|1.8550
|1.8490
|0.0000
|3807
|2006.07.26 23:59
|delete
|1725
|2.00
|1.8550
|1.8490
|0.0000
|3808
|2006.07.27 00:00
|buy stop
|1726
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3809
|2006.07.27 00:00
|delete
|1726
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3810
|2006.07.27 00:13
|buy stop
|1727
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3811
|2006.07.27 00:14
|delete
|1727
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3812
|2006.07.27 00:14
|buy stop
|1728
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3813
|2006.07.27 00:18
|delete
|1728
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3814
|2006.07.27 00:21
|buy stop
|1729
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3815
|2006.07.27 00:24
|delete
|1729
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3816
|2006.07.27 00:24
|buy stop
|1730
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3817
|2006.07.27 00:26
|delete
|1730
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3818
|2006.07.27 00:28
|buy stop
|1731
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3819
|2006.07.27 00:30
|delete
|1731
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3820
|2006.07.27 00:31
|buy stop
|1732
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3821
|2006.07.27 00:32
|delete
|1732
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3822
|2006.07.27 00:33
|buy stop
|1733
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3823
|2006.07.27 00:34
|delete
|1733
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3824
|2006.07.27 00:59
|buy stop
|1734
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3825
|2006.07.27 01:00
|delete
|1734
|2.00
|1.8550
|1.8487
|0.0000
|3826
|2006.07.27 01:00
|buy stop
|1735
|2.00
|1.8552
|1.8492
|0.0000
|3827
|2006.07.27 02:33
|delete
|1735
|2.00
|1.8552
|1.8492
|0.0000
|3828
|2006.07.27 02:33
|buy stop
|1736
|2.00
|1.8552
|1.8489
|0.0000
|3829
|2006.07.27 02:34
|delete
|1736
|2.00
|1.8552
|1.8489
|0.0000
|3830
|2006.07.27 02:59
|buy stop
|1737
|2.00
|1.8552
|1.8489
|0.0000
|3831
|2006.07.27 03:32
|delete
|1737
|2.00
|1.8552
|1.8489
|0.0000
|3832
|2006.07.27 04:00
|buy stop
|1738
|2.00
|1.8552
|1.8487
|0.0000
|3833
|2006.07.27 07:25
|delete
|1738
|2.00
|1.8552
|1.8487
|0.0000
|3834
|2006.07.27 07:34
|buy stop
|1739
|2.00
|1.8552
|1.8495
|0.0000
|3835
|2006.07.27 07:37
|delete
|1739
|2.00
|1.8552
|1.8495
|0.0000
|3836
|2006.07.27 08:04
|buy stop
|1740
|2.00
|1.8552
|1.8495
|0.0000
|3837
|2006.07.27 08:07
|delete
|1740
|2.00
|1.8552
|1.8495
|0.0000
|3838
|2006.07.27 08:11
|buy stop
|1741
|2.00
|1.8552
|1.8495
|0.0000
|3839
|2006.07.27 08:11
|delete
|1741
|2.00
|1.8552
|1.8495
|0.0000
|3840
|2006.07.27 08:31
|buy stop
|1742
|2.00
|1.8552
|1.8495
|0.0000
|3841
|2006.07.27 08:31
|delete
|1742
|2.00
|1.8552
|1.8495
|0.0000
|3842
|2006.07.27 09:14
|buy stop
|1743
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3843
|2006.07.27 09:15
|delete
|1743
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3844
|2006.07.27 09:15
|buy stop
|1744
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3845
|2006.07.27 09:45
|delete
|1744
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3846
|2006.07.27 09:47
|buy stop
|1745
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3847
|2006.07.27 09:51
|delete
|1745
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3848
|2006.07.27 09:52
|buy stop
|1746
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3849
|2006.07.27 09:52
|delete
|1746
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3850
|2006.07.27 09:53
|buy stop
|1747
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3851
|2006.07.27 09:55
|delete
|1747
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3852
|2006.07.27 09:56
|buy stop
|1748
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3853
|2006.07.27 09:56
|delete
|1748
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3854
|2006.07.27 09:57
|buy stop
|1749
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3855
|2006.07.27 09:58
|delete
|1749
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3856
|2006.07.27 09:58
|buy stop
|1750
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3857
|2006.07.27 09:59
|delete
|1750
|2.00
|1.8578
|1.8518
|0.0000
|3858
|2006.07.27 10:00
|buy stop
|1751
|2.00
|1.8579
|1.8519
|0.0000
|3859
|2006.07.27 10:00
|delete
|1751
|2.00
|1.8579
|1.8519
|0.0000
|3860
|2006.07.27 10:04
|buy stop
|1752
|2.00
|1.8579
|1.8519
|0.0000
|3861
|2006.07.27 10:05
|delete
|1752
|2.00
|1.8579
|1.8519
|0.0000
|3862
|2006.07.27 11:00
|buy stop
|1753
|2.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|3863
|2006.07.27 11:01
|delete
|1753
|2.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|3864
|2006.07.27 11:01
|buy stop
|1754
|2.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|3865
|2006.07.27 11:02
|delete
|1754
|2.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|3866
|2006.07.27 11:03
|buy stop
|1755
|2.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|3867
|2006.07.27 11:04
|delete
|1755
|2.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|3868
|2006.07.27 11:06
|buy stop
|1756
|2.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|3869
|2006.07.27 11:08
|delete
|1756
|2.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|3870
|2006.07.27 11:09
|buy stop
|1757
|2.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|3871
|2006.07.27 11:09
|delete
|1757
|2.00
|1.8595
|1.8535
|0.0000
|3872
|2006.07.27 12:00
|buy stop
|1758
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3873
|2006.07.27 12:15
|delete
|1758
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3874
|2006.07.27 12:15
|buy stop
|1759
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3875
|2006.07.27 12:16
|delete
|1759
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3876
|2006.07.27 12:48
|buy stop
|1760
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3877
|2006.07.27 12:49
|delete
|1760
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3878
|2006.07.27 12:49
|buy stop
|1761
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3879
|2006.07.27 12:50
|delete
|1761
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3880
|2006.07.27 12:51
|buy stop
|1762
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3881
|2006.07.27 12:53
|delete
|1762
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3882
|2006.07.27 12:56
|buy stop
|1763
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3883
|2006.07.27 12:56
|delete
|1763
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3884
|2006.07.27 12:57
|buy stop
|1764
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3885
|2006.07.27 12:57
|delete
|1764
|2.00
|1.8612
|1.8552
|0.0000
|3886
|2006.07.27 13:00
|buy stop
|1765
|2.00
|1.8626
|1.8566
|0.0000
|3887
|2006.07.27 13:24
|delete
|1765
|2.00
|1.8626
|1.8566
|0.0000
|3888
|2006.07.27 13:25
|buy stop
|1766
|2.00
|1.8626
|1.8566
|0.0000
|3889
|2006.07.27 13:25
|delete
|1766
|2.00
|1.8626
|1.8566
|0.0000
|3890
|2006.07.27 13:26
|buy stop
|1767
|2.00
|1.8626
|1.8566
|0.0000
|3891
|2006.07.27 13:27
|delete
|1767
|2.00
|1.8626
|1.8566
|0.0000
|3892
|2006.07.27 14:00
|buy stop
|1768
|2.00
|1.8641
|1.8581
|0.0000
|3893
|2006.07.27 16:06
|delete
|1768
|2.00
|1.8641
|1.8581
|0.0000
|3894
|2006.07.27 16:07
|buy stop
|1769
|2.00
|1.8641
|1.8581
|0.0000
|3895
|2006.07.27 16:07
|delete
|1769
|2.00
|1.8641
|1.8581
|0.0000
|3896
|2006.07.27 17:00
|buy stop
|1770
|2.00
|1.8677
|1.8612
|0.0000
|3897
|2006.07.28 03:00
|delete
|1720
|2.00
|1.8384
|1.8462
|0.0000
|3898
|2006.07.28 03:00
|sell stop
|1771
|2.00
|1.8389
|1.8464
|0.0000
|3899
|2006.07.28 04:00
|delete
|1771
|2.00
|1.8389
|1.8464
|0.0000
|3900
|2006.07.28 04:00
|sell stop
|1772
|2.00
|1.8390
|1.8465
|0.0000
|3901
|2006.07.28 18:00
|delete
|1772
|2.00
|1.8390
|1.8465
|0.0000
|3902
|2006.07.28 18:00
|sell stop
|1773
|2.00
|1.8394
|1.8464
|0.0000
|3903
|2006.07.28 19:00
|delete
|1773
|2.00
|1.8394
|1.8464
|0.0000
|3904
|2006.07.28 19:00
|sell stop
|1774
|2.00
|1.8395
|1.8468
|0.0000
|3905
|2006.07.28 22:00
|delete
|1774
|2.00
|1.8395
|1.8468
|0.0000
|3906
|2006.07.28 22:00
|sell stop
|1775
|2.00
|1.8397
|1.8470
|0.0000
|3907
|2006.07.28 23:00
|delete
|1775
|2.00
|1.8397
|1.8470
|0.0000
|3908
|2006.07.28 23:00
|sell stop
|1776
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|3909
|2006.07.31 00:00
|delete
|1776
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|3910
|2006.07.31 00:00
|sell stop
|1777
|2.00
|1.8430
|1.8500
|0.0000
|3911
|2006.07.31 01:00
|delete
|1777
|2.00
|1.8430
|1.8500
|0.0000
|3912
|2006.07.31 01:00
|sell stop
|1778
|2.00
|1.8455
|1.8523
|0.0000
|3913
|2006.07.31 02:00
|delete
|1778
|2.00
|1.8455
|1.8523
|0.0000
|3914
|2006.07.31 02:00
|sell stop
|1779
|2.00
|1.8469
|1.8537
|0.0000
|3915
|2006.07.31 03:00
|delete
|1779
|2.00
|1.8469
|1.8537
|0.0000
|3916
|2006.07.31 03:00
|sell stop
|1780
|2.00
|1.8491
|1.8559
|0.0000
|3917
|2006.07.31 04:00
|delete
|1780
|2.00
|1.8491
|1.8559
|0.0000
|3918
|2006.07.31 04:00
|sell stop
|1781
|2.00
|1.8505
|1.8575
|0.0000
|3919
|2006.07.31 05:00
|delete
|1781
|2.00
|1.8505
|1.8575
|0.0000
|3920
|2006.07.31 05:00
|sell stop
|1782
|2.00
|1.8519
|1.8589
|0.0000
|3921
|2006.07.31 06:00
|delete
|1782
|2.00
|1.8519
|1.8589
|0.0000
|3922
|2006.07.31 06:00
|sell stop
|1783
|2.00
|1.8527
|1.8597
|0.0000
|3923
|2006.07.31 14:00
|delete
|1783
|2.00
|1.8527
|1.8597
|0.0000
|3924
|2006.07.31 14:00
|sell stop
|1784
|2.00
|1.8536
|1.8586
|0.0000
|3925
|2006.07.31 15:00
|delete
|1770
|2.00
|1.8677
|1.8612
|0.0000
|3926
|2006.07.31 15:00
|buy stop
|1785
|2.00
|1.8678
|1.8628
|0.0000
|3927
|2006.07.31 15:00
|delete
|1784
|2.00
|1.8536
|1.8586
|0.0000
|3928
|2006.07.31 15:00
|sell stop
|1786
|2.00
|1.8542
|1.8592
|0.0000
|3929
|2006.07.31 15:59
|delete
|1785
|2.00
|1.8678
|1.8628
|0.0000
|3930
|2006.07.31 16:00
|buy stop
|1787
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3931
|2006.07.31 16:00
|delete
|1786
|2.00
|1.8542
|1.8592
|0.0000
|3932
|2006.07.31 16:00
|sell stop
|1788
|2.00
|1.8545
|1.8598
|0.0000
|3933
|2006.07.31 16:00
|delete
|1787
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3934
|2006.07.31 16:01
|buy stop
|1789
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3935
|2006.07.31 16:02
|delete
|1789
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3936
|2006.07.31 16:02
|buy stop
|1790
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3937
|2006.07.31 16:04
|delete
|1790
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3938
|2006.07.31 16:04
|buy stop
|1791
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3939
|2006.07.31 16:06
|delete
|1791
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3940
|2006.07.31 16:06
|buy stop
|1792
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3941
|2006.07.31 16:08
|delete
|1792
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3942
|2006.07.31 16:09
|buy stop
|1793
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3943
|2006.07.31 16:10
|delete
|1793
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3944
|2006.07.31 16:10
|buy stop
|1794
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3945
|2006.07.31 16:11
|delete
|1794
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3946
|2006.07.31 16:11
|buy stop
|1795
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3947
|2006.07.31 16:12
|delete
|1795
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3948
|2006.07.31 16:14
|buy stop
|1796
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3949
|2006.07.31 16:16
|delete
|1796
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3950
|2006.07.31 16:25
|buy stop
|1797
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3951
|2006.07.31 16:25
|delete
|1797
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3952
|2006.07.31 16:26
|buy stop
|1798
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3953
|2006.07.31 16:37
|delete
|1798
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3954
|2006.07.31 16:37
|buy stop
|1799
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3955
|2006.07.31 16:44
|delete
|1799
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3956
|2006.07.31 16:44
|buy stop
|1800
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3957
|2006.07.31 17:00
|delete
|1800
|2.00
|1.8681
|1.8629
|0.0000
|3958
|2006.07.31 17:00
|buy stop
|1801
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|3959
|2006.07.31 18:26
|delete
|1801
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|3960
|2006.07.31 18:28
|buy stop
|1802
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|3961
|2006.07.31 18:30
|delete
|1802
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|3962
|2006.07.31 18:31
|buy stop
|1803
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|3963
|2006.07.31 18:40
|delete
|1803
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|3964
|2006.07.31 18:40
|buy stop
|1804
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|3965
|2006.07.31 18:41
|delete
|1804
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|3966
|2006.07.31 18:41
|buy stop
|1805
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|3967
|2006.07.31 19:00
|delete
|1805
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|3968
|2006.07.31 19:01
|buy stop
|1806
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3969
|2006.07.31 19:11
|delete
|1806
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3970
|2006.07.31 19:11
|buy stop
|1807
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3971
|2006.07.31 19:13
|delete
|1807
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3972
|2006.07.31 19:14
|buy stop
|1808
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3973
|2006.07.31 19:15
|delete
|1808
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3974
|2006.07.31 19:15
|buy stop
|1809
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3975
|2006.07.31 19:16
|delete
|1809
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3976
|2006.07.31 19:16
|buy stop
|1810
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3977
|2006.07.31 19:24
|delete
|1810
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3978
|2006.07.31 19:24
|buy stop
|1811
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3979
|2006.07.31 19:25
|delete
|1811
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3980
|2006.07.31 19:26
|buy stop
|1812
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3981
|2006.07.31 19:28
|delete
|1812
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3982
|2006.07.31 19:30
|buy stop
|1813
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3983
|2006.07.31 20:00
|delete
|1813
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3984
|2006.07.31 20:00
|buy stop
|1814
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3985
|2006.07.31 20:14
|delete
|1814
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3986
|2006.07.31 20:28
|buy stop
|1815
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3987
|2006.07.31 20:29
|delete
|1815
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3988
|2006.07.31 20:29
|buy stop
|1816
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3989
|2006.07.31 20:30
|delete
|1816
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3990
|2006.07.31 20:59
|buy stop
|1817
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3991
|2006.07.31 21:00
|delete
|1817
|2.00
|1.8689
|1.8632
|0.0000
|3992
|2006.07.31 21:00
|buy stop
|1818
|2.00
|1.8691
|1.8631
|0.0000
|3993
|2006.08.01 15:32
|delete
|1818
|2.00
|1.8691
|1.8631
|0.0000
|3994
|2006.08.01 15:32
|buy stop
|1819
|2.00
|1.8691
|1.8641
|0.0000
|3995
|2006.08.01 16:49
|delete
|1819
|2.00
|1.8691
|1.8641
|0.0000
|3996
|2006.08.01 16:49
|buy stop
|1820
|2.00
|1.8691
|1.8636
|0.0000
|3997
|2006.08.01 16:50
|delete
|1820
|2.00
|1.8691
|1.8636
|0.0000
|3998
|2006.08.01 16:50
|buy stop
|1821
|2.00
|1.8691
|1.8636
|0.0000
|3999
|2006.08.01 16:51
|delete
|1821
|2.00
|1.8691
|1.8636
|0.0000
|4000
|2006.08.01 16:51
|buy stop
|1822
|2.00
|1.8691
|1.8636
|0.0000
|4001
|2006.08.01 18:20
|delete
|1822
|2.00
|1.8691
|1.8636
|0.0000
|4002
|2006.08.01 18:20
|buy stop
|1823
|2.00
|1.8691
|1.8628
|0.0000
|4003
|2006.08.01 18:21
|delete
|1823
|2.00
|1.8691
|1.8628
|0.0000
|4004
|2006.08.01 18:22
|buy stop
|1824
|2.00
|1.8691
|1.8628
|0.0000
|4005
|2006.08.01 18:22
|delete
|1824
|2.00
|1.8691
|1.8628
|0.0000
|4006
|2006.08.01 18:40
|buy stop
|1825
|2.00
|1.8691
|1.8628
|0.0000
|4007
|2006.08.01 18:40
|delete
|1825
|2.00
|1.8691
|1.8628
|0.0000
|4008
|2006.08.01 20:00
|buy stop
|1826
|2.00
|1.8759
|1.8689
|0.0000
|4009
|2006.08.01 20:00
|delete
|1826
|2.00
|1.8759
|1.8689
|0.0000
|4010
|2006.08.01 20:01
|buy stop
|1827
|2.00
|1.8759
|1.8689
|0.0000
|4011
|2006.08.01 20:01
|delete
|1827
|2.00
|1.8759
|1.8689
|0.0000
|4012
|2006.08.01 20:08
|buy stop
|1828
|2.00
|1.8759
|1.8689
|0.0000
|4013
|2006.08.01 20:08
|delete
|1828
|2.00
|1.8759
|1.8689
|0.0000
|4014
|2006.08.01 20:28
|buy stop
|1829
|2.00
|1.8759
|1.8689
|0.0000
|4015
|2006.08.01 20:29
|delete
|1829
|2.00
|1.8759
|1.8689
|0.0000
|4016
|2006.08.01 20:30
|buy stop
|1830
|2.00
|1.8759
|1.8689
|0.0000
|4017
|2006.08.01 21:00
|delete
|1830
|2.00
|1.8759
|1.8689
|0.0000
|4018
|2006.08.01 21:00
|buy stop
|1831
|2.00
|1.8762
|1.8689
|0.0000
|4019
|2006.08.01 21:26
|delete
|1831
|2.00
|1.8762
|1.8689
|0.0000
|4020
|2006.08.01 21:27
|buy stop
|1832
|2.00
|1.8762
|1.8689
|0.0000
|4021
|2006.08.01 21:28
|delete
|1832
|2.00
|1.8762
|1.8689
|0.0000
|4022
|2006.08.01 22:00
|buy stop
|1833
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4023
|2006.08.01 22:02
|delete
|1833
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4024
|2006.08.01 22:03
|buy stop
|1834
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4025
|2006.08.01 22:04
|delete
|1834
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4026
|2006.08.01 22:04
|buy stop
|1835
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4027
|2006.08.01 22:07
|delete
|1835
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4028
|2006.08.01 22:07
|buy stop
|1836
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4029
|2006.08.01 22:08
|delete
|1836
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4030
|2006.08.01 23:00
|buy stop
|1837
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4031
|2006.08.01 23:00
|delete
|1788
|2.00
|1.8545
|1.8598
|0.0000
|4032
|2006.08.01 23:00
|sell stop
|1838
|2.00
|1.8617
|1.8689
|0.0000
|4033
|2006.08.01 23:00
|delete
|1837
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4034
|2006.08.01 23:01
|buy stop
|1839
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4035
|2006.08.01 23:02
|delete
|1839
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4036
|2006.08.01 23:02
|buy stop
|1840
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4037
|2006.08.01 23:03
|delete
|1840
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4038
|2006.08.01 23:04
|buy stop
|1841
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4039
|2006.08.01 23:07
|delete
|1841
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4040
|2006.08.01 23:07
|buy stop
|1842
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4041
|2006.08.01 23:08
|delete
|1842
|2.00
|1.8766
|1.8694
|0.0000
|4042
|2006.08.02 01:00
|buy stop
|1843
|2.00
|1.8769
|1.8704
|0.0000
|4043
|2006.08.02 02:59
|delete
|1843
|2.00
|1.8769
|1.8704
|0.0000
|4044
|2006.08.02 03:00
|buy stop
|1844
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4045
|2006.08.02 03:01
|delete
|1844
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4046
|2006.08.02 03:01
|buy stop
|1845
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4047
|2006.08.02 03:06
|delete
|1845
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4048
|2006.08.02 03:08
|buy stop
|1846
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4049
|2006.08.02 03:15
|delete
|1846
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4050
|2006.08.02 03:15
|buy stop
|1847
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4051
|2006.08.02 03:17
|delete
|1847
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4052
|2006.08.02 03:17
|buy stop
|1848
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4053
|2006.08.02 03:18
|delete
|1848
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4054
|2006.08.02 03:18
|buy stop
|1849
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4055
|2006.08.02 03:19
|delete
|1849
|2.00
|1.8774
|1.8709
|0.0000
|4056
|2006.08.02 04:00
|buy stop
|1850
|2.00
|1.8778
|1.8713
|0.0000
|4057
|2006.08.02 05:00
|delete
|1850
|2.00
|1.8778
|1.8713
|0.0000
|4058
|2006.08.02 05:02
|buy stop
|1851
|2.00
|1.8778
|1.8716
|0.0000
|4059
|2006.08.02 05:24
|delete
|1851
|2.00
|1.8778
|1.8716
|0.0000
|4060
|2006.08.02 05:24
|buy stop
|1852
|2.00
|1.8778
|1.8716
|0.0000
|4061
|2006.08.02 05:59
|delete
|1852
|2.00
|1.8778
|1.8716
|0.0000
|4062
|2006.08.02 06:02
|buy stop
|1853
|2.00
|1.8785
|1.8722
|0.0000
|4063
|2006.08.02 06:02
|delete
|1853
|2.00
|1.8785
|1.8722
|0.0000
|4064
|2006.08.02 07:00
|buy stop
|1854
|2.00
|1.8790
|1.8728
|0.0000
|4065
|2006.08.02 12:00
|delete
|1838
|2.00
|1.8617
|1.8689
|0.0000
|4066
|2006.08.02 12:00
|sell stop
|1855
|2.00
|1.8619
|1.8674
|0.0000
|4067
|2006.08.02 13:00
|delete
|1855
|2.00
|1.8619
|1.8674
|0.0000
|4068
|2006.08.02 13:00
|sell stop
|1856
|2.00
|1.8625
|1.8678
|0.0000
|4069
|2006.08.02 17:43
|delete
|1854
|2.00
|1.8790
|1.8728
|0.0000
|4070
|2006.08.02 17:43
|buy stop
|1857
|2.00
|1.8790
|1.8743
|0.0000
|4071
|2006.08.02 17:44
|delete
|1857
|2.00
|1.8790
|1.8743
|0.0000
|4072
|2006.08.02 17:45
|buy stop
|1858
|2.00
|1.8790
|1.8743
|0.0000
|4073
|2006.08.02 17:45
|delete
|1858
|2.00
|1.8790
|1.8743
|0.0000
|4074
|2006.08.02 17:53
|buy stop
|1859
|2.00
|1.8790
|1.8743
|0.0000
|4075
|2006.08.02 17:54
|delete
|1859
|2.00
|1.8790
|1.8743
|0.0000
|4076
|2006.08.02 18:00
|buy stop
|1860
|2.00
|1.8798
|1.8748
|0.0000
|4077
|2006.08.02 18:00
|delete
|1856
|2.00
|1.8625
|1.8678
|0.0000
|4078
|2006.08.02 18:00
|sell stop
|1861
|2.00
|1.8627
|1.8677
|0.0000
|4079
|2006.08.03 14:01
|delete
|1860
|2.00
|1.8798
|1.8748
|0.0000
|4080
|2006.08.03 15:00
|buy stop
|1862
|2.00
|1.8870
|1.8798
|0.0000
|4081
|2006.08.03 15:03
|delete
|1862
|2.00
|1.8870
|1.8798
|0.0000
|4082
|2006.08.03 15:03
|buy stop
|1863
|2.00
|1.8870
|1.8798
|0.0000
|4083
|2006.08.03 15:26
|delete
|1863
|2.00
|1.8870
|1.8798
|0.0000
|4084
|2006.08.03 15:27
|buy stop
|1864
|2.00
|1.8870
|1.8798
|0.0000
|4085
|2006.08.03 15:28
|delete
|1864
|2.00
|1.8870
|1.8798
|0.0000
|4086
|2006.08.03 16:00
|buy stop
|1865
|2.00
|1.8917
|1.8840
|0.0000
|4087
|2006.08.03 16:00
|delete
|1861
|2.00
|1.8627
|1.8677
|0.0000
|4088
|2006.08.03 16:00
|sell stop
|1866
|2.00
|1.8628
|1.8706
|0.0000
|4089
|2006.08.03 16:06
|delete
|1865
|2.00
|1.8917
|1.8840
|0.0000
|4090
|2006.08.03 16:07
|buy stop
|1867
|2.00
|1.8917
|1.8840
|0.0000
|4091
|2006.08.03 17:00
|delete
|1866
|2.00
|1.8628
|1.8706
|0.0000
|4092
|2006.08.03 17:00
|sell stop
|1868
|2.00
|1.8632
|1.8715
|0.0000
|4093
|2006.08.03 23:00
|delete
|1868
|2.00
|1.8632
|1.8715
|0.0000
|4094
|2006.08.03 23:00
|sell stop
|1869
|2.00
|1.8641
|1.8734
|0.0000
|4095
|2006.08.04 00:00
|delete
|1869
|2.00
|1.8641
|1.8734
|0.0000
|4096
|2006.08.04 00:00
|sell stop
|1870
|2.00
|1.8648
|1.8738
|0.0000
|4097
|2006.08.04 01:00
|delete
|1870
|2.00
|1.8648
|1.8738
|0.0000
|4098
|2006.08.04 01:00
|sell stop
|1871
|2.00
|1.8668
|1.8756
|0.0000
|4099
|2006.08.04 02:00
|delete
|1871
|2.00
|1.8668
|1.8756
|0.0000
|4100
|2006.08.04 02:00
|sell stop
|1872
|2.00
|1.8700
|1.8788
|0.0000
|4101
|2006.08.04 11:08
|delete
|1867
|2.00
|1.8917
|1.8840
|0.0000
|4102
|2006.08.04 11:08
|buy stop
|1873
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4103
|2006.08.04 11:09
|delete
|1873
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4104
|2006.08.04 11:10
|buy stop
|1874
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4105
|2006.08.04 11:12
|delete
|1874
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4106
|2006.08.04 11:13
|buy stop
|1875
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4107
|2006.08.04 11:14
|delete
|1875
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4108
|2006.08.04 11:15
|buy stop
|1876
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4109
|2006.08.04 11:17
|delete
|1876
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4110
|2006.08.04 11:18
|buy stop
|1877
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4111
|2006.08.04 11:19
|delete
|1877
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4112
|2006.08.04 11:19
|buy stop
|1878
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4113
|2006.08.04 11:20
|delete
|1878
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4114
|2006.08.04 11:21
|buy stop
|1879
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4115
|2006.08.04 11:21
|delete
|1879
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4116
|2006.08.04 11:22
|buy stop
|1880
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4117
|2006.08.04 11:23
|delete
|1880
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4118
|2006.08.04 11:24
|buy stop
|1881
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4119
|2006.08.04 11:26
|delete
|1881
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4120
|2006.08.04 11:26
|buy stop
|1882
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4121
|2006.08.04 11:32
|delete
|1882
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4122
|2006.08.04 11:32
|buy stop
|1883
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4123
|2006.08.04 11:33
|delete
|1883
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4124
|2006.08.04 11:33
|buy stop
|1884
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4125
|2006.08.04 11:34
|delete
|1884
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4126
|2006.08.04 11:34
|buy stop
|1885
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4127
|2006.08.04 11:36
|delete
|1885
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4128
|2006.08.04 11:37
|buy stop
|1886
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4129
|2006.08.04 11:38
|delete
|1886
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4130
|2006.08.04 11:38
|buy stop
|1887
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4131
|2006.08.04 11:43
|delete
|1887
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4132
|2006.08.04 11:46
|buy stop
|1888
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4133
|2006.08.04 11:46
|delete
|1888
|2.00
|1.8917
|1.8850
|0.0000
|4134
|2006.08.04 12:00
|buy stop
|1889
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4135
|2006.08.04 12:00
|delete
|1889
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4136
|2006.08.04 12:00
|buy stop
|1890
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4137
|2006.08.04 12:02
|delete
|1890
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4138
|2006.08.04 12:03
|buy stop
|1891
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4139
|2006.08.04 12:06
|delete
|1891
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4140
|2006.08.04 12:07
|buy stop
|1892
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4141
|2006.08.04 12:08
|delete
|1892
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4142
|2006.08.04 12:08
|buy stop
|1893
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4143
|2006.08.04 12:09
|delete
|1893
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4144
|2006.08.04 12:09
|buy stop
|1894
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4145
|2006.08.04 12:11
|delete
|1894
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4146
|2006.08.04 12:12
|buy stop
|1895
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4147
|2006.08.04 12:12
|delete
|1895
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4148
|2006.08.04 12:12
|buy stop
|1896
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4149
|2006.08.04 13:15
|delete
|1896
|2.00
|1.8926
|1.8861
|0.0000
|4150
|2006.08.04 13:18
|buy stop
|1897
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4151
|2006.08.04 13:18
|delete
|1897
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4152
|2006.08.04 13:19
|buy stop
|1898
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4153
|2006.08.04 13:20
|delete
|1898
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4154
|2006.08.04 13:22
|buy stop
|1899
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4155
|2006.08.04 13:24
|delete
|1899
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4156
|2006.08.04 13:25
|buy stop
|1900
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4157
|2006.08.04 13:25
|delete
|1900
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4158
|2006.08.04 13:26
|buy stop
|1901
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4159
|2006.08.04 13:26
|delete
|1901
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4160
|2006.08.04 13:27
|buy stop
|1902
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4161
|2006.08.04 15:05
|delete
|1902
|2.00
|1.8926
|1.8863
|0.0000
|4162
|2006.08.04 15:06
|buy stop
|1903
|2.00
|1.8926
|1.8869
|0.0000
|4163
|2006.08.04 15:08
|delete
|1903
|2.00
|1.8926
|1.8869
|0.0000
|4164
|2006.08.04 15:09
|buy stop
|1904
|2.00
|1.8926
|1.8869
|0.0000
|4165
|2006.08.04 15:12
|delete
|1904
|2.00
|1.8926
|1.8869
|0.0000
|4166
|2006.08.04 15:13
|buy stop
|1905
|2.00
|1.8926
|1.8869
|0.0000
|4167
|2006.08.04 15:13
|delete
|1905
|2.00
|1.8926
|1.8869
|0.0000
|4168
|2006.08.04 15:24
|buy stop
|1906
|2.00
|1.8926
|1.8869
|0.0000
|4169
|2006.08.04 15:25
|delete
|1906
|2.00
|1.8926
|1.8869
|0.0000
|4170
|2006.08.04 17:00
|buy stop
|1907
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4171
|2006.08.04 17:01
|delete
|1907
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4172
|2006.08.04 17:02
|buy stop
|1908
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4173
|2006.08.04 17:03
|delete
|1908
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4174
|2006.08.04 17:04
|buy stop
|1909
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4175
|2006.08.04 17:05
|delete
|1909
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4176
|2006.08.04 17:08
|buy stop
|1910
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4177
|2006.08.04 17:09
|delete
|1910
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4178
|2006.08.04 17:10
|buy stop
|1911
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4179
|2006.08.04 17:11
|delete
|1911
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4180
|2006.08.04 17:12
|buy stop
|1912
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4181
|2006.08.04 17:13
|delete
|1912
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4182
|2006.08.04 17:14
|buy stop
|1913
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4183
|2006.08.04 17:14
|delete
|1913
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4184
|2006.08.04 17:15
|buy stop
|1914
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4185
|2006.08.04 17:34
|delete
|1914
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4186
|2006.08.04 17:35
|buy stop
|1915
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4187
|2006.08.04 17:36
|delete
|1915
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4188
|2006.08.04 17:37
|buy stop
|1916
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4189
|2006.08.04 17:48
|delete
|1916
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4190
|2006.08.04 17:48
|buy stop
|1917
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4191
|2006.08.04 17:51
|delete
|1917
|2.00
|1.9103
|1.9028
|0.0000
|4192
|2006.08.04 18:00
|buy stop
|1918
|2.00
|1.9130
|1.9053
|0.0000
|4193
|2006.08.07 20:00
|delete
|1872
|2.00
|1.8700
|1.8788
|0.0000
|4194
|2006.08.07 20:00
|sell stop
|1919
|2.00
|1.8704
|1.8764
|0.0000
|4195
|2006.08.07 21:00
|delete
|1919
|2.00
|1.8704
|1.8764
|0.0000
|4196
|2006.08.07 21:00
|sell stop
|1920
|2.00
|1.8732
|1.8795
|0.0000
|4197
|2006.08.07 22:00
|delete
|1920
|2.00
|1.8732
|1.8795
|0.0000
|4198
|2006.08.07 22:00
|sell stop
|1921
|2.00
|1.8839
|1.8904
|0.0000
|4199
|2006.08.08 02:00
|delete
|1921
|2.00
|1.8839
|1.8904
|0.0000
|4200
|2006.08.08 02:00
|sell stop
|1922
|2.00
|1.8845
|1.8910
|0.0000
|4201
|2006.08.08 03:00
|delete
|1922
|2.00
|1.8845
|1.8910
|0.0000
|4202
|2006.08.08 03:00
|sell stop
|1923
|2.00
|1.8854
|1.8919
|0.0000
|4203
|2006.08.08 15:00
|delete
|1923
|2.00
|1.8854
|1.8919
|0.0000
|4204
|2006.08.08 15:00
|sell stop
|1924
|2.00
|1.8856
|1.8904
|0.0000
|4205
|2006.08.08 16:00
|delete
|1924
|2.00
|1.8856
|1.8904
|0.0000
|4206
|2006.08.08 16:00
|sell stop
|1925
|2.00
|1.8859
|1.8904
|0.0000
|4207
|2006.08.08 17:00
|delete
|1925
|2.00
|1.8859
|1.8904
|0.0000
|4208
|2006.08.08 17:00
|sell stop
|1926
|2.00
|1.8861
|1.8906
|0.0000
|4209
|2006.08.08 18:00
|delete
|1926
|2.00
|1.8861
|1.8906
|0.0000
|4210
|2006.08.08 18:00
|sell stop
|1927
|2.00
|1.8877
|1.8922
|0.0000
|4211
|2006.08.08 19:00
|delete
|1927
|2.00
|1.8877
|1.8922
|0.0000
|4212
|2006.08.08 19:00
|sell stop
|1928
|2.00
|1.8896
|1.8944
|0.0000
|4213
|2006.08.08 21:15
|delete
|1918
|2.00
|1.9130
|1.9053
|0.0000
|4214
|2006.08.08 21:15
|buy stop
|1929
|2.00
|1.9130
|1.9085
|0.0000
|4215
|2006.08.08 21:15
|delete
|1929
|2.00
|1.9130
|1.9085
|0.0000
|4216
|2006.08.08 21:16
|buy stop
|1930
|2.00
|1.9130
|1.9085
|0.0000
|4217
|2006.08.08 21:17
|delete
|1930
|2.00
|1.9130
|1.9085
|0.0000
|4218
|2006.08.08 21:22
|buy stop
|1931
|2.00
|1.9130
|1.9085
|0.0000
|4219
|2006.08.08 21:22
|delete
|1931
|2.00
|1.9130
|1.9085
|0.0000
|4220
|2006.08.08 21:23
|buy stop
|1932
|2.00
|1.9130
|1.9085
|0.0000
|4221
|2006.08.08 22:00
|delete
|1932
|2.00
|1.9130
|1.9085
|0.0000
|4222
|2006.08.08 22:00
|buy stop
|1933
|2.00
|1.9146
|1.9091
|0.0000
|4223
|2006.08.08 22:00
|delete
|1928
|2.00
|1.8896
|1.8944
|0.0000
|4224
|2006.08.08 22:00
|sell stop
|1934
|2.00
|1.8911
|1.8966
|0.0000
|4225
|2006.08.08 23:00
|delete
|1934
|2.00
|1.8911
|1.8966
|0.0000
|4226
|2006.08.08 23:00
|sell stop
|1935
|2.00
|1.9033
|1.9093
|0.0000
|4227
|2006.08.09 01:47
|delete
|1935
|2.00
|1.9033
|1.9093
|0.0000
|4228
|2006.08.09 02:00
|sell stop
|1936
|2.00
|1.8976
|1.9046
|0.0000
|4229
|2006.08.09 03:29
|delete
|1936
|2.00
|1.8976
|1.9046
|0.0000
|4230
|2006.08.09 03:30
|sell stop
|1937
|2.00
|1.8976
|1.9049
|0.0000
|4231
|2006.08.09 03:30
|delete
|1937
|2.00
|1.8976
|1.9049
|0.0000
|4232
|2006.08.09 03:31
|sell stop
|1938
|2.00
|1.8976
|1.9049
|0.0000
|4233
|2006.08.09 03:32
|delete
|1938
|2.00
|1.8976
|1.9049
|0.0000
|4234
|2006.08.09 03:32
|sell stop
|1939
|2.00
|1.8976
|1.9049
|0.0000
|4235
|2006.08.09 04:00
|delete
|1939
|2.00
|1.8976
|1.9049
|0.0000
|4236
|2006.08.09 04:00
|sell stop
|1940
|2.00
|1.8971
|1.9046
|0.0000
|4237
|2006.08.10 17:17
|delete
|1940
|2.00
|1.8971
|1.9046
|0.0000
|4238
|2006.08.10 17:18
|sell stop
|1941
|2.00
|1.8971
|1.9049
|0.0000
|4239
|2006.08.10 17:19
|delete
|1941
|2.00
|1.8971
|1.9049
|0.0000
|4240
|2006.08.10 17:19
|sell stop
|1942
|2.00
|1.8971
|1.9049
|0.0000
|4241
|2006.08.10 17:20
|delete
|1942
|2.00
|1.8971
|1.9049
|0.0000
|4242
|2006.08.10 17:21
|sell stop
|1943
|2.00
|1.8971
|1.9049
|0.0000
|4243
|2006.08.10 17:21
|delete
|1943
|2.00
|1.8971
|1.9049
|0.0000
|4244
|2006.08.10 17:22
|sell stop
|1944
|2.00
|1.8971
|1.9049
|0.0000
|4245
|2006.08.10 17:22
|delete
|1944
|2.00
|1.8971
|1.9049
|0.0000
|4246
|2006.08.10 17:23
|sell stop
|1945
|2.00
|1.8971
|1.9049
|0.0000
|4247
|2006.08.10 17:23
|delete
|1945
|2.00
|1.8971
|1.9049
|0.0000
|4248
|2006.08.10 18:00
|sell stop
|1946
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4249
|2006.08.10 18:11
|delete
|1946
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4250
|2006.08.10 18:11
|sell stop
|1947
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4251
|2006.08.10 18:12
|delete
|1947
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4252
|2006.08.10 18:12
|sell stop
|1948
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4253
|2006.08.10 18:15
|delete
|1948
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4254
|2006.08.10 18:28
|sell stop
|1949
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4255
|2006.08.10 18:29
|delete
|1949
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4256
|2006.08.10 18:29
|sell stop
|1950
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4257
|2006.08.10 18:31
|delete
|1950
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4258
|2006.08.10 18:32
|sell stop
|1951
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4259
|2006.08.10 18:32
|delete
|1951
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4260
|2006.08.10 18:33
|sell stop
|1952
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4261
|2006.08.10 18:34
|delete
|1952
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4262
|2006.08.10 18:35
|sell stop
|1953
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4263
|2006.08.10 18:35
|delete
|1953
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4264
|2006.08.10 18:36
|sell stop
|1954
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4265
|2006.08.10 18:36
|delete
|1954
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4266
|2006.08.10 18:37
|sell stop
|1955
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4267
|2006.08.10 18:38
|delete
|1955
|2.00
|1.8903
|1.8990
|0.0000
|4268
|2006.08.10 19:00
|sell stop
|1956
|2.00
|1.8867
|1.8960
|0.0000
|4269
|2006.08.11 05:00
|delete
|1933
|2.00
|1.9146
|1.9091
|0.0000
|4270
|2006.08.11 05:00
|buy stop
|1957
|2.00
|1.9114
|1.9024
|0.0000
|4271
|2006.08.11 21:00
|delete
|1957
|2.00
|1.9114
|1.9024
|0.0000
|4272
|2006.08.11 21:00
|buy stop
|1958
|2.00
|1.9110
|1.9030
|0.0000
|4273
|2006.08.14 01:00
|delete
|1958
|2.00
|1.9110
|1.9030
|0.0000
|4274
|2006.08.14 01:00
|buy stop
|1959
|2.00
|1.9097
|1.9017
|0.0000
|4275
|2006.08.14 02:00
|delete
|1959
|2.00
|1.9097
|1.9017
|0.0000
|4276
|2006.08.14 02:00
|buy stop
|1960
|2.00
|1.9095
|1.9015
|0.0000
|4277
|2006.08.14 03:00
|delete
|1960
|2.00
|1.9095
|1.9015
|0.0000
|4278
|2006.08.14 03:00
|buy stop
|1961
|2.00
|1.9090
|1.9010
|0.0000
|4279
|2006.08.14 11:52
|delete
|1956
|2.00
|1.8867
|1.8960
|0.0000
|4280
|2006.08.14 11:53
|sell stop
|1962
|2.00
|1.8867
|1.8937
|0.0000
|4281
|2006.08.14 13:31
|delete
|1962
|2.00
|1.8867
|1.8937
|0.0000
|4282
|2006.08.14 13:31
|sell stop
|1963
|2.00
|1.8867
|1.8930
|0.0000
|4283
|2006.08.14 14:00
|delete
|1963
|2.00
|1.8867
|1.8930
|0.0000
|4284
|2006.08.14 14:00
|sell stop
|1964
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4285
|2006.08.14 14:07
|delete
|1964
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4286
|2006.08.14 14:10
|sell stop
|1965
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4287
|2006.08.14 14:11
|delete
|1965
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4288
|2006.08.14 14:11
|sell stop
|1966
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4289
|2006.08.14 14:17
|delete
|1966
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4290
|2006.08.14 14:18
|sell stop
|1967
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4291
|2006.08.14 14:20
|delete
|1967
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4292
|2006.08.14 14:22
|sell stop
|1968
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4293
|2006.08.14 14:23
|delete
|1968
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4294
|2006.08.14 14:23
|sell stop
|1969
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4295
|2006.08.14 14:25
|delete
|1969
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4296
|2006.08.14 14:26
|sell stop
|1970
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4297
|2006.08.14 14:26
|delete
|1970
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4298
|2006.08.14 14:27
|sell stop
|1971
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4299
|2006.08.14 14:31
|delete
|1971
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4300
|2006.08.14 14:35
|sell stop
|1972
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4301
|2006.08.14 14:57
|delete
|1972
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4302
|2006.08.14 14:57
|sell stop
|1973
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4303
|2006.08.14 14:57
|delete
|1973
|2.00
|1.8866
|1.8924
|0.0000
|4304
|2006.08.14 15:00
|sell stop
|1974
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4305
|2006.08.14 15:05
|delete
|1974
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4306
|2006.08.14 15:14
|sell stop
|1975
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4307
|2006.08.14 15:15
|delete
|1975
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4308
|2006.08.14 15:16
|sell stop
|1976
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4309
|2006.08.14 15:17
|delete
|1976
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4310
|2006.08.14 15:17
|sell stop
|1977
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4311
|2006.08.14 15:18
|delete
|1977
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4312
|2006.08.14 15:32
|sell stop
|1978
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4313
|2006.08.14 15:32
|delete
|1978
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4314
|2006.08.14 15:34
|sell stop
|1979
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4315
|2006.08.14 15:39
|delete
|1979
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4316
|2006.08.14 15:39
|sell stop
|1980
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4317
|2006.08.14 15:40
|delete
|1980
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4318
|2006.08.14 15:41
|sell stop
|1981
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4319
|2006.08.14 15:42
|delete
|1981
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4320
|2006.08.14 15:44
|sell stop
|1982
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4321
|2006.08.14 15:45
|delete
|1982
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4322
|2006.08.14 15:45
|sell stop
|1983
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4323
|2006.08.14 15:48
|delete
|1983
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4324
|2006.08.14 15:49
|sell stop
|1984
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4325
|2006.08.14 16:00
|delete
|1984
|2.00
|1.8857
|1.8917
|0.0000
|4326
|2006.08.14 16:00
|sell stop
|1985
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|4327
|2006.08.14 18:00
|delete
|1961
|2.00
|1.9090
|1.9010
|0.0000
|4328
|2006.08.14 18:00
|buy stop
|1986
|2.00
|1.9055
|1.8990
|0.0000
|4329
|2006.08.14 23:00
|delete
|1986
|2.00
|1.9055
|1.8990
|0.0000
|4330
|2006.08.14 23:00
|buy stop
|1987
|2.00
|1.9030
|1.8963
|0.0000
|4331
|2006.08.15 00:00
|delete
|1987
|2.00
|1.9030
|1.8963
|0.0000
|4332
|2006.08.15 00:00
|buy stop
|1988
|2.00
|1.9009
|1.8942
|0.0000
|4333
|2006.08.15 01:00
|delete
|1988
|2.00
|1.9009
|1.8942
|0.0000
|4334
|2006.08.15 01:00
|buy stop
|1989
|2.00
|1.8992
|1.8925
|0.0000
|4335
|2006.08.15 20:00
|delete
|1989
|2.00
|1.8992
|1.8925
|0.0000
|4336
|2006.08.15 20:00
|buy stop
|1990
|2.00
|1.8985
|1.8905
|0.0000
|4337
|2006.08.16 01:00
|delete
|1990
|2.00
|1.8985
|1.8905
|0.0000
|4338
|2006.08.16 01:00
|buy stop
|1991
|2.00
|1.8980
|1.8908
|0.0000
|4339
|2006.08.16 15:31
|delete
|1991
|2.00
|1.8980
|1.8908
|0.0000
|4340
|2006.08.16 15:31
|buy stop
|1992
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4341
|2006.08.16 15:32
|delete
|1992
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4342
|2006.08.16 15:32
|buy stop
|1993
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4343
|2006.08.16 15:32
|delete
|1993
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4344
|2006.08.16 15:33
|buy stop
|1994
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4345
|2006.08.16 15:33
|delete
|1994
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4346
|2006.08.16 15:34
|buy stop
|1995
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4347
|2006.08.16 15:35
|delete
|1995
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4348
|2006.08.16 15:35
|buy stop
|1996
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4349
|2006.08.16 15:36
|delete
|1996
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4350
|2006.08.16 15:37
|buy stop
|1997
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4351
|2006.08.16 15:37
|delete
|1997
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4352
|2006.08.16 15:39
|buy stop
|1998
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4353
|2006.08.16 15:40
|delete
|1998
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4354
|2006.08.16 15:40
|buy stop
|1999
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4355
|2006.08.16 15:40
|delete
|1999
|2.00
|1.8980
|1.8935
|0.0000
|4356
|2006.08.16 16:00
|buy stop
|2000
|2.00
|1.8996
|1.8941
|0.0000
|4357
|2006.08.16 16:02
|delete
|2000
|2.00
|1.8996
|1.8941
|0.0000
|4358
|2006.08.16 16:03
|buy stop
|2001
|2.00
|1.8996
|1.8941
|0.0000
|4359
|2006.08.16 16:05
|delete
|2001
|2.00
|1.8996
|1.8941
|0.0000
|4360
|2006.08.16 16:05
|buy stop
|2002
|2.00
|1.8996
|1.8941
|0.0000
|4361
|2006.08.16 16:06
|delete
|2002
|2.00
|1.8996
|1.8941
|0.0000
|4362
|2006.08.16 16:09
|buy stop
|2003
|2.00
|1.8996
|1.8941
|0.0000
|4363
|2006.08.16 16:09
|delete
|2003
|2.00
|1.8996
|1.8941
|0.0000
|4364
|2006.08.16 16:11
|buy stop
|2004
|2.00
|1.8996
|1.8941
|0.0000
|4365
|2006.08.16 16:12
|delete
|2004
|2.00
|1.8996
|1.8941
|0.0000
|4366
|2006.08.16 17:00
|buy stop
|2005
|2.00
|1.9026
|1.8969
|0.0000
|4367
|2006.08.16 23:00
|delete
|1985
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|4368
|2006.08.16 23:00
|sell stop
|2006
|2.00
|1.8853
|1.8918
|0.0000
|4369
|2006.08.17 20:00
|delete
|2006
|2.00
|1.8853
|1.8918
|0.0000
|4370
|2006.08.17 20:00
|sell stop
|2007
|2.00
|1.8858
|1.8921
|0.0000
|4371
|2006.08.17 20:58
|delete
|2007
|2.00
|1.8858
|1.8921
|0.0000
|4372
|2006.08.17 20:59
|sell stop
|2008
|2.00
|1.8858
|1.8921
|0.0000
|4373
|2006.08.17 20:59
|delete
|2008
|2.00
|1.8858
|1.8921
|0.0000
|4374
|2006.08.17 21:00
|sell stop
|2009
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4375
|2006.08.17 21:01
|delete
|2009
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4376
|2006.08.17 21:02
|sell stop
|2010
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4377
|2006.08.17 21:02
|delete
|2010
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4378
|2006.08.17 21:04
|sell stop
|2011
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4379
|2006.08.17 21:04
|delete
|2011
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4380
|2006.08.17 21:05
|sell stop
|2012
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4381
|2006.08.17 21:12
|delete
|2012
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4382
|2006.08.17 21:13
|sell stop
|2013
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4383
|2006.08.17 21:13
|delete
|2013
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4384
|2006.08.17 21:23
|sell stop
|2014
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4385
|2006.08.17 21:27
|delete
|2014
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4386
|2006.08.17 21:28
|sell stop
|2015
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4387
|2006.08.17 21:29
|delete
|2015
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4388
|2006.08.17 21:29
|sell stop
|2016
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4389
|2006.08.17 21:31
|delete
|2016
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4390
|2006.08.17 21:32
|sell stop
|2017
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4391
|2006.08.17 21:33
|delete
|2017
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4392
|2006.08.17 21:35
|sell stop
|2018
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4393
|2006.08.17 21:36
|delete
|2018
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4394
|2006.08.17 21:37
|sell stop
|2019
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4395
|2006.08.17 21:38
|delete
|2019
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4396
|2006.08.17 21:39
|sell stop
|2020
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4397
|2006.08.17 21:40
|delete
|2020
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4398
|2006.08.17 21:41
|sell stop
|2021
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4399
|2006.08.17 22:00
|delete
|2021
|2.00
|1.8827
|1.8897
|0.0000
|4400
|2006.08.17 22:00
|sell stop
|2022
|2.00
|1.8821
|1.8891
|0.0000
|4401
|2006.08.18 14:18
|delete
|2022
|2.00
|1.8821
|1.8891
|0.0000
|4402
|2006.08.18 15:00
|sell stop
|2023
|2.00
|1.8779
|1.8836
|0.0000
|4403
|2006.08.18 17:25
|delete
|2023
|2.00
|1.8779
|1.8836
|0.0000
|4404
|2006.08.18 17:26
|sell stop
|2024
|2.00
|1.8779
|1.8831
|0.0000
|4405
|2006.08.18 17:26
|delete
|2024
|2.00
|1.8779
|1.8831
|0.0000
|4406
|2006.08.18 17:27
|sell stop
|2025
|2.00
|1.8779
|1.8831
|0.0000
|4407
|2006.08.18 17:28
|delete
|2025
|2.00
|1.8779
|1.8831
|0.0000
|4408
|2006.08.18 17:28
|sell stop
|2026
|2.00
|1.8779
|1.8831
|0.0000
|4409
|2006.08.18 17:29
|delete
|2026
|2.00
|1.8779
|1.8831
|0.0000
|4410
|2006.08.18 17:29
|sell stop
|2027
|2.00
|1.8779
|1.8831
|0.0000
|4411
|2006.08.18 18:00
|delete
|2027
|2.00
|1.8779
|1.8831
|0.0000
|4412
|2006.08.18 18:00
|sell stop
|2028
|2.00
|1.8777
|1.8837
|0.0000
|4413
|2006.08.21 00:00
|delete
|2005
|2.00
|1.9026
|1.8969
|0.0000
|4414
|2006.08.21 00:00
|buy stop
|2029
|2.00
|1.9017
|1.8952
|0.0000
|4415
|2006.08.21 01:00
|delete
|2029
|2.00
|1.9017
|1.8952
|0.0000
|4416
|2006.08.21 01:00
|buy stop
|2030
|2.00
|1.9009
|1.8944
|0.0000
|4417
|2006.08.21 19:00
|delete
|2030
|2.00
|1.9009
|1.8944
|0.0000
|4418
|2006.08.21 19:00
|buy stop
|2031
|2.00
|1.8998
|1.8933
|0.0000
|4419
|2006.08.23 01:00
|delete
|2028
|2.00
|1.8777
|1.8837
|0.0000
|4420
|2006.08.23 01:00
|sell stop
|2032
|2.00
|1.8784
|1.8852
|0.0000
|4421
|2006.08.23 02:00
|delete
|2032
|2.00
|1.8784
|1.8852
|0.0000
|4422
|2006.08.23 02:00
|sell stop
|2033
|2.00
|1.8788
|1.8856
|0.0000
|4423
|2006.08.23 03:00
|delete
|2033
|2.00
|1.8788
|1.8856
|0.0000
|4424
|2006.08.23 03:00
|sell stop
|2034
|2.00
|1.8793
|1.8861
|0.0000
|4425
|2006.08.23 05:00
|delete
|2034
|2.00
|1.8793
|1.8861
|0.0000
|4426
|2006.08.23 05:00
|sell stop
|2035
|2.00
|1.8804
|1.8874
|0.0000
|4427
|2006.08.23 06:00
|delete
|2035
|2.00
|1.8804
|1.8874
|0.0000
|4428
|2006.08.23 06:00
|sell stop
|2036
|2.00
|1.8806
|1.8874
|0.0000
|4429
|2006.08.23 08:00
|delete
|2036
|2.00
|1.8806
|1.8874
|0.0000
|4430
|2006.08.23 08:00
|sell stop
|2037
|2.00
|1.8811
|1.8874
|0.0000
|4431
|2006.08.23 09:00
|delete
|2037
|2.00
|1.8811
|1.8874
|0.0000
|4432
|2006.08.23 09:00
|sell stop
|2038
|2.00
|1.8819
|1.8876
|0.0000
|4433
|2006.08.23 11:00
|delete
|2038
|2.00
|1.8819
|1.8876
|0.0000
|4434
|2006.08.23 11:00
|sell stop
|2039
|2.00
|1.8833
|1.8890
|0.0000
|4435
|2006.08.23 12:00
|delete
|2039
|2.00
|1.8833
|1.8890
|0.0000
|4436
|2006.08.23 12:00
|sell stop
|2040
|2.00
|1.8850
|1.8908
|0.0000
|4437
|2006.08.23 16:00
|delete
|2040
|2.00
|1.8850
|1.8908
|0.0000
|4438
|2006.08.23 16:00
|sell stop
|2041
|2.00
|1.8852
|1.8909
|0.0000
|4439
|2006.08.23 17:00
|delete
|2041
|2.00
|1.8852
|1.8909
|0.0000
|4440
|2006.08.23 17:00
|sell stop
|2042
|2.00
|1.8855
|1.8912
|0.0000
|4441
|2006.08.23 17:01
|delete
|2031
|2.00
|1.8998
|1.8933
|0.0000
|4442
|2006.08.23 17:02
|buy stop
|2043
|2.00
|1.8998
|1.8941
|0.0000
|4443
|2006.08.23 17:03
|delete
|2043
|2.00
|1.8998
|1.8941
|0.0000
|4444
|2006.08.23 17:03
|buy stop
|2044
|2.00
|1.8998
|1.8941
|0.0000
|4445
|2006.08.23 17:04
|delete
|2044
|2.00
|1.8998
|1.8941
|0.0000
|4446
|2006.08.23 17:04
|buy stop
|2045
|2.00
|1.8998
|1.8941
|0.0000
|4447
|2006.08.23 17:05
|delete
|2045
|2.00
|1.8998
|1.8941
|0.0000
|4448
|2006.08.23 17:05
|buy stop
|2046
|2.00
|1.8998
|1.8941
|0.0000
|4449
|2006.08.23 17:06
|delete
|2046
|2.00
|1.8998
|1.8941
|0.0000
|4450
|2006.08.23 17:06
|buy stop
|2047
|2.00
|1.8998
|1.8941
|0.0000
|4451
|2006.08.25 03:04
|delete
|2042
|2.00
|1.8855
|1.8912
|0.0000
|4452
|2006.08.25 03:04
|sell stop
|2048
|2.00
|1.8855
|1.8923
|0.0000
|4453
|2006.08.25 03:06
|delete
|2048
|2.00
|1.8855
|1.8923
|0.0000
|4454
|2006.08.25 03:06
|sell stop
|2049
|2.00
|1.8855
|1.8923
|0.0000
|4455
|2006.08.25 03:12
|delete
|2049
|2.00
|1.8855
|1.8923
|0.0000
|4456
|2006.08.25 03:12
|sell stop
|2050
|2.00
|1.8855
|1.8923
|0.0000
|4457
|2006.08.25 04:00
|delete
|2050
|2.00
|1.8855
|1.8923
|0.0000
|4458
|2006.08.25 04:00
|sell stop
|2051
|2.00
|1.8852
|1.8922
|0.0000
|4459
|2006.08.25 09:28
|delete
|2051
|2.00
|1.8852
|1.8922
|0.0000
|4460
|2006.08.25 09:29
|sell stop
|2052
|2.00
|1.8852
|1.8909
|0.0000
|4461
|2006.08.25 09:30
|delete
|2052
|2.00
|1.8852
|1.8909
|0.0000
|4462
|2006.08.25 09:42
|sell stop
|2053
|2.00
|1.8852
|1.8909
|0.0000
|4463
|2006.08.25 09:42
|delete
|2053
|2.00
|1.8852
|1.8909
|0.0000
|4464
|2006.08.25 10:00
|sell stop
|2054
|2.00
|1.8828
|1.8886
|0.0000
|4465
|2006.08.28 01:00
|delete
|2047
|2.00
|1.8998
|1.8941
|0.0000
|4466
|2006.08.28 01:00
|buy stop
|2055
|2.00
|1.8975
|1.8908
|0.0000
|4467
|2006.08.28 16:48
|delete
|2055
|2.00
|1.8975
|1.8908
|0.0000
|4468
|2006.08.28 17:00
|buy stop
|2056
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4469
|2006.08.28 17:09
|delete
|2056
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4470
|2006.08.28 17:09
|buy stop
|2057
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4471
|2006.08.28 17:27
|delete
|2057
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4472
|2006.08.28 17:28
|buy stop
|2058
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4473
|2006.08.29 07:51
|delete
|2058
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4474
|2006.08.29 07:51
|buy stop
|2059
|2.00
|1.8995
|1.8945
|0.0000
|4475
|2006.08.29 08:09
|delete
|2059
|2.00
|1.8995
|1.8945
|0.0000
|4476
|2006.08.29 08:09
|buy stop
|2060
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4477
|2006.08.29 08:10
|delete
|2060
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4478
|2006.08.29 08:10
|buy stop
|2061
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4479
|2006.08.29 08:11
|delete
|2061
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4480
|2006.08.29 08:11
|buy stop
|2062
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4481
|2006.08.29 08:12
|delete
|2062
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4482
|2006.08.29 08:12
|buy stop
|2063
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4483
|2006.08.29 08:20
|delete
|2063
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4484
|2006.08.29 08:20
|buy stop
|2064
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4485
|2006.08.29 08:27
|delete
|2064
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4486
|2006.08.29 08:40
|buy stop
|2065
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4487
|2006.08.29 08:45
|delete
|2065
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4488
|2006.08.29 08:46
|buy stop
|2066
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4489
|2006.08.29 08:48
|delete
|2066
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4490
|2006.08.29 08:48
|buy stop
|2067
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4491
|2006.08.29 08:49
|delete
|2067
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4492
|2006.08.29 08:49
|buy stop
|2068
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4493
|2006.08.29 08:53
|delete
|2068
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4494
|2006.08.29 08:54
|buy stop
|2069
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4495
|2006.08.29 08:59
|delete
|2069
|2.00
|1.8995
|1.8948
|0.0000
|4496
|2006.08.29 09:00
|buy stop
|2070
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4497
|2006.08.29 09:01
|delete
|2070
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4498
|2006.08.29 09:01
|buy stop
|2071
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4499
|2006.08.29 09:05
|delete
|2071
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4500
|2006.08.29 09:05
|buy stop
|2072
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4501
|2006.08.29 09:19
|delete
|2072
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4502
|2006.08.29 09:19
|buy stop
|2073
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4503
|2006.08.29 09:20
|delete
|2073
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4504
|2006.08.29 09:20
|buy stop
|2074
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4505
|2006.08.29 09:24
|delete
|2074
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4506
|2006.08.29 09:24
|buy stop
|2075
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4507
|2006.08.29 09:26
|delete
|2075
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4508
|2006.08.29 09:26
|buy stop
|2076
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4509
|2006.08.29 10:01
|delete
|2076
|2.00
|1.8996
|1.8949
|0.0000
|4510
|2006.08.29 10:01
|buy stop
|2077
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4511
|2006.08.29 10:02
|delete
|2077
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4512
|2006.08.29 10:02
|buy stop
|2078
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4513
|2006.08.29 10:03
|delete
|2078
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4514
|2006.08.29 10:03
|buy stop
|2079
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4515
|2006.08.29 10:14
|delete
|2079
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4516
|2006.08.29 10:15
|buy stop
|2080
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4517
|2006.08.29 10:16
|delete
|2080
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4518
|2006.08.29 10:21
|buy stop
|2081
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4519
|2006.08.29 10:21
|delete
|2081
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4520
|2006.08.29 10:43
|buy stop
|2082
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4521
|2006.08.29 10:44
|delete
|2082
|2.00
|1.8996
|1.8946
|0.0000
|4522
|2006.08.29 11:00
|buy stop
|2083
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4523
|2006.08.29 11:01
|delete
|2083
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4524
|2006.08.29 11:02
|buy stop
|2084
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4525
|2006.08.29 11:02
|delete
|2084
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4526
|2006.08.29 11:09
|buy stop
|2085
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4527
|2006.08.29 11:10
|delete
|2085
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4528
|2006.08.29 11:10
|buy stop
|2086
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4529
|2006.08.29 11:12
|delete
|2086
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4530
|2006.08.29 11:58
|buy stop
|2087
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4531
|2006.08.29 11:58
|delete
|2087
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4532
|2006.08.29 11:59
|buy stop
|2088
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4533
|2006.08.29 11:59
|delete
|2088
|2.00
|1.9010
|1.8958
|0.0000
|4534
|2006.08.29 12:00
|buy stop
|2089
|2.00
|1.9030
|1.8978
|0.0000
|4535
|2006.08.29 17:00
|delete
|2054
|2.00
|1.8828
|1.8886
|0.0000
|4536
|2006.08.29 17:00
|sell stop
|2090
|2.00
|1.8832
|1.8885
|0.0000
|4537
|2006.08.29 18:00
|delete
|2090
|2.00
|1.8832
|1.8885
|0.0000
|4538
|2006.08.29 18:00
|sell stop
|2091
|2.00
|1.8834
|1.8897
|0.0000
|4539
|2006.08.29 19:00
|delete
|2091
|2.00
|1.8834
|1.8897
|0.0000
|4540
|2006.08.29 19:00
|sell stop
|2092
|2.00
|1.8841
|1.8906
|0.0000
|4541
|2006.08.30 01:00
|delete
|2092
|2.00
|1.8841
|1.8906
|0.0000
|4542
|2006.08.30 01:00
|sell stop
|2093
|2.00
|1.8858
|1.8933
|0.0000
|4543
|2006.08.30 05:00
|delete
|2093
|2.00
|1.8858
|1.8933
|0.0000
|4544
|2006.08.30 05:00
|sell stop
|2094
|2.00
|1.8861
|1.8938
|0.0000
|4545
|2006.08.30 10:00
|delete
|2094
|2.00
|1.8861
|1.8938
|0.0000
|4546
|2006.08.30 10:00
|sell stop
|2095
|2.00
|1.8865
|1.8940
|0.0000
|4547
|2006.08.30 10:02
|delete
|2089
|2.00
|1.9030
|1.8978
|0.0000
|4548
|2006.08.30 10:03
|buy stop
|2096
|2.00
|1.9030
|1.8955
|0.0000
|4549
|2006.08.30 10:03
|delete
|2096
|2.00
|1.9030
|1.8955
|0.0000
|4550
|2006.08.30 10:04
|buy stop
|2097
|2.00
|1.9030
|1.8955
|0.0000
|4551
|2006.08.30 11:00
|delete
|2095
|2.00
|1.8865
|1.8940
|0.0000
|4552
|2006.08.30 11:00
|sell stop
|2098
|2.00
|1.8882
|1.8959
|0.0000
|4553
|2006.08.30 12:00
|delete
|2098
|2.00
|1.8882
|1.8959
|0.0000
|4554
|2006.08.30 12:00
|sell stop
|2099
|2.00
|1.8885
|1.8963
|0.0000
|4555
|2006.08.30 13:00
|delete
|2099
|2.00
|1.8885
|1.8963
|0.0000
|4556
|2006.08.30 13:00
|sell stop
|2100
|2.00
|1.8886
|1.8963
|0.0000
|4557
|2006.08.30 13:01
|delete
|2097
|2.00
|1.9030
|1.8955
|0.0000
|4558
|2006.08.30 13:05
|buy stop
|2101
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4559
|2006.08.30 13:05
|delete
|2101
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4560
|2006.08.30 13:30
|buy stop
|2102
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4561
|2006.08.30 13:31
|delete
|2102
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4562
|2006.08.30 13:31
|buy stop
|2103
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4563
|2006.08.30 13:34
|delete
|2103
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4564
|2006.08.30 13:35
|buy stop
|2104
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4565
|2006.08.30 13:36
|delete
|2104
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4566
|2006.08.30 13:36
|buy stop
|2105
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4567
|2006.08.30 13:37
|delete
|2105
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4568
|2006.08.30 13:37
|buy stop
|2106
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4569
|2006.08.30 13:38
|delete
|2106
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4570
|2006.08.30 13:39
|buy stop
|2107
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4571
|2006.08.30 13:40
|delete
|2107
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4572
|2006.08.30 13:41
|buy stop
|2108
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4573
|2006.08.30 14:00
|delete
|2108
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|4574
|2006.08.30 14:00
|buy stop
|2109
|2.00
|1.9047
|1.8977
|0.0000
|4575
|2006.08.30 14:00
|delete
|2100
|2.00
|1.8886
|1.8963
|0.0000
|4576
|2006.08.30 14:00
|sell stop
|2110
|2.00
|1.8898
|1.8968
|0.0000
|4577
|2006.08.30 16:11
|delete
|2109
|2.00
|1.9047
|1.8977
|0.0000
|4578
|2006.08.30 16:12
|buy stop
|2111
|2.00
|1.9047
|1.8980
|0.0000
|4579
|2006.08.30 16:12
|delete
|2111
|2.00
|1.9047
|1.8980
|0.0000
|4580
|2006.08.30 16:12
|buy stop
|2112
|2.00
|1.9047
|1.8980
|0.0000
|4581
|2006.08.30 16:13
|delete
|2112
|2.00
|1.9047
|1.8980
|0.0000
|4582
|2006.08.30 16:41
|buy stop
|2113
|2.00
|1.9047
|1.8980
|0.0000
|4583
|2006.08.30 16:44
|delete
|2113
|2.00
|1.9047
|1.8980
|0.0000
|4584
|2006.08.30 17:00
|buy stop
|2114
|2.00
|1.9062
|1.8992
|0.0000
|4585
|2006.08.30 17:22
|delete
|2114
|2.00
|1.9062
|1.8992
|0.0000
|4586
|2006.08.30 17:25
|buy stop
|2115
|2.00
|1.9062
|1.8992
|0.0000
|4587
|2006.08.30 17:54
|delete
|2115
|2.00
|1.9062
|1.8992
|0.0000
|4588
|2006.08.30 17:55
|buy stop
|2116
|2.00
|1.9062
|1.8992
|0.0000
|4589
|2006.08.30 17:56
|delete
|2116
|2.00
|1.9062
|1.8992
|0.0000
|4590
|2006.08.30 17:57
|buy stop
|2117
|2.00
|1.9062
|1.8992
|0.0000
|4591
|2006.08.30 17:58
|delete
|2117
|2.00
|1.9062
|1.8992
|0.0000
|4592
|2006.08.30 17:59
|buy stop
|2118
|2.00
|1.9062
|1.8992
|0.0000
|4593
|2006.08.30 17:59
|delete
|2118
|2.00
|1.9062
|1.8992
|0.0000
|4594
|2006.08.30 18:00
|buy stop
|2119
|2.00
|1.9062
|1.9000
|0.0000
|4595
|2006.08.30 18:00
|delete
|2119
|2.00
|1.9062
|1.9000
|0.0000
|4596
|2006.08.30 18:01
|buy stop
|2120
|2.00
|1.9062
|1.9000
|0.0000
|4597
|2006.08.30 18:03
|delete
|2120
|2.00
|1.9062
|1.9000
|0.0000
|4598
|2006.08.30 18:04
|buy stop
|2121
|2.00
|1.9062
|1.9000
|0.0000
|4599
|2006.08.30 18:07
|delete
|2121
|2.00
|1.9062
|1.9000
|0.0000
|4600
|2006.08.30 18:07
|buy stop
|2122
|2.00
|1.9062
|1.9000
|0.0000
|4601
|2006.08.31 09:14
|delete
|2122
|2.00
|1.9062
|1.9000
|0.0000
|4602
|2006.08.31 09:16
|buy stop
|2123
|2.00
|1.9062
|1.9010
|0.0000
|4603
|2006.08.31 09:17
|delete
|2123
|2.00
|1.9062
|1.9010
|0.0000
|4604
|2006.08.31 09:20
|buy stop
|2124
|2.00
|1.9062
|1.9010
|0.0000
|4605
|2006.08.31 09:21
|delete
|2124
|2.00
|1.9062
|1.9010
|0.0000
|4606
|2006.08.31 10:00
|buy stop
|2125
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4607
|2006.08.31 10:22
|delete
|2125
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4608
|2006.08.31 10:23
|buy stop
|2126
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4609
|2006.08.31 10:25
|delete
|2126
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4610
|2006.08.31 10:27
|buy stop
|2127
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4611
|2006.08.31 10:27
|delete
|2127
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4612
|2006.08.31 10:32
|buy stop
|2128
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4613
|2006.08.31 10:34
|delete
|2128
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4614
|2006.08.31 10:36
|buy stop
|2129
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4615
|2006.08.31 10:36
|delete
|2129
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4616
|2006.08.31 10:50
|buy stop
|2130
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4617
|2006.08.31 10:51
|delete
|2130
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4618
|2006.08.31 10:54
|buy stop
|2131
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4619
|2006.08.31 10:54
|delete
|2131
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4620
|2006.08.31 10:55
|buy stop
|2132
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4621
|2006.08.31 10:56
|delete
|2132
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4622
|2006.08.31 10:58
|buy stop
|2133
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4623
|2006.08.31 10:59
|delete
|2133
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4624
|2006.08.31 10:59
|buy stop
|2134
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4625
|2006.08.31 11:00
|delete
|2134
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|4626
|2006.08.31 11:00
|buy stop
|2135
|2.00
|1.9088
|1.9036
|0.0000
|4627
|2006.08.31 12:54
|delete
|2135
|2.00
|1.9088
|1.9036
|0.0000
|4628
|2006.08.31 12:54
|buy stop
|2136
|2.00
|1.9088
|1.9036
|0.0000
|4629
|2006.08.31 12:55
|delete
|2136
|2.00
|1.9088
|1.9036
|0.0000
|4630
|2006.08.31 12:55
|buy stop
|2137
|2.00
|1.9088
|1.9036
|0.0000
|4631
|2006.08.31 15:31
|delete
|2137
|2.00
|1.9088
|1.9036
|0.0000
|4632
|2006.08.31 15:31
|buy stop
|2138
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4633
|2006.08.31 15:34
|delete
|2138
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4634
|2006.08.31 15:35
|buy stop
|2139
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4635
|2006.08.31 15:36
|delete
|2139
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4636
|2006.08.31 15:37
|buy stop
|2140
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4637
|2006.08.31 15:37
|delete
|2140
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4638
|2006.08.31 15:38
|buy stop
|2141
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4639
|2006.08.31 15:39
|delete
|2141
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4640
|2006.08.31 15:44
|buy stop
|2142
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4641
|2006.08.31 15:45
|delete
|2142
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4642
|2006.08.31 15:48
|buy stop
|2143
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4643
|2006.08.31 15:49
|delete
|2143
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4644
|2006.08.31 15:50
|buy stop
|2144
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4645
|2006.08.31 15:50
|delete
|2144
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4646
|2006.08.31 15:51
|buy stop
|2145
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4647
|2006.08.31 15:51
|delete
|2145
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4648
|2006.08.31 15:52
|buy stop
|2146
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4649
|2006.08.31 15:52
|delete
|2146
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4650
|2006.08.31 15:52
|buy stop
|2147
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4651
|2006.08.31 15:54
|delete
|2147
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4652
|2006.08.31 15:54
|buy stop
|2148
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4653
|2006.08.31 15:55
|delete
|2148
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4654
|2006.08.31 15:56
|buy stop
|2149
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4655
|2006.08.31 15:57
|delete
|2149
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4656
|2006.08.31 15:57
|buy stop
|2150
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4657
|2006.08.31 15:58
|delete
|2150
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4658
|2006.08.31 15:58
|buy stop
|2151
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4659
|2006.08.31 16:00
|delete
|2151
|2.00
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|4660
|2006.08.31 16:00
|buy stop
|2152
|2.00
|1.9093
|1.9043
|0.0000
|4661
|2006.09.01 02:00
|delete
|2110
|2.00
|1.8898
|1.8968
|0.0000
|4662
|2006.09.01 02:00
|sell stop
|2153
|2.00
|1.8902
|1.8967
|0.0000
|4663
|2006.09.01 03:00
|delete
|2153
|2.00
|1.8902
|1.8967
|0.0000
|4664
|2006.09.01 03:00
|sell stop
|2154
|2.00
|1.8905
|1.8970
|0.0000
|4665
|2006.09.01 05:00
|delete
|2154
|2.00
|1.8905
|1.8970
|0.0000
|4666
|2006.09.01 05:00
|sell stop
|2155
|2.00
|1.8973
|1.9038
|0.0000
|4667
|2006.09.01 13:00
|delete
|2155
|2.00
|1.8973
|1.9038
|0.0000
|4668
|2006.09.01 13:00
|sell stop
|2156
|2.00
|1.8979
|1.9029
|0.0000
|4669
|2006.09.01 15:33
|delete
|2156
|2.00
|1.8979
|1.9029
|0.0000
|4670
|2006.09.01 15:34
|sell stop
|2157
|2.00
|1.8979
|1.9024
|0.0000
|4671
|2006.09.01 15:46
|delete
|2157
|2.00
|1.8979
|1.9024
|0.0000
|4672
|2006.09.01 15:47
|sell stop
|2158
|2.00
|1.8979
|1.9024
|0.0000
|4673
|2006.09.01 15:49
|delete
|2158
|2.00
|1.8979
|1.9024
|0.0000
|4674
|2006.09.01 15:50
|sell stop
|2159
|2.00
|1.8979
|1.9024
|0.0000
|4675
|2006.09.01 15:51
|delete
|2159
|2.00
|1.8979
|1.9024
|0.0000
|4676
|2006.09.01 16:00
|sell stop
|2160
|2.00
|1.8955
|1.9010
|0.0000
|4677
|2006.09.04 23:00
|delete
|2152
|2.00
|1.9093
|1.9043
|0.0000
|4678
|2006.09.04 23:00
|buy stop
|2161
|2.00
|1.9088
|1.9043
|0.0000
|4679
|2006.09.05 00:00
|delete
|2161
|2.00
|1.9088
|1.9043
|0.0000
|4680
|2006.09.05 00:00
|buy stop
|2162
|2.00
|1.9083
|1.9038
|0.0000
|4681
|2006.09.05 16:38
|delete
|2160
|2.00
|1.8955
|1.9010
|0.0000
|4682
|2006.09.05 16:53
|sell stop
|2163
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|4683
|2006.09.05 16:53
|delete
|2163
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|4684
|2006.09.05 16:55
|sell stop
|2164
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|4685
|2006.09.05 16:55
|delete
|2164
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|4686
|2006.09.05 16:56
|sell stop
|2165
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|4687
|2006.09.05 16:57
|delete
|2165
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|4688
|2006.09.05 16:57
|sell stop
|2166
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|4689
|2006.09.05 17:00
|delete
|2166
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|4690
|2006.09.05 17:00
|sell stop
|2167
|2.00
|1.8944
|1.8997
|0.0000
|4691
|2006.09.05 17:22
|delete
|2167
|2.00
|1.8944
|1.8997
|0.0000
|4692
|2006.09.05 18:00
|sell stop
|2168
|2.00
|1.8912
|1.8970
|0.0000
|4693
|2006.09.06 11:34
|delete
|2168
|2.00
|1.8912
|1.8970
|0.0000
|4694
|2006.09.06 11:34
|sell stop
|2169
|2.00
|1.8912
|1.8960
|0.0000
|4695
|2006.09.06 11:35
|delete
|2169
|2.00
|1.8912
|1.8960
|0.0000
|4696
|2006.09.06 11:36
|sell stop
|2170
|2.00
|1.8912
|1.8960
|0.0000
|4697
|2006.09.06 11:36
|delete
|2170
|2.00
|1.8912
|1.8960
|0.0000
|4698
|2006.09.06 11:42
|sell stop
|2171
|2.00
|1.8912
|1.8960
|0.0000
|4699
|2006.09.06 11:42
|delete
|2171
|2.00
|1.8912
|1.8960
|0.0000
|4700
|2006.09.06 11:43
|sell stop
|2172
|2.00
|1.8912
|1.8960
|0.0000
|4701
|2006.09.06 11:44
|delete
|2172
|2.00
|1.8912
|1.8960
|0.0000
|4702
|2006.09.06 12:00
|sell stop
|2173
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4703
|2006.09.06 12:03
|delete
|2173
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4704
|2006.09.06 12:04
|sell stop
|2174
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4705
|2006.09.06 12:12
|delete
|2174
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4706
|2006.09.06 12:38
|sell stop
|2175
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4707
|2006.09.06 12:38
|delete
|2175
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4708
|2006.09.06 12:39
|sell stop
|2176
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4709
|2006.09.06 12:47
|delete
|2176
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4710
|2006.09.06 12:48
|sell stop
|2177
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4711
|2006.09.06 12:48
|delete
|2177
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4712
|2006.09.06 12:48
|sell stop
|2178
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4713
|2006.09.06 12:49
|delete
|2178
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4714
|2006.09.06 12:49
|sell stop
|2179
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4715
|2006.09.06 12:51
|delete
|2179
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4716
|2006.09.06 12:51
|sell stop
|2180
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4717
|2006.09.06 12:52
|delete
|2180
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4718
|2006.09.06 12:52
|sell stop
|2181
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4719
|2006.09.06 12:53
|delete
|2181
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4720
|2006.09.06 12:53
|sell stop
|2182
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4721
|2006.09.06 12:54
|delete
|2182
|2.00
|1.8897
|1.8947
|0.0000
|4722
|2006.09.06 13:00
|sell stop
|2183
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4723
|2006.09.06 13:12
|delete
|2183
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4724
|2006.09.06 13:12
|sell stop
|2184
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4725
|2006.09.06 13:13
|delete
|2184
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4726
|2006.09.06 13:13
|sell stop
|2185
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4727
|2006.09.06 13:14
|delete
|2185
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4728
|2006.09.06 13:14
|sell stop
|2186
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4729
|2006.09.06 13:15
|delete
|2186
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4730
|2006.09.06 13:15
|sell stop
|2187
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4731
|2006.09.06 13:16
|delete
|2187
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4732
|2006.09.06 13:16
|sell stop
|2188
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4733
|2006.09.06 13:17
|delete
|2188
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4734
|2006.09.06 13:23
|sell stop
|2189
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4735
|2006.09.06 13:24
|delete
|2189
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4736
|2006.09.06 13:25
|sell stop
|2190
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4737
|2006.09.06 13:31
|delete
|2190
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4738
|2006.09.06 13:32
|sell stop
|2191
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4739
|2006.09.06 13:33
|delete
|2191
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4740
|2006.09.06 13:33
|sell stop
|2192
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4741
|2006.09.06 13:34
|delete
|2192
|2.00
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|4742
|2006.09.06 14:00
|sell stop
|2193
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4743
|2006.09.06 14:06
|delete
|2193
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4744
|2006.09.06 14:07
|sell stop
|2194
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4745
|2006.09.06 14:08
|delete
|2194
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4746
|2006.09.06 14:08
|sell stop
|2195
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4747
|2006.09.06 14:09
|delete
|2195
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4748
|2006.09.06 14:10
|sell stop
|2196
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4749
|2006.09.06 14:11
|delete
|2196
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4750
|2006.09.06 14:11
|sell stop
|2197
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4751
|2006.09.06 14:13
|delete
|2197
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4752
|2006.09.06 14:14
|sell stop
|2198
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4753
|2006.09.06 14:14
|delete
|2198
|2.00
|1.8866
|1.8914
|0.0000
|4754
|2006.09.06 15:00
|sell stop
|2199
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4755
|2006.09.06 15:19
|delete
|2199
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4756
|2006.09.06 15:19
|sell stop
|2200
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4757
|2006.09.06 15:22
|delete
|2200
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4758
|2006.09.06 15:23
|sell stop
|2201
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4759
|2006.09.06 15:23
|delete
|2201
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4760
|2006.09.06 15:42
|sell stop
|2202
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4761
|2006.09.06 15:43
|delete
|2202
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4762
|2006.09.06 15:44
|sell stop
|2203
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4763
|2006.09.06 15:44
|delete
|2203
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4764
|2006.09.06 15:44
|sell stop
|2204
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4765
|2006.09.06 15:45
|delete
|2204
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4766
|2006.09.06 15:46
|sell stop
|2205
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4767
|2006.09.06 15:47
|delete
|2205
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4768
|2006.09.06 15:47
|sell stop
|2206
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4769
|2006.09.06 15:48
|delete
|2206
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4770
|2006.09.06 15:48
|sell stop
|2207
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4771
|2006.09.06 15:49
|delete
|2207
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4772
|2006.09.06 15:49
|sell stop
|2208
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4773
|2006.09.06 15:51
|delete
|2208
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4774
|2006.09.06 15:52
|sell stop
|2209
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4775
|2006.09.06 15:54
|delete
|2209
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4776
|2006.09.06 15:54
|sell stop
|2210
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4777
|2006.09.06 15:57
|delete
|2210
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4778
|2006.09.06 15:58
|sell stop
|2211
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4779
|2006.09.06 16:00
|delete
|2211
|2.00
|1.8832
|1.8882
|0.0000
|4780
|2006.09.06 16:00
|delete
|2162
|2.00
|1.9083
|1.9038
|0.0000
|4781
|2006.09.06 16:00
|buy stop
|2212
|2.00
|1.9078
|1.9026
|0.0000
|4782
|2006.09.06 16:00
|sell stop
|2213
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4783
|2006.09.06 16:45
|delete
|2213
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4784
|2006.09.06 16:46
|sell stop
|2214
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4785
|2006.09.06 16:46
|delete
|2214
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4786
|2006.09.06 16:47
|sell stop
|2215
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4787
|2006.09.06 16:47
|delete
|2215
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4788
|2006.09.06 16:48
|sell stop
|2216
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4789
|2006.09.06 16:48
|delete
|2216
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4790
|2006.09.06 16:53
|sell stop
|2217
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4791
|2006.09.06 16:53
|delete
|2217
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4792
|2006.09.06 16:55
|sell stop
|2218
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4793
|2006.09.06 16:56
|delete
|2218
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4794
|2006.09.06 16:56
|sell stop
|2219
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4795
|2006.09.06 16:58
|delete
|2219
|2.00
|1.8809
|1.8862
|0.0000
|4796
|2006.09.06 17:00
|delete
|2212
|2.00
|1.9078
|1.9026
|0.0000
|4797
|2006.09.06 17:00
|buy stop
|2220
|2.00
|1.9075
|1.9020
|0.0000
|4798
|2006.09.06 17:00
|sell stop
|2221
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4799
|2006.09.06 17:00
|delete
|2221
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4800
|2006.09.06 17:00
|sell stop
|2222
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4801
|2006.09.06 17:01
|delete
|2222
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4802
|2006.09.06 17:02
|sell stop
|2223
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4803
|2006.09.06 17:44
|delete
|2223
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4804
|2006.09.06 17:45
|sell stop
|2224
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4805
|2006.09.06 17:46
|delete
|2224
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4806
|2006.09.06 17:47
|sell stop
|2225
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4807
|2006.09.06 17:49
|delete
|2225
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4808
|2006.09.06 17:49
|sell stop
|2226
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4809
|2006.09.06 17:59
|delete
|2226
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4810
|2006.09.06 17:59
|sell stop
|2227
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4811
|2006.09.06 18:00
|delete
|2227
|2.00
|1.8801
|1.8856
|0.0000
|4812
|2006.09.06 18:00
|sell stop
|2228
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4813
|2006.09.07 07:00
|delete
|2220
|2.00
|1.9075
|1.9020
|0.0000
|4814
|2006.09.07 07:00
|buy stop
|2229
|2.00
|1.9074
|1.9011
|0.0000
|4815
|2006.09.07 08:00
|delete
|2229
|2.00
|1.9074
|1.9011
|0.0000
|4816
|2006.09.07 08:00
|buy stop
|2230
|2.00
|1.9062
|1.9002
|0.0000
|4817
|2006.09.07 09:00
|delete
|2230
|2.00
|1.9062
|1.9002
|0.0000
|4818
|2006.09.07 09:00
|buy stop
|2231
|2.00
|1.9061
|1.9001
|0.0000
|4819
|2006.09.07 11:00
|delete
|2231
|2.00
|1.9061
|1.9001
|0.0000
|4820
|2006.09.07 11:00
|buy stop
|2232
|2.00
|1.9048
|1.8986
|0.0000
|4821
|2006.09.07 13:00
|delete
|2232
|2.00
|1.9048
|1.8986
|0.0000
|4822
|2006.09.07 13:00
|buy stop
|2233
|2.00
|1.9045
|1.8988
|0.0000
|4823
|2006.09.07 13:38
|delete
|2228
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4824
|2006.09.07 13:39
|sell stop
|2234
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4825
|2006.09.07 13:39
|delete
|2234
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4826
|2006.09.07 13:40
|sell stop
|2235
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4827
|2006.09.07 13:40
|delete
|2235
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4828
|2006.09.07 13:44
|sell stop
|2236
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4829
|2006.09.07 13:44
|delete
|2236
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4830
|2006.09.07 13:45
|sell stop
|2237
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4831
|2006.09.07 13:45
|delete
|2237
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4832
|2006.09.07 13:53
|sell stop
|2238
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4833
|2006.09.07 13:55
|delete
|2238
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4834
|2006.09.07 13:56
|sell stop
|2239
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4835
|2006.09.07 13:56
|delete
|2239
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4836
|2006.09.07 13:56
|sell stop
|2240
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4837
|2006.09.07 13:57
|delete
|2240
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4838
|2006.09.07 13:57
|sell stop
|2241
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4839
|2006.09.07 13:58
|delete
|2241
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4840
|2006.09.07 13:59
|sell stop
|2242
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4841
|2006.09.07 13:59
|delete
|2242
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4842
|2006.09.07 13:59
|sell stop
|2243
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4843
|2006.09.07 14:00
|delete
|2243
|2.00
|1.8795
|1.8852
|0.0000
|4844
|2006.09.07 14:00
|sell stop
|2244
|2.00
|1.8780
|1.8840
|0.0000
|4845
|2006.09.07 14:06
|delete
|2244
|2.00
|1.8780
|1.8840
|0.0000
|4846
|2006.09.07 15:00
|sell stop
|2245
|2.00
|1.8734
|1.8799
|0.0000
|4847
|2006.09.07 15:13
|delete
|2245
|2.00
|1.8734
|1.8799
|0.0000
|4848
|2006.09.07 15:14
|sell stop
|2246
|2.00
|1.8734
|1.8799
|0.0000
|4849
|2006.09.07 15:44
|delete
|2246
|2.00
|1.8734
|1.8799
|0.0000
|4850
|2006.09.07 15:45
|sell stop
|2247
|2.00
|1.8734
|1.8799
|0.0000
|4851
|2006.09.07 15:45
|delete
|2247
|2.00
|1.8734
|1.8799
|0.0000
|4852
|2006.09.07 16:00
|delete
|2233
|2.00
|1.9045
|1.8988
|0.0000
|4853
|2006.09.07 16:00
|buy stop
|2248
|2.00
|1.9039
|1.8969
|0.0000
|4854
|2006.09.07 16:00
|sell stop
|2249
|2.00
|1.8710
|1.8780
|0.0000
|4855
|2006.09.07 16:02
|delete
|2249
|2.00
|1.8710
|1.8780
|0.0000
|4856
|2006.09.07 16:03
|sell stop
|2250
|2.00
|1.8710
|1.8780
|0.0000
|4857
|2006.09.07 16:03
|delete
|2250
|2.00
|1.8710
|1.8780
|0.0000
|4858
|2006.09.07 16:04
|sell stop
|2251
|2.00
|1.8710
|1.8780
|0.0000
|4859
|2006.09.07 16:05
|delete
|2251
|2.00
|1.8710
|1.8780
|0.0000
|4860
|2006.09.07 16:06
|sell stop
|2252
|2.00
|1.8710
|1.8780
|0.0000
|4861
|2006.09.07 17:00
|delete
|2248
|2.00
|1.9039
|1.8969
|0.0000
|4862
|2006.09.07 17:00
|buy stop
|2253
|2.00
|1.9021
|1.8949
|0.0000
|4863
|2006.09.07 17:00
|delete
|2252
|2.00
|1.8710
|1.8780
|0.0000
|4864
|2006.09.07 17:00
|sell stop
|2254
|2.00
|1.8706
|1.8779
|0.0000
|4865
|2006.09.07 18:00
|delete
|2253
|2.00
|1.9021
|1.8949
|0.0000
|4866
|2006.09.07 18:00
|buy stop
|2255
|2.00
|1.9011
|1.8941
|0.0000
|4867
|2006.09.07 21:00
|delete
|2255
|2.00
|1.9011
|1.8941
|0.0000
|4868
|2006.09.07 21:00
|buy stop
|2256
|2.00
|1.9006
|1.8931
|0.0000
|4869
|2006.09.07 22:00
|delete
|2256
|2.00
|1.9006
|1.8931
|0.0000
|4870
|2006.09.07 22:00
|buy stop
|2257
|2.00
|1.8994
|1.8917
|0.0000
|4871
|2006.09.07 23:00
|delete
|2257
|2.00
|1.8994
|1.8917
|0.0000
|4872
|2006.09.07 23:00
|buy stop
|2258
|2.00
|1.8982
|1.8907
|0.0000
|4873
|2006.09.08 00:00
|delete
|2258
|2.00
|1.8982
|1.8907
|0.0000
|4874
|2006.09.08 00:00
|buy stop
|2259
|2.00
|1.8965
|1.8890
|0.0000
|4875
|2006.09.08 01:00
|delete
|2259
|2.00
|1.8965
|1.8890
|0.0000
|4876
|2006.09.08 01:00
|buy stop
|2260
|2.00
|1.8958
|1.8883
|0.0000
|4877
|2006.09.08 12:32
|delete
|2254
|2.00
|1.8706
|1.8779
|0.0000
|4878
|2006.09.08 12:32
|sell stop
|2261
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|4879
|2006.09.08 12:54
|delete
|2261
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|4880
|2006.09.08 12:55
|sell stop
|2262
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|4881
|2006.09.08 12:55
|delete
|2262
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|4882
|2006.09.08 12:57
|sell stop
|2263
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|4883
|2006.09.08 12:58
|delete
|2263
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|4884
|2006.09.08 12:59
|sell stop
|2264
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|4885
|2006.09.08 13:00
|delete
|2264
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|4886
|2006.09.08 13:00
|sell stop
|2265
|2.00
|1.8700
|1.8758
|0.0000
|4887
|2006.09.08 13:20
|delete
|2265
|2.00
|1.8700
|1.8758
|0.0000
|4888
|2006.09.08 13:21
|sell stop
|2266
|2.00
|1.8700
|1.8758
|0.0000
|4889
|2006.09.08 13:21
|delete
|2266
|2.00
|1.8700
|1.8758
|0.0000
|4890
|2006.09.08 13:22
|sell stop
|2267
|2.00
|1.8700
|1.8758
|0.0000
|4891
|2006.09.08 13:22
|delete
|2267
|2.00
|1.8700
|1.8758
|0.0000
|4892
|2006.09.08 13:23
|sell stop
|2268
|2.00
|1.8700
|1.8758
|0.0000
|4893
|2006.09.08 14:00
|delete
|2268
|2.00
|1.8700
|1.8758
|0.0000
|4894
|2006.09.08 14:00
|sell stop
|2269
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4895
|2006.09.08 14:09
|delete
|2269
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4896
|2006.09.08 14:16
|sell stop
|2270
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4897
|2006.09.08 14:17
|delete
|2270
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4898
|2006.09.08 14:23
|sell stop
|2271
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4899
|2006.09.08 14:27
|delete
|2271
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4900
|2006.09.08 14:29
|sell stop
|2272
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4901
|2006.09.08 14:30
|delete
|2272
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4902
|2006.09.08 14:30
|sell stop
|2273
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4903
|2006.09.08 14:31
|delete
|2273
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4904
|2006.09.08 14:32
|sell stop
|2274
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4905
|2006.09.08 14:32
|delete
|2274
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4906
|2006.09.08 14:33
|sell stop
|2275
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4907
|2006.09.08 14:34
|delete
|2275
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4908
|2006.09.08 14:34
|sell stop
|2276
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4909
|2006.09.08 14:35
|delete
|2276
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4910
|2006.09.08 14:35
|sell stop
|2277
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4911
|2006.09.08 14:36
|delete
|2277
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4912
|2006.09.08 14:36
|sell stop
|2278
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4913
|2006.09.08 14:37
|delete
|2278
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4914
|2006.09.08 14:37
|sell stop
|2279
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4915
|2006.09.08 14:43
|delete
|2279
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4916
|2006.09.08 14:44
|sell stop
|2280
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4917
|2006.09.08 14:45
|delete
|2280
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4918
|2006.09.08 14:46
|sell stop
|2281
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4919
|2006.09.08 14:46
|delete
|2281
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4920
|2006.09.08 14:46
|sell stop
|2282
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4921
|2006.09.08 14:47
|delete
|2282
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4922
|2006.09.08 14:47
|sell stop
|2283
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4923
|2006.09.08 14:48
|delete
|2283
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4924
|2006.09.08 14:48
|sell stop
|2284
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4925
|2006.09.08 14:49
|delete
|2284
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4926
|2006.09.08 14:49
|sell stop
|2285
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4927
|2006.09.08 14:51
|delete
|2285
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4928
|2006.09.08 14:53
|sell stop
|2286
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4929
|2006.09.08 14:54
|delete
|2286
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4930
|2006.09.08 14:54
|sell stop
|2287
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4931
|2006.09.08 14:56
|delete
|2287
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4932
|2006.09.08 14:57
|sell stop
|2288
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4933
|2006.09.08 15:00
|delete
|2288
|2.00
|1.8697
|1.8754
|0.0000
|4934
|2006.09.08 15:00
|sell stop
|2289
|2.00
|1.8684
|1.8739
|0.0000
|4935
|2006.09.08 15:36
|delete
|2289
|2.00
|1.8684
|1.8739
|0.0000
|4936
|2006.09.08 15:37
|sell stop
|2290
|2.00
|1.8684
|1.8739
|0.0000
|4937
|2006.09.08 15:37
|delete
|2290
|2.00
|1.8684
|1.8739
|0.0000
|4938
|2006.09.08 16:00
|sell stop
|2291
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4939
|2006.09.08 16:01
|delete
|2291
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4940
|2006.09.08 16:02
|sell stop
|2292
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4941
|2006.09.08 16:03
|delete
|2292
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4942
|2006.09.08 16:09
|sell stop
|2293
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4943
|2006.09.08 16:10
|delete
|2293
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4944
|2006.09.08 16:11
|sell stop
|2294
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4945
|2006.09.08 16:12
|delete
|2294
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4946
|2006.09.08 16:13
|sell stop
|2295
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4947
|2006.09.08 16:13
|delete
|2295
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4948
|2006.09.08 16:14
|sell stop
|2296
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4949
|2006.09.08 16:14
|delete
|2296
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4950
|2006.09.08 16:15
|sell stop
|2297
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4951
|2006.09.08 16:16
|delete
|2297
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4952
|2006.09.08 16:16
|sell stop
|2298
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4953
|2006.09.08 16:17
|delete
|2298
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4954
|2006.09.08 16:18
|sell stop
|2299
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4955
|2006.09.08 16:18
|delete
|2299
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4956
|2006.09.08 16:19
|sell stop
|2300
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4957
|2006.09.08 16:20
|delete
|2300
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4958
|2006.09.08 16:21
|sell stop
|2301
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4959
|2006.09.08 16:21
|delete
|2301
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4960
|2006.09.08 16:22
|sell stop
|2302
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4961
|2006.09.08 16:23
|delete
|2302
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4962
|2006.09.08 16:23
|sell stop
|2303
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4963
|2006.09.08 16:30
|delete
|2303
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4964
|2006.09.08 16:30
|sell stop
|2304
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4965
|2006.09.08 17:00
|delete
|2260
|2.00
|1.8958
|1.8883
|0.0000
|4966
|2006.09.08 17:00
|buy stop
|2305
|2.00
|1.8945
|1.8885
|0.0000
|4967
|2006.09.08 17:00
|delete
|2304
|2.00
|1.8654
|1.8714
|0.0000
|4968
|2006.09.08 17:00
|sell stop
|2306
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4969
|2006.09.08 17:21
|delete
|2306
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4970
|2006.09.08 17:22
|sell stop
|2307
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4971
|2006.09.08 17:23
|delete
|2307
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4972
|2006.09.08 17:24
|sell stop
|2308
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4973
|2006.09.08 17:24
|delete
|2308
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4974
|2006.09.08 17:31
|sell stop
|2309
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4975
|2006.09.08 17:36
|delete
|2309
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4976
|2006.09.08 17:36
|sell stop
|2310
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4977
|2006.09.08 17:37
|delete
|2310
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4978
|2006.09.08 17:37
|sell stop
|2311
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4979
|2006.09.08 18:00
|delete
|2305
|2.00
|1.8945
|1.8885
|0.0000
|4980
|2006.09.08 18:00
|buy stop
|2312
|2.00
|1.8935
|1.8872
|0.0000
|4981
|2006.09.08 18:00
|delete
|2311
|2.00
|1.8638
|1.8698
|0.0000
|4982
|2006.09.08 18:00
|sell stop
|2313
|2.00
|1.8628
|1.8691
|0.0000
|4983
|2006.09.08 19:00
|delete
|2312
|2.00
|1.8935
|1.8872
|0.0000
|4984
|2006.09.08 19:00
|buy stop
|2314
|2.00
|1.8914
|1.8849
|0.0000
|4985
|2006.09.08 20:00
|delete
|2314
|2.00
|1.8914
|1.8849
|0.0000
|4986
|2006.09.08 20:00
|buy stop
|2315
|2.00
|1.8896
|1.8831
|0.0000
|4987
|2006.09.08 21:00
|delete
|2315
|2.00
|1.8896
|1.8831
|0.0000
|4988
|2006.09.08 21:00
|buy stop
|2316
|2.00
|1.8880
|1.8815
|0.0000
|4989
|2006.09.08 22:00
|delete
|2316
|2.00
|1.8880
|1.8815
|0.0000
|4990
|2006.09.08 22:00
|buy stop
|2317
|2.00
|1.8871
|1.8806
|0.0000
|4991
|2006.09.11 13:00
|delete
|2317
|2.00
|1.8871
|1.8806
|0.0000
|4992
|2006.09.11 13:00
|buy stop
|2318
|2.00
|1.8868
|1.8811
|0.0000
|4993
|2006.09.11 14:00
|delete
|2318
|2.00
|1.8868
|1.8811
|0.0000
|4994
|2006.09.11 14:00
|buy stop
|2319
|2.00
|1.8867
|1.8812
|0.0000
|4995
|2006.09.11 17:03
|delete
|2313
|2.00
|1.8628
|1.8691
|0.0000
|4996
|2006.09.11 17:04
|sell stop
|2320
|2.00
|1.8628
|1.8683
|0.0000
|4997
|2006.09.11 17:04
|delete
|2320
|2.00
|1.8628
|1.8683
|0.0000
|4998
|2006.09.11 17:06
|sell stop
|2321
|2.00
|1.8628
|1.8683
|0.0000
|4999
|2006.09.11 17:06
|delete
|2321
|2.00
|1.8628
|1.8683
|0.0000
|5000
|2006.09.11 18:00
|delete
|2319
|2.00
|1.8867
|1.8812
|0.0000
|5001
|2006.09.11 18:00
|buy stop
|2322
|2.00
|1.8842
|1.8782
|0.0000
|5002
|2006.09.11 18:00
|sell stop
|2323
|2.00
|1.8602
|1.8662
|0.0000
|5003
|2006.09.11 19:00
|delete
|2322
|2.00
|1.8842
|1.8782
|0.0000
|5004
|2006.09.11 19:00
|buy stop
|2324
|2.00
|1.8835
|1.8775
|0.0000
|5005
|2006.09.11 20:00
|delete
|2324
|2.00
|1.8835
|1.8775
|0.0000
|5006
|2006.09.11 20:00
|buy stop
|2325
|2.00
|1.8826
|1.8764
|0.0000
|5007
|2006.09.11 21:00
|delete
|2325
|2.00
|1.8826
|1.8764
|0.0000
|5008
|2006.09.11 21:00
|buy stop
|2326
|2.00
|1.8803
|1.8738
|0.0000
|5009
|2006.09.11 22:00
|delete
|2326
|2.00
|1.8803
|1.8738
|0.0000
|5010
|2006.09.11 22:00
|buy stop
|2327
|2.00
|1.8784
|1.8719
|0.0000
|5011
|2006.09.12 04:00
|delete
|2327
|2.00
|1.8784
|1.8719
|0.0000
|5012
|2006.09.12 04:00
|buy stop
|2328
|2.00
|1.8778
|1.8711
|0.0000
|5013
|2006.09.12 05:00
|delete
|2328
|2.00
|1.8778
|1.8711
|0.0000
|5014
|2006.09.12 05:00
|buy stop
|2329
|2.00
|1.8764
|1.8699
|0.0000
|5015
|2006.09.12 10:00
|delete
|2329
|2.00
|1.8764
|1.8699
|0.0000
|5016
|2006.09.12 10:00
|buy stop
|2330
|2.00
|1.8757
|1.8705
|0.0000
|5017
|2006.09.12 11:00
|delete
|2330
|2.00
|1.8757
|1.8705
|0.0000
|5018
|2006.09.12 11:00
|buy stop
|2331
|2.00
|1.8754
|1.8702
|0.0000
|5019
|2006.09.12 13:50
|delete
|2331
|2.00
|1.8754
|1.8702
|0.0000
|5020
|2006.09.12 13:51
|buy stop
|2332
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5021
|2006.09.12 13:52
|delete
|2332
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5022
|2006.09.12 13:52
|buy stop
|2333
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5023
|2006.09.12 13:53
|delete
|2333
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5024
|2006.09.12 13:53
|buy stop
|2334
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5025
|2006.09.12 13:54
|delete
|2334
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5026
|2006.09.12 13:55
|buy stop
|2335
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5027
|2006.09.12 13:55
|delete
|2335
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5028
|2006.09.12 13:55
|buy stop
|2336
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5029
|2006.09.12 13:57
|delete
|2336
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5030
|2006.09.12 13:57
|buy stop
|2337
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5031
|2006.09.12 13:59
|delete
|2337
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5032
|2006.09.12 13:59
|buy stop
|2338
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5033
|2006.09.12 14:00
|delete
|2338
|2.00
|1.8754
|1.8694
|0.0000
|5034
|2006.09.12 14:00
|buy stop
|2339
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5035
|2006.09.12 14:01
|delete
|2339
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5036
|2006.09.12 14:01
|buy stop
|2340
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5037
|2006.09.12 14:02
|delete
|2340
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5038
|2006.09.12 14:02
|buy stop
|2341
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5039
|2006.09.12 14:06
|delete
|2341
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5040
|2006.09.12 14:07
|buy stop
|2342
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5041
|2006.09.12 14:07
|delete
|2342
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5042
|2006.09.12 14:07
|buy stop
|2343
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5043
|2006.09.12 14:10
|delete
|2343
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5044
|2006.09.12 14:11
|buy stop
|2344
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5045
|2006.09.12 14:11
|delete
|2344
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5046
|2006.09.12 14:12
|buy stop
|2345
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5047
|2006.09.12 14:16
|delete
|2345
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5048
|2006.09.12 14:16
|buy stop
|2346
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5049
|2006.09.12 14:17
|delete
|2346
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5050
|2006.09.12 14:18
|buy stop
|2347
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5051
|2006.09.12 14:18
|delete
|2347
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5052
|2006.09.12 14:18
|buy stop
|2348
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5053
|2006.09.12 14:24
|delete
|2348
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5054
|2006.09.12 14:24
|buy stop
|2349
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5055
|2006.09.12 15:31
|delete
|2349
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5056
|2006.09.12 15:32
|buy stop
|2350
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5057
|2006.09.12 15:33
|delete
|2350
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5058
|2006.09.12 15:33
|buy stop
|2351
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5059
|2006.09.12 15:51
|delete
|2351
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5060
|2006.09.12 15:52
|buy stop
|2352
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5061
|2006.09.12 15:52
|delete
|2352
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5062
|2006.09.12 15:53
|buy stop
|2353
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5063
|2006.09.12 15:53
|delete
|2353
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5064
|2006.09.12 15:54
|buy stop
|2354
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5065
|2006.09.12 15:55
|delete
|2354
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5066
|2006.09.12 15:55
|buy stop
|2355
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5067
|2006.09.12 15:56
|delete
|2355
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5068
|2006.09.12 15:56
|buy stop
|2356
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5069
|2006.09.12 15:57
|delete
|2356
|2.00
|1.8754
|1.8697
|0.0000
|5070
|2006.09.12 16:00
|buy stop
|2357
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5071
|2006.09.12 16:01
|delete
|2357
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5072
|2006.09.12 16:02
|buy stop
|2358
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5073
|2006.09.12 16:03
|delete
|2358
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5074
|2006.09.12 16:03
|buy stop
|2359
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5075
|2006.09.12 16:04
|delete
|2359
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5076
|2006.09.12 16:04
|buy stop
|2360
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5077
|2006.09.12 16:08
|delete
|2360
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5078
|2006.09.12 16:09
|buy stop
|2361
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5079
|2006.09.12 16:20
|delete
|2361
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5080
|2006.09.12 16:21
|buy stop
|2362
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5081
|2006.09.12 16:22
|delete
|2362
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5082
|2006.09.12 16:22
|buy stop
|2363
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5083
|2006.09.12 16:23
|delete
|2363
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5084
|2006.09.12 16:24
|buy stop
|2364
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5085
|2006.09.12 16:25
|delete
|2364
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5086
|2006.09.12 16:25
|buy stop
|2365
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5087
|2006.09.12 17:00
|delete
|2365
|2.00
|1.8772
|1.8709
|0.0000
|5088
|2006.09.12 17:00
|buy stop
|2366
|2.00
|1.8775
|1.8712
|0.0000
|5089
|2006.09.13 18:50
|delete
|2366
|2.00
|1.8775
|1.8712
|0.0000
|5090
|2006.09.13 18:51
|buy stop
|2367
|2.00
|1.8775
|1.8723
|0.0000
|5091
|2006.09.13 18:51
|delete
|2367
|2.00
|1.8775
|1.8723
|0.0000
|5092
|2006.09.13 18:51
|buy stop
|2368
|2.00
|1.8775
|1.8723
|0.0000
|5093
|2006.09.13 18:56
|delete
|2368
|2.00
|1.8775
|1.8723
|0.0000
|5094
|2006.09.13 18:57
|buy stop
|2369
|2.00
|1.8775
|1.8723
|0.0000
|5095
|2006.09.13 18:57
|delete
|2369
|2.00
|1.8775
|1.8723
|0.0000
|5096
|2006.09.13 18:58
|buy stop
|2370
|2.00
|1.8775
|1.8723
|0.0000
|5097
|2006.09.13 18:58
|delete
|2370
|2.00
|1.8775
|1.8723
|0.0000
|5098
|2006.09.13 18:59
|buy stop
|2371
|2.00
|1.8775
|1.8723
|0.0000
|5099
|2006.09.13 19:00
|delete
|2371
|2.00
|1.8775
|1.8723
|0.0000
|5100
|2006.09.13 19:00
|buy stop
|2372
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5101
|2006.09.13 19:01
|delete
|2372
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5102
|2006.09.13 19:04
|buy stop
|2373
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5103
|2006.09.13 19:04
|delete
|2373
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5104
|2006.09.13 19:05
|buy stop
|2374
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5105
|2006.09.13 19:05
|delete
|2374
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5106
|2006.09.13 19:06
|buy stop
|2375
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5107
|2006.09.13 19:09
|delete
|2375
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5108
|2006.09.13 19:09
|buy stop
|2376
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5109
|2006.09.13 19:14
|delete
|2376
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5110
|2006.09.13 19:14
|buy stop
|2377
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5111
|2006.09.13 19:17
|delete
|2377
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5112
|2006.09.13 19:17
|buy stop
|2378
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5113
|2006.09.13 19:18
|delete
|2378
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5114
|2006.09.13 19:19
|buy stop
|2379
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5115
|2006.09.13 19:20
|delete
|2379
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5116
|2006.09.13 19:20
|buy stop
|2380
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5117
|2006.09.13 19:22
|delete
|2380
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5118
|2006.09.13 19:23
|buy stop
|2381
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5119
|2006.09.13 19:23
|delete
|2381
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5120
|2006.09.13 19:23
|buy stop
|2382
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5121
|2006.09.13 19:25
|delete
|2382
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5122
|2006.09.13 19:26
|buy stop
|2383
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5123
|2006.09.13 19:42
|delete
|2383
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5124
|2006.09.13 19:42
|buy stop
|2384
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5125
|2006.09.13 19:43
|delete
|2384
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5126
|2006.09.13 19:43
|buy stop
|2385
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5127
|2006.09.13 19:44
|delete
|2385
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5128
|2006.09.13 19:44
|buy stop
|2386
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5129
|2006.09.13 19:45
|delete
|2386
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5130
|2006.09.13 19:45
|buy stop
|2387
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5131
|2006.09.13 19:46
|delete
|2387
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5132
|2006.09.13 19:46
|buy stop
|2388
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5133
|2006.09.13 19:48
|delete
|2388
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5134
|2006.09.13 19:48
|buy stop
|2389
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5135
|2006.09.13 19:49
|delete
|2389
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5136
|2006.09.13 19:49
|buy stop
|2390
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5137
|2006.09.13 19:50
|delete
|2390
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5138
|2006.09.13 19:50
|buy stop
|2391
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5139
|2006.09.13 19:52
|delete
|2391
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5140
|2006.09.13 19:52
|buy stop
|2392
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5141
|2006.09.13 19:54
|delete
|2392
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5142
|2006.09.13 19:54
|buy stop
|2393
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5143
|2006.09.13 19:58
|delete
|2393
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5144
|2006.09.13 19:59
|buy stop
|2394
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5145
|2006.09.13 20:00
|delete
|2394
|2.00
|1.8776
|1.8721
|0.0000
|5146
|2006.09.13 20:00
|buy stop
|2395
|2.00
|1.8781
|1.8726
|0.0000
|5147
|2006.09.13 21:10
|delete
|2395
|2.00
|1.8781
|1.8726
|0.0000
|5148
|2006.09.13 21:11
|buy stop
|2396
|2.00
|1.8781
|1.8726
|0.0000
|5149
|2006.09.14 01:00
|delete
|2323
|2.00
|1.8602
|1.8662
|0.0000
|5150
|2006.09.14 01:00
|sell stop
|2397
|2.00
|1.8613
|1.8666
|0.0000
|5151
|2006.09.14 01:00
|delete
|2396
|2.00
|1.8781
|1.8726
|0.0000
|5152
|2006.09.14 01:43
|buy stop
|2398
|2.00
|1.8781
|1.8728
|0.0000
|5153
|2006.09.14 01:45
|delete
|2398
|2.00
|1.8781
|1.8728
|0.0000
|5154
|2006.09.14 01:56
|buy stop
|2399
|2.00
|1.8781
|1.8728
|0.0000
|5155
|2006.09.14 02:00
|delete
|2399
|2.00
|1.8781
|1.8728
|0.0000
|5156
|2006.09.14 02:00
|buy stop
|2400
|2.00
|1.8782
|1.8732
|0.0000
|5157
|2006.09.14 02:00
|delete
|2397
|2.00
|1.8613
|1.8666
|0.0000
|5158
|2006.09.14 02:00
|sell stop
|2401
|2.00
|1.8615
|1.8665
|0.0000
|5159
|2006.09.14 02:12
|delete
|2400
|2.00
|1.8782
|1.8732
|0.0000
|5160
|2006.09.14 02:12
|buy stop
|2402
|2.00
|1.8782
|1.8732
|0.0000
|5161
|2006.09.14 02:17
|delete
|2402
|2.00
|1.8782
|1.8732
|0.0000
|5162
|2006.09.14 02:17
|buy stop
|2403
|2.00
|1.8782
|1.8732
|0.0000
|5163
|2006.09.14 02:19
|delete
|2403
|2.00
|1.8782
|1.8732
|0.0000
|5164
|2006.09.14 02:34
|buy stop
|2404
|2.00
|1.8782
|1.8732
|0.0000
|5165
|2006.09.14 02:34
|delete
|2404
|2.00
|1.8782
|1.8732
|0.0000
|5166
|2006.09.14 02:48
|buy stop
|2405
|2.00
|1.8782
|1.8732
|0.0000
|5167
|2006.09.14 02:48
|delete
|2405
|2.00
|1.8782
|1.8732
|0.0000
|5168
|2006.09.14 03:01
|buy stop
|2406
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5169
|2006.09.14 03:01
|delete
|2401
|2.00
|1.8615
|1.8665
|0.0000
|5170
|2006.09.14 03:01
|sell stop
|2407
|2.00
|1.8622
|1.8672
|0.0000
|5171
|2006.09.14 03:28
|delete
|2406
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5172
|2006.09.14 03:28
|buy stop
|2408
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5173
|2006.09.14 03:29
|delete
|2408
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5174
|2006.09.14 03:39
|buy stop
|2409
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5175
|2006.09.14 03:40
|delete
|2409
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5176
|2006.09.14 03:44
|buy stop
|2410
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5177
|2006.09.14 04:00
|delete
|2407
|2.00
|1.8622
|1.8672
|0.0000
|5178
|2006.09.14 04:00
|sell stop
|2411
|2.00
|1.8633
|1.8683
|0.0000
|5179
|2006.09.14 04:20
|delete
|2410
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5180
|2006.09.14 04:33
|buy stop
|2412
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5181
|2006.09.14 04:48
|delete
|2412
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5182
|2006.09.14 04:50
|buy stop
|2413
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5183
|2006.09.14 05:00
|delete
|2411
|2.00
|1.8633
|1.8683
|0.0000
|5184
|2006.09.14 05:00
|sell stop
|2414
|2.00
|1.8641
|1.8689
|0.0000
|5185
|2006.09.14 05:21
|delete
|2413
|2.00
|1.8783
|1.8733
|0.0000
|5186
|2006.09.14 05:33
|buy stop
|2415
|2.00
|1.8783
|1.8735
|0.0000
|5187
|2006.09.14 09:00
|delete
|2414
|2.00
|1.8641
|1.8689
|0.0000
|5188
|2006.09.14 09:00
|sell stop
|2416
|2.00
|1.8647
|1.8690
|0.0000
|5189
|2006.09.14 09:34
|delete
|2415
|2.00
|1.8783
|1.8735
|0.0000
|5190
|2006.09.14 09:34
|buy stop
|2417
|2.00
|1.8783
|1.8740
|0.0000
|5191
|2006.09.14 09:52
|delete
|2417
|2.00
|1.8783
|1.8740
|0.0000
|5192
|2006.09.14 09:52
|buy stop
|2418
|2.00
|1.8783
|1.8740
|0.0000
|5193
|2006.09.14 10:00
|delete
|2416
|2.00
|1.8647
|1.8690
|0.0000
|5194
|2006.09.14 10:00
|sell stop
|2419
|2.00
|1.8660
|1.8703
|0.0000
|5195
|2006.09.14 10:22
|delete
|2418
|2.00
|1.8783
|1.8740
|0.0000
|5196
|2006.09.14 11:00
|buy stop
|2420
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5197
|2006.09.14 11:13
|delete
|2420
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5198
|2006.09.14 11:14
|buy stop
|2421
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5199
|2006.09.14 11:14
|delete
|2421
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5200
|2006.09.14 11:15
|buy stop
|2422
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5201
|2006.09.14 11:17
|delete
|2422
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5202
|2006.09.14 11:18
|buy stop
|2423
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5203
|2006.09.14 11:31
|delete
|2423
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5204
|2006.09.14 11:54
|buy stop
|2424
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5205
|2006.09.14 11:54
|delete
|2424
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5206
|2006.09.14 11:55
|buy stop
|2425
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5207
|2006.09.14 11:55
|delete
|2425
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5208
|2006.09.14 11:56
|buy stop
|2426
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5209
|2006.09.14 11:56
|delete
|2426
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|5210
|2006.09.14 12:00
|buy stop
|2427
|2.00
|1.8825
|1.8775
|0.0000
|5211
|2006.09.14 13:13
|delete
|2427
|2.00
|1.8825
|1.8775
|0.0000
|5212
|2006.09.14 14:00
|buy stop
|2428
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5213
|2006.09.14 14:02
|delete
|2428
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5214
|2006.09.14 14:03
|buy stop
|2429
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5215
|2006.09.14 14:03
|delete
|2429
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5216
|2006.09.14 14:04
|buy stop
|2430
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5217
|2006.09.14 14:04
|delete
|2430
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5218
|2006.09.14 14:05
|buy stop
|2431
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5219
|2006.09.14 14:06
|delete
|2431
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5220
|2006.09.14 14:07
|buy stop
|2432
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5221
|2006.09.14 14:08
|delete
|2432
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5222
|2006.09.14 14:09
|buy stop
|2433
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5223
|2006.09.14 14:09
|delete
|2433
|2.00
|1.8858
|1.8803
|0.0000
|5224
|2006.09.14 15:00
|buy stop
|2434
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5225
|2006.09.14 15:01
|delete
|2434
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5226
|2006.09.14 15:01
|buy stop
|2435
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5227
|2006.09.14 15:23
|delete
|2435
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5228
|2006.09.14 15:24
|buy stop
|2436
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5229
|2006.09.14 15:24
|delete
|2436
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5230
|2006.09.14 15:25
|buy stop
|2437
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5231
|2006.09.14 15:25
|delete
|2437
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5232
|2006.09.14 15:26
|buy stop
|2438
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5233
|2006.09.14 15:26
|delete
|2438
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5234
|2006.09.14 15:27
|buy stop
|2439
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5235
|2006.09.14 15:27
|delete
|2439
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5236
|2006.09.14 15:28
|buy stop
|2440
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5237
|2006.09.14 15:28
|delete
|2440
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5238
|2006.09.14 15:29
|buy stop
|2441
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5239
|2006.09.14 15:29
|delete
|2441
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5240
|2006.09.14 15:31
|buy stop
|2442
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5241
|2006.09.14 15:33
|delete
|2442
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5242
|2006.09.14 15:34
|buy stop
|2443
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5243
|2006.09.14 15:34
|delete
|2443
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5244
|2006.09.14 15:36
|buy stop
|2444
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5245
|2006.09.14 15:58
|delete
|2444
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5246
|2006.09.14 15:59
|buy stop
|2445
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5247
|2006.09.14 16:00
|delete
|2445
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|5248
|2006.09.14 16:00
|buy stop
|2446
|2.00
|1.8890
|1.8833
|0.0000
|5249
|2006.09.14 17:20
|delete
|2446
|2.00
|1.8890
|1.8833
|0.0000
|5250
|2006.09.14 17:21
|buy stop
|2447
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5251
|2006.09.14 17:21
|delete
|2447
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5252
|2006.09.14 17:31
|buy stop
|2448
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5253
|2006.09.14 17:32
|delete
|2448
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5254
|2006.09.14 17:34
|buy stop
|2449
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5255
|2006.09.14 17:35
|delete
|2449
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5256
|2006.09.14 17:36
|buy stop
|2450
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5257
|2006.09.14 17:36
|delete
|2450
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5258
|2006.09.14 17:36
|buy stop
|2451
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5259
|2006.09.14 17:37
|delete
|2451
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5260
|2006.09.14 17:38
|buy stop
|2452
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5261
|2006.09.14 17:40
|delete
|2452
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5262
|2006.09.14 17:40
|buy stop
|2453
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5263
|2006.09.14 17:41
|delete
|2453
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5264
|2006.09.14 17:42
|buy stop
|2454
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5265
|2006.09.14 17:43
|delete
|2454
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5266
|2006.09.14 17:44
|buy stop
|2455
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5267
|2006.09.14 17:47
|delete
|2455
|2.00
|1.8890
|1.8830
|0.0000
|5268
|2006.09.14 18:00
|buy stop
|2456
|2.00
|1.8921
|1.8856
|0.0000
|5269
|2006.09.14 19:00
|delete
|2419
|2.00
|1.8660
|1.8703
|0.0000
|5270
|2006.09.14 19:00
|sell stop
|2457
|2.00
|1.8709
|1.8777
|0.0000
|5271
|2006.09.15 11:00
|delete
|2457
|2.00
|1.8709
|1.8777
|0.0000
|5272
|2006.09.15 11:00
|sell stop
|2458
|2.00
|1.8711
|1.8761
|0.0000
|5273
|2006.09.15 12:00
|delete
|2458
|2.00
|1.8711
|1.8761
|0.0000
|5274
|2006.09.15 12:00
|sell stop
|2459
|2.00
|1.8720
|1.8765
|0.0000
|5275
|2006.09.15 14:00
|delete
|2459
|2.00
|1.8720
|1.8765
|0.0000
|5276
|2006.09.15 14:00
|sell stop
|2460
|2.00
|1.8722
|1.8765
|0.0000
|5277
|2006.09.15 20:00
|delete
|2460
|2.00
|1.8722
|1.8765
|0.0000
|5278
|2006.09.15 20:00
|sell stop
|2461
|2.00
|1.8730
|1.8788
|0.0000
|5279
|2006.09.15 21:00
|delete
|2461
|2.00
|1.8730
|1.8788
|0.0000
|5280
|2006.09.15 21:00
|sell stop
|2462
|2.00
|1.8731
|1.8789
|0.0000
|5281
|2006.09.15 23:00
|delete
|2462
|2.00
|1.8731
|1.8789
|0.0000
|5282
|2006.09.15 23:00
|sell stop
|2463
|2.00
|1.8733
|1.8796
|0.0000
|5283
|2006.09.18 01:00
|delete
|2463
|2.00
|1.8733
|1.8796
|0.0000
|5284
|2006.09.18 01:00
|sell stop
|2464
|2.00
|1.8742
|1.8807
|0.0000
|5285
|2006.09.18 02:00
|delete
|2464
|2.00
|1.8742
|1.8807
|0.0000
|5286
|2006.09.18 02:00
|sell stop
|2465
|2.00
|1.8754
|1.8819
|0.0000
|5287
|2006.09.18 08:00
|delete
|2465
|2.00
|1.8754
|1.8819
|0.0000
|5288
|2006.09.18 08:00
|sell stop
|2466
|2.00
|1.8756
|1.8821
|0.0000
|5289
|2006.09.18 12:36
|delete
|2466
|2.00
|1.8756
|1.8821
|0.0000
|5290
|2006.09.18 12:37
|sell stop
|2467
|2.00
|1.8756
|1.8819
|0.0000
|5291
|2006.09.18 12:46
|delete
|2467
|2.00
|1.8756
|1.8819
|0.0000
|5292
|2006.09.18 12:51
|sell stop
|2468
|2.00
|1.8756
|1.8819
|0.0000
|5293
|2006.09.18 12:51
|delete
|2468
|2.00
|1.8756
|1.8819
|0.0000
|5294
|2006.09.18 12:53
|sell stop
|2469
|2.00
|1.8756
|1.8819
|0.0000
|5295
|2006.09.18 12:53
|delete
|2469
|2.00
|1.8756
|1.8819
|0.0000
|5296
|2006.09.18 12:54
|sell stop
|2470
|2.00
|1.8756
|1.8819
|0.0000
|5297
|2006.09.18 12:54
|delete
|2470
|2.00
|1.8756
|1.8819
|0.0000
|5298
|2006.09.18 12:55
|sell stop
|2471
|2.00
|1.8756
|1.8819
|0.0000
|5299
|2006.09.18 12:55
|delete
|2471
|2.00
|1.8756
|1.8819
|0.0000
|5300
|2006.09.18 13:00
|sell stop
|2472
|2.00
|1.8747
|1.8807
|0.0000
|5301
|2006.09.18 13:06
|delete
|2472
|2.00
|1.8747
|1.8807
|0.0000
|5302
|2006.09.18 13:07
|sell stop
|2473
|2.00
|1.8747
|1.8807
|0.0000
|5303
|2006.09.18 13:08
|delete
|2473
|2.00
|1.8747
|1.8807
|0.0000
|5304
|2006.09.18 13:09
|sell stop
|2474
|2.00
|1.8747
|1.8807
|0.0000
|5305
|2006.09.18 13:09
|delete
|2474
|2.00
|1.8747
|1.8807
|0.0000
|5306
|2006.09.18 13:16
|sell stop
|2475
|2.00
|1.8747
|1.8807
|0.0000
|5307
|2006.09.18 13:59
|delete
|2475
|2.00
|1.8747
|1.8807
|0.0000
|5308
|2006.09.18 13:59
|sell stop
|2476
|2.00
|1.8747
|1.8807
|0.0000
|5309
|2006.09.18 14:00
|delete
|2476
|2.00
|1.8747
|1.8807
|0.0000
|5310
|2006.09.18 14:00
|sell stop
|2477
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5311
|2006.09.18 14:02
|delete
|2477
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5312
|2006.09.18 14:03
|sell stop
|2478
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5313
|2006.09.18 14:05
|delete
|2478
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5314
|2006.09.18 14:05
|sell stop
|2479
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5315
|2006.09.18 14:15
|delete
|2479
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5316
|2006.09.18 14:15
|sell stop
|2480
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5317
|2006.09.18 14:16
|delete
|2480
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5318
|2006.09.18 14:16
|sell stop
|2481
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5319
|2006.09.18 14:17
|delete
|2481
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5320
|2006.09.18 14:18
|sell stop
|2482
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5321
|2006.09.18 14:19
|delete
|2482
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5322
|2006.09.18 14:19
|sell stop
|2483
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5323
|2006.09.18 14:20
|delete
|2483
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5324
|2006.09.18 14:20
|sell stop
|2484
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5325
|2006.09.18 14:21
|delete
|2484
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5326
|2006.09.18 14:22
|sell stop
|2485
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5327
|2006.09.18 14:23
|delete
|2485
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5328
|2006.09.18 14:23
|sell stop
|2486
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5329
|2006.09.18 14:24
|delete
|2486
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5330
|2006.09.18 14:24
|sell stop
|2487
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5331
|2006.09.18 14:25
|delete
|2487
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5332
|2006.09.18 14:25
|sell stop
|2488
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5333
|2006.09.18 14:26
|delete
|2488
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5334
|2006.09.18 14:26
|sell stop
|2489
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5335
|2006.09.18 14:27
|delete
|2489
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5336
|2006.09.18 14:27
|sell stop
|2490
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5337
|2006.09.18 14:27
|delete
|2490
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5338
|2006.09.18 14:28
|sell stop
|2491
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5339
|2006.09.18 14:28
|delete
|2491
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5340
|2006.09.18 14:31
|sell stop
|2492
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5341
|2006.09.18 14:32
|delete
|2492
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5342
|2006.09.18 14:33
|sell stop
|2493
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5343
|2006.09.18 14:33
|delete
|2493
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5344
|2006.09.18 14:34
|sell stop
|2494
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5345
|2006.09.18 14:34
|delete
|2494
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5346
|2006.09.18 14:35
|sell stop
|2495
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5347
|2006.09.18 14:36
|delete
|2495
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5348
|2006.09.18 14:37
|sell stop
|2496
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5349
|2006.09.18 14:39
|delete
|2496
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5350
|2006.09.18 14:39
|sell stop
|2497
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5351
|2006.09.18 14:40
|delete
|2497
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5352
|2006.09.18 14:40
|sell stop
|2498
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5353
|2006.09.18 15:00
|delete
|2498
|2.00
|1.8742
|1.8802
|0.0000
|5354
|2006.09.18 15:00
|sell stop
|2499
|2.00
|1.8736
|1.8796
|0.0000
|5355
|2006.09.19 01:00
|delete
|2456
|2.00
|1.8921
|1.8856
|0.0000
|5356
|2006.09.19 01:00
|buy stop
|2500
|2.00
|1.8913
|1.8848
|0.0000
|5357
|2006.09.19 02:00
|delete
|2500
|2.00
|1.8913
|1.8848
|0.0000
|5358
|2006.09.19 02:00
|buy stop
|2501
|2.00
|1.8894
|1.8829
|0.0000
|5359
|2006.09.19 03:00
|delete
|2501
|2.00
|1.8894
|1.8829
|0.0000
|5360
|2006.09.19 03:00
|buy stop
|2502
|2.00
|1.8893
|1.8828
|0.0000
|5361
|2006.09.19 04:00
|delete
|2502
|2.00
|1.8893
|1.8828
|0.0000
|5362
|2006.09.19 04:00
|buy stop
|2503
|2.00
|1.8891
|1.8826
|0.0000
|5363
|2006.09.19 05:00
|delete
|2503
|2.00
|1.8891
|1.8826
|0.0000
|5364
|2006.09.19 05:00
|buy stop
|2504
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5365
|2006.09.19 15:53
|delete
|2504
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5366
|2006.09.19 15:53
|buy stop
|2505
|2.00
|1.8883
|1.8826
|0.0000
|5367
|2006.09.19 15:55
|delete
|2505
|2.00
|1.8883
|1.8826
|0.0000
|5368
|2006.09.19 15:55
|buy stop
|2506
|2.00
|1.8883
|1.8826
|0.0000
|5369
|2006.09.19 15:56
|delete
|2506
|2.00
|1.8883
|1.8826
|0.0000
|5370
|2006.09.19 15:57
|buy stop
|2507
|2.00
|1.8883
|1.8826
|0.0000
|5371
|2006.09.19 16:11
|delete
|2507
|2.00
|1.8883
|1.8826
|0.0000
|5372
|2006.09.19 16:16
|buy stop
|2508
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5373
|2006.09.19 16:45
|delete
|2508
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5374
|2006.09.19 16:45
|buy stop
|2509
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5375
|2006.09.19 16:46
|delete
|2509
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5376
|2006.09.19 16:49
|buy stop
|2510
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5377
|2006.09.19 16:49
|delete
|2510
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5378
|2006.09.19 16:50
|buy stop
|2511
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5379
|2006.09.19 16:50
|delete
|2511
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5380
|2006.09.19 16:58
|buy stop
|2512
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5381
|2006.09.19 17:00
|delete
|2512
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|5382
|2006.09.19 17:00
|buy stop
|2513
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5383
|2006.09.19 17:02
|delete
|2513
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5384
|2006.09.19 17:03
|buy stop
|2514
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5385
|2006.09.19 17:04
|delete
|2514
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5386
|2006.09.19 17:07
|buy stop
|2515
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5387
|2006.09.19 17:08
|delete
|2515
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5388
|2006.09.19 17:09
|buy stop
|2516
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5389
|2006.09.19 17:15
|delete
|2516
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5390
|2006.09.19 17:16
|buy stop
|2517
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5391
|2006.09.19 17:23
|delete
|2517
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5392
|2006.09.19 17:25
|buy stop
|2518
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5393
|2006.09.19 17:26
|delete
|2518
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5394
|2006.09.19 17:27
|buy stop
|2519
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5395
|2006.09.19 17:28
|delete
|2519
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5396
|2006.09.19 17:29
|buy stop
|2520
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5397
|2006.09.19 17:58
|delete
|2520
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5398
|2006.09.19 17:58
|buy stop
|2521
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5399
|2006.09.19 18:00
|delete
|2521
|2.00
|1.8885
|1.8823
|0.0000
|5400
|2006.09.19 18:00
|buy stop
|2522
|2.00
|1.8889
|1.8827
|0.0000
|5401
|2006.09.20 16:28
|delete
|2522
|2.00
|1.8889
|1.8827
|0.0000
|5402
|2006.09.20 16:28
|buy stop
|2523
|2.00
|1.8889
|1.8842
|0.0000
|5403
|2006.09.20 17:06
|delete
|2523
|2.00
|1.8889
|1.8842
|0.0000
|5404
|2006.09.20 17:07
|buy stop
|2524
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5405
|2006.09.20 17:07
|delete
|2524
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5406
|2006.09.20 17:09
|buy stop
|2525
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5407
|2006.09.20 17:10
|delete
|2525
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5408
|2006.09.20 17:11
|buy stop
|2526
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5409
|2006.09.20 17:11
|delete
|2526
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5410
|2006.09.20 17:14
|buy stop
|2527
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5411
|2006.09.20 17:40
|delete
|2527
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5412
|2006.09.20 17:41
|buy stop
|2528
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5413
|2006.09.20 17:41
|delete
|2528
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5414
|2006.09.20 17:44
|buy stop
|2529
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5415
|2006.09.20 17:45
|delete
|2529
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5416
|2006.09.20 17:46
|buy stop
|2530
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5417
|2006.09.20 17:47
|delete
|2530
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5418
|2006.09.20 17:47
|buy stop
|2531
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5419
|2006.09.20 17:48
|delete
|2531
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5420
|2006.09.20 17:50
|buy stop
|2532
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5421
|2006.09.20 17:51
|delete
|2532
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5422
|2006.09.20 17:52
|buy stop
|2533
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5423
|2006.09.20 17:52
|delete
|2533
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5424
|2006.09.20 17:53
|buy stop
|2534
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5425
|2006.09.20 17:54
|delete
|2534
|2.00
|1.8889
|1.8839
|0.0000
|5426
|2006.09.20 18:00
|buy stop
|2535
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5427
|2006.09.20 18:01
|delete
|2535
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5428
|2006.09.20 18:01
|buy stop
|2536
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5429
|2006.09.20 18:02
|delete
|2536
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5430
|2006.09.20 18:03
|buy stop
|2537
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5431
|2006.09.20 18:03
|delete
|2537
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5432
|2006.09.20 18:04
|buy stop
|2538
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5433
|2006.09.20 18:07
|delete
|2538
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5434
|2006.09.20 18:08
|buy stop
|2539
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5435
|2006.09.20 18:09
|delete
|2539
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5436
|2006.09.20 18:09
|buy stop
|2540
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5437
|2006.09.20 18:12
|delete
|2540
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5438
|2006.09.20 18:13
|buy stop
|2541
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5439
|2006.09.20 18:13
|delete
|2541
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5440
|2006.09.20 18:13
|buy stop
|2542
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5441
|2006.09.20 18:14
|delete
|2542
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5442
|2006.09.20 18:21
|buy stop
|2543
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5443
|2006.09.20 18:21
|delete
|2543
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5444
|2006.09.20 18:23
|buy stop
|2544
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5445
|2006.09.20 18:24
|delete
|2544
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5446
|2006.09.20 18:25
|buy stop
|2545
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5447
|2006.09.20 18:25
|delete
|2545
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5448
|2006.09.20 18:26
|buy stop
|2546
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5449
|2006.09.20 18:31
|delete
|2546
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5450
|2006.09.20 18:38
|buy stop
|2547
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5451
|2006.09.20 18:38
|delete
|2547
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5452
|2006.09.20 18:39
|buy stop
|2548
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5453
|2006.09.20 18:39
|delete
|2548
|2.00
|1.8896
|1.8844
|0.0000
|5454
|2006.09.20 19:00
|buy stop
|2549
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5455
|2006.09.20 19:00
|delete
|2549
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5456
|2006.09.20 19:00
|buy stop
|2550
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5457
|2006.09.20 19:03
|delete
|2550
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5458
|2006.09.20 19:03
|buy stop
|2551
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5459
|2006.09.20 19:04
|delete
|2551
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5460
|2006.09.20 19:05
|buy stop
|2552
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5461
|2006.09.20 21:12
|delete
|2552
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5462
|2006.09.20 21:12
|buy stop
|2553
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5463
|2006.09.20 21:13
|delete
|2553
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5464
|2006.09.20 21:13
|buy stop
|2554
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5465
|2006.09.20 21:14
|delete
|2554
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5466
|2006.09.20 21:14
|buy stop
|2555
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5467
|2006.09.20 21:15
|delete
|2555
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5468
|2006.09.20 21:15
|buy stop
|2556
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5469
|2006.09.20 21:21
|delete
|2556
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5470
|2006.09.20 21:22
|buy stop
|2557
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5471
|2006.09.20 21:22
|delete
|2557
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5472
|2006.09.20 21:29
|buy stop
|2558
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5473
|2006.09.20 21:29
|delete
|2558
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5474
|2006.09.20 21:30
|buy stop
|2559
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5475
|2006.09.20 21:31
|delete
|2559
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5476
|2006.09.20 21:33
|buy stop
|2560
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5477
|2006.09.20 21:33
|delete
|2560
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5478
|2006.09.20 21:34
|buy stop
|2561
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5479
|2006.09.20 22:00
|delete
|2561
|2.00
|1.8906
|1.8854
|0.0000
|5480
|2006.09.20 22:00
|buy stop
|2562
|2.00
|1.8931
|1.8871
|0.0000
|5481
|2006.09.20 22:00
|delete
|2499
|2.00
|1.8736
|1.8796
|0.0000
|5482
|2006.09.20 22:00
|sell stop
|2563
|2.00
|1.8745
|1.8805
|0.0000
|5483
|2006.09.21 00:00
|delete
|2563
|2.00
|1.8745
|1.8805
|0.0000
|5484
|2006.09.21 00:00
|sell stop
|2564
|2.00
|1.8761
|1.8824
|0.0000
|5485
|2006.09.21 02:00
|delete
|2564
|2.00
|1.8761
|1.8824
|0.0000
|5486
|2006.09.21 02:00
|sell stop
|2565
|2.00
|1.8764
|1.8827
|0.0000
|5487
|2006.09.21 04:00
|delete
|2565
|2.00
|1.8764
|1.8827
|0.0000
|5488
|2006.09.21 04:00
|sell stop
|2566
|2.00
|1.8773
|1.8841
|0.0000
|5489
|2006.09.21 08:44
|delete
|2562
|2.00
|1.8931
|1.8871
|0.0000
|5490
|2006.09.21 09:00
|buy stop
|2567
|2.00
|1.8938
|1.8873
|0.0000
|5491
|2006.09.21 10:00
|delete
|2567
|2.00
|1.8938
|1.8873
|0.0000
|5492
|2006.09.21 10:01
|buy stop
|2568
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5493
|2006.09.21 10:02
|delete
|2568
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5494
|2006.09.21 10:06
|buy stop
|2569
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5495
|2006.09.21 10:07
|delete
|2569
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5496
|2006.09.21 10:07
|buy stop
|2570
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5497
|2006.09.21 10:08
|delete
|2570
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5498
|2006.09.21 10:08
|buy stop
|2571
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5499
|2006.09.21 10:09
|delete
|2571
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5500
|2006.09.21 10:09
|buy stop
|2572
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5501
|2006.09.21 10:10
|delete
|2572
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5502
|2006.09.21 10:11
|buy stop
|2573
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5503
|2006.09.21 10:11
|delete
|2573
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5504
|2006.09.21 10:12
|buy stop
|2574
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5505
|2006.09.21 10:12
|delete
|2574
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5506
|2006.09.21 10:13
|buy stop
|2575
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5507
|2006.09.21 10:13
|delete
|2575
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5508
|2006.09.21 10:15
|buy stop
|2576
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5509
|2006.09.21 10:15
|delete
|2576
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5510
|2006.09.21 10:16
|buy stop
|2577
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5511
|2006.09.21 10:16
|delete
|2577
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5512
|2006.09.21 10:17
|buy stop
|2578
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5513
|2006.09.21 10:17
|delete
|2578
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5514
|2006.09.21 10:22
|buy stop
|2579
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5515
|2006.09.21 10:27
|delete
|2579
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5516
|2006.09.21 10:28
|buy stop
|2580
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5517
|2006.09.21 10:29
|delete
|2580
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5518
|2006.09.21 10:30
|buy stop
|2581
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5519
|2006.09.21 10:30
|delete
|2581
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5520
|2006.09.21 10:31
|buy stop
|2582
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5521
|2006.09.21 10:32
|delete
|2582
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5522
|2006.09.21 10:32
|buy stop
|2583
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5523
|2006.09.21 10:33
|delete
|2583
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5524
|2006.09.21 10:36
|buy stop
|2584
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5525
|2006.09.21 10:38
|delete
|2584
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5526
|2006.09.21 10:39
|buy stop
|2585
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5527
|2006.09.21 10:39
|delete
|2585
|2.00
|1.8938
|1.8871
|0.0000
|5528
|2006.09.21 11:00
|buy stop
|2586
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5529
|2006.09.21 11:01
|delete
|2586
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5530
|2006.09.21 11:01
|buy stop
|2587
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5531
|2006.09.21 11:02
|delete
|2587
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5532
|2006.09.21 11:02
|buy stop
|2588
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5533
|2006.09.21 12:03
|delete
|2588
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5534
|2006.09.21 12:03
|buy stop
|2589
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5535
|2006.09.21 12:04
|delete
|2589
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5536
|2006.09.21 12:05
|buy stop
|2590
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5537
|2006.09.21 12:06
|delete
|2590
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5538
|2006.09.21 12:06
|buy stop
|2591
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5539
|2006.09.21 12:07
|delete
|2591
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5540
|2006.09.21 12:07
|buy stop
|2592
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5541
|2006.09.21 12:08
|delete
|2592
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5542
|2006.09.21 12:08
|buy stop
|2593
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5543
|2006.09.21 12:09
|delete
|2593
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5544
|2006.09.21 12:22
|buy stop
|2594
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5545
|2006.09.21 12:22
|delete
|2594
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5546
|2006.09.21 12:27
|buy stop
|2595
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5547
|2006.09.21 12:27
|delete
|2595
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5548
|2006.09.21 12:28
|buy stop
|2596
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5549
|2006.09.21 12:29
|delete
|2596
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5550
|2006.09.21 12:30
|buy stop
|2597
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5551
|2006.09.21 12:33
|delete
|2597
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5552
|2006.09.21 12:33
|buy stop
|2598
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5553
|2006.09.21 12:59
|delete
|2598
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|5554
|2006.09.21 13:00
|buy stop
|2599
|2.00
|1.8965
|1.8900
|0.0000
|5555
|2006.09.21 13:01
|delete
|2599
|2.00
|1.8965
|1.8900
|0.0000
|5556
|2006.09.21 13:01
|buy stop
|2600
|2.00
|1.8965
|1.8900
|0.0000
|5557
|2006.09.21 13:03
|delete
|2600
|2.00
|1.8965
|1.8900
|0.0000
|5558
|2006.09.21 13:14
|buy stop
|2601
|2.00
|1.8965
|1.8900
|0.0000
|5559
|2006.09.21 13:14
|delete
|2601
|2.00
|1.8965
|1.8900
|0.0000
|5560
|2006.09.21 13:16
|buy stop
|2602
|2.00
|1.8965
|1.8900
|0.0000
|5561
|2006.09.21 13:16
|delete
|2602
|2.00
|1.8965
|1.8900
|0.0000
|5562
|2006.09.21 14:00
|buy stop
|2603
|2.00
|1.8990
|1.8923
|0.0000
|5563
|2006.09.21 15:00
|delete
|2603
|2.00
|1.8990
|1.8923
|0.0000
|5564
|2006.09.21 15:00
|buy stop
|2604
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5565
|2006.09.21 15:01
|delete
|2604
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5566
|2006.09.21 15:01
|buy stop
|2605
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5567
|2006.09.21 15:02
|delete
|2605
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5568
|2006.09.21 15:02
|buy stop
|2606
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5569
|2006.09.21 15:03
|delete
|2606
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5570
|2006.09.21 15:04
|buy stop
|2607
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5571
|2006.09.21 15:04
|delete
|2607
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5572
|2006.09.21 15:05
|buy stop
|2608
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5573
|2006.09.21 15:05
|delete
|2608
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5574
|2006.09.21 15:06
|buy stop
|2609
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5575
|2006.09.21 15:14
|delete
|2609
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5576
|2006.09.21 15:14
|buy stop
|2610
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5577
|2006.09.21 15:15
|delete
|2610
|2.00
|1.8990
|1.8925
|0.0000
|5578
|2006.09.21 16:00
|buy stop
|2611
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5579
|2006.09.21 16:01
|delete
|2611
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5580
|2006.09.21 16:01
|buy stop
|2612
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5581
|2006.09.21 16:03
|delete
|2612
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5582
|2006.09.21 16:03
|buy stop
|2613
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5583
|2006.09.21 16:07
|delete
|2613
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5584
|2006.09.21 16:07
|buy stop
|2614
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5585
|2006.09.21 16:09
|delete
|2614
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5586
|2006.09.21 16:10
|buy stop
|2615
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5587
|2006.09.21 16:11
|delete
|2615
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5588
|2006.09.21 16:11
|buy stop
|2616
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5589
|2006.09.21 19:03
|delete
|2616
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|5590
|2006.09.21 19:03
|buy stop
|2617
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5591
|2006.09.21 19:04
|delete
|2617
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5592
|2006.09.21 19:05
|buy stop
|2618
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5593
|2006.09.21 19:06
|delete
|2618
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5594
|2006.09.21 19:07
|buy stop
|2619
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5595
|2006.09.21 19:08
|delete
|2619
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5596
|2006.09.21 19:10
|buy stop
|2620
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5597
|2006.09.21 19:11
|delete
|2620
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5598
|2006.09.21 19:12
|buy stop
|2621
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5599
|2006.09.21 19:12
|delete
|2621
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5600
|2006.09.21 19:12
|buy stop
|2622
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5601
|2006.09.21 19:13
|delete
|2622
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5602
|2006.09.21 19:13
|buy stop
|2623
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5603
|2006.09.21 19:14
|delete
|2623
|2.00
|1.9002
|1.8939
|0.0000
|5604
|2006.09.21 20:00
|buy stop
|2624
|2.00
|1.9029
|1.8962
|0.0000
|5605
|2006.09.21 20:00
|delete
|2566
|2.00
|1.8773
|1.8841
|0.0000
|5606
|2006.09.21 20:00
|sell stop
|2625
|2.00
|1.8789
|1.8857
|0.0000
|5607
|2006.09.21 21:00
|delete
|2625
|2.00
|1.8789
|1.8857
|0.0000
|5608
|2006.09.21 21:00
|sell stop
|2626
|2.00
|1.8791
|1.8861
|0.0000
|5609
|2006.09.21 21:54
|delete
|2624
|2.00
|1.9029
|1.8962
|0.0000
|5610
|2006.09.21 21:55
|buy stop
|2627
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5611
|2006.09.21 22:13
|delete
|2627
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5612
|2006.09.21 22:14
|buy stop
|2628
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5613
|2006.09.21 22:15
|delete
|2628
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5614
|2006.09.21 22:15
|buy stop
|2629
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5615
|2006.09.21 22:16
|delete
|2629
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5616
|2006.09.21 22:16
|buy stop
|2630
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5617
|2006.09.21 22:17
|delete
|2630
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5618
|2006.09.21 22:17
|buy stop
|2631
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5619
|2006.09.21 22:18
|delete
|2631
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5620
|2006.09.21 22:24
|buy stop
|2632
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5621
|2006.09.21 22:30
|delete
|2632
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5622
|2006.09.21 22:31
|buy stop
|2633
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5623
|2006.09.21 22:32
|delete
|2633
|2.00
|1.9029
|1.8959
|0.0000
|5624
|2006.09.21 23:00
|buy stop
|2634
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5625
|2006.09.21 23:00
|delete
|2626
|2.00
|1.8791
|1.8861
|0.0000
|5626
|2006.09.21 23:00
|sell stop
|2635
|2.00
|1.8800
|1.8870
|0.0000
|5627
|2006.09.21 23:03
|delete
|2634
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5628
|2006.09.21 23:04
|buy stop
|2636
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5629
|2006.09.21 23:04
|delete
|2636
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5630
|2006.09.21 23:13
|buy stop
|2637
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5631
|2006.09.21 23:14
|delete
|2637
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5632
|2006.09.21 23:25
|buy stop
|2638
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5633
|2006.09.21 23:25
|delete
|2638
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5634
|2006.09.21 23:26
|buy stop
|2639
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5635
|2006.09.21 23:26
|delete
|2639
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5636
|2006.09.21 23:35
|buy stop
|2640
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5637
|2006.09.21 23:36
|delete
|2640
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5638
|2006.09.21 23:36
|buy stop
|2641
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5639
|2006.09.22 02:15
|delete
|2641
|2.00
|1.9034
|1.8964
|0.0000
|5640
|2006.09.22 02:24
|buy stop
|2642
|2.00
|1.9034
|1.8969
|0.0000
|5641
|2006.09.22 02:59
|delete
|2642
|2.00
|1.9034
|1.8969
|0.0000
|5642
|2006.09.22 03:01
|buy stop
|2643
|2.00
|1.9034
|1.8969
|0.0000
|5643
|2006.09.22 03:02
|delete
|2643
|2.00
|1.9034
|1.8969
|0.0000
|5644
|2006.09.22 03:34
|buy stop
|2644
|2.00
|1.9034
|1.8969
|0.0000
|5645
|2006.09.22 03:35
|delete
|2644
|2.00
|1.9034
|1.8969
|0.0000
|5646
|2006.09.22 03:59
|buy stop
|2645
|2.00
|1.9034
|1.8969
|0.0000
|5647
|2006.09.22 04:00
|delete
|2645
|2.00
|1.9034
|1.8969
|0.0000
|5648
|2006.09.22 04:00
|buy stop
|2646
|2.00
|1.9042
|1.8974
|0.0000
|5649
|2006.09.22 04:00
|delete
|2635
|2.00
|1.8800
|1.8870
|0.0000
|5650
|2006.09.22 04:00
|sell stop
|2647
|2.00
|1.8802
|1.8869
|0.0000
|5651
|2006.09.22 10:03
|delete
|2646
|2.00
|1.9042
|1.8974
|0.0000
|5652
|2006.09.22 10:09
|buy stop
|2648
|2.00
|1.9042
|1.8987
|0.0000
|5653
|2006.09.22 10:10
|delete
|2648
|2.00
|1.9042
|1.8987
|0.0000
|5654
|2006.09.22 11:00
|buy stop
|2649
|2.00
|1.9066
|1.9009
|0.0000
|5655
|2006.09.22 19:00
|delete
|2647
|2.00
|1.8802
|1.8869
|0.0000
|5656
|2006.09.22 19:00
|sell stop
|2650
|2.00
|1.8819
|1.8874
|0.0000
|5657
|2006.09.22 21:00
|delete
|2650
|2.00
|1.8819
|1.8874
|0.0000
|5658
|2006.09.22 21:00
|sell stop
|2651
|2.00
|1.8821
|1.8876
|0.0000
|5659
|2006.09.22 22:00
|delete
|2651
|2.00
|1.8821
|1.8876
|0.0000
|5660
|2006.09.22 22:00
|sell stop
|2652
|2.00
|1.8827
|1.8885
|0.0000
|5661
|2006.09.22 23:00
|delete
|2652
|2.00
|1.8827
|1.8885
|0.0000
|5662
|2006.09.22 23:00
|sell stop
|2653
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|5663
|2006.09.25 00:00
|delete
|2653
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|5664
|2006.09.25 00:00
|sell stop
|2654
|2.00
|1.8863
|1.8918
|0.0000
|5665
|2006.09.25 05:00
|delete
|2654
|2.00
|1.8863
|1.8918
|0.0000
|5666
|2006.09.25 05:00
|sell stop
|2655
|2.00
|1.8865
|1.8922
|0.0000
|5667
|2006.09.25 09:33
|delete
|2649
|2.00
|1.9066
|1.9009
|0.0000
|5668
|2006.09.25 09:33
|buy stop
|2656
|2.00
|1.9066
|1.9014
|0.0000
|5669
|2006.09.25 09:34
|delete
|2656
|2.00
|1.9066
|1.9014
|0.0000
|5670
|2006.09.25 10:00
|buy stop
|2657
|2.00
|1.9077
|1.9025
|0.0000
|5671
|2006.09.25 10:00
|delete
|2655
|2.00
|1.8865
|1.8922
|0.0000
|5672
|2006.09.25 10:00
|sell stop
|2658
|2.00
|1.8881
|1.8934
|0.0000
|5673
|2006.09.25 11:00
|delete
|2658
|2.00
|1.8881
|1.8934
|0.0000
|5674
|2006.09.25 11:00
|sell stop
|2659
|2.00
|1.8900
|1.8953
|0.0000
|5675
|2006.09.25 13:00
|delete
|2659
|2.00
|1.8900
|1.8953
|0.0000
|5676
|2006.09.25 13:00
|sell stop
|2660
|2.00
|1.8901
|1.8953
|0.0000
|5677
|2006.09.25 16:00
|delete
|2660
|2.00
|1.8901
|1.8953
|0.0000
|5678
|2006.09.25 16:00
|sell stop
|2661
|2.00
|1.8902
|1.8950
|0.0000
|5679
|2006.09.25 17:00
|delete
|2661
|2.00
|1.8902
|1.8950
|0.0000
|5680
|2006.09.25 17:00
|sell stop
|2662
|2.00
|1.8925
|1.8973
|0.0000
|5681
|2006.09.25 18:00
|delete
|2662
|2.00
|1.8925
|1.8973
|0.0000
|5682
|2006.09.25 18:00
|sell stop
|2663
|2.00
|1.8934
|1.8984
|0.0000
|5683
|2006.09.25 19:00
|delete
|2663
|2.00
|1.8934
|1.8984
|0.0000
|5684
|2006.09.25 19:00
|sell stop
|2664
|2.00
|1.8940
|1.8993
|0.0000
|5685
|2006.09.25 20:00
|delete
|2664
|2.00
|1.8940
|1.8993
|0.0000
|5686
|2006.09.25 20:00
|sell stop
|2665
|2.00
|1.8951
|1.9006
|0.0000
|5687
|2006.09.25 21:00
|delete
|2665
|2.00
|1.8951
|1.9006
|0.0000
|5688
|2006.09.25 21:00
|sell stop
|2666
|2.00
|1.8952
|1.9007
|0.0000
|5689
|2006.09.26 01:00
|delete
|2666
|2.00
|1.8952
|1.9007
|0.0000
|5690
|2006.09.26 01:00
|sell stop
|2667
|2.00
|1.8954
|1.9007
|0.0000
|5691
|2006.09.26 02:00
|delete
|2667
|2.00
|1.8954
|1.9007
|0.0000
|5692
|2006.09.26 02:00
|sell stop
|2668
|2.00
|1.8967
|1.9020
|0.0000
|5693
|2006.09.26 03:00
|delete
|2668
|2.00
|1.8967
|1.9020
|0.0000
|5694
|2006.09.26 03:00
|sell stop
|2669
|2.00
|1.8982
|1.9037
|0.0000
|5695
|2006.09.26 10:12
|delete
|2669
|2.00
|1.8982
|1.9037
|0.0000
|5696
|2006.09.26 10:13
|sell stop
|2670
|2.00
|1.8982
|1.9030
|0.0000
|5697
|2006.09.26 10:13
|delete
|2670
|2.00
|1.8982
|1.9030
|0.0000
|5698
|2006.09.26 10:14
|sell stop
|2671
|2.00
|1.8982
|1.9030
|0.0000
|5699
|2006.09.26 11:00
|delete
|2671
|2.00
|1.8982
|1.9030
|0.0000
|5700
|2006.09.26 11:00
|sell stop
|2672
|2.00
|1.8977
|1.9025
|0.0000
|5701
|2006.09.26 11:15
|delete
|2672
|2.00
|1.8977
|1.9025
|0.0000
|5702
|2006.09.26 12:00
|sell stop
|2673
|2.00
|1.8937
|1.8992
|0.0000
|5703
|2006.09.26 13:04
|delete
|2673
|2.00
|1.8937
|1.8992
|0.0000
|5704
|2006.09.26 13:04
|sell stop
|2674
|2.00
|1.8937
|1.8992
|0.0000
|5705
|2006.09.26 13:05
|delete
|2674
|2.00
|1.8937
|1.8992
|0.0000
|5706
|2006.09.26 13:05
|sell stop
|2675
|2.00
|1.8937
|1.8992
|0.0000
|5707
|2006.09.26 14:00
|delete
|2675
|2.00
|1.8937
|1.8992
|0.0000
|5708
|2006.09.26 14:00
|sell stop
|2676
|2.00
|1.8935
|1.8990
|0.0000
|5709
|2006.09.26 17:06
|delete
|2676
|2.00
|1.8935
|1.8990
|0.0000
|5710
|2006.09.26 17:07
|sell stop
|2677
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5711
|2006.09.26 17:07
|delete
|2677
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5712
|2006.09.26 17:08
|sell stop
|2678
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5713
|2006.09.26 17:08
|delete
|2678
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5714
|2006.09.26 17:09
|sell stop
|2679
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5715
|2006.09.26 17:11
|delete
|2679
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5716
|2006.09.26 17:11
|sell stop
|2680
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5717
|2006.09.26 17:47
|delete
|2680
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5718
|2006.09.26 17:47
|sell stop
|2681
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5719
|2006.09.26 17:49
|delete
|2681
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5720
|2006.09.26 17:50
|sell stop
|2682
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5721
|2006.09.26 17:52
|delete
|2682
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5722
|2006.09.26 17:52
|sell stop
|2683
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5723
|2006.09.26 18:00
|delete
|2683
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|5724
|2006.09.26 18:00
|sell stop
|2684
|2.00
|1.8929
|1.8992
|0.0000
|5725
|2006.09.27 09:09
|delete
|2684
|2.00
|1.8929
|1.8992
|0.0000
|5726
|2006.09.27 09:15
|sell stop
|2685
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5727
|2006.09.27 09:15
|delete
|2685
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5728
|2006.09.27 09:16
|sell stop
|2686
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5729
|2006.09.27 09:19
|delete
|2686
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5730
|2006.09.27 09:19
|sell stop
|2687
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5731
|2006.09.27 09:20
|delete
|2687
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5732
|2006.09.27 09:21
|sell stop
|2688
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5733
|2006.09.27 09:21
|delete
|2688
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5734
|2006.09.27 09:22
|sell stop
|2689
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5735
|2006.09.27 09:23
|delete
|2689
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5736
|2006.09.27 09:24
|sell stop
|2690
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5737
|2006.09.27 09:30
|delete
|2690
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5738
|2006.09.27 09:30
|sell stop
|2691
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5739
|2006.09.27 09:44
|delete
|2691
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5740
|2006.09.27 09:45
|sell stop
|2692
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5741
|2006.09.27 09:46
|delete
|2692
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5742
|2006.09.27 09:47
|sell stop
|2693
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5743
|2006.09.27 10:00
|delete
|2693
|2.00
|1.8929
|1.8979
|0.0000
|5744
|2006.09.27 10:00
|sell stop
|2694
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5745
|2006.09.27 10:46
|delete
|2694
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5746
|2006.09.27 10:47
|sell stop
|2695
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5747
|2006.09.27 10:48
|delete
|2695
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5748
|2006.09.27 10:49
|sell stop
|2696
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5749
|2006.09.27 10:49
|delete
|2696
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5750
|2006.09.27 10:50
|sell stop
|2697
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5751
|2006.09.27 10:50
|delete
|2697
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5752
|2006.09.27 10:51
|sell stop
|2698
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5753
|2006.09.27 10:54
|delete
|2698
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5754
|2006.09.27 10:55
|sell stop
|2699
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5755
|2006.09.27 10:55
|delete
|2699
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5756
|2006.09.27 10:59
|sell stop
|2700
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5757
|2006.09.27 10:59
|delete
|2700
|2.00
|1.8921
|1.8971
|0.0000
|5758
|2006.09.27 11:00
|sell stop
|2701
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5759
|2006.09.27 11:00
|delete
|2701
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5760
|2006.09.27 11:00
|sell stop
|2702
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5761
|2006.09.27 11:01
|delete
|2702
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5762
|2006.09.27 11:01
|sell stop
|2703
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5763
|2006.09.27 11:03
|delete
|2703
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5764
|2006.09.27 11:06
|sell stop
|2704
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5765
|2006.09.27 11:06
|delete
|2704
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5766
|2006.09.27 11:07
|sell stop
|2705
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5767
|2006.09.27 11:07
|delete
|2705
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5768
|2006.09.27 11:10
|sell stop
|2706
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5769
|2006.09.27 11:10
|delete
|2706
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5770
|2006.09.27 11:12
|sell stop
|2707
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5771
|2006.09.27 11:13
|delete
|2707
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5772
|2006.09.27 11:14
|sell stop
|2708
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5773
|2006.09.27 11:14
|delete
|2708
|2.00
|1.8903
|1.8955
|0.0000
|5774
|2006.09.27 12:00
|sell stop
|2709
|2.00
|1.8868
|1.8923
|0.0000
|5775
|2006.09.27 17:00
|delete
|2657
|2.00
|1.9077
|1.9025
|0.0000
|5776
|2006.09.27 17:00
|buy stop
|2710
|2.00
|1.9070
|1.9013
|0.0000
|5777
|2006.09.27 17:05
|delete
|2709
|2.00
|1.8868
|1.8923
|0.0000
|5778
|2006.09.27 17:06
|sell stop
|2711
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5779
|2006.09.27 17:06
|delete
|2711
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5780
|2006.09.27 17:21
|sell stop
|2712
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5781
|2006.09.27 17:21
|delete
|2712
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5782
|2006.09.27 17:22
|sell stop
|2713
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5783
|2006.09.27 17:22
|delete
|2713
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5784
|2006.09.27 17:27
|sell stop
|2714
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5785
|2006.09.27 17:28
|delete
|2714
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5786
|2006.09.27 17:37
|sell stop
|2715
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5787
|2006.09.27 17:37
|delete
|2715
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5788
|2006.09.27 17:45
|sell stop
|2716
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5789
|2006.09.27 17:48
|delete
|2716
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5790
|2006.09.27 17:49
|sell stop
|2717
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5791
|2006.09.27 18:00
|delete
|2710
|2.00
|1.9070
|1.9013
|0.0000
|5792
|2006.09.27 18:00
|buy stop
|2718
|2.00
|1.9048
|1.8988
|0.0000
|5793
|2006.09.27 18:00
|delete
|2717
|2.00
|1.8868
|1.8926
|0.0000
|5794
|2006.09.27 18:00
|sell stop
|2719
|2.00
|1.8853
|1.8913
|0.0000
|5795
|2006.09.27 19:00
|delete
|2718
|2.00
|1.9048
|1.8988
|0.0000
|5796
|2006.09.27 19:00
|buy stop
|2720
|2.00
|1.9039
|1.8979
|0.0000
|5797
|2006.09.27 20:00
|delete
|2720
|2.00
|1.9039
|1.8979
|0.0000
|5798
|2006.09.27 20:00
|buy stop
|2721
|2.00
|1.9035
|1.8975
|0.0000
|5799
|2006.09.28 01:00
|delete
|2721
|2.00
|1.9035
|1.8975
|0.0000
|5800
|2006.09.28 01:00
|buy stop
|2722
|2.00
|1.9029
|1.8969
|0.0000
|5801
|2006.09.28 09:08
|delete
|2719
|2.00
|1.8853
|1.8913
|0.0000
|5802
|2006.09.28 09:08
|sell stop
|2723
|2.00
|1.8853
|1.8910
|0.0000
|5803
|2006.09.28 09:10
|delete
|2723
|2.00
|1.8853
|1.8910
|0.0000
|5804
|2006.09.28 09:10
|sell stop
|2724
|2.00
|1.8853
|1.8910
|0.0000
|5805
|2006.09.28 09:18
|delete
|2724
|2.00
|1.8853
|1.8910
|0.0000
|5806
|2006.09.28 10:00
|sell stop
|2725
|2.00
|1.8823
|1.8886
|0.0000
|5807
|2006.09.28 10:12
|delete
|2725
|2.00
|1.8823
|1.8886
|0.0000
|5808
|2006.09.28 10:30
|sell stop
|2726
|2.00
|1.8823
|1.8886
|0.0000
|5809
|2006.09.28 10:31
|delete
|2726
|2.00
|1.8823
|1.8886
|0.0000
|5810
|2006.09.28 11:00
|delete
|2722
|2.00
|1.9029
|1.8969
|0.0000
|5811
|2006.09.28 11:00
|buy stop
|2727
|2.00
|1.9028
|1.8963
|0.0000
|5812
|2006.09.28 11:00
|sell stop
|2728
|2.00
|1.8804
|1.8869
|0.0000
|5813
|2006.09.28 11:00
|delete
|2728
|2.00
|1.8804
|1.8869
|0.0000
|5814
|2006.09.28 11:01
|sell stop
|2729
|2.00
|1.8804
|1.8869
|0.0000
|5815
|2006.09.28 11:01
|delete
|2729
|2.00
|1.8804
|1.8869
|0.0000
|5816
|2006.09.28 11:02
|sell stop
|2730
|2.00
|1.8804
|1.8869
|0.0000
|5817
|2006.09.28 11:02
|delete
|2730
|2.00
|1.8804
|1.8869
|0.0000
|5818
|2006.09.28 11:03
|sell stop
|2731
|2.00
|1.8804
|1.8869
|0.0000
|5819
|2006.09.28 11:03
|delete
|2731
|2.00
|1.8804
|1.8869
|0.0000
|5820
|2006.09.28 11:04
|sell stop
|2732
|2.00
|1.8804
|1.8869
|0.0000
|5821
|2006.09.28 11:25
|delete
|2732
|2.00
|1.8804
|1.8869
|0.0000
|5822
|2006.09.28 12:00
|delete
|2727
|2.00
|1.9028
|1.8963
|0.0000
|5823
|2006.09.28 12:00
|buy stop
|2733
|2.00
|1.9022
|1.8960
|0.0000
|5824
|2006.09.28 12:00
|sell stop
|2734
|2.00
|1.8785
|1.8848
|0.0000
|5825
|2006.09.28 12:50
|delete
|2734
|2.00
|1.8785
|1.8848
|0.0000
|5826
|2006.09.28 13:00
|sell stop
|2735
|2.00
|1.8772
|1.8837
|0.0000
|5827
|2006.09.28 15:11
|delete
|2735
|2.00
|1.8772
|1.8837
|0.0000
|5828
|2006.09.28 15:14
|sell stop
|2736
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5829
|2006.09.28 15:15
|delete
|2736
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5830
|2006.09.28 15:15
|sell stop
|2737
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5831
|2006.09.28 15:16
|delete
|2737
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5832
|2006.09.28 15:26
|sell stop
|2738
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5833
|2006.09.28 15:26
|delete
|2738
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5834
|2006.09.28 15:30
|sell stop
|2739
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5835
|2006.09.28 15:30
|delete
|2739
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5836
|2006.09.28 15:31
|sell stop
|2740
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5837
|2006.09.28 15:33
|delete
|2740
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5838
|2006.09.28 15:34
|sell stop
|2741
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5839
|2006.09.28 15:34
|delete
|2741
|2.00
|1.8772
|1.8835
|0.0000
|5840
|2006.09.28 16:00
|delete
|2733
|2.00
|1.9022
|1.8960
|0.0000
|5841
|2006.09.28 16:00
|buy stop
|2742
|2.00
|1.9021
|1.8956
|0.0000
|5842
|2006.09.28 16:00
|sell stop
|2743
|2.00
|1.8747
|1.8812
|0.0000
|5843
|2006.09.28 17:00
|delete
|2742
|2.00
|1.9021
|1.8956
|0.0000
|5844
|2006.09.28 17:00
|buy stop
|2744
|2.00
|1.9010
|1.8945
|0.0000
|5845
|2006.09.28 17:23
|delete
|2743
|2.00
|1.8747
|1.8812
|0.0000
|5846
|2006.09.28 17:24
|sell stop
|2745
|2.00
|1.8747
|1.8812
|0.0000
|5847
|2006.09.28 17:24
|delete
|2745
|2.00
|1.8747
|1.8812
|0.0000
|5848
|2006.09.28 18:00
|sell stop
|2746
|2.00
|1.8724
|1.8791
|0.0000
|5849
|2006.09.28 19:00
|delete
|2744
|2.00
|1.9010
|1.8945
|0.0000
|5850
|2006.09.28 19:00
|buy stop
|2747
|2.00
|1.8984
|1.8914
|0.0000
|5851
|2006.09.29 00:00
|delete
|2747
|2.00
|1.8984
|1.8914
|0.0000
|5852
|2006.09.29 00:00
|buy stop
|2748
|2.00
|1.8973
|1.8903
|0.0000
|5853
|2006.09.29 02:00
|delete
|2748
|2.00
|1.8973
|1.8903
|0.0000
|5854
|2006.09.29 02:00
|buy stop
|2749
|2.00
|1.8971
|1.8904
|0.0000
|5855
|2006.09.29 05:00
|delete
|2749
|2.00
|1.8971
|1.8904
|0.0000
|5856
|2006.09.29 05:00
|buy stop
|2750
|2.00
|1.8969
|1.8902
|0.0000
|5857
|2006.09.29 06:00
|delete
|2750
|2.00
|1.8969
|1.8902
|0.0000
|5858
|2006.09.29 06:00
|buy stop
|2751
|2.00
|1.8962
|1.8899
|0.0000
|5859
|2006.09.29 09:59
|delete
|2746
|2.00
|1.8724
|1.8791
|0.0000
|5860
|2006.09.29 10:00
|sell stop
|2752
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5861
|2006.09.29 10:00
|delete
|2752
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5862
|2006.09.29 10:01
|sell stop
|2753
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5863
|2006.09.29 10:02
|delete
|2753
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5864
|2006.09.29 10:02
|sell stop
|2754
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5865
|2006.09.29 10:03
|delete
|2754
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5866
|2006.09.29 10:03
|sell stop
|2755
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5867
|2006.09.29 10:04
|delete
|2755
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5868
|2006.09.29 10:05
|sell stop
|2756
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5869
|2006.09.29 10:06
|delete
|2756
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5870
|2006.09.29 10:07
|sell stop
|2757
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5871
|2006.09.29 10:14
|delete
|2757
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5872
|2006.09.29 10:15
|sell stop
|2758
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5873
|2006.09.29 10:15
|delete
|2758
|2.00
|1.8706
|1.8764
|0.0000
|5874
|2006.09.29 11:00
|delete
|2751
|2.00
|1.8962
|1.8899
|0.0000
|5875
|2006.09.29 11:00
|buy stop
|2759
|2.00
|1.8959
|1.8899
|0.0000
|5876
|2006.09.29 11:00
|sell stop
|2760
|2.00
|1.8667
|1.8727
|0.0000
|5877
|2006.09.29 11:13
|delete
|2760
|2.00
|1.8667
|1.8727
|0.0000
|5878
|2006.09.29 11:13
|sell stop
|2761
|2.00
|1.8667
|1.8727
|0.0000
|5879
|2006.09.29 11:14
|delete
|2761
|2.00
|1.8667
|1.8727
|0.0000
|5880
|2006.09.29 11:15
|sell stop
|2762
|2.00
|1.8667
|1.8727
|0.0000
|5881
|2006.09.29 12:00
|delete
|2762
|2.00
|1.8667
|1.8727
|0.0000
|5882
|2006.09.29 12:00
|sell stop
|2763
|2.00
|1.8665
|1.8725
|0.0000
|5883
|2006.09.29 15:25
|delete
|2763
|2.00
|1.8665
|1.8725
|0.0000
|5884
|2006.09.29 15:25
|sell stop
|2764
|2.00
|1.8665
|1.8725
|0.0000
|5885
|2006.09.29 15:32
|delete
|2764
|2.00
|1.8665
|1.8725
|0.0000
|5886
|2006.09.29 15:33
|sell stop
|2765
|2.00
|1.8665
|1.8725
|0.0000
|5887
|2006.09.29 15:34
|delete
|2765
|2.00
|1.8665
|1.8725
|0.0000
|5888
|2006.09.29 15:35
|sell stop
|2766
|2.00
|1.8665
|1.8725
|0.0000
|5889
|2006.09.29 15:36
|delete
|2766
|2.00
|1.8665
|1.8725
|0.0000
|5890
|2006.09.29 15:37
|sell stop
|2767
|2.00
|1.8665
|1.8725
|0.0000
|5891
|2006.09.29 15:38
|delete
|2767
|2.00
|1.8665
|1.8725
|0.0000
|5892
|2006.09.29 16:00
|delete
|2759
|2.00
|1.8959
|1.8899
|0.0000
|5893
|2006.09.29 16:00
|buy stop
|2768
|2.00
|1.8957
|1.8890
|0.0000
|5894
|2006.09.29 16:00
|sell stop
|2769
|2.00
|1.8634
|1.8702
|0.0000
|5895
|2006.09.29 18:00
|delete
|2768
|2.00
|1.8957
|1.8890
|0.0000
|5896
|2006.09.29 18:00
|buy stop
|2770
|2.00
|1.8938
|1.8866
|0.0000
|5897
|2006.09.29 23:00
|delete
|2770
|2.00
|1.8938
|1.8866
|0.0000
|5898
|2006.09.29 23:00
|buy stop
|2771
|2.00
|1.8920
|1.8843
|0.0000
|5899
|2006.10.02 10:00
|delete
|2771
|2.00
|1.8920
|1.8843
|0.0000
|5900
|2006.10.02 10:00
|buy stop
|2772
|2.00
|1.8919
|1.8849
|0.0000
|5901
|2006.10.02 11:00
|delete
|2772
|2.00
|1.8919
|1.8849
|0.0000
|5902
|2006.10.02 11:00
|buy stop
|2773
|2.00
|1.8917
|1.8845
|0.0000
|5903
|2006.10.02 12:00
|delete
|2773
|2.00
|1.8917
|1.8845
|0.0000
|5904
|2006.10.02 12:00
|buy stop
|2774
|2.00
|1.8915
|1.8843
|0.0000
|5905
|2006.10.02 13:00
|delete
|2774
|2.00
|1.8915
|1.8843
|0.0000
|5906
|2006.10.02 13:00
|buy stop
|2775
|2.00
|1.8891
|1.8821
|0.0000
|5907
|2006.10.02 15:00
|delete
|2775
|2.00
|1.8891
|1.8821
|0.0000
|5908
|2006.10.02 15:00
|buy stop
|2776
|2.00
|1.8890
|1.8828
|0.0000
|5909
|2006.10.02 17:00
|delete
|2776
|2.00
|1.8890
|1.8828
|0.0000
|5910
|2006.10.02 17:00
|buy stop
|2777
|2.00
|1.8849
|1.8772
|0.0000
|5911
|2006.10.02 17:26
|delete
|2777
|2.00
|1.8849
|1.8772
|0.0000
|5912
|2006.10.02 18:00
|buy stop
|2778
|2.00
|1.8868
|1.8786
|0.0000
|5913
|2006.10.02 18:27
|delete
|2778
|2.00
|1.8868
|1.8786
|0.0000
|5914
|2006.10.02 19:00
|buy stop
|2779
|2.00
|1.8879
|1.8794
|0.0000
|5915
|2006.10.02 19:37
|delete
|2779
|2.00
|1.8879
|1.8794
|0.0000
|5916
|2006.10.02 19:53
|buy stop
|2780
|2.00
|1.8879
|1.8794
|0.0000
|5917
|2006.10.02 20:35
|delete
|2780
|2.00
|1.8879
|1.8794
|0.0000
|5918
|2006.10.02 20:59
|buy stop
|2781
|2.00
|1.8879
|1.8794
|0.0000
|5919
|2006.10.02 21:36
|delete
|2781
|2.00
|1.8879
|1.8794
|0.0000
|5920
|2006.10.02 22:27
|buy stop
|2782
|2.00
|1.8879
|1.8802
|0.0000
|5921
|2006.10.02 23:13
|delete
|2782
|2.00
|1.8879
|1.8802
|0.0000
|5922
|2006.10.02 23:20
|buy stop
|2783
|2.00
|1.8879
|1.8802
|0.0000
|5923
|2006.10.03 00:13
|delete
|2783
|2.00
|1.8879
|1.8802
|0.0000
|5924
|2006.10.03 00:19
|buy stop
|2784
|2.00
|1.8879
|1.8802
|0.0000
|5925
|2006.10.03 06:40
|delete
|2784
|2.00
|1.8879
|1.8802
|0.0000
|5926
|2006.10.03 06:53
|buy stop
|2785
|2.00
|1.8879
|1.8809
|0.0000
|5927
|2006.10.03 08:28
|delete
|2785
|2.00
|1.8879
|1.8809
|0.0000
|5928
|2006.10.03 09:02
|buy stop
|2786
|2.00
|1.8880
|1.8823
|0.0000
|5929
|2006.10.03 09:19
|delete
|2786
|2.00
|1.8880
|1.8823
|0.0000
|5930
|2006.10.03 10:00
|buy stop
|2787
|2.00
|1.8889
|1.8832
|0.0000
|5931
|2006.10.03 10:19
|delete
|2787
|2.00
|1.8889
|1.8832
|0.0000
|5932
|2006.10.03 11:08
|buy stop
|2788
|2.00
|1.8897
|1.8840
|0.0000
|5933
|2006.10.03 11:12
|delete
|2788
|2.00
|1.8897
|1.8840
|0.0000
|5934
|2006.10.03 11:17
|buy stop
|2789
|2.00
|1.8897
|1.8840
|0.0000
|5935
|2006.10.03 13:36
|delete
|2789
|2.00
|1.8897
|1.8840
|0.0000
|5936
|2006.10.03 14:28
|buy stop
|2790
|2.00
|1.8897
|1.8854
|0.0000
|5937
|2006.10.03 15:00
|delete
|2790
|2.00
|1.8897
|1.8854
|0.0000
|5938
|2006.10.03 15:00
|buy stop
|2791
|2.00
|1.8900
|1.8860
|0.0000
|5939
|2006.10.03 15:38
|delete
|2791
|2.00
|1.8900
|1.8860
|0.0000
|5940
|2006.10.03 15:51
|buy stop
|2792
|2.00
|1.8900
|1.8860
|0.0000
|5941
|2006.10.03 16:36
|delete
|2792
|2.00
|1.8900
|1.8860
|0.0000
|5942
|2006.10.03 16:59
|buy stop
|2793
|2.00
|1.8900
|1.8858
|0.0000
|5943
|2006.10.03 17:02
|delete
|2793
|2.00
|1.8900
|1.8858
|0.0000
|5944
|2006.10.03 17:26
|buy stop
|2794
|2.00
|1.8900
|1.8858
|0.0000
|5945
|2006.10.03 23:00
|delete
|2769
|2.00
|1.8634
|1.8702
|0.0000
|5946
|2006.10.03 23:00
|sell stop
|2795
|2.00
|1.8636
|1.8681
|0.0000
|5947
|2006.10.04 01:00
|delete
|2795
|2.00
|1.8636
|1.8681
|0.0000
|5948
|2006.10.04 01:00
|sell stop
|2796
|2.00
|1.8673
|1.8718
|0.0000
|5949
|2006.10.04 02:00
|delete
|2796
|2.00
|1.8673
|1.8718
|0.0000
|5950
|2006.10.04 02:00
|sell stop
|2797
|2.00
|1.8677
|1.8725
|0.0000
|5951
|2006.10.04 18:00
|delete
|2797
|2.00
|1.8677
|1.8725
|0.0000
|5952
|2006.10.04 18:00
|sell stop
|2798
|2.00
|1.8692
|1.8757
|0.0000
|5953
|2006.10.04 19:00
|delete
|2798
|2.00
|1.8692
|1.8757
|0.0000
|5954
|2006.10.04 19:00
|sell stop
|2799
|2.00
|1.8705
|1.8770
|0.0000
|5955
|2006.10.04 23:00
|delete
|2799
|2.00
|1.8705
|1.8770
|0.0000
|5956
|2006.10.04 23:00
|sell stop
|2800
|2.00
|1.8722
|1.8789
|0.0000
|5957
|2006.10.05 00:00
|delete
|2800
|2.00
|1.8722
|1.8789
|0.0000
|5958
|2006.10.05 00:00
|sell stop
|2801
|2.00
|1.8784
|1.8849
|0.0000
|5959
|2006.10.05 15:40
|delete
|2801
|2.00
|1.8784
|1.8849
|0.0000
|5960
|2006.10.05 15:41
|sell stop
|2802
|2.00
|1.8784
|1.8829
|0.0000
|5961
|2006.10.05 16:26
|delete
|2802
|2.00
|1.8784
|1.8829
|0.0000
|5962
|2006.10.05 17:00
|sell stop
|2803
|2.00
|1.8755
|1.8805
|0.0000
|5963
|2006.10.05 17:02
|delete
|2803
|2.00
|1.8755
|1.8805
|0.0000
|5964
|2006.10.05 17:19
|sell stop
|2804
|2.00
|1.8755
|1.8805
|0.0000
|5965
|2006.10.05 18:00
|delete
|2804
|2.00
|1.8755
|1.8805
|0.0000
|5966
|2006.10.05 18:00
|sell stop
|2805
|2.00
|1.8749
|1.8799
|0.0000
|5967
|2006.10.06 01:00
|delete
|2794
|2.00
|1.8900
|1.8858
|0.0000
|5968
|2006.10.06 01:00
|buy stop
|2806
|2.00
|1.8894
|1.8842
|0.0000
|5969
|2006.10.06 02:00
|delete
|2806
|2.00
|1.8894
|1.8842
|0.0000
|5970
|2006.10.06 02:00
|buy stop
|2807
|2.00
|1.8887
|1.8835
|0.0000
|5971
|2006.10.06 09:30
|delete
|2805
|2.00
|1.8749
|1.8799
|0.0000
|5972
|2006.10.06 09:33
|sell stop
|2808
|2.00
|1.8749
|1.8804
|0.0000
|5973
|2006.10.06 09:36
|delete
|2808
|2.00
|1.8749
|1.8804
|0.0000
|5974
|2006.10.06 10:18
|sell stop
|2809
|2.00
|1.8734
|1.8791
|0.0000
|5975
|2006.10.06 11:00
|delete
|2809
|2.00
|1.8734
|1.8791
|0.0000
|5976
|2006.10.06 11:00
|sell stop
|2810
|2.00
|1.8731
|1.8784
|0.0000
|5977
|2006.10.06 15:12
|delete
|2807
|2.00
|1.8887
|1.8835
|0.0000
|5978
|2006.10.06 15:16
|buy stop
|2811
|2.00
|1.8887
|1.8835
|0.0000
|5979
|2006.10.06 16:00
|delete
|2811
|2.00
|1.8887
|1.8835
|0.0000
|5980
|2006.10.06 16:00
|buy stop
|2812
|2.00
|1.8894
|1.8827
|0.0000
|5981
|2006.10.06 16:29
|delete
|2810
|2.00
|1.8731
|1.8784
|0.0000
|5982
|2006.10.06 16:33
|sell stop
|2813
|2.00
|1.8731
|1.8799
|0.0000
|5983
|2006.10.06 16:35
|delete
|2813
|2.00
|1.8731
|1.8799
|0.0000
|5984
|2006.10.06 17:00
|sell stop
|2814
|2.00
|1.8713
|1.8786
|0.0000
|5985
|2006.10.06 17:17
|delete
|2814
|2.00
|1.8713
|1.8786
|0.0000
|5986
|2006.10.06 18:00
|sell stop
|2815
|2.00
|1.8673
|1.8750
|0.0000
|5987
|2006.10.09 10:27
|delete
|2815
|2.00
|1.8673
|1.8750
|0.0000
|5988
|2006.10.09 10:59
|sell stop
|2816
|2.00
|1.8673
|1.8750
|0.0000
|5989
|2006.10.09 11:00
|delete
|2816
|2.00
|1.8673
|1.8750
|0.0000
|5990
|2006.10.09 11:00
|sell stop
|2817
|2.00
|1.8659
|1.8736
|0.0000
|5991
|2006.10.09 11:39
|delete
|2817
|2.00
|1.8659
|1.8736
|0.0000
|5992
|2006.10.09 11:43
|sell stop
|2818
|2.00
|1.8659
|1.8736
|0.0000
|5993
|2006.10.09 12:00
|delete
|2818
|2.00
|1.8659
|1.8736
|0.0000
|5994
|2006.10.09 12:00
|sell stop
|2819
|2.00
|1.8658
|1.8733
|0.0000
|5995
|2006.10.09 13:12
|delete
|2819
|2.00
|1.8658
|1.8733
|0.0000
|5996
|2006.10.09 13:17
|sell stop
|2820
|2.00
|1.8658
|1.8718
|0.0000
|5997
|2006.10.09 14:00
|delete
|2820
|2.00
|1.8658
|1.8718
|0.0000
|5998
|2006.10.09 14:00
|sell stop
|2821
|2.00
|1.8657
|1.8712
|0.0000
|5999
|2006.10.09 15:28
|delete
|2821
|2.00
|1.8657
|1.8712
|0.0000
|6000
|2006.10.09 16:00
|sell stop
|2822
|2.00
|1.8640
|1.8692
|0.0000
|6001
|2006.10.09 16:37
|delete
|2822
|2.00
|1.8640
|1.8692
|0.0000
|6002
|2006.10.09 17:00
|sell stop
|2823
|2.00
|1.8635
|1.8685
|0.0000
|6003
|2006.10.10 11:25
|delete
|2823
|2.00
|1.8635
|1.8685
|0.0000
|6004
|2006.10.10 12:00
|sell stop
|2824
|2.00
|1.8578
|1.8636
|0.0000
|6005
|2006.10.10 14:26
|delete
|2824
|2.00
|1.8578
|1.8636
|0.0000
|6006
|2006.10.10 15:00
|sell stop
|2825
|2.00
|1.8552
|1.8612
|0.0000
|6007
|2006.10.10 16:18
|delete
|2825
|2.00
|1.8552
|1.8612
|0.0000
|6008
|2006.10.10 17:00
|sell stop
|2826
|2.00
|1.8528
|1.8593
|0.0000
|6009
|2006.10.11 00:00
|delete
|2812
|2.00
|1.8894
|1.8827
|0.0000
|6010
|2006.10.11 00:00
|buy stop
|2827
|2.00
|1.8762
|1.8694
|0.0000
|6011
|2006.10.11 01:00
|delete
|2827
|2.00
|1.8762
|1.8694
|0.0000
|6012
|2006.10.11 01:00
|buy stop
|2828
|2.00
|1.8725
|1.8655
|0.0000
|6013
|2006.10.11 02:00
|delete
|2828
|2.00
|1.8725
|1.8655
|0.0000
|6014
|2006.10.11 02:00
|buy stop
|2829
|2.00
|1.8721
|1.8654
|0.0000
|6015
|2006.10.11 04:00
|delete
|2829
|2.00
|1.8721
|1.8654
|0.0000
|6016
|2006.10.11 04:00
|buy stop
|2830
|2.00
|1.8720
|1.8652
|0.0000
|6017
|2006.10.11 06:00
|delete
|2830
|2.00
|1.8720
|1.8652
|0.0000
|6018
|2006.10.11 06:00
|buy stop
|2831
|2.00
|1.8718
|1.8655
|0.0000
|6019
|2006.10.11 09:36
|delete
|2826
|2.00
|1.8528
|1.8593
|0.0000
|6020
|2006.10.11 09:53
|sell stop
|2832
|2.00
|1.8528
|1.8576
|0.0000
|6021
|2006.10.11 09:59
|delete
|2832
|2.00
|1.8528
|1.8576
|0.0000
|6022
|2006.10.11 10:00
|sell stop
|2833
|2.00
|1.8517
|1.8567
|0.0000
|6023
|2006.10.11 15:00
|delete
|2831
|2.00
|1.8718
|1.8655
|0.0000
|6024
|2006.10.11 15:00
|buy stop
|2834
|2.00
|1.8714
|1.8664
|0.0000
|6025
|2006.10.11 17:00
|delete
|2834
|2.00
|1.8714
|1.8664
|0.0000
|6026
|2006.10.11 17:00
|buy stop
|2835
|2.00
|1.8706
|1.8651
|0.0000
|6027
|2006.10.12 17:00
|delete
|2835
|2.00
|1.8706
|1.8651
|0.0000
|6028
|2006.10.12 17:00
|buy stop
|2836
|2.00
|1.8701
|1.8636
|0.0000
|6029
|2006.10.12 18:00
|delete
|2836
|2.00
|1.8701
|1.8636
|0.0000
|6030
|2006.10.12 18:00
|buy stop
|2837
|2.00
|1.8671
|1.8611
|0.0000
|6031
|2006.10.12 19:00
|delete
|2837
|2.00
|1.8671
|1.8611
|0.0000
|6032
|2006.10.12 19:00
|buy stop
|2838
|2.00
|1.8616
|1.8556
|0.0000
|6033
|2006.10.13 04:28
|delete
|2838
|2.00
|1.8616
|1.8556
|0.0000
|6034
|2006.10.13 04:59
|buy stop
|2839
|2.00
|1.8616
|1.8554
|0.0000
|6035
|2006.10.13 05:00
|delete
|2839
|2.00
|1.8616
|1.8554
|0.0000
|6036
|2006.10.13 05:00
|buy stop
|2840
|2.00
|1.8627
|1.8562
|0.0000
|6037
|2006.10.13 05:36
|delete
|2840
|2.00
|1.8627
|1.8562
|0.0000
|6038
|2006.10.13 05:54
|buy stop
|2841
|2.00
|1.8627
|1.8562
|0.0000
|6039
|2006.10.13 05:59
|delete
|2841
|2.00
|1.8627
|1.8562
|0.0000
|6040
|2006.10.13 06:27
|buy stop
|2842
|2.00
|1.8628
|1.8563
|0.0000
|6041
|2006.10.13 07:00
|delete
|2842
|2.00
|1.8628
|1.8563
|0.0000
|6042
|2006.10.13 07:00
|buy stop
|2843
|2.00
|1.8629
|1.8567
|0.0000
|6043
|2006.10.13 09:28
|delete
|2843
|2.00
|1.8629
|1.8567
|0.0000
|6044
|2006.10.13 10:00
|buy stop
|2844
|2.00
|1.8637
|1.8582
|0.0000
|6045
|2006.10.13 10:12
|delete
|2844
|2.00
|1.8637
|1.8582
|0.0000
|6046
|2006.10.13 10:17
|buy stop
|2845
|2.00
|1.8637
|1.8582
|0.0000
|6047
|2006.10.13 15:02
|delete
|2845
|2.00
|1.8637
|1.8582
|0.0000
|6048
|2006.10.13 15:06
|buy stop
|2846
|2.00
|1.8637
|1.8587
|0.0000
|6049
|2006.10.13 15:10
|delete
|2846
|2.00
|1.8637
|1.8587
|0.0000
|6050
|2006.10.13 15:16
|buy stop
|2847
|2.00
|1.8637
|1.8587
|0.0000
|6051
|2006.10.13 16:00
|delete
|2847
|2.00
|1.8637
|1.8587
|0.0000
|6052
|2006.10.13 16:00
|buy stop
|2848
|2.00
|1.8642
|1.8585
|0.0000
|6053
|2006.10.13 17:00
|delete
|2833
|2.00
|1.8517
|1.8567
|0.0000
|6054
|2006.10.13 17:00
|sell stop
|2849
|2.00
|1.8518
|1.8578
|0.0000
|6055
|2006.10.16 05:00
|delete
|2849
|2.00
|1.8518
|1.8578
|0.0000
|6056
|2006.10.16 05:00
|sell stop
|2850
|2.00
|1.8529
|1.8589
|0.0000
|6057
|2006.10.16 05:28
|delete
|2850
|2.00
|1.8529
|1.8589
|0.0000
|6058
|2006.10.16 05:59
|sell stop
|2851
|2.00
|1.8529
|1.8589
|0.0000
|6059
|2006.10.16 06:00
|delete
|2851
|2.00
|1.8529
|1.8589
|0.0000
|6060
|2006.10.16 06:00
|sell stop
|2852
|2.00
|1.8521
|1.8579
|0.0000
|6061
|2006.10.16 15:36
|delete
|2848
|2.00
|1.8642
|1.8585
|0.0000
|6062
|2006.10.16 15:52
|buy stop
|2853
|2.00
|1.8642
|1.8589
|0.0000
|6063
|2006.10.16 16:00
|delete
|2853
|2.00
|1.8642
|1.8589
|0.0000
|6064
|2006.10.16 16:00
|buy stop
|2854
|2.00
|1.8649
|1.8594
|0.0000
|6065
|2006.10.16 16:36
|delete
|2854
|2.00
|1.8649
|1.8594
|0.0000
|6066
|2006.10.16 16:52
|buy stop
|2855
|2.00
|1.8649
|1.8594
|0.0000
|6067
|2006.10.16 17:00
|delete
|2855
|2.00
|1.8649
|1.8594
|0.0000
|6068
|2006.10.16 17:00
|buy stop
|2856
|2.00
|1.8651
|1.8596
|0.0000
|6069
|2006.10.17 11:35
|delete
|2856
|2.00
|1.8651
|1.8596
|0.0000
|6070
|2006.10.17 11:52
|buy stop
|2857
|2.00
|1.8651
|1.8596
|0.0000
|6071
|2006.10.17 11:59
|delete
|2857
|2.00
|1.8651
|1.8596
|0.0000
|6072
|2006.10.17 12:01
|buy stop
|2858
|2.00
|1.8660
|1.8605
|0.0000
|6073
|2006.10.17 12:18
|delete
|2858
|2.00
|1.8660
|1.8605
|0.0000
|6074
|2006.10.17 13:00
|buy stop
|2859
|2.00
|1.8682
|1.8627
|0.0000
|6075
|2006.10.17 13:28
|delete
|2859
|2.00
|1.8682
|1.8627
|0.0000
|6076
|2006.10.17 14:00
|buy stop
|2860
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|6077
|2006.10.17 14:13
|delete
|2860
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|6078
|2006.10.17 14:16
|buy stop
|2861
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|6079
|2006.10.17 15:37
|delete
|2861
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|6080
|2006.10.17 15:52
|buy stop
|2862
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|6081
|2006.10.17 16:00
|delete
|2862
|2.00
|1.8689
|1.8634
|0.0000
|6082
|2006.10.17 16:00
|buy stop
|2863
|2.00
|1.8690
|1.8635
|0.0000
|6083
|2006.10.17 16:25
|delete
|2863
|2.00
|1.8690
|1.8635
|0.0000
|6084
|2006.10.17 17:00
|buy stop
|2864
|2.00
|1.8716
|1.8656
|0.0000
|6085
|2006.10.17 17:01
|delete
|2864
|2.00
|1.8716
|1.8656
|0.0000
|6086
|2006.10.17 17:28
|buy stop
|2865
|2.00
|1.8716
|1.8656
|0.0000
|6087
|2006.10.17 18:00
|delete
|2865
|2.00
|1.8716
|1.8656
|0.0000
|6088
|2006.10.17 18:00
|buy stop
|2866
|2.00
|1.8731
|1.8666
|0.0000
|6089
|2006.10.17 18:36
|delete
|2866
|2.00
|1.8731
|1.8666
|0.0000
|6090
|2006.10.17 18:53
|buy stop
|2867
|2.00
|1.8731
|1.8666
|0.0000
|6091
|2006.10.17 18:59
|delete
|2867
|2.00
|1.8731
|1.8666
|0.0000
|6092
|2006.10.17 19:18
|buy stop
|2868
|2.00
|1.8738
|1.8671
|0.0000
|6093
|2006.10.18 09:42
|delete
|2868
|2.00
|1.8738
|1.8671
|0.0000
|6094
|2006.10.18 09:43
|buy stop
|2869
|2.00
|1.8738
|1.8681
|0.0000
|6095
|2006.10.18 10:00
|delete
|2869
|2.00
|1.8738
|1.8681
|0.0000
|6096
|2006.10.18 10:00
|buy stop
|2870
|2.00
|1.8741
|1.8684
|0.0000
|6097
|2006.10.18 13:00
|delete
|2852
|2.00
|1.8521
|1.8579
|0.0000
|6098
|2006.10.18 13:00
|sell stop
|2871
|2.00
|1.8533
|1.8586
|0.0000
|6099
|2006.10.18 14:00
|delete
|2871
|2.00
|1.8533
|1.8586
|0.0000
|6100
|2006.10.18 14:00
|sell stop
|2872
|2.00
|1.8540
|1.8593
|0.0000
|6101
|2006.10.18 15:00
|delete
|2872
|2.00
|1.8540
|1.8593
|0.0000
|6102
|2006.10.18 15:00
|sell stop
|2873
|2.00
|1.8542
|1.8590
|0.0000
|6103
|2006.10.18 17:00
|delete
|2873
|2.00
|1.8542
|1.8590
|0.0000
|6104
|2006.10.18 17:00
|sell stop
|2874
|2.00
|1.8552
|1.8607
|0.0000
|6105
|2006.10.18 18:00
|delete
|2874
|2.00
|1.8552
|1.8607
|0.0000
|6106
|2006.10.18 18:00
|sell stop
|2875
|2.00
|1.8581
|1.8636
|0.0000
|6107
|2006.10.18 22:00
|delete
|2875
|2.00
|1.8581
|1.8636
|0.0000
|6108
|2006.10.18 22:00
|sell stop
|2876
|2.00
|1.8593
|1.8646
|0.0000
|6109
|2006.10.19 03:00
|delete
|2876
|2.00
|1.8593
|1.8646
|0.0000
|6110
|2006.10.19 03:00
|sell stop
|2877
|2.00
|1.8594
|1.8647
|0.0000
|6111
|2006.10.19 04:00
|delete
|2877
|2.00
|1.8594
|1.8647
|0.0000
|6112
|2006.10.19 04:00
|sell stop
|2878
|2.00
|1.8600
|1.8655
|0.0000
|6113
|2006.10.19 06:00
|delete
|2878
|2.00
|1.8600
|1.8655
|0.0000
|6114
|2006.10.19 06:00
|sell stop
|2879
|2.00
|1.8604
|1.8659
|0.0000
|6115
|2006.10.19 07:00
|delete
|2879
|2.00
|1.8604
|1.8659
|0.0000
|6116
|2006.10.19 07:00
|sell stop
|2880
|2.00
|1.8608
|1.8661
|0.0000
|6117
|2006.10.19 17:00
|delete
|2880
|2.00
|1.8608
|1.8661
|0.0000
|6118
|2006.10.19 17:00
|sell stop
|2881
|2.00
|1.8610
|1.8665
|0.0000
|6119
|2006.10.19 17:34
|delete
|2870
|2.00
|1.8741
|1.8684
|0.0000
|6120
|2006.10.19 18:00
|buy stop
|2882
|2.00
|1.8773
|1.8713
|0.0000
|6121
|2006.10.19 19:00
|delete
|2881
|2.00
|1.8610
|1.8665
|0.0000
|6122
|2006.10.19 19:00
|sell stop
|2883
|2.00
|1.8644
|1.8707
|0.0000
|6123
|2006.10.19 19:00
|delete
|2882
|2.00
|1.8773
|1.8713
|0.0000
|6124
|2006.10.19 19:02
|buy stop
|2884
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6125
|2006.10.19 19:02
|delete
|2884
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6126
|2006.10.19 19:03
|buy stop
|2885
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6127
|2006.10.19 19:03
|delete
|2885
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6128
|2006.10.19 19:06
|buy stop
|2886
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6129
|2006.10.19 19:08
|delete
|2886
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6130
|2006.10.19 19:15
|buy stop
|2887
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6131
|2006.10.19 19:41
|delete
|2887
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6132
|2006.10.19 19:48
|buy stop
|2888
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6133
|2006.10.19 19:52
|delete
|2888
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6134
|2006.10.19 19:54
|buy stop
|2889
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6135
|2006.10.19 19:55
|delete
|2889
|2.00
|1.8773
|1.8710
|0.0000
|6136
|2006.10.19 20:00
|buy stop
|2890
|2.00
|1.8786
|1.8724
|0.0000
|6137
|2006.10.19 20:00
|delete
|2883
|2.00
|1.8644
|1.8707
|0.0000
|6138
|2006.10.19 20:00
|sell stop
|2891
|2.00
|1.8656
|1.8719
|0.0000
|6139
|2006.10.19 20:08
|delete
|2890
|2.00
|1.8786
|1.8724
|0.0000
|6140
|2006.10.19 20:10
|buy stop
|2892
|2.00
|1.8786
|1.8724
|0.0000
|6141
|2006.10.19 20:13
|delete
|2892
|2.00
|1.8786
|1.8724
|0.0000
|6142
|2006.10.19 21:00
|buy stop
|2893
|2.00
|1.8798
|1.8733
|0.0000
|6143
|2006.10.19 21:07
|delete
|2893
|2.00
|1.8798
|1.8733
|0.0000
|6144
|2006.10.19 21:12
|buy stop
|2894
|2.00
|1.8798
|1.8733
|0.0000
|6145
|2006.10.19 21:17
|delete
|2894
|2.00
|1.8798
|1.8733
|0.0000
|6146
|2006.10.19 21:29
|buy stop
|2895
|2.00
|1.8798
|1.8733
|0.0000
|6147
|2006.10.19 21:33
|delete
|2895
|2.00
|1.8798
|1.8733
|0.0000
|6148
|2006.10.19 21:46
|buy stop
|2896
|2.00
|1.8798
|1.8733
|0.0000
|6149
|2006.10.19 21:48
|delete
|2896
|2.00
|1.8798
|1.8733
|0.0000
|6150
|2006.10.19 21:49
|buy stop
|2897
|2.00
|1.8798
|1.8733
|0.0000
|6151
|2006.10.19 22:00
|delete
|2897
|2.00
|1.8798
|1.8733
|0.0000
|6152
|2006.10.19 22:00
|buy stop
|2898
|2.00
|1.8801
|1.8736
|0.0000
|6153
|2006.10.19 23:00
|delete
|2891
|2.00
|1.8656
|1.8719
|0.0000
|6154
|2006.10.19 23:00
|sell stop
|2899
|2.00
|1.8657
|1.8722
|0.0000
|6155
|2006.10.20 00:00
|delete
|2899
|2.00
|1.8657
|1.8722
|0.0000
|6156
|2006.10.20 00:00
|sell stop
|2900
|2.00
|1.8664
|1.8727
|0.0000
|6157
|2006.10.20 11:33
|delete
|2898
|2.00
|1.8801
|1.8736
|0.0000
|6158
|2006.10.20 11:36
|buy stop
|2901
|2.00
|1.8801
|1.8751
|0.0000
|6159
|2006.10.20 11:36
|delete
|2901
|2.00
|1.8801
|1.8751
|0.0000
|6160
|2006.10.20 12:05
|buy stop
|2902
|2.00
|1.8827
|1.8772
|0.0000
|6161
|2006.10.20 13:00
|delete
|2902
|2.00
|1.8827
|1.8772
|0.0000
|6162
|2006.10.20 13:00
|buy stop
|2903
|2.00
|1.8829
|1.8777
|0.0000
|6163
|2006.10.20 14:01
|delete
|2903
|2.00
|1.8829
|1.8777
|0.0000
|6164
|2006.10.20 15:00
|buy stop
|2904
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6165
|2006.10.20 15:42
|delete
|2904
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6166
|2006.10.20 15:43
|buy stop
|2905
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6167
|2006.10.20 16:02
|delete
|2905
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6168
|2006.10.20 16:03
|buy stop
|2906
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6169
|2006.10.20 16:05
|delete
|2906
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6170
|2006.10.20 16:12
|buy stop
|2907
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6171
|2006.10.20 16:16
|delete
|2907
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6172
|2006.10.20 16:21
|buy stop
|2908
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6173
|2006.10.20 16:27
|delete
|2908
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6174
|2006.10.20 16:40
|buy stop
|2909
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6175
|2006.10.20 17:00
|delete
|2909
|2.00
|1.8858
|1.8808
|0.0000
|6176
|2006.10.20 17:00
|buy stop
|2910
|2.00
|1.8861
|1.8811
|0.0000
|6177
|2006.10.23 20:00
|delete
|2900
|2.00
|1.8664
|1.8727
|0.0000
|6178
|2006.10.23 20:00
|sell stop
|2911
|2.00
|1.8678
|1.8730
|0.0000
|6179
|2006.10.24 00:00
|delete
|2911
|2.00
|1.8678
|1.8730
|0.0000
|6180
|2006.10.24 00:00
|sell stop
|2912
|2.00
|1.8685
|1.8740
|0.0000
|6181
|2006.10.24 10:28
|delete
|2912
|2.00
|1.8685
|1.8740
|0.0000
|6182
|2006.10.24 11:00
|sell stop
|2913
|2.00
|1.8675
|1.8723
|0.0000
|6183
|2006.10.24 13:00
|delete
|2913
|2.00
|1.8675
|1.8723
|0.0000
|6184
|2006.10.24 13:00
|sell stop
|2914
|2.00
|1.8675
|1.8723
|0.0000
|6185
|2006.10.24 14:00
|delete
|2914
|2.00
|1.8675
|1.8723
|0.0000
|6186
|2006.10.24 14:00
|sell stop
|2915
|2.00
|1.8673
|1.8721
|0.0000
|6187
|2006.10.25 01:00
|delete
|2910
|2.00
|1.8861
|1.8811
|0.0000
|6188
|2006.10.25 01:00
|buy stop
|2916
|2.00
|1.8848
|1.8791
|0.0000
|6189
|2006.10.25 07:00
|delete
|2916
|2.00
|1.8848
|1.8791
|0.0000
|6190
|2006.10.25 07:00
|buy stop
|2917
|2.00
|1.8839
|1.8784
|0.0000
|6191
|2006.10.25 08:00
|delete
|2917
|2.00
|1.8839
|1.8784
|0.0000
|6192
|2006.10.25 08:00
|buy stop
|2918
|2.00
|1.8833
|1.8781
|0.0000
|6193
|2006.10.25 11:00
|delete
|2918
|2.00
|1.8833
|1.8781
|0.0000
|6194
|2006.10.25 11:00
|buy stop
|2919
|2.00
|1.8831
|1.8781
|0.0000
|6195
|2006.10.25 14:00
|delete
|2919
|2.00
|1.8831
|1.8781
|0.0000
|6196
|2006.10.25 14:00
|buy stop
|2920
|2.00
|1.8824
|1.8774
|0.0000
|6197
|2006.10.25 16:00
|delete
|2920
|2.00
|1.8824
|1.8774
|0.0000
|6198
|2006.10.25 16:00
|buy stop
|2921
|2.00
|1.8818
|1.8771
|0.0000
|6199
|2006.10.25 17:00
|delete
|2921
|2.00
|1.8818
|1.8771
|0.0000
|6200
|2006.10.25 17:00
|buy stop
|2922
|2.00
|1.8804
|1.8759
|0.0000
|6201
|2006.10.25 18:00
|delete
|2922
|2.00
|1.8804
|1.8759
|0.0000
|6202
|2006.10.25 18:00
|buy stop
|2923
|2.00
|1.8791
|1.8744
|0.0000
|6203
|2006.10.25 21:20
|delete
|2923
|2.00
|1.8791
|1.8744
|0.0000
|6204
|2006.10.25 21:24
|buy stop
|2924
|2.00
|1.8791
|1.8744
|0.0000
|6205
|2006.10.25 21:48
|delete
|2924
|2.00
|1.8791
|1.8744
|0.0000
|6206
|2006.10.25 22:00
|buy stop
|2925
|2.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|6207
|2006.10.26 03:24
|delete
|2925
|2.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|6208
|2006.10.26 03:25
|buy stop
|2926
|2.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|6209
|2006.10.26 03:25
|delete
|2926
|2.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|6210
|2006.10.26 03:33
|buy stop
|2927
|2.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|6211
|2006.10.26 03:34
|delete
|2927
|2.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|6212
|2006.10.26 03:36
|buy stop
|2928
|2.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|6213
|2006.10.26 04:20
|delete
|2928
|2.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|6214
|2006.10.26 04:21
|buy stop
|2929
|2.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|6215
|2006.10.26 04:22
|delete
|2929
|2.00
|1.8803
|1.8751
|0.0000
|6216
|2006.10.26 06:00
|buy stop
|2930
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6217
|2006.10.26 06:11
|delete
|2930
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6218
|2006.10.26 06:12
|buy stop
|2931
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6219
|2006.10.26 06:12
|delete
|2931
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6220
|2006.10.26 06:13
|buy stop
|2932
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6221
|2006.10.26 06:16
|delete
|2932
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6222
|2006.10.26 06:17
|buy stop
|2933
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6223
|2006.10.26 06:17
|delete
|2933
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6224
|2006.10.26 06:18
|buy stop
|2934
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6225
|2006.10.26 06:19
|delete
|2934
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6226
|2006.10.26 06:21
|buy stop
|2935
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6227
|2006.10.26 06:25
|delete
|2935
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6228
|2006.10.26 06:25
|buy stop
|2936
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6229
|2006.10.26 06:28
|delete
|2936
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6230
|2006.10.26 06:38
|buy stop
|2937
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6231
|2006.10.26 06:39
|delete
|2937
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6232
|2006.10.26 06:39
|buy stop
|2938
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6233
|2006.10.26 06:40
|delete
|2938
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6234
|2006.10.26 06:44
|buy stop
|2939
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6235
|2006.10.26 06:45
|delete
|2939
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6236
|2006.10.26 06:47
|buy stop
|2940
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6237
|2006.10.26 06:47
|delete
|2940
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6238
|2006.10.26 06:50
|buy stop
|2941
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6239
|2006.10.26 06:52
|delete
|2941
|2.00
|1.8819
|1.8767
|0.0000
|6240
|2006.10.26 07:11
|buy stop
|2942
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6241
|2006.10.26 07:11
|delete
|2942
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6242
|2006.10.26 07:14
|buy stop
|2943
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6243
|2006.10.26 09:13
|delete
|2943
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6244
|2006.10.26 09:19
|buy stop
|2944
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6245
|2006.10.26 09:19
|delete
|2944
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6246
|2006.10.26 09:20
|buy stop
|2945
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6247
|2006.10.26 09:20
|delete
|2945
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6248
|2006.10.26 09:21
|buy stop
|2946
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6249
|2006.10.26 09:24
|delete
|2946
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6250
|2006.10.26 09:25
|buy stop
|2947
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6251
|2006.10.26 09:32
|delete
|2947
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6252
|2006.10.26 09:34
|buy stop
|2948
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6253
|2006.10.26 09:35
|delete
|2948
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6254
|2006.10.26 09:35
|buy stop
|2949
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6255
|2006.10.26 09:47
|delete
|2949
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6256
|2006.10.26 09:50
|buy stop
|2950
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6257
|2006.10.26 09:50
|delete
|2950
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6258
|2006.10.26 09:51
|buy stop
|2951
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6259
|2006.10.26 09:52
|delete
|2951
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6260
|2006.10.26 09:52
|buy stop
|2952
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6261
|2006.10.26 09:53
|delete
|2952
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6262
|2006.10.26 09:57
|buy stop
|2953
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6263
|2006.10.26 09:57
|delete
|2953
|2.00
|1.8819
|1.8769
|0.0000
|6264
|2006.10.26 11:00
|buy stop
|2954
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6265
|2006.10.26 11:01
|delete
|2954
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6266
|2006.10.26 11:01
|buy stop
|2955
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6267
|2006.10.26 11:08
|delete
|2955
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6268
|2006.10.26 11:09
|buy stop
|2956
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6269
|2006.10.26 11:10
|delete
|2956
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6270
|2006.10.26 11:10
|buy stop
|2957
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6271
|2006.10.26 11:11
|delete
|2957
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6272
|2006.10.26 11:12
|buy stop
|2958
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6273
|2006.10.26 11:12
|delete
|2958
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6274
|2006.10.26 11:17
|buy stop
|2959
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6275
|2006.10.26 11:17
|delete
|2959
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6276
|2006.10.26 11:18
|buy stop
|2960
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6277
|2006.10.26 11:18
|delete
|2960
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6278
|2006.10.26 11:42
|buy stop
|2961
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6279
|2006.10.26 11:43
|delete
|2961
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6280
|2006.10.26 11:44
|buy stop
|2962
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6281
|2006.10.26 11:46
|delete
|2962
|2.00
|1.8846
|1.8796
|0.0000
|6282
|2006.10.26 12:00
|buy stop
|2963
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6283
|2006.10.26 12:11
|delete
|2963
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6284
|2006.10.26 12:35
|buy stop
|2964
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6285
|2006.10.26 12:36
|delete
|2964
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6286
|2006.10.26 12:38
|buy stop
|2965
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6287
|2006.10.26 12:39
|delete
|2965
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6288
|2006.10.26 12:39
|buy stop
|2966
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6289
|2006.10.26 12:40
|delete
|2966
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6290
|2006.10.26 12:45
|buy stop
|2967
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6291
|2006.10.26 12:48
|delete
|2967
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6292
|2006.10.26 12:49
|buy stop
|2968
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6293
|2006.10.26 12:53
|delete
|2968
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6294
|2006.10.26 12:58
|buy stop
|2969
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6295
|2006.10.26 12:58
|delete
|2969
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6296
|2006.10.26 12:59
|buy stop
|2970
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6297
|2006.10.26 12:59
|delete
|2970
|2.00
|1.8851
|1.8801
|0.0000
|6298
|2006.10.26 13:00
|buy stop
|2971
|2.00
|1.8854
|1.8807
|0.0000
|6299
|2006.10.26 15:23
|delete
|2971
|2.00
|1.8854
|1.8807
|0.0000
|6300
|2006.10.26 15:29
|buy stop
|2972
|2.00
|1.8854
|1.8807
|0.0000
|6301
|2006.10.26 15:30
|delete
|2972
|2.00
|1.8854
|1.8807
|0.0000
|6302
|2006.10.26 16:00
|buy stop
|2973
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6303
|2006.10.26 16:05
|delete
|2973
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6304
|2006.10.26 16:06
|buy stop
|2974
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6305
|2006.10.26 17:10
|delete
|2974
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6306
|2006.10.26 17:11
|buy stop
|2975
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6307
|2006.10.26 17:15
|delete
|2975
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6308
|2006.10.26 17:15
|buy stop
|2976
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6309
|2006.10.26 17:32
|delete
|2976
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6310
|2006.10.26 17:33
|buy stop
|2977
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6311
|2006.10.26 17:33
|delete
|2977
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6312
|2006.10.26 17:53
|buy stop
|2978
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6313
|2006.10.26 17:54
|delete
|2978
|2.00
|1.8876
|1.8826
|0.0000
|6314
|2006.10.26 18:00
|buy stop
|2979
|2.00
|1.8886
|1.8838
|0.0000
|6315
|2006.10.26 19:20
|delete
|2979
|2.00
|1.8886
|1.8838
|0.0000
|6316
|2006.10.26 20:00
|buy stop
|2980
|2.00
|1.8927
|1.8875
|0.0000
|6317
|2006.10.26 21:00
|delete
|2915
|2.00
|1.8673
|1.8721
|0.0000
|6318
|2006.10.26 21:00
|sell stop
|2981
|2.00
|1.8689
|1.8742
|0.0000
|6319
|2006.10.26 22:00
|delete
|2981
|2.00
|1.8689
|1.8742
|0.0000
|6320
|2006.10.26 22:00
|sell stop
|2982
|2.00
|1.8693
|1.8746
|0.0000
|6321
|2006.10.27 00:00
|delete
|2982
|2.00
|1.8693
|1.8746
|0.0000
|6322
|2006.10.27 00:00
|sell stop
|2983
|2.00
|1.8698
|1.8751
|0.0000
|6323
|2006.10.27 01:00
|delete
|2983
|2.00
|1.8698
|1.8751
|0.0000
|6324
|2006.10.27 01:00
|sell stop
|2984
|2.00
|1.8712
|1.8765
|0.0000
|6325
|2006.10.27 02:00
|delete
|2984
|2.00
|1.8712
|1.8765
|0.0000
|6326
|2006.10.27 02:00
|sell stop
|2985
|2.00
|1.8717
|1.8770
|0.0000
|6327
|2006.10.27 04:26
|delete
|2980
|2.00
|1.8927
|1.8875
|0.0000
|6328
|2006.10.27 04:26
|buy stop
|2986
|2.00
|1.8927
|1.8870
|0.0000
|6329
|2006.10.27 04:27
|delete
|2986
|2.00
|1.8927
|1.8870
|0.0000
|6330
|2006.10.27 04:27
|buy stop
|2987
|2.00
|1.8927
|1.8870
|0.0000
|6331
|2006.10.27 08:00
|delete
|2985
|2.00
|1.8717
|1.8770
|0.0000
|6332
|2006.10.27 08:00
|sell stop
|2988
|2.00
|1.8720
|1.8772
|0.0000
|6333
|2006.10.27 10:00
|delete
|2988
|2.00
|1.8720
|1.8772
|0.0000
|6334
|2006.10.27 10:00
|sell stop
|2989
|2.00
|1.8723
|1.8778
|0.0000
|6335
|2006.10.27 11:00
|delete
|2989
|2.00
|1.8723
|1.8778
|0.0000
|6336
|2006.10.27 11:00
|sell stop
|2990
|2.00
|1.8734
|1.8789
|0.0000
|6337
|2006.10.27 14:06
|delete
|2987
|2.00
|1.8927
|1.8870
|0.0000
|6338
|2006.10.27 14:07
|buy stop
|2991
|2.00
|1.8927
|1.8877
|0.0000
|6339
|2006.10.27 14:08
|delete
|2991
|2.00
|1.8927
|1.8877
|0.0000
|6340
|2006.10.27 14:12
|buy stop
|2992
|2.00
|1.8927
|1.8877
|0.0000
|6341
|2006.10.27 14:17
|delete
|2992
|2.00
|1.8927
|1.8877
|0.0000
|6342
|2006.10.27 14:18
|buy stop
|2993
|2.00
|1.8927
|1.8877
|0.0000
|6343
|2006.10.27 15:30
|delete
|2993
|2.00
|1.8927
|1.8877
|0.0000
|6344
|2006.10.27 16:00
|buy stop
|2994
|2.00
|1.8972
|1.8920
|0.0000
|6345
|2006.10.27 16:00
|delete
|2990
|2.00
|1.8734
|1.8789
|0.0000
|6346
|2006.10.27 16:00
|sell stop
|2995
|2.00
|1.8737
|1.8789
|0.0000
|6347
|2006.10.27 16:02
|delete
|2994
|2.00
|1.8972
|1.8920
|0.0000
|6348
|2006.10.27 16:03
|buy stop
|2996
|2.00
|1.8972
|1.8920
|0.0000
|6349
|2006.10.27 16:04
|delete
|2996
|2.00
|1.8972
|1.8920
|0.0000
|6350
|2006.10.27 16:04
|buy stop
|2997
|2.00
|1.8972
|1.8920
|0.0000
|6351
|2006.10.27 16:04
|delete
|2997
|2.00
|1.8972
|1.8920
|0.0000
|6352
|2006.10.27 16:05
|buy stop
|2998
|2.00
|1.8972
|1.8920
|0.0000
|6353
|2006.10.27 16:05
|delete
|2998
|2.00
|1.8972
|1.8920
|0.0000
|6354
|2006.10.27 17:00
|buy stop
|2999
|2.00
|1.9004
|1.8949
|0.0000
|6355
|2006.10.27 17:00
|delete
|2995
|2.00
|1.8737
|1.8789
|0.0000
|6356
|2006.10.27 17:00
|sell stop
|3000
|2.00
|1.8740
|1.8795
|0.0000
|6357
|2006.10.27 18:00
|delete
|3000
|2.00
|1.8740
|1.8795
|0.0000
|6358
|2006.10.27 18:00
|sell stop
|3001
|2.00
|1.8745
|1.8803
|0.0000
|6359
|2006.10.30 05:00
|delete
|3001
|2.00
|1.8745
|1.8803
|0.0000
|6360
|2006.10.30 05:00
|sell stop
|3002
|2.00
|1.8769
|1.8827
|0.0000
|6361
|2006.10.30 08:00
|delete
|3002
|2.00
|1.8769
|1.8827
|0.0000
|6362
|2006.10.30 08:00
|sell stop
|3003
|2.00
|1.8779
|1.8834
|0.0000
|6363
|2006.10.30 09:00
|delete
|3003
|2.00
|1.8779
|1.8834
|0.0000
|6364
|2006.10.30 09:00
|sell stop
|3004
|2.00
|1.8784
|1.8839
|0.0000
|6365
|2006.10.30 11:00
|delete
|3004
|2.00
|1.8784
|1.8839
|0.0000
|6366
|2006.10.30 11:00
|sell stop
|3005
|2.00
|1.8791
|1.8849
|0.0000
|6367
|2006.10.30 11:01
|delete
|2999
|2.00
|1.9004
|1.8949
|0.0000
|6368
|2006.10.30 11:02
|buy stop
|3006
|2.00
|1.9004
|1.8947
|0.0000
|6369
|2006.10.30 11:03
|delete
|3006
|2.00
|1.9004
|1.8947
|0.0000
|6370
|2006.10.30 11:03
|buy stop
|3007
|2.00
|1.9004
|1.8947
|0.0000
|6371
|2006.10.30 12:00
|delete
|3005
|2.00
|1.8791
|1.8849
|0.0000
|6372
|2006.10.30 12:00
|sell stop
|3008
|2.00
|1.8799
|1.8852
|0.0000
|6373
|2006.10.30 12:47
|delete
|3007
|2.00
|1.9004
|1.8947
|0.0000
|6374
|2006.10.30 12:47
|buy stop
|3009
|2.00
|1.9004
|1.8951
|0.0000
|6375
|2006.10.30 12:48
|delete
|3009
|2.00
|1.9004
|1.8951
|0.0000
|6376
|2006.10.30 12:51
|buy stop
|3010
|2.00
|1.9004
|1.8951
|0.0000
|6377
|2006.10.30 12:52
|delete
|3010
|2.00
|1.9004
|1.8951
|0.0000
|6378
|2006.10.30 12:53
|buy stop
|3011
|2.00
|1.9004
|1.8951
|0.0000
|6379
|2006.10.30 12:53
|delete
|3011
|2.00
|1.9004
|1.8951
|0.0000
|6380
|2006.10.30 12:55
|buy stop
|3012
|2.00
|1.9004
|1.8951
|0.0000
|6381
|2006.10.30 12:56
|delete
|3012
|2.00
|1.9004
|1.8951
|0.0000
|6382
|2006.10.30 12:57
|buy stop
|3013
|2.00
|1.9004
|1.8951
|0.0000
|6383
|2006.10.30 12:58
|delete
|3013
|2.00
|1.9004
|1.8951
|0.0000
|6384
|2006.10.30 13:00
|buy stop
|3014
|2.00
|1.9005
|1.8955
|0.0000
|6385
|2006.10.30 13:35
|delete
|3014
|2.00
|1.9005
|1.8955
|0.0000
|6386
|2006.10.30 13:36
|buy stop
|3015
|2.00
|1.9005
|1.8955
|0.0000
|6387
|2006.10.30 13:42
|delete
|3015
|2.00
|1.9005
|1.8955
|0.0000
|6388
|2006.10.30 14:17
|buy stop
|3016
|2.00
|1.9019
|1.8969
|0.0000
|6389
|2006.10.30 14:18
|delete
|3016
|2.00
|1.9019
|1.8969
|0.0000
|6390
|2006.10.30 14:19
|buy stop
|3017
|2.00
|1.9019
|1.8969
|0.0000
|6391
|2006.10.30 14:20
|delete
|3017
|2.00
|1.9019
|1.8969
|0.0000
|6392
|2006.10.30 15:00
|buy stop
|3018
|2.00
|1.9045
|1.8995
|0.0000
|6393
|2006.10.30 16:21
|delete
|3018
|2.00
|1.9045
|1.8995
|0.0000
|6394
|2006.10.30 16:22
|buy stop
|3019
|2.00
|1.9045
|1.8993
|0.0000
|6395
|2006.10.30 17:00
|delete
|3008
|2.00
|1.8799
|1.8852
|0.0000
|6396
|2006.10.30 17:00
|sell stop
|3020
|2.00
|1.8820
|1.8875
|0.0000
|6397
|2006.10.30 18:00
|delete
|3020
|2.00
|1.8820
|1.8875
|0.0000
|6398
|2006.10.30 18:00
|sell stop
|3021
|2.00
|1.8830
|1.8885
|0.0000
|6399
|2006.10.30 21:00
|delete
|3021
|2.00
|1.8830
|1.8885
|0.0000
|6400
|2006.10.30 21:00
|sell stop
|3022
|2.00
|1.8834
|1.8891
|0.0000
|6401
|2006.10.30 23:00
|delete
|3022
|2.00
|1.8834
|1.8891
|0.0000
|6402
|2006.10.30 23:00
|sell stop
|3023
|2.00
|1.8849
|1.8904
|0.0000
|6403
|2006.10.31 01:00
|delete
|3023
|2.00
|1.8849
|1.8904
|0.0000
|6404
|2006.10.31 01:00
|sell stop
|3024
|2.00
|1.8862
|1.8917
|0.0000
|6405
|2006.10.31 02:00
|delete
|3024
|2.00
|1.8862
|1.8917
|0.0000
|6406
|2006.10.31 02:00
|sell stop
|3025
|2.00
|1.8867
|1.8925
|0.0000
|6407
|2006.10.31 03:00
|delete
|3025
|2.00
|1.8867
|1.8925
|0.0000
|6408
|2006.10.31 03:00
|sell stop
|3026
|2.00
|1.8870
|1.8928
|0.0000
|6409
|2006.10.31 17:08
|delete
|3019
|2.00
|1.9045
|1.8993
|0.0000
|6410
|2006.10.31 18:00
|buy stop
|3027
|2.00
|1.9101
|1.9031
|0.0000
|6411
|2006.10.31 18:00
|delete
|3026
|2.00
|1.8870
|1.8928
|0.0000
|6412
|2006.10.31 18:00
|sell stop
|3028
|2.00
|1.8871
|1.8941
|0.0000
|6413
|2006.10.31 20:00
|delete
|3028
|2.00
|1.8871
|1.8941
|0.0000
|6414
|2006.10.31 20:00
|sell stop
|3029
|2.00
|1.8881
|1.8954
|0.0000
|6415
|2006.10.31 21:00
|delete
|3029
|2.00
|1.8881
|1.8954
|0.0000
|6416
|2006.10.31 21:00
|sell stop
|3030
|2.00
|1.8907
|1.8980
|0.0000
|6417
|2006.10.31 23:00
|delete
|3030
|2.00
|1.8907
|1.8980
|0.0000
|6418
|2006.10.31 23:00
|sell stop
|3031
|2.00
|1.8953
|1.9023
|0.0000
|6419
|2006.11.01 09:00
|delete
|3031
|2.00
|1.8953
|1.9023
|0.0000
|6420
|2006.11.01 09:00
|sell stop
|3032
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|6421
|2006.11.01 12:21
|delete
|3027
|2.00
|1.9101
|1.9031
|0.0000
|6422
|2006.11.01 12:40
|buy stop
|3033
|2.00
|1.9101
|1.9051
|0.0000
|6423
|2006.11.01 13:00
|delete
|3033
|2.00
|1.9101
|1.9051
|0.0000
|6424
|2006.11.01 13:00
|buy stop
|3034
|2.00
|1.9107
|1.9057
|0.0000
|6425
|2006.11.01 17:00
|delete
|3032
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|6426
|2006.11.01 17:00
|sell stop
|3035
|2.00
|1.8959
|1.9002
|0.0000
|6427
|2006.11.01 17:00
|delete
|3034
|2.00
|1.9107
|1.9057
|0.0000
|6428
|2006.11.01 17:15
|buy stop
|3036
|2.00
|1.9107
|1.9064
|0.0000
|6429
|2006.11.01 17:30
|delete
|3036
|2.00
|1.9107
|1.9064
|0.0000
|6430
|2006.11.01 17:34
|buy stop
|3037
|2.00
|1.9107
|1.9064
|0.0000
|6431
|2006.11.01 18:00
|delete
|3037
|2.00
|1.9107
|1.9064
|0.0000
|6432
|2006.11.01 18:00
|buy stop
|3038
|2.00
|1.9139
|1.9089
|0.0000
|6433
|2006.11.02 21:00
|delete
|3035
|2.00
|1.8959
|1.9002
|0.0000
|6434
|2006.11.02 21:00
|sell stop
|3039
|2.00
|1.8983
|1.9043
|0.0000
|6435
|2006.11.02 22:00
|delete
|3039
|2.00
|1.8983
|1.9043
|0.0000
|6436
|2006.11.02 22:00
|sell stop
|3040
|2.00
|1.8988
|1.9048
|0.0000
|6437
|2006.11.02 23:00
|delete
|3040
|2.00
|1.8988
|1.9048
|0.0000
|6438
|2006.11.02 23:00
|sell stop
|3041
|2.00
|1.8992
|1.9052
|0.0000
|6439
|2006.11.03 00:00
|delete
|3041
|2.00
|1.8992
|1.9052
|0.0000
|6440
|2006.11.03 00:00
|sell stop
|3042
|2.00
|1.9011
|1.9071
|0.0000
|6441
|2006.11.03 01:00
|delete
|3042
|2.00
|1.9011
|1.9071
|0.0000
|6442
|2006.11.03 01:00
|sell stop
|3043
|2.00
|1.9034
|1.9094
|0.0000
|6443
|2006.11.03 15:30
|delete
|3043
|2.00
|1.9034
|1.9094
|0.0000
|6444
|2006.11.03 15:30
|sell stop
|3044
|2.00
|1.9034
|1.9082
|0.0000
|6445
|2006.11.03 15:30
|delete
|3044
|2.00
|1.9034
|1.9082
|0.0000
|6446
|2006.11.03 15:30
|sell stop
|3045
|2.00
|1.9034
|1.9082
|0.0000
|6447
|2006.11.03 15:30
|delete
|3045
|2.00
|1.9034
|1.9082
|0.0000
|6448
|2006.11.03 15:33
|sell stop
|3046
|2.00
|1.9034
|1.9082
|0.0000
|6449
|2006.11.03 15:33
|delete
|3046
|2.00
|1.9034
|1.9082
|0.0000
|6450
|2006.11.03 16:00
|sell stop
|3047
|2.00
|1.8982
|1.9045
|0.0000
|6451
|2006.11.03 16:01
|delete
|3047
|2.00
|1.8982
|1.9045
|0.0000
|6452
|2006.11.03 16:02
|sell stop
|3048
|2.00
|1.8982
|1.9045
|0.0000
|6453
|2006.11.03 16:03
|delete
|3048
|2.00
|1.8982
|1.9045
|0.0000
|6454
|2006.11.03 16:03
|sell stop
|3049
|2.00
|1.8982
|1.9045
|0.0000
|6455
|2006.11.03 17:00
|delete
|3049
|2.00
|1.8982
|1.9045
|0.0000
|6456
|2006.11.03 17:00
|sell stop
|3050
|2.00
|1.8980
|1.9043
|0.0000
|6457
|2006.11.03 17:00
|delete
|3050
|2.00
|1.8980
|1.9043
|0.0000
|6458
|2006.11.03 17:00
|sell stop
|3051
|2.00
|1.8980
|1.9043
|0.0000
|6459
|2006.11.03 17:00
|delete
|3051
|2.00
|1.8980
|1.9043
|0.0000
|6460
|2006.11.03 17:05
|sell stop
|3052
|2.00
|1.8980
|1.9043
|0.0000
|6461
|2006.11.03 18:00
|delete
|3052
|2.00
|1.8980
|1.9043
|0.0000
|6462
|2006.11.03 18:00
|sell stop
|3053
|2.00
|1.8974
|1.9039
|0.0000
|6463
|2006.11.06 01:00
|delete
|3038
|2.00
|1.9139
|1.9089
|0.0000
|6464
|2006.11.06 01:00
|buy stop
|3054
|2.00
|1.9125
|1.9055
|0.0000
|6465
|2006.11.06 05:00
|delete
|3054
|2.00
|1.9125
|1.9055
|0.0000
|6466
|2006.11.06 05:00
|buy stop
|3055
|2.00
|1.9124
|1.9054
|0.0000
|6467
|2006.11.06 06:00
|delete
|3055
|2.00
|1.9124
|1.9054
|0.0000
|6468
|2006.11.06 06:00
|buy stop
|3056
|2.00
|1.9119
|1.9052
|0.0000
|6469
|2006.11.06 10:56
|delete
|3053
|2.00
|1.8974
|1.9039
|0.0000
|6470
|2006.11.06 11:00
|sell stop
|3057
|2.00
|1.8969
|1.9029
|0.0000
|6471
|2006.11.06 11:01
|delete
|3057
|2.00
|1.8969
|1.9029
|0.0000
|6472
|2006.11.06 11:05
|sell stop
|3058
|2.00
|1.8969
|1.9029
|0.0000
|6473
|2006.11.06 11:23
|delete
|3058
|2.00
|1.8969
|1.9029
|0.0000
|6474
|2006.11.06 11:24
|sell stop
|3059
|2.00
|1.8969
|1.9029
|0.0000
|6475
|2006.11.06 11:29
|delete
|3059
|2.00
|1.8969
|1.9029
|0.0000
|6476
|2006.11.06 12:00
|sell stop
|3060
|2.00
|1.8947
|1.8992
|0.0000
|6477
|2006.11.07 17:16
|delete
|3056
|2.00
|1.9119
|1.9052
|0.0000
|6478
|2006.11.07 17:29
|buy stop
|3061
|2.00
|1.9119
|1.9059
|0.0000
|6479
|2006.11.07 17:33
|delete
|3061
|2.00
|1.9119
|1.9059
|0.0000
|6480
|2006.11.07 17:36
|buy stop
|3062
|2.00
|1.9119
|1.9059
|0.0000
|6481
|2006.11.07 18:00
|delete
|3062
|2.00
|1.9119
|1.9059
|0.0000
|6482
|2006.11.07 18:00
|buy stop
|3063
|2.00
|1.9124
|1.9061
|0.0000
|6483
|2006.11.08 19:00
|delete
|3060
|2.00
|1.8947
|1.8992
|0.0000
|6484
|2006.11.08 19:00
|sell stop
|3064
|2.00
|1.8953
|1.9010
|0.0000
|6485
|2006.11.08 21:00
|delete
|3064
|2.00
|1.8953
|1.9010
|0.0000
|6486
|2006.11.08 21:00
|sell stop
|3065
|2.00
|1.8955
|1.9015
|0.0000
|6487
|2006.11.09 01:00
|delete
|3065
|2.00
|1.8955
|1.9015
|0.0000
|6488
|2006.11.09 01:00
|sell stop
|3066
|2.00
|1.8961
|1.9019
|0.0000
|6489
|2006.11.09 05:00
|delete
|3066
|2.00
|1.8961
|1.9019
|0.0000
|6490
|2006.11.09 05:00
|sell stop
|3067
|2.00
|1.8965
|1.9028
|0.0000
|6491
|2006.11.09 06:00
|delete
|3067
|2.00
|1.8965
|1.9028
|0.0000
|6492
|2006.11.09 06:00
|sell stop
|3068
|2.00
|1.8969
|1.9027
|0.0000
|6493
|2006.11.09 08:00
|delete
|3068
|2.00
|1.8969
|1.9027
|0.0000
|6494
|2006.11.09 08:00
|sell stop
|3069
|2.00
|1.8977
|1.9032
|0.0000
|6495
|2006.11.09 09:00
|delete
|3069
|2.00
|1.8977
|1.9032
|0.0000
|6496
|2006.11.09 09:00
|sell stop
|3070
|2.00
|1.8981
|1.9033
|0.0000
|6497
|2006.11.09 10:00
|delete
|3070
|2.00
|1.8981
|1.9033
|0.0000
|6498
|2006.11.09 10:00
|sell stop
|3071
|2.00
|1.8986
|1.9041
|0.0000
|6499
|2006.11.09 11:00
|delete
|3071
|2.00
|1.8986
|1.9041
|0.0000
|6500
|2006.11.09 11:00
|sell stop
|3072
|2.00
|1.9003
|1.9056
|0.0000
|6501
|2006.11.09 12:00
|delete
|3072
|2.00
|1.9003
|1.9056
|0.0000
|6502
|2006.11.09 12:00
|sell stop
|3073
|2.00
|1.9004
|1.9056
|0.0000
|6503
|2006.11.09 14:00
|delete
|3073
|2.00
|1.9004
|1.9056
|0.0000
|6504
|2006.11.09 14:00
|sell stop
|3074
|2.00
|1.9007
|1.9057
|0.0000
|6505
|2006.11.09 15:30
|delete
|3074
|2.00
|1.9007
|1.9057
|0.0000
|6506
|2006.11.09 15:30
|sell stop
|3075
|2.00
|1.9007
|1.9060
|0.0000
|6507
|2006.11.09 15:31
|delete
|3075
|2.00
|1.9007
|1.9060
|0.0000
|6508
|2006.11.09 15:32
|sell stop
|3076
|2.00
|1.9007
|1.9060
|0.0000
|6509
|2006.11.09 15:36
|delete
|3076
|2.00
|1.9007
|1.9060
|0.0000
|6510
|2006.11.09 15:37
|sell stop
|3077
|2.00
|1.9007
|1.9060
|0.0000
|6511
|2006.11.09 15:37
|delete
|3077
|2.00
|1.9007
|1.9060
|0.0000
|6512
|2006.11.09 16:00
|sell stop
|3078
|2.00
|1.8973
|1.9033
|0.0000