Strategy Tester Report
Ninja Tutle - System2 - (fixed lots) Beta
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.03 08:00 - 2006.12.22 21:00 (2006.01.01 - 2006.12.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=2; MaxUnits=3; MagicNumber=11282; EntryLookBack=55; ExitLookBack=20; ATRPeriod=20; SLMultiple=2.5; ReEntryMultiple=0.5; ATRBreakEven=false;
BreakEvenMultiple=2.5; LockProfit=true;
PipLockinStart=100; LockinPercent=30;
|Bars in test
|49544
|Ticks modelled
|1729338
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|86354.05
|Gross profit
|235915.55
|Gross loss
|-149561.50
|Profit factor
|1.58
|Expected payoff
|198.52
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|18694.11 (27.34%)
|Relative drawdown
|27.34% (11946.78)
|Total trades
|435
|Short positions (won %)
|199 (56.28%)
|Long positions (won %)
|236 (58.90%)
|Profit trades (% of total)
|251 (57.70%)
|Loss trades (% of total)
|184 (42.30%)
|Largest
|profit trade
|9961.25
|loss trade
|-1800.00
|Average
|profit trade
|939.90
|loss trade
|-812.83
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (11067.10)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-9871.45)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|41460.69 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-9903.36 (9)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 08:00
|buy stop
|1
|2.00
|1.7308
|1.7228
|0.0000
|2
|2006.01.03 08:00
|sell stop
|2
|2.00
|1.7129
|1.7209
|0.0000
|3
|2006.01.03 09:00
|delete
|1
|2.00
|1.7308
|1.7228
|0.0000
|4
|2006.01.03 09:00
|buy stop
|3
|2.00
|1.7299
|1.7212
|0.0000
|5
|2006.01.03 09:59
|buy
|3
|2.00
|1.7299
|1.7212
|0.0000
|6
|2006.01.03 09:59
|delete
|2
|2.00
|1.7129
|1.7209
|0.0000
|7
|2006.01.03 09:59
|buy stop
|4
|2.00
|1.7316
|1.7229
|0.0000
|8
|2006.01.03 10:07
|buy
|4
|2.00
|1.7316
|1.7229
|0.0000
|9
|2006.01.03 10:07
|buy stop
|5
|2.00
|1.7333
|1.7245
|0.0000
|10
|2006.01.03 10:07
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7229
|0.0000
|11
|2006.01.03 10:33
|buy
|5
|2.00
|1.7333
|1.7245
|0.0000
|12
|2006.01.03 10:33
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7246
|0.0000
|13
|2006.01.03 10:33
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7246
|0.0000
|14
|2006.01.03 10:33
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7246
|0.0000
|15
|2006.01.04 04:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7251
|0.0000
|16
|2006.01.04 04:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7251
|0.0000
|17
|2006.01.04 04:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7251
|0.0000
|18
|2006.01.04 12:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7267
|0.0000
|19
|2006.01.04 12:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7267
|0.0000
|20
|2006.01.04 12:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7267
|0.0000
|21
|2006.01.04 13:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7311
|0.0000
|22
|2006.01.04 13:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7311
|0.0000
|23
|2006.01.04 13:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7311
|0.0000
|24
|2006.01.04 14:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7362
|0.0000
|25
|2006.01.04 14:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7362
|0.0000
|26
|2006.01.04 14:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7362
|0.0000
|27
|2006.01.04 15:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7385
|0.0000
|28
|2006.01.04 15:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7385
|0.0000
|29
|2006.01.04 15:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7385
|0.0000
|30
|2006.01.04 16:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7413
|0.0000
|31
|2006.01.04 16:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7413
|0.0000
|32
|2006.01.04 16:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7413
|0.0000
|33
|2006.01.04 17:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7419
|0.0000
|34
|2006.01.04 17:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7419
|0.0000
|35
|2006.01.04 17:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7419
|0.0000
|36
|2006.01.04 18:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7447
|0.0000
|37
|2006.01.04 18:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7447
|0.0000
|38
|2006.01.04 18:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7447
|0.0000
|39
|2006.01.04 20:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7451
|0.0000
|40
|2006.01.04 20:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7451
|0.0000
|41
|2006.01.04 20:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7451
|0.0000
|42
|2006.01.04 21:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7459
|0.0000
|43
|2006.01.04 21:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7459
|0.0000
|44
|2006.01.04 21:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7459
|0.0000
|45
|2006.01.05 00:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7468
|0.0000
|46
|2006.01.05 00:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7468
|0.0000
|47
|2006.01.05 00:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7468
|0.0000
|48
|2006.01.05 06:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7482
|0.0000
|49
|2006.01.05 06:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7482
|0.0000
|50
|2006.01.05 06:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7482
|0.0000
|51
|2006.01.05 07:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7522
|0.0000
|52
|2006.01.05 07:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7522
|0.0000
|53
|2006.01.05 07:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7522
|0.0000
|54
|2006.01.05 08:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7532
|0.0000
|55
|2006.01.05 08:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7532
|0.0000
|56
|2006.01.05 08:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7532
|0.0000
|57
|2006.01.05 10:00
|modify
|3
|2.00
|1.7299
|1.7536
|0.0000
|58
|2006.01.05 10:00
|modify
|4
|2.00
|1.7316
|1.7536
|0.0000
|59
|2006.01.05 10:00
|modify
|5
|2.00
|1.7333
|1.7536
|0.0000
|60
|2006.01.05 10:14
|s/l
|3
|2.00
|1.7536
|1.7536
|0.0000
|4724.50
|14724.50
|61
|2006.01.05 10:14
|s/l
|4
|2.00
|1.7536
|1.7536
|0.0000
|4384.50
|19109.00
|62
|2006.01.05 10:14
|s/l
|5
|2.00
|1.7536
|1.7536
|0.0000
|4044.50
|23153.51
|63
|2006.01.05 10:14
|buy stop
|6
|2.00
|1.7620
|1.7543
|0.0000
|64
|2006.01.05 10:14
|sell stop
|7
|2.00
|1.7174
|1.7252
|0.0000
|65
|2006.01.05 11:00
|delete
|7
|2.00
|1.7174
|1.7252
|0.0000
|66
|2006.01.05 11:00
|sell stop
|8
|2.00
|1.7175
|1.7252
|0.0000
|67
|2006.01.05 12:00
|delete
|8
|2.00
|1.7175
|1.7252
|0.0000
|68
|2006.01.05 12:00
|sell stop
|9
|2.00
|1.7186
|1.7266
|0.0000
|69
|2006.01.05 13:00
|delete
|9
|2.00
|1.7186
|1.7266
|0.0000
|70
|2006.01.05 13:00
|sell stop
|10
|2.00
|1.7196
|1.7279
|0.0000
|71
|2006.01.05 14:00
|delete
|10
|2.00
|1.7196
|1.7279
|0.0000
|72
|2006.01.05 14:00
|sell stop
|11
|2.00
|1.7201
|1.7286
|0.0000
|73
|2006.01.05 15:00
|delete
|11
|2.00
|1.7201
|1.7286
|0.0000
|74
|2006.01.05 15:00
|sell stop
|12
|2.00
|1.7251
|1.7333
|0.0000
|75
|2006.01.05 23:00
|delete
|12
|2.00
|1.7251
|1.7333
|0.0000
|76
|2006.01.05 23:00
|sell stop
|13
|2.00
|1.7267
|1.7355
|0.0000
|77
|2006.01.06 00:00
|delete
|13
|2.00
|1.7267
|1.7355
|0.0000
|78
|2006.01.06 00:00
|sell stop
|14
|2.00
|1.7311
|1.7396
|0.0000
|79
|2006.01.06 01:00
|delete
|14
|2.00
|1.7311
|1.7396
|0.0000
|80
|2006.01.06 01:00
|sell stop
|15
|2.00
|1.7362
|1.7450
|0.0000
|81
|2006.01.06 02:00
|delete
|15
|2.00
|1.7362
|1.7450
|0.0000
|82
|2006.01.06 02:00
|sell stop
|16
|2.00
|1.7385
|1.7470
|0.0000
|83
|2006.01.06 03:00
|delete
|16
|2.00
|1.7385
|1.7470
|0.0000
|84
|2006.01.06 03:00
|sell stop
|17
|2.00
|1.7413
|1.7500
|0.0000
|85
|2006.01.06 04:00
|delete
|17
|2.00
|1.7413
|1.7500
|0.0000
|86
|2006.01.06 04:00
|sell stop
|18
|2.00
|1.7419
|1.7507
|0.0000
|87
|2006.01.06 05:00
|delete
|18
|2.00
|1.7419
|1.7507
|0.0000
|88
|2006.01.06 05:00
|sell stop
|19
|2.00
|1.7447
|1.7532
|0.0000
|89
|2006.01.06 07:00
|delete
|19
|2.00
|1.7447
|1.7532
|0.0000
|90
|2006.01.06 07:00
|sell stop
|20
|2.00
|1.7451
|1.7526
|0.0000
|91
|2006.01.06 08:00
|delete
|20
|2.00
|1.7451
|1.7526
|0.0000
|92
|2006.01.06 08:00
|sell stop
|21
|2.00
|1.7459
|1.7529
|0.0000
|93
|2006.01.06 11:00
|delete
|21
|2.00
|1.7459
|1.7529
|0.0000
|94
|2006.01.06 11:00
|sell stop
|22
|2.00
|1.7468
|1.7528
|0.0000
|95
|2006.01.06 15:49
|buy
|6
|2.00
|1.7620
|1.7543
|0.0000
|96
|2006.01.06 15:49
|delete
|22
|2.00
|1.7468
|1.7528
|0.0000
|97
|2006.01.06 15:49
|buy stop
|23
|2.00
|1.7631
|1.7576
|0.0000
|98
|2006.01.06 15:51
|buy
|23
|2.00
|1.7631
|1.7576
|0.0000
|99
|2006.01.06 15:51
|buy stop
|24
|2.00
|1.7642
|1.7587
|0.0000
|100
|2006.01.06 15:51
|modify
|6
|2.00
|1.7620
|1.7576
|0.0000
|101
|2006.01.06 15:52
|buy
|24
|2.00
|1.7642
|1.7587
|0.0000
|102
|2006.01.06 15:52
|modify
|6
|2.00
|1.7620
|1.7587
|0.0000
|103
|2006.01.06 15:52
|modify
|23
|2.00
|1.7631
|1.7587
|0.0000
|104
|2006.01.09 10:23
|close
|24
|2.00
|1.7655
|1.7587
|0.0000
|256.13
|23409.63
|105
|2006.01.09 10:23
|close
|23
|2.00
|1.7655
|1.7587
|0.0000
|476.13
|23885.76
|106
|2006.01.09 10:23
|close
|6
|2.00
|1.7655
|1.7587
|0.0000
|696.13
|24581.88
|107
|2006.01.09 10:23
|buy stop
|25
|2.00
|1.7727
|1.7647
|0.0000
|108
|2006.01.09 10:23
|sell stop
|26
|2.00
|1.7486
|1.7566
|0.0000
|109
|2006.01.09 21:00
|delete
|26
|2.00
|1.7486
|1.7566
|0.0000
|110
|2006.01.09 21:00
|sell stop
|27
|2.00
|1.7512
|1.7589
|0.0000
|111
|2006.01.10 18:00
|delete
|27
|2.00
|1.7512
|1.7589
|0.0000
|112
|2006.01.10 18:00
|sell stop
|28
|2.00
|1.7528
|1.7591
|0.0000
|113
|2006.01.10 21:00
|delete
|28
|2.00
|1.7528
|1.7591
|0.0000
|114
|2006.01.10 21:00
|sell stop
|29
|2.00
|1.7548
|1.7615
|0.0000
|115
|2006.01.10 22:00
|delete
|29
|2.00
|1.7548
|1.7615
|0.0000
|116
|2006.01.10 22:00
|sell stop
|30
|2.00
|1.7554
|1.7621
|0.0000
|117
|2006.01.10 23:00
|delete
|30
|2.00
|1.7554
|1.7621
|0.0000
|118
|2006.01.10 23:00
|sell stop
|31
|2.00
|1.7617
|1.7685
|0.0000
|119
|2006.01.11 00:38
|sell
|31
|2.00
|1.7617
|1.7685
|0.0000
|120
|2006.01.11 00:38
|delete
|25
|2.00
|1.7727
|1.7647
|0.0000
|121
|2006.01.11 00:38
|sell stop
|32
|2.00
|1.7604
|1.7672
|0.0000
|122
|2006.01.11 03:45
|sell
|32
|2.00
|1.7604
|1.7672
|0.0000
|123
|2006.01.11 03:45
|sell stop
|33
|2.00
|1.7591
|1.7659
|0.0000
|124
|2006.01.11 03:45
|modify
|31
|2.00
|1.7617
|1.7672
|0.0000
|125
|2006.01.11 07:00
|modify
|31
|2.00
|1.7617
|1.7669
|0.0000
|126
|2006.01.11 07:00
|modify
|32
|2.00
|1.7604
|1.7669
|0.0000
|127
|2006.01.11 10:00
|modify
|31
|2.00
|1.7617
|1.7667
|0.0000
|128
|2006.01.11 10:00
|modify
|32
|2.00
|1.7604
|1.7667
|0.0000
|129
|2006.01.11 10:41
|sell
|33
|2.00
|1.7591
|1.7659
|0.0000
|130
|2006.01.11 10:41
|modify
|31
|2.00
|1.7617
|1.7654
|0.0000
|131
|2006.01.11 10:41
|modify
|32
|2.00
|1.7604
|1.7654
|0.0000
|132
|2006.01.11 10:41
|modify
|33
|2.00
|1.7591
|1.7654
|0.0000
|133
|2006.01.11 13:42
|close
|33
|2.00
|1.7580
|1.7654
|0.0000
|220.00
|24801.88
|134
|2006.01.11 13:42
|close
|32
|2.00
|1.7580
|1.7654
|0.0000
|480.00
|25281.88
|135
|2006.01.11 13:42
|close
|31
|2.00
|1.7580
|1.7654
|0.0000
|740.00
|26021.88
|136
|2006.01.11 13:42
|buy stop
|34
|2.00
|1.7727
|1.7659
|0.0000
|137
|2006.01.11 13:42
|sell stop
|35
|2.00
|1.7525
|1.7593
|0.0000
|138
|2006.01.11 14:00
|delete
|35
|2.00
|1.7525
|1.7593
|0.0000
|139
|2006.01.11 14:00
|sell stop
|36
|2.00
|1.7520
|1.7590
|0.0000
|140
|2006.01.11 15:00
|delete
|34
|2.00
|1.7727
|1.7659
|0.0000
|141
|2006.01.11 15:00
|buy stop
|37
|2.00
|1.7722
|1.7652
|0.0000
|142
|2006.01.11 16:00
|delete
|37
|2.00
|1.7722
|1.7652
|0.0000
|143
|2006.01.11 16:00
|buy stop
|38
|2.00
|1.7706
|1.7636
|0.0000
|144
|2006.01.11 17:00
|delete
|38
|2.00
|1.7706
|1.7636
|0.0000
|145
|2006.01.11 17:00
|buy stop
|39
|2.00
|1.7701
|1.7626
|0.0000
|146
|2006.01.12 11:12
|buy
|39
|2.00
|1.7701
|1.7626
|0.0000
|147
|2006.01.12 11:12
|delete
|36
|2.00
|1.7520
|1.7590
|0.0000
|148
|2006.01.12 11:12
|buy stop
|40
|2.00
|1.7714
|1.7649
|0.0000
|149
|2006.01.12 12:00
|buy
|40
|2.00
|1.7714
|1.7649
|0.0000
|150
|2006.01.12 12:00
|buy stop
|41
|2.00
|1.7728
|1.7661
|0.0000
|151
|2006.01.12 12:00
|modify
|39
|2.00
|1.7701
|1.7647
|0.0000
|152
|2006.01.12 12:23
|buy
|41
|2.00
|1.7728
|1.7661
|0.0000
|153
|2006.01.12 12:23
|modify
|39
|2.00
|1.7701
|1.7660
|0.0000
|154
|2006.01.12 12:23
|modify
|40
|2.00
|1.7714
|1.7660
|0.0000
|155
|2006.01.12 13:00
|modify
|39
|2.00
|1.7701
|1.7663
|0.0000
|156
|2006.01.12 13:00
|modify
|40
|2.00
|1.7714
|1.7663
|0.0000
|157
|2006.01.12 13:00
|modify
|41
|2.00
|1.7728
|1.7663
|0.0000
|158
|2006.01.12 15:00
|modify
|39
|2.00
|1.7701
|1.7665
|0.0000
|159
|2006.01.12 15:00
|modify
|40
|2.00
|1.7714
|1.7665
|0.0000
|160
|2006.01.12 15:00
|modify
|41
|2.00
|1.7728
|1.7665
|0.0000
|161
|2006.01.12 15:15
|s/l
|39
|2.00
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|-720.00
|25301.88
|162
|2006.01.12 15:15
|s/l
|40
|2.00
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|-980.00
|24321.88
|163
|2006.01.12 15:15
|s/l
|41
|2.00
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|-1260.00
|23061.88
|164
|2006.01.12 15:15
|buy stop
|42
|2.00
|1.7728
|1.7666
|0.0000
|165
|2006.01.12 15:15
|sell stop
|43
|2.00
|1.7520
|1.7583
|0.0000
|166
|2006.01.13 15:41
|buy
|42
|2.00
|1.7728
|1.7666
|0.0000
|167
|2006.01.13 15:41
|delete
|43
|2.00
|1.7520
|1.7583
|0.0000
|168
|2006.01.13 15:41
|buy stop
|44
|2.00
|1.7741
|1.7676
|0.0000
|169
|2006.01.13 19:16
|buy
|44
|2.00
|1.7741
|1.7676
|0.0000
|170
|2006.01.13 19:16
|buy stop
|45
|2.00
|1.7757
|1.7677
|0.0000
|171
|2006.01.13 19:36
|buy
|45
|2.00
|1.7757
|1.7677
|0.0000
|172
|2006.01.13 19:36
|modify
|42
|2.00
|1.7728
|1.7677
|0.0000
|173
|2006.01.13 19:36
|modify
|44
|2.00
|1.7741
|1.7677
|0.0000
|174
|2006.01.13 20:08
|close
|45
|2.00
|1.7754
|1.7677
|0.0000
|-60.00
|23001.88
|175
|2006.01.13 20:08
|close
|44
|2.00
|1.7754
|1.7677
|0.0000
|260.00
|23261.88
|176
|2006.01.13 20:08
|close
|42
|2.00
|1.7754
|1.7677
|0.0000
|520.00
|23781.88
|177
|2006.01.13 20:08
|buy stop
|46
|2.00
|1.7783
|1.7696
|0.0000
|178
|2006.01.13 20:08
|sell stop
|47
|2.00
|1.7520
|1.7608
|0.0000
|179
|2006.01.13 21:00
|delete
|47
|2.00
|1.7520
|1.7608
|0.0000
|180
|2006.01.13 21:00
|sell stop
|48
|2.00
|1.7549
|1.7639
|0.0000
|181
|2006.01.13 23:00
|delete
|48
|2.00
|1.7549
|1.7639
|0.0000
|182
|2006.01.13 23:00
|sell stop
|49
|2.00
|1.7552
|1.7639
|0.0000
|183
|2006.01.16 00:00
|delete
|49
|2.00
|1.7552
|1.7639
|0.0000
|184
|2006.01.16 00:00
|sell stop
|50
|2.00
|1.7579
|1.7667
|0.0000
|185
|2006.01.16 02:00
|delete
|46
|2.00
|1.7783
|1.7696
|0.0000
|186
|2006.01.16 02:00
|buy stop
|51
|2.00
|1.7791
|1.7701
|0.0000
|187
|2006.01.16 02:35
|buy
|51
|2.00
|1.7791
|1.7701
|0.0000
|188
|2006.01.16 02:35
|delete
|50
|2.00
|1.7579
|1.7667
|0.0000
|189
|2006.01.16 02:35
|buy stop
|52
|2.00
|1.7809
|1.7719
|0.0000
|190
|2006.01.16 12:12
|s/l
|51
|2.00
|1.7701
|1.7701
|0.0000
|-1800.00
|21981.88
|191
|2006.01.16 12:12
|delete
|52
|2.00
|1.7809
|1.7719
|0.0000
|192
|2006.01.16 12:12
|buy stop
|53
|2.00
|1.7799
|1.7729
|0.0000
|193
|2006.01.16 12:12
|sell stop
|54
|2.00
|1.7579
|1.7649
|0.0000
|194
|2006.01.17 01:00
|delete
|54
|2.00
|1.7579
|1.7649
|0.0000
|195
|2006.01.17 01:00
|sell stop
|55
|2.00
|1.7585
|1.7645
|0.0000
|196
|2006.01.17 06:00
|delete
|55
|2.00
|1.7585
|1.7645
|0.0000
|197
|2006.01.17 06:00
|sell stop
|56
|2.00
|1.7594
|1.7651
|0.0000
|198
|2006.01.17 13:41
|sell
|56
|2.00
|1.7594
|1.7651
|0.0000
|199
|2006.01.17 13:41
|delete
|53
|2.00
|1.7799
|1.7729
|0.0000
|200
|2006.01.17 13:41
|sell stop
|57
|2.00
|1.7582
|1.7645
|0.0000
|201
|2006.01.17 18:24
|s/l
|56
|2.00
|1.7651
|1.7651
|0.0000
|-1140.00
|20841.88
|202
|2006.01.17 18:24
|buy stop
|58
|2.00
|1.7799
|1.7729
|0.0000
|203
|2006.01.17 18:24
|delete
|57
|2.00
|1.7582
|1.7645
|0.0000
|204
|2006.01.17 18:24
|sell stop
|59
|2.00
|1.7587
|1.7657
|0.0000
|205
|2006.01.18 11:00
|delete
|58
|2.00
|1.7799
|1.7729
|0.0000
|206
|2006.01.18 11:00
|buy stop
|60
|2.00
|1.7784
|1.7716
|0.0000
|207
|2006.01.18 12:00
|delete
|60
|2.00
|1.7784
|1.7716
|0.0000
|208
|2006.01.18 12:00
|buy stop
|61
|2.00
|1.7783
|1.7716
|0.0000
|209
|2006.01.18 13:00
|delete
|61
|2.00
|1.7783
|1.7716
|0.0000
|210
|2006.01.18 13:00
|buy stop
|62
|2.00
|1.7780
|1.7710
|0.0000
|211
|2006.01.18 14:00
|delete
|62
|2.00
|1.7780
|1.7710
|0.0000
|212
|2006.01.18 14:00
|buy stop
|63
|2.00
|1.7774
|1.7704
|0.0000
|213
|2006.01.18 15:00
|delete
|63
|2.00
|1.7774
|1.7704
|0.0000
|214
|2006.01.18 15:00
|buy stop
|64
|2.00
|1.7770
|1.7703
|0.0000
|215
|2006.01.18 17:00
|delete
|64
|2.00
|1.7770
|1.7703
|0.0000
|216
|2006.01.18 17:00
|buy stop
|65
|2.00
|1.7768
|1.7696
|0.0000
|217
|2006.01.18 18:00
|delete
|65
|2.00
|1.7768
|1.7696
|0.0000
|218
|2006.01.18 18:00
|buy stop
|66
|2.00
|1.7762
|1.7690
|0.0000
|219
|2006.01.18 19:00
|delete
|66
|2.00
|1.7762
|1.7690
|0.0000
|220
|2006.01.18 19:00
|buy stop
|67
|2.00
|1.7735
|1.7660
|0.0000
|221
|2006.01.18 20:00
|delete
|67
|2.00
|1.7735
|1.7660
|0.0000
|222
|2006.01.18 20:00
|buy stop
|68
|2.00
|1.7708
|1.7633
|0.0000
|223
|2006.01.18 20:07
|sell
|59
|2.00
|1.7587
|1.7657
|0.0000
|224
|2006.01.18 20:07
|delete
|68
|2.00
|1.7708
|1.7633
|0.0000
|225
|2006.01.18 20:07
|sell stop
|69
|2.00
|1.7572
|1.7647
|0.0000
|226
|2006.01.19 09:28
|sell
|69
|2.00
|1.7572
|1.7647
|0.0000
|227
|2006.01.19 09:28
|sell stop
|70
|2.00
|1.7559
|1.7624
|0.0000
|228
|2006.01.19 09:28
|modify
|59
|2.00
|1.7587
|1.7637
|0.0000
|229
|2006.01.19 09:28
|modify
|69
|2.00
|1.7572
|1.7637
|0.0000
|230
|2006.01.19 10:06
|sell
|70
|2.00
|1.7559
|1.7624
|0.0000
|231
|2006.01.19 10:06
|modify
|59
|2.00
|1.7587
|1.7629
|0.0000
|232
|2006.01.19 10:06
|modify
|69
|2.00
|1.7572
|1.7629
|0.0000
|233
|2006.01.19 12:00
|modify
|59
|2.00
|1.7587
|1.7627
|0.0000
|234
|2006.01.19 12:00
|modify
|69
|2.00
|1.7572
|1.7627
|0.0000
|235
|2006.01.19 14:00
|modify
|59
|2.00
|1.7587
|1.7622
|0.0000
|236
|2006.01.19 14:00
|modify
|69
|2.00
|1.7572
|1.7622
|0.0000
|237
|2006.01.19 14:00
|modify
|70
|2.00
|1.7559
|1.7622
|0.0000
|238
|2006.01.19 14:55
|close
|70
|2.00
|1.7561
|1.7622
|0.0000
|-40.00
|20801.88
|239
|2006.01.19 14:55
|close
|69
|2.00
|1.7561
|1.7622
|0.0000
|220.00
|21021.88
|240
|2006.01.19 14:55
|close
|59
|2.00
|1.7561
|1.7622
|0.0000
|520.52
|21542.40
|241
|2006.01.19 14:55
|buy stop
|71
|2.00
|1.7706
|1.7643
|0.0000
|242
|2006.01.19 14:55
|sell stop
|72
|2.00
|1.7537
|1.7600
|0.0000
|243
|2006.01.19 15:00
|delete
|72
|2.00
|1.7537
|1.7600
|0.0000
|244
|2006.01.19 15:00
|sell stop
|73
|2.00
|1.7528
|1.7593
|0.0000
|245
|2006.01.20 21:07
|buy
|71
|2.00
|1.7706
|1.7643
|0.0000
|246
|2006.01.20 21:07
|delete
|73
|2.00
|1.7528
|1.7593
|0.0000
|247
|2006.01.20 21:07
|buy stop
|74
|2.00
|1.7721
|1.7646
|0.0000
|248
|2006.01.20 21:51
|buy
|74
|2.00
|1.7721
|1.7646
|0.0000
|249
|2006.01.20 21:51
|buy stop
|75
|2.00
|1.7736
|1.7661
|0.0000
|250
|2006.01.20 21:51
|modify
|71
|2.00
|1.7706
|1.7646
|0.0000
|251
|2006.01.23 01:35
|buy
|75
|2.00
|1.7736
|1.7661
|0.0000
|252
|2006.01.23 01:35
|modify
|71
|2.00
|1.7706
|1.7659
|0.0000
|253
|2006.01.23 01:35
|modify
|74
|2.00
|1.7721
|1.7659
|0.0000
|254
|2006.01.23 11:00
|close
|75
|2.00
|1.7748
|1.7661
|0.0000
|240.00
|21782.40
|255
|2006.01.23 11:00
|close
|74
|2.00
|1.7748
|1.7659
|0.0000
|536.13
|22318.53
|256
|2006.01.23 11:00
|close
|71
|2.00
|1.7748
|1.7659
|0.0000
|836.13
|23154.65
|257
|2006.01.23 11:00
|buy stop
|76
|2.00
|1.7831
|1.7739
|0.0000
|258
|2006.01.23 11:00
|sell stop
|77
|2.00
|1.7528
|1.7621
|0.0000
|259
|2006.01.23 12:44
|buy
|76
|2.00
|1.7831
|1.7739
|0.0000
|260
|2006.01.23 12:44
|delete
|77
|2.00
|1.7528
|1.7621
|0.0000
|261
|2006.01.23 12:44
|buy stop
|78
|2.00
|1.7851
|1.7751
|0.0000
|262
|2006.01.23 12:52
|buy
|78
|2.00
|1.7851
|1.7751
|0.0000
|263
|2006.01.23 12:52
|buy stop
|79
|2.00
|1.7871
|1.7771
|0.0000
|264
|2006.01.23 12:52
|modify
|76
|2.00
|1.7831
|1.7751
|0.0000
|265
|2006.01.23 14:00
|modify
|76
|2.00
|1.7831
|1.7754
|0.0000
|266
|2006.01.23 14:00
|modify
|78
|2.00
|1.7851
|1.7754
|0.0000
|267
|2006.01.23 14:51
|buy
|79
|2.00
|1.7871
|1.7771
|0.0000
|268
|2006.01.23 14:51
|modify
|76
|2.00
|1.7831
|1.7774
|0.0000
|269
|2006.01.23 14:51
|modify
|78
|2.00
|1.7851
|1.7774
|0.0000
|270
|2006.01.23 14:51
|modify
|79
|2.00
|1.7871
|1.7774
|0.0000
|271
|2006.01.23 15:00
|modify
|76
|2.00
|1.7831
|1.7776
|0.0000
|272
|2006.01.23 15:00
|modify
|78
|2.00
|1.7851
|1.7776
|0.0000
|273
|2006.01.23 15:00
|modify
|79
|2.00
|1.7871
|1.7776
|0.0000
|274
|2006.01.23 18:00
|modify
|76
|2.00
|1.7831
|1.7781
|0.0000
|275
|2006.01.23 18:00
|modify
|78
|2.00
|1.7851
|1.7781
|0.0000
|276
|2006.01.23 18:00
|modify
|79
|2.00
|1.7871
|1.7781
|0.0000
|277
|2006.01.23 19:00
|modify
|76
|2.00
|1.7831
|1.7783
|0.0000
|278
|2006.01.23 19:00
|modify
|78
|2.00
|1.7851
|1.7783
|0.0000
|279
|2006.01.23 19:00
|modify
|79
|2.00
|1.7871
|1.7783
|0.0000
|280
|2006.01.23 23:00
|modify
|76
|2.00
|1.7831
|1.7786
|0.0000
|281
|2006.01.23 23:01
|modify
|78
|2.00
|1.7851
|1.7786
|0.0000
|282
|2006.01.23 23:02
|modify
|79
|2.00
|1.7871
|1.7786
|0.0000
|283
|2006.01.24 00:00
|modify
|76
|2.00
|1.7831
|1.7788
|0.0000
|284
|2006.01.24 00:00
|modify
|78
|2.00
|1.7851
|1.7788
|0.0000
|285
|2006.01.24 00:00
|modify
|79
|2.00
|1.7871
|1.7788
|0.0000
|286
|2006.01.24 01:00
|modify
|76
|2.00
|1.7831
|1.7791
|0.0000
|287
|2006.01.24 01:00
|modify
|78
|2.00
|1.7851
|1.7791
|0.0000
|288
|2006.01.24 01:00
|modify
|79
|2.00
|1.7871
|1.7791
|0.0000
|289
|2006.01.24 02:01
|close
|79
|2.00
|1.7862
|1.7791
|0.0000
|-183.87
|22970.78
|290
|2006.01.24 02:01
|close
|78
|2.00
|1.7862
|1.7791
|0.0000
|216.13
|23186.90
|291
|2006.01.24 02:01
|close
|76
|2.00
|1.7862
|1.7791
|0.0000
|616.13
|23803.03
|292
|2006.01.24 02:01
|buy stop
|80
|2.00
|1.7890
|1.7810
|0.0000
|293
|2006.01.24 02:01
|sell stop
|81
|2.00
|1.7535
|1.7615
|0.0000
|294
|2006.01.24 19:00
|delete
|81
|2.00
|1.7535
|1.7615
|0.0000
|295
|2006.01.24 19:00
|sell stop
|82
|2.00
|1.7559
|1.7624
|0.0000
|296
|2006.01.24 19:01
|buy
|80
|2.00
|1.7890
|1.7810
|0.0000
|297
|2006.01.24 19:01
|delete
|82
|2.00
|1.7559
|1.7624
|0.0000
|298
|2006.01.24 19:01
|buy stop
|83
|2.00
|1.7903
|1.7838
|0.0000
|299
|2006.01.25 11:32
|buy
|83
|2.00
|1.7903
|1.7838
|0.0000
|300
|2006.01.25 11:32
|buy stop
|84
|2.00
|1.7915
|1.7855
|0.0000
|301
|2006.01.25 11:32
|modify
|80
|2.00
|1.7890
|1.7843
|0.0000
|302
|2006.01.25 11:32
|modify
|83
|2.00
|1.7903
|1.7843
|0.0000
|303
|2006.01.25 11:49
|buy
|84
|2.00
|1.7915
|1.7855
|0.0000
|304
|2006.01.25 11:49
|modify
|80
|2.00
|1.7890
|1.7855
|0.0000
|305
|2006.01.25 11:49
|modify
|83
|2.00
|1.7903
|1.7855
|0.0000
|306
|2006.01.25 12:07
|close
|84
|2.00
|1.7913
|1.7855
|0.0000
|-40.00
|23763.03
|307
|2006.01.25 12:07
|close
|83
|2.00
|1.7913
|1.7855
|0.0000
|200.00
|23963.03
|308
|2006.01.25 12:07
|close
|80
|2.00
|1.7913
|1.7855
|0.0000
|456.13
|24419.15
|309
|2006.01.25 12:07
|buy stop
|85
|2.00
|1.7938
|1.7868
|0.0000
|310
|2006.01.25 12:07
|sell stop
|86
|2.00
|1.7748
|1.7818
|0.0000
|311
|2006.01.25 19:00
|delete
|86
|2.00
|1.7748
|1.7818
|0.0000
|312
|2006.01.25 19:00
|sell stop
|87
|2.00
|1.7796
|1.7873
|0.0000
|313
|2006.01.25 20:00
|delete
|87
|2.00
|1.7796
|1.7873
|0.0000
|314
|2006.01.25 20:00
|sell stop
|88
|2.00
|1.7804
|1.7881
|0.0000
|315
|2006.01.26 18:00
|delete
|88
|2.00
|1.7804
|1.7881
|0.0000
|316
|2006.01.26 18:00
|sell stop
|89
|2.00
|1.7814
|1.7879
|0.0000
|317
|2006.01.26 19:00
|delete
|89
|2.00
|1.7814
|1.7879
|0.0000
|318
|2006.01.26 19:00
|sell stop
|90
|2.00
|1.7816
|1.7884
|0.0000
|319
|2006.01.26 20:09
|sell
|90
|2.00
|1.7816
|1.7884
|0.0000
|320
|2006.01.26 20:09
|delete
|85
|2.00
|1.7938
|1.7868
|0.0000
|321
|2006.01.26 20:09
|sell stop
|91
|2.00
|1.7803
|1.7871
|0.0000
|322
|2006.01.26 20:10
|sell
|91
|2.00
|1.7803
|1.7871
|0.0000
|323
|2006.01.26 20:10
|sell stop
|92
|2.00
|1.7790
|1.7857
|0.0000
|324
|2006.01.26 20:10
|modify
|90
|2.00
|1.7816
|1.7871
|0.0000
|325
|2006.01.26 21:15
|sell
|92
|2.00
|1.7790
|1.7857
|0.0000
|326
|2006.01.26 21:15
|modify
|90
|2.00
|1.7816
|1.7860
|0.0000
|327
|2006.01.26 21:15
|modify
|91
|2.00
|1.7803
|1.7860
|0.0000
|328
|2006.01.27 14:23
|close
|92
|2.00
|1.7790
|1.7857
|0.0000
|0.17
|24419.33
|329
|2006.01.27 14:23
|close
|91
|2.00
|1.7790
|1.7860
|0.0000
|260.17
|24679.50
|330
|2006.01.27 14:23
|close
|90
|2.00
|1.7790
|1.7860
|0.0000
|520.17
|25199.67
|331
|2006.01.27 14:23
|buy stop
|93
|2.00
|1.7938
|1.7866
|0.0000
|332
|2006.01.27 14:23
|sell stop
|94
|2.00
|1.7756
|1.7828
|0.0000
|333
|2006.01.27 17:44
|sell
|94
|2.00
|1.7756
|1.7828
|0.0000
|334
|2006.01.27 17:44
|delete
|93
|2.00
|1.7938
|1.7866
|0.0000
|335
|2006.01.27 17:44
|sell stop
|95
|2.00
|1.7740
|1.7820
|0.0000
|336
|2006.01.27 17:50
|sell
|95
|2.00
|1.7740
|1.7820
|0.0000
|337
|2006.01.27 17:50
|sell stop
|96
|2.00
|1.7724
|1.7804
|0.0000
|338
|2006.01.27 17:50
|modify
|94
|2.00
|1.7756
|1.7820
|0.0000
|339
|2006.01.27 17:57
|sell
|96
|2.00
|1.7724
|1.7804
|0.0000
|340
|2006.01.27 17:57
|modify
|94
|2.00
|1.7756
|1.7804
|0.0000
|341
|2006.01.27 17:57
|modify
|95
|2.00
|1.7740
|1.7804
|0.0000
|342
|2006.01.30 12:00
|modify
|94
|2.00
|1.7756
|1.7801
|0.0000
|343
|2006.01.30 12:00
|modify
|95
|2.00
|1.7740
|1.7801
|0.0000
|344
|2006.01.30 12:00
|modify
|96
|2.00
|1.7724
|1.7801
|0.0000
|345
|2006.01.30 14:00
|modify
|94
|2.00
|1.7756
|1.7784
|0.0000
|346
|2006.01.30 14:00
|modify
|95
|2.00
|1.7740
|1.7784
|0.0000
|347
|2006.01.30 14:00
|modify
|96
|2.00
|1.7724
|1.7784
|0.0000
|348
|2006.01.30 15:00
|modify
|94
|2.00
|1.7756
|1.7781
|0.0000
|349
|2006.01.30 15:00
|modify
|95
|2.00
|1.7740
|1.7781
|0.0000
|350
|2006.01.30 15:00
|modify
|96
|2.00
|1.7724
|1.7781
|0.0000
|351
|2006.01.30 17:00
|modify
|94
|2.00
|1.7756
|1.7710
|0.0000
|352
|2006.01.30 17:00
|modify
|95
|2.00
|1.7740
|1.7710
|0.0000
|353
|2006.01.30 17:00
|modify
|96
|2.00
|1.7724
|1.7710
|0.0000
|354
|2006.01.30 17:40
|s/l
|94
|2.00
|1.7710
|1.7710
|0.0000
|920.17
|26119.85
|355
|2006.01.30 17:40
|s/l
|95
|2.00
|1.7710
|1.7710
|0.0000
|600.17
|26720.02
|356
|2006.01.30 17:40
|s/l
|96
|2.00
|1.7710
|1.7710
|0.0000
|280.17
|27000.19
|357
|2006.01.30 17:40
|buy stop
|97
|2.00
|1.7892
|1.7835
|0.0000
|358
|2006.01.30 17:40
|sell stop
|98
|2.00
|1.7634
|1.7691
|0.0000
|359
|2006.01.31 00:00
|delete
|97
|2.00
|1.7892
|1.7835
|0.0000
|360
|2006.01.31 00:00
|buy stop
|99
|2.00
|1.7889
|1.7829
|0.0000
|361
|2006.01.31 01:00
|delete
|99
|2.00
|1.7889
|1.7829
|0.0000
|362
|2006.01.31 01:00
|buy stop
|100
|2.00
|1.7882
|1.7822
|0.0000
|363
|2006.01.31 23:00
|delete
|100
|2.00
|1.7882
|1.7822
|0.0000
|364
|2006.01.31 23:00
|buy stop
|101
|2.00
|1.7874
|1.7789
|0.0000
|365
|2006.02.01 00:00
|delete
|101
|2.00
|1.7874
|1.7789
|0.0000
|366
|2006.02.01 00:00
|buy stop
|102
|2.00
|1.7868
|1.7783
|0.0000
|367
|2006.02.01 01:00
|delete
|102
|2.00
|1.7868
|1.7783
|0.0000
|368
|2006.02.01 01:00
|buy stop
|103
|2.00
|1.7862
|1.7777
|0.0000
|369
|2006.02.01 19:00
|delete
|98
|2.00
|1.7634
|1.7691
|0.0000
|370
|2006.02.01 19:00
|sell stop
|104
|2.00
|1.7643
|1.7708
|0.0000
|371
|2006.02.01 20:00
|delete
|104
|2.00
|1.7643
|1.7708
|0.0000
|372
|2006.02.01 20:00
|sell stop
|105
|2.00
|1.7646
|1.7711
|0.0000
|373
|2006.02.01 21:00
|delete
|105
|2.00
|1.7646
|1.7711
|0.0000
|374
|2006.02.01 21:00
|sell stop
|106
|2.00
|1.7647
|1.7712
|0.0000
|375
|2006.02.02 04:00
|delete
|106
|2.00
|1.7647
|1.7712
|0.0000
|376
|2006.02.02 04:00
|sell stop
|107
|2.00
|1.7655
|1.7730
|0.0000
|377
|2006.02.02 05:00
|delete
|107
|2.00
|1.7655
|1.7730
|0.0000
|378
|2006.02.02 05:00
|sell stop
|108
|2.00
|1.7665
|1.7737
|0.0000
|379
|2006.02.02 10:00
|delete
|108
|2.00
|1.7665
|1.7737
|0.0000
|380
|2006.02.02 10:00
|sell stop
|109
|2.00
|1.7669
|1.7734
|0.0000
|381
|2006.02.02 11:00
|delete
|109
|2.00
|1.7669
|1.7734
|0.0000
|382
|2006.02.02 11:00
|sell stop
|110
|2.00
|1.7677
|1.7745
|0.0000
|383
|2006.02.02 16:00
|delete
|110
|2.00
|1.7677
|1.7745
|0.0000
|384
|2006.02.02 16:00
|sell stop
|111
|2.00
|1.7683
|1.7748
|0.0000
|385
|2006.02.02 17:00
|delete
|111
|2.00
|1.7683
|1.7748
|0.0000
|386
|2006.02.02 17:00
|sell stop
|112
|2.00
|1.7690
|1.7755
|0.0000
|387
|2006.02.02 23:00
|delete
|112
|2.00
|1.7690
|1.7755
|0.0000
|388
|2006.02.02 23:00
|sell stop
|113
|2.00
|1.7712
|1.7777
|0.0000
|389
|2006.02.03 03:00
|delete
|103
|2.00
|1.7862
|1.7777
|0.0000
|390
|2006.02.03 03:00
|buy stop
|114
|2.00
|1.7849
|1.7781
|0.0000
|391
|2006.02.03 05:00
|delete
|114
|2.00
|1.7849
|1.7781
|0.0000
|392
|2006.02.03 05:00
|buy stop
|115
|2.00
|1.7818
|1.7753
|0.0000
|393
|2006.02.03 06:00
|delete
|115
|2.00
|1.7818
|1.7753
|0.0000
|394
|2006.02.03 06:00
|buy stop
|116
|2.00
|1.7817
|1.7754
|0.0000
|395
|2006.02.03 15:36
|sell
|113
|2.00
|1.7712
|1.7777
|0.0000
|396
|2006.02.03 15:36
|delete
|116
|2.00
|1.7817
|1.7754
|0.0000
|397
|2006.02.03 15:36
|sell stop
|117
|2.00
|1.7703
|1.7748
|0.0000
|398
|2006.02.03 15:37
|sell
|117
|2.00
|1.7703
|1.7748
|0.0000
|399
|2006.02.03 15:37
|sell stop
|118
|2.00
|1.7694
|1.7739
|0.0000
|400
|2006.02.03 15:37
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7748
|0.0000
|401
|2006.02.03 15:38
|sell
|118
|2.00
|1.7694
|1.7739
|0.0000
|402
|2006.02.03 15:38
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7739
|0.0000
|403
|2006.02.03 15:38
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7739
|0.0000
|404
|2006.02.06 13:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7685
|0.0000
|405
|2006.02.06 13:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7685
|0.0000
|406
|2006.02.06 13:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7685
|0.0000
|407
|2006.02.06 14:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7652
|0.0000
|408
|2006.02.06 14:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7652
|0.0000
|409
|2006.02.06 14:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7652
|0.0000
|410
|2006.02.06 15:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7642
|0.0000
|411
|2006.02.06 15:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7642
|0.0000
|412
|2006.02.06 15:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7642
|0.0000
|413
|2006.02.06 23:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7640
|0.0000
|414
|2006.02.06 23:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7640
|0.0000
|415
|2006.02.06 23:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7640
|0.0000
|416
|2006.02.07 00:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7630
|0.0000
|417
|2006.02.07 00:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7630
|0.0000
|418
|2006.02.07 00:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7630
|0.0000
|419
|2006.02.07 01:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7623
|0.0000
|420
|2006.02.07 01:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7623
|0.0000
|421
|2006.02.07 01:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7623
|0.0000
|422
|2006.02.07 04:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7621
|0.0000
|423
|2006.02.07 04:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7621
|0.0000
|424
|2006.02.07 04:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7621
|0.0000
|425
|2006.02.07 05:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7611
|0.0000
|426
|2006.02.07 05:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7611
|0.0000
|427
|2006.02.07 05:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7611
|0.0000
|428
|2006.02.07 06:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7582
|0.0000
|429
|2006.02.07 06:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7582
|0.0000
|430
|2006.02.07 06:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7582
|0.0000
|431
|2006.02.07 07:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7566
|0.0000
|432
|2006.02.07 07:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7566
|0.0000
|433
|2006.02.07 07:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7566
|0.0000
|434
|2006.02.07 10:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7544
|0.0000
|435
|2006.02.07 10:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7544
|0.0000
|436
|2006.02.07 10:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7544
|0.0000
|437
|2006.02.07 12:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7532
|0.0000
|438
|2006.02.07 12:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7532
|0.0000
|439
|2006.02.07 12:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7532
|0.0000
|440
|2006.02.07 13:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7523
|0.0000
|441
|2006.02.07 13:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7523
|0.0000
|442
|2006.02.07 13:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7523
|0.0000
|443
|2006.02.07 14:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7519
|0.0000
|444
|2006.02.07 14:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7519
|0.0000
|445
|2006.02.07 14:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7519
|0.0000
|446
|2006.02.08 08:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7513
|0.0000
|447
|2006.02.08 08:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7513
|0.0000
|448
|2006.02.08 08:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7513
|0.0000
|449
|2006.02.08 09:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7496
|0.0000
|450
|2006.02.08 09:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7496
|0.0000
|451
|2006.02.08 09:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7496
|0.0000
|452
|2006.02.08 10:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7489
|0.0000
|453
|2006.02.08 10:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7489
|0.0000
|454
|2006.02.08 10:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7489
|0.0000
|455
|2006.02.08 11:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7478
|0.0000
|456
|2006.02.08 11:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7478
|0.0000
|457
|2006.02.08 11:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7478
|0.0000
|458
|2006.02.08 12:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7474
|0.0000
|459
|2006.02.08 12:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7474
|0.0000
|460
|2006.02.08 12:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7474
|0.0000
|461
|2006.02.08 22:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7468
|0.0000
|462
|2006.02.08 22:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7468
|0.0000
|463
|2006.02.08 22:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7468
|0.0000
|464
|2006.02.08 23:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7462
|0.0000
|465
|2006.02.08 23:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7462
|0.0000
|466
|2006.02.08 23:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7462
|0.0000
|467
|2006.02.09 02:00
|modify
|113
|2.00
|1.7712
|1.7461
|0.0000
|468
|2006.02.09 02:00
|modify
|117
|2.00
|1.7703
|1.7461
|0.0000
|469
|2006.02.09 02:00
|modify
|118
|2.00
|1.7694
|1.7461
|0.0000
|470
|2006.02.09 03:03
|s/l
|113
|2.00
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|5021.04
|32021.23
|471
|2006.02.09 03:03
|s/l
|117
|2.00
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|4841.04
|36862.27
|472
|2006.02.09 03:03
|s/l
|118
|2.00
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|4661.04
|41523.31
|473
|2006.02.09 03:03
|buy stop
|119
|2.00
|1.7519
|1.7459
|0.0000
|474
|2006.02.09 03:03
|sell stop
|120
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|475
|2006.02.09 17:07
|sell
|120
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|476
|2006.02.09 17:07
|delete
|119
|2.00
|1.7519
|1.7459
|0.0000
|477
|2006.02.09 17:07
|sell stop
|121
|2.00
|1.7363
|1.7428
|0.0000
|478
|2006.02.10 01:42
|s/l
|120
|2.00
|1.7436
|1.7436
|0.0000
|-1199.83
|40323.48
|479
|2006.02.10 01:42
|buy stop
|122
|2.00
|1.7474
|1.7406
|0.0000
|480
|2006.02.10 01:42
|delete
|121
|2.00
|1.7363
|1.7428
|0.0000
|481
|2006.02.10 01:42
|sell stop
|123
|2.00
|1.7374
|1.7442
|0.0000
|482
|2006.02.10 02:03
|buy
|122
|2.00
|1.7474
|1.7406
|0.0000
|483
|2006.02.10 02:03
|delete
|123
|2.00
|1.7374
|1.7442
|0.0000
|484
|2006.02.10 02:03
|buy stop
|124
|2.00
|1.7488
|1.7421
|0.0000
|485
|2006.02.10 07:33
|buy
|124
|2.00
|1.7488
|1.7421
|0.0000
|486
|2006.02.10 07:33
|buy stop
|125
|2.00
|1.7502
|1.7432
|0.0000
|487
|2006.02.10 07:33
|modify
|122
|2.00
|1.7474
|1.7418
|0.0000
|488
|2006.02.10 09:00
|modify
|122
|2.00
|1.7474
|1.7420
|0.0000
|489
|2006.02.10 14:59
|buy
|125
|2.00
|1.7502
|1.7432
|0.0000
|490
|2006.02.10 14:59
|modify
|122
|2.00
|1.7474
|1.7434
|0.0000
|491
|2006.02.10 15:00
|modify
|124
|2.00
|1.7488
|1.7432
|0.0000
|492
|2006.02.10 17:29
|close
|125
|2.00
|1.7514
|1.7432
|0.0000
|240.00
|40563.48
|493
|2006.02.10 17:29
|close
|124
|2.00
|1.7514
|1.7432
|0.0000
|520.00
|41083.48
|494
|2006.02.10 17:29
|close
|122
|2.00
|1.7514
|1.7434
|0.0000
|800.00
|41883.48
|495
|2006.02.10 17:29
|buy stop
|126
|2.00
|1.7578
|1.7498
|0.0000
|496
|2006.02.10 17:29
|sell stop
|127
|2.00
|1.7374
|1.7454
|0.0000
|497
|2006.02.13 11:26
|sell
|127
|2.00
|1.7374
|1.7454
|0.0000
|498
|2006.02.13 11:26
|delete
|126
|2.00
|1.7578
|1.7498
|0.0000
|499
|2006.02.13 11:26
|sell stop
|128
|2.00
|1.7358
|1.7438
|0.0000
|500
|2006.02.14 13:03
|sell
|128
|2.00
|1.7358
|1.7438
|0.0000
|501
|2006.02.14 13:03
|sell stop
|129
|2.00
|1.7347
|1.7402
|0.0000
|502
|2006.02.14 13:03
|modify
|127
|2.00
|1.7374
|1.7413
|0.0000
|503
|2006.02.14 13:03
|modify
|128
|2.00
|1.7358
|1.7413
|0.0000
|504
|2006.02.14 14:01
|sell
|129
|2.00
|1.7347
|1.7402
|0.0000
|505
|2006.02.14 14:01
|modify
|127
|2.00
|1.7374
|1.7402
|0.0000
|506
|2006.02.14 14:01
|modify
|128
|2.00
|1.7358
|1.7402
|0.0000
|507
|2006.02.14 18:25
|close
|129
|2.00
|1.7338
|1.7402
|0.0000
|180.00
|42063.48
|508
|2006.02.14 18:25
|close
|128
|2.00
|1.7338
|1.7402
|0.0000
|400.00
|42463.48
|509
|2006.02.14 18:25
|close
|127
|2.00
|1.7338
|1.7402
|0.0000
|720.17
|43183.65
|510
|2006.02.14 18:25
|buy stop
|130
|2.00
|1.7578
|1.7513
|0.0000
|511
|2006.02.14 18:25
|sell stop
|131
|2.00
|1.7282
|1.7347
|0.0000
|512
|2006.02.15 00:00
|delete
|130
|2.00
|1.7578
|1.7513
|0.0000
|513
|2006.02.15 00:00
|buy stop
|132
|2.00
|1.7571
|1.7501
|0.0000
|514
|2006.02.15 01:00
|delete
|132
|2.00
|1.7571
|1.7501
|0.0000
|515
|2006.02.15 01:00
|buy stop
|133
|2.00
|1.7479
|1.7409
|0.0000
|516
|2006.02.15 05:00
|delete
|133
|2.00
|1.7479
|1.7409
|0.0000
|517
|2006.02.15 05:00
|buy stop
|134
|2.00
|1.7456
|1.7384
|0.0000
|518
|2006.02.15 06:00
|delete
|134
|2.00
|1.7456
|1.7384
|0.0000
|519
|2006.02.15 06:00
|buy stop
|135
|2.00
|1.7453
|1.7383
|0.0000
|520
|2006.02.15 08:00
|delete
|135
|2.00
|1.7453
|1.7383
|0.0000
|521
|2006.02.15 08:00
|buy stop
|136
|2.00
|1.7447
|1.7384
|0.0000
|522
|2006.02.15 15:44
|buy
|136
|2.00
|1.7447
|1.7384
|0.0000
|523
|2006.02.15 15:44
|delete
|131
|2.00
|1.7282
|1.7347
|0.0000
|524
|2006.02.15 15:44
|buy stop
|137
|2.00
|1.7457
|1.7405
|0.0000
|525
|2006.02.15 16:01
|buy
|137
|2.00
|1.7457
|1.7405
|0.0000
|526
|2006.02.15 16:01
|buy stop
|138
|2.00
|1.7468
|1.7413
|0.0000
|527
|2006.02.15 16:01
|modify
|136
|2.00
|1.7447
|1.7402
|0.0000
|528
|2006.02.15 16:01
|buy
|138
|2.00
|1.7468
|1.7413
|0.0000
|529
|2006.02.15 16:01
|modify
|136
|2.00
|1.7447
|1.7413
|0.0000
|530
|2006.02.15 16:01
|modify
|137
|2.00
|1.7457
|1.7413
|0.0000
|531
|2006.02.15 17:28
|close
|138
|2.00
|1.7466
|1.7413
|0.0000
|-40.00
|43143.65
|532
|2006.02.15 17:28
|close
|137
|2.00
|1.7466
|1.7413
|0.0000
|180.00
|43323.65
|533
|2006.02.15 17:28
|close
|136
|2.00
|1.7466
|1.7413
|0.0000
|380.00
|43703.65
|534
|2006.02.15 17:28
|buy stop
|139
|2.00
|1.7486
|1.7429
|0.0000
|535
|2006.02.15 17:28
|sell stop
|140
|2.00
|1.7282
|1.7339
|0.0000
|536
|2006.02.15 18:00
|delete
|139
|2.00
|1.7486
|1.7429
|0.0000
|537
|2006.02.15 18:00
|buy stop
|141
|2.00
|1.7491
|1.7426
|0.0000
|538
|2006.02.17 01:00
|delete
|140
|2.00
|1.7282
|1.7339
|0.0000
|539
|2006.02.17 01:00
|sell stop
|142
|2.00
|1.7289
|1.7359
|0.0000
|540
|2006.02.17 02:00
|delete
|142
|2.00
|1.7289
|1.7359
|0.0000
|541
|2006.02.17 02:00
|sell stop
|143
|2.00
|1.7305
|1.7375
|0.0000
|542
|2006.02.20 01:00
|delete
|141
|2.00
|1.7491
|1.7426
|0.0000
|543
|2006.02.20 01:00
|buy stop
|144
|2.00
|1.7444
|1.7381
|0.0000
|544
|2006.02.20 02:00
|delete
|144
|2.00
|1.7444
|1.7381
|0.0000
|545
|2006.02.20 02:00
|buy stop
|145
|2.00
|1.7432
|1.7369
|0.0000
|546
|2006.02.20 02:03
|buy
|145
|2.00
|1.7432
|1.7369
|0.0000
|547
|2006.02.20 02:03
|delete
|143
|2.00
|1.7305
|1.7375
|0.0000
|548
|2006.02.20 02:03
|buy stop
|146
|2.00
|1.7445
|1.7382
|0.0000
|549
|2006.02.20 03:01
|buy
|146
|2.00
|1.7445
|1.7382
|0.0000
|550
|2006.02.20 03:01
|buy stop
|147
|2.00
|1.7458
|1.7393
|0.0000
|551
|2006.02.20 03:01
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7380
|0.0000
|552
|2006.02.20 04:22
|buy
|147
|2.00
|1.7458
|1.7393
|0.0000
|553
|2006.02.20 04:22
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7393
|0.0000
|554
|2006.02.20 04:22
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7393
|0.0000
|555
|2006.02.20 06:00
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7395
|0.0000
|556
|2006.02.20 06:00
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7395
|0.0000
|557
|2006.02.20 06:00
|modify
|147
|2.00
|1.7458
|1.7395
|0.0000
|558
|2006.02.20 09:00
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7398
|0.0000
|559
|2006.02.20 09:00
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7398
|0.0000
|560
|2006.02.20 09:00
|modify
|147
|2.00
|1.7458
|1.7398
|0.0000
|561
|2006.02.20 13:00
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7401
|0.0000
|562
|2006.02.20 13:00
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7401
|0.0000
|563
|2006.02.20 13:00
|modify
|147
|2.00
|1.7458
|1.7401
|0.0000
|564
|2006.02.20 14:00
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7403
|0.0000
|565
|2006.02.20 14:00
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7403
|0.0000
|566
|2006.02.20 14:00
|modify
|147
|2.00
|1.7458
|1.7403
|0.0000
|567
|2006.02.20 15:00
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7406
|0.0000
|568
|2006.02.20 15:00
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7406
|0.0000
|569
|2006.02.20 15:00
|modify
|147
|2.00
|1.7458
|1.7406
|0.0000
|570
|2006.02.20 16:00
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7408
|0.0000
|571
|2006.02.20 16:00
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7408
|0.0000
|572
|2006.02.20 16:00
|modify
|147
|2.00
|1.7458
|1.7408
|0.0000
|573
|2006.02.20 17:00
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7411
|0.0000
|574
|2006.02.20 17:00
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7411
|0.0000
|575
|2006.02.20 17:00
|modify
|147
|2.00
|1.7458
|1.7411
|0.0000
|576
|2006.02.20 18:00
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7413
|0.0000
|577
|2006.02.20 18:00
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7413
|0.0000
|578
|2006.02.20 18:00
|modify
|147
|2.00
|1.7458
|1.7413
|0.0000
|579
|2006.02.21 07:00
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7415
|0.0000
|580
|2006.02.21 07:00
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7415
|0.0000
|581
|2006.02.21 07:00
|modify
|147
|2.00
|1.7458
|1.7415
|0.0000
|582
|2006.02.21 08:00
|modify
|145
|2.00
|1.7432
|1.7418
|0.0000
|583
|2006.02.21 08:00
|modify
|146
|2.00
|1.7445
|1.7418
|0.0000
|584
|2006.02.21 08:01
|modify
|147
|2.00
|1.7458
|1.7418
|0.0000
|585
|2006.02.21 09:29
|s/l
|145
|2.00
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|-283.87
|43419.78
|586
|2006.02.21 09:29
|s/l
|146
|2.00
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|-543.87
|42875.90
|587
|2006.02.21 09:29
|s/l
|147
|2.00
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|-803.87
|42072.03
|588
|2006.02.21 09:29
|buy stop
|148
|2.00
|1.7464
|1.7424
|0.0000
|589
|2006.02.21 09:29
|sell stop
|149
|2.00
|1.7333
|1.7373
|0.0000
|590
|2006.02.21 14:41
|buy
|148
|2.00
|1.7464
|1.7424
|0.0000
|591
|2006.02.21 14:41
|delete
|149
|2.00
|1.7333
|1.7373
|0.0000
|592
|2006.02.21 14:41
|buy stop
|150
|2.00
|1.7473
|1.7428
|0.0000
|593
|2006.02.21 14:59
|buy
|150
|2.00
|1.7473
|1.7428
|0.0000
|594
|2006.02.21 14:59
|buy stop
|151
|2.00
|1.7482
|1.7437
|0.0000
|595
|2006.02.21 14:59
|modify
|148
|2.00
|1.7464
|1.7428
|0.0000
|596
|2006.02.21 15:26
|buy
|151
|2.00
|1.7482
|1.7437
|0.0000
|597
|2006.02.21 15:26
|modify
|148
|2.00
|1.7464
|1.7434
|0.0000
|598
|2006.02.21 15:26
|modify
|150
|2.00
|1.7473
|1.7434
|0.0000
|599
|2006.02.21 17:08
|s/l
|151
|2.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-900.00
|41172.03
|600
|2006.02.21 17:08
|buy stop
|152
|2.00
|1.7483
|1.7435
|0.0000
|601
|2006.02.21 17:08
|s/l
|148
|2.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-600.00
|40572.03
|602
|2006.02.21 17:08
|s/l
|150
|2.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-780.00
|39792.03
|603
|2006.02.21 17:08
|delete
|152
|2.00
|1.7483
|1.7435
|0.0000
|604
|2006.02.21 17:08
|buy stop
|153
|2.00
|1.7478
|1.7431
|0.0000
|605
|2006.02.21 17:08
|sell stop
|154
|2.00
|1.7333
|1.7380
|0.0000
|606
|2006.02.21 21:15
|buy
|153
|2.00
|1.7478
|1.7431
|0.0000
|607
|2006.02.21 21:15
|delete
|154
|2.00
|1.7333
|1.7380
|0.0000
|608
|2006.02.21 21:15
|buy stop
|155
|2.00
|1.7489
|1.7434
|0.0000
|609
|2006.02.22 11:03
|s/l
|153
|2.00
|1.7431
|1.7431
|0.0000
|-943.87
|38848.15
|610
|2006.02.22 11:03
|sell stop
|156
|2.00
|1.7407
|1.7454
|0.0000
|611
|2006.02.22 12:27
|sell
|156
|2.00
|1.7407
|1.7454
|0.0000
|612
|2006.02.22 12:27
|delete
|155
|2.00
|1.7489
|1.7434
|0.0000
|613
|2006.02.22 12:27
|sell stop
|157
|2.00
|1.7397
|1.7447
|0.0000
|614
|2006.02.22 12:31
|sell
|157
|2.00
|1.7397
|1.7447
|0.0000
|615
|2006.02.22 12:31
|sell stop
|158
|2.00
|1.7387
|1.7437
|0.0000
|616
|2006.02.22 12:31
|modify
|156
|2.00
|1.7407
|1.7447
|0.0000
|617
|2006.02.22 12:39
|sell
|158
|2.00
|1.7387
|1.7437
|0.0000
|618
|2006.02.22 12:39
|modify
|156
|2.00
|1.7407
|1.7437
|0.0000
|619
|2006.02.22 12:39
|modify
|157
|2.00
|1.7397
|1.7437
|0.0000
|620
|2006.02.22 19:17
|s/l
|156
|2.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-600.00
|38248.15
|621
|2006.02.22 19:17
|s/l
|157
|2.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-800.00
|37448.15
|622
|2006.02.22 19:17
|s/l
|158
|2.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-1000.00
|36448.15
|623
|2006.02.22 19:17
|buy stop
|159
|2.00
|1.7478
|1.7418
|0.0000
|624
|2006.02.22 19:17
|sell stop
|160
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|625
|2006.02.23 10:08
|buy
|159
|2.00
|1.7478
|1.7418
|0.0000
|626
|2006.02.23 10:08
|delete
|160
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|627
|2006.02.23 10:08
|buy stop
|161
|2.00
|1.7489
|1.7434
|0.0000
|628
|2006.02.23 11:11
|buy
|161
|2.00
|1.7489
|1.7434
|0.0000
|629
|2006.02.23 11:11
|buy stop
|162
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|630
|2006.02.23 11:11
|modify
|159
|2.00
|1.7478
|1.7434
|0.0000
|631
|2006.02.23 11:13
|buy
|162
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|632
|2006.02.23 11:13
|modify
|159
|2.00
|1.7478
|1.7445
|0.0000
|633
|2006.02.23 11:13
|modify
|161
|2.00
|1.7489
|1.7445
|0.0000
|634
|2006.02.23 16:47
|close
|162
|2.00
|1.7506
|1.7445
|0.0000
|120.00
|36568.15
|635
|2006.02.23 16:47
|close
|161
|2.00
|1.7506
|1.7445
|0.0000
|340.00
|36908.15
|636
|2006.02.23 16:47
|close
|159
|2.00
|1.7506
|1.7445
|0.0000
|560.00
|37468.15
|637
|2006.02.23 16:47
|buy stop
|163
|2.00
|1.7558
|1.7498
|0.0000
|638
|2006.02.23 16:47
|sell stop
|164
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|639
|2006.02.27 00:00
|delete
|164
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|640
|2006.02.27 00:00
|sell stop
|165
|2.00
|1.7389
|1.7452
|0.0000
|641
|2006.02.27 02:00
|delete
|165
|2.00
|1.7389
|1.7452
|0.0000
|642
|2006.02.27 02:00
|sell stop
|166
|2.00
|1.7394
|1.7459
|0.0000
|643
|2006.02.27 02:39
|sell
|166
|2.00
|1.7394
|1.7459
|0.0000
|644
|2006.02.27 02:39
|delete
|163
|2.00
|1.7558
|1.7498
|0.0000
|645
|2006.02.27 02:39
|sell stop
|167
|2.00
|1.7381
|1.7446
|0.0000
|646
|2006.02.27 11:00
|sell
|167
|2.00
|1.7381
|1.7446
|0.0000
|647
|2006.02.27 11:00
|sell stop
|168
|2.00
|1.7368
|1.7433
|0.0000
|648
|2006.02.27 11:00
|modify
|166
|2.00
|1.7394
|1.7446
|0.0000
|649
|2006.02.27 13:00
|modify
|166
|2.00
|1.7394
|1.7444
|0.0000
|650
|2006.02.27 13:00
|modify
|167
|2.00
|1.7381
|1.7444
|0.0000
|651
|2006.02.27 16:00
|modify
|166
|2.00
|1.7394
|1.7441
|0.0000
|652
|2006.02.27 16:00
|modify
|167
|2.00
|1.7381
|1.7441
|0.0000
|653
|2006.02.27 23:00
|modify
|166
|2.00
|1.7394
|1.7438
|0.0000
|654
|2006.02.27 23:00
|modify
|167
|2.00
|1.7381
|1.7438
|0.0000
|655
|2006.02.28 00:00
|modify
|166
|2.00
|1.7394
|1.7436
|0.0000
|656
|2006.02.28 00:00
|modify
|167
|2.00
|1.7381
|1.7436
|0.0000
|657
|2006.02.28 01:00
|modify
|166
|2.00
|1.7394
|1.7434
|0.0000
|658
|2006.02.28 01:00
|modify
|167
|2.00
|1.7381
|1.7434
|0.0000
|659
|2006.02.28 07:00
|modify
|166
|2.00
|1.7394
|1.7431
|0.0000
|660
|2006.02.28 07:00
|modify
|167
|2.00
|1.7381
|1.7431
|0.0000
|661
|2006.02.28 08:00
|modify
|166
|2.00
|1.7394
|1.7429
|0.0000
|662
|2006.02.28 08:00
|modify
|167
|2.00
|1.7381
|1.7429
|0.0000
|663
|2006.02.28 10:00
|modify
|166
|2.00
|1.7394
|1.7426
|0.0000
|664
|2006.02.28 10:00
|modify
|167
|2.00
|1.7381
|1.7426
|0.0000
|665
|2006.02.28 11:17
|s/l
|166
|2.00
|1.7426
|1.7426
|0.0000
|-639.83
|36828.33
|666
|2006.02.28 11:17
|s/l
|167
|2.00
|1.7426
|1.7426
|0.0000
|-899.83
|35928.50
|667
|2006.02.28 11:17
|buy stop
|169
|2.00
|1.7537
|1.7492
|0.0000
|668
|2006.02.28 11:17
|delete
|168
|2.00
|1.7368
|1.7433
|0.0000
|669
|2006.02.28 11:17
|sell stop
|170
|2.00
|1.7376
|1.7421
|0.0000
|670
|2006.02.28 18:00
|delete
|169
|2.00
|1.7537
|1.7492
|0.0000
|671
|2006.02.28 18:00
|buy stop
|171
|2.00
|1.7531
|1.7471
|0.0000
|672
|2006.02.28 18:15
|buy
|171
|2.00
|1.7531
|1.7471
|0.0000
|673
|2006.02.28 18:15
|delete
|170
|2.00
|1.7376
|1.7421
|0.0000
|674
|2006.02.28 18:15
|buy stop
|172
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|675
|2006.02.28 18:15
|buy
|172
|2.00
|1.7543
|1.7483
|0.0000
|676
|2006.02.28 18:15
|buy stop
|173
|2.00
|1.7555
|1.7495
|0.0000
|677
|2006.02.28 18:15
|modify
|171
|2.00
|1.7531
|1.7483
|0.0000
|678
|2006.02.28 18:21
|buy
|173
|2.00
|1.7555
|1.7495
|0.0000
|679
|2006.02.28 18:21
|modify
|171
|2.00
|1.7531
|1.7495
|0.0000
|680
|2006.02.28 18:21
|modify
|172
|2.00
|1.7543
|1.7495
|0.0000
|681
|2006.03.01 12:31
|close
|173
|2.00
|1.7556
|1.7495
|0.0000
|16.13
|35944.62
|682
|2006.03.01 12:31
|close
|172
|2.00
|1.7556
|1.7495
|0.0000
|256.13
|36200.75
|683
|2006.03.01 12:31
|close
|171
|2.00
|1.7556
|1.7495
|0.0000
|496.13
|36696.88
|684
|2006.03.01 12:31
|buy stop
|174
|2.00
|1.7572
|1.7512
|0.0000
|685
|2006.03.01 12:31
|sell stop
|175
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|686
|2006.03.01 13:00
|delete
|174
|2.00
|1.7572
|1.7512
|0.0000
|687
|2006.03.01 13:00
|buy stop
|176
|2.00
|1.7587
|1.7525
|0.0000
|688
|2006.03.01 15:36
|buy
|176
|2.00
|1.7587
|1.7525
|0.0000
|689
|2006.03.01 15:36
|delete
|175
|2.00
|1.7376
|1.7436
|0.0000
|690
|2006.03.01 15:36
|buy stop
|177
|2.00
|1.7597
|1.7545
|0.0000
|691
|2006.03.01 16:24
|buy
|177
|2.00
|1.7597
|1.7545
|0.0000
|692
|2006.03.01 16:24
|buy stop
|178
|2.00
|1.7608
|1.7553
|0.0000
|693
|2006.03.01 16:24
|modify
|176
|2.00
|1.7587
|1.7542
|0.0000
|694
|2006.03.01 17:09
|s/l
|176
|2.00
|1.7542
|1.7542
|0.0000
|-900.00
|35796.88
|695
|2006.03.01 17:09
|s/l
|177
|2.00
|1.7545
|1.7545
|0.0000
|-1040.00
|34756.88
|696
|2006.03.01 17:09
|delete
|178
|2.00
|1.7608
|1.7553
|0.0000
|697
|2006.03.01 17:09
|buy stop
|179
|2.00
|1.7596
|1.7541
|0.0000
|698
|2006.03.01 17:09
|sell stop
|180
|2.00
|1.7376
|1.7431
|0.0000
|699
|2006.03.02 17:00
|delete
|180
|2.00
|1.7376
|1.7431
|0.0000
|700
|2006.03.02 17:00
|sell stop
|181
|2.00
|1.7380
|1.7430
|0.0000
|701
|2006.03.02 18:00
|delete
|181
|2.00
|1.7380
|1.7430
|0.0000
|702
|2006.03.02 18:00
|sell stop
|182
|2.00
|1.7401
|1.7456
|0.0000
|703
|2006.03.02 19:00
|delete
|182
|2.00
|1.7401
|1.7456
|0.0000
|704
|2006.03.02 19:00
|sell stop
|183
|2.00
|1.7425
|1.7483
|0.0000
|705
|2006.03.02 20:00
|delete
|183
|2.00
|1.7425
|1.7483
|0.0000
|706
|2006.03.02 20:00
|sell stop
|184
|2.00
|1.7434
|1.7494
|0.0000
|707
|2006.03.06 00:00
|delete
|179
|2.00
|1.7596
|1.7541
|0.0000
|708
|2006.03.06 00:00
|buy stop
|185
|2.00
|1.7591
|1.7534
|0.0000
|709
|2006.03.06 01:21
|buy
|185
|2.00
|1.7591
|1.7534
|0.0000
|710
|2006.03.06 01:21
|delete
|184
|2.00
|1.7434
|1.7494
|0.0000
|711
|2006.03.06 01:21
|buy stop
|186
|2.00
|1.7603
|1.7543
|0.0000
|712
|2006.03.06 02:03
|buy
|186
|2.00
|1.7603
|1.7543
|0.0000
|713
|2006.03.06 02:03
|buy stop
|187
|2.00
|1.7615
|1.7552
|0.0000
|714
|2006.03.06 02:03
|modify
|185
|2.00
|1.7591
|1.7540
|0.0000
|715
|2006.03.06 09:09
|buy
|187
|2.00
|1.7615
|1.7552
|0.0000
|716
|2006.03.06 09:09
|modify
|185
|2.00
|1.7591
|1.7553
|0.0000
|717
|2006.03.06 09:09
|modify
|186
|2.00
|1.7603
|1.7553
|0.0000
|718
|2006.03.06 09:09
|modify
|187
|2.00
|1.7615
|1.7553
|0.0000
|719
|2006.03.06 12:31
|s/l
|185
|2.00
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|-760.00
|33996.88
|720
|2006.03.06 12:31
|s/l
|186
|2.00
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|-1000.00
|32996.88
|721
|2006.03.06 12:31
|s/l
|187
|2.00
|1.7553
|1.7553
|0.0000
|-1240.00
|31756.88
|722
|2006.03.06 12:31
|buy stop
|188
|2.00
|1.7627
|1.7562
|0.0000
|723
|2006.03.06 12:31
|sell stop
|189
|2.00
|1.7434
|1.7499
|0.0000
|724
|2006.03.06 23:00
|delete
|189
|2.00
|1.7434
|1.7499
|0.0000
|725
|2006.03.06 23:00
|sell stop
|190
|2.00
|1.7438
|1.7506
|0.0000
|726
|2006.03.07 00:00
|delete
|190
|2.00
|1.7438
|1.7506
|0.0000
|727
|2006.03.07 00:00
|sell stop
|191
|2.00
|1.7452
|1.7520
|0.0000
|728
|2006.03.07 01:00
|delete
|191
|2.00
|1.7452
|1.7520
|0.0000
|729
|2006.03.07 01:00
|sell stop
|192
|2.00
|1.7463
|1.7531
|0.0000
|730
|2006.03.07 02:00
|delete
|192
|2.00
|1.7463
|1.7531
|0.0000
|731
|2006.03.07 02:00
|sell stop
|193
|2.00
|1.7466
|1.7534
|0.0000
|732
|2006.03.07 02:54
|sell
|193
|2.00
|1.7466
|1.7534
|0.0000
|733
|2006.03.07 02:54
|delete
|188
|2.00
|1.7627
|1.7562
|0.0000
|734
|2006.03.07 02:54
|sell stop
|194
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|735
|2006.03.07 07:00
|sell
|194
|2.00
|1.7453
|1.7520
|0.0000
|736
|2006.03.07 07:00
|sell stop
|195
|2.00
|1.7440
|1.7508
|0.0000
|737
|2006.03.07 07:00
|modify
|193
|2.00
|1.7466
|1.7521
|0.0000
|738
|2006.03.07 09:00
|modify
|193
|2.00
|1.7466
|1.7518
|0.0000
|739
|2006.03.07 09:00
|modify
|194
|2.00
|1.7453
|1.7518
|0.0000
|740
|2006.03.07 09:45
|sell
|195
|2.00
|1.7440
|1.7508
|0.0000
|741
|2006.03.07 09:45
|modify
|193
|2.00
|1.7466
|1.7505
|0.0000
|742
|2006.03.07 09:45
|modify
|194
|2.00
|1.7453
|1.7505
|0.0000
|743
|2006.03.07 09:45
|modify
|195
|2.00
|1.7440
|1.7505
|0.0000
|744
|2006.03.08 06:00
|modify
|193
|2.00
|1.7466
|1.7503
|0.0000
|745
|2006.03.08 06:00
|modify
|194
|2.00
|1.7453
|1.7503
|0.0000
|746
|2006.03.08 06:00
|modify
|195
|2.00
|1.7440
|1.7503
|0.0000
|747
|2006.03.08 07:00
|modify
|193
|2.00
|1.7466
|1.7424
|0.0000
|748
|2006.03.08 07:00
|modify
|194
|2.00
|1.7453
|1.7424
|0.0000
|749
|2006.03.08 07:00
|modify
|195
|2.00
|1.7440
|1.7424
|0.0000
|750
|2006.03.08 08:00
|modify
|193
|2.00
|1.7466
|1.7398
|0.0000
|751
|2006.03.08 08:00
|modify
|194
|2.00
|1.7453
|1.7398
|0.0000
|752
|2006.03.08 08:00
|modify
|195
|2.00
|1.7440
|1.7398
|0.0000
|753
|2006.03.08 09:00
|modify
|193
|2.00
|1.7466
|1.7383
|0.0000
|754
|2006.03.08 09:00
|modify
|194
|2.00
|1.7453
|1.7383
|0.0000
|755
|2006.03.08 09:00
|modify
|195
|2.00
|1.7440
|1.7383
|0.0000
|756
|2006.03.08 09:20
|s/l
|193
|2.00
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|1660.17
|33417.05
|757
|2006.03.08 09:20
|s/l
|194
|2.00
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|1400.17
|34817.22
|758
|2006.03.08 09:20
|s/l
|195
|2.00
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|1140.17
|35957.39
|759
|2006.03.08 09:20
|buy stop
|196
|2.00
|1.7627
|1.7575
|0.0000
|760
|2006.03.08 09:20
|sell stop
|197
|2.00
|1.7328
|1.7381
|0.0000
|761
|2006.03.08 17:00
|delete
|196
|2.00
|1.7627
|1.7575
|0.0000
|762
|2006.03.08 17:00
|buy stop
|198
|2.00
|1.7610
|1.7555
|0.0000
|763
|2006.03.08 18:00
|delete
|198
|2.00
|1.7610
|1.7555
|0.0000
|764
|2006.03.08 18:00
|buy stop
|199
|2.00
|1.7584
|1.7527
|0.0000
|765
|2006.03.08 19:00
|delete
|199
|2.00
|1.7584
|1.7527
|0.0000
|766
|2006.03.08 19:00
|buy stop
|200
|2.00
|1.7579
|1.7519
|0.0000
|767
|2006.03.08 20:00
|delete
|200
|2.00
|1.7579
|1.7519
|0.0000
|768
|2006.03.08 20:00
|buy stop
|201
|2.00
|1.7563
|1.7503
|0.0000
|769
|2006.03.08 21:00
|delete
|201
|2.00
|1.7563
|1.7503
|0.0000
|770
|2006.03.08 21:00
|buy stop
|202
|2.00
|1.7562
|1.7502
|0.0000
|771
|2006.03.08 22:00
|delete
|202
|2.00
|1.7562
|1.7502
|0.0000
|772
|2006.03.08 22:00
|buy stop
|203
|2.00
|1.7550
|1.7490
|0.0000
|773
|2006.03.09 00:00
|delete
|203
|2.00
|1.7550
|1.7490
|0.0000
|774
|2006.03.09 00:00
|buy stop
|204
|2.00
|1.7533
|1.7475
|0.0000
|775
|2006.03.09 01:00
|delete
|204
|2.00
|1.7533
|1.7475
|0.0000
|776
|2006.03.09 01:00
|buy stop
|205
|2.00
|1.7517
|1.7457
|0.0000
|777
|2006.03.09 02:00
|delete
|205
|2.00
|1.7517
|1.7457
|0.0000
|778
|2006.03.09 02:00
|buy stop
|206
|2.00
|1.7512
|1.7452
|0.0000
|779
|2006.03.09 08:00
|delete
|206
|2.00
|1.7512
|1.7452
|0.0000
|780
|2006.03.09 08:00
|buy stop
|207
|2.00
|1.7504
|1.7449
|0.0000
|781
|2006.03.09 10:00
|delete
|207
|2.00
|1.7504
|1.7449
|0.0000
|782
|2006.03.09 10:00
|buy stop
|208
|2.00
|1.7494
|1.7439
|0.0000
|783
|2006.03.09 13:00
|delete
|208
|2.00
|1.7494
|1.7439
|0.0000
|784
|2006.03.09 13:00
|buy stop
|209
|2.00
|1.7481
|1.7426
|0.0000
|785
|2006.03.09 14:00
|delete
|209
|2.00
|1.7481
|1.7426
|0.0000
|786
|2006.03.09 14:00
|buy stop
|210
|2.00
|1.7467
|1.7412
|0.0000
|787
|2006.03.09 17:00
|delete
|210
|2.00
|1.7467
|1.7412
|0.0000
|788
|2006.03.09 17:00
|buy stop
|211
|2.00
|1.7452
|1.7395
|0.0000
|789
|2006.03.09 18:00
|delete
|211
|2.00
|1.7452
|1.7395
|0.0000
|790
|2006.03.09 18:00
|buy stop
|212
|2.00
|1.7424
|1.7367
|0.0000
|791
|2006.03.09 19:00
|delete
|212
|2.00
|1.7424
|1.7367
|0.0000
|792
|2006.03.09 19:00
|buy stop
|213
|2.00
|1.7420
|1.7360
|0.0000
|793
|2006.03.10 00:00
|delete
|197
|2.00
|1.7328
|1.7381
|0.0000
|794
|2006.03.10 00:00
|sell stop
|214
|2.00
|1.7334
|1.7392
|0.0000
|795
|2006.03.10 01:00
|delete
|214
|2.00
|1.7334
|1.7392
|0.0000
|796
|2006.03.10 01:00
|sell stop
|215
|2.00
|1.7342
|1.7399
|0.0000
|797
|2006.03.10 10:00
|delete
|215
|2.00
|1.7342
|1.7399
|0.0000
|798
|2006.03.10 10:00
|sell stop
|216
|2.00
|1.7344
|1.7387
|0.0000
|799
|2006.03.10 15:31
|sell
|216
|2.00
|1.7344
|1.7387
|0.0000
|800
|2006.03.10 15:31
|delete
|213
|2.00
|1.7420
|1.7360
|0.0000
|801
|2006.03.10 15:31
|sell stop
|217
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|802
|2006.03.10 15:33
|sell
|217
|2.00
|1.7335
|1.7378
|0.0000
|803
|2006.03.10 15:33
|sell stop
|218
|2.00
|1.7327
|1.7370
|0.0000
|804
|2006.03.10 15:33
|modify
|216
|2.00
|1.7344
|1.7378
|0.0000
|805
|2006.03.10 15:34
|sell
|218
|2.00
|1.7327
|1.7370
|0.0000
|806
|2006.03.10 15:34
|modify
|216
|2.00
|1.7344
|1.7370
|0.0000
|807
|2006.03.10 15:34
|modify
|217
|2.00
|1.7335
|1.7370
|0.0000
|808
|2006.03.13 13:00
|modify
|216
|2.00
|1.7344
|1.7316
|0.0000
|809
|2006.03.13 13:00
|modify
|217
|2.00
|1.7335
|1.7316
|0.0000
|810
|2006.03.13 13:00
|modify
|218
|2.00
|1.7327
|1.7316
|0.0000
|811
|2006.03.13 14:00
|modify
|216
|2.00
|1.7344
|1.7299
|0.0000
|812
|2006.03.13 14:00
|modify
|217
|2.00
|1.7335
|1.7299
|0.0000
|813
|2006.03.13 14:00
|modify
|218
|2.00
|1.7327
|1.7299
|0.0000
|814
|2006.03.13 17:27
|s/l
|216
|2.00
|1.7299
|1.7299
|0.0000
|900.17
|36857.57
|815
|2006.03.13 17:27
|s/l
|217
|2.00
|1.7299
|1.7299
|0.0000
|720.17
|37577.74
|816
|2006.03.13 17:27
|s/l
|218
|2.00
|1.7299
|1.7299
|0.0000
|560.17
|38137.91
|817
|2006.03.13 17:27
|buy stop
|219
|2.00
|1.7413
|1.7358
|0.0000
|818
|2006.03.13 17:27
|sell stop
|220
|2.00
|1.7231
|1.7286
|0.0000
|819
|2006.03.14 00:00
|delete
|219
|2.00
|1.7413
|1.7358
|0.0000
|820
|2006.03.14 00:00
|buy stop
|221
|2.00
|1.7398
|1.7338
|0.0000
|821
|2006.03.14 16:59
|buy
|221
|2.00
|1.7398
|1.7338
|0.0000
|822
|2006.03.14 16:59
|delete
|220
|2.00
|1.7231
|1.7286
|0.0000
|823
|2006.03.21 17:12
|close
|221
|2.00
|1.7458
|1.7338
|0.0000
|1172.88
|39310.79
|824
|2006.03.21 17:12
|buy stop
|222
|2.00
|1.7588
|1.7525
|0.0000
|825
|2006.03.21 17:13
|sell stop
|223
|2.00
|1.7462
|1.7525
|0.0000
|826
|2006.03.21 17:13
|sell
|223
|2.00
|1.7462
|1.7525
|0.0000
|827
|2006.03.21 17:13
|delete
|222
|2.00
|1.7588
|1.7525
|0.0000
|828
|2006.03.21 17:13
|sell stop
|224
|2.00
|1.7450
|1.7513
|0.0000
|829
|2006.03.21 18:59
|sell
|224
|2.00
|1.7450
|1.7513
|0.0000
|830
|2006.03.21 18:59
|sell stop
|225
|2.00
|1.7437
|1.7502
|0.0000
|831
|2006.03.21 18:59
|modify
|223
|2.00
|1.7462
|1.7515
|0.0000
|832
|2006.03.22 07:00
|modify
|223
|2.00
|1.7462
|1.7513
|0.0000
|833
|2006.03.22 08:00
|modify
|223
|2.00
|1.7462
|1.7510
|0.0000
|834
|2006.03.22 08:00
|modify
|224
|2.00
|1.7450
|1.7510
|0.0000
|835
|2006.03.22 09:00
|modify
|223
|2.00
|1.7462
|1.7508
|0.0000
|836
|2006.03.22 09:00
|modify
|224
|2.00
|1.7450
|1.7508
|0.0000
|837
|2006.03.22 09:50
|s/l
|223
|2.00
|1.7508
|1.7508
|0.0000
|-919.83
|38390.96
|838
|2006.03.22 09:50
|s/l
|224
|2.00
|1.7508
|1.7508
|0.0000
|-1159.83
|37231.14
|839
|2006.03.22 09:50
|buy stop
|226
|2.00
|1.7588
|1.7531
|0.0000
|840
|2006.03.22 09:50
|delete
|225
|2.00
|1.7437
|1.7502
|0.0000
|841
|2006.03.22 09:50
|sell stop
|227
|2.00
|1.7449
|1.7506
|0.0000
|842
|2006.03.22 19:00
|delete
|226
|2.00
|1.7588
|1.7531
|0.0000
|843
|2006.03.22 19:00
|buy stop
|228
|2.00
|1.7578
|1.7523
|0.0000
|844
|2006.03.22 21:00
|delete
|228
|2.00
|1.7578
|1.7523
|0.0000
|845
|2006.03.22 21:00
|buy stop
|229
|2.00
|1.7571
|1.7514
|0.0000
|846
|2006.03.23 02:59
|sell
|227
|2.00
|1.7449
|1.7506
|0.0000
|847
|2006.03.23 02:59
|delete
|229
|2.00
|1.7571
|1.7514
|0.0000
|848
|2006.03.23 02:59
|sell stop
|230
|2.00
|1.7438
|1.7493
|0.0000
|849
|2006.03.23 03:08
|sell
|230
|2.00
|1.7438
|1.7493
|0.0000
|850
|2006.03.23 03:08
|sell stop
|231
|2.00
|1.7427
|1.7482
|0.0000
|851
|2006.03.23 03:08
|modify
|227
|2.00
|1.7449
|1.7493
|0.0000
|852
|2006.03.23 06:00
|modify
|227
|2.00
|1.7449
|1.7491
|0.0000
|853
|2006.03.23 06:00
|modify
|230
|2.00
|1.7438
|1.7491
|0.0000
|854
|2006.03.23 08:00
|modify
|227
|2.00
|1.7449
|1.7488
|0.0000
|855
|2006.03.23 08:00
|modify
|230
|2.00
|1.7438
|1.7488
|0.0000
|856
|2006.03.23 09:00
|modify
|227
|2.00
|1.7449
|1.7486
|0.0000
|857
|2006.03.23 09:00
|modify
|230
|2.00
|1.7438
|1.7486
|0.0000
|858
|2006.03.23 10:01
|sell
|231
|2.00
|1.7427
|1.7482
|0.0000
|859
|2006.03.23 10:01
|modify
|227
|2.00
|1.7449
|1.7477
|0.0000
|860
|2006.03.23 10:01
|modify
|230
|2.00
|1.7438
|1.7477
|0.0000
|861
|2006.03.23 10:01
|modify
|231
|2.00
|1.7427
|1.7477
|0.0000
|862
|2006.03.23 12:00
|modify
|227
|2.00
|1.7449
|1.7474
|0.0000
|863
|2006.03.23 12:00
|modify
|230
|2.00
|1.7438
|1.7474
|0.0000
|864
|2006.03.23 12:00
|modify
|231
|2.00
|1.7427
|1.7474
|0.0000
|865
|2006.03.23 13:00
|modify
|227
|2.00
|1.7449
|1.7472
|0.0000
|866
|2006.03.23 13:00
|modify
|230
|2.00
|1.7438
|1.7472
|0.0000
|867
|2006.03.23 13:00
|modify
|231
|2.00
|1.7427
|1.7472
|0.0000
|868
|2006.03.24 14:00
|modify
|227
|2.00
|1.7449
|1.7371
|0.0000
|869
|2006.03.24 14:00
|modify
|230
|2.00
|1.7438
|1.7371
|0.0000
|870
|2006.03.24 14:00
|modify
|231
|2.00
|1.7427
|1.7371
|0.0000
|871
|2006.03.24 15:00
|modify
|227
|2.00
|1.7449
|1.7367
|0.0000
|872
|2006.03.24 15:00
|modify
|230
|2.00
|1.7438
|1.7367
|0.0000
|873
|2006.03.24 15:00
|modify
|231
|2.00
|1.7427
|1.7367
|0.0000
|874
|2006.03.24 16:00
|modify
|227
|2.00
|1.7449
|1.7365
|0.0000
|875
|2006.03.24 16:00
|modify
|230
|2.00
|1.7438
|1.7365
|0.0000
|876
|2006.03.24 16:00
|modify
|231
|2.00
|1.7427
|1.7365
|0.0000
|877
|2006.03.24 16:06
|s/l
|227
|2.00
|1.7365
|1.7365
|0.0000
|1680.17
|38911.31
|878
|2006.03.24 16:06
|s/l
|230
|2.00
|1.7365
|1.7365
|0.0000
|1460.17
|40371.48
|879
|2006.03.24 16:06
|s/l
|231
|2.00
|1.7365
|1.7365
|0.0000
|1240.17
|41611.66
|880
|2006.03.24 16:06
|buy stop
|232
|2.00
|1.7510
|1.7462
|0.0000
|881
|2006.03.24 16:06
|sell stop
|233
|2.00
|1.7309
|1.7357
|0.0000
|882
|2006.03.24 17:00
|delete
|232
|2.00
|1.7510
|1.7462
|0.0000
|883
|2006.03.24 17:00
|buy stop
|234
|2.00
|1.7504
|1.7454
|0.0000
|884
|2006.03.24 18:00
|delete
|234
|2.00
|1.7504
|1.7454
|0.0000
|885
|2006.03.24 18:00
|buy stop
|235
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|886
|2006.03.27 00:00
|delete
|235
|2.00
|1.7500
|1.7445
|0.0000
|887
|2006.03.27 00:00
|buy stop
|236
|2.00
|1.7499
|1.7444
|0.0000
|888
|2006.03.27 01:00
|delete
|236
|2.00
|1.7499
|1.7444
|0.0000
|889
|2006.03.27 01:00
|buy stop
|237
|2.00
|1.7492
|1.7437
|0.0000
|890
|2006.03.27 02:00
|delete
|237
|2.00
|1.7492
|1.7437
|0.0000
|891
|2006.03.27 02:00
|buy stop
|238
|2.00
|1.7489
|1.7432
|0.0000
|892
|2006.03.27 03:00
|delete
|238
|2.00
|1.7489
|1.7432
|0.0000
|893
|2006.03.27 03:00
|buy stop
|239
|2.00
|1.7479
|1.7422
|0.0000
|894
|2006.03.27 05:00
|delete
|239
|2.00
|1.7479
|1.7422
|0.0000
|895
|2006.03.27 05:00
|buy stop
|240
|2.00
|1.7475
|1.7413
|0.0000
|896
|2006.03.27 06:00
|delete
|240
|2.00
|1.7475
|1.7413
|0.0000
|897
|2006.03.27 06:00
|buy stop
|241
|2.00
|1.7479
|1.7419
|0.0000
|898
|2006.03.27 08:00
|delete
|241
|2.00
|1.7479
|1.7419
|0.0000
|899
|2006.03.27 08:00
|buy stop
|242
|2.00
|1.7488
|1.7428
|0.0000
|900
|2006.03.27 15:59
|buy
|242
|2.00
|1.7488
|1.7428
|0.0000
|901
|2006.03.27 15:59
|delete
|233
|2.00
|1.7309
|1.7357
|0.0000
|902
|2006.03.27 15:59
|buy stop
|243
|2.00
|1.7497
|1.7450
|0.0000
|903
|2006.03.28 11:05
|buy
|243
|2.00
|1.7497
|1.7450
|0.0000
|904
|2006.03.28 11:05
|buy stop
|244
|2.00
|1.7507
|1.7457
|0.0000
|905
|2006.03.28 11:05
|modify
|242
|2.00
|1.7488
|1.7447
|0.0000
|906
|2006.03.28 15:03
|buy
|244
|2.00
|1.7507
|1.7457
|0.0000
|907
|2006.03.28 15:03
|modify
|242
|2.00
|1.7488
|1.7454
|0.0000
|908
|2006.03.28 15:03
|modify
|243
|2.00
|1.7497
|1.7454
|0.0000
|909
|2006.03.28 17:18
|close
|244
|2.00
|1.7507
|1.7457
|0.0000
|0.00
|41611.66
|910
|2006.03.28 17:18
|close
|243
|2.00
|1.7507
|1.7454
|0.0000
|200.00
|41811.66
|911
|2006.03.28 17:18
|close
|242
|2.00
|1.7507
|1.7454
|0.0000
|376.13
|42187.78
|912
|2006.03.28 17:18
|buy stop
|245
|2.00
|1.7540
|1.7483
|0.0000
|913
|2006.03.28 17:18
|sell stop
|246
|2.00
|1.7314
|1.7372
|0.0000
|914
|2006.03.28 18:00
|delete
|246
|2.00
|1.7314
|1.7372
|0.0000
|915
|2006.03.28 18:00
|sell stop
|247
|2.00
|1.7315
|1.7375
|0.0000
|916
|2006.03.28 23:00
|delete
|247
|2.00
|1.7315
|1.7375
|0.0000
|917
|2006.03.28 23:00
|sell stop
|248
|2.00
|1.7336
|1.7406
|0.0000
|918
|2006.03.29 00:00
|delete
|248
|2.00
|1.7336
|1.7406
|0.0000
|919
|2006.03.29 00:00
|sell stop
|249
|2.00
|1.7373
|1.7440
|0.0000
|920
|2006.03.29 01:00
|delete
|249
|2.00
|1.7373
|1.7440
|0.0000
|921
|2006.03.29 01:00
|sell stop
|250
|2.00
|1.7396
|1.7464
|0.0000
|922
|2006.03.29 02:00
|delete
|250
|2.00
|1.7396
|1.7464
|0.0000
|923
|2006.03.29 02:00
|sell stop
|251
|2.00
|1.7413
|1.7478
|0.0000
|924
|2006.03.29 09:00
|delete
|251
|2.00
|1.7413
|1.7478
|0.0000
|925
|2006.03.29 09:00
|sell stop
|252
|2.00
|1.7418
|1.7473
|0.0000
|926
|2006.03.29 09:59
|sell
|252
|2.00
|1.7418
|1.7473
|0.0000
|927
|2006.03.29 09:59
|delete
|245
|2.00
|1.7540
|1.7483
|0.0000
|928
|2006.03.29 10:00
|sell stop
|253
|2.00
|1.7406
|1.7469
|0.0000
|929
|2006.03.29 10:01
|sell
|253
|2.00
|1.7406
|1.7469
|0.0000
|930
|2006.03.29 10:01
|modify
|252
|2.00
|1.7418
|1.7469
|0.0000
|931
|2006.03.29 10:01
|sell stop
|254
|2.00
|1.7393
|1.7456
|0.0000
|932
|2006.03.29 10:02
|sell
|254
|2.00
|1.7393
|1.7456
|0.0000
|933
|2006.03.29 10:02
|modify
|252
|2.00
|1.7418
|1.7456
|0.0000
|934
|2006.03.29 10:02
|modify
|253
|2.00
|1.7406
|1.7456
|0.0000
|935
|2006.03.29 12:00
|modify
|252
|2.00
|1.7418
|1.7453
|0.0000
|936
|2006.03.29 12:00
|modify
|253
|2.00
|1.7406
|1.7453
|0.0000
|937
|2006.03.29 12:00
|modify
|254
|2.00
|1.7393
|1.7453
|0.0000
|938
|2006.03.29 13:00
|modify
|252
|2.00
|1.7418
|1.7451
|0.0000
|939
|2006.03.29 13:00
|modify
|253
|2.00
|1.7406
|1.7451
|0.0000
|940
|2006.03.29 13:00
|modify
|254
|2.00
|1.7393
|1.7451
|0.0000
|941
|2006.03.30 03:59
|close
|254
|2.00
|1.7384
|1.7451
|0.0000
|180.52
|42368.30
|942
|2006.03.30 03:59
|close
|253
|2.00
|1.7384
|1.7451
|0.0000
|440.52
|42808.82
|943
|2006.03.30 03:59
|close
|252
|2.00
|1.7384
|1.7451
|0.0000
|680.52
|43489.34
|944
|2006.03.30 03:59
|buy stop
|255
|2.00
|1.7540
|1.7475
|0.0000
|945
|2006.03.30 03:59
|sell stop
|256
|2.00
|1.7315
|1.7380
|0.0000
|946
|2006.03.30 23:00
|delete
|255
|2.00
|1.7540
|1.7475
|0.0000
|947
|2006.03.30 23:00
|buy stop
|257
|2.00
|1.7531
|1.7456
|0.0000
|948
|2006.03.31 00:00
|delete
|257
|2.00
|1.7531
|1.7456
|0.0000
|949
|2006.03.31 00:00
|buy stop
|258
|2.00
|1.7512
|1.7437
|0.0000
|950
|2006.03.31 01:00
|delete
|258
|2.00
|1.7512
|1.7437
|0.0000
|951
|2006.03.31 01:00
|buy stop
|259
|2.00
|1.7511
|1.7436
|0.0000
|952
|2006.03.31 05:00
|delete
|259
|2.00
|1.7511
|1.7436
|0.0000
|953
|2006.03.31 05:00
|buy stop
|260
|2.00
|1.7486
|1.7414
|0.0000
|954
|2006.04.03 00:00
|delete
|256
|2.00
|1.7315
|1.7380
|0.0000
|955
|2006.04.03 00:00
|sell stop
|261
|2.00
|1.7332
|1.7400
|0.0000
|956
|2006.04.03 05:00
|delete
|261
|2.00
|1.7332
|1.7400
|0.0000
|957
|2006.04.03 05:00
|sell stop
|262
|2.00
|1.7336
|1.7406
|0.0000
|958
|2006.04.03 05:45
|sell
|262
|2.00
|1.7336
|1.7406
|0.0000
|959
|2006.04.03 05:45
|delete
|260
|2.00
|1.7486
|1.7414
|0.0000
|960
|2006.04.03 05:45
|sell stop
|263
|2.00
|1.7322
|1.7392
|0.0000
|961
|2006.04.03 06:03
|sell
|263
|2.00
|1.7322
|1.7392
|0.0000
|962
|2006.04.03 06:03
|sell stop
|264
|2.00
|1.7308
|1.7378
|0.0000
|963
|2006.04.03 06:03
|modify
|262
|2.00
|1.7336
|1.7392
|0.0000
|964
|2006.04.03 07:00
|modify
|262
|2.00
|1.7336
|1.7390
|0.0000
|965
|2006.04.03 07:00
|modify
|263
|2.00
|1.7322
|1.7390
|0.0000
|966
|2006.04.03 07:44
|sell
|264
|2.00
|1.7308
|1.7378
|0.0000
|967
|2006.04.03 07:44
|modify
|262
|2.00
|1.7336
|1.7375
|0.0000
|968
|2006.04.03 07:44
|modify
|263
|2.00
|1.7322
|1.7375
|0.0000
|969
|2006.04.03 07:44
|modify
|264
|2.00
|1.7308
|1.7375
|0.0000
|970
|2006.04.03 13:00
|modify
|262
|2.00
|1.7336
|1.7371
|0.0000
|971
|2006.04.03 13:00
|modify
|263
|2.00
|1.7322
|1.7371
|0.0000
|972
|2006.04.03 13:01
|modify
|264
|2.00
|1.7308
|1.7371
|0.0000
|973
|2006.04.03 14:00
|modify
|262
|2.00
|1.7336
|1.7368
|0.0000
|974
|2006.04.03 14:00
|modify
|263
|2.00
|1.7322
|1.7368
|0.0000
|975
|2006.04.03 14:00
|modify
|264
|2.00
|1.7308
|1.7368
|0.0000
|976
|2006.04.03 15:07
|close
|264
|2.00
|1.7302
|1.7368
|0.0000
|120.00
|43609.34
|977
|2006.04.03 15:07
|close
|263
|2.00
|1.7302
|1.7368
|0.0000
|400.00
|44009.34
|978
|2006.04.03 15:07
|close
|262
|2.00
|1.7302
|1.7368
|0.0000
|680.00
|44689.34
|979
|2006.04.03 15:07
|buy stop
|265
|2.00
|1.7486
|1.7426
|0.0000
|980
|2006.04.03 15:07
|sell stop
|266
|2.00
|1.7250
|1.7310
|0.0000
|981
|2006.04.04 05:00
|delete
|265
|2.00
|1.7486
|1.7426
|0.0000
|982
|2006.04.04 05:00
|buy stop
|267
|2.00
|1.7481
|1.7409
|0.0000
|983
|2006.04.04 08:00
|delete
|267
|2.00
|1.7481
|1.7409
|0.0000
|984
|2006.04.04 08:00
|buy stop
|268
|2.00
|1.7477
|1.7412
|0.0000
|985
|2006.04.04 10:00
|delete
|268
|2.00
|1.7477
|1.7412
|0.0000
|986
|2006.04.04 10:00
|buy stop
|269
|2.00
|1.7476
|1.7411
|0.0000
|987
|2006.04.04 11:00
|delete
|269
|2.00
|1.7476
|1.7411
|0.0000
|988
|2006.04.04 11:00
|buy stop
|270
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|989
|2006.04.04 11:01
|buy
|270
|2.00
|1.7463
|1.7393
|0.0000
|990
|2006.04.04 11:01
|delete
|266
|2.00
|1.7250
|1.7310
|0.0000
|991
|2006.04.04 11:01
|buy stop
|271
|2.00
|1.7477
|1.7407
|0.0000
|992
|2006.04.04 15:02
|buy
|271
|2.00
|1.7477
|1.7407
|0.0000
|993
|2006.04.04 15:02
|buy stop
|272
|2.00
|1.7489
|1.7432
|0.0000
|994
|2006.04.04 15:02
|modify
|270
|2.00
|1.7463
|1.7420
|0.0000
|995
|2006.04.04 15:02
|modify
|271
|2.00
|1.7477
|1.7420
|0.0000
|996
|2006.04.04 15:05
|buy
|272
|2.00
|1.7489
|1.7432
|0.0000
|997
|2006.04.04 15:05
|modify
|270
|2.00
|1.7463
|1.7432
|0.0000
|998
|2006.04.04 15:05
|modify
|271
|2.00
|1.7477
|1.7432
|0.0000
|999
|2006.04.05 07:00
|modify
|270
|2.00
|1.7463
|1.7435
|0.0000
|1000
|2006.04.05 07:00
|modify
|271
|2.00
|1.7477
|1.7435
|0.0000
|1001
|2006.04.05 07:00
|modify
|272
|2.00
|1.7489
|1.7435
|0.0000
|1002
|2006.04.05 11:00
|modify
|270
|2.00
|1.7463
|1.7465
|0.0000
|1003
|2006.04.05 11:00
|modify
|271
|2.00
|1.7477
|1.7465
|0.0000
|1004
|2006.04.05 11:00
|modify
|272
|2.00
|1.7489
|1.7465
|0.0000
|1005
|2006.04.05 12:00
|modify
|270
|2.00
|1.7463
|1.7510
|0.0000
|1006
|2006.04.05 12:00
|modify
|271
|2.00
|1.7477
|1.7510
|0.0000
|1007
|2006.04.05 12:00
|modify
|272
|2.00
|1.7489
|1.7510
|0.0000
|1008
|2006.04.05 12:28
|close
|272
|2.00
|1.7519
|1.7510
|0.0000
|596.13
|45285.46
|1009
|2006.04.05 12:28
|close
|271
|2.00
|1.7519
|1.7510
|0.0000
|836.13
|46121.59
|1010
|2006.04.05 12:28
|close
|270
|2.00
|1.7519
|1.7510
|0.0000
|1116.13
|47237.71
|1011
|2006.04.05 12:28
|buy stop
|273
|2.00
|1.7620
|1.7550
|0.0000
|1012
|2006.04.05 12:28
|sell stop
|274
|2.00
|1.7250
|1.7320
|0.0000
|1013
|2006.04.05 19:00
|delete
|274
|2.00
|1.7250
|1.7320
|0.0000
|1014
|2006.04.05 19:00
|sell stop
|275
|2.00
|1.7255
|1.7325
|0.0000
|1015
|2006.04.05 20:00
|delete
|275
|2.00
|1.7255
|1.7325
|0.0000
|1016
|2006.04.05 20:00
|sell stop
|276
|2.00
|1.7268
|1.7340
|0.0000
|1017
|2006.04.05 23:00
|delete
|276
|2.00
|1.7268
|1.7340
|0.0000
|1018
|2006.04.05 23:00
|sell stop
|277
|2.00
|1.7270
|1.7347
|0.0000
|1019
|2006.04.06 00:00
|delete
|277
|2.00
|1.7270
|1.7347
|0.0000
|1020
|2006.04.06 00:00
|sell stop
|278
|2.00
|1.7276
|1.7353
|0.0000
|1021
|2006.04.06 01:00
|delete
|278
|2.00
|1.7276
|1.7353
|0.0000
|1022
|2006.04.06 01:00
|sell stop
|279
|2.00
|1.7358
|1.7433
|0.0000
|1023
|2006.04.06 02:00
|delete
|279
|2.00
|1.7358
|1.7433
|0.0000
|1024
|2006.04.06 02:00
|sell stop
|280
|2.00
|1.7367
|1.7444
|0.0000
|1025
|2006.04.06 14:00
|delete
|280
|2.00
|1.7367
|1.7444
|0.0000
|1026
|2006.04.06 14:00
|sell stop
|281
|2.00
|1.7375
|1.7440
|0.0000
|1027
|2006.04.06 15:00
|delete
|281
|2.00
|1.7375
|1.7440
|0.0000
|1028
|2006.04.06 15:00
|sell stop
|282
|2.00
|1.7376
|1.7441
|0.0000
|1029
|2006.04.06 18:00
|delete
|282
|2.00
|1.7376
|1.7441
|0.0000
|1030
|2006.04.06 18:00
|sell stop
|283
|2.00
|1.7435
|1.7508
|0.0000
|1031
|2006.04.06 22:00
|delete
|283
|2.00
|1.7435
|1.7508
|0.0000
|1032
|2006.04.06 22:00
|sell stop
|284
|2.00
|1.7465
|1.7540
|0.0000
|1033
|2006.04.06 23:00
|delete
|284
|2.00
|1.7465
|1.7540
|0.0000
|1034
|2006.04.06 23:00
|sell stop
|285
|2.00
|1.7480
|1.7555
|0.0000
|1035
|2006.04.07 14:32
|sell
|285
|2.00
|1.7480
|1.7555
|0.0000
|1036
|2006.04.07 14:32
|delete
|273
|2.00
|1.7620
|1.7550
|0.0000
|1037
|2006.04.07 14:32
|sell stop
|286
|2.00
|1.7470
|1.7522
|0.0000
|1038
|2006.04.07 16:22
|sell
|286
|2.00
|1.7470
|1.7522
|0.0000
|1039
|2006.04.07 16:22
|sell stop
|287
|2.00
|1.7459
|1.7516
|0.0000
|1040
|2006.04.07 16:22
|modify
|285
|2.00
|1.7480
|1.7528
|0.0000
|1041
|2006.04.07 16:25
|sell
|287
|2.00
|1.7459
|1.7516
|0.0000
|1042
|2006.04.07 16:25
|modify
|285
|2.00
|1.7480
|1.7516
|0.0000
|1043
|2006.04.07 16:25
|modify
|286
|2.00
|1.7470
|1.7516
|0.0000
|1044
|2006.04.10 03:33
|close
|287
|2.00
|1.7452
|1.7516
|0.0000
|140.17
|47377.89
|1045
|2006.04.10 03:33
|close
|286
|2.00
|1.7452
|1.7516
|0.0000
|360.17
|47738.06
|1046
|2006.04.10 03:33
|close
|285
|2.00
|1.7452
|1.7516
|0.0000
|560.17
|48298.23
|1047
|2006.04.10 03:33
|buy stop
|288
|2.00
|1.7599
|1.7532
|0.0000
|1048
|2006.04.10 03:33
|sell stop
|289
|2.00
|1.7393
|1.7461
|0.0000
|1049
|2006.04.10 20:00
|delete
|288
|2.00
|1.7599
|1.7532
|0.0000
|1050
|2006.04.10 20:00
|buy stop
|290
|2.00
|1.7596
|1.7541
|0.0000
|1051
|2006.04.10 20:01
|sell
|289
|2.00
|1.7393
|1.7461
|0.0000
|1052
|2006.04.10 20:01
|delete
|290
|2.00
|1.7596
|1.7541
|0.0000
|1053
|2006.04.10 20:01
|sell stop
|291
|2.00
|1.7382
|1.7437
|0.0000
|1054
|2006.04.10 20:10
|sell
|291
|2.00
|1.7382
|1.7437
|0.0000
|1055
|2006.04.10 20:10
|sell stop
|292
|2.00
|1.7371
|1.7426
|0.0000
|1056
|2006.04.10 20:10
|modify
|289
|2.00
|1.7393
|1.7437
|0.0000
|1057
|2006.04.11 00:09
|s/l
|289
|2.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-879.83
|47418.41
|1058
|2006.04.11 00:09
|s/l
|291
|2.00
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-1099.83
|46318.58
|1059
|2006.04.11 00:09
|buy stop
|293
|2.00
|1.7539
|1.7479
|0.0000
|1060
|2006.04.11 00:09
|delete
|292
|2.00
|1.7371
|1.7426
|0.0000
|1061
|2006.04.11 00:09
|sell stop
|294
|2.00
|1.7377
|1.7437
|0.0000
|1062
|2006.04.11 01:00
|delete
|293
|2.00
|1.7539
|1.7479
|0.0000
|1063
|2006.04.11 01:00
|buy stop
|295
|2.00
|1.7536
|1.7476
|0.0000
|1064
|2006.04.11 23:00
|delete
|295
|2.00
|1.7536
|1.7476
|0.0000
|1065
|2006.04.11 23:00
|buy stop
|296
|2.00
|1.7521
|1.7458
|0.0000
|1066
|2006.04.12 00:00
|delete
|296
|2.00
|1.7521
|1.7458
|0.0000
|1067
|2006.04.12 00:00
|buy stop
|297
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1068
|2006.04.12 00:00
|buy
|297
|2.00
|1.7496
|1.7434
|0.0000
|1069
|2006.04.12 00:00
|delete
|294
|2.00
|1.7377
|1.7437
|0.0000
|1070
|2006.04.12 00:00
|buy stop
|298
|2.00
|1.7509
|1.7447
|0.0000
|1071
|2006.04.12 03:13
|buy
|298
|2.00
|1.7509
|1.7447
|0.0000
|1072
|2006.04.12 03:13
|buy stop
|299
|2.00
|1.7521
|1.7458
|0.0000
|1073
|2006.04.12 03:13
|modify
|297
|2.00
|1.7496
|1.7446
|0.0000
|1074
|2006.04.12 03:25
|buy
|299
|2.00
|1.7521
|1.7458
|0.0000
|1075
|2006.04.12 03:25
|modify
|297
|2.00
|1.7496
|1.7458
|0.0000
|1076
|2006.04.12 03:25
|modify
|298
|2.00
|1.7509
|1.7458
|0.0000
|1077
|2006.04.12 07:00
|modify
|297
|2.00
|1.7496
|1.7464
|0.0000
|1078
|2006.04.12 07:00
|modify
|298
|2.00
|1.7509
|1.7464
|0.0000
|1079
|2006.04.12 07:00
|modify
|299
|2.00
|1.7521
|1.7464
|0.0000
|1080
|2006.04.12 08:00
|modify
|297
|2.00
|1.7496
|1.7469
|0.0000
|1081
|2006.04.12 08:00
|modify
|298
|2.00
|1.7509
|1.7469
|0.0000
|1082
|2006.04.12 08:00
|modify
|299
|2.00
|1.7521
|1.7469
|0.0000
|1083
|2006.04.12 09:00
|modify
|297
|2.00
|1.7496
|1.7471
|0.0000
|1084
|2006.04.12 09:00
|modify
|298
|2.00
|1.7509
|1.7471
|0.0000
|1085
|2006.04.12 09:00
|modify
|299
|2.00
|1.7521
|1.7471
|0.0000
|1086
|2006.04.12 11:18
|close
|299
|2.00
|1.7521
|1.7471
|0.0000
|0.00
|46318.58
|1087
|2006.04.12 11:18
|close
|298
|2.00
|1.7521
|1.7471
|0.0000
|240.00
|46558.58
|1088
|2006.04.12 11:18
|close
|297
|2.00
|1.7521
|1.7471
|0.0000
|500.00
|47058.58
|1089
|2006.04.12 11:18
|buy stop
|300
|2.00
|1.7550
|1.7495
|0.0000
|1090
|2006.04.12 11:18
|sell stop
|301
|2.00
|1.7377
|1.7432
|0.0000
|1091
|2006.04.12 11:46
|buy
|300
|2.00
|1.7550
|1.7495
|0.0000
|1092
|2006.04.12 11:46
|delete
|301
|2.00
|1.7377
|1.7432
|0.0000
|1093
|2006.04.12 11:46
|buy stop
|302
|2.00
|1.7561
|1.7506
|0.0000
|1094
|2006.04.12 11:49
|buy
|302
|2.00
|1.7561
|1.7506
|0.0000
|1095
|2006.04.12 11:49
|buy stop
|303
|2.00
|1.7572
|1.7517
|0.0000
|1096
|2006.04.12 11:49
|modify
|300
|2.00
|1.7550
|1.7506
|0.0000
|1097
|2006.04.12 12:36
|buy
|303
|2.00
|1.7572
|1.7517
|0.0000
|1098
|2006.04.12 12:36
|modify
|300
|2.00
|1.7550
|1.7515
|0.0000
|1099
|2006.04.12 12:36
|modify
|302
|2.00
|1.7561
|1.7515
|0.0000
|1100
|2006.04.12 13:00
|modify
|300
|2.00
|1.7550
|1.7517
|0.0000
|1101
|2006.04.12 13:00
|modify
|302
|2.00
|1.7561
|1.7517
|0.0000
|1102
|2006.04.12 15:00
|modify
|300
|2.00
|1.7550
|1.7520
|0.0000
|1103
|2006.04.12 15:00
|modify
|302
|2.00
|1.7561
|1.7520
|0.0000
|1104
|2006.04.12 15:00
|modify
|303
|2.00
|1.7572
|1.7520
|0.0000
|1105
|2006.04.12 15:05
|s/l
|300
|2.00
|1.7520
|1.7520
|0.0000
|-600.00
|46458.58
|1106
|2006.04.12 15:05
|s/l
|302
|2.00
|1.7520
|1.7520
|0.0000
|-820.00
|45638.58
|1107
|2006.04.12 15:05
|s/l
|303
|2.00
|1.7520
|1.7520
|0.0000
|-1040.00
|44598.58
|1108
|2006.04.12 15:05
|buy stop
|304
|2.00
|1.7575
|1.7522
|0.0000
|1109
|2006.04.12 15:05
|sell stop
|305
|2.00
|1.7377
|1.7430
|0.0000
|1110
|2006.04.13 04:00
|delete
|305
|2.00
|1.7377
|1.7430
|0.0000
|1111
|2006.04.13 04:00
|sell stop
|306
|2.00
|1.7385
|1.7455
|0.0000
|1112
|2006.04.13 05:00
|delete
|306
|2.00
|1.7385
|1.7455
|0.0000
|1113
|2006.04.13 05:00
|sell stop
|307
|2.00
|1.7394
|1.7466
|0.0000
|1114
|2006.04.13 19:00
|delete
|307
|2.00
|1.7394
|1.7466
|0.0000
|1115
|2006.04.13 19:00
|sell stop
|308
|2.00
|1.7413
|1.7473
|0.0000
|1116
|2006.04.13 21:00
|delete
|308
|2.00
|1.7413
|1.7473
|0.0000
|1117
|2006.04.13 21:00
|sell stop
|309
|2.00
|1.7419
|1.7479
|0.0000
|1118
|2006.04.13 22:00
|delete
|309
|2.00
|1.7419
|1.7479
|0.0000
|1119
|2006.04.13 22:00
|sell stop
|310
|2.00
|1.7422
|1.7482
|0.0000
|1120
|2006.04.13 23:00
|delete
|310
|2.00
|1.7422
|1.7482
|0.0000
|1121
|2006.04.13 23:00
|sell stop
|311
|2.00
|1.7438
|1.7498
|0.0000
|1122
|2006.04.14 00:00
|delete
|311
|2.00
|1.7438
|1.7498
|0.0000
|1123
|2006.04.14 00:00
|sell stop
|312
|2.00
|1.7442
|1.7499
|0.0000
|1124
|2006.04.14 02:00
|delete
|312
|2.00
|1.7442
|1.7499
|0.0000
|1125
|2006.04.14 02:00
|sell stop
|313
|2.00
|1.7456
|1.7511
|0.0000
|1126
|2006.04.14 04:00
|delete
|313
|2.00
|1.7456
|1.7511
|0.0000
|1127
|2006.04.14 04:00
|sell stop
|314
|2.00
|1.7461
|1.7516
|0.0000
|1128
|2006.04.14 20:00
|delete
|304
|2.00
|1.7575
|1.7522
|0.0000
|1129
|2006.04.14 20:00
|buy stop
|315
|2.00
|1.7564
|1.7536
|0.0000
|1130
|2006.04.14 21:00
|delete
|315
|2.00
|1.7564
|1.7536
|0.0000
|1131
|2006.04.14 21:00
|buy stop
|316
|2.00
|1.7562
|1.7534
|0.0000
|1132
|2006.04.14 23:00
|delete
|314
|2.00
|1.7461
|1.7516
|0.0000
|1133
|2006.04.14 23:00
|sell stop
|317
|2.00
|1.7481
|1.7506
|0.0000
|1134
|2006.04.17 00:00
|delete
|317
|2.00
|1.7481
|1.7506
|0.0000
|1135
|2006.04.17 00:00
|sell stop
|318
|2.00
|1.7482
|1.7507
|0.0000
|1136
|2006.04.17 01:18
|buy
|316
|2.00
|1.7562
|1.7534
|0.0000
|1137
|2006.04.17 01:18
|delete
|318
|2.00
|1.7482
|1.7507
|0.0000
|1138
|2006.04.17 01:18
|buy stop
|319
|2.00
|1.7568
|1.7541
|0.0000
|1139
|2006.04.17 03:14
|buy
|319
|2.00
|1.7568
|1.7541
|0.0000
|1140
|2006.04.17 03:14
|buy stop
|320
|2.00
|1.7574
|1.7544
|0.0000
|1141
|2006.04.17 03:14
|modify
|316
|2.00
|1.7562
|1.7538
|0.0000
|1142
|2006.04.17 03:14
|buy
|320
|2.00
|1.7574
|1.7544
|0.0000
|1143
|2006.04.17 03:14
|modify
|316
|2.00
|1.7562
|1.7544
|0.0000
|1144
|2006.04.17 03:14
|modify
|319
|2.00
|1.7568
|1.7544
|0.0000
|1145
|2006.04.17 06:06
|close
|320
|2.00
|1.7579
|1.7544
|0.0000
|100.00
|44698.58
|1146
|2006.04.17 06:06
|close
|319
|2.00
|1.7579
|1.7544
|0.0000
|220.00
|44918.58
|1147
|2006.04.17 06:06
|close
|316
|2.00
|1.7579
|1.7544
|0.0000
|340.00
|45258.58
|1148
|2006.04.17 06:06
|buy stop
|321
|2.00
|1.7605
|1.7568
|0.0000
|1149
|2006.04.17 06:06
|sell stop
|322
|2.00
|1.7482
|1.7519
|0.0000
|1150
|2006.04.17 13:11
|buy
|321
|2.00
|1.7605
|1.7568
|0.0000
|1151
|2006.04.17 13:11
|delete
|322
|2.00
|1.7482
|1.7519
|0.0000
|1152
|2006.04.17 13:11
|buy stop
|323
|2.00
|1.7614
|1.7572
|0.0000
|1153
|2006.04.17 14:38
|buy
|323
|2.00
|1.7614
|1.7572
|0.0000
|1154
|2006.04.17 14:38
|buy stop
|324
|2.00
|1.7623
|1.7580
|0.0000
|1155
|2006.04.17 14:38
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7572
|0.0000
|1156
|2006.04.17 14:40
|buy
|324
|2.00
|1.7623
|1.7580
|0.0000
|1157
|2006.04.17 14:40
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7580
|0.0000
|1158
|2006.04.17 14:40
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7580
|0.0000
|1159
|2006.04.18 09:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7584
|0.0000
|1160
|2006.04.18 09:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7584
|0.0000
|1161
|2006.04.18 09:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7584
|0.0000
|1162
|2006.04.18 10:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7593
|0.0000
|1163
|2006.04.18 10:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7593
|0.0000
|1164
|2006.04.18 10:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7593
|0.0000
|1165
|2006.04.18 11:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7652
|0.0000
|1166
|2006.04.18 11:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7652
|0.0000
|1167
|2006.04.18 11:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7652
|0.0000
|1168
|2006.04.18 12:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7668
|0.0000
|1169
|2006.04.18 12:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7668
|0.0000
|1170
|2006.04.18 12:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7668
|0.0000
|1171
|2006.04.18 13:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7678
|0.0000
|1172
|2006.04.18 13:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7678
|0.0000
|1173
|2006.04.18 13:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7678
|0.0000
|1174
|2006.04.19 09:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7707
|0.0000
|1175
|2006.04.19 09:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7707
|0.0000
|1176
|2006.04.19 09:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7707
|0.0000
|1177
|2006.04.19 10:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7711
|0.0000
|1178
|2006.04.19 10:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7711
|0.0000
|1179
|2006.04.19 10:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7711
|0.0000
|1180
|2006.04.19 11:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7715
|0.0000
|1181
|2006.04.19 11:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7715
|0.0000
|1182
|2006.04.19 11:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7715
|0.0000
|1183
|2006.04.19 12:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7750
|0.0000
|1184
|2006.04.19 12:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7750
|0.0000
|1185
|2006.04.19 12:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7750
|0.0000
|1186
|2006.04.19 15:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7759
|0.0000
|1187
|2006.04.19 15:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7759
|0.0000
|1188
|2006.04.19 15:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7759
|0.0000
|1189
|2006.04.19 16:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7766
|0.0000
|1190
|2006.04.19 16:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7766
|0.0000
|1191
|2006.04.19 16:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7766
|0.0000
|1192
|2006.04.19 17:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7773
|0.0000
|1193
|2006.04.19 17:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7773
|0.0000
|1194
|2006.04.19 17:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7773
|0.0000
|1195
|2006.04.19 18:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7791
|0.0000
|1196
|2006.04.19 18:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7791
|0.0000
|1197
|2006.04.19 18:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7791
|0.0000
|1198
|2006.04.19 19:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7795
|0.0000
|1199
|2006.04.19 19:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7795
|0.0000
|1200
|2006.04.19 19:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7795
|0.0000
|1201
|2006.04.20 06:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7816
|0.0000
|1202
|2006.04.20 06:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7816
|0.0000
|1203
|2006.04.20 06:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7816
|0.0000
|1204
|2006.04.20 07:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7817
|0.0000
|1205
|2006.04.20 07:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7817
|0.0000
|1206
|2006.04.20 07:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7817
|0.0000
|1207
|2006.04.20 12:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7820
|0.0000
|1208
|2006.04.20 12:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7820
|0.0000
|1209
|2006.04.20 12:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7820
|0.0000
|1210
|2006.04.20 13:00
|modify
|321
|2.00
|1.7605
|1.7822
|0.0000
|1211
|2006.04.20 13:00
|modify
|323
|2.00
|1.7614
|1.7822
|0.0000
|1212
|2006.04.20 13:00
|modify
|324
|2.00
|1.7623
|1.7822
|0.0000
|1213
|2006.04.20 13:41
|s/l
|321
|2.00
|1.7822
|1.7822
|0.0000
|4320.63
|49579.21
|1214
|2006.04.20 13:41
|s/l
|323
|2.00
|1.7822
|1.7822
|0.0000
|4140.63
|53719.83
|1215
|2006.04.20 13:41
|s/l
|324
|2.00
|1.7822
|1.7822
|0.0000
|3960.63
|57680.46
|1216
|2006.04.20 13:41
|buy stop
|325
|2.00
|1.7937
|1.7874
|0.0000
|1217
|2006.04.20 13:41
|sell stop
|326
|2.00
|1.7678
|1.7741
|0.0000
|1218
|2006.04.20 20:00
|delete
|326
|2.00
|1.7678
|1.7741
|0.0000
|1219
|2006.04.20 20:00
|sell stop
|327
|2.00
|1.7707
|1.7775
|0.0000
|1220
|2006.04.20 21:00
|delete
|327
|2.00
|1.7707
|1.7775
|0.0000
|1221
|2006.04.20 21:00
|sell stop
|328
|2.00
|1.7711
|1.7781
|0.0000
|1222
|2006.04.20 22:00
|delete
|328
|2.00
|1.7711
|1.7781
|0.0000
|1223
|2006.04.20 22:00
|sell stop
|329
|2.00
|1.7715
|1.7785
|0.0000
|1224
|2006.04.20 23:00
|delete
|329
|2.00
|1.7715
|1.7785
|0.0000
|1225
|2006.04.20 23:00
|sell stop
|330
|2.00
|1.7750
|1.7820
|0.0000
|1226
|2006.04.21 02:00
|delete
|330
|2.00
|1.7750
|1.7820
|0.0000
|1227
|2006.04.21 02:00
|sell stop
|331
|2.00
|1.7756
|1.7823
|0.0000
|1228
|2006.04.21 02:51
|sell
|331
|2.00
|1.7756
|1.7823
|0.0000
|1229
|2006.04.21 02:51
|delete
|325
|2.00
|1.7937
|1.7874
|0.0000
|1230
|2006.04.21 02:51
|sell stop
|332
|2.00
|1.7743
|1.7811
|0.0000
|1231
|2006.04.21 11:08
|s/l
|331
|2.00
|1.7823
|1.7823
|0.0000
|-1340.00
|56340.46
|1232
|2006.04.21 11:08
|buy stop
|333
|2.00
|1.7937
|1.7882
|0.0000
|1233
|2006.04.21 11:08
|delete
|332
|2.00
|1.7743
|1.7811
|0.0000
|1234
|2006.04.21 11:08
|sell stop
|334
|2.00
|1.7751
|1.7806
|0.0000
|1235
|2006.04.24 05:00
|delete
|333
|2.00
|1.7937
|1.7882
|0.0000
|1236
|2006.04.24 05:00
|buy stop
|335
|2.00
|1.7932
|1.7857
|0.0000
|1237
|2006.04.24 08:00
|delete
|335
|2.00
|1.7932
|1.7857
|0.0000
|1238
|2006.04.24 08:00
|buy stop
|336
|2.00
|1.7927
|1.7862
|0.0000
|1239
|2006.04.24 09:00
|delete
|336
|2.00
|1.7927
|1.7862
|0.0000
|1240
|2006.04.24 09:00
|buy stop
|337
|2.00
|1.7924
|1.7859
|0.0000
|1241
|2006.04.24 10:00
|delete
|337
|2.00
|1.7924
|1.7859
|0.0000
|1242
|2006.04.24 10:00
|buy stop
|338
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1243
|2006.04.24 10:41
|buy
|338
|2.00
|1.7911
|1.7846
|0.0000
|1244
|2006.04.24 10:41
|delete
|334
|2.00
|1.7751
|1.7806
|0.0000
|1245
|2006.04.24 10:41
|buy stop
|339
|2.00
|1.7924
|1.7859
|0.0000
|1246
|2006.04.24 10:44
|buy
|339
|2.00
|1.7924
|1.7859
|0.0000
|1247
|2006.04.24 10:44
|buy stop
|340
|2.00
|1.7937
|1.7872
|0.0000
|1248
|2006.04.24 10:44
|modify
|338
|2.00
|1.7911
|1.7859
|0.0000
|1249
|2006.04.24 11:31
|buy
|340
|2.00
|1.7937
|1.7872
|0.0000
|1250
|2006.04.24 11:31
|modify
|338
|2.00
|1.7911
|1.7870
|0.0000
|1251
|2006.04.24 11:31
|modify
|339
|2.00
|1.7924
|1.7870
|0.0000
|1252
|2006.04.24 14:00
|modify
|338
|2.00
|1.7911
|1.7872
|0.0000
|1253
|2006.04.24 14:00
|modify
|339
|2.00
|1.7924
|1.7872
|0.0000
|1254
|2006.04.24 15:11
|s/l
|338
|2.00
|1.7872
|1.7872
|0.0000
|-780.00
|55560.46
|1255
|2006.04.24 15:11
|s/l
|339
|2.00
|1.7872
|1.7872
|0.0000
|-1040.00
|54520.46
|1256
|2006.04.24 15:11
|s/l
|340
|2.00
|1.7872
|1.7872
|0.0000
|-1300.00
|53220.46
|1257
|2006.04.24 15:11
|buy stop
|341
|2.00
|1.7935
|1.7870
|0.0000
|1258
|2006.04.24 15:11
|sell stop
|342
|2.00
|1.7751
|1.7816
|0.0000
|1259
|2006.04.25 10:00
|delete
|342
|2.00
|1.7751
|1.7816
|0.0000
|1260
|2006.04.25 10:00
|sell stop
|343
|2.00
|1.7758
|1.7821
|0.0000
|1261
|2006.04.25 16:37
|buy
|341
|2.00
|1.7935
|1.7870
|0.0000
|1262
|2006.04.25 16:37
|delete
|343
|2.00
|1.7758
|1.7821
|0.0000
|1263
|2006.04.25 16:37
|buy stop
|344
|2.00
|1.7947
|1.7887
|0.0000
|1264
|2006.04.25 16:37
|buy
|344
|2.00
|1.7947
|1.7887
|0.0000
|1265
|2006.04.25 16:37
|buy stop
|345
|2.00
|1.7959
|1.7899
|0.0000
|1266
|2006.04.25 16:37
|modify
|341
|2.00
|1.7935
|1.7887
|0.0000
|1267
|2006.04.25 17:01
|s/l
|341
|2.00
|1.7887
|1.7887
|0.0000
|-960.00
|52260.46
|1268
|2006.04.25 17:01
|s/l
|344
|2.00
|1.7887
|1.7887
|0.0000
|-1200.00
|51060.46
|1269
|2006.04.25 17:01
|delete
|345
|2.00
|1.7959
|1.7899
|0.0000
|1270
|2006.04.25 17:01
|buy stop
|346
|2.00
|1.7946
|1.7881
|0.0000
|1271
|2006.04.25 17:01
|sell stop
|347
|2.00
|1.7772
|1.7837
|0.0000
|1272
|2006.04.25 18:00
|delete
|347
|2.00
|1.7772
|1.7837
|0.0000
|1273
|2006.04.25 18:00
|sell stop
|348
|2.00
|1.7776
|1.7846
|0.0000
|1274
|2006.04.25 22:00
|delete
|348
|2.00
|1.7776
|1.7846
|0.0000
|1275
|2006.04.25 22:00
|sell stop
|349
|2.00
|1.7777
|1.7852
|0.0000
|1276
|2006.04.25 23:00
|delete
|349
|2.00
|1.7777
|1.7852
|0.0000
|1277
|2006.04.25 23:00
|sell stop
|350
|2.00
|1.7784
|1.7859
|0.0000
|1278
|2006.04.26 01:00
|delete
|350
|2.00
|1.7784
|1.7859
|0.0000
|1279
|2006.04.26 01:00
|sell stop
|351
|2.00
|1.7787
|1.7862
|0.0000
|1280
|2006.04.26 04:00
|delete
|351
|2.00
|1.7787
|1.7862
|0.0000
|1281
|2006.04.26 04:00
|sell stop
|352
|2.00
|1.7792
|1.7867
|0.0000
|1282
|2006.04.27 01:00
|delete
|352
|2.00
|1.7792
|1.7867
|0.0000
|1283
|2006.04.27 01:00
|sell stop
|353
|2.00
|1.7800
|1.7880
|0.0000
|1284
|2006.04.27 17:16
|buy
|346
|2.00
|1.7946
|1.7881
|0.0000
|1285
|2006.04.27 17:16
|delete
|353
|2.00
|1.7800
|1.7880
|0.0000
|1286
|2006.04.27 17:16
|buy stop
|354
|2.00
|1.7957
|1.7902
|0.0000
|1287
|2006.04.27 17:17
|buy
|354
|2.00
|1.7957
|1.7902
|0.0000
|1288
|2006.04.27 17:17
|buy stop
|355
|2.00
|1.7968
|1.7913
|0.0000
|1289
|2006.04.27 17:17
|modify
|346
|2.00
|1.7946
|1.7902
|0.0000
|1290
|2006.04.27 17:29
|buy
|355
|2.00
|1.7968
|1.7913
|0.0000
|1291
|2006.04.27 17:29
|modify
|346
|2.00
|1.7946
|1.7913
|0.0000
|1292
|2006.04.27 17:29
|modify
|354
|2.00
|1.7957
|1.7913
|0.0000
|1293
|2006.04.27 18:54
|close
|355
|2.00
|1.7984
|1.7913
|0.0000
|320.00
|51380.46
|1294
|2006.04.27 18:54
|close
|354
|2.00
|1.7984
|1.7913
|0.0000
|540.00
|51920.46
|1295
|2006.04.27 18:54
|close
|346
|2.00
|1.7984
|1.7913
|0.0000
|760.00
|52680.46
|1296
|2006.04.27 18:54
|buy stop
|356
|2.00
|1.8047
|1.7970
|0.0000
|1297
|2006.04.27 18:54
|sell stop
|357
|2.00
|1.7800
|1.7877
|0.0000
|1298
|2006.04.28 11:13
|buy
|356
|2.00
|1.8047
|1.7970
|0.0000
|1299
|2006.04.28 11:13
|delete
|357
|2.00
|1.7800
|1.7877
|0.0000
|1300
|2006.04.28 11:13
|buy stop
|358
|2.00
|1.8063
|1.7983
|0.0000
|1301
|2006.04.28 11:37
|buy
|358
|2.00
|1.8063
|1.7983
|0.0000
|1302
|2006.04.28 11:37
|buy stop
|359
|2.00
|1.8079
|1.7999
|0.0000
|1303
|2006.04.28 11:37
|modify
|356
|2.00
|1.8047
|1.7983
|0.0000
|1304
|2006.04.28 12:00
|modify
|356
|2.00
|1.8047
|1.7986
|0.0000
|1305
|2006.04.28 12:00
|modify
|358
|2.00
|1.8063
|1.7986
|0.0000
|1306
|2006.04.28 12:32
|buy
|359
|2.00
|1.8079
|1.7999
|0.0000
|1307
|2006.04.28 12:32
|modify
|356
|2.00
|1.8047
|1.8002
|0.0000
|1308
|2006.04.28 12:32
|modify
|358
|2.00
|1.8063
|1.8002
|0.0000
|1309
|2006.04.28 12:32
|modify
|359
|2.00
|1.8079
|1.8002
|0.0000
|1310
|2006.04.28 13:19
|close
|359
|2.00
|1.8073
|1.8002
|0.0000
|-120.00
|52560.46
|1311
|2006.04.28 13:19
|close
|358
|2.00
|1.8073
|1.8002
|0.0000
|200.00
|52760.46
|1312
|2006.04.28 13:19
|close
|356
|2.00
|1.8073
|1.8002
|0.0000
|520.00
|53280.46
|1313
|2006.04.28 13:19
|buy stop
|360
|2.00
|1.8099
|1.8019
|0.0000
|1314
|2006.04.28 13:19
|sell stop
|361
|2.00
|1.7800
|1.7880
|0.0000
|1315
|2006.04.28 15:34
|buy
|360
|2.00
|1.8099
|1.8019
|0.0000
|1316
|2006.04.28 15:34
|delete
|361
|2.00
|1.7800
|1.7880
|0.0000
|1317
|2006.04.28 15:34
|buy stop
|362
|2.00
|1.8111
|1.8054
|0.0000
|1318
|2006.04.28 16:48
|buy
|362
|2.00
|1.8111
|1.8054
|0.0000
|1319
|2006.04.28 16:48
|buy stop
|363
|2.00
|1.8122
|1.8065
|0.0000
|1320
|2006.04.28 16:48
|modify
|360
|2.00
|1.8099
|1.8054
|0.0000
|1321
|2006.04.28 16:49
|buy
|363
|2.00
|1.8122
|1.8065
|0.0000
|1322
|2006.04.28 16:49
|modify
|360
|2.00
|1.8099
|1.8065
|0.0000
|1323
|2006.04.28 16:49
|modify
|362
|2.00
|1.8111
|1.8065
|0.0000
|1324
|2006.05.01 12:00
|modify
|360
|2.00
|1.8099
|1.8076
|0.0000
|1325
|2006.05.01 12:00
|modify
|362
|2.00
|1.8111
|1.8076
|0.0000
|1326
|2006.05.01 12:00
|modify
|363
|2.00
|1.8122
|1.8076
|0.0000
|1327
|2006.05.01 13:00
|modify
|360
|2.00
|1.8099
|1.8100
|0.0000
|1328
|2006.05.01 13:00
|modify
|362
|2.00
|1.8111
|1.8100
|0.0000
|1329
|2006.05.01 13:00
|modify
|363
|2.00
|1.8122
|1.8100
|0.0000
|1330
|2006.05.01 14:00
|modify
|360
|2.00
|1.8099
|1.8169
|0.0000
|1331
|2006.05.01 14:00
|modify
|362
|2.00
|1.8111
|1.8169
|0.0000
|1332
|2006.05.01 14:00
|modify
|363
|2.00
|1.8122
|1.8169
|0.0000
|1333
|2006.05.01 15:00
|modify
|360
|2.00
|1.8099
|1.8198
|0.0000
|1334
|2006.05.01 15:00
|modify
|362
|2.00
|1.8111
|1.8198
|0.0000
|1335
|2006.05.01 15:00
|modify
|363
|2.00
|1.8122
|1.8198
|0.0000
|1336
|2006.05.01 17:00
|modify
|360
|2.00
|1.8099
|1.8210
|0.0000
|1337
|2006.05.01 17:00
|modify
|362
|2.00
|1.8111
|1.8210
|0.0000
|1338
|2006.05.01 17:00
|modify
|363
|2.00
|1.8122
|1.8210
|0.0000
|1339
|2006.05.01 18:00
|modify
|360
|2.00
|1.8099
|1.8215
|0.0000
|1340
|2006.05.01 18:00
|modify
|362
|2.00
|1.8111
|1.8215
|0.0000
|1341
|2006.05.01 18:00
|modify
|363
|2.00
|1.8122
|1.8215
|0.0000
|1342
|2006.05.01 19:00
|modify
|360
|2.00
|1.8099
|1.8230
|0.0000
|1343
|2006.05.01 19:00
|modify
|362
|2.00
|1.8111
|1.8230
|0.0000
|1344
|2006.05.01 19:00
|modify
|363
|2.00
|1.8122
|1.8230
|0.0000
|1345
|2006.05.01 22:42
|s/l
|360
|2.00
|1.8230
|1.8230
|0.0000
|2616.13
|55896.59
|1346
|2006.05.01 22:42
|s/l
|362
|2.00
|1.8230
|1.8230
|0.0000
|2376.13
|58272.71
|1347
|2006.05.01 22:42
|s/l
|363
|2.00
|1.8230
|1.8230
|0.0000
|2156.13
|60428.84
|1348
|2006.05.01 22:42
|buy stop
|364
|2.00
|1.8417
|1.8342
|0.0000
|1349
|2006.05.01 22:42
|sell stop
|365
|2.00
|1.7828
|1.7903
|0.0000
|1350
|2006.05.01 23:00
|delete
|365
|2.00
|1.7828
|1.7903
|0.0000
|1351
|2006.05.01 23:00
|sell stop
|366
|2.00
|1.7857
|1.7939
|0.0000
|1352
|2006.05.02 00:00
|delete
|366
|2.00
|1.7857
|1.7939
|0.0000
|1353
|2006.05.02 00:00
|sell stop
|367
|2.00
|1.7861
|1.7946
|0.0000
|1354
|2006.05.02 01:00
|delete
|367
|2.00
|1.7861
|1.7946
|0.0000
|1355
|2006.05.02 01:00
|sell stop
|368
|2.00
|1.7984
|1.8072
|0.0000
|1356
|2006.05.02 02:00
|delete
|368
|2.00
|1.7984
|1.8072
|0.0000
|1357
|2006.05.02 02:00
|sell stop
|369
|2.00
|1.8001
|1.8089
|0.0000
|1358
|2006.05.02 13:00
|delete
|369
|2.00
|1.8001
|1.8089
|0.0000
|1359
|2006.05.02 13:00
|sell stop
|370
|2.00
|1.8002
|1.8095
|0.0000
|1360
|2006.05.02 14:00
|delete
|370
|2.00
|1.8002
|1.8095
|0.0000
|1361
|2006.05.02 14:00
|sell stop
|371
|2.00
|1.8005
|1.8095
|0.0000
|1362
|2006.05.02 17:00
|delete
|371
|2.00
|1.8005
|1.8095
|0.0000
|1363
|2006.05.02 17:00
|sell stop
|372
|2.00
|1.8013
|1.8110
|0.0000
|1364
|2006.05.02 18:00
|delete
|372
|2.00
|1.8013
|1.8110
|0.0000
|1365
|2006.05.02 18:00
|sell stop
|373
|2.00
|1.8029
|1.8129
|0.0000
|1366
|2006.05.02 18:44
|buy
|364
|2.00
|1.8417
|1.8342
|0.0000
|1367
|2006.05.02 18:44
|delete
|373
|2.00
|1.8029
|1.8129
|0.0000
|1368
|2006.05.02 18:44
|buy stop
|374
|2.00
|1.8437
|1.8337
|0.0000
|1369
|2006.05.03 05:33
|buy
|374
|2.00
|1.8437
|1.8337
|0.0000
|1370
|2006.05.03 05:33
|buy stop
|375
|2.00
|1.8457
|1.8357
|0.0000
|1371
|2006.05.03 07:00
|modify
|364
|2.00
|1.8417
|1.8345
|0.0000
|1372
|2006.05.03 07:00
|modify
|374
|2.00
|1.8437
|1.8345
|0.0000
|1373
|2006.05.03 08:00
|modify
|364
|2.00
|1.8417
|1.8352
|0.0000
|1374
|2006.05.03 08:00
|modify
|374
|2.00
|1.8437
|1.8352
|0.0000
|1375
|2006.05.03 09:00
|modify
|364
|2.00
|1.8417
|1.8354
|0.0000
|1376
|2006.05.03 09:00
|modify
|374
|2.00
|1.8437
|1.8354
|0.0000
|1377
|2006.05.03 09:33
|buy
|375
|2.00
|1.8457
|1.8357
|0.0000
|1378
|2006.05.03 09:33
|modify
|364
|2.00
|1.8417
|1.8374
|0.0000
|1379
|2006.05.03 09:33
|modify
|374
|2.00
|1.8437
|1.8374
|0.0000
|1380
|2006.05.03 09:33
|modify
|375
|2.00
|1.8457
|1.8374
|0.0000
|1381
|2006.05.03 10:05
|close
|375
|2.00
|1.8449
|1.8374
|0.0000
|-160.00
|60268.84
|1382
|2006.05.03 10:05
|close
|374
|2.00
|1.8449
|1.8374
|0.0000
|240.00
|60508.84
|1383
|2006.05.03 10:05
|close
|364
|2.00
|1.8449
|1.8374
|0.0000
|636.13
|61144.96
|1384
|2006.05.03 10:05
|buy stop
|376
|2.00
|1.8481
|1.8396
|0.0000
|1385
|2006.05.03 10:05
|sell stop
|377
|2.00
|1.8204
|1.8289
|0.0000
|1386
|2006.05.04 06:00
|delete
|377
|2.00
|1.8204
|1.8289
|0.0000
|1387
|2006.05.04 06:00
|sell stop
|378
|2.00
|1.8206
|1.8289
|0.0000
|1388
|2006.05.04 17:00
|delete
|378
|2.00
|1.8206
|1.8289
|0.0000
|1389
|2006.05.04 17:00
|sell stop
|379
|2.00
|1.8209
|1.8286
|0.0000
|1390
|2006.05.04 17:21
|buy
|376
|2.00
|1.8481
|1.8396
|0.0000
|1391
|2006.05.04 17:21
|delete
|379
|2.00
|1.8209
|1.8286
|0.0000
|1392
|2006.05.04 17:21
|buy stop
|380
|2.00
|1.8497
|1.8420
|0.0000
|1393
|2006.05.04 17:46
|buy
|380
|2.00
|1.8497
|1.8420
|0.0000
|1394
|2006.05.04 17:46
|buy stop
|381
|2.00
|1.8512
|1.8435
|0.0000
|1395
|2006.05.04 17:46
|modify
|376
|2.00
|1.8481
|1.8420
|0.0000
|1396
|2006.05.04 21:09
|buy
|381
|2.00
|1.8512
|1.8435
|0.0000
|1397
|2006.05.04 21:09
|modify
|376
|2.00
|1.8481
|1.8425
|0.0000
|1398
|2006.05.04 21:09
|modify
|380
|2.00
|1.8497
|1.8425
|0.0000
|1399
|2006.05.05 00:00
|close
|381
|2.00
|1.8510
|1.8435
|0.0000
|-43.87
|61101.09
|1400
|2006.05.05 00:00
|close
|380
|2.00
|1.8510
|1.8425
|0.0000
|256.13
|61357.21
|1401
|2006.05.05 00:00
|close
|376
|2.00
|1.8510
|1.8425
|0.0000
|576.13
|61933.34
|1402
|2006.05.05 00:00
|buy stop
|382
|2.00
|1.8551
|1.8459
|0.0000
|1403
|2006.05.05 00:00
|sell stop
|383
|2.00
|1.8334
|1.8427
|0.0000
|1404
|2006.05.05 01:24
|buy
|382
|2.00
|1.8551
|1.8459
|0.0000
|1405
|2006.05.05 01:24
|delete
|383
|2.00
|1.8334
|1.8427
|0.0000
|1406
|2006.05.05 01:24
|buy stop
|384
|2.00
|1.8569
|1.8477
|0.0000
|1407
|2006.05.05 15:31
|buy
|384
|2.00
|1.8569
|1.8477
|0.0000
|1408
|2006.05.05 15:31
|buy stop
|385
|2.00
|1.8583
|1.8515
|0.0000
|1409
|2006.05.05 15:31
|modify
|382
|2.00
|1.8551
|1.8502
|0.0000
|1410
|2006.05.05 15:31
|modify
|384
|2.00
|1.8569
|1.8502
|0.0000
|1411
|2006.05.05 15:31
|buy
|385
|2.00
|1.8583
|1.8515
|0.0000
|1412
|2006.05.05 15:31
|modify
|382
|2.00
|1.8551
|1.8516
|0.0000
|1413
|2006.05.05 15:31
|modify
|384
|2.00
|1.8569
|1.8516
|0.0000
|1414
|2006.05.05 15:31
|modify
|385
|2.00
|1.8583
|1.8516
|0.0000
|1415
|2006.05.05 17:42
|close
|385
|2.00
|1.8585
|1.8516
|0.0000
|40.00
|61973.34
|1416
|2006.05.05 17:42
|close
|384
|2.00
|1.8585
|1.8516
|0.0000
|320.00
|62293.34
|1417
|2006.05.05 17:42
|close
|382
|2.00
|1.8585
|1.8516
|0.0000
|680.00
|62973.34
|1418
|2006.05.05 17:42
|buy stop
|386
|2.00
|1.8626
|1.8544
|0.0000
|1419
|2006.05.05 17:42
|sell stop
|387
|2.00
|1.8334
|1.8417
|0.0000
|1420
|2006.05.08 00:18
|buy
|386
|2.00
|1.8626
|1.8544
|0.0000
|1421
|2006.05.08 00:18
|delete
|387
|2.00
|1.8334
|1.8417
|0.0000
|1422
|2006.05.08 00:18
|buy stop
|388
|2.00
|1.8641
|1.8566
|0.0000
|1423
|2006.05.08 00:29
|buy
|388
|2.00
|1.8641
|1.8566
|0.0000
|1424
|2006.05.08 00:29
|buy stop
|389
|2.00
|1.8656
|1.8581
|0.0000
|1425
|2006.05.08 00:29
|modify
|386
|2.00
|1.8626
|1.8566
|0.0000
|1426
|2006.05.08 00:40
|buy
|389
|2.00
|1.8656
|1.8581
|0.0000
|1427
|2006.05.08 00:40
|modify
|386
|2.00
|1.8626
|1.8581
|0.0000
|1428
|2006.05.08 00:40
|modify
|388
|2.00
|1.8641
|1.8581
|0.0000
|1429
|2006.05.08 12:04
|close
|389
|2.00
|1.8655
|1.8581
|0.0000
|-20.00
|62953.34
|1430
|2006.05.08 12:04
|close
|388
|2.00
|1.8655
|1.8581
|0.0000
|280.00
|63233.34
|1431
|2006.05.08 12:04
|close
|386
|2.00
|1.8655
|1.8581
|0.0000
|580.00
|63813.34
|1432
|2006.05.08 12:04
|buy stop
|390
|2.00
|1.8690
|1.8613
|0.0000
|1433
|2006.05.08 12:04
|sell stop
|391
|2.00
|1.8334
|1.8412
|0.0000
|1434
|2006.05.08 17:00
|delete
|391
|2.00
|1.8334
|1.8412
|0.0000
|1435
|2006.05.08 17:00
|sell stop
|392
|2.00
|1.8344
|1.8419
|0.0000
|1436
|2006.05.08 18:00
|delete
|392
|2.00
|1.8344
|1.8419
|0.0000
|1437
|2006.05.08 18:00
|sell stop
|393
|2.00
|1.8352
|1.8432
|0.0000
|1438
|2006.05.08 19:00
|delete
|393
|2.00
|1.8352
|1.8432
|0.0000
|1439
|2006.05.08 19:00
|sell stop
|394
|2.00
|1.8364
|1.8444
|0.0000
|1440
|2006.05.08 20:00
|delete
|394
|2.00
|1.8364
|1.8444
|0.0000
|1441
|2006.05.08 20:00
|sell stop
|395
|2.00
|1.8381
|1.8464
|0.0000
|1442
|2006.05.08 21:00
|delete
|395
|2.00
|1.8381
|1.8464
|0.0000
|1443
|2006.05.08 21:00
|sell stop
|396
|2.00
|1.8400
|1.8480
|0.0000
|1444
|2006.05.08 23:00
|delete
|396
|2.00
|1.8400
|1.8480
|0.0000
|1445
|2006.05.08 23:00
|sell stop
|397
|2.00
|1.8415
|1.8492
|0.0000
|1446
|2006.05.09 00:00
|delete
|397
|2.00
|1.8415
|1.8492
|0.0000
|1447
|2006.05.09 00:00
|sell stop
|398
|2.00
|1.8440
|1.8517
|0.0000
|1448
|2006.05.09 01:00
|delete
|398
|2.00
|1.8440
|1.8517
|0.0000
|1449
|2006.05.09 01:00
|sell stop
|399
|2.00
|1.8461
|1.8536
|0.0000
|1450
|2006.05.09 03:00
|delete
|399
|2.00
|1.8461
|1.8536
|0.0000
|1451
|2006.05.09 03:00
|sell stop
|400
|2.00
|1.8474
|1.8549
|0.0000
|1452
|2006.05.09 04:00
|delete
|400
|2.00
|1.8474
|1.8549
|0.0000
|1453
|2006.05.09 04:00
|sell stop
|401
|2.00
|1.8475
|1.8550
|0.0000
|1454
|2006.05.09 17:36
|buy
|390
|2.00
|1.8690
|1.8613
|0.0000
|1455
|2006.05.09 17:36
|delete
|401
|2.00
|1.8475
|1.8550
|0.0000
|1456
|2006.05.09 17:36
|buy stop
|402
|2.00
|1.8703
|1.8640
|0.0000
|1457
|2006.05.10 09:52
|buy
|402
|2.00
|1.8703
|1.8640
|0.0000
|1458
|2006.05.10 09:52
|buy stop
|403
|2.00
|1.8717
|1.8650
|0.0000
|1459
|2006.05.10 09:52
|modify
|390
|2.00
|1.8690
|1.8636
|0.0000
|1460
|2006.05.10 09:54
|buy
|403
|2.00
|1.8717
|1.8650
|0.0000
|1461
|2006.05.10 09:54
|modify
|390
|2.00
|1.8690
|1.8649
|0.0000
|1462
|2006.05.10 09:54
|modify
|402
|2.00
|1.8703
|1.8649
|0.0000
|1463
|2006.05.10 11:22
|s/l
|390
|2.00
|1.8649
|1.8649
|0.0000
|-823.87
|62989.47
|1464
|2006.05.10 11:22
|s/l
|402
|2.00
|1.8649
|1.8649
|0.0000
|-1080.00
|61909.47
|1465
|2006.05.10 11:22
|s/l
|403
|2.00
|1.8650
|1.8650
|0.0000
|-1340.00
|60569.47
|1466
|2006.05.10 11:22
|buy stop
|404
|2.00
|1.8732
|1.8660
|0.0000
|1467
|2006.05.10 11:22
|sell stop
|405
|2.00
|1.8514
|1.8587
|0.0000
|1468
|2006.05.11 16:53
|buy
|404
|2.00
|1.8732
|1.8660
|0.0000
|1469
|2006.05.11 16:53
|delete
|405
|2.00
|1.8514
|1.8587
|0.0000
|1470
|2006.05.11 16:53
|buy stop
|406
|2.00
|1.8754
|1.8644
|0.0000
|1471
|2006.05.11 17:12
|buy
|406
|2.00
|1.8754
|1.8644
|0.0000
|1472
|2006.05.11 17:12
|buy stop
|407
|2.00
|1.8777
|1.8662
|0.0000
|1473
|2006.05.11 17:34
|buy
|407
|2.00
|1.8777
|1.8662
|0.0000
|1474
|2006.05.11 17:34
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8662
|0.0000
|1475
|2006.05.11 17:34
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8662
|0.0000
|1476
|2006.05.12 01:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8665
|0.0000
|1477
|2006.05.12 01:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8665
|0.0000
|1478
|2006.05.12 01:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8665
|0.0000
|1479
|2006.05.12 03:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8667
|0.0000
|1480
|2006.05.12 03:01
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8667
|0.0000
|1481
|2006.05.12 03:01
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8667
|0.0000
|1482
|2006.05.12 07:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8672
|0.0000
|1483
|2006.05.12 07:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8672
|0.0000
|1484
|2006.05.12 07:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8672
|0.0000
|1485
|2006.05.12 08:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8677
|0.0000
|1486
|2006.05.12 08:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8677
|0.0000
|1487
|2006.05.12 08:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8677
|0.0000
|1488
|2006.05.12 09:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8680
|0.0000
|1489
|2006.05.12 09:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8680
|0.0000
|1490
|2006.05.12 09:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8680
|0.0000
|1491
|2006.05.12 10:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8682
|0.0000
|1492
|2006.05.12 10:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8682
|0.0000
|1493
|2006.05.12 10:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8682
|0.0000
|1494
|2006.05.12 12:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8685
|0.0000
|1495
|2006.05.12 12:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8685
|0.0000
|1496
|2006.05.12 12:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8685
|0.0000
|1497
|2006.05.12 13:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8708
|0.0000
|1498
|2006.05.12 13:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8708
|0.0000
|1499
|2006.05.12 13:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8708
|0.0000
|1500
|2006.05.12 14:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8778
|0.0000
|1501
|2006.05.12 14:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8778
|0.0000
|1502
|2006.05.12 14:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8778
|0.0000
|1503
|2006.05.12 15:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8812
|0.0000
|1504
|2006.05.12 15:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8812
|0.0000
|1505
|2006.05.12 15:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8812
|0.0000
|1506
|2006.05.12 16:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8816
|0.0000
|1507
|2006.05.12 16:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8816
|0.0000
|1508
|2006.05.12 16:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8816
|0.0000
|1509
|2006.05.12 21:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8820
|0.0000
|1510
|2006.05.12 21:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8820
|0.0000
|1511
|2006.05.12 21:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8820
|0.0000
|1512
|2006.05.15 02:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8827
|0.0000
|1513
|2006.05.15 02:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8827
|0.0000
|1514
|2006.05.15 02:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8827
|0.0000
|1515
|2006.05.15 03:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8832
|0.0000
|1516
|2006.05.15 03:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8832
|0.0000
|1517
|2006.05.15 03:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8832
|0.0000
|1518
|2006.05.15 04:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8844
|0.0000
|1519
|2006.05.15 04:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8844
|0.0000
|1520
|2006.05.15 04:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8844
|0.0000
|1521
|2006.05.15 05:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8845
|0.0000
|1522
|2006.05.15 05:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8845
|0.0000
|1523
|2006.05.15 05:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8845
|0.0000
|1524
|2006.05.15 07:00
|modify
|404
|2.00
|1.8732
|1.8873
|0.0000
|1525
|2006.05.15 07:00
|modify
|406
|2.00
|1.8754
|1.8873
|0.0000
|1526
|2006.05.15 07:00
|modify
|407
|2.00
|1.8777
|1.8873
|0.0000
|1527
|2006.05.15 11:07
|s/l
|404
|2.00
|1.8873
|1.8873
|0.0000
|2812.25
|63381.72
|1528
|2006.05.15 11:07
|s/l
|406
|2.00
|1.8873
|1.8873
|0.0000
|2372.25
|65753.97
|1529
|2006.05.15 11:07
|s/l
|407
|2.00
|1.8873
|1.8873
|0.0000
|1912.25
|67666.22
|1530
|2006.05.15 11:07
|buy stop
|408
|2.00
|1.8999
|1.8894
|0.0000
|1531
|2006.05.15 11:07
|sell stop
|409
|2.00
|1.8530
|1.8635
|0.0000
|1532
|2006.05.15 12:00
|delete
|409
|2.00
|1.8530
|1.8635
|0.0000
|1533
|2006.05.15 12:00
|sell stop
|410
|2.00
|1.8534
|1.8634
|0.0000
|1534
|2006.05.15 13:00
|delete
|410
|2.00
|1.8534
|1.8634
|0.0000
|1535
|2006.05.15 13:00
|sell stop
|411
|2.00
|1.8536
|1.8631
|0.0000
|1536
|2006.05.15 18:00
|delete
|411
|2.00
|1.8536
|1.8631
|0.0000
|1537
|2006.05.15 18:00
|sell stop
|412
|2.00
|1.8541
|1.8641
|0.0000
|1538
|2006.05.15 19:00
|delete
|412
|2.00
|1.8541
|1.8641
|0.0000
|1539
|2006.05.15 19:00
|sell stop
|413
|2.00
|1.8593
|1.8693
|0.0000
|1540
|2006.05.15 20:00
|delete
|413
|2.00
|1.8593
|1.8693
|0.0000
|1541
|2006.05.15 20:00
|sell stop
|414
|2.00
|1.8618
|1.8726
|0.0000
|1542
|2006.05.15 22:00
|delete
|414
|2.00
|1.8618
|1.8726
|0.0000
|1543
|2006.05.15 22:00
|sell stop
|415
|2.00
|1.8630
|1.8738
|0.0000
|1544
|2006.05.15 23:00
|delete
|415
|2.00
|1.8630
|1.8738
|0.0000
|1545
|2006.05.15 23:00
|sell stop
|416
|2.00
|1.8679
|1.8787
|0.0000
|1546
|2006.05.16 00:00
|delete
|416
|2.00
|1.8679
|1.8787
|0.0000
|1547
|2006.05.16 00:00
|sell stop
|417
|2.00
|1.8708
|1.8813
|0.0000
|1548
|2006.05.16 01:00
|delete
|417
|2.00
|1.8708
|1.8813
|0.0000
|1549
|2006.05.16 01:00
|sell stop
|418
|2.00
|1.8757
|1.8860
|0.0000
|1550
|2006.05.16 12:00
|delete
|418
|2.00
|1.8757
|1.8860
|0.0000
|1551
|2006.05.16 12:00
|sell stop
|419
|2.00
|1.8746
|1.8854
|0.0000
|1552
|2006.05.17 10:00
|delete
|408
|2.00
|1.8999
|1.8894
|0.0000
|1553
|2006.05.17 10:00
|buy stop
|420
|2.00
|1.8998
|1.8928
|0.0000
|1554
|2006.05.17 11:50
|buy
|420
|2.00
|1.8998
|1.8928
|0.0000
|1555
|2006.05.17 11:50
|delete
|419
|2.00
|1.8746
|1.8854
|0.0000
|1556
|2006.05.17 11:50
|buy stop
|421
|2.00
|1.9012
|1.8942
|0.0000
|1557
|2006.05.17 15:31
|s/l
|420
|2.00
|1.8928
|1.8928
|0.0000
|-1400.00
|66266.22
|1558
|2006.05.17 15:31
|delete
|421
|2.00
|1.9012
|1.8942
|0.0000
|1559
|2006.05.17 15:31
|buy stop
|422
|2.00
|1.9006
|1.8933
|0.0000
|1560
|2006.05.17 15:31
|sell stop
|423
|2.00
|1.8746
|1.8819
|0.0000
|1561
|2006.05.17 15:43
|buy
|422
|2.00
|1.9006
|1.8933
|0.0000
|1562
|2006.05.17 15:43
|delete
|423
|2.00
|1.8746
|1.8819
|0.0000
|1563
|2006.05.17 15:43
|buy stop
|424
|2.00
|1.9021
|1.8949
|0.0000
|1564
|2006.05.17 15:43
|buy
|424
|2.00
|1.9021
|1.8949
|0.0000
|1565
|2006.05.17 15:43
|buy stop
|425
|2.00
|1.9035
|1.8963
|0.0000
|1566
|2006.05.17 15:43
|modify
|422
|2.00
|1.9006
|1.8949
|0.0000
|1567
|2006.05.17 16:13
|s/l
|422
|2.00
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|-1140.00
|65126.22
|1568
|2006.05.17 16:13
|s/l
|424
|2.00
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|-1440.00
|63686.22
|1569
|2006.05.17 16:13
|delete
|425
|2.00
|1.9035
|1.8963
|0.0000
|1570
|2006.05.17 16:13
|buy stop
|426
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|1571
|2006.05.17 16:13
|sell stop
|427
|2.00
|1.8746
|1.8824
|0.0000
|1572
|2006.05.18 19:00
|delete
|427
|2.00
|1.8746
|1.8824
|0.0000
|1573
|2006.05.18 19:00
|sell stop
|428
|2.00
|1.8775
|1.8870
|0.0000
|1574
|2006.05.19 11:11
|sell
|428
|2.00
|1.8775
|1.8870
|0.0000
|1575
|2006.05.19 11:11
|delete
|426
|2.00
|1.9030
|1.8953
|0.0000
|1576
|2006.05.19 11:11
|sell stop
|429
|2.00
|1.8754
|1.8857
|0.0000
|1577
|2006.05.19 11:19
|sell
|429
|2.00
|1.8754
|1.8857
|0.0000
|1578
|2006.05.19 11:19
|sell stop
|430
|2.00
|1.8733
|1.8836
|0.0000
|1579
|2006.05.19 11:19
|modify
|428
|2.00
|1.8775
|1.8857
|0.0000
|1580
|2006.05.19 12:46
|sell
|430
|2.00
|1.8733
|1.8836
|0.0000
|1581
|2006.05.19 12:46
|modify
|428
|2.00
|1.8775
|1.8838
|0.0000
|1582
|2006.05.19 12:46
|modify
|429
|2.00
|1.8754
|1.8838
|0.0000
|1583
|2006.05.19 13:00
|modify
|428
|2.00
|1.8775
|1.8836
|0.0000
|1584
|2006.05.19 13:00
|modify
|429
|2.00
|1.8754
|1.8836
|0.0000
|1585
|2006.05.19 13:12
|close
|430
|2.00
|1.8742
|1.8836
|0.0000
|-180.00
|63506.22
|1586
|2006.05.19 13:12
|close
|429
|2.00
|1.8742
|1.8836
|0.0000
|240.00
|63746.22
|1587
|2006.05.19 13:12
|close
|428
|2.00
|1.8742
|1.8836
|0.0000
|660.00
|64406.22
|1588
|2006.05.19 13:12
|buy stop
|431
|2.00
|1.9030
|1.8928
|0.0000
|1589
|2006.05.19 13:12
|sell stop
|432
|2.00
|1.8711
|1.8814
|0.0000
|1590
|2006.05.19 14:00
|delete
|432
|2.00
|1.8711
|1.8814
|0.0000
|1591
|2006.05.19 14:00
|sell stop
|433
|2.00
|1.8704
|1.8807
|0.0000
|1592
|2006.05.19 17:35
|sell
|433
|2.00
|1.8704
|1.8807
|0.0000
|1593
|2006.05.19 17:35
|delete
|431
|2.00
|1.9030
|1.8928
|0.0000
|1594
|2006.05.19 17:35
|sell stop
|434
|2.00
|1.8684
|1.8787
|0.0000
|1595
|2006.05.22 06:10
|sell
|434
|2.00
|1.8684
|1.8787
|0.0000
|1596
|2006.05.22 06:10
|sell stop
|435
|2.00
|1.8664
|1.8767
|0.0000
|1597
|2006.05.22 06:10
|modify
|433
|2.00
|1.8704
|1.8787
|0.0000
|1598
|2006.05.22 07:00
|modify
|433
|2.00
|1.8704
|1.8784
|0.0000
|1599
|2006.05.22 07:00
|modify
|434
|2.00
|1.8684
|1.8784
|0.0000
|1600
|2006.05.22 08:00
|modify
|433
|2.00
|1.8704
|1.8779
|0.0000
|1601
|2006.05.22 08:00
|modify
|434
|2.00
|1.8684
|1.8779
|0.0000
|1602
|2006.05.22 09:43
|sell
|435
|2.00
|1.8664
|1.8767
|0.0000
|1603
|2006.05.22 09:43
|modify
|433
|2.00
|1.8704
|1.8759
|0.0000
|1604
|2006.05.22 09:43
|modify
|434
|2.00
|1.8684
|1.8759
|0.0000
|1605
|2006.05.22 09:43
|modify
|435
|2.00
|1.8664
|1.8759
|0.0000
|1606
|2006.05.22 10:13
|close
|435
|2.00
|1.8671
|1.8759
|0.0000
|-140.00
|64266.22
|1607
|2006.05.22 10:13
|close
|434
|2.00
|1.8671
|1.8759
|0.0000
|260.00
|64526.22
|1608
|2006.05.22 10:13
|close
|433
|2.00
|1.8671
|1.8759
|0.0000
|660.17
|65186.39
|1609
|2006.05.22 10:13
|buy stop
|436
|2.00
|1.8963
|1.8868
|0.0000
|1610
|2006.05.22 10:13
|sell stop
|437
|2.00
|1.8634
|1.8729
|0.0000
|1611
|2006.05.23 08:00
|delete
|436
|2.00
|1.8963
|1.8868
|0.0000
|1612
|2006.05.23 08:00
|buy stop
|438
|2.00
|1.8957
|1.8877
|0.0000
|1613
|2006.05.23 11:00
|delete
|438
|2.00
|1.8957
|1.8877
|0.0000
|1614
|2006.05.23 11:00
|buy stop
|439
|2.00
|1.8934
|1.8844
|0.0000
|1615
|2006.05.23 12:00
|delete
|439
|2.00
|1.8934
|1.8844
|0.0000
|1616
|2006.05.23 12:00
|buy stop
|440
|2.00
|1.8928
|1.8841
|0.0000
|1617
|2006.05.23 14:00
|delete
|440
|2.00
|1.8928
|1.8841
|0.0000
|1618
|2006.05.23 14:00
|buy stop
|441
|2.00
|1.8922
|1.8834
|0.0000
|1619
|2006.05.23 15:00
|delete
|441
|2.00
|1.8922
|1.8834
|0.0000
|1620
|2006.05.23 15:00
|buy stop
|442
|2.00
|1.8918
|1.8838
|0.0000
|1621
|2006.05.23 16:00
|delete
|442
|2.00
|1.8918
|1.8838
|0.0000
|1622
|2006.05.23 16:00
|buy stop
|443
|2.00
|1.8915
|1.8832
|0.0000
|1623
|2006.05.23 17:00
|delete
|443
|2.00
|1.8915
|1.8832
|0.0000
|1624
|2006.05.23 17:00
|buy stop
|444
|2.00
|1.8888
|1.8806
|0.0000
|1625
|2006.05.24 17:00
|delete
|437
|2.00
|1.8634
|1.8729
|0.0000
|1626
|2006.05.24 17:00
|sell stop
|445
|2.00
|1.8644
|1.8751
|0.0000
|1627
|2006.05.24 18:00
|delete
|445
|2.00
|1.8644
|1.8751
|0.0000
|1628
|2006.05.24 18:00
|sell stop
|446
|2.00
|1.8651
|1.8771
|0.0000
|1629
|2006.05.25 05:00
|delete
|444
|2.00
|1.8888
|1.8806
|0.0000
|1630
|2006.05.25 05:00
|buy stop
|447
|2.00
|1.8886
|1.8768
|0.0000
|1631
|2006.05.25 18:00
|delete
|447
|2.00
|1.8886
|1.8768
|0.0000
|1632
|2006.05.25 18:00
|buy stop
|448
|2.00
|1.8869
|1.8787
|0.0000
|1633
|2006.05.26 05:00
|delete
|448
|2.00
|1.8869
|1.8787
|0.0000
|1634
|2006.05.26 05:00
|buy stop
|449
|2.00
|1.8862
|1.8772
|0.0000
|1635
|2006.05.26 16:21
|sell
|446
|2.00
|1.8651
|1.8771
|0.0000
|1636
|2006.05.26 16:21
|delete
|449
|2.00
|1.8862
|1.8772
|0.0000
|1637
|2006.05.26 16:21
|sell stop
|450
|2.00
|1.8635
|1.8718
|0.0000
|1638
|2006.05.26 16:23
|sell
|450
|2.00
|1.8635
|1.8718
|0.0000
|1639
|2006.05.26 16:23
|sell stop
|451
|2.00
|1.8619
|1.8702
|0.0000
|1640
|2006.05.26 16:23
|modify
|446
|2.00
|1.8651
|1.8718
|0.0000
|1641
|2006.05.26 16:30
|sell
|451
|2.00
|1.8619
|1.8702
|0.0000
|1642
|2006.05.26 16:30
|modify
|446
|2.00
|1.8651
|1.8702
|0.0000
|1643
|2006.05.26 16:30
|modify
|450
|2.00
|1.8635
|1.8702
|0.0000
|1644
|2006.05.29 02:36
|close
|451
|2.00
|1.8606
|1.8702
|0.0000
|260.17
|65446.56
|1645
|2006.05.29 02:36
|close
|450
|2.00
|1.8606
|1.8702
|0.0000
|580.17
|66026.74
|1646
|2006.05.29 02:36
|close
|446
|2.00
|1.8606
|1.8702
|0.0000
|900.17
|66926.91
|1647
|2006.05.29 02:36
|buy stop
|452
|2.00
|1.8777
|1.8687
|0.0000
|1648
|2006.05.29 02:36
|sell stop
|453
|2.00
|1.8530
|1.8620
|0.0000
|1649
|2006.05.30 08:00
|delete
|452
|2.00
|1.8777
|1.8687
|0.0000
|1650
|2006.05.30 08:00
|buy stop
|454
|2.00
|1.8776
|1.8719
|0.0000
|1651
|2006.05.30 09:00
|delete
|454
|2.00
|1.8776
|1.8719
|0.0000
|1652
|2006.05.30 09:00
|buy stop
|455
|2.00
|1.8766
|1.8709
|0.0000
|1653
|2006.05.30 10:00
|delete
|455
|2.00
|1.8766
|1.8709
|0.0000
|1654
|2006.05.30 10:00
|buy stop
|456
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|1655
|2006.05.30 10:03
|buy
|456
|2.00
|1.8752
|1.8689
|0.0000
|1656
|2006.05.30 10:03
|delete
|453
|2.00
|1.8530
|1.8620
|0.0000
|1657
|2006.05.30 10:03
|buy stop
|457
|2.00
|1.8765
|1.8703
|0.0000
|1658
|2006.05.30 10:03
|buy
|457
|2.00
|1.8765
|1.8703
|0.0000
|1659
|2006.05.30 10:03
|buy stop
|458
|2.00
|1.8778
|1.8716
|0.0000
|1660
|2006.05.30 10:03
|modify
|456
|2.00
|1.8752
|1.8703
|0.0000
|1661
|2006.05.30 12:50
|buy
|458
|2.00
|1.8778
|1.8716
|0.0000
|1662
|2006.05.30 12:50
|modify
|456
|2.00
|1.8752
|1.8710
|0.0000
|1663
|2006.05.30 12:50
|modify
|457
|2.00
|1.8765
|1.8710
|0.0000
|1664
|2006.05.30 14:15
|close
|458
|2.00
|1.8775
|1.8716
|0.0000
|-60.00
|66866.91
|1665
|2006.05.30 14:15
|close
|457
|2.00
|1.8775
|1.8710
|0.0000
|200.00
|67066.91
|1666
|2006.05.30 14:15
|close
|456
|2.00
|1.8775
|1.8710
|0.0000
|460.00
|67526.91
|1667
|2006.05.30 14:15
|buy stop
|459
|2.00
|1.8801
|1.8731
|0.0000
|1668
|2006.05.30 14:15
|sell stop
|460
|2.00
|1.8530
|1.8600
|0.0000
|1669
|2006.05.30 16:54
|buy
|459
|2.00
|1.8801
|1.8731
|0.0000
|1670
|2006.05.30 16:54
|delete
|460
|2.00
|1.8530
|1.8600
|0.0000
|1671
|2006.05.30 16:54
|buy stop
|461
|2.00
|1.8817
|1.8740
|0.0000
|1672
|2006.05.30 16:54
|buy
|461
|2.00
|1.8817
|1.8740
|0.0000
|1673
|2006.05.30 16:54
|buy stop
|462
|2.00
|1.8832
|1.8755
|0.0000
|1674
|2006.05.30 16:54
|modify
|459
|2.00
|1.8801
|1.8740
|0.0000
|1675
|2006.05.30 16:59
|buy
|462
|2.00
|1.8832
|1.8755
|0.0000
|1676
|2006.05.30 16:59
|modify
|459
|2.00
|1.8801
|1.8755
|0.0000
|1677
|2006.05.30 17:00
|modify
|461
|2.00
|1.8817
|1.8742
|0.0000
|1678
|2006.05.30 18:06
|close
|462
|2.00
|1.8831
|1.8755
|0.0000
|-20.00
|67506.91
|1679
|2006.05.30 18:06
|close
|461
|2.00
|1.8831
|1.8742
|0.0000
|280.00
|67786.91
|1680
|2006.05.30 18:06
|close
|459
|2.00
|1.8831
|1.8755
|0.0000
|600.00
|68386.91
|1681
|2006.05.30 18:06
|buy stop
|463
|2.00
|1.8872
|1.8777
|0.0000
|1682
|2006.05.30 18:06
|sell stop
|464
|2.00
|1.8530
|1.8625
|0.0000
|1683
|2006.05.31 01:00
|delete
|464
|2.00
|1.8530
|1.8625
|0.0000
|1684
|2006.05.31 01:00
|sell stop
|465
|2.00
|1.8545
|1.8650
|0.0000
|1685
|2006.05.31 02:00
|delete
|465
|2.00
|1.8545
|1.8650
|0.0000
|1686
|2006.05.31 02:00
|sell stop
|466
|2.00
|1.8547
|1.8647
|0.0000
|1687
|2006.05.31 04:00
|delete
|466
|2.00
|1.8547
|1.8647
|0.0000
|1688
|2006.05.31 04:00
|sell stop
|467
|2.00
|1.8556
|1.8651
|0.0000
|1689
|2006.05.31 06:00
|delete
|467
|2.00
|1.8556
|1.8651
|0.0000
|1690
|2006.05.31 06:00
|sell stop
|468
|2.00
|1.8561
|1.8651
|0.0000
|1691
|2006.05.31 09:00
|delete
|468
|2.00
|1.8561
|1.8651
|0.0000
|1692
|2006.05.31 09:00
|sell stop
|469
|2.00
|1.8566
|1.8651
|0.0000
|1693
|2006.06.01 03:00
|delete
|469
|2.00
|1.8566
|1.8651
|0.0000
|1694
|2006.06.01 03:00
|sell stop
|470
|2.00
|1.8578
|1.8666
|0.0000
|1695
|2006.06.01 05:00
|delete
|470
|2.00
|1.8578
|1.8666
|0.0000
|1696
|2006.06.01 05:00
|sell stop
|471
|2.00
|1.8579
|1.8671
|0.0000
|1697
|2006.06.01 11:00
|delete
|471
|2.00
|1.8579
|1.8671
|0.0000
|1698
|2006.06.01 11:00
|sell stop
|472
|2.00
|1.8593
|1.8673
|0.0000
|1699
|2006.06.01 12:00
|delete
|472
|2.00
|1.8593
|1.8673
|0.0000
|1700
|2006.06.01 12:00
|sell stop
|473
|2.00
|1.8603
|1.8683
|0.0000
|1701
|2006.06.01 15:04
|sell
|473
|2.00
|1.8603
|1.8683
|0.0000
|1702
|2006.06.01 15:04
|delete
|463
|2.00
|1.8872
|1.8777
|0.0000
|1703
|2006.06.01 15:04
|sell stop
|474
|2.00
|1.8588
|1.8663
|0.0000
|1704
|2006.06.01 15:21
|sell
|474
|2.00
|1.8588
|1.8663
|0.0000
|1705
|2006.06.01 15:21
|sell stop
|475
|2.00
|1.8573
|1.8648
|0.0000
|1706
|2006.06.01 15:21
|modify
|473
|2.00
|1.8603
|1.8663
|0.0000
|1707
|2006.06.01 15:51
|sell
|475
|2.00
|1.8573
|1.8648
|0.0000
|1708
|2006.06.01 15:51
|modify
|473
|2.00
|1.8603
|1.8648
|0.0000
|1709
|2006.06.01 15:51
|modify
|474
|2.00
|1.8588
|1.8648
|0.0000
|1710
|2006.06.01 17:36
|s/l
|473
|2.00
|1.8648
|1.8648
|0.0000
|-900.00
|67486.91
|1711
|2006.06.01 17:36
|s/l
|474
|2.00
|1.8648
|1.8648
|0.0000
|-1200.00
|66286.91
|1712
|2006.06.01 17:36
|s/l
|475
|2.00
|1.8648
|1.8648
|0.0000
|-1500.00
|64786.91
|1713
|2006.06.01 17:36
|buy stop
|476
|2.00
|1.8872
|1.8792
|0.0000
|1714
|2006.06.01 17:36
|sell stop
|477
|2.00
|1.8567
|1.8647
|0.0000
|1715
|2006.06.02 01:00
|delete
|476
|2.00
|1.8872
|1.8792
|0.0000
|1716
|2006.06.02 01:00
|buy stop
|478
|2.00
|1.8857
|1.8769
|0.0000
|1717
|2006.06.02 17:00
|delete
|478
|2.00
|1.8857
|1.8769
|0.0000
|1718
|2006.06.02 17:00
|buy stop
|479
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|1719
|2006.06.02 17:44
|buy
|479
|2.00
|1.8855
|1.8772
|0.0000
|1720
|2006.06.02 17:44
|delete
|477
|2.00
|1.8567
|1.8647
|0.0000
|1721
|2006.06.02 17:44
|buy stop
|480
|2.00
|1.8871
|1.8789
|0.0000
|1722
|2006.06.05 10:32
|buy
|480
|2.00
|1.8871
|1.8789
|0.0000
|1723
|2006.06.05 10:32
|buy stop
|481
|2.00
|1.8887
|1.8810
|0.0000
|1724
|2006.06.05 10:32
|modify
|479
|2.00
|1.8855
|1.8794
|0.0000
|1725
|2006.06.05 10:32
|modify
|480
|2.00
|1.8871
|1.8794
|0.0000
|1726
|2006.06.05 12:00
|modify
|479
|2.00
|1.8855
|1.8806
|0.0000
|1727
|2006.06.05 12:00
|modify
|480
|2.00
|1.8871
|1.8806
|0.0000
|1728
|2006.06.05 13:00
|modify
|479
|2.00
|1.8855
|1.8811
|0.0000
|1729
|2006.06.05 13:00
|modify
|480
|2.00
|1.8871
|1.8811
|0.0000
|1730
|2006.06.05 14:00
|modify
|479
|2.00
|1.8855
|1.8816
|0.0000
|1731
|2006.06.05 14:00
|modify
|480
|2.00
|1.8871
|1.8816
|0.0000
|1732
|2006.06.05 15:00
|modify
|479
|2.00
|1.8855
|1.8819
|0.0000
|1733
|2006.06.05 15:00
|modify
|480
|2.00
|1.8871
|1.8819
|0.0000
|1734
|2006.06.05 15:09
|s/l
|479
|2.00
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-723.87
|64063.04
|1735
|2006.06.05 15:09
|s/l
|480
|2.00
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-1040.00
|63023.04
|1736
|2006.06.05 15:09
|delete
|481
|2.00
|1.8887
|1.8810
|0.0000
|1737
|2006.06.05 15:09
|buy stop
|482
|2.00
|1.8882
|1.8829
|0.0000
|1738
|2006.06.05 15:09
|sell stop
|483
|2.00
|1.8567
|1.8620
|0.0000
|1739
|2006.06.06 00:00
|delete
|483
|2.00
|1.8567
|1.8620
|0.0000
|1740
|2006.06.06 00:00
|sell stop
|484
|2.00
|1.8569
|1.8644
|0.0000
|1741
|2006.06.06 01:00
|delete
|484
|2.00
|1.8569
|1.8644
|0.0000
|1742
|2006.06.06 01:00
|sell stop
|485
|2.00
|1.8609
|1.8684
|0.0000
|1743
|2006.06.06 17:54
|sell
|485
|2.00
|1.8609
|1.8684
|0.0000
|1744
|2006.06.06 17:54
|delete
|482
|2.00
|1.8882
|1.8829
|0.0000
|1745
|2006.06.06 17:54
|sell stop
|486
|2.00
|1.8593
|1.8673
|0.0000
|1746
|2006.06.06 18:05
|sell
|486
|2.00
|1.8593
|1.8673
|0.0000
|1747
|2006.06.06 18:05
|sell stop
|487
|2.00
|1.8578
|1.8656
|0.0000
|1748
|2006.06.06 18:05
|modify
|485
|2.00
|1.8609
|1.8670
|0.0000
|1749
|2006.06.06 18:05
|modify
|486
|2.00
|1.8593
|1.8670
|0.0000
|1750
|2006.06.07 06:00
|modify
|485
|2.00
|1.8609
|1.8668
|0.0000
|1751
|2006.06.07 06:00
|modify
|486
|2.00
|1.8593
|1.8668
|0.0000
|1752
|2006.06.07 07:00
|modify
|485
|2.00
|1.8609
|1.8663
|0.0000
|1753
|2006.06.07 07:00
|modify
|486
|2.00
|1.8593
|1.8663
|0.0000
|1754
|2006.06.07 09:32
|sell
|487
|2.00
|1.8578
|1.8656
|0.0000
|1755
|2006.06.07 09:32
|modify
|485
|2.00
|1.8609
|1.8648
|0.0000
|1756
|2006.06.07 09:32
|modify
|486
|2.00
|1.8593
|1.8648
|0.0000
|1757
|2006.06.07 09:32
|modify
|487
|2.00
|1.8578
|1.8648
|0.0000
|1758
|2006.06.07 10:54
|close
|487
|2.00
|1.8582
|1.8648
|0.0000
|-80.00
|62943.04
|1759
|2006.06.07 10:54
|close
|486
|2.00
|1.8582
|1.8648
|0.0000
|220.17
|63163.21
|1760
|2006.06.07 10:54
|close
|485
|2.00
|1.8582
|1.8648
|0.0000
|540.17
|63703.38
|1761
|2006.06.07 10:54
|buy stop
|488
|2.00
|1.8882
|1.8812
|0.0000
|1762
|2006.06.07 10:54
|sell stop
|489
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|1763
|2006.06.07 11:00
|delete
|489
|2.00
|1.8560
|1.8630
|0.0000
|1764
|2006.06.07 11:00
|sell stop
|490
|2.00
|1.8550
|1.8623
|0.0000
|1765
|2006.06.07 16:45
|sell
|490
|2.00
|1.8550
|1.8623
|0.0000
|1766
|2006.06.07 16:45
|delete
|488
|2.00
|1.8882
|1.8812
|0.0000
|1767
|2006.06.07 16:45
|sell stop
|491
|2.00
|1.8536
|1.8606
|0.0000
|1768
|2006.06.07 16:47
|sell
|491
|2.00
|1.8536
|1.8606
|0.0000
|1769
|2006.06.07 16:47
|sell stop
|492
|2.00
|1.8522
|1.8592
|0.0000
|1770
|2006.06.07 16:47
|modify
|490
|2.00
|1.8550
|1.8606
|0.0000
|1771
|2006.06.07 19:04
|s/l
|490
|2.00
|1.8606
|1.8606
|0.0000
|-1120.00
|62583.38
|1772
|2006.06.07 19:04
|s/l
|491
|2.00
|1.8606
|1.8606
|0.0000
|-1400.00
|61183.38
|1773
|2006.06.07 19:04
|buy stop
|493
|2.00
|1.8867
|1.8785
|0.0000
|1774
|2006.06.07 19:04
|delete
|492
|2.00
|1.8522
|1.8592
|0.0000
|1775
|2006.06.07 19:04
|sell stop
|494
|2.00
|1.8529
|1.8612
|0.0000
|1776
|2006.06.07 20:00
|delete
|493
|2.00
|1.8867
|1.8785
|0.0000
|1777
|2006.06.07 20:00
|buy stop
|495
|2.00
|1.8866
|1.8781
|0.0000
|1778
|2006.06.07 21:00
|delete
|495
|2.00
|1.8866
|1.8781
|0.0000
|1779
|2006.06.07 21:00
|buy stop
|496
|2.00
|1.8857
|1.8772
|0.0000
|1780
|2006.06.07 22:00
|delete
|496
|2.00
|1.8857
|1.8772
|0.0000
|1781
|2006.06.07 22:00
|buy stop
|497
|2.00
|1.8844
|1.8759
|0.0000
|1782
|2006.06.07 23:00
|delete
|497
|2.00
|1.8844
|1.8759
|0.0000
|1783
|2006.06.07 23:00
|buy stop
|498
|2.00
|1.8817
|1.8734
|0.0000
|1784
|2006.06.08 05:00
|delete
|498
|2.00
|1.8817
|1.8734
|0.0000
|1785
|2006.06.08 05:00
|buy stop
|499
|2.00
|1.8775
|1.8692
|0.0000
|1786
|2006.06.08 09:35
|sell
|494
|2.00
|1.8529
|1.8612
|0.0000
|1787
|2006.06.08 09:35
|delete
|499
|2.00
|1.8775
|1.8692
|0.0000
|1788
|2006.06.08 09:35
|sell stop
|500
|2.00
|1.8515
|1.8588
|0.0000
|1789
|2006.06.08 09:36
|sell
|500
|2.00
|1.8515
|1.8588
|0.0000
|1790
|2006.06.08 09:36
|sell stop
|501
|2.00
|1.8501
|1.8573
|0.0000
|1791
|2006.06.08 09:36
|modify
|494
|2.00
|1.8529
|1.8587
|0.0000
|1792
|2006.06.08 09:36
|modify
|500
|2.00
|1.8515
|1.8587
|0.0000
|1793
|2006.06.08 10:05
|sell
|501
|2.00
|1.8501
|1.8573
|0.0000
|1794
|2006.06.08 10:05
|modify
|494
|2.00
|1.8529
|1.8576
|0.0000
|1795
|2006.06.08 10:05
|modify
|500
|2.00
|1.8515
|1.8576
|0.0000
|1796
|2006.06.08 10:59
|close
|501
|2.00
|1.8505
|1.8573
|0.0000
|-80.00
|61103.38
|1797
|2006.06.08 10:59
|close
|500
|2.00
|1.8505
|1.8576
|0.0000
|200.00
|61303.38
|1798
|2006.06.08 10:59
|close
|494
|2.00
|1.8505
|1.8576
|0.0000
|480.00
|61783.38
|1799
|2006.06.08 10:59
|buy stop
|502
|2.00
|1.8775
|1.8700
|0.0000
|1800
|2006.06.08 11:00
|sell stop
|503
|2.00
|1.8470
|1.8545
|0.0000
|1801
|2006.06.08 11:31
|sell
|503
|2.00
|1.8470
|1.8545
|0.0000
|1802
|2006.06.08 11:31
|delete
|502
|2.00
|1.8775
|1.8700
|0.0000
|1803
|2006.06.08 11:31
|sell stop
|504
|2.00
|1.8455
|1.8530
|0.0000
|1804
|2006.06.08 14:55
|sell
|504
|2.00
|1.8455
|1.8530
|0.0000
|1805
|2006.06.08 14:55
|sell stop
|505
|2.00
|1.8442
|1.8509
|0.0000
|1806
|2006.06.08 14:55
|modify
|503
|2.00
|1.8470
|1.8523
|0.0000
|1807
|2006.06.08 14:55
|modify
|504
|2.00
|1.8455
|1.8523
|0.0000
|1808
|2006.06.08 15:02
|sell
|505
|2.00
|1.8442
|1.8509
|0.0000
|1809
|2006.06.08 15:02
|modify
|503
|2.00
|1.8470
|1.8510
|0.0000
|1810
|2006.06.08 15:02
|modify
|504
|2.00
|1.8455
|1.8510
|0.0000
|1811
|2006.06.08 17:10
|close
|505
|2.00
|1.8433
|1.8509
|0.0000
|180.00
|61963.38
|1812
|2006.06.08 17:10
|close
|504
|2.00
|1.8433
|1.8510
|0.0000
|440.00
|62403.38
|1813
|2006.06.08 17:10
|close
|503
|2.00
|1.8433
|1.8510
|0.0000
|740.00
|63143.38
|1814
|2006.06.08 17:10
|buy stop
|506
|2.00
|1.8775
|1.8698
|0.0000
|1815
|2006.06.08 17:10
|sell stop
|507
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|1816
|2006.06.08 18:00
|delete
|506
|2.00
|1.8775
|1.8698
|0.0000
|1817
|2006.06.08 18:00
|buy stop
|508
|2.00
|1.8750
|1.8668
|0.0000
|1818
|2006.06.08 19:00
|delete
|508
|2.00
|1.8750
|1.8668
|0.0000
|1819
|2006.06.08 19:00
|buy stop
|509
|2.00
|1.8736
|1.8651
|0.0000
|1820
|2006.06.08 20:00
|delete
|509
|2.00
|1.8736
|1.8651
|0.0000
|1821
|2006.06.08 20:00
|buy stop
|510
|2.00
|1.8735
|1.8647
|0.0000
|1822
|2006.06.08 21:00
|delete
|510
|2.00
|1.8735
|1.8647
|0.0000
|1823
|2006.06.08 21:00
|buy stop
|511
|2.00
|1.8696
|1.8611
|0.0000
|1824
|2006.06.08 22:00
|delete
|511
|2.00
|1.8696
|1.8611
|0.0000
|1825
|2006.06.08 22:00
|buy stop
|512
|2.00
|1.8691
|1.8606
|0.0000
|1826
|2006.06.08 23:00
|delete
|512
|2.00
|1.8691
|1.8606
|0.0000
|1827
|2006.06.08 23:00
|buy stop
|513
|2.00
|1.8660
|1.8573
|0.0000
|1828
|2006.06.09 00:00
|delete
|513
|2.00
|1.8660
|1.8573
|0.0000
|1829
|2006.06.09 00:00
|buy stop
|514
|2.00
|1.8649
|1.8564
|0.0000
|1830
|2006.06.09 15:36
|sell
|507
|2.00
|1.8370
|1.8447
|0.0000
|1831
|2006.06.09 15:36
|delete
|514
|2.00
|1.8649
|1.8564
|0.0000
|1832
|2006.06.09 15:36
|sell stop
|515
|2.00
|1.8360
|1.8412
|0.0000
|1833
|2006.06.09 16:26
|s/l
|507
|2.00
|1.8447
|1.8447
|0.0000
|-1540.00
|61603.38
|1834
|2006.06.09 16:26
|buy stop
|516
|2.00
|1.8649
|1.8589
|0.0000
|1835
|2006.06.09 16:26
|delete
|515
|2.00
|1.8360
|1.8412
|0.0000
|1836
|2006.06.09 16:26
|sell stop
|517
|2.00
|1.8367
|1.8427
|0.0000
|1837
|2006.06.09 21:00
|delete
|516
|2.00
|1.8649
|1.8589
|0.0000
|1838
|2006.06.09 21:00
|buy stop
|518
|2.00
|1.8633
|1.8553
|0.0000
|1839
|2006.06.09 22:00
|delete
|518
|2.00
|1.8633
|1.8553
|0.0000
|1840
|2006.06.09 22:00
|buy stop
|519
|2.00
|1.8612
|1.8535
|0.0000
|1841
|2006.06.12 00:00
|delete
|519
|2.00
|1.8612
|1.8535
|0.0000
|1842
|2006.06.12 00:00
|buy stop
|520
|2.00
|1.8609
|1.8532
|0.0000
|1843
|2006.06.12 01:00
|delete
|520
|2.00
|1.8609
|1.8532
|0.0000
|1844
|2006.06.12 01:00
|buy stop
|521
|2.00
|1.8605
|1.8528
|0.0000
|1845
|2006.06.12 04:00
|delete
|521
|2.00
|1.8605
|1.8528
|0.0000
|1846
|2006.06.12 04:00
|buy stop
|522
|2.00
|1.8589
|1.8509
|0.0000
|1847
|2006.06.12 05:00
|delete
|522
|2.00
|1.8589
|1.8509
|0.0000
|1848
|2006.06.12 05:00
|buy stop
|523
|2.00
|1.8580
|1.8500
|0.0000
|1849
|2006.06.12 18:00
|delete
|523
|2.00
|1.8580
|1.8500
|0.0000
|1850
|2006.06.12 18:00
|buy stop
|524
|2.00
|1.8525
|1.8455
|0.0000
|1851
|2006.06.12 19:00
|delete
|524
|2.00
|1.8525
|1.8455
|0.0000
|1852
|2006.06.12 19:00
|buy stop
|525
|2.00
|1.8509
|1.8437
|0.0000
|1853
|2006.06.12 20:00
|delete
|525
|2.00
|1.8509
|1.8437
|0.0000
|1854
|2006.06.12 20:00
|buy stop
|526
|2.00
|1.8504
|1.8432
|0.0000
|1855
|2006.06.12 23:00
|delete
|526
|2.00
|1.8504
|1.8432
|0.0000
|1856
|2006.06.12 23:00
|buy stop
|527
|2.00
|1.8485
|1.8410
|0.0000
|1857
|2006.06.13 15:34
|sell
|517
|2.00
|1.8367
|1.8427
|0.0000
|1858
|2006.06.13 15:34
|delete
|527
|2.00
|1.8485
|1.8410
|0.0000
|1859
|2006.06.13 15:34
|sell stop
|528
|2.00
|1.8355
|1.8418
|0.0000
|1860
|2006.06.13 16:39
|s/l
|517
|2.00
|1.8427
|1.8427
|0.0000
|-1200.00
|60403.38
|1861
|2006.06.13 16:39
|buy stop
|529
|2.00
|1.8485
|1.8420
|0.0000
|1862
|2006.06.13 16:39
|delete
|528
|2.00
|1.8355
|1.8418
|0.0000
|1863
|2006.06.13 16:39
|sell stop
|530
|2.00
|1.8365
|1.8430
|0.0000
|1864
|2006.06.13 17:56
|sell
|530
|2.00
|1.8365
|1.8430
|0.0000
|1865
|2006.06.13 17:56
|delete
|529
|2.00
|1.8485
|1.8420
|0.0000
|1866
|2006.06.13 17:56
|sell stop
|531
|2.00
|1.8351
|1.8424
|0.0000
|1867
|2006.06.13 20:15
|sell
|531
|2.00
|1.8351
|1.8424
|0.0000
|1868
|2006.06.13 20:15
|sell stop
|532
|2.00
|1.8335
|1.8418
|0.0000
|1869
|2006.06.13 20:18
|sell
|532
|2.00
|1.8335
|1.8418
|0.0000
|1870
|2006.06.13 20:18
|modify
|530
|2.00
|1.8365
|1.8418
|0.0000
|1871
|2006.06.13 20:18
|modify
|531
|2.00
|1.8351
|1.8418
|0.0000
|1872
|2006.06.14 07:00
|modify
|530
|2.00
|1.8365
|1.8415
|0.0000
|1873
|2006.06.14 07:00
|modify
|531
|2.00
|1.8351
|1.8415
|0.0000
|1874
|2006.06.14 07:00
|modify
|532
|2.00
|1.8335
|1.8415
|0.0000
|1875
|2006.06.14 09:00
|modify
|530
|2.00
|1.8365
|1.8412
|0.0000
|1876
|2006.06.14 09:00
|modify
|531
|2.00
|1.8351
|1.8412
|0.0000
|1877
|2006.06.14 09:00
|modify
|532
|2.00
|1.8335
|1.8412
|0.0000
|1878
|2006.06.14 09:50
|s/l
|530
|2.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-939.83
|59463.55
|1879
|2006.06.14 09:50
|s/l
|531
|2.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-1219.83
|58243.73
|1880
|2006.06.14 09:50
|s/l
|532
|2.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-1539.83
|56703.90
|1881
|2006.06.14 09:50
|buy stop
|533
|2.00
|1.8472
|1.8395
|0.0000
|1882
|2006.06.14 09:50
|sell stop
|534
|2.00
|1.8316
|1.8393
|0.0000
|1883
|2006.06.14 16:21
|buy
|533
|2.00
|1.8472
|1.8395
|0.0000
|1884
|2006.06.14 16:21
|delete
|534
|2.00
|1.8316
|1.8393
|0.0000
|1885
|2006.06.14 16:21
|buy stop
|535
|2.00
|1.8486
|1.8416
|0.0000
|1886
|2006.06.14 16:29
|buy
|535
|2.00
|1.8486
|1.8416
|0.0000
|1887
|2006.06.14 16:29
|buy stop
|536
|2.00
|1.8500
|1.8430
|0.0000
|1888
|2006.06.14 16:29
|modify
|533
|2.00
|1.8472
|1.8416
|0.0000
|1889
|2006.06.14 16:29
|buy
|536
|2.00
|1.8500
|1.8430
|0.0000
|1890
|2006.06.14 16:29
|modify
|533
|2.00
|1.8472
|1.8430
|0.0000
|1891
|2006.06.14 16:29
|modify
|535
|2.00
|1.8486
|1.8430
|0.0000
|1892
|2006.06.14 21:45
|s/l
|533
|2.00
|1.8430
|1.8430
|0.0000
|-840.00
|55863.90
|1893
|2006.06.14 21:45
|s/l
|535
|2.00
|1.8430
|1.8430
|0.0000
|-1120.00
|54743.90
|1894
|2006.06.14 21:45
|s/l
|536
|2.00
|1.8430
|1.8430
|0.0000
|-1400.00
|53343.90
|1895
|2006.06.14 21:45
|buy stop
|537
|2.00
|1.8502
|1.8415
|0.0000
|1896
|2006.06.14 21:45
|sell stop
|538
|2.00
|1.8316
|1.8404
|0.0000
|1897
|2006.06.15 14:57
|buy
|537
|2.00
|1.8502
|1.8415
|0.0000
|1898
|2006.06.15 14:57
|delete
|538
|2.00
|1.8316
|1.8404
|0.0000
|1899
|2006.06.15 14:57
|buy stop
|539
|2.00
|1.8517
|1.8445
|0.0000
|1900
|2006.06.15 16:01
|buy
|539
|2.00
|1.8517
|1.8445
|0.0000
|1901
|2006.06.15 16:01
|buy stop
|540
|2.00
|1.8532
|1.8457
|0.0000
|1902
|2006.06.15 16:01
|modify
|537
|2.00
|1.8502
|1.8442
|0.0000
|1903
|2006.06.15 16:01
|buy
|540
|2.00
|1.8532
|1.8457
|0.0000
|1904
|2006.06.15 16:01
|modify
|537
|2.00
|1.8502
|1.8457
|0.0000
|1905
|2006.06.15 16:01
|modify
|539
|2.00
|1.8517
|1.8457
|0.0000
|1906
|2006.06.16 06:00
|modify
|537
|2.00
|1.8502
|1.8460
|0.0000
|1907
|2006.06.16 06:00
|modify
|539
|2.00
|1.8517
|1.8460
|0.0000
|1908
|2006.06.16 06:00
|modify
|540
|2.00
|1.8532
|1.8460
|0.0000
|1909
|2006.06.16 07:00
|modify
|537
|2.00
|1.8502
|1.8465
|0.0000
|1910
|2006.06.16 07:01
|modify
|539
|2.00
|1.8517
|1.8465
|0.0000
|1911
|2006.06.16 07:01
|modify
|540
|2.00
|1.8532
|1.8465
|0.0000
|1912
|2006.06.16 09:00
|modify
|537
|2.00
|1.8502
|1.8469
|0.0000
|1913
|2006.06.16 09:00
|modify
|539
|2.00
|1.8517
|1.8469
|0.0000
|1914
|2006.06.16 09:00
|modify
|540
|2.00
|1.8532
|1.8469
|0.0000
|1915
|2006.06.16 10:11
|close
|540
|2.00
|1.8527
|1.8469
|0.0000
|-103.87
|53240.03
|1916
|2006.06.16 10:11
|close
|539
|2.00
|1.8527
|1.8469
|0.0000
|196.13
|53436.15
|1917
|2006.06.16 10:11
|close
|537
|2.00
|1.8527
|1.8469
|0.0000
|496.13
|53932.28
|1918
|2006.06.16 10:11
|buy stop
|541
|2.00
|1.8554
|1.8489
|0.0000
|1919
|2006.06.16 10:11
|sell stop
|542
|2.00
|1.8334
|1.8399
|0.0000
|1920
|2006.06.16 11:00
|delete
|542
|2.00
|1.8334
|1.8399
|0.0000
|1921
|2006.06.16 11:00
|sell stop
|543
|2.00
|1.8336
|1.8399
|0.0000
|1922
|2006.06.16 11:10
|buy
|541
|2.00
|1.8554
|1.8489
|0.0000
|1923
|2006.06.16 11:10
|delete
|543
|2.00
|1.8336
|1.8399
|0.0000
|1924
|2006.06.16 11:10
|buy stop
|544
|2.00
|1.8567
|1.8505
|0.0000
|1925
|2006.06.16 16:55
|s/l
|541
|2.00
|1.8489
|1.8489
|0.0000
|-1300.00
|52632.28
|1926
|2006.06.16 16:55
|delete
|544
|2.00
|1.8567
|1.8505
|0.0000
|1927
|2006.06.16 16:55
|buy stop
|545
|2.00
|1.8562
|1.8509
|0.0000
|1928
|2006.06.16 16:55
|sell stop
|546
|2.00
|1.8356
|1.8408
|0.0000
|1929
|2006.06.16 23:00
|delete
|546
|2.00
|1.8356
|1.8408
|0.0000
|1930
|2006.06.16 23:00
|sell stop
|547
|2.00
|1.8357
|1.8422
|0.0000
|1931
|2006.06.19 00:00
|delete
|547
|2.00
|1.8357
|1.8422
|0.0000
|1932
|2006.06.19 00:00
|sell stop
|548
|2.00
|1.8406
|1.8469
|0.0000
|1933
|2006.06.19 07:00
|delete
|548
|2.00
|1.8406
|1.8469
|0.0000
|1934
|2006.06.19 07:00
|sell stop
|549
|2.00
|1.8418
|1.8493
|0.0000
|1935
|2006.06.19 16:01
|sell
|549
|2.00
|1.8418
|1.8493
|0.0000
|1936
|2006.06.19 16:01
|delete
|545
|2.00
|1.8562
|1.8509
|0.0000
|1937
|2006.06.19 16:01
|sell stop
|550
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|1938
|2006.06.19 17:04
|sell
|550
|2.00
|1.8404
|1.8477
|0.0000
|1939
|2006.06.19 17:04
|sell stop
|551
|2.00
|1.8390
|1.8463
|0.0000
|1940
|2006.06.19 17:04
|modify
|549
|2.00
|1.8418
|1.8477
|0.0000
|1941
|2006.06.19 17:10
|sell
|551
|2.00
|1.8390
|1.8463
|0.0000
|1942
|2006.06.19 17:10
|modify
|549
|2.00
|1.8418
|1.8463
|0.0000
|1943
|2006.06.19 17:10
|modify
|550
|2.00
|1.8404
|1.8463
|0.0000
|1944
|2006.06.20 01:00
|modify
|549
|2.00
|1.8418
|1.8458
|0.0000
|1945
|2006.06.20 01:00
|modify
|550
|2.00
|1.8404
|1.8458
|0.0000
|1946
|2006.06.20 01:00
|modify
|551
|2.00
|1.8390
|1.8458
|0.0000
|1947
|2006.06.20 07:00
|modify
|549
|2.00
|1.8418
|1.8453
|0.0000
|1948
|2006.06.20 07:00
|modify
|550
|2.00
|1.8404
|1.8453
|0.0000
|1949
|2006.06.20 07:00
|modify
|551
|2.00
|1.8390
|1.8453
|0.0000
|1950
|2006.06.20 09:03
|s/l
|549
|2.00
|1.8453
|1.8453
|0.0000
|-699.83
|51932.45
|1951
|2006.06.20 09:03
|s/l
|550
|2.00
|1.8453
|1.8453
|0.0000
|-979.83
|50952.62
|1952
|2006.06.20 09:03
|s/l
|551
|2.00
|1.8453
|1.8453
|0.0000
|-1259.83
|49692.80
|1953
|2006.06.20 09:03
|buy stop
|552
|2.00
|1.8562
|1.8499
|0.0000
|1954
|2006.06.20 09:03
|sell stop
|553
|2.00
|1.8368
|1.8431
|0.0000
|1955
|2006.06.20 19:00
|delete
|552
|2.00
|1.8562
|1.8499
|0.0000
|1956
|2006.06.20 19:00
|buy stop
|554
|2.00
|1.8550
|1.8490
|0.0000
|1957
|2006.06.20 20:00
|delete
|554
|2.00
|1.8550
|1.8490
|0.0000
|1958
|2006.06.20 20:00
|buy stop
|555
|2.00
|1.8548
|1.8486
|0.0000
|1959
|2006.06.20 21:00
|delete
|555
|2.00
|1.8548
|1.8486
|0.0000
|1960
|2006.06.20 21:00
|buy stop
|556
|2.00
|1.8547
|1.8482
|0.0000
|1961
|2006.06.20 23:00
|delete
|556
|2.00
|1.8547
|1.8482
|0.0000
|1962
|2006.06.20 23:00
|buy stop
|557
|2.00
|1.8537
|1.8469
|0.0000
|1963
|2006.06.21 00:00
|delete
|557
|2.00
|1.8537
|1.8469
|0.0000
|1964
|2006.06.21 00:00
|buy stop
|558
|2.00
|1.8533
|1.8468
|0.0000
|1965
|2006.06.21 09:00
|delete
|558
|2.00
|1.8533
|1.8468
|0.0000
|1966
|2006.06.21 09:00
|buy stop
|559
|2.00
|1.8530
|1.8473
|0.0000
|1967
|2006.06.21 10:00
|delete
|559
|2.00
|1.8530
|1.8473
|0.0000
|1968
|2006.06.21 10:00
|buy stop
|560
|2.00
|1.8521
|1.8466
|0.0000
|1969
|2006.06.21 11:00
|delete
|560
|2.00
|1.8521
|1.8466
|0.0000
|1970
|2006.06.21 11:00
|buy stop
|561
|2.00
|1.8486
|1.8431
|0.0000
|1971
|2006.06.21 22:00
|delete
|561
|2.00
|1.8486
|1.8431
|0.0000
|1972
|2006.06.21 22:00
|buy stop
|562
|2.00
|1.8477
|1.8420
|0.0000
|1973
|2006.06.22 02:00
|delete
|553
|2.00
|1.8368
|1.8431
|0.0000
|1974
|2006.06.22 02:00
|sell stop
|563
|2.00
|1.8369
|1.8424
|0.0000
|1975
|2006.06.22 13:16
|sell
|563
|2.00
|1.8369
|1.8424
|0.0000
|1976
|2006.06.22 13:16
|delete
|562
|2.00
|1.8477
|1.8420
|0.0000
|1977
|2006.06.22 13:16
|sell stop
|564
|2.00
|1.8358
|1.8413
|0.0000
|1978
|2006.06.22 13:23
|sell
|564
|2.00
|1.8358
|1.8413
|0.0000
|1979
|2006.06.22 13:23
|sell stop
|565
|2.00
|1.8347
|1.8402
|0.0000
|1980
|2006.06.22 13:23
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8413
|0.0000
|1981
|2006.06.22 13:30
|sell
|565
|2.00
|1.8347
|1.8402
|0.0000
|1982
|2006.06.22 13:30
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8402
|0.0000
|1983
|2006.06.22 13:30
|modify
|564
|2.00
|1.8358
|1.8402
|0.0000
|1984
|2006.06.23 10:00
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8328
|0.0000
|1985
|2006.06.23 10:00
|modify
|564
|2.00
|1.8358
|1.8328
|0.0000
|1986
|2006.06.23 10:00
|modify
|565
|2.00
|1.8347
|1.8328
|0.0000
|1987
|2006.06.23 11:00
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8326
|0.0000
|1988
|2006.06.23 11:00
|modify
|564
|2.00
|1.8358
|1.8326
|0.0000
|1989
|2006.06.23 11:00
|modify
|565
|2.00
|1.8347
|1.8326
|0.0000
|1990
|2006.06.23 12:00
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8318
|0.0000
|1991
|2006.06.23 12:00
|modify
|564
|2.00
|1.8358
|1.8318
|0.0000
|1992
|2006.06.23 12:00
|modify
|565
|2.00
|1.8347
|1.8318
|0.0000
|1993
|2006.06.23 15:00
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8315
|0.0000
|1994
|2006.06.23 15:00
|modify
|564
|2.00
|1.8358
|1.8315
|0.0000
|1995
|2006.06.23 15:00
|modify
|565
|2.00
|1.8347
|1.8315
|0.0000
|1996
|2006.06.26 06:00
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8296
|0.0000
|1997
|2006.06.26 06:00
|modify
|564
|2.00
|1.8358
|1.8296
|0.0000
|1998
|2006.06.26 06:00
|modify
|565
|2.00
|1.8347
|1.8296
|0.0000
|1999
|2006.06.26 07:00
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8276
|0.0000
|2000
|2006.06.26 07:00
|modify
|564
|2.00
|1.8358
|1.8276
|0.0000
|2001
|2006.06.26 07:00
|modify
|565
|2.00
|1.8347
|1.8276
|0.0000
|2002
|2006.06.26 08:00
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8255
|0.0000
|2003
|2006.06.26 08:00
|modify
|564
|2.00
|1.8358
|1.8255
|0.0000
|2004
|2006.06.26 08:00
|modify
|565
|2.00
|1.8347
|1.8255
|0.0000
|2005
|2006.06.26 09:00
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8238
|0.0000
|2006
|2006.06.26 09:00
|modify
|564
|2.00
|1.8358
|1.8238
|0.0000
|2007
|2006.06.26 09:00
|modify
|565
|2.00
|1.8347
|1.8238
|0.0000
|2008
|2006.06.26 10:00
|modify
|563
|2.00
|1.8369
|1.8226
|0.0000
|2009
|2006.06.26 10:00
|modify
|564
|2.00
|1.8358
|1.8226
|0.0000
|2010
|2006.06.26 10:00
|modify
|565
|2.00
|1.8347
|1.8226
|0.0000
|2011
|2006.06.26 10:08
|s/l
|563
|2.00
|1.8226
|1.8226
|0.0000
|2860.35
|52553.14
|2012
|2006.06.26 10:08
|s/l
|564
|2.00
|1.8226
|1.8226
|0.0000
|2640.35
|55193.49
|2013
|2006.06.26 10:08
|s/l
|565
|2.00
|1.8226
|1.8226
|0.0000
|2420.35
|57613.83
|2014
|2006.06.26 10:08
|buy stop
|566
|2.00
|1.8470
|1.8413
|0.0000
|2015
|2006.06.26 10:08
|sell stop
|567
|2.00
|1.8126
|1.8183
|0.0000
|2016
|2006.06.26 15:00
|delete
|566
|2.00
|1.8470
|1.8413
|0.0000
|2017
|2006.06.26 15:00
|buy stop
|568
|2.00
|1.8469
|1.8412
|0.0000
|2018
|2006.06.26 17:00
|delete
|568
|2.00
|1.8469
|1.8412
|0.0000
|2019
|2006.06.26 17:00
|buy stop
|569
|2.00
|1.8465
|1.8405
|0.0000
|2020
|2006.06.26 18:00
|delete
|569
|2.00
|1.8465
|1.8405
|0.0000
|2021
|2006.06.26 18:00
|buy stop
|570
|2.00
|1.8423
|1.8363
|0.0000
|2022
|2006.06.26 19:00
|delete
|570
|2.00
|1.8423
|1.8363
|0.0000
|2023
|2006.06.26 19:00
|buy stop
|571
|2.00
|1.8404
|1.8342
|0.0000
|2024
|2006.06.26 20:00
|delete
|571
|2.00
|1.8404
|1.8342
|0.0000
|2025
|2006.06.26 20:00
|buy stop
|572
|2.00
|1.8397
|1.8330
|0.0000
|2026
|2006.06.26 21:00
|delete
|572
|2.00
|1.8397
|1.8330
|0.0000
|2027
|2006.06.26 21:00
|buy stop
|573
|2.00
|1.8328
|1.8258
|0.0000
|2028
|2006.06.26 22:00
|delete
|573
|2.00
|1.8328
|1.8258
|0.0000
|2029
|2006.06.26 22:00
|buy stop
|574
|2.00
|1.8326
|1.8259
|0.0000
|2030
|2006.06.26 23:00
|delete
|574
|2.00
|1.8326
|1.8259
|0.0000
|2031
|2006.06.26 23:00
|buy stop
|575
|2.00
|1.8318
|1.8250
|0.0000
|2032
|2006.06.27 02:00
|delete
|575
|2.00
|1.8318
|1.8250
|0.0000
|2033
|2006.06.27 02:00
|buy stop
|576
|2.00
|1.8315
|1.8248
|0.0000
|2034
|2006.06.27 17:00
|delete
|576
|2.00
|1.8315
|1.8248
|0.0000
|2035
|2006.06.27 17:00
|buy stop
|577
|2.00
|1.8296
|1.8236
|0.0000
|2036
|2006.06.27 18:00
|delete
|577
|2.00
|1.8296
|1.8236
|0.0000
|2037
|2006.06.27 18:00
|buy stop
|578
|2.00
|1.8276
|1.8211
|0.0000
|2038
|2006.06.27 19:00
|delete
|578
|2.00
|1.8276
|1.8211
|0.0000
|2039
|2006.06.27 19:00
|buy stop
|579
|2.00
|1.8266
|1.8201
|0.0000
|2040
|2006.06.27 23:00
|delete
|567
|2.00
|1.8126
|1.8183
|0.0000
|2041
|2006.06.27 23:00
|sell stop
|580
|2.00
|1.8154
|1.8219
|0.0000
|2042
|2006.06.28 00:00
|delete
|580
|2.00
|1.8154
|1.8219
|0.0000
|2043
|2006.06.28 00:00
|sell stop
|581
|2.00
|1.8162
|1.8225
|0.0000
|2044
|2006.06.28 11:39
|sell
|581
|2.00
|1.8162
|1.8225
|0.0000
|2045
|2006.06.28 11:39
|delete
|579
|2.00
|1.8266
|1.8201
|0.0000
|2046
|2006.06.28 11:39
|sell stop
|582
|2.00
|1.8152
|1.8204
|0.0000
|2047
|2006.06.28 13:16
|s/l
|581
|2.00
|1.8225
|1.8225
|0.0000
|-1260.00
|56353.83
|2048
|2006.06.28 13:16
|buy stop
|583
|2.00
|1.8266
|1.8216
|0.0000
|2049
|2006.06.28 13:16
|delete
|582
|2.00
|1.8152
|1.8204
|0.0000
|2050
|2006.06.28 13:16
|sell stop
|584
|2.00
|1.8160
|1.8210
|0.0000
|2051
|2006.06.28 17:35
|sell
|584
|2.00
|1.8160
|1.8210
|0.0000
|2052
|2006.06.28 17:35
|delete
|583
|2.00
|1.8266
|1.8216
|0.0000
|2053
|2006.06.28 17:35
|sell stop
|585
|2.00
|1.8150
|1.8200
|0.0000
|2054
|2006.06.28 17:36
|sell
|585
|2.00
|1.8150
|1.8200
|0.0000
|2055
|2006.06.28 17:36
|sell stop
|586
|2.00
|1.8140
|1.8190
|0.0000
|2056
|2006.06.28 17:36
|modify
|584
|2.00
|1.8160
|1.8200
|0.0000
|2057
|2006.06.29 00:21
|s/l
|584
|2.00
|1.8200
|1.8200
|0.0000
|-799.48
|55554.35
|2058
|2006.06.29 00:21
|s/l
|585
|2.00
|1.8200
|1.8200
|0.0000
|-999.48
|54554.87
|2059
|2006.06.29 00:21
|buy stop
|587
|2.00
|1.8266
|1.8206
|0.0000
|2060
|2006.06.29 00:21
|delete
|586
|2.00
|1.8140
|1.8190
|0.0000
|2061
|2006.06.29 00:21
|sell stop
|588
|2.00
|1.8142
|1.8202
|0.0000
|2062
|2006.06.29 11:24
|sell
|588
|2.00
|1.8142
|1.8202
|0.0000
|2063
|2006.06.29 11:24
|delete
|587
|2.00
|1.8266
|1.8206
|0.0000
|2064
|2006.06.29 11:24
|sell stop
|589
|2.00
|1.8132
|1.8182
|0.0000
|2065
|2006.06.29 12:46
|sell
|589
|2.00
|1.8132
|1.8182
|0.0000
|2066
|2006.06.29 12:46
|sell stop
|590
|2.00
|1.8122
|1.8172
|0.0000
|2067
|2006.06.29 12:46
|modify
|588
|2.00
|1.8142
|1.8182
|0.0000
|2068
|2006.06.29 12:53
|sell
|590
|2.00
|1.8122
|1.8172
|0.0000
|2069
|2006.06.29 12:53
|modify
|588
|2.00
|1.8142
|1.8172
|0.0000
|2070
|2006.06.29 12:53
|modify
|589
|2.00
|1.8132
|1.8172
|0.0000
|2071
|2006.06.29 21:17
|close
|590
|2.00
|1.8126
|1.8172
|0.0000
|-80.00
|54474.87
|2072
|2006.06.29 21:17
|close
|589
|2.00
|1.8126
|1.8172
|0.0000
|120.00
|54594.87
|2073
|2006.06.29 21:17
|close
|588
|2.00
|1.8126
|1.8172
|0.0000
|320.00
|54914.87
|2074
|2006.06.29 21:17
|buy stop
|591
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|2075
|2006.06.29 21:17
|sell stop
|592
|2.00
|1.8091
|1.8148
|0.0000
|2076
|2006.06.29 21:36
|buy
|591
|2.00
|1.8264
|1.8207
|0.0000
|2077
|2006.06.29 21:36
|delete
|592
|2.00
|1.8091
|1.8148
|0.0000
|2078
|2006.06.29 21:36
|buy stop
|593
|2.00
|1.8276
|1.8219
|0.0000
|2079
|2006.06.29 21:37
|buy
|593
|2.00
|1.8276
|1.8219
|0.0000
|2080
|2006.06.29 21:37
|buy stop
|594
|2.00
|1.8287
|1.8230
|0.0000
|2081
|2006.06.29 21:37
|modify
|591
|2.00
|1.8264
|1.8219
|0.0000
|2082
|2006.06.29 21:50
|buy
|594
|2.00
|1.8287
|1.8230
|0.0000
|2083
|2006.06.29 21:50
|modify
|591
|2.00
|1.8264
|1.8230
|0.0000
|2084
|2006.06.29 21:50
|modify
|593
|2.00
|1.8276
|1.8230
|0.0000
|2085
|2006.06.30 11:00
|close
|594
|2.00
|1.8302
|1.8230
|0.0000
|296.13
|55211.00
|2086
|2006.06.30 11:00
|close
|593
|2.00
|1.8302
|1.8230
|0.0000
|516.13
|55727.12
|2087
|2006.06.30 11:00
|close
|591
|2.00
|1.8302
|1.8230
|0.0000
|756.13
|56483.25
|2088
|2006.06.30 11:00
|buy stop
|595
|2.00
|1.8369
|1.8272
|0.0000
|2089
|2006.06.30 11:00
|sell stop
|596
|2.00
|1.8091
|1.8188
|0.0000
|2090
|2006.06.30 14:57
|buy
|595
|2.00
|1.8369
|1.8272
|0.0000
|2091
|2006.06.30 14:57
|delete
|596
|2.00
|1.8091
|1.8188
|0.0000
|2092
|2006.06.30 14:57
|buy stop
|597
|2.00
|1.8388
|1.8291
|0.0000
|2093
|2006.06.30 15:32
|buy
|597
|2.00
|1.8388
|1.8291
|0.0000
|2094
|2006.06.30 15:32
|buy stop
|598
|2.00
|1.8407
|1.8310
|0.0000
|2095
|2006.06.30 15:32
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8291
|0.0000
|2096
|2006.06.30 15:35
|buy
|598
|2.00
|1.8407
|1.8310
|0.0000
|2097
|2006.06.30 15:35
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8310
|0.0000
|2098
|2006.06.30 15:35
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8310
|0.0000
|2099
|2006.06.30 18:00
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8320
|0.0000
|2100
|2006.06.30 18:00
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8320
|0.0000
|2101
|2006.06.30 18:00
|modify
|598
|2.00
|1.8407
|1.8320
|0.0000
|2102
|2006.06.30 19:00
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8322
|0.0000
|2103
|2006.06.30 19:00
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8322
|0.0000
|2104
|2006.06.30 19:00
|modify
|598
|2.00
|1.8407
|1.8322
|0.0000
|2105
|2006.07.03 01:00
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8325
|0.0000
|2106
|2006.07.03 01:00
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8325
|0.0000
|2107
|2006.07.03 01:02
|modify
|598
|2.00
|1.8407
|1.8325
|0.0000
|2108
|2006.07.03 02:00
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8327
|0.0000
|2109
|2006.07.03 02:00
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8327
|0.0000
|2110
|2006.07.03 02:00
|modify
|598
|2.00
|1.8407
|1.8327
|0.0000
|2111
|2006.07.03 03:00
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8330
|0.0000
|2112
|2006.07.03 03:00
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8330
|0.0000
|2113
|2006.07.03 03:00
|modify
|598
|2.00
|1.8407
|1.8330
|0.0000
|2114
|2006.07.03 06:00
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8332
|0.0000
|2115
|2006.07.03 06:00
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8332
|0.0000
|2116
|2006.07.03 06:01
|modify
|598
|2.00
|1.8407
|1.8332
|0.0000
|2117
|2006.07.03 07:00
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8335
|0.0000
|2118
|2006.07.03 07:00
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8335
|0.0000
|2119
|2006.07.03 07:00
|modify
|598
|2.00
|1.8407
|1.8335
|0.0000
|2120
|2006.07.03 08:00
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8340
|0.0000
|2121
|2006.07.03 08:00
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8340
|0.0000
|2122
|2006.07.03 08:00
|modify
|598
|2.00
|1.8407
|1.8340
|0.0000
|2123
|2006.07.03 11:00
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8361
|0.0000
|2124
|2006.07.03 11:00
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8361
|0.0000
|2125
|2006.07.03 11:00
|modify
|598
|2.00
|1.8407
|1.8361
|0.0000
|2126
|2006.07.03 12:00
|modify
|595
|2.00
|1.8369
|1.8426
|0.0000
|2127
|2006.07.03 12:00
|modify
|597
|2.00
|1.8388
|1.8426
|0.0000
|2128
|2006.07.03 12:00
|modify
|598
|2.00
|1.8407
|1.8426
|0.0000
|2129
|2006.07.03 13:07
|s/l
|595
|2.00
|1.8426
|1.8426
|0.0000
|1136.13
|57619.37
|2130
|2006.07.03 13:07
|s/l
|597
|2.00
|1.8426
|1.8426
|0.0000
|756.13
|58375.50
|2131
|2006.07.03 13:07
|s/l
|598
|2.00
|1.8426
|1.8426
|0.0000
|376.13
|58751.62
|2132
|2006.07.03 13:07
|buy stop
|599
|2.00
|1.8500
|1.8438
|0.0000
|2133
|2006.07.03 13:07
|sell stop
|600
|2.00
|1.8091
|1.8154
|0.0000
|2134
|2006.07.04 04:00
|delete
|600
|2.00
|1.8091
|1.8154
|0.0000
|2135
|2006.07.04 04:00
|sell stop
|601
|2.00
|1.8093
|1.8160
|0.0000
|2136
|2006.07.04 05:00
|delete
|601
|2.00
|1.8093
|1.8160
|0.0000
|2137
|2006.07.04 05:00
|sell stop
|602
|2.00
|1.8258
|1.8326
|0.0000
|2138
|2006.07.04 06:00
|delete
|602
|2.00
|1.8258
|1.8326
|0.0000
|2139
|2006.07.04 06:00
|sell stop
|603
|2.00
|1.8259
|1.8324
|0.0000
|2140
|2006.07.04 07:00
|delete
|603
|2.00
|1.8259
|1.8324
|0.0000
|2141
|2006.07.04 07:00
|sell stop
|604
|2.00
|1.8263
|1.8326
|0.0000
|2142
|2006.07.04 08:00
|delete
|604
|2.00
|1.8263
|1.8326
|0.0000
|2143
|2006.07.04 08:00
|sell stop
|605
|2.00
|1.8271
|1.8331
|0.0000
|2144
|2006.07.04 09:00
|delete
|605
|2.00
|1.8271
|1.8331
|0.0000
|2145
|2006.07.04 09:00
|sell stop
|606
|2.00
|1.8272
|1.8329
|0.0000
|2146
|2006.07.04 11:00
|delete
|606
|2.00
|1.8272
|1.8329
|0.0000
|2147
|2006.07.04 11:00
|sell stop
|607
|2.00
|1.8285
|1.8343
|0.0000
|2148
|2006.07.04 12:00
|delete
|607
|2.00
|1.8285
|1.8343
|0.0000
|2149
|2006.07.04 12:00
|sell stop
|608
|2.00
|1.8301
|1.8361
|0.0000
|2150
|2006.07.04 18:00
|delete
|608
|2.00
|1.8301
|1.8361
|0.0000
|2151
|2006.07.04 18:00
|sell stop
|609
|2.00
|1.8302
|1.8352
|0.0000
|2152
|2006.07.04 19:00
|delete
|609
|2.00
|1.8302
|1.8352
|0.0000
|2153
|2006.07.04 19:00
|sell stop
|610
|2.00
|1.8326
|1.8376
|0.0000
|2154
|2006.07.04 21:00
|delete
|610
|2.00
|1.8326
|1.8376
|0.0000
|2155
|2006.07.04 21:00
|sell stop
|611
|2.00
|1.8336
|1.8386
|0.0000
|2156
|2006.07.04 22:00
|delete
|611
|2.00
|1.8336
|1.8386
|0.0000
|2157
|2006.07.04 22:00
|sell stop
|612
|2.00
|1.8361
|1.8411
|0.0000
|2158
|2006.07.04 23:00
|delete
|612
|2.00
|1.8361
|1.8411
|0.0000
|2159
|2006.07.04 23:00
|sell stop
|613
|2.00
|1.8385
|1.8438
|0.0000
|2160
|2006.07.05 01:00
|delete
|599
|2.00
|1.8500
|1.8438
|0.0000
|2161
|2006.07.05 01:00
|buy stop
|614
|2.00
|1.8497
|1.8442
|0.0000
|2162
|2006.07.05 02:00
|delete
|614
|2.00
|1.8497
|1.8442
|0.0000
|2163
|2006.07.05 02:00
|buy stop
|615
|2.00
|1.8496
|1.8441
|0.0000
|2164
|2006.07.05 06:00
|delete
|615
|2.00
|1.8496
|1.8441
|0.0000
|2165
|2006.07.05 06:00
|buy stop
|616
|2.00
|1.8494
|1.8437
|0.0000
|2166
|2006.07.05 07:00
|delete
|616
|2.00
|1.8494
|1.8437
|0.0000
|2167
|2006.07.05 07:00
|buy stop
|617
|2.00
|1.8491
|1.8436
|0.0000
|2168
|2006.07.05 09:03
|buy
|617
|2.00
|1.8491
|1.8436
|0.0000
|2169
|2006.07.05 09:03
|delete
|613
|2.00
|1.8385
|1.8438
|0.0000
|2170
|2006.07.05 09:03
|buy stop
|618
|2.00
|1.8502
|1.8447
|0.0000
|2171
|2006.07.05 10:00
|s/l
|617
|2.00
|1.8436
|1.8436
|0.0000
|-1100.00
|57651.62
|2172
|2006.07.05 10:00
|sell stop
|619
|2.00
|1.8385
|1.8445
|0.0000
|2173
|2006.07.05 15:32
|sell
|619
|2.00
|1.8385
|1.8445
|0.0000
|2174
|2006.07.05 15:32
|delete
|618
|2.00
|1.8502
|1.8447
|0.0000
|2175
|2006.07.05 15:32
|sell stop
|620
|2.00
|1.8372
|1.8437
|0.0000
|2176
|2006.07.05 16:16
|sell
|620
|2.00
|1.8372
|1.8437
|0.0000
|2177
|2006.07.05 16:16
|sell stop
|621
|2.00
|1.8357
|1.8432
|0.0000
|2178
|2006.07.05 16:43
|sell
|621
|2.00
|1.8357
|1.8432
|0.0000
|2179
|2006.07.05 16:43
|modify
|619
|2.00
|1.8385
|1.8432
|0.0000
|2180
|2006.07.05 16:43
|modify
|620
|2.00
|1.8372
|1.8432
|0.0000
|2181
|2006.07.05 20:24
|close
|621
|2.00
|1.8359
|1.8432
|0.0000
|-40.00
|57611.62
|2182
|2006.07.05 20:24
|close
|620
|2.00
|1.8359
|1.8432
|0.0000
|260.00
|57871.62
|2183
|2006.07.05 20:24
|close
|619
|2.00
|1.8359
|1.8432
|0.0000
|520.00
|58391.62
|2184
|2006.07.05 20:24
|buy stop
|622
|2.00
|1.8489
|1.8409
|0.0000
|2185
|2006.07.05 20:24
|sell stop
|623
|2.00
|1.8326
|1.8406
|0.0000
|2186
|2006.07.07 15:31
|buy
|622
|2.00
|1.8489
|1.8409
|0.0000
|2187
|2006.07.07 15:31
|delete
|623
|2.00
|1.8326
|1.8406
|0.0000
|2188
|2006.07.07 15:31
|buy stop
|624
|2.00
|1.8498
|1.8453
|0.0000
|2189
|2006.07.07 15:34
|buy
|624
|2.00
|1.8498
|1.8453
|0.0000
|2190
|2006.07.07 15:34
|buy stop
|625
|2.00
|1.8507
|1.8462
|0.0000
|2191
|2006.07.07 15:34
|modify
|622
|2.00
|1.8489
|1.8453
|0.0000
|2192
|2006.07.07 15:34
|buy
|625
|2.00
|1.8507
|1.8462
|0.0000
|2193
|2006.07.07 15:34
|modify
|622
|2.00
|1.8489
|1.8462
|0.0000
|2194
|2006.07.07 15:34
|modify
|624
|2.00
|1.8498
|1.8462
|0.0000
|2195
|2006.07.07 15:59
|close
|625
|2.00
|1.8511
|1.8462
|0.0000
|80.00
|58471.62
|2196
|2006.07.07 15:59
|close
|624
|2.00
|1.8511
|1.8462
|0.0000
|260.00
|58731.62
|2197
|2006.07.07 15:59
|close
|622
|2.00
|1.8511
|1.8462
|0.0000
|440.00
|59171.62
|2198
|2006.07.07 16:00
|buy stop
|626
|2.00
|1.8543
|1.8480
|0.0000
|2199
|2006.07.07 16:00
|sell stop
|627
|2.00
|1.8326
|1.8389
|0.0000
|2200
|2006.07.10 01:00
|delete
|627
|2.00
|1.8326
|1.8389
|0.0000
|2201
|2006.07.10 01:00
|sell stop
|628
|2.00
|1.8330
|1.8400
|0.0000
|2202
|2006.07.10 02:00
|delete
|628
|2.00
|1.8330
|1.8400
|0.0000
|2203
|2006.07.10 02:00
|sell stop
|629
|2.00
|1.8332
|1.8402
|0.0000
|2204
|2006.07.10 22:00
|delete
|629
|2.00
|1.8332
|1.8402
|0.0000
|2205
|2006.07.10 22:00
|sell stop
|630
|2.00
|1.8343
|1.8416
|0.0000
|2206
|2006.07.11 00:00
|delete
|630
|2.00
|1.8343
|1.8416
|0.0000
|2207
|2006.07.11 00:00
|sell stop
|631
|2.00
|1.8354
|1.8426
|0.0000
|2208
|2006.07.11 16:00
|delete
|631
|2.00
|1.8354
|1.8426
|0.0000
|2209
|2006.07.11 16:00
|sell stop
|632
|2.00
|1.8356
|1.8419
|0.0000
|2210
|2006.07.11 17:00
|delete
|632
|2.00
|1.8356
|1.8419
|0.0000
|2211
|2006.07.11 17:00
|sell stop
|633
|2.00
|1.8360
|1.8430
|0.0000
|2212
|2006.07.11 18:00
|delete
|633
|2.00
|1.8360
|1.8430
|0.0000
|2213
|2006.07.11 18:00
|sell stop
|634
|2.00
|1.8365
|1.8435
|0.0000
|2214
|2006.07.11 23:00
|delete
|626
|2.00
|1.8543
|1.8480
|0.0000
|2215
|2006.07.11 23:00
|buy stop
|635
|2.00
|1.8536
|1.8461
|0.0000
|2216
|2006.07.12 01:00
|delete
|635
|2.00
|1.8536
|1.8461
|0.0000
|2217
|2006.07.12 01:00
|buy stop
|636
|2.00
|1.8532
|1.8457
|0.0000
|2218
|2006.07.12 04:00
|delete
|636
|2.00
|1.8532
|1.8457
|0.0000
|2219
|2006.07.12 04:00
|buy stop
|637
|2.00
|1.8530
|1.8455
|0.0000
|2220
|2006.07.12 05:00
|delete
|637
|2.00
|1.8530
|1.8455
|0.0000
|2221
|2006.07.12 05:00
|buy stop
|638
|2.00
|1.8524
|1.8449
|0.0000
|2222
|2006.07.12 15:31
|sell
|634
|2.00
|1.8365
|1.8435
|0.0000
|2223
|2006.07.12 15:31
|delete
|638
|2.00
|1.8524
|1.8449
|0.0000
|2224
|2006.07.12 15:31
|sell stop
|639
|2.00
|1.8353
|1.8416
|0.0000
|2225
|2006.07.12 15:32
|sell
|639
|2.00
|1.8353
|1.8416
|0.0000
|2226
|2006.07.12 15:32
|sell stop
|640
|2.00
|1.8341
|1.8404
|0.0000
|2227
|2006.07.12 15:32
|modify
|634
|2.00
|1.8365
|1.8416
|0.0000
|2228
|2006.07.12 15:32
|sell
|640
|2.00
|1.8341
|1.8404
|0.0000
|2229
|2006.07.12 15:32
|modify
|634
|2.00
|1.8365
|1.8404
|0.0000
|2230
|2006.07.12 15:32
|modify
|639
|2.00
|1.8353
|1.8404
|0.0000
|2231
|2006.07.12 17:39
|close
|640
|2.00
|1.8341
|1.8404
|0.0000
|0.00
|59171.62
|2232
|2006.07.12 17:39
|close
|639
|2.00
|1.8341
|1.8404
|0.0000
|240.00
|59411.62
|2233
|2006.07.12 17:39
|close
|634
|2.00
|1.8341
|1.8404
|0.0000
|480.00
|59891.62
|2234
|2006.07.12 17:39
|buy stop
|641
|2.00
|1.8524
|1.8454
|0.0000
|2235
|2006.07.12 17:39
|sell stop
|642
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|2236
|2006.07.12 17:41
|sell
|642
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|2237
|2006.07.12 17:41
|delete
|641
|2.00
|1.8524
|1.8454
|0.0000
|2238
|2006.07.12 17:41
|sell stop
|643
|2.00
|1.8314
|1.8384
|0.0000
|2239
|2006.07.12 17:57
|sell
|643
|2.00
|1.8314
|1.8384
|0.0000
|2240
|2006.07.12 17:57
|sell stop
|644
|2.00
|1.8300
|1.8370
|0.0000
|2241
|2006.07.12 17:57
|modify
|642
|2.00
|1.8328
|1.8384
|0.0000
|2242
|2006.07.13 08:00
|modify
|642
|2.00
|1.8328
|1.8382
|0.0000
|2243
|2006.07.13 08:00
|modify
|643
|2.00
|1.8314
|1.8382
|0.0000
|2244
|2006.07.13 10:00
|modify
|642
|2.00
|1.8328
|1.8379
|0.0000
|2245
|2006.07.13 10:00
|modify
|643
|2.00
|1.8314
|1.8379
|0.0000
|2246
|2006.07.13 10:15
|s/l
|642
|2.00
|1.8379
|1.8379
|0.0000
|-1019.48
|58872.14
|2247
|2006.07.13 10:15
|s/l
|643
|2.00
|1.8379
|1.8379
|0.0000
|-1299.48
|57572.66
|2248
|2006.07.13 10:15
|buy stop
|645
|2.00
|1.8483
|1.8418
|0.0000
|2249
|2006.07.13 10:15
|delete
|644
|2.00
|1.8300
|1.8370
|0.0000
|2250
|2006.07.13 10:15
|sell stop
|646
|2.00
|1.8308
|1.8373
|0.0000
|2251
|2006.07.14 17:00
|delete
|645
|2.00
|1.8483
|1.8418
|0.0000
|2252
|2006.07.14 17:00
|buy stop
|647
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|2253
|2006.07.14 18:00
|delete
|647
|2.00
|1.8480
|1.8405
|0.0000
|2254
|2006.07.14 18:00
|buy stop
|648
|2.00
|1.8471
|1.8399
|0.0000
|2255
|2006.07.17 02:00
|delete
|646
|2.00
|1.8308
|1.8373
|0.0000
|2256
|2006.07.17 02:00
|sell stop
|649
|2.00
|1.8320
|1.8392
|0.0000
|2257
|2006.07.17 06:00
|delete
|649
|2.00
|1.8320
|1.8392
|0.0000
|2258
|2006.07.17 06:00
|sell stop
|650
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|2259
|2006.07.17 07:00
|delete
|650
|2.00
|1.8328
|1.8398
|0.0000
|2260
|2006.07.17 07:00
|sell stop
|651
|2.00
|1.8330
|1.8393
|0.0000
|2261
|2006.07.17 11:00
|delete
|651
|2.00
|1.8330
|1.8393
|0.0000
|2262
|2006.07.17 12:00
|sell stop
|652
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|2263
|2006.07.17 12:01
|sell
|652
|2.00
|1.8227
|1.8295
|0.0000
|2264
|2006.07.17 12:01
|delete
|648
|2.00
|1.8471
|1.8399
|0.0000
|2265
|2006.07.17 12:01
|sell stop
|653
|2.00
|1.8214
|1.8282
|0.0000
|2266
|2006.07.17 12:25
|sell
|653
|2.00
|1.8214
|1.8282
|0.0000
|2267
|2006.07.17 12:25
|sell stop
|654
|2.00
|1.8201
|1.8269
|0.0000
|2268
|2006.07.17 12:25
|modify
|652
|2.00
|1.8227
|1.8282
|0.0000
|2269
|2006.07.17 12:34
|sell
|654
|2.00
|1.8201
|1.8269
|0.0000
|2270
|2006.07.17 12:34
|modify
|652
|2.00
|1.8227
|1.8269
|0.0000
|2271
|2006.07.17 12:34
|modify
|653
|2.00
|1.8214
|1.8269
|0.0000
|2272
|2006.07.17 13:00
|modify
|652
|2.00
|1.8227
|1.8266
|0.0000
|2273
|2006.07.17 13:00
|modify
|653
|2.00
|1.8214
|1.8266
|0.0000
|2274
|2006.07.17 13:00
|modify
|654
|2.00
|1.8201
|1.8266
|0.0000
|2275
|2006.07.17 14:00
|modify
|652
|2.00
|1.8227
|1.8264
|0.0000
|2276
|2006.07.17 14:00
|modify
|653
|2.00
|1.8214
|1.8264
|0.0000
|2277
|2006.07.17 14:00
|modify
|654
|2.00
|1.8201
|1.8264
|0.0000
|2278
|2006.07.18 08:00
|modify
|652
|2.00
|1.8227
|1.8256
|0.0000
|2279
|2006.07.18 08:00
|modify
|653
|2.00
|1.8214
|1.8256
|0.0000
|2280
|2006.07.18 08:00
|modify
|654
|2.00
|1.8201
|1.8256
|0.0000
|2281
|2006.07.18 09:00
|modify
|652
|2.00
|1.8227
|1.8251
|0.0000
|2282
|2006.07.18 09:00
|modify
|653
|2.00
|1.8214
|1.8251
|0.0000
|2283
|2006.07.18 09:00
|modify
|654
|2.00
|1.8201
|1.8251
|0.0000
|2284
|2006.07.18 11:31
|s/l
|652
|2.00
|1.8251
|1.8251
|0.0000
|-479.83
|57092.84
|2285
|2006.07.18 11:31
|s/l
|653
|2.00
|1.8251
|1.8251
|0.0000
|-739.83
|56353.01
|2286
|2006.07.18 11:31
|s/l
|654
|2.00
|1.8251
|1.8251
|0.0000
|-999.83
|55353.18
|2287
|2006.07.18 11:31
|buy stop
|655
|2.00
|1.8453
|1.8401
|0.0000
|2288
|2006.07.18 11:31
|sell stop
|656
|2.00
|1.8177
|1.8229
|0.0000
|2289
|2006.07.19 00:00
|delete
|655
|2.00
|1.8453
|1.8401
|0.0000
|2290
|2006.07.19 00:00
|buy stop
|657
|2.00
|1.8402
|1.8319
|0.0000
|2291
|2006.07.19 01:00
|delete
|657
|2.00
|1.8402
|1.8319
|0.0000
|2292
|2006.07.19 01:00
|buy stop
|658
|2.00
|1.8393
|1.8313
|0.0000
|2293
|2006.07.19 06:00
|delete
|658
|2.00
|1.8393
|1.8313
|0.0000
|2294
|2006.07.19 06:00
|buy stop
|659
|2.00
|1.8391
|1.8308
|0.0000
|2295
|2006.07.19 07:00
|delete
|659
|2.00
|1.8391
|1.8308
|0.0000
|2296
|2006.07.19 07:00
|buy stop
|660
|2.00
|1.8390
|1.8313
|0.0000
|2297
|2006.07.19 09:00
|delete
|660
|2.00
|1.8390
|1.8313
|0.0000
|2298
|2006.07.19 09:00
|buy stop
|661
|2.00
|1.8389
|1.8319
|0.0000
|2299
|2006.07.19 10:00
|delete
|661
|2.00
|1.8389
|1.8319
|0.0000
|2300
|2006.07.19 10:00
|buy stop
|662
|2.00
|1.8384
|1.8319
|0.0000
|2301
|2006.07.19 11:00
|delete
|662
|2.00
|1.8384
|1.8319
|0.0000
|2302
|2006.07.19 11:00
|buy stop
|663
|2.00
|1.8382
|1.8315
|0.0000
|2303
|2006.07.19 12:00
|delete
|663
|2.00
|1.8382
|1.8315
|0.0000
|2304
|2006.07.19 12:00
|buy stop
|664
|2.00
|1.8380
|1.8313
|0.0000
|2305
|2006.07.19 17:00
|delete
|664
|2.00
|1.8380
|1.8313
|0.0000
|2306
|2006.07.19 17:00
|buy stop
|665
|2.00
|1.8368
|1.8305
|0.0000
|2307
|2006.07.19 17:09
|buy
|665
|2.00
|1.8368
|1.8305
|0.0000
|2308
|2006.07.19 17:09
|delete
|656
|2.00
|1.8177
|1.8229
|0.0000
|2309
|2006.07.19 17:09
|buy stop
|666
|2.00
|1.8381
|1.8318
|0.0000
|2310
|2006.07.19 17:09
|buy
|666
|2.00
|1.8381
|1.8318
|0.0000
|2311
|2006.07.19 17:09
|buy stop
|667
|2.00
|1.8394
|1.8331
|0.0000
|2312
|2006.07.19 17:09
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8319
|0.0000
|2313
|2006.07.19 17:09
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8319
|0.0000
|2314
|2006.07.19 17:29
|buy
|667
|2.00
|1.8394
|1.8331
|0.0000
|2315
|2006.07.19 17:29
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8331
|0.0000
|2316
|2006.07.19 17:29
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8331
|0.0000
|2317
|2006.07.20 14:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8334
|0.0000
|2318
|2006.07.20 14:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8334
|0.0000
|2319
|2006.07.20 14:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8334
|0.0000
|2320
|2006.07.20 14:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8360
|0.0000
|2321
|2006.07.20 14:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8360
|0.0000
|2322
|2006.07.20 14:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8360
|0.0000
|2323
|2006.07.20 15:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8371
|0.0000
|2324
|2006.07.20 15:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8371
|0.0000
|2325
|2006.07.20 15:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8371
|0.0000
|2326
|2006.07.20 16:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8415
|0.0000
|2327
|2006.07.20 16:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8415
|0.0000
|2328
|2006.07.20 16:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8415
|0.0000
|2329
|2006.07.20 23:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8422
|0.0000
|2330
|2006.07.20 23:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8422
|0.0000
|2331
|2006.07.20 23:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8422
|0.0000
|2332
|2006.07.21 00:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8427
|0.0000
|2333
|2006.07.21 00:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8427
|0.0000
|2334
|2006.07.21 00:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8427
|0.0000
|2335
|2006.07.21 06:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8432
|0.0000
|2336
|2006.07.21 06:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8432
|0.0000
|2337
|2006.07.21 06:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8432
|0.0000
|2338
|2006.07.21 07:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8443
|0.0000
|2339
|2006.07.21 07:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8443
|0.0000
|2340
|2006.07.21 07:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8443
|0.0000
|2341
|2006.07.21 08:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8453
|0.0000
|2342
|2006.07.21 08:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8453
|0.0000
|2343
|2006.07.21 08:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8453
|0.0000
|2344
|2006.07.21 09:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8456
|0.0000
|2345
|2006.07.21 09:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8456
|0.0000
|2346
|2006.07.21 09:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8456
|0.0000
|2347
|2006.07.21 10:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8468
|0.0000
|2348
|2006.07.21 10:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8468
|0.0000
|2349
|2006.07.21 10:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8468
|0.0000
|2350
|2006.07.24 00:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8471
|0.0000
|2351
|2006.07.24 00:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8471
|0.0000
|2352
|2006.07.24 00:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8471
|0.0000
|2353
|2006.07.24 06:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8505
|0.0000
|2354
|2006.07.24 06:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8505
|0.0000
|2355
|2006.07.24 06:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8505
|0.0000
|2356
|2006.07.24 07:00
|modify
|665
|2.00
|1.8368
|1.8526
|0.0000
|2357
|2006.07.24 07:00
|modify
|666
|2.00
|1.8381
|1.8526
|0.0000
|2358
|2006.07.24 07:00
|modify
|667
|2.00
|1.8394
|1.8526
|0.0000
|2359
|2006.07.24 08:34
|s/l
|665
|2.00
|1.8526
|1.8526
|0.0000
|3140.63
|58493.81
|2360
|2006.07.24 08:34
|s/l
|666
|2.00
|1.8526
|1.8526
|0.0000
|2880.63
|61374.44
|2361
|2006.07.24 08:34
|s/l
|667
|2.00
|1.8526
|1.8526
|0.0000
|2620.63
|63995.06
|2362
|2006.07.24 08:34
|buy stop
|668
|2.00
|1.8600
|1.8547
|0.0000
|2363
|2006.07.24 08:34
|sell stop
|669
|2.00
|1.8415
|1.8467
|0.0000
|2364
|2006.07.24 10:00
|delete
|669
|2.00
|1.8415
|1.8467
|0.0000
|2365
|2006.07.24 10:00
|sell stop
|670
|2.00
|1.8422
|1.8475
|0.0000
|2366
|2006.07.24 11:00
|delete
|670
|2.00
|1.8422
|1.8475
|0.0000
|2367
|2006.07.24 11:00
|sell stop
|671
|2.00
|1.8427
|1.8482
|0.0000
|2368
|2006.07.24 17:00
|delete
|671
|2.00
|1.8427
|1.8482
|0.0000
|2369
|2006.07.24 17:00
|sell stop
|672
|2.00
|1.8432
|1.8487
|0.0000
|2370
|2006.07.24 18:00
|delete
|672
|2.00
|1.8432
|1.8487
|0.0000
|2371
|2006.07.24 18:00
|sell stop
|673
|2.00
|1.8443
|1.8501
|0.0000
|2372
|2006.07.24 19:00
|delete
|673
|2.00
|1.8443
|1.8501
|0.0000
|2373
|2006.07.24 19:00
|sell stop
|674
|2.00
|1.8453
|1.8513
|0.0000
|2374
|2006.07.24 20:00
|delete
|674
|2.00
|1.8453
|1.8513
|0.0000
|2375
|2006.07.24 20:00
|sell stop
|675
|2.00
|1.8456
|1.8516
|0.0000
|2376
|2006.07.24 21:00
|delete
|675
|2.00
|1.8456
|1.8516
|0.0000
|2377
|2006.07.24 21:00
|sell stop
|676
|2.00
|1.8468
|1.8528
|0.0000
|2378
|2006.07.25 03:26
|sell
|676
|2.00
|1.8468
|1.8528
|0.0000
|2379
|2006.07.25 03:26
|delete
|668
|2.00
|1.8600
|1.8547
|0.0000
|2380
|2006.07.25 03:26
|sell stop
|677
|2.00
|1.8457
|1.8514
|0.0000
|2381
|2006.07.25 03:26
|sell
|677
|2.00
|1.8457
|1.8514
|0.0000
|2382
|2006.07.25 03:26
|sell stop
|678
|2.00
|1.8446
|1.8504
|0.0000
|2383
|2006.07.25 03:26
|modify
|676
|2.00
|1.8468
|1.8514
|0.0000
|2384
|2006.07.25 03:37
|sell
|678
|2.00
|1.8446
|1.8504
|0.0000
|2385
|2006.07.25 03:37
|modify
|676
|2.00
|1.8468
|1.8504
|0.0000
|2386
|2006.07.25 03:37
|modify
|677
|2.00
|1.8457
|1.8504
|0.0000
|2387
|2006.07.25 08:20
|s/l
|676
|2.00
|1.8504
|1.8504
|0.0000
|-720.00
|63275.06
|2388
|2006.07.25 08:20
|s/l
|677
|2.00
|1.8504
|1.8504
|0.0000
|-940.00
|62335.06
|2389
|2006.07.25 08:20
|s/l
|678
|2.00
|1.8504
|1.8504
|0.0000
|-1160.00
|61175.06
|2390
|2006.07.25 08:20
|buy stop
|679
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|2391
|2006.07.25 08:20
|sell stop
|680
|2.00
|1.8443
|1.8501
|0.0000
|2392
|2006.07.25 18:11
|sell
|680
|2.00
|1.8443
|1.8501
|0.0000
|2393
|2006.07.25 18:11
|delete
|679
|2.00
|1.8600
|1.8543
|0.0000
|2394
|2006.07.25 18:11
|sell stop
|681
|2.00
|1.8430
|1.8498
|0.0000
|2395
|2006.07.25 18:12
|sell
|681
|2.00
|1.8430
|1.8498
|0.0000
|2396
|2006.07.25 18:12
|sell stop
|682
|2.00
|1.8417
|1.8485
|0.0000
|2397
|2006.07.25 18:12
|modify
|680
|2.00
|1.8443
|1.8498
|0.0000
|2398
|2006.07.25 18:27
|sell
|682
|2.00
|1.8417
|1.8485
|0.0000
|2399
|2006.07.25 18:27
|modify
|680
|2.00
|1.8443
|1.8485
|0.0000
|2400
|2006.07.25 18:27
|modify
|681
|2.00
|1.8430
|1.8485
|0.0000
|2401
|2006.07.26 02:07
|close
|682
|2.00
|1.8418
|1.8485
|0.0000
|-19.83
|61155.24
|2402
|2006.07.26 02:07
|close
|681
|2.00
|1.8418
|1.8485
|0.0000
|240.17
|61395.41
|2403
|2006.07.26 02:07
|close
|680
|2.00
|1.8418
|1.8485
|0.0000
|500.17
|61895.58
|2404
|2006.07.26 02:07
|buy stop
|683
|2.00
|1.8600
|1.8530
|0.0000
|2405
|2006.07.26 02:07
|sell stop
|684
|2.00
|1.8384
|1.8454
|0.0000
|2406
|2006.07.26 08:00
|delete
|683
|2.00
|1.8600
|1.8530
|0.0000
|2407
|2006.07.26 08:00
|buy stop
|685
|2.00
|1.8599
|1.8544
|0.0000
|2408
|2006.07.26 10:00
|delete
|685
|2.00
|1.8599
|1.8544
|0.0000
|2409
|2006.07.26 10:00
|buy stop
|686
|2.00
|1.8594
|1.8537
|0.0000
|2410
|2006.07.26 11:00
|delete
|686
|2.00
|1.8594
|1.8537
|0.0000
|2411
|2006.07.26 11:00
|buy stop
|687
|2.00
|1.8556
|1.8496
|0.0000
|2412
|2006.07.26 12:00
|delete
|687
|2.00
|1.8556
|1.8496
|0.0000
|2413
|2006.07.26 12:00
|buy stop
|688
|2.00
|1.8555
|1.8495
|0.0000
|2414
|2006.07.26 23:00
|delete
|688
|2.00
|1.8555
|1.8495
|0.0000
|2415
|2006.07.26 23:00
|buy stop
|689
|2.00
|1.8550
|1.8490
|0.0000
|2416
|2006.07.26 23:59
|buy
|689
|2.00
|1.8550
|1.8490
|0.0000
|2417
|2006.07.26 23:59
|delete
|684
|2.00
|1.8384
|1.8454
|0.0000
|2418
|2006.07.26 23:59
|buy stop
|690
|2.00
|1.8562
|1.8502
|0.0000
|2419
|2006.07.27 08:41
|buy
|690
|2.00
|1.8562
|1.8502
|0.0000
|2420
|2006.07.27 08:41
|buy stop
|691
|2.00
|1.8574
|1.8517
|0.0000
|2421
|2006.07.27 08:41
|modify
|689
|2.00
|1.8550
|1.8505
|0.0000
|2422
|2006.07.27 08:41
|modify
|690
|2.00
|1.8562
|1.8505
|0.0000
|2423
|2006.07.27 08:59
|buy
|691
|2.00
|1.8574
|1.8517
|0.0000
|2424
|2006.07.27 08:59
|modify
|689
|2.00
|1.8550
|1.8517
|0.0000
|2425
|2006.07.27 09:00
|modify
|690
|2.00
|1.8562
|1.8514
|0.0000
|2426
|2006.07.27 15:00
|modify
|690
|2.00
|1.8562
|1.8517
|0.0000
|2427
|2006.07.27 15:31
|close
|691
|2.00
|1.8585
|1.8517
|0.0000
|220.00
|62115.58
|2428
|2006.07.27 15:31
|close
|690
|2.00
|1.8585
|1.8517
|0.0000
|460.00
|62575.58
|2429
|2006.07.27 15:31
|close
|689
|2.00
|1.8585
|1.8517
|0.0000
|688.38
|63263.96
|2430
|2006.07.27 15:31
|buy stop
|692
|2.00
|1.8641
|1.8584
|0.0000
|2431
|2006.07.27 15:31
|sell stop
|693
|2.00
|1.8384
|1.8442
|0.0000
|2432
|2006.07.27 16:06
|buy
|692
|2.00
|1.8641
|1.8584
|0.0000
|2433
|2006.07.27 16:06
|delete
|693
|2.00
|1.8384
|1.8442
|0.0000
|2434
|2006.07.27 16:06
|buy stop
|694
|2.00
|1.8653
|1.8593
|0.0000
|2435
|2006.07.27 16:11
|buy
|694
|2.00
|1.8653
|1.8593
|0.0000
|2436
|2006.07.27 16:11
|buy stop
|695
|2.00
|1.8665
|1.8605
|0.0000
|2437
|2006.07.27 16:11
|modify
|692
|2.00
|1.8641
|1.8593
|0.0000
|2438
|2006.07.27 16:13
|buy
|695
|2.00
|1.8665
|1.8605
|0.0000
|2439
|2006.07.27 16:13
|modify
|692
|2.00
|1.8641
|1.8605
|0.0000
|2440
|2006.07.27 16:13
|modify
|694
|2.00
|1.8653
|1.8605
|0.0000
|2441
|2006.07.27 20:10
|s/l
|692
|2.00
|1.8605
|1.8605
|0.0000
|-720.00
|62543.96
|2442
|2006.07.27 20:10
|s/l
|694
|2.00
|1.8605
|1.8605
|0.0000
|-960.00
|61583.96
|2443
|2006.07.27 20:10
|s/l
|695
|2.00
|1.8605
|1.8605
|0.0000
|-1200.00
|60383.96
|2444
|2006.07.27 20:10
|buy stop
|696
|2.00
|1.8677
|1.8612
|0.0000
|2445
|2006.07.27 20:10
|sell stop
|697
|2.00
|1.8384
|1.8449
|0.0000
|2446
|2006.07.28 03:00
|delete
|697
|2.00
|1.8384
|1.8449
|0.0000
|2447
|2006.07.28 03:00
|sell stop
|698
|2.00
|1.8389
|1.8464
|0.0000
|2448
|2006.07.28 04:00
|delete
|698
|2.00
|1.8389
|1.8464
|0.0000
|2449
|2006.07.28 04:00
|sell stop
|699
|2.00
|1.8390
|1.8465
|0.0000
|2450
|2006.07.28 18:00
|delete
|699
|2.00
|1.8390
|1.8465
|0.0000
|2451
|2006.07.28 18:00
|sell stop
|700
|2.00
|1.8394
|1.8464
|0.0000
|2452
|2006.07.28 19:00
|delete
|700
|2.00
|1.8394
|1.8464
|0.0000
|2453
|2006.07.28 19:00
|sell stop
|701
|2.00
|1.8395
|1.8468
|0.0000
|2454
|2006.07.28 22:00
|delete
|701
|2.00
|1.8395
|1.8468
|0.0000
|2455
|2006.07.28 22:00
|sell stop
|702
|2.00
|1.8397
|1.8470
|0.0000
|2456
|2006.07.28 23:00
|delete
|702
|2.00
|1.8397
|1.8470
|0.0000
|2457
|2006.07.28 23:00
|sell stop
|703
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2458
|2006.07.31 00:00
|delete
|703
|2.00
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|2459
|2006.07.31 00:00
|sell stop
|704
|2.00
|1.8430
|1.8500
|0.0000
|2460
|2006.07.31 01:00
|delete
|704
|2.00
|1.8430
|1.8500
|0.0000
|2461
|2006.07.31 01:00
|sell stop
|705
|2.00
|1.8455
|1.8523
|0.0000
|2462
|2006.07.31 02:00
|delete
|705
|2.00
|1.8455
|1.8523
|0.0000
|2463
|2006.07.31 02:00
|sell stop
|706
|2.00
|1.8469
|1.8537
|0.0000
|2464
|2006.07.31 03:00
|delete
|706
|2.00
|1.8469
|1.8537
|0.0000
|2465
|2006.07.31 03:00
|sell stop
|707
|2.00
|1.8491
|1.8559
|0.0000
|2466
|2006.07.31 04:00
|delete
|707
|2.00
|1.8491
|1.8559
|0.0000
|2467
|2006.07.31 04:00
|sell stop
|708
|2.00
|1.8505
|1.8575
|0.0000
|2468
|2006.07.31 05:00
|delete
|708
|2.00
|1.8505
|1.8575
|0.0000
|2469
|2006.07.31 05:00
|sell stop
|709
|2.00
|1.8519
|1.8589
|0.0000
|2470
|2006.07.31 06:00
|delete
|709
|2.00
|1.8519
|1.8589
|0.0000
|2471
|2006.07.31 06:00
|sell stop
|710
|2.00
|1.8527
|1.8597
|0.0000
|2472
|2006.07.31 14:00
|delete
|710
|2.00
|1.8527
|1.8597
|0.0000
|2473
|2006.07.31 14:00
|sell stop
|711
|2.00
|1.8536
|1.8586
|0.0000
|2474
|2006.07.31 15:00
|delete
|696
|2.00
|1.8677
|1.8612
|0.0000
|2475
|2006.07.31 15:00
|buy stop
|712
|2.00
|1.8678
|1.8628
|0.0000
|2476
|2006.07.31 15:00
|delete
|711
|2.00
|1.8536
|1.8586
|0.0000
|2477
|2006.07.31 15:00
|sell stop
|713
|2.00
|1.8542
|1.8592
|0.0000
|2478
|2006.07.31 15:59
|buy
|712
|2.00
|1.8678
|1.8628
|0.0000
|2479
|2006.07.31 15:59
|delete
|713
|2.00
|1.8542
|1.8592
|0.0000
|2480
|2006.07.31 15:59
|buy stop
|714
|2.00
|1.8688
|1.8638
|0.0000
|2481
|2006.07.31 16:01
|buy
|714
|2.00
|1.8688
|1.8638
|0.0000
|2482
|2006.07.31 16:01
|buy stop
|715
|2.00
|1.8699
|1.8647
|0.0000
|2483
|2006.07.31 16:01
|modify
|712
|2.00
|1.8678
|1.8636
|0.0000
|2484
|2006.08.01 08:00
|s/l
|712
|2.00
|1.8636
|1.8636
|0.0000
|-843.87
|59540.08
|2485
|2006.08.01 08:00
|s/l
|714
|2.00
|1.8638
|1.8638
|0.0000
|-1003.87
|58536.21
|2486
|2006.08.01 08:00
|delete
|715
|2.00
|1.8699
|1.8647
|0.0000
|2487
|2006.08.01 08:00
|buy stop
|716
|2.00
|1.8691
|1.8634
|0.0000
|2488
|2006.08.01 08:00
|sell stop
|717
|2.00
|1.8545
|1.8603
|0.0000
|2489
|2006.08.01 15:32
|buy
|716
|2.00
|1.8691
|1.8634
|0.0000
|2490
|2006.08.01 15:32
|delete
|717
|2.00
|1.8545
|1.8603
|0.0000
|2491
|2006.08.01 15:32
|buy stop
|718
|2.00
|1.8701
|1.8651
|0.0000
|2492
|2006.08.01 15:44
|s/l
|716
|2.00
|1.8634
|1.8634
|0.0000
|-1140.00
|57396.21
|2493
|2006.08.01 15:44
|sell stop
|719
|2.00
|1.8545
|1.8595
|0.0000
|2494
|2006.08.01 18:23
|buy
|718
|2.00
|1.8701
|1.8651
|0.0000
|2495
|2006.08.01 18:23
|delete
|719
|2.00
|1.8545
|1.8595
|0.0000
|2496
|2006.08.01 18:23
|buy stop
|720
|2.00
|1.8714
|1.8651
|0.0000
|2497
|2006.08.01 18:54
|buy
|720
|2.00
|1.8714
|1.8651
|0.0000
|2498
|2006.08.01 18:54
|buy stop
|721
|2.00
|1.8727
|1.8665
|0.0000
|2499
|2006.08.01 19:07
|buy
|721
|2.00
|1.8727
|1.8665
|0.0000
|2500
|2006.08.01 19:07
|modify
|718
|2.00
|1.8701
|1.8662
|0.0000
|2501
|2006.08.01 19:07
|modify
|720
|2.00
|1.8714
|1.8662
|0.0000
|2502
|2006.08.02 05:00
|modify
|718
|2.00
|1.8701
|1.8665
|0.0000
|2503
|2006.08.02 05:00
|modify
|720
|2.00
|1.8714
|1.8665
|0.0000
|2504
|2006.08.02 08:00
|modify
|718
|2.00
|1.8701
|1.8667
|0.0000
|2505
|2006.08.02 08:00
|modify
|720
|2.00
|1.8714
|1.8667
|0.0000
|2506
|2006.08.02 08:00
|modify
|721
|2.00
|1.8727
|1.8667
|0.0000
|2507
|2006.08.02 09:00
|modify
|718
|2.00
|1.8701
|1.8670
|0.0000
|2508
|2006.08.02 09:00
|modify
|720
|2.00
|1.8714
|1.8670
|0.0000
|2509
|2006.08.02 09:01
|modify
|721
|2.00
|1.8727
|1.8670
|0.0000
|2510
|2006.08.02 12:00
|modify
|718
|2.00
|1.8701
|1.8672
|0.0000
|2511
|2006.08.02 12:00
|modify
|720
|2.00
|1.8714
|1.8672
|0.0000
|2512
|2006.08.02 12:00
|modify
|721
|2.00
|1.8727
|1.8672
|0.0000
|2513
|2006.08.02 12:22
|close
|721
|2.00
|1.8735
|1.8672
|0.0000
|156.13
|57552.33
|2514
|2006.08.02 12:22
|close
|720
|2.00
|1.8735
|1.8672
|0.0000
|416.13
|57968.46
|2515
|2006.08.02 12:22
|close
|718
|2.00
|1.8735
|1.8672
|0.0000
|676.13
|58644.59
|2516
|2006.08.02 12:22
|buy stop
|722
|2.00
|1.8790
|1.8735
|0.0000
|2517
|2006.08.02 12:22
|sell stop
|723
|2.00
|1.8619
|1.8674
|0.0000
|2518
|2006.08.02 13:00
|delete
|723
|2.00
|1.8619
|1.8674
|0.0000
|2519
|2006.08.02 13:00
|sell stop
|724
|2.00
|1.8625
|1.8678
|0.0000
|2520
|2006.08.02 17:43
|buy
|722
|2.00
|1.8790
|1.8735
|0.0000
|2521
|2006.08.02 17:43
|delete
|724
|2.00
|1.8625
|1.8678
|0.0000
|2522
|2006.08.02 17:43
|buy stop
|725
|2.00
|1.8800
|1.8752
|0.0000
|2523
|2006.08.02 17:46
|buy
|725
|2.00
|1.8800
|1.8752
|0.0000
|2524
|2006.08.02 17:46
|buy stop
|726
|2.00
|1.8809
|1.8762
|0.0000
|2525
|2006.08.02 17:46
|modify
|722
|2.00
|1.8790
|1.8752
|0.0000
|2526
|2006.08.02 18:07
|s/l
|722
|2.00
|1.8752
|1.8752
|0.0000
|-760.00
|57884.59
|2527
|2006.08.02 18:07
|s/l
|725
|2.00
|1.8752
|1.8752
|0.0000
|-960.00
|56924.59
|2528
|2006.08.02 18:07
|delete
|726
|2.00
|1.8809
|1.8762
|0.0000
|2529
|2006.08.02 18:07
|buy stop
|727
|2.00
|1.8798
|1.8748
|0.0000
|2530
|2006.08.02 18:07
|sell stop
|728
|2.00
|1.8627
|1.8677
|0.0000
|2531
|2006.08.03 14:01
|buy
|727
|2.00
|1.8798
|1.8748
|0.0000
|2532
|2006.08.03 14:01
|delete
|728
|2.00
|1.8627
|1.8677
|0.0000
|2533
|2006.08.03 14:01
|buy stop
|729
|2.00
|1.8810
|1.8748
|0.0000
|2534
|2006.08.03 14:01
|buy
|729
|2.00
|1.8810
|1.8748
|0.0000
|2535
|2006.08.03 14:01
|buy stop
|730
|2.00
|1.8823
|1.8760
|0.0000
|2536
|2006.08.03 14:01
|buy
|730
|2.00
|1.8823
|1.8760
|0.0000
|2537
|2006.08.03 14:01
|modify
|727
|2.00
|1.8798
|1.8761
|0.0000
|2538
|2006.08.03 14:01
|modify
|729
|2.00
|1.8810
|1.8761
|0.0000
|2539
|2006.08.03 14:01
|modify
|730
|2.00
|1.8823
|1.8761
|0.0000
|2540
|2006.08.03 18:59
|close
|730
|2.00
|1.8841
|1.8761
|0.0000
|360.00
|57284.59
|2541
|2006.08.03 18:59
|close
|729
|2.00
|1.8841
|1.8761
|0.0000
|620.00
|57904.59
|2542
|2006.08.03 18:59
|close
|727
|2.00
|1.8841
|1.8761
|0.0000
|860.00
|58764.59
|2543
|2006.08.03 18:59
|buy stop
|731
|2.00
|1.8917
|1.8832
|0.0000
|2544
|2006.08.03 18:59
|sell stop
|732
|2.00
|1.8632
|1.8717
|0.0000
|2545
|2006.08.03 23:00
|delete
|732
|2.00
|1.8632
|1.8717
|0.0000
|2546
|2006.08.03 23:00
|sell stop
|733
|2.00
|1.8641
|1.8734
|0.0000
|2547
|2006.08.04 00:00
|delete
|733
|2.00
|1.8641
|1.8734
|0.0000
|2548
|2006.08.04 00:00
|sell stop
|734
|2.00
|1.8648
|1.8738
|0.0000
|2549
|2006.08.04 01:00
|delete
|734
|2.00
|1.8648
|1.8738
|0.0000
|2550
|2006.08.04 01:00
|sell stop
|735
|2.00
|1.8668
|1.8756
|0.0000
|2551
|2006.08.04 02:00
|delete
|735
|2.00
|1.8668
|1.8756
|0.0000
|2552
|2006.08.04 02:00
|sell stop
|736
|2.00
|1.8700
|1.8788
|0.0000
|2553
|2006.08.04 11:08
|buy
|731
|2.00
|1.8917
|1.8832
|0.0000
|2554
|2006.08.04 11:08
|delete
|736
|2.00
|1.8700
|1.8788
|0.0000
|2555
|2006.08.04 11:08
|buy stop
|737
|2.00
|1.8930
|1.8863
|0.0000
|2556
|2006.08.04 11:44
|buy
|737
|2.00
|1.8930
|1.8863
|0.0000
|2557
|2006.08.04 11:44
|buy stop
|738
|2.00
|1.8944
|1.8877
|0.0000
|2558
|2006.08.04 11:44
|modify
|731
|2.00
|1.8917
|1.8863
|0.0000
|2559
|2006.08.04 12:00
|modify
|731
|2.00
|1.8917
|1.8865
|0.0000
|2560
|2006.08.04 12:00
|modify
|737
|2.00
|1.8930
|1.8865
|0.0000
|2561
|2006.08.04 13:00
|modify
|731
|2.00
|1.8917
|1.8868
|0.0000
|2562
|2006.08.04 13:00
|modify
|737
|2.00
|1.8930
|1.8868
|0.0000
|2563
|2006.08.04 14:00
|modify
|731
|2.00
|1.8917
|1.8870
|0.0000
|2564
|2006.08.04 14:00
|modify
|737
|2.00
|1.8930
|1.8870
|0.0000
|2565
|2006.08.04 15:00
|modify
|731
|2.00
|1.8917
|1.8873
|0.0000
|2566
|2006.08.04 15:00
|modify
|737
|2.00
|1.8930
|1.8873
|0.0000
|2567
|2006.08.04 15:29
|buy
|738
|2.00
|1.8944
|1.8877
|0.0000
|2568
|2006.08.04 15:29
|modify
|731
|2.00
|1.8917
|1.8887
|0.0000
|2569
|2006.08.04 15:29
|modify
|737
|2.00
|1.8930
|1.8887
|0.0000
|2570
|2006.08.04 15:29
|modify
|738
|2.00
|1.8944
|1.8887
|0.0000
|2571
|2006.08.07 08:00
|modify
|731
|2.00
|1.8917
|1.8896
|0.0000
|2572
|2006.08.07 08:00
|modify
|737
|2.00
|1.8930
|1.8896
|0.0000
|2573
|2006.08.07 08:00
|modify
|738
|2.00
|1.8944
|1.8896
|0.0000
|2574
|2006.08.07 11:00
|modify
|731
|2.00
|1.8917
|1.8911
|0.0000
|2575
|2006.08.07 11:00
|modify
|737
|2.00
|1.8930
|1.8911
|0.0000
|2576
|2006.08.07 11:00
|modify
|738
|2.00
|1.8944
|1.8911
|0.0000
|2577
|2006.08.07 12:00
|modify
|731
|2.00
|1.8917
|1.9044
|0.0000
|2578
|2006.08.07 12:00
|modify
|737
|2.00
|1.8930
|1.9044
|0.0000
|2579
|2006.08.07 12:00
|modify
|738
|2.00
|1.8944
|1.9044
|0.0000
|2580
|2006.08.07 13:00
|modify
|731
|2.00
|1.8917
|1.9045
|0.0000
|2581
|2006.08.07 13:00
|modify
|737
|2.00
|1.8930
|1.9045
|0.0000
|2582
|2006.08.07 13:00
|modify
|738
|2.00
|1.8944
|1.9045
|0.0000
|2583
|2006.08.08 00:59
|s/l
|731
|2.00
|1.9045
|1.9045
|0.0000
|2552.25
|61316.84
|2584
|2006.08.08 00:59
|s/l
|737
|2.00
|1.9045
|1.9045
|0.0000
|2292.25
|63609.09
|2585
|2006.08.08 00:59
|s/l
|738
|2.00
|1.9045
|1.9045
|0.0000
|2012.25
|65621.34
|2586
|2006.08.08 00:59
|buy stop
|739
|2.00
|1.9130
|1.9068
|0.0000
|2587
|2006.08.08 00:59
|sell stop
|740
|2.00
|1.8839
|1.8902
|0.0000
|2588
|2006.08.08 02:00
|delete
|740
|2.00
|1.8839
|1.8902
|0.0000
|2589
|2006.08.08 02:00
|sell stop
|741
|2.00
|1.8845
|1.8910
|0.0000
|2590
|2006.08.08 03:00
|delete
|741
|2.00
|1.8845
|1.8910
|0.0000
|2591
|2006.08.08 03:00
|sell stop
|742
|2.00
|1.8854
|1.8919
|0.0000
|2592
|2006.08.08 15:00
|delete
|742
|2.00
|1.8854
|1.8919
|0.0000
|2593
|2006.08.08 15:00
|sell stop
|743
|2.00
|1.8856
|1.8904
|0.0000
|2594
|2006.08.08 16:00
|delete
|743
|2.00
|1.8856
|1.8904
|0.0000
|2595
|2006.08.08 16:00
|sell stop
|744
|2.00
|1.8859
|1.8904
|0.0000
|2596
|2006.08.08 17:00
|delete
|744
|2.00
|1.8859
|1.8904
|0.0000
|2597
|2006.08.08 17:00
|sell stop
|745
|2.00
|1.8861
|1.8906
|0.0000
|2598
|2006.08.08 18:00
|delete
|745
|2.00
|1.8861
|1.8906
|0.0000
|2599
|2006.08.08 18:00
|sell stop
|746
|2.00
|1.8877
|1.8922
|0.0000
|2600
|2006.08.08 19:00
|delete
|746
|2.00
|1.8877
|1.8922
|0.0000
|2601
|2006.08.08 19:00
|sell stop
|747
|2.00
|1.8896
|1.8944
|0.0000
|2602
|2006.08.08 21:15
|buy
|739
|2.00
|1.9130
|1.9068
|0.0000
|2603
|2006.08.08 21:15
|delete
|747
|2.00
|1.8896
|1.8944
|0.0000
|2604
|2006.08.08 21:15
|buy stop
|748
|2.00
|1.9139
|1.9094
|0.0000
|2605
|2006.08.08 21:15
|buy
|748
|2.00
|1.9139
|1.9094
|0.0000
|2606
|2006.08.08 21:15
|buy stop
|749
|2.00
|1.9148
|1.9103
|0.0000
|2607
|2006.08.08 21:15
|modify
|739
|2.00
|1.9130
|1.9094
|0.0000
|2608
|2006.08.08 21:17
|buy
|749
|2.00
|1.9148
|1.9103
|0.0000
|2609
|2006.08.08 21:17
|modify
|739
|2.00
|1.9130
|1.9103
|0.0000
|2610
|2006.08.08 21:17
|modify
|748
|2.00
|1.9139
|1.9103
|0.0000
|2611
|2006.08.08 21:24
|s/l
|739
|2.00
|1.9103
|1.9103
|0.0000
|-540.00
|65081.34
|2612
|2006.08.08 21:24
|s/l
|748
|2.00
|1.9103
|1.9103
|0.0000
|-720.00
|64361.34
|2613
|2006.08.08 21:24
|s/l
|749
|2.00
|1.9103
|1.9103
|0.0000
|-900.00
|63461.34
|2614
|2006.08.08 21:24
|buy stop
|750
|2.00
|1.9130
|1.9085
|0.0000
|2615
|2006.08.08 21:24
|sell stop
|751
|2.00
|1.8896
|1.8941
|0.0000
|2616
|2006.08.08 22:00
|delete
|750
|2.00
|1.9130
|1.9085
|0.0000
|2617
|2006.08.08 22:00
|buy stop
|752
|2.00
|1.9146
|1.9091
|0.0000
|2618
|2006.08.08 22:00
|delete
|751
|2.00
|1.8896
|1.8941
|0.0000
|2619
|2006.08.08 22:00
|sell stop
|753
|2.00
|1.8911
|1.8966
|0.0000
|2620
|2006.08.08 23:00
|delete
|753
|2.00
|1.8911
|1.8966
|0.0000
|2621
|2006.08.08 23:00
|sell stop
|754
|2.00
|1.9033
|1.9093
|0.0000
|2622
|2006.08.09 01:47
|sell
|754
|2.00
|1.9033
|1.9093
|0.0000
|2623
|2006.08.09 01:47
|delete
|752
|2.00
|1.9146
|1.9091
|0.0000
|2624
|2006.08.09 01:47
|sell stop
|755
|2.00
|1.9021
|1.9081
|0.0000
|2625
|2006.08.09 01:49
|sell
|755
|2.00
|1.9021
|1.9081
|0.0000
|2626
|2006.08.09 01:49
|sell stop
|756
|2.00
|1.9009
|1.9069
|0.0000
|2627
|2006.08.09 01:49
|modify
|754
|2.00
|1.9033
|1.9081
|0.0000
|2628
|2006.08.09 01:50
|sell
|756
|2.00
|1.9009
|1.9069
|0.0000
|2629
|2006.08.09 01:50
|modify
|754
|2.00
|1.9033
|1.9069
|0.0000
|2630
|2006.08.09 01:50
|modify
|755
|2.00
|1.9021
|1.9069
|0.0000
|2631
|2006.08.09 02:34
|close
|756
|2.00
|1.9011
|1.9069
|0.0000
|-40.00
|63421.34
|2632
|2006.08.09 02:34
|close
|755
|2.00
|1.9011
|1.9069
|0.0000
|200.00
|63621.34
|2633
|2006.08.09 02:34
|close
|754
|2.00
|1.9011
|1.9069
|0.0000
|440.00
|64061.34
|2634
|2006.08.09 02:34
|buy stop
|757
|2.00
|1.9146
|1.9076
|0.0000
|2635
|2006.08.09 02:34
|sell stop
|758
|2.00
|1.8976
|1.9046
|0.0000
|2636
|2006.08.09 03:29
|sell
|758
|2.00
|1.8976
|1.9046
|0.0000
|2637
|2006.08.09 03:29
|delete
|757
|2.00
|1.9146
|1.9076
|0.0000
|2638
|2006.08.09 03:29
|sell stop
|759
|2.00
|1.8962
|1.9034
|0.0000
|2639
|2006.08.09 09:14
|s/l
|758
|2.00
|1.9046
|1.9046
|0.0000
|-1400.00
|62661.34
|2640
|2006.08.09 09:14
|buy stop
|760
|2.00
|1.9146
|1.9071
|0.0000
|2641
|2006.08.09 09:14
|delete
|759
|2.00
|1.8962
|1.9034
|0.0000
|2642
|2006.08.09 09:14
|sell stop
|761
|2.00
|1.8971
|1.9046
|0.0000
|2643
|2006.08.10 17:17
|sell
|761
|2.00
|1.8971
|1.9046
|0.0000
|2644
|2006.08.10 17:17
|delete
|760
|2.00
|1.9146
|1.9071
|0.0000
|2645
|2006.08.10 17:17
|sell stop
|762
|2.00
|1.8956
|1.9033
|0.0000
|2646
|2006.08.10 17:25
|sell
|762
|2.00
|1.8956
|1.9033
|0.0000
|2647
|2006.08.10 17:25
|sell stop
|763
|2.00
|1.8941
|1.9018
|0.0000
|2648
|2006.08.10 17:25
|modify
|761
|2.00
|1.8971
|1.9033
|0.0000
|2649
|2006.08.10 17:25
|sell
|763
|2.00
|1.8941
|1.9018
|0.0000
|2650
|2006.08.10 17:25
|modify
|761
|2.00
|1.8971
|1.9018
|0.0000
|2651
|2006.08.10 17:25
|modify
|762
|2.00
|1.8956
|1.9018
|0.0000
|2652
|2006.08.10 21:37
|close
|763
|2.00
|1.8932
|1.9018
|0.0000
|180.00
|62841.34
|2653
|2006.08.10 21:37
|close
|762
|2.00
|1.8932
|1.9018
|0.0000
|480.00
|63321.34
|2654
|2006.08.10 21:37
|close
|761
|2.00
|1.8932
|1.9018
|0.0000
|780.00
|64101.34
|2655
|2006.08.10 21:37
|buy stop
|764
|2.00
|1.9146
|1.9051
|0.0000
|2656
|2006.08.10 21:37
|sell stop
|765
|2.00
|1.8867
|1.8962
|0.0000
|2657
|2006.08.11 05:00
|delete
|764
|2.00
|1.9146
|1.9051
|0.0000
|2658
|2006.08.11 05:00
|buy stop
|766
|2.00
|1.9114
|1.9024
|0.0000
|2659
|2006.08.11 21:00
|delete
|766
|2.00
|1.9114
|1.9024
|0.0000
|2660
|2006.08.11 21:00
|buy stop
|767
|2.00
|1.9110
|1.9030
|0.0000
|2661
|2006.08.14 01:00
|delete
|767
|2.00
|1.9110
|1.9030
|0.0000
|2662
|2006.08.14 01:00
|buy stop
|768
|2.00
|1.9097
|1.9017
|0.0000
|2663
|2006.08.14 02:00
|delete
|768
|2.00
|1.9097
|1.9017
|0.0000
|2664
|2006.08.14 02:00
|buy stop
|769
|2.00
|1.9095
|1.9015
|0.0000
|2665
|2006.08.14 03:00
|delete
|769
|2.00
|1.9095
|1.9015
|0.0000
|2666
|2006.08.14 03:00
|buy stop
|770
|2.00
|1.9090
|1.9010
|0.0000
|2667
|2006.08.14 11:52
|sell
|765
|2.00
|1.8867
|1.8962
|0.0000
|2668
|2006.08.14 11:52
|delete
|770
|2.00
|1.9090
|1.9010
|0.0000
|2669
|2006.08.14 11:52
|sell stop
|771
|2.00
|1.8853
|1.8923
|0.0000
|2670
|2006.08.14 15:07
|sell
|771
|2.00
|1.8853
|1.8923
|0.0000
|2671
|2006.08.14 15:07
|sell stop
|772
|2.00
|1.8841
|1.8901
|0.0000
|2672
|2006.08.14 15:07
|modify
|765
|2.00
|1.8867
|1.8913
|0.0000
|2673
|2006.08.14 15:07
|modify
|771
|2.00
|1.8853
|1.8913
|0.0000
|2674
|2006.08.14 15:21
|sell
|772
|2.00
|1.8841
|1.8901
|0.0000
|2675
|2006.08.14 15:21
|modify
|765
|2.00
|1.8867
|1.8901
|0.0000
|2676
|2006.08.14 15:21
|modify
|771
|2.00
|1.8853
|1.8901
|0.0000
|2677
|2006.08.14 16:00
|modify
|765
|2.00
|1.8867
|1.8899
|0.0000
|2678
|2006.08.14 16:00
|modify
|771
|2.00
|1.8853
|1.8899
|0.0000
|2679
|2006.08.14 16:00
|modify
|772
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|2680
|2006.08.14 16:15
|s/l
|765
|2.00
|1.8899
|1.8899
|0.0000
|-640.00
|63461.34
|2681
|2006.08.14 16:15
|s/l
|771
|2.00
|1.8899
|1.8899
|0.0000
|-920.00
|62541.34
|2682
|2006.08.14 16:15
|s/l
|772
|2.00
|1.8899
|1.8899
|0.0000
|-1160.00
|61381.34
|2683
|2006.08.14 16:15
|buy stop
|773
|2.00
|1.9090
|1.9033
|0.0000
|2684
|2006.08.14 16:15
|sell stop
|774
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|2685
|2006.08.14 18:00
|delete
|773
|2.00
|1.9090
|1.9033
|0.0000
|2686
|2006.08.14 18:00
|buy stop
|775
|2.00
|1.9055
|1.8990
|0.0000
|2687
|2006.08.14 23:00
|delete
|775
|2.00
|1.9055
|1.8990
|0.0000
|2688
|2006.08.14 23:00
|buy stop
|776
|2.00
|1.9030
|1.8963
|0.0000
|2689
|2006.08.15 00:00
|delete
|776
|2.00
|1.9030
|1.8963
|0.0000
|2690
|2006.08.15 00:00
|buy stop
|777
|2.00
|1.9009
|1.8942
|0.0000
|2691
|2006.08.15 01:00
|delete
|777
|2.00
|1.9009
|1.8942
|0.0000
|2692
|2006.08.15 01:00
|buy stop
|778
|2.00
|1.8992
|1.8925
|0.0000
|2693
|2006.08.15 20:00
|delete
|778
|2.00
|1.8992
|1.8925
|0.0000
|2694
|2006.08.15 20:00
|buy stop
|779
|2.00
|1.8985
|1.8905
|0.0000
|2695
|2006.08.16 01:00
|delete
|779
|2.00
|1.8985
|1.8905
|0.0000
|2696
|2006.08.16 01:00
|buy stop
|780
|2.00
|1.8980
|1.8908
|0.0000
|2697
|2006.08.16 15:31
|buy
|780
|2.00
|1.8980
|1.8908
|0.0000
|2698
|2006.08.16 15:31
|delete
|774
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|2699
|2006.08.16 15:31
|buy stop
|781
|2.00
|1.8989
|1.8944
|0.0000
|2700
|2006.08.16 15:32
|buy
|781
|2.00
|1.8989
|1.8944
|0.0000
|2701
|2006.08.16 15:32
|buy stop
|782
|2.00
|1.8998
|1.8953
|0.0000
|2702
|2006.08.16 15:32
|modify
|780
|2.00
|1.8980
|1.8944
|0.0000
|2703
|2006.08.16 15:45
|buy
|782
|2.00
|1.8998
|1.8953
|0.0000
|2704
|2006.08.16 15:45
|modify
|780
|2.00
|1.8980
|1.8953
|0.0000
|2705
|2006.08.16 15:45
|modify
|781
|2.00
|1.8989
|1.8953
|0.0000
|2706
|2006.08.16 17:15
|close
|782
|2.00
|1.9000
|1.8953
|0.0000
|40.00
|61421.34
|2707
|2006.08.16 17:15
|close
|781
|2.00
|1.9000
|1.8953
|0.0000
|220.00
|61641.34
|2708
|2006.08.16 17:15
|close
|780
|2.00
|1.9000
|1.8953
|0.0000
|400.00
|62041.34
|2709
|2006.08.16 17:15
|buy stop
|783
|2.00
|1.9026
|1.8969
|0.0000
|2710
|2006.08.16 17:15
|sell stop
|784
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|2711
|2006.08.16 23:00
|delete
|784
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|2712
|2006.08.16 23:00
|sell stop
|785
|2.00
|1.8853
|1.8918
|0.0000
|2713
|2006.08.17 20:00
|delete
|785
|2.00
|1.8853
|1.8918
|0.0000
|2714
|2006.08.17 20:00
|sell stop
|786
|2.00
|1.8858
|1.8921
|0.0000
|2715
|2006.08.17 20:58
|sell
|786
|2.00
|1.8858
|1.8921
|0.0000
|2716
|2006.08.17 20:58
|delete
|783
|2.00
|1.9026
|1.8969
|0.0000
|2717
|2006.08.17 20:58
|sell stop
|787
|2.00
|1.8846
|1.8909
|0.0000
|2718
|2006.08.17 20:59
|sell
|787
|2.00
|1.8846
|1.8909
|0.0000
|2719
|2006.08.17 20:59
|sell stop
|788
|2.00
|1.8834
|1.8897
|0.0000
|2720
|2006.08.17 20:59
|modify
|786
|2.00
|1.8858
|1.8909
|0.0000
|2721
|2006.08.17 20:59
|sell
|788
|2.00
|1.8834
|1.8897
|0.0000
|2722
|2006.08.17 20:59
|modify
|786
|2.00
|1.8858
|1.8897
|0.0000
|2723
|2006.08.17 20:59
|modify
|787
|2.00
|1.8846
|1.8897
|0.0000
|2724
|2006.08.18 08:00
|modify
|786
|2.00
|1.8858
|1.8894
|0.0000
|2725
|2006.08.18 08:00
|modify
|787
|2.00
|1.8846
|1.8894
|0.0000
|2726
|2006.08.18 08:01
|modify
|788
|2.00
|1.8834
|1.8894
|0.0000
|2727
|2006.08.18 09:00
|modify
|786
|2.00
|1.8858
|1.8891
|0.0000
|2728
|2006.08.18 09:00
|modify
|787
|2.00
|1.8846
|1.8891
|0.0000
|2729
|2006.08.18 09:00
|modify
|788
|2.00
|1.8834
|1.8891
|0.0000
|2730
|2006.08.18 14:00
|modify
|786
|2.00
|1.8858
|1.8887
|0.0000
|2731
|2006.08.18 14:00
|modify
|787
|2.00
|1.8846
|1.8887
|0.0000
|2732
|2006.08.18 14:00
|modify
|788
|2.00
|1.8834
|1.8887
|0.0000
|2733
|2006.08.18 16:03
|close
|788
|2.00
|1.8830
|1.8887
|0.0000
|80.17
|62121.51
|2734
|2006.08.18 16:03
|close
|787
|2.00
|1.8830
|1.8887
|0.0000
|320.17
|62441.68
|2735
|2006.08.18 16:03
|close
|786
|2.00
|1.8830
|1.8887
|0.0000
|560.17
|63001.86
|2736
|2006.08.18 16:03
|buy stop
|789
|2.00
|1.9026
|1.8971
|0.0000
|2737
|2006.08.18 16:03
|sell stop
|790
|2.00
|1.8779
|1.8834
|0.0000
|2738
|2006.08.18 17:25
|sell
|790
|2.00
|1.8779
|1.8834
|0.0000
|2739
|2006.08.18 17:25
|delete
|789
|2.00
|1.9026
|1.8971
|0.0000
|2740
|2006.08.18 17:25
|sell stop
|791
|2.00
|1.8768
|1.8821
|0.0000
|2741
|2006.08.21 03:11
|s/l
|790
|2.00
|1.8834
|1.8834
|0.0000
|-1099.83
|61902.03
|2742
|2006.08.21 03:11
|buy stop
|792
|2.00
|1.9009
|1.8944
|0.0000
|2743
|2006.08.21 03:11
|delete
|791
|2.00
|1.8768
|1.8821
|0.0000
|2744
|2006.08.21 03:11
|sell stop
|793
|2.00
|1.8777
|1.8842
|0.0000
|2745
|2006.08.21 19:00
|delete
|792
|2.00
|1.9009
|1.8944
|0.0000
|2746
|2006.08.21 19:00
|buy stop
|794
|2.00
|1.8998
|1.8933
|0.0000
|2747
|2006.08.23 01:00
|delete
|793
|2.00
|1.8777
|1.8842
|0.0000
|2748
|2006.08.23 01:00
|sell stop
|795
|2.00
|1.8784
|1.8852
|0.0000
|2749
|2006.08.23 02:00
|delete
|795
|2.00
|1.8784
|1.8852
|0.0000
|2750
|2006.08.23 02:00
|sell stop
|796
|2.00
|1.8788
|1.8856
|0.0000
|2751
|2006.08.23 03:00
|delete
|796
|2.00
|1.8788
|1.8856
|0.0000
|2752
|2006.08.23 03:00
|sell stop
|797
|2.00
|1.8793
|1.8861
|0.0000
|2753
|2006.08.23 05:00
|delete
|797
|2.00
|1.8793
|1.8861
|0.0000
|2754
|2006.08.23 05:00
|sell stop
|798
|2.00
|1.8804
|1.8874
|0.0000
|2755
|2006.08.23 06:00
|delete
|798
|2.00
|1.8804
|1.8874
|0.0000
|2756
|2006.08.23 06:00
|sell stop
|799
|2.00
|1.8806
|1.8874
|0.0000
|2757
|2006.08.23 08:00
|delete
|799
|2.00
|1.8806
|1.8874
|0.0000
|2758
|2006.08.23 08:00
|sell stop
|800
|2.00
|1.8811
|1.8874
|0.0000
|2759
|2006.08.23 09:00
|delete
|800
|2.00
|1.8811
|1.8874
|0.0000
|2760
|2006.08.23 09:00
|sell stop
|801
|2.00
|1.8819
|1.8876
|0.0000
|2761
|2006.08.23 11:00
|delete
|801
|2.00
|1.8819
|1.8876
|0.0000
|2762
|2006.08.23 11:00
|sell stop
|802
|2.00
|1.8833
|1.8890
|0.0000
|2763
|2006.08.23 12:00
|delete
|802
|2.00
|1.8833
|1.8890
|0.0000
|2764
|2006.08.23 12:00
|sell stop
|803
|2.00
|1.8850
|1.8908
|0.0000
|2765
|2006.08.23 16:00
|delete
|803
|2.00
|1.8850
|1.8908
|0.0000
|2766
|2006.08.23 16:00
|sell stop
|804
|2.00
|1.8852
|1.8909
|0.0000
|2767
|2006.08.23 17:00
|delete
|804
|2.00
|1.8852
|1.8909
|0.0000
|2768
|2006.08.23 17:00
|sell stop
|805
|2.00
|1.8855
|1.8912
|0.0000
|2769
|2006.08.23 17:01
|buy
|794
|2.00
|1.8998
|1.8933
|0.0000
|2770
|2006.08.23 17:01
|delete
|805
|2.00
|1.8855
|1.8912
|0.0000
|2771
|2006.08.23 17:01
|buy stop
|806
|2.00
|1.9010
|1.8953
|0.0000
|2772
|2006.08.23 17:37
|s/l
|794
|2.00
|1.8933
|1.8933
|0.0000
|-1300.00
|60602.03
|2773
|2006.08.23 17:37
|sell stop
|807
|2.00
|1.8855
|1.8912
|0.0000
|2774
|2006.08.25 03:04
|sell
|807
|2.00
|1.8855
|1.8912
|0.0000
|2775
|2006.08.25 03:04
|delete
|806
|2.00
|1.9010
|1.8953
|0.0000
|2776
|2006.08.25 03:04
|sell stop
|808
|2.00
|1.8842
|1.8909
|0.0000
|2777
|2006.08.25 09:29
|sell
|808
|2.00
|1.8842
|1.8909
|0.0000
|2778
|2006.08.25 09:29
|sell stop
|809
|2.00
|1.8831
|1.8889
|0.0000
|2779
|2006.08.25 09:29
|modify
|807
|2.00
|1.8855
|1.8900
|0.0000
|2780
|2006.08.25 09:29
|modify
|808
|2.00
|1.8842
|1.8900
|0.0000
|2781
|2006.08.25 09:31
|sell
|809
|2.00
|1.8831
|1.8889
|0.0000
|2782
|2006.08.25 09:31
|modify
|807
|2.00
|1.8855
|1.8889
|0.0000
|2783
|2006.08.25 09:31
|modify
|808
|2.00
|1.8842
|1.8889
|0.0000
|2784
|2006.08.25 12:16
|s/l
|807
|2.00
|1.8889
|1.8889
|0.0000
|-680.00
|59922.03
|2785
|2006.08.25 12:16
|s/l
|808
|2.00
|1.8889
|1.8889
|0.0000
|-940.00
|58982.03
|2786
|2006.08.25 12:16
|s/l
|809
|2.00
|1.8889
|1.8889
|0.0000
|-1160.00
|57822.03
|2787
|2006.08.25 12:16
|buy stop
|810
|2.00
|1.8998
|1.8938
|0.0000
|2788
|2006.08.25 12:16
|sell stop
|811
|2.00
|1.8828
|1.8888
|0.0000
|2789
|2006.08.28 01:00
|delete
|810
|2.00
|1.8998
|1.8938
|0.0000
|2790
|2006.08.28 01:00
|buy stop
|812
|2.00
|1.8975
|1.8908
|0.0000
|2791
|2006.08.28 16:48
|buy
|812
|2.00
|1.8975
|1.8908
|0.0000
|2792
|2006.08.28 16:48
|delete
|811
|2.00
|1.8828
|1.8888
|0.0000
|2793
|2006.08.28 16:48
|buy stop
|813
|2.00
|1.8984
|1.8939
|0.0000
|2794
|2006.08.28 16:50
|buy
|813
|2.00
|1.8984
|1.8939
|0.0000
|2795
|2006.08.28 16:50
|buy stop
|814
|2.00
|1.8993
|1.8948
|0.0000
|2796
|2006.08.28 16:50
|modify
|812
|2.00
|1.8975
|1.8939
|0.0000
|2797
|2006.08.28 16:51
|buy
|814
|2.00
|1.8993
|1.8948
|0.0000
|2798
|2006.08.28 16:51
|modify
|812
|2.00
|1.8975
|1.8948
|0.0000
|2799
|2006.08.28 16:51
|modify
|813
|2.00
|1.8984
|1.8948
|0.0000
|2800
|2006.08.28 21:59
|s/l
|812
|2.00
|1.8948
|1.8948
|0.0000
|-540.00
|57282.03
|2801
|2006.08.28 21:59
|s/l
|813
|2.00
|1.8948
|1.8948
|0.0000
|-720.00
|56562.03
|2802
|2006.08.28 21:59
|s/l
|814
|2.00
|1.8948
|1.8948
|0.0000
|-900.00
|55662.03
|2803
|2006.08.28 21:59
|buy stop
|815
|2.00
|1.8995
|1.8943
|0.0000
|2804
|2006.08.28 21:59
|sell stop
|816
|2.00
|1.8828
|1.8881
|0.0000
|2805
|2006.08.29 07:51
|buy
|815
|2.00
|1.8995
|1.8943
|0.0000
|2806
|2006.08.29 07:51
|delete
|816
|2.00
|1.8828
|1.8881
|0.0000
|2807
|2006.08.29 07:51
|buy stop
|817
|2.00
|1.9005
|1.8955
|0.0000
|2808
|2006.08.29 10:20
|buy
|817
|2.00
|1.9005
|1.8955
|0.0000
|2809
|2006.08.29 10:20
|buy stop
|818
|2.00
|1.9015
|1.8965
|0.0000
|2810
|2006.08.29 10:20
|modify
|815
|2.00
|1.8995
|1.8955
|0.0000
|2811
|2006.08.29 11:00
|buy
|818
|2.00
|1.9015
|1.8965
|0.0000
|2812
|2006.08.29 11:00
|modify
|815
|2.00
|1.8995
|1.8963
|0.0000
|2813
|2006.08.29 11:00
|modify
|817
|2.00
|1.9005
|1.8963
|0.0000
|2814
|2006.08.29 13:00
|modify
|815
|2.00
|1.8995
|1.8965
|0.0000
|2815
|2006.08.29 13:00
|modify
|817
|2.00
|1.9005
|1.8965
|0.0000
|2816
|2006.08.29 17:08
|s/l
|815
|2.00
|1.8965
|1.8965
|0.0000
|-600.00
|55062.03
|2817
|2006.08.29 17:08
|s/l
|817
|2.00
|1.8965
|1.8965
|0.0000
|-800.00
|54262.03
|2818
|2006.08.29 17:08
|s/l
|818
|2.00
|1.8965
|1.8965
|0.0000
|-1000.00
|53262.03
|2819
|2006.08.29 17:08
|buy stop
|819
|2.00
|1.9030
|1.8978
|0.0000
|2820
|2006.08.29 17:08
|sell stop
|820
|2.00
|1.8832
|1.8885
|0.0000
|2821
|2006.08.29 18:00
|delete
|820
|2.00
|1.8832
|1.8885
|0.0000
|2822
|2006.08.29 18:00
|sell stop
|821
|2.00
|1.8834
|1.8897
|0.0000
|2823
|2006.08.29 19:00
|delete
|821
|2.00
|1.8834
|1.8897
|0.0000
|2824
|2006.08.29 19:00
|sell stop
|822
|2.00
|1.8841
|1.8906
|0.0000
|2825
|2006.08.30 01:00
|delete
|822
|2.00
|1.8841
|1.8906
|0.0000
|2826
|2006.08.30 01:00
|sell stop
|823
|2.00
|1.8858
|1.8933
|0.0000
|2827
|2006.08.30 05:00
|delete
|823
|2.00
|1.8858
|1.8933
|0.0000
|2828
|2006.08.30 05:00
|sell stop
|824
|2.00
|1.8861
|1.8938
|0.0000
|2829
|2006.08.30 10:00
|delete
|824
|2.00
|1.8861
|1.8938
|0.0000
|2830
|2006.08.30 10:00
|sell stop
|825
|2.00
|1.8865
|1.8940
|0.0000
|2831
|2006.08.30 10:02
|buy
|819
|2.00
|1.9030
|1.8978
|0.0000
|2832
|2006.08.30 10:02
|delete
|825
|2.00
|1.8865
|1.8940
|0.0000
|2833
|2006.08.30 10:02
|buy stop
|826
|2.00
|1.9045
|1.8970
|0.0000
|2834
|2006.08.30 13:01
|buy
|826
|2.00
|1.9045
|1.8970
|0.0000
|2835
|2006.08.30 13:01
|buy stop
|827
|2.00
|1.9061
|1.8984
|0.0000
|2836
|2006.08.30 14:00
|modify
|826
|2.00
|1.9045
|1.8975
|0.0000
|2837
|2006.08.30 15:00
|modify
|826
|2.00
|1.9045
|1.8978
|0.0000
|2838
|2006.08.30 16:14
|buy
|827
|2.00
|1.9061
|1.8984
|0.0000
|2839
|2006.08.30 16:14
|modify
|819
|2.00
|1.9030
|1.8993
|0.0000
|2840
|2006.08.30 16:14
|modify
|826
|2.00
|1.9045
|1.8993
|0.0000
|2841
|2006.08.30 16:15
|modify
|827
|2.00
|1.9061
|1.8993
|0.0000
|2842
|2006.08.30 18:00
|modify
|819
|2.00
|1.9030
|1.8998
|0.0000
|2843
|2006.08.30 18:00
|modify
|826
|2.00
|1.9045
|1.8998
|0.0000
|2844
|2006.08.30 18:00
|modify
|827
|2.00
|1.9061
|1.8998
|0.0000
|2845
|2006.08.31 00:00
|modify
|819
|2.00
|1.9030
|1.9001
|0.0000
|2846
|2006.08.31 00:00
|modify
|826
|2.00
|1.9045
|1.9001
|0.0000
|2847
|2006.08.31 00:00
|modify
|827
|2.00
|1.9061
|1.9001
|0.0000
|2848
|2006.08.31 01:00
|modify
|819
|2.00
|1.9030
|1.9004
|0.0000
|2849
|2006.08.31 01:01
|modify
|826
|2.00
|1.9045
|1.9004
|0.0000
|2850
|2006.08.31 01:02
|modify
|827
|2.00
|1.9061
|1.9004
|0.0000
|2851
|2006.08.31 06:00
|modify
|819
|2.00
|1.9030
|1.9006
|0.0000
|2852
|2006.08.31 06:00
|modify
|826
|2.00
|1.9045
|1.9006
|0.0000
|2853
|2006.08.31 06:00
|modify
|827
|2.00
|1.9061
|1.9006
|0.0000
|2854
|2006.08.31 07:00
|modify
|819
|2.00
|1.9030
|1.9009
|0.0000
|2855
|2006.08.31 07:00
|modify
|826
|2.00
|1.9045
|1.9009
|0.0000
|2856
|2006.08.31 07:00
|modify
|827
|2.00
|1.9061
|1.9009
|0.0000
|2857
|2006.08.31 10:00
|modify
|819
|2.00
|1.9030
|1.9011
|0.0000
|2858
|2006.08.31 10:00
|modify
|826
|2.00
|1.9045
|1.9011
|0.0000
|2859
|2006.08.31 10:00
|modify
|827
|2.00
|1.9061
|1.9011
|0.0000
|2860
|2006.08.31 10:07
|close
|827
|2.00
|1.9055
|1.9011
|0.0000
|-131.62
|53130.41
|2861
|2006.08.31 10:07
|close
|826
|2.00
|1.9055
|1.9011
|0.0000
|188.38
|53318.78
|2862
|2006.08.31 10:07
|close
|819
|2.00
|1.9055
|1.9011
|0.0000
|488.38
|53807.16
|2863
|2006.08.31 10:07
|buy stop
|828
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|2864
|2006.08.31 10:07
|sell stop
|829
|2.00
|1.8898
|1.8948
|0.0000
|2865
|2006.08.31 10:22
|buy
|828
|2.00
|1.9080
|1.9030
|0.0000
|2866
|2006.08.31 10:22
|delete
|829
|2.00
|1.8898
|1.8948
|0.0000
|2867
|2006.08.31 10:22
|buy stop
|830
|2.00
|1.9090
|1.9040
|0.0000
|2868
|2006.08.31 10:25
|buy
|830
|2.00
|1.9090
|1.9040
|0.0000
|2869
|2006.08.31 10:25
|buy stop
|831
|2.00
|1.9100
|1.9050
|0.0000
|2870
|2006.08.31 10:25
|modify
|828
|2.00
|1.9080
|1.9040
|0.0000
|2871
|2006.08.31 16:44
|s/l
|828
|2.00
|1.9040
|1.9040
|0.0000
|-800.00
|53007.16
|2872
|2006.08.31 16:44
|s/l
|830
|2.00
|1.9040
|1.9040
|0.0000
|-1000.00
|52007.16
|2873
|2006.08.31 16:44
|delete
|831
|2.00
|1.9100
|1.9050
|0.0000
|2874
|2006.08.31 16:44
|buy stop
|832
|2.00
|1.9093
|1.9043
|0.0000
|2875
|2006.08.31 16:44
|sell stop
|833
|2.00
|1.8898
|1.8948
|0.0000
|2876
|2006.09.01 02:00
|delete
|833
|2.00
|1.8898
|1.8948
|0.0000
|2877
|2006.09.01 02:00
|sell stop
|834
|2.00
|1.8902
|1.8967
|0.0000
|2878
|2006.09.01 03:00
|delete
|834
|2.00
|1.8902
|1.8967
|0.0000
|2879
|2006.09.01 03:00
|sell stop
|835
|2.00
|1.8905
|1.8970
|0.0000
|2880
|2006.09.01 05:00
|delete
|835
|2.00
|1.8905
|1.8970
|0.0000
|2881
|2006.09.01 05:00
|sell stop
|836
|2.00
|1.8973
|1.9038
|0.0000
|2882
|2006.09.01 13:00
|delete
|836
|2.00
|1.8973
|1.9038
|0.0000
|2883
|2006.09.01 13:00
|sell stop
|837
|2.00
|1.8979
|1.9029
|0.0000
|2884
|2006.09.01 15:33
|sell
|837
|2.00
|1.8979
|1.9029
|0.0000
|2885
|2006.09.01 15:33
|delete
|832
|2.00
|1.9093
|1.9043
|0.0000
|2886
|2006.09.01 15:33
|sell stop
|838
|2.00
|1.8970
|1.9015
|0.0000
|2887
|2006.09.01 15:53
|sell
|838
|2.00
|1.8970
|1.9015
|0.0000
|2888
|2006.09.01 15:53
|sell stop
|839
|2.00
|1.8961
|1.9006
|0.0000
|2889
|2006.09.01 15:53
|modify
|837
|2.00
|1.8979
|1.9015
|0.0000
|2890
|2006.09.01 15:53
|sell
|839
|2.00
|1.8961
|1.9006
|0.0000
|2891
|2006.09.01 15:53
|modify
|837
|2.00
|1.8979
|1.9006
|0.0000
|2892
|2006.09.01 15:53
|modify
|838
|2.00
|1.8970
|1.9006
|0.0000
|2893
|2006.09.01 17:01
|s/l
|837
|2.00
|1.9006
|1.9006
|0.0000
|-540.00
|51467.16
|2894
|2006.09.01 17:01
|s/l
|838
|2.00
|1.9006
|1.9006
|0.0000
|-720.00
|50747.16
|2895
|2006.09.01 17:01
|s/l
|839
|2.00
|1.9006
|1.9006
|0.0000
|-900.00
|49847.16
|2896
|2006.09.01 17:01
|buy stop
|840
|2.00
|1.9093
|1.9036
|0.0000
|2897
|2006.09.01 17:01
|sell stop
|841
|2.00
|1.8955
|1.9012
|0.0000
|2898
|2006.09.04 23:00
|delete
|840
|2.00
|1.9093
|1.9036
|0.0000
|2899
|2006.09.04 23:00
|buy stop
|842
|2.00
|1.9088
|1.9043
|0.0000
|2900
|2006.09.05 00:00
|delete
|842
|2.00
|1.9088
|1.9043
|0.0000
|2901
|2006.09.05 00:00
|buy stop
|843
|2.00
|1.9083
|1.9038
|0.0000
|2902
|2006.09.05 16:38
|sell
|841
|2.00
|1.8955
|1.9012
|0.0000
|2903
|2006.09.05 16:38
|delete
|843
|2.00
|1.9083
|1.9038
|0.0000
|2904
|2006.09.05 16:38
|sell stop
|844
|2.00
|1.8945
|1.8995
|0.0000
|2905
|2006.09.05 16:46
|sell
|844
|2.00
|1.8945
|1.8995
|0.0000
|2906
|2006.09.05 16:46
|sell stop
|845
|2.00
|1.8935
|1.8985
|0.0000
|2907
|2006.09.05 16:46
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8995
|0.0000
|2908
|2006.09.05 17:24
|sell
|845
|2.00
|1.8935
|1.8985
|0.0000
|2909
|2006.09.05 17:24
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8988
|0.0000
|2910
|2006.09.05 17:24
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8988
|0.0000
|2911
|2006.09.06 08:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8985
|0.0000
|2912
|2006.09.06 08:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8985
|0.0000
|2913
|2006.09.06 09:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8983
|0.0000
|2914
|2006.09.06 09:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8983
|0.0000
|2915
|2006.09.06 09:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8983
|0.0000
|2916
|2006.09.07 07:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8935
|0.0000
|2917
|2006.09.07 07:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8935
|0.0000
|2918
|2006.09.07 07:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8935
|0.0000
|2919
|2006.09.07 08:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8914
|0.0000
|2920
|2006.09.07 08:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8914
|0.0000
|2921
|2006.09.07 08:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8914
|0.0000
|2922
|2006.09.07 09:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8896
|0.0000
|2923
|2006.09.07 09:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8896
|0.0000
|2924
|2006.09.07 09:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8896
|0.0000
|2925
|2006.09.07 10:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8880
|0.0000
|2926
|2006.09.07 10:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8880
|0.0000
|2927
|2006.09.07 10:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8880
|0.0000
|2928
|2006.09.07 11:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8871
|0.0000
|2929
|2006.09.07 11:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8871
|0.0000
|2930
|2006.09.07 11:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8871
|0.0000
|2931
|2006.09.08 02:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8868
|0.0000
|2932
|2006.09.08 02:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8868
|0.0000
|2933
|2006.09.08 02:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8868
|0.0000
|2934
|2006.09.08 03:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8867
|0.0000
|2935
|2006.09.08 03:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8867
|0.0000
|2936
|2006.09.08 03:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8867
|0.0000
|2937
|2006.09.08 07:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8842
|0.0000
|2938
|2006.09.08 07:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8842
|0.0000
|2939
|2006.09.08 07:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8842
|0.0000
|2940
|2006.09.08 08:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8835
|0.0000
|2941
|2006.09.08 08:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8835
|0.0000
|2942
|2006.09.08 08:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8835
|0.0000
|2943
|2006.09.08 09:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8826
|0.0000
|2944
|2006.09.08 09:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8826
|0.0000
|2945
|2006.09.08 09:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8826
|0.0000
|2946
|2006.09.08 10:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8803
|0.0000
|2947
|2006.09.08 10:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8803
|0.0000
|2948
|2006.09.08 10:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8803
|0.0000
|2949
|2006.09.08 11:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8784
|0.0000
|2950
|2006.09.08 11:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8784
|0.0000
|2951
|2006.09.08 11:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8784
|0.0000
|2952
|2006.09.08 17:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8778
|0.0000
|2953
|2006.09.08 17:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8778
|0.0000
|2954
|2006.09.08 17:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8778
|0.0000
|2955
|2006.09.08 18:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8764
|0.0000
|2956
|2006.09.08 18:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8764
|0.0000
|2957
|2006.09.08 18:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8764
|0.0000
|2958
|2006.09.08 23:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8757
|0.0000
|2959
|2006.09.08 23:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8757
|0.0000
|2960
|2006.09.08 23:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8757
|0.0000
|2961
|2006.09.11 00:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8754
|0.0000
|2962
|2006.09.11 00:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8754
|0.0000
|2963
|2006.09.11 00:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8754
|0.0000
|2964
|2006.09.11 05:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8752
|0.0000
|2965
|2006.09.11 05:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8752
|0.0000
|2966
|2006.09.11 05:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8752
|0.0000
|2967
|2006.09.11 06:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8746
|0.0000
|2968
|2006.09.11 06:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8746
|0.0000
|2969
|2006.09.11 06:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8746
|0.0000
|2970
|2006.09.11 08:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8731
|0.0000
|2971
|2006.09.11 08:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8731
|0.0000
|2972
|2006.09.11 08:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8731
|0.0000
|2973
|2006.09.11 09:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8723
|0.0000
|2974
|2006.09.11 09:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8723
|0.0000
|2975
|2006.09.11 09:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8723
|0.0000
|2976
|2006.09.11 12:00
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8708
|0.0000
|2977
|2006.09.11 12:00
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8708
|0.0000
|2978
|2006.09.11 12:00
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8708
|0.0000
|2979
|2006.09.12 08:03
|modify
|841
|2.00
|1.8955
|1.8696
|0.0000
|2980
|2006.09.12 08:03
|modify
|844
|2.00
|1.8945
|1.8696
|0.0000
|2981
|2006.09.12 08:03
|modify
|845
|2.00
|1.8935
|1.8696
|0.0000
|2982
|2006.09.12 08:04
|s/l
|841
|2.00
|1.8696
|1.8696
|0.0000
|5181.21
|55028.37
|2983
|2006.09.12 08:04
|s/l
|844
|2.00
|1.8696
|1.8696
|0.0000
|4981.21
|60009.58
|2984
|2006.09.12 08:04
|s/l
|845
|2.00
|1.8696
|1.8696
|0.0000
|4781.21
|64790.79
|2985
|2006.09.12 08:04
|buy stop
|846
|2.00
|1.8764
|1.8707
|0.0000
|2986
|2006.09.12 08:04
|sell stop
|847
|2.00
|1.8602
|1.8659
|0.0000
|2987
|2006.09.12 10:00
|delete
|846
|2.00
|1.8764
|1.8707
|0.0000
|2988
|2006.09.12 10:00
|buy stop
|848
|2.00
|1.8757
|1.8705
|0.0000
|2989
|2006.09.12 11:00
|delete
|848
|2.00
|1.8757
|1.8705
|0.0000
|2990
|2006.09.12 11:00
|buy stop
|849
|2.00
|1.8754
|1.8702
|0.0000
|2991
|2006.09.12 13:50
|buy
|849
|2.00
|1.8754
|1.8702
|0.0000
|2992
|2006.09.12 13:50
|delete
|847
|2.00
|1.8602
|1.8659
|0.0000
|2993
|2006.09.12 13:50
|buy stop
|850
|2.00
|1.8766
|1.8706
|0.0000
|2994
|2006.09.12 15:31
|buy
|850
|2.00
|1.8766
|1.8706
|0.0000
|2995
|2006.09.12 15:31
|buy stop
|851
|2.00
|1.8778
|1.8721
|0.0000
|2996
|2006.09.12 15:31
|modify
|849
|2.00
|1.8754
|1.8709
|0.0000
|2997
|2006.09.12 15:31
|modify
|850
|2.00
|1.8766
|1.8709
|0.0000
|2998
|2006.09.12 16:20
|buy
|851
|2.00
|1.8778
|1.8721
|0.0000
|2999
|2006.09.12 16:20
|modify
|849
|2.00
|1.8754
|1.8715
|0.0000
|3000
|2006.09.12 16:20
|modify
|850
|2.00
|1.8766
|1.8715
|0.0000
|3001
|2006.09.12 17:14
|s/l
|851
|2.00
|1.8721
|1.8721
|0.0000
|-1140.00
|63650.79
|3002
|2006.09.12 17:14
|buy stop
|852
|2.00
|1.8779
|1.8716
|0.0000
|3003
|2006.09.13 03:21
|s/l
|849
|2.00
|1.8715
|1.8715
|0.0000
|-783.87
|62866.92
|3004
|2006.09.13 03:21
|s/l
|850
|2.00
|1.8715
|1.8715
|0.0000
|-1023.87
|61843.04
|3005
|2006.09.13 03:21
|delete
|852
|2.00
|1.8779
|1.8716
|0.0000
|3006
|2006.09.13 03:21
|buy stop
|853
|2.00
|1.8775
|1.8708
|0.0000
|3007
|2006.09.13 03:21
|sell stop
|854
|2.00
|1.8602
|1.8669
|0.0000
|3008
|2006.09.13 18:50
|buy
|853
|2.00
|1.8775
|1.8708
|0.0000
|3009
|2006.09.13 18:50
|delete
|854
|2.00
|1.8602
|1.8669
|0.0000
|3010
|2006.09.13 18:50
|buy stop
|855
|2.00
|1.8786
|1.8734
|0.0000
|3011
|2006.09.14 01:09
|buy
|855
|2.00
|1.8786
|1.8734
|0.0000
|3012
|2006.09.14 01:09
|buy stop
|856
|2.00
|1.8797
|1.8745
|0.0000
|3013
|2006.09.14 01:09
|modify
|853
|2.00
|1.8775
|1.8734
|0.0000
|3014
|2006.09.14 02:00
|modify
|853
|2.00
|1.8775
|1.8736
|0.0000
|3015
|2006.09.14 02:00
|modify
|855
|2.00
|1.8786
|1.8736
|0.0000
|3016
|2006.09.14 05:00
|modify
|853
|2.00
|1.8775
|1.8739
|0.0000
|3017
|2006.09.14 05:00
|modify
|855
|2.00
|1.8786
|1.8739
|0.0000
|3018
|2006.09.14 07:00
|modify
|853
|2.00
|1.8775
|1.8741
|0.0000
|3019
|2006.09.14 07:00
|modify
|855
|2.00
|1.8786
|1.8741
|0.0000
|3020
|2006.09.14 09:00
|modify
|853
|2.00
|1.8775
|1.8744
|0.0000
|3021
|2006.09.14 09:00
|modify
|855
|2.00
|1.8786
|1.8744
|0.0000
|3022
|2006.09.14 10:22
|buy
|856
|2.00
|1.8797
|1.8745
|0.0000
|3023
|2006.09.14 10:22
|modify
|853
|2.00
|1.8775
|1.8754
|0.0000
|3024
|2006.09.14 10:22
|modify
|855
|2.00
|1.8786
|1.8754
|0.0000
|3025
|2006.09.14 10:22
|modify
|856
|2.00
|1.8797
|1.8754
|0.0000
|3026
|2006.09.14 11:53
|close
|856
|2.00
|1.8796
|1.8754
|0.0000
|-20.00
|61823.04
|3027
|2006.09.14 11:53
|close
|855
|2.00
|1.8796
|1.8754
|0.0000
|200.00
|62023.04
|3028
|2006.09.14 11:53
|close
|853
|2.00
|1.8796
|1.8754
|0.0000
|408.38
|62431.42
|3029
|2006.09.14 11:54
|buy stop
|857
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|3030
|2006.09.14 11:54
|sell stop
|858
|2.00
|1.8660
|1.8708
|0.0000
|3031
|2006.09.14 11:54
|buy
|857
|2.00
|1.8802
|1.8754
|0.0000
|3032
|2006.09.14 11:54
|delete
|858
|2.00
|1.8660
|1.8708
|0.0000
|3033
|2006.09.14 11:54
|buy stop
|859
|2.00
|1.8812
|1.8765
|0.0000
|3034
|2006.09.14 12:07
|buy
|859
|2.00
|1.8812
|1.8765
|0.0000
|3035
|2006.09.14 12:07
|buy stop
|860
|2.00
|1.8822
|1.8772
|0.0000
|3036
|2006.09.14 12:07
|modify
|857
|2.00
|1.8802
|1.8762
|0.0000
|3037
|2006.09.14 12:45
|buy
|860
|2.00
|1.8822
|1.8772
|0.0000
|3038
|2006.09.14 12:45
|modify
|857
|2.00
|1.8802
|1.8772
|0.0000
|3039
|2006.09.14 12:45
|modify
|859
|2.00
|1.8812
|1.8772
|0.0000
|3040
|2006.09.14 15:42
|close
|860
|2.00
|1.8833
|1.8772
|0.0000
|220.00
|62651.42
|3041
|2006.09.14 15:42
|close
|859
|2.00
|1.8833
|1.8772
|0.0000
|420.00
|63071.42
|3042
|2006.09.14 15:42
|close
|857
|2.00
|1.8833
|1.8772
|0.0000
|620.00
|63691.42
|3043
|2006.09.14 15:42
|buy stop
|861
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|3044
|2006.09.14 15:42
|sell stop
|862
|2.00
|1.8660
|1.8715
|0.0000
|3045
|2006.09.14 15:58
|buy
|861
|2.00
|1.8878
|1.8823
|0.0000
|3046
|2006.09.14 15:58
|delete
|862
|2.00
|1.8660
|1.8715
|0.0000
|3047
|2006.09.14 15:58
|buy stop
|863
|2.00
|1.8889
|1.8834
|0.0000
|3048
|2006.09.14 17:20
|buy
|863
|2.00
|1.8889
|1.8834
|0.0000
|3049
|2006.09.14 17:20
|buy stop
|864
|2.00
|1.8901
|1.8841
|0.0000
|3050
|2006.09.14 17:20
|modify
|861
|2.00
|1.8878
|1.8829
|0.0000
|3051
|2006.09.14 17:21
|buy
|864
|2.00
|1.8901
|1.8841
|0.0000
|3052
|2006.09.14 17:21
|modify
|861
|2.00
|1.8878
|1.8841
|0.0000
|3053
|2006.09.14 17:21
|modify
|863
|2.00
|1.8889
|1.8841
|0.0000
|3054
|2006.09.15 08:00
|modify
|861
|2.00
|1.8878
|1.8844
|0.0000
|3055
|2006.09.15 08:00
|modify
|863
|2.00
|1.8889
|1.8844
|0.0000
|3056
|2006.09.15 08:00
|modify
|864
|2.00
|1.8901
|1.8844
|0.0000
|3057
|2006.09.15 09:00
|modify
|861
|2.00
|1.8878
|1.8846
|0.0000
|3058
|2006.09.15 09:00
|modify
|863
|2.00
|1.8889
|1.8846
|0.0000
|3059
|2006.09.15 09:00
|modify
|864
|2.00
|1.8901
|1.8846
|0.0000
|3060
|2006.09.15 10:00
|modify
|861
|2.00
|1.8878
|1.8851
|0.0000
|3061
|2006.09.15 10:00
|modify
|863
|2.00
|1.8889
|1.8851
|0.0000
|3062
|2006.09.15 10:00
|modify
|864
|2.00
|1.8901
|1.8851
|0.0000
|3063
|2006.09.15 10:47
|s/l
|861
|2.00
|1.8851
|1.8851
|0.0000
|-543.87
|63147.55
|3064
|2006.09.15 10:47
|s/l
|863
|2.00
|1.8851
|1.8851
|0.0000
|-763.87
|62383.67
|3065
|2006.09.15 10:47
|s/l
|864
|2.00
|1.8851
|1.8851
|0.0000
|-1003.87
|61379.80
|3066
|2006.09.15 10:47
|buy stop
|865
|2.00
|1.8921
|1.8871
|0.0000
|3067
|2006.09.15 10:47
|sell stop
|866
|2.00
|1.8709
|1.8759
|0.0000
|3068
|2006.09.15 11:00
|delete
|866
|2.00
|1.8709
|1.8759
|0.0000
|3069
|2006.09.15 11:00
|sell stop
|867
|2.00
|1.8711
|1.8761
|0.0000
|3070
|2006.09.15 12:00
|delete
|867
|2.00
|1.8711
|1.8761
|0.0000
|3071
|2006.09.15 12:00
|sell stop
|868
|2.00
|1.8720
|1.8765
|0.0000
|3072
|2006.09.15 14:00
|delete
|868
|2.00
|1.8720
|1.8765
|0.0000
|3073
|2006.09.15 14:00
|sell stop
|869
|2.00
|1.8722
|1.8765
|0.0000
|3074
|2006.09.15 20:00
|delete
|869
|2.00
|1.8722
|1.8765
|0.0000
|3075
|2006.09.15 20:00
|sell stop
|870
|2.00
|1.8730
|1.8788
|0.0000
|3076
|2006.09.15 21:00
|delete
|870
|2.00
|1.8730
|1.8788
|0.0000
|3077
|2006.09.15 21:00
|sell stop
|871
|2.00
|1.8731
|1.8789
|0.0000
|3078
|2006.09.15 23:00
|delete
|871
|2.00
|1.8731
|1.8789
|0.0000
|3079
|2006.09.15 23:00
|sell stop
|872
|2.00
|1.8733
|1.8796
|0.0000
|3080
|2006.09.18 01:00
|delete
|872
|2.00
|1.8733
|1.8796
|0.0000
|3081
|2006.09.18 01:00
|sell stop
|873
|2.00
|1.8742
|1.8807
|0.0000
|3082
|2006.09.18 02:00
|delete
|873
|2.00
|1.8742
|1.8807
|0.0000
|3083
|2006.09.18 02:00
|sell stop
|874
|2.00
|1.8754
|1.8819
|0.0000
|3084
|2006.09.18 08:00
|delete
|874
|2.00
|1.8754
|1.8819
|0.0000
|3085
|2006.09.18 08:00
|sell stop
|875
|2.00
|1.8756
|1.8821
|0.0000
|3086
|2006.09.18 12:36
|sell
|875
|2.00
|1.8756
|1.8821
|0.0000
|3087
|2006.09.18 12:36
|delete
|865
|2.00
|1.8921
|1.8871
|0.0000
|3088
|2006.09.18 12:36
|sell stop
|876
|2.00
|1.8744
|1.8807
|0.0000
|3089
|2006.09.18 13:06
|sell
|876
|2.00
|1.8744
|1.8807
|0.0000
|3090
|2006.09.18 13:06
|sell stop
|877
|2.00
|1.8732
|1.8792
|0.0000
|3091
|2006.09.18 13:06
|modify
|875
|2.00
|1.8756
|1.8804
|0.0000
|3092
|2006.09.18 13:06
|modify
|876
|2.00
|1.8744
|1.8804
|0.0000
|3093
|2006.09.18 19:59
|s/l
|875
|2.00
|1.8804
|1.8804
|0.0000
|-960.00
|60419.80
|3094
|2006.09.18 19:59
|s/l
|876
|2.00
|1.8804
|1.8804
|0.0000
|-1200.00
|59219.80
|3095
|2006.09.18 19:59
|buy stop
|878
|2.00
|1.8921
|1.8859
|0.0000
|3096
|2006.09.18 19:59
|delete
|877
|2.00
|1.8732
|1.8792
|0.0000
|3097
|2006.09.18 19:59
|sell stop
|879
|2.00
|1.8736
|1.8799
|0.0000
|3098
|2006.09.19 01:00
|delete
|878
|2.00
|1.8921
|1.8859
|0.0000
|3099
|2006.09.19 01:00
|buy stop
|880
|2.00
|1.8913
|1.8848
|0.0000
|3100
|2006.09.19 02:00
|delete
|880
|2.00
|1.8913
|1.8848
|0.0000
|3101
|2006.09.19 02:00
|buy stop
|881
|2.00
|1.8894
|1.8829
|0.0000
|3102
|2006.09.19 03:00
|delete
|881
|2.00
|1.8894
|1.8829
|0.0000
|3103
|2006.09.19 03:00
|buy stop
|882
|2.00
|1.8893
|1.8828
|0.0000
|3104
|2006.09.19 04:00
|delete
|882
|2.00
|1.8893
|1.8828
|0.0000
|3105
|2006.09.19 04:00
|buy stop
|883
|2.00
|1.8891
|1.8826
|0.0000
|3106
|2006.09.19 05:00
|delete
|883
|2.00
|1.8891
|1.8826
|0.0000
|3107
|2006.09.19 05:00
|buy stop
|884
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|3108
|2006.09.19 15:53
|buy
|884
|2.00
|1.8883
|1.8818
|0.0000
|3109
|2006.09.19 15:53
|delete
|879
|2.00
|1.8736
|1.8799
|0.0000
|3110
|2006.09.19 15:53
|buy stop
|885
|2.00
|1.8895
|1.8838
|0.0000
|3111
|2006.09.19 18:43
|s/l
|884
|2.00
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-1300.00
|57919.80
|3112
|2006.09.19 18:43
|delete
|885
|2.00
|1.8895
|1.8838
|0.0000
|3113
|2006.09.19 18:43
|buy stop
|886
|2.00
|1.8889
|1.8827
|0.0000
|3114
|2006.09.19 18:43
|sell stop
|887
|2.00
|1.8736
|1.8799
|0.0000
|3115
|2006.09.20 16:28
|buy
|886
|2.00
|1.8889
|1.8827
|0.0000
|3116
|2006.09.20 16:28
|delete
|887
|2.00
|1.8736
|1.8799
|0.0000
|3117
|2006.09.20 16:28
|buy stop
|888
|2.00
|1.8899
|1.8851
|0.0000
|3118
|2006.09.20 17:59
|buy
|888
|2.00
|1.8899
|1.8851
|0.0000
|3119
|2006.09.20 17:59
|buy stop
|889
|2.00
|1.8909
|1.8859
|0.0000
|3120
|2006.09.20 17:59
|modify
|886
|2.00
|1.8889
|1.8849
|0.0000
|3121
|2006.09.20 21:12
|buy
|889
|2.00
|1.8909
|1.8859
|0.0000
|3122
|2006.09.20 21:12
|modify
|886
|2.00
|1.8889
|1.8857
|0.0000
|3123
|2006.09.20 21:12
|modify
|888
|2.00
|1.8899
|1.8857
|0.0000
|3124
|2006.09.21 09:24
|close
|889
|2.00
|1.8908
|1.8859
|0.0000
|-31.62
|57888.17
|3125
|2006.09.21 09:24
|close
|888
|2.00
|1.8908
|1.8857
|0.0000
|168.38
|58056.55
|3126
|2006.09.21 09:24
|close
|886
|2.00
|1.8908
|1.8857
|0.0000
|368.38
|58424.93
|3127
|2006.09.21 09:24
|buy stop
|890
|2.00
|1.8938
|1.8873
|0.0000
|3128
|2006.09.21 09:24
|sell stop
|891
|2.00
|1.8773
|1.8838
|0.0000
|3129
|2006.09.21 10:00
|buy
|890
|2.00
|1.8938
|1.8873
|0.0000
|3130
|2006.09.21 10:00
|delete
|891
|2.00
|1.8773
|1.8838
|0.0000
|3131
|2006.09.21 10:00
|buy stop
|892
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|3132
|2006.09.21 10:43
|buy
|892
|2.00
|1.8951
|1.8884
|0.0000
|3133
|2006.09.21 10:43
|buy stop
|893
|2.00
|1.8965
|1.8898
|0.0000
|3134
|2006.09.21 10:43
|modify
|890
|2.00
|1.8938
|1.8884
|0.0000
|3135
|2006.09.21 13:00
|modify
|890
|2.00
|1.8938
|1.8886
|0.0000
|3136
|2006.09.21 13:00
|buy
|893
|2.00
|1.8965
|1.8898
|0.0000
|3137
|2006.09.21 13:00
|modify
|890
|2.00
|1.8938
|1.8900
|0.0000
|3138
|2006.09.21 13:00
|modify
|892
|2.00
|1.8951
|1.8900
|0.0000
|3139
|2006.09.21 13:00
|modify
|893
|2.00
|1.8965
|1.8900
|0.0000
|3140
|2006.09.21 17:06
|close
|893
|2.00
|1.8966
|1.8900
|0.0000
|20.00
|58444.93
|3141
|2006.09.21 17:06
|close
|892
|2.00
|1.8966
|1.8900
|0.0000
|300.00
|58744.93
|3142
|2006.09.21 17:06
|close
|890
|2.00
|1.8966
|1.8900
|0.0000
|560.00
|59304.93
|3143
|2006.09.21 17:06
|buy stop
|894
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|3144
|2006.09.21 17:06
|sell stop
|895
|2.00
|1.8773
|1.8838
|0.0000
|3145
|2006.09.21 19:03
|buy
|894
|2.00
|1.9002
|1.8937
|0.0000
|3146
|2006.09.21 19:03
|delete
|895
|2.00
|1.8773
|1.8838
|0.0000
|3147
|2006.09.21 19:03
|buy stop
|896
|2.00
|1.9014
|1.8951
|0.0000
|3148
|2006.09.21 19:15
|buy
|896
|2.00
|1.9014
|1.8951
|0.0000
|3149
|2006.09.21 19:15
|buy stop
|897
|2.00
|1.9027
|1.8964
|0.0000
|3150
|2006.09.21 19:15
|modify
|894
|2.00
|1.9002
|1.8951
|0.0000
|3151
|2006.09.21 19:16
|buy
|897
|2.00
|1.9027
|1.8964
|0.0000
|3152
|2006.09.21 19:16
|modify
|894
|2.00
|1.9002
|1.8965
|0.0000
|3153
|2006.09.21 19:16
|modify
|896
|2.00
|1.9014
|1.8965
|0.0000
|3154
|2006.09.21 19:17
|modify
|897
|2.00
|1.9027
|1.8965
|0.0000
|3155
|2006.09.22 06:00
|modify
|894
|2.00
|1.9002
|1.8967
|0.0000
|3156
|2006.09.22 06:00
|modify
|896
|2.00
|1.9014
|1.8967
|0.0000
|3157
|2006.09.22 06:00
|modify
|897
|2.00
|1.9027
|1.8967
|0.0000
|3158
|2006.09.22 08:00
|modify
|894
|2.00
|1.9002
|1.8970
|0.0000
|3159
|2006.09.22 08:00
|modify
|896
|2.00
|1.9014
|1.8970
|0.0000
|3160
|2006.09.22 08:00
|modify
|897
|2.00
|1.9027
|1.8970
|0.0000
|3161
|2006.09.22 10:00
|modify
|894
|2.00
|1.9002
|1.8972
|0.0000
|3162
|2006.09.22 10:00
|modify
|896
|2.00
|1.9014
|1.8972
|0.0000
|3163
|2006.09.22 10:00
|modify
|897
|2.00
|1.9027
|1.8972
|0.0000
|3164
|2006.09.22 12:43
|close
|897
|2.00
|1.9030
|1.8972
|0.0000
|56.13
|59361.05
|3165
|2006.09.22 12:43
|close
|896
|2.00
|1.9030
|1.8972
|0.0000
|316.13
|59677.18
|3166
|2006.09.22 12:43
|close
|894
|2.00
|1.9030
|1.8972
|0.0000
|556.13
|60233.30
|3167
|2006.09.22 12:43
|buy stop
|898
|2.00
|1.9066
|1.9011
|0.0000
|3168
|2006.09.22 12:43
|sell stop
|899
|2.00
|1.8802
|1.8857
|0.0000
|3169
|2006.09.22 19:00
|delete
|899
|2.00
|1.8802
|1.8857
|0.0000
|3170
|2006.09.22 19:00
|sell stop
|900
|2.00
|1.8819
|1.8874
|0.0000
|3171
|2006.09.22 21:00
|delete
|900
|2.00
|1.8819
|1.8874
|0.0000
|3172
|2006.09.22 21:00
|sell stop
|901
|2.00
|1.8821
|1.8876
|0.0000
|3173
|2006.09.22 22:00
|delete
|901
|2.00
|1.8821
|1.8876
|0.0000
|3174
|2006.09.22 22:00
|sell stop
|902
|2.00
|1.8827
|1.8885
|0.0000
|3175
|2006.09.22 23:00
|delete
|902
|2.00
|1.8827
|1.8885
|0.0000
|3176
|2006.09.22 23:00
|sell stop
|903
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|3177
|2006.09.25 00:00
|delete
|903
|2.00
|1.8841
|1.8899
|0.0000
|3178
|2006.09.25 00:00
|sell stop
|904
|2.00
|1.8863
|1.8918
|0.0000
|3179
|2006.09.25 05:00
|delete
|904
|2.00
|1.8863
|1.8918
|0.0000
|3180
|2006.09.25 05:00
|sell stop
|905
|2.00
|1.8865
|1.8922
|0.0000
|3181
|2006.09.25 09:33
|buy
|898
|2.00
|1.9066
|1.9011
|0.0000
|3182
|2006.09.25 09:33
|delete
|905
|2.00
|1.8865
|1.8922
|0.0000
|3183
|2006.09.25 09:33
|buy stop
|906
|2.00
|1.9077
|1.9025
|0.0000
|3184
|2006.09.25 09:34
|buy
|906
|2.00
|1.9077
|1.9025
|0.0000
|3185
|2006.09.25 09:34
|buy stop
|907
|2.00
|1.9088
|1.9036
|0.0000
|3186
|2006.09.25 09:34
|modify
|898
|2.00
|1.9066
|1.9025
|0.0000
|3187
|2006.09.25 12:02
|s/l
|898
|2.00
|1.9025
|1.9025
|0.0000
|-820.00
|59413.30
|3188
|2006.09.25 12:02
|s/l
|906
|2.00
|1.9025
|1.9025
|0.0000
|-1040.00
|58373.30
|3189
|2006.09.25 12:02
|delete
|907
|2.00
|1.9088
|1.9036
|0.0000
|3190
|2006.09.25 12:02
|buy stop
|908
|2.00
|1.9077
|1.9025
|0.0000
|3191
|2006.09.25 12:02
|sell stop
|909
|2.00
|1.8900
|1.8953
|0.0000
|3192
|2006.09.25 13:00
|delete
|909
|2.00
|1.8900
|1.8953
|0.0000
|3193
|2006.09.25 13:00
|sell stop
|910
|2.00
|1.8901
|1.8953
|0.0000
|3194
|2006.09.25 16:00
|delete
|910
|2.00
|1.8901
|1.8953
|0.0000
|3195
|2006.09.25 16:00
|sell stop
|911
|2.00
|1.8902
|1.8950
|0.0000
|3196
|2006.09.25 17:00
|delete
|911
|2.00
|1.8902
|1.8950
|0.0000
|3197
|2006.09.25 17:00
|sell stop
|912
|2.00
|1.8925
|1.8973
|0.0000
|3198
|2006.09.25 18:00
|delete
|912
|2.00
|1.8925
|1.8973
|0.0000
|3199
|2006.09.25 18:00
|sell stop
|913
|2.00
|1.8934
|1.8984
|0.0000
|3200
|2006.09.25 19:00
|delete
|913
|2.00
|1.8934
|1.8984
|0.0000
|3201
|2006.09.25 19:00
|sell stop
|914
|2.00
|1.8940
|1.8993
|0.0000
|3202
|2006.09.25 20:00
|delete
|914
|2.00
|1.8940
|1.8993
|0.0000
|3203
|2006.09.25 20:00
|sell stop
|915
|2.00
|1.8951
|1.9006
|0.0000
|3204
|2006.09.25 21:00
|delete
|915
|2.00
|1.8951
|1.9006
|0.0000
|3205
|2006.09.25 21:00
|sell stop
|916
|2.00
|1.8952
|1.9007
|0.0000
|3206
|2006.09.26 01:00
|delete
|916
|2.00
|1.8952
|1.9007
|0.0000
|3207
|2006.09.26 01:00
|sell stop
|917
|2.00
|1.8954
|1.9007
|0.0000
|3208
|2006.09.26 02:00
|delete
|917
|2.00
|1.8954
|1.9007
|0.0000
|3209
|2006.09.26 02:00
|sell stop
|918
|2.00
|1.8967
|1.9020
|0.0000
|3210
|2006.09.26 03:00
|delete
|918
|2.00
|1.8967
|1.9020
|0.0000
|3211
|2006.09.26 03:00
|sell stop
|919
|2.00
|1.8982
|1.9037
|0.0000
|3212
|2006.09.26 10:12
|sell
|919
|2.00
|1.8982
|1.9037
|0.0000
|3213
|2006.09.26 10:12
|delete
|908
|2.00
|1.9077
|1.9025
|0.0000
|3214
|2006.09.26 10:12
|sell stop
|920
|2.00
|1.8973
|1.9021
|0.0000
|3215
|2006.09.26 11:15
|sell
|920
|2.00
|1.8973
|1.9021
|0.0000
|3216
|2006.09.26 11:15
|sell stop
|921
|2.00
|1.8964
|1.9011
|0.0000
|3217
|2006.09.26 11:15
|modify
|919
|2.00
|1.8982
|1.9021
|0.0000
|3218
|2006.09.26 11:15
|sell
|921
|2.00
|1.8964
|1.9011
|0.0000
|3219
|2006.09.26 11:15
|modify
|919
|2.00
|1.8982
|1.9012
|0.0000
|3220
|2006.09.26 11:15
|modify
|920
|2.00
|1.8973
|1.9012
|0.0000
|3221
|2006.09.26 17:14
|close
|921
|2.00
|1.8963
|1.9011
|0.0000
|20.00
|58393.30
|3222
|2006.09.26 17:14
|close
|920
|2.00
|1.8963
|1.9012
|0.0000
|200.00
|58593.30
|3223
|2006.09.26 17:14
|close
|919
|2.00
|1.8963
|1.9012
|0.0000
|380.00
|58973.30
|3224
|2006.09.26 17:14
|buy stop
|922
|2.00
|1.9077
|1.9020
|0.0000
|3225
|2006.09.26 17:14
|sell stop
|923
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|3226
|2006.09.26 17:47
|sell
|923
|2.00
|1.8935
|1.8992
|0.0000
|3227
|2006.09.26 17:47
|delete
|922
|2.00
|1.9077
|1.9020
|0.0000
|3228
|2006.09.26 17:47
|sell stop
|924
|2.00
|1.8924
|1.8981
|0.0000
|3229
|2006.09.27 09:11
|sell
|924
|2.00
|1.8924
|1.8981
|0.0000
|3230
|2006.09.27 09:11
|sell stop
|925
|2.00
|1.8914
|1.8964
|0.0000
|3231
|2006.09.27 09:11
|modify
|923
|2.00
|1.8935
|1.8974
|0.0000
|3232
|2006.09.27 09:11
|modify
|924
|2.00
|1.8924
|1.8974
|0.0000
|3233
|2006.09.27 10:48
|sell
|925
|2.00
|1.8914
|1.8964
|0.0000
|3234
|2006.09.27 10:48
|modify
|923
|2.00
|1.8935
|1.8964
|0.0000
|3235
|2006.09.27 10:48
|modify
|924
|2.00
|1.8924
|1.8964
|0.0000
|3236
|2006.09.27 13:59
|close
|925
|2.00
|1.8918
|1.8964
|0.0000
|-80.00
|58893.30
|3237
|2006.09.27 13:59
|close
|924
|2.00
|1.8918
|1.8964
|0.0000
|120.00
|59013.30
|3238
|2006.09.27 13:59
|close
|923
|2.00
|1.8918
|1.8964
|0.0000
|340.17
|59353.47
|3239
|2006.09.27 13:59
|buy stop
|926
|2.00
|1.9077
|1.9022
|0.0000
|3240
|2006.09.27 13:59
|sell stop
|927
|2.00
|1.8868
|1.8923
|0.0000
|3241
|2006.09.27 17:00
|delete
|926
|2.00
|1.9077
|1.9022
|0.0000
|3242
|2006.09.27 17:00
|buy stop
|928
|2.00
|1.9070
|1.9013
|0.0000
|3243
|2006.09.27 17:05
|sell
|927
|2.00
|1.8868
|1.8923
|0.0000
|3244
|2006.09.27 17:05
|delete
|928
|2.00
|1.9070
|1.9013
|0.0000
|3245
|2006.09.27 17:05
|sell stop
|929
|2.00
|1.8857
|1.8914
|0.0000
|3246
|2006.09.27 17:05
|sell
|929
|2.00
|1.8857
|1.8914
|0.0000
|3247
|2006.09.27 17:05
|sell stop
|930
|2.00
|1.8846
|1.8904
|0.0000
|3248
|2006.09.27 17:05
|modify
|927
|2.00
|1.8868
|1.8914
|0.0000
|3249
|2006.09.28 03:01
|s/l
|927
|2.00
|1.8914
|1.8914
|0.0000
|-919.48
|58433.99
|3250
|2006.09.28 03:01
|s/l
|929
|2.00
|1.8914
|1.8914
|0.0000
|-1139.48
|57294.51
|3251
|2006.09.28 03:01
|buy stop
|931
|2.00
|1.9029
|1.8967
|0.0000
|3252
|2006.09.28 03:01
|delete
|930
|2.00
|1.8846
|1.8904
|0.0000
|3253
|2006.09.28 03:01
|sell stop
|932
|2.00
|1.8853
|1.8916
|0.0000
|3254
|2006.09.28 09:08
|sell
|932
|2.00
|1.8853
|1.8916
|0.0000
|3255
|2006.09.28 09:08
|delete
|931
|2.00
|1.9029
|1.8967
|0.0000
|3256
|2006.09.28 09:08
|sell stop
|933
|2.00
|1.8842
|1.8899
|0.0000
|3257
|2006.09.28 09:24
|sell
|933
|2.00
|1.8842
|1.8899
|0.0000
|3258
|2006.09.28 09:24
|sell stop
|934
|2.00
|1.8831
|1.8889
|0.0000
|3259
|2006.09.28 09:24
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8900
|0.0000
|3260
|2006.09.28 09:45
|sell
|934
|2.00
|1.8831
|1.8889
|0.0000
|3261
|2006.09.28 09:45
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8889
|0.0000
|3262
|2006.09.28 09:45
|modify
|933
|2.00
|1.8842
|1.8889
|0.0000
|3263
|2006.09.29 07:00
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8825
|0.0000
|3264
|2006.09.29 07:00
|modify
|933
|2.00
|1.8842
|1.8825
|0.0000
|3265
|2006.09.29 07:00
|modify
|934
|2.00
|1.8831
|1.8825
|0.0000
|3266
|2006.09.29 08:00
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8810
|0.0000
|3267
|2006.09.29 08:00
|modify
|933
|2.00
|1.8842
|1.8810
|0.0000
|3268
|2006.09.29 08:00
|modify
|934
|2.00
|1.8831
|1.8810
|0.0000
|3269
|2006.09.29 09:00
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8806
|0.0000
|3270
|2006.09.29 09:00
|modify
|933
|2.00
|1.8842
|1.8806
|0.0000
|3271
|2006.09.29 09:00
|modify
|934
|2.00
|1.8831
|1.8806
|0.0000
|3272
|2006.09.29 10:00
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8804
|0.0000
|3273
|2006.09.29 10:00
|modify
|933
|2.00
|1.8842
|1.8804
|0.0000
|3274
|2006.09.29 10:00
|modify
|934
|2.00
|1.8831
|1.8804
|0.0000
|3275
|2006.09.29 11:00
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8794
|0.0000
|3276
|2006.09.29 11:00
|modify
|933
|2.00
|1.8842
|1.8794
|0.0000
|3277
|2006.09.29 11:00
|modify
|934
|2.00
|1.8831
|1.8794
|0.0000
|3278
|2006.09.29 12:00
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8783
|0.0000
|3279
|2006.09.29 12:00
|modify
|933
|2.00
|1.8842
|1.8783
|0.0000
|3280
|2006.09.29 12:00
|modify
|934
|2.00
|1.8831
|1.8783
|0.0000
|3281
|2006.10.02 03:00
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8779
|0.0000
|3282
|2006.10.02 03:00
|modify
|933
|2.00
|1.8842
|1.8779
|0.0000
|3283
|2006.10.02 03:00
|modify
|934
|2.00
|1.8831
|1.8779
|0.0000
|3284
|2006.10.02 04:00
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8777
|0.0000
|3285
|2006.10.02 04:00
|modify
|933
|2.00
|1.8842
|1.8777
|0.0000
|3286
|2006.10.02 04:00
|modify
|934
|2.00
|1.8831
|1.8777
|0.0000
|3287
|2006.10.02 05:00
|modify
|932
|2.00
|1.8853
|1.8764
|0.0000
|3288
|2006.10.02 05:00
|modify
|933
|2.00
|1.8842
|1.8764
|0.0000
|3289
|2006.10.02 05:00
|modify
|934
|2.00
|1.8831
|1.8764
|0.0000
|3290
|2006.10.02 16:17
|s/l
|932
|2.00
|1.8764
|1.8764
|0.0000
|1780.35
|59074.86
|3291
|2006.10.02 16:17
|s/l
|933
|2.00
|1.8764
|1.8764
|0.0000
|1560.35
|60635.20
|3292
|2006.10.02 16:17
|s/l
|934
|2.00
|1.8764
|1.8764
|0.0000
|1340.35
|61975.55
|3293
|2006.10.02 16:17
|buy stop
|935
|2.00
|1.8890
|1.8828
|0.0000
|3294
|2006.10.02 16:17
|sell stop
|936
|2.00
|1.8634
|1.8697
|0.0000
|3295
|2006.10.02 17:00
|delete
|935
|2.00
|1.8890
|1.8828
|0.0000
|3296
|2006.10.02 17:00
|buy stop
|937
|2.00
|1.8849
|1.8772
|0.0000
|3297
|2006.10.02 17:26
|buy
|937
|2.00
|1.8849
|1.8772
|0.0000
|3298
|2006.10.02 17:26
|delete
|936
|2.00
|1.8634
|1.8697
|0.0000
|3299
|2006.10.02 17:26
|buy stop
|938
|2.00
|1.8865
|1.8788
|0.0000
|3300
|2006.10.02 17:37
|buy
|938
|2.00
|1.8865
|1.8788
|0.0000
|3301
|2006.10.02 17:37
|buy stop
|939
|2.00
|1.8881
|1.8804
|0.0000
|3302
|2006.10.02 17:37
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8788
|0.0000
|3303
|2006.10.02 18:38
|buy
|939
|2.00
|1.8881
|1.8804
|0.0000
|3304
|2006.10.02 18:38
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8798
|0.0000
|3305
|2006.10.02 18:38
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8798
|0.0000
|3306
|2006.10.02 22:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8804
|0.0000
|3307
|2006.10.02 22:00
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8804
|0.0000
|3308
|2006.10.03 01:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8806
|0.0000
|3309
|2006.10.03 01:01
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8806
|0.0000
|3310
|2006.10.03 01:02
|modify
|939
|2.00
|1.8881
|1.8806
|0.0000
|3311
|2006.10.03 02:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8809
|0.0000
|3312
|2006.10.03 02:00
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8809
|0.0000
|3313
|2006.10.03 02:01
|modify
|939
|2.00
|1.8881
|1.8809
|0.0000
|3314
|2006.10.03 06:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8811
|0.0000
|3315
|2006.10.03 06:00
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8811
|0.0000
|3316
|2006.10.03 06:00
|modify
|939
|2.00
|1.8881
|1.8811
|0.0000
|3317
|2006.10.03 07:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8816
|0.0000
|3318
|2006.10.03 07:00
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8816
|0.0000
|3319
|2006.10.03 07:01
|modify
|939
|2.00
|1.8881
|1.8816
|0.0000
|3320
|2006.10.03 08:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8821
|0.0000
|3321
|2006.10.03 08:00
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8821
|0.0000
|3322
|2006.10.03 08:00
|modify
|939
|2.00
|1.8881
|1.8821
|0.0000
|3323
|2006.10.03 09:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8824
|0.0000
|3324
|2006.10.03 09:00
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8824
|0.0000
|3325
|2006.10.03 09:00
|modify
|939
|2.00
|1.8881
|1.8824
|0.0000
|3326
|2006.10.03 13:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8836
|0.0000
|3327
|2006.10.03 13:00
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8836
|0.0000
|3328
|2006.10.03 13:00
|modify
|939
|2.00
|1.8881
|1.8836
|0.0000
|3329
|2006.10.03 14:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8838
|0.0000
|3330
|2006.10.03 14:00
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8838
|0.0000
|3331
|2006.10.03 14:00
|modify
|939
|2.00
|1.8881
|1.8838
|0.0000
|3332
|2006.10.03 14:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8845
|0.0000
|3333
|2006.10.03 14:00
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8845
|0.0000
|3334
|2006.10.03 14:00
|modify
|939
|2.00
|1.8881
|1.8845
|0.0000
|3335
|2006.10.03 15:00
|modify
|937
|2.00
|1.8849
|1.8856
|0.0000
|3336
|2006.10.03 15:00
|modify
|938
|2.00
|1.8865
|1.8856
|0.0000
|3337
|2006.10.03 15:00
|modify
|939
|2.00
|1.8881
|1.8856
|0.0000
|3338
|2006.10.03 15:03
|close
|939
|2.00
|1.8875
|1.8856
|0.0000
|-123.87
|61851.68
|3339
|2006.10.03 15:03
|close
|938
|2.00
|1.8875
|1.8856
|0.0000
|196.13
|62047.80
|3340
|2006.10.03 15:03
|close
|937
|2.00
|1.8875
|1.8856
|0.0000
|516.13
|62563.93
|3341
|2006.10.03 15:03
|buy stop
|940
|2.00
|1.8900
|1.8860
|0.0000
|3342
|2006.10.03 15:03
|sell stop
|941
|2.00
|1.8634
|1.8674
|0.0000
|3343
|2006.10.03 15:38
|buy
|940
|2.00
|1.8900
|1.8860
|0.0000
|3344
|2006.10.03 15:38
|delete
|941
|2.00
|1.8634
|1.8674
|0.0000
|3345
|2006.10.03 15:38
|buy stop
|942
|2.00
|1.8908
|1.8868
|0.0000
|3346
|2006.10.03 19:05
|s/l
|940
|2.00
|1.8860
|1.8860
|0.0000
|-800.00
|61763.93
|3347
|2006.10.03 19:05
|sell stop
|943
|2.00
|1.8634
|1.8677
|0.0000
|3348
|2006.10.03 23:00
|delete
|943
|2.00
|1.8634
|1.8677
|0.0000
|3349
|2006.10.03 23:00
|sell stop
|944
|2.00
|1.8636
|1.8681
|0.0000
|3350
|2006.10.04 01:00
|delete
|944
|2.00
|1.8636
|1.8681
|0.0000
|3351
|2006.10.04 01:00
|sell stop
|945
|2.00
|1.8673
|1.8718
|0.0000
|3352
|2006.10.04 02:00
|delete
|945
|2.00
|1.8673
|1.8718
|0.0000
|3353
|2006.10.04 02:00
|sell stop
|946
|2.00
|1.8677
|1.8725
|0.0000
|3354
|2006.10.04 18:00
|delete
|946
|2.00
|1.8677
|1.8725
|0.0000
|3355
|2006.10.04 18:00
|sell stop
|947
|2.00
|1.8692
|1.8757
|0.0000
|3356
|2006.10.04 19:00
|delete
|947
|2.00
|1.8692
|1.8757
|0.0000
|3357
|2006.10.04 19:00
|sell stop
|948
|2.00
|1.8705
|1.8770
|0.0000
|3358
|2006.10.04 23:00
|delete
|948
|2.00
|1.8705
|1.8770
|0.0000
|3359
|2006.10.04 23:00
|sell stop
|949
|2.00
|1.8722
|1.8789
|0.0000
|3360
|2006.10.05 00:00
|delete
|949
|2.00
|1.8722
|1.8789
|0.0000
|3361
|2006.10.05 00:00
|sell stop
|950
|2.00
|1.8784
|1.8849
|0.0000
|3362
|2006.10.05 15:40
|sell
|950
|2.00
|1.8784
|1.8849
|0.0000
|3363
|2006.10.05 15:40
|delete
|942
|2.00
|1.8908
|1.8868
|0.0000
|3364
|2006.10.05 15:40
|sell stop
|951
|2.00
|1.8775
|1.8820
|0.0000
|3365
|2006.10.05 16:28
|sell
|951
|2.00
|1.8775
|1.8820
|0.0000
|3366
|2006.10.05 16:28
|sell stop
|952
|2.00
|1.8766
|1.8814
|0.0000
|3367
|2006.10.05 16:28
|modify
|950
|2.00
|1.8784
|1.8823
|0.0000
|3368
|2006.10.05 16:37
|sell
|952
|2.00
|1.8766
|1.8814
|0.0000
|3369
|2006.10.05 16:37
|modify
|950
|2.00
|1.8784
|1.8814
|0.0000
|3370
|2006.10.05 16:37
|modify
|951
|2.00
|1.8775
|1.8814
|0.0000
|3371
|2006.10.06 12:17
|close
|952
|2.00
|1.8763
|1.8814
|0.0000
|60.17
|61824.10
|3372
|2006.10.06 12:17
|close
|951
|2.00
|1.8763
|1.8814
|0.0000
|240.17
|62064.27
|3373
|2006.10.06 12:17
|close
|950
|2.00
|1.8763
|1.8814
|0.0000
|420.17
|62484.45
|3374
|2006.10.06 12:17
|buy stop
|953
|2.00
|1.8887
|1.8837
|0.0000
|3375
|2006.10.06 12:17
|sell stop
|954
|2.00
|1.8731
|1.8781
|0.0000
|3376
|2006.10.06 15:12
|buy
|953
|2.00
|1.8887
|1.8837
|0.0000
|3377
|2006.10.06 15:12
|delete
|954
|2.00
|1.8731
|1.8781
|0.0000
|3378
|2006.10.06 15:12
|buy stop
|955
|2.00
|1.8898
|1.8846
|0.0000
|3379
|2006.10.06 15:13
|buy
|955
|2.00
|1.8898
|1.8846
|0.0000
|3380
|2006.10.06 15:13
|buy stop
|956
|2.00
|1.8909
|1.8857
|0.0000
|3381
|2006.10.06 15:13
|modify
|953
|2.00
|1.8887
|1.8846
|0.0000
|3382
|2006.10.06 15:18
|s/l
|953
|2.00
|1.8846
|1.8846
|0.0000
|-820.00
|61664.45
|3383
|2006.10.06 15:18
|s/l
|955
|2.00
|1.8846
|1.8846
|0.0000
|-1040.00
|60624.45
|3384
|2006.10.06 15:18
|sell stop
|957
|2.00
|1.8731
|1.8784
|0.0000
|3385
|2006.10.06 16:00
|delete
|956
|2.00
|1.8909
|1.8857
|0.0000
|3386
|2006.10.06 16:00
|buy stop
|958
|2.00
|1.8894
|1.8827
|0.0000
|3387
|2006.10.06 16:29
|sell
|957
|2.00
|1.8731
|1.8784
|0.0000
|3388
|2006.10.06 16:29
|delete
|958
|2.00
|1.8894
|1.8827
|0.0000
|3389
|2006.10.06 16:29
|sell stop
|959
|2.00
|1.8718
|1.8786
|0.0000
|3390
|2006.10.06 16:38
|sell
|959
|2.00
|1.8718
|1.8786
|0.0000
|3391
|2006.10.06 16:38
|sell stop
|960
|2.00
|1.8705
|1.8773
|0.0000
|3392
|2006.10.06 17:26
|sell
|960
|2.00
|1.8705
|1.8773
|0.0000
|3393
|2006.10.06 17:26
|modify
|957
|2.00
|1.8731
|1.8778
|0.0000
|3394
|2006.10.06 17:26
|modify
|959
|2.00
|1.8718
|1.8778
|0.0000
|3395
|2006.10.06 18:18
|close
|960
|2.00
|1.8706
|1.8773
|0.0000
|-20.00
|60604.45
|3396
|2006.10.06 18:18
|close
|959
|2.00
|1.8706
|1.8778
|0.0000
|240.00
|60844.45
|3397
|2006.10.06 18:18
|close
|957
|2.00
|1.8706
|1.8778
|0.0000
|500.00
|61344.45
|3398
|2006.10.06 18:18
|buy stop
|961
|2.00
|1.8894
|1.8817
|0.0000
|3399
|2006.10.06 18:18
|sell stop
|962
|2.00
|1.8673
|1.8750
|0.0000
|3400
|2006.10.09 10:27
|sell
|962
|2.00
|1.8673
|1.8750
|0.0000
|3401
|2006.10.09 10:27
|delete
|961
|2.00
|1.8894
|1.8817
|0.0000
|3402
|2006.10.09 10:27
|sell stop
|963
|2.00
|1.8658
|1.8736
|0.0000
|3403
|2006.10.09 11:40
|sell
|963
|2.00
|1.8658
|1.8736
|0.0000
|3404
|2006.10.09 11:40
|sell stop
|964
|2.00
|1.8643
|1.8721
|0.0000
|3405
|2006.10.09 11:40
|modify
|962
|2.00
|1.8673
|1.8735
|0.0000
|3406
|2006.10.09 11:40
|modify
|963
|2.00
|1.8658
|1.8735
|0.0000
|3407
|2006.10.09 12:00
|modify
|962
|2.00
|1.8673
|1.8733
|0.0000
|3408
|2006.10.09 12:00
|modify
|963
|2.00
|1.8658
|1.8733
|0.0000
|3409
|2006.10.09 13:00
|modify
|962
|2.00
|1.8673
|1.8718
|0.0000
|3410
|2006.10.09 13:00
|modify
|963
|2.00
|1.8658
|1.8718
|0.0000
|3411
|2006.10.09 14:00
|modify
|962
|2.00
|1.8673
|1.8713
|0.0000
|3412
|2006.10.09 14:00
|modify
|963
|2.00
|1.8658
|1.8713
|0.0000
|3413
|2006.10.09 15:00
|modify
|962
|2.00
|1.8673
|1.8710
|0.0000
|3414
|2006.10.09 15:00
|modify
|963
|2.00
|1.8658
|1.8710
|0.0000
|3415
|2006.10.09 15:38
|sell
|964
|2.00
|1.8643
|1.8721
|0.0000
|3416
|2006.10.09 15:38
|modify
|962
|2.00
|1.8673
|1.8696
|0.0000
|3417
|2006.10.09 15:39
|modify
|963
|2.00
|1.8658
|1.8696
|0.0000
|3418
|2006.10.09 15:39
|modify
|964
|2.00
|1.8643
|1.8696
|0.0000
|3419
|2006.10.09 17:00
|modify
|962
|2.00
|1.8673
|1.8693
|0.0000
|3420
|2006.10.09 17:00
|modify
|963
|2.00
|1.8658
|1.8693
|0.0000
|3421
|2006.10.09 17:00
|modify
|964
|2.00
|1.8643
|1.8693
|0.0000
|3422
|2006.10.10 07:00
|modify
|962
|2.00
|1.8673
|1.8691
|0.0000
|3423
|2006.10.10 07:00
|modify
|963
|2.00
|1.8658
|1.8691
|0.0000
|3424
|2006.10.10 07:00
|modify
|964
|2.00
|1.8643
|1.8691
|0.0000
|3425
|2006.10.10 08:00
|modify
|962
|2.00
|1.8673
|1.8688
|0.0000
|3426
|2006.10.10 08:00
|modify
|963
|2.00
|1.8658
|1.8688
|0.0000
|3427
|2006.10.10 08:00
|modify
|964
|2.00
|1.8643
|1.8688
|0.0000
|3428
|2006.10.10 09:26
|s/l
|962
|2.00
|1.8688
|1.8688
|0.0000
|-299.83
|61044.62
|3429
|2006.10.10 09:26
|s/l
|963
|2.00
|1.8688
|1.8688
|0.0000
|-599.83
|60444.79
|3430
|2006.10.10 09:26
|s/l
|964
|2.00
|1.8688
|1.8688
|0.0000
|-899.83
|59544.96
|3431
|2006.10.10 09:26
|buy stop
|965
|2.00
|1.8894
|1.8849
|0.0000
|3432
|2006.10.10 09:26
|sell stop
|966
|2.00
|1.8635
|1.8680
|0.0000
|3433
|2006.10.10 11:25
|sell
|966
|2.00
|1.8635
|1.8680
|0.0000
|3434
|2006.10.10 11:25
|delete
|965
|2.00
|1.8894
|1.8849
|0.0000
|3435
|2006.10.10 11:25
|sell stop
|967
|2.00
|1.8625
|1.8675
|0.0000
|3436
|2006.10.10 11:26
|sell
|967
|2.00
|1.8625
|1.8675
|0.0000
|3437
|2006.10.10 11:26
|sell stop
|968
|2.00
|1.8615
|1.8665
|0.0000
|3438
|2006.10.10 11:26
|modify
|966
|2.00
|1.8635
|1.8675
|0.0000
|3439
|2006.10.10 11:27
|sell
|968
|2.00
|1.8615
|1.8665
|0.0000
|3440
|2006.10.10 11:27
|modify
|966
|2.00
|1.8635
|1.8665
|0.0000
|3441
|2006.10.10 11:27
|modify
|967
|2.00
|1.8625
|1.8665
|0.0000
|3442
|2006.10.10 11:52
|close
|968
|2.00
|1.8612
|1.8665
|0.0000
|60.00
|59604.96
|3443
|2006.10.10 11:52
|close
|967
|2.00
|1.8612
|1.8665
|0.0000
|260.00
|59864.96
|3444
|2006.10.10 11:52
|close
|966
|2.00
|1.8612
|1.8665
|0.0000
|460.00
|60324.96
|3445
|2006.10.10 11:52
|buy stop
|969
|2.00
|1.8894
|1.8844
|0.0000
|3446
|2006.10.10 12:00
|sell stop
|970
|2.00
|1.8578
|1.8636
|0.0000
|3447
|2006.10.10 14:26
|sell
|970
|2.00
|1.8578
|1.8636
|0.0000
|3448
|2006.10.10 14:26
|delete
|969
|2.00
|1.8894
|1.8844
|0.0000
|3449
|2006.10.10 14:26
|sell stop
|971
|2.00
|1.8567
|1.8625
|0.0000
|3450
|2006.10.10 14:35
|sell
|971
|2.00
|1.8567
|1.8625
|0.0000
|3451
|2006.10.10 14:35
|sell stop
|972
|2.00
|1.8556
|1.8613
|0.0000
|3452
|2006.10.10 14:35
|modify
|970
|2.00
|1.8578
|1.8625
|0.0000
|3453
|2006.10.10 14:37
|sell
|972
|2.00
|1.8556
|1.8613
|0.0000
|3454
|2006.10.10 14:37
|modify
|970
|2.00
|1.8578
|1.8613
|0.0000
|3455
|2006.10.10 14:37
|modify
|971
|2.00
|1.8567
|1.8613
|0.0000
|3456
|2006.10.10 17:36
|close
|972
|2.00
|1.8557
|1.8613
|0.0000
|-20.00
|60304.96
|3457
|2006.10.10 17:36
|close
|971
|2.00
|1.8557
|1.8613
|0.0000
|200.00
|60504.96
|3458
|2006.10.10 17:36
|close
|970
|2.00
|1.8557
|1.8613
|0.0000
|420.00
|60924.96
|3459
|2006.10.10 17:36
|buy stop
|973
|2.00
|1.8894
|1.8829
|0.0000
|3460
|2006.10.10 17:36
|sell stop
|974
|2.00
|1.8528
|1.8593
|0.0000
|3461
|2006.10.11 00:00
|delete
|973
|2.00
|1.8894
|1.8829
|0.0000
|3462
|2006.10.11 00:00
|buy stop
|975
|2.00
|1.8762
|1.8694
|0.0000
|3463
|2006.10.11 01:00
|delete
|975
|2.00
|1.8762
|1.8694
|0.0000
|3464
|2006.10.11 01:00
|buy stop
|976
|2.00
|1.8725
|1.8655
|0.0000
|3465
|2006.10.11 02:00
|delete
|976
|2.00
|1.8725
|1.8655
|0.0000
|3466
|2006.10.11 02:00
|buy stop
|977
|2.00
|1.8721
|1.8654
|0.0000
|3467
|2006.10.11 04:00
|delete
|977
|2.00
|1.8721
|1.8654
|0.0000
|3468
|2006.10.11 04:00
|buy stop
|978
|2.00
|1.8720
|1.8652
|0.0000
|3469
|2006.10.11 06:00
|delete
|978
|2.00
|1.8720
|1.8652
|0.0000
|3470
|2006.10.11 06:00
|buy stop
|979
|2.00
|1.8718
|1.8655
|0.0000
|3471
|2006.10.11 09:36
|sell
|974
|2.00
|1.8528
|1.8593
|0.0000
|3472
|2006.10.11 09:36
|delete
|979
|2.00
|1.8718
|1.8655
|0.0000
|3473
|2006.10.11 09:36
|sell stop
|980
|2.00
|1.8519
|1.8567
|0.0000
|3474
|2006.10.11 09:38
|sell
|980
|2.00
|1.8519
|1.8567
|0.0000
|3475
|2006.10.11 09:38
|sell stop
|981
|2.00
|1.8510
|1.8558
|0.0000
|3476
|2006.10.11 09:38
|modify
|974
|2.00
|1.8528
|1.8567
|0.0000
|3477
|2006.10.11 10:37
|s/l
|974
|2.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-780.00
|60144.96
|3478
|2006.10.11 10:37
|s/l
|980
|2.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-960.00
|59184.96
|3479
|2006.10.11 10:37
|buy stop
|982
|2.00
|1.8718
|1.8668
|0.0000
|3480
|2006.10.11 10:37
|delete
|981
|2.00
|1.8510
|1.8558
|0.0000
|3481
|2006.10.11 10:37
|sell stop
|983
|2.00
|1.8517
|1.8567
|0.0000
|3482
|2006.10.11 15:00
|delete
|982
|2.00
|1.8718
|1.8668
|0.0000
|3483
|2006.10.11 15:00
|buy stop
|984
|2.00
|1.8714
|1.8664
|0.0000
|3484
|2006.10.11 17:00
|delete
|984
|2.00
|1.8714
|1.8664
|0.0000
|3485
|2006.10.11 17:00
|buy stop
|985
|2.00
|1.8706
|1.8651
|0.0000
|3486
|2006.10.12 17:00
|delete
|985
|2.00
|1.8706
|1.8651
|0.0000
|3487
|2006.10.12 17:00
|buy stop
|986
|2.00
|1.8701
|1.8636
|0.0000
|3488
|2006.10.12 18:00
|delete
|986
|2.00
|1.8701
|1.8636
|0.0000
|3489
|2006.10.12 18:00
|buy stop
|987
|2.00
|1.8671
|1.8611
|0.0000
|3490
|2006.10.12 19:00
|delete
|987
|2.00
|1.8671
|1.8611
|0.0000
|3491
|2006.10.12 19:00
|buy stop
|988
|2.00
|1.8616
|1.8556
|0.0000
|3492
|2006.10.13 04:28
|buy
|988
|2.00
|1.8616
|1.8556
|0.0000
|3493
|2006.10.13 04:28
|delete
|983
|2.00
|1.8517
|1.8567
|0.0000
|3494
|2006.10.13 04:28
|buy stop
|989
|2.00
|1.8628
|1.8566
|0.0000
|3495
|2006.10.13 04:38
|buy
|989
|2.00
|1.8628
|1.8566
|0.0000
|3496
|2006.10.13 04:38
|buy stop
|990
|2.00
|1.8641
|1.8579
|0.0000
|3497
|2006.10.13 04:38
|modify
|988
|2.00
|1.8616
|1.8566
|0.0000
|3498
|2006.10.13 08:00
|modify
|988
|2.00
|1.8616
|1.8568
|0.0000
|3499
|2006.10.13 08:00
|modify
|989
|2.00
|1.8628
|1.8568
|0.0000
|3500
|2006.10.13 09:00
|modify
|988
|2.00
|1.8616
|1.8573
|0.0000
|3501
|2006.10.13 09:00
|modify
|989
|2.00
|1.8628
|1.8573
|0.0000
|3502
|2006.10.13 11:00
|modify
|988
|2.00
|1.8616
|1.8576
|0.0000
|3503
|2006.10.13 11:00
|modify
|989
|2.00
|1.8628
|1.8576
|0.0000
|3504
|2006.10.13 12:00
|modify
|988
|2.00
|1.8616
|1.8578
|0.0000
|3505
|2006.10.13 12:00
|modify
|989
|2.00
|1.8628
|1.8578
|0.0000
|3506
|2006.10.13 15:11
|buy
|990
|2.00
|1.8641
|1.8579
|0.0000
|3507
|2006.10.13 15:11
|modify
|988
|2.00
|1.8616
|1.8591
|0.0000
|3508
|2006.10.13 15:11
|modify
|989
|2.00
|1.8628
|1.8591
|0.0000
|3509
|2006.10.13 15:11
|modify
|990
|2.00
|1.8641
|1.8591
|0.0000
|3510
|2006.10.13 15:27
|s/l
|988
|2.00
|1.8591
|1.8591
|0.0000
|-500.00
|58684.96
|3511
|2006.10.13 15:27
|s/l
|989
|2.00
|1.8591
|1.8591
|0.0000
|-740.00
|57944.96
|3512
|2006.10.13 15:27
|s/l
|990
|2.00
|1.8591
|1.8591
|0.0000
|-1000.00
|56944.96
|3513
|2006.10.13 15:27
|buy stop
|991
|2.00
|1.8637
|1.8587
|0.0000
|3514
|2006.10.13 15:27
|sell stop
|992
|2.00
|1.8517
|1.8567
|0.0000
|3515
|2006.10.13 16:00
|delete
|991
|2.00
|1.8637
|1.8587
|0.0000
|3516
|2006.10.13 16:00
|buy stop
|993
|2.00
|1.8642
|1.8585
|0.0000
|3517
|2006.10.13 17:00
|delete
|992
|2.00
|1.8517
|1.8567
|0.0000
|3518
|2006.10.13 17:00
|sell stop
|994
|2.00
|1.8518
|1.8578
|0.0000
|3519
|2006.10.16 05:00
|delete
|994
|2.00
|1.8518
|1.8578
|0.0000
|3520
|2006.10.16 05:00
|sell stop
|995
|2.00
|1.8529
|1.8589
|0.0000
|3521
|2006.10.16 05:28
|sell
|995
|2.00
|1.8529
|1.8589
|0.0000
|3522
|2006.10.16 05:28
|delete
|993
|2.00
|1.8642
|1.8585
|0.0000
|3523
|2006.10.16 05:28
|sell stop
|996
|2.00
|1.8517
|1.8577
|0.0000
|3524
|2006.10.16 10:28
|s/l
|995
|2.00
|1.8589
|1.8589
|0.0000
|-1200.00
|55744.96
|3525
|2006.10.16 10:28
|buy stop
|997
|2.00
|1.8642
|1.8587
|0.0000
|3526
|2006.10.16 10:28
|delete
|996
|2.00
|1.8517
|1.8577
|0.0000
|3527
|2006.10.16 10:28
|sell stop
|998
|2.00
|1.8521
|1.8576
|0.0000
|3528
|2006.10.16 15:36
|buy
|997
|2.00
|1.8642
|1.8587
|0.0000
|3529
|2006.10.16 15:36
|delete
|998
|2.00
|1.8521
|1.8576
|0.0000
|3530
|2006.10.16 15:36
|buy stop
|999
|2.00
|1.8653
|1.8601
|0.0000
|3531
|2006.10.16 15:39
|buy
|999
|2.00
|1.8653
|1.8601
|0.0000
|3532
|2006.10.16 15:39
|buy stop
|1000
|2.00
|1.8664
|1.8612
|0.0000
|3533
|2006.10.16 15:39
|modify
|997
|2.00
|1.8642
|1.8601
|0.0000
|3534
|2006.10.16 18:03
|s/l
|997
|2.00
|1.8601
|1.8601
|0.0000
|-820.00
|54924.96
|3535
|2006.10.16 18:03
|s/l
|999
|2.00
|1.8601
|1.8601
|0.0000
|-1040.00
|53884.96
|3536
|2006.10.16 18:03
|delete
|1000
|2.00
|1.8664
|1.8612
|0.0000
|3537
|2006.10.16 18:03
|buy stop
|1001
|2.00
|1.8651
|1.8594
|0.0000
|3538
|2006.10.16 18:03
|sell stop
|1002
|2.00
|1.8521
|1.8579
|0.0000
|3539
|2006.10.17 11:35
|buy
|1001
|2.00
|1.8651
|1.8594
|0.0000
|3540
|2006.10.17 11:35
|delete
|1002
|2.00
|1.8521
|1.8579
|0.0000
|3541
|2006.10.17 11:35
|buy stop
|1003
|2.00
|1.8662
|1.8607
|0.0000
|3542
|2006.10.17 11:37
|buy
|1003
|2.00
|1.8662
|1.8607
|0.0000
|3543
|2006.10.17 11:37
|buy stop
|1004
|2.00
|1.8673
|1.8618
|0.0000
|3544
|2006.10.17 11:37
|modify
|1001
|2.00
|1.8651
|1.8607
|0.0000
|3545
|2006.10.17 12:28
|buy
|1004
|2.00
|1.8673
|1.8618
|0.0000
|3546
|2006.10.17 12:28
|modify
|1001
|2.00
|1.8651
|1.8618
|0.0000
|3547
|2006.10.17 12:28
|modify
|1003
|2.00
|1.8662
|1.8618
|0.0000
|3548
|2006.10.18 08:00
|modify
|1001
|2.00
|1.8651
|1.8644
|0.0000
|3549
|2006.10.18 08:00
|modify
|1003
|2.00
|1.8662
|1.8644
|0.0000
|3550
|2006.10.18 08:00
|modify
|1004
|2.00
|1.8673
|1.8644
|0.0000
|3551
|2006.10.18 09:00
|modify
|1001
|2.00
|1.8651
|1.8656
|0.0000
|3552
|2006.10.18 09:00
|modify
|1003
|2.00
|1.8662
|1.8656
|0.0000
|3553
|2006.10.18 09:00
|modify
|1004
|2.00
|1.8673
|1.8656
|0.0000
|3554
|2006.10.18 12:00
|modify
|1001
|2.00
|1.8651
|1.8657
|0.0000
|3555
|2006.10.18 12:00
|modify
|1003
|2.00
|1.8662
|1.8657
|0.0000
|3556
|2006.10.18 12:00
|modify
|1004
|2.00
|1.8673
|1.8657
|0.0000
|3557
|2006.10.18 13:00
|modify
|1001
|2.00
|1.8651
|1.8690
|0.0000
|3558
|2006.10.18 13:00
|modify
|1003
|2.00
|1.8662
|1.8690
|0.0000
|3559
|2006.10.18 13:00
|modify
|1004
|2.00
|1.8673
|1.8690
|0.0000
|3560
|2006.10.18 14:00
|modify
|1001
|2.00
|1.8651
|1.8692
|0.0000
|3561
|2006.10.18 14:00
|modify
|1003
|2.00
|1.8662
|1.8692
|0.0000
|3562
|2006.10.18 14:00
|modify
|1004
|2.00
|1.8673
|1.8692
|0.0000
|3563
|2006.10.18 15:38
|s/l
|1001
|2.00
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|816.13
|54701.09
|3564
|2006.10.18 15:38
|s/l
|1003
|2.00
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|596.13
|55297.22
|3565
|2006.10.18 15:38
|s/l
|1004
|2.00
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|376.13
|55673.34
|3566
|2006.10.18 15:38
|buy stop
|1005
|2.00
|1.8741
|1.8693
|0.0000
|3567
|2006.10.18 15:38
|sell stop
|1006
|2.00
|1.8542
|1.8590
|0.0000
|3568
|2006.10.18 17:00
|delete
|1006
|2.00
|1.8542
|1.8590
|0.0000
|3569
|2006.10.18 17:00
|sell stop
|1007
|2.00
|1.8552
|1.8607
|0.0000
|3570
|2006.10.18 18:00
|delete
|1007
|2.00
|1.8552
|1.8607
|0.0000
|3571
|2006.10.18 18:00
|sell stop
|1008
|2.00
|1.8581
|1.8636
|0.0000
|3572
|2006.10.18 22:00
|delete
|1008
|2.00
|1.8581
|1.8636
|0.0000
|3573
|2006.10.18 22:00
|sell stop
|1009
|2.00
|1.8593
|1.8646
|0.0000
|3574
|2006.10.19 03:00
|delete
|1009
|2.00
|1.8593
|1.8646
|0.0000
|3575
|2006.10.19 03:00
|sell stop
|1010
|2.00
|1.8594
|1.8647
|0.0000
|3576
|2006.10.19 04:00
|delete
|1010
|2.00
|1.8594
|1.8647
|0.0000
|3577
|2006.10.19 04:00
|sell stop
|1011
|2.00
|1.8600
|1.8655
|0.0000
|3578
|2006.10.19 06:00
|delete
|1011
|2.00
|1.8600
|1.8655
|0.0000
|3579
|2006.10.19 06:00
|sell stop
|1012
|2.00
|1.8604
|1.8659
|0.0000
|3580
|2006.10.19 07:00
|delete
|1012
|2.00
|1.8604
|1.8659
|0.0000
|3581
|2006.10.19 07:00
|sell stop
|1013
|2.00
|1.8608
|1.8661
|0.0000
|3582
|2006.10.19 17:00
|delete
|1013
|2.00
|1.8608
|1.8661
|0.0000
|3583
|2006.10.19 17:00
|sell stop
|1014
|2.00
|1.8610
|1.8665
|0.0000
|3584
|2006.10.19 17:34
|buy
|1005
|2.00
|1.8741
|1.8693
|0.0000
|3585
|2006.10.19 17:34
|delete
|1014
|2.00
|1.8610
|1.8665
|0.0000
|3586
|2006.10.19 17:34
|buy stop
|1015
|2.00
|1.8752
|1.8697
|0.0000
|3587
|2006.10.19 17:35
|buy
|1015
|2.00
|1.8752
|1.8697
|0.0000
|3588
|2006.10.19 17:35
|buy stop
|1016
|2.00
|1.8763
|1.8708
|0.0000
|3589
|2006.10.19 17:35
|modify
|1005
|2.00
|1.8741
|1.8697
|0.0000
|3590
|2006.10.19 17:36
|buy
|1016
|2.00
|1.8763
|1.8708
|0.0000
|3591
|2006.10.19 17:36
|modify
|1005
|2.00
|1.8741
|1.8708
|0.0000
|3592
|2006.10.19 17:36
|modify
|1015
|2.00
|1.8752
|1.8708
|0.0000
|3593
|2006.10.20 01:17
|close
|1016
|2.00
|1.8765
|1.8708
|0.0000
|36.13
|55709.47
|3594
|2006.10.20 01:17
|close
|1015
|2.00
|1.8765
|1.8708
|0.0000
|256.13
|55965.59
|3595
|2006.10.20 01:17
|close
|1005
|2.00
|1.8765
|1.8708
|0.0000
|476.13
|56441.72
|3596
|2006.10.20 01:17
|buy stop
|1017
|2.00
|1.8801
|1.8739
|0.0000
|3597
|2006.10.20 01:17
|sell stop
|1018
|2.00
|1.8664
|1.8727
|0.0000
|3598
|2006.10.20 11:33
|buy
|1017
|2.00
|1.8801
|1.8739
|0.0000
|3599
|2006.10.20 11:33
|delete
|1018
|2.00
|1.8664
|1.8727
|0.0000
|3600
|2006.10.20 11:33
|buy stop
|1019
|2.00
|1.8811
|1.8761
|0.0000
|3601
|2006.10.20 11:39
|buy
|1019
|2.00
|1.8811
|1.8761
|0.0000
|3602
|2006.10.20 11:39
|buy stop
|1020
|2.00
|1.8821
|1.8771
|0.0000
|3603
|2006.10.20 11:39
|modify
|1017
|2.00
|1.8801
|1.8761
|0.0000
|3604
|2006.10.20 11:52
|buy
|1020
|2.00
|1.8821
|1.8771
|0.0000
|3605
|2006.10.20 11:52
|modify
|1017
|2.00
|1.8801
|1.8771
|0.0000
|3606
|2006.10.20 11:52
|modify
|1019
|2.00
|1.8811
|1.8771
|0.0000
|3607
|2006.10.20 14:00
|modify
|1017
|2.00
|1.8801
|1.8774
|0.0000
|3608
|2006.10.20 14:00
|modify
|1019
|2.00
|1.8811
|1.8774
|0.0000
|3609
|2006.10.20 14:00
|modify
|1020
|2.00
|1.8821
|1.8774
|0.0000
|3610
|2006.10.20 17:01
|close
|1020
|2.00
|1.8825
|1.8774
|0.0000
|80.00
|56521.72
|3611
|2006.10.20 17:01
|close
|1019
|2.00
|1.8825
|1.8774
|0.0000
|280.00
|56801.72
|3612
|2006.10.20 17:01
|close
|1017
|2.00
|1.8825
|1.8774
|0.0000
|480.00
|57281.72
|3613
|2006.10.20 17:01
|buy stop
|1021
|2.00
|1.8861
|1.8811
|0.0000
|3614
|2006.10.20 17:01
|sell stop
|1022
|2.00
|1.8664
|1.8714
|0.0000
|3615
|2006.10.23 20:00
|delete
|1022
|2.00
|1.8664
|1.8714
|0.0000
|3616
|2006.10.23 20:00
|sell stop
|1023
|2.00
|1.8678
|1.8730
|0.0000
|3617
|2006.10.24 00:00
|delete
|1023
|2.00
|1.8678
|1.8730
|0.0000
|3618
|2006.10.24 00:00
|sell stop
|1024
|2.00
|1.8685
|1.8740
|0.0000
|3619
|2006.10.24 10:28
|sell
|1024
|2.00
|1.8685
|1.8740
|0.0000
|3620
|2006.10.24 10:28
|delete
|1021
|2.00
|1.8861
|1.8811
|0.0000
|3621
|2006.10.24 10:28
|sell stop
|1025
|2.00
|1.8676
|1.8721
|0.0000
|3622
|2006.10.24 10:34
|sell
|1025
|2.00
|1.8676
|1.8721
|0.0000
|3623
|2006.10.24 10:34
|sell stop
|1026
|2.00
|1.8667
|1.8712
|0.0000
|3624
|2006.10.24 10:34
|modify
|1024
|2.00
|1.8685
|1.8721
|0.0000
|3625
|2006.10.24 14:48
|s/l
|1024
|2.00
|1.8721
|1.8721
|0.0000
|-720.00
|56561.72
|3626
|2006.10.24 14:48
|s/l
|1025
|2.00
|1.8721
|1.8721
|0.0000
|-900.00
|55661.72
|3627
|2006.10.24 14:48
|buy stop
|1027
|2.00
|1.8861
|1.8813
|0.0000
|3628
|2006.10.24 14:48
|delete
|1026
|2.00
|1.8667
|1.8712
|0.0000
|3629
|2006.10.24 14:48
|sell stop
|1028
|2.00
|1.8673
|1.8721
|0.0000
|3630
|2006.10.25 01:00
|delete
|1027
|2.00
|1.8861
|1.8813
|0.0000
|3631
|2006.10.25 01:00
|buy stop
|1029
|2.00
|1.8848
|1.8791
|0.0000
|3632
|2006.10.25 07:00
|delete
|1029
|2.00
|1.8848
|1.8791
|0.0000
|3633
|2006.10.25 07:00
|buy stop
|1030
|2.00
|1.8839
|1.8784
|0.0000
|3634
|2006.10.25 08:00
|delete
|1030
|2.00
|1.8839
|1.8784
|0.0000
|3635
|2006.10.25 08:00
|buy stop
|1031
|2.00
|1.8833
|1.8781
|0.0000
|3636
|2006.10.25 11:00
|delete
|1031
|2.00
|1.8833
|1.8781
|0.0000
|3637
|2006.10.25 11:00
|buy stop
|1032
|2.00
|1.8831
|1.8781
|0.0000
|3638
|2006.10.25 14:00
|delete
|1032
|2.00
|1.8831
|1.8781
|0.0000
|3639
|2006.10.25 14:00
|buy stop
|1033
|2.00
|1.8824
|1.8774
|0.0000
|3640
|2006.10.25 16:00
|delete
|1033
|2.00
|1.8824
|1.8774
|0.0000
|3641
|2006.10.25 16:00
|buy stop
|1034
|2.00
|1.8818
|1.8771
|0.0000
|3642
|2006.10.25 17:00
|delete
|1034
|2.00
|1.8818
|1.8771
|0.0000
|3643
|2006.10.25 17:00
|buy stop
|1035
|2.00
|1.8804
|1.8759
|0.0000
|3644
|2006.10.25 18:00
|delete
|1035
|2.00
|1.8804
|1.8759
|0.0000
|3645
|2006.10.25 18:00
|buy stop
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8744
|0.0000
|3646
|2006.10.25 21:20
|buy
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8744
|0.0000
|3647
|2006.10.25 21:20
|delete
|1028
|2.00
|1.8673
|1.8721
|0.0000
|3648
|2006.10.25 21:20
|buy stop
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8754
|0.0000
|3649
|2006.10.25 21:48
|buy
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8754
|0.0000
|3650
|2006.10.25 21:48
|buy stop
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8764
|0.0000
|3651
|2006.10.25 21:48
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8754
|0.0000
|3652
|2006.10.26 04:51
|buy
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8764
|0.0000
|3653
|2006.10.26 04:51
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8759
|0.0000
|3654
|2006.10.26 04:51
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8759
|0.0000
|3655
|2006.10.26 07:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8761
|0.0000
|3656
|2006.10.26 07:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8761
|0.0000
|3657
|2006.10.26 10:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8764
|0.0000
|3658
|2006.10.26 10:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8764
|0.0000
|3659
|2006.10.26 18:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8769
|0.0000
|3660
|2006.10.26 18:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8769
|0.0000
|3661
|2006.10.26 18:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8769
|0.0000
|3662
|2006.10.26 21:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8779
|0.0000
|3663
|2006.10.26 21:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8779
|0.0000
|3664
|2006.10.26 21:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8779
|0.0000
|3665
|2006.10.26 22:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8784
|0.0000
|3666
|2006.10.26 22:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8784
|0.0000
|3667
|2006.10.26 22:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8784
|0.0000
|3668
|2006.10.27 00:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8791
|0.0000
|3669
|2006.10.27 00:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8791
|0.0000
|3670
|2006.10.27 00:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8791
|0.0000
|3671
|2006.10.27 01:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8799
|0.0000
|3672
|2006.10.27 01:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8799
|0.0000
|3673
|2006.10.27 01:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8799
|0.0000
|3674
|2006.10.27 06:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8820
|0.0000
|3675
|2006.10.27 06:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8820
|0.0000
|3676
|2006.10.27 06:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8820
|0.0000
|3677
|2006.10.27 07:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8830
|0.0000
|3678
|2006.10.27 07:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8830
|0.0000
|3679
|2006.10.27 07:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8830
|0.0000
|3680
|2006.10.27 10:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8834
|0.0000
|3681
|2006.10.27 10:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8834
|0.0000
|3682
|2006.10.27 10:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8834
|0.0000
|3683
|2006.10.27 12:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8849
|0.0000
|3684
|2006.10.27 12:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8849
|0.0000
|3685
|2006.10.27 12:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8849
|0.0000
|3686
|2006.10.27 14:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8862
|0.0000
|3687
|2006.10.27 14:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8862
|0.0000
|3688
|2006.10.27 14:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8862
|0.0000
|3689
|2006.10.27 15:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8867
|0.0000
|3690
|2006.10.27 15:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8867
|0.0000
|3691
|2006.10.27 15:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8867
|0.0000
|3692
|2006.10.27 16:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8870
|0.0000
|3693
|2006.10.27 16:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8870
|0.0000
|3694
|2006.10.27 16:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8870
|0.0000
|3695
|2006.10.30 07:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8871
|0.0000
|3696
|2006.10.30 07:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8871
|0.0000
|3697
|2006.10.30 07:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8871
|0.0000
|3698
|2006.10.30 09:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8881
|0.0000
|3699
|2006.10.30 09:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8881
|0.0000
|3700
|2006.10.30 09:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8881
|0.0000
|3701
|2006.10.30 10:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8907
|0.0000
|3702
|2006.10.30 10:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8907
|0.0000
|3703
|2006.10.30 10:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8907
|0.0000
|3704
|2006.10.30 12:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8953
|0.0000
|3705
|2006.10.30 12:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8953
|0.0000
|3706
|2006.10.30 12:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8953
|0.0000
|3707
|2006.10.30 22:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8955
|0.0000
|3708
|2006.10.30 22:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8955
|0.0000
|3709
|2006.10.30 22:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8955
|0.0000
|3710
|2006.10.31 06:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8964
|0.0000
|3711
|2006.10.31 06:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8964
|0.0000
|3712
|2006.10.31 06:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8964
|0.0000
|3713
|2006.10.31 07:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8971
|0.0000
|3714
|2006.10.31 07:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8971
|0.0000
|3715
|2006.10.31 07:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8971
|0.0000
|3716
|2006.10.31 08:00
|modify
|1036
|2.00
|1.8791
|1.8982
|0.0000
|3717
|2006.10.31 08:00
|modify
|1037
|2.00
|1.8801
|1.8982
|0.0000
|3718
|2006.10.31 08:00
|modify
|1038
|2.00
|1.8811
|1.8982
|0.0000
|3719
|2006.10.31 09:24
|s/l
|1036
|2.00
|1.8982
|1.8982
|0.0000
|3796.75
|59458.47
|3720
|2006.10.31 09:24
|s/l
|1037
|2.00
|1.8982
|1.8982
|0.0000
|3596.75
|63055.22
|3721
|2006.10.31 09:24
|s/l
|1038
|2.00
|1.8982
|1.8982
|0.0000
|3408.38
|66463.60
|3722
|2006.10.31 09:24
|buy stop
|1039
|2.00
|1.9045
|1.8995
|0.0000
|3723
|2006.10.31 09:24
|sell stop
|1040
|2.00
|1.8870
|1.8920
|0.0000
|3724
|2006.10.31 17:08
|buy
|1039
|2.00
|1.9045
|1.8995
|0.0000
|3725
|2006.10.31 17:08
|delete
|1040
|2.00
|1.8870
|1.8920
|0.0000
|3726
|2006.10.31 17:08
|buy stop
|1041
|2.00
|1.9057
|1.8997
|0.0000
|3727
|2006.10.31 17:10
|buy
|1041
|2.00
|1.9057
|1.8997
|0.0000
|3728
|2006.10.31 17:10
|buy stop
|1042
|2.00
|1.9069
|1.9009
|0.0000
|3729
|2006.10.31 17:10
|modify
|1039
|2.00
|1.9045
|1.8997
|0.0000
|3730
|2006.10.31 17:25
|buy
|1042
|2.00
|1.9069
|1.9009
|0.0000
|3731
|2006.10.31 17:25
|modify
|1039
|2.00
|1.9045
|1.9009
|0.0000
|3732
|2006.10.31 17:25
|modify
|1041
|2.00
|1.9057
|1.9009
|0.0000
|3733
|2006.10.31 17:59
|close
|1042
|2.00
|1.9069
|1.9009
|0.0000
|0.00
|66463.60
|3734
|2006.10.31 17:59
|close
|1041
|2.00
|1.9069
|1.9009
|0.0000
|240.00
|66703.60
|3735
|2006.10.31 17:59
|close
|1039
|2.00
|1.9069
|1.9009
|0.0000
|480.00
|67183.60
|3736
|2006.10.31 18:00
|buy stop
|1043
|2.00
|1.9101
|1.9031
|0.0000
|3737
|2006.10.31 18:00
|sell stop
|1044
|2.00
|1.8871
|1.8941
|0.0000
|3738
|2006.10.31 20:00
|delete
|1044
|2.00
|1.8871
|1.8941
|0.0000
|3739
|2006.10.31 20:00
|sell stop
|1045
|2.00
|1.8881
|1.8954
|0.0000
|3740
|2006.10.31 21:00
|delete
|1045
|2.00
|1.8881
|1.8954
|0.0000
|3741
|2006.10.31 21:00
|sell stop
|1046
|2.00
|1.8907
|1.8980
|0.0000
|3742
|2006.10.31 23:00
|delete
|1046
|2.00
|1.8907
|1.8980
|0.0000
|3743
|2006.10.31 23:00
|sell stop
|1047
|2.00
|1.8953
|1.9023
|0.0000
|3744
|2006.11.01 09:00
|delete
|1047
|2.00
|1.8953
|1.9023
|0.0000
|3745
|2006.11.01 09:00
|sell stop
|1048
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|3746
|2006.11.01 12:21
|buy
|1043
|2.00
|1.9101
|1.9031
|0.0000
|3747
|2006.11.01 12:21
|delete
|1048
|2.00
|1.8955
|1.9005
|0.0000
|3748
|2006.11.01 12:21
|buy stop
|1049
|2.00
|1.9111
|1.9061
|0.0000
|3749
|2006.11.01 17:00
|buy
|1049
|2.00
|1.9111
|1.9061
|0.0000
|3750
|2006.11.01 17:00
|buy stop
|1050
|2.00
|1.9120
|1.9077
|0.0000
|3751
|2006.11.01 17:00
|modify
|1043
|2.00
|1.9101
|1.9069
|0.0000
|3752
|2006.11.01 17:00
|modify
|1049
|2.00
|1.9111
|1.9069
|0.0000
|3753
|2006.11.01 17:00
|buy
|1050
|2.00
|1.9120
|1.9077
|0.0000
|3754
|2006.11.01 17:00
|modify
|1043
|2.00
|1.9101
|1.9077
|0.0000
|3755
|2006.11.01 17:00
|modify
|1049
|2.00
|1.9111
|1.9077
|0.0000
|3756
|2006.11.01 17:51
|s/l
|1043
|2.00
|1.9077
|1.9077
|0.0000
|-480.00
|66703.60
|3757
|2006.11.01 17:51
|s/l
|1049
|2.00
|1.9077
|1.9077
|0.0000
|-680.00
|66023.60
|3758
|2006.11.01 17:51
|s/l
|1050
|2.00
|1.9077
|1.9077
|0.0000
|-860.00
|65163.60
|3759
|2006.11.01 17:51
|buy stop
|1051
|2.00
|1.9107
|1.9064
|0.0000
|3760
|2006.11.01 17:51
|sell stop
|1052
|2.00
|1.8959
|1.9002
|0.0000
|3761
|2006.11.01 18:00
|delete
|1051
|2.00
|1.9107
|1.9064
|0.0000
|3762
|2006.11.01 18:00
|buy stop
|1053
|2.00
|1.9139
|1.9089
|0.0000
|3763
|2006.11.02 21:00
|delete
|1052
|2.00
|1.8959
|1.9002
|0.0000
|3764
|2006.11.02 21:00
|sell stop
|1054
|2.00
|1.8983
|1.9043
|0.0000
|3765
|2006.11.02 22:00
|delete
|1054
|2.00
|1.8983
|1.9043
|0.0000
|3766
|2006.11.02 22:00
|sell stop
|1055
|2.00
|1.8988
|1.9048
|0.0000
|3767
|2006.11.02 23:00
|delete
|1055
|2.00
|1.8988
|1.9048
|0.0000
|3768
|2006.11.02 23:00
|sell stop
|1056
|2.00
|1.8992
|1.9052
|0.0000
|3769
|2006.11.03 00:00
|delete
|1056
|2.00
|1.8992
|1.9052
|0.0000
|3770
|2006.11.03 00:00
|sell stop
|1057
|2.00
|1.9011
|1.9071
|0.0000
|3771
|2006.11.03 01:00
|delete
|1057
|2.00
|1.9011
|1.9071
|0.0000
|3772
|2006.11.03 01:00
|sell stop
|1058
|2.00
|1.9034
|1.9094
|0.0000
|3773
|2006.11.03 15:30
|sell
|1058
|2.00
|1.9034
|1.9094
|0.0000
|3774
|2006.11.03 15:30
|delete
|1053
|2.00
|1.9139
|1.9089
|0.0000
|3775
|2006.11.03 15:30
|sell stop
|1059
|2.00
|1.9025
|1.9072
|0.0000
|3776
|2006.11.03 15:30
|sell
|1059
|2.00
|1.9025
|1.9072
|0.0000
|3777
|2006.11.03 15:30
|sell stop
|1060
|2.00
|1.9016
|1.9064
|0.0000
|3778
|2006.11.03 15:30
|modify
|1058
|2.00
|1.9034
|1.9073
|0.0000
|3779
|2006.11.03 15:31
|sell
|1060
|2.00
|1.9016
|1.9064
|0.0000
|3780
|2006.11.03 15:31
|modify
|1058
|2.00
|1.9034
|1.9064
|0.0000
|3781
|2006.11.03 15:31
|modify
|1059
|2.00
|1.9025
|1.9064
|0.0000
|3782
|2006.11.03 16:59
|close
|1060
|2.00
|1.9014
|1.9064
|0.0000
|40.00
|65203.60
|3783
|2006.11.03 16:59
|close
|1059
|2.00
|1.9014
|1.9064
|0.0000
|220.00
|65423.60
|3784
|2006.11.03 16:59
|close
|1058
|2.00
|1.9014
|1.9064
|0.0000
|400.00
|65823.60
|3785
|2006.11.03 16:59
|buy stop
|1061
|2.00
|1.9139
|1.9076
|0.0000
|3786
|2006.11.03 16:59
|sell stop
|1062
|2.00
|1.8982
|1.9045
|0.0000
|3787
|2006.11.03 17:00
|delete
|1062
|2.00
|1.8982
|1.9045
|0.0000
|3788
|2006.11.03 17:00
|sell stop
|1063
|2.00
|1.8980
|1.9043
|0.0000
|3789
|2006.11.03 17:00
|sell
|1063
|2.00
|1.8980
|1.9043
|0.0000
|3790
|2006.11.03 17:00
|delete
|1061
|2.00
|1.9139
|1.9076
|0.0000
|3791
|2006.11.03 17:00
|sell stop
|1064
|2.00
|1.8968
|1.9031
|0.0000
|3792
|2006.11.06 11:30
|sell
|1064
|2.00
|1.8968
|1.9031
|0.0000
|3793
|2006.11.06 11:30
|sell stop
|1065
|2.00
|1.8956
|1.9016
|0.0000
|3794
|2006.11.06 11:30
|modify
|1063
|2.00
|1.8980
|1.9028
|0.0000
|3795
|2006.11.06 11:30
|modify
|1064
|2.00
|1.8968
|1.9028
|0.0000
|3796
|2006.11.06 11:39
|sell
|1065
|2.00
|1.8956
|1.9016
|0.0000
|3797
|2006.11.06 11:39
|modify
|1063
|2.00
|1.8980
|1.9016
|0.0000
|3798
|2006.11.06 11:39
|modify
|1064
|2.00
|1.8968
|1.9016
|0.0000
|3799
|2006.11.06 12:00
|modify
|1063
|2.00
|1.8980
|1.9001
|0.0000
|3800
|2006.11.06 12:00
|modify
|1064
|2.00
|1.8968
|1.9001
|0.0000
|3801
|2006.11.06 12:00
|modify
|1065
|2.00
|1.8956
|1.9001
|0.0000
|3802
|2006.11.06 14:00
|modify
|1063
|2.00
|1.8980
|1.8999
|0.0000
|3803
|2006.11.06 14:00
|modify
|1064
|2.00
|1.8968
|1.8999
|0.0000
|3804
|2006.11.06 14:00
|modify
|1065
|2.00
|1.8956
|1.8999
|0.0000
|3805
|2006.11.06 15:00
|modify
|1063
|2.00
|1.8980
|1.8996
|0.0000
|3806
|2006.11.06 15:00
|modify
|1064
|2.00
|1.8968
|1.8996
|0.0000
|3807
|2006.11.06 15:00
|modify
|1065
|2.00
|1.8956
|1.8996
|0.0000
|3808
|2006.11.07 00:50
|s/l
|1063
|2.00
|1.8996
|1.8996
|0.0000
|-319.65
|65503.95
|3809
|2006.11.07 00:50
|s/l
|1064
|2.00
|1.8996
|1.8996
|0.0000
|-559.83
|64944.12
|3810
|2006.11.07 00:50
|s/l
|1065
|2.00
|1.8996
|1.8996
|0.0000
|-799.83
|64144.29
|3811
|2006.11.07 00:50
|buy stop
|1066
|2.00
|1.9119
|1.9079
|0.0000
|3812
|2006.11.07 00:50
|sell stop
|1067
|2.00
|1.8947
|1.8987
|0.0000
|3813
|2006.11.07 17:16
|buy
|1066
|2.00
|1.9119
|1.9079
|0.0000
|3814
|2006.11.07 17:16
|delete
|1067
|2.00
|1.8947
|1.8987
|0.0000
|3815
|2006.11.07 17:16
|buy stop
|1068
|2.00
|1.9131
|1.9071
|0.0000
|3816
|2006.11.07 18:10
|s/l
|1066
|2.00
|1.9079
|1.9079
|0.0000
|-800.00
|63344.29
|3817
|2006.11.07 18:10
|delete
|1068
|2.00
|1.9131
|1.9071
|0.0000
|3818
|2006.11.07 18:10
|buy stop
|1069
|2.00
|1.9124
|1.9061
|0.0000
|3819
|2006.11.07 18:10
|sell stop
|1070
|2.00
|1.8947
|1.9010
|0.0000
|3820
|2006.11.08 19:00
|delete
|1070
|2.00
|1.8947
|1.9010
|0.0000
|3821
|2006.11.08 19:00
|sell stop
|1071
|2.00
|1.8953
|1.9010
|0.0000
|3822
|2006.11.08 21:00
|delete
|1071
|2.00
|1.8953
|1.9010
|0.0000
|3823
|2006.11.08 21:00
|sell stop
|1072
|2.00
|1.8955
|1.9015
|0.0000
|3824
|2006.11.09 01:00
|delete
|1072
|2.00
|1.8955
|1.9015
|0.0000
|3825
|2006.11.09 01:00
|sell stop
|1073
|2.00
|1.8961
|1.9019
|0.0000
|3826
|2006.11.09 05:00
|delete
|1073
|2.00
|1.8961
|1.9019
|0.0000
|3827
|2006.11.09 05:00
|sell stop
|1074
|2.00
|1.8965
|1.9028
|0.0000
|3828
|2006.11.09 06:00
|delete
|1074
|2.00
|1.8965
|1.9028
|0.0000
|3829
|2006.11.09 06:00
|sell stop
|1075
|2.00
|1.8969
|1.9027
|0.0000
|3830
|2006.11.09 08:00
|delete
|1075
|2.00
|1.8969
|1.9027
|0.0000
|3831
|2006.11.09 08:00
|sell stop
|1076
|2.00
|1.8977
|1.9032
|0.0000
|3832
|2006.11.09 09:00
|delete
|1076
|2.00
|1.8977
|1.9032
|0.0000
|3833
|2006.11.09 09:00
|sell stop
|1077
|2.00
|1.8981
|1.9033
|0.0000
|3834
|2006.11.09 10:00
|delete
|1077
|2.00
|1.8981
|1.9033
|0.0000
|3835
|2006.11.09 10:00
|sell stop
|1078
|2.00
|1.8986
|1.9041
|0.0000
|3836
|2006.11.09 11:00
|delete
|1078
|2.00
|1.8986
|1.9041
|0.0000
|3837
|2006.11.09 11:00
|sell stop
|1079
|2.00
|1.9003
|1.9056
|0.0000
|3838
|2006.11.09 12:00
|delete
|1079
|2.00
|1.9003
|1.9056
|0.0000
|3839
|2006.11.09 12:00
|sell stop
|1080
|2.00
|1.9004
|1.9056
|0.0000
|3840
|2006.11.09 14:00
|delete
|1080
|2.00
|1.9004
|1.9056
|0.0000
|3841
|2006.11.09 14:00
|sell stop
|1081
|2.00
|1.9007
|1.9057
|0.0000
|3842
|2006.11.09 15:30
|sell
|1081
|2.00
|1.9007
|1.9057
|0.0000
|3843
|2006.11.09 15:30
|delete
|1069
|2.00
|1.9124
|1.9061
|0.0000
|3844
|2006.11.09 15:30
|sell stop
|1082
|2.00
|1.8997
|1.9050
|0.0000
|3845
|2006.11.09 15:37
|sell
|1082
|2.00
|1.8997
|1.9050
|0.0000
|3846
|2006.11.09 15:37
|sell stop
|1083
|2.00
|1.8987
|1.9040
|0.0000
|3847
|2006.11.09 15:37
|modify
|1081
|2.00
|1.9007
|1.9050
|0.0000
|3848
|2006.11.09 15:38
|sell
|1083
|2.00
|1.8987
|1.9040
|0.0000
|3849
|2006.11.09 15:38
|modify
|1081
|2.00
|1.9007
|1.9040
|0.0000
|3850
|2006.11.09 15:38
|modify
|1082
|2.00
|1.8997
|1.9040
|0.0000
|3851
|2006.11.09 17:11
|s/l
|1081
|2.00
|1.9040
|1.9040
|0.0000
|-660.00
|62684.29
|3852
|2006.11.09 17:11
|s/l
|1082
|2.00
|1.9040
|1.9040
|0.0000
|-860.00
|61824.29
|3853
|2006.11.09 17:11
|s/l
|1083
|2.00
|1.9040
|1.9040
|0.0000
|-1060.00
|60764.29
|3854
|2006.11.09 17:11
|buy stop
|1084
|2.00
|1.9124
|1.9064
|0.0000
|3855
|2006.11.09 17:11
|sell stop
|1085
|2.00
|1.8973
|1.9033
|0.0000
|3856
|2006.11.10 01:00
|delete
|1084
|2.00
|1.9124
|1.9064
|0.0000
|3857
|2006.11.10 01:00
|buy stop
|1086
|2.00
|1.9105
|1.9030
|0.0000
|3858
|2006.11.10 02:00
|delete
|1086
|2.00
|1.9105
|1.9030
|0.0000
|3859
|2006.11.10 02:00
|buy stop
|1087
|2.00
|1.9100
|1.9025
|0.0000
|3860
|2006.11.10 04:00
|buy
|1087
|2.00
|1.9100
|1.9025
|0.0000
|3861
|2006.11.10 04:00
|delete
|1085
|2.00
|1.8973
|1.9033
|0.0000
|3862
|2006.11.10 04:00
|buy stop
|1088
|2.00
|1.9115
|1.9040
|0.0000
|3863
|2006.11.10 04:08
|buy
|1088
|2.00
|1.9115
|1.9040
|0.0000
|3864
|2006.11.10 04:08
|buy stop
|1089
|2.00
|1.9130
|1.9055
|0.0000
|3865
|2006.11.10 04:08
|modify
|1087
|2.00
|1.9100
|1.9040
|0.0000
|3866
|2006.11.10 10:34
|buy
|1089
|2.00
|1.9130
|1.9055
|0.0000
|3867
|2006.11.10 10:34
|modify
|1087
|2.00
|1.9100
|1.9053
|0.0000
|3868
|2006.11.10 10:34
|modify
|1088
|2.00
|1.9115
|1.9053
|0.0000
|3869
|2006.11.10 11:30
|close
|1089
|2.00
|1.9132
|1.9055
|0.0000
|40.00
|60804.29
|3870
|2006.11.10 11:30
|close
|1088
|2.00
|1.9132
|1.9053
|0.0000
|340.00
|61144.29
|3871
|2006.11.10 11:30
|close
|1087
|2.00
|1.9132
|1.9053
|0.0000
|640.00
|61784.29
|3872
|2006.11.10 11:30
|buy stop
|1090
|2.00
|1.9159
|1.9079
|0.0000
|3873
|2006.11.10 11:30
|sell stop
|1091
|2.00
|1.8973
|1.9053
|0.0000
|3874
|2006.11.10 11:59
|buy
|1090
|2.00
|1.9159
|1.9079
|0.0000
|3875
|2006.11.10 11:59
|delete
|1091
|2.00
|1.8973
|1.9053
|0.0000
|3876
|2006.11.10 11:59
|buy stop
|1092
|2.00
|1.9175
|1.9095
|0.0000
|3877
|2006.11.10 12:41
|buy
|1092
|2.00
|1.9175
|1.9095
|0.0000
|3878
|2006.11.10 12:41
|buy stop
|1093
|2.00
|1.9191
|1.9114
|0.0000
|3879
|2006.11.10 12:41
|modify
|1090
|2.00
|1.9159
|1.9098
|0.0000
|3880
|2006.11.10 12:41
|modify
|1092
|2.00
|1.9175
|1.9098
|0.0000
|3881
|2006.11.10 14:00
|modify
|1090
|2.00
|1.9159
|1.9100
|0.0000
|3882
|2006.11.10 14:00
|modify
|1092
|2.00
|1.9175
|1.9100
|0.0000
|3883
|2006.11.10 15:00
|modify
|1090
|2.00
|1.9159
|1.9110
|0.0000
|3884
|2006.11.10 15:00
|modify
|1092
|2.00
|1.9175
|1.9110
|0.0000
|3885
|2006.11.10 21:58
|s/l
|1090
|2.00
|1.9110
|1.9110
|0.0000
|-980.00
|60804.29
|3886
|2006.11.10 21:58
|s/l
|1092
|2.00
|1.9110
|1.9110
|0.0000
|-1300.00
|59504.29
|3887
|2006.11.10 21:58
|delete
|1093
|2.00
|1.9191
|1.9114
|0.0000
|3888
|2006.11.10 21:58
|buy stop
|1094
|2.00
|1.9182
|1.9115
|0.0000
|3889
|2006.11.10 21:58
|sell stop
|1095
|2.00
|1.8973
|1.9041
|0.0000
|3890
|2006.11.13 23:00
|delete
|1095
|2.00
|1.8973
|1.9041
|0.0000
|3891
|2006.11.13 23:00
|sell stop
|1096
|2.00
|1.8980
|1.9038
|0.0000
|3892
|2006.11.14 00:00
|delete
|1096
|2.00
|1.8980
|1.9038
|0.0000
|3893
|2006.11.14 00:00
|sell stop
|1097
|2.00
|1.8984
|1.9039
|0.0000
|3894
|2006.11.14 01:00
|delete
|1097
|2.00
|1.8984
|1.9039
|0.0000
|3895
|2006.11.14 01:00
|sell stop
|1098
|2.00
|1.8988
|1.9043
|0.0000
|3896
|2006.11.14 02:00
|delete
|1098
|2.00
|1.8988
|1.9043
|0.0000
|3897
|2006.11.14 02:00
|sell stop
|1099
|2.00
|1.8996
|1.9056
|0.0000
|3898
|2006.11.14 11:34
|sell
|1099
|2.00
|1.8996
|1.9056
|0.0000
|3899
|2006.11.14 11:34
|delete
|1094
|2.00
|1.9182
|1.9115
|0.0000
|3900
|2006.11.14 11:34
|sell stop
|1100
|2.00
|1.8985
|1.9040
|0.0000
|3901
|2006.11.14 11:40
|sell
|1100
|2.00
|1.8985
|1.9040
|0.0000
|3902
|2006.11.14 11:40
|sell stop
|1101
|2.00
|1.8974
|1.9029
|0.0000
|3903
|2006.11.14 11:40
|modify
|1099
|2.00
|1.8996
|1.9040
|0.0000
|3904
|2006.11.14 12:44
|sell
|1101
|2.00
|1.8974
|1.9029
|0.0000
|3905
|2006.11.14 12:44
|modify
|1099
|2.00
|1.8996
|1.9037
|0.0000
|3906
|2006.11.14 12:44
|modify
|1100
|2.00
|1.8985
|1.9037
|0.0000
|3907
|2006.11.14 13:02
|close
|1101
|2.00
|1.8971
|1.9029
|0.0000
|60.00
|59564.29
|3908
|2006.11.14 13:02
|close
|1100
|2.00
|1.8971
|1.9037
|0.0000
|280.00
|59844.29
|3909
|2006.11.14 13:02
|close
|1099
|2.00
|1.8971
|1.9037
|0.0000
|500.00
|60344.29
|3910
|2006.11.14 13:02
|buy stop
|1102
|2.00
|1.9182
|1.9120
|0.0000
|3911
|2006.11.14 13:02
|sell stop
|1103
|2.00
|1.8964
|1.9027
|0.0000
|3912
|2006.11.14 13:03
|sell
|1103
|2.00
|1.8964
|1.9027
|0.0000
|3913
|2006.11.14 13:03
|delete
|1102
|2.00
|1.9182
|1.9120
|0.0000
|3914
|2006.11.14 13:03
|sell stop
|1104
|2.00
|1.8952
|1.9015
|0.0000
|3915
|2006.11.14 15:33
|s/l
|1103
|2.00
|1.9027
|1.9027
|0.0000
|-1260.00
|59084.29
|3916
|2006.11.14 15:33
|buy stop
|1105
|2.00
|1.9182
|1.9120
|0.0000
|3917
|2006.11.14 15:33
|delete
|1104
|2.00
|1.8952
|1.9015
|0.0000
|3918
|2006.11.14 15:33
|sell stop
|1106
|2.00
|1.8932
|1.8995
|0.0000
|3919
|2006.11.14 17:12
|sell
|1106
|2.00
|1.8932
|1.8995
|0.0000
|3920
|2006.11.14 17:12
|delete
|1105
|2.00
|1.9182
|1.9120
|0.0000
|3921
|2006.11.14 17:12
|sell stop
|1107
|2.00
|1.8917
|1.8992
|0.0000
|3922
|2006.11.15 11:35
|sell
|1107
|2.00
|1.8917
|1.8992
|0.0000
|3923
|2006.11.15 11:35
|sell stop
|1108
|2.00
|1.8904
|1.8969
|0.0000
|3924
|2006.11.15 11:35
|modify
|1106
|2.00
|1.8932
|1.8982
|0.0000
|3925
|2006.11.15 11:35
|modify
|1107
|2.00
|1.8917
|1.8982
|0.0000
|3926
|2006.11.15 11:37
|sell
|1108
|2.00
|1.8904
|1.8969
|0.0000
|3927
|2006.11.15 11:37
|modify
|1106
|2.00
|1.8932
|1.8969
|0.0000
|3928
|2006.11.15 11:37
|modify
|1107
|2.00
|1.8917
|1.8969
|0.0000
|3929
|2006.11.15 14:00
|modify
|1106
|2.00
|1.8932
|1.8967
|0.0000
|3930
|2006.11.15 14:00
|modify
|1107
|2.00
|1.8917
|1.8967
|0.0000
|3931
|2006.11.15 14:00
|modify
|1108
|2.00
|1.8904
|1.8967
|0.0000
|3932
|2006.11.15 15:00
|modify
|1106
|2.00
|1.8932
|1.8964
|0.0000
|3933
|2006.11.15 15:00
|modify
|1107
|2.00
|1.8917
|1.8964
|0.0000
|3934
|2006.11.15 15:00
|modify
|1108
|2.00
|1.8904
|1.8964
|0.0000
|3935
|2006.11.15 19:38
|close
|1108
|2.00
|1.8896
|1.8964
|0.0000
|160.00
|59244.29
|3936
|2006.11.15 19:38
|close
|1107
|2.00
|1.8896
|1.8964
|0.0000
|420.00
|59664.29
|3937
|2006.11.15 19:38
|close
|1106
|2.00
|1.8896
|1.8964
|0.0000
|720.17
|60384.46
|3938
|2006.11.15 19:38
|buy stop
|1109
|2.00
|1.9085
|1.9020
|0.0000
|3939
|2006.11.15 19:38
|sell stop
|1110
|2.00
|1.8838
|1.8903
|0.0000
|3940
|2006.11.15 20:00
|delete
|1109
|2.00
|1.9085
|1.9020
|0.0000
|3941
|2006.11.15 20:00
|buy stop
|1111
|2.00
|1.9074
|1.9009
|0.0000
|3942
|2006.11.15 21:00
|delete
|1111
|2.00
|1.9074
|1.9009
|0.0000
|3943
|2006.11.15 21:00
|buy stop
|1112
|2.00
|1.9060
|1.8995
|0.0000
|3944
|2006.11.15 22:00
|delete
|1112
|2.00
|1.9060
|1.8995
|0.0000
|3945
|2006.11.15 22:00
|buy stop
|1113
|2.00
|1.9057
|1.8987
|0.0000
|3946
|2006.11.15 23:00
|delete
|1113
|2.00
|1.9057
|1.8987
|0.0000
|3947
|2006.11.15 23:00
|buy stop
|1114
|2.00
|1.9053
|1.8983
|0.0000
|3948
|2006.11.16 14:00
|delete
|1114
|2.00
|1.9053
|1.8983
|0.0000
|3949
|2006.11.16 14:00
|buy stop
|1115
|2.00
|1.9051
|1.8999
|0.0000
|3950
|2006.11.16 18:00
|delete
|1115
|2.00
|1.9051
|1.8999
|0.0000
|3951
|2006.11.16 18:00
|buy stop
|1116
|2.00
|1.9048
|1.8993
|0.0000
|3952
|2006.11.16 19:00
|delete
|1116
|2.00
|1.9048
|1.8993
|0.0000
|3953
|2006.11.16 19:00
|buy stop
|1117
|2.00
|1.9040
|1.8983
|0.0000
|3954
|2006.11.17 00:00
|delete
|1117
|2.00
|1.9040
|1.8983
|0.0000
|3955
|2006.11.17 00:00
|buy stop
|1118
|2.00
|1.8996
|1.8936
|0.0000
|3956
|2006.11.17 01:00
|delete
|1118
|2.00
|1.8996
|1.8936
|0.0000
|3957
|2006.11.17 01:00
|buy stop
|1119
|2.00
|1.8979
|1.8919
|0.0000
|3958
|2006.11.17 06:00
|delete
|1119
|2.00
|1.8979
|1.8919
|0.0000
|3959
|2006.11.17 06:00
|buy stop
|1120
|2.00
|1.8973
|1.8916
|0.0000
|3960
|2006.11.17 10:01
|sell
|1110
|2.00
|1.8838
|1.8903
|0.0000
|3961
|2006.11.17 10:01
|delete
|1120
|2.00
|1.8973
|1.8916
|0.0000
|3962
|2006.11.17 10:01
|sell stop
|1121
|2.00
|1.8827
|1.8885
|0.0000
|3963
|2006.11.17 16:50
|s/l
|1110
|2.00
|1.8903
|1.8903
|0.0000
|-1300.00
|59084.46
|3964
|2006.11.17 16:50
|buy stop
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8919
|0.0000
|3965
|2006.11.17 16:50
|delete
|1121
|2.00
|1.8827
|1.8885
|0.0000
|3966
|2006.11.17 16:50
|sell stop
|1123
|2.00
|1.8835
|1.8885
|0.0000
|3967
|2006.11.17 17:38
|buy
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8919
|0.0000
|3968
|2006.11.17 17:38
|delete
|1123
|2.00
|1.8835
|1.8885
|0.0000
|3969
|2006.11.17 17:38
|buy stop
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8924
|0.0000
|3970
|2006.11.20 11:56
|buy
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8924
|0.0000
|3971
|2006.11.20 11:56
|buy stop
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8939
|0.0000
|3972
|2006.11.20 11:56
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8929
|0.0000
|3973
|2006.11.20 11:56
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8929
|0.0000
|3974
|2006.11.20 14:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8933
|0.0000
|3975
|2006.11.20 14:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8933
|0.0000
|3976
|2006.11.21 02:14
|buy
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8939
|0.0000
|3977
|2006.11.21 02:14
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8944
|0.0000
|3978
|2006.11.21 02:14
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8944
|0.0000
|3979
|2006.11.21 02:14
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8944
|0.0000
|3980
|2006.11.21 07:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8945
|0.0000
|3981
|2006.11.21 07:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8945
|0.0000
|3982
|2006.11.21 07:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8945
|0.0000
|3983
|2006.11.21 08:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8946
|0.0000
|3984
|2006.11.21 08:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8946
|0.0000
|3985
|2006.11.21 08:01
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8946
|0.0000
|3986
|2006.11.21 08:01
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8947
|0.0000
|3987
|2006.11.21 08:01
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8947
|0.0000
|3988
|2006.11.21 08:01
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8947
|0.0000
|3989
|2006.11.21 09:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8949
|0.0000
|3990
|2006.11.21 09:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8949
|0.0000
|3991
|2006.11.21 09:01
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8949
|0.0000
|3992
|2006.11.21 11:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8956
|0.0000
|3993
|2006.11.21 11:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8956
|0.0000
|3994
|2006.11.21 11:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8956
|0.0000
|3995
|2006.11.21 15:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8957
|0.0000
|3996
|2006.11.21 15:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8957
|0.0000
|3997
|2006.11.21 15:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8957
|0.0000
|3998
|2006.11.21 17:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8958
|0.0000
|3999
|2006.11.21 17:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8958
|0.0000
|4000
|2006.11.21 17:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8958
|0.0000
|4001
|2006.11.21 18:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8961
|0.0000
|4002
|2006.11.21 18:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8961
|0.0000
|4003
|2006.11.21 18:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8961
|0.0000
|4004
|2006.11.22 06:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8968
|0.0000
|4005
|2006.11.22 06:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8968
|0.0000
|4006
|2006.11.22 06:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8968
|0.0000
|4007
|2006.11.22 10:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8972
|0.0000
|4008
|2006.11.22 10:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8972
|0.0000
|4009
|2006.11.22 10:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8972
|0.0000
|4010
|2006.11.22 13:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8975
|0.0000
|4011
|2006.11.22 13:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8975
|0.0000
|4012
|2006.11.22 13:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8975
|0.0000
|4013
|2006.11.22 16:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8978
|0.0000
|4014
|2006.11.22 16:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8978
|0.0000
|4015
|2006.11.22 16:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8978
|0.0000
|4016
|2006.11.22 17:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8982
|0.0000
|4017
|2006.11.22 17:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8982
|0.0000
|4018
|2006.11.22 17:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8982
|0.0000
|4019
|2006.11.22 20:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8984
|0.0000
|4020
|2006.11.22 20:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8984
|0.0000
|4021
|2006.11.22 20:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8984
|0.0000
|4022
|2006.11.22 22:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8988
|0.0000
|4023
|2006.11.22 22:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8988
|0.0000
|4024
|2006.11.22 22:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8988
|0.0000
|4025
|2006.11.22 23:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.8993
|0.0000
|4026
|2006.11.22 23:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.8993
|0.0000
|4027
|2006.11.22 23:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.8993
|0.0000
|4028
|2006.11.23 00:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9009
|0.0000
|4029
|2006.11.23 00:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9009
|0.0000
|4030
|2006.11.23 00:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9009
|0.0000
|4031
|2006.11.23 01:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9011
|0.0000
|4032
|2006.11.23 01:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9011
|0.0000
|4033
|2006.11.23 01:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9011
|0.0000
|4034
|2006.11.23 02:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9019
|0.0000
|4035
|2006.11.23 02:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9019
|0.0000
|4036
|2006.11.23 02:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9019
|0.0000
|4037
|2006.11.23 06:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9026
|0.0000
|4038
|2006.11.23 06:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9026
|0.0000
|4039
|2006.11.23 06:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9026
|0.0000
|4040
|2006.11.23 08:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9046
|0.0000
|4041
|2006.11.23 08:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9046
|0.0000
|4042
|2006.11.23 08:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9046
|0.0000
|4043
|2006.11.23 09:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9060
|0.0000
|4044
|2006.11.23 09:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9060
|0.0000
|4045
|2006.11.23 09:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9060
|0.0000
|4046
|2006.11.23 10:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9078
|0.0000
|4047
|2006.11.23 10:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9078
|0.0000
|4048
|2006.11.23 10:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9078
|0.0000
|4049
|2006.11.23 11:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9089
|0.0000
|4050
|2006.11.23 11:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9089
|0.0000
|4051
|2006.11.23 11:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9089
|0.0000
|4052
|2006.11.23 12:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9112
|0.0000
|4053
|2006.11.23 12:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9112
|0.0000
|4054
|2006.11.23 12:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9112
|0.0000
|4055
|2006.11.23 13:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9121
|0.0000
|4056
|2006.11.23 13:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9121
|0.0000
|4057
|2006.11.23 13:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9121
|0.0000
|4058
|2006.11.23 14:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9126
|0.0000
|4059
|2006.11.23 14:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9126
|0.0000
|4060
|2006.11.23 14:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9126
|0.0000
|4061
|2006.11.23 16:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9128
|0.0000
|4062
|2006.11.23 16:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9128
|0.0000
|4063
|2006.11.23 16:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9128
|0.0000
|4064
|2006.11.24 01:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9129
|0.0000
|4065
|2006.11.24 01:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9129
|0.0000
|4066
|2006.11.24 01:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9129
|0.0000
|4067
|2006.11.24 06:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9130
|0.0000
|4068
|2006.11.24 06:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9130
|0.0000
|4069
|2006.11.24 06:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9130
|0.0000
|4070
|2006.11.24 10:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9138
|0.0000
|4071
|2006.11.24 10:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9138
|0.0000
|4072
|2006.11.24 10:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9138
|0.0000
|4073
|2006.11.24 11:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9141
|0.0000
|4074
|2006.11.24 11:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9141
|0.0000
|4075
|2006.11.24 11:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9141
|0.0000
|4076
|2006.11.24 12:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9144
|0.0000
|4077
|2006.11.24 12:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9144
|0.0000
|4078
|2006.11.24 12:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9144
|0.0000
|4079
|2006.11.24 15:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9145
|0.0000
|4080
|2006.11.24 15:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9145
|0.0000
|4081
|2006.11.24 15:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9145
|0.0000
|4082
|2006.11.27 00:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9147
|0.0000
|4083
|2006.11.27 00:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9147
|0.0000
|4084
|2006.11.27 00:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9147
|0.0000
|4085
|2006.11.27 04:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9153
|0.0000
|4086
|2006.11.27 04:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9153
|0.0000
|4087
|2006.11.27 04:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9153
|0.0000
|4088
|2006.11.27 05:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9157
|0.0000
|4089
|2006.11.27 05:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9157
|0.0000
|4090
|2006.11.27 05:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9157
|0.0000
|4091
|2006.11.27 06:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9175
|0.0000
|4092
|2006.11.27 06:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9175
|0.0000
|4093
|2006.11.27 06:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9175
|0.0000
|4094
|2006.11.27 07:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9288
|0.0000
|4095
|2006.11.27 07:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9288
|0.0000
|4096
|2006.11.27 07:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9288
|0.0000
|4097
|2006.11.27 08:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9302
|0.0000
|4098
|2006.11.27 08:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9302
|0.0000
|4099
|2006.11.27 08:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9302
|0.0000
|4100
|2006.11.27 09:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9303
|0.0000
|4101
|2006.11.27 09:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9303
|0.0000
|4102
|2006.11.27 09:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9303
|0.0000
|4103
|2006.11.27 15:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9305
|0.0000
|4104
|2006.11.27 15:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9305
|0.0000
|4105
|2006.11.27 15:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9305
|0.0000
|4106
|2006.11.28 07:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9324
|0.0000
|4107
|2006.11.28 07:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9324
|0.0000
|4108
|2006.11.28 07:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9324
|0.0000
|4109
|2006.11.28 08:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9340
|0.0000
|4110
|2006.11.28 08:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9340
|0.0000
|4111
|2006.11.28 08:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9340
|0.0000
|4112
|2006.11.28 13:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9356
|0.0000
|4113
|2006.11.28 13:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9356
|0.0000
|4114
|2006.11.28 13:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9356
|0.0000
|4115
|2006.11.28 14:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9357
|0.0000
|4116
|2006.11.28 14:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9357
|0.0000
|4117
|2006.11.28 14:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9357
|0.0000
|4118
|2006.11.28 16:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9359
|0.0000
|4119
|2006.11.28 16:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9359
|0.0000
|4120
|2006.11.28 16:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9359
|0.0000
|4121
|2006.11.28 17:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9367
|0.0000
|4122
|2006.11.28 17:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9367
|0.0000
|4123
|2006.11.28 17:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9367
|0.0000
|4124
|2006.11.29 05:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9376
|0.0000
|4125
|2006.11.29 05:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9376
|0.0000
|4126
|2006.11.29 05:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9376
|0.0000
|4127
|2006.11.29 06:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9420
|0.0000
|4128
|2006.11.29 06:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9420
|0.0000
|4129
|2006.11.29 06:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9420
|0.0000
|4130
|2006.11.29 07:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9424
|0.0000
|4131
|2006.11.29 07:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9424
|0.0000
|4132
|2006.11.29 07:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9424
|0.0000
|4133
|2006.11.29 08:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9426
|0.0000
|4134
|2006.11.29 08:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9426
|0.0000
|4135
|2006.11.29 08:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9426
|0.0000
|4136
|2006.11.29 10:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9428
|0.0000
|4137
|2006.11.29 10:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9428
|0.0000
|4138
|2006.11.29 10:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9428
|0.0000
|4139
|2006.11.29 11:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9437
|0.0000
|4140
|2006.11.29 11:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9437
|0.0000
|4141
|2006.11.29 11:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9437
|0.0000
|4142
|2006.11.29 12:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9452
|0.0000
|4143
|2006.11.29 12:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9452
|0.0000
|4144
|2006.11.29 12:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9452
|0.0000
|4145
|2006.11.29 15:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9460
|0.0000
|4146
|2006.11.29 15:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9460
|0.0000
|4147
|2006.11.29 15:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9460
|0.0000
|4148
|2006.11.29 16:00
|modify
|1122
|2.00
|1.8969
|1.9469
|0.0000
|4149
|2006.11.29 16:00
|modify
|1124
|2.00
|1.8981
|1.9469
|0.0000
|4150
|2006.11.29 16:00
|modify
|1125
|2.00
|1.8991
|1.9469
|0.0000
|4151
|2006.11.29 20:23
|s/l
|1122
|2.00
|1.9469
|1.9469
|0.0000
|9961.25
|69045.72
|4152
|2006.11.29 20:23
|s/l
|1124
|2.00
|1.9469
|1.9469
|0.0000
|9725.13
|78770.85
|4153
|2006.11.29 20:23
|s/l
|1125
|2.00
|1.9469
|1.9469
|0.0000
|9529.00
|88299.85
|4154
|2006.11.29 20:23
|buy stop
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9471
|0.0000
|4155
|2006.11.29 20:23
|sell stop
|1127
|2.00
|1.9340
|1.9418
|0.0000
|4156
|2006.11.30 00:00
|delete
|1127
|2.00
|1.9340
|1.9418
|0.0000
|4157
|2006.11.30 00:00
|sell stop
|1128
|2.00
|1.9356
|1.9439
|0.0000
|4158
|2006.11.30 01:00
|delete
|1128
|2.00
|1.9356
|1.9439
|0.0000
|4159
|2006.11.30 01:00
|sell stop
|1129
|2.00
|1.9357
|1.9437
|0.0000
|4160
|2006.11.30 03:00
|delete
|1129
|2.00
|1.9357
|1.9437
|0.0000
|4161
|2006.11.30 03:00
|sell stop
|1130
|2.00
|1.9359
|1.9439
|0.0000
|4162
|2006.11.30 04:00
|delete
|1130
|2.00
|1.9359
|1.9439
|0.0000
|4163
|2006.11.30 04:00
|sell stop
|1131
|2.00
|1.9367
|1.9450
|0.0000
|4164
|2006.11.30 09:22
|buy
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9471
|0.0000
|4165
|2006.11.30 09:22
|delete
|1131
|2.00
|1.9367
|1.9450
|0.0000
|4166
|2006.11.30 09:22
|buy stop
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9491
|0.0000
|4167
|2006.11.30 09:23
|buy
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9491
|0.0000
|4168
|2006.11.30 09:23
|buy stop
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9505
|0.0000
|4169
|2006.11.30 09:23
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9491
|0.0000
|4170
|2006.11.30 11:24
|buy
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9505
|0.0000
|4171
|2006.11.30 11:24
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9500
|0.0000
|4172
|2006.11.30 11:24
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9500
|0.0000
|4173
|2006.11.30 12:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9502
|0.0000
|4174
|2006.11.30 12:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9502
|0.0000
|4175
|2006.11.30 13:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9505
|0.0000
|4176
|2006.11.30 13:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9505
|0.0000
|4177
|2006.11.30 14:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9507
|0.0000
|4178
|2006.11.30 14:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9507
|0.0000
|4179
|2006.11.30 14:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9507
|0.0000
|4180
|2006.12.01 06:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9515
|0.0000
|4181
|2006.12.01 06:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9515
|0.0000
|4182
|2006.12.01 06:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9515
|0.0000
|4183
|2006.12.01 07:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9535
|0.0000
|4184
|2006.12.01 07:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9535
|0.0000
|4185
|2006.12.01 07:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9535
|0.0000
|4186
|2006.12.01 08:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9537
|0.0000
|4187
|2006.12.01 08:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9537
|0.0000
|4188
|2006.12.01 08:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9537
|0.0000
|4189
|2006.12.01 09:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9538
|0.0000
|4190
|2006.12.01 09:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9538
|0.0000
|4191
|2006.12.01 09:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9538
|0.0000
|4192
|2006.12.01 10:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9549
|0.0000
|4193
|2006.12.01 10:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9549
|0.0000
|4194
|2006.12.01 10:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9549
|0.0000
|4195
|2006.12.01 12:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9560
|0.0000
|4196
|2006.12.01 12:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9560
|0.0000
|4197
|2006.12.01 12:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9560
|0.0000
|4198
|2006.12.01 13:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9579
|0.0000
|4199
|2006.12.01 13:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9579
|0.0000
|4200
|2006.12.01 13:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9579
|0.0000
|4201
|2006.12.01 14:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9635
|0.0000
|4202
|2006.12.01 14:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9635
|0.0000
|4203
|2006.12.01 14:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9635
|0.0000
|4204
|2006.12.04 09:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9655
|0.0000
|4205
|2006.12.04 09:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9655
|0.0000
|4206
|2006.12.04 09:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9655
|0.0000
|4207
|2006.12.04 10:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9668
|0.0000
|4208
|2006.12.04 10:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9668
|0.0000
|4209
|2006.12.04 10:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9668
|0.0000
|4210
|2006.12.04 11:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9674
|0.0000
|4211
|2006.12.04 11:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9674
|0.0000
|4212
|2006.12.04 11:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9674
|0.0000
|4213
|2006.12.04 12:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9687
|0.0000
|4214
|2006.12.04 12:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9687
|0.0000
|4215
|2006.12.04 12:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9687
|0.0000
|4216
|2006.12.04 13:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9719
|0.0000
|4217
|2006.12.04 13:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9719
|0.0000
|4218
|2006.12.04 13:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9719
|0.0000
|4219
|2006.12.04 14:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9724
|0.0000
|4220
|2006.12.04 14:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9724
|0.0000
|4221
|2006.12.04 14:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9724
|0.0000
|4222
|2006.12.05 07:00
|modify
|1126
|2.00
|1.9548
|1.9733
|0.0000
|4223
|2006.12.05 07:00
|modify
|1132
|2.00
|1.9563
|1.9733
|0.0000
|4224
|2006.12.05 07:00
|modify
|1133
|2.00
|1.9577
|1.9733
|0.0000
|4225
|2006.12.05 10:20
|s/l
|1126
|2.00
|1.9733
|1.9733
|0.0000
|3688.38
|91988.23
|4226
|2006.12.05 10:20
|s/l
|1132
|2.00
|1.9733
|1.9733
|0.0000
|3388.38
|95376.60
|4227
|2006.12.05 10:20
|s/l
|1133
|2.00
|1.9733
|1.9733
|0.0000
|3108.38
|98484.98
|4228
|2006.12.05 10:20
|buy stop
|1134
|2.00
|1.9850
|1.9787
|0.0000
|4229
|2006.12.05 10:20
|sell stop
|1135
|2.00
|1.9635
|1.9698
|0.0000
|4230
|2006.12.05 20:00
|delete
|1135
|2.00
|1.9635
|1.9698
|0.0000
|4231
|2006.12.05 20:00
|sell stop
|1136
|2.00
|1.9655
|1.9740
|0.0000
|4232
|2006.12.05 21:00
|delete
|1136
|2.00
|1.9655
|1.9740
|0.0000
|4233
|2006.12.05 21:00
|sell stop
|1137
|2.00
|1.9668
|1.9753
|0.0000
|4234
|2006.12.05 22:00
|delete
|1137
|2.00
|1.9668
|1.9753
|0.0000
|4235
|2006.12.05 22:00
|sell stop
|1138
|2.00
|1.9674
|1.9759
|0.0000
|4236
|2006.12.05 23:00
|delete
|1138
|2.00
|1.9674
|1.9759
|0.0000
|4237
|2006.12.05 23:00
|sell stop
|1139
|2.00
|1.9678
|1.9761
|0.0000
|4238
|2006.12.06 01:00
|delete
|1134
|2.00
|1.9850
|1.9787
|0.0000
|4239
|2006.12.06 01:00
|buy stop
|1140
|2.00
|1.9841
|1.9758
|0.0000
|4240
|2006.12.06 09:00
|delete
|1140
|2.00
|1.9841
|1.9758
|0.0000
|4241
|2006.12.06 09:00
|buy stop
|1141
|2.00
|1.9824
|1.9759
|0.0000
|4242
|2006.12.06 11:18
|sell
|1139
|2.00
|1.9678
|1.9761
|0.0000
|4243
|2006.12.06 11:18
|delete
|1141
|2.00
|1.9824
|1.9759
|0.0000
|4244
|2006.12.06 11:18
|sell stop
|1142
|2.00
|1.9665
|1.9733
|0.0000
|4245
|2006.12.06 11:30
|sell
|1142
|2.00
|1.9665
|1.9733
|0.0000
|4246
|2006.12.06 11:30
|sell stop
|1143
|2.00
|1.9652
|1.9719
|0.0000
|4247
|2006.12.06 11:30
|modify
|1139
|2.00
|1.9678
|1.9733
|0.0000
|4248
|2006.12.06 11:39
|sell
|1143
|2.00
|1.9652
|1.9719
|0.0000
|4249
|2006.12.06 11:39
|modify
|1139
|2.00
|1.9678
|1.9720
|0.0000
|4250
|2006.12.06 11:39
|modify
|1142
|2.00
|1.9665
|1.9720
|0.0000
|4251
|2006.12.06 14:00
|modify
|1139
|2.00
|1.9678
|1.9715
|0.0000
|4252
|2006.12.06 14:00
|modify
|1142
|2.00
|1.9665
|1.9715
|0.0000
|4253
|2006.12.06 14:00
|modify
|1143
|2.00
|1.9652
|1.9715
|0.0000
|4254
|2006.12.06 15:00
|modify
|1139
|2.00
|1.9678
|1.9712
|0.0000
|4255
|2006.12.06 15:00
|modify
|1142
|2.00
|1.9665
|1.9712
|0.0000
|4256
|2006.12.06 15:01
|modify
|1143
|2.00
|1.9652
|1.9712
|0.0000
|4257
|2006.12.06 15:44
|close
|1143
|2.00
|1.9652
|1.9712
|0.0000
|0.00
|98484.98
|4258
|2006.12.06 15:44
|close
|1142
|2.00
|1.9652
|1.9712
|0.0000
|260.00
|98744.98
|4259
|2006.12.06 15:44
|close
|1139
|2.00
|1.9652
|1.9712
|0.0000
|520.00
|99264.98
|4260
|2006.12.06 15:44
|buy stop
|1144
|2.00
|1.9824
|1.9764
|0.0000
|4261
|2006.12.06 15:44
|sell stop
|1145
|2.00
|1.9629
|1.9689
|0.0000
|4262
|2006.12.06 16:00
|delete
|1145
|2.00
|1.9629
|1.9689
|0.0000
|4263
|2006.12.06 16:00
|sell stop
|1146
|2.00
|1.9617
|1.9680
|0.0000
|4264
|2006.12.07 08:00
|delete
|1144
|2.00
|1.9824
|1.9764
|0.0000
|4265
|2006.12.07 08:00
|buy stop
|1147
|2.00
|1.9818
|1.9756
|0.0000
|4266
|2006.12.07 09:00
|delete
|1147
|2.00
|1.9818
|1.9756
|0.0000
|4267
|2006.12.07 09:00
|buy stop
|1148
|2.00
|1.9810
|1.9747
|0.0000
|4268
|2006.12.07 18:46
|sell
|1146
|2.00
|1.9617
|1.9680
|0.0000
|4269
|2006.12.07 18:46
|delete
|1148
|2.00
|1.9810
|1.9747
|0.0000
|4270
|2006.12.07 18:46
|sell stop
|1149
|2.00
|1.9605
|1.9668
|0.0000
|4271
|2006.12.08 09:34
|sell
|1149
|2.00
|1.9605
|1.9668
|0.0000
|4272
|2006.12.08 09:34
|sell stop
|1150
|2.00
|1.9594
|1.9652
|0.0000
|4273
|2006.12.08 09:34
|modify
|1146
|2.00
|1.9617
|1.9662
|0.0000
|4274
|2006.12.08 09:34
|modify
|1149
|2.00
|1.9605
|1.9662
|0.0000
|4275
|2006.12.08 11:00
|modify
|1146
|2.00
|1.9617
|1.9660
|0.0000
|4276
|2006.12.08 11:00
|modify
|1149
|2.00
|1.9605
|1.9660
|0.0000
|4277
|2006.12.08 12:00
|modify
|1146
|2.00
|1.9617
|1.9657
|0.0000
|4278
|2006.12.08 12:01
|modify
|1149
|2.00
|1.9605
|1.9657
|0.0000
|4279
|2006.12.08 12:08
|sell
|1150
|2.00
|1.9594
|1.9652
|0.0000
|4280
|2006.12.08 12:08
|modify
|1146
|2.00
|1.9617
|1.9647
|0.0000
|4281
|2006.12.08 12:08
|modify
|1149
|2.00
|1.9605
|1.9647
|0.0000
|4282
|2006.12.08 12:08
|modify
|1150
|2.00
|1.9594
|1.9647
|0.0000
|4283
|2006.12.08 13:00
|modify
|1146
|2.00
|1.9617
|1.9644
|0.0000
|4284
|2006.12.08 13:00
|modify
|1149
|2.00
|1.9605
|1.9644
|0.0000
|4285
|2006.12.08 13:00
|modify
|1150
|2.00
|1.9594
|1.9644
|0.0000
|4286
|2006.12.08 14:00
|modify
|1146
|2.00
|1.9617
|1.9642
|0.0000
|4287
|2006.12.08 14:00
|modify
|1149
|2.00
|1.9605
|1.9642
|0.0000
|4288
|2006.12.08 14:00
|modify
|1150
|2.00
|1.9594
|1.9642
|0.0000
|4289
|2006.12.08 15:31
|close
|1150
|2.00
|1.9584
|1.9642
|0.0000
|200.00
|99464.98
|4290
|2006.12.08 15:31
|close
|1149
|2.00
|1.9584
|1.9642
|0.0000
|420.00
|99884.98
|4291
|2006.12.08 15:31
|close
|1146
|2.00
|1.9584
|1.9642
|0.0000
|660.17
|100545.15
|4292
|2006.12.08 15:31
|buy stop
|1151
|2.00
|1.9738
|1.9691
|0.0000
|4293
|2006.12.08 15:31
|sell stop
|1152
|2.00
|1.9578
|1.9626
|0.0000
|4294
|2006.12.08 15:31
|sell
|1152
|2.00
|1.9578
|1.9626
|0.0000
|4295
|2006.12.08 15:31
|delete
|1151
|2.00
|1.9738
|1.9691
|0.0000
|4296
|2006.12.08 15:31
|sell stop
|1153
|2.00
|1.9569
|1.9617
|0.0000
|4297
|2006.12.08 15:31
|sell
|1153
|2.00
|1.9569
|1.9617
|0.0000
|4298
|2006.12.08 15:31
|sell stop
|1154
|2.00
|1.9560
|1.9608
|0.0000
|4299
|2006.12.08 15:31
|modify
|1152
|2.00
|1.9578
|1.9617
|0.0000
|4300
|2006.12.08 15:31
|sell
|1154
|2.00
|1.9560
|1.9608
|0.0000
|4301
|2006.12.08 15:31
|modify
|1152
|2.00
|1.9578
|1.9608
|0.0000
|4302
|2006.12.08 15:31
|modify
|1153
|2.00
|1.9569
|1.9608
|0.0000
|4303
|2006.12.08 15:45
|s/l
|1152
|2.00
|1.9608
|1.9608
|0.0000
|-600.00
|99945.15
|4304
|2006.12.08 15:45
|s/l
|1153
|2.00
|1.9608
|1.9608
|0.0000
|-780.00
|99165.15
|4305
|2006.12.08 15:45
|s/l
|1154
|2.00
|1.9608
|1.9608
|0.0000
|-960.00
|98205.15
|4306
|2006.12.08 15:45
|buy stop
|1155
|2.00
|1.9738
|1.9691
|0.0000
|4307
|2006.12.08 15:45
|sell stop
|1156
|2.00
|1.9578
|1.9626
|0.0000
|4308
|2006.12.08 16:00
|delete
|1155
|2.00
|1.9738
|1.9691
|0.0000
|4309
|2006.12.08 16:00
|buy stop
|1157
|2.00
|1.9733
|1.9668
|0.0000
|4310
|2006.12.08 16:00
|delete
|1156
|2.00
|1.9578
|1.9626
|0.0000
|4311
|2006.12.08 16:00
|sell stop
|1158
|2.00
|1.9529
|1.9594
|0.0000
|4312
|2006.12.08 17:00
|delete
|1157
|2.00
|1.9733
|1.9668
|0.0000
|4313
|2006.12.08 17:00
|buy stop
|1159
|2.00
|1.9732
|1.9664
|0.0000
|4314
|2006.12.08 18:00
|delete
|1159
|2.00
|1.9732
|1.9664
|0.0000
|4315
|2006.12.08 18:00
|buy stop
|1160
|2.00
|1.9731
|1.9659
|0.0000
|4316
|2006.12.08 18:54
|sell
|1158
|2.00
|1.9529
|1.9594
|0.0000
|4317
|2006.12.08 18:54
|delete
|1160
|2.00
|1.9731
|1.9659
|0.0000
|4318
|2006.12.08 18:54
|sell stop
|1161
|2.00
|1.9515
|1.9588
|0.0000
|4319
|2006.12.08 18:55
|sell
|1161
|2.00
|1.9515
|1.9588
|0.0000
|4320
|2006.12.08 18:55
|sell stop
|1162
|2.00
|1.9501
|1.9574
|0.0000
|4321
|2006.12.08 18:55
|modify
|1158
|2.00
|1.9529
|1.9588
|0.0000
|4322
|2006.12.11 02:28
|sell
|1162
|2.00
|1.9501
|1.9574
|0.0000
|4323
|2006.12.11 05:35
|close
|1162
|2.00
|1.9502
|1.9574
|0.0000
|-20.00
|98185.15
|4324
|2006.12.11 05:35
|close
|1161
|2.00
|1.9502
|1.9588
|0.0000
|260.17
|98445.33
|4325
|2006.12.11 05:35
|close
|1158
|2.00
|1.9502
|1.9588
|0.0000
|540.17
|98985.50
|4326
|2006.12.11 05:35
|buy stop
|1163
|2.00
|1.9731
|1.9624
|0.0000
|4327
|2006.12.11 05:35
|sell stop
|1164
|2.00
|1.9466
|1.9574
|0.0000
|4328
|2006.12.13 01:00
|delete
|1163
|2.00
|1.9731
|1.9624
|0.0000
|4329
|2006.12.13 01:00
|buy stop
|1165
|2.00
|1.9714
|1.9639
|0.0000
|4330
|2006.12.13 01:08
|buy
|1165
|2.00
|1.9714
|1.9639
|0.0000
|4331
|2006.12.13 01:08
|delete
|1164
|2.00
|1.9466
|1.9574
|0.0000
|4332
|2006.12.13 01:08
|buy stop
|1166
|2.00
|1.9729
|1.9654
|0.0000
|4333
|2006.12.13 13:17
|buy
|1166
|2.00
|1.9729
|1.9654
|0.0000
|4334
|2006.12.13 13:17
|buy stop
|1167
|2.00
|1.9740
|1.9688
|0.0000
|4335
|2006.12.13 13:17
|modify
|1165
|2.00
|1.9714
|1.9677
|0.0000
|4336
|2006.12.13 13:17
|modify
|1166
|2.00
|1.9729
|1.9677
|0.0000
|4337
|2006.12.13 15:30
|s/l
|1165
|2.00
|1.9677
|1.9677
|0.0000
|-740.00
|98245.50
|4338
|2006.12.13 15:30
|s/l
|1166
|2.00
|1.9677
|1.9677
|0.0000
|-1040.00
|97205.50
|4339
|2006.12.13 15:30
|delete
|1167
|2.00
|1.9740
|1.9688
|0.0000
|4340
|2006.12.13 15:30
|buy stop
|1168
|2.00
|1.9727
|1.9675
|0.0000
|4341
|2006.12.13 15:30
|sell stop
|1169
|2.00
|1.9476
|1.9529
|0.0000
|4342
|2006.12.13 22:00
|delete
|1169
|2.00
|1.9476
|1.9529
|0.0000
|4343
|2006.12.13 22:00
|sell stop
|1170
|2.00
|1.9481
|1.9549
|0.0000
|4344
|2006.12.13 23:00
|delete
|1170
|2.00
|1.9481
|1.9549
|0.0000
|4345
|2006.12.13 23:00
|sell stop
|1171
|2.00
|1.9494
|1.9564
|0.0000
|4346
|2006.12.14 01:00
|delete
|1171
|2.00
|1.9494
|1.9564
|0.0000
|4347
|2006.12.14 01:00
|sell stop
|1172
|2.00
|1.9537
|1.9607
|0.0000
|4348
|2006.12.14 02:00
|delete
|1172
|2.00
|1.9537
|1.9607
|0.0000
|4349
|2006.12.14 02:00
|sell stop
|1173
|2.00
|1.9550
|1.9620
|0.0000
|4350
|2006.12.14 03:00
|delete
|1173
|2.00
|1.9550
|1.9620
|0.0000
|4351
|2006.12.14 03:00
|sell stop
|1174
|2.00
|1.9560
|1.9633
|0.0000
|4352
|2006.12.14 07:00
|delete
|1174
|2.00
|1.9560
|1.9633
|0.0000
|4353
|2006.12.14 07:00
|sell stop
|1175
|2.00
|1.9575
|1.9640
|0.0000
|4354
|2006.12.14 08:00
|delete
|1175
|2.00
|1.9575
|1.9640
|0.0000
|4355
|2006.12.14 08:00
|sell stop
|1176
|2.00
|1.9576
|1.9636
|0.0000
|4356
|2006.12.14 18:00
|delete
|1176
|2.00
|1.9576
|1.9636
|0.0000
|4357
|2006.12.14 18:00
|sell stop
|1177
|2.00
|1.9579
|1.9639
|0.0000
|4358
|2006.12.15 11:31
|sell
|1177
|2.00
|1.9579
|1.9639
|0.0000
|4359
|2006.12.15 11:31
|delete
|1168
|2.00
|1.9727
|1.9675
|0.0000
|4360
|2006.12.15 11:31
|sell stop
|1178
|2.00
|1.9567
|1.9627
|0.0000
|4361
|2006.12.15 11:48
|sell
|1178
|2.00
|1.9567
|1.9627
|0.0000
|4362
|2006.12.15 11:48
|sell stop
|1179
|2.00
|1.9555
|1.9615
|0.0000
|4363
|2006.12.15 11:48
|modify
|1177
|2.00
|1.9579
|1.9627
|0.0000
|4364
|2006.12.15 14:00
|modify
|1177
|2.00
|1.9579
|1.9625
|0.0000
|4365
|2006.12.15 14:00
|modify
|1178
|2.00
|1.9567
|1.9625
|0.0000
|4366
|2006.12.15 15:00
|modify
|1177
|2.00
|1.9579
|1.9622
|0.0000
|4367
|2006.12.15 15:00
|modify
|1178
|2.00
|1.9567
|1.9622
|0.0000
|4368
|2006.12.15 15:30
|s/l
|1177
|2.00
|1.9622
|1.9622
|0.0000
|-860.00
|96345.50
|4369
|2006.12.15 15:30
|s/l
|1178
|2.00
|1.9622
|1.9622
|0.0000
|-1100.00
|95245.50
|4370
|2006.12.15 15:30
|buy stop
|1180
|2.00
|1.9727
|1.9672
|0.0000
|4371
|2006.12.15 15:30
|delete
|1179
|2.00
|1.9555
|1.9615
|0.0000
|4372
|2006.12.15 15:30
|sell stop
|1181
|2.00
|1.9557
|1.9612
|0.0000
|4373
|2006.12.15 17:02
|sell
|1181
|2.00
|1.9557
|1.9612
|0.0000
|4374
|2006.12.15 17:02
|delete
|1180
|2.00
|1.9727
|1.9672
|0.0000
|4375
|2006.12.15 17:02
|sell stop
|1182
|2.00
|1.9543
|1.9613
|0.0000
|4376
|2006.12.15 17:04
|sell
|1182
|2.00
|1.9543
|1.9613
|0.0000
|4377
|2006.12.15 17:04
|sell stop
|1183
|2.00
|1.9529
|1.9599
|0.0000
|4378
|2006.12.15 17:05
|sell
|1183
|2.00
|1.9529
|1.9599
|0.0000
|4379
|2006.12.15 17:05
|modify
|1181
|2.00
|1.9557
|1.9599
|0.0000
|4380
|2006.12.15 17:05
|modify
|1182
|2.00
|1.9543
|1.9599
|0.0000
|4381
|2006.12.15 17:43
|close
|1183
|2.00
|1.9532
|1.9599
|0.0000
|-60.00
|95185.50
|4382
|2006.12.15 17:43
|close
|1182
|2.00
|1.9532
|1.9599
|0.0000
|220.00
|95405.50
|4383
|2006.12.15 17:43
|close
|1181
|2.00
|1.9532
|1.9599
|0.0000
|500.00
|95905.50
|4384
|2006.12.15 17:43
|buy stop
|1184
|2.00
|1.9727
|1.9657
|0.0000
|4385
|2006.12.15 18:00
|sell stop
|1185
|2.00
|1.9500
|1.9577
|0.0000
|4386
|2006.12.15 21:00
|delete
|1184
|2.00
|1.9727
|1.9657
|0.0000
|4387
|2006.12.15 21:00
|buy stop
|1186
|2.00
|1.9724
|1.9641
|0.0000
|4388
|2006.12.15 21:59
|sell
|1185
|2.00
|1.9500
|1.9577
|0.0000
|4389
|2006.12.15 21:59
|delete
|1186
|2.00
|1.9724
|1.9641
|0.0000
|4390
|2006.12.15 21:59
|sell stop
|1187
|2.00
|1.9484
|1.9567
|0.0000
|4391
|2006.12.18 08:39
|s/l
|1185
|2.00
|1.9577
|1.9577
|0.0000
|-1539.83
|94365.67
|4392
|2006.12.18 08:39
|buy stop
|1188
|2.00
|1.9712
|1.9632
|0.0000
|4393
|2006.12.18 08:39
|delete
|1187
|2.00
|1.9484
|1.9567
|0.0000
|4394
|2006.12.18 08:39
|sell stop
|1189
|2.00
|1.9498
|1.9578
|0.0000
|4395
|2006.12.18 12:45
|sell
|1189
|2.00
|1.9498
|1.9578
|0.0000
|4396
|2006.12.18 12:45
|delete
|1188
|2.00
|1.9712
|1.9632
|0.0000
|4397
|2006.12.18 12:45
|sell stop
|1190
|2.00
|1.9483
|1.9561
|0.0000
|4398
|2006.12.18 16:49
|sell
|1190
|2.00
|1.9483
|1.9561
|0.0000
|4399
|2006.12.18 16:49
|sell stop
|1191
|2.00
|1.9472
|1.9527
|0.0000
|4400
|2006.12.18 16:49
|modify
|1189
|2.00
|1.9498
|1.9538
|0.0000
|4401
|2006.12.18 16:49
|modify
|1190
|2.00
|1.9483
|1.9538
|0.0000
|4402
|2006.12.18 16:50
|sell
|1191
|2.00
|1.9472
|1.9527
|0.0000
|4403
|2006.12.18 16:50
|modify
|1189
|2.00
|1.9498
|1.9527
|0.0000
|4404
|2006.12.18 16:50
|modify
|1190
|2.00
|1.9483
|1.9527
|0.0000
|4405
|2006.12.18 20:15
|close
|1191
|2.00
|1.9472
|1.9527
|0.0000
|0.00
|94365.67
|4406
|2006.12.18 20:15
|close
|1190
|2.00
|1.9472
|1.9527
|0.0000
|220.00
|94585.67
|4407
|2006.12.18 20:15
|close
|1189
|2.00
|1.9472
|1.9527
|0.0000
|520.00
|95105.67
|4408
|2006.12.18 20:15
|buy stop
|1192
|2.00
|1.9679
|1.9622
|0.0000
|4409
|2006.12.18 20:15
|sell stop
|1193
|2.00
|1.9434
|1.9492
|0.0000
|4410
|2006.12.18 22:00
|delete
|1192
|2.00
|1.9679
|1.9622
|0.0000
|4411
|2006.12.18 22:00
|buy stop
|1194
|2.00
|1.9663
|1.9603
|0.0000
|4412
|2006.12.19 18:52
|buy
|1194
|2.00
|1.9663
|1.9603
|0.0000
|4413
|2006.12.19 18:52
|delete
|1193
|2.00
|1.9434
|1.9492
|0.0000
|4414
|2006.12.19 18:52
|buy stop
|1195
|2.00
|1.9676
|1.9614
|0.0000
|4415
|2006.12.19 19:56
|buy
|1195
|2.00
|1.9676
|1.9614
|0.0000
|4416
|2006.12.19 19:56
|buy stop
|1196
|2.00
|1.9689
|1.9624
|0.0000
|4417
|2006.12.19 19:56
|modify
|1194
|2.00
|1.9663
|1.9611
|0.0000
|4418
|2006.12.19 20:31
|buy
|1196
|2.00
|1.9689
|1.9624
|0.0000
|4419
|2006.12.19 20:31
|modify
|1194
|2.00
|1.9663
|1.9622
|0.0000
|4420
|2006.12.19 20:31
|modify
|1195
|2.00
|1.9676
|1.9622
|0.0000
|4421
|2006.12.20 07:00
|modify
|1194
|2.00
|1.9663
|1.9627
|0.0000
|4422
|2006.12.20 07:00
|modify
|1195
|2.00
|1.9676
|1.9627
|0.0000
|4423
|2006.12.20 07:02
|modify
|1196
|2.00
|1.9689
|1.9627
|0.0000
|4424
|2006.12.20 08:00
|modify
|1194
|2.00
|1.9663
|1.9632
|0.0000
|4425
|2006.12.20 08:00
|modify
|1195
|2.00
|1.9676
|1.9632
|0.0000
|4426
|2006.12.20 08:00
|modify
|1196
|2.00
|1.9689
|1.9632
|0.0000
|4427
|2006.12.20 09:58
|close
|1196
|2.00
|1.9697
|1.9632
|0.0000
|156.13
|95261.80
|4428
|2006.12.20 09:58
|close
|1195
|2.00
|1.9697
|1.9632
|0.0000
|416.13
|95677.92
|4429
|2006.12.20 09:58
|close
|1194
|2.00
|1.9697
|1.9632
|0.0000
|676.13
|96354.05
|4430
|2006.12.20 09:58
|buy stop
|1197
|2.00
|1.9744
|1.9687
|0.0000
|4431
|2006.12.20 09:58
|sell stop
|1198
|2.00
|1.9434
|1.9492
|0.0000
|4432
|2006.12.20 10:00
|delete
|1197
|2.00
|1.9744
|1.9687
|0.0000
|4433
|2006.12.20 10:00
|buy stop
|1199
|2.00
|1.9747
|1.9687
|0.0000
|4434
|2006.12.21 01:00
|delete
|1198
|2.00
|1.9434
|1.9492
|0.0000
|4435
|2006.12.21 01:00
|sell stop
|1200
|2.00
|1.9445
|1.9508
|0.0000
|4436
|2006.12.21 03:00
|delete
|1200
|2.00
|1.9445
|1.9508
|0.0000
|4437
|2006.12.21 03:00
|sell stop
|1201
|2.00
|1.9451
|1.9514
|0.0000
|4438
|2006.12.21 04:00
|delete
|1201
|2.00
|1.9451
|1.9514
|0.0000
|4439
|2006.12.21 04:00
|sell stop
|1202
|2.00
|1.9463
|1.9526
|0.0000
|4440
|2006.12.21 08:00
|delete
|1202
|2.00
|1.9463
|1.9526
|0.0000
|4441
|2006.12.21 08:00
|sell stop
|1203
|2.00
|1.9475
|1.9523
|0.0000
|4442
|2006.12.21 10:00
|delete
|1203
|2.00
|1.9475
|1.9523
|0.0000
|4443
|2006.12.21 10:00
|sell stop
|1204
|2.00
|1.9478
|1.9526
|0.0000
|4444
|2006.12.21 13:00
|delete
|1204
|2.00
|1.9478
|1.9526
|0.0000
|4445
|2006.12.21 13:00
|sell stop
|1205
|2.00
|1.9480
|1.9533
|0.0000
|4446
|2006.12.21 14:00
|delete
|1205
|2.00
|1.9480
|1.9533
|0.0000
|4447
|2006.12.21 14:00
|sell stop
|1206
|2.00
|1.9481
|1.9531
|0.0000
|4448
|2006.12.21 15:00
|delete
|1206
|2.00
|1.9481
|1.9531
|0.0000
|4449
|2006.12.21 15:00
|sell stop
|1207
|2.00
|1.9485
|1.9535
|0.0000
|4450
|2006.12.21 17:00
|delete
|1207
|2.00
|1.9485
|1.9535
|0.0000
|4451
|2006.12.21 17:00
|sell stop
|1208
|2.00
|1.9526
|1.9578
|0.0000
|4452
|2006.12.21 18:00
|delete
|1208
|2.00
|1.9526
|1.9578
|0.0000
|4453
|2006.12.21 18:00
|sell stop
|1209
|2.00
|1.9558
|1.9615
|0.0000
|4454
|2006.12.22 17:00
|delete
|1199
|2.00
|1.9747
|1.9687
|0.0000
|4455
|2006.12.22 17:00
|buy stop
|1210
|2.00
|1.9730
|1.9680
|0.0000
|4456
|2006.12.22 18:00
|delete
|1210
|2.00
|1.9730
|1.9680
|0.0000
|4457
|2006.12.22 18:00
|buy stop
|1211
|2.00
|1.9726
|1.9671
|0.0000
|4458
|2006.12.22 21:00
|delete
|1211
|2.00
|1.9726
|1.9671
|0.0000
|4459
|2006.12.22 21:00
|buy stop
|1212
|2.00
|1.9725
|1.9668
|0.0000