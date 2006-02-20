Strategy Tester Report
Ninja Tutle - System2 - (fixed lots) Beta

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.03 08:00 - 2006.12.22 21:00 (2006.01.01 - 2006.12.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=2; MaxUnits=3; MagicNumber=11282; EntryLookBack=55; ExitLookBack=20; ATRPeriod=20; SLMultiple=2.5; ReEntryMultiple=0.5; ATRBreakEven=false; BreakEvenMultiple=2.5; LockProfit=true; PipLockinStart=100; LockinPercent=30;
Bars in test49544Ticks modelled1729338Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit86354.05Gross profit235915.55Gross loss-149561.50
Profit factor1.58Expected payoff198.52
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown18694.11 (27.34%)Relative drawdown27.34% (11946.78)
Total trades435Short positions (won %)199 (56.28%)Long positions (won %)236 (58.90%)
Profit trades (% of total)251 (57.70%)Loss trades (% of total)184 (42.30%)
Largestprofit trade9961.25loss trade-1800.00
Averageprofit trade939.90loss trade-812.83
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (11067.10)consecutive losses (loss in money)12 (-9871.45)
Maximalconsecutive profit (count of wins)41460.69 (12)consecutive loss (count of losses)-9903.36 (9)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 08:00buy stop12.001.73081.72280.0000
22006.01.03 08:00sell stop22.001.71291.72090.0000
32006.01.03 09:00delete12.001.73081.72280.0000
42006.01.03 09:00buy stop32.001.72991.72120.0000
52006.01.03 09:59buy32.001.72991.72120.0000
62006.01.03 09:59delete22.001.71291.72090.0000
72006.01.03 09:59buy stop42.001.73161.72290.0000
82006.01.03 10:07buy42.001.73161.72290.0000
92006.01.03 10:07buy stop52.001.73331.72450.0000
102006.01.03 10:07modify32.001.72991.72290.0000
112006.01.03 10:33buy52.001.73331.72450.0000
122006.01.03 10:33modify32.001.72991.72460.0000
132006.01.03 10:33modify42.001.73161.72460.0000
142006.01.03 10:33modify52.001.73331.72460.0000
152006.01.04 04:00modify32.001.72991.72510.0000
162006.01.04 04:00modify42.001.73161.72510.0000
172006.01.04 04:00modify52.001.73331.72510.0000
182006.01.04 12:00modify32.001.72991.72670.0000
192006.01.04 12:00modify42.001.73161.72670.0000
202006.01.04 12:00modify52.001.73331.72670.0000
212006.01.04 13:00modify32.001.72991.73110.0000
222006.01.04 13:00modify42.001.73161.73110.0000
232006.01.04 13:00modify52.001.73331.73110.0000
242006.01.04 14:00modify32.001.72991.73620.0000
252006.01.04 14:00modify42.001.73161.73620.0000
262006.01.04 14:00modify52.001.73331.73620.0000
272006.01.04 15:00modify32.001.72991.73850.0000
282006.01.04 15:00modify42.001.73161.73850.0000
292006.01.04 15:00modify52.001.73331.73850.0000
302006.01.04 16:00modify32.001.72991.74130.0000
312006.01.04 16:00modify42.001.73161.74130.0000
322006.01.04 16:00modify52.001.73331.74130.0000
332006.01.04 17:00modify32.001.72991.74190.0000
342006.01.04 17:00modify42.001.73161.74190.0000
352006.01.04 17:00modify52.001.73331.74190.0000
362006.01.04 18:00modify32.001.72991.74470.0000
372006.01.04 18:00modify42.001.73161.74470.0000
382006.01.04 18:00modify52.001.73331.74470.0000
392006.01.04 20:00modify32.001.72991.74510.0000
402006.01.04 20:00modify42.001.73161.74510.0000
412006.01.04 20:00modify52.001.73331.74510.0000
422006.01.04 21:00modify32.001.72991.74590.0000
432006.01.04 21:00modify42.001.73161.74590.0000
442006.01.04 21:00modify52.001.73331.74590.0000
452006.01.05 00:00modify32.001.72991.74680.0000
462006.01.05 00:00modify42.001.73161.74680.0000
472006.01.05 00:00modify52.001.73331.74680.0000
482006.01.05 06:00modify32.001.72991.74820.0000
492006.01.05 06:00modify42.001.73161.74820.0000
502006.01.05 06:00modify52.001.73331.74820.0000
512006.01.05 07:00modify32.001.72991.75220.0000
522006.01.05 07:00modify42.001.73161.75220.0000
532006.01.05 07:00modify52.001.73331.75220.0000
542006.01.05 08:00modify32.001.72991.75320.0000
552006.01.05 08:00modify42.001.73161.75320.0000
562006.01.05 08:00modify52.001.73331.75320.0000
572006.01.05 10:00modify32.001.72991.75360.0000
582006.01.05 10:00modify42.001.73161.75360.0000
592006.01.05 10:00modify52.001.73331.75360.0000
602006.01.05 10:14s/l32.001.75361.75360.00004724.5014724.50
612006.01.05 10:14s/l42.001.75361.75360.00004384.5019109.00
622006.01.05 10:14s/l52.001.75361.75360.00004044.5023153.51
632006.01.05 10:14buy stop62.001.76201.75430.0000
642006.01.05 10:14sell stop72.001.71741.72520.0000
652006.01.05 11:00delete72.001.71741.72520.0000
662006.01.05 11:00sell stop82.001.71751.72520.0000
672006.01.05 12:00delete82.001.71751.72520.0000
682006.01.05 12:00sell stop92.001.71861.72660.0000
692006.01.05 13:00delete92.001.71861.72660.0000
702006.01.05 13:00sell stop102.001.71961.72790.0000
712006.01.05 14:00delete102.001.71961.72790.0000
722006.01.05 14:00sell stop112.001.72011.72860.0000
732006.01.05 15:00delete112.001.72011.72860.0000
742006.01.05 15:00sell stop122.001.72511.73330.0000
752006.01.05 23:00delete122.001.72511.73330.0000
762006.01.05 23:00sell stop132.001.72671.73550.0000
772006.01.06 00:00delete132.001.72671.73550.0000
782006.01.06 00:00sell stop142.001.73111.73960.0000
792006.01.06 01:00delete142.001.73111.73960.0000
802006.01.06 01:00sell stop152.001.73621.74500.0000
812006.01.06 02:00delete152.001.73621.74500.0000
822006.01.06 02:00sell stop162.001.73851.74700.0000
832006.01.06 03:00delete162.001.73851.74700.0000
842006.01.06 03:00sell stop172.001.74131.75000.0000
852006.01.06 04:00delete172.001.74131.75000.0000
862006.01.06 04:00sell stop182.001.74191.75070.0000
872006.01.06 05:00delete182.001.74191.75070.0000
882006.01.06 05:00sell stop192.001.74471.75320.0000
892006.01.06 07:00delete192.001.74471.75320.0000
902006.01.06 07:00sell stop202.001.74511.75260.0000
912006.01.06 08:00delete202.001.74511.75260.0000
922006.01.06 08:00sell stop212.001.74591.75290.0000
932006.01.06 11:00delete212.001.74591.75290.0000
942006.01.06 11:00sell stop222.001.74681.75280.0000
952006.01.06 15:49buy62.001.76201.75430.0000
962006.01.06 15:49delete222.001.74681.75280.0000
972006.01.06 15:49buy stop232.001.76311.75760.0000
982006.01.06 15:51buy232.001.76311.75760.0000
992006.01.06 15:51buy stop242.001.76421.75870.0000
1002006.01.06 15:51modify62.001.76201.75760.0000
1012006.01.06 15:52buy242.001.76421.75870.0000
1022006.01.06 15:52modify62.001.76201.75870.0000
1032006.01.06 15:52modify232.001.76311.75870.0000
1042006.01.09 10:23close242.001.76551.75870.0000256.1323409.63
1052006.01.09 10:23close232.001.76551.75870.0000476.1323885.76
1062006.01.09 10:23close62.001.76551.75870.0000696.1324581.88
1072006.01.09 10:23buy stop252.001.77271.76470.0000
1082006.01.09 10:23sell stop262.001.74861.75660.0000
1092006.01.09 21:00delete262.001.74861.75660.0000
1102006.01.09 21:00sell stop272.001.75121.75890.0000
1112006.01.10 18:00delete272.001.75121.75890.0000
1122006.01.10 18:00sell stop282.001.75281.75910.0000
1132006.01.10 21:00delete282.001.75281.75910.0000
1142006.01.10 21:00sell stop292.001.75481.76150.0000
1152006.01.10 22:00delete292.001.75481.76150.0000
1162006.01.10 22:00sell stop302.001.75541.76210.0000
1172006.01.10 23:00delete302.001.75541.76210.0000
1182006.01.10 23:00sell stop312.001.76171.76850.0000
1192006.01.11 00:38sell312.001.76171.76850.0000
1202006.01.11 00:38delete252.001.77271.76470.0000
1212006.01.11 00:38sell stop322.001.76041.76720.0000
1222006.01.11 03:45sell322.001.76041.76720.0000
1232006.01.11 03:45sell stop332.001.75911.76590.0000
1242006.01.11 03:45modify312.001.76171.76720.0000
1252006.01.11 07:00modify312.001.76171.76690.0000
1262006.01.11 07:00modify322.001.76041.76690.0000
1272006.01.11 10:00modify312.001.76171.76670.0000
1282006.01.11 10:00modify322.001.76041.76670.0000
1292006.01.11 10:41sell332.001.75911.76590.0000
1302006.01.11 10:41modify312.001.76171.76540.0000
1312006.01.11 10:41modify322.001.76041.76540.0000
1322006.01.11 10:41modify332.001.75911.76540.0000
1332006.01.11 13:42close332.001.75801.76540.0000220.0024801.88
1342006.01.11 13:42close322.001.75801.76540.0000480.0025281.88
1352006.01.11 13:42close312.001.75801.76540.0000740.0026021.88
1362006.01.11 13:42buy stop342.001.77271.76590.0000
1372006.01.11 13:42sell stop352.001.75251.75930.0000
1382006.01.11 14:00delete352.001.75251.75930.0000
1392006.01.11 14:00sell stop362.001.75201.75900.0000
1402006.01.11 15:00delete342.001.77271.76590.0000
1412006.01.11 15:00buy stop372.001.77221.76520.0000
1422006.01.11 16:00delete372.001.77221.76520.0000
1432006.01.11 16:00buy stop382.001.77061.76360.0000
1442006.01.11 17:00delete382.001.77061.76360.0000
1452006.01.11 17:00buy stop392.001.77011.76260.0000
1462006.01.12 11:12buy392.001.77011.76260.0000
1472006.01.12 11:12delete362.001.75201.75900.0000
1482006.01.12 11:12buy stop402.001.77141.76490.0000
1492006.01.12 12:00buy402.001.77141.76490.0000
1502006.01.12 12:00buy stop412.001.77281.76610.0000
1512006.01.12 12:00modify392.001.77011.76470.0000
1522006.01.12 12:23buy412.001.77281.76610.0000
1532006.01.12 12:23modify392.001.77011.76600.0000
1542006.01.12 12:23modify402.001.77141.76600.0000
1552006.01.12 13:00modify392.001.77011.76630.0000
1562006.01.12 13:00modify402.001.77141.76630.0000
1572006.01.12 13:00modify412.001.77281.76630.0000
1582006.01.12 15:00modify392.001.77011.76650.0000
1592006.01.12 15:00modify402.001.77141.76650.0000
1602006.01.12 15:00modify412.001.77281.76650.0000
1612006.01.12 15:15s/l392.001.76651.76650.0000-720.0025301.88
1622006.01.12 15:15s/l402.001.76651.76650.0000-980.0024321.88
1632006.01.12 15:15s/l412.001.76651.76650.0000-1260.0023061.88
1642006.01.12 15:15buy stop422.001.77281.76660.0000
1652006.01.12 15:15sell stop432.001.75201.75830.0000
1662006.01.13 15:41buy422.001.77281.76660.0000
1672006.01.13 15:41delete432.001.75201.75830.0000
1682006.01.13 15:41buy stop442.001.77411.76760.0000
1692006.01.13 19:16buy442.001.77411.76760.0000
1702006.01.13 19:16buy stop452.001.77571.76770.0000
1712006.01.13 19:36buy452.001.77571.76770.0000
1722006.01.13 19:36modify422.001.77281.76770.0000
1732006.01.13 19:36modify442.001.77411.76770.0000
1742006.01.13 20:08close452.001.77541.76770.0000-60.0023001.88
1752006.01.13 20:08close442.001.77541.76770.0000260.0023261.88
1762006.01.13 20:08close422.001.77541.76770.0000520.0023781.88
1772006.01.13 20:08buy stop462.001.77831.76960.0000
1782006.01.13 20:08sell stop472.001.75201.76080.0000
1792006.01.13 21:00delete472.001.75201.76080.0000
1802006.01.13 21:00sell stop482.001.75491.76390.0000
1812006.01.13 23:00delete482.001.75491.76390.0000
1822006.01.13 23:00sell stop492.001.75521.76390.0000
1832006.01.16 00:00delete492.001.75521.76390.0000
1842006.01.16 00:00sell stop502.001.75791.76670.0000
1852006.01.16 02:00delete462.001.77831.76960.0000
1862006.01.16 02:00buy stop512.001.77911.77010.0000
1872006.01.16 02:35buy512.001.77911.77010.0000
1882006.01.16 02:35delete502.001.75791.76670.0000
1892006.01.16 02:35buy stop522.001.78091.77190.0000
1902006.01.16 12:12s/l512.001.77011.77010.0000-1800.0021981.88
1912006.01.16 12:12delete522.001.78091.77190.0000
1922006.01.16 12:12buy stop532.001.77991.77290.0000
1932006.01.16 12:12sell stop542.001.75791.76490.0000
1942006.01.17 01:00delete542.001.75791.76490.0000
1952006.01.17 01:00sell stop552.001.75851.76450.0000
1962006.01.17 06:00delete552.001.75851.76450.0000
1972006.01.17 06:00sell stop562.001.75941.76510.0000
1982006.01.17 13:41sell562.001.75941.76510.0000
1992006.01.17 13:41delete532.001.77991.77290.0000
2002006.01.17 13:41sell stop572.001.75821.76450.0000
2012006.01.17 18:24s/l562.001.76511.76510.0000-1140.0020841.88
2022006.01.17 18:24buy stop582.001.77991.77290.0000
2032006.01.17 18:24delete572.001.75821.76450.0000
2042006.01.17 18:24sell stop592.001.75871.76570.0000
2052006.01.18 11:00delete582.001.77991.77290.0000
2062006.01.18 11:00buy stop602.001.77841.77160.0000
2072006.01.18 12:00delete602.001.77841.77160.0000
2082006.01.18 12:00buy stop612.001.77831.77160.0000
2092006.01.18 13:00delete612.001.77831.77160.0000
2102006.01.18 13:00buy stop622.001.77801.77100.0000
2112006.01.18 14:00delete622.001.77801.77100.0000
2122006.01.18 14:00buy stop632.001.77741.77040.0000
2132006.01.18 15:00delete632.001.77741.77040.0000
2142006.01.18 15:00buy stop642.001.77701.77030.0000
2152006.01.18 17:00delete642.001.77701.77030.0000
2162006.01.18 17:00buy stop652.001.77681.76960.0000
2172006.01.18 18:00delete652.001.77681.76960.0000
2182006.01.18 18:00buy stop662.001.77621.76900.0000
2192006.01.18 19:00delete662.001.77621.76900.0000
2202006.01.18 19:00buy stop672.001.77351.76600.0000
2212006.01.18 20:00delete672.001.77351.76600.0000
2222006.01.18 20:00buy stop682.001.77081.76330.0000
2232006.01.18 20:07sell592.001.75871.76570.0000
2242006.01.18 20:07delete682.001.77081.76330.0000
2252006.01.18 20:07sell stop692.001.75721.76470.0000
2262006.01.19 09:28sell692.001.75721.76470.0000
2272006.01.19 09:28sell stop702.001.75591.76240.0000
2282006.01.19 09:28modify592.001.75871.76370.0000
2292006.01.19 09:28modify692.001.75721.76370.0000
2302006.01.19 10:06sell702.001.75591.76240.0000
2312006.01.19 10:06modify592.001.75871.76290.0000
2322006.01.19 10:06modify692.001.75721.76290.0000
2332006.01.19 12:00modify592.001.75871.76270.0000
2342006.01.19 12:00modify692.001.75721.76270.0000
2352006.01.19 14:00modify592.001.75871.76220.0000
2362006.01.19 14:00modify692.001.75721.76220.0000
2372006.01.19 14:00modify702.001.75591.76220.0000
2382006.01.19 14:55close702.001.75611.76220.0000-40.0020801.88
2392006.01.19 14:55close692.001.75611.76220.0000220.0021021.88
2402006.01.19 14:55close592.001.75611.76220.0000520.5221542.40
2412006.01.19 14:55buy stop712.001.77061.76430.0000
2422006.01.19 14:55sell stop722.001.75371.76000.0000
2432006.01.19 15:00delete722.001.75371.76000.0000
2442006.01.19 15:00sell stop732.001.75281.75930.0000
2452006.01.20 21:07buy712.001.77061.76430.0000
2462006.01.20 21:07delete732.001.75281.75930.0000
2472006.01.20 21:07buy stop742.001.77211.76460.0000
2482006.01.20 21:51buy742.001.77211.76460.0000
2492006.01.20 21:51buy stop752.001.77361.76610.0000
2502006.01.20 21:51modify712.001.77061.76460.0000
2512006.01.23 01:35buy752.001.77361.76610.0000
2522006.01.23 01:35modify712.001.77061.76590.0000
2532006.01.23 01:35modify742.001.77211.76590.0000
2542006.01.23 11:00close752.001.77481.76610.0000240.0021782.40
2552006.01.23 11:00close742.001.77481.76590.0000536.1322318.53
2562006.01.23 11:00close712.001.77481.76590.0000836.1323154.65
2572006.01.23 11:00buy stop762.001.78311.77390.0000
2582006.01.23 11:00sell stop772.001.75281.76210.0000
2592006.01.23 12:44buy762.001.78311.77390.0000
2602006.01.23 12:44delete772.001.75281.76210.0000
2612006.01.23 12:44buy stop782.001.78511.77510.0000
2622006.01.23 12:52buy782.001.78511.77510.0000
2632006.01.23 12:52buy stop792.001.78711.77710.0000
2642006.01.23 12:52modify762.001.78311.77510.0000
2652006.01.23 14:00modify762.001.78311.77540.0000
2662006.01.23 14:00modify782.001.78511.77540.0000
2672006.01.23 14:51buy792.001.78711.77710.0000
2682006.01.23 14:51modify762.001.78311.77740.0000
2692006.01.23 14:51modify782.001.78511.77740.0000
2702006.01.23 14:51modify792.001.78711.77740.0000
2712006.01.23 15:00modify762.001.78311.77760.0000
2722006.01.23 15:00modify782.001.78511.77760.0000
2732006.01.23 15:00modify792.001.78711.77760.0000
2742006.01.23 18:00modify762.001.78311.77810.0000
2752006.01.23 18:00modify782.001.78511.77810.0000
2762006.01.23 18:00modify792.001.78711.77810.0000
2772006.01.23 19:00modify762.001.78311.77830.0000
2782006.01.23 19:00modify782.001.78511.77830.0000
2792006.01.23 19:00modify792.001.78711.77830.0000
2802006.01.23 23:00modify762.001.78311.77860.0000
2812006.01.23 23:01modify782.001.78511.77860.0000
2822006.01.23 23:02modify792.001.78711.77860.0000
2832006.01.24 00:00modify762.001.78311.77880.0000
2842006.01.24 00:00modify782.001.78511.77880.0000
2852006.01.24 00:00modify792.001.78711.77880.0000
2862006.01.24 01:00modify762.001.78311.77910.0000
2872006.01.24 01:00modify782.001.78511.77910.0000
2882006.01.24 01:00modify792.001.78711.77910.0000
2892006.01.24 02:01close792.001.78621.77910.0000-183.8722970.78
2902006.01.24 02:01close782.001.78621.77910.0000216.1323186.90
2912006.01.24 02:01close762.001.78621.77910.0000616.1323803.03
2922006.01.24 02:01buy stop802.001.78901.78100.0000
2932006.01.24 02:01sell stop812.001.75351.76150.0000
2942006.01.24 19:00delete812.001.75351.76150.0000
2952006.01.24 19:00sell stop822.001.75591.76240.0000
2962006.01.24 19:01buy802.001.78901.78100.0000
2972006.01.24 19:01delete822.001.75591.76240.0000
2982006.01.24 19:01buy stop832.001.79031.78380.0000
2992006.01.25 11:32buy832.001.79031.78380.0000
3002006.01.25 11:32buy stop842.001.79151.78550.0000
3012006.01.25 11:32modify802.001.78901.78430.0000
3022006.01.25 11:32modify832.001.79031.78430.0000
3032006.01.25 11:49buy842.001.79151.78550.0000
3042006.01.25 11:49modify802.001.78901.78550.0000
3052006.01.25 11:49modify832.001.79031.78550.0000
3062006.01.25 12:07close842.001.79131.78550.0000-40.0023763.03
3072006.01.25 12:07close832.001.79131.78550.0000200.0023963.03
3082006.01.25 12:07close802.001.79131.78550.0000456.1324419.15
3092006.01.25 12:07buy stop852.001.79381.78680.0000
3102006.01.25 12:07sell stop862.001.77481.78180.0000
3112006.01.25 19:00delete862.001.77481.78180.0000
3122006.01.25 19:00sell stop872.001.77961.78730.0000
3132006.01.25 20:00delete872.001.77961.78730.0000
3142006.01.25 20:00sell stop882.001.78041.78810.0000
3152006.01.26 18:00delete882.001.78041.78810.0000
3162006.01.26 18:00sell stop892.001.78141.78790.0000
3172006.01.26 19:00delete892.001.78141.78790.0000
3182006.01.26 19:00sell stop902.001.78161.78840.0000
3192006.01.26 20:09sell902.001.78161.78840.0000
3202006.01.26 20:09delete852.001.79381.78680.0000
3212006.01.26 20:09sell stop912.001.78031.78710.0000
3222006.01.26 20:10sell912.001.78031.78710.0000
3232006.01.26 20:10sell stop922.001.77901.78570.0000
3242006.01.26 20:10modify902.001.78161.78710.0000
3252006.01.26 21:15sell922.001.77901.78570.0000
3262006.01.26 21:15modify902.001.78161.78600.0000
3272006.01.26 21:15modify912.001.78031.78600.0000
3282006.01.27 14:23close922.001.77901.78570.00000.1724419.33
3292006.01.27 14:23close912.001.77901.78600.0000260.1724679.50
3302006.01.27 14:23close902.001.77901.78600.0000520.1725199.67
3312006.01.27 14:23buy stop932.001.79381.78660.0000
3322006.01.27 14:23sell stop942.001.77561.78280.0000
3332006.01.27 17:44sell942.001.77561.78280.0000
3342006.01.27 17:44delete932.001.79381.78660.0000
3352006.01.27 17:44sell stop952.001.77401.78200.0000
3362006.01.27 17:50sell952.001.77401.78200.0000
3372006.01.27 17:50sell stop962.001.77241.78040.0000
3382006.01.27 17:50modify942.001.77561.78200.0000
3392006.01.27 17:57sell962.001.77241.78040.0000
3402006.01.27 17:57modify942.001.77561.78040.0000
3412006.01.27 17:57modify952.001.77401.78040.0000
3422006.01.30 12:00modify942.001.77561.78010.0000
3432006.01.30 12:00modify952.001.77401.78010.0000
3442006.01.30 12:00modify962.001.77241.78010.0000
3452006.01.30 14:00modify942.001.77561.77840.0000
3462006.01.30 14:00modify952.001.77401.77840.0000
3472006.01.30 14:00modify962.001.77241.77840.0000
3482006.01.30 15:00modify942.001.77561.77810.0000
3492006.01.30 15:00modify952.001.77401.77810.0000
3502006.01.30 15:00modify962.001.77241.77810.0000
3512006.01.30 17:00modify942.001.77561.77100.0000
3522006.01.30 17:00modify952.001.77401.77100.0000
3532006.01.30 17:00modify962.001.77241.77100.0000
3542006.01.30 17:40s/l942.001.77101.77100.0000920.1726119.85
3552006.01.30 17:40s/l952.001.77101.77100.0000600.1726720.02
3562006.01.30 17:40s/l962.001.77101.77100.0000280.1727000.19
3572006.01.30 17:40buy stop972.001.78921.78350.0000
3582006.01.30 17:40sell stop982.001.76341.76910.0000
3592006.01.31 00:00delete972.001.78921.78350.0000
3602006.01.31 00:00buy stop992.001.78891.78290.0000
3612006.01.31 01:00delete992.001.78891.78290.0000
3622006.01.31 01:00buy stop1002.001.78821.78220.0000
3632006.01.31 23:00delete1002.001.78821.78220.0000
3642006.01.31 23:00buy stop1012.001.78741.77890.0000
3652006.02.01 00:00delete1012.001.78741.77890.0000
3662006.02.01 00:00buy stop1022.001.78681.77830.0000
3672006.02.01 01:00delete1022.001.78681.77830.0000
3682006.02.01 01:00buy stop1032.001.78621.77770.0000
3692006.02.01 19:00delete982.001.76341.76910.0000
3702006.02.01 19:00sell stop1042.001.76431.77080.0000
3712006.02.01 20:00delete1042.001.76431.77080.0000
3722006.02.01 20:00sell stop1052.001.76461.77110.0000
3732006.02.01 21:00delete1052.001.76461.77110.0000
3742006.02.01 21:00sell stop1062.001.76471.77120.0000
3752006.02.02 04:00delete1062.001.76471.77120.0000
3762006.02.02 04:00sell stop1072.001.76551.77300.0000
3772006.02.02 05:00delete1072.001.76551.77300.0000
3782006.02.02 05:00sell stop1082.001.76651.77370.0000
3792006.02.02 10:00delete1082.001.76651.77370.0000
3802006.02.02 10:00sell stop1092.001.76691.77340.0000
3812006.02.02 11:00delete1092.001.76691.77340.0000
3822006.02.02 11:00sell stop1102.001.76771.77450.0000
3832006.02.02 16:00delete1102.001.76771.77450.0000
3842006.02.02 16:00sell stop1112.001.76831.77480.0000
3852006.02.02 17:00delete1112.001.76831.77480.0000
3862006.02.02 17:00sell stop1122.001.76901.77550.0000
3872006.02.02 23:00delete1122.001.76901.77550.0000
3882006.02.02 23:00sell stop1132.001.77121.77770.0000
3892006.02.03 03:00delete1032.001.78621.77770.0000
3902006.02.03 03:00buy stop1142.001.78491.77810.0000
3912006.02.03 05:00delete1142.001.78491.77810.0000
3922006.02.03 05:00buy stop1152.001.78181.77530.0000
3932006.02.03 06:00delete1152.001.78181.77530.0000
3942006.02.03 06:00buy stop1162.001.78171.77540.0000
3952006.02.03 15:36sell1132.001.77121.77770.0000
3962006.02.03 15:36delete1162.001.78171.77540.0000
3972006.02.03 15:36sell stop1172.001.77031.77480.0000
3982006.02.03 15:37sell1172.001.77031.77480.0000
3992006.02.03 15:37sell stop1182.001.76941.77390.0000
4002006.02.03 15:37modify1132.001.77121.77480.0000
4012006.02.03 15:38sell1182.001.76941.77390.0000
4022006.02.03 15:38modify1132.001.77121.77390.0000
4032006.02.03 15:38modify1172.001.77031.77390.0000
4042006.02.06 13:00modify1132.001.77121.76850.0000
4052006.02.06 13:00modify1172.001.77031.76850.0000
4062006.02.06 13:00modify1182.001.76941.76850.0000
4072006.02.06 14:00modify1132.001.77121.76520.0000
4082006.02.06 14:00modify1172.001.77031.76520.0000
4092006.02.06 14:00modify1182.001.76941.76520.0000
4102006.02.06 15:00modify1132.001.77121.76420.0000
4112006.02.06 15:00modify1172.001.77031.76420.0000
4122006.02.06 15:00modify1182.001.76941.76420.0000
4132006.02.06 23:00modify1132.001.77121.76400.0000
4142006.02.06 23:00modify1172.001.77031.76400.0000
4152006.02.06 23:00modify1182.001.76941.76400.0000
4162006.02.07 00:00modify1132.001.77121.76300.0000
4172006.02.07 00:00modify1172.001.77031.76300.0000
4182006.02.07 00:00modify1182.001.76941.76300.0000
4192006.02.07 01:00modify1132.001.77121.76230.0000
4202006.02.07 01:00modify1172.001.77031.76230.0000
4212006.02.07 01:00modify1182.001.76941.76230.0000
4222006.02.07 04:00modify1132.001.77121.76210.0000
4232006.02.07 04:00modify1172.001.77031.76210.0000
4242006.02.07 04:00modify1182.001.76941.76210.0000
4252006.02.07 05:00modify1132.001.77121.76110.0000
4262006.02.07 05:00modify1172.001.77031.76110.0000
4272006.02.07 05:00modify1182.001.76941.76110.0000
4282006.02.07 06:00modify1132.001.77121.75820.0000
4292006.02.07 06:00modify1172.001.77031.75820.0000
4302006.02.07 06:00modify1182.001.76941.75820.0000
4312006.02.07 07:00modify1132.001.77121.75660.0000
4322006.02.07 07:00modify1172.001.77031.75660.0000
4332006.02.07 07:00modify1182.001.76941.75660.0000
4342006.02.07 10:00modify1132.001.77121.75440.0000
4352006.02.07 10:00modify1172.001.77031.75440.0000
4362006.02.07 10:00modify1182.001.76941.75440.0000
4372006.02.07 12:00modify1132.001.77121.75320.0000
4382006.02.07 12:00modify1172.001.77031.75320.0000
4392006.02.07 12:00modify1182.001.76941.75320.0000
4402006.02.07 13:00modify1132.001.77121.75230.0000
4412006.02.07 13:00modify1172.001.77031.75230.0000
4422006.02.07 13:00modify1182.001.76941.75230.0000
4432006.02.07 14:00modify1132.001.77121.75190.0000
4442006.02.07 14:00modify1172.001.77031.75190.0000
4452006.02.07 14:00modify1182.001.76941.75190.0000
4462006.02.08 08:00modify1132.001.77121.75130.0000
4472006.02.08 08:00modify1172.001.77031.75130.0000
4482006.02.08 08:00modify1182.001.76941.75130.0000
4492006.02.08 09:00modify1132.001.77121.74960.0000
4502006.02.08 09:00modify1172.001.77031.74960.0000
4512006.02.08 09:00modify1182.001.76941.74960.0000
4522006.02.08 10:00modify1132.001.77121.74890.0000
4532006.02.08 10:00modify1172.001.77031.74890.0000
4542006.02.08 10:00modify1182.001.76941.74890.0000
4552006.02.08 11:00modify1132.001.77121.74780.0000
4562006.02.08 11:00modify1172.001.77031.74780.0000
4572006.02.08 11:00modify1182.001.76941.74780.0000
4582006.02.08 12:00modify1132.001.77121.74740.0000
4592006.02.08 12:00modify1172.001.77031.74740.0000
4602006.02.08 12:00modify1182.001.76941.74740.0000
4612006.02.08 22:00modify1132.001.77121.74680.0000
4622006.02.08 22:00modify1172.001.77031.74680.0000
4632006.02.08 22:00modify1182.001.76941.74680.0000
4642006.02.08 23:00modify1132.001.77121.74620.0000
4652006.02.08 23:00modify1172.001.77031.74620.0000
4662006.02.08 23:00modify1182.001.76941.74620.0000
4672006.02.09 02:00modify1132.001.77121.74610.0000
4682006.02.09 02:00modify1172.001.77031.74610.0000
4692006.02.09 02:00modify1182.001.76941.74610.0000
4702006.02.09 03:03s/l1132.001.74611.74610.00005021.0432021.23
4712006.02.09 03:03s/l1172.001.74611.74610.00004841.0436862.27
4722006.02.09 03:03s/l1182.001.74611.74610.00004661.0441523.31
4732006.02.09 03:03buy stop1192.001.75191.74590.0000
4742006.02.09 03:03sell stop1202.001.73761.74360.0000
4752006.02.09 17:07sell1202.001.73761.74360.0000
4762006.02.09 17:07delete1192.001.75191.74590.0000
4772006.02.09 17:07sell stop1212.001.73631.74280.0000
4782006.02.10 01:42s/l1202.001.74361.74360.0000-1199.8340323.48
4792006.02.10 01:42buy stop1222.001.74741.74060.0000
4802006.02.10 01:42delete1212.001.73631.74280.0000
4812006.02.10 01:42sell stop1232.001.73741.74420.0000
4822006.02.10 02:03buy1222.001.74741.74060.0000
4832006.02.10 02:03delete1232.001.73741.74420.0000
4842006.02.10 02:03buy stop1242.001.74881.74210.0000
4852006.02.10 07:33buy1242.001.74881.74210.0000
4862006.02.10 07:33buy stop1252.001.75021.74320.0000
4872006.02.10 07:33modify1222.001.74741.74180.0000
4882006.02.10 09:00modify1222.001.74741.74200.0000
4892006.02.10 14:59buy1252.001.75021.74320.0000
4902006.02.10 14:59modify1222.001.74741.74340.0000
4912006.02.10 15:00modify1242.001.74881.74320.0000
4922006.02.10 17:29close1252.001.75141.74320.0000240.0040563.48
4932006.02.10 17:29close1242.001.75141.74320.0000520.0041083.48
4942006.02.10 17:29close1222.001.75141.74340.0000800.0041883.48
4952006.02.10 17:29buy stop1262.001.75781.74980.0000
4962006.02.10 17:29sell stop1272.001.73741.74540.0000
4972006.02.13 11:26sell1272.001.73741.74540.0000
4982006.02.13 11:26delete1262.001.75781.74980.0000
4992006.02.13 11:26sell stop1282.001.73581.74380.0000
5002006.02.14 13:03sell1282.001.73581.74380.0000
5012006.02.14 13:03sell stop1292.001.73471.74020.0000
5022006.02.14 13:03modify1272.001.73741.74130.0000
5032006.02.14 13:03modify1282.001.73581.74130.0000
5042006.02.14 14:01sell1292.001.73471.74020.0000
5052006.02.14 14:01modify1272.001.73741.74020.0000
5062006.02.14 14:01modify1282.001.73581.74020.0000
5072006.02.14 18:25close1292.001.73381.74020.0000180.0042063.48
5082006.02.14 18:25close1282.001.73381.74020.0000400.0042463.48
5092006.02.14 18:25close1272.001.73381.74020.0000720.1743183.65
5102006.02.14 18:25buy stop1302.001.75781.75130.0000
5112006.02.14 18:25sell stop1312.001.72821.73470.0000
5122006.02.15 00:00delete1302.001.75781.75130.0000
5132006.02.15 00:00buy stop1322.001.75711.75010.0000
5142006.02.15 01:00delete1322.001.75711.75010.0000
5152006.02.15 01:00buy stop1332.001.74791.74090.0000
5162006.02.15 05:00delete1332.001.74791.74090.0000
5172006.02.15 05:00buy stop1342.001.74561.73840.0000
5182006.02.15 06:00delete1342.001.74561.73840.0000
5192006.02.15 06:00buy stop1352.001.74531.73830.0000
5202006.02.15 08:00delete1352.001.74531.73830.0000
5212006.02.15 08:00buy stop1362.001.74471.73840.0000
5222006.02.15 15:44buy1362.001.74471.73840.0000
5232006.02.15 15:44delete1312.001.72821.73470.0000
5242006.02.15 15:44buy stop1372.001.74571.74050.0000
5252006.02.15 16:01buy1372.001.74571.74050.0000
5262006.02.15 16:01buy stop1382.001.74681.74130.0000
5272006.02.15 16:01modify1362.001.74471.74020.0000
5282006.02.15 16:01buy1382.001.74681.74130.0000
5292006.02.15 16:01modify1362.001.74471.74130.0000
5302006.02.15 16:01modify1372.001.74571.74130.0000
5312006.02.15 17:28close1382.001.74661.74130.0000-40.0043143.65
5322006.02.15 17:28close1372.001.74661.74130.0000180.0043323.65
5332006.02.15 17:28close1362.001.74661.74130.0000380.0043703.65
5342006.02.15 17:28buy stop1392.001.74861.74290.0000
5352006.02.15 17:28sell stop1402.001.72821.73390.0000
5362006.02.15 18:00delete1392.001.74861.74290.0000
5372006.02.15 18:00buy stop1412.001.74911.74260.0000
5382006.02.17 01:00delete1402.001.72821.73390.0000
5392006.02.17 01:00sell stop1422.001.72891.73590.0000
5402006.02.17 02:00delete1422.001.72891.73590.0000
5412006.02.17 02:00sell stop1432.001.73051.73750.0000
5422006.02.20 01:00delete1412.001.74911.74260.0000
5432006.02.20 01:00buy stop1442.001.74441.73810.0000
5442006.02.20 02:00delete1442.001.74441.73810.0000
5452006.02.20 02:00buy stop1452.001.74321.73690.0000
5462006.02.20 02:03buy1452.001.74321.73690.0000
5472006.02.20 02:03delete1432.001.73051.73750.0000
5482006.02.20 02:03buy stop1462.001.74451.73820.0000
5492006.02.20 03:01buy1462.001.74451.73820.0000
5502006.02.20 03:01buy stop1472.001.74581.73930.0000
5512006.02.20 03:01modify1452.001.74321.73800.0000
5522006.02.20 04:22buy1472.001.74581.73930.0000
5532006.02.20 04:22modify1452.001.74321.73930.0000
5542006.02.20 04:22modify1462.001.74451.73930.0000
5552006.02.20 06:00modify1452.001.74321.73950.0000
5562006.02.20 06:00modify1462.001.74451.73950.0000
5572006.02.20 06:00modify1472.001.74581.73950.0000
5582006.02.20 09:00modify1452.001.74321.73980.0000
5592006.02.20 09:00modify1462.001.74451.73980.0000
5602006.02.20 09:00modify1472.001.74581.73980.0000
5612006.02.20 13:00modify1452.001.74321.74010.0000
5622006.02.20 13:00modify1462.001.74451.74010.0000
5632006.02.20 13:00modify1472.001.74581.74010.0000
5642006.02.20 14:00modify1452.001.74321.74030.0000
5652006.02.20 14:00modify1462.001.74451.74030.0000
5662006.02.20 14:00modify1472.001.74581.74030.0000
5672006.02.20 15:00modify1452.001.74321.74060.0000
5682006.02.20 15:00modify1462.001.74451.74060.0000
5692006.02.20 15:00modify1472.001.74581.74060.0000
5702006.02.20 16:00modify1452.001.74321.74080.0000
5712006.02.20 16:00modify1462.001.74451.74080.0000
5722006.02.20 16:00modify1472.001.74581.74080.0000
5732006.02.20 17:00modify1452.001.74321.74110.0000
5742006.02.20 17:00modify1462.001.74451.74110.0000
5752006.02.20 17:00modify1472.001.74581.74110.0000
5762006.02.20 18:00modify1452.001.74321.74130.0000
5772006.02.20 18:00modify1462.001.74451.74130.0000
5782006.02.20 18:00modify1472.001.74581.74130.0000
5792006.02.21 07:00modify1452.001.74321.74150.0000
5802006.02.21 07:00modify1462.001.74451.74150.0000
5812006.02.21 07:00modify1472.001.74581.74150.0000
5822006.02.21 08:00modify1452.001.74321.74180.0000
5832006.02.21 08:00modify1462.001.74451.74180.0000
5842006.02.21 08:01modify1472.001.74581.74180.0000
5852006.02.21 09:29s/l1452.001.74181.74180.0000-283.8743419.78
5862006.02.21 09:29s/l1462.001.74181.74180.0000-543.8742875.90
5872006.02.21 09:29s/l1472.001.74181.74180.0000-803.8742072.03
5882006.02.21 09:29buy stop1482.001.74641.74240.0000
5892006.02.21 09:29sell stop1492.001.73331.73730.0000
5902006.02.21 14:41buy1482.001.74641.74240.0000
5912006.02.21 14:41delete1492.001.73331.73730.0000
5922006.02.21 14:41buy stop1502.001.74731.74280.0000
5932006.02.21 14:59buy1502.001.74731.74280.0000
5942006.02.21 14:59buy stop1512.001.74821.74370.0000
5952006.02.21 14:59modify1482.001.74641.74280.0000
5962006.02.21 15:26buy1512.001.74821.74370.0000
5972006.02.21 15:26modify1482.001.74641.74340.0000
5982006.02.21 15:26modify1502.001.74731.74340.0000
5992006.02.21 17:08s/l1512.001.74371.74370.0000-900.0041172.03
6002006.02.21 17:08buy stop1522.001.74831.74350.0000
6012006.02.21 17:08s/l1482.001.74341.74340.0000-600.0040572.03
6022006.02.21 17:08s/l1502.001.74341.74340.0000-780.0039792.03
6032006.02.21 17:08delete1522.001.74831.74350.0000
6042006.02.21 17:08buy stop1532.001.74781.74310.0000
6052006.02.21 17:08sell stop1542.001.73331.73800.0000
6062006.02.21 21:15buy1532.001.74781.74310.0000
6072006.02.21 21:15delete1542.001.73331.73800.0000
6082006.02.21 21:15buy stop1552.001.74891.74340.0000
6092006.02.22 11:03s/l1532.001.74311.74310.0000-943.8738848.15
6102006.02.22 11:03sell stop1562.001.74071.74540.0000
6112006.02.22 12:27sell1562.001.74071.74540.0000
6122006.02.22 12:27delete1552.001.74891.74340.0000
6132006.02.22 12:27sell stop1572.001.73971.74470.0000
6142006.02.22 12:31sell1572.001.73971.74470.0000
6152006.02.22 12:31sell stop1582.001.73871.74370.0000
6162006.02.22 12:31modify1562.001.74071.74470.0000
6172006.02.22 12:39sell1582.001.73871.74370.0000
6182006.02.22 12:39modify1562.001.74071.74370.0000
6192006.02.22 12:39modify1572.001.73971.74370.0000
6202006.02.22 19:17s/l1562.001.74371.74370.0000-600.0038248.15
6212006.02.22 19:17s/l1572.001.74371.74370.0000-800.0037448.15
6222006.02.22 19:17s/l1582.001.74371.74370.0000-1000.0036448.15
6232006.02.22 19:17buy stop1592.001.74781.74180.0000
6242006.02.22 19:17sell stop1602.001.73761.74360.0000
6252006.02.23 10:08buy1592.001.74781.74180.0000
6262006.02.23 10:08delete1602.001.73761.74360.0000
6272006.02.23 10:08buy stop1612.001.74891.74340.0000
6282006.02.23 11:11buy1612.001.74891.74340.0000
6292006.02.23 11:11buy stop1622.001.75001.74450.0000
6302006.02.23 11:11modify1592.001.74781.74340.0000
6312006.02.23 11:13buy1622.001.75001.74450.0000
6322006.02.23 11:13modify1592.001.74781.74450.0000
6332006.02.23 11:13modify1612.001.74891.74450.0000
6342006.02.23 16:47close1622.001.75061.74450.0000120.0036568.15
6352006.02.23 16:47close1612.001.75061.74450.0000340.0036908.15
6362006.02.23 16:47close1592.001.75061.74450.0000560.0037468.15
6372006.02.23 16:47buy stop1632.001.75581.74980.0000
6382006.02.23 16:47sell stop1642.001.73761.74360.0000
6392006.02.27 00:00delete1642.001.73761.74360.0000
6402006.02.27 00:00sell stop1652.001.73891.74520.0000
6412006.02.27 02:00delete1652.001.73891.74520.0000
6422006.02.27 02:00sell stop1662.001.73941.74590.0000
6432006.02.27 02:39sell1662.001.73941.74590.0000
6442006.02.27 02:39delete1632.001.75581.74980.0000
6452006.02.27 02:39sell stop1672.001.73811.74460.0000
6462006.02.27 11:00sell1672.001.73811.74460.0000
6472006.02.27 11:00sell stop1682.001.73681.74330.0000
6482006.02.27 11:00modify1662.001.73941.74460.0000
6492006.02.27 13:00modify1662.001.73941.74440.0000
6502006.02.27 13:00modify1672.001.73811.74440.0000
6512006.02.27 16:00modify1662.001.73941.74410.0000
6522006.02.27 16:00modify1672.001.73811.74410.0000
6532006.02.27 23:00modify1662.001.73941.74380.0000
6542006.02.27 23:00modify1672.001.73811.74380.0000
6552006.02.28 00:00modify1662.001.73941.74360.0000
6562006.02.28 00:00modify1672.001.73811.74360.0000
6572006.02.28 01:00modify1662.001.73941.74340.0000
6582006.02.28 01:00modify1672.001.73811.74340.0000
6592006.02.28 07:00modify1662.001.73941.74310.0000
6602006.02.28 07:00modify1672.001.73811.74310.0000
6612006.02.28 08:00modify1662.001.73941.74290.0000
6622006.02.28 08:00modify1672.001.73811.74290.0000
6632006.02.28 10:00modify1662.001.73941.74260.0000
6642006.02.28 10:00modify1672.001.73811.74260.0000
6652006.02.28 11:17s/l1662.001.74261.74260.0000-639.8336828.33
6662006.02.28 11:17s/l1672.001.74261.74260.0000-899.8335928.50
6672006.02.28 11:17buy stop1692.001.75371.74920.0000
6682006.02.28 11:17delete1682.001.73681.74330.0000
6692006.02.28 11:17sell stop1702.001.73761.74210.0000
6702006.02.28 18:00delete1692.001.75371.74920.0000
6712006.02.28 18:00buy stop1712.001.75311.74710.0000
6722006.02.28 18:15buy1712.001.75311.74710.0000
6732006.02.28 18:15delete1702.001.73761.74210.0000
6742006.02.28 18:15buy stop1722.001.75431.74830.0000
6752006.02.28 18:15buy1722.001.75431.74830.0000
6762006.02.28 18:15buy stop1732.001.75551.74950.0000
6772006.02.28 18:15modify1712.001.75311.74830.0000
6782006.02.28 18:21buy1732.001.75551.74950.0000
6792006.02.28 18:21modify1712.001.75311.74950.0000
6802006.02.28 18:21modify1722.001.75431.74950.0000
6812006.03.01 12:31close1732.001.75561.74950.000016.1335944.62
6822006.03.01 12:31close1722.001.75561.74950.0000256.1336200.75
6832006.03.01 12:31close1712.001.75561.74950.0000496.1336696.88
6842006.03.01 12:31buy stop1742.001.75721.75120.0000
6852006.03.01 12:31sell stop1752.001.73761.74360.0000
6862006.03.01 13:00delete1742.001.75721.75120.0000
6872006.03.01 13:00buy stop1762.001.75871.75250.0000
6882006.03.01 15:36buy1762.001.75871.75250.0000
6892006.03.01 15:36delete1752.001.73761.74360.0000
6902006.03.01 15:36buy stop1772.001.75971.75450.0000
6912006.03.01 16:24buy1772.001.75971.75450.0000
6922006.03.01 16:24buy stop1782.001.76081.75530.0000
6932006.03.01 16:24modify1762.001.75871.75420.0000
6942006.03.01 17:09s/l1762.001.75421.75420.0000-900.0035796.88
6952006.03.01 17:09s/l1772.001.75451.75450.0000-1040.0034756.88
6962006.03.01 17:09delete1782.001.76081.75530.0000
6972006.03.01 17:09buy stop1792.001.75961.75410.0000
6982006.03.01 17:09sell stop1802.001.73761.74310.0000
6992006.03.02 17:00delete1802.001.73761.74310.0000
7002006.03.02 17:00sell stop1812.001.73801.74300.0000
7012006.03.02 18:00delete1812.001.73801.74300.0000
7022006.03.02 18:00sell stop1822.001.74011.74560.0000
7032006.03.02 19:00delete1822.001.74011.74560.0000
7042006.03.02 19:00sell stop1832.001.74251.74830.0000
7052006.03.02 20:00delete1832.001.74251.74830.0000
7062006.03.02 20:00sell stop1842.001.74341.74940.0000
7072006.03.06 00:00delete1792.001.75961.75410.0000
7082006.03.06 00:00buy stop1852.001.75911.75340.0000
7092006.03.06 01:21buy1852.001.75911.75340.0000
7102006.03.06 01:21delete1842.001.74341.74940.0000
7112006.03.06 01:21buy stop1862.001.76031.75430.0000
7122006.03.06 02:03buy1862.001.76031.75430.0000
7132006.03.06 02:03buy stop1872.001.76151.75520.0000
7142006.03.06 02:03modify1852.001.75911.75400.0000
7152006.03.06 09:09buy1872.001.76151.75520.0000
7162006.03.06 09:09modify1852.001.75911.75530.0000
7172006.03.06 09:09modify1862.001.76031.75530.0000
7182006.03.06 09:09modify1872.001.76151.75530.0000
7192006.03.06 12:31s/l1852.001.75531.75530.0000-760.0033996.88
7202006.03.06 12:31s/l1862.001.75531.75530.0000-1000.0032996.88
7212006.03.06 12:31s/l1872.001.75531.75530.0000-1240.0031756.88
7222006.03.06 12:31buy stop1882.001.76271.75620.0000
7232006.03.06 12:31sell stop1892.001.74341.74990.0000
7242006.03.06 23:00delete1892.001.74341.74990.0000
7252006.03.06 23:00sell stop1902.001.74381.75060.0000
7262006.03.07 00:00delete1902.001.74381.75060.0000
7272006.03.07 00:00sell stop1912.001.74521.75200.0000
7282006.03.07 01:00delete1912.001.74521.75200.0000
7292006.03.07 01:00sell stop1922.001.74631.75310.0000
7302006.03.07 02:00delete1922.001.74631.75310.0000
7312006.03.07 02:00sell stop1932.001.74661.75340.0000
7322006.03.07 02:54sell1932.001.74661.75340.0000
7332006.03.07 02:54delete1882.001.76271.75620.0000
7342006.03.07 02:54sell stop1942.001.74531.75200.0000
7352006.03.07 07:00sell1942.001.74531.75200.0000
7362006.03.07 07:00sell stop1952.001.74401.75080.0000
7372006.03.07 07:00modify1932.001.74661.75210.0000
7382006.03.07 09:00modify1932.001.74661.75180.0000
7392006.03.07 09:00modify1942.001.74531.75180.0000
7402006.03.07 09:45sell1952.001.74401.75080.0000
7412006.03.07 09:45modify1932.001.74661.75050.0000
7422006.03.07 09:45modify1942.001.74531.75050.0000
7432006.03.07 09:45modify1952.001.74401.75050.0000
7442006.03.08 06:00modify1932.001.74661.75030.0000
7452006.03.08 06:00modify1942.001.74531.75030.0000
7462006.03.08 06:00modify1952.001.74401.75030.0000
7472006.03.08 07:00modify1932.001.74661.74240.0000
7482006.03.08 07:00modify1942.001.74531.74240.0000
7492006.03.08 07:00modify1952.001.74401.74240.0000
7502006.03.08 08:00modify1932.001.74661.73980.0000
7512006.03.08 08:00modify1942.001.74531.73980.0000
7522006.03.08 08:00modify1952.001.74401.73980.0000
7532006.03.08 09:00modify1932.001.74661.73830.0000
7542006.03.08 09:00modify1942.001.74531.73830.0000
7552006.03.08 09:00modify1952.001.74401.73830.0000
7562006.03.08 09:20s/l1932.001.73831.73830.00001660.1733417.05
7572006.03.08 09:20s/l1942.001.73831.73830.00001400.1734817.22
7582006.03.08 09:20s/l1952.001.73831.73830.00001140.1735957.39
7592006.03.08 09:20buy stop1962.001.76271.75750.0000
7602006.03.08 09:20sell stop1972.001.73281.73810.0000
7612006.03.08 17:00delete1962.001.76271.75750.0000
7622006.03.08 17:00buy stop1982.001.76101.75550.0000
7632006.03.08 18:00delete1982.001.76101.75550.0000
7642006.03.08 18:00buy stop1992.001.75841.75270.0000
7652006.03.08 19:00delete1992.001.75841.75270.0000
7662006.03.08 19:00buy stop2002.001.75791.75190.0000
7672006.03.08 20:00delete2002.001.75791.75190.0000
7682006.03.08 20:00buy stop2012.001.75631.75030.0000
7692006.03.08 21:00delete2012.001.75631.75030.0000
7702006.03.08 21:00buy stop2022.001.75621.75020.0000
7712006.03.08 22:00delete2022.001.75621.75020.0000
7722006.03.08 22:00buy stop2032.001.75501.74900.0000
7732006.03.09 00:00delete2032.001.75501.74900.0000
7742006.03.09 00:00buy stop2042.001.75331.74750.0000
7752006.03.09 01:00delete2042.001.75331.74750.0000
7762006.03.09 01:00buy stop2052.001.75171.74570.0000
7772006.03.09 02:00delete2052.001.75171.74570.0000
7782006.03.09 02:00buy stop2062.001.75121.74520.0000
7792006.03.09 08:00delete2062.001.75121.74520.0000
7802006.03.09 08:00buy stop2072.001.75041.74490.0000
7812006.03.09 10:00delete2072.001.75041.74490.0000
7822006.03.09 10:00buy stop2082.001.74941.74390.0000
7832006.03.09 13:00delete2082.001.74941.74390.0000
7842006.03.09 13:00buy stop2092.001.74811.74260.0000
7852006.03.09 14:00delete2092.001.74811.74260.0000
7862006.03.09 14:00buy stop2102.001.74671.74120.0000
7872006.03.09 17:00delete2102.001.74671.74120.0000
7882006.03.09 17:00buy stop2112.001.74521.73950.0000
7892006.03.09 18:00delete2112.001.74521.73950.0000
7902006.03.09 18:00buy stop2122.001.74241.73670.0000
7912006.03.09 19:00delete2122.001.74241.73670.0000
7922006.03.09 19:00buy stop2132.001.74201.73600.0000
7932006.03.10 00:00delete1972.001.73281.73810.0000
7942006.03.10 00:00sell stop2142.001.73341.73920.0000
7952006.03.10 01:00delete2142.001.73341.73920.0000
7962006.03.10 01:00sell stop2152.001.73421.73990.0000
7972006.03.10 10:00delete2152.001.73421.73990.0000
7982006.03.10 10:00sell stop2162.001.73441.73870.0000
7992006.03.10 15:31sell2162.001.73441.73870.0000
8002006.03.10 15:31delete2132.001.74201.73600.0000
8012006.03.10 15:31sell stop2172.001.73351.73780.0000
8022006.03.10 15:33sell2172.001.73351.73780.0000
8032006.03.10 15:33sell stop2182.001.73271.73700.0000
8042006.03.10 15:33modify2162.001.73441.73780.0000
8052006.03.10 15:34sell2182.001.73271.73700.0000
8062006.03.10 15:34modify2162.001.73441.73700.0000
8072006.03.10 15:34modify2172.001.73351.73700.0000
8082006.03.13 13:00modify2162.001.73441.73160.0000
8092006.03.13 13:00modify2172.001.73351.73160.0000
8102006.03.13 13:00modify2182.001.73271.73160.0000
8112006.03.13 14:00modify2162.001.73441.72990.0000
8122006.03.13 14:00modify2172.001.73351.72990.0000
8132006.03.13 14:00modify2182.001.73271.72990.0000
8142006.03.13 17:27s/l2162.001.72991.72990.0000900.1736857.57
8152006.03.13 17:27s/l2172.001.72991.72990.0000720.1737577.74
8162006.03.13 17:27s/l2182.001.72991.72990.0000560.1738137.91
8172006.03.13 17:27buy stop2192.001.74131.73580.0000
8182006.03.13 17:27sell stop2202.001.72311.72860.0000
8192006.03.14 00:00delete2192.001.74131.73580.0000
8202006.03.14 00:00buy stop2212.001.73981.73380.0000
8212006.03.14 16:59buy2212.001.73981.73380.0000
8222006.03.14 16:59delete2202.001.72311.72860.0000
8232006.03.21 17:12close2212.001.74581.73380.00001172.8839310.79
8242006.03.21 17:12buy stop2222.001.75881.75250.0000
8252006.03.21 17:13sell stop2232.001.74621.75250.0000
8262006.03.21 17:13sell2232.001.74621.75250.0000
8272006.03.21 17:13delete2222.001.75881.75250.0000
8282006.03.21 17:13sell stop2242.001.74501.75130.0000
8292006.03.21 18:59sell2242.001.74501.75130.0000
8302006.03.21 18:59sell stop2252.001.74371.75020.0000
8312006.03.21 18:59modify2232.001.74621.75150.0000
8322006.03.22 07:00modify2232.001.74621.75130.0000
8332006.03.22 08:00modify2232.001.74621.75100.0000
8342006.03.22 08:00modify2242.001.74501.75100.0000
8352006.03.22 09:00modify2232.001.74621.75080.0000
8362006.03.22 09:00modify2242.001.74501.75080.0000
8372006.03.22 09:50s/l2232.001.75081.75080.0000-919.8338390.96
8382006.03.22 09:50s/l2242.001.75081.75080.0000-1159.8337231.14
8392006.03.22 09:50buy stop2262.001.75881.75310.0000
8402006.03.22 09:50delete2252.001.74371.75020.0000
8412006.03.22 09:50sell stop2272.001.74491.75060.0000
8422006.03.22 19:00delete2262.001.75881.75310.0000
8432006.03.22 19:00buy stop2282.001.75781.75230.0000
8442006.03.22 21:00delete2282.001.75781.75230.0000
8452006.03.22 21:00buy stop2292.001.75711.75140.0000
8462006.03.23 02:59sell2272.001.74491.75060.0000
8472006.03.23 02:59delete2292.001.75711.75140.0000
8482006.03.23 02:59sell stop2302.001.74381.74930.0000
8492006.03.23 03:08sell2302.001.74381.74930.0000
8502006.03.23 03:08sell stop2312.001.74271.74820.0000
8512006.03.23 03:08modify2272.001.74491.74930.0000
8522006.03.23 06:00modify2272.001.74491.74910.0000
8532006.03.23 06:00modify2302.001.74381.74910.0000
8542006.03.23 08:00modify2272.001.74491.74880.0000
8552006.03.23 08:00modify2302.001.74381.74880.0000
8562006.03.23 09:00modify2272.001.74491.74860.0000
8572006.03.23 09:00modify2302.001.74381.74860.0000
8582006.03.23 10:01sell2312.001.74271.74820.0000
8592006.03.23 10:01modify2272.001.74491.74770.0000
8602006.03.23 10:01modify2302.001.74381.74770.0000
8612006.03.23 10:01modify2312.001.74271.74770.0000
8622006.03.23 12:00modify2272.001.74491.74740.0000
8632006.03.23 12:00modify2302.001.74381.74740.0000
8642006.03.23 12:00modify2312.001.74271.74740.0000
8652006.03.23 13:00modify2272.001.74491.74720.0000
8662006.03.23 13:00modify2302.001.74381.74720.0000
8672006.03.23 13:00modify2312.001.74271.74720.0000
8682006.03.24 14:00modify2272.001.74491.73710.0000
8692006.03.24 14:00modify2302.001.74381.73710.0000
8702006.03.24 14:00modify2312.001.74271.73710.0000
8712006.03.24 15:00modify2272.001.74491.73670.0000
8722006.03.24 15:00modify2302.001.74381.73670.0000
8732006.03.24 15:00modify2312.001.74271.73670.0000
8742006.03.24 16:00modify2272.001.74491.73650.0000
8752006.03.24 16:00modify2302.001.74381.73650.0000
8762006.03.24 16:00modify2312.001.74271.73650.0000
8772006.03.24 16:06s/l2272.001.73651.73650.00001680.1738911.31
8782006.03.24 16:06s/l2302.001.73651.73650.00001460.1740371.48
8792006.03.24 16:06s/l2312.001.73651.73650.00001240.1741611.66
8802006.03.24 16:06buy stop2322.001.75101.74620.0000
8812006.03.24 16:06sell stop2332.001.73091.73570.0000
8822006.03.24 17:00delete2322.001.75101.74620.0000
8832006.03.24 17:00buy stop2342.001.75041.74540.0000
8842006.03.24 18:00delete2342.001.75041.74540.0000
8852006.03.24 18:00buy stop2352.001.75001.74450.0000
8862006.03.27 00:00delete2352.001.75001.74450.0000
8872006.03.27 00:00buy stop2362.001.74991.74440.0000
8882006.03.27 01:00delete2362.001.74991.74440.0000
8892006.03.27 01:00buy stop2372.001.74921.74370.0000
8902006.03.27 02:00delete2372.001.74921.74370.0000
8912006.03.27 02:00buy stop2382.001.74891.74320.0000
8922006.03.27 03:00delete2382.001.74891.74320.0000
8932006.03.27 03:00buy stop2392.001.74791.74220.0000
8942006.03.27 05:00delete2392.001.74791.74220.0000
8952006.03.27 05:00buy stop2402.001.74751.74130.0000
8962006.03.27 06:00delete2402.001.74751.74130.0000
8972006.03.27 06:00buy stop2412.001.74791.74190.0000
8982006.03.27 08:00delete2412.001.74791.74190.0000
8992006.03.27 08:00buy stop2422.001.74881.74280.0000
9002006.03.27 15:59buy2422.001.74881.74280.0000
9012006.03.27 15:59delete2332.001.73091.73570.0000
9022006.03.27 15:59buy stop2432.001.74971.74500.0000
9032006.03.28 11:05buy2432.001.74971.74500.0000
9042006.03.28 11:05buy stop2442.001.75071.74570.0000
9052006.03.28 11:05modify2422.001.74881.74470.0000
9062006.03.28 15:03buy2442.001.75071.74570.0000
9072006.03.28 15:03modify2422.001.74881.74540.0000
9082006.03.28 15:03modify2432.001.74971.74540.0000
9092006.03.28 17:18close2442.001.75071.74570.00000.0041611.66
9102006.03.28 17:18close2432.001.75071.74540.0000200.0041811.66
9112006.03.28 17:18close2422.001.75071.74540.0000376.1342187.78
9122006.03.28 17:18buy stop2452.001.75401.74830.0000
9132006.03.28 17:18sell stop2462.001.73141.73720.0000
9142006.03.28 18:00delete2462.001.73141.73720.0000
9152006.03.28 18:00sell stop2472.001.73151.73750.0000
9162006.03.28 23:00delete2472.001.73151.73750.0000
9172006.03.28 23:00sell stop2482.001.73361.74060.0000
9182006.03.29 00:00delete2482.001.73361.74060.0000
9192006.03.29 00:00sell stop2492.001.73731.74400.0000
9202006.03.29 01:00delete2492.001.73731.74400.0000
9212006.03.29 01:00sell stop2502.001.73961.74640.0000
9222006.03.29 02:00delete2502.001.73961.74640.0000
9232006.03.29 02:00sell stop2512.001.74131.74780.0000
9242006.03.29 09:00delete2512.001.74131.74780.0000
9252006.03.29 09:00sell stop2522.001.74181.74730.0000
9262006.03.29 09:59sell2522.001.74181.74730.0000
9272006.03.29 09:59delete2452.001.75401.74830.0000
9282006.03.29 10:00sell stop2532.001.74061.74690.0000
9292006.03.29 10:01sell2532.001.74061.74690.0000
9302006.03.29 10:01modify2522.001.74181.74690.0000
9312006.03.29 10:01sell stop2542.001.73931.74560.0000
9322006.03.29 10:02sell2542.001.73931.74560.0000
9332006.03.29 10:02modify2522.001.74181.74560.0000
9342006.03.29 10:02modify2532.001.74061.74560.0000
9352006.03.29 12:00modify2522.001.74181.74530.0000
9362006.03.29 12:00modify2532.001.74061.74530.0000
9372006.03.29 12:00modify2542.001.73931.74530.0000
9382006.03.29 13:00modify2522.001.74181.74510.0000
9392006.03.29 13:00modify2532.001.74061.74510.0000
9402006.03.29 13:00modify2542.001.73931.74510.0000
9412006.03.30 03:59close2542.001.73841.74510.0000180.5242368.30
9422006.03.30 03:59close2532.001.73841.74510.0000440.5242808.82
9432006.03.30 03:59close2522.001.73841.74510.0000680.5243489.34
9442006.03.30 03:59buy stop2552.001.75401.74750.0000
9452006.03.30 03:59sell stop2562.001.73151.73800.0000
9462006.03.30 23:00delete2552.001.75401.74750.0000
9472006.03.30 23:00buy stop2572.001.75311.74560.0000
9482006.03.31 00:00delete2572.001.75311.74560.0000
9492006.03.31 00:00buy stop2582.001.75121.74370.0000
9502006.03.31 01:00delete2582.001.75121.74370.0000
9512006.03.31 01:00buy stop2592.001.75111.74360.0000
9522006.03.31 05:00delete2592.001.75111.74360.0000
9532006.03.31 05:00buy stop2602.001.74861.74140.0000
9542006.04.03 00:00delete2562.001.73151.73800.0000
9552006.04.03 00:00sell stop2612.001.73321.74000.0000
9562006.04.03 05:00delete2612.001.73321.74000.0000
9572006.04.03 05:00sell stop2622.001.73361.74060.0000
9582006.04.03 05:45sell2622.001.73361.74060.0000
9592006.04.03 05:45delete2602.001.74861.74140.0000
9602006.04.03 05:45sell stop2632.001.73221.73920.0000
9612006.04.03 06:03sell2632.001.73221.73920.0000
9622006.04.03 06:03sell stop2642.001.73081.73780.0000
9632006.04.03 06:03modify2622.001.73361.73920.0000
9642006.04.03 07:00modify2622.001.73361.73900.0000
9652006.04.03 07:00modify2632.001.73221.73900.0000
9662006.04.03 07:44sell2642.001.73081.73780.0000
9672006.04.03 07:44modify2622.001.73361.73750.0000
9682006.04.03 07:44modify2632.001.73221.73750.0000
9692006.04.03 07:44modify2642.001.73081.73750.0000
9702006.04.03 13:00modify2622.001.73361.73710.0000
9712006.04.03 13:00modify2632.001.73221.73710.0000
9722006.04.03 13:01modify2642.001.73081.73710.0000
9732006.04.03 14:00modify2622.001.73361.73680.0000
9742006.04.03 14:00modify2632.001.73221.73680.0000
9752006.04.03 14:00modify2642.001.73081.73680.0000
9762006.04.03 15:07close2642.001.73021.73680.0000120.0043609.34
9772006.04.03 15:07close2632.001.73021.73680.0000400.0044009.34
9782006.04.03 15:07close2622.001.73021.73680.0000680.0044689.34
9792006.04.03 15:07buy stop2652.001.74861.74260.0000
9802006.04.03 15:07sell stop2662.001.72501.73100.0000
9812006.04.04 05:00delete2652.001.74861.74260.0000
9822006.04.04 05:00buy stop2672.001.74811.74090.0000
9832006.04.04 08:00delete2672.001.74811.74090.0000
9842006.04.04 08:00buy stop2682.001.74771.74120.0000
9852006.04.04 10:00delete2682.001.74771.74120.0000
9862006.04.04 10:00buy stop2692.001.74761.74110.0000
9872006.04.04 11:00delete2692.001.74761.74110.0000
9882006.04.04 11:00buy stop2702.001.74631.73930.0000
9892006.04.04 11:01buy2702.001.74631.73930.0000
9902006.04.04 11:01delete2662.001.72501.73100.0000
9912006.04.04 11:01buy stop2712.001.74771.74070.0000
9922006.04.04 15:02buy2712.001.74771.74070.0000
9932006.04.04 15:02buy stop2722.001.74891.74320.0000
9942006.04.04 15:02modify2702.001.74631.74200.0000
9952006.04.04 15:02modify2712.001.74771.74200.0000
9962006.04.04 15:05buy2722.001.74891.74320.0000
9972006.04.04 15:05modify2702.001.74631.74320.0000
9982006.04.04 15:05modify2712.001.74771.74320.0000
9992006.04.05 07:00modify2702.001.74631.74350.0000
10002006.04.05 07:00modify2712.001.74771.74350.0000
10012006.04.05 07:00modify2722.001.74891.74350.0000
10022006.04.05 11:00modify2702.001.74631.74650.0000
10032006.04.05 11:00modify2712.001.74771.74650.0000
10042006.04.05 11:00modify2722.001.74891.74650.0000
10052006.04.05 12:00modify2702.001.74631.75100.0000
10062006.04.05 12:00modify2712.001.74771.75100.0000
10072006.04.05 12:00modify2722.001.74891.75100.0000
10082006.04.05 12:28close2722.001.75191.75100.0000596.1345285.46
10092006.04.05 12:28close2712.001.75191.75100.0000836.1346121.59
10102006.04.05 12:28close2702.001.75191.75100.00001116.1347237.71
10112006.04.05 12:28buy stop2732.001.76201.75500.0000
10122006.04.05 12:28sell stop2742.001.72501.73200.0000
10132006.04.05 19:00delete2742.001.72501.73200.0000
10142006.04.05 19:00sell stop2752.001.72551.73250.0000
10152006.04.05 20:00delete2752.001.72551.73250.0000
10162006.04.05 20:00sell stop2762.001.72681.73400.0000
10172006.04.05 23:00delete2762.001.72681.73400.0000
10182006.04.05 23:00sell stop2772.001.72701.73470.0000
10192006.04.06 00:00delete2772.001.72701.73470.0000
10202006.04.06 00:00sell stop2782.001.72761.73530.0000
10212006.04.06 01:00delete2782.001.72761.73530.0000
10222006.04.06 01:00sell stop2792.001.73581.74330.0000
10232006.04.06 02:00delete2792.001.73581.74330.0000
10242006.04.06 02:00sell stop2802.001.73671.74440.0000
10252006.04.06 14:00delete2802.001.73671.74440.0000
10262006.04.06 14:00sell stop2812.001.73751.74400.0000
10272006.04.06 15:00delete2812.001.73751.74400.0000
10282006.04.06 15:00sell stop2822.001.73761.74410.0000
10292006.04.06 18:00delete2822.001.73761.74410.0000
10302006.04.06 18:00sell stop2832.001.74351.75080.0000
10312006.04.06 22:00delete2832.001.74351.75080.0000
10322006.04.06 22:00sell stop2842.001.74651.75400.0000
10332006.04.06 23:00delete2842.001.74651.75400.0000
10342006.04.06 23:00sell stop2852.001.74801.75550.0000
10352006.04.07 14:32sell2852.001.74801.75550.0000
10362006.04.07 14:32delete2732.001.76201.75500.0000
10372006.04.07 14:32sell stop2862.001.74701.75220.0000
10382006.04.07 16:22sell2862.001.74701.75220.0000
10392006.04.07 16:22sell stop2872.001.74591.75160.0000
10402006.04.07 16:22modify2852.001.74801.75280.0000
10412006.04.07 16:25sell2872.001.74591.75160.0000
10422006.04.07 16:25modify2852.001.74801.75160.0000
10432006.04.07 16:25modify2862.001.74701.75160.0000
10442006.04.10 03:33close2872.001.74521.75160.0000140.1747377.89
10452006.04.10 03:33close2862.001.74521.75160.0000360.1747738.06
10462006.04.10 03:33close2852.001.74521.75160.0000560.1748298.23
10472006.04.10 03:33buy stop2882.001.75991.75320.0000
10482006.04.10 03:33sell stop2892.001.73931.74610.0000
10492006.04.10 20:00delete2882.001.75991.75320.0000
10502006.04.10 20:00buy stop2902.001.75961.75410.0000
10512006.04.10 20:01sell2892.001.73931.74610.0000
10522006.04.10 20:01delete2902.001.75961.75410.0000
10532006.04.10 20:01sell stop2912.001.73821.74370.0000
10542006.04.10 20:10sell2912.001.73821.74370.0000
10552006.04.10 20:10sell stop2922.001.73711.74260.0000
10562006.04.10 20:10modify2892.001.73931.74370.0000
10572006.04.11 00:09s/l2892.001.74371.74370.0000-879.8347418.41
10582006.04.11 00:09s/l2912.001.74371.74370.0000-1099.8346318.58
10592006.04.11 00:09buy stop2932.001.75391.74790.0000
10602006.04.11 00:09delete2922.001.73711.74260.0000
10612006.04.11 00:09sell stop2942.001.73771.74370.0000
10622006.04.11 01:00delete2932.001.75391.74790.0000
10632006.04.11 01:00buy stop2952.001.75361.74760.0000
10642006.04.11 23:00delete2952.001.75361.74760.0000
10652006.04.11 23:00buy stop2962.001.75211.74580.0000
10662006.04.12 00:00delete2962.001.75211.74580.0000
10672006.04.12 00:00buy stop2972.001.74961.74340.0000
10682006.04.12 00:00buy2972.001.74961.74340.0000
10692006.04.12 00:00delete2942.001.73771.74370.0000
10702006.04.12 00:00buy stop2982.001.75091.74470.0000
10712006.04.12 03:13buy2982.001.75091.74470.0000
10722006.04.12 03:13buy stop2992.001.75211.74580.0000
10732006.04.12 03:13modify2972.001.74961.74460.0000
10742006.04.12 03:25buy2992.001.75211.74580.0000
10752006.04.12 03:25modify2972.001.74961.74580.0000
10762006.04.12 03:25modify2982.001.75091.74580.0000
10772006.04.12 07:00modify2972.001.74961.74640.0000
10782006.04.12 07:00modify2982.001.75091.74640.0000
10792006.04.12 07:00modify2992.001.75211.74640.0000
10802006.04.12 08:00modify2972.001.74961.74690.0000
10812006.04.12 08:00modify2982.001.75091.74690.0000
10822006.04.12 08:00modify2992.001.75211.74690.0000
10832006.04.12 09:00modify2972.001.74961.74710.0000
10842006.04.12 09:00modify2982.001.75091.74710.0000
10852006.04.12 09:00modify2992.001.75211.74710.0000
10862006.04.12 11:18close2992.001.75211.74710.00000.0046318.58
10872006.04.12 11:18close2982.001.75211.74710.0000240.0046558.58
10882006.04.12 11:18close2972.001.75211.74710.0000500.0047058.58
10892006.04.12 11:18buy stop3002.001.75501.74950.0000
10902006.04.12 11:18sell stop3012.001.73771.74320.0000
10912006.04.12 11:46buy3002.001.75501.74950.0000
10922006.04.12 11:46delete3012.001.73771.74320.0000
10932006.04.12 11:46buy stop3022.001.75611.75060.0000
10942006.04.12 11:49buy3022.001.75611.75060.0000
10952006.04.12 11:49buy stop3032.001.75721.75170.0000
10962006.04.12 11:49modify3002.001.75501.75060.0000
10972006.04.12 12:36buy3032.001.75721.75170.0000
10982006.04.12 12:36modify3002.001.75501.75150.0000
10992006.04.12 12:36modify3022.001.75611.75150.0000
11002006.04.12 13:00modify3002.001.75501.75170.0000
11012006.04.12 13:00modify3022.001.75611.75170.0000
11022006.04.12 15:00modify3002.001.75501.75200.0000
11032006.04.12 15:00modify3022.001.75611.75200.0000
11042006.04.12 15:00modify3032.001.75721.75200.0000
11052006.04.12 15:05s/l3002.001.75201.75200.0000-600.0046458.58
11062006.04.12 15:05s/l3022.001.75201.75200.0000-820.0045638.58
11072006.04.12 15:05s/l3032.001.75201.75200.0000-1040.0044598.58
11082006.04.12 15:05buy stop3042.001.75751.75220.0000
11092006.04.12 15:05sell stop3052.001.73771.74300.0000
11102006.04.13 04:00delete3052.001.73771.74300.0000
11112006.04.13 04:00sell stop3062.001.73851.74550.0000
11122006.04.13 05:00delete3062.001.73851.74550.0000
11132006.04.13 05:00sell stop3072.001.73941.74660.0000
11142006.04.13 19:00delete3072.001.73941.74660.0000
11152006.04.13 19:00sell stop3082.001.74131.74730.0000
11162006.04.13 21:00delete3082.001.74131.74730.0000
11172006.04.13 21:00sell stop3092.001.74191.74790.0000
11182006.04.13 22:00delete3092.001.74191.74790.0000
11192006.04.13 22:00sell stop3102.001.74221.74820.0000
11202006.04.13 23:00delete3102.001.74221.74820.0000
11212006.04.13 23:00sell stop3112.001.74381.74980.0000
11222006.04.14 00:00delete3112.001.74381.74980.0000
11232006.04.14 00:00sell stop3122.001.74421.74990.0000
11242006.04.14 02:00delete3122.001.74421.74990.0000
11252006.04.14 02:00sell stop3132.001.74561.75110.0000
11262006.04.14 04:00delete3132.001.74561.75110.0000
11272006.04.14 04:00sell stop3142.001.74611.75160.0000
11282006.04.14 20:00delete3042.001.75751.75220.0000
11292006.04.14 20:00buy stop3152.001.75641.75360.0000
11302006.04.14 21:00delete3152.001.75641.75360.0000
11312006.04.14 21:00buy stop3162.001.75621.75340.0000
11322006.04.14 23:00delete3142.001.74611.75160.0000
11332006.04.14 23:00sell stop3172.001.74811.75060.0000
11342006.04.17 00:00delete3172.001.74811.75060.0000
11352006.04.17 00:00sell stop3182.001.74821.75070.0000
11362006.04.17 01:18buy3162.001.75621.75340.0000
11372006.04.17 01:18delete3182.001.74821.75070.0000
11382006.04.17 01:18buy stop3192.001.75681.75410.0000
11392006.04.17 03:14buy3192.001.75681.75410.0000
11402006.04.17 03:14buy stop3202.001.75741.75440.0000
11412006.04.17 03:14modify3162.001.75621.75380.0000
11422006.04.17 03:14buy3202.001.75741.75440.0000
11432006.04.17 03:14modify3162.001.75621.75440.0000
11442006.04.17 03:14modify3192.001.75681.75440.0000
11452006.04.17 06:06close3202.001.75791.75440.0000100.0044698.58
11462006.04.17 06:06close3192.001.75791.75440.0000220.0044918.58
11472006.04.17 06:06close3162.001.75791.75440.0000340.0045258.58
11482006.04.17 06:06buy stop3212.001.76051.75680.0000
11492006.04.17 06:06sell stop3222.001.74821.75190.0000
11502006.04.17 13:11buy3212.001.76051.75680.0000
11512006.04.17 13:11delete3222.001.74821.75190.0000
11522006.04.17 13:11buy stop3232.001.76141.75720.0000
11532006.04.17 14:38buy3232.001.76141.75720.0000
11542006.04.17 14:38buy stop3242.001.76231.75800.0000
11552006.04.17 14:38modify3212.001.76051.75720.0000
11562006.04.17 14:40buy3242.001.76231.75800.0000
11572006.04.17 14:40modify3212.001.76051.75800.0000
11582006.04.17 14:40modify3232.001.76141.75800.0000
11592006.04.18 09:00modify3212.001.76051.75840.0000
11602006.04.18 09:00modify3232.001.76141.75840.0000
11612006.04.18 09:00modify3242.001.76231.75840.0000
11622006.04.18 10:00modify3212.001.76051.75930.0000
11632006.04.18 10:00modify3232.001.76141.75930.0000
11642006.04.18 10:00modify3242.001.76231.75930.0000
11652006.04.18 11:00modify3212.001.76051.76520.0000
11662006.04.18 11:00modify3232.001.76141.76520.0000
11672006.04.18 11:00modify3242.001.76231.76520.0000
11682006.04.18 12:00modify3212.001.76051.76680.0000
11692006.04.18 12:00modify3232.001.76141.76680.0000
11702006.04.18 12:00modify3242.001.76231.76680.0000
11712006.04.18 13:00modify3212.001.76051.76780.0000
11722006.04.18 13:00modify3232.001.76141.76780.0000
11732006.04.18 13:00modify3242.001.76231.76780.0000
11742006.04.19 09:00modify3212.001.76051.77070.0000
11752006.04.19 09:00modify3232.001.76141.77070.0000
11762006.04.19 09:00modify3242.001.76231.77070.0000
11772006.04.19 10:00modify3212.001.76051.77110.0000
11782006.04.19 10:00modify3232.001.76141.77110.0000
11792006.04.19 10:00modify3242.001.76231.77110.0000
11802006.04.19 11:00modify3212.001.76051.77150.0000
11812006.04.19 11:00modify3232.001.76141.77150.0000
11822006.04.19 11:00modify3242.001.76231.77150.0000
11832006.04.19 12:00modify3212.001.76051.77500.0000
11842006.04.19 12:00modify3232.001.76141.77500.0000
11852006.04.19 12:00modify3242.001.76231.77500.0000
11862006.04.19 15:00modify3212.001.76051.77590.0000
11872006.04.19 15:00modify3232.001.76141.77590.0000
11882006.04.19 15:00modify3242.001.76231.77590.0000
11892006.04.19 16:00modify3212.001.76051.77660.0000
11902006.04.19 16:00modify3232.001.76141.77660.0000
11912006.04.19 16:00modify3242.001.76231.77660.0000
11922006.04.19 17:00modify3212.001.76051.77730.0000
11932006.04.19 17:00modify3232.001.76141.77730.0000
11942006.04.19 17:00modify3242.001.76231.77730.0000
11952006.04.19 18:00modify3212.001.76051.77910.0000
11962006.04.19 18:00modify3232.001.76141.77910.0000
11972006.04.19 18:00modify3242.001.76231.77910.0000
11982006.04.19 19:00modify3212.001.76051.77950.0000
11992006.04.19 19:00modify3232.001.76141.77950.0000
12002006.04.19 19:00modify3242.001.76231.77950.0000
12012006.04.20 06:00modify3212.001.76051.78160.0000
12022006.04.20 06:00modify3232.001.76141.78160.0000
12032006.04.20 06:00modify3242.001.76231.78160.0000
12042006.04.20 07:00modify3212.001.76051.78170.0000
12052006.04.20 07:00modify3232.001.76141.78170.0000
12062006.04.20 07:00modify3242.001.76231.78170.0000
12072006.04.20 12:00modify3212.001.76051.78200.0000
12082006.04.20 12:00modify3232.001.76141.78200.0000
12092006.04.20 12:00modify3242.001.76231.78200.0000
12102006.04.20 13:00modify3212.001.76051.78220.0000
12112006.04.20 13:00modify3232.001.76141.78220.0000
12122006.04.20 13:00modify3242.001.76231.78220.0000
12132006.04.20 13:41s/l3212.001.78221.78220.00004320.6349579.21
12142006.04.20 13:41s/l3232.001.78221.78220.00004140.6353719.83
12152006.04.20 13:41s/l3242.001.78221.78220.00003960.6357680.46
12162006.04.20 13:41buy stop3252.001.79371.78740.0000
12172006.04.20 13:41sell stop3262.001.76781.77410.0000
12182006.04.20 20:00delete3262.001.76781.77410.0000
12192006.04.20 20:00sell stop3272.001.77071.77750.0000
12202006.04.20 21:00delete3272.001.77071.77750.0000
12212006.04.20 21:00sell stop3282.001.77111.77810.0000
12222006.04.20 22:00delete3282.001.77111.77810.0000
12232006.04.20 22:00sell stop3292.001.77151.77850.0000
12242006.04.20 23:00delete3292.001.77151.77850.0000
12252006.04.20 23:00sell stop3302.001.77501.78200.0000
12262006.04.21 02:00delete3302.001.77501.78200.0000
12272006.04.21 02:00sell stop3312.001.77561.78230.0000
12282006.04.21 02:51sell3312.001.77561.78230.0000
12292006.04.21 02:51delete3252.001.79371.78740.0000
12302006.04.21 02:51sell stop3322.001.77431.78110.0000
12312006.04.21 11:08s/l3312.001.78231.78230.0000-1340.0056340.46
12322006.04.21 11:08buy stop3332.001.79371.78820.0000
12332006.04.21 11:08delete3322.001.77431.78110.0000
12342006.04.21 11:08sell stop3342.001.77511.78060.0000
12352006.04.24 05:00delete3332.001.79371.78820.0000
12362006.04.24 05:00buy stop3352.001.79321.78570.0000
12372006.04.24 08:00delete3352.001.79321.78570.0000
12382006.04.24 08:00buy stop3362.001.79271.78620.0000
12392006.04.24 09:00delete3362.001.79271.78620.0000
12402006.04.24 09:00buy stop3372.001.79241.78590.0000
12412006.04.24 10:00delete3372.001.79241.78590.0000
12422006.04.24 10:00buy stop3382.001.79111.78460.0000
12432006.04.24 10:41buy3382.001.79111.78460.0000
12442006.04.24 10:41delete3342.001.77511.78060.0000
12452006.04.24 10:41buy stop3392.001.79241.78590.0000
12462006.04.24 10:44buy3392.001.79241.78590.0000
12472006.04.24 10:44buy stop3402.001.79371.78720.0000
12482006.04.24 10:44modify3382.001.79111.78590.0000
12492006.04.24 11:31buy3402.001.79371.78720.0000
12502006.04.24 11:31modify3382.001.79111.78700.0000
12512006.04.24 11:31modify3392.001.79241.78700.0000
12522006.04.24 14:00modify3382.001.79111.78720.0000
12532006.04.24 14:00modify3392.001.79241.78720.0000
12542006.04.24 15:11s/l3382.001.78721.78720.0000-780.0055560.46
12552006.04.24 15:11s/l3392.001.78721.78720.0000-1040.0054520.46
12562006.04.24 15:11s/l3402.001.78721.78720.0000-1300.0053220.46
12572006.04.24 15:11buy stop3412.001.79351.78700.0000
12582006.04.24 15:11sell stop3422.001.77511.78160.0000
12592006.04.25 10:00delete3422.001.77511.78160.0000
12602006.04.25 10:00sell stop3432.001.77581.78210.0000
12612006.04.25 16:37buy3412.001.79351.78700.0000
12622006.04.25 16:37delete3432.001.77581.78210.0000
12632006.04.25 16:37buy stop3442.001.79471.78870.0000
12642006.04.25 16:37buy3442.001.79471.78870.0000
12652006.04.25 16:37buy stop3452.001.79591.78990.0000
12662006.04.25 16:37modify3412.001.79351.78870.0000
12672006.04.25 17:01s/l3412.001.78871.78870.0000-960.0052260.46
12682006.04.25 17:01s/l3442.001.78871.78870.0000-1200.0051060.46
12692006.04.25 17:01delete3452.001.79591.78990.0000
12702006.04.25 17:01buy stop3462.001.79461.78810.0000
12712006.04.25 17:01sell stop3472.001.77721.78370.0000
12722006.04.25 18:00delete3472.001.77721.78370.0000
12732006.04.25 18:00sell stop3482.001.77761.78460.0000
12742006.04.25 22:00delete3482.001.77761.78460.0000
12752006.04.25 22:00sell stop3492.001.77771.78520.0000
12762006.04.25 23:00delete3492.001.77771.78520.0000
12772006.04.25 23:00sell stop3502.001.77841.78590.0000
12782006.04.26 01:00delete3502.001.77841.78590.0000
12792006.04.26 01:00sell stop3512.001.77871.78620.0000
12802006.04.26 04:00delete3512.001.77871.78620.0000
12812006.04.26 04:00sell stop3522.001.77921.78670.0000
12822006.04.27 01:00delete3522.001.77921.78670.0000
12832006.04.27 01:00sell stop3532.001.78001.78800.0000
12842006.04.27 17:16buy3462.001.79461.78810.0000
12852006.04.27 17:16delete3532.001.78001.78800.0000
12862006.04.27 17:16buy stop3542.001.79571.79020.0000
12872006.04.27 17:17buy3542.001.79571.79020.0000
12882006.04.27 17:17buy stop3552.001.79681.79130.0000
12892006.04.27 17:17modify3462.001.79461.79020.0000
12902006.04.27 17:29buy3552.001.79681.79130.0000
12912006.04.27 17:29modify3462.001.79461.79130.0000
12922006.04.27 17:29modify3542.001.79571.79130.0000
12932006.04.27 18:54close3552.001.79841.79130.0000320.0051380.46
12942006.04.27 18:54close3542.001.79841.79130.0000540.0051920.46
12952006.04.27 18:54close3462.001.79841.79130.0000760.0052680.46
12962006.04.27 18:54buy stop3562.001.80471.79700.0000
12972006.04.27 18:54sell stop3572.001.78001.78770.0000
12982006.04.28 11:13buy3562.001.80471.79700.0000
12992006.04.28 11:13delete3572.001.78001.78770.0000
13002006.04.28 11:13buy stop3582.001.80631.79830.0000
13012006.04.28 11:37buy3582.001.80631.79830.0000
13022006.04.28 11:37buy stop3592.001.80791.79990.0000
13032006.04.28 11:37modify3562.001.80471.79830.0000
13042006.04.28 12:00modify3562.001.80471.79860.0000
13052006.04.28 12:00modify3582.001.80631.79860.0000
13062006.04.28 12:32buy3592.001.80791.79990.0000
13072006.04.28 12:32modify3562.001.80471.80020.0000
13082006.04.28 12:32modify3582.001.80631.80020.0000
13092006.04.28 12:32modify3592.001.80791.80020.0000
13102006.04.28 13:19close3592.001.80731.80020.0000-120.0052560.46
13112006.04.28 13:19close3582.001.80731.80020.0000200.0052760.46
13122006.04.28 13:19close3562.001.80731.80020.0000520.0053280.46
13132006.04.28 13:19buy stop3602.001.80991.80190.0000
13142006.04.28 13:19sell stop3612.001.78001.78800.0000
13152006.04.28 15:34buy3602.001.80991.80190.0000
13162006.04.28 15:34delete3612.001.78001.78800.0000
13172006.04.28 15:34buy stop3622.001.81111.80540.0000
13182006.04.28 16:48buy3622.001.81111.80540.0000
13192006.04.28 16:48buy stop3632.001.81221.80650.0000
13202006.04.28 16:48modify3602.001.80991.80540.0000
13212006.04.28 16:49buy3632.001.81221.80650.0000
13222006.04.28 16:49modify3602.001.80991.80650.0000
13232006.04.28 16:49modify3622.001.81111.80650.0000
13242006.05.01 12:00modify3602.001.80991.80760.0000
13252006.05.01 12:00modify3622.001.81111.80760.0000
13262006.05.01 12:00modify3632.001.81221.80760.0000
13272006.05.01 13:00modify3602.001.80991.81000.0000
13282006.05.01 13:00modify3622.001.81111.81000.0000
13292006.05.01 13:00modify3632.001.81221.81000.0000
13302006.05.01 14:00modify3602.001.80991.81690.0000
13312006.05.01 14:00modify3622.001.81111.81690.0000
13322006.05.01 14:00modify3632.001.81221.81690.0000
13332006.05.01 15:00modify3602.001.80991.81980.0000
13342006.05.01 15:00modify3622.001.81111.81980.0000
13352006.05.01 15:00modify3632.001.81221.81980.0000
13362006.05.01 17:00modify3602.001.80991.82100.0000
13372006.05.01 17:00modify3622.001.81111.82100.0000
13382006.05.01 17:00modify3632.001.81221.82100.0000
13392006.05.01 18:00modify3602.001.80991.82150.0000
13402006.05.01 18:00modify3622.001.81111.82150.0000
13412006.05.01 18:00modify3632.001.81221.82150.0000
13422006.05.01 19:00modify3602.001.80991.82300.0000
13432006.05.01 19:00modify3622.001.81111.82300.0000
13442006.05.01 19:00modify3632.001.81221.82300.0000
13452006.05.01 22:42s/l3602.001.82301.82300.00002616.1355896.59
13462006.05.01 22:42s/l3622.001.82301.82300.00002376.1358272.71
13472006.05.01 22:42s/l3632.001.82301.82300.00002156.1360428.84
13482006.05.01 22:42buy stop3642.001.84171.83420.0000
13492006.05.01 22:42sell stop3652.001.78281.79030.0000
13502006.05.01 23:00delete3652.001.78281.79030.0000
13512006.05.01 23:00sell stop3662.001.78571.79390.0000
13522006.05.02 00:00delete3662.001.78571.79390.0000
13532006.05.02 00:00sell stop3672.001.78611.79460.0000
13542006.05.02 01:00delete3672.001.78611.79460.0000
13552006.05.02 01:00sell stop3682.001.79841.80720.0000
13562006.05.02 02:00delete3682.001.79841.80720.0000
13572006.05.02 02:00sell stop3692.001.80011.80890.0000
13582006.05.02 13:00delete3692.001.80011.80890.0000
13592006.05.02 13:00sell stop3702.001.80021.80950.0000
13602006.05.02 14:00delete3702.001.80021.80950.0000
13612006.05.02 14:00sell stop3712.001.80051.80950.0000
13622006.05.02 17:00delete3712.001.80051.80950.0000
13632006.05.02 17:00sell stop3722.001.80131.81100.0000
13642006.05.02 18:00delete3722.001.80131.81100.0000
13652006.05.02 18:00sell stop3732.001.80291.81290.0000
13662006.05.02 18:44buy3642.001.84171.83420.0000
13672006.05.02 18:44delete3732.001.80291.81290.0000
13682006.05.02 18:44buy stop3742.001.84371.83370.0000
13692006.05.03 05:33buy3742.001.84371.83370.0000
13702006.05.03 05:33buy stop3752.001.84571.83570.0000
13712006.05.03 07:00modify3642.001.84171.83450.0000
13722006.05.03 07:00modify3742.001.84371.83450.0000
13732006.05.03 08:00modify3642.001.84171.83520.0000
13742006.05.03 08:00modify3742.001.84371.83520.0000
13752006.05.03 09:00modify3642.001.84171.83540.0000
13762006.05.03 09:00modify3742.001.84371.83540.0000
13772006.05.03 09:33buy3752.001.84571.83570.0000
13782006.05.03 09:33modify3642.001.84171.83740.0000
13792006.05.03 09:33modify3742.001.84371.83740.0000
13802006.05.03 09:33modify3752.001.84571.83740.0000
13812006.05.03 10:05close3752.001.84491.83740.0000-160.0060268.84
13822006.05.03 10:05close3742.001.84491.83740.0000240.0060508.84
13832006.05.03 10:05close3642.001.84491.83740.0000636.1361144.96
13842006.05.03 10:05buy stop3762.001.84811.83960.0000
13852006.05.03 10:05sell stop3772.001.82041.82890.0000
13862006.05.04 06:00delete3772.001.82041.82890.0000
13872006.05.04 06:00sell stop3782.001.82061.82890.0000
13882006.05.04 17:00delete3782.001.82061.82890.0000
13892006.05.04 17:00sell stop3792.001.82091.82860.0000
13902006.05.04 17:21buy3762.001.84811.83960.0000
13912006.05.04 17:21delete3792.001.82091.82860.0000
13922006.05.04 17:21buy stop3802.001.84971.84200.0000
13932006.05.04 17:46buy3802.001.84971.84200.0000
13942006.05.04 17:46buy stop3812.001.85121.84350.0000
13952006.05.04 17:46modify3762.001.84811.84200.0000
13962006.05.04 21:09buy3812.001.85121.84350.0000
13972006.05.04 21:09modify3762.001.84811.84250.0000
13982006.05.04 21:09modify3802.001.84971.84250.0000
13992006.05.05 00:00close3812.001.85101.84350.0000-43.8761101.09
14002006.05.05 00:00close3802.001.85101.84250.0000256.1361357.21
14012006.05.05 00:00close3762.001.85101.84250.0000576.1361933.34
14022006.05.05 00:00buy stop3822.001.85511.84590.0000
14032006.05.05 00:00sell stop3832.001.83341.84270.0000
14042006.05.05 01:24buy3822.001.85511.84590.0000
14052006.05.05 01:24delete3832.001.83341.84270.0000
14062006.05.05 01:24buy stop3842.001.85691.84770.0000
14072006.05.05 15:31buy3842.001.85691.84770.0000
14082006.05.05 15:31buy stop3852.001.85831.85150.0000
14092006.05.05 15:31modify3822.001.85511.85020.0000
14102006.05.05 15:31modify3842.001.85691.85020.0000
14112006.05.05 15:31buy3852.001.85831.85150.0000
14122006.05.05 15:31modify3822.001.85511.85160.0000
14132006.05.05 15:31modify3842.001.85691.85160.0000
14142006.05.05 15:31modify3852.001.85831.85160.0000
14152006.05.05 17:42close3852.001.85851.85160.000040.0061973.34
14162006.05.05 17:42close3842.001.85851.85160.0000320.0062293.34
14172006.05.05 17:42close3822.001.85851.85160.0000680.0062973.34
14182006.05.05 17:42buy stop3862.001.86261.85440.0000
14192006.05.05 17:42sell stop3872.001.83341.84170.0000
14202006.05.08 00:18buy3862.001.86261.85440.0000
14212006.05.08 00:18delete3872.001.83341.84170.0000
14222006.05.08 00:18buy stop3882.001.86411.85660.0000
14232006.05.08 00:29buy3882.001.86411.85660.0000
14242006.05.08 00:29buy stop3892.001.86561.85810.0000
14252006.05.08 00:29modify3862.001.86261.85660.0000
14262006.05.08 00:40buy3892.001.86561.85810.0000
14272006.05.08 00:40modify3862.001.86261.85810.0000
14282006.05.08 00:40modify3882.001.86411.85810.0000
14292006.05.08 12:04close3892.001.86551.85810.0000-20.0062953.34
14302006.05.08 12:04close3882.001.86551.85810.0000280.0063233.34
14312006.05.08 12:04close3862.001.86551.85810.0000580.0063813.34
14322006.05.08 12:04buy stop3902.001.86901.86130.0000
14332006.05.08 12:04sell stop3912.001.83341.84120.0000
14342006.05.08 17:00delete3912.001.83341.84120.0000
14352006.05.08 17:00sell stop3922.001.83441.84190.0000
14362006.05.08 18:00delete3922.001.83441.84190.0000
14372006.05.08 18:00sell stop3932.001.83521.84320.0000
14382006.05.08 19:00delete3932.001.83521.84320.0000
14392006.05.08 19:00sell stop3942.001.83641.84440.0000
14402006.05.08 20:00delete3942.001.83641.84440.0000
14412006.05.08 20:00sell stop3952.001.83811.84640.0000
14422006.05.08 21:00delete3952.001.83811.84640.0000
14432006.05.08 21:00sell stop3962.001.84001.84800.0000
14442006.05.08 23:00delete3962.001.84001.84800.0000
14452006.05.08 23:00sell stop3972.001.84151.84920.0000
14462006.05.09 00:00delete3972.001.84151.84920.0000
14472006.05.09 00:00sell stop3982.001.84401.85170.0000
14482006.05.09 01:00delete3982.001.84401.85170.0000
14492006.05.09 01:00sell stop3992.001.84611.85360.0000
14502006.05.09 03:00delete3992.001.84611.85360.0000
14512006.05.09 03:00sell stop4002.001.84741.85490.0000
14522006.05.09 04:00delete4002.001.84741.85490.0000
14532006.05.09 04:00sell stop4012.001.84751.85500.0000
14542006.05.09 17:36buy3902.001.86901.86130.0000
14552006.05.09 17:36delete4012.001.84751.85500.0000
14562006.05.09 17:36buy stop4022.001.87031.86400.0000
14572006.05.10 09:52buy4022.001.87031.86400.0000
14582006.05.10 09:52buy stop4032.001.87171.86500.0000
14592006.05.10 09:52modify3902.001.86901.86360.0000
14602006.05.10 09:54buy4032.001.87171.86500.0000
14612006.05.10 09:54modify3902.001.86901.86490.0000
14622006.05.10 09:54modify4022.001.87031.86490.0000
14632006.05.10 11:22s/l3902.001.86491.86490.0000-823.8762989.47
14642006.05.10 11:22s/l4022.001.86491.86490.0000-1080.0061909.47
14652006.05.10 11:22s/l4032.001.86501.86500.0000-1340.0060569.47
14662006.05.10 11:22buy stop4042.001.87321.86600.0000
14672006.05.10 11:22sell stop4052.001.85141.85870.0000
14682006.05.11 16:53buy4042.001.87321.86600.0000
14692006.05.11 16:53delete4052.001.85141.85870.0000
14702006.05.11 16:53buy stop4062.001.87541.86440.0000
14712006.05.11 17:12buy4062.001.87541.86440.0000
14722006.05.11 17:12buy stop4072.001.87771.86620.0000
14732006.05.11 17:34buy4072.001.87771.86620.0000
14742006.05.11 17:34modify4042.001.87321.86620.0000
14752006.05.11 17:34modify4062.001.87541.86620.0000
14762006.05.12 01:00modify4042.001.87321.86650.0000
14772006.05.12 01:00modify4062.001.87541.86650.0000
14782006.05.12 01:00modify4072.001.87771.86650.0000
14792006.05.12 03:00modify4042.001.87321.86670.0000
14802006.05.12 03:01modify4062.001.87541.86670.0000
14812006.05.12 03:01modify4072.001.87771.86670.0000
14822006.05.12 07:00modify4042.001.87321.86720.0000
14832006.05.12 07:00modify4062.001.87541.86720.0000
14842006.05.12 07:00modify4072.001.87771.86720.0000
14852006.05.12 08:00modify4042.001.87321.86770.0000
14862006.05.12 08:00modify4062.001.87541.86770.0000
14872006.05.12 08:00modify4072.001.87771.86770.0000
14882006.05.12 09:00modify4042.001.87321.86800.0000
14892006.05.12 09:00modify4062.001.87541.86800.0000
14902006.05.12 09:00modify4072.001.87771.86800.0000
14912006.05.12 10:00modify4042.001.87321.86820.0000
14922006.05.12 10:00modify4062.001.87541.86820.0000
14932006.05.12 10:00modify4072.001.87771.86820.0000
14942006.05.12 12:00modify4042.001.87321.86850.0000
14952006.05.12 12:00modify4062.001.87541.86850.0000
14962006.05.12 12:00modify4072.001.87771.86850.0000
14972006.05.12 13:00modify4042.001.87321.87080.0000
14982006.05.12 13:00modify4062.001.87541.87080.0000
14992006.05.12 13:00modify4072.001.87771.87080.0000
15002006.05.12 14:00modify4042.001.87321.87780.0000
15012006.05.12 14:00modify4062.001.87541.87780.0000
15022006.05.12 14:00modify4072.001.87771.87780.0000
15032006.05.12 15:00modify4042.001.87321.88120.0000
15042006.05.12 15:00modify4062.001.87541.88120.0000
15052006.05.12 15:00modify4072.001.87771.88120.0000
15062006.05.12 16:00modify4042.001.87321.88160.0000
15072006.05.12 16:00modify4062.001.87541.88160.0000
15082006.05.12 16:00modify4072.001.87771.88160.0000
15092006.05.12 21:00modify4042.001.87321.88200.0000
15102006.05.12 21:00modify4062.001.87541.88200.0000
15112006.05.12 21:00modify4072.001.87771.88200.0000
15122006.05.15 02:00modify4042.001.87321.88270.0000
15132006.05.15 02:00modify4062.001.87541.88270.0000
15142006.05.15 02:00modify4072.001.87771.88270.0000
15152006.05.15 03:00modify4042.001.87321.88320.0000
15162006.05.15 03:00modify4062.001.87541.88320.0000
15172006.05.15 03:00modify4072.001.87771.88320.0000
15182006.05.15 04:00modify4042.001.87321.88440.0000
15192006.05.15 04:00modify4062.001.87541.88440.0000
15202006.05.15 04:00modify4072.001.87771.88440.0000
15212006.05.15 05:00modify4042.001.87321.88450.0000
15222006.05.15 05:00modify4062.001.87541.88450.0000
15232006.05.15 05:00modify4072.001.87771.88450.0000
15242006.05.15 07:00modify4042.001.87321.88730.0000
15252006.05.15 07:00modify4062.001.87541.88730.0000
15262006.05.15 07:00modify4072.001.87771.88730.0000
15272006.05.15 11:07s/l4042.001.88731.88730.00002812.2563381.72
15282006.05.15 11:07s/l4062.001.88731.88730.00002372.2565753.97
15292006.05.15 11:07s/l4072.001.88731.88730.00001912.2567666.22
15302006.05.15 11:07buy stop4082.001.89991.88940.0000
15312006.05.15 11:07sell stop4092.001.85301.86350.0000
15322006.05.15 12:00delete4092.001.85301.86350.0000
15332006.05.15 12:00sell stop4102.001.85341.86340.0000
15342006.05.15 13:00delete4102.001.85341.86340.0000
15352006.05.15 13:00sell stop4112.001.85361.86310.0000
15362006.05.15 18:00delete4112.001.85361.86310.0000
15372006.05.15 18:00sell stop4122.001.85411.86410.0000
15382006.05.15 19:00delete4122.001.85411.86410.0000
15392006.05.15 19:00sell stop4132.001.85931.86930.0000
15402006.05.15 20:00delete4132.001.85931.86930.0000
15412006.05.15 20:00sell stop4142.001.86181.87260.0000
15422006.05.15 22:00delete4142.001.86181.87260.0000
15432006.05.15 22:00sell stop4152.001.86301.87380.0000
15442006.05.15 23:00delete4152.001.86301.87380.0000
15452006.05.15 23:00sell stop4162.001.86791.87870.0000
15462006.05.16 00:00delete4162.001.86791.87870.0000
15472006.05.16 00:00sell stop4172.001.87081.88130.0000
15482006.05.16 01:00delete4172.001.87081.88130.0000
15492006.05.16 01:00sell stop4182.001.87571.88600.0000
15502006.05.16 12:00delete4182.001.87571.88600.0000
15512006.05.16 12:00sell stop4192.001.87461.88540.0000
15522006.05.17 10:00delete4082.001.89991.88940.0000
15532006.05.17 10:00buy stop4202.001.89981.89280.0000
15542006.05.17 11:50buy4202.001.89981.89280.0000
15552006.05.17 11:50delete4192.001.87461.88540.0000
15562006.05.17 11:50buy stop4212.001.90121.89420.0000
15572006.05.17 15:31s/l4202.001.89281.89280.0000-1400.0066266.22
15582006.05.17 15:31delete4212.001.90121.89420.0000
15592006.05.17 15:31buy stop4222.001.90061.89330.0000
15602006.05.17 15:31sell stop4232.001.87461.88190.0000
15612006.05.17 15:43buy4222.001.90061.89330.0000
15622006.05.17 15:43delete4232.001.87461.88190.0000
15632006.05.17 15:43buy stop4242.001.90211.89490.0000
15642006.05.17 15:43buy4242.001.90211.89490.0000
15652006.05.17 15:43buy stop4252.001.90351.89630.0000
15662006.05.17 15:43modify4222.001.90061.89490.0000
15672006.05.17 16:13s/l4222.001.89491.89490.0000-1140.0065126.22
15682006.05.17 16:13s/l4242.001.89491.89490.0000-1440.0063686.22
15692006.05.17 16:13delete4252.001.90351.89630.0000
15702006.05.17 16:13buy stop4262.001.90301.89530.0000
15712006.05.17 16:13sell stop4272.001.87461.88240.0000
15722006.05.18 19:00delete4272.001.87461.88240.0000
15732006.05.18 19:00sell stop4282.001.87751.88700.0000
15742006.05.19 11:11sell4282.001.87751.88700.0000
15752006.05.19 11:11delete4262.001.90301.89530.0000
15762006.05.19 11:11sell stop4292.001.87541.88570.0000
15772006.05.19 11:19sell4292.001.87541.88570.0000
15782006.05.19 11:19sell stop4302.001.87331.88360.0000
15792006.05.19 11:19modify4282.001.87751.88570.0000
15802006.05.19 12:46sell4302.001.87331.88360.0000
15812006.05.19 12:46modify4282.001.87751.88380.0000
15822006.05.19 12:46modify4292.001.87541.88380.0000
15832006.05.19 13:00modify4282.001.87751.88360.0000
15842006.05.19 13:00modify4292.001.87541.88360.0000
15852006.05.19 13:12close4302.001.87421.88360.0000-180.0063506.22
15862006.05.19 13:12close4292.001.87421.88360.0000240.0063746.22
15872006.05.19 13:12close4282.001.87421.88360.0000660.0064406.22
15882006.05.19 13:12buy stop4312.001.90301.89280.0000
15892006.05.19 13:12sell stop4322.001.87111.88140.0000
15902006.05.19 14:00delete4322.001.87111.88140.0000
15912006.05.19 14:00sell stop4332.001.87041.88070.0000
15922006.05.19 17:35sell4332.001.87041.88070.0000
15932006.05.19 17:35delete4312.001.90301.89280.0000
15942006.05.19 17:35sell stop4342.001.86841.87870.0000
15952006.05.22 06:10sell4342.001.86841.87870.0000
15962006.05.22 06:10sell stop4352.001.86641.87670.0000
15972006.05.22 06:10modify4332.001.87041.87870.0000
15982006.05.22 07:00modify4332.001.87041.87840.0000
15992006.05.22 07:00modify4342.001.86841.87840.0000
16002006.05.22 08:00modify4332.001.87041.87790.0000
16012006.05.22 08:00modify4342.001.86841.87790.0000
16022006.05.22 09:43sell4352.001.86641.87670.0000
16032006.05.22 09:43modify4332.001.87041.87590.0000
16042006.05.22 09:43modify4342.001.86841.87590.0000
16052006.05.22 09:43modify4352.001.86641.87590.0000
16062006.05.22 10:13close4352.001.86711.87590.0000-140.0064266.22
16072006.05.22 10:13close4342.001.86711.87590.0000260.0064526.22
16082006.05.22 10:13close4332.001.86711.87590.0000660.1765186.39
16092006.05.22 10:13buy stop4362.001.89631.88680.0000
16102006.05.22 10:13sell stop4372.001.86341.87290.0000
16112006.05.23 08:00delete4362.001.89631.88680.0000
16122006.05.23 08:00buy stop4382.001.89571.88770.0000
16132006.05.23 11:00delete4382.001.89571.88770.0000
16142006.05.23 11:00buy stop4392.001.89341.88440.0000
16152006.05.23 12:00delete4392.001.89341.88440.0000
16162006.05.23 12:00buy stop4402.001.89281.88410.0000
16172006.05.23 14:00delete4402.001.89281.88410.0000
16182006.05.23 14:00buy stop4412.001.89221.88340.0000
16192006.05.23 15:00delete4412.001.89221.88340.0000
16202006.05.23 15:00buy stop4422.001.89181.88380.0000
16212006.05.23 16:00delete4422.001.89181.88380.0000
16222006.05.23 16:00buy stop4432.001.89151.88320.0000
16232006.05.23 17:00delete4432.001.89151.88320.0000
16242006.05.23 17:00buy stop4442.001.88881.88060.0000
16252006.05.24 17:00delete4372.001.86341.87290.0000
16262006.05.24 17:00sell stop4452.001.86441.87510.0000
16272006.05.24 18:00delete4452.001.86441.87510.0000
16282006.05.24 18:00sell stop4462.001.86511.87710.0000
16292006.05.25 05:00delete4442.001.88881.88060.0000
16302006.05.25 05:00buy stop4472.001.88861.87680.0000
16312006.05.25 18:00delete4472.001.88861.87680.0000
16322006.05.25 18:00buy stop4482.001.88691.87870.0000
16332006.05.26 05:00delete4482.001.88691.87870.0000
16342006.05.26 05:00buy stop4492.001.88621.87720.0000
16352006.05.26 16:21sell4462.001.86511.87710.0000
16362006.05.26 16:21delete4492.001.88621.87720.0000
16372006.05.26 16:21sell stop4502.001.86351.87180.0000
16382006.05.26 16:23sell4502.001.86351.87180.0000
16392006.05.26 16:23sell stop4512.001.86191.87020.0000
16402006.05.26 16:23modify4462.001.86511.87180.0000
16412006.05.26 16:30sell4512.001.86191.87020.0000
16422006.05.26 16:30modify4462.001.86511.87020.0000
16432006.05.26 16:30modify4502.001.86351.87020.0000
16442006.05.29 02:36close4512.001.86061.87020.0000260.1765446.56
16452006.05.29 02:36close4502.001.86061.87020.0000580.1766026.74
16462006.05.29 02:36close4462.001.86061.87020.0000900.1766926.91
16472006.05.29 02:36buy stop4522.001.87771.86870.0000
16482006.05.29 02:36sell stop4532.001.85301.86200.0000
16492006.05.30 08:00delete4522.001.87771.86870.0000
16502006.05.30 08:00buy stop4542.001.87761.87190.0000
16512006.05.30 09:00delete4542.001.87761.87190.0000
16522006.05.30 09:00buy stop4552.001.87661.87090.0000
16532006.05.30 10:00delete4552.001.87661.87090.0000
16542006.05.30 10:00buy stop4562.001.87521.86890.0000
16552006.05.30 10:03buy4562.001.87521.86890.0000
16562006.05.30 10:03delete4532.001.85301.86200.0000
16572006.05.30 10:03buy stop4572.001.87651.87030.0000
16582006.05.30 10:03buy4572.001.87651.87030.0000
16592006.05.30 10:03buy stop4582.001.87781.87160.0000
16602006.05.30 10:03modify4562.001.87521.87030.0000
16612006.05.30 12:50buy4582.001.87781.87160.0000
16622006.05.30 12:50modify4562.001.87521.87100.0000
16632006.05.30 12:50modify4572.001.87651.87100.0000
16642006.05.30 14:15close4582.001.87751.87160.0000-60.0066866.91
16652006.05.30 14:15close4572.001.87751.87100.0000200.0067066.91
16662006.05.30 14:15close4562.001.87751.87100.0000460.0067526.91
16672006.05.30 14:15buy stop4592.001.88011.87310.0000
16682006.05.30 14:15sell stop4602.001.85301.86000.0000
16692006.05.30 16:54buy4592.001.88011.87310.0000
16702006.05.30 16:54delete4602.001.85301.86000.0000
16712006.05.30 16:54buy stop4612.001.88171.87400.0000
16722006.05.30 16:54buy4612.001.88171.87400.0000
16732006.05.30 16:54buy stop4622.001.88321.87550.0000
16742006.05.30 16:54modify4592.001.88011.87400.0000
16752006.05.30 16:59buy4622.001.88321.87550.0000
16762006.05.30 16:59modify4592.001.88011.87550.0000
16772006.05.30 17:00modify4612.001.88171.87420.0000
16782006.05.30 18:06close4622.001.88311.87550.0000-20.0067506.91
16792006.05.30 18:06close4612.001.88311.87420.0000280.0067786.91
16802006.05.30 18:06close4592.001.88311.87550.0000600.0068386.91
16812006.05.30 18:06buy stop4632.001.88721.87770.0000
16822006.05.30 18:06sell stop4642.001.85301.86250.0000
16832006.05.31 01:00delete4642.001.85301.86250.0000
16842006.05.31 01:00sell stop4652.001.85451.86500.0000
16852006.05.31 02:00delete4652.001.85451.86500.0000
16862006.05.31 02:00sell stop4662.001.85471.86470.0000
16872006.05.31 04:00delete4662.001.85471.86470.0000
16882006.05.31 04:00sell stop4672.001.85561.86510.0000
16892006.05.31 06:00delete4672.001.85561.86510.0000
16902006.05.31 06:00sell stop4682.001.85611.86510.0000
16912006.05.31 09:00delete4682.001.85611.86510.0000
16922006.05.31 09:00sell stop4692.001.85661.86510.0000
16932006.06.01 03:00delete4692.001.85661.86510.0000
16942006.06.01 03:00sell stop4702.001.85781.86660.0000
16952006.06.01 05:00delete4702.001.85781.86660.0000
16962006.06.01 05:00sell stop4712.001.85791.86710.0000
16972006.06.01 11:00delete4712.001.85791.86710.0000
16982006.06.01 11:00sell stop4722.001.85931.86730.0000
16992006.06.01 12:00delete4722.001.85931.86730.0000
17002006.06.01 12:00sell stop4732.001.86031.86830.0000
17012006.06.01 15:04sell4732.001.86031.86830.0000
17022006.06.01 15:04delete4632.001.88721.87770.0000
17032006.06.01 15:04sell stop4742.001.85881.86630.0000
17042006.06.01 15:21sell4742.001.85881.86630.0000
17052006.06.01 15:21sell stop4752.001.85731.86480.0000
17062006.06.01 15:21modify4732.001.86031.86630.0000
17072006.06.01 15:51sell4752.001.85731.86480.0000
17082006.06.01 15:51modify4732.001.86031.86480.0000
17092006.06.01 15:51modify4742.001.85881.86480.0000
17102006.06.01 17:36s/l4732.001.86481.86480.0000-900.0067486.91
17112006.06.01 17:36s/l4742.001.86481.86480.0000-1200.0066286.91
17122006.06.01 17:36s/l4752.001.86481.86480.0000-1500.0064786.91
17132006.06.01 17:36buy stop4762.001.88721.87920.0000
17142006.06.01 17:36sell stop4772.001.85671.86470.0000
17152006.06.02 01:00delete4762.001.88721.87920.0000
17162006.06.02 01:00buy stop4782.001.88571.87690.0000
17172006.06.02 17:00delete4782.001.88571.87690.0000
17182006.06.02 17:00buy stop4792.001.88551.87720.0000
17192006.06.02 17:44buy4792.001.88551.87720.0000
17202006.06.02 17:44delete4772.001.85671.86470.0000
17212006.06.02 17:44buy stop4802.001.88711.87890.0000
17222006.06.05 10:32buy4802.001.88711.87890.0000
17232006.06.05 10:32buy stop4812.001.88871.88100.0000
17242006.06.05 10:32modify4792.001.88551.87940.0000
17252006.06.05 10:32modify4802.001.88711.87940.0000
17262006.06.05 12:00modify4792.001.88551.88060.0000
17272006.06.05 12:00modify4802.001.88711.88060.0000
17282006.06.05 13:00modify4792.001.88551.88110.0000
17292006.06.05 13:00modify4802.001.88711.88110.0000
17302006.06.05 14:00modify4792.001.88551.88160.0000
17312006.06.05 14:00modify4802.001.88711.88160.0000
17322006.06.05 15:00modify4792.001.88551.88190.0000
17332006.06.05 15:00modify4802.001.88711.88190.0000
17342006.06.05 15:09s/l4792.001.88191.88190.0000-723.8764063.04
17352006.06.05 15:09s/l4802.001.88191.88190.0000-1040.0063023.04
17362006.06.05 15:09delete4812.001.88871.88100.0000
17372006.06.05 15:09buy stop4822.001.88821.88290.0000
17382006.06.05 15:09sell stop4832.001.85671.86200.0000
17392006.06.06 00:00delete4832.001.85671.86200.0000
17402006.06.06 00:00sell stop4842.001.85691.86440.0000
17412006.06.06 01:00delete4842.001.85691.86440.0000
17422006.06.06 01:00sell stop4852.001.86091.86840.0000
17432006.06.06 17:54sell4852.001.86091.86840.0000
17442006.06.06 17:54delete4822.001.88821.88290.0000
17452006.06.06 17:54sell stop4862.001.85931.86730.0000
17462006.06.06 18:05sell4862.001.85931.86730.0000
17472006.06.06 18:05sell stop4872.001.85781.86560.0000
17482006.06.06 18:05modify4852.001.86091.86700.0000
17492006.06.06 18:05modify4862.001.85931.86700.0000
17502006.06.07 06:00modify4852.001.86091.86680.0000
17512006.06.07 06:00modify4862.001.85931.86680.0000
17522006.06.07 07:00modify4852.001.86091.86630.0000
17532006.06.07 07:00modify4862.001.85931.86630.0000
17542006.06.07 09:32sell4872.001.85781.86560.0000
17552006.06.07 09:32modify4852.001.86091.86480.0000
17562006.06.07 09:32modify4862.001.85931.86480.0000
17572006.06.07 09:32modify4872.001.85781.86480.0000
17582006.06.07 10:54close4872.001.85821.86480.0000-80.0062943.04
17592006.06.07 10:54close4862.001.85821.86480.0000220.1763163.21
17602006.06.07 10:54close4852.001.85821.86480.0000540.1763703.38
17612006.06.07 10:54buy stop4882.001.88821.88120.0000
17622006.06.07 10:54sell stop4892.001.85601.86300.0000
17632006.06.07 11:00delete4892.001.85601.86300.0000
17642006.06.07 11:00sell stop4902.001.85501.86230.0000
17652006.06.07 16:45sell4902.001.85501.86230.0000
17662006.06.07 16:45delete4882.001.88821.88120.0000
17672006.06.07 16:45sell stop4912.001.85361.86060.0000
17682006.06.07 16:47sell4912.001.85361.86060.0000
17692006.06.07 16:47sell stop4922.001.85221.85920.0000
17702006.06.07 16:47modify4902.001.85501.86060.0000
17712006.06.07 19:04s/l4902.001.86061.86060.0000-1120.0062583.38
17722006.06.07 19:04s/l4912.001.86061.86060.0000-1400.0061183.38
17732006.06.07 19:04buy stop4932.001.88671.87850.0000
17742006.06.07 19:04delete4922.001.85221.85920.0000
17752006.06.07 19:04sell stop4942.001.85291.86120.0000
17762006.06.07 20:00delete4932.001.88671.87850.0000
17772006.06.07 20:00buy stop4952.001.88661.87810.0000
17782006.06.07 21:00delete4952.001.88661.87810.0000
17792006.06.07 21:00buy stop4962.001.88571.87720.0000
17802006.06.07 22:00delete4962.001.88571.87720.0000
17812006.06.07 22:00buy stop4972.001.88441.87590.0000
17822006.06.07 23:00delete4972.001.88441.87590.0000
17832006.06.07 23:00buy stop4982.001.88171.87340.0000
17842006.06.08 05:00delete4982.001.88171.87340.0000
17852006.06.08 05:00buy stop4992.001.87751.86920.0000
17862006.06.08 09:35sell4942.001.85291.86120.0000
17872006.06.08 09:35delete4992.001.87751.86920.0000
17882006.06.08 09:35sell stop5002.001.85151.85880.0000
17892006.06.08 09:36sell5002.001.85151.85880.0000
17902006.06.08 09:36sell stop5012.001.85011.85730.0000
17912006.06.08 09:36modify4942.001.85291.85870.0000
17922006.06.08 09:36modify5002.001.85151.85870.0000
17932006.06.08 10:05sell5012.001.85011.85730.0000
17942006.06.08 10:05modify4942.001.85291.85760.0000
17952006.06.08 10:05modify5002.001.85151.85760.0000
17962006.06.08 10:59close5012.001.85051.85730.0000-80.0061103.38
17972006.06.08 10:59close5002.001.85051.85760.0000200.0061303.38
17982006.06.08 10:59close4942.001.85051.85760.0000480.0061783.38
17992006.06.08 10:59buy stop5022.001.87751.87000.0000
18002006.06.08 11:00sell stop5032.001.84701.85450.0000
18012006.06.08 11:31sell5032.001.84701.85450.0000
18022006.06.08 11:31delete5022.001.87751.87000.0000
18032006.06.08 11:31sell stop5042.001.84551.85300.0000
18042006.06.08 14:55sell5042.001.84551.85300.0000
18052006.06.08 14:55sell stop5052.001.84421.85090.0000
18062006.06.08 14:55modify5032.001.84701.85230.0000
18072006.06.08 14:55modify5042.001.84551.85230.0000
18082006.06.08 15:02sell5052.001.84421.85090.0000
18092006.06.08 15:02modify5032.001.84701.85100.0000
18102006.06.08 15:02modify5042.001.84551.85100.0000
18112006.06.08 17:10close5052.001.84331.85090.0000180.0061963.38
18122006.06.08 17:10close5042.001.84331.85100.0000440.0062403.38
18132006.06.08 17:10close5032.001.84331.85100.0000740.0063143.38
18142006.06.08 17:10buy stop5062.001.87751.86980.0000
18152006.06.08 17:10sell stop5072.001.83701.84470.0000
18162006.06.08 18:00delete5062.001.87751.86980.0000
18172006.06.08 18:00buy stop5082.001.87501.86680.0000
18182006.06.08 19:00delete5082.001.87501.86680.0000
18192006.06.08 19:00buy stop5092.001.87361.86510.0000
18202006.06.08 20:00delete5092.001.87361.86510.0000
18212006.06.08 20:00buy stop5102.001.87351.86470.0000
18222006.06.08 21:00delete5102.001.87351.86470.0000
18232006.06.08 21:00buy stop5112.001.86961.86110.0000
18242006.06.08 22:00delete5112.001.86961.86110.0000
18252006.06.08 22:00buy stop5122.001.86911.86060.0000
18262006.06.08 23:00delete5122.001.86911.86060.0000
18272006.06.08 23:00buy stop5132.001.86601.85730.0000
18282006.06.09 00:00delete5132.001.86601.85730.0000
18292006.06.09 00:00buy stop5142.001.86491.85640.0000
18302006.06.09 15:36sell5072.001.83701.84470.0000
18312006.06.09 15:36delete5142.001.86491.85640.0000
18322006.06.09 15:36sell stop5152.001.83601.84120.0000
18332006.06.09 16:26s/l5072.001.84471.84470.0000-1540.0061603.38
18342006.06.09 16:26buy stop5162.001.86491.85890.0000
18352006.06.09 16:26delete5152.001.83601.84120.0000
18362006.06.09 16:26sell stop5172.001.83671.84270.0000
18372006.06.09 21:00delete5162.001.86491.85890.0000
18382006.06.09 21:00buy stop5182.001.86331.85530.0000
18392006.06.09 22:00delete5182.001.86331.85530.0000
18402006.06.09 22:00buy stop5192.001.86121.85350.0000
18412006.06.12 00:00delete5192.001.86121.85350.0000
18422006.06.12 00:00buy stop5202.001.86091.85320.0000
18432006.06.12 01:00delete5202.001.86091.85320.0000
18442006.06.12 01:00buy stop5212.001.86051.85280.0000
18452006.06.12 04:00delete5212.001.86051.85280.0000
18462006.06.12 04:00buy stop5222.001.85891.85090.0000
18472006.06.12 05:00delete5222.001.85891.85090.0000
18482006.06.12 05:00buy stop5232.001.85801.85000.0000
18492006.06.12 18:00delete5232.001.85801.85000.0000
18502006.06.12 18:00buy stop5242.001.85251.84550.0000
18512006.06.12 19:00delete5242.001.85251.84550.0000
18522006.06.12 19:00buy stop5252.001.85091.84370.0000
18532006.06.12 20:00delete5252.001.85091.84370.0000
18542006.06.12 20:00buy stop5262.001.85041.84320.0000
18552006.06.12 23:00delete5262.001.85041.84320.0000
18562006.06.12 23:00buy stop5272.001.84851.84100.0000
18572006.06.13 15:34sell5172.001.83671.84270.0000
18582006.06.13 15:34delete5272.001.84851.84100.0000
18592006.06.13 15:34sell stop5282.001.83551.84180.0000
18602006.06.13 16:39s/l5172.001.84271.84270.0000-1200.0060403.38
18612006.06.13 16:39buy stop5292.001.84851.84200.0000
18622006.06.13 16:39delete5282.001.83551.84180.0000
18632006.06.13 16:39sell stop5302.001.83651.84300.0000
18642006.06.13 17:56sell5302.001.83651.84300.0000
18652006.06.13 17:56delete5292.001.84851.84200.0000
18662006.06.13 17:56sell stop5312.001.83511.84240.0000
18672006.06.13 20:15sell5312.001.83511.84240.0000
18682006.06.13 20:15sell stop5322.001.83351.84180.0000
18692006.06.13 20:18sell5322.001.83351.84180.0000
18702006.06.13 20:18modify5302.001.83651.84180.0000
18712006.06.13 20:18modify5312.001.83511.84180.0000
18722006.06.14 07:00modify5302.001.83651.84150.0000
18732006.06.14 07:00modify5312.001.83511.84150.0000
18742006.06.14 07:00modify5322.001.83351.84150.0000
18752006.06.14 09:00modify5302.001.83651.84120.0000
18762006.06.14 09:00modify5312.001.83511.84120.0000
18772006.06.14 09:00modify5322.001.83351.84120.0000
18782006.06.14 09:50s/l5302.001.84121.84120.0000-939.8359463.55
18792006.06.14 09:50s/l5312.001.84121.84120.0000-1219.8358243.73
18802006.06.14 09:50s/l5322.001.84121.84120.0000-1539.8356703.90
18812006.06.14 09:50buy stop5332.001.84721.83950.0000
18822006.06.14 09:50sell stop5342.001.83161.83930.0000
18832006.06.14 16:21buy5332.001.84721.83950.0000
18842006.06.14 16:21delete5342.001.83161.83930.0000
18852006.06.14 16:21buy stop5352.001.84861.84160.0000
18862006.06.14 16:29buy5352.001.84861.84160.0000
18872006.06.14 16:29buy stop5362.001.85001.84300.0000
18882006.06.14 16:29modify5332.001.84721.84160.0000
18892006.06.14 16:29buy5362.001.85001.84300.0000
18902006.06.14 16:29modify5332.001.84721.84300.0000
18912006.06.14 16:29modify5352.001.84861.84300.0000
18922006.06.14 21:45s/l5332.001.84301.84300.0000-840.0055863.90
18932006.06.14 21:45s/l5352.001.84301.84300.0000-1120.0054743.90
18942006.06.14 21:45s/l5362.001.84301.84300.0000-1400.0053343.90
18952006.06.14 21:45buy stop5372.001.85021.84150.0000
18962006.06.14 21:45sell stop5382.001.83161.84040.0000
18972006.06.15 14:57buy5372.001.85021.84150.0000
18982006.06.15 14:57delete5382.001.83161.84040.0000
18992006.06.15 14:57buy stop5392.001.85171.84450.0000
19002006.06.15 16:01buy5392.001.85171.84450.0000
19012006.06.15 16:01buy stop5402.001.85321.84570.0000
19022006.06.15 16:01modify5372.001.85021.84420.0000
19032006.06.15 16:01buy5402.001.85321.84570.0000
19042006.06.15 16:01modify5372.001.85021.84570.0000
19052006.06.15 16:01modify5392.001.85171.84570.0000
19062006.06.16 06:00modify5372.001.85021.84600.0000
19072006.06.16 06:00modify5392.001.85171.84600.0000
19082006.06.16 06:00modify5402.001.85321.84600.0000
19092006.06.16 07:00modify5372.001.85021.84650.0000
19102006.06.16 07:01modify5392.001.85171.84650.0000
19112006.06.16 07:01modify5402.001.85321.84650.0000
19122006.06.16 09:00modify5372.001.85021.84690.0000
19132006.06.16 09:00modify5392.001.85171.84690.0000
19142006.06.16 09:00modify5402.001.85321.84690.0000
19152006.06.16 10:11close5402.001.85271.84690.0000-103.8753240.03
19162006.06.16 10:11close5392.001.85271.84690.0000196.1353436.15
19172006.06.16 10:11close5372.001.85271.84690.0000496.1353932.28
19182006.06.16 10:11buy stop5412.001.85541.84890.0000
19192006.06.16 10:11sell stop5422.001.83341.83990.0000
19202006.06.16 11:00delete5422.001.83341.83990.0000
19212006.06.16 11:00sell stop5432.001.83361.83990.0000
19222006.06.16 11:10buy5412.001.85541.84890.0000
19232006.06.16 11:10delete5432.001.83361.83990.0000
19242006.06.16 11:10buy stop5442.001.85671.85050.0000
19252006.06.16 16:55s/l5412.001.84891.84890.0000-1300.0052632.28
19262006.06.16 16:55delete5442.001.85671.85050.0000
19272006.06.16 16:55buy stop5452.001.85621.85090.0000
19282006.06.16 16:55sell stop5462.001.83561.84080.0000
19292006.06.16 23:00delete5462.001.83561.84080.0000
19302006.06.16 23:00sell stop5472.001.83571.84220.0000
19312006.06.19 00:00delete5472.001.83571.84220.0000
19322006.06.19 00:00sell stop5482.001.84061.84690.0000
19332006.06.19 07:00delete5482.001.84061.84690.0000
19342006.06.19 07:00sell stop5492.001.84181.84930.0000
19352006.06.19 16:01sell5492.001.84181.84930.0000
19362006.06.19 16:01delete5452.001.85621.85090.0000
19372006.06.19 16:01sell stop5502.001.84041.84770.0000
19382006.06.19 17:04sell5502.001.84041.84770.0000
19392006.06.19 17:04sell stop5512.001.83901.84630.0000
19402006.06.19 17:04modify5492.001.84181.84770.0000
19412006.06.19 17:10sell5512.001.83901.84630.0000
19422006.06.19 17:10modify5492.001.84181.84630.0000
19432006.06.19 17:10modify5502.001.84041.84630.0000
19442006.06.20 01:00modify5492.001.84181.84580.0000
19452006.06.20 01:00modify5502.001.84041.84580.0000
19462006.06.20 01:00modify5512.001.83901.84580.0000
19472006.06.20 07:00modify5492.001.84181.84530.0000
19482006.06.20 07:00modify5502.001.84041.84530.0000
19492006.06.20 07:00modify5512.001.83901.84530.0000
19502006.06.20 09:03s/l5492.001.84531.84530.0000-699.8351932.45
19512006.06.20 09:03s/l5502.001.84531.84530.0000-979.8350952.62
19522006.06.20 09:03s/l5512.001.84531.84530.0000-1259.8349692.80
19532006.06.20 09:03buy stop5522.001.85621.84990.0000
19542006.06.20 09:03sell stop5532.001.83681.84310.0000
19552006.06.20 19:00delete5522.001.85621.84990.0000
19562006.06.20 19:00buy stop5542.001.85501.84900.0000
19572006.06.20 20:00delete5542.001.85501.84900.0000
19582006.06.20 20:00buy stop5552.001.85481.84860.0000
19592006.06.20 21:00delete5552.001.85481.84860.0000
19602006.06.20 21:00buy stop5562.001.85471.84820.0000
19612006.06.20 23:00delete5562.001.85471.84820.0000
19622006.06.20 23:00buy stop5572.001.85371.84690.0000
19632006.06.21 00:00delete5572.001.85371.84690.0000
19642006.06.21 00:00buy stop5582.001.85331.84680.0000
19652006.06.21 09:00delete5582.001.85331.84680.0000
19662006.06.21 09:00buy stop5592.001.85301.84730.0000
19672006.06.21 10:00delete5592.001.85301.84730.0000
19682006.06.21 10:00buy stop5602.001.85211.84660.0000
19692006.06.21 11:00delete5602.001.85211.84660.0000
19702006.06.21 11:00buy stop5612.001.84861.84310.0000
19712006.06.21 22:00delete5612.001.84861.84310.0000
19722006.06.21 22:00buy stop5622.001.84771.84200.0000
19732006.06.22 02:00delete5532.001.83681.84310.0000
19742006.06.22 02:00sell stop5632.001.83691.84240.0000
19752006.06.22 13:16sell5632.001.83691.84240.0000
19762006.06.22 13:16delete5622.001.84771.84200.0000
19772006.06.22 13:16sell stop5642.001.83581.84130.0000
19782006.06.22 13:23sell5642.001.83581.84130.0000
19792006.06.22 13:23sell stop5652.001.83471.84020.0000
19802006.06.22 13:23modify5632.001.83691.84130.0000
19812006.06.22 13:30sell5652.001.83471.84020.0000
19822006.06.22 13:30modify5632.001.83691.84020.0000
19832006.06.22 13:30modify5642.001.83581.84020.0000
19842006.06.23 10:00modify5632.001.83691.83280.0000
19852006.06.23 10:00modify5642.001.83581.83280.0000
19862006.06.23 10:00modify5652.001.83471.83280.0000
19872006.06.23 11:00modify5632.001.83691.83260.0000
19882006.06.23 11:00modify5642.001.83581.83260.0000
19892006.06.23 11:00modify5652.001.83471.83260.0000
19902006.06.23 12:00modify5632.001.83691.83180.0000
19912006.06.23 12:00modify5642.001.83581.83180.0000
19922006.06.23 12:00modify5652.001.83471.83180.0000
19932006.06.23 15:00modify5632.001.83691.83150.0000
19942006.06.23 15:00modify5642.001.83581.83150.0000
19952006.06.23 15:00modify5652.001.83471.83150.0000
19962006.06.26 06:00modify5632.001.83691.82960.0000
19972006.06.26 06:00modify5642.001.83581.82960.0000
19982006.06.26 06:00modify5652.001.83471.82960.0000
19992006.06.26 07:00modify5632.001.83691.82760.0000
20002006.06.26 07:00modify5642.001.83581.82760.0000
20012006.06.26 07:00modify5652.001.83471.82760.0000
20022006.06.26 08:00modify5632.001.83691.82550.0000
20032006.06.26 08:00modify5642.001.83581.82550.0000
20042006.06.26 08:00modify5652.001.83471.82550.0000
20052006.06.26 09:00modify5632.001.83691.82380.0000
20062006.06.26 09:00modify5642.001.83581.82380.0000
20072006.06.26 09:00modify5652.001.83471.82380.0000
20082006.06.26 10:00modify5632.001.83691.82260.0000
20092006.06.26 10:00modify5642.001.83581.82260.0000
20102006.06.26 10:00modify5652.001.83471.82260.0000
20112006.06.26 10:08s/l5632.001.82261.82260.00002860.3552553.14
20122006.06.26 10:08s/l5642.001.82261.82260.00002640.3555193.49
20132006.06.26 10:08s/l5652.001.82261.82260.00002420.3557613.83
20142006.06.26 10:08buy stop5662.001.84701.84130.0000
20152006.06.26 10:08sell stop5672.001.81261.81830.0000
20162006.06.26 15:00delete5662.001.84701.84130.0000
20172006.06.26 15:00buy stop5682.001.84691.84120.0000
20182006.06.26 17:00delete5682.001.84691.84120.0000
20192006.06.26 17:00buy stop5692.001.84651.84050.0000
20202006.06.26 18:00delete5692.001.84651.84050.0000
20212006.06.26 18:00buy stop5702.001.84231.83630.0000
20222006.06.26 19:00delete5702.001.84231.83630.0000
20232006.06.26 19:00buy stop5712.001.84041.83420.0000
20242006.06.26 20:00delete5712.001.84041.83420.0000
20252006.06.26 20:00buy stop5722.001.83971.83300.0000
20262006.06.26 21:00delete5722.001.83971.83300.0000
20272006.06.26 21:00buy stop5732.001.83281.82580.0000
20282006.06.26 22:00delete5732.001.83281.82580.0000
20292006.06.26 22:00buy stop5742.001.83261.82590.0000
20302006.06.26 23:00delete5742.001.83261.82590.0000
20312006.06.26 23:00buy stop5752.001.83181.82500.0000
20322006.06.27 02:00delete5752.001.83181.82500.0000
20332006.06.27 02:00buy stop5762.001.83151.82480.0000
20342006.06.27 17:00delete5762.001.83151.82480.0000
20352006.06.27 17:00buy stop5772.001.82961.82360.0000
20362006.06.27 18:00delete5772.001.82961.82360.0000
20372006.06.27 18:00buy stop5782.001.82761.82110.0000
20382006.06.27 19:00delete5782.001.82761.82110.0000
20392006.06.27 19:00buy stop5792.001.82661.82010.0000
20402006.06.27 23:00delete5672.001.81261.81830.0000
20412006.06.27 23:00sell stop5802.001.81541.82190.0000
20422006.06.28 00:00delete5802.001.81541.82190.0000
20432006.06.28 00:00sell stop5812.001.81621.82250.0000
20442006.06.28 11:39sell5812.001.81621.82250.0000
20452006.06.28 11:39delete5792.001.82661.82010.0000
20462006.06.28 11:39sell stop5822.001.81521.82040.0000
20472006.06.28 13:16s/l5812.001.82251.82250.0000-1260.0056353.83
20482006.06.28 13:16buy stop5832.001.82661.82160.0000
20492006.06.28 13:16delete5822.001.81521.82040.0000
20502006.06.28 13:16sell stop5842.001.81601.82100.0000
20512006.06.28 17:35sell5842.001.81601.82100.0000
20522006.06.28 17:35delete5832.001.82661.82160.0000
20532006.06.28 17:35sell stop5852.001.81501.82000.0000
20542006.06.28 17:36sell5852.001.81501.82000.0000
20552006.06.28 17:36sell stop5862.001.81401.81900.0000
20562006.06.28 17:36modify5842.001.81601.82000.0000
20572006.06.29 00:21s/l5842.001.82001.82000.0000-799.4855554.35
20582006.06.29 00:21s/l5852.001.82001.82000.0000-999.4854554.87
20592006.06.29 00:21buy stop5872.001.82661.82060.0000
20602006.06.29 00:21delete5862.001.81401.81900.0000
20612006.06.29 00:21sell stop5882.001.81421.82020.0000
20622006.06.29 11:24sell5882.001.81421.82020.0000
20632006.06.29 11:24delete5872.001.82661.82060.0000
20642006.06.29 11:24sell stop5892.001.81321.81820.0000
20652006.06.29 12:46sell5892.001.81321.81820.0000
20662006.06.29 12:46sell stop5902.001.81221.81720.0000
20672006.06.29 12:46modify5882.001.81421.81820.0000
20682006.06.29 12:53sell5902.001.81221.81720.0000
20692006.06.29 12:53modify5882.001.81421.81720.0000
20702006.06.29 12:53modify5892.001.81321.81720.0000
20712006.06.29 21:17close5902.001.81261.81720.0000-80.0054474.87
20722006.06.29 21:17close5892.001.81261.81720.0000120.0054594.87
20732006.06.29 21:17close5882.001.81261.81720.0000320.0054914.87
20742006.06.29 21:17buy stop5912.001.82641.82070.0000
20752006.06.29 21:17sell stop5922.001.80911.81480.0000
20762006.06.29 21:36buy5912.001.82641.82070.0000
20772006.06.29 21:36delete5922.001.80911.81480.0000
20782006.06.29 21:36buy stop5932.001.82761.82190.0000
20792006.06.29 21:37buy5932.001.82761.82190.0000
20802006.06.29 21:37buy stop5942.001.82871.82300.0000
20812006.06.29 21:37modify5912.001.82641.82190.0000
20822006.06.29 21:50buy5942.001.82871.82300.0000
20832006.06.29 21:50modify5912.001.82641.82300.0000
20842006.06.29 21:50modify5932.001.82761.82300.0000
20852006.06.30 11:00close5942.001.83021.82300.0000296.1355211.00
20862006.06.30 11:00close5932.001.83021.82300.0000516.1355727.12
20872006.06.30 11:00close5912.001.83021.82300.0000756.1356483.25
20882006.06.30 11:00buy stop5952.001.83691.82720.0000
20892006.06.30 11:00sell stop5962.001.80911.81880.0000
20902006.06.30 14:57buy5952.001.83691.82720.0000
20912006.06.30 14:57delete5962.001.80911.81880.0000
20922006.06.30 14:57buy stop5972.001.83881.82910.0000
20932006.06.30 15:32buy5972.001.83881.82910.0000
20942006.06.30 15:32buy stop5982.001.84071.83100.0000
20952006.06.30 15:32modify5952.001.83691.82910.0000
20962006.06.30 15:35buy5982.001.84071.83100.0000
20972006.06.30 15:35modify5952.001.83691.83100.0000
20982006.06.30 15:35modify5972.001.83881.83100.0000
20992006.06.30 18:00modify5952.001.83691.83200.0000
21002006.06.30 18:00modify5972.001.83881.83200.0000
21012006.06.30 18:00modify5982.001.84071.83200.0000
21022006.06.30 19:00modify5952.001.83691.83220.0000
21032006.06.30 19:00modify5972.001.83881.83220.0000
21042006.06.30 19:00modify5982.001.84071.83220.0000
21052006.07.03 01:00modify5952.001.83691.83250.0000
21062006.07.03 01:00modify5972.001.83881.83250.0000
21072006.07.03 01:02modify5982.001.84071.83250.0000
21082006.07.03 02:00modify5952.001.83691.83270.0000
21092006.07.03 02:00modify5972.001.83881.83270.0000
21102006.07.03 02:00modify5982.001.84071.83270.0000
21112006.07.03 03:00modify5952.001.83691.83300.0000
21122006.07.03 03:00modify5972.001.83881.83300.0000
21132006.07.03 03:00modify5982.001.84071.83300.0000
21142006.07.03 06:00modify5952.001.83691.83320.0000
21152006.07.03 06:00modify5972.001.83881.83320.0000
21162006.07.03 06:01modify5982.001.84071.83320.0000
21172006.07.03 07:00modify5952.001.83691.83350.0000
21182006.07.03 07:00modify5972.001.83881.83350.0000
21192006.07.03 07:00modify5982.001.84071.83350.0000
21202006.07.03 08:00modify5952.001.83691.83400.0000
21212006.07.03 08:00modify5972.001.83881.83400.0000
21222006.07.03 08:00modify5982.001.84071.83400.0000
21232006.07.03 11:00modify5952.001.83691.83610.0000
21242006.07.03 11:00modify5972.001.83881.83610.0000
21252006.07.03 11:00modify5982.001.84071.83610.0000
21262006.07.03 12:00modify5952.001.83691.84260.0000
21272006.07.03 12:00modify5972.001.83881.84260.0000
21282006.07.03 12:00modify5982.001.84071.84260.0000
21292006.07.03 13:07s/l5952.001.84261.84260.00001136.1357619.37
21302006.07.03 13:07s/l5972.001.84261.84260.0000756.1358375.50
21312006.07.03 13:07s/l5982.001.84261.84260.0000376.1358751.62
21322006.07.03 13:07buy stop5992.001.85001.84380.0000
21332006.07.03 13:07sell stop6002.001.80911.81540.0000
21342006.07.04 04:00delete6002.001.80911.81540.0000
21352006.07.04 04:00sell stop6012.001.80931.81600.0000
21362006.07.04 05:00delete6012.001.80931.81600.0000
21372006.07.04 05:00sell stop6022.001.82581.83260.0000
21382006.07.04 06:00delete6022.001.82581.83260.0000
21392006.07.04 06:00sell stop6032.001.82591.83240.0000
21402006.07.04 07:00delete6032.001.82591.83240.0000
21412006.07.04 07:00sell stop6042.001.82631.83260.0000
21422006.07.04 08:00delete6042.001.82631.83260.0000
21432006.07.04 08:00sell stop6052.001.82711.83310.0000
21442006.07.04 09:00delete6052.001.82711.83310.0000
21452006.07.04 09:00sell stop6062.001.82721.83290.0000
21462006.07.04 11:00delete6062.001.82721.83290.0000
21472006.07.04 11:00sell stop6072.001.82851.83430.0000
21482006.07.04 12:00delete6072.001.82851.83430.0000
21492006.07.04 12:00sell stop6082.001.83011.83610.0000
21502006.07.04 18:00delete6082.001.83011.83610.0000
21512006.07.04 18:00sell stop6092.001.83021.83520.0000
21522006.07.04 19:00delete6092.001.83021.83520.0000
21532006.07.04 19:00sell stop6102.001.83261.83760.0000
21542006.07.04 21:00delete6102.001.83261.83760.0000
21552006.07.04 21:00sell stop6112.001.83361.83860.0000
21562006.07.04 22:00delete6112.001.83361.83860.0000
21572006.07.04 22:00sell stop6122.001.83611.84110.0000
21582006.07.04 23:00delete6122.001.83611.84110.0000
21592006.07.04 23:00sell stop6132.001.83851.84380.0000
21602006.07.05 01:00delete5992.001.85001.84380.0000
21612006.07.05 01:00buy stop6142.001.84971.84420.0000
21622006.07.05 02:00delete6142.001.84971.84420.0000
21632006.07.05 02:00buy stop6152.001.84961.84410.0000
21642006.07.05 06:00delete6152.001.84961.84410.0000
21652006.07.05 06:00buy stop6162.001.84941.84370.0000
21662006.07.05 07:00delete6162.001.84941.84370.0000
21672006.07.05 07:00buy stop6172.001.84911.84360.0000
21682006.07.05 09:03buy6172.001.84911.84360.0000
21692006.07.05 09:03delete6132.001.83851.84380.0000
21702006.07.05 09:03buy stop6182.001.85021.84470.0000
21712006.07.05 10:00s/l6172.001.84361.84360.0000-1100.0057651.62
21722006.07.05 10:00sell stop6192.001.83851.84450.0000
21732006.07.05 15:32sell6192.001.83851.84450.0000
21742006.07.05 15:32delete6182.001.85021.84470.0000
21752006.07.05 15:32sell stop6202.001.83721.84370.0000
21762006.07.05 16:16sell6202.001.83721.84370.0000
21772006.07.05 16:16sell stop6212.001.83571.84320.0000
21782006.07.05 16:43sell6212.001.83571.84320.0000
21792006.07.05 16:43modify6192.001.83851.84320.0000
21802006.07.05 16:43modify6202.001.83721.84320.0000
21812006.07.05 20:24close6212.001.83591.84320.0000-40.0057611.62
21822006.07.05 20:24close6202.001.83591.84320.0000260.0057871.62
21832006.07.05 20:24close6192.001.83591.84320.0000520.0058391.62
21842006.07.05 20:24buy stop6222.001.84891.84090.0000
21852006.07.05 20:24sell stop6232.001.83261.84060.0000
21862006.07.07 15:31buy6222.001.84891.84090.0000
21872006.07.07 15:31delete6232.001.83261.84060.0000
21882006.07.07 15:31buy stop6242.001.84981.84530.0000
21892006.07.07 15:34buy6242.001.84981.84530.0000
21902006.07.07 15:34buy stop6252.001.85071.84620.0000
21912006.07.07 15:34modify6222.001.84891.84530.0000
21922006.07.07 15:34buy6252.001.85071.84620.0000
21932006.07.07 15:34modify6222.001.84891.84620.0000
21942006.07.07 15:34modify6242.001.84981.84620.0000
21952006.07.07 15:59close6252.001.85111.84620.000080.0058471.62
21962006.07.07 15:59close6242.001.85111.84620.0000260.0058731.62
21972006.07.07 15:59close6222.001.85111.84620.0000440.0059171.62
21982006.07.07 16:00buy stop6262.001.85431.84800.0000
21992006.07.07 16:00sell stop6272.001.83261.83890.0000
22002006.07.10 01:00delete6272.001.83261.83890.0000
22012006.07.10 01:00sell stop6282.001.83301.84000.0000
22022006.07.10 02:00delete6282.001.83301.84000.0000
22032006.07.10 02:00sell stop6292.001.83321.84020.0000
22042006.07.10 22:00delete6292.001.83321.84020.0000
22052006.07.10 22:00sell stop6302.001.83431.84160.0000
22062006.07.11 00:00delete6302.001.83431.84160.0000
22072006.07.11 00:00sell stop6312.001.83541.84260.0000
22082006.07.11 16:00delete6312.001.83541.84260.0000
22092006.07.11 16:00sell stop6322.001.83561.84190.0000
22102006.07.11 17:00delete6322.001.83561.84190.0000
22112006.07.11 17:00sell stop6332.001.83601.84300.0000
22122006.07.11 18:00delete6332.001.83601.84300.0000
22132006.07.11 18:00sell stop6342.001.83651.84350.0000
22142006.07.11 23:00delete6262.001.85431.84800.0000
22152006.07.11 23:00buy stop6352.001.85361.84610.0000
22162006.07.12 01:00delete6352.001.85361.84610.0000
22172006.07.12 01:00buy stop6362.001.85321.84570.0000
22182006.07.12 04:00delete6362.001.85321.84570.0000
22192006.07.12 04:00buy stop6372.001.85301.84550.0000
22202006.07.12 05:00delete6372.001.85301.84550.0000
22212006.07.12 05:00buy stop6382.001.85241.84490.0000
22222006.07.12 15:31sell6342.001.83651.84350.0000
22232006.07.12 15:31delete6382.001.85241.84490.0000
22242006.07.12 15:31sell stop6392.001.83531.84160.0000
22252006.07.12 15:32sell6392.001.83531.84160.0000
22262006.07.12 15:32sell stop6402.001.83411.84040.0000
22272006.07.12 15:32modify6342.001.83651.84160.0000
22282006.07.12 15:32sell6402.001.83411.84040.0000
22292006.07.12 15:32modify6342.001.83651.84040.0000
22302006.07.12 15:32modify6392.001.83531.84040.0000
22312006.07.12 17:39close6402.001.83411.84040.00000.0059171.62
22322006.07.12 17:39close6392.001.83411.84040.0000240.0059411.62
22332006.07.12 17:39close6342.001.83411.84040.0000480.0059891.62
22342006.07.12 17:39buy stop6412.001.85241.84540.0000
22352006.07.12 17:39sell stop6422.001.83281.83980.0000
22362006.07.12 17:41sell6422.001.83281.83980.0000
22372006.07.12 17:41delete6412.001.85241.84540.0000
22382006.07.12 17:41sell stop6432.001.83141.83840.0000
22392006.07.12 17:57sell6432.001.83141.83840.0000
22402006.07.12 17:57sell stop6442.001.83001.83700.0000
22412006.07.12 17:57modify6422.001.83281.83840.0000
22422006.07.13 08:00modify6422.001.83281.83820.0000
22432006.07.13 08:00modify6432.001.83141.83820.0000
22442006.07.13 10:00modify6422.001.83281.83790.0000
22452006.07.13 10:00modify6432.001.83141.83790.0000
22462006.07.13 10:15s/l6422.001.83791.83790.0000-1019.4858872.14
22472006.07.13 10:15s/l6432.001.83791.83790.0000-1299.4857572.66
22482006.07.13 10:15buy stop6452.001.84831.84180.0000
22492006.07.13 10:15delete6442.001.83001.83700.0000
22502006.07.13 10:15sell stop6462.001.83081.83730.0000
22512006.07.14 17:00delete6452.001.84831.84180.0000
22522006.07.14 17:00buy stop6472.001.84801.84050.0000
22532006.07.14 18:00delete6472.001.84801.84050.0000
22542006.07.14 18:00buy stop6482.001.84711.83990.0000
22552006.07.17 02:00delete6462.001.83081.83730.0000
22562006.07.17 02:00sell stop6492.001.83201.83920.0000
22572006.07.17 06:00delete6492.001.83201.83920.0000
22582006.07.17 06:00sell stop6502.001.83281.83980.0000
22592006.07.17 07:00delete6502.001.83281.83980.0000
22602006.07.17 07:00sell stop6512.001.83301.83930.0000
22612006.07.17 11:00delete6512.001.83301.83930.0000
22622006.07.17 12:00sell stop6522.001.82271.82950.0000
22632006.07.17 12:01sell6522.001.82271.82950.0000
22642006.07.17 12:01delete6482.001.84711.83990.0000
22652006.07.17 12:01sell stop6532.001.82141.82820.0000
22662006.07.17 12:25sell6532.001.82141.82820.0000
22672006.07.17 12:25sell stop6542.001.82011.82690.0000
22682006.07.17 12:25modify6522.001.82271.82820.0000
22692006.07.17 12:34sell6542.001.82011.82690.0000
22702006.07.17 12:34modify6522.001.82271.82690.0000
22712006.07.17 12:34modify6532.001.82141.82690.0000
22722006.07.17 13:00modify6522.001.82271.82660.0000
22732006.07.17 13:00modify6532.001.82141.82660.0000
22742006.07.17 13:00modify6542.001.82011.82660.0000
22752006.07.17 14:00modify6522.001.82271.82640.0000
22762006.07.17 14:00modify6532.001.82141.82640.0000
22772006.07.17 14:00modify6542.001.82011.82640.0000
22782006.07.18 08:00modify6522.001.82271.82560.0000
22792006.07.18 08:00modify6532.001.82141.82560.0000
22802006.07.18 08:00modify6542.001.82011.82560.0000
22812006.07.18 09:00modify6522.001.82271.82510.0000
22822006.07.18 09:00modify6532.001.82141.82510.0000
22832006.07.18 09:00modify6542.001.82011.82510.0000
22842006.07.18 11:31s/l6522.001.82511.82510.0000-479.8357092.84
22852006.07.18 11:31s/l6532.001.82511.82510.0000-739.8356353.01
22862006.07.18 11:31s/l6542.001.82511.82510.0000-999.8355353.18
22872006.07.18 11:31buy stop6552.001.84531.84010.0000
22882006.07.18 11:31sell stop6562.001.81771.82290.0000
22892006.07.19 00:00delete6552.001.84531.84010.0000
22902006.07.19 00:00buy stop6572.001.84021.83190.0000
22912006.07.19 01:00delete6572.001.84021.83190.0000
22922006.07.19 01:00buy stop6582.001.83931.83130.0000
22932006.07.19 06:00delete6582.001.83931.83130.0000
22942006.07.19 06:00buy stop6592.001.83911.83080.0000
22952006.07.19 07:00delete6592.001.83911.83080.0000
22962006.07.19 07:00buy stop6602.001.83901.83130.0000
22972006.07.19 09:00delete6602.001.83901.83130.0000
22982006.07.19 09:00buy stop6612.001.83891.83190.0000
22992006.07.19 10:00delete6612.001.83891.83190.0000
23002006.07.19 10:00buy stop6622.001.83841.83190.0000
23012006.07.19 11:00delete6622.001.83841.83190.0000
23022006.07.19 11:00buy stop6632.001.83821.83150.0000
23032006.07.19 12:00delete6632.001.83821.83150.0000
23042006.07.19 12:00buy stop6642.001.83801.83130.0000
23052006.07.19 17:00delete6642.001.83801.83130.0000
23062006.07.19 17:00buy stop6652.001.83681.83050.0000
23072006.07.19 17:09buy6652.001.83681.83050.0000
23082006.07.19 17:09delete6562.001.81771.82290.0000
23092006.07.19 17:09buy stop6662.001.83811.83180.0000
23102006.07.19 17:09buy6662.001.83811.83180.0000
23112006.07.19 17:09buy stop6672.001.83941.83310.0000
23122006.07.19 17:09modify6652.001.83681.83190.0000
23132006.07.19 17:09modify6662.001.83811.83190.0000
23142006.07.19 17:29buy6672.001.83941.83310.0000
23152006.07.19 17:29modify6652.001.83681.83310.0000
23162006.07.19 17:29modify6662.001.83811.83310.0000
23172006.07.20 14:00modify6652.001.83681.83340.0000
23182006.07.20 14:00modify6662.001.83811.83340.0000
23192006.07.20 14:00modify6672.001.83941.83340.0000
23202006.07.20 14:00modify6652.001.83681.83600.0000
23212006.07.20 14:00modify6662.001.83811.83600.0000
23222006.07.20 14:00modify6672.001.83941.83600.0000
23232006.07.20 15:00modify6652.001.83681.83710.0000
23242006.07.20 15:00modify6662.001.83811.83710.0000
23252006.07.20 15:00modify6672.001.83941.83710.0000
23262006.07.20 16:00modify6652.001.83681.84150.0000
23272006.07.20 16:00modify6662.001.83811.84150.0000
23282006.07.20 16:00modify6672.001.83941.84150.0000
23292006.07.20 23:00modify6652.001.83681.84220.0000
23302006.07.20 23:00modify6662.001.83811.84220.0000
23312006.07.20 23:00modify6672.001.83941.84220.0000
23322006.07.21 00:00modify6652.001.83681.84270.0000
23332006.07.21 00:00modify6662.001.83811.84270.0000
23342006.07.21 00:00modify6672.001.83941.84270.0000
23352006.07.21 06:00modify6652.001.83681.84320.0000
23362006.07.21 06:00modify6662.001.83811.84320.0000
23372006.07.21 06:00modify6672.001.83941.84320.0000
23382006.07.21 07:00modify6652.001.83681.84430.0000
23392006.07.21 07:00modify6662.001.83811.84430.0000
23402006.07.21 07:00modify6672.001.83941.84430.0000
23412006.07.21 08:00modify6652.001.83681.84530.0000
23422006.07.21 08:00modify6662.001.83811.84530.0000
23432006.07.21 08:00modify6672.001.83941.84530.0000
23442006.07.21 09:00modify6652.001.83681.84560.0000
23452006.07.21 09:00modify6662.001.83811.84560.0000
23462006.07.21 09:00modify6672.001.83941.84560.0000
23472006.07.21 10:00modify6652.001.83681.84680.0000
23482006.07.21 10:00modify6662.001.83811.84680.0000
23492006.07.21 10:00modify6672.001.83941.84680.0000
23502006.07.24 00:00modify6652.001.83681.84710.0000
23512006.07.24 00:00modify6662.001.83811.84710.0000
23522006.07.24 00:00modify6672.001.83941.84710.0000
23532006.07.24 06:00modify6652.001.83681.85050.0000
23542006.07.24 06:00modify6662.001.83811.85050.0000
23552006.07.24 06:00modify6672.001.83941.85050.0000
23562006.07.24 07:00modify6652.001.83681.85260.0000
23572006.07.24 07:00modify6662.001.83811.85260.0000
23582006.07.24 07:00modify6672.001.83941.85260.0000
23592006.07.24 08:34s/l6652.001.85261.85260.00003140.6358493.81
23602006.07.24 08:34s/l6662.001.85261.85260.00002880.6361374.44
23612006.07.24 08:34s/l6672.001.85261.85260.00002620.6363995.06
23622006.07.24 08:34buy stop6682.001.86001.85470.0000
23632006.07.24 08:34sell stop6692.001.84151.84670.0000
23642006.07.24 10:00delete6692.001.84151.84670.0000
23652006.07.24 10:00sell stop6702.001.84221.84750.0000
23662006.07.24 11:00delete6702.001.84221.84750.0000
23672006.07.24 11:00sell stop6712.001.84271.84820.0000
23682006.07.24 17:00delete6712.001.84271.84820.0000
23692006.07.24 17:00sell stop6722.001.84321.84870.0000
23702006.07.24 18:00delete6722.001.84321.84870.0000
23712006.07.24 18:00sell stop6732.001.84431.85010.0000
23722006.07.24 19:00delete6732.001.84431.85010.0000
23732006.07.24 19:00sell stop6742.001.84531.85130.0000
23742006.07.24 20:00delete6742.001.84531.85130.0000
23752006.07.24 20:00sell stop6752.001.84561.85160.0000
23762006.07.24 21:00delete6752.001.84561.85160.0000
23772006.07.24 21:00sell stop6762.001.84681.85280.0000
23782006.07.25 03:26sell6762.001.84681.85280.0000
23792006.07.25 03:26delete6682.001.86001.85470.0000
23802006.07.25 03:26sell stop6772.001.84571.85140.0000
23812006.07.25 03:26sell6772.001.84571.85140.0000
23822006.07.25 03:26sell stop6782.001.84461.85040.0000
23832006.07.25 03:26modify6762.001.84681.85140.0000
23842006.07.25 03:37sell6782.001.84461.85040.0000
23852006.07.25 03:37modify6762.001.84681.85040.0000
23862006.07.25 03:37modify6772.001.84571.85040.0000
23872006.07.25 08:20s/l6762.001.85041.85040.0000-720.0063275.06
23882006.07.25 08:20s/l6772.001.85041.85040.0000-940.0062335.06
23892006.07.25 08:20s/l6782.001.85041.85040.0000-1160.0061175.06
23902006.07.25 08:20buy stop6792.001.86001.85430.0000
23912006.07.25 08:20sell stop6802.001.84431.85010.0000
23922006.07.25 18:11sell6802.001.84431.85010.0000
23932006.07.25 18:11delete6792.001.86001.85430.0000
23942006.07.25 18:11sell stop6812.001.84301.84980.0000
23952006.07.25 18:12sell6812.001.84301.84980.0000
23962006.07.25 18:12sell stop6822.001.84171.84850.0000
23972006.07.25 18:12modify6802.001.84431.84980.0000
23982006.07.25 18:27sell6822.001.84171.84850.0000
23992006.07.25 18:27modify6802.001.84431.84850.0000
24002006.07.25 18:27modify6812.001.84301.84850.0000
24012006.07.26 02:07close6822.001.84181.84850.0000-19.8361155.24
24022006.07.26 02:07close6812.001.84181.84850.0000240.1761395.41
24032006.07.26 02:07close6802.001.84181.84850.0000500.1761895.58
24042006.07.26 02:07buy stop6832.001.86001.85300.0000
24052006.07.26 02:07sell stop6842.001.83841.84540.0000
24062006.07.26 08:00delete6832.001.86001.85300.0000
24072006.07.26 08:00buy stop6852.001.85991.85440.0000
24082006.07.26 10:00delete6852.001.85991.85440.0000
24092006.07.26 10:00buy stop6862.001.85941.85370.0000
24102006.07.26 11:00delete6862.001.85941.85370.0000
24112006.07.26 11:00buy stop6872.001.85561.84960.0000
24122006.07.26 12:00delete6872.001.85561.84960.0000
24132006.07.26 12:00buy stop6882.001.85551.84950.0000
24142006.07.26 23:00delete6882.001.85551.84950.0000
24152006.07.26 23:00buy stop6892.001.85501.84900.0000
24162006.07.26 23:59buy6892.001.85501.84900.0000
24172006.07.26 23:59delete6842.001.83841.84540.0000
24182006.07.26 23:59buy stop6902.001.85621.85020.0000
24192006.07.27 08:41buy6902.001.85621.85020.0000
24202006.07.27 08:41buy stop6912.001.85741.85170.0000
24212006.07.27 08:41modify6892.001.85501.85050.0000
24222006.07.27 08:41modify6902.001.85621.85050.0000
24232006.07.27 08:59buy6912.001.85741.85170.0000
24242006.07.27 08:59modify6892.001.85501.85170.0000
24252006.07.27 09:00modify6902.001.85621.85140.0000
24262006.07.27 15:00modify6902.001.85621.85170.0000
24272006.07.27 15:31close6912.001.85851.85170.0000220.0062115.58
24282006.07.27 15:31close6902.001.85851.85170.0000460.0062575.58
24292006.07.27 15:31close6892.001.85851.85170.0000688.3863263.96
24302006.07.27 15:31buy stop6922.001.86411.85840.0000
24312006.07.27 15:31sell stop6932.001.83841.84420.0000
24322006.07.27 16:06buy6922.001.86411.85840.0000
24332006.07.27 16:06delete6932.001.83841.84420.0000
24342006.07.27 16:06buy stop6942.001.86531.85930.0000
24352006.07.27 16:11buy6942.001.86531.85930.0000
24362006.07.27 16:11buy stop6952.001.86651.86050.0000
24372006.07.27 16:11modify6922.001.86411.85930.0000
24382006.07.27 16:13buy6952.001.86651.86050.0000
24392006.07.27 16:13modify6922.001.86411.86050.0000
24402006.07.27 16:13modify6942.001.86531.86050.0000
24412006.07.27 20:10s/l6922.001.86051.86050.0000-720.0062543.96
24422006.07.27 20:10s/l6942.001.86051.86050.0000-960.0061583.96
24432006.07.27 20:10s/l6952.001.86051.86050.0000-1200.0060383.96
24442006.07.27 20:10buy stop6962.001.86771.86120.0000
24452006.07.27 20:10sell stop6972.001.83841.84490.0000
24462006.07.28 03:00delete6972.001.83841.84490.0000
24472006.07.28 03:00sell stop6982.001.83891.84640.0000
24482006.07.28 04:00delete6982.001.83891.84640.0000
24492006.07.28 04:00sell stop6992.001.83901.84650.0000
24502006.07.28 18:00delete6992.001.83901.84650.0000
24512006.07.28 18:00sell stop7002.001.83941.84640.0000
24522006.07.28 19:00delete7002.001.83941.84640.0000
24532006.07.28 19:00sell stop7012.001.83951.84680.0000
24542006.07.28 22:00delete7012.001.83951.84680.0000
24552006.07.28 22:00sell stop7022.001.83971.84700.0000
24562006.07.28 23:00delete7022.001.83971.84700.0000
24572006.07.28 23:00sell stop7032.001.84181.84910.0000
24582006.07.31 00:00delete7032.001.84181.84910.0000
24592006.07.31 00:00sell stop7042.001.84301.85000.0000
24602006.07.31 01:00delete7042.001.84301.85000.0000
24612006.07.31 01:00sell stop7052.001.84551.85230.0000
24622006.07.31 02:00delete7052.001.84551.85230.0000
24632006.07.31 02:00sell stop7062.001.84691.85370.0000
24642006.07.31 03:00delete7062.001.84691.85370.0000
24652006.07.31 03:00sell stop7072.001.84911.85590.0000
24662006.07.31 04:00delete7072.001.84911.85590.0000
24672006.07.31 04:00sell stop7082.001.85051.85750.0000
24682006.07.31 05:00delete7082.001.85051.85750.0000
24692006.07.31 05:00sell stop7092.001.85191.85890.0000
24702006.07.31 06:00delete7092.001.85191.85890.0000
24712006.07.31 06:00sell stop7102.001.85271.85970.0000
24722006.07.31 14:00delete7102.001.85271.85970.0000
24732006.07.31 14:00sell stop7112.001.85361.85860.0000
24742006.07.31 15:00delete6962.001.86771.86120.0000
24752006.07.31 15:00buy stop7122.001.86781.86280.0000
24762006.07.31 15:00delete7112.001.85361.85860.0000
24772006.07.31 15:00sell stop7132.001.85421.85920.0000
24782006.07.31 15:59buy7122.001.86781.86280.0000
24792006.07.31 15:59delete7132.001.85421.85920.0000
24802006.07.31 15:59buy stop7142.001.86881.86380.0000
24812006.07.31 16:01buy7142.001.86881.86380.0000
24822006.07.31 16:01buy stop7152.001.86991.86470.0000
24832006.07.31 16:01modify7122.001.86781.86360.0000
24842006.08.01 08:00s/l7122.001.86361.86360.0000-843.8759540.08
24852006.08.01 08:00s/l7142.001.86381.86380.0000-1003.8758536.21
24862006.08.01 08:00delete7152.001.86991.86470.0000
24872006.08.01 08:00buy stop7162.001.86911.86340.0000
24882006.08.01 08:00sell stop7172.001.85451.86030.0000
24892006.08.01 15:32buy7162.001.86911.86340.0000
24902006.08.01 15:32delete7172.001.85451.86030.0000
24912006.08.01 15:32buy stop7182.001.87011.86510.0000
24922006.08.01 15:44s/l7162.001.86341.86340.0000-1140.0057396.21
24932006.08.01 15:44sell stop7192.001.85451.85950.0000
24942006.08.01 18:23buy7182.001.87011.86510.0000
24952006.08.01 18:23delete7192.001.85451.85950.0000
24962006.08.01 18:23buy stop7202.001.87141.86510.0000
24972006.08.01 18:54buy7202.001.87141.86510.0000
24982006.08.01 18:54buy stop7212.001.87271.86650.0000
24992006.08.01 19:07buy7212.001.87271.86650.0000
25002006.08.01 19:07modify7182.001.87011.86620.0000
25012006.08.01 19:07modify7202.001.87141.86620.0000
25022006.08.02 05:00modify7182.001.87011.86650.0000
25032006.08.02 05:00modify7202.001.87141.86650.0000
25042006.08.02 08:00modify7182.001.87011.86670.0000
25052006.08.02 08:00modify7202.001.87141.86670.0000
25062006.08.02 08:00modify7212.001.87271.86670.0000
25072006.08.02 09:00modify7182.001.87011.86700.0000
25082006.08.02 09:00modify7202.001.87141.86700.0000
25092006.08.02 09:01modify7212.001.87271.86700.0000
25102006.08.02 12:00modify7182.001.87011.86720.0000
25112006.08.02 12:00modify7202.001.87141.86720.0000
25122006.08.02 12:00modify7212.001.87271.86720.0000
25132006.08.02 12:22close7212.001.87351.86720.0000156.1357552.33
25142006.08.02 12:22close7202.001.87351.86720.0000416.1357968.46
25152006.08.02 12:22close7182.001.87351.86720.0000676.1358644.59
25162006.08.02 12:22buy stop7222.001.87901.87350.0000
25172006.08.02 12:22sell stop7232.001.86191.86740.0000
25182006.08.02 13:00delete7232.001.86191.86740.0000
25192006.08.02 13:00sell stop7242.001.86251.86780.0000
25202006.08.02 17:43buy7222.001.87901.87350.0000
25212006.08.02 17:43delete7242.001.86251.86780.0000
25222006.08.02 17:43buy stop7252.001.88001.87520.0000
25232006.08.02 17:46buy7252.001.88001.87520.0000
25242006.08.02 17:46buy stop7262.001.88091.87620.0000
25252006.08.02 17:46modify7222.001.87901.87520.0000
25262006.08.02 18:07s/l7222.001.87521.87520.0000-760.0057884.59
25272006.08.02 18:07s/l7252.001.87521.87520.0000-960.0056924.59
25282006.08.02 18:07delete7262.001.88091.87620.0000
25292006.08.02 18:07buy stop7272.001.87981.87480.0000
25302006.08.02 18:07sell stop7282.001.86271.86770.0000
25312006.08.03 14:01buy7272.001.87981.87480.0000
25322006.08.03 14:01delete7282.001.86271.86770.0000
25332006.08.03 14:01buy stop7292.001.88101.87480.0000
25342006.08.03 14:01buy7292.001.88101.87480.0000
25352006.08.03 14:01buy stop7302.001.88231.87600.0000
25362006.08.03 14:01buy7302.001.88231.87600.0000
25372006.08.03 14:01modify7272.001.87981.87610.0000
25382006.08.03 14:01modify7292.001.88101.87610.0000
25392006.08.03 14:01modify7302.001.88231.87610.0000
25402006.08.03 18:59close7302.001.88411.87610.0000360.0057284.59
25412006.08.03 18:59close7292.001.88411.87610.0000620.0057904.59
25422006.08.03 18:59close7272.001.88411.87610.0000860.0058764.59
25432006.08.03 18:59buy stop7312.001.89171.88320.0000
25442006.08.03 18:59sell stop7322.001.86321.87170.0000
25452006.08.03 23:00delete7322.001.86321.87170.0000
25462006.08.03 23:00sell stop7332.001.86411.87340.0000
25472006.08.04 00:00delete7332.001.86411.87340.0000
25482006.08.04 00:00sell stop7342.001.86481.87380.0000
25492006.08.04 01:00delete7342.001.86481.87380.0000
25502006.08.04 01:00sell stop7352.001.86681.87560.0000
25512006.08.04 02:00delete7352.001.86681.87560.0000
25522006.08.04 02:00sell stop7362.001.87001.87880.0000
25532006.08.04 11:08buy7312.001.89171.88320.0000
25542006.08.04 11:08delete7362.001.87001.87880.0000
25552006.08.04 11:08buy stop7372.001.89301.88630.0000
25562006.08.04 11:44buy7372.001.89301.88630.0000
25572006.08.04 11:44buy stop7382.001.89441.88770.0000
25582006.08.04 11:44modify7312.001.89171.88630.0000
25592006.08.04 12:00modify7312.001.89171.88650.0000
25602006.08.04 12:00modify7372.001.89301.88650.0000
25612006.08.04 13:00modify7312.001.89171.88680.0000
25622006.08.04 13:00modify7372.001.89301.88680.0000
25632006.08.04 14:00modify7312.001.89171.88700.0000
25642006.08.04 14:00modify7372.001.89301.88700.0000
25652006.08.04 15:00modify7312.001.89171.88730.0000
25662006.08.04 15:00modify7372.001.89301.88730.0000
25672006.08.04 15:29buy7382.001.89441.88770.0000
25682006.08.04 15:29modify7312.001.89171.88870.0000
25692006.08.04 15:29modify7372.001.89301.88870.0000
25702006.08.04 15:29modify7382.001.89441.88870.0000
25712006.08.07 08:00modify7312.001.89171.88960.0000
25722006.08.07 08:00modify7372.001.89301.88960.0000
25732006.08.07 08:00modify7382.001.89441.88960.0000
25742006.08.07 11:00modify7312.001.89171.89110.0000
25752006.08.07 11:00modify7372.001.89301.89110.0000
25762006.08.07 11:00modify7382.001.89441.89110.0000
25772006.08.07 12:00modify7312.001.89171.90440.0000
25782006.08.07 12:00modify7372.001.89301.90440.0000
25792006.08.07 12:00modify7382.001.89441.90440.0000
25802006.08.07 13:00modify7312.001.89171.90450.0000
25812006.08.07 13:00modify7372.001.89301.90450.0000
25822006.08.07 13:00modify7382.001.89441.90450.0000
25832006.08.08 00:59s/l7312.001.90451.90450.00002552.2561316.84
25842006.08.08 00:59s/l7372.001.90451.90450.00002292.2563609.09
25852006.08.08 00:59s/l7382.001.90451.90450.00002012.2565621.34
25862006.08.08 00:59buy stop7392.001.91301.90680.0000
25872006.08.08 00:59sell stop7402.001.88391.89020.0000
25882006.08.08 02:00delete7402.001.88391.89020.0000
25892006.08.08 02:00sell stop7412.001.88451.89100.0000
25902006.08.08 03:00delete7412.001.88451.89100.0000
25912006.08.08 03:00sell stop7422.001.88541.89190.0000
25922006.08.08 15:00delete7422.001.88541.89190.0000
25932006.08.08 15:00sell stop7432.001.88561.89040.0000
25942006.08.08 16:00delete7432.001.88561.89040.0000
25952006.08.08 16:00sell stop7442.001.88591.89040.0000
25962006.08.08 17:00delete7442.001.88591.89040.0000
25972006.08.08 17:00sell stop7452.001.88611.89060.0000
25982006.08.08 18:00delete7452.001.88611.89060.0000
25992006.08.08 18:00sell stop7462.001.88771.89220.0000
26002006.08.08 19:00delete7462.001.88771.89220.0000
26012006.08.08 19:00sell stop7472.001.88961.89440.0000
26022006.08.08 21:15buy7392.001.91301.90680.0000
26032006.08.08 21:15delete7472.001.88961.89440.0000
26042006.08.08 21:15buy stop7482.001.91391.90940.0000
26052006.08.08 21:15buy7482.001.91391.90940.0000
26062006.08.08 21:15buy stop7492.001.91481.91030.0000
26072006.08.08 21:15modify7392.001.91301.90940.0000
26082006.08.08 21:17buy7492.001.91481.91030.0000
26092006.08.08 21:17modify7392.001.91301.91030.0000
26102006.08.08 21:17modify7482.001.91391.91030.0000
26112006.08.08 21:24s/l7392.001.91031.91030.0000-540.0065081.34
26122006.08.08 21:24s/l7482.001.91031.91030.0000-720.0064361.34
26132006.08.08 21:24s/l7492.001.91031.91030.0000-900.0063461.34
26142006.08.08 21:24buy stop7502.001.91301.90850.0000
26152006.08.08 21:24sell stop7512.001.88961.89410.0000
26162006.08.08 22:00delete7502.001.91301.90850.0000
26172006.08.08 22:00buy stop7522.001.91461.90910.0000
26182006.08.08 22:00delete7512.001.88961.89410.0000
26192006.08.08 22:00sell stop7532.001.89111.89660.0000
26202006.08.08 23:00delete7532.001.89111.89660.0000
26212006.08.08 23:00sell stop7542.001.90331.90930.0000
26222006.08.09 01:47sell7542.001.90331.90930.0000
26232006.08.09 01:47delete7522.001.91461.90910.0000
26242006.08.09 01:47sell stop7552.001.90211.90810.0000
26252006.08.09 01:49sell7552.001.90211.90810.0000
26262006.08.09 01:49sell stop7562.001.90091.90690.0000
26272006.08.09 01:49modify7542.001.90331.90810.0000
26282006.08.09 01:50sell7562.001.90091.90690.0000
26292006.08.09 01:50modify7542.001.90331.90690.0000
26302006.08.09 01:50modify7552.001.90211.90690.0000
26312006.08.09 02:34close7562.001.90111.90690.0000-40.0063421.34
26322006.08.09 02:34close7552.001.90111.90690.0000200.0063621.34
26332006.08.09 02:34close7542.001.90111.90690.0000440.0064061.34
26342006.08.09 02:34buy stop7572.001.91461.90760.0000
26352006.08.09 02:34sell stop7582.001.89761.90460.0000
26362006.08.09 03:29sell7582.001.89761.90460.0000
26372006.08.09 03:29delete7572.001.91461.90760.0000
26382006.08.09 03:29sell stop7592.001.89621.90340.0000
26392006.08.09 09:14s/l7582.001.90461.90460.0000-1400.0062661.34
26402006.08.09 09:14buy stop7602.001.91461.90710.0000
26412006.08.09 09:14delete7592.001.89621.90340.0000
26422006.08.09 09:14sell stop7612.001.89711.90460.0000
26432006.08.10 17:17sell7612.001.89711.90460.0000
26442006.08.10 17:17delete7602.001.91461.90710.0000
26452006.08.10 17:17sell stop7622.001.89561.90330.0000
26462006.08.10 17:25sell7622.001.89561.90330.0000
26472006.08.10 17:25sell stop7632.001.89411.90180.0000
26482006.08.10 17:25modify7612.001.89711.90330.0000
26492006.08.10 17:25sell7632.001.89411.90180.0000
26502006.08.10 17:25modify7612.001.89711.90180.0000
26512006.08.10 17:25modify7622.001.89561.90180.0000
26522006.08.10 21:37close7632.001.89321.90180.0000180.0062841.34
26532006.08.10 21:37close7622.001.89321.90180.0000480.0063321.34
26542006.08.10 21:37close7612.001.89321.90180.0000780.0064101.34
26552006.08.10 21:37buy stop7642.001.91461.90510.0000
26562006.08.10 21:37sell stop7652.001.88671.89620.0000
26572006.08.11 05:00delete7642.001.91461.90510.0000
26582006.08.11 05:00buy stop7662.001.91141.90240.0000
26592006.08.11 21:00delete7662.001.91141.90240.0000
26602006.08.11 21:00buy stop7672.001.91101.90300.0000
26612006.08.14 01:00delete7672.001.91101.90300.0000
26622006.08.14 01:00buy stop7682.001.90971.90170.0000
26632006.08.14 02:00delete7682.001.90971.90170.0000
26642006.08.14 02:00buy stop7692.001.90951.90150.0000
26652006.08.14 03:00delete7692.001.90951.90150.0000
26662006.08.14 03:00buy stop7702.001.90901.90100.0000
26672006.08.14 11:52sell7652.001.88671.89620.0000
26682006.08.14 11:52delete7702.001.90901.90100.0000
26692006.08.14 11:52sell stop7712.001.88531.89230.0000
26702006.08.14 15:07sell7712.001.88531.89230.0000
26712006.08.14 15:07sell stop7722.001.88411.89010.0000
26722006.08.14 15:07modify7652.001.88671.89130.0000
26732006.08.14 15:07modify7712.001.88531.89130.0000
26742006.08.14 15:21sell7722.001.88411.89010.0000
26752006.08.14 15:21modify7652.001.88671.89010.0000
26762006.08.14 15:21modify7712.001.88531.89010.0000
26772006.08.14 16:00modify7652.001.88671.88990.0000
26782006.08.14 16:00modify7712.001.88531.88990.0000
26792006.08.14 16:00modify7722.001.88411.88990.0000
26802006.08.14 16:15s/l7652.001.88991.88990.0000-640.0063461.34
26812006.08.14 16:15s/l7712.001.88991.88990.0000-920.0062541.34
26822006.08.14 16:15s/l7722.001.88991.88990.0000-1160.0061381.34
26832006.08.14 16:15buy stop7732.001.90901.90330.0000
26842006.08.14 16:15sell stop7742.001.88411.88990.0000
26852006.08.14 18:00delete7732.001.90901.90330.0000
26862006.08.14 18:00buy stop7752.001.90551.89900.0000
26872006.08.14 23:00delete7752.001.90551.89900.0000
26882006.08.14 23:00buy stop7762.001.90301.89630.0000
26892006.08.15 00:00delete7762.001.90301.89630.0000
26902006.08.15 00:00buy stop7772.001.90091.89420.0000
26912006.08.15 01:00delete7772.001.90091.89420.0000
26922006.08.15 01:00buy stop7782.001.89921.89250.0000
26932006.08.15 20:00delete7782.001.89921.89250.0000
26942006.08.15 20:00buy stop7792.001.89851.89050.0000
26952006.08.16 01:00delete7792.001.89851.89050.0000
26962006.08.16 01:00buy stop7802.001.89801.89080.0000
26972006.08.16 15:31buy7802.001.89801.89080.0000
26982006.08.16 15:31delete7742.001.88411.88990.0000
26992006.08.16 15:31buy stop7812.001.89891.89440.0000
27002006.08.16 15:32buy7812.001.89891.89440.0000
27012006.08.16 15:32buy stop7822.001.89981.89530.0000
27022006.08.16 15:32modify7802.001.89801.89440.0000
27032006.08.16 15:45buy7822.001.89981.89530.0000
27042006.08.16 15:45modify7802.001.89801.89530.0000
27052006.08.16 15:45modify7812.001.89891.89530.0000
27062006.08.16 17:15close7822.001.90001.89530.000040.0061421.34
27072006.08.16 17:15close7812.001.90001.89530.0000220.0061641.34
27082006.08.16 17:15close7802.001.90001.89530.0000400.0062041.34
27092006.08.16 17:15buy stop7832.001.90261.89690.0000
27102006.08.16 17:15sell stop7842.001.88411.88990.0000
27112006.08.16 23:00delete7842.001.88411.88990.0000
27122006.08.16 23:00sell stop7852.001.88531.89180.0000
27132006.08.17 20:00delete7852.001.88531.89180.0000
27142006.08.17 20:00sell stop7862.001.88581.89210.0000
27152006.08.17 20:58sell7862.001.88581.89210.0000
27162006.08.17 20:58delete7832.001.90261.89690.0000
27172006.08.17 20:58sell stop7872.001.88461.89090.0000
27182006.08.17 20:59sell7872.001.88461.89090.0000
27192006.08.17 20:59sell stop7882.001.88341.88970.0000
27202006.08.17 20:59modify7862.001.88581.89090.0000
27212006.08.17 20:59sell7882.001.88341.88970.0000
27222006.08.17 20:59modify7862.001.88581.88970.0000
27232006.08.17 20:59modify7872.001.88461.88970.0000
27242006.08.18 08:00modify7862.001.88581.88940.0000
27252006.08.18 08:00modify7872.001.88461.88940.0000
27262006.08.18 08:01modify7882.001.88341.88940.0000
27272006.08.18 09:00modify7862.001.88581.88910.0000
27282006.08.18 09:00modify7872.001.88461.88910.0000
27292006.08.18 09:00modify7882.001.88341.88910.0000
27302006.08.18 14:00modify7862.001.88581.88870.0000
27312006.08.18 14:00modify7872.001.88461.88870.0000
27322006.08.18 14:00modify7882.001.88341.88870.0000
27332006.08.18 16:03close7882.001.88301.88870.000080.1762121.51
27342006.08.18 16:03close7872.001.88301.88870.0000320.1762441.68
27352006.08.18 16:03close7862.001.88301.88870.0000560.1763001.86
27362006.08.18 16:03buy stop7892.001.90261.89710.0000
27372006.08.18 16:03sell stop7902.001.87791.88340.0000
27382006.08.18 17:25sell7902.001.87791.88340.0000
27392006.08.18 17:25delete7892.001.90261.89710.0000
27402006.08.18 17:25sell stop7912.001.87681.88210.0000
27412006.08.21 03:11s/l7902.001.88341.88340.0000-1099.8361902.03
27422006.08.21 03:11buy stop7922.001.90091.89440.0000
27432006.08.21 03:11delete7912.001.87681.88210.0000
27442006.08.21 03:11sell stop7932.001.87771.88420.0000
27452006.08.21 19:00delete7922.001.90091.89440.0000
27462006.08.21 19:00buy stop7942.001.89981.89330.0000
27472006.08.23 01:00delete7932.001.87771.88420.0000
27482006.08.23 01:00sell stop7952.001.87841.88520.0000
27492006.08.23 02:00delete7952.001.87841.88520.0000
27502006.08.23 02:00sell stop7962.001.87881.88560.0000
27512006.08.23 03:00delete7962.001.87881.88560.0000
27522006.08.23 03:00sell stop7972.001.87931.88610.0000
27532006.08.23 05:00delete7972.001.87931.88610.0000
27542006.08.23 05:00sell stop7982.001.88041.88740.0000
27552006.08.23 06:00delete7982.001.88041.88740.0000
27562006.08.23 06:00sell stop7992.001.88061.88740.0000
27572006.08.23 08:00delete7992.001.88061.88740.0000
27582006.08.23 08:00sell stop8002.001.88111.88740.0000
27592006.08.23 09:00delete8002.001.88111.88740.0000
27602006.08.23 09:00sell stop8012.001.88191.88760.0000
27612006.08.23 11:00delete8012.001.88191.88760.0000
27622006.08.23 11:00sell stop8022.001.88331.88900.0000
27632006.08.23 12:00delete8022.001.88331.88900.0000
27642006.08.23 12:00sell stop8032.001.88501.89080.0000
27652006.08.23 16:00delete8032.001.88501.89080.0000
27662006.08.23 16:00sell stop8042.001.88521.89090.0000
27672006.08.23 17:00delete8042.001.88521.89090.0000
27682006.08.23 17:00sell stop8052.001.88551.89120.0000
27692006.08.23 17:01buy7942.001.89981.89330.0000
27702006.08.23 17:01delete8052.001.88551.89120.0000
27712006.08.23 17:01buy stop8062.001.90101.89530.0000
27722006.08.23 17:37s/l7942.001.89331.89330.0000-1300.0060602.03
27732006.08.23 17:37sell stop8072.001.88551.89120.0000
27742006.08.25 03:04sell8072.001.88551.89120.0000
27752006.08.25 03:04delete8062.001.90101.89530.0000
27762006.08.25 03:04sell stop8082.001.88421.89090.0000
27772006.08.25 09:29sell8082.001.88421.89090.0000
27782006.08.25 09:29sell stop8092.001.88311.88890.0000
27792006.08.25 09:29modify8072.001.88551.89000.0000
27802006.08.25 09:29modify8082.001.88421.89000.0000
27812006.08.25 09:31sell8092.001.88311.88890.0000
27822006.08.25 09:31modify8072.001.88551.88890.0000
27832006.08.25 09:31modify8082.001.88421.88890.0000
27842006.08.25 12:16s/l8072.001.88891.88890.0000-680.0059922.03
27852006.08.25 12:16s/l8082.001.88891.88890.0000-940.0058982.03
27862006.08.25 12:16s/l8092.001.88891.88890.0000-1160.0057822.03
27872006.08.25 12:16buy stop8102.001.89981.89380.0000
27882006.08.25 12:16sell stop8112.001.88281.88880.0000
27892006.08.28 01:00delete8102.001.89981.89380.0000
27902006.08.28 01:00buy stop8122.001.89751.89080.0000
27912006.08.28 16:48buy8122.001.89751.89080.0000
27922006.08.28 16:48delete8112.001.88281.88880.0000
27932006.08.28 16:48buy stop8132.001.89841.89390.0000
27942006.08.28 16:50buy8132.001.89841.89390.0000
27952006.08.28 16:50buy stop8142.001.89931.89480.0000
27962006.08.28 16:50modify8122.001.89751.89390.0000
27972006.08.28 16:51buy8142.001.89931.89480.0000
27982006.08.28 16:51modify8122.001.89751.89480.0000
27992006.08.28 16:51modify8132.001.89841.89480.0000
28002006.08.28 21:59s/l8122.001.89481.89480.0000-540.0057282.03
28012006.08.28 21:59s/l8132.001.89481.89480.0000-720.0056562.03
28022006.08.28 21:59s/l8142.001.89481.89480.0000-900.0055662.03
28032006.08.28 21:59buy stop8152.001.89951.89430.0000
28042006.08.28 21:59sell stop8162.001.88281.88810.0000
28052006.08.29 07:51buy8152.001.89951.89430.0000
28062006.08.29 07:51delete8162.001.88281.88810.0000
28072006.08.29 07:51buy stop8172.001.90051.89550.0000
28082006.08.29 10:20buy8172.001.90051.89550.0000
28092006.08.29 10:20buy stop8182.001.90151.89650.0000
28102006.08.29 10:20modify8152.001.89951.89550.0000
28112006.08.29 11:00buy8182.001.90151.89650.0000
28122006.08.29 11:00modify8152.001.89951.89630.0000
28132006.08.29 11:00modify8172.001.90051.89630.0000
28142006.08.29 13:00modify8152.001.89951.89650.0000
28152006.08.29 13:00modify8172.001.90051.89650.0000
28162006.08.29 17:08s/l8152.001.89651.89650.0000-600.0055062.03
28172006.08.29 17:08s/l8172.001.89651.89650.0000-800.0054262.03
28182006.08.29 17:08s/l8182.001.89651.89650.0000-1000.0053262.03
28192006.08.29 17:08buy stop8192.001.90301.89780.0000
28202006.08.29 17:08sell stop8202.001.88321.88850.0000
28212006.08.29 18:00delete8202.001.88321.88850.0000
28222006.08.29 18:00sell stop8212.001.88341.88970.0000
28232006.08.29 19:00delete8212.001.88341.88970.0000
28242006.08.29 19:00sell stop8222.001.88411.89060.0000
28252006.08.30 01:00delete8222.001.88411.89060.0000
28262006.08.30 01:00sell stop8232.001.88581.89330.0000
28272006.08.30 05:00delete8232.001.88581.89330.0000
28282006.08.30 05:00sell stop8242.001.88611.89380.0000
28292006.08.30 10:00delete8242.001.88611.89380.0000
28302006.08.30 10:00sell stop8252.001.88651.89400.0000
28312006.08.30 10:02buy8192.001.90301.89780.0000
28322006.08.30 10:02delete8252.001.88651.89400.0000
28332006.08.30 10:02buy stop8262.001.90451.89700.0000
28342006.08.30 13:01buy8262.001.90451.89700.0000
28352006.08.30 13:01buy stop8272.001.90611.89840.0000
28362006.08.30 14:00modify8262.001.90451.89750.0000
28372006.08.30 15:00modify8262.001.90451.89780.0000
28382006.08.30 16:14buy8272.001.90611.89840.0000
28392006.08.30 16:14modify8192.001.90301.89930.0000
28402006.08.30 16:14modify8262.001.90451.89930.0000
28412006.08.30 16:15modify8272.001.90611.89930.0000
28422006.08.30 18:00modify8192.001.90301.89980.0000
28432006.08.30 18:00modify8262.001.90451.89980.0000
28442006.08.30 18:00modify8272.001.90611.89980.0000
28452006.08.31 00:00modify8192.001.90301.90010.0000
28462006.08.31 00:00modify8262.001.90451.90010.0000
28472006.08.31 00:00modify8272.001.90611.90010.0000
28482006.08.31 01:00modify8192.001.90301.90040.0000
28492006.08.31 01:01modify8262.001.90451.90040.0000
28502006.08.31 01:02modify8272.001.90611.90040.0000
28512006.08.31 06:00modify8192.001.90301.90060.0000
28522006.08.31 06:00modify8262.001.90451.90060.0000
28532006.08.31 06:00modify8272.001.90611.90060.0000
28542006.08.31 07:00modify8192.001.90301.90090.0000
28552006.08.31 07:00modify8262.001.90451.90090.0000
28562006.08.31 07:00modify8272.001.90611.90090.0000
28572006.08.31 10:00modify8192.001.90301.90110.0000
28582006.08.31 10:00modify8262.001.90451.90110.0000
28592006.08.31 10:00modify8272.001.90611.90110.0000
28602006.08.31 10:07close8272.001.90551.90110.0000-131.6253130.41
28612006.08.31 10:07close8262.001.90551.90110.0000188.3853318.78
28622006.08.31 10:07close8192.001.90551.90110.0000488.3853807.16
28632006.08.31 10:07buy stop8282.001.90801.90300.0000
28642006.08.31 10:07sell stop8292.001.88981.89480.0000
28652006.08.31 10:22buy8282.001.90801.90300.0000
28662006.08.31 10:22delete8292.001.88981.89480.0000
28672006.08.31 10:22buy stop8302.001.90901.90400.0000
28682006.08.31 10:25buy8302.001.90901.90400.0000
28692006.08.31 10:25buy stop8312.001.91001.90500.0000
28702006.08.31 10:25modify8282.001.90801.90400.0000
28712006.08.31 16:44s/l8282.001.90401.90400.0000-800.0053007.16
28722006.08.31 16:44s/l8302.001.90401.90400.0000-1000.0052007.16
28732006.08.31 16:44delete8312.001.91001.90500.0000
28742006.08.31 16:44buy stop8322.001.90931.90430.0000
28752006.08.31 16:44sell stop8332.001.88981.89480.0000
28762006.09.01 02:00delete8332.001.88981.89480.0000
28772006.09.01 02:00sell stop8342.001.89021.89670.0000
28782006.09.01 03:00delete8342.001.89021.89670.0000
28792006.09.01 03:00sell stop8352.001.89051.89700.0000
28802006.09.01 05:00delete8352.001.89051.89700.0000
28812006.09.01 05:00sell stop8362.001.89731.90380.0000
28822006.09.01 13:00delete8362.001.89731.90380.0000
28832006.09.01 13:00sell stop8372.001.89791.90290.0000
28842006.09.01 15:33sell8372.001.89791.90290.0000
28852006.09.01 15:33delete8322.001.90931.90430.0000
28862006.09.01 15:33sell stop8382.001.89701.90150.0000
28872006.09.01 15:53sell8382.001.89701.90150.0000
28882006.09.01 15:53sell stop8392.001.89611.90060.0000
28892006.09.01 15:53modify8372.001.89791.90150.0000
28902006.09.01 15:53sell8392.001.89611.90060.0000
28912006.09.01 15:53modify8372.001.89791.90060.0000
28922006.09.01 15:53modify8382.001.89701.90060.0000
28932006.09.01 17:01s/l8372.001.90061.90060.0000-540.0051467.16
28942006.09.01 17:01s/l8382.001.90061.90060.0000-720.0050747.16
28952006.09.01 17:01s/l8392.001.90061.90060.0000-900.0049847.16
28962006.09.01 17:01buy stop8402.001.90931.90360.0000
28972006.09.01 17:01sell stop8412.001.89551.90120.0000
28982006.09.04 23:00delete8402.001.90931.90360.0000
28992006.09.04 23:00buy stop8422.001.90881.90430.0000
29002006.09.05 00:00delete8422.001.90881.90430.0000
29012006.09.05 00:00buy stop8432.001.90831.90380.0000
29022006.09.05 16:38sell8412.001.89551.90120.0000
29032006.09.05 16:38delete8432.001.90831.90380.0000
29042006.09.05 16:38sell stop8442.001.89451.89950.0000
29052006.09.05 16:46sell8442.001.89451.89950.0000
29062006.09.05 16:46sell stop8452.001.89351.89850.0000
29072006.09.05 16:46modify8412.001.89551.89950.0000
29082006.09.05 17:24sell8452.001.89351.89850.0000
29092006.09.05 17:24modify8412.001.89551.89880.0000
29102006.09.05 17:24modify8442.001.89451.89880.0000
29112006.09.06 08:00modify8412.001.89551.89850.0000
29122006.09.06 08:00modify8442.001.89451.89850.0000
29132006.09.06 09:00modify8412.001.89551.89830.0000
29142006.09.06 09:00modify8442.001.89451.89830.0000
29152006.09.06 09:00modify8452.001.89351.89830.0000
29162006.09.07 07:00modify8412.001.89551.89350.0000
29172006.09.07 07:00modify8442.001.89451.89350.0000
29182006.09.07 07:00modify8452.001.89351.89350.0000
29192006.09.07 08:00modify8412.001.89551.89140.0000
29202006.09.07 08:00modify8442.001.89451.89140.0000
29212006.09.07 08:00modify8452.001.89351.89140.0000
29222006.09.07 09:00modify8412.001.89551.88960.0000
29232006.09.07 09:00modify8442.001.89451.88960.0000
29242006.09.07 09:00modify8452.001.89351.88960.0000
29252006.09.07 10:00modify8412.001.89551.88800.0000
29262006.09.07 10:00modify8442.001.89451.88800.0000
29272006.09.07 10:00modify8452.001.89351.88800.0000
29282006.09.07 11:00modify8412.001.89551.88710.0000
29292006.09.07 11:00modify8442.001.89451.88710.0000
29302006.09.07 11:00modify8452.001.89351.88710.0000
29312006.09.08 02:00modify8412.001.89551.88680.0000
29322006.09.08 02:00modify8442.001.89451.88680.0000
29332006.09.08 02:00modify8452.001.89351.88680.0000
29342006.09.08 03:00modify8412.001.89551.88670.0000
29352006.09.08 03:00modify8442.001.89451.88670.0000
29362006.09.08 03:00modify8452.001.89351.88670.0000
29372006.09.08 07:00modify8412.001.89551.88420.0000
29382006.09.08 07:00modify8442.001.89451.88420.0000
29392006.09.08 07:00modify8452.001.89351.88420.0000
29402006.09.08 08:00modify8412.001.89551.88350.0000
29412006.09.08 08:00modify8442.001.89451.88350.0000
29422006.09.08 08:00modify8452.001.89351.88350.0000
29432006.09.08 09:00modify8412.001.89551.88260.0000
29442006.09.08 09:00modify8442.001.89451.88260.0000
29452006.09.08 09:00modify8452.001.89351.88260.0000
29462006.09.08 10:00modify8412.001.89551.88030.0000
29472006.09.08 10:00modify8442.001.89451.88030.0000
29482006.09.08 10:00modify8452.001.89351.88030.0000
29492006.09.08 11:00modify8412.001.89551.87840.0000
29502006.09.08 11:00modify8442.001.89451.87840.0000
29512006.09.08 11:00modify8452.001.89351.87840.0000
29522006.09.08 17:00modify8412.001.89551.87780.0000
29532006.09.08 17:00modify8442.001.89451.87780.0000
29542006.09.08 17:00modify8452.001.89351.87780.0000
29552006.09.08 18:00modify8412.001.89551.87640.0000
29562006.09.08 18:00modify8442.001.89451.87640.0000
29572006.09.08 18:00modify8452.001.89351.87640.0000
29582006.09.08 23:00modify8412.001.89551.87570.0000
29592006.09.08 23:00modify8442.001.89451.87570.0000
29602006.09.08 23:00modify8452.001.89351.87570.0000
29612006.09.11 00:00modify8412.001.89551.87540.0000
29622006.09.11 00:00modify8442.001.89451.87540.0000
29632006.09.11 00:00modify8452.001.89351.87540.0000
29642006.09.11 05:00modify8412.001.89551.87520.0000
29652006.09.11 05:00modify8442.001.89451.87520.0000
29662006.09.11 05:00modify8452.001.89351.87520.0000
29672006.09.11 06:00modify8412.001.89551.87460.0000
29682006.09.11 06:00modify8442.001.89451.87460.0000
29692006.09.11 06:00modify8452.001.89351.87460.0000
29702006.09.11 08:00modify8412.001.89551.87310.0000
29712006.09.11 08:00modify8442.001.89451.87310.0000
29722006.09.11 08:00modify8452.001.89351.87310.0000
29732006.09.11 09:00modify8412.001.89551.87230.0000
29742006.09.11 09:00modify8442.001.89451.87230.0000
29752006.09.11 09:00modify8452.001.89351.87230.0000
29762006.09.11 12:00modify8412.001.89551.87080.0000
29772006.09.11 12:00modify8442.001.89451.87080.0000
29782006.09.11 12:00modify8452.001.89351.87080.0000
29792006.09.12 08:03modify8412.001.89551.86960.0000
29802006.09.12 08:03modify8442.001.89451.86960.0000
29812006.09.12 08:03modify8452.001.89351.86960.0000
29822006.09.12 08:04s/l8412.001.86961.86960.00005181.2155028.37
29832006.09.12 08:04s/l8442.001.86961.86960.00004981.2160009.58
29842006.09.12 08:04s/l8452.001.86961.86960.00004781.2164790.79
29852006.09.12 08:04buy stop8462.001.87641.87070.0000
29862006.09.12 08:04sell stop8472.001.86021.86590.0000
29872006.09.12 10:00delete8462.001.87641.87070.0000
29882006.09.12 10:00buy stop8482.001.87571.87050.0000
29892006.09.12 11:00delete8482.001.87571.87050.0000
29902006.09.12 11:00buy stop8492.001.87541.87020.0000
29912006.09.12 13:50buy8492.001.87541.87020.0000
29922006.09.12 13:50delete8472.001.86021.86590.0000
29932006.09.12 13:50buy stop8502.001.87661.87060.0000
29942006.09.12 15:31buy8502.001.87661.87060.0000
29952006.09.12 15:31buy stop8512.001.87781.87210.0000
29962006.09.12 15:31modify8492.001.87541.87090.0000
29972006.09.12 15:31modify8502.001.87661.87090.0000
29982006.09.12 16:20buy8512.001.87781.87210.0000
29992006.09.12 16:20modify8492.001.87541.87150.0000
30002006.09.12 16:20modify8502.001.87661.87150.0000
30012006.09.12 17:14s/l8512.001.87211.87210.0000-1140.0063650.79
30022006.09.12 17:14buy stop8522.001.87791.87160.0000
30032006.09.13 03:21s/l8492.001.87151.87150.0000-783.8762866.92
30042006.09.13 03:21s/l8502.001.87151.87150.0000-1023.8761843.04
30052006.09.13 03:21delete8522.001.87791.87160.0000
30062006.09.13 03:21buy stop8532.001.87751.87080.0000
30072006.09.13 03:21sell stop8542.001.86021.86690.0000
30082006.09.13 18:50buy8532.001.87751.87080.0000
30092006.09.13 18:50delete8542.001.86021.86690.0000
30102006.09.13 18:50buy stop8552.001.87861.87340.0000
30112006.09.14 01:09buy8552.001.87861.87340.0000
30122006.09.14 01:09buy stop8562.001.87971.87450.0000
30132006.09.14 01:09modify8532.001.87751.87340.0000
30142006.09.14 02:00modify8532.001.87751.87360.0000
30152006.09.14 02:00modify8552.001.87861.87360.0000
30162006.09.14 05:00modify8532.001.87751.87390.0000
30172006.09.14 05:00modify8552.001.87861.87390.0000
30182006.09.14 07:00modify8532.001.87751.87410.0000
30192006.09.14 07:00modify8552.001.87861.87410.0000
30202006.09.14 09:00modify8532.001.87751.87440.0000
30212006.09.14 09:00modify8552.001.87861.87440.0000
30222006.09.14 10:22buy8562.001.87971.87450.0000
30232006.09.14 10:22modify8532.001.87751.87540.0000
30242006.09.14 10:22modify8552.001.87861.87540.0000
30252006.09.14 10:22modify8562.001.87971.87540.0000
30262006.09.14 11:53close8562.001.87961.87540.0000-20.0061823.04
30272006.09.14 11:53close8552.001.87961.87540.0000200.0062023.04
30282006.09.14 11:53close8532.001.87961.87540.0000408.3862431.42
30292006.09.14 11:54buy stop8572.001.88021.87540.0000
30302006.09.14 11:54sell stop8582.001.86601.87080.0000
30312006.09.14 11:54buy8572.001.88021.87540.0000
30322006.09.14 11:54delete8582.001.86601.87080.0000
30332006.09.14 11:54buy stop8592.001.88121.87650.0000
30342006.09.14 12:07buy8592.001.88121.87650.0000
30352006.09.14 12:07buy stop8602.001.88221.87720.0000
30362006.09.14 12:07modify8572.001.88021.87620.0000
30372006.09.14 12:45buy8602.001.88221.87720.0000
30382006.09.14 12:45modify8572.001.88021.87720.0000
30392006.09.14 12:45modify8592.001.88121.87720.0000
30402006.09.14 15:42close8602.001.88331.87720.0000220.0062651.42
30412006.09.14 15:42close8592.001.88331.87720.0000420.0063071.42
30422006.09.14 15:42close8572.001.88331.87720.0000620.0063691.42
30432006.09.14 15:42buy stop8612.001.88781.88230.0000
30442006.09.14 15:42sell stop8622.001.86601.87150.0000
30452006.09.14 15:58buy8612.001.88781.88230.0000
30462006.09.14 15:58delete8622.001.86601.87150.0000
30472006.09.14 15:58buy stop8632.001.88891.88340.0000
30482006.09.14 17:20buy8632.001.88891.88340.0000
30492006.09.14 17:20buy stop8642.001.89011.88410.0000
30502006.09.14 17:20modify8612.001.88781.88290.0000
30512006.09.14 17:21buy8642.001.89011.88410.0000
30522006.09.14 17:21modify8612.001.88781.88410.0000
30532006.09.14 17:21modify8632.001.88891.88410.0000
30542006.09.15 08:00modify8612.001.88781.88440.0000
30552006.09.15 08:00modify8632.001.88891.88440.0000
30562006.09.15 08:00modify8642.001.89011.88440.0000
30572006.09.15 09:00modify8612.001.88781.88460.0000
30582006.09.15 09:00modify8632.001.88891.88460.0000
30592006.09.15 09:00modify8642.001.89011.88460.0000
30602006.09.15 10:00modify8612.001.88781.88510.0000
30612006.09.15 10:00modify8632.001.88891.88510.0000
30622006.09.15 10:00modify8642.001.89011.88510.0000
30632006.09.15 10:47s/l8612.001.88511.88510.0000-543.8763147.55
30642006.09.15 10:47s/l8632.001.88511.88510.0000-763.8762383.67
30652006.09.15 10:47s/l8642.001.88511.88510.0000-1003.8761379.80
30662006.09.15 10:47buy stop8652.001.89211.88710.0000
30672006.09.15 10:47sell stop8662.001.87091.87590.0000
30682006.09.15 11:00delete8662.001.87091.87590.0000
30692006.09.15 11:00sell stop8672.001.87111.87610.0000
30702006.09.15 12:00delete8672.001.87111.87610.0000
30712006.09.15 12:00sell stop8682.001.87201.87650.0000
30722006.09.15 14:00delete8682.001.87201.87650.0000
30732006.09.15 14:00sell stop8692.001.87221.87650.0000
30742006.09.15 20:00delete8692.001.87221.87650.0000
30752006.09.15 20:00sell stop8702.001.87301.87880.0000
30762006.09.15 21:00delete8702.001.87301.87880.0000
30772006.09.15 21:00sell stop8712.001.87311.87890.0000
30782006.09.15 23:00delete8712.001.87311.87890.0000
30792006.09.15 23:00sell stop8722.001.87331.87960.0000
30802006.09.18 01:00delete8722.001.87331.87960.0000
30812006.09.18 01:00sell stop8732.001.87421.88070.0000
30822006.09.18 02:00delete8732.001.87421.88070.0000
30832006.09.18 02:00sell stop8742.001.87541.88190.0000
30842006.09.18 08:00delete8742.001.87541.88190.0000
30852006.09.18 08:00sell stop8752.001.87561.88210.0000
30862006.09.18 12:36sell8752.001.87561.88210.0000
30872006.09.18 12:36delete8652.001.89211.88710.0000
30882006.09.18 12:36sell stop8762.001.87441.88070.0000
30892006.09.18 13:06sell8762.001.87441.88070.0000
30902006.09.18 13:06sell stop8772.001.87321.87920.0000
30912006.09.18 13:06modify8752.001.87561.88040.0000
30922006.09.18 13:06modify8762.001.87441.88040.0000
30932006.09.18 19:59s/l8752.001.88041.88040.0000-960.0060419.80
30942006.09.18 19:59s/l8762.001.88041.88040.0000-1200.0059219.80
30952006.09.18 19:59buy stop8782.001.89211.88590.0000
30962006.09.18 19:59delete8772.001.87321.87920.0000
30972006.09.18 19:59sell stop8792.001.87361.87990.0000
30982006.09.19 01:00delete8782.001.89211.88590.0000
30992006.09.19 01:00buy stop8802.001.89131.88480.0000
31002006.09.19 02:00delete8802.001.89131.88480.0000
31012006.09.19 02:00buy stop8812.001.88941.88290.0000
31022006.09.19 03:00delete8812.001.88941.88290.0000
31032006.09.19 03:00buy stop8822.001.88931.88280.0000
31042006.09.19 04:00delete8822.001.88931.88280.0000
31052006.09.19 04:00buy stop8832.001.88911.88260.0000
31062006.09.19 05:00delete8832.001.88911.88260.0000
31072006.09.19 05:00buy stop8842.001.88831.88180.0000
31082006.09.19 15:53buy8842.001.88831.88180.0000
31092006.09.19 15:53delete8792.001.87361.87990.0000
31102006.09.19 15:53buy stop8852.001.88951.88380.0000
31112006.09.19 18:43s/l8842.001.88181.88180.0000-1300.0057919.80
31122006.09.19 18:43delete8852.001.88951.88380.0000
31132006.09.19 18:43buy stop8862.001.88891.88270.0000
31142006.09.19 18:43sell stop8872.001.87361.87990.0000
31152006.09.20 16:28buy8862.001.88891.88270.0000
31162006.09.20 16:28delete8872.001.87361.87990.0000
31172006.09.20 16:28buy stop8882.001.88991.88510.0000
31182006.09.20 17:59buy8882.001.88991.88510.0000
31192006.09.20 17:59buy stop8892.001.89091.88590.0000
31202006.09.20 17:59modify8862.001.88891.88490.0000
31212006.09.20 21:12buy8892.001.89091.88590.0000
31222006.09.20 21:12modify8862.001.88891.88570.0000
31232006.09.20 21:12modify8882.001.88991.88570.0000
31242006.09.21 09:24close8892.001.89081.88590.0000-31.6257888.17
31252006.09.21 09:24close8882.001.89081.88570.0000168.3858056.55
31262006.09.21 09:24close8862.001.89081.88570.0000368.3858424.93
31272006.09.21 09:24buy stop8902.001.89381.88730.0000
31282006.09.21 09:24sell stop8912.001.87731.88380.0000
31292006.09.21 10:00buy8902.001.89381.88730.0000
31302006.09.21 10:00delete8912.001.87731.88380.0000
31312006.09.21 10:00buy stop8922.001.89511.88840.0000
31322006.09.21 10:43buy8922.001.89511.88840.0000
31332006.09.21 10:43buy stop8932.001.89651.88980.0000
31342006.09.21 10:43modify8902.001.89381.88840.0000
31352006.09.21 13:00modify8902.001.89381.88860.0000
31362006.09.21 13:00buy8932.001.89651.88980.0000
31372006.09.21 13:00modify8902.001.89381.89000.0000
31382006.09.21 13:00modify8922.001.89511.89000.0000
31392006.09.21 13:00modify8932.001.89651.89000.0000
31402006.09.21 17:06close8932.001.89661.89000.000020.0058444.93
31412006.09.21 17:06close8922.001.89661.89000.0000300.0058744.93
31422006.09.21 17:06close8902.001.89661.89000.0000560.0059304.93
31432006.09.21 17:06buy stop8942.001.90021.89370.0000
31442006.09.21 17:06sell stop8952.001.87731.88380.0000
31452006.09.21 19:03buy8942.001.90021.89370.0000
31462006.09.21 19:03delete8952.001.87731.88380.0000
31472006.09.21 19:03buy stop8962.001.90141.89510.0000
31482006.09.21 19:15buy8962.001.90141.89510.0000
31492006.09.21 19:15buy stop8972.001.90271.89640.0000
31502006.09.21 19:15modify8942.001.90021.89510.0000
31512006.09.21 19:16buy8972.001.90271.89640.0000
31522006.09.21 19:16modify8942.001.90021.89650.0000
31532006.09.21 19:16modify8962.001.90141.89650.0000
31542006.09.21 19:17modify8972.001.90271.89650.0000
31552006.09.22 06:00modify8942.001.90021.89670.0000
31562006.09.22 06:00modify8962.001.90141.89670.0000
31572006.09.22 06:00modify8972.001.90271.89670.0000
31582006.09.22 08:00modify8942.001.90021.89700.0000
31592006.09.22 08:00modify8962.001.90141.89700.0000
31602006.09.22 08:00modify8972.001.90271.89700.0000
31612006.09.22 10:00modify8942.001.90021.89720.0000
31622006.09.22 10:00modify8962.001.90141.89720.0000
31632006.09.22 10:00modify8972.001.90271.89720.0000
31642006.09.22 12:43close8972.001.90301.89720.000056.1359361.05
31652006.09.22 12:43close8962.001.90301.89720.0000316.1359677.18
31662006.09.22 12:43close8942.001.90301.89720.0000556.1360233.30
31672006.09.22 12:43buy stop8982.001.90661.90110.0000
31682006.09.22 12:43sell stop8992.001.88021.88570.0000
31692006.09.22 19:00delete8992.001.88021.88570.0000
31702006.09.22 19:00sell stop9002.001.88191.88740.0000
31712006.09.22 21:00delete9002.001.88191.88740.0000
31722006.09.22 21:00sell stop9012.001.88211.88760.0000
31732006.09.22 22:00delete9012.001.88211.88760.0000
31742006.09.22 22:00sell stop9022.001.88271.88850.0000
31752006.09.22 23:00delete9022.001.88271.88850.0000
31762006.09.22 23:00sell stop9032.001.88411.88990.0000
31772006.09.25 00:00delete9032.001.88411.88990.0000
31782006.09.25 00:00sell stop9042.001.88631.89180.0000
31792006.09.25 05:00delete9042.001.88631.89180.0000
31802006.09.25 05:00sell stop9052.001.88651.89220.0000
31812006.09.25 09:33buy8982.001.90661.90110.0000
31822006.09.25 09:33delete9052.001.88651.89220.0000
31832006.09.25 09:33buy stop9062.001.90771.90250.0000
31842006.09.25 09:34buy9062.001.90771.90250.0000
31852006.09.25 09:34buy stop9072.001.90881.90360.0000
31862006.09.25 09:34modify8982.001.90661.90250.0000
31872006.09.25 12:02s/l8982.001.90251.90250.0000-820.0059413.30
31882006.09.25 12:02s/l9062.001.90251.90250.0000-1040.0058373.30
31892006.09.25 12:02delete9072.001.90881.90360.0000
31902006.09.25 12:02buy stop9082.001.90771.90250.0000
31912006.09.25 12:02sell stop9092.001.89001.89530.0000
31922006.09.25 13:00delete9092.001.89001.89530.0000
31932006.09.25 13:00sell stop9102.001.89011.89530.0000
31942006.09.25 16:00delete9102.001.89011.89530.0000
31952006.09.25 16:00sell stop9112.001.89021.89500.0000
31962006.09.25 17:00delete9112.001.89021.89500.0000
31972006.09.25 17:00sell stop9122.001.89251.89730.0000
31982006.09.25 18:00delete9122.001.89251.89730.0000
31992006.09.25 18:00sell stop9132.001.89341.89840.0000
32002006.09.25 19:00delete9132.001.89341.89840.0000
32012006.09.25 19:00sell stop9142.001.89401.89930.0000
32022006.09.25 20:00delete9142.001.89401.89930.0000
32032006.09.25 20:00sell stop9152.001.89511.90060.0000
32042006.09.25 21:00delete9152.001.89511.90060.0000
32052006.09.25 21:00sell stop9162.001.89521.90070.0000
32062006.09.26 01:00delete9162.001.89521.90070.0000
32072006.09.26 01:00sell stop9172.001.89541.90070.0000
32082006.09.26 02:00delete9172.001.89541.90070.0000
32092006.09.26 02:00sell stop9182.001.89671.90200.0000
32102006.09.26 03:00delete9182.001.89671.90200.0000
32112006.09.26 03:00sell stop9192.001.89821.90370.0000
32122006.09.26 10:12sell9192.001.89821.90370.0000
32132006.09.26 10:12delete9082.001.90771.90250.0000
32142006.09.26 10:12sell stop9202.001.89731.90210.0000
32152006.09.26 11:15sell9202.001.89731.90210.0000
32162006.09.26 11:15sell stop9212.001.89641.90110.0000
32172006.09.26 11:15modify9192.001.89821.90210.0000
32182006.09.26 11:15sell9212.001.89641.90110.0000
32192006.09.26 11:15modify9192.001.89821.90120.0000
32202006.09.26 11:15modify9202.001.89731.90120.0000
32212006.09.26 17:14close9212.001.89631.90110.000020.0058393.30
32222006.09.26 17:14close9202.001.89631.90120.0000200.0058593.30
32232006.09.26 17:14close9192.001.89631.90120.0000380.0058973.30
32242006.09.26 17:14buy stop9222.001.90771.90200.0000
32252006.09.26 17:14sell stop9232.001.89351.89920.0000
32262006.09.26 17:47sell9232.001.89351.89920.0000
32272006.09.26 17:47delete9222.001.90771.90200.0000
32282006.09.26 17:47sell stop9242.001.89241.89810.0000
32292006.09.27 09:11sell9242.001.89241.89810.0000
32302006.09.27 09:11sell stop9252.001.89141.89640.0000
32312006.09.27 09:11modify9232.001.89351.89740.0000
32322006.09.27 09:11modify9242.001.89241.89740.0000
32332006.09.27 10:48sell9252.001.89141.89640.0000
32342006.09.27 10:48modify9232.001.89351.89640.0000
32352006.09.27 10:48modify9242.001.89241.89640.0000
32362006.09.27 13:59close9252.001.89181.89640.0000-80.0058893.30
32372006.09.27 13:59close9242.001.89181.89640.0000120.0059013.30
32382006.09.27 13:59close9232.001.89181.89640.0000340.1759353.47
32392006.09.27 13:59buy stop9262.001.90771.90220.0000
32402006.09.27 13:59sell stop9272.001.88681.89230.0000
32412006.09.27 17:00delete9262.001.90771.90220.0000
32422006.09.27 17:00buy stop9282.001.90701.90130.0000
32432006.09.27 17:05sell9272.001.88681.89230.0000
32442006.09.27 17:05delete9282.001.90701.90130.0000
32452006.09.27 17:05sell stop9292.001.88571.89140.0000
32462006.09.27 17:05sell9292.001.88571.89140.0000
32472006.09.27 17:05sell stop9302.001.88461.89040.0000
32482006.09.27 17:05modify9272.001.88681.89140.0000
32492006.09.28 03:01s/l9272.001.89141.89140.0000-919.4858433.99
32502006.09.28 03:01s/l9292.001.89141.89140.0000-1139.4857294.51
32512006.09.28 03:01buy stop9312.001.90291.89670.0000
32522006.09.28 03:01delete9302.001.88461.89040.0000
32532006.09.28 03:01sell stop9322.001.88531.89160.0000
32542006.09.28 09:08sell9322.001.88531.89160.0000
32552006.09.28 09:08delete9312.001.90291.89670.0000
32562006.09.28 09:08sell stop9332.001.88421.88990.0000
32572006.09.28 09:24sell9332.001.88421.88990.0000
32582006.09.28 09:24sell stop9342.001.88311.88890.0000
32592006.09.28 09:24modify9322.001.88531.89000.0000
32602006.09.28 09:45sell9342.001.88311.88890.0000
32612006.09.28 09:45modify9322.001.88531.88890.0000
32622006.09.28 09:45modify9332.001.88421.88890.0000
32632006.09.29 07:00modify9322.001.88531.88250.0000
32642006.09.29 07:00modify9332.001.88421.88250.0000
32652006.09.29 07:00modify9342.001.88311.88250.0000
32662006.09.29 08:00modify9322.001.88531.88100.0000
32672006.09.29 08:00modify9332.001.88421.88100.0000
32682006.09.29 08:00modify9342.001.88311.88100.0000
32692006.09.29 09:00modify9322.001.88531.88060.0000
32702006.09.29 09:00modify9332.001.88421.88060.0000
32712006.09.29 09:00modify9342.001.88311.88060.0000
32722006.09.29 10:00modify9322.001.88531.88040.0000
32732006.09.29 10:00modify9332.001.88421.88040.0000
32742006.09.29 10:00modify9342.001.88311.88040.0000
32752006.09.29 11:00modify9322.001.88531.87940.0000
32762006.09.29 11:00modify9332.001.88421.87940.0000
32772006.09.29 11:00modify9342.001.88311.87940.0000
32782006.09.29 12:00modify9322.001.88531.87830.0000
32792006.09.29 12:00modify9332.001.88421.87830.0000
32802006.09.29 12:00modify9342.001.88311.87830.0000
32812006.10.02 03:00modify9322.001.88531.87790.0000
32822006.10.02 03:00modify9332.001.88421.87790.0000
32832006.10.02 03:00modify9342.001.88311.87790.0000
32842006.10.02 04:00modify9322.001.88531.87770.0000
32852006.10.02 04:00modify9332.001.88421.87770.0000
32862006.10.02 04:00modify9342.001.88311.87770.0000
32872006.10.02 05:00modify9322.001.88531.87640.0000
32882006.10.02 05:00modify9332.001.88421.87640.0000
32892006.10.02 05:00modify9342.001.88311.87640.0000
32902006.10.02 16:17s/l9322.001.87641.87640.00001780.3559074.86
32912006.10.02 16:17s/l9332.001.87641.87640.00001560.3560635.20
32922006.10.02 16:17s/l9342.001.87641.87640.00001340.3561975.55
32932006.10.02 16:17buy stop9352.001.88901.88280.0000
32942006.10.02 16:17sell stop9362.001.86341.86970.0000
32952006.10.02 17:00delete9352.001.88901.88280.0000
32962006.10.02 17:00buy stop9372.001.88491.87720.0000
32972006.10.02 17:26buy9372.001.88491.87720.0000
32982006.10.02 17:26delete9362.001.86341.86970.0000
32992006.10.02 17:26buy stop9382.001.88651.87880.0000
33002006.10.02 17:37buy9382.001.88651.87880.0000
33012006.10.02 17:37buy stop9392.001.88811.88040.0000
33022006.10.02 17:37modify9372.001.88491.87880.0000
33032006.10.02 18:38buy9392.001.88811.88040.0000
33042006.10.02 18:38modify9372.001.88491.87980.0000
33052006.10.02 18:38modify9382.001.88651.87980.0000
33062006.10.02 22:00modify9372.001.88491.88040.0000
33072006.10.02 22:00modify9382.001.88651.88040.0000
33082006.10.03 01:00modify9372.001.88491.88060.0000
33092006.10.03 01:01modify9382.001.88651.88060.0000
33102006.10.03 01:02modify9392.001.88811.88060.0000
33112006.10.03 02:00modify9372.001.88491.88090.0000
33122006.10.03 02:00modify9382.001.88651.88090.0000
33132006.10.03 02:01modify9392.001.88811.88090.0000
33142006.10.03 06:00modify9372.001.88491.88110.0000
33152006.10.03 06:00modify9382.001.88651.88110.0000
33162006.10.03 06:00modify9392.001.88811.88110.0000
33172006.10.03 07:00modify9372.001.88491.88160.0000
33182006.10.03 07:00modify9382.001.88651.88160.0000
33192006.10.03 07:01modify9392.001.88811.88160.0000
33202006.10.03 08:00modify9372.001.88491.88210.0000
33212006.10.03 08:00modify9382.001.88651.88210.0000
33222006.10.03 08:00modify9392.001.88811.88210.0000
33232006.10.03 09:00modify9372.001.88491.88240.0000
33242006.10.03 09:00modify9382.001.88651.88240.0000
33252006.10.03 09:00modify9392.001.88811.88240.0000
33262006.10.03 13:00modify9372.001.88491.88360.0000
33272006.10.03 13:00modify9382.001.88651.88360.0000
33282006.10.03 13:00modify9392.001.88811.88360.0000
33292006.10.03 14:00modify9372.001.88491.88380.0000
33302006.10.03 14:00modify9382.001.88651.88380.0000
33312006.10.03 14:00modify9392.001.88811.88380.0000
33322006.10.03 14:00modify9372.001.88491.88450.0000
33332006.10.03 14:00modify9382.001.88651.88450.0000
33342006.10.03 14:00modify9392.001.88811.88450.0000
33352006.10.03 15:00modify9372.001.88491.88560.0000
33362006.10.03 15:00modify9382.001.88651.88560.0000
33372006.10.03 15:00modify9392.001.88811.88560.0000
33382006.10.03 15:03close9392.001.88751.88560.0000-123.8761851.68
33392006.10.03 15:03close9382.001.88751.88560.0000196.1362047.80
33402006.10.03 15:03close9372.001.88751.88560.0000516.1362563.93
33412006.10.03 15:03buy stop9402.001.89001.88600.0000
33422006.10.03 15:03sell stop9412.001.86341.86740.0000
33432006.10.03 15:38buy9402.001.89001.88600.0000
33442006.10.03 15:38delete9412.001.86341.86740.0000
33452006.10.03 15:38buy stop9422.001.89081.88680.0000
33462006.10.03 19:05s/l9402.001.88601.88600.0000-800.0061763.93
33472006.10.03 19:05sell stop9432.001.86341.86770.0000
33482006.10.03 23:00delete9432.001.86341.86770.0000
33492006.10.03 23:00sell stop9442.001.86361.86810.0000
33502006.10.04 01:00delete9442.001.86361.86810.0000
33512006.10.04 01:00sell stop9452.001.86731.87180.0000
33522006.10.04 02:00delete9452.001.86731.87180.0000
33532006.10.04 02:00sell stop9462.001.86771.87250.0000
33542006.10.04 18:00delete9462.001.86771.87250.0000
33552006.10.04 18:00sell stop9472.001.86921.87570.0000
33562006.10.04 19:00delete9472.001.86921.87570.0000
33572006.10.04 19:00sell stop9482.001.87051.87700.0000
33582006.10.04 23:00delete9482.001.87051.87700.0000
33592006.10.04 23:00sell stop9492.001.87221.87890.0000
33602006.10.05 00:00delete9492.001.87221.87890.0000
33612006.10.05 00:00sell stop9502.001.87841.88490.0000
33622006.10.05 15:40sell9502.001.87841.88490.0000
33632006.10.05 15:40delete9422.001.89081.88680.0000
33642006.10.05 15:40sell stop9512.001.87751.88200.0000
33652006.10.05 16:28sell9512.001.87751.88200.0000
33662006.10.05 16:28sell stop9522.001.87661.88140.0000
33672006.10.05 16:28modify9502.001.87841.88230.0000
33682006.10.05 16:37sell9522.001.87661.88140.0000
33692006.10.05 16:37modify9502.001.87841.88140.0000
33702006.10.05 16:37modify9512.001.87751.88140.0000
33712006.10.06 12:17close9522.001.87631.88140.000060.1761824.10
33722006.10.06 12:17close9512.001.87631.88140.0000240.1762064.27
33732006.10.06 12:17close9502.001.87631.88140.0000420.1762484.45
33742006.10.06 12:17buy stop9532.001.88871.88370.0000
33752006.10.06 12:17sell stop9542.001.87311.87810.0000
33762006.10.06 15:12buy9532.001.88871.88370.0000
33772006.10.06 15:12delete9542.001.87311.87810.0000
33782006.10.06 15:12buy stop9552.001.88981.88460.0000
33792006.10.06 15:13buy9552.001.88981.88460.0000
33802006.10.06 15:13buy stop9562.001.89091.88570.0000
33812006.10.06 15:13modify9532.001.88871.88460.0000
33822006.10.06 15:18s/l9532.001.88461.88460.0000-820.0061664.45
33832006.10.06 15:18s/l9552.001.88461.88460.0000-1040.0060624.45
33842006.10.06 15:18sell stop9572.001.87311.87840.0000
33852006.10.06 16:00delete9562.001.89091.88570.0000
33862006.10.06 16:00buy stop9582.001.88941.88270.0000
33872006.10.06 16:29sell9572.001.87311.87840.0000
33882006.10.06 16:29delete9582.001.88941.88270.0000
33892006.10.06 16:29sell stop9592.001.87181.87860.0000
33902006.10.06 16:38sell9592.001.87181.87860.0000
33912006.10.06 16:38sell stop9602.001.87051.87730.0000
33922006.10.06 17:26sell9602.001.87051.87730.0000
33932006.10.06 17:26modify9572.001.87311.87780.0000
33942006.10.06 17:26modify9592.001.87181.87780.0000
33952006.10.06 18:18close9602.001.87061.87730.0000-20.0060604.45
33962006.10.06 18:18close9592.001.87061.87780.0000240.0060844.45
33972006.10.06 18:18close9572.001.87061.87780.0000500.0061344.45
33982006.10.06 18:18buy stop9612.001.88941.88170.0000
33992006.10.06 18:18sell stop9622.001.86731.87500.0000
34002006.10.09 10:27sell9622.001.86731.87500.0000
34012006.10.09 10:27delete9612.001.88941.88170.0000
34022006.10.09 10:27sell stop9632.001.86581.87360.0000
34032006.10.09 11:40sell9632.001.86581.87360.0000
34042006.10.09 11:40sell stop9642.001.86431.87210.0000
34052006.10.09 11:40modify9622.001.86731.87350.0000
34062006.10.09 11:40modify9632.001.86581.87350.0000
34072006.10.09 12:00modify9622.001.86731.87330.0000
34082006.10.09 12:00modify9632.001.86581.87330.0000
34092006.10.09 13:00modify9622.001.86731.87180.0000
34102006.10.09 13:00modify9632.001.86581.87180.0000
34112006.10.09 14:00modify9622.001.86731.87130.0000
34122006.10.09 14:00modify9632.001.86581.87130.0000
34132006.10.09 15:00modify9622.001.86731.87100.0000
34142006.10.09 15:00modify9632.001.86581.87100.0000
34152006.10.09 15:38sell9642.001.86431.87210.0000
34162006.10.09 15:38modify9622.001.86731.86960.0000
34172006.10.09 15:39modify9632.001.86581.86960.0000
34182006.10.09 15:39modify9642.001.86431.86960.0000
34192006.10.09 17:00modify9622.001.86731.86930.0000
34202006.10.09 17:00modify9632.001.86581.86930.0000
34212006.10.09 17:00modify9642.001.86431.86930.0000
34222006.10.10 07:00modify9622.001.86731.86910.0000
34232006.10.10 07:00modify9632.001.86581.86910.0000
34242006.10.10 07:00modify9642.001.86431.86910.0000
34252006.10.10 08:00modify9622.001.86731.86880.0000
34262006.10.10 08:00modify9632.001.86581.86880.0000
34272006.10.10 08:00modify9642.001.86431.86880.0000
34282006.10.10 09:26s/l9622.001.86881.86880.0000-299.8361044.62
34292006.10.10 09:26s/l9632.001.86881.86880.0000-599.8360444.79
34302006.10.10 09:26s/l9642.001.86881.86880.0000-899.8359544.96
34312006.10.10 09:26buy stop9652.001.88941.88490.0000
34322006.10.10 09:26sell stop9662.001.86351.86800.0000
34332006.10.10 11:25sell9662.001.86351.86800.0000
34342006.10.10 11:25delete9652.001.88941.88490.0000
34352006.10.10 11:25sell stop9672.001.86251.86750.0000
34362006.10.10 11:26sell9672.001.86251.86750.0000
34372006.10.10 11:26sell stop9682.001.86151.86650.0000
34382006.10.10 11:26modify9662.001.86351.86750.0000
34392006.10.10 11:27sell9682.001.86151.86650.0000
34402006.10.10 11:27modify9662.001.86351.86650.0000
34412006.10.10 11:27modify9672.001.86251.86650.0000
34422006.10.10 11:52close9682.001.86121.86650.000060.0059604.96
34432006.10.10 11:52close9672.001.86121.86650.0000260.0059864.96
34442006.10.10 11:52close9662.001.86121.86650.0000460.0060324.96
34452006.10.10 11:52buy stop9692.001.88941.88440.0000
34462006.10.10 12:00sell stop9702.001.85781.86360.0000
34472006.10.10 14:26sell9702.001.85781.86360.0000
34482006.10.10 14:26delete9692.001.88941.88440.0000
34492006.10.10 14:26sell stop9712.001.85671.86250.0000
34502006.10.10 14:35sell9712.001.85671.86250.0000
34512006.10.10 14:35sell stop9722.001.85561.86130.0000
34522006.10.10 14:35modify9702.001.85781.86250.0000
34532006.10.10 14:37sell9722.001.85561.86130.0000
34542006.10.10 14:37modify9702.001.85781.86130.0000
34552006.10.10 14:37modify9712.001.85671.86130.0000
34562006.10.10 17:36close9722.001.85571.86130.0000-20.0060304.96
34572006.10.10 17:36close9712.001.85571.86130.0000200.0060504.96
34582006.10.10 17:36close9702.001.85571.86130.0000420.0060924.96
34592006.10.10 17:36buy stop9732.001.88941.88290.0000
34602006.10.10 17:36sell stop9742.001.85281.85930.0000
34612006.10.11 00:00delete9732.001.88941.88290.0000
34622006.10.11 00:00buy stop9752.001.87621.86940.0000
34632006.10.11 01:00delete9752.001.87621.86940.0000
34642006.10.11 01:00buy stop9762.001.87251.86550.0000
34652006.10.11 02:00delete9762.001.87251.86550.0000
34662006.10.11 02:00buy stop9772.001.87211.86540.0000
34672006.10.11 04:00delete9772.001.87211.86540.0000
34682006.10.11 04:00buy stop9782.001.87201.86520.0000
34692006.10.11 06:00delete9782.001.87201.86520.0000
34702006.10.11 06:00buy stop9792.001.87181.86550.0000
34712006.10.11 09:36sell9742.001.85281.85930.0000
34722006.10.11 09:36delete9792.001.87181.86550.0000
34732006.10.11 09:36sell stop9802.001.85191.85670.0000
34742006.10.11 09:38sell9802.001.85191.85670.0000
34752006.10.11 09:38sell stop9812.001.85101.85580.0000
34762006.10.11 09:38modify9742.001.85281.85670.0000
34772006.10.11 10:37s/l9742.001.85671.85670.0000-780.0060144.96
34782006.10.11 10:37s/l9802.001.85671.85670.0000-960.0059184.96
34792006.10.11 10:37buy stop9822.001.87181.86680.0000
34802006.10.11 10:37delete9812.001.85101.85580.0000
34812006.10.11 10:37sell stop9832.001.85171.85670.0000
34822006.10.11 15:00delete9822.001.87181.86680.0000
34832006.10.11 15:00buy stop9842.001.87141.86640.0000
34842006.10.11 17:00delete9842.001.87141.86640.0000
34852006.10.11 17:00buy stop9852.001.87061.86510.0000
34862006.10.12 17:00delete9852.001.87061.86510.0000
34872006.10.12 17:00buy stop9862.001.87011.86360.0000
34882006.10.12 18:00delete9862.001.87011.86360.0000
34892006.10.12 18:00buy stop9872.001.86711.86110.0000
34902006.10.12 19:00delete9872.001.86711.86110.0000
34912006.10.12 19:00buy stop9882.001.86161.85560.0000
34922006.10.13 04:28buy9882.001.86161.85560.0000
34932006.10.13 04:28delete9832.001.85171.85670.0000
34942006.10.13 04:28buy stop9892.001.86281.85660.0000
34952006.10.13 04:38buy9892.001.86281.85660.0000
34962006.10.13 04:38buy stop9902.001.86411.85790.0000
34972006.10.13 04:38modify9882.001.86161.85660.0000
34982006.10.13 08:00modify9882.001.86161.85680.0000
34992006.10.13 08:00modify9892.001.86281.85680.0000
35002006.10.13 09:00modify9882.001.86161.85730.0000
35012006.10.13 09:00modify9892.001.86281.85730.0000
35022006.10.13 11:00modify9882.001.86161.85760.0000
35032006.10.13 11:00modify9892.001.86281.85760.0000
35042006.10.13 12:00modify9882.001.86161.85780.0000
35052006.10.13 12:00modify9892.001.86281.85780.0000
35062006.10.13 15:11buy9902.001.86411.85790.0000
35072006.10.13 15:11modify9882.001.86161.85910.0000
35082006.10.13 15:11modify9892.001.86281.85910.0000
35092006.10.13 15:11modify9902.001.86411.85910.0000
35102006.10.13 15:27s/l9882.001.85911.85910.0000-500.0058684.96
35112006.10.13 15:27s/l9892.001.85911.85910.0000-740.0057944.96
35122006.10.13 15:27s/l9902.001.85911.85910.0000-1000.0056944.96
35132006.10.13 15:27buy stop9912.001.86371.85870.0000
35142006.10.13 15:27sell stop9922.001.85171.85670.0000
35152006.10.13 16:00delete9912.001.86371.85870.0000
35162006.10.13 16:00buy stop9932.001.86421.85850.0000
35172006.10.13 17:00delete9922.001.85171.85670.0000
35182006.10.13 17:00sell stop9942.001.85181.85780.0000
35192006.10.16 05:00delete9942.001.85181.85780.0000
35202006.10.16 05:00sell stop9952.001.85291.85890.0000
35212006.10.16 05:28sell9952.001.85291.85890.0000
35222006.10.16 05:28delete9932.001.86421.85850.0000
35232006.10.16 05:28sell stop9962.001.85171.85770.0000
35242006.10.16 10:28s/l9952.001.85891.85890.0000-1200.0055744.96
35252006.10.16 10:28buy stop9972.001.86421.85870.0000
35262006.10.16 10:28delete9962.001.85171.85770.0000
35272006.10.16 10:28sell stop9982.001.85211.85760.0000
35282006.10.16 15:36buy9972.001.86421.85870.0000
35292006.10.16 15:36delete9982.001.85211.85760.0000
35302006.10.16 15:36buy stop9992.001.86531.86010.0000
35312006.10.16 15:39buy9992.001.86531.86010.0000
35322006.10.16 15:39buy stop10002.001.86641.86120.0000
35332006.10.16 15:39modify9972.001.86421.86010.0000
35342006.10.16 18:03s/l9972.001.86011.86010.0000-820.0054924.96
35352006.10.16 18:03s/l9992.001.86011.86010.0000-1040.0053884.96
35362006.10.16 18:03delete10002.001.86641.86120.0000
35372006.10.16 18:03buy stop10012.001.86511.85940.0000
35382006.10.16 18:03sell stop10022.001.85211.85790.0000
35392006.10.17 11:35buy10012.001.86511.85940.0000
35402006.10.17 11:35delete10022.001.85211.85790.0000
35412006.10.17 11:35buy stop10032.001.86621.86070.0000
35422006.10.17 11:37buy10032.001.86621.86070.0000
35432006.10.17 11:37buy stop10042.001.86731.86180.0000
35442006.10.17 11:37modify10012.001.86511.86070.0000
35452006.10.17 12:28buy10042.001.86731.86180.0000
35462006.10.17 12:28modify10012.001.86511.86180.0000
35472006.10.17 12:28modify10032.001.86621.86180.0000
35482006.10.18 08:00modify10012.001.86511.86440.0000
35492006.10.18 08:00modify10032.001.86621.86440.0000
35502006.10.18 08:00modify10042.001.86731.86440.0000
35512006.10.18 09:00modify10012.001.86511.86560.0000
35522006.10.18 09:00modify10032.001.86621.86560.0000
35532006.10.18 09:00modify10042.001.86731.86560.0000
35542006.10.18 12:00modify10012.001.86511.86570.0000
35552006.10.18 12:00modify10032.001.86621.86570.0000
35562006.10.18 12:00modify10042.001.86731.86570.0000
35572006.10.18 13:00modify10012.001.86511.86900.0000
35582006.10.18 13:00modify10032.001.86621.86900.0000
35592006.10.18 13:00modify10042.001.86731.86900.0000
35602006.10.18 14:00modify10012.001.86511.86920.0000
35612006.10.18 14:00modify10032.001.86621.86920.0000
35622006.10.18 14:00modify10042.001.86731.86920.0000
35632006.10.18 15:38s/l10012.001.86921.86920.0000816.1354701.09
35642006.10.18 15:38s/l10032.001.86921.86920.0000596.1355297.22
35652006.10.18 15:38s/l10042.001.86921.86920.0000376.1355673.34
35662006.10.18 15:38buy stop10052.001.87411.86930.0000
35672006.10.18 15:38sell stop10062.001.85421.85900.0000
35682006.10.18 17:00delete10062.001.85421.85900.0000
35692006.10.18 17:00sell stop10072.001.85521.86070.0000
35702006.10.18 18:00delete10072.001.85521.86070.0000
35712006.10.18 18:00sell stop10082.001.85811.86360.0000
35722006.10.18 22:00delete10082.001.85811.86360.0000
35732006.10.18 22:00sell stop10092.001.85931.86460.0000
35742006.10.19 03:00delete10092.001.85931.86460.0000
35752006.10.19 03:00sell stop10102.001.85941.86470.0000
35762006.10.19 04:00delete10102.001.85941.86470.0000
35772006.10.19 04:00sell stop10112.001.86001.86550.0000
35782006.10.19 06:00delete10112.001.86001.86550.0000
35792006.10.19 06:00sell stop10122.001.86041.86590.0000
35802006.10.19 07:00delete10122.001.86041.86590.0000
35812006.10.19 07:00sell stop10132.001.86081.86610.0000
35822006.10.19 17:00delete10132.001.86081.86610.0000
35832006.10.19 17:00sell stop10142.001.86101.86650.0000
35842006.10.19 17:34buy10052.001.87411.86930.0000
35852006.10.19 17:34delete10142.001.86101.86650.0000
35862006.10.19 17:34buy stop10152.001.87521.86970.0000
35872006.10.19 17:35buy10152.001.87521.86970.0000
35882006.10.19 17:35buy stop10162.001.87631.87080.0000
35892006.10.19 17:35modify10052.001.87411.86970.0000
35902006.10.19 17:36buy10162.001.87631.87080.0000
35912006.10.19 17:36modify10052.001.87411.87080.0000
35922006.10.19 17:36modify10152.001.87521.87080.0000
35932006.10.20 01:17close10162.001.87651.87080.000036.1355709.47
35942006.10.20 01:17close10152.001.87651.87080.0000256.1355965.59
35952006.10.20 01:17close10052.001.87651.87080.0000476.1356441.72
35962006.10.20 01:17buy stop10172.001.88011.87390.0000
35972006.10.20 01:17sell stop10182.001.86641.87270.0000
35982006.10.20 11:33buy10172.001.88011.87390.0000
35992006.10.20 11:33delete10182.001.86641.87270.0000
36002006.10.20 11:33buy stop10192.001.88111.87610.0000
36012006.10.20 11:39buy10192.001.88111.87610.0000
36022006.10.20 11:39buy stop10202.001.88211.87710.0000
36032006.10.20 11:39modify10172.001.88011.87610.0000
36042006.10.20 11:52buy10202.001.88211.87710.0000
36052006.10.20 11:52modify10172.001.88011.87710.0000
36062006.10.20 11:52modify10192.001.88111.87710.0000
36072006.10.20 14:00modify10172.001.88011.87740.0000
36082006.10.20 14:00modify10192.001.88111.87740.0000
36092006.10.20 14:00modify10202.001.88211.87740.0000
36102006.10.20 17:01close10202.001.88251.87740.000080.0056521.72
36112006.10.20 17:01close10192.001.88251.87740.0000280.0056801.72
36122006.10.20 17:01close10172.001.88251.87740.0000480.0057281.72
36132006.10.20 17:01buy stop10212.001.88611.88110.0000
36142006.10.20 17:01sell stop10222.001.86641.87140.0000
36152006.10.23 20:00delete10222.001.86641.87140.0000
36162006.10.23 20:00sell stop10232.001.86781.87300.0000
36172006.10.24 00:00delete10232.001.86781.87300.0000
36182006.10.24 00:00sell stop10242.001.86851.87400.0000
36192006.10.24 10:28sell10242.001.86851.87400.0000
36202006.10.24 10:28delete10212.001.88611.88110.0000
36212006.10.24 10:28sell stop10252.001.86761.87210.0000
36222006.10.24 10:34sell10252.001.86761.87210.0000
36232006.10.24 10:34sell stop10262.001.86671.87120.0000
36242006.10.24 10:34modify10242.001.86851.87210.0000
36252006.10.24 14:48s/l10242.001.87211.87210.0000-720.0056561.72
36262006.10.24 14:48s/l10252.001.87211.87210.0000-900.0055661.72
36272006.10.24 14:48buy stop10272.001.88611.88130.0000
36282006.10.24 14:48delete10262.001.86671.87120.0000
36292006.10.24 14:48sell stop10282.001.86731.87210.0000
36302006.10.25 01:00delete10272.001.88611.88130.0000
36312006.10.25 01:00buy stop10292.001.88481.87910.0000
36322006.10.25 07:00delete10292.001.88481.87910.0000
36332006.10.25 07:00buy stop10302.001.88391.87840.0000
36342006.10.25 08:00delete10302.001.88391.87840.0000
36352006.10.25 08:00buy stop10312.001.88331.87810.0000
36362006.10.25 11:00delete10312.001.88331.87810.0000
36372006.10.25 11:00buy stop10322.001.88311.87810.0000
36382006.10.25 14:00delete10322.001.88311.87810.0000
36392006.10.25 14:00buy stop10332.001.88241.87740.0000
36402006.10.25 16:00delete10332.001.88241.87740.0000
36412006.10.25 16:00buy stop10342.001.88181.87710.0000
36422006.10.25 17:00delete10342.001.88181.87710.0000
36432006.10.25 17:00buy stop10352.001.88041.87590.0000
36442006.10.25 18:00delete10352.001.88041.87590.0000
36452006.10.25 18:00buy stop10362.001.87911.87440.0000
36462006.10.25 21:20buy10362.001.87911.87440.0000
36472006.10.25 21:20delete10282.001.86731.87210.0000
36482006.10.25 21:20buy stop10372.001.88011.87540.0000
36492006.10.25 21:48buy10372.001.88011.87540.0000
36502006.10.25 21:48buy stop10382.001.88111.87640.0000
36512006.10.25 21:48modify10362.001.87911.87540.0000
36522006.10.26 04:51buy10382.001.88111.87640.0000
36532006.10.26 04:51modify10362.001.87911.87590.0000
36542006.10.26 04:51modify10372.001.88011.87590.0000
36552006.10.26 07:00modify10362.001.87911.87610.0000
36562006.10.26 07:00modify10372.001.88011.87610.0000
36572006.10.26 10:00modify10362.001.87911.87640.0000
36582006.10.26 10:00modify10372.001.88011.87640.0000
36592006.10.26 18:00modify10362.001.87911.87690.0000
36602006.10.26 18:00modify10372.001.88011.87690.0000
36612006.10.26 18:00modify10382.001.88111.87690.0000
36622006.10.26 21:00modify10362.001.87911.87790.0000
36632006.10.26 21:00modify10372.001.88011.87790.0000
36642006.10.26 21:00modify10382.001.88111.87790.0000
36652006.10.26 22:00modify10362.001.87911.87840.0000
36662006.10.26 22:00modify10372.001.88011.87840.0000
36672006.10.26 22:00modify10382.001.88111.87840.0000
36682006.10.27 00:00modify10362.001.87911.87910.0000
36692006.10.27 00:00modify10372.001.88011.87910.0000
36702006.10.27 00:00modify10382.001.88111.87910.0000
36712006.10.27 01:00modify10362.001.87911.87990.0000
36722006.10.27 01:00modify10372.001.88011.87990.0000
36732006.10.27 01:00modify10382.001.88111.87990.0000
36742006.10.27 06:00modify10362.001.87911.88200.0000
36752006.10.27 06:00modify10372.001.88011.88200.0000
36762006.10.27 06:00modify10382.001.88111.88200.0000
36772006.10.27 07:00modify10362.001.87911.88300.0000
36782006.10.27 07:00modify10372.001.88011.88300.0000
36792006.10.27 07:00modify10382.001.88111.88300.0000
36802006.10.27 10:00modify10362.001.87911.88340.0000
36812006.10.27 10:00modify10372.001.88011.88340.0000
36822006.10.27 10:00modify10382.001.88111.88340.0000
36832006.10.27 12:00modify10362.001.87911.88490.0000
36842006.10.27 12:00modify10372.001.88011.88490.0000
36852006.10.27 12:00modify10382.001.88111.88490.0000
36862006.10.27 14:00modify10362.001.87911.88620.0000
36872006.10.27 14:00modify10372.001.88011.88620.0000
36882006.10.27 14:00modify10382.001.88111.88620.0000
36892006.10.27 15:00modify10362.001.87911.88670.0000
36902006.10.27 15:00modify10372.001.88011.88670.0000
36912006.10.27 15:00modify10382.001.88111.88670.0000
36922006.10.27 16:00modify10362.001.87911.88700.0000
36932006.10.27 16:00modify10372.001.88011.88700.0000
36942006.10.27 16:00modify10382.001.88111.88700.0000
36952006.10.30 07:00modify10362.001.87911.88710.0000
36962006.10.30 07:00modify10372.001.88011.88710.0000
36972006.10.30 07:00modify10382.001.88111.88710.0000
36982006.10.30 09:00modify10362.001.87911.88810.0000
36992006.10.30 09:00modify10372.001.88011.88810.0000
37002006.10.30 09:00modify10382.001.88111.88810.0000
37012006.10.30 10:00modify10362.001.87911.89070.0000
37022006.10.30 10:00modify10372.001.88011.89070.0000
37032006.10.30 10:00modify10382.001.88111.89070.0000
37042006.10.30 12:00modify10362.001.87911.89530.0000
37052006.10.30 12:00modify10372.001.88011.89530.0000
37062006.10.30 12:00modify10382.001.88111.89530.0000
37072006.10.30 22:00modify10362.001.87911.89550.0000
37082006.10.30 22:00modify10372.001.88011.89550.0000
37092006.10.30 22:00modify10382.001.88111.89550.0000
37102006.10.31 06:00modify10362.001.87911.89640.0000
37112006.10.31 06:00modify10372.001.88011.89640.0000
37122006.10.31 06:00modify10382.001.88111.89640.0000
37132006.10.31 07:00modify10362.001.87911.89710.0000
37142006.10.31 07:00modify10372.001.88011.89710.0000
37152006.10.31 07:00modify10382.001.88111.89710.0000
37162006.10.31 08:00modify10362.001.87911.89820.0000
37172006.10.31 08:00modify10372.001.88011.89820.0000
37182006.10.31 08:00modify10382.001.88111.89820.0000
37192006.10.31 09:24s/l10362.001.89821.89820.00003796.7559458.47
37202006.10.31 09:24s/l10372.001.89821.89820.00003596.7563055.22
37212006.10.31 09:24s/l10382.001.89821.89820.00003408.3866463.60
37222006.10.31 09:24buy stop10392.001.90451.89950.0000
37232006.10.31 09:24sell stop10402.001.88701.89200.0000
37242006.10.31 17:08buy10392.001.90451.89950.0000
37252006.10.31 17:08delete10402.001.88701.89200.0000
37262006.10.31 17:08buy stop10412.001.90571.89970.0000
37272006.10.31 17:10buy10412.001.90571.89970.0000
37282006.10.31 17:10buy stop10422.001.90691.90090.0000
37292006.10.31 17:10modify10392.001.90451.89970.0000
37302006.10.31 17:25buy10422.001.90691.90090.0000
37312006.10.31 17:25modify10392.001.90451.90090.0000
37322006.10.31 17:25modify10412.001.90571.90090.0000
37332006.10.31 17:59close10422.001.90691.90090.00000.0066463.60
37342006.10.31 17:59close10412.001.90691.90090.0000240.0066703.60
37352006.10.31 17:59close10392.001.90691.90090.0000480.0067183.60
37362006.10.31 18:00buy stop10432.001.91011.90310.0000
37372006.10.31 18:00sell stop10442.001.88711.89410.0000
37382006.10.31 20:00delete10442.001.88711.89410.0000
37392006.10.31 20:00sell stop10452.001.88811.89540.0000
37402006.10.31 21:00delete10452.001.88811.89540.0000
37412006.10.31 21:00sell stop10462.001.89071.89800.0000
37422006.10.31 23:00delete10462.001.89071.89800.0000
37432006.10.31 23:00sell stop10472.001.89531.90230.0000
37442006.11.01 09:00delete10472.001.89531.90230.0000
37452006.11.01 09:00sell stop10482.001.89551.90050.0000
37462006.11.01 12:21buy10432.001.91011.90310.0000
37472006.11.01 12:21delete10482.001.89551.90050.0000
37482006.11.01 12:21buy stop10492.001.91111.90610.0000
37492006.11.01 17:00buy10492.001.91111.90610.0000
37502006.11.01 17:00buy stop10502.001.91201.90770.0000
37512006.11.01 17:00modify10432.001.91011.90690.0000
37522006.11.01 17:00modify10492.001.91111.90690.0000
37532006.11.01 17:00buy10502.001.91201.90770.0000
37542006.11.01 17:00modify10432.001.91011.90770.0000
37552006.11.01 17:00modify10492.001.91111.90770.0000
37562006.11.01 17:51s/l10432.001.90771.90770.0000-480.0066703.60
37572006.11.01 17:51s/l10492.001.90771.90770.0000-680.0066023.60
37582006.11.01 17:51s/l10502.001.90771.90770.0000-860.0065163.60
37592006.11.01 17:51buy stop10512.001.91071.90640.0000
37602006.11.01 17:51sell stop10522.001.89591.90020.0000
37612006.11.01 18:00delete10512.001.91071.90640.0000
37622006.11.01 18:00buy stop10532.001.91391.90890.0000
37632006.11.02 21:00delete10522.001.89591.90020.0000
37642006.11.02 21:00sell stop10542.001.89831.90430.0000
37652006.11.02 22:00delete10542.001.89831.90430.0000
37662006.11.02 22:00sell stop10552.001.89881.90480.0000
37672006.11.02 23:00delete10552.001.89881.90480.0000
37682006.11.02 23:00sell stop10562.001.89921.90520.0000
37692006.11.03 00:00delete10562.001.89921.90520.0000
37702006.11.03 00:00sell stop10572.001.90111.90710.0000
37712006.11.03 01:00delete10572.001.90111.90710.0000
37722006.11.03 01:00sell stop10582.001.90341.90940.0000
37732006.11.03 15:30sell10582.001.90341.90940.0000
37742006.11.03 15:30delete10532.001.91391.90890.0000
37752006.11.03 15:30sell stop10592.001.90251.90720.0000
37762006.11.03 15:30sell10592.001.90251.90720.0000
37772006.11.03 15:30sell stop10602.001.90161.90640.0000
37782006.11.03 15:30modify10582.001.90341.90730.0000
37792006.11.03 15:31sell10602.001.90161.90640.0000
37802006.11.03 15:31modify10582.001.90341.90640.0000
37812006.11.03 15:31modify10592.001.90251.90640.0000
37822006.11.03 16:59close10602.001.90141.90640.000040.0065203.60
37832006.11.03 16:59close10592.001.90141.90640.0000220.0065423.60
37842006.11.03 16:59close10582.001.90141.90640.0000400.0065823.60
37852006.11.03 16:59buy stop10612.001.91391.90760.0000
37862006.11.03 16:59sell stop10622.001.89821.90450.0000
37872006.11.03 17:00delete10622.001.89821.90450.0000
37882006.11.03 17:00sell stop10632.001.89801.90430.0000
37892006.11.03 17:00sell10632.001.89801.90430.0000
37902006.11.03 17:00delete10612.001.91391.90760.0000
37912006.11.03 17:00sell stop10642.001.89681.90310.0000
37922006.11.06 11:30sell10642.001.89681.90310.0000
37932006.11.06 11:30sell stop10652.001.89561.90160.0000
37942006.11.06 11:30modify10632.001.89801.90280.0000
37952006.11.06 11:30modify10642.001.89681.90280.0000
37962006.11.06 11:39sell10652.001.89561.90160.0000
37972006.11.06 11:39modify10632.001.89801.90160.0000
37982006.11.06 11:39modify10642.001.89681.90160.0000
37992006.11.06 12:00modify10632.001.89801.90010.0000
38002006.11.06 12:00modify10642.001.89681.90010.0000
38012006.11.06 12:00modify10652.001.89561.90010.0000
38022006.11.06 14:00modify10632.001.89801.89990.0000
38032006.11.06 14:00modify10642.001.89681.89990.0000
38042006.11.06 14:00modify10652.001.89561.89990.0000
38052006.11.06 15:00modify10632.001.89801.89960.0000
38062006.11.06 15:00modify10642.001.89681.89960.0000
38072006.11.06 15:00modify10652.001.89561.89960.0000
38082006.11.07 00:50s/l10632.001.89961.89960.0000-319.6565503.95
38092006.11.07 00:50s/l10642.001.89961.89960.0000-559.8364944.12
38102006.11.07 00:50s/l10652.001.89961.89960.0000-799.8364144.29
38112006.11.07 00:50buy stop10662.001.91191.90790.0000
38122006.11.07 00:50sell stop10672.001.89471.89870.0000
38132006.11.07 17:16buy10662.001.91191.90790.0000
38142006.11.07 17:16delete10672.001.89471.89870.0000
38152006.11.07 17:16buy stop10682.001.91311.90710.0000
38162006.11.07 18:10s/l10662.001.90791.90790.0000-800.0063344.29
38172006.11.07 18:10delete10682.001.91311.90710.0000
38182006.11.07 18:10buy stop10692.001.91241.90610.0000
38192006.11.07 18:10sell stop10702.001.89471.90100.0000
38202006.11.08 19:00delete10702.001.89471.90100.0000
38212006.11.08 19:00sell stop10712.001.89531.90100.0000
38222006.11.08 21:00delete10712.001.89531.90100.0000
38232006.11.08 21:00sell stop10722.001.89551.90150.0000
38242006.11.09 01:00delete10722.001.89551.90150.0000
38252006.11.09 01:00sell stop10732.001.89611.90190.0000
38262006.11.09 05:00delete10732.001.89611.90190.0000
38272006.11.09 05:00sell stop10742.001.89651.90280.0000
38282006.11.09 06:00delete10742.001.89651.90280.0000
38292006.11.09 06:00sell stop10752.001.89691.90270.0000
38302006.11.09 08:00delete10752.001.89691.90270.0000
38312006.11.09 08:00sell stop10762.001.89771.90320.0000
38322006.11.09 09:00delete10762.001.89771.90320.0000
38332006.11.09 09:00sell stop10772.001.89811.90330.0000
38342006.11.09 10:00delete10772.001.89811.90330.0000
38352006.11.09 10:00sell stop10782.001.89861.90410.0000
38362006.11.09 11:00delete10782.001.89861.90410.0000
38372006.11.09 11:00sell stop10792.001.90031.90560.0000
38382006.11.09 12:00delete10792.001.90031.90560.0000
38392006.11.09 12:00sell stop10802.001.90041.90560.0000
38402006.11.09 14:00delete10802.001.90041.90560.0000
38412006.11.09 14:00sell stop10812.001.90071.90570.0000
38422006.11.09 15:30sell10812.001.90071.90570.0000
38432006.11.09 15:30delete10692.001.91241.90610.0000
38442006.11.09 15:30sell stop10822.001.89971.90500.0000
38452006.11.09 15:37sell10822.001.89971.90500.0000
38462006.11.09 15:37sell stop10832.001.89871.90400.0000
38472006.11.09 15:37modify10812.001.90071.90500.0000
38482006.11.09 15:38sell10832.001.89871.90400.0000
38492006.11.09 15:38modify10812.001.90071.90400.0000
38502006.11.09 15:38modify10822.001.89971.90400.0000
38512006.11.09 17:11s/l10812.001.90401.90400.0000-660.0062684.29
38522006.11.09 17:11s/l10822.001.90401.90400.0000-860.0061824.29
38532006.11.09 17:11s/l10832.001.90401.90400.0000-1060.0060764.29
38542006.11.09 17:11buy stop10842.001.91241.90640.0000
38552006.11.09 17:11sell stop10852.001.89731.90330.0000
38562006.11.10 01:00delete10842.001.91241.90640.0000
38572006.11.10 01:00buy stop10862.001.91051.90300.0000
38582006.11.10 02:00delete10862.001.91051.90300.0000
38592006.11.10 02:00buy stop10872.001.91001.90250.0000
38602006.11.10 04:00buy10872.001.91001.90250.0000
38612006.11.10 04:00delete10852.001.89731.90330.0000
38622006.11.10 04:00buy stop10882.001.91151.90400.0000
38632006.11.10 04:08buy10882.001.91151.90400.0000
38642006.11.10 04:08buy stop10892.001.91301.90550.0000
38652006.11.10 04:08modify10872.001.91001.90400.0000
38662006.11.10 10:34buy10892.001.91301.90550.0000
38672006.11.10 10:34modify10872.001.91001.90530.0000
38682006.11.10 10:34modify10882.001.91151.90530.0000
38692006.11.10 11:30close10892.001.91321.90550.000040.0060804.29
38702006.11.10 11:30close10882.001.91321.90530.0000340.0061144.29
38712006.11.10 11:30close10872.001.91321.90530.0000640.0061784.29
38722006.11.10 11:30buy stop10902.001.91591.90790.0000
38732006.11.10 11:30sell stop10912.001.89731.90530.0000
38742006.11.10 11:59buy10902.001.91591.90790.0000
38752006.11.10 11:59delete10912.001.89731.90530.0000
38762006.11.10 11:59buy stop10922.001.91751.90950.0000
38772006.11.10 12:41buy10922.001.91751.90950.0000
38782006.11.10 12:41buy stop10932.001.91911.91140.0000
38792006.11.10 12:41modify10902.001.91591.90980.0000
38802006.11.10 12:41modify10922.001.91751.90980.0000
38812006.11.10 14:00modify10902.001.91591.91000.0000
38822006.11.10 14:00modify10922.001.91751.91000.0000
38832006.11.10 15:00modify10902.001.91591.91100.0000
38842006.11.10 15:00modify10922.001.91751.91100.0000
38852006.11.10 21:58s/l10902.001.91101.91100.0000-980.0060804.29
38862006.11.10 21:58s/l10922.001.91101.91100.0000-1300.0059504.29
38872006.11.10 21:58delete10932.001.91911.91140.0000
38882006.11.10 21:58buy stop10942.001.91821.91150.0000
38892006.11.10 21:58sell stop10952.001.89731.90410.0000
38902006.11.13 23:00delete10952.001.89731.90410.0000
38912006.11.13 23:00sell stop10962.001.89801.90380.0000
38922006.11.14 00:00delete10962.001.89801.90380.0000
38932006.11.14 00:00sell stop10972.001.89841.90390.0000
38942006.11.14 01:00delete10972.001.89841.90390.0000
38952006.11.14 01:00sell stop10982.001.89881.90430.0000
38962006.11.14 02:00delete10982.001.89881.90430.0000
38972006.11.14 02:00sell stop10992.001.89961.90560.0000
38982006.11.14 11:34sell10992.001.89961.90560.0000
38992006.11.14 11:34delete10942.001.91821.91150.0000
39002006.11.14 11:34sell stop11002.001.89851.90400.0000
39012006.11.14 11:40sell11002.001.89851.90400.0000
39022006.11.14 11:40sell stop11012.001.89741.90290.0000
39032006.11.14 11:40modify10992.001.89961.90400.0000
39042006.11.14 12:44sell11012.001.89741.90290.0000
39052006.11.14 12:44modify10992.001.89961.90370.0000
39062006.11.14 12:44modify11002.001.89851.90370.0000
39072006.11.14 13:02close11012.001.89711.90290.000060.0059564.29
39082006.11.14 13:02close11002.001.89711.90370.0000280.0059844.29
39092006.11.14 13:02close10992.001.89711.90370.0000500.0060344.29
39102006.11.14 13:02buy stop11022.001.91821.91200.0000
39112006.11.14 13:02sell stop11032.001.89641.90270.0000
39122006.11.14 13:03sell11032.001.89641.90270.0000
39132006.11.14 13:03delete11022.001.91821.91200.0000
39142006.11.14 13:03sell stop11042.001.89521.90150.0000
39152006.11.14 15:33s/l11032.001.90271.90270.0000-1260.0059084.29
39162006.11.14 15:33buy stop11052.001.91821.91200.0000
39172006.11.14 15:33delete11042.001.89521.90150.0000
39182006.11.14 15:33sell stop11062.001.89321.89950.0000
39192006.11.14 17:12sell11062.001.89321.89950.0000
39202006.11.14 17:12delete11052.001.91821.91200.0000
39212006.11.14 17:12sell stop11072.001.89171.89920.0000
39222006.11.15 11:35sell11072.001.89171.89920.0000
39232006.11.15 11:35sell stop11082.001.89041.89690.0000
39242006.11.15 11:35modify11062.001.89321.89820.0000
39252006.11.15 11:35modify11072.001.89171.89820.0000
39262006.11.15 11:37sell11082.001.89041.89690.0000
39272006.11.15 11:37modify11062.001.89321.89690.0000
39282006.11.15 11:37modify11072.001.89171.89690.0000
39292006.11.15 14:00modify11062.001.89321.89670.0000
39302006.11.15 14:00modify11072.001.89171.89670.0000
39312006.11.15 14:00modify11082.001.89041.89670.0000
39322006.11.15 15:00modify11062.001.89321.89640.0000
39332006.11.15 15:00modify11072.001.89171.89640.0000
39342006.11.15 15:00modify11082.001.89041.89640.0000
39352006.11.15 19:38close11082.001.88961.89640.0000160.0059244.29
39362006.11.15 19:38close11072.001.88961.89640.0000420.0059664.29
39372006.11.15 19:38close11062.001.88961.89640.0000720.1760384.46
39382006.11.15 19:38buy stop11092.001.90851.90200.0000
39392006.11.15 19:38sell stop11102.001.88381.89030.0000
39402006.11.15 20:00delete11092.001.90851.90200.0000
39412006.11.15 20:00buy stop11112.001.90741.90090.0000
39422006.11.15 21:00delete11112.001.90741.90090.0000
39432006.11.15 21:00buy stop11122.001.90601.89950.0000
39442006.11.15 22:00delete11122.001.90601.89950.0000
39452006.11.15 22:00buy stop11132.001.90571.89870.0000
39462006.11.15 23:00delete11132.001.90571.89870.0000
39472006.11.15 23:00buy stop11142.001.90531.89830.0000
39482006.11.16 14:00delete11142.001.90531.89830.0000
39492006.11.16 14:00buy stop11152.001.90511.89990.0000
39502006.11.16 18:00delete11152.001.90511.89990.0000
39512006.11.16 18:00buy stop11162.001.90481.89930.0000
39522006.11.16 19:00delete11162.001.90481.89930.0000
39532006.11.16 19:00buy stop11172.001.90401.89830.0000
39542006.11.17 00:00delete11172.001.90401.89830.0000
39552006.11.17 00:00buy stop11182.001.89961.89360.0000
39562006.11.17 01:00delete11182.001.89961.89360.0000
39572006.11.17 01:00buy stop11192.001.89791.89190.0000
39582006.11.17 06:00delete11192.001.89791.89190.0000
39592006.11.17 06:00buy stop11202.001.89731.89160.0000
39602006.11.17 10:01sell11102.001.88381.89030.0000
39612006.11.17 10:01delete11202.001.89731.89160.0000
39622006.11.17 10:01sell stop11212.001.88271.88850.0000
39632006.11.17 16:50s/l11102.001.89031.89030.0000-1300.0059084.46
39642006.11.17 16:50buy stop11222.001.89691.89190.0000
39652006.11.17 16:50delete11212.001.88271.88850.0000
39662006.11.17 16:50sell stop11232.001.88351.88850.0000
39672006.11.17 17:38buy11222.001.89691.89190.0000
39682006.11.17 17:38delete11232.001.88351.88850.0000
39692006.11.17 17:38buy stop11242.001.89811.89240.0000
39702006.11.20 11:56buy11242.001.89811.89240.0000
39712006.11.20 11:56buy stop11252.001.89911.89390.0000
39722006.11.20 11:56modify11222.001.89691.89290.0000
39732006.11.20 11:56modify11242.001.89811.89290.0000
39742006.11.20 14:00modify11222.001.89691.89330.0000
39752006.11.20 14:00modify11242.001.89811.89330.0000
39762006.11.21 02:14buy11252.001.89911.89390.0000
39772006.11.21 02:14modify11222.001.89691.89440.0000
39782006.11.21 02:14modify11242.001.89811.89440.0000
39792006.11.21 02:14modify11252.001.89911.89440.0000
39802006.11.21 07:00modify11222.001.89691.89450.0000
39812006.11.21 07:00modify11242.001.89811.89450.0000
39822006.11.21 07:00modify11252.001.89911.89450.0000
39832006.11.21 08:00modify11222.001.89691.89460.0000
39842006.11.21 08:00modify11242.001.89811.89460.0000
39852006.11.21 08:01modify11252.001.89911.89460.0000
39862006.11.21 08:01modify11222.001.89691.89470.0000
39872006.11.21 08:01modify11242.001.89811.89470.0000
39882006.11.21 08:01modify11252.001.89911.89470.0000
39892006.11.21 09:00modify11222.001.89691.89490.0000
39902006.11.21 09:00modify11242.001.89811.89490.0000
39912006.11.21 09:01modify11252.001.89911.89490.0000
39922006.11.21 11:00modify11222.001.89691.89560.0000
39932006.11.21 11:00modify11242.001.89811.89560.0000
39942006.11.21 11:00modify11252.001.89911.89560.0000
39952006.11.21 15:00modify11222.001.89691.89570.0000
39962006.11.21 15:00modify11242.001.89811.89570.0000
39972006.11.21 15:00modify11252.001.89911.89570.0000
39982006.11.21 17:00modify11222.001.89691.89580.0000
39992006.11.21 17:00modify11242.001.89811.89580.0000
40002006.11.21 17:00modify11252.001.89911.89580.0000
40012006.11.21 18:00modify11222.001.89691.89610.0000
40022006.11.21 18:00modify11242.001.89811.89610.0000
40032006.11.21 18:00modify11252.001.89911.89610.0000
40042006.11.22 06:00modify11222.001.89691.89680.0000
40052006.11.22 06:00modify11242.001.89811.89680.0000
40062006.11.22 06:00modify11252.001.89911.89680.0000
40072006.11.22 10:00modify11222.001.89691.89720.0000
40082006.11.22 10:00modify11242.001.89811.89720.0000
40092006.11.22 10:00modify11252.001.89911.89720.0000
40102006.11.22 13:00modify11222.001.89691.89750.0000
40112006.11.22 13:00modify11242.001.89811.89750.0000
40122006.11.22 13:00modify11252.001.89911.89750.0000
40132006.11.22 16:00modify11222.001.89691.89780.0000
40142006.11.22 16:00modify11242.001.89811.89780.0000
40152006.11.22 16:00modify11252.001.89911.89780.0000
40162006.11.22 17:00modify11222.001.89691.89820.0000
40172006.11.22 17:00modify11242.001.89811.89820.0000
40182006.11.22 17:00modify11252.001.89911.89820.0000
40192006.11.22 20:00modify11222.001.89691.89840.0000
40202006.11.22 20:00modify11242.001.89811.89840.0000
40212006.11.22 20:00modify11252.001.89911.89840.0000
40222006.11.22 22:00modify11222.001.89691.89880.0000
40232006.11.22 22:00modify11242.001.89811.89880.0000
40242006.11.22 22:00modify11252.001.89911.89880.0000
40252006.11.22 23:00modify11222.001.89691.89930.0000
40262006.11.22 23:00modify11242.001.89811.89930.0000
40272006.11.22 23:00modify11252.001.89911.89930.0000
40282006.11.23 00:00modify11222.001.89691.90090.0000
40292006.11.23 00:00modify11242.001.89811.90090.0000
40302006.11.23 00:00modify11252.001.89911.90090.0000
40312006.11.23 01:00modify11222.001.89691.90110.0000
40322006.11.23 01:00modify11242.001.89811.90110.0000
40332006.11.23 01:00modify11252.001.89911.90110.0000
40342006.11.23 02:00modify11222.001.89691.90190.0000
40352006.11.23 02:00modify11242.001.89811.90190.0000
40362006.11.23 02:00modify11252.001.89911.90190.0000
40372006.11.23 06:00modify11222.001.89691.90260.0000
40382006.11.23 06:00modify11242.001.89811.90260.0000
40392006.11.23 06:00modify11252.001.89911.90260.0000
40402006.11.23 08:00modify11222.001.89691.90460.0000
40412006.11.23 08:00modify11242.001.89811.90460.0000
40422006.11.23 08:00modify11252.001.89911.90460.0000
40432006.11.23 09:00modify11222.001.89691.90600.0000
40442006.11.23 09:00modify11242.001.89811.90600.0000
40452006.11.23 09:00modify11252.001.89911.90600.0000
40462006.11.23 10:00modify11222.001.89691.90780.0000
40472006.11.23 10:00modify11242.001.89811.90780.0000
40482006.11.23 10:00modify11252.001.89911.90780.0000
40492006.11.23 11:00modify11222.001.89691.90890.0000
40502006.11.23 11:00modify11242.001.89811.90890.0000
40512006.11.23 11:00modify11252.001.89911.90890.0000
40522006.11.23 12:00modify11222.001.89691.91120.0000
40532006.11.23 12:00modify11242.001.89811.91120.0000
40542006.11.23 12:00modify11252.001.89911.91120.0000
40552006.11.23 13:00modify11222.001.89691.91210.0000
40562006.11.23 13:00modify11242.001.89811.91210.0000
40572006.11.23 13:00modify11252.001.89911.91210.0000
40582006.11.23 14:00modify11222.001.89691.91260.0000
40592006.11.23 14:00modify11242.001.89811.91260.0000
40602006.11.23 14:00modify11252.001.89911.91260.0000
40612006.11.23 16:00modify11222.001.89691.91280.0000
40622006.11.23 16:00modify11242.001.89811.91280.0000
40632006.11.23 16:00modify11252.001.89911.91280.0000
40642006.11.24 01:00modify11222.001.89691.91290.0000
40652006.11.24 01:00modify11242.001.89811.91290.0000
40662006.11.24 01:00modify11252.001.89911.91290.0000
40672006.11.24 06:00modify11222.001.89691.91300.0000
40682006.11.24 06:00modify11242.001.89811.91300.0000
40692006.11.24 06:00modify11252.001.89911.91300.0000
40702006.11.24 10:00modify11222.001.89691.91380.0000
40712006.11.24 10:00modify11242.001.89811.91380.0000
40722006.11.24 10:00modify11252.001.89911.91380.0000
40732006.11.24 11:00modify11222.001.89691.91410.0000
40742006.11.24 11:00modify11242.001.89811.91410.0000
40752006.11.24 11:00modify11252.001.89911.91410.0000
40762006.11.24 12:00modify11222.001.89691.91440.0000
40772006.11.24 12:00modify11242.001.89811.91440.0000
40782006.11.24 12:00modify11252.001.89911.91440.0000
40792006.11.24 15:00modify11222.001.89691.91450.0000
40802006.11.24 15:00modify11242.001.89811.91450.0000
40812006.11.24 15:00modify11252.001.89911.91450.0000
40822006.11.27 00:00modify11222.001.89691.91470.0000
40832006.11.27 00:00modify11242.001.89811.91470.0000
40842006.11.27 00:00modify11252.001.89911.91470.0000
40852006.11.27 04:00modify11222.001.89691.91530.0000
40862006.11.27 04:00modify11242.001.89811.91530.0000
40872006.11.27 04:00modify11252.001.89911.91530.0000
40882006.11.27 05:00modify11222.001.89691.91570.0000
40892006.11.27 05:00modify11242.001.89811.91570.0000
40902006.11.27 05:00modify11252.001.89911.91570.0000
40912006.11.27 06:00modify11222.001.89691.91750.0000
40922006.11.27 06:00modify11242.001.89811.91750.0000
40932006.11.27 06:00modify11252.001.89911.91750.0000
40942006.11.27 07:00modify11222.001.89691.92880.0000
40952006.11.27 07:00modify11242.001.89811.92880.0000
40962006.11.27 07:00modify11252.001.89911.92880.0000
40972006.11.27 08:00modify11222.001.89691.93020.0000
40982006.11.27 08:00modify11242.001.89811.93020.0000
40992006.11.27 08:00modify11252.001.89911.93020.0000
41002006.11.27 09:00modify11222.001.89691.93030.0000
41012006.11.27 09:00modify11242.001.89811.93030.0000
41022006.11.27 09:00modify11252.001.89911.93030.0000
41032006.11.27 15:00modify11222.001.89691.93050.0000
41042006.11.27 15:00modify11242.001.89811.93050.0000
41052006.11.27 15:00modify11252.001.89911.93050.0000
41062006.11.28 07:00modify11222.001.89691.93240.0000
41072006.11.28 07:00modify11242.001.89811.93240.0000
41082006.11.28 07:00modify11252.001.89911.93240.0000
41092006.11.28 08:00modify11222.001.89691.93400.0000
41102006.11.28 08:00modify11242.001.89811.93400.0000
41112006.11.28 08:00modify11252.001.89911.93400.0000
41122006.11.28 13:00modify11222.001.89691.93560.0000
41132006.11.28 13:00modify11242.001.89811.93560.0000
41142006.11.28 13:00modify11252.001.89911.93560.0000
41152006.11.28 14:00modify11222.001.89691.93570.0000
41162006.11.28 14:00modify11242.001.89811.93570.0000
41172006.11.28 14:00modify11252.001.89911.93570.0000
41182006.11.28 16:00modify11222.001.89691.93590.0000
41192006.11.28 16:00modify11242.001.89811.93590.0000
41202006.11.28 16:00modify11252.001.89911.93590.0000
41212006.11.28 17:00modify11222.001.89691.93670.0000
41222006.11.28 17:00modify11242.001.89811.93670.0000
41232006.11.28 17:00modify11252.001.89911.93670.0000
41242006.11.29 05:00modify11222.001.89691.93760.0000
41252006.11.29 05:00modify11242.001.89811.93760.0000
41262006.11.29 05:00modify11252.001.89911.93760.0000
41272006.11.29 06:00modify11222.001.89691.94200.0000
41282006.11.29 06:00modify11242.001.89811.94200.0000
41292006.11.29 06:00modify11252.001.89911.94200.0000
41302006.11.29 07:00modify11222.001.89691.94240.0000
41312006.11.29 07:00modify11242.001.89811.94240.0000
41322006.11.29 07:00modify11252.001.89911.94240.0000
41332006.11.29 08:00modify11222.001.89691.94260.0000
41342006.11.29 08:00modify11242.001.89811.94260.0000
41352006.11.29 08:00modify11252.001.89911.94260.0000
41362006.11.29 10:00modify11222.001.89691.94280.0000
41372006.11.29 10:00modify11242.001.89811.94280.0000
41382006.11.29 10:00modify11252.001.89911.94280.0000
41392006.11.29 11:00modify11222.001.89691.94370.0000
41402006.11.29 11:00modify11242.001.89811.94370.0000
41412006.11.29 11:00modify11252.001.89911.94370.0000
41422006.11.29 12:00modify11222.001.89691.94520.0000
41432006.11.29 12:00modify11242.001.89811.94520.0000
41442006.11.29 12:00modify11252.001.89911.94520.0000
41452006.11.29 15:00modify11222.001.89691.94600.0000
41462006.11.29 15:00modify11242.001.89811.94600.0000
41472006.11.29 15:00modify11252.001.89911.94600.0000
41482006.11.29 16:00modify11222.001.89691.94690.0000
41492006.11.29 16:00modify11242.001.89811.94690.0000
41502006.11.29 16:00modify11252.001.89911.94690.0000
41512006.11.29 20:23s/l11222.001.94691.94690.00009961.2569045.72
41522006.11.29 20:23s/l11242.001.94691.94690.00009725.1378770.85
41532006.11.29 20:23s/l11252.001.94691.94690.00009529.0088299.85
41542006.11.29 20:23buy stop11262.001.95481.94710.0000
41552006.11.29 20:23sell stop11272.001.93401.94180.0000
41562006.11.30 00:00delete11272.001.93401.94180.0000
41572006.11.30 00:00sell stop11282.001.93561.94390.0000
41582006.11.30 01:00delete11282.001.93561.94390.0000
41592006.11.30 01:00sell stop11292.001.93571.94370.0000
41602006.11.30 03:00delete11292.001.93571.94370.0000
41612006.11.30 03:00sell stop11302.001.93591.94390.0000
41622006.11.30 04:00delete11302.001.93591.94390.0000
41632006.11.30 04:00sell stop11312.001.93671.94500.0000
41642006.11.30 09:22buy11262.001.95481.94710.0000
41652006.11.30 09:22delete11312.001.93671.94500.0000
41662006.11.30 09:22buy stop11322.001.95631.94910.0000
41672006.11.30 09:23buy11322.001.95631.94910.0000
41682006.11.30 09:23buy stop11332.001.95771.95050.0000
41692006.11.30 09:23modify11262.001.95481.94910.0000
41702006.11.30 11:24buy11332.001.95771.95050.0000
41712006.11.30 11:24modify11262.001.95481.95000.0000
41722006.11.30 11:24modify11322.001.95631.95000.0000
41732006.11.30 12:00modify11262.001.95481.95020.0000
41742006.11.30 12:00modify11322.001.95631.95020.0000
41752006.11.30 13:00modify11262.001.95481.95050.0000
41762006.11.30 13:00modify11322.001.95631.95050.0000
41772006.11.30 14:00modify11262.001.95481.95070.0000
41782006.11.30 14:00modify11322.001.95631.95070.0000
41792006.11.30 14:00modify11332.001.95771.95070.0000
41802006.12.01 06:00modify11262.001.95481.95150.0000
41812006.12.01 06:00modify11322.001.95631.95150.0000
41822006.12.01 06:00modify11332.001.95771.95150.0000
41832006.12.01 07:00modify11262.001.95481.95350.0000
41842006.12.01 07:00modify11322.001.95631.95350.0000
41852006.12.01 07:00modify11332.001.95771.95350.0000
41862006.12.01 08:00modify11262.001.95481.95370.0000
41872006.12.01 08:00modify11322.001.95631.95370.0000
41882006.12.01 08:00modify11332.001.95771.95370.0000
41892006.12.01 09:00modify11262.001.95481.95380.0000
41902006.12.01 09:00modify11322.001.95631.95380.0000
41912006.12.01 09:00modify11332.001.95771.95380.0000
41922006.12.01 10:00modify11262.001.95481.95490.0000
41932006.12.01 10:00modify11322.001.95631.95490.0000
41942006.12.01 10:00modify11332.001.95771.95490.0000
41952006.12.01 12:00modify11262.001.95481.95600.0000
41962006.12.01 12:00modify11322.001.95631.95600.0000
41972006.12.01 12:00modify11332.001.95771.95600.0000
41982006.12.01 13:00modify11262.001.95481.95790.0000
41992006.12.01 13:00modify11322.001.95631.95790.0000
42002006.12.01 13:00modify11332.001.95771.95790.0000
42012006.12.01 14:00modify11262.001.95481.96350.0000
42022006.12.01 14:00modify11322.001.95631.96350.0000
42032006.12.01 14:00modify11332.001.95771.96350.0000
42042006.12.04 09:00modify11262.001.95481.96550.0000
42052006.12.04 09:00modify11322.001.95631.96550.0000
42062006.12.04 09:00modify11332.001.95771.96550.0000
42072006.12.04 10:00modify11262.001.95481.96680.0000
42082006.12.04 10:00modify11322.001.95631.96680.0000
42092006.12.04 10:00modify11332.001.95771.96680.0000
42102006.12.04 11:00modify11262.001.95481.96740.0000
42112006.12.04 11:00modify11322.001.95631.96740.0000
42122006.12.04 11:00modify11332.001.95771.96740.0000
42132006.12.04 12:00modify11262.001.95481.96870.0000
42142006.12.04 12:00modify11322.001.95631.96870.0000
42152006.12.04 12:00modify11332.001.95771.96870.0000
42162006.12.04 13:00modify11262.001.95481.97190.0000
42172006.12.04 13:00modify11322.001.95631.97190.0000
42182006.12.04 13:00modify11332.001.95771.97190.0000
42192006.12.04 14:00modify11262.001.95481.97240.0000
42202006.12.04 14:00modify11322.001.95631.97240.0000
42212006.12.04 14:00modify11332.001.95771.97240.0000
42222006.12.05 07:00modify11262.001.95481.97330.0000
42232006.12.05 07:00modify11322.001.95631.97330.0000
42242006.12.05 07:00modify11332.001.95771.97330.0000
42252006.12.05 10:20s/l11262.001.97331.97330.00003688.3891988.23
42262006.12.05 10:20s/l11322.001.97331.97330.00003388.3895376.60
42272006.12.05 10:20s/l11332.001.97331.97330.00003108.3898484.98
42282006.12.05 10:20buy stop11342.001.98501.97870.0000
42292006.12.05 10:20sell stop11352.001.96351.96980.0000
42302006.12.05 20:00delete11352.001.96351.96980.0000
42312006.12.05 20:00sell stop11362.001.96551.97400.0000
42322006.12.05 21:00delete11362.001.96551.97400.0000
42332006.12.05 21:00sell stop11372.001.96681.97530.0000
42342006.12.05 22:00delete11372.001.96681.97530.0000
42352006.12.05 22:00sell stop11382.001.96741.97590.0000
42362006.12.05 23:00delete11382.001.96741.97590.0000
42372006.12.05 23:00sell stop11392.001.96781.97610.0000
42382006.12.06 01:00delete11342.001.98501.97870.0000
42392006.12.06 01:00buy stop11402.001.98411.97580.0000
42402006.12.06 09:00delete11402.001.98411.97580.0000
42412006.12.06 09:00buy stop11412.001.98241.97590.0000
42422006.12.06 11:18sell11392.001.96781.97610.0000
42432006.12.06 11:18delete11412.001.98241.97590.0000
42442006.12.06 11:18sell stop11422.001.96651.97330.0000
42452006.12.06 11:30sell11422.001.96651.97330.0000
42462006.12.06 11:30sell stop11432.001.96521.97190.0000
42472006.12.06 11:30modify11392.001.96781.97330.0000
42482006.12.06 11:39sell11432.001.96521.97190.0000
42492006.12.06 11:39modify11392.001.96781.97200.0000
42502006.12.06 11:39modify11422.001.96651.97200.0000
42512006.12.06 14:00modify11392.001.96781.97150.0000
42522006.12.06 14:00modify11422.001.96651.97150.0000
42532006.12.06 14:00modify11432.001.96521.97150.0000
42542006.12.06 15:00modify11392.001.96781.97120.0000
42552006.12.06 15:00modify11422.001.96651.97120.0000
42562006.12.06 15:01modify11432.001.96521.97120.0000
42572006.12.06 15:44close11432.001.96521.97120.00000.0098484.98
42582006.12.06 15:44close11422.001.96521.97120.0000260.0098744.98
42592006.12.06 15:44close11392.001.96521.97120.0000520.0099264.98
42602006.12.06 15:44buy stop11442.001.98241.97640.0000
42612006.12.06 15:44sell stop11452.001.96291.96890.0000
42622006.12.06 16:00delete11452.001.96291.96890.0000
42632006.12.06 16:00sell stop11462.001.96171.96800.0000
42642006.12.07 08:00delete11442.001.98241.97640.0000
42652006.12.07 08:00buy stop11472.001.98181.97560.0000
42662006.12.07 09:00delete11472.001.98181.97560.0000
42672006.12.07 09:00buy stop11482.001.98101.97470.0000
42682006.12.07 18:46sell11462.001.96171.96800.0000
42692006.12.07 18:46delete11482.001.98101.97470.0000
42702006.12.07 18:46sell stop11492.001.96051.96680.0000
42712006.12.08 09:34sell11492.001.96051.96680.0000
42722006.12.08 09:34sell stop11502.001.95941.96520.0000
42732006.12.08 09:34modify11462.001.96171.96620.0000
42742006.12.08 09:34modify11492.001.96051.96620.0000
42752006.12.08 11:00modify11462.001.96171.96600.0000
42762006.12.08 11:00modify11492.001.96051.96600.0000
42772006.12.08 12:00modify11462.001.96171.96570.0000
42782006.12.08 12:01modify11492.001.96051.96570.0000
42792006.12.08 12:08sell11502.001.95941.96520.0000
42802006.12.08 12:08modify11462.001.96171.96470.0000
42812006.12.08 12:08modify11492.001.96051.96470.0000
42822006.12.08 12:08modify11502.001.95941.96470.0000
42832006.12.08 13:00modify11462.001.96171.96440.0000
42842006.12.08 13:00modify11492.001.96051.96440.0000
42852006.12.08 13:00modify11502.001.95941.96440.0000
42862006.12.08 14:00modify11462.001.96171.96420.0000
42872006.12.08 14:00modify11492.001.96051.96420.0000
42882006.12.08 14:00modify11502.001.95941.96420.0000
42892006.12.08 15:31close11502.001.95841.96420.0000200.0099464.98
42902006.12.08 15:31close11492.001.95841.96420.0000420.0099884.98
42912006.12.08 15:31close11462.001.95841.96420.0000660.17100545.15
42922006.12.08 15:31buy stop11512.001.97381.96910.0000
42932006.12.08 15:31sell stop11522.001.95781.96260.0000
42942006.12.08 15:31sell11522.001.95781.96260.0000
42952006.12.08 15:31delete11512.001.97381.96910.0000
42962006.12.08 15:31sell stop11532.001.95691.96170.0000
42972006.12.08 15:31sell11532.001.95691.96170.0000
42982006.12.08 15:31sell stop11542.001.95601.96080.0000
42992006.12.08 15:31modify11522.001.95781.96170.0000
43002006.12.08 15:31sell11542.001.95601.96080.0000
43012006.12.08 15:31modify11522.001.95781.96080.0000
43022006.12.08 15:31modify11532.001.95691.96080.0000
43032006.12.08 15:45s/l11522.001.96081.96080.0000-600.0099945.15
43042006.12.08 15:45s/l11532.001.96081.96080.0000-780.0099165.15
43052006.12.08 15:45s/l11542.001.96081.96080.0000-960.0098205.15
43062006.12.08 15:45buy stop11552.001.97381.96910.0000
43072006.12.08 15:45sell stop11562.001.95781.96260.0000
43082006.12.08 16:00delete11552.001.97381.96910.0000
43092006.12.08 16:00buy stop11572.001.97331.96680.0000
43102006.12.08 16:00delete11562.001.95781.96260.0000
43112006.12.08 16:00sell stop11582.001.95291.95940.0000
43122006.12.08 17:00delete11572.001.97331.96680.0000
43132006.12.08 17:00buy stop11592.001.97321.96640.0000
43142006.12.08 18:00delete11592.001.97321.96640.0000
43152006.12.08 18:00buy stop11602.001.97311.96590.0000
43162006.12.08 18:54sell11582.001.95291.95940.0000
43172006.12.08 18:54delete11602.001.97311.96590.0000
43182006.12.08 18:54sell stop11612.001.95151.95880.0000
43192006.12.08 18:55sell11612.001.95151.95880.0000
43202006.12.08 18:55sell stop11622.001.95011.95740.0000
43212006.12.08 18:55modify11582.001.95291.95880.0000
43222006.12.11 02:28sell11622.001.95011.95740.0000
43232006.12.11 05:35close11622.001.95021.95740.0000-20.0098185.15
43242006.12.11 05:35close11612.001.95021.95880.0000260.1798445.33
43252006.12.11 05:35close11582.001.95021.95880.0000540.1798985.50
43262006.12.11 05:35buy stop11632.001.97311.96240.0000
43272006.12.11 05:35sell stop11642.001.94661.95740.0000
43282006.12.13 01:00delete11632.001.97311.96240.0000
43292006.12.13 01:00buy stop11652.001.97141.96390.0000
43302006.12.13 01:08buy11652.001.97141.96390.0000
43312006.12.13 01:08delete11642.001.94661.95740.0000
43322006.12.13 01:08buy stop11662.001.97291.96540.0000
43332006.12.13 13:17buy11662.001.97291.96540.0000
43342006.12.13 13:17buy stop11672.001.97401.96880.0000
43352006.12.13 13:17modify11652.001.97141.96770.0000
43362006.12.13 13:17modify11662.001.97291.96770.0000
43372006.12.13 15:30s/l11652.001.96771.96770.0000-740.0098245.50
43382006.12.13 15:30s/l11662.001.96771.96770.0000-1040.0097205.50
43392006.12.13 15:30delete11672.001.97401.96880.0000
43402006.12.13 15:30buy stop11682.001.97271.96750.0000
43412006.12.13 15:30sell stop11692.001.94761.95290.0000
43422006.12.13 22:00delete11692.001.94761.95290.0000
43432006.12.13 22:00sell stop11702.001.94811.95490.0000
43442006.12.13 23:00delete11702.001.94811.95490.0000
43452006.12.13 23:00sell stop11712.001.94941.95640.0000
43462006.12.14 01:00delete11712.001.94941.95640.0000
43472006.12.14 01:00sell stop11722.001.95371.96070.0000
43482006.12.14 02:00delete11722.001.95371.96070.0000
43492006.12.14 02:00sell stop11732.001.95501.96200.0000
43502006.12.14 03:00delete11732.001.95501.96200.0000
43512006.12.14 03:00sell stop11742.001.95601.96330.0000
43522006.12.14 07:00delete11742.001.95601.96330.0000
43532006.12.14 07:00sell stop11752.001.95751.96400.0000
43542006.12.14 08:00delete11752.001.95751.96400.0000
43552006.12.14 08:00sell stop11762.001.95761.96360.0000
43562006.12.14 18:00delete11762.001.95761.96360.0000
43572006.12.14 18:00sell stop11772.001.95791.96390.0000
43582006.12.15 11:31sell11772.001.95791.96390.0000
43592006.12.15 11:31delete11682.001.97271.96750.0000
43602006.12.15 11:31sell stop11782.001.95671.96270.0000
43612006.12.15 11:48sell11782.001.95671.96270.0000
43622006.12.15 11:48sell stop11792.001.95551.96150.0000
43632006.12.15 11:48modify11772.001.95791.96270.0000
43642006.12.15 14:00modify11772.001.95791.96250.0000
43652006.12.15 14:00modify11782.001.95671.96250.0000
43662006.12.15 15:00modify11772.001.95791.96220.0000
43672006.12.15 15:00modify11782.001.95671.96220.0000
43682006.12.15 15:30s/l11772.001.96221.96220.0000-860.0096345.50
43692006.12.15 15:30s/l11782.001.96221.96220.0000-1100.0095245.50
43702006.12.15 15:30buy stop11802.001.97271.96720.0000
43712006.12.15 15:30delete11792.001.95551.96150.0000
43722006.12.15 15:30sell stop11812.001.95571.96120.0000
43732006.12.15 17:02sell11812.001.95571.96120.0000
43742006.12.15 17:02delete11802.001.97271.96720.0000
43752006.12.15 17:02sell stop11822.001.95431.96130.0000
43762006.12.15 17:04sell11822.001.95431.96130.0000
43772006.12.15 17:04sell stop11832.001.95291.95990.0000
43782006.12.15 17:05sell11832.001.95291.95990.0000
43792006.12.15 17:05modify11812.001.95571.95990.0000
43802006.12.15 17:05modify11822.001.95431.95990.0000
43812006.12.15 17:43close11832.001.95321.95990.0000-60.0095185.50
43822006.12.15 17:43close11822.001.95321.95990.0000220.0095405.50
43832006.12.15 17:43close11812.001.95321.95990.0000500.0095905.50
43842006.12.15 17:43buy stop11842.001.97271.96570.0000
43852006.12.15 18:00sell stop11852.001.95001.95770.0000
43862006.12.15 21:00delete11842.001.97271.96570.0000
43872006.12.15 21:00buy stop11862.001.97241.96410.0000
43882006.12.15 21:59sell11852.001.95001.95770.0000
43892006.12.15 21:59delete11862.001.97241.96410.0000
43902006.12.15 21:59sell stop11872.001.94841.95670.0000
43912006.12.18 08:39s/l11852.001.95771.95770.0000-1539.8394365.67
43922006.12.18 08:39buy stop11882.001.97121.96320.0000
43932006.12.18 08:39delete11872.001.94841.95670.0000
43942006.12.18 08:39sell stop11892.001.94981.95780.0000
43952006.12.18 12:45sell11892.001.94981.95780.0000
43962006.12.18 12:45delete11882.001.97121.96320.0000
43972006.12.18 12:45sell stop11902.001.94831.95610.0000
43982006.12.18 16:49sell11902.001.94831.95610.0000
43992006.12.18 16:49sell stop11912.001.94721.95270.0000
44002006.12.18 16:49modify11892.001.94981.95380.0000
44012006.12.18 16:49modify11902.001.94831.95380.0000
44022006.12.18 16:50sell11912.001.94721.95270.0000
44032006.12.18 16:50modify11892.001.94981.95270.0000
44042006.12.18 16:50modify11902.001.94831.95270.0000
44052006.12.18 20:15close11912.001.94721.95270.00000.0094365.67
44062006.12.18 20:15close11902.001.94721.95270.0000220.0094585.67
44072006.12.18 20:15close11892.001.94721.95270.0000520.0095105.67
44082006.12.18 20:15buy stop11922.001.96791.96220.0000
44092006.12.18 20:15sell stop11932.001.94341.94920.0000
44102006.12.18 22:00delete11922.001.96791.96220.0000
44112006.12.18 22:00buy stop11942.001.96631.96030.0000
44122006.12.19 18:52buy11942.001.96631.96030.0000
44132006.12.19 18:52delete11932.001.94341.94920.0000
44142006.12.19 18:52buy stop11952.001.96761.96140.0000
44152006.12.19 19:56buy11952.001.96761.96140.0000
44162006.12.19 19:56buy stop11962.001.96891.96240.0000
44172006.12.19 19:56modify11942.001.96631.96110.0000
44182006.12.19 20:31buy11962.001.96891.96240.0000
44192006.12.19 20:31modify11942.001.96631.96220.0000
44202006.12.19 20:31modify11952.001.96761.96220.0000
44212006.12.20 07:00modify11942.001.96631.96270.0000
44222006.12.20 07:00modify11952.001.96761.96270.0000
44232006.12.20 07:02modify11962.001.96891.96270.0000
44242006.12.20 08:00modify11942.001.96631.96320.0000
44252006.12.20 08:00modify11952.001.96761.96320.0000
44262006.12.20 08:00modify11962.001.96891.96320.0000
44272006.12.20 09:58close11962.001.96971.96320.0000156.1395261.80
44282006.12.20 09:58close11952.001.96971.96320.0000416.1395677.92
44292006.12.20 09:58close11942.001.96971.96320.0000676.1396354.05
44302006.12.20 09:58buy stop11972.001.97441.96870.0000
44312006.12.20 09:58sell stop11982.001.94341.94920.0000
44322006.12.20 10:00delete11972.001.97441.96870.0000
44332006.12.20 10:00buy stop11992.001.97471.96870.0000
44342006.12.21 01:00delete11982.001.94341.94920.0000
44352006.12.21 01:00sell stop12002.001.94451.95080.0000
44362006.12.21 03:00delete12002.001.94451.95080.0000
44372006.12.21 03:00sell stop12012.001.94511.95140.0000
44382006.12.21 04:00delete12012.001.94511.95140.0000
44392006.12.21 04:00sell stop12022.001.94631.95260.0000
44402006.12.21 08:00delete12022.001.94631.95260.0000
44412006.12.21 08:00sell stop12032.001.94751.95230.0000
44422006.12.21 10:00delete12032.001.94751.95230.0000
44432006.12.21 10:00sell stop12042.001.94781.95260.0000
44442006.12.21 13:00delete12042.001.94781.95260.0000
44452006.12.21 13:00sell stop12052.001.94801.95330.0000
44462006.12.21 14:00delete12052.001.94801.95330.0000
44472006.12.21 14:00sell stop12062.001.94811.95310.0000
44482006.12.21 15:00delete12062.001.94811.95310.0000
44492006.12.21 15:00sell stop12072.001.94851.95350.0000
44502006.12.21 17:00delete12072.001.94851.95350.0000
44512006.12.21 17:00sell stop12082.001.95261.95780.0000
44522006.12.21 18:00delete12082.001.95261.95780.0000
44532006.12.21 18:00sell stop12092.001.95581.96150.0000
44542006.12.22 17:00delete11992.001.97471.96870.0000
44552006.12.22 17:00buy stop12102.001.97301.96800.0000
44562006.12.22 18:00delete12102.001.97301.96800.0000
44572006.12.22 18:00buy stop12112.001.97261.96710.0000
44582006.12.22 21:00delete12112.001.97261.96710.0000
44592006.12.22 21:00buy stop12122.001.97251.96680.0000