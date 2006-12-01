|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.11.30 00:00 - 2006.12.25 00:00 (2006.11.30 - 2006.12.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExpertName="NewsTrader_v2"; Magic=33333; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; StopTrade=false; Data=" Input Data "; TimeZone=2; TimeGap=10; OrderDuration=15; ProcessTime=2; SessionEnd=23; CalendarName="Calendar1206.txt"; TakeProfit=50; TrailingStop=0; InitialStop=30; BreakEven=0; PendOrdGap=20; DisplayLine=false; DisplayText=false; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
|Bars in test
|17398
|Ticks modelled
|90393
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|710.79
|Gross profit
|1008.64
|Gross loss
|-297.85
|Profit factor
|3.39
|Expected payoff
|142.16
|Absolute drawdown
|207.27
|Maximal drawdown
|207.27 (0.41%)
|Relative drawdown
|0.41% (207.27)
|Total trades
|5
|Short positions (won %)
|2 (50.00%)
|Long positions (won %)
|3 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|3 (60.00%)
|Loss trades (% of total)
|2 (40.00%)
|Largest
|profit trade
|356.00
|loss trade
|-207.27
|Average
|profit trade
|336.21
|loss trade
|-148.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (659.77)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-207.27)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|659.77 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-207.27 (1)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.01 02:20
|buy stop
|1
|0.80
|115.92
|115.62
|116.42
|2
|2006.12.01 02:20
|sell stop
|2
|0.80
|115.49
|115.79
|114.99
|3
|2006.12.01 02:35
|delete
|1
|0.80
|115.92
|115.62
|116.42
|4
|2006.12.01 03:51
|sell
|2
|0.80
|115.49
|115.79
|114.99
|5
|2006.12.01 06:55
|s/l
|2
|0.80
|115.79
|115.79
|114.99
|-207.27
|49792.73
|6
|2006.12.01 14:50
|buy stop
|3
|0.70
|116.33
|116.03
|116.83
|7
|2006.12.01 14:50
|sell stop
|4
|0.70
|115.90
|116.20
|115.40
|8
|2006.12.01 15:05
|delete
|3
|0.70
|116.33
|116.03
|116.83
|9
|2006.12.01 15:05
|delete
|4
|0.70
|115.90
|116.20
|115.40
|10
|2006.12.01 16:50
|buy stop
|5
|0.70
|116.15
|115.85
|116.65
|11
|2006.12.01 16:50
|sell stop
|6
|0.70
|115.72
|116.02
|115.22
|12
|2006.12.01 17:01
|sell
|6
|0.70
|115.72
|116.02
|115.22
|13
|2006.12.01 17:01
|delete
|5
|0.70
|116.15
|115.85
|116.65
|14
|2006.12.01 17:35
|t/p
|6
|0.70
|115.22
|116.02
|115.22
|303.77
|50096.50
|15
|2006.12.01 17:50
|buy stop
|7
|0.80
|115.26
|114.96
|115.76
|16
|2006.12.01 17:50
|sell stop
|8
|0.80
|114.83
|115.13
|114.33
|17
|2006.12.01 18:04
|buy
|7
|0.80
|115.26
|114.96
|115.76
|18
|2006.12.01 18:04
|delete
|8
|0.80
|114.83
|115.13
|114.33
|19
|2006.12.04 06:12
|t/p
|7
|0.80
|115.76
|114.96
|115.76
|356.00
|50452.50
|20
|2006.12.05 16:50
|buy stop
|9
|0.80
|114.94
|114.64
|115.44
|21
|2006.12.05 16:50
|sell stop
|10
|0.80
|114.51
|114.81
|114.01
|22
|2006.12.05 17:02
|buy
|9
|0.80
|114.94
|114.64
|115.44
|23
|2006.12.05 17:02
|delete
|10
|0.80
|114.51
|114.81
|114.01
|24
|2006.12.05 23:00
|close
|9
|0.80
|114.81
|114.64
|115.44
|-90.58
|50361.92
|25
|2006.12.06 03:20
|buy stop
|11
|0.80
|115.17
|114.87
|115.67
|26
|2006.12.06 03:20
|sell stop
|12
|0.80
|114.74
|115.04
|114.24
|27
|2006.12.06 03:35
|delete
|11
|0.80
|115.17
|114.87
|115.67
|28
|2006.12.06 03:36
|delete
|12
|0.80
|114.74
|115.04
|114.24
|29
|2006.12.06 22:50
|buy stop
|13
|0.80
|115.45
|115.15
|115.95
|30
|2006.12.06 22:50
|sell stop
|14
|0.80
|115.02
|115.32
|114.52
|31
|2006.12.06 23:00
|delete
|13
|0.80
|115.45
|115.15
|115.95
|32
|2006.12.06 23:00
|delete
|14
|0.80
|115.02
|115.32
|114.52
|33
|2006.12.07 03:20
|buy stop
|15
|0.80
|115.36
|115.06
|115.86
|34
|2006.12.07 03:20
|sell stop
|16
|0.80
|114.93
|115.23
|114.43
|35
|2006.12.07 03:35
|delete
|15
|0.80
|115.36
|115.06
|115.86
|36
|2006.12.07 03:35
|delete
|16
|0.80
|114.93
|115.23
|114.43
|37
|2006.12.07 14:50
|buy stop
|17
|0.80
|115.24
|114.94
|115.74
|38
|2006.12.07 14:50
|sell stop
|18
|0.80
|114.81
|115.11
|114.31
|39
|2006.12.07 15:05
|delete
|17
|0.80
|115.24
|114.94
|115.74
|40
|2006.12.07 15:05
|delete
|18
|0.80
|114.81
|115.11
|114.31
|41
|2006.12.07 15:35
|buy stop
|19
|0.80
|115.30
|115.00
|115.80
|42
|2006.12.07 15:35
|sell stop
|20
|0.80
|114.87
|115.17
|114.37
|43
|2006.12.07 15:50
|delete
|19
|0.80
|115.30
|115.00
|115.80
|44
|2006.12.07 15:50
|delete
|20
|0.80
|114.87
|115.17
|114.37
|45
|2006.12.07 16:20
|buy stop
|21
|0.80
|115.21
|114.91
|115.71
|46
|2006.12.07 16:20
|sell stop
|22
|0.80
|114.78
|115.08
|114.28
|47
|2006.12.07 16:35
|delete
|21
|0.80
|115.21
|114.91
|115.71
|48
|2006.12.07 16:35
|delete
|22
|0.80
|114.78
|115.08
|114.28
|49
|2006.12.08 16:20
|buy stop
|23
|0.80
|115.22
|114.92
|115.72
|50
|2006.12.08 16:20
|sell stop
|24
|0.80
|114.79
|115.09
|114.29
|51
|2006.12.08 16:35
|delete
|23
|0.80
|115.22
|114.92
|115.72
|52
|2006.12.08 16:35
|delete
|24
|0.80
|114.79
|115.09
|114.29
|53
|2006.12.12 12:20
|buy stop
|25
|0.80
|116.99
|116.69
|117.49
|54
|2006.12.12 12:20
|sell stop
|26
|0.80
|116.56
|116.86
|116.06
|55
|2006.12.12 12:35
|delete
|25
|0.80
|116.99
|116.69
|117.49
|56
|2006.12.12 12:35
|delete
|26
|0.80
|116.56
|116.86
|116.06
|57
|2006.12.12 16:20
|buy stop
|27
|0.80
|117.27
|116.97
|117.77
|58
|2006.12.12 16:20
|sell stop
|28
|0.80
|116.84
|117.14
|116.34
|59
|2006.12.12 16:35
|delete
|27
|0.80
|117.27
|116.97
|117.77
|60
|2006.12.12 16:35
|delete
|28
|0.80
|116.84
|117.14
|116.34
|61
|2006.12.12 22:05
|buy stop
|29
|0.80
|117.11
|116.81
|117.61
|62
|2006.12.12 22:05
|sell stop
|30
|0.80
|116.68
|116.98
|116.18
|63
|2006.12.12 22:20
|delete
|29
|0.80
|117.11
|116.81
|117.61
|64
|2006.12.12 22:20
|delete
|30
|0.80
|116.68
|116.98
|116.18
|65
|2006.12.13 16:20
|buy stop
|31
|0.80
|117.60
|117.30
|118.10
|66
|2006.12.13 16:20
|sell stop
|32
|0.80
|117.17
|117.47
|116.67
|67
|2006.12.13 16:35
|delete
|31
|0.80
|117.60
|117.30
|118.10
|68
|2006.12.13 16:35
|delete
|32
|0.80
|117.17
|117.47
|116.67
|69
|2006.12.14 00:35
|buy stop
|33
|0.80
|117.72
|117.42
|118.22
|70
|2006.12.14 00:35
|sell stop
|34
|0.80
|117.29
|117.59
|116.79
|71
|2006.12.14 00:50
|delete
|33
|0.80
|117.72
|117.42
|118.22
|72
|2006.12.14 00:51
|delete
|34
|0.80
|117.29
|117.59
|116.79
|73
|2006.12.14 11:20
|buy stop
|35
|0.80
|117.63
|117.33
|118.13
|74
|2006.12.14 11:20
|sell stop
|36
|0.80
|117.20
|117.50
|116.70
|75
|2006.12.14 11:35
|delete
|35
|0.80
|117.63
|117.33
|118.13
|76
|2006.12.14 11:35
|delete
|36
|0.80
|117.20
|117.50
|116.70
|77
|2006.12.14 12:20
|buy stop
|37
|0.80
|117.63
|117.33
|118.13
|78
|2006.12.14 12:20
|sell stop
|38
|0.80
|117.20
|117.50
|116.70
|79
|2006.12.14 12:35
|delete
|37
|0.80
|117.63
|117.33
|118.13
|80
|2006.12.14 12:35
|delete
|38
|0.80
|117.20
|117.50
|116.70
|81
|2006.12.15 02:40
|buy stop
|39
|0.80
|118.12
|117.82
|118.62
|82
|2006.12.15 02:40
|sell stop
|40
|0.80
|117.69
|117.99
|117.19
|83
|2006.12.15 02:55
|delete
|39
|0.80
|118.12
|117.82
|118.62
|84
|2006.12.15 02:55
|delete
|40
|0.80
|117.69
|117.99
|117.19
|85
|2006.12.15 16:20
|buy stop
|41
|0.80
|117.80
|117.50
|118.30
|86
|2006.12.15 16:20
|sell stop
|42
|0.80
|117.37
|117.67
|116.87
|87
|2006.12.15 16:35
|delete
|41
|0.80
|117.80
|117.50
|118.30
|88
|2006.12.15 16:35
|delete
|42
|0.80
|117.37
|117.67
|116.87
|89
|2006.12.15 16:50
|buy stop
|43
|0.80
|117.70
|117.40
|118.20
|90
|2006.12.15 16:50
|sell stop
|44
|0.80
|117.27
|117.57
|116.77
|91
|2006.12.15 16:59
|buy
|43
|0.80
|117.70
|117.40
|118.20
|92
|2006.12.15 16:59
|delete
|44
|0.80
|117.27
|117.57
|116.77
|93
|2006.12.18 17:06
|t/p
|43
|0.80
|118.20
|117.40
|118.20
|348.87
|50710.79
|94
|2006.12.19 14:50
|buy stop
|45
|0.80
|118.29
|117.99
|118.79
|95
|2006.12.19 14:50
|sell stop
|46
|0.80
|117.86
|118.16
|117.36
|96
|2006.12.19 15:05
|delete
|45
|0.80
|118.29
|117.99
|118.79
|97
|2006.12.19 15:05
|delete
|46
|0.80
|117.86
|118.16
|117.36
|98
|2006.12.19 16:20
|buy stop
|47
|0.80
|118.37
|118.07
|118.87
|99
|2006.12.19 16:20
|sell stop
|48
|0.80
|117.94
|118.24
|117.44
|100
|2006.12.19 16:35
|delete
|47
|0.80
|118.37
|118.07
|118.87
|101
|2006.12.19 16:35
|delete
|48
|0.80
|117.94
|118.24
|117.44
|102
|2006.12.20 12:20
|buy stop
|49
|0.80
|118.32
|118.02
|118.82
|103
|2006.12.20 12:20
|sell stop
|50
|0.80
|117.89
|118.19
|117.39
|104
|2006.12.20 12:35
|delete
|49
|0.80
|118.32
|118.02
|118.82
|105
|2006.12.20 12:36
|delete
|50
|0.80
|117.89
|118.19
|117.39
|106
|2006.12.21 00:35
|buy stop
|51
|0.80
|118.62
|118.32
|119.12
|107
|2006.12.21 00:35
|sell stop
|52
|0.80
|118.19
|118.49
|117.69
|108
|2006.12.21 00:50
|delete
|51
|0.80
|118.62
|118.32
|119.12
|109
|2006.12.21 00:50
|delete
|52
|0.80
|118.19
|118.49
|117.69
|110
|2006.12.21 16:20
|buy stop
|53
|0.80
|118.59
|118.29
|119.09
|111
|2006.12.21 16:20
|sell stop
|54
|0.80
|118.16
|118.46
|117.66
|112
|2006.12.21 16:35
|delete
|53
|0.80
|118.59
|118.29
|119.09
|113
|2006.12.21 16:35
|delete
|54
|0.80
|118.16
|118.46
|117.66
|114
|2006.12.22 16:20
|buy stop
|55
|0.80
|118.69
|118.39
|119.19
|115
|2006.12.22 16:20
|sell stop
|56
|0.80
|118.26
|118.56
|117.76
|116
|2006.12.22 16:35
|delete
|55
|0.80
|118.69
|118.39
|119.19
|117
|2006.12.22 16:36
|delete
|56
|0.80
|118.26
|118.56
|117.76