Strategy Tester Report
NewsTrader_v2

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2006.11.30 00:00 - 2006.12.25 00:00 (2006.11.30 - 2006.12.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpertName="NewsTrader_v2"; Magic=33333; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; StopTrade=false; Data=" Input Data "; TimeZone=2; TimeGap=10; OrderDuration=15; ProcessTime=2; SessionEnd=23; CalendarName="Calendar1206.txt"; TakeProfit=50; TrailingStop=0; InitialStop=30; BreakEven=0; PendOrdGap=20; DisplayLine=false; DisplayText=false; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
Bars in test17398Ticks modelled90393Modelling quality90.00%
Initial deposit50000.00
Total net profit710.79Gross profit1008.64Gross loss-297.85
Profit factor3.39Expected payoff142.16
Absolute drawdown207.27Maximal drawdown207.27 (0.41%)Relative drawdown0.41% (207.27)
Total trades5Short positions (won %)2 (50.00%)Long positions (won %)3 (66.67%)
Profit trades (% of total)3 (60.00%)Loss trades (% of total)2 (40.00%)
Largestprofit trade356.00loss trade-207.27
Averageprofit trade336.21loss trade-148.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (659.77)consecutive losses (loss in money)1 (-207.27)
Maximalconsecutive profit (count of wins)659.77 (2)consecutive loss (count of losses)-207.27 (1)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.01 02:20buy stop10.80115.92115.62116.42
22006.12.01 02:20sell stop20.80115.49115.79114.99
32006.12.01 02:35delete10.80115.92115.62116.42
42006.12.01 03:51sell20.80115.49115.79114.99
52006.12.01 06:55s/l20.80115.79115.79114.99-207.2749792.73
62006.12.01 14:50buy stop30.70116.33116.03116.83
72006.12.01 14:50sell stop40.70115.90116.20115.40
82006.12.01 15:05delete30.70116.33116.03116.83
92006.12.01 15:05delete40.70115.90116.20115.40
102006.12.01 16:50buy stop50.70116.15115.85116.65
112006.12.01 16:50sell stop60.70115.72116.02115.22
122006.12.01 17:01sell60.70115.72116.02115.22
132006.12.01 17:01delete50.70116.15115.85116.65
142006.12.01 17:35t/p60.70115.22116.02115.22303.7750096.50
152006.12.01 17:50buy stop70.80115.26114.96115.76
162006.12.01 17:50sell stop80.80114.83115.13114.33
172006.12.01 18:04buy70.80115.26114.96115.76
182006.12.01 18:04delete80.80114.83115.13114.33
192006.12.04 06:12t/p70.80115.76114.96115.76356.0050452.50
202006.12.05 16:50buy stop90.80114.94114.64115.44
212006.12.05 16:50sell stop100.80114.51114.81114.01
222006.12.05 17:02buy90.80114.94114.64115.44
232006.12.05 17:02delete100.80114.51114.81114.01
242006.12.05 23:00close90.80114.81114.64115.44-90.5850361.92
252006.12.06 03:20buy stop110.80115.17114.87115.67
262006.12.06 03:20sell stop120.80114.74115.04114.24
272006.12.06 03:35delete110.80115.17114.87115.67
282006.12.06 03:36delete120.80114.74115.04114.24
292006.12.06 22:50buy stop130.80115.45115.15115.95
302006.12.06 22:50sell stop140.80115.02115.32114.52
312006.12.06 23:00delete130.80115.45115.15115.95
322006.12.06 23:00delete140.80115.02115.32114.52
332006.12.07 03:20buy stop150.80115.36115.06115.86
342006.12.07 03:20sell stop160.80114.93115.23114.43
352006.12.07 03:35delete150.80115.36115.06115.86
362006.12.07 03:35delete160.80114.93115.23114.43
372006.12.07 14:50buy stop170.80115.24114.94115.74
382006.12.07 14:50sell stop180.80114.81115.11114.31
392006.12.07 15:05delete170.80115.24114.94115.74
402006.12.07 15:05delete180.80114.81115.11114.31
412006.12.07 15:35buy stop190.80115.30115.00115.80
422006.12.07 15:35sell stop200.80114.87115.17114.37
432006.12.07 15:50delete190.80115.30115.00115.80
442006.12.07 15:50delete200.80114.87115.17114.37
452006.12.07 16:20buy stop210.80115.21114.91115.71
462006.12.07 16:20sell stop220.80114.78115.08114.28
472006.12.07 16:35delete210.80115.21114.91115.71
482006.12.07 16:35delete220.80114.78115.08114.28
492006.12.08 16:20buy stop230.80115.22114.92115.72
502006.12.08 16:20sell stop240.80114.79115.09114.29
512006.12.08 16:35delete230.80115.22114.92115.72
522006.12.08 16:35delete240.80114.79115.09114.29
532006.12.12 12:20buy stop250.80116.99116.69117.49
542006.12.12 12:20sell stop260.80116.56116.86116.06
552006.12.12 12:35delete250.80116.99116.69117.49
562006.12.12 12:35delete260.80116.56116.86116.06
572006.12.12 16:20buy stop270.80117.27116.97117.77
582006.12.12 16:20sell stop280.80116.84117.14116.34
592006.12.12 16:35delete270.80117.27116.97117.77
602006.12.12 16:35delete280.80116.84117.14116.34
612006.12.12 22:05buy stop290.80117.11116.81117.61
622006.12.12 22:05sell stop300.80116.68116.98116.18
632006.12.12 22:20delete290.80117.11116.81117.61
642006.12.12 22:20delete300.80116.68116.98116.18
652006.12.13 16:20buy stop310.80117.60117.30118.10
662006.12.13 16:20sell stop320.80117.17117.47116.67
672006.12.13 16:35delete310.80117.60117.30118.10
682006.12.13 16:35delete320.80117.17117.47116.67
692006.12.14 00:35buy stop330.80117.72117.42118.22
702006.12.14 00:35sell stop340.80117.29117.59116.79
712006.12.14 00:50delete330.80117.72117.42118.22
722006.12.14 00:51delete340.80117.29117.59116.79
732006.12.14 11:20buy stop350.80117.63117.33118.13
742006.12.14 11:20sell stop360.80117.20117.50116.70
752006.12.14 11:35delete350.80117.63117.33118.13
762006.12.14 11:35delete360.80117.20117.50116.70
772006.12.14 12:20buy stop370.80117.63117.33118.13
782006.12.14 12:20sell stop380.80117.20117.50116.70
792006.12.14 12:35delete370.80117.63117.33118.13
802006.12.14 12:35delete380.80117.20117.50116.70
812006.12.15 02:40buy stop390.80118.12117.82118.62
822006.12.15 02:40sell stop400.80117.69117.99117.19
832006.12.15 02:55delete390.80118.12117.82118.62
842006.12.15 02:55delete400.80117.69117.99117.19
852006.12.15 16:20buy stop410.80117.80117.50118.30
862006.12.15 16:20sell stop420.80117.37117.67116.87
872006.12.15 16:35delete410.80117.80117.50118.30
882006.12.15 16:35delete420.80117.37117.67116.87
892006.12.15 16:50buy stop430.80117.70117.40118.20
902006.12.15 16:50sell stop440.80117.27117.57116.77
912006.12.15 16:59buy430.80117.70117.40118.20
922006.12.15 16:59delete440.80117.27117.57116.77
932006.12.18 17:06t/p430.80118.20117.40118.20348.8750710.79
942006.12.19 14:50buy stop450.80118.29117.99118.79
952006.12.19 14:50sell stop460.80117.86118.16117.36
962006.12.19 15:05delete450.80118.29117.99118.79
972006.12.19 15:05delete460.80117.86118.16117.36
982006.12.19 16:20buy stop470.80118.37118.07118.87
992006.12.19 16:20sell stop480.80117.94118.24117.44
1002006.12.19 16:35delete470.80118.37118.07118.87
1012006.12.19 16:35delete480.80117.94118.24117.44
1022006.12.20 12:20buy stop490.80118.32118.02118.82
1032006.12.20 12:20sell stop500.80117.89118.19117.39
1042006.12.20 12:35delete490.80118.32118.02118.82
1052006.12.20 12:36delete500.80117.89118.19117.39
1062006.12.21 00:35buy stop510.80118.62118.32119.12
1072006.12.21 00:35sell stop520.80118.19118.49117.69
1082006.12.21 00:50delete510.80118.62118.32119.12
1092006.12.21 00:50delete520.80118.19118.49117.69
1102006.12.21 16:20buy stop530.80118.59118.29119.09
1112006.12.21 16:20sell stop540.80118.16118.46117.66
1122006.12.21 16:35delete530.80118.59118.29119.09
1132006.12.21 16:35delete540.80118.16118.46117.66
1142006.12.22 16:20buy stop550.80118.69118.39119.19
1152006.12.22 16:20sell stop560.80118.26118.56117.76
1162006.12.22 16:35delete550.80118.69118.39119.19
1172006.12.22 16:36delete560.80118.26118.56117.76