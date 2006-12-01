|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.11.30 00:00 - 2006.12.25 00:00 (2006.11.30 - 2006.12.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExpertName="NewsTrader_v2"; Magic=33333; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; StopTrade=false; Data=" Input Data "; TimeZone=2; TimeGap=5; OrderDuration=15; ProcessTime=2; SessionEnd=23; CalendarName="Calendar1206.txt"; TakeProfit=70; TrailingStop=0; InitialStop=40; BreakEven=0; PendOrdGap=20; DisplayLine=false; DisplayText=false; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
|Bars in test
|17903
|Ticks modelled
|105612
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|1010.96
|Gross profit
|2610.96
|Gross loss
|-1600.00
|Profit factor
|1.63
|Expected payoff
|91.91
|Absolute drawdown
|320.00
|Maximal drawdown
|640.00 (1.24%)
|Relative drawdown
|1.24% (640.00)
|Total trades
|11
|Short positions (won %)
|7 (57.14%)
|Long positions (won %)
|4 (50.00%)
|Profit trades (% of total)
|6 (54.55%)
|Loss trades (% of total)
|5 (45.45%)
|Largest
|profit trade
|560.96
|loss trade
|-320.00
|Average
|profit trade
|435.16
|loss trade
|-320.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (1674.96)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-640.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1674.96 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-640.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.01 02:25
|buy stop
|1
|0.80
|1.9690
|1.9650
|1.9760
|2
|2006.12.01 02:25
|sell stop
|2
|0.80
|1.9646
|1.9686
|1.9576
|3
|2006.12.01 04:36
|buy
|1
|0.80
|1.9690
|1.9650
|1.9760
|4
|2006.12.01 04:36
|delete
|2
|0.80
|1.9646
|1.9686
|1.9576
|5
|2006.12.01 12:02
|s/l
|1
|0.80
|1.9650
|1.9650
|1.9760
|-320.00
|49680.00
|6
|2006.12.01 14:55
|buy stop
|3
|0.70
|1.9704
|1.9664
|1.9774
|7
|2006.12.01 14:55
|sell stop
|4
|0.70
|1.9660
|1.9700
|1.9590
|8
|2006.12.01 15:10
|delete
|3
|0.70
|1.9704
|1.9664
|1.9774
|9
|2006.12.01 15:10
|delete
|4
|0.70
|1.9660
|1.9700
|1.9590
|10
|2006.12.01 16:55
|buy stop
|5
|0.70
|1.9746
|1.9706
|1.9816
|11
|2006.12.01 16:55
|sell stop
|6
|0.70
|1.9702
|1.9742
|1.9632
|12
|2006.12.01 17:01
|buy
|5
|0.70
|1.9746
|1.9706
|1.9816
|13
|2006.12.01 17:01
|delete
|6
|0.70
|1.9702
|1.9742
|1.9632
|14
|2006.12.01 17:35
|t/p
|5
|0.70
|1.9816
|1.9706
|1.9816
|490.00
|50170.00
|15
|2006.12.01 17:55
|buy stop
|7
|0.80
|1.9852
|1.9812
|1.9922
|16
|2006.12.01 17:55
|sell stop
|8
|0.80
|1.9808
|1.9848
|1.9738
|17
|2006.12.01 17:58
|sell
|8
|0.80
|1.9808
|1.9848
|1.9738
|18
|2006.12.01 17:58
|delete
|7
|0.80
|1.9852
|1.9812
|1.9922
|19
|2006.12.04 10:22
|t/p
|8
|0.80
|1.9738
|1.9848
|1.9738
|560.96
|50730.96
|20
|2006.12.05 16:55
|buy stop
|9
|0.80
|1.9795
|1.9755
|1.9865
|21
|2006.12.05 16:55
|sell stop
|10
|0.80
|1.9751
|1.9791
|1.9681
|22
|2006.12.05 17:00
|sell
|10
|0.80
|1.9751
|1.9791
|1.9681
|23
|2006.12.05 17:00
|delete
|9
|0.80
|1.9795
|1.9755
|1.9865
|24
|2006.12.05 17:27
|t/p
|10
|0.80
|1.9681
|1.9791
|1.9681
|560.00
|51290.96
|25
|2006.12.05 17:55
|buy stop
|11
|0.80
|1.9732
|1.9692
|1.9802
|26
|2006.12.05 17:55
|sell stop
|12
|0.80
|1.9688
|1.9728
|1.9618
|27
|2006.12.05 18:10
|delete
|11
|0.80
|1.9732
|1.9692
|1.9802
|28
|2006.12.05 18:10
|delete
|12
|0.80
|1.9688
|1.9728
|1.9618
|29
|2006.12.06 03:25
|buy stop
|13
|0.80
|1.9756
|1.9716
|1.9826
|30
|2006.12.06 03:25
|sell stop
|14
|0.80
|1.9712
|1.9752
|1.9642
|31
|2006.12.06 03:40
|delete
|13
|0.80
|1.9756
|1.9716
|1.9826
|32
|2006.12.06 03:40
|delete
|14
|0.80
|1.9712
|1.9752
|1.9642
|33
|2006.12.06 22:55
|buy stop
|15
|0.80
|1.9686
|1.9646
|1.9756
|34
|2006.12.06 22:55
|sell stop
|16
|0.80
|1.9642
|1.9682
|1.9572
|35
|2006.12.06 23:00
|delete
|15
|0.80
|1.9686
|1.9646
|1.9756
|36
|2006.12.06 23:01
|delete
|16
|0.80
|1.9642
|1.9682
|1.9572
|37
|2006.12.07 03:25
|buy stop
|17
|0.80
|1.9686
|1.9646
|1.9756
|38
|2006.12.07 03:25
|sell stop
|18
|0.80
|1.9642
|1.9682
|1.9572
|39
|2006.12.07 03:40
|delete
|17
|0.80
|1.9686
|1.9646
|1.9756
|40
|2006.12.07 03:40
|delete
|18
|0.80
|1.9642
|1.9682
|1.9572
|41
|2006.12.07 14:55
|buy stop
|19
|0.80
|1.9695
|1.9655
|1.9765
|42
|2006.12.07 14:55
|sell stop
|20
|0.80
|1.9651
|1.9691
|1.9581
|43
|2006.12.07 15:10
|delete
|19
|0.80
|1.9695
|1.9655
|1.9765
|44
|2006.12.07 15:10
|delete
|20
|0.80
|1.9651
|1.9691
|1.9581
|45
|2006.12.07 15:40
|buy stop
|21
|0.80
|1.9682
|1.9642
|1.9752
|46
|2006.12.07 15:40
|sell stop
|22
|0.80
|1.9638
|1.9678
|1.9568
|47
|2006.12.07 15:55
|delete
|21
|0.80
|1.9682
|1.9642
|1.9752
|48
|2006.12.07 15:55
|delete
|22
|0.80
|1.9638
|1.9678
|1.9568
|49
|2006.12.07 16:25
|buy stop
|23
|0.80
|1.9686
|1.9646
|1.9756
|50
|2006.12.07 16:25
|sell stop
|24
|0.80
|1.9642
|1.9682
|1.9572
|51
|2006.12.07 16:37
|sell
|24
|0.80
|1.9642
|1.9682
|1.9572
|52
|2006.12.07 16:37
|delete
|23
|0.80
|1.9686
|1.9646
|1.9756
|53
|2006.12.07 23:00
|close
|24
|0.80
|1.9634
|1.9682
|1.9572
|64.00
|51354.96
|54
|2006.12.08 16:25
|buy stop
|25
|0.80
|1.9715
|1.9675
|1.9785
|55
|2006.12.08 16:25
|sell stop
|26
|0.80
|1.9671
|1.9711
|1.9601
|56
|2006.12.08 16:40
|delete
|25
|0.80
|1.9715
|1.9675
|1.9785
|57
|2006.12.08 16:40
|delete
|26
|0.80
|1.9671
|1.9711
|1.9601
|58
|2006.12.12 12:25
|buy stop
|27
|0.80
|1.9644
|1.9604
|1.9714
|59
|2006.12.12 12:25
|sell stop
|28
|0.80
|1.9600
|1.9640
|1.9530
|60
|2006.12.12 12:40
|delete
|27
|0.80
|1.9644
|1.9604
|1.9714
|61
|2006.12.12 12:56
|sell
|28
|0.80
|1.9600
|1.9640
|1.9530
|62
|2006.12.12 14:09
|s/l
|28
|0.80
|1.9640
|1.9640
|1.9530
|-320.00
|51034.96
|63
|2006.12.12 16:25
|buy stop
|29
|0.80
|1.9656
|1.9616
|1.9726
|64
|2006.12.12 16:25
|sell stop
|30
|0.80
|1.9612
|1.9652
|1.9542
|65
|2006.12.12 16:33
|buy
|29
|0.80
|1.9656
|1.9616
|1.9726
|66
|2006.12.12 16:33
|delete
|30
|0.80
|1.9612
|1.9652
|1.9542
|67
|2006.12.12 23:00
|close
|29
|0.80
|1.9703
|1.9616
|1.9726
|376.00
|51410.96
|68
|2006.12.13 16:25
|buy stop
|31
|0.80
|1.9669
|1.9629
|1.9739
|69
|2006.12.13 16:25
|sell stop
|32
|0.80
|1.9625
|1.9665
|1.9555
|70
|2006.12.13 16:31
|sell
|32
|0.80
|1.9625
|1.9665
|1.9555
|71
|2006.12.13 16:31
|delete
|31
|0.80
|1.9669
|1.9629
|1.9739
|72
|2006.12.13 17:53
|s/l
|32
|0.80
|1.9665
|1.9665
|1.9555
|-320.00
|51090.96
|73
|2006.12.14 00:40
|buy stop
|33
|0.80
|1.9687
|1.9647
|1.9757
|74
|2006.12.14 00:40
|sell stop
|34
|0.80
|1.9643
|1.9683
|1.9573
|75
|2006.12.14 00:55
|delete
|33
|0.80
|1.9687
|1.9647
|1.9757
|76
|2006.12.14 00:56
|delete
|34
|0.80
|1.9643
|1.9683
|1.9573
|77
|2006.12.14 11:25
|buy stop
|35
|0.80
|1.9686
|1.9646
|1.9756
|78
|2006.12.14 11:25
|sell stop
|36
|0.80
|1.9642
|1.9682
|1.9572
|79
|2006.12.14 11:30
|buy
|35
|0.80
|1.9686
|1.9646
|1.9756
|80
|2006.12.14 11:30
|delete
|36
|0.80
|1.9642
|1.9682
|1.9572
|81
|2006.12.14 13:32
|s/l
|35
|0.80
|1.9646
|1.9646
|1.9756
|-320.00
|50770.96
|82
|2006.12.15 02:45
|buy stop
|37
|0.80
|1.9630
|1.9590
|1.9700
|83
|2006.12.15 02:45
|sell stop
|38
|0.80
|1.9586
|1.9626
|1.9516
|84
|2006.12.15 03:00
|delete
|37
|0.80
|1.9630
|1.9590
|1.9700
|85
|2006.12.15 03:01
|delete
|38
|0.80
|1.9586
|1.9626
|1.9516
|86
|2006.12.15 16:25
|buy stop
|39
|0.80
|1.9666
|1.9626
|1.9736
|87
|2006.12.15 16:25
|sell stop
|40
|0.80
|1.9622
|1.9662
|1.9552
|88
|2006.12.15 16:32
|sell
|40
|0.80
|1.9622
|1.9662
|1.9552
|89
|2006.12.15 16:32
|delete
|39
|0.80
|1.9666
|1.9626
|1.9736
|90
|2006.12.15 17:03
|t/p
|40
|0.80
|1.9552
|1.9662
|1.9552
|560.00
|51330.96
|91
|2006.12.19 14:55
|buy stop
|41
|0.80
|1.9651
|1.9611
|1.9721
|92
|2006.12.19 14:55
|sell stop
|42
|0.80
|1.9607
|1.9647
|1.9537
|93
|2006.12.19 15:10
|delete
|41
|0.80
|1.9651
|1.9611
|1.9721
|94
|2006.12.19 15:10
|delete
|42
|0.80
|1.9607
|1.9647
|1.9537
|95
|2006.12.19 16:25
|buy stop
|43
|0.80
|1.9631
|1.9591
|1.9701
|96
|2006.12.19 16:25
|sell stop
|44
|0.80
|1.9587
|1.9627
|1.9517
|97
|2006.12.19 16:40
|delete
|43
|0.80
|1.9631
|1.9591
|1.9701
|98
|2006.12.19 16:40
|delete
|44
|0.80
|1.9587
|1.9627
|1.9517
|99
|2006.12.20 12:25
|buy stop
|45
|0.80
|1.9727
|1.9687
|1.9797
|100
|2006.12.20 12:25
|sell stop
|46
|0.80
|1.9683
|1.9723
|1.9613
|101
|2006.12.20 12:40
|delete
|45
|0.80
|1.9727
|1.9687
|1.9797
|102
|2006.12.20 12:40
|delete
|46
|0.80
|1.9683
|1.9723
|1.9613
|103
|2006.12.21 00:40
|buy stop
|47
|0.80
|1.9673
|1.9633
|1.9743
|104
|2006.12.21 00:40
|sell stop
|48
|0.80
|1.9629
|1.9669
|1.9559
|105
|2006.12.21 00:55
|delete
|47
|0.80
|1.9673
|1.9633
|1.9743
|106
|2006.12.21 00:55
|delete
|48
|0.80
|1.9629
|1.9669
|1.9559
|107
|2006.12.21 16:25
|buy stop
|49
|0.80
|1.9623
|1.9583
|1.9693
|108
|2006.12.21 16:25
|sell stop
|50
|0.80
|1.9579
|1.9619
|1.9509
|109
|2006.12.21 16:33
|sell
|50
|0.80
|1.9579
|1.9619
|1.9509
|110
|2006.12.21 16:33
|delete
|49
|0.80
|1.9623
|1.9583
|1.9693
|111
|2006.12.21 17:55
|s/l
|50
|0.80
|1.9619
|1.9619
|1.9509
|-320.00
|51010.96
|112
|2006.12.22 16:25
|buy stop
|51
|0.80
|1.9648
|1.9608
|1.9718
|113
|2006.12.22 16:25
|sell stop
|52
|0.80
|1.9604
|1.9644
|1.9534
|114
|2006.12.22 16:40
|delete
|51
|0.80
|1.9648
|1.9608
|1.9718
|115
|2006.12.22 16:40
|delete
|52
|0.80
|1.9604
|1.9644
|1.9534