Strategy Tester Report
NewsTrader_v2

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.11.30 00:00 - 2006.12.25 00:00 (2006.11.30 - 2006.12.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpertName="NewsTrader_v2"; Magic=33333; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; StopTrade=false; Data=" Input Data "; TimeZone=2; TimeGap=5; OrderDuration=15; ProcessTime=2; SessionEnd=23; CalendarName="Calendar1206.txt"; TakeProfit=70; TrailingStop=0; InitialStop=40; BreakEven=0; PendOrdGap=20; DisplayLine=false; DisplayText=false; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
Bars in test17903Ticks modelled105612Modelling quality90.00%
Initial deposit50000.00
Total net profit1010.96Gross profit2610.96Gross loss-1600.00
Profit factor1.63Expected payoff91.91
Absolute drawdown320.00Maximal drawdown640.00 (1.24%)Relative drawdown1.24% (640.00)
Total trades11Short positions (won %)7 (57.14%)Long positions (won %)4 (50.00%)
Profit trades (% of total)6 (54.55%)Loss trades (% of total)5 (45.45%)
Largestprofit trade560.96loss trade-320.00
Averageprofit trade435.16loss trade-320.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (1674.96)consecutive losses (loss in money)2 (-640.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1674.96 (4)consecutive loss (count of losses)-640.00 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.01 02:25buy stop10.801.96901.96501.9760
22006.12.01 02:25sell stop20.801.96461.96861.9576
32006.12.01 04:36buy10.801.96901.96501.9760
42006.12.01 04:36delete20.801.96461.96861.9576
52006.12.01 12:02s/l10.801.96501.96501.9760-320.0049680.00
62006.12.01 14:55buy stop30.701.97041.96641.9774
72006.12.01 14:55sell stop40.701.96601.97001.9590
82006.12.01 15:10delete30.701.97041.96641.9774
92006.12.01 15:10delete40.701.96601.97001.9590
102006.12.01 16:55buy stop50.701.97461.97061.9816
112006.12.01 16:55sell stop60.701.97021.97421.9632
122006.12.01 17:01buy50.701.97461.97061.9816
132006.12.01 17:01delete60.701.97021.97421.9632
142006.12.01 17:35t/p50.701.98161.97061.9816490.0050170.00
152006.12.01 17:55buy stop70.801.98521.98121.9922
162006.12.01 17:55sell stop80.801.98081.98481.9738
172006.12.01 17:58sell80.801.98081.98481.9738
182006.12.01 17:58delete70.801.98521.98121.9922
192006.12.04 10:22t/p80.801.97381.98481.9738560.9650730.96
202006.12.05 16:55buy stop90.801.97951.97551.9865
212006.12.05 16:55sell stop100.801.97511.97911.9681
222006.12.05 17:00sell100.801.97511.97911.9681
232006.12.05 17:00delete90.801.97951.97551.9865
242006.12.05 17:27t/p100.801.96811.97911.9681560.0051290.96
252006.12.05 17:55buy stop110.801.97321.96921.9802
262006.12.05 17:55sell stop120.801.96881.97281.9618
272006.12.05 18:10delete110.801.97321.96921.9802
282006.12.05 18:10delete120.801.96881.97281.9618
292006.12.06 03:25buy stop130.801.97561.97161.9826
302006.12.06 03:25sell stop140.801.97121.97521.9642
312006.12.06 03:40delete130.801.97561.97161.9826
322006.12.06 03:40delete140.801.97121.97521.9642
332006.12.06 22:55buy stop150.801.96861.96461.9756
342006.12.06 22:55sell stop160.801.96421.96821.9572
352006.12.06 23:00delete150.801.96861.96461.9756
362006.12.06 23:01delete160.801.96421.96821.9572
372006.12.07 03:25buy stop170.801.96861.96461.9756
382006.12.07 03:25sell stop180.801.96421.96821.9572
392006.12.07 03:40delete170.801.96861.96461.9756
402006.12.07 03:40delete180.801.96421.96821.9572
412006.12.07 14:55buy stop190.801.96951.96551.9765
422006.12.07 14:55sell stop200.801.96511.96911.9581
432006.12.07 15:10delete190.801.96951.96551.9765
442006.12.07 15:10delete200.801.96511.96911.9581
452006.12.07 15:40buy stop210.801.96821.96421.9752
462006.12.07 15:40sell stop220.801.96381.96781.9568
472006.12.07 15:55delete210.801.96821.96421.9752
482006.12.07 15:55delete220.801.96381.96781.9568
492006.12.07 16:25buy stop230.801.96861.96461.9756
502006.12.07 16:25sell stop240.801.96421.96821.9572
512006.12.07 16:37sell240.801.96421.96821.9572
522006.12.07 16:37delete230.801.96861.96461.9756
532006.12.07 23:00close240.801.96341.96821.957264.0051354.96
542006.12.08 16:25buy stop250.801.97151.96751.9785
552006.12.08 16:25sell stop260.801.96711.97111.9601
562006.12.08 16:40delete250.801.97151.96751.9785
572006.12.08 16:40delete260.801.96711.97111.9601
582006.12.12 12:25buy stop270.801.96441.96041.9714
592006.12.12 12:25sell stop280.801.96001.96401.9530
602006.12.12 12:40delete270.801.96441.96041.9714
612006.12.12 12:56sell280.801.96001.96401.9530
622006.12.12 14:09s/l280.801.96401.96401.9530-320.0051034.96
632006.12.12 16:25buy stop290.801.96561.96161.9726
642006.12.12 16:25sell stop300.801.96121.96521.9542
652006.12.12 16:33buy290.801.96561.96161.9726
662006.12.12 16:33delete300.801.96121.96521.9542
672006.12.12 23:00close290.801.97031.96161.9726376.0051410.96
682006.12.13 16:25buy stop310.801.96691.96291.9739
692006.12.13 16:25sell stop320.801.96251.96651.9555
702006.12.13 16:31sell320.801.96251.96651.9555
712006.12.13 16:31delete310.801.96691.96291.9739
722006.12.13 17:53s/l320.801.96651.96651.9555-320.0051090.96
732006.12.14 00:40buy stop330.801.96871.96471.9757
742006.12.14 00:40sell stop340.801.96431.96831.9573
752006.12.14 00:55delete330.801.96871.96471.9757
762006.12.14 00:56delete340.801.96431.96831.9573
772006.12.14 11:25buy stop350.801.96861.96461.9756
782006.12.14 11:25sell stop360.801.96421.96821.9572
792006.12.14 11:30buy350.801.96861.96461.9756
802006.12.14 11:30delete360.801.96421.96821.9572
812006.12.14 13:32s/l350.801.96461.96461.9756-320.0050770.96
822006.12.15 02:45buy stop370.801.96301.95901.9700
832006.12.15 02:45sell stop380.801.95861.96261.9516
842006.12.15 03:00delete370.801.96301.95901.9700
852006.12.15 03:01delete380.801.95861.96261.9516
862006.12.15 16:25buy stop390.801.96661.96261.9736
872006.12.15 16:25sell stop400.801.96221.96621.9552
882006.12.15 16:32sell400.801.96221.96621.9552
892006.12.15 16:32delete390.801.96661.96261.9736
902006.12.15 17:03t/p400.801.95521.96621.9552560.0051330.96
912006.12.19 14:55buy stop410.801.96511.96111.9721
922006.12.19 14:55sell stop420.801.96071.96471.9537
932006.12.19 15:10delete410.801.96511.96111.9721
942006.12.19 15:10delete420.801.96071.96471.9537
952006.12.19 16:25buy stop430.801.96311.95911.9701
962006.12.19 16:25sell stop440.801.95871.96271.9517
972006.12.19 16:40delete430.801.96311.95911.9701
982006.12.19 16:40delete440.801.95871.96271.9517
992006.12.20 12:25buy stop450.801.97271.96871.9797
1002006.12.20 12:25sell stop460.801.96831.97231.9613
1012006.12.20 12:40delete450.801.97271.96871.9797
1022006.12.20 12:40delete460.801.96831.97231.9613
1032006.12.21 00:40buy stop470.801.96731.96331.9743
1042006.12.21 00:40sell stop480.801.96291.96691.9559
1052006.12.21 00:55delete470.801.96731.96331.9743
1062006.12.21 00:55delete480.801.96291.96691.9559
1072006.12.21 16:25buy stop490.801.96231.95831.9693
1082006.12.21 16:25sell stop500.801.95791.96191.9509
1092006.12.21 16:33sell500.801.95791.96191.9509
1102006.12.21 16:33delete490.801.96231.95831.9693
1112006.12.21 17:55s/l500.801.96191.96191.9509-320.0051010.96
1122006.12.22 16:25buy stop510.801.96481.96081.9718
1132006.12.22 16:25sell stop520.801.96041.96441.9534
1142006.12.22 16:40delete510.801.96481.96081.9718
1152006.12.22 16:40delete520.801.96041.96441.9534