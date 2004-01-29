Strategy Tester Report
MLCVV1timefilter

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2004.01.01 00:00 - 2006.12.19 00:00 (2004.01.01 - 2006.12.19)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; StopLoss=51; TakeProfit=13; MaxTrades=5; Pips=3; AccountProtection=1; mm=0; risk=0.15; AccountisNormal=0; mP=28; mI=2; mL=2; timeframe=60; Par=10; CountBars=300; VHF_Period=28; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=24; Usefilewrite=false; MagicNumber=1020304;
Bars in test8756Ticks modelled2706365Modelling quality75.94%
Initial deposit785.00
Total net profit38603.31Gross profit58383.10Gross loss-19779.79
Profit factor2.95Expected payoff15.98
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2137.43 (6.20%)Relative drawdown51.96% (1399.25)
Total trades2416Short positions (won %)1159 (79.12%)Long positions (won %)1257 (73.91%)
Profit trades (% of total)1846 (76.41%)Loss trades (% of total)570 (23.59%)
Largestprofit trade148.15loss trade-510.00
Averageprofit trade31.63loss trade-34.70
Maximumconsecutive wins (profit in money)30 (1077.36)consecutive losses (loss in money)10 (-330.63)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1387.40 (26)consecutive loss (count of losses)-1250.03 (5)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.01.01 22:47sell10.101.25511.26021.2538
22004.01.01 23:02sell20.201.25551.26061.2542
32004.01.01 23:12sell30.801.25621.26131.2549
42004.01.01 23:17sell41.601.25661.26171.2553
52004.01.01 23:26t/p41.601.25531.26171.255320.80805.80
62004.01.01 23:26close30.801.25521.26131.25498.00813.80
72004.01.01 23:26close20.201.25521.26061.25420.60814.40
82004.01.01 23:26close10.101.25521.26021.2538-0.10814.30
92004.01.02 12:04buy50.101.26181.25671.2631
102004.01.02 12:09buy60.201.26131.25621.2626
112004.01.02 12:34buy70.801.26081.25571.2621
122004.01.02 12:44buy81.601.26021.25511.2615
132004.01.02 13:04buy90.601.25971.25461.2610
142004.01.02 15:17t/p90.601.26101.25461.26107.80822.10
152004.01.02 15:17close81.601.26121.25511.261516.00838.10
162004.01.02 15:17close70.801.26121.25571.26213.20841.30
172004.01.02 15:17close60.201.26121.25621.2626-0.20841.10
182004.01.02 15:17close50.101.26121.25671.2631-0.60840.50
192004.01.05 04:39buy100.101.26531.26021.2666
202004.01.05 05:42t/p100.101.26661.26021.26661.30841.80
212004.01.05 05:42buy110.101.26701.26191.2683
222004.01.05 05:56buy120.201.26661.26151.2679
232004.01.05 06:16buy130.801.26621.26111.2675
242004.01.05 06:17buy141.601.26581.26071.2671
252004.01.05 08:17t/p141.601.26711.26071.267120.80862.60
262004.01.05 08:17close130.801.26741.26111.26759.60872.20
272004.01.05 08:17close120.201.26741.26151.26791.60873.80
282004.01.05 08:17close110.101.26741.26191.26830.40874.20
292004.01.06 12:00buy150.101.27481.26971.2761
302004.01.06 12:52buy160.201.27421.26911.2755
312004.01.06 13:16t/p160.201.27551.26911.27552.60876.80
322004.01.06 13:16close150.101.27581.26971.27611.00877.80
332004.01.06 13:16buy170.101.27601.27091.2773
342004.01.06 13:17buy180.201.27531.27021.2766
352004.01.06 13:27buy190.801.27481.26971.2761
362004.01.06 14:07t/p180.201.27661.27021.27662.60880.40
372004.01.06 14:07t/p190.801.27611.26971.276110.40890.80
382004.01.06 14:07close170.101.27661.27091.27730.60891.40
392004.01.06 14:07buy200.101.27681.27171.2781
402004.01.06 14:12buy210.201.27541.27031.2767
412004.01.06 14:19buy220.801.27481.26971.2761
422004.01.06 14:34t/p220.801.27611.26971.276110.40901.80
432004.01.06 14:34close210.201.27631.27031.27671.80903.60
442004.01.06 14:34close200.101.27631.27171.2781-0.50903.10
452004.01.06 14:34buy230.101.27651.27141.2778
462004.01.06 14:36buy240.201.27611.27101.2774
472004.01.06 14:42t/p230.101.27781.27141.27781.30904.40
482004.01.06 14:42t/p240.201.27741.27101.27742.60907.00
492004.01.06 14:42buy250.101.27821.27311.2795
502004.01.06 14:46buy260.201.27771.27261.2790
512004.01.06 14:57t/p260.201.27901.27261.27902.60909.60
522004.01.06 14:57close250.101.27941.27311.27951.20910.80
532004.01.06 14:57buy270.101.27961.27451.2809
542004.01.06 15:02buy280.201.27881.27371.2801
552004.01.06 15:11buy290.801.27841.27331.2797
562004.01.06 15:19t/p280.201.28011.27371.28012.60913.40
572004.01.06 15:19t/p290.801.27971.27331.279710.40923.80
582004.01.06 15:19close270.101.28041.27451.28090.80924.60
592004.01.06 15:19buy300.101.28061.27551.2819
602004.01.06 15:22buy310.201.27971.27461.2810
612004.01.06 15:29buy320.801.27941.27431.2807
622004.01.06 15:32buy331.601.27821.27311.2795
632004.01.06 15:42buy340.601.27771.27261.2790
642004.01.06 16:06t/p340.601.27901.27261.27907.80932.40
652004.01.06 16:06close331.601.27921.27311.279516.00948.40
662004.01.06 16:06close320.801.27921.27431.2807-1.60946.80
672004.01.06 16:06close310.201.27921.27461.2810-1.00945.80
682004.01.06 16:06close300.101.27921.27551.2819-1.40944.40
692004.01.07 12:30sell350.101.26671.27181.2654
702004.01.07 12:42sell360.201.26711.27221.2658
712004.01.07 13:36sell370.801.26781.27291.2665
722004.01.07 14:02sell381.601.26831.27341.2670
732004.01.07 14:42t/p381.601.26701.27341.267020.80965.20
742004.01.07 14:42close370.801.26701.27291.26656.40971.60
752004.01.07 14:42close360.201.26701.27221.26580.20971.80
762004.01.07 14:42close350.101.26701.27181.2654-0.30971.50
772004.01.08 00:00sell390.101.26251.26761.2612
782004.01.08 00:04sell400.201.26321.26831.2619
792004.01.08 00:11sell410.801.26391.26901.2626
802004.01.08 00:17sell421.601.26461.26971.2633
812004.01.08 00:24sell430.601.26551.27061.2642
822004.01.08 00:42t/p430.601.26421.27061.26427.80979.30
832004.01.08 00:42close421.601.26411.26971.26338.00987.30
842004.01.08 00:42close410.801.26411.26901.2626-1.60985.70
852004.01.08 00:42close400.201.26411.26831.2619-1.80983.90
862004.01.08 00:42close390.101.26411.26761.2612-1.60982.30
872004.01.08 16:00buy440.101.27241.26731.2737
882004.01.08 16:02buy450.201.27111.26601.2724
892004.01.08 16:24t/p450.201.27241.26601.27242.60984.90
902004.01.08 16:24close440.101.27271.26731.27370.30985.20
912004.01.08 16:24buy460.101.27291.26781.2742
922004.01.08 16:39buy470.201.27161.26651.2729
932004.01.08 17:12t/p470.201.27291.26651.27292.60987.80
942004.01.08 17:12close460.101.27301.26781.27420.10987.90
952004.01.08 17:12buy480.101.27321.26811.2745
962004.01.08 17:44t/p480.101.27451.26811.27451.30989.20
972004.01.09 08:00sell490.101.27301.27811.2717
982004.01.09 08:04sell500.201.27331.27841.2720
992004.01.09 09:02t/p500.201.27201.27841.27202.60991.80
1002004.01.09 09:02close490.101.27171.27811.27171.30993.10
1012004.01.09 15:00buy510.101.28151.27641.2828
1022004.01.09 15:01buy520.201.28011.27501.2814
1032004.01.09 15:04t/p520.201.28141.27501.28142.60995.70
1042004.01.09 15:52t/p510.101.28281.27641.28281.30997.00
1052004.01.09 15:52buy530.101.28321.27811.2845
1062004.01.09 15:57buy540.201.28241.27731.2837
1072004.01.09 16:02buy550.801.28121.27611.2825
1082004.01.09 16:19t/p550.801.28251.27611.282510.401007.40
1092004.01.09 16:19close540.201.28281.27731.28370.801008.20
1102004.01.09 16:19close530.101.28281.27811.2845-0.401007.80
1112004.01.09 16:21buy560.101.28311.27801.2844
1122004.01.09 16:42buy570.201.28271.27761.2840
1132004.01.09 16:57t/p560.101.28441.27801.28441.301009.10
1142004.01.09 16:57t/p570.201.28401.27761.28402.601011.70
1152004.01.09 16:57buy580.101.28481.27971.2861
1162004.01.09 17:01buy590.201.28401.27891.2853
1172004.01.09 17:02t/p580.101.28611.27971.28611.301013.00
1182004.01.09 17:02t/p590.201.28531.27891.28532.601015.60
1192004.01.09 17:02buy600.101.28651.28141.2878
1202004.01.09 17:09buy610.201.28611.28101.2874
1212004.01.09 17:12buy620.801.28551.28041.2868
1222004.01.09 17:17buy631.601.28321.27811.2845
1232004.01.09 17:19t/p631.601.28451.27811.284520.801036.40
1242004.01.09 17:19buy641.601.28501.27991.2863
1252004.01.09 17:22buy650.601.28371.27861.2850
1262004.01.09 17:26t/p650.601.28501.27861.28507.801044.20
1272004.01.09 17:26close641.601.28511.27991.28631.601045.80
1282004.01.09 17:26close620.801.28511.28041.2868-3.201042.60
1292004.01.09 17:26close610.201.28511.28101.2874-2.001040.60
1302004.01.09 17:26close600.101.28511.28141.2878-1.401039.20
1312004.01.09 17:26buy660.101.28531.28021.2866
1322004.01.09 17:27buy670.201.28421.27911.2855
1332004.01.09 17:42buy680.801.28351.27841.2848
1342004.01.09 17:55t/p680.801.28481.27841.284810.401049.60
1352004.01.09 17:55close670.201.28541.27911.28552.401052.00
1362004.01.09 17:55close660.101.28541.28021.28660.101052.10
1372004.01.09 17:55buy690.101.28561.28051.2869
1382004.01.09 18:01buy700.201.28521.28011.2865
1392004.01.09 18:11buy710.801.28481.27971.2861
1402004.01.09 18:22buy721.601.28441.27931.2857
1412004.01.09 18:32buy730.601.28371.27861.2850
1422004.01.09 18:52t/p730.601.28501.27861.28507.801059.90
1432004.01.09 18:52close721.601.28511.27931.285711.201071.10
1442004.01.09 18:52close710.801.28511.27971.28612.401073.50
1452004.01.09 18:52close700.201.28511.28011.2865-0.201073.30
1462004.01.09 18:52close690.101.28511.28051.2869-0.501072.80
1472004.01.09 18:52buy740.101.28531.28021.2866
1482004.01.09 18:59buy750.201.28461.27951.2859
1492004.01.09 19:02buy760.801.28401.27891.2853
1502004.01.09 19:27buy771.601.28321.27811.2845
1512004.01.09 20:37buy780.601.28251.27741.2838
1522004.01.09 20:52t/p780.601.28381.27741.28387.801080.60
1532004.01.09 20:52close771.601.28381.27811.28459.601090.20
1542004.01.09 20:52close760.801.28381.27891.2853-1.601088.60
1552004.01.09 20:52close750.201.28381.27951.2859-1.601087.00
1562004.01.09 20:52close740.101.28381.28021.2866-1.501085.50
1572004.01.12 16:00sell790.101.28001.28511.2787
1582004.01.12 16:02sell800.201.28081.28591.2795
1592004.01.12 16:06sell810.801.28121.28631.2799
1602004.01.12 16:16t/p810.801.27991.28631.279910.401095.90
1612004.01.12 16:16close800.201.27951.28591.27952.601098.50
1622004.01.12 16:16close790.101.27951.28511.27870.501099.00
1632004.01.12 16:19sell820.101.28001.28511.2787
1642004.01.12 16:32sell830.201.28091.28601.2796
1652004.01.12 16:51sell840.801.28131.28641.2800
1662004.01.12 16:52t/p840.801.28001.28641.280010.401109.40
1672004.01.12 18:02t/p830.201.27961.28601.27962.601112.00
1682004.01.12 18:02close820.101.27941.28511.27870.601112.60
1692004.01.12 18:12sell850.101.27991.28501.2786
1702004.01.12 18:42sell860.201.28061.28571.2793
1712004.01.12 18:52t/p860.201.27931.28571.27932.601115.20
1722004.01.12 18:52close850.101.27891.28501.27861.001116.20
1732004.01.13 00:00sell870.101.27361.27871.2723
1742004.01.13 00:06sell880.201.27411.27921.2728
1752004.01.13 01:19t/p880.201.27281.27921.27282.601118.80
1762004.01.13 01:19close870.101.27251.27871.27231.101119.90
1772004.01.13 01:19sell890.101.27231.27741.2710
1782004.01.13 03:05sell900.201.27301.27811.2717
1792004.01.13 03:14sell910.801.27391.27901.2726
1802004.01.13 03:30sell921.601.27431.27941.2730
1812004.01.13 03:32sell930.601.27531.28041.2740
1822004.01.13 08:42t/p930.601.27401.28041.27407.801127.70
1832004.01.13 08:42close921.601.27391.27941.27306.401134.10
1842004.01.13 08:42close910.801.27391.27901.27260.001134.10
1852004.01.13 08:42close900.201.27391.27811.2717-1.801132.30
1862004.01.13 08:42close890.101.27391.27741.2710-1.601130.70
1872004.01.14 08:15sell940.101.27241.27751.2711
1882004.01.14 08:24sell950.201.27311.27821.2718
1892004.01.14 08:34sell960.801.27391.27901.2726
1902004.01.14 08:49t/p960.801.27261.27901.272610.401141.10
1912004.01.14 08:49close950.201.27241.27821.27181.401142.50
1922004.01.14 08:49close940.101.27241.27751.27110.001142.50
1932004.01.14 12:00sell970.101.26621.27131.2649
1942004.01.14 12:11sell980.201.26691.27201.2656
1952004.01.14 12:26sell990.801.26721.27231.2659
1962004.01.14 12:32sell1001.601.26771.27281.2664
1972004.01.14 12:52sell1010.601.26811.27321.2668
1982004.01.14 14:32t/p1001.601.26641.27281.266420.801163.30
1992004.01.14 14:32t/p1010.601.26681.27321.26687.801171.10
2002004.01.14 14:32close990.801.26641.27231.26596.401177.50
2012004.01.14 14:32close980.201.26641.27201.26561.001178.50
2022004.01.14 14:32close970.101.26641.27131.2649-0.201178.30
2032004.01.14 15:01sell1020.101.26481.26991.2635
2042004.01.14 15:21sell1030.201.26521.27031.2639
2052004.01.14 15:24sell1040.801.26581.27091.2645
2062004.01.14 15:39sell1051.601.26741.27251.2661
2072004.01.14 15:52t/p1051.601.26611.27251.266120.801199.10
2082004.01.14 15:52close1040.801.26601.27091.2645-1.601197.50
2092004.01.14 15:52close1030.201.26601.27031.2639-1.601195.90
2102004.01.14 15:52close1020.101.26601.26991.2635-1.201194.70
2112004.01.15 18:30sell1060.101.25911.26421.2578
2122004.01.15 18:41sell1070.201.25981.26491.2585
2132004.01.15 19:11t/p1070.201.25851.26491.25852.601197.30
2142004.01.15 19:11close1060.101.25791.26421.25781.201198.50
2152004.01.15 19:11sell1080.101.25771.26281.2564
2162004.01.15 19:14sell1090.201.25861.26371.2573
2172004.01.15 19:57t/p1090.201.25731.26371.25732.601201.10
2182004.01.15 19:57close1080.101.25701.26281.25640.701201.80
2192004.01.15 19:57sell1100.101.25681.26191.2555
2202004.01.15 19:59sell1110.201.25711.26221.2558
2212004.01.15 20:02sell1120.801.25781.26291.2565
2222004.01.15 20:09sell1131.601.25831.26341.2570
2232004.01.15 21:59t/p1131.601.25701.26341.257020.801222.60
2242004.01.15 21:59close1120.801.25671.26291.25658.801231.40
2252004.01.15 21:59close1110.201.25671.26221.25580.801232.20
2262004.01.15 21:59close1100.101.25671.26191.25550.101232.30
2272004.01.15 22:00sell1140.101.25641.26151.2551
2282004.01.15 22:09sell1150.201.25741.26251.2561
2292004.01.15 22:32sell1160.801.25791.26301.2566
2302004.01.15 23:17sell1171.601.25851.26361.2572
2312004.01.15 23:59sell1180.601.25891.26401.2576
2322004.01.16 08:04t/p1150.201.25611.26251.25612.721235.02
2332004.01.16 08:04t/p1160.801.25661.26301.256610.881245.90
2342004.01.16 08:04t/p1171.601.25721.26361.257221.771267.67
2352004.01.16 08:04t/p1180.601.25761.26401.25768.161275.84
2362004.01.16 08:04close1140.101.25611.26151.25510.361276.20
2372004.01.16 09:00sell1190.101.25391.25901.2526
2382004.01.16 09:07t/p1190.101.25261.25901.25261.301277.50
2392004.01.16 09:07sell1200.101.25241.25751.2511
2402004.01.16 09:12sell1210.201.25321.25831.2519
2412004.01.16 09:22t/p1210.201.25191.25831.25192.601280.10
2422004.01.16 09:22close1200.101.25191.25751.25110.501280.60
2432004.01.16 09:22sell1220.101.25171.25681.2504
2442004.01.16 09:24sell1230.201.25231.25741.2510
2452004.01.16 09:34sell1240.801.25271.25781.2514
2462004.01.16 09:47t/p1240.801.25141.25781.251410.401291.00
2472004.01.16 09:47close1230.201.25121.25741.25102.201293.20
2482004.01.16 09:47close1220.101.25121.25681.25040.501293.70
2492004.01.16 09:47sell1250.101.25101.25611.2497
2502004.01.16 09:49sell1260.201.25131.25641.2500
2512004.01.16 09:54t/p1250.101.24971.25611.24971.301295.00
2522004.01.16 09:54t/p1260.201.25001.25641.25002.601297.60
2532004.01.16 09:54sell1270.101.24931.25441.2480
2542004.01.16 09:59sell1280.201.25001.25511.2487
2552004.01.16 10:17sell1290.801.25051.25561.2492
2562004.01.16 10:37t/p1280.201.24871.25511.24872.601300.20
2572004.01.16 10:37t/p1290.801.24921.25561.249210.401310.60
2582004.01.16 10:37close1270.101.24811.25441.24801.201311.80
2592004.01.16 10:37sell1300.101.24791.25301.2466
2602004.01.16 10:39sell1310.201.24831.25341.2470
2612004.01.16 10:42sell1320.801.24951.25461.2482
2622004.01.16 11:17sell1331.601.25011.25521.2488
2632004.01.16 11:32sell1340.601.25121.25631.2499
2642004.01.16 12:27t/p1340.601.24991.25631.24997.801319.60
2652004.01.16 12:27close1331.601.24941.25521.248811.201330.80
2662004.01.16 12:27close1320.801.24941.25461.24820.801331.60
2672004.01.16 12:27close1310.201.24941.25341.2470-2.201329.40
2682004.01.16 12:27close1300.101.24941.25301.2466-1.501327.90
2692004.01.16 13:55sell1350.101.24891.25401.2476
2702004.01.16 14:01sell1360.201.24931.25441.2480
2712004.01.16 14:21t/p1360.201.24801.25441.24802.601330.50
2722004.01.16 14:21close1350.101.24801.25401.24760.901331.40
2732004.01.16 15:47sell1370.101.24121.24631.2399
2742004.01.16 15:49sell1380.201.24231.24741.2410
2752004.01.16 15:59sell1390.801.24371.24881.2424
2762004.01.16 16:06sell1401.601.24421.24931.2429
2772004.01.16 16:17t/p1380.201.24101.24741.24102.601334.00
2782004.01.16 16:17t/p1390.801.24241.24881.242410.401344.40
2792004.01.16 16:17t/p1401.601.24291.24931.242920.801365.20
2802004.01.16 16:17close1370.101.24071.24631.23990.501365.70
2812004.01.16 16:21sell1410.101.24121.24631.2399
2822004.01.16 16:34t/p1410.101.23991.24631.23991.301367.00
2832004.01.16 16:36sell1420.101.23921.24431.2379
2842004.01.16 16:37t/p1420.101.23791.24431.23791.301368.30
2852004.01.16 16:37sell1430.101.23671.24181.2354
2862004.01.16 16:39sell1440.201.23841.24351.2371
2872004.01.16 16:41sell1450.801.23951.24461.2382
2882004.01.16 17:02sell1461.601.24061.24571.2393
2892004.01.16 17:07s/l1430.101.24181.24181.2354-5.101363.20
2902004.01.16 17:07close1461.601.24221.24571.2393-25.601337.60
2912004.01.16 17:07close1450.801.24221.24461.2382-21.601316.00
2922004.01.16 17:07close1440.201.24221.24351.2371-7.601308.40
2932004.01.16 18:02sell1470.101.23821.24331.2369
2942004.01.16 18:07sell1480.201.23861.24371.2373
2952004.01.16 18:27t/p1470.101.23691.24331.23691.301309.70
2962004.01.16 18:27t/p1480.201.23731.24371.23732.601312.30
2972004.01.16 18:27sell1490.101.23561.24071.2343
2982004.01.16 18:34sell1500.201.23621.24131.2349
2992004.01.16 18:37sell1510.801.23701.24211.2357
3002004.01.16 18:51sell1521.601.23761.24271.2363
3012004.01.16 19:31sell1530.601.23801.24311.2367
3022004.01.19 02:42t/p1530.601.23671.24311.23678.161320.46
3032004.01.19 02:42close1521.601.23651.24271.236318.571339.03
3042004.01.19 02:42close1510.801.23651.24211.23574.481343.51
3052004.01.19 02:42close1500.201.23651.24131.2349-0.481343.03
3062004.01.19 02:42close1490.101.23651.24071.2343-0.841342.19
3072004.01.20 12:36buy1540.101.24811.24301.2494
3082004.01.20 12:37t/p1540.101.24941.24301.24941.301343.49
3092004.01.22 12:15buy1550.101.27311.26801.2744
3102004.01.22 12:17buy1560.201.27261.26751.2739
3112004.01.22 12:34buy1570.801.27171.26661.2730
3122004.01.22 12:37buy1581.601.27091.26581.2722
3132004.01.22 13:06buy1590.601.27051.26541.2718
3142004.01.22 13:42t/p1581.601.27221.26581.272220.801364.29
3152004.01.22 13:42t/p1590.601.27181.26541.27187.801372.09
3162004.01.22 13:42close1570.801.27281.26661.27308.801380.89
3172004.01.22 13:42close1560.201.27281.26751.27390.401381.29
3182004.01.22 13:42close1550.101.27281.26801.2744-0.301380.99
3192004.01.23 16:17sell1600.101.26901.27411.2677
3202004.01.23 16:22sell1610.201.26991.27501.2686
3212004.01.23 16:32t/p1610.201.26861.27501.26862.601383.59
3222004.01.23 16:32close1600.101.26831.27411.26770.701384.29
3232004.01.23 16:51sell1620.101.26901.27411.2677
3242004.01.23 17:02t/p1620.101.26771.27411.26771.301385.59
3252004.01.23 20:00sell1630.101.25841.26351.2571
3262004.01.23 20:02sell1640.201.25901.26411.2577
3272004.01.23 20:07sell1650.801.25931.26441.2580
3282004.01.23 20:45sell1661.601.25971.26481.2584
3292004.01.23 21:17t/p1661.601.25841.26481.258420.801406.39
3302004.01.23 21:17close1650.801.25811.26441.25809.601415.99
3312004.01.23 21:17close1640.201.25811.26411.25771.801417.79
3322004.01.23 21:17close1630.101.25811.26351.25710.301418.09
3332004.01.27 16:00buy1670.101.25591.25081.2572
3342004.01.27 16:02t/p1670.101.25721.25081.25721.301419.39
3352004.01.27 16:02buy1680.101.25771.25261.2590
3362004.01.27 16:17t/p1680.101.25901.25261.25901.301420.69
3372004.01.27 16:27buy1690.101.25851.25341.2598
3382004.01.27 16:32buy1700.201.25781.25271.2591
3392004.01.27 16:49t/p1700.201.25911.25271.25912.601423.29
3402004.01.27 16:49close1690.101.25961.25341.25981.101424.39
3412004.01.28 16:45sell1710.101.25791.26301.2566
3422004.01.28 16:52sell1720.201.25831.26341.2570
3432004.01.28 16:57sell1730.801.25881.26391.2575
3442004.01.28 17:02sell1741.601.25951.26461.2582
3452004.01.28 17:12t/p1741.601.25821.26461.258220.801445.19
3462004.01.28 17:12close1730.801.25761.26391.25759.601454.79
3472004.01.28 17:12close1720.201.25761.26341.25701.401456.19
3482004.01.28 17:12close1710.101.25761.26301.25660.301456.49
3492004.01.29 00:00sell1750.101.24231.24741.2410
3502004.01.29 00:09sell1760.201.24271.24781.2414
3512004.01.29 00:17sell1770.801.24371.24881.2424
3522004.01.29 01:02sell1781.601.24581.25091.2445
3532004.01.29 01:37s/l1750.101.24741.24741.2410-5.101451.39
3542004.01.29 01:37close1781.601.24741.25091.2445-25.601425.79
3552004.01.29 01:37close1770.801.24741.24881.2424-29.601396.19
3562004.01.29 01:37close1760.201.24741.24781.2414-9.401386.79
3572004.01.29 01:37sell1790.101.24721.25231.2459
3582004.01.29 02:09sell1800.201.24781.25291.2465
3592004.01.29 02:12sell1810.801.24881.25391.2475
3602004.01.29 02:22sell1821.601.24951.25461.2482
3612004.01.29 03:02t/p1810.801.24751.25391.247510.401397.19
3622004.01.29 03:02t/p1821.601.24821.25461.248220.801417.99
3632004.01.29 03:02close1800.201.24741.25291.24650.801418.79
3642004.01.29 03:02close1790.101.24741.25231.2459-0.201418.59
3652004.01.29 13:00buy1830.101.25051.24541.2518
3662004.01.29 13:02buy1840.201.24981.24471.2511
3672004.01.29 13:07buy1850.801.24921.24411.2505
3682004.01.29 13:14buy1861.601.24881.24371.2501
3692004.01.29 13:24buy1870.601.24781.24271.2491
3702004.01.29 14:32s/l1830.101.24541.24541.2518-5.101413.49
3712004.01.29 14:32s/l1840.201.24471.24471.2511-10.201403.29
3722004.01.29 14:32s/l1850.801.24411.24411.2505-40.801362.49
3732004.01.29 14:32close1870.601.24401.24271.2491-22.801339.69
3742004.01.29 14:32close1861.601.24401.24371.2501-76.801262.89
3752004.01.29 16:37sell1880.101.24161.24671.2403
3762004.01.29 16:42t/p1880.101.24031.24671.24031.301264.19
3772004.01.29 16:42sell1890.101.23881.24391.2375
3782004.01.29 16:44sell1900.201.23931.24441.2380
3792004.01.29 16:55t/p1900.201.23801.24441.23802.601266.79
3802004.01.29 16:55close1890.101.23801.24391.23750.801267.59
3812004.01.29 16:55sell1910.101.23781.24291.2365
3822004.01.29 17:02t/p1910.101.23651.24291.23651.301268.89
3832004.01.29 17:02sell1920.101.23611.24121.2348
3842004.01.29 17:04sell1930.201.23671.24181.2354
3852004.01.29 17:07sell1940.801.23871.24381.2374
3862004.01.29 17:14t/p1940.801.23741.24381.237410.401279.29
3872004.01.29 17:14close1930.201.23671.24181.23540.001279.29
3882004.01.29 17:14close1920.101.23671.24121.2348-0.601278.69
3892004.01.29 17:14sell1950.101.23651.24161.2352
3902004.01.29 17:17sell1960.201.23791.24301.2366
3912004.01.29 17:27sell1970.801.23911.24421.2378
3922004.01.29 17:32t/p1970.801.23781.24421.237810.401289.09
3932004.01.29 17:32close1960.201.23781.24301.23660.201289.29
3942004.01.29 17:32close1950.101.23781.24161.2352-1.301287.99
3952004.01.29 17:32sell1980.101.23761.24271.2363
3962004.01.29 17:34sell1990.201.23841.24351.2371
3972004.01.29 17:41sell2000.801.23901.24411.2377
3982004.01.29 18:12sell2011.601.24041.24551.2391
3992004.01.29 18:22t/p2011.601.23911.24551.239120.801308.79
4002004.01.29 18:22close2000.801.23841.24411.23774.801313.59
4012004.01.29 18:22close1990.201.23841.24351.23710.001313.59
4022004.01.29 18:22close1980.101.23841.24271.2363-0.801312.79
4032004.01.29 18:22sell2020.101.23821.24331.2369
4042004.01.29 18:27sell2030.201.23911.24421.2378
4052004.01.29 18:32sell2040.801.23991.24501.2386
4062004.01.29 18:49t/p2040.801.23861.24501.238610.401323.19
4072004.01.29 18:49close2030.201.23831.24421.23781.601324.79
4082004.01.29 18:49close2020.101.23831.24331.2369-0.101324.69
4092004.01.29 18:49sell2050.101.23811.24321.2368
4102004.01.29 19:11sell2060.201.23881.24391.2375
4112004.01.29 19:32sell2070.801.23941.24451.2381
4122004.01.29 19:39sell2081.601.24021.24531.2389
4132004.01.29 19:44sell2090.601.24131.24641.2400
4142004.01.29 19:54t/p2090.601.24001.24641.24007.801332.49
4152004.01.29 19:54close2081.601.23971.24531.23898.001340.49
4162004.01.29 19:54close2070.801.23971.24451.2381-2.401338.09
4172004.01.29 19:54close2060.201.23971.24391.2375-1.801336.29
4182004.01.29 19:54close2050.101.23971.24321.2368-1.601334.69
4192004.01.29 19:54sell2100.101.23951.24461.2382
4202004.01.29 19:56sell2110.201.23991.24501.2386
4212004.01.29 19:57t/p2100.101.23821.24461.23821.301335.99
4222004.01.29 19:57t/p2110.201.23861.24501.23862.601338.59
4232004.01.29 19:57sell2120.101.23801.24311.2367
4242004.01.29 20:02sell2130.201.23911.24421.2378
4252004.01.29 20:20sell2140.801.24001.24511.2387
4262004.01.29 20:26sell2151.601.24061.24571.2393
4272004.01.29 21:47sell2160.601.24141.24651.2401
4282004.01.29 23:07t/p2160.601.24011.24651.24017.801346.39
4292004.01.29 23:07close2151.601.24011.24571.23938.001354.39
4302004.01.29 23:07close2140.801.24011.24511.2387-0.801353.59
4312004.01.29 23:07close2130.201.24011.24421.2378-2.001351.59
4322004.01.29 23:07close2120.101.24011.24311.2367-2.101349.49
4332004.01.30 21:30buy2170.101.24761.24251.2489
4342004.02.02 00:45buy2180.201.24721.24211.2485
4352004.02.02 01:59buy2190.801.24651.24141.2478
4362004.02.02 04:59buy2201.601.24601.24091.2473
4372004.02.02 05:29buy2210.601.24551.24041.2468
4382004.02.02 09:32t/p2210.601.24681.24041.24687.801357.29
4392004.02.02 09:32close2201.601.24701.24091.247316.001373.29
4402004.02.02 09:32close2190.801.24701.24141.24784.001377.29
4412004.02.02 09:32close2180.201.24701.24211.2485-0.401376.89
4422004.02.02 09:32close2170.101.24701.24251.2489-0.681376.22
4432004.02.03 08:30buy2220.101.25061.24551.2519
4442004.02.03 08:37t/p2220.101.25191.24551.25191.301377.52
4452004.02.03 08:37buy2230.101.25251.24741.2538
4462004.02.03 08:39buy2240.201.25191.24681.2532
4472004.02.03 08:47t/p2240.201.25321.24681.25322.601380.12
4482004.02.03 08:47close2230.101.25361.24741.25381.101381.22
4492004.02.03 08:47buy2250.101.25381.24871.2551
4502004.02.03 08:57t/p2250.101.25511.24871.25511.301382.52
4512004.02.03 08:57buy2260.101.25591.25081.2572
4522004.02.03 09:09buy2270.201.25501.24991.2563
4532004.02.03 09:12buy2280.801.25451.24941.2558
4542004.02.03 09:22buy2291.601.25371.24861.2550
4552004.02.03 09:27t/p2291.601.25501.24861.255020.801403.32
4562004.02.03 09:27close2280.801.25511.24941.25584.801408.12
4572004.02.03 09:27close2270.201.25511.24991.25630.201408.32
4582004.02.03 09:27close2260.101.25511.25081.2572-0.801407.52
4592004.02.03 09:27buy2300.101.25531.25021.2566
4602004.02.03 09:29buy2310.201.25481.24971.2561
4612004.02.03 09:36buy2320.801.25431.24921.2556
4622004.02.03 10:29buy2331.601.25391.24881.2552
4632004.02.03 11:24t/p2331.601.25521.24881.255220.801428.32
4642004.02.03 11:24close2320.801.25531.24921.25568.001436.32
4652004.02.03 11:24close2310.201.25531.24971.25611.001437.32
4662004.02.03 11:24close2300.101.25531.25021.25660.001437.32
4672004.02.03 11:42buy2340.101.25601.25091.2573
4682004.02.03 11:59t/p2340.101.25731.25091.25731.301438.62
4692004.02.03 20:00sell2350.101.25271.25781.2514
4702004.02.03 20:05sell2360.201.25311.25821.2518
4712004.02.03 20:22sell2370.801.25441.25951.2531
4722004.02.03 21:42t/p2370.801.25311.25951.253110.401449.02
4732004.02.03 21:42close2360.201.25291.25821.25180.401449.42
4742004.02.03 21:42close2350.101.25291.25781.2514-0.201449.22
4752004.02.05 11:31buy2380.101.25761.25251.2589
4762004.02.05 13:01buy2390.201.25711.25201.2584
4772004.02.05 13:04t/p2380.101.25891.25251.25891.301450.52
4782004.02.05 13:04t/p2390.201.25841.25201.25842.601453.12
4792004.02.05 13:04buy2400.101.25941.25431.2607
4802004.02.05 13:07buy2410.201.25741.25231.2587
4812004.02.05 13:31buy2420.801.25661.25151.2579
4822004.02.05 13:39t/p2420.801.25791.25151.257910.401463.52
4832004.02.05 13:39close2410.201.25791.25231.25871.001464.52
4842004.02.05 13:39close2400.101.25791.25431.2607-1.501463.02
4852004.02.05 15:45buy2430.101.26131.25621.2626
4862004.02.05 15:46buy2440.201.26091.25581.2622
4872004.02.05 15:56t/p2440.201.26221.25581.26222.601465.62
4882004.02.05 15:56close2430.101.26231.25621.26261.001466.62
4892004.02.05 15:56buy2450.101.26251.25741.2638
4902004.02.05 15:57buy2460.201.26181.25671.2631
4912004.02.05 16:07t/p2460.201.26311.25671.26312.601469.22
4922004.02.05 16:07close2450.101.26351.25741.26381.001470.22
4932004.02.05 16:07buy2470.101.26371.25861.2650
4942004.02.05 16:12buy2480.201.26251.25741.2638
4952004.02.05 16:39buy2490.801.26201.25691.2633
4962004.02.05 16:42buy2501.601.26141.25631.2627
4972004.02.05 16:54buy2510.601.26091.25581.2622
4982004.02.05 18:54s/l2470.101.25861.25861.2650-5.101465.12
4992004.02.05 18:54close2510.601.25811.25581.2622-16.801448.32
5002004.02.05 18:54close2501.601.25811.25631.2627-52.801395.52
5012004.02.05 18:54close2490.801.25811.25691.2633-31.201364.32
5022004.02.05 18:54close2480.201.25811.25741.2638-8.801355.52
5032004.02.06 15:00buy2520.101.26651.26141.2678
5042004.02.06 15:07buy2530.201.26601.26091.2673
5052004.02.06 15:14buy2540.801.26531.26021.2666
5062004.02.06 15:27t/p2540.801.26661.26021.266610.401365.92
5072004.02.06 15:27close2530.201.26711.26091.26732.201368.12
5082004.02.06 15:27close2520.101.26711.26141.26780.601368.72
5092004.02.06 15:27buy2550.101.26731.26221.2686
5102004.02.06 15:37t/p2550.101.26861.26221.26861.301370.02
5112004.02.06 15:37buy2560.101.26941.26431.2707
5122004.02.06 15:39buy2570.201.26831.26321.2696
5132004.02.06 15:57t/p2560.101.27071.26431.27071.301371.32
5142004.02.06 15:57t/p2570.201.26961.26321.26962.601373.92
5152004.02.06 15:57buy2580.101.27131.26621.2726
5162004.02.06 16:04buy2590.201.27061.26551.2719
5172004.02.06 16:06buy2600.801.27011.26501.2714
5182004.02.06 16:19buy2611.601.26921.26411.2705
5192004.02.06 16:22buy2620.601.26861.26351.2699
5202004.02.06 16:29t/p2611.601.27051.26411.270520.801394.72
5212004.02.06 16:29t/p2620.601.26991.26351.26997.801402.52
5222004.02.06 16:29close2600.801.27071.26501.27144.801407.32
5232004.02.06 16:29close2590.201.27071.26551.27190.201407.52
5242004.02.06 16:29close2580.101.27071.26621.2726-0.601406.92
5252004.02.06 16:29buy2630.101.27091.26581.2722
5262004.02.06 16:31buy2640.201.27051.26541.2718
5272004.02.06 16:34t/p2640.201.27181.26541.27182.601409.52
5282004.02.06 16:41buy2650.201.27051.26541.2718
5292004.02.06 16:52t/p2650.201.27181.26541.27182.601412.12
5302004.02.06 16:52close2630.101.27201.26581.27221.101413.22
5312004.02.06 16:52buy2660.101.27221.26711.2735
5322004.02.06 16:54buy2670.201.27171.26661.2730
5332004.02.06 16:57buy2680.801.27091.26581.2722
5342004.02.06 17:07t/p2680.801.27221.26581.272210.401423.62
5352004.02.06 17:07close2670.201.27221.26661.27301.001424.62
5362004.02.06 17:07close2660.101.27221.26711.27350.001424.62
5372004.02.06 17:07buy2690.101.27241.26731.2737
5382004.02.06 17:09buy2700.201.27161.26651.2729
5392004.02.06 17:14buy2710.801.27131.26621.2726
5402004.02.06 17:19buy2721.601.27051.26541.2718
5412004.02.06 17:24buy2730.601.26961.26451.2709
5422004.02.06 18:29t/p2730.601.27091.26451.27097.801432.42
5432004.02.06 18:29close2721.601.27101.26541.27188.001440.42
5442004.02.06 18:29close2710.801.27101.26621.2726-2.401438.02
5452004.02.06 18:29close2700.201.27101.26651.2729-1.201436.82
5462004.02.06 18:29close2690.101.27101.26731.2737-1.401435.42
5472004.02.06 18:29buy2740.101.27121.26611.2725
5482004.02.06 18:32buy2750.201.27081.26571.2721
5492004.02.06 18:39buy2760.801.27021.26511.2715
5502004.02.06 18:52t/p2760.801.27151.26511.271510.401445.82
5512004.02.06 18:52close2750.201.27151.26571.27211.401447.22
5522004.02.06 18:52close2740.101.27151.26611.27250.301447.52
5532004.02.06 18:52buy2770.101.27171.26661.2730
5542004.02.06 18:59buy2780.201.27121.26611.2725
5552004.02.06 19:02buy2790.801.26971.26461.2710
5562004.02.06 19:22buy2801.601.26921.26411.2705
5572004.02.09 00:00s/l2770.101.26661.26661.2730-5.181442.34
5582004.02.09 00:00s/l2780.201.26611.26611.2725-10.351431.99
5592004.02.09 00:00s/l2790.801.26461.26461.2710-41.401390.59
5602004.02.09 00:00s/l2801.601.26411.26411.2705-82.811307.78
5612004.02.09 07:31buy2810.101.27321.26811.2745
5622004.02.09 07:32buy2820.201.27231.26721.2736
5632004.02.09 07:41t/p2820.201.27361.26721.27362.601310.38
5642004.02.09 07:41close2810.101.27421.26811.27451.001311.38
5652004.02.09 07:41buy2830.101.27441.26931.2757
5662004.02.09 07:44buy2840.201.27311.26801.2744
5672004.02.09 07:46buy2850.801.27261.26751.2739
5682004.02.09 07:52t/p2850.801.27391.26751.273910.401321.78
5692004.02.09 07:52close2840.201.27411.26801.27442.001323.78
5702004.02.09 07:52close2830.101.27411.26931.2757-0.301323.48
5712004.02.09 07:52buy2860.101.27431.26921.2756
5722004.02.09 07:54buy2870.201.27391.26881.2752
5732004.02.09 08:02buy2880.801.27261.26751.2739
5742004.02.09 08:22t/p2880.801.27391.26751.273910.401333.88
5752004.02.09 08:22close2870.201.27421.26881.27520.601334.48
5762004.02.09 08:22close2860.101.27421.26921.2756-0.101334.38
5772004.02.09 08:22buy2890.101.27441.26931.2757
5782004.02.09 08:26buy2900.201.27401.26891.2753
5792004.02.09 08:27buy2910.801.27301.26791.2743
5802004.02.09 08:42t/p2910.801.27431.26791.274310.401344.78
5812004.02.09 08:42close2900.201.27461.26891.27531.201345.98
5822004.02.09 08:42close2890.101.27461.26931.27570.201346.18
5832004.02.09 08:45buy2920.101.27441.26931.2757
5842004.02.09 08:57buy2930.201.27381.26871.2751
5852004.02.09 09:02buy2940.801.27331.26821.2746
5862004.02.09 09:12buy2951.601.27151.26641.2728
5872004.02.09 09:22t/p2951.601.27281.26641.272820.801366.98
5882004.02.09 09:22close2940.801.27341.26821.27460.801367.78
5892004.02.09 09:22close2930.201.27341.26871.2751-0.801366.98
5902004.02.09 09:22close2920.101.27341.26931.2757-1.001365.98
5912004.02.09 09:22buy2960.101.27361.26851.2749
5922004.02.09 09:25buy2970.201.27331.26821.2746
5932004.02.09 10:07t/p2960.101.27491.26851.27491.301367.28
5942004.02.09 10:07t/p2970.201.27461.26821.27462.601369.88
5952004.02.10 05:16buy2980.101.27341.26831.2747
5962004.02.10 07:42t/p2980.101.27471.26831.27471.301371.18
5972004.02.10 08:00buy2990.101.27481.26971.2761
5982004.02.10 08:27t/p2990.101.27611.26971.27611.301372.48
5992004.02.10 08:27buy3000.101.27741.27231.2787
6002004.02.10 08:29buy3010.201.27661.27151.2779
6012004.02.10 08:32t/p3010.201.27791.27151.27792.601375.08
6022004.02.10 08:32close3000.101.27861.27231.27871.201376.28
6032004.02.10 08:32buy3020.101.27881.27371.2801
6042004.02.10 08:34buy3030.201.27811.27301.2794
6052004.02.10 08:36buy3040.801.27771.27261.2790
6062004.02.10 08:47buy3051.601.27711.27201.2784
6072004.02.10 08:52buy3060.601.27661.27151.2779
6082004.02.10 10:04t/p3060.601.27791.27151.27797.801384.08
6092004.02.10 10:04close3051.601.27831.27201.278419.201403.28
6102004.02.10 10:04close3040.801.27831.27261.27904.801408.08
6112004.02.10 10:04close3030.201.27831.27301.27940.401408.48
6122004.02.10 10:04close3020.101.27831.27371.2801-0.501407.98
6132004.02.10 10:04buy3070.101.27851.27341.2798
6142004.02.10 10:14buy3080.201.27791.27281.2792
6152004.02.10 10:34buy3090.801.27751.27241.2788
6162004.02.10 10:42buy3101.601.27691.27181.2782
6172004.02.10 11:36buy3110.601.27651.27141.2778
6182004.02.10 15:37s/l3070.101.27341.27341.2798-5.101402.88
6192004.02.10 15:37close3110.601.27331.27141.2778-19.201383.68
6202004.02.10 15:37close3101.601.27331.27181.2782-57.601326.08
6212004.02.10 15:37close3090.801.27331.27241.2788-33.601292.48
6222004.02.10 15:37close3080.201.27331.27281.2792-9.201283.28
6232004.02.10 17:15sell3120.101.27121.27631.2699
6242004.02.10 17:17sell3130.201.27181.27691.2705
6252004.02.10 17:27sell3140.801.27281.27791.2715
6262004.02.10 17:32sell3151.601.27351.27861.2722
6272004.02.10 17:52t/p3151.601.27221.27861.272220.801304.08
6282004.02.10 17:52close3140.801.27181.27791.27158.001312.08
6292004.02.10 17:52close3130.201.27181.27691.27050.001312.08
6302004.02.10 17:52close3120.101.27181.27631.2699-0.601311.48
6312004.02.10 18:46sell3160.101.26921.27431.2679
6322004.02.10 18:47sell3170.201.27031.27541.2690
6332004.02.10 19:02sell3180.801.27091.27601.2696
6342004.02.10 19:32t/p3180.801.26961.27601.269610.401321.88
6352004.02.10 19:32close3170.201.26931.27541.26902.001323.88
6362004.02.10 19:32close3160.101.26931.27431.2679-0.101323.78
6372004.02.11 17:36buy3190.101.27881.27371.2801
6382004.02.11 17:37t/p3190.101.28011.27371.28011.301325.08
6392004.02.11 17:39buy3200.101.27981.27471.2811
6402004.02.11 17:47t/p3200.101.28111.27471.28111.301326.38
6412004.02.11 17:51buy3210.101.28091.27581.2822
6422004.02.11 17:52t/p3210.101.28221.27581.28221.301327.68
6432004.02.11 17:56buy3220.101.28361.27851.2849
6442004.02.11 17:57buy3230.201.28151.27641.2828
6452004.02.11 18:02buy3240.801.28081.27571.2821
6462004.02.11 18:32buy3251.601.27901.27391.2803
6472004.02.11 18:59t/p3251.601.28031.27391.280320.801348.48
6482004.02.11 18:59close3240.801.28041.27571.2821-3.201345.28
6492004.02.11 18:59close3230.201.28041.27641.2828-2.201343.08
6502004.02.11 18:59close3220.101.28041.27851.2849-3.201339.88
6512004.02.11 18:59buy3260.101.28061.27551.2819
6522004.02.11 19:12buy3270.201.27971.27461.2810
6532004.02.11 19:32buy3280.801.27941.27431.2807
6542004.02.11 19:37t/p3280.801.28071.27431.280710.401350.28
6552004.02.11 19:37close3270.201.28091.27461.28102.401352.68
6562004.02.11 19:37close3260.101.28091.27551.28190.301352.98
6572004.02.11 19:37buy3290.101.28111.27601.2824
6582004.02.11 19:39buy3300.201.28041.27531.2817
6592004.02.11 20:17t/p3300.201.28171.27531.28172.601355.58
6602004.02.11 20:17close3290.101.28171.27601.28240.601356.18
6612004.02.11 20:52buy3310.101.28091.27581.2822
6622004.02.11 21:02buy3320.201.28041.27531.2817
6632004.02.11 21:35t/p3320.201.28171.27531.28172.601358.78
6642004.02.11 21:35close3310.101.28181.27581.28220.901359.68
6652004.02.13 20:00sell3330.101.27431.27941.2730
6662004.02.13 20:02sell3340.201.27471.27981.2734
6672004.02.16 00:00t/p3330.101.27301.27941.27301.361361.04
6682004.02.16 00:00t/p3340.201.27341.27981.27342.721363.76
6692004.02.16 01:20sell3350.101.27341.27851.2721
6702004.02.16 03:42t/p3350.101.27211.27851.27211.301365.06
6712004.02.17 12:00buy3360.101.28631.28121.2876
6722004.02.17 13:26buy3370.201.28591.28081.2872
6732004.02.17 13:42buy3380.801.28551.28041.2868
6742004.02.17 14:31buy3391.601.28471.27961.2860
6752004.02.17 14:32t/p3391.601.28601.27961.286020.801385.86
6762004.02.17 14:42t/p3380.801.28681.28041.286810.401396.26
6772004.02.17 14:42close3370.201.28711.28081.28722.401398.66
6782004.02.17 14:42close3360.101.28711.28121.28760.801399.46
6792004.02.18 08:15buy3400.101.29171.28661.2930
6802004.02.18 08:17buy3410.201.29121.28611.2925
6812004.02.18 08:24buy3420.801.29051.28541.2918
6822004.02.18 08:27buy3431.601.28801.28291.2893
6832004.02.18 08:32t/p3431.601.28931.28291.289320.801420.26
6842004.02.18 08:32close3420.801.28971.28541.2918-6.401413.86
6852004.02.18 08:32close3410.201.28971.28611.2925-3.001410.86
6862004.02.18 08:32close3400.101.28971.28661.2930-2.001408.86
6872004.02.18 15:16sell3440.101.28561.29071.2843
6882004.02.18 15:34t/p3440.101.28431.29071.28431.301410.16
6892004.02.18 16:47sell3450.101.28391.28901.2826
6902004.02.18 16:52t/p3450.101.28261.28901.28261.301411.46
6912004.02.18 20:12sell3460.101.26941.27451.2681
6922004.02.18 20:19sell3470.201.26991.27501.2686
6932004.02.18 20:22sell3480.801.27071.27581.2694
6942004.02.18 20:29sell3491.601.27141.27651.2701
6952004.02.18 20:32sell3500.601.27201.27711.2707
6962004.02.18 20:54t/p3500.601.27071.27711.27077.801419.26
6972004.02.18 20:54close3491.601.27061.27651.270112.801432.06
6982004.02.18 20:54close3480.801.27061.27581.26940.801432.86
6992004.02.18 20:54close3470.201.27061.27501.2686-1.401431.46
7002004.02.18 20:54close3460.101.27061.27451.2681-1.201430.26
7012004.02.18 20:54sell3510.101.27041.27551.2691
7022004.02.18 21:02t/p3510.101.26911.27551.26911.301431.56
7032004.02.18 21:02sell3520.101.26851.27361.2672
7042004.02.18 21:04sell3530.201.26941.27451.2681
7052004.02.18 21:12t/p3520.101.26721.27361.26721.301432.86
7062004.02.18 21:12t/p3530.201.26811.27451.26812.601435.46
7072004.02.18 21:12sell3540.101.26671.27181.2654
7082004.02.18 21:17sell3550.201.26781.27291.2665
7092004.02.18 21:27t/p3550.201.26651.27291.26652.601438.06
7102004.02.18 21:27close3540.101.26651.27181.26540.201438.26
7112004.02.18 21:27sell3560.101.26631.27141.2650
7122004.02.18 21:40sell3570.201.26751.27261.2662
7132004.02.18 22:29sell3580.801.26821.27331.2669
7142004.02.18 22:37sell3591.601.26881.27391.2675
7152004.02.18 23:02sell3600.601.26921.27431.2679
7162004.02.19 00:49s/l3560.101.27141.27141.2650-4.921433.34
7172004.02.19 00:49close3600.601.27181.27431.2679-14.511418.83
7182004.02.19 00:49close3591.601.27181.27391.2675-45.101373.73
7192004.02.19 00:49close3580.801.27181.27331.2669-27.351346.39
7202004.02.19 00:49close3570.201.27181.27261.2662-8.241338.15
7212004.02.20 00:16buy3610.101.27381.26871.2751
7222004.02.20 00:29t/p3610.101.27511.26871.27511.301339.45
7232004.02.20 04:00buy3620.101.27551.27041.2768
7242004.02.20 04:04buy3630.201.27511.27001.2764
7252004.02.20 04:10buy3640.801.27461.26951.2759
7262004.02.20 04:36buy3651.601.27411.26901.2754
7272004.02.20 05:15buy3660.601.27341.26831.2747
7282004.02.20 06:17s/l3620.101.27041.27041.2768-5.101334.35
7292004.02.20 06:17close3660.601.27001.26831.2747-20.401313.95
7302004.02.20 06:17close3651.601.27001.26901.2754-65.601248.35
7312004.02.20 06:17close3640.801.27001.26951.2759-36.801211.55
7322004.02.20 06:17close3630.201.27001.27001.2764-10.201201.35
7332004.02.20 08:30sell3670.101.26801.27311.2667
7342004.02.20 08:37t/p3670.101.26671.27311.26671.301202.65
7352004.02.20 08:37sell3680.101.26651.27161.2652
7362004.02.20 08:40sell3690.201.26721.27231.2659
7372004.02.20 08:42sell3700.801.26771.27281.2664
7382004.02.20 08:47t/p3700.801.26641.27281.266410.401213.05
7392004.02.20 08:47close3690.201.26631.27231.26591.801214.85
7402004.02.20 08:47close3680.101.26631.27161.26520.201215.05
7412004.02.20 08:47sell3710.101.26611.27121.2648
7422004.02.20 08:49sell3720.201.26671.27181.2654
7432004.02.20 08:57t/p3710.101.26481.27121.26481.301216.35
7442004.02.20 08:57t/p3720.201.26541.27181.26542.601218.95
7452004.02.20 08:57sell3730.101.26321.26831.2619
7462004.02.20 08:59sell3740.201.26431.26941.2630
7472004.02.20 09:02t/p3740.201.26301.26941.26302.601221.55
7482004.02.20 09:02close3730.101.26251.26831.26190.701222.25
7492004.02.20 09:02sell3750.101.26231.26741.2610
7502004.02.20 09:07sell3760.201.26321.26831.2619
7512004.02.20 09:14sell3770.801.26391.26901.2626
7522004.02.20 09:27sell3781.601.26511.27021.2638
7532004.02.20 09:37sell3790.601.26561.27071.2643
7542004.02.20 09:42t/p3790.601.26431.27071.26437.801230.05
7552004.02.20 09:42close3781.601.26411.27021.263816.001246.05
7562004.02.20 09:42close3770.801.26411.26901.2626-1.601244.45
7572004.02.20 09:42close3760.201.26411.26831.2619-1.801242.65
7582004.02.20 09:42close3750.101.26411.26741.2610-1.801240.85
7592004.02.20 09:42sell3800.101.26391.26901.2626
7602004.02.20 09:46sell3810.201.26431.26941.2630
7612004.02.20 09:52sell3820.801.26491.27001.2636
7622004.02.20 10:02sell3831.601.26621.27131.2649
7632004.02.20 10:12t/p3831.601.26491.27131.264920.801261.65
7642004.02.20 10:12close3820.801.26481.27001.26360.801262.45
7652004.02.20 10:12close3810.201.26481.26941.2630-1.001261.45
7662004.02.20 10:12close3800.101.26481.26901.2626-0.901260.55
7672004.02.20 10:12sell3840.101.26461.26971.2633
7682004.02.20 10:14sell3850.201.26531.27041.2640
7692004.02.20 10:27sell3860.801.26571.27081.2644
7702004.02.20 10:55t/p3860.801.26441.27081.264410.401270.95
7712004.02.20 10:55close3850.201.26441.27041.26401.801272.75
7722004.02.20 10:55close3840.101.26441.26971.26330.201272.95
7732004.02.20 10:55sell3870.101.26421.26931.2629
7742004.02.20 10:57sell3880.201.26501.27011.2637
7752004.02.20 11:05sell3890.801.26531.27041.2640
7762004.02.20 11:14sell3901.601.26601.27111.2647
7772004.02.20 11:57sell3910.601.26681.27191.2655
7782004.02.20 12:32t/p3910.601.26551.27191.26557.801280.75
7792004.02.20 12:32close3901.601.26501.27111.264716.001296.75
7802004.02.20 12:32close3890.801.26501.27041.26402.401299.15
7812004.02.20 12:32close3880.201.26501.27011.26370.001299.15
7822004.02.20 12:32close3870.101.26501.26931.2629-0.801298.35
7832004.02.20 17:01sell3920.101.25681.26191.2555
7842004.02.20 17:02t/p3920.101.25551.26191.25551.301299.65
7852004.02.20 17:02sell3930.101.25521.26031.2539
7862004.02.20 17:04sell3940.201.25671.26181.2554
7872004.02.20 17:06sell3950.801.25781.26291.2565
7882004.02.20 17:10t/p3950.801.25651.26291.256510.401310.05
7892004.02.20 17:10close3940.201.25651.26181.25540.401310.45
7902004.02.20 17:10close3930.101.25651.26031.2539-1.301309.15
7912004.02.20 17:10sell3960.101.25631.26141.2550
7922004.02.20 17:11sell3970.201.25671.26181.2554
7932004.02.20 17:21t/p3960.101.25501.26141.25501.301310.45
7942004.02.20 17:21t/p3970.201.25541.26181.25542.601313.05
7952004.02.20 17:21sell3980.101.25451.25961.2532
7962004.02.20 17:24sell3990.201.25551.26061.2542
7972004.02.20 17:27sell4000.801.25661.26171.2553
7982004.02.20 17:36t/p4000.801.25531.26171.255310.401323.45
7992004.02.20 17:36close3990.201.25511.26061.25420.801324.25
8002004.02.20 17:36close3980.101.25511.25961.2532-0.601323.65
8012004.02.20 17:36sell4010.101.25491.26001.2536
8022004.02.20 17:37sell4020.201.25641.26151.2551
8032004.02.20 18:09t/p4020.201.25511.26151.25512.601326.25
8042004.02.20 18:09close4010.101.25461.26001.25360.301326.55
8052004.02.20 18:09sell4030.101.25441.25951.2531
8062004.02.20 18:16sell4040.201.25491.26001.2536
8072004.02.20 18:22t/p4030.101.25311.25951.25311.301327.85
8082004.02.20 18:22t/p4040.201.25361.26001.25362.601330.45
8092004.02.20 18:22sell4050.101.25251.25761.2512
8102004.02.20 18:27sell4060.201.25371.25881.2524
8112004.02.20 18:54t/p4060.201.25241.25881.25242.601333.05
8122004.02.20 18:54close4050.101.25161.25761.25120.901333.95
8132004.02.20 18:54sell4070.101.25141.25651.2501
8142004.02.20 18:56sell4080.201.25191.25701.2506
8152004.02.20 18:59t/p4070.101.25011.25651.25011.301335.25
8162004.02.20 18:59t/p4080.201.25061.25701.25062.601337.85
8172004.02.20 18:59sell4090.101.24971.25481.2484
8182004.02.20 19:02sell4100.201.25151.25661.2502
8192004.02.20 19:12sell4110.801.25311.25821.2518
8202004.02.20 19:34sell4121.601.25371.25881.2524
8212004.02.20 19:42t/p4121.601.25241.25881.252420.801358.65
8222004.02.20 19:42close4110.801.25211.25821.25188.001366.65
8232004.02.20 19:42close4100.201.25211.25661.2502-1.201365.45
8242004.02.20 19:42close4090.101.25211.25481.2484-2.401363.05
8252004.02.20 19:42sell4130.101.25191.25701.2506
8262004.02.20 20:09sell4140.201.25261.25771.2513
8272004.02.20 20:12sell4150.801.25311.25821.2518
8282004.02.20 20:22sell4161.601.25351.25861.2522
8292004.02.20 20:42t/p4161.601.25221.25861.252220.801383.85
8302004.02.20 20:42close4150.801.25201.25821.25188.801392.65
8312004.02.20 20:42close4140.201.25201.25771.25131.201393.85
8322004.02.20 20:42close4130.101.25201.25701.2506-0.101393.75
8332004.02.20 20:44sell4170.101.25191.25701.2506
8342004.02.20 21:07t/p4170.101.25061.25701.25061.301395.05
8352004.02.20 21:52sell4180.101.25191.25701.2506
8362004.02.23 01:02t/p4180.101.25061.25701.25061.361396.41
8372004.02.23 12:00buy4190.101.25591.25081.2572
8382004.02.23 12:06buy4200.201.25521.25011.2565
8392004.02.23 12:32t/p4200.201.25651.25011.25652.601399.01
8402004.02.23 12:32close4190.101.25651.25081.25720.601399.61
8412004.02.24 12:00buy4210.101.26031.25521.2616
8422004.02.24 12:01buy4220.201.25981.25471.2611
8432004.02.24 12:04t/p4220.201.26111.25471.26112.601402.21
8442004.02.24 12:21t/p4210.101.26161.25521.26161.301403.51
8452004.02.24 12:22buy4230.101.26131.25621.2626
8462004.02.24 12:46buy4240.201.26101.25591.2623
8472004.02.24 12:47buy4250.801.26021.25511.2615
8482004.02.24 13:02buy4261.601.25921.25411.2605
8492004.02.24 13:12t/p4261.601.26051.25411.260520.801424.31
8502004.02.24 13:12close4250.801.26081.25511.26154.801429.11
8512004.02.24 13:12close4240.201.26081.25591.2623-0.401428.71
8522004.02.24 13:12close4230.101.26081.25621.2626-0.501428.21
8532004.02.24 13:12buy4270.101.26101.25591.2623
8542004.02.24 13:17buy4280.201.25981.25471.2611
8552004.02.24 13:47buy4290.801.25841.25331.2597
8562004.02.24 14:05t/p4290.801.25971.25331.259710.401438.61
8572004.02.24 14:05close4280.201.25971.25471.2611-0.201438.41
8582004.02.24 14:05close4270.101.25971.25591.2623-1.301437.11
8592004.02.24 14:07buy4300.101.26061.25551.2619
8602004.02.24 14:09buy4310.201.26001.25491.2613
8612004.02.24 14:14buy4320.801.25951.25441.2608
8622004.02.24 14:22buy4331.601.25781.25271.2591
8632004.02.24 14:49t/p4331.601.25911.25271.259120.801457.91
8642004.02.24 14:49close4320.801.25951.25441.26080.001457.91
8652004.02.24 14:49close4310.201.25951.25491.2613-1.001456.91
8662004.02.24 14:49close4300.101.25951.25551.2619-1.101455.81
8672004.02.25 15:22sell4340.101.26331.26841.2620
8682004.02.25 15:32sell4350.201.26381.26891.2625
8692004.02.25 15:36sell4360.801.26421.26931.2629
8702004.02.25 15:52t/p4350.201.26251.26891.26252.601458.41
8712004.02.25 15:52t/p4360.801.26291.26931.262910.401468.81
8722004.02.25 15:52close4340.101.26231.26841.26201.001469.81
8732004.02.25 20:00sell4370.101.25011.25521.2488
8742004.02.25 20:27t/p4370.101.24881.25521.24881.301471.11
8752004.02.25 20:32sell4380.101.24961.25471.2483
8762004.02.25 22:35sell4390.201.25001.25511.2487
8772004.02.26 01:42sell4400.801.25041.25551.2491
8782004.02.26 02:19sell4411.601.25081.25591.2495
8792004.02.26 02:34sell4420.601.25131.25641.2500
8802004.02.26 02:59t/p4420.601.25001.25641.25007.801478.91
8812004.02.26 02:59close4411.601.24981.25591.249516.001494.91
8822004.02.26 02:59close4400.801.24981.25551.24914.801499.71
8832004.02.26 02:59close4390.201.24981.25511.24870.761500.47
8842004.02.26 02:59close4380.101.24981.25471.2483-0.021500.45
8852004.02.26 10:00sell4430.101.24411.24921.2428
8862004.02.26 10:04sell4440.201.24601.25111.2447
8872004.02.26 10:07t/p4440.201.24471.25111.24472.601503.05
8882004.02.26 10:07close4430.101.24411.24921.24280.001503.05
8892004.02.26 10:07sell4450.101.24391.24901.2426
8902004.02.26 10:54sell4460.201.24431.24941.2430
8912004.02.26 10:56sell4470.801.24511.25021.2438
8922004.02.26 11:24t/p4450.101.24261.24901.24261.301504.35
8932004.02.26 11:24t/p4460.201.24301.24941.24302.601506.95
8942004.02.26 11:24t/p4470.801.24381.25021.243810.401517.35
8952004.02.26 11:31sell4480.101.24191.24701.2406
8962004.02.26 11:34sell4490.201.24351.24861.2422
8972004.02.26 11:42sell4500.801.24441.24951.2431
8982004.02.26 12:07t/p4500.801.24311.24951.243110.401527.75
8992004.02.26 12:07close4490.201.24291.24861.24221.201528.95
9002004.02.26 12:07close4480.101.24291.24701.2406-1.001527.95
9012004.02.26 12:46sell4510.101.24281.24791.2415
9022004.02.26 13:54sell4520.201.24431.24941.2430
9032004.02.26 13:59sell4530.801.24531.25041.2440
9042004.02.26 14:01sell4541.601.24601.25111.2447
9052004.02.26 14:09t/p4541.601.24471.25111.244720.801548.75
9062004.02.26 14:09close4530.801.24431.25041.24408.001556.75
9072004.02.26 14:09close4520.201.24431.24941.24300.001556.75
9082004.02.26 14:09close4510.101.24431.24791.2415-1.501555.25
9092004.02.27 11:15sell4550.101.23781.24291.2365
9102004.02.27 11:17sell4560.201.23871.24381.2374
9112004.02.27 11:44sell4570.801.23901.24411.2377
9122004.02.27 11:47sell4581.601.23981.24491.2385
9132004.02.27 11:52sell4590.601.24071.24581.2394
9142004.02.27 12:19t/p4590.601.23941.24581.23947.801563.05
9152004.02.27 12:19close4581.601.23931.24491.23858.001571.05
9162004.02.27 12:19close4570.801.23931.24411.2377-2.401568.65
9172004.02.27 12:19close4560.201.23931.24381.2374-1.201567.45
9182004.02.27 12:19close4550.101.23931.24291.2365-1.501565.95
9192004.02.27 18:30buy4600.101.24791.24281.2492
9202004.02.27 18:42buy4610.201.24731.24221.2486
9212004.02.27 19:17t/p4600.101.24921.24281.24921.301567.25
9222004.02.27 19:17t/p4610.201.24861.24221.24862.601569.85
9232004.02.27 19:22buy4620.101.24941.24431.2507
9242004.02.27 19:27buy4630.201.24781.24271.2491
9252004.02.27 19:42t/p4630.201.24911.24271.24912.601572.45
9262004.02.27 19:42close4620.101.24931.24431.2507-0.101572.35
9272004.02.27 19:42buy4640.101.24951.24441.2508
9282004.02.27 19:47buy4650.201.24851.24341.2498
9292004.02.27 19:54buy4660.801.24781.24271.2491
9302004.02.27 20:52t/p4660.801.24911.24271.249110.401582.75
9312004.02.27 20:52close4650.201.24911.24341.24981.201583.95
9322004.02.27 20:52close4640.101.24911.24441.2508-0.401583.55
9332004.02.27 20:52buy4670.101.24931.24421.2506
9342004.02.27 20:54buy4680.201.24901.24391.2503
9352004.03.01 00:00buy4690.801.24811.24301.2494
9362004.03.01 00:32t/p4690.801.24941.24301.249410.401593.95
9372004.03.01 00:32close4680.201.24991.24391.25031.651595.60
9382004.03.01 00:32close4670.101.24991.24421.25060.521596.13
9392004.03.01 01:02buy4700.101.25361.24851.2549
9402004.03.01 01:04buy4710.201.25301.24791.2543
9412004.03.01 01:12buy4720.801.25251.24741.2538
9422004.03.01 01:37buy4735.091.25161.24651.2529
9432004.03.01 02:41t/p4735.091.25291.24651.252966.171662.30
9442004.03.01 02:41close4720.801.25331.24741.25386.401668.70
9452004.03.01 02:41close4710.201.25331.24791.25430.601669.30
9462004.03.01 02:41close4700.101.25331.24851.2549-0.301669.00
9472004.03.01 03:00buy4740.101.25331.24821.2546
9482004.03.01 03:02buy4750.201.25301.24791.2543
9492004.03.01 03:44buy4760.801.25241.24731.2537
9502004.03.01 03:47buy4775.321.25121.24611.2525
9512004.03.01 03:59buy4780.601.25081.24571.2521
9522004.03.01 07:30t/p4780.601.25211.24571.25217.801676.80
9532004.03.01 07:30close4775.321.25221.24611.252553.201730.00
9542004.03.01 07:30close4760.801.25221.24731.2537-1.601728.40
9552004.03.01 07:30close4750.201.25221.24791.2543-1.601726.80
9562004.03.01 07:30close4740.101.25221.24821.2546-1.101725.70
9572004.03.01 22:16sell4790.101.24421.24931.2429
9582004.03.01 22:27sell4800.201.24571.25081.2444
9592004.03.01 22:32sell4810.801.24621.25131.2449
9602004.03.01 22:44sell4825.531.24671.25181.2454
9612004.03.01 23:02t/p4825.531.24541.25181.245471.891797.59
9622004.03.01 23:02close4810.801.24531.25131.24497.201804.79
9632004.03.01 23:02close4800.201.24531.25081.24440.801805.59
9642004.03.01 23:02close4790.101.24531.24931.2429-1.101804.49
9652004.03.02 17:15sell4830.101.22721.23231.2259
9662004.03.02 17:16sell4840.201.22771.23281.2264
9672004.03.02 17:22t/p4830.101.22591.23231.22591.301805.79
9682004.03.02 17:22t/p4840.201.22641.23281.22642.601808.39
9692004.03.02 17:22sell4850.101.22431.22941.2230
9702004.03.02 17:24sell4860.201.22591.23101.2246
9712004.03.02 17:27sell4870.801.22721.23231.2259
9722004.03.02 17:39t/p4860.201.22461.23101.22462.601810.99
9732004.03.02 17:39t/p4870.801.22591.23231.225910.401821.39
9742004.03.02 17:39close4850.101.22451.22941.2230-0.201821.19
9752004.03.02 17:39sell4880.101.22431.22941.2230
9762004.03.02 17:42sell4890.201.22471.22981.2234
9772004.03.02 17:47sell4909.011.22561.23071.2243
9782004.03.02 17:59t/p4880.101.22301.22941.22301.301822.49
9792004.03.02 17:59t/p4890.201.22341.22981.22342.601825.09
9802004.03.02 17:59t/p4909.011.22431.23071.2243117.131942.22
9812004.03.02 17:59sell4910.101.22141.22651.2201
9822004.03.02 18:06sell4920.201.22211.22721.2208
9832004.03.02 18:09t/p4920.201.22081.22721.22082.601944.82
9842004.03.02 18:11t/p4910.101.22011.22651.22011.301946.12
9852004.03.02 18:11sell4930.101.21991.22501.2186
9862004.03.02 18:14sell4940.201.22101.22611.2197
9872004.03.02 18:17sell4959.641.22181.22691.2205
9882004.03.02 18:37sell4961.601.22281.22791.2215
9892004.03.02 18:49t/p4959.641.22051.22691.2205125.322071.44
9902004.03.02 18:49t/p4961.601.22151.22791.221520.802092.24
9912004.03.02 18:49close4940.201.22041.22611.21971.202093.44
9922004.03.02 18:49close4930.101.22041.22501.2186-0.502092.94
9932004.03.02 18:49sell4970.101.22021.22531.2189
9942004.03.02 18:54sell4980.201.22061.22571.2193
9952004.03.02 19:02sell49910.001.22131.22641.2200
9962004.03.02 19:19sell5005.011.22181.22691.2205
9972004.03.02 19:21sell5010.601.22231.22741.2210
9982004.03.02 19:32t/p5010.601.22101.22741.22107.802100.74
9992004.03.02 19:32close5005.011.22091.22691.220545.092145.83
10002004.03.02 19:32close49910.001.22091.22641.220040.002185.83
10012004.03.02 19:32close4980.201.22091.22571.2193-0.602185.23
10022004.03.02 19:32close4970.101.22091.22531.2189-0.702184.53
10032004.03.02 19:32sell5020.101.22071.22581.2194
10042004.03.02 19:35sell5030.201.22101.22611.2197
10052004.03.02 19:37sell50410.001.22171.22681.2204
10062004.03.02 19:44sell5055.351.22211.22721.2208
10072004.03.02 20:57sell5060.601.22291.22801.2216
10082004.03.02 21:11t/p5060.601.22161.22801.22167.802192.33
10092004.03.02 21:11close5055.351.22161.22721.220826.752219.08
10102004.03.02 21:11close50410.001.22161.22681.220410.002229.08
10112004.03.02 21:11close5030.201.22161.22611.2197-1.202227.88
10122004.03.02 21:11close5020.101.22161.22581.2194-0.902226.98
10132004.03.02 21:14sell5070.101.22181.22691.2205
10142004.03.02 22:37sell5080.201.22231.22741.2210
10152004.03.03 00:17t/p5070.101.22051.22691.22051.362228.34
10162004.03.03 00:17t/p5080.201.22101.22741.22102.722231.06
10172004.03.03 14:46sell5090.101.21381.21891.2125
10182004.03.03 14:47sell5100.201.21571.22081.2144
10192004.03.03 15:07sell51110.001.21681.22191.2155
10202004.03.03 15:22sell5125.431.21741.22251.2161
10212004.03.03 15:27t/p51110.001.21551.22191.2155130.002361.06
10222004.03.03 15:27t/p5125.431.21611.22251.216170.592431.65
10232004.03.03 15:27close5100.201.21531.22081.21440.802432.45
10242004.03.03 15:27close5090.101.21531.21891.2125-1.502430.95
10252004.03.03 17:46sell5130.101.20831.21341.2070
10262004.03.03 17:47sell5140.201.20971.21481.2084
10272004.03.03 17:52sell51510.001.21041.21551.2091
10282004.03.03 18:02t/p51510.001.20911.21551.2091130.002560.95
10292004.03.03 18:02close5140.201.20861.21481.20842.202563.15
10302004.03.03 18:02close5130.101.20861.21341.2070-0.302562.85
10312004.03.03 18:02sell5160.101.20841.21351.2071
10322004.03.03 18:07sell5170.201.20981.21491.2085
10332004.03.03 18:12sell51810.001.21041.21551.2091
10342004.03.03 18:22sell5196.371.21151.21661.2102
10352004.03.03 18:39sell5200.601.21211.21721.2108
10362004.03.03 18:57s/l5160.101.21351.21351.2071-5.102557.75
10372004.03.03 18:57close5200.601.21381.21721.2108-10.202547.55
10382004.03.03 18:57close5196.371.21381.21661.2102-146.512401.04
10392004.03.03 18:57close51810.001.21381.21551.2091-340.002061.04
10402004.03.03 18:57close5170.201.21381.21491.2085-8.002053.04
10412004.03.04 00:30buy5210.101.21921.21411.2205
10422004.03.04 00:32buy5220.201.21891.21381.2202
10432004.03.04 00:40buy52310.001.21851.21341.2198
10442004.03.04 01:07buy5241.601.21731.21221.2186
10452004.03.04 01:32buy5250.601.21691.21181.2182
10462004.03.04 07:02t/p5241.601.21861.21221.218620.802073.84
10472004.03.04 07:02t/p5250.601.21821.21181.21827.802081.64
10482004.03.04 07:02close52310.001.21911.21341.219860.002141.64
10492004.03.04 07:02close5220.201.21911.21381.22020.402142.04
10502004.03.04 07:02close5210.101.21911.21411.2205-0.102141.94
10512004.03.04 10:12buy5260.101.22211.21701.2234
10522004.03.04 10:22buy5270.201.22091.21581.2222
10532004.03.04 10:27buy52810.001.22051.21541.2218
10542004.03.04 10:37buy5295.071.21971.21461.2210
10552004.03.04 10:49buy5300.601.21801.21291.2193
10562004.03.04 10:57s/l5260.101.21701.21701.2234-5.102136.84
10572004.03.04 10:57close5300.601.21681.21291.2193-7.202129.64
10582004.03.04 10:57close5295.071.21681.21461.2210-147.031982.61
10592004.03.04 10:57close52810.001.21681.21541.2218-370.001612.61
10602004.03.04 10:57close5270.201.21681.21581.2222-8.201604.41
10612004.03.05 16:00buy5310.101.24031.23521.2416
10622004.03.05 16:02t/p5310.101.24161.23521.24161.301605.71
10632004.03.05 16:07buy5320.101.24081.23571.2421
10642004.03.05 16:24buy5330.201.24011.23501.2414
10652004.03.05 16:32t/p5320.101.24211.23571.24211.301607.01
10662004.03.05 16:32t/p5330.201.24141.23501.24142.601609.61
10672004.03.05 16:34buy5340.101.24151.23641.2428
10682004.03.05 16:37buy5350.201.24081.23571.2421
10692004.03.05 16:49buy5360.801.23931.23421.2406
10702004.03.05 16:54t/p5360.801.24061.23421.240610.401620.01
10712004.03.05 16:54close5350.201.24181.23571.24212.001622.01
10722004.03.05 16:54close5340.101.24181.23641.24280.301622.31
10732004.03.05 16:56buy5370.101.24111.23601.2424
10742004.03.05 17:02buy5380.201.24011.23501.2414
10752004.03.05 17:17buy5390.801.23951.23441.2408
10762004.03.05 17:22t/p5390.801.24081.23441.240810.401632.71
10772004.03.05 17:22close5380.201.24131.23501.24142.401635.11
10782004.03.05 17:22close5370.101.24131.23601.24240.201635.31
10792004.03.05 17:22buy5400.101.24151.23641.2428
10802004.03.05 17:27buy5410.201.23761.23251.2389
10812004.03.05 17:34t/p5410.201.23891.23251.23892.601637.91
10822004.03.05 17:34close5400.101.23981.23641.2428-1.701636.21
10832004.03.05 17:34buy5420.101.24001.23491.2413
10842004.03.05 17:37buy5430.201.23851.23341.2398
10852004.03.05 17:42t/p5430.201.23981.23341.23982.601638.81
10862004.03.05 17:42close5420.101.24071.23491.24130.701639.51
10872004.03.05 17:42buy5440.101.24091.23581.2422
10882004.03.05 17:47buy5450.201.24011.23501.2414
10892004.03.05 17:57buy5460.801.23971.23461.2410
10902004.03.05 18:06t/p5460.801.24101.23461.241010.401649.91
10912004.03.05 18:06close5450.201.24101.23501.24141.801651.71
10922004.03.05 18:06close5440.101.24101.23581.24220.101651.81
10932004.03.05 18:06buy5470.101.24121.23611.2425
10942004.03.05 18:09buy5480.201.24021.23511.2415
10952004.03.05 18:14buy5490.801.23951.23441.2408
10962004.03.05 18:37buy5505.281.23891.23381.2402
10972004.03.05 18:47buy5510.601.23811.23301.2394
10982004.03.05 20:14s/l5470.101.23611.23611.2425-5.101646.71
10992004.03.05 20:14close5510.601.23561.23301.2394-15.001631.71
11002004.03.05 20:14close5505.281.23561.23381.2402-174.241457.47
11012004.03.05 20:14close5490.801.23561.23441.2408-31.201426.27
11022004.03.05 20:14close5480.201.23561.23511.2415-9.201417.07
11032004.03.08 02:30sell5520.101.23421.23931.2329
11042004.03.08 02:39sell5530.201.23461.23971.2333
11052004.03.08 02:44sell5540.801.23531.24041.2340
11062004.03.08 03:42sell5551.601.23581.24091.2345
11072004.03.08 03:52sell5560.601.23631.24141.2350
11082004.03.08 08:59t/p5560.601.23501.24141.23507.801424.87
11092004.03.08 08:59close5551.601.23471.24091.234517.601442.47
11102004.03.08 08:59close5540.801.23471.24041.23404.801447.27
11112004.03.08 08:59close5530.201.23471.23971.2333-0.201447.07
11122004.03.08 08:59close5520.101.23471.23931.2329-0.501446.57
11132004.03.09 01:31buy5570.101.24161.23651.2429
11142004.03.09 02:17t/p5570.101.24291.23651.24291.301447.87
11152004.03.09 02:17buy5580.101.24391.23881.2452
11162004.03.09 02:22buy5590.201.24321.23811.2445
11172004.03.09 03:02t/p5590.201.24451.23811.24452.601450.47
11182004.03.09 03:02close5580.101.24501.23881.24521.101451.57
11192004.03.09 03:02buy5600.101.24521.24011.2465
11202004.03.09 03:04buy5610.201.24481.23971.2461
11212004.03.09 03:12buy5620.801.24441.23931.2457
11222004.03.09 03:34buy5631.601.24371.23861.2450
11232004.03.09 04:12t/p5631.601.24501.23861.245020.801472.37
11242004.03.09 04:12close5620.801.24521.23931.24576.401478.77
11252004.03.09 04:12close5610.201.24521.23971.24610.801479.57
11262004.03.09 04:12close5600.101.24521.24011.24650.001479.57
11272004.03.09 11:30sell5640.101.23751.24261.2362
11282004.03.09 11:37sell5650.201.23821.24331.2369
11292004.03.09 11:47t/p5650.201.23691.24331.23692.601482.17
11302004.03.09 11:47close5640.101.23691.24261.23620.601482.77
11312004.03.09 11:47sell5660.101.23671.24181.2354
11322004.03.09 11:49sell5670.201.23701.24211.2357
11332004.03.09 12:04sell5680.801.23741.24251.2361
11342004.03.09 12:17sell5691.601.23791.24301.2366
11352004.03.09 13:04sell5700.601.23841.24351.2371
11362004.03.09 13:37t/p5700.601.23711.24351.23717.801490.57
11372004.03.09 13:37close5691.601.23691.24301.236616.001506.57
11382004.03.09 13:37close5680.801.23691.24251.23614.001510.57
11392004.03.09 13:37close5670.201.23691.24211.23570.201510.77
11402004.03.09 13:37close5660.101.23691.24181.2354-0.201510.57
11412004.03.09 13:37sell5710.101.23671.24181.2354
11422004.03.09 14:37sell5720.201.23711.24221.2358
11432004.03.09 14:50sell5730.801.23751.24261.2362
11442004.03.09 15:07t/p5730.801.23621.24261.236210.401520.97
11452004.03.09 15:07close5720.201.23611.24221.23582.001522.97
11462004.03.09 15:07close5710.101.23611.24181.23540.601523.57
11472004.03.09 15:16sell5740.101.23641.24151.2351
11482004.03.09 15:17sell5750.201.23731.24241.2360
11492004.03.09 15:22sell5760.801.23831.24341.2370
11502004.03.09 15:32sell5771.601.23881.24391.2375
11512004.03.09 15:37sell5780.601.23931.24441.2380
11522004.03.09 16:12t/p5780.601.23801.24441.23807.801531.37
11532004.03.09 16:12close5771.601.23781.24391.237516.001547.37
11542004.03.09 16:12close5760.801.23781.24341.23704.001551.37
11552004.03.09 16:12close5750.201.23781.24241.2360-1.001550.37
11562004.03.09 16:12close5740.101.23781.24151.2351-1.401548.97
11572004.03.09 19:14buy5790.101.24091.23581.2422
11582004.03.09 19:17buy5800.201.23881.23371.2401
11592004.03.09 19:32t/p5800.201.24011.23371.24012.601551.57
11602004.03.09 19:32close5790.101.24051.23581.2422-0.401551.17
11612004.03.10 00:00sell5810.101.23051.23561.2292
11622004.03.10 00:05sell5820.201.23091.23601.2296
11632004.03.10 00:24sell5830.801.23141.23651.2301
11642004.03.10 01:05sell5841.601.23191.23701.2306
11652004.03.10 01:32t/p5830.801.23011.23651.230110.401561.57
11662004.03.10 01:32t/p5841.601.23061.23701.230620.801582.37
11672004.03.10 01:32close5820.201.23001.23601.22961.801584.17
11682004.03.10 01:32close5810.101.23001.23561.22920.501584.67
11692004.03.10 01:32sell5850.101.22981.23491.2285
11702004.03.10 01:34sell5860.201.23041.23551.2291
11712004.03.10 01:50sell5870.801.23091.23601.2296
11722004.03.10 01:51sell5885.071.23141.23651.2301
11732004.03.10 02:02sell5890.601.23231.23741.2310
11742004.03.10 03:44t/p5890.601.23101.23741.23107.801592.47
11752004.03.10 03:44close5885.071.23081.23651.230130.421622.89
11762004.03.10 03:44close5870.801.23081.23601.22960.801623.69
11772004.03.10 03:44close5860.201.23081.23551.2291-0.801622.89
11782004.03.10 03:44close5850.101.23081.23491.2285-1.001621.89
11792004.03.10 16:45sell5900.101.22231.22741.2210
11802004.03.10 16:47sell5910.201.22311.22821.2218
11812004.03.10 16:56sell5920.801.22351.22861.2222
11822004.03.10 17:02t/p5900.101.22101.22741.22101.301623.19
11832004.03.10 17:02t/p5910.201.22181.22821.22182.601625.79
11842004.03.10 17:02t/p5920.801.22221.22861.222210.401636.19
11852004.03.10 17:30sell5930.101.22151.22661.2202
11862004.03.10 17:37sell5940.201.22281.22791.2215
11872004.03.10 18:09sell5950.801.22421.22931.2229
11882004.03.10 18:41t/p5950.801.22291.22931.222910.401646.59
11892004.03.10 18:41close5940.201.22271.22791.22150.201646.79
11902004.03.10 18:41close5930.101.22271.22661.2202-1.201645.59
11912004.03.10 19:00sell5960.101.22451.22961.2232
11922004.03.10 19:29t/p5960.101.22321.22961.22321.301646.89
11932004.03.10 20:00sell5970.101.22181.22691.2205
11942004.03.10 20:04sell5980.201.22251.22761.2212
11952004.03.10 20:07sell5990.801.22291.22801.2216
11962004.03.10 20:30sell6005.281.22331.22841.2220
11972004.03.10 20:42sell6010.601.22371.22881.2224
11982004.03.10 22:57t/p6010.601.22241.22881.22247.801654.69
11992004.03.10 22:57close6005.281.22231.22841.222052.801707.49
12002004.03.10 22:57close5990.801.22231.22801.22164.801712.29
12012004.03.10 22:57close5980.201.22231.22761.22120.401712.69
12022004.03.10 22:57close5970.101.22231.22691.2205-0.501712.19
12032004.03.11 12:52buy6020.101.22301.21791.2243
12042004.03.11 13:07t/p6020.101.22431.21791.22431.301713.49
12052004.03.11 16:30buy6030.101.22651.22141.2278
12062004.03.11 16:37buy6040.201.22571.22061.2270
12072004.03.11 16:42buy6050.801.22511.22001.2264
12082004.03.11 17:02buy6065.481.22421.21911.2255
12092004.03.11 17:07t/p6065.481.22551.21911.225571.241784.73
12102004.03.11 17:07close6050.801.22611.22001.22648.001792.73
12112004.03.11 17:07close6040.201.22611.22061.22700.801793.53
12122004.03.11 17:07close6030.101.22611.22141.2278-0.401793.13
12132004.03.11 17:19buy6070.101.22681.22171.2281
12142004.03.11 17:22buy6080.201.22621.22111.2275
12152004.03.11 17:35buy6090.801.22581.22071.2271
12162004.03.11 17:46t/p6080.201.22751.22111.22752.601795.73
12172004.03.11 17:46t/p6090.801.22711.22071.227110.401806.13
12182004.03.11 17:46close6070.101.22751.22171.22810.701806.83
12192004.03.11 17:54buy6100.101.22661.22151.2279
12202004.03.11 18:07buy6110.201.22621.22111.2275
12212004.03.11 18:22t/p6110.201.22751.22111.22752.601809.43
12222004.03.11 18:22close6100.101.22781.22151.22791.201810.63
12232004.03.11 18:34buy6120.101.22661.22151.2279
12242004.03.11 18:42t/p6120.101.22791.22151.22791.301811.93
12252004.03.12 05:46sell6130.101.22771.23281.2264
12262004.03.12 05:47sell6140.201.22841.23351.2271
12272004.03.12 05:54sell6150.801.22891.23401.2276
12282004.03.12 06:37sell6165.811.22981.23491.2285
12292004.03.12 06:41sell6170.601.23021.23531.2289
12302004.03.12 06:52t/p6165.811.22851.23491.228575.531887.46
12312004.03.12 06:52t/p6170.601.22891.23531.22897.801895.26
12322004.03.12 06:52close6150.801.22821.23401.22765.601900.86
12332004.03.12 06:52close6140.201.22821.23351.22710.401901.26
12342004.03.12 06:52close6130.101.22821.23281.2264-0.501900.76
12352004.03.12 06:52sell6180.101.22801.23311.2267
12362004.03.12 06:57t/p6180.101.22671.23311.22671.301902.06
12372004.03.12 06:57sell6190.101.22631.23141.2250
12382004.03.12 06:59sell6200.201.22701.23211.2257
12392004.03.12 07:02sell6219.421.22761.23271.2263
12402004.03.12 07:12t/p6219.421.22631.23271.2263122.462024.52
12412004.03.12 07:12close6200.201.22591.23211.22572.202026.72
12422004.03.12 07:12close6190.101.22591.23141.22500.402027.12
12432004.03.12 07:12sell6220.101.22571.23081.2244
12442004.03.12 07:16sell6230.201.22651.23161.2252
12452004.03.12 07:39sell62410.001.22701.23211.2257
12462004.03.12 07:52sell6251.601.22811.23321.2268
12472004.03.12 08:17t/p6251.601.22681.23321.226820.802047.92
12482004.03.12 08:17close62410.001.22631.23211.225770.002117.92
12492004.03.12 08:17close6230.201.22631.23161.22520.402118.32
12502004.03.12 08:17close6220.101.22631.23081.2244-0.602117.72
12512004.03.12 08:17sell6260.101.22611.23121.2248
12522004.03.12 08:19sell6270.201.22671.23181.2254
12532004.03.12 08:24sell62810.001.22731.23241.2260
12542004.03.12 08:32sell6291.601.22831.23341.2270
12552004.03.12 09:07t/p6291.601.22701.23341.227020.802138.52
12562004.03.12 09:07close62810.001.22661.23241.226070.002208.52
12572004.03.12 09:07close6270.201.22661.23181.22540.202208.72
12582004.03.12 09:07close6260.101.22661.23121.2248-0.502208.22
12592004.03.12 17:01sell6300.101.21911.22421.2178
12602004.03.12 17:06t/p6300.101.21781.22421.21781.302209.52
12612004.03.12 17:07sell6310.101.21891.22401.2176
12622004.03.12 17:12sell6320.201.21931.22441.2180
12632004.03.12 17:22t/p6320.201.21801.22441.21802.602212.12
12642004.03.12 17:22close6310.101.21771.22401.21761.202213.32
12652004.03.12 17:29sell6330.101.21851.22361.2172
12662004.03.12 17:42sell6340.201.22011.22521.2188
12672004.03.12 17:51t/p6340.201.21881.22521.21882.602215.92
12682004.03.12 17:51close6330.101.21881.22361.2172-0.302215.62
12692004.03.12 17:51sell6350.101.21861.22371.2173
12702004.03.12 17:52sell6360.201.21931.22441.2180
12712004.03.12 17:56sell63710.001.21971.22481.2184
12722004.03.12 18:12sell6385.151.22101.22611.2197
12732004.03.12 18:24t/p6385.151.21971.22611.219766.952282.57
12742004.03.12 18:24close63710.001.21951.22481.218420.002302.57
12752004.03.12 18:24close6360.201.21951.22441.2180-0.402302.17
12762004.03.12 18:24close6350.101.21951.22371.2173-0.902301.27
12772004.03.15 12:00buy6390.101.22891.22381.2302
12782004.03.15 12:09buy6400.201.22851.22341.2298
12792004.03.15 12:12buy64110.001.22811.22301.2294
12802004.03.15 12:40t/p64110.001.22941.22301.2294130.002431.27
12812004.03.15 12:40close6400.201.22951.22341.22982.002433.27
12822004.03.15 12:40close6390.101.22951.22381.23020.602433.87
12832004.03.15 12:54buy6420.101.22911.22401.2304
12842004.03.15 12:59buy6430.201.22821.22311.2295
12852004.03.15 13:12buy64410.001.22661.22151.2279
12862004.03.15 13:39t/p64410.001.22791.22151.2279130.002563.87
12872004.03.15 13:39close6430.201.22801.22311.2295-0.402563.47
12882004.03.15 13:39close6420.101.22801.22401.2304-1.102562.37
12892004.03.15 17:16sell6450.101.22341.22851.2221
12902004.03.15 17:29sell6460.201.22391.22901.2226
12912004.03.15 17:42sell64710.001.22491.23001.2236
12922004.03.15 18:22t/p64710.001.22361.23001.2236130.002692.37
12932004.03.15 18:22close6460.201.22361.22901.22260.602692.97
12942004.03.15 18:22close6450.101.22361.22851.2221-0.202692.77
12952004.03.15 18:31sell6480.101.22311.22821.2218
12962004.03.15 18:47sell6490.201.22381.22891.2225
12972004.03.15 18:52sell65010.001.22451.22961.2232
12982004.03.15 18:57s/l6480.101.22821.22821.2218-5.102687.67
12992004.03.15 18:57s/l6490.201.22891.22891.2225-10.202677.47
13002004.03.15 18:57close65010.001.22931.22961.2232-480.002197.47
13012004.03.15 18:59sell6510.101.22631.23141.2250
13022004.03.15 19:02sell6520.201.22731.23241.2260
13032004.03.15 19:09t/p6520.201.22601.23241.22602.602200.07
13042004.03.15 19:09close6510.101.22511.23141.22501.202201.27
13052004.03.15 19:09sell6530.101.22491.23001.2236
13062004.03.15 19:12sell6540.201.22571.23081.2244
13072004.03.15 19:22t/p6540.201.22441.23081.22442.602203.87
13082004.03.15 19:22close6530.101.22441.23001.22360.502204.37
13092004.03.16 12:01buy6550.101.23461.22951.2359
13102004.03.16 12:12t/p6550.101.23591.22951.23591.302205.67
13112004.03.16 12:12buy6560.101.23711.23201.2384
13122004.03.16 12:14buy6570.201.23671.23161.2380
13132004.03.16 12:19buy65810.001.23611.23101.2374
13142004.03.16 12:56buy6595.221.23511.23001.2364
13152004.03.16 13:42buy6600.601.23441.22931.2357
13162004.03.16 17:07s/l6560.101.23201.23201.2384-5.102200.57
13172004.03.16 17:07s/l6570.201.23161.23161.2380-10.202190.37
13182004.03.16 17:07s/l65810.001.23101.23101.2374-510.001680.37
13192004.03.16 17:07s/l6595.221.23001.23001.2364-266.221414.15
13202004.03.16 17:07close6600.601.22981.22931.2357-27.601386.55
13212004.03.16 20:00sell6610.101.22741.23251.2261
13222004.03.16 20:17sell6620.201.22911.23421.2278
13232004.03.16 20:22sell6630.801.23021.23531.2289
13242004.03.16 20:27t/p6630.801.22891.23531.228910.401396.95
13252004.03.16 20:27close6620.201.22821.23421.22781.801398.75
13262004.03.16 20:27close6610.101.22821.23251.2261-0.801397.95
13272004.03.16 20:27sell6640.101.22801.23311.2267
13282004.03.16 20:32t/p6640.101.22671.23311.22671.301399.25
13292004.03.16 20:36sell6650.101.22631.23141.2250
13302004.03.16 20:42sell6660.201.22721.23231.2259
13312004.03.16 20:47sell6670.801.22761.23271.2263
13322004.03.16 20:57t/p6670.801.22631.23271.226310.401409.65
13332004.03.16 20:57close6660.201.22621.23231.22592.001411.65
13342004.03.16 20:57close6650.101.22621.23141.22500.101411.75
13352004.03.16 20:57sell6680.101.22601.23111.2247
13362004.03.16 21:16sell6690.201.22641.23151.2251
13372004.03.16 22:32sell6700.801.22701.23211.2257
13382004.03.17 00:25sell6711.601.22741.23251.2261
13392004.03.17 00:52t/p6700.801.22571.23211.225710.881422.63
13402004.03.17 00:52t/p6711.601.22611.23251.226120.801443.43
13412004.03.17 00:52close6690.201.22531.23151.22512.321445.75
13422004.03.17 00:52close6680.101.22531.23111.22470.761446.52
13432004.03.17 18:06sell6720.101.22041.22551.2191
13442004.03.17 18:07sell6730.201.22211.22721.2208
13452004.03.17 18:12sell6740.801.22281.22791.2215
13462004.03.17 19:42sell6751.601.22471.22981.2234
13472004.03.17 19:46s/l6720.101.22551.22551.2191-5.101441.42
13482004.03.17 19:46close6751.601.22551.22981.2234-12.801428.62
13492004.03.17 19:46close6740.801.22551.22791.2215-21.601407.02
13502004.03.17 19:46close6730.201.22551.22721.2208-6.801400.22
13512004.03.18 16:49buy6760.101.23481.22971.2361
13522004.03.18 16:57t/p6760.101.23611.22971.23611.301401.52
13532004.03.18 16:57buy6770.101.23801.23291.2393
13542004.03.18 16:59buy6780.201.23761.23251.2389
13552004.03.18 17:02t/p6780.201.23891.23251.23892.601404.12
13562004.03.18 17:02close6770.101.23911.23291.23931.101405.22
13572004.03.18 17:02buy6790.101.23931.23421.2406
13582004.03.18 17:27t/p6790.101.24061.23421.24061.301406.52
13592004.03.18 17:27buy6800.101.24091.23581.2422
13602004.03.18 17:29buy6810.201.24001.23491.2413
13612004.03.18 17:32buy6820.801.23921.23411.2405
13622004.03.18 17:42buy6831.601.23841.23331.2397
13632004.03.18 17:52t/p6831.601.23971.23331.239720.801427.32
13642004.03.18 17:52close6820.801.23981.23411.24054.801432.12
13652004.03.18 17:52close6810.201.23981.23491.2413-0.401431.72
13662004.03.18 17:52close6800.101.23981.23581.2422-1.101430.62
13672004.03.18 17:52buy6840.101.24001.23491.2413
13682004.03.18 17:54buy6850.201.23921.23411.2405
13692004.03.18 17:59buy6860.801.23891.23381.2402
13702004.03.18 18:02t/p6840.101.24131.23491.24131.301431.92
13712004.03.18 18:02t/p6850.201.24051.23411.24052.601434.52
13722004.03.18 18:02t/p6860.801.24021.23381.240210.401444.92
13732004.03.18 18:02buy6870.101.24321.23811.2445
13742004.03.18 18:04buy6880.201.23991.23481.2412
13752004.03.18 18:12t/p6880.201.24121.23481.24122.601447.52
13762004.03.18 18:12close6870.101.24131.23811.2445-1.901445.62
13772004.03.18 18:12buy6890.101.24151.23641.2428
13782004.03.18 18:16buy6900.201.24071.23561.2420
13792004.03.18 18:42buy6910.801.24011.23501.2414
13802004.03.18 18:47buy6921.601.23931.23421.2406
13812004.03.18 18:52s/l6890.101.23641.23641.2428-5.101440.52
13822004.03.18 18:52close6921.601.23611.23421.2406-51.201389.32
13832004.03.18 18:52close6910.801.23611.23501.2414-32.001357.32
13842004.03.18 18:52close6900.201.23611.23561.2420-9.201348.12
13852004.03.18 18:52buy6930.101.23631.23121.2376
13862004.03.18 18:54t/p6930.101.23761.23121.23761.301349.42
13872004.03.18 18:54buy6940.101.23791.23281.2392
13882004.03.18 19:09buy6950.201.23651.23141.2378
13892004.03.18 19:21buy6960.801.23611.23101.2374
13902004.03.18 19:24t/p6950.201.23781.23141.23782.601352.02
13912004.03.18 19:24t/p6960.801.23741.23101.237410.401362.42
13922004.03.18 19:24close6940.101.23791.23281.23920.001362.42
13932004.03.18 19:24buy6970.101.23811.23301.2394
13942004.03.18 19:27buy6980.201.23611.23101.2374
13952004.03.18 19:37t/p6980.201.23741.23101.23742.601365.02
13962004.03.18 19:37close6970.101.23771.23301.2394-0.401364.62
13972004.03.18 19:37buy6990.101.23791.23281.2392
13982004.03.18 19:41buy7000.201.23751.23241.2388
13992004.03.18 20:02t/p6990.101.23921.23281.23921.301365.92
14002004.03.18 20:02t/p7000.201.23881.23241.23882.601368.52
14012004.03.18 20:29buy7010.101.23841.23331.2397
14022004.03.18 20:32buy7020.201.23781.23271.2391
14032004.03.18 20:47buy7030.801.23711.23201.2384
14042004.03.18 21:12t/p7030.801.23841.23201.238410.401378.92
14052004.03.18 21:12close7020.201.23851.23271.23911.401380.32
14062004.03.18 21:12close7010.101.23851.23331.23970.101380.42
14072004.03.19 13:45sell7040.101.23391.23901.2326
14082004.03.19 13:54sell7050.201.23441.23951.2331
14092004.03.19 14:19sell7060.801.23481.23991.2335
14102004.03.19 14:34t/p7060.801.23351.23991.233510.401390.82
14112004.03.19 14:34close7050.201.23321.23951.23312.401393.22
14122004.03.19 14:34close7040.101.23321.23901.23260.701393.92
14132004.03.19 14:37sell7070.101.23341.23851.2321
14142004.03.19 14:42sell7080.201.23381.23891.2325
14152004.03.19 14:52sell7090.801.23441.23951.2331
14162004.03.19 15:12sell7101.601.23641.24151.2351
14172004.03.19 15:22t/p7101.601.23511.24151.235120.801414.72
14182004.03.19 15:22close7090.801.23461.23951.2331-1.601413.12
14192004.03.19 15:22close7080.201.23461.23891.2325-1.601411.52
14202004.03.19 15:22close7070.101.23461.23851.2321-1.201410.32
14212004.03.19 20:00sell7110.101.22751.23261.2262
14222004.03.19 20:09sell7120.201.22821.23331.2269
14232004.03.19 20:27t/p7120.201.22691.23331.22692.601412.92
14242004.03.19 20:27close7110.101.22671.23261.22620.801413.72
14252004.03.19 20:27sell7130.101.22651.23161.2252
14262004.03.19 20:29sell7140.201.22701.23211.2257
14272004.03.19 20:59sell7150.801.22761.23271.2263
14282004.03.19 21:26sell7161.601.22801.23311.2267
14292004.03.22 01:17t/p7161.601.22671.23311.226721.771435.48
14302004.03.22 01:17close7150.801.22641.23271.226310.081445.57
14312004.03.22 01:17close7140.201.22641.23211.22571.321446.89
14322004.03.22 01:17close7130.101.22641.23161.22520.161447.05
14332004.03.22 01:35sell7170.101.22551.23061.2242
14342004.03.22 01:49sell7180.201.22611.23121.2248
14352004.03.22 02:21sell7190.801.22651.23161.2252
14362004.03.22 02:27sell7201.601.22691.23201.2256
14372004.03.22 03:22t/p7201.601.22561.23201.225620.801467.85
14382004.03.22 03:22close7190.801.22561.23161.22527.201475.05
14392004.03.22 03:22close7180.201.22561.23121.22481.001476.05
14402004.03.22 03:22close7170.101.22561.23061.2242-0.101475.95
14412004.03.22 12:00buy7210.101.23531.23021.2366
14422004.03.22 12:02buy7220.201.23461.22951.2359
14432004.03.22 12:22buy7230.801.23411.22901.2354
14442004.03.22 12:42buy7241.601.23371.22861.2350
14452004.03.22 13:19t/p7210.101.23661.23021.23661.301477.25
14462004.03.22 13:19t/p7220.201.23591.22951.23592.601479.85
14472004.03.22 13:19t/p7230.801.23541.22901.235410.401490.25
14482004.03.22 13:19t/p7241.601.23501.22861.235020.801511.05
14492004.03.22 13:20buy7250.101.23691.23181.2382
14502004.03.22 13:21buy7260.201.23651.23141.2378
14512004.03.22 13:41buy7270.801.23611.23101.2374
14522004.03.22 13:49buy7281.601.23511.23001.2364
14532004.03.22 13:52buy7290.601.23461.22951.2359
14542004.03.22 14:17t/p7290.601.23591.22951.23597.801518.85
14552004.03.22 14:17close7281.601.23621.23001.236417.601536.45
14562004.03.22 14:17close7270.801.23621.23101.23740.801537.25
14572004.03.22 14:17close7260.201.23621.23141.2378-0.601536.65
14582004.03.22 14:17close7250.101.23621.23181.2382-0.701535.95
14592004.03.22 14:17buy7300.101.23641.23131.2377
14602004.03.22 14:24buy7310.201.23581.23071.2371
14612004.03.22 14:27buy7320.801.23531.23021.2366
14622004.03.22 14:44buy7331.601.23491.22981.2362
14632004.03.22 14:46buy7340.601.23441.22931.2357
14642004.03.22 15:34t/p7331.601.23621.22981.236220.801556.75
14652004.03.22 15:34t/p7340.601.23571.22931.23577.801564.55
14662004.03.22 15:34close7320.801.23631.23021.23668.001572.55
14672004.03.22 15:34close7310.201.23631.23071.23711.001573.55
14682004.03.22 15:34close7300.101.23631.23131.2377-0.101573.45
14692004.03.23 16:09sell7350.101.22891.23401.2276
14702004.03.23 16:27sell7360.201.22941.23451.2281
14712004.03.23 16:37sell7370.801.23011.23521.2288
14722004.03.23 16:42sell7385.031.23051.23561.2292
14732004.03.23 17:12sell7390.601.23091.23601.2296
14742004.03.23 18:17s/l7350.101.23401.23401.2276-5.101568.35
14752004.03.23 18:17s/l7360.201.23451.23451.2281-10.201558.15
14762004.03.23 18:17close7390.601.23461.23601.2296-22.201535.95
14772004.03.23 18:17close7385.031.23461.23561.2292-206.231329.72
14782004.03.23 18:17close7370.801.23461.23521.2288-36.001293.72
14792004.03.24 09:17sell7400.101.23091.23601.2296
14802004.03.24 09:32t/p7400.101.22961.23601.22961.301295.02
14812004.03.24 12:15sell7410.101.22451.22961.2232
14822004.03.24 12:20sell7420.201.22481.22991.2235
14832004.03.24 12:42t/p7410.101.22321.22961.22321.301296.32
14842004.03.24 12:42t/p7420.201.22351.22991.22352.601298.92
14852004.03.24 12:42sell7430.101.22261.22771.2213
14862004.03.24 12:44sell7440.201.22341.22851.2221
14872004.03.24 12:47sell7450.801.22421.22931.2229
14882004.03.24 13:02sell7461.601.22511.23021.2238
14892004.03.24 13:32t/p7440.201.22211.22851.22212.601301.52
14902004.03.24 13:32t/p7450.801.22291.22931.222910.401311.92
14912004.03.24 13:32t/p7461.601.22381.23021.223820.801332.72
14922004.03.24 13:32close7430.101.22161.22771.22131.001333.72
14932004.03.24 13:32sell7470.101.22141.22651.2201
14942004.03.24 13:34sell7480.201.22181.22691.2205
14952004.03.24 13:42t/p7470.101.22011.22651.22011.301335.02
14962004.03.24 13:42t/p7480.201.22051.22691.22052.601337.62
14972004.03.24 13:42sell7490.101.21971.22481.2184
14982004.03.24 13:51sell7500.201.22011.22521.2188
14992004.03.24 13:56t/p7500.201.21881.22521.21882.601340.22
15002004.03.24 13:56close7490.101.21881.22481.21840.901341.12
15012004.03.24 13:56sell7510.101.21861.22371.2173
15022004.03.24 13:59sell7520.201.21961.22471.2183
15032004.03.24 14:01sell7530.801.22001.22511.2187
15042004.03.24 14:02t/p7530.801.21871.22511.218710.401351.52
15052004.03.24 14:22t/p7520.201.21831.22471.21832.601354.12
15062004.03.24 14:22close7510.101.21751.22371.21731.101355.22
15072004.03.24 14:22sell7540.101.21731.22241.2160
15082004.03.24 14:24sell7550.201.21771.22281.2164
15092004.03.24 14:31sell7560.801.21841.22351.2171
15102004.03.24 14:32t/p7550.201.21641.22281.21642.601357.82
15112004.03.24 14:32t/p7560.801.21711.22351.217110.401368.22
15122004.03.24 14:32close7540.101.21641.22241.21600.901369.12
15132004.03.24 14:32sell7570.101.21621.22131.2149
15142004.03.24 14:34sell7580.201.21741.22251.2161
15152004.03.24 14:37sell7590.801.21911.22421.2178
15162004.03.24 14:41sell7601.601.21951.22461.2182
15172004.03.24 14:44t/p7601.601.21821.22461.218220.801389.92
15182004.03.24 14:45t/p7590.801.21781.22421.217810.401400.32
15192004.03.24 14:45close7580.201.21781.22251.2161-0.801399.52
15202004.03.24 14:45close7570.101.21781.22131.2149-1.601397.92
15212004.03.24 14:45sell7610.101.21761.22271.2163
15222004.03.24 14:47sell7620.201.21861.22371.2173
15232004.03.24 15:02sell7630.801.21921.22431.2179
15242004.03.24 15:29sell7641.601.21971.22481.2184
15252004.03.24 15:32sell7650.601.22031.22541.2190
15262004.03.24 16:01t/p7650.601.21901.22541.21907.801405.72
15272004.03.24 16:01close7641.601.21861.22481.218417.601423.32
15282004.03.24 16:01close7630.801.21861.22431.21794.801428.12
15292004.03.24 16:01close7620.201.21861.22371.21730.001428.12
15302004.03.24 16:01close7610.101.21861.22271.2163-1.001427.12
15312004.03.24 16:02sell7660.101.22011.22521.2188
15322004.03.24 16:12sell7670.201.22101.22611.2197
15332004.03.24 16:20sell7680.801.22141.22651.2201
15342004.03.24 16:39t/p7680.801.22011.22651.220110.401437.52
15352004.03.24 16:39close7670.201.21991.22611.21972.201439.72
15362004.03.24 16:39close7660.101.21991.22521.21880.201439.92
15372004.03.24 22:30sell7690.101.21191.21701.2106
15382004.03.24 22:34sell7700.201.21231.21741.2110
15392004.03.24 22:44sell7710.801.21311.21821.2118
15402004.03.24 23:16sell7721.601.21351.21861.2122
15412004.03.24 23:32t/p7721.601.21221.21861.212220.801460.72
15422004.03.24 23:32close7710.801.21191.21821.21189.601470.32
15432004.03.24 23:32close7700.201.21191.21741.21100.801471.12
15442004.03.24 23:32close7690.101.21191.21701.21060.001471.12
15452004.03.24 23:40sell7730.101.21101.21611.2097
15462004.03.24 23:50sell7740.201.21191.21701.2106
15472004.03.25 00:02t/p7740.201.21061.21701.21062.961474.08
15482004.03.25 00:02close7730.101.21061.21611.20970.581474.66
15492004.03.25 00:04sell7750.101.21071.21581.2094
15502004.03.25 00:10sell7760.201.21121.21631.2099
15512004.03.25 00:15sell7770.801.21161.21671.2103
15522004.03.25 00:19sell7781.601.21221.21731.2109
15532004.03.25 00:32sell7790.601.21331.21841.2120
15542004.03.25 01:54t/p7790.601.21201.21841.21207.801482.46
15552004.03.25 01:54close7781.601.21201.21731.21093.201485.66
15562004.03.25 01:54close7770.801.21201.21671.2103-3.201482.46
15572004.03.25 01:54close7760.201.21201.21631.2099-1.601480.86
15582004.03.25 01:54close7750.101.21201.21581.2094-1.301479.56
15592004.03.26 12:34buy7800.101.21881.21371.2201
15602004.03.26 12:37buy7810.201.21811.21301.2194
15612004.03.26 12:42buy7820.801.21771.21261.2190
15622004.03.26 12:52buy7831.601.21721.21211.2185
15632004.03.26 13:32buy7840.601.21661.21151.2179
15642004.03.26 14:01t/p7840.601.21791.21151.21797.801487.36
15652004.03.26 14:01close7831.601.21791.21211.218511.201498.56
15662004.03.26 14:01close7820.801.21791.21261.21901.601500.16
15672004.03.26 14:01close7810.201.21791.21301.2194-0.401499.76
15682004.03.26 14:01close7800.101.21791.21371.2201-0.901498.86
15692004.03.26 15:01buy7850.101.21881.21371.2201
15702004.03.26 15:02buy7860.201.21811.21301.2194
15712004.03.26 15:07buy7870.801.21701.21191.2183
15722004.03.26 15:11buy7881.601.21671.21161.2180
15732004.03.26 15:17buy7890.601.21601.21091.2173
15742004.03.26 16:29s/l7850.101.21371.21371.2201-5.101493.76
15752004.03.26 16:29s/l7860.201.21301.21301.2194-10.201483.56
15762004.03.26 16:29close7890.601.21291.21091.2173-18.601464.96
15772004.03.26 16:29close7881.601.21291.21161.2180-60.801404.16
15782004.03.26 16:29close7870.801.21291.21191.2183-32.801371.36
15792004.03.26 19:30sell7900.101.21231.21741.2110
15802004.03.26 20:07t/p7900.101.21101.21741.21101.301372.66
15812004.03.26 20:17sell7910.101.21101.21611.2097
15822004.03.26 20:52sell7920.201.21171.21681.2104
15832004.03.26 21:25sell7930.801.21211.21721.2108
15842004.03.26 21:32sell7941.601.21251.21761.2112
15852004.03.26 21:39sell7950.601.21321.21831.2119
15862004.03.29 00:00t/p7950.601.21191.21831.21198.161380.83
15872004.03.29 00:00close7941.601.21141.21761.211218.571399.39
15882004.03.29 00:00close7930.801.21141.21721.21086.081405.48
15892004.03.29 00:00close7920.201.21141.21681.21040.721406.20
15902004.03.29 00:00close7910.101.21141.21611.2097-0.341405.86
15912004.03.29 16:00buy7960.101.21621.21111.2175
15922004.03.29 16:02buy7970.201.21571.21061.2170
15932004.03.29 16:40buy7980.801.21531.21021.2166
15942004.03.29 16:42buy7991.601.21491.20981.2162
15952004.03.29 17:01buy8000.601.21421.20911.2155
15962004.03.29 17:22t/p8000.601.21551.20911.21557.801413.66
15972004.03.29 17:22close7991.601.21561.20981.216211.201424.86
15982004.03.29 17:22close7980.801.21561.21021.21662.401427.26
15992004.03.29 17:22close7970.201.21561.21061.2170-0.201427.06
16002004.03.29 17:22close7960.101.21561.21111.2175-0.601426.46
16012004.03.29 17:22buy8010.101.21581.21071.2171
16022004.03.29 17:26buy8020.201.21541.21031.2167
16032004.03.29 18:04buy8030.801.21481.20971.2161
16042004.03.29 18:07buy8041.601.21371.20861.2150
16052004.03.29 19:07t/p8041.601.21501.20861.215020.801447.26
16062004.03.29 19:07close8030.801.21511.20971.21612.401449.66
16072004.03.29 19:07close8020.201.21511.21031.2167-0.601449.06
16082004.03.29 19:07close8010.101.21511.21071.2171-0.701448.36
16092004.03.30 08:45buy8050.101.22061.21551.2219
16102004.03.30 08:49buy8060.201.22001.21491.2213
16112004.03.30 08:57buy8070.801.21941.21431.2207
16122004.03.30 09:09buy8081.601.21881.21371.2201
16132004.03.30 09:31buy8090.601.21831.21321.2196
16142004.03.30 09:37t/p8081.601.22011.21371.220120.801469.16
16152004.03.30 09:37t/p8090.601.21961.21321.21967.801476.96
16162004.03.30 09:37close8070.801.22011.21431.22075.601482.56
16172004.03.30 09:37close8060.201.22011.21491.22130.201482.76
16182004.03.30 09:37close8050.101.22011.21551.2219-0.501482.26
16192004.03.31 05:31buy8100.101.22371.21861.2250
16202004.03.31 05:51buy8110.201.22321.21811.2245
16212004.03.31 06:16t/p8110.201.22451.21811.22452.601484.86
16222004.03.31 06:16close8100.101.22481.21861.22501.101485.96
16232004.03.31 06:16buy8120.101.22501.21991.2263
16242004.03.31 06:19buy8130.201.22401.21891.2253
16252004.03.31 06:22buy8140.801.22341.21831.2247
16262004.03.31 06:37buy8151.601.22241.21731.2237
16272004.03.31 07:17buy8160.601.22181.21671.2231
16282004.03.31 07:34t/p8160.601.22311.21671.22317.801493.76
16292004.03.31 07:34close8151.601.22321.21731.223712.801506.56
16302004.03.31 07:34close8140.801.22321.21831.2247-1.601504.96
16312004.03.31 07:34close8130.201.22321.21891.2253-1.601503.36
16322004.03.31 07:34close8120.101.22321.21991.2263-1.801501.56
16332004.03.31 08:00buy8170.101.22351.21841.2248
16342004.03.31 08:01buy8180.201.22311.21801.2244
16352004.03.31 08:07t/p8180.201.22441.21801.22442.601504.16
16362004.03.31 08:07close8170.101.22461.21841.22481.101505.26
16372004.03.31 08:07buy8190.101.22481.21971.2261
16382004.03.31 08:10buy8200.201.22441.21931.2257
16392004.03.31 08:12t/p8200.201.22571.21931.22572.601507.86
16402004.03.31 08:12close8190.101.22571.21971.22610.901508.76
16412004.03.31 08:12buy8210.101.22591.22081.2272
16422004.03.31 08:19buy8220.201.22531.22021.2266
16432004.03.31 08:22buy8230.801.22431.21921.2256
16442004.03.31 08:27buy8241.601.22371.21861.2250
16452004.03.31 08:44t/p8230.801.22561.21921.225610.401519.16
16462004.03.31 08:44t/p8241.601.22501.21861.225020.801539.96
16472004.03.31 08:44close8220.201.22561.22021.22660.601540.56
16482004.03.31 08:44close8210.101.22561.22081.2272-0.301540.26
16492004.03.31 08:44buy8250.101.22581.22071.2271
16502004.03.31 08:57buy8260.201.22511.22001.2264
16512004.03.31 09:17buy8270.801.22441.21931.2257
16522004.03.31 09:47buy8281.601.22361.21851.2249
16532004.03.31 10:22buy8290.601.22301.21791.2243
16542004.03.31 16:04t/p8281.601.22491.21851.224920.801561.06
16552004.03.31 16:04t/p8290.601.22431.21791.22437.801568.86
16562004.03.31 16:04close8270.801.22491.21931.22574.001572.86
16572004.03.31 16:04close8260.201.22491.22001.2264-0.401572.46
16582004.03.31 16:04close8250.101.22491.22071.2271-0.901571.56
16592004.03.31 17:30buy8300.101.22991.22481.2312
16602004.03.31 17:31buy8310.201.22951.22441.2308
16612004.03.31 17:42buy8320.801.22851.22341.2298
16622004.03.31 18:04t/p8320.801.22981.22341.229810.401581.96
16632004.03.31 18:04close8310.201.23011.22441.23081.201583.16
16642004.03.31 18:04close8300.101.23011.22481.23120.201583.36
16652004.03.31 18:04buy8330.101.23031.22521.2316
16662004.03.31 18:14buy8340.201.22981.22471.2311
16672004.03.31 18:17buy8350.801.22941.22431.2307
16682004.03.31 18:37t/p8350.801.23071.22431.230710.401593.76
16692004.03.31 18:37close8340.201.23081.22471.23112.001595.76
16702004.03.31 18:37close8330.101.23081.22521.23160.501596.26
16712004.03.31 18:37buy8360.101.23101.22591.2323
16722004.03.31 18:39buy8370.201.23031.22521.2316
16732004.03.31 18:54buy8380.801.22951.22441.2308
16742004.03.31 19:01buy8395.111.22911.22401.2304
16752004.03.31 19:16buy8400.601.22851.22341.2298
16762004.03.31 19:24t/p8400.601.22981.22341.22987.801604.06
16772004.03.31 19:24close8395.111.23021.22401.230456.211660.27
16782004.03.31 19:24close8380.801.23021.22441.23085.601665.87
16792004.03.31 19:24close8370.201.23021.22521.2316-0.201665.67
16802004.03.31 19:24close8360.101.23021.22591.2323-0.801664.87
16812004.03.31 19:24buy8410.101.23041.22531.2317
16822004.03.31 19:27buy8420.201.23001.22491.2313
16832004.03.31 19:35buy8430.801.22961.22451.2309
16842004.03.31 20:07buy8445.321.22881.22371.2301
16852004.03.31 20:22t/p8445.321.23011.22371.230169.161734.03
16862004.03.31 20:22close8430.801.23011.22451.23094.001738.03
16872004.03.31 20:22close8420.201.23011.22491.23130.201738.23
16882004.03.31 20:22close8410.101.23011.22531.2317-0.301737.93
16892004.04.01 14:00buy8450.101.23231.22721.2336
16902004.04.01 14:02buy8460.201.23181.22671.2331
16912004.04.01 14:07buy8470.801.23141.22631.2327
16922004.04.01 14:11buy8485.581.23091.22581.2322
16932004.04.01 14:37t/p8460.201.23311.22671.23312.601740.53
16942004.04.01 14:37t/p8470.801.23271.22631.232710.401750.93
16952004.04.01 14:37t/p8485.581.23221.22581.232272.541823.47
16962004.04.01 14:37close8450.101.23331.22721.23361.001824.47
16972004.04.01 15:00buy8490.101.23521.23011.2365
16982004.04.01 15:01buy8500.201.23441.22931.2357
16992004.04.01 15:04t/p8500.201.23571.22931.23572.601827.07
17002004.04.01 15:07t/p8490.101.23651.23011.23651.301828.37
17012004.04.01 15:07buy8510.101.23781.23271.2391
17022004.04.01 15:09buy8520.201.23701.23191.2383
17032004.04.01 15:11buy8539.051.23631.23121.2376
17042004.04.01 15:17buy8541.601.23511.23001.2364
17052004.04.01 15:22t/p8541.601.23641.23001.236420.801849.17
17062004.04.01 15:22close8539.051.23681.23121.237645.251894.42
17072004.04.01 15:22close8520.201.23681.23191.2383-0.401894.02
17082004.04.01 15:22close8510.101.23681.23271.2391-1.001893.02
17092004.04.01 15:22buy8550.101.23701.23191.2383
17102004.04.01 15:26buy8560.201.23661.23151.2379
17112004.04.01 15:29t/p8550.101.23831.23191.23831.301894.32
17122004.04.01 15:29t/p8560.201.23791.23151.23792.601896.92
17132004.04.01 15:29buy8570.101.23861.23351.2399
17142004.04.01 15:32buy8580.201.23781.23271.2391
17152004.04.01 15:39buy8599.391.23711.23201.2384
17162004.04.01 15:42buy8601.601.23651.23141.2378
17172004.04.01 16:02buy8610.601.23611.23101.2374
17182004.04.01 17:02s/l8570.101.23351.23351.2399-5.101891.82
17192004.04.01 17:02s/l8580.201.23271.23271.2391-10.201881.62
17202004.04.01 17:02close8610.601.23211.23101.2374-24.001857.62
17212004.04.01 17:02close8601.601.23211.23141.2378-70.401787.22
17222004.04.01 17:02close8599.391.23211.23201.2384-469.501317.72
17232004.04.02 14:01sell8620.101.23101.23611.2297
17242004.04.02 14:07sell8630.201.23141.23651.2301
17252004.04.02 14:12sell8640.801.23181.23691.2305
17262004.04.02 14:27sell8651.601.23281.23791.2315
17272004.04.02 14:32t/p8651.601.23151.23791.231520.801338.52
17282004.04.02 14:32close8640.801.23141.23691.23053.201341.72
17292004.04.02 14:32close8630.201.23141.23651.23010.001341.72
17302004.04.02 14:32close8620.101.23141.23611.2297-0.401341.32
17312004.04.02 16:00sell8660.101.21661.22171.2153
17322004.04.02 16:02sell8670.201.21791.22301.2166
17332004.04.02 16:07sell8680.801.21831.22341.2170
17342004.04.02 16:17t/p8670.201.21661.22301.21662.601343.92
17352004.04.02 16:17t/p8680.801.21701.22341.217010.401354.32
17362004.04.02 16:17close8660.101.21541.22171.21531.201355.52
17372004.04.02 16:17sell8690.101.21521.22031.2139
17382004.04.02 16:22sell8700.201.21731.22241.2160
17392004.04.02 16:27t/p8690.101.21391.22031.21391.301356.82
17402004.04.02 16:27t/p8700.201.21601.22241.21602.601359.42
17412004.04.02 16:29sell8710.101.21281.21791.2115
17422004.04.02 16:32sell8720.201.21411.21921.2128
17432004.04.02 16:36sell8730.801.21461.21971.2133
17442004.04.02 16:41t/p8730.801.21331.21971.213310.401369.82
17452004.04.02 16:41close8720.201.21301.21921.21282.201372.02
17462004.04.02 16:41close8710.101.21301.21791.2115-0.201371.82
17472004.04.02 16:41sell8740.101.21281.21791.2115
17482004.04.02 16:42sell8750.201.21411.21921.2128
17492004.04.02 16:52sell8760.801.21501.22011.2137
17502004.04.02 16:57sell8771.601.21561.22071.2143
17512004.04.02 17:02t/p8771.601.21431.22071.214320.801392.62
17522004.04.02 17:02close8760.801.21431.22011.21375.601398.22
17532004.04.02 17:02close8750.201.21431.21921.2128-0.401397.82
17542004.04.02 17:02close8740.101.21431.21791.2115-1.501396.32
17552004.04.02 17:02sell8780.101.21411.21921.2128
17562004.04.02 17:07sell8790.201.21571.22081.2144
17572004.04.02 17:17t/p8790.201.21441.22081.21442.601398.92
17582004.04.02 17:17close8780.101.21401.21921.21280.101399.02
17592004.04.02 17:17sell8800.101.21381.21891.2125
17602004.04.02 17:19sell8810.201.21451.21961.2132
17612004.04.02 17:32sell8820.801.21531.22041.2140
17622004.04.02 17:42t/p8820.801.21401.22041.214010.401409.42
17632004.04.02 17:42close8810.201.21341.21961.21322.201411.62
17642004.04.02 17:42close8800.101.21341.21891.21250.401412.02
17652004.04.02 17:42sell8830.101.21321.21831.2119
17662004.04.02 17:45sell8840.201.21361.21871.2123
17672004.04.02 17:47sell8850.801.21411.21921.2128
17682004.04.02 18:04t/p8850.801.21281.21921.212810.401422.42
17692004.04.02 18:04close8840.201.21271.21871.21231.801424.22
17702004.04.02 18:04close8830.101.21271.21831.21190.501424.72
17712004.04.02 18:30sell8860.101.21271.21781.2114
17722004.04.02 18:31sell8870.201.21351.21861.2122
17732004.04.02 18:39t/p8870.201.21221.21861.21222.601427.32
17742004.04.02 18:39close8860.101.21191.21781.21140.801428.12
17752004.04.05 14:45sell8880.101.20191.20701.2006
17762004.04.05 14:57t/p8880.101.20061.20701.20061.301429.42
17772004.04.05 14:57sell8890.101.19991.20501.1986
17782004.04.05 15:04sell8900.201.20131.20641.2000
17792004.04.05 15:07sell8910.801.20171.20681.2004
17802004.04.05 15:31t/p8910.801.20041.20681.200410.401439.82
17812004.04.05 15:31close8900.201.20041.20641.20001.801441.62
17822004.04.05 15:31close8890.101.20041.20501.1986-0.501441.12
17832004.04.05 15:31sell8920.101.20021.20531.1989
17842004.04.05 15:34sell8930.201.20141.20651.2001
17852004.04.05 15:39sell8940.801.20261.20771.2013
17862004.04.05 16:02t/p8930.201.20011.20651.20012.601443.72
17872004.04.05 16:02t/p8940.801.20131.20771.201310.401454.12
17882004.04.05 16:02close8920.101.20001.20531.19890.201454.32
17892004.04.05 16:02sell8950.101.19981.20491.1985
17902004.04.05 16:04sell8960.201.20141.20651.2001
17912004.04.05 16:07sell8970.801.20191.20701.2006
17922004.04.05 16:12sell8981.601.20251.20761.2012
17932004.04.05 16:16sell8990.601.20311.20821.2018
17942004.04.05 16:22t/p8990.601.20181.20821.20187.801462.12
17952004.04.05 16:22close8981.601.20151.20761.201216.001478.12
17962004.04.05 16:22close8970.801.20151.20701.20063.201481.32
17972004.04.05 16:22close8960.201.20151.20651.2001-0.201481.12
17982004.04.05 16:22close8950.101.20151.20491.1985-1.701479.42
17992004.04.05 16:22sell9000.101.20131.20641.2000
18002004.04.05 16:24sell9010.201.20201.20711.2007
18012004.04.05 16:27sell9020.801.20281.20791.2015
18022004.04.05 16:36t/p9020.801.20151.20791.201510.401489.82
18032004.04.05 16:36close9010.201.20151.20711.20071.001490.82
18042004.04.05 16:36close9000.101.20151.20641.2000-0.201490.62
18052004.04.05 16:36sell9030.101.20131.20641.2000
18062004.04.05 17:02t/p9030.101.20001.20641.20001.301491.92
18072004.04.05 17:02sell9040.101.19981.20491.1985
18082004.04.05 17:04sell9050.201.20031.20541.1990
18092004.04.05 17:07sell9060.801.20071.20581.1994
18102004.04.05 17:12t/p9060.801.19941.20581.199410.401502.32
18112004.04.05 17:12close9050.201.19901.20541.19902.601504.92
18122004.04.05 17:12close9040.101.19901.20491.19850.801505.72
18132004.04.05 17:12sell9070.101.19881.20391.1975
18142004.04.05 17:14sell9080.201.19931.20441.1980
18152004.04.05 17:24sell9090.801.19981.20491.1985
18162004.04.05 17:47sell9101.601.20031.20541.1990
18172004.04.05 17:57sell9110.601.20081.20591.1995
18182004.04.05 18:16t/p9110.601.19951.20591.19957.801513.52
18192004.04.05 18:16close9101.601.19951.20541.199012.801526.32
18202004.04.05 18:16close9090.801.19951.20491.19852.401528.72
18212004.04.05 18:16close9080.201.19951.20441.1980-0.401528.32
18222004.04.05 18:16close9070.101.19951.20391.1975-0.701527.62
18232004.04.05 18:16sell9120.101.19931.20441.1980
18242004.04.05 18:19sell9130.201.19971.20481.1984
18252004.04.05 18:27sell9140.801.20031.20541.1990
18262004.04.05 18:39sell9151.601.20071.20581.1994
18272004.04.05 18:44sell9160.601.20111.20621.1998
18282004.04.05 19:37t/p9160.601.19981.20621.19987.801535.42
18292004.04.05 19:37close9151.601.19961.20581.199417.601553.02
18302004.04.05 19:37close9140.801.19961.20541.19905.601558.62
18312004.04.05 19:37close9130.201.19961.20481.19840.201558.82
18322004.04.05 19:37close9120.101.19961.20441.1980-0.301558.52
18332004.04.06 12:00buy9170.101.20951.20441.2108
18342004.04.06 12:22buy9180.201.20861.20351.2099
18352004.04.06 13:01t/p9180.201.20991.20351.20992.601561.12
18362004.04.06 13:01close9170.101.21021.20441.21080.701561.82
18372004.04.06 13:01buy9190.101.21041.20531.2117
18382004.04.06 13:02buy9200.201.20981.20471.2111
18392004.04.06 13:16buy9210.801.20941.20431.2107
18402004.04.06 13:24buy9221.601.20861.20351.2099
18412004.04.06 13:26buy9230.601.20811.20301.2094
18422004.04.06 13:42t/p9230.601.20941.20301.20947.801569.62
18432004.04.06 13:42close9221.601.20951.20351.209914.401584.02
18442004.04.06 13:42close9210.801.20951.20431.21070.801584.82
18452004.04.06 13:42close9200.201.20951.20471.2111-0.601584.22
18462004.04.06 13:42close9190.101.20951.20531.2117-0.901583.32
18472004.04.06 13:42buy9240.101.20971.20461.2110
18482004.04.06 13:44buy9250.201.20931.20421.2106
18492004.04.06 13:49buy9260.801.20861.20351.2099
18502004.04.06 13:57buy9275.061.20811.20301.2094
18512004.04.06 14:09t/p9275.061.20941.20301.209465.781649.10
18522004.04.06 14:09close9260.801.20981.20351.20999.601658.70
18532004.04.06 14:09close9250.201.20981.20421.21061.001659.70
18542004.04.06 14:09close9240.101.20981.20461.21100.101659.80
18552004.04.06 14:09buy9280.101.21001.20491.2113
18562004.04.06 14:12buy9290.201.20871.20361.2100
18572004.04.06 14:22t/p9290.201.21001.20361.21002.601662.40
18582004.04.06 14:22close9280.101.21011.20491.21130.101662.50
18592004.04.06 14:22buy9300.101.21031.20521.2116
18602004.04.06 14:24buy9310.201.20951.20441.2108
18612004.04.06 14:26buy9320.801.20911.20401.2104
18622004.04.06 14:39t/p9310.201.21081.20441.21082.601665.10
18632004.04.06 14:39t/p9320.801.21041.20401.210410.401675.50
18642004.04.06 14:39close9300.101.21101.20521.21160.701676.20
18652004.04.06 14:42buy9330.101.21081.20571.2121
18662004.04.06 15:04buy9340.201.20971.20461.2110
18672004.04.06 15:09buy9350.801.20921.20411.2105
18682004.04.06 15:24buy9365.371.20881.20371.2101
18692004.04.06 15:26buy9370.601.20841.20331.2097
18702004.04.06 15:32t/p9365.371.21011.20371.210169.811746.01
18712004.04.06 15:32t/p9370.601.20971.20331.20977.801753.81
18722004.04.06 15:32close9350.801.21011.20411.21057.201761.01
18732004.04.06 15:32close9340.201.21011.20461.21100.801761.81
18742004.04.06 15:32close9330.101.21011.20571.2121-0.701761.11
18752004.04.07 00:00buy9380.101.21441.20931.2157
18762004.04.07 00:10buy9390.201.21361.20851.2149
18772004.04.07 00:19buy9400.801.21321.20811.2145
18782004.04.07 00:26buy9415.661.21291.20781.2142
18792004.04.07 01:07buy9420.601.21251.20741.2138
18802004.04.07 02:57s/l9380.101.20931.20931.2157-5.101756.01
18812004.04.07 02:57close9420.601.20901.20741.2138-21.001735.01
18822004.04.07 02:57close9415.661.20901.20781.2142-220.741514.27
18832004.04.07 02:57close9400.801.20901.20811.2145-33.601480.67
18842004.04.07 02:57close9390.201.20901.20851.2149-9.201471.47
18852004.04.07 08:00sell9430.101.20661.21171.2053
18862004.04.07 08:07t/p9430.101.20531.21171.20531.301472.77
18872004.04.07 08:07sell9440.101.20491.21001.2036
18882004.04.07 08:09sell9450.201.20541.21051.2041
18892004.04.07 08:14sell9460.801.20591.21101.2046
18902004.04.07 08:17sell9471.601.20641.21151.2051
18912004.04.07 08:22sell9480.601.20671.21181.2054
18922004.04.07 13:27s/l9440.101.21001.21001.2036-5.101467.67
18932004.04.07 13:27close9480.601.21011.21181.2054-20.401447.27
18942004.04.07 13:27close9471.601.21011.21151.2051-59.201388.07
18952004.04.07 13:27close9460.801.21011.21101.2046-33.601354.47
18962004.04.07 13:27close9450.201.21011.21051.2041-9.401345.07
18972004.04.07 16:00buy9490.101.21221.20711.2135
18982004.04.07 16:02buy9500.201.21161.20651.2129
18992004.04.07 16:07t/p9500.201.21291.20651.21292.601347.67
19002004.04.07 16:07close9490.101.21341.20711.21351.201348.87
19012004.04.07 16:07buy9510.101.21361.20851.2149
19022004.04.07 16:12buy9520.201.21231.20721.2136
19032004.04.07 16:16buy9530.801.21181.20671.2131
19042004.04.07 16:27buy9541.601.21141.20631.2127
19052004.04.07 16:37t/p9520.201.21361.20721.21362.601351.47
19062004.04.07 16:37t/p9530.801.21311.20671.213110.401361.87
19072004.04.07 16:37t/p9541.601.21271.20631.212720.801382.67
19082004.04.07 16:37close9510.101.21451.20851.21490.901383.57
19092004.04.07 16:37buy9550.101.21471.20961.2160
19102004.04.07 16:39buy9560.201.21371.20861.2150
19112004.04.07 16:44t/p9560.201.21501.20861.21502.601386.17
19122004.04.07 16:44close9550.101.21561.20961.21600.901387.07
19132004.04.07 16:44buy9570.101.21581.21071.2171
19142004.04.07 16:46buy9580.201.21541.21031.2167
19152004.04.07 16:47t/p9580.201.21671.21031.21672.601389.67
19162004.04.07 17:07t/p9570.101.21711.21071.21711.301390.97
19172004.04.07 20:00buy9590.101.21871.21361.2200
19182004.04.07 20:35buy9600.201.21811.21301.2194
19192004.04.07 20:54buy9610.801.21761.21251.2189
19202004.04.07 21:02buy9621.601.21671.21161.2180
19212004.04.08 00:34buy9630.601.21601.21091.2173
19222004.04.08 02:04t/p9630.601.21731.21091.21737.801398.77
19232004.04.08 02:04close9621.601.21741.21161.21807.581406.35
19242004.04.08 02:04close9610.801.21741.21251.2189-3.411402.93
19252004.04.08 02:04close9600.201.21741.21301.2194-1.851401.08
19262004.04.08 02:04close9590.101.21741.21361.2200-1.531399.55
19272004.04.13 09:16sell9640.101.19781.20291.1965
19282004.04.13 09:17sell9650.201.20041.20551.1991
19292004.04.13 09:37t/p9650.201.19911.20551.19912.601402.15
19302004.04.13 09:37close9640.101.19821.20291.1965-0.401401.75
19312004.04.13 09:37sell9660.101.19801.20311.1967
19322004.04.13 09:44sell9670.201.19911.20421.1978
19332004.04.13 10:06t/p9670.201.19781.20421.19782.601404.35
19342004.04.13 10:06close9660.101.19751.20311.19670.501404.85
19352004.04.13 10:06sell9680.101.19731.20241.1960
19362004.04.13 10:09sell9690.201.19881.20391.1975
19372004.04.13 10:17sell9700.801.19951.20461.1982
19382004.04.13 10:22sell9711.601.20001.20511.1987
19392004.04.13 11:02sell9720.601.20051.20561.1992
19402004.04.13 11:17t/p9720.601.19921.20561.19927.801412.65
19412004.04.13 11:17close9711.601.19911.20511.198714.401427.05
19422004.04.13 11:17close9700.801.19911.20461.19823.201430.25
19432004.04.13 11:17close9690.201.19911.20391.1975-0.601429.65
19442004.04.13 11:17close9680.101.19911.20241.1960-1.801427.85
19452004.04.13 11:17sell9730.101.19891.20401.1976
19462004.04.13 11:26sell9740.201.19981.20491.1985
19472004.04.13 12:01sell9750.801.20021.20531.1989
19482004.04.13 12:21sell9761.601.20071.20581.1994
19492004.04.13 12:34t/p9761.601.19941.20581.199420.801448.65
19502004.04.13 12:34close9750.801.19921.20531.19898.001456.65
19512004.04.13 12:34close9740.201.19921.20491.19851.201457.85
19522004.04.13 12:34close9730.101.19921.20401.1976-0.301457.55
19532004.04.13 12:36sell9770.101.19931.20441.1980
19542004.04.13 12:42t/p9770.101.19801.20441.19801.301458.85
19552004.04.13 12:42sell9780.101.19731.20241.1960
19562004.04.13 12:44sell9790.201.19811.20321.1968
19572004.04.13 14:06sell9800.801.19861.20371.1973
19582004.04.13 14:19t/p9800.801.19731.20371.197310.401469.25
19592004.04.13 14:19close9790.201.19731.20321.19681.601470.85
19602004.04.13 14:19close9780.101.19731.20241.19600.001470.85
19612004.04.13 14:32sell9810.101.19311.19821.1918
19622004.04.13 14:34sell9820.201.19371.19881.1924
19632004.04.13 14:41sell9830.801.19421.19931.1929
19642004.04.13 14:46t/p9830.801.19291.19931.192910.401481.25
19652004.04.13 14:46close9820.201.19261.19881.19242.201483.45
19662004.04.13 14:46close9810.101.19261.19821.19180.501483.95
19672004.04.13 14:46sell9840.101.19241.19751.1911
19682004.04.13 14:47sell9850.201.19331.19841.1920
19692004.04.13 14:52sell9860.801.19381.19891.1925
19702004.04.13 15:29t/p9860.801.19251.19891.192510.401494.35
19712004.04.13 15:29close9850.201.19221.19841.19202.201496.55
19722004.04.13 15:29close9840.101.19221.19751.19110.201496.75
19732004.04.13 15:29sell9870.101.19201.19711.1907
19742004.04.13 15:36sell9880.201.19241.19751.1911
19752004.04.13 15:37sell9890.801.19331.19841.1920
19762004.04.13 15:44sell9901.601.19381.19891.1925
19772004.04.13 15:46sell9910.601.19451.19961.1932
19782004.04.13 15:52t/p9910.601.19321.19961.19327.801504.55
19792004.04.13 15:52close9901.601.19291.19891.192514.401518.95
19802004.04.13 15:52close9890.801.19291.19841.19203.201522.15
19812004.04.13 15:52close9880.201.19291.19751.1911-1.001521.15
19822004.04.13 15:52close9870.101.19291.19711.1907-0.901520.25
19832004.04.13 15:52sell9920.101.19271.19781.1914
19842004.04.13 16:02sell9930.201.19371.19881.1924
19852004.04.13 16:27t/p9930.201.19241.19881.19242.601522.85
19862004.04.13 16:27close9920.101.19221.19781.19140.501523.35
19872004.04.13 19:07sell9940.101.19181.19691.1905
19882004.04.13 19:14sell9950.201.19221.19731.1909
19892004.04.13 20:22sell9960.801.19361.19871.1923
19902004.04.13 20:46sell9971.601.19401.19911.1927
19912004.04.13 21:42sell9980.601.19541.20051.1941
19922004.04.13 23:54t/p9980.601.19411.20051.19417.801531.15
19932004.04.13 23:54close9971.601.19391.19911.19271.601532.75
19942004.04.13 23:54close9960.801.19391.19871.1923-2.401530.35
19952004.04.13 23:54close9950.201.19391.19731.1909-3.401526.95
19962004.04.13 23:54close9940.101.19391.19691.1905-2.101524.85
19972004.04.14 22:00buy9990.101.19661.19151.1979
19982004.04.14 22:47buy10000.201.19601.19091.1973
19992004.04.14 23:42buy10010.801.19561.19051.1969
20002004.04.15 00:00buy10021.601.19521.19011.1965
20012004.04.15 00:07buy10030.601.19481.18971.1961
20022004.04.15 03:02t/p10030.601.19611.18971.19617.801532.65
20032004.04.15 03:02close10021.601.19621.19011.196516.001548.65
20042004.04.15 03:02close10010.801.19621.19051.19692.991551.64
20052004.04.15 03:02close10000.201.19621.19091.1973-0.051551.59
20062004.04.15 03:02close9990.101.19621.19151.1979-0.631550.96
20072004.04.15 20:34buy10040.101.19741.19231.1987
20082004.04.16 01:14t/p10040.101.19871.19231.19871.221552.19
20092004.04.16 01:14buy10050.101.19911.19401.2004
20102004.04.16 01:19buy10060.201.19871.19361.2000
20112004.04.16 01:34buy10070.801.19771.19261.1990
20122004.04.16 01:39buy10081.601.19701.19191.1983
20132004.04.16 01:42buy10090.601.19671.19161.1980
20142004.04.16 02:12t/p10090.601.19801.19161.19807.801559.99
20152004.04.16 02:12close10081.601.19811.19191.198317.601577.59
20162004.04.16 02:12close10070.801.19811.19261.19903.201580.79
20172004.04.16 02:12close10060.201.19811.19361.2000-1.201579.59
20182004.04.16 02:12close10050.101.19811.19401.2004-1.001578.59
20192004.04.16 18:00buy10100.101.20271.19761.2040
20202004.04.16 18:17buy10110.201.20231.19721.2036
20212004.04.16 18:22buy10120.801.20181.19671.2031
20222004.04.16 18:27buy10135.051.20131.19621.2026
20232004.04.16 18:39buy10140.601.19971.19461.2010
20242004.04.19 00:00t/p10140.601.20101.19461.20107.351585.93
20252004.04.19 00:00close10135.051.20161.19621.202611.341597.27
20262004.04.19 00:00close10120.801.20161.19671.2031-2.201595.07
20272004.04.19 00:00close10110.201.20161.19721.2036-1.551593.52
20282004.04.19 00:00close10100.101.20161.19761.2040-1.181592.34
20292004.04.20 05:31sell10150.101.19601.20111.1947
20302004.04.20 06:07sell10160.201.19661.20171.1953
20312004.04.20 06:36sell10170.801.19721.20231.1959
20322004.04.20 07:07t/p10170.801.19591.20231.195910.401602.74
20332004.04.20 07:07close10160.201.19581.20171.19531.601604.34
20342004.04.20 07:07close10150.101.19581.20111.19470.201604.54
20352004.04.20 08:15sell10180.101.19321.19831.1919
20362004.04.20 08:57sell10190.201.19381.19891.1925
20372004.04.20 10:09sell10200.801.19441.19951.1931
20382004.04.20 10:17sell10215.131.19491.20001.1936
20392004.04.20 10:42t/p10215.131.19361.20001.193666.691671.23
20402004.04.20 10:42close10200.801.19361.19951.19316.401677.63
20412004.04.20 10:42close10190.201.19361.19891.19250.401678.03
20422004.04.20 10:42close10180.101.19361.19831.1919-0.401677.63
20432004.04.21 00:16sell10220.101.18251.18761.1812
20442004.04.21 00:19sell10230.201.18291.18801.1816
20452004.04.21 00:47sell10240.801.18431.18941.1830
20462004.04.21 00:56sell10255.371.18481.18991.1835
20472004.04.21 01:22t/p10255.371.18351.18991.183569.811747.44
20482004.04.21 01:22close10240.801.18341.18941.18307.201754.64
20492004.04.21 01:22close10230.201.18341.18801.1816-1.001753.64
20502004.04.21 01:22close10220.101.18341.18761.1812-0.901752.74
20512004.04.21 01:22sell10260.101.18321.18831.1819
20522004.04.21 01:27sell10270.201.18371.18881.1824
20532004.04.21 02:07sell10280.801.18411.18921.1828
20542004.04.21 03:52t/p10280.801.18281.18921.182810.401763.14
20552004.04.21 03:52close10270.201.18261.18881.18242.201765.34
20562004.04.21 03:52close10260.101.18261.18831.18190.601765.94
20572004.04.21 23:45sell10290.101.18371.18881.1824
20582004.04.22 00:55t/p10290.101.18241.18881.18241.481767.42
20592004.04.22 01:31sell10300.101.18091.18601.1796
20602004.04.22 01:37t/p10300.101.17961.18601.17961.301768.72
20612004.04.22 01:37sell10310.101.17901.18411.1777
20622004.04.22 01:42sell10320.201.18011.18521.1788
20632004.04.22 02:04sell10330.801.18051.18561.1792
20642004.04.22 02:22sell10345.671.18131.18641.1800
20652004.04.22 02:32sell10350.601.18231.18741.1810
20662004.04.22 04:17s/l10310.101.18411.18411.1777-5.101763.62
20672004.04.22 04:17close10350.601.18421.18741.1810-11.401752.22
20682004.04.22 04:17close10345.671.18421.18641.1800-164.431587.79
20692004.04.22 04:17close10330.801.18421.18561.1792-29.601558.19
20702004.04.22 04:17close10320.201.18421.18521.1788-8.201549.99
20712004.04.22 16:00buy10360.101.18971.18461.1910
20722004.04.22 16:01buy10370.201.18911.18401.1904
20732004.04.22 16:12buy10380.801.18821.18311.1895
20742004.04.22 16:22buy10391.601.18771.18261.1890
20752004.04.22 16:27buy10400.601.18731.18221.1886
20762004.04.22 18:07s/l10360.101.18461.18461.1910-5.101544.89
20772004.04.22 18:07close10400.601.18451.18221.1886-16.801528.09
20782004.04.22 18:07close10391.601.18451.18261.1890-51.201476.89
20792004.04.22 18:07close10380.801.18451.18311.1895-29.601447.29
20802004.04.22 18:07close10370.201.18451.18401.1904-9.201438.09
20812004.04.23 01:01buy10410.101.19221.18711.1935
20822004.04.23 01:41t/p10410.101.19351.18711.19351.301439.39
20832004.04.23 01:42buy10420.101.19341.18831.1947
20842004.04.23 01:47buy10430.201.19301.18791.1943
20852004.04.23 01:57buy10440.801.19241.18731.1937
20862004.04.23 02:02buy10451.601.19161.18651.1929
20872004.04.23 02:19buy10460.601.19121.18611.1925
20882004.04.23 06:52t/p10460.601.19251.18611.19257.801447.19
20892004.04.23 06:52close10451.601.19261.18651.192916.001463.19
20902004.04.23 06:52close10440.801.19261.18731.19371.601464.79
20912004.04.23 06:52close10430.201.19261.18791.1943-0.801463.99
20922004.04.23 06:52close10420.101.19261.18831.1947-0.801463.19
20932004.04.23 16:00sell10470.101.18331.18841.1820
20942004.04.23 16:01sell10480.201.18371.18881.1824
20952004.04.23 16:12t/p10470.101.18201.18841.18201.301464.49
20962004.04.23 16:12t/p10480.201.18241.18881.18242.601467.09
20972004.04.23 16:12sell10490.101.18151.18661.1802
20982004.04.23 16:21sell10500.201.18191.18701.1806
20992004.04.23 16:27sell10510.801.18261.18771.1813
21002004.04.23 16:34sell10521.601.18301.18811.1817
21012004.04.23 17:17t/p10510.801.18131.18771.181310.401477.49
21022004.04.23 17:17t/p10521.601.18171.18811.181720.801498.29
21032004.04.23 17:17close10500.201.18111.18701.18061.601499.89
21042004.04.23 17:17close10490.101.18111.18661.18020.401500.29
21052004.04.23 17:17sell10530.101.18091.18601.1796
21062004.04.23 17:21sell10540.201.18161.18671.1803
21072004.04.23 17:29t/p10540.201.18031.18671.18032.601502.89
21082004.04.23 17:29close10530.101.18021.18601.17960.701503.59
21092004.04.23 17:29sell10550.101.18001.18511.1787
21102004.04.23 17:31sell10560.201.18051.18561.1792
21112004.04.23 17:52sell10570.801.18091.18601.1796
21122004.04.23 18:15sell10581.601.18131.18641.1800
21132004.04.23 18:44sell10590.601.18201.18711.1807
21142004.04.26 00:00t/p10590.601.18071.18711.18078.161511.76
21152004.04.26 00:00close10581.601.18031.18641.180016.971528.72
21162004.04.26 00:00close10570.801.18031.18601.17965.281534.01
21172004.04.26 00:00close10560.201.18031.18561.17920.521534.53
21182004.04.26 00:00close10550.101.18031.18511.1787-0.241534.29
21192004.04.27 14:16buy10600.101.18851.18341.1898
21202004.04.27 14:17buy10610.201.18781.18271.1891
21212004.04.27 14:32t/p10610.201.18911.18271.18912.601536.89
21222004.04.27 14:32close10600.101.18921.18341.18980.701537.59
21232004.04.27 21:00buy10620.101.19341.18831.1947
21242004.04.27 21:07buy10630.201.19291.18781.1942
21252004.04.27 21:16buy10640.801.19261.18751.1939
21262004.04.27 22:54buy10651.601.19211.18701.1934
21272004.04.27 23:22t/p10651.601.19341.18701.193420.801558.39
21282004.04.27 23:22close10640.801.19341.18751.19396.401564.79
21292004.04.27 23:22close10630.201.19341.18781.19421.001565.79
21302004.04.27 23:22close10620.101.19341.18831.19470.001565.79
21312004.04.28 20:00sell10660.101.18311.18821.1818
21322004.04.28 20:17sell10670.201.18381.18891.1825
21332004.04.28 20:27t/p10670.201.18251.18891.18252.601568.39
21342004.04.28 20:27close10660.101.18251.18821.18180.601568.99
21352004.04.28 20:27sell10680.101.18231.18741.1810
21362004.04.28 20:34sell10690.201.18321.18831.1819
21372004.04.28 20:47sell10700.801.18391.18901.1826
21382004.04.28 23:49sell10715.011.18451.18961.1832
21392004.04.29 01:39t/p10715.011.18321.18961.183274.221643.21
21402004.04.29 01:39close10700.801.18281.18901.182610.251653.46
21412004.04.29 01:39close10690.201.18281.18831.18191.161654.63
21422004.04.29 01:39close10680.101.18281.18741.1810-0.321654.31
21432004.04.29 16:00buy10720.101.19331.18821.1946
21442004.04.29 16:07t/p10720.101.19461.18821.19461.301655.61
21452004.04.29 16:11buy10730.101.19431.18921.1956
21462004.04.29 16:14t/p10730.101.19561.18921.19561.301656.91
21472004.04.29 16:14buy10740.101.19761.19251.1989
21482004.04.29 16:22buy10750.201.19651.19141.1978
21492004.04.29 16:27buy10760.801.19611.19101.1974
21502004.04.29 16:32buy10775.311.19561.19051.1969
21512004.04.29 16:52buy10780.601.19391.18881.1952
21522004.04.29 17:46t/p10780.601.19521.18881.19527.801664.71
21532004.04.29 17:46close10775.311.19521.19051.1969-21.241643.47
21542004.04.29 17:46close10760.801.19521.19101.1974-7.201636.27
21552004.04.29 17:46close10750.201.19521.19141.1978-2.601633.67
21562004.04.29 17:46close10740.101.19521.19251.1989-2.401631.27
21572004.04.29 17:46buy10790.101.19541.19031.1967
21582004.04.29 17:49buy10800.201.19491.18981.1962
21592004.04.29 17:51buy10810.801.19441.18931.1957
21602004.04.29 18:07buy10825.171.19261.18751.1939
21612004.04.29 18:36buy10830.601.19211.18701.1934
21622004.04.29 19:15t/p10830.601.19341.18701.19347.801639.07
21632004.04.29 19:15close10825.171.19351.18751.193946.531685.60
21642004.04.29 19:15close10810.801.19351.18931.1957-7.201678.40
21652004.04.29 19:15close10800.201.19351.18981.1962-2.801675.60
21662004.04.29 19:15close10790.101.19351.19031.1967-1.901673.70
21672004.05.04 11:00buy10840.101.20331.19821.2046
21682004.05.04 11:02buy10850.201.20281.19771.2041
21692004.05.04 11:17t/p10850.201.20411.19771.20412.601676.30
21702004.05.04 11:17close10840.101.20421.19821.20460.901677.20
21712004.05.04 11:17buy10860.101.20441.19931.2057
21722004.05.04 11:19buy10870.201.20391.19881.2052
21732004.05.04 11:22buy10880.801.20331.19821.2046
21742004.05.04 11:47t/p10860.101.20571.19931.20571.301678.50
21752004.05.04 11:47t/p10870.201.20521.19881.20522.601681.10
21762004.05.04 11:47t/p10880.801.20461.19821.204610.401691.50
21772004.05.04 11:47buy10890.101.20651.20141.2078
21782004.05.04 11:56buy10900.201.20611.20101.2074
21792004.05.04 12:12buy10910.801.20571.20061.2070
21802004.05.04 12:32t/p10900.201.20741.20101.20742.601694.10
21812004.05.04 12:32t/p10910.801.20701.20061.207010.401704.50
21822004.05.04 12:32close10890.101.20741.20141.20780.901705.40
21832004.05.04 12:32buy10920.101.20761.20251.2089
21842004.05.04 12:34buy10930.201.20711.20201.2084
21852004.05.04 12:37buy10940.801.20661.20151.2079
21862004.05.04 12:52buy10955.451.20571.20061.2070
21872004.05.04 14:26t/p10955.451.20701.20061.207070.851776.25
21882004.05.04 14:26close10940.801.20731.20151.20795.601781.85
21892004.05.04 14:26close10930.201.20731.20201.20840.401782.25
21902004.05.04 14:26close10920.101.20731.20251.2089-0.301781.95
21912004.05.04 14:26buy10960.101.20751.20241.2088
21922004.05.04 14:29buy10970.201.20701.20191.2083
21932004.05.04 14:32buy10980.801.20661.20151.2079
21942004.05.04 14:37buy10995.711.20561.20051.2069
21952004.05.04 14:54t/p10995.711.20691.20051.206974.231856.18
21962004.05.04 14:54close10980.801.20701.20151.20793.201859.38
21972004.05.04 14:54close10970.201.20701.20191.20830.001859.38
21982004.05.04 14:54close10960.101.20701.20241.2088-0.501858.88
21992004.05.04 14:54buy11000.101.20721.20211.2085
22002004.05.04 14:57t/p11000.101.20851.20211.20851.301860.18
22012004.05.04 14:57buy11010.101.20951.20441.2108
22022004.05.04 15:05buy11020.201.20881.20371.2101
22032004.05.04 15:54buy11039.211.20841.20331.2097
22042004.05.04 16:02buy11041.601.20791.20281.2092
22052004.05.04 16:17buy11050.601.20721.20211.2085
22062004.05.04 16:57t/p11050.601.20851.20211.20857.801867.98
22072004.05.04 16:57close11041.601.20861.20281.209211.201879.18
22082004.05.04 16:57close11039.211.20861.20331.209718.421897.60
22092004.05.04 16:57close11020.201.20861.20371.2101-0.401897.20
22102004.05.04 16:57close11010.101.20861.20441.2108-0.901896.30
22112004.05.06 15:00sell11060.101.21131.21641.2100
22122004.05.06 15:32t/p11060.101.21001.21641.21001.301897.60
22132004.05.06 15:34sell11070.101.21011.21521.2088
22142004.05.06 15:49t/p11070.101.20881.21521.20881.301898.90
22152004.05.06 16:00sell11080.101.20761.21271.2063
22162004.05.06 17:04sell11090.201.20811.21321.2068
22172004.05.06 17:42sell11109.401.20891.21401.2076
22182004.05.06 18:47sell11111.601.20941.21451.2081
22192004.05.06 20:44t/p11111.601.20811.21451.208120.801919.70
22202004.05.06 20:44close11109.401.20811.21401.207675.201994.90
22212004.05.06 20:44close11090.201.20811.21321.20680.001994.90
22222004.05.06 20:44close11080.101.20811.21271.2063-0.501994.40
22232004.05.07 16:00sell11120.101.19451.19961.1932
22242004.05.07 16:04sell11130.201.19541.20051.1941
22252004.05.07 16:12t/p11120.101.19321.19961.19321.301995.70
22262004.05.07 16:12t/p11130.201.19411.20051.19412.601998.30
22272004.05.07 16:25sell11140.101.19351.19861.1922
22282004.05.07 16:32t/p11140.101.19221.19861.19221.301999.60
22292004.05.07 16:34sell11150.101.19211.19721.1908
22302004.05.07 16:39sell11160.201.19301.19811.1917
22312004.05.07 16:52t/p11150.101.19081.19721.19081.302000.90
22322004.05.07 16:52t/p11160.201.19171.19811.19172.602003.50
22332004.05.07 16:52sell11170.101.19051.19561.1892
22342004.05.07 16:59sell11180.201.19101.19611.1897
22352004.05.07 17:02sell11199.931.19141.19651.1901
22362004.05.07 17:17t/p11199.931.19011.19651.1901129.092132.59
22372004.05.07 17:17close11180.201.19011.19611.18971.802134.39
22382004.05.07 17:17close11170.101.19011.19561.18920.402134.79
22392004.05.07 17:17sell11200.101.18991.19501.1886
22402004.05.07 17:21sell11210.201.19051.19561.1892
22412004.05.07 17:47t/p11200.101.18861.19501.18861.302136.09
22422004.05.07 17:47t/p11210.201.18921.19561.18922.602138.69
22432004.05.07 17:47sell11220.101.18801.19311.1867
22442004.05.07 17:59sell11230.201.18841.19351.1871
22452004.05.07 18:04sell112410.001.18921.19431.1879
22462004.05.07 18:19sell11255.201.18961.19471.1883
22472004.05.07 18:47t/p11255.201.18831.19471.188367.602206.29
22482004.05.07 18:47close112410.001.18831.19431.187990.002296.29
22492004.05.07 18:47close11230.201.18831.19351.18710.202296.49
22502004.05.07 18:47close11220.101.18831.19311.1867-0.302296.19
22512004.05.07 18:47sell11260.101.18811.19321.1868
22522004.05.07 18:49sell11270.201.18861.19371.1873
22532004.05.07 18:54sell112810.001.18961.19471.1883
22542004.05.07 19:17t/p112810.001.18831.19471.1883130.002426.19
22552004.05.07 19:17close11270.201.18811.19371.18731.002427.19
22562004.05.07 19:17close11260.101.18811.19321.18680.002427.19
22572004.05.07 19:17sell11290.101.18791.19301.1866
22582004.05.07 19:19sell11300.201.18831.19341.1870
22592004.05.07 19:36sell113110.001.18891.19401.1876
22602004.05.07 20:26sell11326.161.18931.19441.1880
22612004.05.10 00:00t/p11326.161.18801.19441.188083.812511.00
22622004.05.10 00:00close113110.001.18801.19401.187696.052607.05
22632004.05.10 00:00close11300.201.18801.19341.18700.722607.77
22642004.05.10 00:00close11290.101.18801.19301.1866-0.042607.73
22652004.05.10 06:05sell11330.101.18371.18881.1824
22662004.05.10 06:41sell11340.201.18451.18961.1832
22672004.05.10 07:46t/p11340.201.18321.18961.18322.602610.33
22682004.05.10 07:46close11330.101.18321.18881.18240.502610.83
22692004.05.11 14:00sell11350.101.17951.18461.1782
22702004.05.11 14:04sell11360.201.18081.18591.1795
22712004.05.11 14:27t/p11360.201.17951.18591.17952.602613.43
22722004.05.11 14:27close11350.101.17951.18461.17820.002613.43
22732004.05.11 14:27sell11370.101.17931.18441.1780
22742004.05.11 14:32sell11380.201.18061.18571.1793
22752004.05.11 14:39sell113910.001.18171.18681.1804
22762004.05.11 14:44sell11406.701.18231.18741.1810
22772004.05.11 14:46sell11410.601.18261.18771.1813
22782004.05.11 15:59t/p11410.601.18131.18771.18137.802621.23
22792004.05.11 15:59close11406.701.18121.18741.181073.702694.93
22802004.05.11 15:59close113910.001.18121.18681.180450.002744.93
22812004.05.11 15:59close11380.201.18121.18571.1793-1.202743.73
22822004.05.11 15:59close11370.101.18121.18441.1780-1.902741.83
22832004.05.11 16:16sell11420.101.18261.18771.1813
22842004.05.11 16:27t/p11420.101.18131.18771.18131.302743.13
22852004.05.11 16:27sell11430.101.18101.18611.1797
22862004.05.11 16:35sell11440.201.18141.18651.1801
22872004.05.11 16:52t/p11440.201.18011.18651.18012.602745.73
22882004.05.11 16:52close11430.101.18001.18611.17971.002746.73
22892004.05.11 17:00sell11450.101.18041.18551.1791
22902004.05.11 17:09sell11460.201.18151.18661.1802
22912004.05.11 17:52sell114710.001.18231.18741.1810
22922004.05.11 18:09sell11487.261.18261.18771.1813
22932004.05.11 18:22sell11490.601.18401.18911.1827
22942004.05.11 19:32s/l11450.101.18551.18551.1791-5.102741.63
22952004.05.11 19:32close11490.601.18581.18911.1827-10.802730.83
22962004.05.11 19:32close11487.261.18581.18771.1813-232.322498.51
22972004.05.11 19:32close114710.001.18581.18741.1810-350.002148.51
22982004.05.11 19:32close11460.201.18581.18661.1802-8.602139.91
22992004.05.11 20:15buy11500.101.18691.18181.1882
23002004.05.11 20:24buy11510.201.18651.18141.1878
23012004.05.11 20:57buy115210.001.18611.18101.1874
23022004.05.11 23:11t/p115210.001.18741.18101.1874130.002269.91
23032004.05.11 23:11close11510.201.18741.18141.18781.802271.71
23042004.05.11 23:11close11500.101.18741.18181.18820.502272.21
23052004.05.12 01:05buy11530.101.18771.18261.1890
23062004.05.12 01:32buy11540.201.18711.18201.1884
23072004.05.12 02:27buy115510.001.18661.18151.1879
23082004.05.12 02:32buy11565.641.18621.18111.1875
23092004.05.12 02:39buy11570.601.18581.18071.1871
23102004.05.12 06:19t/p11570.601.18711.18071.18717.802280.01
23112004.05.12 06:19close11565.641.18711.18111.187550.762330.77
23122004.05.12 06:19close115510.001.18711.18151.187950.002380.77
23132004.05.12 06:19close11540.201.18711.18201.18840.002380.77
23142004.05.12 06:19close11530.101.18711.18261.1890-0.602380.17
23152004.05.12 16:00buy11580.101.19351.18841.1948
23162004.05.12 16:02buy11590.201.19301.18791.1943
23172004.05.12 16:09buy116010.001.19261.18751.1939
23182004.05.12 16:14buy11615.591.19101.18591.1923
23192004.05.12 16:17buy11620.601.19011.18501.1914
23202004.05.12 16:32s/l11580.101.18841.18841.1948-5.102375.07
23212004.05.12 16:32close11620.601.18821.18501.1914-11.402363.67
23222004.05.12 16:32close11615.591.18821.18591.1923-156.522207.15
23232004.05.12 16:32close116010.001.18821.18751.1939-440.001767.15
23242004.05.12 16:32close11590.201.18821.18791.1943-9.601757.55
23252004.05.12 20:00buy11630.101.19171.18661.1930
23262004.05.12 20:35buy11640.201.19131.18621.1926
23272004.05.12 20:49buy11650.801.19071.18561.1920
23282004.05.12 21:05buy11665.651.19031.18521.1916
23292004.05.12 21:07buy11670.601.18971.18461.1910
23302004.05.13 01:59t/p11670.601.19101.18461.19106.441763.99
23312004.05.13 01:59close11665.651.19111.18521.191632.401796.39
23322004.05.13 01:59close11650.801.19111.18561.19201.391797.78
23332004.05.13 01:59close11640.201.19111.18621.1926-0.851796.93
23342004.05.13 01:59close11630.101.19111.18661.1930-0.831796.10
23352004.05.13 12:00sell11680.101.18201.18711.1807
23362004.05.13 12:02sell11690.201.18301.18811.1817
23372004.05.13 12:07sell11700.801.18341.18851.1821
23382004.05.13 12:42sell11715.771.18381.18891.1825
23392004.05.13 13:26t/p11715.771.18251.18891.182575.011871.11
23402004.05.13 13:26close11700.801.18241.18851.18218.001879.11
23412004.05.13 13:26close11690.201.18241.18811.18171.201880.31
23422004.05.13 13:26close11680.101.18241.18711.1807-0.401879.91
23432004.05.13 13:26sell11720.101.18221.18731.1809
23442004.05.13 13:29sell11730.201.18261.18771.1813
23452004.05.13 13:42sell11749.311.18311.18821.1818
23462004.05.13 14:11t/p11749.311.18181.18821.1818121.032000.94
23472004.05.13 14:11close11730.201.18181.18771.18131.602002.54
23482004.05.13 14:11close11720.101.18181.18731.18090.402002.94
23492004.05.13 18:06sell11750.101.17861.18371.1773
23502004.05.13 18:17sell11760.201.17981.18491.1785
23512004.05.13 18:27sell11779.921.18031.18541.1790
23522004.05.13 18:34sell11781.601.18081.18591.1795
23532004.05.13 18:36sell11790.601.18131.18641.1800
23542004.05.13 19:42t/p11790.601.18001.18641.18007.802010.74
23552004.05.13 19:42close11781.601.17981.18591.179516.002026.74
23562004.05.13 19:42close11779.921.17981.18541.179049.602076.34
23572004.05.13 19:42close11760.201.17981.18491.17850.002076.34
23582004.05.13 19:42close11750.101.17981.18371.1773-1.202075.14
23592004.05.14 17:57buy11800.101.18771.18261.1890
23602004.05.14 18:11buy11810.201.18731.18221.1886
23612004.05.14 18:14buy118210.001.18681.18171.1881
23622004.05.14 19:27t/p118210.001.18811.18171.1881130.002205.14
23632004.05.14 19:27close11810.201.18821.18221.18861.802206.94
23642004.05.14 19:27close11800.101.18821.18261.18900.502207.44
23652004.05.14 19:27buy11830.101.18841.18331.1897
23662004.05.14 19:31buy11840.201.18791.18281.1892
23672004.05.14 20:27buy118510.001.18741.18231.1887
23682004.05.17 00:00t/p118510.001.18871.18231.1887122.452329.89
23692004.05.17 00:00close11840.201.18881.18281.18921.652331.54
23702004.05.17 00:00close11830.101.18881.18331.18970.322331.86
23712004.05.17 04:31buy11860.101.19581.19071.1971
23722004.05.17 04:32buy11870.201.19531.19021.1966
23732004.05.17 04:37buy118810.001.19451.18941.1958
23742004.05.17 05:04t/p118810.001.19581.18941.1958130.002461.86
23752004.05.17 05:04close11870.201.19621.19021.19661.802463.66
23762004.05.17 05:04close11860.101.19621.19071.19710.402464.06
23772004.05.17 05:04buy11890.101.19641.19131.1977
23782004.05.17 06:17buy11900.201.19601.19091.1973
23792004.05.17 07:45buy119110.001.19561.19051.1969
23802004.05.17 08:19t/p119110.001.19691.19051.1969130.002594.06
23812004.05.17 08:19close11900.201.19721.19091.19732.402596.46
23822004.05.17 08:19close11890.101.19721.19131.19770.802597.26
23832004.05.17 08:22buy11920.101.19801.19291.1993
23842004.05.17 08:24buy11930.201.19761.19251.1989
23852004.05.17 08:29buy119410.001.19701.19191.1983
23862004.05.17 08:34buy11956.621.19631.19121.1976
23872004.05.17 08:36buy11960.601.19591.19081.1972
23882004.05.17 08:59t/p11960.601.19721.19081.19727.802605.06
23892004.05.17 08:59close11956.621.19741.19121.197672.822677.88
23902004.05.17 08:59close119410.001.19741.19191.198340.002717.88
23912004.05.17 08:59close11930.201.19741.19251.1989-0.402717.48
23922004.05.17 08:59close11920.101.19741.19291.1993-0.602716.88
23932004.05.17 08:59buy11970.101.19761.19251.1989
23942004.05.17 09:09t/p11970.101.19891.19251.19891.302718.18
23952004.05.17 09:09buy11980.101.20001.19491.2013
23962004.05.17 09:16buy11990.201.19951.19441.2008
23972004.05.17 09:21t/p11990.201.20081.19441.20082.602720.78
23982004.05.17 09:21close11980.101.20091.19491.20130.902721.68
23992004.05.17 09:21buy12000.101.20111.19601.2024
24002004.05.17 09:25buy12010.201.20051.19541.2018
24012004.05.17 09:32t/p12010.201.20181.19541.20182.602724.28
24022004.05.17 09:32close12000.101.20191.19601.20240.802725.08
24032004.05.17 09:32buy12020.101.20211.19701.2034
24042004.05.17 09:36buy12030.201.20171.19661.2030
24052004.05.17 09:37buy120410.001.20131.19621.2026
24062004.05.17 09:49t/p12020.101.20341.19701.20341.302726.38
24072004.05.17 09:49t/p12030.201.20301.19661.20302.602728.98
24082004.05.17 09:49t/p120410.001.20261.19621.2026130.002858.98
24092004.05.17 09:49buy12050.101.20361.19851.2049
24102004.05.17 09:57t/p12050.101.20491.19851.20491.302860.28
24112004.05.17 09:57buy12060.101.20611.20101.2074
24122004.05.17 09:59buy12070.201.20511.20001.2064
24132004.05.17 10:02buy120810.001.20461.19951.2059
24142004.05.17 10:16buy12097.601.20421.19911.2055
24152004.05.17 10:17buy12100.601.20371.19861.2050
24162004.05.17 13:09s/l12060.101.20101.20101.2074-5.102855.18
24172004.05.17 13:09close12100.601.20091.19861.2050-16.802838.38
24182004.05.17 13:09close12097.601.20091.19911.2055-250.802587.58
24192004.05.17 13:09close120810.001.20091.19951.2059-370.002217.58
24202004.05.17 13:09close12070.201.20091.20001.2064-8.402209.18
24212004.05.17 15:54buy12110.101.20371.19861.2050
24222004.05.17 16:02t/p12110.101.20501.19861.20501.302210.48
24232004.05.18 17:31sell12120.101.19631.20141.1950
24242004.05.18 17:34sell12130.201.19741.20251.1961
24252004.05.18 18:21t/p12130.201.19611.20251.19612.602213.08
24262004.05.18 18:21close12120.101.19591.20141.19500.402213.48
24272004.05.18 21:00sell12140.101.19431.19941.1930
24282004.05.18 21:04sell12150.201.19461.19971.1933
24292004.05.18 21:47sell121610.001.19511.20021.1938
24302004.05.18 23:16sell12175.421.19561.20071.1943
24312004.05.19 00:47t/p121610.001.19381.20021.1938136.052349.53
24322004.05.19 00:47t/p12175.421.19431.20071.194373.742423.27
24332004.05.19 00:47close12150.201.19371.19971.19331.922425.19
24342004.05.19 00:47close12140.101.19371.19941.19300.662425.85
24352004.05.19 08:47buy12180.101.19971.19461.2010
24362004.05.19 08:59t/p12180.101.20101.19461.20101.302427.15
24372004.05.19 10:22buy12190.101.20011.19501.2014
24382004.05.19 10:26buy12200.201.19971.19461.2010
24392004.05.19 10:32buy122110.001.19861.19351.1999
24402004.05.19 10:37t/p122110.001.19991.19351.1999130.002557.15
24412004.05.19 10:37close12200.201.20041.19461.20101.402558.55
24422004.05.19 10:37close12190.101.20041.19501.20140.302558.85
24432004.05.20 10:09sell12220.101.19401.19911.1927
24442004.05.20 11:02t/p12220.101.19271.19911.19271.302560.15
24452004.05.24 00:16sell12230.101.19941.20451.1981
24462004.05.24 00:36sell12240.201.19981.20491.1985
24472004.05.24 01:42t/p12240.201.19851.20491.19852.602562.75
24482004.05.24 01:42close12230.101.19841.20451.19811.002563.75
24492004.05.24 05:46sell12250.101.19571.20081.1944
24502004.05.24 05:47sell12260.201.19621.20131.1949
24512004.05.24 06:51sell122710.001.19661.20171.1953
24522004.05.24 07:01sell12286.581.19711.20221.1958
24532004.05.24 08:12t/p122710.001.19531.20171.1953130.002693.75
24542004.05.24 08:12t/p12286.581.19581.20221.195885.542779.29
24552004.05.24 08:12close12260.201.19521.20131.19492.002781.29
24562004.05.24 08:12close12250.101.19521.20081.19440.502781.79
24572004.05.24 20:00buy12290.101.20111.19601.2024
24582004.05.24 20:02buy12300.201.20061.19551.2019
24592004.05.24 22:42buy123110.001.20021.19511.2015
24602004.05.24 23:02buy12327.311.19971.19461.2010
24612004.05.25 00:32buy12330.601.19921.19411.2005
24622004.05.25 02:47t/p12330.601.20051.19411.20057.802789.59
24632004.05.25 02:47close12327.311.20091.19461.201082.202871.79
24642004.05.25 02:47close123110.001.20091.19511.201562.452934.24
24652004.05.25 02:47close12300.201.20091.19551.20190.452934.69
24662004.05.25 02:47close12290.101.20091.19601.2024-0.282934.42
24672004.05.25 09:00buy12340.101.20491.19981.2062
24682004.05.25 09:07buy12350.201.20451.19941.2058
24692004.05.25 09:34buy123610.001.20361.19851.2049
24702004.05.25 10:07t/p12340.101.20621.19981.20621.302935.72
24712004.05.25 10:07t/p12350.201.20581.19941.20582.602938.32
24722004.05.25 10:07t/p123610.001.20491.19851.2049130.003068.32
24732004.05.25 10:31buy12370.101.20851.20341.2098
24742004.05.25 10:34buy12380.201.20731.20221.2086
24752004.05.25 10:42buy123910.001.20661.20151.2079
24762004.05.25 12:02buy12408.261.20611.20101.2074
24772004.05.25 12:11buy12410.601.20571.20061.2070
24782004.05.25 13:00t/p12410.601.20701.20061.20707.803076.12
24792004.05.25 13:00close12408.261.20701.20101.207474.343150.46
24802004.05.25 13:00close123910.001.20701.20151.207940.003190.46
24812004.05.25 13:00close12380.201.20701.20221.2086-0.603189.86
24822004.05.25 13:00close12370.101.20701.20341.2098-1.503188.36
24832004.05.25 13:30buy12420.101.20681.20171.2081
24842004.05.25 13:34buy12430.201.20611.20101.2074
24852004.05.25 13:45t/p12430.201.20741.20101.20742.603190.96
24862004.05.25 13:45close12420.101.20741.20171.20810.603191.56
24872004.05.25 14:45buy12440.101.21141.20631.2127
24882004.05.25 14:49buy12450.201.21071.20561.2120
24892004.05.25 14:51buy124610.001.21031.20521.2116
24902004.05.25 15:12t/p124610.001.21161.20521.2116130.003321.56
24912004.05.25 15:12close12450.201.21181.20561.21202.203323.76
24922004.05.25 15:12close12440.101.21181.20631.21270.403324.16
24932004.05.25 15:12buy12470.101.21201.20691.2133
24942004.05.25 15:14buy12480.201.21151.20641.2128
24952004.05.25 15:24buy124910.001.21081.20571.2121
24962004.05.25 16:02t/p124910.001.21211.20571.2121130.003454.16
24972004.05.25 16:02close12480.201.21231.20641.21281.603455.76
24982004.05.25 16:02close12470.101.21231.20691.21330.303456.06
24992004.05.25 16:02buy12500.101.21251.20741.2138
25002004.05.25 16:04buy12510.201.21201.20691.2133
25012004.05.25 16:07buy125210.001.21101.20591.2123
25022004.05.25 16:16buy12539.621.21071.20561.2120
25032004.05.25 16:27buy12540.601.20991.20481.2112
25042004.05.25 19:09t/p12540.601.21121.20481.21127.803463.86
25052004.05.25 19:09close12539.621.21131.20561.212057.723521.58
25062004.05.25 19:09close125210.001.21131.20591.212330.003551.58
25072004.05.25 19:09close12510.201.21131.20691.2133-1.403550.18
25082004.05.25 19:09close12500.101.21131.20741.2138-1.203548.98
25092004.05.27 15:30buy12550.101.22461.21951.2259
25102004.05.27 15:39buy12560.201.22381.21871.2251
25112004.05.27 16:02buy125710.001.22331.21821.2246
25122004.05.27 16:14t/p125710.001.22461.21821.2246130.003678.98
25132004.05.27 16:14close12560.201.22491.21871.22512.203681.18
25142004.05.27 16:14close12550.101.22491.21951.22590.303681.48
25152004.05.27 16:22buy12580.101.22431.21921.2256
25162004.05.27 16:27buy12590.201.22371.21861.2250
25172004.05.27 16:31buy126010.001.22331.21821.2246
25182004.05.27 16:47t/p12580.101.22561.21921.22561.303682.78
25192004.05.27 16:47t/p12590.201.22501.21861.22502.603685.38
25202004.05.27 16:47t/p126010.001.22461.21821.2246130.003815.38
25212004.05.27 17:17buy12610.101.22651.22141.2278
25222004.05.27 17:22t/p12610.101.22781.22141.22781.303816.68
25232004.05.27 17:24buy12620.101.22751.22241.2288
25242004.05.27 17:27buy12630.201.22701.22191.2283
25252004.05.27 17:44buy126410.001.22651.22141.2278
25262004.05.27 18:34buy126510.001.22601.22091.2273
25272004.05.27 18:37buy12660.601.22501.21991.2263
25282004.05.27 19:30t/p12660.601.22631.21991.22637.803824.48
25292004.05.27 19:30close126510.001.22641.22091.227340.003864.48
25302004.05.27 19:30close126410.001.22641.22141.2278-10.003854.48
25312004.05.27 19:30close12630.201.22641.22191.2283-1.203853.28
25322004.05.27 19:30close12620.101.22641.22241.2288-1.103852.18
25332004.05.27 19:30buy12670.101.22661.22151.2279
25342004.05.27 20:17t/p12670.101.22791.22151.22791.303853.48
25352004.05.28 16:45sell12680.101.22151.22661.2202
25362004.05.28 17:04sell12690.201.22211.22721.2208
25372004.05.28 17:09sell127010.001.22271.22781.2214
25382004.05.28 17:16sell127110.001.22301.22811.2217
25392004.05.28 17:17t/p127010.001.22141.22781.2214130.003983.48
25402004.05.28 17:17t/p127110.001.22171.22811.2217130.004113.48
25412004.05.28 17:17close12690.201.22111.22721.22082.004115.48
25422004.05.28 17:17close12680.101.22111.22661.22020.404115.88
25432004.05.28 17:21sell12720.101.22131.22641.2200
25442004.05.28 17:52sell12730.201.22181.22691.2205
25452004.05.28 17:56sell127410.001.22231.22741.2210
25462004.05.28 18:01t/p127410.001.22101.22741.2210130.004245.88
25472004.05.28 18:01close12730.201.22081.22691.22052.004247.88
25482004.05.28 18:01close12720.101.22081.22641.22000.504248.38
25492004.05.28 18:02sell12750.101.22161.22671.2203
25502004.05.31 00:00sell12760.201.22371.22881.2224
25512004.05.31 02:22t/p12760.201.22241.22881.22242.604250.98
25522004.05.31 02:22close12750.101.22161.22671.22030.064251.04
25532004.06.01 09:34buy12770.101.22231.21721.2236
25542004.06.01 10:07t/p12770.101.22361.21721.22361.304252.34
25552004.06.01 12:00buy12780.101.22631.22121.2276
25562004.06.01 12:02buy12790.201.22551.22041.2268
25572004.06.01 12:10buy128010.001.22501.21991.2263
25582004.06.01 12:12buy128110.001.22471.21961.2260
25592004.06.01 12:55buy128210.001.22431.21921.2256
25602004.06.01 16:02s/l12780.101.22121.22121.2276-5.104247.24
25612004.06.01 16:02close128210.001.22101.21921.2256-330.003917.24
25622004.06.01 16:02close128110.001.22101.21961.2260-370.003547.24
25632004.06.01 16:02close128010.001.22101.21991.2263-400.003147.24
25642004.06.01 16:02close12790.201.22101.22041.2268-9.003138.24
25652004.06.02 20:15sell12830.101.22141.22651.2201
25662004.06.02 20:24sell12840.201.22191.22701.2206
25672004.06.02 20:42sell128510.001.22281.22791.2215
25682004.06.02 21:52t/p128510.001.22151.22791.2215130.003268.24
25692004.06.02 21:52close12840.201.22091.22701.22062.003270.24
25702004.06.02 21:52close12830.101.22091.22651.22010.503270.74
25712004.06.02 22:31sell12860.101.22091.22601.2196
25722004.06.02 22:36sell12870.201.22141.22651.2201
25732004.06.02 23:09sell128810.001.22191.22701.2206
25742004.06.03 00:27sell12899.041.22231.22741.2210
25752004.06.03 01:47t/p12899.041.22101.22741.2210117.523388.26
25762004.06.03 01:47close128810.001.22081.22701.2206128.153516.41
25772004.06.03 01:47close12870.201.22081.22651.22011.563517.97
25782004.06.03 01:47close12860.101.22081.22601.21960.283518.25
25792004.06.04 16:49buy12900.101.22451.21941.2258
25802004.06.04 16:52buy12910.201.22351.21841.2248
25812004.06.04 16:57t/p12910.201.22481.21841.22482.603520.85
25822004.06.04 16:57close12900.101.22501.21941.22580.503521.35
25832004.06.04 16:57buy12920.101.22521.22011.2265
25842004.06.04 16:59buy12930.201.22391.21881.2252
25852004.06.04 17:42t/p12930.201.22521.21881.22522.603523.95
25862004.06.04 17:42close12920.101.22631.22011.22651.103525.05
25872004.06.04 20:00buy12940.101.22791.22281.2292
25882004.06.04 20:10t/p12940.101.22921.22281.22921.303526.35
25892004.06.04 20:10buy12950.101.22941.22431.2307
25902004.06.04 21:05buy12960.201.22881.22371.2301
25912004.06.04 21:12buy129710.001.22841.22331.2297
25922004.06.07 00:00t/p129710.001.22971.22331.2297122.453648.80
25932004.06.07 00:00close12960.201.22981.22371.23011.853650.65
25942004.06.07 00:00close12950.101.22981.22431.23070.323650.98
25952004.06.07 02:01buy12980.101.23281.22771.2341
25962004.06.07 02:09buy12990.201.23241.22731.2337
25972004.06.07 02:16buy130010.001.23181.22671.2331
25982004.06.07 03:24t/p130010.001.23311.22671.2331130.003780.98
25992004.06.07 03:24close12990.201.23311.22731.23371.403782.38
26002004.06.07 03:24close12980.101.23311.22771.23410.303782.68
26012004.06.08 16:00sell13010.101.22631.23141.2250
26022004.06.08 16:22sell13020.201.22681.23191.2255
26032004.06.08 17:36sell130310.001.22711.23221.2258
26042004.06.08 18:30t/p130310.001.22581.23221.2258130.003912.68
26052004.06.08 18:30close13020.201.22581.23191.22552.003914.68
26062004.06.08 18:30close13010.101.22581.23141.22500.503915.18
26072004.06.08 18:59sell13040.101.22581.23091.2245
26082004.06.08 20:39sell13050.201.22631.23141.2250
26092004.06.08 22:54sell130610.001.22671.23181.2254
26102004.06.09 00:29t/p130610.001.22541.23181.2254136.054051.23
26112004.06.09 00:29close13050.201.22531.23141.22502.124053.35
26122004.06.09 00:29close13040.101.22531.23091.22450.564053.91
26132004.06.09 13:46sell13070.101.21561.22071.2143
26142004.06.09 13:52sell13080.201.21621.22131.2149
26152004.06.09 14:27t/p13080.201.21491.22131.21492.604056.51
26162004.06.09 14:27close13070.101.21471.22071.21430.904057.41
26172004.06.09 14:27sell13090.101.21451.21961.2132
26182004.06.09 14:29sell13100.201.21501.22011.2137
26192004.06.09 14:34sell131110.001.21591.22101.2146
26202004.06.09 14:37sell131210.001.21671.22181.2154
26212004.06.09 15:04t/p131210.001.21541.22181.2154130.004187.41
26222004.06.09 15:04close131110.001.21481.22101.2146110.004297.41
26232004.06.09 15:04close13100.201.21481.22011.21370.404297.81
26242004.06.09 15:04close13090.101.21481.21961.2132-0.304297.51
26252004.06.09 15:04sell13130.101.21461.21971.2133
26262004.06.09 15:07sell13140.201.21541.22051.2141
26272004.06.09 15:17t/p13140.201.21411.22051.21412.604300.11
26282004.06.09 15:17close13130.101.21411.21971.21330.504300.61
26292004.06.09 15:17sell13150.101.21391.21901.2126
26302004.06.09 15:22sell13160.201.21571.22081.2144
26312004.06.09 15:31sell131710.001.21611.22121.2148
26322004.06.09 16:12t/p13150.101.21261.21901.21261.304301.91
26332004.06.09 16:12t/p13160.201.21441.22081.21442.604304.51
26342004.06.09 16:12t/p131710.001.21481.22121.2148130.004434.51
26352004.06.09 16:12sell13180.101.21241.21751.2111
26362004.06.09 16:27t/p13180.101.21111.21751.21111.304435.81
26372004.06.09 16:27sell13190.101.21081.21591.2095
26382004.06.09 16:32sell13200.201.21131.21641.2100
26392004.06.09 16:45t/p13200.201.21001.21641.21002.604438.41
26402004.06.09 16:45close13190.101.20981.21591.20951.004439.41
26412004.06.09 16:45sell13210.101.20961.21471.2083
26422004.06.09 16:49sell13220.201.21041.21551.2091
26432004.06.09 16:51sell132310.001.21071.21581.2094
26442004.06.09 16:54t/p13220.201.20911.21551.20912.604442.01
26452004.06.09 16:54t/p132310.001.20941.21581.2094130.004572.01
26462004.06.09 16:54close13210.101.20891.21471.20830.704572.71
26472004.06.09 16:54sell13240.101.20871.21381.2074
26482004.06.09 16:56sell13250.201.20921.21431.2079
26492004.06.09 17:06sell132610.001.20961.21471.2083
26502004.06.09 17:14sell132710.001.21001.21511.2087
26512004.06.09 17:16sell132810.001.21041.21551.2091
26522004.06.09 17:47t/p132610.001.20831.21471.2083130.004702.71
26532004.06.09 17:47t/p132710.001.20871.21511.2087130.004832.71
26542004.06.09 17:47t/p132810.001.20911.21551.2091130.004962.71
26552004.06.09 17:47close13250.201.20821.21431.20792.004964.71
26562004.06.09 17:47close13240.101.20821.21381.20740.504965.21
26572004.06.09 17:47sell13290.101.20801.21311.2067
26582004.06.09 17:50sell13300.201.20841.21351.2071
26592004.06.09 17:59sell133110.001.20911.21421.2078
26602004.06.09 18:02sell133210.001.20971.21481.2084
26612004.06.09 18:09t/p133210.001.20841.21481.2084130.005095.21
26622004.06.09 18:09close133110.001.20821.21421.207890.005185.21
26632004.06.09 18:09close13300.201.20821.21351.20710.405185.61
26642004.06.09 18:09close13290.101.20821.21311.2067-0.205185.41
26652004.06.09 18:09sell13330.101.20801.21311.2067
26662004.06.09 18:12t/p13330.101.20671.21311.20671.305186.71
26672004.06.09 18:12sell13340.101.20611.21121.2048
26682004.06.09 18:17sell13350.201.20681.21191.2055
26692004.06.09 18:25sell133610.001.20721.21231.2059
26702004.06.09 18:44sell133710.001.20771.21281.2064
26712004.06.09 18:47sell133810.001.20821.21331.2069
26722004.06.09 19:47t/p133810.001.20691.21331.2069130.005316.71
26732004.06.09 19:47close133710.001.20681.21281.206490.005406.71
26742004.06.09 19:47close133610.001.20681.21231.205940.005446.71
26752004.06.09 19:47close13350.201.20681.21191.20550.005446.71
26762004.06.09 19:47close13340.101.20681.21121.2048-0.705446.01
26772004.06.09 19:47sell13390.101.20661.21171.2053
26782004.06.09 19:49sell13400.201.20701.21211.2057
26792004.06.09 20:47t/p13400.201.20571.21211.20572.605448.61
26802004.06.09 20:47close13390.101.20531.21171.20531.305449.91
26812004.06.09 20:47sell13410.101.20511.21021.2038
26822004.06.09 20:51sell13420.201.20591.21101.2046
26832004.06.09 20:57t/p13420.201.20461.21101.20462.605452.51
26842004.06.09 20:57close13410.101.20401.21021.20381.105453.61
26852004.06.09 20:57sell13430.101.20381.20891.2025
26862004.06.09 20:59sell13440.201.20421.20931.2029
26872004.06.09 21:47sell134510.001.20471.20981.2034
26882004.06.09 22:37sell134610.001.20601.21111.2047
26892004.06.09 22:42t/p134610.001.20471.21111.2047130.005583.61
26902004.06.09 22:42close134510.001.20441.20981.203430.005613.61
26912004.06.09 22:42close13440.201.20441.20931.2029-0.405613.21
26922004.06.09 22:42close13430.101.20441.20891.2025-0.605612.61
26932004.06.10 21:16buy13470.101.21041.20531.2117
26942004.06.11 00:37buy13480.201.20941.20431.2107
26952004.06.11 01:26t/p13480.201.21071.20431.21072.605615.21
26962004.06.11 01:26close13470.101.21071.20531.21170.225615.43
26972004.06.11 04:15sell13490.101.20491.21001.2036
26982004.06.11 04:31sell13500.201.20531.21041.2040
26992004.06.11 06:37t/p13490.101.20361.21001.20361.305616.73
27002004.06.11 06:37t/p13500.201.20401.21041.20402.605619.33
27012004.06.11 06:46sell13510.101.20331.20841.2020
27022004.06.11 06:57t/p13510.101.20201.20841.20201.305620.63
27032004.06.11 06:57sell13520.101.20081.20591.1995
27042004.06.11 07:07sell13530.201.20161.20671.2003
27052004.06.11 07:31sell135410.001.20211.20721.2008
27062004.06.11 07:42t/p13530.201.20031.20671.20032.605623.23
27072004.06.11 07:42t/p135410.001.20081.20721.2008130.005753.23
27082004.06.11 07:42close13520.101.20001.20591.19950.805754.03
27092004.06.11 07:42sell13550.101.19981.20491.1985
27102004.06.11 07:44sell13560.201.20021.20531.1989
27112004.06.11 07:54sell135710.001.20061.20571.1993
27122004.06.11 08:02sell135810.001.20111.20621.1998
27132004.06.11 08:09sell135910.001.20261.20771.2013
27142004.06.11 08:34t/p135910.001.20131.20771.2013130.005884.03
27152004.06.11 08:34close135810.001.20061.20621.199850.005934.03
27162004.06.11 08:34close135710.001.20061.20571.19930.005934.03
27172004.06.11 08:34close13560.201.20061.20531.1989-0.805933.23
27182004.06.11 08:34close13550.101.20061.20491.1985-0.805932.43
27192004.06.11 08:34sell13600.101.20041.20551.1991
27202004.06.11 08:37sell13610.201.20101.20611.1997
27212004.06.11 08:47t/p13600.101.19911.20551.19911.305933.73
27222004.06.11 08:47t/p13610.201.19971.20611.19972.605936.33
27232004.06.11 08:47sell13620.101.19781.20291.1965
27242004.06.11 08:49sell13630.201.19821.20331.1969
27252004.06.11 08:52sell136410.001.19891.20401.1976
27262004.06.11 08:59sell136510.001.19931.20441.1980
27272004.06.11 09:12sell136610.001.19981.20491.1985
27282004.06.11 09:22t/p136410.001.19761.20401.1976130.006066.33
27292004.06.11 09:22t/p136510.001.19801.20441.1980130.006196.33
27302004.06.11 09:22t/p136610.001.19851.20491.1985130.006326.33
27312004.06.11 09:22close13630.201.19751.20331.19691.406327.73
27322004.06.11 09:22close13620.101.19751.20291.19650.306328.03
27332004.06.11 09:22sell13670.101.19731.20241.1960
27342004.06.11 09:42sell13680.201.19821.20331.1969
27352004.06.11 10:04sell136910.001.19911.20421.1978
27362004.06.11 10:12sell137010.001.19961.20471.1983
27372004.06.11 10:39sell137110.001.20031.20541.1990
27382004.06.11 13:37s/l13670.101.20241.20241.1960-5.106322.93
27392004.06.11 13:37close137110.001.20251.20541.1990-220.006102.93
27402004.06.11 13:37close137010.001.20251.20471.1983-290.005812.93
27412004.06.11 13:37close136910.001.20251.20421.1978-340.005472.93
27422004.06.11 13:37close13680.201.20251.20331.1969-8.605464.33
27432004.06.14 16:00buy13720.101.20711.20201.2084
27442004.06.14 16:04buy13730.201.20651.20141.2078
27452004.06.14 16:47t/p13730.201.20781.20141.20782.605466.93
27462004.06.14 16:47close13720.101.20821.20201.20841.105468.03
27472004.06.14 16:47buy13740.101.20841.20331.2097
27482004.06.14 16:49buy13750.201.20801.20291.2093
27492004.06.14 16:54buy137610.001.20761.20251.2089
27502004.06.14 17:14buy137710.001.20721.20211.2085
27512004.06.14 17:27buy137810.001.20671.20161.2080
27522004.06.15 02:42t/p137810.001.20801.20161.2080122.455590.48
27532004.06.15 02:42close137710.001.20801.20211.208572.455662.93
27542004.06.15 02:42close137610.001.20801.20251.208932.455695.38
27552004.06.15 02:42close13750.201.20801.20291.2093-0.155695.23
27562004.06.15 02:42close13740.101.20801.20331.2097-0.485694.76
27572004.06.15 20:00buy13790.101.21461.20951.2159
27582004.06.15 20:12buy13800.201.21421.20911.2155
27592004.06.15 20:17buy138110.001.21371.20861.2150
27602004.06.15 20:39t/p138110.001.21501.20861.2150130.005824.76
27612004.06.15 20:39close13800.201.21511.20911.21551.805826.56
27622004.06.15 20:39close13790.101.21511.20951.21590.505827.06
27632004.06.15 20:39buy13820.101.21531.21021.2166
27642004.06.16 01:42buy13830.201.21441.20931.2157
27652004.06.16 03:31t/p13830.201.21571.20931.21572.605829.66
27662004.06.16 03:31close13820.101.21581.21021.21660.425830.08
27672004.06.16 12:15sell13840.101.20791.21301.2066
27682004.06.16 12:15sell13850.201.20831.21341.2070
27692004.06.16 12:16t/p13850.201.20701.21341.20702.605832.68
27702004.06.16 12:16close13840.101.20691.21301.20661.005833.68
27712004.06.16 12:16sell13860.101.20671.21181.2054
27722004.06.16 12:33sell13870.201.20711.21221.2058
27732004.06.16 12:56t/p13870.201.20581.21221.20582.605836.28
27742004.06.16 12:56close13860.101.20551.21181.20541.205837.48
27752004.06.16 12:56sell13880.101.20531.21041.2040
27762004.06.16 12:57sell13890.201.20561.21071.2043
27772004.06.16 13:15sell139010.001.20601.21111.2047
27782004.06.16 13:45sell139110.001.20641.21151.2051
27792004.06.16 13:57sell139210.001.20671.21181.2054
27802004.06.16 14:10t/p139210.001.20541.21181.2054130.005967.48
27812004.06.16 14:10close139110.001.20541.21151.2051100.006067.48
27822004.06.16 14:10close139010.001.20541.21111.204760.006127.48
27832004.06.16 14:10close13890.201.20541.21071.20430.406127.88
27842004.06.16 14:10close13880.101.20541.21041.2040-0.106127.78
27852004.06.16 14:10sell13930.101.20521.21031.2039
27862004.06.16 14:13sell13940.201.20561.21071.2043
27872004.06.16 14:32sell139510.001.20621.21131.2049
27882004.06.16 14:45t/p139510.001.20491.21131.2049130.006257.78
27892004.06.16 14:45close13940.201.20491.21071.20431.406259.18
27902004.06.16 14:45close13930.101.20491.21031.20390.306259.48
27912004.06.16 14:45sell13960.101.20471.20981.2034
27922004.06.16 14:45sell13970.201.20521.21031.2039
27932004.06.16 15:17t/p13970.201.20391.21031.20392.606262.08
27942004.06.16 15:17close13960.101.20391.20981.20340.806262.88
27952004.06.16 15:20sell13980.101.20471.20981.2034
27962004.06.16 15:20sell13990.201.20521.21031.2039
27972004.06.16 15:20sell140010.001.20571.21081.2044
27982004.06.16 15:20sell140110.001.20621.21131.2049
27992004.06.16 15:22t/p140110.001.20491.21131.2049130.006392.88
28002004.06.16 15:22close140010.001.20461.21081.2044110.016502.89
28012004.06.16 15:22close13990.201.20461.21031.20391.206504.09
28022004.06.16 15:22close13980.101.20461.20981.20340.106504.19
28032004.06.16 15:22sell14020.101.20441.20951.2031
28042004.06.16 15:23sell14030.201.20471.20981.2034
28052004.06.16 15:24sell140410.001.20601.21111.2047
28062004.06.16 15:30sell140510.001.20651.21161.2052
28072004.06.16 15:45t/p140510.001.20521.21161.2052130.006634.19
28082004.06.16 15:45close140410.001.20511.21111.204790.006724.19
28092004.06.16 15:45close14030.201.20511.20981.2034-0.806723.39
28102004.06.16 15:45close14020.101.20511.20951.2031-0.706722.69
28112004.06.16 15:45sell14060.101.20491.21001.2036
28122004.06.16 15:48sell14070.201.20521.21031.2039
28132004.06.16 16:02sell140810.001.20561.21071.2043
28142004.06.16 16:14t/p140810.001.20431.21071.2043130.006852.69
28152004.06.16 16:14close14070.201.20431.21031.20391.806854.49
28162004.06.16 16:14close14060.101.20431.21001.20360.606855.09
28172004.06.16 16:14sell14090.101.20461.20971.2033
28182004.06.16 16:15sell14100.201.20561.21071.2043
28192004.06.16 16:15sell141110.001.20601.21111.2047
28202004.06.16 16:26t/p141110.001.20471.21111.2047130.006985.09
28212004.06.16 16:26close14100.201.20471.21071.20431.806986.89
28222004.06.16 16:26close14090.101.20471.20971.2033-0.106986.79
28232004.06.16 16:26sell14120.101.20451.20961.2032
28242004.06.16 16:27sell14130.201.20491.21001.2036
28252004.06.16 16:35sell141410.001.20531.21041.2040
28262004.06.16 16:35sell141510.001.20601.21111.2047
28272004.06.16 16:35t/p14120.101.20321.20961.20321.306988.09
28282004.06.16 16:35t/p14130.201.20361.21001.20362.606990.69
28292004.06.16 16:35t/p141410.001.20401.21041.2040130.007120.69
28302004.06.16 16:35t/p141510.001.20471.21111.2047130.007250.69
28312004.06.16 16:36sell14160.101.20441.20951.2031
28322004.06.16 16:36sell14170.201.20491.21001.2036
28332004.06.16 16:37t/p14160.101.20311.20951.20311.307251.99
28342004.06.16 16:37t/p14170.201.20361.21001.20362.607254.59
28352004.06.16 16:38sell14180.101.20451.20961.2032
28362004.06.16 16:38sell14190.201.20541.21051.2041
28372004.06.16 16:38sell142010.001.20601.21111.2047
28382004.06.16 16:38t/p14180.101.20321.20961.20321.307255.89
28392004.06.16 16:38t/p14190.201.20411.21051.20412.607258.49
28402004.06.16 16:38t/p142010.001.20471.21111.2047130.007388.49
28412004.06.16 16:38sell14210.101.20451.20961.2032
28422004.06.16 16:38sell14220.201.20481.20991.2035
28432004.06.16 16:38t/p14210.101.20321.20961.20321.307389.79
28442004.06.16 16:38t/p14220.201.20351.20991.20352.607392.39
28452004.06.16 16:38sell14230.101.20561.21071.2043
28462004.06.16 16:38t/p14230.101.20431.21071.20431.307393.69
28472004.06.23 08:30buy14240.101.21811.21301.2194
28482004.06.23 08:30buy14250.201.21781.21271.2191
28492004.06.23 09:00t/p14250.201.21911.21271.21912.607396.29
28502004.06.23 09:00close14240.101.21911.21301.21941.007397.29
28512004.06.23 09:00buy14260.101.21931.21421.2206
28522004.06.23 09:01buy14270.201.21891.21381.2202
28532004.06.23 09:04buy142810.001.21841.21331.2197
28542004.06.23 09:05buy142910.001.21801.21291.2193
28552004.06.23 09:08buy143010.001.21761.21251.2189
28562004.06.23 09:09t/p143010.001.21891.21251.2189130.007527.29
28572004.06.23 09:09close142910.001.21911.21291.2193110.007637.29
28582004.06.23 09:09close142810.001.21911.21331.219770.007707.29
28592004.06.23 09:09close14270.201.21911.21381.22020.407707.69
28602004.06.23 09:09close14260.101.21911.21421.2206-0.207707.49
28612004.06.23 09:09buy14310.101.21931.21421.2206
28622004.06.23 09:09buy14320.201.21861.21351.2199
28632004.06.23 09:09buy143310.001.21781.21271.2191
28642004.06.23 09:20buy143410.001.21711.21201.2184
28652004.06.23 09:22buy143510.001.21661.21151.2179
28662004.06.23 10:41s/l14310.101.21421.21421.2206-5.107702.39
28672004.06.23 10:41close143510.001.21411.21151.2179-250.007452.39
28682004.06.23 10:41close143410.001.21411.21201.2184-300.007152.39
28692004.06.23 10:41close143310.001.21411.21271.2191-370.006782.39
28702004.06.23 10:41close14320.201.21411.21351.2199-9.006773.39
28712004.06.23 16:00sell14360.101.20821.21331.2069
28722004.06.23 16:02sell14370.201.20851.21361.2072
28732004.06.23 16:08t/p14370.201.20721.21361.20722.606775.99
28742004.06.23 16:08close14360.101.20711.21331.20691.106777.09
28752004.06.23 16:09sell14380.101.20701.21211.2057
28762004.06.23 16:10sell14390.201.20771.21281.2064
28772004.06.23 16:11sell144010.001.20811.21321.2068
28782004.06.23 16:40sell144110.001.20861.21371.2073
28792004.06.23 16:42t/p144110.001.20731.21371.2073130.006907.09
28802004.06.23 16:42close144010.001.20701.21321.2068110.017017.10
28812004.06.23 16:42close14390.201.20701.21281.20641.407018.50
28822004.06.23 16:42close14380.101.20701.21211.20570.007018.50
28832004.06.23 16:42sell14420.101.20701.21211.2057
28842004.06.23 16:43sell14430.201.20781.21291.2065
28852004.06.23 16:43sell144410.001.20821.21331.2069
28862004.06.23 16:43t/p144410.001.20691.21331.2069130.007148.50
28872004.06.23 16:43close14430.201.20671.21291.20652.207150.70
28882004.06.23 16:43close14420.101.20671.21211.20570.307151.00
28892004.06.23 16:45sell14450.101.20891.21401.2076
28902004.06.23 16:46t/p14450.101.20761.21401.20761.307152.30
28912004.06.23 16:46sell14460.101.20731.21241.2060
28922004.06.23 16:47sell14470.201.20811.21321.2068
28932004.06.23 16:47sell144810.001.20851.21361.2072
28942004.06.23 16:48sell144910.001.20891.21401.2076
28952004.06.23 16:48t/p144910.001.20761.21401.2076130.007282.30
28962004.06.23 16:48close144810.001.20741.21361.2072110.007392.30
28972004.06.23 16:48close14470.201.20741.21321.20681.407393.70
28982004.06.23 16:48close14460.101.20741.21241.2060-0.107393.60
28992004.06.23 16:48sell14500.101.20721.21231.2059
29002004.06.23 16:48sell14510.201.20771.21281.2064
29012004.06.23 16:49sell145210.001.20841.21351.2071
29022004.06.23 16:49sell145310.001.20891.21401.2076
29032004.06.23 16:50sell145410.001.20961.21471.2083
29042004.06.23 16:54t/p145410.001.20831.21471.2083130.007523.60
29052004.06.23 16:54close145310.001.20771.21401.2076120.017643.61
29062004.06.23 16:54close145210.001.20771.21351.207170.007713.61
29072004.06.23 16:54close14510.201.20771.21281.20640.007713.61
29082004.06.23 16:54close14500.101.20771.21231.2059-0.507713.11
29092004.06.23 16:54sell14550.101.20751.21261.2062
29102004.06.23 16:54sell14560.201.20921.21431.2079
29112004.06.23 16:59sell145710.001.20951.21461.2082
29122004.06.23 17:13sell145810.001.21011.21521.2088
29132004.06.23 18:00t/p145810.001.20881.21521.2088130.007843.11
29142004.06.23 18:00close145710.001.20881.21461.208270.017913.12
29152004.06.23 18:00close14560.201.20881.21431.20790.807913.92
29162004.06.23 18:00close14550.101.20881.21261.2062-1.307912.62
29172004.06.24 14:15buy14590.101.21231.20721.2136
29182004.06.24 14:25buy14600.201.21201.20691.2133
29192004.06.24 14:30t/p14590.101.21361.20721.21361.307913.92
29202004.06.24 14:30t/p14600.201.21331.20691.21332.607916.52
29212004.06.24 14:44buy14610.101.21651.21141.2178
29222004.06.24 14:44buy14620.201.21551.21041.2168
29232004.06.24 14:46buy146310.001.21511.21001.2164
29242004.06.24 14:51buy146410.001.21481.20971.2161
29252004.06.24 15:02t/p146410.001.21611.20971.2161130.008046.52
29262004.06.24 15:02close146310.001.21621.21001.2164110.008156.52
29272004.06.24 15:02close14620.201.21621.21041.21681.408157.92
29282004.06.24 15:02close14610.101.21621.21141.2178-0.308157.62
29292004.06.24 15:02buy14650.101.21641.21131.2177
29302004.06.24 15:04buy14660.201.21601.21091.2173
29312004.06.24 15:05buy146710.001.21531.21021.2166
29322004.06.24 15:25buy146810.001.21451.20941.2158
29332004.06.24 15:27t/p146810.001.21581.20941.2158130.008287.62
29342004.06.24 15:27close146710.001.21661.21021.2166130.008417.62
29352004.06.24 15:27close14660.201.21661.21091.21731.208418.82
29362004.06.24 15:27close14650.101.21661.21131.21770.208419.02
29372004.06.24 15:27buy14690.101.21681.21171.2181
29382004.06.24 15:27buy14700.201.21571.21061.2170
29392004.06.24 15:28buy147110.001.21531.21021.2166
29402004.06.24 15:29buy147210.001.21481.20971.2161
29412004.06.24 15:30t/p147210.001.21611.20971.2161130.008549.02
29422004.06.24 15:30close147110.001.21611.21021.216680.008629.02
29432004.06.24 15:30close14700.201.21611.21061.21700.808629.82
29442004.06.24 15:30close14690.101.21611.21171.2181-0.708629.12
29452004.06.24 15:30buy14730.101.21631.21121.2176
29462004.06.24 15:31buy14740.201.21571.21061.2170
29472004.06.24 15:50t/p14740.201.21701.21061.21702.608631.72
29482004.06.24 15:50close14730.101.21711.21121.21760.808632.52
29492004.06.24 15:50buy14750.101.21731.21221.2186
29502004.06.24 15:51buy14760.201.21681.21171.2181
29512004.06.24 15:52buy147710.001.21641.21131.2177
29522004.06.24 15:54t/p147710.001.21771.21131.2177130.008762.52
29532004.06.24 15:54close14760.201.21791.21171.21812.208764.72
29542004.06.24 15:54close14750.101.21791.21221.21860.608765.32
29552004.06.24 15:54buy14780.101.21801.21291.2193
29562004.06.24 15:55buy14790.201.21741.21231.2187
29572004.06.24 15:56buy148010.001.21691.21181.2182
29582004.06.24 15:58t/p148010.001.21821.21181.2182130.008895.32
29592004.06.24 15:58close14790.201.21821.21231.21871.608896.92
29602004.06.24 15:58close14780.101.21821.21291.21930.208897.12
29612004.06.24 15:58buy14810.101.21841.21331.2197
29622004.06.24 16:00buy14820.201.21731.21221.2186
29632004.06.24 16:05buy148310.001.21651.21141.2178
29642004.06.24 16:50t/p148310.001.21781.21141.2178130.009027.12
29652004.06.24 16:50close14820.201.21821.21221.21861.809028.92
29662004.06.24 16:50close14810.101.21821.21331.2197-0.209028.72
29672004.06.24 16:50buy14840.101.21841.21331.2197
29682004.06.24 16:50buy14850.201.21751.21241.2188
29692004.06.24 16:50buy148610.001.21691.21181.2182
29702004.06.24 16:50t/p148610.001.21821.21181.2182130.009158.72
29712004.06.24 16:50close14850.201.21871.21241.21882.409161.12
29722004.06.24 16:50close14840.101.21871.21331.21970.309161.42
29732004.06.24 16:50buy14870.101.21891.21381.2202
29742004.06.24 16:50buy14880.201.21801.21291.2193
29752004.06.24 16:51buy148910.001.21761.21251.2189
29762004.06.24 16:52buy149010.001.21721.21211.2185
29772004.06.24 16:55t/p149010.001.21851.21211.2185130.009291.42
29782004.06.24 16:55close148910.001.21861.21251.2189100.009391.42
29792004.06.24 16:55close14880.201.21861.21291.21931.209392.62
29802004.06.24 16:55close14870.101.21861.21381.2202-0.309392.32
29812004.06.24 16:55buy14910.101.21881.21371.2201
29822004.06.24 16:55buy14920.201.21831.21321.2196
29832004.06.24 16:55buy149310.001.21771.21261.2190
29842004.06.24 16:56buy149410.001.21691.21181.2182
29852004.06.24 16:57t/p149410.001.21821.21181.2182130.009522.32
29862004.06.24 16:57close149310.001.21831.21261.219060.009582.32
29872004.06.24 16:57close14920.201.21831.21321.21960.009582.32
29882004.06.24 16:57close14910.101.21831.21371.2201-0.509581.82
29892004.06.24 16:57buy14950.101.21851.21341.2198
29902004.06.24 16:57buy14960.201.21791.21281.2192
29912004.06.24 16:57buy149710.001.21701.21191.2183
29922004.06.24 16:59t/p149710.001.21831.21191.2183130.009711.82
29932004.06.24 16:59close14960.201.21841.21281.21921.009712.82
29942004.06.24 16:59close14950.101.21841.21341.2198-0.109712.72
29952004.06.24 16:59buy14980.101.21861.21351.2199
29962004.06.24 16:59buy14990.201.21811.21301.2194
29972004.06.24 17:00buy150010.001.21781.21271.2191
29982004.06.24 17:15buy150110.001.21721.21211.2185
29992004.06.24 17:15buy150210.001.21691.21181.2182
30002004.06.24 23:47t/p150210.001.21821.21181.2182130.009842.72
30012004.06.24 23:47close150110.001.21821.21211.2185100.019942.73
30022004.06.24 23:47close150010.001.21821.21271.219140.019982.74
30032004.06.24 23:47close14990.201.21821.21301.21940.209982.94
30042004.06.24 23:47close14980.101.21821.21351.2199-0.409982.54
30052004.06.28 14:45buy15030.101.22091.21581.2222
30062004.06.28 15:00buy15040.201.22041.21531.2217
30072004.06.28 15:00t/p15040.201.22171.21531.22172.609985.14
30082004.06.28 15:00close15030.101.22181.21581.22220.909986.04
30092004.06.28 15:00buy15050.101.22201.21691.2233
30102004.06.28 15:01buy15060.201.22161.21651.2229
30112004.06.28 15:02buy150710.001.22121.21611.2225
30122004.06.28 15:02buy150810.001.22091.21581.2222
30132004.06.28 15:05buy150910.001.22051.21541.2218
30142004.06.28 16:13t/p150910.001.22181.21541.2218130.0010116.04
30152004.06.28 16:13close150810.001.22191.21581.2222100.0110216.05
30162004.06.28 16:13close150710.001.22191.21611.222570.0110286.06
30172004.06.28 16:13close15060.201.22191.21651.22290.6010286.66
30182004.06.28 16:13close15050.101.22191.21691.2233-0.1010286.56
30192004.06.28 16:15buy15100.101.22121.21611.2225
30202004.06.28 16:15buy15110.201.22071.21561.2220
30212004.06.28 16:17t/p15110.201.22201.21561.22202.6010289.16
30222004.06.28 16:17close15100.101.22221.21611.22251.0010290.16
30232004.06.28 16:18buy15120.101.22111.21601.2224
30242004.06.28 16:19buy15130.201.22071.21561.2220
30252004.06.28 16:20buy151410.001.22011.21501.2214
30262004.06.28 16:26buy151510.001.21981.21471.2211
30272004.06.28 16:34buy151610.001.21931.21421.2206
30282004.06.28 16:38t/p151610.001.22061.21421.2206130.0010420.16
30292004.06.28 16:38close151510.001.22071.21471.221190.0010510.16
30302004.06.28 16:38close151410.001.22071.21501.221460.0010570.16
30312004.06.28 16:38close15130.201.22071.21561.22200.0010570.16
30322004.06.28 16:38close15120.101.22071.21601.2224-0.4010569.76
30332004.06.28 16:38buy15170.101.22091.21581.2222
30342004.06.28 16:38buy15180.201.21931.21421.2206
30352004.06.28 16:38buy151910.001.21891.21381.2202
30362004.06.28 16:43buy152010.001.21851.21341.2198
30372004.06.28 16:51t/p152010.001.21981.21341.2198130.0010699.76
30382004.06.28 16:51close151910.001.21981.21381.220290.0010789.76
30392004.06.28 16:51close15180.201.21981.21421.22061.0010790.76
30402004.06.28 16:51close15170.101.21981.21581.2222-1.1010789.66
30412004.06.28 16:51buy15210.101.22001.21491.2213
30422004.06.28 16:52buy15220.201.21961.21451.2209
30432004.06.28 16:58buy152310.001.21891.21381.2202
30442004.06.28 17:35buy152410.001.21851.21341.2198
30452004.06.28 17:51t/p152410.001.21981.21341.2198130.0010919.66
30462004.06.28 17:51close152310.001.21981.21381.220289.9911009.65
30472004.06.28 17:51close15220.201.21981.21451.22090.4011010.05
30482004.06.28 17:51close15210.101.21981.21491.2213-0.2011009.85
30492004.06.30 16:00buy15250.101.21711.21201.2184
30502004.06.30 16:00buy15260.201.21681.21171.2181
30512004.06.30 16:01t/p15260.201.21811.21171.21812.6011012.45
30522004.06.30 16:01close15250.101.21831.21201.21841.2011013.65
30532004.06.30 16:10buy15270.101.21751.21241.2188
30542004.06.30 16:23t/p15270.101.21881.21241.21881.3011014.95
30552004.06.30 16:50buy15280.101.21711.21201.2184
30562004.06.30 16:55buy15290.201.21681.21171.2181
30572004.06.30 16:56buy153010.001.21641.21131.2177
30582004.06.30 16:59buy153110.001.21601.21091.2173
30592004.06.30 17:02t/p153110.001.21731.21091.2173130.0011144.95
30602004.06.30 17:02close153010.001.21731.21131.217790.0111234.96
30612004.06.30 17:02close15290.201.21731.21171.21811.0011235.96
30622004.06.30 17:02close15280.101.21731.21201.21840.2011236.16
30632004.07.02 15:00buy15320.101.22691.22181.2282
30642004.07.02 15:11t/p15320.101.22821.22181.22821.3011237.46
30652004.07.02 15:11buy15330.101.22861.22351.2299
30662004.07.02 15:11buy15340.201.22761.22251.2289
30672004.07.02 15:15buy153510.001.22721.22211.2285
30682004.07.02 15:25t/p15330.101.22991.22351.22991.3011238.76
30692004.07.02 15:25t/p15340.201.22891.22251.22892.6011241.36
30702004.07.02 15:25t/p153510.001.22851.22211.2285130.0011371.36
30712004.07.02 15:25buy15360.101.23081.22571.2321
30722004.07.02 15:25buy15370.201.22871.22361.2300
30732004.07.02 15:25s/l15360.101.22571.22571.2321-5.1011366.26
30742004.07.02 15:25buy15380.201.22421.21911.2255
30752004.07.02 15:25t/p15380.201.22551.21911.22552.6011368.86
30762004.07.02 15:25close15370.201.22771.22361.2300-2.0011366.86
30772004.07.02 15:25buy15390.101.22791.22281.2292
30782004.07.02 15:26t/p15390.101.22921.22281.22921.3011368.16
30792004.07.02 15:26buy15400.101.23081.22571.2321
30802004.07.02 15:26buy15410.201.22861.22351.2299
30812004.07.02 15:26t/p15410.201.22991.22351.22992.6011370.76
30822004.07.02 15:26buy15420.201.22901.22391.2303
30832004.07.02 15:26buy154310.001.22681.22171.2281
30842004.07.02 15:27t/p154310.001.22811.22171.2281130.0011500.76
30852004.07.02 15:27close15420.201.22841.22391.2303-1.2011499.56
30862004.07.02 15:27close15400.101.22841.22571.2321-2.4011497.16
30872004.07.02 15:27buy15440.101.22861.22351.2299
30882004.07.02 15:27buy15450.201.22641.22131.2277
30892004.07.02 15:27t/p15450.201.22771.22131.22772.6011499.76
30902004.07.02 15:27close15440.101.22801.22351.2299-0.6011499.16
30912004.07.02 15:27buy15460.101.22821.22311.2295
30922004.07.02 15:27t/p15460.101.22951.22311.22951.3011500.46
30932004.07.02 15:27buy15470.101.23061.22551.2319
30942004.07.02 15:28buy15480.201.22881.22371.2301
30952004.07.02 15:29buy154910.001.22851.22341.2298
30962004.07.02 15:30buy155010.001.22801.22291.2293
30972004.07.02 15:40t/p155010.001.22931.22291.2293130.0011630.46
30982004.07.02 15:40close154910.001.22941.22341.229890.0011720.46
30992004.07.02 15:40close15480.201.22941.22371.23011.2011721.66
31002004.07.02 15:40close15470.101.22941.22551.2319-1.2011720.46
31012004.07.02 15:40buy15510.101.22961.22451.2309
31022004.07.02 15:40buy15520.201.22921.22411.2305
31032004.07.02 15:41buy155310.001.22891.22381.2302
31042004.07.02 15:48t/p155310.001.23021.22381.2302130.0011850.46
31052004.07.02 15:48close15520.201.23031.22411.23052.2011852.66
31062004.07.02 15:48close15510.101.23031.22451.23090.7011853.36
31072004.07.02 15:48buy15540.101.23051.22541.2318
31082004.07.02 15:49buy15550.201.23011.22501.2314
31092004.07.02 15:55buy155610.001.22981.22471.2311
31102004.07.02 16:00buy155710.001.22941.22431.2307
31112004.07.02 16:08t/p155710.001.23071.22431.2307130.0011983.36
31122004.07.02 16:08close155610.001.23091.22471.2311110.0012093.36
31132004.07.02 16:08close15550.201.23091.22501.23141.6012094.96
31142004.07.02 16:08close15540.101.23091.22541.23180.4012095.36
31152004.07.02 16:08buy15580.101.23111.22601.2324
31162004.07.02 16:09buy15590.201.23011.22501.2314
31172004.07.02 16:10buy156010.001.22981.22471.2311
31182004.07.02 16:10buy156110.001.22931.22421.2306
31192004.07.02 16:10buy156210.001.22881.22371.2301
31202004.07.02 16:56t/p156210.001.23011.22371.2301130.0012225.36
31212004.07.02 16:56close156110.001.23051.22421.2306120.0012345.36
31222004.07.02 16:56close156010.001.23051.22471.231170.0012415.36
31232004.07.02 16:56close15590.201.23051.22501.23140.8012416.16
31242004.07.02 16:56close15580.101.23051.22601.2324-0.6012415.56
31252004.07.02 16:56buy15630.101.23071.22561.2320
31262004.07.02 16:56buy15640.201.23021.22511.2315
31272004.07.02 16:56buy156510.001.22931.22421.2306
31282004.07.02 16:57buy156610.001.22881.22371.2301
31292004.07.02 17:01t/p156510.001.23061.22421.2306130.0012545.56
31302004.07.02 17:01t/p156610.001.23011.22371.2301130.0012675.56
31312004.07.02 17:01close15640.201.23061.22511.23150.8012676.36
31322004.07.02 17:01close15630.101.23061.22561.2320-0.1012676.26
31332004.07.02 17:01buy15670.101.23081.22571.2321
31342004.07.02 17:01buy15680.201.23021.22511.2315
31352004.07.02 17:01buy156910.001.22931.22421.2306
31362004.07.02 17:01buy157010.001.22881.22371.2301
31372004.07.02 17:18t/p157010.001.23011.22371.2301130.0012806.26
31382004.07.02 17:18close156910.001.23011.22421.230680.0012886.26
31392004.07.02 17:18close15680.201.23011.22511.2315-0.2012886.06
31402004.07.02 17:18close15670.101.23011.22571.2321-0.7012885.36
31412004.07.02 17:18buy15710.101.23031.22521.2316
31422004.07.02 17:18buy15720.201.22981.22471.2311
31432004.07.02 17:45buy157310.001.22941.22431.2307
31442004.07.02 17:47t/p157310.001.23071.22431.2307130.0013015.36
31452004.07.02 17:47close15720.201.23101.22471.23112.4013017.76
31462004.07.02 17:47close15710.101.23101.22521.23160.7013018.46
31472004.07.02 17:47buy15740.101.23121.22611.2325
31482004.07.02 17:47buy15750.201.23081.22571.2321
31492004.07.02 17:47buy157610.001.23041.22531.2317
31502004.07.02 18:13t/p157610.001.23171.22531.2317130.0013148.46
31512004.07.02 18:13close15750.201.23171.22571.23211.8013150.26
31522004.07.02 18:13close15740.101.23171.22611.23250.5013150.76
31532004.07.02 18:13buy15770.101.23191.22681.2332
31542004.07.02 18:30buy15780.201.23151.22641.2328
31552004.07.02 20:57buy157910.001.23111.22601.2324
31562004.07.02 22:18t/p157910.001.23241.22601.2324130.0013280.76
31572004.07.02 22:18close15780.201.23251.22641.23282.0013282.76
31582004.07.02 22:18close15770.101.23251.22681.23320.6013283.36
31592004.07.07 08:17buy15800.101.23671.23161.2380
31602004.07.07 08:17buy15810.201.23611.23101.2374
31612004.07.07 08:21buy158210.001.23581.23071.2371
31622004.07.07 08:25buy158310.001.23471.22961.2360
31632004.07.07 08:26t/p158310.001.23601.22961.2360130.0013413.36
31642004.07.07 08:26close158210.001.23601.23071.237120.0013433.36
31652004.07.07 08:26close15810.201.23601.23101.2374-0.2013433.16
31662004.07.07 08:26close15800.101.23601.23161.2380-0.7013432.46
31672004.07.07 08:26buy15840.101.23621.23111.2375
31682004.07.07 08:30buy15850.201.23511.23001.2364
31692004.07.07 08:30buy158610.001.23461.22951.2359
31702004.07.07 08:45t/p158610.001.23591.22951.2359130.0013562.46
31712004.07.07 08:45close15850.201.23631.23001.23642.4013564.86
31722004.07.07 08:45close15840.101.23631.23111.23750.1013564.96
31732004.07.07 08:45buy15870.101.23651.23141.2378
31742004.07.07 08:45buy15880.201.23591.23081.2372
31752004.07.07 08:47buy158910.001.23551.23041.2368
31762004.07.07 08:48buy159010.001.23501.22991.2363
31772004.07.07 08:57buy159110.001.23441.22931.2357
31782004.07.07 10:00t/p159110.001.23571.22931.2357130.0013694.96
31792004.07.07 10:00close159010.001.23581.22991.236380.0013774.96
31802004.07.07 10:00close158910.001.23581.23041.236830.0013804.96
31812004.07.07 10:00close15880.201.23581.23081.2372-0.2013804.76
31822004.07.07 10:00close15870.101.23581.23141.2378-0.7013804.06
31832004.07.07 10:00buy15920.101.23621.23111.2375
31842004.07.07 10:00buy15930.201.23501.22991.2363
31852004.07.07 10:00buy159410.001.23421.22911.2355
31862004.07.07 10:01t/p159410.001.23551.22911.2355130.0013934.06
31872004.07.07 10:01close15930.201.23551.22991.23631.0013935.06
31882004.07.07 10:01close15920.101.23551.23111.2375-0.7013934.36
31892004.07.07 10:05buy15950.101.23621.23111.2375
31902004.07.07 10:05buy15960.201.23571.23061.2370
31912004.07.07 10:26buy159710.001.23531.23021.2366
31922004.07.07 10:55buy159810.001.23501.22991.2363
31932004.07.07 11:10t/p159810.001.23631.22991.2363130.0014064.36
31942004.07.07 11:10close159710.001.23631.23021.2366100.0014164.36
31952004.07.07 11:10close15960.201.23631.23061.23701.2014165.56
31962004.07.07 11:10close15950.101.23631.23111.23750.1014165.66
31972004.07.07 11:10buy15990.101.23651.23141.2378
31982004.07.07 11:10buy16000.201.23601.23091.2373
31992004.07.07 11:14buy160110.001.23561.23051.2369
32002004.07.07 11:25t/p160110.001.23691.23051.2369130.0014295.66
32012004.07.07 11:25close16000.201.23701.23091.23732.0014297.66
32022004.07.07 11:25close15990.101.23701.23141.23780.5014298.16
32032004.07.07 11:25buy16020.101.23721.23211.2385
32042004.07.07 11:26buy16030.201.23671.23161.2380
32052004.07.07 11:27buy160410.001.23641.23131.2377
32062004.07.07 12:56buy160510.001.23591.23081.2372
32072004.07.07 13:00t/p160510.001.23721.23081.2372130.0014428.16
32082004.07.07 13:00close160410.001.23721.23131.237780.0014508.16
32092004.07.07 13:00close16030.201.23721.23161.23801.0014509.16
32102004.07.07 13:00close16020.101.23721.23211.23850.0014509.16
32112004.07.14 16:00buy16060.101.24091.23581.2422
32122004.07.14 16:00buy16070.201.24061.23551.2419
32132004.07.14 16:42buy160810.001.24021.23511.2415
32142004.07.14 16:45buy160910.001.23981.23471.2411
32152004.07.14 16:45t/p160810.001.24151.23511.2415130.0014639.16
32162004.07.14 16:45t/p160910.001.24111.23471.2411130.0014769.16
32172004.07.14 16:45close16070.201.24171.23551.24192.2014771.36
32182004.07.14 16:45close16060.101.24171.23581.24220.8014772.16
32192004.07.16 16:00buy16100.101.24561.24051.2469
32202004.07.16 16:00buy16110.201.24521.24011.2465
32212004.07.16 16:10buy161210.001.24481.23971.2461
32222004.07.16 16:15buy161310.001.24431.23921.2456
32232004.07.16 16:45t/p161310.001.24561.23921.2456130.0014902.16
32242004.07.16 16:45close161210.001.24561.23971.246180.0014982.16
32252004.07.16 16:45close16110.201.24561.24011.24650.8014982.96
32262004.07.16 16:45close16100.101.24561.24051.24690.0014982.96
32272004.07.16 16:45buy16140.101.24581.24071.2471
32282004.07.16 16:46buy16150.201.24461.23951.2459
32292004.07.16 16:56buy161610.001.24421.23911.2455
32302004.07.16 17:00t/p161610.001.24551.23911.2455130.0015112.96
32312004.07.16 17:00close16150.201.24561.23951.24592.0015114.96
32322004.07.16 17:00close16140.101.24561.24071.2471-0.2015114.76
32332004.07.16 17:00buy16170.101.24581.24071.2471
32342004.07.16 17:00buy16180.201.24441.23931.2457
32352004.07.16 17:35buy161910.001.24401.23891.2453
32362004.07.16 17:58buy162010.001.24371.23861.2450
32372004.07.16 18:02buy162110.001.24331.23821.2446
32382004.07.16 20:06t/p162110.001.24461.23821.2446130.0015244.76
32392004.07.16 20:06close162010.001.24461.23861.245090.0115334.77
32402004.07.16 20:06close161910.001.24461.23891.245360.0115394.78
32412004.07.16 20:06close16180.201.24461.23931.24570.4015395.18
32422004.07.16 20:06close16170.101.24461.24071.2471-1.2015393.98
32432004.07.16 20:06buy16220.101.24481.23971.2461
32442004.07.16 20:08buy16230.201.24451.23941.2458
32452004.07.19 01:14t/p16230.201.24581.23941.24582.4515396.43
32462004.07.19 01:14close16220.101.24581.23971.24610.9215397.35
32472004.07.20 16:00sell16240.101.23551.24061.2342
32482004.07.20 16:01sell16250.201.23581.24091.2345
32492004.07.20 16:02sell162610.001.23621.24131.2349
32502004.07.20 16:06sell162710.001.23661.24171.2353
32512004.07.20 16:10sell162810.001.23701.24211.2357
32522004.07.20 20:32t/p162810.001.23571.24211.2357130.0015527.35
32532004.07.20 20:32close162710.001.23551.24171.2353110.0015637.35
32542004.07.20 20:32close162610.001.23551.24131.234970.0115707.36
32552004.07.20 20:32close16250.201.23551.24091.23450.6015707.96
32562004.07.20 20:32close16240.101.23551.24061.23420.0015707.96
32572004.07.20 21:30sell16290.101.23221.23731.2309
32582004.07.20 21:30sell16300.201.23251.23761.2312
32592004.07.20 21:40sell163110.001.23301.23811.2317
32602004.07.20 22:21sell163210.001.23351.23861.2322
32612004.07.20 23:48t/p163210.001.23221.23861.2322130.0015837.96
32622004.07.20 23:48close163110.001.23221.23811.231780.0015917.96
32632004.07.20 23:48close16300.201.23221.23761.23120.6015918.56
32642004.07.20 23:48close16290.101.23221.23731.23090.0015918.56
32652004.07.21 02:47sell16330.101.23251.23761.2312
32662004.07.21 03:09t/p16330.101.23121.23761.23121.3015919.86
32672004.07.21 16:30sell16340.101.22551.23061.2242
32682004.07.21 16:30sell16350.201.22591.23101.2246
32692004.07.21 16:32t/p16350.201.22461.23101.22462.6015922.46
32702004.07.21 16:32close16340.101.22461.23061.22420.9015923.36
32712004.07.21 16:32sell16360.101.22441.22951.2231
32722004.07.21 16:32sell16370.201.22491.23001.2236
32732004.07.21 16:33t/p16370.201.22361.23001.22362.6015925.96
32742004.07.21 16:33close16360.101.22311.22951.22311.3015927.26
32752004.07.21 16:33sell16380.101.22291.22801.2216
32762004.07.21 16:33sell16390.201.22381.22891.2225
32772004.07.21 16:33sell164010.001.22431.22941.2230
32782004.07.21 16:34sell164110.001.22521.23031.2239
32792004.07.21 16:34t/p164110.001.22391.23031.2239130.0016057.26
32802004.07.21 16:39t/p164010.001.22301.22941.2230130.0016187.26
32812004.07.21 16:39close16390.201.22291.22891.22251.8016189.06
32822004.07.21 16:39close16380.101.22291.22801.22160.0016189.06
32832004.07.21 16:39sell16420.101.22271.22781.2214
32842004.07.21 16:39sell16430.201.22341.22851.2221
32852004.07.21 16:40sell164410.001.22371.22881.2224
32862004.07.21 16:48t/p164410.001.22241.22881.2224130.0016319.06
32872004.07.21 16:48close16430.201.22241.22851.22212.0016321.06
32882004.07.21 16:48close16420.101.22241.22781.22140.3016321.36
32892004.07.21 16:48sell16450.101.22221.22731.2209
32902004.07.21 16:50sell16460.201.22301.22811.2217
32912004.07.21 17:03t/p16460.201.22171.22811.22172.6016323.96
32922004.07.21 17:03close16450.101.22161.22731.22090.6016324.56
32932004.07.21 17:03sell16470.101.22141.22651.2201
32942004.07.21 17:05sell16480.201.22181.22691.2205
32952004.07.21 17:06sell164910.001.22221.22731.2209
32962004.07.21 17:25sell165010.001.22251.22761.2212
32972004.07.21 17:26sell165110.001.22301.22811.2217
32982004.07.21 17:28t/p165110.001.22171.22811.2217130.0016454.56
32992004.07.21 17:28close165010.001.22171.22761.221280.0116534.57
33002004.07.21 17:28close164910.001.22171.22731.220950.0016584.57
33012004.07.21 17:28close16480.201.22171.22691.22050.2016584.77
33022004.07.21 17:28close16470.101.22171.22651.2201-0.3016584.47
33032004.07.21 17:28sell16520.101.22151.22661.2202
33042004.07.21 17:30sell16530.201.22251.22761.2212
33052004.07.21 17:30sell165410.001.22281.22791.2215
33062004.07.21 17:36sell165510.001.22321.22831.2219
33072004.07.21 17:36sell165610.001.22361.22871.2223
33082004.07.21 17:37t/p165610.001.22231.22871.2223130.0016714.47
33092004.07.21 17:37close165510.001.22231.22831.221990.0016804.47
33102004.07.21 17:37close165410.001.22231.22791.221550.0016854.47
33112004.07.21 17:37close16530.201.22231.22761.22120.4016854.87
33122004.07.21 17:37close16520.101.22231.22661.2202-0.8016854.07
33132004.07.21 17:37sell16570.101.22211.22721.2208
33142004.07.21 17:37sell16580.201.22251.22761.2212
33152004.07.21 17:39sell165910.001.22281.22791.2215
33162004.07.21 18:15sell166010.001.22331.22841.2220
33172004.07.21 18:20sell166110.001.22371.22881.2224
33182004.07.21 19:36t/p166110.001.22241.22881.2224130.0016984.07
33192004.07.21 19:36close166010.001.22241.22841.222090.0017074.07
33202004.07.21 19:36close165910.001.22241.22791.221540.0017114.07
33212004.07.21 19:36close16580.201.22241.22761.22120.2017114.27
33222004.07.21 19:36close16570.101.22241.22721.2208-0.3017113.97
33232004.07.23 12:15sell16620.101.21851.22361.2172
33242004.07.23 12:15sell16630.201.21881.22391.2175
33252004.07.23 12:46t/p16630.201.21751.22391.21752.6017116.57
33262004.07.23 12:46close16620.101.21751.22361.21721.0017117.57
33272004.07.23 12:46sell16640.101.21731.22241.2160
33282004.07.23 12:55sell16650.201.21771.22281.2164
33292004.07.23 13:10sell166610.001.21811.22321.2168
33302004.07.23 14:05sell166710.001.21851.22361.2172
33312004.07.23 14:07sell166810.001.21881.22391.2175
33322004.07.23 14:25t/p166810.001.21751.22391.2175130.0017247.57
33332004.07.23 14:25close166710.001.21741.22361.2172110.0017357.57
33342004.07.23 14:25close166610.001.21741.22321.216870.0117427.58
33352004.07.23 14:25close16650.201.21741.22281.21640.6017428.18
33362004.07.23 14:25close16640.101.21741.22241.2160-0.1017428.08
33372004.07.23 14:25sell16690.101.21721.22231.2159
33382004.07.23 14:27sell16700.201.21771.22281.2164
33392004.07.23 14:28sell167110.001.21801.22311.2167
33402004.07.23 14:36t/p167110.001.21671.22311.2167130.0017558.08
33412004.07.23 14:36close16700.201.21671.22281.21642.0017560.08
33422004.07.23 14:36close16690.101.21671.22231.21590.5017560.58
33432004.07.23 14:45sell16720.101.21571.22081.2144
33442004.07.23 14:46sell16730.201.21601.22111.2147
33452004.07.23 14:51sell167410.001.21641.22151.2151
33462004.07.23 15:21sell167510.001.21691.22201.2156
33472004.07.23 15:23t/p167510.001.21561.22201.2156130.0017690.58
33482004.07.23 15:23close167410.001.21541.22151.2151100.0017790.58
33492004.07.23 15:23close16730.201.21541.22111.21471.2017791.78
33502004.07.23 15:23close16720.101.21541.22081.21440.3017792.08
33512004.07.23 15:23sell16760.101.21521.22031.2139
33522004.07.23 15:24sell16770.201.21581.22091.2145
33532004.07.23 15:25sell167810.001.21621.22131.2149
33542004.07.23 15:25sell167910.001.21651.22161.2152
33552004.07.23 15:35sell168010.001.21701.22211.2157
33562004.07.23 16:52t/p168010.001.21571.22211.2157130.0017922.08
33572004.07.23 16:52close167910.001.21571.22161.215280.0018002.08
33582004.07.23 16:52close167810.001.21571.22131.214950.0018052.08
33592004.07.23 16:52close16770.201.21571.22091.21450.2018052.28
33602004.07.23 16:52close16760.101.21571.22031.2139-0.5018051.78
33612004.07.23 17:15sell16810.101.21301.21811.2117
33622004.07.23 17:32t/p16810.101.21171.21811.21171.3018053.08
33632004.07.23 17:32sell16820.101.21141.21651.2101
33642004.07.23 17:33sell16830.201.21181.21691.2105
33652004.07.23 17:35sell168410.001.21241.21751.2111
33662004.07.23 17:40sell168510.001.21301.21811.2117
33672004.07.23 17:40sell168610.001.21351.21861.2122
33682004.07.23 17:41t/p168610.001.21221.21861.2122130.0018183.08
33692004.07.23 17:41close168510.001.21221.21811.211780.0118263.09
33702004.07.23 17:41close168410.001.21221.21751.211120.0118283.10
33712004.07.23 17:41close16830.201.21221.21691.2105-0.8018282.30
33722004.07.23 17:41close16820.101.21221.21651.2101-0.8018281.50
33732004.07.23 17:41sell16870.101.21201.21711.2107
33742004.07.23 17:43sell16880.201.21241.21751.2111
33752004.07.23 17:44sell168910.001.21271.21781.2114
33762004.07.23 17:45sell169010.001.21311.21821.2118
33772004.07.23 17:45sell169110.001.21361.21871.2123
33782004.07.23 17:50t/p169110.001.21231.21871.2123130.0018411.50
33792004.07.23 17:50close169010.001.21231.21821.211880.0118491.51
33802004.07.23 17:50close168910.001.21231.21781.211440.0018531.51
33812004.07.23 17:50close16880.201.21231.21751.21110.2018531.71
33822004.07.23 17:50close16870.101.21231.21711.2107-0.3018531.41
33832004.07.23 17:50sell16920.101.21211.21721.2108
33842004.07.23 17:50sell16930.201.21291.21801.2116
33852004.07.23 19:35t/p16930.201.21161.21801.21162.6018534.01
33862004.07.23 19:35close16920.101.21161.21721.21080.5018534.51
33872004.07.27 17:36sell16940.101.20501.21011.2037
33882004.07.27 17:36sell16950.201.20541.21051.2041
33892004.07.27 17:36sell169610.001.20721.21231.2059
33902004.07.27 17:36t/p169610.001.20591.21231.2059130.0018664.51
33912004.07.27 17:36close16950.201.20521.21051.20410.4018664.91
33922004.07.27 17:36close16940.101.20521.21011.2037-0.2018664.71
33932004.07.27 17:36sell16970.101.20501.21011.2037
33942004.07.27 17:36sell16980.201.20581.21091.2045
33952004.07.27 17:36t/p16980.201.20451.21091.20452.6018667.31
33962004.07.27 17:36t/p16970.101.20371.21011.20371.3018668.61
33972004.07.27 17:37sell16990.101.20491.21001.2036
33982004.07.27 17:37t/p16990.101.20361.21001.20361.3018669.91
33992004.07.27 17:37sell17000.101.20501.21011.2037
34002004.07.27 17:38sell17010.201.20531.21041.2040
34012004.07.27 17:38sell170210.001.20571.21081.2044
34022004.07.27 17:38sell170310.001.20681.21191.2055
34032004.07.27 17:38t/p170310.001.20551.21191.2055130.0018799.91
34042004.07.27 17:38close170210.001.20551.21081.204420.0018819.91
34052004.07.27 17:38close17010.201.20551.21041.2040-0.4018819.51
34062004.07.27 17:38close17000.101.20551.21011.2037-0.5018819.01
34072004.07.27 17:38sell17040.101.20531.21041.2040
34082004.07.27 17:38sell17050.201.20581.21091.2045
34092004.07.27 17:38t/p17050.201.20451.21091.20452.6018821.61
34102004.07.27 17:38close17040.101.20451.21041.20400.8018822.41
34112004.07.27 17:38sell17060.101.20491.21001.2036
34122004.07.27 17:39sell17070.201.20551.21061.2042
34132004.07.27 17:40t/p17070.201.20421.21061.20422.6018825.01
34142004.07.27 17:40close17060.101.20421.21001.20360.7018825.71
34152004.07.27 17:40sell17080.101.20491.21001.2036
34162004.07.27 17:41sell17090.201.20531.21041.2040
34172004.07.27 17:44t/p17090.201.20401.21041.20402.6018828.31
34182004.07.27 17:44close17080.101.20391.21001.20361.0018829.31
34192004.07.27 17:44sell17100.101.20501.21011.2037
34202004.07.27 17:45sell17110.201.20531.21041.2040
34212004.07.27 17:45sell171210.001.20581.21091.2045
34222004.07.27 17:56sell171310.001.20611.21121.2048
34232004.07.27 18:07t/p171310.001.20481.21121.2048130.0018959.31
34242004.07.27 18:07close171210.001.20471.21091.2045110.0019069.31
34252004.07.27 18:07close17110.201.20471.21041.20401.2019070.51
34262004.07.27 18:07close17100.101.20471.21011.20370.3019070.81
34272004.07.27 18:08sell17140.101.20501.21011.2037
34282004.07.27 18:09sell17150.201.20551.21061.2042
34292004.07.27 18:10sell171610.001.20661.21171.2053
34302004.07.27 18:37sell171710.001.20771.21281.2064
34312004.07.27 19:00t/p171710.001.20641.21281.2064130.0019200.81
34322004.07.27 19:00close171610.001.20641.21171.205320.0119220.82
34332004.07.27 19:00close17150.201.20641.21061.2042-1.8019219.02
34342004.07.27 19:00close17140.101.20641.21011.2037-1.4019217.62
34352004.07.27 19:00sell17180.101.20621.21131.2049
34362004.07.27 19:00sell17190.201.20671.21181.2054
34372004.07.27 19:32t/p17190.201.20541.21181.20542.6019220.22
34382004.07.27 19:32close17180.101.20511.21131.20491.1019221.32
34392004.07.27 19:32sell17200.101.20491.21001.2036
34402004.07.27 19:32sell17210.201.20571.21081.2044
34412004.07.27 19:36sell172210.001.20611.21121.2048
34422004.07.27 19:54t/p172210.001.20481.21121.2048130.0019351.32
34432004.07.27 19:54close17210.201.20471.21081.20442.0019353.32
34442004.07.27 19:54close17200.101.20471.21001.20360.2019353.52
34452004.07.27 19:56sell17230.101.20501.21011.2037
34462004.07.27 21:26sell17240.201.20541.21051.2041
34472004.07.27 21:34sell172510.001.20581.21091.2045
34482004.07.27 22:44sell172610.001.20611.21121.2048
34492004.07.28 02:50sell172710.001.20651.21161.2052
34502004.07.28 03:00t/p172710.001.20521.21161.2052130.0019483.52
34512004.07.28 03:00close172610.001.20511.21121.2048106.0619589.58
34522004.07.28 03:00close172510.001.20511.21091.204576.0519665.63
34532004.07.28 03:00close17240.201.20511.21051.20410.7219666.35
34542004.07.28 03:00close17230.101.20511.21011.2037-0.0419666.32
34552004.07.29 15:45sell17280.101.20221.20731.2009
34562004.07.29 15:45sell17290.201.20391.20901.2026
34572004.07.29 15:47t/p17290.201.20261.20901.20262.6019668.92
34582004.07.29 15:47close17280.101.20251.20731.2009-0.3019668.62
34592004.07.29 15:47sell17300.101.20231.20741.2010
34602004.07.29 15:48sell17310.201.20331.20841.2020
34612004.07.29 15:49sell173210.001.20381.20891.2025
34622004.07.29 15:50sell173310.001.20411.20921.2028
34632004.07.29 15:52t/p173310.001.20281.20921.2028130.0019798.62
34642004.07.29 15:52close173210.001.20261.20891.2025120.0019918.62
34652004.07.29 15:52close17310.201.20261.20841.20201.4019920.02
34662004.07.29 15:52close17300.101.20261.20741.2010-0.3019919.72
34672004.07.29 15:52sell17340.101.20231.20741.2010
34682004.07.29 15:52sell17350.201.20351.20861.2022
34692004.07.29 16:11sell173610.001.20411.20921.2028
34702004.07.29 16:12sell173710.001.20461.20971.2033
34712004.07.29 16:15sell173810.001.20541.21051.2041
34722004.07.29 16:40s/l17340.101.20741.20741.2010-5.1019914.62
34732004.07.29 16:40close173810.001.20751.21051.2041-210.0019704.62
34742004.07.29 16:40close173710.001.20751.20971.2033-289.9919414.63
34752004.07.29 16:40close173610.001.20751.20921.2028-340.0019074.63
34762004.07.29 16:40close17350.201.20751.20861.2022-8.0019066.63
34772004.07.30 16:00buy17390.101.21011.20501.2114
34782004.07.30 16:00buy17400.201.20941.20431.2107
34792004.07.30 16:00buy174110.001.20751.20241.2088
34802004.07.30 16:00t/p174110.001.20881.20241.2088130.0019196.63
34812004.07.30 16:00buy174210.001.20841.20331.2097
34822004.07.30 16:00t/p174210.001.20971.20331.2097130.0019326.63
34832004.07.30 16:00buy174310.001.20801.20291.2093
34842004.07.30 16:00t/p174310.001.20931.20291.2093130.0019456.63
34852004.07.30 16:00close17400.201.20961.20431.21070.4019457.03
34862004.07.30 16:00close17390.101.20961.20501.2114-0.5019456.53
34872004.07.30 16:00buy17440.101.20981.20471.2111
34882004.07.30 16:00buy17450.201.20641.20131.2077
34892004.07.30 16:00t/p17450.201.20771.20131.20772.6019459.13
34902004.07.30 16:00close17440.101.20771.20471.2111-2.1019457.03
34912004.07.30 16:00buy17460.101.20791.20281.2092
34922004.07.30 16:00buy17470.201.20641.20131.2077
34932004.07.30 16:00t/p17470.201.20771.20131.20772.6019459.63
34942004.07.30 16:00close17460.101.20841.20281.20920.5019460.13
34952004.07.30 16:00buy17480.101.20861.20351.2099
34962004.07.30 16:00t/p17480.101.20991.20351.20991.3019461.43
34972004.07.30 16:00buy17490.101.21071.20561.2120
34982004.07.30 16:00buy17500.201.20811.20301.2094
34992004.07.30 16:00t/p17500.201.20941.20301.20942.6019464.03
35002004.07.30 16:00buy17510.201.20991.20481.2112
35012004.07.30 16:00buy175210.001.20771.20261.2090
35022004.07.30 16:00t/p175210.001.20901.20261.2090130.0019594.03
35032004.07.30 16:00close17510.201.21011.20481.21120.4019594.43
35042004.07.30 16:00close17490.101.21011.20561.2120-0.6019593.83
35052004.07.30 16:00buy17530.101.21031.20521.2116
35062004.07.30 16:00buy17540.201.20991.20481.2112
35072004.07.30 16:00buy175510.001.20881.20371.2101
35082004.07.30 16:01buy175610.001.20811.20301.2094
35092004.07.30 16:01t/p175510.001.21011.20371.2101130.0019723.83
35102004.07.30 16:01t/p175610.001.20941.20301.2094130.0019853.83
35112004.07.30 16:01close17540.201.21051.20481.21121.2019855.03
35122004.07.30 16:01close17530.101.21051.20521.21160.2019855.23
35132004.07.30 16:01buy17570.101.21071.20561.2120
35142004.07.30 16:01buy17580.201.20811.20301.2094
35152004.07.30 16:01t/p17580.201.20941.20301.20942.6019857.83
35162004.07.30 16:01buy17590.201.20921.20411.2105
35172004.07.30 16:01t/p17590.201.21051.20411.21052.6019860.43
35182004.07.30 16:01buy17600.201.20861.20351.2099
35192004.07.30 16:01t/p17600.201.20991.20351.20992.6019863.03
35202004.07.30 16:01close17570.101.21101.20561.21200.3019863.33
35212004.07.30 16:01buy17610.101.21121.20611.2125
35222004.07.30 16:01buy17620.201.21051.20541.2118
35232004.07.30 16:01buy176310.001.20801.20291.2093
35242004.07.30 16:01t/p176310.001.20931.20291.2093130.0019993.33
35252004.07.30 16:01buy176410.001.20921.20411.2105
35262004.07.30 16:01buy176510.001.20641.20131.2077
35272004.07.30 16:01t/p176510.001.20771.20131.2077130.0020123.33
35282004.07.30 16:01close176410.001.20831.20411.2105-90.0020033.33
35292004.07.30 16:01close17620.201.20831.20541.2118-4.4020028.93
35302004.07.30 16:01close17610.101.20831.20611.2125-2.9020026.03
35312004.07.30 16:01buy17660.101.20851.20341.2098
35322004.07.30 16:01buy17670.201.20811.20301.2094
35332004.07.30 16:01buy176810.001.20671.20161.2080
35342004.07.30 16:01t/p176810.001.20801.20161.2080130.0020156.03
35352004.07.30 16:01close17670.201.20881.20301.20941.4020157.43
35362004.07.30 16:01close17660.101.20881.20341.20980.3020157.73
35372004.07.30 16:01buy17690.101.20901.20391.2103
35382004.07.30 16:01buy17700.201.20641.20131.2077
35392004.07.30 16:01t/p17700.201.20771.20131.20772.6020160.33
35402004.07.30 16:01buy17710.201.20811.20301.2094
35412004.07.30 16:01buy177210.001.20641.20131.2077
35422004.07.30 16:02t/p17710.201.20941.20301.20942.6020162.93
35432004.07.30 16:02t/p177210.001.20771.20131.2077130.0020292.93
35442004.07.30 16:02close17690.101.20991.20391.21030.9020293.83
35452004.07.30 16:02buy17730.101.21011.20501.2114
35462004.07.30 16:02buy17740.201.20751.20241.2088
35472004.07.30 16:02t/p17740.201.20881.20241.20882.6020296.43
35482004.07.30 16:02close17730.101.20961.20501.2114-0.5020295.93
35492004.07.30 16:02buy17750.101.20981.20471.2111
35502004.07.30 16:02buy17760.201.20921.20411.2105
35512004.07.30 16:02buy177710.001.20691.20181.2082
35522004.07.30 16:02t/p17760.201.21051.20411.21052.6020298.53
35532004.07.30 16:02t/p177710.001.20821.20181.2082130.0020428.53
35542004.07.30 16:02close17750.101.21071.20471.21110.9020429.43
35552004.07.30 16:02buy17780.101.21091.20581.2122
35562004.07.30 16:02buy17790.201.20811.20301.2094
35572004.07.30 16:02t/p17790.201.20941.20301.20942.6020432.03
35582004.07.30 16:02buy17800.201.20981.20471.2111
35592004.07.30 16:02buy178110.001.20751.20241.2088
35602004.07.30 16:02s/l17780.101.20581.20581.2122-5.1020426.93
35612004.07.30 16:02buy178210.001.20561.20051.2069
35622004.07.30 16:02t/p178210.001.20691.20051.2069130.0020556.93
35632004.07.30 16:02close178110.001.20701.20241.2088-50.0020506.93
35642004.07.30 16:02close17800.201.20701.20471.2111-5.6020501.33
35652004.07.30 16:02buy17830.101.20721.20211.2085
35662004.07.30 16:02buy17840.201.20561.20051.2069
35672004.07.30 16:02t/p17840.201.20691.20051.20692.6020503.93
35682004.07.30 16:02close17830.101.20771.20211.20850.5020504.43
35692004.07.30 16:02buy17850.101.20791.20281.2092
35702004.07.30 16:02buy17860.201.20741.20231.2087
35712004.07.30 16:03t/p17850.101.20921.20281.20921.3020505.73
35722004.07.30 16:03t/p17860.201.20871.20231.20872.6020508.33
35732004.07.30 16:03buy17870.101.20991.20481.2112
35742004.07.30 16:03buy17880.201.20741.20231.2087
35752004.07.30 16:03t/p17880.201.20871.20231.20872.6020510.93
35762004.07.30 16:03buy17890.201.20921.20411.2105
35772004.07.30 16:03buy179010.001.20701.20191.2083
35782004.07.30 16:03t/p179010.001.20831.20191.2083130.0020640.93
35792004.07.30 16:03close17890.201.20941.20411.21050.4020641.33
35802004.07.30 16:03close17870.101.20941.20481.2112-0.5020640.83
35812004.07.30 16:03buy17910.101.20961.20451.2109
35822004.07.30 16:03buy17920.201.20921.20411.2105
35832004.07.30 16:03buy179310.001.20811.20301.2094
35842004.07.30 16:03t/p17920.201.21051.20411.21052.6020643.43
35852004.07.30 16:03t/p179310.001.20941.20301.2094130.0020773.43
35862004.07.30 16:03close17910.101.21061.20451.21091.0020774.43
35872004.07.30 16:03buy17940.101.21081.20571.2121
35882004.07.30 16:03buy17950.201.21031.20521.2116
35892004.07.30 16:04buy179610.001.20971.20461.2110
35902004.07.30 16:04buy179710.001.20861.20351.2099
35912004.07.30 16:04t/p179710.001.20991.20351.2099130.0020904.43
35922004.07.30 16:04buy179810.001.20911.20401.2104
35932004.07.30 16:04t/p179810.001.21041.20401.2104130.0021034.43
35942004.07.30 16:04buy179910.001.20881.20371.2101
35952004.07.30 16:04t/p179910.001.21011.20371.2101130.0021164.43
35962004.07.30 16:04close179610.001.21031.20461.211060.0021224.43
35972004.07.30 16:04close17950.201.21031.20521.21160.0021224.43
35982004.07.30 16:04close17940.101.21031.20571.2121-0.5021223.93
35992004.07.30 16:04buy18000.101.21051.20541.2118
36002004.07.30 16:04buy18010.201.20971.20461.2110
36012004.07.30 16:05buy180210.001.20921.20411.2105
36022004.07.30 16:06t/p180210.001.21051.20411.2105130.0021353.93
36032004.07.30 16:06close18010.201.21061.20461.21101.8021355.73
36042004.07.30 16:06close18000.101.21061.20541.21180.1021355.83
36052004.07.30 16:06buy18030.101.21081.20571.2121
36062004.07.30 16:06buy18040.201.21011.20501.2114
36072004.07.30 16:06buy180510.001.20921.20411.2105
36082004.07.30 16:06buy180610.001.20881.20371.2101
36092004.07.30 16:06t/p180610.001.21011.20371.2101130.0021485.83
36102004.07.30 16:06close180510.001.21011.20411.210590.0021575.83
36112004.07.30 16:06close18040.201.21011.20501.21140.0021575.83
36122004.07.30 16:06close18030.101.21011.20571.2121-0.7021575.13
36132004.07.30 16:06buy18070.101.21031.20521.2116
36142004.07.30 16:06buy18080.201.20981.20471.2111
36152004.07.30 16:06buy180910.001.20871.20361.2100
36162004.07.30 16:06t/p180910.001.21001.20361.2100130.0021705.13
36172004.07.30 16:06close18080.201.21001.20471.21110.4021705.53
36182004.07.30 16:06close18070.101.21001.20521.2116-0.3021705.23
36192004.07.30 16:06buy18100.101.21021.20511.2115
36202004.07.30 16:06buy18110.201.20911.20401.2104
36212004.07.30 16:06buy181210.001.20871.20361.2100
36222004.07.30 16:07t/p181210.001.21001.20361.2100130.0021835.23
36232004.07.30 16:07close18110.201.21001.20401.21041.8021837.03
36242004.07.30 16:07close18100.101.21001.20511.2115-0.2021836.83
36252004.07.30 16:07buy18130.101.21021.20511.2115
36262004.07.30 16:07buy18140.201.20941.20431.2107
36272004.07.30 16:09buy181510.001.20901.20391.2103
36282004.07.30 16:10buy181610.001.20841.20331.2097
36292004.07.30 16:10t/p181610.001.20971.20331.2097130.0021966.83
36302004.07.30 16:10close181510.001.21011.20391.2103110.0022076.83
36312004.07.30 16:10close18140.201.21011.20431.21071.4022078.23
36322004.07.30 16:10close18130.101.21011.20511.2115-0.1022078.13
36332004.07.30 16:10buy18170.101.21031.20521.2116
36342004.07.30 16:10buy18180.201.20791.20281.2092
36352004.07.30 16:11buy181910.001.20701.20191.2083
36362004.07.30 16:11t/p181910.001.20831.20191.2083130.0022208.13
36372004.07.30 16:11t/p18180.201.20921.20281.20922.6022210.73
36382004.07.30 16:11close18170.101.20971.20521.2116-0.6022210.13
36392004.07.30 16:11buy18200.101.20991.20481.2112
36402004.07.30 16:11buy18210.201.20771.20261.2090
36412004.07.30 16:12buy182210.001.20711.20201.2084
36422004.07.30 16:12t/p182210.001.20841.20201.2084130.0022340.13
36432004.07.30 16:12close18210.201.20871.20261.20902.0022342.13
36442004.07.30 16:12close18200.101.20871.20481.2112-1.2022340.93
36452004.07.30 16:12buy18230.101.20891.20381.2102
36462004.07.30 16:13buy18240.201.20851.20341.2098
36472004.07.30 16:13buy182510.001.20801.20291.2093
36482004.07.30 16:14buy182610.001.20731.20221.2086
36492004.07.30 16:14t/p182610.001.20861.20221.2086130.0022470.93
36502004.07.30 16:14close182510.001.20881.20291.209380.0022550.93
36512004.07.30 16:14close18240.201.20881.20341.20980.6022551.53
36522004.07.30 16:14close18230.101.20881.20381.2102-0.1022551.43
36532004.07.30 16:14buy18270.101.20901.20391.2103
36542004.07.30 16:14buy18280.201.20821.20311.2095
36552004.07.30 16:14t/p18280.201.20951.20311.20952.6022554.03
36562004.07.30 16:14buy18290.201.20791.20281.2092
36572004.07.30 16:14t/p18270.101.21031.20391.21031.3022555.33
36582004.07.30 16:14t/p18290.201.20921.20281.20922.6022557.93
36592004.07.30 16:14buy18300.101.21161.20651.2129
36602004.07.30 16:14buy18310.201.20771.20261.2090
36612004.07.30 16:18t/p18310.201.20901.20261.20902.6022560.53
36622004.07.30 16:18close18300.101.20941.20651.2129-2.2022558.33
36632004.07.30 16:18buy18320.101.20961.20451.2109
36642004.07.30 16:18buy18330.201.20901.20391.2103
36652004.07.30 16:18buy183410.001.20861.20351.2099
36662004.07.30 16:19buy183510.001.20731.20221.2086
36672004.07.30 16:23t/p183510.001.20861.20221.2086130.0022688.33
36682004.07.30 16:23close183410.001.20871.20351.209910.0022698.33
36692004.07.30 16:23close18330.201.20871.20391.2103-0.6022697.73
36702004.07.30 16:23close18320.101.20871.20451.2109-0.9022696.83
36712004.07.30 16:23buy18360.101.20891.20381.2102
36722004.07.30 16:23buy18370.201.20771.20261.2090
36732004.07.30 16:24buy183810.001.20731.20221.2086
36742004.07.30 16:27t/p183810.001.20861.20221.2086130.0022826.83
36752004.07.30 16:27close18370.201.20871.20261.20902.0022828.83
36762004.07.30 16:27close18360.101.20871.20381.2102-0.2022828.63
36772004.07.30 16:27buy18390.101.20891.20381.2102
36782004.07.30 16:27buy18400.201.20861.20351.2099
36792004.07.30 16:28buy184110.001.20821.20311.2095
36802004.07.30 16:29buy184210.001.20771.20261.2090
36812004.07.30 16:39buy184310.001.20731.20221.2086
36822004.07.30 16:58s/l18390.101.20381.20381.2102-5.1022823.53
36832004.07.30 16:58close184310.001.20381.20221.2086-350.0022473.53
36842004.07.30 16:58close184210.001.20381.20261.2090-390.0022083.53
36852004.07.30 16:58close184110.001.20381.20311.2095-440.0021643.53
36862004.07.30 16:58close18400.201.20381.20351.2099-9.6021633.93
36872004.07.30 22:00sell18440.101.20221.20731.2009
36882004.07.30 22:54t/p18440.101.20091.20731.20091.3021635.23
36892004.07.30 22:54sell18450.101.20151.20661.2002
36902004.07.30 22:55sell18460.201.20221.20731.2009
36912004.08.02 00:00s/l18450.101.20661.20661.2002-5.0421630.19
36922004.08.02 00:00close18460.201.20681.20731.2009-9.0821621.11
36932004.08.06 15:15buy18470.101.22491.21981.2262
36942004.08.06 15:15buy18480.201.22441.21931.2257
36952004.08.06 15:17buy184910.001.22371.21861.2250
36962004.08.06 15:25buy185010.001.22321.21811.2245
36972004.08.06 15:31t/p185010.001.22451.21811.2245130.0021751.11
36982004.08.06 15:31close184910.001.22461.21861.225090.0021841.11
36992004.08.06 15:31close18480.201.22461.21931.22570.4021841.51
37002004.08.06 15:31close18470.101.22461.21981.2262-0.3021841.21
37012004.08.06 15:31buy18510.101.22481.21971.2261
37022004.08.06 15:40buy18520.201.22351.21841.2248
37032004.08.06 15:40t/p18520.201.22481.21841.22482.6021843.81
37042004.08.06 15:40close18510.101.22561.21971.22610.8021844.61
37052004.08.06 15:40buy18530.101.22581.22071.2271
37062004.08.06 15:40buy18540.201.22461.21951.2259
37072004.08.06 15:45buy185510.001.22391.21881.2252
37082004.08.06 15:45t/p185510.001.22521.21881.2252130.0021974.61
37092004.08.06 15:45close18540.201.22561.21951.22592.0021976.61
37102004.08.06 15:45close18530.101.22561.22071.2271-0.2021976.41
37112004.08.06 15:45buy18560.101.22581.22071.2271
37122004.08.06 15:47buy18570.201.22461.21951.2259
37132004.08.06 15:47buy185810.001.22341.21831.2247
37142004.08.06 15:47t/p185810.001.22471.21831.2247130.0022106.41
37152004.08.06 15:47close18570.201.22481.21951.22590.4022106.81
37162004.08.06 15:47close18560.101.22481.22071.2271-1.0022105.81
37172004.08.06 15:47buy18590.101.22501.21991.2263
37182004.08.06 15:47buy18600.201.22451.21941.2258
37192004.08.06 15:48buy186110.001.22391.21881.2252
37202004.08.06 15:51buy186210.001.22311.21801.2244
37212004.08.06 15:53t/p186210.001.22441.21801.2244130.0022235.81
37222004.08.06 15:53close186110.001.22461.21881.225270.0022305.81
37232004.08.06 15:53close18600.201.22461.21941.22580.2022306.01
37242004.08.06 15:53close18590.101.22461.21991.2263-0.4022305.61
37252004.08.06 15:53buy18630.101.22481.21971.2261
37262004.08.06 15:53buy18640.201.22391.21881.2252
37272004.08.06 15:55buy186510.001.22341.21831.2247
37282004.08.06 15:58t/p186510.001.22471.21831.2247130.0022435.61
37292004.08.06 15:58close18640.201.22481.21881.22521.8022437.41
37302004.08.06 15:58close18630.101.22481.21971.22610.0022437.41
37312004.08.06 15:58buy18660.101.22501.21991.2263
37322004.08.06 15:58buy18670.201.22461.21951.2259
37332004.08.06 15:58buy186810.001.22411.21901.2254
37342004.08.06 16:20t/p186810.001.22541.21901.2254130.0022567.41
37352004.08.06 16:20close18670.201.22541.21951.22591.6022569.01
37362004.08.06 16:20close18660.101.22541.21991.22630.4022569.41
37372004.08.06 16:20buy18690.101.22561.22051.2269
37382004.08.06 16:21buy18700.201.22491.21981.2262
37392004.08.06 16:22buy187110.001.22421.21911.2255
37402004.08.06 16:30t/p187110.001.22551.21911.2255130.0022699.41
37412004.08.06 16:30close18700.201.22561.21981.22621.4022700.81
37422004.08.06 16:30close18690.101.22561.22051.22690.0022700.81
37432004.08.06 16:30buy18720.101.22581.22071.2271
37442004.08.06 16:30buy18730.201.22551.22041.2268
37452004.08.06 16:31buy187410.001.22511.22001.2264
37462004.08.06 16:31buy187510.001.22461.21951.2259
37472004.08.06 16:31buy187610.001.22431.21921.2256
37482004.08.06 16:35t/p187610.001.22561.21921.2256130.0022830.81
37492004.08.06 16:35close187510.001.22561.21951.2259100.0022930.81
37502004.08.06 16:35close187410.001.22561.22001.226450.0022980.81
37512004.08.06 16:35close18730.201.22561.22041.22680.2022981.01
37522004.08.06 16:35close18720.101.22561.22071.2271-0.2022980.81
37532004.08.06 16:35buy18770.101.22581.22071.2271
37542004.08.06 16:35buy18780.201.22531.22021.2266
37552004.08.06 16:36buy187910.001.22481.21971.2261
37562004.08.06 16:36buy188010.001.22421.21911.2255
37572004.08.06 16:37t/p188010.001.22551.21911.2255130.0023110.81
37582004.08.06 16:37close187910.001.22551.21971.226170.0023180.81
37592004.08.06 16:37close18780.201.22551.22021.22660.4023181.21
37602004.08.06 16:37close18770.101.22551.22071.2271-0.3023180.91
37612004.08.06 16:37buy18810.101.22571.22061.2270
37622004.08.06 16:37buy18820.201.22521.22011.2265
37632004.08.06 16:37buy188310.001.22491.21981.2262
37642004.08.06 16:54t/p188310.001.22621.21981.2262130.0023310.91
37652004.08.06 16:54close18820.201.22621.22011.22652.0023312.91
37662004.08.06 16:54close18810.101.22621.22061.22700.5023313.41
37672004.08.06 16:54buy18840.101.22641.22131.2277
37682004.08.06 16:54buy18850.201.22601.22091.2273
37692004.08.06 16:55buy188610.001.22571.22061.2270
37702004.08.06 17:44t/p188610.001.22701.22061.2270130.0023443.41
37712004.08.06 17:44close18850.201.22701.22091.22732.0023445.41
37722004.08.06 17:44close18840.101.22701.22131.22770.6023446.01
37732004.08.06 17:44buy18870.101.22721.22211.2285
37742004.08.06 17:45buy18880.201.22681.22171.2281
37752004.08.06 18:05buy188910.001.22651.22141.2278
37762004.08.06 18:15buy189010.001.22601.22091.2273
37772004.08.06 18:45t/p189010.001.22731.22091.2273130.0023576.01
37782004.08.06 18:45close188910.001.22741.22141.227890.0023666.01
37792004.08.06 18:45close18880.201.22741.22171.22811.2023667.21
37802004.08.06 18:45close18870.101.22741.22211.22850.2023667.41
37812004.08.06 18:45buy18910.101.22761.22251.2289
37822004.08.06 19:01buy18920.201.22721.22211.2285
37832004.08.06 19:30buy189310.001.22691.22181.2282
37842004.08.06 19:38buy189410.001.22631.22121.2276
37852004.08.06 19:46t/p189410.001.22761.22121.2276130.0023797.41
37862004.08.06 19:46close189310.001.22761.22181.228270.0023867.41
37872004.08.06 19:46close18920.201.22761.22211.22850.8023868.21
37882004.08.06 19:46close18910.101.22761.22251.22890.0023868.21
37892004.08.06 19:46buy18950.101.22781.22271.2291
37902004.08.06 19:48buy18960.201.22741.22231.2287
37912004.08.06 20:30buy189710.001.22701.22191.2283
37922004.08.06 21:27t/p189710.001.22831.22191.2283130.0023998.21
37932004.08.06 21:27close18960.201.22831.22231.22871.8024000.01
37942004.08.06 21:27close18950.101.22831.22271.22910.5024000.51
37952004.08.11 00:00sell18980.101.22271.22781.2214
37962004.08.11 00:22sell18990.201.22301.22811.2217
37972004.08.11 01:03sell190010.001.22341.22851.2221
37982004.08.11 05:10sell190110.001.22371.22881.2224
37992004.08.11 07:57sell190210.001.22411.22921.2228
38002004.08.11 10:20t/p190210.001.22281.22921.2228130.0024130.51
38012004.08.11 10:20close190110.001.22281.22881.222490.0024220.51
38022004.08.11 10:20close190010.001.22281.22851.222160.0024280.51
38032004.08.11 10:20close18990.201.22281.22811.22170.4024280.91
38042004.08.11 10:20close18980.101.22281.22781.2214-0.1024280.81
38052004.08.13 09:00sell19030.101.21911.22421.2178
38062004.08.13 09:00sell19040.201.21961.22471.2183
38072004.08.13 09:10sell190510.001.22061.22571.2193
38082004.08.13 09:11sell190610.001.22111.22621.2198
38092004.08.13 09:11t/p190610.001.21981.22621.2198130.0024410.81
38102004.08.13 09:11close190510.001.21971.22571.219390.0124500.82
38112004.08.13 09:11close19040.201.21971.22471.2183-0.2024500.62
38122004.08.13 09:11close19030.101.21971.22421.2178-0.6024500.02
38132004.08.13 09:11sell19070.101.21951.22461.2182
38142004.08.13 09:12sell19080.201.22001.22511.2187
38152004.08.13 09:14sell190910.001.22061.22571.2193
38162004.08.13 09:25t/p190910.001.21931.22571.2193130.0024630.02
38172004.08.13 09:25close19080.201.21901.22511.21872.0024632.02
38182004.08.13 09:25close19070.101.21901.22461.21820.5024632.52
38192004.08.13 10:00sell19100.101.21841.22351.2171
38202004.08.13 10:00sell19110.201.21881.22391.2175
38212004.08.13 10:00sell191210.001.21941.22451.2181
38222004.08.13 10:05sell191310.001.21991.22501.2186
38232004.08.13 10:15sell191410.001.22031.22541.2190
38242004.08.13 10:18t/p191310.001.21861.22501.2186130.0024762.52
38252004.08.13 10:18t/p191410.001.21901.22541.2190130.0024892.52
38262004.08.13 10:18close191210.001.21851.22451.218190.0024982.52
38272004.08.13 10:18close19110.201.21851.22391.21750.6024983.12
38282004.08.13 10:18close19100.101.21851.22351.2171-0.1024983.02
38292004.08.13 10:18sell19150.101.21831.22341.2170
38302004.08.13 10:18sell19160.201.21881.22391.2175
38312004.08.13 10:18sell191710.001.21971.22481.2184
38322004.08.13 10:19sell191810.001.22011.22521.2188
38332004.08.13 11:05t/p191810.001.21881.22521.2188130.0025113.02
38342004.08.13 11:05close191710.001.21881.22481.218490.0025203.02
38352004.08.13 11:05close19160.201.21881.22391.21750.0025203.02
38362004.08.13 11:05close19150.101.21881.22341.2170-0.5025202.52
38372004.08.13 16:00buy19190.101.23181.22671.2331
38382004.08.13 16:28t/p19190.101.23311.22671.23311.3025203.82
38392004.08.13 16:40buy19200.101.23431.22921.2356
38402004.08.13 16:43t/p19200.101.23561.22921.23561.3025205.12
38412004.08.13 16:43buy19210.101.23591.23081.2372
38422004.08.13 16:45buy19220.201.23561.23051.2369
38432004.08.13 16:46buy192310.001.23521.23011.2365
38442004.08.13 16:49t/p192310.001.23651.23011.2365130.0025335.12
38452004.08.13 16:49close19220.201.23661.23051.23692.0025337.12
38462004.08.13 16:49close19210.101.23661.23081.23720.7025337.82
38472004.08.13 16:49buy19240.101.23681.23171.2381
38482004.08.13 16:49buy19250.201.23611.23101.2374
38492004.08.13 16:49buy192610.001.23551.23041.2368
38502004.08.13 16:50buy192710.001.23501.22991.2363
38512004.08.13 16:50buy192810.001.23441.22931.2357
38522004.08.13 17:45t/p192810.001.23571.22931.2357130.0025467.82
38532004.08.13 17:45close192710.001.23571.22991.236370.0025537.82
38542004.08.13 17:45close192610.001.23571.23041.236820.0125557.83
38552004.08.13 17:45close19250.201.23571.23101.2374-0.8025557.03
38562004.08.13 17:45close19240.101.23571.23171.2381-1.1025555.93
38572004.08.13 17:45buy19290.101.23591.23081.2372
38582004.08.13 17:46buy19300.201.23501.22991.2363
38592004.08.13 17:48buy193110.001.23451.22941.2358
38602004.08.13 17:48buy193210.001.23381.22871.2351
38612004.08.13 17:50t/p193210.001.23511.22871.2351130.0025685.93
38622004.08.13 17:50close193110.001.23521.22941.235870.0025755.93
38632004.08.13 17:50close19300.201.23521.22991.23630.4025756.33
38642004.08.13 17:50close19290.101.23521.23081.2372-0.7025755.63
38652004.08.13 17:50buy19330.101.23541.23031.2367
38662004.08.13 17:57buy19340.201.23511.23001.2364
38672004.08.13 18:30t/p19340.201.23641.23001.23642.6025758.23
38682004.08.13 18:30close19330.101.23661.23031.23671.2025759.43
38692004.08.13 18:30buy19350.101.23681.23171.2381
38702004.08.13 18:31buy19360.201.23631.23121.2376
38712004.08.13 18:35buy193710.001.23591.23081.2372
38722004.08.13 19:16buy193810.001.23561.23051.2369
38732004.08.13 19:50buy193910.001.23521.23011.2365
38742004.08.13 20:16t/p193910.001.23651.23011.2365130.0025889.43
38752004.08.13 20:16close193810.001.23661.23051.2369100.0025989.43
38762004.08.13 20:16close193710.001.23661.23081.237270.0026059.43
38772004.08.13 20:16close19360.201.23661.23121.23760.6026060.03
38782004.08.13 20:16close19350.101.23661.23171.2381-0.2026059.83
38792004.08.20 13:48sell19400.101.22881.23391.2275
38802004.08.20 13:49sell19410.201.22921.23431.2279
38812004.08.20 13:50sell194210.001.22991.23501.2286
38822004.08.20 14:00sell194310.001.23031.23541.2290
38832004.08.20 14:12t/p194310.001.22901.23541.2290130.0026189.83
38842004.08.20 14:12close194210.001.22901.23501.228690.0026279.83
38852004.08.20 14:12close19410.201.22901.23431.22790.4026280.23
38862004.08.20 14:12close19400.101.22901.23391.2275-0.2026280.03
38872004.08.20 14:12sell19440.101.22881.23391.2275
38882004.08.20 14:12sell19450.201.22911.23421.2278
38892004.08.20 14:15sell194610.001.22951.23461.2282
38902004.08.20 14:15sell194710.001.22991.23501.2286
38912004.08.20 14:17t/p194710.001.22861.23501.2286130.0026410.03
38922004.08.20 14:17close194610.001.22861.23461.228290.0126500.04
38932004.08.20 14:17close19450.201.22861.23421.22781.0026501.04
38942004.08.20 14:17close19440.101.22861.23391.22750.2026501.24
38952004.08.20 14:17sell19480.101.22841.23351.2271
38962004.08.20 14:17sell19490.201.22881.23391.2275
38972004.08.20 14:17sell195010.001.22911.23421.2278
38982004.08.20 14:21sell195110.001.22951.23461.2282
38992004.08.20 14:22t/p195110.001.22821.23461.2282130.0026631.24
39002004.08.20 14:22close195010.001.22801.23421.2278110.0026741.24
39012004.08.20 14:22close19490.201.22801.23391.22751.6026742.84
39022004.08.20 14:22close19480.101.22801.23351.22710.4026743.24
39032004.08.20 14:22sell19520.101.22781.23291.2265
39042004.08.20 14:22sell19530.201.22821.23331.2269
39052004.08.20 14:23sell195410.001.22921.23431.2279
39062004.08.20 14:24t/p195410.001.22791.23431.2279130.0026873.24
39072004.08.20 14:24close19530.201.22791.23331.22690.6026873.84
39082004.08.20 14:24close19520.101.22791.23291.2265-0.1026873.74
39092004.08.20 14:24sell19550.101.22771.23281.2264
39102004.08.20 14:25sell19560.201.22871.23381.2274
39112004.08.20 14:25sell195710.001.22901.23411.2277
39122004.08.20 14:30sell195810.001.22941.23451.2281
39132004.08.20 14:41sell195910.001.22981.23491.2285
39142004.08.20 16:37s/l19550.101.23281.23281.2264-5.1026868.64
39152004.08.20 16:37close195910.001.23281.23491.2285-300.0026568.64
39162004.08.20 16:37close195810.001.23281.23451.2281-340.0026228.64
39172004.08.20 16:37close195710.001.23281.23411.2277-380.0025848.64
39182004.08.20 16:37close19560.201.23281.23381.2274-8.2025840.44
39192004.08.23 14:45sell19600.101.22341.22851.2221
39202004.08.23 14:46sell19610.201.22371.22881.2224
39212004.08.23 14:50sell196210.001.22411.22921.2228
39222004.08.23 15:01sell196310.001.22441.22951.2231
39232004.08.23 15:01t/p196210.001.22281.22921.2228130.0025970.44
39242004.08.23 15:01t/p196310.001.22311.22951.2231130.0026100.44
39252004.08.23 15:01close19610.201.22251.22881.22242.4026102.84
39262004.08.23 15:01close19600.101.22251.22851.22210.9026103.74
39272004.08.23 15:01sell19640.101.22231.22741.2210
39282004.08.23 15:02sell19650.201.22291.22801.2216
39292004.08.23 15:05sell196610.001.22321.22831.2219
39302004.08.23 15:05sell196710.001.22381.22891.2225
39312004.08.23 15:06t/p196710.001.22251.22891.2225130.0026233.74
39322004.08.23 15:06close196610.001.22251.22831.221970.0126303.75
39332004.08.23 15:06close19650.201.22251.22801.22160.8026304.55
39342004.08.23 15:06close19640.101.22251.22741.2210-0.2026304.35
39352004.08.23 15:06sell19680.101.22231.22741.2210
39362004.08.23 15:07sell19690.201.22281.22791.2215
39372004.08.23 15:09sell197010.001.22321.22831.2219
39382004.08.23 15:16sell197110.001.22361.22871.2223
39392004.08.23 15:18sell197210.001.22441.22951.2231
39402004.08.23 15:18t/p197210.001.22311.22951.2231130.0026434.35
39412004.08.23 15:18close197110.001.22291.22871.222370.0026504.35
39422004.08.23 15:18close197010.001.22291.22831.221930.0026534.35
39432004.08.23 15:18close19690.201.22291.22791.2215-0.2026534.15
39442004.08.23 15:18close19680.101.22291.22741.2210-0.6026533.55
39452004.08.23 15:18sell19730.101.22271.22781.2214
39462004.08.23 15:20sell19740.201.22331.22841.2220
39472004.08.23 15:20sell197510.001.22361.22871.2223
39482004.08.23 15:20sell197610.001.22391.22901.2226
39492004.08.23 15:27t/p197610.001.22261.22901.2226130.0026663.55
39502004.08.23 15:27close197510.001.22241.22871.2223120.0026783.55
39512004.08.23 15:27close19740.201.22241.22841.22201.8026785.35
39522004.08.23 15:27close19730.101.22241.22781.22140.3026785.65
39532004.08.23 15:27sell19770.101.22221.22731.2209
39542004.08.23 15:28sell19780.201.22261.22771.2213
39552004.08.23 15:29sell197910.001.22301.22811.2217
39562004.08.23 15:41sell198010.001.22341.22851.2221
39572004.08.23 15:50sell198110.001.22391.22901.2226
39582004.08.23 16:20t/p198110.001.22261.22901.2226130.0026915.65
39592004.08.23 16:20close198010.001.22241.22851.2221100.0027015.65
39602004.08.23 16:20close197910.001.22241.22811.221760.0027075.65
39612004.08.23 16:20close19780.201.22241.22771.22130.4027076.05
39622004.08.23 16:20close19770.101.22241.22731.2209-0.2027075.85
39632004.08.23 16:35sell19820.101.22101.22611.2197
39642004.08.23 16:35sell19830.201.22151.22661.2202
39652004.08.23 16:35sell198410.001.22191.22701.2206
39662004.08.23 16:37sell198510.001.22231.22741.2210
39672004.08.23 16:39t/p198510.001.22101.22741.2210130.0027205.85
39682004.08.23 16:39close198410.001.22081.22701.2206110.0027315.85
39692004.08.23 16:39close19830.201.22081.22661.22021.4027317.25
39702004.08.23 16:39close19820.101.22081.22611.21970.2027317.45
39712004.08.23 16:39sell19860.101.22061.22571.2193
39722004.08.23 16:44sell19870.201.22111.22621.2198
39732004.08.23 17:07t/p19860.101.21931.22571.21931.3027318.75
39742004.08.23 17:07t/p19870.201.21981.22621.21982.6027321.35
39752004.08.23 17:07sell19880.101.21901.22411.2177
39762004.08.23 17:08sell19890.201.21931.22441.2180
39772004.08.23 17:08sell199010.001.21971.22481.2184
39782004.08.23 17:21sell199110.001.22011.22521.2188
39792004.08.23 17:41t/p199110.001.21881.22521.2188130.0027451.35
39802004.08.23 17:41close199010.001.21871.22481.2184100.0027551.35
39812004.08.23 17:41close19890.201.21871.22441.21801.2027552.55
39822004.08.23 17:41close19880.101.21871.22411.21770.3027552.85
39832004.08.23 17:41sell19920.101.21851.22361.2172
39842004.08.23 17:41sell19930.201.21881.22391.2175
39852004.08.23 17:50sell199410.001.21921.22431.2179
39862004.08.23 17:55sell199510.001.21981.22491.2185
39872004.08.23 18:49t/p199510.001.21851.22491.2185130.0027682.85
39882004.08.23 18:49close199410.001.21851.22431.217970.0027752.85
39892004.08.23 18:49close19930.201.21851.22391.21750.6027753.45
39902004.08.23 18:49close19920.101.21851.22361.21720.0027753.45
39912004.08.23 18:49sell19960.101.21831.22341.2170
39922004.08.23 19:00sell19970.201.21921.22431.2179
39932004.08.23 19:02sell199810.001.21961.22471.2183
39942004.08.23 19:55t/p199810.001.21831.22471.2183130.0027883.45
39952004.08.23 19:55close19970.201.21811.22431.21792.2027885.65
39962004.08.23 19:55close19960.101.21811.22341.21700.2027885.85
39972004.08.23 20:17sell19990.101.21671.22181.2154
39982004.08.23 20:17sell20000.201.21701.22211.2157
39992004.08.23 20:18t/p19990.101.21541.22181.21541.3027887.15
40002004.08.23 20:18t/p20000.201.21571.22211.21572.6027889.75
40012004.08.23 20:18sell20010.101.21491.22001.2136
40022004.08.23 20:18sell20020.201.21561.22071.2143
40032004.08.23 20:19t/p20020.201.21431.22071.21432.6027892.35
40042004.08.23 20:19close20010.101.21411.22001.21360.8027893.15
40052004.08.23 20:19sell20030.101.21391.21901.2126
40062004.08.23 20:19sell20040.201.21461.21971.2133
40072004.08.23 20:20sell200510.001.21491.22001.2136
40082004.08.23 20:20sell200610.001.21531.22041.2140
40092004.08.23 20:21sell200710.001.21591.22101.2146
40102004.08.23 20:24t/p200710.001.21461.22101.2146130.0028023.15
40112004.08.23 20:24close200610.001.21461.22041.214070.0028093.15
40122004.08.23 20:24close200510.001.21461.22001.213630.0028123.15
40132004.08.23 20:24close20040.201.21461.21971.21330.0028123.15
40142004.08.23 20:24close20030.101.21461.21901.2126-0.7028122.45
40152004.08.23 20:24sell20080.101.21441.21951.2131
40162004.08.23 20:24sell20090.201.21511.22021.2138
40172004.08.23 20:25sell201010.001.21541.22051.2141
40182004.08.23 20:47t/p201010.001.21411.22051.2141130.0028252.45
40192004.08.23 20:47close20090.201.21411.22021.21382.0028254.45
40202004.08.23 20:47close20080.101.21411.21951.21310.3028254.75
40212004.08.23 20:47sell20110.101.21391.21901.2126
40222004.08.23 20:48sell20120.201.21431.21941.2130
40232004.08.23 20:50sell201310.001.21461.21971.2133
40242004.08.23 21:00sell201410.001.21501.22011.2137
40252004.08.23 21:01sell201510.001.21551.22061.2142
40262004.08.23 21:10t/p201510.001.21421.22061.2142130.0028384.75
40272004.08.23 21:10close201410.001.21401.22011.2137100.0028484.75
40282004.08.23 21:10close201310.001.21401.21971.213360.0128544.76
40292004.08.23 21:10close20120.201.21401.21941.21300.6028545.36
40302004.08.23 21:10close20110.101.21401.21901.2126-0.1028545.26
40312004.08.23 21:10sell20160.101.21381.21891.2125
40322004.08.23 21:10sell20170.201.21431.21941.2130
40332004.08.23 21:11sell201810.001.21501.22011.2137
40342004.08.23 21:12sell201910.001.21631.22141.2150
40352004.08.23 21:12t/p201810.001.21371.22011.2137130.0028675.26
40362004.08.23 21:12t/p201910.001.21501.22141.2150130.0028805.26
40372004.08.23 21:12close20170.201.21371.21941.21301.2028806.46
40382004.08.23 21:12close20160.101.21371.21891.21250.1028806.56
40392004.08.23 21:12sell20200.101.21351.21861.2122
40402004.08.23 21:14sell20210.201.21421.21931.2129
40412004.08.23 21:41sell202210.001.21451.21961.2132
40422004.08.23 23:24t/p202210.001.21321.21961.2132130.0028936.56
40432004.08.23 23:24close20210.201.21321.21931.21292.0028938.56
40442004.08.23 23:24close20200.101.21321.21861.21220.3028938.86
40452004.08.24 18:30sell20230.101.20771.21281.2064
40462004.08.24 18:30sell20240.201.20811.21321.2068
40472004.08.24 18:40sell202510.001.20841.21351.2071
40482004.08.24 18:48t/p202510.001.20711.21351.2071130.0029068.86
40492004.08.24 18:48close20240.201.20691.21321.20682.4029071.26
40502004.08.24 18:48close20230.101.20691.21281.20640.8029072.06
40512004.08.24 18:48sell20260.101.20671.21181.2054
40522004.08.24 18:49sell20270.201.20721.21231.2059
40532004.08.24 18:50sell202810.001.20761.21271.2063
40542004.08.24 18:51sell202910.001.20791.21301.2066
40552004.08.24 19:02t/p202910.001.20661.21301.2066130.0029202.06
40562004.08.24 19:02close202810.001.20661.21271.2063100.0029302.06
40572004.08.24 19:02close20270.201.20661.21231.20591.2029303.26
40582004.08.24 19:02close20260.101.20661.21181.20540.1029303.36
40592004.08.24 19:02sell20300.101.20641.21151.2051
40602004.08.24 19:02sell20310.201.20671.21181.2054
40612004.08.24 19:04sell203210.001.20711.21221.2058
40622004.08.24 19:10sell203310.001.20751.21261.2062
40632004.08.24 19:20sell203410.001.20811.21321.2068
40642004.08.24 19:42t/p203410.001.20681.21321.2068130.0029433.36
40652004.08.24 19:42close203310.001.20681.21261.206270.0129503.37
40662004.08.24 19:42close203210.001.20681.21221.205829.9929533.36
40672004.08.24 19:42close20310.201.20681.21181.2054-0.2029533.16
40682004.08.24 19:42close20300.101.20681.21151.2051-0.4029532.76
40692004.08.24 19:42sell20350.101.20661.21171.2053
40702004.08.24 19:42sell20360.201.20781.21291.2065
40712004.08.24 19:43sell203710.001.20821.21331.2069
40722004.08.24 19:44sell203810.001.20851.21361.2072
40732004.08.24 19:52sell203910.001.20891.21401.2076
40742004.08.24 20:30t/p203910.001.20761.21401.2076130.0029662.76
40752004.08.24 20:30close203810.001.20761.21361.207290.0029752.76
40762004.08.24 20:30close203710.001.20761.21331.206960.0029812.76
40772004.08.24 20:30close20360.201.20761.21291.20650.4029813.16
40782004.08.24 20:30close20350.101.20761.21171.2053-1.0029812.16
40792004.08.27 16:15sell20400.101.20361.20871.2023
40802004.08.27 16:17sell20410.201.20401.20911.2027
40812004.08.27 16:21sell204210.001.20431.20941.2030
40822004.08.27 16:26sell204310.001.20471.20981.2034
40832004.08.27 16:38t/p204310.001.20341.20981.2034130.0029942.16
40842004.08.27 16:38close204210.001.20341.20941.203090.0030032.16
40852004.08.27 16:38close20410.201.20341.20911.20271.2030033.36
40862004.08.27 16:38close20400.101.20341.20871.20230.2030033.56
40872004.08.27 16:38sell20440.101.20321.20831.2019
40882004.08.27 16:40sell20450.201.20351.20861.2022
40892004.08.27 16:45sell204610.001.20391.20901.2026
40902004.08.27 16:55sell204710.001.20431.20941.2030
40912004.08.27 17:53t/p204710.001.20301.20941.2030130.0030163.56
40922004.08.27 17:53close204610.001.20291.20901.2026100.0030263.56
40932004.08.27 17:53close20450.201.20291.20861.20221.2030264.76
40942004.08.27 17:53close20440.101.20291.20831.20190.3030265.06
40952004.08.27 18:45sell20480.101.20151.20661.2002
40962004.08.27 19:00sell20490.201.20191.20701.2006
40972004.08.27 19:05sell205010.001.20251.20761.2012
40982004.08.27 19:28sell205110.001.20291.20801.2016
40992004.08.27 20:09t/p205110.001.20161.20801.2016130.0030395.06
41002004.08.27 20:09close205010.001.20161.20761.201290.0130485.07
41012004.08.27 20:09close20490.201.20161.20701.20060.6030485.67
41022004.08.27 20:09close20480.101.20161.20661.2002-0.1030485.57
41032004.08.27 20:35sell20520.101.20191.20701.2006
41042004.08.27 20:40sell20530.201.20251.20761.2012
41052004.08.27 21:00t/p20530.201.20121.20761.20122.6030488.17
41062004.08.27 21:00close20520.101.20121.20701.20060.7030488.87
41072004.08.30 14:45buy20540.101.20301.19791.2043
41082004.08.30 14:47buy20550.201.20271.19761.2040
41092004.08.30 14:53buy205610.001.20231.19721.2036
41102004.08.30 15:31t/p205610.001.20361.19721.2036130.0030618.87
41112004.08.30 15:31close20550.201.20361.19761.20401.8030620.67
41122004.08.30 15:31close20540.101.20361.19791.20430.6030621.27
41132004.08.31 16:30buy20570.101.21571.21061.2170
41142004.08.31 16:30buy20580.201.21521.21011.2165
41152004.08.31 16:34t/p20580.201.21651.21011.21652.6030623.87
41162004.08.31 16:34close20570.101.21681.21061.21701.1030624.97
41172004.08.31 16:34buy20590.101.21701.21191.2183
41182004.08.31 16:34buy20600.201.21591.21081.2172
41192004.08.31 16:34buy206110.001.21531.21021.2166
41202004.08.31 16:35buy206210.001.21501.20991.2163
41212004.08.31 16:55buy206310.001.21451.20941.2158
41222004.08.31 16:55t/p206310.001.21581.20941.2158130.0030754.97
41232004.08.31 16:55close206210.001.21581.20991.216380.0030834.97
41242004.08.31 16:55close206110.001.21581.21021.216650.0030884.97
41252004.08.31 16:55close20600.201.21581.21081.2172-0.2030884.77
41262004.08.31 16:55close20590.101.21581.21191.2183-1.2030883.57
41272004.08.31 16:55buy20640.101.21601.21091.2173
41282004.08.31 16:56buy20650.201.21551.21041.2168
41292004.08.31 17:00buy206610.001.21521.21011.2165
41302004.08.31 17:07t/p206610.001.21651.21011.2165130.0031013.57
41312004.08.31 17:07close20650.201.21651.21041.21682.0031015.57
41322004.08.31 17:07close20640.101.21651.21091.21730.5031016.07
41332004.08.31 17:07buy20670.101.21671.21161.2180
41342004.08.31 17:07buy20680.201.21631.21121.2176
41352004.08.31 17:08buy206910.001.21571.21061.2170
41362004.08.31 17:12t/p206910.001.21701.21061.2170130.0031146.07
41372004.08.31 17:12close20680.201.21701.21121.21761.4031147.47
41382004.08.31 17:12close20670.101.21701.21161.21800.3031147.77
41392004.08.31 17:12buy20700.101.21721.21211.2185
41402004.08.31 17:13buy20710.201.21681.21171.2181
41412004.08.31 17:15buy207210.001.21621.21111.2175
41422004.08.31 17:34t/p207210.001.21751.21111.2175130.0031277.77
41432004.08.31 17:34close20710.201.21761.21171.21811.6031279.37
41442004.08.31 17:34close20700.101.21761.21211.21850.4031279.77
41452004.08.31 17:34buy20730.101.21781.21271.2191
41462004.08.31 17:35buy20740.201.21741.21231.2187
41472004.08.31 17:36buy207510.001.21711.21201.2184
41482004.08.31 18:02t/p207510.001.21841.21201.2184130.0031409.77
41492004.08.31 18:02close20740.201.21851.21231.21872.2031411.97
41502004.08.31 18:02close20730.101.21851.21271.21910.7031412.67
41512004.08.31 18:02buy20760.101.21871.21361.2200
41522004.08.31 18:05buy20770.201.21841.21331.2197
41532004.08.31 18:30buy207810.001.21801.21291.2193
41542004.08.31 19:21buy207910.001.21771.21261.2190
41552004.08.31 20:33t/p207910.001.21901.21261.2190130.0031542.67
41562004.08.31 20:33close207810.001.21901.21291.2193100.0031642.67
41572004.08.31 20:33close20770.201.21901.21331.21971.2031643.87
41582004.08.31 20:33close20760.101.21901.21361.22000.3031644.17
41592004.09.03 16:00sell20800.101.20981.21491.2085
41602004.09.03 16:00sell20810.201.21091.21601.2096
41612004.09.03 16:01t/p20810.201.20961.21601.20962.6031646.77
41622004.09.03 16:01close20800.101.20951.21491.20850.3031647.07
41632004.09.03 16:01sell20820.101.20931.21441.2080
41642004.09.03 16:01sell20830.201.20981.21491.2085
41652004.09.03 16:01sell208410.001.21021.21531.2089
41662004.09.03 16:01sell208510.001.21061.21571.2093
41672004.09.03 16:02t/p20830.201.20851.21491.20852.6031649.67
41682004.09.03 16:02t/p208410.001.20891.21531.2089130.0031779.67
41692004.09.03 16:02t/p208510.001.20931.21571.2093130.0031909.67
41702004.09.03 16:02close20820.101.20841.21441.20800.9031910.57
41712004.09.03 16:02sell20860.101.20821.21331.2069
41722004.09.03 16:02sell20870.201.20881.21391.2075
41732004.09.03 16:02sell208810.001.20961.21471.2083
41742004.09.03 16:03sell208910.001.21001.21511.2087
41752004.09.03 16:03sell209010.001.21041.21551.2091
41762004.09.03 16:04t/p208910.001.20871.21511.2087130.0032040.57
41772004.09.03 16:04t/p209010.001.20911.21551.2091130.0032170.57
41782004.09.03 16:04close208810.001.20861.21471.2083100.0032270.57
41792004.09.03 16:04close20870.201.20861.21391.20750.4032270.97
41802004.09.03 16:04close20860.101.20861.21331.2069-0.4032270.57
41812004.09.03 16:04sell20910.101.20841.21351.2071
41822004.09.03 16:05sell20920.201.20871.21381.2074
41832004.09.03 16:09sell209310.001.20991.21501.2086
41842004.09.03 16:09t/p209310.001.20861.21501.2086130.0032400.57
41852004.09.03 16:09close20920.201.20851.21381.20740.4032400.97
41862004.09.03 16:09close20910.101.20851.21351.2071-0.1032400.87
41872004.09.03 16:09sell20940.101.20831.21341.2070
41882004.09.03 16:10sell20950.201.20861.21371.2073
41892004.09.03 16:13sell209610.001.20891.21401.2076
41902004.09.03 16:16t/p209610.001.20761.21401.2076130.0032530.87
41912004.09.03 16:16close20950.201.20761.21371.20732.0032532.87
41922004.09.03 16:16close20940.101.20761.21341.20700.7032533.57
41932004.09.03 16:16sell20970.101.20741.21251.2061
41942004.09.03 16:16sell20980.201.20791.21301.2066
41952004.09.03 16:18sell209910.001.20851.21361.2072
41962004.09.03 16:28t/p209910.001.20721.21361.2072130.0032663.57
41972004.09.03 16:28close20980.201.20711.21301.20661.6032665.17
41982004.09.03 16:28close20970.101.20711.21251.20610.3032665.47
41992004.09.03 16:28sell21000.101.20691.21201.2056
42002004.09.03 16:30sell21010.201.20751.21261.2062
42012004.09.03 16:32sell210210.001.20791.21301.2066
42022004.09.03 16:43t/p210210.001.20661.21301.2066130.0032795.47
42032004.09.03 16:43close21010.201.20661.21261.20621.8032797.27
42042004.09.03 16:43close21000.101.20661.21201.20560.3032797.57
42052004.09.03 16:43sell21030.101.20671.21181.2054
42062004.09.03 16:45sell21040.201.20731.21241.2060
42072004.09.03 16:50sell210510.001.20771.21281.2064
42082004.09.03 16:51t/p210510.001.20641.21281.2064130.0032927.57
42092004.09.03 16:51close21040.201.20631.21241.20602.0032929.57
42102004.09.03 16:51close21030.101.20631.21181.20540.4032929.97
42112004.09.03 16:55sell21060.101.20731.21241.2060
42122004.09.03 16:55sell21070.201.20791.21301.2066
42132004.09.03 16:56t/p21060.101.20601.21241.20601.3032931.27
42142004.09.03 16:56t/p21070.201.20661.21301.20662.6032933.87
42152004.09.03 16:57sell21080.101.20721.21231.2059
42162004.09.03 16:57sell21090.201.20761.21271.2063
42172004.09.03 16:57t/p21080.101.20591.21231.20591.3032935.17
42182004.09.03 16:57t/p21090.201.20631.21271.20632.6032937.77
42192004.09.03 16:59sell21100.101.20701.21211.2057
42202004.09.03 16:59t/p21100.101.20571.21211.20571.3032939.07
42212004.09.03 18:54sell21110.101.20691.21201.2056
42222004.09.03 19:10t/p21110.101.20561.21201.20561.3032940.37
42232004.09.08 13:45sell21120.101.20331.20841.2020
42242004.09.08 13:55sell21130.201.20361.20871.2023
42252004.09.08 14:45sell211410.001.20421.20931.2029
42262004.09.08 14:54sell211510.001.20451.20961.2032
42272004.09.08 15:20t/p211510.001.20321.20961.2032130.0033070.37
42282004.09.08 15:20close211410.001.20311.20931.2029109.9933180.36
42292004.09.08 15:20close21130.201.20311.20871.20231.0033181.36
42302004.09.08 15:20close21120.101.20311.20841.20200.2033181.56
42312004.09.08 20:00buy21160.101.21721.21211.2185
42322004.09.08 20:15t/p21160.101.21851.21211.21851.3033182.86
42332004.09.08 20:17buy21170.101.21721.21211.2185
42342004.09.08 20:19t/p21170.101.21851.21211.21851.3033184.16
42352004.09.09 23:30buy21180.101.22301.21791.2243
42362004.09.09 23:40buy21190.201.22271.21761.2240
42372004.09.10 00:44t/p21190.201.22401.21761.22402.4533186.61
42382004.09.10 00:44close21180.101.22411.21791.22431.0233187.63
42392004.09.10 00:44buy21200.101.22431.21921.2256
42402004.09.10 00:45buy21210.201.22391.21881.2252
42412004.09.10 01:50buy212210.001.22361.21851.2249
42422004.09.10 01:50buy212310.001.22321.21811.2245
42432004.09.10 02:04buy212410.001.22291.21781.2242
42442004.09.10 05:02t/p212410.001.22421.21781.2242130.0033317.63
42452004.09.10 05:02close212310.001.22421.21811.2245100.0033417.63
42462004.09.10 05:02close212210.001.22421.21851.224960.0033477.63
42472004.09.10 05:02close21210.201.22421.21881.22520.6033478.23
42482004.09.10 05:02close21200.101.22421.21921.2256-0.1033478.13
42492004.09.10 15:30buy21250.101.22851.22341.2298
42502004.09.10 15:40t/p21250.101.22981.22341.22981.3033479.43
42512004.09.10 15:40buy21260.101.23011.22501.2314
42522004.09.10 15:40buy21270.201.22971.22461.2310
42532004.09.10 15:45buy212810.001.22831.22321.2296
42542004.09.10 15:45buy212910.001.22741.22231.2287
42552004.09.10 15:45t/p212910.001.22871.22231.2287130.0033609.43
42562004.09.10 15:45close212810.001.22891.22321.229660.0033669.43
42572004.09.10 15:45close21270.201.22891.22461.2310-1.6033667.83
42582004.09.10 15:45close21260.101.22891.22501.2314-1.2033666.63
42592004.09.10 15:45buy21300.101.22911.22401.2304
42602004.09.10 15:50buy21310.201.22811.22301.2294
42612004.09.10 16:10buy213210.001.22741.22231.2287
42622004.09.10 16:12t/p213210.001.22871.22231.2287130.0033796.63
42632004.09.10 16:12close21310.201.22891.22301.22941.6033798.23
42642004.09.10 16:12close21300.101.22891.22401.2304-0.2033798.03
42652004.09.10 16:55buy21330.101.23021.22511.2315
42662004.09.10 16:55buy21340.201.22961.22451.2309
42672004.09.10 16:55buy213510.001.22911.22401.2304
42682004.09.10 16:56buy213610.001.22871.22361.2300
42692004.09.10 16:56buy213710.001.22831.22321.2296
42702004.09.10 16:56t/p213710.001.22961.22321.2296130.0033928.03
42712004.09.10 16:56close213610.001.22961.22361.230090.0034018.03
42722004.09.10 16:56close213510.001.22961.22401.230450.0034068.03
42732004.09.10 16:56close21340.201.22961.22451.23090.0034068.03
42742004.09.10 16:56close21330.101.22961.22511.2315-0.6034067.43
42752004.09.10 16:56buy21380.101.22981.22471.2311
42762004.09.10 17:00buy21390.201.22941.22431.2307
42772004.09.10 17:00buy214010.001.22911.22401.2304
42782004.09.10 17:20buy214110.001.22851.22341.2298
42792004.09.10 17:56buy214210.001.22811.22301.2294
42802004.09.13 09:08s/l21380.101.22471.22471.2311-5.1834062.25
42812004.09.13 09:08close214210.001.22471.22301.2294-347.5533714.70
42822004.09.13 09:08close214110.001.22471.22341.2298-387.5533327.15
42832004.09.13 09:08close214010.001.22471.22401.2304-447.5532879.60
42842004.09.13 09:08close21390.201.22471.22431.2307-9.5532870.05
42852004.09.15 16:31sell21430.101.21781.22291.2165
42862004.09.15 16:31t/p21430.101.21651.22291.21651.3032871.35
42872004.09.15 16:57sell21440.101.21561.22071.2143
42882004.09.15 16:59sell21450.201.21641.22151.2151
42892004.09.15 16:59t/p21450.201.21511.22151.21512.6032873.95
42902004.09.15 16:59close21440.101.21461.22071.21431.0032874.95
42912004.09.15 16:59sell21460.101.21441.21951.2131
42922004.09.15 17:00sell21470.201.21471.21981.2134
42932004.09.15 17:01sell214810.001.21521.22031.2139
42942004.09.15 17:09t/p214810.001.21391.22031.2139130.0033004.95
42952004.09.15 17:09close21470.201.21381.21981.21341.8033006.75
42962004.09.15 17:09close21460.101.21381.21951.21310.6033007.35
42972004.09.15 17:09sell21490.101.21361.21871.2123
42982004.09.15 17:09sell21500.201.21441.21951.2131
42992004.09.15 17:10sell215110.001.21501.22011.2137
43002004.09.15 17:17sell215210.001.21531.22041.2140
43012004.09.15 17:45sell215310.001.21591.22101.2146
43022004.09.15 17:45t/p215310.001.21461.22101.2146130.0033137.35
43032004.09.15 17:45close215210.001.21411.22041.2140120.0133257.36
43042004.09.15 17:45close215110.001.21411.22011.213790.0033347.36
43052004.09.15 17:45close21500.201.21411.21951.21310.6033347.96
43062004.09.15 17:45close21490.101.21411.21871.2123-0.5033347.46
43072004.09.15 17:45sell21540.101.21391.21901.2126
43082004.09.15 17:46sell21550.201.21431.21941.2130
43092004.09.15 17:47sell215610.001.21491.22001.2136
43102004.09.15 17:50t/p215610.001.21361.22001.2136130.0033477.46
43112004.09.15 17:50close21550.201.21341.21941.21301.8033479.26
43122004.09.15 17:50close21540.101.21341.21901.21260.5033479.76
43132004.09.15 17:50sell21570.101.21321.21831.2119
43142004.09.15 17:51sell21580.201.21351.21861.2122
43152004.09.15 17:51sell215910.001.21401.21911.2127
43162004.09.15 17:53sell216010.001.21441.21951.2131
43172004.09.15 18:25sell216110.001.21501.22011.2137
43182004.09.16 14:34t/p216110.001.21371.22011.2137148.1533627.91
43192004.09.16 14:34close216010.001.21361.21951.213198.1533726.06
43202004.09.16 14:34close215910.001.21361.21911.212758.1633784.22
43212004.09.16 14:34close21580.201.21361.21861.21220.1633784.39
43222004.09.16 14:34close21570.101.21361.21831.2119-0.2233784.17
43232004.09.16 23:00buy21620.101.21801.21291.2193
43242004.09.17 03:12t/p21620.101.21931.21291.21931.2233785.39
43252004.09.21 14:07buy21630.101.22531.22021.2266
43262004.09.21 14:09buy21640.201.22391.21881.2252
43272004.09.21 14:10t/p21640.201.22521.21881.22522.6033787.99
43282004.09.21 14:10t/p21630.101.22661.22021.22661.3033789.29
43292004.09.21 14:10buy21650.101.22711.22201.2284
43302004.09.21 14:10buy21660.201.22671.22161.2280
43312004.09.21 14:10buy216710.001.22621.22111.2275
43322004.09.21 14:11t/p216710.001.22751.22111.2275130.0033919.29
43332004.09.21 14:11close21660.201.22751.22161.22801.6033920.89
43342004.09.21 14:11close21650.101.22751.22201.22840.4033921.29
43352004.09.21 14:11buy21680.101.22771.22261.2290
43362004.09.21 14:11buy21690.201.22691.22181.2282
43372004.09.21 14:13buy217010.001.22641.22131.2277
43382004.09.21 14:14t/p217010.001.22771.22131.2277130.0034051.29
43392004.09.21 14:14close21690.201.22791.22181.22822.0034053.29
43402004.09.21 14:14close21680.101.22791.22261.22900.2034053.49
43412004.09.21 14:14buy21710.101.22811.22301.2294
43422004.09.21 14:14buy21720.201.22751.22241.2288
43432004.09.21 14:18buy217310.001.22711.22201.2284
43442004.09.21 14:31buy217410.001.22681.22171.2281
43452004.09.21 14:36buy217510.001.22641.22131.2277
43462004.09.21 20:06t/p217510.001.22771.22131.2277130.0034183.49
43472004.09.21 20:06close217410.001.22771.22171.228190.0034273.49
43482004.09.21 20:06close217310.001.22771.22201.228460.0034333.49
43492004.09.21 20:06close21720.201.22771.22241.22880.4034333.89
43502004.09.21 20:06close21710.101.22771.22301.2294-0.4034333.49
43512004.09.21 21:00buy21760.101.23191.22681.2332
43522004.09.21 21:01buy21770.201.23151.22641.2328
43532004.09.21 21:06t/p21760.101.23321.22681.23321.3034334.79
43542004.09.21 21:06t/p21770.201.23281.22641.23282.6034337.39
43552004.09.21 21:06buy21780.101.23341.22831.2347
43562004.09.21 21:21buy21790.201.23301.22791.2343
43572004.09.21 21:26buy218010.001.23271.22761.2340
43582004.09.21 21:46t/p218010.001.23401.22761.2340130.0034467.39
43592004.09.21 21:46close21790.201.23421.22791.23432.4034469.79
43602004.09.21 21:46close21780.101.23421.22831.23470.8034470.59
43612004.09.21 22:00buy21810.101.23381.22871.2351
43622004.09.21 22:11buy21820.201.23341.22831.2347
43632004.09.21 23:07buy218310.001.23301.22791.2343
43642004.09.21 23:32buy218410.001.23271.22761.2340
43652004.09.22 01:17buy218510.001.23231.22721.2336
43662004.09.22 12:00s/l21810.101.22871.22871.2351-5.1834465.42
43672004.09.22 12:00close218510.001.22861.22721.2336-370.0034095.42
43682004.09.22 12:00close218410.001.22861.22761.2340-417.5533677.87
43692004.09.22 12:00close218310.001.22861.22791.2343-447.5533230.32
43702004.09.22 12:00close21820.201.22861.22831.2347-9.7533220.57
43712004.09.22 16:05sell21860.101.22461.22971.2233
43722004.09.22 16:15sell21870.201.22531.23041.2240
43732004.09.22 16:18sell218810.001.22561.23071.2243
43742004.09.22 16:40t/p21870.201.22401.23041.22402.6033223.17
43752004.09.22 16:40t/p218810.001.22431.23071.2243130.0033353.17
43762004.09.22 16:40close21860.101.22401.22971.22330.6033353.77
43772004.09.23 15:30buy21890.101.23131.22621.2326
43782004.09.23 15:50buy21900.201.23101.22591.2323
43792004.09.23 15:53buy219110.001.23051.22541.2318
43802004.09.23 16:05t/p21890.101.23261.22621.23261.3033355.07
43812004.09.23 16:05t/p21900.201.23231.22591.23232.6033357.67
43822004.09.23 16:05t/p219110.001.23181.22541.2318130.0033487.67
43832004.09.24 15:16buy21920.101.23281.22771.2341
43842004.09.24 15:17buy21930.201.23241.22731.2337
43852004.09.24 15:18buy219410.001.23191.22681.2332
43862004.09.24 15:20buy219510.001.23151.22641.2328
43872004.09.24 15:28buy219610.001.23111.22601.2324
43882004.09.24 16:29s/l21920.101.22771.22771.2341-5.1033482.57
43892004.09.24 16:29close219610.001.22771.22601.2324-340.0033142.57
43902004.09.24 16:29close219510.001.22771.22641.2328-380.0032762.57
43912004.09.24 16:29close219410.001.22771.22681.2332-420.0032342.57
43922004.09.24 16:29close21930.201.22771.22731.2337-9.4032333.17
43932004.09.28 15:30buy21970.101.23361.22851.2349
43942004.09.28 15:35buy21980.201.23321.22811.2345
43952004.09.28 16:05t/p21980.201.23451.22811.23452.6032335.77
43962004.09.28 16:05close21970.101.23461.22851.23491.0032336.77
43972004.09.30 14:15buy21990.101.24091.23581.2422
43982004.09.30 14:20buy22000.201.24061.23551.2419
43992004.09.30 14:31t/p22000.201.24191.23551.24192.6032339.37
44002004.09.30 14:31close21990.101.24191.23581.24221.0032340.37
44012004.09.30 14:31buy22010.101.24211.23701.2434
44022004.09.30 14:31buy22020.201.24161.23651.2429
44032004.09.30 14:35buy220310.001.24121.23611.2425
44042004.09.30 14:40buy220410.001.24051.23541.2418
44052004.09.30 14:40buy220510.001.24011.23501.2414
44062004.09.30 14:40t/p220410.001.24181.23541.2418130.0032470.37
44072004.09.30 14:40t/p220510.001.24141.23501.2414130.0032600.37
44082004.09.30 14:40close220310.001.24181.23611.242560.0032660.37
44092004.09.30 14:40close22020.201.24181.23651.24290.4032660.77
44102004.09.30 14:40close22010.101.24181.23701.2434-0.3032660.47
44112004.09.30 14:40buy22060.101.24201.23691.2433
44122004.09.30 14:41buy22070.201.24161.23651.2429
44132004.09.30 14:41buy220810.001.24091.23581.2422
44142004.09.30 14:45buy220910.001.24041.23531.2417
44152004.09.30 14:52buy221010.001.24011.23501.2414
44162004.09.30 16:03t/p221010.001.24141.23501.2414130.0032790.47
44172004.09.30 16:03close220910.001.24141.23531.2417100.0032890.47
44182004.09.30 16:03close220810.001.24141.23581.242250.0032940.47
44192004.09.30 16:03close22070.201.24141.23651.2429-0.4032940.07
44202004.09.30 16:03close22060.101.24141.23691.2433-0.6032939.47
44212004.09.30 16:05buy22110.101.24051.23541.2418
44222004.09.30 16:15t/p22110.101.24181.23541.24181.3032940.77
44232004.09.30 16:19buy22120.101.24241.23731.2437
44242004.09.30 16:20buy22130.201.24141.23631.2427
44252004.09.30 16:20buy221410.001.24101.23591.2423
44262004.09.30 16:20buy221510.001.24071.23561.2420
44272004.09.30 16:36t/p221510.001.24201.23561.2420130.0033070.77
44282004.09.30 16:36close221410.001.24201.23591.2423100.0033170.77
44292004.09.30 16:36close22130.201.24201.23631.24271.2033171.97
44302004.09.30 16:36close22120.101.24201.23731.2437-0.4033171.57
44312004.09.30 16:36buy22160.101.24221.23711.2435
44322004.09.30 16:37buy22170.201.24181.23671.2431
44332004.09.30 16:42t/p22170.201.24311.23671.24312.6033174.17
44342004.09.30 16:42close22160.101.24321.23711.24351.0033175.17
44352004.09.30 16:42buy22180.101.24341.23831.2447
44362004.09.30 16:42buy22190.201.24251.23741.2438
44372004.09.30 16:45buy222010.001.24221.23711.2435
44382004.09.30 16:50buy222110.001.24181.23671.2431
44392004.09.30 16:55buy222210.001.24151.23641.2428
44402004.09.30 17:07t/p222210.001.24281.23641.2428130.0033305.17
44412004.09.30 17:07close222110.001.24291.23671.2431110.0033415.17
44422004.09.30 17:07close222010.001.24291.23711.243570.0033485.17
44432004.09.30 17:07close22190.201.24291.23741.24380.8033485.97
44442004.09.30 17:07close22180.101.24291.23831.2447-0.5033485.47
44452004.09.30 17:07buy22230.101.24311.23801.2444
44462004.09.30 17:08buy22240.201.24281.23771.2441
44472004.09.30 17:15buy222510.001.24201.23691.2433
44482004.09.30 17:20buy222610.001.24161.23651.2429
44492004.09.30 17:23t/p222610.001.24291.23651.2429130.0033615.47
44502004.09.30 17:23close222510.001.24301.23691.2433100.0033715.47
44512004.09.30 17:23close22240.201.24301.23771.24410.4033715.87
44522004.09.30 17:23close22230.101.24301.23801.2444-0.1033715.77
44532004.09.30 17:23buy22270.101.24321.23811.2445
44542004.09.30 17:23buy22280.201.24281.23771.2441
44552004.09.30 17:23buy222910.001.24241.23731.2437
44562004.09.30 17:24buy223010.001.24191.23681.2432
44572004.09.30 17:26buy223110.001.24141.23631.2427
44582004.09.30 18:00t/p223110.001.24271.23631.2427130.0033845.77
44592004.09.30 18:00close223010.001.24311.23681.2432120.0033965.77
44602004.09.30 18:00close222910.001.24311.23731.243770.0034035.77
44612004.09.30 18:00close22280.201.24311.23771.24410.6034036.37
44622004.09.30 18:00close22270.101.24311.23811.2445-0.1034036.27
44632004.09.30 18:00buy22320.101.24331.23821.2446
44642004.09.30 18:01buy22330.201.24211.23701.2434
44652004.09.30 18:02buy223410.001.24171.23661.2430
44662004.09.30 18:20t/p223410.001.24301.23661.2430130.0034166.27
44672004.09.30 18:20close22330.201.24301.23701.24341.8034168.07
44682004.09.30 18:20close22320.101.24301.23821.2446-0.3034167.77
44692004.09.30 18:20buy22350.101.24321.23811.2445
44702004.09.30 18:30buy22360.201.24201.23691.2433
44712004.09.30 20:51t/p22360.201.24331.23691.24332.6034170.37
44722004.09.30 20:51close22350.101.24331.23811.24450.1034170.47
44732004.10.04 16:00sell22370.101.22871.23381.2274
44742004.10.04 16:19t/p22370.101.22741.23381.22741.3034171.77
44752004.10.04 16:19sell22380.101.22711.23221.2258
44762004.10.04 16:26sell22390.201.22751.23261.2262
44772004.10.04 16:31sell224010.001.22791.23301.2266
44782004.10.04 16:35sell224110.001.22831.23341.2270
44792004.10.04 16:50sell224210.001.22871.23381.2274
44802004.10.04 16:51t/p224210.001.22741.23381.2274130.0034301.77
44812004.10.04 16:51close224110.001.22721.23341.2270110.0034411.77
44822004.10.04 16:51close224010.001.22721.23301.226670.0034481.77
44832004.10.04 16:51close22390.201.22721.23261.22620.6034482.37
44842004.10.04 16:51close22380.101.22721.23221.2258-0.1034482.27
44852004.10.04 16:51sell22430.101.22701.23211.2257
44862004.10.04 16:51sell22440.201.22791.23301.2266
44872004.10.04 16:51sell224510.001.22831.23341.2270
44882004.10.04 16:52t/p22440.201.22661.23301.22662.6034484.87
44892004.10.04 16:52t/p224510.001.22701.23341.2270130.0034614.87
44902004.10.04 16:52close22430.101.22621.23211.22570.8034615.67
44912004.10.04 16:52sell22460.101.22601.23111.2247
44922004.10.04 16:52sell22470.201.22631.23141.2250
44932004.10.04 16:53sell224810.001.22701.23211.2257
44942004.10.04 16:53sell224910.001.22751.23261.2262
44952004.10.04 16:55t/p224910.001.22621.23261.2262130.0034745.67
44962004.10.04 16:55close224810.001.22621.23211.225780.0034825.67
44972004.10.04 16:55close22470.201.22621.23141.22500.2034825.87
44982004.10.04 16:55close22460.101.22621.23111.2247-0.2034825.67
44992004.10.04 16:55sell22500.101.22601.23111.2247
45002004.10.04 16:55sell22510.201.22631.23141.2250
45012004.10.04 16:56sell225210.001.22771.23281.2264
45022004.10.04 16:56t/p225210.001.22641.23281.2264130.0034955.67
45032004.10.04 17:12sell225310.001.22671.23181.2254
45042004.10.04 17:13sell225410.001.22711.23221.2258
45052004.10.04 17:53sell225510.001.22751.23261.2262
45062004.10.04 18:39t/p225510.001.22621.23261.2262130.0035085.67
45072004.10.04 18:39close225410.001.22611.23221.2258100.0035185.67
45082004.10.04 18:39close225310.001.22611.23181.225460.0135245.68
45092004.10.04 18:39close22510.201.22611.23141.22500.4035246.08
45102004.10.04 18:39close22500.101.22611.23111.2247-0.1035245.98
45112004.10.04 18:39sell22560.101.22591.23101.2246
45122004.10.04 18:39sell22570.201.22641.23151.2251
45132004.10.04 18:40sell225810.001.22681.23191.2255
45142004.10.04 18:50sell225910.001.22711.23221.2258
45152004.10.04 18:55sell226010.001.22751.23261.2262
45162004.10.05 02:39t/p226010.001.22621.23261.2262136.0535382.03
45172004.10.05 02:39close225910.001.22621.23221.225896.0535478.08
45182004.10.05 02:39close225810.001.22621.23191.225566.0535544.13
45192004.10.05 02:39close22570.201.22621.23151.22510.5235544.65
45202004.10.05 02:39close22560.101.22621.23101.2246-0.2435544.41
45212004.10.06 15:30sell22610.101.22731.23241.2260
45222004.10.06 15:45sell22620.201.22771.23281.2264
45232004.10.06 15:48sell226310.001.22811.23321.2268
45242004.10.06 15:52sell226410.001.22861.23371.2273
45252004.10.06 16:26sell226510.001.22921.23431.2279
45262004.10.06 20:28t/p226510.001.22791.23431.2279130.0035674.41
45272004.10.06 20:28close226410.001.22791.23371.227370.0035744.41
45282004.10.06 20:28close226310.001.22791.23321.226820.0035764.41
45292004.10.06 20:28close22620.201.22791.23281.2264-0.4035764.01
45302004.10.06 20:28close22610.101.22791.23241.2260-0.6035763.41
45312004.10.08 16:00buy22660.101.24011.23501.2414
45322004.10.08 16:10buy22670.201.23971.23461.2410
45332004.10.08 16:15buy226810.001.23931.23421.2406
45342004.10.08 16:31t/p226810.001.24061.23421.2406130.0035893.41
45352004.10.08 16:31close22670.201.24071.23461.24102.0035895.41
45362004.10.08 16:31close22660.101.24071.23501.24140.6035896.01
45372004.10.08 16:31buy22690.101.24091.23581.2422
45382004.10.08 16:32buy22700.201.24031.23521.2416
45392004.10.08 16:36t/p22700.201.24161.23521.24162.6035898.61
45402004.10.08 16:36close22690.101.24161.23581.24220.7035899.31
45412004.10.08 16:36buy22710.101.24181.23671.2431
45422004.10.08 16:36buy22720.201.24151.23641.2428
45432004.10.08 16:36buy227310.001.24101.23591.2423
45442004.10.08 16:37buy227410.001.24071.23561.2420
45452004.10.08 17:44t/p227410.001.24201.23561.2420130.0036029.31
45462004.10.08 17:44close227310.001.24211.23591.2423110.0036139.31
45472004.10.08 17:44close22720.201.24211.23641.24281.2036140.51
45482004.10.08 17:44close22710.101.24211.23671.24310.3036140.81
45492004.10.08 17:44buy22750.101.24231.23721.2436
45502004.10.08 17:44buy22760.201.24191.23681.2432
45512004.10.08 17:47buy227710.001.24141.23631.2427
45522004.10.08 18:16t/p227710.001.24271.23631.2427130.0036270.81
45532004.10.08 18:16close22760.201.24291.23681.24322.0036272.81
45542004.10.08 18:16close22750.101.24291.23721.24360.6036273.41
45552004.10.08 18:16buy22780.101.24311.23801.2444
45562004.10.08 18:17buy22790.201.24271.23761.2440
45572004.10.08 18:20buy228010.001.24221.23711.2435
45582004.10.08 18:50buy228110.001.24181.23671.2431
45592004.10.08 19:00buy228210.001.24151.23641.2428
45602004.10.11 16:55s/l22780.101.23801.23801.2444-5.1836268.23
45612004.10.11 16:55close228210.001.23791.23641.2428-367.5535900.68
45622004.10.11 16:55close228110.001.23791.23671.2431-397.5535503.13
45632004.10.11 16:55close228010.001.23791.23711.2435-437.5535065.58
45642004.10.11 16:55close22790.201.23791.23761.2440-9.7535055.83
45652004.10.12 12:00sell22830.101.23001.23511.2287
45662004.10.12 12:47t/p22830.101.22871.23511.22871.3035057.13
45672004.10.12 12:50sell22840.101.22921.23431.2279
45682004.10.12 12:51sell22850.201.22961.23471.2283
45692004.10.12 13:05sell228610.001.23001.23511.2287
45702004.10.12 13:07sell228710.001.23041.23551.2291
45712004.10.12 13:08t/p228710.001.22911.23551.2291130.0035187.13
45722004.10.12 13:08close228610.001.22911.23511.228790.0035277.13
45732004.10.12 13:08close22850.201.22911.23471.22831.0035278.13
45742004.10.12 13:08close22840.101.22911.23431.22790.1035278.23
45752004.10.12 13:09sell22880.101.23041.23551.2291
45762004.10.12 13:37sell22890.201.23081.23591.2295
45772004.10.12 13:53sell229010.001.23121.23631.2299
45782004.10.12 13:59sell229110.001.23151.23661.2302
45792004.10.12 15:03t/p229110.001.23021.23661.2302130.0035408.23
45802004.10.12 15:03close229010.001.23021.23631.2299100.0035508.23
45812004.10.12 15:03close22890.201.23021.23591.22951.2035509.43
45822004.10.12 15:03close22880.101.23021.23551.22910.2035509.63
45832004.10.13 15:00sell22920.101.22371.22881.2224
45842004.10.13 15:00sell22930.201.22431.22941.2230
45852004.10.13 15:35sell229410.001.22471.22981.2234
45862004.10.13 15:35sell229510.001.22541.23051.2241
45872004.10.13 15:35t/p229510.001.22411.23051.2241130.0035639.63
45882004.10.13 15:35close229410.001.22411.22981.223460.0135699.64
45892004.10.13 15:35close22930.201.22411.22941.22300.4035700.04
45902004.10.13 15:35close22920.101.22411.22881.2224-0.4035699.64
45912004.10.13 15:35sell22960.101.22391.22901.2226
45922004.10.13 15:36sell22970.201.22441.22951.2231
45932004.10.13 15:40sell229810.001.22491.23001.2236
45942004.10.13 15:49sell229910.001.22531.23041.2240
45952004.10.13 16:18sell230010.001.22561.23071.2243
45962004.10.13 19:36s/l22960.101.22901.22901.2226-5.1035694.54
45972004.10.13 19:36close230010.001.22901.23071.2243-340.0135354.53
45982004.10.13 19:36close229910.001.22901.23041.2240-370.0134984.52
45992004.10.13 19:36close229810.001.22901.23001.2236-410.0134574.51
46002004.10.13 19:36close22970.201.22901.22951.2231-9.2034565.31
46012004.10.13 21:00buy23010.101.23361.22851.2349
46022004.10.13 22:31t/p23010.101.23491.22851.23491.3034566.61
46032004.10.13 22:31buy23020.101.23511.23001.2364
46042004.10.13 22:35buy23030.201.23481.22971.2361
46052004.10.13 23:30buy230410.001.23451.22941.2358
46062004.10.13 23:38buy230510.001.23411.22901.2354
46072004.10.14 00:20buy230610.001.23381.22871.2351
46082004.10.14 05:57t/p230610.001.23511.22871.2351130.0034696.61
46092004.10.14 05:57close230510.001.23521.22901.235487.3534783.96
46102004.10.14 05:57close230410.001.23521.22941.235847.3634831.32
46112004.10.14 05:57close23030.201.23521.22971.23610.3534831.67
46122004.10.14 05:57close23020.101.23521.23001.2364-0.1334831.54
46132004.10.15 15:30buy23070.101.24741.24231.2487
46142004.10.15 15:30buy23080.201.24711.24201.2484
46152004.10.15 15:40buy230910.001.24661.24151.2479
46162004.10.15 15:45t/p23080.201.24841.24201.24842.6034834.14
46172004.10.15 15:45t/p230910.001.24791.24151.2479130.0034964.14
46182004.10.15 15:45close23070.101.24841.24231.24871.0034965.14
46192004.10.15 15:45buy23100.101.24861.24351.2499
46202004.10.15 15:45buy23110.201.24701.24191.2483
46212004.10.15 15:46t/p23110.201.24831.24191.24832.6034967.74
46222004.10.15 15:46close23100.101.24831.24351.2499-0.3034967.44
46232004.10.15 15:46buy23120.101.24851.24341.2498
46242004.10.15 15:49buy23130.201.24811.24301.2494
46252004.10.15 15:50buy231410.001.24751.24241.2488
46262004.10.15 15:50buy231510.001.24681.24171.2481
46272004.10.15 15:50t/p231510.001.24811.24171.2481130.0035097.44
46282004.10.15 15:50close231410.001.24821.24241.248870.0035167.44
46292004.10.15 15:50close23130.201.24821.24301.24940.2035167.64
46302004.10.15 15:50close23120.101.24821.24341.2498-0.3035167.34
46312004.10.15 15:50buy23160.101.24841.24331.2497
46322004.10.15 15:50buy23170.201.24741.24231.2487
46332004.10.15 15:58t/p23170.201.24871.24231.24872.6035169.94
46342004.10.15 15:58close23160.101.24881.24331.24970.4035170.34
46352004.10.15 15:58buy23180.101.24901.24391.2503
46362004.10.15 15:59buy23190.201.24851.24341.2498
46372004.10.15 15:59buy232010.001.24791.24281.2492
46382004.10.15 16:00buy232110.001.24741.24231.2487
46392004.10.15 16:00buy232210.001.24691.24181.2482
46402004.10.15 16:10t/p232210.001.24821.24181.2482130.0035300.34
46412004.10.15 16:10close232110.001.24851.24231.2487110.0035410.34
46422004.10.15 16:10close232010.001.24851.24281.249260.0035470.34
46432004.10.15 16:10close23190.201.24851.24341.24980.0035470.34
46442004.10.15 16:10close23180.101.24851.24391.2503-0.5035469.84
46452004.10.15 16:12buy23230.101.24871.24361.2500
46462004.10.15 16:12t/p23230.101.25001.24361.25001.3035471.14
46472004.10.15 16:12buy23240.101.25041.24531.2517
46482004.10.15 16:12buy23250.201.24831.24321.2496
46492004.10.15 16:12t/p23250.201.24961.24321.24962.6035473.74
46502004.10.15 16:12close23240.101.25061.24531.25170.2035473.94
46512004.10.15 16:12buy23260.101.25081.24571.2521
46522004.10.15 16:13buy23270.201.25051.24541.2518
46532004.10.15 16:14buy232810.001.24941.24431.2507
46542004.10.15 16:15buy232910.001.24901.24391.2503
46552004.10.15 16:15buy233010.001.24841.24331.2497
46562004.10.15 16:17t/p232910.001.25031.24391.2503130.0035603.94
46572004.10.15 16:17t/p233010.001.24971.24331.2497130.0035733.94
46582004.10.15 16:17close232810.001.25061.24431.2507120.0135853.95
46592004.10.15 16:17close23270.201.25061.24541.25180.2035854.15
46602004.10.15 16:17close23260.101.25061.24571.2521-0.2035853.95
46612004.10.15 16:17buy23310.101.25081.24571.2521
46622004.10.15 16:17buy23320.201.24951.24441.2508
46632004.10.15 16:19buy233310.001.24871.24361.2500
46642004.10.15 16:21buy233410.001.24831.24321.2496
46652004.10.15 16:25buy233510.001.24741.24231.2487
46662004.10.15 16:42t/p233510.001.24871.24231.2487130.0035983.95
46672004.10.15 16:42close233410.001.24891.24321.249660.0036043.95
46682004.10.15 16:42close233310.001.24891.24361.250020.0036063.95
46692004.10.15 16:42close23320.201.24891.24441.2508-1.2036062.75
46702004.10.15 16:42close23310.101.24891.24571.2521-1.9036060.85
46712004.10.15 16:42buy23360.101.24911.24401.2504
46722004.10.15 16:42buy23370.201.24851.24341.2498
46732004.10.15 16:43buy233810.001.24771.24261.2490
46742004.10.15 17:05t/p233810.001.24901.24261.2490130.0036190.85
46752004.10.15 17:05close23370.201.24911.24341.24981.2036192.05
46762004.10.15 17:05close23360.101.24911.24401.25040.0036192.05
46772004.10.15 17:05buy23390.101.24931.24421.2506
46782004.10.15 17:05buy23400.201.24891.24381.2502
46792004.10.15 17:05buy234110.001.24821.24311.2495
46802004.10.15 17:20buy234210.001.24771.24261.2490
46812004.10.15 17:28t/p234210.001.24901.24261.2490130.0036322.05
46822004.10.15 17:28close234110.001.24901.24311.249580.0036402.05
46832004.10.15 17:28close23400.201.24901.24381.25020.2036402.25
46842004.10.15 17:28close23390.101.24901.24421.2506-0.3036401.95
46852004.10.15 17:28buy23430.101.24921.24411.2505
46862004.10.15 17:28buy23440.201.24871.24361.2500
46872004.10.15 17:28buy234510.001.24831.24321.2496
46882004.10.15 17:29buy234610.001.24761.24251.2489
46892004.10.15 17:43buy234710.001.24691.24181.2482
46902004.10.15 17:43t/p234710.001.24821.24181.2482130.0036531.95
46912004.10.15 17:43close234610.001.24831.24251.248970.0036601.95
46922004.10.15 17:43close234510.001.24831.24321.24960.0036601.95
46932004.10.15 17:43close23440.201.24831.24361.2500-0.8036601.15
46942004.10.15 17:43close23430.101.24831.24411.2505-0.9036600.25
46952004.10.15 17:43buy23480.101.24851.24341.2498
46962004.10.15 17:44buy23490.201.24811.24301.2494
46972004.10.15 17:58buy235010.001.24771.24261.2490
46982004.10.15 18:06buy235110.001.24711.24201.2484
46992004.10.15 18:11buy235210.001.24621.24111.2475
47002004.10.15 18:11t/p235210.001.24751.24111.2475130.0036730.25
47012004.10.15 18:11close235110.001.24761.24201.248450.0036780.25
47022004.10.15 18:11close235010.001.24761.24261.2490-9.9936770.26
47032004.10.15 18:11close23490.201.24761.24301.2494-1.0036769.26
47042004.10.15 18:11close23480.101.24761.24341.2498-0.9036768.36
47052004.10.15 18:11buy23530.101.24781.24271.2491
47062004.10.15 18:11buy23540.201.24731.24221.2486
47072004.10.15 18:11buy235510.001.24671.24161.2480
47082004.10.15 18:12buy235610.001.24561.24051.2469
47092004.10.15 18:12t/p235610.001.24691.24051.2469130.0036898.36
47102004.10.15 18:12close235510.001.24691.24161.248020.0036918.36
47112004.10.15 18:12close23540.201.24691.24221.2486-0.8036917.56
47122004.10.15 18:12close23530.101.24691.24271.2491-0.9036916.66
47132004.10.15 18:12buy23570.101.24711.24201.2484
47142004.10.15 18:12buy23580.201.24671.24161.2480
47152004.10.15 18:13buy235910.001.24621.24111.2475
47162004.10.15 18:13buy236010.001.24581.24071.2471
47172004.10.15 18:17buy236110.001.24541.24031.2467
47182004.10.15 19:00t/p236110.001.24671.24031.2467130.0037046.66
47192004.10.15 19:00close236010.001.24701.24071.2471120.0137166.67
47202004.10.15 19:00close235910.001.24701.24111.247580.0137246.68
47212004.10.15 19:00close23580.201.24701.24161.24800.6037247.28
47222004.10.15 19:00close23570.101.24701.24201.2484-0.1037247.18
47232004.10.20 10:30buy23620.101.25841.25331.2597
47242004.10.20 10:40buy23630.201.25801.25291.2593
47252004.10.20 10:40buy236410.001.25761.25251.2589
47262004.10.20 11:16buy236510.001.25731.25221.2586
47272004.10.20 11:17buy236610.001.25701.25191.2583
47282004.10.20 11:40t/p236610.001.25831.25191.2583130.0037377.18
47292004.10.20 11:40close236510.001.25831.25221.2586100.0037477.18
47302004.10.20 11:40close236410.001.25831.25251.258970.0037547.18
47312004.10.20 11:40close23630.201.25831.25291.25930.6037547.78
47322004.10.20 11:40close23620.101.25831.25331.2597-0.1037547.68
47332004.10.20 11:40buy23670.101.25851.25341.2598
47342004.10.20 11:42buy23680.201.25811.25301.2594
47352004.10.20 11:47buy236910.001.25771.25261.2590
47362004.10.20 13:15t/p236910.001.25901.25261.2590130.0037677.68
47372004.10.20 13:15close23680.201.25911.25301.25942.0037679.68
47382004.10.20 13:15close23670.101.25911.25341.25980.6037680.28
47392004.10.20 13:16buy23700.101.25861.25351.2599
47402004.10.20 13:29t/p23700.101.25991.25351.25991.3037681.58
47412004.10.20 13:29buy23710.101.26041.25531.2617
47422004.10.20 13:29buy23720.201.25901.25391.2603
47432004.10.20 13:30buy237310.001.25841.25331.2597
47442004.10.20 13:46buy237410.001.25811.25301.2594
47452004.10.20 14:24t/p237410.001.25941.25301.2594130.0037811.58
47462004.10.20 14:24close237310.001.25951.25331.2597110.0037921.58
47472004.10.20 14:24close23720.201.25951.25391.26031.0037922.58
47482004.10.20 14:24close23710.101.25951.25531.2617-0.9037921.68
47492004.10.20 14:24buy23750.101.25971.25461.2610
47502004.10.20 14:24buy23760.201.25881.25371.2601
47512004.10.20 14:56t/p23760.201.26011.25371.26012.6037924.28
47522004.10.20 14:56close23750.101.26011.25461.26100.4037924.68
47532004.10.20 14:56buy23770.101.26031.25521.2616
47542004.10.20 14:56buy23780.201.25931.25421.2606
47552004.10.20 14:57t/p23780.201.26061.25421.26062.6037927.28
47562004.10.20 14:57close23770.101.26081.25521.26160.5037927.78
47572004.10.20 14:57buy23790.101.26101.25591.2623
47582004.10.20 14:58buy23800.201.26051.25541.2618
47592004.10.20 14:58buy238110.001.25981.25471.2611
47602004.10.20 15:02t/p238110.001.26111.25471.2611130.0038057.78
47612004.10.20 15:02close23800.201.26111.25541.26181.2038058.98
47622004.10.20 15:02close23790.101.26111.25591.26230.1038059.08
47632004.10.20 15:02buy23820.101.26131.25621.2626
47642004.10.20 15:03buy23830.201.26091.25581.2622
47652004.10.20 15:05buy238410.001.26051.25541.2618
47662004.10.20 15:05buy238510.001.26011.25501.2614
47672004.10.20 15:35buy238610.001.25901.25391.2603
47682004.10.20 16:31t/p238610.001.26031.25391.2603130.0038189.08
47692004.10.20 16:31close238510.001.26031.25501.261420.0038209.08
47702004.10.20 16:31close238410.001.26031.25541.2618-20.0038189.08
47712004.10.20 16:31close23830.201.26031.25581.2622-1.2038187.88
47722004.10.20 16:31close23820.101.26031.25621.2626-1.0038186.88
47732004.10.22 22:15buy23870.101.26731.26221.2686
47742004.10.25 00:00t/p23870.101.26861.26221.26861.2238188.11
47752004.10.25 00:00buy23880.101.27181.26671.2731
47762004.10.25 00:00buy23890.201.27141.26631.2727
47772004.10.25 00:51t/p23890.201.27271.26631.27272.6038190.71
47782004.10.25 00:51close23880.101.27301.26671.27311.2038191.91
47792004.10.25 00:51buy23900.101.27321.26811.2745
47802004.10.25 00:55buy23910.201.27291.26781.2742
47812004.10.25 01:02buy239210.001.27251.26741.2738
47822004.10.25 01:36t/p239210.001.27381.26741.2738130.0038321.91
47832004.10.25 01:36close23910.201.27381.26781.27421.8038323.71
47842004.10.25 01:36close23900.101.27381.26811.27450.6038324.31
47852004.10.25 01:36buy23930.101.27401.26891.2753
47862004.10.25 01:40buy23940.201.27351.26841.2748
47872004.10.25 01:50buy239510.001.27321.26811.2745
47882004.10.25 02:20t/p239510.001.27451.26811.2745130.0038454.31
47892004.10.25 02:20close23940.201.27481.26841.27482.6038456.91
47902004.10.25 02:20close23930.101.27481.26891.27530.8038457.71
47912004.10.25 02:20buy23960.101.27501.26991.2763
47922004.10.25 02:22buy23970.201.27451.26941.2758
47932004.10.25 02:22buy239810.001.27401.26891.2753
47942004.10.25 02:23t/p239810.001.27531.26891.2753130.0038587.71
47952004.10.25 02:23close23970.201.27531.26941.27581.6038589.31
47962004.10.25 02:23close23960.101.27531.26991.27630.3038589.61
47972004.10.25 02:23buy23990.101.27551.27041.2768
47982004.10.25 02:38t/p23990.101.27681.27041.27681.3038590.91
47992004.10.25 02:38buy24000.101.27731.27221.2786
48002004.10.25 02:45buy24010.201.27691.27181.2782
48012004.10.25 02:50buy240210.001.27611.27101.2774
48022004.10.25 03:06t/p240210.001.27741.27101.2774130.0038720.91
48032004.10.25 03:06close24010.201.27771.27181.27821.6038722.51
48042004.10.25 03:06close24000.101.27771.27221.27860.4038722.91
48052004.10.25 03:06buy24030.101.27791.27281.2792
48062004.10.25 03:30buy24040.201.27731.27221.2786
48072004.10.25 03:31buy240510.001.27691.27181.2782
48082004.10.25 03:33t/p240510.001.27821.27181.2782130.0038852.91
48092004.10.25 03:33close24040.201.27821.27221.27861.8038854.71
48102004.10.25 03:33close24030.101.27821.27281.27920.3038855.01
48112004.10.25 03:33buy24060.101.27841.27331.2797
48122004.10.25 03:34buy24070.201.27781.27271.2791
48132004.10.25 03:34buy240810.001.27731.27221.2786
48142004.10.25 03:35buy240910.001.27651.27141.2778
48152004.10.25 03:53buy241010.001.27611.27101.2774
48162004.10.25 05:26t/p241010.001.27741.27101.2774130.0038985.01
48172004.10.25 05:26close240910.001.27761.27141.2778110.0039095.01
48182004.10.25 05:26close240810.001.27761.27221.278630.0039125.01
48192004.10.25 05:26close24070.201.27761.27271.2791-0.4039124.61
48202004.10.25 05:26close24060.101.27761.27331.2797-0.8039123.81
48212004.10.28 20:00buy24110.101.27281.26771.2741
48222004.10.28 20:02buy24120.201.27231.26721.2736
48232004.10.28 20:02buy241310.001.27181.26671.2731
48242004.10.28 20:05t/p241310.001.27311.26671.2731130.0039253.81
48252004.10.28 20:05close24120.201.27321.26721.27361.8039255.61
48262004.10.28 20:05close24110.101.27321.26771.27410.4039256.01
48272004.10.28 20:05buy24140.101.27341.26831.2747
48282004.10.28 20:08buy24150.201.27301.26791.2743
48292004.10.28 20:23buy241610.001.27261.26751.2739
48302004.10.28 21:18t/p241610.001.27391.26751.2739130.0039386.01
48312004.10.28 21:18close24150.201.27391.26791.27431.8039387.81
48322004.10.28 21:18close24140.101.27391.26831.27470.5039388.31