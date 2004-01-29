|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2004.01.01 00:00 - 2006.12.19 00:00 (2004.01.01 - 2006.12.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; StopLoss=51; TakeProfit=13; MaxTrades=5; Pips=3; AccountProtection=1; mm=0; risk=0.15; AccountisNormal=0; mP=28; mI=2; mL=2; timeframe=60; Par=10; CountBars=300; VHF_Period=28; UseHourTrade=false; FromHourTrade=0; ToHourTrade=24; Usefilewrite=false; MagicNumber=1020304;
|Bars in test
|8756
|Ticks modelled
|2706365
|Modelling quality
|75.94%
|Initial deposit
|785.00
|Total net profit
|38603.31
|Gross profit
|58383.10
|Gross loss
|-19779.79
|Profit factor
|2.95
|Expected payoff
|15.98
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2137.43 (6.20%)
|Relative drawdown
|51.96% (1399.25)
|Total trades
|2416
|Short positions (won %)
|1159 (79.12%)
|Long positions (won %)
|1257 (73.91%)
|Profit trades (% of total)
|1846 (76.41%)
|Loss trades (% of total)
|570 (23.59%)
|Largest
|profit trade
|148.15
|loss trade
|-510.00
|Average
|profit trade
|31.63
|loss trade
|-34.70
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|30 (1077.36)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-330.63)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1387.40 (26)
|consecutive loss (count of losses)
|-1250.03 (5)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.01.01 22:47
|sell
|1
|0.10
|1.2551
|1.2602
|1.2538
|2
|2004.01.01 23:02
|sell
|2
|0.20
|1.2555
|1.2606
|1.2542
|3
|2004.01.01 23:12
|sell
|3
|0.80
|1.2562
|1.2613
|1.2549
|4
|2004.01.01 23:17
|sell
|4
|1.60
|1.2566
|1.2617
|1.2553
|5
|2004.01.01 23:26
|t/p
|4
|1.60
|1.2553
|1.2617
|1.2553
|20.80
|805.80
|6
|2004.01.01 23:26
|close
|3
|0.80
|1.2552
|1.2613
|1.2549
|8.00
|813.80
|7
|2004.01.01 23:26
|close
|2
|0.20
|1.2552
|1.2606
|1.2542
|0.60
|814.40
|8
|2004.01.01 23:26
|close
|1
|0.10
|1.2552
|1.2602
|1.2538
|-0.10
|814.30
|9
|2004.01.02 12:04
|buy
|5
|0.10
|1.2618
|1.2567
|1.2631
|10
|2004.01.02 12:09
|buy
|6
|0.20
|1.2613
|1.2562
|1.2626
|11
|2004.01.02 12:34
|buy
|7
|0.80
|1.2608
|1.2557
|1.2621
|12
|2004.01.02 12:44
|buy
|8
|1.60
|1.2602
|1.2551
|1.2615
|13
|2004.01.02 13:04
|buy
|9
|0.60
|1.2597
|1.2546
|1.2610
|14
|2004.01.02 15:17
|t/p
|9
|0.60
|1.2610
|1.2546
|1.2610
|7.80
|822.10
|15
|2004.01.02 15:17
|close
|8
|1.60
|1.2612
|1.2551
|1.2615
|16.00
|838.10
|16
|2004.01.02 15:17
|close
|7
|0.80
|1.2612
|1.2557
|1.2621
|3.20
|841.30
|17
|2004.01.02 15:17
|close
|6
|0.20
|1.2612
|1.2562
|1.2626
|-0.20
|841.10
|18
|2004.01.02 15:17
|close
|5
|0.10
|1.2612
|1.2567
|1.2631
|-0.60
|840.50
|19
|2004.01.05 04:39
|buy
|10
|0.10
|1.2653
|1.2602
|1.2666
|20
|2004.01.05 05:42
|t/p
|10
|0.10
|1.2666
|1.2602
|1.2666
|1.30
|841.80
|21
|2004.01.05 05:42
|buy
|11
|0.10
|1.2670
|1.2619
|1.2683
|22
|2004.01.05 05:56
|buy
|12
|0.20
|1.2666
|1.2615
|1.2679
|23
|2004.01.05 06:16
|buy
|13
|0.80
|1.2662
|1.2611
|1.2675
|24
|2004.01.05 06:17
|buy
|14
|1.60
|1.2658
|1.2607
|1.2671
|25
|2004.01.05 08:17
|t/p
|14
|1.60
|1.2671
|1.2607
|1.2671
|20.80
|862.60
|26
|2004.01.05 08:17
|close
|13
|0.80
|1.2674
|1.2611
|1.2675
|9.60
|872.20
|27
|2004.01.05 08:17
|close
|12
|0.20
|1.2674
|1.2615
|1.2679
|1.60
|873.80
|28
|2004.01.05 08:17
|close
|11
|0.10
|1.2674
|1.2619
|1.2683
|0.40
|874.20
|29
|2004.01.06 12:00
|buy
|15
|0.10
|1.2748
|1.2697
|1.2761
|30
|2004.01.06 12:52
|buy
|16
|0.20
|1.2742
|1.2691
|1.2755
|31
|2004.01.06 13:16
|t/p
|16
|0.20
|1.2755
|1.2691
|1.2755
|2.60
|876.80
|32
|2004.01.06 13:16
|close
|15
|0.10
|1.2758
|1.2697
|1.2761
|1.00
|877.80
|33
|2004.01.06 13:16
|buy
|17
|0.10
|1.2760
|1.2709
|1.2773
|34
|2004.01.06 13:17
|buy
|18
|0.20
|1.2753
|1.2702
|1.2766
|35
|2004.01.06 13:27
|buy
|19
|0.80
|1.2748
|1.2697
|1.2761
|36
|2004.01.06 14:07
|t/p
|18
|0.20
|1.2766
|1.2702
|1.2766
|2.60
|880.40
|37
|2004.01.06 14:07
|t/p
|19
|0.80
|1.2761
|1.2697
|1.2761
|10.40
|890.80
|38
|2004.01.06 14:07
|close
|17
|0.10
|1.2766
|1.2709
|1.2773
|0.60
|891.40
|39
|2004.01.06 14:07
|buy
|20
|0.10
|1.2768
|1.2717
|1.2781
|40
|2004.01.06 14:12
|buy
|21
|0.20
|1.2754
|1.2703
|1.2767
|41
|2004.01.06 14:19
|buy
|22
|0.80
|1.2748
|1.2697
|1.2761
|42
|2004.01.06 14:34
|t/p
|22
|0.80
|1.2761
|1.2697
|1.2761
|10.40
|901.80
|43
|2004.01.06 14:34
|close
|21
|0.20
|1.2763
|1.2703
|1.2767
|1.80
|903.60
|44
|2004.01.06 14:34
|close
|20
|0.10
|1.2763
|1.2717
|1.2781
|-0.50
|903.10
|45
|2004.01.06 14:34
|buy
|23
|0.10
|1.2765
|1.2714
|1.2778
|46
|2004.01.06 14:36
|buy
|24
|0.20
|1.2761
|1.2710
|1.2774
|47
|2004.01.06 14:42
|t/p
|23
|0.10
|1.2778
|1.2714
|1.2778
|1.30
|904.40
|48
|2004.01.06 14:42
|t/p
|24
|0.20
|1.2774
|1.2710
|1.2774
|2.60
|907.00
|49
|2004.01.06 14:42
|buy
|25
|0.10
|1.2782
|1.2731
|1.2795
|50
|2004.01.06 14:46
|buy
|26
|0.20
|1.2777
|1.2726
|1.2790
|51
|2004.01.06 14:57
|t/p
|26
|0.20
|1.2790
|1.2726
|1.2790
|2.60
|909.60
|52
|2004.01.06 14:57
|close
|25
|0.10
|1.2794
|1.2731
|1.2795
|1.20
|910.80
|53
|2004.01.06 14:57
|buy
|27
|0.10
|1.2796
|1.2745
|1.2809
|54
|2004.01.06 15:02
|buy
|28
|0.20
|1.2788
|1.2737
|1.2801
|55
|2004.01.06 15:11
|buy
|29
|0.80
|1.2784
|1.2733
|1.2797
|56
|2004.01.06 15:19
|t/p
|28
|0.20
|1.2801
|1.2737
|1.2801
|2.60
|913.40
|57
|2004.01.06 15:19
|t/p
|29
|0.80
|1.2797
|1.2733
|1.2797
|10.40
|923.80
|58
|2004.01.06 15:19
|close
|27
|0.10
|1.2804
|1.2745
|1.2809
|0.80
|924.60
|59
|2004.01.06 15:19
|buy
|30
|0.10
|1.2806
|1.2755
|1.2819
|60
|2004.01.06 15:22
|buy
|31
|0.20
|1.2797
|1.2746
|1.2810
|61
|2004.01.06 15:29
|buy
|32
|0.80
|1.2794
|1.2743
|1.2807
|62
|2004.01.06 15:32
|buy
|33
|1.60
|1.2782
|1.2731
|1.2795
|63
|2004.01.06 15:42
|buy
|34
|0.60
|1.2777
|1.2726
|1.2790
|64
|2004.01.06 16:06
|t/p
|34
|0.60
|1.2790
|1.2726
|1.2790
|7.80
|932.40
|65
|2004.01.06 16:06
|close
|33
|1.60
|1.2792
|1.2731
|1.2795
|16.00
|948.40
|66
|2004.01.06 16:06
|close
|32
|0.80
|1.2792
|1.2743
|1.2807
|-1.60
|946.80
|67
|2004.01.06 16:06
|close
|31
|0.20
|1.2792
|1.2746
|1.2810
|-1.00
|945.80
|68
|2004.01.06 16:06
|close
|30
|0.10
|1.2792
|1.2755
|1.2819
|-1.40
|944.40
|69
|2004.01.07 12:30
|sell
|35
|0.10
|1.2667
|1.2718
|1.2654
|70
|2004.01.07 12:42
|sell
|36
|0.20
|1.2671
|1.2722
|1.2658
|71
|2004.01.07 13:36
|sell
|37
|0.80
|1.2678
|1.2729
|1.2665
|72
|2004.01.07 14:02
|sell
|38
|1.60
|1.2683
|1.2734
|1.2670
|73
|2004.01.07 14:42
|t/p
|38
|1.60
|1.2670
|1.2734
|1.2670
|20.80
|965.20
|74
|2004.01.07 14:42
|close
|37
|0.80
|1.2670
|1.2729
|1.2665
|6.40
|971.60
|75
|2004.01.07 14:42
|close
|36
|0.20
|1.2670
|1.2722
|1.2658
|0.20
|971.80
|76
|2004.01.07 14:42
|close
|35
|0.10
|1.2670
|1.2718
|1.2654
|-0.30
|971.50
|77
|2004.01.08 00:00
|sell
|39
|0.10
|1.2625
|1.2676
|1.2612
|78
|2004.01.08 00:04
|sell
|40
|0.20
|1.2632
|1.2683
|1.2619
|79
|2004.01.08 00:11
|sell
|41
|0.80
|1.2639
|1.2690
|1.2626
|80
|2004.01.08 00:17
|sell
|42
|1.60
|1.2646
|1.2697
|1.2633
|81
|2004.01.08 00:24
|sell
|43
|0.60
|1.2655
|1.2706
|1.2642
|82
|2004.01.08 00:42
|t/p
|43
|0.60
|1.2642
|1.2706
|1.2642
|7.80
|979.30
|83
|2004.01.08 00:42
|close
|42
|1.60
|1.2641
|1.2697
|1.2633
|8.00
|987.30
|84
|2004.01.08 00:42
|close
|41
|0.80
|1.2641
|1.2690
|1.2626
|-1.60
|985.70
|85
|2004.01.08 00:42
|close
|40
|0.20
|1.2641
|1.2683
|1.2619
|-1.80
|983.90
|86
|2004.01.08 00:42
|close
|39
|0.10
|1.2641
|1.2676
|1.2612
|-1.60
|982.30
|87
|2004.01.08 16:00
|buy
|44
|0.10
|1.2724
|1.2673
|1.2737
|88
|2004.01.08 16:02
|buy
|45
|0.20
|1.2711
|1.2660
|1.2724
|89
|2004.01.08 16:24
|t/p
|45
|0.20
|1.2724
|1.2660
|1.2724
|2.60
|984.90
|90
|2004.01.08 16:24
|close
|44
|0.10
|1.2727
|1.2673
|1.2737
|0.30
|985.20
|91
|2004.01.08 16:24
|buy
|46
|0.10
|1.2729
|1.2678
|1.2742
|92
|2004.01.08 16:39
|buy
|47
|0.20
|1.2716
|1.2665
|1.2729
|93
|2004.01.08 17:12
|t/p
|47
|0.20
|1.2729
|1.2665
|1.2729
|2.60
|987.80
|94
|2004.01.08 17:12
|close
|46
|0.10
|1.2730
|1.2678
|1.2742
|0.10
|987.90
|95
|2004.01.08 17:12
|buy
|48
|0.10
|1.2732
|1.2681
|1.2745
|96
|2004.01.08 17:44
|t/p
|48
|0.10
|1.2745
|1.2681
|1.2745
|1.30
|989.20
|97
|2004.01.09 08:00
|sell
|49
|0.10
|1.2730
|1.2781
|1.2717
|98
|2004.01.09 08:04
|sell
|50
|0.20
|1.2733
|1.2784
|1.2720
|99
|2004.01.09 09:02
|t/p
|50
|0.20
|1.2720
|1.2784
|1.2720
|2.60
|991.80
|100
|2004.01.09 09:02
|close
|49
|0.10
|1.2717
|1.2781
|1.2717
|1.30
|993.10
|101
|2004.01.09 15:00
|buy
|51
|0.10
|1.2815
|1.2764
|1.2828
|102
|2004.01.09 15:01
|buy
|52
|0.20
|1.2801
|1.2750
|1.2814
|103
|2004.01.09 15:04
|t/p
|52
|0.20
|1.2814
|1.2750
|1.2814
|2.60
|995.70
|104
|2004.01.09 15:52
|t/p
|51
|0.10
|1.2828
|1.2764
|1.2828
|1.30
|997.00
|105
|2004.01.09 15:52
|buy
|53
|0.10
|1.2832
|1.2781
|1.2845
|106
|2004.01.09 15:57
|buy
|54
|0.20
|1.2824
|1.2773
|1.2837
|107
|2004.01.09 16:02
|buy
|55
|0.80
|1.2812
|1.2761
|1.2825
|108
|2004.01.09 16:19
|t/p
|55
|0.80
|1.2825
|1.2761
|1.2825
|10.40
|1007.40
|109
|2004.01.09 16:19
|close
|54
|0.20
|1.2828
|1.2773
|1.2837
|0.80
|1008.20
|110
|2004.01.09 16:19
|close
|53
|0.10
|1.2828
|1.2781
|1.2845
|-0.40
|1007.80
|111
|2004.01.09 16:21
|buy
|56
|0.10
|1.2831
|1.2780
|1.2844
|112
|2004.01.09 16:42
|buy
|57
|0.20
|1.2827
|1.2776
|1.2840
|113
|2004.01.09 16:57
|t/p
|56
|0.10
|1.2844
|1.2780
|1.2844
|1.30
|1009.10
|114
|2004.01.09 16:57
|t/p
|57
|0.20
|1.2840
|1.2776
|1.2840
|2.60
|1011.70
|115
|2004.01.09 16:57
|buy
|58
|0.10
|1.2848
|1.2797
|1.2861
|116
|2004.01.09 17:01
|buy
|59
|0.20
|1.2840
|1.2789
|1.2853
|117
|2004.01.09 17:02
|t/p
|58
|0.10
|1.2861
|1.2797
|1.2861
|1.30
|1013.00
|118
|2004.01.09 17:02
|t/p
|59
|0.20
|1.2853
|1.2789
|1.2853
|2.60
|1015.60
|119
|2004.01.09 17:02
|buy
|60
|0.10
|1.2865
|1.2814
|1.2878
|120
|2004.01.09 17:09
|buy
|61
|0.20
|1.2861
|1.2810
|1.2874
|121
|2004.01.09 17:12
|buy
|62
|0.80
|1.2855
|1.2804
|1.2868
|122
|2004.01.09 17:17
|buy
|63
|1.60
|1.2832
|1.2781
|1.2845
|123
|2004.01.09 17:19
|t/p
|63
|1.60
|1.2845
|1.2781
|1.2845
|20.80
|1036.40
|124
|2004.01.09 17:19
|buy
|64
|1.60
|1.2850
|1.2799
|1.2863
|125
|2004.01.09 17:22
|buy
|65
|0.60
|1.2837
|1.2786
|1.2850
|126
|2004.01.09 17:26
|t/p
|65
|0.60
|1.2850
|1.2786
|1.2850
|7.80
|1044.20
|127
|2004.01.09 17:26
|close
|64
|1.60
|1.2851
|1.2799
|1.2863
|1.60
|1045.80
|128
|2004.01.09 17:26
|close
|62
|0.80
|1.2851
|1.2804
|1.2868
|-3.20
|1042.60
|129
|2004.01.09 17:26
|close
|61
|0.20
|1.2851
|1.2810
|1.2874
|-2.00
|1040.60
|130
|2004.01.09 17:26
|close
|60
|0.10
|1.2851
|1.2814
|1.2878
|-1.40
|1039.20
|131
|2004.01.09 17:26
|buy
|66
|0.10
|1.2853
|1.2802
|1.2866
|132
|2004.01.09 17:27
|buy
|67
|0.20
|1.2842
|1.2791
|1.2855
|133
|2004.01.09 17:42
|buy
|68
|0.80
|1.2835
|1.2784
|1.2848
|134
|2004.01.09 17:55
|t/p
|68
|0.80
|1.2848
|1.2784
|1.2848
|10.40
|1049.60
|135
|2004.01.09 17:55
|close
|67
|0.20
|1.2854
|1.2791
|1.2855
|2.40
|1052.00
|136
|2004.01.09 17:55
|close
|66
|0.10
|1.2854
|1.2802
|1.2866
|0.10
|1052.10
|137
|2004.01.09 17:55
|buy
|69
|0.10
|1.2856
|1.2805
|1.2869
|138
|2004.01.09 18:01
|buy
|70
|0.20
|1.2852
|1.2801
|1.2865
|139
|2004.01.09 18:11
|buy
|71
|0.80
|1.2848
|1.2797
|1.2861
|140
|2004.01.09 18:22
|buy
|72
|1.60
|1.2844
|1.2793
|1.2857
|141
|2004.01.09 18:32
|buy
|73
|0.60
|1.2837
|1.2786
|1.2850
|142
|2004.01.09 18:52
|t/p
|73
|0.60
|1.2850
|1.2786
|1.2850
|7.80
|1059.90
|143
|2004.01.09 18:52
|close
|72
|1.60
|1.2851
|1.2793
|1.2857
|11.20
|1071.10
|144
|2004.01.09 18:52
|close
|71
|0.80
|1.2851
|1.2797
|1.2861
|2.40
|1073.50
|145
|2004.01.09 18:52
|close
|70
|0.20
|1.2851
|1.2801
|1.2865
|-0.20
|1073.30
|146
|2004.01.09 18:52
|close
|69
|0.10
|1.2851
|1.2805
|1.2869
|-0.50
|1072.80
|147
|2004.01.09 18:52
|buy
|74
|0.10
|1.2853
|1.2802
|1.2866
|148
|2004.01.09 18:59
|buy
|75
|0.20
|1.2846
|1.2795
|1.2859
|149
|2004.01.09 19:02
|buy
|76
|0.80
|1.2840
|1.2789
|1.2853
|150
|2004.01.09 19:27
|buy
|77
|1.60
|1.2832
|1.2781
|1.2845
|151
|2004.01.09 20:37
|buy
|78
|0.60
|1.2825
|1.2774
|1.2838
|152
|2004.01.09 20:52
|t/p
|78
|0.60
|1.2838
|1.2774
|1.2838
|7.80
|1080.60
|153
|2004.01.09 20:52
|close
|77
|1.60
|1.2838
|1.2781
|1.2845
|9.60
|1090.20
|154
|2004.01.09 20:52
|close
|76
|0.80
|1.2838
|1.2789
|1.2853
|-1.60
|1088.60
|155
|2004.01.09 20:52
|close
|75
|0.20
|1.2838
|1.2795
|1.2859
|-1.60
|1087.00
|156
|2004.01.09 20:52
|close
|74
|0.10
|1.2838
|1.2802
|1.2866
|-1.50
|1085.50
|157
|2004.01.12 16:00
|sell
|79
|0.10
|1.2800
|1.2851
|1.2787
|158
|2004.01.12 16:02
|sell
|80
|0.20
|1.2808
|1.2859
|1.2795
|159
|2004.01.12 16:06
|sell
|81
|0.80
|1.2812
|1.2863
|1.2799
|160
|2004.01.12 16:16
|t/p
|81
|0.80
|1.2799
|1.2863
|1.2799
|10.40
|1095.90
|161
|2004.01.12 16:16
|close
|80
|0.20
|1.2795
|1.2859
|1.2795
|2.60
|1098.50
|162
|2004.01.12 16:16
|close
|79
|0.10
|1.2795
|1.2851
|1.2787
|0.50
|1099.00
|163
|2004.01.12 16:19
|sell
|82
|0.10
|1.2800
|1.2851
|1.2787
|164
|2004.01.12 16:32
|sell
|83
|0.20
|1.2809
|1.2860
|1.2796
|165
|2004.01.12 16:51
|sell
|84
|0.80
|1.2813
|1.2864
|1.2800
|166
|2004.01.12 16:52
|t/p
|84
|0.80
|1.2800
|1.2864
|1.2800
|10.40
|1109.40
|167
|2004.01.12 18:02
|t/p
|83
|0.20
|1.2796
|1.2860
|1.2796
|2.60
|1112.00
|168
|2004.01.12 18:02
|close
|82
|0.10
|1.2794
|1.2851
|1.2787
|0.60
|1112.60
|169
|2004.01.12 18:12
|sell
|85
|0.10
|1.2799
|1.2850
|1.2786
|170
|2004.01.12 18:42
|sell
|86
|0.20
|1.2806
|1.2857
|1.2793
|171
|2004.01.12 18:52
|t/p
|86
|0.20
|1.2793
|1.2857
|1.2793
|2.60
|1115.20
|172
|2004.01.12 18:52
|close
|85
|0.10
|1.2789
|1.2850
|1.2786
|1.00
|1116.20
|173
|2004.01.13 00:00
|sell
|87
|0.10
|1.2736
|1.2787
|1.2723
|174
|2004.01.13 00:06
|sell
|88
|0.20
|1.2741
|1.2792
|1.2728
|175
|2004.01.13 01:19
|t/p
|88
|0.20
|1.2728
|1.2792
|1.2728
|2.60
|1118.80
|176
|2004.01.13 01:19
|close
|87
|0.10
|1.2725
|1.2787
|1.2723
|1.10
|1119.90
|177
|2004.01.13 01:19
|sell
|89
|0.10
|1.2723
|1.2774
|1.2710
|178
|2004.01.13 03:05
|sell
|90
|0.20
|1.2730
|1.2781
|1.2717
|179
|2004.01.13 03:14
|sell
|91
|0.80
|1.2739
|1.2790
|1.2726
|180
|2004.01.13 03:30
|sell
|92
|1.60
|1.2743
|1.2794
|1.2730
|181
|2004.01.13 03:32
|sell
|93
|0.60
|1.2753
|1.2804
|1.2740
|182
|2004.01.13 08:42
|t/p
|93
|0.60
|1.2740
|1.2804
|1.2740
|7.80
|1127.70
|183
|2004.01.13 08:42
|close
|92
|1.60
|1.2739
|1.2794
|1.2730
|6.40
|1134.10
|184
|2004.01.13 08:42
|close
|91
|0.80
|1.2739
|1.2790
|1.2726
|0.00
|1134.10
|185
|2004.01.13 08:42
|close
|90
|0.20
|1.2739
|1.2781
|1.2717
|-1.80
|1132.30
|186
|2004.01.13 08:42
|close
|89
|0.10
|1.2739
|1.2774
|1.2710
|-1.60
|1130.70
|187
|2004.01.14 08:15
|sell
|94
|0.10
|1.2724
|1.2775
|1.2711
|188
|2004.01.14 08:24
|sell
|95
|0.20
|1.2731
|1.2782
|1.2718
|189
|2004.01.14 08:34
|sell
|96
|0.80
|1.2739
|1.2790
|1.2726
|190
|2004.01.14 08:49
|t/p
|96
|0.80
|1.2726
|1.2790
|1.2726
|10.40
|1141.10
|191
|2004.01.14 08:49
|close
|95
|0.20
|1.2724
|1.2782
|1.2718
|1.40
|1142.50
|192
|2004.01.14 08:49
|close
|94
|0.10
|1.2724
|1.2775
|1.2711
|0.00
|1142.50
|193
|2004.01.14 12:00
|sell
|97
|0.10
|1.2662
|1.2713
|1.2649
|194
|2004.01.14 12:11
|sell
|98
|0.20
|1.2669
|1.2720
|1.2656
|195
|2004.01.14 12:26
|sell
|99
|0.80
|1.2672
|1.2723
|1.2659
|196
|2004.01.14 12:32
|sell
|100
|1.60
|1.2677
|1.2728
|1.2664
|197
|2004.01.14 12:52
|sell
|101
|0.60
|1.2681
|1.2732
|1.2668
|198
|2004.01.14 14:32
|t/p
|100
|1.60
|1.2664
|1.2728
|1.2664
|20.80
|1163.30
|199
|2004.01.14 14:32
|t/p
|101
|0.60
|1.2668
|1.2732
|1.2668
|7.80
|1171.10
|200
|2004.01.14 14:32
|close
|99
|0.80
|1.2664
|1.2723
|1.2659
|6.40
|1177.50
|201
|2004.01.14 14:32
|close
|98
|0.20
|1.2664
|1.2720
|1.2656
|1.00
|1178.50
|202
|2004.01.14 14:32
|close
|97
|0.10
|1.2664
|1.2713
|1.2649
|-0.20
|1178.30
|203
|2004.01.14 15:01
|sell
|102
|0.10
|1.2648
|1.2699
|1.2635
|204
|2004.01.14 15:21
|sell
|103
|0.20
|1.2652
|1.2703
|1.2639
|205
|2004.01.14 15:24
|sell
|104
|0.80
|1.2658
|1.2709
|1.2645
|206
|2004.01.14 15:39
|sell
|105
|1.60
|1.2674
|1.2725
|1.2661
|207
|2004.01.14 15:52
|t/p
|105
|1.60
|1.2661
|1.2725
|1.2661
|20.80
|1199.10
|208
|2004.01.14 15:52
|close
|104
|0.80
|1.2660
|1.2709
|1.2645
|-1.60
|1197.50
|209
|2004.01.14 15:52
|close
|103
|0.20
|1.2660
|1.2703
|1.2639
|-1.60
|1195.90
|210
|2004.01.14 15:52
|close
|102
|0.10
|1.2660
|1.2699
|1.2635
|-1.20
|1194.70
|211
|2004.01.15 18:30
|sell
|106
|0.10
|1.2591
|1.2642
|1.2578
|212
|2004.01.15 18:41
|sell
|107
|0.20
|1.2598
|1.2649
|1.2585
|213
|2004.01.15 19:11
|t/p
|107
|0.20
|1.2585
|1.2649
|1.2585
|2.60
|1197.30
|214
|2004.01.15 19:11
|close
|106
|0.10
|1.2579
|1.2642
|1.2578
|1.20
|1198.50
|215
|2004.01.15 19:11
|sell
|108
|0.10
|1.2577
|1.2628
|1.2564
|216
|2004.01.15 19:14
|sell
|109
|0.20
|1.2586
|1.2637
|1.2573
|217
|2004.01.15 19:57
|t/p
|109
|0.20
|1.2573
|1.2637
|1.2573
|2.60
|1201.10
|218
|2004.01.15 19:57
|close
|108
|0.10
|1.2570
|1.2628
|1.2564
|0.70
|1201.80
|219
|2004.01.15 19:57
|sell
|110
|0.10
|1.2568
|1.2619
|1.2555
|220
|2004.01.15 19:59
|sell
|111
|0.20
|1.2571
|1.2622
|1.2558
|221
|2004.01.15 20:02
|sell
|112
|0.80
|1.2578
|1.2629
|1.2565
|222
|2004.01.15 20:09
|sell
|113
|1.60
|1.2583
|1.2634
|1.2570
|223
|2004.01.15 21:59
|t/p
|113
|1.60
|1.2570
|1.2634
|1.2570
|20.80
|1222.60
|224
|2004.01.15 21:59
|close
|112
|0.80
|1.2567
|1.2629
|1.2565
|8.80
|1231.40
|225
|2004.01.15 21:59
|close
|111
|0.20
|1.2567
|1.2622
|1.2558
|0.80
|1232.20
|226
|2004.01.15 21:59
|close
|110
|0.10
|1.2567
|1.2619
|1.2555
|0.10
|1232.30
|227
|2004.01.15 22:00
|sell
|114
|0.10
|1.2564
|1.2615
|1.2551
|228
|2004.01.15 22:09
|sell
|115
|0.20
|1.2574
|1.2625
|1.2561
|229
|2004.01.15 22:32
|sell
|116
|0.80
|1.2579
|1.2630
|1.2566
|230
|2004.01.15 23:17
|sell
|117
|1.60
|1.2585
|1.2636
|1.2572
|231
|2004.01.15 23:59
|sell
|118
|0.60
|1.2589
|1.2640
|1.2576
|232
|2004.01.16 08:04
|t/p
|115
|0.20
|1.2561
|1.2625
|1.2561
|2.72
|1235.02
|233
|2004.01.16 08:04
|t/p
|116
|0.80
|1.2566
|1.2630
|1.2566
|10.88
|1245.90
|234
|2004.01.16 08:04
|t/p
|117
|1.60
|1.2572
|1.2636
|1.2572
|21.77
|1267.67
|235
|2004.01.16 08:04
|t/p
|118
|0.60
|1.2576
|1.2640
|1.2576
|8.16
|1275.84
|236
|2004.01.16 08:04
|close
|114
|0.10
|1.2561
|1.2615
|1.2551
|0.36
|1276.20
|237
|2004.01.16 09:00
|sell
|119
|0.10
|1.2539
|1.2590
|1.2526
|238
|2004.01.16 09:07
|t/p
|119
|0.10
|1.2526
|1.2590
|1.2526
|1.30
|1277.50
|239
|2004.01.16 09:07
|sell
|120
|0.10
|1.2524
|1.2575
|1.2511
|240
|2004.01.16 09:12
|sell
|121
|0.20
|1.2532
|1.2583
|1.2519
|241
|2004.01.16 09:22
|t/p
|121
|0.20
|1.2519
|1.2583
|1.2519
|2.60
|1280.10
|242
|2004.01.16 09:22
|close
|120
|0.10
|1.2519
|1.2575
|1.2511
|0.50
|1280.60
|243
|2004.01.16 09:22
|sell
|122
|0.10
|1.2517
|1.2568
|1.2504
|244
|2004.01.16 09:24
|sell
|123
|0.20
|1.2523
|1.2574
|1.2510
|245
|2004.01.16 09:34
|sell
|124
|0.80
|1.2527
|1.2578
|1.2514
|246
|2004.01.16 09:47
|t/p
|124
|0.80
|1.2514
|1.2578
|1.2514
|10.40
|1291.00
|247
|2004.01.16 09:47
|close
|123
|0.20
|1.2512
|1.2574
|1.2510
|2.20
|1293.20
|248
|2004.01.16 09:47
|close
|122
|0.10
|1.2512
|1.2568
|1.2504
|0.50
|1293.70
|249
|2004.01.16 09:47
|sell
|125
|0.10
|1.2510
|1.2561
|1.2497
|250
|2004.01.16 09:49
|sell
|126
|0.20
|1.2513
|1.2564
|1.2500
|251
|2004.01.16 09:54
|t/p
|125
|0.10
|1.2497
|1.2561
|1.2497
|1.30
|1295.00
|252
|2004.01.16 09:54
|t/p
|126
|0.20
|1.2500
|1.2564
|1.2500
|2.60
|1297.60
|253
|2004.01.16 09:54
|sell
|127
|0.10
|1.2493
|1.2544
|1.2480
|254
|2004.01.16 09:59
|sell
|128
|0.20
|1.2500
|1.2551
|1.2487
|255
|2004.01.16 10:17
|sell
|129
|0.80
|1.2505
|1.2556
|1.2492
|256
|2004.01.16 10:37
|t/p
|128
|0.20
|1.2487
|1.2551
|1.2487
|2.60
|1300.20
|257
|2004.01.16 10:37
|t/p
|129
|0.80
|1.2492
|1.2556
|1.2492
|10.40
|1310.60
|258
|2004.01.16 10:37
|close
|127
|0.10
|1.2481
|1.2544
|1.2480
|1.20
|1311.80
|259
|2004.01.16 10:37
|sell
|130
|0.10
|1.2479
|1.2530
|1.2466
|260
|2004.01.16 10:39
|sell
|131
|0.20
|1.2483
|1.2534
|1.2470
|261
|2004.01.16 10:42
|sell
|132
|0.80
|1.2495
|1.2546
|1.2482
|262
|2004.01.16 11:17
|sell
|133
|1.60
|1.2501
|1.2552
|1.2488
|263
|2004.01.16 11:32
|sell
|134
|0.60
|1.2512
|1.2563
|1.2499
|264
|2004.01.16 12:27
|t/p
|134
|0.60
|1.2499
|1.2563
|1.2499
|7.80
|1319.60
|265
|2004.01.16 12:27
|close
|133
|1.60
|1.2494
|1.2552
|1.2488
|11.20
|1330.80
|266
|2004.01.16 12:27
|close
|132
|0.80
|1.2494
|1.2546
|1.2482
|0.80
|1331.60
|267
|2004.01.16 12:27
|close
|131
|0.20
|1.2494
|1.2534
|1.2470
|-2.20
|1329.40
|268
|2004.01.16 12:27
|close
|130
|0.10
|1.2494
|1.2530
|1.2466
|-1.50
|1327.90
|269
|2004.01.16 13:55
|sell
|135
|0.10
|1.2489
|1.2540
|1.2476
|270
|2004.01.16 14:01
|sell
|136
|0.20
|1.2493
|1.2544
|1.2480
|271
|2004.01.16 14:21
|t/p
|136
|0.20
|1.2480
|1.2544
|1.2480
|2.60
|1330.50
|272
|2004.01.16 14:21
|close
|135
|0.10
|1.2480
|1.2540
|1.2476
|0.90
|1331.40
|273
|2004.01.16 15:47
|sell
|137
|0.10
|1.2412
|1.2463
|1.2399
|274
|2004.01.16 15:49
|sell
|138
|0.20
|1.2423
|1.2474
|1.2410
|275
|2004.01.16 15:59
|sell
|139
|0.80
|1.2437
|1.2488
|1.2424
|276
|2004.01.16 16:06
|sell
|140
|1.60
|1.2442
|1.2493
|1.2429
|277
|2004.01.16 16:17
|t/p
|138
|0.20
|1.2410
|1.2474
|1.2410
|2.60
|1334.00
|278
|2004.01.16 16:17
|t/p
|139
|0.80
|1.2424
|1.2488
|1.2424
|10.40
|1344.40
|279
|2004.01.16 16:17
|t/p
|140
|1.60
|1.2429
|1.2493
|1.2429
|20.80
|1365.20
|280
|2004.01.16 16:17
|close
|137
|0.10
|1.2407
|1.2463
|1.2399
|0.50
|1365.70
|281
|2004.01.16 16:21
|sell
|141
|0.10
|1.2412
|1.2463
|1.2399
|282
|2004.01.16 16:34
|t/p
|141
|0.10
|1.2399
|1.2463
|1.2399
|1.30
|1367.00
|283
|2004.01.16 16:36
|sell
|142
|0.10
|1.2392
|1.2443
|1.2379
|284
|2004.01.16 16:37
|t/p
|142
|0.10
|1.2379
|1.2443
|1.2379
|1.30
|1368.30
|285
|2004.01.16 16:37
|sell
|143
|0.10
|1.2367
|1.2418
|1.2354
|286
|2004.01.16 16:39
|sell
|144
|0.20
|1.2384
|1.2435
|1.2371
|287
|2004.01.16 16:41
|sell
|145
|0.80
|1.2395
|1.2446
|1.2382
|288
|2004.01.16 17:02
|sell
|146
|1.60
|1.2406
|1.2457
|1.2393
|289
|2004.01.16 17:07
|s/l
|143
|0.10
|1.2418
|1.2418
|1.2354
|-5.10
|1363.20
|290
|2004.01.16 17:07
|close
|146
|1.60
|1.2422
|1.2457
|1.2393
|-25.60
|1337.60
|291
|2004.01.16 17:07
|close
|145
|0.80
|1.2422
|1.2446
|1.2382
|-21.60
|1316.00
|292
|2004.01.16 17:07
|close
|144
|0.20
|1.2422
|1.2435
|1.2371
|-7.60
|1308.40
|293
|2004.01.16 18:02
|sell
|147
|0.10
|1.2382
|1.2433
|1.2369
|294
|2004.01.16 18:07
|sell
|148
|0.20
|1.2386
|1.2437
|1.2373
|295
|2004.01.16 18:27
|t/p
|147
|0.10
|1.2369
|1.2433
|1.2369
|1.30
|1309.70
|296
|2004.01.16 18:27
|t/p
|148
|0.20
|1.2373
|1.2437
|1.2373
|2.60
|1312.30
|297
|2004.01.16 18:27
|sell
|149
|0.10
|1.2356
|1.2407
|1.2343
|298
|2004.01.16 18:34
|sell
|150
|0.20
|1.2362
|1.2413
|1.2349
|299
|2004.01.16 18:37
|sell
|151
|0.80
|1.2370
|1.2421
|1.2357
|300
|2004.01.16 18:51
|sell
|152
|1.60
|1.2376
|1.2427
|1.2363
|301
|2004.01.16 19:31
|sell
|153
|0.60
|1.2380
|1.2431
|1.2367
|302
|2004.01.19 02:42
|t/p
|153
|0.60
|1.2367
|1.2431
|1.2367
|8.16
|1320.46
|303
|2004.01.19 02:42
|close
|152
|1.60
|1.2365
|1.2427
|1.2363
|18.57
|1339.03
|304
|2004.01.19 02:42
|close
|151
|0.80
|1.2365
|1.2421
|1.2357
|4.48
|1343.51
|305
|2004.01.19 02:42
|close
|150
|0.20
|1.2365
|1.2413
|1.2349
|-0.48
|1343.03
|306
|2004.01.19 02:42
|close
|149
|0.10
|1.2365
|1.2407
|1.2343
|-0.84
|1342.19
|307
|2004.01.20 12:36
|buy
|154
|0.10
|1.2481
|1.2430
|1.2494
|308
|2004.01.20 12:37
|t/p
|154
|0.10
|1.2494
|1.2430
|1.2494
|1.30
|1343.49
|309
|2004.01.22 12:15
|buy
|155
|0.10
|1.2731
|1.2680
|1.2744
|310
|2004.01.22 12:17
|buy
|156
|0.20
|1.2726
|1.2675
|1.2739
|311
|2004.01.22 12:34
|buy
|157
|0.80
|1.2717
|1.2666
|1.2730
|312
|2004.01.22 12:37
|buy
|158
|1.60
|1.2709
|1.2658
|1.2722
|313
|2004.01.22 13:06
|buy
|159
|0.60
|1.2705
|1.2654
|1.2718
|314
|2004.01.22 13:42
|t/p
|158
|1.60
|1.2722
|1.2658
|1.2722
|20.80
|1364.29
|315
|2004.01.22 13:42
|t/p
|159
|0.60
|1.2718
|1.2654
|1.2718
|7.80
|1372.09
|316
|2004.01.22 13:42
|close
|157
|0.80
|1.2728
|1.2666
|1.2730
|8.80
|1380.89
|317
|2004.01.22 13:42
|close
|156
|0.20
|1.2728
|1.2675
|1.2739
|0.40
|1381.29
|318
|2004.01.22 13:42
|close
|155
|0.10
|1.2728
|1.2680
|1.2744
|-0.30
|1380.99
|319
|2004.01.23 16:17
|sell
|160
|0.10
|1.2690
|1.2741
|1.2677
|320
|2004.01.23 16:22
|sell
|161
|0.20
|1.2699
|1.2750
|1.2686
|321
|2004.01.23 16:32
|t/p
|161
|0.20
|1.2686
|1.2750
|1.2686
|2.60
|1383.59
|322
|2004.01.23 16:32
|close
|160
|0.10
|1.2683
|1.2741
|1.2677
|0.70
|1384.29
|323
|2004.01.23 16:51
|sell
|162
|0.10
|1.2690
|1.2741
|1.2677
|324
|2004.01.23 17:02
|t/p
|162
|0.10
|1.2677
|1.2741
|1.2677
|1.30
|1385.59
|325
|2004.01.23 20:00
|sell
|163
|0.10
|1.2584
|1.2635
|1.2571
|326
|2004.01.23 20:02
|sell
|164
|0.20
|1.2590
|1.2641
|1.2577
|327
|2004.01.23 20:07
|sell
|165
|0.80
|1.2593
|1.2644
|1.2580
|328
|2004.01.23 20:45
|sell
|166
|1.60
|1.2597
|1.2648
|1.2584
|329
|2004.01.23 21:17
|t/p
|166
|1.60
|1.2584
|1.2648
|1.2584
|20.80
|1406.39
|330
|2004.01.23 21:17
|close
|165
|0.80
|1.2581
|1.2644
|1.2580
|9.60
|1415.99
|331
|2004.01.23 21:17
|close
|164
|0.20
|1.2581
|1.2641
|1.2577
|1.80
|1417.79
|332
|2004.01.23 21:17
|close
|163
|0.10
|1.2581
|1.2635
|1.2571
|0.30
|1418.09
|333
|2004.01.27 16:00
|buy
|167
|0.10
|1.2559
|1.2508
|1.2572
|334
|2004.01.27 16:02
|t/p
|167
|0.10
|1.2572
|1.2508
|1.2572
|1.30
|1419.39
|335
|2004.01.27 16:02
|buy
|168
|0.10
|1.2577
|1.2526
|1.2590
|336
|2004.01.27 16:17
|t/p
|168
|0.10
|1.2590
|1.2526
|1.2590
|1.30
|1420.69
|337
|2004.01.27 16:27
|buy
|169
|0.10
|1.2585
|1.2534
|1.2598
|338
|2004.01.27 16:32
|buy
|170
|0.20
|1.2578
|1.2527
|1.2591
|339
|2004.01.27 16:49
|t/p
|170
|0.20
|1.2591
|1.2527
|1.2591
|2.60
|1423.29
|340
|2004.01.27 16:49
|close
|169
|0.10
|1.2596
|1.2534
|1.2598
|1.10
|1424.39
|341
|2004.01.28 16:45
|sell
|171
|0.10
|1.2579
|1.2630
|1.2566
|342
|2004.01.28 16:52
|sell
|172
|0.20
|1.2583
|1.2634
|1.2570
|343
|2004.01.28 16:57
|sell
|173
|0.80
|1.2588
|1.2639
|1.2575
|344
|2004.01.28 17:02
|sell
|174
|1.60
|1.2595
|1.2646
|1.2582
|345
|2004.01.28 17:12
|t/p
|174
|1.60
|1.2582
|1.2646
|1.2582
|20.80
|1445.19
|346
|2004.01.28 17:12
|close
|173
|0.80
|1.2576
|1.2639
|1.2575
|9.60
|1454.79
|347
|2004.01.28 17:12
|close
|172
|0.20
|1.2576
|1.2634
|1.2570
|1.40
|1456.19
|348
|2004.01.28 17:12
|close
|171
|0.10
|1.2576
|1.2630
|1.2566
|0.30
|1456.49
|349
|2004.01.29 00:00
|sell
|175
|0.10
|1.2423
|1.2474
|1.2410
|350
|2004.01.29 00:09
|sell
|176
|0.20
|1.2427
|1.2478
|1.2414
|351
|2004.01.29 00:17
|sell
|177
|0.80
|1.2437
|1.2488
|1.2424
|352
|2004.01.29 01:02
|sell
|178
|1.60
|1.2458
|1.2509
|1.2445
|353
|2004.01.29 01:37
|s/l
|175
|0.10
|1.2474
|1.2474
|1.2410
|-5.10
|1451.39
|354
|2004.01.29 01:37
|close
|178
|1.60
|1.2474
|1.2509
|1.2445
|-25.60
|1425.79
|355
|2004.01.29 01:37
|close
|177
|0.80
|1.2474
|1.2488
|1.2424
|-29.60
|1396.19
|356
|2004.01.29 01:37
|close
|176
|0.20
|1.2474
|1.2478
|1.2414
|-9.40
|1386.79
|357
|2004.01.29 01:37
|sell
|179
|0.10
|1.2472
|1.2523
|1.2459
|358
|2004.01.29 02:09
|sell
|180
|0.20
|1.2478
|1.2529
|1.2465
|359
|2004.01.29 02:12
|sell
|181
|0.80
|1.2488
|1.2539
|1.2475
|360
|2004.01.29 02:22
|sell
|182
|1.60
|1.2495
|1.2546
|1.2482
|361
|2004.01.29 03:02
|t/p
|181
|0.80
|1.2475
|1.2539
|1.2475
|10.40
|1397.19
|362
|2004.01.29 03:02
|t/p
|182
|1.60
|1.2482
|1.2546
|1.2482
|20.80
|1417.99
|363
|2004.01.29 03:02
|close
|180
|0.20
|1.2474
|1.2529
|1.2465
|0.80
|1418.79
|364
|2004.01.29 03:02
|close
|179
|0.10
|1.2474
|1.2523
|1.2459
|-0.20
|1418.59
|365
|2004.01.29 13:00
|buy
|183
|0.10
|1.2505
|1.2454
|1.2518
|366
|2004.01.29 13:02
|buy
|184
|0.20
|1.2498
|1.2447
|1.2511
|367
|2004.01.29 13:07
|buy
|185
|0.80
|1.2492
|1.2441
|1.2505
|368
|2004.01.29 13:14
|buy
|186
|1.60
|1.2488
|1.2437
|1.2501
|369
|2004.01.29 13:24
|buy
|187
|0.60
|1.2478
|1.2427
|1.2491
|370
|2004.01.29 14:32
|s/l
|183
|0.10
|1.2454
|1.2454
|1.2518
|-5.10
|1413.49
|371
|2004.01.29 14:32
|s/l
|184
|0.20
|1.2447
|1.2447
|1.2511
|-10.20
|1403.29
|372
|2004.01.29 14:32
|s/l
|185
|0.80
|1.2441
|1.2441
|1.2505
|-40.80
|1362.49
|373
|2004.01.29 14:32
|close
|187
|0.60
|1.2440
|1.2427
|1.2491
|-22.80
|1339.69
|374
|2004.01.29 14:32
|close
|186
|1.60
|1.2440
|1.2437
|1.2501
|-76.80
|1262.89
|375
|2004.01.29 16:37
|sell
|188
|0.10
|1.2416
|1.2467
|1.2403
|376
|2004.01.29 16:42
|t/p
|188
|0.10
|1.2403
|1.2467
|1.2403
|1.30
|1264.19
|377
|2004.01.29 16:42
|sell
|189
|0.10
|1.2388
|1.2439
|1.2375
|378
|2004.01.29 16:44
|sell
|190
|0.20
|1.2393
|1.2444
|1.2380
|379
|2004.01.29 16:55
|t/p
|190
|0.20
|1.2380
|1.2444
|1.2380
|2.60
|1266.79
|380
|2004.01.29 16:55
|close
|189
|0.10
|1.2380
|1.2439
|1.2375
|0.80
|1267.59
|381
|2004.01.29 16:55
|sell
|191
|0.10
|1.2378
|1.2429
|1.2365
|382
|2004.01.29 17:02
|t/p
|191
|0.10
|1.2365
|1.2429
|1.2365
|1.30
|1268.89
|383
|2004.01.29 17:02
|sell
|192
|0.10
|1.2361
|1.2412
|1.2348
|384
|2004.01.29 17:04
|sell
|193
|0.20
|1.2367
|1.2418
|1.2354
|385
|2004.01.29 17:07
|sell
|194
|0.80
|1.2387
|1.2438
|1.2374
|386
|2004.01.29 17:14
|t/p
|194
|0.80
|1.2374
|1.2438
|1.2374
|10.40
|1279.29
|387
|2004.01.29 17:14
|close
|193
|0.20
|1.2367
|1.2418
|1.2354
|0.00
|1279.29
|388
|2004.01.29 17:14
|close
|192
|0.10
|1.2367
|1.2412
|1.2348
|-0.60
|1278.69
|389
|2004.01.29 17:14
|sell
|195
|0.10
|1.2365
|1.2416
|1.2352
|390
|2004.01.29 17:17
|sell
|196
|0.20
|1.2379
|1.2430
|1.2366
|391
|2004.01.29 17:27
|sell
|197
|0.80
|1.2391
|1.2442
|1.2378
|392
|2004.01.29 17:32
|t/p
|197
|0.80
|1.2378
|1.2442
|1.2378
|10.40
|1289.09
|393
|2004.01.29 17:32
|close
|196
|0.20
|1.2378
|1.2430
|1.2366
|0.20
|1289.29
|394
|2004.01.29 17:32
|close
|195
|0.10
|1.2378
|1.2416
|1.2352
|-1.30
|1287.99
|395
|2004.01.29 17:32
|sell
|198
|0.10
|1.2376
|1.2427
|1.2363
|396
|2004.01.29 17:34
|sell
|199
|0.20
|1.2384
|1.2435
|1.2371
|397
|2004.01.29 17:41
|sell
|200
|0.80
|1.2390
|1.2441
|1.2377
|398
|2004.01.29 18:12
|sell
|201
|1.60
|1.2404
|1.2455
|1.2391
|399
|2004.01.29 18:22
|t/p
|201
|1.60
|1.2391
|1.2455
|1.2391
|20.80
|1308.79
|400
|2004.01.29 18:22
|close
|200
|0.80
|1.2384
|1.2441
|1.2377
|4.80
|1313.59
|401
|2004.01.29 18:22
|close
|199
|0.20
|1.2384
|1.2435
|1.2371
|0.00
|1313.59
|402
|2004.01.29 18:22
|close
|198
|0.10
|1.2384
|1.2427
|1.2363
|-0.80
|1312.79
|403
|2004.01.29 18:22
|sell
|202
|0.10
|1.2382
|1.2433
|1.2369
|404
|2004.01.29 18:27
|sell
|203
|0.20
|1.2391
|1.2442
|1.2378
|405
|2004.01.29 18:32
|sell
|204
|0.80
|1.2399
|1.2450
|1.2386
|406
|2004.01.29 18:49
|t/p
|204
|0.80
|1.2386
|1.2450
|1.2386
|10.40
|1323.19
|407
|2004.01.29 18:49
|close
|203
|0.20
|1.2383
|1.2442
|1.2378
|1.60
|1324.79
|408
|2004.01.29 18:49
|close
|202
|0.10
|1.2383
|1.2433
|1.2369
|-0.10
|1324.69
|409
|2004.01.29 18:49
|sell
|205
|0.10
|1.2381
|1.2432
|1.2368
|410
|2004.01.29 19:11
|sell
|206
|0.20
|1.2388
|1.2439
|1.2375
|411
|2004.01.29 19:32
|sell
|207
|0.80
|1.2394
|1.2445
|1.2381
|412
|2004.01.29 19:39
|sell
|208
|1.60
|1.2402
|1.2453
|1.2389
|413
|2004.01.29 19:44
|sell
|209
|0.60
|1.2413
|1.2464
|1.2400
|414
|2004.01.29 19:54
|t/p
|209
|0.60
|1.2400
|1.2464
|1.2400
|7.80
|1332.49
|415
|2004.01.29 19:54
|close
|208
|1.60
|1.2397
|1.2453
|1.2389
|8.00
|1340.49
|416
|2004.01.29 19:54
|close
|207
|0.80
|1.2397
|1.2445
|1.2381
|-2.40
|1338.09
|417
|2004.01.29 19:54
|close
|206
|0.20
|1.2397
|1.2439
|1.2375
|-1.80
|1336.29
|418
|2004.01.29 19:54
|close
|205
|0.10
|1.2397
|1.2432
|1.2368
|-1.60
|1334.69
|419
|2004.01.29 19:54
|sell
|210
|0.10
|1.2395
|1.2446
|1.2382
|420
|2004.01.29 19:56
|sell
|211
|0.20
|1.2399
|1.2450
|1.2386
|421
|2004.01.29 19:57
|t/p
|210
|0.10
|1.2382
|1.2446
|1.2382
|1.30
|1335.99
|422
|2004.01.29 19:57
|t/p
|211
|0.20
|1.2386
|1.2450
|1.2386
|2.60
|1338.59
|423
|2004.01.29 19:57
|sell
|212
|0.10
|1.2380
|1.2431
|1.2367
|424
|2004.01.29 20:02
|sell
|213
|0.20
|1.2391
|1.2442
|1.2378
|425
|2004.01.29 20:20
|sell
|214
|0.80
|1.2400
|1.2451
|1.2387
|426
|2004.01.29 20:26
|sell
|215
|1.60
|1.2406
|1.2457
|1.2393
|427
|2004.01.29 21:47
|sell
|216
|0.60
|1.2414
|1.2465
|1.2401
|428
|2004.01.29 23:07
|t/p
|216
|0.60
|1.2401
|1.2465
|1.2401
|7.80
|1346.39
|429
|2004.01.29 23:07
|close
|215
|1.60
|1.2401
|1.2457
|1.2393
|8.00
|1354.39
|430
|2004.01.29 23:07
|close
|214
|0.80
|1.2401
|1.2451
|1.2387
|-0.80
|1353.59
|431
|2004.01.29 23:07
|close
|213
|0.20
|1.2401
|1.2442
|1.2378
|-2.00
|1351.59
|432
|2004.01.29 23:07
|close
|212
|0.10
|1.2401
|1.2431
|1.2367
|-2.10
|1349.49
|433
|2004.01.30 21:30
|buy
|217
|0.10
|1.2476
|1.2425
|1.2489
|434
|2004.02.02 00:45
|buy
|218
|0.20
|1.2472
|1.2421
|1.2485
|435
|2004.02.02 01:59
|buy
|219
|0.80
|1.2465
|1.2414
|1.2478
|436
|2004.02.02 04:59
|buy
|220
|1.60
|1.2460
|1.2409
|1.2473
|437
|2004.02.02 05:29
|buy
|221
|0.60
|1.2455
|1.2404
|1.2468
|438
|2004.02.02 09:32
|t/p
|221
|0.60
|1.2468
|1.2404
|1.2468
|7.80
|1357.29
|439
|2004.02.02 09:32
|close
|220
|1.60
|1.2470
|1.2409
|1.2473
|16.00
|1373.29
|440
|2004.02.02 09:32
|close
|219
|0.80
|1.2470
|1.2414
|1.2478
|4.00
|1377.29
|441
|2004.02.02 09:32
|close
|218
|0.20
|1.2470
|1.2421
|1.2485
|-0.40
|1376.89
|442
|2004.02.02 09:32
|close
|217
|0.10
|1.2470
|1.2425
|1.2489
|-0.68
|1376.22
|443
|2004.02.03 08:30
|buy
|222
|0.10
|1.2506
|1.2455
|1.2519
|444
|2004.02.03 08:37
|t/p
|222
|0.10
|1.2519
|1.2455
|1.2519
|1.30
|1377.52
|445
|2004.02.03 08:37
|buy
|223
|0.10
|1.2525
|1.2474
|1.2538
|446
|2004.02.03 08:39
|buy
|224
|0.20
|1.2519
|1.2468
|1.2532
|447
|2004.02.03 08:47
|t/p
|224
|0.20
|1.2532
|1.2468
|1.2532
|2.60
|1380.12
|448
|2004.02.03 08:47
|close
|223
|0.10
|1.2536
|1.2474
|1.2538
|1.10
|1381.22
|449
|2004.02.03 08:47
|buy
|225
|0.10
|1.2538
|1.2487
|1.2551
|450
|2004.02.03 08:57
|t/p
|225
|0.10
|1.2551
|1.2487
|1.2551
|1.30
|1382.52
|451
|2004.02.03 08:57
|buy
|226
|0.10
|1.2559
|1.2508
|1.2572
|452
|2004.02.03 09:09
|buy
|227
|0.20
|1.2550
|1.2499
|1.2563
|453
|2004.02.03 09:12
|buy
|228
|0.80
|1.2545
|1.2494
|1.2558
|454
|2004.02.03 09:22
|buy
|229
|1.60
|1.2537
|1.2486
|1.2550
|455
|2004.02.03 09:27
|t/p
|229
|1.60
|1.2550
|1.2486
|1.2550
|20.80
|1403.32
|456
|2004.02.03 09:27
|close
|228
|0.80
|1.2551
|1.2494
|1.2558
|4.80
|1408.12
|457
|2004.02.03 09:27
|close
|227
|0.20
|1.2551
|1.2499
|1.2563
|0.20
|1408.32
|458
|2004.02.03 09:27
|close
|226
|0.10
|1.2551
|1.2508
|1.2572
|-0.80
|1407.52
|459
|2004.02.03 09:27
|buy
|230
|0.10
|1.2553
|1.2502
|1.2566
|460
|2004.02.03 09:29
|buy
|231
|0.20
|1.2548
|1.2497
|1.2561
|461
|2004.02.03 09:36
|buy
|232
|0.80
|1.2543
|1.2492
|1.2556
|462
|2004.02.03 10:29
|buy
|233
|1.60
|1.2539
|1.2488
|1.2552
|463
|2004.02.03 11:24
|t/p
|233
|1.60
|1.2552
|1.2488
|1.2552
|20.80
|1428.32
|464
|2004.02.03 11:24
|close
|232
|0.80
|1.2553
|1.2492
|1.2556
|8.00
|1436.32
|465
|2004.02.03 11:24
|close
|231
|0.20
|1.2553
|1.2497
|1.2561
|1.00
|1437.32
|466
|2004.02.03 11:24
|close
|230
|0.10
|1.2553
|1.2502
|1.2566
|0.00
|1437.32
|467
|2004.02.03 11:42
|buy
|234
|0.10
|1.2560
|1.2509
|1.2573
|468
|2004.02.03 11:59
|t/p
|234
|0.10
|1.2573
|1.2509
|1.2573
|1.30
|1438.62
|469
|2004.02.03 20:00
|sell
|235
|0.10
|1.2527
|1.2578
|1.2514
|470
|2004.02.03 20:05
|sell
|236
|0.20
|1.2531
|1.2582
|1.2518
|471
|2004.02.03 20:22
|sell
|237
|0.80
|1.2544
|1.2595
|1.2531
|472
|2004.02.03 21:42
|t/p
|237
|0.80
|1.2531
|1.2595
|1.2531
|10.40
|1449.02
|473
|2004.02.03 21:42
|close
|236
|0.20
|1.2529
|1.2582
|1.2518
|0.40
|1449.42
|474
|2004.02.03 21:42
|close
|235
|0.10
|1.2529
|1.2578
|1.2514
|-0.20
|1449.22
|475
|2004.02.05 11:31
|buy
|238
|0.10
|1.2576
|1.2525
|1.2589
|476
|2004.02.05 13:01
|buy
|239
|0.20
|1.2571
|1.2520
|1.2584
|477
|2004.02.05 13:04
|t/p
|238
|0.10
|1.2589
|1.2525
|1.2589
|1.30
|1450.52
|478
|2004.02.05 13:04
|t/p
|239
|0.20
|1.2584
|1.2520
|1.2584
|2.60
|1453.12
|479
|2004.02.05 13:04
|buy
|240
|0.10
|1.2594
|1.2543
|1.2607
|480
|2004.02.05 13:07
|buy
|241
|0.20
|1.2574
|1.2523
|1.2587
|481
|2004.02.05 13:31
|buy
|242
|0.80
|1.2566
|1.2515
|1.2579
|482
|2004.02.05 13:39
|t/p
|242
|0.80
|1.2579
|1.2515
|1.2579
|10.40
|1463.52
|483
|2004.02.05 13:39
|close
|241
|0.20
|1.2579
|1.2523
|1.2587
|1.00
|1464.52
|484
|2004.02.05 13:39
|close
|240
|0.10
|1.2579
|1.2543
|1.2607
|-1.50
|1463.02
|485
|2004.02.05 15:45
|buy
|243
|0.10
|1.2613
|1.2562
|1.2626
|486
|2004.02.05 15:46
|buy
|244
|0.20
|1.2609
|1.2558
|1.2622
|487
|2004.02.05 15:56
|t/p
|244
|0.20
|1.2622
|1.2558
|1.2622
|2.60
|1465.62
|488
|2004.02.05 15:56
|close
|243
|0.10
|1.2623
|1.2562
|1.2626
|1.00
|1466.62
|489
|2004.02.05 15:56
|buy
|245
|0.10
|1.2625
|1.2574
|1.2638
|490
|2004.02.05 15:57
|buy
|246
|0.20
|1.2618
|1.2567
|1.2631
|491
|2004.02.05 16:07
|t/p
|246
|0.20
|1.2631
|1.2567
|1.2631
|2.60
|1469.22
|492
|2004.02.05 16:07
|close
|245
|0.10
|1.2635
|1.2574
|1.2638
|1.00
|1470.22
|493
|2004.02.05 16:07
|buy
|247
|0.10
|1.2637
|1.2586
|1.2650
|494
|2004.02.05 16:12
|buy
|248
|0.20
|1.2625
|1.2574
|1.2638
|495
|2004.02.05 16:39
|buy
|249
|0.80
|1.2620
|1.2569
|1.2633
|496
|2004.02.05 16:42
|buy
|250
|1.60
|1.2614
|1.2563
|1.2627
|497
|2004.02.05 16:54
|buy
|251
|0.60
|1.2609
|1.2558
|1.2622
|498
|2004.02.05 18:54
|s/l
|247
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2650
|-5.10
|1465.12
|499
|2004.02.05 18:54
|close
|251
|0.60
|1.2581
|1.2558
|1.2622
|-16.80
|1448.32
|500
|2004.02.05 18:54
|close
|250
|1.60
|1.2581
|1.2563
|1.2627
|-52.80
|1395.52
|501
|2004.02.05 18:54
|close
|249
|0.80
|1.2581
|1.2569
|1.2633
|-31.20
|1364.32
|502
|2004.02.05 18:54
|close
|248
|0.20
|1.2581
|1.2574
|1.2638
|-8.80
|1355.52
|503
|2004.02.06 15:00
|buy
|252
|0.10
|1.2665
|1.2614
|1.2678
|504
|2004.02.06 15:07
|buy
|253
|0.20
|1.2660
|1.2609
|1.2673
|505
|2004.02.06 15:14
|buy
|254
|0.80
|1.2653
|1.2602
|1.2666
|506
|2004.02.06 15:27
|t/p
|254
|0.80
|1.2666
|1.2602
|1.2666
|10.40
|1365.92
|507
|2004.02.06 15:27
|close
|253
|0.20
|1.2671
|1.2609
|1.2673
|2.20
|1368.12
|508
|2004.02.06 15:27
|close
|252
|0.10
|1.2671
|1.2614
|1.2678
|0.60
|1368.72
|509
|2004.02.06 15:27
|buy
|255
|0.10
|1.2673
|1.2622
|1.2686
|510
|2004.02.06 15:37
|t/p
|255
|0.10
|1.2686
|1.2622
|1.2686
|1.30
|1370.02
|511
|2004.02.06 15:37
|buy
|256
|0.10
|1.2694
|1.2643
|1.2707
|512
|2004.02.06 15:39
|buy
|257
|0.20
|1.2683
|1.2632
|1.2696
|513
|2004.02.06 15:57
|t/p
|256
|0.10
|1.2707
|1.2643
|1.2707
|1.30
|1371.32
|514
|2004.02.06 15:57
|t/p
|257
|0.20
|1.2696
|1.2632
|1.2696
|2.60
|1373.92
|515
|2004.02.06 15:57
|buy
|258
|0.10
|1.2713
|1.2662
|1.2726
|516
|2004.02.06 16:04
|buy
|259
|0.20
|1.2706
|1.2655
|1.2719
|517
|2004.02.06 16:06
|buy
|260
|0.80
|1.2701
|1.2650
|1.2714
|518
|2004.02.06 16:19
|buy
|261
|1.60
|1.2692
|1.2641
|1.2705
|519
|2004.02.06 16:22
|buy
|262
|0.60
|1.2686
|1.2635
|1.2699
|520
|2004.02.06 16:29
|t/p
|261
|1.60
|1.2705
|1.2641
|1.2705
|20.80
|1394.72
|521
|2004.02.06 16:29
|t/p
|262
|0.60
|1.2699
|1.2635
|1.2699
|7.80
|1402.52
|522
|2004.02.06 16:29
|close
|260
|0.80
|1.2707
|1.2650
|1.2714
|4.80
|1407.32
|523
|2004.02.06 16:29
|close
|259
|0.20
|1.2707
|1.2655
|1.2719
|0.20
|1407.52
|524
|2004.02.06 16:29
|close
|258
|0.10
|1.2707
|1.2662
|1.2726
|-0.60
|1406.92
|525
|2004.02.06 16:29
|buy
|263
|0.10
|1.2709
|1.2658
|1.2722
|526
|2004.02.06 16:31
|buy
|264
|0.20
|1.2705
|1.2654
|1.2718
|527
|2004.02.06 16:34
|t/p
|264
|0.20
|1.2718
|1.2654
|1.2718
|2.60
|1409.52
|528
|2004.02.06 16:41
|buy
|265
|0.20
|1.2705
|1.2654
|1.2718
|529
|2004.02.06 16:52
|t/p
|265
|0.20
|1.2718
|1.2654
|1.2718
|2.60
|1412.12
|530
|2004.02.06 16:52
|close
|263
|0.10
|1.2720
|1.2658
|1.2722
|1.10
|1413.22
|531
|2004.02.06 16:52
|buy
|266
|0.10
|1.2722
|1.2671
|1.2735
|532
|2004.02.06 16:54
|buy
|267
|0.20
|1.2717
|1.2666
|1.2730
|533
|2004.02.06 16:57
|buy
|268
|0.80
|1.2709
|1.2658
|1.2722
|534
|2004.02.06 17:07
|t/p
|268
|0.80
|1.2722
|1.2658
|1.2722
|10.40
|1423.62
|535
|2004.02.06 17:07
|close
|267
|0.20
|1.2722
|1.2666
|1.2730
|1.00
|1424.62
|536
|2004.02.06 17:07
|close
|266
|0.10
|1.2722
|1.2671
|1.2735
|0.00
|1424.62
|537
|2004.02.06 17:07
|buy
|269
|0.10
|1.2724
|1.2673
|1.2737
|538
|2004.02.06 17:09
|buy
|270
|0.20
|1.2716
|1.2665
|1.2729
|539
|2004.02.06 17:14
|buy
|271
|0.80
|1.2713
|1.2662
|1.2726
|540
|2004.02.06 17:19
|buy
|272
|1.60
|1.2705
|1.2654
|1.2718
|541
|2004.02.06 17:24
|buy
|273
|0.60
|1.2696
|1.2645
|1.2709
|542
|2004.02.06 18:29
|t/p
|273
|0.60
|1.2709
|1.2645
|1.2709
|7.80
|1432.42
|543
|2004.02.06 18:29
|close
|272
|1.60
|1.2710
|1.2654
|1.2718
|8.00
|1440.42
|544
|2004.02.06 18:29
|close
|271
|0.80
|1.2710
|1.2662
|1.2726
|-2.40
|1438.02
|545
|2004.02.06 18:29
|close
|270
|0.20
|1.2710
|1.2665
|1.2729
|-1.20
|1436.82
|546
|2004.02.06 18:29
|close
|269
|0.10
|1.2710
|1.2673
|1.2737
|-1.40
|1435.42
|547
|2004.02.06 18:29
|buy
|274
|0.10
|1.2712
|1.2661
|1.2725
|548
|2004.02.06 18:32
|buy
|275
|0.20
|1.2708
|1.2657
|1.2721
|549
|2004.02.06 18:39
|buy
|276
|0.80
|1.2702
|1.2651
|1.2715
|550
|2004.02.06 18:52
|t/p
|276
|0.80
|1.2715
|1.2651
|1.2715
|10.40
|1445.82
|551
|2004.02.06 18:52
|close
|275
|0.20
|1.2715
|1.2657
|1.2721
|1.40
|1447.22
|552
|2004.02.06 18:52
|close
|274
|0.10
|1.2715
|1.2661
|1.2725
|0.30
|1447.52
|553
|2004.02.06 18:52
|buy
|277
|0.10
|1.2717
|1.2666
|1.2730
|554
|2004.02.06 18:59
|buy
|278
|0.20
|1.2712
|1.2661
|1.2725
|555
|2004.02.06 19:02
|buy
|279
|0.80
|1.2697
|1.2646
|1.2710
|556
|2004.02.06 19:22
|buy
|280
|1.60
|1.2692
|1.2641
|1.2705
|557
|2004.02.09 00:00
|s/l
|277
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2730
|-5.18
|1442.34
|558
|2004.02.09 00:00
|s/l
|278
|0.20
|1.2661
|1.2661
|1.2725
|-10.35
|1431.99
|559
|2004.02.09 00:00
|s/l
|279
|0.80
|1.2646
|1.2646
|1.2710
|-41.40
|1390.59
|560
|2004.02.09 00:00
|s/l
|280
|1.60
|1.2641
|1.2641
|1.2705
|-82.81
|1307.78
|561
|2004.02.09 07:31
|buy
|281
|0.10
|1.2732
|1.2681
|1.2745
|562
|2004.02.09 07:32
|buy
|282
|0.20
|1.2723
|1.2672
|1.2736
|563
|2004.02.09 07:41
|t/p
|282
|0.20
|1.2736
|1.2672
|1.2736
|2.60
|1310.38
|564
|2004.02.09 07:41
|close
|281
|0.10
|1.2742
|1.2681
|1.2745
|1.00
|1311.38
|565
|2004.02.09 07:41
|buy
|283
|0.10
|1.2744
|1.2693
|1.2757
|566
|2004.02.09 07:44
|buy
|284
|0.20
|1.2731
|1.2680
|1.2744
|567
|2004.02.09 07:46
|buy
|285
|0.80
|1.2726
|1.2675
|1.2739
|568
|2004.02.09 07:52
|t/p
|285
|0.80
|1.2739
|1.2675
|1.2739
|10.40
|1321.78
|569
|2004.02.09 07:52
|close
|284
|0.20
|1.2741
|1.2680
|1.2744
|2.00
|1323.78
|570
|2004.02.09 07:52
|close
|283
|0.10
|1.2741
|1.2693
|1.2757
|-0.30
|1323.48
|571
|2004.02.09 07:52
|buy
|286
|0.10
|1.2743
|1.2692
|1.2756
|572
|2004.02.09 07:54
|buy
|287
|0.20
|1.2739
|1.2688
|1.2752
|573
|2004.02.09 08:02
|buy
|288
|0.80
|1.2726
|1.2675
|1.2739
|574
|2004.02.09 08:22
|t/p
|288
|0.80
|1.2739
|1.2675
|1.2739
|10.40
|1333.88
|575
|2004.02.09 08:22
|close
|287
|0.20
|1.2742
|1.2688
|1.2752
|0.60
|1334.48
|576
|2004.02.09 08:22
|close
|286
|0.10
|1.2742
|1.2692
|1.2756
|-0.10
|1334.38
|577
|2004.02.09 08:22
|buy
|289
|0.10
|1.2744
|1.2693
|1.2757
|578
|2004.02.09 08:26
|buy
|290
|0.20
|1.2740
|1.2689
|1.2753
|579
|2004.02.09 08:27
|buy
|291
|0.80
|1.2730
|1.2679
|1.2743
|580
|2004.02.09 08:42
|t/p
|291
|0.80
|1.2743
|1.2679
|1.2743
|10.40
|1344.78
|581
|2004.02.09 08:42
|close
|290
|0.20
|1.2746
|1.2689
|1.2753
|1.20
|1345.98
|582
|2004.02.09 08:42
|close
|289
|0.10
|1.2746
|1.2693
|1.2757
|0.20
|1346.18
|583
|2004.02.09 08:45
|buy
|292
|0.10
|1.2744
|1.2693
|1.2757
|584
|2004.02.09 08:57
|buy
|293
|0.20
|1.2738
|1.2687
|1.2751
|585
|2004.02.09 09:02
|buy
|294
|0.80
|1.2733
|1.2682
|1.2746
|586
|2004.02.09 09:12
|buy
|295
|1.60
|1.2715
|1.2664
|1.2728
|587
|2004.02.09 09:22
|t/p
|295
|1.60
|1.2728
|1.2664
|1.2728
|20.80
|1366.98
|588
|2004.02.09 09:22
|close
|294
|0.80
|1.2734
|1.2682
|1.2746
|0.80
|1367.78
|589
|2004.02.09 09:22
|close
|293
|0.20
|1.2734
|1.2687
|1.2751
|-0.80
|1366.98
|590
|2004.02.09 09:22
|close
|292
|0.10
|1.2734
|1.2693
|1.2757
|-1.00
|1365.98
|591
|2004.02.09 09:22
|buy
|296
|0.10
|1.2736
|1.2685
|1.2749
|592
|2004.02.09 09:25
|buy
|297
|0.20
|1.2733
|1.2682
|1.2746
|593
|2004.02.09 10:07
|t/p
|296
|0.10
|1.2749
|1.2685
|1.2749
|1.30
|1367.28
|594
|2004.02.09 10:07
|t/p
|297
|0.20
|1.2746
|1.2682
|1.2746
|2.60
|1369.88
|595
|2004.02.10 05:16
|buy
|298
|0.10
|1.2734
|1.2683
|1.2747
|596
|2004.02.10 07:42
|t/p
|298
|0.10
|1.2747
|1.2683
|1.2747
|1.30
|1371.18
|597
|2004.02.10 08:00
|buy
|299
|0.10
|1.2748
|1.2697
|1.2761
|598
|2004.02.10 08:27
|t/p
|299
|0.10
|1.2761
|1.2697
|1.2761
|1.30
|1372.48
|599
|2004.02.10 08:27
|buy
|300
|0.10
|1.2774
|1.2723
|1.2787
|600
|2004.02.10 08:29
|buy
|301
|0.20
|1.2766
|1.2715
|1.2779
|601
|2004.02.10 08:32
|t/p
|301
|0.20
|1.2779
|1.2715
|1.2779
|2.60
|1375.08
|602
|2004.02.10 08:32
|close
|300
|0.10
|1.2786
|1.2723
|1.2787
|1.20
|1376.28
|603
|2004.02.10 08:32
|buy
|302
|0.10
|1.2788
|1.2737
|1.2801
|604
|2004.02.10 08:34
|buy
|303
|0.20
|1.2781
|1.2730
|1.2794
|605
|2004.02.10 08:36
|buy
|304
|0.80
|1.2777
|1.2726
|1.2790
|606
|2004.02.10 08:47
|buy
|305
|1.60
|1.2771
|1.2720
|1.2784
|607
|2004.02.10 08:52
|buy
|306
|0.60
|1.2766
|1.2715
|1.2779
|608
|2004.02.10 10:04
|t/p
|306
|0.60
|1.2779
|1.2715
|1.2779
|7.80
|1384.08
|609
|2004.02.10 10:04
|close
|305
|1.60
|1.2783
|1.2720
|1.2784
|19.20
|1403.28
|610
|2004.02.10 10:04
|close
|304
|0.80
|1.2783
|1.2726
|1.2790
|4.80
|1408.08
|611
|2004.02.10 10:04
|close
|303
|0.20
|1.2783
|1.2730
|1.2794
|0.40
|1408.48
|612
|2004.02.10 10:04
|close
|302
|0.10
|1.2783
|1.2737
|1.2801
|-0.50
|1407.98
|613
|2004.02.10 10:04
|buy
|307
|0.10
|1.2785
|1.2734
|1.2798
|614
|2004.02.10 10:14
|buy
|308
|0.20
|1.2779
|1.2728
|1.2792
|615
|2004.02.10 10:34
|buy
|309
|0.80
|1.2775
|1.2724
|1.2788
|616
|2004.02.10 10:42
|buy
|310
|1.60
|1.2769
|1.2718
|1.2782
|617
|2004.02.10 11:36
|buy
|311
|0.60
|1.2765
|1.2714
|1.2778
|618
|2004.02.10 15:37
|s/l
|307
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2798
|-5.10
|1402.88
|619
|2004.02.10 15:37
|close
|311
|0.60
|1.2733
|1.2714
|1.2778
|-19.20
|1383.68
|620
|2004.02.10 15:37
|close
|310
|1.60
|1.2733
|1.2718
|1.2782
|-57.60
|1326.08
|621
|2004.02.10 15:37
|close
|309
|0.80
|1.2733
|1.2724
|1.2788
|-33.60
|1292.48
|622
|2004.02.10 15:37
|close
|308
|0.20
|1.2733
|1.2728
|1.2792
|-9.20
|1283.28
|623
|2004.02.10 17:15
|sell
|312
|0.10
|1.2712
|1.2763
|1.2699
|624
|2004.02.10 17:17
|sell
|313
|0.20
|1.2718
|1.2769
|1.2705
|625
|2004.02.10 17:27
|sell
|314
|0.80
|1.2728
|1.2779
|1.2715
|626
|2004.02.10 17:32
|sell
|315
|1.60
|1.2735
|1.2786
|1.2722
|627
|2004.02.10 17:52
|t/p
|315
|1.60
|1.2722
|1.2786
|1.2722
|20.80
|1304.08
|628
|2004.02.10 17:52
|close
|314
|0.80
|1.2718
|1.2779
|1.2715
|8.00
|1312.08
|629
|2004.02.10 17:52
|close
|313
|0.20
|1.2718
|1.2769
|1.2705
|0.00
|1312.08
|630
|2004.02.10 17:52
|close
|312
|0.10
|1.2718
|1.2763
|1.2699
|-0.60
|1311.48
|631
|2004.02.10 18:46
|sell
|316
|0.10
|1.2692
|1.2743
|1.2679
|632
|2004.02.10 18:47
|sell
|317
|0.20
|1.2703
|1.2754
|1.2690
|633
|2004.02.10 19:02
|sell
|318
|0.80
|1.2709
|1.2760
|1.2696
|634
|2004.02.10 19:32
|t/p
|318
|0.80
|1.2696
|1.2760
|1.2696
|10.40
|1321.88
|635
|2004.02.10 19:32
|close
|317
|0.20
|1.2693
|1.2754
|1.2690
|2.00
|1323.88
|636
|2004.02.10 19:32
|close
|316
|0.10
|1.2693
|1.2743
|1.2679
|-0.10
|1323.78
|637
|2004.02.11 17:36
|buy
|319
|0.10
|1.2788
|1.2737
|1.2801
|638
|2004.02.11 17:37
|t/p
|319
|0.10
|1.2801
|1.2737
|1.2801
|1.30
|1325.08
|639
|2004.02.11 17:39
|buy
|320
|0.10
|1.2798
|1.2747
|1.2811
|640
|2004.02.11 17:47
|t/p
|320
|0.10
|1.2811
|1.2747
|1.2811
|1.30
|1326.38
|641
|2004.02.11 17:51
|buy
|321
|0.10
|1.2809
|1.2758
|1.2822
|642
|2004.02.11 17:52
|t/p
|321
|0.10
|1.2822
|1.2758
|1.2822
|1.30
|1327.68
|643
|2004.02.11 17:56
|buy
|322
|0.10
|1.2836
|1.2785
|1.2849
|644
|2004.02.11 17:57
|buy
|323
|0.20
|1.2815
|1.2764
|1.2828
|645
|2004.02.11 18:02
|buy
|324
|0.80
|1.2808
|1.2757
|1.2821
|646
|2004.02.11 18:32
|buy
|325
|1.60
|1.2790
|1.2739
|1.2803
|647
|2004.02.11 18:59
|t/p
|325
|1.60
|1.2803
|1.2739
|1.2803
|20.80
|1348.48
|648
|2004.02.11 18:59
|close
|324
|0.80
|1.2804
|1.2757
|1.2821
|-3.20
|1345.28
|649
|2004.02.11 18:59
|close
|323
|0.20
|1.2804
|1.2764
|1.2828
|-2.20
|1343.08
|650
|2004.02.11 18:59
|close
|322
|0.10
|1.2804
|1.2785
|1.2849
|-3.20
|1339.88
|651
|2004.02.11 18:59
|buy
|326
|0.10
|1.2806
|1.2755
|1.2819
|652
|2004.02.11 19:12
|buy
|327
|0.20
|1.2797
|1.2746
|1.2810
|653
|2004.02.11 19:32
|buy
|328
|0.80
|1.2794
|1.2743
|1.2807
|654
|2004.02.11 19:37
|t/p
|328
|0.80
|1.2807
|1.2743
|1.2807
|10.40
|1350.28
|655
|2004.02.11 19:37
|close
|327
|0.20
|1.2809
|1.2746
|1.2810
|2.40
|1352.68
|656
|2004.02.11 19:37
|close
|326
|0.10
|1.2809
|1.2755
|1.2819
|0.30
|1352.98
|657
|2004.02.11 19:37
|buy
|329
|0.10
|1.2811
|1.2760
|1.2824
|658
|2004.02.11 19:39
|buy
|330
|0.20
|1.2804
|1.2753
|1.2817
|659
|2004.02.11 20:17
|t/p
|330
|0.20
|1.2817
|1.2753
|1.2817
|2.60
|1355.58
|660
|2004.02.11 20:17
|close
|329
|0.10
|1.2817
|1.2760
|1.2824
|0.60
|1356.18
|661
|2004.02.11 20:52
|buy
|331
|0.10
|1.2809
|1.2758
|1.2822
|662
|2004.02.11 21:02
|buy
|332
|0.20
|1.2804
|1.2753
|1.2817
|663
|2004.02.11 21:35
|t/p
|332
|0.20
|1.2817
|1.2753
|1.2817
|2.60
|1358.78
|664
|2004.02.11 21:35
|close
|331
|0.10
|1.2818
|1.2758
|1.2822
|0.90
|1359.68
|665
|2004.02.13 20:00
|sell
|333
|0.10
|1.2743
|1.2794
|1.2730
|666
|2004.02.13 20:02
|sell
|334
|0.20
|1.2747
|1.2798
|1.2734
|667
|2004.02.16 00:00
|t/p
|333
|0.10
|1.2730
|1.2794
|1.2730
|1.36
|1361.04
|668
|2004.02.16 00:00
|t/p
|334
|0.20
|1.2734
|1.2798
|1.2734
|2.72
|1363.76
|669
|2004.02.16 01:20
|sell
|335
|0.10
|1.2734
|1.2785
|1.2721
|670
|2004.02.16 03:42
|t/p
|335
|0.10
|1.2721
|1.2785
|1.2721
|1.30
|1365.06
|671
|2004.02.17 12:00
|buy
|336
|0.10
|1.2863
|1.2812
|1.2876
|672
|2004.02.17 13:26
|buy
|337
|0.20
|1.2859
|1.2808
|1.2872
|673
|2004.02.17 13:42
|buy
|338
|0.80
|1.2855
|1.2804
|1.2868
|674
|2004.02.17 14:31
|buy
|339
|1.60
|1.2847
|1.2796
|1.2860
|675
|2004.02.17 14:32
|t/p
|339
|1.60
|1.2860
|1.2796
|1.2860
|20.80
|1385.86
|676
|2004.02.17 14:42
|t/p
|338
|0.80
|1.2868
|1.2804
|1.2868
|10.40
|1396.26
|677
|2004.02.17 14:42
|close
|337
|0.20
|1.2871
|1.2808
|1.2872
|2.40
|1398.66
|678
|2004.02.17 14:42
|close
|336
|0.10
|1.2871
|1.2812
|1.2876
|0.80
|1399.46
|679
|2004.02.18 08:15
|buy
|340
|0.10
|1.2917
|1.2866
|1.2930
|680
|2004.02.18 08:17
|buy
|341
|0.20
|1.2912
|1.2861
|1.2925
|681
|2004.02.18 08:24
|buy
|342
|0.80
|1.2905
|1.2854
|1.2918
|682
|2004.02.18 08:27
|buy
|343
|1.60
|1.2880
|1.2829
|1.2893
|683
|2004.02.18 08:32
|t/p
|343
|1.60
|1.2893
|1.2829
|1.2893
|20.80
|1420.26
|684
|2004.02.18 08:32
|close
|342
|0.80
|1.2897
|1.2854
|1.2918
|-6.40
|1413.86
|685
|2004.02.18 08:32
|close
|341
|0.20
|1.2897
|1.2861
|1.2925
|-3.00
|1410.86
|686
|2004.02.18 08:32
|close
|340
|0.10
|1.2897
|1.2866
|1.2930
|-2.00
|1408.86
|687
|2004.02.18 15:16
|sell
|344
|0.10
|1.2856
|1.2907
|1.2843
|688
|2004.02.18 15:34
|t/p
|344
|0.10
|1.2843
|1.2907
|1.2843
|1.30
|1410.16
|689
|2004.02.18 16:47
|sell
|345
|0.10
|1.2839
|1.2890
|1.2826
|690
|2004.02.18 16:52
|t/p
|345
|0.10
|1.2826
|1.2890
|1.2826
|1.30
|1411.46
|691
|2004.02.18 20:12
|sell
|346
|0.10
|1.2694
|1.2745
|1.2681
|692
|2004.02.18 20:19
|sell
|347
|0.20
|1.2699
|1.2750
|1.2686
|693
|2004.02.18 20:22
|sell
|348
|0.80
|1.2707
|1.2758
|1.2694
|694
|2004.02.18 20:29
|sell
|349
|1.60
|1.2714
|1.2765
|1.2701
|695
|2004.02.18 20:32
|sell
|350
|0.60
|1.2720
|1.2771
|1.2707
|696
|2004.02.18 20:54
|t/p
|350
|0.60
|1.2707
|1.2771
|1.2707
|7.80
|1419.26
|697
|2004.02.18 20:54
|close
|349
|1.60
|1.2706
|1.2765
|1.2701
|12.80
|1432.06
|698
|2004.02.18 20:54
|close
|348
|0.80
|1.2706
|1.2758
|1.2694
|0.80
|1432.86
|699
|2004.02.18 20:54
|close
|347
|0.20
|1.2706
|1.2750
|1.2686
|-1.40
|1431.46
|700
|2004.02.18 20:54
|close
|346
|0.10
|1.2706
|1.2745
|1.2681
|-1.20
|1430.26
|701
|2004.02.18 20:54
|sell
|351
|0.10
|1.2704
|1.2755
|1.2691
|702
|2004.02.18 21:02
|t/p
|351
|0.10
|1.2691
|1.2755
|1.2691
|1.30
|1431.56
|703
|2004.02.18 21:02
|sell
|352
|0.10
|1.2685
|1.2736
|1.2672
|704
|2004.02.18 21:04
|sell
|353
|0.20
|1.2694
|1.2745
|1.2681
|705
|2004.02.18 21:12
|t/p
|352
|0.10
|1.2672
|1.2736
|1.2672
|1.30
|1432.86
|706
|2004.02.18 21:12
|t/p
|353
|0.20
|1.2681
|1.2745
|1.2681
|2.60
|1435.46
|707
|2004.02.18 21:12
|sell
|354
|0.10
|1.2667
|1.2718
|1.2654
|708
|2004.02.18 21:17
|sell
|355
|0.20
|1.2678
|1.2729
|1.2665
|709
|2004.02.18 21:27
|t/p
|355
|0.20
|1.2665
|1.2729
|1.2665
|2.60
|1438.06
|710
|2004.02.18 21:27
|close
|354
|0.10
|1.2665
|1.2718
|1.2654
|0.20
|1438.26
|711
|2004.02.18 21:27
|sell
|356
|0.10
|1.2663
|1.2714
|1.2650
|712
|2004.02.18 21:40
|sell
|357
|0.20
|1.2675
|1.2726
|1.2662
|713
|2004.02.18 22:29
|sell
|358
|0.80
|1.2682
|1.2733
|1.2669
|714
|2004.02.18 22:37
|sell
|359
|1.60
|1.2688
|1.2739
|1.2675
|715
|2004.02.18 23:02
|sell
|360
|0.60
|1.2692
|1.2743
|1.2679
|716
|2004.02.19 00:49
|s/l
|356
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2650
|-4.92
|1433.34
|717
|2004.02.19 00:49
|close
|360
|0.60
|1.2718
|1.2743
|1.2679
|-14.51
|1418.83
|718
|2004.02.19 00:49
|close
|359
|1.60
|1.2718
|1.2739
|1.2675
|-45.10
|1373.73
|719
|2004.02.19 00:49
|close
|358
|0.80
|1.2718
|1.2733
|1.2669
|-27.35
|1346.39
|720
|2004.02.19 00:49
|close
|357
|0.20
|1.2718
|1.2726
|1.2662
|-8.24
|1338.15
|721
|2004.02.20 00:16
|buy
|361
|0.10
|1.2738
|1.2687
|1.2751
|722
|2004.02.20 00:29
|t/p
|361
|0.10
|1.2751
|1.2687
|1.2751
|1.30
|1339.45
|723
|2004.02.20 04:00
|buy
|362
|0.10
|1.2755
|1.2704
|1.2768
|724
|2004.02.20 04:04
|buy
|363
|0.20
|1.2751
|1.2700
|1.2764
|725
|2004.02.20 04:10
|buy
|364
|0.80
|1.2746
|1.2695
|1.2759
|726
|2004.02.20 04:36
|buy
|365
|1.60
|1.2741
|1.2690
|1.2754
|727
|2004.02.20 05:15
|buy
|366
|0.60
|1.2734
|1.2683
|1.2747
|728
|2004.02.20 06:17
|s/l
|362
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2768
|-5.10
|1334.35
|729
|2004.02.20 06:17
|close
|366
|0.60
|1.2700
|1.2683
|1.2747
|-20.40
|1313.95
|730
|2004.02.20 06:17
|close
|365
|1.60
|1.2700
|1.2690
|1.2754
|-65.60
|1248.35
|731
|2004.02.20 06:17
|close
|364
|0.80
|1.2700
|1.2695
|1.2759
|-36.80
|1211.55
|732
|2004.02.20 06:17
|close
|363
|0.20
|1.2700
|1.2700
|1.2764
|-10.20
|1201.35
|733
|2004.02.20 08:30
|sell
|367
|0.10
|1.2680
|1.2731
|1.2667
|734
|2004.02.20 08:37
|t/p
|367
|0.10
|1.2667
|1.2731
|1.2667
|1.30
|1202.65
|735
|2004.02.20 08:37
|sell
|368
|0.10
|1.2665
|1.2716
|1.2652
|736
|2004.02.20 08:40
|sell
|369
|0.20
|1.2672
|1.2723
|1.2659
|737
|2004.02.20 08:42
|sell
|370
|0.80
|1.2677
|1.2728
|1.2664
|738
|2004.02.20 08:47
|t/p
|370
|0.80
|1.2664
|1.2728
|1.2664
|10.40
|1213.05
|739
|2004.02.20 08:47
|close
|369
|0.20
|1.2663
|1.2723
|1.2659
|1.80
|1214.85
|740
|2004.02.20 08:47
|close
|368
|0.10
|1.2663
|1.2716
|1.2652
|0.20
|1215.05
|741
|2004.02.20 08:47
|sell
|371
|0.10
|1.2661
|1.2712
|1.2648
|742
|2004.02.20 08:49
|sell
|372
|0.20
|1.2667
|1.2718
|1.2654
|743
|2004.02.20 08:57
|t/p
|371
|0.10
|1.2648
|1.2712
|1.2648
|1.30
|1216.35
|744
|2004.02.20 08:57
|t/p
|372
|0.20
|1.2654
|1.2718
|1.2654
|2.60
|1218.95
|745
|2004.02.20 08:57
|sell
|373
|0.10
|1.2632
|1.2683
|1.2619
|746
|2004.02.20 08:59
|sell
|374
|0.20
|1.2643
|1.2694
|1.2630
|747
|2004.02.20 09:02
|t/p
|374
|0.20
|1.2630
|1.2694
|1.2630
|2.60
|1221.55
|748
|2004.02.20 09:02
|close
|373
|0.10
|1.2625
|1.2683
|1.2619
|0.70
|1222.25
|749
|2004.02.20 09:02
|sell
|375
|0.10
|1.2623
|1.2674
|1.2610
|750
|2004.02.20 09:07
|sell
|376
|0.20
|1.2632
|1.2683
|1.2619
|751
|2004.02.20 09:14
|sell
|377
|0.80
|1.2639
|1.2690
|1.2626
|752
|2004.02.20 09:27
|sell
|378
|1.60
|1.2651
|1.2702
|1.2638
|753
|2004.02.20 09:37
|sell
|379
|0.60
|1.2656
|1.2707
|1.2643
|754
|2004.02.20 09:42
|t/p
|379
|0.60
|1.2643
|1.2707
|1.2643
|7.80
|1230.05
|755
|2004.02.20 09:42
|close
|378
|1.60
|1.2641
|1.2702
|1.2638
|16.00
|1246.05
|756
|2004.02.20 09:42
|close
|377
|0.80
|1.2641
|1.2690
|1.2626
|-1.60
|1244.45
|757
|2004.02.20 09:42
|close
|376
|0.20
|1.2641
|1.2683
|1.2619
|-1.80
|1242.65
|758
|2004.02.20 09:42
|close
|375
|0.10
|1.2641
|1.2674
|1.2610
|-1.80
|1240.85
|759
|2004.02.20 09:42
|sell
|380
|0.10
|1.2639
|1.2690
|1.2626
|760
|2004.02.20 09:46
|sell
|381
|0.20
|1.2643
|1.2694
|1.2630
|761
|2004.02.20 09:52
|sell
|382
|0.80
|1.2649
|1.2700
|1.2636
|762
|2004.02.20 10:02
|sell
|383
|1.60
|1.2662
|1.2713
|1.2649
|763
|2004.02.20 10:12
|t/p
|383
|1.60
|1.2649
|1.2713
|1.2649
|20.80
|1261.65
|764
|2004.02.20 10:12
|close
|382
|0.80
|1.2648
|1.2700
|1.2636
|0.80
|1262.45
|765
|2004.02.20 10:12
|close
|381
|0.20
|1.2648
|1.2694
|1.2630
|-1.00
|1261.45
|766
|2004.02.20 10:12
|close
|380
|0.10
|1.2648
|1.2690
|1.2626
|-0.90
|1260.55
|767
|2004.02.20 10:12
|sell
|384
|0.10
|1.2646
|1.2697
|1.2633
|768
|2004.02.20 10:14
|sell
|385
|0.20
|1.2653
|1.2704
|1.2640
|769
|2004.02.20 10:27
|sell
|386
|0.80
|1.2657
|1.2708
|1.2644
|770
|2004.02.20 10:55
|t/p
|386
|0.80
|1.2644
|1.2708
|1.2644
|10.40
|1270.95
|771
|2004.02.20 10:55
|close
|385
|0.20
|1.2644
|1.2704
|1.2640
|1.80
|1272.75
|772
|2004.02.20 10:55
|close
|384
|0.10
|1.2644
|1.2697
|1.2633
|0.20
|1272.95
|773
|2004.02.20 10:55
|sell
|387
|0.10
|1.2642
|1.2693
|1.2629
|774
|2004.02.20 10:57
|sell
|388
|0.20
|1.2650
|1.2701
|1.2637
|775
|2004.02.20 11:05
|sell
|389
|0.80
|1.2653
|1.2704
|1.2640
|776
|2004.02.20 11:14
|sell
|390
|1.60
|1.2660
|1.2711
|1.2647
|777
|2004.02.20 11:57
|sell
|391
|0.60
|1.2668
|1.2719
|1.2655
|778
|2004.02.20 12:32
|t/p
|391
|0.60
|1.2655
|1.2719
|1.2655
|7.80
|1280.75
|779
|2004.02.20 12:32
|close
|390
|1.60
|1.2650
|1.2711
|1.2647
|16.00
|1296.75
|780
|2004.02.20 12:32
|close
|389
|0.80
|1.2650
|1.2704
|1.2640
|2.40
|1299.15
|781
|2004.02.20 12:32
|close
|388
|0.20
|1.2650
|1.2701
|1.2637
|0.00
|1299.15
|782
|2004.02.20 12:32
|close
|387
|0.10
|1.2650
|1.2693
|1.2629
|-0.80
|1298.35
|783
|2004.02.20 17:01
|sell
|392
|0.10
|1.2568
|1.2619
|1.2555
|784
|2004.02.20 17:02
|t/p
|392
|0.10
|1.2555
|1.2619
|1.2555
|1.30
|1299.65
|785
|2004.02.20 17:02
|sell
|393
|0.10
|1.2552
|1.2603
|1.2539
|786
|2004.02.20 17:04
|sell
|394
|0.20
|1.2567
|1.2618
|1.2554
|787
|2004.02.20 17:06
|sell
|395
|0.80
|1.2578
|1.2629
|1.2565
|788
|2004.02.20 17:10
|t/p
|395
|0.80
|1.2565
|1.2629
|1.2565
|10.40
|1310.05
|789
|2004.02.20 17:10
|close
|394
|0.20
|1.2565
|1.2618
|1.2554
|0.40
|1310.45
|790
|2004.02.20 17:10
|close
|393
|0.10
|1.2565
|1.2603
|1.2539
|-1.30
|1309.15
|791
|2004.02.20 17:10
|sell
|396
|0.10
|1.2563
|1.2614
|1.2550
|792
|2004.02.20 17:11
|sell
|397
|0.20
|1.2567
|1.2618
|1.2554
|793
|2004.02.20 17:21
|t/p
|396
|0.10
|1.2550
|1.2614
|1.2550
|1.30
|1310.45
|794
|2004.02.20 17:21
|t/p
|397
|0.20
|1.2554
|1.2618
|1.2554
|2.60
|1313.05
|795
|2004.02.20 17:21
|sell
|398
|0.10
|1.2545
|1.2596
|1.2532
|796
|2004.02.20 17:24
|sell
|399
|0.20
|1.2555
|1.2606
|1.2542
|797
|2004.02.20 17:27
|sell
|400
|0.80
|1.2566
|1.2617
|1.2553
|798
|2004.02.20 17:36
|t/p
|400
|0.80
|1.2553
|1.2617
|1.2553
|10.40
|1323.45
|799
|2004.02.20 17:36
|close
|399
|0.20
|1.2551
|1.2606
|1.2542
|0.80
|1324.25
|800
|2004.02.20 17:36
|close
|398
|0.10
|1.2551
|1.2596
|1.2532
|-0.60
|1323.65
|801
|2004.02.20 17:36
|sell
|401
|0.10
|1.2549
|1.2600
|1.2536
|802
|2004.02.20 17:37
|sell
|402
|0.20
|1.2564
|1.2615
|1.2551
|803
|2004.02.20 18:09
|t/p
|402
|0.20
|1.2551
|1.2615
|1.2551
|2.60
|1326.25
|804
|2004.02.20 18:09
|close
|401
|0.10
|1.2546
|1.2600
|1.2536
|0.30
|1326.55
|805
|2004.02.20 18:09
|sell
|403
|0.10
|1.2544
|1.2595
|1.2531
|806
|2004.02.20 18:16
|sell
|404
|0.20
|1.2549
|1.2600
|1.2536
|807
|2004.02.20 18:22
|t/p
|403
|0.10
|1.2531
|1.2595
|1.2531
|1.30
|1327.85
|808
|2004.02.20 18:22
|t/p
|404
|0.20
|1.2536
|1.2600
|1.2536
|2.60
|1330.45
|809
|2004.02.20 18:22
|sell
|405
|0.10
|1.2525
|1.2576
|1.2512
|810
|2004.02.20 18:27
|sell
|406
|0.20
|1.2537
|1.2588
|1.2524
|811
|2004.02.20 18:54
|t/p
|406
|0.20
|1.2524
|1.2588
|1.2524
|2.60
|1333.05
|812
|2004.02.20 18:54
|close
|405
|0.10
|1.2516
|1.2576
|1.2512
|0.90
|1333.95
|813
|2004.02.20 18:54
|sell
|407
|0.10
|1.2514
|1.2565
|1.2501
|814
|2004.02.20 18:56
|sell
|408
|0.20
|1.2519
|1.2570
|1.2506
|815
|2004.02.20 18:59
|t/p
|407
|0.10
|1.2501
|1.2565
|1.2501
|1.30
|1335.25
|816
|2004.02.20 18:59
|t/p
|408
|0.20
|1.2506
|1.2570
|1.2506
|2.60
|1337.85
|817
|2004.02.20 18:59
|sell
|409
|0.10
|1.2497
|1.2548
|1.2484
|818
|2004.02.20 19:02
|sell
|410
|0.20
|1.2515
|1.2566
|1.2502
|819
|2004.02.20 19:12
|sell
|411
|0.80
|1.2531
|1.2582
|1.2518
|820
|2004.02.20 19:34
|sell
|412
|1.60
|1.2537
|1.2588
|1.2524
|821
|2004.02.20 19:42
|t/p
|412
|1.60
|1.2524
|1.2588
|1.2524
|20.80
|1358.65
|822
|2004.02.20 19:42
|close
|411
|0.80
|1.2521
|1.2582
|1.2518
|8.00
|1366.65
|823
|2004.02.20 19:42
|close
|410
|0.20
|1.2521
|1.2566
|1.2502
|-1.20
|1365.45
|824
|2004.02.20 19:42
|close
|409
|0.10
|1.2521
|1.2548
|1.2484
|-2.40
|1363.05
|825
|2004.02.20 19:42
|sell
|413
|0.10
|1.2519
|1.2570
|1.2506
|826
|2004.02.20 20:09
|sell
|414
|0.20
|1.2526
|1.2577
|1.2513
|827
|2004.02.20 20:12
|sell
|415
|0.80
|1.2531
|1.2582
|1.2518
|828
|2004.02.20 20:22
|sell
|416
|1.60
|1.2535
|1.2586
|1.2522
|829
|2004.02.20 20:42
|t/p
|416
|1.60
|1.2522
|1.2586
|1.2522
|20.80
|1383.85
|830
|2004.02.20 20:42
|close
|415
|0.80
|1.2520
|1.2582
|1.2518
|8.80
|1392.65
|831
|2004.02.20 20:42
|close
|414
|0.20
|1.2520
|1.2577
|1.2513
|1.20
|1393.85
|832
|2004.02.20 20:42
|close
|413
|0.10
|1.2520
|1.2570
|1.2506
|-0.10
|1393.75
|833
|2004.02.20 20:44
|sell
|417
|0.10
|1.2519
|1.2570
|1.2506
|834
|2004.02.20 21:07
|t/p
|417
|0.10
|1.2506
|1.2570
|1.2506
|1.30
|1395.05
|835
|2004.02.20 21:52
|sell
|418
|0.10
|1.2519
|1.2570
|1.2506
|836
|2004.02.23 01:02
|t/p
|418
|0.10
|1.2506
|1.2570
|1.2506
|1.36
|1396.41
|837
|2004.02.23 12:00
|buy
|419
|0.10
|1.2559
|1.2508
|1.2572
|838
|2004.02.23 12:06
|buy
|420
|0.20
|1.2552
|1.2501
|1.2565
|839
|2004.02.23 12:32
|t/p
|420
|0.20
|1.2565
|1.2501
|1.2565
|2.60
|1399.01
|840
|2004.02.23 12:32
|close
|419
|0.10
|1.2565
|1.2508
|1.2572
|0.60
|1399.61
|841
|2004.02.24 12:00
|buy
|421
|0.10
|1.2603
|1.2552
|1.2616
|842
|2004.02.24 12:01
|buy
|422
|0.20
|1.2598
|1.2547
|1.2611
|843
|2004.02.24 12:04
|t/p
|422
|0.20
|1.2611
|1.2547
|1.2611
|2.60
|1402.21
|844
|2004.02.24 12:21
|t/p
|421
|0.10
|1.2616
|1.2552
|1.2616
|1.30
|1403.51
|845
|2004.02.24 12:22
|buy
|423
|0.10
|1.2613
|1.2562
|1.2626
|846
|2004.02.24 12:46
|buy
|424
|0.20
|1.2610
|1.2559
|1.2623
|847
|2004.02.24 12:47
|buy
|425
|0.80
|1.2602
|1.2551
|1.2615
|848
|2004.02.24 13:02
|buy
|426
|1.60
|1.2592
|1.2541
|1.2605
|849
|2004.02.24 13:12
|t/p
|426
|1.60
|1.2605
|1.2541
|1.2605
|20.80
|1424.31
|850
|2004.02.24 13:12
|close
|425
|0.80
|1.2608
|1.2551
|1.2615
|4.80
|1429.11
|851
|2004.02.24 13:12
|close
|424
|0.20
|1.2608
|1.2559
|1.2623
|-0.40
|1428.71
|852
|2004.02.24 13:12
|close
|423
|0.10
|1.2608
|1.2562
|1.2626
|-0.50
|1428.21
|853
|2004.02.24 13:12
|buy
|427
|0.10
|1.2610
|1.2559
|1.2623
|854
|2004.02.24 13:17
|buy
|428
|0.20
|1.2598
|1.2547
|1.2611
|855
|2004.02.24 13:47
|buy
|429
|0.80
|1.2584
|1.2533
|1.2597
|856
|2004.02.24 14:05
|t/p
|429
|0.80
|1.2597
|1.2533
|1.2597
|10.40
|1438.61
|857
|2004.02.24 14:05
|close
|428
|0.20
|1.2597
|1.2547
|1.2611
|-0.20
|1438.41
|858
|2004.02.24 14:05
|close
|427
|0.10
|1.2597
|1.2559
|1.2623
|-1.30
|1437.11
|859
|2004.02.24 14:07
|buy
|430
|0.10
|1.2606
|1.2555
|1.2619
|860
|2004.02.24 14:09
|buy
|431
|0.20
|1.2600
|1.2549
|1.2613
|861
|2004.02.24 14:14
|buy
|432
|0.80
|1.2595
|1.2544
|1.2608
|862
|2004.02.24 14:22
|buy
|433
|1.60
|1.2578
|1.2527
|1.2591
|863
|2004.02.24 14:49
|t/p
|433
|1.60
|1.2591
|1.2527
|1.2591
|20.80
|1457.91
|864
|2004.02.24 14:49
|close
|432
|0.80
|1.2595
|1.2544
|1.2608
|0.00
|1457.91
|865
|2004.02.24 14:49
|close
|431
|0.20
|1.2595
|1.2549
|1.2613
|-1.00
|1456.91
|866
|2004.02.24 14:49
|close
|430
|0.10
|1.2595
|1.2555
|1.2619
|-1.10
|1455.81
|867
|2004.02.25 15:22
|sell
|434
|0.10
|1.2633
|1.2684
|1.2620
|868
|2004.02.25 15:32
|sell
|435
|0.20
|1.2638
|1.2689
|1.2625
|869
|2004.02.25 15:36
|sell
|436
|0.80
|1.2642
|1.2693
|1.2629
|870
|2004.02.25 15:52
|t/p
|435
|0.20
|1.2625
|1.2689
|1.2625
|2.60
|1458.41
|871
|2004.02.25 15:52
|t/p
|436
|0.80
|1.2629
|1.2693
|1.2629
|10.40
|1468.81
|872
|2004.02.25 15:52
|close
|434
|0.10
|1.2623
|1.2684
|1.2620
|1.00
|1469.81
|873
|2004.02.25 20:00
|sell
|437
|0.10
|1.2501
|1.2552
|1.2488
|874
|2004.02.25 20:27
|t/p
|437
|0.10
|1.2488
|1.2552
|1.2488
|1.30
|1471.11
|875
|2004.02.25 20:32
|sell
|438
|0.10
|1.2496
|1.2547
|1.2483
|876
|2004.02.25 22:35
|sell
|439
|0.20
|1.2500
|1.2551
|1.2487
|877
|2004.02.26 01:42
|sell
|440
|0.80
|1.2504
|1.2555
|1.2491
|878
|2004.02.26 02:19
|sell
|441
|1.60
|1.2508
|1.2559
|1.2495
|879
|2004.02.26 02:34
|sell
|442
|0.60
|1.2513
|1.2564
|1.2500
|880
|2004.02.26 02:59
|t/p
|442
|0.60
|1.2500
|1.2564
|1.2500
|7.80
|1478.91
|881
|2004.02.26 02:59
|close
|441
|1.60
|1.2498
|1.2559
|1.2495
|16.00
|1494.91
|882
|2004.02.26 02:59
|close
|440
|0.80
|1.2498
|1.2555
|1.2491
|4.80
|1499.71
|883
|2004.02.26 02:59
|close
|439
|0.20
|1.2498
|1.2551
|1.2487
|0.76
|1500.47
|884
|2004.02.26 02:59
|close
|438
|0.10
|1.2498
|1.2547
|1.2483
|-0.02
|1500.45
|885
|2004.02.26 10:00
|sell
|443
|0.10
|1.2441
|1.2492
|1.2428
|886
|2004.02.26 10:04
|sell
|444
|0.20
|1.2460
|1.2511
|1.2447
|887
|2004.02.26 10:07
|t/p
|444
|0.20
|1.2447
|1.2511
|1.2447
|2.60
|1503.05
|888
|2004.02.26 10:07
|close
|443
|0.10
|1.2441
|1.2492
|1.2428
|0.00
|1503.05
|889
|2004.02.26 10:07
|sell
|445
|0.10
|1.2439
|1.2490
|1.2426
|890
|2004.02.26 10:54
|sell
|446
|0.20
|1.2443
|1.2494
|1.2430
|891
|2004.02.26 10:56
|sell
|447
|0.80
|1.2451
|1.2502
|1.2438
|892
|2004.02.26 11:24
|t/p
|445
|0.10
|1.2426
|1.2490
|1.2426
|1.30
|1504.35
|893
|2004.02.26 11:24
|t/p
|446
|0.20
|1.2430
|1.2494
|1.2430
|2.60
|1506.95
|894
|2004.02.26 11:24
|t/p
|447
|0.80
|1.2438
|1.2502
|1.2438
|10.40
|1517.35
|895
|2004.02.26 11:31
|sell
|448
|0.10
|1.2419
|1.2470
|1.2406
|896
|2004.02.26 11:34
|sell
|449
|0.20
|1.2435
|1.2486
|1.2422
|897
|2004.02.26 11:42
|sell
|450
|0.80
|1.2444
|1.2495
|1.2431
|898
|2004.02.26 12:07
|t/p
|450
|0.80
|1.2431
|1.2495
|1.2431
|10.40
|1527.75
|899
|2004.02.26 12:07
|close
|449
|0.20
|1.2429
|1.2486
|1.2422
|1.20
|1528.95
|900
|2004.02.26 12:07
|close
|448
|0.10
|1.2429
|1.2470
|1.2406
|-1.00
|1527.95
|901
|2004.02.26 12:46
|sell
|451
|0.10
|1.2428
|1.2479
|1.2415
|902
|2004.02.26 13:54
|sell
|452
|0.20
|1.2443
|1.2494
|1.2430
|903
|2004.02.26 13:59
|sell
|453
|0.80
|1.2453
|1.2504
|1.2440
|904
|2004.02.26 14:01
|sell
|454
|1.60
|1.2460
|1.2511
|1.2447
|905
|2004.02.26 14:09
|t/p
|454
|1.60
|1.2447
|1.2511
|1.2447
|20.80
|1548.75
|906
|2004.02.26 14:09
|close
|453
|0.80
|1.2443
|1.2504
|1.2440
|8.00
|1556.75
|907
|2004.02.26 14:09
|close
|452
|0.20
|1.2443
|1.2494
|1.2430
|0.00
|1556.75
|908
|2004.02.26 14:09
|close
|451
|0.10
|1.2443
|1.2479
|1.2415
|-1.50
|1555.25
|909
|2004.02.27 11:15
|sell
|455
|0.10
|1.2378
|1.2429
|1.2365
|910
|2004.02.27 11:17
|sell
|456
|0.20
|1.2387
|1.2438
|1.2374
|911
|2004.02.27 11:44
|sell
|457
|0.80
|1.2390
|1.2441
|1.2377
|912
|2004.02.27 11:47
|sell
|458
|1.60
|1.2398
|1.2449
|1.2385
|913
|2004.02.27 11:52
|sell
|459
|0.60
|1.2407
|1.2458
|1.2394
|914
|2004.02.27 12:19
|t/p
|459
|0.60
|1.2394
|1.2458
|1.2394
|7.80
|1563.05
|915
|2004.02.27 12:19
|close
|458
|1.60
|1.2393
|1.2449
|1.2385
|8.00
|1571.05
|916
|2004.02.27 12:19
|close
|457
|0.80
|1.2393
|1.2441
|1.2377
|-2.40
|1568.65
|917
|2004.02.27 12:19
|close
|456
|0.20
|1.2393
|1.2438
|1.2374
|-1.20
|1567.45
|918
|2004.02.27 12:19
|close
|455
|0.10
|1.2393
|1.2429
|1.2365
|-1.50
|1565.95
|919
|2004.02.27 18:30
|buy
|460
|0.10
|1.2479
|1.2428
|1.2492
|920
|2004.02.27 18:42
|buy
|461
|0.20
|1.2473
|1.2422
|1.2486
|921
|2004.02.27 19:17
|t/p
|460
|0.10
|1.2492
|1.2428
|1.2492
|1.30
|1567.25
|922
|2004.02.27 19:17
|t/p
|461
|0.20
|1.2486
|1.2422
|1.2486
|2.60
|1569.85
|923
|2004.02.27 19:22
|buy
|462
|0.10
|1.2494
|1.2443
|1.2507
|924
|2004.02.27 19:27
|buy
|463
|0.20
|1.2478
|1.2427
|1.2491
|925
|2004.02.27 19:42
|t/p
|463
|0.20
|1.2491
|1.2427
|1.2491
|2.60
|1572.45
|926
|2004.02.27 19:42
|close
|462
|0.10
|1.2493
|1.2443
|1.2507
|-0.10
|1572.35
|927
|2004.02.27 19:42
|buy
|464
|0.10
|1.2495
|1.2444
|1.2508
|928
|2004.02.27 19:47
|buy
|465
|0.20
|1.2485
|1.2434
|1.2498
|929
|2004.02.27 19:54
|buy
|466
|0.80
|1.2478
|1.2427
|1.2491
|930
|2004.02.27 20:52
|t/p
|466
|0.80
|1.2491
|1.2427
|1.2491
|10.40
|1582.75
|931
|2004.02.27 20:52
|close
|465
|0.20
|1.2491
|1.2434
|1.2498
|1.20
|1583.95
|932
|2004.02.27 20:52
|close
|464
|0.10
|1.2491
|1.2444
|1.2508
|-0.40
|1583.55
|933
|2004.02.27 20:52
|buy
|467
|0.10
|1.2493
|1.2442
|1.2506
|934
|2004.02.27 20:54
|buy
|468
|0.20
|1.2490
|1.2439
|1.2503
|935
|2004.03.01 00:00
|buy
|469
|0.80
|1.2481
|1.2430
|1.2494
|936
|2004.03.01 00:32
|t/p
|469
|0.80
|1.2494
|1.2430
|1.2494
|10.40
|1593.95
|937
|2004.03.01 00:32
|close
|468
|0.20
|1.2499
|1.2439
|1.2503
|1.65
|1595.60
|938
|2004.03.01 00:32
|close
|467
|0.10
|1.2499
|1.2442
|1.2506
|0.52
|1596.13
|939
|2004.03.01 01:02
|buy
|470
|0.10
|1.2536
|1.2485
|1.2549
|940
|2004.03.01 01:04
|buy
|471
|0.20
|1.2530
|1.2479
|1.2543
|941
|2004.03.01 01:12
|buy
|472
|0.80
|1.2525
|1.2474
|1.2538
|942
|2004.03.01 01:37
|buy
|473
|5.09
|1.2516
|1.2465
|1.2529
|943
|2004.03.01 02:41
|t/p
|473
|5.09
|1.2529
|1.2465
|1.2529
|66.17
|1662.30
|944
|2004.03.01 02:41
|close
|472
|0.80
|1.2533
|1.2474
|1.2538
|6.40
|1668.70
|945
|2004.03.01 02:41
|close
|471
|0.20
|1.2533
|1.2479
|1.2543
|0.60
|1669.30
|946
|2004.03.01 02:41
|close
|470
|0.10
|1.2533
|1.2485
|1.2549
|-0.30
|1669.00
|947
|2004.03.01 03:00
|buy
|474
|0.10
|1.2533
|1.2482
|1.2546
|948
|2004.03.01 03:02
|buy
|475
|0.20
|1.2530
|1.2479
|1.2543
|949
|2004.03.01 03:44
|buy
|476
|0.80
|1.2524
|1.2473
|1.2537
|950
|2004.03.01 03:47
|buy
|477
|5.32
|1.2512
|1.2461
|1.2525
|951
|2004.03.01 03:59
|buy
|478
|0.60
|1.2508
|1.2457
|1.2521
|952
|2004.03.01 07:30
|t/p
|478
|0.60
|1.2521
|1.2457
|1.2521
|7.80
|1676.80
|953
|2004.03.01 07:30
|close
|477
|5.32
|1.2522
|1.2461
|1.2525
|53.20
|1730.00
|954
|2004.03.01 07:30
|close
|476
|0.80
|1.2522
|1.2473
|1.2537
|-1.60
|1728.40
|955
|2004.03.01 07:30
|close
|475
|0.20
|1.2522
|1.2479
|1.2543
|-1.60
|1726.80
|956
|2004.03.01 07:30
|close
|474
|0.10
|1.2522
|1.2482
|1.2546
|-1.10
|1725.70
|957
|2004.03.01 22:16
|sell
|479
|0.10
|1.2442
|1.2493
|1.2429
|958
|2004.03.01 22:27
|sell
|480
|0.20
|1.2457
|1.2508
|1.2444
|959
|2004.03.01 22:32
|sell
|481
|0.80
|1.2462
|1.2513
|1.2449
|960
|2004.03.01 22:44
|sell
|482
|5.53
|1.2467
|1.2518
|1.2454
|961
|2004.03.01 23:02
|t/p
|482
|5.53
|1.2454
|1.2518
|1.2454
|71.89
|1797.59
|962
|2004.03.01 23:02
|close
|481
|0.80
|1.2453
|1.2513
|1.2449
|7.20
|1804.79
|963
|2004.03.01 23:02
|close
|480
|0.20
|1.2453
|1.2508
|1.2444
|0.80
|1805.59
|964
|2004.03.01 23:02
|close
|479
|0.10
|1.2453
|1.2493
|1.2429
|-1.10
|1804.49
|965
|2004.03.02 17:15
|sell
|483
|0.10
|1.2272
|1.2323
|1.2259
|966
|2004.03.02 17:16
|sell
|484
|0.20
|1.2277
|1.2328
|1.2264
|967
|2004.03.02 17:22
|t/p
|483
|0.10
|1.2259
|1.2323
|1.2259
|1.30
|1805.79
|968
|2004.03.02 17:22
|t/p
|484
|0.20
|1.2264
|1.2328
|1.2264
|2.60
|1808.39
|969
|2004.03.02 17:22
|sell
|485
|0.10
|1.2243
|1.2294
|1.2230
|970
|2004.03.02 17:24
|sell
|486
|0.20
|1.2259
|1.2310
|1.2246
|971
|2004.03.02 17:27
|sell
|487
|0.80
|1.2272
|1.2323
|1.2259
|972
|2004.03.02 17:39
|t/p
|486
|0.20
|1.2246
|1.2310
|1.2246
|2.60
|1810.99
|973
|2004.03.02 17:39
|t/p
|487
|0.80
|1.2259
|1.2323
|1.2259
|10.40
|1821.39
|974
|2004.03.02 17:39
|close
|485
|0.10
|1.2245
|1.2294
|1.2230
|-0.20
|1821.19
|975
|2004.03.02 17:39
|sell
|488
|0.10
|1.2243
|1.2294
|1.2230
|976
|2004.03.02 17:42
|sell
|489
|0.20
|1.2247
|1.2298
|1.2234
|977
|2004.03.02 17:47
|sell
|490
|9.01
|1.2256
|1.2307
|1.2243
|978
|2004.03.02 17:59
|t/p
|488
|0.10
|1.2230
|1.2294
|1.2230
|1.30
|1822.49
|979
|2004.03.02 17:59
|t/p
|489
|0.20
|1.2234
|1.2298
|1.2234
|2.60
|1825.09
|980
|2004.03.02 17:59
|t/p
|490
|9.01
|1.2243
|1.2307
|1.2243
|117.13
|1942.22
|981
|2004.03.02 17:59
|sell
|491
|0.10
|1.2214
|1.2265
|1.2201
|982
|2004.03.02 18:06
|sell
|492
|0.20
|1.2221
|1.2272
|1.2208
|983
|2004.03.02 18:09
|t/p
|492
|0.20
|1.2208
|1.2272
|1.2208
|2.60
|1944.82
|984
|2004.03.02 18:11
|t/p
|491
|0.10
|1.2201
|1.2265
|1.2201
|1.30
|1946.12
|985
|2004.03.02 18:11
|sell
|493
|0.10
|1.2199
|1.2250
|1.2186
|986
|2004.03.02 18:14
|sell
|494
|0.20
|1.2210
|1.2261
|1.2197
|987
|2004.03.02 18:17
|sell
|495
|9.64
|1.2218
|1.2269
|1.2205
|988
|2004.03.02 18:37
|sell
|496
|1.60
|1.2228
|1.2279
|1.2215
|989
|2004.03.02 18:49
|t/p
|495
|9.64
|1.2205
|1.2269
|1.2205
|125.32
|2071.44
|990
|2004.03.02 18:49
|t/p
|496
|1.60
|1.2215
|1.2279
|1.2215
|20.80
|2092.24
|991
|2004.03.02 18:49
|close
|494
|0.20
|1.2204
|1.2261
|1.2197
|1.20
|2093.44
|992
|2004.03.02 18:49
|close
|493
|0.10
|1.2204
|1.2250
|1.2186
|-0.50
|2092.94
|993
|2004.03.02 18:49
|sell
|497
|0.10
|1.2202
|1.2253
|1.2189
|994
|2004.03.02 18:54
|sell
|498
|0.20
|1.2206
|1.2257
|1.2193
|995
|2004.03.02 19:02
|sell
|499
|10.00
|1.2213
|1.2264
|1.2200
|996
|2004.03.02 19:19
|sell
|500
|5.01
|1.2218
|1.2269
|1.2205
|997
|2004.03.02 19:21
|sell
|501
|0.60
|1.2223
|1.2274
|1.2210
|998
|2004.03.02 19:32
|t/p
|501
|0.60
|1.2210
|1.2274
|1.2210
|7.80
|2100.74
|999
|2004.03.02 19:32
|close
|500
|5.01
|1.2209
|1.2269
|1.2205
|45.09
|2145.83
|1000
|2004.03.02 19:32
|close
|499
|10.00
|1.2209
|1.2264
|1.2200
|40.00
|2185.83
|1001
|2004.03.02 19:32
|close
|498
|0.20
|1.2209
|1.2257
|1.2193
|-0.60
|2185.23
|1002
|2004.03.02 19:32
|close
|497
|0.10
|1.2209
|1.2253
|1.2189
|-0.70
|2184.53
|1003
|2004.03.02 19:32
|sell
|502
|0.10
|1.2207
|1.2258
|1.2194
|1004
|2004.03.02 19:35
|sell
|503
|0.20
|1.2210
|1.2261
|1.2197
|1005
|2004.03.02 19:37
|sell
|504
|10.00
|1.2217
|1.2268
|1.2204
|1006
|2004.03.02 19:44
|sell
|505
|5.35
|1.2221
|1.2272
|1.2208
|1007
|2004.03.02 20:57
|sell
|506
|0.60
|1.2229
|1.2280
|1.2216
|1008
|2004.03.02 21:11
|t/p
|506
|0.60
|1.2216
|1.2280
|1.2216
|7.80
|2192.33
|1009
|2004.03.02 21:11
|close
|505
|5.35
|1.2216
|1.2272
|1.2208
|26.75
|2219.08
|1010
|2004.03.02 21:11
|close
|504
|10.00
|1.2216
|1.2268
|1.2204
|10.00
|2229.08
|1011
|2004.03.02 21:11
|close
|503
|0.20
|1.2216
|1.2261
|1.2197
|-1.20
|2227.88
|1012
|2004.03.02 21:11
|close
|502
|0.10
|1.2216
|1.2258
|1.2194
|-0.90
|2226.98
|1013
|2004.03.02 21:14
|sell
|507
|0.10
|1.2218
|1.2269
|1.2205
|1014
|2004.03.02 22:37
|sell
|508
|0.20
|1.2223
|1.2274
|1.2210
|1015
|2004.03.03 00:17
|t/p
|507
|0.10
|1.2205
|1.2269
|1.2205
|1.36
|2228.34
|1016
|2004.03.03 00:17
|t/p
|508
|0.20
|1.2210
|1.2274
|1.2210
|2.72
|2231.06
|1017
|2004.03.03 14:46
|sell
|509
|0.10
|1.2138
|1.2189
|1.2125
|1018
|2004.03.03 14:47
|sell
|510
|0.20
|1.2157
|1.2208
|1.2144
|1019
|2004.03.03 15:07
|sell
|511
|10.00
|1.2168
|1.2219
|1.2155
|1020
|2004.03.03 15:22
|sell
|512
|5.43
|1.2174
|1.2225
|1.2161
|1021
|2004.03.03 15:27
|t/p
|511
|10.00
|1.2155
|1.2219
|1.2155
|130.00
|2361.06
|1022
|2004.03.03 15:27
|t/p
|512
|5.43
|1.2161
|1.2225
|1.2161
|70.59
|2431.65
|1023
|2004.03.03 15:27
|close
|510
|0.20
|1.2153
|1.2208
|1.2144
|0.80
|2432.45
|1024
|2004.03.03 15:27
|close
|509
|0.10
|1.2153
|1.2189
|1.2125
|-1.50
|2430.95
|1025
|2004.03.03 17:46
|sell
|513
|0.10
|1.2083
|1.2134
|1.2070
|1026
|2004.03.03 17:47
|sell
|514
|0.20
|1.2097
|1.2148
|1.2084
|1027
|2004.03.03 17:52
|sell
|515
|10.00
|1.2104
|1.2155
|1.2091
|1028
|2004.03.03 18:02
|t/p
|515
|10.00
|1.2091
|1.2155
|1.2091
|130.00
|2560.95
|1029
|2004.03.03 18:02
|close
|514
|0.20
|1.2086
|1.2148
|1.2084
|2.20
|2563.15
|1030
|2004.03.03 18:02
|close
|513
|0.10
|1.2086
|1.2134
|1.2070
|-0.30
|2562.85
|1031
|2004.03.03 18:02
|sell
|516
|0.10
|1.2084
|1.2135
|1.2071
|1032
|2004.03.03 18:07
|sell
|517
|0.20
|1.2098
|1.2149
|1.2085
|1033
|2004.03.03 18:12
|sell
|518
|10.00
|1.2104
|1.2155
|1.2091
|1034
|2004.03.03 18:22
|sell
|519
|6.37
|1.2115
|1.2166
|1.2102
|1035
|2004.03.03 18:39
|sell
|520
|0.60
|1.2121
|1.2172
|1.2108
|1036
|2004.03.03 18:57
|s/l
|516
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2071
|-5.10
|2557.75
|1037
|2004.03.03 18:57
|close
|520
|0.60
|1.2138
|1.2172
|1.2108
|-10.20
|2547.55
|1038
|2004.03.03 18:57
|close
|519
|6.37
|1.2138
|1.2166
|1.2102
|-146.51
|2401.04
|1039
|2004.03.03 18:57
|close
|518
|10.00
|1.2138
|1.2155
|1.2091
|-340.00
|2061.04
|1040
|2004.03.03 18:57
|close
|517
|0.20
|1.2138
|1.2149
|1.2085
|-8.00
|2053.04
|1041
|2004.03.04 00:30
|buy
|521
|0.10
|1.2192
|1.2141
|1.2205
|1042
|2004.03.04 00:32
|buy
|522
|0.20
|1.2189
|1.2138
|1.2202
|1043
|2004.03.04 00:40
|buy
|523
|10.00
|1.2185
|1.2134
|1.2198
|1044
|2004.03.04 01:07
|buy
|524
|1.60
|1.2173
|1.2122
|1.2186
|1045
|2004.03.04 01:32
|buy
|525
|0.60
|1.2169
|1.2118
|1.2182
|1046
|2004.03.04 07:02
|t/p
|524
|1.60
|1.2186
|1.2122
|1.2186
|20.80
|2073.84
|1047
|2004.03.04 07:02
|t/p
|525
|0.60
|1.2182
|1.2118
|1.2182
|7.80
|2081.64
|1048
|2004.03.04 07:02
|close
|523
|10.00
|1.2191
|1.2134
|1.2198
|60.00
|2141.64
|1049
|2004.03.04 07:02
|close
|522
|0.20
|1.2191
|1.2138
|1.2202
|0.40
|2142.04
|1050
|2004.03.04 07:02
|close
|521
|0.10
|1.2191
|1.2141
|1.2205
|-0.10
|2141.94
|1051
|2004.03.04 10:12
|buy
|526
|0.10
|1.2221
|1.2170
|1.2234
|1052
|2004.03.04 10:22
|buy
|527
|0.20
|1.2209
|1.2158
|1.2222
|1053
|2004.03.04 10:27
|buy
|528
|10.00
|1.2205
|1.2154
|1.2218
|1054
|2004.03.04 10:37
|buy
|529
|5.07
|1.2197
|1.2146
|1.2210
|1055
|2004.03.04 10:49
|buy
|530
|0.60
|1.2180
|1.2129
|1.2193
|1056
|2004.03.04 10:57
|s/l
|526
|0.10
|1.2170
|1.2170
|1.2234
|-5.10
|2136.84
|1057
|2004.03.04 10:57
|close
|530
|0.60
|1.2168
|1.2129
|1.2193
|-7.20
|2129.64
|1058
|2004.03.04 10:57
|close
|529
|5.07
|1.2168
|1.2146
|1.2210
|-147.03
|1982.61
|1059
|2004.03.04 10:57
|close
|528
|10.00
|1.2168
|1.2154
|1.2218
|-370.00
|1612.61
|1060
|2004.03.04 10:57
|close
|527
|0.20
|1.2168
|1.2158
|1.2222
|-8.20
|1604.41
|1061
|2004.03.05 16:00
|buy
|531
|0.10
|1.2403
|1.2352
|1.2416
|1062
|2004.03.05 16:02
|t/p
|531
|0.10
|1.2416
|1.2352
|1.2416
|1.30
|1605.71
|1063
|2004.03.05 16:07
|buy
|532
|0.10
|1.2408
|1.2357
|1.2421
|1064
|2004.03.05 16:24
|buy
|533
|0.20
|1.2401
|1.2350
|1.2414
|1065
|2004.03.05 16:32
|t/p
|532
|0.10
|1.2421
|1.2357
|1.2421
|1.30
|1607.01
|1066
|2004.03.05 16:32
|t/p
|533
|0.20
|1.2414
|1.2350
|1.2414
|2.60
|1609.61
|1067
|2004.03.05 16:34
|buy
|534
|0.10
|1.2415
|1.2364
|1.2428
|1068
|2004.03.05 16:37
|buy
|535
|0.20
|1.2408
|1.2357
|1.2421
|1069
|2004.03.05 16:49
|buy
|536
|0.80
|1.2393
|1.2342
|1.2406
|1070
|2004.03.05 16:54
|t/p
|536
|0.80
|1.2406
|1.2342
|1.2406
|10.40
|1620.01
|1071
|2004.03.05 16:54
|close
|535
|0.20
|1.2418
|1.2357
|1.2421
|2.00
|1622.01
|1072
|2004.03.05 16:54
|close
|534
|0.10
|1.2418
|1.2364
|1.2428
|0.30
|1622.31
|1073
|2004.03.05 16:56
|buy
|537
|0.10
|1.2411
|1.2360
|1.2424
|1074
|2004.03.05 17:02
|buy
|538
|0.20
|1.2401
|1.2350
|1.2414
|1075
|2004.03.05 17:17
|buy
|539
|0.80
|1.2395
|1.2344
|1.2408
|1076
|2004.03.05 17:22
|t/p
|539
|0.80
|1.2408
|1.2344
|1.2408
|10.40
|1632.71
|1077
|2004.03.05 17:22
|close
|538
|0.20
|1.2413
|1.2350
|1.2414
|2.40
|1635.11
|1078
|2004.03.05 17:22
|close
|537
|0.10
|1.2413
|1.2360
|1.2424
|0.20
|1635.31
|1079
|2004.03.05 17:22
|buy
|540
|0.10
|1.2415
|1.2364
|1.2428
|1080
|2004.03.05 17:27
|buy
|541
|0.20
|1.2376
|1.2325
|1.2389
|1081
|2004.03.05 17:34
|t/p
|541
|0.20
|1.2389
|1.2325
|1.2389
|2.60
|1637.91
|1082
|2004.03.05 17:34
|close
|540
|0.10
|1.2398
|1.2364
|1.2428
|-1.70
|1636.21
|1083
|2004.03.05 17:34
|buy
|542
|0.10
|1.2400
|1.2349
|1.2413
|1084
|2004.03.05 17:37
|buy
|543
|0.20
|1.2385
|1.2334
|1.2398
|1085
|2004.03.05 17:42
|t/p
|543
|0.20
|1.2398
|1.2334
|1.2398
|2.60
|1638.81
|1086
|2004.03.05 17:42
|close
|542
|0.10
|1.2407
|1.2349
|1.2413
|0.70
|1639.51
|1087
|2004.03.05 17:42
|buy
|544
|0.10
|1.2409
|1.2358
|1.2422
|1088
|2004.03.05 17:47
|buy
|545
|0.20
|1.2401
|1.2350
|1.2414
|1089
|2004.03.05 17:57
|buy
|546
|0.80
|1.2397
|1.2346
|1.2410
|1090
|2004.03.05 18:06
|t/p
|546
|0.80
|1.2410
|1.2346
|1.2410
|10.40
|1649.91
|1091
|2004.03.05 18:06
|close
|545
|0.20
|1.2410
|1.2350
|1.2414
|1.80
|1651.71
|1092
|2004.03.05 18:06
|close
|544
|0.10
|1.2410
|1.2358
|1.2422
|0.10
|1651.81
|1093
|2004.03.05 18:06
|buy
|547
|0.10
|1.2412
|1.2361
|1.2425
|1094
|2004.03.05 18:09
|buy
|548
|0.20
|1.2402
|1.2351
|1.2415
|1095
|2004.03.05 18:14
|buy
|549
|0.80
|1.2395
|1.2344
|1.2408
|1096
|2004.03.05 18:37
|buy
|550
|5.28
|1.2389
|1.2338
|1.2402
|1097
|2004.03.05 18:47
|buy
|551
|0.60
|1.2381
|1.2330
|1.2394
|1098
|2004.03.05 20:14
|s/l
|547
|0.10
|1.2361
|1.2361
|1.2425
|-5.10
|1646.71
|1099
|2004.03.05 20:14
|close
|551
|0.60
|1.2356
|1.2330
|1.2394
|-15.00
|1631.71
|1100
|2004.03.05 20:14
|close
|550
|5.28
|1.2356
|1.2338
|1.2402
|-174.24
|1457.47
|1101
|2004.03.05 20:14
|close
|549
|0.80
|1.2356
|1.2344
|1.2408
|-31.20
|1426.27
|1102
|2004.03.05 20:14
|close
|548
|0.20
|1.2356
|1.2351
|1.2415
|-9.20
|1417.07
|1103
|2004.03.08 02:30
|sell
|552
|0.10
|1.2342
|1.2393
|1.2329
|1104
|2004.03.08 02:39
|sell
|553
|0.20
|1.2346
|1.2397
|1.2333
|1105
|2004.03.08 02:44
|sell
|554
|0.80
|1.2353
|1.2404
|1.2340
|1106
|2004.03.08 03:42
|sell
|555
|1.60
|1.2358
|1.2409
|1.2345
|1107
|2004.03.08 03:52
|sell
|556
|0.60
|1.2363
|1.2414
|1.2350
|1108
|2004.03.08 08:59
|t/p
|556
|0.60
|1.2350
|1.2414
|1.2350
|7.80
|1424.87
|1109
|2004.03.08 08:59
|close
|555
|1.60
|1.2347
|1.2409
|1.2345
|17.60
|1442.47
|1110
|2004.03.08 08:59
|close
|554
|0.80
|1.2347
|1.2404
|1.2340
|4.80
|1447.27
|1111
|2004.03.08 08:59
|close
|553
|0.20
|1.2347
|1.2397
|1.2333
|-0.20
|1447.07
|1112
|2004.03.08 08:59
|close
|552
|0.10
|1.2347
|1.2393
|1.2329
|-0.50
|1446.57
|1113
|2004.03.09 01:31
|buy
|557
|0.10
|1.2416
|1.2365
|1.2429
|1114
|2004.03.09 02:17
|t/p
|557
|0.10
|1.2429
|1.2365
|1.2429
|1.30
|1447.87
|1115
|2004.03.09 02:17
|buy
|558
|0.10
|1.2439
|1.2388
|1.2452
|1116
|2004.03.09 02:22
|buy
|559
|0.20
|1.2432
|1.2381
|1.2445
|1117
|2004.03.09 03:02
|t/p
|559
|0.20
|1.2445
|1.2381
|1.2445
|2.60
|1450.47
|1118
|2004.03.09 03:02
|close
|558
|0.10
|1.2450
|1.2388
|1.2452
|1.10
|1451.57
|1119
|2004.03.09 03:02
|buy
|560
|0.10
|1.2452
|1.2401
|1.2465
|1120
|2004.03.09 03:04
|buy
|561
|0.20
|1.2448
|1.2397
|1.2461
|1121
|2004.03.09 03:12
|buy
|562
|0.80
|1.2444
|1.2393
|1.2457
|1122
|2004.03.09 03:34
|buy
|563
|1.60
|1.2437
|1.2386
|1.2450
|1123
|2004.03.09 04:12
|t/p
|563
|1.60
|1.2450
|1.2386
|1.2450
|20.80
|1472.37
|1124
|2004.03.09 04:12
|close
|562
|0.80
|1.2452
|1.2393
|1.2457
|6.40
|1478.77
|1125
|2004.03.09 04:12
|close
|561
|0.20
|1.2452
|1.2397
|1.2461
|0.80
|1479.57
|1126
|2004.03.09 04:12
|close
|560
|0.10
|1.2452
|1.2401
|1.2465
|0.00
|1479.57
|1127
|2004.03.09 11:30
|sell
|564
|0.10
|1.2375
|1.2426
|1.2362
|1128
|2004.03.09 11:37
|sell
|565
|0.20
|1.2382
|1.2433
|1.2369
|1129
|2004.03.09 11:47
|t/p
|565
|0.20
|1.2369
|1.2433
|1.2369
|2.60
|1482.17
|1130
|2004.03.09 11:47
|close
|564
|0.10
|1.2369
|1.2426
|1.2362
|0.60
|1482.77
|1131
|2004.03.09 11:47
|sell
|566
|0.10
|1.2367
|1.2418
|1.2354
|1132
|2004.03.09 11:49
|sell
|567
|0.20
|1.2370
|1.2421
|1.2357
|1133
|2004.03.09 12:04
|sell
|568
|0.80
|1.2374
|1.2425
|1.2361
|1134
|2004.03.09 12:17
|sell
|569
|1.60
|1.2379
|1.2430
|1.2366
|1135
|2004.03.09 13:04
|sell
|570
|0.60
|1.2384
|1.2435
|1.2371
|1136
|2004.03.09 13:37
|t/p
|570
|0.60
|1.2371
|1.2435
|1.2371
|7.80
|1490.57
|1137
|2004.03.09 13:37
|close
|569
|1.60
|1.2369
|1.2430
|1.2366
|16.00
|1506.57
|1138
|2004.03.09 13:37
|close
|568
|0.80
|1.2369
|1.2425
|1.2361
|4.00
|1510.57
|1139
|2004.03.09 13:37
|close
|567
|0.20
|1.2369
|1.2421
|1.2357
|0.20
|1510.77
|1140
|2004.03.09 13:37
|close
|566
|0.10
|1.2369
|1.2418
|1.2354
|-0.20
|1510.57
|1141
|2004.03.09 13:37
|sell
|571
|0.10
|1.2367
|1.2418
|1.2354
|1142
|2004.03.09 14:37
|sell
|572
|0.20
|1.2371
|1.2422
|1.2358
|1143
|2004.03.09 14:50
|sell
|573
|0.80
|1.2375
|1.2426
|1.2362
|1144
|2004.03.09 15:07
|t/p
|573
|0.80
|1.2362
|1.2426
|1.2362
|10.40
|1520.97
|1145
|2004.03.09 15:07
|close
|572
|0.20
|1.2361
|1.2422
|1.2358
|2.00
|1522.97
|1146
|2004.03.09 15:07
|close
|571
|0.10
|1.2361
|1.2418
|1.2354
|0.60
|1523.57
|1147
|2004.03.09 15:16
|sell
|574
|0.10
|1.2364
|1.2415
|1.2351
|1148
|2004.03.09 15:17
|sell
|575
|0.20
|1.2373
|1.2424
|1.2360
|1149
|2004.03.09 15:22
|sell
|576
|0.80
|1.2383
|1.2434
|1.2370
|1150
|2004.03.09 15:32
|sell
|577
|1.60
|1.2388
|1.2439
|1.2375
|1151
|2004.03.09 15:37
|sell
|578
|0.60
|1.2393
|1.2444
|1.2380
|1152
|2004.03.09 16:12
|t/p
|578
|0.60
|1.2380
|1.2444
|1.2380
|7.80
|1531.37
|1153
|2004.03.09 16:12
|close
|577
|1.60
|1.2378
|1.2439
|1.2375
|16.00
|1547.37
|1154
|2004.03.09 16:12
|close
|576
|0.80
|1.2378
|1.2434
|1.2370
|4.00
|1551.37
|1155
|2004.03.09 16:12
|close
|575
|0.20
|1.2378
|1.2424
|1.2360
|-1.00
|1550.37
|1156
|2004.03.09 16:12
|close
|574
|0.10
|1.2378
|1.2415
|1.2351
|-1.40
|1548.97
|1157
|2004.03.09 19:14
|buy
|579
|0.10
|1.2409
|1.2358
|1.2422
|1158
|2004.03.09 19:17
|buy
|580
|0.20
|1.2388
|1.2337
|1.2401
|1159
|2004.03.09 19:32
|t/p
|580
|0.20
|1.2401
|1.2337
|1.2401
|2.60
|1551.57
|1160
|2004.03.09 19:32
|close
|579
|0.10
|1.2405
|1.2358
|1.2422
|-0.40
|1551.17
|1161
|2004.03.10 00:00
|sell
|581
|0.10
|1.2305
|1.2356
|1.2292
|1162
|2004.03.10 00:05
|sell
|582
|0.20
|1.2309
|1.2360
|1.2296
|1163
|2004.03.10 00:24
|sell
|583
|0.80
|1.2314
|1.2365
|1.2301
|1164
|2004.03.10 01:05
|sell
|584
|1.60
|1.2319
|1.2370
|1.2306
|1165
|2004.03.10 01:32
|t/p
|583
|0.80
|1.2301
|1.2365
|1.2301
|10.40
|1561.57
|1166
|2004.03.10 01:32
|t/p
|584
|1.60
|1.2306
|1.2370
|1.2306
|20.80
|1582.37
|1167
|2004.03.10 01:32
|close
|582
|0.20
|1.2300
|1.2360
|1.2296
|1.80
|1584.17
|1168
|2004.03.10 01:32
|close
|581
|0.10
|1.2300
|1.2356
|1.2292
|0.50
|1584.67
|1169
|2004.03.10 01:32
|sell
|585
|0.10
|1.2298
|1.2349
|1.2285
|1170
|2004.03.10 01:34
|sell
|586
|0.20
|1.2304
|1.2355
|1.2291
|1171
|2004.03.10 01:50
|sell
|587
|0.80
|1.2309
|1.2360
|1.2296
|1172
|2004.03.10 01:51
|sell
|588
|5.07
|1.2314
|1.2365
|1.2301
|1173
|2004.03.10 02:02
|sell
|589
|0.60
|1.2323
|1.2374
|1.2310
|1174
|2004.03.10 03:44
|t/p
|589
|0.60
|1.2310
|1.2374
|1.2310
|7.80
|1592.47
|1175
|2004.03.10 03:44
|close
|588
|5.07
|1.2308
|1.2365
|1.2301
|30.42
|1622.89
|1176
|2004.03.10 03:44
|close
|587
|0.80
|1.2308
|1.2360
|1.2296
|0.80
|1623.69
|1177
|2004.03.10 03:44
|close
|586
|0.20
|1.2308
|1.2355
|1.2291
|-0.80
|1622.89
|1178
|2004.03.10 03:44
|close
|585
|0.10
|1.2308
|1.2349
|1.2285
|-1.00
|1621.89
|1179
|2004.03.10 16:45
|sell
|590
|0.10
|1.2223
|1.2274
|1.2210
|1180
|2004.03.10 16:47
|sell
|591
|0.20
|1.2231
|1.2282
|1.2218
|1181
|2004.03.10 16:56
|sell
|592
|0.80
|1.2235
|1.2286
|1.2222
|1182
|2004.03.10 17:02
|t/p
|590
|0.10
|1.2210
|1.2274
|1.2210
|1.30
|1623.19
|1183
|2004.03.10 17:02
|t/p
|591
|0.20
|1.2218
|1.2282
|1.2218
|2.60
|1625.79
|1184
|2004.03.10 17:02
|t/p
|592
|0.80
|1.2222
|1.2286
|1.2222
|10.40
|1636.19
|1185
|2004.03.10 17:30
|sell
|593
|0.10
|1.2215
|1.2266
|1.2202
|1186
|2004.03.10 17:37
|sell
|594
|0.20
|1.2228
|1.2279
|1.2215
|1187
|2004.03.10 18:09
|sell
|595
|0.80
|1.2242
|1.2293
|1.2229
|1188
|2004.03.10 18:41
|t/p
|595
|0.80
|1.2229
|1.2293
|1.2229
|10.40
|1646.59
|1189
|2004.03.10 18:41
|close
|594
|0.20
|1.2227
|1.2279
|1.2215
|0.20
|1646.79
|1190
|2004.03.10 18:41
|close
|593
|0.10
|1.2227
|1.2266
|1.2202
|-1.20
|1645.59
|1191
|2004.03.10 19:00
|sell
|596
|0.10
|1.2245
|1.2296
|1.2232
|1192
|2004.03.10 19:29
|t/p
|596
|0.10
|1.2232
|1.2296
|1.2232
|1.30
|1646.89
|1193
|2004.03.10 20:00
|sell
|597
|0.10
|1.2218
|1.2269
|1.2205
|1194
|2004.03.10 20:04
|sell
|598
|0.20
|1.2225
|1.2276
|1.2212
|1195
|2004.03.10 20:07
|sell
|599
|0.80
|1.2229
|1.2280
|1.2216
|1196
|2004.03.10 20:30
|sell
|600
|5.28
|1.2233
|1.2284
|1.2220
|1197
|2004.03.10 20:42
|sell
|601
|0.60
|1.2237
|1.2288
|1.2224
|1198
|2004.03.10 22:57
|t/p
|601
|0.60
|1.2224
|1.2288
|1.2224
|7.80
|1654.69
|1199
|2004.03.10 22:57
|close
|600
|5.28
|1.2223
|1.2284
|1.2220
|52.80
|1707.49
|1200
|2004.03.10 22:57
|close
|599
|0.80
|1.2223
|1.2280
|1.2216
|4.80
|1712.29
|1201
|2004.03.10 22:57
|close
|598
|0.20
|1.2223
|1.2276
|1.2212
|0.40
|1712.69
|1202
|2004.03.10 22:57
|close
|597
|0.10
|1.2223
|1.2269
|1.2205
|-0.50
|1712.19
|1203
|2004.03.11 12:52
|buy
|602
|0.10
|1.2230
|1.2179
|1.2243
|1204
|2004.03.11 13:07
|t/p
|602
|0.10
|1.2243
|1.2179
|1.2243
|1.30
|1713.49
|1205
|2004.03.11 16:30
|buy
|603
|0.10
|1.2265
|1.2214
|1.2278
|1206
|2004.03.11 16:37
|buy
|604
|0.20
|1.2257
|1.2206
|1.2270
|1207
|2004.03.11 16:42
|buy
|605
|0.80
|1.2251
|1.2200
|1.2264
|1208
|2004.03.11 17:02
|buy
|606
|5.48
|1.2242
|1.2191
|1.2255
|1209
|2004.03.11 17:07
|t/p
|606
|5.48
|1.2255
|1.2191
|1.2255
|71.24
|1784.73
|1210
|2004.03.11 17:07
|close
|605
|0.80
|1.2261
|1.2200
|1.2264
|8.00
|1792.73
|1211
|2004.03.11 17:07
|close
|604
|0.20
|1.2261
|1.2206
|1.2270
|0.80
|1793.53
|1212
|2004.03.11 17:07
|close
|603
|0.10
|1.2261
|1.2214
|1.2278
|-0.40
|1793.13
|1213
|2004.03.11 17:19
|buy
|607
|0.10
|1.2268
|1.2217
|1.2281
|1214
|2004.03.11 17:22
|buy
|608
|0.20
|1.2262
|1.2211
|1.2275
|1215
|2004.03.11 17:35
|buy
|609
|0.80
|1.2258
|1.2207
|1.2271
|1216
|2004.03.11 17:46
|t/p
|608
|0.20
|1.2275
|1.2211
|1.2275
|2.60
|1795.73
|1217
|2004.03.11 17:46
|t/p
|609
|0.80
|1.2271
|1.2207
|1.2271
|10.40
|1806.13
|1218
|2004.03.11 17:46
|close
|607
|0.10
|1.2275
|1.2217
|1.2281
|0.70
|1806.83
|1219
|2004.03.11 17:54
|buy
|610
|0.10
|1.2266
|1.2215
|1.2279
|1220
|2004.03.11 18:07
|buy
|611
|0.20
|1.2262
|1.2211
|1.2275
|1221
|2004.03.11 18:22
|t/p
|611
|0.20
|1.2275
|1.2211
|1.2275
|2.60
|1809.43
|1222
|2004.03.11 18:22
|close
|610
|0.10
|1.2278
|1.2215
|1.2279
|1.20
|1810.63
|1223
|2004.03.11 18:34
|buy
|612
|0.10
|1.2266
|1.2215
|1.2279
|1224
|2004.03.11 18:42
|t/p
|612
|0.10
|1.2279
|1.2215
|1.2279
|1.30
|1811.93
|1225
|2004.03.12 05:46
|sell
|613
|0.10
|1.2277
|1.2328
|1.2264
|1226
|2004.03.12 05:47
|sell
|614
|0.20
|1.2284
|1.2335
|1.2271
|1227
|2004.03.12 05:54
|sell
|615
|0.80
|1.2289
|1.2340
|1.2276
|1228
|2004.03.12 06:37
|sell
|616
|5.81
|1.2298
|1.2349
|1.2285
|1229
|2004.03.12 06:41
|sell
|617
|0.60
|1.2302
|1.2353
|1.2289
|1230
|2004.03.12 06:52
|t/p
|616
|5.81
|1.2285
|1.2349
|1.2285
|75.53
|1887.46
|1231
|2004.03.12 06:52
|t/p
|617
|0.60
|1.2289
|1.2353
|1.2289
|7.80
|1895.26
|1232
|2004.03.12 06:52
|close
|615
|0.80
|1.2282
|1.2340
|1.2276
|5.60
|1900.86
|1233
|2004.03.12 06:52
|close
|614
|0.20
|1.2282
|1.2335
|1.2271
|0.40
|1901.26
|1234
|2004.03.12 06:52
|close
|613
|0.10
|1.2282
|1.2328
|1.2264
|-0.50
|1900.76
|1235
|2004.03.12 06:52
|sell
|618
|0.10
|1.2280
|1.2331
|1.2267
|1236
|2004.03.12 06:57
|t/p
|618
|0.10
|1.2267
|1.2331
|1.2267
|1.30
|1902.06
|1237
|2004.03.12 06:57
|sell
|619
|0.10
|1.2263
|1.2314
|1.2250
|1238
|2004.03.12 06:59
|sell
|620
|0.20
|1.2270
|1.2321
|1.2257
|1239
|2004.03.12 07:02
|sell
|621
|9.42
|1.2276
|1.2327
|1.2263
|1240
|2004.03.12 07:12
|t/p
|621
|9.42
|1.2263
|1.2327
|1.2263
|122.46
|2024.52
|1241
|2004.03.12 07:12
|close
|620
|0.20
|1.2259
|1.2321
|1.2257
|2.20
|2026.72
|1242
|2004.03.12 07:12
|close
|619
|0.10
|1.2259
|1.2314
|1.2250
|0.40
|2027.12
|1243
|2004.03.12 07:12
|sell
|622
|0.10
|1.2257
|1.2308
|1.2244
|1244
|2004.03.12 07:16
|sell
|623
|0.20
|1.2265
|1.2316
|1.2252
|1245
|2004.03.12 07:39
|sell
|624
|10.00
|1.2270
|1.2321
|1.2257
|1246
|2004.03.12 07:52
|sell
|625
|1.60
|1.2281
|1.2332
|1.2268
|1247
|2004.03.12 08:17
|t/p
|625
|1.60
|1.2268
|1.2332
|1.2268
|20.80
|2047.92
|1248
|2004.03.12 08:17
|close
|624
|10.00
|1.2263
|1.2321
|1.2257
|70.00
|2117.92
|1249
|2004.03.12 08:17
|close
|623
|0.20
|1.2263
|1.2316
|1.2252
|0.40
|2118.32
|1250
|2004.03.12 08:17
|close
|622
|0.10
|1.2263
|1.2308
|1.2244
|-0.60
|2117.72
|1251
|2004.03.12 08:17
|sell
|626
|0.10
|1.2261
|1.2312
|1.2248
|1252
|2004.03.12 08:19
|sell
|627
|0.20
|1.2267
|1.2318
|1.2254
|1253
|2004.03.12 08:24
|sell
|628
|10.00
|1.2273
|1.2324
|1.2260
|1254
|2004.03.12 08:32
|sell
|629
|1.60
|1.2283
|1.2334
|1.2270
|1255
|2004.03.12 09:07
|t/p
|629
|1.60
|1.2270
|1.2334
|1.2270
|20.80
|2138.52
|1256
|2004.03.12 09:07
|close
|628
|10.00
|1.2266
|1.2324
|1.2260
|70.00
|2208.52
|1257
|2004.03.12 09:07
|close
|627
|0.20
|1.2266
|1.2318
|1.2254
|0.20
|2208.72
|1258
|2004.03.12 09:07
|close
|626
|0.10
|1.2266
|1.2312
|1.2248
|-0.50
|2208.22
|1259
|2004.03.12 17:01
|sell
|630
|0.10
|1.2191
|1.2242
|1.2178
|1260
|2004.03.12 17:06
|t/p
|630
|0.10
|1.2178
|1.2242
|1.2178
|1.30
|2209.52
|1261
|2004.03.12 17:07
|sell
|631
|0.10
|1.2189
|1.2240
|1.2176
|1262
|2004.03.12 17:12
|sell
|632
|0.20
|1.2193
|1.2244
|1.2180
|1263
|2004.03.12 17:22
|t/p
|632
|0.20
|1.2180
|1.2244
|1.2180
|2.60
|2212.12
|1264
|2004.03.12 17:22
|close
|631
|0.10
|1.2177
|1.2240
|1.2176
|1.20
|2213.32
|1265
|2004.03.12 17:29
|sell
|633
|0.10
|1.2185
|1.2236
|1.2172
|1266
|2004.03.12 17:42
|sell
|634
|0.20
|1.2201
|1.2252
|1.2188
|1267
|2004.03.12 17:51
|t/p
|634
|0.20
|1.2188
|1.2252
|1.2188
|2.60
|2215.92
|1268
|2004.03.12 17:51
|close
|633
|0.10
|1.2188
|1.2236
|1.2172
|-0.30
|2215.62
|1269
|2004.03.12 17:51
|sell
|635
|0.10
|1.2186
|1.2237
|1.2173
|1270
|2004.03.12 17:52
|sell
|636
|0.20
|1.2193
|1.2244
|1.2180
|1271
|2004.03.12 17:56
|sell
|637
|10.00
|1.2197
|1.2248
|1.2184
|1272
|2004.03.12 18:12
|sell
|638
|5.15
|1.2210
|1.2261
|1.2197
|1273
|2004.03.12 18:24
|t/p
|638
|5.15
|1.2197
|1.2261
|1.2197
|66.95
|2282.57
|1274
|2004.03.12 18:24
|close
|637
|10.00
|1.2195
|1.2248
|1.2184
|20.00
|2302.57
|1275
|2004.03.12 18:24
|close
|636
|0.20
|1.2195
|1.2244
|1.2180
|-0.40
|2302.17
|1276
|2004.03.12 18:24
|close
|635
|0.10
|1.2195
|1.2237
|1.2173
|-0.90
|2301.27
|1277
|2004.03.15 12:00
|buy
|639
|0.10
|1.2289
|1.2238
|1.2302
|1278
|2004.03.15 12:09
|buy
|640
|0.20
|1.2285
|1.2234
|1.2298
|1279
|2004.03.15 12:12
|buy
|641
|10.00
|1.2281
|1.2230
|1.2294
|1280
|2004.03.15 12:40
|t/p
|641
|10.00
|1.2294
|1.2230
|1.2294
|130.00
|2431.27
|1281
|2004.03.15 12:40
|close
|640
|0.20
|1.2295
|1.2234
|1.2298
|2.00
|2433.27
|1282
|2004.03.15 12:40
|close
|639
|0.10
|1.2295
|1.2238
|1.2302
|0.60
|2433.87
|1283
|2004.03.15 12:54
|buy
|642
|0.10
|1.2291
|1.2240
|1.2304
|1284
|2004.03.15 12:59
|buy
|643
|0.20
|1.2282
|1.2231
|1.2295
|1285
|2004.03.15 13:12
|buy
|644
|10.00
|1.2266
|1.2215
|1.2279
|1286
|2004.03.15 13:39
|t/p
|644
|10.00
|1.2279
|1.2215
|1.2279
|130.00
|2563.87
|1287
|2004.03.15 13:39
|close
|643
|0.20
|1.2280
|1.2231
|1.2295
|-0.40
|2563.47
|1288
|2004.03.15 13:39
|close
|642
|0.10
|1.2280
|1.2240
|1.2304
|-1.10
|2562.37
|1289
|2004.03.15 17:16
|sell
|645
|0.10
|1.2234
|1.2285
|1.2221
|1290
|2004.03.15 17:29
|sell
|646
|0.20
|1.2239
|1.2290
|1.2226
|1291
|2004.03.15 17:42
|sell
|647
|10.00
|1.2249
|1.2300
|1.2236
|1292
|2004.03.15 18:22
|t/p
|647
|10.00
|1.2236
|1.2300
|1.2236
|130.00
|2692.37
|1293
|2004.03.15 18:22
|close
|646
|0.20
|1.2236
|1.2290
|1.2226
|0.60
|2692.97
|1294
|2004.03.15 18:22
|close
|645
|0.10
|1.2236
|1.2285
|1.2221
|-0.20
|2692.77
|1295
|2004.03.15 18:31
|sell
|648
|0.10
|1.2231
|1.2282
|1.2218
|1296
|2004.03.15 18:47
|sell
|649
|0.20
|1.2238
|1.2289
|1.2225
|1297
|2004.03.15 18:52
|sell
|650
|10.00
|1.2245
|1.2296
|1.2232
|1298
|2004.03.15 18:57
|s/l
|648
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2218
|-5.10
|2687.67
|1299
|2004.03.15 18:57
|s/l
|649
|0.20
|1.2289
|1.2289
|1.2225
|-10.20
|2677.47
|1300
|2004.03.15 18:57
|close
|650
|10.00
|1.2293
|1.2296
|1.2232
|-480.00
|2197.47
|1301
|2004.03.15 18:59
|sell
|651
|0.10
|1.2263
|1.2314
|1.2250
|1302
|2004.03.15 19:02
|sell
|652
|0.20
|1.2273
|1.2324
|1.2260
|1303
|2004.03.15 19:09
|t/p
|652
|0.20
|1.2260
|1.2324
|1.2260
|2.60
|2200.07
|1304
|2004.03.15 19:09
|close
|651
|0.10
|1.2251
|1.2314
|1.2250
|1.20
|2201.27
|1305
|2004.03.15 19:09
|sell
|653
|0.10
|1.2249
|1.2300
|1.2236
|1306
|2004.03.15 19:12
|sell
|654
|0.20
|1.2257
|1.2308
|1.2244
|1307
|2004.03.15 19:22
|t/p
|654
|0.20
|1.2244
|1.2308
|1.2244
|2.60
|2203.87
|1308
|2004.03.15 19:22
|close
|653
|0.10
|1.2244
|1.2300
|1.2236
|0.50
|2204.37
|1309
|2004.03.16 12:01
|buy
|655
|0.10
|1.2346
|1.2295
|1.2359
|1310
|2004.03.16 12:12
|t/p
|655
|0.10
|1.2359
|1.2295
|1.2359
|1.30
|2205.67
|1311
|2004.03.16 12:12
|buy
|656
|0.10
|1.2371
|1.2320
|1.2384
|1312
|2004.03.16 12:14
|buy
|657
|0.20
|1.2367
|1.2316
|1.2380
|1313
|2004.03.16 12:19
|buy
|658
|10.00
|1.2361
|1.2310
|1.2374
|1314
|2004.03.16 12:56
|buy
|659
|5.22
|1.2351
|1.2300
|1.2364
|1315
|2004.03.16 13:42
|buy
|660
|0.60
|1.2344
|1.2293
|1.2357
|1316
|2004.03.16 17:07
|s/l
|656
|0.10
|1.2320
|1.2320
|1.2384
|-5.10
|2200.57
|1317
|2004.03.16 17:07
|s/l
|657
|0.20
|1.2316
|1.2316
|1.2380
|-10.20
|2190.37
|1318
|2004.03.16 17:07
|s/l
|658
|10.00
|1.2310
|1.2310
|1.2374
|-510.00
|1680.37
|1319
|2004.03.16 17:07
|s/l
|659
|5.22
|1.2300
|1.2300
|1.2364
|-266.22
|1414.15
|1320
|2004.03.16 17:07
|close
|660
|0.60
|1.2298
|1.2293
|1.2357
|-27.60
|1386.55
|1321
|2004.03.16 20:00
|sell
|661
|0.10
|1.2274
|1.2325
|1.2261
|1322
|2004.03.16 20:17
|sell
|662
|0.20
|1.2291
|1.2342
|1.2278
|1323
|2004.03.16 20:22
|sell
|663
|0.80
|1.2302
|1.2353
|1.2289
|1324
|2004.03.16 20:27
|t/p
|663
|0.80
|1.2289
|1.2353
|1.2289
|10.40
|1396.95
|1325
|2004.03.16 20:27
|close
|662
|0.20
|1.2282
|1.2342
|1.2278
|1.80
|1398.75
|1326
|2004.03.16 20:27
|close
|661
|0.10
|1.2282
|1.2325
|1.2261
|-0.80
|1397.95
|1327
|2004.03.16 20:27
|sell
|664
|0.10
|1.2280
|1.2331
|1.2267
|1328
|2004.03.16 20:32
|t/p
|664
|0.10
|1.2267
|1.2331
|1.2267
|1.30
|1399.25
|1329
|2004.03.16 20:36
|sell
|665
|0.10
|1.2263
|1.2314
|1.2250
|1330
|2004.03.16 20:42
|sell
|666
|0.20
|1.2272
|1.2323
|1.2259
|1331
|2004.03.16 20:47
|sell
|667
|0.80
|1.2276
|1.2327
|1.2263
|1332
|2004.03.16 20:57
|t/p
|667
|0.80
|1.2263
|1.2327
|1.2263
|10.40
|1409.65
|1333
|2004.03.16 20:57
|close
|666
|0.20
|1.2262
|1.2323
|1.2259
|2.00
|1411.65
|1334
|2004.03.16 20:57
|close
|665
|0.10
|1.2262
|1.2314
|1.2250
|0.10
|1411.75
|1335
|2004.03.16 20:57
|sell
|668
|0.10
|1.2260
|1.2311
|1.2247
|1336
|2004.03.16 21:16
|sell
|669
|0.20
|1.2264
|1.2315
|1.2251
|1337
|2004.03.16 22:32
|sell
|670
|0.80
|1.2270
|1.2321
|1.2257
|1338
|2004.03.17 00:25
|sell
|671
|1.60
|1.2274
|1.2325
|1.2261
|1339
|2004.03.17 00:52
|t/p
|670
|0.80
|1.2257
|1.2321
|1.2257
|10.88
|1422.63
|1340
|2004.03.17 00:52
|t/p
|671
|1.60
|1.2261
|1.2325
|1.2261
|20.80
|1443.43
|1341
|2004.03.17 00:52
|close
|669
|0.20
|1.2253
|1.2315
|1.2251
|2.32
|1445.75
|1342
|2004.03.17 00:52
|close
|668
|0.10
|1.2253
|1.2311
|1.2247
|0.76
|1446.52
|1343
|2004.03.17 18:06
|sell
|672
|0.10
|1.2204
|1.2255
|1.2191
|1344
|2004.03.17 18:07
|sell
|673
|0.20
|1.2221
|1.2272
|1.2208
|1345
|2004.03.17 18:12
|sell
|674
|0.80
|1.2228
|1.2279
|1.2215
|1346
|2004.03.17 19:42
|sell
|675
|1.60
|1.2247
|1.2298
|1.2234
|1347
|2004.03.17 19:46
|s/l
|672
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2191
|-5.10
|1441.42
|1348
|2004.03.17 19:46
|close
|675
|1.60
|1.2255
|1.2298
|1.2234
|-12.80
|1428.62
|1349
|2004.03.17 19:46
|close
|674
|0.80
|1.2255
|1.2279
|1.2215
|-21.60
|1407.02
|1350
|2004.03.17 19:46
|close
|673
|0.20
|1.2255
|1.2272
|1.2208
|-6.80
|1400.22
|1351
|2004.03.18 16:49
|buy
|676
|0.10
|1.2348
|1.2297
|1.2361
|1352
|2004.03.18 16:57
|t/p
|676
|0.10
|1.2361
|1.2297
|1.2361
|1.30
|1401.52
|1353
|2004.03.18 16:57
|buy
|677
|0.10
|1.2380
|1.2329
|1.2393
|1354
|2004.03.18 16:59
|buy
|678
|0.20
|1.2376
|1.2325
|1.2389
|1355
|2004.03.18 17:02
|t/p
|678
|0.20
|1.2389
|1.2325
|1.2389
|2.60
|1404.12
|1356
|2004.03.18 17:02
|close
|677
|0.10
|1.2391
|1.2329
|1.2393
|1.10
|1405.22
|1357
|2004.03.18 17:02
|buy
|679
|0.10
|1.2393
|1.2342
|1.2406
|1358
|2004.03.18 17:27
|t/p
|679
|0.10
|1.2406
|1.2342
|1.2406
|1.30
|1406.52
|1359
|2004.03.18 17:27
|buy
|680
|0.10
|1.2409
|1.2358
|1.2422
|1360
|2004.03.18 17:29
|buy
|681
|0.20
|1.2400
|1.2349
|1.2413
|1361
|2004.03.18 17:32
|buy
|682
|0.80
|1.2392
|1.2341
|1.2405
|1362
|2004.03.18 17:42
|buy
|683
|1.60
|1.2384
|1.2333
|1.2397
|1363
|2004.03.18 17:52
|t/p
|683
|1.60
|1.2397
|1.2333
|1.2397
|20.80
|1427.32
|1364
|2004.03.18 17:52
|close
|682
|0.80
|1.2398
|1.2341
|1.2405
|4.80
|1432.12
|1365
|2004.03.18 17:52
|close
|681
|0.20
|1.2398
|1.2349
|1.2413
|-0.40
|1431.72
|1366
|2004.03.18 17:52
|close
|680
|0.10
|1.2398
|1.2358
|1.2422
|-1.10
|1430.62
|1367
|2004.03.18 17:52
|buy
|684
|0.10
|1.2400
|1.2349
|1.2413
|1368
|2004.03.18 17:54
|buy
|685
|0.20
|1.2392
|1.2341
|1.2405
|1369
|2004.03.18 17:59
|buy
|686
|0.80
|1.2389
|1.2338
|1.2402
|1370
|2004.03.18 18:02
|t/p
|684
|0.10
|1.2413
|1.2349
|1.2413
|1.30
|1431.92
|1371
|2004.03.18 18:02
|t/p
|685
|0.20
|1.2405
|1.2341
|1.2405
|2.60
|1434.52
|1372
|2004.03.18 18:02
|t/p
|686
|0.80
|1.2402
|1.2338
|1.2402
|10.40
|1444.92
|1373
|2004.03.18 18:02
|buy
|687
|0.10
|1.2432
|1.2381
|1.2445
|1374
|2004.03.18 18:04
|buy
|688
|0.20
|1.2399
|1.2348
|1.2412
|1375
|2004.03.18 18:12
|t/p
|688
|0.20
|1.2412
|1.2348
|1.2412
|2.60
|1447.52
|1376
|2004.03.18 18:12
|close
|687
|0.10
|1.2413
|1.2381
|1.2445
|-1.90
|1445.62
|1377
|2004.03.18 18:12
|buy
|689
|0.10
|1.2415
|1.2364
|1.2428
|1378
|2004.03.18 18:16
|buy
|690
|0.20
|1.2407
|1.2356
|1.2420
|1379
|2004.03.18 18:42
|buy
|691
|0.80
|1.2401
|1.2350
|1.2414
|1380
|2004.03.18 18:47
|buy
|692
|1.60
|1.2393
|1.2342
|1.2406
|1381
|2004.03.18 18:52
|s/l
|689
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2428
|-5.10
|1440.52
|1382
|2004.03.18 18:52
|close
|692
|1.60
|1.2361
|1.2342
|1.2406
|-51.20
|1389.32
|1383
|2004.03.18 18:52
|close
|691
|0.80
|1.2361
|1.2350
|1.2414
|-32.00
|1357.32
|1384
|2004.03.18 18:52
|close
|690
|0.20
|1.2361
|1.2356
|1.2420
|-9.20
|1348.12
|1385
|2004.03.18 18:52
|buy
|693
|0.10
|1.2363
|1.2312
|1.2376
|1386
|2004.03.18 18:54
|t/p
|693
|0.10
|1.2376
|1.2312
|1.2376
|1.30
|1349.42
|1387
|2004.03.18 18:54
|buy
|694
|0.10
|1.2379
|1.2328
|1.2392
|1388
|2004.03.18 19:09
|buy
|695
|0.20
|1.2365
|1.2314
|1.2378
|1389
|2004.03.18 19:21
|buy
|696
|0.80
|1.2361
|1.2310
|1.2374
|1390
|2004.03.18 19:24
|t/p
|695
|0.20
|1.2378
|1.2314
|1.2378
|2.60
|1352.02
|1391
|2004.03.18 19:24
|t/p
|696
|0.80
|1.2374
|1.2310
|1.2374
|10.40
|1362.42
|1392
|2004.03.18 19:24
|close
|694
|0.10
|1.2379
|1.2328
|1.2392
|0.00
|1362.42
|1393
|2004.03.18 19:24
|buy
|697
|0.10
|1.2381
|1.2330
|1.2394
|1394
|2004.03.18 19:27
|buy
|698
|0.20
|1.2361
|1.2310
|1.2374
|1395
|2004.03.18 19:37
|t/p
|698
|0.20
|1.2374
|1.2310
|1.2374
|2.60
|1365.02
|1396
|2004.03.18 19:37
|close
|697
|0.10
|1.2377
|1.2330
|1.2394
|-0.40
|1364.62
|1397
|2004.03.18 19:37
|buy
|699
|0.10
|1.2379
|1.2328
|1.2392
|1398
|2004.03.18 19:41
|buy
|700
|0.20
|1.2375
|1.2324
|1.2388
|1399
|2004.03.18 20:02
|t/p
|699
|0.10
|1.2392
|1.2328
|1.2392
|1.30
|1365.92
|1400
|2004.03.18 20:02
|t/p
|700
|0.20
|1.2388
|1.2324
|1.2388
|2.60
|1368.52
|1401
|2004.03.18 20:29
|buy
|701
|0.10
|1.2384
|1.2333
|1.2397
|1402
|2004.03.18 20:32
|buy
|702
|0.20
|1.2378
|1.2327
|1.2391
|1403
|2004.03.18 20:47
|buy
|703
|0.80
|1.2371
|1.2320
|1.2384
|1404
|2004.03.18 21:12
|t/p
|703
|0.80
|1.2384
|1.2320
|1.2384
|10.40
|1378.92
|1405
|2004.03.18 21:12
|close
|702
|0.20
|1.2385
|1.2327
|1.2391
|1.40
|1380.32
|1406
|2004.03.18 21:12
|close
|701
|0.10
|1.2385
|1.2333
|1.2397
|0.10
|1380.42
|1407
|2004.03.19 13:45
|sell
|704
|0.10
|1.2339
|1.2390
|1.2326
|1408
|2004.03.19 13:54
|sell
|705
|0.20
|1.2344
|1.2395
|1.2331
|1409
|2004.03.19 14:19
|sell
|706
|0.80
|1.2348
|1.2399
|1.2335
|1410
|2004.03.19 14:34
|t/p
|706
|0.80
|1.2335
|1.2399
|1.2335
|10.40
|1390.82
|1411
|2004.03.19 14:34
|close
|705
|0.20
|1.2332
|1.2395
|1.2331
|2.40
|1393.22
|1412
|2004.03.19 14:34
|close
|704
|0.10
|1.2332
|1.2390
|1.2326
|0.70
|1393.92
|1413
|2004.03.19 14:37
|sell
|707
|0.10
|1.2334
|1.2385
|1.2321
|1414
|2004.03.19 14:42
|sell
|708
|0.20
|1.2338
|1.2389
|1.2325
|1415
|2004.03.19 14:52
|sell
|709
|0.80
|1.2344
|1.2395
|1.2331
|1416
|2004.03.19 15:12
|sell
|710
|1.60
|1.2364
|1.2415
|1.2351
|1417
|2004.03.19 15:22
|t/p
|710
|1.60
|1.2351
|1.2415
|1.2351
|20.80
|1414.72
|1418
|2004.03.19 15:22
|close
|709
|0.80
|1.2346
|1.2395
|1.2331
|-1.60
|1413.12
|1419
|2004.03.19 15:22
|close
|708
|0.20
|1.2346
|1.2389
|1.2325
|-1.60
|1411.52
|1420
|2004.03.19 15:22
|close
|707
|0.10
|1.2346
|1.2385
|1.2321
|-1.20
|1410.32
|1421
|2004.03.19 20:00
|sell
|711
|0.10
|1.2275
|1.2326
|1.2262
|1422
|2004.03.19 20:09
|sell
|712
|0.20
|1.2282
|1.2333
|1.2269
|1423
|2004.03.19 20:27
|t/p
|712
|0.20
|1.2269
|1.2333
|1.2269
|2.60
|1412.92
|1424
|2004.03.19 20:27
|close
|711
|0.10
|1.2267
|1.2326
|1.2262
|0.80
|1413.72
|1425
|2004.03.19 20:27
|sell
|713
|0.10
|1.2265
|1.2316
|1.2252
|1426
|2004.03.19 20:29
|sell
|714
|0.20
|1.2270
|1.2321
|1.2257
|1427
|2004.03.19 20:59
|sell
|715
|0.80
|1.2276
|1.2327
|1.2263
|1428
|2004.03.19 21:26
|sell
|716
|1.60
|1.2280
|1.2331
|1.2267
|1429
|2004.03.22 01:17
|t/p
|716
|1.60
|1.2267
|1.2331
|1.2267
|21.77
|1435.48
|1430
|2004.03.22 01:17
|close
|715
|0.80
|1.2264
|1.2327
|1.2263
|10.08
|1445.57
|1431
|2004.03.22 01:17
|close
|714
|0.20
|1.2264
|1.2321
|1.2257
|1.32
|1446.89
|1432
|2004.03.22 01:17
|close
|713
|0.10
|1.2264
|1.2316
|1.2252
|0.16
|1447.05
|1433
|2004.03.22 01:35
|sell
|717
|0.10
|1.2255
|1.2306
|1.2242
|1434
|2004.03.22 01:49
|sell
|718
|0.20
|1.2261
|1.2312
|1.2248
|1435
|2004.03.22 02:21
|sell
|719
|0.80
|1.2265
|1.2316
|1.2252
|1436
|2004.03.22 02:27
|sell
|720
|1.60
|1.2269
|1.2320
|1.2256
|1437
|2004.03.22 03:22
|t/p
|720
|1.60
|1.2256
|1.2320
|1.2256
|20.80
|1467.85
|1438
|2004.03.22 03:22
|close
|719
|0.80
|1.2256
|1.2316
|1.2252
|7.20
|1475.05
|1439
|2004.03.22 03:22
|close
|718
|0.20
|1.2256
|1.2312
|1.2248
|1.00
|1476.05
|1440
|2004.03.22 03:22
|close
|717
|0.10
|1.2256
|1.2306
|1.2242
|-0.10
|1475.95
|1441
|2004.03.22 12:00
|buy
|721
|0.10
|1.2353
|1.2302
|1.2366
|1442
|2004.03.22 12:02
|buy
|722
|0.20
|1.2346
|1.2295
|1.2359
|1443
|2004.03.22 12:22
|buy
|723
|0.80
|1.2341
|1.2290
|1.2354
|1444
|2004.03.22 12:42
|buy
|724
|1.60
|1.2337
|1.2286
|1.2350
|1445
|2004.03.22 13:19
|t/p
|721
|0.10
|1.2366
|1.2302
|1.2366
|1.30
|1477.25
|1446
|2004.03.22 13:19
|t/p
|722
|0.20
|1.2359
|1.2295
|1.2359
|2.60
|1479.85
|1447
|2004.03.22 13:19
|t/p
|723
|0.80
|1.2354
|1.2290
|1.2354
|10.40
|1490.25
|1448
|2004.03.22 13:19
|t/p
|724
|1.60
|1.2350
|1.2286
|1.2350
|20.80
|1511.05
|1449
|2004.03.22 13:20
|buy
|725
|0.10
|1.2369
|1.2318
|1.2382
|1450
|2004.03.22 13:21
|buy
|726
|0.20
|1.2365
|1.2314
|1.2378
|1451
|2004.03.22 13:41
|buy
|727
|0.80
|1.2361
|1.2310
|1.2374
|1452
|2004.03.22 13:49
|buy
|728
|1.60
|1.2351
|1.2300
|1.2364
|1453
|2004.03.22 13:52
|buy
|729
|0.60
|1.2346
|1.2295
|1.2359
|1454
|2004.03.22 14:17
|t/p
|729
|0.60
|1.2359
|1.2295
|1.2359
|7.80
|1518.85
|1455
|2004.03.22 14:17
|close
|728
|1.60
|1.2362
|1.2300
|1.2364
|17.60
|1536.45
|1456
|2004.03.22 14:17
|close
|727
|0.80
|1.2362
|1.2310
|1.2374
|0.80
|1537.25
|1457
|2004.03.22 14:17
|close
|726
|0.20
|1.2362
|1.2314
|1.2378
|-0.60
|1536.65
|1458
|2004.03.22 14:17
|close
|725
|0.10
|1.2362
|1.2318
|1.2382
|-0.70
|1535.95
|1459
|2004.03.22 14:17
|buy
|730
|0.10
|1.2364
|1.2313
|1.2377
|1460
|2004.03.22 14:24
|buy
|731
|0.20
|1.2358
|1.2307
|1.2371
|1461
|2004.03.22 14:27
|buy
|732
|0.80
|1.2353
|1.2302
|1.2366
|1462
|2004.03.22 14:44
|buy
|733
|1.60
|1.2349
|1.2298
|1.2362
|1463
|2004.03.22 14:46
|buy
|734
|0.60
|1.2344
|1.2293
|1.2357
|1464
|2004.03.22 15:34
|t/p
|733
|1.60
|1.2362
|1.2298
|1.2362
|20.80
|1556.75
|1465
|2004.03.22 15:34
|t/p
|734
|0.60
|1.2357
|1.2293
|1.2357
|7.80
|1564.55
|1466
|2004.03.22 15:34
|close
|732
|0.80
|1.2363
|1.2302
|1.2366
|8.00
|1572.55
|1467
|2004.03.22 15:34
|close
|731
|0.20
|1.2363
|1.2307
|1.2371
|1.00
|1573.55
|1468
|2004.03.22 15:34
|close
|730
|0.10
|1.2363
|1.2313
|1.2377
|-0.10
|1573.45
|1469
|2004.03.23 16:09
|sell
|735
|0.10
|1.2289
|1.2340
|1.2276
|1470
|2004.03.23 16:27
|sell
|736
|0.20
|1.2294
|1.2345
|1.2281
|1471
|2004.03.23 16:37
|sell
|737
|0.80
|1.2301
|1.2352
|1.2288
|1472
|2004.03.23 16:42
|sell
|738
|5.03
|1.2305
|1.2356
|1.2292
|1473
|2004.03.23 17:12
|sell
|739
|0.60
|1.2309
|1.2360
|1.2296
|1474
|2004.03.23 18:17
|s/l
|735
|0.10
|1.2340
|1.2340
|1.2276
|-5.10
|1568.35
|1475
|2004.03.23 18:17
|s/l
|736
|0.20
|1.2345
|1.2345
|1.2281
|-10.20
|1558.15
|1476
|2004.03.23 18:17
|close
|739
|0.60
|1.2346
|1.2360
|1.2296
|-22.20
|1535.95
|1477
|2004.03.23 18:17
|close
|738
|5.03
|1.2346
|1.2356
|1.2292
|-206.23
|1329.72
|1478
|2004.03.23 18:17
|close
|737
|0.80
|1.2346
|1.2352
|1.2288
|-36.00
|1293.72
|1479
|2004.03.24 09:17
|sell
|740
|0.10
|1.2309
|1.2360
|1.2296
|1480
|2004.03.24 09:32
|t/p
|740
|0.10
|1.2296
|1.2360
|1.2296
|1.30
|1295.02
|1481
|2004.03.24 12:15
|sell
|741
|0.10
|1.2245
|1.2296
|1.2232
|1482
|2004.03.24 12:20
|sell
|742
|0.20
|1.2248
|1.2299
|1.2235
|1483
|2004.03.24 12:42
|t/p
|741
|0.10
|1.2232
|1.2296
|1.2232
|1.30
|1296.32
|1484
|2004.03.24 12:42
|t/p
|742
|0.20
|1.2235
|1.2299
|1.2235
|2.60
|1298.92
|1485
|2004.03.24 12:42
|sell
|743
|0.10
|1.2226
|1.2277
|1.2213
|1486
|2004.03.24 12:44
|sell
|744
|0.20
|1.2234
|1.2285
|1.2221
|1487
|2004.03.24 12:47
|sell
|745
|0.80
|1.2242
|1.2293
|1.2229
|1488
|2004.03.24 13:02
|sell
|746
|1.60
|1.2251
|1.2302
|1.2238
|1489
|2004.03.24 13:32
|t/p
|744
|0.20
|1.2221
|1.2285
|1.2221
|2.60
|1301.52
|1490
|2004.03.24 13:32
|t/p
|745
|0.80
|1.2229
|1.2293
|1.2229
|10.40
|1311.92
|1491
|2004.03.24 13:32
|t/p
|746
|1.60
|1.2238
|1.2302
|1.2238
|20.80
|1332.72
|1492
|2004.03.24 13:32
|close
|743
|0.10
|1.2216
|1.2277
|1.2213
|1.00
|1333.72
|1493
|2004.03.24 13:32
|sell
|747
|0.10
|1.2214
|1.2265
|1.2201
|1494
|2004.03.24 13:34
|sell
|748
|0.20
|1.2218
|1.2269
|1.2205
|1495
|2004.03.24 13:42
|t/p
|747
|0.10
|1.2201
|1.2265
|1.2201
|1.30
|1335.02
|1496
|2004.03.24 13:42
|t/p
|748
|0.20
|1.2205
|1.2269
|1.2205
|2.60
|1337.62
|1497
|2004.03.24 13:42
|sell
|749
|0.10
|1.2197
|1.2248
|1.2184
|1498
|2004.03.24 13:51
|sell
|750
|0.20
|1.2201
|1.2252
|1.2188
|1499
|2004.03.24 13:56
|t/p
|750
|0.20
|1.2188
|1.2252
|1.2188
|2.60
|1340.22
|1500
|2004.03.24 13:56
|close
|749
|0.10
|1.2188
|1.2248
|1.2184
|0.90
|1341.12
|1501
|2004.03.24 13:56
|sell
|751
|0.10
|1.2186
|1.2237
|1.2173
|1502
|2004.03.24 13:59
|sell
|752
|0.20
|1.2196
|1.2247
|1.2183
|1503
|2004.03.24 14:01
|sell
|753
|0.80
|1.2200
|1.2251
|1.2187
|1504
|2004.03.24 14:02
|t/p
|753
|0.80
|1.2187
|1.2251
|1.2187
|10.40
|1351.52
|1505
|2004.03.24 14:22
|t/p
|752
|0.20
|1.2183
|1.2247
|1.2183
|2.60
|1354.12
|1506
|2004.03.24 14:22
|close
|751
|0.10
|1.2175
|1.2237
|1.2173
|1.10
|1355.22
|1507
|2004.03.24 14:22
|sell
|754
|0.10
|1.2173
|1.2224
|1.2160
|1508
|2004.03.24 14:24
|sell
|755
|0.20
|1.2177
|1.2228
|1.2164
|1509
|2004.03.24 14:31
|sell
|756
|0.80
|1.2184
|1.2235
|1.2171
|1510
|2004.03.24 14:32
|t/p
|755
|0.20
|1.2164
|1.2228
|1.2164
|2.60
|1357.82
|1511
|2004.03.24 14:32
|t/p
|756
|0.80
|1.2171
|1.2235
|1.2171
|10.40
|1368.22
|1512
|2004.03.24 14:32
|close
|754
|0.10
|1.2164
|1.2224
|1.2160
|0.90
|1369.12
|1513
|2004.03.24 14:32
|sell
|757
|0.10
|1.2162
|1.2213
|1.2149
|1514
|2004.03.24 14:34
|sell
|758
|0.20
|1.2174
|1.2225
|1.2161
|1515
|2004.03.24 14:37
|sell
|759
|0.80
|1.2191
|1.2242
|1.2178
|1516
|2004.03.24 14:41
|sell
|760
|1.60
|1.2195
|1.2246
|1.2182
|1517
|2004.03.24 14:44
|t/p
|760
|1.60
|1.2182
|1.2246
|1.2182
|20.80
|1389.92
|1518
|2004.03.24 14:45
|t/p
|759
|0.80
|1.2178
|1.2242
|1.2178
|10.40
|1400.32
|1519
|2004.03.24 14:45
|close
|758
|0.20
|1.2178
|1.2225
|1.2161
|-0.80
|1399.52
|1520
|2004.03.24 14:45
|close
|757
|0.10
|1.2178
|1.2213
|1.2149
|-1.60
|1397.92
|1521
|2004.03.24 14:45
|sell
|761
|0.10
|1.2176
|1.2227
|1.2163
|1522
|2004.03.24 14:47
|sell
|762
|0.20
|1.2186
|1.2237
|1.2173
|1523
|2004.03.24 15:02
|sell
|763
|0.80
|1.2192
|1.2243
|1.2179
|1524
|2004.03.24 15:29
|sell
|764
|1.60
|1.2197
|1.2248
|1.2184
|1525
|2004.03.24 15:32
|sell
|765
|0.60
|1.2203
|1.2254
|1.2190
|1526
|2004.03.24 16:01
|t/p
|765
|0.60
|1.2190
|1.2254
|1.2190
|7.80
|1405.72
|1527
|2004.03.24 16:01
|close
|764
|1.60
|1.2186
|1.2248
|1.2184
|17.60
|1423.32
|1528
|2004.03.24 16:01
|close
|763
|0.80
|1.2186
|1.2243
|1.2179
|4.80
|1428.12
|1529
|2004.03.24 16:01
|close
|762
|0.20
|1.2186
|1.2237
|1.2173
|0.00
|1428.12
|1530
|2004.03.24 16:01
|close
|761
|0.10
|1.2186
|1.2227
|1.2163
|-1.00
|1427.12
|1531
|2004.03.24 16:02
|sell
|766
|0.10
|1.2201
|1.2252
|1.2188
|1532
|2004.03.24 16:12
|sell
|767
|0.20
|1.2210
|1.2261
|1.2197
|1533
|2004.03.24 16:20
|sell
|768
|0.80
|1.2214
|1.2265
|1.2201
|1534
|2004.03.24 16:39
|t/p
|768
|0.80
|1.2201
|1.2265
|1.2201
|10.40
|1437.52
|1535
|2004.03.24 16:39
|close
|767
|0.20
|1.2199
|1.2261
|1.2197
|2.20
|1439.72
|1536
|2004.03.24 16:39
|close
|766
|0.10
|1.2199
|1.2252
|1.2188
|0.20
|1439.92
|1537
|2004.03.24 22:30
|sell
|769
|0.10
|1.2119
|1.2170
|1.2106
|1538
|2004.03.24 22:34
|sell
|770
|0.20
|1.2123
|1.2174
|1.2110
|1539
|2004.03.24 22:44
|sell
|771
|0.80
|1.2131
|1.2182
|1.2118
|1540
|2004.03.24 23:16
|sell
|772
|1.60
|1.2135
|1.2186
|1.2122
|1541
|2004.03.24 23:32
|t/p
|772
|1.60
|1.2122
|1.2186
|1.2122
|20.80
|1460.72
|1542
|2004.03.24 23:32
|close
|771
|0.80
|1.2119
|1.2182
|1.2118
|9.60
|1470.32
|1543
|2004.03.24 23:32
|close
|770
|0.20
|1.2119
|1.2174
|1.2110
|0.80
|1471.12
|1544
|2004.03.24 23:32
|close
|769
|0.10
|1.2119
|1.2170
|1.2106
|0.00
|1471.12
|1545
|2004.03.24 23:40
|sell
|773
|0.10
|1.2110
|1.2161
|1.2097
|1546
|2004.03.24 23:50
|sell
|774
|0.20
|1.2119
|1.2170
|1.2106
|1547
|2004.03.25 00:02
|t/p
|774
|0.20
|1.2106
|1.2170
|1.2106
|2.96
|1474.08
|1548
|2004.03.25 00:02
|close
|773
|0.10
|1.2106
|1.2161
|1.2097
|0.58
|1474.66
|1549
|2004.03.25 00:04
|sell
|775
|0.10
|1.2107
|1.2158
|1.2094
|1550
|2004.03.25 00:10
|sell
|776
|0.20
|1.2112
|1.2163
|1.2099
|1551
|2004.03.25 00:15
|sell
|777
|0.80
|1.2116
|1.2167
|1.2103
|1552
|2004.03.25 00:19
|sell
|778
|1.60
|1.2122
|1.2173
|1.2109
|1553
|2004.03.25 00:32
|sell
|779
|0.60
|1.2133
|1.2184
|1.2120
|1554
|2004.03.25 01:54
|t/p
|779
|0.60
|1.2120
|1.2184
|1.2120
|7.80
|1482.46
|1555
|2004.03.25 01:54
|close
|778
|1.60
|1.2120
|1.2173
|1.2109
|3.20
|1485.66
|1556
|2004.03.25 01:54
|close
|777
|0.80
|1.2120
|1.2167
|1.2103
|-3.20
|1482.46
|1557
|2004.03.25 01:54
|close
|776
|0.20
|1.2120
|1.2163
|1.2099
|-1.60
|1480.86
|1558
|2004.03.25 01:54
|close
|775
|0.10
|1.2120
|1.2158
|1.2094
|-1.30
|1479.56
|1559
|2004.03.26 12:34
|buy
|780
|0.10
|1.2188
|1.2137
|1.2201
|1560
|2004.03.26 12:37
|buy
|781
|0.20
|1.2181
|1.2130
|1.2194
|1561
|2004.03.26 12:42
|buy
|782
|0.80
|1.2177
|1.2126
|1.2190
|1562
|2004.03.26 12:52
|buy
|783
|1.60
|1.2172
|1.2121
|1.2185
|1563
|2004.03.26 13:32
|buy
|784
|0.60
|1.2166
|1.2115
|1.2179
|1564
|2004.03.26 14:01
|t/p
|784
|0.60
|1.2179
|1.2115
|1.2179
|7.80
|1487.36
|1565
|2004.03.26 14:01
|close
|783
|1.60
|1.2179
|1.2121
|1.2185
|11.20
|1498.56
|1566
|2004.03.26 14:01
|close
|782
|0.80
|1.2179
|1.2126
|1.2190
|1.60
|1500.16
|1567
|2004.03.26 14:01
|close
|781
|0.20
|1.2179
|1.2130
|1.2194
|-0.40
|1499.76
|1568
|2004.03.26 14:01
|close
|780
|0.10
|1.2179
|1.2137
|1.2201
|-0.90
|1498.86
|1569
|2004.03.26 15:01
|buy
|785
|0.10
|1.2188
|1.2137
|1.2201
|1570
|2004.03.26 15:02
|buy
|786
|0.20
|1.2181
|1.2130
|1.2194
|1571
|2004.03.26 15:07
|buy
|787
|0.80
|1.2170
|1.2119
|1.2183
|1572
|2004.03.26 15:11
|buy
|788
|1.60
|1.2167
|1.2116
|1.2180
|1573
|2004.03.26 15:17
|buy
|789
|0.60
|1.2160
|1.2109
|1.2173
|1574
|2004.03.26 16:29
|s/l
|785
|0.10
|1.2137
|1.2137
|1.2201
|-5.10
|1493.76
|1575
|2004.03.26 16:29
|s/l
|786
|0.20
|1.2130
|1.2130
|1.2194
|-10.20
|1483.56
|1576
|2004.03.26 16:29
|close
|789
|0.60
|1.2129
|1.2109
|1.2173
|-18.60
|1464.96
|1577
|2004.03.26 16:29
|close
|788
|1.60
|1.2129
|1.2116
|1.2180
|-60.80
|1404.16
|1578
|2004.03.26 16:29
|close
|787
|0.80
|1.2129
|1.2119
|1.2183
|-32.80
|1371.36
|1579
|2004.03.26 19:30
|sell
|790
|0.10
|1.2123
|1.2174
|1.2110
|1580
|2004.03.26 20:07
|t/p
|790
|0.10
|1.2110
|1.2174
|1.2110
|1.30
|1372.66
|1581
|2004.03.26 20:17
|sell
|791
|0.10
|1.2110
|1.2161
|1.2097
|1582
|2004.03.26 20:52
|sell
|792
|0.20
|1.2117
|1.2168
|1.2104
|1583
|2004.03.26 21:25
|sell
|793
|0.80
|1.2121
|1.2172
|1.2108
|1584
|2004.03.26 21:32
|sell
|794
|1.60
|1.2125
|1.2176
|1.2112
|1585
|2004.03.26 21:39
|sell
|795
|0.60
|1.2132
|1.2183
|1.2119
|1586
|2004.03.29 00:00
|t/p
|795
|0.60
|1.2119
|1.2183
|1.2119
|8.16
|1380.83
|1587
|2004.03.29 00:00
|close
|794
|1.60
|1.2114
|1.2176
|1.2112
|18.57
|1399.39
|1588
|2004.03.29 00:00
|close
|793
|0.80
|1.2114
|1.2172
|1.2108
|6.08
|1405.48
|1589
|2004.03.29 00:00
|close
|792
|0.20
|1.2114
|1.2168
|1.2104
|0.72
|1406.20
|1590
|2004.03.29 00:00
|close
|791
|0.10
|1.2114
|1.2161
|1.2097
|-0.34
|1405.86
|1591
|2004.03.29 16:00
|buy
|796
|0.10
|1.2162
|1.2111
|1.2175
|1592
|2004.03.29 16:02
|buy
|797
|0.20
|1.2157
|1.2106
|1.2170
|1593
|2004.03.29 16:40
|buy
|798
|0.80
|1.2153
|1.2102
|1.2166
|1594
|2004.03.29 16:42
|buy
|799
|1.60
|1.2149
|1.2098
|1.2162
|1595
|2004.03.29 17:01
|buy
|800
|0.60
|1.2142
|1.2091
|1.2155
|1596
|2004.03.29 17:22
|t/p
|800
|0.60
|1.2155
|1.2091
|1.2155
|7.80
|1413.66
|1597
|2004.03.29 17:22
|close
|799
|1.60
|1.2156
|1.2098
|1.2162
|11.20
|1424.86
|1598
|2004.03.29 17:22
|close
|798
|0.80
|1.2156
|1.2102
|1.2166
|2.40
|1427.26
|1599
|2004.03.29 17:22
|close
|797
|0.20
|1.2156
|1.2106
|1.2170
|-0.20
|1427.06
|1600
|2004.03.29 17:22
|close
|796
|0.10
|1.2156
|1.2111
|1.2175
|-0.60
|1426.46
|1601
|2004.03.29 17:22
|buy
|801
|0.10
|1.2158
|1.2107
|1.2171
|1602
|2004.03.29 17:26
|buy
|802
|0.20
|1.2154
|1.2103
|1.2167
|1603
|2004.03.29 18:04
|buy
|803
|0.80
|1.2148
|1.2097
|1.2161
|1604
|2004.03.29 18:07
|buy
|804
|1.60
|1.2137
|1.2086
|1.2150
|1605
|2004.03.29 19:07
|t/p
|804
|1.60
|1.2150
|1.2086
|1.2150
|20.80
|1447.26
|1606
|2004.03.29 19:07
|close
|803
|0.80
|1.2151
|1.2097
|1.2161
|2.40
|1449.66
|1607
|2004.03.29 19:07
|close
|802
|0.20
|1.2151
|1.2103
|1.2167
|-0.60
|1449.06
|1608
|2004.03.29 19:07
|close
|801
|0.10
|1.2151
|1.2107
|1.2171
|-0.70
|1448.36
|1609
|2004.03.30 08:45
|buy
|805
|0.10
|1.2206
|1.2155
|1.2219
|1610
|2004.03.30 08:49
|buy
|806
|0.20
|1.2200
|1.2149
|1.2213
|1611
|2004.03.30 08:57
|buy
|807
|0.80
|1.2194
|1.2143
|1.2207
|1612
|2004.03.30 09:09
|buy
|808
|1.60
|1.2188
|1.2137
|1.2201
|1613
|2004.03.30 09:31
|buy
|809
|0.60
|1.2183
|1.2132
|1.2196
|1614
|2004.03.30 09:37
|t/p
|808
|1.60
|1.2201
|1.2137
|1.2201
|20.80
|1469.16
|1615
|2004.03.30 09:37
|t/p
|809
|0.60
|1.2196
|1.2132
|1.2196
|7.80
|1476.96
|1616
|2004.03.30 09:37
|close
|807
|0.80
|1.2201
|1.2143
|1.2207
|5.60
|1482.56
|1617
|2004.03.30 09:37
|close
|806
|0.20
|1.2201
|1.2149
|1.2213
|0.20
|1482.76
|1618
|2004.03.30 09:37
|close
|805
|0.10
|1.2201
|1.2155
|1.2219
|-0.50
|1482.26
|1619
|2004.03.31 05:31
|buy
|810
|0.10
|1.2237
|1.2186
|1.2250
|1620
|2004.03.31 05:51
|buy
|811
|0.20
|1.2232
|1.2181
|1.2245
|1621
|2004.03.31 06:16
|t/p
|811
|0.20
|1.2245
|1.2181
|1.2245
|2.60
|1484.86
|1622
|2004.03.31 06:16
|close
|810
|0.10
|1.2248
|1.2186
|1.2250
|1.10
|1485.96
|1623
|2004.03.31 06:16
|buy
|812
|0.10
|1.2250
|1.2199
|1.2263
|1624
|2004.03.31 06:19
|buy
|813
|0.20
|1.2240
|1.2189
|1.2253
|1625
|2004.03.31 06:22
|buy
|814
|0.80
|1.2234
|1.2183
|1.2247
|1626
|2004.03.31 06:37
|buy
|815
|1.60
|1.2224
|1.2173
|1.2237
|1627
|2004.03.31 07:17
|buy
|816
|0.60
|1.2218
|1.2167
|1.2231
|1628
|2004.03.31 07:34
|t/p
|816
|0.60
|1.2231
|1.2167
|1.2231
|7.80
|1493.76
|1629
|2004.03.31 07:34
|close
|815
|1.60
|1.2232
|1.2173
|1.2237
|12.80
|1506.56
|1630
|2004.03.31 07:34
|close
|814
|0.80
|1.2232
|1.2183
|1.2247
|-1.60
|1504.96
|1631
|2004.03.31 07:34
|close
|813
|0.20
|1.2232
|1.2189
|1.2253
|-1.60
|1503.36
|1632
|2004.03.31 07:34
|close
|812
|0.10
|1.2232
|1.2199
|1.2263
|-1.80
|1501.56
|1633
|2004.03.31 08:00
|buy
|817
|0.10
|1.2235
|1.2184
|1.2248
|1634
|2004.03.31 08:01
|buy
|818
|0.20
|1.2231
|1.2180
|1.2244
|1635
|2004.03.31 08:07
|t/p
|818
|0.20
|1.2244
|1.2180
|1.2244
|2.60
|1504.16
|1636
|2004.03.31 08:07
|close
|817
|0.10
|1.2246
|1.2184
|1.2248
|1.10
|1505.26
|1637
|2004.03.31 08:07
|buy
|819
|0.10
|1.2248
|1.2197
|1.2261
|1638
|2004.03.31 08:10
|buy
|820
|0.20
|1.2244
|1.2193
|1.2257
|1639
|2004.03.31 08:12
|t/p
|820
|0.20
|1.2257
|1.2193
|1.2257
|2.60
|1507.86
|1640
|2004.03.31 08:12
|close
|819
|0.10
|1.2257
|1.2197
|1.2261
|0.90
|1508.76
|1641
|2004.03.31 08:12
|buy
|821
|0.10
|1.2259
|1.2208
|1.2272
|1642
|2004.03.31 08:19
|buy
|822
|0.20
|1.2253
|1.2202
|1.2266
|1643
|2004.03.31 08:22
|buy
|823
|0.80
|1.2243
|1.2192
|1.2256
|1644
|2004.03.31 08:27
|buy
|824
|1.60
|1.2237
|1.2186
|1.2250
|1645
|2004.03.31 08:44
|t/p
|823
|0.80
|1.2256
|1.2192
|1.2256
|10.40
|1519.16
|1646
|2004.03.31 08:44
|t/p
|824
|1.60
|1.2250
|1.2186
|1.2250
|20.80
|1539.96
|1647
|2004.03.31 08:44
|close
|822
|0.20
|1.2256
|1.2202
|1.2266
|0.60
|1540.56
|1648
|2004.03.31 08:44
|close
|821
|0.10
|1.2256
|1.2208
|1.2272
|-0.30
|1540.26
|1649
|2004.03.31 08:44
|buy
|825
|0.10
|1.2258
|1.2207
|1.2271
|1650
|2004.03.31 08:57
|buy
|826
|0.20
|1.2251
|1.2200
|1.2264
|1651
|2004.03.31 09:17
|buy
|827
|0.80
|1.2244
|1.2193
|1.2257
|1652
|2004.03.31 09:47
|buy
|828
|1.60
|1.2236
|1.2185
|1.2249
|1653
|2004.03.31 10:22
|buy
|829
|0.60
|1.2230
|1.2179
|1.2243
|1654
|2004.03.31 16:04
|t/p
|828
|1.60
|1.2249
|1.2185
|1.2249
|20.80
|1561.06
|1655
|2004.03.31 16:04
|t/p
|829
|0.60
|1.2243
|1.2179
|1.2243
|7.80
|1568.86
|1656
|2004.03.31 16:04
|close
|827
|0.80
|1.2249
|1.2193
|1.2257
|4.00
|1572.86
|1657
|2004.03.31 16:04
|close
|826
|0.20
|1.2249
|1.2200
|1.2264
|-0.40
|1572.46
|1658
|2004.03.31 16:04
|close
|825
|0.10
|1.2249
|1.2207
|1.2271
|-0.90
|1571.56
|1659
|2004.03.31 17:30
|buy
|830
|0.10
|1.2299
|1.2248
|1.2312
|1660
|2004.03.31 17:31
|buy
|831
|0.20
|1.2295
|1.2244
|1.2308
|1661
|2004.03.31 17:42
|buy
|832
|0.80
|1.2285
|1.2234
|1.2298
|1662
|2004.03.31 18:04
|t/p
|832
|0.80
|1.2298
|1.2234
|1.2298
|10.40
|1581.96
|1663
|2004.03.31 18:04
|close
|831
|0.20
|1.2301
|1.2244
|1.2308
|1.20
|1583.16
|1664
|2004.03.31 18:04
|close
|830
|0.10
|1.2301
|1.2248
|1.2312
|0.20
|1583.36
|1665
|2004.03.31 18:04
|buy
|833
|0.10
|1.2303
|1.2252
|1.2316
|1666
|2004.03.31 18:14
|buy
|834
|0.20
|1.2298
|1.2247
|1.2311
|1667
|2004.03.31 18:17
|buy
|835
|0.80
|1.2294
|1.2243
|1.2307
|1668
|2004.03.31 18:37
|t/p
|835
|0.80
|1.2307
|1.2243
|1.2307
|10.40
|1593.76
|1669
|2004.03.31 18:37
|close
|834
|0.20
|1.2308
|1.2247
|1.2311
|2.00
|1595.76
|1670
|2004.03.31 18:37
|close
|833
|0.10
|1.2308
|1.2252
|1.2316
|0.50
|1596.26
|1671
|2004.03.31 18:37
|buy
|836
|0.10
|1.2310
|1.2259
|1.2323
|1672
|2004.03.31 18:39
|buy
|837
|0.20
|1.2303
|1.2252
|1.2316
|1673
|2004.03.31 18:54
|buy
|838
|0.80
|1.2295
|1.2244
|1.2308
|1674
|2004.03.31 19:01
|buy
|839
|5.11
|1.2291
|1.2240
|1.2304
|1675
|2004.03.31 19:16
|buy
|840
|0.60
|1.2285
|1.2234
|1.2298
|1676
|2004.03.31 19:24
|t/p
|840
|0.60
|1.2298
|1.2234
|1.2298
|7.80
|1604.06
|1677
|2004.03.31 19:24
|close
|839
|5.11
|1.2302
|1.2240
|1.2304
|56.21
|1660.27
|1678
|2004.03.31 19:24
|close
|838
|0.80
|1.2302
|1.2244
|1.2308
|5.60
|1665.87
|1679
|2004.03.31 19:24
|close
|837
|0.20
|1.2302
|1.2252
|1.2316
|-0.20
|1665.67
|1680
|2004.03.31 19:24
|close
|836
|0.10
|1.2302
|1.2259
|1.2323
|-0.80
|1664.87
|1681
|2004.03.31 19:24
|buy
|841
|0.10
|1.2304
|1.2253
|1.2317
|1682
|2004.03.31 19:27
|buy
|842
|0.20
|1.2300
|1.2249
|1.2313
|1683
|2004.03.31 19:35
|buy
|843
|0.80
|1.2296
|1.2245
|1.2309
|1684
|2004.03.31 20:07
|buy
|844
|5.32
|1.2288
|1.2237
|1.2301
|1685
|2004.03.31 20:22
|t/p
|844
|5.32
|1.2301
|1.2237
|1.2301
|69.16
|1734.03
|1686
|2004.03.31 20:22
|close
|843
|0.80
|1.2301
|1.2245
|1.2309
|4.00
|1738.03
|1687
|2004.03.31 20:22
|close
|842
|0.20
|1.2301
|1.2249
|1.2313
|0.20
|1738.23
|1688
|2004.03.31 20:22
|close
|841
|0.10
|1.2301
|1.2253
|1.2317
|-0.30
|1737.93
|1689
|2004.04.01 14:00
|buy
|845
|0.10
|1.2323
|1.2272
|1.2336
|1690
|2004.04.01 14:02
|buy
|846
|0.20
|1.2318
|1.2267
|1.2331
|1691
|2004.04.01 14:07
|buy
|847
|0.80
|1.2314
|1.2263
|1.2327
|1692
|2004.04.01 14:11
|buy
|848
|5.58
|1.2309
|1.2258
|1.2322
|1693
|2004.04.01 14:37
|t/p
|846
|0.20
|1.2331
|1.2267
|1.2331
|2.60
|1740.53
|1694
|2004.04.01 14:37
|t/p
|847
|0.80
|1.2327
|1.2263
|1.2327
|10.40
|1750.93
|1695
|2004.04.01 14:37
|t/p
|848
|5.58
|1.2322
|1.2258
|1.2322
|72.54
|1823.47
|1696
|2004.04.01 14:37
|close
|845
|0.10
|1.2333
|1.2272
|1.2336
|1.00
|1824.47
|1697
|2004.04.01 15:00
|buy
|849
|0.10
|1.2352
|1.2301
|1.2365
|1698
|2004.04.01 15:01
|buy
|850
|0.20
|1.2344
|1.2293
|1.2357
|1699
|2004.04.01 15:04
|t/p
|850
|0.20
|1.2357
|1.2293
|1.2357
|2.60
|1827.07
|1700
|2004.04.01 15:07
|t/p
|849
|0.10
|1.2365
|1.2301
|1.2365
|1.30
|1828.37
|1701
|2004.04.01 15:07
|buy
|851
|0.10
|1.2378
|1.2327
|1.2391
|1702
|2004.04.01 15:09
|buy
|852
|0.20
|1.2370
|1.2319
|1.2383
|1703
|2004.04.01 15:11
|buy
|853
|9.05
|1.2363
|1.2312
|1.2376
|1704
|2004.04.01 15:17
|buy
|854
|1.60
|1.2351
|1.2300
|1.2364
|1705
|2004.04.01 15:22
|t/p
|854
|1.60
|1.2364
|1.2300
|1.2364
|20.80
|1849.17
|1706
|2004.04.01 15:22
|close
|853
|9.05
|1.2368
|1.2312
|1.2376
|45.25
|1894.42
|1707
|2004.04.01 15:22
|close
|852
|0.20
|1.2368
|1.2319
|1.2383
|-0.40
|1894.02
|1708
|2004.04.01 15:22
|close
|851
|0.10
|1.2368
|1.2327
|1.2391
|-1.00
|1893.02
|1709
|2004.04.01 15:22
|buy
|855
|0.10
|1.2370
|1.2319
|1.2383
|1710
|2004.04.01 15:26
|buy
|856
|0.20
|1.2366
|1.2315
|1.2379
|1711
|2004.04.01 15:29
|t/p
|855
|0.10
|1.2383
|1.2319
|1.2383
|1.30
|1894.32
|1712
|2004.04.01 15:29
|t/p
|856
|0.20
|1.2379
|1.2315
|1.2379
|2.60
|1896.92
|1713
|2004.04.01 15:29
|buy
|857
|0.10
|1.2386
|1.2335
|1.2399
|1714
|2004.04.01 15:32
|buy
|858
|0.20
|1.2378
|1.2327
|1.2391
|1715
|2004.04.01 15:39
|buy
|859
|9.39
|1.2371
|1.2320
|1.2384
|1716
|2004.04.01 15:42
|buy
|860
|1.60
|1.2365
|1.2314
|1.2378
|1717
|2004.04.01 16:02
|buy
|861
|0.60
|1.2361
|1.2310
|1.2374
|1718
|2004.04.01 17:02
|s/l
|857
|0.10
|1.2335
|1.2335
|1.2399
|-5.10
|1891.82
|1719
|2004.04.01 17:02
|s/l
|858
|0.20
|1.2327
|1.2327
|1.2391
|-10.20
|1881.62
|1720
|2004.04.01 17:02
|close
|861
|0.60
|1.2321
|1.2310
|1.2374
|-24.00
|1857.62
|1721
|2004.04.01 17:02
|close
|860
|1.60
|1.2321
|1.2314
|1.2378
|-70.40
|1787.22
|1722
|2004.04.01 17:02
|close
|859
|9.39
|1.2321
|1.2320
|1.2384
|-469.50
|1317.72
|1723
|2004.04.02 14:01
|sell
|862
|0.10
|1.2310
|1.2361
|1.2297
|1724
|2004.04.02 14:07
|sell
|863
|0.20
|1.2314
|1.2365
|1.2301
|1725
|2004.04.02 14:12
|sell
|864
|0.80
|1.2318
|1.2369
|1.2305
|1726
|2004.04.02 14:27
|sell
|865
|1.60
|1.2328
|1.2379
|1.2315
|1727
|2004.04.02 14:32
|t/p
|865
|1.60
|1.2315
|1.2379
|1.2315
|20.80
|1338.52
|1728
|2004.04.02 14:32
|close
|864
|0.80
|1.2314
|1.2369
|1.2305
|3.20
|1341.72
|1729
|2004.04.02 14:32
|close
|863
|0.20
|1.2314
|1.2365
|1.2301
|0.00
|1341.72
|1730
|2004.04.02 14:32
|close
|862
|0.10
|1.2314
|1.2361
|1.2297
|-0.40
|1341.32
|1731
|2004.04.02 16:00
|sell
|866
|0.10
|1.2166
|1.2217
|1.2153
|1732
|2004.04.02 16:02
|sell
|867
|0.20
|1.2179
|1.2230
|1.2166
|1733
|2004.04.02 16:07
|sell
|868
|0.80
|1.2183
|1.2234
|1.2170
|1734
|2004.04.02 16:17
|t/p
|867
|0.20
|1.2166
|1.2230
|1.2166
|2.60
|1343.92
|1735
|2004.04.02 16:17
|t/p
|868
|0.80
|1.2170
|1.2234
|1.2170
|10.40
|1354.32
|1736
|2004.04.02 16:17
|close
|866
|0.10
|1.2154
|1.2217
|1.2153
|1.20
|1355.52
|1737
|2004.04.02 16:17
|sell
|869
|0.10
|1.2152
|1.2203
|1.2139
|1738
|2004.04.02 16:22
|sell
|870
|0.20
|1.2173
|1.2224
|1.2160
|1739
|2004.04.02 16:27
|t/p
|869
|0.10
|1.2139
|1.2203
|1.2139
|1.30
|1356.82
|1740
|2004.04.02 16:27
|t/p
|870
|0.20
|1.2160
|1.2224
|1.2160
|2.60
|1359.42
|1741
|2004.04.02 16:29
|sell
|871
|0.10
|1.2128
|1.2179
|1.2115
|1742
|2004.04.02 16:32
|sell
|872
|0.20
|1.2141
|1.2192
|1.2128
|1743
|2004.04.02 16:36
|sell
|873
|0.80
|1.2146
|1.2197
|1.2133
|1744
|2004.04.02 16:41
|t/p
|873
|0.80
|1.2133
|1.2197
|1.2133
|10.40
|1369.82
|1745
|2004.04.02 16:41
|close
|872
|0.20
|1.2130
|1.2192
|1.2128
|2.20
|1372.02
|1746
|2004.04.02 16:41
|close
|871
|0.10
|1.2130
|1.2179
|1.2115
|-0.20
|1371.82
|1747
|2004.04.02 16:41
|sell
|874
|0.10
|1.2128
|1.2179
|1.2115
|1748
|2004.04.02 16:42
|sell
|875
|0.20
|1.2141
|1.2192
|1.2128
|1749
|2004.04.02 16:52
|sell
|876
|0.80
|1.2150
|1.2201
|1.2137
|1750
|2004.04.02 16:57
|sell
|877
|1.60
|1.2156
|1.2207
|1.2143
|1751
|2004.04.02 17:02
|t/p
|877
|1.60
|1.2143
|1.2207
|1.2143
|20.80
|1392.62
|1752
|2004.04.02 17:02
|close
|876
|0.80
|1.2143
|1.2201
|1.2137
|5.60
|1398.22
|1753
|2004.04.02 17:02
|close
|875
|0.20
|1.2143
|1.2192
|1.2128
|-0.40
|1397.82
|1754
|2004.04.02 17:02
|close
|874
|0.10
|1.2143
|1.2179
|1.2115
|-1.50
|1396.32
|1755
|2004.04.02 17:02
|sell
|878
|0.10
|1.2141
|1.2192
|1.2128
|1756
|2004.04.02 17:07
|sell
|879
|0.20
|1.2157
|1.2208
|1.2144
|1757
|2004.04.02 17:17
|t/p
|879
|0.20
|1.2144
|1.2208
|1.2144
|2.60
|1398.92
|1758
|2004.04.02 17:17
|close
|878
|0.10
|1.2140
|1.2192
|1.2128
|0.10
|1399.02
|1759
|2004.04.02 17:17
|sell
|880
|0.10
|1.2138
|1.2189
|1.2125
|1760
|2004.04.02 17:19
|sell
|881
|0.20
|1.2145
|1.2196
|1.2132
|1761
|2004.04.02 17:32
|sell
|882
|0.80
|1.2153
|1.2204
|1.2140
|1762
|2004.04.02 17:42
|t/p
|882
|0.80
|1.2140
|1.2204
|1.2140
|10.40
|1409.42
|1763
|2004.04.02 17:42
|close
|881
|0.20
|1.2134
|1.2196
|1.2132
|2.20
|1411.62
|1764
|2004.04.02 17:42
|close
|880
|0.10
|1.2134
|1.2189
|1.2125
|0.40
|1412.02
|1765
|2004.04.02 17:42
|sell
|883
|0.10
|1.2132
|1.2183
|1.2119
|1766
|2004.04.02 17:45
|sell
|884
|0.20
|1.2136
|1.2187
|1.2123
|1767
|2004.04.02 17:47
|sell
|885
|0.80
|1.2141
|1.2192
|1.2128
|1768
|2004.04.02 18:04
|t/p
|885
|0.80
|1.2128
|1.2192
|1.2128
|10.40
|1422.42
|1769
|2004.04.02 18:04
|close
|884
|0.20
|1.2127
|1.2187
|1.2123
|1.80
|1424.22
|1770
|2004.04.02 18:04
|close
|883
|0.10
|1.2127
|1.2183
|1.2119
|0.50
|1424.72
|1771
|2004.04.02 18:30
|sell
|886
|0.10
|1.2127
|1.2178
|1.2114
|1772
|2004.04.02 18:31
|sell
|887
|0.20
|1.2135
|1.2186
|1.2122
|1773
|2004.04.02 18:39
|t/p
|887
|0.20
|1.2122
|1.2186
|1.2122
|2.60
|1427.32
|1774
|2004.04.02 18:39
|close
|886
|0.10
|1.2119
|1.2178
|1.2114
|0.80
|1428.12
|1775
|2004.04.05 14:45
|sell
|888
|0.10
|1.2019
|1.2070
|1.2006
|1776
|2004.04.05 14:57
|t/p
|888
|0.10
|1.2006
|1.2070
|1.2006
|1.30
|1429.42
|1777
|2004.04.05 14:57
|sell
|889
|0.10
|1.1999
|1.2050
|1.1986
|1778
|2004.04.05 15:04
|sell
|890
|0.20
|1.2013
|1.2064
|1.2000
|1779
|2004.04.05 15:07
|sell
|891
|0.80
|1.2017
|1.2068
|1.2004
|1780
|2004.04.05 15:31
|t/p
|891
|0.80
|1.2004
|1.2068
|1.2004
|10.40
|1439.82
|1781
|2004.04.05 15:31
|close
|890
|0.20
|1.2004
|1.2064
|1.2000
|1.80
|1441.62
|1782
|2004.04.05 15:31
|close
|889
|0.10
|1.2004
|1.2050
|1.1986
|-0.50
|1441.12
|1783
|2004.04.05 15:31
|sell
|892
|0.10
|1.2002
|1.2053
|1.1989
|1784
|2004.04.05 15:34
|sell
|893
|0.20
|1.2014
|1.2065
|1.2001
|1785
|2004.04.05 15:39
|sell
|894
|0.80
|1.2026
|1.2077
|1.2013
|1786
|2004.04.05 16:02
|t/p
|893
|0.20
|1.2001
|1.2065
|1.2001
|2.60
|1443.72
|1787
|2004.04.05 16:02
|t/p
|894
|0.80
|1.2013
|1.2077
|1.2013
|10.40
|1454.12
|1788
|2004.04.05 16:02
|close
|892
|0.10
|1.2000
|1.2053
|1.1989
|0.20
|1454.32
|1789
|2004.04.05 16:02
|sell
|895
|0.10
|1.1998
|1.2049
|1.1985
|1790
|2004.04.05 16:04
|sell
|896
|0.20
|1.2014
|1.2065
|1.2001
|1791
|2004.04.05 16:07
|sell
|897
|0.80
|1.2019
|1.2070
|1.2006
|1792
|2004.04.05 16:12
|sell
|898
|1.60
|1.2025
|1.2076
|1.2012
|1793
|2004.04.05 16:16
|sell
|899
|0.60
|1.2031
|1.2082
|1.2018
|1794
|2004.04.05 16:22
|t/p
|899
|0.60
|1.2018
|1.2082
|1.2018
|7.80
|1462.12
|1795
|2004.04.05 16:22
|close
|898
|1.60
|1.2015
|1.2076
|1.2012
|16.00
|1478.12
|1796
|2004.04.05 16:22
|close
|897
|0.80
|1.2015
|1.2070
|1.2006
|3.20
|1481.32
|1797
|2004.04.05 16:22
|close
|896
|0.20
|1.2015
|1.2065
|1.2001
|-0.20
|1481.12
|1798
|2004.04.05 16:22
|close
|895
|0.10
|1.2015
|1.2049
|1.1985
|-1.70
|1479.42
|1799
|2004.04.05 16:22
|sell
|900
|0.10
|1.2013
|1.2064
|1.2000
|1800
|2004.04.05 16:24
|sell
|901
|0.20
|1.2020
|1.2071
|1.2007
|1801
|2004.04.05 16:27
|sell
|902
|0.80
|1.2028
|1.2079
|1.2015
|1802
|2004.04.05 16:36
|t/p
|902
|0.80
|1.2015
|1.2079
|1.2015
|10.40
|1489.82
|1803
|2004.04.05 16:36
|close
|901
|0.20
|1.2015
|1.2071
|1.2007
|1.00
|1490.82
|1804
|2004.04.05 16:36
|close
|900
|0.10
|1.2015
|1.2064
|1.2000
|-0.20
|1490.62
|1805
|2004.04.05 16:36
|sell
|903
|0.10
|1.2013
|1.2064
|1.2000
|1806
|2004.04.05 17:02
|t/p
|903
|0.10
|1.2000
|1.2064
|1.2000
|1.30
|1491.92
|1807
|2004.04.05 17:02
|sell
|904
|0.10
|1.1998
|1.2049
|1.1985
|1808
|2004.04.05 17:04
|sell
|905
|0.20
|1.2003
|1.2054
|1.1990
|1809
|2004.04.05 17:07
|sell
|906
|0.80
|1.2007
|1.2058
|1.1994
|1810
|2004.04.05 17:12
|t/p
|906
|0.80
|1.1994
|1.2058
|1.1994
|10.40
|1502.32
|1811
|2004.04.05 17:12
|close
|905
|0.20
|1.1990
|1.2054
|1.1990
|2.60
|1504.92
|1812
|2004.04.05 17:12
|close
|904
|0.10
|1.1990
|1.2049
|1.1985
|0.80
|1505.72
|1813
|2004.04.05 17:12
|sell
|907
|0.10
|1.1988
|1.2039
|1.1975
|1814
|2004.04.05 17:14
|sell
|908
|0.20
|1.1993
|1.2044
|1.1980
|1815
|2004.04.05 17:24
|sell
|909
|0.80
|1.1998
|1.2049
|1.1985
|1816
|2004.04.05 17:47
|sell
|910
|1.60
|1.2003
|1.2054
|1.1990
|1817
|2004.04.05 17:57
|sell
|911
|0.60
|1.2008
|1.2059
|1.1995
|1818
|2004.04.05 18:16
|t/p
|911
|0.60
|1.1995
|1.2059
|1.1995
|7.80
|1513.52
|1819
|2004.04.05 18:16
|close
|910
|1.60
|1.1995
|1.2054
|1.1990
|12.80
|1526.32
|1820
|2004.04.05 18:16
|close
|909
|0.80
|1.1995
|1.2049
|1.1985
|2.40
|1528.72
|1821
|2004.04.05 18:16
|close
|908
|0.20
|1.1995
|1.2044
|1.1980
|-0.40
|1528.32
|1822
|2004.04.05 18:16
|close
|907
|0.10
|1.1995
|1.2039
|1.1975
|-0.70
|1527.62
|1823
|2004.04.05 18:16
|sell
|912
|0.10
|1.1993
|1.2044
|1.1980
|1824
|2004.04.05 18:19
|sell
|913
|0.20
|1.1997
|1.2048
|1.1984
|1825
|2004.04.05 18:27
|sell
|914
|0.80
|1.2003
|1.2054
|1.1990
|1826
|2004.04.05 18:39
|sell
|915
|1.60
|1.2007
|1.2058
|1.1994
|1827
|2004.04.05 18:44
|sell
|916
|0.60
|1.2011
|1.2062
|1.1998
|1828
|2004.04.05 19:37
|t/p
|916
|0.60
|1.1998
|1.2062
|1.1998
|7.80
|1535.42
|1829
|2004.04.05 19:37
|close
|915
|1.60
|1.1996
|1.2058
|1.1994
|17.60
|1553.02
|1830
|2004.04.05 19:37
|close
|914
|0.80
|1.1996
|1.2054
|1.1990
|5.60
|1558.62
|1831
|2004.04.05 19:37
|close
|913
|0.20
|1.1996
|1.2048
|1.1984
|0.20
|1558.82
|1832
|2004.04.05 19:37
|close
|912
|0.10
|1.1996
|1.2044
|1.1980
|-0.30
|1558.52
|1833
|2004.04.06 12:00
|buy
|917
|0.10
|1.2095
|1.2044
|1.2108
|1834
|2004.04.06 12:22
|buy
|918
|0.20
|1.2086
|1.2035
|1.2099
|1835
|2004.04.06 13:01
|t/p
|918
|0.20
|1.2099
|1.2035
|1.2099
|2.60
|1561.12
|1836
|2004.04.06 13:01
|close
|917
|0.10
|1.2102
|1.2044
|1.2108
|0.70
|1561.82
|1837
|2004.04.06 13:01
|buy
|919
|0.10
|1.2104
|1.2053
|1.2117
|1838
|2004.04.06 13:02
|buy
|920
|0.20
|1.2098
|1.2047
|1.2111
|1839
|2004.04.06 13:16
|buy
|921
|0.80
|1.2094
|1.2043
|1.2107
|1840
|2004.04.06 13:24
|buy
|922
|1.60
|1.2086
|1.2035
|1.2099
|1841
|2004.04.06 13:26
|buy
|923
|0.60
|1.2081
|1.2030
|1.2094
|1842
|2004.04.06 13:42
|t/p
|923
|0.60
|1.2094
|1.2030
|1.2094
|7.80
|1569.62
|1843
|2004.04.06 13:42
|close
|922
|1.60
|1.2095
|1.2035
|1.2099
|14.40
|1584.02
|1844
|2004.04.06 13:42
|close
|921
|0.80
|1.2095
|1.2043
|1.2107
|0.80
|1584.82
|1845
|2004.04.06 13:42
|close
|920
|0.20
|1.2095
|1.2047
|1.2111
|-0.60
|1584.22
|1846
|2004.04.06 13:42
|close
|919
|0.10
|1.2095
|1.2053
|1.2117
|-0.90
|1583.32
|1847
|2004.04.06 13:42
|buy
|924
|0.10
|1.2097
|1.2046
|1.2110
|1848
|2004.04.06 13:44
|buy
|925
|0.20
|1.2093
|1.2042
|1.2106
|1849
|2004.04.06 13:49
|buy
|926
|0.80
|1.2086
|1.2035
|1.2099
|1850
|2004.04.06 13:57
|buy
|927
|5.06
|1.2081
|1.2030
|1.2094
|1851
|2004.04.06 14:09
|t/p
|927
|5.06
|1.2094
|1.2030
|1.2094
|65.78
|1649.10
|1852
|2004.04.06 14:09
|close
|926
|0.80
|1.2098
|1.2035
|1.2099
|9.60
|1658.70
|1853
|2004.04.06 14:09
|close
|925
|0.20
|1.2098
|1.2042
|1.2106
|1.00
|1659.70
|1854
|2004.04.06 14:09
|close
|924
|0.10
|1.2098
|1.2046
|1.2110
|0.10
|1659.80
|1855
|2004.04.06 14:09
|buy
|928
|0.10
|1.2100
|1.2049
|1.2113
|1856
|2004.04.06 14:12
|buy
|929
|0.20
|1.2087
|1.2036
|1.2100
|1857
|2004.04.06 14:22
|t/p
|929
|0.20
|1.2100
|1.2036
|1.2100
|2.60
|1662.40
|1858
|2004.04.06 14:22
|close
|928
|0.10
|1.2101
|1.2049
|1.2113
|0.10
|1662.50
|1859
|2004.04.06 14:22
|buy
|930
|0.10
|1.2103
|1.2052
|1.2116
|1860
|2004.04.06 14:24
|buy
|931
|0.20
|1.2095
|1.2044
|1.2108
|1861
|2004.04.06 14:26
|buy
|932
|0.80
|1.2091
|1.2040
|1.2104
|1862
|2004.04.06 14:39
|t/p
|931
|0.20
|1.2108
|1.2044
|1.2108
|2.60
|1665.10
|1863
|2004.04.06 14:39
|t/p
|932
|0.80
|1.2104
|1.2040
|1.2104
|10.40
|1675.50
|1864
|2004.04.06 14:39
|close
|930
|0.10
|1.2110
|1.2052
|1.2116
|0.70
|1676.20
|1865
|2004.04.06 14:42
|buy
|933
|0.10
|1.2108
|1.2057
|1.2121
|1866
|2004.04.06 15:04
|buy
|934
|0.20
|1.2097
|1.2046
|1.2110
|1867
|2004.04.06 15:09
|buy
|935
|0.80
|1.2092
|1.2041
|1.2105
|1868
|2004.04.06 15:24
|buy
|936
|5.37
|1.2088
|1.2037
|1.2101
|1869
|2004.04.06 15:26
|buy
|937
|0.60
|1.2084
|1.2033
|1.2097
|1870
|2004.04.06 15:32
|t/p
|936
|5.37
|1.2101
|1.2037
|1.2101
|69.81
|1746.01
|1871
|2004.04.06 15:32
|t/p
|937
|0.60
|1.2097
|1.2033
|1.2097
|7.80
|1753.81
|1872
|2004.04.06 15:32
|close
|935
|0.80
|1.2101
|1.2041
|1.2105
|7.20
|1761.01
|1873
|2004.04.06 15:32
|close
|934
|0.20
|1.2101
|1.2046
|1.2110
|0.80
|1761.81
|1874
|2004.04.06 15:32
|close
|933
|0.10
|1.2101
|1.2057
|1.2121
|-0.70
|1761.11
|1875
|2004.04.07 00:00
|buy
|938
|0.10
|1.2144
|1.2093
|1.2157
|1876
|2004.04.07 00:10
|buy
|939
|0.20
|1.2136
|1.2085
|1.2149
|1877
|2004.04.07 00:19
|buy
|940
|0.80
|1.2132
|1.2081
|1.2145
|1878
|2004.04.07 00:26
|buy
|941
|5.66
|1.2129
|1.2078
|1.2142
|1879
|2004.04.07 01:07
|buy
|942
|0.60
|1.2125
|1.2074
|1.2138
|1880
|2004.04.07 02:57
|s/l
|938
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.2157
|-5.10
|1756.01
|1881
|2004.04.07 02:57
|close
|942
|0.60
|1.2090
|1.2074
|1.2138
|-21.00
|1735.01
|1882
|2004.04.07 02:57
|close
|941
|5.66
|1.2090
|1.2078
|1.2142
|-220.74
|1514.27
|1883
|2004.04.07 02:57
|close
|940
|0.80
|1.2090
|1.2081
|1.2145
|-33.60
|1480.67
|1884
|2004.04.07 02:57
|close
|939
|0.20
|1.2090
|1.2085
|1.2149
|-9.20
|1471.47
|1885
|2004.04.07 08:00
|sell
|943
|0.10
|1.2066
|1.2117
|1.2053
|1886
|2004.04.07 08:07
|t/p
|943
|0.10
|1.2053
|1.2117
|1.2053
|1.30
|1472.77
|1887
|2004.04.07 08:07
|sell
|944
|0.10
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|1888
|2004.04.07 08:09
|sell
|945
|0.20
|1.2054
|1.2105
|1.2041
|1889
|2004.04.07 08:14
|sell
|946
|0.80
|1.2059
|1.2110
|1.2046
|1890
|2004.04.07 08:17
|sell
|947
|1.60
|1.2064
|1.2115
|1.2051
|1891
|2004.04.07 08:22
|sell
|948
|0.60
|1.2067
|1.2118
|1.2054
|1892
|2004.04.07 13:27
|s/l
|944
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2036
|-5.10
|1467.67
|1893
|2004.04.07 13:27
|close
|948
|0.60
|1.2101
|1.2118
|1.2054
|-20.40
|1447.27
|1894
|2004.04.07 13:27
|close
|947
|1.60
|1.2101
|1.2115
|1.2051
|-59.20
|1388.07
|1895
|2004.04.07 13:27
|close
|946
|0.80
|1.2101
|1.2110
|1.2046
|-33.60
|1354.47
|1896
|2004.04.07 13:27
|close
|945
|0.20
|1.2101
|1.2105
|1.2041
|-9.40
|1345.07
|1897
|2004.04.07 16:00
|buy
|949
|0.10
|1.2122
|1.2071
|1.2135
|1898
|2004.04.07 16:02
|buy
|950
|0.20
|1.2116
|1.2065
|1.2129
|1899
|2004.04.07 16:07
|t/p
|950
|0.20
|1.2129
|1.2065
|1.2129
|2.60
|1347.67
|1900
|2004.04.07 16:07
|close
|949
|0.10
|1.2134
|1.2071
|1.2135
|1.20
|1348.87
|1901
|2004.04.07 16:07
|buy
|951
|0.10
|1.2136
|1.2085
|1.2149
|1902
|2004.04.07 16:12
|buy
|952
|0.20
|1.2123
|1.2072
|1.2136
|1903
|2004.04.07 16:16
|buy
|953
|0.80
|1.2118
|1.2067
|1.2131
|1904
|2004.04.07 16:27
|buy
|954
|1.60
|1.2114
|1.2063
|1.2127
|1905
|2004.04.07 16:37
|t/p
|952
|0.20
|1.2136
|1.2072
|1.2136
|2.60
|1351.47
|1906
|2004.04.07 16:37
|t/p
|953
|0.80
|1.2131
|1.2067
|1.2131
|10.40
|1361.87
|1907
|2004.04.07 16:37
|t/p
|954
|1.60
|1.2127
|1.2063
|1.2127
|20.80
|1382.67
|1908
|2004.04.07 16:37
|close
|951
|0.10
|1.2145
|1.2085
|1.2149
|0.90
|1383.57
|1909
|2004.04.07 16:37
|buy
|955
|0.10
|1.2147
|1.2096
|1.2160
|1910
|2004.04.07 16:39
|buy
|956
|0.20
|1.2137
|1.2086
|1.2150
|1911
|2004.04.07 16:44
|t/p
|956
|0.20
|1.2150
|1.2086
|1.2150
|2.60
|1386.17
|1912
|2004.04.07 16:44
|close
|955
|0.10
|1.2156
|1.2096
|1.2160
|0.90
|1387.07
|1913
|2004.04.07 16:44
|buy
|957
|0.10
|1.2158
|1.2107
|1.2171
|1914
|2004.04.07 16:46
|buy
|958
|0.20
|1.2154
|1.2103
|1.2167
|1915
|2004.04.07 16:47
|t/p
|958
|0.20
|1.2167
|1.2103
|1.2167
|2.60
|1389.67
|1916
|2004.04.07 17:07
|t/p
|957
|0.10
|1.2171
|1.2107
|1.2171
|1.30
|1390.97
|1917
|2004.04.07 20:00
|buy
|959
|0.10
|1.2187
|1.2136
|1.2200
|1918
|2004.04.07 20:35
|buy
|960
|0.20
|1.2181
|1.2130
|1.2194
|1919
|2004.04.07 20:54
|buy
|961
|0.80
|1.2176
|1.2125
|1.2189
|1920
|2004.04.07 21:02
|buy
|962
|1.60
|1.2167
|1.2116
|1.2180
|1921
|2004.04.08 00:34
|buy
|963
|0.60
|1.2160
|1.2109
|1.2173
|1922
|2004.04.08 02:04
|t/p
|963
|0.60
|1.2173
|1.2109
|1.2173
|7.80
|1398.77
|1923
|2004.04.08 02:04
|close
|962
|1.60
|1.2174
|1.2116
|1.2180
|7.58
|1406.35
|1924
|2004.04.08 02:04
|close
|961
|0.80
|1.2174
|1.2125
|1.2189
|-3.41
|1402.93
|1925
|2004.04.08 02:04
|close
|960
|0.20
|1.2174
|1.2130
|1.2194
|-1.85
|1401.08
|1926
|2004.04.08 02:04
|close
|959
|0.10
|1.2174
|1.2136
|1.2200
|-1.53
|1399.55
|1927
|2004.04.13 09:16
|sell
|964
|0.10
|1.1978
|1.2029
|1.1965
|1928
|2004.04.13 09:17
|sell
|965
|0.20
|1.2004
|1.2055
|1.1991
|1929
|2004.04.13 09:37
|t/p
|965
|0.20
|1.1991
|1.2055
|1.1991
|2.60
|1402.15
|1930
|2004.04.13 09:37
|close
|964
|0.10
|1.1982
|1.2029
|1.1965
|-0.40
|1401.75
|1931
|2004.04.13 09:37
|sell
|966
|0.10
|1.1980
|1.2031
|1.1967
|1932
|2004.04.13 09:44
|sell
|967
|0.20
|1.1991
|1.2042
|1.1978
|1933
|2004.04.13 10:06
|t/p
|967
|0.20
|1.1978
|1.2042
|1.1978
|2.60
|1404.35
|1934
|2004.04.13 10:06
|close
|966
|0.10
|1.1975
|1.2031
|1.1967
|0.50
|1404.85
|1935
|2004.04.13 10:06
|sell
|968
|0.10
|1.1973
|1.2024
|1.1960
|1936
|2004.04.13 10:09
|sell
|969
|0.20
|1.1988
|1.2039
|1.1975
|1937
|2004.04.13 10:17
|sell
|970
|0.80
|1.1995
|1.2046
|1.1982
|1938
|2004.04.13 10:22
|sell
|971
|1.60
|1.2000
|1.2051
|1.1987
|1939
|2004.04.13 11:02
|sell
|972
|0.60
|1.2005
|1.2056
|1.1992
|1940
|2004.04.13 11:17
|t/p
|972
|0.60
|1.1992
|1.2056
|1.1992
|7.80
|1412.65
|1941
|2004.04.13 11:17
|close
|971
|1.60
|1.1991
|1.2051
|1.1987
|14.40
|1427.05
|1942
|2004.04.13 11:17
|close
|970
|0.80
|1.1991
|1.2046
|1.1982
|3.20
|1430.25
|1943
|2004.04.13 11:17
|close
|969
|0.20
|1.1991
|1.2039
|1.1975
|-0.60
|1429.65
|1944
|2004.04.13 11:17
|close
|968
|0.10
|1.1991
|1.2024
|1.1960
|-1.80
|1427.85
|1945
|2004.04.13 11:17
|sell
|973
|0.10
|1.1989
|1.2040
|1.1976
|1946
|2004.04.13 11:26
|sell
|974
|0.20
|1.1998
|1.2049
|1.1985
|1947
|2004.04.13 12:01
|sell
|975
|0.80
|1.2002
|1.2053
|1.1989
|1948
|2004.04.13 12:21
|sell
|976
|1.60
|1.2007
|1.2058
|1.1994
|1949
|2004.04.13 12:34
|t/p
|976
|1.60
|1.1994
|1.2058
|1.1994
|20.80
|1448.65
|1950
|2004.04.13 12:34
|close
|975
|0.80
|1.1992
|1.2053
|1.1989
|8.00
|1456.65
|1951
|2004.04.13 12:34
|close
|974
|0.20
|1.1992
|1.2049
|1.1985
|1.20
|1457.85
|1952
|2004.04.13 12:34
|close
|973
|0.10
|1.1992
|1.2040
|1.1976
|-0.30
|1457.55
|1953
|2004.04.13 12:36
|sell
|977
|0.10
|1.1993
|1.2044
|1.1980
|1954
|2004.04.13 12:42
|t/p
|977
|0.10
|1.1980
|1.2044
|1.1980
|1.30
|1458.85
|1955
|2004.04.13 12:42
|sell
|978
|0.10
|1.1973
|1.2024
|1.1960
|1956
|2004.04.13 12:44
|sell
|979
|0.20
|1.1981
|1.2032
|1.1968
|1957
|2004.04.13 14:06
|sell
|980
|0.80
|1.1986
|1.2037
|1.1973
|1958
|2004.04.13 14:19
|t/p
|980
|0.80
|1.1973
|1.2037
|1.1973
|10.40
|1469.25
|1959
|2004.04.13 14:19
|close
|979
|0.20
|1.1973
|1.2032
|1.1968
|1.60
|1470.85
|1960
|2004.04.13 14:19
|close
|978
|0.10
|1.1973
|1.2024
|1.1960
|0.00
|1470.85
|1961
|2004.04.13 14:32
|sell
|981
|0.10
|1.1931
|1.1982
|1.1918
|1962
|2004.04.13 14:34
|sell
|982
|0.20
|1.1937
|1.1988
|1.1924
|1963
|2004.04.13 14:41
|sell
|983
|0.80
|1.1942
|1.1993
|1.1929
|1964
|2004.04.13 14:46
|t/p
|983
|0.80
|1.1929
|1.1993
|1.1929
|10.40
|1481.25
|1965
|2004.04.13 14:46
|close
|982
|0.20
|1.1926
|1.1988
|1.1924
|2.20
|1483.45
|1966
|2004.04.13 14:46
|close
|981
|0.10
|1.1926
|1.1982
|1.1918
|0.50
|1483.95
|1967
|2004.04.13 14:46
|sell
|984
|0.10
|1.1924
|1.1975
|1.1911
|1968
|2004.04.13 14:47
|sell
|985
|0.20
|1.1933
|1.1984
|1.1920
|1969
|2004.04.13 14:52
|sell
|986
|0.80
|1.1938
|1.1989
|1.1925
|1970
|2004.04.13 15:29
|t/p
|986
|0.80
|1.1925
|1.1989
|1.1925
|10.40
|1494.35
|1971
|2004.04.13 15:29
|close
|985
|0.20
|1.1922
|1.1984
|1.1920
|2.20
|1496.55
|1972
|2004.04.13 15:29
|close
|984
|0.10
|1.1922
|1.1975
|1.1911
|0.20
|1496.75
|1973
|2004.04.13 15:29
|sell
|987
|0.10
|1.1920
|1.1971
|1.1907
|1974
|2004.04.13 15:36
|sell
|988
|0.20
|1.1924
|1.1975
|1.1911
|1975
|2004.04.13 15:37
|sell
|989
|0.80
|1.1933
|1.1984
|1.1920
|1976
|2004.04.13 15:44
|sell
|990
|1.60
|1.1938
|1.1989
|1.1925
|1977
|2004.04.13 15:46
|sell
|991
|0.60
|1.1945
|1.1996
|1.1932
|1978
|2004.04.13 15:52
|t/p
|991
|0.60
|1.1932
|1.1996
|1.1932
|7.80
|1504.55
|1979
|2004.04.13 15:52
|close
|990
|1.60
|1.1929
|1.1989
|1.1925
|14.40
|1518.95
|1980
|2004.04.13 15:52
|close
|989
|0.80
|1.1929
|1.1984
|1.1920
|3.20
|1522.15
|1981
|2004.04.13 15:52
|close
|988
|0.20
|1.1929
|1.1975
|1.1911
|-1.00
|1521.15
|1982
|2004.04.13 15:52
|close
|987
|0.10
|1.1929
|1.1971
|1.1907
|-0.90
|1520.25
|1983
|2004.04.13 15:52
|sell
|992
|0.10
|1.1927
|1.1978
|1.1914
|1984
|2004.04.13 16:02
|sell
|993
|0.20
|1.1937
|1.1988
|1.1924
|1985
|2004.04.13 16:27
|t/p
|993
|0.20
|1.1924
|1.1988
|1.1924
|2.60
|1522.85
|1986
|2004.04.13 16:27
|close
|992
|0.10
|1.1922
|1.1978
|1.1914
|0.50
|1523.35
|1987
|2004.04.13 19:07
|sell
|994
|0.10
|1.1918
|1.1969
|1.1905
|1988
|2004.04.13 19:14
|sell
|995
|0.20
|1.1922
|1.1973
|1.1909
|1989
|2004.04.13 20:22
|sell
|996
|0.80
|1.1936
|1.1987
|1.1923
|1990
|2004.04.13 20:46
|sell
|997
|1.60
|1.1940
|1.1991
|1.1927
|1991
|2004.04.13 21:42
|sell
|998
|0.60
|1.1954
|1.2005
|1.1941
|1992
|2004.04.13 23:54
|t/p
|998
|0.60
|1.1941
|1.2005
|1.1941
|7.80
|1531.15
|1993
|2004.04.13 23:54
|close
|997
|1.60
|1.1939
|1.1991
|1.1927
|1.60
|1532.75
|1994
|2004.04.13 23:54
|close
|996
|0.80
|1.1939
|1.1987
|1.1923
|-2.40
|1530.35
|1995
|2004.04.13 23:54
|close
|995
|0.20
|1.1939
|1.1973
|1.1909
|-3.40
|1526.95
|1996
|2004.04.13 23:54
|close
|994
|0.10
|1.1939
|1.1969
|1.1905
|-2.10
|1524.85
|1997
|2004.04.14 22:00
|buy
|999
|0.10
|1.1966
|1.1915
|1.1979
|1998
|2004.04.14 22:47
|buy
|1000
|0.20
|1.1960
|1.1909
|1.1973
|1999
|2004.04.14 23:42
|buy
|1001
|0.80
|1.1956
|1.1905
|1.1969
|2000
|2004.04.15 00:00
|buy
|1002
|1.60
|1.1952
|1.1901
|1.1965
|2001
|2004.04.15 00:07
|buy
|1003
|0.60
|1.1948
|1.1897
|1.1961
|2002
|2004.04.15 03:02
|t/p
|1003
|0.60
|1.1961
|1.1897
|1.1961
|7.80
|1532.65
|2003
|2004.04.15 03:02
|close
|1002
|1.60
|1.1962
|1.1901
|1.1965
|16.00
|1548.65
|2004
|2004.04.15 03:02
|close
|1001
|0.80
|1.1962
|1.1905
|1.1969
|2.99
|1551.64
|2005
|2004.04.15 03:02
|close
|1000
|0.20
|1.1962
|1.1909
|1.1973
|-0.05
|1551.59
|2006
|2004.04.15 03:02
|close
|999
|0.10
|1.1962
|1.1915
|1.1979
|-0.63
|1550.96
|2007
|2004.04.15 20:34
|buy
|1004
|0.10
|1.1974
|1.1923
|1.1987
|2008
|2004.04.16 01:14
|t/p
|1004
|0.10
|1.1987
|1.1923
|1.1987
|1.22
|1552.19
|2009
|2004.04.16 01:14
|buy
|1005
|0.10
|1.1991
|1.1940
|1.2004
|2010
|2004.04.16 01:19
|buy
|1006
|0.20
|1.1987
|1.1936
|1.2000
|2011
|2004.04.16 01:34
|buy
|1007
|0.80
|1.1977
|1.1926
|1.1990
|2012
|2004.04.16 01:39
|buy
|1008
|1.60
|1.1970
|1.1919
|1.1983
|2013
|2004.04.16 01:42
|buy
|1009
|0.60
|1.1967
|1.1916
|1.1980
|2014
|2004.04.16 02:12
|t/p
|1009
|0.60
|1.1980
|1.1916
|1.1980
|7.80
|1559.99
|2015
|2004.04.16 02:12
|close
|1008
|1.60
|1.1981
|1.1919
|1.1983
|17.60
|1577.59
|2016
|2004.04.16 02:12
|close
|1007
|0.80
|1.1981
|1.1926
|1.1990
|3.20
|1580.79
|2017
|2004.04.16 02:12
|close
|1006
|0.20
|1.1981
|1.1936
|1.2000
|-1.20
|1579.59
|2018
|2004.04.16 02:12
|close
|1005
|0.10
|1.1981
|1.1940
|1.2004
|-1.00
|1578.59
|2019
|2004.04.16 18:00
|buy
|1010
|0.10
|1.2027
|1.1976
|1.2040
|2020
|2004.04.16 18:17
|buy
|1011
|0.20
|1.2023
|1.1972
|1.2036
|2021
|2004.04.16 18:22
|buy
|1012
|0.80
|1.2018
|1.1967
|1.2031
|2022
|2004.04.16 18:27
|buy
|1013
|5.05
|1.2013
|1.1962
|1.2026
|2023
|2004.04.16 18:39
|buy
|1014
|0.60
|1.1997
|1.1946
|1.2010
|2024
|2004.04.19 00:00
|t/p
|1014
|0.60
|1.2010
|1.1946
|1.2010
|7.35
|1585.93
|2025
|2004.04.19 00:00
|close
|1013
|5.05
|1.2016
|1.1962
|1.2026
|11.34
|1597.27
|2026
|2004.04.19 00:00
|close
|1012
|0.80
|1.2016
|1.1967
|1.2031
|-2.20
|1595.07
|2027
|2004.04.19 00:00
|close
|1011
|0.20
|1.2016
|1.1972
|1.2036
|-1.55
|1593.52
|2028
|2004.04.19 00:00
|close
|1010
|0.10
|1.2016
|1.1976
|1.2040
|-1.18
|1592.34
|2029
|2004.04.20 05:31
|sell
|1015
|0.10
|1.1960
|1.2011
|1.1947
|2030
|2004.04.20 06:07
|sell
|1016
|0.20
|1.1966
|1.2017
|1.1953
|2031
|2004.04.20 06:36
|sell
|1017
|0.80
|1.1972
|1.2023
|1.1959
|2032
|2004.04.20 07:07
|t/p
|1017
|0.80
|1.1959
|1.2023
|1.1959
|10.40
|1602.74
|2033
|2004.04.20 07:07
|close
|1016
|0.20
|1.1958
|1.2017
|1.1953
|1.60
|1604.34
|2034
|2004.04.20 07:07
|close
|1015
|0.10
|1.1958
|1.2011
|1.1947
|0.20
|1604.54
|2035
|2004.04.20 08:15
|sell
|1018
|0.10
|1.1932
|1.1983
|1.1919
|2036
|2004.04.20 08:57
|sell
|1019
|0.20
|1.1938
|1.1989
|1.1925
|2037
|2004.04.20 10:09
|sell
|1020
|0.80
|1.1944
|1.1995
|1.1931
|2038
|2004.04.20 10:17
|sell
|1021
|5.13
|1.1949
|1.2000
|1.1936
|2039
|2004.04.20 10:42
|t/p
|1021
|5.13
|1.1936
|1.2000
|1.1936
|66.69
|1671.23
|2040
|2004.04.20 10:42
|close
|1020
|0.80
|1.1936
|1.1995
|1.1931
|6.40
|1677.63
|2041
|2004.04.20 10:42
|close
|1019
|0.20
|1.1936
|1.1989
|1.1925
|0.40
|1678.03
|2042
|2004.04.20 10:42
|close
|1018
|0.10
|1.1936
|1.1983
|1.1919
|-0.40
|1677.63
|2043
|2004.04.21 00:16
|sell
|1022
|0.10
|1.1825
|1.1876
|1.1812
|2044
|2004.04.21 00:19
|sell
|1023
|0.20
|1.1829
|1.1880
|1.1816
|2045
|2004.04.21 00:47
|sell
|1024
|0.80
|1.1843
|1.1894
|1.1830
|2046
|2004.04.21 00:56
|sell
|1025
|5.37
|1.1848
|1.1899
|1.1835
|2047
|2004.04.21 01:22
|t/p
|1025
|5.37
|1.1835
|1.1899
|1.1835
|69.81
|1747.44
|2048
|2004.04.21 01:22
|close
|1024
|0.80
|1.1834
|1.1894
|1.1830
|7.20
|1754.64
|2049
|2004.04.21 01:22
|close
|1023
|0.20
|1.1834
|1.1880
|1.1816
|-1.00
|1753.64
|2050
|2004.04.21 01:22
|close
|1022
|0.10
|1.1834
|1.1876
|1.1812
|-0.90
|1752.74
|2051
|2004.04.21 01:22
|sell
|1026
|0.10
|1.1832
|1.1883
|1.1819
|2052
|2004.04.21 01:27
|sell
|1027
|0.20
|1.1837
|1.1888
|1.1824
|2053
|2004.04.21 02:07
|sell
|1028
|0.80
|1.1841
|1.1892
|1.1828
|2054
|2004.04.21 03:52
|t/p
|1028
|0.80
|1.1828
|1.1892
|1.1828
|10.40
|1763.14
|2055
|2004.04.21 03:52
|close
|1027
|0.20
|1.1826
|1.1888
|1.1824
|2.20
|1765.34
|2056
|2004.04.21 03:52
|close
|1026
|0.10
|1.1826
|1.1883
|1.1819
|0.60
|1765.94
|2057
|2004.04.21 23:45
|sell
|1029
|0.10
|1.1837
|1.1888
|1.1824
|2058
|2004.04.22 00:55
|t/p
|1029
|0.10
|1.1824
|1.1888
|1.1824
|1.48
|1767.42
|2059
|2004.04.22 01:31
|sell
|1030
|0.10
|1.1809
|1.1860
|1.1796
|2060
|2004.04.22 01:37
|t/p
|1030
|0.10
|1.1796
|1.1860
|1.1796
|1.30
|1768.72
|2061
|2004.04.22 01:37
|sell
|1031
|0.10
|1.1790
|1.1841
|1.1777
|2062
|2004.04.22 01:42
|sell
|1032
|0.20
|1.1801
|1.1852
|1.1788
|2063
|2004.04.22 02:04
|sell
|1033
|0.80
|1.1805
|1.1856
|1.1792
|2064
|2004.04.22 02:22
|sell
|1034
|5.67
|1.1813
|1.1864
|1.1800
|2065
|2004.04.22 02:32
|sell
|1035
|0.60
|1.1823
|1.1874
|1.1810
|2066
|2004.04.22 04:17
|s/l
|1031
|0.10
|1.1841
|1.1841
|1.1777
|-5.10
|1763.62
|2067
|2004.04.22 04:17
|close
|1035
|0.60
|1.1842
|1.1874
|1.1810
|-11.40
|1752.22
|2068
|2004.04.22 04:17
|close
|1034
|5.67
|1.1842
|1.1864
|1.1800
|-164.43
|1587.79
|2069
|2004.04.22 04:17
|close
|1033
|0.80
|1.1842
|1.1856
|1.1792
|-29.60
|1558.19
|2070
|2004.04.22 04:17
|close
|1032
|0.20
|1.1842
|1.1852
|1.1788
|-8.20
|1549.99
|2071
|2004.04.22 16:00
|buy
|1036
|0.10
|1.1897
|1.1846
|1.1910
|2072
|2004.04.22 16:01
|buy
|1037
|0.20
|1.1891
|1.1840
|1.1904
|2073
|2004.04.22 16:12
|buy
|1038
|0.80
|1.1882
|1.1831
|1.1895
|2074
|2004.04.22 16:22
|buy
|1039
|1.60
|1.1877
|1.1826
|1.1890
|2075
|2004.04.22 16:27
|buy
|1040
|0.60
|1.1873
|1.1822
|1.1886
|2076
|2004.04.22 18:07
|s/l
|1036
|0.10
|1.1846
|1.1846
|1.1910
|-5.10
|1544.89
|2077
|2004.04.22 18:07
|close
|1040
|0.60
|1.1845
|1.1822
|1.1886
|-16.80
|1528.09
|2078
|2004.04.22 18:07
|close
|1039
|1.60
|1.1845
|1.1826
|1.1890
|-51.20
|1476.89
|2079
|2004.04.22 18:07
|close
|1038
|0.80
|1.1845
|1.1831
|1.1895
|-29.60
|1447.29
|2080
|2004.04.22 18:07
|close
|1037
|0.20
|1.1845
|1.1840
|1.1904
|-9.20
|1438.09
|2081
|2004.04.23 01:01
|buy
|1041
|0.10
|1.1922
|1.1871
|1.1935
|2082
|2004.04.23 01:41
|t/p
|1041
|0.10
|1.1935
|1.1871
|1.1935
|1.30
|1439.39
|2083
|2004.04.23 01:42
|buy
|1042
|0.10
|1.1934
|1.1883
|1.1947
|2084
|2004.04.23 01:47
|buy
|1043
|0.20
|1.1930
|1.1879
|1.1943
|2085
|2004.04.23 01:57
|buy
|1044
|0.80
|1.1924
|1.1873
|1.1937
|2086
|2004.04.23 02:02
|buy
|1045
|1.60
|1.1916
|1.1865
|1.1929
|2087
|2004.04.23 02:19
|buy
|1046
|0.60
|1.1912
|1.1861
|1.1925
|2088
|2004.04.23 06:52
|t/p
|1046
|0.60
|1.1925
|1.1861
|1.1925
|7.80
|1447.19
|2089
|2004.04.23 06:52
|close
|1045
|1.60
|1.1926
|1.1865
|1.1929
|16.00
|1463.19
|2090
|2004.04.23 06:52
|close
|1044
|0.80
|1.1926
|1.1873
|1.1937
|1.60
|1464.79
|2091
|2004.04.23 06:52
|close
|1043
|0.20
|1.1926
|1.1879
|1.1943
|-0.80
|1463.99
|2092
|2004.04.23 06:52
|close
|1042
|0.10
|1.1926
|1.1883
|1.1947
|-0.80
|1463.19
|2093
|2004.04.23 16:00
|sell
|1047
|0.10
|1.1833
|1.1884
|1.1820
|2094
|2004.04.23 16:01
|sell
|1048
|0.20
|1.1837
|1.1888
|1.1824
|2095
|2004.04.23 16:12
|t/p
|1047
|0.10
|1.1820
|1.1884
|1.1820
|1.30
|1464.49
|2096
|2004.04.23 16:12
|t/p
|1048
|0.20
|1.1824
|1.1888
|1.1824
|2.60
|1467.09
|2097
|2004.04.23 16:12
|sell
|1049
|0.10
|1.1815
|1.1866
|1.1802
|2098
|2004.04.23 16:21
|sell
|1050
|0.20
|1.1819
|1.1870
|1.1806
|2099
|2004.04.23 16:27
|sell
|1051
|0.80
|1.1826
|1.1877
|1.1813
|2100
|2004.04.23 16:34
|sell
|1052
|1.60
|1.1830
|1.1881
|1.1817
|2101
|2004.04.23 17:17
|t/p
|1051
|0.80
|1.1813
|1.1877
|1.1813
|10.40
|1477.49
|2102
|2004.04.23 17:17
|t/p
|1052
|1.60
|1.1817
|1.1881
|1.1817
|20.80
|1498.29
|2103
|2004.04.23 17:17
|close
|1050
|0.20
|1.1811
|1.1870
|1.1806
|1.60
|1499.89
|2104
|2004.04.23 17:17
|close
|1049
|0.10
|1.1811
|1.1866
|1.1802
|0.40
|1500.29
|2105
|2004.04.23 17:17
|sell
|1053
|0.10
|1.1809
|1.1860
|1.1796
|2106
|2004.04.23 17:21
|sell
|1054
|0.20
|1.1816
|1.1867
|1.1803
|2107
|2004.04.23 17:29
|t/p
|1054
|0.20
|1.1803
|1.1867
|1.1803
|2.60
|1502.89
|2108
|2004.04.23 17:29
|close
|1053
|0.10
|1.1802
|1.1860
|1.1796
|0.70
|1503.59
|2109
|2004.04.23 17:29
|sell
|1055
|0.10
|1.1800
|1.1851
|1.1787
|2110
|2004.04.23 17:31
|sell
|1056
|0.20
|1.1805
|1.1856
|1.1792
|2111
|2004.04.23 17:52
|sell
|1057
|0.80
|1.1809
|1.1860
|1.1796
|2112
|2004.04.23 18:15
|sell
|1058
|1.60
|1.1813
|1.1864
|1.1800
|2113
|2004.04.23 18:44
|sell
|1059
|0.60
|1.1820
|1.1871
|1.1807
|2114
|2004.04.26 00:00
|t/p
|1059
|0.60
|1.1807
|1.1871
|1.1807
|8.16
|1511.76
|2115
|2004.04.26 00:00
|close
|1058
|1.60
|1.1803
|1.1864
|1.1800
|16.97
|1528.72
|2116
|2004.04.26 00:00
|close
|1057
|0.80
|1.1803
|1.1860
|1.1796
|5.28
|1534.01
|2117
|2004.04.26 00:00
|close
|1056
|0.20
|1.1803
|1.1856
|1.1792
|0.52
|1534.53
|2118
|2004.04.26 00:00
|close
|1055
|0.10
|1.1803
|1.1851
|1.1787
|-0.24
|1534.29
|2119
|2004.04.27 14:16
|buy
|1060
|0.10
|1.1885
|1.1834
|1.1898
|2120
|2004.04.27 14:17
|buy
|1061
|0.20
|1.1878
|1.1827
|1.1891
|2121
|2004.04.27 14:32
|t/p
|1061
|0.20
|1.1891
|1.1827
|1.1891
|2.60
|1536.89
|2122
|2004.04.27 14:32
|close
|1060
|0.10
|1.1892
|1.1834
|1.1898
|0.70
|1537.59
|2123
|2004.04.27 21:00
|buy
|1062
|0.10
|1.1934
|1.1883
|1.1947
|2124
|2004.04.27 21:07
|buy
|1063
|0.20
|1.1929
|1.1878
|1.1942
|2125
|2004.04.27 21:16
|buy
|1064
|0.80
|1.1926
|1.1875
|1.1939
|2126
|2004.04.27 22:54
|buy
|1065
|1.60
|1.1921
|1.1870
|1.1934
|2127
|2004.04.27 23:22
|t/p
|1065
|1.60
|1.1934
|1.1870
|1.1934
|20.80
|1558.39
|2128
|2004.04.27 23:22
|close
|1064
|0.80
|1.1934
|1.1875
|1.1939
|6.40
|1564.79
|2129
|2004.04.27 23:22
|close
|1063
|0.20
|1.1934
|1.1878
|1.1942
|1.00
|1565.79
|2130
|2004.04.27 23:22
|close
|1062
|0.10
|1.1934
|1.1883
|1.1947
|0.00
|1565.79
|2131
|2004.04.28 20:00
|sell
|1066
|0.10
|1.1831
|1.1882
|1.1818
|2132
|2004.04.28 20:17
|sell
|1067
|0.20
|1.1838
|1.1889
|1.1825
|2133
|2004.04.28 20:27
|t/p
|1067
|0.20
|1.1825
|1.1889
|1.1825
|2.60
|1568.39
|2134
|2004.04.28 20:27
|close
|1066
|0.10
|1.1825
|1.1882
|1.1818
|0.60
|1568.99
|2135
|2004.04.28 20:27
|sell
|1068
|0.10
|1.1823
|1.1874
|1.1810
|2136
|2004.04.28 20:34
|sell
|1069
|0.20
|1.1832
|1.1883
|1.1819
|2137
|2004.04.28 20:47
|sell
|1070
|0.80
|1.1839
|1.1890
|1.1826
|2138
|2004.04.28 23:49
|sell
|1071
|5.01
|1.1845
|1.1896
|1.1832
|2139
|2004.04.29 01:39
|t/p
|1071
|5.01
|1.1832
|1.1896
|1.1832
|74.22
|1643.21
|2140
|2004.04.29 01:39
|close
|1070
|0.80
|1.1828
|1.1890
|1.1826
|10.25
|1653.46
|2141
|2004.04.29 01:39
|close
|1069
|0.20
|1.1828
|1.1883
|1.1819
|1.16
|1654.63
|2142
|2004.04.29 01:39
|close
|1068
|0.10
|1.1828
|1.1874
|1.1810
|-0.32
|1654.31
|2143
|2004.04.29 16:00
|buy
|1072
|0.10
|1.1933
|1.1882
|1.1946
|2144
|2004.04.29 16:07
|t/p
|1072
|0.10
|1.1946
|1.1882
|1.1946
|1.30
|1655.61
|2145
|2004.04.29 16:11
|buy
|1073
|0.10
|1.1943
|1.1892
|1.1956
|2146
|2004.04.29 16:14
|t/p
|1073
|0.10
|1.1956
|1.1892
|1.1956
|1.30
|1656.91
|2147
|2004.04.29 16:14
|buy
|1074
|0.10
|1.1976
|1.1925
|1.1989
|2148
|2004.04.29 16:22
|buy
|1075
|0.20
|1.1965
|1.1914
|1.1978
|2149
|2004.04.29 16:27
|buy
|1076
|0.80
|1.1961
|1.1910
|1.1974
|2150
|2004.04.29 16:32
|buy
|1077
|5.31
|1.1956
|1.1905
|1.1969
|2151
|2004.04.29 16:52
|buy
|1078
|0.60
|1.1939
|1.1888
|1.1952
|2152
|2004.04.29 17:46
|t/p
|1078
|0.60
|1.1952
|1.1888
|1.1952
|7.80
|1664.71
|2153
|2004.04.29 17:46
|close
|1077
|5.31
|1.1952
|1.1905
|1.1969
|-21.24
|1643.47
|2154
|2004.04.29 17:46
|close
|1076
|0.80
|1.1952
|1.1910
|1.1974
|-7.20
|1636.27
|2155
|2004.04.29 17:46
|close
|1075
|0.20
|1.1952
|1.1914
|1.1978
|-2.60
|1633.67
|2156
|2004.04.29 17:46
|close
|1074
|0.10
|1.1952
|1.1925
|1.1989
|-2.40
|1631.27
|2157
|2004.04.29 17:46
|buy
|1079
|0.10
|1.1954
|1.1903
|1.1967
|2158
|2004.04.29 17:49
|buy
|1080
|0.20
|1.1949
|1.1898
|1.1962
|2159
|2004.04.29 17:51
|buy
|1081
|0.80
|1.1944
|1.1893
|1.1957
|2160
|2004.04.29 18:07
|buy
|1082
|5.17
|1.1926
|1.1875
|1.1939
|2161
|2004.04.29 18:36
|buy
|1083
|0.60
|1.1921
|1.1870
|1.1934
|2162
|2004.04.29 19:15
|t/p
|1083
|0.60
|1.1934
|1.1870
|1.1934
|7.80
|1639.07
|2163
|2004.04.29 19:15
|close
|1082
|5.17
|1.1935
|1.1875
|1.1939
|46.53
|1685.60
|2164
|2004.04.29 19:15
|close
|1081
|0.80
|1.1935
|1.1893
|1.1957
|-7.20
|1678.40
|2165
|2004.04.29 19:15
|close
|1080
|0.20
|1.1935
|1.1898
|1.1962
|-2.80
|1675.60
|2166
|2004.04.29 19:15
|close
|1079
|0.10
|1.1935
|1.1903
|1.1967
|-1.90
|1673.70
|2167
|2004.05.04 11:00
|buy
|1084
|0.10
|1.2033
|1.1982
|1.2046
|2168
|2004.05.04 11:02
|buy
|1085
|0.20
|1.2028
|1.1977
|1.2041
|2169
|2004.05.04 11:17
|t/p
|1085
|0.20
|1.2041
|1.1977
|1.2041
|2.60
|1676.30
|2170
|2004.05.04 11:17
|close
|1084
|0.10
|1.2042
|1.1982
|1.2046
|0.90
|1677.20
|2171
|2004.05.04 11:17
|buy
|1086
|0.10
|1.2044
|1.1993
|1.2057
|2172
|2004.05.04 11:19
|buy
|1087
|0.20
|1.2039
|1.1988
|1.2052
|2173
|2004.05.04 11:22
|buy
|1088
|0.80
|1.2033
|1.1982
|1.2046
|2174
|2004.05.04 11:47
|t/p
|1086
|0.10
|1.2057
|1.1993
|1.2057
|1.30
|1678.50
|2175
|2004.05.04 11:47
|t/p
|1087
|0.20
|1.2052
|1.1988
|1.2052
|2.60
|1681.10
|2176
|2004.05.04 11:47
|t/p
|1088
|0.80
|1.2046
|1.1982
|1.2046
|10.40
|1691.50
|2177
|2004.05.04 11:47
|buy
|1089
|0.10
|1.2065
|1.2014
|1.2078
|2178
|2004.05.04 11:56
|buy
|1090
|0.20
|1.2061
|1.2010
|1.2074
|2179
|2004.05.04 12:12
|buy
|1091
|0.80
|1.2057
|1.2006
|1.2070
|2180
|2004.05.04 12:32
|t/p
|1090
|0.20
|1.2074
|1.2010
|1.2074
|2.60
|1694.10
|2181
|2004.05.04 12:32
|t/p
|1091
|0.80
|1.2070
|1.2006
|1.2070
|10.40
|1704.50
|2182
|2004.05.04 12:32
|close
|1089
|0.10
|1.2074
|1.2014
|1.2078
|0.90
|1705.40
|2183
|2004.05.04 12:32
|buy
|1092
|0.10
|1.2076
|1.2025
|1.2089
|2184
|2004.05.04 12:34
|buy
|1093
|0.20
|1.2071
|1.2020
|1.2084
|2185
|2004.05.04 12:37
|buy
|1094
|0.80
|1.2066
|1.2015
|1.2079
|2186
|2004.05.04 12:52
|buy
|1095
|5.45
|1.2057
|1.2006
|1.2070
|2187
|2004.05.04 14:26
|t/p
|1095
|5.45
|1.2070
|1.2006
|1.2070
|70.85
|1776.25
|2188
|2004.05.04 14:26
|close
|1094
|0.80
|1.2073
|1.2015
|1.2079
|5.60
|1781.85
|2189
|2004.05.04 14:26
|close
|1093
|0.20
|1.2073
|1.2020
|1.2084
|0.40
|1782.25
|2190
|2004.05.04 14:26
|close
|1092
|0.10
|1.2073
|1.2025
|1.2089
|-0.30
|1781.95
|2191
|2004.05.04 14:26
|buy
|1096
|0.10
|1.2075
|1.2024
|1.2088
|2192
|2004.05.04 14:29
|buy
|1097
|0.20
|1.2070
|1.2019
|1.2083
|2193
|2004.05.04 14:32
|buy
|1098
|0.80
|1.2066
|1.2015
|1.2079
|2194
|2004.05.04 14:37
|buy
|1099
|5.71
|1.2056
|1.2005
|1.2069
|2195
|2004.05.04 14:54
|t/p
|1099
|5.71
|1.2069
|1.2005
|1.2069
|74.23
|1856.18
|2196
|2004.05.04 14:54
|close
|1098
|0.80
|1.2070
|1.2015
|1.2079
|3.20
|1859.38
|2197
|2004.05.04 14:54
|close
|1097
|0.20
|1.2070
|1.2019
|1.2083
|0.00
|1859.38
|2198
|2004.05.04 14:54
|close
|1096
|0.10
|1.2070
|1.2024
|1.2088
|-0.50
|1858.88
|2199
|2004.05.04 14:54
|buy
|1100
|0.10
|1.2072
|1.2021
|1.2085
|2200
|2004.05.04 14:57
|t/p
|1100
|0.10
|1.2085
|1.2021
|1.2085
|1.30
|1860.18
|2201
|2004.05.04 14:57
|buy
|1101
|0.10
|1.2095
|1.2044
|1.2108
|2202
|2004.05.04 15:05
|buy
|1102
|0.20
|1.2088
|1.2037
|1.2101
|2203
|2004.05.04 15:54
|buy
|1103
|9.21
|1.2084
|1.2033
|1.2097
|2204
|2004.05.04 16:02
|buy
|1104
|1.60
|1.2079
|1.2028
|1.2092
|2205
|2004.05.04 16:17
|buy
|1105
|0.60
|1.2072
|1.2021
|1.2085
|2206
|2004.05.04 16:57
|t/p
|1105
|0.60
|1.2085
|1.2021
|1.2085
|7.80
|1867.98
|2207
|2004.05.04 16:57
|close
|1104
|1.60
|1.2086
|1.2028
|1.2092
|11.20
|1879.18
|2208
|2004.05.04 16:57
|close
|1103
|9.21
|1.2086
|1.2033
|1.2097
|18.42
|1897.60
|2209
|2004.05.04 16:57
|close
|1102
|0.20
|1.2086
|1.2037
|1.2101
|-0.40
|1897.20
|2210
|2004.05.04 16:57
|close
|1101
|0.10
|1.2086
|1.2044
|1.2108
|-0.90
|1896.30
|2211
|2004.05.06 15:00
|sell
|1106
|0.10
|1.2113
|1.2164
|1.2100
|2212
|2004.05.06 15:32
|t/p
|1106
|0.10
|1.2100
|1.2164
|1.2100
|1.30
|1897.60
|2213
|2004.05.06 15:34
|sell
|1107
|0.10
|1.2101
|1.2152
|1.2088
|2214
|2004.05.06 15:49
|t/p
|1107
|0.10
|1.2088
|1.2152
|1.2088
|1.30
|1898.90
|2215
|2004.05.06 16:00
|sell
|1108
|0.10
|1.2076
|1.2127
|1.2063
|2216
|2004.05.06 17:04
|sell
|1109
|0.20
|1.2081
|1.2132
|1.2068
|2217
|2004.05.06 17:42
|sell
|1110
|9.40
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|2218
|2004.05.06 18:47
|sell
|1111
|1.60
|1.2094
|1.2145
|1.2081
|2219
|2004.05.06 20:44
|t/p
|1111
|1.60
|1.2081
|1.2145
|1.2081
|20.80
|1919.70
|2220
|2004.05.06 20:44
|close
|1110
|9.40
|1.2081
|1.2140
|1.2076
|75.20
|1994.90
|2221
|2004.05.06 20:44
|close
|1109
|0.20
|1.2081
|1.2132
|1.2068
|0.00
|1994.90
|2222
|2004.05.06 20:44
|close
|1108
|0.10
|1.2081
|1.2127
|1.2063
|-0.50
|1994.40
|2223
|2004.05.07 16:00
|sell
|1112
|0.10
|1.1945
|1.1996
|1.1932
|2224
|2004.05.07 16:04
|sell
|1113
|0.20
|1.1954
|1.2005
|1.1941
|2225
|2004.05.07 16:12
|t/p
|1112
|0.10
|1.1932
|1.1996
|1.1932
|1.30
|1995.70
|2226
|2004.05.07 16:12
|t/p
|1113
|0.20
|1.1941
|1.2005
|1.1941
|2.60
|1998.30
|2227
|2004.05.07 16:25
|sell
|1114
|0.10
|1.1935
|1.1986
|1.1922
|2228
|2004.05.07 16:32
|t/p
|1114
|0.10
|1.1922
|1.1986
|1.1922
|1.30
|1999.60
|2229
|2004.05.07 16:34
|sell
|1115
|0.10
|1.1921
|1.1972
|1.1908
|2230
|2004.05.07 16:39
|sell
|1116
|0.20
|1.1930
|1.1981
|1.1917
|2231
|2004.05.07 16:52
|t/p
|1115
|0.10
|1.1908
|1.1972
|1.1908
|1.30
|2000.90
|2232
|2004.05.07 16:52
|t/p
|1116
|0.20
|1.1917
|1.1981
|1.1917
|2.60
|2003.50
|2233
|2004.05.07 16:52
|sell
|1117
|0.10
|1.1905
|1.1956
|1.1892
|2234
|2004.05.07 16:59
|sell
|1118
|0.20
|1.1910
|1.1961
|1.1897
|2235
|2004.05.07 17:02
|sell
|1119
|9.93
|1.1914
|1.1965
|1.1901
|2236
|2004.05.07 17:17
|t/p
|1119
|9.93
|1.1901
|1.1965
|1.1901
|129.09
|2132.59
|2237
|2004.05.07 17:17
|close
|1118
|0.20
|1.1901
|1.1961
|1.1897
|1.80
|2134.39
|2238
|2004.05.07 17:17
|close
|1117
|0.10
|1.1901
|1.1956
|1.1892
|0.40
|2134.79
|2239
|2004.05.07 17:17
|sell
|1120
|0.10
|1.1899
|1.1950
|1.1886
|2240
|2004.05.07 17:21
|sell
|1121
|0.20
|1.1905
|1.1956
|1.1892
|2241
|2004.05.07 17:47
|t/p
|1120
|0.10
|1.1886
|1.1950
|1.1886
|1.30
|2136.09
|2242
|2004.05.07 17:47
|t/p
|1121
|0.20
|1.1892
|1.1956
|1.1892
|2.60
|2138.69
|2243
|2004.05.07 17:47
|sell
|1122
|0.10
|1.1880
|1.1931
|1.1867
|2244
|2004.05.07 17:59
|sell
|1123
|0.20
|1.1884
|1.1935
|1.1871
|2245
|2004.05.07 18:04
|sell
|1124
|10.00
|1.1892
|1.1943
|1.1879
|2246
|2004.05.07 18:19
|sell
|1125
|5.20
|1.1896
|1.1947
|1.1883
|2247
|2004.05.07 18:47
|t/p
|1125
|5.20
|1.1883
|1.1947
|1.1883
|67.60
|2206.29
|2248
|2004.05.07 18:47
|close
|1124
|10.00
|1.1883
|1.1943
|1.1879
|90.00
|2296.29
|2249
|2004.05.07 18:47
|close
|1123
|0.20
|1.1883
|1.1935
|1.1871
|0.20
|2296.49
|2250
|2004.05.07 18:47
|close
|1122
|0.10
|1.1883
|1.1931
|1.1867
|-0.30
|2296.19
|2251
|2004.05.07 18:47
|sell
|1126
|0.10
|1.1881
|1.1932
|1.1868
|2252
|2004.05.07 18:49
|sell
|1127
|0.20
|1.1886
|1.1937
|1.1873
|2253
|2004.05.07 18:54
|sell
|1128
|10.00
|1.1896
|1.1947
|1.1883
|2254
|2004.05.07 19:17
|t/p
|1128
|10.00
|1.1883
|1.1947
|1.1883
|130.00
|2426.19
|2255
|2004.05.07 19:17
|close
|1127
|0.20
|1.1881
|1.1937
|1.1873
|1.00
|2427.19
|2256
|2004.05.07 19:17
|close
|1126
|0.10
|1.1881
|1.1932
|1.1868
|0.00
|2427.19
|2257
|2004.05.07 19:17
|sell
|1129
|0.10
|1.1879
|1.1930
|1.1866
|2258
|2004.05.07 19:19
|sell
|1130
|0.20
|1.1883
|1.1934
|1.1870
|2259
|2004.05.07 19:36
|sell
|1131
|10.00
|1.1889
|1.1940
|1.1876
|2260
|2004.05.07 20:26
|sell
|1132
|6.16
|1.1893
|1.1944
|1.1880
|2261
|2004.05.10 00:00
|t/p
|1132
|6.16
|1.1880
|1.1944
|1.1880
|83.81
|2511.00
|2262
|2004.05.10 00:00
|close
|1131
|10.00
|1.1880
|1.1940
|1.1876
|96.05
|2607.05
|2263
|2004.05.10 00:00
|close
|1130
|0.20
|1.1880
|1.1934
|1.1870
|0.72
|2607.77
|2264
|2004.05.10 00:00
|close
|1129
|0.10
|1.1880
|1.1930
|1.1866
|-0.04
|2607.73
|2265
|2004.05.10 06:05
|sell
|1133
|0.10
|1.1837
|1.1888
|1.1824
|2266
|2004.05.10 06:41
|sell
|1134
|0.20
|1.1845
|1.1896
|1.1832
|2267
|2004.05.10 07:46
|t/p
|1134
|0.20
|1.1832
|1.1896
|1.1832
|2.60
|2610.33
|2268
|2004.05.10 07:46
|close
|1133
|0.10
|1.1832
|1.1888
|1.1824
|0.50
|2610.83
|2269
|2004.05.11 14:00
|sell
|1135
|0.10
|1.1795
|1.1846
|1.1782
|2270
|2004.05.11 14:04
|sell
|1136
|0.20
|1.1808
|1.1859
|1.1795
|2271
|2004.05.11 14:27
|t/p
|1136
|0.20
|1.1795
|1.1859
|1.1795
|2.60
|2613.43
|2272
|2004.05.11 14:27
|close
|1135
|0.10
|1.1795
|1.1846
|1.1782
|0.00
|2613.43
|2273
|2004.05.11 14:27
|sell
|1137
|0.10
|1.1793
|1.1844
|1.1780
|2274
|2004.05.11 14:32
|sell
|1138
|0.20
|1.1806
|1.1857
|1.1793
|2275
|2004.05.11 14:39
|sell
|1139
|10.00
|1.1817
|1.1868
|1.1804
|2276
|2004.05.11 14:44
|sell
|1140
|6.70
|1.1823
|1.1874
|1.1810
|2277
|2004.05.11 14:46
|sell
|1141
|0.60
|1.1826
|1.1877
|1.1813
|2278
|2004.05.11 15:59
|t/p
|1141
|0.60
|1.1813
|1.1877
|1.1813
|7.80
|2621.23
|2279
|2004.05.11 15:59
|close
|1140
|6.70
|1.1812
|1.1874
|1.1810
|73.70
|2694.93
|2280
|2004.05.11 15:59
|close
|1139
|10.00
|1.1812
|1.1868
|1.1804
|50.00
|2744.93
|2281
|2004.05.11 15:59
|close
|1138
|0.20
|1.1812
|1.1857
|1.1793
|-1.20
|2743.73
|2282
|2004.05.11 15:59
|close
|1137
|0.10
|1.1812
|1.1844
|1.1780
|-1.90
|2741.83
|2283
|2004.05.11 16:16
|sell
|1142
|0.10
|1.1826
|1.1877
|1.1813
|2284
|2004.05.11 16:27
|t/p
|1142
|0.10
|1.1813
|1.1877
|1.1813
|1.30
|2743.13
|2285
|2004.05.11 16:27
|sell
|1143
|0.10
|1.1810
|1.1861
|1.1797
|2286
|2004.05.11 16:35
|sell
|1144
|0.20
|1.1814
|1.1865
|1.1801
|2287
|2004.05.11 16:52
|t/p
|1144
|0.20
|1.1801
|1.1865
|1.1801
|2.60
|2745.73
|2288
|2004.05.11 16:52
|close
|1143
|0.10
|1.1800
|1.1861
|1.1797
|1.00
|2746.73
|2289
|2004.05.11 17:00
|sell
|1145
|0.10
|1.1804
|1.1855
|1.1791
|2290
|2004.05.11 17:09
|sell
|1146
|0.20
|1.1815
|1.1866
|1.1802
|2291
|2004.05.11 17:52
|sell
|1147
|10.00
|1.1823
|1.1874
|1.1810
|2292
|2004.05.11 18:09
|sell
|1148
|7.26
|1.1826
|1.1877
|1.1813
|2293
|2004.05.11 18:22
|sell
|1149
|0.60
|1.1840
|1.1891
|1.1827
|2294
|2004.05.11 19:32
|s/l
|1145
|0.10
|1.1855
|1.1855
|1.1791
|-5.10
|2741.63
|2295
|2004.05.11 19:32
|close
|1149
|0.60
|1.1858
|1.1891
|1.1827
|-10.80
|2730.83
|2296
|2004.05.11 19:32
|close
|1148
|7.26
|1.1858
|1.1877
|1.1813
|-232.32
|2498.51
|2297
|2004.05.11 19:32
|close
|1147
|10.00
|1.1858
|1.1874
|1.1810
|-350.00
|2148.51
|2298
|2004.05.11 19:32
|close
|1146
|0.20
|1.1858
|1.1866
|1.1802
|-8.60
|2139.91
|2299
|2004.05.11 20:15
|buy
|1150
|0.10
|1.1869
|1.1818
|1.1882
|2300
|2004.05.11 20:24
|buy
|1151
|0.20
|1.1865
|1.1814
|1.1878
|2301
|2004.05.11 20:57
|buy
|1152
|10.00
|1.1861
|1.1810
|1.1874
|2302
|2004.05.11 23:11
|t/p
|1152
|10.00
|1.1874
|1.1810
|1.1874
|130.00
|2269.91
|2303
|2004.05.11 23:11
|close
|1151
|0.20
|1.1874
|1.1814
|1.1878
|1.80
|2271.71
|2304
|2004.05.11 23:11
|close
|1150
|0.10
|1.1874
|1.1818
|1.1882
|0.50
|2272.21
|2305
|2004.05.12 01:05
|buy
|1153
|0.10
|1.1877
|1.1826
|1.1890
|2306
|2004.05.12 01:32
|buy
|1154
|0.20
|1.1871
|1.1820
|1.1884
|2307
|2004.05.12 02:27
|buy
|1155
|10.00
|1.1866
|1.1815
|1.1879
|2308
|2004.05.12 02:32
|buy
|1156
|5.64
|1.1862
|1.1811
|1.1875
|2309
|2004.05.12 02:39
|buy
|1157
|0.60
|1.1858
|1.1807
|1.1871
|2310
|2004.05.12 06:19
|t/p
|1157
|0.60
|1.1871
|1.1807
|1.1871
|7.80
|2280.01
|2311
|2004.05.12 06:19
|close
|1156
|5.64
|1.1871
|1.1811
|1.1875
|50.76
|2330.77
|2312
|2004.05.12 06:19
|close
|1155
|10.00
|1.1871
|1.1815
|1.1879
|50.00
|2380.77
|2313
|2004.05.12 06:19
|close
|1154
|0.20
|1.1871
|1.1820
|1.1884
|0.00
|2380.77
|2314
|2004.05.12 06:19
|close
|1153
|0.10
|1.1871
|1.1826
|1.1890
|-0.60
|2380.17
|2315
|2004.05.12 16:00
|buy
|1158
|0.10
|1.1935
|1.1884
|1.1948
|2316
|2004.05.12 16:02
|buy
|1159
|0.20
|1.1930
|1.1879
|1.1943
|2317
|2004.05.12 16:09
|buy
|1160
|10.00
|1.1926
|1.1875
|1.1939
|2318
|2004.05.12 16:14
|buy
|1161
|5.59
|1.1910
|1.1859
|1.1923
|2319
|2004.05.12 16:17
|buy
|1162
|0.60
|1.1901
|1.1850
|1.1914
|2320
|2004.05.12 16:32
|s/l
|1158
|0.10
|1.1884
|1.1884
|1.1948
|-5.10
|2375.07
|2321
|2004.05.12 16:32
|close
|1162
|0.60
|1.1882
|1.1850
|1.1914
|-11.40
|2363.67
|2322
|2004.05.12 16:32
|close
|1161
|5.59
|1.1882
|1.1859
|1.1923
|-156.52
|2207.15
|2323
|2004.05.12 16:32
|close
|1160
|10.00
|1.1882
|1.1875
|1.1939
|-440.00
|1767.15
|2324
|2004.05.12 16:32
|close
|1159
|0.20
|1.1882
|1.1879
|1.1943
|-9.60
|1757.55
|2325
|2004.05.12 20:00
|buy
|1163
|0.10
|1.1917
|1.1866
|1.1930
|2326
|2004.05.12 20:35
|buy
|1164
|0.20
|1.1913
|1.1862
|1.1926
|2327
|2004.05.12 20:49
|buy
|1165
|0.80
|1.1907
|1.1856
|1.1920
|2328
|2004.05.12 21:05
|buy
|1166
|5.65
|1.1903
|1.1852
|1.1916
|2329
|2004.05.12 21:07
|buy
|1167
|0.60
|1.1897
|1.1846
|1.1910
|2330
|2004.05.13 01:59
|t/p
|1167
|0.60
|1.1910
|1.1846
|1.1910
|6.44
|1763.99
|2331
|2004.05.13 01:59
|close
|1166
|5.65
|1.1911
|1.1852
|1.1916
|32.40
|1796.39
|2332
|2004.05.13 01:59
|close
|1165
|0.80
|1.1911
|1.1856
|1.1920
|1.39
|1797.78
|2333
|2004.05.13 01:59
|close
|1164
|0.20
|1.1911
|1.1862
|1.1926
|-0.85
|1796.93
|2334
|2004.05.13 01:59
|close
|1163
|0.10
|1.1911
|1.1866
|1.1930
|-0.83
|1796.10
|2335
|2004.05.13 12:00
|sell
|1168
|0.10
|1.1820
|1.1871
|1.1807
|2336
|2004.05.13 12:02
|sell
|1169
|0.20
|1.1830
|1.1881
|1.1817
|2337
|2004.05.13 12:07
|sell
|1170
|0.80
|1.1834
|1.1885
|1.1821
|2338
|2004.05.13 12:42
|sell
|1171
|5.77
|1.1838
|1.1889
|1.1825
|2339
|2004.05.13 13:26
|t/p
|1171
|5.77
|1.1825
|1.1889
|1.1825
|75.01
|1871.11
|2340
|2004.05.13 13:26
|close
|1170
|0.80
|1.1824
|1.1885
|1.1821
|8.00
|1879.11
|2341
|2004.05.13 13:26
|close
|1169
|0.20
|1.1824
|1.1881
|1.1817
|1.20
|1880.31
|2342
|2004.05.13 13:26
|close
|1168
|0.10
|1.1824
|1.1871
|1.1807
|-0.40
|1879.91
|2343
|2004.05.13 13:26
|sell
|1172
|0.10
|1.1822
|1.1873
|1.1809
|2344
|2004.05.13 13:29
|sell
|1173
|0.20
|1.1826
|1.1877
|1.1813
|2345
|2004.05.13 13:42
|sell
|1174
|9.31
|1.1831
|1.1882
|1.1818
|2346
|2004.05.13 14:11
|t/p
|1174
|9.31
|1.1818
|1.1882
|1.1818
|121.03
|2000.94
|2347
|2004.05.13 14:11
|close
|1173
|0.20
|1.1818
|1.1877
|1.1813
|1.60
|2002.54
|2348
|2004.05.13 14:11
|close
|1172
|0.10
|1.1818
|1.1873
|1.1809
|0.40
|2002.94
|2349
|2004.05.13 18:06
|sell
|1175
|0.10
|1.1786
|1.1837
|1.1773
|2350
|2004.05.13 18:17
|sell
|1176
|0.20
|1.1798
|1.1849
|1.1785
|2351
|2004.05.13 18:27
|sell
|1177
|9.92
|1.1803
|1.1854
|1.1790
|2352
|2004.05.13 18:34
|sell
|1178
|1.60
|1.1808
|1.1859
|1.1795
|2353
|2004.05.13 18:36
|sell
|1179
|0.60
|1.1813
|1.1864
|1.1800
|2354
|2004.05.13 19:42
|t/p
|1179
|0.60
|1.1800
|1.1864
|1.1800
|7.80
|2010.74
|2355
|2004.05.13 19:42
|close
|1178
|1.60
|1.1798
|1.1859
|1.1795
|16.00
|2026.74
|2356
|2004.05.13 19:42
|close
|1177
|9.92
|1.1798
|1.1854
|1.1790
|49.60
|2076.34
|2357
|2004.05.13 19:42
|close
|1176
|0.20
|1.1798
|1.1849
|1.1785
|0.00
|2076.34
|2358
|2004.05.13 19:42
|close
|1175
|0.10
|1.1798
|1.1837
|1.1773
|-1.20
|2075.14
|2359
|2004.05.14 17:57
|buy
|1180
|0.10
|1.1877
|1.1826
|1.1890
|2360
|2004.05.14 18:11
|buy
|1181
|0.20
|1.1873
|1.1822
|1.1886
|2361
|2004.05.14 18:14
|buy
|1182
|10.00
|1.1868
|1.1817
|1.1881
|2362
|2004.05.14 19:27
|t/p
|1182
|10.00
|1.1881
|1.1817
|1.1881
|130.00
|2205.14
|2363
|2004.05.14 19:27
|close
|1181
|0.20
|1.1882
|1.1822
|1.1886
|1.80
|2206.94
|2364
|2004.05.14 19:27
|close
|1180
|0.10
|1.1882
|1.1826
|1.1890
|0.50
|2207.44
|2365
|2004.05.14 19:27
|buy
|1183
|0.10
|1.1884
|1.1833
|1.1897
|2366
|2004.05.14 19:31
|buy
|1184
|0.20
|1.1879
|1.1828
|1.1892
|2367
|2004.05.14 20:27
|buy
|1185
|10.00
|1.1874
|1.1823
|1.1887
|2368
|2004.05.17 00:00
|t/p
|1185
|10.00
|1.1887
|1.1823
|1.1887
|122.45
|2329.89
|2369
|2004.05.17 00:00
|close
|1184
|0.20
|1.1888
|1.1828
|1.1892
|1.65
|2331.54
|2370
|2004.05.17 00:00
|close
|1183
|0.10
|1.1888
|1.1833
|1.1897
|0.32
|2331.86
|2371
|2004.05.17 04:31
|buy
|1186
|0.10
|1.1958
|1.1907
|1.1971
|2372
|2004.05.17 04:32
|buy
|1187
|0.20
|1.1953
|1.1902
|1.1966
|2373
|2004.05.17 04:37
|buy
|1188
|10.00
|1.1945
|1.1894
|1.1958
|2374
|2004.05.17 05:04
|t/p
|1188
|10.00
|1.1958
|1.1894
|1.1958
|130.00
|2461.86
|2375
|2004.05.17 05:04
|close
|1187
|0.20
|1.1962
|1.1902
|1.1966
|1.80
|2463.66
|2376
|2004.05.17 05:04
|close
|1186
|0.10
|1.1962
|1.1907
|1.1971
|0.40
|2464.06
|2377
|2004.05.17 05:04
|buy
|1189
|0.10
|1.1964
|1.1913
|1.1977
|2378
|2004.05.17 06:17
|buy
|1190
|0.20
|1.1960
|1.1909
|1.1973
|2379
|2004.05.17 07:45
|buy
|1191
|10.00
|1.1956
|1.1905
|1.1969
|2380
|2004.05.17 08:19
|t/p
|1191
|10.00
|1.1969
|1.1905
|1.1969
|130.00
|2594.06
|2381
|2004.05.17 08:19
|close
|1190
|0.20
|1.1972
|1.1909
|1.1973
|2.40
|2596.46
|2382
|2004.05.17 08:19
|close
|1189
|0.10
|1.1972
|1.1913
|1.1977
|0.80
|2597.26
|2383
|2004.05.17 08:22
|buy
|1192
|0.10
|1.1980
|1.1929
|1.1993
|2384
|2004.05.17 08:24
|buy
|1193
|0.20
|1.1976
|1.1925
|1.1989
|2385
|2004.05.17 08:29
|buy
|1194
|10.00
|1.1970
|1.1919
|1.1983
|2386
|2004.05.17 08:34
|buy
|1195
|6.62
|1.1963
|1.1912
|1.1976
|2387
|2004.05.17 08:36
|buy
|1196
|0.60
|1.1959
|1.1908
|1.1972
|2388
|2004.05.17 08:59
|t/p
|1196
|0.60
|1.1972
|1.1908
|1.1972
|7.80
|2605.06
|2389
|2004.05.17 08:59
|close
|1195
|6.62
|1.1974
|1.1912
|1.1976
|72.82
|2677.88
|2390
|2004.05.17 08:59
|close
|1194
|10.00
|1.1974
|1.1919
|1.1983
|40.00
|2717.88
|2391
|2004.05.17 08:59
|close
|1193
|0.20
|1.1974
|1.1925
|1.1989
|-0.40
|2717.48
|2392
|2004.05.17 08:59
|close
|1192
|0.10
|1.1974
|1.1929
|1.1993
|-0.60
|2716.88
|2393
|2004.05.17 08:59
|buy
|1197
|0.10
|1.1976
|1.1925
|1.1989
|2394
|2004.05.17 09:09
|t/p
|1197
|0.10
|1.1989
|1.1925
|1.1989
|1.30
|2718.18
|2395
|2004.05.17 09:09
|buy
|1198
|0.10
|1.2000
|1.1949
|1.2013
|2396
|2004.05.17 09:16
|buy
|1199
|0.20
|1.1995
|1.1944
|1.2008
|2397
|2004.05.17 09:21
|t/p
|1199
|0.20
|1.2008
|1.1944
|1.2008
|2.60
|2720.78
|2398
|2004.05.17 09:21
|close
|1198
|0.10
|1.2009
|1.1949
|1.2013
|0.90
|2721.68
|2399
|2004.05.17 09:21
|buy
|1200
|0.10
|1.2011
|1.1960
|1.2024
|2400
|2004.05.17 09:25
|buy
|1201
|0.20
|1.2005
|1.1954
|1.2018
|2401
|2004.05.17 09:32
|t/p
|1201
|0.20
|1.2018
|1.1954
|1.2018
|2.60
|2724.28
|2402
|2004.05.17 09:32
|close
|1200
|0.10
|1.2019
|1.1960
|1.2024
|0.80
|2725.08
|2403
|2004.05.17 09:32
|buy
|1202
|0.10
|1.2021
|1.1970
|1.2034
|2404
|2004.05.17 09:36
|buy
|1203
|0.20
|1.2017
|1.1966
|1.2030
|2405
|2004.05.17 09:37
|buy
|1204
|10.00
|1.2013
|1.1962
|1.2026
|2406
|2004.05.17 09:49
|t/p
|1202
|0.10
|1.2034
|1.1970
|1.2034
|1.30
|2726.38
|2407
|2004.05.17 09:49
|t/p
|1203
|0.20
|1.2030
|1.1966
|1.2030
|2.60
|2728.98
|2408
|2004.05.17 09:49
|t/p
|1204
|10.00
|1.2026
|1.1962
|1.2026
|130.00
|2858.98
|2409
|2004.05.17 09:49
|buy
|1205
|0.10
|1.2036
|1.1985
|1.2049
|2410
|2004.05.17 09:57
|t/p
|1205
|0.10
|1.2049
|1.1985
|1.2049
|1.30
|2860.28
|2411
|2004.05.17 09:57
|buy
|1206
|0.10
|1.2061
|1.2010
|1.2074
|2412
|2004.05.17 09:59
|buy
|1207
|0.20
|1.2051
|1.2000
|1.2064
|2413
|2004.05.17 10:02
|buy
|1208
|10.00
|1.2046
|1.1995
|1.2059
|2414
|2004.05.17 10:16
|buy
|1209
|7.60
|1.2042
|1.1991
|1.2055
|2415
|2004.05.17 10:17
|buy
|1210
|0.60
|1.2037
|1.1986
|1.2050
|2416
|2004.05.17 13:09
|s/l
|1206
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.2074
|-5.10
|2855.18
|2417
|2004.05.17 13:09
|close
|1210
|0.60
|1.2009
|1.1986
|1.2050
|-16.80
|2838.38
|2418
|2004.05.17 13:09
|close
|1209
|7.60
|1.2009
|1.1991
|1.2055
|-250.80
|2587.58
|2419
|2004.05.17 13:09
|close
|1208
|10.00
|1.2009
|1.1995
|1.2059
|-370.00
|2217.58
|2420
|2004.05.17 13:09
|close
|1207
|0.20
|1.2009
|1.2000
|1.2064
|-8.40
|2209.18
|2421
|2004.05.17 15:54
|buy
|1211
|0.10
|1.2037
|1.1986
|1.2050
|2422
|2004.05.17 16:02
|t/p
|1211
|0.10
|1.2050
|1.1986
|1.2050
|1.30
|2210.48
|2423
|2004.05.18 17:31
|sell
|1212
|0.10
|1.1963
|1.2014
|1.1950
|2424
|2004.05.18 17:34
|sell
|1213
|0.20
|1.1974
|1.2025
|1.1961
|2425
|2004.05.18 18:21
|t/p
|1213
|0.20
|1.1961
|1.2025
|1.1961
|2.60
|2213.08
|2426
|2004.05.18 18:21
|close
|1212
|0.10
|1.1959
|1.2014
|1.1950
|0.40
|2213.48
|2427
|2004.05.18 21:00
|sell
|1214
|0.10
|1.1943
|1.1994
|1.1930
|2428
|2004.05.18 21:04
|sell
|1215
|0.20
|1.1946
|1.1997
|1.1933
|2429
|2004.05.18 21:47
|sell
|1216
|10.00
|1.1951
|1.2002
|1.1938
|2430
|2004.05.18 23:16
|sell
|1217
|5.42
|1.1956
|1.2007
|1.1943
|2431
|2004.05.19 00:47
|t/p
|1216
|10.00
|1.1938
|1.2002
|1.1938
|136.05
|2349.53
|2432
|2004.05.19 00:47
|t/p
|1217
|5.42
|1.1943
|1.2007
|1.1943
|73.74
|2423.27
|2433
|2004.05.19 00:47
|close
|1215
|0.20
|1.1937
|1.1997
|1.1933
|1.92
|2425.19
|2434
|2004.05.19 00:47
|close
|1214
|0.10
|1.1937
|1.1994
|1.1930
|0.66
|2425.85
|2435
|2004.05.19 08:47
|buy
|1218
|0.10
|1.1997
|1.1946
|1.2010
|2436
|2004.05.19 08:59
|t/p
|1218
|0.10
|1.2010
|1.1946
|1.2010
|1.30
|2427.15
|2437
|2004.05.19 10:22
|buy
|1219
|0.10
|1.2001
|1.1950
|1.2014
|2438
|2004.05.19 10:26
|buy
|1220
|0.20
|1.1997
|1.1946
|1.2010
|2439
|2004.05.19 10:32
|buy
|1221
|10.00
|1.1986
|1.1935
|1.1999
|2440
|2004.05.19 10:37
|t/p
|1221
|10.00
|1.1999
|1.1935
|1.1999
|130.00
|2557.15
|2441
|2004.05.19 10:37
|close
|1220
|0.20
|1.2004
|1.1946
|1.2010
|1.40
|2558.55
|2442
|2004.05.19 10:37
|close
|1219
|0.10
|1.2004
|1.1950
|1.2014
|0.30
|2558.85
|2443
|2004.05.20 10:09
|sell
|1222
|0.10
|1.1940
|1.1991
|1.1927
|2444
|2004.05.20 11:02
|t/p
|1222
|0.10
|1.1927
|1.1991
|1.1927
|1.30
|2560.15
|2445
|2004.05.24 00:16
|sell
|1223
|0.10
|1.1994
|1.2045
|1.1981
|2446
|2004.05.24 00:36
|sell
|1224
|0.20
|1.1998
|1.2049
|1.1985
|2447
|2004.05.24 01:42
|t/p
|1224
|0.20
|1.1985
|1.2049
|1.1985
|2.60
|2562.75
|2448
|2004.05.24 01:42
|close
|1223
|0.10
|1.1984
|1.2045
|1.1981
|1.00
|2563.75
|2449
|2004.05.24 05:46
|sell
|1225
|0.10
|1.1957
|1.2008
|1.1944
|2450
|2004.05.24 05:47
|sell
|1226
|0.20
|1.1962
|1.2013
|1.1949
|2451
|2004.05.24 06:51
|sell
|1227
|10.00
|1.1966
|1.2017
|1.1953
|2452
|2004.05.24 07:01
|sell
|1228
|6.58
|1.1971
|1.2022
|1.1958
|2453
|2004.05.24 08:12
|t/p
|1227
|10.00
|1.1953
|1.2017
|1.1953
|130.00
|2693.75
|2454
|2004.05.24 08:12
|t/p
|1228
|6.58
|1.1958
|1.2022
|1.1958
|85.54
|2779.29
|2455
|2004.05.24 08:12
|close
|1226
|0.20
|1.1952
|1.2013
|1.1949
|2.00
|2781.29
|2456
|2004.05.24 08:12
|close
|1225
|0.10
|1.1952
|1.2008
|1.1944
|0.50
|2781.79
|2457
|2004.05.24 20:00
|buy
|1229
|0.10
|1.2011
|1.1960
|1.2024
|2458
|2004.05.24 20:02
|buy
|1230
|0.20
|1.2006
|1.1955
|1.2019
|2459
|2004.05.24 22:42
|buy
|1231
|10.00
|1.2002
|1.1951
|1.2015
|2460
|2004.05.24 23:02
|buy
|1232
|7.31
|1.1997
|1.1946
|1.2010
|2461
|2004.05.25 00:32
|buy
|1233
|0.60
|1.1992
|1.1941
|1.2005
|2462
|2004.05.25 02:47
|t/p
|1233
|0.60
|1.2005
|1.1941
|1.2005
|7.80
|2789.59
|2463
|2004.05.25 02:47
|close
|1232
|7.31
|1.2009
|1.1946
|1.2010
|82.20
|2871.79
|2464
|2004.05.25 02:47
|close
|1231
|10.00
|1.2009
|1.1951
|1.2015
|62.45
|2934.24
|2465
|2004.05.25 02:47
|close
|1230
|0.20
|1.2009
|1.1955
|1.2019
|0.45
|2934.69
|2466
|2004.05.25 02:47
|close
|1229
|0.10
|1.2009
|1.1960
|1.2024
|-0.28
|2934.42
|2467
|2004.05.25 09:00
|buy
|1234
|0.10
|1.2049
|1.1998
|1.2062
|2468
|2004.05.25 09:07
|buy
|1235
|0.20
|1.2045
|1.1994
|1.2058
|2469
|2004.05.25 09:34
|buy
|1236
|10.00
|1.2036
|1.1985
|1.2049
|2470
|2004.05.25 10:07
|t/p
|1234
|0.10
|1.2062
|1.1998
|1.2062
|1.30
|2935.72
|2471
|2004.05.25 10:07
|t/p
|1235
|0.20
|1.2058
|1.1994
|1.2058
|2.60
|2938.32
|2472
|2004.05.25 10:07
|t/p
|1236
|10.00
|1.2049
|1.1985
|1.2049
|130.00
|3068.32
|2473
|2004.05.25 10:31
|buy
|1237
|0.10
|1.2085
|1.2034
|1.2098
|2474
|2004.05.25 10:34
|buy
|1238
|0.20
|1.2073
|1.2022
|1.2086
|2475
|2004.05.25 10:42
|buy
|1239
|10.00
|1.2066
|1.2015
|1.2079
|2476
|2004.05.25 12:02
|buy
|1240
|8.26
|1.2061
|1.2010
|1.2074
|2477
|2004.05.25 12:11
|buy
|1241
|0.60
|1.2057
|1.2006
|1.2070
|2478
|2004.05.25 13:00
|t/p
|1241
|0.60
|1.2070
|1.2006
|1.2070
|7.80
|3076.12
|2479
|2004.05.25 13:00
|close
|1240
|8.26
|1.2070
|1.2010
|1.2074
|74.34
|3150.46
|2480
|2004.05.25 13:00
|close
|1239
|10.00
|1.2070
|1.2015
|1.2079
|40.00
|3190.46
|2481
|2004.05.25 13:00
|close
|1238
|0.20
|1.2070
|1.2022
|1.2086
|-0.60
|3189.86
|2482
|2004.05.25 13:00
|close
|1237
|0.10
|1.2070
|1.2034
|1.2098
|-1.50
|3188.36
|2483
|2004.05.25 13:30
|buy
|1242
|0.10
|1.2068
|1.2017
|1.2081
|2484
|2004.05.25 13:34
|buy
|1243
|0.20
|1.2061
|1.2010
|1.2074
|2485
|2004.05.25 13:45
|t/p
|1243
|0.20
|1.2074
|1.2010
|1.2074
|2.60
|3190.96
|2486
|2004.05.25 13:45
|close
|1242
|0.10
|1.2074
|1.2017
|1.2081
|0.60
|3191.56
|2487
|2004.05.25 14:45
|buy
|1244
|0.10
|1.2114
|1.2063
|1.2127
|2488
|2004.05.25 14:49
|buy
|1245
|0.20
|1.2107
|1.2056
|1.2120
|2489
|2004.05.25 14:51
|buy
|1246
|10.00
|1.2103
|1.2052
|1.2116
|2490
|2004.05.25 15:12
|t/p
|1246
|10.00
|1.2116
|1.2052
|1.2116
|130.00
|3321.56
|2491
|2004.05.25 15:12
|close
|1245
|0.20
|1.2118
|1.2056
|1.2120
|2.20
|3323.76
|2492
|2004.05.25 15:12
|close
|1244
|0.10
|1.2118
|1.2063
|1.2127
|0.40
|3324.16
|2493
|2004.05.25 15:12
|buy
|1247
|0.10
|1.2120
|1.2069
|1.2133
|2494
|2004.05.25 15:14
|buy
|1248
|0.20
|1.2115
|1.2064
|1.2128
|2495
|2004.05.25 15:24
|buy
|1249
|10.00
|1.2108
|1.2057
|1.2121
|2496
|2004.05.25 16:02
|t/p
|1249
|10.00
|1.2121
|1.2057
|1.2121
|130.00
|3454.16
|2497
|2004.05.25 16:02
|close
|1248
|0.20
|1.2123
|1.2064
|1.2128
|1.60
|3455.76
|2498
|2004.05.25 16:02
|close
|1247
|0.10
|1.2123
|1.2069
|1.2133
|0.30
|3456.06
|2499
|2004.05.25 16:02
|buy
|1250
|0.10
|1.2125
|1.2074
|1.2138
|2500
|2004.05.25 16:04
|buy
|1251
|0.20
|1.2120
|1.2069
|1.2133
|2501
|2004.05.25 16:07
|buy
|1252
|10.00
|1.2110
|1.2059
|1.2123
|2502
|2004.05.25 16:16
|buy
|1253
|9.62
|1.2107
|1.2056
|1.2120
|2503
|2004.05.25 16:27
|buy
|1254
|0.60
|1.2099
|1.2048
|1.2112
|2504
|2004.05.25 19:09
|t/p
|1254
|0.60
|1.2112
|1.2048
|1.2112
|7.80
|3463.86
|2505
|2004.05.25 19:09
|close
|1253
|9.62
|1.2113
|1.2056
|1.2120
|57.72
|3521.58
|2506
|2004.05.25 19:09
|close
|1252
|10.00
|1.2113
|1.2059
|1.2123
|30.00
|3551.58
|2507
|2004.05.25 19:09
|close
|1251
|0.20
|1.2113
|1.2069
|1.2133
|-1.40
|3550.18
|2508
|2004.05.25 19:09
|close
|1250
|0.10
|1.2113
|1.2074
|1.2138
|-1.20
|3548.98
|2509
|2004.05.27 15:30
|buy
|1255
|0.10
|1.2246
|1.2195
|1.2259
|2510
|2004.05.27 15:39
|buy
|1256
|0.20
|1.2238
|1.2187
|1.2251
|2511
|2004.05.27 16:02
|buy
|1257
|10.00
|1.2233
|1.2182
|1.2246
|2512
|2004.05.27 16:14
|t/p
|1257
|10.00
|1.2246
|1.2182
|1.2246
|130.00
|3678.98
|2513
|2004.05.27 16:14
|close
|1256
|0.20
|1.2249
|1.2187
|1.2251
|2.20
|3681.18
|2514
|2004.05.27 16:14
|close
|1255
|0.10
|1.2249
|1.2195
|1.2259
|0.30
|3681.48
|2515
|2004.05.27 16:22
|buy
|1258
|0.10
|1.2243
|1.2192
|1.2256
|2516
|2004.05.27 16:27
|buy
|1259
|0.20
|1.2237
|1.2186
|1.2250
|2517
|2004.05.27 16:31
|buy
|1260
|10.00
|1.2233
|1.2182
|1.2246
|2518
|2004.05.27 16:47
|t/p
|1258
|0.10
|1.2256
|1.2192
|1.2256
|1.30
|3682.78
|2519
|2004.05.27 16:47
|t/p
|1259
|0.20
|1.2250
|1.2186
|1.2250
|2.60
|3685.38
|2520
|2004.05.27 16:47
|t/p
|1260
|10.00
|1.2246
|1.2182
|1.2246
|130.00
|3815.38
|2521
|2004.05.27 17:17
|buy
|1261
|0.10
|1.2265
|1.2214
|1.2278
|2522
|2004.05.27 17:22
|t/p
|1261
|0.10
|1.2278
|1.2214
|1.2278
|1.30
|3816.68
|2523
|2004.05.27 17:24
|buy
|1262
|0.10
|1.2275
|1.2224
|1.2288
|2524
|2004.05.27 17:27
|buy
|1263
|0.20
|1.2270
|1.2219
|1.2283
|2525
|2004.05.27 17:44
|buy
|1264
|10.00
|1.2265
|1.2214
|1.2278
|2526
|2004.05.27 18:34
|buy
|1265
|10.00
|1.2260
|1.2209
|1.2273
|2527
|2004.05.27 18:37
|buy
|1266
|0.60
|1.2250
|1.2199
|1.2263
|2528
|2004.05.27 19:30
|t/p
|1266
|0.60
|1.2263
|1.2199
|1.2263
|7.80
|3824.48
|2529
|2004.05.27 19:30
|close
|1265
|10.00
|1.2264
|1.2209
|1.2273
|40.00
|3864.48
|2530
|2004.05.27 19:30
|close
|1264
|10.00
|1.2264
|1.2214
|1.2278
|-10.00
|3854.48
|2531
|2004.05.27 19:30
|close
|1263
|0.20
|1.2264
|1.2219
|1.2283
|-1.20
|3853.28
|2532
|2004.05.27 19:30
|close
|1262
|0.10
|1.2264
|1.2224
|1.2288
|-1.10
|3852.18
|2533
|2004.05.27 19:30
|buy
|1267
|0.10
|1.2266
|1.2215
|1.2279
|2534
|2004.05.27 20:17
|t/p
|1267
|0.10
|1.2279
|1.2215
|1.2279
|1.30
|3853.48
|2535
|2004.05.28 16:45
|sell
|1268
|0.10
|1.2215
|1.2266
|1.2202
|2536
|2004.05.28 17:04
|sell
|1269
|0.20
|1.2221
|1.2272
|1.2208
|2537
|2004.05.28 17:09
|sell
|1270
|10.00
|1.2227
|1.2278
|1.2214
|2538
|2004.05.28 17:16
|sell
|1271
|10.00
|1.2230
|1.2281
|1.2217
|2539
|2004.05.28 17:17
|t/p
|1270
|10.00
|1.2214
|1.2278
|1.2214
|130.00
|3983.48
|2540
|2004.05.28 17:17
|t/p
|1271
|10.00
|1.2217
|1.2281
|1.2217
|130.00
|4113.48
|2541
|2004.05.28 17:17
|close
|1269
|0.20
|1.2211
|1.2272
|1.2208
|2.00
|4115.48
|2542
|2004.05.28 17:17
|close
|1268
|0.10
|1.2211
|1.2266
|1.2202
|0.40
|4115.88
|2543
|2004.05.28 17:21
|sell
|1272
|0.10
|1.2213
|1.2264
|1.2200
|2544
|2004.05.28 17:52
|sell
|1273
|0.20
|1.2218
|1.2269
|1.2205
|2545
|2004.05.28 17:56
|sell
|1274
|10.00
|1.2223
|1.2274
|1.2210
|2546
|2004.05.28 18:01
|t/p
|1274
|10.00
|1.2210
|1.2274
|1.2210
|130.00
|4245.88
|2547
|2004.05.28 18:01
|close
|1273
|0.20
|1.2208
|1.2269
|1.2205
|2.00
|4247.88
|2548
|2004.05.28 18:01
|close
|1272
|0.10
|1.2208
|1.2264
|1.2200
|0.50
|4248.38
|2549
|2004.05.28 18:02
|sell
|1275
|0.10
|1.2216
|1.2267
|1.2203
|2550
|2004.05.31 00:00
|sell
|1276
|0.20
|1.2237
|1.2288
|1.2224
|2551
|2004.05.31 02:22
|t/p
|1276
|0.20
|1.2224
|1.2288
|1.2224
|2.60
|4250.98
|2552
|2004.05.31 02:22
|close
|1275
|0.10
|1.2216
|1.2267
|1.2203
|0.06
|4251.04
|2553
|2004.06.01 09:34
|buy
|1277
|0.10
|1.2223
|1.2172
|1.2236
|2554
|2004.06.01 10:07
|t/p
|1277
|0.10
|1.2236
|1.2172
|1.2236
|1.30
|4252.34
|2555
|2004.06.01 12:00
|buy
|1278
|0.10
|1.2263
|1.2212
|1.2276
|2556
|2004.06.01 12:02
|buy
|1279
|0.20
|1.2255
|1.2204
|1.2268
|2557
|2004.06.01 12:10
|buy
|1280
|10.00
|1.2250
|1.2199
|1.2263
|2558
|2004.06.01 12:12
|buy
|1281
|10.00
|1.2247
|1.2196
|1.2260
|2559
|2004.06.01 12:55
|buy
|1282
|10.00
|1.2243
|1.2192
|1.2256
|2560
|2004.06.01 16:02
|s/l
|1278
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2276
|-5.10
|4247.24
|2561
|2004.06.01 16:02
|close
|1282
|10.00
|1.2210
|1.2192
|1.2256
|-330.00
|3917.24
|2562
|2004.06.01 16:02
|close
|1281
|10.00
|1.2210
|1.2196
|1.2260
|-370.00
|3547.24
|2563
|2004.06.01 16:02
|close
|1280
|10.00
|1.2210
|1.2199
|1.2263
|-400.00
|3147.24
|2564
|2004.06.01 16:02
|close
|1279
|0.20
|1.2210
|1.2204
|1.2268
|-9.00
|3138.24
|2565
|2004.06.02 20:15
|sell
|1283
|0.10
|1.2214
|1.2265
|1.2201
|2566
|2004.06.02 20:24
|sell
|1284
|0.20
|1.2219
|1.2270
|1.2206
|2567
|2004.06.02 20:42
|sell
|1285
|10.00
|1.2228
|1.2279
|1.2215
|2568
|2004.06.02 21:52
|t/p
|1285
|10.00
|1.2215
|1.2279
|1.2215
|130.00
|3268.24
|2569
|2004.06.02 21:52
|close
|1284
|0.20
|1.2209
|1.2270
|1.2206
|2.00
|3270.24
|2570
|2004.06.02 21:52
|close
|1283
|0.10
|1.2209
|1.2265
|1.2201
|0.50
|3270.74
|2571
|2004.06.02 22:31
|sell
|1286
|0.10
|1.2209
|1.2260
|1.2196
|2572
|2004.06.02 22:36
|sell
|1287
|0.20
|1.2214
|1.2265
|1.2201
|2573
|2004.06.02 23:09
|sell
|1288
|10.00
|1.2219
|1.2270
|1.2206
|2574
|2004.06.03 00:27
|sell
|1289
|9.04
|1.2223
|1.2274
|1.2210
|2575
|2004.06.03 01:47
|t/p
|1289
|9.04
|1.2210
|1.2274
|1.2210
|117.52
|3388.26
|2576
|2004.06.03 01:47
|close
|1288
|10.00
|1.2208
|1.2270
|1.2206
|128.15
|3516.41
|2577
|2004.06.03 01:47
|close
|1287
|0.20
|1.2208
|1.2265
|1.2201
|1.56
|3517.97
|2578
|2004.06.03 01:47
|close
|1286
|0.10
|1.2208
|1.2260
|1.2196
|0.28
|3518.25
|2579
|2004.06.04 16:49
|buy
|1290
|0.10
|1.2245
|1.2194
|1.2258
|2580
|2004.06.04 16:52
|buy
|1291
|0.20
|1.2235
|1.2184
|1.2248
|2581
|2004.06.04 16:57
|t/p
|1291
|0.20
|1.2248
|1.2184
|1.2248
|2.60
|3520.85
|2582
|2004.06.04 16:57
|close
|1290
|0.10
|1.2250
|1.2194
|1.2258
|0.50
|3521.35
|2583
|2004.06.04 16:57
|buy
|1292
|0.10
|1.2252
|1.2201
|1.2265
|2584
|2004.06.04 16:59
|buy
|1293
|0.20
|1.2239
|1.2188
|1.2252
|2585
|2004.06.04 17:42
|t/p
|1293
|0.20
|1.2252
|1.2188
|1.2252
|2.60
|3523.95
|2586
|2004.06.04 17:42
|close
|1292
|0.10
|1.2263
|1.2201
|1.2265
|1.10
|3525.05
|2587
|2004.06.04 20:00
|buy
|1294
|0.10
|1.2279
|1.2228
|1.2292
|2588
|2004.06.04 20:10
|t/p
|1294
|0.10
|1.2292
|1.2228
|1.2292
|1.30
|3526.35
|2589
|2004.06.04 20:10
|buy
|1295
|0.10
|1.2294
|1.2243
|1.2307
|2590
|2004.06.04 21:05
|buy
|1296
|0.20
|1.2288
|1.2237
|1.2301
|2591
|2004.06.04 21:12
|buy
|1297
|10.00
|1.2284
|1.2233
|1.2297
|2592
|2004.06.07 00:00
|t/p
|1297
|10.00
|1.2297
|1.2233
|1.2297
|122.45
|3648.80
|2593
|2004.06.07 00:00
|close
|1296
|0.20
|1.2298
|1.2237
|1.2301
|1.85
|3650.65
|2594
|2004.06.07 00:00
|close
|1295
|0.10
|1.2298
|1.2243
|1.2307
|0.32
|3650.98
|2595
|2004.06.07 02:01
|buy
|1298
|0.10
|1.2328
|1.2277
|1.2341
|2596
|2004.06.07 02:09
|buy
|1299
|0.20
|1.2324
|1.2273
|1.2337
|2597
|2004.06.07 02:16
|buy
|1300
|10.00
|1.2318
|1.2267
|1.2331
|2598
|2004.06.07 03:24
|t/p
|1300
|10.00
|1.2331
|1.2267
|1.2331
|130.00
|3780.98
|2599
|2004.06.07 03:24
|close
|1299
|0.20
|1.2331
|1.2273
|1.2337
|1.40
|3782.38
|2600
|2004.06.07 03:24
|close
|1298
|0.10
|1.2331
|1.2277
|1.2341
|0.30
|3782.68
|2601
|2004.06.08 16:00
|sell
|1301
|0.10
|1.2263
|1.2314
|1.2250
|2602
|2004.06.08 16:22
|sell
|1302
|0.20
|1.2268
|1.2319
|1.2255
|2603
|2004.06.08 17:36
|sell
|1303
|10.00
|1.2271
|1.2322
|1.2258
|2604
|2004.06.08 18:30
|t/p
|1303
|10.00
|1.2258
|1.2322
|1.2258
|130.00
|3912.68
|2605
|2004.06.08 18:30
|close
|1302
|0.20
|1.2258
|1.2319
|1.2255
|2.00
|3914.68
|2606
|2004.06.08 18:30
|close
|1301
|0.10
|1.2258
|1.2314
|1.2250
|0.50
|3915.18
|2607
|2004.06.08 18:59
|sell
|1304
|0.10
|1.2258
|1.2309
|1.2245
|2608
|2004.06.08 20:39
|sell
|1305
|0.20
|1.2263
|1.2314
|1.2250
|2609
|2004.06.08 22:54
|sell
|1306
|10.00
|1.2267
|1.2318
|1.2254
|2610
|2004.06.09 00:29
|t/p
|1306
|10.00
|1.2254
|1.2318
|1.2254
|136.05
|4051.23
|2611
|2004.06.09 00:29
|close
|1305
|0.20
|1.2253
|1.2314
|1.2250
|2.12
|4053.35
|2612
|2004.06.09 00:29
|close
|1304
|0.10
|1.2253
|1.2309
|1.2245
|0.56
|4053.91
|2613
|2004.06.09 13:46
|sell
|1307
|0.10
|1.2156
|1.2207
|1.2143
|2614
|2004.06.09 13:52
|sell
|1308
|0.20
|1.2162
|1.2213
|1.2149
|2615
|2004.06.09 14:27
|t/p
|1308
|0.20
|1.2149
|1.2213
|1.2149
|2.60
|4056.51
|2616
|2004.06.09 14:27
|close
|1307
|0.10
|1.2147
|1.2207
|1.2143
|0.90
|4057.41
|2617
|2004.06.09 14:27
|sell
|1309
|0.10
|1.2145
|1.2196
|1.2132
|2618
|2004.06.09 14:29
|sell
|1310
|0.20
|1.2150
|1.2201
|1.2137
|2619
|2004.06.09 14:34
|sell
|1311
|10.00
|1.2159
|1.2210
|1.2146
|2620
|2004.06.09 14:37
|sell
|1312
|10.00
|1.2167
|1.2218
|1.2154
|2621
|2004.06.09 15:04
|t/p
|1312
|10.00
|1.2154
|1.2218
|1.2154
|130.00
|4187.41
|2622
|2004.06.09 15:04
|close
|1311
|10.00
|1.2148
|1.2210
|1.2146
|110.00
|4297.41
|2623
|2004.06.09 15:04
|close
|1310
|0.20
|1.2148
|1.2201
|1.2137
|0.40
|4297.81
|2624
|2004.06.09 15:04
|close
|1309
|0.10
|1.2148
|1.2196
|1.2132
|-0.30
|4297.51
|2625
|2004.06.09 15:04
|sell
|1313
|0.10
|1.2146
|1.2197
|1.2133
|2626
|2004.06.09 15:07
|sell
|1314
|0.20
|1.2154
|1.2205
|1.2141
|2627
|2004.06.09 15:17
|t/p
|1314
|0.20
|1.2141
|1.2205
|1.2141
|2.60
|4300.11
|2628
|2004.06.09 15:17
|close
|1313
|0.10
|1.2141
|1.2197
|1.2133
|0.50
|4300.61
|2629
|2004.06.09 15:17
|sell
|1315
|0.10
|1.2139
|1.2190
|1.2126
|2630
|2004.06.09 15:22
|sell
|1316
|0.20
|1.2157
|1.2208
|1.2144
|2631
|2004.06.09 15:31
|sell
|1317
|10.00
|1.2161
|1.2212
|1.2148
|2632
|2004.06.09 16:12
|t/p
|1315
|0.10
|1.2126
|1.2190
|1.2126
|1.30
|4301.91
|2633
|2004.06.09 16:12
|t/p
|1316
|0.20
|1.2144
|1.2208
|1.2144
|2.60
|4304.51
|2634
|2004.06.09 16:12
|t/p
|1317
|10.00
|1.2148
|1.2212
|1.2148
|130.00
|4434.51
|2635
|2004.06.09 16:12
|sell
|1318
|0.10
|1.2124
|1.2175
|1.2111
|2636
|2004.06.09 16:27
|t/p
|1318
|0.10
|1.2111
|1.2175
|1.2111
|1.30
|4435.81
|2637
|2004.06.09 16:27
|sell
|1319
|0.10
|1.2108
|1.2159
|1.2095
|2638
|2004.06.09 16:32
|sell
|1320
|0.20
|1.2113
|1.2164
|1.2100
|2639
|2004.06.09 16:45
|t/p
|1320
|0.20
|1.2100
|1.2164
|1.2100
|2.60
|4438.41
|2640
|2004.06.09 16:45
|close
|1319
|0.10
|1.2098
|1.2159
|1.2095
|1.00
|4439.41
|2641
|2004.06.09 16:45
|sell
|1321
|0.10
|1.2096
|1.2147
|1.2083
|2642
|2004.06.09 16:49
|sell
|1322
|0.20
|1.2104
|1.2155
|1.2091
|2643
|2004.06.09 16:51
|sell
|1323
|10.00
|1.2107
|1.2158
|1.2094
|2644
|2004.06.09 16:54
|t/p
|1322
|0.20
|1.2091
|1.2155
|1.2091
|2.60
|4442.01
|2645
|2004.06.09 16:54
|t/p
|1323
|10.00
|1.2094
|1.2158
|1.2094
|130.00
|4572.01
|2646
|2004.06.09 16:54
|close
|1321
|0.10
|1.2089
|1.2147
|1.2083
|0.70
|4572.71
|2647
|2004.06.09 16:54
|sell
|1324
|0.10
|1.2087
|1.2138
|1.2074
|2648
|2004.06.09 16:56
|sell
|1325
|0.20
|1.2092
|1.2143
|1.2079
|2649
|2004.06.09 17:06
|sell
|1326
|10.00
|1.2096
|1.2147
|1.2083
|2650
|2004.06.09 17:14
|sell
|1327
|10.00
|1.2100
|1.2151
|1.2087
|2651
|2004.06.09 17:16
|sell
|1328
|10.00
|1.2104
|1.2155
|1.2091
|2652
|2004.06.09 17:47
|t/p
|1326
|10.00
|1.2083
|1.2147
|1.2083
|130.00
|4702.71
|2653
|2004.06.09 17:47
|t/p
|1327
|10.00
|1.2087
|1.2151
|1.2087
|130.00
|4832.71
|2654
|2004.06.09 17:47
|t/p
|1328
|10.00
|1.2091
|1.2155
|1.2091
|130.00
|4962.71
|2655
|2004.06.09 17:47
|close
|1325
|0.20
|1.2082
|1.2143
|1.2079
|2.00
|4964.71
|2656
|2004.06.09 17:47
|close
|1324
|0.10
|1.2082
|1.2138
|1.2074
|0.50
|4965.21
|2657
|2004.06.09 17:47
|sell
|1329
|0.10
|1.2080
|1.2131
|1.2067
|2658
|2004.06.09 17:50
|sell
|1330
|0.20
|1.2084
|1.2135
|1.2071
|2659
|2004.06.09 17:59
|sell
|1331
|10.00
|1.2091
|1.2142
|1.2078
|2660
|2004.06.09 18:02
|sell
|1332
|10.00
|1.2097
|1.2148
|1.2084
|2661
|2004.06.09 18:09
|t/p
|1332
|10.00
|1.2084
|1.2148
|1.2084
|130.00
|5095.21
|2662
|2004.06.09 18:09
|close
|1331
|10.00
|1.2082
|1.2142
|1.2078
|90.00
|5185.21
|2663
|2004.06.09 18:09
|close
|1330
|0.20
|1.2082
|1.2135
|1.2071
|0.40
|5185.61
|2664
|2004.06.09 18:09
|close
|1329
|0.10
|1.2082
|1.2131
|1.2067
|-0.20
|5185.41
|2665
|2004.06.09 18:09
|sell
|1333
|0.10
|1.2080
|1.2131
|1.2067
|2666
|2004.06.09 18:12
|t/p
|1333
|0.10
|1.2067
|1.2131
|1.2067
|1.30
|5186.71
|2667
|2004.06.09 18:12
|sell
|1334
|0.10
|1.2061
|1.2112
|1.2048
|2668
|2004.06.09 18:17
|sell
|1335
|0.20
|1.2068
|1.2119
|1.2055
|2669
|2004.06.09 18:25
|sell
|1336
|10.00
|1.2072
|1.2123
|1.2059
|2670
|2004.06.09 18:44
|sell
|1337
|10.00
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|2671
|2004.06.09 18:47
|sell
|1338
|10.00
|1.2082
|1.2133
|1.2069
|2672
|2004.06.09 19:47
|t/p
|1338
|10.00
|1.2069
|1.2133
|1.2069
|130.00
|5316.71
|2673
|2004.06.09 19:47
|close
|1337
|10.00
|1.2068
|1.2128
|1.2064
|90.00
|5406.71
|2674
|2004.06.09 19:47
|close
|1336
|10.00
|1.2068
|1.2123
|1.2059
|40.00
|5446.71
|2675
|2004.06.09 19:47
|close
|1335
|0.20
|1.2068
|1.2119
|1.2055
|0.00
|5446.71
|2676
|2004.06.09 19:47
|close
|1334
|0.10
|1.2068
|1.2112
|1.2048
|-0.70
|5446.01
|2677
|2004.06.09 19:47
|sell
|1339
|0.10
|1.2066
|1.2117
|1.2053
|2678
|2004.06.09 19:49
|sell
|1340
|0.20
|1.2070
|1.2121
|1.2057
|2679
|2004.06.09 20:47
|t/p
|1340
|0.20
|1.2057
|1.2121
|1.2057
|2.60
|5448.61
|2680
|2004.06.09 20:47
|close
|1339
|0.10
|1.2053
|1.2117
|1.2053
|1.30
|5449.91
|2681
|2004.06.09 20:47
|sell
|1341
|0.10
|1.2051
|1.2102
|1.2038
|2682
|2004.06.09 20:51
|sell
|1342
|0.20
|1.2059
|1.2110
|1.2046
|2683
|2004.06.09 20:57
|t/p
|1342
|0.20
|1.2046
|1.2110
|1.2046
|2.60
|5452.51
|2684
|2004.06.09 20:57
|close
|1341
|0.10
|1.2040
|1.2102
|1.2038
|1.10
|5453.61
|2685
|2004.06.09 20:57
|sell
|1343
|0.10
|1.2038
|1.2089
|1.2025
|2686
|2004.06.09 20:59
|sell
|1344
|0.20
|1.2042
|1.2093
|1.2029
|2687
|2004.06.09 21:47
|sell
|1345
|10.00
|1.2047
|1.2098
|1.2034
|2688
|2004.06.09 22:37
|sell
|1346
|10.00
|1.2060
|1.2111
|1.2047
|2689
|2004.06.09 22:42
|t/p
|1346
|10.00
|1.2047
|1.2111
|1.2047
|130.00
|5583.61
|2690
|2004.06.09 22:42
|close
|1345
|10.00
|1.2044
|1.2098
|1.2034
|30.00
|5613.61
|2691
|2004.06.09 22:42
|close
|1344
|0.20
|1.2044
|1.2093
|1.2029
|-0.40
|5613.21
|2692
|2004.06.09 22:42
|close
|1343
|0.10
|1.2044
|1.2089
|1.2025
|-0.60
|5612.61
|2693
|2004.06.10 21:16
|buy
|1347
|0.10
|1.2104
|1.2053
|1.2117
|2694
|2004.06.11 00:37
|buy
|1348
|0.20
|1.2094
|1.2043
|1.2107
|2695
|2004.06.11 01:26
|t/p
|1348
|0.20
|1.2107
|1.2043
|1.2107
|2.60
|5615.21
|2696
|2004.06.11 01:26
|close
|1347
|0.10
|1.2107
|1.2053
|1.2117
|0.22
|5615.43
|2697
|2004.06.11 04:15
|sell
|1349
|0.10
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|2698
|2004.06.11 04:31
|sell
|1350
|0.20
|1.2053
|1.2104
|1.2040
|2699
|2004.06.11 06:37
|t/p
|1349
|0.10
|1.2036
|1.2100
|1.2036
|1.30
|5616.73
|2700
|2004.06.11 06:37
|t/p
|1350
|0.20
|1.2040
|1.2104
|1.2040
|2.60
|5619.33
|2701
|2004.06.11 06:46
|sell
|1351
|0.10
|1.2033
|1.2084
|1.2020
|2702
|2004.06.11 06:57
|t/p
|1351
|0.10
|1.2020
|1.2084
|1.2020
|1.30
|5620.63
|2703
|2004.06.11 06:57
|sell
|1352
|0.10
|1.2008
|1.2059
|1.1995
|2704
|2004.06.11 07:07
|sell
|1353
|0.20
|1.2016
|1.2067
|1.2003
|2705
|2004.06.11 07:31
|sell
|1354
|10.00
|1.2021
|1.2072
|1.2008
|2706
|2004.06.11 07:42
|t/p
|1353
|0.20
|1.2003
|1.2067
|1.2003
|2.60
|5623.23
|2707
|2004.06.11 07:42
|t/p
|1354
|10.00
|1.2008
|1.2072
|1.2008
|130.00
|5753.23
|2708
|2004.06.11 07:42
|close
|1352
|0.10
|1.2000
|1.2059
|1.1995
|0.80
|5754.03
|2709
|2004.06.11 07:42
|sell
|1355
|0.10
|1.1998
|1.2049
|1.1985
|2710
|2004.06.11 07:44
|sell
|1356
|0.20
|1.2002
|1.2053
|1.1989
|2711
|2004.06.11 07:54
|sell
|1357
|10.00
|1.2006
|1.2057
|1.1993
|2712
|2004.06.11 08:02
|sell
|1358
|10.00
|1.2011
|1.2062
|1.1998
|2713
|2004.06.11 08:09
|sell
|1359
|10.00
|1.2026
|1.2077
|1.2013
|2714
|2004.06.11 08:34
|t/p
|1359
|10.00
|1.2013
|1.2077
|1.2013
|130.00
|5884.03
|2715
|2004.06.11 08:34
|close
|1358
|10.00
|1.2006
|1.2062
|1.1998
|50.00
|5934.03
|2716
|2004.06.11 08:34
|close
|1357
|10.00
|1.2006
|1.2057
|1.1993
|0.00
|5934.03
|2717
|2004.06.11 08:34
|close
|1356
|0.20
|1.2006
|1.2053
|1.1989
|-0.80
|5933.23
|2718
|2004.06.11 08:34
|close
|1355
|0.10
|1.2006
|1.2049
|1.1985
|-0.80
|5932.43
|2719
|2004.06.11 08:34
|sell
|1360
|0.10
|1.2004
|1.2055
|1.1991
|2720
|2004.06.11 08:37
|sell
|1361
|0.20
|1.2010
|1.2061
|1.1997
|2721
|2004.06.11 08:47
|t/p
|1360
|0.10
|1.1991
|1.2055
|1.1991
|1.30
|5933.73
|2722
|2004.06.11 08:47
|t/p
|1361
|0.20
|1.1997
|1.2061
|1.1997
|2.60
|5936.33
|2723
|2004.06.11 08:47
|sell
|1362
|0.10
|1.1978
|1.2029
|1.1965
|2724
|2004.06.11 08:49
|sell
|1363
|0.20
|1.1982
|1.2033
|1.1969
|2725
|2004.06.11 08:52
|sell
|1364
|10.00
|1.1989
|1.2040
|1.1976
|2726
|2004.06.11 08:59
|sell
|1365
|10.00
|1.1993
|1.2044
|1.1980
|2727
|2004.06.11 09:12
|sell
|1366
|10.00
|1.1998
|1.2049
|1.1985
|2728
|2004.06.11 09:22
|t/p
|1364
|10.00
|1.1976
|1.2040
|1.1976
|130.00
|6066.33
|2729
|2004.06.11 09:22
|t/p
|1365
|10.00
|1.1980
|1.2044
|1.1980
|130.00
|6196.33
|2730
|2004.06.11 09:22
|t/p
|1366
|10.00
|1.1985
|1.2049
|1.1985
|130.00
|6326.33
|2731
|2004.06.11 09:22
|close
|1363
|0.20
|1.1975
|1.2033
|1.1969
|1.40
|6327.73
|2732
|2004.06.11 09:22
|close
|1362
|0.10
|1.1975
|1.2029
|1.1965
|0.30
|6328.03
|2733
|2004.06.11 09:22
|sell
|1367
|0.10
|1.1973
|1.2024
|1.1960
|2734
|2004.06.11 09:42
|sell
|1368
|0.20
|1.1982
|1.2033
|1.1969
|2735
|2004.06.11 10:04
|sell
|1369
|10.00
|1.1991
|1.2042
|1.1978
|2736
|2004.06.11 10:12
|sell
|1370
|10.00
|1.1996
|1.2047
|1.1983
|2737
|2004.06.11 10:39
|sell
|1371
|10.00
|1.2003
|1.2054
|1.1990
|2738
|2004.06.11 13:37
|s/l
|1367
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.1960
|-5.10
|6322.93
|2739
|2004.06.11 13:37
|close
|1371
|10.00
|1.2025
|1.2054
|1.1990
|-220.00
|6102.93
|2740
|2004.06.11 13:37
|close
|1370
|10.00
|1.2025
|1.2047
|1.1983
|-290.00
|5812.93
|2741
|2004.06.11 13:37
|close
|1369
|10.00
|1.2025
|1.2042
|1.1978
|-340.00
|5472.93
|2742
|2004.06.11 13:37
|close
|1368
|0.20
|1.2025
|1.2033
|1.1969
|-8.60
|5464.33
|2743
|2004.06.14 16:00
|buy
|1372
|0.10
|1.2071
|1.2020
|1.2084
|2744
|2004.06.14 16:04
|buy
|1373
|0.20
|1.2065
|1.2014
|1.2078
|2745
|2004.06.14 16:47
|t/p
|1373
|0.20
|1.2078
|1.2014
|1.2078
|2.60
|5466.93
|2746
|2004.06.14 16:47
|close
|1372
|0.10
|1.2082
|1.2020
|1.2084
|1.10
|5468.03
|2747
|2004.06.14 16:47
|buy
|1374
|0.10
|1.2084
|1.2033
|1.2097
|2748
|2004.06.14 16:49
|buy
|1375
|0.20
|1.2080
|1.2029
|1.2093
|2749
|2004.06.14 16:54
|buy
|1376
|10.00
|1.2076
|1.2025
|1.2089
|2750
|2004.06.14 17:14
|buy
|1377
|10.00
|1.2072
|1.2021
|1.2085
|2751
|2004.06.14 17:27
|buy
|1378
|10.00
|1.2067
|1.2016
|1.2080
|2752
|2004.06.15 02:42
|t/p
|1378
|10.00
|1.2080
|1.2016
|1.2080
|122.45
|5590.48
|2753
|2004.06.15 02:42
|close
|1377
|10.00
|1.2080
|1.2021
|1.2085
|72.45
|5662.93
|2754
|2004.06.15 02:42
|close
|1376
|10.00
|1.2080
|1.2025
|1.2089
|32.45
|5695.38
|2755
|2004.06.15 02:42
|close
|1375
|0.20
|1.2080
|1.2029
|1.2093
|-0.15
|5695.23
|2756
|2004.06.15 02:42
|close
|1374
|0.10
|1.2080
|1.2033
|1.2097
|-0.48
|5694.76
|2757
|2004.06.15 20:00
|buy
|1379
|0.10
|1.2146
|1.2095
|1.2159
|2758
|2004.06.15 20:12
|buy
|1380
|0.20
|1.2142
|1.2091
|1.2155
|2759
|2004.06.15 20:17
|buy
|1381
|10.00
|1.2137
|1.2086
|1.2150
|2760
|2004.06.15 20:39
|t/p
|1381
|10.00
|1.2150
|1.2086
|1.2150
|130.00
|5824.76
|2761
|2004.06.15 20:39
|close
|1380
|0.20
|1.2151
|1.2091
|1.2155
|1.80
|5826.56
|2762
|2004.06.15 20:39
|close
|1379
|0.10
|1.2151
|1.2095
|1.2159
|0.50
|5827.06
|2763
|2004.06.15 20:39
|buy
|1382
|0.10
|1.2153
|1.2102
|1.2166
|2764
|2004.06.16 01:42
|buy
|1383
|0.20
|1.2144
|1.2093
|1.2157
|2765
|2004.06.16 03:31
|t/p
|1383
|0.20
|1.2157
|1.2093
|1.2157
|2.60
|5829.66
|2766
|2004.06.16 03:31
|close
|1382
|0.10
|1.2158
|1.2102
|1.2166
|0.42
|5830.08
|2767
|2004.06.16 12:15
|sell
|1384
|0.10
|1.2079
|1.2130
|1.2066
|2768
|2004.06.16 12:15
|sell
|1385
|0.20
|1.2083
|1.2134
|1.2070
|2769
|2004.06.16 12:16
|t/p
|1385
|0.20
|1.2070
|1.2134
|1.2070
|2.60
|5832.68
|2770
|2004.06.16 12:16
|close
|1384
|0.10
|1.2069
|1.2130
|1.2066
|1.00
|5833.68
|2771
|2004.06.16 12:16
|sell
|1386
|0.10
|1.2067
|1.2118
|1.2054
|2772
|2004.06.16 12:33
|sell
|1387
|0.20
|1.2071
|1.2122
|1.2058
|2773
|2004.06.16 12:56
|t/p
|1387
|0.20
|1.2058
|1.2122
|1.2058
|2.60
|5836.28
|2774
|2004.06.16 12:56
|close
|1386
|0.10
|1.2055
|1.2118
|1.2054
|1.20
|5837.48
|2775
|2004.06.16 12:56
|sell
|1388
|0.10
|1.2053
|1.2104
|1.2040
|2776
|2004.06.16 12:57
|sell
|1389
|0.20
|1.2056
|1.2107
|1.2043
|2777
|2004.06.16 13:15
|sell
|1390
|10.00
|1.2060
|1.2111
|1.2047
|2778
|2004.06.16 13:45
|sell
|1391
|10.00
|1.2064
|1.2115
|1.2051
|2779
|2004.06.16 13:57
|sell
|1392
|10.00
|1.2067
|1.2118
|1.2054
|2780
|2004.06.16 14:10
|t/p
|1392
|10.00
|1.2054
|1.2118
|1.2054
|130.00
|5967.48
|2781
|2004.06.16 14:10
|close
|1391
|10.00
|1.2054
|1.2115
|1.2051
|100.00
|6067.48
|2782
|2004.06.16 14:10
|close
|1390
|10.00
|1.2054
|1.2111
|1.2047
|60.00
|6127.48
|2783
|2004.06.16 14:10
|close
|1389
|0.20
|1.2054
|1.2107
|1.2043
|0.40
|6127.88
|2784
|2004.06.16 14:10
|close
|1388
|0.10
|1.2054
|1.2104
|1.2040
|-0.10
|6127.78
|2785
|2004.06.16 14:10
|sell
|1393
|0.10
|1.2052
|1.2103
|1.2039
|2786
|2004.06.16 14:13
|sell
|1394
|0.20
|1.2056
|1.2107
|1.2043
|2787
|2004.06.16 14:32
|sell
|1395
|10.00
|1.2062
|1.2113
|1.2049
|2788
|2004.06.16 14:45
|t/p
|1395
|10.00
|1.2049
|1.2113
|1.2049
|130.00
|6257.78
|2789
|2004.06.16 14:45
|close
|1394
|0.20
|1.2049
|1.2107
|1.2043
|1.40
|6259.18
|2790
|2004.06.16 14:45
|close
|1393
|0.10
|1.2049
|1.2103
|1.2039
|0.30
|6259.48
|2791
|2004.06.16 14:45
|sell
|1396
|0.10
|1.2047
|1.2098
|1.2034
|2792
|2004.06.16 14:45
|sell
|1397
|0.20
|1.2052
|1.2103
|1.2039
|2793
|2004.06.16 15:17
|t/p
|1397
|0.20
|1.2039
|1.2103
|1.2039
|2.60
|6262.08
|2794
|2004.06.16 15:17
|close
|1396
|0.10
|1.2039
|1.2098
|1.2034
|0.80
|6262.88
|2795
|2004.06.16 15:20
|sell
|1398
|0.10
|1.2047
|1.2098
|1.2034
|2796
|2004.06.16 15:20
|sell
|1399
|0.20
|1.2052
|1.2103
|1.2039
|2797
|2004.06.16 15:20
|sell
|1400
|10.00
|1.2057
|1.2108
|1.2044
|2798
|2004.06.16 15:20
|sell
|1401
|10.00
|1.2062
|1.2113
|1.2049
|2799
|2004.06.16 15:22
|t/p
|1401
|10.00
|1.2049
|1.2113
|1.2049
|130.00
|6392.88
|2800
|2004.06.16 15:22
|close
|1400
|10.00
|1.2046
|1.2108
|1.2044
|110.01
|6502.89
|2801
|2004.06.16 15:22
|close
|1399
|0.20
|1.2046
|1.2103
|1.2039
|1.20
|6504.09
|2802
|2004.06.16 15:22
|close
|1398
|0.10
|1.2046
|1.2098
|1.2034
|0.10
|6504.19
|2803
|2004.06.16 15:22
|sell
|1402
|0.10
|1.2044
|1.2095
|1.2031
|2804
|2004.06.16 15:23
|sell
|1403
|0.20
|1.2047
|1.2098
|1.2034
|2805
|2004.06.16 15:24
|sell
|1404
|10.00
|1.2060
|1.2111
|1.2047
|2806
|2004.06.16 15:30
|sell
|1405
|10.00
|1.2065
|1.2116
|1.2052
|2807
|2004.06.16 15:45
|t/p
|1405
|10.00
|1.2052
|1.2116
|1.2052
|130.00
|6634.19
|2808
|2004.06.16 15:45
|close
|1404
|10.00
|1.2051
|1.2111
|1.2047
|90.00
|6724.19
|2809
|2004.06.16 15:45
|close
|1403
|0.20
|1.2051
|1.2098
|1.2034
|-0.80
|6723.39
|2810
|2004.06.16 15:45
|close
|1402
|0.10
|1.2051
|1.2095
|1.2031
|-0.70
|6722.69
|2811
|2004.06.16 15:45
|sell
|1406
|0.10
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|2812
|2004.06.16 15:48
|sell
|1407
|0.20
|1.2052
|1.2103
|1.2039
|2813
|2004.06.16 16:02
|sell
|1408
|10.00
|1.2056
|1.2107
|1.2043
|2814
|2004.06.16 16:14
|t/p
|1408
|10.00
|1.2043
|1.2107
|1.2043
|130.00
|6852.69
|2815
|2004.06.16 16:14
|close
|1407
|0.20
|1.2043
|1.2103
|1.2039
|1.80
|6854.49
|2816
|2004.06.16 16:14
|close
|1406
|0.10
|1.2043
|1.2100
|1.2036
|0.60
|6855.09
|2817
|2004.06.16 16:14
|sell
|1409
|0.10
|1.2046
|1.2097
|1.2033
|2818
|2004.06.16 16:15
|sell
|1410
|0.20
|1.2056
|1.2107
|1.2043
|2819
|2004.06.16 16:15
|sell
|1411
|10.00
|1.2060
|1.2111
|1.2047
|2820
|2004.06.16 16:26
|t/p
|1411
|10.00
|1.2047
|1.2111
|1.2047
|130.00
|6985.09
|2821
|2004.06.16 16:26
|close
|1410
|0.20
|1.2047
|1.2107
|1.2043
|1.80
|6986.89
|2822
|2004.06.16 16:26
|close
|1409
|0.10
|1.2047
|1.2097
|1.2033
|-0.10
|6986.79
|2823
|2004.06.16 16:26
|sell
|1412
|0.10
|1.2045
|1.2096
|1.2032
|2824
|2004.06.16 16:27
|sell
|1413
|0.20
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|2825
|2004.06.16 16:35
|sell
|1414
|10.00
|1.2053
|1.2104
|1.2040
|2826
|2004.06.16 16:35
|sell
|1415
|10.00
|1.2060
|1.2111
|1.2047
|2827
|2004.06.16 16:35
|t/p
|1412
|0.10
|1.2032
|1.2096
|1.2032
|1.30
|6988.09
|2828
|2004.06.16 16:35
|t/p
|1413
|0.20
|1.2036
|1.2100
|1.2036
|2.60
|6990.69
|2829
|2004.06.16 16:35
|t/p
|1414
|10.00
|1.2040
|1.2104
|1.2040
|130.00
|7120.69
|2830
|2004.06.16 16:35
|t/p
|1415
|10.00
|1.2047
|1.2111
|1.2047
|130.00
|7250.69
|2831
|2004.06.16 16:36
|sell
|1416
|0.10
|1.2044
|1.2095
|1.2031
|2832
|2004.06.16 16:36
|sell
|1417
|0.20
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|2833
|2004.06.16 16:37
|t/p
|1416
|0.10
|1.2031
|1.2095
|1.2031
|1.30
|7251.99
|2834
|2004.06.16 16:37
|t/p
|1417
|0.20
|1.2036
|1.2100
|1.2036
|2.60
|7254.59
|2835
|2004.06.16 16:38
|sell
|1418
|0.10
|1.2045
|1.2096
|1.2032
|2836
|2004.06.16 16:38
|sell
|1419
|0.20
|1.2054
|1.2105
|1.2041
|2837
|2004.06.16 16:38
|sell
|1420
|10.00
|1.2060
|1.2111
|1.2047
|2838
|2004.06.16 16:38
|t/p
|1418
|0.10
|1.2032
|1.2096
|1.2032
|1.30
|7255.89
|2839
|2004.06.16 16:38
|t/p
|1419
|0.20
|1.2041
|1.2105
|1.2041
|2.60
|7258.49
|2840
|2004.06.16 16:38
|t/p
|1420
|10.00
|1.2047
|1.2111
|1.2047
|130.00
|7388.49
|2841
|2004.06.16 16:38
|sell
|1421
|0.10
|1.2045
|1.2096
|1.2032
|2842
|2004.06.16 16:38
|sell
|1422
|0.20
|1.2048
|1.2099
|1.2035
|2843
|2004.06.16 16:38
|t/p
|1421
|0.10
|1.2032
|1.2096
|1.2032
|1.30
|7389.79
|2844
|2004.06.16 16:38
|t/p
|1422
|0.20
|1.2035
|1.2099
|1.2035
|2.60
|7392.39
|2845
|2004.06.16 16:38
|sell
|1423
|0.10
|1.2056
|1.2107
|1.2043
|2846
|2004.06.16 16:38
|t/p
|1423
|0.10
|1.2043
|1.2107
|1.2043
|1.30
|7393.69
|2847
|2004.06.23 08:30
|buy
|1424
|0.10
|1.2181
|1.2130
|1.2194
|2848
|2004.06.23 08:30
|buy
|1425
|0.20
|1.2178
|1.2127
|1.2191
|2849
|2004.06.23 09:00
|t/p
|1425
|0.20
|1.2191
|1.2127
|1.2191
|2.60
|7396.29
|2850
|2004.06.23 09:00
|close
|1424
|0.10
|1.2191
|1.2130
|1.2194
|1.00
|7397.29
|2851
|2004.06.23 09:00
|buy
|1426
|0.10
|1.2193
|1.2142
|1.2206
|2852
|2004.06.23 09:01
|buy
|1427
|0.20
|1.2189
|1.2138
|1.2202
|2853
|2004.06.23 09:04
|buy
|1428
|10.00
|1.2184
|1.2133
|1.2197
|2854
|2004.06.23 09:05
|buy
|1429
|10.00
|1.2180
|1.2129
|1.2193
|2855
|2004.06.23 09:08
|buy
|1430
|10.00
|1.2176
|1.2125
|1.2189
|2856
|2004.06.23 09:09
|t/p
|1430
|10.00
|1.2189
|1.2125
|1.2189
|130.00
|7527.29
|2857
|2004.06.23 09:09
|close
|1429
|10.00
|1.2191
|1.2129
|1.2193
|110.00
|7637.29
|2858
|2004.06.23 09:09
|close
|1428
|10.00
|1.2191
|1.2133
|1.2197
|70.00
|7707.29
|2859
|2004.06.23 09:09
|close
|1427
|0.20
|1.2191
|1.2138
|1.2202
|0.40
|7707.69
|2860
|2004.06.23 09:09
|close
|1426
|0.10
|1.2191
|1.2142
|1.2206
|-0.20
|7707.49
|2861
|2004.06.23 09:09
|buy
|1431
|0.10
|1.2193
|1.2142
|1.2206
|2862
|2004.06.23 09:09
|buy
|1432
|0.20
|1.2186
|1.2135
|1.2199
|2863
|2004.06.23 09:09
|buy
|1433
|10.00
|1.2178
|1.2127
|1.2191
|2864
|2004.06.23 09:20
|buy
|1434
|10.00
|1.2171
|1.2120
|1.2184
|2865
|2004.06.23 09:22
|buy
|1435
|10.00
|1.2166
|1.2115
|1.2179
|2866
|2004.06.23 10:41
|s/l
|1431
|0.10
|1.2142
|1.2142
|1.2206
|-5.10
|7702.39
|2867
|2004.06.23 10:41
|close
|1435
|10.00
|1.2141
|1.2115
|1.2179
|-250.00
|7452.39
|2868
|2004.06.23 10:41
|close
|1434
|10.00
|1.2141
|1.2120
|1.2184
|-300.00
|7152.39
|2869
|2004.06.23 10:41
|close
|1433
|10.00
|1.2141
|1.2127
|1.2191
|-370.00
|6782.39
|2870
|2004.06.23 10:41
|close
|1432
|0.20
|1.2141
|1.2135
|1.2199
|-9.00
|6773.39
|2871
|2004.06.23 16:00
|sell
|1436
|0.10
|1.2082
|1.2133
|1.2069
|2872
|2004.06.23 16:02
|sell
|1437
|0.20
|1.2085
|1.2136
|1.2072
|2873
|2004.06.23 16:08
|t/p
|1437
|0.20
|1.2072
|1.2136
|1.2072
|2.60
|6775.99
|2874
|2004.06.23 16:08
|close
|1436
|0.10
|1.2071
|1.2133
|1.2069
|1.10
|6777.09
|2875
|2004.06.23 16:09
|sell
|1438
|0.10
|1.2070
|1.2121
|1.2057
|2876
|2004.06.23 16:10
|sell
|1439
|0.20
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|2877
|2004.06.23 16:11
|sell
|1440
|10.00
|1.2081
|1.2132
|1.2068
|2878
|2004.06.23 16:40
|sell
|1441
|10.00
|1.2086
|1.2137
|1.2073
|2879
|2004.06.23 16:42
|t/p
|1441
|10.00
|1.2073
|1.2137
|1.2073
|130.00
|6907.09
|2880
|2004.06.23 16:42
|close
|1440
|10.00
|1.2070
|1.2132
|1.2068
|110.01
|7017.10
|2881
|2004.06.23 16:42
|close
|1439
|0.20
|1.2070
|1.2128
|1.2064
|1.40
|7018.50
|2882
|2004.06.23 16:42
|close
|1438
|0.10
|1.2070
|1.2121
|1.2057
|0.00
|7018.50
|2883
|2004.06.23 16:42
|sell
|1442
|0.10
|1.2070
|1.2121
|1.2057
|2884
|2004.06.23 16:43
|sell
|1443
|0.20
|1.2078
|1.2129
|1.2065
|2885
|2004.06.23 16:43
|sell
|1444
|10.00
|1.2082
|1.2133
|1.2069
|2886
|2004.06.23 16:43
|t/p
|1444
|10.00
|1.2069
|1.2133
|1.2069
|130.00
|7148.50
|2887
|2004.06.23 16:43
|close
|1443
|0.20
|1.2067
|1.2129
|1.2065
|2.20
|7150.70
|2888
|2004.06.23 16:43
|close
|1442
|0.10
|1.2067
|1.2121
|1.2057
|0.30
|7151.00
|2889
|2004.06.23 16:45
|sell
|1445
|0.10
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|2890
|2004.06.23 16:46
|t/p
|1445
|0.10
|1.2076
|1.2140
|1.2076
|1.30
|7152.30
|2891
|2004.06.23 16:46
|sell
|1446
|0.10
|1.2073
|1.2124
|1.2060
|2892
|2004.06.23 16:47
|sell
|1447
|0.20
|1.2081
|1.2132
|1.2068
|2893
|2004.06.23 16:47
|sell
|1448
|10.00
|1.2085
|1.2136
|1.2072
|2894
|2004.06.23 16:48
|sell
|1449
|10.00
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|2895
|2004.06.23 16:48
|t/p
|1449
|10.00
|1.2076
|1.2140
|1.2076
|130.00
|7282.30
|2896
|2004.06.23 16:48
|close
|1448
|10.00
|1.2074
|1.2136
|1.2072
|110.00
|7392.30
|2897
|2004.06.23 16:48
|close
|1447
|0.20
|1.2074
|1.2132
|1.2068
|1.40
|7393.70
|2898
|2004.06.23 16:48
|close
|1446
|0.10
|1.2074
|1.2124
|1.2060
|-0.10
|7393.60
|2899
|2004.06.23 16:48
|sell
|1450
|0.10
|1.2072
|1.2123
|1.2059
|2900
|2004.06.23 16:48
|sell
|1451
|0.20
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|2901
|2004.06.23 16:49
|sell
|1452
|10.00
|1.2084
|1.2135
|1.2071
|2902
|2004.06.23 16:49
|sell
|1453
|10.00
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|2903
|2004.06.23 16:50
|sell
|1454
|10.00
|1.2096
|1.2147
|1.2083
|2904
|2004.06.23 16:54
|t/p
|1454
|10.00
|1.2083
|1.2147
|1.2083
|130.00
|7523.60
|2905
|2004.06.23 16:54
|close
|1453
|10.00
|1.2077
|1.2140
|1.2076
|120.01
|7643.61
|2906
|2004.06.23 16:54
|close
|1452
|10.00
|1.2077
|1.2135
|1.2071
|70.00
|7713.61
|2907
|2004.06.23 16:54
|close
|1451
|0.20
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|0.00
|7713.61
|2908
|2004.06.23 16:54
|close
|1450
|0.10
|1.2077
|1.2123
|1.2059
|-0.50
|7713.11
|2909
|2004.06.23 16:54
|sell
|1455
|0.10
|1.2075
|1.2126
|1.2062
|2910
|2004.06.23 16:54
|sell
|1456
|0.20
|1.2092
|1.2143
|1.2079
|2911
|2004.06.23 16:59
|sell
|1457
|10.00
|1.2095
|1.2146
|1.2082
|2912
|2004.06.23 17:13
|sell
|1458
|10.00
|1.2101
|1.2152
|1.2088
|2913
|2004.06.23 18:00
|t/p
|1458
|10.00
|1.2088
|1.2152
|1.2088
|130.00
|7843.11
|2914
|2004.06.23 18:00
|close
|1457
|10.00
|1.2088
|1.2146
|1.2082
|70.01
|7913.12
|2915
|2004.06.23 18:00
|close
|1456
|0.20
|1.2088
|1.2143
|1.2079
|0.80
|7913.92
|2916
|2004.06.23 18:00
|close
|1455
|0.10
|1.2088
|1.2126
|1.2062
|-1.30
|7912.62
|2917
|2004.06.24 14:15
|buy
|1459
|0.10
|1.2123
|1.2072
|1.2136
|2918
|2004.06.24 14:25
|buy
|1460
|0.20
|1.2120
|1.2069
|1.2133
|2919
|2004.06.24 14:30
|t/p
|1459
|0.10
|1.2136
|1.2072
|1.2136
|1.30
|7913.92
|2920
|2004.06.24 14:30
|t/p
|1460
|0.20
|1.2133
|1.2069
|1.2133
|2.60
|7916.52
|2921
|2004.06.24 14:44
|buy
|1461
|0.10
|1.2165
|1.2114
|1.2178
|2922
|2004.06.24 14:44
|buy
|1462
|0.20
|1.2155
|1.2104
|1.2168
|2923
|2004.06.24 14:46
|buy
|1463
|10.00
|1.2151
|1.2100
|1.2164
|2924
|2004.06.24 14:51
|buy
|1464
|10.00
|1.2148
|1.2097
|1.2161
|2925
|2004.06.24 15:02
|t/p
|1464
|10.00
|1.2161
|1.2097
|1.2161
|130.00
|8046.52
|2926
|2004.06.24 15:02
|close
|1463
|10.00
|1.2162
|1.2100
|1.2164
|110.00
|8156.52
|2927
|2004.06.24 15:02
|close
|1462
|0.20
|1.2162
|1.2104
|1.2168
|1.40
|8157.92
|2928
|2004.06.24 15:02
|close
|1461
|0.10
|1.2162
|1.2114
|1.2178
|-0.30
|8157.62
|2929
|2004.06.24 15:02
|buy
|1465
|0.10
|1.2164
|1.2113
|1.2177
|2930
|2004.06.24 15:04
|buy
|1466
|0.20
|1.2160
|1.2109
|1.2173
|2931
|2004.06.24 15:05
|buy
|1467
|10.00
|1.2153
|1.2102
|1.2166
|2932
|2004.06.24 15:25
|buy
|1468
|10.00
|1.2145
|1.2094
|1.2158
|2933
|2004.06.24 15:27
|t/p
|1468
|10.00
|1.2158
|1.2094
|1.2158
|130.00
|8287.62
|2934
|2004.06.24 15:27
|close
|1467
|10.00
|1.2166
|1.2102
|1.2166
|130.00
|8417.62
|2935
|2004.06.24 15:27
|close
|1466
|0.20
|1.2166
|1.2109
|1.2173
|1.20
|8418.82
|2936
|2004.06.24 15:27
|close
|1465
|0.10
|1.2166
|1.2113
|1.2177
|0.20
|8419.02
|2937
|2004.06.24 15:27
|buy
|1469
|0.10
|1.2168
|1.2117
|1.2181
|2938
|2004.06.24 15:27
|buy
|1470
|0.20
|1.2157
|1.2106
|1.2170
|2939
|2004.06.24 15:28
|buy
|1471
|10.00
|1.2153
|1.2102
|1.2166
|2940
|2004.06.24 15:29
|buy
|1472
|10.00
|1.2148
|1.2097
|1.2161
|2941
|2004.06.24 15:30
|t/p
|1472
|10.00
|1.2161
|1.2097
|1.2161
|130.00
|8549.02
|2942
|2004.06.24 15:30
|close
|1471
|10.00
|1.2161
|1.2102
|1.2166
|80.00
|8629.02
|2943
|2004.06.24 15:30
|close
|1470
|0.20
|1.2161
|1.2106
|1.2170
|0.80
|8629.82
|2944
|2004.06.24 15:30
|close
|1469
|0.10
|1.2161
|1.2117
|1.2181
|-0.70
|8629.12
|2945
|2004.06.24 15:30
|buy
|1473
|0.10
|1.2163
|1.2112
|1.2176
|2946
|2004.06.24 15:31
|buy
|1474
|0.20
|1.2157
|1.2106
|1.2170
|2947
|2004.06.24 15:50
|t/p
|1474
|0.20
|1.2170
|1.2106
|1.2170
|2.60
|8631.72
|2948
|2004.06.24 15:50
|close
|1473
|0.10
|1.2171
|1.2112
|1.2176
|0.80
|8632.52
|2949
|2004.06.24 15:50
|buy
|1475
|0.10
|1.2173
|1.2122
|1.2186
|2950
|2004.06.24 15:51
|buy
|1476
|0.20
|1.2168
|1.2117
|1.2181
|2951
|2004.06.24 15:52
|buy
|1477
|10.00
|1.2164
|1.2113
|1.2177
|2952
|2004.06.24 15:54
|t/p
|1477
|10.00
|1.2177
|1.2113
|1.2177
|130.00
|8762.52
|2953
|2004.06.24 15:54
|close
|1476
|0.20
|1.2179
|1.2117
|1.2181
|2.20
|8764.72
|2954
|2004.06.24 15:54
|close
|1475
|0.10
|1.2179
|1.2122
|1.2186
|0.60
|8765.32
|2955
|2004.06.24 15:54
|buy
|1478
|0.10
|1.2180
|1.2129
|1.2193
|2956
|2004.06.24 15:55
|buy
|1479
|0.20
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|2957
|2004.06.24 15:56
|buy
|1480
|10.00
|1.2169
|1.2118
|1.2182
|2958
|2004.06.24 15:58
|t/p
|1480
|10.00
|1.2182
|1.2118
|1.2182
|130.00
|8895.32
|2959
|2004.06.24 15:58
|close
|1479
|0.20
|1.2182
|1.2123
|1.2187
|1.60
|8896.92
|2960
|2004.06.24 15:58
|close
|1478
|0.10
|1.2182
|1.2129
|1.2193
|0.20
|8897.12
|2961
|2004.06.24 15:58
|buy
|1481
|0.10
|1.2184
|1.2133
|1.2197
|2962
|2004.06.24 16:00
|buy
|1482
|0.20
|1.2173
|1.2122
|1.2186
|2963
|2004.06.24 16:05
|buy
|1483
|10.00
|1.2165
|1.2114
|1.2178
|2964
|2004.06.24 16:50
|t/p
|1483
|10.00
|1.2178
|1.2114
|1.2178
|130.00
|9027.12
|2965
|2004.06.24 16:50
|close
|1482
|0.20
|1.2182
|1.2122
|1.2186
|1.80
|9028.92
|2966
|2004.06.24 16:50
|close
|1481
|0.10
|1.2182
|1.2133
|1.2197
|-0.20
|9028.72
|2967
|2004.06.24 16:50
|buy
|1484
|0.10
|1.2184
|1.2133
|1.2197
|2968
|2004.06.24 16:50
|buy
|1485
|0.20
|1.2175
|1.2124
|1.2188
|2969
|2004.06.24 16:50
|buy
|1486
|10.00
|1.2169
|1.2118
|1.2182
|2970
|2004.06.24 16:50
|t/p
|1486
|10.00
|1.2182
|1.2118
|1.2182
|130.00
|9158.72
|2971
|2004.06.24 16:50
|close
|1485
|0.20
|1.2187
|1.2124
|1.2188
|2.40
|9161.12
|2972
|2004.06.24 16:50
|close
|1484
|0.10
|1.2187
|1.2133
|1.2197
|0.30
|9161.42
|2973
|2004.06.24 16:50
|buy
|1487
|0.10
|1.2189
|1.2138
|1.2202
|2974
|2004.06.24 16:50
|buy
|1488
|0.20
|1.2180
|1.2129
|1.2193
|2975
|2004.06.24 16:51
|buy
|1489
|10.00
|1.2176
|1.2125
|1.2189
|2976
|2004.06.24 16:52
|buy
|1490
|10.00
|1.2172
|1.2121
|1.2185
|2977
|2004.06.24 16:55
|t/p
|1490
|10.00
|1.2185
|1.2121
|1.2185
|130.00
|9291.42
|2978
|2004.06.24 16:55
|close
|1489
|10.00
|1.2186
|1.2125
|1.2189
|100.00
|9391.42
|2979
|2004.06.24 16:55
|close
|1488
|0.20
|1.2186
|1.2129
|1.2193
|1.20
|9392.62
|2980
|2004.06.24 16:55
|close
|1487
|0.10
|1.2186
|1.2138
|1.2202
|-0.30
|9392.32
|2981
|2004.06.24 16:55
|buy
|1491
|0.10
|1.2188
|1.2137
|1.2201
|2982
|2004.06.24 16:55
|buy
|1492
|0.20
|1.2183
|1.2132
|1.2196
|2983
|2004.06.24 16:55
|buy
|1493
|10.00
|1.2177
|1.2126
|1.2190
|2984
|2004.06.24 16:56
|buy
|1494
|10.00
|1.2169
|1.2118
|1.2182
|2985
|2004.06.24 16:57
|t/p
|1494
|10.00
|1.2182
|1.2118
|1.2182
|130.00
|9522.32
|2986
|2004.06.24 16:57
|close
|1493
|10.00
|1.2183
|1.2126
|1.2190
|60.00
|9582.32
|2987
|2004.06.24 16:57
|close
|1492
|0.20
|1.2183
|1.2132
|1.2196
|0.00
|9582.32
|2988
|2004.06.24 16:57
|close
|1491
|0.10
|1.2183
|1.2137
|1.2201
|-0.50
|9581.82
|2989
|2004.06.24 16:57
|buy
|1495
|0.10
|1.2185
|1.2134
|1.2198
|2990
|2004.06.24 16:57
|buy
|1496
|0.20
|1.2179
|1.2128
|1.2192
|2991
|2004.06.24 16:57
|buy
|1497
|10.00
|1.2170
|1.2119
|1.2183
|2992
|2004.06.24 16:59
|t/p
|1497
|10.00
|1.2183
|1.2119
|1.2183
|130.00
|9711.82
|2993
|2004.06.24 16:59
|close
|1496
|0.20
|1.2184
|1.2128
|1.2192
|1.00
|9712.82
|2994
|2004.06.24 16:59
|close
|1495
|0.10
|1.2184
|1.2134
|1.2198
|-0.10
|9712.72
|2995
|2004.06.24 16:59
|buy
|1498
|0.10
|1.2186
|1.2135
|1.2199
|2996
|2004.06.24 16:59
|buy
|1499
|0.20
|1.2181
|1.2130
|1.2194
|2997
|2004.06.24 17:00
|buy
|1500
|10.00
|1.2178
|1.2127
|1.2191
|2998
|2004.06.24 17:15
|buy
|1501
|10.00
|1.2172
|1.2121
|1.2185
|2999
|2004.06.24 17:15
|buy
|1502
|10.00
|1.2169
|1.2118
|1.2182
|3000
|2004.06.24 23:47
|t/p
|1502
|10.00
|1.2182
|1.2118
|1.2182
|130.00
|9842.72
|3001
|2004.06.24 23:47
|close
|1501
|10.00
|1.2182
|1.2121
|1.2185
|100.01
|9942.73
|3002
|2004.06.24 23:47
|close
|1500
|10.00
|1.2182
|1.2127
|1.2191
|40.01
|9982.74
|3003
|2004.06.24 23:47
|close
|1499
|0.20
|1.2182
|1.2130
|1.2194
|0.20
|9982.94
|3004
|2004.06.24 23:47
|close
|1498
|0.10
|1.2182
|1.2135
|1.2199
|-0.40
|9982.54
|3005
|2004.06.28 14:45
|buy
|1503
|0.10
|1.2209
|1.2158
|1.2222
|3006
|2004.06.28 15:00
|buy
|1504
|0.20
|1.2204
|1.2153
|1.2217
|3007
|2004.06.28 15:00
|t/p
|1504
|0.20
|1.2217
|1.2153
|1.2217
|2.60
|9985.14
|3008
|2004.06.28 15:00
|close
|1503
|0.10
|1.2218
|1.2158
|1.2222
|0.90
|9986.04
|3009
|2004.06.28 15:00
|buy
|1505
|0.10
|1.2220
|1.2169
|1.2233
|3010
|2004.06.28 15:01
|buy
|1506
|0.20
|1.2216
|1.2165
|1.2229
|3011
|2004.06.28 15:02
|buy
|1507
|10.00
|1.2212
|1.2161
|1.2225
|3012
|2004.06.28 15:02
|buy
|1508
|10.00
|1.2209
|1.2158
|1.2222
|3013
|2004.06.28 15:05
|buy
|1509
|10.00
|1.2205
|1.2154
|1.2218
|3014
|2004.06.28 16:13
|t/p
|1509
|10.00
|1.2218
|1.2154
|1.2218
|130.00
|10116.04
|3015
|2004.06.28 16:13
|close
|1508
|10.00
|1.2219
|1.2158
|1.2222
|100.01
|10216.05
|3016
|2004.06.28 16:13
|close
|1507
|10.00
|1.2219
|1.2161
|1.2225
|70.01
|10286.06
|3017
|2004.06.28 16:13
|close
|1506
|0.20
|1.2219
|1.2165
|1.2229
|0.60
|10286.66
|3018
|2004.06.28 16:13
|close
|1505
|0.10
|1.2219
|1.2169
|1.2233
|-0.10
|10286.56
|3019
|2004.06.28 16:15
|buy
|1510
|0.10
|1.2212
|1.2161
|1.2225
|3020
|2004.06.28 16:15
|buy
|1511
|0.20
|1.2207
|1.2156
|1.2220
|3021
|2004.06.28 16:17
|t/p
|1511
|0.20
|1.2220
|1.2156
|1.2220
|2.60
|10289.16
|3022
|2004.06.28 16:17
|close
|1510
|0.10
|1.2222
|1.2161
|1.2225
|1.00
|10290.16
|3023
|2004.06.28 16:18
|buy
|1512
|0.10
|1.2211
|1.2160
|1.2224
|3024
|2004.06.28 16:19
|buy
|1513
|0.20
|1.2207
|1.2156
|1.2220
|3025
|2004.06.28 16:20
|buy
|1514
|10.00
|1.2201
|1.2150
|1.2214
|3026
|2004.06.28 16:26
|buy
|1515
|10.00
|1.2198
|1.2147
|1.2211
|3027
|2004.06.28 16:34
|buy
|1516
|10.00
|1.2193
|1.2142
|1.2206
|3028
|2004.06.28 16:38
|t/p
|1516
|10.00
|1.2206
|1.2142
|1.2206
|130.00
|10420.16
|3029
|2004.06.28 16:38
|close
|1515
|10.00
|1.2207
|1.2147
|1.2211
|90.00
|10510.16
|3030
|2004.06.28 16:38
|close
|1514
|10.00
|1.2207
|1.2150
|1.2214
|60.00
|10570.16
|3031
|2004.06.28 16:38
|close
|1513
|0.20
|1.2207
|1.2156
|1.2220
|0.00
|10570.16
|3032
|2004.06.28 16:38
|close
|1512
|0.10
|1.2207
|1.2160
|1.2224
|-0.40
|10569.76
|3033
|2004.06.28 16:38
|buy
|1517
|0.10
|1.2209
|1.2158
|1.2222
|3034
|2004.06.28 16:38
|buy
|1518
|0.20
|1.2193
|1.2142
|1.2206
|3035
|2004.06.28 16:38
|buy
|1519
|10.00
|1.2189
|1.2138
|1.2202
|3036
|2004.06.28 16:43
|buy
|1520
|10.00
|1.2185
|1.2134
|1.2198
|3037
|2004.06.28 16:51
|t/p
|1520
|10.00
|1.2198
|1.2134
|1.2198
|130.00
|10699.76
|3038
|2004.06.28 16:51
|close
|1519
|10.00
|1.2198
|1.2138
|1.2202
|90.00
|10789.76
|3039
|2004.06.28 16:51
|close
|1518
|0.20
|1.2198
|1.2142
|1.2206
|1.00
|10790.76
|3040
|2004.06.28 16:51
|close
|1517
|0.10
|1.2198
|1.2158
|1.2222
|-1.10
|10789.66
|3041
|2004.06.28 16:51
|buy
|1521
|0.10
|1.2200
|1.2149
|1.2213
|3042
|2004.06.28 16:52
|buy
|1522
|0.20
|1.2196
|1.2145
|1.2209
|3043
|2004.06.28 16:58
|buy
|1523
|10.00
|1.2189
|1.2138
|1.2202
|3044
|2004.06.28 17:35
|buy
|1524
|10.00
|1.2185
|1.2134
|1.2198
|3045
|2004.06.28 17:51
|t/p
|1524
|10.00
|1.2198
|1.2134
|1.2198
|130.00
|10919.66
|3046
|2004.06.28 17:51
|close
|1523
|10.00
|1.2198
|1.2138
|1.2202
|89.99
|11009.65
|3047
|2004.06.28 17:51
|close
|1522
|0.20
|1.2198
|1.2145
|1.2209
|0.40
|11010.05
|3048
|2004.06.28 17:51
|close
|1521
|0.10
|1.2198
|1.2149
|1.2213
|-0.20
|11009.85
|3049
|2004.06.30 16:00
|buy
|1525
|0.10
|1.2171
|1.2120
|1.2184
|3050
|2004.06.30 16:00
|buy
|1526
|0.20
|1.2168
|1.2117
|1.2181
|3051
|2004.06.30 16:01
|t/p
|1526
|0.20
|1.2181
|1.2117
|1.2181
|2.60
|11012.45
|3052
|2004.06.30 16:01
|close
|1525
|0.10
|1.2183
|1.2120
|1.2184
|1.20
|11013.65
|3053
|2004.06.30 16:10
|buy
|1527
|0.10
|1.2175
|1.2124
|1.2188
|3054
|2004.06.30 16:23
|t/p
|1527
|0.10
|1.2188
|1.2124
|1.2188
|1.30
|11014.95
|3055
|2004.06.30 16:50
|buy
|1528
|0.10
|1.2171
|1.2120
|1.2184
|3056
|2004.06.30 16:55
|buy
|1529
|0.20
|1.2168
|1.2117
|1.2181
|3057
|2004.06.30 16:56
|buy
|1530
|10.00
|1.2164
|1.2113
|1.2177
|3058
|2004.06.30 16:59
|buy
|1531
|10.00
|1.2160
|1.2109
|1.2173
|3059
|2004.06.30 17:02
|t/p
|1531
|10.00
|1.2173
|1.2109
|1.2173
|130.00
|11144.95
|3060
|2004.06.30 17:02
|close
|1530
|10.00
|1.2173
|1.2113
|1.2177
|90.01
|11234.96
|3061
|2004.06.30 17:02
|close
|1529
|0.20
|1.2173
|1.2117
|1.2181
|1.00
|11235.96
|3062
|2004.06.30 17:02
|close
|1528
|0.10
|1.2173
|1.2120
|1.2184
|0.20
|11236.16
|3063
|2004.07.02 15:00
|buy
|1532
|0.10
|1.2269
|1.2218
|1.2282
|3064
|2004.07.02 15:11
|t/p
|1532
|0.10
|1.2282
|1.2218
|1.2282
|1.30
|11237.46
|3065
|2004.07.02 15:11
|buy
|1533
|0.10
|1.2286
|1.2235
|1.2299
|3066
|2004.07.02 15:11
|buy
|1534
|0.20
|1.2276
|1.2225
|1.2289
|3067
|2004.07.02 15:15
|buy
|1535
|10.00
|1.2272
|1.2221
|1.2285
|3068
|2004.07.02 15:25
|t/p
|1533
|0.10
|1.2299
|1.2235
|1.2299
|1.30
|11238.76
|3069
|2004.07.02 15:25
|t/p
|1534
|0.20
|1.2289
|1.2225
|1.2289
|2.60
|11241.36
|3070
|2004.07.02 15:25
|t/p
|1535
|10.00
|1.2285
|1.2221
|1.2285
|130.00
|11371.36
|3071
|2004.07.02 15:25
|buy
|1536
|0.10
|1.2308
|1.2257
|1.2321
|3072
|2004.07.02 15:25
|buy
|1537
|0.20
|1.2287
|1.2236
|1.2300
|3073
|2004.07.02 15:25
|s/l
|1536
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2321
|-5.10
|11366.26
|3074
|2004.07.02 15:25
|buy
|1538
|0.20
|1.2242
|1.2191
|1.2255
|3075
|2004.07.02 15:25
|t/p
|1538
|0.20
|1.2255
|1.2191
|1.2255
|2.60
|11368.86
|3076
|2004.07.02 15:25
|close
|1537
|0.20
|1.2277
|1.2236
|1.2300
|-2.00
|11366.86
|3077
|2004.07.02 15:25
|buy
|1539
|0.10
|1.2279
|1.2228
|1.2292
|3078
|2004.07.02 15:26
|t/p
|1539
|0.10
|1.2292
|1.2228
|1.2292
|1.30
|11368.16
|3079
|2004.07.02 15:26
|buy
|1540
|0.10
|1.2308
|1.2257
|1.2321
|3080
|2004.07.02 15:26
|buy
|1541
|0.20
|1.2286
|1.2235
|1.2299
|3081
|2004.07.02 15:26
|t/p
|1541
|0.20
|1.2299
|1.2235
|1.2299
|2.60
|11370.76
|3082
|2004.07.02 15:26
|buy
|1542
|0.20
|1.2290
|1.2239
|1.2303
|3083
|2004.07.02 15:26
|buy
|1543
|10.00
|1.2268
|1.2217
|1.2281
|3084
|2004.07.02 15:27
|t/p
|1543
|10.00
|1.2281
|1.2217
|1.2281
|130.00
|11500.76
|3085
|2004.07.02 15:27
|close
|1542
|0.20
|1.2284
|1.2239
|1.2303
|-1.20
|11499.56
|3086
|2004.07.02 15:27
|close
|1540
|0.10
|1.2284
|1.2257
|1.2321
|-2.40
|11497.16
|3087
|2004.07.02 15:27
|buy
|1544
|0.10
|1.2286
|1.2235
|1.2299
|3088
|2004.07.02 15:27
|buy
|1545
|0.20
|1.2264
|1.2213
|1.2277
|3089
|2004.07.02 15:27
|t/p
|1545
|0.20
|1.2277
|1.2213
|1.2277
|2.60
|11499.76
|3090
|2004.07.02 15:27
|close
|1544
|0.10
|1.2280
|1.2235
|1.2299
|-0.60
|11499.16
|3091
|2004.07.02 15:27
|buy
|1546
|0.10
|1.2282
|1.2231
|1.2295
|3092
|2004.07.02 15:27
|t/p
|1546
|0.10
|1.2295
|1.2231
|1.2295
|1.30
|11500.46
|3093
|2004.07.02 15:27
|buy
|1547
|0.10
|1.2306
|1.2255
|1.2319
|3094
|2004.07.02 15:28
|buy
|1548
|0.20
|1.2288
|1.2237
|1.2301
|3095
|2004.07.02 15:29
|buy
|1549
|10.00
|1.2285
|1.2234
|1.2298
|3096
|2004.07.02 15:30
|buy
|1550
|10.00
|1.2280
|1.2229
|1.2293
|3097
|2004.07.02 15:40
|t/p
|1550
|10.00
|1.2293
|1.2229
|1.2293
|130.00
|11630.46
|3098
|2004.07.02 15:40
|close
|1549
|10.00
|1.2294
|1.2234
|1.2298
|90.00
|11720.46
|3099
|2004.07.02 15:40
|close
|1548
|0.20
|1.2294
|1.2237
|1.2301
|1.20
|11721.66
|3100
|2004.07.02 15:40
|close
|1547
|0.10
|1.2294
|1.2255
|1.2319
|-1.20
|11720.46
|3101
|2004.07.02 15:40
|buy
|1551
|0.10
|1.2296
|1.2245
|1.2309
|3102
|2004.07.02 15:40
|buy
|1552
|0.20
|1.2292
|1.2241
|1.2305
|3103
|2004.07.02 15:41
|buy
|1553
|10.00
|1.2289
|1.2238
|1.2302
|3104
|2004.07.02 15:48
|t/p
|1553
|10.00
|1.2302
|1.2238
|1.2302
|130.00
|11850.46
|3105
|2004.07.02 15:48
|close
|1552
|0.20
|1.2303
|1.2241
|1.2305
|2.20
|11852.66
|3106
|2004.07.02 15:48
|close
|1551
|0.10
|1.2303
|1.2245
|1.2309
|0.70
|11853.36
|3107
|2004.07.02 15:48
|buy
|1554
|0.10
|1.2305
|1.2254
|1.2318
|3108
|2004.07.02 15:49
|buy
|1555
|0.20
|1.2301
|1.2250
|1.2314
|3109
|2004.07.02 15:55
|buy
|1556
|10.00
|1.2298
|1.2247
|1.2311
|3110
|2004.07.02 16:00
|buy
|1557
|10.00
|1.2294
|1.2243
|1.2307
|3111
|2004.07.02 16:08
|t/p
|1557
|10.00
|1.2307
|1.2243
|1.2307
|130.00
|11983.36
|3112
|2004.07.02 16:08
|close
|1556
|10.00
|1.2309
|1.2247
|1.2311
|110.00
|12093.36
|3113
|2004.07.02 16:08
|close
|1555
|0.20
|1.2309
|1.2250
|1.2314
|1.60
|12094.96
|3114
|2004.07.02 16:08
|close
|1554
|0.10
|1.2309
|1.2254
|1.2318
|0.40
|12095.36
|3115
|2004.07.02 16:08
|buy
|1558
|0.10
|1.2311
|1.2260
|1.2324
|3116
|2004.07.02 16:09
|buy
|1559
|0.20
|1.2301
|1.2250
|1.2314
|3117
|2004.07.02 16:10
|buy
|1560
|10.00
|1.2298
|1.2247
|1.2311
|3118
|2004.07.02 16:10
|buy
|1561
|10.00
|1.2293
|1.2242
|1.2306
|3119
|2004.07.02 16:10
|buy
|1562
|10.00
|1.2288
|1.2237
|1.2301
|3120
|2004.07.02 16:56
|t/p
|1562
|10.00
|1.2301
|1.2237
|1.2301
|130.00
|12225.36
|3121
|2004.07.02 16:56
|close
|1561
|10.00
|1.2305
|1.2242
|1.2306
|120.00
|12345.36
|3122
|2004.07.02 16:56
|close
|1560
|10.00
|1.2305
|1.2247
|1.2311
|70.00
|12415.36
|3123
|2004.07.02 16:56
|close
|1559
|0.20
|1.2305
|1.2250
|1.2314
|0.80
|12416.16
|3124
|2004.07.02 16:56
|close
|1558
|0.10
|1.2305
|1.2260
|1.2324
|-0.60
|12415.56
|3125
|2004.07.02 16:56
|buy
|1563
|0.10
|1.2307
|1.2256
|1.2320
|3126
|2004.07.02 16:56
|buy
|1564
|0.20
|1.2302
|1.2251
|1.2315
|3127
|2004.07.02 16:56
|buy
|1565
|10.00
|1.2293
|1.2242
|1.2306
|3128
|2004.07.02 16:57
|buy
|1566
|10.00
|1.2288
|1.2237
|1.2301
|3129
|2004.07.02 17:01
|t/p
|1565
|10.00
|1.2306
|1.2242
|1.2306
|130.00
|12545.56
|3130
|2004.07.02 17:01
|t/p
|1566
|10.00
|1.2301
|1.2237
|1.2301
|130.00
|12675.56
|3131
|2004.07.02 17:01
|close
|1564
|0.20
|1.2306
|1.2251
|1.2315
|0.80
|12676.36
|3132
|2004.07.02 17:01
|close
|1563
|0.10
|1.2306
|1.2256
|1.2320
|-0.10
|12676.26
|3133
|2004.07.02 17:01
|buy
|1567
|0.10
|1.2308
|1.2257
|1.2321
|3134
|2004.07.02 17:01
|buy
|1568
|0.20
|1.2302
|1.2251
|1.2315
|3135
|2004.07.02 17:01
|buy
|1569
|10.00
|1.2293
|1.2242
|1.2306
|3136
|2004.07.02 17:01
|buy
|1570
|10.00
|1.2288
|1.2237
|1.2301
|3137
|2004.07.02 17:18
|t/p
|1570
|10.00
|1.2301
|1.2237
|1.2301
|130.00
|12806.26
|3138
|2004.07.02 17:18
|close
|1569
|10.00
|1.2301
|1.2242
|1.2306
|80.00
|12886.26
|3139
|2004.07.02 17:18
|close
|1568
|0.20
|1.2301
|1.2251
|1.2315
|-0.20
|12886.06
|3140
|2004.07.02 17:18
|close
|1567
|0.10
|1.2301
|1.2257
|1.2321
|-0.70
|12885.36
|3141
|2004.07.02 17:18
|buy
|1571
|0.10
|1.2303
|1.2252
|1.2316
|3142
|2004.07.02 17:18
|buy
|1572
|0.20
|1.2298
|1.2247
|1.2311
|3143
|2004.07.02 17:45
|buy
|1573
|10.00
|1.2294
|1.2243
|1.2307
|3144
|2004.07.02 17:47
|t/p
|1573
|10.00
|1.2307
|1.2243
|1.2307
|130.00
|13015.36
|3145
|2004.07.02 17:47
|close
|1572
|0.20
|1.2310
|1.2247
|1.2311
|2.40
|13017.76
|3146
|2004.07.02 17:47
|close
|1571
|0.10
|1.2310
|1.2252
|1.2316
|0.70
|13018.46
|3147
|2004.07.02 17:47
|buy
|1574
|0.10
|1.2312
|1.2261
|1.2325
|3148
|2004.07.02 17:47
|buy
|1575
|0.20
|1.2308
|1.2257
|1.2321
|3149
|2004.07.02 17:47
|buy
|1576
|10.00
|1.2304
|1.2253
|1.2317
|3150
|2004.07.02 18:13
|t/p
|1576
|10.00
|1.2317
|1.2253
|1.2317
|130.00
|13148.46
|3151
|2004.07.02 18:13
|close
|1575
|0.20
|1.2317
|1.2257
|1.2321
|1.80
|13150.26
|3152
|2004.07.02 18:13
|close
|1574
|0.10
|1.2317
|1.2261
|1.2325
|0.50
|13150.76
|3153
|2004.07.02 18:13
|buy
|1577
|0.10
|1.2319
|1.2268
|1.2332
|3154
|2004.07.02 18:30
|buy
|1578
|0.20
|1.2315
|1.2264
|1.2328
|3155
|2004.07.02 20:57
|buy
|1579
|10.00
|1.2311
|1.2260
|1.2324
|3156
|2004.07.02 22:18
|t/p
|1579
|10.00
|1.2324
|1.2260
|1.2324
|130.00
|13280.76
|3157
|2004.07.02 22:18
|close
|1578
|0.20
|1.2325
|1.2264
|1.2328
|2.00
|13282.76
|3158
|2004.07.02 22:18
|close
|1577
|0.10
|1.2325
|1.2268
|1.2332
|0.60
|13283.36
|3159
|2004.07.07 08:17
|buy
|1580
|0.10
|1.2367
|1.2316
|1.2380
|3160
|2004.07.07 08:17
|buy
|1581
|0.20
|1.2361
|1.2310
|1.2374
|3161
|2004.07.07 08:21
|buy
|1582
|10.00
|1.2358
|1.2307
|1.2371
|3162
|2004.07.07 08:25
|buy
|1583
|10.00
|1.2347
|1.2296
|1.2360
|3163
|2004.07.07 08:26
|t/p
|1583
|10.00
|1.2360
|1.2296
|1.2360
|130.00
|13413.36
|3164
|2004.07.07 08:26
|close
|1582
|10.00
|1.2360
|1.2307
|1.2371
|20.00
|13433.36
|3165
|2004.07.07 08:26
|close
|1581
|0.20
|1.2360
|1.2310
|1.2374
|-0.20
|13433.16
|3166
|2004.07.07 08:26
|close
|1580
|0.10
|1.2360
|1.2316
|1.2380
|-0.70
|13432.46
|3167
|2004.07.07 08:26
|buy
|1584
|0.10
|1.2362
|1.2311
|1.2375
|3168
|2004.07.07 08:30
|buy
|1585
|0.20
|1.2351
|1.2300
|1.2364
|3169
|2004.07.07 08:30
|buy
|1586
|10.00
|1.2346
|1.2295
|1.2359
|3170
|2004.07.07 08:45
|t/p
|1586
|10.00
|1.2359
|1.2295
|1.2359
|130.00
|13562.46
|3171
|2004.07.07 08:45
|close
|1585
|0.20
|1.2363
|1.2300
|1.2364
|2.40
|13564.86
|3172
|2004.07.07 08:45
|close
|1584
|0.10
|1.2363
|1.2311
|1.2375
|0.10
|13564.96
|3173
|2004.07.07 08:45
|buy
|1587
|0.10
|1.2365
|1.2314
|1.2378
|3174
|2004.07.07 08:45
|buy
|1588
|0.20
|1.2359
|1.2308
|1.2372
|3175
|2004.07.07 08:47
|buy
|1589
|10.00
|1.2355
|1.2304
|1.2368
|3176
|2004.07.07 08:48
|buy
|1590
|10.00
|1.2350
|1.2299
|1.2363
|3177
|2004.07.07 08:57
|buy
|1591
|10.00
|1.2344
|1.2293
|1.2357
|3178
|2004.07.07 10:00
|t/p
|1591
|10.00
|1.2357
|1.2293
|1.2357
|130.00
|13694.96
|3179
|2004.07.07 10:00
|close
|1590
|10.00
|1.2358
|1.2299
|1.2363
|80.00
|13774.96
|3180
|2004.07.07 10:00
|close
|1589
|10.00
|1.2358
|1.2304
|1.2368
|30.00
|13804.96
|3181
|2004.07.07 10:00
|close
|1588
|0.20
|1.2358
|1.2308
|1.2372
|-0.20
|13804.76
|3182
|2004.07.07 10:00
|close
|1587
|0.10
|1.2358
|1.2314
|1.2378
|-0.70
|13804.06
|3183
|2004.07.07 10:00
|buy
|1592
|0.10
|1.2362
|1.2311
|1.2375
|3184
|2004.07.07 10:00
|buy
|1593
|0.20
|1.2350
|1.2299
|1.2363
|3185
|2004.07.07 10:00
|buy
|1594
|10.00
|1.2342
|1.2291
|1.2355
|3186
|2004.07.07 10:01
|t/p
|1594
|10.00
|1.2355
|1.2291
|1.2355
|130.00
|13934.06
|3187
|2004.07.07 10:01
|close
|1593
|0.20
|1.2355
|1.2299
|1.2363
|1.00
|13935.06
|3188
|2004.07.07 10:01
|close
|1592
|0.10
|1.2355
|1.2311
|1.2375
|-0.70
|13934.36
|3189
|2004.07.07 10:05
|buy
|1595
|0.10
|1.2362
|1.2311
|1.2375
|3190
|2004.07.07 10:05
|buy
|1596
|0.20
|1.2357
|1.2306
|1.2370
|3191
|2004.07.07 10:26
|buy
|1597
|10.00
|1.2353
|1.2302
|1.2366
|3192
|2004.07.07 10:55
|buy
|1598
|10.00
|1.2350
|1.2299
|1.2363
|3193
|2004.07.07 11:10
|t/p
|1598
|10.00
|1.2363
|1.2299
|1.2363
|130.00
|14064.36
|3194
|2004.07.07 11:10
|close
|1597
|10.00
|1.2363
|1.2302
|1.2366
|100.00
|14164.36
|3195
|2004.07.07 11:10
|close
|1596
|0.20
|1.2363
|1.2306
|1.2370
|1.20
|14165.56
|3196
|2004.07.07 11:10
|close
|1595
|0.10
|1.2363
|1.2311
|1.2375
|0.10
|14165.66
|3197
|2004.07.07 11:10
|buy
|1599
|0.10
|1.2365
|1.2314
|1.2378
|3198
|2004.07.07 11:10
|buy
|1600
|0.20
|1.2360
|1.2309
|1.2373
|3199
|2004.07.07 11:14
|buy
|1601
|10.00
|1.2356
|1.2305
|1.2369
|3200
|2004.07.07 11:25
|t/p
|1601
|10.00
|1.2369
|1.2305
|1.2369
|130.00
|14295.66
|3201
|2004.07.07 11:25
|close
|1600
|0.20
|1.2370
|1.2309
|1.2373
|2.00
|14297.66
|3202
|2004.07.07 11:25
|close
|1599
|0.10
|1.2370
|1.2314
|1.2378
|0.50
|14298.16
|3203
|2004.07.07 11:25
|buy
|1602
|0.10
|1.2372
|1.2321
|1.2385
|3204
|2004.07.07 11:26
|buy
|1603
|0.20
|1.2367
|1.2316
|1.2380
|3205
|2004.07.07 11:27
|buy
|1604
|10.00
|1.2364
|1.2313
|1.2377
|3206
|2004.07.07 12:56
|buy
|1605
|10.00
|1.2359
|1.2308
|1.2372
|3207
|2004.07.07 13:00
|t/p
|1605
|10.00
|1.2372
|1.2308
|1.2372
|130.00
|14428.16
|3208
|2004.07.07 13:00
|close
|1604
|10.00
|1.2372
|1.2313
|1.2377
|80.00
|14508.16
|3209
|2004.07.07 13:00
|close
|1603
|0.20
|1.2372
|1.2316
|1.2380
|1.00
|14509.16
|3210
|2004.07.07 13:00
|close
|1602
|0.10
|1.2372
|1.2321
|1.2385
|0.00
|14509.16
|3211
|2004.07.14 16:00
|buy
|1606
|0.10
|1.2409
|1.2358
|1.2422
|3212
|2004.07.14 16:00
|buy
|1607
|0.20
|1.2406
|1.2355
|1.2419
|3213
|2004.07.14 16:42
|buy
|1608
|10.00
|1.2402
|1.2351
|1.2415
|3214
|2004.07.14 16:45
|buy
|1609
|10.00
|1.2398
|1.2347
|1.2411
|3215
|2004.07.14 16:45
|t/p
|1608
|10.00
|1.2415
|1.2351
|1.2415
|130.00
|14639.16
|3216
|2004.07.14 16:45
|t/p
|1609
|10.00
|1.2411
|1.2347
|1.2411
|130.00
|14769.16
|3217
|2004.07.14 16:45
|close
|1607
|0.20
|1.2417
|1.2355
|1.2419
|2.20
|14771.36
|3218
|2004.07.14 16:45
|close
|1606
|0.10
|1.2417
|1.2358
|1.2422
|0.80
|14772.16
|3219
|2004.07.16 16:00
|buy
|1610
|0.10
|1.2456
|1.2405
|1.2469
|3220
|2004.07.16 16:00
|buy
|1611
|0.20
|1.2452
|1.2401
|1.2465
|3221
|2004.07.16 16:10
|buy
|1612
|10.00
|1.2448
|1.2397
|1.2461
|3222
|2004.07.16 16:15
|buy
|1613
|10.00
|1.2443
|1.2392
|1.2456
|3223
|2004.07.16 16:45
|t/p
|1613
|10.00
|1.2456
|1.2392
|1.2456
|130.00
|14902.16
|3224
|2004.07.16 16:45
|close
|1612
|10.00
|1.2456
|1.2397
|1.2461
|80.00
|14982.16
|3225
|2004.07.16 16:45
|close
|1611
|0.20
|1.2456
|1.2401
|1.2465
|0.80
|14982.96
|3226
|2004.07.16 16:45
|close
|1610
|0.10
|1.2456
|1.2405
|1.2469
|0.00
|14982.96
|3227
|2004.07.16 16:45
|buy
|1614
|0.10
|1.2458
|1.2407
|1.2471
|3228
|2004.07.16 16:46
|buy
|1615
|0.20
|1.2446
|1.2395
|1.2459
|3229
|2004.07.16 16:56
|buy
|1616
|10.00
|1.2442
|1.2391
|1.2455
|3230
|2004.07.16 17:00
|t/p
|1616
|10.00
|1.2455
|1.2391
|1.2455
|130.00
|15112.96
|3231
|2004.07.16 17:00
|close
|1615
|0.20
|1.2456
|1.2395
|1.2459
|2.00
|15114.96
|3232
|2004.07.16 17:00
|close
|1614
|0.10
|1.2456
|1.2407
|1.2471
|-0.20
|15114.76
|3233
|2004.07.16 17:00
|buy
|1617
|0.10
|1.2458
|1.2407
|1.2471
|3234
|2004.07.16 17:00
|buy
|1618
|0.20
|1.2444
|1.2393
|1.2457
|3235
|2004.07.16 17:35
|buy
|1619
|10.00
|1.2440
|1.2389
|1.2453
|3236
|2004.07.16 17:58
|buy
|1620
|10.00
|1.2437
|1.2386
|1.2450
|3237
|2004.07.16 18:02
|buy
|1621
|10.00
|1.2433
|1.2382
|1.2446
|3238
|2004.07.16 20:06
|t/p
|1621
|10.00
|1.2446
|1.2382
|1.2446
|130.00
|15244.76
|3239
|2004.07.16 20:06
|close
|1620
|10.00
|1.2446
|1.2386
|1.2450
|90.01
|15334.77
|3240
|2004.07.16 20:06
|close
|1619
|10.00
|1.2446
|1.2389
|1.2453
|60.01
|15394.78
|3241
|2004.07.16 20:06
|close
|1618
|0.20
|1.2446
|1.2393
|1.2457
|0.40
|15395.18
|3242
|2004.07.16 20:06
|close
|1617
|0.10
|1.2446
|1.2407
|1.2471
|-1.20
|15393.98
|3243
|2004.07.16 20:06
|buy
|1622
|0.10
|1.2448
|1.2397
|1.2461
|3244
|2004.07.16 20:08
|buy
|1623
|0.20
|1.2445
|1.2394
|1.2458
|3245
|2004.07.19 01:14
|t/p
|1623
|0.20
|1.2458
|1.2394
|1.2458
|2.45
|15396.43
|3246
|2004.07.19 01:14
|close
|1622
|0.10
|1.2458
|1.2397
|1.2461
|0.92
|15397.35
|3247
|2004.07.20 16:00
|sell
|1624
|0.10
|1.2355
|1.2406
|1.2342
|3248
|2004.07.20 16:01
|sell
|1625
|0.20
|1.2358
|1.2409
|1.2345
|3249
|2004.07.20 16:02
|sell
|1626
|10.00
|1.2362
|1.2413
|1.2349
|3250
|2004.07.20 16:06
|sell
|1627
|10.00
|1.2366
|1.2417
|1.2353
|3251
|2004.07.20 16:10
|sell
|1628
|10.00
|1.2370
|1.2421
|1.2357
|3252
|2004.07.20 20:32
|t/p
|1628
|10.00
|1.2357
|1.2421
|1.2357
|130.00
|15527.35
|3253
|2004.07.20 20:32
|close
|1627
|10.00
|1.2355
|1.2417
|1.2353
|110.00
|15637.35
|3254
|2004.07.20 20:32
|close
|1626
|10.00
|1.2355
|1.2413
|1.2349
|70.01
|15707.36
|3255
|2004.07.20 20:32
|close
|1625
|0.20
|1.2355
|1.2409
|1.2345
|0.60
|15707.96
|3256
|2004.07.20 20:32
|close
|1624
|0.10
|1.2355
|1.2406
|1.2342
|0.00
|15707.96
|3257
|2004.07.20 21:30
|sell
|1629
|0.10
|1.2322
|1.2373
|1.2309
|3258
|2004.07.20 21:30
|sell
|1630
|0.20
|1.2325
|1.2376
|1.2312
|3259
|2004.07.20 21:40
|sell
|1631
|10.00
|1.2330
|1.2381
|1.2317
|3260
|2004.07.20 22:21
|sell
|1632
|10.00
|1.2335
|1.2386
|1.2322
|3261
|2004.07.20 23:48
|t/p
|1632
|10.00
|1.2322
|1.2386
|1.2322
|130.00
|15837.96
|3262
|2004.07.20 23:48
|close
|1631
|10.00
|1.2322
|1.2381
|1.2317
|80.00
|15917.96
|3263
|2004.07.20 23:48
|close
|1630
|0.20
|1.2322
|1.2376
|1.2312
|0.60
|15918.56
|3264
|2004.07.20 23:48
|close
|1629
|0.10
|1.2322
|1.2373
|1.2309
|0.00
|15918.56
|3265
|2004.07.21 02:47
|sell
|1633
|0.10
|1.2325
|1.2376
|1.2312
|3266
|2004.07.21 03:09
|t/p
|1633
|0.10
|1.2312
|1.2376
|1.2312
|1.30
|15919.86
|3267
|2004.07.21 16:30
|sell
|1634
|0.10
|1.2255
|1.2306
|1.2242
|3268
|2004.07.21 16:30
|sell
|1635
|0.20
|1.2259
|1.2310
|1.2246
|3269
|2004.07.21 16:32
|t/p
|1635
|0.20
|1.2246
|1.2310
|1.2246
|2.60
|15922.46
|3270
|2004.07.21 16:32
|close
|1634
|0.10
|1.2246
|1.2306
|1.2242
|0.90
|15923.36
|3271
|2004.07.21 16:32
|sell
|1636
|0.10
|1.2244
|1.2295
|1.2231
|3272
|2004.07.21 16:32
|sell
|1637
|0.20
|1.2249
|1.2300
|1.2236
|3273
|2004.07.21 16:33
|t/p
|1637
|0.20
|1.2236
|1.2300
|1.2236
|2.60
|15925.96
|3274
|2004.07.21 16:33
|close
|1636
|0.10
|1.2231
|1.2295
|1.2231
|1.30
|15927.26
|3275
|2004.07.21 16:33
|sell
|1638
|0.10
|1.2229
|1.2280
|1.2216
|3276
|2004.07.21 16:33
|sell
|1639
|0.20
|1.2238
|1.2289
|1.2225
|3277
|2004.07.21 16:33
|sell
|1640
|10.00
|1.2243
|1.2294
|1.2230
|3278
|2004.07.21 16:34
|sell
|1641
|10.00
|1.2252
|1.2303
|1.2239
|3279
|2004.07.21 16:34
|t/p
|1641
|10.00
|1.2239
|1.2303
|1.2239
|130.00
|16057.26
|3280
|2004.07.21 16:39
|t/p
|1640
|10.00
|1.2230
|1.2294
|1.2230
|130.00
|16187.26
|3281
|2004.07.21 16:39
|close
|1639
|0.20
|1.2229
|1.2289
|1.2225
|1.80
|16189.06
|3282
|2004.07.21 16:39
|close
|1638
|0.10
|1.2229
|1.2280
|1.2216
|0.00
|16189.06
|3283
|2004.07.21 16:39
|sell
|1642
|0.10
|1.2227
|1.2278
|1.2214
|3284
|2004.07.21 16:39
|sell
|1643
|0.20
|1.2234
|1.2285
|1.2221
|3285
|2004.07.21 16:40
|sell
|1644
|10.00
|1.2237
|1.2288
|1.2224
|3286
|2004.07.21 16:48
|t/p
|1644
|10.00
|1.2224
|1.2288
|1.2224
|130.00
|16319.06
|3287
|2004.07.21 16:48
|close
|1643
|0.20
|1.2224
|1.2285
|1.2221
|2.00
|16321.06
|3288
|2004.07.21 16:48
|close
|1642
|0.10
|1.2224
|1.2278
|1.2214
|0.30
|16321.36
|3289
|2004.07.21 16:48
|sell
|1645
|0.10
|1.2222
|1.2273
|1.2209
|3290
|2004.07.21 16:50
|sell
|1646
|0.20
|1.2230
|1.2281
|1.2217
|3291
|2004.07.21 17:03
|t/p
|1646
|0.20
|1.2217
|1.2281
|1.2217
|2.60
|16323.96
|3292
|2004.07.21 17:03
|close
|1645
|0.10
|1.2216
|1.2273
|1.2209
|0.60
|16324.56
|3293
|2004.07.21 17:03
|sell
|1647
|0.10
|1.2214
|1.2265
|1.2201
|3294
|2004.07.21 17:05
|sell
|1648
|0.20
|1.2218
|1.2269
|1.2205
|3295
|2004.07.21 17:06
|sell
|1649
|10.00
|1.2222
|1.2273
|1.2209
|3296
|2004.07.21 17:25
|sell
|1650
|10.00
|1.2225
|1.2276
|1.2212
|3297
|2004.07.21 17:26
|sell
|1651
|10.00
|1.2230
|1.2281
|1.2217
|3298
|2004.07.21 17:28
|t/p
|1651
|10.00
|1.2217
|1.2281
|1.2217
|130.00
|16454.56
|3299
|2004.07.21 17:28
|close
|1650
|10.00
|1.2217
|1.2276
|1.2212
|80.01
|16534.57
|3300
|2004.07.21 17:28
|close
|1649
|10.00
|1.2217
|1.2273
|1.2209
|50.00
|16584.57
|3301
|2004.07.21 17:28
|close
|1648
|0.20
|1.2217
|1.2269
|1.2205
|0.20
|16584.77
|3302
|2004.07.21 17:28
|close
|1647
|0.10
|1.2217
|1.2265
|1.2201
|-0.30
|16584.47
|3303
|2004.07.21 17:28
|sell
|1652
|0.10
|1.2215
|1.2266
|1.2202
|3304
|2004.07.21 17:30
|sell
|1653
|0.20
|1.2225
|1.2276
|1.2212
|3305
|2004.07.21 17:30
|sell
|1654
|10.00
|1.2228
|1.2279
|1.2215
|3306
|2004.07.21 17:36
|sell
|1655
|10.00
|1.2232
|1.2283
|1.2219
|3307
|2004.07.21 17:36
|sell
|1656
|10.00
|1.2236
|1.2287
|1.2223
|3308
|2004.07.21 17:37
|t/p
|1656
|10.00
|1.2223
|1.2287
|1.2223
|130.00
|16714.47
|3309
|2004.07.21 17:37
|close
|1655
|10.00
|1.2223
|1.2283
|1.2219
|90.00
|16804.47
|3310
|2004.07.21 17:37
|close
|1654
|10.00
|1.2223
|1.2279
|1.2215
|50.00
|16854.47
|3311
|2004.07.21 17:37
|close
|1653
|0.20
|1.2223
|1.2276
|1.2212
|0.40
|16854.87
|3312
|2004.07.21 17:37
|close
|1652
|0.10
|1.2223
|1.2266
|1.2202
|-0.80
|16854.07
|3313
|2004.07.21 17:37
|sell
|1657
|0.10
|1.2221
|1.2272
|1.2208
|3314
|2004.07.21 17:37
|sell
|1658
|0.20
|1.2225
|1.2276
|1.2212
|3315
|2004.07.21 17:39
|sell
|1659
|10.00
|1.2228
|1.2279
|1.2215
|3316
|2004.07.21 18:15
|sell
|1660
|10.00
|1.2233
|1.2284
|1.2220
|3317
|2004.07.21 18:20
|sell
|1661
|10.00
|1.2237
|1.2288
|1.2224
|3318
|2004.07.21 19:36
|t/p
|1661
|10.00
|1.2224
|1.2288
|1.2224
|130.00
|16984.07
|3319
|2004.07.21 19:36
|close
|1660
|10.00
|1.2224
|1.2284
|1.2220
|90.00
|17074.07
|3320
|2004.07.21 19:36
|close
|1659
|10.00
|1.2224
|1.2279
|1.2215
|40.00
|17114.07
|3321
|2004.07.21 19:36
|close
|1658
|0.20
|1.2224
|1.2276
|1.2212
|0.20
|17114.27
|3322
|2004.07.21 19:36
|close
|1657
|0.10
|1.2224
|1.2272
|1.2208
|-0.30
|17113.97
|3323
|2004.07.23 12:15
|sell
|1662
|0.10
|1.2185
|1.2236
|1.2172
|3324
|2004.07.23 12:15
|sell
|1663
|0.20
|1.2188
|1.2239
|1.2175
|3325
|2004.07.23 12:46
|t/p
|1663
|0.20
|1.2175
|1.2239
|1.2175
|2.60
|17116.57
|3326
|2004.07.23 12:46
|close
|1662
|0.10
|1.2175
|1.2236
|1.2172
|1.00
|17117.57
|3327
|2004.07.23 12:46
|sell
|1664
|0.10
|1.2173
|1.2224
|1.2160
|3328
|2004.07.23 12:55
|sell
|1665
|0.20
|1.2177
|1.2228
|1.2164
|3329
|2004.07.23 13:10
|sell
|1666
|10.00
|1.2181
|1.2232
|1.2168
|3330
|2004.07.23 14:05
|sell
|1667
|10.00
|1.2185
|1.2236
|1.2172
|3331
|2004.07.23 14:07
|sell
|1668
|10.00
|1.2188
|1.2239
|1.2175
|3332
|2004.07.23 14:25
|t/p
|1668
|10.00
|1.2175
|1.2239
|1.2175
|130.00
|17247.57
|3333
|2004.07.23 14:25
|close
|1667
|10.00
|1.2174
|1.2236
|1.2172
|110.00
|17357.57
|3334
|2004.07.23 14:25
|close
|1666
|10.00
|1.2174
|1.2232
|1.2168
|70.01
|17427.58
|3335
|2004.07.23 14:25
|close
|1665
|0.20
|1.2174
|1.2228
|1.2164
|0.60
|17428.18
|3336
|2004.07.23 14:25
|close
|1664
|0.10
|1.2174
|1.2224
|1.2160
|-0.10
|17428.08
|3337
|2004.07.23 14:25
|sell
|1669
|0.10
|1.2172
|1.2223
|1.2159
|3338
|2004.07.23 14:27
|sell
|1670
|0.20
|1.2177
|1.2228
|1.2164
|3339
|2004.07.23 14:28
|sell
|1671
|10.00
|1.2180
|1.2231
|1.2167
|3340
|2004.07.23 14:36
|t/p
|1671
|10.00
|1.2167
|1.2231
|1.2167
|130.00
|17558.08
|3341
|2004.07.23 14:36
|close
|1670
|0.20
|1.2167
|1.2228
|1.2164
|2.00
|17560.08
|3342
|2004.07.23 14:36
|close
|1669
|0.10
|1.2167
|1.2223
|1.2159
|0.50
|17560.58
|3343
|2004.07.23 14:45
|sell
|1672
|0.10
|1.2157
|1.2208
|1.2144
|3344
|2004.07.23 14:46
|sell
|1673
|0.20
|1.2160
|1.2211
|1.2147
|3345
|2004.07.23 14:51
|sell
|1674
|10.00
|1.2164
|1.2215
|1.2151
|3346
|2004.07.23 15:21
|sell
|1675
|10.00
|1.2169
|1.2220
|1.2156
|3347
|2004.07.23 15:23
|t/p
|1675
|10.00
|1.2156
|1.2220
|1.2156
|130.00
|17690.58
|3348
|2004.07.23 15:23
|close
|1674
|10.00
|1.2154
|1.2215
|1.2151
|100.00
|17790.58
|3349
|2004.07.23 15:23
|close
|1673
|0.20
|1.2154
|1.2211
|1.2147
|1.20
|17791.78
|3350
|2004.07.23 15:23
|close
|1672
|0.10
|1.2154
|1.2208
|1.2144
|0.30
|17792.08
|3351
|2004.07.23 15:23
|sell
|1676
|0.10
|1.2152
|1.2203
|1.2139
|3352
|2004.07.23 15:24
|sell
|1677
|0.20
|1.2158
|1.2209
|1.2145
|3353
|2004.07.23 15:25
|sell
|1678
|10.00
|1.2162
|1.2213
|1.2149
|3354
|2004.07.23 15:25
|sell
|1679
|10.00
|1.2165
|1.2216
|1.2152
|3355
|2004.07.23 15:35
|sell
|1680
|10.00
|1.2170
|1.2221
|1.2157
|3356
|2004.07.23 16:52
|t/p
|1680
|10.00
|1.2157
|1.2221
|1.2157
|130.00
|17922.08
|3357
|2004.07.23 16:52
|close
|1679
|10.00
|1.2157
|1.2216
|1.2152
|80.00
|18002.08
|3358
|2004.07.23 16:52
|close
|1678
|10.00
|1.2157
|1.2213
|1.2149
|50.00
|18052.08
|3359
|2004.07.23 16:52
|close
|1677
|0.20
|1.2157
|1.2209
|1.2145
|0.20
|18052.28
|3360
|2004.07.23 16:52
|close
|1676
|0.10
|1.2157
|1.2203
|1.2139
|-0.50
|18051.78
|3361
|2004.07.23 17:15
|sell
|1681
|0.10
|1.2130
|1.2181
|1.2117
|3362
|2004.07.23 17:32
|t/p
|1681
|0.10
|1.2117
|1.2181
|1.2117
|1.30
|18053.08
|3363
|2004.07.23 17:32
|sell
|1682
|0.10
|1.2114
|1.2165
|1.2101
|3364
|2004.07.23 17:33
|sell
|1683
|0.20
|1.2118
|1.2169
|1.2105
|3365
|2004.07.23 17:35
|sell
|1684
|10.00
|1.2124
|1.2175
|1.2111
|3366
|2004.07.23 17:40
|sell
|1685
|10.00
|1.2130
|1.2181
|1.2117
|3367
|2004.07.23 17:40
|sell
|1686
|10.00
|1.2135
|1.2186
|1.2122
|3368
|2004.07.23 17:41
|t/p
|1686
|10.00
|1.2122
|1.2186
|1.2122
|130.00
|18183.08
|3369
|2004.07.23 17:41
|close
|1685
|10.00
|1.2122
|1.2181
|1.2117
|80.01
|18263.09
|3370
|2004.07.23 17:41
|close
|1684
|10.00
|1.2122
|1.2175
|1.2111
|20.01
|18283.10
|3371
|2004.07.23 17:41
|close
|1683
|0.20
|1.2122
|1.2169
|1.2105
|-0.80
|18282.30
|3372
|2004.07.23 17:41
|close
|1682
|0.10
|1.2122
|1.2165
|1.2101
|-0.80
|18281.50
|3373
|2004.07.23 17:41
|sell
|1687
|0.10
|1.2120
|1.2171
|1.2107
|3374
|2004.07.23 17:43
|sell
|1688
|0.20
|1.2124
|1.2175
|1.2111
|3375
|2004.07.23 17:44
|sell
|1689
|10.00
|1.2127
|1.2178
|1.2114
|3376
|2004.07.23 17:45
|sell
|1690
|10.00
|1.2131
|1.2182
|1.2118
|3377
|2004.07.23 17:45
|sell
|1691
|10.00
|1.2136
|1.2187
|1.2123
|3378
|2004.07.23 17:50
|t/p
|1691
|10.00
|1.2123
|1.2187
|1.2123
|130.00
|18411.50
|3379
|2004.07.23 17:50
|close
|1690
|10.00
|1.2123
|1.2182
|1.2118
|80.01
|18491.51
|3380
|2004.07.23 17:50
|close
|1689
|10.00
|1.2123
|1.2178
|1.2114
|40.00
|18531.51
|3381
|2004.07.23 17:50
|close
|1688
|0.20
|1.2123
|1.2175
|1.2111
|0.20
|18531.71
|3382
|2004.07.23 17:50
|close
|1687
|0.10
|1.2123
|1.2171
|1.2107
|-0.30
|18531.41
|3383
|2004.07.23 17:50
|sell
|1692
|0.10
|1.2121
|1.2172
|1.2108
|3384
|2004.07.23 17:50
|sell
|1693
|0.20
|1.2129
|1.2180
|1.2116
|3385
|2004.07.23 19:35
|t/p
|1693
|0.20
|1.2116
|1.2180
|1.2116
|2.60
|18534.01
|3386
|2004.07.23 19:35
|close
|1692
|0.10
|1.2116
|1.2172
|1.2108
|0.50
|18534.51
|3387
|2004.07.27 17:36
|sell
|1694
|0.10
|1.2050
|1.2101
|1.2037
|3388
|2004.07.27 17:36
|sell
|1695
|0.20
|1.2054
|1.2105
|1.2041
|3389
|2004.07.27 17:36
|sell
|1696
|10.00
|1.2072
|1.2123
|1.2059
|3390
|2004.07.27 17:36
|t/p
|1696
|10.00
|1.2059
|1.2123
|1.2059
|130.00
|18664.51
|3391
|2004.07.27 17:36
|close
|1695
|0.20
|1.2052
|1.2105
|1.2041
|0.40
|18664.91
|3392
|2004.07.27 17:36
|close
|1694
|0.10
|1.2052
|1.2101
|1.2037
|-0.20
|18664.71
|3393
|2004.07.27 17:36
|sell
|1697
|0.10
|1.2050
|1.2101
|1.2037
|3394
|2004.07.27 17:36
|sell
|1698
|0.20
|1.2058
|1.2109
|1.2045
|3395
|2004.07.27 17:36
|t/p
|1698
|0.20
|1.2045
|1.2109
|1.2045
|2.60
|18667.31
|3396
|2004.07.27 17:36
|t/p
|1697
|0.10
|1.2037
|1.2101
|1.2037
|1.30
|18668.61
|3397
|2004.07.27 17:37
|sell
|1699
|0.10
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|3398
|2004.07.27 17:37
|t/p
|1699
|0.10
|1.2036
|1.2100
|1.2036
|1.30
|18669.91
|3399
|2004.07.27 17:37
|sell
|1700
|0.10
|1.2050
|1.2101
|1.2037
|3400
|2004.07.27 17:38
|sell
|1701
|0.20
|1.2053
|1.2104
|1.2040
|3401
|2004.07.27 17:38
|sell
|1702
|10.00
|1.2057
|1.2108
|1.2044
|3402
|2004.07.27 17:38
|sell
|1703
|10.00
|1.2068
|1.2119
|1.2055
|3403
|2004.07.27 17:38
|t/p
|1703
|10.00
|1.2055
|1.2119
|1.2055
|130.00
|18799.91
|3404
|2004.07.27 17:38
|close
|1702
|10.00
|1.2055
|1.2108
|1.2044
|20.00
|18819.91
|3405
|2004.07.27 17:38
|close
|1701
|0.20
|1.2055
|1.2104
|1.2040
|-0.40
|18819.51
|3406
|2004.07.27 17:38
|close
|1700
|0.10
|1.2055
|1.2101
|1.2037
|-0.50
|18819.01
|3407
|2004.07.27 17:38
|sell
|1704
|0.10
|1.2053
|1.2104
|1.2040
|3408
|2004.07.27 17:38
|sell
|1705
|0.20
|1.2058
|1.2109
|1.2045
|3409
|2004.07.27 17:38
|t/p
|1705
|0.20
|1.2045
|1.2109
|1.2045
|2.60
|18821.61
|3410
|2004.07.27 17:38
|close
|1704
|0.10
|1.2045
|1.2104
|1.2040
|0.80
|18822.41
|3411
|2004.07.27 17:38
|sell
|1706
|0.10
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|3412
|2004.07.27 17:39
|sell
|1707
|0.20
|1.2055
|1.2106
|1.2042
|3413
|2004.07.27 17:40
|t/p
|1707
|0.20
|1.2042
|1.2106
|1.2042
|2.60
|18825.01
|3414
|2004.07.27 17:40
|close
|1706
|0.10
|1.2042
|1.2100
|1.2036
|0.70
|18825.71
|3415
|2004.07.27 17:40
|sell
|1708
|0.10
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|3416
|2004.07.27 17:41
|sell
|1709
|0.20
|1.2053
|1.2104
|1.2040
|3417
|2004.07.27 17:44
|t/p
|1709
|0.20
|1.2040
|1.2104
|1.2040
|2.60
|18828.31
|3418
|2004.07.27 17:44
|close
|1708
|0.10
|1.2039
|1.2100
|1.2036
|1.00
|18829.31
|3419
|2004.07.27 17:44
|sell
|1710
|0.10
|1.2050
|1.2101
|1.2037
|3420
|2004.07.27 17:45
|sell
|1711
|0.20
|1.2053
|1.2104
|1.2040
|3421
|2004.07.27 17:45
|sell
|1712
|10.00
|1.2058
|1.2109
|1.2045
|3422
|2004.07.27 17:56
|sell
|1713
|10.00
|1.2061
|1.2112
|1.2048
|3423
|2004.07.27 18:07
|t/p
|1713
|10.00
|1.2048
|1.2112
|1.2048
|130.00
|18959.31
|3424
|2004.07.27 18:07
|close
|1712
|10.00
|1.2047
|1.2109
|1.2045
|110.00
|19069.31
|3425
|2004.07.27 18:07
|close
|1711
|0.20
|1.2047
|1.2104
|1.2040
|1.20
|19070.51
|3426
|2004.07.27 18:07
|close
|1710
|0.10
|1.2047
|1.2101
|1.2037
|0.30
|19070.81
|3427
|2004.07.27 18:08
|sell
|1714
|0.10
|1.2050
|1.2101
|1.2037
|3428
|2004.07.27 18:09
|sell
|1715
|0.20
|1.2055
|1.2106
|1.2042
|3429
|2004.07.27 18:10
|sell
|1716
|10.00
|1.2066
|1.2117
|1.2053
|3430
|2004.07.27 18:37
|sell
|1717
|10.00
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|3431
|2004.07.27 19:00
|t/p
|1717
|10.00
|1.2064
|1.2128
|1.2064
|130.00
|19200.81
|3432
|2004.07.27 19:00
|close
|1716
|10.00
|1.2064
|1.2117
|1.2053
|20.01
|19220.82
|3433
|2004.07.27 19:00
|close
|1715
|0.20
|1.2064
|1.2106
|1.2042
|-1.80
|19219.02
|3434
|2004.07.27 19:00
|close
|1714
|0.10
|1.2064
|1.2101
|1.2037
|-1.40
|19217.62
|3435
|2004.07.27 19:00
|sell
|1718
|0.10
|1.2062
|1.2113
|1.2049
|3436
|2004.07.27 19:00
|sell
|1719
|0.20
|1.2067
|1.2118
|1.2054
|3437
|2004.07.27 19:32
|t/p
|1719
|0.20
|1.2054
|1.2118
|1.2054
|2.60
|19220.22
|3438
|2004.07.27 19:32
|close
|1718
|0.10
|1.2051
|1.2113
|1.2049
|1.10
|19221.32
|3439
|2004.07.27 19:32
|sell
|1720
|0.10
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|3440
|2004.07.27 19:32
|sell
|1721
|0.20
|1.2057
|1.2108
|1.2044
|3441
|2004.07.27 19:36
|sell
|1722
|10.00
|1.2061
|1.2112
|1.2048
|3442
|2004.07.27 19:54
|t/p
|1722
|10.00
|1.2048
|1.2112
|1.2048
|130.00
|19351.32
|3443
|2004.07.27 19:54
|close
|1721
|0.20
|1.2047
|1.2108
|1.2044
|2.00
|19353.32
|3444
|2004.07.27 19:54
|close
|1720
|0.10
|1.2047
|1.2100
|1.2036
|0.20
|19353.52
|3445
|2004.07.27 19:56
|sell
|1723
|0.10
|1.2050
|1.2101
|1.2037
|3446
|2004.07.27 21:26
|sell
|1724
|0.20
|1.2054
|1.2105
|1.2041
|3447
|2004.07.27 21:34
|sell
|1725
|10.00
|1.2058
|1.2109
|1.2045
|3448
|2004.07.27 22:44
|sell
|1726
|10.00
|1.2061
|1.2112
|1.2048
|3449
|2004.07.28 02:50
|sell
|1727
|10.00
|1.2065
|1.2116
|1.2052
|3450
|2004.07.28 03:00
|t/p
|1727
|10.00
|1.2052
|1.2116
|1.2052
|130.00
|19483.52
|3451
|2004.07.28 03:00
|close
|1726
|10.00
|1.2051
|1.2112
|1.2048
|106.06
|19589.58
|3452
|2004.07.28 03:00
|close
|1725
|10.00
|1.2051
|1.2109
|1.2045
|76.05
|19665.63
|3453
|2004.07.28 03:00
|close
|1724
|0.20
|1.2051
|1.2105
|1.2041
|0.72
|19666.35
|3454
|2004.07.28 03:00
|close
|1723
|0.10
|1.2051
|1.2101
|1.2037
|-0.04
|19666.32
|3455
|2004.07.29 15:45
|sell
|1728
|0.10
|1.2022
|1.2073
|1.2009
|3456
|2004.07.29 15:45
|sell
|1729
|0.20
|1.2039
|1.2090
|1.2026
|3457
|2004.07.29 15:47
|t/p
|1729
|0.20
|1.2026
|1.2090
|1.2026
|2.60
|19668.92
|3458
|2004.07.29 15:47
|close
|1728
|0.10
|1.2025
|1.2073
|1.2009
|-0.30
|19668.62
|3459
|2004.07.29 15:47
|sell
|1730
|0.10
|1.2023
|1.2074
|1.2010
|3460
|2004.07.29 15:48
|sell
|1731
|0.20
|1.2033
|1.2084
|1.2020
|3461
|2004.07.29 15:49
|sell
|1732
|10.00
|1.2038
|1.2089
|1.2025
|3462
|2004.07.29 15:50
|sell
|1733
|10.00
|1.2041
|1.2092
|1.2028
|3463
|2004.07.29 15:52
|t/p
|1733
|10.00
|1.2028
|1.2092
|1.2028
|130.00
|19798.62
|3464
|2004.07.29 15:52
|close
|1732
|10.00
|1.2026
|1.2089
|1.2025
|120.00
|19918.62
|3465
|2004.07.29 15:52
|close
|1731
|0.20
|1.2026
|1.2084
|1.2020
|1.40
|19920.02
|3466
|2004.07.29 15:52
|close
|1730
|0.10
|1.2026
|1.2074
|1.2010
|-0.30
|19919.72
|3467
|2004.07.29 15:52
|sell
|1734
|0.10
|1.2023
|1.2074
|1.2010
|3468
|2004.07.29 15:52
|sell
|1735
|0.20
|1.2035
|1.2086
|1.2022
|3469
|2004.07.29 16:11
|sell
|1736
|10.00
|1.2041
|1.2092
|1.2028
|3470
|2004.07.29 16:12
|sell
|1737
|10.00
|1.2046
|1.2097
|1.2033
|3471
|2004.07.29 16:15
|sell
|1738
|10.00
|1.2054
|1.2105
|1.2041
|3472
|2004.07.29 16:40
|s/l
|1734
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2010
|-5.10
|19914.62
|3473
|2004.07.29 16:40
|close
|1738
|10.00
|1.2075
|1.2105
|1.2041
|-210.00
|19704.62
|3474
|2004.07.29 16:40
|close
|1737
|10.00
|1.2075
|1.2097
|1.2033
|-289.99
|19414.63
|3475
|2004.07.29 16:40
|close
|1736
|10.00
|1.2075
|1.2092
|1.2028
|-340.00
|19074.63
|3476
|2004.07.29 16:40
|close
|1735
|0.20
|1.2075
|1.2086
|1.2022
|-8.00
|19066.63
|3477
|2004.07.30 16:00
|buy
|1739
|0.10
|1.2101
|1.2050
|1.2114
|3478
|2004.07.30 16:00
|buy
|1740
|0.20
|1.2094
|1.2043
|1.2107
|3479
|2004.07.30 16:00
|buy
|1741
|10.00
|1.2075
|1.2024
|1.2088
|3480
|2004.07.30 16:00
|t/p
|1741
|10.00
|1.2088
|1.2024
|1.2088
|130.00
|19196.63
|3481
|2004.07.30 16:00
|buy
|1742
|10.00
|1.2084
|1.2033
|1.2097
|3482
|2004.07.30 16:00
|t/p
|1742
|10.00
|1.2097
|1.2033
|1.2097
|130.00
|19326.63
|3483
|2004.07.30 16:00
|buy
|1743
|10.00
|1.2080
|1.2029
|1.2093
|3484
|2004.07.30 16:00
|t/p
|1743
|10.00
|1.2093
|1.2029
|1.2093
|130.00
|19456.63
|3485
|2004.07.30 16:00
|close
|1740
|0.20
|1.2096
|1.2043
|1.2107
|0.40
|19457.03
|3486
|2004.07.30 16:00
|close
|1739
|0.10
|1.2096
|1.2050
|1.2114
|-0.50
|19456.53
|3487
|2004.07.30 16:00
|buy
|1744
|0.10
|1.2098
|1.2047
|1.2111
|3488
|2004.07.30 16:00
|buy
|1745
|0.20
|1.2064
|1.2013
|1.2077
|3489
|2004.07.30 16:00
|t/p
|1745
|0.20
|1.2077
|1.2013
|1.2077
|2.60
|19459.13
|3490
|2004.07.30 16:00
|close
|1744
|0.10
|1.2077
|1.2047
|1.2111
|-2.10
|19457.03
|3491
|2004.07.30 16:00
|buy
|1746
|0.10
|1.2079
|1.2028
|1.2092
|3492
|2004.07.30 16:00
|buy
|1747
|0.20
|1.2064
|1.2013
|1.2077
|3493
|2004.07.30 16:00
|t/p
|1747
|0.20
|1.2077
|1.2013
|1.2077
|2.60
|19459.63
|3494
|2004.07.30 16:00
|close
|1746
|0.10
|1.2084
|1.2028
|1.2092
|0.50
|19460.13
|3495
|2004.07.30 16:00
|buy
|1748
|0.10
|1.2086
|1.2035
|1.2099
|3496
|2004.07.30 16:00
|t/p
|1748
|0.10
|1.2099
|1.2035
|1.2099
|1.30
|19461.43
|3497
|2004.07.30 16:00
|buy
|1749
|0.10
|1.2107
|1.2056
|1.2120
|3498
|2004.07.30 16:00
|buy
|1750
|0.20
|1.2081
|1.2030
|1.2094
|3499
|2004.07.30 16:00
|t/p
|1750
|0.20
|1.2094
|1.2030
|1.2094
|2.60
|19464.03
|3500
|2004.07.30 16:00
|buy
|1751
|0.20
|1.2099
|1.2048
|1.2112
|3501
|2004.07.30 16:00
|buy
|1752
|10.00
|1.2077
|1.2026
|1.2090
|3502
|2004.07.30 16:00
|t/p
|1752
|10.00
|1.2090
|1.2026
|1.2090
|130.00
|19594.03
|3503
|2004.07.30 16:00
|close
|1751
|0.20
|1.2101
|1.2048
|1.2112
|0.40
|19594.43
|3504
|2004.07.30 16:00
|close
|1749
|0.10
|1.2101
|1.2056
|1.2120
|-0.60
|19593.83
|3505
|2004.07.30 16:00
|buy
|1753
|0.10
|1.2103
|1.2052
|1.2116
|3506
|2004.07.30 16:00
|buy
|1754
|0.20
|1.2099
|1.2048
|1.2112
|3507
|2004.07.30 16:00
|buy
|1755
|10.00
|1.2088
|1.2037
|1.2101
|3508
|2004.07.30 16:01
|buy
|1756
|10.00
|1.2081
|1.2030
|1.2094
|3509
|2004.07.30 16:01
|t/p
|1755
|10.00
|1.2101
|1.2037
|1.2101
|130.00
|19723.83
|3510
|2004.07.30 16:01
|t/p
|1756
|10.00
|1.2094
|1.2030
|1.2094
|130.00
|19853.83
|3511
|2004.07.30 16:01
|close
|1754
|0.20
|1.2105
|1.2048
|1.2112
|1.20
|19855.03
|3512
|2004.07.30 16:01
|close
|1753
|0.10
|1.2105
|1.2052
|1.2116
|0.20
|19855.23
|3513
|2004.07.30 16:01
|buy
|1757
|0.10
|1.2107
|1.2056
|1.2120
|3514
|2004.07.30 16:01
|buy
|1758
|0.20
|1.2081
|1.2030
|1.2094
|3515
|2004.07.30 16:01
|t/p
|1758
|0.20
|1.2094
|1.2030
|1.2094
|2.60
|19857.83
|3516
|2004.07.30 16:01
|buy
|1759
|0.20
|1.2092
|1.2041
|1.2105
|3517
|2004.07.30 16:01
|t/p
|1759
|0.20
|1.2105
|1.2041
|1.2105
|2.60
|19860.43
|3518
|2004.07.30 16:01
|buy
|1760
|0.20
|1.2086
|1.2035
|1.2099
|3519
|2004.07.30 16:01
|t/p
|1760
|0.20
|1.2099
|1.2035
|1.2099
|2.60
|19863.03
|3520
|2004.07.30 16:01
|close
|1757
|0.10
|1.2110
|1.2056
|1.2120
|0.30
|19863.33
|3521
|2004.07.30 16:01
|buy
|1761
|0.10
|1.2112
|1.2061
|1.2125
|3522
|2004.07.30 16:01
|buy
|1762
|0.20
|1.2105
|1.2054
|1.2118
|3523
|2004.07.30 16:01
|buy
|1763
|10.00
|1.2080
|1.2029
|1.2093
|3524
|2004.07.30 16:01
|t/p
|1763
|10.00
|1.2093
|1.2029
|1.2093
|130.00
|19993.33
|3525
|2004.07.30 16:01
|buy
|1764
|10.00
|1.2092
|1.2041
|1.2105
|3526
|2004.07.30 16:01
|buy
|1765
|10.00
|1.2064
|1.2013
|1.2077
|3527
|2004.07.30 16:01
|t/p
|1765
|10.00
|1.2077
|1.2013
|1.2077
|130.00
|20123.33
|3528
|2004.07.30 16:01
|close
|1764
|10.00
|1.2083
|1.2041
|1.2105
|-90.00
|20033.33
|3529
|2004.07.30 16:01
|close
|1762
|0.20
|1.2083
|1.2054
|1.2118
|-4.40
|20028.93
|3530
|2004.07.30 16:01
|close
|1761
|0.10
|1.2083
|1.2061
|1.2125
|-2.90
|20026.03
|3531
|2004.07.30 16:01
|buy
|1766
|0.10
|1.2085
|1.2034
|1.2098
|3532
|2004.07.30 16:01
|buy
|1767
|0.20
|1.2081
|1.2030
|1.2094
|3533
|2004.07.30 16:01
|buy
|1768
|10.00
|1.2067
|1.2016
|1.2080
|3534
|2004.07.30 16:01
|t/p
|1768
|10.00
|1.2080
|1.2016
|1.2080
|130.00
|20156.03
|3535
|2004.07.30 16:01
|close
|1767
|0.20
|1.2088
|1.2030
|1.2094
|1.40
|20157.43
|3536
|2004.07.30 16:01
|close
|1766
|0.10
|1.2088
|1.2034
|1.2098
|0.30
|20157.73
|3537
|2004.07.30 16:01
|buy
|1769
|0.10
|1.2090
|1.2039
|1.2103
|3538
|2004.07.30 16:01
|buy
|1770
|0.20
|1.2064
|1.2013
|1.2077
|3539
|2004.07.30 16:01
|t/p
|1770
|0.20
|1.2077
|1.2013
|1.2077
|2.60
|20160.33
|3540
|2004.07.30 16:01
|buy
|1771
|0.20
|1.2081
|1.2030
|1.2094
|3541
|2004.07.30 16:01
|buy
|1772
|10.00
|1.2064
|1.2013
|1.2077
|3542
|2004.07.30 16:02
|t/p
|1771
|0.20
|1.2094
|1.2030
|1.2094
|2.60
|20162.93
|3543
|2004.07.30 16:02
|t/p
|1772
|10.00
|1.2077
|1.2013
|1.2077
|130.00
|20292.93
|3544
|2004.07.30 16:02
|close
|1769
|0.10
|1.2099
|1.2039
|1.2103
|0.90
|20293.83
|3545
|2004.07.30 16:02
|buy
|1773
|0.10
|1.2101
|1.2050
|1.2114
|3546
|2004.07.30 16:02
|buy
|1774
|0.20
|1.2075
|1.2024
|1.2088
|3547
|2004.07.30 16:02
|t/p
|1774
|0.20
|1.2088
|1.2024
|1.2088
|2.60
|20296.43
|3548
|2004.07.30 16:02
|close
|1773
|0.10
|1.2096
|1.2050
|1.2114
|-0.50
|20295.93
|3549
|2004.07.30 16:02
|buy
|1775
|0.10
|1.2098
|1.2047
|1.2111
|3550
|2004.07.30 16:02
|buy
|1776
|0.20
|1.2092
|1.2041
|1.2105
|3551
|2004.07.30 16:02
|buy
|1777
|10.00
|1.2069
|1.2018
|1.2082
|3552
|2004.07.30 16:02
|t/p
|1776
|0.20
|1.2105
|1.2041
|1.2105
|2.60
|20298.53
|3553
|2004.07.30 16:02
|t/p
|1777
|10.00
|1.2082
|1.2018
|1.2082
|130.00
|20428.53
|3554
|2004.07.30 16:02
|close
|1775
|0.10
|1.2107
|1.2047
|1.2111
|0.90
|20429.43
|3555
|2004.07.30 16:02
|buy
|1778
|0.10
|1.2109
|1.2058
|1.2122
|3556
|2004.07.30 16:02
|buy
|1779
|0.20
|1.2081
|1.2030
|1.2094
|3557
|2004.07.30 16:02
|t/p
|1779
|0.20
|1.2094
|1.2030
|1.2094
|2.60
|20432.03
|3558
|2004.07.30 16:02
|buy
|1780
|0.20
|1.2098
|1.2047
|1.2111
|3559
|2004.07.30 16:02
|buy
|1781
|10.00
|1.2075
|1.2024
|1.2088
|3560
|2004.07.30 16:02
|s/l
|1778
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2122
|-5.10
|20426.93
|3561
|2004.07.30 16:02
|buy
|1782
|10.00
|1.2056
|1.2005
|1.2069
|3562
|2004.07.30 16:02
|t/p
|1782
|10.00
|1.2069
|1.2005
|1.2069
|130.00
|20556.93
|3563
|2004.07.30 16:02
|close
|1781
|10.00
|1.2070
|1.2024
|1.2088
|-50.00
|20506.93
|3564
|2004.07.30 16:02
|close
|1780
|0.20
|1.2070
|1.2047
|1.2111
|-5.60
|20501.33
|3565
|2004.07.30 16:02
|buy
|1783
|0.10
|1.2072
|1.2021
|1.2085
|3566
|2004.07.30 16:02
|buy
|1784
|0.20
|1.2056
|1.2005
|1.2069
|3567
|2004.07.30 16:02
|t/p
|1784
|0.20
|1.2069
|1.2005
|1.2069
|2.60
|20503.93
|3568
|2004.07.30 16:02
|close
|1783
|0.10
|1.2077
|1.2021
|1.2085
|0.50
|20504.43
|3569
|2004.07.30 16:02
|buy
|1785
|0.10
|1.2079
|1.2028
|1.2092
|3570
|2004.07.30 16:02
|buy
|1786
|0.20
|1.2074
|1.2023
|1.2087
|3571
|2004.07.30 16:03
|t/p
|1785
|0.10
|1.2092
|1.2028
|1.2092
|1.30
|20505.73
|3572
|2004.07.30 16:03
|t/p
|1786
|0.20
|1.2087
|1.2023
|1.2087
|2.60
|20508.33
|3573
|2004.07.30 16:03
|buy
|1787
|0.10
|1.2099
|1.2048
|1.2112
|3574
|2004.07.30 16:03
|buy
|1788
|0.20
|1.2074
|1.2023
|1.2087
|3575
|2004.07.30 16:03
|t/p
|1788
|0.20
|1.2087
|1.2023
|1.2087
|2.60
|20510.93
|3576
|2004.07.30 16:03
|buy
|1789
|0.20
|1.2092
|1.2041
|1.2105
|3577
|2004.07.30 16:03
|buy
|1790
|10.00
|1.2070
|1.2019
|1.2083
|3578
|2004.07.30 16:03
|t/p
|1790
|10.00
|1.2083
|1.2019
|1.2083
|130.00
|20640.93
|3579
|2004.07.30 16:03
|close
|1789
|0.20
|1.2094
|1.2041
|1.2105
|0.40
|20641.33
|3580
|2004.07.30 16:03
|close
|1787
|0.10
|1.2094
|1.2048
|1.2112
|-0.50
|20640.83
|3581
|2004.07.30 16:03
|buy
|1791
|0.10
|1.2096
|1.2045
|1.2109
|3582
|2004.07.30 16:03
|buy
|1792
|0.20
|1.2092
|1.2041
|1.2105
|3583
|2004.07.30 16:03
|buy
|1793
|10.00
|1.2081
|1.2030
|1.2094
|3584
|2004.07.30 16:03
|t/p
|1792
|0.20
|1.2105
|1.2041
|1.2105
|2.60
|20643.43
|3585
|2004.07.30 16:03
|t/p
|1793
|10.00
|1.2094
|1.2030
|1.2094
|130.00
|20773.43
|3586
|2004.07.30 16:03
|close
|1791
|0.10
|1.2106
|1.2045
|1.2109
|1.00
|20774.43
|3587
|2004.07.30 16:03
|buy
|1794
|0.10
|1.2108
|1.2057
|1.2121
|3588
|2004.07.30 16:03
|buy
|1795
|0.20
|1.2103
|1.2052
|1.2116
|3589
|2004.07.30 16:04
|buy
|1796
|10.00
|1.2097
|1.2046
|1.2110
|3590
|2004.07.30 16:04
|buy
|1797
|10.00
|1.2086
|1.2035
|1.2099
|3591
|2004.07.30 16:04
|t/p
|1797
|10.00
|1.2099
|1.2035
|1.2099
|130.00
|20904.43
|3592
|2004.07.30 16:04
|buy
|1798
|10.00
|1.2091
|1.2040
|1.2104
|3593
|2004.07.30 16:04
|t/p
|1798
|10.00
|1.2104
|1.2040
|1.2104
|130.00
|21034.43
|3594
|2004.07.30 16:04
|buy
|1799
|10.00
|1.2088
|1.2037
|1.2101
|3595
|2004.07.30 16:04
|t/p
|1799
|10.00
|1.2101
|1.2037
|1.2101
|130.00
|21164.43
|3596
|2004.07.30 16:04
|close
|1796
|10.00
|1.2103
|1.2046
|1.2110
|60.00
|21224.43
|3597
|2004.07.30 16:04
|close
|1795
|0.20
|1.2103
|1.2052
|1.2116
|0.00
|21224.43
|3598
|2004.07.30 16:04
|close
|1794
|0.10
|1.2103
|1.2057
|1.2121
|-0.50
|21223.93
|3599
|2004.07.30 16:04
|buy
|1800
|0.10
|1.2105
|1.2054
|1.2118
|3600
|2004.07.30 16:04
|buy
|1801
|0.20
|1.2097
|1.2046
|1.2110
|3601
|2004.07.30 16:05
|buy
|1802
|10.00
|1.2092
|1.2041
|1.2105
|3602
|2004.07.30 16:06
|t/p
|1802
|10.00
|1.2105
|1.2041
|1.2105
|130.00
|21353.93
|3603
|2004.07.30 16:06
|close
|1801
|0.20
|1.2106
|1.2046
|1.2110
|1.80
|21355.73
|3604
|2004.07.30 16:06
|close
|1800
|0.10
|1.2106
|1.2054
|1.2118
|0.10
|21355.83
|3605
|2004.07.30 16:06
|buy
|1803
|0.10
|1.2108
|1.2057
|1.2121
|3606
|2004.07.30 16:06
|buy
|1804
|0.20
|1.2101
|1.2050
|1.2114
|3607
|2004.07.30 16:06
|buy
|1805
|10.00
|1.2092
|1.2041
|1.2105
|3608
|2004.07.30 16:06
|buy
|1806
|10.00
|1.2088
|1.2037
|1.2101
|3609
|2004.07.30 16:06
|t/p
|1806
|10.00
|1.2101
|1.2037
|1.2101
|130.00
|21485.83
|3610
|2004.07.30 16:06
|close
|1805
|10.00
|1.2101
|1.2041
|1.2105
|90.00
|21575.83
|3611
|2004.07.30 16:06
|close
|1804
|0.20
|1.2101
|1.2050
|1.2114
|0.00
|21575.83
|3612
|2004.07.30 16:06
|close
|1803
|0.10
|1.2101
|1.2057
|1.2121
|-0.70
|21575.13
|3613
|2004.07.30 16:06
|buy
|1807
|0.10
|1.2103
|1.2052
|1.2116
|3614
|2004.07.30 16:06
|buy
|1808
|0.20
|1.2098
|1.2047
|1.2111
|3615
|2004.07.30 16:06
|buy
|1809
|10.00
|1.2087
|1.2036
|1.2100
|3616
|2004.07.30 16:06
|t/p
|1809
|10.00
|1.2100
|1.2036
|1.2100
|130.00
|21705.13
|3617
|2004.07.30 16:06
|close
|1808
|0.20
|1.2100
|1.2047
|1.2111
|0.40
|21705.53
|3618
|2004.07.30 16:06
|close
|1807
|0.10
|1.2100
|1.2052
|1.2116
|-0.30
|21705.23
|3619
|2004.07.30 16:06
|buy
|1810
|0.10
|1.2102
|1.2051
|1.2115
|3620
|2004.07.30 16:06
|buy
|1811
|0.20
|1.2091
|1.2040
|1.2104
|3621
|2004.07.30 16:06
|buy
|1812
|10.00
|1.2087
|1.2036
|1.2100
|3622
|2004.07.30 16:07
|t/p
|1812
|10.00
|1.2100
|1.2036
|1.2100
|130.00
|21835.23
|3623
|2004.07.30 16:07
|close
|1811
|0.20
|1.2100
|1.2040
|1.2104
|1.80
|21837.03
|3624
|2004.07.30 16:07
|close
|1810
|0.10
|1.2100
|1.2051
|1.2115
|-0.20
|21836.83
|3625
|2004.07.30 16:07
|buy
|1813
|0.10
|1.2102
|1.2051
|1.2115
|3626
|2004.07.30 16:07
|buy
|1814
|0.20
|1.2094
|1.2043
|1.2107
|3627
|2004.07.30 16:09
|buy
|1815
|10.00
|1.2090
|1.2039
|1.2103
|3628
|2004.07.30 16:10
|buy
|1816
|10.00
|1.2084
|1.2033
|1.2097
|3629
|2004.07.30 16:10
|t/p
|1816
|10.00
|1.2097
|1.2033
|1.2097
|130.00
|21966.83
|3630
|2004.07.30 16:10
|close
|1815
|10.00
|1.2101
|1.2039
|1.2103
|110.00
|22076.83
|3631
|2004.07.30 16:10
|close
|1814
|0.20
|1.2101
|1.2043
|1.2107
|1.40
|22078.23
|3632
|2004.07.30 16:10
|close
|1813
|0.10
|1.2101
|1.2051
|1.2115
|-0.10
|22078.13
|3633
|2004.07.30 16:10
|buy
|1817
|0.10
|1.2103
|1.2052
|1.2116
|3634
|2004.07.30 16:10
|buy
|1818
|0.20
|1.2079
|1.2028
|1.2092
|3635
|2004.07.30 16:11
|buy
|1819
|10.00
|1.2070
|1.2019
|1.2083
|3636
|2004.07.30 16:11
|t/p
|1819
|10.00
|1.2083
|1.2019
|1.2083
|130.00
|22208.13
|3637
|2004.07.30 16:11
|t/p
|1818
|0.20
|1.2092
|1.2028
|1.2092
|2.60
|22210.73
|3638
|2004.07.30 16:11
|close
|1817
|0.10
|1.2097
|1.2052
|1.2116
|-0.60
|22210.13
|3639
|2004.07.30 16:11
|buy
|1820
|0.10
|1.2099
|1.2048
|1.2112
|3640
|2004.07.30 16:11
|buy
|1821
|0.20
|1.2077
|1.2026
|1.2090
|3641
|2004.07.30 16:12
|buy
|1822
|10.00
|1.2071
|1.2020
|1.2084
|3642
|2004.07.30 16:12
|t/p
|1822
|10.00
|1.2084
|1.2020
|1.2084
|130.00
|22340.13
|3643
|2004.07.30 16:12
|close
|1821
|0.20
|1.2087
|1.2026
|1.2090
|2.00
|22342.13
|3644
|2004.07.30 16:12
|close
|1820
|0.10
|1.2087
|1.2048
|1.2112
|-1.20
|22340.93
|3645
|2004.07.30 16:12
|buy
|1823
|0.10
|1.2089
|1.2038
|1.2102
|3646
|2004.07.30 16:13
|buy
|1824
|0.20
|1.2085
|1.2034
|1.2098
|3647
|2004.07.30 16:13
|buy
|1825
|10.00
|1.2080
|1.2029
|1.2093
|3648
|2004.07.30 16:14
|buy
|1826
|10.00
|1.2073
|1.2022
|1.2086
|3649
|2004.07.30 16:14
|t/p
|1826
|10.00
|1.2086
|1.2022
|1.2086
|130.00
|22470.93
|3650
|2004.07.30 16:14
|close
|1825
|10.00
|1.2088
|1.2029
|1.2093
|80.00
|22550.93
|3651
|2004.07.30 16:14
|close
|1824
|0.20
|1.2088
|1.2034
|1.2098
|0.60
|22551.53
|3652
|2004.07.30 16:14
|close
|1823
|0.10
|1.2088
|1.2038
|1.2102
|-0.10
|22551.43
|3653
|2004.07.30 16:14
|buy
|1827
|0.10
|1.2090
|1.2039
|1.2103
|3654
|2004.07.30 16:14
|buy
|1828
|0.20
|1.2082
|1.2031
|1.2095
|3655
|2004.07.30 16:14
|t/p
|1828
|0.20
|1.2095
|1.2031
|1.2095
|2.60
|22554.03
|3656
|2004.07.30 16:14
|buy
|1829
|0.20
|1.2079
|1.2028
|1.2092
|3657
|2004.07.30 16:14
|t/p
|1827
|0.10
|1.2103
|1.2039
|1.2103
|1.30
|22555.33
|3658
|2004.07.30 16:14
|t/p
|1829
|0.20
|1.2092
|1.2028
|1.2092
|2.60
|22557.93
|3659
|2004.07.30 16:14
|buy
|1830
|0.10
|1.2116
|1.2065
|1.2129
|3660
|2004.07.30 16:14
|buy
|1831
|0.20
|1.2077
|1.2026
|1.2090
|3661
|2004.07.30 16:18
|t/p
|1831
|0.20
|1.2090
|1.2026
|1.2090
|2.60
|22560.53
|3662
|2004.07.30 16:18
|close
|1830
|0.10
|1.2094
|1.2065
|1.2129
|-2.20
|22558.33
|3663
|2004.07.30 16:18
|buy
|1832
|0.10
|1.2096
|1.2045
|1.2109
|3664
|2004.07.30 16:18
|buy
|1833
|0.20
|1.2090
|1.2039
|1.2103
|3665
|2004.07.30 16:18
|buy
|1834
|10.00
|1.2086
|1.2035
|1.2099
|3666
|2004.07.30 16:19
|buy
|1835
|10.00
|1.2073
|1.2022
|1.2086
|3667
|2004.07.30 16:23
|t/p
|1835
|10.00
|1.2086
|1.2022
|1.2086
|130.00
|22688.33
|3668
|2004.07.30 16:23
|close
|1834
|10.00
|1.2087
|1.2035
|1.2099
|10.00
|22698.33
|3669
|2004.07.30 16:23
|close
|1833
|0.20
|1.2087
|1.2039
|1.2103
|-0.60
|22697.73
|3670
|2004.07.30 16:23
|close
|1832
|0.10
|1.2087
|1.2045
|1.2109
|-0.90
|22696.83
|3671
|2004.07.30 16:23
|buy
|1836
|0.10
|1.2089
|1.2038
|1.2102
|3672
|2004.07.30 16:23
|buy
|1837
|0.20
|1.2077
|1.2026
|1.2090
|3673
|2004.07.30 16:24
|buy
|1838
|10.00
|1.2073
|1.2022
|1.2086
|3674
|2004.07.30 16:27
|t/p
|1838
|10.00
|1.2086
|1.2022
|1.2086
|130.00
|22826.83
|3675
|2004.07.30 16:27
|close
|1837
|0.20
|1.2087
|1.2026
|1.2090
|2.00
|22828.83
|3676
|2004.07.30 16:27
|close
|1836
|0.10
|1.2087
|1.2038
|1.2102
|-0.20
|22828.63
|3677
|2004.07.30 16:27
|buy
|1839
|0.10
|1.2089
|1.2038
|1.2102
|3678
|2004.07.30 16:27
|buy
|1840
|0.20
|1.2086
|1.2035
|1.2099
|3679
|2004.07.30 16:28
|buy
|1841
|10.00
|1.2082
|1.2031
|1.2095
|3680
|2004.07.30 16:29
|buy
|1842
|10.00
|1.2077
|1.2026
|1.2090
|3681
|2004.07.30 16:39
|buy
|1843
|10.00
|1.2073
|1.2022
|1.2086
|3682
|2004.07.30 16:58
|s/l
|1839
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2102
|-5.10
|22823.53
|3683
|2004.07.30 16:58
|close
|1843
|10.00
|1.2038
|1.2022
|1.2086
|-350.00
|22473.53
|3684
|2004.07.30 16:58
|close
|1842
|10.00
|1.2038
|1.2026
|1.2090
|-390.00
|22083.53
|3685
|2004.07.30 16:58
|close
|1841
|10.00
|1.2038
|1.2031
|1.2095
|-440.00
|21643.53
|3686
|2004.07.30 16:58
|close
|1840
|0.20
|1.2038
|1.2035
|1.2099
|-9.60
|21633.93
|3687
|2004.07.30 22:00
|sell
|1844
|0.10
|1.2022
|1.2073
|1.2009
|3688
|2004.07.30 22:54
|t/p
|1844
|0.10
|1.2009
|1.2073
|1.2009
|1.30
|21635.23
|3689
|2004.07.30 22:54
|sell
|1845
|0.10
|1.2015
|1.2066
|1.2002
|3690
|2004.07.30 22:55
|sell
|1846
|0.20
|1.2022
|1.2073
|1.2009
|3691
|2004.08.02 00:00
|s/l
|1845
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2002
|-5.04
|21630.19
|3692
|2004.08.02 00:00
|close
|1846
|0.20
|1.2068
|1.2073
|1.2009
|-9.08
|21621.11
|3693
|2004.08.06 15:15
|buy
|1847
|0.10
|1.2249
|1.2198
|1.2262
|3694
|2004.08.06 15:15
|buy
|1848
|0.20
|1.2244
|1.2193
|1.2257
|3695
|2004.08.06 15:17
|buy
|1849
|10.00
|1.2237
|1.2186
|1.2250
|3696
|2004.08.06 15:25
|buy
|1850
|10.00
|1.2232
|1.2181
|1.2245
|3697
|2004.08.06 15:31
|t/p
|1850
|10.00
|1.2245
|1.2181
|1.2245
|130.00
|21751.11
|3698
|2004.08.06 15:31
|close
|1849
|10.00
|1.2246
|1.2186
|1.2250
|90.00
|21841.11
|3699
|2004.08.06 15:31
|close
|1848
|0.20
|1.2246
|1.2193
|1.2257
|0.40
|21841.51
|3700
|2004.08.06 15:31
|close
|1847
|0.10
|1.2246
|1.2198
|1.2262
|-0.30
|21841.21
|3701
|2004.08.06 15:31
|buy
|1851
|0.10
|1.2248
|1.2197
|1.2261
|3702
|2004.08.06 15:40
|buy
|1852
|0.20
|1.2235
|1.2184
|1.2248
|3703
|2004.08.06 15:40
|t/p
|1852
|0.20
|1.2248
|1.2184
|1.2248
|2.60
|21843.81
|3704
|2004.08.06 15:40
|close
|1851
|0.10
|1.2256
|1.2197
|1.2261
|0.80
|21844.61
|3705
|2004.08.06 15:40
|buy
|1853
|0.10
|1.2258
|1.2207
|1.2271
|3706
|2004.08.06 15:40
|buy
|1854
|0.20
|1.2246
|1.2195
|1.2259
|3707
|2004.08.06 15:45
|buy
|1855
|10.00
|1.2239
|1.2188
|1.2252
|3708
|2004.08.06 15:45
|t/p
|1855
|10.00
|1.2252
|1.2188
|1.2252
|130.00
|21974.61
|3709
|2004.08.06 15:45
|close
|1854
|0.20
|1.2256
|1.2195
|1.2259
|2.00
|21976.61
|3710
|2004.08.06 15:45
|close
|1853
|0.10
|1.2256
|1.2207
|1.2271
|-0.20
|21976.41
|3711
|2004.08.06 15:45
|buy
|1856
|0.10
|1.2258
|1.2207
|1.2271
|3712
|2004.08.06 15:47
|buy
|1857
|0.20
|1.2246
|1.2195
|1.2259
|3713
|2004.08.06 15:47
|buy
|1858
|10.00
|1.2234
|1.2183
|1.2247
|3714
|2004.08.06 15:47
|t/p
|1858
|10.00
|1.2247
|1.2183
|1.2247
|130.00
|22106.41
|3715
|2004.08.06 15:47
|close
|1857
|0.20
|1.2248
|1.2195
|1.2259
|0.40
|22106.81
|3716
|2004.08.06 15:47
|close
|1856
|0.10
|1.2248
|1.2207
|1.2271
|-1.00
|22105.81
|3717
|2004.08.06 15:47
|buy
|1859
|0.10
|1.2250
|1.2199
|1.2263
|3718
|2004.08.06 15:47
|buy
|1860
|0.20
|1.2245
|1.2194
|1.2258
|3719
|2004.08.06 15:48
|buy
|1861
|10.00
|1.2239
|1.2188
|1.2252
|3720
|2004.08.06 15:51
|buy
|1862
|10.00
|1.2231
|1.2180
|1.2244
|3721
|2004.08.06 15:53
|t/p
|1862
|10.00
|1.2244
|1.2180
|1.2244
|130.00
|22235.81
|3722
|2004.08.06 15:53
|close
|1861
|10.00
|1.2246
|1.2188
|1.2252
|70.00
|22305.81
|3723
|2004.08.06 15:53
|close
|1860
|0.20
|1.2246
|1.2194
|1.2258
|0.20
|22306.01
|3724
|2004.08.06 15:53
|close
|1859
|0.10
|1.2246
|1.2199
|1.2263
|-0.40
|22305.61
|3725
|2004.08.06 15:53
|buy
|1863
|0.10
|1.2248
|1.2197
|1.2261
|3726
|2004.08.06 15:53
|buy
|1864
|0.20
|1.2239
|1.2188
|1.2252
|3727
|2004.08.06 15:55
|buy
|1865
|10.00
|1.2234
|1.2183
|1.2247
|3728
|2004.08.06 15:58
|t/p
|1865
|10.00
|1.2247
|1.2183
|1.2247
|130.00
|22435.61
|3729
|2004.08.06 15:58
|close
|1864
|0.20
|1.2248
|1.2188
|1.2252
|1.80
|22437.41
|3730
|2004.08.06 15:58
|close
|1863
|0.10
|1.2248
|1.2197
|1.2261
|0.00
|22437.41
|3731
|2004.08.06 15:58
|buy
|1866
|0.10
|1.2250
|1.2199
|1.2263
|3732
|2004.08.06 15:58
|buy
|1867
|0.20
|1.2246
|1.2195
|1.2259
|3733
|2004.08.06 15:58
|buy
|1868
|10.00
|1.2241
|1.2190
|1.2254
|3734
|2004.08.06 16:20
|t/p
|1868
|10.00
|1.2254
|1.2190
|1.2254
|130.00
|22567.41
|3735
|2004.08.06 16:20
|close
|1867
|0.20
|1.2254
|1.2195
|1.2259
|1.60
|22569.01
|3736
|2004.08.06 16:20
|close
|1866
|0.10
|1.2254
|1.2199
|1.2263
|0.40
|22569.41
|3737
|2004.08.06 16:20
|buy
|1869
|0.10
|1.2256
|1.2205
|1.2269
|3738
|2004.08.06 16:21
|buy
|1870
|0.20
|1.2249
|1.2198
|1.2262
|3739
|2004.08.06 16:22
|buy
|1871
|10.00
|1.2242
|1.2191
|1.2255
|3740
|2004.08.06 16:30
|t/p
|1871
|10.00
|1.2255
|1.2191
|1.2255
|130.00
|22699.41
|3741
|2004.08.06 16:30
|close
|1870
|0.20
|1.2256
|1.2198
|1.2262
|1.40
|22700.81
|3742
|2004.08.06 16:30
|close
|1869
|0.10
|1.2256
|1.2205
|1.2269
|0.00
|22700.81
|3743
|2004.08.06 16:30
|buy
|1872
|0.10
|1.2258
|1.2207
|1.2271
|3744
|2004.08.06 16:30
|buy
|1873
|0.20
|1.2255
|1.2204
|1.2268
|3745
|2004.08.06 16:31
|buy
|1874
|10.00
|1.2251
|1.2200
|1.2264
|3746
|2004.08.06 16:31
|buy
|1875
|10.00
|1.2246
|1.2195
|1.2259
|3747
|2004.08.06 16:31
|buy
|1876
|10.00
|1.2243
|1.2192
|1.2256
|3748
|2004.08.06 16:35
|t/p
|1876
|10.00
|1.2256
|1.2192
|1.2256
|130.00
|22830.81
|3749
|2004.08.06 16:35
|close
|1875
|10.00
|1.2256
|1.2195
|1.2259
|100.00
|22930.81
|3750
|2004.08.06 16:35
|close
|1874
|10.00
|1.2256
|1.2200
|1.2264
|50.00
|22980.81
|3751
|2004.08.06 16:35
|close
|1873
|0.20
|1.2256
|1.2204
|1.2268
|0.20
|22981.01
|3752
|2004.08.06 16:35
|close
|1872
|0.10
|1.2256
|1.2207
|1.2271
|-0.20
|22980.81
|3753
|2004.08.06 16:35
|buy
|1877
|0.10
|1.2258
|1.2207
|1.2271
|3754
|2004.08.06 16:35
|buy
|1878
|0.20
|1.2253
|1.2202
|1.2266
|3755
|2004.08.06 16:36
|buy
|1879
|10.00
|1.2248
|1.2197
|1.2261
|3756
|2004.08.06 16:36
|buy
|1880
|10.00
|1.2242
|1.2191
|1.2255
|3757
|2004.08.06 16:37
|t/p
|1880
|10.00
|1.2255
|1.2191
|1.2255
|130.00
|23110.81
|3758
|2004.08.06 16:37
|close
|1879
|10.00
|1.2255
|1.2197
|1.2261
|70.00
|23180.81
|3759
|2004.08.06 16:37
|close
|1878
|0.20
|1.2255
|1.2202
|1.2266
|0.40
|23181.21
|3760
|2004.08.06 16:37
|close
|1877
|0.10
|1.2255
|1.2207
|1.2271
|-0.30
|23180.91
|3761
|2004.08.06 16:37
|buy
|1881
|0.10
|1.2257
|1.2206
|1.2270
|3762
|2004.08.06 16:37
|buy
|1882
|0.20
|1.2252
|1.2201
|1.2265
|3763
|2004.08.06 16:37
|buy
|1883
|10.00
|1.2249
|1.2198
|1.2262
|3764
|2004.08.06 16:54
|t/p
|1883
|10.00
|1.2262
|1.2198
|1.2262
|130.00
|23310.91
|3765
|2004.08.06 16:54
|close
|1882
|0.20
|1.2262
|1.2201
|1.2265
|2.00
|23312.91
|3766
|2004.08.06 16:54
|close
|1881
|0.10
|1.2262
|1.2206
|1.2270
|0.50
|23313.41
|3767
|2004.08.06 16:54
|buy
|1884
|0.10
|1.2264
|1.2213
|1.2277
|3768
|2004.08.06 16:54
|buy
|1885
|0.20
|1.2260
|1.2209
|1.2273
|3769
|2004.08.06 16:55
|buy
|1886
|10.00
|1.2257
|1.2206
|1.2270
|3770
|2004.08.06 17:44
|t/p
|1886
|10.00
|1.2270
|1.2206
|1.2270
|130.00
|23443.41
|3771
|2004.08.06 17:44
|close
|1885
|0.20
|1.2270
|1.2209
|1.2273
|2.00
|23445.41
|3772
|2004.08.06 17:44
|close
|1884
|0.10
|1.2270
|1.2213
|1.2277
|0.60
|23446.01
|3773
|2004.08.06 17:44
|buy
|1887
|0.10
|1.2272
|1.2221
|1.2285
|3774
|2004.08.06 17:45
|buy
|1888
|0.20
|1.2268
|1.2217
|1.2281
|3775
|2004.08.06 18:05
|buy
|1889
|10.00
|1.2265
|1.2214
|1.2278
|3776
|2004.08.06 18:15
|buy
|1890
|10.00
|1.2260
|1.2209
|1.2273
|3777
|2004.08.06 18:45
|t/p
|1890
|10.00
|1.2273
|1.2209
|1.2273
|130.00
|23576.01
|3778
|2004.08.06 18:45
|close
|1889
|10.00
|1.2274
|1.2214
|1.2278
|90.00
|23666.01
|3779
|2004.08.06 18:45
|close
|1888
|0.20
|1.2274
|1.2217
|1.2281
|1.20
|23667.21
|3780
|2004.08.06 18:45
|close
|1887
|0.10
|1.2274
|1.2221
|1.2285
|0.20
|23667.41
|3781
|2004.08.06 18:45
|buy
|1891
|0.10
|1.2276
|1.2225
|1.2289
|3782
|2004.08.06 19:01
|buy
|1892
|0.20
|1.2272
|1.2221
|1.2285
|3783
|2004.08.06 19:30
|buy
|1893
|10.00
|1.2269
|1.2218
|1.2282
|3784
|2004.08.06 19:38
|buy
|1894
|10.00
|1.2263
|1.2212
|1.2276
|3785
|2004.08.06 19:46
|t/p
|1894
|10.00
|1.2276
|1.2212
|1.2276
|130.00
|23797.41
|3786
|2004.08.06 19:46
|close
|1893
|10.00
|1.2276
|1.2218
|1.2282
|70.00
|23867.41
|3787
|2004.08.06 19:46
|close
|1892
|0.20
|1.2276
|1.2221
|1.2285
|0.80
|23868.21
|3788
|2004.08.06 19:46
|close
|1891
|0.10
|1.2276
|1.2225
|1.2289
|0.00
|23868.21
|3789
|2004.08.06 19:46
|buy
|1895
|0.10
|1.2278
|1.2227
|1.2291
|3790
|2004.08.06 19:48
|buy
|1896
|0.20
|1.2274
|1.2223
|1.2287
|3791
|2004.08.06 20:30
|buy
|1897
|10.00
|1.2270
|1.2219
|1.2283
|3792
|2004.08.06 21:27
|t/p
|1897
|10.00
|1.2283
|1.2219
|1.2283
|130.00
|23998.21
|3793
|2004.08.06 21:27
|close
|1896
|0.20
|1.2283
|1.2223
|1.2287
|1.80
|24000.01
|3794
|2004.08.06 21:27
|close
|1895
|0.10
|1.2283
|1.2227
|1.2291
|0.50
|24000.51
|3795
|2004.08.11 00:00
|sell
|1898
|0.10
|1.2227
|1.2278
|1.2214
|3796
|2004.08.11 00:22
|sell
|1899
|0.20
|1.2230
|1.2281
|1.2217
|3797
|2004.08.11 01:03
|sell
|1900
|10.00
|1.2234
|1.2285
|1.2221
|3798
|2004.08.11 05:10
|sell
|1901
|10.00
|1.2237
|1.2288
|1.2224
|3799
|2004.08.11 07:57
|sell
|1902
|10.00
|1.2241
|1.2292
|1.2228
|3800
|2004.08.11 10:20
|t/p
|1902
|10.00
|1.2228
|1.2292
|1.2228
|130.00
|24130.51
|3801
|2004.08.11 10:20
|close
|1901
|10.00
|1.2228
|1.2288
|1.2224
|90.00
|24220.51
|3802
|2004.08.11 10:20
|close
|1900
|10.00
|1.2228
|1.2285
|1.2221
|60.00
|24280.51
|3803
|2004.08.11 10:20
|close
|1899
|0.20
|1.2228
|1.2281
|1.2217
|0.40
|24280.91
|3804
|2004.08.11 10:20
|close
|1898
|0.10
|1.2228
|1.2278
|1.2214
|-0.10
|24280.81
|3805
|2004.08.13 09:00
|sell
|1903
|0.10
|1.2191
|1.2242
|1.2178
|3806
|2004.08.13 09:00
|sell
|1904
|0.20
|1.2196
|1.2247
|1.2183
|3807
|2004.08.13 09:10
|sell
|1905
|10.00
|1.2206
|1.2257
|1.2193
|3808
|2004.08.13 09:11
|sell
|1906
|10.00
|1.2211
|1.2262
|1.2198
|3809
|2004.08.13 09:11
|t/p
|1906
|10.00
|1.2198
|1.2262
|1.2198
|130.00
|24410.81
|3810
|2004.08.13 09:11
|close
|1905
|10.00
|1.2197
|1.2257
|1.2193
|90.01
|24500.82
|3811
|2004.08.13 09:11
|close
|1904
|0.20
|1.2197
|1.2247
|1.2183
|-0.20
|24500.62
|3812
|2004.08.13 09:11
|close
|1903
|0.10
|1.2197
|1.2242
|1.2178
|-0.60
|24500.02
|3813
|2004.08.13 09:11
|sell
|1907
|0.10
|1.2195
|1.2246
|1.2182
|3814
|2004.08.13 09:12
|sell
|1908
|0.20
|1.2200
|1.2251
|1.2187
|3815
|2004.08.13 09:14
|sell
|1909
|10.00
|1.2206
|1.2257
|1.2193
|3816
|2004.08.13 09:25
|t/p
|1909
|10.00
|1.2193
|1.2257
|1.2193
|130.00
|24630.02
|3817
|2004.08.13 09:25
|close
|1908
|0.20
|1.2190
|1.2251
|1.2187
|2.00
|24632.02
|3818
|2004.08.13 09:25
|close
|1907
|0.10
|1.2190
|1.2246
|1.2182
|0.50
|24632.52
|3819
|2004.08.13 10:00
|sell
|1910
|0.10
|1.2184
|1.2235
|1.2171
|3820
|2004.08.13 10:00
|sell
|1911
|0.20
|1.2188
|1.2239
|1.2175
|3821
|2004.08.13 10:00
|sell
|1912
|10.00
|1.2194
|1.2245
|1.2181
|3822
|2004.08.13 10:05
|sell
|1913
|10.00
|1.2199
|1.2250
|1.2186
|3823
|2004.08.13 10:15
|sell
|1914
|10.00
|1.2203
|1.2254
|1.2190
|3824
|2004.08.13 10:18
|t/p
|1913
|10.00
|1.2186
|1.2250
|1.2186
|130.00
|24762.52
|3825
|2004.08.13 10:18
|t/p
|1914
|10.00
|1.2190
|1.2254
|1.2190
|130.00
|24892.52
|3826
|2004.08.13 10:18
|close
|1912
|10.00
|1.2185
|1.2245
|1.2181
|90.00
|24982.52
|3827
|2004.08.13 10:18
|close
|1911
|0.20
|1.2185
|1.2239
|1.2175
|0.60
|24983.12
|3828
|2004.08.13 10:18
|close
|1910
|0.10
|1.2185
|1.2235
|1.2171
|-0.10
|24983.02
|3829
|2004.08.13 10:18
|sell
|1915
|0.10
|1.2183
|1.2234
|1.2170
|3830
|2004.08.13 10:18
|sell
|1916
|0.20
|1.2188
|1.2239
|1.2175
|3831
|2004.08.13 10:18
|sell
|1917
|10.00
|1.2197
|1.2248
|1.2184
|3832
|2004.08.13 10:19
|sell
|1918
|10.00
|1.2201
|1.2252
|1.2188
|3833
|2004.08.13 11:05
|t/p
|1918
|10.00
|1.2188
|1.2252
|1.2188
|130.00
|25113.02
|3834
|2004.08.13 11:05
|close
|1917
|10.00
|1.2188
|1.2248
|1.2184
|90.00
|25203.02
|3835
|2004.08.13 11:05
|close
|1916
|0.20
|1.2188
|1.2239
|1.2175
|0.00
|25203.02
|3836
|2004.08.13 11:05
|close
|1915
|0.10
|1.2188
|1.2234
|1.2170
|-0.50
|25202.52
|3837
|2004.08.13 16:00
|buy
|1919
|0.10
|1.2318
|1.2267
|1.2331
|3838
|2004.08.13 16:28
|t/p
|1919
|0.10
|1.2331
|1.2267
|1.2331
|1.30
|25203.82
|3839
|2004.08.13 16:40
|buy
|1920
|0.10
|1.2343
|1.2292
|1.2356
|3840
|2004.08.13 16:43
|t/p
|1920
|0.10
|1.2356
|1.2292
|1.2356
|1.30
|25205.12
|3841
|2004.08.13 16:43
|buy
|1921
|0.10
|1.2359
|1.2308
|1.2372
|3842
|2004.08.13 16:45
|buy
|1922
|0.20
|1.2356
|1.2305
|1.2369
|3843
|2004.08.13 16:46
|buy
|1923
|10.00
|1.2352
|1.2301
|1.2365
|3844
|2004.08.13 16:49
|t/p
|1923
|10.00
|1.2365
|1.2301
|1.2365
|130.00
|25335.12
|3845
|2004.08.13 16:49
|close
|1922
|0.20
|1.2366
|1.2305
|1.2369
|2.00
|25337.12
|3846
|2004.08.13 16:49
|close
|1921
|0.10
|1.2366
|1.2308
|1.2372
|0.70
|25337.82
|3847
|2004.08.13 16:49
|buy
|1924
|0.10
|1.2368
|1.2317
|1.2381
|3848
|2004.08.13 16:49
|buy
|1925
|0.20
|1.2361
|1.2310
|1.2374
|3849
|2004.08.13 16:49
|buy
|1926
|10.00
|1.2355
|1.2304
|1.2368
|3850
|2004.08.13 16:50
|buy
|1927
|10.00
|1.2350
|1.2299
|1.2363
|3851
|2004.08.13 16:50
|buy
|1928
|10.00
|1.2344
|1.2293
|1.2357
|3852
|2004.08.13 17:45
|t/p
|1928
|10.00
|1.2357
|1.2293
|1.2357
|130.00
|25467.82
|3853
|2004.08.13 17:45
|close
|1927
|10.00
|1.2357
|1.2299
|1.2363
|70.00
|25537.82
|3854
|2004.08.13 17:45
|close
|1926
|10.00
|1.2357
|1.2304
|1.2368
|20.01
|25557.83
|3855
|2004.08.13 17:45
|close
|1925
|0.20
|1.2357
|1.2310
|1.2374
|-0.80
|25557.03
|3856
|2004.08.13 17:45
|close
|1924
|0.10
|1.2357
|1.2317
|1.2381
|-1.10
|25555.93
|3857
|2004.08.13 17:45
|buy
|1929
|0.10
|1.2359
|1.2308
|1.2372
|3858
|2004.08.13 17:46
|buy
|1930
|0.20
|1.2350
|1.2299
|1.2363
|3859
|2004.08.13 17:48
|buy
|1931
|10.00
|1.2345
|1.2294
|1.2358
|3860
|2004.08.13 17:48
|buy
|1932
|10.00
|1.2338
|1.2287
|1.2351
|3861
|2004.08.13 17:50
|t/p
|1932
|10.00
|1.2351
|1.2287
|1.2351
|130.00
|25685.93
|3862
|2004.08.13 17:50
|close
|1931
|10.00
|1.2352
|1.2294
|1.2358
|70.00
|25755.93
|3863
|2004.08.13 17:50
|close
|1930
|0.20
|1.2352
|1.2299
|1.2363
|0.40
|25756.33
|3864
|2004.08.13 17:50
|close
|1929
|0.10
|1.2352
|1.2308
|1.2372
|-0.70
|25755.63
|3865
|2004.08.13 17:50
|buy
|1933
|0.10
|1.2354
|1.2303
|1.2367
|3866
|2004.08.13 17:57
|buy
|1934
|0.20
|1.2351
|1.2300
|1.2364
|3867
|2004.08.13 18:30
|t/p
|1934
|0.20
|1.2364
|1.2300
|1.2364
|2.60
|25758.23
|3868
|2004.08.13 18:30
|close
|1933
|0.10
|1.2366
|1.2303
|1.2367
|1.20
|25759.43
|3869
|2004.08.13 18:30
|buy
|1935
|0.10
|1.2368
|1.2317
|1.2381
|3870
|2004.08.13 18:31
|buy
|1936
|0.20
|1.2363
|1.2312
|1.2376
|3871
|2004.08.13 18:35
|buy
|1937
|10.00
|1.2359
|1.2308
|1.2372
|3872
|2004.08.13 19:16
|buy
|1938
|10.00
|1.2356
|1.2305
|1.2369
|3873
|2004.08.13 19:50
|buy
|1939
|10.00
|1.2352
|1.2301
|1.2365
|3874
|2004.08.13 20:16
|t/p
|1939
|10.00
|1.2365
|1.2301
|1.2365
|130.00
|25889.43
|3875
|2004.08.13 20:16
|close
|1938
|10.00
|1.2366
|1.2305
|1.2369
|100.00
|25989.43
|3876
|2004.08.13 20:16
|close
|1937
|10.00
|1.2366
|1.2308
|1.2372
|70.00
|26059.43
|3877
|2004.08.13 20:16
|close
|1936
|0.20
|1.2366
|1.2312
|1.2376
|0.60
|26060.03
|3878
|2004.08.13 20:16
|close
|1935
|0.10
|1.2366
|1.2317
|1.2381
|-0.20
|26059.83
|3879
|2004.08.20 13:48
|sell
|1940
|0.10
|1.2288
|1.2339
|1.2275
|3880
|2004.08.20 13:49
|sell
|1941
|0.20
|1.2292
|1.2343
|1.2279
|3881
|2004.08.20 13:50
|sell
|1942
|10.00
|1.2299
|1.2350
|1.2286
|3882
|2004.08.20 14:00
|sell
|1943
|10.00
|1.2303
|1.2354
|1.2290
|3883
|2004.08.20 14:12
|t/p
|1943
|10.00
|1.2290
|1.2354
|1.2290
|130.00
|26189.83
|3884
|2004.08.20 14:12
|close
|1942
|10.00
|1.2290
|1.2350
|1.2286
|90.00
|26279.83
|3885
|2004.08.20 14:12
|close
|1941
|0.20
|1.2290
|1.2343
|1.2279
|0.40
|26280.23
|3886
|2004.08.20 14:12
|close
|1940
|0.10
|1.2290
|1.2339
|1.2275
|-0.20
|26280.03
|3887
|2004.08.20 14:12
|sell
|1944
|0.10
|1.2288
|1.2339
|1.2275
|3888
|2004.08.20 14:12
|sell
|1945
|0.20
|1.2291
|1.2342
|1.2278
|3889
|2004.08.20 14:15
|sell
|1946
|10.00
|1.2295
|1.2346
|1.2282
|3890
|2004.08.20 14:15
|sell
|1947
|10.00
|1.2299
|1.2350
|1.2286
|3891
|2004.08.20 14:17
|t/p
|1947
|10.00
|1.2286
|1.2350
|1.2286
|130.00
|26410.03
|3892
|2004.08.20 14:17
|close
|1946
|10.00
|1.2286
|1.2346
|1.2282
|90.01
|26500.04
|3893
|2004.08.20 14:17
|close
|1945
|0.20
|1.2286
|1.2342
|1.2278
|1.00
|26501.04
|3894
|2004.08.20 14:17
|close
|1944
|0.10
|1.2286
|1.2339
|1.2275
|0.20
|26501.24
|3895
|2004.08.20 14:17
|sell
|1948
|0.10
|1.2284
|1.2335
|1.2271
|3896
|2004.08.20 14:17
|sell
|1949
|0.20
|1.2288
|1.2339
|1.2275
|3897
|2004.08.20 14:17
|sell
|1950
|10.00
|1.2291
|1.2342
|1.2278
|3898
|2004.08.20 14:21
|sell
|1951
|10.00
|1.2295
|1.2346
|1.2282
|3899
|2004.08.20 14:22
|t/p
|1951
|10.00
|1.2282
|1.2346
|1.2282
|130.00
|26631.24
|3900
|2004.08.20 14:22
|close
|1950
|10.00
|1.2280
|1.2342
|1.2278
|110.00
|26741.24
|3901
|2004.08.20 14:22
|close
|1949
|0.20
|1.2280
|1.2339
|1.2275
|1.60
|26742.84
|3902
|2004.08.20 14:22
|close
|1948
|0.10
|1.2280
|1.2335
|1.2271
|0.40
|26743.24
|3903
|2004.08.20 14:22
|sell
|1952
|0.10
|1.2278
|1.2329
|1.2265
|3904
|2004.08.20 14:22
|sell
|1953
|0.20
|1.2282
|1.2333
|1.2269
|3905
|2004.08.20 14:23
|sell
|1954
|10.00
|1.2292
|1.2343
|1.2279
|3906
|2004.08.20 14:24
|t/p
|1954
|10.00
|1.2279
|1.2343
|1.2279
|130.00
|26873.24
|3907
|2004.08.20 14:24
|close
|1953
|0.20
|1.2279
|1.2333
|1.2269
|0.60
|26873.84
|3908
|2004.08.20 14:24
|close
|1952
|0.10
|1.2279
|1.2329
|1.2265
|-0.10
|26873.74
|3909
|2004.08.20 14:24
|sell
|1955
|0.10
|1.2277
|1.2328
|1.2264
|3910
|2004.08.20 14:25
|sell
|1956
|0.20
|1.2287
|1.2338
|1.2274
|3911
|2004.08.20 14:25
|sell
|1957
|10.00
|1.2290
|1.2341
|1.2277
|3912
|2004.08.20 14:30
|sell
|1958
|10.00
|1.2294
|1.2345
|1.2281
|3913
|2004.08.20 14:41
|sell
|1959
|10.00
|1.2298
|1.2349
|1.2285
|3914
|2004.08.20 16:37
|s/l
|1955
|0.10
|1.2328
|1.2328
|1.2264
|-5.10
|26868.64
|3915
|2004.08.20 16:37
|close
|1959
|10.00
|1.2328
|1.2349
|1.2285
|-300.00
|26568.64
|3916
|2004.08.20 16:37
|close
|1958
|10.00
|1.2328
|1.2345
|1.2281
|-340.00
|26228.64
|3917
|2004.08.20 16:37
|close
|1957
|10.00
|1.2328
|1.2341
|1.2277
|-380.00
|25848.64
|3918
|2004.08.20 16:37
|close
|1956
|0.20
|1.2328
|1.2338
|1.2274
|-8.20
|25840.44
|3919
|2004.08.23 14:45
|sell
|1960
|0.10
|1.2234
|1.2285
|1.2221
|3920
|2004.08.23 14:46
|sell
|1961
|0.20
|1.2237
|1.2288
|1.2224
|3921
|2004.08.23 14:50
|sell
|1962
|10.00
|1.2241
|1.2292
|1.2228
|3922
|2004.08.23 15:01
|sell
|1963
|10.00
|1.2244
|1.2295
|1.2231
|3923
|2004.08.23 15:01
|t/p
|1962
|10.00
|1.2228
|1.2292
|1.2228
|130.00
|25970.44
|3924
|2004.08.23 15:01
|t/p
|1963
|10.00
|1.2231
|1.2295
|1.2231
|130.00
|26100.44
|3925
|2004.08.23 15:01
|close
|1961
|0.20
|1.2225
|1.2288
|1.2224
|2.40
|26102.84
|3926
|2004.08.23 15:01
|close
|1960
|0.10
|1.2225
|1.2285
|1.2221
|0.90
|26103.74
|3927
|2004.08.23 15:01
|sell
|1964
|0.10
|1.2223
|1.2274
|1.2210
|3928
|2004.08.23 15:02
|sell
|1965
|0.20
|1.2229
|1.2280
|1.2216
|3929
|2004.08.23 15:05
|sell
|1966
|10.00
|1.2232
|1.2283
|1.2219
|3930
|2004.08.23 15:05
|sell
|1967
|10.00
|1.2238
|1.2289
|1.2225
|3931
|2004.08.23 15:06
|t/p
|1967
|10.00
|1.2225
|1.2289
|1.2225
|130.00
|26233.74
|3932
|2004.08.23 15:06
|close
|1966
|10.00
|1.2225
|1.2283
|1.2219
|70.01
|26303.75
|3933
|2004.08.23 15:06
|close
|1965
|0.20
|1.2225
|1.2280
|1.2216
|0.80
|26304.55
|3934
|2004.08.23 15:06
|close
|1964
|0.10
|1.2225
|1.2274
|1.2210
|-0.20
|26304.35
|3935
|2004.08.23 15:06
|sell
|1968
|0.10
|1.2223
|1.2274
|1.2210
|3936
|2004.08.23 15:07
|sell
|1969
|0.20
|1.2228
|1.2279
|1.2215
|3937
|2004.08.23 15:09
|sell
|1970
|10.00
|1.2232
|1.2283
|1.2219
|3938
|2004.08.23 15:16
|sell
|1971
|10.00
|1.2236
|1.2287
|1.2223
|3939
|2004.08.23 15:18
|sell
|1972
|10.00
|1.2244
|1.2295
|1.2231
|3940
|2004.08.23 15:18
|t/p
|1972
|10.00
|1.2231
|1.2295
|1.2231
|130.00
|26434.35
|3941
|2004.08.23 15:18
|close
|1971
|10.00
|1.2229
|1.2287
|1.2223
|70.00
|26504.35
|3942
|2004.08.23 15:18
|close
|1970
|10.00
|1.2229
|1.2283
|1.2219
|30.00
|26534.35
|3943
|2004.08.23 15:18
|close
|1969
|0.20
|1.2229
|1.2279
|1.2215
|-0.20
|26534.15
|3944
|2004.08.23 15:18
|close
|1968
|0.10
|1.2229
|1.2274
|1.2210
|-0.60
|26533.55
|3945
|2004.08.23 15:18
|sell
|1973
|0.10
|1.2227
|1.2278
|1.2214
|3946
|2004.08.23 15:20
|sell
|1974
|0.20
|1.2233
|1.2284
|1.2220
|3947
|2004.08.23 15:20
|sell
|1975
|10.00
|1.2236
|1.2287
|1.2223
|3948
|2004.08.23 15:20
|sell
|1976
|10.00
|1.2239
|1.2290
|1.2226
|3949
|2004.08.23 15:27
|t/p
|1976
|10.00
|1.2226
|1.2290
|1.2226
|130.00
|26663.55
|3950
|2004.08.23 15:27
|close
|1975
|10.00
|1.2224
|1.2287
|1.2223
|120.00
|26783.55
|3951
|2004.08.23 15:27
|close
|1974
|0.20
|1.2224
|1.2284
|1.2220
|1.80
|26785.35
|3952
|2004.08.23 15:27
|close
|1973
|0.10
|1.2224
|1.2278
|1.2214
|0.30
|26785.65
|3953
|2004.08.23 15:27
|sell
|1977
|0.10
|1.2222
|1.2273
|1.2209
|3954
|2004.08.23 15:28
|sell
|1978
|0.20
|1.2226
|1.2277
|1.2213
|3955
|2004.08.23 15:29
|sell
|1979
|10.00
|1.2230
|1.2281
|1.2217
|3956
|2004.08.23 15:41
|sell
|1980
|10.00
|1.2234
|1.2285
|1.2221
|3957
|2004.08.23 15:50
|sell
|1981
|10.00
|1.2239
|1.2290
|1.2226
|3958
|2004.08.23 16:20
|t/p
|1981
|10.00
|1.2226
|1.2290
|1.2226
|130.00
|26915.65
|3959
|2004.08.23 16:20
|close
|1980
|10.00
|1.2224
|1.2285
|1.2221
|100.00
|27015.65
|3960
|2004.08.23 16:20
|close
|1979
|10.00
|1.2224
|1.2281
|1.2217
|60.00
|27075.65
|3961
|2004.08.23 16:20
|close
|1978
|0.20
|1.2224
|1.2277
|1.2213
|0.40
|27076.05
|3962
|2004.08.23 16:20
|close
|1977
|0.10
|1.2224
|1.2273
|1.2209
|-0.20
|27075.85
|3963
|2004.08.23 16:35
|sell
|1982
|0.10
|1.2210
|1.2261
|1.2197
|3964
|2004.08.23 16:35
|sell
|1983
|0.20
|1.2215
|1.2266
|1.2202
|3965
|2004.08.23 16:35
|sell
|1984
|10.00
|1.2219
|1.2270
|1.2206
|3966
|2004.08.23 16:37
|sell
|1985
|10.00
|1.2223
|1.2274
|1.2210
|3967
|2004.08.23 16:39
|t/p
|1985
|10.00
|1.2210
|1.2274
|1.2210
|130.00
|27205.85
|3968
|2004.08.23 16:39
|close
|1984
|10.00
|1.2208
|1.2270
|1.2206
|110.00
|27315.85
|3969
|2004.08.23 16:39
|close
|1983
|0.20
|1.2208
|1.2266
|1.2202
|1.40
|27317.25
|3970
|2004.08.23 16:39
|close
|1982
|0.10
|1.2208
|1.2261
|1.2197
|0.20
|27317.45
|3971
|2004.08.23 16:39
|sell
|1986
|0.10
|1.2206
|1.2257
|1.2193
|3972
|2004.08.23 16:44
|sell
|1987
|0.20
|1.2211
|1.2262
|1.2198
|3973
|2004.08.23 17:07
|t/p
|1986
|0.10
|1.2193
|1.2257
|1.2193
|1.30
|27318.75
|3974
|2004.08.23 17:07
|t/p
|1987
|0.20
|1.2198
|1.2262
|1.2198
|2.60
|27321.35
|3975
|2004.08.23 17:07
|sell
|1988
|0.10
|1.2190
|1.2241
|1.2177
|3976
|2004.08.23 17:08
|sell
|1989
|0.20
|1.2193
|1.2244
|1.2180
|3977
|2004.08.23 17:08
|sell
|1990
|10.00
|1.2197
|1.2248
|1.2184
|3978
|2004.08.23 17:21
|sell
|1991
|10.00
|1.2201
|1.2252
|1.2188
|3979
|2004.08.23 17:41
|t/p
|1991
|10.00
|1.2188
|1.2252
|1.2188
|130.00
|27451.35
|3980
|2004.08.23 17:41
|close
|1990
|10.00
|1.2187
|1.2248
|1.2184
|100.00
|27551.35
|3981
|2004.08.23 17:41
|close
|1989
|0.20
|1.2187
|1.2244
|1.2180
|1.20
|27552.55
|3982
|2004.08.23 17:41
|close
|1988
|0.10
|1.2187
|1.2241
|1.2177
|0.30
|27552.85
|3983
|2004.08.23 17:41
|sell
|1992
|0.10
|1.2185
|1.2236
|1.2172
|3984
|2004.08.23 17:41
|sell
|1993
|0.20
|1.2188
|1.2239
|1.2175
|3985
|2004.08.23 17:50
|sell
|1994
|10.00
|1.2192
|1.2243
|1.2179
|3986
|2004.08.23 17:55
|sell
|1995
|10.00
|1.2198
|1.2249
|1.2185
|3987
|2004.08.23 18:49
|t/p
|1995
|10.00
|1.2185
|1.2249
|1.2185
|130.00
|27682.85
|3988
|2004.08.23 18:49
|close
|1994
|10.00
|1.2185
|1.2243
|1.2179
|70.00
|27752.85
|3989
|2004.08.23 18:49
|close
|1993
|0.20
|1.2185
|1.2239
|1.2175
|0.60
|27753.45
|3990
|2004.08.23 18:49
|close
|1992
|0.10
|1.2185
|1.2236
|1.2172
|0.00
|27753.45
|3991
|2004.08.23 18:49
|sell
|1996
|0.10
|1.2183
|1.2234
|1.2170
|3992
|2004.08.23 19:00
|sell
|1997
|0.20
|1.2192
|1.2243
|1.2179
|3993
|2004.08.23 19:02
|sell
|1998
|10.00
|1.2196
|1.2247
|1.2183
|3994
|2004.08.23 19:55
|t/p
|1998
|10.00
|1.2183
|1.2247
|1.2183
|130.00
|27883.45
|3995
|2004.08.23 19:55
|close
|1997
|0.20
|1.2181
|1.2243
|1.2179
|2.20
|27885.65
|3996
|2004.08.23 19:55
|close
|1996
|0.10
|1.2181
|1.2234
|1.2170
|0.20
|27885.85
|3997
|2004.08.23 20:17
|sell
|1999
|0.10
|1.2167
|1.2218
|1.2154
|3998
|2004.08.23 20:17
|sell
|2000
|0.20
|1.2170
|1.2221
|1.2157
|3999
|2004.08.23 20:18
|t/p
|1999
|0.10
|1.2154
|1.2218
|1.2154
|1.30
|27887.15
|4000
|2004.08.23 20:18
|t/p
|2000
|0.20
|1.2157
|1.2221
|1.2157
|2.60
|27889.75
|4001
|2004.08.23 20:18
|sell
|2001
|0.10
|1.2149
|1.2200
|1.2136
|4002
|2004.08.23 20:18
|sell
|2002
|0.20
|1.2156
|1.2207
|1.2143
|4003
|2004.08.23 20:19
|t/p
|2002
|0.20
|1.2143
|1.2207
|1.2143
|2.60
|27892.35
|4004
|2004.08.23 20:19
|close
|2001
|0.10
|1.2141
|1.2200
|1.2136
|0.80
|27893.15
|4005
|2004.08.23 20:19
|sell
|2003
|0.10
|1.2139
|1.2190
|1.2126
|4006
|2004.08.23 20:19
|sell
|2004
|0.20
|1.2146
|1.2197
|1.2133
|4007
|2004.08.23 20:20
|sell
|2005
|10.00
|1.2149
|1.2200
|1.2136
|4008
|2004.08.23 20:20
|sell
|2006
|10.00
|1.2153
|1.2204
|1.2140
|4009
|2004.08.23 20:21
|sell
|2007
|10.00
|1.2159
|1.2210
|1.2146
|4010
|2004.08.23 20:24
|t/p
|2007
|10.00
|1.2146
|1.2210
|1.2146
|130.00
|28023.15
|4011
|2004.08.23 20:24
|close
|2006
|10.00
|1.2146
|1.2204
|1.2140
|70.00
|28093.15
|4012
|2004.08.23 20:24
|close
|2005
|10.00
|1.2146
|1.2200
|1.2136
|30.00
|28123.15
|4013
|2004.08.23 20:24
|close
|2004
|0.20
|1.2146
|1.2197
|1.2133
|0.00
|28123.15
|4014
|2004.08.23 20:24
|close
|2003
|0.10
|1.2146
|1.2190
|1.2126
|-0.70
|28122.45
|4015
|2004.08.23 20:24
|sell
|2008
|0.10
|1.2144
|1.2195
|1.2131
|4016
|2004.08.23 20:24
|sell
|2009
|0.20
|1.2151
|1.2202
|1.2138
|4017
|2004.08.23 20:25
|sell
|2010
|10.00
|1.2154
|1.2205
|1.2141
|4018
|2004.08.23 20:47
|t/p
|2010
|10.00
|1.2141
|1.2205
|1.2141
|130.00
|28252.45
|4019
|2004.08.23 20:47
|close
|2009
|0.20
|1.2141
|1.2202
|1.2138
|2.00
|28254.45
|4020
|2004.08.23 20:47
|close
|2008
|0.10
|1.2141
|1.2195
|1.2131
|0.30
|28254.75
|4021
|2004.08.23 20:47
|sell
|2011
|0.10
|1.2139
|1.2190
|1.2126
|4022
|2004.08.23 20:48
|sell
|2012
|0.20
|1.2143
|1.2194
|1.2130
|4023
|2004.08.23 20:50
|sell
|2013
|10.00
|1.2146
|1.2197
|1.2133
|4024
|2004.08.23 21:00
|sell
|2014
|10.00
|1.2150
|1.2201
|1.2137
|4025
|2004.08.23 21:01
|sell
|2015
|10.00
|1.2155
|1.2206
|1.2142
|4026
|2004.08.23 21:10
|t/p
|2015
|10.00
|1.2142
|1.2206
|1.2142
|130.00
|28384.75
|4027
|2004.08.23 21:10
|close
|2014
|10.00
|1.2140
|1.2201
|1.2137
|100.00
|28484.75
|4028
|2004.08.23 21:10
|close
|2013
|10.00
|1.2140
|1.2197
|1.2133
|60.01
|28544.76
|4029
|2004.08.23 21:10
|close
|2012
|0.20
|1.2140
|1.2194
|1.2130
|0.60
|28545.36
|4030
|2004.08.23 21:10
|close
|2011
|0.10
|1.2140
|1.2190
|1.2126
|-0.10
|28545.26
|4031
|2004.08.23 21:10
|sell
|2016
|0.10
|1.2138
|1.2189
|1.2125
|4032
|2004.08.23 21:10
|sell
|2017
|0.20
|1.2143
|1.2194
|1.2130
|4033
|2004.08.23 21:11
|sell
|2018
|10.00
|1.2150
|1.2201
|1.2137
|4034
|2004.08.23 21:12
|sell
|2019
|10.00
|1.2163
|1.2214
|1.2150
|4035
|2004.08.23 21:12
|t/p
|2018
|10.00
|1.2137
|1.2201
|1.2137
|130.00
|28675.26
|4036
|2004.08.23 21:12
|t/p
|2019
|10.00
|1.2150
|1.2214
|1.2150
|130.00
|28805.26
|4037
|2004.08.23 21:12
|close
|2017
|0.20
|1.2137
|1.2194
|1.2130
|1.20
|28806.46
|4038
|2004.08.23 21:12
|close
|2016
|0.10
|1.2137
|1.2189
|1.2125
|0.10
|28806.56
|4039
|2004.08.23 21:12
|sell
|2020
|0.10
|1.2135
|1.2186
|1.2122
|4040
|2004.08.23 21:14
|sell
|2021
|0.20
|1.2142
|1.2193
|1.2129
|4041
|2004.08.23 21:41
|sell
|2022
|10.00
|1.2145
|1.2196
|1.2132
|4042
|2004.08.23 23:24
|t/p
|2022
|10.00
|1.2132
|1.2196
|1.2132
|130.00
|28936.56
|4043
|2004.08.23 23:24
|close
|2021
|0.20
|1.2132
|1.2193
|1.2129
|2.00
|28938.56
|4044
|2004.08.23 23:24
|close
|2020
|0.10
|1.2132
|1.2186
|1.2122
|0.30
|28938.86
|4045
|2004.08.24 18:30
|sell
|2023
|0.10
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|4046
|2004.08.24 18:30
|sell
|2024
|0.20
|1.2081
|1.2132
|1.2068
|4047
|2004.08.24 18:40
|sell
|2025
|10.00
|1.2084
|1.2135
|1.2071
|4048
|2004.08.24 18:48
|t/p
|2025
|10.00
|1.2071
|1.2135
|1.2071
|130.00
|29068.86
|4049
|2004.08.24 18:48
|close
|2024
|0.20
|1.2069
|1.2132
|1.2068
|2.40
|29071.26
|4050
|2004.08.24 18:48
|close
|2023
|0.10
|1.2069
|1.2128
|1.2064
|0.80
|29072.06
|4051
|2004.08.24 18:48
|sell
|2026
|0.10
|1.2067
|1.2118
|1.2054
|4052
|2004.08.24 18:49
|sell
|2027
|0.20
|1.2072
|1.2123
|1.2059
|4053
|2004.08.24 18:50
|sell
|2028
|10.00
|1.2076
|1.2127
|1.2063
|4054
|2004.08.24 18:51
|sell
|2029
|10.00
|1.2079
|1.2130
|1.2066
|4055
|2004.08.24 19:02
|t/p
|2029
|10.00
|1.2066
|1.2130
|1.2066
|130.00
|29202.06
|4056
|2004.08.24 19:02
|close
|2028
|10.00
|1.2066
|1.2127
|1.2063
|100.00
|29302.06
|4057
|2004.08.24 19:02
|close
|2027
|0.20
|1.2066
|1.2123
|1.2059
|1.20
|29303.26
|4058
|2004.08.24 19:02
|close
|2026
|0.10
|1.2066
|1.2118
|1.2054
|0.10
|29303.36
|4059
|2004.08.24 19:02
|sell
|2030
|0.10
|1.2064
|1.2115
|1.2051
|4060
|2004.08.24 19:02
|sell
|2031
|0.20
|1.2067
|1.2118
|1.2054
|4061
|2004.08.24 19:04
|sell
|2032
|10.00
|1.2071
|1.2122
|1.2058
|4062
|2004.08.24 19:10
|sell
|2033
|10.00
|1.2075
|1.2126
|1.2062
|4063
|2004.08.24 19:20
|sell
|2034
|10.00
|1.2081
|1.2132
|1.2068
|4064
|2004.08.24 19:42
|t/p
|2034
|10.00
|1.2068
|1.2132
|1.2068
|130.00
|29433.36
|4065
|2004.08.24 19:42
|close
|2033
|10.00
|1.2068
|1.2126
|1.2062
|70.01
|29503.37
|4066
|2004.08.24 19:42
|close
|2032
|10.00
|1.2068
|1.2122
|1.2058
|29.99
|29533.36
|4067
|2004.08.24 19:42
|close
|2031
|0.20
|1.2068
|1.2118
|1.2054
|-0.20
|29533.16
|4068
|2004.08.24 19:42
|close
|2030
|0.10
|1.2068
|1.2115
|1.2051
|-0.40
|29532.76
|4069
|2004.08.24 19:42
|sell
|2035
|0.10
|1.2066
|1.2117
|1.2053
|4070
|2004.08.24 19:42
|sell
|2036
|0.20
|1.2078
|1.2129
|1.2065
|4071
|2004.08.24 19:43
|sell
|2037
|10.00
|1.2082
|1.2133
|1.2069
|4072
|2004.08.24 19:44
|sell
|2038
|10.00
|1.2085
|1.2136
|1.2072
|4073
|2004.08.24 19:52
|sell
|2039
|10.00
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|4074
|2004.08.24 20:30
|t/p
|2039
|10.00
|1.2076
|1.2140
|1.2076
|130.00
|29662.76
|4075
|2004.08.24 20:30
|close
|2038
|10.00
|1.2076
|1.2136
|1.2072
|90.00
|29752.76
|4076
|2004.08.24 20:30
|close
|2037
|10.00
|1.2076
|1.2133
|1.2069
|60.00
|29812.76
|4077
|2004.08.24 20:30
|close
|2036
|0.20
|1.2076
|1.2129
|1.2065
|0.40
|29813.16
|4078
|2004.08.24 20:30
|close
|2035
|0.10
|1.2076
|1.2117
|1.2053
|-1.00
|29812.16
|4079
|2004.08.27 16:15
|sell
|2040
|0.10
|1.2036
|1.2087
|1.2023
|4080
|2004.08.27 16:17
|sell
|2041
|0.20
|1.2040
|1.2091
|1.2027
|4081
|2004.08.27 16:21
|sell
|2042
|10.00
|1.2043
|1.2094
|1.2030
|4082
|2004.08.27 16:26
|sell
|2043
|10.00
|1.2047
|1.2098
|1.2034
|4083
|2004.08.27 16:38
|t/p
|2043
|10.00
|1.2034
|1.2098
|1.2034
|130.00
|29942.16
|4084
|2004.08.27 16:38
|close
|2042
|10.00
|1.2034
|1.2094
|1.2030
|90.00
|30032.16
|4085
|2004.08.27 16:38
|close
|2041
|0.20
|1.2034
|1.2091
|1.2027
|1.20
|30033.36
|4086
|2004.08.27 16:38
|close
|2040
|0.10
|1.2034
|1.2087
|1.2023
|0.20
|30033.56
|4087
|2004.08.27 16:38
|sell
|2044
|0.10
|1.2032
|1.2083
|1.2019
|4088
|2004.08.27 16:40
|sell
|2045
|0.20
|1.2035
|1.2086
|1.2022
|4089
|2004.08.27 16:45
|sell
|2046
|10.00
|1.2039
|1.2090
|1.2026
|4090
|2004.08.27 16:55
|sell
|2047
|10.00
|1.2043
|1.2094
|1.2030
|4091
|2004.08.27 17:53
|t/p
|2047
|10.00
|1.2030
|1.2094
|1.2030
|130.00
|30163.56
|4092
|2004.08.27 17:53
|close
|2046
|10.00
|1.2029
|1.2090
|1.2026
|100.00
|30263.56
|4093
|2004.08.27 17:53
|close
|2045
|0.20
|1.2029
|1.2086
|1.2022
|1.20
|30264.76
|4094
|2004.08.27 17:53
|close
|2044
|0.10
|1.2029
|1.2083
|1.2019
|0.30
|30265.06
|4095
|2004.08.27 18:45
|sell
|2048
|0.10
|1.2015
|1.2066
|1.2002
|4096
|2004.08.27 19:00
|sell
|2049
|0.20
|1.2019
|1.2070
|1.2006
|4097
|2004.08.27 19:05
|sell
|2050
|10.00
|1.2025
|1.2076
|1.2012
|4098
|2004.08.27 19:28
|sell
|2051
|10.00
|1.2029
|1.2080
|1.2016
|4099
|2004.08.27 20:09
|t/p
|2051
|10.00
|1.2016
|1.2080
|1.2016
|130.00
|30395.06
|4100
|2004.08.27 20:09
|close
|2050
|10.00
|1.2016
|1.2076
|1.2012
|90.01
|30485.07
|4101
|2004.08.27 20:09
|close
|2049
|0.20
|1.2016
|1.2070
|1.2006
|0.60
|30485.67
|4102
|2004.08.27 20:09
|close
|2048
|0.10
|1.2016
|1.2066
|1.2002
|-0.10
|30485.57
|4103
|2004.08.27 20:35
|sell
|2052
|0.10
|1.2019
|1.2070
|1.2006
|4104
|2004.08.27 20:40
|sell
|2053
|0.20
|1.2025
|1.2076
|1.2012
|4105
|2004.08.27 21:00
|t/p
|2053
|0.20
|1.2012
|1.2076
|1.2012
|2.60
|30488.17
|4106
|2004.08.27 21:00
|close
|2052
|0.10
|1.2012
|1.2070
|1.2006
|0.70
|30488.87
|4107
|2004.08.30 14:45
|buy
|2054
|0.10
|1.2030
|1.1979
|1.2043
|4108
|2004.08.30 14:47
|buy
|2055
|0.20
|1.2027
|1.1976
|1.2040
|4109
|2004.08.30 14:53
|buy
|2056
|10.00
|1.2023
|1.1972
|1.2036
|4110
|2004.08.30 15:31
|t/p
|2056
|10.00
|1.2036
|1.1972
|1.2036
|130.00
|30618.87
|4111
|2004.08.30 15:31
|close
|2055
|0.20
|1.2036
|1.1976
|1.2040
|1.80
|30620.67
|4112
|2004.08.30 15:31
|close
|2054
|0.10
|1.2036
|1.1979
|1.2043
|0.60
|30621.27
|4113
|2004.08.31 16:30
|buy
|2057
|0.10
|1.2157
|1.2106
|1.2170
|4114
|2004.08.31 16:30
|buy
|2058
|0.20
|1.2152
|1.2101
|1.2165
|4115
|2004.08.31 16:34
|t/p
|2058
|0.20
|1.2165
|1.2101
|1.2165
|2.60
|30623.87
|4116
|2004.08.31 16:34
|close
|2057
|0.10
|1.2168
|1.2106
|1.2170
|1.10
|30624.97
|4117
|2004.08.31 16:34
|buy
|2059
|0.10
|1.2170
|1.2119
|1.2183
|4118
|2004.08.31 16:34
|buy
|2060
|0.20
|1.2159
|1.2108
|1.2172
|4119
|2004.08.31 16:34
|buy
|2061
|10.00
|1.2153
|1.2102
|1.2166
|4120
|2004.08.31 16:35
|buy
|2062
|10.00
|1.2150
|1.2099
|1.2163
|4121
|2004.08.31 16:55
|buy
|2063
|10.00
|1.2145
|1.2094
|1.2158
|4122
|2004.08.31 16:55
|t/p
|2063
|10.00
|1.2158
|1.2094
|1.2158
|130.00
|30754.97
|4123
|2004.08.31 16:55
|close
|2062
|10.00
|1.2158
|1.2099
|1.2163
|80.00
|30834.97
|4124
|2004.08.31 16:55
|close
|2061
|10.00
|1.2158
|1.2102
|1.2166
|50.00
|30884.97
|4125
|2004.08.31 16:55
|close
|2060
|0.20
|1.2158
|1.2108
|1.2172
|-0.20
|30884.77
|4126
|2004.08.31 16:55
|close
|2059
|0.10
|1.2158
|1.2119
|1.2183
|-1.20
|30883.57
|4127
|2004.08.31 16:55
|buy
|2064
|0.10
|1.2160
|1.2109
|1.2173
|4128
|2004.08.31 16:56
|buy
|2065
|0.20
|1.2155
|1.2104
|1.2168
|4129
|2004.08.31 17:00
|buy
|2066
|10.00
|1.2152
|1.2101
|1.2165
|4130
|2004.08.31 17:07
|t/p
|2066
|10.00
|1.2165
|1.2101
|1.2165
|130.00
|31013.57
|4131
|2004.08.31 17:07
|close
|2065
|0.20
|1.2165
|1.2104
|1.2168
|2.00
|31015.57
|4132
|2004.08.31 17:07
|close
|2064
|0.10
|1.2165
|1.2109
|1.2173
|0.50
|31016.07
|4133
|2004.08.31 17:07
|buy
|2067
|0.10
|1.2167
|1.2116
|1.2180
|4134
|2004.08.31 17:07
|buy
|2068
|0.20
|1.2163
|1.2112
|1.2176
|4135
|2004.08.31 17:08
|buy
|2069
|10.00
|1.2157
|1.2106
|1.2170
|4136
|2004.08.31 17:12
|t/p
|2069
|10.00
|1.2170
|1.2106
|1.2170
|130.00
|31146.07
|4137
|2004.08.31 17:12
|close
|2068
|0.20
|1.2170
|1.2112
|1.2176
|1.40
|31147.47
|4138
|2004.08.31 17:12
|close
|2067
|0.10
|1.2170
|1.2116
|1.2180
|0.30
|31147.77
|4139
|2004.08.31 17:12
|buy
|2070
|0.10
|1.2172
|1.2121
|1.2185
|4140
|2004.08.31 17:13
|buy
|2071
|0.20
|1.2168
|1.2117
|1.2181
|4141
|2004.08.31 17:15
|buy
|2072
|10.00
|1.2162
|1.2111
|1.2175
|4142
|2004.08.31 17:34
|t/p
|2072
|10.00
|1.2175
|1.2111
|1.2175
|130.00
|31277.77
|4143
|2004.08.31 17:34
|close
|2071
|0.20
|1.2176
|1.2117
|1.2181
|1.60
|31279.37
|4144
|2004.08.31 17:34
|close
|2070
|0.10
|1.2176
|1.2121
|1.2185
|0.40
|31279.77
|4145
|2004.08.31 17:34
|buy
|2073
|0.10
|1.2178
|1.2127
|1.2191
|4146
|2004.08.31 17:35
|buy
|2074
|0.20
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|4147
|2004.08.31 17:36
|buy
|2075
|10.00
|1.2171
|1.2120
|1.2184
|4148
|2004.08.31 18:02
|t/p
|2075
|10.00
|1.2184
|1.2120
|1.2184
|130.00
|31409.77
|4149
|2004.08.31 18:02
|close
|2074
|0.20
|1.2185
|1.2123
|1.2187
|2.20
|31411.97
|4150
|2004.08.31 18:02
|close
|2073
|0.10
|1.2185
|1.2127
|1.2191
|0.70
|31412.67
|4151
|2004.08.31 18:02
|buy
|2076
|0.10
|1.2187
|1.2136
|1.2200
|4152
|2004.08.31 18:05
|buy
|2077
|0.20
|1.2184
|1.2133
|1.2197
|4153
|2004.08.31 18:30
|buy
|2078
|10.00
|1.2180
|1.2129
|1.2193
|4154
|2004.08.31 19:21
|buy
|2079
|10.00
|1.2177
|1.2126
|1.2190
|4155
|2004.08.31 20:33
|t/p
|2079
|10.00
|1.2190
|1.2126
|1.2190
|130.00
|31542.67
|4156
|2004.08.31 20:33
|close
|2078
|10.00
|1.2190
|1.2129
|1.2193
|100.00
|31642.67
|4157
|2004.08.31 20:33
|close
|2077
|0.20
|1.2190
|1.2133
|1.2197
|1.20
|31643.87
|4158
|2004.08.31 20:33
|close
|2076
|0.10
|1.2190
|1.2136
|1.2200
|0.30
|31644.17
|4159
|2004.09.03 16:00
|sell
|2080
|0.10
|1.2098
|1.2149
|1.2085
|4160
|2004.09.03 16:00
|sell
|2081
|0.20
|1.2109
|1.2160
|1.2096
|4161
|2004.09.03 16:01
|t/p
|2081
|0.20
|1.2096
|1.2160
|1.2096
|2.60
|31646.77
|4162
|2004.09.03 16:01
|close
|2080
|0.10
|1.2095
|1.2149
|1.2085
|0.30
|31647.07
|4163
|2004.09.03 16:01
|sell
|2082
|0.10
|1.2093
|1.2144
|1.2080
|4164
|2004.09.03 16:01
|sell
|2083
|0.20
|1.2098
|1.2149
|1.2085
|4165
|2004.09.03 16:01
|sell
|2084
|10.00
|1.2102
|1.2153
|1.2089
|4166
|2004.09.03 16:01
|sell
|2085
|10.00
|1.2106
|1.2157
|1.2093
|4167
|2004.09.03 16:02
|t/p
|2083
|0.20
|1.2085
|1.2149
|1.2085
|2.60
|31649.67
|4168
|2004.09.03 16:02
|t/p
|2084
|10.00
|1.2089
|1.2153
|1.2089
|130.00
|31779.67
|4169
|2004.09.03 16:02
|t/p
|2085
|10.00
|1.2093
|1.2157
|1.2093
|130.00
|31909.67
|4170
|2004.09.03 16:02
|close
|2082
|0.10
|1.2084
|1.2144
|1.2080
|0.90
|31910.57
|4171
|2004.09.03 16:02
|sell
|2086
|0.10
|1.2082
|1.2133
|1.2069
|4172
|2004.09.03 16:02
|sell
|2087
|0.20
|1.2088
|1.2139
|1.2075
|4173
|2004.09.03 16:02
|sell
|2088
|10.00
|1.2096
|1.2147
|1.2083
|4174
|2004.09.03 16:03
|sell
|2089
|10.00
|1.2100
|1.2151
|1.2087
|4175
|2004.09.03 16:03
|sell
|2090
|10.00
|1.2104
|1.2155
|1.2091
|4176
|2004.09.03 16:04
|t/p
|2089
|10.00
|1.2087
|1.2151
|1.2087
|130.00
|32040.57
|4177
|2004.09.03 16:04
|t/p
|2090
|10.00
|1.2091
|1.2155
|1.2091
|130.00
|32170.57
|4178
|2004.09.03 16:04
|close
|2088
|10.00
|1.2086
|1.2147
|1.2083
|100.00
|32270.57
|4179
|2004.09.03 16:04
|close
|2087
|0.20
|1.2086
|1.2139
|1.2075
|0.40
|32270.97
|4180
|2004.09.03 16:04
|close
|2086
|0.10
|1.2086
|1.2133
|1.2069
|-0.40
|32270.57
|4181
|2004.09.03 16:04
|sell
|2091
|0.10
|1.2084
|1.2135
|1.2071
|4182
|2004.09.03 16:05
|sell
|2092
|0.20
|1.2087
|1.2138
|1.2074
|4183
|2004.09.03 16:09
|sell
|2093
|10.00
|1.2099
|1.2150
|1.2086
|4184
|2004.09.03 16:09
|t/p
|2093
|10.00
|1.2086
|1.2150
|1.2086
|130.00
|32400.57
|4185
|2004.09.03 16:09
|close
|2092
|0.20
|1.2085
|1.2138
|1.2074
|0.40
|32400.97
|4186
|2004.09.03 16:09
|close
|2091
|0.10
|1.2085
|1.2135
|1.2071
|-0.10
|32400.87
|4187
|2004.09.03 16:09
|sell
|2094
|0.10
|1.2083
|1.2134
|1.2070
|4188
|2004.09.03 16:10
|sell
|2095
|0.20
|1.2086
|1.2137
|1.2073
|4189
|2004.09.03 16:13
|sell
|2096
|10.00
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|4190
|2004.09.03 16:16
|t/p
|2096
|10.00
|1.2076
|1.2140
|1.2076
|130.00
|32530.87
|4191
|2004.09.03 16:16
|close
|2095
|0.20
|1.2076
|1.2137
|1.2073
|2.00
|32532.87
|4192
|2004.09.03 16:16
|close
|2094
|0.10
|1.2076
|1.2134
|1.2070
|0.70
|32533.57
|4193
|2004.09.03 16:16
|sell
|2097
|0.10
|1.2074
|1.2125
|1.2061
|4194
|2004.09.03 16:16
|sell
|2098
|0.20
|1.2079
|1.2130
|1.2066
|4195
|2004.09.03 16:18
|sell
|2099
|10.00
|1.2085
|1.2136
|1.2072
|4196
|2004.09.03 16:28
|t/p
|2099
|10.00
|1.2072
|1.2136
|1.2072
|130.00
|32663.57
|4197
|2004.09.03 16:28
|close
|2098
|0.20
|1.2071
|1.2130
|1.2066
|1.60
|32665.17
|4198
|2004.09.03 16:28
|close
|2097
|0.10
|1.2071
|1.2125
|1.2061
|0.30
|32665.47
|4199
|2004.09.03 16:28
|sell
|2100
|0.10
|1.2069
|1.2120
|1.2056
|4200
|2004.09.03 16:30
|sell
|2101
|0.20
|1.2075
|1.2126
|1.2062
|4201
|2004.09.03 16:32
|sell
|2102
|10.00
|1.2079
|1.2130
|1.2066
|4202
|2004.09.03 16:43
|t/p
|2102
|10.00
|1.2066
|1.2130
|1.2066
|130.00
|32795.47
|4203
|2004.09.03 16:43
|close
|2101
|0.20
|1.2066
|1.2126
|1.2062
|1.80
|32797.27
|4204
|2004.09.03 16:43
|close
|2100
|0.10
|1.2066
|1.2120
|1.2056
|0.30
|32797.57
|4205
|2004.09.03 16:43
|sell
|2103
|0.10
|1.2067
|1.2118
|1.2054
|4206
|2004.09.03 16:45
|sell
|2104
|0.20
|1.2073
|1.2124
|1.2060
|4207
|2004.09.03 16:50
|sell
|2105
|10.00
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|4208
|2004.09.03 16:51
|t/p
|2105
|10.00
|1.2064
|1.2128
|1.2064
|130.00
|32927.57
|4209
|2004.09.03 16:51
|close
|2104
|0.20
|1.2063
|1.2124
|1.2060
|2.00
|32929.57
|4210
|2004.09.03 16:51
|close
|2103
|0.10
|1.2063
|1.2118
|1.2054
|0.40
|32929.97
|4211
|2004.09.03 16:55
|sell
|2106
|0.10
|1.2073
|1.2124
|1.2060
|4212
|2004.09.03 16:55
|sell
|2107
|0.20
|1.2079
|1.2130
|1.2066
|4213
|2004.09.03 16:56
|t/p
|2106
|0.10
|1.2060
|1.2124
|1.2060
|1.30
|32931.27
|4214
|2004.09.03 16:56
|t/p
|2107
|0.20
|1.2066
|1.2130
|1.2066
|2.60
|32933.87
|4215
|2004.09.03 16:57
|sell
|2108
|0.10
|1.2072
|1.2123
|1.2059
|4216
|2004.09.03 16:57
|sell
|2109
|0.20
|1.2076
|1.2127
|1.2063
|4217
|2004.09.03 16:57
|t/p
|2108
|0.10
|1.2059
|1.2123
|1.2059
|1.30
|32935.17
|4218
|2004.09.03 16:57
|t/p
|2109
|0.20
|1.2063
|1.2127
|1.2063
|2.60
|32937.77
|4219
|2004.09.03 16:59
|sell
|2110
|0.10
|1.2070
|1.2121
|1.2057
|4220
|2004.09.03 16:59
|t/p
|2110
|0.10
|1.2057
|1.2121
|1.2057
|1.30
|32939.07
|4221
|2004.09.03 18:54
|sell
|2111
|0.10
|1.2069
|1.2120
|1.2056
|4222
|2004.09.03 19:10
|t/p
|2111
|0.10
|1.2056
|1.2120
|1.2056
|1.30
|32940.37
|4223
|2004.09.08 13:45
|sell
|2112
|0.10
|1.2033
|1.2084
|1.2020
|4224
|2004.09.08 13:55
|sell
|2113
|0.20
|1.2036
|1.2087
|1.2023
|4225
|2004.09.08 14:45
|sell
|2114
|10.00
|1.2042
|1.2093
|1.2029
|4226
|2004.09.08 14:54
|sell
|2115
|10.00
|1.2045
|1.2096
|1.2032
|4227
|2004.09.08 15:20
|t/p
|2115
|10.00
|1.2032
|1.2096
|1.2032
|130.00
|33070.37
|4228
|2004.09.08 15:20
|close
|2114
|10.00
|1.2031
|1.2093
|1.2029
|109.99
|33180.36
|4229
|2004.09.08 15:20
|close
|2113
|0.20
|1.2031
|1.2087
|1.2023
|1.00
|33181.36
|4230
|2004.09.08 15:20
|close
|2112
|0.10
|1.2031
|1.2084
|1.2020
|0.20
|33181.56
|4231
|2004.09.08 20:00
|buy
|2116
|0.10
|1.2172
|1.2121
|1.2185
|4232
|2004.09.08 20:15
|t/p
|2116
|0.10
|1.2185
|1.2121
|1.2185
|1.30
|33182.86
|4233
|2004.09.08 20:17
|buy
|2117
|0.10
|1.2172
|1.2121
|1.2185
|4234
|2004.09.08 20:19
|t/p
|2117
|0.10
|1.2185
|1.2121
|1.2185
|1.30
|33184.16
|4235
|2004.09.09 23:30
|buy
|2118
|0.10
|1.2230
|1.2179
|1.2243
|4236
|2004.09.09 23:40
|buy
|2119
|0.20
|1.2227
|1.2176
|1.2240
|4237
|2004.09.10 00:44
|t/p
|2119
|0.20
|1.2240
|1.2176
|1.2240
|2.45
|33186.61
|4238
|2004.09.10 00:44
|close
|2118
|0.10
|1.2241
|1.2179
|1.2243
|1.02
|33187.63
|4239
|2004.09.10 00:44
|buy
|2120
|0.10
|1.2243
|1.2192
|1.2256
|4240
|2004.09.10 00:45
|buy
|2121
|0.20
|1.2239
|1.2188
|1.2252
|4241
|2004.09.10 01:50
|buy
|2122
|10.00
|1.2236
|1.2185
|1.2249
|4242
|2004.09.10 01:50
|buy
|2123
|10.00
|1.2232
|1.2181
|1.2245
|4243
|2004.09.10 02:04
|buy
|2124
|10.00
|1.2229
|1.2178
|1.2242
|4244
|2004.09.10 05:02
|t/p
|2124
|10.00
|1.2242
|1.2178
|1.2242
|130.00
|33317.63
|4245
|2004.09.10 05:02
|close
|2123
|10.00
|1.2242
|1.2181
|1.2245
|100.00
|33417.63
|4246
|2004.09.10 05:02
|close
|2122
|10.00
|1.2242
|1.2185
|1.2249
|60.00
|33477.63
|4247
|2004.09.10 05:02
|close
|2121
|0.20
|1.2242
|1.2188
|1.2252
|0.60
|33478.23
|4248
|2004.09.10 05:02
|close
|2120
|0.10
|1.2242
|1.2192
|1.2256
|-0.10
|33478.13
|4249
|2004.09.10 15:30
|buy
|2125
|0.10
|1.2285
|1.2234
|1.2298
|4250
|2004.09.10 15:40
|t/p
|2125
|0.10
|1.2298
|1.2234
|1.2298
|1.30
|33479.43
|4251
|2004.09.10 15:40
|buy
|2126
|0.10
|1.2301
|1.2250
|1.2314
|4252
|2004.09.10 15:40
|buy
|2127
|0.20
|1.2297
|1.2246
|1.2310
|4253
|2004.09.10 15:45
|buy
|2128
|10.00
|1.2283
|1.2232
|1.2296
|4254
|2004.09.10 15:45
|buy
|2129
|10.00
|1.2274
|1.2223
|1.2287
|4255
|2004.09.10 15:45
|t/p
|2129
|10.00
|1.2287
|1.2223
|1.2287
|130.00
|33609.43
|4256
|2004.09.10 15:45
|close
|2128
|10.00
|1.2289
|1.2232
|1.2296
|60.00
|33669.43
|4257
|2004.09.10 15:45
|close
|2127
|0.20
|1.2289
|1.2246
|1.2310
|-1.60
|33667.83
|4258
|2004.09.10 15:45
|close
|2126
|0.10
|1.2289
|1.2250
|1.2314
|-1.20
|33666.63
|4259
|2004.09.10 15:45
|buy
|2130
|0.10
|1.2291
|1.2240
|1.2304
|4260
|2004.09.10 15:50
|buy
|2131
|0.20
|1.2281
|1.2230
|1.2294
|4261
|2004.09.10 16:10
|buy
|2132
|10.00
|1.2274
|1.2223
|1.2287
|4262
|2004.09.10 16:12
|t/p
|2132
|10.00
|1.2287
|1.2223
|1.2287
|130.00
|33796.63
|4263
|2004.09.10 16:12
|close
|2131
|0.20
|1.2289
|1.2230
|1.2294
|1.60
|33798.23
|4264
|2004.09.10 16:12
|close
|2130
|0.10
|1.2289
|1.2240
|1.2304
|-0.20
|33798.03
|4265
|2004.09.10 16:55
|buy
|2133
|0.10
|1.2302
|1.2251
|1.2315
|4266
|2004.09.10 16:55
|buy
|2134
|0.20
|1.2296
|1.2245
|1.2309
|4267
|2004.09.10 16:55
|buy
|2135
|10.00
|1.2291
|1.2240
|1.2304
|4268
|2004.09.10 16:56
|buy
|2136
|10.00
|1.2287
|1.2236
|1.2300
|4269
|2004.09.10 16:56
|buy
|2137
|10.00
|1.2283
|1.2232
|1.2296
|4270
|2004.09.10 16:56
|t/p
|2137
|10.00
|1.2296
|1.2232
|1.2296
|130.00
|33928.03
|4271
|2004.09.10 16:56
|close
|2136
|10.00
|1.2296
|1.2236
|1.2300
|90.00
|34018.03
|4272
|2004.09.10 16:56
|close
|2135
|10.00
|1.2296
|1.2240
|1.2304
|50.00
|34068.03
|4273
|2004.09.10 16:56
|close
|2134
|0.20
|1.2296
|1.2245
|1.2309
|0.00
|34068.03
|4274
|2004.09.10 16:56
|close
|2133
|0.10
|1.2296
|1.2251
|1.2315
|-0.60
|34067.43
|4275
|2004.09.10 16:56
|buy
|2138
|0.10
|1.2298
|1.2247
|1.2311
|4276
|2004.09.10 17:00
|buy
|2139
|0.20
|1.2294
|1.2243
|1.2307
|4277
|2004.09.10 17:00
|buy
|2140
|10.00
|1.2291
|1.2240
|1.2304
|4278
|2004.09.10 17:20
|buy
|2141
|10.00
|1.2285
|1.2234
|1.2298
|4279
|2004.09.10 17:56
|buy
|2142
|10.00
|1.2281
|1.2230
|1.2294
|4280
|2004.09.13 09:08
|s/l
|2138
|0.10
|1.2247
|1.2247
|1.2311
|-5.18
|34062.25
|4281
|2004.09.13 09:08
|close
|2142
|10.00
|1.2247
|1.2230
|1.2294
|-347.55
|33714.70
|4282
|2004.09.13 09:08
|close
|2141
|10.00
|1.2247
|1.2234
|1.2298
|-387.55
|33327.15
|4283
|2004.09.13 09:08
|close
|2140
|10.00
|1.2247
|1.2240
|1.2304
|-447.55
|32879.60
|4284
|2004.09.13 09:08
|close
|2139
|0.20
|1.2247
|1.2243
|1.2307
|-9.55
|32870.05
|4285
|2004.09.15 16:31
|sell
|2143
|0.10
|1.2178
|1.2229
|1.2165
|4286
|2004.09.15 16:31
|t/p
|2143
|0.10
|1.2165
|1.2229
|1.2165
|1.30
|32871.35
|4287
|2004.09.15 16:57
|sell
|2144
|0.10
|1.2156
|1.2207
|1.2143
|4288
|2004.09.15 16:59
|sell
|2145
|0.20
|1.2164
|1.2215
|1.2151
|4289
|2004.09.15 16:59
|t/p
|2145
|0.20
|1.2151
|1.2215
|1.2151
|2.60
|32873.95
|4290
|2004.09.15 16:59
|close
|2144
|0.10
|1.2146
|1.2207
|1.2143
|1.00
|32874.95
|4291
|2004.09.15 16:59
|sell
|2146
|0.10
|1.2144
|1.2195
|1.2131
|4292
|2004.09.15 17:00
|sell
|2147
|0.20
|1.2147
|1.2198
|1.2134
|4293
|2004.09.15 17:01
|sell
|2148
|10.00
|1.2152
|1.2203
|1.2139
|4294
|2004.09.15 17:09
|t/p
|2148
|10.00
|1.2139
|1.2203
|1.2139
|130.00
|33004.95
|4295
|2004.09.15 17:09
|close
|2147
|0.20
|1.2138
|1.2198
|1.2134
|1.80
|33006.75
|4296
|2004.09.15 17:09
|close
|2146
|0.10
|1.2138
|1.2195
|1.2131
|0.60
|33007.35
|4297
|2004.09.15 17:09
|sell
|2149
|0.10
|1.2136
|1.2187
|1.2123
|4298
|2004.09.15 17:09
|sell
|2150
|0.20
|1.2144
|1.2195
|1.2131
|4299
|2004.09.15 17:10
|sell
|2151
|10.00
|1.2150
|1.2201
|1.2137
|4300
|2004.09.15 17:17
|sell
|2152
|10.00
|1.2153
|1.2204
|1.2140
|4301
|2004.09.15 17:45
|sell
|2153
|10.00
|1.2159
|1.2210
|1.2146
|4302
|2004.09.15 17:45
|t/p
|2153
|10.00
|1.2146
|1.2210
|1.2146
|130.00
|33137.35
|4303
|2004.09.15 17:45
|close
|2152
|10.00
|1.2141
|1.2204
|1.2140
|120.01
|33257.36
|4304
|2004.09.15 17:45
|close
|2151
|10.00
|1.2141
|1.2201
|1.2137
|90.00
|33347.36
|4305
|2004.09.15 17:45
|close
|2150
|0.20
|1.2141
|1.2195
|1.2131
|0.60
|33347.96
|4306
|2004.09.15 17:45
|close
|2149
|0.10
|1.2141
|1.2187
|1.2123
|-0.50
|33347.46
|4307
|2004.09.15 17:45
|sell
|2154
|0.10
|1.2139
|1.2190
|1.2126
|4308
|2004.09.15 17:46
|sell
|2155
|0.20
|1.2143
|1.2194
|1.2130
|4309
|2004.09.15 17:47
|sell
|2156
|10.00
|1.2149
|1.2200
|1.2136
|4310
|2004.09.15 17:50
|t/p
|2156
|10.00
|1.2136
|1.2200
|1.2136
|130.00
|33477.46
|4311
|2004.09.15 17:50
|close
|2155
|0.20
|1.2134
|1.2194
|1.2130
|1.80
|33479.26
|4312
|2004.09.15 17:50
|close
|2154
|0.10
|1.2134
|1.2190
|1.2126
|0.50
|33479.76
|4313
|2004.09.15 17:50
|sell
|2157
|0.10
|1.2132
|1.2183
|1.2119
|4314
|2004.09.15 17:51
|sell
|2158
|0.20
|1.2135
|1.2186
|1.2122
|4315
|2004.09.15 17:51
|sell
|2159
|10.00
|1.2140
|1.2191
|1.2127
|4316
|2004.09.15 17:53
|sell
|2160
|10.00
|1.2144
|1.2195
|1.2131
|4317
|2004.09.15 18:25
|sell
|2161
|10.00
|1.2150
|1.2201
|1.2137
|4318
|2004.09.16 14:34
|t/p
|2161
|10.00
|1.2137
|1.2201
|1.2137
|148.15
|33627.91
|4319
|2004.09.16 14:34
|close
|2160
|10.00
|1.2136
|1.2195
|1.2131
|98.15
|33726.06
|4320
|2004.09.16 14:34
|close
|2159
|10.00
|1.2136
|1.2191
|1.2127
|58.16
|33784.22
|4321
|2004.09.16 14:34
|close
|2158
|0.20
|1.2136
|1.2186
|1.2122
|0.16
|33784.39
|4322
|2004.09.16 14:34
|close
|2157
|0.10
|1.2136
|1.2183
|1.2119
|-0.22
|33784.17
|4323
|2004.09.16 23:00
|buy
|2162
|0.10
|1.2180
|1.2129
|1.2193
|4324
|2004.09.17 03:12
|t/p
|2162
|0.10
|1.2193
|1.2129
|1.2193
|1.22
|33785.39
|4325
|2004.09.21 14:07
|buy
|2163
|0.10
|1.2253
|1.2202
|1.2266
|4326
|2004.09.21 14:09
|buy
|2164
|0.20
|1.2239
|1.2188
|1.2252
|4327
|2004.09.21 14:10
|t/p
|2164
|0.20
|1.2252
|1.2188
|1.2252
|2.60
|33787.99
|4328
|2004.09.21 14:10
|t/p
|2163
|0.10
|1.2266
|1.2202
|1.2266
|1.30
|33789.29
|4329
|2004.09.21 14:10
|buy
|2165
|0.10
|1.2271
|1.2220
|1.2284
|4330
|2004.09.21 14:10
|buy
|2166
|0.20
|1.2267
|1.2216
|1.2280
|4331
|2004.09.21 14:10
|buy
|2167
|10.00
|1.2262
|1.2211
|1.2275
|4332
|2004.09.21 14:11
|t/p
|2167
|10.00
|1.2275
|1.2211
|1.2275
|130.00
|33919.29
|4333
|2004.09.21 14:11
|close
|2166
|0.20
|1.2275
|1.2216
|1.2280
|1.60
|33920.89
|4334
|2004.09.21 14:11
|close
|2165
|0.10
|1.2275
|1.2220
|1.2284
|0.40
|33921.29
|4335
|2004.09.21 14:11
|buy
|2168
|0.10
|1.2277
|1.2226
|1.2290
|4336
|2004.09.21 14:11
|buy
|2169
|0.20
|1.2269
|1.2218
|1.2282
|4337
|2004.09.21 14:13
|buy
|2170
|10.00
|1.2264
|1.2213
|1.2277
|4338
|2004.09.21 14:14
|t/p
|2170
|10.00
|1.2277
|1.2213
|1.2277
|130.00
|34051.29
|4339
|2004.09.21 14:14
|close
|2169
|0.20
|1.2279
|1.2218
|1.2282
|2.00
|34053.29
|4340
|2004.09.21 14:14
|close
|2168
|0.10
|1.2279
|1.2226
|1.2290
|0.20
|34053.49
|4341
|2004.09.21 14:14
|buy
|2171
|0.10
|1.2281
|1.2230
|1.2294
|4342
|2004.09.21 14:14
|buy
|2172
|0.20
|1.2275
|1.2224
|1.2288
|4343
|2004.09.21 14:18
|buy
|2173
|10.00
|1.2271
|1.2220
|1.2284
|4344
|2004.09.21 14:31
|buy
|2174
|10.00
|1.2268
|1.2217
|1.2281
|4345
|2004.09.21 14:36
|buy
|2175
|10.00
|1.2264
|1.2213
|1.2277
|4346
|2004.09.21 20:06
|t/p
|2175
|10.00
|1.2277
|1.2213
|1.2277
|130.00
|34183.49
|4347
|2004.09.21 20:06
|close
|2174
|10.00
|1.2277
|1.2217
|1.2281
|90.00
|34273.49
|4348
|2004.09.21 20:06
|close
|2173
|10.00
|1.2277
|1.2220
|1.2284
|60.00
|34333.49
|4349
|2004.09.21 20:06
|close
|2172
|0.20
|1.2277
|1.2224
|1.2288
|0.40
|34333.89
|4350
|2004.09.21 20:06
|close
|2171
|0.10
|1.2277
|1.2230
|1.2294
|-0.40
|34333.49
|4351
|2004.09.21 21:00
|buy
|2176
|0.10
|1.2319
|1.2268
|1.2332
|4352
|2004.09.21 21:01
|buy
|2177
|0.20
|1.2315
|1.2264
|1.2328
|4353
|2004.09.21 21:06
|t/p
|2176
|0.10
|1.2332
|1.2268
|1.2332
|1.30
|34334.79
|4354
|2004.09.21 21:06
|t/p
|2177
|0.20
|1.2328
|1.2264
|1.2328
|2.60
|34337.39
|4355
|2004.09.21 21:06
|buy
|2178
|0.10
|1.2334
|1.2283
|1.2347
|4356
|2004.09.21 21:21
|buy
|2179
|0.20
|1.2330
|1.2279
|1.2343
|4357
|2004.09.21 21:26
|buy
|2180
|10.00
|1.2327
|1.2276
|1.2340
|4358
|2004.09.21 21:46
|t/p
|2180
|10.00
|1.2340
|1.2276
|1.2340
|130.00
|34467.39
|4359
|2004.09.21 21:46
|close
|2179
|0.20
|1.2342
|1.2279
|1.2343
|2.40
|34469.79
|4360
|2004.09.21 21:46
|close
|2178
|0.10
|1.2342
|1.2283
|1.2347
|0.80
|34470.59
|4361
|2004.09.21 22:00
|buy
|2181
|0.10
|1.2338
|1.2287
|1.2351
|4362
|2004.09.21 22:11
|buy
|2182
|0.20
|1.2334
|1.2283
|1.2347
|4363
|2004.09.21 23:07
|buy
|2183
|10.00
|1.2330
|1.2279
|1.2343
|4364
|2004.09.21 23:32
|buy
|2184
|10.00
|1.2327
|1.2276
|1.2340
|4365
|2004.09.22 01:17
|buy
|2185
|10.00
|1.2323
|1.2272
|1.2336
|4366
|2004.09.22 12:00
|s/l
|2181
|0.10
|1.2287
|1.2287
|1.2351
|-5.18
|34465.42
|4367
|2004.09.22 12:00
|close
|2185
|10.00
|1.2286
|1.2272
|1.2336
|-370.00
|34095.42
|4368
|2004.09.22 12:00
|close
|2184
|10.00
|1.2286
|1.2276
|1.2340
|-417.55
|33677.87
|4369
|2004.09.22 12:00
|close
|2183
|10.00
|1.2286
|1.2279
|1.2343
|-447.55
|33230.32
|4370
|2004.09.22 12:00
|close
|2182
|0.20
|1.2286
|1.2283
|1.2347
|-9.75
|33220.57
|4371
|2004.09.22 16:05
|sell
|2186
|0.10
|1.2246
|1.2297
|1.2233
|4372
|2004.09.22 16:15
|sell
|2187
|0.20
|1.2253
|1.2304
|1.2240
|4373
|2004.09.22 16:18
|sell
|2188
|10.00
|1.2256
|1.2307
|1.2243
|4374
|2004.09.22 16:40
|t/p
|2187
|0.20
|1.2240
|1.2304
|1.2240
|2.60
|33223.17
|4375
|2004.09.22 16:40
|t/p
|2188
|10.00
|1.2243
|1.2307
|1.2243
|130.00
|33353.17
|4376
|2004.09.22 16:40
|close
|2186
|0.10
|1.2240
|1.2297
|1.2233
|0.60
|33353.77
|4377
|2004.09.23 15:30
|buy
|2189
|0.10
|1.2313
|1.2262
|1.2326
|4378
|2004.09.23 15:50
|buy
|2190
|0.20
|1.2310
|1.2259
|1.2323
|4379
|2004.09.23 15:53
|buy
|2191
|10.00
|1.2305
|1.2254
|1.2318
|4380
|2004.09.23 16:05
|t/p
|2189
|0.10
|1.2326
|1.2262
|1.2326
|1.30
|33355.07
|4381
|2004.09.23 16:05
|t/p
|2190
|0.20
|1.2323
|1.2259
|1.2323
|2.60
|33357.67
|4382
|2004.09.23 16:05
|t/p
|2191
|10.00
|1.2318
|1.2254
|1.2318
|130.00
|33487.67
|4383
|2004.09.24 15:16
|buy
|2192
|0.10
|1.2328
|1.2277
|1.2341
|4384
|2004.09.24 15:17
|buy
|2193
|0.20
|1.2324
|1.2273
|1.2337
|4385
|2004.09.24 15:18
|buy
|2194
|10.00
|1.2319
|1.2268
|1.2332
|4386
|2004.09.24 15:20
|buy
|2195
|10.00
|1.2315
|1.2264
|1.2328
|4387
|2004.09.24 15:28
|buy
|2196
|10.00
|1.2311
|1.2260
|1.2324
|4388
|2004.09.24 16:29
|s/l
|2192
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2341
|-5.10
|33482.57
|4389
|2004.09.24 16:29
|close
|2196
|10.00
|1.2277
|1.2260
|1.2324
|-340.00
|33142.57
|4390
|2004.09.24 16:29
|close
|2195
|10.00
|1.2277
|1.2264
|1.2328
|-380.00
|32762.57
|4391
|2004.09.24 16:29
|close
|2194
|10.00
|1.2277
|1.2268
|1.2332
|-420.00
|32342.57
|4392
|2004.09.24 16:29
|close
|2193
|0.20
|1.2277
|1.2273
|1.2337
|-9.40
|32333.17
|4393
|2004.09.28 15:30
|buy
|2197
|0.10
|1.2336
|1.2285
|1.2349
|4394
|2004.09.28 15:35
|buy
|2198
|0.20
|1.2332
|1.2281
|1.2345
|4395
|2004.09.28 16:05
|t/p
|2198
|0.20
|1.2345
|1.2281
|1.2345
|2.60
|32335.77
|4396
|2004.09.28 16:05
|close
|2197
|0.10
|1.2346
|1.2285
|1.2349
|1.00
|32336.77
|4397
|2004.09.30 14:15
|buy
|2199
|0.10
|1.2409
|1.2358
|1.2422
|4398
|2004.09.30 14:20
|buy
|2200
|0.20
|1.2406
|1.2355
|1.2419
|4399
|2004.09.30 14:31
|t/p
|2200
|0.20
|1.2419
|1.2355
|1.2419
|2.60
|32339.37
|4400
|2004.09.30 14:31
|close
|2199
|0.10
|1.2419
|1.2358
|1.2422
|1.00
|32340.37
|4401
|2004.09.30 14:31
|buy
|2201
|0.10
|1.2421
|1.2370
|1.2434
|4402
|2004.09.30 14:31
|buy
|2202
|0.20
|1.2416
|1.2365
|1.2429
|4403
|2004.09.30 14:35
|buy
|2203
|10.00
|1.2412
|1.2361
|1.2425
|4404
|2004.09.30 14:40
|buy
|2204
|10.00
|1.2405
|1.2354
|1.2418
|4405
|2004.09.30 14:40
|buy
|2205
|10.00
|1.2401
|1.2350
|1.2414
|4406
|2004.09.30 14:40
|t/p
|2204
|10.00
|1.2418
|1.2354
|1.2418
|130.00
|32470.37
|4407
|2004.09.30 14:40
|t/p
|2205
|10.00
|1.2414
|1.2350
|1.2414
|130.00
|32600.37
|4408
|2004.09.30 14:40
|close
|2203
|10.00
|1.2418
|1.2361
|1.2425
|60.00
|32660.37
|4409
|2004.09.30 14:40
|close
|2202
|0.20
|1.2418
|1.2365
|1.2429
|0.40
|32660.77
|4410
|2004.09.30 14:40
|close
|2201
|0.10
|1.2418
|1.2370
|1.2434
|-0.30
|32660.47
|4411
|2004.09.30 14:40
|buy
|2206
|0.10
|1.2420
|1.2369
|1.2433
|4412
|2004.09.30 14:41
|buy
|2207
|0.20
|1.2416
|1.2365
|1.2429
|4413
|2004.09.30 14:41
|buy
|2208
|10.00
|1.2409
|1.2358
|1.2422
|4414
|2004.09.30 14:45
|buy
|2209
|10.00
|1.2404
|1.2353
|1.2417
|4415
|2004.09.30 14:52
|buy
|2210
|10.00
|1.2401
|1.2350
|1.2414
|4416
|2004.09.30 16:03
|t/p
|2210
|10.00
|1.2414
|1.2350
|1.2414
|130.00
|32790.47
|4417
|2004.09.30 16:03
|close
|2209
|10.00
|1.2414
|1.2353
|1.2417
|100.00
|32890.47
|4418
|2004.09.30 16:03
|close
|2208
|10.00
|1.2414
|1.2358
|1.2422
|50.00
|32940.47
|4419
|2004.09.30 16:03
|close
|2207
|0.20
|1.2414
|1.2365
|1.2429
|-0.40
|32940.07
|4420
|2004.09.30 16:03
|close
|2206
|0.10
|1.2414
|1.2369
|1.2433
|-0.60
|32939.47
|4421
|2004.09.30 16:05
|buy
|2211
|0.10
|1.2405
|1.2354
|1.2418
|4422
|2004.09.30 16:15
|t/p
|2211
|0.10
|1.2418
|1.2354
|1.2418
|1.30
|32940.77
|4423
|2004.09.30 16:19
|buy
|2212
|0.10
|1.2424
|1.2373
|1.2437
|4424
|2004.09.30 16:20
|buy
|2213
|0.20
|1.2414
|1.2363
|1.2427
|4425
|2004.09.30 16:20
|buy
|2214
|10.00
|1.2410
|1.2359
|1.2423
|4426
|2004.09.30 16:20
|buy
|2215
|10.00
|1.2407
|1.2356
|1.2420
|4427
|2004.09.30 16:36
|t/p
|2215
|10.00
|1.2420
|1.2356
|1.2420
|130.00
|33070.77
|4428
|2004.09.30 16:36
|close
|2214
|10.00
|1.2420
|1.2359
|1.2423
|100.00
|33170.77
|4429
|2004.09.30 16:36
|close
|2213
|0.20
|1.2420
|1.2363
|1.2427
|1.20
|33171.97
|4430
|2004.09.30 16:36
|close
|2212
|0.10
|1.2420
|1.2373
|1.2437
|-0.40
|33171.57
|4431
|2004.09.30 16:36
|buy
|2216
|0.10
|1.2422
|1.2371
|1.2435
|4432
|2004.09.30 16:37
|buy
|2217
|0.20
|1.2418
|1.2367
|1.2431
|4433
|2004.09.30 16:42
|t/p
|2217
|0.20
|1.2431
|1.2367
|1.2431
|2.60
|33174.17
|4434
|2004.09.30 16:42
|close
|2216
|0.10
|1.2432
|1.2371
|1.2435
|1.00
|33175.17
|4435
|2004.09.30 16:42
|buy
|2218
|0.10
|1.2434
|1.2383
|1.2447
|4436
|2004.09.30 16:42
|buy
|2219
|0.20
|1.2425
|1.2374
|1.2438
|4437
|2004.09.30 16:45
|buy
|2220
|10.00
|1.2422
|1.2371
|1.2435
|4438
|2004.09.30 16:50
|buy
|2221
|10.00
|1.2418
|1.2367
|1.2431
|4439
|2004.09.30 16:55
|buy
|2222
|10.00
|1.2415
|1.2364
|1.2428
|4440
|2004.09.30 17:07
|t/p
|2222
|10.00
|1.2428
|1.2364
|1.2428
|130.00
|33305.17
|4441
|2004.09.30 17:07
|close
|2221
|10.00
|1.2429
|1.2367
|1.2431
|110.00
|33415.17
|4442
|2004.09.30 17:07
|close
|2220
|10.00
|1.2429
|1.2371
|1.2435
|70.00
|33485.17
|4443
|2004.09.30 17:07
|close
|2219
|0.20
|1.2429
|1.2374
|1.2438
|0.80
|33485.97
|4444
|2004.09.30 17:07
|close
|2218
|0.10
|1.2429
|1.2383
|1.2447
|-0.50
|33485.47
|4445
|2004.09.30 17:07
|buy
|2223
|0.10
|1.2431
|1.2380
|1.2444
|4446
|2004.09.30 17:08
|buy
|2224
|0.20
|1.2428
|1.2377
|1.2441
|4447
|2004.09.30 17:15
|buy
|2225
|10.00
|1.2420
|1.2369
|1.2433
|4448
|2004.09.30 17:20
|buy
|2226
|10.00
|1.2416
|1.2365
|1.2429
|4449
|2004.09.30 17:23
|t/p
|2226
|10.00
|1.2429
|1.2365
|1.2429
|130.00
|33615.47
|4450
|2004.09.30 17:23
|close
|2225
|10.00
|1.2430
|1.2369
|1.2433
|100.00
|33715.47
|4451
|2004.09.30 17:23
|close
|2224
|0.20
|1.2430
|1.2377
|1.2441
|0.40
|33715.87
|4452
|2004.09.30 17:23
|close
|2223
|0.10
|1.2430
|1.2380
|1.2444
|-0.10
|33715.77
|4453
|2004.09.30 17:23
|buy
|2227
|0.10
|1.2432
|1.2381
|1.2445
|4454
|2004.09.30 17:23
|buy
|2228
|0.20
|1.2428
|1.2377
|1.2441
|4455
|2004.09.30 17:23
|buy
|2229
|10.00
|1.2424
|1.2373
|1.2437
|4456
|2004.09.30 17:24
|buy
|2230
|10.00
|1.2419
|1.2368
|1.2432
|4457
|2004.09.30 17:26
|buy
|2231
|10.00
|1.2414
|1.2363
|1.2427
|4458
|2004.09.30 18:00
|t/p
|2231
|10.00
|1.2427
|1.2363
|1.2427
|130.00
|33845.77
|4459
|2004.09.30 18:00
|close
|2230
|10.00
|1.2431
|1.2368
|1.2432
|120.00
|33965.77
|4460
|2004.09.30 18:00
|close
|2229
|10.00
|1.2431
|1.2373
|1.2437
|70.00
|34035.77
|4461
|2004.09.30 18:00
|close
|2228
|0.20
|1.2431
|1.2377
|1.2441
|0.60
|34036.37
|4462
|2004.09.30 18:00
|close
|2227
|0.10
|1.2431
|1.2381
|1.2445
|-0.10
|34036.27
|4463
|2004.09.30 18:00
|buy
|2232
|0.10
|1.2433
|1.2382
|1.2446
|4464
|2004.09.30 18:01
|buy
|2233
|0.20
|1.2421
|1.2370
|1.2434
|4465
|2004.09.30 18:02
|buy
|2234
|10.00
|1.2417
|1.2366
|1.2430
|4466
|2004.09.30 18:20
|t/p
|2234
|10.00
|1.2430
|1.2366
|1.2430
|130.00
|34166.27
|4467
|2004.09.30 18:20
|close
|2233
|0.20
|1.2430
|1.2370
|1.2434
|1.80
|34168.07
|4468
|2004.09.30 18:20
|close
|2232
|0.10
|1.2430
|1.2382
|1.2446
|-0.30
|34167.77
|4469
|2004.09.30 18:20
|buy
|2235
|0.10
|1.2432
|1.2381
|1.2445
|4470
|2004.09.30 18:30
|buy
|2236
|0.20
|1.2420
|1.2369
|1.2433
|4471
|2004.09.30 20:51
|t/p
|2236
|0.20
|1.2433
|1.2369
|1.2433
|2.60
|34170.37
|4472
|2004.09.30 20:51
|close
|2235
|0.10
|1.2433
|1.2381
|1.2445
|0.10
|34170.47
|4473
|2004.10.04 16:00
|sell
|2237
|0.10
|1.2287
|1.2338
|1.2274
|4474
|2004.10.04 16:19
|t/p
|2237
|0.10
|1.2274
|1.2338
|1.2274
|1.30
|34171.77
|4475
|2004.10.04 16:19
|sell
|2238
|0.10
|1.2271
|1.2322
|1.2258
|4476
|2004.10.04 16:26
|sell
|2239
|0.20
|1.2275
|1.2326
|1.2262
|4477
|2004.10.04 16:31
|sell
|2240
|10.00
|1.2279
|1.2330
|1.2266
|4478
|2004.10.04 16:35
|sell
|2241
|10.00
|1.2283
|1.2334
|1.2270
|4479
|2004.10.04 16:50
|sell
|2242
|10.00
|1.2287
|1.2338
|1.2274
|4480
|2004.10.04 16:51
|t/p
|2242
|10.00
|1.2274
|1.2338
|1.2274
|130.00
|34301.77
|4481
|2004.10.04 16:51
|close
|2241
|10.00
|1.2272
|1.2334
|1.2270
|110.00
|34411.77
|4482
|2004.10.04 16:51
|close
|2240
|10.00
|1.2272
|1.2330
|1.2266
|70.00
|34481.77
|4483
|2004.10.04 16:51
|close
|2239
|0.20
|1.2272
|1.2326
|1.2262
|0.60
|34482.37
|4484
|2004.10.04 16:51
|close
|2238
|0.10
|1.2272
|1.2322
|1.2258
|-0.10
|34482.27
|4485
|2004.10.04 16:51
|sell
|2243
|0.10
|1.2270
|1.2321
|1.2257
|4486
|2004.10.04 16:51
|sell
|2244
|0.20
|1.2279
|1.2330
|1.2266
|4487
|2004.10.04 16:51
|sell
|2245
|10.00
|1.2283
|1.2334
|1.2270
|4488
|2004.10.04 16:52
|t/p
|2244
|0.20
|1.2266
|1.2330
|1.2266
|2.60
|34484.87
|4489
|2004.10.04 16:52
|t/p
|2245
|10.00
|1.2270
|1.2334
|1.2270
|130.00
|34614.87
|4490
|2004.10.04 16:52
|close
|2243
|0.10
|1.2262
|1.2321
|1.2257
|0.80
|34615.67
|4491
|2004.10.04 16:52
|sell
|2246
|0.10
|1.2260
|1.2311
|1.2247
|4492
|2004.10.04 16:52
|sell
|2247
|0.20
|1.2263
|1.2314
|1.2250
|4493
|2004.10.04 16:53
|sell
|2248
|10.00
|1.2270
|1.2321
|1.2257
|4494
|2004.10.04 16:53
|sell
|2249
|10.00
|1.2275
|1.2326
|1.2262
|4495
|2004.10.04 16:55
|t/p
|2249
|10.00
|1.2262
|1.2326
|1.2262
|130.00
|34745.67
|4496
|2004.10.04 16:55
|close
|2248
|10.00
|1.2262
|1.2321
|1.2257
|80.00
|34825.67
|4497
|2004.10.04 16:55
|close
|2247
|0.20
|1.2262
|1.2314
|1.2250
|0.20
|34825.87
|4498
|2004.10.04 16:55
|close
|2246
|0.10
|1.2262
|1.2311
|1.2247
|-0.20
|34825.67
|4499
|2004.10.04 16:55
|sell
|2250
|0.10
|1.2260
|1.2311
|1.2247
|4500
|2004.10.04 16:55
|sell
|2251
|0.20
|1.2263
|1.2314
|1.2250
|4501
|2004.10.04 16:56
|sell
|2252
|10.00
|1.2277
|1.2328
|1.2264
|4502
|2004.10.04 16:56
|t/p
|2252
|10.00
|1.2264
|1.2328
|1.2264
|130.00
|34955.67
|4503
|2004.10.04 17:12
|sell
|2253
|10.00
|1.2267
|1.2318
|1.2254
|4504
|2004.10.04 17:13
|sell
|2254
|10.00
|1.2271
|1.2322
|1.2258
|4505
|2004.10.04 17:53
|sell
|2255
|10.00
|1.2275
|1.2326
|1.2262
|4506
|2004.10.04 18:39
|t/p
|2255
|10.00
|1.2262
|1.2326
|1.2262
|130.00
|35085.67
|4507
|2004.10.04 18:39
|close
|2254
|10.00
|1.2261
|1.2322
|1.2258
|100.00
|35185.67
|4508
|2004.10.04 18:39
|close
|2253
|10.00
|1.2261
|1.2318
|1.2254
|60.01
|35245.68
|4509
|2004.10.04 18:39
|close
|2251
|0.20
|1.2261
|1.2314
|1.2250
|0.40
|35246.08
|4510
|2004.10.04 18:39
|close
|2250
|0.10
|1.2261
|1.2311
|1.2247
|-0.10
|35245.98
|4511
|2004.10.04 18:39
|sell
|2256
|0.10
|1.2259
|1.2310
|1.2246
|4512
|2004.10.04 18:39
|sell
|2257
|0.20
|1.2264
|1.2315
|1.2251
|4513
|2004.10.04 18:40
|sell
|2258
|10.00
|1.2268
|1.2319
|1.2255
|4514
|2004.10.04 18:50
|sell
|2259
|10.00
|1.2271
|1.2322
|1.2258
|4515
|2004.10.04 18:55
|sell
|2260
|10.00
|1.2275
|1.2326
|1.2262
|4516
|2004.10.05 02:39
|t/p
|2260
|10.00
|1.2262
|1.2326
|1.2262
|136.05
|35382.03
|4517
|2004.10.05 02:39
|close
|2259
|10.00
|1.2262
|1.2322
|1.2258
|96.05
|35478.08
|4518
|2004.10.05 02:39
|close
|2258
|10.00
|1.2262
|1.2319
|1.2255
|66.05
|35544.13
|4519
|2004.10.05 02:39
|close
|2257
|0.20
|1.2262
|1.2315
|1.2251
|0.52
|35544.65
|4520
|2004.10.05 02:39
|close
|2256
|0.10
|1.2262
|1.2310
|1.2246
|-0.24
|35544.41
|4521
|2004.10.06 15:30
|sell
|2261
|0.10
|1.2273
|1.2324
|1.2260
|4522
|2004.10.06 15:45
|sell
|2262
|0.20
|1.2277
|1.2328
|1.2264
|4523
|2004.10.06 15:48
|sell
|2263
|10.00
|1.2281
|1.2332
|1.2268
|4524
|2004.10.06 15:52
|sell
|2264
|10.00
|1.2286
|1.2337
|1.2273
|4525
|2004.10.06 16:26
|sell
|2265
|10.00
|1.2292
|1.2343
|1.2279
|4526
|2004.10.06 20:28
|t/p
|2265
|10.00
|1.2279
|1.2343
|1.2279
|130.00
|35674.41
|4527
|2004.10.06 20:28
|close
|2264
|10.00
|1.2279
|1.2337
|1.2273
|70.00
|35744.41
|4528
|2004.10.06 20:28
|close
|2263
|10.00
|1.2279
|1.2332
|1.2268
|20.00
|35764.41
|4529
|2004.10.06 20:28
|close
|2262
|0.20
|1.2279
|1.2328
|1.2264
|-0.40
|35764.01
|4530
|2004.10.06 20:28
|close
|2261
|0.10
|1.2279
|1.2324
|1.2260
|-0.60
|35763.41
|4531
|2004.10.08 16:00
|buy
|2266
|0.10
|1.2401
|1.2350
|1.2414
|4532
|2004.10.08 16:10
|buy
|2267
|0.20
|1.2397
|1.2346
|1.2410
|4533
|2004.10.08 16:15
|buy
|2268
|10.00
|1.2393
|1.2342
|1.2406
|4534
|2004.10.08 16:31
|t/p
|2268
|10.00
|1.2406
|1.2342
|1.2406
|130.00
|35893.41
|4535
|2004.10.08 16:31
|close
|2267
|0.20
|1.2407
|1.2346
|1.2410
|2.00
|35895.41
|4536
|2004.10.08 16:31
|close
|2266
|0.10
|1.2407
|1.2350
|1.2414
|0.60
|35896.01
|4537
|2004.10.08 16:31
|buy
|2269
|0.10
|1.2409
|1.2358
|1.2422
|4538
|2004.10.08 16:32
|buy
|2270
|0.20
|1.2403
|1.2352
|1.2416
|4539
|2004.10.08 16:36
|t/p
|2270
|0.20
|1.2416
|1.2352
|1.2416
|2.60
|35898.61
|4540
|2004.10.08 16:36
|close
|2269
|0.10
|1.2416
|1.2358
|1.2422
|0.70
|35899.31
|4541
|2004.10.08 16:36
|buy
|2271
|0.10
|1.2418
|1.2367
|1.2431
|4542
|2004.10.08 16:36
|buy
|2272
|0.20
|1.2415
|1.2364
|1.2428
|4543
|2004.10.08 16:36
|buy
|2273
|10.00
|1.2410
|1.2359
|1.2423
|4544
|2004.10.08 16:37
|buy
|2274
|10.00
|1.2407
|1.2356
|1.2420
|4545
|2004.10.08 17:44
|t/p
|2274
|10.00
|1.2420
|1.2356
|1.2420
|130.00
|36029.31
|4546
|2004.10.08 17:44
|close
|2273
|10.00
|1.2421
|1.2359
|1.2423
|110.00
|36139.31
|4547
|2004.10.08 17:44
|close
|2272
|0.20
|1.2421
|1.2364
|1.2428
|1.20
|36140.51
|4548
|2004.10.08 17:44
|close
|2271
|0.10
|1.2421
|1.2367
|1.2431
|0.30
|36140.81
|4549
|2004.10.08 17:44
|buy
|2275
|0.10
|1.2423
|1.2372
|1.2436
|4550
|2004.10.08 17:44
|buy
|2276
|0.20
|1.2419
|1.2368
|1.2432
|4551
|2004.10.08 17:47
|buy
|2277
|10.00
|1.2414
|1.2363
|1.2427
|4552
|2004.10.08 18:16
|t/p
|2277
|10.00
|1.2427
|1.2363
|1.2427
|130.00
|36270.81
|4553
|2004.10.08 18:16
|close
|2276
|0.20
|1.2429
|1.2368
|1.2432
|2.00
|36272.81
|4554
|2004.10.08 18:16
|close
|2275
|0.10
|1.2429
|1.2372
|1.2436
|0.60
|36273.41
|4555
|2004.10.08 18:16
|buy
|2278
|0.10
|1.2431
|1.2380
|1.2444
|4556
|2004.10.08 18:17
|buy
|2279
|0.20
|1.2427
|1.2376
|1.2440
|4557
|2004.10.08 18:20
|buy
|2280
|10.00
|1.2422
|1.2371
|1.2435
|4558
|2004.10.08 18:50
|buy
|2281
|10.00
|1.2418
|1.2367
|1.2431
|4559
|2004.10.08 19:00
|buy
|2282
|10.00
|1.2415
|1.2364
|1.2428
|4560
|2004.10.11 16:55
|s/l
|2278
|0.10
|1.2380
|1.2380
|1.2444
|-5.18
|36268.23
|4561
|2004.10.11 16:55
|close
|2282
|10.00
|1.2379
|1.2364
|1.2428
|-367.55
|35900.68
|4562
|2004.10.11 16:55
|close
|2281
|10.00
|1.2379
|1.2367
|1.2431
|-397.55
|35503.13
|4563
|2004.10.11 16:55
|close
|2280
|10.00
|1.2379
|1.2371
|1.2435
|-437.55
|35065.58
|4564
|2004.10.11 16:55
|close
|2279
|0.20
|1.2379
|1.2376
|1.2440
|-9.75
|35055.83
|4565
|2004.10.12 12:00
|sell
|2283
|0.10
|1.2300
|1.2351
|1.2287
|4566
|2004.10.12 12:47
|t/p
|2283
|0.10
|1.2287
|1.2351
|1.2287
|1.30
|35057.13
|4567
|2004.10.12 12:50
|sell
|2284
|0.10
|1.2292
|1.2343
|1.2279
|4568
|2004.10.12 12:51
|sell
|2285
|0.20
|1.2296
|1.2347
|1.2283
|4569
|2004.10.12 13:05
|sell
|2286
|10.00
|1.2300
|1.2351
|1.2287
|4570
|2004.10.12 13:07
|sell
|2287
|10.00
|1.2304
|1.2355
|1.2291
|4571
|2004.10.12 13:08
|t/p
|2287
|10.00
|1.2291
|1.2355
|1.2291
|130.00
|35187.13
|4572
|2004.10.12 13:08
|close
|2286
|10.00
|1.2291
|1.2351
|1.2287
|90.00
|35277.13
|4573
|2004.10.12 13:08
|close
|2285
|0.20
|1.2291
|1.2347
|1.2283
|1.00
|35278.13
|4574
|2004.10.12 13:08
|close
|2284
|0.10
|1.2291
|1.2343
|1.2279
|0.10
|35278.23
|4575
|2004.10.12 13:09
|sell
|2288
|0.10
|1.2304
|1.2355
|1.2291
|4576
|2004.10.12 13:37
|sell
|2289
|0.20
|1.2308
|1.2359
|1.2295
|4577
|2004.10.12 13:53
|sell
|2290
|10.00
|1.2312
|1.2363
|1.2299
|4578
|2004.10.12 13:59
|sell
|2291
|10.00
|1.2315
|1.2366
|1.2302
|4579
|2004.10.12 15:03
|t/p
|2291
|10.00
|1.2302
|1.2366
|1.2302
|130.00
|35408.23
|4580
|2004.10.12 15:03
|close
|2290
|10.00
|1.2302
|1.2363
|1.2299
|100.00
|35508.23
|4581
|2004.10.12 15:03
|close
|2289
|0.20
|1.2302
|1.2359
|1.2295
|1.20
|35509.43
|4582
|2004.10.12 15:03
|close
|2288
|0.10
|1.2302
|1.2355
|1.2291
|0.20
|35509.63
|4583
|2004.10.13 15:00
|sell
|2292
|0.10
|1.2237
|1.2288
|1.2224
|4584
|2004.10.13 15:00
|sell
|2293
|0.20
|1.2243
|1.2294
|1.2230
|4585
|2004.10.13 15:35
|sell
|2294
|10.00
|1.2247
|1.2298
|1.2234
|4586
|2004.10.13 15:35
|sell
|2295
|10.00
|1.2254
|1.2305
|1.2241
|4587
|2004.10.13 15:35
|t/p
|2295
|10.00
|1.2241
|1.2305
|1.2241
|130.00
|35639.63
|4588
|2004.10.13 15:35
|close
|2294
|10.00
|1.2241
|1.2298
|1.2234
|60.01
|35699.64
|4589
|2004.10.13 15:35
|close
|2293
|0.20
|1.2241
|1.2294
|1.2230
|0.40
|35700.04
|4590
|2004.10.13 15:35
|close
|2292
|0.10
|1.2241
|1.2288
|1.2224
|-0.40
|35699.64
|4591
|2004.10.13 15:35
|sell
|2296
|0.10
|1.2239
|1.2290
|1.2226
|4592
|2004.10.13 15:36
|sell
|2297
|0.20
|1.2244
|1.2295
|1.2231
|4593
|2004.10.13 15:40
|sell
|2298
|10.00
|1.2249
|1.2300
|1.2236
|4594
|2004.10.13 15:49
|sell
|2299
|10.00
|1.2253
|1.2304
|1.2240
|4595
|2004.10.13 16:18
|sell
|2300
|10.00
|1.2256
|1.2307
|1.2243
|4596
|2004.10.13 19:36
|s/l
|2296
|0.10
|1.2290
|1.2290
|1.2226
|-5.10
|35694.54
|4597
|2004.10.13 19:36
|close
|2300
|10.00
|1.2290
|1.2307
|1.2243
|-340.01
|35354.53
|4598
|2004.10.13 19:36
|close
|2299
|10.00
|1.2290
|1.2304
|1.2240
|-370.01
|34984.52
|4599
|2004.10.13 19:36
|close
|2298
|10.00
|1.2290
|1.2300
|1.2236
|-410.01
|34574.51
|4600
|2004.10.13 19:36
|close
|2297
|0.20
|1.2290
|1.2295
|1.2231
|-9.20
|34565.31
|4601
|2004.10.13 21:00
|buy
|2301
|0.10
|1.2336
|1.2285
|1.2349
|4602
|2004.10.13 22:31
|t/p
|2301
|0.10
|1.2349
|1.2285
|1.2349
|1.30
|34566.61
|4603
|2004.10.13 22:31
|buy
|2302
|0.10
|1.2351
|1.2300
|1.2364
|4604
|2004.10.13 22:35
|buy
|2303
|0.20
|1.2348
|1.2297
|1.2361
|4605
|2004.10.13 23:30
|buy
|2304
|10.00
|1.2345
|1.2294
|1.2358
|4606
|2004.10.13 23:38
|buy
|2305
|10.00
|1.2341
|1.2290
|1.2354
|4607
|2004.10.14 00:20
|buy
|2306
|10.00
|1.2338
|1.2287
|1.2351
|4608
|2004.10.14 05:57
|t/p
|2306
|10.00
|1.2351
|1.2287
|1.2351
|130.00
|34696.61
|4609
|2004.10.14 05:57
|close
|2305
|10.00
|1.2352
|1.2290
|1.2354
|87.35
|34783.96
|4610
|2004.10.14 05:57
|close
|2304
|10.00
|1.2352
|1.2294
|1.2358
|47.36
|34831.32
|4611
|2004.10.14 05:57
|close
|2303
|0.20
|1.2352
|1.2297
|1.2361
|0.35
|34831.67
|4612
|2004.10.14 05:57
|close
|2302
|0.10
|1.2352
|1.2300
|1.2364
|-0.13
|34831.54
|4613
|2004.10.15 15:30
|buy
|2307
|0.10
|1.2474
|1.2423
|1.2487
|4614
|2004.10.15 15:30
|buy
|2308
|0.20
|1.2471
|1.2420
|1.2484
|4615
|2004.10.15 15:40
|buy
|2309
|10.00
|1.2466
|1.2415
|1.2479
|4616
|2004.10.15 15:45
|t/p
|2308
|0.20
|1.2484
|1.2420
|1.2484
|2.60
|34834.14
|4617
|2004.10.15 15:45
|t/p
|2309
|10.00
|1.2479
|1.2415
|1.2479
|130.00
|34964.14
|4618
|2004.10.15 15:45
|close
|2307
|0.10
|1.2484
|1.2423
|1.2487
|1.00
|34965.14
|4619
|2004.10.15 15:45
|buy
|2310
|0.10
|1.2486
|1.2435
|1.2499
|4620
|2004.10.15 15:45
|buy
|2311
|0.20
|1.2470
|1.2419
|1.2483
|4621
|2004.10.15 15:46
|t/p
|2311
|0.20
|1.2483
|1.2419
|1.2483
|2.60
|34967.74
|4622
|2004.10.15 15:46
|close
|2310
|0.10
|1.2483
|1.2435
|1.2499
|-0.30
|34967.44
|4623
|2004.10.15 15:46
|buy
|2312
|0.10
|1.2485
|1.2434
|1.2498
|4624
|2004.10.15 15:49
|buy
|2313
|0.20
|1.2481
|1.2430
|1.2494
|4625
|2004.10.15 15:50
|buy
|2314
|10.00
|1.2475
|1.2424
|1.2488
|4626
|2004.10.15 15:50
|buy
|2315
|10.00
|1.2468
|1.2417
|1.2481
|4627
|2004.10.15 15:50
|t/p
|2315
|10.00
|1.2481
|1.2417
|1.2481
|130.00
|35097.44
|4628
|2004.10.15 15:50
|close
|2314
|10.00
|1.2482
|1.2424
|1.2488
|70.00
|35167.44
|4629
|2004.10.15 15:50
|close
|2313
|0.20
|1.2482
|1.2430
|1.2494
|0.20
|35167.64
|4630
|2004.10.15 15:50
|close
|2312
|0.10
|1.2482
|1.2434
|1.2498
|-0.30
|35167.34
|4631
|2004.10.15 15:50
|buy
|2316
|0.10
|1.2484
|1.2433
|1.2497
|4632
|2004.10.15 15:50
|buy
|2317
|0.20
|1.2474
|1.2423
|1.2487
|4633
|2004.10.15 15:58
|t/p
|2317
|0.20
|1.2487
|1.2423
|1.2487
|2.60
|35169.94
|4634
|2004.10.15 15:58
|close
|2316
|0.10
|1.2488
|1.2433
|1.2497
|0.40
|35170.34
|4635
|2004.10.15 15:58
|buy
|2318
|0.10
|1.2490
|1.2439
|1.2503
|4636
|2004.10.15 15:59
|buy
|2319
|0.20
|1.2485
|1.2434
|1.2498
|4637
|2004.10.15 15:59
|buy
|2320
|10.00
|1.2479
|1.2428
|1.2492
|4638
|2004.10.15 16:00
|buy
|2321
|10.00
|1.2474
|1.2423
|1.2487
|4639
|2004.10.15 16:00
|buy
|2322
|10.00
|1.2469
|1.2418
|1.2482
|4640
|2004.10.15 16:10
|t/p
|2322
|10.00
|1.2482
|1.2418
|1.2482
|130.00
|35300.34
|4641
|2004.10.15 16:10
|close
|2321
|10.00
|1.2485
|1.2423
|1.2487
|110.00
|35410.34
|4642
|2004.10.15 16:10
|close
|2320
|10.00
|1.2485
|1.2428
|1.2492
|60.00
|35470.34
|4643
|2004.10.15 16:10
|close
|2319
|0.20
|1.2485
|1.2434
|1.2498
|0.00
|35470.34
|4644
|2004.10.15 16:10
|close
|2318
|0.10
|1.2485
|1.2439
|1.2503
|-0.50
|35469.84
|4645
|2004.10.15 16:12
|buy
|2323
|0.10
|1.2487
|1.2436
|1.2500
|4646
|2004.10.15 16:12
|t/p
|2323
|0.10
|1.2500
|1.2436
|1.2500
|1.30
|35471.14
|4647
|2004.10.15 16:12
|buy
|2324
|0.10
|1.2504
|1.2453
|1.2517
|4648
|2004.10.15 16:12
|buy
|2325
|0.20
|1.2483
|1.2432
|1.2496
|4649
|2004.10.15 16:12
|t/p
|2325
|0.20
|1.2496
|1.2432
|1.2496
|2.60
|35473.74
|4650
|2004.10.15 16:12
|close
|2324
|0.10
|1.2506
|1.2453
|1.2517
|0.20
|35473.94
|4651
|2004.10.15 16:12
|buy
|2326
|0.10
|1.2508
|1.2457
|1.2521
|4652
|2004.10.15 16:13
|buy
|2327
|0.20
|1.2505
|1.2454
|1.2518
|4653
|2004.10.15 16:14
|buy
|2328
|10.00
|1.2494
|1.2443
|1.2507
|4654
|2004.10.15 16:15
|buy
|2329
|10.00
|1.2490
|1.2439
|1.2503
|4655
|2004.10.15 16:15
|buy
|2330
|10.00
|1.2484
|1.2433
|1.2497
|4656
|2004.10.15 16:17
|t/p
|2329
|10.00
|1.2503
|1.2439
|1.2503
|130.00
|35603.94
|4657
|2004.10.15 16:17
|t/p
|2330
|10.00
|1.2497
|1.2433
|1.2497
|130.00
|35733.94
|4658
|2004.10.15 16:17
|close
|2328
|10.00
|1.2506
|1.2443
|1.2507
|120.01
|35853.95
|4659
|2004.10.15 16:17
|close
|2327
|0.20
|1.2506
|1.2454
|1.2518
|0.20
|35854.15
|4660
|2004.10.15 16:17
|close
|2326
|0.10
|1.2506
|1.2457
|1.2521
|-0.20
|35853.95
|4661
|2004.10.15 16:17
|buy
|2331
|0.10
|1.2508
|1.2457
|1.2521
|4662
|2004.10.15 16:17
|buy
|2332
|0.20
|1.2495
|1.2444
|1.2508
|4663
|2004.10.15 16:19
|buy
|2333
|10.00
|1.2487
|1.2436
|1.2500
|4664
|2004.10.15 16:21
|buy
|2334
|10.00
|1.2483
|1.2432
|1.2496
|4665
|2004.10.15 16:25
|buy
|2335
|10.00
|1.2474
|1.2423
|1.2487
|4666
|2004.10.15 16:42
|t/p
|2335
|10.00
|1.2487
|1.2423
|1.2487
|130.00
|35983.95
|4667
|2004.10.15 16:42
|close
|2334
|10.00
|1.2489
|1.2432
|1.2496
|60.00
|36043.95
|4668
|2004.10.15 16:42
|close
|2333
|10.00
|1.2489
|1.2436
|1.2500
|20.00
|36063.95
|4669
|2004.10.15 16:42
|close
|2332
|0.20
|1.2489
|1.2444
|1.2508
|-1.20
|36062.75
|4670
|2004.10.15 16:42
|close
|2331
|0.10
|1.2489
|1.2457
|1.2521
|-1.90
|36060.85
|4671
|2004.10.15 16:42
|buy
|2336
|0.10
|1.2491
|1.2440
|1.2504
|4672
|2004.10.15 16:42
|buy
|2337
|0.20
|1.2485
|1.2434
|1.2498
|4673
|2004.10.15 16:43
|buy
|2338
|10.00
|1.2477
|1.2426
|1.2490
|4674
|2004.10.15 17:05
|t/p
|2338
|10.00
|1.2490
|1.2426
|1.2490
|130.00
|36190.85
|4675
|2004.10.15 17:05
|close
|2337
|0.20
|1.2491
|1.2434
|1.2498
|1.20
|36192.05
|4676
|2004.10.15 17:05
|close
|2336
|0.10
|1.2491
|1.2440
|1.2504
|0.00
|36192.05
|4677
|2004.10.15 17:05
|buy
|2339
|0.10
|1.2493
|1.2442
|1.2506
|4678
|2004.10.15 17:05
|buy
|2340
|0.20
|1.2489
|1.2438
|1.2502
|4679
|2004.10.15 17:05
|buy
|2341
|10.00
|1.2482
|1.2431
|1.2495
|4680
|2004.10.15 17:20
|buy
|2342
|10.00
|1.2477
|1.2426
|1.2490
|4681
|2004.10.15 17:28
|t/p
|2342
|10.00
|1.2490
|1.2426
|1.2490
|130.00
|36322.05
|4682
|2004.10.15 17:28
|close
|2341
|10.00
|1.2490
|1.2431
|1.2495
|80.00
|36402.05
|4683
|2004.10.15 17:28
|close
|2340
|0.20
|1.2490
|1.2438
|1.2502
|0.20
|36402.25
|4684
|2004.10.15 17:28
|close
|2339
|0.10
|1.2490
|1.2442
|1.2506
|-0.30
|36401.95
|4685
|2004.10.15 17:28
|buy
|2343
|0.10
|1.2492
|1.2441
|1.2505
|4686
|2004.10.15 17:28
|buy
|2344
|0.20
|1.2487
|1.2436
|1.2500
|4687
|2004.10.15 17:28
|buy
|2345
|10.00
|1.2483
|1.2432
|1.2496
|4688
|2004.10.15 17:29
|buy
|2346
|10.00
|1.2476
|1.2425
|1.2489
|4689
|2004.10.15 17:43
|buy
|2347
|10.00
|1.2469
|1.2418
|1.2482
|4690
|2004.10.15 17:43
|t/p
|2347
|10.00
|1.2482
|1.2418
|1.2482
|130.00
|36531.95
|4691
|2004.10.15 17:43
|close
|2346
|10.00
|1.2483
|1.2425
|1.2489
|70.00
|36601.95
|4692
|2004.10.15 17:43
|close
|2345
|10.00
|1.2483
|1.2432
|1.2496
|0.00
|36601.95
|4693
|2004.10.15 17:43
|close
|2344
|0.20
|1.2483
|1.2436
|1.2500
|-0.80
|36601.15
|4694
|2004.10.15 17:43
|close
|2343
|0.10
|1.2483
|1.2441
|1.2505
|-0.90
|36600.25
|4695
|2004.10.15 17:43
|buy
|2348
|0.10
|1.2485
|1.2434
|1.2498
|4696
|2004.10.15 17:44
|buy
|2349
|0.20
|1.2481
|1.2430
|1.2494
|4697
|2004.10.15 17:58
|buy
|2350
|10.00
|1.2477
|1.2426
|1.2490
|4698
|2004.10.15 18:06
|buy
|2351
|10.00
|1.2471
|1.2420
|1.2484
|4699
|2004.10.15 18:11
|buy
|2352
|10.00
|1.2462
|1.2411
|1.2475
|4700
|2004.10.15 18:11
|t/p
|2352
|10.00
|1.2475
|1.2411
|1.2475
|130.00
|36730.25
|4701
|2004.10.15 18:11
|close
|2351
|10.00
|1.2476
|1.2420
|1.2484
|50.00
|36780.25
|4702
|2004.10.15 18:11
|close
|2350
|10.00
|1.2476
|1.2426
|1.2490
|-9.99
|36770.26
|4703
|2004.10.15 18:11
|close
|2349
|0.20
|1.2476
|1.2430
|1.2494
|-1.00
|36769.26
|4704
|2004.10.15 18:11
|close
|2348
|0.10
|1.2476
|1.2434
|1.2498
|-0.90
|36768.36
|4705
|2004.10.15 18:11
|buy
|2353
|0.10
|1.2478
|1.2427
|1.2491
|4706
|2004.10.15 18:11
|buy
|2354
|0.20
|1.2473
|1.2422
|1.2486
|4707
|2004.10.15 18:11
|buy
|2355
|10.00
|1.2467
|1.2416
|1.2480
|4708
|2004.10.15 18:12
|buy
|2356
|10.00
|1.2456
|1.2405
|1.2469
|4709
|2004.10.15 18:12
|t/p
|2356
|10.00
|1.2469
|1.2405
|1.2469
|130.00
|36898.36
|4710
|2004.10.15 18:12
|close
|2355
|10.00
|1.2469
|1.2416
|1.2480
|20.00
|36918.36
|4711
|2004.10.15 18:12
|close
|2354
|0.20
|1.2469
|1.2422
|1.2486
|-0.80
|36917.56
|4712
|2004.10.15 18:12
|close
|2353
|0.10
|1.2469
|1.2427
|1.2491
|-0.90
|36916.66
|4713
|2004.10.15 18:12
|buy
|2357
|0.10
|1.2471
|1.2420
|1.2484
|4714
|2004.10.15 18:12
|buy
|2358
|0.20
|1.2467
|1.2416
|1.2480
|4715
|2004.10.15 18:13
|buy
|2359
|10.00
|1.2462
|1.2411
|1.2475
|4716
|2004.10.15 18:13
|buy
|2360
|10.00
|1.2458
|1.2407
|1.2471
|4717
|2004.10.15 18:17
|buy
|2361
|10.00
|1.2454
|1.2403
|1.2467
|4718
|2004.10.15 19:00
|t/p
|2361
|10.00
|1.2467
|1.2403
|1.2467
|130.00
|37046.66
|4719
|2004.10.15 19:00
|close
|2360
|10.00
|1.2470
|1.2407
|1.2471
|120.01
|37166.67
|4720
|2004.10.15 19:00
|close
|2359
|10.00
|1.2470
|1.2411
|1.2475
|80.01
|37246.68
|4721
|2004.10.15 19:00
|close
|2358
|0.20
|1.2470
|1.2416
|1.2480
|0.60
|37247.28
|4722
|2004.10.15 19:00
|close
|2357
|0.10
|1.2470
|1.2420
|1.2484
|-0.10
|37247.18
|4723
|2004.10.20 10:30
|buy
|2362
|0.10
|1.2584
|1.2533
|1.2597
|4724
|2004.10.20 10:40
|buy
|2363
|0.20
|1.2580
|1.2529
|1.2593
|4725
|2004.10.20 10:40
|buy
|2364
|10.00
|1.2576
|1.2525
|1.2589
|4726
|2004.10.20 11:16
|buy
|2365
|10.00
|1.2573
|1.2522
|1.2586
|4727
|2004.10.20 11:17
|buy
|2366
|10.00
|1.2570
|1.2519
|1.2583
|4728
|2004.10.20 11:40
|t/p
|2366
|10.00
|1.2583
|1.2519
|1.2583
|130.00
|37377.18
|4729
|2004.10.20 11:40
|close
|2365
|10.00
|1.2583
|1.2522
|1.2586
|100.00
|37477.18
|4730
|2004.10.20 11:40
|close
|2364
|10.00
|1.2583
|1.2525
|1.2589
|70.00
|37547.18
|4731
|2004.10.20 11:40
|close
|2363
|0.20
|1.2583
|1.2529
|1.2593
|0.60
|37547.78
|4732
|2004.10.20 11:40
|close
|2362
|0.10
|1.2583
|1.2533
|1.2597
|-0.10
|37547.68
|4733
|2004.10.20 11:40
|buy
|2367
|0.10
|1.2585
|1.2534
|1.2598
|4734
|2004.10.20 11:42
|buy
|2368
|0.20
|1.2581
|1.2530
|1.2594
|4735
|2004.10.20 11:47
|buy
|2369
|10.00
|1.2577
|1.2526
|1.2590
|4736
|2004.10.20 13:15
|t/p
|2369
|10.00
|1.2590
|1.2526
|1.2590
|130.00
|37677.68
|4737
|2004.10.20 13:15
|close
|2368
|0.20
|1.2591
|1.2530
|1.2594
|2.00
|37679.68
|4738
|2004.10.20 13:15
|close
|2367
|0.10
|1.2591
|1.2534
|1.2598
|0.60
|37680.28
|4739
|2004.10.20 13:16
|buy
|2370
|0.10
|1.2586
|1.2535
|1.2599
|4740
|2004.10.20 13:29
|t/p
|2370
|0.10
|1.2599
|1.2535
|1.2599
|1.30
|37681.58
|4741
|2004.10.20 13:29
|buy
|2371
|0.10
|1.2604
|1.2553
|1.2617
|4742
|2004.10.20 13:29
|buy
|2372
|0.20
|1.2590
|1.2539
|1.2603
|4743
|2004.10.20 13:30
|buy
|2373
|10.00
|1.2584
|1.2533
|1.2597
|4744
|2004.10.20 13:46
|buy
|2374
|10.00
|1.2581
|1.2530
|1.2594
|4745
|2004.10.20 14:24
|t/p
|2374
|10.00
|1.2594
|1.2530
|1.2594
|130.00
|37811.58
|4746
|2004.10.20 14:24
|close
|2373
|10.00
|1.2595
|1.2533
|1.2597
|110.00
|37921.58
|4747
|2004.10.20 14:24
|close
|2372
|0.20
|1.2595
|1.2539
|1.2603
|1.00
|37922.58
|4748
|2004.10.20 14:24
|close
|2371
|0.10
|1.2595
|1.2553
|1.2617
|-0.90
|37921.68
|4749
|2004.10.20 14:24
|buy
|2375
|0.10
|1.2597
|1.2546
|1.2610
|4750
|2004.10.20 14:24
|buy
|2376
|0.20
|1.2588
|1.2537
|1.2601
|4751
|2004.10.20 14:56
|t/p
|2376
|0.20
|1.2601
|1.2537
|1.2601
|2.60
|37924.28
|4752
|2004.10.20 14:56
|close
|2375
|0.10
|1.2601
|1.2546
|1.2610
|0.40
|37924.68
|4753
|2004.10.20 14:56
|buy
|2377
|0.10
|1.2603
|1.2552
|1.2616
|4754
|2004.10.20 14:56
|buy
|2378
|0.20
|1.2593
|1.2542
|1.2606
|4755
|2004.10.20 14:57
|t/p
|2378
|0.20
|1.2606
|1.2542
|1.2606
|2.60
|37927.28
|4756
|2004.10.20 14:57
|close
|2377
|0.10
|1.2608
|1.2552
|1.2616
|0.50
|37927.78
|4757
|2004.10.20 14:57
|buy
|2379
|0.10
|1.2610
|1.2559
|1.2623
|4758
|2004.10.20 14:58
|buy
|2380
|0.20
|1.2605
|1.2554
|1.2618
|4759
|2004.10.20 14:58
|buy
|2381
|10.00
|1.2598
|1.2547
|1.2611
|4760
|2004.10.20 15:02
|t/p
|2381
|10.00
|1.2611
|1.2547
|1.2611
|130.00
|38057.78
|4761
|2004.10.20 15:02
|close
|2380
|0.20
|1.2611
|1.2554
|1.2618
|1.20
|38058.98
|4762
|2004.10.20 15:02
|close
|2379
|0.10
|1.2611
|1.2559
|1.2623
|0.10
|38059.08
|4763
|2004.10.20 15:02
|buy
|2382
|0.10
|1.2613
|1.2562
|1.2626
|4764
|2004.10.20 15:03
|buy
|2383
|0.20
|1.2609
|1.2558
|1.2622
|4765
|2004.10.20 15:05
|buy
|2384
|10.00
|1.2605
|1.2554
|1.2618
|4766
|2004.10.20 15:05
|buy
|2385
|10.00
|1.2601
|1.2550
|1.2614
|4767
|2004.10.20 15:35
|buy
|2386
|10.00
|1.2590
|1.2539
|1.2603
|4768
|2004.10.20 16:31
|t/p
|2386
|10.00
|1.2603
|1.2539
|1.2603
|130.00
|38189.08
|4769
|2004.10.20 16:31
|close
|2385
|10.00
|1.2603
|1.2550
|1.2614
|20.00
|38209.08
|4770
|2004.10.20 16:31
|close
|2384
|10.00
|1.2603
|1.2554
|1.2618
|-20.00
|38189.08
|4771
|2004.10.20 16:31
|close
|2383
|0.20
|1.2603
|1.2558
|1.2622
|-1.20
|38187.88
|4772
|2004.10.20 16:31
|close
|2382
|0.10
|1.2603
|1.2562
|1.2626
|-1.00
|38186.88
|4773
|2004.10.22 22:15
|buy
|2387
|0.10
|1.2673
|1.2622
|1.2686
|4774
|2004.10.25 00:00
|t/p
|2387
|0.10
|1.2686
|1.2622
|1.2686
|1.22
|38188.11
|4775
|2004.10.25 00:00
|buy
|2388
|0.10
|1.2718
|1.2667
|1.2731
|4776
|2004.10.25 00:00
|buy
|2389
|0.20
|1.2714
|1.2663
|1.2727
|4777
|2004.10.25 00:51
|t/p
|2389
|0.20
|1.2727
|1.2663
|1.2727
|2.60
|38190.71
|4778
|2004.10.25 00:51
|close
|2388
|0.10
|1.2730
|1.2667
|1.2731
|1.20
|38191.91
|4779
|2004.10.25 00:51
|buy
|2390
|0.10
|1.2732
|1.2681
|1.2745
|4780
|2004.10.25 00:55
|buy
|2391
|0.20
|1.2729
|1.2678
|1.2742
|4781
|2004.10.25 01:02
|buy
|2392
|10.00
|1.2725
|1.2674
|1.2738
|4782
|2004.10.25 01:36
|t/p
|2392
|10.00
|1.2738
|1.2674
|1.2738
|130.00
|38321.91
|4783
|2004.10.25 01:36
|close
|2391
|0.20
|1.2738
|1.2678
|1.2742
|1.80
|38323.71
|4784
|2004.10.25 01:36
|close
|2390
|0.10
|1.2738
|1.2681
|1.2745
|0.60
|38324.31
|4785
|2004.10.25 01:36
|buy
|2393
|0.10
|1.2740
|1.2689
|1.2753
|4786
|2004.10.25 01:40
|buy
|2394
|0.20
|1.2735
|1.2684
|1.2748
|4787
|2004.10.25 01:50
|buy
|2395
|10.00
|1.2732
|1.2681
|1.2745
|4788
|2004.10.25 02:20
|t/p
|2395
|10.00
|1.2745
|1.2681
|1.2745
|130.00
|38454.31
|4789
|2004.10.25 02:20
|close
|2394
|0.20
|1.2748
|1.2684
|1.2748
|2.60
|38456.91
|4790
|2004.10.25 02:20
|close
|2393
|0.10
|1.2748
|1.2689
|1.2753
|0.80
|38457.71
|4791
|2004.10.25 02:20
|buy
|2396
|0.10
|1.2750
|1.2699
|1.2763
|4792
|2004.10.25 02:22
|buy
|2397
|0.20
|1.2745
|1.2694
|1.2758
|4793
|2004.10.25 02:22
|buy
|2398
|10.00
|1.2740
|1.2689
|1.2753
|4794
|2004.10.25 02:23
|t/p
|2398
|10.00
|1.2753
|1.2689
|1.2753
|130.00
|38587.71
|4795
|2004.10.25 02:23
|close
|2397
|0.20
|1.2753
|1.2694
|1.2758
|1.60
|38589.31
|4796
|2004.10.25 02:23
|close
|2396
|0.10
|1.2753
|1.2699
|1.2763
|0.30
|38589.61
|4797
|2004.10.25 02:23
|buy
|2399
|0.10
|1.2755
|1.2704
|1.2768
|4798
|2004.10.25 02:38
|t/p
|2399
|0.10
|1.2768
|1.2704
|1.2768
|1.30
|38590.91
|4799
|2004.10.25 02:38
|buy
|2400
|0.10
|1.2773
|1.2722
|1.2786
|4800
|2004.10.25 02:45
|buy
|2401
|0.20
|1.2769
|1.2718
|1.2782
|4801
|2004.10.25 02:50
|buy
|2402
|10.00
|1.2761
|1.2710
|1.2774
|4802
|2004.10.25 03:06
|t/p
|2402
|10.00
|1.2774
|1.2710
|1.2774
|130.00
|38720.91
|4803
|2004.10.25 03:06
|close
|2401
|0.20
|1.2777
|1.2718
|1.2782
|1.60
|38722.51
|4804
|2004.10.25 03:06
|close
|2400
|0.10
|1.2777
|1.2722
|1.2786
|0.40
|38722.91
|4805
|2004.10.25 03:06
|buy
|2403
|0.10
|1.2779
|1.2728
|1.2792
|4806
|2004.10.25 03:30
|buy
|2404
|0.20
|1.2773
|1.2722
|1.2786
|4807
|2004.10.25 03:31
|buy
|2405
|10.00
|1.2769
|1.2718
|1.2782
|4808
|2004.10.25 03:33
|t/p
|2405
|10.00
|1.2782
|1.2718
|1.2782
|130.00
|38852.91
|4809
|2004.10.25 03:33
|close
|2404
|0.20
|1.2782
|1.2722
|1.2786
|1.80
|38854.71
|4810
|2004.10.25 03:33
|close
|2403
|0.10
|1.2782
|1.2728
|1.2792
|0.30
|38855.01
|4811
|2004.10.25 03:33
|buy
|2406
|0.10
|1.2784
|1.2733
|1.2797
|4812
|2004.10.25 03:34
|buy
|2407
|0.20
|1.2778
|1.2727
|1.2791
|4813
|2004.10.25 03:34
|buy
|2408
|10.00
|1.2773
|1.2722
|1.2786
|4814
|2004.10.25 03:35
|buy
|2409
|10.00
|1.2765
|1.2714
|1.2778
|4815
|2004.10.25 03:53
|buy
|2410
|10.00
|1.2761
|1.2710
|1.2774
|4816
|2004.10.25 05:26
|t/p
|2410
|10.00
|1.2774
|1.2710
|1.2774
|130.00
|38985.01
|4817
|2004.10.25 05:26
|close
|2409
|10.00
|1.2776
|1.2714
|1.2778
|110.00
|39095.01
|4818
|2004.10.25 05:26
|close
|2408
|10.00
|1.2776
|1.2722
|1.2786
|30.00
|39125.01
|4819
|2004.10.25 05:26
|close
|2407
|0.20
|1.2776
|1.2727
|1.2791
|-0.40
|39124.61
|4820
|2004.10.25 05:26
|close
|2406
|0.10
|1.2776
|1.2733
|1.2797
|-0.80
|39123.81
|4821
|2004.10.28 20:00
|buy
|2411
|0.10
|1.2728
|1.2677
|1.2741
|4822
|2004.10.28 20:02
|buy
|2412
|0.20
|1.2723
|1.2672
|1.2736
|4823
|2004.10.28 20:02
|buy
|2413
|10.00
|1.2718
|1.2667
|1.2731
|4824
|2004.10.28 20:05
|t/p
|2413
|10.00
|1.2731
|1.2667
|1.2731
|130.00
|39253.81
|4825
|2004.10.28 20:05
|close
|2412
|0.20
|1.2732
|1.2672
|1.2736
|1.80
|39255.61
|4826
|2004.10.28 20:05
|close
|2411
|0.10
|1.2732
|1.2677
|1.2741
|0.40
|39256.01
|4827
|2004.10.28 20:05
|buy
|2414
|0.10
|1.2734
|1.2683
|1.2747
|4828
|2004.10.28 20:08
|buy
|2415
|0.20
|1.2730
|1.2679
|1.2743
|4829
|2004.10.28 20:23
|buy
|2416
|10.00
|1.2726
|1.2675
|1.2739
|4830
|2004.10.28 21:18
|t/p
|2416
|10.00
|1.2739
|1.2675
|1.2739
|130.00
|39386.01
|4831
|2004.10.28 21:18
|close
|2415
|0.20
|1.2739
|1.2679
|1.2743
|1.80
|39387.81
|4832
|2004.10.28 21:18
|close
|2414
|0.10
|1.2739
|1.2683
|1.2747
|0.50
|39388.31