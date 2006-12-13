Interbank FX, LLC

Account: 1325397 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 15, 13:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
177000012006.12.13 15:08balanceDeposit200 000.00
177007442006.12.13 15:16buy0.10usdchf1.20681.19181.21062006.12.13 15:171.20610.000.000.00-5.80
177007502006.12.13 15:16sell0.10eurusd1.32151.33651.31772006.12.13 15:171.32170.000.000.00-2.00
177077302006.12.13 16:08sell0.20eurusd1.32341.33681.31962006.12.13 18:051.31960.000.000.0076.00
177009762006.12.13 15:18sell0.10eurusd1.32181.33681.31802006.12.13 18:051.31960.000.000.0022.00
177203002006.12.13 17:53buy0.20gbpusd1.96441.95091.96822006.12.13 20:051.96700.000.000.0052.00
177009382006.12.13 15:18buy0.10gbpusd1.96591.95091.96972006.12.13 20:051.96700.000.000.0011.00
177044402006.12.13 15:50buy0.10gbpjpy230.77229.27231.152006.12.13 20:05231.150.000.000.0032.32
177085302006.12.13 16:11buy0.20nzdjpy80.9279.5881.302006.12.13 21:0981.300.000.000.0064.66
177011272006.12.13 15:19buy0.10nzdjpy81.0879.5881.462006.12.13 21:0981.310.000.000.0019.57
177622412006.12.14 08:03buy0.30usdchf1.20331.19141.20712006.12.14 09:091.20710.000.000.0094.44
177075942006.12.13 16:08buy0.20usdchf1.20481.19141.20862006.12.14 09:091.20710.000.005.6738.11
177009552006.12.13 15:18buy0.10usdchf1.20641.19141.21022006.12.14 09:101.20710.000.002.845.80
177010772006.12.13 15:19buy0.10gbpchf2.37062.35562.37442006.12.14 09:192.37440.000.004.9931.48
177370182006.12.13 22:54buy0.80audnzd1.13361.12491.13742006.12.14 09:301.13740.000.000.00209.79
177165042006.12.13 17:28buy0.20audnzd1.13831.12491.14212006.12.14 09:301.13750.000.00-1.59-11.04
177340872006.12.13 22:04buy0.50audnzd1.13511.12491.13892006.12.14 09:301.13750.000.000.0082.83
177327582006.12.13 21:45buy0.30audnzd1.13661.12491.14042006.12.14 09:301.13750.000.00-2.3818.64
177011652006.12.13 15:20buy0.10audnzd1.13991.12491.14372006.12.14 09:301.13750.000.00-0.80-16.56
177615742006.12.14 08:02sell0.30chfjpy97.5498.7397.162006.12.14 10:0597.160.000.000.0097.13
177172022006.12.13 17:35sell0.20chfjpy97.3998.7397.012006.12.14 10:0597.160.000.00-2.0139.19
177016142006.12.13 15:24sell0.10chfjpy97.2398.7396.852006.12.14 10:0597.160.000.00-1.015.97
177614252006.12.14 08:02sell0.30gbpusd1.97001.98191.96622006.12.14 11:071.96620.000.000.00114.00
177592792006.12.14 07:45sell0.20gbpusd1.96851.98191.96472006.12.14 11:081.96620.000.000.0046.00
177281122006.12.13 20:05sell0.10gbpusd1.96691.98191.96312006.12.14 11:081.96590.000.000.1710.00
177010532006.12.13 15:19buy0.10eurchf1.59441.57941.59822006.12.14 11:101.59820.000.001.5231.42
177602672006.12.14 07:55sell0.50eurusd1.32371.33421.31992006.12.14 11:331.31990.000.000.00190.00
177548852006.12.14 06:31sell0.30eurusd1.32221.33421.31842006.12.14 11:331.31990.000.000.0069.00
177232202006.12.13 18:11sell0.20eurusd1.32071.33421.31692006.12.14 11:331.31990.000.003.6316.00
177220652006.12.13 18:05sell0.10eurusd1.31921.33421.31542006.12.14 11:331.31990.000.001.82-7.00
177696402006.12.14 09:10buy0.10usdchf1.20781.19281.21162006.12.14 11:331.21160.000.000.0031.36
177702332006.12.14 09:19buy0.10gbpchf2.37552.36052.37932006.12.14 11:392.37930.000.000.0031.37
177586372006.12.14 07:43sell0.80eurcad1.53011.53901.52632006.12.14 11:481.52630.000.000.00262.63
177314192006.12.13 21:04sell0.50eurcad1.52861.53901.52482006.12.14 11:481.52630.000.004.2099.36
177268002006.12.13 19:17sell0.20eurcad1.52551.53901.52172006.12.14 11:481.52640.000.001.68-15.55
177290732006.12.13 20:15sell0.30eurcad1.52711.53901.52332006.12.14 11:481.52640.000.002.5218.15
177193262006.12.13 17:48sell0.10eurcad1.52401.53901.52022006.12.14 11:481.52640.000.000.84-20.74
177627472006.12.14 08:05sell0.50eurjpy155.46156.51155.082006.12.14 11:49155.080.000.000.00161.51
177315592006.12.13 21:08sell0.30eurjpy155.31156.51154.932006.12.14 11:49155.080.000.00-10.0858.66
177058432006.12.13 16:00sell0.10eurjpy155.01156.51154.632006.12.14 11:49155.080.000.00-3.36-5.95
177124532006.12.13 16:38sell0.20eurjpy155.16156.51154.782006.12.14 11:49155.080.000.00-6.7213.61
177764282006.12.14 11:08sell0.10gbpusd1.96561.98061.96182006.12.14 13:311.96180.000.000.0038.00
177645182006.12.14 08:12buy0.20usdjpy117.30115.96117.682006.12.14 13:31117.680.000.000.0064.58
177131022006.12.13 16:42buy0.10usdjpy117.46115.96117.842006.12.14 13:31117.690.000.003.7219.54
177758992006.12.14 11:05sell0.30audnzd1.14041.15241.13662006.12.14 13:341.13660.000.000.0078.46
177737552006.12.14 10:12sell0.20audnzd1.13891.15241.13512006.12.14 13:341.13660.000.000.0031.66
177712692006.12.14 09:30sell0.10audnzd1.13741.15241.13362006.12.14 13:341.13660.000.000.005.50
177820442006.12.14 11:37sell1.30euraud1.68691.69421.68312006.12.14 15:211.68310.000.000.00386.95
177790542006.12.14 11:27sell0.80euraud1.68541.69421.68162006.12.14 15:211.68300.000.000.00150.40
177166912006.12.13 17:31sell0.30euraud1.68241.69421.67862006.12.14 15:211.68310.000.008.24-16.45
177634072006.12.14 08:06sell0.50euraud1.68391.69421.68012006.12.14 15:211.68320.000.000.0027.41
177083972006.12.13 16:11sell0.20euraud1.68081.69421.67702006.12.14 15:211.68310.000.005.49-36.03
177010662006.12.13 15:19sell0.10euraud1.67921.69421.67542006.12.14 15:211.68310.000.002.75-30.55
177995082006.12.14 13:44sell0.20gbpusd1.96261.97601.95882006.12.14 15:261.96030.000.000.0046.00
178024182006.12.14 14:05sell0.30gbpusd1.96411.97601.96032006.12.14 15:261.96030.000.000.00114.00
177953702006.12.14 13:31sell0.10gbpusd1.96101.97601.95722006.12.14 15:261.96030.000.000.007.00
177806662006.12.14 11:33sell0.10eurusd1.31961.33461.31582006.12.14 15:271.31580.000.000.0038.00
177809732006.12.14 11:33buy0.10usdchf1.21201.19701.21582006.12.14 15:321.21580.000.000.0031.26
177869002006.12.14 12:06buy0.80nzdjpy80.7579.9081.132006.12.14 15:4781.130.000.000.00258.06
177754242006.12.14 10:49buy0.50nzdjpy80.9179.9081.292006.12.14 15:4781.130.000.000.0093.37
177736612006.12.14 10:09buy0.30nzdjpy81.0779.9081.452006.12.14 15:4781.120.000.000.0012.73
177316512006.12.13 21:09buy0.20nzdjpy81.2279.9081.602006.12.14 15:4781.120.000.006.33-16.97
177316102006.12.13 21:09buy0.10nzdjpy81.4079.9081.782006.12.14 15:4781.120.000.003.17-23.77
178033732006.12.14 14:13sell0.20eurjpy155.18156.53154.802006.12.14 16:25154.800.000.000.0064.59
177847312006.12.14 11:49sell0.10eurjpy155.03156.53154.652006.12.14 16:25154.800.000.000.0019.55
177833512006.12.14 11:48sell0.10eurcad1.52561.54061.52182006.12.14 16:261.52180.000.000.0032.84
178256112006.12.14 17:00sell0.50gbpusd1.96451.97491.96072006.12.14 18:381.96070.000.000.00190.00
178197892006.12.14 16:02sell0.30gbpusd1.96291.97491.95912006.12.14 18:381.96060.000.000.0069.00
178090412006.12.14 15:26sell0.10gbpusd1.95991.97491.95612006.12.14 18:381.96060.000.000.00-7.00
178180432006.12.14 15:54sell0.20gbpusd1.96141.97491.95762006.12.14 18:381.96060.000.000.0016.00
177733932006.12.14 10:03buy0.50gbpjpy230.85229.82231.232006.12.15 00:12231.230.000.0010.28161.25
177296282006.12.13 20:27buy0.20gbpjpy231.17229.82231.552006.12.15 00:12231.230.000.0016.4410.18
177375412006.12.13 23:04buy0.30gbpjpy231.01229.82231.392006.12.15 00:12231.250.000.006.1761.09
177959202006.12.14 13:31buy0.10usdjpy117.72116.22118.102006.12.15 00:23117.950.000.001.2419.50
178008532006.12.14 13:59buy0.20usdjpy117.57116.22117.952006.12.15 00:23117.950.000.002.4864.43
178452302006.12.15 00:18buy0.50euraud1.67851.66811.68232006.12.15 02:071.68230.000.000.00148.46
178211242006.12.14 16:11buy0.30euraud1.68011.66811.68392006.12.15 02:071.68230.000.00-3.2351.54
178154032006.12.14 15:35buy0.20euraud1.68161.66811.68542006.12.15 02:071.68280.000.00-2.1518.74
178083962006.12.14 15:21buy0.10euraud1.68311.66811.68692006.12.15 02:071.68270.000.00-1.08-3.13
178521062006.12.15 02:06buy0.20gbpjpy231.14229.81231.522006.12.15 07:47231.520.000.000.0064.49
177280632006.12.13 20:05buy0.10gbpjpy231.32229.82231.702006.12.15 07:47231.520.000.008.2316.97
178449002006.12.15 00:12buy0.10gbpjpy231.31229.81231.692006.12.15 07:47231.520.000.000.0017.82
177823112006.12.14 11:39buy0.10gbpchf2.38012.36512.38392006.12.15 08:272.38390.000.001.6731.29
178248612006.12.14 16:55sell0.20eurcad1.52291.53631.51912006.12.15 08:401.51910.000.000.5665.88
178227912006.12.14 16:26sell0.10eurcad1.52131.53631.51752006.12.15 08:401.51910.000.000.2819.07
178192552006.12.14 16:00sell0.20eurusd1.31731.33071.31352006.12.15 09:291.31350.000.001.2176.00
178106592006.12.14 15:27sell0.10eurusd1.31551.33071.31192006.12.15 09:291.31350.000.000.6120.00
178201292006.12.14 16:03buy0.30usdchf1.21311.20121.21692006.12.15 09:291.21690.000.002.8493.68
178168342006.12.14 15:49buy0.20usdchf1.21471.20121.21852006.12.15 09:291.21680.000.001.8934.52
178147482006.12.14 15:32buy0.10usdchf1.21621.20121.22002006.12.15 09:291.21680.000.000.954.93
178706662006.12.15 08:42sell0.20eurcad1.51981.53331.51602006.12.15 09:291.51600.000.000.0065.81
178705772006.12.15 08:40sell0.10eurcad1.51831.53331.51452006.12.15 09:291.51590.000.000.0020.78
178654972006.12.15 07:47sell0.30gbpusd1.96321.97521.95942006.12.15 09:291.95940.000.000.00114.00
178323652006.12.14 19:13sell0.20gbpusd1.96171.97521.95792006.12.15 09:291.95940.000.000.1146.00
178304382006.12.14 18:38sell0.10gbpusd1.96021.97521.95642006.12.15 09:291.95940.000.000.068.00
178704402006.12.15 08:39buy0.30gbpchf2.38172.36982.38552006.12.15 09:302.38550.000.000.0093.60
178699282006.12.15 08:32buy0.20gbpchf2.38322.36982.38702006.12.15 09:302.38550.000.000.0037.77
178696672006.12.15 08:27buy0.10gbpchf2.38482.36982.38862006.12.15 09:302.38550.000.000.005.75
178529062006.12.15 02:20buy0.20usdjpy117.83116.49118.212006.12.15 09:35118.210.000.000.0064.29
178458952006.12.15 00:23buy0.10usdjpy117.99116.49118.372006.12.15 09:35118.210.000.000.0018.61
  0.00 0.00 80.19 5 084.81
Closed P/L: 5 165.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
177011422006.12.13 15:20buy0.10audcad0.90910.89410.9129 0.90140.000.001.16-66.60
177108552006.12.13 16:27buy0.20audcad0.90760.89410.9114 0.90140.000.002.32-107.24
177790612006.12.14 11:27buy0.30audcad0.90610.89410.9099 0.90140.000.000.87-121.95
177869532006.12.14 12:07buy0.50audcad0.90460.89410.9084 0.90140.000.001.45-138.38
177011092006.12.13 15:19buy0.10audjpy92.4090.9092.78 92.210.000.004.20-16.06
177097942006.12.13 16:19buy0.20audjpy92.2590.9092.63 92.210.000.008.40-6.76
177790492006.12.14 11:27buy0.30audjpy92.1090.9092.48 92.210.000.003.1527.90
177973762006.12.14 13:34buy0.10audnzd1.13671.12171.1405 1.13380.000.00-0.27-19.92
178171522006.12.14 15:51buy0.20audnzd1.13521.12171.1390 1.13380.000.00-0.53-19.24
178502272006.12.15 01:26buy0.30audnzd1.13371.12171.1375 1.13380.000.000.002.06
177009722006.12.13 15:18buy0.10audusd0.78720.77220.7910 0.77950.000.000.47-77.00
177165342006.12.13 17:28buy0.20audusd0.78570.77220.7895 0.77950.000.000.92-124.00
177783862006.12.14 11:17buy0.30audusd0.78420.77220.7880 0.77950.000.000.35-141.00
177801242006.12.14 11:32buy0.50audusd0.78270.77220.7865 0.77950.000.000.57-160.00
177735722006.12.14 10:06sell0.10chfjpy97.1298.6296.74 97.060.000.00-0.345.07
178521902006.12.15 02:07buy0.10euraud1.68381.66881.6876 1.68030.000.000.00-27.28
178546702006.12.15 02:55buy0.20euraud1.68231.66881.6861 1.68030.000.000.00-31.18
177768042006.12.14 11:10buy0.10eurchf1.59861.58361.6024 1.59750.000.000.51-9.02
178352352006.12.14 19:59buy0.20eurchf1.59711.58361.6009 1.59750.000.001.016.56
177010692006.12.13 15:19sell0.10eurgbp0.67240.68740.6686 0.67000.000.001.9646.96
178225422006.12.14 16:25sell0.10eurjpy154.75156.25154.37 155.060.000.00-1.12-26.20
178249642006.12.14 16:58sell0.20eurjpy154.90156.25154.52 155.060.000.00-2.24-27.05
178455682006.12.15 00:22sell0.30eurjpy155.05156.25154.67 155.060.000.000.00-2.54
178487782006.12.15 00:56sell0.50eurjpy155.21156.25154.83 155.060.000.000.0063.39
178165882006.12.14 15:47sell0.10nzdjpy81.1382.6380.75 81.360.000.00-1.35-19.44
178363012006.12.14 20:21sell0.20nzdjpy81.2882.6380.90 81.360.000.00-2.70-13.53
177010832006.12.13 15:19buy0.10nzdusd0.69080.67580.6946 0.68700.000.001.31-38.00
177749452006.12.14 10:42buy0.20nzdusd0.68930.67580.6931 0.68700.000.000.65-46.00
177771722006.12.14 11:11buy0.30nzdusd0.68780.67580.6916 0.68700.000.000.98-24.00
177010412006.12.13 15:18buy0.10usdcad1.15481.13981.1586 1.15640.000.000.9113.84
178659612006.12.15 07:47buy0.10gbpjpy231.60230.10231.98 231.420.000.000.00-15.22
178667722006.12.15 07:52buy0.20gbpjpy231.45230.10231.83 231.420.000.000.00-5.07
178696302006.12.15 08:26buy0.80audcad0.90310.89410.9069 0.90140.000.000.00-117.61
178715292006.12.15 08:54buy0.20usdcad1.15331.13981.1571 1.15640.000.000.0053.61
178749342006.12.15 09:26buy1.30audcad0.90160.89410.9054 0.90140.000.000.00-22.49
178759652006.12.15 09:29sell0.10eurusd1.31311.32811.3093 1.31070.000.000.0024.00
178762102006.12.15 09:29buy0.10usdchf1.21741.20241.2212 1.21910.000.000.0013.94
178764512006.12.15 09:29sell0.10eurcad1.51491.52991.5111 1.51610.000.000.00-10.38
178767922006.12.15 09:29sell0.10gbpusd1.95911.97411.9553 1.95670.000.000.0024.00
178795112006.12.15 09:30buy0.10gbpchf2.38632.37132.3901 2.38430.000.000.00-16.41
178803542006.12.15 09:30buy0.30euraud1.68071.66881.6845 1.68030.000.000.00-9.35
178816962006.12.15 09:31buy0.20gbpchf2.38482.37132.3886 2.38430.000.000.00-8.20
178828522006.12.15 09:35buy0.10usdjpy118.23116.73118.61 118.300.000.000.005.92
178948922006.12.15 12:05sell0.20eurcad1.51641.52991.5126 1.51610.000.000.005.19
178952532006.12.15 12:10buy0.30gbpjpy231.29230.10231.67 231.420.000.000.0032.97
  0.00 0.00 22.64 -1 141.71
 Floating P/L: -1 119.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 165.00 Floating P/L: -1 119.07 Margin: 10 500.00
Balance: 205 165.00 Equity: 204 045.93 Free Margin: 193 545.93
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 360.05 Gross Loss: 195.05 Total Net Profit: 5 165.00
Profit Factor: 27.48 Expected Payoff: 52.17  
Absolute Drawdown: 7.80 Maximal Drawdown: 58.34 (0.03%) Relative Drawdown: 0.03% (58.34)
 
Total Trades: 99 Short Positions (won %): 52 (82.69%) Long Positions (won %): 47 (87.23%)
Profit Trades (% of total): 84 (84.85%) Loss trades (% of total): 15 (15.15%)
Largest profit trade: 386.95 loss trade: -30.54
Average profit trade: 63.81 loss trade: -13.00
Maximum consecutive wins ($): 21 (937.67) consecutive losses ($): 2 (-58.34)
Maximal consecutive profit (count): 937.67 (21) consecutive loss (count): -58.34 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1