|Account: 1325397
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 15, 13:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17700001
|2006.12.13 15:08
|balance
|Deposit
|200 000.00
|17700744
|2006.12.13 15:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2068
|1.1918
|1.2106
|2006.12.13 15:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|17700750
|2006.12.13 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3215
|1.3365
|1.3177
|2006.12.13 15:17
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17707730
|2006.12.13 16:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3234
|1.3368
|1.3196
|2006.12.13 18:05
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17700976
|2006.12.13 15:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3218
|1.3368
|1.3180
|2006.12.13 18:05
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|17720300
|2006.12.13 17:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9644
|1.9509
|1.9682
|2006.12.13 20:05
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|17700938
|2006.12.13 15:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|1.9509
|1.9697
|2006.12.13 20:05
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|17704440
|2006.12.13 15:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|230.77
|229.27
|231.15
|2006.12.13 20:05
|231.15
|0.00
|0.00
|0.00
|32.32
|17708530
|2006.12.13 16:11
|buy
|0.20
|nzdjpy
|80.92
|79.58
|81.30
|2006.12.13 21:09
|81.30
|0.00
|0.00
|0.00
|64.66
|17701127
|2006.12.13 15:19
|buy
|0.10
|nzdjpy
|81.08
|79.58
|81.46
|2006.12.13 21:09
|81.31
|0.00
|0.00
|0.00
|19.57
|17762241
|2006.12.14 08:03
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2033
|1.1914
|1.2071
|2006.12.14 09:09
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|94.44
|17707594
|2006.12.13 16:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2048
|1.1914
|1.2086
|2006.12.14 09:09
|1.2071
|0.00
|0.00
|5.67
|38.11
|17700955
|2006.12.13 15:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2064
|1.1914
|1.2102
|2006.12.14 09:10
|1.2071
|0.00
|0.00
|2.84
|5.80
|17701077
|2006.12.13 15:19
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3706
|2.3556
|2.3744
|2006.12.14 09:19
|2.3744
|0.00
|0.00
|4.99
|31.48
|17737018
|2006.12.13 22:54
|buy
|0.80
|audnzd
|1.1336
|1.1249
|1.1374
|2006.12.14 09:30
|1.1374
|0.00
|0.00
|0.00
|209.79
|17716504
|2006.12.13 17:28
|buy
|0.20
|audnzd
|1.1383
|1.1249
|1.1421
|2006.12.14 09:30
|1.1375
|0.00
|0.00
|-1.59
|-11.04
|17734087
|2006.12.13 22:04
|buy
|0.50
|audnzd
|1.1351
|1.1249
|1.1389
|2006.12.14 09:30
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|82.83
|17732758
|2006.12.13 21:45
|buy
|0.30
|audnzd
|1.1366
|1.1249
|1.1404
|2006.12.14 09:30
|1.1375
|0.00
|0.00
|-2.38
|18.64
|17701165
|2006.12.13 15:20
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1399
|1.1249
|1.1437
|2006.12.14 09:30
|1.1375
|0.00
|0.00
|-0.80
|-16.56
|17761574
|2006.12.14 08:02
|sell
|0.30
|chfjpy
|97.54
|98.73
|97.16
|2006.12.14 10:05
|97.16
|0.00
|0.00
|0.00
|97.13
|17717202
|2006.12.13 17:35
|sell
|0.20
|chfjpy
|97.39
|98.73
|97.01
|2006.12.14 10:05
|97.16
|0.00
|0.00
|-2.01
|39.19
|17701614
|2006.12.13 15:24
|sell
|0.10
|chfjpy
|97.23
|98.73
|96.85
|2006.12.14 10:05
|97.16
|0.00
|0.00
|-1.01
|5.97
|17761425
|2006.12.14 08:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9700
|1.9819
|1.9662
|2006.12.14 11:07
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17759279
|2006.12.14 07:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9685
|1.9819
|1.9647
|2006.12.14 11:08
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|17728112
|2006.12.13 20:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9669
|1.9819
|1.9631
|2006.12.14 11:08
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.17
|10.00
|17701053
|2006.12.13 15:19
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5944
|1.5794
|1.5982
|2006.12.14 11:10
|1.5982
|0.00
|0.00
|1.52
|31.42
|17760267
|2006.12.14 07:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3237
|1.3342
|1.3199
|2006.12.14 11:33
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|17754885
|2006.12.14 06:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3222
|1.3342
|1.3184
|2006.12.14 11:33
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|17723220
|2006.12.13 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3207
|1.3342
|1.3169
|2006.12.14 11:33
|1.3199
|0.00
|0.00
|3.63
|16.00
|17722065
|2006.12.13 18:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3192
|1.3342
|1.3154
|2006.12.14 11:33
|1.3199
|0.00
|0.00
|1.82
|-7.00
|17769640
|2006.12.14 09:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2078
|1.1928
|1.2116
|2006.12.14 11:33
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|31.36
|17770233
|2006.12.14 09:19
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3755
|2.3605
|2.3793
|2006.12.14 11:39
|2.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|31.37
|17758637
|2006.12.14 07:43
|sell
|0.80
|eurcad
|1.5301
|1.5390
|1.5263
|2006.12.14 11:48
|1.5263
|0.00
|0.00
|0.00
|262.63
|17731419
|2006.12.13 21:04
|sell
|0.50
|eurcad
|1.5286
|1.5390
|1.5248
|2006.12.14 11:48
|1.5263
|0.00
|0.00
|4.20
|99.36
|17726800
|2006.12.13 19:17
|sell
|0.20
|eurcad
|1.5255
|1.5390
|1.5217
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|1.68
|-15.55
|17729073
|2006.12.13 20:15
|sell
|0.30
|eurcad
|1.5271
|1.5390
|1.5233
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|2.52
|18.15
|17719326
|2006.12.13 17:48
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5240
|1.5390
|1.5202
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|0.84
|-20.74
|17762747
|2006.12.14 08:05
|sell
|0.50
|eurjpy
|155.46
|156.51
|155.08
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|0.00
|161.51
|17731559
|2006.12.13 21:08
|sell
|0.30
|eurjpy
|155.31
|156.51
|154.93
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-10.08
|58.66
|17705843
|2006.12.13 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.01
|156.51
|154.63
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-3.36
|-5.95
|17712453
|2006.12.13 16:38
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.16
|156.51
|154.78
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-6.72
|13.61
|17776428
|2006.12.14 11:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|1.9806
|1.9618
|2006.12.14 13:31
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17764518
|2006.12.14 08:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.30
|115.96
|117.68
|2006.12.14 13:31
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|64.58
|17713102
|2006.12.13 16:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.46
|115.96
|117.84
|2006.12.14 13:31
|117.69
|0.00
|0.00
|3.72
|19.54
|17775899
|2006.12.14 11:05
|sell
|0.30
|audnzd
|1.1404
|1.1524
|1.1366
|2006.12.14 13:34
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|78.46
|17773755
|2006.12.14 10:12
|sell
|0.20
|audnzd
|1.1389
|1.1524
|1.1351
|2006.12.14 13:34
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|31.66
|17771269
|2006.12.14 09:30
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1374
|1.1524
|1.1336
|2006.12.14 13:34
|1.1366
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|17782044
|2006.12.14 11:37
|sell
|1.30
|euraud
|1.6869
|1.6942
|1.6831
|2006.12.14 15:21
|1.6831
|0.00
|0.00
|0.00
|386.95
|17779054
|2006.12.14 11:27
|sell
|0.80
|euraud
|1.6854
|1.6942
|1.6816
|2006.12.14 15:21
|1.6830
|0.00
|0.00
|0.00
|150.40
|17716691
|2006.12.13 17:31
|sell
|0.30
|euraud
|1.6824
|1.6942
|1.6786
|2006.12.14 15:21
|1.6831
|0.00
|0.00
|8.24
|-16.45
|17763407
|2006.12.14 08:06
|sell
|0.50
|euraud
|1.6839
|1.6942
|1.6801
|2006.12.14 15:21
|1.6832
|0.00
|0.00
|0.00
|27.41
|17708397
|2006.12.13 16:11
|sell
|0.20
|euraud
|1.6808
|1.6942
|1.6770
|2006.12.14 15:21
|1.6831
|0.00
|0.00
|5.49
|-36.03
|17701066
|2006.12.13 15:19
|sell
|0.10
|euraud
|1.6792
|1.6942
|1.6754
|2006.12.14 15:21
|1.6831
|0.00
|0.00
|2.75
|-30.55
|17799508
|2006.12.14 13:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9626
|1.9760
|1.9588
|2006.12.14 15:26
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|17802418
|2006.12.14 14:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9641
|1.9760
|1.9603
|2006.12.14 15:26
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17795370
|2006.12.14 13:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9610
|1.9760
|1.9572
|2006.12.14 15:26
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17780666
|2006.12.14 11:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3196
|1.3346
|1.3158
|2006.12.14 15:27
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17780973
|2006.12.14 11:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2120
|1.1970
|1.2158
|2006.12.14 15:32
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|31.26
|17786900
|2006.12.14 12:06
|buy
|0.80
|nzdjpy
|80.75
|79.90
|81.13
|2006.12.14 15:47
|81.13
|0.00
|0.00
|0.00
|258.06
|17775424
|2006.12.14 10:49
|buy
|0.50
|nzdjpy
|80.91
|79.90
|81.29
|2006.12.14 15:47
|81.13
|0.00
|0.00
|0.00
|93.37
|17773661
|2006.12.14 10:09
|buy
|0.30
|nzdjpy
|81.07
|79.90
|81.45
|2006.12.14 15:47
|81.12
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|17731651
|2006.12.13 21:09
|buy
|0.20
|nzdjpy
|81.22
|79.90
|81.60
|2006.12.14 15:47
|81.12
|0.00
|0.00
|6.33
|-16.97
|17731610
|2006.12.13 21:09
|buy
|0.10
|nzdjpy
|81.40
|79.90
|81.78
|2006.12.14 15:47
|81.12
|0.00
|0.00
|3.17
|-23.77
|17803373
|2006.12.14 14:13
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.18
|156.53
|154.80
|2006.12.14 16:25
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|64.59
|17784731
|2006.12.14 11:49
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.03
|156.53
|154.65
|2006.12.14 16:25
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|19.55
|17783351
|2006.12.14 11:48
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5256
|1.5406
|1.5218
|2006.12.14 16:26
|1.5218
|0.00
|0.00
|0.00
|32.84
|17825611
|2006.12.14 17:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9645
|1.9749
|1.9607
|2006.12.14 18:38
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|17819789
|2006.12.14 16:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9629
|1.9749
|1.9591
|2006.12.14 18:38
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|17809041
|2006.12.14 15:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9599
|1.9749
|1.9561
|2006.12.14 18:38
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|17818043
|2006.12.14 15:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9614
|1.9749
|1.9576
|2006.12.14 18:38
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17773393
|2006.12.14 10:03
|buy
|0.50
|gbpjpy
|230.85
|229.82
|231.23
|2006.12.15 00:12
|231.23
|0.00
|0.00
|10.28
|161.25
|17729628
|2006.12.13 20:27
|buy
|0.20
|gbpjpy
|231.17
|229.82
|231.55
|2006.12.15 00:12
|231.23
|0.00
|0.00
|16.44
|10.18
|17737541
|2006.12.13 23:04
|buy
|0.30
|gbpjpy
|231.01
|229.82
|231.39
|2006.12.15 00:12
|231.25
|0.00
|0.00
|6.17
|61.09
|17795920
|2006.12.14 13:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.72
|116.22
|118.10
|2006.12.15 00:23
|117.95
|0.00
|0.00
|1.24
|19.50
|17800853
|2006.12.14 13:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.57
|116.22
|117.95
|2006.12.15 00:23
|117.95
|0.00
|0.00
|2.48
|64.43
|17845230
|2006.12.15 00:18
|buy
|0.50
|euraud
|1.6785
|1.6681
|1.6823
|2006.12.15 02:07
|1.6823
|0.00
|0.00
|0.00
|148.46
|17821124
|2006.12.14 16:11
|buy
|0.30
|euraud
|1.6801
|1.6681
|1.6839
|2006.12.15 02:07
|1.6823
|0.00
|0.00
|-3.23
|51.54
|17815403
|2006.12.14 15:35
|buy
|0.20
|euraud
|1.6816
|1.6681
|1.6854
|2006.12.15 02:07
|1.6828
|0.00
|0.00
|-2.15
|18.74
|17808396
|2006.12.14 15:21
|buy
|0.10
|euraud
|1.6831
|1.6681
|1.6869
|2006.12.15 02:07
|1.6827
|0.00
|0.00
|-1.08
|-3.13
|17852106
|2006.12.15 02:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|231.14
|229.81
|231.52
|2006.12.15 07:47
|231.52
|0.00
|0.00
|0.00
|64.49
|17728063
|2006.12.13 20:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|231.32
|229.82
|231.70
|2006.12.15 07:47
|231.52
|0.00
|0.00
|8.23
|16.97
|17844900
|2006.12.15 00:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|231.31
|229.81
|231.69
|2006.12.15 07:47
|231.52
|0.00
|0.00
|0.00
|17.82
|17782311
|2006.12.14 11:39
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3801
|2.3651
|2.3839
|2006.12.15 08:27
|2.3839
|0.00
|0.00
|1.67
|31.29
|17824861
|2006.12.14 16:55
|sell
|0.20
|eurcad
|1.5229
|1.5363
|1.5191
|2006.12.15 08:40
|1.5191
|0.00
|0.00
|0.56
|65.88
|17822791
|2006.12.14 16:26
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5213
|1.5363
|1.5175
|2006.12.15 08:40
|1.5191
|0.00
|0.00
|0.28
|19.07
|17819255
|2006.12.14 16:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3173
|1.3307
|1.3135
|2006.12.15 09:29
|1.3135
|0.00
|0.00
|1.21
|76.00
|17810659
|2006.12.14 15:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3155
|1.3307
|1.3119
|2006.12.15 09:29
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.61
|20.00
|17820129
|2006.12.14 16:03
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2131
|1.2012
|1.2169
|2006.12.15 09:29
|1.2169
|0.00
|0.00
|2.84
|93.68
|17816834
|2006.12.14 15:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2147
|1.2012
|1.2185
|2006.12.15 09:29
|1.2168
|0.00
|0.00
|1.89
|34.52
|17814748
|2006.12.14 15:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2162
|1.2012
|1.2200
|2006.12.15 09:29
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.95
|4.93
|17870666
|2006.12.15 08:42
|sell
|0.20
|eurcad
|1.5198
|1.5333
|1.5160
|2006.12.15 09:29
|1.5160
|0.00
|0.00
|0.00
|65.81
|17870577
|2006.12.15 08:40
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5183
|1.5333
|1.5145
|2006.12.15 09:29
|1.5159
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|17865497
|2006.12.15 07:47
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9632
|1.9752
|1.9594
|2006.12.15 09:29
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17832365
|2006.12.14 19:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9617
|1.9752
|1.9579
|2006.12.15 09:29
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.11
|46.00
|17830438
|2006.12.14 18:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9752
|1.9564
|2006.12.15 09:29
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.06
|8.00
|17870440
|2006.12.15 08:39
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3817
|2.3698
|2.3855
|2006.12.15 09:30
|2.3855
|0.00
|0.00
|0.00
|93.60
|17869928
|2006.12.15 08:32
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3832
|2.3698
|2.3870
|2006.12.15 09:30
|2.3855
|0.00
|0.00
|0.00
|37.77
|17869667
|2006.12.15 08:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3848
|2.3698
|2.3886
|2006.12.15 09:30
|2.3855
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|17852906
|2006.12.15 02:20
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.83
|116.49
|118.21
|2006.12.15 09:35
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|64.29
|17845895
|2006.12.15 00:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.99
|116.49
|118.37
|2006.12.15 09:35
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|18.61
|0.00
|0.00
|80.19
|5 084.81
|Closed P/L:
|5 165.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17701142
|2006.12.13 15:20
|buy
|0.10
|audcad
|0.9091
|0.8941
|0.9129
|0.9014
|0.00
|0.00
|1.16
|-66.60
|17710855
|2006.12.13 16:27
|buy
|0.20
|audcad
|0.9076
|0.8941
|0.9114
|0.9014
|0.00
|0.00
|2.32
|-107.24
|17779061
|2006.12.14 11:27
|buy
|0.30
|audcad
|0.9061
|0.8941
|0.9099
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.87
|-121.95
|17786953
|2006.12.14 12:07
|buy
|0.50
|audcad
|0.9046
|0.8941
|0.9084
|0.9014
|0.00
|0.00
|1.45
|-138.38
|17701109
|2006.12.13 15:19
|buy
|0.10
|audjpy
|92.40
|90.90
|92.78
|92.21
|0.00
|0.00
|4.20
|-16.06
|17709794
|2006.12.13 16:19
|buy
|0.20
|audjpy
|92.25
|90.90
|92.63
|92.21
|0.00
|0.00
|8.40
|-6.76
|17779049
|2006.12.14 11:27
|buy
|0.30
|audjpy
|92.10
|90.90
|92.48
|92.21
|0.00
|0.00
|3.15
|27.90
|17797376
|2006.12.14 13:34
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1367
|1.1217
|1.1405
|1.1338
|0.00
|0.00
|-0.27
|-19.92
|17817152
|2006.12.14 15:51
|buy
|0.20
|audnzd
|1.1352
|1.1217
|1.1390
|1.1338
|0.00
|0.00
|-0.53
|-19.24
|17850227
|2006.12.15 01:26
|buy
|0.30
|audnzd
|1.1337
|1.1217
|1.1375
|1.1338
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|17700972
|2006.12.13 15:18
|buy
|0.10
|audusd
|0.7872
|0.7722
|0.7910
|0.7795
|0.00
|0.00
|0.47
|-77.00
|17716534
|2006.12.13 17:28
|buy
|0.20
|audusd
|0.7857
|0.7722
|0.7895
|0.7795
|0.00
|0.00
|0.92
|-124.00
|17778386
|2006.12.14 11:17
|buy
|0.30
|audusd
|0.7842
|0.7722
|0.7880
|0.7795
|0.00
|0.00
|0.35
|-141.00
|17780124
|2006.12.14 11:32
|buy
|0.50
|audusd
|0.7827
|0.7722
|0.7865
|0.7795
|0.00
|0.00
|0.57
|-160.00
|17773572
|2006.12.14 10:06
|sell
|0.10
|chfjpy
|97.12
|98.62
|96.74
|97.06
|0.00
|0.00
|-0.34
|5.07
|17852190
|2006.12.15 02:07
|buy
|0.10
|euraud
|1.6838
|1.6688
|1.6876
|1.6803
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.28
|17854670
|2006.12.15 02:55
|buy
|0.20
|euraud
|1.6823
|1.6688
|1.6861
|1.6803
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.18
|17776804
|2006.12.14 11:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5986
|1.5836
|1.6024
|1.5975
|0.00
|0.00
|0.51
|-9.02
|17835235
|2006.12.14 19:59
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5971
|1.5836
|1.6009
|1.5975
|0.00
|0.00
|1.01
|6.56
|17701069
|2006.12.13 15:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6724
|0.6874
|0.6686
|0.6700
|0.00
|0.00
|1.96
|46.96
|17822542
|2006.12.14 16:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.75
|156.25
|154.37
|155.06
|0.00
|0.00
|-1.12
|-26.20
|17824964
|2006.12.14 16:58
|sell
|0.20
|eurjpy
|154.90
|156.25
|154.52
|155.06
|0.00
|0.00
|-2.24
|-27.05
|17845568
|2006.12.15 00:22
|sell
|0.30
|eurjpy
|155.05
|156.25
|154.67
|155.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|17848778
|2006.12.15 00:56
|sell
|0.50
|eurjpy
|155.21
|156.25
|154.83
|155.06
|0.00
|0.00
|0.00
|63.39
|17816588
|2006.12.14 15:47
|sell
|0.10
|nzdjpy
|81.13
|82.63
|80.75
|81.36
|0.00
|0.00
|-1.35
|-19.44
|17836301
|2006.12.14 20:21
|sell
|0.20
|nzdjpy
|81.28
|82.63
|80.90
|81.36
|0.00
|0.00
|-2.70
|-13.53
|17701083
|2006.12.13 15:19
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6908
|0.6758
|0.6946
|0.6870
|0.00
|0.00
|1.31
|-38.00
|17774945
|2006.12.14 10:42
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6893
|0.6758
|0.6931
|0.6870
|0.00
|0.00
|0.65
|-46.00
|17777172
|2006.12.14 11:11
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.6878
|0.6758
|0.6916
|0.6870
|0.00
|0.00
|0.98
|-24.00
|17701041
|2006.12.13 15:18
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1548
|1.1398
|1.1586
|1.1564
|0.00
|0.00
|0.91
|13.84
|17865961
|2006.12.15 07:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|231.60
|230.10
|231.98
|231.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.22
|17866772
|2006.12.15 07:52
|buy
|0.20
|gbpjpy
|231.45
|230.10
|231.83
|231.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|17869630
|2006.12.15 08:26
|buy
|0.80
|audcad
|0.9031
|0.8941
|0.9069
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.61
|17871529
|2006.12.15 08:54
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1533
|1.1398
|1.1571
|1.1564
|0.00
|0.00
|0.00
|53.61
|17874934
|2006.12.15 09:26
|buy
|1.30
|audcad
|0.9016
|0.8941
|0.9054
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.49
|17875965
|2006.12.15 09:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3131
|1.3281
|1.3093
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17876210
|2006.12.15 09:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2174
|1.2024
|1.2212
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|13.94
|17876451
|2006.12.15 09:29
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5149
|1.5299
|1.5111
|1.5161
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.38
|17876792
|2006.12.15 09:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|1.9741
|1.9553
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17879511
|2006.12.15 09:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3863
|2.3713
|2.3901
|2.3843
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.41
|17880354
|2006.12.15 09:30
|buy
|0.30
|euraud
|1.6807
|1.6688
|1.6845
|1.6803
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.35
|17881696
|2006.12.15 09:31
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3848
|2.3713
|2.3886
|2.3843
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|17882852
|2006.12.15 09:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.23
|116.73
|118.61
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|17894892
|2006.12.15 12:05
|sell
|0.20
|eurcad
|1.5164
|1.5299
|1.5126
|1.5161
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|17895253
|2006.12.15 12:10
|buy
|0.30
|gbpjpy
|231.29
|230.10
|231.67
|231.42
|0.00
|0.00
|0.00
|32.97
|0.00
|0.00
|22.64
|-1 141.71
|Floating P/L:
|-1 119.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5 165.00
|Floating P/L:
|-1 119.07
|Margin:
|10 500.00
|Balance:
|205 165.00
|Equity:
|204 045.93
|Free Margin:
|193 545.93
|Details:
|Gross Profit:
|5 360.05
|Gross Loss:
|195.05
|Total Net Profit:
|5 165.00
|Profit Factor:
|27.48
|Expected Payoff:
|52.17
|Absolute Drawdown:
|7.80
|Maximal Drawdown:
|58.34 (0.03%)
|Relative Drawdown:
|0.03% (58.34)
|Total Trades:
|99
|Short Positions (won %):
|52 (82.69%)
|Long Positions (won %):
|47 (87.23%)
|Profit Trades (% of total):
|84 (84.85%)
|Loss trades (% of total):
|15 (15.15%)
|Largest
|profit trade:
|386.95
|loss trade:
|-30.54
|Average
|profit trade:
|63.81
|loss trade:
|-13.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (937.67)
|consecutive losses ($):
|2 (-58.34)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|937.67 (21)
|consecutive loss (count):
|-58.34 (2)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1