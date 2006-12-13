Interbank FX, LLC

Account: 1325397 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 14, 13:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
177000012006.12.13 15:08balanceDeposit200 000.00
177007442006.12.13 15:16buy0.10usdchf1.20681.19181.21062006.12.13 15:171.20610.000.000.00-5.80
177007502006.12.13 15:16sell0.10eurusd1.32151.33651.31772006.12.13 15:171.32170.000.000.00-2.00
177077302006.12.13 16:08sell0.20eurusd1.32341.33681.31962006.12.13 18:051.31960.000.000.0076.00
177009762006.12.13 15:18sell0.10eurusd1.32181.33681.31802006.12.13 18:051.31960.000.000.0022.00
177203002006.12.13 17:53buy0.20gbpusd1.96441.95091.96822006.12.13 20:051.96700.000.000.0052.00
177009382006.12.13 15:18buy0.10gbpusd1.96591.95091.96972006.12.13 20:051.96700.000.000.0011.00
177044402006.12.13 15:50buy0.10gbpjpy230.77229.27231.152006.12.13 20:05231.150.000.000.0032.32
177085302006.12.13 16:11buy0.20nzdjpy80.9279.5881.302006.12.13 21:0981.300.000.000.0064.66
177011272006.12.13 15:19buy0.10nzdjpy81.0879.5881.462006.12.13 21:0981.310.000.000.0019.57
177622412006.12.14 08:03buy0.30usdchf1.20331.19141.20712006.12.14 09:091.20710.000.000.0094.44
177075942006.12.13 16:08buy0.20usdchf1.20481.19141.20862006.12.14 09:091.20710.000.005.6738.11
177009552006.12.13 15:18buy0.10usdchf1.20641.19141.21022006.12.14 09:101.20710.000.002.845.80
177010772006.12.13 15:19buy0.10gbpchf2.37062.35562.37442006.12.14 09:192.37440.000.004.9931.48
177370182006.12.13 22:54buy0.80audnzd1.13361.12491.13742006.12.14 09:301.13740.000.000.00209.79
177340872006.12.13 22:04buy0.50audnzd1.13511.12491.13892006.12.14 09:301.13750.000.000.0082.83
177327582006.12.13 21:45buy0.30audnzd1.13661.12491.14042006.12.14 09:301.13750.000.00-2.3818.64
177165042006.12.13 17:28buy0.20audnzd1.13831.12491.14212006.12.14 09:301.13750.000.00-1.59-11.04
177011652006.12.13 15:20buy0.10audnzd1.13991.12491.14372006.12.14 09:301.13750.000.00-0.80-16.56
177615742006.12.14 08:02sell0.30chfjpy97.5498.7397.162006.12.14 10:0597.160.000.000.0097.13
177172022006.12.13 17:35sell0.20chfjpy97.3998.7397.012006.12.14 10:0597.160.000.00-2.0139.19
177016142006.12.13 15:24sell0.10chfjpy97.2398.7396.852006.12.14 10:0597.160.000.00-1.015.97
177614252006.12.14 08:02sell0.30gbpusd1.97001.98191.96622006.12.14 11:071.96620.000.000.00114.00
177592792006.12.14 07:45sell0.20gbpusd1.96851.98191.96472006.12.14 11:081.96620.000.000.0046.00
177281122006.12.13 20:05sell0.10gbpusd1.96691.98191.96312006.12.14 11:081.96590.000.000.1710.00
177010532006.12.13 15:19buy0.10eurchf1.59441.57941.59822006.12.14 11:101.59820.000.001.5231.42
177602672006.12.14 07:55sell0.50eurusd1.32371.33421.31992006.12.14 11:331.31990.000.000.00190.00
177220652006.12.13 18:05sell0.10eurusd1.31921.33421.31542006.12.14 11:331.31990.000.001.82-7.00
177548852006.12.14 06:31sell0.30eurusd1.32221.33421.31842006.12.14 11:331.31990.000.000.0069.00
177232202006.12.13 18:11sell0.20eurusd1.32071.33421.31692006.12.14 11:331.31990.000.003.6316.00
177696402006.12.14 09:10buy0.10usdchf1.20781.19281.21162006.12.14 11:331.21160.000.000.0031.36
177702332006.12.14 09:19buy0.10gbpchf2.37552.36052.37932006.12.14 11:392.37930.000.000.0031.37
177586372006.12.14 07:43sell0.80eurcad1.53011.53901.52632006.12.14 11:481.52630.000.000.00262.63
177314192006.12.13 21:04sell0.50eurcad1.52861.53901.52482006.12.14 11:481.52630.000.004.2099.36
177290732006.12.13 20:15sell0.30eurcad1.52711.53901.52332006.12.14 11:481.52640.000.002.5218.15
177268002006.12.13 19:17sell0.20eurcad1.52551.53901.52172006.12.14 11:481.52640.000.001.68-15.55
177193262006.12.13 17:48sell0.10eurcad1.52401.53901.52022006.12.14 11:481.52640.000.000.84-20.74
177627472006.12.14 08:05sell0.50eurjpy155.46156.51155.082006.12.14 11:49155.080.000.000.00161.51
177315592006.12.13 21:08sell0.30eurjpy155.31156.51154.932006.12.14 11:49155.080.000.00-10.0858.66
177124532006.12.13 16:38sell0.20eurjpy155.16156.51154.782006.12.14 11:49155.080.000.00-6.7213.61
177058432006.12.13 16:00sell0.10eurjpy155.01156.51154.632006.12.14 11:49155.080.000.00-3.36-5.95
  0.00 0.00 1.93 1 969.36
Closed P/L: 1 971.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
177011422006.12.13 15:20buy0.10audcad0.90910.89410.9129 0.90420.000.000.87-42.41
177108552006.12.13 16:27buy0.20audcad0.90760.89410.9114 0.90420.000.001.74-58.85
177011092006.12.13 15:19buy0.10audjpy92.4090.9092.78 92.000.000.003.15-34.02
177097942006.12.13 16:19buy0.20audjpy92.2590.9092.63 92.000.000.006.30-42.53
177009722006.12.13 15:18buy0.10audusd0.78720.77220.7910 0.78260.000.000.35-46.00
177165342006.12.13 17:28buy0.20audusd0.78570.77220.7895 0.78260.000.000.69-62.00
177010662006.12.13 15:19sell0.10euraud1.67921.69421.6754 1.68530.000.002.75-47.76
177083972006.12.13 16:11sell0.20euraud1.68081.69421.6770 1.68530.000.005.49-70.47
177166912006.12.13 17:31sell0.30euraud1.68241.69421.6786 1.68530.000.008.24-68.12
177010692006.12.13 15:19sell0.10eurgbp0.67240.68740.6686 0.67170.000.001.4713.75
177280632006.12.13 20:05buy0.10gbpjpy231.32229.82231.70 230.840.000.006.17-40.83
177296282006.12.13 20:27buy0.20gbpjpy231.17229.82231.55 230.840.000.0012.33-56.14
177375412006.12.13 23:04buy0.30gbpjpy231.01229.82231.39 230.840.000.000.00-43.38
177316102006.12.13 21:09buy0.10nzdjpy81.4079.9081.78 80.870.000.003.17-45.07
177316512006.12.13 21:09buy0.20nzdjpy81.2279.9081.60 80.870.000.006.33-59.54
177010832006.12.13 15:19buy0.10nzdusd0.69080.67580.6946 0.68780.000.000.98-30.00
177010412006.12.13 15:18buy0.10usdcad1.15481.13981.1586 1.15560.000.000.686.92
177131022006.12.13 16:42buy0.10usdjpy117.46115.96117.84 117.570.000.003.729.36
177634072006.12.14 08:06sell0.50euraud1.68391.69421.6801 1.68530.000.000.00-54.81
177645182006.12.14 08:12buy0.20usdjpy117.30115.96117.68 117.570.000.000.0045.93
177712692006.12.14 09:30sell0.10audnzd1.13741.15241.1336 1.13810.000.000.00-4.82
177733932006.12.14 10:03buy0.50gbpjpy230.85229.82231.23 230.840.000.000.00-4.25
177735722006.12.14 10:06sell0.10chfjpy97.1298.6296.74 97.000.000.000.0010.20
177736612006.12.14 10:09buy0.30nzdjpy81.0779.9081.45 80.870.000.000.00-51.03
177737552006.12.14 10:12sell0.20audnzd1.13891.15241.1351 1.13810.000.000.0011.02
177749452006.12.14 10:42buy0.20nzdusd0.68930.67580.6931 0.68780.000.000.00-30.00
177754242006.12.14 10:49buy0.50nzdjpy80.9179.9081.29 80.870.000.000.00-17.01
177758992006.12.14 11:05sell0.30audnzd1.14041.15241.1366 1.13810.000.000.0047.50
177764282006.12.14 11:08sell0.10gbpusd1.96561.98061.9618 1.96420.000.000.0014.00
177768042006.12.14 11:10buy0.10eurchf1.59861.58361.6024 1.59870.000.000.000.82
177771722006.12.14 11:11buy0.30nzdusd0.68780.67580.6916 0.68780.000.000.000.00
177783862006.12.14 11:17buy0.30audusd0.78420.77220.7880 0.78260.000.000.00-48.00
177790492006.12.14 11:27buy0.30audjpy92.1090.9092.48 92.000.000.000.00-25.51
177790542006.12.14 11:27sell0.80euraud1.68541.69421.6816 1.68530.000.000.006.27
177790612006.12.14 11:27buy0.30audcad0.90610.89410.9099 0.90420.000.000.00-49.33
177801242006.12.14 11:32buy0.50audusd0.78270.77220.7865 0.78260.000.000.00-5.00
177806662006.12.14 11:33sell0.10eurusd1.31961.33461.3158 1.31890.000.000.007.00
177809732006.12.14 11:33buy0.10usdchf1.21201.19701.2158 1.21230.000.000.002.47
177820442006.12.14 11:37sell1.30euraud1.68691.69421.6831 1.68530.000.000.00162.86
177823112006.12.14 11:39buy0.10gbpchf2.38012.36512.3839 2.38030.000.000.001.65
177833512006.12.14 11:48sell0.10eurcad1.52561.54061.5218 1.52450.000.000.009.51
177847312006.12.14 11:49sell0.10eurjpy155.03156.53154.65 155.080.000.000.00-4.25
177869002006.12.14 12:06buy0.80nzdjpy80.7579.9081.13 80.870.000.000.0081.65
177869532006.12.14 12:07buy0.50audcad0.90460.89410.9084 0.90420.000.000.00-17.31
  0.00 0.00 64.43 -627.53
 Floating P/L: -563.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 971.29 Floating P/L: -563.10 Margin: 11 500.00
Balance: 201 971.29 Equity: 201 408.19 Free Margin: 189 908.19
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 057.34 Gross Loss: 86.05 Total Net Profit: 1 971.29
Profit Factor: 23.91 Expected Payoff: 49.28  
Absolute Drawdown: 7.80 Maximal Drawdown: 29.99 (0.01%) Relative Drawdown: 0.01% (29.99)
 
Total Trades: 40 Short Positions (won %): 22 (77.27%) Long Positions (won %): 18 (83.33%)
Profit Trades (% of total): 32 (80.00%) Loss trades (% of total): 8 (20.00%)
Largest profit trade: 262.63 loss trade: -19.90
Average profit trade: 64.29 loss trade: -10.76
Maximum consecutive wins ($): 14 (769.76) consecutive losses ($): 2 (-29.99)
Maximal consecutive profit (count): 769.76 (14) consecutive loss (count): -29.99 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1