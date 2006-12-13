|Account: 1325397
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 14, 13:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17700001
|2006.12.13 15:08
|balance
|Deposit
|200 000.00
|17700744
|2006.12.13 15:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2068
|1.1918
|1.2106
|2006.12.13 15:17
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|17700750
|2006.12.13 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3215
|1.3365
|1.3177
|2006.12.13 15:17
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17707730
|2006.12.13 16:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3234
|1.3368
|1.3196
|2006.12.13 18:05
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17700976
|2006.12.13 15:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3218
|1.3368
|1.3180
|2006.12.13 18:05
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|17720300
|2006.12.13 17:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9644
|1.9509
|1.9682
|2006.12.13 20:05
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|17700938
|2006.12.13 15:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|1.9509
|1.9697
|2006.12.13 20:05
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|17704440
|2006.12.13 15:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|230.77
|229.27
|231.15
|2006.12.13 20:05
|231.15
|0.00
|0.00
|0.00
|32.32
|17708530
|2006.12.13 16:11
|buy
|0.20
|nzdjpy
|80.92
|79.58
|81.30
|2006.12.13 21:09
|81.30
|0.00
|0.00
|0.00
|64.66
|17701127
|2006.12.13 15:19
|buy
|0.10
|nzdjpy
|81.08
|79.58
|81.46
|2006.12.13 21:09
|81.31
|0.00
|0.00
|0.00
|19.57
|17762241
|2006.12.14 08:03
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2033
|1.1914
|1.2071
|2006.12.14 09:09
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|94.44
|17707594
|2006.12.13 16:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2048
|1.1914
|1.2086
|2006.12.14 09:09
|1.2071
|0.00
|0.00
|5.67
|38.11
|17700955
|2006.12.13 15:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2064
|1.1914
|1.2102
|2006.12.14 09:10
|1.2071
|0.00
|0.00
|2.84
|5.80
|17701077
|2006.12.13 15:19
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3706
|2.3556
|2.3744
|2006.12.14 09:19
|2.3744
|0.00
|0.00
|4.99
|31.48
|17737018
|2006.12.13 22:54
|buy
|0.80
|audnzd
|1.1336
|1.1249
|1.1374
|2006.12.14 09:30
|1.1374
|0.00
|0.00
|0.00
|209.79
|17734087
|2006.12.13 22:04
|buy
|0.50
|audnzd
|1.1351
|1.1249
|1.1389
|2006.12.14 09:30
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|82.83
|17732758
|2006.12.13 21:45
|buy
|0.30
|audnzd
|1.1366
|1.1249
|1.1404
|2006.12.14 09:30
|1.1375
|0.00
|0.00
|-2.38
|18.64
|17716504
|2006.12.13 17:28
|buy
|0.20
|audnzd
|1.1383
|1.1249
|1.1421
|2006.12.14 09:30
|1.1375
|0.00
|0.00
|-1.59
|-11.04
|17701165
|2006.12.13 15:20
|buy
|0.10
|audnzd
|1.1399
|1.1249
|1.1437
|2006.12.14 09:30
|1.1375
|0.00
|0.00
|-0.80
|-16.56
|17761574
|2006.12.14 08:02
|sell
|0.30
|chfjpy
|97.54
|98.73
|97.16
|2006.12.14 10:05
|97.16
|0.00
|0.00
|0.00
|97.13
|17717202
|2006.12.13 17:35
|sell
|0.20
|chfjpy
|97.39
|98.73
|97.01
|2006.12.14 10:05
|97.16
|0.00
|0.00
|-2.01
|39.19
|17701614
|2006.12.13 15:24
|sell
|0.10
|chfjpy
|97.23
|98.73
|96.85
|2006.12.14 10:05
|97.16
|0.00
|0.00
|-1.01
|5.97
|17761425
|2006.12.14 08:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9700
|1.9819
|1.9662
|2006.12.14 11:07
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17759279
|2006.12.14 07:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9685
|1.9819
|1.9647
|2006.12.14 11:08
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|17728112
|2006.12.13 20:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9669
|1.9819
|1.9631
|2006.12.14 11:08
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.17
|10.00
|17701053
|2006.12.13 15:19
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5944
|1.5794
|1.5982
|2006.12.14 11:10
|1.5982
|0.00
|0.00
|1.52
|31.42
|17760267
|2006.12.14 07:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3237
|1.3342
|1.3199
|2006.12.14 11:33
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|17722065
|2006.12.13 18:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3192
|1.3342
|1.3154
|2006.12.14 11:33
|1.3199
|0.00
|0.00
|1.82
|-7.00
|17754885
|2006.12.14 06:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3222
|1.3342
|1.3184
|2006.12.14 11:33
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|17723220
|2006.12.13 18:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3207
|1.3342
|1.3169
|2006.12.14 11:33
|1.3199
|0.00
|0.00
|3.63
|16.00
|17769640
|2006.12.14 09:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2078
|1.1928
|1.2116
|2006.12.14 11:33
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|31.36
|17770233
|2006.12.14 09:19
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3755
|2.3605
|2.3793
|2006.12.14 11:39
|2.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|31.37
|17758637
|2006.12.14 07:43
|sell
|0.80
|eurcad
|1.5301
|1.5390
|1.5263
|2006.12.14 11:48
|1.5263
|0.00
|0.00
|0.00
|262.63
|17731419
|2006.12.13 21:04
|sell
|0.50
|eurcad
|1.5286
|1.5390
|1.5248
|2006.12.14 11:48
|1.5263
|0.00
|0.00
|4.20
|99.36
|17729073
|2006.12.13 20:15
|sell
|0.30
|eurcad
|1.5271
|1.5390
|1.5233
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|2.52
|18.15
|17726800
|2006.12.13 19:17
|sell
|0.20
|eurcad
|1.5255
|1.5390
|1.5217
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|1.68
|-15.55
|17719326
|2006.12.13 17:48
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5240
|1.5390
|1.5202
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|0.84
|-20.74
|17762747
|2006.12.14 08:05
|sell
|0.50
|eurjpy
|155.46
|156.51
|155.08
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|0.00
|161.51
|17731559
|2006.12.13 21:08
|sell
|0.30
|eurjpy
|155.31
|156.51
|154.93
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-10.08
|58.66
|17712453
|2006.12.13 16:38
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.16
|156.51
|154.78
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-6.72
|13.61
|17705843
|2006.12.13 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.01
|156.51
|154.63
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-3.36
|-5.95
|0.00
|0.00
|1.93
|1 969.36
|Closed P/L:
|1 971.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17701142
|2006.12.13 15:20
|buy
|0.10
|audcad
|0.9091
|0.8941
|0.9129
|0.9042
|0.00
|0.00
|0.87
|-42.41
|17710855
|2006.12.13 16:27
|buy
|0.20
|audcad
|0.9076
|0.8941
|0.9114
|0.9042
|0.00
|0.00
|1.74
|-58.85
|17701109
|2006.12.13 15:19
|buy
|0.10
|audjpy
|92.40
|90.90
|92.78
|92.00
|0.00
|0.00
|3.15
|-34.02
|17709794
|2006.12.13 16:19
|buy
|0.20
|audjpy
|92.25
|90.90
|92.63
|92.00
|0.00
|0.00
|6.30
|-42.53
|17700972
|2006.12.13 15:18
|buy
|0.10
|audusd
|0.7872
|0.7722
|0.7910
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.35
|-46.00
|17716534
|2006.12.13 17:28
|buy
|0.20
|audusd
|0.7857
|0.7722
|0.7895
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.69
|-62.00
|17701066
|2006.12.13 15:19
|sell
|0.10
|euraud
|1.6792
|1.6942
|1.6754
|1.6853
|0.00
|0.00
|2.75
|-47.76
|17708397
|2006.12.13 16:11
|sell
|0.20
|euraud
|1.6808
|1.6942
|1.6770
|1.6853
|0.00
|0.00
|5.49
|-70.47
|17716691
|2006.12.13 17:31
|sell
|0.30
|euraud
|1.6824
|1.6942
|1.6786
|1.6853
|0.00
|0.00
|8.24
|-68.12
|17701069
|2006.12.13 15:19
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6724
|0.6874
|0.6686
|0.6717
|0.00
|0.00
|1.47
|13.75
|17728063
|2006.12.13 20:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|231.32
|229.82
|231.70
|230.84
|0.00
|0.00
|6.17
|-40.83
|17729628
|2006.12.13 20:27
|buy
|0.20
|gbpjpy
|231.17
|229.82
|231.55
|230.84
|0.00
|0.00
|12.33
|-56.14
|17737541
|2006.12.13 23:04
|buy
|0.30
|gbpjpy
|231.01
|229.82
|231.39
|230.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.38
|17731610
|2006.12.13 21:09
|buy
|0.10
|nzdjpy
|81.40
|79.90
|81.78
|80.87
|0.00
|0.00
|3.17
|-45.07
|17731651
|2006.12.13 21:09
|buy
|0.20
|nzdjpy
|81.22
|79.90
|81.60
|80.87
|0.00
|0.00
|6.33
|-59.54
|17701083
|2006.12.13 15:19
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6908
|0.6758
|0.6946
|0.6878
|0.00
|0.00
|0.98
|-30.00
|17701041
|2006.12.13 15:18
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1548
|1.1398
|1.1586
|1.1556
|0.00
|0.00
|0.68
|6.92
|17713102
|2006.12.13 16:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.46
|115.96
|117.84
|117.57
|0.00
|0.00
|3.72
|9.36
|17763407
|2006.12.14 08:06
|sell
|0.50
|euraud
|1.6839
|1.6942
|1.6801
|1.6853
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.81
|17764518
|2006.12.14 08:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.30
|115.96
|117.68
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|45.93
|17771269
|2006.12.14 09:30
|sell
|0.10
|audnzd
|1.1374
|1.1524
|1.1336
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|17773393
|2006.12.14 10:03
|buy
|0.50
|gbpjpy
|230.85
|229.82
|231.23
|230.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|17773572
|2006.12.14 10:06
|sell
|0.10
|chfjpy
|97.12
|98.62
|96.74
|97.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|17773661
|2006.12.14 10:09
|buy
|0.30
|nzdjpy
|81.07
|79.90
|81.45
|80.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.03
|17773755
|2006.12.14 10:12
|sell
|0.20
|audnzd
|1.1389
|1.1524
|1.1351
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|11.02
|17774945
|2006.12.14 10:42
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6893
|0.6758
|0.6931
|0.6878
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|17775424
|2006.12.14 10:49
|buy
|0.50
|nzdjpy
|80.91
|79.90
|81.29
|80.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.01
|17775899
|2006.12.14 11:05
|sell
|0.30
|audnzd
|1.1404
|1.1524
|1.1366
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|47.50
|17776428
|2006.12.14 11:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|1.9806
|1.9618
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17776804
|2006.12.14 11:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5986
|1.5836
|1.6024
|1.5987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|17777172
|2006.12.14 11:11
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.6878
|0.6758
|0.6916
|0.6878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17778386
|2006.12.14 11:17
|buy
|0.30
|audusd
|0.7842
|0.7722
|0.7880
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|17779049
|2006.12.14 11:27
|buy
|0.30
|audjpy
|92.10
|90.90
|92.48
|92.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.51
|17779054
|2006.12.14 11:27
|sell
|0.80
|euraud
|1.6854
|1.6942
|1.6816
|1.6853
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|17779061
|2006.12.14 11:27
|buy
|0.30
|audcad
|0.9061
|0.8941
|0.9099
|0.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.33
|17780124
|2006.12.14 11:32
|buy
|0.50
|audusd
|0.7827
|0.7722
|0.7865
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17780666
|2006.12.14 11:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3196
|1.3346
|1.3158
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17780973
|2006.12.14 11:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2120
|1.1970
|1.2158
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|17782044
|2006.12.14 11:37
|sell
|1.30
|euraud
|1.6869
|1.6942
|1.6831
|1.6853
|0.00
|0.00
|0.00
|162.86
|17782311
|2006.12.14 11:39
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3801
|2.3651
|2.3839
|2.3803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|17783351
|2006.12.14 11:48
|sell
|0.10
|eurcad
|1.5256
|1.5406
|1.5218
|1.5245
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|17784731
|2006.12.14 11:49
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.03
|156.53
|154.65
|155.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|17786900
|2006.12.14 12:06
|buy
|0.80
|nzdjpy
|80.75
|79.90
|81.13
|80.87
|0.00
|0.00
|0.00
|81.65
|17786953
|2006.12.14 12:07
|buy
|0.50
|audcad
|0.9046
|0.8941
|0.9084
|0.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.31
|0.00
|0.00
|64.43
|-627.53
|Floating P/L:
|-563.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 971.29
|Floating P/L:
|-563.10
|Margin:
|11 500.00
|Balance:
|201 971.29
|Equity:
|201 408.19
|Free Margin:
|189 908.19
|Details:
|Gross Profit:
|2 057.34
|Gross Loss:
|86.05
|Total Net Profit:
|1 971.29
|Profit Factor:
|23.91
|Expected Payoff:
|49.28
|Absolute Drawdown:
|7.80
|Maximal Drawdown:
|29.99 (0.01%)
|Relative Drawdown:
|0.01% (29.99)
|Total Trades:
|40
|Short Positions (won %):
|22 (77.27%)
|Long Positions (won %):
|18 (83.33%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (80.00%)
|Loss trades (% of total):
|8 (20.00%)
|Largest
|profit trade:
|262.63
|loss trade:
|-19.90
|Average
|profit trade:
|64.29
|loss trade:
|-10.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (769.76)
|consecutive losses ($):
|2 (-29.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|769.76 (14)
|consecutive loss (count):
|-29.99 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1