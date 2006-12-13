Interbank FX, LLC

Account: 1325420 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 15, 14:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
177015922006.12.13 15:24balanceDeposit20 000.00
177024232006.12.13 15:29buy0.10usdchf1.20631.19131.21012006.12.13 15:291.20590.000.000.00-3.32
177084902006.12.13 16:11sell0.02eurusd1.32371.33721.31992006.12.13 18:041.31990.000.000.007.60
177028482006.12.13 15:32sell0.01eurusd1.32221.33721.31842006.12.13 18:041.32000.000.000.002.20
177044412006.12.13 15:50buy0.01gbpjpy230.77229.27231.152006.12.13 20:05231.150.000.000.003.24
177029242006.12.13 15:34buy0.01nzdjpy80.9879.4881.362006.12.13 22:4481.360.000.000.323.24
177203662006.12.13 17:53buy0.02gbpusd1.96431.95081.96812006.12.14 07:441.96810.000.00-0.127.60
177028012006.12.13 15:32buy0.01gbpusd1.96581.95081.96962006.12.14 07:441.96810.000.00-0.062.30
177599302006.12.14 07:53buy0.02gbpchf2.36932.35592.37312006.12.14 08:362.37310.000.000.006.31
177029082006.12.13 15:34buy0.01gbpchf2.37092.35592.37472006.12.14 08:362.37310.000.000.501.82
177028982006.12.13 15:33buy0.01nzdusd0.69030.67530.69412006.12.14 08:460.69410.000.000.103.80
177634732006.12.14 08:06sell0.03gbpusd1.97121.98311.96742006.12.14 08:541.96740.000.000.0011.40
177607222006.12.14 07:57sell0.02gbpusd1.96961.98311.96582006.12.14 08:541.96740.000.000.004.40
177589962006.12.14 07:44sell0.01gbpusd1.96811.98311.96432006.12.14 08:541.96740.000.000.000.70
177622402006.12.14 08:03buy0.03usdchf1.20331.19141.20712006.12.14 09:091.20710.000.000.009.44
177075952006.12.13 16:08buy0.02usdchf1.20481.19141.20862006.12.14 09:091.20710.000.000.573.81
177025432006.12.13 15:30buy0.01usdchf1.20641.19141.21022006.12.14 09:101.20710.000.000.280.58
177536442006.12.14 05:53buy0.21audnzd1.13271.12721.13652006.12.14 09:231.13650.000.000.0055.14
177327942006.12.13 21:45buy0.08audnzd1.13601.12721.13982006.12.14 09:231.13650.000.00-0.642.76
177364812006.12.13 22:44buy0.13audnzd1.13421.12721.13802006.12.14 09:231.13650.000.000.0020.66
177029232006.12.13 15:34buy0.01audnzd1.14221.12721.14602006.12.14 09:231.13610.000.00-0.08-4.22
177054772006.12.13 15:58buy0.02audnzd1.14061.12721.14442006.12.14 09:231.13660.000.00-0.16-5.53
177156472006.12.13 17:16buy0.03audnzd1.13911.12721.14292006.12.14 09:231.13660.000.00-0.24-5.18
177206602006.12.13 17:54buy0.05audnzd1.13751.12721.14132006.12.14 09:231.13660.000.00-0.40-3.11
177688002006.12.14 08:59buy0.02gbpchf2.37272.35922.37652006.12.14 10:472.37650.000.000.006.29
177670582006.12.14 08:36buy0.01gbpchf2.37422.35922.37802006.12.14 10:472.37660.000.000.001.98
177028952006.12.13 15:33buy0.01eurchf1.59461.57961.59842006.12.14 11:101.59840.000.000.153.14
177516582006.12.14 04:37sell0.03chfjpy97.5198.7097.132006.12.14 11:1097.130.000.000.009.70
177616412006.12.14 08:02sell0.05eurusd1.32431.33471.32052006.12.14 11:301.32050.000.000.0019.00
177569942006.12.14 07:09sell0.03eurusd1.32281.33471.31902006.12.14 11:301.32050.000.000.006.90
177216052006.12.13 18:04sell0.01eurusd1.31971.33471.31592006.12.14 11:301.32050.000.000.18-0.80
177311252006.12.13 21:03sell0.02eurusd1.32131.33471.31752006.12.14 11:301.32050.000.000.361.60
177718582006.12.14 09:37sell0.02gbpusd1.96861.98201.96482006.12.14 11:321.96480.000.000.007.60
177684592006.12.14 08:54sell0.01gbpusd1.96701.98201.96322006.12.14 11:321.96480.000.000.002.20
177696412006.12.14 09:10buy0.01usdchf1.20781.19281.21162006.12.14 11:331.21160.000.000.003.14
177586552006.12.14 07:43sell0.08eurcad1.53011.53901.52632006.12.14 11:481.52630.000.000.0026.27
177314202006.12.13 21:04sell0.05eurcad1.52861.53901.52482006.12.14 11:481.52630.000.000.429.93
177193252006.12.13 17:48sell0.01eurcad1.52401.53901.52022006.12.14 11:481.52640.000.000.08-2.08
177290742006.12.13 20:15sell0.03eurcad1.52711.53901.52332006.12.14 11:481.52640.000.000.251.82
177267992006.12.13 19:17sell0.02eurcad1.52551.53901.52172006.12.14 11:481.52640.000.000.17-1.56
177153342006.12.13 17:11sell0.02chfjpy97.3698.7096.982006.12.14 11:4996.980.000.00-0.206.46
177627462006.12.14 08:05sell0.05eurjpy155.46156.51155.082006.12.14 11:49155.080.000.000.0016.15
177124522006.12.13 16:38sell0.02eurjpy155.16156.51154.782006.12.14 11:49155.080.000.00-0.671.36
177315602006.12.13 21:08sell0.03eurjpy155.31156.51154.932006.12.14 11:49155.080.000.00-1.015.87
177058422006.12.13 16:00sell0.01eurjpy155.01156.51154.632006.12.14 11:49155.080.000.00-0.34-0.60
177753842006.12.14 10:47buy0.01gbpchf2.37752.36252.38132006.12.14 12:012.38130.000.000.003.13
177876502006.12.14 12:13sell0.02gbpusd1.96551.97931.96202006.12.14 13:301.96200.000.000.007.00
177801262006.12.14 11:32sell0.01gbpusd1.96431.97931.96052006.12.14 13:301.96200.000.000.002.30
177759092006.12.14 11:05sell0.05audnzd1.14091.15111.13712006.12.14 13:311.13710.000.000.0013.08
177706182006.12.14 09:23sell0.01audnzd1.13611.15111.13232006.12.14 13:311.13710.000.000.00-0.69
177737612006.12.14 10:12sell0.03audnzd1.13941.15111.13562006.12.14 13:311.13710.000.000.004.75
177736462006.12.14 10:09sell0.02audnzd1.13791.15111.13412006.12.14 13:311.13710.000.000.001.11
177645172006.12.14 08:12buy0.02usdjpy117.30115.96117.682006.12.14 13:31117.680.000.000.006.46
177131012006.12.13 16:42buy0.01usdjpy117.46115.96117.842006.12.14 13:31117.680.000.000.371.87
177821802006.12.14 11:39sell0.21euraud1.68741.69311.68362006.12.14 15:031.68360.000.000.0062.51
177340862006.12.13 22:04sell0.05euraud1.68271.69311.67892006.12.14 15:031.68360.000.000.00-3.53
177790722006.12.14 11:27sell0.13euraud1.68591.69311.68212006.12.14 15:031.68360.000.000.0023.42
177669602006.12.14 08:35sell0.08euraud1.68431.69311.68052006.12.14 15:031.68360.000.000.004.39
177055582006.12.13 15:59sell0.02euraud1.67971.69311.67592006.12.14 15:031.68360.000.000.55-6.11
177095032006.12.13 16:17sell0.03euraud1.68121.69311.67742006.12.14 15:031.68360.000.000.82-5.64
177029072006.12.13 15:34sell0.01euraud1.67811.69311.67432006.12.14 15:031.68360.000.000.27-4.31
178025452006.12.14 14:05sell0.03gbpusd1.96441.97621.96062006.12.14 15:261.96060.000.000.0011.40
177995652006.12.14 13:45sell0.02gbpusd1.96281.97621.95902006.12.14 15:261.96060.000.000.004.40
177948432006.12.14 13:30sell0.01gbpusd1.96121.97621.95742006.12.14 15:261.96060.000.000.000.60
177795552006.12.14 11:30sell0.01eurusd1.32021.33521.31642006.12.14 15:261.31640.000.000.003.80
177809692006.12.14 11:33buy0.01usdchf1.21201.19701.21582006.12.14 15:321.21580.000.000.003.13
178033742006.12.14 14:13sell0.02eurjpy155.18156.53154.802006.12.14 16:25154.800.000.000.006.46
177847802006.12.14 11:49sell0.01eurjpy155.03156.53154.652006.12.14 16:25154.800.000.000.001.95
177833562006.12.14 11:48sell0.01eurcad1.52561.54061.52182006.12.14 16:261.52180.000.000.003.28
178256752006.12.14 17:00sell0.05gbpusd1.96461.97501.96082006.12.14 18:381.96080.000.000.0019.00
178089842006.12.14 15:26sell0.01gbpusd1.96001.97501.95622006.12.14 18:381.96080.000.000.00-0.80
178181142006.12.14 15:55sell0.02gbpusd1.96151.97501.95772006.12.14 18:381.96080.000.000.001.40
178199182006.12.14 16:03sell0.03gbpusd1.96301.97501.95922006.12.14 18:381.96080.000.000.006.60
177755122006.12.14 10:51buy0.08nzdjpy80.8880.0081.262006.12.14 20:2181.260.000.000.0025.80
177737492006.12.14 10:11buy0.05nzdjpy81.0380.0081.412006.12.14 20:2181.270.000.000.0010.18
177364882006.12.13 22:44buy0.01nzdjpy81.5080.0081.882006.12.14 20:2181.290.000.000.00-1.78
177704302006.12.14 09:22buy0.02nzdjpy81.3580.0081.732006.12.14 20:2181.290.000.000.00-1.02
177710972006.12.14 09:30buy0.03nzdjpy81.1880.0081.562006.12.14 20:2181.290.000.000.002.80
177733902006.12.14 10:03buy0.05gbpjpy230.85229.82231.232006.12.15 00:12231.230.000.001.0316.13
177375432006.12.13 23:04buy0.03gbpjpy231.01229.82231.392006.12.15 00:12231.250.000.000.626.11
177296292006.12.13 20:27buy0.02gbpjpy231.17229.82231.552006.12.15 00:12231.230.000.001.641.01
177868412006.12.14 12:05buy0.05audjpy91.9790.9392.352006.12.15 00:1492.350.000.000.5316.13
177059272006.12.13 16:00buy0.02audjpy92.2890.9392.662006.12.15 00:1492.350.000.000.841.18
177784132006.12.14 11:18buy0.03audjpy92.1390.9392.512006.12.15 00:1492.350.000.000.325.60
177029202006.12.13 15:34buy0.01audjpy92.4390.9392.812006.12.15 00:1492.350.000.000.43-0.68
177961072006.12.14 13:31buy0.01usdjpy117.72116.22118.102006.12.15 00:23117.950.000.000.121.95
178008552006.12.14 13:59buy0.02usdjpy117.57116.22117.952006.12.15 00:23117.950.000.000.256.44
178449772006.12.15 00:13buy0.05euraud1.67861.66851.68242006.12.15 02:071.68240.000.000.0014.84
178211212006.12.14 16:11buy0.03euraud1.68041.66851.68422006.12.15 02:071.68250.000.00-0.324.92
178114482006.12.14 15:27buy0.02euraud1.68201.66851.68582006.12.15 02:071.68270.000.00-0.221.09
178071982006.12.14 15:03buy0.01euraud1.68351.66851.68732006.12.15 02:071.68260.000.00-0.11-0.71
178521052006.12.15 02:06buy0.02gbpjpy231.14229.81231.522006.12.15 07:47231.520.000.000.006.45
178449012006.12.15 00:12buy0.01gbpjpy231.31229.81231.692006.12.15 07:47231.520.000.000.001.78
177280662006.12.13 20:05buy0.01gbpjpy231.32229.82231.702006.12.15 07:47231.520.000.000.831.70
177866242006.12.14 12:01buy0.01gbpchf2.38222.36722.38602006.12.15 08:032.38300.000.000.170.66
177894282006.12.14 12:34buy0.02gbpchf2.38072.36722.38452006.12.15 08:032.38300.000.000.333.79
178248622006.12.14 16:55sell0.02eurcad1.52291.53631.51912006.12.15 08:401.51910.000.000.066.59
178227902006.12.14 16:26sell0.01eurcad1.52131.53631.51752006.12.15 08:401.51910.000.000.031.91
178200142006.12.14 16:03sell0.02eurusd1.31761.33111.31382006.12.15 09:281.31380.000.000.127.60
178095442006.12.14 15:26sell0.01eurusd1.31611.33111.31232006.12.15 09:281.31380.000.000.062.30
178200952006.12.14 16:03buy0.03usdchf1.21311.20131.21692006.12.15 09:291.21690.000.000.289.37
178168292006.12.14 15:49buy0.02usdchf1.21471.20131.21852006.12.15 09:291.21690.000.000.193.62
178706672006.12.15 08:42sell0.02eurcad1.51981.53331.51602006.12.15 09:291.51600.000.000.006.58
178147532006.12.14 15:32buy0.01usdchf1.21631.20131.22012006.12.15 09:291.21690.000.000.090.49
178655372006.12.15 07:47sell0.03gbpusd1.96331.97531.95952006.12.15 09:291.95950.000.000.0011.40
178705752006.12.15 08:40sell0.01eurcad1.51831.53331.51452006.12.15 09:301.51450.000.000.003.29
178323832006.12.14 19:13sell0.02gbpusd1.96181.97531.95802006.12.15 09:311.95800.000.000.017.60
178529072006.12.15 02:20buy0.02usdjpy117.83116.49118.212006.12.15 09:35118.210.000.000.006.43
178458962006.12.15 00:23buy0.01usdjpy117.99116.49118.372006.12.15 09:35118.210.000.000.001.86
178303512006.12.14 18:38sell0.01gbpusd1.96031.97531.95652006.12.15 09:491.95650.000.000.013.80
178701562006.12.15 08:34buy0.02gbpchf2.38222.36872.38602006.12.15 11:482.38600.000.000.006.23
178679792006.12.15 08:03buy0.01gbpchf2.38372.36872.38752006.12.15 11:482.38600.000.000.001.89
178952542006.12.15 12:10buy0.03gbpjpy231.29230.10231.672006.12.15 13:30231.670.000.000.009.67
178667702006.12.15 07:52buy0.02gbpjpy231.45230.10231.832006.12.15 13:30231.670.000.000.003.73
178659642006.12.15 07:47buy0.01gbpjpy231.60230.10231.982006.12.15 13:30231.670.000.000.000.60
178804552006.12.15 09:31buy0.03euraud1.68061.66871.68442006.12.15 13:301.68440.000.000.008.91
178549512006.12.15 03:05buy0.02euraud1.68221.66871.68602006.12.15 13:301.68450.000.000.003.60
178521832006.12.15 02:07buy0.01euraud1.68371.66871.68752006.12.15 13:301.68450.000.000.000.62
178959292006.12.15 12:32buy0.21audcad0.90080.89480.90462006.12.15 13:540.90460.000.000.0069.10
178705612006.12.15 08:40buy0.13audcad0.90230.89480.90612006.12.15 13:540.90460.000.000.0025.89
177979882006.12.14 13:36buy0.08audcad0.90380.89480.90762006.12.15 13:540.90460.000.000.235.54
177218072006.12.13 18:05buy0.03audcad0.90680.89480.91062006.12.15 13:540.90460.000.000.35-5.71
177820412006.12.14 11:37buy0.05audcad0.90530.89480.90912006.12.15 13:540.90450.000.000.14-3.47
177097292006.12.13 16:19buy0.02audcad0.90830.89480.91212006.12.15 13:540.90460.000.000.23-6.41
177029192006.12.13 15:34buy0.01audcad0.90980.89480.91362006.12.15 13:540.90450.000.000.12-4.59
178787882006.12.15 09:29buy0.08audusd0.78040.77300.78422006.12.15 14:000.78420.000.000.0030.40
177957262006.12.14 13:31buy0.05audusd0.78190.77300.78572006.12.15 14:000.78390.000.000.0610.00
177790982006.12.14 11:27buy0.03audusd0.78340.77300.78722006.12.15 14:000.78400.000.000.031.80
177028662006.12.13 15:33buy0.01audusd0.78800.77300.79182006.12.15 14:000.78390.000.000.04-4.10
177097472006.12.13 16:19buy0.02audusd0.78650.77300.79032006.12.15 14:000.78390.000.000.09-5.20
179044532006.12.15 13:30sell0.08eurjpy155.36156.25154.982006.12.15 14:04154.980.000.000.0025.84
178455672006.12.15 00:22sell0.03eurjpy155.05156.25154.672006.12.15 14:04154.990.000.000.001.53
178249652006.12.14 16:58sell0.02eurjpy154.90156.25154.522006.12.15 14:04154.980.000.00-0.22-1.36
178487772006.12.15 00:56sell0.05eurjpy155.21156.25154.832006.12.15 14:04154.990.000.000.009.35
178225412006.12.14 16:25sell0.01eurjpy154.75156.25154.372006.12.15 14:04154.980.000.00-0.11-1.96
177820602006.12.14 11:38buy0.08nzdusd0.68710.67960.69092006.12.15 14:050.69090.000.000.2630.40
177754522006.12.14 10:50buy0.05nzdusd0.68860.67960.69242006.12.15 14:050.69090.000.000.1611.50
177703202006.12.14 09:21buy0.02nzdusd0.69310.67960.69692006.12.15 14:050.69090.000.000.07-4.40
177706102006.12.14 09:23buy0.03nzdusd0.69160.67960.69542006.12.15 14:050.69090.000.000.10-2.10
177678412006.12.14 08:46buy0.01nzdusd0.69460.67960.69842006.12.15 14:050.69090.000.000.03-3.70
178717142006.12.15 08:57sell0.02chfjpy97.2598.5996.872006.12.15 14:1796.870.000.000.006.46
177771312006.12.14 11:11sell0.01chfjpy97.0998.5996.712006.12.15 14:1796.870.000.00-0.031.88
177031152006.12.13 15:35sell0.01chfjpy97.2098.7096.822006.12.15 14:1796.860.000.00-0.132.89
178715302006.12.15 08:54buy0.02usdcad1.15331.13981.15712006.12.15 14:321.15710.000.000.006.57
177029012006.12.13 15:33buy0.01usdcad1.15481.13981.15862006.12.15 14:321.15710.000.000.091.99
179108572006.12.15 13:39sell0.03gbpusd1.96541.97411.96162006.12.15 14:351.96160.000.000.0011.40
179037712006.12.15 13:30sell0.02gbpusd1.96361.97411.96012006.12.15 14:351.96160.000.000.004.00
178767892006.12.15 09:29sell0.01gbpusd1.95911.97411.95532006.12.15 14:351.96150.000.000.00-2.40
179028992006.12.15 13:30buy0.02usdchf1.21551.20261.21932006.12.15 14:361.21620.000.000.001.15
178766202006.12.15 09:29buy0.01usdchf1.21761.20261.22142006.12.15 14:361.21620.000.000.00-1.15
179033522006.12.15 13:30sell0.02eurusd1.31661.32871.31282006.12.15 14:361.31430.000.000.004.60
178754282006.12.15 09:28sell0.01eurusd1.31371.32871.30992006.12.15 14:361.31430.000.000.00-0.60
179162182006.12.15 14:04sell0.01eurjpy154.94156.44154.562006.12.15 14:46154.560.000.000.003.24
179011942006.12.15 13:26buy0.05gbpchf2.38232.37192.38612006.12.15 14:532.38610.000.000.0015.59
178938082006.12.15 11:49buy0.01gbpchf2.38692.37192.39072006.12.15 14:532.38610.000.000.00-0.66
178998442006.12.15 13:25buy0.03gbpchf2.38382.37192.38762006.12.15 14:532.38610.000.000.005.67
178945882006.12.15 11:59buy0.02gbpchf2.38532.37192.38912006.12.15 14:532.38610.000.000.001.32
  0.00 0.00 10.29 893.73
Closed P/L: 904.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
178450182006.12.15 00:14buy0.01audjpy92.4090.9092.78 92.130.000.000.00-2.30
178499542006.12.15 01:16buy0.02audjpy92.2590.9092.63 92.130.000.000.00-2.04
177951182006.12.14 13:31buy0.01audnzd1.13701.12201.1408 1.13270.000.00-0.03-2.97
178166332006.12.14 15:48buy0.02audnzd1.13551.12201.1393 1.13270.000.00-0.05-3.87
178501162006.12.15 01:20buy0.03audnzd1.13401.12201.1378 1.13270.000.000.00-2.69
177770082006.12.14 11:11buy0.01eurchf1.59871.58371.6025 1.59860.000.000.05-0.08
178308852006.12.14 18:41buy0.02eurchf1.59721.58371.6010 1.59860.000.000.102.30
177030142006.12.13 15:34sell0.01eurgbp0.67230.68730.6685 0.67020.000.000.204.11
178363082006.12.14 20:21buy0.01nzdjpy81.3679.8681.74 81.290.000.000.11-0.59
178369892006.12.14 20:38buy0.02nzdjpy81.2179.8681.59 81.290.000.000.211.36
178438692006.12.14 23:54buy0.03nzdjpy81.0579.8681.43 81.290.000.000.006.13
178765102006.12.15 09:29sell0.01eurcad1.51491.52991.5111 1.51960.000.000.00-4.06
178828532006.12.15 09:35buy0.01usdjpy118.23116.73118.61 117.580.000.000.00-5.53
178948932006.12.15 12:05sell0.02eurcad1.51641.52991.5126 1.51960.000.000.00-5.53
179017682006.12.15 13:28sell0.03eurcad1.51791.52991.5141 1.51960.000.000.00-4.41
179038732006.12.15 13:30buy0.02usdjpy117.98116.73118.36 117.580.000.000.00-6.80
179040422006.12.15 13:30sell0.05eurcad1.52051.52991.5167 1.51960.000.000.003.89
179045742006.12.15 13:30buy0.01gbpjpy231.72230.22232.10 230.410.000.000.00-11.14
179056842006.12.15 13:30buy0.01euraud1.68581.67081.6896 1.67510.000.000.00-8.38
179095082006.12.15 13:35buy0.02euraud1.68261.67081.6864 1.67510.000.000.00-11.75
179098752006.12.15 13:35buy0.02gbpjpy231.57230.22231.95 230.410.000.000.00-19.74
179132502006.12.15 13:53buy0.03usdjpy117.82116.73118.20 117.580.000.000.00-6.12
179135922006.12.15 13:54sell0.01audcad0.90460.91960.9008 0.90710.000.000.00-2.16
179137212006.12.15 13:54buy0.03gbpjpy231.42230.22231.80 230.410.000.000.00-25.77
179141502006.12.15 13:57buy0.03euraud1.68111.67081.6849 1.67510.000.000.00-14.11
179144522006.12.15 13:58buy0.05usdjpy117.66116.73118.04 117.580.000.000.00-3.40
179152862006.12.15 14:00sell0.01audusd0.78370.79870.7799 0.78380.000.000.00-0.10
179164762006.12.15 14:05buy0.05gbpjpy231.25230.22231.63 230.410.000.000.00-35.72
179168512006.12.15 14:06sell0.01nzdusd0.69100.70600.6872 0.69160.000.000.00-0.60
179176792006.12.15 14:13buy0.08gbpjpy231.10230.22231.48 230.410.000.000.00-46.94
179181472006.12.15 14:16buy0.05euraud1.67961.67081.6834 1.67510.000.000.00-17.63
179188032006.12.15 14:17sell0.01chfjpy96.8198.3196.43 96.590.000.000.001.87
179210152006.12.15 14:22sell0.02audcad0.90610.91960.9023 0.90710.000.000.00-1.73
179232832006.12.15 14:32sell0.01usdcad1.15721.17221.1534 1.15760.000.000.00-0.35
179239532006.12.15 14:35sell0.01gbpusd1.96101.97601.9572 1.95940.000.000.001.60
179242442006.12.15 14:36buy0.08euraud1.67811.67081.6819 1.67510.000.000.00-18.80
179246032006.12.15 14:36buy0.01usdchf1.21681.20181.2206 1.21760.000.000.000.66
179249322006.12.15 14:36sell0.01eurusd1.31381.32881.3100 1.31290.000.000.000.90
179255482006.12.15 14:37buy0.13gbpjpy230.78230.22231.16 230.410.000.000.00-40.90
179259092006.12.15 14:37buy0.13euraud1.67651.67081.6803 1.67510.000.000.00-14.26
179288692006.12.15 14:46buy0.21gbpjpy230.63230.22231.01 230.410.000.000.00-39.29
179288852006.12.15 14:46sell0.01eurjpy154.51156.01154.13 154.420.000.000.000.77
179294252006.12.15 14:49buy0.08usdjpy117.50116.73117.88 117.580.000.000.005.44
179296662006.12.15 14:49buy0.34gbpjpy230.48230.22230.86 230.410.000.000.00-20.24
179306172006.12.15 14:52buy0.21euraud1.67501.67081.6788 1.67510.000.000.001.65
179313532006.12.15 14:53buy0.01gbpchf2.38722.37222.3910 2.38530.000.000.00-1.56
  0.00 0.00 0.59 -350.88
 Floating P/L: -350.29
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 904.02 Floating P/L: -350.29 Margin: 2 010.00
Balance: 20 904.02 Equity: 20 553.73 Free Margin: 18 543.73
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 001.49 Gross Loss: 97.47 Total Net Profit: 904.02
Profit Factor: 10.27 Expected Payoff: 5.79  
Absolute Drawdown: 3.32 Maximal Drawdown: 19.34 (0.09%) Relative Drawdown: 0.09% (18.92)
 
Total Trades: 156 Short Positions (won %): 69 (79.71%) Long Positions (won %): 87 (77.01%)
Profit Trades (% of total): 122 (78.21%) Loss trades (% of total): 34 (21.79%)
Largest profit trade: 69.10 loss trade: -6.18
Average profit trade: 8.21 loss trade: -2.87
Maximum consecutive wins ($): 30 (225.41) consecutive losses ($): 4 (-19.34)
Maximal consecutive profit (count): 225.41 (30) consecutive loss (count): -19.34 (4)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2