|Account: 1325420
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 15, 13:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17701592
|2006.12.13 15:24
|balance
|Deposit
|20 000.00
|17702423
|2006.12.13 15:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2063
|1.1913
|1.2101
|2006.12.13 15:29
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|17708490
|2006.12.13 16:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3237
|1.3372
|1.3199
|2006.12.13 18:04
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|17702848
|2006.12.13 15:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3222
|1.3372
|1.3184
|2006.12.13 18:04
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|17704441
|2006.12.13 15:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|230.77
|229.27
|231.15
|2006.12.13 20:05
|231.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|17702924
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|nzdjpy
|80.98
|79.48
|81.36
|2006.12.13 22:44
|81.36
|0.00
|0.00
|0.32
|3.24
|17720366
|2006.12.13 17:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9643
|1.9508
|1.9681
|2006.12.14 07:44
|1.9681
|0.00
|0.00
|-0.12
|7.60
|17702801
|2006.12.13 15:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9658
|1.9508
|1.9696
|2006.12.14 07:44
|1.9681
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.30
|17759930
|2006.12.14 07:53
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3693
|2.3559
|2.3731
|2006.12.14 08:36
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|17702908
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3709
|2.3559
|2.3747
|2006.12.14 08:36
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.50
|1.82
|17702898
|2006.12.13 15:33
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6903
|0.6753
|0.6941
|2006.12.14 08:46
|0.6941
|0.00
|0.00
|0.10
|3.80
|17763473
|2006.12.14 08:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9712
|1.9831
|1.9674
|2006.12.14 08:54
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|17760722
|2006.12.14 07:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9696
|1.9831
|1.9658
|2006.12.14 08:54
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|17758996
|2006.12.14 07:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9681
|1.9831
|1.9643
|2006.12.14 08:54
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17762240
|2006.12.14 08:03
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2033
|1.1914
|1.2071
|2006.12.14 09:09
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|17707595
|2006.12.13 16:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2048
|1.1914
|1.2086
|2006.12.14 09:09
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.57
|3.81
|17702543
|2006.12.13 15:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2064
|1.1914
|1.2102
|2006.12.14 09:10
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.28
|0.58
|17753644
|2006.12.14 05:53
|buy
|0.21
|audnzd
|1.1327
|1.1272
|1.1365
|2006.12.14 09:23
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|55.14
|17732794
|2006.12.13 21:45
|buy
|0.08
|audnzd
|1.1360
|1.1272
|1.1398
|2006.12.14 09:23
|1.1365
|0.00
|0.00
|-0.64
|2.76
|17736481
|2006.12.13 22:44
|buy
|0.13
|audnzd
|1.1342
|1.1272
|1.1380
|2006.12.14 09:23
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|20.66
|17702923
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|audnzd
|1.1422
|1.1272
|1.1460
|2006.12.14 09:23
|1.1361
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.22
|17720660
|2006.12.13 17:54
|buy
|0.05
|audnzd
|1.1375
|1.1272
|1.1413
|2006.12.14 09:23
|1.1366
|0.00
|0.00
|-0.40
|-3.11
|17715647
|2006.12.13 17:16
|buy
|0.03
|audnzd
|1.1391
|1.1272
|1.1429
|2006.12.14 09:23
|1.1366
|0.00
|0.00
|-0.24
|-5.18
|17705477
|2006.12.13 15:58
|buy
|0.02
|audnzd
|1.1406
|1.1272
|1.1444
|2006.12.14 09:23
|1.1366
|0.00
|0.00
|-0.16
|-5.53
|17768800
|2006.12.14 08:59
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3727
|2.3592
|2.3765
|2006.12.14 10:47
|2.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|17767058
|2006.12.14 08:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3742
|2.3592
|2.3780
|2006.12.14 10:47
|2.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|17702895
|2006.12.13 15:33
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5946
|1.5796
|1.5984
|2006.12.14 11:10
|1.5984
|0.00
|0.00
|0.15
|3.14
|17751658
|2006.12.14 04:37
|sell
|0.03
|chfjpy
|97.51
|98.70
|97.13
|2006.12.14 11:10
|97.13
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|17761641
|2006.12.14 08:02
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3243
|1.3347
|1.3205
|2006.12.14 11:30
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|17756994
|2006.12.14 07:09
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3228
|1.3347
|1.3190
|2006.12.14 11:30
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|17721605
|2006.12.13 18:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3197
|1.3347
|1.3159
|2006.12.14 11:30
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.80
|17731125
|2006.12.13 21:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3213
|1.3347
|1.3175
|2006.12.14 11:30
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.36
|1.60
|17771858
|2006.12.14 09:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9686
|1.9820
|1.9648
|2006.12.14 11:32
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|17768459
|2006.12.14 08:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9670
|1.9820
|1.9632
|2006.12.14 11:32
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|17769641
|2006.12.14 09:10
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2078
|1.1928
|1.2116
|2006.12.14 11:33
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|17758655
|2006.12.14 07:43
|sell
|0.08
|eurcad
|1.5301
|1.5390
|1.5263
|2006.12.14 11:48
|1.5263
|0.00
|0.00
|0.00
|26.27
|17731420
|2006.12.13 21:04
|sell
|0.05
|eurcad
|1.5286
|1.5390
|1.5248
|2006.12.14 11:48
|1.5263
|0.00
|0.00
|0.42
|9.93
|17729074
|2006.12.13 20:15
|sell
|0.03
|eurcad
|1.5271
|1.5390
|1.5233
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|0.25
|1.82
|17719325
|2006.12.13 17:48
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5240
|1.5390
|1.5202
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|0.08
|-2.08
|17726799
|2006.12.13 19:17
|sell
|0.02
|eurcad
|1.5255
|1.5390
|1.5217
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.56
|17715334
|2006.12.13 17:11
|sell
|0.02
|chfjpy
|97.36
|98.70
|96.98
|2006.12.14 11:49
|96.98
|0.00
|0.00
|-0.20
|6.46
|17762746
|2006.12.14 08:05
|sell
|0.05
|eurjpy
|155.46
|156.51
|155.08
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|17712452
|2006.12.13 16:38
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.16
|156.51
|154.78
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-0.67
|1.36
|17731560
|2006.12.13 21:08
|sell
|0.03
|eurjpy
|155.31
|156.51
|154.93
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-1.01
|5.87
|17705842
|2006.12.13 16:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.01
|156.51
|154.63
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-0.34
|-0.60
|17775384
|2006.12.14 10:47
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3775
|2.3625
|2.3813
|2006.12.14 12:01
|2.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|17787650
|2006.12.14 12:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9655
|1.9793
|1.9620
|2006.12.14 13:30
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17780126
|2006.12.14 11:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9643
|1.9793
|1.9605
|2006.12.14 13:30
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|17775909
|2006.12.14 11:05
|sell
|0.05
|audnzd
|1.1409
|1.1511
|1.1371
|2006.12.14 13:31
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|13.08
|17773761
|2006.12.14 10:12
|sell
|0.03
|audnzd
|1.1394
|1.1511
|1.1356
|2006.12.14 13:31
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|17770618
|2006.12.14 09:23
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1361
|1.1511
|1.1323
|2006.12.14 13:31
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|17773646
|2006.12.14 10:09
|sell
|0.02
|audnzd
|1.1379
|1.1511
|1.1341
|2006.12.14 13:31
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|17764517
|2006.12.14 08:12
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.30
|115.96
|117.68
|2006.12.14 13:31
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|17713101
|2006.12.13 16:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.46
|115.96
|117.84
|2006.12.14 13:31
|117.68
|0.00
|0.00
|0.37
|1.87
|17782180
|2006.12.14 11:39
|sell
|0.21
|euraud
|1.6874
|1.6931
|1.6836
|2006.12.14 15:03
|1.6836
|0.00
|0.00
|0.00
|62.51
|17779072
|2006.12.14 11:27
|sell
|0.13
|euraud
|1.6859
|1.6931
|1.6821
|2006.12.14 15:03
|1.6836
|0.00
|0.00
|0.00
|23.42
|17766960
|2006.12.14 08:35
|sell
|0.08
|euraud
|1.6843
|1.6931
|1.6805
|2006.12.14 15:03
|1.6836
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|17734086
|2006.12.13 22:04
|sell
|0.05
|euraud
|1.6827
|1.6931
|1.6789
|2006.12.14 15:03
|1.6836
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.53
|17705558
|2006.12.13 15:59
|sell
|0.02
|euraud
|1.6797
|1.6931
|1.6759
|2006.12.14 15:03
|1.6836
|0.00
|0.00
|0.55
|-6.11
|17709503
|2006.12.13 16:17
|sell
|0.03
|euraud
|1.6812
|1.6931
|1.6774
|2006.12.14 15:03
|1.6836
|0.00
|0.00
|0.82
|-5.64
|17702907
|2006.12.13 15:34
|sell
|0.01
|euraud
|1.6781
|1.6931
|1.6743
|2006.12.14 15:03
|1.6836
|0.00
|0.00
|0.27
|-4.31
|17802545
|2006.12.14 14:05
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9644
|1.9762
|1.9606
|2006.12.14 15:26
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|17799565
|2006.12.14 13:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9628
|1.9762
|1.9590
|2006.12.14 15:26
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|17794843
|2006.12.14 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9612
|1.9762
|1.9574
|2006.12.14 15:26
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17779555
|2006.12.14 11:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3202
|1.3352
|1.3164
|2006.12.14 15:26
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|17780969
|2006.12.14 11:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2120
|1.1970
|1.2158
|2006.12.14 15:32
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|17803374
|2006.12.14 14:13
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.18
|156.53
|154.80
|2006.12.14 16:25
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|17784780
|2006.12.14 11:49
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.03
|156.53
|154.65
|2006.12.14 16:25
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|17783356
|2006.12.14 11:48
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5256
|1.5406
|1.5218
|2006.12.14 16:26
|1.5218
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|17825675
|2006.12.14 17:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9646
|1.9750
|1.9608
|2006.12.14 18:38
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|17818114
|2006.12.14 15:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9615
|1.9750
|1.9577
|2006.12.14 18:38
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|17819918
|2006.12.14 16:03
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9630
|1.9750
|1.9592
|2006.12.14 18:38
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|17808984
|2006.12.14 15:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9600
|1.9750
|1.9562
|2006.12.14 18:38
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17775512
|2006.12.14 10:51
|buy
|0.08
|nzdjpy
|80.88
|80.00
|81.26
|2006.12.14 20:21
|81.26
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|17773749
|2006.12.14 10:11
|buy
|0.05
|nzdjpy
|81.03
|80.00
|81.41
|2006.12.14 20:21
|81.27
|0.00
|0.00
|0.00
|10.18
|17771097
|2006.12.14 09:30
|buy
|0.03
|nzdjpy
|81.18
|80.00
|81.56
|2006.12.14 20:21
|81.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|17770430
|2006.12.14 09:22
|buy
|0.02
|nzdjpy
|81.35
|80.00
|81.73
|2006.12.14 20:21
|81.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|17736488
|2006.12.13 22:44
|buy
|0.01
|nzdjpy
|81.50
|80.00
|81.88
|2006.12.14 20:21
|81.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|17773390
|2006.12.14 10:03
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.85
|229.82
|231.23
|2006.12.15 00:12
|231.23
|0.00
|0.00
|1.03
|16.13
|17729629
|2006.12.13 20:27
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.17
|229.82
|231.55
|2006.12.15 00:12
|231.23
|0.00
|0.00
|1.64
|1.01
|17737543
|2006.12.13 23:04
|buy
|0.03
|gbpjpy
|231.01
|229.82
|231.39
|2006.12.15 00:12
|231.25
|0.00
|0.00
|0.62
|6.11
|17786841
|2006.12.14 12:05
|buy
|0.05
|audjpy
|91.97
|90.93
|92.35
|2006.12.15 00:14
|92.35
|0.00
|0.00
|0.53
|16.13
|17705927
|2006.12.13 16:00
|buy
|0.02
|audjpy
|92.28
|90.93
|92.66
|2006.12.15 00:14
|92.35
|0.00
|0.00
|0.84
|1.18
|17778413
|2006.12.14 11:18
|buy
|0.03
|audjpy
|92.13
|90.93
|92.51
|2006.12.15 00:14
|92.35
|0.00
|0.00
|0.32
|5.60
|17702920
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|audjpy
|92.43
|90.93
|92.81
|2006.12.15 00:14
|92.35
|0.00
|0.00
|0.43
|-0.68
|17796107
|2006.12.14 13:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.72
|116.22
|118.10
|2006.12.15 00:23
|117.95
|0.00
|0.00
|0.12
|1.95
|17800855
|2006.12.14 13:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.57
|116.22
|117.95
|2006.12.15 00:23
|117.95
|0.00
|0.00
|0.25
|6.44
|17844977
|2006.12.15 00:13
|buy
|0.05
|euraud
|1.6786
|1.6685
|1.6824
|2006.12.15 02:07
|1.6824
|0.00
|0.00
|0.00
|14.84
|17821121
|2006.12.14 16:11
|buy
|0.03
|euraud
|1.6804
|1.6685
|1.6842
|2006.12.15 02:07
|1.6825
|0.00
|0.00
|-0.32
|4.92
|17811448
|2006.12.14 15:27
|buy
|0.02
|euraud
|1.6820
|1.6685
|1.6858
|2006.12.15 02:07
|1.6827
|0.00
|0.00
|-0.22
|1.09
|17807198
|2006.12.14 15:03
|buy
|0.01
|euraud
|1.6835
|1.6685
|1.6873
|2006.12.15 02:07
|1.6826
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.71
|17852105
|2006.12.15 02:06
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.14
|229.81
|231.52
|2006.12.15 07:47
|231.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.45
|17844901
|2006.12.15 00:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|231.31
|229.81
|231.69
|2006.12.15 07:47
|231.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|17728066
|2006.12.13 20:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|231.32
|229.82
|231.70
|2006.12.15 07:47
|231.52
|0.00
|0.00
|0.83
|1.70
|17786624
|2006.12.14 12:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3822
|2.3672
|2.3860
|2006.12.15 08:03
|2.3830
|0.00
|0.00
|0.17
|0.66
|17789428
|2006.12.14 12:34
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3807
|2.3672
|2.3845
|2006.12.15 08:03
|2.3830
|0.00
|0.00
|0.33
|3.79
|17824862
|2006.12.14 16:55
|sell
|0.02
|eurcad
|1.5229
|1.5363
|1.5191
|2006.12.15 08:40
|1.5191
|0.00
|0.00
|0.06
|6.59
|17822790
|2006.12.14 16:26
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5213
|1.5363
|1.5175
|2006.12.15 08:40
|1.5191
|0.00
|0.00
|0.03
|1.91
|17820014
|2006.12.14 16:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3176
|1.3311
|1.3138
|2006.12.15 09:28
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.12
|7.60
|17809544
|2006.12.14 15:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3161
|1.3311
|1.3123
|2006.12.15 09:28
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.06
|2.30
|17820095
|2006.12.14 16:03
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2131
|1.2013
|1.2169
|2006.12.15 09:29
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.28
|9.37
|17816829
|2006.12.14 15:49
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2147
|1.2013
|1.2185
|2006.12.15 09:29
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.19
|3.62
|17870667
|2006.12.15 08:42
|sell
|0.02
|eurcad
|1.5198
|1.5333
|1.5160
|2006.12.15 09:29
|1.5160
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|17814753
|2006.12.14 15:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2163
|1.2013
|1.2201
|2006.12.15 09:29
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.09
|0.49
|17865537
|2006.12.15 07:47
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9633
|1.9753
|1.9595
|2006.12.15 09:29
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|17870575
|2006.12.15 08:40
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5183
|1.5333
|1.5145
|2006.12.15 09:30
|1.5145
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|17832383
|2006.12.14 19:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9618
|1.9753
|1.9580
|2006.12.15 09:31
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.01
|7.60
|17852907
|2006.12.15 02:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.83
|116.49
|118.21
|2006.12.15 09:35
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|17845896
|2006.12.15 00:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.99
|116.49
|118.37
|2006.12.15 09:35
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|17830351
|2006.12.14 18:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9603
|1.9753
|1.9565
|2006.12.15 09:49
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.01
|3.80
|17870156
|2006.12.15 08:34
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3822
|2.3687
|2.3860
|2006.12.15 11:48
|2.3860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.23
|17867979
|2006.12.15 08:03
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3837
|2.3687
|2.3875
|2006.12.15 11:48
|2.3860
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|0.00
|0.00
|8.78
|626.30
|Closed P/L:
|635.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17702919
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|audcad
|0.9098
|0.8948
|0.9136
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.12
|-7.26
|17709729
|2006.12.13 16:19
|buy
|0.02
|audcad
|0.9083
|0.8948
|0.9121
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.23
|-11.93
|17721807
|2006.12.13 18:05
|buy
|0.03
|audcad
|0.9068
|0.8948
|0.9106
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.35
|-14.01
|17782041
|2006.12.14 11:37
|buy
|0.05
|audcad
|0.9053
|0.8948
|0.9091
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.14
|-16.86
|17797988
|2006.12.14 13:36
|buy
|0.08
|audcad
|0.9038
|0.8948
|0.9076
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.23
|-16.61
|17845018
|2006.12.15 00:14
|buy
|0.01
|audjpy
|92.40
|90.90
|92.78
|92.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|17849954
|2006.12.15 01:16
|buy
|0.02
|audjpy
|92.25
|90.90
|92.63
|92.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|17795118
|2006.12.14 13:31
|buy
|0.01
|audnzd
|1.1370
|1.1220
|1.1408
|1.1339
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.13
|17816633
|2006.12.14 15:48
|buy
|0.02
|audnzd
|1.1355
|1.1220
|1.1393
|1.1339
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.20
|17850116
|2006.12.15 01:20
|buy
|0.03
|audnzd
|1.1340
|1.1220
|1.1378
|1.1339
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|17702866
|2006.12.13 15:33
|buy
|0.01
|audusd
|0.7880
|0.7730
|0.7918
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.04
|-8.40
|17709747
|2006.12.13 16:19
|buy
|0.02
|audusd
|0.7865
|0.7730
|0.7903
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.09
|-13.80
|17779098
|2006.12.14 11:27
|buy
|0.03
|audusd
|0.7834
|0.7730
|0.7872
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.03
|-11.40
|17795726
|2006.12.14 13:31
|buy
|0.05
|audusd
|0.7819
|0.7730
|0.7857
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.06
|-11.50
|17703115
|2006.12.13 15:35
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.20
|98.70
|96.82
|97.06
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.18
|17777131
|2006.12.14 11:11
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.09
|98.59
|96.71
|97.06
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.25
|17852183
|2006.12.15 02:07
|buy
|0.01
|euraud
|1.6837
|1.6687
|1.6875
|1.6799
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|17854951
|2006.12.15 03:05
|buy
|0.02
|euraud
|1.6822
|1.6687
|1.6860
|1.6799
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.59
|17777008
|2006.12.14 11:11
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5987
|1.5837
|1.6025
|1.5975
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.99
|17830885
|2006.12.14 18:41
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5972
|1.5837
|1.6010
|1.5975
|0.00
|0.00
|0.10
|0.50
|17703014
|2006.12.13 15:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6723
|0.6873
|0.6685
|0.6700
|0.00
|0.00
|0.20
|4.50
|17822541
|2006.12.14 16:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|154.75
|156.25
|154.37
|155.05
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.54
|17824965
|2006.12.14 16:58
|sell
|0.02
|eurjpy
|154.90
|156.25
|154.52
|155.05
|0.00
|0.00
|-0.22
|-2.54
|17845567
|2006.12.15 00:22
|sell
|0.03
|eurjpy
|155.05
|156.25
|154.67
|155.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17848777
|2006.12.15 00:56
|sell
|0.05
|eurjpy
|155.21
|156.25
|154.83
|155.05
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|17836308
|2006.12.14 20:21
|buy
|0.01
|nzdjpy
|81.36
|79.86
|81.74
|81.27
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.76
|17836989
|2006.12.14 20:38
|buy
|0.02
|nzdjpy
|81.21
|79.86
|81.59
|81.27
|0.00
|0.00
|0.21
|1.01
|17843869
|2006.12.14 23:54
|buy
|0.03
|nzdjpy
|81.05
|79.86
|81.43
|81.27
|0.00
|0.00
|0.00
|5.58
|17767841
|2006.12.14 08:46
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6946
|0.6796
|0.6984
|0.6869
|0.00
|0.00
|0.03
|-7.70
|17770320
|2006.12.14 09:21
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.6931
|0.6796
|0.6969
|0.6869
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.40
|17770610
|2006.12.14 09:23
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.6916
|0.6796
|0.6954
|0.6869
|0.00
|0.00
|0.10
|-14.10
|17775452
|2006.12.14 10:50
|buy
|0.05
|nzdusd
|0.6886
|0.6796
|0.6924
|0.6869
|0.00
|0.00
|0.16
|-8.50
|17782060
|2006.12.14 11:38
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.6871
|0.6796
|0.6909
|0.6869
|0.00
|0.00
|0.26
|-1.60
|17702901
|2006.12.13 15:33
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1548
|1.1398
|1.1586
|1.1563
|0.00
|0.00
|0.09
|1.30
|17865964
|2006.12.15 07:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|231.60
|230.10
|231.98
|231.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|17866770
|2006.12.15 07:52
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.45
|230.10
|231.83
|231.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|17870561
|2006.12.15 08:40
|buy
|0.13
|audcad
|0.9023
|0.8948
|0.9061
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.12
|17871530
|2006.12.15 08:54
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1533
|1.1398
|1.1571
|1.1563
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|17871714
|2006.12.15 08:57
|sell
|0.02
|chfjpy
|97.25
|98.59
|96.87
|97.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|17875428
|2006.12.15 09:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|1.3287
|1.3099
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|17876510
|2006.12.15 09:29
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5149
|1.5299
|1.5111
|1.5159
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|17876620
|2006.12.15 09:29
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2176
|1.2026
|1.2214
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|17876789
|2006.12.15 09:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9591
|1.9741
|1.9553
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|17878788
|2006.12.15 09:29
|buy
|0.08
|audusd
|0.7804
|0.7730
|0.7842
|0.7796
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|17880455
|2006.12.15 09:31
|buy
|0.03
|euraud
|1.6806
|1.6687
|1.6844
|1.6799
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|17882853
|2006.12.15 09:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.23
|116.73
|118.61
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|17893808
|2006.12.15 11:49
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3869
|2.3719
|2.3907
|2.3842
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|17894588
|2006.12.15 11:59
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3853
|2.3719
|2.3891
|2.3842
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|17894893
|2006.12.15 12:05
|sell
|0.02
|eurcad
|1.5164
|1.5299
|1.5126
|1.5159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|17895254
|2006.12.15 12:10
|buy
|0.03
|gbpjpy
|231.29
|230.10
|231.67
|231.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|17895929
|2006.12.15 12:32
|buy
|0.21
|audcad
|0.9008
|0.8948
|0.9046
|0.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|10.90
|0.00
|0.00
|2.10
|-150.51
|Floating P/L:
|-148.41
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|635.08
|Floating P/L:
|-148.41
|Margin:
|1 500.00
|Balance:
|20 635.08
|Equity:
|20 486.67
|Free Margin:
|18 986.67
|Details:
|Gross Profit:
|685.58
|Gross Loss:
|50.50
|Total Net Profit:
|635.08
|Profit Factor:
|13.58
|Expected Payoff:
|5.72
|Absolute Drawdown:
|3.32
|Maximal Drawdown:
|18.92 (0.09%)
|Relative Drawdown:
|0.09% (18.92)
|Total Trades:
|111
|Short Positions (won %):
|55 (81.82%)
|Long Positions (won %):
|56 (83.93%)
|Profit Trades (% of total):
|92 (82.88%)
|Loss trades (% of total):
|19 (17.12%)
|Largest
|profit trade:
|62.51
|loss trade:
|-5.69
|Average
|profit trade:
|7.45
|loss trade:
|-2.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (97.52)
|consecutive losses ($):
|4 (-18.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|147.95 (18)
|consecutive loss (count):
|-18.92 (4)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1