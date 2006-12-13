|Account: 1325420
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 14, 13:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17701592
|2006.12.13 15:24
|balance
|Deposit
|20 000.00
|17702423
|2006.12.13 15:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2063
|1.1913
|1.2101
|2006.12.13 15:29
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|17708490
|2006.12.13 16:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3237
|1.3372
|1.3199
|2006.12.13 18:04
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|17702848
|2006.12.13 15:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3222
|1.3372
|1.3184
|2006.12.13 18:04
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|17704441
|2006.12.13 15:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|230.77
|229.27
|231.15
|2006.12.13 20:05
|231.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|17702924
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|nzdjpy
|80.98
|79.48
|81.36
|2006.12.13 22:44
|81.36
|0.00
|0.00
|0.32
|3.24
|17720366
|2006.12.13 17:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9643
|1.9508
|1.9681
|2006.12.14 07:44
|1.9681
|0.00
|0.00
|-0.12
|7.60
|17702801
|2006.12.13 15:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9658
|1.9508
|1.9696
|2006.12.14 07:44
|1.9681
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.30
|17759930
|2006.12.14 07:53
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3693
|2.3559
|2.3731
|2006.12.14 08:36
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|17702908
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3709
|2.3559
|2.3747
|2006.12.14 08:36
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.50
|1.82
|17702898
|2006.12.13 15:33
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6903
|0.6753
|0.6941
|2006.12.14 08:46
|0.6941
|0.00
|0.00
|0.10
|3.80
|17763473
|2006.12.14 08:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9712
|1.9831
|1.9674
|2006.12.14 08:54
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|17760722
|2006.12.14 07:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9696
|1.9831
|1.9658
|2006.12.14 08:54
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|17758996
|2006.12.14 07:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9681
|1.9831
|1.9643
|2006.12.14 08:54
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17762240
|2006.12.14 08:03
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2033
|1.1914
|1.2071
|2006.12.14 09:09
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|17707595
|2006.12.13 16:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2048
|1.1914
|1.2086
|2006.12.14 09:09
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.57
|3.81
|17702543
|2006.12.13 15:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2064
|1.1914
|1.2102
|2006.12.14 09:10
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.28
|0.58
|17753644
|2006.12.14 05:53
|buy
|0.21
|audnzd
|1.1327
|1.1272
|1.1365
|2006.12.14 09:23
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|55.14
|17736481
|2006.12.13 22:44
|buy
|0.13
|audnzd
|1.1342
|1.1272
|1.1380
|2006.12.14 09:23
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|20.66
|17732794
|2006.12.13 21:45
|buy
|0.08
|audnzd
|1.1360
|1.1272
|1.1398
|2006.12.14 09:23
|1.1365
|0.00
|0.00
|-0.64
|2.76
|17705477
|2006.12.13 15:58
|buy
|0.02
|audnzd
|1.1406
|1.1272
|1.1444
|2006.12.14 09:23
|1.1366
|0.00
|0.00
|-0.16
|-5.53
|17720660
|2006.12.13 17:54
|buy
|0.05
|audnzd
|1.1375
|1.1272
|1.1413
|2006.12.14 09:23
|1.1366
|0.00
|0.00
|-0.40
|-3.11
|17715647
|2006.12.13 17:16
|buy
|0.03
|audnzd
|1.1391
|1.1272
|1.1429
|2006.12.14 09:23
|1.1366
|0.00
|0.00
|-0.24
|-5.18
|17702923
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|audnzd
|1.1422
|1.1272
|1.1460
|2006.12.14 09:23
|1.1361
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.22
|17768800
|2006.12.14 08:59
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3727
|2.3592
|2.3765
|2006.12.14 10:47
|2.3765
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|17767058
|2006.12.14 08:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3742
|2.3592
|2.3780
|2006.12.14 10:47
|2.3766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|17702895
|2006.12.13 15:33
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5946
|1.5796
|1.5984
|2006.12.14 11:10
|1.5984
|0.00
|0.00
|0.15
|3.14
|17751658
|2006.12.14 04:37
|sell
|0.03
|chfjpy
|97.51
|98.70
|97.13
|2006.12.14 11:10
|97.13
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|17761641
|2006.12.14 08:02
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3243
|1.3347
|1.3205
|2006.12.14 11:30
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|17756994
|2006.12.14 07:09
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3228
|1.3347
|1.3190
|2006.12.14 11:30
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|17731125
|2006.12.13 21:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3213
|1.3347
|1.3175
|2006.12.14 11:30
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.36
|1.60
|17721605
|2006.12.13 18:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3197
|1.3347
|1.3159
|2006.12.14 11:30
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.80
|17771858
|2006.12.14 09:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9686
|1.9820
|1.9648
|2006.12.14 11:32
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|17768459
|2006.12.14 08:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9670
|1.9820
|1.9632
|2006.12.14 11:32
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|17769641
|2006.12.14 09:10
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2078
|1.1928
|1.2116
|2006.12.14 11:33
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|17758655
|2006.12.14 07:43
|sell
|0.08
|eurcad
|1.5301
|1.5390
|1.5263
|2006.12.14 11:48
|1.5263
|0.00
|0.00
|0.00
|26.27
|17731420
|2006.12.13 21:04
|sell
|0.05
|eurcad
|1.5286
|1.5390
|1.5248
|2006.12.14 11:48
|1.5263
|0.00
|0.00
|0.42
|9.93
|17719325
|2006.12.13 17:48
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5240
|1.5390
|1.5202
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|0.08
|-2.08
|17729074
|2006.12.13 20:15
|sell
|0.03
|eurcad
|1.5271
|1.5390
|1.5233
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|0.25
|1.82
|17726799
|2006.12.13 19:17
|sell
|0.02
|eurcad
|1.5255
|1.5390
|1.5217
|2006.12.14 11:48
|1.5264
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.56
|17762746
|2006.12.14 08:05
|sell
|0.05
|eurjpy
|155.46
|156.51
|155.08
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|17715334
|2006.12.13 17:11
|sell
|0.02
|chfjpy
|97.36
|98.70
|96.98
|2006.12.14 11:49
|96.98
|0.00
|0.00
|-0.20
|6.46
|17705842
|2006.12.13 16:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.01
|156.51
|154.63
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-0.34
|-0.60
|17731560
|2006.12.13 21:08
|sell
|0.03
|eurjpy
|155.31
|156.51
|154.93
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-1.01
|5.87
|17712452
|2006.12.13 16:38
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.16
|156.51
|154.78
|2006.12.14 11:49
|155.08
|0.00
|0.00
|-0.67
|1.36
|17775384
|2006.12.14 10:47
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3775
|2.3625
|2.3813
|2006.12.14 12:01
|2.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|0.00
|0.00
|-0.54
|253.14
|Closed P/L:
|252.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17702919
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|audcad
|0.9098
|0.8948
|0.9136
|0.9043
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.76
|17709729
|2006.12.13 16:19
|buy
|0.02
|audcad
|0.9083
|0.8948
|0.9121
|0.9043
|0.00
|0.00
|0.17
|-6.93
|17721807
|2006.12.13 18:05
|buy
|0.03
|audcad
|0.9068
|0.8948
|0.9106
|0.9043
|0.00
|0.00
|0.26
|-6.48
|17702920
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|audjpy
|92.43
|90.93
|92.81
|92.00
|0.00
|0.00
|0.32
|-3.66
|17705927
|2006.12.13 16:00
|buy
|0.02
|audjpy
|92.28
|90.93
|92.66
|92.00
|0.00
|0.00
|0.63
|-4.76
|17702866
|2006.12.13 15:33
|buy
|0.01
|audusd
|0.7880
|0.7730
|0.7918
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.03
|-5.40
|17709747
|2006.12.13 16:19
|buy
|0.02
|audusd
|0.7865
|0.7730
|0.7903
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.07
|-7.80
|17703115
|2006.12.13 15:35
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.20
|98.70
|96.82
|97.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.70
|17702907
|2006.12.13 15:34
|sell
|0.01
|euraud
|1.6781
|1.6931
|1.6743
|1.6855
|0.00
|0.00
|0.27
|-5.80
|17705558
|2006.12.13 15:59
|sell
|0.02
|euraud
|1.6797
|1.6931
|1.6759
|1.6855
|0.00
|0.00
|0.55
|-9.08
|17709503
|2006.12.13 16:17
|sell
|0.03
|euraud
|1.6812
|1.6931
|1.6774
|1.6855
|0.00
|0.00
|0.82
|-10.10
|17734086
|2006.12.13 22:04
|sell
|0.05
|euraud
|1.6827
|1.6931
|1.6789
|1.6855
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.96
|17703014
|2006.12.13 15:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6723
|0.6873
|0.6685
|0.6717
|0.00
|0.00
|0.15
|1.18
|17728066
|2006.12.13 20:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|231.32
|229.82
|231.70
|230.83
|0.00
|0.00
|0.62
|-4.17
|17729629
|2006.12.13 20:27
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.17
|229.82
|231.55
|230.83
|0.00
|0.00
|1.23
|-5.79
|17737543
|2006.12.13 23:04
|buy
|0.03
|gbpjpy
|231.01
|229.82
|231.39
|230.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|17736488
|2006.12.13 22:44
|buy
|0.01
|nzdjpy
|81.50
|80.00
|81.88
|80.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.36
|17702901
|2006.12.13 15:33
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1548
|1.1398
|1.1586
|1.1558
|0.00
|0.00
|0.07
|0.87
|17713101
|2006.12.13 16:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.46
|115.96
|117.84
|117.57
|0.00
|0.00
|0.37
|0.94
|17764517
|2006.12.14 08:12
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.30
|115.96
|117.68
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|17766960
|2006.12.14 08:35
|sell
|0.08
|euraud
|1.6843
|1.6931
|1.6805
|1.6855
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.51
|17767841
|2006.12.14 08:46
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6946
|0.6796
|0.6984
|0.6878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|17770320
|2006.12.14 09:21
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.6931
|0.6796
|0.6969
|0.6878
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|17770430
|2006.12.14 09:22
|buy
|0.02
|nzdjpy
|81.35
|80.00
|81.73
|80.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.17
|17770610
|2006.12.14 09:23
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.6916
|0.6796
|0.6954
|0.6878
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.40
|17770618
|2006.12.14 09:23
|sell
|0.01
|audnzd
|1.1361
|1.1511
|1.1323
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|17771097
|2006.12.14 09:30
|buy
|0.03
|nzdjpy
|81.18
|80.00
|81.56
|80.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.91
|17773390
|2006.12.14 10:03
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.85
|229.82
|231.23
|230.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|17773646
|2006.12.14 10:09
|sell
|0.02
|audnzd
|1.1379
|1.1511
|1.1341
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|17773749
|2006.12.14 10:11
|buy
|0.05
|nzdjpy
|81.03
|80.00
|81.41
|80.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|17773761
|2006.12.14 10:12
|sell
|0.03
|audnzd
|1.1394
|1.1511
|1.1356
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|17775452
|2006.12.14 10:50
|buy
|0.05
|nzdusd
|0.6886
|0.6796
|0.6924
|0.6878
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17775512
|2006.12.14 10:51
|buy
|0.08
|nzdjpy
|80.88
|80.00
|81.26
|80.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|17775909
|2006.12.14 11:05
|sell
|0.05
|audnzd
|1.1409
|1.1511
|1.1371
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|17777008
|2006.12.14 11:11
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5987
|1.5837
|1.6025
|1.5987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17777131
|2006.12.14 11:11
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.09
|98.59
|96.71
|97.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|17778413
|2006.12.14 11:18
|buy
|0.03
|audjpy
|92.13
|90.93
|92.51
|92.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|17779072
|2006.12.14 11:27
|sell
|0.13
|euraud
|1.6859
|1.6931
|1.6821
|1.6855
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|17779098
|2006.12.14 11:27
|buy
|0.03
|audusd
|0.7834
|0.7730
|0.7872
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17779555
|2006.12.14 11:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3202
|1.3352
|1.3164
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|17780126
|2006.12.14 11:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9643
|1.9793
|1.9605
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|17780969
|2006.12.14 11:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2120
|1.1970
|1.2158
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|17782041
|2006.12.14 11:37
|buy
|0.05
|audcad
|0.9053
|0.8948
|0.9091
|0.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.33
|17782060
|2006.12.14 11:38
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.6871
|0.6796
|0.6909
|0.6878
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|17782180
|2006.12.14 11:39
|sell
|0.21
|euraud
|1.6874
|1.6931
|1.6836
|1.6855
|0.00
|0.00
|0.00
|31.24
|17783356
|2006.12.14 11:48
|sell
|0.01
|eurcad
|1.5256
|1.5406
|1.5218
|1.5248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17784780
|2006.12.14 11:49
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.03
|156.53
|154.65
|155.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|17786624
|2006.12.14 12:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3822
|2.3672
|2.3860
|2.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|17786841
|2006.12.14 12:05
|buy
|0.05
|audjpy
|91.97
|90.93
|92.35
|92.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|17787650
|2006.12.14 12:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9655
|1.9793
|1.9620
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|17789428
|2006.12.14 12:34
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3807
|2.3672
|2.3845
|2.3801
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|0.00
|0.00
|5.55
|-105.72
|Floating P/L:
|-100.17
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|252.60
|Floating P/L:
|-100.17
|Margin:
|1 590.00
|Balance:
|20 252.60
|Equity:
|20 152.43
|Free Margin:
|18 562.43
|Details:
|Gross Profit:
|279.79
|Gross Loss:
|27.19
|Total Net Profit:
|252.60
|Profit Factor:
|10.29
|Expected Payoff:
|5.61
|Absolute Drawdown:
|3.32
|Maximal Drawdown:
|18.92 (0.09%)
|Relative Drawdown:
|0.09% (18.92)
|Total Trades:
|45
|Short Positions (won %):
|22 (81.82%)
|Long Positions (won %):
|23 (78.26%)
|Profit Trades (% of total):
|36 (80.00%)
|Loss trades (% of total):
|9 (20.00%)
|Largest
|profit trade:
|55.14
|loss trade:
|-5.69
|Average
|profit trade:
|7.77
|loss trade:
|-3.02
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (147.95)
|consecutive losses ($):
|4 (-18.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|147.95 (18)
|consecutive loss (count):
|-18.92 (4)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2