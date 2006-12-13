Interbank FX, LLC

Account: 1325420 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 14, 13:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
177015922006.12.13 15:24balanceDeposit20 000.00
177024232006.12.13 15:29buy0.10usdchf1.20631.19131.21012006.12.13 15:291.20590.000.000.00-3.32
177084902006.12.13 16:11sell0.02eurusd1.32371.33721.31992006.12.13 18:041.31990.000.000.007.60
177028482006.12.13 15:32sell0.01eurusd1.32221.33721.31842006.12.13 18:041.32000.000.000.002.20
177044412006.12.13 15:50buy0.01gbpjpy230.77229.27231.152006.12.13 20:05231.150.000.000.003.24
177029242006.12.13 15:34buy0.01nzdjpy80.9879.4881.362006.12.13 22:4481.360.000.000.323.24
177203662006.12.13 17:53buy0.02gbpusd1.96431.95081.96812006.12.14 07:441.96810.000.00-0.127.60
177028012006.12.13 15:32buy0.01gbpusd1.96581.95081.96962006.12.14 07:441.96810.000.00-0.062.30
177599302006.12.14 07:53buy0.02gbpchf2.36932.35592.37312006.12.14 08:362.37310.000.000.006.31
177029082006.12.13 15:34buy0.01gbpchf2.37092.35592.37472006.12.14 08:362.37310.000.000.501.82
177028982006.12.13 15:33buy0.01nzdusd0.69030.67530.69412006.12.14 08:460.69410.000.000.103.80
177634732006.12.14 08:06sell0.03gbpusd1.97121.98311.96742006.12.14 08:541.96740.000.000.0011.40
177607222006.12.14 07:57sell0.02gbpusd1.96961.98311.96582006.12.14 08:541.96740.000.000.004.40
177589962006.12.14 07:44sell0.01gbpusd1.96811.98311.96432006.12.14 08:541.96740.000.000.000.70
177622402006.12.14 08:03buy0.03usdchf1.20331.19141.20712006.12.14 09:091.20710.000.000.009.44
177075952006.12.13 16:08buy0.02usdchf1.20481.19141.20862006.12.14 09:091.20710.000.000.573.81
177025432006.12.13 15:30buy0.01usdchf1.20641.19141.21022006.12.14 09:101.20710.000.000.280.58
177536442006.12.14 05:53buy0.21audnzd1.13271.12721.13652006.12.14 09:231.13650.000.000.0055.14
177364812006.12.13 22:44buy0.13audnzd1.13421.12721.13802006.12.14 09:231.13650.000.000.0020.66
177327942006.12.13 21:45buy0.08audnzd1.13601.12721.13982006.12.14 09:231.13650.000.00-0.642.76
177054772006.12.13 15:58buy0.02audnzd1.14061.12721.14442006.12.14 09:231.13660.000.00-0.16-5.53
177206602006.12.13 17:54buy0.05audnzd1.13751.12721.14132006.12.14 09:231.13660.000.00-0.40-3.11
177156472006.12.13 17:16buy0.03audnzd1.13911.12721.14292006.12.14 09:231.13660.000.00-0.24-5.18
177029232006.12.13 15:34buy0.01audnzd1.14221.12721.14602006.12.14 09:231.13610.000.00-0.08-4.22
177688002006.12.14 08:59buy0.02gbpchf2.37272.35922.37652006.12.14 10:472.37650.000.000.006.29
177670582006.12.14 08:36buy0.01gbpchf2.37422.35922.37802006.12.14 10:472.37660.000.000.001.98
177028952006.12.13 15:33buy0.01eurchf1.59461.57961.59842006.12.14 11:101.59840.000.000.153.14
177516582006.12.14 04:37sell0.03chfjpy97.5198.7097.132006.12.14 11:1097.130.000.000.009.70
177616412006.12.14 08:02sell0.05eurusd1.32431.33471.32052006.12.14 11:301.32050.000.000.0019.00
177569942006.12.14 07:09sell0.03eurusd1.32281.33471.31902006.12.14 11:301.32050.000.000.006.90
177311252006.12.13 21:03sell0.02eurusd1.32131.33471.31752006.12.14 11:301.32050.000.000.361.60
177216052006.12.13 18:04sell0.01eurusd1.31971.33471.31592006.12.14 11:301.32050.000.000.18-0.80
177718582006.12.14 09:37sell0.02gbpusd1.96861.98201.96482006.12.14 11:321.96480.000.000.007.60
177684592006.12.14 08:54sell0.01gbpusd1.96701.98201.96322006.12.14 11:321.96480.000.000.002.20
177696412006.12.14 09:10buy0.01usdchf1.20781.19281.21162006.12.14 11:331.21160.000.000.003.14
177586552006.12.14 07:43sell0.08eurcad1.53011.53901.52632006.12.14 11:481.52630.000.000.0026.27
177314202006.12.13 21:04sell0.05eurcad1.52861.53901.52482006.12.14 11:481.52630.000.000.429.93
177193252006.12.13 17:48sell0.01eurcad1.52401.53901.52022006.12.14 11:481.52640.000.000.08-2.08
177290742006.12.13 20:15sell0.03eurcad1.52711.53901.52332006.12.14 11:481.52640.000.000.251.82
177267992006.12.13 19:17sell0.02eurcad1.52551.53901.52172006.12.14 11:481.52640.000.000.17-1.56
177627462006.12.14 08:05sell0.05eurjpy155.46156.51155.082006.12.14 11:49155.080.000.000.0016.15
177153342006.12.13 17:11sell0.02chfjpy97.3698.7096.982006.12.14 11:4996.980.000.00-0.206.46
177058422006.12.13 16:00sell0.01eurjpy155.01156.51154.632006.12.14 11:49155.080.000.00-0.34-0.60
177315602006.12.13 21:08sell0.03eurjpy155.31156.51154.932006.12.14 11:49155.080.000.00-1.015.87
177124522006.12.13 16:38sell0.02eurjpy155.16156.51154.782006.12.14 11:49155.080.000.00-0.671.36
177753842006.12.14 10:47buy0.01gbpchf2.37752.36252.38132006.12.14 12:012.38130.000.000.003.13
  0.00 0.00 -0.54 253.14
Closed P/L: 252.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
177029192006.12.13 15:34buy0.01audcad0.90980.89480.9136 0.90430.000.000.09-4.76
177097292006.12.13 16:19buy0.02audcad0.90830.89480.9121 0.90430.000.000.17-6.93
177218072006.12.13 18:05buy0.03audcad0.90680.89480.9106 0.90430.000.000.26-6.48
177029202006.12.13 15:34buy0.01audjpy92.4390.9392.81 92.000.000.000.32-3.66
177059272006.12.13 16:00buy0.02audjpy92.2890.9392.66 92.000.000.000.63-4.76
177028662006.12.13 15:33buy0.01audusd0.78800.77300.7918 0.78260.000.000.03-5.40
177097472006.12.13 16:19buy0.02audusd0.78650.77300.7903 0.78260.000.000.07-7.80
177031152006.12.13 15:35sell0.01chfjpy97.2098.7096.82 97.000.000.00-0.101.70
177029072006.12.13 15:34sell0.01euraud1.67811.69311.6743 1.68550.000.000.27-5.80
177055582006.12.13 15:59sell0.02euraud1.67971.69311.6759 1.68550.000.000.55-9.08
177095032006.12.13 16:17sell0.03euraud1.68121.69311.6774 1.68550.000.000.82-10.10
177340862006.12.13 22:04sell0.05euraud1.68271.69311.6789 1.68550.000.000.00-10.96
177030142006.12.13 15:34sell0.01eurgbp0.67230.68730.6685 0.67170.000.000.151.18
177280662006.12.13 20:05buy0.01gbpjpy231.32229.82231.70 230.830.000.000.62-4.17
177296292006.12.13 20:27buy0.02gbpjpy231.17229.82231.55 230.830.000.001.23-5.79
177375432006.12.13 23:04buy0.03gbpjpy231.01229.82231.39 230.830.000.000.00-4.60
177364882006.12.13 22:44buy0.01nzdjpy81.5080.0081.88 80.870.000.000.00-5.36
177029012006.12.13 15:33buy0.01usdcad1.15481.13981.1586 1.15580.000.000.070.87
177131012006.12.13 16:42buy0.01usdjpy117.46115.96117.84 117.570.000.000.370.94
177645172006.12.14 08:12buy0.02usdjpy117.30115.96117.68 117.570.000.000.004.59
177669602006.12.14 08:35sell0.08euraud1.68431.69311.6805 1.68550.000.000.00-7.51
177678412006.12.14 08:46buy0.01nzdusd0.69460.67960.6984 0.68780.000.000.00-6.80
177703202006.12.14 09:21buy0.02nzdusd0.69310.67960.6969 0.68780.000.000.00-10.60
177704302006.12.14 09:22buy0.02nzdjpy81.3580.0081.73 80.870.000.000.00-8.17
177706102006.12.14 09:23buy0.03nzdusd0.69160.67960.6954 0.68780.000.000.00-11.40
177706182006.12.14 09:23sell0.01audnzd1.13611.15111.1323 1.13810.000.000.00-1.38
177710972006.12.14 09:30buy0.03nzdjpy81.1880.0081.56 80.870.000.000.00-7.91
177733902006.12.14 10:03buy0.05gbpjpy230.85229.82231.23 230.830.000.000.00-0.86
177736462006.12.14 10:09sell0.02audnzd1.13791.15111.1341 1.13810.000.000.00-0.28
177737492006.12.14 10:11buy0.05nzdjpy81.0380.0081.41 80.870.000.000.00-6.80
177737612006.12.14 10:12sell0.03audnzd1.13941.15111.1356 1.13810.000.000.002.69
177754522006.12.14 10:50buy0.05nzdusd0.68860.67960.6924 0.68780.000.000.00-4.00
177755122006.12.14 10:51buy0.08nzdjpy80.8880.0081.26 80.870.000.000.00-0.68
177759092006.12.14 11:05sell0.05audnzd1.14091.15111.1371 1.13810.000.000.009.64
177770082006.12.14 11:11buy0.01eurchf1.59871.58371.6025 1.59870.000.000.000.00
177771312006.12.14 11:11sell0.01chfjpy97.0998.5996.71 97.000.000.000.000.77
177784132006.12.14 11:18buy0.03audjpy92.1390.9392.51 92.000.000.000.00-3.31
177790722006.12.14 11:27sell0.13euraud1.68591.69311.6821 1.68550.000.000.004.08
177790982006.12.14 11:27buy0.03audusd0.78340.77300.7872 0.78260.000.000.00-2.40
177795552006.12.14 11:30sell0.01eurusd1.32021.33521.3164 1.31890.000.000.001.30
177801262006.12.14 11:32sell0.01gbpusd1.96431.97931.9605 1.96420.000.000.000.10
177809692006.12.14 11:33buy0.01usdchf1.21201.19701.2158 1.21230.000.000.000.25
177820412006.12.14 11:37buy0.05audcad0.90530.89480.9091 0.90430.000.000.00-4.33
177820602006.12.14 11:38buy0.08nzdusd0.68710.67960.6909 0.68780.000.000.005.60
177821802006.12.14 11:39sell0.21euraud1.68741.69311.6836 1.68550.000.000.0031.24
177833562006.12.14 11:48sell0.01eurcad1.52561.54061.5218 1.52480.000.000.000.70
177847802006.12.14 11:49sell0.01eurjpy155.03156.53154.65 155.080.000.000.00-0.43
177866242006.12.14 12:01buy0.01gbpchf2.38222.36722.3860 2.38010.000.000.00-1.74
177868412006.12.14 12:05buy0.05audjpy91.9790.9392.35 92.000.000.000.001.27
177876502006.12.14 12:13sell0.02gbpusd1.96551.97931.9620 1.96420.000.000.002.60
177894282006.12.14 12:34buy0.02gbpchf2.38072.36722.3845 2.38010.000.000.00-0.99
  0.00 0.00 5.55 -105.72
 Floating P/L: -100.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 252.60 Floating P/L: -100.17 Margin: 1 590.00
Balance: 20 252.60 Equity: 20 152.43 Free Margin: 18 562.43
 
Details:
Graph
Gross Profit: 279.79 Gross Loss: 27.19 Total Net Profit: 252.60
Profit Factor: 10.29 Expected Payoff: 5.61  
Absolute Drawdown: 3.32 Maximal Drawdown: 18.92 (0.09%) Relative Drawdown: 0.09% (18.92)
 
Total Trades: 45 Short Positions (won %): 22 (81.82%) Long Positions (won %): 23 (78.26%)
Profit Trades (% of total): 36 (80.00%) Loss trades (% of total): 9 (20.00%)
Largest profit trade: 55.14 loss trade: -5.69
Average profit trade: 7.77 loss trade: -3.02
Maximum consecutive wins ($): 18 (147.95) consecutive losses ($): 4 (-18.92)
Maximal consecutive profit (count): 147.95 (18) consecutive loss (count): -18.92 (4)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2