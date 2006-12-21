Alpari (UK) Ltd.

Account: 13707 Name: Greg White Currency: USD 2006 December 22, 02:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4507022006.12.21 03:30balanceDeposit10 000.00
4507712006.12.21 05:47buy0.10audusd0.78590.77580.78792006.12.21 17:480.78480.000.000.00-11.00
4507722006.12.21 05:49sell0.10eurusd1.31881.32891.31682006.12.21 11:381.31840.000.000.004.00
4507732006.12.21 05:49buy0.10usdjpy118.44117.43118.642006.12.21 11:51118.210.000.000.00-19.46
4507752006.12.21 05:50buy0.10usdchf1.21691.20281.21892006.12.21 11:411.21730.000.000.003.29
4507802006.12.21 05:58sell0.10gbpusd1.96631.98041.96452006.12.21 11:051.96700.000.000.00-7.00
4510612006.12.21 08:40buy0.20usdchf1.21551.20281.21732006.12.21 11:411.21730.000.000.0029.57
4510872006.12.21 08:42sell0.20eurusd1.32021.33291.31842006.12.21 11:381.31840.000.000.0036.00
4512002006.12.21 08:47sell0.20gbpusd1.96771.98041.96592006.12.21 11:051.96700.000.000.0014.00
4513952006.12.21 09:27buy0.20usdjpy118.30117.03118.482006.12.21 11:51118.220.000.000.00-13.53
4514312006.12.21 09:37sell0.40gbpusd1.96911.98041.96732006.12.21 11:051.96730.000.000.0072.00
4516392006.12.21 10:50buy0.40usdjpy118.16117.03118.342006.12.21 11:51118.210.000.000.0016.92
4516942006.12.21 11:02buy0.80usdjpy118.02117.03118.202006.12.21 11:51118.200.000.000.00121.83
4517152006.12.21 11:05sell0.10gbpusd1.96671.98081.96492006.12.21 11:411.96490.000.000.0018.00
4517942006.12.21 11:38sell0.10eurusd1.31801.33211.31622006.12.21 14:361.31620.000.000.0018.00
4518352006.12.21 11:41buy0.10usdchf1.21791.20381.21972006.12.21 14:361.21820.000.000.002.46
4518372006.12.21 11:41sell0.10gbpusd1.96461.97871.96282006.12.21 12:241.96420.000.000.004.00
4518992006.12.21 11:51buy0.10usdjpy118.23116.82118.412006.12.21 14:36118.410.000.000.0015.20
4519372006.12.21 11:55sell0.20gbpusd1.96601.97871.96422006.12.21 12:241.96420.000.000.0036.00
4520212006.12.21 12:24sell0.10gbpusd1.96371.97781.96192006.12.21 13:021.96190.000.000.0018.00
4521442006.12.21 13:02sell0.10gbpusd1.96121.97551.95962006.12.21 14:201.96110.000.000.001.00
4521612006.12.21 13:03sell0.20gbpusd1.96261.97551.96102006.12.21 14:201.96100.000.000.0032.00
4523072006.12.21 14:08buy0.20usdchf1.21651.20381.21832006.12.21 14:351.21830.000.000.0029.55
4523522006.12.21 14:20sell0.10gbpusd1.96061.97471.95882006.12.21 14:371.95880.000.000.0018.00
4524422006.12.21 14:36buy0.10usdchf1.21891.20481.22072006.12.21 15:331.21940.000.000.004.10
4524532006.12.21 14:36sell0.10eurusd1.31561.32991.31402006.12.21 15:331.31540.000.000.002.00
4524572006.12.21 14:36buy0.20audusd0.78450.77180.78632006.12.21 17:480.78490.000.000.008.00
4524612006.12.21 14:36buy0.10usdjpy118.45117.04118.632006.12.21 23:59118.330.000.000.00-10.14
4524932006.12.21 14:37sell0.10gbpusd1.95811.97251.95662006.12.21 15:281.95920.000.000.00-11.00
4525452006.12.21 14:41sell0.20gbpusd1.95961.97231.95782006.12.21 15:281.95920.000.000.008.00
4525962006.12.21 14:47buy0.20usdchf1.21751.20481.21932006.12.21 15:331.21930.000.000.0029.52
4525982006.12.21 14:47sell0.20eurusd1.31711.32981.31532006.12.21 15:331.31530.000.000.0036.00
4526302006.12.21 14:56sell0.40gbpusd1.96101.97231.95922006.12.21 15:281.95920.000.000.0072.00
4526932006.12.21 15:28sell0.10gbpusd1.95871.97281.95692006.12.21 15:371.95690.000.000.0018.00
4527092006.12.21 15:33sell0.10eurusd1.31481.32891.31302006.12.21 18:321.31600.000.000.00-12.00
4527182006.12.21 15:34buy0.10usdchf1.21971.20561.22152006.12.21 18:271.21700.000.000.00-22.19
4527672006.12.21 15:37buy0.40audusd0.78300.77170.78482006.12.21 17:480.78480.000.000.0072.00
4527712006.12.21 15:38sell0.10gbpusd1.95621.97051.95462006.12.21 17:151.96010.000.000.00-39.00
4528252006.12.21 15:46sell0.20gbpusd1.95761.97031.95582006.12.21 17:151.96000.000.000.00-48.00
4529012006.12.21 16:08sell0.40gbpusd1.95901.97031.95722006.12.21 17:141.95980.000.000.00-32.00
4529732006.12.21 16:40buy0.20usdchf1.21831.20561.22012006.12.21 18:271.21710.000.000.00-19.72
4529772006.12.21 16:41sell0.80gbpusd1.96051.97041.95872006.12.21 17:141.96010.000.000.0032.00
4530692006.12.21 16:55sell0.20eurusd1.31621.32891.31442006.12.21 18:321.31590.000.000.006.00
4531102006.12.21 17:01sell1.60gbpusd1.96191.97041.96012006.12.21 17:141.96010.000.000.00288.00
4531612006.12.21 17:15buy0.10gbpusd1.96011.94601.96192006.12.21 17:581.96190.000.000.0018.00
4532122006.12.21 17:43buy0.20usdjpy118.31117.04118.492006.12.21 23:59118.330.000.000.003.38
4532422006.12.21 17:48buy0.10audusd0.78530.77120.78712006.12.21 23:590.78410.000.000.00-12.00
4532542006.12.21 17:53sell0.40eurusd1.31761.32891.31582006.12.21 18:321.31580.000.000.0072.00
4532642006.12.21 17:54buy0.40usdchf1.21681.20551.21862006.12.21 18:261.21720.000.000.0013.14
4532792006.12.21 17:58buy0.10gbpusd1.96241.94831.96422006.12.21 19:201.96210.000.000.00-3.00
4533032006.12.21 18:00buy0.80usdchf1.21571.20541.21712006.12.21 18:261.21710.000.000.0092.02
4534102006.12.21 18:27sell0.10usdchf1.21681.23091.21502006.12.21 23:591.21680.000.000.000.00
4534242006.12.21 18:32buy0.20gbpusd1.96051.94781.96232006.12.21 19:201.96230.000.000.0036.00
4534322006.12.21 18:32buy0.10eurusd1.31611.30201.31792006.12.21 23:171.31790.000.000.0018.00
4535572006.12.21 19:20buy0.10gbpusd1.96271.94861.96452006.12.21 23:591.96180.000.000.00-9.00
4536222006.12.21 20:40buy0.20gbpusd1.96111.94841.96292006.12.21 23:591.96180.000.000.0014.00
4538012006.12.21 23:18buy0.10eurusd1.31831.30421.32012006.12.21 23:591.31790.000.000.00-4.00
  0.00 0.00 0.00 1 058.94
Closed P/L: 1 058.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
4541672006.12.21 23:59buy0.10audusd0.7840930.77120.7871 0.78550.000.000.0014.07
4561452006.12.21 23:59buy0.10eurusd1.3179861.30421.3201 1.31860.000.000.006.14
4575302006.12.21 23:59buy0.10gbpusd1.9618381.94861.9645 1.96240.000.000.005.62
4575422006.12.21 23:59buy0.20gbpusd1.9618381.94841.9629 1.96240.000.000.0011.24
4583222006.12.21 23:59sell0.10usdchf1.2166651.23091.2150 1.21580.000.000.007.11
4589252006.12.21 23:59buy0.10usdjpy118.3159117.04118.63 118.320.000.000.000.35
4589392006.12.21 23:59buy0.20usdjpy118.3159117.04118.49 118.320.000.000.000.69
  0.00 0.00 0.00 45.22
 Floating P/L: 45.22
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 058.94 Floating P/L: 45.22 Margin: 1 198.74
Balance: 11 058.94 Equity: 11 104.16 Free Margin: 9 905.42