Alpari (UK) Ltd.
|Account: 13707
|Name: Greg White
|Currency: USD
|2006 December 22, 02:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|450702
|2006.12.21 03:30
|balance
|Deposit
|10 000.00
|450771
|2006.12.21 05:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.7859
|0.7758
|0.7879
|2006.12.21 17:48
|0.7848
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|450772
|2006.12.21 05:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3188
|1.3289
|1.3168
|2006.12.21 11:38
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|450773
|2006.12.21 05:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.44
|117.43
|118.64
|2006.12.21 11:51
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.46
|450775
|2006.12.21 05:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2169
|1.2028
|1.2189
|2006.12.21 11:41
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|450780
|2006.12.21 05:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9663
|1.9804
|1.9645
|2006.12.21 11:05
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|451061
|2006.12.21 08:40
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2155
|1.2028
|1.2173
|2006.12.21 11:41
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|29.57
|451087
|2006.12.21 08:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3202
|1.3329
|1.3184
|2006.12.21 11:38
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|451200
|2006.12.21 08:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9677
|1.9804
|1.9659
|2006.12.21 11:05
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|451395
|2006.12.21 09:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.30
|117.03
|118.48
|2006.12.21 11:51
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.53
|451431
|2006.12.21 09:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9691
|1.9804
|1.9673
|2006.12.21 11:05
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|451639
|2006.12.21 10:50
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.16
|117.03
|118.34
|2006.12.21 11:51
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|451694
|2006.12.21 11:02
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.02
|117.03
|118.20
|2006.12.21 11:51
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|121.83
|451715
|2006.12.21 11:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9667
|1.9808
|1.9649
|2006.12.21 11:41
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|451794
|2006.12.21 11:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3180
|1.3321
|1.3162
|2006.12.21 14:36
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|451835
|2006.12.21 11:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2179
|1.2038
|1.2197
|2006.12.21 14:36
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|451837
|2006.12.21 11:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9787
|1.9628
|2006.12.21 12:24
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|451899
|2006.12.21 11:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.23
|116.82
|118.41
|2006.12.21 14:36
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|451937
|2006.12.21 11:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9660
|1.9787
|1.9642
|2006.12.21 12:24
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|452021
|2006.12.21 12:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9637
|1.9778
|1.9619
|2006.12.21 13:02
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|452144
|2006.12.21 13:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9612
|1.9755
|1.9596
|2006.12.21 14:20
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|452161
|2006.12.21 13:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9626
|1.9755
|1.9610
|2006.12.21 14:20
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|452307
|2006.12.21 14:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2165
|1.2038
|1.2183
|2006.12.21 14:35
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|29.55
|452352
|2006.12.21 14:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9606
|1.9747
|1.9588
|2006.12.21 14:37
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|452442
|2006.12.21 14:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2189
|1.2048
|1.2207
|2006.12.21 15:33
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|452453
|2006.12.21 14:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|1.3299
|1.3140
|2006.12.21 15:33
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|452457
|2006.12.21 14:36
|buy
|0.20
|audusd
|0.7845
|0.7718
|0.7863
|2006.12.21 17:48
|0.7849
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|452461
|2006.12.21 14:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.45
|117.04
|118.63
|2006.12.21 23:59
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.14
|452493
|2006.12.21 14:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9581
|1.9725
|1.9566
|2006.12.21 15:28
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|452545
|2006.12.21 14:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9596
|1.9723
|1.9578
|2006.12.21 15:28
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|452596
|2006.12.21 14:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2175
|1.2048
|1.2193
|2006.12.21 15:33
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|29.52
|452598
|2006.12.21 14:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3171
|1.3298
|1.3153
|2006.12.21 15:33
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|452630
|2006.12.21 14:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9610
|1.9723
|1.9592
|2006.12.21 15:28
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|452693
|2006.12.21 15:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9587
|1.9728
|1.9569
|2006.12.21 15:37
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|452709
|2006.12.21 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3148
|1.3289
|1.3130
|2006.12.21 18:32
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|452718
|2006.12.21 15:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2197
|1.2056
|1.2215
|2006.12.21 18:27
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.19
|452767
|2006.12.21 15:37
|buy
|0.40
|audusd
|0.7830
|0.7717
|0.7848
|2006.12.21 17:48
|0.7848
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|452771
|2006.12.21 15:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9562
|1.9705
|1.9546
|2006.12.21 17:15
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|452825
|2006.12.21 15:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9576
|1.9703
|1.9558
|2006.12.21 17:15
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|452901
|2006.12.21 16:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9590
|1.9703
|1.9572
|2006.12.21 17:14
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|452973
|2006.12.21 16:40
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2183
|1.2056
|1.2201
|2006.12.21 18:27
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.72
|452977
|2006.12.21 16:41
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9605
|1.9704
|1.9587
|2006.12.21 17:14
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|453069
|2006.12.21 16:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3162
|1.3289
|1.3144
|2006.12.21 18:32
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|453110
|2006.12.21 17:01
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9619
|1.9704
|1.9601
|2006.12.21 17:14
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|453161
|2006.12.21 17:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9460
|1.9619
|2006.12.21 17:58
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|453212
|2006.12.21 17:43
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.31
|117.04
|118.49
|2006.12.21 23:59
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|453242
|2006.12.21 17:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.7853
|0.7712
|0.7871
|2006.12.21 23:59
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|453254
|2006.12.21 17:53
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3176
|1.3289
|1.3158
|2006.12.21 18:32
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|453264
|2006.12.21 17:54
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2168
|1.2055
|1.2186
|2006.12.21 18:26
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|13.14
|453279
|2006.12.21 17:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|1.9483
|1.9642
|2006.12.21 19:20
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|453303
|2006.12.21 18:00
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2157
|1.2054
|1.2171
|2006.12.21 18:26
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|92.02
|453410
|2006.12.21 18:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2168
|1.2309
|1.2150
|2006.12.21 23:59
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|453424
|2006.12.21 18:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9605
|1.9478
|1.9623
|2006.12.21 19:20
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|453432
|2006.12.21 18:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3161
|1.3020
|1.3179
|2006.12.21 23:17
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|453557
|2006.12.21 19:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9627
|1.9486
|1.9645
|2006.12.21 23:59
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|453622
|2006.12.21 20:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9611
|1.9484
|1.9629
|2006.12.21 23:59
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|453801
|2006.12.21 23:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3183
|1.3042
|1.3201
|2006.12.21 23:59
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 058.94
|Closed P/L:
|1 058.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|454167
|2006.12.21 23:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.784093
|0.7712
|0.7871
|
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.00
|14.07
|456145
|2006.12.21 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.317986
|1.3042
|1.3201
|
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|457530
|2006.12.21 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.961838
|1.9486
|1.9645
|
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|457542
|2006.12.21 23:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.961838
|1.9484
|1.9629
|
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|458322
|2006.12.21 23:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.216665
|1.2309
|1.2150
|
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|458925
|2006.12.21 23:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.3159
|117.04
|118.63
|
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|458939
|2006.12.21 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.3159
|117.04
|118.49
|
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|
|0.00
|0.00
|0.00
|45.22
|
|Floating P/L:
|45.22
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 058.94
|Floating P/L:
|45.22
|Margin:
|1 198.74
|Balance:
|11 058.94
|Equity:
|11 104.16
|Free Margin:
|9 905.42