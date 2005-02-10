Strategy Tester Report
Goblinfib

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period4 Hours (H4) 2005.01.03 00:00 - 2006.10.18 00:00 (2005.01.01 - 2006.10.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=60; Lots=0.1; InitialStop=200; TrailingStop=30; MaxTrades=10; Pips=30; SecureProfit=50; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=1; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test3653Ticks modelled2319229Modelling quality90.00%
Initial deposit20000.00
Total net profit46601.16Gross profit77098.41Gross loss-30497.25
Profit factor2.53Expected payoff57.46
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown3273.96 (10.10%)Relative drawdown10.46% (3044.90)
Total trades811Short positions (won %)407 (57.49%)Long positions (won %)404 (70.79%)
Profit trades (% of total)520 (64.12%)Loss trades (% of total)291 (35.88%)
Largestprofit trade4250.59loss trade-617.61
Averageprofit trade148.27loss trade-104.80
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (620.83)consecutive losses (loss in money)8 (-3273.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6655.97 (8)consecutive loss (count of losses)-3273.96 (8)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.03 00:00buy10.10102.6597.65103.25
22005.01.03 04:45t/p10.10103.2597.65103.2558.1020058.10
32005.01.03 04:45sell20.10103.27108.27102.67
42005.01.03 08:43t/p20.10102.67108.27102.6758.4420116.54
52005.01.03 08:43sell30.10102.64107.64102.04
62005.01.03 17:51sell40.10102.95107.65102.35
72005.01.04 10:39sell50.20103.27107.67102.67
82005.01.04 10:58sell60.30103.59107.69102.99
92005.01.04 11:13sell70.50103.90107.70103.30
102005.01.04 16:54sell80.80104.22107.72103.62
112005.01.04 20:36sell91.30104.52107.72103.92
122005.01.05 08:51sell102.10104.85107.75104.25
132005.01.05 14:37t/p102.10104.25107.75104.251208.6321325.17
142005.01.05 14:37close91.30104.25107.72103.92314.7721639.94
152005.01.05 14:37close80.80104.26107.72103.62-44.1821595.76
162005.01.05 14:37close70.50104.28107.70103.30-190.6321405.12
172005.01.05 14:37close60.30104.30107.69102.99-209.2821195.84
182005.01.05 14:37close50.20104.25107.67102.67-191.3821004.46
192005.01.05 14:37close40.10104.20107.65102.35-123.3320881.13
202005.01.05 14:37close30.10104.24107.64102.04-156.8620724.26
212005.01.05 14:37sell110.10104.25109.25103.65
222005.01.06 08:10sell120.10104.57109.27103.97
232005.01.06 09:47sell130.20104.88109.28104.28
242005.01.07 10:06t/p130.20104.28109.28104.28111.7020835.96
252005.01.07 10:06close120.10104.28109.27103.9726.1220862.08
262005.01.07 10:06close110.10104.30109.25103.65-11.5420850.55
272005.01.07 10:06buy140.10104.3199.31104.91
282005.01.07 14:51buy150.10103.9999.29104.59
292005.01.07 16:38t/p150.10104.5999.29104.5957.3620907.91
302005.01.07 16:38close140.10104.6099.31104.9127.7220935.63
312005.01.07 16:38buy160.10104.6299.62105.22
322005.01.10 12:37buy170.10104.3199.61104.91
332005.01.11 03:13buy180.20104.0099.60104.60
342005.01.11 17:36buy190.30103.7099.60104.30
352005.01.11 17:51buy200.50103.3999.59103.99
362005.01.12 13:13buy210.80103.0999.59103.69
372005.01.12 14:30buy221.30102.7599.55103.35
382005.01.12 14:31buy232.10102.3999.49102.99
392005.01.14 05:38t/p232.10102.9999.49102.991346.9722282.60
402005.01.14 05:38close221.30103.0099.55103.35392.0922674.68
412005.01.14 05:38close210.80102.9699.59103.69-53.9022620.78
422005.01.14 05:38close200.50103.0099.59103.99-152.5122468.27
432005.01.14 05:39close190.30102.9899.60104.30-187.6722280.60
442005.01.14 05:39close180.20102.9399.60104.60-193.1922087.42
452005.01.14 05:40close170.10102.9099.61104.91-128.2021959.22
462005.01.14 05:40close160.10102.9299.62105.22-154.8721804.35
472005.01.14 05:40sell240.10102.91107.91102.31
482005.01.14 16:10t/p240.10102.31107.91102.3158.6521863.00
492005.01.14 20:23buy250.10101.8296.82102.42
502005.01.18 02:00t/p250.10102.4296.82102.4261.5121924.51
512005.01.18 02:00sell260.10102.43107.43101.83
522005.01.18 10:24sell270.10102.74107.44102.14
532005.01.19 15:04t/p270.10102.14107.44102.1457.0621981.57
542005.01.19 15:04close260.10102.12107.43101.8328.6722010.25
552005.01.19 15:04buy280.10102.1297.12102.72
562005.01.19 20:02t/p280.10102.7297.12102.7258.4122068.66
572005.01.19 20:02sell290.10102.73107.73102.13
582005.01.20 09:41sell300.10103.06107.76102.46
592005.01.20 17:17sell310.20103.36107.76102.76
602005.01.21 08:37sell320.30103.66107.76103.06
612005.01.21 17:22t/p320.30103.06107.76103.06174.7022243.36
622005.01.21 17:22close310.20103.03107.76102.7660.6922304.04
632005.01.21 17:22close300.10103.01107.76102.463.1622307.21
642005.01.21 17:22close290.10102.99107.73102.13-31.9922275.22
652005.01.21 17:22buy330.10103.0298.02103.62
662005.01.21 17:54buy340.10102.7198.01103.31
672005.01.25 11:31t/p340.10103.3198.01103.3161.0122336.23
682005.01.25 11:31close330.10103.3298.02103.6231.9822368.22
692005.01.25 11:31sell350.10103.32108.32102.72
702005.01.25 12:10sell360.10103.62108.32103.02
712005.01.25 16:08sell370.20103.93108.33103.33
722005.01.25 18:01sell380.30104.23108.33103.63
732005.01.26 04:13t/p380.30103.63108.33103.63168.6422536.86
742005.01.26 04:13close370.20103.63108.33103.3354.5322591.39
752005.01.26 04:13close360.10103.58108.32103.022.1722593.56
762005.01.26 04:13close350.10103.53108.32102.72-21.9722571.59
772005.01.26 04:13sell390.10103.49108.49102.89
782005.01.26 17:00t/p390.10102.89108.49102.8958.3122629.90
792005.01.26 17:00buy400.10102.8997.89103.49
802005.01.27 11:19t/p400.10103.4997.89103.4962.3922692.29
812005.01.27 11:20buy410.10103.5198.51104.11
822005.01.27 14:45buy420.10103.2098.50103.80
832005.01.27 22:53buy430.20102.8798.47103.47
842005.01.27 23:19buy440.30102.5698.46103.16
852005.01.28 02:56t/p440.30103.1698.46103.16178.8322871.12
862005.01.28 02:56close430.20103.2198.47103.4768.8322939.95
872005.01.28 02:56close420.10103.3398.50103.8014.0522954.00
882005.01.28 02:56close410.10103.3398.51104.11-15.9522938.05
892005.01.28 02:56buy450.10103.3398.33103.93
902005.01.28 14:55buy460.10103.0098.30103.60
912005.01.28 16:20t/p460.10103.6098.30103.6057.9022995.95
922005.01.28 16:20close450.10103.6298.33103.9327.9923023.94
932005.01.28 16:20sell470.10103.61108.61103.01
942005.02.01 08:17sell480.10103.92108.62103.32
952005.02.03 04:00sell490.20104.23108.63103.63
962005.02.03 14:48sell500.30104.54108.64103.94
972005.02.04 11:49t/p500.30103.94108.64103.94168.1223192.06
982005.02.04 11:49close490.20103.94108.63103.6352.4323244.49
992005.02.04 11:49close480.10103.97108.62103.32-13.2423231.25
1002005.02.04 11:49close470.10103.97108.61103.01-46.4423184.81
1012005.02.04 11:49buy510.10103.9298.92104.52
1022005.02.04 14:30buy520.10103.5898.88104.18
1032005.02.07 00:00t/p510.10104.5298.92104.5258.8523243.66
1042005.02.07 00:00t/p520.10104.1898.88104.1858.8423302.50
1052005.02.07 00:53buy530.10104.4699.46105.06
1062005.02.07 01:09buy540.10104.1599.45104.75
1072005.02.07 18:05t/p540.10104.7599.45104.7557.2723359.77
1082005.02.07 18:05close530.10104.7799.46105.0629.5923389.36
1092005.02.07 18:05sell550.10104.77109.77104.17
1102005.02.08 05:16sell560.10105.08109.78104.48
1112005.02.08 09:30sell570.20105.38109.78104.78
1122005.02.08 11:08sell580.30105.69109.79105.09
1132005.02.10 12:54sell590.50106.02109.82105.42
1142005.02.10 13:44sell600.80106.33109.83105.73
1152005.02.10 14:35sell611.30106.64109.84106.04
1162005.02.10 15:34t/p611.30106.04109.84106.04735.6424125.00
1172005.02.10 15:34close600.80106.03109.83105.73226.3524351.35
1182005.02.10 15:34close590.50106.05109.82105.42-14.1524337.20
1192005.02.10 15:35close580.30106.06109.79105.09-124.9024212.30
1202005.02.10 15:35close570.20106.09109.78104.78-147.3424064.96
1212005.02.10 15:35close560.10106.09109.78104.48-101.9523963.01
1222005.02.10 15:35close550.10106.07109.77104.17-130.9923832.02
1232005.02.10 15:35sell620.10106.05111.05105.45
1242005.02.10 17:09t/p620.10105.45111.05105.4556.9023888.92
1252005.02.10 17:09buy630.10105.45100.45106.05
1262005.02.14 01:05buy640.10105.11100.41105.71
1272005.02.14 06:06buy650.20104.81100.41105.41
1282005.02.15 17:21buy660.30104.50100.40105.10
1292005.02.16 06:58t/p660.30105.10100.40105.10175.6924064.61
1302005.02.16 06:58close650.20105.10100.41105.4161.0824125.68
1312005.02.16 06:58close640.10105.11100.41105.712.9424128.63
1322005.02.16 06:58close630.10105.10100.45106.05-27.4124101.22
1332005.02.16 06:59sell670.10105.12110.12104.52
1342005.02.16 16:21sell680.10105.43110.13104.83
1352005.02.17 14:33sell690.20105.74110.14105.14
1362005.02.22 03:02t/p690.20105.14110.14105.14104.0324205.25
1372005.02.22 03:02close680.10105.13110.13104.8318.4224223.67
1382005.02.22 03:02close670.10105.12110.12104.52-10.1224213.55
1392005.02.22 03:02buy700.10105.13100.13105.73
1402005.02.22 04:00buy710.10104.82100.12105.42
1412005.02.22 08:46buy720.20104.52100.12105.12
1422005.02.22 10:12buy730.30104.21100.11104.81
1432005.02.22 11:50buy740.50103.90100.10104.50
1442005.02.23 02:08t/p740.50104.50100.10104.50294.4124507.96
1452005.02.23 02:08close730.30104.51100.11104.8190.5424598.49
1462005.02.23 02:09close720.20104.52100.12105.122.9424601.44
1472005.02.23 02:09close710.10104.52100.12105.42-27.2324574.21
1482005.02.23 02:09close700.10104.51100.13105.73-57.8524516.36
1492005.02.23 02:09buy750.10104.5499.54105.14
1502005.02.24 15:43t/p750.10105.1499.54105.1461.4924577.85
1512005.02.24 15:43sell760.10105.14110.14104.54
1522005.02.24 16:39sell770.10105.44110.14104.84
1532005.02.28 00:57t/p770.10104.84110.14104.8453.8724631.72
1542005.02.28 00:57close760.10104.83110.14104.5426.2024657.91
1552005.02.28 00:57buy780.10104.8299.82105.42
1562005.02.28 07:03buy790.10104.5299.82105.12
1572005.02.28 13:22buy800.20104.2199.81104.81
1582005.03.02 10:00t/p800.20104.8199.81104.81120.3724778.28
1592005.03.02 10:00close790.10104.8299.82105.1231.5624809.85
1602005.03.02 10:00close780.10104.8099.82105.421.0324810.88
1612005.03.02 10:00sell810.10104.79109.79104.19
1622005.03.02 11:04sell820.10105.13109.83104.53
1632005.03.04 02:39sell830.20105.44109.84104.84
1642005.03.04 15:16t/p830.20104.84109.84104.84114.4724925.35
1652005.03.04 15:16close820.10104.83109.83104.5321.8724947.22
1662005.03.04 15:16close810.10104.89109.79104.19-16.2824930.95
1672005.03.04 15:23buy840.10104.8199.81105.41
1682005.03.04 16:34buy850.10104.5099.80105.10
1692005.03.07 13:18t/p850.10105.1099.80105.1058.5524989.50
1702005.03.07 13:18close840.10105.1199.81105.4130.0125019.51
1712005.03.07 14:32sell860.10105.32110.32104.72
1722005.03.08 14:59t/p860.10104.72110.32104.7255.6225075.13
1732005.03.08 14:59buy870.10104.7199.71105.31
1742005.03.08 15:57buy880.10104.4199.71105.01
1752005.03.09 11:22buy890.20104.1099.70104.70
1762005.03.09 15:57buy900.30103.7999.69104.39
1772005.03.14 02:32t/p900.30104.3999.69104.39194.4725269.61
1782005.03.14 02:32close890.20104.4199.70104.7074.1025343.71
1792005.03.14 02:32close880.10104.4399.71105.0110.7525354.46
1802005.03.14 02:32close870.10104.4399.71105.31-17.9825336.49
1812005.03.14 02:32sell910.10104.44109.44103.84
1822005.03.14 10:00sell920.10104.75109.45104.15
1832005.03.14 17:50sell930.20105.06109.46104.46
1842005.03.15 13:02t/p930.20104.46109.46104.46111.5325448.01
1852005.03.15 13:02close920.10104.44109.45104.1527.9925476.01
1862005.03.15 13:02close910.10104.46109.44103.84-3.6025472.41
1872005.03.15 13:02buy940.10104.4899.48105.08
1882005.03.15 15:00buy950.10104.1799.47104.77
1892005.03.16 00:37t/p950.10104.7799.47104.7758.7225531.13
1902005.03.16 00:37close940.10104.8099.48105.0832.0025563.14
1912005.03.16 00:37buy960.10104.5899.58105.18
1922005.03.16 07:47buy970.10104.2899.58104.88
1932005.03.16 14:41buy980.20103.9799.57104.57
1942005.03.17 14:22t/p980.20104.5799.57104.57123.5425686.68
1952005.03.17 14:22close970.10104.6199.58104.8835.9725722.65
1962005.03.17 14:22close960.10104.5999.58105.185.3825728.02
1972005.03.17 14:23sell990.10104.58109.58103.98
1982005.03.18 08:06sell1000.10104.89109.59104.29
1992005.03.21 10:02sell1010.20105.21109.61104.61
2002005.03.22 20:57sell1020.30105.51109.61104.91
2012005.03.23 14:33sell1030.50105.83109.63105.23
2022005.03.23 18:35sell1040.80106.15109.65105.55
2032005.03.24 08:50sell1051.30106.46109.66105.86
2042005.03.28 03:20sell1062.10106.76109.66106.16
2052005.03.28 08:23sell1073.40107.07109.67106.47
2062005.03.29 01:39sell1085.50107.37109.67106.77
2072005.03.31 14:04t/p1085.50106.77109.67106.772719.6828447.70
2082005.03.31 14:04close1073.40106.77109.67106.47668.5729116.27
2092005.03.31 14:04close1062.10106.77109.66106.16-196.7728919.50
2102005.03.31 14:04close1051.30106.77109.66105.86-530.9428388.56
2112005.03.31 14:04close1040.80106.77109.65105.55-599.4927789.07
2122005.03.31 14:05close1030.50106.78109.63105.23-529.1827259.89
2132005.03.31 14:05close1020.30106.81109.61104.91-420.7926839.10
2142005.03.31 14:05close1010.20106.80109.61104.61-338.2326500.86
2152005.03.31 14:05close1000.10106.79109.59104.29-199.8526301.02
2162005.03.31 14:05close990.10106.78109.58103.98-229.6426071.37
2172005.03.31 14:05buy1090.10106.77101.77107.37
2182005.04.01 01:50t/p1090.10107.37101.77107.3757.3426128.71
2192005.04.01 04:00sell1100.10107.41112.41106.81
2202005.04.01 15:30t/p1100.10106.81112.41106.8156.1926184.90
2212005.04.01 15:30buy1110.10106.77101.77107.37
2222005.04.01 17:00t/p1110.10107.37101.77107.3755.8726240.77
2232005.04.01 17:00sell1120.10107.40112.40106.80
2242005.04.01 17:27sell1130.10107.71112.41107.11
2252005.04.04 09:41sell1140.20108.02112.42107.42
2262005.04.04 15:35sell1150.30108.33112.43107.73
2272005.04.05 05:19sell1160.50108.63112.43108.03
2282005.04.06 04:58t/p1160.50108.03112.43108.03269.2726510.04
2292005.04.06 04:58close1150.30108.03112.43107.7373.1926583.23
2302005.04.06 04:58close1140.20108.04112.42107.42-10.4526572.78
2312005.04.06 04:58close1130.10108.03112.41107.11-34.6826538.10
2322005.04.06 04:58close1120.10108.04112.40106.80-64.3026473.80
2332005.04.06 04:58buy1170.10108.04103.04108.64
2342005.04.06 14:12t/p1170.10108.64103.04108.6455.2226529.02
2352005.04.07 00:00sell1180.10108.63113.63108.03
2362005.04.11 10:01t/p1180.10108.03113.63108.0352.1726581.19
2372005.04.11 10:01buy1190.10108.03103.03108.63
2382005.04.11 13:19buy1200.10107.72103.02108.32
2392005.04.12 15:10t/p1200.10108.32103.02108.3256.8426638.03
2402005.04.12 15:10close1190.10108.37103.03108.6332.8426670.87
2412005.04.12 15:10sell1210.10108.38113.38107.78
2422005.04.12 20:57t/p1210.10107.78113.38107.7855.6926726.56
2432005.04.12 20:57sell1220.10107.72112.72107.12
2442005.04.14 13:13sell1230.10108.03112.73107.43
2452005.04.14 15:45sell1240.20108.33112.73107.73
2462005.04.15 16:21t/p1240.20107.73112.73107.73108.0326834.59
2472005.04.15 16:21close1230.10107.72112.73107.4327.0926861.68
2482005.04.15 16:21close1220.10107.68112.72107.12-4.7226856.96
2492005.04.15 16:21buy1250.10107.72102.72108.32
2502005.04.18 17:17buy1260.10107.39102.69107.99
2512005.04.19 09:26buy1270.20107.08102.68107.68
2522005.04.19 21:40buy1280.30106.77102.67107.37
2532005.04.20 14:49t/p1280.30107.37102.67107.37172.0727029.03
2542005.04.20 14:49close1270.20107.37102.68107.6856.9627085.99
2552005.04.20 14:49close1260.10107.36102.69107.990.1527086.15
2562005.04.20 14:49close1250.10107.37102.72108.32-28.1827057.96
2572005.04.20 14:54sell1290.10107.38112.38106.78
2582005.04.20 17:20t/p1290.10106.78112.38106.7856.1927114.15
2592005.04.21 10:26sell1300.10107.01112.01106.41
2602005.04.21 13:31sell1310.10107.32112.02106.72
2612005.04.22 08:07t/p1310.10106.72112.02106.7254.5327168.69
2622005.04.22 08:07close1300.10106.72112.01106.4125.4827194.17
2632005.04.22 08:08buy1320.10106.73101.73107.33
2642005.04.22 10:05buy1330.10106.33101.63106.93
2652005.04.22 15:25buy1340.20106.03101.63106.63
2662005.04.25 00:00buy1350.30105.56101.46106.16
2672005.04.26 16:05t/p1350.30106.16101.46106.16173.9827368.15
2682005.04.26 16:05close1340.20106.16101.63106.6330.3827398.52
2692005.04.26 16:05close1330.10106.15101.63106.93-14.0227384.51
2702005.04.26 16:06close1320.10106.14101.73107.33-52.6527331.86
2712005.04.26 16:06sell1360.10106.15111.15105.55
2722005.04.29 06:43t/p1360.10105.55111.15105.5548.4227380.28
2732005.04.29 06:43buy1370.10105.54100.54106.14
2742005.04.29 08:25buy1380.10105.24100.54105.84
2752005.04.29 15:54buy1390.20104.93100.53105.53
2762005.05.04 06:31buy1400.30104.63100.53105.23
2772005.05.04 14:23buy1410.50104.31100.51104.91
2782005.05.04 18:04t/p1410.50104.91100.51104.91285.9627666.24
2792005.05.04 18:04close1400.30104.91100.53105.2380.0727746.31
2802005.05.04 18:04close1390.20104.90100.53105.533.1127749.42
2812005.05.04 18:04close1380.10104.92100.54105.84-26.0827723.34
2822005.05.04 18:04close1370.10104.93100.54106.14-53.7127669.63
2832005.05.04 18:04buy1420.10104.9999.99105.59
2842005.05.04 20:00buy1430.10104.6899.98105.28
2852005.05.05 07:46buy1440.20104.3699.96104.96
2862005.05.06 14:30t/p1440.20104.9699.96104.96117.2527786.88
2872005.05.06 14:30close1430.10104.9899.98105.2834.4727821.35
2882005.05.06 14:30close1420.10104.8699.99105.59-6.5127814.84
2892005.05.06 14:30sell1450.10104.83109.83104.23
2902005.05.09 00:04sell1460.10105.13109.83104.53
2912005.05.09 12:27sell1470.20105.44109.84104.84
2922005.05.10 01:30sell1480.30105.76109.86105.16
2932005.05.11 10:22t/p1480.30105.16109.86105.16166.1327980.97
2942005.05.11 10:22close1470.20105.15109.84104.8448.4128029.38
2952005.05.11 10:22close1460.10105.35109.83104.53-24.2528005.13
2962005.05.11 10:22close1450.10105.55109.83104.23-73.2727931.86
2972005.05.11 10:22buy1490.10105.51100.51106.11
2982005.05.11 10:22buy1500.10105.15100.45105.75
2992005.05.11 14:45t/p1500.10105.75100.45105.7556.7327988.59
3002005.05.11 14:45close1490.10105.76100.51106.1123.6428012.23
3012005.05.11 14:45buy1510.10105.79100.79106.39
3022005.05.12 14:26t/p1510.10106.39100.79106.3960.8228073.05
3032005.05.12 14:26sell1520.10106.39111.39105.79
3042005.05.12 14:46sell1530.10106.70111.40106.10
3052005.05.13 11:00sell1540.20107.02111.42106.42
3062005.05.13 18:49sell1550.30107.33111.43106.73
3072005.05.16 06:35sell1560.50107.63111.43107.03
3082005.05.16 17:40t/p1560.50107.03111.43107.03280.3328353.38
3092005.05.16 17:40close1550.30107.02111.43106.7381.8428435.21
3102005.05.16 17:40close1540.20107.03111.42106.42-5.2428429.97
3112005.05.16 17:40close1530.10107.00111.40106.10-31.4128398.56
3122005.05.16 17:40close1520.10107.02111.39105.79-62.2428336.31
3132005.05.16 17:40buy1570.10107.06102.06107.66
3142005.05.16 22:37buy1580.10106.75102.05107.35
3152005.05.17 13:43t/p1580.10107.35102.05107.3557.3528393.67
3162005.05.17 13:43close1570.10107.37102.06107.6630.3428424.01
3172005.05.17 13:45buy1590.10107.37102.37107.97
3182005.05.18 17:21buy1600.10107.06102.36107.66
3192005.05.19 21:41t/p1600.10107.66102.36107.6660.1528484.16
3202005.05.19 21:41close1590.10107.66102.37107.9732.8328516.98
3212005.05.19 21:41sell1610.10107.64112.64107.04
3222005.05.20 14:40sell1620.10107.94112.64107.34
3232005.05.20 17:31sell1630.20108.25112.65107.65
3242005.05.23 15:49t/p1630.20107.65112.65107.65108.1028625.08
3252005.05.23 15:49close1620.10107.65112.64107.3425.2528650.33
3262005.05.23 15:49close1610.10107.64112.64107.04-3.3728646.96
3272005.05.23 15:49buy1640.10107.66102.66108.26
3282005.05.24 12:16buy1650.10107.36102.66107.96
3292005.05.26 04:38t/p1650.10107.96102.66107.9661.4628708.42
3302005.05.26 04:38close1640.10107.97102.66108.2636.0728744.49
3312005.05.26 04:39sell1660.10107.96112.96107.36
3322005.05.26 14:07sell1670.10108.26112.96107.66
3332005.05.31 22:48sell1680.20108.57112.97107.97
3342005.06.03 02:58t/p1680.20107.97112.97107.9794.2828838.77
3352005.06.03 02:58close1670.10107.96112.96107.6614.3028853.07
3362005.06.03 02:58close1660.10107.95112.96107.36-12.5628840.51
3372005.06.03 02:58buy1690.10107.94102.94108.54
3382005.06.03 14:30buy1700.10107.58102.88108.18
3392005.06.06 09:29buy1710.20107.27102.87107.87
3402005.06.06 15:13buy1720.30106.96102.86107.56
3412005.06.07 10:39buy1730.50106.64102.84107.24
3422005.06.08 19:28t/p1730.50107.24102.84107.24287.0629127.57
3432005.06.08 19:28close1720.30107.26102.86107.5692.7429220.31
3442005.06.08 19:28close1710.20107.25102.87107.872.1629222.47
3452005.06.08 19:28close1700.10107.28102.88108.18-23.5429198.93
3462005.06.08 19:28close1690.10107.25102.94108.54-59.9229139.00
3472005.06.08 19:28sell1740.10107.26112.26106.66
3482005.06.09 15:23sell1750.10107.57112.27106.97
3492005.06.10 15:45sell1760.20107.87112.27107.27
3502005.06.10 16:17sell1770.30108.18112.28107.58
3512005.06.10 17:03sell1780.50108.52112.32107.92
3522005.06.13 03:19sell1790.80108.83112.33108.23
3532005.06.13 11:25sell1801.30109.15112.35108.55
3542005.06.13 13:22sell1812.10109.46112.36108.86
3552005.06.16 14:58t/p1812.10108.86112.36108.86980.4530119.45
3562005.06.16 14:58close1801.30108.85112.35108.55248.6530368.11
3572005.06.16 14:58close1790.80108.86112.33108.23-89.5230278.59
3582005.06.16 14:58close1780.50108.87112.32107.92-211.3430067.24
3592005.06.16 14:58close1770.30108.86112.28107.58-217.7629849.48
3602005.06.16 14:58close1760.20108.87112.27107.27-203.9529645.53
3612005.06.16 14:58close1750.10108.88112.27106.97-132.1329513.40
3622005.06.16 14:58close1740.10108.85112.26106.66-162.9429350.47
3632005.06.16 14:59buy1820.10108.83103.83109.43
3642005.06.20 17:03t/p1820.10109.43103.83109.4357.7729408.24
3652005.06.20 17:03sell1830.10109.44114.44108.84
3662005.06.21 15:17t/p1830.10108.84114.44108.8453.4429461.68
3672005.06.21 15:17sell1840.10108.84113.84108.24
3682005.06.21 20:53t/p1840.10108.24113.84108.2455.4429517.12
3692005.06.21 20:53buy1850.10108.23103.23108.83
3702005.06.22 11:14t/p1850.10108.83103.23108.8356.6029573.73
3712005.06.22 11:14buy1860.10108.86103.86109.46
3722005.06.23 03:32buy1870.10108.56103.86109.16
3732005.06.24 09:51t/p1870.10109.16103.86109.1656.4329630.16
3742005.06.24 09:51close1860.10109.18103.86109.4635.2029665.36
3752005.06.24 09:51sell1880.10109.14114.14108.54
3762005.06.27 17:03sell1890.10109.44114.14108.84
3772005.06.28 08:15sell1900.20109.76114.16109.16
3782005.06.28 23:03sell1910.30110.08114.18109.48
3792005.06.29 10:17sell1920.50110.38114.18109.78
3802005.06.30 12:25sell1930.80110.69114.19110.09
3812005.07.01 03:29sell1941.30111.00114.20110.40
3822005.07.01 16:00sell1952.10111.33114.23110.73
3832005.07.01 16:24sell1963.40111.64114.24111.04
3842005.07.05 08:41sell1975.50111.94114.24111.34
3852005.07.12 06:17t/p1975.50111.34114.24111.342314.7631980.12
3862005.07.12 06:17close1963.40111.33114.24111.04430.5732410.69
3872005.07.12 06:17close1952.10111.33114.23110.73-318.8032091.90
3882005.07.12 06:17close1941.30111.36114.20110.40-617.6131474.29
3892005.07.12 06:17close1930.80111.36114.19110.09-616.2630858.03
3902005.07.12 06:17close1920.50111.36114.18109.78-549.6530308.38
3912005.07.12 06:18close1910.30111.35114.18109.48-413.0029895.37
3922005.07.12 06:18close1900.20111.35114.16109.16-332.8229562.56
3932005.07.12 06:18close1890.10111.37114.14108.84-198.6029363.95
3942005.07.12 06:18close1880.10111.37114.14108.54-227.2229136.74
3952005.07.12 06:18buy1980.10111.35106.35111.95
3962005.07.12 10:17buy1990.10111.04106.34111.64
3972005.07.13 14:56t/p1990.10111.64106.34111.6455.2129191.95
3982005.07.13 14:56close1980.10111.66106.35111.9529.2329221.18
3992005.07.13 14:56sell2000.10111.68116.68111.08
4002005.07.13 16:30sell2010.10112.00116.70111.40
4012005.07.14 18:30sell2020.20112.31116.71111.71
4022005.07.18 17:09t/p2020.20111.71116.71111.71100.6729321.85
4032005.07.18 17:09close2010.10111.71116.70111.4017.5329339.38
4042005.07.18 17:10close2000.10111.71116.68111.08-11.1229328.26
4052005.07.18 17:10buy2030.10111.71106.71112.31
4062005.07.19 07:00t/p2030.10112.31106.71112.3154.8929383.15
4072005.07.19 07:01buy2040.10112.33107.33112.93
4082005.07.19 14:59t/p2040.10112.93107.33112.9353.1229436.27
4092005.07.19 14:59sell2050.10112.94117.94112.34
4102005.07.20 16:26sell2060.10113.26117.96112.66
4112005.07.20 16:34sell2070.20113.57117.97112.97
4122005.07.20 19:31t/p2070.20112.97117.97112.97106.2229542.49
4132005.07.20 19:31close2060.10112.97117.96112.6625.6729568.16
4142005.07.20 19:31close2050.10112.99117.94112.34-6.1129562.05
4152005.07.20 19:32sell2080.10112.95117.95112.35
4162005.07.21 09:04t/p2080.10112.35117.95112.3548.3529610.40
4172005.07.21 09:04buy2090.10112.33107.33112.93
4182005.07.21 13:04buy2100.10111.94107.24112.54
4192005.07.21 13:04buy2110.20111.63107.23112.23
4202005.07.21 13:21buy2120.30111.32107.22111.92
4212005.07.21 13:23buy2130.50111.01107.21111.61
4222005.07.21 13:26buy2140.80110.70107.20111.30
4232005.07.21 13:29buy2151.30110.38107.18110.98
4242005.07.21 13:36t/p2151.30110.98107.18110.98702.8330313.23
4252005.07.21 13:36close2140.80110.98107.20111.30201.8430515.07
4262005.07.21 13:36close2130.50111.00107.21111.61-4.5030510.57
4272005.07.21 13:36close2120.30110.92107.22111.92-108.1930402.38
4282005.07.21 13:36close2110.20110.91107.23112.23-129.8430272.54
4292005.07.21 13:36close2100.10110.95107.24112.54-89.2330183.31
4302005.07.21 13:36close2090.10111.00107.33112.93-119.8230063.49
4312005.07.21 13:36buy2160.10110.84105.84111.44
4322005.07.21 14:58buy2170.10110.50105.80111.10
4332005.07.21 15:00buy2180.20110.19105.79110.79
4342005.07.21 15:27t/p2180.20110.79105.79110.79108.3130171.80
4352005.07.21 15:27close2170.10110.80105.80111.1027.0830198.88
4362005.07.21 15:27close2160.10110.79105.84111.44-4.5130194.37
4372005.07.21 15:27buy2190.10110.83105.83111.43
4382005.07.21 17:27buy2200.10110.52105.82111.12
4392005.07.21 18:14buy2210.20110.21105.81110.81
4402005.07.21 19:58buy2220.30109.91105.81110.51
4412005.07.22 01:36t/p2220.30110.51105.81110.51167.2730361.64
4422005.07.22 01:36close2210.20110.53105.81110.8160.8430422.48
4432005.07.22 01:36close2200.10110.50105.82111.12-0.3430422.15
4442005.07.22 01:36close2190.10110.52105.83111.43-26.5830395.57
4452005.07.22 01:36buy2230.10110.54105.54111.14
4462005.07.22 03:17t/p2230.10111.14105.54111.1453.9830449.55
4472005.07.22 03:17buy2240.10111.18106.18111.78
4482005.07.22 03:36buy2250.10110.87106.17111.47
4492005.07.25 00:12t/p2250.10111.47106.17111.4755.3030504.85
4502005.07.25 00:12close2240.10111.47106.18111.7827.4930532.34
4512005.07.25 00:22sell2260.10111.46116.46110.86
4522005.07.25 08:45sell2270.10111.76116.46111.16
4532005.07.26 10:36sell2280.20112.07116.47111.47
4542005.07.26 14:20sell2290.30112.37116.47111.77
4552005.07.27 04:30sell2300.50112.68116.48112.08
4562005.07.28 18:11t/p2300.50112.08116.48112.08242.4630774.80
4572005.07.28 18:11close2290.30112.04116.47111.7768.1230842.92
4582005.07.28 18:11close2280.20112.21116.47111.47-38.4430804.48
4592005.07.28 18:12close2270.10112.20116.46111.16-47.6530756.82
4602005.07.28 18:12close2260.10112.25116.46110.86-78.8130678.01
4612005.07.28 18:12buy2310.10112.24107.24112.84
4622005.08.01 10:18buy2320.10111.93107.23112.53
4632005.08.02 08:30buy2330.20111.62107.22112.22
4642005.08.02 14:22buy2340.30111.31107.21111.91
4652005.08.03 06:12t/p2340.30111.91107.21111.91165.2630843.27
4662005.08.03 06:12close2330.20111.91107.22112.2254.7730898.04
4672005.08.03 06:12close2320.10111.90107.23112.530.2630898.30
4682005.08.03 06:13close2310.10111.91107.24112.84-23.6030874.70
4692005.08.03 06:13sell2350.10111.87116.87111.27
4702005.08.03 11:45t/p2350.10111.27116.87111.2753.9230928.62
4712005.08.03 11:51sell2360.10111.33116.33110.73
4722005.08.05 05:19sell2370.10111.65116.35111.05
4732005.08.05 14:47sell2380.20111.96116.36111.36
4742005.08.08 00:24sell2390.30112.26116.36111.66
4752005.08.08 06:38sell2400.50112.57116.37111.97
4762005.08.08 11:08t/p2400.50111.97116.37111.97267.9531196.57
4772005.08.08 11:08close2390.30111.96116.36111.6680.3931276.96
4782005.08.08 11:08close2380.20111.97116.36111.36-5.1631271.80
4792005.08.08 11:08close2370.10111.98116.35111.05-31.1631240.64
4802005.08.08 11:08close2360.10111.98116.33110.73-66.4831174.16
4812005.08.08 11:08sell2410.10111.93116.93111.33
4822005.08.10 06:57t/p2410.10111.33116.93111.3350.5331224.69
4832005.08.10 06:57buy2420.10111.32106.32111.92
4842005.08.10 10:50buy2430.10111.02106.32111.62
4852005.08.10 16:00buy2440.20110.71106.31111.31
4862005.08.11 03:08buy2450.30110.41106.31111.01
4872005.08.11 15:38buy2460.50110.10106.30110.70
4882005.08.11 16:32buy2470.80109.80106.30110.40
4892005.08.12 10:27buy2481.30109.48106.28110.08
4902005.08.16 09:10buy2492.10109.16106.26109.76
4912005.08.17 08:08t/p2492.10109.76106.26109.761178.8832403.56
4922005.08.17 08:08close2481.30109.76106.28110.08389.0632792.62
4932005.08.17 08:08close2470.80109.76106.30110.4017.9632810.58
4942005.08.17 08:09close2460.50109.77106.30110.70-120.8732689.72
4952005.08.17 08:09close2450.30109.76106.31111.01-159.9932529.72
4962005.08.17 08:09close2440.20109.76106.31111.31-152.4932377.24
4972005.08.17 08:09close2430.10109.76106.32111.62-104.4932272.74
4982005.08.17 08:09close2420.10109.77106.32111.92-130.8932141.85
4992005.08.17 08:09sell2500.10109.78114.78109.18
5002005.08.17 09:19sell2510.10110.08114.78109.48
5012005.08.18 12:23sell2520.20110.38114.78109.78
5022005.08.19 09:37sell2530.30110.69114.79110.09
5032005.08.22 08:16t/p2530.30110.09114.79110.09158.4432300.29
5042005.08.22 08:16close2520.20110.09114.78109.7845.9432346.23
5052005.08.22 08:16close2510.10110.08114.78109.48-8.4332337.80
5062005.08.22 08:16close2500.10110.10114.78109.18-37.4932300.30
5072005.08.22 08:17buy2540.10110.11105.11110.71
5082005.08.22 10:28buy2550.10109.78105.08110.38
5092005.08.22 13:23buy2560.20109.48105.08110.08
5102005.08.23 07:33t/p2560.20110.08105.08110.08111.9532412.26
5112005.08.23 07:33close2550.10110.08105.08110.3828.7232440.98
5122005.08.23 07:34close2540.10110.07105.11110.71-2.1632438.82
5132005.08.23 07:35buy2570.10110.08105.08110.68
5142005.08.23 18:35buy2580.10109.76105.06110.36
5152005.08.24 03:38t/p2580.10110.36105.06110.3655.8332494.65
5162005.08.24 03:38close2570.10110.37105.08110.6827.7532522.41
5172005.08.24 03:38sell2590.10110.37115.37109.77
5182005.08.24 08:45sell2600.10110.68115.38110.08
5192005.08.24 15:22t/p2600.10110.08115.38110.0854.5132576.92
5202005.08.24 15:22close2590.10110.06115.37109.7728.1732605.09
5212005.08.24 15:22sell2610.10110.01115.01109.41
5222005.08.24 16:40sell2620.10110.32115.02109.72
5232005.08.26 09:35t/p2620.10109.72115.02109.7247.9532653.04
5242005.08.26 09:35close2610.10109.69115.01109.4122.4232675.46
5252005.08.26 09:35buy2630.10109.71104.71110.31
5262005.08.26 10:20buy2640.10109.39104.69109.99
5272005.08.26 20:31t/p2640.10109.99104.69109.9954.5432730.00
5282005.08.26 20:31close2630.10110.00104.71110.3126.3632756.36
5292005.08.26 20:31buy2650.10110.04105.04110.64
5302005.08.29 18:04t/p2650.10110.64105.04110.6455.7032812.06
5312005.08.29 18:04sell2660.10110.64115.64110.04
5322005.08.30 04:20sell2670.10110.96115.66110.36
5332005.08.30 11:56sell2680.20111.26115.66110.66
5342005.08.30 13:03sell2690.30111.58115.68110.98
5352005.08.31 16:11t/p2690.30110.98115.68110.98157.1632969.22
5362005.08.31 16:11close2680.20110.96115.66110.6650.7033019.92
5372005.08.31 16:11close2670.10110.97115.66110.36-2.5933017.33
5382005.08.31 16:11close2660.10110.99115.64110.04-34.9032982.43
5392005.08.31 16:11buy2700.10110.97105.97111.57
5402005.08.31 18:12buy2710.10110.67105.97111.27
5412005.09.01 14:53buy2720.20110.35105.95110.95
5422005.09.01 16:23buy2730.30110.05105.95110.65
5432005.09.01 20:43buy2740.50109.72105.92110.32
5442005.09.02 10:11buy2750.80109.42105.92110.02
5452005.09.05 06:51buy2761.30109.12105.92109.72
5462005.09.05 10:49buy2772.10108.79105.89109.39
5472005.09.06 01:04t/p2772.10109.39105.89109.391182.5634164.99
5482005.09.06 01:04close2761.30109.41105.92109.72363.7234528.71
5492005.09.06 01:04close2750.80109.42105.92110.0223.5634552.26
5502005.09.06 01:04close2740.50109.40105.92110.32-124.1734428.10
5512005.09.06 01:05close2730.30109.39105.95110.65-167.7534260.35
5522005.09.06 01:05close2720.20109.40105.95110.95-164.8434095.51
5532005.09.06 01:05close2710.10109.39105.97111.27-108.1833987.33
5542005.09.06 01:05close2700.10109.40105.97111.57-134.6833852.66
5552005.09.06 01:05sell2780.10109.41114.41108.81
5562005.09.06 09:29sell2790.10109.72114.42109.12
5572005.09.07 05:23sell2800.20110.02114.42109.42
5582005.09.08 02:59sell2810.30110.34114.44109.74
5592005.09.09 02:20sell2820.50110.66114.46110.06
5602005.09.09 14:15t/p2820.50110.06114.46110.06272.5834125.24
5612005.09.09 14:15close2810.30110.06114.44109.7471.2634196.50
5622005.09.09 14:15close2800.20110.12114.42109.42-31.6534164.84
5632005.09.09 14:15close2790.10110.12114.42109.12-44.7534120.09
5642005.09.09 14:15close2780.10110.12114.41108.81-72.9134047.18
5652005.09.09 14:15buy2830.10110.11105.11110.71
5662005.09.09 16:24buy2840.10109.80105.10110.40
5672005.09.12 00:00buy2850.20109.20104.80109.80
5682005.09.12 09:02t/p2850.20109.80104.80109.80109.2934156.47
5692005.09.12 09:02close2840.10109.80105.10110.401.4734157.94
5702005.09.12 09:02close2830.10109.81105.11110.71-25.8534132.09
5712005.09.12 09:02buy2860.10109.87104.87110.47
5722005.09.13 08:10t/p2860.10110.47104.87110.4755.7834187.87
5732005.09.13 08:10sell2870.10110.47115.47109.87
5742005.09.13 10:39sell2880.10110.78115.48110.18
5752005.09.14 13:29t/p2880.10110.18115.48110.1852.7734240.65
5762005.09.14 13:29close2870.10110.18115.47109.8724.6334265.28
5772005.09.14 13:29buy2890.10110.17105.17110.77
5782005.09.16 01:48t/p2890.10110.77105.17110.7760.0634325.34
5792005.09.16 01:48sell2900.10110.77115.77110.17
5802005.09.16 15:55sell2910.10111.08115.78110.48
5812005.09.16 16:26sell2920.20111.39115.79110.79
5822005.09.20 18:58sell2930.30111.69115.79111.09
5832005.09.20 22:30sell2940.50112.00115.80111.40
5842005.09.21 10:18t/p2940.50111.40115.80111.40260.8734586.20
5852005.09.21 10:18close2930.30111.40115.79111.0973.0434659.24
5862005.09.21 10:18close2920.20111.41115.79110.79-13.7134645.53
5872005.09.21 10:18close2910.10111.38115.78110.48-31.9934613.54
5882005.09.21 10:18close2900.10111.41115.77110.17-62.5134551.03
5892005.09.21 10:19buy2950.10111.40106.40112.00
5902005.09.21 13:56buy2960.10111.09106.39111.69
5912005.09.22 03:53t/p2960.10111.69106.39111.6958.1434609.17
5922005.09.22 03:53close2950.10111.69106.40112.0030.3834639.55
5932005.09.22 03:53buy2970.10111.73106.73112.33
5942005.09.22 08:51buy2980.10111.42106.72112.02
5952005.09.22 10:11buy2990.20111.12106.72111.72
5962005.09.22 20:13t/p2990.20111.72106.72111.72107.4134746.96
5972005.09.22 20:13close2980.10111.72106.72112.0226.8534773.81
5982005.09.22 20:13close2970.10111.70106.73112.33-2.6934771.12
5992005.09.22 20:13sell3000.10111.72116.72111.12
6002005.09.23 11:00t/p3000.10111.12116.72111.1252.3134823.43
6012005.09.23 11:00buy3010.10111.11106.11111.71
6022005.09.23 14:48t/p3010.10111.71106.11111.7153.7034877.13
6032005.09.23 14:48sell3020.10111.72116.72111.12
6042005.09.23 16:49sell3030.10112.04116.74111.44
6052005.09.23 19:11sell3040.20112.34116.74111.74
6062005.09.27 03:21sell3050.30112.66116.76112.06
6072005.09.27 09:25sell3060.50112.97116.77112.37
6082005.09.27 13:23sell3070.80113.30116.80112.70
6092005.09.29 14:13t/p3070.80112.70116.80112.70371.9335249.06
6102005.09.29 14:13close3060.50112.70116.77112.3786.0635335.12
6112005.09.29 14:14close3050.30112.69116.76112.06-28.2335306.89
6122005.09.29 14:14close3040.20112.71116.74111.74-85.8935221.00
6132005.09.29 14:14close3030.10112.71116.74111.44-69.5635151.44
6142005.09.29 14:14close3020.10112.70116.72111.12-97.0835054.36
6152005.09.29 14:14buy3080.10112.69107.69113.29
6162005.09.30 00:54t/p3080.10113.29107.69113.2954.4335108.79
6172005.09.30 04:00buy3090.10113.02108.02113.62
6182005.09.30 19:25t/p3090.10113.62108.02113.6252.8035161.59
6192005.09.30 19:25sell3100.10113.63118.63113.03
6202005.10.03 02:32sell3110.10113.93118.63113.33
6212005.10.03 16:28sell3120.20114.25118.65113.65
6222005.10.05 10:53t/p3120.20113.65118.65113.6598.8535260.44
6232005.10.05 10:53close3110.10113.64118.63113.3322.1535282.59
6242005.10.05 10:53close3100.10113.64118.63113.03-5.9435276.65
6252005.10.05 10:53buy3130.10113.65108.65114.25
6262005.10.06 19:45buy3140.10113.35108.65113.95
6272005.10.06 20:41buy3150.20113.04108.64113.64
6282005.10.07 14:30t/p3150.20113.64108.64113.64108.5035385.15
6292005.10.07 14:30close3140.10113.68108.65113.9530.5035415.65
6302005.10.07 14:30close3130.10113.74108.65114.2513.8035429.45
6312005.10.07 14:30sell3160.10113.80118.80113.20
6322005.10.10 14:04sell3170.10114.11118.81113.51
6332005.10.11 18:48sell3180.20114.42118.82113.82
6342005.10.12 02:56sell3190.30114.72118.82114.12
6352005.10.13 18:11sell3200.50115.08118.88114.48
6362005.10.13 21:00t/p3200.50114.48118.88114.48262.0635691.51
6372005.10.13 21:00close3190.30114.48118.82114.1247.7135739.22
6382005.10.13 21:00close3180.20114.48118.82113.82-23.9735715.25
6392005.10.13 21:00close3170.10114.50118.81113.51-42.4935672.75
6402005.10.13 21:00close3160.10114.48118.80113.20-69.5235603.23
6412005.10.13 21:01buy3210.10114.47109.47115.07
6422005.10.14 16:30buy3220.10114.17109.47114.77
6432005.10.17 02:46buy3230.20113.85109.45114.45
6442005.10.17 10:54t/p3230.20114.45109.45114.45104.8535708.08
6452005.10.17 10:54close3220.10114.45109.47114.7725.9335734.02
6462005.10.17 10:54close3210.10114.45109.47115.071.1935735.21
6472005.10.17 10:54buy3240.10114.48109.48115.08
6482005.10.18 00:43t/p3240.10115.08109.48115.0853.6135788.82
6492005.10.18 00:43sell3250.10115.08120.08114.48
6502005.10.18 02:30sell3260.10115.39120.09114.79
6512005.10.18 09:51sell3270.20115.69120.09115.09
6522005.10.21 01:53t/p3270.20115.09120.09115.0987.4035876.23
6532005.10.21 01:53close3260.10115.08120.09114.7918.5135894.73
6542005.10.21 01:53close3250.10115.12120.08114.48-11.9035882.83
6552005.10.21 01:54buy3280.10115.10110.10115.70
6562005.10.21 16:48t/p3280.10115.70110.10115.7051.8635934.69
6572005.10.21 16:48sell3290.10115.70120.70115.10
6582005.10.24 18:03t/p3290.10115.10120.70115.1050.4435985.13
6592005.10.24 18:03buy3300.10115.10110.10115.70
6602005.10.25 09:09t/p3300.10115.70110.10115.7053.3236038.45
6612005.10.25 09:10buy3310.10115.73110.73116.33
6622005.10.25 10:19buy3320.10115.41110.71116.01
6632005.10.25 16:02buy3330.20115.09110.69115.69
6642005.10.25 16:28buy3340.30114.75110.65115.35
6652005.10.26 09:41t/p3340.30115.35110.65115.35160.4336198.88
6662005.10.26 09:41close3330.20115.38110.69115.6953.2136252.09
6672005.10.26 09:41close3320.10115.31110.71116.01-7.2036244.90
6682005.10.26 09:41close3310.10115.30110.73116.33-35.8236209.08
6692005.10.26 09:41buy3350.10115.38110.38115.98
6702005.10.27 01:50t/p3350.10115.98110.38115.9856.1336265.21
6712005.10.27 01:50sell3360.10116.04121.04115.44
6722005.10.27 05:17t/p3360.10115.44121.04115.4451.9836317.19
6732005.10.27 05:17sell3370.10115.41120.41114.81
6742005.10.31 00:00sell3380.10115.74120.44115.14
6752005.10.31 12:08sell3390.20116.06120.46115.46
6762005.10.31 16:10sell3400.30116.38120.48115.78
6772005.11.01 10:04sell3410.50116.72120.52116.12
6782005.11.03 15:11sell3420.80117.06120.56116.46
6792005.11.03 18:06sell3431.30117.36120.56116.76
6802005.11.04 04:54sell3442.10117.66120.56117.06
6812005.11.04 16:50sell3453.40117.97120.57117.37
6822005.11.04 16:56sell3465.50118.33120.63117.73
6832005.11.07 02:13t/p3465.50117.73120.63117.732710.2639027.44
6842005.11.07 02:13close3453.40117.73120.57117.37635.7739663.22
6852005.11.07 02:13close3442.10117.76120.56117.06-213.7439449.47
6862005.11.07 02:13close3431.30117.79120.56116.76-518.4438931.04
6872005.11.07 02:13close3420.80117.79120.56116.46-522.7938408.25
6882005.11.07 02:13close3410.50117.78120.52116.12-500.5937907.66
6892005.11.07 02:13close3400.30117.77120.48115.78-389.5037518.16
6902005.11.07 02:13close3390.20117.76120.46115.46-312.3337205.82
6912005.11.07 02:13close3380.10117.75120.44115.14-182.5137023.31
6922005.11.07 02:13close3370.10117.76120.41114.81-214.7436808.57
6932005.11.07 12:00buy3470.10117.78112.78118.38
6942005.11.08 15:03buy3480.10117.48112.78118.08
6952005.11.08 17:36buy3490.20117.17112.77117.77
6962005.11.10 00:46t/p3490.20117.77112.77117.77113.6736922.24
6972005.11.10 00:46close3480.10117.77112.78118.0830.5136952.75
6982005.11.10 00:46close3470.10117.77112.78118.386.5136959.26
6992005.11.10 00:47sell3500.10117.76122.76117.16
7002005.11.10 15:41sell3510.10118.08122.78117.48
7012005.11.14 11:40sell3520.20118.39122.79117.79
7022005.11.14 13:26sell3530.30118.69122.79118.09
7032005.11.15 11:39sell3540.50119.03122.83118.43
7042005.11.15 12:34sell3550.80119.38122.88118.78
7052005.11.15 17:34t/p3550.80118.78122.88118.78404.1837363.44
7062005.11.15 17:34close3540.50118.76122.83118.43113.6737477.11
7072005.11.15 17:34close3530.30118.75122.79118.09-20.2237456.89
7082005.11.15 17:34close3520.20118.75122.79117.79-64.0037392.89
7092005.11.15 17:34close3510.10118.76122.78117.48-62.3237330.57
7102005.11.15 17:34close3500.10118.78122.76117.16-90.9337239.64
7112005.11.15 17:35sell3560.10118.76123.76118.16
7122005.11.15 19:01sell3570.10119.07123.77118.47
7132005.11.16 07:52sell3580.20119.37123.77118.77
7142005.11.17 05:08t/p3580.20118.77123.77118.7790.9237330.56
7152005.11.17 05:08close3570.10118.77123.77118.4718.5137349.07
7162005.11.17 05:08close3560.10118.77123.76118.16-7.5937341.48
7172005.11.17 05:08buy3590.10118.83113.83119.43
7182005.11.17 10:17buy3600.10118.53113.83119.13
7192005.11.18 04:33t/p3600.10119.13113.83119.1351.8437393.32
7202005.11.18 04:33close3590.10119.13113.83119.4326.6537419.98
7212005.11.18 08:00sell3610.10119.13124.13118.53
7222005.11.21 07:17sell3620.10119.43124.13118.83
7232005.11.21 10:06t/p3620.10118.83124.13118.8350.5037470.48
7242005.11.21 10:06close3610.10118.82124.13118.5324.4037494.88
7252005.11.21 10:07sell3630.10118.78123.78118.18
7262005.11.21 17:47sell3640.10119.09123.79118.49
7272005.11.22 13:21sell3650.20119.39123.79118.79
7282005.11.22 20:22t/p3650.20118.79123.79118.79101.0237595.90
7292005.11.22 20:22close3640.10118.79123.79118.4923.5637619.46
7302005.11.22 20:22close3630.10118.80123.78118.18-3.3737616.10
7312005.11.22 20:22sell3660.10118.76123.76118.16
7322005.11.25 00:34sell3670.10119.07123.77118.47
7332005.11.25 09:18sell3680.20119.37123.77118.77
7342005.11.25 16:12sell3690.30119.68123.78119.08
7352005.11.28 19:10t/p3690.30119.08123.78119.08146.1037762.20
7362005.11.28 19:10close3680.20119.08123.77118.7745.3437807.53
7372005.11.28 19:10close3670.10119.10123.77118.47-4.2137803.33
7382005.11.28 19:10close3660.10119.13123.76118.16-41.1837762.15
7392005.11.28 19:10buy3700.10119.14114.14119.74
7402005.11.28 19:26buy3710.10118.84114.14119.44
7412005.11.28 19:48buy3720.20118.53114.13119.13
7422005.11.29 02:25t/p3720.20119.13114.13119.13103.6637865.81
7432005.11.29 02:25close3710.10119.14114.14119.4426.6537892.46
7442005.11.29 02:25close3700.10119.14114.14119.741.4737893.93
7452005.11.29 02:25buy3730.10119.17114.17119.77
7462005.11.30 00:42t/p3730.10119.77114.17119.7751.5737945.51
7472005.11.30 00:42sell3740.10119.78124.78119.18
7482005.12.01 12:52sell3750.10120.09124.79119.49
7492005.12.01 16:17sell3760.20120.39124.79119.79
7502005.12.01 17:42sell3770.30120.69124.79120.09
7512005.12.02 15:57sell3780.50121.00124.80120.40
7522005.12.02 16:33t/p3780.50120.40124.80120.40249.1738194.68
7532005.12.02 16:33close3770.30120.40124.79120.0967.2038261.88
7542005.12.02 16:33close3760.20120.79124.79119.79-69.6038192.27
7552005.12.02 16:34close3750.10120.80124.79119.49-60.4638131.82
7562005.12.02 16:34close3740.10120.86124.78119.18-96.1138035.71
7572005.12.02 16:34sell3790.10120.83125.83120.23
7582005.12.02 16:45t/p3790.10120.23125.83120.2349.9138085.62
7592005.12.02 16:45sell3800.10120.27125.27119.67
7602005.12.02 16:51sell3810.10120.62125.32120.02
7612005.12.02 16:52sell3820.20120.93125.33120.33
7622005.12.05 00:21sell3830.30121.24125.34120.64
7632005.12.07 00:39t/p3830.30120.64125.34120.64139.1138224.73
7642005.12.07 00:39close3820.20120.62125.33120.3341.2838266.01
7652005.12.07 00:39close3810.10120.61125.32120.02-4.2338261.78
7662005.12.07 00:39close3800.10120.62125.27119.67-34.0838227.70
7672005.12.07 00:39buy3840.10120.60115.60121.20
7682005.12.08 10:10buy3850.10120.30115.60120.90
7692005.12.12 00:22t/p3850.10120.90115.60120.9052.5738280.27
7702005.12.12 00:22close3840.10120.90115.60121.2032.1738312.44
7712005.12.12 00:22sell3860.10120.89125.89120.29
7722005.12.12 13:56t/p3860.10120.29125.89120.2949.8838362.32
7732005.12.12 14:19buy3870.10120.03115.03120.63
7742005.12.12 18:18buy3880.10119.73115.03120.33
7752005.12.13 11:58t/p3880.10120.33115.03120.3351.3338413.66
7762005.12.13 11:58close3870.10120.34115.03120.6327.2338440.89
7772005.12.13 11:58buy3890.10120.36115.36120.96
7782005.12.13 16:18buy3900.10120.06115.36120.66
7792005.12.13 20:22buy3910.20119.75115.35120.35
7802005.12.14 02:18buy3920.30119.45115.35120.05
7812005.12.14 02:45buy3930.50119.14115.34119.74
7822005.12.14 03:16buy3940.80118.83115.33119.43
7832005.12.14 03:18buy3951.30118.52115.32119.12
7842005.12.14 14:30buy3962.10118.18115.28118.78
7852005.12.14 14:31buy3973.40117.87115.27118.47
7862005.12.14 16:04buy3985.50117.55115.25118.15
7872005.12.30 02:10t/p3985.50118.15115.25118.154250.5942691.48
7882005.12.30 02:10close3973.40118.15115.27118.471706.7844398.25
7892005.12.30 02:10close3962.10118.14115.28118.78485.4144883.66
7902005.12.30 02:10close3951.30118.13115.32119.12-84.6844798.98
7912005.12.30 02:10close3940.80118.14115.33119.43-255.2444543.74
7922005.12.30 02:10close3930.50118.15115.34119.74-286.4644257.29
7932005.12.30 02:10close3920.30118.16115.35120.05-248.0244009.27
7942005.12.30 02:10close3910.20118.16115.35120.35-213.1843796.08
7952005.12.30 02:11close3900.10118.15115.36120.66-133.6943662.40
7962005.12.30 02:11close3890.10118.14115.36120.96-159.9443502.46
7972005.12.30 02:11sell3990.10118.13123.13117.53
7982005.12.30 04:17t/p3990.10117.53123.13117.5351.0943553.55
7992005.12.30 04:17buy4000.10117.45112.45118.05
8002005.12.30 04:39buy4010.10117.14112.44117.74
8012005.12.30 13:35t/p4010.10117.74112.44117.7450.9643604.51
8022005.12.30 13:35close4000.10117.74112.45118.0524.6343629.14
8032005.12.30 13:35buy4020.10117.75112.75118.35
8042006.01.03 03:05buy4030.10117.42112.72118.02
8052006.01.03 06:08buy4040.20117.12112.72117.72
8062006.01.03 16:10buy4050.30116.81112.71117.41
8072006.01.03 17:28buy4060.50116.50112.70117.10
8082006.01.03 20:02buy4070.80116.20112.70116.80
8092006.01.04 00:54buy4081.30115.88112.68116.48
8102006.01.06 14:47buy4092.10115.54112.64116.14
8112006.01.06 14:48buy4103.40115.24112.64115.84
8122006.01.06 14:48buy4115.50114.92112.62115.52
8132006.01.17 15:03t/p4115.50115.52112.62115.523585.4147214.55
8142006.01.17 15:03close4103.40115.52112.64115.841274.6148489.16
8152006.01.17 15:03close4092.10115.49112.64116.14187.3448676.50
8162006.01.17 15:03close4081.30115.52112.68116.48-156.3148520.19
8172006.01.17 15:03close4070.80115.51112.70116.80-312.9948207.20
8182006.01.17 15:04close4060.50115.49112.70117.10-334.2147872.99
8192006.01.17 15:04close4050.30115.50112.71117.41-278.4347594.56
8202006.01.17 15:05close4040.20115.46112.72117.72-246.3247348.24
8212006.01.17 15:05close4030.10115.47112.72118.02-148.2647199.99
8222006.01.17 15:06close4020.10115.45112.75118.35-175.6647024.32
8232006.01.17 15:06sell4120.10115.44120.44114.84
8242006.01.17 16:49sell4130.10115.77120.47115.17
8252006.01.18 09:01t/p4130.10115.17120.47115.1750.4147074.73
8262006.01.18 09:01close4120.10115.17120.44114.8421.7547096.49
8272006.01.18 09:48buy4140.10115.08110.08115.68
8282006.01.23 02:18buy4150.10114.75110.05115.35
8292006.01.23 10:36buy4160.20114.44110.04115.04
8302006.01.25 00:34t/p4160.20115.04110.04115.04110.2047206.69
8312006.01.25 00:34close4150.10115.04110.05115.3528.1547234.84
8322006.01.25 00:35close4140.10115.06110.08115.688.5747243.41
8332006.01.25 00:35sell4170.10115.09120.09114.49
8342006.01.25 15:15sell4180.10115.40120.10114.80
8352006.01.25 15:51sell4190.20115.71120.11115.11
8362006.01.26 14:37sell4200.30116.01120.11115.41
8372006.01.26 18:02sell4210.50116.32120.12115.72
8382006.01.27 11:51sell4220.80116.63120.13116.03
8392006.01.27 16:54sell4231.30116.93120.13116.33
8402006.01.27 18:26sell4242.10117.24120.14116.64
8412006.01.30 09:31sell4253.40117.54120.14116.94
8422006.01.31 17:53t/p4253.40116.94120.14116.941687.1448930.55
8432006.01.31 17:53close4242.10116.94120.14116.64467.9049398.44
8442006.01.31 17:53close4231.30116.95120.13116.33-66.0949332.36
8452006.01.31 17:53close4220.80116.96120.13116.03-252.7149079.65
8462006.01.31 17:53close4210.50116.96120.12115.72-298.9048780.75
8472006.01.31 17:53close4200.30116.95120.11115.41-256.3148524.44
8482006.01.31 17:53close4190.20116.93120.11115.11-228.9148295.53
8492006.01.31 17:53close4180.10116.94120.10114.80-141.8148153.72
8502006.01.31 17:54close4170.10116.93120.09114.49-167.4847986.24
8512006.01.31 17:54buy4260.10116.92111.92117.52
8522006.01.31 20:31t/p4260.10117.52111.92117.5251.0548037.29
8532006.01.31 20:31buy4270.10117.56112.56118.16
8542006.01.31 21:06buy4280.10117.24112.54117.84
8552006.02.01 17:05t/p4280.10117.84112.54117.8452.3848089.67
8562006.02.01 17:05close4270.10117.85112.56118.1626.0848115.75
8572006.02.01 17:05sell4290.10117.83122.83117.23
8582006.02.01 22:22sell4300.10118.15122.85117.55
8592006.02.02 06:45sell4310.20118.46122.86117.86
8602006.02.03 14:34sell4320.30118.76122.86118.16
8612006.02.03 14:58sell4330.50119.07122.87118.47
8622006.02.03 15:19sell4340.80119.37122.87118.77
8632006.02.06 00:26t/p4340.80118.77122.87118.77390.6548506.40
8642006.02.06 00:26close4330.50118.77122.87118.47117.8748624.26
8652006.02.06 00:26close4320.30118.78122.86118.16-10.1148614.15
8662006.02.06 00:27close4310.20118.79122.86117.86-62.3148551.85
8672006.02.06 00:27close4300.10118.78122.85117.55-61.4748490.37
8682006.02.06 00:28close4290.10118.79122.83117.23-89.2548401.12
8692006.02.06 04:00buy4350.10118.59113.59119.19
8702006.02.07 09:49buy4360.10118.28113.58118.88
8712006.02.07 10:29buy4370.20117.96113.56118.56
8722006.02.07 10:35buy4380.30117.66113.56118.26
8732006.02.08 11:36t/p4380.30118.26113.56118.26156.6148557.73
8742006.02.08 11:36close4370.20118.27113.56118.5655.3648613.09
8752006.02.08 11:36close4360.10118.25113.58118.88-1.0748612.02
8762006.02.08 11:37close4350.10118.26113.59119.19-24.9648587.07
8772006.02.08 11:37buy4390.10118.29113.29118.89
8782006.02.09 21:03t/p4390.10118.89113.29118.8954.8848641.94
8792006.02.09 21:03sell4400.10118.90123.90118.30
8802006.02.10 06:16t/p4400.10118.30123.90118.3049.0348690.98
8812006.02.10 06:23buy4410.10118.27113.27118.87
8822006.02.10 06:31buy4420.10117.96113.26118.56
8832006.02.10 08:27buy4430.20117.62113.22118.22
8842006.02.10 14:47buy4440.30117.31113.21117.91
8852006.02.10 15:00buy4450.50117.00113.20117.60
8862006.02.10 16:32t/p4450.50117.60113.20117.60255.1048946.08
8872006.02.10 16:32close4440.30117.60113.21117.9173.9849020.06
8882006.02.10 16:32close4430.20117.59113.22118.22-5.1049014.96
8892006.02.10 16:32close4420.10117.57113.26118.56-33.1748981.79
8902006.02.10 16:32close4410.10117.56113.27118.87-60.3948921.40
8912006.02.10 16:32buy4460.10117.58112.58118.18
8922006.02.13 10:24t/p4460.10118.18112.58118.1852.2448973.64
8932006.02.13 10:24sell4470.10118.18123.18117.58
8942006.02.14 00:26t/p4470.10117.58123.18117.5849.3449022.98
8952006.02.14 00:26buy4480.10117.57112.57118.17
8962006.02.14 07:15buy4490.10117.18112.48117.78
8972006.02.15 16:18buy4500.20116.85112.45117.45
8982006.02.15 16:36t/p4500.20117.45112.45117.45102.1749125.15
8992006.02.15 16:36close4490.10117.45112.48117.7824.4649149.61
9002006.02.15 16:36close4480.10117.46112.57118.17-7.8949141.73
9012006.02.15 16:36buy4510.10117.48112.48118.08
9022006.02.15 17:53t/p4510.10118.08112.48118.0850.8149192.54
9032006.02.15 17:53sell4520.10118.08123.08117.48
9042006.02.17 00:50t/p4520.10117.48123.08117.4844.3449236.88
9052006.02.17 00:50buy4530.10117.44112.44118.04
9062006.02.17 02:26t/p4530.10118.04112.44118.0450.8249287.70
9072006.02.17 02:31sell4540.10118.08123.08117.48
9082006.02.17 10:00sell4550.10118.40123.10117.80
9092006.02.17 12:36sell4560.20118.71123.11118.11
9102006.02.17 22:33t/p4560.20118.11123.11118.11101.6049389.30
9112006.02.17 22:33close4550.10118.11123.10117.8024.5549413.85
9122006.02.17 22:33close4540.10118.10123.08117.48-1.6949412.16
9132006.02.20 01:01buy4570.10118.08113.08118.68
9142006.02.21 09:20t/p4570.10118.68113.08118.6852.0249464.18
9152006.02.21 09:20sell4580.10118.70123.70118.10
9162006.02.23 05:18t/p4580.10118.10123.70118.1044.0649508.24
9172006.02.23 05:18buy4590.10118.09113.09118.69
9182006.02.23 05:34buy4600.10117.77113.07118.37
9192006.02.23 07:10buy4610.20117.46113.06118.06
9202006.02.23 10:13buy4620.30117.16113.06117.76
9212006.02.23 14:25buy4630.50116.85113.05117.45
9222006.02.24 01:27buy4640.80116.53113.03117.13
9232006.02.27 02:00buy4651.30116.23113.03116.83
9242006.02.27 02:58buy4662.10115.92113.02116.52
9252006.03.01 00:29buy4673.40115.61113.01116.21
9262006.03.01 11:41t/p4673.40116.21113.01116.211755.1551263.39
9272006.03.01 11:41close4662.10116.23113.02116.52621.9351885.33
9282006.03.01 11:41close4651.30116.24113.03116.8349.4751934.80
9292006.03.01 11:41close4640.80116.24113.03117.13-164.2551770.55
9302006.03.01 11:41close4630.50116.24113.05117.45-232.9451537.61
9312006.03.01 11:41close4620.30116.21113.06117.76-227.5851310.02
9322006.03.01 11:42close4610.20116.20113.06118.06-205.0951104.93
9332006.03.01 11:42close4600.10116.19113.07118.37-130.0950974.84
9342006.03.01 11:42close4590.10116.19113.09118.69-157.6450817.20
9352006.03.01 11:42sell4680.10116.20121.20115.60
9362006.03.03 00:34t/p4680.10115.60121.20115.6045.1650862.36
9372006.03.03 00:34buy4690.10115.58110.58116.18
9382006.03.03 01:37t/p4690.10116.18110.58116.1851.6350913.99
9392006.03.03 01:37buy4700.10116.24111.24116.84
9402006.03.06 04:20t/p4700.10116.84111.24116.8452.8250966.81
9412006.03.06 04:20sell4710.10116.84121.84116.24
9422006.03.06 05:47sell4720.10117.15121.85116.55
9432006.03.06 14:30sell4730.20117.46121.86116.86
9442006.03.07 08:42sell4740.30117.76121.86117.16
9452006.03.09 06:48sell4750.50118.11121.91117.51
9462006.03.09 09:25t/p4750.50117.51121.91117.51255.3051222.11
9472006.03.09 09:25close4740.30117.51121.86117.1643.5851265.69
9482006.03.09 09:25close4730.20117.50121.86116.86-23.6851242.02
9492006.03.09 09:25close4720.10117.51121.85116.55-39.0751202.94
9502006.03.09 09:25close4710.10117.52121.84116.24-66.2951136.65
9512006.03.09 09:25buy4760.10117.55112.55118.15
9522006.03.09 11:18buy4770.10117.24112.54117.84
9532006.03.09 17:19t/p4770.10117.84112.54117.8450.9251187.57
9542006.03.09 17:19close4760.10117.84112.55118.1524.6151212.18
9552006.03.09 17:19buy4780.10117.88112.88118.48
9562006.03.10 02:03t/p4780.10118.48112.88118.4852.1051264.28
9572006.03.10 02:03sell4790.10118.51123.51117.91
9582006.03.10 15:23sell4800.10118.82123.52118.22
9592006.03.10 15:38sell4810.20119.12123.52118.52
9602006.03.14 01:46t/p4810.20118.52123.52118.5294.5051358.78
9612006.03.14 01:46close4800.10118.52123.52118.2221.9451380.72
9622006.03.14 01:46close4790.10118.53123.51117.91-5.0651375.66
9632006.03.14 01:46buy4820.10118.52113.52119.12
9642006.03.14 14:21buy4830.10118.21113.51118.81
9652006.03.14 15:44buy4840.20117.88113.48118.48
9662006.03.14 16:29buy4850.30117.57113.47118.17
9672006.03.14 18:12buy4860.50117.27113.47117.87
9682006.03.16 05:49t/p4860.50117.87113.47117.87283.9751659.62
9692006.03.16 05:49close4850.30117.87113.47118.1794.0351753.65
9702006.03.16 05:49close4840.20117.87113.48118.4810.0851763.73
9712006.03.16 05:49close4830.10117.83113.51118.81-26.3651737.37
9722006.03.16 05:50close4820.10117.84113.52119.12-51.8251685.55
9732006.03.16 05:50sell4870.10117.78122.78117.18
9742006.03.16 14:47t/p4870.10117.18122.78117.1851.2051736.75
9752006.03.16 14:47sell4880.10117.16122.16116.56
9762006.03.17 09:53t/p4880.10116.56122.16116.5649.7951786.54
9772006.03.17 09:53buy4890.10116.56111.56117.16
9782006.03.17 10:44buy4900.10116.25111.55116.85
9792006.03.17 14:34buy4910.20115.95111.55116.55
9802006.03.20 14:53buy4920.30115.64111.54116.24
9812006.03.20 16:03t/p4920.30116.24111.54116.24154.8451941.38
9822006.03.20 16:03close4910.20116.25111.55116.5554.5551995.93
9832006.03.20 16:03close4900.10116.24111.55116.850.6151996.55
9842006.03.20 16:03close4890.10116.23111.56117.16-26.9251969.63
9852006.03.20 16:46sell4930.10116.32121.32115.72
9862006.03.21 03:48sell4940.10116.63121.33116.03
9872006.03.21 16:11sell4950.20116.93121.33116.33
9882006.03.21 17:58sell4960.30117.23121.33116.63
9892006.03.22 16:23t/p4960.30116.63121.33116.63149.2852118.91
9902006.03.22 16:23close4950.20116.63121.33116.3348.0752166.97
9912006.03.22 16:23close4940.10116.65121.33116.03-3.4052163.58
9922006.03.22 16:23close4930.10116.62121.32115.72-29.0952134.48
9932006.03.22 16:23buy4970.10116.66111.66117.26
9942006.03.23 16:19t/p4970.10117.26111.66117.2655.5952190.07
9952006.03.23 16:29sell4980.10117.61122.61117.01
9962006.03.23 20:13sell4990.10117.92122.62117.32
9972006.03.24 10:10sell5000.20118.22122.62117.62
9982006.03.24 16:19t/p5000.20117.62122.62117.62102.0252292.09
9992006.03.24 16:19close4990.10117.62122.62117.3223.8252315.91
10002006.03.24 16:19close4980.10117.61122.61117.01-1.6952314.23
10012006.03.24 16:19sell5010.10117.57122.57116.97
10022006.03.27 03:02t/p5010.10116.97122.57116.9749.6252363.85
10032006.03.27 03:02buy5020.10116.92111.92117.52
10042006.03.27 04:49buy5030.10116.61111.91117.21
10052006.03.28 02:11buy5040.20116.31111.91116.91
10062006.03.28 03:32t/p5040.20116.91111.91116.91102.6452466.49
10072006.03.28 03:32close5030.10116.91111.91117.2127.1352493.62
10082006.03.28 03:32close5020.10116.89111.92117.52-1.1052492.52
10092006.03.28 03:32buy5050.10116.93111.93117.53
10102006.03.28 10:24buy5060.10116.63111.93117.23
10112006.03.28 17:33t/p5060.10117.23111.93117.2351.1852543.70
10122006.03.28 17:33close5050.10117.24111.93117.5326.4452570.14
10132006.03.28 17:33sell5070.10117.22122.22116.62
10142006.03.28 21:22sell5080.10117.57122.27116.97
10152006.03.28 21:36sell5090.20117.90122.30117.30
10162006.03.30 11:55t/p5090.20117.30122.30117.3088.8152658.95
10172006.03.30 11:55close5080.10117.30122.27116.9716.2752675.22
10182006.03.30 11:55close5070.10117.33122.22116.62-16.1352659.10
10192006.03.30 11:55buy5100.10117.33112.33117.93
10202006.03.31 15:28t/p5100.10117.93112.33117.9352.3452711.44
10212006.03.31 15:28sell5110.10117.94122.94117.34
10222006.04.03 06:25sell5120.10118.25122.95117.65
10232006.04.03 06:43sell5130.20118.56122.96117.96
10242006.04.03 16:43t/p5130.20117.96122.96117.96101.7352813.17
10252006.04.03 16:43close5120.10117.95122.95117.6525.4352838.60
10262006.04.03 16:43close5110.10117.90122.94117.341.7052840.30
10272006.04.03 16:43sell5140.10117.87122.87117.27
10282006.04.04 15:49t/p5140.10117.27122.87117.2749.4752889.78
10292006.04.04 15:49buy5150.10117.27112.27117.87
10302006.04.05 05:08buy5160.10116.94112.24117.54
10312006.04.05 11:35t/p5160.10117.54112.24117.5451.0452940.82
10322006.04.05 11:35close5150.10117.56112.27117.8726.1452966.96
10332006.04.05 11:35buy5170.10117.55112.55118.15
10342006.04.07 17:14t/p5170.10118.15112.55118.1556.6753023.63
10352006.04.07 17:14sell5180.10118.16123.16117.56
10362006.04.10 12:49sell5190.10118.47123.17117.87
10372006.04.11 14:22sell5200.20118.78123.18118.18
10382006.04.12 01:07t/p5200.20118.18123.18118.1898.1853121.80
10392006.04.12 01:07close5190.10118.17123.17117.8722.0253143.82
10402006.04.12 01:08close5180.10118.15123.16117.56-4.2153139.61
10412006.04.12 01:08buy5210.10118.16113.16118.76
10422006.04.12 03:00buy5220.10117.85113.15118.45
10432006.04.12 14:48t/p5220.10118.45113.15118.4550.6553190.26
10442006.04.12 14:48close5210.10118.45113.16118.7624.4853214.74
10452006.04.12 14:48buy5230.10118.49113.49119.09
10462006.04.17 02:15buy5240.10118.18113.48118.78
10472006.04.17 13:53buy5250.20117.87113.47118.47
10482006.04.17 16:52buy5260.30117.56113.46118.16
10492006.04.18 10:07t/p5260.30118.16113.46118.16156.7653371.50
10502006.04.18 10:07close5250.20118.16113.47118.4752.0353423.53
10512006.04.18 10:07close5240.10118.14113.48118.78-1.9253421.61
10522006.04.18 10:07close5230.10118.16113.49119.09-19.1053402.52
10532006.04.18 10:08sell5270.10118.18123.18117.58
10542006.04.18 14:54t/p5270.10117.58123.18117.5851.0353453.55
10552006.04.18 16:29buy5280.10117.56112.56118.16
10562006.04.18 22:30buy5290.10117.25112.55117.85
10572006.04.19 00:50buy5300.20116.94112.54117.54
10582006.04.19 15:00t/p5300.20117.54112.54117.54102.0553555.60
10592006.04.19 15:00close5290.10117.59112.55117.8530.3853585.98
10602006.04.19 15:00close5280.10117.55112.56118.160.6253586.60
10612006.04.19 15:22sell5310.10117.80122.80117.20
10622006.04.19 21:39t/p5310.10117.20122.80117.2051.2053637.80
10632006.04.19 21:39sell5320.10117.18122.18116.58
10642006.04.20 02:55sell5330.10117.49122.19116.89
10652006.04.20 10:36sell5340.20117.79122.19117.19
10662006.04.21 11:20t/p5340.20117.19122.19117.1999.0353736.83
10672006.04.21 11:20close5330.10117.18122.19116.8924.7653761.59
10682006.04.21 11:20close5320.10117.20122.18116.58-8.4653753.13
10692006.04.21 12:00buy5350.10117.30112.30117.90
10702006.04.21 14:43buy5360.10116.99112.29117.59
10712006.04.21 21:28buy5370.20116.67112.27117.27
10722006.04.24 00:00buy5380.30115.72111.62116.32
10732006.04.24 08:47buy5390.50115.42111.62116.02
10742006.04.24 09:31buy5400.80115.11111.61115.71
10752006.04.24 18:13buy5411.30114.81111.61115.41
10762006.04.24 18:19buy5422.10114.48111.58115.08
10772006.04.26 05:51t/p5422.10115.08111.58115.081156.3454909.48
10782006.04.26 05:51close5411.30115.12111.61115.41388.3555297.83
10792006.04.26 05:51close5400.80115.07111.61115.71-4.2555293.57
10802006.04.26 05:51close5390.50115.04111.62116.02-150.4455143.13
10812006.04.26 05:51close5380.30115.07111.62116.32-160.6354982.51
10822006.04.26 05:51close5370.20115.14112.27117.27-256.9354725.58
10832006.04.26 05:51close5360.10115.13112.29117.59-157.1454568.44
10842006.04.26 05:51close5350.10115.12112.30117.90-184.9554383.49
10852006.04.26 05:51sell5430.10115.14120.14114.54
10862006.04.27 12:01t/p5430.10114.54120.14114.5447.3254430.81
10872006.04.27 12:02buy5440.10114.46109.46115.06
10882006.04.27 14:04t/p5440.10115.06109.46115.0652.1254482.93
10892006.04.27 16:00sell5450.10114.99119.99114.39
10902006.04.27 16:07t/p5450.10114.39119.99114.3952.4654535.39
10912006.04.27 16:45buy5460.10114.06109.06114.66
10922006.04.28 17:19buy5470.10113.75109.05114.35
10932006.05.01 04:12buy5480.20113.45109.05114.05
10942006.05.01 04:22buy5490.30113.13109.03113.73
10952006.05.01 14:42buy5500.50112.81109.01113.41
10962006.05.01 15:10buy5510.80112.50109.00113.10
10972006.05.01 17:35t/p5510.80113.10109.00113.10424.4054959.79
10982006.05.01 17:35close5500.50113.10109.01113.41128.2155088.00
10992006.05.01 17:35close5490.30113.11109.03113.73-5.3055082.70
11002006.05.01 17:35close5480.20113.11109.05114.05-60.1255022.58
11012006.05.01 17:35close5470.10113.10109.05114.35-56.0054966.58
11022006.05.01 17:35close5460.10113.06109.06114.66-85.5154881.07
11032006.05.01 17:36buy5520.10113.10108.10113.70
11042006.05.02 01:41t/p5520.10113.70108.10113.7054.2454935.31
11052006.05.02 01:41sell5530.10113.71118.71113.11
11062006.05.02 20:49t/p5530.10113.11118.71113.1153.0554988.36
11072006.05.03 08:21buy5540.10113.19108.19113.79
11082006.05.03 20:03t/p5540.10113.79108.19113.7952.7255041.08
11092006.05.03 20:03sell5550.10113.81118.81113.21
11102006.05.04 08:07sell5560.10114.11118.81113.51
11112006.05.04 16:20t/p5560.10113.51118.81113.5152.8655093.94
11122006.05.04 16:20close5550.10113.50118.81113.2122.2555116.19
11132006.05.04 16:20sell5570.10113.48118.48112.88
11142006.05.05 05:07sell5580.10113.79118.49113.19
11152006.05.05 14:31t/p5580.10113.19118.49113.1953.0755169.26
11162006.05.05 14:31close5570.10113.06118.48112.8835.4655204.73
11172006.05.05 14:31buy5590.10113.44108.44114.04
11182006.05.05 15:07buy5600.10113.13108.43113.73
11192006.05.05 15:17buy5610.20112.80108.40113.40
11202006.05.05 16:14buy5620.30112.49108.39113.09
11212006.05.08 00:00buy5630.50111.95108.15112.55
11222006.05.08 04:29buy5640.80111.63108.13112.23
11232006.05.08 09:55buy5651.30111.32108.12111.92
11242006.05.08 13:47buy5662.10111.02108.12111.62
11252006.05.08 16:13t/p5662.10111.62108.12111.621128.4256333.15
11262006.05.08 16:13close5651.30111.66108.12111.92395.8556729.00
11272006.05.08 16:13close5640.80111.63108.13112.230.0056729.00
11282006.05.08 16:13close5630.50111.60108.15112.55-156.8156572.19
11292006.05.08 16:13close5620.30111.63108.39113.09-226.7056345.48
11302006.05.08 16:13close5610.20111.66108.40113.40-201.2556144.24
11312006.05.08 16:13close5600.10111.68108.43113.73-128.3756015.87
11322006.05.08 16:13close5590.10111.64108.44114.04-159.7655856.11
11332006.05.08 16:14buy5670.10111.66106.66112.26
11342006.05.09 02:31buy5680.10111.34106.64111.94
11352006.05.09 16:20buy5690.20110.95106.55111.55
11362006.05.10 10:58buy5700.30110.64106.54111.24
11372006.05.10 20:10buy5710.50110.33106.53110.93
11382006.05.11 01:31t/p5710.50110.93106.53110.93292.5256148.64
11392006.05.11 01:31close5700.30110.93106.54111.2491.6856240.32
11402006.05.11 01:31close5690.20110.94106.55111.559.9856250.29
11412006.05.11 01:31close5680.10110.94106.64111.94-30.1756220.12
11422006.05.11 01:31close5670.10110.93106.66112.26-58.4556161.68
11432006.05.11 01:48sell5720.10111.14116.14110.54
11442006.05.11 03:19sell5730.10111.46116.16110.86
11452006.05.11 14:30t/p5730.10110.86116.16110.8654.1456215.82
11462006.05.11 14:30close5720.10110.84116.14110.5427.0756242.89
11472006.05.11 14:30sell5740.10110.81115.81110.21
11482006.05.11 14:31sell5750.10111.30116.00110.70
11492006.05.11 14:35t/p5750.10110.70116.00110.7054.2156297.10
11502006.05.11 14:35close5740.10110.69115.81110.2110.8456307.94
11512006.05.11 14:35sell5760.10110.68115.68110.08
11522006.05.11 14:55sell5770.10110.99115.69110.39
11532006.05.11 17:35t/p5770.10110.39115.69110.3954.3556362.29
11542006.05.11 17:35close5760.10110.39115.68110.0826.2756388.56
11552006.05.12 02:12buy5780.10109.98104.98110.58
11562006.05.12 09:26buy5790.10109.65104.95110.25
11572006.05.12 11:41buy5800.20109.34104.94109.94
11582006.05.12 14:31t/p5800.20109.94104.94109.94109.1556497.71
11592006.05.12 14:31close5790.10109.94104.95110.2526.3856524.09
11602006.05.12 14:31close5780.10109.91104.98110.58-6.3756517.72
11612006.05.12 14:31buy5810.10109.95104.95110.55
11622006.05.12 14:50buy5820.10109.64104.94110.24
11632006.05.12 16:24t/p5820.10110.24104.94110.2454.4356572.15
11642006.05.12 16:24close5810.10110.24104.95110.5526.3156598.46
11652006.05.12 16:24buy5830.10110.23105.23110.83
11662006.05.15 00:00buy5840.10109.67104.97110.27
11672006.05.15 03:29buy5850.20109.36104.96109.96
11682006.05.15 10:04t/p5850.20109.96104.96109.96109.1256707.58
11692006.05.15 10:04close5840.10109.97104.97110.2727.2856734.86
11702006.05.15 10:04close5830.10110.00105.23110.83-19.4456715.42
11712006.05.15 10:06sell5860.10110.21115.21109.61
11722006.05.15 10:24sell5870.10110.51115.21109.91
11732006.05.15 11:51t/p5870.10109.91115.21109.9154.5956770.01
11742006.05.15 11:51close5860.10109.91115.21109.6127.3056797.31
11752006.05.15 12:00sell5880.10109.94114.94109.34
11762006.05.15 12:42sell5890.10110.29114.99109.69
11772006.05.15 23:00t/p5890.10109.69114.99109.6954.7356852.04
11782006.05.15 23:00close5880.10109.63114.94109.3428.2856880.32
11792006.05.15 23:00sell5900.10110.13115.13109.53
11802006.05.15 23:00sell5910.10110.49115.19109.89
11812006.05.16 01:40sell5920.20110.79115.19110.19
11822006.05.16 05:20t/p5920.20110.19115.19110.19108.9056989.22
11832006.05.16 05:20close5910.10110.19115.19109.8925.5457014.76
11842006.05.16 05:20close5900.10110.20115.13109.53-8.0457006.72
11852006.05.16 05:20sell5930.10110.16115.16109.56
11862006.05.16 09:35sell5940.10110.47115.17109.87
11872006.05.16 14:44t/p5940.10109.87115.17109.8754.6257061.34
11882006.05.16 14:44close5930.10109.85115.16109.5628.2257089.56
11892006.05.16 14:45sell5950.10109.86114.86109.26
11902006.05.16 15:38sell5960.10110.16114.86109.56
11912006.05.17 02:25t/p5960.10109.56114.86109.5653.0757142.64
11922006.05.17 02:25close5950.10109.56114.86109.2625.6957168.33
11932006.05.17 02:25buy5970.10109.57104.57110.17
11942006.05.17 09:08buy5980.10109.26104.56109.86
11952006.05.17 16:26t/p5980.10109.86104.56109.8654.6157222.94
11962006.05.17 16:26close5970.10109.87104.57110.1727.3157250.25
11972006.05.17 16:26buy5990.10109.78104.78110.38
11982006.05.17 17:30t/p5990.10110.38104.78110.3854.3557304.60
11992006.05.17 17:30sell6000.10110.39115.39109.79
12002006.05.17 18:00sell6010.10110.71115.41110.11
12012006.05.17 20:31sell6020.20111.02115.42110.42
12022006.05.17 20:32sell6030.30111.33115.43110.73
12032006.05.18 02:24t/p6030.30110.73115.43110.73147.3957451.99
12042006.05.18 02:24close6020.20110.72115.42110.4244.0757496.06
12052006.05.18 02:24close6010.10110.75115.41110.11-8.6757487.39
12062006.05.18 02:25close6000.10110.74115.39109.79-36.6757450.72
12072006.05.18 02:25sell6040.10110.70115.70110.10
12082006.05.18 13:15sell6050.10111.02115.72110.42
12092006.05.18 15:36t/p6050.10110.42115.72110.4254.3457505.06
12102006.05.18 15:36close6040.10110.41115.70110.1026.2757531.33
12112006.05.18 15:36sell6060.10110.39115.39109.79
12122006.05.18 15:55sell6070.10110.75115.45110.15
12132006.05.18 17:53sell6080.20111.08115.48110.48
12142006.05.19 01:52t/p6080.20110.48115.48110.48105.2657636.59
12152006.05.19 01:52close6070.10110.47115.45110.1523.6657660.25
12162006.05.19 01:52close6060.10110.47115.39109.79-8.9357651.32
12172006.05.19 01:52sell6090.10110.44115.44109.84
12182006.05.19 02:43sell6100.10110.77115.47110.17
12192006.05.19 05:39sell6110.20111.07115.47110.47
12202006.05.19 09:40sell6120.30111.37115.47110.77
12212006.05.19 09:45sell6130.50111.71115.51111.11
12222006.05.19 11:53sell6140.80112.01115.51111.41
12232006.05.22 07:45sell6151.30112.36115.56111.76
12242006.05.22 08:26sell6162.10112.69115.59112.09
12252006.05.22 15:58t/p6162.10112.09115.59112.091124.1058775.42
12262006.05.22 15:58close6151.30112.09115.56111.76313.1459088.56
12272006.05.22 15:58close6140.80112.11115.51111.41-84.8559003.71
12282006.05.22 15:58close6130.50112.14115.51111.11-200.1558803.55
12292006.05.22 15:58close6120.30112.13115.47110.77-208.3958595.16
12302006.05.22 15:58close6110.20112.14115.47110.47-194.2058400.96
12312006.05.22 15:58close6100.10112.13115.47110.17-122.9858277.98
12322006.05.22 15:58close6090.10112.12115.44109.84-151.5358126.46
12332006.05.22 15:59sell6170.10112.11117.11111.51
12342006.05.22 20:09t/p6170.10111.51117.11111.5153.8258180.28
12352006.05.22 20:09buy6180.10111.48106.48112.08
12362006.05.23 06:49buy6190.10111.17106.47111.77
12372006.05.23 22:27t/p6190.10111.77106.47111.7753.6858233.96
12382006.05.23 22:27close6180.10111.77106.48112.0827.4258261.38
12392006.05.23 22:27buy6200.10111.81106.81112.41
12402006.05.24 02:54t/p6200.10112.41106.81112.4154.8458316.22
12412006.05.24 02:54sell6210.10112.43117.43111.83
12422006.05.24 09:44t/p6210.10111.83117.43111.8353.6558369.87
12432006.05.24 09:44sell6220.10111.80116.80111.20
12442006.05.24 15:07sell6230.10112.12116.82111.52
12452006.05.24 16:02sell6240.20112.43116.83111.83
12462006.05.24 16:36sell6250.30112.73116.83112.13
12472006.05.25 14:32t/p6250.30112.13116.83112.13145.3658515.23
12482006.05.25 14:32close6240.20112.12116.83111.8345.1858560.41
12492006.05.25 14:32close6230.10112.11116.82111.52-4.1758556.24
12502006.05.25 14:32close6220.10112.18116.80111.20-38.9358517.31
12512006.05.25 14:33buy6260.10112.24107.24112.84
12522006.05.25 14:39buy6270.10111.93107.23112.53
12532006.05.26 01:46buy6280.20111.63107.23112.23
12542006.05.26 06:19t/p6280.20112.23107.23112.23106.9258624.23
12552006.05.26 06:19close6270.10112.24107.23112.5329.0958653.32
12562006.05.26 06:19close6260.10112.24107.24112.841.4758654.79
12572006.05.26 06:19buy6290.10112.22107.22112.82
12582006.05.26 09:29buy6300.10111.92107.22112.52
12592006.05.26 15:49t/p6300.10112.52107.22112.5253.3258708.11
12602006.05.26 15:49close6290.10112.52107.22112.8226.6658734.77
12612006.05.26 16:00sell6310.10112.58117.58111.98
12622006.05.30 05:33t/p6310.10111.98117.58111.9850.2258784.99
12632006.05.30 05:33buy6320.10111.97106.97112.57
12642006.05.30 09:47buy6330.10111.66106.96112.26
12652006.05.30 13:40t/p6330.10112.26106.96112.2653.4458838.43
12662006.05.30 13:40close6320.10112.28106.97112.5727.6158866.04
12672006.05.30 13:40buy6340.10112.32107.32112.92
12682006.05.30 15:53buy6350.10112.02107.32112.62
12692006.05.30 16:32buy6360.20111.71107.31112.31
12702006.05.31 01:43t/p6360.20112.31107.31112.31109.7858975.82
12712006.05.31 01:43close6350.10112.32107.32112.6228.1859004.01
12722006.05.31 01:43close6340.10112.32107.32112.921.4759005.48
12732006.05.31 01:43buy6370.10112.34107.34112.94
12742006.05.31 03:12buy6380.10112.03107.33112.63
12752006.05.31 08:44buy6390.20111.72107.32112.32
12762006.05.31 16:03t/p6390.20112.32107.32112.32106.8459112.32
12772006.05.31 16:03close6380.10112.32107.33112.6325.8259138.14
12782006.05.31 16:03close6370.10112.31107.34112.94-2.6759135.47
12792006.05.31 16:03sell6400.10112.32117.32111.72
12802006.05.31 20:36sell6410.10112.62117.32112.02
12812006.06.01 09:34sell6420.20112.93117.33112.33
12822006.06.01 12:41sell6430.30113.28117.38112.68
12832006.06.01 16:37t/p6430.30112.68117.38112.68159.7459295.21
12842006.06.01 16:37close6420.20112.68117.33112.3344.3759339.58
12852006.06.01 16:37close6410.10112.66117.32112.02-8.6159330.97
12862006.06.01 16:37close6400.10112.66117.32111.72-35.2459295.73
12872006.06.01 16:37sell6440.10112.67117.67112.07
12882006.06.02 14:31t/p6440.10112.07117.67112.0751.9559347.68
12892006.06.02 14:31buy6450.10111.86106.86112.46
12902006.06.02 14:31t/p6450.10112.46106.86112.4653.3559401.03
12912006.06.02 14:31buy6460.10112.49107.49113.09
12922006.06.02 14:32buy6470.10112.03107.33112.63
12932006.06.02 14:41t/p6470.10112.63107.33112.6353.2659454.29
12942006.06.02 14:41close6460.10112.64107.49113.0913.3259467.61
12952006.06.02 14:41buy6480.10112.62107.62113.22
12962006.06.02 14:41buy6490.10112.03107.33112.63
12972006.06.02 15:13buy6500.20111.72107.32112.32
12982006.06.02 16:54buy6510.30111.42107.32112.02
12992006.06.05 20:43t/p6510.30112.02107.32112.02165.0659632.67
13002006.06.05 20:43close6500.20112.05107.32112.3261.8459694.51
13012006.06.05 20:43close6490.10112.06107.33112.634.1559698.67
13022006.06.05 20:43close6480.10112.04107.62113.22-50.3059648.37
13032006.06.05 20:44buy6520.10112.08107.08112.68
13042006.06.06 14:13t/p6520.10112.68107.08112.6854.7159703.08
13052006.06.06 14:13sell6530.10112.70117.70112.10
13062006.06.06 15:36sell6540.10113.01117.71112.41
13072006.06.06 16:45sell6550.20113.32117.72112.72
13082006.06.07 15:33sell6560.30113.62117.72113.02
13092006.06.08 09:22sell6570.50113.93117.73113.33
13102006.06.08 13:47sell6580.80114.30117.80113.70
13112006.06.08 14:33sell6591.30114.61117.81114.01
13122006.06.09 00:20t/p6591.30114.01117.81114.01662.2260365.30
13132006.06.09 00:20close6580.80114.01117.80113.70190.0060555.30
13142006.06.09 00:20close6570.50113.99117.73113.33-34.7560520.54
13152006.06.09 00:20close6560.30113.98117.72113.02-114.9960405.55
13162006.06.09 00:20close6550.20113.98117.72112.72-132.6860272.88
13172006.06.09 00:20close6540.10113.98117.71112.41-93.5360179.34
13182006.06.09 00:20close6530.10113.99117.70112.10-121.6060057.74
13192006.06.09 04:05buy6600.10113.96108.96114.56
13202006.06.09 16:10buy6610.10113.66108.96114.26
13212006.06.12 01:29t/p6610.10114.26108.96114.2653.9860111.72
13222006.06.12 01:29close6600.10114.26108.96114.5627.7360139.45
13232006.06.12 12:00sell6620.10114.37119.37113.77
13242006.06.13 08:16sell6630.10114.68119.38114.08
13252006.06.13 16:18sell6640.20114.99119.39114.39
13262006.06.13 16:46sell6650.30115.29119.39114.69
13272006.06.14 15:19t/p6650.30114.69119.39114.69151.8960291.34
13282006.06.14 15:19close6640.20114.68119.39114.3950.6960342.03
13292006.06.14 15:19close6630.10114.69119.38114.08-2.5660339.47
13302006.06.14 15:19close6620.10114.71119.37113.77-33.0160306.46
13312006.06.14 15:19buy6660.10114.71109.71115.31
13322006.06.19 00:35t/p6660.10115.31109.71115.3159.3960365.85
13332006.06.19 00:35sell6670.10115.32120.32114.72
13342006.06.19 03:02sell6680.10115.62120.32115.02
13352006.06.20 07:48t/p6680.10115.02120.32115.0250.4760416.32
13362006.06.20 07:48close6670.10115.02120.32114.7224.3960440.72
13372006.06.20 07:48buy6690.10115.02110.02115.62
13382006.06.20 09:02buy6700.10114.71110.01115.31
13392006.06.21 04:53buy6710.20114.41110.01115.01
13402006.06.21 14:18t/p6710.20115.01110.01115.01104.3460545.06
13412006.06.21 14:18close6700.10115.01110.01115.3127.5560572.61
13422006.06.21 14:18close6690.10115.03110.02115.622.3460574.95
13432006.06.21 14:18buy6720.10115.05110.05115.65
13442006.06.21 18:24buy6730.10114.74110.04115.34
13452006.06.22 12:15t/p6730.10115.34110.04115.3456.4460631.39
13462006.06.22 12:15close6720.10115.34110.05115.6529.5660660.94
13472006.06.22 12:15sell6740.10115.30120.30114.70
13482006.06.22 12:48sell6750.10115.65120.35115.05
13492006.06.22 17:54sell6760.20115.96120.36115.36
13502006.06.22 18:52sell6770.30116.26120.36115.66
13512006.06.23 14:49sell6780.50116.58120.38115.98
13522006.06.23 15:51t/p6780.50115.98120.38115.98258.6760919.61
13532006.06.23 15:51close6770.30115.98120.36115.6667.3760986.98
13542006.06.23 15:51close6760.20115.97120.36115.36-5.1060981.88
13552006.06.23 15:51close6750.10115.99120.35115.05-31.0060950.88
13562006.06.23 15:52close6740.10115.98120.30114.70-60.3260890.57
13572006.06.23 15:52sell6790.10115.98120.98115.38
13582006.06.23 17:35sell6800.10116.29120.99115.69
13592006.06.27 12:20sell6810.20116.60121.00116.00
13602006.06.27 16:17t/p6810.20116.00121.00116.00103.4660994.03
13612006.06.27 16:17close6800.10115.98120.99115.6923.3661017.38
13622006.06.27 16:17close6790.10115.97120.98115.38-2.5161014.87
13632006.06.27 16:17buy6820.10116.02111.02116.62
13642006.06.29 03:08t/p6820.10116.62111.02116.6257.3461072.21
13652006.06.29 03:08sell6830.10116.62121.62116.02
13662006.06.29 16:13t/p6830.10116.02121.62116.0251.7261123.93
13672006.06.29 16:13buy6840.10116.02111.02116.62
13682006.06.29 20:21buy6850.10115.70111.00116.30
13692006.06.29 20:27buy6860.20115.30110.90115.90
13702006.06.29 20:58buy6870.30114.99110.89115.59
13712006.06.30 07:46buy6880.50114.68110.88115.28
13722006.06.30 14:35buy6890.80114.38110.88114.98
13732006.07.05 00:05t/p6890.80114.98110.88114.98452.7961576.72
13742006.07.05 00:05close6880.50114.98110.88115.28152.5461729.27
13752006.07.05 00:05close6870.30114.99110.89115.5917.6761746.93
13762006.07.05 00:05close6860.20115.00110.90115.90-40.3961706.54
13772006.07.05 00:05close6850.10114.99111.00116.30-55.8561650.69
13782006.07.05 00:05close6840.10114.98111.02116.62-84.5661566.13
13792006.07.05 00:06sell6900.10114.99119.99114.39
13802006.07.05 14:16sell6910.10115.44120.14114.84
13812006.07.05 14:16t/p6910.10114.84120.14114.8452.2561618.38
13822006.07.05 15:15sell6920.10115.30120.00114.70
13832006.07.05 16:15sell6930.20115.61120.01115.01
13842006.07.06 16:18t/p6930.20115.01120.01115.0194.2361712.61
13852006.07.06 16:18close6920.10115.00120.00114.7021.0361733.64
13862006.07.06 16:18close6900.10114.99119.99114.39-5.0661728.58
13872006.07.06 16:18buy6940.10115.00110.00115.60
13882006.07.07 12:10buy6950.10114.69109.99115.29
13892006.07.07 14:30buy6960.20114.34109.94114.94
13902006.07.07 14:31buy6970.30114.03109.93114.63
13912006.07.07 14:31t/p6970.30114.63109.93114.63156.7061885.28
13922006.07.07 14:31close6960.20114.87109.94114.9492.2861977.56
13932006.07.07 14:31close6950.10114.09109.99115.29-52.5961924.97
13942006.07.07 14:31close6940.10114.19110.00115.60-69.4661855.51
13952006.07.07 14:31buy6980.10114.24109.24114.84
13962006.07.07 14:43buy6990.10113.92109.22114.52
13972006.07.10 06:23buy7000.20113.61109.21114.21
13982006.07.10 15:37t/p7000.20114.21109.21114.21105.0661960.57
13992006.07.10 15:37close6990.10114.22109.22114.5227.7461988.31
14002006.07.10 15:37close6980.10114.22109.24114.84-0.2861988.04
14012006.07.10 15:37buy7010.10114.24109.24114.84
14022006.07.12 11:59t/p7010.10114.84109.24114.8455.1862043.22
14032006.07.12 11:59sell7020.10114.85119.85114.25
14042006.07.12 13:26sell7030.10115.15119.85114.55
14052006.07.12 14:31sell7040.20115.49119.89114.89
14062006.07.14 03:21sell7050.30115.79119.89115.19
14072006.07.14 05:47sell7060.50116.11119.91115.51
14082006.07.14 06:40t/p7060.50115.51119.91115.51259.7962303.01
14092006.07.14 06:40close7050.30115.48119.89115.1980.5362383.54
14102006.07.14 06:40close7040.20115.51119.89114.89-16.9562366.59
14112006.07.14 06:40close7030.10115.48119.85114.55-35.3362331.26
14122006.07.14 06:40close7020.10115.49119.85114.25-62.1762269.09
14132006.07.14 06:40sell7070.10115.45120.45114.85
14142006.07.14 06:41sell7080.10115.79120.49115.19
14152006.07.14 08:23sell7090.20116.10120.50115.50
14162006.07.17 07:53sell7100.30116.40120.50115.80
14172006.07.17 10:24sell7110.50116.71120.51116.11
14182006.07.17 12:01sell7120.80117.01120.51116.41
14192006.07.18 16:38sell7131.30117.32120.52116.72
14202006.07.19 11:58sell7142.10117.63120.53117.03
14212006.07.19 16:01t/p7142.10117.03120.53117.031077.2063346.29
14222006.07.19 16:01close7131.30116.97120.52116.72367.0663713.35
14232006.07.19 16:01close7120.80117.23120.51116.41-177.1263536.24
14242006.07.19 16:01close7110.50117.36120.51116.11-293.8063242.44
14252006.07.19 16:01close7100.30117.71120.50115.80-343.9962898.45
14262006.07.19 16:01close7090.20117.23120.50115.50-202.9062695.55
14272006.07.19 16:01close7080.10117.71120.49115.19-168.1762527.38
14282006.07.19 16:01close7070.10117.37120.45114.85-168.6562358.73
14292006.07.19 16:09buy7150.10117.09112.09117.69
14302006.07.19 18:59buy7160.10116.78112.08117.38
14312006.07.21 09:36buy7170.20116.46112.06117.06
14322006.07.21 10:07buy7180.30116.16112.06116.76
14332006.07.21 14:21buy7190.50115.85112.05116.45
14342006.07.24 02:47t/p7190.50116.45112.05116.45264.9662623.69
14352006.07.24 02:47close7180.30116.46112.06116.7681.7062705.39
14362006.07.24 02:47close7170.20116.47112.06117.064.6662710.05
14372006.07.24 02:47close7160.10116.46112.08117.38-20.1262689.93
14382006.07.24 02:48close7150.10116.47112.09117.69-45.8762644.06
14392006.07.24 02:48buy7200.10116.50111.50117.10
14402006.07.25 17:21t/p7200.10117.10111.50117.1052.7162696.78
14412006.07.25 17:21sell7210.10117.10122.10116.50
14422006.07.26 20:19t/p7210.10116.50122.10116.5049.8462746.62
14432006.07.26 20:19buy7220.10116.44111.44117.04
14442006.07.27 07:44buy7230.10116.14111.44116.74
14452006.07.27 10:49buy7240.20115.83111.43116.43
14462006.07.27 12:29buy7250.30115.53111.43116.13
14472006.07.28 14:31buy7260.50115.21111.41115.81
14482006.07.28 14:31t/p7260.50115.81111.41115.81259.0263005.64
14492006.07.28 14:31close7250.30115.82111.43116.1379.5463085.18
14502006.07.28 14:31close7240.20115.54111.43116.43-47.2663037.92
14512006.07.28 14:31close7230.10115.20111.44116.74-80.1362957.79
14522006.07.28 14:32close7220.10115.21111.44117.04-100.8762856.92
14532006.07.28 14:32buy7270.10115.24110.24115.84
14542006.07.28 14:48buy7280.10114.93110.23115.53
14552006.07.28 17:18buy7290.20114.63110.23115.23
14562006.07.31 07:10buy7300.30114.32110.22114.92
14572006.08.01 14:38t/p7300.30114.92110.22114.92161.0563017.97
14582006.08.01 14:38close7290.20114.92110.23115.2356.3663074.33
14592006.08.01 14:38close7280.10114.94110.23115.533.8163078.14
14602006.08.01 14:38close7270.10114.93110.24115.84-24.0363054.12
14612006.08.01 14:38sell7310.10114.94119.94114.34
14622006.08.01 16:02sell7320.10115.26119.96114.66
14632006.08.01 18:15t/p7320.10114.66119.96114.6652.3363106.45
14642006.08.01 18:15close7310.10114.66119.94114.3424.4263130.87
14652006.08.01 18:15sell7330.10114.64119.64114.04
14662006.08.03 10:43sell7340.10114.98119.68114.38
14672006.08.03 17:59sell7350.20115.28119.68114.68
14682006.08.04 14:30t/p7350.20114.68119.68114.68101.4863232.34
14692006.08.04 14:30close7340.10114.45119.68114.3844.6263276.97
14702006.08.04 14:30close7330.10114.32119.64114.0419.5663296.52
14712006.08.04 14:30buy7360.10114.36109.36114.96
14722006.08.04 14:30t/p7360.10114.96109.36114.9652.0963348.61
14732006.08.04 14:30sell7370.10115.20120.20114.60
14742006.08.04 14:30t/p7370.10114.60120.20114.6052.3963401.00
14752006.08.04 14:30buy7380.10114.53109.53115.13
14762006.08.04 14:31t/p7380.10115.13109.53115.1352.0163453.01
14772006.08.04 14:31sell7390.10115.36120.36114.76
14782006.08.04 14:31t/p7390.10114.76120.36114.7652.3463505.35
14792006.08.04 14:31buy7400.10114.63109.63115.23
14802006.08.04 15:01buy7410.10114.32109.62114.92
14812006.08.04 16:55buy7420.20113.99109.59114.59
14822006.08.07 08:51t/p7420.20114.59109.59114.59107.6563613.01
14832006.08.07 08:51close7410.10114.60109.62114.9225.9063638.91
14842006.08.07 08:51close7400.10114.60109.63115.23-1.1563637.76
14852006.08.07 08:51buy7430.10114.61109.61115.21
14862006.08.07 23:41t/p7430.10115.21109.61115.2152.0763689.83
14872006.08.07 23:41sell7440.10115.22120.22114.62
14882006.08.08 20:14t/p7440.10114.62120.22114.6250.6663740.49
14892006.08.08 20:14buy7450.10114.62109.62115.22
14902006.08.08 20:24t/p7450.10115.22109.62115.2252.0263792.51
14912006.08.08 20:24sell7460.10115.35120.35114.75
14922006.08.08 20:34t/p7460.10114.75120.35114.7552.2963844.80
14932006.08.08 20:34buy7470.10114.74109.74115.34
14942006.08.08 20:34t/p7470.10115.34109.74115.3452.0163896.81
14952006.08.08 20:34sell7480.10115.35120.35114.75
14962006.08.09 00:48sell7490.10115.66120.36115.06
14972006.08.09 11:01t/p7490.10115.06120.36115.0652.1563948.96
14982006.08.09 11:01close7480.10115.05120.35114.7524.3963973.36
14992006.08.09 11:01sell7500.10115.03120.03114.43
15002006.08.09 11:22sell7510.10115.35120.05114.75
15012006.08.10 11:22t/p7510.10114.75120.05114.7547.2364020.59
15022006.08.10 11:22close7500.10114.75120.03114.4319.3464039.93
15032006.08.10 11:22buy7520.10114.77109.77115.37
15042006.08.10 16:37t/p7520.10115.37109.77115.3751.9964091.92
15052006.08.10 16:37buy7530.10115.41110.41116.01
15062006.08.11 12:49t/p7530.10116.01110.41116.0153.1964145.11
15072006.08.11 12:49sell7540.10116.01121.01115.41
15082006.08.11 14:31sell7550.10116.33121.03115.73
15092006.08.14 09:26sell7560.20116.64121.04116.04
15102006.08.15 14:31t/p7560.20116.04121.04116.04100.1564245.26
15112006.08.15 14:31close7550.10115.92121.03115.7332.0064277.25
15122006.08.15 14:31close7540.10116.18121.01115.41-18.0064259.25
15132006.08.15 14:31buy7570.10116.74111.74117.34
15142006.08.15 14:31buy7580.10116.18111.48116.78
15152006.08.15 16:01buy7590.20115.88111.48116.48
15162006.08.17 08:08buy7600.30115.56111.46116.16
15172006.08.17 10:36buy7610.50115.24111.44115.84
15182006.08.17 19:07t/p7610.50115.84111.44115.84258.9564518.20
15192006.08.17 19:07close7600.30115.85111.46116.1675.1064593.30
15202006.08.17 19:07close7590.20115.83111.48116.483.1564596.45
15212006.08.17 19:07close7580.10115.84111.48116.78-23.4664572.99
15222006.08.17 19:08close7570.10115.83111.74117.34-72.6764500.31
15232006.08.17 19:08buy7620.10115.85110.85116.45
15242006.08.18 11:58buy7630.10115.55110.85116.15
15252006.08.22 02:31t/p7630.10116.15110.85116.1554.6064554.92
15262006.08.22 02:31close7620.10116.15110.85116.4530.2564585.17
15272006.08.22 02:31sell7640.10116.16121.16115.56
15282006.08.22 15:09sell7650.10116.47121.17115.87
15292006.08.22 19:34sell7660.20116.78121.18116.18
15302006.08.23 09:30t/p7660.20116.18121.18116.1899.9364685.09
15312006.08.23 09:30close7650.10116.17121.17115.8724.1364709.23
15322006.08.23 09:30close7640.10116.16121.16115.56-1.6964707.54
15332006.08.23 09:30buy7670.10116.17111.17116.77
15342006.08.25 07:28t/p7670.10116.77111.17116.7757.2764764.81
15352006.08.25 07:28sell7680.10116.77121.77116.17
15362006.08.25 08:24sell7690.10117.11121.81116.51
15372006.08.31 05:43sell7700.20117.41121.81116.81
15382006.09.04 03:05t/p7700.20116.81121.81116.8195.9864860.79
15392006.09.04 03:05close7690.10116.81121.81116.5112.1964872.98
15402006.09.04 03:05close7680.10116.82121.77116.17-17.7764855.20
15412006.09.04 03:05buy7710.10116.83111.83117.43
15422006.09.04 06:42buy7720.10116.52111.82117.12
15432006.09.04 10:02buy7730.20116.21111.81116.81
15442006.09.04 16:36buy7740.30115.91111.81116.51
15452006.09.05 09:26buy7750.50115.60111.80116.20
15462006.09.06 00:55t/p7750.50116.20111.80116.20265.5465120.74
15472006.09.06 00:55close7740.30116.20111.81116.5183.7065204.45
15482006.09.06 00:55close7730.20116.18111.81116.810.7365205.18
15492006.09.06 00:55close7720.10116.18111.82117.12-26.3265178.86
15502006.09.06 01:02close7710.10116.20111.83117.43-51.2865127.59
15512006.09.06 01:02sell7760.10116.21121.21115.61
15522006.09.06 13:24sell7770.10116.53121.23115.93
15532006.09.06 18:56sell7780.20116.83121.23116.23
15542006.09.07 11:10t/p7780.20116.23121.23116.2393.1365220.71
15552006.09.07 11:10close7770.10116.22121.23115.9321.6165242.32
15562006.09.07 11:10close7760.10116.20121.21115.61-4.2065238.12
15572006.09.07 11:10sell7790.10116.20121.20115.60
15582006.09.07 16:55sell7800.10116.53121.23115.93
15592006.09.08 15:05sell7810.20116.84121.24116.24
15602006.09.11 08:16sell7820.30117.15121.25116.55
15612006.09.11 16:10sell7830.50117.46121.26116.86
15622006.09.11 16:46sell7840.80117.76121.26117.16
15632006.09.12 20:03sell7851.30118.09121.29117.49
15642006.09.13 17:48t/p7851.30117.49121.29117.49642.0165880.14
15652006.09.13 17:48close7840.80117.48121.26117.16163.6866043.82
15662006.09.13 17:48close7830.50117.49121.26116.86-29.6466014.18
15672006.09.13 17:49close7820.30117.48121.25116.55-94.3965919.79
15682006.09.13 17:49close7810.20117.48121.24116.24-119.0865800.71
15692006.09.13 17:49close7800.10117.49121.23115.93-88.4665712.25
15702006.09.13 17:49close7790.10117.48121.20115.60-115.7065596.56
15712006.09.13 17:49buy7860.10117.47112.47118.07
15722006.09.15 19:18t/p7860.10118.07112.47118.0756.7065653.26
15732006.09.15 19:18sell7870.10118.08123.08117.48
15742006.09.19 13:10t/p7870.10117.48123.08117.4847.7065700.95
15752006.09.19 13:10buy7880.10117.48112.48118.08
15762006.09.19 14:44buy7890.10117.17112.47117.77
15772006.09.19 19:11t/p7890.10117.77112.47117.7750.9465751.89
15782006.09.19 19:11close7880.10117.78112.48118.0825.4765777.36
15792006.09.19 19:11buy7900.10117.81112.81118.41
15802006.09.20 02:54buy7910.10117.50112.80118.10
15812006.09.20 08:55buy7920.20117.18112.78117.78
15822006.09.21 12:30buy7930.30116.88112.78117.48
15832006.09.21 18:32buy7940.50116.56112.76117.16
15842006.09.21 21:21buy7950.80116.25112.75116.85
15852006.09.26 16:22t/p7950.80116.85112.75116.85446.0866223.45
15862006.09.26 16:22close7940.50116.86112.76117.16150.4466373.89
15872006.09.26 16:22close7930.30116.87112.78117.4810.6866384.57
15882006.09.26 16:22close7920.20116.87112.78117.78-35.3866349.19
15892006.09.26 16:22close7910.10116.87112.80118.10-45.0866304.11
15902006.09.26 16:23close7900.10116.88112.81118.41-69.2666234.85
15912006.09.26 16:23sell7960.10116.87121.87116.27
15922006.09.26 16:46sell7970.10117.18121.88116.58
15932006.09.27 16:03sell7980.20117.48121.88116.88
15942006.09.28 14:37sell7990.30117.79121.89117.19
15952006.09.29 09:53sell8000.50118.10121.90117.50
15962006.10.03 09:33t/p8000.50117.50121.90117.50238.4766473.32
15972006.10.03 09:33close7990.30117.49121.89117.1961.4266534.74
15982006.10.03 09:33close7980.20117.48121.88116.88-20.2466514.50
15992006.10.03 09:33close7970.10117.49121.88116.58-38.2066476.30
16002006.10.03 09:33close7960.10117.48121.87116.27-63.7366412.57
16012006.10.03 09:33buy8010.10117.49112.49118.09
16022006.10.04 00:30t/p8010.10118.09112.49118.0952.2766464.84
16032006.10.04 00:30sell8020.10118.10123.10117.50
16042006.10.05 14:14t/p8020.10117.50123.10117.5046.0166510.85
16052006.10.05 14:14buy8030.10117.49112.49118.09
16062006.10.06 08:36t/p8030.10118.09112.49118.0952.2766563.13
16072006.10.06 08:36sell8040.10118.12123.12117.52
16082006.10.06 14:56sell8050.10118.43123.13117.83
16092006.10.06 15:11sell8060.20118.74123.14118.14
16102006.10.06 16:39sell8070.30119.06123.16118.46
16112006.10.10 10:23sell8080.50119.36123.16118.76
16122006.10.10 13:18sell8090.80119.67123.17119.07
16132006.10.16 15:07t/p8090.80119.07123.17119.07322.2066885.32
16142006.10.16 15:07close8080.50119.06123.16118.7675.3966960.71
16152006.10.16 15:07close8070.30119.06123.16118.46-40.4866920.23
16162006.10.16 15:07close8060.20119.08123.14118.14-84.0966836.14
16172006.10.16 15:07close8050.10119.09123.13117.83-68.9166767.23
16182006.10.16 15:07close8040.10119.09123.12117.52-94.9466672.28
16192006.10.16 15:07buy8100.10119.08114.08119.68
16202006.10.17 10:43buy8110.10118.72114.02119.32
16212006.10.17 23:59close at stop8110.10118.47114.02119.32-21.1066651.18
16222006.10.17 23:59close at stop8100.10118.47114.08119.68-50.0266601.16