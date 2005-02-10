|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.01.03 00:00 - 2006.10.18 00:00 (2005.01.01 - 2006.10.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=60; Lots=0.1; InitialStop=200; TrailingStop=30; MaxTrades=10; Pips=30; SecureProfit=50; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=1; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|3653
|Ticks modelled
|2319229
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|46601.16
|Gross profit
|77098.41
|Gross loss
|-30497.25
|Profit factor
|2.53
|Expected payoff
|57.46
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|3273.96 (10.10%)
|Relative drawdown
|10.46% (3044.90)
|Total trades
|811
|Short positions (won %)
|407 (57.49%)
|Long positions (won %)
|404 (70.79%)
|Profit trades (% of total)
|520 (64.12%)
|Loss trades (% of total)
|291 (35.88%)
|Largest
|profit trade
|4250.59
|loss trade
|-617.61
|Average
|profit trade
|148.27
|loss trade
|-104.80
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (620.83)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-3273.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6655.97 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-3273.96 (8)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 00:00
|buy
|1
|0.10
|102.65
|97.65
|103.25
|2
|2005.01.03 04:45
|t/p
|1
|0.10
|103.25
|97.65
|103.25
|58.10
|20058.10
|3
|2005.01.03 04:45
|sell
|2
|0.10
|103.27
|108.27
|102.67
|4
|2005.01.03 08:43
|t/p
|2
|0.10
|102.67
|108.27
|102.67
|58.44
|20116.54
|5
|2005.01.03 08:43
|sell
|3
|0.10
|102.64
|107.64
|102.04
|6
|2005.01.03 17:51
|sell
|4
|0.10
|102.95
|107.65
|102.35
|7
|2005.01.04 10:39
|sell
|5
|0.20
|103.27
|107.67
|102.67
|8
|2005.01.04 10:58
|sell
|6
|0.30
|103.59
|107.69
|102.99
|9
|2005.01.04 11:13
|sell
|7
|0.50
|103.90
|107.70
|103.30
|10
|2005.01.04 16:54
|sell
|8
|0.80
|104.22
|107.72
|103.62
|11
|2005.01.04 20:36
|sell
|9
|1.30
|104.52
|107.72
|103.92
|12
|2005.01.05 08:51
|sell
|10
|2.10
|104.85
|107.75
|104.25
|13
|2005.01.05 14:37
|t/p
|10
|2.10
|104.25
|107.75
|104.25
|1208.63
|21325.17
|14
|2005.01.05 14:37
|close
|9
|1.30
|104.25
|107.72
|103.92
|314.77
|21639.94
|15
|2005.01.05 14:37
|close
|8
|0.80
|104.26
|107.72
|103.62
|-44.18
|21595.76
|16
|2005.01.05 14:37
|close
|7
|0.50
|104.28
|107.70
|103.30
|-190.63
|21405.12
|17
|2005.01.05 14:37
|close
|6
|0.30
|104.30
|107.69
|102.99
|-209.28
|21195.84
|18
|2005.01.05 14:37
|close
|5
|0.20
|104.25
|107.67
|102.67
|-191.38
|21004.46
|19
|2005.01.05 14:37
|close
|4
|0.10
|104.20
|107.65
|102.35
|-123.33
|20881.13
|20
|2005.01.05 14:37
|close
|3
|0.10
|104.24
|107.64
|102.04
|-156.86
|20724.26
|21
|2005.01.05 14:37
|sell
|11
|0.10
|104.25
|109.25
|103.65
|22
|2005.01.06 08:10
|sell
|12
|0.10
|104.57
|109.27
|103.97
|23
|2005.01.06 09:47
|sell
|13
|0.20
|104.88
|109.28
|104.28
|24
|2005.01.07 10:06
|t/p
|13
|0.20
|104.28
|109.28
|104.28
|111.70
|20835.96
|25
|2005.01.07 10:06
|close
|12
|0.10
|104.28
|109.27
|103.97
|26.12
|20862.08
|26
|2005.01.07 10:06
|close
|11
|0.10
|104.30
|109.25
|103.65
|-11.54
|20850.55
|27
|2005.01.07 10:06
|buy
|14
|0.10
|104.31
|99.31
|104.91
|28
|2005.01.07 14:51
|buy
|15
|0.10
|103.99
|99.29
|104.59
|29
|2005.01.07 16:38
|t/p
|15
|0.10
|104.59
|99.29
|104.59
|57.36
|20907.91
|30
|2005.01.07 16:38
|close
|14
|0.10
|104.60
|99.31
|104.91
|27.72
|20935.63
|31
|2005.01.07 16:38
|buy
|16
|0.10
|104.62
|99.62
|105.22
|32
|2005.01.10 12:37
|buy
|17
|0.10
|104.31
|99.61
|104.91
|33
|2005.01.11 03:13
|buy
|18
|0.20
|104.00
|99.60
|104.60
|34
|2005.01.11 17:36
|buy
|19
|0.30
|103.70
|99.60
|104.30
|35
|2005.01.11 17:51
|buy
|20
|0.50
|103.39
|99.59
|103.99
|36
|2005.01.12 13:13
|buy
|21
|0.80
|103.09
|99.59
|103.69
|37
|2005.01.12 14:30
|buy
|22
|1.30
|102.75
|99.55
|103.35
|38
|2005.01.12 14:31
|buy
|23
|2.10
|102.39
|99.49
|102.99
|39
|2005.01.14 05:38
|t/p
|23
|2.10
|102.99
|99.49
|102.99
|1346.97
|22282.60
|40
|2005.01.14 05:38
|close
|22
|1.30
|103.00
|99.55
|103.35
|392.09
|22674.68
|41
|2005.01.14 05:38
|close
|21
|0.80
|102.96
|99.59
|103.69
|-53.90
|22620.78
|42
|2005.01.14 05:38
|close
|20
|0.50
|103.00
|99.59
|103.99
|-152.51
|22468.27
|43
|2005.01.14 05:39
|close
|19
|0.30
|102.98
|99.60
|104.30
|-187.67
|22280.60
|44
|2005.01.14 05:39
|close
|18
|0.20
|102.93
|99.60
|104.60
|-193.19
|22087.42
|45
|2005.01.14 05:40
|close
|17
|0.10
|102.90
|99.61
|104.91
|-128.20
|21959.22
|46
|2005.01.14 05:40
|close
|16
|0.10
|102.92
|99.62
|105.22
|-154.87
|21804.35
|47
|2005.01.14 05:40
|sell
|24
|0.10
|102.91
|107.91
|102.31
|48
|2005.01.14 16:10
|t/p
|24
|0.10
|102.31
|107.91
|102.31
|58.65
|21863.00
|49
|2005.01.14 20:23
|buy
|25
|0.10
|101.82
|96.82
|102.42
|50
|2005.01.18 02:00
|t/p
|25
|0.10
|102.42
|96.82
|102.42
|61.51
|21924.51
|51
|2005.01.18 02:00
|sell
|26
|0.10
|102.43
|107.43
|101.83
|52
|2005.01.18 10:24
|sell
|27
|0.10
|102.74
|107.44
|102.14
|53
|2005.01.19 15:04
|t/p
|27
|0.10
|102.14
|107.44
|102.14
|57.06
|21981.57
|54
|2005.01.19 15:04
|close
|26
|0.10
|102.12
|107.43
|101.83
|28.67
|22010.25
|55
|2005.01.19 15:04
|buy
|28
|0.10
|102.12
|97.12
|102.72
|56
|2005.01.19 20:02
|t/p
|28
|0.10
|102.72
|97.12
|102.72
|58.41
|22068.66
|57
|2005.01.19 20:02
|sell
|29
|0.10
|102.73
|107.73
|102.13
|58
|2005.01.20 09:41
|sell
|30
|0.10
|103.06
|107.76
|102.46
|59
|2005.01.20 17:17
|sell
|31
|0.20
|103.36
|107.76
|102.76
|60
|2005.01.21 08:37
|sell
|32
|0.30
|103.66
|107.76
|103.06
|61
|2005.01.21 17:22
|t/p
|32
|0.30
|103.06
|107.76
|103.06
|174.70
|22243.36
|62
|2005.01.21 17:22
|close
|31
|0.20
|103.03
|107.76
|102.76
|60.69
|22304.04
|63
|2005.01.21 17:22
|close
|30
|0.10
|103.01
|107.76
|102.46
|3.16
|22307.21
|64
|2005.01.21 17:22
|close
|29
|0.10
|102.99
|107.73
|102.13
|-31.99
|22275.22
|65
|2005.01.21 17:22
|buy
|33
|0.10
|103.02
|98.02
|103.62
|66
|2005.01.21 17:54
|buy
|34
|0.10
|102.71
|98.01
|103.31
|67
|2005.01.25 11:31
|t/p
|34
|0.10
|103.31
|98.01
|103.31
|61.01
|22336.23
|68
|2005.01.25 11:31
|close
|33
|0.10
|103.32
|98.02
|103.62
|31.98
|22368.22
|69
|2005.01.25 11:31
|sell
|35
|0.10
|103.32
|108.32
|102.72
|70
|2005.01.25 12:10
|sell
|36
|0.10
|103.62
|108.32
|103.02
|71
|2005.01.25 16:08
|sell
|37
|0.20
|103.93
|108.33
|103.33
|72
|2005.01.25 18:01
|sell
|38
|0.30
|104.23
|108.33
|103.63
|73
|2005.01.26 04:13
|t/p
|38
|0.30
|103.63
|108.33
|103.63
|168.64
|22536.86
|74
|2005.01.26 04:13
|close
|37
|0.20
|103.63
|108.33
|103.33
|54.53
|22591.39
|75
|2005.01.26 04:13
|close
|36
|0.10
|103.58
|108.32
|103.02
|2.17
|22593.56
|76
|2005.01.26 04:13
|close
|35
|0.10
|103.53
|108.32
|102.72
|-21.97
|22571.59
|77
|2005.01.26 04:13
|sell
|39
|0.10
|103.49
|108.49
|102.89
|78
|2005.01.26 17:00
|t/p
|39
|0.10
|102.89
|108.49
|102.89
|58.31
|22629.90
|79
|2005.01.26 17:00
|buy
|40
|0.10
|102.89
|97.89
|103.49
|80
|2005.01.27 11:19
|t/p
|40
|0.10
|103.49
|97.89
|103.49
|62.39
|22692.29
|81
|2005.01.27 11:20
|buy
|41
|0.10
|103.51
|98.51
|104.11
|82
|2005.01.27 14:45
|buy
|42
|0.10
|103.20
|98.50
|103.80
|83
|2005.01.27 22:53
|buy
|43
|0.20
|102.87
|98.47
|103.47
|84
|2005.01.27 23:19
|buy
|44
|0.30
|102.56
|98.46
|103.16
|85
|2005.01.28 02:56
|t/p
|44
|0.30
|103.16
|98.46
|103.16
|178.83
|22871.12
|86
|2005.01.28 02:56
|close
|43
|0.20
|103.21
|98.47
|103.47
|68.83
|22939.95
|87
|2005.01.28 02:56
|close
|42
|0.10
|103.33
|98.50
|103.80
|14.05
|22954.00
|88
|2005.01.28 02:56
|close
|41
|0.10
|103.33
|98.51
|104.11
|-15.95
|22938.05
|89
|2005.01.28 02:56
|buy
|45
|0.10
|103.33
|98.33
|103.93
|90
|2005.01.28 14:55
|buy
|46
|0.10
|103.00
|98.30
|103.60
|91
|2005.01.28 16:20
|t/p
|46
|0.10
|103.60
|98.30
|103.60
|57.90
|22995.95
|92
|2005.01.28 16:20
|close
|45
|0.10
|103.62
|98.33
|103.93
|27.99
|23023.94
|93
|2005.01.28 16:20
|sell
|47
|0.10
|103.61
|108.61
|103.01
|94
|2005.02.01 08:17
|sell
|48
|0.10
|103.92
|108.62
|103.32
|95
|2005.02.03 04:00
|sell
|49
|0.20
|104.23
|108.63
|103.63
|96
|2005.02.03 14:48
|sell
|50
|0.30
|104.54
|108.64
|103.94
|97
|2005.02.04 11:49
|t/p
|50
|0.30
|103.94
|108.64
|103.94
|168.12
|23192.06
|98
|2005.02.04 11:49
|close
|49
|0.20
|103.94
|108.63
|103.63
|52.43
|23244.49
|99
|2005.02.04 11:49
|close
|48
|0.10
|103.97
|108.62
|103.32
|-13.24
|23231.25
|100
|2005.02.04 11:49
|close
|47
|0.10
|103.97
|108.61
|103.01
|-46.44
|23184.81
|101
|2005.02.04 11:49
|buy
|51
|0.10
|103.92
|98.92
|104.52
|102
|2005.02.04 14:30
|buy
|52
|0.10
|103.58
|98.88
|104.18
|103
|2005.02.07 00:00
|t/p
|51
|0.10
|104.52
|98.92
|104.52
|58.85
|23243.66
|104
|2005.02.07 00:00
|t/p
|52
|0.10
|104.18
|98.88
|104.18
|58.84
|23302.50
|105
|2005.02.07 00:53
|buy
|53
|0.10
|104.46
|99.46
|105.06
|106
|2005.02.07 01:09
|buy
|54
|0.10
|104.15
|99.45
|104.75
|107
|2005.02.07 18:05
|t/p
|54
|0.10
|104.75
|99.45
|104.75
|57.27
|23359.77
|108
|2005.02.07 18:05
|close
|53
|0.10
|104.77
|99.46
|105.06
|29.59
|23389.36
|109
|2005.02.07 18:05
|sell
|55
|0.10
|104.77
|109.77
|104.17
|110
|2005.02.08 05:16
|sell
|56
|0.10
|105.08
|109.78
|104.48
|111
|2005.02.08 09:30
|sell
|57
|0.20
|105.38
|109.78
|104.78
|112
|2005.02.08 11:08
|sell
|58
|0.30
|105.69
|109.79
|105.09
|113
|2005.02.10 12:54
|sell
|59
|0.50
|106.02
|109.82
|105.42
|114
|2005.02.10 13:44
|sell
|60
|0.80
|106.33
|109.83
|105.73
|115
|2005.02.10 14:35
|sell
|61
|1.30
|106.64
|109.84
|106.04
|116
|2005.02.10 15:34
|t/p
|61
|1.30
|106.04
|109.84
|106.04
|735.64
|24125.00
|117
|2005.02.10 15:34
|close
|60
|0.80
|106.03
|109.83
|105.73
|226.35
|24351.35
|118
|2005.02.10 15:34
|close
|59
|0.50
|106.05
|109.82
|105.42
|-14.15
|24337.20
|119
|2005.02.10 15:35
|close
|58
|0.30
|106.06
|109.79
|105.09
|-124.90
|24212.30
|120
|2005.02.10 15:35
|close
|57
|0.20
|106.09
|109.78
|104.78
|-147.34
|24064.96
|121
|2005.02.10 15:35
|close
|56
|0.10
|106.09
|109.78
|104.48
|-101.95
|23963.01
|122
|2005.02.10 15:35
|close
|55
|0.10
|106.07
|109.77
|104.17
|-130.99
|23832.02
|123
|2005.02.10 15:35
|sell
|62
|0.10
|106.05
|111.05
|105.45
|124
|2005.02.10 17:09
|t/p
|62
|0.10
|105.45
|111.05
|105.45
|56.90
|23888.92
|125
|2005.02.10 17:09
|buy
|63
|0.10
|105.45
|100.45
|106.05
|126
|2005.02.14 01:05
|buy
|64
|0.10
|105.11
|100.41
|105.71
|127
|2005.02.14 06:06
|buy
|65
|0.20
|104.81
|100.41
|105.41
|128
|2005.02.15 17:21
|buy
|66
|0.30
|104.50
|100.40
|105.10
|129
|2005.02.16 06:58
|t/p
|66
|0.30
|105.10
|100.40
|105.10
|175.69
|24064.61
|130
|2005.02.16 06:58
|close
|65
|0.20
|105.10
|100.41
|105.41
|61.08
|24125.68
|131
|2005.02.16 06:58
|close
|64
|0.10
|105.11
|100.41
|105.71
|2.94
|24128.63
|132
|2005.02.16 06:58
|close
|63
|0.10
|105.10
|100.45
|106.05
|-27.41
|24101.22
|133
|2005.02.16 06:59
|sell
|67
|0.10
|105.12
|110.12
|104.52
|134
|2005.02.16 16:21
|sell
|68
|0.10
|105.43
|110.13
|104.83
|135
|2005.02.17 14:33
|sell
|69
|0.20
|105.74
|110.14
|105.14
|136
|2005.02.22 03:02
|t/p
|69
|0.20
|105.14
|110.14
|105.14
|104.03
|24205.25
|137
|2005.02.22 03:02
|close
|68
|0.10
|105.13
|110.13
|104.83
|18.42
|24223.67
|138
|2005.02.22 03:02
|close
|67
|0.10
|105.12
|110.12
|104.52
|-10.12
|24213.55
|139
|2005.02.22 03:02
|buy
|70
|0.10
|105.13
|100.13
|105.73
|140
|2005.02.22 04:00
|buy
|71
|0.10
|104.82
|100.12
|105.42
|141
|2005.02.22 08:46
|buy
|72
|0.20
|104.52
|100.12
|105.12
|142
|2005.02.22 10:12
|buy
|73
|0.30
|104.21
|100.11
|104.81
|143
|2005.02.22 11:50
|buy
|74
|0.50
|103.90
|100.10
|104.50
|144
|2005.02.23 02:08
|t/p
|74
|0.50
|104.50
|100.10
|104.50
|294.41
|24507.96
|145
|2005.02.23 02:08
|close
|73
|0.30
|104.51
|100.11
|104.81
|90.54
|24598.49
|146
|2005.02.23 02:09
|close
|72
|0.20
|104.52
|100.12
|105.12
|2.94
|24601.44
|147
|2005.02.23 02:09
|close
|71
|0.10
|104.52
|100.12
|105.42
|-27.23
|24574.21
|148
|2005.02.23 02:09
|close
|70
|0.10
|104.51
|100.13
|105.73
|-57.85
|24516.36
|149
|2005.02.23 02:09
|buy
|75
|0.10
|104.54
|99.54
|105.14
|150
|2005.02.24 15:43
|t/p
|75
|0.10
|105.14
|99.54
|105.14
|61.49
|24577.85
|151
|2005.02.24 15:43
|sell
|76
|0.10
|105.14
|110.14
|104.54
|152
|2005.02.24 16:39
|sell
|77
|0.10
|105.44
|110.14
|104.84
|153
|2005.02.28 00:57
|t/p
|77
|0.10
|104.84
|110.14
|104.84
|53.87
|24631.72
|154
|2005.02.28 00:57
|close
|76
|0.10
|104.83
|110.14
|104.54
|26.20
|24657.91
|155
|2005.02.28 00:57
|buy
|78
|0.10
|104.82
|99.82
|105.42
|156
|2005.02.28 07:03
|buy
|79
|0.10
|104.52
|99.82
|105.12
|157
|2005.02.28 13:22
|buy
|80
|0.20
|104.21
|99.81
|104.81
|158
|2005.03.02 10:00
|t/p
|80
|0.20
|104.81
|99.81
|104.81
|120.37
|24778.28
|159
|2005.03.02 10:00
|close
|79
|0.10
|104.82
|99.82
|105.12
|31.56
|24809.85
|160
|2005.03.02 10:00
|close
|78
|0.10
|104.80
|99.82
|105.42
|1.03
|24810.88
|161
|2005.03.02 10:00
|sell
|81
|0.10
|104.79
|109.79
|104.19
|162
|2005.03.02 11:04
|sell
|82
|0.10
|105.13
|109.83
|104.53
|163
|2005.03.04 02:39
|sell
|83
|0.20
|105.44
|109.84
|104.84
|164
|2005.03.04 15:16
|t/p
|83
|0.20
|104.84
|109.84
|104.84
|114.47
|24925.35
|165
|2005.03.04 15:16
|close
|82
|0.10
|104.83
|109.83
|104.53
|21.87
|24947.22
|166
|2005.03.04 15:16
|close
|81
|0.10
|104.89
|109.79
|104.19
|-16.28
|24930.95
|167
|2005.03.04 15:23
|buy
|84
|0.10
|104.81
|99.81
|105.41
|168
|2005.03.04 16:34
|buy
|85
|0.10
|104.50
|99.80
|105.10
|169
|2005.03.07 13:18
|t/p
|85
|0.10
|105.10
|99.80
|105.10
|58.55
|24989.50
|170
|2005.03.07 13:18
|close
|84
|0.10
|105.11
|99.81
|105.41
|30.01
|25019.51
|171
|2005.03.07 14:32
|sell
|86
|0.10
|105.32
|110.32
|104.72
|172
|2005.03.08 14:59
|t/p
|86
|0.10
|104.72
|110.32
|104.72
|55.62
|25075.13
|173
|2005.03.08 14:59
|buy
|87
|0.10
|104.71
|99.71
|105.31
|174
|2005.03.08 15:57
|buy
|88
|0.10
|104.41
|99.71
|105.01
|175
|2005.03.09 11:22
|buy
|89
|0.20
|104.10
|99.70
|104.70
|176
|2005.03.09 15:57
|buy
|90
|0.30
|103.79
|99.69
|104.39
|177
|2005.03.14 02:32
|t/p
|90
|0.30
|104.39
|99.69
|104.39
|194.47
|25269.61
|178
|2005.03.14 02:32
|close
|89
|0.20
|104.41
|99.70
|104.70
|74.10
|25343.71
|179
|2005.03.14 02:32
|close
|88
|0.10
|104.43
|99.71
|105.01
|10.75
|25354.46
|180
|2005.03.14 02:32
|close
|87
|0.10
|104.43
|99.71
|105.31
|-17.98
|25336.49
|181
|2005.03.14 02:32
|sell
|91
|0.10
|104.44
|109.44
|103.84
|182
|2005.03.14 10:00
|sell
|92
|0.10
|104.75
|109.45
|104.15
|183
|2005.03.14 17:50
|sell
|93
|0.20
|105.06
|109.46
|104.46
|184
|2005.03.15 13:02
|t/p
|93
|0.20
|104.46
|109.46
|104.46
|111.53
|25448.01
|185
|2005.03.15 13:02
|close
|92
|0.10
|104.44
|109.45
|104.15
|27.99
|25476.01
|186
|2005.03.15 13:02
|close
|91
|0.10
|104.46
|109.44
|103.84
|-3.60
|25472.41
|187
|2005.03.15 13:02
|buy
|94
|0.10
|104.48
|99.48
|105.08
|188
|2005.03.15 15:00
|buy
|95
|0.10
|104.17
|99.47
|104.77
|189
|2005.03.16 00:37
|t/p
|95
|0.10
|104.77
|99.47
|104.77
|58.72
|25531.13
|190
|2005.03.16 00:37
|close
|94
|0.10
|104.80
|99.48
|105.08
|32.00
|25563.14
|191
|2005.03.16 00:37
|buy
|96
|0.10
|104.58
|99.58
|105.18
|192
|2005.03.16 07:47
|buy
|97
|0.10
|104.28
|99.58
|104.88
|193
|2005.03.16 14:41
|buy
|98
|0.20
|103.97
|99.57
|104.57
|194
|2005.03.17 14:22
|t/p
|98
|0.20
|104.57
|99.57
|104.57
|123.54
|25686.68
|195
|2005.03.17 14:22
|close
|97
|0.10
|104.61
|99.58
|104.88
|35.97
|25722.65
|196
|2005.03.17 14:22
|close
|96
|0.10
|104.59
|99.58
|105.18
|5.38
|25728.02
|197
|2005.03.17 14:23
|sell
|99
|0.10
|104.58
|109.58
|103.98
|198
|2005.03.18 08:06
|sell
|100
|0.10
|104.89
|109.59
|104.29
|199
|2005.03.21 10:02
|sell
|101
|0.20
|105.21
|109.61
|104.61
|200
|2005.03.22 20:57
|sell
|102
|0.30
|105.51
|109.61
|104.91
|201
|2005.03.23 14:33
|sell
|103
|0.50
|105.83
|109.63
|105.23
|202
|2005.03.23 18:35
|sell
|104
|0.80
|106.15
|109.65
|105.55
|203
|2005.03.24 08:50
|sell
|105
|1.30
|106.46
|109.66
|105.86
|204
|2005.03.28 03:20
|sell
|106
|2.10
|106.76
|109.66
|106.16
|205
|2005.03.28 08:23
|sell
|107
|3.40
|107.07
|109.67
|106.47
|206
|2005.03.29 01:39
|sell
|108
|5.50
|107.37
|109.67
|106.77
|207
|2005.03.31 14:04
|t/p
|108
|5.50
|106.77
|109.67
|106.77
|2719.68
|28447.70
|208
|2005.03.31 14:04
|close
|107
|3.40
|106.77
|109.67
|106.47
|668.57
|29116.27
|209
|2005.03.31 14:04
|close
|106
|2.10
|106.77
|109.66
|106.16
|-196.77
|28919.50
|210
|2005.03.31 14:04
|close
|105
|1.30
|106.77
|109.66
|105.86
|-530.94
|28388.56
|211
|2005.03.31 14:04
|close
|104
|0.80
|106.77
|109.65
|105.55
|-599.49
|27789.07
|212
|2005.03.31 14:05
|close
|103
|0.50
|106.78
|109.63
|105.23
|-529.18
|27259.89
|213
|2005.03.31 14:05
|close
|102
|0.30
|106.81
|109.61
|104.91
|-420.79
|26839.10
|214
|2005.03.31 14:05
|close
|101
|0.20
|106.80
|109.61
|104.61
|-338.23
|26500.86
|215
|2005.03.31 14:05
|close
|100
|0.10
|106.79
|109.59
|104.29
|-199.85
|26301.02
|216
|2005.03.31 14:05
|close
|99
|0.10
|106.78
|109.58
|103.98
|-229.64
|26071.37
|217
|2005.03.31 14:05
|buy
|109
|0.10
|106.77
|101.77
|107.37
|218
|2005.04.01 01:50
|t/p
|109
|0.10
|107.37
|101.77
|107.37
|57.34
|26128.71
|219
|2005.04.01 04:00
|sell
|110
|0.10
|107.41
|112.41
|106.81
|220
|2005.04.01 15:30
|t/p
|110
|0.10
|106.81
|112.41
|106.81
|56.19
|26184.90
|221
|2005.04.01 15:30
|buy
|111
|0.10
|106.77
|101.77
|107.37
|222
|2005.04.01 17:00
|t/p
|111
|0.10
|107.37
|101.77
|107.37
|55.87
|26240.77
|223
|2005.04.01 17:00
|sell
|112
|0.10
|107.40
|112.40
|106.80
|224
|2005.04.01 17:27
|sell
|113
|0.10
|107.71
|112.41
|107.11
|225
|2005.04.04 09:41
|sell
|114
|0.20
|108.02
|112.42
|107.42
|226
|2005.04.04 15:35
|sell
|115
|0.30
|108.33
|112.43
|107.73
|227
|2005.04.05 05:19
|sell
|116
|0.50
|108.63
|112.43
|108.03
|228
|2005.04.06 04:58
|t/p
|116
|0.50
|108.03
|112.43
|108.03
|269.27
|26510.04
|229
|2005.04.06 04:58
|close
|115
|0.30
|108.03
|112.43
|107.73
|73.19
|26583.23
|230
|2005.04.06 04:58
|close
|114
|0.20
|108.04
|112.42
|107.42
|-10.45
|26572.78
|231
|2005.04.06 04:58
|close
|113
|0.10
|108.03
|112.41
|107.11
|-34.68
|26538.10
|232
|2005.04.06 04:58
|close
|112
|0.10
|108.04
|112.40
|106.80
|-64.30
|26473.80
|233
|2005.04.06 04:58
|buy
|117
|0.10
|108.04
|103.04
|108.64
|234
|2005.04.06 14:12
|t/p
|117
|0.10
|108.64
|103.04
|108.64
|55.22
|26529.02
|235
|2005.04.07 00:00
|sell
|118
|0.10
|108.63
|113.63
|108.03
|236
|2005.04.11 10:01
|t/p
|118
|0.10
|108.03
|113.63
|108.03
|52.17
|26581.19
|237
|2005.04.11 10:01
|buy
|119
|0.10
|108.03
|103.03
|108.63
|238
|2005.04.11 13:19
|buy
|120
|0.10
|107.72
|103.02
|108.32
|239
|2005.04.12 15:10
|t/p
|120
|0.10
|108.32
|103.02
|108.32
|56.84
|26638.03
|240
|2005.04.12 15:10
|close
|119
|0.10
|108.37
|103.03
|108.63
|32.84
|26670.87
|241
|2005.04.12 15:10
|sell
|121
|0.10
|108.38
|113.38
|107.78
|242
|2005.04.12 20:57
|t/p
|121
|0.10
|107.78
|113.38
|107.78
|55.69
|26726.56
|243
|2005.04.12 20:57
|sell
|122
|0.10
|107.72
|112.72
|107.12
|244
|2005.04.14 13:13
|sell
|123
|0.10
|108.03
|112.73
|107.43
|245
|2005.04.14 15:45
|sell
|124
|0.20
|108.33
|112.73
|107.73
|246
|2005.04.15 16:21
|t/p
|124
|0.20
|107.73
|112.73
|107.73
|108.03
|26834.59
|247
|2005.04.15 16:21
|close
|123
|0.10
|107.72
|112.73
|107.43
|27.09
|26861.68
|248
|2005.04.15 16:21
|close
|122
|0.10
|107.68
|112.72
|107.12
|-4.72
|26856.96
|249
|2005.04.15 16:21
|buy
|125
|0.10
|107.72
|102.72
|108.32
|250
|2005.04.18 17:17
|buy
|126
|0.10
|107.39
|102.69
|107.99
|251
|2005.04.19 09:26
|buy
|127
|0.20
|107.08
|102.68
|107.68
|252
|2005.04.19 21:40
|buy
|128
|0.30
|106.77
|102.67
|107.37
|253
|2005.04.20 14:49
|t/p
|128
|0.30
|107.37
|102.67
|107.37
|172.07
|27029.03
|254
|2005.04.20 14:49
|close
|127
|0.20
|107.37
|102.68
|107.68
|56.96
|27085.99
|255
|2005.04.20 14:49
|close
|126
|0.10
|107.36
|102.69
|107.99
|0.15
|27086.15
|256
|2005.04.20 14:49
|close
|125
|0.10
|107.37
|102.72
|108.32
|-28.18
|27057.96
|257
|2005.04.20 14:54
|sell
|129
|0.10
|107.38
|112.38
|106.78
|258
|2005.04.20 17:20
|t/p
|129
|0.10
|106.78
|112.38
|106.78
|56.19
|27114.15
|259
|2005.04.21 10:26
|sell
|130
|0.10
|107.01
|112.01
|106.41
|260
|2005.04.21 13:31
|sell
|131
|0.10
|107.32
|112.02
|106.72
|261
|2005.04.22 08:07
|t/p
|131
|0.10
|106.72
|112.02
|106.72
|54.53
|27168.69
|262
|2005.04.22 08:07
|close
|130
|0.10
|106.72
|112.01
|106.41
|25.48
|27194.17
|263
|2005.04.22 08:08
|buy
|132
|0.10
|106.73
|101.73
|107.33
|264
|2005.04.22 10:05
|buy
|133
|0.10
|106.33
|101.63
|106.93
|265
|2005.04.22 15:25
|buy
|134
|0.20
|106.03
|101.63
|106.63
|266
|2005.04.25 00:00
|buy
|135
|0.30
|105.56
|101.46
|106.16
|267
|2005.04.26 16:05
|t/p
|135
|0.30
|106.16
|101.46
|106.16
|173.98
|27368.15
|268
|2005.04.26 16:05
|close
|134
|0.20
|106.16
|101.63
|106.63
|30.38
|27398.52
|269
|2005.04.26 16:05
|close
|133
|0.10
|106.15
|101.63
|106.93
|-14.02
|27384.51
|270
|2005.04.26 16:06
|close
|132
|0.10
|106.14
|101.73
|107.33
|-52.65
|27331.86
|271
|2005.04.26 16:06
|sell
|136
|0.10
|106.15
|111.15
|105.55
|272
|2005.04.29 06:43
|t/p
|136
|0.10
|105.55
|111.15
|105.55
|48.42
|27380.28
|273
|2005.04.29 06:43
|buy
|137
|0.10
|105.54
|100.54
|106.14
|274
|2005.04.29 08:25
|buy
|138
|0.10
|105.24
|100.54
|105.84
|275
|2005.04.29 15:54
|buy
|139
|0.20
|104.93
|100.53
|105.53
|276
|2005.05.04 06:31
|buy
|140
|0.30
|104.63
|100.53
|105.23
|277
|2005.05.04 14:23
|buy
|141
|0.50
|104.31
|100.51
|104.91
|278
|2005.05.04 18:04
|t/p
|141
|0.50
|104.91
|100.51
|104.91
|285.96
|27666.24
|279
|2005.05.04 18:04
|close
|140
|0.30
|104.91
|100.53
|105.23
|80.07
|27746.31
|280
|2005.05.04 18:04
|close
|139
|0.20
|104.90
|100.53
|105.53
|3.11
|27749.42
|281
|2005.05.04 18:04
|close
|138
|0.10
|104.92
|100.54
|105.84
|-26.08
|27723.34
|282
|2005.05.04 18:04
|close
|137
|0.10
|104.93
|100.54
|106.14
|-53.71
|27669.63
|283
|2005.05.04 18:04
|buy
|142
|0.10
|104.99
|99.99
|105.59
|284
|2005.05.04 20:00
|buy
|143
|0.10
|104.68
|99.98
|105.28
|285
|2005.05.05 07:46
|buy
|144
|0.20
|104.36
|99.96
|104.96
|286
|2005.05.06 14:30
|t/p
|144
|0.20
|104.96
|99.96
|104.96
|117.25
|27786.88
|287
|2005.05.06 14:30
|close
|143
|0.10
|104.98
|99.98
|105.28
|34.47
|27821.35
|288
|2005.05.06 14:30
|close
|142
|0.10
|104.86
|99.99
|105.59
|-6.51
|27814.84
|289
|2005.05.06 14:30
|sell
|145
|0.10
|104.83
|109.83
|104.23
|290
|2005.05.09 00:04
|sell
|146
|0.10
|105.13
|109.83
|104.53
|291
|2005.05.09 12:27
|sell
|147
|0.20
|105.44
|109.84
|104.84
|292
|2005.05.10 01:30
|sell
|148
|0.30
|105.76
|109.86
|105.16
|293
|2005.05.11 10:22
|t/p
|148
|0.30
|105.16
|109.86
|105.16
|166.13
|27980.97
|294
|2005.05.11 10:22
|close
|147
|0.20
|105.15
|109.84
|104.84
|48.41
|28029.38
|295
|2005.05.11 10:22
|close
|146
|0.10
|105.35
|109.83
|104.53
|-24.25
|28005.13
|296
|2005.05.11 10:22
|close
|145
|0.10
|105.55
|109.83
|104.23
|-73.27
|27931.86
|297
|2005.05.11 10:22
|buy
|149
|0.10
|105.51
|100.51
|106.11
|298
|2005.05.11 10:22
|buy
|150
|0.10
|105.15
|100.45
|105.75
|299
|2005.05.11 14:45
|t/p
|150
|0.10
|105.75
|100.45
|105.75
|56.73
|27988.59
|300
|2005.05.11 14:45
|close
|149
|0.10
|105.76
|100.51
|106.11
|23.64
|28012.23
|301
|2005.05.11 14:45
|buy
|151
|0.10
|105.79
|100.79
|106.39
|302
|2005.05.12 14:26
|t/p
|151
|0.10
|106.39
|100.79
|106.39
|60.82
|28073.05
|303
|2005.05.12 14:26
|sell
|152
|0.10
|106.39
|111.39
|105.79
|304
|2005.05.12 14:46
|sell
|153
|0.10
|106.70
|111.40
|106.10
|305
|2005.05.13 11:00
|sell
|154
|0.20
|107.02
|111.42
|106.42
|306
|2005.05.13 18:49
|sell
|155
|0.30
|107.33
|111.43
|106.73
|307
|2005.05.16 06:35
|sell
|156
|0.50
|107.63
|111.43
|107.03
|308
|2005.05.16 17:40
|t/p
|156
|0.50
|107.03
|111.43
|107.03
|280.33
|28353.38
|309
|2005.05.16 17:40
|close
|155
|0.30
|107.02
|111.43
|106.73
|81.84
|28435.21
|310
|2005.05.16 17:40
|close
|154
|0.20
|107.03
|111.42
|106.42
|-5.24
|28429.97
|311
|2005.05.16 17:40
|close
|153
|0.10
|107.00
|111.40
|106.10
|-31.41
|28398.56
|312
|2005.05.16 17:40
|close
|152
|0.10
|107.02
|111.39
|105.79
|-62.24
|28336.31
|313
|2005.05.16 17:40
|buy
|157
|0.10
|107.06
|102.06
|107.66
|314
|2005.05.16 22:37
|buy
|158
|0.10
|106.75
|102.05
|107.35
|315
|2005.05.17 13:43
|t/p
|158
|0.10
|107.35
|102.05
|107.35
|57.35
|28393.67
|316
|2005.05.17 13:43
|close
|157
|0.10
|107.37
|102.06
|107.66
|30.34
|28424.01
|317
|2005.05.17 13:45
|buy
|159
|0.10
|107.37
|102.37
|107.97
|318
|2005.05.18 17:21
|buy
|160
|0.10
|107.06
|102.36
|107.66
|319
|2005.05.19 21:41
|t/p
|160
|0.10
|107.66
|102.36
|107.66
|60.15
|28484.16
|320
|2005.05.19 21:41
|close
|159
|0.10
|107.66
|102.37
|107.97
|32.83
|28516.98
|321
|2005.05.19 21:41
|sell
|161
|0.10
|107.64
|112.64
|107.04
|322
|2005.05.20 14:40
|sell
|162
|0.10
|107.94
|112.64
|107.34
|323
|2005.05.20 17:31
|sell
|163
|0.20
|108.25
|112.65
|107.65
|324
|2005.05.23 15:49
|t/p
|163
|0.20
|107.65
|112.65
|107.65
|108.10
|28625.08
|325
|2005.05.23 15:49
|close
|162
|0.10
|107.65
|112.64
|107.34
|25.25
|28650.33
|326
|2005.05.23 15:49
|close
|161
|0.10
|107.64
|112.64
|107.04
|-3.37
|28646.96
|327
|2005.05.23 15:49
|buy
|164
|0.10
|107.66
|102.66
|108.26
|328
|2005.05.24 12:16
|buy
|165
|0.10
|107.36
|102.66
|107.96
|329
|2005.05.26 04:38
|t/p
|165
|0.10
|107.96
|102.66
|107.96
|61.46
|28708.42
|330
|2005.05.26 04:38
|close
|164
|0.10
|107.97
|102.66
|108.26
|36.07
|28744.49
|331
|2005.05.26 04:39
|sell
|166
|0.10
|107.96
|112.96
|107.36
|332
|2005.05.26 14:07
|sell
|167
|0.10
|108.26
|112.96
|107.66
|333
|2005.05.31 22:48
|sell
|168
|0.20
|108.57
|112.97
|107.97
|334
|2005.06.03 02:58
|t/p
|168
|0.20
|107.97
|112.97
|107.97
|94.28
|28838.77
|335
|2005.06.03 02:58
|close
|167
|0.10
|107.96
|112.96
|107.66
|14.30
|28853.07
|336
|2005.06.03 02:58
|close
|166
|0.10
|107.95
|112.96
|107.36
|-12.56
|28840.51
|337
|2005.06.03 02:58
|buy
|169
|0.10
|107.94
|102.94
|108.54
|338
|2005.06.03 14:30
|buy
|170
|0.10
|107.58
|102.88
|108.18
|339
|2005.06.06 09:29
|buy
|171
|0.20
|107.27
|102.87
|107.87
|340
|2005.06.06 15:13
|buy
|172
|0.30
|106.96
|102.86
|107.56
|341
|2005.06.07 10:39
|buy
|173
|0.50
|106.64
|102.84
|107.24
|342
|2005.06.08 19:28
|t/p
|173
|0.50
|107.24
|102.84
|107.24
|287.06
|29127.57
|343
|2005.06.08 19:28
|close
|172
|0.30
|107.26
|102.86
|107.56
|92.74
|29220.31
|344
|2005.06.08 19:28
|close
|171
|0.20
|107.25
|102.87
|107.87
|2.16
|29222.47
|345
|2005.06.08 19:28
|close
|170
|0.10
|107.28
|102.88
|108.18
|-23.54
|29198.93
|346
|2005.06.08 19:28
|close
|169
|0.10
|107.25
|102.94
|108.54
|-59.92
|29139.00
|347
|2005.06.08 19:28
|sell
|174
|0.10
|107.26
|112.26
|106.66
|348
|2005.06.09 15:23
|sell
|175
|0.10
|107.57
|112.27
|106.97
|349
|2005.06.10 15:45
|sell
|176
|0.20
|107.87
|112.27
|107.27
|350
|2005.06.10 16:17
|sell
|177
|0.30
|108.18
|112.28
|107.58
|351
|2005.06.10 17:03
|sell
|178
|0.50
|108.52
|112.32
|107.92
|352
|2005.06.13 03:19
|sell
|179
|0.80
|108.83
|112.33
|108.23
|353
|2005.06.13 11:25
|sell
|180
|1.30
|109.15
|112.35
|108.55
|354
|2005.06.13 13:22
|sell
|181
|2.10
|109.46
|112.36
|108.86
|355
|2005.06.16 14:58
|t/p
|181
|2.10
|108.86
|112.36
|108.86
|980.45
|30119.45
|356
|2005.06.16 14:58
|close
|180
|1.30
|108.85
|112.35
|108.55
|248.65
|30368.11
|357
|2005.06.16 14:58
|close
|179
|0.80
|108.86
|112.33
|108.23
|-89.52
|30278.59
|358
|2005.06.16 14:58
|close
|178
|0.50
|108.87
|112.32
|107.92
|-211.34
|30067.24
|359
|2005.06.16 14:58
|close
|177
|0.30
|108.86
|112.28
|107.58
|-217.76
|29849.48
|360
|2005.06.16 14:58
|close
|176
|0.20
|108.87
|112.27
|107.27
|-203.95
|29645.53
|361
|2005.06.16 14:58
|close
|175
|0.10
|108.88
|112.27
|106.97
|-132.13
|29513.40
|362
|2005.06.16 14:58
|close
|174
|0.10
|108.85
|112.26
|106.66
|-162.94
|29350.47
|363
|2005.06.16 14:59
|buy
|182
|0.10
|108.83
|103.83
|109.43
|364
|2005.06.20 17:03
|t/p
|182
|0.10
|109.43
|103.83
|109.43
|57.77
|29408.24
|365
|2005.06.20 17:03
|sell
|183
|0.10
|109.44
|114.44
|108.84
|366
|2005.06.21 15:17
|t/p
|183
|0.10
|108.84
|114.44
|108.84
|53.44
|29461.68
|367
|2005.06.21 15:17
|sell
|184
|0.10
|108.84
|113.84
|108.24
|368
|2005.06.21 20:53
|t/p
|184
|0.10
|108.24
|113.84
|108.24
|55.44
|29517.12
|369
|2005.06.21 20:53
|buy
|185
|0.10
|108.23
|103.23
|108.83
|370
|2005.06.22 11:14
|t/p
|185
|0.10
|108.83
|103.23
|108.83
|56.60
|29573.73
|371
|2005.06.22 11:14
|buy
|186
|0.10
|108.86
|103.86
|109.46
|372
|2005.06.23 03:32
|buy
|187
|0.10
|108.56
|103.86
|109.16
|373
|2005.06.24 09:51
|t/p
|187
|0.10
|109.16
|103.86
|109.16
|56.43
|29630.16
|374
|2005.06.24 09:51
|close
|186
|0.10
|109.18
|103.86
|109.46
|35.20
|29665.36
|375
|2005.06.24 09:51
|sell
|188
|0.10
|109.14
|114.14
|108.54
|376
|2005.06.27 17:03
|sell
|189
|0.10
|109.44
|114.14
|108.84
|377
|2005.06.28 08:15
|sell
|190
|0.20
|109.76
|114.16
|109.16
|378
|2005.06.28 23:03
|sell
|191
|0.30
|110.08
|114.18
|109.48
|379
|2005.06.29 10:17
|sell
|192
|0.50
|110.38
|114.18
|109.78
|380
|2005.06.30 12:25
|sell
|193
|0.80
|110.69
|114.19
|110.09
|381
|2005.07.01 03:29
|sell
|194
|1.30
|111.00
|114.20
|110.40
|382
|2005.07.01 16:00
|sell
|195
|2.10
|111.33
|114.23
|110.73
|383
|2005.07.01 16:24
|sell
|196
|3.40
|111.64
|114.24
|111.04
|384
|2005.07.05 08:41
|sell
|197
|5.50
|111.94
|114.24
|111.34
|385
|2005.07.12 06:17
|t/p
|197
|5.50
|111.34
|114.24
|111.34
|2314.76
|31980.12
|386
|2005.07.12 06:17
|close
|196
|3.40
|111.33
|114.24
|111.04
|430.57
|32410.69
|387
|2005.07.12 06:17
|close
|195
|2.10
|111.33
|114.23
|110.73
|-318.80
|32091.90
|388
|2005.07.12 06:17
|close
|194
|1.30
|111.36
|114.20
|110.40
|-617.61
|31474.29
|389
|2005.07.12 06:17
|close
|193
|0.80
|111.36
|114.19
|110.09
|-616.26
|30858.03
|390
|2005.07.12 06:17
|close
|192
|0.50
|111.36
|114.18
|109.78
|-549.65
|30308.38
|391
|2005.07.12 06:18
|close
|191
|0.30
|111.35
|114.18
|109.48
|-413.00
|29895.37
|392
|2005.07.12 06:18
|close
|190
|0.20
|111.35
|114.16
|109.16
|-332.82
|29562.56
|393
|2005.07.12 06:18
|close
|189
|0.10
|111.37
|114.14
|108.84
|-198.60
|29363.95
|394
|2005.07.12 06:18
|close
|188
|0.10
|111.37
|114.14
|108.54
|-227.22
|29136.74
|395
|2005.07.12 06:18
|buy
|198
|0.10
|111.35
|106.35
|111.95
|396
|2005.07.12 10:17
|buy
|199
|0.10
|111.04
|106.34
|111.64
|397
|2005.07.13 14:56
|t/p
|199
|0.10
|111.64
|106.34
|111.64
|55.21
|29191.95
|398
|2005.07.13 14:56
|close
|198
|0.10
|111.66
|106.35
|111.95
|29.23
|29221.18
|399
|2005.07.13 14:56
|sell
|200
|0.10
|111.68
|116.68
|111.08
|400
|2005.07.13 16:30
|sell
|201
|0.10
|112.00
|116.70
|111.40
|401
|2005.07.14 18:30
|sell
|202
|0.20
|112.31
|116.71
|111.71
|402
|2005.07.18 17:09
|t/p
|202
|0.20
|111.71
|116.71
|111.71
|100.67
|29321.85
|403
|2005.07.18 17:09
|close
|201
|0.10
|111.71
|116.70
|111.40
|17.53
|29339.38
|404
|2005.07.18 17:10
|close
|200
|0.10
|111.71
|116.68
|111.08
|-11.12
|29328.26
|405
|2005.07.18 17:10
|buy
|203
|0.10
|111.71
|106.71
|112.31
|406
|2005.07.19 07:00
|t/p
|203
|0.10
|112.31
|106.71
|112.31
|54.89
|29383.15
|407
|2005.07.19 07:01
|buy
|204
|0.10
|112.33
|107.33
|112.93
|408
|2005.07.19 14:59
|t/p
|204
|0.10
|112.93
|107.33
|112.93
|53.12
|29436.27
|409
|2005.07.19 14:59
|sell
|205
|0.10
|112.94
|117.94
|112.34
|410
|2005.07.20 16:26
|sell
|206
|0.10
|113.26
|117.96
|112.66
|411
|2005.07.20 16:34
|sell
|207
|0.20
|113.57
|117.97
|112.97
|412
|2005.07.20 19:31
|t/p
|207
|0.20
|112.97
|117.97
|112.97
|106.22
|29542.49
|413
|2005.07.20 19:31
|close
|206
|0.10
|112.97
|117.96
|112.66
|25.67
|29568.16
|414
|2005.07.20 19:31
|close
|205
|0.10
|112.99
|117.94
|112.34
|-6.11
|29562.05
|415
|2005.07.20 19:32
|sell
|208
|0.10
|112.95
|117.95
|112.35
|416
|2005.07.21 09:04
|t/p
|208
|0.10
|112.35
|117.95
|112.35
|48.35
|29610.40
|417
|2005.07.21 09:04
|buy
|209
|0.10
|112.33
|107.33
|112.93
|418
|2005.07.21 13:04
|buy
|210
|0.10
|111.94
|107.24
|112.54
|419
|2005.07.21 13:04
|buy
|211
|0.20
|111.63
|107.23
|112.23
|420
|2005.07.21 13:21
|buy
|212
|0.30
|111.32
|107.22
|111.92
|421
|2005.07.21 13:23
|buy
|213
|0.50
|111.01
|107.21
|111.61
|422
|2005.07.21 13:26
|buy
|214
|0.80
|110.70
|107.20
|111.30
|423
|2005.07.21 13:29
|buy
|215
|1.30
|110.38
|107.18
|110.98
|424
|2005.07.21 13:36
|t/p
|215
|1.30
|110.98
|107.18
|110.98
|702.83
|30313.23
|425
|2005.07.21 13:36
|close
|214
|0.80
|110.98
|107.20
|111.30
|201.84
|30515.07
|426
|2005.07.21 13:36
|close
|213
|0.50
|111.00
|107.21
|111.61
|-4.50
|30510.57
|427
|2005.07.21 13:36
|close
|212
|0.30
|110.92
|107.22
|111.92
|-108.19
|30402.38
|428
|2005.07.21 13:36
|close
|211
|0.20
|110.91
|107.23
|112.23
|-129.84
|30272.54
|429
|2005.07.21 13:36
|close
|210
|0.10
|110.95
|107.24
|112.54
|-89.23
|30183.31
|430
|2005.07.21 13:36
|close
|209
|0.10
|111.00
|107.33
|112.93
|-119.82
|30063.49
|431
|2005.07.21 13:36
|buy
|216
|0.10
|110.84
|105.84
|111.44
|432
|2005.07.21 14:58
|buy
|217
|0.10
|110.50
|105.80
|111.10
|433
|2005.07.21 15:00
|buy
|218
|0.20
|110.19
|105.79
|110.79
|434
|2005.07.21 15:27
|t/p
|218
|0.20
|110.79
|105.79
|110.79
|108.31
|30171.80
|435
|2005.07.21 15:27
|close
|217
|0.10
|110.80
|105.80
|111.10
|27.08
|30198.88
|436
|2005.07.21 15:27
|close
|216
|0.10
|110.79
|105.84
|111.44
|-4.51
|30194.37
|437
|2005.07.21 15:27
|buy
|219
|0.10
|110.83
|105.83
|111.43
|438
|2005.07.21 17:27
|buy
|220
|0.10
|110.52
|105.82
|111.12
|439
|2005.07.21 18:14
|buy
|221
|0.20
|110.21
|105.81
|110.81
|440
|2005.07.21 19:58
|buy
|222
|0.30
|109.91
|105.81
|110.51
|441
|2005.07.22 01:36
|t/p
|222
|0.30
|110.51
|105.81
|110.51
|167.27
|30361.64
|442
|2005.07.22 01:36
|close
|221
|0.20
|110.53
|105.81
|110.81
|60.84
|30422.48
|443
|2005.07.22 01:36
|close
|220
|0.10
|110.50
|105.82
|111.12
|-0.34
|30422.15
|444
|2005.07.22 01:36
|close
|219
|0.10
|110.52
|105.83
|111.43
|-26.58
|30395.57
|445
|2005.07.22 01:36
|buy
|223
|0.10
|110.54
|105.54
|111.14
|446
|2005.07.22 03:17
|t/p
|223
|0.10
|111.14
|105.54
|111.14
|53.98
|30449.55
|447
|2005.07.22 03:17
|buy
|224
|0.10
|111.18
|106.18
|111.78
|448
|2005.07.22 03:36
|buy
|225
|0.10
|110.87
|106.17
|111.47
|449
|2005.07.25 00:12
|t/p
|225
|0.10
|111.47
|106.17
|111.47
|55.30
|30504.85
|450
|2005.07.25 00:12
|close
|224
|0.10
|111.47
|106.18
|111.78
|27.49
|30532.34
|451
|2005.07.25 00:22
|sell
|226
|0.10
|111.46
|116.46
|110.86
|452
|2005.07.25 08:45
|sell
|227
|0.10
|111.76
|116.46
|111.16
|453
|2005.07.26 10:36
|sell
|228
|0.20
|112.07
|116.47
|111.47
|454
|2005.07.26 14:20
|sell
|229
|0.30
|112.37
|116.47
|111.77
|455
|2005.07.27 04:30
|sell
|230
|0.50
|112.68
|116.48
|112.08
|456
|2005.07.28 18:11
|t/p
|230
|0.50
|112.08
|116.48
|112.08
|242.46
|30774.80
|457
|2005.07.28 18:11
|close
|229
|0.30
|112.04
|116.47
|111.77
|68.12
|30842.92
|458
|2005.07.28 18:11
|close
|228
|0.20
|112.21
|116.47
|111.47
|-38.44
|30804.48
|459
|2005.07.28 18:12
|close
|227
|0.10
|112.20
|116.46
|111.16
|-47.65
|30756.82
|460
|2005.07.28 18:12
|close
|226
|0.10
|112.25
|116.46
|110.86
|-78.81
|30678.01
|461
|2005.07.28 18:12
|buy
|231
|0.10
|112.24
|107.24
|112.84
|462
|2005.08.01 10:18
|buy
|232
|0.10
|111.93
|107.23
|112.53
|463
|2005.08.02 08:30
|buy
|233
|0.20
|111.62
|107.22
|112.22
|464
|2005.08.02 14:22
|buy
|234
|0.30
|111.31
|107.21
|111.91
|465
|2005.08.03 06:12
|t/p
|234
|0.30
|111.91
|107.21
|111.91
|165.26
|30843.27
|466
|2005.08.03 06:12
|close
|233
|0.20
|111.91
|107.22
|112.22
|54.77
|30898.04
|467
|2005.08.03 06:12
|close
|232
|0.10
|111.90
|107.23
|112.53
|0.26
|30898.30
|468
|2005.08.03 06:13
|close
|231
|0.10
|111.91
|107.24
|112.84
|-23.60
|30874.70
|469
|2005.08.03 06:13
|sell
|235
|0.10
|111.87
|116.87
|111.27
|470
|2005.08.03 11:45
|t/p
|235
|0.10
|111.27
|116.87
|111.27
|53.92
|30928.62
|471
|2005.08.03 11:51
|sell
|236
|0.10
|111.33
|116.33
|110.73
|472
|2005.08.05 05:19
|sell
|237
|0.10
|111.65
|116.35
|111.05
|473
|2005.08.05 14:47
|sell
|238
|0.20
|111.96
|116.36
|111.36
|474
|2005.08.08 00:24
|sell
|239
|0.30
|112.26
|116.36
|111.66
|475
|2005.08.08 06:38
|sell
|240
|0.50
|112.57
|116.37
|111.97
|476
|2005.08.08 11:08
|t/p
|240
|0.50
|111.97
|116.37
|111.97
|267.95
|31196.57
|477
|2005.08.08 11:08
|close
|239
|0.30
|111.96
|116.36
|111.66
|80.39
|31276.96
|478
|2005.08.08 11:08
|close
|238
|0.20
|111.97
|116.36
|111.36
|-5.16
|31271.80
|479
|2005.08.08 11:08
|close
|237
|0.10
|111.98
|116.35
|111.05
|-31.16
|31240.64
|480
|2005.08.08 11:08
|close
|236
|0.10
|111.98
|116.33
|110.73
|-66.48
|31174.16
|481
|2005.08.08 11:08
|sell
|241
|0.10
|111.93
|116.93
|111.33
|482
|2005.08.10 06:57
|t/p
|241
|0.10
|111.33
|116.93
|111.33
|50.53
|31224.69
|483
|2005.08.10 06:57
|buy
|242
|0.10
|111.32
|106.32
|111.92
|484
|2005.08.10 10:50
|buy
|243
|0.10
|111.02
|106.32
|111.62
|485
|2005.08.10 16:00
|buy
|244
|0.20
|110.71
|106.31
|111.31
|486
|2005.08.11 03:08
|buy
|245
|0.30
|110.41
|106.31
|111.01
|487
|2005.08.11 15:38
|buy
|246
|0.50
|110.10
|106.30
|110.70
|488
|2005.08.11 16:32
|buy
|247
|0.80
|109.80
|106.30
|110.40
|489
|2005.08.12 10:27
|buy
|248
|1.30
|109.48
|106.28
|110.08
|490
|2005.08.16 09:10
|buy
|249
|2.10
|109.16
|106.26
|109.76
|491
|2005.08.17 08:08
|t/p
|249
|2.10
|109.76
|106.26
|109.76
|1178.88
|32403.56
|492
|2005.08.17 08:08
|close
|248
|1.30
|109.76
|106.28
|110.08
|389.06
|32792.62
|493
|2005.08.17 08:08
|close
|247
|0.80
|109.76
|106.30
|110.40
|17.96
|32810.58
|494
|2005.08.17 08:09
|close
|246
|0.50
|109.77
|106.30
|110.70
|-120.87
|32689.72
|495
|2005.08.17 08:09
|close
|245
|0.30
|109.76
|106.31
|111.01
|-159.99
|32529.72
|496
|2005.08.17 08:09
|close
|244
|0.20
|109.76
|106.31
|111.31
|-152.49
|32377.24
|497
|2005.08.17 08:09
|close
|243
|0.10
|109.76
|106.32
|111.62
|-104.49
|32272.74
|498
|2005.08.17 08:09
|close
|242
|0.10
|109.77
|106.32
|111.92
|-130.89
|32141.85
|499
|2005.08.17 08:09
|sell
|250
|0.10
|109.78
|114.78
|109.18
|500
|2005.08.17 09:19
|sell
|251
|0.10
|110.08
|114.78
|109.48
|501
|2005.08.18 12:23
|sell
|252
|0.20
|110.38
|114.78
|109.78
|502
|2005.08.19 09:37
|sell
|253
|0.30
|110.69
|114.79
|110.09
|503
|2005.08.22 08:16
|t/p
|253
|0.30
|110.09
|114.79
|110.09
|158.44
|32300.29
|504
|2005.08.22 08:16
|close
|252
|0.20
|110.09
|114.78
|109.78
|45.94
|32346.23
|505
|2005.08.22 08:16
|close
|251
|0.10
|110.08
|114.78
|109.48
|-8.43
|32337.80
|506
|2005.08.22 08:16
|close
|250
|0.10
|110.10
|114.78
|109.18
|-37.49
|32300.30
|507
|2005.08.22 08:17
|buy
|254
|0.10
|110.11
|105.11
|110.71
|508
|2005.08.22 10:28
|buy
|255
|0.10
|109.78
|105.08
|110.38
|509
|2005.08.22 13:23
|buy
|256
|0.20
|109.48
|105.08
|110.08
|510
|2005.08.23 07:33
|t/p
|256
|0.20
|110.08
|105.08
|110.08
|111.95
|32412.26
|511
|2005.08.23 07:33
|close
|255
|0.10
|110.08
|105.08
|110.38
|28.72
|32440.98
|512
|2005.08.23 07:34
|close
|254
|0.10
|110.07
|105.11
|110.71
|-2.16
|32438.82
|513
|2005.08.23 07:35
|buy
|257
|0.10
|110.08
|105.08
|110.68
|514
|2005.08.23 18:35
|buy
|258
|0.10
|109.76
|105.06
|110.36
|515
|2005.08.24 03:38
|t/p
|258
|0.10
|110.36
|105.06
|110.36
|55.83
|32494.65
|516
|2005.08.24 03:38
|close
|257
|0.10
|110.37
|105.08
|110.68
|27.75
|32522.41
|517
|2005.08.24 03:38
|sell
|259
|0.10
|110.37
|115.37
|109.77
|518
|2005.08.24 08:45
|sell
|260
|0.10
|110.68
|115.38
|110.08
|519
|2005.08.24 15:22
|t/p
|260
|0.10
|110.08
|115.38
|110.08
|54.51
|32576.92
|520
|2005.08.24 15:22
|close
|259
|0.10
|110.06
|115.37
|109.77
|28.17
|32605.09
|521
|2005.08.24 15:22
|sell
|261
|0.10
|110.01
|115.01
|109.41
|522
|2005.08.24 16:40
|sell
|262
|0.10
|110.32
|115.02
|109.72
|523
|2005.08.26 09:35
|t/p
|262
|0.10
|109.72
|115.02
|109.72
|47.95
|32653.04
|524
|2005.08.26 09:35
|close
|261
|0.10
|109.69
|115.01
|109.41
|22.42
|32675.46
|525
|2005.08.26 09:35
|buy
|263
|0.10
|109.71
|104.71
|110.31
|526
|2005.08.26 10:20
|buy
|264
|0.10
|109.39
|104.69
|109.99
|527
|2005.08.26 20:31
|t/p
|264
|0.10
|109.99
|104.69
|109.99
|54.54
|32730.00
|528
|2005.08.26 20:31
|close
|263
|0.10
|110.00
|104.71
|110.31
|26.36
|32756.36
|529
|2005.08.26 20:31
|buy
|265
|0.10
|110.04
|105.04
|110.64
|530
|2005.08.29 18:04
|t/p
|265
|0.10
|110.64
|105.04
|110.64
|55.70
|32812.06
|531
|2005.08.29 18:04
|sell
|266
|0.10
|110.64
|115.64
|110.04
|532
|2005.08.30 04:20
|sell
|267
|0.10
|110.96
|115.66
|110.36
|533
|2005.08.30 11:56
|sell
|268
|0.20
|111.26
|115.66
|110.66
|534
|2005.08.30 13:03
|sell
|269
|0.30
|111.58
|115.68
|110.98
|535
|2005.08.31 16:11
|t/p
|269
|0.30
|110.98
|115.68
|110.98
|157.16
|32969.22
|536
|2005.08.31 16:11
|close
|268
|0.20
|110.96
|115.66
|110.66
|50.70
|33019.92
|537
|2005.08.31 16:11
|close
|267
|0.10
|110.97
|115.66
|110.36
|-2.59
|33017.33
|538
|2005.08.31 16:11
|close
|266
|0.10
|110.99
|115.64
|110.04
|-34.90
|32982.43
|539
|2005.08.31 16:11
|buy
|270
|0.10
|110.97
|105.97
|111.57
|540
|2005.08.31 18:12
|buy
|271
|0.10
|110.67
|105.97
|111.27
|541
|2005.09.01 14:53
|buy
|272
|0.20
|110.35
|105.95
|110.95
|542
|2005.09.01 16:23
|buy
|273
|0.30
|110.05
|105.95
|110.65
|543
|2005.09.01 20:43
|buy
|274
|0.50
|109.72
|105.92
|110.32
|544
|2005.09.02 10:11
|buy
|275
|0.80
|109.42
|105.92
|110.02
|545
|2005.09.05 06:51
|buy
|276
|1.30
|109.12
|105.92
|109.72
|546
|2005.09.05 10:49
|buy
|277
|2.10
|108.79
|105.89
|109.39
|547
|2005.09.06 01:04
|t/p
|277
|2.10
|109.39
|105.89
|109.39
|1182.56
|34164.99
|548
|2005.09.06 01:04
|close
|276
|1.30
|109.41
|105.92
|109.72
|363.72
|34528.71
|549
|2005.09.06 01:04
|close
|275
|0.80
|109.42
|105.92
|110.02
|23.56
|34552.26
|550
|2005.09.06 01:04
|close
|274
|0.50
|109.40
|105.92
|110.32
|-124.17
|34428.10
|551
|2005.09.06 01:05
|close
|273
|0.30
|109.39
|105.95
|110.65
|-167.75
|34260.35
|552
|2005.09.06 01:05
|close
|272
|0.20
|109.40
|105.95
|110.95
|-164.84
|34095.51
|553
|2005.09.06 01:05
|close
|271
|0.10
|109.39
|105.97
|111.27
|-108.18
|33987.33
|554
|2005.09.06 01:05
|close
|270
|0.10
|109.40
|105.97
|111.57
|-134.68
|33852.66
|555
|2005.09.06 01:05
|sell
|278
|0.10
|109.41
|114.41
|108.81
|556
|2005.09.06 09:29
|sell
|279
|0.10
|109.72
|114.42
|109.12
|557
|2005.09.07 05:23
|sell
|280
|0.20
|110.02
|114.42
|109.42
|558
|2005.09.08 02:59
|sell
|281
|0.30
|110.34
|114.44
|109.74
|559
|2005.09.09 02:20
|sell
|282
|0.50
|110.66
|114.46
|110.06
|560
|2005.09.09 14:15
|t/p
|282
|0.50
|110.06
|114.46
|110.06
|272.58
|34125.24
|561
|2005.09.09 14:15
|close
|281
|0.30
|110.06
|114.44
|109.74
|71.26
|34196.50
|562
|2005.09.09 14:15
|close
|280
|0.20
|110.12
|114.42
|109.42
|-31.65
|34164.84
|563
|2005.09.09 14:15
|close
|279
|0.10
|110.12
|114.42
|109.12
|-44.75
|34120.09
|564
|2005.09.09 14:15
|close
|278
|0.10
|110.12
|114.41
|108.81
|-72.91
|34047.18
|565
|2005.09.09 14:15
|buy
|283
|0.10
|110.11
|105.11
|110.71
|566
|2005.09.09 16:24
|buy
|284
|0.10
|109.80
|105.10
|110.40
|567
|2005.09.12 00:00
|buy
|285
|0.20
|109.20
|104.80
|109.80
|568
|2005.09.12 09:02
|t/p
|285
|0.20
|109.80
|104.80
|109.80
|109.29
|34156.47
|569
|2005.09.12 09:02
|close
|284
|0.10
|109.80
|105.10
|110.40
|1.47
|34157.94
|570
|2005.09.12 09:02
|close
|283
|0.10
|109.81
|105.11
|110.71
|-25.85
|34132.09
|571
|2005.09.12 09:02
|buy
|286
|0.10
|109.87
|104.87
|110.47
|572
|2005.09.13 08:10
|t/p
|286
|0.10
|110.47
|104.87
|110.47
|55.78
|34187.87
|573
|2005.09.13 08:10
|sell
|287
|0.10
|110.47
|115.47
|109.87
|574
|2005.09.13 10:39
|sell
|288
|0.10
|110.78
|115.48
|110.18
|575
|2005.09.14 13:29
|t/p
|288
|0.10
|110.18
|115.48
|110.18
|52.77
|34240.65
|576
|2005.09.14 13:29
|close
|287
|0.10
|110.18
|115.47
|109.87
|24.63
|34265.28
|577
|2005.09.14 13:29
|buy
|289
|0.10
|110.17
|105.17
|110.77
|578
|2005.09.16 01:48
|t/p
|289
|0.10
|110.77
|105.17
|110.77
|60.06
|34325.34
|579
|2005.09.16 01:48
|sell
|290
|0.10
|110.77
|115.77
|110.17
|580
|2005.09.16 15:55
|sell
|291
|0.10
|111.08
|115.78
|110.48
|581
|2005.09.16 16:26
|sell
|292
|0.20
|111.39
|115.79
|110.79
|582
|2005.09.20 18:58
|sell
|293
|0.30
|111.69
|115.79
|111.09
|583
|2005.09.20 22:30
|sell
|294
|0.50
|112.00
|115.80
|111.40
|584
|2005.09.21 10:18
|t/p
|294
|0.50
|111.40
|115.80
|111.40
|260.87
|34586.20
|585
|2005.09.21 10:18
|close
|293
|0.30
|111.40
|115.79
|111.09
|73.04
|34659.24
|586
|2005.09.21 10:18
|close
|292
|0.20
|111.41
|115.79
|110.79
|-13.71
|34645.53
|587
|2005.09.21 10:18
|close
|291
|0.10
|111.38
|115.78
|110.48
|-31.99
|34613.54
|588
|2005.09.21 10:18
|close
|290
|0.10
|111.41
|115.77
|110.17
|-62.51
|34551.03
|589
|2005.09.21 10:19
|buy
|295
|0.10
|111.40
|106.40
|112.00
|590
|2005.09.21 13:56
|buy
|296
|0.10
|111.09
|106.39
|111.69
|591
|2005.09.22 03:53
|t/p
|296
|0.10
|111.69
|106.39
|111.69
|58.14
|34609.17
|592
|2005.09.22 03:53
|close
|295
|0.10
|111.69
|106.40
|112.00
|30.38
|34639.55
|593
|2005.09.22 03:53
|buy
|297
|0.10
|111.73
|106.73
|112.33
|594
|2005.09.22 08:51
|buy
|298
|0.10
|111.42
|106.72
|112.02
|595
|2005.09.22 10:11
|buy
|299
|0.20
|111.12
|106.72
|111.72
|596
|2005.09.22 20:13
|t/p
|299
|0.20
|111.72
|106.72
|111.72
|107.41
|34746.96
|597
|2005.09.22 20:13
|close
|298
|0.10
|111.72
|106.72
|112.02
|26.85
|34773.81
|598
|2005.09.22 20:13
|close
|297
|0.10
|111.70
|106.73
|112.33
|-2.69
|34771.12
|599
|2005.09.22 20:13
|sell
|300
|0.10
|111.72
|116.72
|111.12
|600
|2005.09.23 11:00
|t/p
|300
|0.10
|111.12
|116.72
|111.12
|52.31
|34823.43
|601
|2005.09.23 11:00
|buy
|301
|0.10
|111.11
|106.11
|111.71
|602
|2005.09.23 14:48
|t/p
|301
|0.10
|111.71
|106.11
|111.71
|53.70
|34877.13
|603
|2005.09.23 14:48
|sell
|302
|0.10
|111.72
|116.72
|111.12
|604
|2005.09.23 16:49
|sell
|303
|0.10
|112.04
|116.74
|111.44
|605
|2005.09.23 19:11
|sell
|304
|0.20
|112.34
|116.74
|111.74
|606
|2005.09.27 03:21
|sell
|305
|0.30
|112.66
|116.76
|112.06
|607
|2005.09.27 09:25
|sell
|306
|0.50
|112.97
|116.77
|112.37
|608
|2005.09.27 13:23
|sell
|307
|0.80
|113.30
|116.80
|112.70
|609
|2005.09.29 14:13
|t/p
|307
|0.80
|112.70
|116.80
|112.70
|371.93
|35249.06
|610
|2005.09.29 14:13
|close
|306
|0.50
|112.70
|116.77
|112.37
|86.06
|35335.12
|611
|2005.09.29 14:14
|close
|305
|0.30
|112.69
|116.76
|112.06
|-28.23
|35306.89
|612
|2005.09.29 14:14
|close
|304
|0.20
|112.71
|116.74
|111.74
|-85.89
|35221.00
|613
|2005.09.29 14:14
|close
|303
|0.10
|112.71
|116.74
|111.44
|-69.56
|35151.44
|614
|2005.09.29 14:14
|close
|302
|0.10
|112.70
|116.72
|111.12
|-97.08
|35054.36
|615
|2005.09.29 14:14
|buy
|308
|0.10
|112.69
|107.69
|113.29
|616
|2005.09.30 00:54
|t/p
|308
|0.10
|113.29
|107.69
|113.29
|54.43
|35108.79
|617
|2005.09.30 04:00
|buy
|309
|0.10
|113.02
|108.02
|113.62
|618
|2005.09.30 19:25
|t/p
|309
|0.10
|113.62
|108.02
|113.62
|52.80
|35161.59
|619
|2005.09.30 19:25
|sell
|310
|0.10
|113.63
|118.63
|113.03
|620
|2005.10.03 02:32
|sell
|311
|0.10
|113.93
|118.63
|113.33
|621
|2005.10.03 16:28
|sell
|312
|0.20
|114.25
|118.65
|113.65
|622
|2005.10.05 10:53
|t/p
|312
|0.20
|113.65
|118.65
|113.65
|98.85
|35260.44
|623
|2005.10.05 10:53
|close
|311
|0.10
|113.64
|118.63
|113.33
|22.15
|35282.59
|624
|2005.10.05 10:53
|close
|310
|0.10
|113.64
|118.63
|113.03
|-5.94
|35276.65
|625
|2005.10.05 10:53
|buy
|313
|0.10
|113.65
|108.65
|114.25
|626
|2005.10.06 19:45
|buy
|314
|0.10
|113.35
|108.65
|113.95
|627
|2005.10.06 20:41
|buy
|315
|0.20
|113.04
|108.64
|113.64
|628
|2005.10.07 14:30
|t/p
|315
|0.20
|113.64
|108.64
|113.64
|108.50
|35385.15
|629
|2005.10.07 14:30
|close
|314
|0.10
|113.68
|108.65
|113.95
|30.50
|35415.65
|630
|2005.10.07 14:30
|close
|313
|0.10
|113.74
|108.65
|114.25
|13.80
|35429.45
|631
|2005.10.07 14:30
|sell
|316
|0.10
|113.80
|118.80
|113.20
|632
|2005.10.10 14:04
|sell
|317
|0.10
|114.11
|118.81
|113.51
|633
|2005.10.11 18:48
|sell
|318
|0.20
|114.42
|118.82
|113.82
|634
|2005.10.12 02:56
|sell
|319
|0.30
|114.72
|118.82
|114.12
|635
|2005.10.13 18:11
|sell
|320
|0.50
|115.08
|118.88
|114.48
|636
|2005.10.13 21:00
|t/p
|320
|0.50
|114.48
|118.88
|114.48
|262.06
|35691.51
|637
|2005.10.13 21:00
|close
|319
|0.30
|114.48
|118.82
|114.12
|47.71
|35739.22
|638
|2005.10.13 21:00
|close
|318
|0.20
|114.48
|118.82
|113.82
|-23.97
|35715.25
|639
|2005.10.13 21:00
|close
|317
|0.10
|114.50
|118.81
|113.51
|-42.49
|35672.75
|640
|2005.10.13 21:00
|close
|316
|0.10
|114.48
|118.80
|113.20
|-69.52
|35603.23
|641
|2005.10.13 21:01
|buy
|321
|0.10
|114.47
|109.47
|115.07
|642
|2005.10.14 16:30
|buy
|322
|0.10
|114.17
|109.47
|114.77
|643
|2005.10.17 02:46
|buy
|323
|0.20
|113.85
|109.45
|114.45
|644
|2005.10.17 10:54
|t/p
|323
|0.20
|114.45
|109.45
|114.45
|104.85
|35708.08
|645
|2005.10.17 10:54
|close
|322
|0.10
|114.45
|109.47
|114.77
|25.93
|35734.02
|646
|2005.10.17 10:54
|close
|321
|0.10
|114.45
|109.47
|115.07
|1.19
|35735.21
|647
|2005.10.17 10:54
|buy
|324
|0.10
|114.48
|109.48
|115.08
|648
|2005.10.18 00:43
|t/p
|324
|0.10
|115.08
|109.48
|115.08
|53.61
|35788.82
|649
|2005.10.18 00:43
|sell
|325
|0.10
|115.08
|120.08
|114.48
|650
|2005.10.18 02:30
|sell
|326
|0.10
|115.39
|120.09
|114.79
|651
|2005.10.18 09:51
|sell
|327
|0.20
|115.69
|120.09
|115.09
|652
|2005.10.21 01:53
|t/p
|327
|0.20
|115.09
|120.09
|115.09
|87.40
|35876.23
|653
|2005.10.21 01:53
|close
|326
|0.10
|115.08
|120.09
|114.79
|18.51
|35894.73
|654
|2005.10.21 01:53
|close
|325
|0.10
|115.12
|120.08
|114.48
|-11.90
|35882.83
|655
|2005.10.21 01:54
|buy
|328
|0.10
|115.10
|110.10
|115.70
|656
|2005.10.21 16:48
|t/p
|328
|0.10
|115.70
|110.10
|115.70
|51.86
|35934.69
|657
|2005.10.21 16:48
|sell
|329
|0.10
|115.70
|120.70
|115.10
|658
|2005.10.24 18:03
|t/p
|329
|0.10
|115.10
|120.70
|115.10
|50.44
|35985.13
|659
|2005.10.24 18:03
|buy
|330
|0.10
|115.10
|110.10
|115.70
|660
|2005.10.25 09:09
|t/p
|330
|0.10
|115.70
|110.10
|115.70
|53.32
|36038.45
|661
|2005.10.25 09:10
|buy
|331
|0.10
|115.73
|110.73
|116.33
|662
|2005.10.25 10:19
|buy
|332
|0.10
|115.41
|110.71
|116.01
|663
|2005.10.25 16:02
|buy
|333
|0.20
|115.09
|110.69
|115.69
|664
|2005.10.25 16:28
|buy
|334
|0.30
|114.75
|110.65
|115.35
|665
|2005.10.26 09:41
|t/p
|334
|0.30
|115.35
|110.65
|115.35
|160.43
|36198.88
|666
|2005.10.26 09:41
|close
|333
|0.20
|115.38
|110.69
|115.69
|53.21
|36252.09
|667
|2005.10.26 09:41
|close
|332
|0.10
|115.31
|110.71
|116.01
|-7.20
|36244.90
|668
|2005.10.26 09:41
|close
|331
|0.10
|115.30
|110.73
|116.33
|-35.82
|36209.08
|669
|2005.10.26 09:41
|buy
|335
|0.10
|115.38
|110.38
|115.98
|670
|2005.10.27 01:50
|t/p
|335
|0.10
|115.98
|110.38
|115.98
|56.13
|36265.21
|671
|2005.10.27 01:50
|sell
|336
|0.10
|116.04
|121.04
|115.44
|672
|2005.10.27 05:17
|t/p
|336
|0.10
|115.44
|121.04
|115.44
|51.98
|36317.19
|673
|2005.10.27 05:17
|sell
|337
|0.10
|115.41
|120.41
|114.81
|674
|2005.10.31 00:00
|sell
|338
|0.10
|115.74
|120.44
|115.14
|675
|2005.10.31 12:08
|sell
|339
|0.20
|116.06
|120.46
|115.46
|676
|2005.10.31 16:10
|sell
|340
|0.30
|116.38
|120.48
|115.78
|677
|2005.11.01 10:04
|sell
|341
|0.50
|116.72
|120.52
|116.12
|678
|2005.11.03 15:11
|sell
|342
|0.80
|117.06
|120.56
|116.46
|679
|2005.11.03 18:06
|sell
|343
|1.30
|117.36
|120.56
|116.76
|680
|2005.11.04 04:54
|sell
|344
|2.10
|117.66
|120.56
|117.06
|681
|2005.11.04 16:50
|sell
|345
|3.40
|117.97
|120.57
|117.37
|682
|2005.11.04 16:56
|sell
|346
|5.50
|118.33
|120.63
|117.73
|683
|2005.11.07 02:13
|t/p
|346
|5.50
|117.73
|120.63
|117.73
|2710.26
|39027.44
|684
|2005.11.07 02:13
|close
|345
|3.40
|117.73
|120.57
|117.37
|635.77
|39663.22
|685
|2005.11.07 02:13
|close
|344
|2.10
|117.76
|120.56
|117.06
|-213.74
|39449.47
|686
|2005.11.07 02:13
|close
|343
|1.30
|117.79
|120.56
|116.76
|-518.44
|38931.04
|687
|2005.11.07 02:13
|close
|342
|0.80
|117.79
|120.56
|116.46
|-522.79
|38408.25
|688
|2005.11.07 02:13
|close
|341
|0.50
|117.78
|120.52
|116.12
|-500.59
|37907.66
|689
|2005.11.07 02:13
|close
|340
|0.30
|117.77
|120.48
|115.78
|-389.50
|37518.16
|690
|2005.11.07 02:13
|close
|339
|0.20
|117.76
|120.46
|115.46
|-312.33
|37205.82
|691
|2005.11.07 02:13
|close
|338
|0.10
|117.75
|120.44
|115.14
|-182.51
|37023.31
|692
|2005.11.07 02:13
|close
|337
|0.10
|117.76
|120.41
|114.81
|-214.74
|36808.57
|693
|2005.11.07 12:00
|buy
|347
|0.10
|117.78
|112.78
|118.38
|694
|2005.11.08 15:03
|buy
|348
|0.10
|117.48
|112.78
|118.08
|695
|2005.11.08 17:36
|buy
|349
|0.20
|117.17
|112.77
|117.77
|696
|2005.11.10 00:46
|t/p
|349
|0.20
|117.77
|112.77
|117.77
|113.67
|36922.24
|697
|2005.11.10 00:46
|close
|348
|0.10
|117.77
|112.78
|118.08
|30.51
|36952.75
|698
|2005.11.10 00:46
|close
|347
|0.10
|117.77
|112.78
|118.38
|6.51
|36959.26
|699
|2005.11.10 00:47
|sell
|350
|0.10
|117.76
|122.76
|117.16
|700
|2005.11.10 15:41
|sell
|351
|0.10
|118.08
|122.78
|117.48
|701
|2005.11.14 11:40
|sell
|352
|0.20
|118.39
|122.79
|117.79
|702
|2005.11.14 13:26
|sell
|353
|0.30
|118.69
|122.79
|118.09
|703
|2005.11.15 11:39
|sell
|354
|0.50
|119.03
|122.83
|118.43
|704
|2005.11.15 12:34
|sell
|355
|0.80
|119.38
|122.88
|118.78
|705
|2005.11.15 17:34
|t/p
|355
|0.80
|118.78
|122.88
|118.78
|404.18
|37363.44
|706
|2005.11.15 17:34
|close
|354
|0.50
|118.76
|122.83
|118.43
|113.67
|37477.11
|707
|2005.11.15 17:34
|close
|353
|0.30
|118.75
|122.79
|118.09
|-20.22
|37456.89
|708
|2005.11.15 17:34
|close
|352
|0.20
|118.75
|122.79
|117.79
|-64.00
|37392.89
|709
|2005.11.15 17:34
|close
|351
|0.10
|118.76
|122.78
|117.48
|-62.32
|37330.57
|710
|2005.11.15 17:34
|close
|350
|0.10
|118.78
|122.76
|117.16
|-90.93
|37239.64
|711
|2005.11.15 17:35
|sell
|356
|0.10
|118.76
|123.76
|118.16
|712
|2005.11.15 19:01
|sell
|357
|0.10
|119.07
|123.77
|118.47
|713
|2005.11.16 07:52
|sell
|358
|0.20
|119.37
|123.77
|118.77
|714
|2005.11.17 05:08
|t/p
|358
|0.20
|118.77
|123.77
|118.77
|90.92
|37330.56
|715
|2005.11.17 05:08
|close
|357
|0.10
|118.77
|123.77
|118.47
|18.51
|37349.07
|716
|2005.11.17 05:08
|close
|356
|0.10
|118.77
|123.76
|118.16
|-7.59
|37341.48
|717
|2005.11.17 05:08
|buy
|359
|0.10
|118.83
|113.83
|119.43
|718
|2005.11.17 10:17
|buy
|360
|0.10
|118.53
|113.83
|119.13
|719
|2005.11.18 04:33
|t/p
|360
|0.10
|119.13
|113.83
|119.13
|51.84
|37393.32
|720
|2005.11.18 04:33
|close
|359
|0.10
|119.13
|113.83
|119.43
|26.65
|37419.98
|721
|2005.11.18 08:00
|sell
|361
|0.10
|119.13
|124.13
|118.53
|722
|2005.11.21 07:17
|sell
|362
|0.10
|119.43
|124.13
|118.83
|723
|2005.11.21 10:06
|t/p
|362
|0.10
|118.83
|124.13
|118.83
|50.50
|37470.48
|724
|2005.11.21 10:06
|close
|361
|0.10
|118.82
|124.13
|118.53
|24.40
|37494.88
|725
|2005.11.21 10:07
|sell
|363
|0.10
|118.78
|123.78
|118.18
|726
|2005.11.21 17:47
|sell
|364
|0.10
|119.09
|123.79
|118.49
|727
|2005.11.22 13:21
|sell
|365
|0.20
|119.39
|123.79
|118.79
|728
|2005.11.22 20:22
|t/p
|365
|0.20
|118.79
|123.79
|118.79
|101.02
|37595.90
|729
|2005.11.22 20:22
|close
|364
|0.10
|118.79
|123.79
|118.49
|23.56
|37619.46
|730
|2005.11.22 20:22
|close
|363
|0.10
|118.80
|123.78
|118.18
|-3.37
|37616.10
|731
|2005.11.22 20:22
|sell
|366
|0.10
|118.76
|123.76
|118.16
|732
|2005.11.25 00:34
|sell
|367
|0.10
|119.07
|123.77
|118.47
|733
|2005.11.25 09:18
|sell
|368
|0.20
|119.37
|123.77
|118.77
|734
|2005.11.25 16:12
|sell
|369
|0.30
|119.68
|123.78
|119.08
|735
|2005.11.28 19:10
|t/p
|369
|0.30
|119.08
|123.78
|119.08
|146.10
|37762.20
|736
|2005.11.28 19:10
|close
|368
|0.20
|119.08
|123.77
|118.77
|45.34
|37807.53
|737
|2005.11.28 19:10
|close
|367
|0.10
|119.10
|123.77
|118.47
|-4.21
|37803.33
|738
|2005.11.28 19:10
|close
|366
|0.10
|119.13
|123.76
|118.16
|-41.18
|37762.15
|739
|2005.11.28 19:10
|buy
|370
|0.10
|119.14
|114.14
|119.74
|740
|2005.11.28 19:26
|buy
|371
|0.10
|118.84
|114.14
|119.44
|741
|2005.11.28 19:48
|buy
|372
|0.20
|118.53
|114.13
|119.13
|742
|2005.11.29 02:25
|t/p
|372
|0.20
|119.13
|114.13
|119.13
|103.66
|37865.81
|743
|2005.11.29 02:25
|close
|371
|0.10
|119.14
|114.14
|119.44
|26.65
|37892.46
|744
|2005.11.29 02:25
|close
|370
|0.10
|119.14
|114.14
|119.74
|1.47
|37893.93
|745
|2005.11.29 02:25
|buy
|373
|0.10
|119.17
|114.17
|119.77
|746
|2005.11.30 00:42
|t/p
|373
|0.10
|119.77
|114.17
|119.77
|51.57
|37945.51
|747
|2005.11.30 00:42
|sell
|374
|0.10
|119.78
|124.78
|119.18
|748
|2005.12.01 12:52
|sell
|375
|0.10
|120.09
|124.79
|119.49
|749
|2005.12.01 16:17
|sell
|376
|0.20
|120.39
|124.79
|119.79
|750
|2005.12.01 17:42
|sell
|377
|0.30
|120.69
|124.79
|120.09
|751
|2005.12.02 15:57
|sell
|378
|0.50
|121.00
|124.80
|120.40
|752
|2005.12.02 16:33
|t/p
|378
|0.50
|120.40
|124.80
|120.40
|249.17
|38194.68
|753
|2005.12.02 16:33
|close
|377
|0.30
|120.40
|124.79
|120.09
|67.20
|38261.88
|754
|2005.12.02 16:33
|close
|376
|0.20
|120.79
|124.79
|119.79
|-69.60
|38192.27
|755
|2005.12.02 16:34
|close
|375
|0.10
|120.80
|124.79
|119.49
|-60.46
|38131.82
|756
|2005.12.02 16:34
|close
|374
|0.10
|120.86
|124.78
|119.18
|-96.11
|38035.71
|757
|2005.12.02 16:34
|sell
|379
|0.10
|120.83
|125.83
|120.23
|758
|2005.12.02 16:45
|t/p
|379
|0.10
|120.23
|125.83
|120.23
|49.91
|38085.62
|759
|2005.12.02 16:45
|sell
|380
|0.10
|120.27
|125.27
|119.67
|760
|2005.12.02 16:51
|sell
|381
|0.10
|120.62
|125.32
|120.02
|761
|2005.12.02 16:52
|sell
|382
|0.20
|120.93
|125.33
|120.33
|762
|2005.12.05 00:21
|sell
|383
|0.30
|121.24
|125.34
|120.64
|763
|2005.12.07 00:39
|t/p
|383
|0.30
|120.64
|125.34
|120.64
|139.11
|38224.73
|764
|2005.12.07 00:39
|close
|382
|0.20
|120.62
|125.33
|120.33
|41.28
|38266.01
|765
|2005.12.07 00:39
|close
|381
|0.10
|120.61
|125.32
|120.02
|-4.23
|38261.78
|766
|2005.12.07 00:39
|close
|380
|0.10
|120.62
|125.27
|119.67
|-34.08
|38227.70
|767
|2005.12.07 00:39
|buy
|384
|0.10
|120.60
|115.60
|121.20
|768
|2005.12.08 10:10
|buy
|385
|0.10
|120.30
|115.60
|120.90
|769
|2005.12.12 00:22
|t/p
|385
|0.10
|120.90
|115.60
|120.90
|52.57
|38280.27
|770
|2005.12.12 00:22
|close
|384
|0.10
|120.90
|115.60
|121.20
|32.17
|38312.44
|771
|2005.12.12 00:22
|sell
|386
|0.10
|120.89
|125.89
|120.29
|772
|2005.12.12 13:56
|t/p
|386
|0.10
|120.29
|125.89
|120.29
|49.88
|38362.32
|773
|2005.12.12 14:19
|buy
|387
|0.10
|120.03
|115.03
|120.63
|774
|2005.12.12 18:18
|buy
|388
|0.10
|119.73
|115.03
|120.33
|775
|2005.12.13 11:58
|t/p
|388
|0.10
|120.33
|115.03
|120.33
|51.33
|38413.66
|776
|2005.12.13 11:58
|close
|387
|0.10
|120.34
|115.03
|120.63
|27.23
|38440.89
|777
|2005.12.13 11:58
|buy
|389
|0.10
|120.36
|115.36
|120.96
|778
|2005.12.13 16:18
|buy
|390
|0.10
|120.06
|115.36
|120.66
|779
|2005.12.13 20:22
|buy
|391
|0.20
|119.75
|115.35
|120.35
|780
|2005.12.14 02:18
|buy
|392
|0.30
|119.45
|115.35
|120.05
|781
|2005.12.14 02:45
|buy
|393
|0.50
|119.14
|115.34
|119.74
|782
|2005.12.14 03:16
|buy
|394
|0.80
|118.83
|115.33
|119.43
|783
|2005.12.14 03:18
|buy
|395
|1.30
|118.52
|115.32
|119.12
|784
|2005.12.14 14:30
|buy
|396
|2.10
|118.18
|115.28
|118.78
|785
|2005.12.14 14:31
|buy
|397
|3.40
|117.87
|115.27
|118.47
|786
|2005.12.14 16:04
|buy
|398
|5.50
|117.55
|115.25
|118.15
|787
|2005.12.30 02:10
|t/p
|398
|5.50
|118.15
|115.25
|118.15
|4250.59
|42691.48
|788
|2005.12.30 02:10
|close
|397
|3.40
|118.15
|115.27
|118.47
|1706.78
|44398.25
|789
|2005.12.30 02:10
|close
|396
|2.10
|118.14
|115.28
|118.78
|485.41
|44883.66
|790
|2005.12.30 02:10
|close
|395
|1.30
|118.13
|115.32
|119.12
|-84.68
|44798.98
|791
|2005.12.30 02:10
|close
|394
|0.80
|118.14
|115.33
|119.43
|-255.24
|44543.74
|792
|2005.12.30 02:10
|close
|393
|0.50
|118.15
|115.34
|119.74
|-286.46
|44257.29
|793
|2005.12.30 02:10
|close
|392
|0.30
|118.16
|115.35
|120.05
|-248.02
|44009.27
|794
|2005.12.30 02:10
|close
|391
|0.20
|118.16
|115.35
|120.35
|-213.18
|43796.08
|795
|2005.12.30 02:11
|close
|390
|0.10
|118.15
|115.36
|120.66
|-133.69
|43662.40
|796
|2005.12.30 02:11
|close
|389
|0.10
|118.14
|115.36
|120.96
|-159.94
|43502.46
|797
|2005.12.30 02:11
|sell
|399
|0.10
|118.13
|123.13
|117.53
|798
|2005.12.30 04:17
|t/p
|399
|0.10
|117.53
|123.13
|117.53
|51.09
|43553.55
|799
|2005.12.30 04:17
|buy
|400
|0.10
|117.45
|112.45
|118.05
|800
|2005.12.30 04:39
|buy
|401
|0.10
|117.14
|112.44
|117.74
|801
|2005.12.30 13:35
|t/p
|401
|0.10
|117.74
|112.44
|117.74
|50.96
|43604.51
|802
|2005.12.30 13:35
|close
|400
|0.10
|117.74
|112.45
|118.05
|24.63
|43629.14
|803
|2005.12.30 13:35
|buy
|402
|0.10
|117.75
|112.75
|118.35
|804
|2006.01.03 03:05
|buy
|403
|0.10
|117.42
|112.72
|118.02
|805
|2006.01.03 06:08
|buy
|404
|0.20
|117.12
|112.72
|117.72
|806
|2006.01.03 16:10
|buy
|405
|0.30
|116.81
|112.71
|117.41
|807
|2006.01.03 17:28
|buy
|406
|0.50
|116.50
|112.70
|117.10
|808
|2006.01.03 20:02
|buy
|407
|0.80
|116.20
|112.70
|116.80
|809
|2006.01.04 00:54
|buy
|408
|1.30
|115.88
|112.68
|116.48
|810
|2006.01.06 14:47
|buy
|409
|2.10
|115.54
|112.64
|116.14
|811
|2006.01.06 14:48
|buy
|410
|3.40
|115.24
|112.64
|115.84
|812
|2006.01.06 14:48
|buy
|411
|5.50
|114.92
|112.62
|115.52
|813
|2006.01.17 15:03
|t/p
|411
|5.50
|115.52
|112.62
|115.52
|3585.41
|47214.55
|814
|2006.01.17 15:03
|close
|410
|3.40
|115.52
|112.64
|115.84
|1274.61
|48489.16
|815
|2006.01.17 15:03
|close
|409
|2.10
|115.49
|112.64
|116.14
|187.34
|48676.50
|816
|2006.01.17 15:03
|close
|408
|1.30
|115.52
|112.68
|116.48
|-156.31
|48520.19
|817
|2006.01.17 15:03
|close
|407
|0.80
|115.51
|112.70
|116.80
|-312.99
|48207.20
|818
|2006.01.17 15:04
|close
|406
|0.50
|115.49
|112.70
|117.10
|-334.21
|47872.99
|819
|2006.01.17 15:04
|close
|405
|0.30
|115.50
|112.71
|117.41
|-278.43
|47594.56
|820
|2006.01.17 15:05
|close
|404
|0.20
|115.46
|112.72
|117.72
|-246.32
|47348.24
|821
|2006.01.17 15:05
|close
|403
|0.10
|115.47
|112.72
|118.02
|-148.26
|47199.99
|822
|2006.01.17 15:06
|close
|402
|0.10
|115.45
|112.75
|118.35
|-175.66
|47024.32
|823
|2006.01.17 15:06
|sell
|412
|0.10
|115.44
|120.44
|114.84
|824
|2006.01.17 16:49
|sell
|413
|0.10
|115.77
|120.47
|115.17
|825
|2006.01.18 09:01
|t/p
|413
|0.10
|115.17
|120.47
|115.17
|50.41
|47074.73
|826
|2006.01.18 09:01
|close
|412
|0.10
|115.17
|120.44
|114.84
|21.75
|47096.49
|827
|2006.01.18 09:48
|buy
|414
|0.10
|115.08
|110.08
|115.68
|828
|2006.01.23 02:18
|buy
|415
|0.10
|114.75
|110.05
|115.35
|829
|2006.01.23 10:36
|buy
|416
|0.20
|114.44
|110.04
|115.04
|830
|2006.01.25 00:34
|t/p
|416
|0.20
|115.04
|110.04
|115.04
|110.20
|47206.69
|831
|2006.01.25 00:34
|close
|415
|0.10
|115.04
|110.05
|115.35
|28.15
|47234.84
|832
|2006.01.25 00:35
|close
|414
|0.10
|115.06
|110.08
|115.68
|8.57
|47243.41
|833
|2006.01.25 00:35
|sell
|417
|0.10
|115.09
|120.09
|114.49
|834
|2006.01.25 15:15
|sell
|418
|0.10
|115.40
|120.10
|114.80
|835
|2006.01.25 15:51
|sell
|419
|0.20
|115.71
|120.11
|115.11
|836
|2006.01.26 14:37
|sell
|420
|0.30
|116.01
|120.11
|115.41
|837
|2006.01.26 18:02
|sell
|421
|0.50
|116.32
|120.12
|115.72
|838
|2006.01.27 11:51
|sell
|422
|0.80
|116.63
|120.13
|116.03
|839
|2006.01.27 16:54
|sell
|423
|1.30
|116.93
|120.13
|116.33
|840
|2006.01.27 18:26
|sell
|424
|2.10
|117.24
|120.14
|116.64
|841
|2006.01.30 09:31
|sell
|425
|3.40
|117.54
|120.14
|116.94
|842
|2006.01.31 17:53
|t/p
|425
|3.40
|116.94
|120.14
|116.94
|1687.14
|48930.55
|843
|2006.01.31 17:53
|close
|424
|2.10
|116.94
|120.14
|116.64
|467.90
|49398.44
|844
|2006.01.31 17:53
|close
|423
|1.30
|116.95
|120.13
|116.33
|-66.09
|49332.36
|845
|2006.01.31 17:53
|close
|422
|0.80
|116.96
|120.13
|116.03
|-252.71
|49079.65
|846
|2006.01.31 17:53
|close
|421
|0.50
|116.96
|120.12
|115.72
|-298.90
|48780.75
|847
|2006.01.31 17:53
|close
|420
|0.30
|116.95
|120.11
|115.41
|-256.31
|48524.44
|848
|2006.01.31 17:53
|close
|419
|0.20
|116.93
|120.11
|115.11
|-228.91
|48295.53
|849
|2006.01.31 17:53
|close
|418
|0.10
|116.94
|120.10
|114.80
|-141.81
|48153.72
|850
|2006.01.31 17:54
|close
|417
|0.10
|116.93
|120.09
|114.49
|-167.48
|47986.24
|851
|2006.01.31 17:54
|buy
|426
|0.10
|116.92
|111.92
|117.52
|852
|2006.01.31 20:31
|t/p
|426
|0.10
|117.52
|111.92
|117.52
|51.05
|48037.29
|853
|2006.01.31 20:31
|buy
|427
|0.10
|117.56
|112.56
|118.16
|854
|2006.01.31 21:06
|buy
|428
|0.10
|117.24
|112.54
|117.84
|855
|2006.02.01 17:05
|t/p
|428
|0.10
|117.84
|112.54
|117.84
|52.38
|48089.67
|856
|2006.02.01 17:05
|close
|427
|0.10
|117.85
|112.56
|118.16
|26.08
|48115.75
|857
|2006.02.01 17:05
|sell
|429
|0.10
|117.83
|122.83
|117.23
|858
|2006.02.01 22:22
|sell
|430
|0.10
|118.15
|122.85
|117.55
|859
|2006.02.02 06:45
|sell
|431
|0.20
|118.46
|122.86
|117.86
|860
|2006.02.03 14:34
|sell
|432
|0.30
|118.76
|122.86
|118.16
|861
|2006.02.03 14:58
|sell
|433
|0.50
|119.07
|122.87
|118.47
|862
|2006.02.03 15:19
|sell
|434
|0.80
|119.37
|122.87
|118.77
|863
|2006.02.06 00:26
|t/p
|434
|0.80
|118.77
|122.87
|118.77
|390.65
|48506.40
|864
|2006.02.06 00:26
|close
|433
|0.50
|118.77
|122.87
|118.47
|117.87
|48624.26
|865
|2006.02.06 00:26
|close
|432
|0.30
|118.78
|122.86
|118.16
|-10.11
|48614.15
|866
|2006.02.06 00:27
|close
|431
|0.20
|118.79
|122.86
|117.86
|-62.31
|48551.85
|867
|2006.02.06 00:27
|close
|430
|0.10
|118.78
|122.85
|117.55
|-61.47
|48490.37
|868
|2006.02.06 00:28
|close
|429
|0.10
|118.79
|122.83
|117.23
|-89.25
|48401.12
|869
|2006.02.06 04:00
|buy
|435
|0.10
|118.59
|113.59
|119.19
|870
|2006.02.07 09:49
|buy
|436
|0.10
|118.28
|113.58
|118.88
|871
|2006.02.07 10:29
|buy
|437
|0.20
|117.96
|113.56
|118.56
|872
|2006.02.07 10:35
|buy
|438
|0.30
|117.66
|113.56
|118.26
|873
|2006.02.08 11:36
|t/p
|438
|0.30
|118.26
|113.56
|118.26
|156.61
|48557.73
|874
|2006.02.08 11:36
|close
|437
|0.20
|118.27
|113.56
|118.56
|55.36
|48613.09
|875
|2006.02.08 11:36
|close
|436
|0.10
|118.25
|113.58
|118.88
|-1.07
|48612.02
|876
|2006.02.08 11:37
|close
|435
|0.10
|118.26
|113.59
|119.19
|-24.96
|48587.07
|877
|2006.02.08 11:37
|buy
|439
|0.10
|118.29
|113.29
|118.89
|878
|2006.02.09 21:03
|t/p
|439
|0.10
|118.89
|113.29
|118.89
|54.88
|48641.94
|879
|2006.02.09 21:03
|sell
|440
|0.10
|118.90
|123.90
|118.30
|880
|2006.02.10 06:16
|t/p
|440
|0.10
|118.30
|123.90
|118.30
|49.03
|48690.98
|881
|2006.02.10 06:23
|buy
|441
|0.10
|118.27
|113.27
|118.87
|882
|2006.02.10 06:31
|buy
|442
|0.10
|117.96
|113.26
|118.56
|883
|2006.02.10 08:27
|buy
|443
|0.20
|117.62
|113.22
|118.22
|884
|2006.02.10 14:47
|buy
|444
|0.30
|117.31
|113.21
|117.91
|885
|2006.02.10 15:00
|buy
|445
|0.50
|117.00
|113.20
|117.60
|886
|2006.02.10 16:32
|t/p
|445
|0.50
|117.60
|113.20
|117.60
|255.10
|48946.08
|887
|2006.02.10 16:32
|close
|444
|0.30
|117.60
|113.21
|117.91
|73.98
|49020.06
|888
|2006.02.10 16:32
|close
|443
|0.20
|117.59
|113.22
|118.22
|-5.10
|49014.96
|889
|2006.02.10 16:32
|close
|442
|0.10
|117.57
|113.26
|118.56
|-33.17
|48981.79
|890
|2006.02.10 16:32
|close
|441
|0.10
|117.56
|113.27
|118.87
|-60.39
|48921.40
|891
|2006.02.10 16:32
|buy
|446
|0.10
|117.58
|112.58
|118.18
|892
|2006.02.13 10:24
|t/p
|446
|0.10
|118.18
|112.58
|118.18
|52.24
|48973.64
|893
|2006.02.13 10:24
|sell
|447
|0.10
|118.18
|123.18
|117.58
|894
|2006.02.14 00:26
|t/p
|447
|0.10
|117.58
|123.18
|117.58
|49.34
|49022.98
|895
|2006.02.14 00:26
|buy
|448
|0.10
|117.57
|112.57
|118.17
|896
|2006.02.14 07:15
|buy
|449
|0.10
|117.18
|112.48
|117.78
|897
|2006.02.15 16:18
|buy
|450
|0.20
|116.85
|112.45
|117.45
|898
|2006.02.15 16:36
|t/p
|450
|0.20
|117.45
|112.45
|117.45
|102.17
|49125.15
|899
|2006.02.15 16:36
|close
|449
|0.10
|117.45
|112.48
|117.78
|24.46
|49149.61
|900
|2006.02.15 16:36
|close
|448
|0.10
|117.46
|112.57
|118.17
|-7.89
|49141.73
|901
|2006.02.15 16:36
|buy
|451
|0.10
|117.48
|112.48
|118.08
|902
|2006.02.15 17:53
|t/p
|451
|0.10
|118.08
|112.48
|118.08
|50.81
|49192.54
|903
|2006.02.15 17:53
|sell
|452
|0.10
|118.08
|123.08
|117.48
|904
|2006.02.17 00:50
|t/p
|452
|0.10
|117.48
|123.08
|117.48
|44.34
|49236.88
|905
|2006.02.17 00:50
|buy
|453
|0.10
|117.44
|112.44
|118.04
|906
|2006.02.17 02:26
|t/p
|453
|0.10
|118.04
|112.44
|118.04
|50.82
|49287.70
|907
|2006.02.17 02:31
|sell
|454
|0.10
|118.08
|123.08
|117.48
|908
|2006.02.17 10:00
|sell
|455
|0.10
|118.40
|123.10
|117.80
|909
|2006.02.17 12:36
|sell
|456
|0.20
|118.71
|123.11
|118.11
|910
|2006.02.17 22:33
|t/p
|456
|0.20
|118.11
|123.11
|118.11
|101.60
|49389.30
|911
|2006.02.17 22:33
|close
|455
|0.10
|118.11
|123.10
|117.80
|24.55
|49413.85
|912
|2006.02.17 22:33
|close
|454
|0.10
|118.10
|123.08
|117.48
|-1.69
|49412.16
|913
|2006.02.20 01:01
|buy
|457
|0.10
|118.08
|113.08
|118.68
|914
|2006.02.21 09:20
|t/p
|457
|0.10
|118.68
|113.08
|118.68
|52.02
|49464.18
|915
|2006.02.21 09:20
|sell
|458
|0.10
|118.70
|123.70
|118.10
|916
|2006.02.23 05:18
|t/p
|458
|0.10
|118.10
|123.70
|118.10
|44.06
|49508.24
|917
|2006.02.23 05:18
|buy
|459
|0.10
|118.09
|113.09
|118.69
|918
|2006.02.23 05:34
|buy
|460
|0.10
|117.77
|113.07
|118.37
|919
|2006.02.23 07:10
|buy
|461
|0.20
|117.46
|113.06
|118.06
|920
|2006.02.23 10:13
|buy
|462
|0.30
|117.16
|113.06
|117.76
|921
|2006.02.23 14:25
|buy
|463
|0.50
|116.85
|113.05
|117.45
|922
|2006.02.24 01:27
|buy
|464
|0.80
|116.53
|113.03
|117.13
|923
|2006.02.27 02:00
|buy
|465
|1.30
|116.23
|113.03
|116.83
|924
|2006.02.27 02:58
|buy
|466
|2.10
|115.92
|113.02
|116.52
|925
|2006.03.01 00:29
|buy
|467
|3.40
|115.61
|113.01
|116.21
|926
|2006.03.01 11:41
|t/p
|467
|3.40
|116.21
|113.01
|116.21
|1755.15
|51263.39
|927
|2006.03.01 11:41
|close
|466
|2.10
|116.23
|113.02
|116.52
|621.93
|51885.33
|928
|2006.03.01 11:41
|close
|465
|1.30
|116.24
|113.03
|116.83
|49.47
|51934.80
|929
|2006.03.01 11:41
|close
|464
|0.80
|116.24
|113.03
|117.13
|-164.25
|51770.55
|930
|2006.03.01 11:41
|close
|463
|0.50
|116.24
|113.05
|117.45
|-232.94
|51537.61
|931
|2006.03.01 11:41
|close
|462
|0.30
|116.21
|113.06
|117.76
|-227.58
|51310.02
|932
|2006.03.01 11:42
|close
|461
|0.20
|116.20
|113.06
|118.06
|-205.09
|51104.93
|933
|2006.03.01 11:42
|close
|460
|0.10
|116.19
|113.07
|118.37
|-130.09
|50974.84
|934
|2006.03.01 11:42
|close
|459
|0.10
|116.19
|113.09
|118.69
|-157.64
|50817.20
|935
|2006.03.01 11:42
|sell
|468
|0.10
|116.20
|121.20
|115.60
|936
|2006.03.03 00:34
|t/p
|468
|0.10
|115.60
|121.20
|115.60
|45.16
|50862.36
|937
|2006.03.03 00:34
|buy
|469
|0.10
|115.58
|110.58
|116.18
|938
|2006.03.03 01:37
|t/p
|469
|0.10
|116.18
|110.58
|116.18
|51.63
|50913.99
|939
|2006.03.03 01:37
|buy
|470
|0.10
|116.24
|111.24
|116.84
|940
|2006.03.06 04:20
|t/p
|470
|0.10
|116.84
|111.24
|116.84
|52.82
|50966.81
|941
|2006.03.06 04:20
|sell
|471
|0.10
|116.84
|121.84
|116.24
|942
|2006.03.06 05:47
|sell
|472
|0.10
|117.15
|121.85
|116.55
|943
|2006.03.06 14:30
|sell
|473
|0.20
|117.46
|121.86
|116.86
|944
|2006.03.07 08:42
|sell
|474
|0.30
|117.76
|121.86
|117.16
|945
|2006.03.09 06:48
|sell
|475
|0.50
|118.11
|121.91
|117.51
|946
|2006.03.09 09:25
|t/p
|475
|0.50
|117.51
|121.91
|117.51
|255.30
|51222.11
|947
|2006.03.09 09:25
|close
|474
|0.30
|117.51
|121.86
|117.16
|43.58
|51265.69
|948
|2006.03.09 09:25
|close
|473
|0.20
|117.50
|121.86
|116.86
|-23.68
|51242.02
|949
|2006.03.09 09:25
|close
|472
|0.10
|117.51
|121.85
|116.55
|-39.07
|51202.94
|950
|2006.03.09 09:25
|close
|471
|0.10
|117.52
|121.84
|116.24
|-66.29
|51136.65
|951
|2006.03.09 09:25
|buy
|476
|0.10
|117.55
|112.55
|118.15
|952
|2006.03.09 11:18
|buy
|477
|0.10
|117.24
|112.54
|117.84
|953
|2006.03.09 17:19
|t/p
|477
|0.10
|117.84
|112.54
|117.84
|50.92
|51187.57
|954
|2006.03.09 17:19
|close
|476
|0.10
|117.84
|112.55
|118.15
|24.61
|51212.18
|955
|2006.03.09 17:19
|buy
|478
|0.10
|117.88
|112.88
|118.48
|956
|2006.03.10 02:03
|t/p
|478
|0.10
|118.48
|112.88
|118.48
|52.10
|51264.28
|957
|2006.03.10 02:03
|sell
|479
|0.10
|118.51
|123.51
|117.91
|958
|2006.03.10 15:23
|sell
|480
|0.10
|118.82
|123.52
|118.22
|959
|2006.03.10 15:38
|sell
|481
|0.20
|119.12
|123.52
|118.52
|960
|2006.03.14 01:46
|t/p
|481
|0.20
|118.52
|123.52
|118.52
|94.50
|51358.78
|961
|2006.03.14 01:46
|close
|480
|0.10
|118.52
|123.52
|118.22
|21.94
|51380.72
|962
|2006.03.14 01:46
|close
|479
|0.10
|118.53
|123.51
|117.91
|-5.06
|51375.66
|963
|2006.03.14 01:46
|buy
|482
|0.10
|118.52
|113.52
|119.12
|964
|2006.03.14 14:21
|buy
|483
|0.10
|118.21
|113.51
|118.81
|965
|2006.03.14 15:44
|buy
|484
|0.20
|117.88
|113.48
|118.48
|966
|2006.03.14 16:29
|buy
|485
|0.30
|117.57
|113.47
|118.17
|967
|2006.03.14 18:12
|buy
|486
|0.50
|117.27
|113.47
|117.87
|968
|2006.03.16 05:49
|t/p
|486
|0.50
|117.87
|113.47
|117.87
|283.97
|51659.62
|969
|2006.03.16 05:49
|close
|485
|0.30
|117.87
|113.47
|118.17
|94.03
|51753.65
|970
|2006.03.16 05:49
|close
|484
|0.20
|117.87
|113.48
|118.48
|10.08
|51763.73
|971
|2006.03.16 05:49
|close
|483
|0.10
|117.83
|113.51
|118.81
|-26.36
|51737.37
|972
|2006.03.16 05:50
|close
|482
|0.10
|117.84
|113.52
|119.12
|-51.82
|51685.55
|973
|2006.03.16 05:50
|sell
|487
|0.10
|117.78
|122.78
|117.18
|974
|2006.03.16 14:47
|t/p
|487
|0.10
|117.18
|122.78
|117.18
|51.20
|51736.75
|975
|2006.03.16 14:47
|sell
|488
|0.10
|117.16
|122.16
|116.56
|976
|2006.03.17 09:53
|t/p
|488
|0.10
|116.56
|122.16
|116.56
|49.79
|51786.54
|977
|2006.03.17 09:53
|buy
|489
|0.10
|116.56
|111.56
|117.16
|978
|2006.03.17 10:44
|buy
|490
|0.10
|116.25
|111.55
|116.85
|979
|2006.03.17 14:34
|buy
|491
|0.20
|115.95
|111.55
|116.55
|980
|2006.03.20 14:53
|buy
|492
|0.30
|115.64
|111.54
|116.24
|981
|2006.03.20 16:03
|t/p
|492
|0.30
|116.24
|111.54
|116.24
|154.84
|51941.38
|982
|2006.03.20 16:03
|close
|491
|0.20
|116.25
|111.55
|116.55
|54.55
|51995.93
|983
|2006.03.20 16:03
|close
|490
|0.10
|116.24
|111.55
|116.85
|0.61
|51996.55
|984
|2006.03.20 16:03
|close
|489
|0.10
|116.23
|111.56
|117.16
|-26.92
|51969.63
|985
|2006.03.20 16:46
|sell
|493
|0.10
|116.32
|121.32
|115.72
|986
|2006.03.21 03:48
|sell
|494
|0.10
|116.63
|121.33
|116.03
|987
|2006.03.21 16:11
|sell
|495
|0.20
|116.93
|121.33
|116.33
|988
|2006.03.21 17:58
|sell
|496
|0.30
|117.23
|121.33
|116.63
|989
|2006.03.22 16:23
|t/p
|496
|0.30
|116.63
|121.33
|116.63
|149.28
|52118.91
|990
|2006.03.22 16:23
|close
|495
|0.20
|116.63
|121.33
|116.33
|48.07
|52166.97
|991
|2006.03.22 16:23
|close
|494
|0.10
|116.65
|121.33
|116.03
|-3.40
|52163.58
|992
|2006.03.22 16:23
|close
|493
|0.10
|116.62
|121.32
|115.72
|-29.09
|52134.48
|993
|2006.03.22 16:23
|buy
|497
|0.10
|116.66
|111.66
|117.26
|994
|2006.03.23 16:19
|t/p
|497
|0.10
|117.26
|111.66
|117.26
|55.59
|52190.07
|995
|2006.03.23 16:29
|sell
|498
|0.10
|117.61
|122.61
|117.01
|996
|2006.03.23 20:13
|sell
|499
|0.10
|117.92
|122.62
|117.32
|997
|2006.03.24 10:10
|sell
|500
|0.20
|118.22
|122.62
|117.62
|998
|2006.03.24 16:19
|t/p
|500
|0.20
|117.62
|122.62
|117.62
|102.02
|52292.09
|999
|2006.03.24 16:19
|close
|499
|0.10
|117.62
|122.62
|117.32
|23.82
|52315.91
|1000
|2006.03.24 16:19
|close
|498
|0.10
|117.61
|122.61
|117.01
|-1.69
|52314.23
|1001
|2006.03.24 16:19
|sell
|501
|0.10
|117.57
|122.57
|116.97
|1002
|2006.03.27 03:02
|t/p
|501
|0.10
|116.97
|122.57
|116.97
|49.62
|52363.85
|1003
|2006.03.27 03:02
|buy
|502
|0.10
|116.92
|111.92
|117.52
|1004
|2006.03.27 04:49
|buy
|503
|0.10
|116.61
|111.91
|117.21
|1005
|2006.03.28 02:11
|buy
|504
|0.20
|116.31
|111.91
|116.91
|1006
|2006.03.28 03:32
|t/p
|504
|0.20
|116.91
|111.91
|116.91
|102.64
|52466.49
|1007
|2006.03.28 03:32
|close
|503
|0.10
|116.91
|111.91
|117.21
|27.13
|52493.62
|1008
|2006.03.28 03:32
|close
|502
|0.10
|116.89
|111.92
|117.52
|-1.10
|52492.52
|1009
|2006.03.28 03:32
|buy
|505
|0.10
|116.93
|111.93
|117.53
|1010
|2006.03.28 10:24
|buy
|506
|0.10
|116.63
|111.93
|117.23
|1011
|2006.03.28 17:33
|t/p
|506
|0.10
|117.23
|111.93
|117.23
|51.18
|52543.70
|1012
|2006.03.28 17:33
|close
|505
|0.10
|117.24
|111.93
|117.53
|26.44
|52570.14
|1013
|2006.03.28 17:33
|sell
|507
|0.10
|117.22
|122.22
|116.62
|1014
|2006.03.28 21:22
|sell
|508
|0.10
|117.57
|122.27
|116.97
|1015
|2006.03.28 21:36
|sell
|509
|0.20
|117.90
|122.30
|117.30
|1016
|2006.03.30 11:55
|t/p
|509
|0.20
|117.30
|122.30
|117.30
|88.81
|52658.95
|1017
|2006.03.30 11:55
|close
|508
|0.10
|117.30
|122.27
|116.97
|16.27
|52675.22
|1018
|2006.03.30 11:55
|close
|507
|0.10
|117.33
|122.22
|116.62
|-16.13
|52659.10
|1019
|2006.03.30 11:55
|buy
|510
|0.10
|117.33
|112.33
|117.93
|1020
|2006.03.31 15:28
|t/p
|510
|0.10
|117.93
|112.33
|117.93
|52.34
|52711.44
|1021
|2006.03.31 15:28
|sell
|511
|0.10
|117.94
|122.94
|117.34
|1022
|2006.04.03 06:25
|sell
|512
|0.10
|118.25
|122.95
|117.65
|1023
|2006.04.03 06:43
|sell
|513
|0.20
|118.56
|122.96
|117.96
|1024
|2006.04.03 16:43
|t/p
|513
|0.20
|117.96
|122.96
|117.96
|101.73
|52813.17
|1025
|2006.04.03 16:43
|close
|512
|0.10
|117.95
|122.95
|117.65
|25.43
|52838.60
|1026
|2006.04.03 16:43
|close
|511
|0.10
|117.90
|122.94
|117.34
|1.70
|52840.30
|1027
|2006.04.03 16:43
|sell
|514
|0.10
|117.87
|122.87
|117.27
|1028
|2006.04.04 15:49
|t/p
|514
|0.10
|117.27
|122.87
|117.27
|49.47
|52889.78
|1029
|2006.04.04 15:49
|buy
|515
|0.10
|117.27
|112.27
|117.87
|1030
|2006.04.05 05:08
|buy
|516
|0.10
|116.94
|112.24
|117.54
|1031
|2006.04.05 11:35
|t/p
|516
|0.10
|117.54
|112.24
|117.54
|51.04
|52940.82
|1032
|2006.04.05 11:35
|close
|515
|0.10
|117.56
|112.27
|117.87
|26.14
|52966.96
|1033
|2006.04.05 11:35
|buy
|517
|0.10
|117.55
|112.55
|118.15
|1034
|2006.04.07 17:14
|t/p
|517
|0.10
|118.15
|112.55
|118.15
|56.67
|53023.63
|1035
|2006.04.07 17:14
|sell
|518
|0.10
|118.16
|123.16
|117.56
|1036
|2006.04.10 12:49
|sell
|519
|0.10
|118.47
|123.17
|117.87
|1037
|2006.04.11 14:22
|sell
|520
|0.20
|118.78
|123.18
|118.18
|1038
|2006.04.12 01:07
|t/p
|520
|0.20
|118.18
|123.18
|118.18
|98.18
|53121.80
|1039
|2006.04.12 01:07
|close
|519
|0.10
|118.17
|123.17
|117.87
|22.02
|53143.82
|1040
|2006.04.12 01:08
|close
|518
|0.10
|118.15
|123.16
|117.56
|-4.21
|53139.61
|1041
|2006.04.12 01:08
|buy
|521
|0.10
|118.16
|113.16
|118.76
|1042
|2006.04.12 03:00
|buy
|522
|0.10
|117.85
|113.15
|118.45
|1043
|2006.04.12 14:48
|t/p
|522
|0.10
|118.45
|113.15
|118.45
|50.65
|53190.26
|1044
|2006.04.12 14:48
|close
|521
|0.10
|118.45
|113.16
|118.76
|24.48
|53214.74
|1045
|2006.04.12 14:48
|buy
|523
|0.10
|118.49
|113.49
|119.09
|1046
|2006.04.17 02:15
|buy
|524
|0.10
|118.18
|113.48
|118.78
|1047
|2006.04.17 13:53
|buy
|525
|0.20
|117.87
|113.47
|118.47
|1048
|2006.04.17 16:52
|buy
|526
|0.30
|117.56
|113.46
|118.16
|1049
|2006.04.18 10:07
|t/p
|526
|0.30
|118.16
|113.46
|118.16
|156.76
|53371.50
|1050
|2006.04.18 10:07
|close
|525
|0.20
|118.16
|113.47
|118.47
|52.03
|53423.53
|1051
|2006.04.18 10:07
|close
|524
|0.10
|118.14
|113.48
|118.78
|-1.92
|53421.61
|1052
|2006.04.18 10:07
|close
|523
|0.10
|118.16
|113.49
|119.09
|-19.10
|53402.52
|1053
|2006.04.18 10:08
|sell
|527
|0.10
|118.18
|123.18
|117.58
|1054
|2006.04.18 14:54
|t/p
|527
|0.10
|117.58
|123.18
|117.58
|51.03
|53453.55
|1055
|2006.04.18 16:29
|buy
|528
|0.10
|117.56
|112.56
|118.16
|1056
|2006.04.18 22:30
|buy
|529
|0.10
|117.25
|112.55
|117.85
|1057
|2006.04.19 00:50
|buy
|530
|0.20
|116.94
|112.54
|117.54
|1058
|2006.04.19 15:00
|t/p
|530
|0.20
|117.54
|112.54
|117.54
|102.05
|53555.60
|1059
|2006.04.19 15:00
|close
|529
|0.10
|117.59
|112.55
|117.85
|30.38
|53585.98
|1060
|2006.04.19 15:00
|close
|528
|0.10
|117.55
|112.56
|118.16
|0.62
|53586.60
|1061
|2006.04.19 15:22
|sell
|531
|0.10
|117.80
|122.80
|117.20
|1062
|2006.04.19 21:39
|t/p
|531
|0.10
|117.20
|122.80
|117.20
|51.20
|53637.80
|1063
|2006.04.19 21:39
|sell
|532
|0.10
|117.18
|122.18
|116.58
|1064
|2006.04.20 02:55
|sell
|533
|0.10
|117.49
|122.19
|116.89
|1065
|2006.04.20 10:36
|sell
|534
|0.20
|117.79
|122.19
|117.19
|1066
|2006.04.21 11:20
|t/p
|534
|0.20
|117.19
|122.19
|117.19
|99.03
|53736.83
|1067
|2006.04.21 11:20
|close
|533
|0.10
|117.18
|122.19
|116.89
|24.76
|53761.59
|1068
|2006.04.21 11:20
|close
|532
|0.10
|117.20
|122.18
|116.58
|-8.46
|53753.13
|1069
|2006.04.21 12:00
|buy
|535
|0.10
|117.30
|112.30
|117.90
|1070
|2006.04.21 14:43
|buy
|536
|0.10
|116.99
|112.29
|117.59
|1071
|2006.04.21 21:28
|buy
|537
|0.20
|116.67
|112.27
|117.27
|1072
|2006.04.24 00:00
|buy
|538
|0.30
|115.72
|111.62
|116.32
|1073
|2006.04.24 08:47
|buy
|539
|0.50
|115.42
|111.62
|116.02
|1074
|2006.04.24 09:31
|buy
|540
|0.80
|115.11
|111.61
|115.71
|1075
|2006.04.24 18:13
|buy
|541
|1.30
|114.81
|111.61
|115.41
|1076
|2006.04.24 18:19
|buy
|542
|2.10
|114.48
|111.58
|115.08
|1077
|2006.04.26 05:51
|t/p
|542
|2.10
|115.08
|111.58
|115.08
|1156.34
|54909.48
|1078
|2006.04.26 05:51
|close
|541
|1.30
|115.12
|111.61
|115.41
|388.35
|55297.83
|1079
|2006.04.26 05:51
|close
|540
|0.80
|115.07
|111.61
|115.71
|-4.25
|55293.57
|1080
|2006.04.26 05:51
|close
|539
|0.50
|115.04
|111.62
|116.02
|-150.44
|55143.13
|1081
|2006.04.26 05:51
|close
|538
|0.30
|115.07
|111.62
|116.32
|-160.63
|54982.51
|1082
|2006.04.26 05:51
|close
|537
|0.20
|115.14
|112.27
|117.27
|-256.93
|54725.58
|1083
|2006.04.26 05:51
|close
|536
|0.10
|115.13
|112.29
|117.59
|-157.14
|54568.44
|1084
|2006.04.26 05:51
|close
|535
|0.10
|115.12
|112.30
|117.90
|-184.95
|54383.49
|1085
|2006.04.26 05:51
|sell
|543
|0.10
|115.14
|120.14
|114.54
|1086
|2006.04.27 12:01
|t/p
|543
|0.10
|114.54
|120.14
|114.54
|47.32
|54430.81
|1087
|2006.04.27 12:02
|buy
|544
|0.10
|114.46
|109.46
|115.06
|1088
|2006.04.27 14:04
|t/p
|544
|0.10
|115.06
|109.46
|115.06
|52.12
|54482.93
|1089
|2006.04.27 16:00
|sell
|545
|0.10
|114.99
|119.99
|114.39
|1090
|2006.04.27 16:07
|t/p
|545
|0.10
|114.39
|119.99
|114.39
|52.46
|54535.39
|1091
|2006.04.27 16:45
|buy
|546
|0.10
|114.06
|109.06
|114.66
|1092
|2006.04.28 17:19
|buy
|547
|0.10
|113.75
|109.05
|114.35
|1093
|2006.05.01 04:12
|buy
|548
|0.20
|113.45
|109.05
|114.05
|1094
|2006.05.01 04:22
|buy
|549
|0.30
|113.13
|109.03
|113.73
|1095
|2006.05.01 14:42
|buy
|550
|0.50
|112.81
|109.01
|113.41
|1096
|2006.05.01 15:10
|buy
|551
|0.80
|112.50
|109.00
|113.10
|1097
|2006.05.01 17:35
|t/p
|551
|0.80
|113.10
|109.00
|113.10
|424.40
|54959.79
|1098
|2006.05.01 17:35
|close
|550
|0.50
|113.10
|109.01
|113.41
|128.21
|55088.00
|1099
|2006.05.01 17:35
|close
|549
|0.30
|113.11
|109.03
|113.73
|-5.30
|55082.70
|1100
|2006.05.01 17:35
|close
|548
|0.20
|113.11
|109.05
|114.05
|-60.12
|55022.58
|1101
|2006.05.01 17:35
|close
|547
|0.10
|113.10
|109.05
|114.35
|-56.00
|54966.58
|1102
|2006.05.01 17:35
|close
|546
|0.10
|113.06
|109.06
|114.66
|-85.51
|54881.07
|1103
|2006.05.01 17:36
|buy
|552
|0.10
|113.10
|108.10
|113.70
|1104
|2006.05.02 01:41
|t/p
|552
|0.10
|113.70
|108.10
|113.70
|54.24
|54935.31
|1105
|2006.05.02 01:41
|sell
|553
|0.10
|113.71
|118.71
|113.11
|1106
|2006.05.02 20:49
|t/p
|553
|0.10
|113.11
|118.71
|113.11
|53.05
|54988.36
|1107
|2006.05.03 08:21
|buy
|554
|0.10
|113.19
|108.19
|113.79
|1108
|2006.05.03 20:03
|t/p
|554
|0.10
|113.79
|108.19
|113.79
|52.72
|55041.08
|1109
|2006.05.03 20:03
|sell
|555
|0.10
|113.81
|118.81
|113.21
|1110
|2006.05.04 08:07
|sell
|556
|0.10
|114.11
|118.81
|113.51
|1111
|2006.05.04 16:20
|t/p
|556
|0.10
|113.51
|118.81
|113.51
|52.86
|55093.94
|1112
|2006.05.04 16:20
|close
|555
|0.10
|113.50
|118.81
|113.21
|22.25
|55116.19
|1113
|2006.05.04 16:20
|sell
|557
|0.10
|113.48
|118.48
|112.88
|1114
|2006.05.05 05:07
|sell
|558
|0.10
|113.79
|118.49
|113.19
|1115
|2006.05.05 14:31
|t/p
|558
|0.10
|113.19
|118.49
|113.19
|53.07
|55169.26
|1116
|2006.05.05 14:31
|close
|557
|0.10
|113.06
|118.48
|112.88
|35.46
|55204.73
|1117
|2006.05.05 14:31
|buy
|559
|0.10
|113.44
|108.44
|114.04
|1118
|2006.05.05 15:07
|buy
|560
|0.10
|113.13
|108.43
|113.73
|1119
|2006.05.05 15:17
|buy
|561
|0.20
|112.80
|108.40
|113.40
|1120
|2006.05.05 16:14
|buy
|562
|0.30
|112.49
|108.39
|113.09
|1121
|2006.05.08 00:00
|buy
|563
|0.50
|111.95
|108.15
|112.55
|1122
|2006.05.08 04:29
|buy
|564
|0.80
|111.63
|108.13
|112.23
|1123
|2006.05.08 09:55
|buy
|565
|1.30
|111.32
|108.12
|111.92
|1124
|2006.05.08 13:47
|buy
|566
|2.10
|111.02
|108.12
|111.62
|1125
|2006.05.08 16:13
|t/p
|566
|2.10
|111.62
|108.12
|111.62
|1128.42
|56333.15
|1126
|2006.05.08 16:13
|close
|565
|1.30
|111.66
|108.12
|111.92
|395.85
|56729.00
|1127
|2006.05.08 16:13
|close
|564
|0.80
|111.63
|108.13
|112.23
|0.00
|56729.00
|1128
|2006.05.08 16:13
|close
|563
|0.50
|111.60
|108.15
|112.55
|-156.81
|56572.19
|1129
|2006.05.08 16:13
|close
|562
|0.30
|111.63
|108.39
|113.09
|-226.70
|56345.48
|1130
|2006.05.08 16:13
|close
|561
|0.20
|111.66
|108.40
|113.40
|-201.25
|56144.24
|1131
|2006.05.08 16:13
|close
|560
|0.10
|111.68
|108.43
|113.73
|-128.37
|56015.87
|1132
|2006.05.08 16:13
|close
|559
|0.10
|111.64
|108.44
|114.04
|-159.76
|55856.11
|1133
|2006.05.08 16:14
|buy
|567
|0.10
|111.66
|106.66
|112.26
|1134
|2006.05.09 02:31
|buy
|568
|0.10
|111.34
|106.64
|111.94
|1135
|2006.05.09 16:20
|buy
|569
|0.20
|110.95
|106.55
|111.55
|1136
|2006.05.10 10:58
|buy
|570
|0.30
|110.64
|106.54
|111.24
|1137
|2006.05.10 20:10
|buy
|571
|0.50
|110.33
|106.53
|110.93
|1138
|2006.05.11 01:31
|t/p
|571
|0.50
|110.93
|106.53
|110.93
|292.52
|56148.64
|1139
|2006.05.11 01:31
|close
|570
|0.30
|110.93
|106.54
|111.24
|91.68
|56240.32
|1140
|2006.05.11 01:31
|close
|569
|0.20
|110.94
|106.55
|111.55
|9.98
|56250.29
|1141
|2006.05.11 01:31
|close
|568
|0.10
|110.94
|106.64
|111.94
|-30.17
|56220.12
|1142
|2006.05.11 01:31
|close
|567
|0.10
|110.93
|106.66
|112.26
|-58.45
|56161.68
|1143
|2006.05.11 01:48
|sell
|572
|0.10
|111.14
|116.14
|110.54
|1144
|2006.05.11 03:19
|sell
|573
|0.10
|111.46
|116.16
|110.86
|1145
|2006.05.11 14:30
|t/p
|573
|0.10
|110.86
|116.16
|110.86
|54.14
|56215.82
|1146
|2006.05.11 14:30
|close
|572
|0.10
|110.84
|116.14
|110.54
|27.07
|56242.89
|1147
|2006.05.11 14:30
|sell
|574
|0.10
|110.81
|115.81
|110.21
|1148
|2006.05.11 14:31
|sell
|575
|0.10
|111.30
|116.00
|110.70
|1149
|2006.05.11 14:35
|t/p
|575
|0.10
|110.70
|116.00
|110.70
|54.21
|56297.10
|1150
|2006.05.11 14:35
|close
|574
|0.10
|110.69
|115.81
|110.21
|10.84
|56307.94
|1151
|2006.05.11 14:35
|sell
|576
|0.10
|110.68
|115.68
|110.08
|1152
|2006.05.11 14:55
|sell
|577
|0.10
|110.99
|115.69
|110.39
|1153
|2006.05.11 17:35
|t/p
|577
|0.10
|110.39
|115.69
|110.39
|54.35
|56362.29
|1154
|2006.05.11 17:35
|close
|576
|0.10
|110.39
|115.68
|110.08
|26.27
|56388.56
|1155
|2006.05.12 02:12
|buy
|578
|0.10
|109.98
|104.98
|110.58
|1156
|2006.05.12 09:26
|buy
|579
|0.10
|109.65
|104.95
|110.25
|1157
|2006.05.12 11:41
|buy
|580
|0.20
|109.34
|104.94
|109.94
|1158
|2006.05.12 14:31
|t/p
|580
|0.20
|109.94
|104.94
|109.94
|109.15
|56497.71
|1159
|2006.05.12 14:31
|close
|579
|0.10
|109.94
|104.95
|110.25
|26.38
|56524.09
|1160
|2006.05.12 14:31
|close
|578
|0.10
|109.91
|104.98
|110.58
|-6.37
|56517.72
|1161
|2006.05.12 14:31
|buy
|581
|0.10
|109.95
|104.95
|110.55
|1162
|2006.05.12 14:50
|buy
|582
|0.10
|109.64
|104.94
|110.24
|1163
|2006.05.12 16:24
|t/p
|582
|0.10
|110.24
|104.94
|110.24
|54.43
|56572.15
|1164
|2006.05.12 16:24
|close
|581
|0.10
|110.24
|104.95
|110.55
|26.31
|56598.46
|1165
|2006.05.12 16:24
|buy
|583
|0.10
|110.23
|105.23
|110.83
|1166
|2006.05.15 00:00
|buy
|584
|0.10
|109.67
|104.97
|110.27
|1167
|2006.05.15 03:29
|buy
|585
|0.20
|109.36
|104.96
|109.96
|1168
|2006.05.15 10:04
|t/p
|585
|0.20
|109.96
|104.96
|109.96
|109.12
|56707.58
|1169
|2006.05.15 10:04
|close
|584
|0.10
|109.97
|104.97
|110.27
|27.28
|56734.86
|1170
|2006.05.15 10:04
|close
|583
|0.10
|110.00
|105.23
|110.83
|-19.44
|56715.42
|1171
|2006.05.15 10:06
|sell
|586
|0.10
|110.21
|115.21
|109.61
|1172
|2006.05.15 10:24
|sell
|587
|0.10
|110.51
|115.21
|109.91
|1173
|2006.05.15 11:51
|t/p
|587
|0.10
|109.91
|115.21
|109.91
|54.59
|56770.01
|1174
|2006.05.15 11:51
|close
|586
|0.10
|109.91
|115.21
|109.61
|27.30
|56797.31
|1175
|2006.05.15 12:00
|sell
|588
|0.10
|109.94
|114.94
|109.34
|1176
|2006.05.15 12:42
|sell
|589
|0.10
|110.29
|114.99
|109.69
|1177
|2006.05.15 23:00
|t/p
|589
|0.10
|109.69
|114.99
|109.69
|54.73
|56852.04
|1178
|2006.05.15 23:00
|close
|588
|0.10
|109.63
|114.94
|109.34
|28.28
|56880.32
|1179
|2006.05.15 23:00
|sell
|590
|0.10
|110.13
|115.13
|109.53
|1180
|2006.05.15 23:00
|sell
|591
|0.10
|110.49
|115.19
|109.89
|1181
|2006.05.16 01:40
|sell
|592
|0.20
|110.79
|115.19
|110.19
|1182
|2006.05.16 05:20
|t/p
|592
|0.20
|110.19
|115.19
|110.19
|108.90
|56989.22
|1183
|2006.05.16 05:20
|close
|591
|0.10
|110.19
|115.19
|109.89
|25.54
|57014.76
|1184
|2006.05.16 05:20
|close
|590
|0.10
|110.20
|115.13
|109.53
|-8.04
|57006.72
|1185
|2006.05.16 05:20
|sell
|593
|0.10
|110.16
|115.16
|109.56
|1186
|2006.05.16 09:35
|sell
|594
|0.10
|110.47
|115.17
|109.87
|1187
|2006.05.16 14:44
|t/p
|594
|0.10
|109.87
|115.17
|109.87
|54.62
|57061.34
|1188
|2006.05.16 14:44
|close
|593
|0.10
|109.85
|115.16
|109.56
|28.22
|57089.56
|1189
|2006.05.16 14:45
|sell
|595
|0.10
|109.86
|114.86
|109.26
|1190
|2006.05.16 15:38
|sell
|596
|0.10
|110.16
|114.86
|109.56
|1191
|2006.05.17 02:25
|t/p
|596
|0.10
|109.56
|114.86
|109.56
|53.07
|57142.64
|1192
|2006.05.17 02:25
|close
|595
|0.10
|109.56
|114.86
|109.26
|25.69
|57168.33
|1193
|2006.05.17 02:25
|buy
|597
|0.10
|109.57
|104.57
|110.17
|1194
|2006.05.17 09:08
|buy
|598
|0.10
|109.26
|104.56
|109.86
|1195
|2006.05.17 16:26
|t/p
|598
|0.10
|109.86
|104.56
|109.86
|54.61
|57222.94
|1196
|2006.05.17 16:26
|close
|597
|0.10
|109.87
|104.57
|110.17
|27.31
|57250.25
|1197
|2006.05.17 16:26
|buy
|599
|0.10
|109.78
|104.78
|110.38
|1198
|2006.05.17 17:30
|t/p
|599
|0.10
|110.38
|104.78
|110.38
|54.35
|57304.60
|1199
|2006.05.17 17:30
|sell
|600
|0.10
|110.39
|115.39
|109.79
|1200
|2006.05.17 18:00
|sell
|601
|0.10
|110.71
|115.41
|110.11
|1201
|2006.05.17 20:31
|sell
|602
|0.20
|111.02
|115.42
|110.42
|1202
|2006.05.17 20:32
|sell
|603
|0.30
|111.33
|115.43
|110.73
|1203
|2006.05.18 02:24
|t/p
|603
|0.30
|110.73
|115.43
|110.73
|147.39
|57451.99
|1204
|2006.05.18 02:24
|close
|602
|0.20
|110.72
|115.42
|110.42
|44.07
|57496.06
|1205
|2006.05.18 02:24
|close
|601
|0.10
|110.75
|115.41
|110.11
|-8.67
|57487.39
|1206
|2006.05.18 02:25
|close
|600
|0.10
|110.74
|115.39
|109.79
|-36.67
|57450.72
|1207
|2006.05.18 02:25
|sell
|604
|0.10
|110.70
|115.70
|110.10
|1208
|2006.05.18 13:15
|sell
|605
|0.10
|111.02
|115.72
|110.42
|1209
|2006.05.18 15:36
|t/p
|605
|0.10
|110.42
|115.72
|110.42
|54.34
|57505.06
|1210
|2006.05.18 15:36
|close
|604
|0.10
|110.41
|115.70
|110.10
|26.27
|57531.33
|1211
|2006.05.18 15:36
|sell
|606
|0.10
|110.39
|115.39
|109.79
|1212
|2006.05.18 15:55
|sell
|607
|0.10
|110.75
|115.45
|110.15
|1213
|2006.05.18 17:53
|sell
|608
|0.20
|111.08
|115.48
|110.48
|1214
|2006.05.19 01:52
|t/p
|608
|0.20
|110.48
|115.48
|110.48
|105.26
|57636.59
|1215
|2006.05.19 01:52
|close
|607
|0.10
|110.47
|115.45
|110.15
|23.66
|57660.25
|1216
|2006.05.19 01:52
|close
|606
|0.10
|110.47
|115.39
|109.79
|-8.93
|57651.32
|1217
|2006.05.19 01:52
|sell
|609
|0.10
|110.44
|115.44
|109.84
|1218
|2006.05.19 02:43
|sell
|610
|0.10
|110.77
|115.47
|110.17
|1219
|2006.05.19 05:39
|sell
|611
|0.20
|111.07
|115.47
|110.47
|1220
|2006.05.19 09:40
|sell
|612
|0.30
|111.37
|115.47
|110.77
|1221
|2006.05.19 09:45
|sell
|613
|0.50
|111.71
|115.51
|111.11
|1222
|2006.05.19 11:53
|sell
|614
|0.80
|112.01
|115.51
|111.41
|1223
|2006.05.22 07:45
|sell
|615
|1.30
|112.36
|115.56
|111.76
|1224
|2006.05.22 08:26
|sell
|616
|2.10
|112.69
|115.59
|112.09
|1225
|2006.05.22 15:58
|t/p
|616
|2.10
|112.09
|115.59
|112.09
|1124.10
|58775.42
|1226
|2006.05.22 15:58
|close
|615
|1.30
|112.09
|115.56
|111.76
|313.14
|59088.56
|1227
|2006.05.22 15:58
|close
|614
|0.80
|112.11
|115.51
|111.41
|-84.85
|59003.71
|1228
|2006.05.22 15:58
|close
|613
|0.50
|112.14
|115.51
|111.11
|-200.15
|58803.55
|1229
|2006.05.22 15:58
|close
|612
|0.30
|112.13
|115.47
|110.77
|-208.39
|58595.16
|1230
|2006.05.22 15:58
|close
|611
|0.20
|112.14
|115.47
|110.47
|-194.20
|58400.96
|1231
|2006.05.22 15:58
|close
|610
|0.10
|112.13
|115.47
|110.17
|-122.98
|58277.98
|1232
|2006.05.22 15:58
|close
|609
|0.10
|112.12
|115.44
|109.84
|-151.53
|58126.46
|1233
|2006.05.22 15:59
|sell
|617
|0.10
|112.11
|117.11
|111.51
|1234
|2006.05.22 20:09
|t/p
|617
|0.10
|111.51
|117.11
|111.51
|53.82
|58180.28
|1235
|2006.05.22 20:09
|buy
|618
|0.10
|111.48
|106.48
|112.08
|1236
|2006.05.23 06:49
|buy
|619
|0.10
|111.17
|106.47
|111.77
|1237
|2006.05.23 22:27
|t/p
|619
|0.10
|111.77
|106.47
|111.77
|53.68
|58233.96
|1238
|2006.05.23 22:27
|close
|618
|0.10
|111.77
|106.48
|112.08
|27.42
|58261.38
|1239
|2006.05.23 22:27
|buy
|620
|0.10
|111.81
|106.81
|112.41
|1240
|2006.05.24 02:54
|t/p
|620
|0.10
|112.41
|106.81
|112.41
|54.84
|58316.22
|1241
|2006.05.24 02:54
|sell
|621
|0.10
|112.43
|117.43
|111.83
|1242
|2006.05.24 09:44
|t/p
|621
|0.10
|111.83
|117.43
|111.83
|53.65
|58369.87
|1243
|2006.05.24 09:44
|sell
|622
|0.10
|111.80
|116.80
|111.20
|1244
|2006.05.24 15:07
|sell
|623
|0.10
|112.12
|116.82
|111.52
|1245
|2006.05.24 16:02
|sell
|624
|0.20
|112.43
|116.83
|111.83
|1246
|2006.05.24 16:36
|sell
|625
|0.30
|112.73
|116.83
|112.13
|1247
|2006.05.25 14:32
|t/p
|625
|0.30
|112.13
|116.83
|112.13
|145.36
|58515.23
|1248
|2006.05.25 14:32
|close
|624
|0.20
|112.12
|116.83
|111.83
|45.18
|58560.41
|1249
|2006.05.25 14:32
|close
|623
|0.10
|112.11
|116.82
|111.52
|-4.17
|58556.24
|1250
|2006.05.25 14:32
|close
|622
|0.10
|112.18
|116.80
|111.20
|-38.93
|58517.31
|1251
|2006.05.25 14:33
|buy
|626
|0.10
|112.24
|107.24
|112.84
|1252
|2006.05.25 14:39
|buy
|627
|0.10
|111.93
|107.23
|112.53
|1253
|2006.05.26 01:46
|buy
|628
|0.20
|111.63
|107.23
|112.23
|1254
|2006.05.26 06:19
|t/p
|628
|0.20
|112.23
|107.23
|112.23
|106.92
|58624.23
|1255
|2006.05.26 06:19
|close
|627
|0.10
|112.24
|107.23
|112.53
|29.09
|58653.32
|1256
|2006.05.26 06:19
|close
|626
|0.10
|112.24
|107.24
|112.84
|1.47
|58654.79
|1257
|2006.05.26 06:19
|buy
|629
|0.10
|112.22
|107.22
|112.82
|1258
|2006.05.26 09:29
|buy
|630
|0.10
|111.92
|107.22
|112.52
|1259
|2006.05.26 15:49
|t/p
|630
|0.10
|112.52
|107.22
|112.52
|53.32
|58708.11
|1260
|2006.05.26 15:49
|close
|629
|0.10
|112.52
|107.22
|112.82
|26.66
|58734.77
|1261
|2006.05.26 16:00
|sell
|631
|0.10
|112.58
|117.58
|111.98
|1262
|2006.05.30 05:33
|t/p
|631
|0.10
|111.98
|117.58
|111.98
|50.22
|58784.99
|1263
|2006.05.30 05:33
|buy
|632
|0.10
|111.97
|106.97
|112.57
|1264
|2006.05.30 09:47
|buy
|633
|0.10
|111.66
|106.96
|112.26
|1265
|2006.05.30 13:40
|t/p
|633
|0.10
|112.26
|106.96
|112.26
|53.44
|58838.43
|1266
|2006.05.30 13:40
|close
|632
|0.10
|112.28
|106.97
|112.57
|27.61
|58866.04
|1267
|2006.05.30 13:40
|buy
|634
|0.10
|112.32
|107.32
|112.92
|1268
|2006.05.30 15:53
|buy
|635
|0.10
|112.02
|107.32
|112.62
|1269
|2006.05.30 16:32
|buy
|636
|0.20
|111.71
|107.31
|112.31
|1270
|2006.05.31 01:43
|t/p
|636
|0.20
|112.31
|107.31
|112.31
|109.78
|58975.82
|1271
|2006.05.31 01:43
|close
|635
|0.10
|112.32
|107.32
|112.62
|28.18
|59004.01
|1272
|2006.05.31 01:43
|close
|634
|0.10
|112.32
|107.32
|112.92
|1.47
|59005.48
|1273
|2006.05.31 01:43
|buy
|637
|0.10
|112.34
|107.34
|112.94
|1274
|2006.05.31 03:12
|buy
|638
|0.10
|112.03
|107.33
|112.63
|1275
|2006.05.31 08:44
|buy
|639
|0.20
|111.72
|107.32
|112.32
|1276
|2006.05.31 16:03
|t/p
|639
|0.20
|112.32
|107.32
|112.32
|106.84
|59112.32
|1277
|2006.05.31 16:03
|close
|638
|0.10
|112.32
|107.33
|112.63
|25.82
|59138.14
|1278
|2006.05.31 16:03
|close
|637
|0.10
|112.31
|107.34
|112.94
|-2.67
|59135.47
|1279
|2006.05.31 16:03
|sell
|640
|0.10
|112.32
|117.32
|111.72
|1280
|2006.05.31 20:36
|sell
|641
|0.10
|112.62
|117.32
|112.02
|1281
|2006.06.01 09:34
|sell
|642
|0.20
|112.93
|117.33
|112.33
|1282
|2006.06.01 12:41
|sell
|643
|0.30
|113.28
|117.38
|112.68
|1283
|2006.06.01 16:37
|t/p
|643
|0.30
|112.68
|117.38
|112.68
|159.74
|59295.21
|1284
|2006.06.01 16:37
|close
|642
|0.20
|112.68
|117.33
|112.33
|44.37
|59339.58
|1285
|2006.06.01 16:37
|close
|641
|0.10
|112.66
|117.32
|112.02
|-8.61
|59330.97
|1286
|2006.06.01 16:37
|close
|640
|0.10
|112.66
|117.32
|111.72
|-35.24
|59295.73
|1287
|2006.06.01 16:37
|sell
|644
|0.10
|112.67
|117.67
|112.07
|1288
|2006.06.02 14:31
|t/p
|644
|0.10
|112.07
|117.67
|112.07
|51.95
|59347.68
|1289
|2006.06.02 14:31
|buy
|645
|0.10
|111.86
|106.86
|112.46
|1290
|2006.06.02 14:31
|t/p
|645
|0.10
|112.46
|106.86
|112.46
|53.35
|59401.03
|1291
|2006.06.02 14:31
|buy
|646
|0.10
|112.49
|107.49
|113.09
|1292
|2006.06.02 14:32
|buy
|647
|0.10
|112.03
|107.33
|112.63
|1293
|2006.06.02 14:41
|t/p
|647
|0.10
|112.63
|107.33
|112.63
|53.26
|59454.29
|1294
|2006.06.02 14:41
|close
|646
|0.10
|112.64
|107.49
|113.09
|13.32
|59467.61
|1295
|2006.06.02 14:41
|buy
|648
|0.10
|112.62
|107.62
|113.22
|1296
|2006.06.02 14:41
|buy
|649
|0.10
|112.03
|107.33
|112.63
|1297
|2006.06.02 15:13
|buy
|650
|0.20
|111.72
|107.32
|112.32
|1298
|2006.06.02 16:54
|buy
|651
|0.30
|111.42
|107.32
|112.02
|1299
|2006.06.05 20:43
|t/p
|651
|0.30
|112.02
|107.32
|112.02
|165.06
|59632.67
|1300
|2006.06.05 20:43
|close
|650
|0.20
|112.05
|107.32
|112.32
|61.84
|59694.51
|1301
|2006.06.05 20:43
|close
|649
|0.10
|112.06
|107.33
|112.63
|4.15
|59698.67
|1302
|2006.06.05 20:43
|close
|648
|0.10
|112.04
|107.62
|113.22
|-50.30
|59648.37
|1303
|2006.06.05 20:44
|buy
|652
|0.10
|112.08
|107.08
|112.68
|1304
|2006.06.06 14:13
|t/p
|652
|0.10
|112.68
|107.08
|112.68
|54.71
|59703.08
|1305
|2006.06.06 14:13
|sell
|653
|0.10
|112.70
|117.70
|112.10
|1306
|2006.06.06 15:36
|sell
|654
|0.10
|113.01
|117.71
|112.41
|1307
|2006.06.06 16:45
|sell
|655
|0.20
|113.32
|117.72
|112.72
|1308
|2006.06.07 15:33
|sell
|656
|0.30
|113.62
|117.72
|113.02
|1309
|2006.06.08 09:22
|sell
|657
|0.50
|113.93
|117.73
|113.33
|1310
|2006.06.08 13:47
|sell
|658
|0.80
|114.30
|117.80
|113.70
|1311
|2006.06.08 14:33
|sell
|659
|1.30
|114.61
|117.81
|114.01
|1312
|2006.06.09 00:20
|t/p
|659
|1.30
|114.01
|117.81
|114.01
|662.22
|60365.30
|1313
|2006.06.09 00:20
|close
|658
|0.80
|114.01
|117.80
|113.70
|190.00
|60555.30
|1314
|2006.06.09 00:20
|close
|657
|0.50
|113.99
|117.73
|113.33
|-34.75
|60520.54
|1315
|2006.06.09 00:20
|close
|656
|0.30
|113.98
|117.72
|113.02
|-114.99
|60405.55
|1316
|2006.06.09 00:20
|close
|655
|0.20
|113.98
|117.72
|112.72
|-132.68
|60272.88
|1317
|2006.06.09 00:20
|close
|654
|0.10
|113.98
|117.71
|112.41
|-93.53
|60179.34
|1318
|2006.06.09 00:20
|close
|653
|0.10
|113.99
|117.70
|112.10
|-121.60
|60057.74
|1319
|2006.06.09 04:05
|buy
|660
|0.10
|113.96
|108.96
|114.56
|1320
|2006.06.09 16:10
|buy
|661
|0.10
|113.66
|108.96
|114.26
|1321
|2006.06.12 01:29
|t/p
|661
|0.10
|114.26
|108.96
|114.26
|53.98
|60111.72
|1322
|2006.06.12 01:29
|close
|660
|0.10
|114.26
|108.96
|114.56
|27.73
|60139.45
|1323
|2006.06.12 12:00
|sell
|662
|0.10
|114.37
|119.37
|113.77
|1324
|2006.06.13 08:16
|sell
|663
|0.10
|114.68
|119.38
|114.08
|1325
|2006.06.13 16:18
|sell
|664
|0.20
|114.99
|119.39
|114.39
|1326
|2006.06.13 16:46
|sell
|665
|0.30
|115.29
|119.39
|114.69
|1327
|2006.06.14 15:19
|t/p
|665
|0.30
|114.69
|119.39
|114.69
|151.89
|60291.34
|1328
|2006.06.14 15:19
|close
|664
|0.20
|114.68
|119.39
|114.39
|50.69
|60342.03
|1329
|2006.06.14 15:19
|close
|663
|0.10
|114.69
|119.38
|114.08
|-2.56
|60339.47
|1330
|2006.06.14 15:19
|close
|662
|0.10
|114.71
|119.37
|113.77
|-33.01
|60306.46
|1331
|2006.06.14 15:19
|buy
|666
|0.10
|114.71
|109.71
|115.31
|1332
|2006.06.19 00:35
|t/p
|666
|0.10
|115.31
|109.71
|115.31
|59.39
|60365.85
|1333
|2006.06.19 00:35
|sell
|667
|0.10
|115.32
|120.32
|114.72
|1334
|2006.06.19 03:02
|sell
|668
|0.10
|115.62
|120.32
|115.02
|1335
|2006.06.20 07:48
|t/p
|668
|0.10
|115.02
|120.32
|115.02
|50.47
|60416.32
|1336
|2006.06.20 07:48
|close
|667
|0.10
|115.02
|120.32
|114.72
|24.39
|60440.72
|1337
|2006.06.20 07:48
|buy
|669
|0.10
|115.02
|110.02
|115.62
|1338
|2006.06.20 09:02
|buy
|670
|0.10
|114.71
|110.01
|115.31
|1339
|2006.06.21 04:53
|buy
|671
|0.20
|114.41
|110.01
|115.01
|1340
|2006.06.21 14:18
|t/p
|671
|0.20
|115.01
|110.01
|115.01
|104.34
|60545.06
|1341
|2006.06.21 14:18
|close
|670
|0.10
|115.01
|110.01
|115.31
|27.55
|60572.61
|1342
|2006.06.21 14:18
|close
|669
|0.10
|115.03
|110.02
|115.62
|2.34
|60574.95
|1343
|2006.06.21 14:18
|buy
|672
|0.10
|115.05
|110.05
|115.65
|1344
|2006.06.21 18:24
|buy
|673
|0.10
|114.74
|110.04
|115.34
|1345
|2006.06.22 12:15
|t/p
|673
|0.10
|115.34
|110.04
|115.34
|56.44
|60631.39
|1346
|2006.06.22 12:15
|close
|672
|0.10
|115.34
|110.05
|115.65
|29.56
|60660.94
|1347
|2006.06.22 12:15
|sell
|674
|0.10
|115.30
|120.30
|114.70
|1348
|2006.06.22 12:48
|sell
|675
|0.10
|115.65
|120.35
|115.05
|1349
|2006.06.22 17:54
|sell
|676
|0.20
|115.96
|120.36
|115.36
|1350
|2006.06.22 18:52
|sell
|677
|0.30
|116.26
|120.36
|115.66
|1351
|2006.06.23 14:49
|sell
|678
|0.50
|116.58
|120.38
|115.98
|1352
|2006.06.23 15:51
|t/p
|678
|0.50
|115.98
|120.38
|115.98
|258.67
|60919.61
|1353
|2006.06.23 15:51
|close
|677
|0.30
|115.98
|120.36
|115.66
|67.37
|60986.98
|1354
|2006.06.23 15:51
|close
|676
|0.20
|115.97
|120.36
|115.36
|-5.10
|60981.88
|1355
|2006.06.23 15:51
|close
|675
|0.10
|115.99
|120.35
|115.05
|-31.00
|60950.88
|1356
|2006.06.23 15:52
|close
|674
|0.10
|115.98
|120.30
|114.70
|-60.32
|60890.57
|1357
|2006.06.23 15:52
|sell
|679
|0.10
|115.98
|120.98
|115.38
|1358
|2006.06.23 17:35
|sell
|680
|0.10
|116.29
|120.99
|115.69
|1359
|2006.06.27 12:20
|sell
|681
|0.20
|116.60
|121.00
|116.00
|1360
|2006.06.27 16:17
|t/p
|681
|0.20
|116.00
|121.00
|116.00
|103.46
|60994.03
|1361
|2006.06.27 16:17
|close
|680
|0.10
|115.98
|120.99
|115.69
|23.36
|61017.38
|1362
|2006.06.27 16:17
|close
|679
|0.10
|115.97
|120.98
|115.38
|-2.51
|61014.87
|1363
|2006.06.27 16:17
|buy
|682
|0.10
|116.02
|111.02
|116.62
|1364
|2006.06.29 03:08
|t/p
|682
|0.10
|116.62
|111.02
|116.62
|57.34
|61072.21
|1365
|2006.06.29 03:08
|sell
|683
|0.10
|116.62
|121.62
|116.02
|1366
|2006.06.29 16:13
|t/p
|683
|0.10
|116.02
|121.62
|116.02
|51.72
|61123.93
|1367
|2006.06.29 16:13
|buy
|684
|0.10
|116.02
|111.02
|116.62
|1368
|2006.06.29 20:21
|buy
|685
|0.10
|115.70
|111.00
|116.30
|1369
|2006.06.29 20:27
|buy
|686
|0.20
|115.30
|110.90
|115.90
|1370
|2006.06.29 20:58
|buy
|687
|0.30
|114.99
|110.89
|115.59
|1371
|2006.06.30 07:46
|buy
|688
|0.50
|114.68
|110.88
|115.28
|1372
|2006.06.30 14:35
|buy
|689
|0.80
|114.38
|110.88
|114.98
|1373
|2006.07.05 00:05
|t/p
|689
|0.80
|114.98
|110.88
|114.98
|452.79
|61576.72
|1374
|2006.07.05 00:05
|close
|688
|0.50
|114.98
|110.88
|115.28
|152.54
|61729.27
|1375
|2006.07.05 00:05
|close
|687
|0.30
|114.99
|110.89
|115.59
|17.67
|61746.93
|1376
|2006.07.05 00:05
|close
|686
|0.20
|115.00
|110.90
|115.90
|-40.39
|61706.54
|1377
|2006.07.05 00:05
|close
|685
|0.10
|114.99
|111.00
|116.30
|-55.85
|61650.69
|1378
|2006.07.05 00:05
|close
|684
|0.10
|114.98
|111.02
|116.62
|-84.56
|61566.13
|1379
|2006.07.05 00:06
|sell
|690
|0.10
|114.99
|119.99
|114.39
|1380
|2006.07.05 14:16
|sell
|691
|0.10
|115.44
|120.14
|114.84
|1381
|2006.07.05 14:16
|t/p
|691
|0.10
|114.84
|120.14
|114.84
|52.25
|61618.38
|1382
|2006.07.05 15:15
|sell
|692
|0.10
|115.30
|120.00
|114.70
|1383
|2006.07.05 16:15
|sell
|693
|0.20
|115.61
|120.01
|115.01
|1384
|2006.07.06 16:18
|t/p
|693
|0.20
|115.01
|120.01
|115.01
|94.23
|61712.61
|1385
|2006.07.06 16:18
|close
|692
|0.10
|115.00
|120.00
|114.70
|21.03
|61733.64
|1386
|2006.07.06 16:18
|close
|690
|0.10
|114.99
|119.99
|114.39
|-5.06
|61728.58
|1387
|2006.07.06 16:18
|buy
|694
|0.10
|115.00
|110.00
|115.60
|1388
|2006.07.07 12:10
|buy
|695
|0.10
|114.69
|109.99
|115.29
|1389
|2006.07.07 14:30
|buy
|696
|0.20
|114.34
|109.94
|114.94
|1390
|2006.07.07 14:31
|buy
|697
|0.30
|114.03
|109.93
|114.63
|1391
|2006.07.07 14:31
|t/p
|697
|0.30
|114.63
|109.93
|114.63
|156.70
|61885.28
|1392
|2006.07.07 14:31
|close
|696
|0.20
|114.87
|109.94
|114.94
|92.28
|61977.56
|1393
|2006.07.07 14:31
|close
|695
|0.10
|114.09
|109.99
|115.29
|-52.59
|61924.97
|1394
|2006.07.07 14:31
|close
|694
|0.10
|114.19
|110.00
|115.60
|-69.46
|61855.51
|1395
|2006.07.07 14:31
|buy
|698
|0.10
|114.24
|109.24
|114.84
|1396
|2006.07.07 14:43
|buy
|699
|0.10
|113.92
|109.22
|114.52
|1397
|2006.07.10 06:23
|buy
|700
|0.20
|113.61
|109.21
|114.21
|1398
|2006.07.10 15:37
|t/p
|700
|0.20
|114.21
|109.21
|114.21
|105.06
|61960.57
|1399
|2006.07.10 15:37
|close
|699
|0.10
|114.22
|109.22
|114.52
|27.74
|61988.31
|1400
|2006.07.10 15:37
|close
|698
|0.10
|114.22
|109.24
|114.84
|-0.28
|61988.04
|1401
|2006.07.10 15:37
|buy
|701
|0.10
|114.24
|109.24
|114.84
|1402
|2006.07.12 11:59
|t/p
|701
|0.10
|114.84
|109.24
|114.84
|55.18
|62043.22
|1403
|2006.07.12 11:59
|sell
|702
|0.10
|114.85
|119.85
|114.25
|1404
|2006.07.12 13:26
|sell
|703
|0.10
|115.15
|119.85
|114.55
|1405
|2006.07.12 14:31
|sell
|704
|0.20
|115.49
|119.89
|114.89
|1406
|2006.07.14 03:21
|sell
|705
|0.30
|115.79
|119.89
|115.19
|1407
|2006.07.14 05:47
|sell
|706
|0.50
|116.11
|119.91
|115.51
|1408
|2006.07.14 06:40
|t/p
|706
|0.50
|115.51
|119.91
|115.51
|259.79
|62303.01
|1409
|2006.07.14 06:40
|close
|705
|0.30
|115.48
|119.89
|115.19
|80.53
|62383.54
|1410
|2006.07.14 06:40
|close
|704
|0.20
|115.51
|119.89
|114.89
|-16.95
|62366.59
|1411
|2006.07.14 06:40
|close
|703
|0.10
|115.48
|119.85
|114.55
|-35.33
|62331.26
|1412
|2006.07.14 06:40
|close
|702
|0.10
|115.49
|119.85
|114.25
|-62.17
|62269.09
|1413
|2006.07.14 06:40
|sell
|707
|0.10
|115.45
|120.45
|114.85
|1414
|2006.07.14 06:41
|sell
|708
|0.10
|115.79
|120.49
|115.19
|1415
|2006.07.14 08:23
|sell
|709
|0.20
|116.10
|120.50
|115.50
|1416
|2006.07.17 07:53
|sell
|710
|0.30
|116.40
|120.50
|115.80
|1417
|2006.07.17 10:24
|sell
|711
|0.50
|116.71
|120.51
|116.11
|1418
|2006.07.17 12:01
|sell
|712
|0.80
|117.01
|120.51
|116.41
|1419
|2006.07.18 16:38
|sell
|713
|1.30
|117.32
|120.52
|116.72
|1420
|2006.07.19 11:58
|sell
|714
|2.10
|117.63
|120.53
|117.03
|1421
|2006.07.19 16:01
|t/p
|714
|2.10
|117.03
|120.53
|117.03
|1077.20
|63346.29
|1422
|2006.07.19 16:01
|close
|713
|1.30
|116.97
|120.52
|116.72
|367.06
|63713.35
|1423
|2006.07.19 16:01
|close
|712
|0.80
|117.23
|120.51
|116.41
|-177.12
|63536.24
|1424
|2006.07.19 16:01
|close
|711
|0.50
|117.36
|120.51
|116.11
|-293.80
|63242.44
|1425
|2006.07.19 16:01
|close
|710
|0.30
|117.71
|120.50
|115.80
|-343.99
|62898.45
|1426
|2006.07.19 16:01
|close
|709
|0.20
|117.23
|120.50
|115.50
|-202.90
|62695.55
|1427
|2006.07.19 16:01
|close
|708
|0.10
|117.71
|120.49
|115.19
|-168.17
|62527.38
|1428
|2006.07.19 16:01
|close
|707
|0.10
|117.37
|120.45
|114.85
|-168.65
|62358.73
|1429
|2006.07.19 16:09
|buy
|715
|0.10
|117.09
|112.09
|117.69
|1430
|2006.07.19 18:59
|buy
|716
|0.10
|116.78
|112.08
|117.38
|1431
|2006.07.21 09:36
|buy
|717
|0.20
|116.46
|112.06
|117.06
|1432
|2006.07.21 10:07
|buy
|718
|0.30
|116.16
|112.06
|116.76
|1433
|2006.07.21 14:21
|buy
|719
|0.50
|115.85
|112.05
|116.45
|1434
|2006.07.24 02:47
|t/p
|719
|0.50
|116.45
|112.05
|116.45
|264.96
|62623.69
|1435
|2006.07.24 02:47
|close
|718
|0.30
|116.46
|112.06
|116.76
|81.70
|62705.39
|1436
|2006.07.24 02:47
|close
|717
|0.20
|116.47
|112.06
|117.06
|4.66
|62710.05
|1437
|2006.07.24 02:47
|close
|716
|0.10
|116.46
|112.08
|117.38
|-20.12
|62689.93
|1438
|2006.07.24 02:48
|close
|715
|0.10
|116.47
|112.09
|117.69
|-45.87
|62644.06
|1439
|2006.07.24 02:48
|buy
|720
|0.10
|116.50
|111.50
|117.10
|1440
|2006.07.25 17:21
|t/p
|720
|0.10
|117.10
|111.50
|117.10
|52.71
|62696.78
|1441
|2006.07.25 17:21
|sell
|721
|0.10
|117.10
|122.10
|116.50
|1442
|2006.07.26 20:19
|t/p
|721
|0.10
|116.50
|122.10
|116.50
|49.84
|62746.62
|1443
|2006.07.26 20:19
|buy
|722
|0.10
|116.44
|111.44
|117.04
|1444
|2006.07.27 07:44
|buy
|723
|0.10
|116.14
|111.44
|116.74
|1445
|2006.07.27 10:49
|buy
|724
|0.20
|115.83
|111.43
|116.43
|1446
|2006.07.27 12:29
|buy
|725
|0.30
|115.53
|111.43
|116.13
|1447
|2006.07.28 14:31
|buy
|726
|0.50
|115.21
|111.41
|115.81
|1448
|2006.07.28 14:31
|t/p
|726
|0.50
|115.81
|111.41
|115.81
|259.02
|63005.64
|1449
|2006.07.28 14:31
|close
|725
|0.30
|115.82
|111.43
|116.13
|79.54
|63085.18
|1450
|2006.07.28 14:31
|close
|724
|0.20
|115.54
|111.43
|116.43
|-47.26
|63037.92
|1451
|2006.07.28 14:31
|close
|723
|0.10
|115.20
|111.44
|116.74
|-80.13
|62957.79
|1452
|2006.07.28 14:32
|close
|722
|0.10
|115.21
|111.44
|117.04
|-100.87
|62856.92
|1453
|2006.07.28 14:32
|buy
|727
|0.10
|115.24
|110.24
|115.84
|1454
|2006.07.28 14:48
|buy
|728
|0.10
|114.93
|110.23
|115.53
|1455
|2006.07.28 17:18
|buy
|729
|0.20
|114.63
|110.23
|115.23
|1456
|2006.07.31 07:10
|buy
|730
|0.30
|114.32
|110.22
|114.92
|1457
|2006.08.01 14:38
|t/p
|730
|0.30
|114.92
|110.22
|114.92
|161.05
|63017.97
|1458
|2006.08.01 14:38
|close
|729
|0.20
|114.92
|110.23
|115.23
|56.36
|63074.33
|1459
|2006.08.01 14:38
|close
|728
|0.10
|114.94
|110.23
|115.53
|3.81
|63078.14
|1460
|2006.08.01 14:38
|close
|727
|0.10
|114.93
|110.24
|115.84
|-24.03
|63054.12
|1461
|2006.08.01 14:38
|sell
|731
|0.10
|114.94
|119.94
|114.34
|1462
|2006.08.01 16:02
|sell
|732
|0.10
|115.26
|119.96
|114.66
|1463
|2006.08.01 18:15
|t/p
|732
|0.10
|114.66
|119.96
|114.66
|52.33
|63106.45
|1464
|2006.08.01 18:15
|close
|731
|0.10
|114.66
|119.94
|114.34
|24.42
|63130.87
|1465
|2006.08.01 18:15
|sell
|733
|0.10
|114.64
|119.64
|114.04
|1466
|2006.08.03 10:43
|sell
|734
|0.10
|114.98
|119.68
|114.38
|1467
|2006.08.03 17:59
|sell
|735
|0.20
|115.28
|119.68
|114.68
|1468
|2006.08.04 14:30
|t/p
|735
|0.20
|114.68
|119.68
|114.68
|101.48
|63232.34
|1469
|2006.08.04 14:30
|close
|734
|0.10
|114.45
|119.68
|114.38
|44.62
|63276.97
|1470
|2006.08.04 14:30
|close
|733
|0.10
|114.32
|119.64
|114.04
|19.56
|63296.52
|1471
|2006.08.04 14:30
|buy
|736
|0.10
|114.36
|109.36
|114.96
|1472
|2006.08.04 14:30
|t/p
|736
|0.10
|114.96
|109.36
|114.96
|52.09
|63348.61
|1473
|2006.08.04 14:30
|sell
|737
|0.10
|115.20
|120.20
|114.60
|1474
|2006.08.04 14:30
|t/p
|737
|0.10
|114.60
|120.20
|114.60
|52.39
|63401.00
|1475
|2006.08.04 14:30
|buy
|738
|0.10
|114.53
|109.53
|115.13
|1476
|2006.08.04 14:31
|t/p
|738
|0.10
|115.13
|109.53
|115.13
|52.01
|63453.01
|1477
|2006.08.04 14:31
|sell
|739
|0.10
|115.36
|120.36
|114.76
|1478
|2006.08.04 14:31
|t/p
|739
|0.10
|114.76
|120.36
|114.76
|52.34
|63505.35
|1479
|2006.08.04 14:31
|buy
|740
|0.10
|114.63
|109.63
|115.23
|1480
|2006.08.04 15:01
|buy
|741
|0.10
|114.32
|109.62
|114.92
|1481
|2006.08.04 16:55
|buy
|742
|0.20
|113.99
|109.59
|114.59
|1482
|2006.08.07 08:51
|t/p
|742
|0.20
|114.59
|109.59
|114.59
|107.65
|63613.01
|1483
|2006.08.07 08:51
|close
|741
|0.10
|114.60
|109.62
|114.92
|25.90
|63638.91
|1484
|2006.08.07 08:51
|close
|740
|0.10
|114.60
|109.63
|115.23
|-1.15
|63637.76
|1485
|2006.08.07 08:51
|buy
|743
|0.10
|114.61
|109.61
|115.21
|1486
|2006.08.07 23:41
|t/p
|743
|0.10
|115.21
|109.61
|115.21
|52.07
|63689.83
|1487
|2006.08.07 23:41
|sell
|744
|0.10
|115.22
|120.22
|114.62
|1488
|2006.08.08 20:14
|t/p
|744
|0.10
|114.62
|120.22
|114.62
|50.66
|63740.49
|1489
|2006.08.08 20:14
|buy
|745
|0.10
|114.62
|109.62
|115.22
|1490
|2006.08.08 20:24
|t/p
|745
|0.10
|115.22
|109.62
|115.22
|52.02
|63792.51
|1491
|2006.08.08 20:24
|sell
|746
|0.10
|115.35
|120.35
|114.75
|1492
|2006.08.08 20:34
|t/p
|746
|0.10
|114.75
|120.35
|114.75
|52.29
|63844.80
|1493
|2006.08.08 20:34
|buy
|747
|0.10
|114.74
|109.74
|115.34
|1494
|2006.08.08 20:34
|t/p
|747
|0.10
|115.34
|109.74
|115.34
|52.01
|63896.81
|1495
|2006.08.08 20:34
|sell
|748
|0.10
|115.35
|120.35
|114.75
|1496
|2006.08.09 00:48
|sell
|749
|0.10
|115.66
|120.36
|115.06
|1497
|2006.08.09 11:01
|t/p
|749
|0.10
|115.06
|120.36
|115.06
|52.15
|63948.96
|1498
|2006.08.09 11:01
|close
|748
|0.10
|115.05
|120.35
|114.75
|24.39
|63973.36
|1499
|2006.08.09 11:01
|sell
|750
|0.10
|115.03
|120.03
|114.43
|1500
|2006.08.09 11:22
|sell
|751
|0.10
|115.35
|120.05
|114.75
|1501
|2006.08.10 11:22
|t/p
|751
|0.10
|114.75
|120.05
|114.75
|47.23
|64020.59
|1502
|2006.08.10 11:22
|close
|750
|0.10
|114.75
|120.03
|114.43
|19.34
|64039.93
|1503
|2006.08.10 11:22
|buy
|752
|0.10
|114.77
|109.77
|115.37
|1504
|2006.08.10 16:37
|t/p
|752
|0.10
|115.37
|109.77
|115.37
|51.99
|64091.92
|1505
|2006.08.10 16:37
|buy
|753
|0.10
|115.41
|110.41
|116.01
|1506
|2006.08.11 12:49
|t/p
|753
|0.10
|116.01
|110.41
|116.01
|53.19
|64145.11
|1507
|2006.08.11 12:49
|sell
|754
|0.10
|116.01
|121.01
|115.41
|1508
|2006.08.11 14:31
|sell
|755
|0.10
|116.33
|121.03
|115.73
|1509
|2006.08.14 09:26
|sell
|756
|0.20
|116.64
|121.04
|116.04
|1510
|2006.08.15 14:31
|t/p
|756
|0.20
|116.04
|121.04
|116.04
|100.15
|64245.26
|1511
|2006.08.15 14:31
|close
|755
|0.10
|115.92
|121.03
|115.73
|32.00
|64277.25
|1512
|2006.08.15 14:31
|close
|754
|0.10
|116.18
|121.01
|115.41
|-18.00
|64259.25
|1513
|2006.08.15 14:31
|buy
|757
|0.10
|116.74
|111.74
|117.34
|1514
|2006.08.15 14:31
|buy
|758
|0.10
|116.18
|111.48
|116.78
|1515
|2006.08.15 16:01
|buy
|759
|0.20
|115.88
|111.48
|116.48
|1516
|2006.08.17 08:08
|buy
|760
|0.30
|115.56
|111.46
|116.16
|1517
|2006.08.17 10:36
|buy
|761
|0.50
|115.24
|111.44
|115.84
|1518
|2006.08.17 19:07
|t/p
|761
|0.50
|115.84
|111.44
|115.84
|258.95
|64518.20
|1519
|2006.08.17 19:07
|close
|760
|0.30
|115.85
|111.46
|116.16
|75.10
|64593.30
|1520
|2006.08.17 19:07
|close
|759
|0.20
|115.83
|111.48
|116.48
|3.15
|64596.45
|1521
|2006.08.17 19:07
|close
|758
|0.10
|115.84
|111.48
|116.78
|-23.46
|64572.99
|1522
|2006.08.17 19:08
|close
|757
|0.10
|115.83
|111.74
|117.34
|-72.67
|64500.31
|1523
|2006.08.17 19:08
|buy
|762
|0.10
|115.85
|110.85
|116.45
|1524
|2006.08.18 11:58
|buy
|763
|0.10
|115.55
|110.85
|116.15
|1525
|2006.08.22 02:31
|t/p
|763
|0.10
|116.15
|110.85
|116.15
|54.60
|64554.92
|1526
|2006.08.22 02:31
|close
|762
|0.10
|116.15
|110.85
|116.45
|30.25
|64585.17
|1527
|2006.08.22 02:31
|sell
|764
|0.10
|116.16
|121.16
|115.56
|1528
|2006.08.22 15:09
|sell
|765
|0.10
|116.47
|121.17
|115.87
|1529
|2006.08.22 19:34
|sell
|766
|0.20
|116.78
|121.18
|116.18
|1530
|2006.08.23 09:30
|t/p
|766
|0.20
|116.18
|121.18
|116.18
|99.93
|64685.09
|1531
|2006.08.23 09:30
|close
|765
|0.10
|116.17
|121.17
|115.87
|24.13
|64709.23
|1532
|2006.08.23 09:30
|close
|764
|0.10
|116.16
|121.16
|115.56
|-1.69
|64707.54
|1533
|2006.08.23 09:30
|buy
|767
|0.10
|116.17
|111.17
|116.77
|1534
|2006.08.25 07:28
|t/p
|767
|0.10
|116.77
|111.17
|116.77
|57.27
|64764.81
|1535
|2006.08.25 07:28
|sell
|768
|0.10
|116.77
|121.77
|116.17
|1536
|2006.08.25 08:24
|sell
|769
|0.10
|117.11
|121.81
|116.51
|1537
|2006.08.31 05:43
|sell
|770
|0.20
|117.41
|121.81
|116.81
|1538
|2006.09.04 03:05
|t/p
|770
|0.20
|116.81
|121.81
|116.81
|95.98
|64860.79
|1539
|2006.09.04 03:05
|close
|769
|0.10
|116.81
|121.81
|116.51
|12.19
|64872.98
|1540
|2006.09.04 03:05
|close
|768
|0.10
|116.82
|121.77
|116.17
|-17.77
|64855.20
|1541
|2006.09.04 03:05
|buy
|771
|0.10
|116.83
|111.83
|117.43
|1542
|2006.09.04 06:42
|buy
|772
|0.10
|116.52
|111.82
|117.12
|1543
|2006.09.04 10:02
|buy
|773
|0.20
|116.21
|111.81
|116.81
|1544
|2006.09.04 16:36
|buy
|774
|0.30
|115.91
|111.81
|116.51
|1545
|2006.09.05 09:26
|buy
|775
|0.50
|115.60
|111.80
|116.20
|1546
|2006.09.06 00:55
|t/p
|775
|0.50
|116.20
|111.80
|116.20
|265.54
|65120.74
|1547
|2006.09.06 00:55
|close
|774
|0.30
|116.20
|111.81
|116.51
|83.70
|65204.45
|1548
|2006.09.06 00:55
|close
|773
|0.20
|116.18
|111.81
|116.81
|0.73
|65205.18
|1549
|2006.09.06 00:55
|close
|772
|0.10
|116.18
|111.82
|117.12
|-26.32
|65178.86
|1550
|2006.09.06 01:02
|close
|771
|0.10
|116.20
|111.83
|117.43
|-51.28
|65127.59
|1551
|2006.09.06 01:02
|sell
|776
|0.10
|116.21
|121.21
|115.61
|1552
|2006.09.06 13:24
|sell
|777
|0.10
|116.53
|121.23
|115.93
|1553
|2006.09.06 18:56
|sell
|778
|0.20
|116.83
|121.23
|116.23
|1554
|2006.09.07 11:10
|t/p
|778
|0.20
|116.23
|121.23
|116.23
|93.13
|65220.71
|1555
|2006.09.07 11:10
|close
|777
|0.10
|116.22
|121.23
|115.93
|21.61
|65242.32
|1556
|2006.09.07 11:10
|close
|776
|0.10
|116.20
|121.21
|115.61
|-4.20
|65238.12
|1557
|2006.09.07 11:10
|sell
|779
|0.10
|116.20
|121.20
|115.60
|1558
|2006.09.07 16:55
|sell
|780
|0.10
|116.53
|121.23
|115.93
|1559
|2006.09.08 15:05
|sell
|781
|0.20
|116.84
|121.24
|116.24
|1560
|2006.09.11 08:16
|sell
|782
|0.30
|117.15
|121.25
|116.55
|1561
|2006.09.11 16:10
|sell
|783
|0.50
|117.46
|121.26
|116.86
|1562
|2006.09.11 16:46
|sell
|784
|0.80
|117.76
|121.26
|117.16
|1563
|2006.09.12 20:03
|sell
|785
|1.30
|118.09
|121.29
|117.49
|1564
|2006.09.13 17:48
|t/p
|785
|1.30
|117.49
|121.29
|117.49
|642.01
|65880.14
|1565
|2006.09.13 17:48
|close
|784
|0.80
|117.48
|121.26
|117.16
|163.68
|66043.82
|1566
|2006.09.13 17:48
|close
|783
|0.50
|117.49
|121.26
|116.86
|-29.64
|66014.18
|1567
|2006.09.13 17:49
|close
|782
|0.30
|117.48
|121.25
|116.55
|-94.39
|65919.79
|1568
|2006.09.13 17:49
|close
|781
|0.20
|117.48
|121.24
|116.24
|-119.08
|65800.71
|1569
|2006.09.13 17:49
|close
|780
|0.10
|117.49
|121.23
|115.93
|-88.46
|65712.25
|1570
|2006.09.13 17:49
|close
|779
|0.10
|117.48
|121.20
|115.60
|-115.70
|65596.56
|1571
|2006.09.13 17:49
|buy
|786
|0.10
|117.47
|112.47
|118.07
|1572
|2006.09.15 19:18
|t/p
|786
|0.10
|118.07
|112.47
|118.07
|56.70
|65653.26
|1573
|2006.09.15 19:18
|sell
|787
|0.10
|118.08
|123.08
|117.48
|1574
|2006.09.19 13:10
|t/p
|787
|0.10
|117.48
|123.08
|117.48
|47.70
|65700.95
|1575
|2006.09.19 13:10
|buy
|788
|0.10
|117.48
|112.48
|118.08
|1576
|2006.09.19 14:44
|buy
|789
|0.10
|117.17
|112.47
|117.77
|1577
|2006.09.19 19:11
|t/p
|789
|0.10
|117.77
|112.47
|117.77
|50.94
|65751.89
|1578
|2006.09.19 19:11
|close
|788
|0.10
|117.78
|112.48
|118.08
|25.47
|65777.36
|1579
|2006.09.19 19:11
|buy
|790
|0.10
|117.81
|112.81
|118.41
|1580
|2006.09.20 02:54
|buy
|791
|0.10
|117.50
|112.80
|118.10
|1581
|2006.09.20 08:55
|buy
|792
|0.20
|117.18
|112.78
|117.78
|1582
|2006.09.21 12:30
|buy
|793
|0.30
|116.88
|112.78
|117.48
|1583
|2006.09.21 18:32
|buy
|794
|0.50
|116.56
|112.76
|117.16
|1584
|2006.09.21 21:21
|buy
|795
|0.80
|116.25
|112.75
|116.85
|1585
|2006.09.26 16:22
|t/p
|795
|0.80
|116.85
|112.75
|116.85
|446.08
|66223.45
|1586
|2006.09.26 16:22
|close
|794
|0.50
|116.86
|112.76
|117.16
|150.44
|66373.89
|1587
|2006.09.26 16:22
|close
|793
|0.30
|116.87
|112.78
|117.48
|10.68
|66384.57
|1588
|2006.09.26 16:22
|close
|792
|0.20
|116.87
|112.78
|117.78
|-35.38
|66349.19
|1589
|2006.09.26 16:22
|close
|791
|0.10
|116.87
|112.80
|118.10
|-45.08
|66304.11
|1590
|2006.09.26 16:23
|close
|790
|0.10
|116.88
|112.81
|118.41
|-69.26
|66234.85
|1591
|2006.09.26 16:23
|sell
|796
|0.10
|116.87
|121.87
|116.27
|1592
|2006.09.26 16:46
|sell
|797
|0.10
|117.18
|121.88
|116.58
|1593
|2006.09.27 16:03
|sell
|798
|0.20
|117.48
|121.88
|116.88
|1594
|2006.09.28 14:37
|sell
|799
|0.30
|117.79
|121.89
|117.19
|1595
|2006.09.29 09:53
|sell
|800
|0.50
|118.10
|121.90
|117.50
|1596
|2006.10.03 09:33
|t/p
|800
|0.50
|117.50
|121.90
|117.50
|238.47
|66473.32
|1597
|2006.10.03 09:33
|close
|799
|0.30
|117.49
|121.89
|117.19
|61.42
|66534.74
|1598
|2006.10.03 09:33
|close
|798
|0.20
|117.48
|121.88
|116.88
|-20.24
|66514.50
|1599
|2006.10.03 09:33
|close
|797
|0.10
|117.49
|121.88
|116.58
|-38.20
|66476.30
|1600
|2006.10.03 09:33
|close
|796
|0.10
|117.48
|121.87
|116.27
|-63.73
|66412.57
|1601
|2006.10.03 09:33
|buy
|801
|0.10
|117.49
|112.49
|118.09
|1602
|2006.10.04 00:30
|t/p
|801
|0.10
|118.09
|112.49
|118.09
|52.27
|66464.84
|1603
|2006.10.04 00:30
|sell
|802
|0.10
|118.10
|123.10
|117.50
|1604
|2006.10.05 14:14
|t/p
|802
|0.10
|117.50
|123.10
|117.50
|46.01
|66510.85
|1605
|2006.10.05 14:14
|buy
|803
|0.10
|117.49
|112.49
|118.09
|1606
|2006.10.06 08:36
|t/p
|803
|0.10
|118.09
|112.49
|118.09
|52.27
|66563.13
|1607
|2006.10.06 08:36
|sell
|804
|0.10
|118.12
|123.12
|117.52
|1608
|2006.10.06 14:56
|sell
|805
|0.10
|118.43
|123.13
|117.83
|1609
|2006.10.06 15:11
|sell
|806
|0.20
|118.74
|123.14
|118.14
|1610
|2006.10.06 16:39
|sell
|807
|0.30
|119.06
|123.16
|118.46
|1611
|2006.10.10 10:23
|sell
|808
|0.50
|119.36
|123.16
|118.76
|1612
|2006.10.10 13:18
|sell
|809
|0.80
|119.67
|123.17
|119.07
|1613
|2006.10.16 15:07
|t/p
|809
|0.80
|119.07
|123.17
|119.07
|322.20
|66885.32
|1614
|2006.10.16 15:07
|close
|808
|0.50
|119.06
|123.16
|118.76
|75.39
|66960.71
|1615
|2006.10.16 15:07
|close
|807
|0.30
|119.06
|123.16
|118.46
|-40.48
|66920.23
|1616
|2006.10.16 15:07
|close
|806
|0.20
|119.08
|123.14
|118.14
|-84.09
|66836.14
|1617
|2006.10.16 15:07
|close
|805
|0.10
|119.09
|123.13
|117.83
|-68.91
|66767.23
|1618
|2006.10.16 15:07
|close
|804
|0.10
|119.09
|123.12
|117.52
|-94.94
|66672.28
|1619
|2006.10.16 15:07
|buy
|810
|0.10
|119.08
|114.08
|119.68
|1620
|2006.10.17 10:43
|buy
|811
|0.10
|118.72
|114.02
|119.32
|1621
|2006.10.17 23:59
|close at stop
|811
|0.10
|118.47
|114.02
|119.32
|-21.10
|66651.18
|1622
|2006.10.17 23:59
|close at stop
|810
|0.10
|118.47
|114.08
|119.68
|-50.02
|66601.16