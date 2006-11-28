Interbank FX, LLC

Account: 1313193 Name: Goblin_yeoeleven Currency: USD 2006 December 15, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
163440532006.11.28 06:31balanceDeposit5 000.00
163442042006.11.28 06:37buy0.01usdjpy116.14114.63116.342006.11.28 08:34116.200.000.000.000.52
163442192006.11.28 06:37buy0.01usdchf1.20741.19231.20942006.11.28 08:491.20630.000.000.00-0.91
163442342006.11.28 06:38sell0.01eurusd1.31231.32741.31032006.11.28 08:481.31320.000.000.00-0.90
163442612006.11.28 06:39sell0.01gbpusd1.93761.95271.93562006.11.28 08:491.94310.000.000.00-5.50
163463592006.11.28 07:12sell0.02gbpusd1.93911.95271.93712006.11.28 08:491.94300.000.000.00-7.80
163467962006.11.28 07:15buy0.02usdchf1.20591.19231.20792006.11.28 08:491.20640.000.000.000.83
163468092006.11.28 07:15sell0.02eurusd1.31381.32741.31182006.11.28 08:481.31330.000.000.001.00
163494732006.11.28 07:53sell0.04gbpusd1.94071.95281.93872006.11.28 08:491.94310.000.000.00-9.60
163508682006.11.28 07:54sell0.08gbpusd1.94231.95291.94032006.11.28 08:481.94300.000.000.00-5.60
163532692006.11.28 08:06sell0.16gbpusd1.94381.95291.94182006.11.28 08:481.94320.000.000.009.60
163533832006.11.28 08:07buy0.04usdchf1.20441.19231.20642006.11.28 08:491.20640.000.000.006.63
163535472006.11.28 08:07sell0.04eurusd1.31541.32751.31342006.11.28 08:481.31340.000.000.008.00
163551172006.11.28 08:10buy0.02usdjpy115.99114.63116.192006.11.28 08:34116.190.000.000.003.44
163598202006.11.28 08:34buy0.01usdjpy116.22114.71116.422006.11.28 15:05116.270.000.000.000.43
163607502006.11.28 08:40sell0.32gbpusd1.94531.95291.94332006.11.28 08:481.94330.000.000.0064.00
163632082006.11.28 08:48sell0.01eurusd1.31291.32801.31092006.11.28 11:351.31380.000.000.00-0.90
163633732006.11.28 08:49buy0.01gbpusd1.94321.92811.94522006.11.28 10:021.94520.000.000.002.00
163634012006.11.28 08:49buy0.01usdchf1.20671.19161.20872006.11.28 11:531.20730.000.000.000.50
163661292006.11.28 09:15sell0.02eurusd1.31441.32801.31242006.11.28 11:351.31390.000.000.001.00
163700332006.11.28 10:02buy0.01gbpusd1.94561.93051.94762006.11.28 13:301.94640.000.000.000.80
163701822006.11.28 10:02sell0.04eurusd1.31591.32801.31392006.11.28 11:351.31390.000.000.008.00
163710352006.11.28 10:09buy0.02gbpusd1.94411.93051.94612006.11.28 13:301.94610.000.000.004.00
163721682006.11.28 10:20buy0.02usdchf1.20521.19161.20722006.11.28 11:531.20720.000.000.003.31
163778862006.11.28 11:35buy0.01eurusd1.31371.29861.31572006.11.28 13:321.31570.000.000.002.00
163791062006.11.28 11:53buy0.01usdchf1.20771.19261.20972006.11.28 14:551.20660.000.000.00-0.91
163857212006.11.28 13:30buy0.01gbpusd1.94771.93261.94972006.11.28 14:511.94970.000.000.002.00
163865552006.11.28 13:32buy0.02usdchf1.20621.19261.20822006.11.28 14:551.20670.000.000.000.83
163870782006.11.28 13:32buy0.01eurusd1.31681.30171.31882006.11.28 15:121.31590.000.000.00-0.90
163886262006.11.28 13:34buy0.04usdchf1.20461.19251.20662006.11.28 14:551.20660.000.000.006.63
163900042006.11.28 13:35buy0.02usdjpy116.07114.71116.272006.11.28 15:04116.270.000.000.003.44
164000742006.11.28 14:51buy0.01gbpusd1.95011.93501.95212006.11.28 15:121.94850.000.000.00-1.60
164010462006.11.28 14:55buy0.01usdchf1.20681.19171.20882006.11.28 15:041.20880.000.000.001.65
164023222006.11.28 15:01buy0.02gbpusd1.94841.93481.95042006.11.28 15:121.94870.000.000.000.60
164027152006.11.28 15:02buy0.02eurusd1.31561.30161.31722006.11.28 15:111.31610.000.000.001.00
164033432006.11.28 15:03buy0.04gbpusd1.94681.93471.94882006.11.28 15:111.94880.000.000.008.00
164038492006.11.28 15:04buy0.01usdchf1.20901.19391.21102006.11.28 18:511.20560.000.000.00-2.82
164039232006.11.28 15:04buy0.04eurusd1.31411.30201.31612006.11.28 15:111.31610.000.000.008.00
164042662006.11.28 15:05sell0.01usdjpy116.26117.77116.062006.11.28 18:06116.060.000.000.001.72
164055282006.11.28 15:11buy0.02usdchf1.20751.19391.20952006.11.28 18:511.20570.000.000.00-2.99
164058882006.11.28 15:12buy0.01eurusd1.31621.30111.31822006.11.28 18:061.31670.000.000.000.50
164058892006.11.28 15:12buy0.01gbpusd1.94911.93401.95112006.11.28 16:411.94800.000.000.00-1.10
164063602006.11.28 15:14buy0.02gbpusd1.94761.93401.94962006.11.28 16:411.94800.000.000.000.80
164075762006.11.28 15:26buy0.02eurusd1.31471.30111.31672006.11.28 18:061.31670.000.000.004.00
164108152006.11.28 16:06buy0.04gbpusd1.94611.93401.94812006.11.28 16:411.94810.000.000.008.00
164204972006.11.28 18:06buy0.01eurusd1.31721.30211.31922006.11.28 18:161.31920.000.000.002.00
164205472006.11.28 18:06sell0.01usdjpy116.05117.56115.852006.11.28 23:54115.990.000.00-0.150.52
164205932006.11.28 18:06buy0.04usdchf1.20521.19311.20722006.11.28 18:511.20550.000.000.001.00
164239912006.11.28 18:16buy0.01eurusd1.31941.30431.32142006.11.28 18:371.31990.000.000.000.50
164242162006.11.28 18:16buy0.08usdchf1.20361.19301.20562006.11.28 18:511.20560.000.000.0013.27
164265072006.11.28 18:19buy0.02eurusd1.31781.30421.31982006.11.28 18:371.31980.000.000.004.00
164324932006.11.28 18:37buy0.01eurusd1.32021.30511.32222006.11.28 19:391.31910.000.000.00-1.10
164339072006.11.28 18:39buy0.02eurusd1.31871.30511.32072006.11.28 19:391.31920.000.000.001.00
164359422006.11.28 18:51buy0.04eurusd1.31721.30511.31922006.11.28 19:391.31920.000.000.008.00
164365292006.11.28 18:51sell0.01usdchf1.20551.22061.20352006.11.28 19:301.20350.000.000.001.66
164400822006.11.28 19:30sell0.01usdchf1.20311.21821.20112006.11.29 14:181.20730.000.00-0.12-3.48
164408682006.11.28 19:39buy0.01eurusd1.31941.30431.32142006.11.28 23:521.32140.000.00-0.082.00
164416492006.11.28 19:46buy0.01gbpusd1.95241.93731.95442006.11.28 20:471.95280.000.000.000.40
164442222006.11.28 20:05buy0.02gbpusd1.95081.93721.95282006.11.28 20:471.95280.000.000.004.00
164477432006.11.28 20:48buy0.01gbpusd1.95311.93801.95512006.11.28 23:521.95370.000.00-0.020.60
164552602006.11.28 22:27buy0.02gbpusd1.95161.93801.95362006.11.28 23:521.95360.000.000.004.00
164558352006.11.28 22:34sell0.02usdjpy116.20117.56116.002006.11.28 23:54116.000.000.000.003.45
164604482006.11.28 23:52buy0.01gbpusd1.95401.93891.95602006.11.29 08:161.94990.000.000.00-4.10
164610472006.11.28 23:52buy0.01eurusd1.32161.30651.32362006.11.29 06:261.32050.000.000.00-1.10
164626072006.11.28 23:54sell0.01usdjpy115.97117.48115.772006.11.29 00:23115.770.000.000.001.73
164636192006.11.28 23:58buy0.02eurusd1.32011.30651.32212006.11.29 06:261.32060.000.000.001.00
164643362006.11.29 00:02buy0.02gbpusd1.95251.93891.95452006.11.29 08:161.94980.000.000.00-5.40
164680652006.11.29 00:23sell0.01usdjpy115.75117.26115.552006.11.29 14:04116.170.000.000.00-3.62
164856672006.11.29 05:33buy0.04eurusd1.31861.30651.32062006.11.29 06:261.32060.000.000.008.00
164885872006.11.29 06:26sell0.01eurusd1.32051.33561.31852006.11.29 07:391.31850.000.000.002.00
164925422006.11.29 07:39sell0.02usdjpy115.90117.26115.702006.11.29 14:03116.150.000.000.00-4.30
164927112006.11.29 07:39sell0.01eurusd1.31841.33351.31642006.11.29 09:131.31640.000.000.002.00
164932992006.11.29 07:46buy0.04gbpusd1.95091.93881.95292006.11.29 08:161.95000.000.000.00-3.60
164934112006.11.29 07:46sell0.02usdchf1.20471.21831.20272006.11.29 14:181.20720.000.000.00-4.14
164958422006.11.29 08:04buy0.08gbpusd1.94941.93881.95142006.11.29 08:161.94990.000.000.004.00
164967602006.11.29 08:06buy0.16gbpusd1.94791.93881.94992006.11.29 08:161.94990.000.000.0032.00
164987502006.11.29 08:17sell0.01gbpusd1.95001.96511.94802006.11.29 09:171.94800.000.000.002.00
164989632006.11.29 08:18sell0.04usdjpy116.06117.27115.862006.11.29 14:03116.160.000.000.00-3.44
164994012006.11.29 08:23sell0.04usdchf1.20631.21841.20432006.11.29 14:181.20730.000.000.00-3.31
165035672006.11.29 09:13sell0.01eurusd1.31621.33131.31422006.11.29 10:511.31560.000.000.000.60
165041342006.11.29 09:17sell0.01gbpusd1.94761.96271.94562006.11.29 09:491.94870.000.000.00-1.10
165044852006.11.29 09:20sell0.08usdjpy116.22117.28116.022006.11.29 14:03116.170.000.000.003.44
165057232006.11.29 09:37sell0.02gbpusd1.94911.96271.94712006.11.29 09:491.94870.000.000.000.80
165062722006.11.29 09:45sell0.04gbpusd1.95071.96281.94872006.11.29 09:491.94870.000.000.008.00
165064602006.11.29 09:45sell0.02eurusd1.31771.33131.31572006.11.29 10:511.31570.000.000.004.00
165070812006.11.29 09:49sell0.01gbpusd1.94831.96341.94632006.11.29 13:301.94960.000.000.00-1.30
165105692006.11.29 10:51sell0.08usdchf1.20781.21841.20582006.11.29 14:181.20730.000.000.003.31
165107332006.11.29 10:51sell0.01eurusd1.31551.33061.31352006.11.29 15:061.31500.000.000.000.50
165120922006.11.29 11:12sell0.02gbpusd1.94981.96341.94782006.11.29 13:301.94980.000.000.000.00
165173042006.11.29 12:28sell0.16usdjpy116.37117.28116.172006.11.29 14:03116.170.000.000.0027.55
165189622006.11.29 12:44sell0.04gbpusd1.95131.96341.94932006.11.29 13:301.94930.000.000.008.00
165239792006.11.29 13:30sell0.01gbpusd1.94851.96361.94652006.11.29 13:441.95160.000.000.00-3.10
165248972006.11.29 13:32sell0.02gbpusd1.95001.96361.94802006.11.29 13:441.95150.000.000.00-3.00
165258952006.11.29 13:33sell0.04gbpusd1.95191.96401.94992006.11.29 13:441.95130.000.000.002.40
165269552006.11.29 13:34sell0.08gbpusd1.95341.96401.95142006.11.29 13:441.95140.000.000.0016.00
165293242006.11.29 13:44sell0.01gbpusd1.95121.96631.94922006.11.29 13:561.94920.000.000.002.00
165313892006.11.29 13:53sell0.16usdchf1.20931.21841.20732006.11.29 14:181.20730.000.000.0026.51
165317382006.11.29 13:56sell0.01gbpusd1.94891.96401.94692006.11.29 15:051.95160.000.000.00-2.70
165333522006.11.29 14:02sell0.02gbpusd1.95051.96411.94852006.11.29 15:051.95170.000.000.00-2.40
165337552006.11.29 14:04buy0.01usdjpy116.17114.66116.372006.11.29 16:06116.220.000.000.000.43
165356692006.11.29 14:18buy0.01usdchf1.20741.19231.20942006.11.29 15:051.20790.000.000.000.41
165363192006.11.29 14:22buy0.02usdjpy116.02114.66116.222006.11.29 16:06116.220.000.000.003.44
165369822006.11.29 14:25sell0.04gbpusd1.95201.96411.95002006.11.29 15:051.95180.000.000.000.80
165377982006.11.29 14:28sell0.02eurusd1.31721.33081.31522006.11.29 15:061.31520.000.000.004.00
165379442006.11.29 14:28sell0.08gbpusd1.95381.96441.95182006.11.29 15:051.95180.000.000.0016.00
165403382006.11.29 14:54buy0.02usdchf1.20591.19231.20792006.11.29 15:051.20790.000.000.003.31
165423292006.11.29 15:05buy0.01usdchf1.20841.19331.21042006.11.29 18:241.21040.000.000.001.65
165426702006.11.29 15:05buy0.01gbpusd1.95161.93651.95362006.11.29 21:381.94570.000.00-0.06-5.90
165432522006.11.29 15:06sell0.01eurusd1.31461.32971.31262006.11.29 16:191.31410.000.000.000.50
165433902006.11.29 15:07buy0.02gbpusd1.95001.93641.95202006.11.29 21:371.94570.000.00-0.12-8.60
165443212006.11.29 15:10sell0.02eurusd1.31611.32971.31412006.11.29 16:191.31410.000.000.004.00
165479612006.11.29 16:05buy0.04gbpusd1.94851.93641.95052006.11.29 21:371.94570.000.00-0.24-11.20
165484722006.11.29 16:06buy0.01usdjpy116.26114.75116.462006.11.30 01:40116.460.000.000.371.72
165498002006.11.29 16:19sell0.01eurusd1.31391.32901.31192006.11.29 18:271.31350.000.000.000.40
165534682006.11.29 17:27sell0.02eurusd1.31551.32911.31352006.11.29 18:271.31350.000.000.004.00
165566622006.11.29 18:23buy0.08gbpusd1.94691.93631.94892006.11.29 21:371.94590.000.00-0.48-8.00
165572162006.11.29 18:23buy0.16gbpusd1.94541.93631.94742006.11.29 21:371.94590.000.00-0.968.00
165580562006.11.29 18:24buy0.01usdchf1.21091.19581.21292006.11.30 13:351.20670.000.000.28-3.48
165597162006.11.29 18:27buy0.01eurusd1.31361.29851.31562006.11.29 19:011.31560.000.000.002.00
165641262006.11.29 19:01buy0.01eurusd1.31551.30041.31752006.11.30 05:271.31750.000.00-0.232.00
165643672006.11.29 19:02buy0.02usdchf1.20941.19581.21142006.11.30 13:351.20680.000.000.57-4.31
165722672006.11.29 20:54buy0.32gbpusd1.94381.93621.94582006.11.29 21:371.94580.000.00-1.9264.00
165748742006.11.29 21:38sell0.01gbpusd1.94591.96101.94392006.11.30 07:351.95330.000.000.00-7.40
165859342006.11.30 01:40buy0.01usdjpy116.50114.99116.702006.11.30 10:12116.220.000.000.00-2.41
165872942006.11.30 02:04buy0.02usdjpy116.35114.99116.552006.11.30 10:11116.230.000.000.00-2.06
165877252006.11.30 02:05sell0.02gbpusd1.94751.96111.94552006.11.30 07:351.95340.000.000.00-11.80
165891542006.11.30 02:11buy0.04usdjpy116.19114.98116.392006.11.30 10:11116.240.000.000.001.72
165951742006.11.30 05:02sell0.04gbpusd1.94901.96111.94702006.11.30 07:351.95350.000.000.00-18.00
165964562006.11.30 05:27buy0.01eurusd1.31771.30261.31972006.11.30 07:231.31970.000.000.002.00
165965692006.11.30 05:28buy0.04usdchf1.20791.19581.20992006.11.30 13:351.20660.000.000.00-4.31
166013662006.11.30 06:43sell0.08gbpusd1.95061.96121.94862006.11.30 07:351.95350.000.000.00-23.20
166030672006.11.30 07:02sell0.16gbpusd1.95221.96131.95022006.11.30 07:351.95360.000.000.00-22.40
166049562006.11.30 07:13buy0.08usdchf1.20641.19581.20842006.11.30 13:351.20660.000.000.001.33
166053102006.11.30 07:17buy0.08usdjpy116.03114.97116.232006.11.30 10:11116.230.000.000.0013.77
166057612006.11.30 07:22sell0.32gbpusd1.95371.96131.95172006.11.30 07:351.95360.000.000.003.20
166063092006.11.30 07:22sell0.64gbpusd1.95551.96161.95352006.11.30 07:351.95350.000.000.00128.00
166073852006.11.30 07:24buy0.01eurusd1.31991.30481.32192006.11.30 09:241.32040.000.000.000.50
166086562006.11.30 07:27buy0.02eurusd1.31841.30481.32042006.11.30 09:241.32040.000.000.004.00
166101292006.11.30 07:35buy0.01gbpusd1.95311.93801.95512006.11.30 09:231.95510.000.000.002.00
166181572006.11.30 09:23buy0.01gbpusd1.95551.94041.95752006.11.30 09:241.95750.000.000.002.00
166188032006.11.30 09:24buy0.01eurusd1.32051.30541.32252006.11.30 12:481.32090.000.000.000.40
166196792006.11.30 09:24buy0.01gbpusd1.95791.94281.95992006.11.30 12:131.95670.000.000.00-1.20
166206452006.11.30 09:26buy0.02gbpusd1.95641.94281.95842006.11.30 12:131.95680.000.000.000.80
166251382006.11.30 10:12sell0.01usdjpy116.23117.74116.032006.11.30 14:57116.030.000.000.001.72
166256352006.11.30 10:19buy0.02eurusd1.31901.30541.32102006.11.30 12:481.32100.000.000.004.00
166276882006.11.30 10:51buy0.04gbpusd1.95481.94271.95682006.11.30 12:131.95680.000.000.008.00
166318362006.11.30 12:13buy0.01gbpusd1.95701.94191.95902006.11.30 14:141.95740.000.000.000.40
166331082006.11.30 12:48buy0.01eurusd1.32101.30591.32302006.11.30 13:301.32130.000.000.000.30
166360532006.11.30 13:30buy0.02eurusd1.31951.30591.32152006.11.30 13:301.32150.000.000.004.00
166369602006.11.30 13:30buy0.16usdchf1.20461.19551.20662006.11.30 13:351.20660.000.000.0026.52
166375832006.11.30 13:31buy0.01eurusd1.32151.30641.32352006.11.30 14:571.32180.000.000.000.30
166385472006.11.30 13:34buy0.02eurusd1.31981.30621.32182006.11.30 14:571.32180.000.000.004.00
166392462006.11.30 13:35sell0.01usdchf1.20661.22171.20462006.11.30 14:261.20460.000.000.001.66
166398112006.11.30 13:42buy0.02gbpusd1.95551.94191.95752006.11.30 14:141.95750.000.000.004.00
166413112006.11.30 14:14buy0.01gbpusd1.95771.94261.95972006.11.30 14:571.95970.000.000.002.00
166419382006.11.30 14:26sell0.01usdchf1.20421.21931.20222006.11.30 14:571.20220.000.000.001.66
166443142006.11.30 14:57sell0.01usdchf1.20181.21691.19982006.11.30 15:081.19980.000.000.001.67
166443472006.11.30 14:57sell0.01usdjpy116.00117.51115.802006.11.30 15:07115.800.000.000.001.73
166445352006.11.30 14:57buy0.01gbpusd1.96001.94491.96202006.11.30 15:051.96120.000.000.001.20
166449422006.11.30 14:57buy0.01eurusd1.32241.30731.32442006.11.30 15:051.32330.000.000.000.90
166458602006.11.30 14:58buy0.02eurusd1.32091.30731.32292006.11.30 15:041.32290.000.000.004.00
166470952006.11.30 15:02buy0.02gbpusd1.95841.94481.96042006.11.30 15:041.96040.000.000.004.00
166483012006.11.30 15:05buy0.01gbpusd1.96181.94671.96382006.11.30 15:451.96380.000.000.002.00
166483862006.11.30 15:05buy0.01eurusd1.32361.30851.32562006.11.30 15:451.32560.000.000.002.00
166503712006.11.30 15:08sell0.01usdjpy115.74117.27115.562006.11.30 16:14115.560.000.000.001.56
166506522006.11.30 15:08sell0.01usdchf1.19911.21421.19712006.11.30 16:141.19710.000.000.001.67
166577822006.11.30 15:45buy0.01gbpusd1.96411.94901.96612006.11.30 15:571.96610.000.000.002.00
166581672006.11.30 15:45buy0.01eurusd1.32591.31081.32792006.12.01 02:371.32640.000.00-0.080.50
166611692006.11.30 15:57buy0.01gbpusd1.96661.95151.96862006.11.30 16:151.96860.000.000.002.00
166646932006.11.30 16:14sell0.01usdchf1.19651.21181.19472006.12.01 06:291.19590.000.00-0.120.50
166649322006.11.30 16:15sell0.01usdjpy115.53117.04115.332006.11.30 23:38115.630.000.00-0.15-0.86
166653032006.11.30 16:15buy0.01gbpusd1.96941.95431.97142006.11.30 17:021.96990.000.000.000.50
166684432006.11.30 16:26buy0.02gbpusd1.96791.95431.96992006.11.30 17:021.96990.000.000.004.00
166721852006.11.30 17:02buy0.01gbpusd1.97021.95511.97222006.12.01 02:251.96770.000.00-0.02-2.50
166738202006.11.30 17:28buy0.02gbpusd1.96871.95511.97072006.12.01 02:251.96780.000.00-0.04-1.80
166747842006.11.30 17:46sell0.02usdjpy115.68117.04115.482006.11.30 23:38115.640.000.00-0.300.69
166781562006.11.30 18:54buy0.04gbpusd1.96711.95501.96912006.12.01 02:251.96790.000.00-0.083.20
166788432006.11.30 19:05sell0.02usdchf1.19801.21161.19602006.12.01 06:291.19600.000.00-0.243.34
166809882006.11.30 19:36buy0.02eurusd1.32441.31081.32642006.12.01 02:371.32640.000.00-0.154.00
166812862006.11.30 19:38buy0.08gbpusd1.96561.95501.96762006.12.01 02:251.96760.000.00-0.1616.00
166908622006.11.30 23:30sell0.04usdjpy115.84117.05115.642006.11.30 23:38115.640.000.000.006.92
166919132006.11.30 23:38buy0.01usdjpy115.61114.10115.812006.12.01 05:28115.810.000.000.001.73
167079852006.12.01 05:28buy0.01usdjpy115.86114.35116.062006.12.01 08:24116.060.000.000.001.72
167148952006.12.01 06:31buy0.01gbpusd1.97501.95991.97702006.12.01 10:281.96670.000.000.00-8.30
167186332006.12.01 06:55buy0.02gbpusd1.97351.95991.97552006.12.01 10:281.96650.000.000.00-14.00
167252112006.12.01 08:00buy0.01eurusd1.32731.31221.32932006.12.01 11:401.32480.000.000.00-2.50
167261082006.12.01 08:03buy0.04gbpusd1.97201.95991.97402006.12.01 10:281.96660.000.000.00-21.60
167283252006.12.01 08:22buy0.02eurusd1.32571.31211.32772006.12.01 11:401.32490.000.000.00-1.60
167291532006.12.01 08:24buy0.01usdjpy116.08114.57116.282006.12.01 10:09116.280.000.000.001.72
167294522006.12.01 08:24buy0.08gbpusd1.97051.95991.97252006.12.01 10:281.96670.000.000.00-30.40
167324022006.12.01 08:35buy0.04eurusd1.32421.31211.32622006.12.01 11:401.32480.000.000.002.40
167326852006.12.01 08:36buy0.16gbpusd1.96891.95981.97092006.12.01 10:281.96680.000.000.00-33.60
167395702006.12.01 09:35buy0.32gbpusd1.96741.95981.96942006.12.01 10:281.96660.000.000.00-25.60
167424982006.12.01 09:51buy0.64gbpusd1.96591.95981.96792006.12.01 10:281.96640.000.000.0032.00
167451012006.12.01 10:09buy0.01usdjpy116.31114.80116.512006.12.01 20:30115.420.000.000.00-7.71
167452772006.12.01 10:10buy0.08eurusd1.32271.31211.32472006.12.01 11:401.32470.000.000.0016.00
167475992006.12.01 10:23buy1.28gbpusd1.96441.95981.96642006.12.01 10:281.96640.000.000.00256.00
167529212006.12.01 11:17buy0.02usdjpy116.16114.80116.362006.12.01 20:30115.410.000.000.00-13.00
167555202006.12.01 11:41sell0.01eurusd1.32471.33981.32272006.12.01 16:041.33310.000.000.00-8.40
167575012006.12.01 12:01buy0.01usdchf1.19961.18451.20162006.12.01 14:311.19840.000.000.00-1.00
167612002006.12.01 13:02buy0.02usdchf1.19811.18451.20012006.12.01 14:311.19850.000.000.000.67
167656032006.12.01 14:14sell0.02eurusd1.32641.34001.32442006.12.01 16:041.33290.000.000.00-13.00
167659902006.12.01 14:14buy0.04usdjpy116.00114.79116.202006.12.01 20:30115.420.000.000.00-20.10
167686592006.12.01 14:21sell0.04eurusd1.32791.34001.32592006.12.01 16:041.33310.000.000.00-20.80
167687042006.12.01 14:21buy0.04usdchf1.19651.18441.19852006.12.01 14:311.19850.000.000.006.68
167720692006.12.01 14:31buy0.01usdchf1.19871.18361.20072006.12.01 16:141.19280.000.000.00-4.95
167737052006.12.01 14:49buy0.02usdchf1.19721.18361.19922006.12.01 16:141.19290.000.000.00-7.21
167747222006.12.01 14:59buy0.08usdjpy115.85114.79116.052006.12.01 20:30115.430.000.000.00-29.11
167755552006.12.01 15:00buy0.01gbpusd1.97471.95961.97672006.12.01 15:091.97670.000.000.002.00
167762132006.12.01 15:00buy0.04usdchf1.19561.18351.19762006.12.01 16:141.19280.000.000.00-9.39
167785722006.12.01 15:04sell0.08eurusd1.33001.34061.32802006.12.01 16:041.33300.000.000.00-24.00
167805632006.12.01 15:08buy0.08usdchf1.19411.18351.19612006.12.01 16:141.19290.000.000.00-8.05
167812142006.12.01 15:09buy0.01gbpusd1.97761.96251.97962006.12.01 15:281.97960.000.000.002.00
167815112006.12.01 15:09sell0.16eurusd1.33171.34081.32972006.12.01 16:041.33290.000.000.00-19.20
167818092006.12.01 15:10buy0.16usdjpy115.69114.78115.892006.12.01 20:30115.420.000.000.00-37.43
167825042006.12.01 15:11buy0.16usdchf1.19251.18341.19452006.12.01 16:141.19290.000.000.005.37
167871242006.12.01 15:27buy0.32usdjpy115.52114.76115.722006.12.01 20:30115.430.000.000.00-24.95
167877012006.12.01 15:28buy0.01gbpusd1.98011.96501.98212006.12.01 15:351.98210.000.000.002.00
167893432006.12.01 15:29buy0.32usdchf1.19091.18331.19292006.12.01 16:141.19290.000.000.0053.65
167895112006.12.01 15:29buy0.64usdjpy115.36114.75115.562006.12.01 20:30115.420.000.000.0033.27
167898662006.12.01 15:29sell0.32eurusd1.33341.34101.33142006.12.01 16:041.33290.000.000.0016.00
167929782006.12.01 15:35buy1.28usdjpy115.21114.75115.412006.12.01 20:30115.410.000.000.00221.82
167935602006.12.01 15:35buy0.01gbpusd1.98271.96761.98472006.12.01 15:371.98470.000.000.002.00
167957892006.12.01 15:37buy0.01gbpusd1.98511.97001.98712006.12.01 17:181.98090.000.000.00-4.20
167973522006.12.01 15:39sell0.64eurusd1.33491.34101.33292006.12.01 16:041.33290.000.000.00128.00
167985912006.12.01 15:41buy0.02gbpusd1.98361.97001.98562006.12.01 17:181.98100.000.000.00-5.20
168012382006.12.01 15:55buy0.04gbpusd1.98211.97001.98412006.12.01 17:181.98090.000.000.00-4.80
168033192006.12.01 16:05buy0.01eurusd1.33311.31801.33512006.12.01 19:431.33360.000.000.000.50
168040882006.12.01 16:11buy0.08gbpusd1.98051.96991.98252006.12.01 17:181.98090.000.000.003.20
168051372006.12.01 16:14sell0.01usdchf1.19271.20781.19072006.12.01 20:231.19240.000.000.000.25
168069942006.12.01 16:33buy0.02eurusd1.33161.31801.33362006.12.01 19:431.33360.000.000.004.00
168071012006.12.01 16:33sell0.02usdchf1.19441.20801.19242006.12.01 20:231.19240.000.000.003.35
168083162006.12.01 16:38buy0.16gbpusd1.97891.96981.98092006.12.01 17:181.98090.000.000.0032.00
168119452006.12.01 17:19buy0.01gbpusd1.98101.96591.98302006.12.03 22:551.98160.000.00-0.020.60
168125572006.12.01 17:28buy0.02gbpusd1.97941.96581.98142006.12.03 22:551.98140.000.00-0.044.00
168182372006.12.01 19:43buy0.01eurusd1.33371.31861.33572006.12.03 22:551.33570.000.00-0.082.00
168205902006.12.01 20:23sell0.01usdchf1.19211.20721.19012006.12.04 10:501.19590.000.00-0.12-3.18
168211722006.12.01 20:30sell0.01usdjpy115.41116.92115.212006.12.03 22:54115.210.000.00-0.151.74
168269362006.12.03 22:54sell0.01usdjpy115.18116.69114.982006.12.04 05:29115.610.000.000.00-3.72
168277992006.12.03 22:55buy0.01gbpusd1.98311.96771.98482006.12.04 05:311.97910.000.000.00-4.00
168279102006.12.03 22:55buy0.01eurusd1.33631.32121.33832006.12.04 05:351.33370.000.000.00-2.60
168366012006.12.04 00:01buy0.02gbpusd1.98161.96801.98362006.12.04 05:311.97920.000.000.00-4.80
168374052006.12.04 00:02buy0.02eurusd1.33481.32121.33682006.12.04 05:351.33360.000.000.00-2.40
168381822006.12.04 00:06sell0.02usdjpy115.34116.70115.142006.12.04 05:29115.620.000.000.00-4.84
168436542006.12.04 01:14buy0.04gbpusd1.98011.96801.98212006.12.04 05:301.97910.000.000.00-4.00
168436902006.12.04 01:14buy0.04eurusd1.33331.32121.33532006.12.04 05:351.33370.000.000.001.60
168458242006.12.04 01:29sell0.02usdchf1.19361.20721.19162006.12.04 10:501.19600.000.000.00-4.01
168465572006.12.04 01:35sell0.04usdjpy115.50116.71115.302006.12.04 05:29115.610.000.000.00-3.81
168505872006.12.04 03:00buy0.08gbpusd1.97861.96801.98062006.12.04 05:301.97900.000.000.003.20
168535312006.12.04 03:41sell0.08usdjpy115.65116.71115.452006.12.04 05:29115.610.000.000.002.77
168551132006.12.04 04:06buy0.08eurusd1.33171.32111.33372006.12.04 05:351.33370.000.000.0016.00
168558222006.12.04 04:08buy0.16gbpusd1.97701.96791.97902006.12.04 05:301.97900.000.000.0032.00
168570482006.12.04 04:16sell0.16usdjpy115.81116.72115.612006.12.04 05:29115.610.000.000.0027.68
168596912006.12.04 05:29buy0.01usdjpy115.62114.11115.822006.12.04 13:20115.660.000.000.000.35
168608902006.12.04 05:35sell0.01eurusd1.33361.34871.33162006.12.04 06:371.33160.000.000.002.00
168645962006.12.04 06:37sell0.01eurusd1.33151.34661.32952006.12.04 08:081.32950.000.000.002.00
168669992006.12.04 07:18sell0.04usdchf1.19511.20721.19312006.12.04 10:501.19610.000.000.00-3.34
168705312006.12.04 08:00sell0.01gbpusd1.97741.99251.97542006.12.04 08:081.97540.000.000.002.00
168723532006.12.04 08:08sell0.08usdchf1.19661.20721.19462006.12.04 10:501.19620.000.000.002.68
168725012006.12.04 08:08sell0.01gbpusd1.97461.99011.97302006.12.04 08:261.97300.000.000.001.60
168731722006.12.04 08:09sell0.01eurusd1.32881.34421.32712006.12.04 13:301.32970.000.000.00-0.90
168768382006.12.04 08:26sell0.01gbpusd1.97271.98781.97072006.12.04 09:111.97650.000.000.00-3.80
168783442006.12.04 08:37sell0.02gbpusd1.97421.98781.97222006.12.04 09:111.97660.000.000.00-4.80
168787512006.12.04 08:38sell0.02eurusd1.33031.34391.32832006.12.04 13:301.32980.000.000.001.00
168791612006.12.04 08:40sell0.04gbpusd1.97571.98781.97372006.12.04 09:111.97650.000.000.00-3.20
168795992006.12.04 08:43sell0.08gbpusd1.97721.98781.97522006.12.04 09:111.97680.000.000.003.20
168807732006.12.04 08:58sell0.16gbpusd1.97881.98791.97682006.12.04 09:111.97680.000.000.0032.00
168821562006.12.04 09:11sell0.01gbpusd1.97621.99131.97422006.12.04 12:521.97720.000.000.00-1.00
168825302006.12.04 09:15sell0.02gbpusd1.97771.99131.97572006.12.04 12:521.97710.000.000.001.20
168846092006.12.04 09:58sell0.16usdchf1.19821.20731.19622006.12.04 10:501.19620.000.000.0026.75
168873082006.12.04 10:48sell0.04gbpusd1.97921.99131.97722006.12.04 12:521.97720.000.000.008.00
168876742006.12.04 10:51buy0.01usdchf1.19601.18091.19802006.12.04 13:311.19800.000.000.001.67
168884502006.12.04 11:08sell0.04eurusd1.33181.34391.32982006.12.04 13:301.32980.000.000.008.00
168885402006.12.04 11:08buy0.02usdjpy115.47114.11115.672006.12.04 13:19115.670.000.000.003.46
168917872006.12.04 12:53sell0.01gbpusd1.97671.99181.97472006.12.04 13:301.97470.000.000.002.00
168935862006.12.04 13:20buy0.01usdjpy115.69114.18115.892006.12.05 14:04114.790.000.000.12-7.84
168945372006.12.04 13:30sell0.01gbpusd1.97431.98941.97232006.12.05 00:011.97990.000.000.01-5.60
168946342006.12.04 13:31sell0.01eurusd1.32971.34481.32772006.12.05 03:211.33240.000.000.06-2.70
168947952006.12.04 13:31buy0.01usdchf1.19831.18321.20032006.12.05 09:291.19550.000.000.09-2.34
168963142006.12.04 13:57sell0.02gbpusd1.97581.98941.97382006.12.05 00:011.98000.000.000.01-8.40
168967442006.12.04 14:06buy0.02usdchf1.19671.18311.19872006.12.05 09:291.19560.000.000.19-1.84
168986032006.12.04 14:39sell0.02eurusd1.33131.34491.32932006.12.05 03:211.33250.000.000.12-2.40
168990412006.12.04 14:46buy0.02usdjpy115.53114.17115.732006.12.05 14:04114.800.000.000.25-12.72
169020902006.12.04 15:43sell0.04gbpusd1.97731.98941.97532006.12.05 00:011.98010.000.000.02-11.20
169021062006.12.04 15:43buy0.04usdchf1.19521.18311.19722006.12.05 09:281.19560.000.000.381.34
169028692006.12.04 15:46sell0.08gbpusd1.97891.98951.97692006.12.05 00:011.98010.000.000.04-9.60
169041472006.12.04 16:04sell0.04eurusd1.33281.34491.33082006.12.05 03:181.33230.000.000.242.00
169044012006.12.04 16:05buy0.04usdjpy115.38114.17115.582006.12.05 14:04114.790.000.000.50-20.56
169243412006.12.04 21:47buy0.08usdchf1.19371.18311.19572006.12.05 09:281.19570.000.000.0013.38
169245622006.12.04 21:47sell0.16gbpusd1.98051.98961.97852006.12.05 00:011.98000.000.000.008.00
169268262006.12.04 21:59sell0.08eurusd1.33431.34491.33232006.12.05 03:181.33230.000.000.0016.00
169290802006.12.04 22:18buy0.08usdjpy115.22114.16115.422006.12.05 14:04114.800.000.000.00-29.27
169310682006.12.04 22:33sell0.32gbpusd1.98201.98961.98002006.12.05 00:011.98000.000.000.0064.00
169391522006.12.05 00:01buy0.01gbpusd1.98011.96501.98212006.12.05 07:221.97900.000.000.00-1.10
169407662006.12.05 00:23buy0.02gbpusd1.97861.96501.98062006.12.05 07:221.97900.000.000.000.80
169524522006.12.05 03:13buy0.04gbpusd1.97701.96491.97902006.12.05 07:221.97900.000.000.008.00
169531142006.12.05 03:21sell0.01eurusd1.33231.34741.33032006.12.05 07:351.33180.000.000.000.50
169671452006.12.05 07:09sell0.02eurusd1.33381.34741.33182006.12.05 07:351.33180.000.000.004.00
169693582006.12.05 07:21buy0.16usdjpy115.07114.16115.272006.12.05 14:04114.810.000.000.00-36.23
169694922006.12.05 07:22sell0.01gbpusd1.97901.99411.97702006.12.05 07:351.97700.000.000.002.00
169723252006.12.05 07:35sell0.01gbpusd1.97651.99161.97452006.12.05 08:201.97450.000.000.002.00
169723502006.12.05 07:35sell0.01eurusd1.33131.34641.32932006.12.05 13:481.33380.000.000.00-2.50
169741132006.12.05 07:41buy0.32usdjpy114.91114.15115.112006.12.05 14:04114.800.000.000.00-30.66
169798562006.12.05 08:20sell0.01gbpusd1.97411.98921.97212006.12.05 09:281.97530.000.000.00-1.20
169815772006.12.05 08:31sell0.02gbpusd1.97581.98941.97382006.12.05 09:281.97530.000.000.001.00
169838392006.12.05 08:46buy0.64usdjpy114.75114.14114.952006.12.05 14:04114.800.000.000.0027.87
169856672006.12.05 08:55sell0.04gbpusd1.97731.98941.97532006.12.05 09:281.97530.000.000.008.00
169901022006.12.05 09:28sell0.01gbpusd1.97481.98991.97282006.12.05 09:581.97440.000.000.000.40
169901952006.12.05 09:29buy0.01usdchf1.19581.18071.19782006.12.05 13:501.19190.000.000.00-3.27
169902672006.12.05 09:30sell0.02gbpusd1.97651.99011.97452006.12.05 09:581.97450.000.000.004.00
169920242006.12.05 09:58sell0.01gbpusd1.97391.98901.97192006.12.05 10:511.97660.000.000.00-2.70
169931612006.12.05 10:02sell0.02gbpusd1.97541.98901.97342006.12.05 10:511.97670.000.000.00-2.60
169940472006.12.05 10:12sell0.04gbpusd1.97691.98901.97492006.12.05 10:511.97660.000.000.001.20
169951472006.12.05 10:23buy0.02usdchf1.19431.18071.19632006.12.05 13:501.19200.000.000.00-3.86
169961332006.12.05 10:33buy1.28usdjpy114.60114.14114.802006.12.05 14:03114.800.000.000.00223.00
169962152006.12.05 10:34sell0.08gbpusd1.97851.98911.97652006.12.05 10:511.97650.000.000.0016.00
169981912006.12.05 10:51sell0.01gbpusd1.97621.99131.97422006.12.05 11:521.97570.000.000.000.50
170013722006.12.05 11:22sell0.02eurusd1.33281.34641.33082006.12.05 13:471.33370.000.000.00-1.80
170016872006.12.05 11:23buy0.04usdchf1.19271.18061.19472006.12.05 13:501.19190.000.000.00-2.68
170018532006.12.05 11:23sell0.02gbpusd1.97771.99131.97572006.12.05 11:521.97570.000.000.004.00
170043892006.12.05 11:52sell0.01gbpusd1.97521.99031.97322006.12.05 13:471.97770.000.000.00-2.50
170078552006.12.05 12:29sell0.02gbpusd1.97681.99041.97482006.12.05 13:471.97780.000.000.00-2.00
170109172006.12.05 13:10buy0.08usdchf1.19121.18061.19322006.12.05 13:501.19200.000.000.005.37
170131702006.12.05 13:28sell0.04eurusd1.33431.34641.33232006.12.05 13:471.33380.000.000.002.00
170136602006.12.05 13:28sell0.04gbpusd1.97831.99041.97632006.12.05 13:471.97790.000.000.001.60
170145302006.12.05 13:30buy0.16usdchf1.18961.18051.19162006.12.05 13:501.19160.000.000.0026.85
170170902006.12.05 13:32sell0.08eurusd1.33581.34641.33382006.12.05 13:471.33380.000.000.0016.00
170171822006.12.05 13:32sell0.08gbpusd1.98001.99061.97802006.12.05 13:471.97800.000.000.0016.00
170212772006.12.05 13:47buy0.01gbpusd1.97771.96261.97972006.12.05 14:171.97650.000.000.00-1.20
170219332006.12.05 13:48buy0.01eurusd1.33391.31881.33592006.12.05 14:511.33410.000.000.000.20
170228702006.12.05 13:50buy0.02gbpusd1.97621.96261.97822006.12.05 14:171.97640.000.000.000.40
170229432006.12.05 13:50sell0.01usdchf1.19201.20711.19002006.12.05 14:511.19000.000.000.001.68
170253462006.12.05 14:04buy0.04gbpusd1.97451.96241.97652006.12.05 14:171.97650.000.000.008.00
170255032006.12.05 14:04buy0.02eurusd1.33201.31841.33402006.12.05 14:511.33400.000.000.004.00
170277062006.12.05 14:17buy0.01gbpusd1.97681.96171.97882006.12.05 15:531.97040.000.000.00-6.40
170325832006.12.05 14:51buy0.01eurusd1.33441.31931.33642006.12.05 16:251.33160.000.000.00-2.80
170326612006.12.05 14:51sell0.01usdchf1.18971.20481.18772006.12.05 15:041.19110.000.000.00-1.18
170331202006.12.05 14:53sell0.01usdjpy114.57116.08114.372006.12.05 16:36114.940.000.000.00-3.22
170342192006.12.05 15:00buy0.02eurusd1.33281.31921.33482006.12.05 16:251.33170.000.000.00-2.20
170343522006.12.05 15:00buy0.02gbpusd1.97491.96131.97692006.12.05 15:531.97050.000.000.00-8.80
170343992006.12.05 15:00sell0.02usdchf1.19131.20491.18932006.12.05 15:041.19100.000.000.000.50
170349372006.12.05 15:00sell0.02usdjpy114.81116.17114.612006.12.05 16:35114.940.000.000.00-2.26
170349852006.12.05 15:00buy0.04gbpusd1.97321.96111.97522006.12.05 15:531.97040.000.000.00-11.20
170351102006.12.05 15:00buy0.04eurusd1.33131.31921.33332006.12.05 16:251.33170.000.000.001.60
170352962006.12.05 15:01sell0.04usdchf1.19291.20501.19092006.12.05 15:041.19090.000.000.006.72
170370842006.12.05 15:04sell0.01usdchf1.19071.20581.18872006.12.05 16:101.19160.000.000.00-0.76
170383432006.12.05 15:11buy0.08gbpusd1.97171.96111.97372006.12.05 15:531.97040.000.000.00-10.40
170391402006.12.05 15:12sell0.02usdchf1.19231.20591.19032006.12.05 16:101.19180.000.000.000.84
170396032006.12.05 15:13buy0.08eurusd1.32971.31911.33172006.12.05 16:251.33170.000.000.0016.00
170401462006.12.05 15:13buy0.16gbpusd1.97001.96091.97202006.12.05 15:531.97040.000.000.006.40
170424172006.12.05 15:21sell0.04usdchf1.19381.20591.19182006.12.05 16:101.19180.000.000.006.71
170441542006.12.05 15:27sell0.04usdjpy114.97116.18114.772006.12.05 16:35114.930.000.000.001.39
170444762006.12.05 15:27buy0.32gbpusd1.96841.96081.97042006.12.05 15:531.97040.000.000.0064.00
170466542006.12.05 15:33sell0.08usdjpy115.12116.18114.922006.12.05 16:35114.920.000.000.0013.92
170497692006.12.05 15:54sell0.01gbpusd1.97051.98561.96852006.12.06 07:261.97170.000.000.01-1.20
170527632006.12.05 16:10sell0.01usdchf1.19121.20631.18922006.12.06 10:571.19560.000.00-0.12-3.68
170534842006.12.05 16:15sell0.02gbpusd1.97211.98571.97012006.12.06 07:261.97150.000.000.011.20
170545212006.12.05 16:25sell0.01eurusd1.33171.34681.32972006.12.06 07:281.33160.000.000.060.10
170553012006.12.05 16:30sell0.04gbpusd1.97361.98571.97162006.12.06 07:261.97160.000.000.028.00
170565962006.12.05 16:36buy0.01usdjpy114.95113.44115.152006.12.06 08:32114.820.000.000.12-1.13
170635692006.12.05 19:58buy0.02usdjpy114.80113.44115.002006.12.06 08:32114.830.000.000.250.52
170963192006.12.06 05:02buy0.04usdjpy114.64113.43114.842006.12.06 08:32114.840.000.000.006.97
171026782006.12.06 06:26sell0.02eurusd1.33331.34691.33132006.12.06 07:271.33130.000.000.004.00
171079172006.12.06 07:26sell0.01gbpusd1.97141.98651.96942006.12.06 07:581.96940.000.000.002.00
171083502006.12.06 07:28buy0.01eurusd1.33161.31651.33362006.12.06 10:571.32830.000.000.00-3.30
171102812006.12.06 07:58sell0.02usdchf1.19271.20631.19072006.12.06 10:571.19550.000.000.00-4.68
171105892006.12.06 07:59sell0.01gbpusd1.96941.98451.96742006.12.06 09:161.97010.000.000.00-0.70
171111612006.12.06 08:03sell0.02gbpusd1.97091.98451.96892006.12.06 09:161.97020.000.000.001.40
171116202006.12.06 08:05sell0.04gbpusd1.97251.98461.97052006.12.06 09:161.97050.000.000.008.00
171125862006.12.06 08:17buy0.02eurusd1.33001.31641.33202006.12.06 10:571.32830.000.000.00-3.40
171137712006.12.06 08:32sell0.04usdchf1.19431.20641.19232006.12.06 10:561.19560.000.000.00-4.35
171139272006.12.06 08:32sell0.01usdjpy114.83116.34114.632006.12.06 15:04114.950.000.000.00-1.04
171163652006.12.06 09:16sell0.01gbpusd1.96981.98491.96782006.12.06 09:301.96780.000.000.002.00
171167102006.12.06 09:18buy0.04eurusd1.32851.31641.33052006.12.06 10:571.32840.000.000.00-0.40
171173512006.12.06 09:19sell0.08usdchf1.19581.20641.19382006.12.06 10:561.19570.000.000.000.67
171194602006.12.06 09:30sell0.01gbpusd1.96631.98141.96432006.12.06 09:401.96430.000.000.002.00
171232202006.12.06 09:40buy0.08eurusd1.32641.31581.32842006.12.06 10:571.32840.000.000.0016.00
171233592006.12.06 09:40sell0.16usdchf1.19781.20691.19582006.12.06 10:561.19580.000.000.0026.76
171234562006.12.06 09:40sell0.01gbpusd1.96381.97891.96182006.12.06 13:151.96540.000.000.00-1.60
171262432006.12.06 09:49sell0.02usdjpy114.98116.34114.782006.12.06 15:04114.950.000.000.000.52
171276812006.12.06 09:57sell0.02gbpusd1.96531.97891.96332006.12.06 13:151.96510.000.000.000.40
171306102006.12.06 10:57buy0.01usdchf1.19551.18041.19752006.12.06 13:151.19750.000.000.001.67
171307502006.12.06 10:57sell0.01eurusd1.32821.34331.32622006.12.06 13:161.32620.000.000.002.00
171337262006.12.06 11:29sell0.04gbpusd1.96691.97901.96492006.12.06 13:151.96490.000.000.008.00
171390722006.12.06 13:15sell0.01gbpusd1.96491.98001.96292006.12.06 13:181.96290.000.000.002.00
171394412006.12.06 13:16buy0.01usdchf1.19791.18281.19992006.12.06 17:291.19360.000.000.00-3.60
171394862006.12.06 13:16sell0.01eurusd1.32601.34111.32402006.12.06 19:281.32840.000.000.00-2.40
171402662006.12.06 13:18sell0.01gbpusd1.96241.97751.96042006.12.06 16:081.96930.000.000.00-6.90
171404092006.12.06 13:18sell0.04usdjpy115.14116.35114.942006.12.06 15:04114.940.000.000.006.96
171441432006.12.06 13:45sell0.02gbpusd1.96501.97861.96302006.12.06 16:081.96920.000.000.00-8.40
171458752006.12.06 14:12buy0.02usdchf1.19641.18281.19842006.12.06 17:291.19370.000.000.00-4.52
171458942006.12.06 14:12sell0.02eurusd1.32761.34121.32562006.12.06 19:281.32840.000.000.00-1.60
171495182006.12.06 14:36sell0.04gbpusd1.96661.97871.96462006.12.06 16:081.96910.000.000.00-10.00
171510292006.12.06 14:52sell0.04eurusd1.32911.34121.32712006.12.06 19:281.32860.000.000.002.00
171511152006.12.06 14:53buy0.04usdchf1.19481.18271.19682006.12.06 17:291.19360.000.000.00-4.02
171536412006.12.06 15:05buy0.01usdjpy114.96113.45115.162006.12.06 18:42115.160.000.000.001.74
171538462006.12.06 15:05sell0.08gbpusd1.96811.97871.96612006.12.06 16:081.96900.000.000.00-7.20
171560852006.12.06 15:21buy0.08usdchf1.19331.18271.19532006.12.06 17:271.19370.000.000.002.68
171561952006.12.06 15:21sell0.08eurusd1.33061.34121.32862006.12.06 19:281.32860.000.000.0016.00
171591782006.12.06 15:40sell0.16gbpusd1.96961.97871.96762006.12.06 16:081.96910.000.000.008.00
171608912006.12.06 15:44sell0.32gbpusd1.97111.97871.96912006.12.06 16:081.96910.000.000.0064.00
171611362006.12.06 15:45buy0.16usdchf1.19181.18271.19382006.12.06 17:271.19380.000.000.0026.81
171654132006.12.06 16:09buy0.01gbpusd1.96941.95431.97142006.12.07 05:031.96910.000.00-0.06-0.30
171731012006.12.06 17:29sell0.01usdchf1.19371.20881.19172006.12.07 07:131.19330.000.00-0.360.34
171757942006.12.06 18:10buy0.02gbpusd1.96791.95431.96992006.12.07 05:031.96900.000.00-0.122.20
171776982006.12.06 18:42buy0.01usdjpy115.19113.68115.392006.12.07 13:31115.070.000.000.37-1.04
171807992006.12.06 19:19sell0.02usdchf1.19521.20881.19322006.12.07 07:131.19320.000.00-0.723.35
171808522006.12.06 19:20buy0.04gbpusd1.96641.95431.96842006.12.07 05:021.96840.000.00-0.248.00
171821332006.12.06 19:28buy0.01eurusd1.32851.31341.33052006.12.07 04:591.33050.000.00-0.232.00
172016032006.12.07 01:54buy0.02usdjpy115.03113.67115.232006.12.07 13:31115.080.000.000.000.87
172096052006.12.07 04:59buy0.01eurusd1.33081.31571.33282006.12.07 13:361.33130.000.000.000.50
172107332006.12.07 05:03buy0.01gbpusd1.96951.95441.97152006.12.07 07:121.97000.000.000.000.50
172127612006.12.07 05:22buy0.02gbpusd1.96801.95441.97002006.12.07 07:121.97000.000.000.004.00
172162442006.12.07 06:21buy0.04usdjpy114.88113.67115.082006.12.07 13:31115.080.000.000.006.95
172192262006.12.07 07:12buy0.01gbpusd1.97061.95551.97262006.12.07 13:031.96800.000.000.00-2.60
172196722006.12.07 07:14sell0.01usdchf1.19301.20811.19102006.12.07 13:361.19280.000.000.000.17
172256592006.12.07 08:12buy0.02gbpusd1.96901.95541.97102006.12.07 13:031.96790.000.000.00-2.20
172323392006.12.07 10:15buy0.02eurusd1.32931.31571.33132006.12.07 13:361.33130.000.000.004.00
172324322006.12.07 10:15sell0.02usdchf1.19481.20841.19282006.12.07 13:361.19280.000.000.003.35
172326142006.12.07 10:16buy0.04gbpusd1.96751.95541.96952006.12.07 13:021.96800.000.000.002.00
172357322006.12.07 11:07buy0.08gbpusd1.96601.95541.96802006.12.07 13:021.96800.000.000.0016.00
172436412006.12.07 13:03sell0.01gbpusd1.96791.98301.96592006.12.07 13:251.96590.000.000.002.00
172448682006.12.07 13:25sell0.01gbpusd1.96541.98051.96342006.12.07 13:411.96490.000.000.000.50
172459362006.12.07 13:31buy0.01usdjpy115.14113.63115.342006.12.07 19:32115.200.000.000.000.52
172467352006.12.07 13:36buy0.02usdjpy114.99113.63115.192006.12.07 19:32115.190.000.000.003.47
172474162006.12.07 13:36sell0.02gbpusd1.96691.98051.96492006.12.07 13:411.96490.000.000.004.00
172478602006.12.07 13:36buy0.01usdchf1.19271.17761.19472006.12.07 13:421.19470.000.000.001.67
172479532006.12.07 13:36sell0.01eurusd1.33131.34641.32932006.12.07 13:421.32930.000.000.002.00
172515012006.12.07 13:41sell0.01gbpusd1.96431.97941.96232006.12.07 14:001.96430.000.000.000.00
172517362006.12.07 13:42sell0.01eurusd1.32871.34381.32672006.12.07 14:001.32840.000.000.000.30
172517472006.12.07 13:42buy0.01usdchf1.19521.18011.19722006.12.07 16:461.19560.000.000.000.33
172527172006.12.07 13:45sell0.02gbpusd1.96581.97941.96382006.12.07 14:001.96380.000.000.004.00
172529312006.12.07 13:46sell0.02eurusd1.33021.34381.32822006.12.07 14:001.32820.000.000.004.00
172547002006.12.07 14:00sell0.01gbpusd1.96331.97841.96132006.12.07 14:431.96430.000.000.00-1.00
172547882006.12.07 14:00sell0.01eurusd1.32861.34371.32662006.12.07 19:401.32810.000.000.000.50
172564322006.12.07 14:09sell0.02gbpusd1.96481.97841.96282006.12.07 14:431.96440.000.000.000.80
172573362006.12.07 14:17sell0.02eurusd1.33011.34371.32812006.12.07 19:401.32810.000.000.004.00
172574192006.12.07 14:17buy0.02usdchf1.19371.18011.19572006.12.07 16:461.19570.000.000.003.35
172586382006.12.07 14:20sell0.04gbpusd1.96641.97851.96442006.12.07 14:431.96440.000.000.008.00
172615742006.12.07 14:43sell0.01gbpusd1.96391.97901.96192006.12.07 16:461.96190.000.000.002.00
172714202006.12.07 16:46sell0.01gbpusd1.96151.97661.95952006.12.07 22:111.96290.000.000.01-1.40
172715302006.12.07 16:46buy0.01usdchf1.19611.18101.19812006.12.08 13:291.19810.000.000.091.67
172722442006.12.07 16:53sell0.02gbpusd1.96301.97661.96102006.12.07 22:111.96290.000.000.010.20
172810332006.12.07 19:32buy0.01usdjpy115.22113.71115.422006.12.08 09:51115.420.000.000.121.73
172821322006.12.07 19:40sell0.01eurusd1.32781.34291.32582006.12.08 13:301.32580.000.000.062.00
172886802006.12.07 21:18sell0.04gbpusd1.96461.97671.96262006.12.07 22:111.96260.000.000.028.00
172913372006.12.07 22:11sell0.01gbpusd1.96231.97741.96032006.12.08 07:061.96180.000.000.000.50
173022082006.12.08 04:26sell0.02gbpusd1.96381.97741.96182006.12.08 07:061.96180.000.000.004.00
173076692006.12.08 07:06buy0.01gbpusd1.96201.94691.96402006.12.08 13:311.95770.000.000.00-4.30
173093142006.12.08 07:37buy0.02gbpusd1.96051.94691.96252006.12.08 13:311.95770.000.000.00-5.60
173155832006.12.08 09:51buy0.01usdjpy115.51114.00115.712006.12.08 13:29115.710.000.000.001.73
173186292006.12.08 10:16buy0.04gbpusd1.95891.94681.96092006.12.08 13:311.95750.000.000.00-5.60
173267702006.12.08 13:29buy0.01usdchf1.19851.18341.20052006.12.08 13:321.20050.000.000.001.67
173268222006.12.08 13:29buy0.08gbpusd1.95711.94651.95912006.12.08 13:311.95710.000.000.000.00
173269092006.12.08 13:29buy0.01usdjpy115.74114.23115.942006.12.08 15:19115.160.000.000.00-5.04
173276782006.12.08 13:30buy0.16gbpusd1.95551.94641.95752006.12.08 13:311.95690.000.000.0022.40
173280822006.12.08 13:30sell0.01eurusd1.32471.34011.32302006.12.08 15:291.33180.000.000.00-7.10
173285372006.12.08 13:30buy0.32gbpusd1.95381.94621.95582006.12.08 13:311.95580.000.000.0064.00
173310332006.12.08 13:31sell0.02eurusd1.32621.33981.32422006.12.08 15:291.33190.000.000.00-11.40
173316472006.12.08 13:31sell0.01gbpusd1.95781.97291.95582006.12.08 13:321.95580.000.000.002.00
173322532006.12.08 13:32sell0.01gbpusd1.95461.96971.95262006.12.08 14:151.96970.000.000.00-15.10
173338562006.12.08 13:32buy0.01usdchf1.20101.18591.20302006.12.08 15:151.19110.000.000.00-8.31
173345502006.12.08 13:33buy0.02usdchf1.19951.18591.20152006.12.08 15:151.19100.000.000.00-14.27
173351392006.12.08 13:35sell0.02gbpusd1.95611.96971.95412006.12.08 14:151.96970.000.000.00-27.20
173352922006.12.08 13:35buy0.04usdchf1.19801.18591.20002006.12.08 15:151.19110.000.000.00-23.17
173355832006.12.08 13:35sell0.04eurusd1.32771.33981.32572006.12.08 15:291.33200.000.000.00-17.20
173372992006.12.08 13:45buy0.02usdjpy115.58114.22115.782006.12.08 15:19115.150.000.000.00-7.47
173373582006.12.08 13:45sell0.04gbpusd1.95761.96971.95562006.12.08 14:151.96970.000.000.00-48.40
173377492006.12.08 13:45sell0.08eurusd1.32941.34001.32742006.12.08 15:291.33190.000.000.00-20.00
173378882006.12.08 13:45buy0.08usdchf1.19611.18551.19812006.12.08 15:151.19120.000.000.00-32.91
173383482006.12.08 13:45sell0.08gbpusd1.95921.96981.95722006.12.08 14:151.96980.000.000.00-84.80
173388452006.12.08 13:45buy0.04usdjpy115.42114.21115.622006.12.08 15:19115.140.000.000.00-9.73
173389632006.12.08 13:45sell0.16eurusd1.33091.34001.32892006.12.08 15:291.33190.000.000.00-16.00
173391742006.12.08 13:45sell0.16gbpusd1.96081.96991.95882006.12.08 14:151.96990.000.000.00-145.60
173392222006.12.08 13:45buy0.16usdchf1.19421.18511.19622006.12.08 15:151.19120.000.000.00-40.30
173400012006.12.08 13:45sell0.32gbpusd1.96241.97001.96042006.12.08 14:151.97000.000.000.00-243.20
173426322006.12.08 13:51buy0.08usdjpy115.27114.21115.472006.12.08 15:18115.150.000.000.00-8.34
173431322006.12.08 13:52sell0.32eurusd1.33251.34011.33052006.12.08 15:291.33190.000.000.0019.20
173432452006.12.08 13:52sell0.64gbpusd1.96431.97041.96232006.12.08 14:151.96980.000.000.00-352.00
173434402006.12.08 13:52buy0.32usdchf1.19211.18451.19412006.12.08 15:151.19120.000.000.00-24.18
173441532006.12.08 13:52sell1.28gbpusd1.96591.97051.96392006.12.08 14:151.96970.000.000.00-486.40
173443252006.12.08 13:53sell0.64eurusd1.33401.34011.33202006.12.08 15:281.33200.000.000.00128.00
173450282006.12.08 13:53buy0.16usdjpy115.11114.20115.312006.12.08 15:18115.160.000.000.006.95
173514782006.12.08 14:15buy0.01gbpusd1.97031.95521.97232006.12.08 15:011.97230.000.000.002.00
173515572006.12.08 14:15buy0.64usdchf1.19051.18441.19252006.12.08 15:151.19090.000.000.0021.50
173517602006.12.08 14:16buy0.32usdjpy114.96114.20115.162006.12.08 15:18115.160.000.000.0055.57
173572552006.12.08 15:01buy0.01gbpusd1.97291.95781.97492006.12.08 16:201.96860.000.000.00-4.30
173585192006.12.08 15:04buy1.28usdchf1.18891.18431.19092006.12.08 15:151.19090.000.000.00214.96
173588882006.12.08 15:04buy0.02gbpusd1.97141.95781.97342006.12.08 16:201.96860.000.000.00-5.60
173607452006.12.08 15:14buy0.04gbpusd1.96991.95781.97192006.12.08 16:201.96870.000.000.00-4.80
173617662006.12.08 15:16sell0.01usdchf1.19101.20611.18902006.12.08 16:551.20610.000.000.00-12.52
173624672006.12.08 15:19sell0.01usdjpy115.15116.66114.952006.12.11 01:16116.660.000.00-0.15-12.94
173639542006.12.08 15:26sell0.02usdjpy115.31116.67115.112006.12.11 01:16116.670.000.00-0.30-23.31
173641622006.12.08 15:27buy0.08gbpusd1.96841.95781.97042006.12.08 16:201.96880.000.000.003.20
173650472006.12.08 15:29sell0.02usdchf1.19261.20621.19062006.12.08 16:551.20620.000.000.00-22.55
173650852006.12.08 15:29buy0.01eurusd1.33171.31661.33372006.12.08 16:571.32200.000.000.00-9.70
173657422006.12.08 15:30buy0.16gbpusd1.96681.95771.96882006.12.08 16:201.96880.000.000.0032.00
173665952006.12.08 15:34sell0.04usdjpy115.47116.68115.272006.12.11 01:17116.630.000.00-0.60-39.78
173711582006.12.08 16:21buy0.01gbpusd1.96871.95361.97072006.12.08 16:541.95360.000.000.00-15.10
173716192006.12.08 16:25buy0.02gbpusd1.96711.95351.96912006.12.08 16:541.95350.000.000.00-27.20
173719342006.12.08 16:25sell0.04usdchf1.19421.20631.19222006.12.08 16:551.20630.000.000.00-40.12
173721062006.12.08 16:25sell0.08usdjpy115.62116.68115.422006.12.11 01:17116.640.000.00-1.21-69.96
173724322006.12.08 16:26buy0.04gbpusd1.96561.95351.96762006.12.08 16:541.95350.000.000.00-48.40
173738232006.12.08 16:40buy0.02eurusd1.33021.31661.33222006.12.08 16:571.32210.000.000.00-16.20
173751412006.12.08 16:42buy0.08gbpusd1.96411.95351.96612006.12.08 16:541.95350.000.000.00-84.80
173753462006.12.08 16:42sell0.08usdchf1.19571.20631.19372006.12.08 16:551.20630.000.000.00-70.29
173754362006.12.08 16:43sell0.16usdjpy115.78116.69115.582006.12.11 01:16116.650.000.00-2.42-119.33
173758332006.12.08 16:43buy0.04eurusd1.32871.31661.33072006.12.08 16:571.32220.000.000.00-26.00
173772822006.12.08 16:49buy0.16gbpusd1.96261.95351.96462006.12.08 16:541.95350.000.000.00-145.60
173773992006.12.08 16:49sell0.32usdjpy115.93116.69115.732006.12.11 01:16116.640.000.00-4.83-194.79
173776152006.12.08 16:49sell0.16usdchf1.19811.20721.19612006.12.08 16:551.20610.000.000.00-106.13
173778502006.12.08 16:49buy0.08eurusd1.32711.31651.32912006.12.08 16:571.32220.000.000.00-39.20
173780342006.12.08 16:49buy0.32gbpusd1.96071.95311.96272006.12.08 16:541.95310.000.000.00-243.20
173794232006.12.08 16:51sell0.64usdjpy116.09116.70115.892006.12.11 01:16116.650.000.00-9.66-307.24
173796122006.12.08 16:51buy0.64gbpusd1.95921.95311.96122006.12.08 16:541.95310.000.000.00-390.40
173796882006.12.08 16:51buy0.16eurusd1.32551.31641.32752006.12.08 16:571.32200.000.000.00-56.00
173802902006.12.08 16:51buy1.28gbpusd1.95771.95311.95972006.12.08 16:541.95310.000.000.00-588.80
173845602006.12.08 16:54buy0.32eurusd1.32161.31401.32362006.12.08 16:561.32200.000.000.0012.80
173848492006.12.08 16:54sell0.32usdchf1.20421.21181.20222006.12.08 16:551.20620.000.000.00-53.06
173851932006.12.08 16:54buy0.01gbpusd1.95351.93841.95552006.12.08 16:561.95340.000.000.00-0.10
173869562006.12.08 16:55buy0.02gbpusd1.95151.93761.95322006.12.08 16:561.95320.000.000.003.40
173874732006.12.08 16:55buy0.64eurusd1.32001.31391.32202006.12.08 16:561.32200.000.000.00128.00
173877602006.12.08 16:55buy0.01usdchf1.20621.19111.20822006.12.08 17:101.20460.000.000.00-1.33
173895252006.12.08 16:56buy0.01gbpusd1.95511.94001.95712006.12.08 17:051.95710.000.000.002.00
173896182006.12.08 16:56buy0.02usdchf1.20451.19091.20652006.12.08 17:101.20490.000.000.000.66
173905962006.12.08 16:57sell0.01eurusd1.32191.33701.31992006.12.08 17:021.31990.000.000.002.00
173908832006.12.08 16:57sell1.28usdjpy116.25116.71116.052006.12.11 01:16116.660.000.00-19.33-449.85
173932002006.12.08 17:02sell0.01eurusd1.31971.33481.31772006.12.08 17:101.32100.000.000.00-1.30
173939232006.12.08 17:03sell0.02eurusd1.32131.33491.31932006.12.08 17:101.32080.000.000.001.00
173942362006.12.08 17:05sell0.01gbpusd1.95701.97211.95502006.12.08 18:171.95500.000.000.002.00
173953612006.12.08 17:06sell0.04eurusd1.32281.33491.32082006.12.08 17:101.32080.000.000.008.00
173954532006.12.08 17:06buy0.04usdchf1.20291.19081.20492006.12.08 17:101.20490.000.000.006.64
173970472006.12.08 17:10sell0.01eurusd1.32091.33601.31892006.12.08 19:141.32040.000.000.000.50
173970542006.12.08 17:10buy0.01usdchf1.20511.19001.20712006.12.08 18:581.20400.000.000.00-0.91
173979722006.12.08 17:15buy0.02usdchf1.20361.19001.20562006.12.08 18:581.20410.000.000.000.83
173982762006.12.08 17:17sell0.02eurusd1.32241.33601.32042006.12.08 19:141.32040.000.000.004.00
174027532006.12.08 17:44buy0.04usdchf1.20211.19001.20412006.12.08 18:581.20410.000.000.006.64
174053062006.12.08 18:17sell0.01gbpusd1.95461.96971.95262006.12.08 19:461.95260.000.000.002.00
174079222006.12.08 18:58buy0.01usdchf1.20461.18951.20662006.12.11 00:121.20660.000.000.091.66
174088992006.12.08 19:14sell0.01eurusd1.32011.33521.31812006.12.11 00:061.31810.000.000.062.00
174104782006.12.08 19:46sell0.01gbpusd1.95221.96731.95022006.12.11 00:121.95170.000.000.010.50
174118692006.12.08 20:22sell0.02gbpusd1.95371.96731.95172006.12.11 00:121.95170.000.000.014.00
174219102006.12.11 00:06sell0.01eurusd1.31791.33301.31592006.12.11 01:281.31590.000.000.002.00
174234072006.12.11 00:12buy0.01usdchf1.20711.19201.20912006.12.11 01:571.20910.000.000.001.65
174235882006.12.11 00:12sell0.01gbpusd1.95111.96621.94912006.12.11 01:321.94910.000.000.002.00
174287282006.12.11 01:17buy0.01usdjpy116.62115.11116.822006.12.11 01:53116.820.000.000.001.71
174302882006.12.11 01:28sell0.01eurusd1.31571.33081.31372006.12.11 02:191.31370.000.000.002.00
174313652006.12.11 01:32sell0.01gbpusd1.94851.96381.94672006.12.11 08:021.95440.000.000.00-5.90
174331712006.12.11 01:53buy0.01usdjpy116.84115.33117.042006.12.11 06:53116.890.000.000.000.43
174344452006.12.11 01:57buy0.01usdchf1.20961.19451.21162006.12.11 09:431.20520.000.000.00-3.65
174377972006.12.11 02:19sell0.01eurusd1.31341.32851.31142006.12.11 09:361.31910.000.000.00-5.70
174398472006.12.11 02:49buy0.02usdjpy116.69115.33116.892006.12.11 06:53116.890.000.000.003.42
174413862006.12.11 03:26sell0.02eurusd1.31491.32851.31292006.12.11 09:361.31910.000.000.00-8.40
174418822006.12.11 03:29buy0.02usdchf1.20811.19451.21012006.12.11 09:431.20510.000.000.00-4.98
174429362006.12.11 03:38sell0.02gbpusd1.95001.96361.94802006.12.11 08:021.95440.000.000.00-8.80
174458602006.12.11 04:14sell0.04eurusd1.31641.32851.31442006.12.11 09:361.31920.000.000.00-11.20
174495932006.12.11 06:14sell0.04gbpusd1.95151.96361.94952006.12.11 08:021.95430.000.000.00-11.20
174500192006.12.11 06:15buy0.04usdchf1.20661.19451.20862006.12.11 09:431.20520.000.000.00-4.65
174528682006.12.11 06:53buy0.01usdjpy116.90115.39117.102006.12.11 09:13116.800.000.000.00-0.86
174545462006.12.11 07:13sell0.08eurusd1.31791.32851.31592006.12.11 09:361.31910.000.000.00-9.60
174561782006.12.11 07:27buy0.02usdjpy116.75115.39116.952006.12.11 09:13116.790.000.000.000.68
174581542006.12.11 07:45sell0.08gbpusd1.95301.96361.95102006.12.11 08:011.95420.000.000.00-9.60
174586992006.12.11 07:47sell0.16eurusd1.31951.32861.31752006.12.11 09:361.31900.000.000.008.00
174594062006.12.11 07:48buy0.08usdchf1.20501.19441.20702006.12.11 09:431.20540.000.000.002.65
174606352006.12.11 07:50sell0.16gbpusd1.95461.96371.95262006.12.11 08:011.95430.000.000.004.80
174608632006.12.11 07:50sell0.32eurusd1.32101.32861.31902006.12.11 09:361.31900.000.000.0064.00
174610372006.12.11 07:50buy0.04usdjpy116.60115.39116.802006.12.11 09:13116.800.000.000.006.85
174623712006.12.11 07:53buy0.16usdchf1.20341.19431.20542006.12.11 09:431.20540.000.000.0026.55
174626332006.12.11 07:53sell0.32gbpusd1.95631.96391.95432006.12.11 08:011.95430.000.000.0064.00
174644772006.12.11 08:02buy0.01gbpusd1.95451.93941.95652006.12.11 08:161.95650.000.000.002.00
174657882006.12.11 08:16buy0.01gbpusd1.95681.94171.95882006.12.11 14:011.95110.000.000.00-5.70
174677432006.12.11 08:41buy0.02gbpusd1.95531.94171.95732006.12.11 14:001.95110.000.000.00-8.40
174687452006.12.11 08:55buy0.04gbpusd1.95381.94171.95582006.12.11 14:001.95100.000.000.00-11.20
174737242006.12.11 09:37buy0.08gbpusd1.95231.94171.95432006.12.11 14:001.95110.000.000.00-9.60
174751632006.12.11 09:43sell0.01usdchf1.20531.22041.20332006.12.11 15:311.20490.000.000.000.33
174770912006.12.11 10:05buy0.16gbpusd1.95071.94161.95272006.12.11 14:001.95110.000.000.006.40
174786922006.12.11 10:28buy0.32gbpusd1.94921.94161.95122006.12.11 14:001.95120.000.000.0064.00
174816902006.12.11 11:28buy0.01usdjpy117.01115.50117.212006.12.11 15:14117.210.000.000.001.71
174832822006.12.11 12:01buy0.01eurusd1.31941.30431.32142006.12.11 13:351.31990.000.000.000.50
174852582006.12.11 12:25sell0.02usdchf1.20691.22051.20492006.12.11 15:311.20490.000.000.003.32
174879582006.12.11 13:00buy0.02eurusd1.31781.30421.31982006.12.11 13:351.31980.000.000.004.00
174908762006.12.11 13:35buy0.01eurusd1.31991.30481.32192006.12.11 16:041.32190.000.000.002.00
174960392006.12.11 15:14buy0.01usdjpy117.24115.73117.442006.12.11 20:59116.970.000.000.00-2.31
174982042006.12.11 15:31sell0.01usdchf1.20461.21971.20262006.12.11 16:321.20260.000.000.001.66
174982332006.12.11 15:31buy0.01gbpusd1.95281.93771.95482006.12.11 16:081.95480.000.000.002.00
174987672006.12.11 15:36buy0.02usdjpy117.08115.72117.282006.12.11 20:58116.960.000.000.00-2.05
175015492006.12.11 16:04buy0.01eurusd1.32211.30701.32412006.12.11 17:011.32410.000.000.002.00
175022062006.12.11 16:08buy0.01gbpusd1.95531.94021.95732006.12.11 17:021.95730.000.000.002.00
175024062006.12.11 16:08buy0.04usdjpy116.92115.71117.122006.12.11 20:58116.940.000.000.000.68
175045102006.12.11 16:32sell0.01usdchf1.20221.21731.20022006.12.11 17:311.20020.000.000.001.67
175070172006.12.11 17:02buy0.01eurusd1.32421.30911.32622006.12.11 17:311.32620.000.000.002.00
175073382006.12.11 17:02buy0.01gbpusd1.95771.94261.95972006.12.11 23:121.95970.000.00-0.022.00
175137182006.12.11 17:31buy0.01eurusd1.32641.31131.32842006.12.12 09:511.32540.000.00-0.08-1.00
175138102006.12.11 17:31sell0.01usdchf1.19981.21491.19782006.12.12 14:361.20160.000.00-0.12-1.50
175139052006.12.11 17:31buy0.08usdjpy116.76115.70116.962006.12.11 20:58116.960.000.000.0013.68
175162052006.12.11 18:14buy0.02eurusd1.32491.31131.32692006.12.12 09:511.32550.000.00-0.151.20
175170682006.12.11 18:48sell0.02usdchf1.20131.21491.19932006.12.12 14:361.20150.000.00-0.24-0.33
175225282006.12.11 20:59sell0.01usdjpy116.96118.47116.762006.12.11 23:20116.760.000.00-0.151.71
175291442006.12.11 23:12buy0.01gbpusd1.96011.94501.96212006.12.12 03:031.96210.000.000.002.00
175304282006.12.11 23:20sell0.01usdjpy116.74118.25116.542006.12.12 09:49116.690.000.000.000.43
175351242006.12.12 01:06sell0.02usdjpy116.89118.25116.692006.12.12 09:49116.690.000.000.003.43
175404842006.12.12 03:03buy0.01gbpusd1.96261.94751.96462006.12.12 08:381.96000.000.000.00-2.60
175530232006.12.12 07:48buy0.02gbpusd1.96101.94741.96302006.12.12 08:381.95990.000.000.00-2.20
175544412006.12.12 07:53buy0.04gbpusd1.95951.94741.96152006.12.12 08:381.95990.000.000.001.60
175546302006.12.12 07:54buy0.04eurusd1.32341.31131.32542006.12.12 09:511.32540.000.000.008.00
175564502006.12.12 08:05buy0.08gbpusd1.95801.94741.96002006.12.12 08:371.96000.000.000.0016.00
175578352006.12.12 08:40sell0.01gbpusd1.95951.97461.95752006.12.12 10:231.96240.000.000.00-2.90
175597512006.12.12 09:25sell0.02gbpusd1.96101.97461.95902006.12.12 10:231.96230.000.000.00-2.60
175603462006.12.12 09:30sell0.04gbpusd1.96271.97481.96072006.12.12 10:231.96220.000.000.002.00
175628592006.12.12 09:49sell0.08gbpusd1.96421.97481.96222006.12.12 10:221.96220.000.000.0016.00
175629432006.12.12 09:49sell0.01usdjpy116.67118.18116.472006.12.12 14:36116.910.000.000.00-2.05
175635782006.12.12 09:51sell0.01eurusd1.32541.34051.32342006.12.12 10:561.32340.000.000.002.00
175667302006.12.12 10:27sell0.02usdjpy116.83118.19116.632006.12.12 14:36116.900.000.000.00-1.20
175688512006.12.12 10:55sell0.04usdchf1.20261.21491.20082006.12.12 14:361.20180.000.000.002.66
175691532006.12.12 10:56sell0.01eurusd1.32321.33831.32122006.12.12 13:301.32230.000.000.000.90
175693002006.12.12 10:56sell0.04usdjpy116.98118.19116.782006.12.12 14:36116.920.000.000.002.05
175754132006.12.12 12:54sell0.02eurusd1.32471.33831.32272006.12.12 13:301.32270.000.000.004.00
175778962006.12.12 13:30sell0.08usdchf1.20421.21481.20222006.12.12 14:361.20220.000.000.0013.31
175783152006.12.12 13:30sell0.01eurusd1.32171.33681.31972006.12.12 15:471.32440.000.000.00-2.70
175811142006.12.12 13:33sell0.02eurusd1.32331.33691.32132006.12.12 15:471.32450.000.000.00-2.40
175835152006.12.12 13:56sell0.08usdjpy117.14118.20116.942006.12.12 14:36116.940.000.000.0013.68
175883502006.12.12 14:36sell0.04eurusd1.32491.33701.32292006.12.12 15:471.32440.000.000.002.00
175886502006.12.12 14:36buy0.01usdjpy116.92115.41117.122006.12.12 16:32117.120.000.000.001.71
175887352006.12.12 14:36buy0.01usdchf1.20151.18641.20352006.12.12 15:581.20210.000.000.000.50
175907222006.12.12 14:42sell0.08eurusd1.32641.33701.32442006.12.12 15:471.32440.000.000.0016.00
175907552006.12.12 14:42buy0.02usdchf1.20001.18641.20202006.12.12 15:581.20200.000.000.003.33
175926912006.12.12 15:00buy0.01gbpusd1.96701.95191.96902006.12.12 18:291.96590.000.000.00-1.10
175952192006.12.12 15:47sell0.01eurusd1.32431.33941.32232006.12.12 19:141.32230.000.000.002.00
175959182006.12.12 15:58buy0.01usdchf1.20241.18731.20442006.12.12 19:141.20440.000.000.001.66
175982912006.12.12 16:36buy0.01usdjpy117.12115.61117.322006.12.13 00:57116.850.000.000.12-2.31
175983292006.12.12 16:38buy0.02gbpusd1.96551.95191.96752006.12.12 18:291.96590.000.000.000.80
175995632006.12.12 17:03buy0.04gbpusd1.96401.95191.96602006.12.12 18:291.96600.000.000.008.00
176041962006.12.12 19:15sell0.01eurusd1.32381.33891.32182006.12.13 08:031.32650.000.000.06-2.70
176043552006.12.12 19:15buy0.01usdchf1.20331.18791.20502006.12.13 07:071.20070.000.000.09-2.17
176059872006.12.12 19:19buy0.02usdjpy116.97115.61117.172006.12.13 00:57116.860.000.000.25-1.88
176062862006.12.12 19:20buy0.02usdchf1.20181.18821.20382006.12.13 07:071.20060.000.000.19-2.00
176064662006.12.12 19:20sell0.02eurusd1.32541.33901.32342006.12.13 08:031.32660.000.000.12-2.40
176075812006.12.12 19:21buy0.04usdchf1.20031.18821.20232006.12.13 07:071.20070.000.000.381.33
176077862006.12.12 19:21sell0.04eurusd1.32701.33911.32502006.12.13 08:031.32650.000.000.242.00
176118362006.12.12 19:32buy0.04usdjpy116.82115.61117.022006.12.13 00:57116.850.000.000.501.03
176126672006.12.12 19:33sell0.08eurusd1.32851.33911.32652006.12.13 08:031.32650.000.000.4816.00
176128182006.12.12 19:33buy0.01gbpusd1.97091.95581.97292006.12.12 21:591.97140.000.000.000.50
176140022006.12.12 19:35buy0.08usdchf1.19871.18811.20072006.12.13 07:071.20070.000.000.7613.33
176158872006.12.12 19:39buy0.02gbpusd1.96941.95581.97142006.12.12 21:591.97140.000.000.004.00
176235512006.12.12 22:00buy0.01gbpusd1.97151.95641.97352006.12.13 09:301.97080.000.000.00-0.70
176259462006.12.12 23:07buy0.08usdjpy116.66115.60116.862006.12.13 00:57116.860.000.000.0013.69
176293602006.12.13 00:57sell0.01usdjpy116.86118.37116.662006.12.14 08:12117.310.000.00-0.45-3.84
176387502006.12.13 06:35buy0.02gbpusd1.97001.95641.97202006.12.13 09:301.97070.000.000.001.40
176419522006.12.13 07:07buy0.01usdchf1.20101.18591.20302006.12.13 08:141.20150.000.000.000.42
176419622006.12.13 07:07sell0.02usdjpy117.01118.37116.812006.12.14 08:11117.330.000.00-0.91-5.45
176441842006.12.13 07:33buy0.02usdchf1.19951.18591.20152006.12.13 08:131.20150.000.000.003.33
176475052006.12.13 08:03sell0.01eurusd1.32641.34151.32442006.12.13 13:301.32440.000.000.002.00
176482012006.12.13 08:14buy0.01usdchf1.20181.18671.20382006.12.13 13:301.20380.000.000.001.66
176495472006.12.13 08:34buy0.04gbpusd1.96851.95641.97052006.12.13 09:301.97050.000.000.008.00
176661292006.12.13 12:00sell0.01gbpusd1.97201.98711.97002006.12.13 13:301.97000.000.000.002.00
176726692006.12.13 13:30sell0.01gbpusd1.96711.98221.96512006.12.13 13:341.96510.000.000.002.00
176727362006.12.13 13:30buy0.01usdchf1.20511.19001.20712006.12.13 13:351.20710.000.000.001.66
176729922006.12.13 13:30sell0.01eurusd1.32391.33901.32192006.12.13 13:341.32190.000.000.002.00
176730502006.12.13 13:30sell0.04usdjpy117.21118.42117.012006.12.14 08:11117.320.000.00-1.81-3.75
176770112006.12.13 13:34sell0.08usdjpy117.36118.42117.162006.12.14 08:11117.320.000.00-3.622.73
176782972006.12.13 13:34sell0.01eurusd1.32131.33641.31932006.12.13 14:311.32080.000.000.000.50
176786112006.12.13 13:34sell0.01gbpusd1.96441.97951.96242006.12.13 14:081.96390.000.000.000.50
176797602006.12.13 13:35buy0.01usdchf1.20781.19271.20982006.12.13 17:351.20660.000.000.00-0.99
176847292006.12.13 13:40buy0.02usdchf1.20631.19271.20832006.12.13 17:351.20670.000.000.000.66
176847532006.12.13 13:40sell0.02gbpusd1.96591.97951.96392006.12.13 14:081.96390.000.000.004.00
176859792006.12.13 13:44sell0.02eurusd1.32281.33641.32082006.12.13 14:311.32080.000.000.004.00
176887022006.12.13 14:08sell0.01gbpusd1.96331.97841.96132006.12.13 14:361.96130.000.000.002.00
176920262006.12.13 14:32sell0.01eurusd1.32061.33571.31862006.12.13 16:391.32160.000.000.00-1.00
176935182006.12.13 14:36sell0.01gbpusd1.96091.97601.95892006.12.13 16:381.96630.000.000.00-5.40
176967092006.12.13 14:54sell0.02gbpusd1.96251.97611.96052006.12.13 16:381.96640.000.000.00-7.80
176985502006.12.13 15:04sell0.04gbpusd1.96401.97611.96202006.12.13 16:381.96630.000.000.00-9.20
176999152006.12.13 15:07sell0.08gbpusd1.96551.97611.96352006.12.13 16:381.96640.000.000.00-7.20
177016732006.12.13 15:25sell0.02eurusd1.32211.33571.32012006.12.13 16:381.32160.000.000.001.00
177057002006.12.13 15:59sell0.16gbpusd1.96701.97611.96502006.12.13 16:381.96650.000.000.008.00
177073702006.12.13 16:07sell0.32gbpusd1.96861.97621.96662006.12.13 16:381.96660.000.000.0064.00
177076542006.12.13 16:08buy0.04usdchf1.20471.19261.20672006.12.13 17:351.20670.000.000.006.63
177082582006.12.13 16:11sell0.04eurusd1.32361.33571.32162006.12.13 16:381.32160.000.000.008.00
177125752006.12.13 16:38sell0.01gbpusd1.96561.98071.96362006.12.13 17:471.96510.000.000.000.50
177126662006.12.13 16:39sell0.01eurusd1.32151.33661.31952006.12.13 18:051.31950.000.000.002.00
177150062006.12.13 17:07sell0.02gbpusd1.96711.98071.96512006.12.13 17:471.96510.000.000.004.00
177171582006.12.13 17:35sell0.16usdjpy117.51118.42117.312006.12.14 08:11117.310.000.00-7.2527.28
177177782006.12.13 17:36buy0.01usdchf1.20721.19211.20922006.12.14 08:361.20630.000.000.28-0.75
177191972006.12.13 17:47sell0.01gbpusd1.96451.97961.96252006.12.14 08:281.96850.000.000.02-4.00
177220572006.12.13 18:05sell0.01eurusd1.31911.33421.31712006.12.14 08:481.32330.000.000.18-4.20
177231712006.12.13 18:11sell0.02eurusd1.32061.33421.31862006.12.14 08:481.32320.000.000.36-5.20
177272042006.12.13 19:36sell0.02gbpusd1.96601.97961.96402006.12.14 08:281.96860.000.000.03-5.20
177404762006.12.13 23:56sell0.04gbpusd1.96751.97961.96552006.12.14 08:271.96870.000.000.00-4.80
177546622006.12.14 06:28sell0.04eurusd1.32211.33421.32012006.12.14 08:471.32310.000.000.00-4.00
177546882006.12.14 06:28buy0.02usdchf1.20571.19211.20772006.12.14 08:361.20620.000.000.000.83
177600072006.12.14 07:53buy0.04usdchf1.20421.19211.20622006.12.14 08:361.20620.000.000.006.63
177600572006.12.14 07:53sell0.08eurusd1.32361.33421.32162006.12.14 08:471.32320.000.000.003.20
177604602006.12.14 07:55sell0.08gbpusd1.96901.97961.96702006.12.14 08:271.96870.000.000.002.40
177615902006.12.14 08:02sell0.16gbpusd1.97061.97971.96862006.12.14 08:271.96860.000.000.0032.00
177634662006.12.14 08:06sell0.16eurusd1.32521.33431.32322006.12.14 08:471.32320.000.000.0032.00
177644702006.12.14 08:12sell0.01usdjpy117.29118.80117.092006.12.14 16:03117.570.000.000.00-2.38
177663052006.12.14 08:29buy0.01gbpusd1.96861.95351.97062006.12.14 12:201.96600.000.000.00-2.60
177671142006.12.14 08:36sell0.01usdchf1.20611.22121.20412006.12.14 14:001.21250.000.000.00-5.28
177681852006.12.14 08:48buy0.01eurusd1.32331.30821.32532006.12.14 14:031.31910.000.000.00-4.20
177686082006.12.14 08:56sell0.02usdjpy117.45118.81117.252006.12.14 16:03117.550.000.000.00-1.70
177696152006.12.14 09:10buy0.02gbpusd1.96701.95341.96902006.12.14 12:201.96610.000.000.00-1.80
177703372006.12.14 09:21sell0.02usdchf1.20761.22121.20562006.12.14 14:001.21250.000.000.00-8.08
177762932006.12.14 11:08sell0.04usdchf1.20911.22121.20712006.12.14 14:001.21240.000.000.00-10.89
177764982006.12.14 11:08buy0.02eurusd1.32171.30811.32372006.12.14 14:031.31910.000.000.00-5.20
177780402006.12.14 11:15buy0.04gbpusd1.96551.95341.96752006.12.14 12:201.96600.000.000.002.00
177783032006.12.14 11:17sell0.08usdchf1.21071.22131.20872006.12.14 14:001.21230.000.000.00-10.56
177798752006.12.14 11:31buy0.04eurusd1.32021.30811.32222006.12.14 14:031.31920.000.000.00-4.00
177807082006.12.14 11:33buy0.08gbpusd1.96401.95341.96602006.12.14 12:201.96600.000.000.0016.00
177811582006.12.14 11:34sell0.04usdjpy117.61118.82117.412006.12.14 16:03117.550.000.000.002.04
177833432006.12.14 11:48sell0.16usdchf1.21231.22141.21032006.12.14 14:001.21240.000.000.00-1.32
177839732006.12.14 11:48buy0.08eurusd1.31871.30811.32072006.12.14 14:031.31920.000.000.004.00
177882842006.12.14 12:20sell0.01gbpusd1.96601.98111.96402006.12.14 12:341.96400.000.000.002.00
177893652006.12.14 12:34sell0.01gbpusd1.96361.97871.96162006.12.14 13:311.96160.000.000.002.00
177954672006.12.14 13:31buy0.16eurusd1.31721.30811.31922006.12.14 14:031.31920.000.000.0032.00
177957732006.12.14 13:31sell0.01gbpusd1.96071.97581.95872006.12.14 14:541.96180.000.000.00-1.10
177961262006.12.14 13:31sell0.32usdchf1.21441.22201.21242006.12.14 14:001.21240.000.000.0052.79
177991142006.12.14 13:41sell0.02gbpusd1.96231.97591.96032006.12.14 14:541.96190.000.000.000.80
178015492006.12.14 14:01buy0.01usdchf1.21261.19751.21462006.12.14 15:271.21460.000.000.001.65
178015952006.12.14 14:01sell0.04gbpusd1.96381.97591.96182006.12.14 14:541.96180.000.000.008.00
178019982006.12.14 14:03sell0.01eurusd1.31901.33411.31702006.12.14 15:261.31700.000.000.002.00
178062092006.12.14 14:54sell0.01gbpusd1.96161.97671.95962006.12.14 15:261.95960.000.000.002.00
178088982006.12.14 15:26sell0.01eurusd1.31681.33191.31482006.12.14 15:311.31480.000.000.002.00
178093412006.12.14 15:26sell0.08usdjpy117.76118.82117.562006.12.14 16:02117.560.000.000.0013.61
178098802006.12.14 15:26sell0.01gbpusd1.95931.97441.95732006.12.14 17:451.96210.000.000.00-2.80
178106202006.12.14 15:27buy0.01usdchf1.21501.19991.21702006.12.15 09:191.21550.000.000.090.41
178137782006.12.14 15:31sell0.01eurusd1.31431.32971.31262006.12.14 16:251.31530.000.000.00-1.00
178171702006.12.14 15:52sell0.02eurusd1.31581.32941.31382006.12.14 16:251.31540.000.000.000.80
178172802006.12.14 15:52sell0.02gbpusd1.96081.97441.95882006.12.14 17:451.96200.000.000.00-2.40
178187622006.12.14 15:59sell0.04gbpusd1.96241.97451.96042006.12.14 17:451.96210.000.000.001.20
178192522006.12.14 16:00buy0.02usdchf1.21351.19991.21552006.12.15 09:191.21550.000.000.193.29
178198512006.12.14 16:03sell0.04eurusd1.31741.32951.31542006.12.14 16:251.31540.000.000.008.00
178202912006.12.14 16:03buy0.01usdjpy117.57116.06117.772006.12.14 18:22117.770.000.000.001.70
178227392006.12.14 16:26sell0.01eurusd1.31501.33011.31302006.12.14 18:381.31450.000.000.000.50
178242892006.12.14 16:46sell0.02eurusd1.31651.33011.31452006.12.14 18:381.31450.000.000.004.00
178253912006.12.14 16:59sell0.08gbpusd1.96411.97471.96212006.12.14 17:451.96210.000.000.0016.00
178279402006.12.14 17:45sell0.01gbpusd1.96161.97671.95962006.12.15 02:071.95960.000.000.012.00
178294542006.12.14 18:22buy0.01usdjpy117.80116.29118.002006.12.15 00:28118.000.000.000.121.69
178305442006.12.14 18:38sell0.01eurusd1.31451.32961.31252006.12.14 21:351.31410.000.000.000.40
178323272006.12.14 19:13sell0.02eurusd1.31611.32971.31412006.12.14 21:351.31410.000.000.004.00
178387232006.12.14 21:35sell0.01eurusd1.31401.32911.31202006.12.15 09:011.31520.000.000.06-1.20
178429442006.12.14 23:37sell0.02eurusd1.31561.32921.31362006.12.15 09:011.31530.000.000.000.60
178467962006.12.15 00:28buy0.01usdjpy118.03116.52118.232006.12.15 00:56118.090.000.000.000.51
178475942006.12.15 00:38buy0.02usdjpy117.88116.52118.082006.12.15 00:56118.080.000.000.003.39
178488602006.12.15 00:56buy0.01usdjpy118.11116.60118.312006.12.15 09:01118.000.000.000.00-0.93
178494752006.12.15 01:02buy0.02usdjpy117.96116.60118.162006.12.15 09:01117.990.000.000.000.51
178530512006.12.15 02:21buy0.04usdjpy117.80116.59118.002006.12.15 09:01118.000.000.000.006.78
178530932006.12.15 02:21buy0.01gbpusd1.96081.94571.96282006.12.15 07:461.96280.000.000.002.00
178649772006.12.15 07:46buy0.01gbpusd1.96321.94811.96522006.12.15 13:301.96360.000.000.000.40
178657852006.12.15 07:47sell0.04eurusd1.31721.32931.31522006.12.15 09:011.31520.000.000.008.00
178725662006.12.15 09:01buy0.01usdjpy118.06116.55118.262006.12.15 11:48118.260.000.000.001.69
178726442006.12.15 09:01buy0.02gbpusd1.96171.94811.96372006.12.15 13:301.96370.000.000.004.00
178726792006.12.15 09:02buy0.01eurusd1.31531.30021.31732006.12.15 13:261.31250.000.000.00-2.80
178743712006.12.15 09:19sell0.01usdchf1.21531.23041.21332006.12.15 13:301.21360.000.000.001.40
178756372006.12.15 09:29buy0.02eurusd1.31371.30011.31572006.12.15 13:251.31240.000.000.00-2.60
178761682006.12.15 09:29buy0.04gbpusd1.96021.94811.96222006.12.15 13:301.96220.000.000.008.00
178762142006.12.15 09:29sell0.02usdchf1.21701.23061.21502006.12.15 13:301.21560.000.000.002.30
178775602006.12.15 09:29buy0.04eurusd1.31211.30001.31412006.12.15 13:251.31250.000.000.001.60
178779762006.12.15 09:29buy0.08gbpusd1.95891.94801.96062006.12.15 13:301.96060.000.000.0013.60
178805472006.12.15 09:31buy0.08eurusd1.31061.30001.31262006.12.15 13:251.31260.000.000.0016.00
178813382006.12.15 09:31buy0.16gbpusd1.95741.94831.95942006.12.15 13:301.95940.000.000.0032.00
178846302006.12.15 09:49sell0.04usdchf1.21871.23081.21672006.12.15 13:301.21670.000.000.006.58
178938072006.12.15 11:49buy0.01usdjpy118.29116.78118.492006.12.15 15:01117.710.000.000.00-4.93
179002082006.12.15 13:26sell0.01eurusd1.31251.32761.31052006.12.15 14:181.31520.000.000.00-2.70
179030762006.12.15 13:30sell0.02eurusd1.31451.32811.31252006.12.15 14:181.31530.000.000.00-1.60
179033732006.12.15 13:30sell0.04eurusd1.31661.32871.31462006.12.15 14:181.31520.000.000.005.60
179040822006.12.15 13:30buy0.02usdjpy117.99116.63118.192006.12.15 15:01117.720.000.000.00-4.59
179041502006.12.15 13:30buy0.01gbpusd1.96521.94981.96692006.12.15 13:401.96580.000.000.000.60
179066282006.12.15 13:31sell0.08eurusd1.31811.32871.31612006.12.15 14:171.31610.000.000.0016.00
179099752006.12.15 13:36buy0.02gbpusd1.96371.95011.96572006.12.15 13:401.96570.000.000.004.00
179110402006.12.15 13:40buy0.01gbpusd1.96651.95141.96852006.12.15 15:061.95140.000.000.00-15.10
179124732006.12.15 13:48buy0.02gbpusd1.96481.95121.96682006.12.15 15:061.95120.000.000.00-27.20
179132542006.12.15 13:53buy0.04usdjpy117.82116.61118.022006.12.15 15:01117.730.000.000.00-3.06
179144762006.12.15 13:58buy0.08usdjpy117.66116.60117.862006.12.15 15:00117.700.000.000.002.72
179193092006.12.15 14:18buy0.04gbpusd1.96321.95111.96522006.12.15 15:061.95110.000.000.00-48.40
179197392006.12.15 14:18buy0.01eurusd1.31531.30021.31732006.12.15 15:431.30970.000.000.00-5.60
179238202006.12.15 14:35buy0.08gbpusd1.96171.95111.96372006.12.15 15:061.95110.000.000.00-84.80
179252032006.12.15 14:37buy0.16gbpusd1.96011.95101.96212006.12.15 15:061.95100.000.000.00-145.60
179254252006.12.15 14:37buy0.02eurusd1.31371.30011.31572006.12.15 15:431.30960.000.000.00-8.20
179294202006.12.15 14:49buy0.16usdjpy117.50116.59117.702006.12.15 15:00117.700.000.000.0027.19
179308812006.12.15 14:52buy0.32gbpusd1.95881.95101.96062006.12.15 15:061.95100.000.000.00-249.60
179325692006.12.15 14:59buy0.04eurusd1.31221.30011.31422006.12.15 15:431.30950.000.000.00-10.80
179335082006.12.15 15:01sell0.01usdjpy117.70119.21117.502006.12.15 15:26117.660.000.000.000.34
179337852006.12.15 15:01buy0.64gbpusd1.95681.95071.95882006.12.15 15:061.95110.000.000.00-364.80
179343102006.12.15 15:02buy0.08eurusd1.31061.30001.31262006.12.15 15:431.30960.000.000.00-8.00
179354762006.12.15 15:04sell0.02usdjpy117.86119.22117.662006.12.15 15:26117.660.000.000.003.40
179361642006.12.15 15:05buy0.16eurusd1.30911.30001.31112006.12.15 15:431.30950.000.000.006.40
179368692006.12.15 15:06sell0.01gbpusd1.95121.96631.94922006.12.15 15:171.95080.000.000.000.40
179408492006.12.15 15:12sell0.02gbpusd1.95271.96631.95072006.12.15 15:171.95070.000.000.004.00
179434262006.12.15 15:17sell0.01gbpusd1.95051.96561.94852006.12.15 17:301.95180.000.000.00-1.30
179436922006.12.15 15:18sell0.02gbpusd1.95201.96561.95002006.12.15 17:301.95150.000.000.001.00
179488992006.12.15 15:35buy0.32eurusd1.30751.29991.30952006.12.15 15:431.30950.000.000.0064.00
179597592006.12.15 16:35sell0.04gbpusd1.95351.96561.95152006.12.15 17:301.95150.000.000.008.00
  0.00 0.00 -52.18 -2 564.64
Closed P/L: -2 616.82
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
179050642006.12.15 13:30sell0.01usdchf1.21261.22771.2106 1.22180.000.00-0.12-7.53
179189602006.12.15 14:17sell0.02usdchf1.21411.22771.2121 1.22180.000.00-0.24-12.60
179236202006.12.15 14:34sell0.04usdchf1.21561.22771.2136 1.22180.000.00-0.48-20.30
179256832006.12.15 14:37sell0.08usdchf1.21711.22771.2151 1.22180.000.00-0.96-30.77
179337292006.12.15 15:01sell0.16usdchf1.21901.22811.2170 1.22180.000.00-1.91-36.67
179356962006.12.15 15:05sell0.32usdchf1.22071.22831.2187 1.22180.000.00-3.82-28.81
179371622006.12.15 15:07sell0.64usdchf1.22221.22831.2202 1.22180.000.00-7.6520.95
179463692006.12.15 15:26sell0.01usdjpy117.64119.15117.44 118.090.000.00-0.15-3.81
179525462006.12.15 15:43buy0.01eurusd1.31001.29491.3120 1.30850.000.00-0.08-1.50
179561112006.12.15 16:07sell0.02usdjpy117.79119.15117.59 118.090.000.00-0.30-5.08
179579092006.12.15 16:19sell0.04usdjpy117.95119.16117.75 118.090.000.00-0.60-4.74
179627462006.12.15 17:03buy0.02eurusd1.30851.29491.3105 1.30850.000.00-0.150.00
179651912006.12.15 17:30sell0.01gbpusd1.95141.96651.9494 1.95210.000.000.01-0.70
179652522006.12.15 17:30sell0.08usdjpy118.11119.17117.91 118.090.000.00-1.211.35
179658102006.12.15 17:32buy0.04eurusd1.30691.29481.3089 1.30850.000.00-0.306.40
  0.00 0.00 -17.96 -123.81
 Floating P/L: -141.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 616.82 Floating P/L: -141.77 Margin: 1 500.00
Balance: 2 383.18 Equity: 2 241.41 Free Margin: 741.41
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 637.37 Gross Loss: 7 254.19 Total Net Profit: -2 616.82
Profit Factor: 0.64 Expected Payoff: -3.31  
Absolute Drawdown: 2 670.46 Maximal Drawdown: 4 454.67 (65.66%) Relative Drawdown: 65.66% (4 454.67)
 
Total Trades: 790 Short Positions (won %): 380 (60.79%) Long Positions (won %): 410 (61.95%)
Profit Trades (% of total): 485 (61.39%) Loss trades (% of total): 305 (38.61%)
Largest profit trade: 256.00 loss trade: -588.80
Average profit trade: 9.56 loss trade: -23.78
Maximum consecutive wins ($): 24 (52.28) consecutive losses ($): 17 (-1 862.87)
Maximal consecutive profit (count): 300.92 (9) consecutive loss (count): -1 862.87 (17)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3