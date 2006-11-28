|Account: 1313193
|Name: Goblin_yeoeleven
|Currency: USD
|2006 December 15, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16344053
|2006.11.28 06:31
|balance
|Deposit
|5 000.00
|16344204
|2006.11.28 06:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.14
|114.63
|116.34
|2006.11.28 08:34
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|16344219
|2006.11.28 06:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2074
|1.1923
|1.2094
|2006.11.28 08:49
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|16344234
|2006.11.28 06:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3123
|1.3274
|1.3103
|2006.11.28 08:48
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16344261
|2006.11.28 06:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9376
|1.9527
|1.9356
|2006.11.28 08:49
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|16346359
|2006.11.28 07:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9391
|1.9527
|1.9371
|2006.11.28 08:49
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|16346796
|2006.11.28 07:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2059
|1.1923
|1.2079
|2006.11.28 08:49
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16346809
|2006.11.28 07:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3138
|1.3274
|1.3118
|2006.11.28 08:48
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16349473
|2006.11.28 07:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9407
|1.9528
|1.9387
|2006.11.28 08:49
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|16350868
|2006.11.28 07:54
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9423
|1.9529
|1.9403
|2006.11.28 08:48
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|16353269
|2006.11.28 08:06
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9438
|1.9529
|1.9418
|2006.11.28 08:48
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|16353383
|2006.11.28 08:07
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2044
|1.1923
|1.2064
|2006.11.28 08:49
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|16353547
|2006.11.28 08:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|1.3275
|1.3134
|2006.11.28 08:48
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16355117
|2006.11.28 08:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.99
|114.63
|116.19
|2006.11.28 08:34
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16359820
|2006.11.28 08:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.22
|114.71
|116.42
|2006.11.28 15:05
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16360750
|2006.11.28 08:40
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9453
|1.9529
|1.9433
|2006.11.28 08:48
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|16363208
|2006.11.28 08:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3129
|1.3280
|1.3109
|2006.11.28 11:35
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16363373
|2006.11.28 08:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9432
|1.9281
|1.9452
|2006.11.28 10:02
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16363401
|2006.11.28 08:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2067
|1.1916
|1.2087
|2006.11.28 11:53
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16366129
|2006.11.28 09:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3144
|1.3280
|1.3124
|2006.11.28 11:35
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16370033
|2006.11.28 10:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9456
|1.9305
|1.9476
|2006.11.28 13:30
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16370182
|2006.11.28 10:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3159
|1.3280
|1.3139
|2006.11.28 11:35
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16371035
|2006.11.28 10:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9441
|1.9305
|1.9461
|2006.11.28 13:30
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16372168
|2006.11.28 10:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2052
|1.1916
|1.2072
|2006.11.28 11:53
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|16377886
|2006.11.28 11:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3137
|1.2986
|1.3157
|2006.11.28 13:32
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16379106
|2006.11.28 11:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2077
|1.1926
|1.2097
|2006.11.28 14:55
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|16385721
|2006.11.28 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9477
|1.9326
|1.9497
|2006.11.28 14:51
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16386555
|2006.11.28 13:32
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2062
|1.1926
|1.2082
|2006.11.28 14:55
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16387078
|2006.11.28 13:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3168
|1.3017
|1.3188
|2006.11.28 15:12
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16388626
|2006.11.28 13:34
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2046
|1.1925
|1.2066
|2006.11.28 14:55
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|16390004
|2006.11.28 13:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.07
|114.71
|116.27
|2006.11.28 15:04
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16400074
|2006.11.28 14:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9501
|1.9350
|1.9521
|2006.11.28 15:12
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|16401046
|2006.11.28 14:55
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2068
|1.1917
|1.2088
|2006.11.28 15:04
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|16402322
|2006.11.28 15:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9484
|1.9348
|1.9504
|2006.11.28 15:12
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16402715
|2006.11.28 15:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3156
|1.3016
|1.3172
|2006.11.28 15:11
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16403343
|2006.11.28 15:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9468
|1.9347
|1.9488
|2006.11.28 15:11
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16403849
|2006.11.28 15:04
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2090
|1.1939
|1.2110
|2006.11.28 18:51
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|16403923
|2006.11.28 15:04
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3141
|1.3020
|1.3161
|2006.11.28 15:11
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16404266
|2006.11.28 15:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.26
|117.77
|116.06
|2006.11.28 18:06
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16405528
|2006.11.28 15:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2075
|1.1939
|1.2095
|2006.11.28 18:51
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|16405888
|2006.11.28 15:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3162
|1.3011
|1.3182
|2006.11.28 18:06
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16405889
|2006.11.28 15:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9491
|1.9340
|1.9511
|2006.11.28 16:41
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16406360
|2006.11.28 15:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9476
|1.9340
|1.9496
|2006.11.28 16:41
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16407576
|2006.11.28 15:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3147
|1.3011
|1.3167
|2006.11.28 18:06
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16410815
|2006.11.28 16:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9461
|1.9340
|1.9481
|2006.11.28 16:41
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16420497
|2006.11.28 18:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3172
|1.3021
|1.3192
|2006.11.28 18:16
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16420547
|2006.11.28 18:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.05
|117.56
|115.85
|2006.11.28 23:54
|115.99
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.52
|16420593
|2006.11.28 18:06
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2052
|1.1931
|1.2072
|2006.11.28 18:51
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16423991
|2006.11.28 18:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3194
|1.3043
|1.3214
|2006.11.28 18:37
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16424216
|2006.11.28 18:16
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2036
|1.1930
|1.2056
|2006.11.28 18:51
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|13.27
|16426507
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3178
|1.3042
|1.3198
|2006.11.28 18:37
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16432493
|2006.11.28 18:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3202
|1.3051
|1.3222
|2006.11.28 19:39
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16433907
|2006.11.28 18:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3187
|1.3051
|1.3207
|2006.11.28 19:39
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16435942
|2006.11.28 18:51
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3172
|1.3051
|1.3192
|2006.11.28 19:39
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16436529
|2006.11.28 18:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2055
|1.2206
|1.2035
|2006.11.28 19:30
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|16440082
|2006.11.28 19:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2031
|1.2182
|1.2011
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.48
|16440868
|2006.11.28 19:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3194
|1.3043
|1.3214
|2006.11.28 23:52
|1.3214
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.00
|16441649
|2006.11.28 19:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|1.9373
|1.9544
|2006.11.28 20:47
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16444222
|2006.11.28 20:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9508
|1.9372
|1.9528
|2006.11.28 20:47
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16447743
|2006.11.28 20:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|1.9380
|1.9551
|2006.11.28 23:52
|1.9537
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.60
|16455260
|2006.11.28 22:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9516
|1.9380
|1.9536
|2006.11.28 23:52
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16455835
|2006.11.28 22:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.20
|117.56
|116.00
|2006.11.28 23:54
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|16460448
|2006.11.28 23:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9540
|1.9389
|1.9560
|2006.11.29 08:16
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|16461047
|2006.11.28 23:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3216
|1.3065
|1.3236
|2006.11.29 06:26
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16462607
|2006.11.28 23:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.97
|117.48
|115.77
|2006.11.29 00:23
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16463619
|2006.11.28 23:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3201
|1.3065
|1.3221
|2006.11.29 06:26
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16464336
|2006.11.29 00:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9525
|1.9389
|1.9545
|2006.11.29 08:16
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|16468065
|2006.11.29 00:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.75
|117.26
|115.55
|2006.11.29 14:04
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.62
|16485667
|2006.11.29 05:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3186
|1.3065
|1.3206
|2006.11.29 06:26
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16488587
|2006.11.29 06:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3205
|1.3356
|1.3185
|2006.11.29 07:39
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16492542
|2006.11.29 07:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.90
|117.26
|115.70
|2006.11.29 14:03
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|16492711
|2006.11.29 07:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3184
|1.3335
|1.3164
|2006.11.29 09:13
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16493299
|2006.11.29 07:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9509
|1.9388
|1.9529
|2006.11.29 08:16
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|16493411
|2006.11.29 07:46
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2047
|1.2183
|1.2027
|2006.11.29 14:18
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|16495842
|2006.11.29 08:04
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9494
|1.9388
|1.9514
|2006.11.29 08:16
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16496760
|2006.11.29 08:06
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9479
|1.9388
|1.9499
|2006.11.29 08:16
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16498750
|2006.11.29 08:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9500
|1.9651
|1.9480
|2006.11.29 09:17
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16498963
|2006.11.29 08:18
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.06
|117.27
|115.86
|2006.11.29 14:03
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|16499401
|2006.11.29 08:23
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2063
|1.2184
|1.2043
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|16503567
|2006.11.29 09:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3162
|1.3313
|1.3142
|2006.11.29 10:51
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16504134
|2006.11.29 09:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9476
|1.9627
|1.9456
|2006.11.29 09:49
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16504485
|2006.11.29 09:20
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.22
|117.28
|116.02
|2006.11.29 14:03
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16505723
|2006.11.29 09:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9491
|1.9627
|1.9471
|2006.11.29 09:49
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16506272
|2006.11.29 09:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9507
|1.9628
|1.9487
|2006.11.29 09:49
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16506460
|2006.11.29 09:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3177
|1.3313
|1.3157
|2006.11.29 10:51
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16507081
|2006.11.29 09:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9483
|1.9634
|1.9463
|2006.11.29 13:30
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|16510569
|2006.11.29 10:51
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2078
|1.2184
|1.2058
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|16510733
|2006.11.29 10:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3155
|1.3306
|1.3135
|2006.11.29 15:06
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16512092
|2006.11.29 11:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9498
|1.9634
|1.9478
|2006.11.29 13:30
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16517304
|2006.11.29 12:28
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.37
|117.28
|116.17
|2006.11.29 14:03
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|27.55
|16518962
|2006.11.29 12:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9513
|1.9634
|1.9493
|2006.11.29 13:30
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16523979
|2006.11.29 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9485
|1.9636
|1.9465
|2006.11.29 13:44
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|16524897
|2006.11.29 13:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9500
|1.9636
|1.9480
|2006.11.29 13:44
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|16525895
|2006.11.29 13:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9519
|1.9640
|1.9499
|2006.11.29 13:44
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|16526955
|2006.11.29 13:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9534
|1.9640
|1.9514
|2006.11.29 13:44
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16529324
|2006.11.29 13:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9512
|1.9663
|1.9492
|2006.11.29 13:56
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16531389
|2006.11.29 13:53
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2093
|1.2184
|1.2073
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|26.51
|16531738
|2006.11.29 13:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9489
|1.9640
|1.9469
|2006.11.29 15:05
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|16533352
|2006.11.29 14:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9505
|1.9641
|1.9485
|2006.11.29 15:05
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|16533755
|2006.11.29 14:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.17
|114.66
|116.37
|2006.11.29 16:06
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16535669
|2006.11.29 14:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2074
|1.1923
|1.2094
|2006.11.29 15:05
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16536319
|2006.11.29 14:22
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.02
|114.66
|116.22
|2006.11.29 16:06
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16536982
|2006.11.29 14:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9520
|1.9641
|1.9500
|2006.11.29 15:05
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16537798
|2006.11.29 14:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3172
|1.3308
|1.3152
|2006.11.29 15:06
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16537944
|2006.11.29 14:28
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9538
|1.9644
|1.9518
|2006.11.29 15:05
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16540338
|2006.11.29 14:54
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2059
|1.1923
|1.2079
|2006.11.29 15:05
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|16542329
|2006.11.29 15:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2084
|1.1933
|1.2104
|2006.11.29 18:24
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|16542670
|2006.11.29 15:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9516
|1.9365
|1.9536
|2006.11.29 21:38
|1.9457
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.90
|16543252
|2006.11.29 15:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3146
|1.3297
|1.3126
|2006.11.29 16:19
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16543390
|2006.11.29 15:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9500
|1.9364
|1.9520
|2006.11.29 21:37
|1.9457
|0.00
|0.00
|-0.12
|-8.60
|16544321
|2006.11.29 15:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3161
|1.3297
|1.3141
|2006.11.29 16:19
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16547961
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9485
|1.9364
|1.9505
|2006.11.29 21:37
|1.9457
|0.00
|0.00
|-0.24
|-11.20
|16548472
|2006.11.29 16:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.26
|114.75
|116.46
|2006.11.30 01:40
|116.46
|0.00
|0.00
|0.37
|1.72
|16549800
|2006.11.29 16:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3139
|1.3290
|1.3119
|2006.11.29 18:27
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16553468
|2006.11.29 17:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3155
|1.3291
|1.3135
|2006.11.29 18:27
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16556662
|2006.11.29 18:23
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9469
|1.9363
|1.9489
|2006.11.29 21:37
|1.9459
|0.00
|0.00
|-0.48
|-8.00
|16557216
|2006.11.29 18:23
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9454
|1.9363
|1.9474
|2006.11.29 21:37
|1.9459
|0.00
|0.00
|-0.96
|8.00
|16558056
|2006.11.29 18:24
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2109
|1.1958
|1.2129
|2006.11.30 13:35
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.28
|-3.48
|16559716
|2006.11.29 18:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3136
|1.2985
|1.3156
|2006.11.29 19:01
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16564126
|2006.11.29 19:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3155
|1.3004
|1.3175
|2006.11.30 05:27
|1.3175
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.00
|16564367
|2006.11.29 19:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2094
|1.1958
|1.2114
|2006.11.30 13:35
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.57
|-4.31
|16572267
|2006.11.29 20:54
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9438
|1.9362
|1.9458
|2006.11.29 21:37
|1.9458
|0.00
|0.00
|-1.92
|64.00
|16574874
|2006.11.29 21:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9459
|1.9610
|1.9439
|2006.11.30 07:35
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|16585934
|2006.11.30 01:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.50
|114.99
|116.70
|2006.11.30 10:12
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|16587294
|2006.11.30 02:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.35
|114.99
|116.55
|2006.11.30 10:11
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|16587725
|2006.11.30 02:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9475
|1.9611
|1.9455
|2006.11.30 07:35
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.80
|16589154
|2006.11.30 02:11
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.19
|114.98
|116.39
|2006.11.30 10:11
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16595174
|2006.11.30 05:02
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9490
|1.9611
|1.9470
|2006.11.30 07:35
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|16596456
|2006.11.30 05:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3177
|1.3026
|1.3197
|2006.11.30 07:23
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16596569
|2006.11.30 05:28
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2079
|1.1958
|1.2099
|2006.11.30 13:35
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.31
|16601366
|2006.11.30 06:43
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9506
|1.9612
|1.9486
|2006.11.30 07:35
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|16603067
|2006.11.30 07:02
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9522
|1.9613
|1.9502
|2006.11.30 07:35
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|16604956
|2006.11.30 07:13
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2064
|1.1958
|1.2084
|2006.11.30 13:35
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|16605310
|2006.11.30 07:17
|buy
|0.08
|usdjpy
|116.03
|114.97
|116.23
|2006.11.30 10:11
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|16605761
|2006.11.30 07:22
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9537
|1.9613
|1.9517
|2006.11.30 07:35
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16606309
|2006.11.30 07:22
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9555
|1.9616
|1.9535
|2006.11.30 07:35
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|16607385
|2006.11.30 07:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3199
|1.3048
|1.3219
|2006.11.30 09:24
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16608656
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3184
|1.3048
|1.3204
|2006.11.30 09:24
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16610129
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|1.9380
|1.9551
|2006.11.30 09:23
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16618157
|2006.11.30 09:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9555
|1.9404
|1.9575
|2006.11.30 09:24
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16618803
|2006.11.30 09:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3205
|1.3054
|1.3225
|2006.11.30 12:48
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16619679
|2006.11.30 09:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9579
|1.9428
|1.9599
|2006.11.30 12:13
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16620645
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9564
|1.9428
|1.9584
|2006.11.30 12:13
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16625138
|2006.11.30 10:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.23
|117.74
|116.03
|2006.11.30 14:57
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16625635
|2006.11.30 10:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3190
|1.3054
|1.3210
|2006.11.30 12:48
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16627688
|2006.11.30 10:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9548
|1.9427
|1.9568
|2006.11.30 12:13
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16631836
|2006.11.30 12:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9570
|1.9419
|1.9590
|2006.11.30 14:14
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16633108
|2006.11.30 12:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3210
|1.3059
|1.3230
|2006.11.30 13:30
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16636053
|2006.11.30 13:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3195
|1.3059
|1.3215
|2006.11.30 13:30
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16636960
|2006.11.30 13:30
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2046
|1.1955
|1.2066
|2006.11.30 13:35
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|26.52
|16637583
|2006.11.30 13:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3215
|1.3064
|1.3235
|2006.11.30 14:57
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16638547
|2006.11.30 13:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3198
|1.3062
|1.3218
|2006.11.30 14:57
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16639246
|2006.11.30 13:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2066
|1.2217
|1.2046
|2006.11.30 14:26
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|16639811
|2006.11.30 13:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9555
|1.9419
|1.9575
|2006.11.30 14:14
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16641311
|2006.11.30 14:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9577
|1.9426
|1.9597
|2006.11.30 14:57
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16641938
|2006.11.30 14:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2042
|1.2193
|1.2022
|2006.11.30 14:57
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|16644314
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2018
|1.2169
|1.1998
|2006.11.30 15:08
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16644347
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.00
|117.51
|115.80
|2006.11.30 15:07
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16644535
|2006.11.30 14:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9600
|1.9449
|1.9620
|2006.11.30 15:05
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|16644942
|2006.11.30 14:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3224
|1.3073
|1.3244
|2006.11.30 15:05
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|16645860
|2006.11.30 14:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3209
|1.3073
|1.3229
|2006.11.30 15:04
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16647095
|2006.11.30 15:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9584
|1.9448
|1.9604
|2006.11.30 15:04
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16648301
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9618
|1.9467
|1.9638
|2006.11.30 15:45
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16648386
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3236
|1.3085
|1.3256
|2006.11.30 15:45
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16650371
|2006.11.30 15:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.74
|117.27
|115.56
|2006.11.30 16:14
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|16650652
|2006.11.30 15:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1991
|1.2142
|1.1971
|2006.11.30 16:14
|1.1971
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16657782
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9641
|1.9490
|1.9661
|2006.11.30 15:57
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16658167
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3259
|1.3108
|1.3279
|2006.12.01 02:37
|1.3264
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.50
|16661169
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9666
|1.9515
|1.9686
|2006.11.30 16:15
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16664693
|2006.11.30 16:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1965
|1.2118
|1.1947
|2006.12.01 06:29
|1.1959
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.50
|16664932
|2006.11.30 16:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.53
|117.04
|115.33
|2006.11.30 23:38
|115.63
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.86
|16665303
|2006.11.30 16:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|1.9543
|1.9714
|2006.11.30 17:02
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16668443
|2006.11.30 16:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9679
|1.9543
|1.9699
|2006.11.30 17:02
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16672185
|2006.11.30 17:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9702
|1.9551
|1.9722
|2006.12.01 02:25
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.50
|16673820
|2006.11.30 17:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9687
|1.9551
|1.9707
|2006.12.01 02:25
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.80
|16674784
|2006.11.30 17:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.68
|117.04
|115.48
|2006.11.30 23:38
|115.64
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.69
|16678156
|2006.11.30 18:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9671
|1.9550
|1.9691
|2006.12.01 02:25
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.20
|16678843
|2006.11.30 19:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1980
|1.2116
|1.1960
|2006.12.01 06:29
|1.1960
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.34
|16680988
|2006.11.30 19:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3244
|1.3108
|1.3264
|2006.12.01 02:37
|1.3264
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.00
|16681286
|2006.11.30 19:38
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9656
|1.9550
|1.9676
|2006.12.01 02:25
|1.9676
|0.00
|0.00
|-0.16
|16.00
|16690862
|2006.11.30 23:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.84
|117.05
|115.64
|2006.11.30 23:38
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|16691913
|2006.11.30 23:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.61
|114.10
|115.81
|2006.12.01 05:28
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16707985
|2006.12.01 05:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.86
|114.35
|116.06
|2006.12.01 08:24
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16714895
|2006.12.01 06:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9750
|1.9599
|1.9770
|2006.12.01 10:28
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|16718633
|2006.12.01 06:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9735
|1.9599
|1.9755
|2006.12.01 10:28
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|16725211
|2006.12.01 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|1.3122
|1.3293
|2006.12.01 11:40
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|16726108
|2006.12.01 08:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9720
|1.9599
|1.9740
|2006.12.01 10:28
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|16728325
|2006.12.01 08:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3257
|1.3121
|1.3277
|2006.12.01 11:40
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|16729153
|2006.12.01 08:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.08
|114.57
|116.28
|2006.12.01 10:09
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16729452
|2006.12.01 08:24
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9705
|1.9599
|1.9725
|2006.12.01 10:28
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.40
|16732402
|2006.12.01 08:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3242
|1.3121
|1.3262
|2006.12.01 11:40
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|16732685
|2006.12.01 08:36
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9689
|1.9598
|1.9709
|2006.12.01 10:28
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|16739570
|2006.12.01 09:35
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9674
|1.9598
|1.9694
|2006.12.01 10:28
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|16742498
|2006.12.01 09:51
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9659
|1.9598
|1.9679
|2006.12.01 10:28
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16745101
|2006.12.01 10:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.31
|114.80
|116.51
|2006.12.01 20:30
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.71
|16745277
|2006.12.01 10:10
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3227
|1.3121
|1.3247
|2006.12.01 11:40
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16747599
|2006.12.01 10:23
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9644
|1.9598
|1.9664
|2006.12.01 10:28
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|16752921
|2006.12.01 11:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.16
|114.80
|116.36
|2006.12.01 20:30
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|16755520
|2006.12.01 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3247
|1.3398
|1.3227
|2006.12.01 16:04
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|16757501
|2006.12.01 12:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1996
|1.1845
|1.2016
|2006.12.01 14:31
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16761200
|2006.12.01 13:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1981
|1.1845
|1.2001
|2006.12.01 14:31
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|16765603
|2006.12.01 14:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3264
|1.3400
|1.3244
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|16765990
|2006.12.01 14:14
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.00
|114.79
|116.20
|2006.12.01 20:30
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.10
|16768659
|2006.12.01 14:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3279
|1.3400
|1.3259
|2006.12.01 16:04
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|16768704
|2006.12.01 14:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1965
|1.1844
|1.1985
|2006.12.01 14:31
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|16772069
|2006.12.01 14:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1987
|1.1836
|1.2007
|2006.12.01 16:14
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|16773705
|2006.12.01 14:49
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1972
|1.1836
|1.1992
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|16774722
|2006.12.01 14:59
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.85
|114.79
|116.05
|2006.12.01 20:30
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.11
|16775555
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9747
|1.9596
|1.9767
|2006.12.01 15:09
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16776213
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1956
|1.1835
|1.1976
|2006.12.01 16:14
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.39
|16778572
|2006.12.01 15:04
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3300
|1.3406
|1.3280
|2006.12.01 16:04
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|16780563
|2006.12.01 15:08
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1941
|1.1835
|1.1961
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|16781214
|2006.12.01 15:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9776
|1.9625
|1.9796
|2006.12.01 15:28
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16781511
|2006.12.01 15:09
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3317
|1.3408
|1.3297
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|16781809
|2006.12.01 15:10
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.69
|114.78
|115.89
|2006.12.01 20:30
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.43
|16782504
|2006.12.01 15:11
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1925
|1.1834
|1.1945
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|16787124
|2006.12.01 15:27
|buy
|0.32
|usdjpy
|115.52
|114.76
|115.72
|2006.12.01 20:30
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.95
|16787701
|2006.12.01 15:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|1.9650
|1.9821
|2006.12.01 15:35
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16789343
|2006.12.01 15:29
|buy
|0.32
|usdchf
|1.1909
|1.1833
|1.1929
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|53.65
|16789511
|2006.12.01 15:29
|buy
|0.64
|usdjpy
|115.36
|114.75
|115.56
|2006.12.01 20:30
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|33.27
|16789866
|2006.12.01 15:29
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3334
|1.3410
|1.3314
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16792978
|2006.12.01 15:35
|buy
|1.28
|usdjpy
|115.21
|114.75
|115.41
|2006.12.01 20:30
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|221.82
|16793560
|2006.12.01 15:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9827
|1.9676
|1.9847
|2006.12.01 15:37
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16795789
|2006.12.01 15:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9851
|1.9700
|1.9871
|2006.12.01 17:18
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|16797352
|2006.12.01 15:39
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3349
|1.3410
|1.3329
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|16798591
|2006.12.01 15:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9836
|1.9700
|1.9856
|2006.12.01 17:18
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|16801238
|2006.12.01 15:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9821
|1.9700
|1.9841
|2006.12.01 17:18
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|16803319
|2006.12.01 16:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3331
|1.3180
|1.3351
|2006.12.01 19:43
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16804088
|2006.12.01 16:11
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9805
|1.9699
|1.9825
|2006.12.01 17:18
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16805137
|2006.12.01 16:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1927
|1.2078
|1.1907
|2006.12.01 20:23
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|16806994
|2006.12.01 16:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3316
|1.3180
|1.3336
|2006.12.01 19:43
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16807101
|2006.12.01 16:33
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1944
|1.2080
|1.1924
|2006.12.01 20:23
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|16808316
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9789
|1.9698
|1.9809
|2006.12.01 17:18
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16811945
|2006.12.01 17:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9810
|1.9659
|1.9830
|2006.12.03 22:55
|1.9816
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.60
|16812557
|2006.12.01 17:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9794
|1.9658
|1.9814
|2006.12.03 22:55
|1.9814
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.00
|16818237
|2006.12.01 19:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3337
|1.3186
|1.3357
|2006.12.03 22:55
|1.3357
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.00
|16820590
|2006.12.01 20:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1921
|1.2072
|1.1901
|2006.12.04 10:50
|1.1959
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.18
|16821172
|2006.12.01 20:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.41
|116.92
|115.21
|2006.12.03 22:54
|115.21
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.74
|16826936
|2006.12.03 22:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.18
|116.69
|114.98
|2006.12.04 05:29
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|16827799
|2006.12.03 22:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9831
|1.9677
|1.9848
|2006.12.04 05:31
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16827910
|2006.12.03 22:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3363
|1.3212
|1.3383
|2006.12.04 05:35
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|16836601
|2006.12.04 00:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9816
|1.9680
|1.9836
|2006.12.04 05:31
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|16837405
|2006.12.04 00:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3348
|1.3212
|1.3368
|2006.12.04 05:35
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|16838182
|2006.12.04 00:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.34
|116.70
|115.14
|2006.12.04 05:29
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.84
|16843654
|2006.12.04 01:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|1.9680
|1.9821
|2006.12.04 05:30
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16843690
|2006.12.04 01:14
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3333
|1.3212
|1.3353
|2006.12.04 05:35
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16845824
|2006.12.04 01:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1936
|1.2072
|1.1916
|2006.12.04 10:50
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|16846557
|2006.12.04 01:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.50
|116.71
|115.30
|2006.12.04 05:29
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.81
|16850587
|2006.12.04 03:00
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9786
|1.9680
|1.9806
|2006.12.04 05:30
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16853531
|2006.12.04 03:41
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.65
|116.71
|115.45
|2006.12.04 05:29
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|16855113
|2006.12.04 04:06
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3317
|1.3211
|1.3337
|2006.12.04 05:35
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16855822
|2006.12.04 04:08
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9770
|1.9679
|1.9790
|2006.12.04 05:30
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16857048
|2006.12.04 04:16
|sell
|0.16
|usdjpy
|115.81
|116.72
|115.61
|2006.12.04 05:29
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|27.68
|16859691
|2006.12.04 05:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.62
|114.11
|115.82
|2006.12.04 13:20
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|16860890
|2006.12.04 05:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3336
|1.3487
|1.3316
|2006.12.04 06:37
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16864596
|2006.12.04 06:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3315
|1.3466
|1.3295
|2006.12.04 08:08
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16866999
|2006.12.04 07:18
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1951
|1.2072
|1.1931
|2006.12.04 10:50
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|16870531
|2006.12.04 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9774
|1.9925
|1.9754
|2006.12.04 08:08
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16872353
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1966
|1.2072
|1.1946
|2006.12.04 10:50
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|16872501
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9746
|1.9901
|1.9730
|2006.12.04 08:26
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16873172
|2006.12.04 08:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3288
|1.3442
|1.3271
|2006.12.04 13:30
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16876838
|2006.12.04 08:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9727
|1.9878
|1.9707
|2006.12.04 09:11
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|16878344
|2006.12.04 08:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9742
|1.9878
|1.9722
|2006.12.04 09:11
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|16878751
|2006.12.04 08:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3303
|1.3439
|1.3283
|2006.12.04 13:30
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16879161
|2006.12.04 08:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9757
|1.9878
|1.9737
|2006.12.04 09:11
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|16879599
|2006.12.04 08:43
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9772
|1.9878
|1.9752
|2006.12.04 09:11
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16880773
|2006.12.04 08:58
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9788
|1.9879
|1.9768
|2006.12.04 09:11
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16882156
|2006.12.04 09:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9762
|1.9913
|1.9742
|2006.12.04 12:52
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16882530
|2006.12.04 09:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9777
|1.9913
|1.9757
|2006.12.04 12:52
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|16884609
|2006.12.04 09:58
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1982
|1.2073
|1.1962
|2006.12.04 10:50
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|26.75
|16887308
|2006.12.04 10:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9792
|1.9913
|1.9772
|2006.12.04 12:52
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16887674
|2006.12.04 10:51
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1960
|1.1809
|1.1980
|2006.12.04 13:31
|1.1980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16888450
|2006.12.04 11:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3318
|1.3439
|1.3298
|2006.12.04 13:30
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16888540
|2006.12.04 11:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.47
|114.11
|115.67
|2006.12.04 13:19
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|16891787
|2006.12.04 12:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9767
|1.9918
|1.9747
|2006.12.04 13:30
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16893586
|2006.12.04 13:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.69
|114.18
|115.89
|2006.12.05 14:04
|114.79
|0.00
|0.00
|0.12
|-7.84
|16894537
|2006.12.04 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9743
|1.9894
|1.9723
|2006.12.05 00:01
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.60
|16894634
|2006.12.04 13:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3297
|1.3448
|1.3277
|2006.12.05 03:21
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.70
|16894795
|2006.12.04 13:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1983
|1.1832
|1.2003
|2006.12.05 09:29
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.34
|16896314
|2006.12.04 13:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9758
|1.9894
|1.9738
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.40
|16896744
|2006.12.04 14:06
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1967
|1.1831
|1.1987
|2006.12.05 09:29
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.84
|16898603
|2006.12.04 14:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3313
|1.3449
|1.3293
|2006.12.05 03:21
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.40
|16899041
|2006.12.04 14:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.53
|114.17
|115.73
|2006.12.05 14:04
|114.80
|0.00
|0.00
|0.25
|-12.72
|16902090
|2006.12.04 15:43
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9773
|1.9894
|1.9753
|2006.12.05 00:01
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.02
|-11.20
|16902106
|2006.12.04 15:43
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1952
|1.1831
|1.1972
|2006.12.05 09:28
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.38
|1.34
|16902869
|2006.12.04 15:46
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9789
|1.9895
|1.9769
|2006.12.05 00:01
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.04
|-9.60
|16904147
|2006.12.04 16:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3328
|1.3449
|1.3308
|2006.12.05 03:18
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.24
|2.00
|16904401
|2006.12.04 16:05
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.38
|114.17
|115.58
|2006.12.05 14:04
|114.79
|0.00
|0.00
|0.50
|-20.56
|16924341
|2006.12.04 21:47
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1937
|1.1831
|1.1957
|2006.12.05 09:28
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|16924562
|2006.12.04 21:47
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9805
|1.9896
|1.9785
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16926826
|2006.12.04 21:59
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3343
|1.3449
|1.3323
|2006.12.05 03:18
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16929080
|2006.12.04 22:18
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.22
|114.16
|115.42
|2006.12.05 14:04
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.27
|16931068
|2006.12.04 22:33
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9820
|1.9896
|1.9800
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|16939152
|2006.12.05 00:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|1.9650
|1.9821
|2006.12.05 07:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16940766
|2006.12.05 00:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9786
|1.9650
|1.9806
|2006.12.05 07:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16952452
|2006.12.05 03:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9770
|1.9649
|1.9790
|2006.12.05 07:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16953114
|2006.12.05 03:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3323
|1.3474
|1.3303
|2006.12.05 07:35
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16967145
|2006.12.05 07:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3338
|1.3474
|1.3318
|2006.12.05 07:35
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16969358
|2006.12.05 07:21
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.07
|114.16
|115.27
|2006.12.05 14:04
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.23
|16969492
|2006.12.05 07:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9790
|1.9941
|1.9770
|2006.12.05 07:35
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16972325
|2006.12.05 07:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9765
|1.9916
|1.9745
|2006.12.05 08:20
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16972350
|2006.12.05 07:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3313
|1.3464
|1.3293
|2006.12.05 13:48
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|16974113
|2006.12.05 07:41
|buy
|0.32
|usdjpy
|114.91
|114.15
|115.11
|2006.12.05 14:04
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.66
|16979856
|2006.12.05 08:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9741
|1.9892
|1.9721
|2006.12.05 09:28
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16981577
|2006.12.05 08:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9758
|1.9894
|1.9738
|2006.12.05 09:28
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16983839
|2006.12.05 08:46
|buy
|0.64
|usdjpy
|114.75
|114.14
|114.95
|2006.12.05 14:04
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|27.87
|16985667
|2006.12.05 08:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9773
|1.9894
|1.9753
|2006.12.05 09:28
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16990102
|2006.12.05 09:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9748
|1.9899
|1.9728
|2006.12.05 09:58
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16990195
|2006.12.05 09:29
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1958
|1.1807
|1.1978
|2006.12.05 13:50
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|16990267
|2006.12.05 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9765
|1.9901
|1.9745
|2006.12.05 09:58
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16992024
|2006.12.05 09:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9739
|1.9890
|1.9719
|2006.12.05 10:51
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|16993161
|2006.12.05 10:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9754
|1.9890
|1.9734
|2006.12.05 10:51
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|16994047
|2006.12.05 10:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9769
|1.9890
|1.9749
|2006.12.05 10:51
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|16995147
|2006.12.05 10:23
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1943
|1.1807
|1.1963
|2006.12.05 13:50
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|16996133
|2006.12.05 10:33
|buy
|1.28
|usdjpy
|114.60
|114.14
|114.80
|2006.12.05 14:03
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|223.00
|16996215
|2006.12.05 10:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9785
|1.9891
|1.9765
|2006.12.05 10:51
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16998191
|2006.12.05 10:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9762
|1.9913
|1.9742
|2006.12.05 11:52
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17001372
|2006.12.05 11:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3328
|1.3464
|1.3308
|2006.12.05 13:47
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|17001687
|2006.12.05 11:23
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1927
|1.1806
|1.1947
|2006.12.05 13:50
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.68
|17001853
|2006.12.05 11:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9777
|1.9913
|1.9757
|2006.12.05 11:52
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17004389
|2006.12.05 11:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9752
|1.9903
|1.9732
|2006.12.05 13:47
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|17007855
|2006.12.05 12:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9768
|1.9904
|1.9748
|2006.12.05 13:47
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17010917
|2006.12.05 13:10
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1912
|1.1806
|1.1932
|2006.12.05 13:50
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|17013170
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3343
|1.3464
|1.3323
|2006.12.05 13:47
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17013660
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9783
|1.9904
|1.9763
|2006.12.05 13:47
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17014530
|2006.12.05 13:30
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1896
|1.1805
|1.1916
|2006.12.05 13:50
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|26.85
|17017090
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3358
|1.3464
|1.3338
|2006.12.05 13:47
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17017182
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9800
|1.9906
|1.9780
|2006.12.05 13:47
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17021277
|2006.12.05 13:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9777
|1.9626
|1.9797
|2006.12.05 14:17
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17021933
|2006.12.05 13:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3339
|1.3188
|1.3359
|2006.12.05 14:51
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17022870
|2006.12.05 13:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9762
|1.9626
|1.9782
|2006.12.05 14:17
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17022943
|2006.12.05 13:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1920
|1.2071
|1.1900
|2006.12.05 14:51
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|17025346
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9745
|1.9624
|1.9765
|2006.12.05 14:17
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17025503
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3320
|1.3184
|1.3340
|2006.12.05 14:51
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17027706
|2006.12.05 14:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9768
|1.9617
|1.9788
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|17032583
|2006.12.05 14:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3344
|1.3193
|1.3364
|2006.12.05 16:25
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|17032661
|2006.12.05 14:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1897
|1.2048
|1.1877
|2006.12.05 15:04
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|17033120
|2006.12.05 14:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.57
|116.08
|114.37
|2006.12.05 16:36
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|17034219
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3328
|1.3192
|1.3348
|2006.12.05 16:25
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|17034352
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|1.9613
|1.9769
|2006.12.05 15:53
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|17034399
|2006.12.05 15:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1913
|1.2049
|1.1893
|2006.12.05 15:04
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17034937
|2006.12.05 15:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.81
|116.17
|114.61
|2006.12.05 16:35
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|17034985
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9732
|1.9611
|1.9752
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|17035110
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3313
|1.3192
|1.3333
|2006.12.05 16:25
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17035296
|2006.12.05 15:01
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1929
|1.2050
|1.1909
|2006.12.05 15:04
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|17037084
|2006.12.05 15:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1907
|1.2058
|1.1887
|2006.12.05 16:10
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|17038343
|2006.12.05 15:11
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9717
|1.9611
|1.9737
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|17039140
|2006.12.05 15:12
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1923
|1.2059
|1.1903
|2006.12.05 16:10
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|17039603
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3297
|1.3191
|1.3317
|2006.12.05 16:25
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17040146
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9700
|1.9609
|1.9720
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|17042417
|2006.12.05 15:21
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1938
|1.2059
|1.1918
|2006.12.05 16:10
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.71
|17044154
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.97
|116.18
|114.77
|2006.12.05 16:35
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|17044476
|2006.12.05 15:27
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9684
|1.9608
|1.9704
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17046654
|2006.12.05 15:33
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.12
|116.18
|114.92
|2006.12.05 16:35
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|17049769
|2006.12.05 15:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|1.9856
|1.9685
|2006.12.06 07:26
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.20
|17052763
|2006.12.05 16:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1912
|1.2063
|1.1892
|2006.12.06 10:57
|1.1956
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.68
|17053484
|2006.12.05 16:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9721
|1.9857
|1.9701
|2006.12.06 07:26
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.01
|1.20
|17054521
|2006.12.05 16:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.3468
|1.3297
|2006.12.06 07:28
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.06
|0.10
|17055301
|2006.12.05 16:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9736
|1.9857
|1.9716
|2006.12.06 07:26
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.02
|8.00
|17056596
|2006.12.05 16:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.95
|113.44
|115.15
|2006.12.06 08:32
|114.82
|0.00
|0.00
|0.12
|-1.13
|17063569
|2006.12.05 19:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.80
|113.44
|115.00
|2006.12.06 08:32
|114.83
|0.00
|0.00
|0.25
|0.52
|17096319
|2006.12.06 05:02
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.64
|113.43
|114.84
|2006.12.06 08:32
|114.84
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|17102678
|2006.12.06 06:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3333
|1.3469
|1.3313
|2006.12.06 07:27
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17107917
|2006.12.06 07:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9714
|1.9865
|1.9694
|2006.12.06 07:58
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17108350
|2006.12.06 07:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3316
|1.3165
|1.3336
|2006.12.06 10:57
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|17110281
|2006.12.06 07:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1927
|1.2063
|1.1907
|2006.12.06 10:57
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|17110589
|2006.12.06 07:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|1.9845
|1.9674
|2006.12.06 09:16
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|17111161
|2006.12.06 08:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9709
|1.9845
|1.9689
|2006.12.06 09:16
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|17111620
|2006.12.06 08:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9725
|1.9846
|1.9705
|2006.12.06 09:16
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17112586
|2006.12.06 08:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3300
|1.3164
|1.3320
|2006.12.06 10:57
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|17113771
|2006.12.06 08:32
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1943
|1.2064
|1.1923
|2006.12.06 10:56
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|17113927
|2006.12.06 08:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.83
|116.34
|114.63
|2006.12.06 15:04
|114.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|17116365
|2006.12.06 09:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9698
|1.9849
|1.9678
|2006.12.06 09:30
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17116710
|2006.12.06 09:18
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3285
|1.3164
|1.3305
|2006.12.06 10:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17117351
|2006.12.06 09:19
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1958
|1.2064
|1.1938
|2006.12.06 10:56
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|17119460
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9663
|1.9814
|1.9643
|2006.12.06 09:40
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17123220
|2006.12.06 09:40
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3264
|1.3158
|1.3284
|2006.12.06 10:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17123359
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1978
|1.2069
|1.1958
|2006.12.06 10:56
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|26.76
|17123456
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9638
|1.9789
|1.9618
|2006.12.06 13:15
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17126243
|2006.12.06 09:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.98
|116.34
|114.78
|2006.12.06 15:04
|114.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|17127681
|2006.12.06 09:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9653
|1.9789
|1.9633
|2006.12.06 13:15
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17130610
|2006.12.06 10:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1955
|1.1804
|1.1975
|2006.12.06 13:15
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17130750
|2006.12.06 10:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3282
|1.3433
|1.3262
|2006.12.06 13:16
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17133726
|2006.12.06 11:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9669
|1.9790
|1.9649
|2006.12.06 13:15
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17139072
|2006.12.06 13:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|1.9800
|1.9629
|2006.12.06 13:18
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17139441
|2006.12.06 13:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1979
|1.1828
|1.1999
|2006.12.06 17:29
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|17139486
|2006.12.06 13:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3260
|1.3411
|1.3240
|2006.12.06 19:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17140266
|2006.12.06 13:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9624
|1.9775
|1.9604
|2006.12.06 16:08
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|17140409
|2006.12.06 13:18
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.14
|116.35
|114.94
|2006.12.06 15:04
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|17144143
|2006.12.06 13:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9650
|1.9786
|1.9630
|2006.12.06 16:08
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|17145875
|2006.12.06 14:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1964
|1.1828
|1.1984
|2006.12.06 17:29
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|17145894
|2006.12.06 14:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3276
|1.3412
|1.3256
|2006.12.06 19:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17149518
|2006.12.06 14:36
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9666
|1.9787
|1.9646
|2006.12.06 16:08
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|17151029
|2006.12.06 14:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3291
|1.3412
|1.3271
|2006.12.06 19:28
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17151115
|2006.12.06 14:53
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1948
|1.1827
|1.1968
|2006.12.06 17:29
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|17153641
|2006.12.06 15:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.96
|113.45
|115.16
|2006.12.06 18:42
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17153846
|2006.12.06 15:05
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9681
|1.9787
|1.9661
|2006.12.06 16:08
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|17156085
|2006.12.06 15:21
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1933
|1.1827
|1.1953
|2006.12.06 17:27
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|17156195
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3306
|1.3412
|1.3286
|2006.12.06 19:28
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17159178
|2006.12.06 15:40
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9696
|1.9787
|1.9676
|2006.12.06 16:08
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17160891
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9711
|1.9787
|1.9691
|2006.12.06 16:08
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17161136
|2006.12.06 15:45
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1918
|1.1827
|1.1938
|2006.12.06 17:27
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|26.81
|17165413
|2006.12.06 16:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|1.9543
|1.9714
|2006.12.07 05:03
|1.9691
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.30
|17173101
|2006.12.06 17:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1937
|1.2088
|1.1917
|2006.12.07 07:13
|1.1933
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.34
|17175794
|2006.12.06 18:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9679
|1.9543
|1.9699
|2006.12.07 05:03
|1.9690
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.20
|17177698
|2006.12.06 18:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.19
|113.68
|115.39
|2006.12.07 13:31
|115.07
|0.00
|0.00
|0.37
|-1.04
|17180799
|2006.12.06 19:19
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1952
|1.2088
|1.1932
|2006.12.07 07:13
|1.1932
|0.00
|0.00
|-0.72
|3.35
|17180852
|2006.12.06 19:20
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9664
|1.9543
|1.9684
|2006.12.07 05:02
|1.9684
|0.00
|0.00
|-0.24
|8.00
|17182133
|2006.12.06 19:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3285
|1.3134
|1.3305
|2006.12.07 04:59
|1.3305
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.00
|17201603
|2006.12.07 01:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.03
|113.67
|115.23
|2006.12.07 13:31
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|17209605
|2006.12.07 04:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3308
|1.3157
|1.3328
|2006.12.07 13:36
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17210733
|2006.12.07 05:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9695
|1.9544
|1.9715
|2006.12.07 07:12
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17212761
|2006.12.07 05:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9680
|1.9544
|1.9700
|2006.12.07 07:12
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17216244
|2006.12.07 06:21
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.88
|113.67
|115.08
|2006.12.07 13:31
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|17219226
|2006.12.07 07:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9706
|1.9555
|1.9726
|2006.12.07 13:03
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|17219672
|2006.12.07 07:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1930
|1.2081
|1.1910
|2006.12.07 13:36
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|17225659
|2006.12.07 08:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9690
|1.9554
|1.9710
|2006.12.07 13:03
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|17232339
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3293
|1.3157
|1.3313
|2006.12.07 13:36
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17232432
|2006.12.07 10:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1948
|1.2084
|1.1928
|2006.12.07 13:36
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|17232614
|2006.12.07 10:16
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9675
|1.9554
|1.9695
|2006.12.07 13:02
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17235732
|2006.12.07 11:07
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9660
|1.9554
|1.9680
|2006.12.07 13:02
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17243641
|2006.12.07 13:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9679
|1.9830
|1.9659
|2006.12.07 13:25
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17244868
|2006.12.07 13:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9654
|1.9805
|1.9634
|2006.12.07 13:41
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17245936
|2006.12.07 13:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.14
|113.63
|115.34
|2006.12.07 19:32
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|17246735
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.99
|113.63
|115.19
|2006.12.07 19:32
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|17247416
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9669
|1.9805
|1.9649
|2006.12.07 13:41
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17247860
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1927
|1.1776
|1.1947
|2006.12.07 13:42
|1.1947
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17247953
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3313
|1.3464
|1.3293
|2006.12.07 13:42
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17251501
|2006.12.07 13:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9643
|1.9794
|1.9623
|2006.12.07 14:00
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17251736
|2006.12.07 13:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3287
|1.3438
|1.3267
|2006.12.07 14:00
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|17251747
|2006.12.07 13:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1952
|1.1801
|1.1972
|2006.12.07 16:46
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|17252717
|2006.12.07 13:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9658
|1.9794
|1.9638
|2006.12.07 14:00
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17252931
|2006.12.07 13:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3302
|1.3438
|1.3282
|2006.12.07 14:00
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17254700
|2006.12.07 14:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9633
|1.9784
|1.9613
|2006.12.07 14:43
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17254788
|2006.12.07 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3286
|1.3437
|1.3266
|2006.12.07 19:40
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17256432
|2006.12.07 14:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9648
|1.9784
|1.9628
|2006.12.07 14:43
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17257336
|2006.12.07 14:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3301
|1.3437
|1.3281
|2006.12.07 19:40
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17257419
|2006.12.07 14:17
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1937
|1.1801
|1.1957
|2006.12.07 16:46
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|17258638
|2006.12.07 14:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9664
|1.9785
|1.9644
|2006.12.07 14:43
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17261574
|2006.12.07 14:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9639
|1.9790
|1.9619
|2006.12.07 16:46
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17271420
|2006.12.07 16:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9615
|1.9766
|1.9595
|2006.12.07 22:11
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.40
|17271530
|2006.12.07 16:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1961
|1.1810
|1.1981
|2006.12.08 13:29
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.09
|1.67
|17272244
|2006.12.07 16:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9630
|1.9766
|1.9610
|2006.12.07 22:11
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|17281033
|2006.12.07 19:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.22
|113.71
|115.42
|2006.12.08 09:51
|115.42
|0.00
|0.00
|0.12
|1.73
|17282132
|2006.12.07 19:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3278
|1.3429
|1.3258
|2006.12.08 13:30
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.06
|2.00
|17288680
|2006.12.07 21:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9646
|1.9767
|1.9626
|2006.12.07 22:11
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.02
|8.00
|17291337
|2006.12.07 22:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9623
|1.9774
|1.9603
|2006.12.08 07:06
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17302208
|2006.12.08 04:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9638
|1.9774
|1.9618
|2006.12.08 07:06
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17307669
|2006.12.08 07:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9620
|1.9469
|1.9640
|2006.12.08 13:31
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|17309314
|2006.12.08 07:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9605
|1.9469
|1.9625
|2006.12.08 13:31
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|17315583
|2006.12.08 09:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.51
|114.00
|115.71
|2006.12.08 13:29
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|17318629
|2006.12.08 10:16
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9589
|1.9468
|1.9609
|2006.12.08 13:31
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|17326770
|2006.12.08 13:29
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1985
|1.1834
|1.2005
|2006.12.08 13:32
|1.2005
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17326822
|2006.12.08 13:29
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9571
|1.9465
|1.9591
|2006.12.08 13:31
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17326909
|2006.12.08 13:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.74
|114.23
|115.94
|2006.12.08 15:19
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|17327678
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9555
|1.9464
|1.9575
|2006.12.08 13:31
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|17328082
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3247
|1.3401
|1.3230
|2006.12.08 15:29
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.10
|17328537
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9538
|1.9462
|1.9558
|2006.12.08 13:31
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17331033
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3262
|1.3398
|1.3242
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.40
|17331647
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9578
|1.9729
|1.9558
|2006.12.08 13:32
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17332253
|2006.12.08 13:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9546
|1.9697
|1.9526
|2006.12.08 14:15
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.10
|17333856
|2006.12.08 13:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2010
|1.1859
|1.2030
|2006.12.08 15:15
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.31
|17334550
|2006.12.08 13:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1995
|1.1859
|1.2015
|2006.12.08 15:15
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.27
|17335139
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9561
|1.9697
|1.9541
|2006.12.08 14:15
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|17335292
|2006.12.08 13:35
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1980
|1.1859
|1.2000
|2006.12.08 15:15
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|17335583
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3277
|1.3398
|1.3257
|2006.12.08 15:29
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|17337299
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.58
|114.22
|115.78
|2006.12.08 15:19
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|17337358
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9576
|1.9697
|1.9556
|2006.12.08 14:15
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.40
|17337749
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3294
|1.3400
|1.3274
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17337888
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1961
|1.1855
|1.1981
|2006.12.08 15:15
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.91
|17338348
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9592
|1.9698
|1.9572
|2006.12.08 14:15
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.80
|17338845
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.42
|114.21
|115.62
|2006.12.08 15:19
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.73
|17338963
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3309
|1.3400
|1.3289
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17339174
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9608
|1.9699
|1.9588
|2006.12.08 14:15
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.60
|17339222
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1942
|1.1851
|1.1962
|2006.12.08 15:15
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.30
|17340001
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9624
|1.9700
|1.9604
|2006.12.08 14:15
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.20
|17342632
|2006.12.08 13:51
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.27
|114.21
|115.47
|2006.12.08 15:18
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.34
|17343132
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3325
|1.3401
|1.3305
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|17343245
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9643
|1.9704
|1.9623
|2006.12.08 14:15
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|17343440
|2006.12.08 13:52
|buy
|0.32
|usdchf
|1.1921
|1.1845
|1.1941
|2006.12.08 15:15
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.18
|17344153
|2006.12.08 13:52
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9659
|1.9705
|1.9639
|2006.12.08 14:15
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-486.40
|17344325
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3340
|1.3401
|1.3320
|2006.12.08 15:28
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|17345028
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.11
|114.20
|115.31
|2006.12.08 15:18
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|17351478
|2006.12.08 14:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9703
|1.9552
|1.9723
|2006.12.08 15:01
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17351557
|2006.12.08 14:15
|buy
|0.64
|usdchf
|1.1905
|1.1844
|1.1925
|2006.12.08 15:15
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|17351760
|2006.12.08 14:16
|buy
|0.32
|usdjpy
|114.96
|114.20
|115.16
|2006.12.08 15:18
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|55.57
|17357255
|2006.12.08 15:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9729
|1.9578
|1.9749
|2006.12.08 16:20
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|17358519
|2006.12.08 15:04
|buy
|1.28
|usdchf
|1.1889
|1.1843
|1.1909
|2006.12.08 15:15
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|214.96
|17358888
|2006.12.08 15:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9714
|1.9578
|1.9734
|2006.12.08 16:20
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|17360745
|2006.12.08 15:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9699
|1.9578
|1.9719
|2006.12.08 16:20
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|17361766
|2006.12.08 15:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1910
|1.2061
|1.1890
|2006.12.08 16:55
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.52
|17362467
|2006.12.08 15:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.15
|116.66
|114.95
|2006.12.11 01:16
|116.66
|0.00
|0.00
|-0.15
|-12.94
|17363954
|2006.12.08 15:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.31
|116.67
|115.11
|2006.12.11 01:16
|116.67
|0.00
|0.00
|-0.30
|-23.31
|17364162
|2006.12.08 15:27
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9684
|1.9578
|1.9704
|2006.12.08 16:20
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17365047
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1926
|1.2062
|1.1906
|2006.12.08 16:55
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.55
|17365085
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.3166
|1.3337
|2006.12.08 16:57
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.70
|17365742
|2006.12.08 15:30
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9668
|1.9577
|1.9688
|2006.12.08 16:20
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17366595
|2006.12.08 15:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.47
|116.68
|115.27
|2006.12.11 01:17
|116.63
|0.00
|0.00
|-0.60
|-39.78
|17371158
|2006.12.08 16:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|1.9536
|1.9707
|2006.12.08 16:54
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.10
|17371619
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9671
|1.9535
|1.9691
|2006.12.08 16:54
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|17371934
|2006.12.08 16:25
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1942
|1.2063
|1.1922
|2006.12.08 16:55
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.12
|17372106
|2006.12.08 16:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.62
|116.68
|115.42
|2006.12.11 01:17
|116.64
|0.00
|0.00
|-1.21
|-69.96
|17372432
|2006.12.08 16:26
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9656
|1.9535
|1.9676
|2006.12.08 16:54
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.40
|17373823
|2006.12.08 16:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3302
|1.3166
|1.3322
|2006.12.08 16:57
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|17375141
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9641
|1.9535
|1.9661
|2006.12.08 16:54
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.80
|17375346
|2006.12.08 16:42
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1957
|1.2063
|1.1937
|2006.12.08 16:55
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.29
|17375436
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.16
|usdjpy
|115.78
|116.69
|115.58
|2006.12.11 01:16
|116.65
|0.00
|0.00
|-2.42
|-119.33
|17375833
|2006.12.08 16:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3287
|1.3166
|1.3307
|2006.12.08 16:57
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|17377282
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9626
|1.9535
|1.9646
|2006.12.08 16:54
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.60
|17377399
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.32
|usdjpy
|115.93
|116.69
|115.73
|2006.12.11 01:16
|116.64
|0.00
|0.00
|-4.83
|-194.79
|17377615
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1981
|1.2072
|1.1961
|2006.12.08 16:55
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.13
|17377850
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3271
|1.3165
|1.3291
|2006.12.08 16:57
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.20
|17378034
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9607
|1.9531
|1.9627
|2006.12.08 16:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.20
|17379423
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.64
|usdjpy
|116.09
|116.70
|115.89
|2006.12.11 01:16
|116.65
|0.00
|0.00
|-9.66
|-307.24
|17379612
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9592
|1.9531
|1.9612
|2006.12.08 16:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-390.40
|17379688
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3255
|1.3164
|1.3275
|2006.12.08 16:57
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|17380290
|2006.12.08 16:51
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9577
|1.9531
|1.9597
|2006.12.08 16:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-588.80
|17384560
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3216
|1.3140
|1.3236
|2006.12.08 16:56
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|17384849
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2042
|1.2118
|1.2022
|2006.12.08 16:55
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.06
|17385193
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9535
|1.9384
|1.9555
|2006.12.08 16:56
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|17386956
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9515
|1.9376
|1.9532
|2006.12.08 16:56
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|17387473
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3200
|1.3139
|1.3220
|2006.12.08 16:56
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|17387760
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2062
|1.1911
|1.2082
|2006.12.08 17:10
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|17389525
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9551
|1.9400
|1.9571
|2006.12.08 17:05
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17389618
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2045
|1.1909
|1.2065
|2006.12.08 17:10
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|17390596
|2006.12.08 16:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3219
|1.3370
|1.3199
|2006.12.08 17:02
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17390883
|2006.12.08 16:57
|sell
|1.28
|usdjpy
|116.25
|116.71
|116.05
|2006.12.11 01:16
|116.66
|0.00
|0.00
|-19.33
|-449.85
|17393200
|2006.12.08 17:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3197
|1.3348
|1.3177
|2006.12.08 17:10
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|17393923
|2006.12.08 17:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3213
|1.3349
|1.3193
|2006.12.08 17:10
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17394236
|2006.12.08 17:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9570
|1.9721
|1.9550
|2006.12.08 18:17
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17395361
|2006.12.08 17:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3228
|1.3349
|1.3208
|2006.12.08 17:10
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17395453
|2006.12.08 17:06
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2029
|1.1908
|1.2049
|2006.12.08 17:10
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|17397047
|2006.12.08 17:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3209
|1.3360
|1.3189
|2006.12.08 19:14
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17397054
|2006.12.08 17:10
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2051
|1.1900
|1.2071
|2006.12.08 18:58
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|17397972
|2006.12.08 17:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2036
|1.1900
|1.2056
|2006.12.08 18:58
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|17398276
|2006.12.08 17:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3224
|1.3360
|1.3204
|2006.12.08 19:14
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17402753
|2006.12.08 17:44
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2021
|1.1900
|1.2041
|2006.12.08 18:58
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|17405306
|2006.12.08 18:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9546
|1.9697
|1.9526
|2006.12.08 19:46
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17407922
|2006.12.08 18:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2046
|1.1895
|1.2066
|2006.12.11 00:12
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.09
|1.66
|17408899
|2006.12.08 19:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3201
|1.3352
|1.3181
|2006.12.11 00:06
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.06
|2.00
|17410478
|2006.12.08 19:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9522
|1.9673
|1.9502
|2006.12.11 00:12
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|17411869
|2006.12.08 20:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9537
|1.9673
|1.9517
|2006.12.11 00:12
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.01
|4.00
|17421910
|2006.12.11 00:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3179
|1.3330
|1.3159
|2006.12.11 01:28
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17423407
|2006.12.11 00:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2071
|1.1920
|1.2091
|2006.12.11 01:57
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|17423588
|2006.12.11 00:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9511
|1.9662
|1.9491
|2006.12.11 01:32
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17428728
|2006.12.11 01:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.62
|115.11
|116.82
|2006.12.11 01:53
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|17430288
|2006.12.11 01:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3157
|1.3308
|1.3137
|2006.12.11 02:19
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17431365
|2006.12.11 01:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9485
|1.9638
|1.9467
|2006.12.11 08:02
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|17433171
|2006.12.11 01:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.84
|115.33
|117.04
|2006.12.11 06:53
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|17434445
|2006.12.11 01:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2096
|1.1945
|1.2116
|2006.12.11 09:43
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.65
|17437797
|2006.12.11 02:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3134
|1.3285
|1.3114
|2006.12.11 09:36
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|17439847
|2006.12.11 02:49
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.69
|115.33
|116.89
|2006.12.11 06:53
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|17441386
|2006.12.11 03:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3149
|1.3285
|1.3129
|2006.12.11 09:36
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|17441882
|2006.12.11 03:29
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2081
|1.1945
|1.2101
|2006.12.11 09:43
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|17442936
|2006.12.11 03:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9500
|1.9636
|1.9480
|2006.12.11 08:02
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|17445860
|2006.12.11 04:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3164
|1.3285
|1.3144
|2006.12.11 09:36
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|17449593
|2006.12.11 06:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9515
|1.9636
|1.9495
|2006.12.11 08:02
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|17450019
|2006.12.11 06:15
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2066
|1.1945
|1.2086
|2006.12.11 09:43
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|17452868
|2006.12.11 06:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.90
|115.39
|117.10
|2006.12.11 09:13
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|17454546
|2006.12.11 07:13
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3179
|1.3285
|1.3159
|2006.12.11 09:36
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|17456178
|2006.12.11 07:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.75
|115.39
|116.95
|2006.12.11 09:13
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|17458154
|2006.12.11 07:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9530
|1.9636
|1.9510
|2006.12.11 08:01
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|17458699
|2006.12.11 07:47
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3195
|1.3286
|1.3175
|2006.12.11 09:36
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17459406
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2050
|1.1944
|1.2070
|2006.12.11 09:43
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|17460635
|2006.12.11 07:50
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9546
|1.9637
|1.9526
|2006.12.11 08:01
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|17460863
|2006.12.11 07:50
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3210
|1.3286
|1.3190
|2006.12.11 09:36
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17461037
|2006.12.11 07:50
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.60
|115.39
|116.80
|2006.12.11 09:13
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|17462371
|2006.12.11 07:53
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2034
|1.1943
|1.2054
|2006.12.11 09:43
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|26.55
|17462633
|2006.12.11 07:53
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9563
|1.9639
|1.9543
|2006.12.11 08:01
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17464477
|2006.12.11 08:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9545
|1.9394
|1.9565
|2006.12.11 08:16
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17465788
|2006.12.11 08:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9568
|1.9417
|1.9588
|2006.12.11 14:01
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|17467743
|2006.12.11 08:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9553
|1.9417
|1.9573
|2006.12.11 14:00
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|17468745
|2006.12.11 08:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9538
|1.9417
|1.9558
|2006.12.11 14:00
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|17473724
|2006.12.11 09:37
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9523
|1.9417
|1.9543
|2006.12.11 14:00
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|17475163
|2006.12.11 09:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2053
|1.2204
|1.2033
|2006.12.11 15:31
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|17477091
|2006.12.11 10:05
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9507
|1.9416
|1.9527
|2006.12.11 14:00
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|17478692
|2006.12.11 10:28
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9492
|1.9416
|1.9512
|2006.12.11 14:00
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17481690
|2006.12.11 11:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.01
|115.50
|117.21
|2006.12.11 15:14
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|17483282
|2006.12.11 12:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3194
|1.3043
|1.3214
|2006.12.11 13:35
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17485258
|2006.12.11 12:25
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2069
|1.2205
|1.2049
|2006.12.11 15:31
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|17487958
|2006.12.11 13:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3178
|1.3042
|1.3198
|2006.12.11 13:35
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17490876
|2006.12.11 13:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3199
|1.3048
|1.3219
|2006.12.11 16:04
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17496039
|2006.12.11 15:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.24
|115.73
|117.44
|2006.12.11 20:59
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|17498204
|2006.12.11 15:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2046
|1.2197
|1.2026
|2006.12.11 16:32
|1.2026
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17498233
|2006.12.11 15:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9528
|1.9377
|1.9548
|2006.12.11 16:08
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17498767
|2006.12.11 15:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.08
|115.72
|117.28
|2006.12.11 20:58
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|17501549
|2006.12.11 16:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3221
|1.3070
|1.3241
|2006.12.11 17:01
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17502206
|2006.12.11 16:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9553
|1.9402
|1.9573
|2006.12.11 17:02
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17502406
|2006.12.11 16:08
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.92
|115.71
|117.12
|2006.12.11 20:58
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|17504510
|2006.12.11 16:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2022
|1.2173
|1.2002
|2006.12.11 17:31
|1.2002
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17507017
|2006.12.11 17:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3242
|1.3091
|1.3262
|2006.12.11 17:31
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17507338
|2006.12.11 17:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9577
|1.9426
|1.9597
|2006.12.11 23:12
|1.9597
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.00
|17513718
|2006.12.11 17:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3264
|1.3113
|1.3284
|2006.12.12 09:51
|1.3254
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.00
|17513810
|2006.12.11 17:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1998
|1.2149
|1.1978
|2006.12.12 14:36
|1.2016
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.50
|17513905
|2006.12.11 17:31
|buy
|0.08
|usdjpy
|116.76
|115.70
|116.96
|2006.12.11 20:58
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|17516205
|2006.12.11 18:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3249
|1.3113
|1.3269
|2006.12.12 09:51
|1.3255
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.20
|17517068
|2006.12.11 18:48
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2013
|1.2149
|1.1993
|2006.12.12 14:36
|1.2015
|0.00
|0.00
|-0.24
|-0.33
|17522528
|2006.12.11 20:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.96
|118.47
|116.76
|2006.12.11 23:20
|116.76
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.71
|17529144
|2006.12.11 23:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9601
|1.9450
|1.9621
|2006.12.12 03:03
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17530428
|2006.12.11 23:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.74
|118.25
|116.54
|2006.12.12 09:49
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|17535124
|2006.12.12 01:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.89
|118.25
|116.69
|2006.12.12 09:49
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|17540484
|2006.12.12 03:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9626
|1.9475
|1.9646
|2006.12.12 08:38
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|17553023
|2006.12.12 07:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9610
|1.9474
|1.9630
|2006.12.12 08:38
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|17554441
|2006.12.12 07:53
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9595
|1.9474
|1.9615
|2006.12.12 08:38
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17554630
|2006.12.12 07:54
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3234
|1.3113
|1.3254
|2006.12.12 09:51
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17556450
|2006.12.12 08:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9580
|1.9474
|1.9600
|2006.12.12 08:37
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17557835
|2006.12.12 08:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9595
|1.9746
|1.9575
|2006.12.12 10:23
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|17559751
|2006.12.12 09:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9610
|1.9746
|1.9590
|2006.12.12 10:23
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|17560346
|2006.12.12 09:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9627
|1.9748
|1.9607
|2006.12.12 10:23
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17562859
|2006.12.12 09:49
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9642
|1.9748
|1.9622
|2006.12.12 10:22
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17562943
|2006.12.12 09:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.67
|118.18
|116.47
|2006.12.12 14:36
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|17563578
|2006.12.12 09:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3254
|1.3405
|1.3234
|2006.12.12 10:56
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17566730
|2006.12.12 10:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.83
|118.19
|116.63
|2006.12.12 14:36
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17568851
|2006.12.12 10:55
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2026
|1.2149
|1.2008
|2006.12.12 14:36
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|17569153
|2006.12.12 10:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3232
|1.3383
|1.3212
|2006.12.12 13:30
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|17569300
|2006.12.12 10:56
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.98
|118.19
|116.78
|2006.12.12 14:36
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|17575413
|2006.12.12 12:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3247
|1.3383
|1.3227
|2006.12.12 13:30
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17577896
|2006.12.12 13:30
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2042
|1.2148
|1.2022
|2006.12.12 14:36
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|13.31
|17578315
|2006.12.12 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3217
|1.3368
|1.3197
|2006.12.12 15:47
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|17581114
|2006.12.12 13:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3233
|1.3369
|1.3213
|2006.12.12 15:47
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17583515
|2006.12.12 13:56
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.14
|118.20
|116.94
|2006.12.12 14:36
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|17588350
|2006.12.12 14:36
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3249
|1.3370
|1.3229
|2006.12.12 15:47
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17588650
|2006.12.12 14:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.92
|115.41
|117.12
|2006.12.12 16:32
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|17588735
|2006.12.12 14:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2015
|1.1864
|1.2035
|2006.12.12 15:58
|1.2021
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17590722
|2006.12.12 14:42
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3264
|1.3370
|1.3244
|2006.12.12 15:47
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17590755
|2006.12.12 14:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2000
|1.1864
|1.2020
|2006.12.12 15:58
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|17592691
|2006.12.12 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9670
|1.9519
|1.9690
|2006.12.12 18:29
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17595219
|2006.12.12 15:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3243
|1.3394
|1.3223
|2006.12.12 19:14
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17595918
|2006.12.12 15:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2024
|1.1873
|1.2044
|2006.12.12 19:14
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17598291
|2006.12.12 16:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.12
|115.61
|117.32
|2006.12.13 00:57
|116.85
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.31
|17598329
|2006.12.12 16:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9655
|1.9519
|1.9675
|2006.12.12 18:29
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17599563
|2006.12.12 17:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9640
|1.9519
|1.9660
|2006.12.12 18:29
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17604196
|2006.12.12 19:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3238
|1.3389
|1.3218
|2006.12.13 08:03
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.70
|17604355
|2006.12.12 19:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2033
|1.1879
|1.2050
|2006.12.13 07:07
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.17
|17605987
|2006.12.12 19:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.97
|115.61
|117.17
|2006.12.13 00:57
|116.86
|0.00
|0.00
|0.25
|-1.88
|17606286
|2006.12.12 19:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2018
|1.1882
|1.2038
|2006.12.13 07:07
|1.2006
|0.00
|0.00
|0.19
|-2.00
|17606466
|2006.12.12 19:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3254
|1.3390
|1.3234
|2006.12.13 08:03
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.40
|17607581
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2003
|1.1882
|1.2023
|2006.12.13 07:07
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.38
|1.33
|17607786
|2006.12.12 19:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3270
|1.3391
|1.3250
|2006.12.13 08:03
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.24
|2.00
|17611836
|2006.12.12 19:32
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.82
|115.61
|117.02
|2006.12.13 00:57
|116.85
|0.00
|0.00
|0.50
|1.03
|17612667
|2006.12.12 19:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3285
|1.3391
|1.3265
|2006.12.13 08:03
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.48
|16.00
|17612818
|2006.12.12 19:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9709
|1.9558
|1.9729
|2006.12.12 21:59
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17614002
|2006.12.12 19:35
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1987
|1.1881
|1.2007
|2006.12.13 07:07
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.76
|13.33
|17615887
|2006.12.12 19:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9694
|1.9558
|1.9714
|2006.12.12 21:59
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17623551
|2006.12.12 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9715
|1.9564
|1.9735
|2006.12.13 09:30
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|17625946
|2006.12.12 23:07
|buy
|0.08
|usdjpy
|116.66
|115.60
|116.86
|2006.12.13 00:57
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|17629360
|2006.12.13 00:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.86
|118.37
|116.66
|2006.12.14 08:12
|117.31
|0.00
|0.00
|-0.45
|-3.84
|17638750
|2006.12.13 06:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9700
|1.9564
|1.9720
|2006.12.13 09:30
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|17641952
|2006.12.13 07:07
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2010
|1.1859
|1.2030
|2006.12.13 08:14
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17641962
|2006.12.13 07:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.01
|118.37
|116.81
|2006.12.14 08:11
|117.33
|0.00
|0.00
|-0.91
|-5.45
|17644184
|2006.12.13 07:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1995
|1.1859
|1.2015
|2006.12.13 08:13
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|17647505
|2006.12.13 08:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3264
|1.3415
|1.3244
|2006.12.13 13:30
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17648201
|2006.12.13 08:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2018
|1.1867
|1.2038
|2006.12.13 13:30
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17649547
|2006.12.13 08:34
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9685
|1.9564
|1.9705
|2006.12.13 09:30
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17666129
|2006.12.13 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9720
|1.9871
|1.9700
|2006.12.13 13:30
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17672669
|2006.12.13 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9671
|1.9822
|1.9651
|2006.12.13 13:34
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17672736
|2006.12.13 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2051
|1.1900
|1.2071
|2006.12.13 13:35
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17672992
|2006.12.13 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3239
|1.3390
|1.3219
|2006.12.13 13:34
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17673050
|2006.12.13 13:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.21
|118.42
|117.01
|2006.12.14 08:11
|117.32
|0.00
|0.00
|-1.81
|-3.75
|17677011
|2006.12.13 13:34
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.36
|118.42
|117.16
|2006.12.14 08:11
|117.32
|0.00
|0.00
|-3.62
|2.73
|17678297
|2006.12.13 13:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3213
|1.3364
|1.3193
|2006.12.13 14:31
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17678611
|2006.12.13 13:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9644
|1.9795
|1.9624
|2006.12.13 14:08
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17679760
|2006.12.13 13:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2078
|1.1927
|1.2098
|2006.12.13 17:35
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|17684729
|2006.12.13 13:40
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2063
|1.1927
|1.2083
|2006.12.13 17:35
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|17684753
|2006.12.13 13:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9659
|1.9795
|1.9639
|2006.12.13 14:08
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17685979
|2006.12.13 13:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3228
|1.3364
|1.3208
|2006.12.13 14:31
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17688702
|2006.12.13 14:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9633
|1.9784
|1.9613
|2006.12.13 14:36
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17692026
|2006.12.13 14:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3206
|1.3357
|1.3186
|2006.12.13 16:39
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17693518
|2006.12.13 14:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9609
|1.9760
|1.9589
|2006.12.13 16:38
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|17696709
|2006.12.13 14:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9625
|1.9761
|1.9605
|2006.12.13 16:38
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|17698550
|2006.12.13 15:04
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9640
|1.9761
|1.9620
|2006.12.13 16:38
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|17699915
|2006.12.13 15:07
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9655
|1.9761
|1.9635
|2006.12.13 16:38
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|17701673
|2006.12.13 15:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3221
|1.3357
|1.3201
|2006.12.13 16:38
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17705700
|2006.12.13 15:59
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9670
|1.9761
|1.9650
|2006.12.13 16:38
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17707370
|2006.12.13 16:07
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9686
|1.9762
|1.9666
|2006.12.13 16:38
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17707654
|2006.12.13 16:08
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2047
|1.1926
|1.2067
|2006.12.13 17:35
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|17708258
|2006.12.13 16:11
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3236
|1.3357
|1.3216
|2006.12.13 16:38
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17712575
|2006.12.13 16:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9656
|1.9807
|1.9636
|2006.12.13 17:47
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17712666
|2006.12.13 16:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3215
|1.3366
|1.3195
|2006.12.13 18:05
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17715006
|2006.12.13 17:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9671
|1.9807
|1.9651
|2006.12.13 17:47
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17717158
|2006.12.13 17:35
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.51
|118.42
|117.31
|2006.12.14 08:11
|117.31
|0.00
|0.00
|-7.25
|27.28
|17717778
|2006.12.13 17:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2072
|1.1921
|1.2092
|2006.12.14 08:36
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.75
|17719197
|2006.12.13 17:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9645
|1.9796
|1.9625
|2006.12.14 08:28
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.00
|17722057
|2006.12.13 18:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3191
|1.3342
|1.3171
|2006.12.14 08:48
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.18
|-4.20
|17723171
|2006.12.13 18:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3206
|1.3342
|1.3186
|2006.12.14 08:48
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.36
|-5.20
|17727204
|2006.12.13 19:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9660
|1.9796
|1.9640
|2006.12.14 08:28
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.03
|-5.20
|17740476
|2006.12.13 23:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9675
|1.9796
|1.9655
|2006.12.14 08:27
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|17754662
|2006.12.14 06:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3221
|1.3342
|1.3201
|2006.12.14 08:47
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17754688
|2006.12.14 06:28
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2057
|1.1921
|1.2077
|2006.12.14 08:36
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|17760007
|2006.12.14 07:53
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2042
|1.1921
|1.2062
|2006.12.14 08:36
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|17760057
|2006.12.14 07:53
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3236
|1.3342
|1.3216
|2006.12.14 08:47
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17760460
|2006.12.14 07:55
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9690
|1.9796
|1.9670
|2006.12.14 08:27
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|17761590
|2006.12.14 08:02
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9706
|1.9797
|1.9686
|2006.12.14 08:27
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17763466
|2006.12.14 08:06
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3252
|1.3343
|1.3232
|2006.12.14 08:47
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17764470
|2006.12.14 08:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.29
|118.80
|117.09
|2006.12.14 16:03
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|17766305
|2006.12.14 08:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9686
|1.9535
|1.9706
|2006.12.14 12:20
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|17767114
|2006.12.14 08:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2061
|1.2212
|1.2041
|2006.12.14 14:00
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|17768185
|2006.12.14 08:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3233
|1.3082
|1.3253
|2006.12.14 14:03
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|17768608
|2006.12.14 08:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.45
|118.81
|117.25
|2006.12.14 16:03
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|17769615
|2006.12.14 09:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9670
|1.9534
|1.9690
|2006.12.14 12:20
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|17770337
|2006.12.14 09:21
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2076
|1.2212
|1.2056
|2006.12.14 14:00
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.08
|17776293
|2006.12.14 11:08
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2091
|1.2212
|1.2071
|2006.12.14 14:00
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.89
|17776498
|2006.12.14 11:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3217
|1.3081
|1.3237
|2006.12.14 14:03
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|17778040
|2006.12.14 11:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9655
|1.9534
|1.9675
|2006.12.14 12:20
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17778303
|2006.12.14 11:17
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2107
|1.2213
|1.2087
|2006.12.14 14:00
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|17779875
|2006.12.14 11:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3202
|1.3081
|1.3222
|2006.12.14 14:03
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17780708
|2006.12.14 11:33
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9640
|1.9534
|1.9660
|2006.12.14 12:20
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17781158
|2006.12.14 11:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.61
|118.82
|117.41
|2006.12.14 16:03
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|17783343
|2006.12.14 11:48
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2123
|1.2214
|1.2103
|2006.12.14 14:00
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|17783973
|2006.12.14 11:48
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3187
|1.3081
|1.3207
|2006.12.14 14:03
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17788284
|2006.12.14 12:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9660
|1.9811
|1.9640
|2006.12.14 12:34
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17789365
|2006.12.14 12:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9636
|1.9787
|1.9616
|2006.12.14 13:31
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17795467
|2006.12.14 13:31
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3172
|1.3081
|1.3192
|2006.12.14 14:03
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17795773
|2006.12.14 13:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9607
|1.9758
|1.9587
|2006.12.14 14:54
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17796126
|2006.12.14 13:31
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2144
|1.2220
|1.2124
|2006.12.14 14:00
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|52.79
|17799114
|2006.12.14 13:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9623
|1.9759
|1.9603
|2006.12.14 14:54
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17801549
|2006.12.14 14:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2126
|1.1975
|1.2146
|2006.12.14 15:27
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|17801595
|2006.12.14 14:01
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9638
|1.9759
|1.9618
|2006.12.14 14:54
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17801998
|2006.12.14 14:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3190
|1.3341
|1.3170
|2006.12.14 15:26
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17806209
|2006.12.14 14:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9616
|1.9767
|1.9596
|2006.12.14 15:26
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17808898
|2006.12.14 15:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3168
|1.3319
|1.3148
|2006.12.14 15:31
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17809341
|2006.12.14 15:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.76
|118.82
|117.56
|2006.12.14 16:02
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|13.61
|17809880
|2006.12.14 15:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9593
|1.9744
|1.9573
|2006.12.14 17:45
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|17810620
|2006.12.14 15:27
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2150
|1.1999
|1.2170
|2006.12.15 09:19
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.09
|0.41
|17813778
|2006.12.14 15:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3143
|1.3297
|1.3126
|2006.12.14 16:25
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17817170
|2006.12.14 15:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3158
|1.3294
|1.3138
|2006.12.14 16:25
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17817280
|2006.12.14 15:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9608
|1.9744
|1.9588
|2006.12.14 17:45
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17818762
|2006.12.14 15:59
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9624
|1.9745
|1.9604
|2006.12.14 17:45
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|17819252
|2006.12.14 16:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2135
|1.1999
|1.2155
|2006.12.15 09:19
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.19
|3.29
|17819851
|2006.12.14 16:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3174
|1.3295
|1.3154
|2006.12.14 16:25
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17820291
|2006.12.14 16:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.57
|116.06
|117.77
|2006.12.14 18:22
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|17822739
|2006.12.14 16:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3150
|1.3301
|1.3130
|2006.12.14 18:38
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17824289
|2006.12.14 16:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3165
|1.3301
|1.3145
|2006.12.14 18:38
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17825391
|2006.12.14 16:59
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9641
|1.9747
|1.9621
|2006.12.14 17:45
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17827940
|2006.12.14 17:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9616
|1.9767
|1.9596
|2006.12.15 02:07
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.01
|2.00
|17829454
|2006.12.14 18:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.80
|116.29
|118.00
|2006.12.15 00:28
|118.00
|0.00
|0.00
|0.12
|1.69
|17830544
|2006.12.14 18:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3145
|1.3296
|1.3125
|2006.12.14 21:35
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17832327
|2006.12.14 19:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3161
|1.3297
|1.3141
|2006.12.14 21:35
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17838723
|2006.12.14 21:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3140
|1.3291
|1.3120
|2006.12.15 09:01
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.20
|17842944
|2006.12.14 23:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3156
|1.3292
|1.3136
|2006.12.15 09:01
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17846796
|2006.12.15 00:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.03
|116.52
|118.23
|2006.12.15 00:56
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|17847594
|2006.12.15 00:38
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.88
|116.52
|118.08
|2006.12.15 00:56
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|17848860
|2006.12.15 00:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.11
|116.60
|118.31
|2006.12.15 09:01
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|17849475
|2006.12.15 01:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.96
|116.60
|118.16
|2006.12.15 09:01
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|17853051
|2006.12.15 02:21
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.80
|116.59
|118.00
|2006.12.15 09:01
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|17853093
|2006.12.15 02:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9608
|1.9457
|1.9628
|2006.12.15 07:46
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17864977
|2006.12.15 07:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|1.9481
|1.9652
|2006.12.15 13:30
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17865785
|2006.12.15 07:47
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3172
|1.3293
|1.3152
|2006.12.15 09:01
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17872566
|2006.12.15 09:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.06
|116.55
|118.26
|2006.12.15 11:48
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|17872644
|2006.12.15 09:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9617
|1.9481
|1.9637
|2006.12.15 13:30
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17872679
|2006.12.15 09:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3153
|1.3002
|1.3173
|2006.12.15 13:26
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|17874371
|2006.12.15 09:19
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2153
|1.2304
|1.2133
|2006.12.15 13:30
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|17875637
|2006.12.15 09:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3137
|1.3001
|1.3157
|2006.12.15 13:25
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|17876168
|2006.12.15 09:29
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9602
|1.9481
|1.9622
|2006.12.15 13:30
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17876214
|2006.12.15 09:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2170
|1.2306
|1.2150
|2006.12.15 13:30
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|17877560
|2006.12.15 09:29
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3121
|1.3000
|1.3141
|2006.12.15 13:25
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17877976
|2006.12.15 09:29
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9589
|1.9480
|1.9606
|2006.12.15 13:30
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|17880547
|2006.12.15 09:31
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3106
|1.3000
|1.3126
|2006.12.15 13:25
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17881338
|2006.12.15 09:31
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9574
|1.9483
|1.9594
|2006.12.15 13:30
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17884630
|2006.12.15 09:49
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2187
|1.2308
|1.2167
|2006.12.15 13:30
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|17893807
|2006.12.15 11:49
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.29
|116.78
|118.49
|2006.12.15 15:01
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.93
|17900208
|2006.12.15 13:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3125
|1.3276
|1.3105
|2006.12.15 14:18
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|17903076
|2006.12.15 13:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3145
|1.3281
|1.3125
|2006.12.15 14:18
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17903373
|2006.12.15 13:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3166
|1.3287
|1.3146
|2006.12.15 14:18
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|17904082
|2006.12.15 13:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.99
|116.63
|118.19
|2006.12.15 15:01
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.59
|17904150
|2006.12.15 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9652
|1.9498
|1.9669
|2006.12.15 13:40
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17906628
|2006.12.15 13:31
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3181
|1.3287
|1.3161
|2006.12.15 14:17
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17909975
|2006.12.15 13:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9637
|1.9501
|1.9657
|2006.12.15 13:40
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17911040
|2006.12.15 13:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9665
|1.9514
|1.9685
|2006.12.15 15:06
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.10
|17912473
|2006.12.15 13:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9648
|1.9512
|1.9668
|2006.12.15 15:06
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|17913254
|2006.12.15 13:53
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.82
|116.61
|118.02
|2006.12.15 15:01
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|17914476
|2006.12.15 13:58
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.66
|116.60
|117.86
|2006.12.15 15:00
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|17919309
|2006.12.15 14:18
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9632
|1.9511
|1.9652
|2006.12.15 15:06
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.40
|17919739
|2006.12.15 14:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3153
|1.3002
|1.3173
|2006.12.15 15:43
|1.3097
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|17923820
|2006.12.15 14:35
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9617
|1.9511
|1.9637
|2006.12.15 15:06
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.80
|17925203
|2006.12.15 14:37
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9601
|1.9510
|1.9621
|2006.12.15 15:06
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.60
|17925425
|2006.12.15 14:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3137
|1.3001
|1.3157
|2006.12.15 15:43
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|17929420
|2006.12.15 14:49
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.50
|116.59
|117.70
|2006.12.15 15:00
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|17930881
|2006.12.15 14:52
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9588
|1.9510
|1.9606
|2006.12.15 15:06
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|-249.60
|17932569
|2006.12.15 14:59
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3122
|1.3001
|1.3142
|2006.12.15 15:43
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|17933508
|2006.12.15 15:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.70
|119.21
|117.50
|2006.12.15 15:26
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17933785
|2006.12.15 15:01
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9568
|1.9507
|1.9588
|2006.12.15 15:06
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-364.80
|17934310
|2006.12.15 15:02
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3106
|1.3000
|1.3126
|2006.12.15 15:43
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17935476
|2006.12.15 15:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.86
|119.22
|117.66
|2006.12.15 15:26
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|17936164
|2006.12.15 15:05
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3091
|1.3000
|1.3111
|2006.12.15 15:43
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|17936869
|2006.12.15 15:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9512
|1.9663
|1.9492
|2006.12.15 15:17
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17940849
|2006.12.15 15:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9527
|1.9663
|1.9507
|2006.12.15 15:17
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17943426
|2006.12.15 15:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9505
|1.9656
|1.9485
|2006.12.15 17:30
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|17943692
|2006.12.15 15:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9520
|1.9656
|1.9500
|2006.12.15 17:30
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17948899
|2006.12.15 15:35
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3075
|1.2999
|1.3095
|2006.12.15 15:43
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17959759
|2006.12.15 16:35
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9535
|1.9656
|1.9515
|2006.12.15 17:30
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|0.00
|0.00
|-52.18
|-2 564.64
|Closed P/L:
|-2 616.82
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17905064
|2006.12.15 13:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2126
|1.2277
|1.2106
|1.2218
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.53
|17918960
|2006.12.15 14:17
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2141
|1.2277
|1.2121
|1.2218
|0.00
|0.00
|-0.24
|-12.60
|17923620
|2006.12.15 14:34
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2156
|1.2277
|1.2136
|1.2218
|0.00
|0.00
|-0.48
|-20.30
|17925683
|2006.12.15 14:37
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2171
|1.2277
|1.2151
|1.2218
|0.00
|0.00
|-0.96
|-30.77
|17933729
|2006.12.15 15:01
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2190
|1.2281
|1.2170
|1.2218
|0.00
|0.00
|-1.91
|-36.67
|17935696
|2006.12.15 15:05
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2207
|1.2283
|1.2187
|1.2218
|0.00
|0.00
|-3.82
|-28.81
|17937162
|2006.12.15 15:07
|sell
|0.64
|usdchf
|1.2222
|1.2283
|1.2202
|1.2218
|0.00
|0.00
|-7.65
|20.95
|17946369
|2006.12.15 15:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.64
|119.15
|117.44
|118.09
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.81
|17952546
|2006.12.15 15:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3100
|1.2949
|1.3120
|1.3085
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.50
|17956111
|2006.12.15 16:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.79
|119.15
|117.59
|118.09
|0.00
|0.00
|-0.30
|-5.08
|17957909
|2006.12.15 16:19
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.95
|119.16
|117.75
|118.09
|0.00
|0.00
|-0.60
|-4.74
|17962746
|2006.12.15 17:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3085
|1.2949
|1.3105
|1.3085
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|17965191
|2006.12.15 17:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9514
|1.9665
|1.9494
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.70
|17965252
|2006.12.15 17:30
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.11
|119.17
|117.91
|118.09
|0.00
|0.00
|-1.21
|1.35
|17965810
|2006.12.15 17:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3069
|1.2948
|1.3089
|1.3085
|0.00
|0.00
|-0.30
|6.40
|0.00
|0.00
|-17.96
|-123.81
|Floating P/L:
|-141.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-2 616.82
|Floating P/L:
|-141.77
|Margin:
|1 500.00
|Balance:
|2 383.18
|Equity:
|2 241.41
|Free Margin:
|741.41
|Details:
|Gross Profit:
|4 637.37
|Gross Loss:
|7 254.19
|Total Net Profit:
|-2 616.82
|Profit Factor:
|0.64
|Expected Payoff:
|-3.31
|Absolute Drawdown:
|2 670.46
|Maximal Drawdown:
|4 454.67 (65.66%)
|Relative Drawdown:
|65.66% (4 454.67)
|Total Trades:
|790
|Short Positions (won %):
|380 (60.79%)
|Long Positions (won %):
|410 (61.95%)
|Profit Trades (% of total):
|485 (61.39%)
|Loss trades (% of total):
|305 (38.61%)
|Largest
|profit trade:
|256.00
|loss trade:
|-588.80
|Average
|profit trade:
|9.56
|loss trade:
|-23.78
|Maximum
|consecutive wins ($):
|24 (52.28)
|consecutive losses ($):
|17 (-1 862.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|300.92 (9)
|consecutive loss (count):
|-1 862.87 (17)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3