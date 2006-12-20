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Account: 474200 Name: David Currency: USD 2006 December 22, 22:00
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 Floating P/L: -1 351.47
Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 540.84 Floating P/L: -1 351.47 Margin: 520.85
Balance: 10 461.54 Equity: 9 110.07 Free Margin: 8 589.22
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 540.84 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 2 540.84
Profit Factor: Expected Payoff: 72.60  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 35 Short Positions (won %): 25 (100.00%) Long Positions (won %): 10 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 35 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 244.08 loss trade: 0.00
Average profit trade: 72.60 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 35 (2 540.84) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 540.84 (35) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 35 consecutive losses: 0