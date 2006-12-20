FXDD

Account: 474200 Name: David Currency: USD 2006 December 22, 22:00

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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5326378 sell 0.20 eurusd 1.3218 0.0000 1.3188 1.3209 0.00 0.00 0.00 18.00

5328072 sell 0.40 eurusd 1.3227 0.0000 1.3197 1.3207 0.00 0.00 0.00 80.00

5330221 sell 0.80 eurusd 1.3236 0.0000 1.3206 1.3206 0.00 0.00 0.00 240.00

5345175 buy 0.10 audusd 0.7853 0.0000 0.7883 0.7863 0.00 0.00 0.55 10.00

5346233 sell 0.20 audusd 0.7858 0.0000 0.7828 0.7844 0.00 0.00 -1.62 28.00

5349866 sell 0.10 eurusd 1.3207 0.0000 1.3177 1.3187 0.00 0.00 0.00 20.00

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5354654 sell 0.80 audusd 0.7875 0.0000 0.7845 0.7845 0.00 0.00 -6.49 240.00

5356286 sell 0.20 eurusd 1.3217 0.0000 1.3187 1.3187 0.00 0.00 0.00 60.00

5359997 sell 0.10 eurusd 1.3185 0.0000 1.3155 1.3164 0.00 0.00 0.00 21.00

5360002 buy 0.10 usdjpy 118.35 0.00 118.65 118.37 0.00 0.00 3.89 1.69

5361974 buy 0.20 usdjpy 118.26 0.00 118.56 118.38 0.00 0.00 7.78 20.27

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5366940 sell 0.10 eurusd 1.3162 0.0000 1.3132 1.3156 0.00 0.00 1.68 6.00

5368013 sell 0.20 eurusd 1.3171 0.0000 1.3141 1.3161 0.00 0.00 3.35 20.00

5370056 sell 0.40 eurusd 1.3179 0.0000 1.3149 1.3161 0.00 0.00 6.70 72.00

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5387524 buy 0.40 usdjpy 118.17 0.00 118.47 118.37 0.00 0.00 0.00 67.58

5389001 buy 0.80 usdjpy 118.08 0.00 118.38 118.38 0.00 0.00 0.00 202.74

5399746 buy 0.10 usdjpy 118.39 0.00 118.69 118.64 0.00 0.00 1.25 21.07

5399991 buy 0.20 usdjpy 118.30 0.00 118.60 118.60 0.00 0.00 2.51 50.58

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5401466 buy 0.20 audusd 0.7841 0.0000 0.7871 0.7862 0.00 0.00 0.20 42.00

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5401856 sell 0.20 eurusd 1.3159 0.0000 1.3129 1.3143 0.00 0.00 1.02 32.00

5402511 sell 0.40 eurusd 1.3168 0.0000 1.3138 1.3146 0.00 0.00 2.04 88.00

5405391 buy 0.40 audusd 0.7833 0.0000 0.7863 0.7863 0.00 0.00 0.40 120.00

5411352 sell 0.20 audusd 0.7848 0.0000 0.7818 0.7835 0.00 0.00 -0.64 26.00

5411454 sell 0.80 eurusd 1.3176 0.0000 1.3146 1.3146 0.00 0.00 4.08 240.00

5411711 sell 0.40 audusd 0.7857 0.0000 0.7827 0.7834 0.00 0.00 -1.28 92.00

5426908 sell 0.80 audusd 0.7865 0.0000 0.7835 0.7835 0.00 0.00 0.00 240.00

5457513 sell 0.10 eurusd 1.3141 0.0000 1.3111 1.3111 0.00 0.00 0.00 30.00

0.00 0.00 21.56 2 519.28

Closed P/L: 2 540.84

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

5327435 buy 0.10 eurusd 1.3228 0.0000 1.3258 1.3143 0.00 0.00 -3.44 -85.00

5337643 buy 0.20 eurusd 1.3219 0.0000 1.3249 1.3143 0.00 0.00 -6.89 -152.00

5338865 buy 0.40 eurusd 1.3211 0.0000 1.3241 1.3143 0.00 0.00 -13.77 -272.00

5354797 buy 0.80 eurusd 1.3200 0.0000 1.3230 1.3143 0.00 0.00 -27.53 -456.00

5426907 buy 0.10 audusd 0.7868 0.0000 0.7898 0.7845 0.00 0.00 0.10 -23.00

5438830 buy 0.20 audusd 0.7860 0.0000 0.7890 0.7845 0.00 0.00 0.20 -30.00

5446760 buy 0.40 audusd 0.7852 0.0000 0.7882 0.7845 0.00 0.00 0.40 -28.00

5448808 buy 0.80 audusd 0.7843 0.0000 0.7873 0.7845 0.00 0.00 0.80 16.00

5450148 buy 0.10 usdjpy 118.68 0.00 118.98 118.76 0.00 0.00 1.25 6.74

5458877 sell 0.10 audusd 0.7833 0.0000 0.7803 0.7851 0.00 0.00 -0.32 -18.00

5460830 sell 0.10 eurusd 1.3109 0.0000 1.3079 1.3145 0.00 0.00 0.51 -36.00

5461109 sell 0.20 eurusd 1.3117 0.0000 1.3087 1.3145 0.00 0.00 1.02 -56.00

5464285 sell 0.40 eurusd 1.3126 0.0000 1.3096 1.3145 0.00 0.00 2.03 -76.00

5465022 sell 0.80 eurusd 1.3135 0.0000 1.3105 1.3145 0.00 0.00 4.07 -80.00

5465825 sell 0.20 audusd 0.7841 0.0000 0.7811 0.7851 0.00 0.00 -0.64 -20.00

0.00 0.00 -42.21 -1 309.26

Floating P/L: -1 351.47

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 2 540.84 Floating P/L: -1 351.47 Margin: 520.85

Balance: 10 461.54 Equity: 9 110.07 Free Margin: 8 589.22

Details:

Gross Profit: 2 540.84 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 2 540.84

Profit Factor: Expected Payoff: 72.60

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 35 Short Positions (won %): 25 (100.00%) Long Positions (won %): 10 (100.00%)

Profit Trades (% of total): 35 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)

Largest profit trade: 244.08 loss trade: 0.00

Average profit trade: 72.60 loss trade: 0.00

Maximum consecutive wins ($): 35 (2 540.84) consecutive losses ($): 0 (0.00)

Maximal consecutive profit (count): 2 540.84 (35) consecutive loss (count): 0.00 (0)