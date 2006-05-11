|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.18 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=3; RiskPerTrade=2; MoneyManagment=false; MagicNumber=123456; m_TakeProfit=15; m_PipsInterval=5;
|Bars in test
|2066
|Ticks modelled
|1509366
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|322224.88
|Gross profit
|359029.29
|Gross loss
|-36804.42
|Profit factor
|9.76
|Expected payoff
|112.94
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|27218.99 (7.57%)
|Relative drawdown
|7.57% (27218.99)
|Total trades
|2853
|Short positions (won %)
|1213 (80.96%)
|Long positions (won %)
|1640 (81.59%)
|Profit trades (% of total)
|2320 (81.32%)
|Loss trades (% of total)
|533 (18.68%)
|Largest
|profit trade
|746.40
|loss trade
|-13756.78
|Average
|profit trade
|154.75
|loss trade
|-69.05
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|32 (3274.80)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-27218.99)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3323.99 (22)
|consecutive loss (count of losses)
|-27218.99 (7)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.03 14:00
|buy
|1
|3.00
|1.7292
|0.0000
|1.7307
|2
|2006.04.03 14:28
|buy
|2
|6.00
|1.7286
|0.0000
|1.7301
|3
|2006.04.03 14:29
|buy
|3
|12.00
|1.7281
|0.0000
|1.7296
|4
|2006.04.03 14:34
|buy
|4
|24.00
|1.7275
|0.0000
|1.7290
|5
|2006.04.03 16:01
|t/p
|4
|24.00
|1.7290
|0.0000
|1.7290
|360.00
|10360.00
|6
|2006.04.03 16:01
|close
|3
|12.00
|1.7291
|0.0000
|1.7296
|120.00
|10480.00
|7
|2006.04.03 16:01
|close
|2
|6.00
|1.7291
|0.0000
|1.7301
|30.00
|10510.00
|8
|2006.04.03 16:01
|close
|1
|3.00
|1.7291
|0.0000
|1.7307
|-3.00
|10507.00
|9
|2006.04.03 16:01
|buy
|5
|3.00
|1.7295
|0.0000
|1.7310
|10
|2006.04.03 16:01
|buy
|6
|6.00
|1.7289
|0.0000
|1.7304
|11
|2006.04.03 16:19
|t/p
|6
|6.00
|1.7304
|0.0000
|1.7304
|90.00
|10597.00
|12
|2006.04.03 16:19
|close
|5
|3.00
|1.7306
|0.0000
|1.7310
|33.00
|10630.00
|13
|2006.04.03 16:19
|buy
|7
|3.00
|1.7310
|0.0000
|1.7325
|14
|2006.04.03 16:21
|buy
|8
|6.00
|1.7304
|0.0000
|1.7319
|15
|2006.04.03 16:40
|t/p
|8
|6.00
|1.7319
|0.0000
|1.7319
|90.00
|10720.00
|16
|2006.04.03 16:40
|close
|7
|3.00
|1.7320
|0.0000
|1.7325
|30.00
|10750.00
|17
|2006.04.03 16:40
|buy
|9
|3.00
|1.7324
|0.0000
|1.7339
|18
|2006.04.03 16:46
|t/p
|9
|3.00
|1.7339
|0.0000
|1.7339
|45.00
|10795.00
|19
|2006.04.03 16:46
|buy
|10
|3.00
|1.7343
|0.0000
|1.7358
|20
|2006.04.03 16:47
|buy
|11
|6.00
|1.7338
|0.0000
|1.7353
|21
|2006.04.03 16:53
|t/p
|11
|6.00
|1.7353
|0.0000
|1.7353
|90.00
|10885.00
|22
|2006.04.03 16:53
|close
|10
|3.00
|1.7353
|0.0000
|1.7358
|30.00
|10915.00
|23
|2006.04.03 16:53
|buy
|12
|3.00
|1.7357
|0.0000
|1.7372
|24
|2006.04.03 16:59
|t/p
|12
|3.00
|1.7372
|0.0000
|1.7372
|45.00
|10960.00
|25
|2006.04.03 16:59
|buy
|13
|3.00
|1.7378
|0.0000
|1.7393
|26
|2006.04.03 16:59
|buy
|14
|6.00
|1.7373
|0.0000
|1.7388
|27
|2006.04.03 17:02
|buy
|15
|12.00
|1.7367
|0.0000
|1.7382
|28
|2006.04.03 17:16
|t/p
|15
|12.00
|1.7382
|0.0000
|1.7382
|180.00
|11140.00
|29
|2006.04.03 17:16
|close
|14
|6.00
|1.7382
|0.0000
|1.7388
|54.00
|11194.00
|30
|2006.04.03 17:16
|close
|13
|3.00
|1.7382
|0.0000
|1.7393
|12.00
|11206.00
|31
|2006.04.03 17:16
|buy
|16
|3.00
|1.7386
|0.0000
|1.7401
|32
|2006.04.03 17:56
|buy
|17
|6.00
|1.7381
|0.0000
|1.7396
|33
|2006.04.03 18:04
|t/p
|17
|6.00
|1.7396
|0.0000
|1.7396
|90.00
|11296.00
|34
|2006.04.03 18:04
|close
|16
|3.00
|1.7396
|0.0000
|1.7401
|30.00
|11326.00
|35
|2006.04.03 18:04
|buy
|18
|3.00
|1.7400
|0.0000
|1.7415
|36
|2006.04.03 18:06
|buy
|19
|6.00
|1.7394
|0.0000
|1.7409
|37
|2006.04.03 18:09
|buy
|20
|12.00
|1.7387
|0.0000
|1.7402
|38
|2006.04.03 18:51
|t/p
|20
|12.00
|1.7402
|0.0000
|1.7402
|180.00
|11506.00
|39
|2006.04.03 18:51
|close
|19
|6.00
|1.7402
|0.0000
|1.7409
|48.00
|11554.00
|40
|2006.04.03 18:51
|close
|18
|3.00
|1.7402
|0.0000
|1.7415
|6.00
|11560.00
|41
|2006.04.03 18:51
|buy
|21
|3.00
|1.7406
|0.0000
|1.7421
|42
|2006.04.03 18:52
|buy
|22
|6.00
|1.7401
|0.0000
|1.7416
|43
|2006.04.03 18:57
|buy
|23
|12.00
|1.7395
|0.0000
|1.7410
|44
|2006.04.03 19:06
|buy
|24
|24.00
|1.7388
|0.0000
|1.7403
|45
|2006.04.04 01:08
|t/p
|24
|24.00
|1.7403
|0.0000
|1.7403
|355.20
|11915.20
|46
|2006.04.04 01:08
|close
|23
|12.00
|1.7404
|0.0000
|1.7410
|105.59
|12020.79
|47
|2006.04.04 01:08
|close
|22
|6.00
|1.7404
|0.0000
|1.7416
|16.80
|12037.59
|48
|2006.04.04 01:08
|close
|21
|3.00
|1.7404
|0.0000
|1.7421
|-6.60
|12030.99
|49
|2006.04.04 08:15
|buy
|25
|3.00
|1.7395
|0.0000
|1.7410
|50
|2006.04.04 08:17
|buy
|26
|6.00
|1.7388
|0.0000
|1.7403
|51
|2006.04.04 08:58
|buy
|27
|12.00
|1.7382
|0.0000
|1.7397
|52
|2006.04.04 09:10
|t/p
|27
|12.00
|1.7397
|0.0000
|1.7397
|180.00
|12210.99
|53
|2006.04.04 09:10
|close
|26
|6.00
|1.7398
|0.0000
|1.7403
|60.00
|12270.99
|54
|2006.04.04 09:10
|close
|25
|3.00
|1.7398
|0.0000
|1.7410
|9.00
|12279.99
|55
|2006.04.04 09:10
|buy
|28
|3.00
|1.7402
|0.0000
|1.7417
|56
|2006.04.04 09:22
|t/p
|28
|3.00
|1.7417
|0.0000
|1.7417
|45.00
|12324.99
|57
|2006.04.04 09:22
|buy
|29
|3.00
|1.7422
|0.0000
|1.7437
|58
|2006.04.04 09:31
|t/p
|29
|3.00
|1.7437
|0.0000
|1.7437
|45.00
|12369.99
|59
|2006.04.04 09:31
|buy
|30
|3.00
|1.7441
|0.0000
|1.7456
|60
|2006.04.04 09:31
|buy
|31
|6.00
|1.7436
|0.0000
|1.7451
|61
|2006.04.04 09:38
|buy
|32
|12.00
|1.7430
|0.0000
|1.7445
|62
|2006.04.04 09:59
|t/p
|32
|12.00
|1.7445
|0.0000
|1.7445
|180.00
|12549.99
|63
|2006.04.04 09:59
|close
|31
|6.00
|1.7445
|0.0000
|1.7451
|54.00
|12603.99
|64
|2006.04.04 09:59
|close
|30
|3.00
|1.7445
|0.0000
|1.7456
|12.00
|12615.99
|65
|2006.04.04 09:59
|buy
|33
|3.00
|1.7449
|0.0000
|1.7464
|66
|2006.04.04 10:30
|buy
|34
|6.00
|1.7444
|0.0000
|1.7459
|67
|2006.04.04 11:11
|t/p
|34
|6.00
|1.7459
|0.0000
|1.7459
|90.00
|12705.99
|68
|2006.04.04 11:11
|close
|33
|3.00
|1.7459
|0.0000
|1.7464
|30.00
|12735.99
|69
|2006.04.04 11:11
|buy
|35
|3.00
|1.7463
|0.0000
|1.7478
|70
|2006.04.04 11:22
|buy
|36
|6.00
|1.7458
|0.0000
|1.7473
|71
|2006.04.04 11:24
|buy
|37
|12.00
|1.7452
|0.0000
|1.7467
|72
|2006.04.04 11:41
|t/p
|37
|12.00
|1.7467
|0.0000
|1.7467
|180.00
|12915.99
|73
|2006.04.04 11:41
|close
|36
|6.00
|1.7468
|0.0000
|1.7473
|60.00
|12975.99
|74
|2006.04.04 11:41
|close
|35
|3.00
|1.7468
|0.0000
|1.7478
|15.00
|12990.99
|75
|2006.04.04 11:41
|buy
|38
|3.00
|1.7472
|0.0000
|1.7487
|76
|2006.04.04 11:46
|buy
|39
|6.00
|1.7467
|0.0000
|1.7482
|77
|2006.04.04 11:50
|buy
|40
|12.00
|1.7460
|0.0000
|1.7475
|78
|2006.04.04 12:06
|buy
|41
|24.00
|1.7454
|0.0000
|1.7469
|79
|2006.04.04 13:06
|buy
|42
|48.00
|1.7448
|0.0000
|1.7463
|80
|2006.04.04 13:51
|t/p
|42
|48.00
|1.7463
|0.0000
|1.7463
|720.00
|13710.99
|81
|2006.04.04 13:51
|close
|41
|24.00
|1.7464
|0.0000
|1.7469
|240.00
|13950.99
|82
|2006.04.04 13:51
|close
|40
|12.00
|1.7464
|0.0000
|1.7475
|48.00
|13998.99
|83
|2006.04.04 13:51
|close
|39
|6.00
|1.7464
|0.0000
|1.7482
|-18.00
|13980.99
|84
|2006.04.04 13:51
|close
|38
|3.00
|1.7464
|0.0000
|1.7487
|-24.00
|13956.99
|85
|2006.04.04 13:51
|buy
|43
|3.00
|1.7468
|0.0000
|1.7483
|86
|2006.04.04 14:04
|t/p
|43
|3.00
|1.7483
|0.0000
|1.7483
|45.00
|14001.99
|87
|2006.04.04 14:04
|buy
|44
|3.00
|1.7488
|0.0000
|1.7503
|88
|2006.04.04 14:05
|t/p
|44
|3.00
|1.7503
|0.0000
|1.7503
|45.00
|14046.99
|89
|2006.04.04 14:05
|buy
|45
|3.00
|1.7508
|0.0000
|1.7523
|90
|2006.04.04 14:07
|buy
|46
|6.00
|1.7502
|0.0000
|1.7517
|91
|2006.04.04 14:08
|buy
|47
|12.00
|1.7495
|0.0000
|1.7510
|92
|2006.04.04 14:20
|t/p
|47
|12.00
|1.7510
|0.0000
|1.7510
|180.00
|14226.99
|93
|2006.04.04 14:20
|close
|46
|6.00
|1.7510
|0.0000
|1.7517
|48.00
|14274.99
|94
|2006.04.04 14:20
|close
|45
|3.00
|1.7510
|0.0000
|1.7523
|6.00
|14280.99
|95
|2006.04.04 14:20
|buy
|48
|3.00
|1.7514
|0.0000
|1.7529
|96
|2006.04.04 14:28
|t/p
|48
|3.00
|1.7529
|0.0000
|1.7529
|45.00
|14325.99
|97
|2006.04.04 14:28
|buy
|49
|3.00
|1.7533
|0.0000
|1.7548
|98
|2006.04.04 14:36
|buy
|50
|6.00
|1.7526
|0.0000
|1.7541
|99
|2006.04.04 14:41
|buy
|51
|12.00
|1.7520
|0.0000
|1.7535
|100
|2006.04.04 15:17
|t/p
|51
|12.00
|1.7535
|0.0000
|1.7535
|180.00
|14505.99
|101
|2006.04.04 15:17
|close
|50
|6.00
|1.7536
|0.0000
|1.7541
|60.00
|14565.99
|102
|2006.04.04 15:17
|close
|49
|3.00
|1.7536
|0.0000
|1.7548
|9.00
|14574.99
|103
|2006.04.04 15:17
|buy
|52
|3.00
|1.7540
|0.0000
|1.7555
|104
|2006.04.04 15:19
|buy
|53
|6.00
|1.7535
|0.0000
|1.7550
|105
|2006.04.04 15:47
|t/p
|53
|6.00
|1.7550
|0.0000
|1.7550
|90.00
|14664.99
|106
|2006.04.04 15:47
|close
|52
|3.00
|1.7551
|0.0000
|1.7555
|33.00
|14697.99
|107
|2006.04.04 15:47
|buy
|54
|3.00
|1.7555
|0.0000
|1.7570
|108
|2006.04.04 15:51
|t/p
|54
|3.00
|1.7570
|0.0000
|1.7570
|45.00
|14742.99
|109
|2006.04.04 15:51
|buy
|55
|3.00
|1.7576
|0.0000
|1.7591
|110
|2006.04.04 15:52
|buy
|56
|6.00
|1.7569
|0.0000
|1.7584
|111
|2006.04.04 16:06
|buy
|57
|12.00
|1.7564
|0.0000
|1.7579
|112
|2006.04.04 16:08
|buy
|58
|24.00
|1.7559
|0.0000
|1.7574
|113
|2006.04.04 16:30
|t/p
|58
|24.00
|1.7574
|0.0000
|1.7574
|360.00
|15102.99
|114
|2006.04.04 16:30
|close
|57
|12.00
|1.7574
|0.0000
|1.7579
|120.00
|15222.99
|115
|2006.04.04 16:30
|close
|56
|6.00
|1.7574
|0.0000
|1.7584
|30.00
|15252.99
|116
|2006.04.04 16:30
|close
|55
|3.00
|1.7574
|0.0000
|1.7591
|-6.00
|15246.99
|117
|2006.04.04 16:30
|buy
|59
|3.00
|1.7578
|0.0000
|1.7593
|118
|2006.04.04 16:31
|buy
|60
|6.00
|1.7572
|0.0000
|1.7587
|119
|2006.04.04 16:43
|buy
|61
|12.00
|1.7567
|0.0000
|1.7582
|120
|2006.04.04 16:46
|buy
|62
|24.00
|1.7560
|0.0000
|1.7575
|121
|2006.04.04 16:54
|buy
|63
|48.00
|1.7554
|0.0000
|1.7569
|122
|2006.04.05 03:23
|t/p
|63
|48.00
|1.7569
|0.0000
|1.7569
|710.40
|15957.39
|123
|2006.04.05 03:23
|close
|62
|24.00
|1.7570
|0.0000
|1.7575
|235.21
|16192.60
|124
|2006.04.05 03:23
|close
|61
|12.00
|1.7570
|0.0000
|1.7582
|33.60
|16226.20
|125
|2006.04.05 03:23
|close
|60
|6.00
|1.7570
|0.0000
|1.7587
|-13.20
|16213.00
|126
|2006.04.05 03:23
|close
|59
|3.00
|1.7570
|0.0000
|1.7593
|-24.60
|16188.40
|127
|2006.04.05 07:45
|buy
|64
|3.00
|1.7595
|0.0000
|1.7610
|128
|2006.04.05 07:48
|buy
|65
|6.00
|1.7589
|0.0000
|1.7604
|129
|2006.04.05 07:58
|buy
|66
|12.00
|1.7583
|0.0000
|1.7598
|130
|2006.04.05 08:07
|buy
|67
|24.00
|1.7575
|0.0000
|1.7590
|131
|2006.04.05 08:09
|buy
|68
|48.00
|1.7568
|0.0000
|1.7583
|132
|2006.04.05 08:24
|t/p
|68
|48.00
|1.7583
|0.0000
|1.7583
|720.00
|16908.40
|133
|2006.04.05 08:24
|close
|67
|24.00
|1.7583
|0.0000
|1.7590
|192.00
|17100.40
|134
|2006.04.05 08:24
|close
|66
|12.00
|1.7583
|0.0000
|1.7598
|0.00
|17100.40
|135
|2006.04.05 08:24
|close
|65
|6.00
|1.7583
|0.0000
|1.7604
|-36.00
|17064.40
|136
|2006.04.05 08:24
|close
|64
|3.00
|1.7583
|0.0000
|1.7610
|-36.00
|17028.40
|137
|2006.04.05 11:00
|sell
|69
|3.00
|1.7537
|0.0000
|1.7522
|138
|2006.04.05 11:27
|t/p
|69
|3.00
|1.7522
|0.0000
|1.7522
|45.00
|17073.40
|139
|2006.04.05 12:00
|sell
|70
|3.00
|1.7528
|0.0000
|1.7513
|140
|2006.04.05 14:13
|t/p
|70
|3.00
|1.7513
|0.0000
|1.7513
|45.00
|17118.40
|141
|2006.04.05 14:13
|sell
|71
|3.00
|1.7508
|0.0000
|1.7493
|142
|2006.04.05 14:23
|sell
|72
|6.00
|1.7514
|0.0000
|1.7499
|143
|2006.04.05 14:34
|sell
|73
|12.00
|1.7520
|0.0000
|1.7505
|144
|2006.04.05 14:36
|sell
|74
|24.00
|1.7525
|0.0000
|1.7510
|145
|2006.04.05 14:36
|sell
|75
|48.00
|1.7531
|0.0000
|1.7516
|146
|2006.04.05 14:53
|t/p
|75
|48.00
|1.7516
|0.0000
|1.7516
|720.00
|17838.40
|147
|2006.04.05 14:53
|close
|74
|24.00
|1.7515
|0.0000
|1.7510
|240.00
|18078.40
|148
|2006.04.05 14:53
|close
|73
|12.00
|1.7515
|0.0000
|1.7505
|60.00
|18138.40
|149
|2006.04.05 14:53
|close
|72
|6.00
|1.7515
|0.0000
|1.7499
|-6.00
|18132.40
|150
|2006.04.05 14:53
|close
|71
|3.00
|1.7515
|0.0000
|1.7493
|-21.00
|18111.40
|151
|2006.04.05 14:53
|sell
|76
|3.00
|1.7511
|0.0000
|1.7496
|152
|2006.04.05 14:56
|sell
|77
|6.00
|1.7518
|0.0000
|1.7503
|153
|2006.04.05 14:56
|sell
|78
|12.00
|1.7523
|0.0000
|1.7508
|154
|2006.04.05 15:10
|t/p
|78
|12.00
|1.7508
|0.0000
|1.7508
|180.00
|18291.40
|155
|2006.04.05 15:10
|close
|77
|6.00
|1.7508
|0.0000
|1.7503
|60.00
|18351.40
|156
|2006.04.05 15:10
|close
|76
|3.00
|1.7508
|0.0000
|1.7496
|9.00
|18360.40
|157
|2006.04.05 15:10
|sell
|79
|3.00
|1.7504
|0.0000
|1.7489
|158
|2006.04.05 15:11
|sell
|80
|6.00
|1.7509
|0.0000
|1.7494
|159
|2006.04.05 15:13
|sell
|81
|12.00
|1.7514
|0.0000
|1.7499
|160
|2006.04.05 15:26
|sell
|82
|24.00
|1.7520
|0.0000
|1.7505
|161
|2006.04.05 16:01
|sell
|83
|48.00
|1.7525
|0.0000
|1.7510
|162
|2006.04.05 16:05
|t/p
|83
|48.00
|1.7510
|0.0000
|1.7510
|720.00
|19080.40
|163
|2006.04.05 16:05
|close
|82
|24.00
|1.7510
|0.0000
|1.7505
|240.00
|19320.40
|164
|2006.04.05 16:05
|close
|81
|12.00
|1.7510
|0.0000
|1.7499
|48.00
|19368.40
|165
|2006.04.05 16:05
|close
|80
|6.00
|1.7510
|0.0000
|1.7494
|-6.00
|19362.40
|166
|2006.04.05 16:05
|close
|79
|3.00
|1.7510
|0.0000
|1.7489
|-18.00
|19344.40
|167
|2006.04.05 16:05
|sell
|84
|3.00
|1.7506
|0.0000
|1.7491
|168
|2006.04.05 16:06
|t/p
|84
|3.00
|1.7491
|0.0000
|1.7491
|45.00
|19389.40
|169
|2006.04.05 16:06
|sell
|85
|3.00
|1.7487
|0.0000
|1.7472
|170
|2006.04.05 16:09
|sell
|86
|6.00
|1.7492
|0.0000
|1.7477
|171
|2006.04.05 16:10
|sell
|87
|12.00
|1.7499
|0.0000
|1.7484
|172
|2006.04.05 17:04
|sell
|88
|24.00
|1.7504
|0.0000
|1.7489
|173
|2006.04.05 17:05
|sell
|89
|48.00
|1.7510
|0.0000
|1.7495
|174
|2006.04.05 17:25
|t/p
|89
|48.00
|1.7495
|0.0000
|1.7495
|720.00
|20109.40
|175
|2006.04.05 17:25
|close
|88
|24.00
|1.7495
|0.0000
|1.7489
|216.01
|20325.41
|176
|2006.04.05 17:25
|close
|87
|12.00
|1.7495
|0.0000
|1.7484
|48.00
|20373.41
|177
|2006.04.05 17:25
|close
|86
|6.00
|1.7495
|0.0000
|1.7477
|-18.00
|20355.41
|178
|2006.04.05 17:25
|close
|85
|3.00
|1.7495
|0.0000
|1.7472
|-24.00
|20331.41
|179
|2006.04.06 09:45
|buy
|90
|3.00
|1.7540
|0.0000
|1.7555
|180
|2006.04.06 10:15
|t/p
|90
|3.00
|1.7555
|0.0000
|1.7555
|45.00
|20376.41
|181
|2006.04.06 10:15
|buy
|91
|3.00
|1.7561
|0.0000
|1.7576
|182
|2006.04.06 10:17
|buy
|92
|6.00
|1.7555
|0.0000
|1.7570
|183
|2006.04.06 10:58
|t/p
|92
|6.00
|1.7570
|0.0000
|1.7570
|90.00
|20466.41
|184
|2006.04.06 10:58
|close
|91
|3.00
|1.7575
|0.0000
|1.7576
|42.00
|20508.41
|185
|2006.04.06 11:30
|buy
|93
|3.00
|1.7594
|0.0000
|1.7609
|186
|2006.04.06 11:31
|buy
|94
|6.00
|1.7588
|0.0000
|1.7603
|187
|2006.04.06 11:56
|buy
|95
|12.00
|1.7583
|0.0000
|1.7598
|188
|2006.04.06 12:03
|buy
|96
|24.00
|1.7577
|0.0000
|1.7592
|189
|2006.04.06 12:24
|buy
|97
|48.00
|1.7572
|0.0000
|1.7587
|190
|2006.04.06 12:47
|t/p
|97
|48.00
|1.7587
|0.0000
|1.7587
|720.00
|21228.41
|191
|2006.04.06 12:47
|close
|96
|24.00
|1.7587
|0.0000
|1.7592
|240.00
|21468.41
|192
|2006.04.06 12:47
|close
|95
|12.00
|1.7587
|0.0000
|1.7598
|48.00
|21516.41
|193
|2006.04.06 12:47
|close
|94
|6.00
|1.7587
|0.0000
|1.7603
|-6.00
|21510.41
|194
|2006.04.06 12:47
|close
|93
|3.00
|1.7587
|0.0000
|1.7609
|-21.00
|21489.41
|195
|2006.04.06 16:15
|sell
|98
|3.00
|1.7517
|0.0000
|1.7502
|196
|2006.04.06 16:25
|sell
|99
|6.00
|1.7526
|0.0000
|1.7511
|197
|2006.04.06 16:25
|sell
|100
|12.00
|1.7531
|0.0000
|1.7516
|198
|2006.04.06 16:39
|sell
|101
|24.00
|1.7536
|0.0000
|1.7521
|199
|2006.04.06 16:59
|t/p
|101
|24.00
|1.7521
|0.0000
|1.7521
|360.00
|21849.41
|200
|2006.04.06 16:59
|close
|100
|12.00
|1.7520
|0.0000
|1.7516
|132.00
|21981.41
|201
|2006.04.06 16:59
|close
|99
|6.00
|1.7520
|0.0000
|1.7511
|36.00
|22017.41
|202
|2006.04.06 16:59
|close
|98
|3.00
|1.7520
|0.0000
|1.7502
|-9.00
|22008.41
|203
|2006.04.06 16:59
|sell
|102
|3.00
|1.7516
|0.0000
|1.7501
|204
|2006.04.06 17:00
|sell
|103
|6.00
|1.7522
|0.0000
|1.7507
|205
|2006.04.06 17:27
|t/p
|103
|6.00
|1.7507
|0.0000
|1.7507
|90.00
|22098.41
|206
|2006.04.06 17:27
|close
|102
|3.00
|1.7505
|0.0000
|1.7501
|33.00
|22131.41
|207
|2006.04.06 17:27
|sell
|104
|3.00
|1.7501
|0.0000
|1.7486
|208
|2006.04.06 18:02
|sell
|105
|6.00
|1.7508
|0.0000
|1.7493
|209
|2006.04.06 18:02
|sell
|106
|12.00
|1.7514
|0.0000
|1.7499
|210
|2006.04.06 18:26
|t/p
|106
|12.00
|1.7499
|0.0000
|1.7499
|180.00
|22311.41
|211
|2006.04.06 18:26
|close
|105
|6.00
|1.7498
|0.0000
|1.7493
|60.00
|22371.41
|212
|2006.04.06 18:26
|close
|104
|3.00
|1.7498
|0.0000
|1.7486
|9.00
|22380.41
|213
|2006.04.06 18:26
|sell
|107
|3.00
|1.7494
|0.0000
|1.7479
|214
|2006.04.06 18:42
|sell
|108
|6.00
|1.7500
|0.0000
|1.7485
|215
|2006.04.06 18:46
|sell
|109
|12.00
|1.7506
|0.0000
|1.7491
|216
|2006.04.06 19:05
|sell
|110
|24.00
|1.7513
|0.0000
|1.7498
|217
|2006.04.06 20:32
|sell
|111
|48.00
|1.7518
|0.0000
|1.7503
|218
|2006.04.07 01:53
|t/p
|111
|48.00
|1.7503
|0.0000
|1.7503
|722.64
|23103.05
|219
|2006.04.07 01:53
|close
|110
|24.00
|1.7503
|0.0000
|1.7498
|241.31
|23344.36
|220
|2006.04.07 01:53
|close
|109
|12.00
|1.7503
|0.0000
|1.7491
|36.66
|23381.02
|221
|2006.04.07 01:53
|close
|108
|6.00
|1.7503
|0.0000
|1.7485
|-17.67
|23363.35
|222
|2006.04.07 01:53
|close
|107
|3.00
|1.7503
|0.0000
|1.7479
|-26.84
|23336.52
|223
|2006.04.07 14:00
|sell
|112
|3.00
|1.7491
|0.0000
|1.7476
|224
|2006.04.07 14:20
|sell
|113
|6.00
|1.7496
|0.0000
|1.7481
|225
|2006.04.07 14:30
|t/p
|113
|6.00
|1.7481
|0.0000
|1.7481
|90.00
|23426.52
|226
|2006.04.07 14:30
|close
|112
|3.00
|1.7478
|0.0000
|1.7476
|39.00
|23465.52
|227
|2006.04.07 14:30
|sell
|114
|3.00
|1.7474
|0.0000
|1.7459
|228
|2006.04.07 14:30
|sell
|115
|6.00
|1.7480
|0.0000
|1.7465
|229
|2006.04.07 14:30
|sell
|116
|12.00
|1.7493
|0.0000
|1.7478
|230
|2006.04.07 14:31
|sell
|117
|24.00
|1.7499
|0.0000
|1.7484
|231
|2006.04.07 14:31
|sell
|118
|48.00
|1.7507
|0.0000
|1.7492
|232
|2006.04.07 15:20
|t/p
|118
|48.00
|1.7492
|0.0000
|1.7492
|720.00
|24185.52
|233
|2006.04.07 15:20
|close
|117
|24.00
|1.7491
|0.0000
|1.7484
|192.00
|24377.52
|234
|2006.04.07 15:20
|close
|116
|12.00
|1.7491
|0.0000
|1.7478
|24.00
|24401.52
|235
|2006.04.07 15:20
|close
|115
|6.00
|1.7491
|0.0000
|1.7465
|-66.00
|24335.52
|236
|2006.04.07 15:20
|close
|114
|3.00
|1.7491
|0.0000
|1.7459
|-51.00
|24284.52
|237
|2006.04.07 15:20
|sell
|119
|3.00
|1.7487
|0.0000
|1.7472
|238
|2006.04.07 15:22
|t/p
|119
|3.00
|1.7472
|0.0000
|1.7472
|45.00
|24329.52
|239
|2006.04.07 15:22
|sell
|120
|3.00
|1.7468
|0.0000
|1.7453
|240
|2006.04.07 15:22
|sell
|121
|6.00
|1.7473
|0.0000
|1.7458
|241
|2006.04.07 15:22
|sell
|122
|12.00
|1.7480
|0.0000
|1.7465
|242
|2006.04.07 15:24
|t/p
|122
|12.00
|1.7465
|0.0000
|1.7465
|180.00
|24509.52
|243
|2006.04.07 15:24
|close
|121
|6.00
|1.7464
|0.0000
|1.7458
|54.00
|24563.52
|244
|2006.04.07 15:24
|close
|120
|3.00
|1.7464
|0.0000
|1.7453
|12.00
|24575.52
|245
|2006.04.07 15:24
|sell
|123
|3.00
|1.7460
|0.0000
|1.7445
|246
|2006.04.07 15:29
|sell
|124
|6.00
|1.7466
|0.0000
|1.7451
|247
|2006.04.07 16:04
|t/p
|124
|6.00
|1.7451
|0.0000
|1.7451
|90.00
|24665.52
|248
|2006.04.07 16:04
|close
|123
|3.00
|1.7449
|0.0000
|1.7445
|33.00
|24698.52
|249
|2006.04.07 16:04
|sell
|125
|3.00
|1.7445
|0.0000
|1.7430
|250
|2006.04.07 16:22
|t/p
|125
|3.00
|1.7430
|0.0000
|1.7430
|45.00
|24743.52
|251
|2006.04.07 16:22
|sell
|126
|3.00
|1.7426
|0.0000
|1.7411
|252
|2006.04.07 17:56
|t/p
|126
|3.00
|1.7411
|0.0000
|1.7411
|45.00
|24788.52
|253
|2006.04.07 17:56
|sell
|127
|3.00
|1.7406
|0.0000
|1.7391
|254
|2006.04.07 18:24
|sell
|128
|6.00
|1.7413
|0.0000
|1.7398
|255
|2006.04.07 18:55
|sell
|129
|12.00
|1.7419
|0.0000
|1.7404
|256
|2006.04.07 19:07
|sell
|130
|24.00
|1.7424
|0.0000
|1.7409
|257
|2006.04.07 19:12
|sell
|131
|48.00
|1.7430
|0.0000
|1.7415
|258
|2006.04.07 21:04
|t/p
|131
|48.00
|1.7415
|0.0000
|1.7415
|720.00
|25508.52
|259
|2006.04.07 21:04
|close
|130
|24.00
|1.7414
|0.0000
|1.7409
|240.00
|25748.52
|260
|2006.04.07 21:04
|close
|129
|12.00
|1.7414
|0.0000
|1.7404
|59.99
|25808.51
|261
|2006.04.07 21:04
|close
|128
|6.00
|1.7414
|0.0000
|1.7398
|-6.00
|25802.51
|262
|2006.04.07 21:04
|close
|127
|3.00
|1.7414
|0.0000
|1.7391
|-24.00
|25778.51
|263
|2006.04.07 21:04
|sell
|132
|3.00
|1.7410
|0.0000
|1.7395
|264
|2006.04.07 21:05
|sell
|133
|6.00
|1.7416
|0.0000
|1.7401
|265
|2006.04.07 21:07
|sell
|134
|12.00
|1.7421
|0.0000
|1.7406
|266
|2006.04.07 21:40
|sell
|135
|24.00
|1.7428
|0.0000
|1.7413
|267
|2006.04.07 21:45
|sell
|136
|48.00
|1.7436
|0.0000
|1.7421
|268
|2006.04.07 22:59
|t/p
|136
|48.00
|1.7421
|0.0000
|1.7421
|720.00
|26498.51
|269
|2006.04.07 22:59
|close
|135
|24.00
|1.7420
|0.0000
|1.7413
|191.99
|26690.50
|270
|2006.04.07 22:59
|close
|134
|12.00
|1.7420
|0.0000
|1.7406
|12.00
|26702.50
|271
|2006.04.07 22:59
|close
|133
|6.00
|1.7420
|0.0000
|1.7401
|-24.00
|26678.50
|272
|2006.04.07 22:59
|close
|132
|3.00
|1.7420
|0.0000
|1.7395
|-30.00
|26648.50
|273
|2006.04.07 22:59
|sell
|137
|3.00
|1.7416
|0.0000
|1.7401
|274
|2006.04.07 22:59
|sell
|138
|6.00
|1.7422
|0.0000
|1.7407
|275
|2006.04.07 23:59
|sell
|139
|12.00
|1.7439
|0.0000
|1.7424
|276
|2006.04.10 02:32
|sell
|140
|24.00
|1.7444
|0.0000
|1.7429
|277
|2006.04.10 02:32
|sell
|141
|48.00
|1.7451
|0.0000
|1.7436
|278
|2006.04.10 04:16
|t/p
|141
|48.00
|1.7436
|0.0000
|1.7436
|720.00
|27368.50
|279
|2006.04.10 04:16
|close
|140
|24.00
|1.7436
|0.0000
|1.7429
|192.02
|27560.52
|280
|2006.04.10 04:16
|close
|139
|12.00
|1.7436
|0.0000
|1.7424
|36.67
|27597.19
|281
|2006.04.10 04:16
|close
|138
|6.00
|1.7436
|0.0000
|1.7407
|-83.66
|27513.53
|282
|2006.04.10 04:16
|close
|137
|3.00
|1.7436
|0.0000
|1.7401
|-59.84
|27453.69
|283
|2006.04.10 17:00
|sell
|142
|3.00
|1.7434
|0.0000
|1.7419
|284
|2006.04.10 17:40
|t/p
|142
|3.00
|1.7419
|0.0000
|1.7419
|45.00
|27498.69
|285
|2006.04.10 17:40
|sell
|143
|3.00
|1.7414
|0.0000
|1.7399
|286
|2006.04.10 19:00
|t/p
|143
|3.00
|1.7399
|0.0000
|1.7399
|45.00
|27543.69
|287
|2006.04.11 18:45
|buy
|144
|3.00
|1.7470
|0.0000
|1.7485
|288
|2006.04.11 18:49
|buy
|145
|6.00
|1.7465
|0.0000
|1.7480
|289
|2006.04.11 20:03
|t/p
|145
|6.00
|1.7480
|0.0000
|1.7480
|90.00
|27633.69
|290
|2006.04.11 20:03
|close
|144
|3.00
|1.7480
|0.0000
|1.7485
|30.00
|27663.69
|291
|2006.04.11 20:03
|buy
|146
|3.00
|1.7484
|0.0000
|1.7499
|292
|2006.04.11 20:32
|buy
|147
|6.00
|1.7479
|0.0000
|1.7494
|293
|2006.04.11 21:50
|t/p
|147
|6.00
|1.7494
|0.0000
|1.7494
|90.00
|27753.69
|294
|2006.04.11 21:50
|close
|146
|3.00
|1.7494
|0.0000
|1.7499
|30.00
|27783.69
|295
|2006.04.12 17:30
|sell
|148
|3.00
|1.7508
|0.0000
|1.7493
|296
|2006.04.12 17:35
|sell
|149
|6.00
|1.7515
|0.0000
|1.7500
|297
|2006.04.12 19:13
|t/p
|149
|6.00
|1.7500
|0.0000
|1.7500
|90.00
|27873.69
|298
|2006.04.12 19:13
|close
|148
|3.00
|1.7497
|0.0000
|1.7493
|33.00
|27906.69
|299
|2006.04.17 01:28
|buy
|150
|3.00
|1.7557
|0.0000
|1.7572
|300
|2006.04.17 02:17
|t/p
|150
|3.00
|1.7572
|0.0000
|1.7572
|45.00
|27951.69
|301
|2006.04.17 02:17
|buy
|151
|3.00
|1.7576
|0.0000
|1.7591
|302
|2006.04.17 03:05
|t/p
|151
|3.00
|1.7591
|0.0000
|1.7591
|45.00
|27996.69
|303
|2006.04.17 03:05
|buy
|152
|3.00
|1.7598
|0.0000
|1.7613
|304
|2006.04.17 03:13
|buy
|153
|6.00
|1.7593
|0.0000
|1.7608
|305
|2006.04.17 04:26
|buy
|154
|12.00
|1.7588
|0.0000
|1.7603
|306
|2006.04.17 05:37
|buy
|155
|24.00
|1.7582
|0.0000
|1.7597
|307
|2006.04.17 10:24
|buy
|156
|48.00
|1.7576
|0.0000
|1.7591
|308
|2006.04.17 12:05
|t/p
|156
|48.00
|1.7591
|0.0000
|1.7591
|720.00
|28716.69
|309
|2006.04.17 12:05
|close
|155
|24.00
|1.7591
|0.0000
|1.7597
|216.00
|28932.69
|310
|2006.04.17 12:05
|close
|154
|12.00
|1.7591
|0.0000
|1.7603
|36.00
|28968.69
|311
|2006.04.17 12:05
|close
|153
|6.00
|1.7591
|0.0000
|1.7608
|-12.00
|28956.69
|312
|2006.04.17 12:05
|close
|152
|3.00
|1.7591
|0.0000
|1.7613
|-21.00
|28935.69
|313
|2006.04.17 12:15
|buy
|157
|3.00
|1.7601
|0.0000
|1.7616
|314
|2006.04.17 13:39
|t/p
|157
|3.00
|1.7616
|0.0000
|1.7616
|45.00
|28980.69
|315
|2006.04.17 13:39
|buy
|158
|3.00
|1.7620
|0.0000
|1.7635
|316
|2006.04.17 13:41
|t/p
|158
|3.00
|1.7635
|0.0000
|1.7635
|45.00
|29025.69
|317
|2006.04.17 13:41
|buy
|159
|3.00
|1.7639
|0.0000
|1.7654
|318
|2006.04.17 13:42
|t/p
|159
|3.00
|1.7654
|0.0000
|1.7654
|45.00
|29070.69
|319
|2006.04.17 13:42
|buy
|160
|3.00
|1.7658
|0.0000
|1.7673
|320
|2006.04.17 13:43
|buy
|161
|6.00
|1.7653
|0.0000
|1.7668
|321
|2006.04.17 13:44
|buy
|162
|12.00
|1.7647
|0.0000
|1.7662
|322
|2006.04.17 13:47
|buy
|163
|24.00
|1.7641
|0.0000
|1.7656
|323
|2006.04.17 13:52
|t/p
|162
|12.00
|1.7662
|0.0000
|1.7662
|180.00
|29250.69
|324
|2006.04.17 13:52
|t/p
|163
|24.00
|1.7656
|0.0000
|1.7656
|360.00
|29610.69
|325
|2006.04.17 13:52
|close
|161
|6.00
|1.7662
|0.0000
|1.7668
|54.00
|29664.69
|326
|2006.04.17 13:52
|close
|160
|3.00
|1.7662
|0.0000
|1.7673
|12.00
|29676.69
|327
|2006.04.17 13:52
|buy
|164
|3.00
|1.7666
|0.0000
|1.7681
|328
|2006.04.17 13:52
|buy
|165
|6.00
|1.7660
|0.0000
|1.7675
|329
|2006.04.17 14:14
|t/p
|165
|6.00
|1.7675
|0.0000
|1.7675
|90.00
|29766.69
|330
|2006.04.17 14:14
|close
|164
|3.00
|1.7675
|0.0000
|1.7681
|27.00
|29793.69
|331
|2006.04.17 14:14
|buy
|166
|3.00
|1.7679
|0.0000
|1.7694
|332
|2006.04.17 14:19
|t/p
|166
|3.00
|1.7694
|0.0000
|1.7694
|45.00
|29838.69
|333
|2006.04.17 14:19
|buy
|167
|3.00
|1.7698
|0.0000
|1.7713
|334
|2006.04.17 14:32
|t/p
|167
|3.00
|1.7713
|0.0000
|1.7713
|45.00
|29883.69
|335
|2006.04.17 14:32
|buy
|168
|3.00
|1.7717
|0.0000
|1.7732
|336
|2006.04.17 14:36
|buy
|169
|6.00
|1.7712
|0.0000
|1.7727
|337
|2006.04.17 14:37
|buy
|170
|12.00
|1.7706
|0.0000
|1.7721
|338
|2006.04.17 14:38
|buy
|171
|24.00
|1.7700
|0.0000
|1.7715
|339
|2006.04.17 14:41
|buy
|172
|48.00
|1.7695
|0.0000
|1.7710
|340
|2006.04.17 14:51
|t/p
|172
|48.00
|1.7710
|0.0000
|1.7710
|720.00
|30603.69
|341
|2006.04.17 14:51
|close
|171
|24.00
|1.7710
|0.0000
|1.7715
|240.00
|30843.69
|342
|2006.04.17 14:51
|close
|170
|12.00
|1.7710
|0.0000
|1.7721
|48.00
|30891.69
|343
|2006.04.17 14:51
|close
|169
|6.00
|1.7710
|0.0000
|1.7727
|-12.00
|30879.69
|344
|2006.04.17 14:51
|close
|168
|3.00
|1.7710
|0.0000
|1.7732
|-21.00
|30858.69
|345
|2006.04.17 14:51
|buy
|173
|3.00
|1.7714
|0.0000
|1.7729
|346
|2006.04.17 14:52
|buy
|174
|6.00
|1.7707
|0.0000
|1.7722
|347
|2006.04.17 15:00
|buy
|175
|12.00
|1.7702
|0.0000
|1.7717
|348
|2006.04.17 15:00
|buy
|176
|24.00
|1.7693
|0.0000
|1.7708
|349
|2006.04.17 15:00
|buy
|177
|48.00
|1.7685
|0.0000
|1.7700
|350
|2006.04.17 15:19
|t/p
|177
|48.00
|1.7700
|0.0000
|1.7700
|720.00
|31578.69
|351
|2006.04.17 15:19
|close
|176
|24.00
|1.7701
|0.0000
|1.7708
|192.00
|31770.69
|352
|2006.04.17 15:19
|close
|175
|12.00
|1.7701
|0.0000
|1.7717
|-12.00
|31758.69
|353
|2006.04.17 15:19
|close
|174
|6.00
|1.7701
|0.0000
|1.7722
|-36.00
|31722.69
|354
|2006.04.17 15:19
|close
|173
|3.00
|1.7701
|0.0000
|1.7729
|-39.00
|31683.69
|355
|2006.04.17 15:19
|buy
|178
|3.00
|1.7705
|0.0000
|1.7720
|356
|2006.04.17 15:33
|buy
|179
|6.00
|1.7699
|0.0000
|1.7714
|357
|2006.04.17 15:50
|buy
|180
|12.00
|1.7693
|0.0000
|1.7708
|358
|2006.04.17 16:38
|t/p
|180
|12.00
|1.7708
|0.0000
|1.7708
|180.00
|31863.69
|359
|2006.04.17 16:38
|close
|179
|6.00
|1.7710
|0.0000
|1.7714
|66.00
|31929.69
|360
|2006.04.17 16:38
|close
|178
|3.00
|1.7710
|0.0000
|1.7720
|15.00
|31944.69
|361
|2006.04.17 16:38
|buy
|181
|3.00
|1.7714
|0.0000
|1.7729
|362
|2006.04.17 16:50
|t/p
|181
|3.00
|1.7729
|0.0000
|1.7729
|45.00
|31989.69
|363
|2006.04.17 16:50
|buy
|182
|3.00
|1.7734
|0.0000
|1.7749
|364
|2006.04.17 17:02
|buy
|183
|6.00
|1.7728
|0.0000
|1.7743
|365
|2006.04.17 17:10
|buy
|184
|12.00
|1.7722
|0.0000
|1.7737
|366
|2006.04.17 17:27
|buy
|185
|24.00
|1.7717
|0.0000
|1.7732
|367
|2006.04.17 17:28
|buy
|186
|48.00
|1.7712
|0.0000
|1.7727
|368
|2006.04.17 19:52
|t/p
|186
|48.00
|1.7727
|0.0000
|1.7727
|720.00
|32709.69
|369
|2006.04.17 19:52
|close
|185
|24.00
|1.7731
|0.0000
|1.7732
|336.00
|33045.69
|370
|2006.04.17 19:52
|close
|184
|12.00
|1.7731
|0.0000
|1.7737
|108.00
|33153.69
|371
|2006.04.17 19:52
|close
|183
|6.00
|1.7731
|0.0000
|1.7743
|18.00
|33171.69
|372
|2006.04.17 19:52
|close
|182
|3.00
|1.7731
|0.0000
|1.7749
|-9.00
|33162.69
|373
|2006.04.18 13:15
|buy
|187
|3.00
|1.7728
|0.0000
|1.7743
|374
|2006.04.18 13:26
|buy
|188
|6.00
|1.7722
|0.0000
|1.7737
|375
|2006.04.18 13:30
|buy
|189
|12.00
|1.7717
|0.0000
|1.7732
|376
|2006.04.18 14:31
|t/p
|189
|12.00
|1.7732
|0.0000
|1.7732
|180.00
|33342.69
|377
|2006.04.18 14:31
|close
|188
|6.00
|1.7734
|0.0000
|1.7737
|72.00
|33414.69
|378
|2006.04.18 14:31
|close
|187
|3.00
|1.7734
|0.0000
|1.7743
|18.00
|33432.69
|379
|2006.04.18 15:15
|buy
|190
|3.00
|1.7764
|0.0000
|1.7779
|380
|2006.04.18 15:50
|t/p
|190
|3.00
|1.7779
|0.0000
|1.7779
|45.00
|33477.69
|381
|2006.04.18 15:50
|buy
|191
|3.00
|1.7784
|0.0000
|1.7799
|382
|2006.04.18 15:56
|buy
|192
|6.00
|1.7778
|0.0000
|1.7793
|383
|2006.04.18 16:07
|buy
|193
|12.00
|1.7772
|0.0000
|1.7787
|384
|2006.04.18 16:09
|buy
|194
|24.00
|1.7767
|0.0000
|1.7782
|385
|2006.04.18 16:17
|buy
|195
|48.00
|1.7761
|0.0000
|1.7776
|386
|2006.04.18 16:59
|t/p
|195
|48.00
|1.7776
|0.0000
|1.7776
|720.00
|34197.69
|387
|2006.04.18 16:59
|close
|194
|24.00
|1.7776
|0.0000
|1.7782
|216.02
|34413.71
|388
|2006.04.18 16:59
|close
|193
|12.00
|1.7776
|0.0000
|1.7787
|48.01
|34461.72
|389
|2006.04.18 16:59
|close
|192
|6.00
|1.7776
|0.0000
|1.7793
|-12.00
|34449.72
|390
|2006.04.18 16:59
|close
|191
|3.00
|1.7776
|0.0000
|1.7799
|-24.00
|34425.72
|391
|2006.04.18 16:59
|buy
|196
|3.00
|1.7780
|0.0000
|1.7795
|392
|2006.04.18 17:07
|buy
|197
|6.00
|1.7775
|0.0000
|1.7790
|393
|2006.04.18 17:14
|buy
|198
|12.00
|1.7769
|0.0000
|1.7784
|394
|2006.04.18 17:25
|buy
|199
|24.00
|1.7763
|0.0000
|1.7778
|395
|2006.04.18 17:28
|buy
|200
|48.00
|1.7755
|0.0000
|1.7770
|396
|2006.04.18 17:45
|t/p
|200
|48.00
|1.7770
|0.0000
|1.7770
|720.00
|35145.72
|397
|2006.04.18 17:45
|close
|199
|24.00
|1.7770
|0.0000
|1.7778
|168.00
|35313.72
|398
|2006.04.18 17:45
|close
|198
|12.00
|1.7770
|0.0000
|1.7784
|12.00
|35325.72
|399
|2006.04.18 17:45
|close
|197
|6.00
|1.7770
|0.0000
|1.7790
|-30.00
|35295.72
|400
|2006.04.18 17:45
|close
|196
|3.00
|1.7770
|0.0000
|1.7795
|-30.00
|35265.72
|401
|2006.04.18 18:30
|buy
|201
|3.00
|1.7780
|0.0000
|1.7795
|402
|2006.04.18 18:35
|buy
|202
|6.00
|1.7775
|0.0000
|1.7790
|403
|2006.04.18 20:02
|t/p
|202
|6.00
|1.7790
|0.0000
|1.7790
|90.00
|35355.72
|404
|2006.04.18 20:02
|close
|201
|3.00
|1.7790
|0.0000
|1.7795
|30.00
|35385.72
|405
|2006.04.18 21:30
|buy
|203
|3.00
|1.7802
|0.0000
|1.7817
|406
|2006.04.18 22:50
|t/p
|203
|3.00
|1.7817
|0.0000
|1.7817
|45.00
|35430.72
|407
|2006.04.18 22:50
|buy
|204
|3.00
|1.7822
|0.0000
|1.7837
|408
|2006.04.18 23:25
|t/p
|204
|3.00
|1.7837
|0.0000
|1.7837
|45.00
|35475.72
|409
|2006.04.18 23:25
|buy
|205
|3.00
|1.7843
|0.0000
|1.7858
|410
|2006.04.18 23:38
|buy
|206
|6.00
|1.7837
|0.0000
|1.7852
|411
|2006.04.18 23:49
|buy
|207
|12.00
|1.7832
|0.0000
|1.7847
|412
|2006.04.19 01:42
|buy
|208
|24.00
|1.7826
|0.0000
|1.7841
|413
|2006.04.19 03:40
|buy
|209
|48.00
|1.7820
|0.0000
|1.7835
|414
|2006.04.19 09:27
|t/p
|209
|48.00
|1.7835
|0.0000
|1.7835
|720.00
|36195.72
|415
|2006.04.19 09:27
|close
|208
|24.00
|1.7835
|0.0000
|1.7841
|216.01
|36411.73
|416
|2006.04.19 09:27
|close
|207
|12.00
|1.7835
|0.0000
|1.7847
|33.60
|36445.33
|417
|2006.04.19 09:27
|close
|206
|6.00
|1.7835
|0.0000
|1.7852
|-13.20
|36432.13
|418
|2006.04.19 09:27
|close
|205
|3.00
|1.7835
|0.0000
|1.7858
|-24.60
|36407.53
|419
|2006.04.19 14:30
|buy
|210
|3.00
|1.7865
|0.0000
|1.7880
|420
|2006.04.19 14:30
|buy
|211
|6.00
|1.7859
|0.0000
|1.7874
|421
|2006.04.19 14:30
|buy
|212
|12.00
|1.7853
|0.0000
|1.7868
|422
|2006.04.19 14:30
|buy
|213
|24.00
|1.7844
|0.0000
|1.7859
|423
|2006.04.19 14:30
|buy
|214
|48.00
|1.7832
|0.0000
|1.7847
|424
|2006.04.19 14:59
|t/p
|214
|48.00
|1.7847
|0.0000
|1.7847
|720.00
|37127.53
|425
|2006.04.19 14:59
|close
|213
|24.00
|1.7847
|0.0000
|1.7859
|72.00
|37199.53
|426
|2006.04.19 14:59
|close
|212
|12.00
|1.7847
|0.0000
|1.7868
|-72.00
|37127.53
|427
|2006.04.19 14:59
|close
|211
|6.00
|1.7847
|0.0000
|1.7874
|-72.00
|37055.53
|428
|2006.04.19 14:59
|close
|210
|3.00
|1.7847
|0.0000
|1.7880
|-54.00
|37001.53
|429
|2006.04.19 15:00
|buy
|215
|3.00
|1.7850
|0.0000
|1.7865
|430
|2006.04.19 15:00
|buy
|216
|6.00
|1.7844
|0.0000
|1.7859
|431
|2006.04.19 15:01
|buy
|217
|12.00
|1.7837
|0.0000
|1.7852
|432
|2006.04.19 15:22
|buy
|218
|24.00
|1.7832
|0.0000
|1.7847
|433
|2006.04.19 15:23
|buy
|219
|48.00
|1.7825
|0.0000
|1.7840
|434
|2006.04.19 15:32
|t/p
|219
|48.00
|1.7840
|0.0000
|1.7840
|720.00
|37721.53
|435
|2006.04.19 15:32
|close
|218
|24.00
|1.7841
|0.0000
|1.7847
|216.01
|37937.54
|436
|2006.04.19 15:32
|close
|217
|12.00
|1.7841
|0.0000
|1.7852
|48.00
|37985.54
|437
|2006.04.19 15:32
|close
|216
|6.00
|1.7841
|0.0000
|1.7859
|-18.00
|37967.54
|438
|2006.04.19 15:32
|close
|215
|3.00
|1.7841
|0.0000
|1.7865
|-27.00
|37940.54
|439
|2006.04.19 15:32
|buy
|220
|3.00
|1.7845
|0.0000
|1.7860
|440
|2006.04.19 15:54
|t/p
|220
|3.00
|1.7860
|0.0000
|1.7860
|45.00
|37985.54
|441
|2006.04.19 15:54
|buy
|221
|3.00
|1.7865
|0.0000
|1.7880
|442
|2006.04.19 16:05
|t/p
|221
|3.00
|1.7880
|0.0000
|1.7880
|45.00
|38030.54
|443
|2006.04.19 17:30
|buy
|222
|3.00
|1.7898
|0.0000
|1.7913
|444
|2006.04.19 17:35
|buy
|223
|6.00
|1.7892
|0.0000
|1.7907
|445
|2006.04.19 17:38
|buy
|224
|12.00
|1.7886
|0.0000
|1.7901
|446
|2006.04.19 17:38
|buy
|225
|24.00
|1.7880
|0.0000
|1.7895
|447
|2006.04.19 18:00
|t/p
|225
|24.00
|1.7895
|0.0000
|1.7895
|360.00
|38390.54
|448
|2006.04.19 18:00
|close
|224
|12.00
|1.7896
|0.0000
|1.7901
|120.00
|38510.54
|449
|2006.04.19 18:00
|close
|223
|6.00
|1.7896
|0.0000
|1.7907
|24.00
|38534.54
|450
|2006.04.19 18:00
|close
|222
|3.00
|1.7896
|0.0000
|1.7913
|-6.00
|38528.54
|451
|2006.04.19 18:00
|buy
|226
|3.00
|1.7900
|0.0000
|1.7915
|452
|2006.04.19 18:14
|t/p
|226
|3.00
|1.7915
|0.0000
|1.7915
|45.00
|38573.54
|453
|2006.04.19 18:14
|buy
|227
|3.00
|1.7920
|0.0000
|1.7935
|454
|2006.04.19 18:16
|buy
|228
|6.00
|1.7912
|0.0000
|1.7927
|455
|2006.04.19 18:22
|t/p
|228
|6.00
|1.7927
|0.0000
|1.7927
|90.00
|38663.54
|456
|2006.04.19 18:22
|close
|227
|3.00
|1.7927
|0.0000
|1.7935
|21.00
|38684.54
|457
|2006.04.19 18:22
|buy
|229
|3.00
|1.7931
|0.0000
|1.7946
|458
|2006.04.19 18:24
|buy
|230
|6.00
|1.7926
|0.0000
|1.7941
|459
|2006.04.19 18:28
|buy
|231
|12.00
|1.7920
|0.0000
|1.7935
|460
|2006.04.19 18:30
|buy
|232
|24.00
|1.7914
|0.0000
|1.7929
|461
|2006.04.19 18:32
|buy
|233
|48.00
|1.7907
|0.0000
|1.7922
|462
|2006.04.19 19:01
|t/p
|233
|48.00
|1.7922
|0.0000
|1.7922
|720.00
|39404.54
|463
|2006.04.19 19:01
|close
|232
|24.00
|1.7922
|0.0000
|1.7929
|192.00
|39596.54
|464
|2006.04.19 19:01
|close
|231
|12.00
|1.7922
|0.0000
|1.7935
|24.00
|39620.54
|465
|2006.04.19 19:01
|close
|230
|6.00
|1.7922
|0.0000
|1.7941
|-24.00
|39596.54
|466
|2006.04.19 19:01
|close
|229
|3.00
|1.7922
|0.0000
|1.7946
|-27.00
|39569.54
|467
|2006.04.19 19:01
|buy
|234
|3.00
|1.7926
|0.0000
|1.7941
|468
|2006.04.19 19:05
|buy
|235
|6.00
|1.7920
|0.0000
|1.7935
|469
|2006.04.19 19:08
|buy
|236
|12.00
|1.7914
|0.0000
|1.7929
|470
|2006.04.19 20:09
|t/p
|236
|12.00
|1.7929
|0.0000
|1.7929
|180.00
|39749.54
|471
|2006.04.19 20:09
|close
|235
|6.00
|1.7929
|0.0000
|1.7935
|54.00
|39803.54
|472
|2006.04.19 20:09
|close
|234
|3.00
|1.7929
|0.0000
|1.7941
|9.00
|39812.54
|473
|2006.04.19 20:09
|buy
|237
|3.00
|1.7933
|0.0000
|1.7948
|474
|2006.04.19 20:59
|buy
|238
|6.00
|1.7927
|0.0000
|1.7942
|475
|2006.04.19 21:02
|buy
|239
|12.00
|1.7921
|0.0000
|1.7936
|476
|2006.04.20 00:46
|buy
|240
|24.00
|1.7915
|0.0000
|1.7930
|477
|2006.04.20 02:02
|buy
|241
|48.00
|1.7910
|0.0000
|1.7925
|478
|2006.04.24 10:30
|t/p
|241
|48.00
|1.7925
|0.0000
|1.7925
|700.80
|40513.34
|479
|2006.04.24 10:30
|close
|240
|24.00
|1.7927
|0.0000
|1.7930
|278.39
|40791.73
|480
|2006.04.24 10:30
|close
|239
|12.00
|1.7927
|0.0000
|1.7936
|60.00
|40851.73
|481
|2006.04.24 10:30
|close
|238
|6.00
|1.7927
|0.0000
|1.7942
|-6.00
|40845.73
|482
|2006.04.24 10:30
|close
|237
|3.00
|1.7927
|0.0000
|1.7948
|-21.00
|40824.73
|483
|2006.04.24 14:30
|sell
|242
|3.00
|1.7868
|0.0000
|1.7853
|484
|2006.04.24 14:40
|t/p
|242
|3.00
|1.7853
|0.0000
|1.7853
|45.00
|40869.73
|485
|2006.04.24 14:40
|sell
|243
|3.00
|1.7849
|0.0000
|1.7834
|486
|2006.04.24 14:40
|sell
|244
|6.00
|1.7854
|0.0000
|1.7839
|487
|2006.04.24 14:43
|sell
|245
|12.00
|1.7860
|0.0000
|1.7845
|488
|2006.04.24 15:17
|t/p
|245
|12.00
|1.7845
|0.0000
|1.7845
|180.00
|41049.73
|489
|2006.04.24 15:17
|close
|244
|6.00
|1.7845
|0.0000
|1.7839
|54.00
|41103.73
|490
|2006.04.24 15:17
|close
|243
|3.00
|1.7845
|0.0000
|1.7834
|12.00
|41115.73
|491
|2006.04.24 15:17
|sell
|246
|3.00
|1.7841
|0.0000
|1.7826
|492
|2006.04.24 15:19
|sell
|247
|6.00
|1.7846
|0.0000
|1.7831
|493
|2006.04.24 16:01
|t/p
|247
|6.00
|1.7831
|0.0000
|1.7831
|90.00
|41205.73
|494
|2006.04.24 16:01
|close
|246
|3.00
|1.7831
|0.0000
|1.7826
|30.00
|41235.73
|495
|2006.04.24 16:01
|sell
|248
|3.00
|1.7827
|0.0000
|1.7812
|496
|2006.04.24 16:14
|sell
|249
|6.00
|1.7832
|0.0000
|1.7817
|497
|2006.04.24 16:25
|t/p
|249
|6.00
|1.7817
|0.0000
|1.7817
|90.00
|41325.73
|498
|2006.04.24 16:25
|close
|248
|3.00
|1.7816
|0.0000
|1.7812
|33.00
|41358.73
|499
|2006.04.24 16:25
|sell
|250
|3.00
|1.7812
|0.0000
|1.7797
|500
|2006.04.24 16:28
|sell
|251
|6.00
|1.7817
|0.0000
|1.7802
|501
|2006.04.24 16:36
|sell
|252
|12.00
|1.7823
|0.0000
|1.7808
|502
|2006.04.24 16:45
|t/p
|252
|12.00
|1.7808
|0.0000
|1.7808
|180.00
|41538.73
|503
|2006.04.24 16:45
|close
|251
|6.00
|1.7806
|0.0000
|1.7802
|66.00
|41604.73
|504
|2006.04.24 16:45
|close
|250
|3.00
|1.7806
|0.0000
|1.7797
|18.00
|41622.73
|505
|2006.04.24 21:45
|buy
|253
|3.00
|1.7895
|0.0000
|1.7910
|506
|2006.04.24 22:18
|buy
|254
|6.00
|1.7890
|0.0000
|1.7905
|507
|2006.04.24 22:59
|buy
|255
|12.00
|1.7884
|0.0000
|1.7899
|508
|2006.04.24 23:32
|buy
|256
|24.00
|1.7877
|0.0000
|1.7892
|509
|2006.04.24 23:45
|buy
|257
|48.00
|1.7870
|0.0000
|1.7885
|510
|2006.04.25 08:05
|t/p
|257
|48.00
|1.7885
|0.0000
|1.7885
|710.40
|42333.13
|511
|2006.04.25 08:05
|close
|256
|24.00
|1.7886
|0.0000
|1.7892
|211.19
|42544.32
|512
|2006.04.25 08:05
|close
|255
|12.00
|1.7886
|0.0000
|1.7899
|21.60
|42565.92
|513
|2006.04.25 08:05
|close
|254
|6.00
|1.7886
|0.0000
|1.7905
|-25.20
|42540.72
|514
|2006.04.25 08:05
|close
|253
|3.00
|1.7886
|0.0000
|1.7910
|-27.60
|42513.12
|515
|2006.04.25 14:00
|buy
|258
|3.00
|1.7863
|0.0000
|1.7878
|516
|2006.04.25 14:08
|t/p
|258
|3.00
|1.7878
|0.0000
|1.7878
|45.00
|42558.12
|517
|2006.04.25 14:08
|buy
|259
|3.00
|1.7883
|0.0000
|1.7898
|518
|2006.04.25 14:09
|t/p
|259
|3.00
|1.7898
|0.0000
|1.7898
|45.00
|42603.12
|519
|2006.04.25 14:09
|buy
|260
|3.00
|1.7902
|0.0000
|1.7917
|520
|2006.04.25 14:10
|buy
|261
|6.00
|1.7897
|0.0000
|1.7912
|521
|2006.04.25 15:02
|t/p
|261
|6.00
|1.7912
|0.0000
|1.7912
|90.00
|42693.12
|522
|2006.04.25 15:02
|close
|260
|3.00
|1.7912
|0.0000
|1.7917
|30.00
|42723.12
|523
|2006.04.26 08:17
|sell
|262
|3.00
|1.7867
|0.0000
|1.7852
|524
|2006.04.26 08:20
|sell
|263
|6.00
|1.7873
|0.0000
|1.7858
|525
|2006.04.26 08:37
|t/p
|263
|6.00
|1.7858
|0.0000
|1.7858
|90.00
|42813.12
|526
|2006.04.26 08:37
|close
|262
|3.00
|1.7857
|0.0000
|1.7852
|30.00
|42843.12
|527
|2006.04.26 08:37
|sell
|264
|3.00
|1.7853
|0.0000
|1.7838
|528
|2006.04.26 08:52
|sell
|265
|6.00
|1.7859
|0.0000
|1.7844
|529
|2006.04.26 09:15
|t/p
|265
|6.00
|1.7844
|0.0000
|1.7844
|90.00
|42933.12
|530
|2006.04.26 09:15
|close
|264
|3.00
|1.7843
|0.0000
|1.7838
|30.00
|42963.12
|531
|2006.04.27 14:30
|buy
|266
|3.00
|1.7858
|0.0000
|1.7873
|532
|2006.04.27 14:37
|buy
|267
|6.00
|1.7852
|0.0000
|1.7867
|533
|2006.04.27 14:57
|t/p
|267
|6.00
|1.7867
|0.0000
|1.7867
|90.00
|43053.12
|534
|2006.04.27 14:57
|close
|266
|3.00
|1.7868
|0.0000
|1.7873
|30.00
|43083.12
|535
|2006.04.27 14:57
|buy
|268
|3.00
|1.7872
|0.0000
|1.7887
|536
|2006.04.27 15:58
|buy
|269
|6.00
|1.7866
|0.0000
|1.7881
|537
|2006.04.27 16:00
|buy
|270
|12.00
|1.7861
|0.0000
|1.7876
|538
|2006.04.27 16:00
|t/p
|270
|12.00
|1.7876
|0.0000
|1.7876
|180.00
|43263.12
|539
|2006.04.27 16:00
|close
|269
|6.00
|1.7880
|0.0000
|1.7881
|84.00
|43347.12
|540
|2006.04.27 16:00
|close
|268
|3.00
|1.7880
|0.0000
|1.7887
|24.00
|43371.12
|541
|2006.04.27 16:00
|buy
|271
|3.00
|1.7884
|0.0000
|1.7899
|542
|2006.04.27 16:01
|t/p
|271
|3.00
|1.7899
|0.0000
|1.7899
|45.00
|43416.12
|543
|2006.04.27 16:01
|buy
|272
|3.00
|1.7906
|0.0000
|1.7921
|544
|2006.04.27 16:02
|buy
|273
|6.00
|1.7900
|0.0000
|1.7915
|545
|2006.04.27 16:04
|buy
|274
|12.00
|1.7893
|0.0000
|1.7908
|546
|2006.04.27 16:08
|t/p
|274
|12.00
|1.7908
|0.0000
|1.7908
|180.00
|43596.12
|547
|2006.04.27 16:08
|close
|273
|6.00
|1.7910
|0.0000
|1.7915
|60.00
|43656.12
|548
|2006.04.27 16:08
|close
|272
|3.00
|1.7910
|0.0000
|1.7921
|12.00
|43668.12
|549
|2006.04.27 16:08
|buy
|275
|3.00
|1.7914
|0.0000
|1.7929
|550
|2006.04.27 16:09
|t/p
|275
|3.00
|1.7929
|0.0000
|1.7929
|45.00
|43713.12
|551
|2006.04.27 16:09
|buy
|276
|3.00
|1.7933
|0.0000
|1.7948
|552
|2006.04.27 16:12
|buy
|277
|6.00
|1.7927
|0.0000
|1.7942
|553
|2006.04.27 16:15
|t/p
|277
|6.00
|1.7942
|0.0000
|1.7942
|90.00
|43803.12
|554
|2006.04.27 16:15
|close
|276
|3.00
|1.7943
|0.0000
|1.7948
|30.00
|43833.12
|555
|2006.04.27 16:15
|buy
|278
|3.00
|1.7947
|0.0000
|1.7962
|556
|2006.04.27 16:17
|buy
|279
|6.00
|1.7941
|0.0000
|1.7956
|557
|2006.04.27 16:19
|buy
|280
|12.00
|1.7935
|0.0000
|1.7950
|558
|2006.04.27 16:19
|buy
|281
|24.00
|1.7929
|0.0000
|1.7944
|559
|2006.04.27 16:22
|t/p
|281
|24.00
|1.7944
|0.0000
|1.7944
|360.00
|44193.12
|560
|2006.04.27 16:22
|close
|280
|12.00
|1.7946
|0.0000
|1.7950
|132.00
|44325.12
|561
|2006.04.27 16:22
|close
|279
|6.00
|1.7946
|0.0000
|1.7956
|30.00
|44355.12
|562
|2006.04.27 16:22
|close
|278
|3.00
|1.7946
|0.0000
|1.7962
|-3.00
|44352.12
|563
|2006.04.27 16:22
|buy
|282
|3.00
|1.7950
|0.0000
|1.7965
|564
|2006.04.27 16:22
|buy
|283
|6.00
|1.7943
|0.0000
|1.7958
|565
|2006.04.27 16:28
|t/p
|283
|6.00
|1.7958
|0.0000
|1.7958
|90.00
|44442.12
|566
|2006.04.27 16:28
|close
|282
|3.00
|1.7960
|0.0000
|1.7965
|30.00
|44472.12
|567
|2006.04.27 16:28
|buy
|284
|3.00
|1.7964
|0.0000
|1.7979
|568
|2006.04.27 16:30
|t/p
|284
|3.00
|1.7979
|0.0000
|1.7979
|45.00
|44517.12
|569
|2006.04.27 16:30
|buy
|285
|3.00
|1.7984
|0.0000
|1.7999
|570
|2006.04.27 16:42
|t/p
|285
|3.00
|1.7999
|0.0000
|1.7999
|45.00
|44562.12
|571
|2006.04.27 16:42
|buy
|286
|3.00
|1.8005
|0.0000
|1.8020
|572
|2006.04.27 16:45
|t/p
|286
|3.00
|1.8020
|0.0000
|1.8020
|45.00
|44607.12
|573
|2006.04.27 16:45
|buy
|287
|3.00
|1.8025
|0.0000
|1.8040
|574
|2006.04.27 16:48
|t/p
|287
|3.00
|1.8040
|0.0000
|1.8040
|45.00
|44652.12
|575
|2006.04.27 16:48
|buy
|288
|3.00
|1.8044
|0.0000
|1.8059
|576
|2006.04.27 16:49
|buy
|289
|6.00
|1.8037
|0.0000
|1.8052
|577
|2006.04.27 16:56
|buy
|290
|12.00
|1.8029
|0.0000
|1.8044
|578
|2006.04.27 17:13
|buy
|291
|24.00
|1.8024
|0.0000
|1.8039
|579
|2006.04.27 17:13
|buy
|292
|48.00
|1.8017
|0.0000
|1.8032
|580
|2006.04.27 18:03
|t/p
|292
|48.00
|1.8032
|0.0000
|1.8032
|720.00
|45372.12
|581
|2006.04.27 18:03
|close
|291
|24.00
|1.8033
|0.0000
|1.8039
|216.00
|45588.12
|582
|2006.04.27 18:03
|close
|290
|12.00
|1.8033
|0.0000
|1.8044
|48.00
|45636.12
|583
|2006.04.27 18:03
|close
|289
|6.00
|1.8033
|0.0000
|1.8052
|-24.00
|45612.12
|584
|2006.04.27 18:03
|close
|288
|3.00
|1.8033
|0.0000
|1.8059
|-33.00
|45579.12
|585
|2006.04.27 18:03
|buy
|293
|3.00
|1.8037
|0.0000
|1.8052
|586
|2006.04.27 18:06
|buy
|294
|6.00
|1.8031
|0.0000
|1.8046
|587
|2006.04.27 18:06
|buy
|295
|12.00
|1.8025
|0.0000
|1.8040
|588
|2006.04.27 19:51
|buy
|296
|24.00
|1.8019
|0.0000
|1.8034
|589
|2006.04.27 19:51
|buy
|297
|48.00
|1.8013
|0.0000
|1.8028
|590
|2006.04.27 20:53
|t/p
|297
|48.00
|1.8028
|0.0000
|1.8028
|720.00
|46299.12
|591
|2006.04.27 20:53
|close
|296
|24.00
|1.8028
|0.0000
|1.8034
|216.01
|46515.13
|592
|2006.04.27 20:53
|close
|295
|12.00
|1.8028
|0.0000
|1.8040
|36.02
|46551.15
|593
|2006.04.27 20:53
|close
|294
|6.00
|1.8028
|0.0000
|1.8046
|-18.00
|46533.15
|594
|2006.04.27 20:53
|close
|293
|3.00
|1.8028
|0.0000
|1.8052
|-27.00
|46506.15
|595
|2006.04.27 20:53
|buy
|298
|3.00
|1.8032
|0.0000
|1.8047
|596
|2006.04.27 21:49
|buy
|299
|6.00
|1.8026
|0.0000
|1.8041
|597
|2006.04.27 22:24
|buy
|300
|12.00
|1.8021
|0.0000
|1.8036
|598
|2006.04.27 23:05
|buy
|301
|24.00
|1.8015
|0.0000
|1.8030
|599
|2006.04.28 03:40
|buy
|302
|48.00
|1.8009
|0.0000
|1.8024
|600
|2006.04.28 08:22
|t/p
|302
|48.00
|1.8024
|0.0000
|1.8024
|720.00
|47226.15
|601
|2006.04.28 08:22
|close
|301
|24.00
|1.8025
|0.0000
|1.8030
|235.20
|47461.35
|602
|2006.04.28 08:22
|close
|300
|12.00
|1.8025
|0.0000
|1.8036
|45.60
|47506.95
|603
|2006.04.28 08:22
|close
|299
|6.00
|1.8025
|0.0000
|1.8041
|-7.20
|47499.75
|604
|2006.04.28 08:22
|close
|298
|3.00
|1.8025
|0.0000
|1.8047
|-21.60
|47478.15
|605
|2006.04.28 09:15
|buy
|303
|3.00
|1.8020
|0.0000
|1.8035
|606
|2006.04.28 09:40
|t/p
|303
|3.00
|1.8035
|0.0000
|1.8035
|45.00
|47523.15
|607
|2006.04.28 09:45
|buy
|304
|3.00
|1.8033
|0.0000
|1.8048
|608
|2006.04.28 10:32
|t/p
|304
|3.00
|1.8048
|0.0000
|1.8048
|45.00
|47568.15
|609
|2006.04.28 10:32
|buy
|305
|3.00
|1.8053
|0.0000
|1.8068
|610
|2006.04.28 11:31
|t/p
|305
|3.00
|1.8068
|0.0000
|1.8068
|45.00
|47613.15
|611
|2006.04.28 11:31
|buy
|306
|3.00
|1.8074
|0.0000
|1.8089
|612
|2006.04.28 11:50
|t/p
|306
|3.00
|1.8089
|0.0000
|1.8089
|45.00
|47658.15
|613
|2006.04.28 11:50
|buy
|307
|3.00
|1.8095
|0.0000
|1.8110
|614
|2006.04.28 11:50
|buy
|308
|6.00
|1.8090
|0.0000
|1.8105
|615
|2006.04.28 12:09
|buy
|309
|12.00
|1.8083
|0.0000
|1.8098
|616
|2006.04.28 12:15
|buy
|310
|24.00
|1.8078
|0.0000
|1.8093
|617
|2006.04.28 12:36
|buy
|311
|48.00
|1.8072
|0.0000
|1.8087
|618
|2006.04.28 14:30
|t/p
|311
|48.00
|1.8087
|0.0000
|1.8087
|720.00
|48378.15
|619
|2006.04.28 14:30
|close
|310
|24.00
|1.8089
|0.0000
|1.8093
|264.00
|48642.15
|620
|2006.04.28 14:30
|close
|309
|12.00
|1.8089
|0.0000
|1.8098
|72.00
|48714.15
|621
|2006.04.28 14:30
|close
|308
|6.00
|1.8089
|0.0000
|1.8105
|-6.00
|48708.15
|622
|2006.04.28 14:30
|close
|307
|3.00
|1.8089
|0.0000
|1.8110
|-18.00
|48690.15
|623
|2006.04.28 14:30
|buy
|312
|3.00
|1.8093
|0.0000
|1.8108
|624
|2006.04.28 14:31
|buy
|313
|6.00
|1.8087
|0.0000
|1.8102
|625
|2006.04.28 14:36
|buy
|314
|12.00
|1.8081
|0.0000
|1.8096
|626
|2006.04.28 15:41
|t/p
|314
|12.00
|1.8096
|0.0000
|1.8096
|180.00
|48870.15
|627
|2006.04.28 15:41
|close
|313
|6.00
|1.8097
|0.0000
|1.8102
|60.00
|48930.15
|628
|2006.04.28 15:41
|close
|312
|3.00
|1.8097
|0.0000
|1.8108
|12.00
|48942.15
|629
|2006.04.28 15:41
|buy
|315
|3.00
|1.8101
|0.0000
|1.8116
|630
|2006.04.28 15:42
|buy
|316
|6.00
|1.8095
|0.0000
|1.8110
|631
|2006.04.28 15:48
|t/p
|316
|6.00
|1.8110
|0.0000
|1.8110
|90.00
|49032.15
|632
|2006.04.28 15:48
|close
|315
|3.00
|1.8111
|0.0000
|1.8116
|30.00
|49062.15
|633
|2006.04.28 15:48
|buy
|317
|3.00
|1.8115
|0.0000
|1.8130
|634
|2006.04.28 15:59
|buy
|318
|6.00
|1.8108
|0.0000
|1.8123
|635
|2006.04.28 16:07
|t/p
|318
|6.00
|1.8123
|0.0000
|1.8123
|90.00
|49152.15
|636
|2006.04.28 16:07
|close
|317
|3.00
|1.8125
|0.0000
|1.8130
|30.00
|49182.15
|637
|2006.04.28 16:07
|buy
|319
|3.00
|1.8129
|0.0000
|1.8144
|638
|2006.04.28 16:08
|buy
|320
|6.00
|1.8123
|0.0000
|1.8138
|639
|2006.04.28 16:27
|buy
|321
|12.00
|1.8112
|0.0000
|1.8127
|640
|2006.04.28 16:35
|t/p
|321
|12.00
|1.8127
|0.0000
|1.8127
|180.00
|49362.15
|641
|2006.04.28 16:35
|close
|320
|6.00
|1.8128
|0.0000
|1.8138
|30.00
|49392.15
|642
|2006.04.28 16:35
|close
|319
|3.00
|1.8128
|0.0000
|1.8144
|-3.00
|49389.15
|643
|2006.04.28 16:35
|buy
|322
|3.00
|1.8132
|0.0000
|1.8147
|644
|2006.04.28 16:35
|buy
|323
|6.00
|1.8127
|0.0000
|1.8142
|645
|2006.04.28 16:50
|t/p
|323
|6.00
|1.8142
|0.0000
|1.8142
|90.00
|49479.15
|646
|2006.04.28 16:50
|close
|322
|3.00
|1.8142
|0.0000
|1.8147
|30.00
|49509.15
|647
|2006.04.28 16:50
|buy
|324
|3.00
|1.8146
|0.0000
|1.8161
|648
|2006.04.28 16:56
|t/p
|324
|3.00
|1.8161
|0.0000
|1.8161
|45.00
|49554.15
|649
|2006.04.28 16:56
|buy
|325
|3.00
|1.8166
|0.0000
|1.8181
|650
|2006.04.28 17:03
|t/p
|325
|3.00
|1.8181
|0.0000
|1.8181
|45.00
|49599.15
|651
|2006.04.28 17:03
|buy
|326
|3.00
|1.8186
|0.0000
|1.8201
|652
|2006.04.28 17:05
|t/p
|326
|3.00
|1.8201
|0.0000
|1.8201
|45.00
|49644.15
|653
|2006.04.28 17:05
|buy
|327
|3.00
|1.8205
|0.0000
|1.8220
|654
|2006.04.28 17:08
|t/p
|327
|3.00
|1.8220
|0.0000
|1.8220
|45.00
|49689.15
|655
|2006.04.28 17:08
|buy
|328
|3.00
|1.8227
|0.0000
|1.8242
|656
|2006.04.28 17:09
|t/p
|328
|3.00
|1.8242
|0.0000
|1.8242
|45.00
|49734.15
|657
|2006.04.28 17:09
|buy
|329
|3.00
|1.8246
|0.0000
|1.8261
|658
|2006.04.28 17:10
|buy
|330
|6.00
|1.8239
|0.0000
|1.8254
|659
|2006.04.28 17:10
|buy
|331
|12.00
|1.8234
|0.0000
|1.8249
|660
|2006.04.28 17:11
|buy
|332
|24.00
|1.8227
|0.0000
|1.8242
|661
|2006.04.28 17:15
|t/p
|332
|24.00
|1.8242
|0.0000
|1.8242
|360.00
|50094.15
|662
|2006.04.28 17:15
|close
|331
|12.00
|1.8243
|0.0000
|1.8249
|108.02
|50202.17
|663
|2006.04.28 17:15
|close
|330
|6.00
|1.8243
|0.0000
|1.8254
|24.00
|50226.17
|664
|2006.04.28 17:15
|close
|329
|3.00
|1.8243
|0.0000
|1.8261
|-9.00
|50217.17
|665
|2006.04.28 17:15
|buy
|333
|3.00
|1.8247
|0.0000
|1.8262
|666
|2006.04.28 17:16
|buy
|334
|6.00
|1.8242
|0.0000
|1.8257
|667
|2006.04.28 17:16
|buy
|335
|12.00
|1.8234
|0.0000
|1.8249
|668
|2006.04.28 17:18
|buy
|336
|24.00
|1.8227
|0.0000
|1.8242
|669
|2006.04.28 17:26
|buy
|337
|48.00
|1.8222
|0.0000
|1.8237
|670
|2006.04.28 21:59
|t/p
|337
|48.00
|1.8237
|0.0000
|1.8237
|720.00
|50937.17
|671
|2006.04.28 21:59
|close
|336
|24.00
|1.8239
|0.0000
|1.8242
|288.00
|51225.17
|672
|2006.04.28 21:59
|close
|335
|12.00
|1.8239
|0.0000
|1.8249
|60.01
|51285.18
|673
|2006.04.28 21:59
|close
|334
|6.00
|1.8239
|0.0000
|1.8257
|-18.00
|51267.18
|674
|2006.04.28 21:59
|close
|333
|3.00
|1.8239
|0.0000
|1.8262
|-24.00
|51243.18
|675
|2006.04.28 21:59
|buy
|338
|3.00
|1.8243
|0.0000
|1.8258
|676
|2006.04.28 22:47
|t/p
|338
|3.00
|1.8258
|0.0000
|1.8258
|45.00
|51288.18
|677
|2006.04.28 22:47
|buy
|339
|3.00
|1.8264
|0.0000
|1.8279
|678
|2006.04.28 22:49
|buy
|340
|6.00
|1.8258
|0.0000
|1.8273
|679
|2006.04.30 00:00
|buy
|341
|12.00
|1.8246
|0.0000
|1.8261
|680
|2006.04.30 14:45
|buy
|342
|24.00
|1.8240
|0.0000
|1.8255
|681
|2006.04.30 15:51
|buy
|343
|48.00
|1.8235
|0.0000
|1.8250
|682
|2006.05.01 04:44
|t/p
|343
|48.00
|1.8250
|0.0000
|1.8250
|710.40
|51998.58
|683
|2006.05.01 04:44
|close
|342
|24.00
|1.8251
|0.0000
|1.8255
|259.19
|52257.77
|684
|2006.05.01 04:44
|close
|341
|12.00
|1.8251
|0.0000
|1.8261
|57.59
|52315.36
|685
|2006.05.01 04:44
|close
|340
|6.00
|1.8251
|0.0000
|1.8273
|-43.20
|52272.16
|686
|2006.05.01 04:44
|close
|339
|3.00
|1.8251
|0.0000
|1.8279
|-39.60
|52232.56
|687
|2006.05.01 13:30
|buy
|344
|3.00
|1.8269
|0.0000
|1.8284
|688
|2006.05.01 13:35
|buy
|345
|6.00
|1.8264
|0.0000
|1.8279
|689
|2006.05.01 14:09
|t/p
|345
|6.00
|1.8279
|0.0000
|1.8279
|90.00
|52322.56
|690
|2006.05.01 14:09
|close
|344
|3.00
|1.8280
|0.0000
|1.8284
|33.00
|52355.56
|691
|2006.05.01 14:09
|buy
|346
|3.00
|1.8284
|0.0000
|1.8299
|692
|2006.05.01 14:10
|buy
|347
|6.00
|1.8278
|0.0000
|1.8293
|693
|2006.05.01 14:22
|t/p
|347
|6.00
|1.8293
|0.0000
|1.8293
|90.00
|52445.56
|694
|2006.05.01 14:22
|close
|346
|3.00
|1.8295
|0.0000
|1.8299
|33.00
|52478.56
|695
|2006.05.01 14:22
|buy
|348
|3.00
|1.8299
|0.0000
|1.8314
|696
|2006.05.01 14:23
|buy
|349
|6.00
|1.8293
|0.0000
|1.8308
|697
|2006.05.01 14:24
|buy
|350
|12.00
|1.8287
|0.0000
|1.8302
|698
|2006.05.01 14:25
|buy
|351
|24.00
|1.8281
|0.0000
|1.8296
|699
|2006.05.01 14:27
|buy
|352
|48.00
|1.8276
|0.0000
|1.8291
|700
|2006.05.01 14:41
|t/p
|352
|48.00
|1.8291
|0.0000
|1.8291
|720.00
|53198.56
|701
|2006.05.01 14:41
|close
|351
|24.00
|1.8291
|0.0000
|1.8296
|240.00
|53438.56
|702
|2006.05.01 14:41
|close
|350
|12.00
|1.8291
|0.0000
|1.8302
|48.00
|53486.56
|703
|2006.05.01 14:41
|close
|349
|6.00
|1.8291
|0.0000
|1.8308
|-12.00
|53474.56
|704
|2006.05.01 14:41
|close
|348
|3.00
|1.8291
|0.0000
|1.8314
|-24.00
|53450.56
|705
|2006.05.01 14:41
|buy
|353
|3.00
|1.8295
|0.0000
|1.8310
|706
|2006.05.01 14:43
|buy
|354
|6.00
|1.8288
|0.0000
|1.8303
|707
|2006.05.01 14:56
|t/p
|354
|6.00
|1.8303
|0.0000
|1.8303
|90.00
|53540.56
|708
|2006.05.01 14:56
|close
|353
|3.00
|1.8304
|0.0000
|1.8310
|27.00
|53567.56
|709
|2006.05.01 14:56
|buy
|355
|3.00
|1.8308
|0.0000
|1.8323
|710
|2006.05.01 14:57
|t/p
|355
|3.00
|1.8323
|0.0000
|1.8323
|45.00
|53612.56
|711
|2006.05.01 14:57
|buy
|356
|3.00
|1.8329
|0.0000
|1.8344
|712
|2006.05.01 15:00
|buy
|357
|6.00
|1.8323
|0.0000
|1.8338
|713
|2006.05.01 15:05
|t/p
|357
|6.00
|1.8338
|0.0000
|1.8338
|90.00
|53702.56
|714
|2006.05.01 15:05
|close
|356
|3.00
|1.8338
|0.0000
|1.8344
|27.00
|53729.56
|715
|2006.05.01 15:05
|buy
|358
|3.00
|1.8342
|0.0000
|1.8357
|716
|2006.05.01 15:08
|t/p
|358
|3.00
|1.8357
|0.0000
|1.8357
|45.00
|53774.56
|717
|2006.05.01 15:08
|buy
|359
|3.00
|1.8363
|0.0000
|1.8378
|718
|2006.05.01 15:34
|t/p
|359
|3.00
|1.8378
|0.0000
|1.8378
|45.00
|53819.56
|719
|2006.05.01 15:34
|buy
|360
|3.00
|1.8383
|0.0000
|1.8398
|720
|2006.05.01 15:38
|t/p
|360
|3.00
|1.8398
|0.0000
|1.8398
|45.00
|53864.56
|721
|2006.05.01 15:38
|buy
|361
|3.00
|1.8403
|0.0000
|1.8418
|722
|2006.05.01 15:47
|buy
|362
|6.00
|1.8398
|0.0000
|1.8413
|723
|2006.05.01 15:49
|buy
|363
|12.00
|1.8392
|0.0000
|1.8407
|724
|2006.05.01 15:49
|buy
|364
|24.00
|1.8387
|0.0000
|1.8402
|725
|2006.05.01 15:51
|buy
|365
|48.00
|1.8381
|0.0000
|1.8396
|726
|2006.05.02 15:39
|t/p
|365
|48.00
|1.8396
|0.0000
|1.8396
|710.40
|54574.96
|727
|2006.05.02 15:39
|close
|364
|24.00
|1.8398
|0.0000
|1.8402
|259.20
|54834.16
|728
|2006.05.02 15:39
|close
|363
|12.00
|1.8398
|0.0000
|1.8407
|69.60
|54903.76
|729
|2006.05.02 15:39
|close
|362
|6.00
|1.8398
|0.0000
|1.8413
|-1.20
|54902.56
|730
|2006.05.02 15:39
|close
|361
|3.00
|1.8398
|0.0000
|1.8418
|-15.60
|54886.96
|731
|2006.05.02 15:39
|buy
|366
|3.00
|1.8402
|0.0000
|1.8417
|732
|2006.05.02 15:40
|buy
|367
|6.00
|1.8396
|0.0000
|1.8411
|733
|2006.05.02 15:51
|buy
|368
|12.00
|1.8390
|0.0000
|1.8405
|734
|2006.05.02 15:52
|buy
|369
|24.00
|1.8385
|0.0000
|1.8400
|735
|2006.05.02 15:53
|buy
|370
|48.00
|1.8379
|0.0000
|1.8394
|736
|2006.05.02 16:37
|t/p
|370
|48.00
|1.8394
|0.0000
|1.8394
|720.00
|55606.96
|737
|2006.05.02 16:37
|close
|369
|24.00
|1.8398
|0.0000
|1.8400
|312.01
|55918.97
|738
|2006.05.02 16:37
|close
|368
|12.00
|1.8398
|0.0000
|1.8405
|96.00
|56014.97
|739
|2006.05.02 16:37
|close
|367
|6.00
|1.8398
|0.0000
|1.8411
|12.00
|56026.97
|740
|2006.05.02 16:37
|close
|366
|3.00
|1.8398
|0.0000
|1.8417
|-12.00
|56014.97
|741
|2006.05.02 16:37
|buy
|371
|3.00
|1.8402
|0.0000
|1.8417
|742
|2006.05.02 16:37
|buy
|372
|6.00
|1.8396
|0.0000
|1.8411
|743
|2006.05.02 16:38
|buy
|373
|12.00
|1.8390
|0.0000
|1.8405
|744
|2006.05.02 16:46
|buy
|374
|24.00
|1.8385
|0.0000
|1.8400
|745
|2006.05.02 16:55
|t/p
|374
|24.00
|1.8400
|0.0000
|1.8400
|360.00
|56374.97
|746
|2006.05.02 16:55
|close
|373
|12.00
|1.8400
|0.0000
|1.8405
|120.00
|56494.97
|747
|2006.05.02 16:55
|close
|372
|6.00
|1.8400
|0.0000
|1.8411
|24.00
|56518.97
|748
|2006.05.02 16:55
|close
|371
|3.00
|1.8400
|0.0000
|1.8417
|-6.00
|56512.97
|749
|2006.05.02 18:45
|buy
|375
|3.00
|1.8394
|0.0000
|1.8409
|750
|2006.05.02 18:51
|buy
|376
|6.00
|1.8388
|0.0000
|1.8403
|751
|2006.05.02 18:58
|buy
|377
|12.00
|1.8381
|0.0000
|1.8396
|752
|2006.05.02 19:13
|t/p
|377
|12.00
|1.8396
|0.0000
|1.8396
|180.00
|56692.97
|753
|2006.05.02 19:13
|close
|376
|6.00
|1.8397
|0.0000
|1.8403
|54.00
|56746.97
|754
|2006.05.02 19:13
|close
|375
|3.00
|1.8397
|0.0000
|1.8409
|9.00
|56755.97
|755
|2006.05.02 19:30
|buy
|378
|3.00
|1.8395
|0.0000
|1.8410
|756
|2006.05.02 19:58
|buy
|379
|6.00
|1.8390
|0.0000
|1.8405
|757
|2006.05.02 20:04
|buy
|380
|12.00
|1.8385
|0.0000
|1.8400
|758
|2006.05.02 20:16
|t/p
|380
|12.00
|1.8400
|0.0000
|1.8400
|180.00
|56935.97
|759
|2006.05.02 20:16
|close
|379
|6.00
|1.8401
|0.0000
|1.8405
|66.00
|57001.97
|760
|2006.05.02 20:16
|close
|378
|3.00
|1.8401
|0.0000
|1.8410
|18.00
|57019.97
|761
|2006.05.03 06:45
|buy
|381
|3.00
|1.8428
|0.0000
|1.8443
|762
|2006.05.03 08:08
|buy
|382
|6.00
|1.8422
|0.0000
|1.8437
|763
|2006.05.03 08:26
|t/p
|382
|6.00
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|90.00
|57109.97
|764
|2006.05.03 08:26
|close
|381
|3.00
|1.8438
|0.0000
|1.8443
|30.00
|57139.97
|765
|2006.05.03 10:15
|sell
|383
|3.00
|1.8378
|0.0000
|1.8363
|766
|2006.05.03 10:26
|t/p
|383
|3.00
|1.8363
|0.0000
|1.8363
|45.00
|57184.97
|767
|2006.05.03 10:26
|sell
|384
|3.00
|1.8358
|0.0000
|1.8343
|768
|2006.05.03 10:36
|sell
|385
|6.00
|1.8364
|0.0000
|1.8349
|769
|2006.05.03 10:39
|sell
|386
|12.00
|1.8370
|0.0000
|1.8355
|770
|2006.05.03 10:39
|sell
|387
|24.00
|1.8376
|0.0000
|1.8361
|771
|2006.05.03 10:52
|sell
|388
|48.00
|1.8381
|0.0000
|1.8366
|772
|2006.05.03 12:36
|t/p
|388
|48.00
|1.8366
|0.0000
|1.8366
|720.00
|57904.97
|773
|2006.05.03 12:36
|close
|387
|24.00
|1.8366
|0.0000
|1.8361
|240.00
|58144.97
|774
|2006.05.03 12:36
|close
|386
|12.00
|1.8366
|0.0000
|1.8355
|48.00
|58192.97
|775
|2006.05.03 12:36
|close
|385
|6.00
|1.8366
|0.0000
|1.8349
|-12.00
|58180.97
|776
|2006.05.03 12:36
|close
|384
|3.00
|1.8366
|0.0000
|1.8343
|-24.00
|58156.97
|777
|2006.05.03 14:00
|sell
|389
|3.00
|1.8404
|0.0000
|1.8389
|778
|2006.05.03 14:14
|t/p
|389
|3.00
|1.8389
|0.0000
|1.8389
|45.00
|58201.97
|779
|2006.05.03 14:14
|sell
|390
|3.00
|1.8384
|0.0000
|1.8369
|780
|2006.05.03 14:19
|sell
|391
|6.00
|1.8390
|0.0000
|1.8375
|781
|2006.05.03 14:19
|sell
|392
|12.00
|1.8395
|0.0000
|1.8380
|782
|2006.05.03 14:20
|sell
|393
|24.00
|1.8400
|0.0000
|1.8385
|783
|2006.05.03 14:21
|sell
|394
|48.00
|1.8409
|0.0000
|1.8394
|784
|2006.05.03 14:34
|t/p
|394
|48.00
|1.8394
|0.0000
|1.8394
|720.00
|58921.97
|785
|2006.05.03 14:34
|close
|393
|24.00
|1.8394
|0.0000
|1.8385
|144.00
|59065.97
|786
|2006.05.03 14:34
|close
|392
|12.00
|1.8394
|0.0000
|1.8380
|12.00
|59077.97
|787
|2006.05.03 14:34
|close
|391
|6.00
|1.8394
|0.0000
|1.8375
|-24.00
|59053.97
|788
|2006.05.03 14:34
|close
|390
|3.00
|1.8394
|0.0000
|1.8369
|-30.00
|59023.97
|789
|2006.05.03 14:34
|sell
|395
|3.00
|1.8390
|0.0000
|1.8375
|790
|2006.05.03 14:38
|sell
|396
|6.00
|1.8396
|0.0000
|1.8381
|791
|2006.05.03 14:41
|sell
|397
|12.00
|1.8401
|0.0000
|1.8386
|792
|2006.05.03 14:45
|sell
|398
|24.00
|1.8407
|0.0000
|1.8392
|793
|2006.05.03 15:06
|t/p
|398
|24.00
|1.8392
|0.0000
|1.8392
|360.00
|59383.97
|794
|2006.05.03 15:06
|close
|397
|12.00
|1.8391
|0.0000
|1.8386
|120.00
|59503.97
|795
|2006.05.03 15:06
|close
|396
|6.00
|1.8391
|0.0000
|1.8381
|30.00
|59533.97
|796
|2006.05.03 15:06
|close
|395
|3.00
|1.8391
|0.0000
|1.8375
|-3.00
|59530.97
|797
|2006.05.03 15:45
|buy
|399
|3.00
|1.8385
|0.0000
|1.8400
|798
|2006.05.03 15:57
|t/p
|399
|3.00
|1.8400
|0.0000
|1.8400
|45.00
|59575.97
|799
|2006.05.03 15:57
|buy
|400
|3.00
|1.8404
|0.0000
|1.8419
|800
|2006.05.03 15:58
|buy
|401
|6.00
|1.8399
|0.0000
|1.8414
|801
|2006.05.03 15:59
|buy
|402
|12.00
|1.8392
|0.0000
|1.8407
|802
|2006.05.03 16:00
|buy
|403
|24.00
|1.8383
|0.0000
|1.8398
|803
|2006.05.03 16:00
|buy
|404
|48.00
|1.8375
|0.0000
|1.8390
|804
|2006.05.03 16:05
|t/p
|404
|48.00
|1.8390
|0.0000
|1.8390
|720.00
|60295.97
|805
|2006.05.03 16:05
|close
|403
|24.00
|1.8391
|0.0000
|1.8398
|192.00
|60487.97
|806
|2006.05.03 16:05
|close
|402
|12.00
|1.8391
|0.0000
|1.8407
|-11.99
|60475.98
|807
|2006.05.03 16:05
|close
|401
|6.00
|1.8391
|0.0000
|1.8414
|-48.00
|60427.98
|808
|2006.05.03 16:05
|close
|400
|3.00
|1.8391
|0.0000
|1.8419
|-39.00
|60388.98
|809
|2006.05.03 16:05
|buy
|405
|3.00
|1.8395
|0.0000
|1.8410
|810
|2006.05.03 16:06
|buy
|406
|6.00
|1.8389
|0.0000
|1.8404
|811
|2006.05.03 16:07
|buy
|407
|12.00
|1.8383
|0.0000
|1.8398
|812
|2006.05.03 16:11
|buy
|408
|24.00
|1.8377
|0.0000
|1.8392
|813
|2006.05.03 16:12
|buy
|409
|48.00
|1.8371
|0.0000
|1.8386
|814
|2006.05.03 16:18
|t/p
|409
|48.00
|1.8386
|0.0000
|1.8386
|720.00
|61108.98
|815
|2006.05.03 16:18
|close
|408
|24.00
|1.8386
|0.0000
|1.8392
|216.02
|61325.00
|816
|2006.05.03 16:18
|close
|407
|12.00
|1.8386
|0.0000
|1.8398
|36.00
|61361.00
|817
|2006.05.03 16:18
|close
|406
|6.00
|1.8386
|0.0000
|1.8404
|-18.00
|61343.00
|818
|2006.05.03 16:18
|close
|405
|3.00
|1.8386
|0.0000
|1.8410
|-27.00
|61316.00
|819
|2006.05.03 16:18
|buy
|410
|3.00
|1.8390
|0.0000
|1.8405
|820
|2006.05.03 16:18
|buy
|411
|6.00
|1.8384
|0.0000
|1.8399
|821
|2006.05.03 16:34
|buy
|412
|12.00
|1.8377
|0.0000
|1.8392
|822
|2006.05.03 16:41
|buy
|413
|24.00
|1.8371
|0.0000
|1.8386
|823
|2006.05.03 16:56
|t/p
|413
|24.00
|1.8386
|0.0000
|1.8386
|360.00
|61676.00
|824
|2006.05.03 16:56
|close
|412
|12.00
|1.8386
|0.0000
|1.8392
|108.01
|61784.01
|825
|2006.05.03 16:56
|close
|411
|6.00
|1.8386
|0.0000
|1.8399
|12.00
|61796.01
|826
|2006.05.03 16:56
|close
|410
|3.00
|1.8386
|0.0000
|1.8405
|-12.00
|61784.01
|827
|2006.05.03 16:56
|buy
|414
|3.00
|1.8390
|0.0000
|1.8405
|828
|2006.05.03 17:03
|t/p
|414
|3.00
|1.8405
|0.0000
|1.8405
|45.00
|61829.01
|829
|2006.05.03 17:45
|buy
|415
|3.00
|1.8451
|0.0000
|1.8466
|830
|2006.05.03 17:55
|buy
|416
|6.00
|1.8445
|0.0000
|1.8460
|831
|2006.05.03 18:03
|t/p
|416
|6.00
|1.8460
|0.0000
|1.8460
|90.00
|61919.01
|832
|2006.05.03 18:03
|close
|415
|3.00
|1.8462
|0.0000
|1.8466
|33.00
|61952.01
|833
|2006.05.03 18:03
|buy
|417
|3.00
|1.8466
|0.0000
|1.8481
|834
|2006.05.03 18:19
|buy
|418
|6.00
|1.8459
|0.0000
|1.8474
|835
|2006.05.03 18:19
|buy
|419
|12.00
|1.8451
|0.0000
|1.8466
|836
|2006.05.03 18:21
|buy
|420
|24.00
|1.8444
|0.0000
|1.8459
|837
|2006.05.03 18:22
|buy
|421
|48.00
|1.8437
|0.0000
|1.8452
|838
|2006.05.04 14:36
|t/p
|421
|48.00
|1.8452
|0.0000
|1.8452
|691.20
|62643.21
|839
|2006.05.04 14:36
|close
|420
|24.00
|1.8453
|0.0000
|1.8459
|201.59
|62844.80
|840
|2006.05.04 14:36
|close
|419
|12.00
|1.8453
|0.0000
|1.8466
|16.80
|62861.60
|841
|2006.05.04 14:36
|close
|418
|6.00
|1.8453
|0.0000
|1.8474
|-39.60
|62822.00
|842
|2006.05.04 14:36
|close
|417
|3.00
|1.8453
|0.0000
|1.8481
|-40.80
|62781.20
|843
|2006.05.04 14:36
|buy
|422
|3.00
|1.8457
|0.0000
|1.8472
|844
|2006.05.04 14:37
|buy
|423
|6.00
|1.8451
|0.0000
|1.8466
|845
|2006.05.04 14:39
|buy
|424
|12.00
|1.8444
|0.0000
|1.8459
|846
|2006.05.04 14:42
|buy
|425
|24.00
|1.8439
|0.0000
|1.8454
|847
|2006.05.04 14:45
|buy
|426
|48.00
|1.8432
|0.0000
|1.8447
|848
|2006.05.04 15:48
|t/p
|426
|48.00
|1.8447
|0.0000
|1.8447
|720.00
|63501.20
|849
|2006.05.04 15:48
|close
|425
|24.00
|1.8448
|0.0000
|1.8454
|216.00
|63717.20
|850
|2006.05.04 15:48
|close
|424
|12.00
|1.8448
|0.0000
|1.8459
|48.00
|63765.20
|851
|2006.05.04 15:48
|close
|423
|6.00
|1.8448
|0.0000
|1.8466
|-18.00
|63747.20
|852
|2006.05.04 15:48
|close
|422
|3.00
|1.8448
|0.0000
|1.8472
|-27.00
|63720.20
|853
|2006.05.04 15:48
|buy
|427
|3.00
|1.8452
|0.0000
|1.8467
|854
|2006.05.04 15:52
|buy
|428
|6.00
|1.8446
|0.0000
|1.8461
|855
|2006.05.04 16:05
|t/p
|428
|6.00
|1.8461
|0.0000
|1.8461
|90.00
|63810.20
|856
|2006.05.04 16:05
|close
|427
|3.00
|1.8462
|0.0000
|1.8467
|30.00
|63840.20
|857
|2006.05.04 16:05
|buy
|429
|3.00
|1.8466
|0.0000
|1.8481
|858
|2006.05.04 16:08
|buy
|430
|6.00
|1.8460
|0.0000
|1.8475
|859
|2006.05.04 16:20
|t/p
|430
|6.00
|1.8475
|0.0000
|1.8475
|90.00
|63930.20
|860
|2006.05.04 16:20
|close
|429
|3.00
|1.8476
|0.0000
|1.8481
|30.00
|63960.20
|861
|2006.05.04 16:20
|buy
|431
|3.00
|1.8480
|0.0000
|1.8495
|862
|2006.05.04 16:34
|buy
|432
|6.00
|1.8474
|0.0000
|1.8489
|863
|2006.05.04 16:45
|t/p
|432
|6.00
|1.8489
|0.0000
|1.8489
|90.00
|64050.20
|864
|2006.05.04 16:45
|close
|431
|3.00
|1.8489
|0.0000
|1.8495
|27.00
|64077.20
|865
|2006.05.04 16:45
|buy
|433
|3.00
|1.8493
|0.0000
|1.8508
|866
|2006.05.04 16:53
|buy
|434
|6.00
|1.8487
|0.0000
|1.8502
|867
|2006.05.04 17:03
|buy
|435
|12.00
|1.8477
|0.0000
|1.8492
|868
|2006.05.04 17:09
|t/p
|435
|12.00
|1.8492
|0.0000
|1.8492
|180.00
|64257.20
|869
|2006.05.04 17:09
|close
|434
|6.00
|1.8493
|0.0000
|1.8502
|36.00
|64293.20
|870
|2006.05.04 17:09
|close
|433
|3.00
|1.8493
|0.0000
|1.8508
|0.00
|64293.20
|871
|2006.05.04 17:09
|buy
|436
|3.00
|1.8497
|0.0000
|1.8512
|872
|2006.05.04 17:09
|buy
|437
|6.00
|1.8492
|0.0000
|1.8507
|873
|2006.05.04 17:13
|buy
|438
|12.00
|1.8486
|0.0000
|1.8501
|874
|2006.05.04 17:18
|buy
|439
|24.00
|1.8480
|0.0000
|1.8495
|875
|2006.05.04 17:19
|buy
|440
|48.00
|1.8473
|0.0000
|1.8488
|876
|2006.05.04 17:29
|t/p
|440
|48.00
|1.8488
|0.0000
|1.8488
|720.00
|65013.20
|877
|2006.05.04 17:29
|close
|439
|24.00
|1.8488
|0.0000
|1.8495
|192.00
|65205.20
|878
|2006.05.04 17:29
|close
|438
|12.00
|1.8488
|0.0000
|1.8501
|24.00
|65229.20
|879
|2006.05.04 17:29
|close
|437
|6.00
|1.8488
|0.0000
|1.8507
|-24.00
|65205.20
|880
|2006.05.04 17:29
|close
|436
|3.00
|1.8488
|0.0000
|1.8512
|-27.00
|65178.20
|881
|2006.05.04 17:29
|buy
|441
|3.00
|1.8492
|0.0000
|1.8507
|882
|2006.05.04 17:42
|buy
|442
|6.00
|1.8487
|0.0000
|1.8502
|883
|2006.05.04 17:51
|buy
|443
|12.00
|1.8481
|0.0000
|1.8496
|884
|2006.05.04 18:12
|buy
|444
|24.00
|1.8475
|0.0000
|1.8490
|885
|2006.05.04 18:13
|buy
|445
|48.00
|1.8468
|0.0000
|1.8483
|886
|2006.05.04 19:05
|t/p
|445
|48.00
|1.8483
|0.0000
|1.8483
|720.00
|65898.20
|887
|2006.05.04 19:05
|close
|444
|24.00
|1.8483
|0.0000
|1.8490
|192.00
|66090.20
|888
|2006.05.04 19:05
|close
|443
|12.00
|1.8483
|0.0000
|1.8496
|24.00
|66114.20
|889
|2006.05.04 19:05
|close
|442
|6.00
|1.8483
|0.0000
|1.8502
|-24.00
|66090.20
|890
|2006.05.04 19:05
|close
|441
|3.00
|1.8483
|0.0000
|1.8507
|-27.00
|66063.20
|891
|2006.05.04 19:05
|buy
|446
|3.00
|1.8487
|0.0000
|1.8502
|892
|2006.05.04 19:40
|buy
|447
|6.00
|1.8481
|0.0000
|1.8496
|893
|2006.05.04 20:08
|t/p
|447
|6.00
|1.8496
|0.0000
|1.8496
|90.00
|66153.20
|894
|2006.05.04 20:08
|close
|446
|3.00
|1.8496
|0.0000
|1.8502
|27.00
|66180.20
|895
|2006.05.04 20:08
|buy
|448
|3.00
|1.8500
|0.0000
|1.8515
|896
|2006.05.04 20:10
|t/p
|448
|3.00
|1.8515
|0.0000
|1.8515
|45.00
|66225.20
|897
|2006.05.04 20:10
|buy
|449
|3.00
|1.8519
|0.0000
|1.8534
|898
|2006.05.04 20:11
|t/p
|449
|3.00
|1.8534
|0.0000
|1.8534
|45.00
|66270.20
|899
|2006.05.04 20:11
|buy
|450
|3.00
|1.8538
|0.0000
|1.8553
|900
|2006.05.04 20:25
|buy
|451
|6.00
|1.8532
|0.0000
|1.8547
|901
|2006.05.04 22:45
|buy
|452
|12.00
|1.8527
|0.0000
|1.8542
|902
|2006.05.04 22:55
|buy
|453
|24.00
|1.8522
|0.0000
|1.8537
|903
|2006.05.04 22:59
|buy
|454
|48.00
|1.8516
|0.0000
|1.8531
|904
|2006.05.05 00:18
|t/p
|454
|48.00
|1.8531
|0.0000
|1.8531
|710.40
|66980.60
|905
|2006.05.05 00:18
|close
|453
|24.00
|1.8532
|0.0000
|1.8537
|235.20
|67215.80
|906
|2006.05.05 00:18
|close
|452
|12.00
|1.8532
|0.0000
|1.8542
|57.60
|67273.40
|907
|2006.05.05 00:18
|close
|451
|6.00
|1.8532
|0.0000
|1.8547
|-1.20
|67272.20
|908
|2006.05.05 00:18
|close
|450
|3.00
|1.8532
|0.0000
|1.8553
|-18.60
|67253.60
|909
|2006.05.05 13:15
|buy
|455
|3.00
|1.8505
|0.0000
|1.8520
|910
|2006.05.05 13:50
|buy
|456
|6.00
|1.8500
|0.0000
|1.8515
|911
|2006.05.05 13:53
|buy
|457
|12.00
|1.8495
|0.0000
|1.8510
|912
|2006.05.05 14:13
|buy
|458
|24.00
|1.8489
|0.0000
|1.8504
|913
|2006.05.05 14:14
|buy
|459
|48.00
|1.8484
|0.0000
|1.8499
|914
|2006.05.05 14:30
|t/p
|459
|48.00
|1.8499
|0.0000
|1.8499
|720.00
|67973.60
|915
|2006.05.05 14:30
|close
|458
|24.00
|1.8499
|0.0000
|1.8504
|240.00
|68213.60
|916
|2006.05.05 14:30
|close
|457
|12.00
|1.8499
|0.0000
|1.8510
|48.00
|68261.60
|917
|2006.05.05 14:30
|close
|456
|6.00
|1.8499
|0.0000
|1.8515
|-6.00
|68255.60
|918
|2006.05.05 14:30
|close
|455
|3.00
|1.8499
|0.0000
|1.8520
|-18.00
|68237.60
|919
|2006.05.05 14:30
|buy
|460
|3.00
|1.8503
|0.0000
|1.8518
|920
|2006.05.05 14:30
|buy
|461
|6.00
|1.8498
|0.0000
|1.8513
|921
|2006.05.05 14:30
|t/p
|461
|6.00
|1.8513
|0.0000
|1.8513
|90.00
|68327.60
|922
|2006.05.05 14:30
|close
|460
|3.00
|1.8514
|0.0000
|1.8518
|33.00
|68360.60
|923
|2006.05.05 14:30
|buy
|462
|3.00
|1.8518
|0.0000
|1.8533
|924
|2006.05.05 14:30
|t/p
|462
|3.00
|1.8533
|0.0000
|1.8533
|45.00
|68405.60
|925
|2006.05.05 14:30
|buy
|463
|3.00
|1.8538
|0.0000
|1.8553
|926
|2006.05.05 14:30
|t/p
|463
|3.00
|1.8553
|0.0000
|1.8553
|45.00
|68450.60
|927
|2006.05.05 14:30
|buy
|464
|3.00
|1.8558
|0.0000
|1.8573
|928
|2006.05.05 14:30
|buy
|465
|6.00
|1.8552
|0.0000
|1.8567
|929
|2006.05.05 14:30
|buy
|466
|12.00
|1.8546
|0.0000
|1.8561
|930
|2006.05.05 14:30
|t/p
|466
|12.00
|1.8561
|0.0000
|1.8561
|180.00
|68630.60
|931
|2006.05.05 14:30
|close
|465
|6.00
|1.8565
|0.0000
|1.8567
|78.00
|68708.60
|932
|2006.05.05 14:30
|close
|464
|3.00
|1.8565
|0.0000
|1.8573
|21.00
|68729.60
|933
|2006.05.05 14:30
|buy
|467
|3.00
|1.8569
|0.0000
|1.8584
|934
|2006.05.05 14:31
|buy
|468
|6.00
|1.8564
|0.0000
|1.8579
|935
|2006.05.05 14:31
|buy
|469
|12.00
|1.8558
|0.0000
|1.8573
|936
|2006.05.05 14:31
|buy
|470
|24.00
|1.8552
|0.0000
|1.8567
|937
|2006.05.05 14:31
|t/p
|470
|24.00
|1.8567
|0.0000
|1.8567
|360.00
|69089.60
|938
|2006.05.05 14:31
|close
|469
|12.00
|1.8567
|0.0000
|1.8573
|108.00
|69197.60
|939
|2006.05.05 14:31
|close
|468
|6.00
|1.8567
|0.0000
|1.8579
|18.00
|69215.60
|940
|2006.05.05 14:31
|close
|467
|3.00
|1.8567
|0.0000
|1.8584
|-6.00
|69209.60
|941
|2006.05.05 14:31
|buy
|471
|3.00
|1.8571
|0.0000
|1.8586
|942
|2006.05.05 14:31
|t/p
|471
|3.00
|1.8586
|0.0000
|1.8586
|45.00
|69254.60
|943
|2006.05.05 14:31
|buy
|472
|3.00
|1.8590
|0.0000
|1.8605
|944
|2006.05.05 14:31
|buy
|473
|6.00
|1.8584
|0.0000
|1.8599
|945
|2006.05.05 14:36
|buy
|474
|12.00
|1.8578
|0.0000
|1.8593
|946
|2006.05.05 14:37
|buy
|475
|24.00
|1.8572
|0.0000
|1.8587
|947
|2006.05.05 14:39
|buy
|476
|48.00
|1.8565
|0.0000
|1.8580
|948
|2006.05.05 14:54
|t/p
|476
|48.00
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|720.00
|69974.60
|949
|2006.05.05 14:54
|close
|475
|24.00
|1.8580
|0.0000
|1.8587
|192.00
|70166.60
|950
|2006.05.05 14:54
|close
|474
|12.00
|1.8580
|0.0000
|1.8593
|24.00
|70190.60
|951
|2006.05.05 14:54
|close
|473
|6.00
|1.8580
|0.0000
|1.8599
|-24.00
|70166.60
|952
|2006.05.05 14:54
|close
|472
|3.00
|1.8580
|0.0000
|1.8605
|-30.00
|70136.60
|953
|2006.05.05 14:54
|buy
|477
|3.00
|1.8584
|0.0000
|1.8599
|954
|2006.05.05 14:55
|buy
|478
|6.00
|1.8579
|0.0000
|1.8594
|955
|2006.05.05 14:59
|buy
|479
|12.00
|1.8573
|0.0000
|1.8588
|956
|2006.05.05 15:08
|t/p
|479
|12.00
|1.8588
|0.0000
|1.8588
|180.00
|70316.60
|957
|2006.05.05 15:08
|close
|478
|6.00
|1.8588
|0.0000
|1.8594
|54.00
|70370.60
|958
|2006.05.05 15:08
|close
|477
|3.00
|1.8588
|0.0000
|1.8599
|12.00
|70382.60
|959
|2006.05.05 15:08
|buy
|480
|3.00
|1.8592
|0.0000
|1.8607
|960
|2006.05.05 15:09
|buy
|481
|6.00
|1.8587
|0.0000
|1.8602
|961
|2006.05.05 15:28
|t/p
|481
|6.00
|1.8602
|0.0000
|1.8602
|90.00
|70472.60
|962
|2006.05.05 15:28
|close
|480
|3.00
|1.8603
|0.0000
|1.8607
|33.00
|70505.60
|963
|2006.05.05 15:28
|buy
|482
|3.00
|1.8607
|0.0000
|1.8622
|964
|2006.05.05 15:39
|buy
|483
|6.00
|1.8601
|0.0000
|1.8616
|965
|2006.05.05 16:01
|t/p
|483
|6.00
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|90.00
|70595.60
|966
|2006.05.05 16:01
|close
|482
|3.00
|1.8616
|0.0000
|1.8622
|27.00
|70622.60
|967
|2006.05.05 16:01
|buy
|484
|3.00
|1.8620
|0.0000
|1.8635
|968
|2006.05.05 16:03
|buy
|485
|6.00
|1.8615
|0.0000
|1.8630
|969
|2006.05.05 16:05
|buy
|486
|12.00
|1.8609
|0.0000
|1.8624
|970
|2006.05.05 16:21
|buy
|487
|24.00
|1.8603
|0.0000
|1.8618
|971
|2006.05.05 16:37
|buy
|488
|48.00
|1.8597
|0.0000
|1.8612
|972
|2006.05.07 00:00
|t/p
|484
|3.00
|1.8635
|0.0000
|1.8635
|45.00
|70667.60
|973
|2006.05.07 00:00
|t/p
|485
|6.00
|1.8630
|0.0000
|1.8630
|90.00
|70757.60
|974
|2006.05.07 00:00
|t/p
|486
|12.00
|1.8624
|0.0000
|1.8624
|180.00
|70937.60
|975
|2006.05.07 00:00
|t/p
|487
|24.00
|1.8618
|0.0000
|1.8618
|360.00
|71297.60
|976
|2006.05.07 00:00
|t/p
|488
|48.00
|1.8612
|0.0000
|1.8612
|720.00
|72017.60
|977
|2006.05.08 09:00
|buy
|489
|3.00
|1.8617
|0.0000
|1.8632
|978
|2006.05.08 09:37
|buy
|490
|6.00
|1.8611
|0.0000
|1.8626
|979
|2006.05.08 10:19
|t/p
|490
|6.00
|1.8626
|0.0000
|1.8626
|90.00
|72107.60
|980
|2006.05.08 10:19
|close
|489
|3.00
|1.8626
|0.0000
|1.8632
|27.00
|72134.60
|981
|2006.05.08 15:45
|sell
|491
|3.00
|1.8611
|0.0000
|1.8596
|982
|2006.05.08 15:59
|t/p
|491
|3.00
|1.8596
|0.0000
|1.8596
|45.00
|72179.60
|983
|2006.05.08 15:59
|sell
|492
|3.00
|1.8590
|0.0000
|1.8575
|984
|2006.05.08 16:02
|sell
|493
|6.00
|1.8596
|0.0000
|1.8581
|985
|2006.05.08 16:03
|sell
|494
|12.00
|1.8601
|0.0000
|1.8586
|986
|2006.05.08 16:12
|t/p
|494
|12.00
|1.8586
|0.0000
|1.8586
|180.00
|72359.60
|987
|2006.05.08 16:12
|close
|493
|6.00
|1.8586
|0.0000
|1.8581
|60.00
|72419.60
|988
|2006.05.08 16:12
|close
|492
|3.00
|1.8586
|0.0000
|1.8575
|12.00
|72431.60
|989
|2006.05.08 16:12
|sell
|495
|3.00
|1.8582
|0.0000
|1.8567
|990
|2006.05.08 16:18
|t/p
|495
|3.00
|1.8567
|0.0000
|1.8567
|45.00
|72476.60
|991
|2006.05.08 16:18
|sell
|496
|3.00
|1.8563
|0.0000
|1.8548
|992
|2006.05.08 16:21
|sell
|497
|6.00
|1.8569
|0.0000
|1.8554
|993
|2006.05.08 16:27
|sell
|498
|12.00
|1.8575
|0.0000
|1.8560
|994
|2006.05.08 16:30
|sell
|499
|24.00
|1.8580
|0.0000
|1.8565
|995
|2006.05.08 16:30
|sell
|500
|48.00
|1.8586
|0.0000
|1.8571
|996
|2006.05.08 19:02
|t/p
|500
|48.00
|1.8571
|0.0000
|1.8571
|720.00
|73196.60
|997
|2006.05.08 19:02
|close
|499
|24.00
|1.8571
|0.0000
|1.8565
|216.00
|73412.60
|998
|2006.05.08 19:02
|close
|498
|12.00
|1.8571
|0.0000
|1.8560
|47.99
|73460.59
|999
|2006.05.08 19:02
|close
|497
|6.00
|1.8571
|0.0000
|1.8554
|-12.00
|73448.59
|1000
|2006.05.08 19:02
|close
|496
|3.00
|1.8571
|0.0000
|1.8548
|-24.00
|73424.59
|1001
|2006.05.08 19:02
|sell
|501
|3.00
|1.8567
|0.0000
|1.8552
|1002
|2006.05.08 19:16
|t/p
|501
|3.00
|1.8552
|0.0000
|1.8552
|45.00
|73469.59
|1003
|2006.05.08 19:16
|sell
|502
|3.00
|1.8548
|0.0000
|1.8533
|1004
|2006.05.08 19:19
|sell
|503
|6.00
|1.8554
|0.0000
|1.8539
|1005
|2006.05.08 19:32
|sell
|504
|12.00
|1.8559
|0.0000
|1.8544
|1006
|2006.05.08 19:48
|sell
|505
|24.00
|1.8564
|0.0000
|1.8549
|1007
|2006.05.08 20:12
|sell
|506
|48.00
|1.8570
|0.0000
|1.8555
|1008
|2006.05.09 08:32
|t/p
|506
|48.00
|1.8555
|0.0000
|1.8555
|722.64
|74192.23
|1009
|2006.05.09 08:32
|close
|505
|24.00
|1.8554
|0.0000
|1.8549
|241.32
|74433.55
|1010
|2006.05.09 08:32
|close
|504
|12.00
|1.8554
|0.0000
|1.8544
|60.66
|74494.21
|1011
|2006.05.09 08:32
|close
|503
|6.00
|1.8554
|0.0000
|1.8539
|0.33
|74494.54
|1012
|2006.05.09 08:32
|close
|502
|3.00
|1.8554
|0.0000
|1.8533
|-17.84
|74476.71
|1013
|2006.05.09 13:45
|buy
|507
|3.00
|1.8586
|0.0000
|1.8601
|1014
|2006.05.09 13:49
|buy
|508
|6.00
|1.8580
|0.0000
|1.8595
|1015
|2006.05.09 13:53
|buy
|509
|12.00
|1.8573
|0.0000
|1.8588
|1016
|2006.05.09 13:55
|buy
|510
|24.00
|1.8567
|0.0000
|1.8582
|1017
|2006.05.09 14:13
|t/p
|510
|24.00
|1.8582
|0.0000
|1.8582
|360.00
|74836.71
|1018
|2006.05.09 14:13
|close
|509
|12.00
|1.8583
|0.0000
|1.8588
|120.00
|74956.71
|1019
|2006.05.09 14:13
|close
|508
|6.00
|1.8583
|0.0000
|1.8595
|18.00
|74974.71
|1020
|2006.05.09 14:13
|close
|507
|3.00
|1.8583
|0.0000
|1.8601
|-9.00
|74965.71
|1021
|2006.05.09 14:13
|buy
|511
|3.00
|1.8587
|0.0000
|1.8602
|1022
|2006.05.09 14:15
|buy
|512
|6.00
|1.8581
|0.0000
|1.8596
|1023
|2006.05.09 14:39
|buy
|513
|12.00
|1.8575
|0.0000
|1.8590
|1024
|2006.05.09 14:40
|buy
|514
|24.00
|1.8570
|0.0000
|1.8585
|1025
|2006.05.09 14:54
|t/p
|514
|24.00
|1.8585
|0.0000
|1.8585
|360.00
|75325.71
|1026
|2006.05.09 14:54
|close
|513
|12.00
|1.8585
|0.0000
|1.8590
|120.00
|75445.71
|1027
|2006.05.09 14:54
|close
|512
|6.00
|1.8585
|0.0000
|1.8596
|24.00
|75469.71
|1028
|2006.05.09 14:54
|close
|511
|3.00
|1.8585
|0.0000
|1.8602
|-6.00
|75463.71
|1029
|2006.05.09 14:54
|buy
|515
|3.00
|1.8589
|0.0000
|1.8604
|1030
|2006.05.09 15:03
|t/p
|515
|3.00
|1.8604
|0.0000
|1.8604
|45.00
|75508.71
|1031
|2006.05.09 15:03
|buy
|516
|3.00
|1.8609
|0.0000
|1.8624
|1032
|2006.05.09 15:05
|t/p
|516
|3.00
|1.8624
|0.0000
|1.8624
|45.00
|75553.71
|1033
|2006.05.09 15:05
|buy
|517
|3.00
|1.8628
|0.0000
|1.8643
|1034
|2006.05.09 15:06
|buy
|518
|6.00
|1.8623
|0.0000
|1.8638
|1035
|2006.05.09 15:07
|buy
|519
|12.00
|1.8618
|0.0000
|1.8633
|1036
|2006.05.09 15:24
|buy
|520
|24.00
|1.8612
|0.0000
|1.8627
|1037
|2006.05.09 15:30
|t/p
|520
|24.00
|1.8627
|0.0000
|1.8627
|360.00
|75913.71
|1038
|2006.05.09 15:30
|close
|519
|12.00
|1.8628
|0.0000
|1.8633
|120.00
|76033.71
|1039
|2006.05.09 15:30
|close
|518
|6.00
|1.8628
|0.0000
|1.8638
|30.00
|76063.71
|1040
|2006.05.09 15:30
|close
|517
|3.00
|1.8628
|0.0000
|1.8643
|0.00
|76063.71
|1041
|2006.05.09 15:30
|buy
|521
|3.00
|1.8632
|0.0000
|1.8647
|1042
|2006.05.09 15:32
|buy
|522
|6.00
|1.8625
|0.0000
|1.8640
|1043
|2006.05.09 15:55
|t/p
|522
|6.00
|1.8640
|0.0000
|1.8640
|90.00
|76153.71
|1044
|2006.05.09 15:55
|close
|521
|3.00
|1.8640
|0.0000
|1.8647
|24.00
|76177.71
|1045
|2006.05.09 15:55
|buy
|523
|3.00
|1.8644
|0.0000
|1.8659
|1046
|2006.05.09 15:58
|buy
|524
|6.00
|1.8639
|0.0000
|1.8654
|1047
|2006.05.09 16:07
|t/p
|524
|6.00
|1.8654
|0.0000
|1.8654
|90.00
|76267.71
|1048
|2006.05.09 16:07
|close
|523
|3.00
|1.8654
|0.0000
|1.8659
|30.00
|76297.71
|1049
|2006.05.09 16:07
|buy
|525
|3.00
|1.8658
|0.0000
|1.8673
|1050
|2006.05.09 16:14
|buy
|526
|6.00
|1.8653
|0.0000
|1.8668
|1051
|2006.05.09 16:19
|t/p
|526
|6.00
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|90.00
|76387.71
|1052
|2006.05.09 16:19
|close
|525
|3.00
|1.8672
|0.0000
|1.8673
|42.00
|76429.71
|1053
|2006.05.09 16:19
|buy
|527
|3.00
|1.8676
|0.0000
|1.8691
|1054
|2006.05.09 16:19
|buy
|528
|6.00
|1.8670
|0.0000
|1.8685
|1055
|2006.05.09 16:25
|buy
|529
|12.00
|1.8665
|0.0000
|1.8680
|1056
|2006.05.09 16:25
|buy
|530
|24.00
|1.8659
|0.0000
|1.8674
|1057
|2006.05.09 16:34
|t/p
|530
|24.00
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|360.00
|76789.71
|1058
|2006.05.09 16:34
|close
|529
|12.00
|1.8674
|0.0000
|1.8680
|108.00
|76897.71
|1059
|2006.05.09 16:34
|close
|528
|6.00
|1.8674
|0.0000
|1.8685
|24.00
|76921.71
|1060
|2006.05.09 16:34
|close
|527
|3.00
|1.8674
|0.0000
|1.8691
|-6.00
|76915.71
|1061
|2006.05.09 16:34
|buy
|531
|3.00
|1.8678
|0.0000
|1.8693
|1062
|2006.05.09 16:37
|buy
|532
|6.00
|1.8672
|0.0000
|1.8687
|1063
|2006.05.09 16:37
|buy
|533
|12.00
|1.8664
|0.0000
|1.8679
|1064
|2006.05.09 16:37
|t/p
|533
|12.00
|1.8679
|0.0000
|1.8679
|180.00
|77095.71
|1065
|2006.05.09 16:37
|close
|532
|6.00
|1.8680
|0.0000
|1.8687
|48.00
|77143.71
|1066
|2006.05.09 16:37
|close
|531
|3.00
|1.8680
|0.0000
|1.8693
|6.00
|77149.71
|1067
|2006.05.09 16:37
|buy
|534
|3.00
|1.8684
|0.0000
|1.8699
|1068
|2006.05.09 16:38
|buy
|535
|6.00
|1.8678
|0.0000
|1.8693
|1069
|2006.05.09 16:38
|buy
|536
|12.00
|1.8672
|0.0000
|1.8687
|1070
|2006.05.09 16:43
|buy
|537
|24.00
|1.8666
|0.0000
|1.8681
|1071
|2006.05.09 16:53
|buy
|538
|48.00
|1.8661
|0.0000
|1.8676
|1072
|2006.05.10 08:49
|t/p
|538
|48.00
|1.8676
|0.0000
|1.8676
|710.40
|77860.11
|1073
|2006.05.10 08:49
|close
|537
|24.00
|1.8677
|0.0000
|1.8681
|259.20
|78119.31
|1074
|2006.05.10 08:49
|close
|536
|12.00
|1.8677
|0.0000
|1.8687
|57.61
|78176.92
|1075
|2006.05.10 08:49
|close
|535
|6.00
|1.8677
|0.0000
|1.8693
|-7.20
|78169.72
|1076
|2006.05.10 08:49
|close
|534
|3.00
|1.8677
|0.0000
|1.8699
|-21.60
|78148.12
|1077
|2006.05.11 00:30
|sell
|539
|3.00
|1.8635
|0.0000
|1.8620
|1078
|2006.05.11 01:18
|t/p
|539
|3.00
|1.8620
|0.0000
|1.8620
|45.00
|78193.12
|1079
|2006.05.11 01:18
|sell
|540
|3.00
|1.8615
|0.0000
|1.8600
|1080
|2006.05.11 01:49
|t/p
|540
|3.00
|1.8600
|0.0000
|1.8600
|45.00
|78238.12
|1081
|2006.05.11 01:49
|sell
|541
|3.00
|1.8596
|0.0000
|1.8581
|1082
|2006.05.11 02:37
|t/p
|541
|3.00
|1.8581
|0.0000
|1.8581
|45.00
|78283.12
|1083
|2006.05.11 02:37
|sell
|542
|3.00
|1.8577
|0.0000
|1.8562
|1084
|2006.05.11 02:54
|sell
|543
|6.00
|1.8582
|0.0000
|1.8567
|1085
|2006.05.11 03:06
|t/p
|543
|6.00
|1.8567
|0.0000
|1.8567
|90.00
|78373.12
|1086
|2006.05.11 03:06
|close
|542
|3.00
|1.8566
|0.0000
|1.8562
|33.00
|78406.12
|1087
|2006.05.11 03:06
|sell
|544
|3.00
|1.8562
|0.0000
|1.8547
|1088
|2006.05.11 03:16
|t/p
|544
|3.00
|1.8547
|0.0000
|1.8547
|45.00
|78451.12
|1089
|2006.05.11 03:16
|sell
|545
|3.00
|1.8542
|0.0000
|1.8527
|1090
|2006.05.11 04:06
|sell
|546
|6.00
|1.8548
|0.0000
|1.8533
|1091
|2006.05.11 04:15
|sell
|547
|12.00
|1.8554
|0.0000
|1.8539
|1092
|2006.05.11 04:16
|sell
|548
|24.00
|1.8559
|0.0000
|1.8544
|1093
|2006.05.11 05:39
|t/p
|548
|24.00
|1.8544
|0.0000
|1.8544
|360.00
|78811.12
|1094
|2006.05.11 05:39
|close
|547
|12.00
|1.8544
|0.0000
|1.8539
|120.00
|78931.12
|1095
|2006.05.11 05:39
|close
|546
|6.00
|1.8544
|0.0000
|1.8533
|24.00
|78955.12
|1096
|2006.05.11 05:39
|close
|545
|3.00
|1.8544
|0.0000
|1.8527
|-6.00
|78949.12
|1097
|2006.05.11 05:39
|sell
|549
|3.00
|1.8540
|0.0000
|1.8525
|1098
|2006.05.11 05:56
|sell
|550
|6.00
|1.8546
|0.0000
|1.8531
|1099
|2006.05.11 05:57
|sell
|551
|12.00
|1.8551
|0.0000
|1.8536
|1100
|2006.05.11 05:58
|sell
|552
|24.00
|1.8558
|0.0000
|1.8543
|1101
|2006.05.11 06:00
|sell
|553
|48.00
|1.8565
|0.0000
|1.8550
|1102
|2006.05.11 09:28
|t/p
|553
|48.00
|1.8550
|0.0000
|1.8550
|720.00
|79669.12
|1103
|2006.05.11 09:28
|close
|552
|24.00
|1.8548
|0.0000
|1.8543
|239.99
|79909.11
|1104
|2006.05.11 09:28
|close
|551
|12.00
|1.8548
|0.0000
|1.8536
|36.00
|79945.11
|1105
|2006.05.11 09:28
|close
|550
|6.00
|1.8548
|0.0000
|1.8531
|-12.00
|79933.11
|1106
|2006.05.11 09:28
|close
|549
|3.00
|1.8548
|0.0000
|1.8525
|-24.00
|79909.11
|1107
|2006.05.11 09:45
|buy
|554
|3.00
|1.8564
|0.0000
|1.8579
|1108
|2006.05.11 09:47
|buy
|555
|6.00
|1.8557
|0.0000
|1.8572
|1109
|2006.05.11 09:52
|buy
|556
|12.00
|1.8551
|0.0000
|1.8566
|1110
|2006.05.11 09:53
|buy
|557
|24.00
|1.8545
|0.0000
|1.8560
|1111
|2006.05.11 09:54
|buy
|558
|48.00
|1.8539
|0.0000
|1.8554
|1112
|2006.05.11 10:08
|t/p
|558
|48.00
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|720.00
|80629.11
|1113
|2006.05.11 10:08
|close
|557
|24.00
|1.8555
|0.0000
|1.8560
|240.00
|80869.11
|1114
|2006.05.11 10:08
|close
|556
|12.00
|1.8555
|0.0000
|1.8566
|48.00
|80917.11
|1115
|2006.05.11 10:08
|close
|555
|6.00
|1.8555
|0.0000
|1.8572
|-12.00
|80905.11
|1116
|2006.05.11 10:08
|close
|554
|3.00
|1.8555
|0.0000
|1.8579
|-27.00
|80878.11
|1117
|2006.05.11 10:08
|buy
|559
|3.00
|1.8559
|0.0000
|1.8574
|1118
|2006.05.11 10:15
|buy
|560
|6.00
|1.8553
|0.0000
|1.8568
|1119
|2006.05.11 10:26
|t/p
|560
|6.00
|1.8568
|0.0000
|1.8568
|90.00
|80968.11
|1120
|2006.05.11 10:26
|close
|559
|3.00
|1.8568
|0.0000
|1.8574
|27.00
|80995.11
|1121
|2006.05.11 10:26
|buy
|561
|3.00
|1.8572
|0.0000
|1.8587
|1122
|2006.05.11 10:30
|t/p
|561
|3.00
|1.8587
|0.0000
|1.8587
|45.00
|81040.11
|1123
|2006.05.11 10:30
|buy
|562
|3.00
|1.8591
|0.0000
|1.8606
|1124
|2006.05.11 10:31
|t/p
|562
|3.00
|1.8606
|0.0000
|1.8606
|45.00
|81085.11
|1125
|2006.05.11 10:31
|buy
|563
|3.00
|1.8610
|0.0000
|1.8625
|1126
|2006.05.11 10:35
|buy
|564
|6.00
|1.8604
|0.0000
|1.8619
|1127
|2006.05.11 10:38
|buy
|565
|12.00
|1.8598
|0.0000
|1.8613
|1128
|2006.05.11 10:46
|buy
|566
|24.00
|1.8593
|0.0000
|1.8608
|1129
|2006.05.11 11:04
|t/p
|566
|24.00
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|360.00
|81445.11
|1130
|2006.05.11 11:04
|close
|565
|12.00
|1.8608
|0.0000
|1.8613
|120.00
|81565.11
|1131
|2006.05.11 11:04
|close
|564
|6.00
|1.8608
|0.0000
|1.8619
|24.00
|81589.11
|1132
|2006.05.11 11:04
|close
|563
|3.00
|1.8608
|0.0000
|1.8625
|-6.00
|81583.11
|1133
|2006.05.11 11:04
|buy
|567
|3.00
|1.8612
|0.0000
|1.8627
|1134
|2006.05.11 11:09
|buy
|568
|6.00
|1.8607
|0.0000
|1.8622
|1135
|2006.05.11 11:15
|buy
|569
|12.00
|1.8601
|0.0000
|1.8616
|1136
|2006.05.11 11:21
|t/p
|569
|12.00
|1.8616
|0.0000
|1.8616
|180.00
|81763.11
|1137
|2006.05.11 11:21
|close
|568
|6.00
|1.8616
|0.0000
|1.8622
|54.00
|81817.11
|1138
|2006.05.11 11:21
|close
|567
|3.00
|1.8616
|0.0000
|1.8627
|12.00
|81829.11
|1139
|2006.05.11 11:21
|buy
|570
|3.00
|1.8620
|0.0000
|1.8635
|1140
|2006.05.11 11:32
|t/p
|570
|3.00
|1.8635
|0.0000
|1.8635
|45.00
|81874.11
|1141
|2006.05.11 11:32
|buy
|571
|3.00
|1.8640
|0.0000
|1.8655
|1142
|2006.05.11 12:22
|t/p
|571
|3.00
|1.8655
|0.0000
|1.8655
|45.00
|81919.11
|1143
|2006.05.11 12:22
|buy
|572
|3.00
|1.8661
|0.0000
|1.8676
|1144
|2006.05.11 12:48
|buy
|573
|6.00
|1.8656
|0.0000
|1.8671
|1145
|2006.05.11 12:59
|buy
|574
|12.00
|1.8650
|0.0000
|1.8665
|1146
|2006.05.11 13:04
|buy
|575
|24.00
|1.8644
|0.0000
|1.8659
|1147
|2006.05.11 13:21
|buy
|576
|48.00
|1.8638
|0.0000
|1.8653
|1148
|2006.05.11 14:21
|t/p
|576
|48.00
|1.8653
|0.0000
|1.8653
|720.00
|82639.11
|1149
|2006.05.11 14:21
|close
|575
|24.00
|1.8653
|0.0000
|1.8659
|216.01
|82855.12
|1150
|2006.05.11 14:21
|close
|574
|12.00
|1.8653
|0.0000
|1.8665
|36.01
|82891.13
|1151
|2006.05.11 14:21
|close
|573
|6.00
|1.8653
|0.0000
|1.8671
|-18.00
|82873.13
|1152
|2006.05.11 14:21
|close
|572
|3.00
|1.8653
|0.0000
|1.8676
|-24.00
|82849.13
|1153
|2006.05.11 14:21
|buy
|577
|3.00
|1.8657
|0.0000
|1.8672
|1154
|2006.05.11 14:22
|buy
|578
|6.00
|1.8652
|0.0000
|1.8667
|1155
|2006.05.11 14:30
|t/p
|578
|6.00
|1.8667
|0.0000
|1.8667
|90.00
|82939.13
|1156
|2006.05.11 14:30
|close
|577
|3.00
|1.8667
|0.0000
|1.8672
|30.00
|82969.13
|1157
|2006.05.11 14:30
|buy
|579
|3.00
|1.8671
|0.0000
|1.8686
|1158
|2006.05.11 14:32
|t/p
|579
|3.00
|1.8686
|0.0000
|1.8686
|45.00
|83014.13
|1159
|2006.05.11 14:32
|buy
|580
|3.00
|1.8690
|0.0000
|1.8705
|1160
|2006.05.11 14:34
|t/p
|580
|3.00
|1.8705
|0.0000
|1.8705
|45.00
|83059.13
|1161
|2006.05.11 14:34
|buy
|581
|3.00
|1.8709
|0.0000
|1.8724
|1162
|2006.05.11 14:35
|buy
|582
|6.00
|1.8703
|0.0000
|1.8718
|1163
|2006.05.11 14:36
|buy
|583
|12.00
|1.8697
|0.0000
|1.8712
|1164
|2006.05.11 14:39
|buy
|584
|24.00
|1.8691
|0.0000
|1.8706
|1165
|2006.05.11 14:39
|buy
|585
|48.00
|1.8686
|0.0000
|1.8701
|1166
|2006.05.11 14:52
|t/p
|585
|48.00
|1.8701
|0.0000
|1.8701
|720.00
|83779.13
|1167
|2006.05.11 14:52
|close
|584
|24.00
|1.8701
|0.0000
|1.8706
|240.01
|84019.13
|1168
|2006.05.11 14:52
|close
|583
|12.00
|1.8701
|0.0000
|1.8712
|48.00
|84067.13
|1169
|2006.05.11 14:52
|close
|582
|6.00
|1.8701
|0.0000
|1.8718
|-12.00
|84055.13
|1170
|2006.05.11 14:52
|close
|581
|3.00
|1.8701
|0.0000
|1.8724
|-24.00
|84031.13
|1171
|2006.05.11 14:52
|buy
|586
|3.00
|1.8705
|0.0000
|1.8720
|1172
|2006.05.11 14:54
|buy
|587
|6.00
|1.8699
|0.0000
|1.8714
|1173
|2006.05.11 14:55
|buy
|588
|12.00
|1.8693
|0.0000
|1.8708
|1174
|2006.05.11 14:55
|buy
|589
|24.00
|1.8688
|0.0000
|1.8703
|1175
|2006.05.11 15:31
|t/p
|589
|24.00
|1.8703
|0.0000
|1.8703
|360.00
|84391.13
|1176
|2006.05.11 15:31
|close
|588
|12.00
|1.8704
|0.0000
|1.8708
|131.99
|84523.13
|1177
|2006.05.11 15:31
|close
|587
|6.00
|1.8704
|0.0000
|1.8714
|30.00
|84553.13
|1178
|2006.05.11 15:31
|close
|586
|3.00
|1.8704
|0.0000
|1.8720
|-3.00
|84550.13
|1179
|2006.05.11 15:31
|buy
|590
|3.00
|1.8708
|0.0000
|1.8723
|1180
|2006.05.11 15:32
|buy
|591
|6.00
|1.8702
|0.0000
|1.8717
|1181
|2006.05.11 15:35
|buy
|592
|12.00
|1.8696
|0.0000
|1.8711
|1182
|2006.05.11 15:37
|buy
|593
|24.00
|1.8690
|0.0000
|1.8705
|1183
|2006.05.11 15:49
|t/p
|593
|24.00
|1.8705
|0.0000
|1.8705
|360.00
|84910.13
|1184
|2006.05.11 15:49
|close
|592
|12.00
|1.8705
|0.0000
|1.8711
|108.00
|85018.13
|1185
|2006.05.11 15:49
|close
|591
|6.00
|1.8705
|0.0000
|1.8717
|18.00
|85036.13
|1186
|2006.05.11 15:49
|close
|590
|3.00
|1.8705
|0.0000
|1.8723
|-9.00
|85027.13
|1187
|2006.05.11 15:49
|buy
|594
|3.00
|1.8709
|0.0000
|1.8724
|1188
|2006.05.11 15:52
|t/p
|594
|3.00
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|45.00
|85072.13
|1189
|2006.05.11 15:52
|buy
|595
|3.00
|1.8729
|0.0000
|1.8744
|1190
|2006.05.11 15:58
|buy
|596
|6.00
|1.8723
|0.0000
|1.8738
|1191
|2006.05.11 16:01
|buy
|597
|12.00
|1.8718
|0.0000
|1.8733
|1192
|2006.05.11 16:03
|buy
|598
|24.00
|1.8712
|0.0000
|1.8727
|1193
|2006.05.11 16:09
|t/p
|598
|24.00
|1.8727
|0.0000
|1.8727
|360.00
|85432.13
|1194
|2006.05.11 16:09
|close
|597
|12.00
|1.8727
|0.0000
|1.8733
|108.00
|85540.13
|1195
|2006.05.11 16:09
|close
|596
|6.00
|1.8727
|0.0000
|1.8738
|24.00
|85564.13
|1196
|2006.05.11 16:09
|close
|595
|3.00
|1.8727
|0.0000
|1.8744
|-6.00
|85558.13
|1197
|2006.05.11 16:09
|buy
|599
|3.00
|1.8731
|0.0000
|1.8746
|1198
|2006.05.11 16:10
|buy
|600
|6.00
|1.8725
|0.0000
|1.8740
|1199
|2006.05.11 16:11
|t/p
|600
|6.00
|1.8740
|0.0000
|1.8740
|90.00
|85648.13
|1200
|2006.05.11 16:11
|close
|599
|3.00
|1.8740
|0.0000
|1.8746
|27.00
|85675.13
|1201
|2006.05.11 16:11
|buy
|601
|3.00
|1.8744
|0.0000
|1.8759
|1202
|2006.05.11 16:33
|t/p
|601
|3.00
|1.8759
|0.0000
|1.8759
|45.00
|85720.13
|1203
|2006.05.11 16:33
|buy
|602
|3.00
|1.8764
|0.0000
|1.8779
|1204
|2006.05.11 16:36
|t/p
|602
|3.00
|1.8779
|0.0000
|1.8779
|45.00
|85765.13
|1205
|2006.05.11 16:36
|buy
|603
|3.00
|1.8783
|0.0000
|1.8798
|1206
|2006.05.11 16:38
|t/p
|603
|3.00
|1.8798
|0.0000
|1.8798
|45.00
|85810.13
|1207
|2006.05.11 16:38
|buy
|604
|3.00
|1.8802
|0.0000
|1.8817
|1208
|2006.05.11 16:38
|buy
|605
|6.00
|1.8796
|0.0000
|1.8811
|1209
|2006.05.11 16:57
|buy
|606
|12.00
|1.8790
|0.0000
|1.8805
|1210
|2006.05.11 16:59
|buy
|607
|24.00
|1.8785
|0.0000
|1.8800
|1211
|2006.05.11 17:16
|t/p
|607
|24.00
|1.8800
|0.0000
|1.8800
|360.00
|86170.13
|1212
|2006.05.11 17:16
|close
|606
|12.00
|1.8801
|0.0000
|1.8805
|132.00
|86302.13
|1213
|2006.05.11 17:16
|close
|605
|6.00
|1.8801
|0.0000
|1.8811
|30.00
|86332.13
|1214
|2006.05.11 17:16
|close
|604
|3.00
|1.8801
|0.0000
|1.8817
|-3.00
|86329.13
|1215
|2006.05.11 17:16
|buy
|608
|3.00
|1.8805
|0.0000
|1.8820
|1216
|2006.05.11 17:16
|buy
|609
|6.00
|1.8800
|0.0000
|1.8815
|1217
|2006.05.11 17:25
|buy
|610
|12.00
|1.8795
|0.0000
|1.8810
|1218
|2006.05.11 17:35
|t/p
|610
|12.00
|1.8810
|0.0000
|1.8810
|180.00
|86509.13
|1219
|2006.05.11 17:35
|close
|609
|6.00
|1.8811
|0.0000
|1.8815
|66.00
|86575.13
|1220
|2006.05.11 17:35
|close
|608
|3.00
|1.8811
|0.0000
|1.8820
|18.00
|86593.13
|1221
|2006.05.11 17:35
|buy
|611
|3.00
|1.8815
|0.0000
|1.8830
|1222
|2006.05.11 17:41
|t/p
|611
|3.00
|1.8830
|0.0000
|1.8830
|45.00
|86638.13
|1223
|2006.05.11 17:41
|buy
|612
|3.00
|1.8834
|0.0000
|1.8849
|1224
|2006.05.11 17:42
|buy
|613
|6.00
|1.8828
|0.0000
|1.8843
|1225
|2006.05.11 17:54
|t/p
|613
|6.00
|1.8843
|0.0000
|1.8843
|90.00
|86728.13
|1226
|2006.05.11 17:54
|close
|612
|3.00
|1.8843
|0.0000
|1.8849
|27.00
|86755.13
|1227
|2006.05.11 17:54
|buy
|614
|3.00
|1.8847
|0.0000
|1.8862
|1228
|2006.05.11 18:01
|buy
|615
|6.00
|1.8841
|0.0000
|1.8856
|1229
|2006.05.11 18:20
|buy
|616
|12.00
|1.8836
|0.0000
|1.8851
|1230
|2006.05.11 18:21
|buy
|617
|24.00
|1.8830
|0.0000
|1.8845
|1231
|2006.05.11 18:26
|buy
|618
|48.00
|1.8824
|0.0000
|1.8839
|1232
|2006.05.11 18:51
|t/p
|618
|48.00
|1.8839
|0.0000
|1.8839
|720.00
|87475.13
|1233
|2006.05.11 18:51
|close
|617
|24.00
|1.8839
|0.0000
|1.8845
|216.01
|87691.13
|1234
|2006.05.11 18:51
|close
|616
|12.00
|1.8839
|0.0000
|1.8851
|36.01
|87727.14
|1235
|2006.05.11 18:51
|close
|615
|6.00
|1.8839
|0.0000
|1.8856
|-12.00
|87715.14
|1236
|2006.05.11 18:51
|close
|614
|3.00
|1.8839
|0.0000
|1.8862
|-24.00
|87691.14
|1237
|2006.05.11 18:51
|buy
|619
|3.00
|1.8843
|0.0000
|1.8858
|1238
|2006.05.11 19:16
|buy
|620
|6.00
|1.8838
|0.0000
|1.8853
|1239
|2006.05.11 19:32
|buy
|621
|12.00
|1.8832
|0.0000
|1.8847
|1240
|2006.05.11 19:50
|t/p
|621
|12.00
|1.8847
|0.0000
|1.8847
|180.00
|87871.14
|1241
|2006.05.11 19:50
|close
|620
|6.00
|1.8848
|0.0000
|1.8853
|60.00
|87931.14
|1242
|2006.05.11 19:50
|close
|619
|3.00
|1.8848
|0.0000
|1.8858
|15.00
|87946.14
|1243
|2006.05.11 19:50
|buy
|622
|3.00
|1.8852
|0.0000
|1.8867
|1244
|2006.05.11 19:52
|buy
|623
|6.00
|1.8846
|0.0000
|1.8861
|1245
|2006.05.11 20:30
|buy
|624
|12.00
|1.8840
|0.0000
|1.8855
|1246
|2006.05.11 21:45
|buy
|625
|24.00
|1.8834
|0.0000
|1.8849
|1247
|2006.05.11 22:25
|buy
|626
|48.00
|1.8828
|0.0000
|1.8843
|1248
|2006.05.11 23:59
|t/p
|626
|48.00
|1.8843
|0.0000
|1.8843
|720.00
|88666.14
|1249
|2006.05.11 23:59
|close
|625
|24.00
|1.8847
|0.0000
|1.8849
|312.00
|88978.14
|1250
|2006.05.11 23:59
|close
|624
|12.00
|1.8847
|0.0000
|1.8855
|84.00
|89062.14
|1251
|2006.05.11 23:59
|close
|623
|6.00
|1.8847
|0.0000
|1.8861
|6.00
|89068.14
|1252
|2006.05.11 23:59
|close
|622
|3.00
|1.8847
|0.0000
|1.8867
|-15.00
|89053.14
|1253
|2006.05.12 08:15
|buy
|627
|3.00
|1.8871
|0.0000
|1.8886
|1254
|2006.05.12 08:31
|buy
|628
|6.00
|1.8866
|0.0000
|1.8881
|1255
|2006.05.12 08:35
|buy
|629
|12.00
|1.8860
|0.0000
|1.8875
|1256
|2006.05.12 08:35
|buy
|630
|24.00
|1.8854
|0.0000
|1.8869
|1257
|2006.05.12 09:19
|t/p
|630
|24.00
|1.8869
|0.0000
|1.8869
|360.00
|89413.14
|1258
|2006.05.12 09:19
|close
|629
|12.00
|1.8869
|0.0000
|1.8875
|108.00
|89521.14
|1259
|2006.05.12 09:19
|close
|628
|6.00
|1.8869
|0.0000
|1.8881
|18.00
|89539.14
|1260
|2006.05.12 09:19
|close
|627
|3.00
|1.8869
|0.0000
|1.8886
|-6.00
|89533.14
|1261
|2006.05.12 09:19
|buy
|631
|3.00
|1.8873
|0.0000
|1.8888
|1262
|2006.05.12 09:26
|t/p
|631
|3.00
|1.8888
|0.0000
|1.8888
|45.00
|89578.14
|1263
|2006.05.12 09:26
|buy
|632
|3.00
|1.8893
|0.0000
|1.8908
|1264
|2006.05.12 09:33
|t/p
|632
|3.00
|1.8908
|0.0000
|1.8908
|45.00
|89623.14
|1265
|2006.05.12 09:33
|buy
|633
|3.00
|1.8913
|0.0000
|1.8928
|1266
|2006.05.12 09:34
|buy
|634
|6.00
|1.8908
|0.0000
|1.8923
|1267
|2006.05.12 09:35
|buy
|635
|12.00
|1.8903
|0.0000
|1.8918
|1268
|2006.05.12 09:36
|buy
|636
|24.00
|1.8897
|0.0000
|1.8912
|1269
|2006.05.12 09:36
|buy
|637
|48.00
|1.8891
|0.0000
|1.8906
|1270
|2006.05.12 09:50
|t/p
|637
|48.00
|1.8906
|0.0000
|1.8906
|720.00
|90343.14
|1271
|2006.05.12 09:50
|close
|636
|24.00
|1.8906
|0.0000
|1.8912
|216.00
|90559.14
|1272
|2006.05.12 09:50
|close
|635
|12.00
|1.8906
|0.0000
|1.8918
|36.00
|90595.14
|1273
|2006.05.12 09:50
|close
|634
|6.00
|1.8906
|0.0000
|1.8923
|-12.00
|90583.14
|1274
|2006.05.12 09:50
|close
|633
|3.00
|1.8906
|0.0000
|1.8928
|-21.00
|90562.14
|1275
|2006.05.12 09:50
|buy
|638
|3.00
|1.8910
|0.0000
|1.8925
|1276
|2006.05.12 09:51
|buy
|639
|6.00
|1.8904
|0.0000
|1.8919
|1277
|2006.05.12 09:55
|buy
|640
|12.00
|1.8897
|0.0000
|1.8912
|1278
|2006.05.12 10:20
|t/p
|640
|12.00
|1.8912
|0.0000
|1.8912
|180.00
|90742.14
|1279
|2006.05.12 10:20
|close
|639
|6.00
|1.8912
|0.0000
|1.8919
|48.00
|90790.14
|1280
|2006.05.12 10:20
|close
|638
|3.00
|1.8912
|0.0000
|1.8925
|6.00
|90796.14
|1281
|2006.05.12 10:20
|buy
|641
|3.00
|1.8916
|0.0000
|1.8931
|1282
|2006.05.12 10:23
|buy
|642
|6.00
|1.8910
|0.0000
|1.8925
|1283
|2006.05.12 11:00
|t/p
|642
|6.00
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|90.00
|90886.14
|1284
|2006.05.12 11:00
|close
|641
|3.00
|1.8927
|0.0000
|1.8931
|33.00
|90919.14
|1285
|2006.05.12 11:00
|buy
|643
|3.00
|1.8931
|0.0000
|1.8946
|1286
|2006.05.12 11:03
|buy
|644
|6.00
|1.8926
|0.0000
|1.8941
|1287
|2006.05.12 11:08
|buy
|645
|12.00
|1.8920
|0.0000
|1.8935
|1288
|2006.05.12 11:28
|t/p
|645
|12.00
|1.8935
|0.0000
|1.8935
|180.00
|91099.14
|1289
|2006.05.12 11:28
|close
|644
|6.00
|1.8936
|0.0000
|1.8941
|60.00
|91159.14
|1290
|2006.05.12 11:28
|close
|643
|3.00
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|15.00
|91174.14
|1291
|2006.05.12 11:28
|buy
|646
|3.00
|1.8940
|0.0000
|1.8955
|1292
|2006.05.12 11:37
|t/p
|646
|3.00
|1.8955
|0.0000
|1.8955
|45.00
|91219.14
|1293
|2006.05.12 11:37
|buy
|647
|3.00
|1.8959
|0.0000
|1.8974
|1294
|2006.05.12 11:40
|t/p
|647
|3.00
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|45.00
|91264.14
|1295
|2006.05.12 11:40
|buy
|648
|3.00
|1.8978
|0.0000
|1.8993
|1296
|2006.05.12 11:41
|t/p
|648
|3.00
|1.8993
|0.0000
|1.8993
|45.00
|91309.14
|1297
|2006.05.12 11:41
|buy
|649
|3.00
|1.8998
|0.0000
|1.9013
|1298
|2006.05.12 11:42
|buy
|650
|6.00
|1.8992
|0.0000
|1.9007
|1299
|2006.05.12 11:44
|buy
|651
|12.00
|1.8986
|0.0000
|1.9001
|1300
|2006.05.12 11:50
|buy
|652
|24.00
|1.8981
|0.0000
|1.8996
|1301
|2006.05.12 11:50
|buy
|653
|48.00
|1.8975
|0.0000
|1.8990
|1302
|2006.05.12 12:12
|t/p
|653
|48.00
|1.8990
|0.0000
|1.8990
|720.00
|92029.14
|1303
|2006.05.12 12:12
|close
|652
|24.00
|1.8990
|0.0000
|1.8996
|216.00
|92245.14
|1304
|2006.05.12 12:12
|close
|651
|12.00
|1.8990
|0.0000
|1.9001
|48.00
|92293.14
|1305
|2006.05.12 12:12
|close
|650
|6.00
|1.8990
|0.0000
|1.9007
|-12.00
|92281.14
|1306
|2006.05.12 12:12
|close
|649
|3.00
|1.8990
|0.0000
|1.9013
|-24.00
|92257.14
|1307
|2006.05.12 12:12
|buy
|654
|3.00
|1.8994
|0.0000
|1.9009
|1308
|2006.05.12 12:13
|buy
|655
|6.00
|1.8989
|0.0000
|1.9004
|1309
|2006.05.12 12:15
|buy
|656
|12.00
|1.8983
|0.0000
|1.8998
|1310
|2006.05.12 12:22
|buy
|657
|24.00
|1.8977
|0.0000
|1.8992
|1311
|2006.05.12 12:31
|buy
|658
|48.00
|1.8972
|0.0000
|1.8987
|1312
|2006.05.12 14:52
|t/p
|658
|48.00
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|720.00
|92977.14
|1313
|2006.05.12 14:52
|close
|657
|24.00
|1.8987
|0.0000
|1.8992
|240.00
|93217.14
|1314
|2006.05.12 14:52
|close
|656
|12.00
|1.8987
|0.0000
|1.8998
|48.00
|93265.14
|1315
|2006.05.12 14:52
|close
|655
|6.00
|1.8987
|0.0000
|1.9004
|-12.00
|93253.14
|1316
|2006.05.12 14:52
|close
|654
|3.00
|1.8987
|0.0000
|1.9009
|-21.00
|93232.14
|1317
|2006.05.12 17:00
|sell
|659
|3.00
|1.8901
|0.0000
|1.8886
|1318
|2006.05.12 17:00
|sell
|660
|6.00
|1.8907
|0.0000
|1.8892
|1319
|2006.05.12 17:03
|sell
|661
|12.00
|1.8913
|0.0000
|1.8898
|1320
|2006.05.12 17:03
|sell
|662
|24.00
|1.8921
|0.0000
|1.8906
|1321
|2006.05.12 17:04
|sell
|663
|48.00
|1.8926
|0.0000
|1.8911
|1322
|2006.05.12 17:10
|t/p
|663
|48.00
|1.8911
|0.0000
|1.8911
|720.00
|93952.14
|1323
|2006.05.12 17:10
|close
|662
|24.00
|1.8911
|0.0000
|1.8906
|240.00
|94192.14
|1324
|2006.05.12 17:10
|close
|661
|12.00
|1.8911
|0.0000
|1.8898
|24.00
|94216.14
|1325
|2006.05.12 17:10
|close
|660
|6.00
|1.8911
|0.0000
|1.8892
|-24.00
|94192.14
|1326
|2006.05.12 17:10
|close
|659
|3.00
|1.8911
|0.0000
|1.8886
|-30.00
|94162.14
|1327
|2006.05.12 17:10
|sell
|664
|3.00
|1.8907
|0.0000
|1.8892
|1328
|2006.05.12 17:12
|sell
|665
|6.00
|1.8913
|0.0000
|1.8898
|1329
|2006.05.12 17:15
|sell
|666
|12.00
|1.8918
|0.0000
|1.8903
|1330
|2006.05.12 17:15
|sell
|667
|24.00
|1.8923
|0.0000
|1.8908
|1331
|2006.05.12 17:17
|sell
|668
|48.00
|1.8930
|0.0000
|1.8915
|1332
|2006.05.12 17:23
|t/p
|668
|48.00
|1.8915
|0.0000
|1.8915
|720.00
|94882.14
|1333
|2006.05.12 17:23
|close
|667
|24.00
|1.8914
|0.0000
|1.8908
|215.99
|95098.13
|1334
|2006.05.12 17:23
|close
|666
|12.00
|1.8914
|0.0000
|1.8903
|48.00
|95146.13
|1335
|2006.05.12 17:23
|close
|665
|6.00
|1.8914
|0.0000
|1.8898
|-6.00
|95140.13
|1336
|2006.05.12 17:23
|close
|664
|3.00
|1.8914
|0.0000
|1.8892
|-21.00
|95119.13
|1337
|2006.05.12 17:23
|sell
|669
|3.00
|1.8910
|0.0000
|1.8895
|1338
|2006.05.12 17:32
|t/p
|669
|3.00
|1.8895
|0.0000
|1.8895
|45.00
|95164.13
|1339
|2006.05.12 17:32
|sell
|670
|3.00
|1.8891
|0.0000
|1.8876
|1340
|2006.05.12 17:41
|sell
|671
|6.00
|1.8896
|0.0000
|1.8881
|1341
|2006.05.12 17:44
|sell
|672
|12.00
|1.8902
|0.0000
|1.8887
|1342
|2006.05.12 17:47
|sell
|673
|24.00
|1.8909
|0.0000
|1.8894
|1343
|2006.05.12 18:05
|t/p
|673
|24.00
|1.8894
|0.0000
|1.8894
|360.00
|95524.13
|1344
|2006.05.12 18:05
|close
|672
|12.00
|1.8894
|0.0000
|1.8887
|96.00
|95620.13
|1345
|2006.05.12 18:05
|close
|671
|6.00
|1.8894
|0.0000
|1.8881
|12.00
|95632.13
|1346
|2006.05.12 18:05
|close
|670
|3.00
|1.8894
|0.0000
|1.8876
|-9.00
|95623.13
|1347
|2006.05.12 18:05
|sell
|674
|3.00
|1.8890
|0.0000
|1.8875
|1348
|2006.05.12 18:13
|sell
|675
|6.00
|1.8896
|0.0000
|1.8881
|1349
|2006.05.12 18:22
|sell
|676
|12.00
|1.8901
|0.0000
|1.8886
|1350
|2006.05.12 18:57
|sell
|677
|24.00
|1.8907
|0.0000
|1.8892
|1351
|2006.05.12 19:18
|sell
|678
|48.00
|1.8913
|0.0000
|1.8898
|1352
|2006.05.15 10:00
|t/p
|678
|48.00
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|722.64
|96345.77
|1353
|2006.05.15 10:00
|close
|677
|24.00
|1.8897
|0.0000
|1.8892
|241.32
|96587.10
|1354
|2006.05.15 10:00
|close
|676
|12.00
|1.8897
|0.0000
|1.8886
|48.66
|96635.76
|1355
|2006.05.15 10:00
|close
|675
|6.00
|1.8897
|0.0000
|1.8881
|-5.67
|96630.09
|1356
|2006.05.15 10:00
|close
|674
|3.00
|1.8897
|0.0000
|1.8875
|-20.84
|96609.25
|1357
|2006.05.15 10:00
|sell
|679
|3.00
|1.8893
|0.0000
|1.8878
|1358
|2006.05.15 10:01
|sell
|680
|6.00
|1.8898
|0.0000
|1.8883
|1359
|2006.05.15 10:06
|t/p
|680
|6.00
|1.8883
|0.0000
|1.8883
|90.00
|96699.25
|1360
|2006.05.15 10:06
|close
|679
|3.00
|1.8883
|0.0000
|1.8878
|30.00
|96729.25
|1361
|2006.05.15 10:06
|sell
|681
|3.00
|1.8879
|0.0000
|1.8864
|1362
|2006.05.15 10:08
|t/p
|681
|3.00
|1.8864
|0.0000
|1.8864
|45.00
|96774.25
|1363
|2006.05.15 10:08
|sell
|682
|3.00
|1.8860
|0.0000
|1.8845
|1364
|2006.05.15 10:09
|sell
|683
|6.00
|1.8865
|0.0000
|1.8850
|1365
|2006.05.15 10:10
|sell
|684
|12.00
|1.8871
|0.0000
|1.8856
|1366
|2006.05.15 10:10
|sell
|685
|24.00
|1.8877
|0.0000
|1.8862
|1367
|2006.05.15 10:10
|sell
|686
|48.00
|1.8882
|0.0000
|1.8867
|1368
|2006.05.15 10:13
|t/p
|686
|48.00
|1.8867
|0.0000
|1.8867
|720.00
|97494.25
|1369
|2006.05.15 10:13
|close
|685
|24.00
|1.8867
|0.0000
|1.8862
|240.01
|97734.26
|1370
|2006.05.15 10:13
|close
|684
|12.00
|1.8867
|0.0000
|1.8856
|48.00
|97782.26
|1371
|2006.05.15 10:13
|close
|683
|6.00
|1.8867
|0.0000
|1.8850
|-12.00
|97770.26
|1372
|2006.05.15 10:13
|close
|682
|3.00
|1.8867
|0.0000
|1.8845
|-21.00
|97749.26
|1373
|2006.05.15 10:13
|sell
|687
|3.00
|1.8863
|0.0000
|1.8848
|1374
|2006.05.15 10:19
|t/p
|687
|3.00
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|45.00
|97794.26
|1375
|2006.05.15 10:19
|sell
|688
|3.00
|1.8843
|0.0000
|1.8828
|1376
|2006.05.15 10:34
|sell
|689
|6.00
|1.8849
|0.0000
|1.8834
|1377
|2006.05.15 10:34
|sell
|690
|12.00
|1.8855
|0.0000
|1.8840
|1378
|2006.05.15 10:35
|sell
|691
|24.00
|1.8861
|0.0000
|1.8846
|1379
|2006.05.15 10:44
|t/p
|691
|24.00
|1.8846
|0.0000
|1.8846
|360.00
|98154.26
|1380
|2006.05.15 10:44
|close
|690
|12.00
|1.8846
|0.0000
|1.8840
|108.00
|98262.26
|1381
|2006.05.15 10:44
|close
|689
|6.00
|1.8846
|0.0000
|1.8834
|18.00
|98280.26
|1382
|2006.05.15 10:44
|close
|688
|3.00
|1.8846
|0.0000
|1.8828
|-9.00
|98271.26
|1383
|2006.05.15 10:44
|sell
|692
|3.00
|1.8842
|0.0000
|1.8827
|1384
|2006.05.15 10:45
|sell
|693
|6.00
|1.8848
|0.0000
|1.8833
|1385
|2006.05.15 10:45
|sell
|694
|12.00
|1.8853
|0.0000
|1.8838
|1386
|2006.05.15 10:47
|sell
|695
|24.00
|1.8859
|0.0000
|1.8844
|1387
|2006.05.15 11:02
|sell
|696
|48.00
|1.8865
|0.0000
|1.8850
|1388
|2006.05.15 11:17
|t/p
|696
|48.00
|1.8850
|0.0000
|1.8850
|720.00
|98991.26
|1389
|2006.05.15 11:17
|close
|695
|24.00
|1.8849
|0.0000
|1.8844
|239.99
|99231.25
|1390
|2006.05.15 11:17
|close
|694
|12.00
|1.8849
|0.0000
|1.8838
|48.00
|99279.25
|1391
|2006.05.15 11:17
|close
|693
|6.00
|1.8849
|0.0000
|1.8833
|-6.00
|99273.25
|1392
|2006.05.15 11:17
|close
|692
|3.00
|1.8849
|0.0000
|1.8827
|-21.00
|99252.25
|1393
|2006.05.15 11:17
|sell
|697
|3.00
|1.8845
|0.0000
|1.8830
|1394
|2006.05.15 11:40
|sell
|698
|6.00
|1.8851
|0.0000
|1.8836
|1395
|2006.05.15 12:30
|t/p
|698
|6.00
|1.8836
|0.0000
|1.8836
|90.00
|99342.25
|1396
|2006.05.15 12:30
|close
|697
|3.00
|1.8834
|0.0000
|1.8830
|33.00
|99375.25
|1397
|2006.05.15 12:30
|sell
|699
|3.00
|1.8830
|0.0000
|1.8815
|1398
|2006.05.15 12:43
|t/p
|699
|3.00
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|45.00
|99420.25
|1399
|2006.05.15 12:43
|sell
|700
|3.00
|1.8810
|0.0000
|1.8795
|1400
|2006.05.15 12:45
|sell
|701
|6.00
|1.8816
|0.0000
|1.8801
|1401
|2006.05.15 12:55
|t/p
|701
|6.00
|1.8801
|0.0000
|1.8801
|90.00
|99510.25
|1402
|2006.05.15 12:55
|close
|700
|3.00
|1.8801
|0.0000
|1.8795
|27.00
|99537.25
|1403
|2006.05.15 12:55
|sell
|702
|3.00
|1.8797
|0.0000
|1.8782
|1404
|2006.05.15 13:00
|sell
|703
|6.00
|1.8802
|0.0000
|1.8787
|1405
|2006.05.15 13:08
|sell
|704
|12.00
|1.8808
|0.0000
|1.8793
|1406
|2006.05.15 13:10
|sell
|705
|24.00
|1.8814
|0.0000
|1.8799
|1407
|2006.05.15 13:52
|sell
|706
|48.00
|1.8820
|0.0000
|1.8805
|1408
|2006.05.15 18:59
|t/p
|704
|12.00
|1.8793
|0.0000
|1.8793
|180.00
|99717.25
|1409
|2006.05.15 18:59
|t/p
|705
|24.00
|1.8799
|0.0000
|1.8799
|360.00
|100077.25
|1410
|2006.05.15 18:59
|t/p
|706
|48.00
|1.8805
|0.0000
|1.8805
|720.00
|100797.25
|1411
|2006.05.15 18:59
|close
|703
|6.00
|1.8788
|0.0000
|1.8787
|84.00
|100881.25
|1412
|2006.05.15 18:59
|close
|702
|3.00
|1.8788
|0.0000
|1.8782
|27.00
|100908.25
|1413
|2006.05.15 20:00
|sell
|707
|3.00
|1.8815
|0.0000
|1.8800
|1414
|2006.05.15 20:09
|t/p
|707
|3.00
|1.8800
|0.0000
|1.8800
|45.00
|100953.25
|1415
|2006.05.15 20:09
|sell
|708
|3.00
|1.8795
|0.0000
|1.8780
|1416
|2006.05.15 20:11
|sell
|709
|6.00
|1.8801
|0.0000
|1.8786
|1417
|2006.05.15 21:49
|t/p
|709
|6.00
|1.8786
|0.0000
|1.8786
|90.00
|101043.25
|1418
|2006.05.15 21:49
|close
|708
|3.00
|1.8785
|0.0000
|1.8780
|30.00
|101073.25
|1419
|2006.05.15 22:45
|sell
|710
|3.00
|1.8774
|0.0000
|1.8759
|1420
|2006.05.15 22:47
|sell
|711
|6.00
|1.8780
|0.0000
|1.8765
|1421
|2006.05.15 22:51
|sell
|712
|12.00
|1.8785
|0.0000
|1.8770
|1422
|2006.05.15 22:59
|sell
|713
|24.00
|1.8791
|0.0000
|1.8776
|1423
|2006.05.15 23:10
|sell
|714
|48.00
|1.8796
|0.0000
|1.8781
|1424
|2006.05.16 00:57
|t/p
|714
|48.00
|1.8781
|0.0000
|1.8781
|722.64
|101795.89
|1425
|2006.05.16 00:57
|close
|713
|24.00
|1.8780
|0.0000
|1.8776
|265.31
|102061.20
|1426
|2006.05.16 00:57
|close
|712
|12.00
|1.8780
|0.0000
|1.8770
|60.66
|102121.86
|1427
|2006.05.16 00:57
|close
|711
|6.00
|1.8780
|0.0000
|1.8765
|0.33
|102122.19
|1428
|2006.05.16 00:57
|close
|710
|3.00
|1.8780
|0.0000
|1.8759
|-17.84
|102104.36
|1429
|2006.05.16 04:00
|buy
|715
|3.00
|1.8818
|0.0000
|1.8833
|1430
|2006.05.16 04:17
|buy
|716
|6.00
|1.8812
|0.0000
|1.8827
|1431
|2006.05.16 05:11
|t/p
|716
|6.00
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|90.00
|102194.36
|1432
|2006.05.16 05:11
|close
|715
|3.00
|1.8828
|0.0000
|1.8833
|30.00
|102224.36
|1433
|2006.05.16 06:15
|buy
|717
|3.00
|1.8848
|0.0000
|1.8863
|1434
|2006.05.16 06:17
|buy
|718
|6.00
|1.8842
|0.0000
|1.8857
|1435
|2006.05.16 06:48
|buy
|719
|12.00
|1.8836
|0.0000
|1.8851
|1436
|2006.05.16 07:02
|buy
|720
|24.00
|1.8831
|0.0000
|1.8846
|1437
|2006.05.16 07:02
|buy
|721
|48.00
|1.8825
|0.0000
|1.8840
|1438
|2006.05.16 07:53
|t/p
|721
|48.00
|1.8840
|0.0000
|1.8840
|720.00
|102944.36
|1439
|2006.05.16 07:53
|close
|720
|24.00
|1.8841
|0.0000
|1.8846
|239.99
|103184.35
|1440
|2006.05.16 07:53
|close
|719
|12.00
|1.8841
|0.0000
|1.8851
|59.99
|103244.34
|1441
|2006.05.16 07:53
|close
|718
|6.00
|1.8841
|0.0000
|1.8857
|-6.00
|103238.34
|1442
|2006.05.16 07:53
|close
|717
|3.00
|1.8841
|0.0000
|1.8863
|-21.00
|103217.34
|1443
|2006.05.16 16:45
|buy
|722
|3.00
|1.8862
|0.0000
|1.8877
|1444
|2006.05.16 17:00
|buy
|723
|6.00
|1.8857
|0.0000
|1.8872
|1445
|2006.05.16 17:06
|buy
|724
|12.00
|1.8851
|0.0000
|1.8866
|1446
|2006.05.16 17:12
|buy
|725
|24.00
|1.8844
|0.0000
|1.8859
|1447
|2006.05.16 17:13
|buy
|726
|48.00
|1.8839
|0.0000
|1.8854
|1448
|2006.05.16 19:59
|t/p
|726
|48.00
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|720.00
|103937.34
|1449
|2006.05.16 19:59
|close
|725
|24.00
|1.8856
|0.0000
|1.8859
|288.00
|104225.34
|1450
|2006.05.16 19:59
|close
|724
|12.00
|1.8856
|0.0000
|1.8866
|60.00
|104285.34
|1451
|2006.05.16 19:59
|close
|723
|6.00
|1.8856
|0.0000
|1.8872
|-6.00
|104279.34
|1452
|2006.05.16 19:59
|close
|722
|3.00
|1.8856
|0.0000
|1.8877
|-18.00
|104261.34
|1453
|2006.05.16 22:45
|buy
|727
|3.00
|1.8875
|0.0000
|1.8890
|1454
|2006.05.16 23:59
|buy
|728
|6.00
|1.8865
|0.0000
|1.8880
|1455
|2006.05.17 00:00
|t/p
|728
|6.00
|1.8880
|0.0000
|1.8880
|88.80
|104350.14
|1456
|2006.05.17 00:00
|close
|727
|3.00
|1.8883
|0.0000
|1.8890
|23.40
|104373.54
|1457
|2006.05.17 07:31
|buy
|729
|3.00
|1.8926
|0.0000
|1.8941
|1458
|2006.05.17 07:34
|buy
|730
|6.00
|1.8920
|0.0000
|1.8935
|1459
|2006.05.17 07:39
|buy
|731
|12.00
|1.8914
|0.0000
|1.8929
|1460
|2006.05.17 07:41
|buy
|732
|24.00
|1.8909
|0.0000
|1.8924
|1461
|2006.05.17 08:34
|buy
|733
|48.00
|1.8902
|0.0000
|1.8917
|1462
|2006.05.17 08:41
|t/p
|733
|48.00
|1.8917
|0.0000
|1.8917
|720.00
|105093.54
|1463
|2006.05.17 08:41
|close
|732
|24.00
|1.8917
|0.0000
|1.8924
|192.02
|105285.56
|1464
|2006.05.17 08:41
|close
|731
|12.00
|1.8917
|0.0000
|1.8929
|36.00
|105321.56
|1465
|2006.05.17 08:41
|close
|730
|6.00
|1.8917
|0.0000
|1.8935
|-18.00
|105303.56
|1466
|2006.05.17 08:41
|close
|729
|3.00
|1.8917
|0.0000
|1.8941
|-27.00
|105276.56
|1467
|2006.05.17 08:41
|buy
|734
|3.00
|1.8921
|0.0000
|1.8936
|1468
|2006.05.17 08:43
|buy
|735
|6.00
|1.8916
|0.0000
|1.8931
|1469
|2006.05.17 09:08
|t/p
|735
|6.00
|1.8931
|0.0000
|1.8931
|90.00
|105366.56
|1470
|2006.05.17 09:08
|close
|734
|3.00
|1.8931
|0.0000
|1.8936
|30.00
|105396.56
|1471
|2006.05.17 09:08
|buy
|736
|3.00
|1.8935
|0.0000
|1.8950
|1472
|2006.05.17 09:11
|t/p
|736
|3.00
|1.8950
|0.0000
|1.8950
|45.00
|105441.56
|1473
|2006.05.17 09:11
|buy
|737
|3.00
|1.8955
|0.0000
|1.8970
|1474
|2006.05.17 09:32
|buy
|738
|6.00
|1.8948
|0.0000
|1.8963
|1475
|2006.05.17 09:54
|t/p
|738
|6.00
|1.8963
|0.0000
|1.8963
|90.00
|105531.56
|1476
|2006.05.17 09:54
|close
|737
|3.00
|1.8964
|0.0000
|1.8970
|27.00
|105558.56
|1477
|2006.05.17 09:54
|buy
|739
|3.00
|1.8968
|0.0000
|1.8983
|1478
|2006.05.17 09:55
|buy
|740
|6.00
|1.8961
|0.0000
|1.8976
|1479
|2006.05.17 10:18
|buy
|741
|12.00
|1.8955
|0.0000
|1.8970
|1480
|2006.05.17 10:30
|buy
|742
|24.00
|1.8949
|0.0000
|1.8964
|1481
|2006.05.17 10:30
|t/p
|742
|24.00
|1.8964
|0.0000
|1.8964
|360.00
|105918.56
|1482
|2006.05.17 10:30
|close
|741
|12.00
|1.8964
|0.0000
|1.8970
|108.00
|106026.56
|1483
|2006.05.17 10:30
|close
|740
|6.00
|1.8964
|0.0000
|1.8976
|18.00
|106044.56
|1484
|2006.05.17 10:30
|close
|739
|3.00
|1.8964
|0.0000
|1.8983
|-12.00
|106032.56
|1485
|2006.05.17 10:30
|buy
|743
|3.00
|1.8968
|0.0000
|1.8983
|1486
|2006.05.17 10:32
|buy
|744
|6.00
|1.8962
|0.0000
|1.8977
|1487
|2006.05.17 10:35
|t/p
|744
|6.00
|1.8977
|0.0000
|1.8977
|90.00
|106122.56
|1488
|2006.05.17 10:35
|close
|743
|3.00
|1.8978
|0.0000
|1.8983
|30.00
|106152.56
|1489
|2006.05.17 10:35
|buy
|745
|3.00
|1.8982
|0.0000
|1.8997
|1490
|2006.05.17 10:37
|buy
|746
|6.00
|1.8976
|0.0000
|1.8991
|1491
|2006.05.17 10:38
|buy
|747
|12.00
|1.8970
|0.0000
|1.8985
|1492
|2006.05.17 10:49
|t/p
|747
|12.00
|1.8985
|0.0000
|1.8985
|180.00
|106332.56
|1493
|2006.05.17 10:49
|close
|746
|6.00
|1.8986
|0.0000
|1.8991
|60.00
|106392.56
|1494
|2006.05.17 10:49
|close
|745
|3.00
|1.8986
|0.0000
|1.8997
|12.00
|106404.56
|1495
|2006.05.17 10:49
|buy
|748
|3.00
|1.8990
|0.0000
|1.9005
|1496
|2006.05.17 10:56
|buy
|749
|6.00
|1.8985
|0.0000
|1.9000
|1497
|2006.05.17 10:56
|buy
|750
|12.00
|1.8979
|0.0000
|1.8994
|1498
|2006.05.17 11:48
|buy
|751
|24.00
|1.8974
|0.0000
|1.8989
|1499
|2006.05.17 11:56
|buy
|752
|48.00
|1.8968
|0.0000
|1.8983
|1500
|2006.05.17 14:41
|t/p
|752
|48.00
|1.8983
|0.0000
|1.8983
|720.00
|107124.56
|1501
|2006.05.17 14:41
|close
|751
|24.00
|1.8983
|0.0000
|1.8989
|216.01
|107340.57
|1502
|2006.05.17 14:41
|close
|750
|12.00
|1.8983
|0.0000
|1.8994
|48.00
|107388.57
|1503
|2006.05.17 14:41
|close
|749
|6.00
|1.8983
|0.0000
|1.9000
|-12.00
|107376.57
|1504
|2006.05.17 14:41
|close
|748
|3.00
|1.8983
|0.0000
|1.9005
|-21.00
|107355.57
|1505
|2006.05.17 14:45
|sell
|753
|3.00
|1.9006
|0.0000
|1.8991
|1506
|2006.05.17 14:45
|sell
|754
|6.00
|1.9011
|0.0000
|1.8996
|1507
|2006.05.17 14:47
|t/p
|754
|6.00
|1.8996
|0.0000
|1.8996
|90.00
|107445.57
|1508
|2006.05.17 14:47
|close
|753
|3.00
|1.8996
|0.0000
|1.8991
|30.00
|107475.57
|1509
|2006.05.17 14:47
|sell
|755
|3.00
|1.8992
|0.0000
|1.8977
|1510
|2006.05.17 14:47
|sell
|756
|6.00
|1.8998
|0.0000
|1.8983
|1511
|2006.05.17 14:51
|t/p
|756
|6.00
|1.8983
|0.0000
|1.8983
|90.00
|107565.57
|1512
|2006.05.17 14:51
|close
|755
|3.00
|1.8982
|0.0000
|1.8977
|30.00
|107595.57
|1513
|2006.05.17 14:51
|sell
|757
|3.00
|1.8978
|0.0000
|1.8963
|1514
|2006.05.17 14:53
|t/p
|757
|3.00
|1.8963
|0.0000
|1.8963
|45.00
|107640.57
|1515
|2006.05.17 14:53
|sell
|758
|3.00
|1.8958
|0.0000
|1.8943
|1516
|2006.05.17 14:54
|sell
|759
|6.00
|1.8963
|0.0000
|1.8948
|1517
|2006.05.17 14:55
|sell
|760
|12.00
|1.8969
|0.0000
|1.8954
|1518
|2006.05.17 14:55
|sell
|761
|24.00
|1.8975
|0.0000
|1.8960
|1519
|2006.05.17 14:56
|sell
|762
|48.00
|1.8981
|0.0000
|1.8966
|1520
|2006.05.17 15:09
|t/p
|762
|48.00
|1.8966
|0.0000
|1.8966
|720.00
|108360.57
|1521
|2006.05.17 15:09
|close
|761
|24.00
|1.8966
|0.0000
|1.8960
|216.02
|108576.59
|1522
|2006.05.17 15:09
|close
|760
|12.00
|1.8966
|0.0000
|1.8954
|36.01
|108612.60
|1523
|2006.05.17 15:09
|close
|759
|6.00
|1.8966
|0.0000
|1.8948
|-18.00
|108594.60
|1524
|2006.05.17 15:09
|close
|758
|3.00
|1.8966
|0.0000
|1.8943
|-24.00
|108570.60
|1525
|2006.05.17 15:09
|sell
|763
|3.00
|1.8962
|0.0000
|1.8947
|1526
|2006.05.17 15:16
|t/p
|763
|3.00
|1.8947
|0.0000
|1.8947
|45.00
|108615.60
|1527
|2006.05.17 15:16
|sell
|764
|3.00
|1.8942
|0.0000
|1.8927
|1528
|2006.05.17 15:25
|t/p
|764
|3.00
|1.8927
|0.0000
|1.8927
|45.00
|108660.60
|1529
|2006.05.17 15:25
|sell
|765
|3.00
|1.8922
|0.0000
|1.8907
|1530
|2006.05.17 15:44
|t/p
|765
|3.00
|1.8907
|0.0000
|1.8907
|45.00
|108705.60
|1531
|2006.05.17 15:44
|sell
|766
|3.00
|1.8902
|0.0000
|1.8887
|1532
|2006.05.17 15:46
|sell
|767
|6.00
|1.8908
|0.0000
|1.8893
|1533
|2006.05.17 15:47
|sell
|768
|12.00
|1.8914
|0.0000
|1.8899
|1534
|2006.05.17 16:01
|sell
|769
|24.00
|1.8920
|0.0000
|1.8905
|1535
|2006.05.17 16:05
|sell
|770
|48.00
|1.8925
|0.0000
|1.8910
|1536
|2006.05.17 16:19
|t/p
|770
|48.00
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|720.00
|109425.60
|1537
|2006.05.17 16:19
|close
|769
|24.00
|1.8909
|0.0000
|1.8905
|264.00
|109689.60
|1538
|2006.05.17 16:19
|close
|768
|12.00
|1.8909
|0.0000
|1.8899
|60.00
|109749.60
|1539
|2006.05.17 16:19
|close
|767
|6.00
|1.8909
|0.0000
|1.8893
|-6.00
|109743.60
|1540
|2006.05.17 16:19
|close
|766
|3.00
|1.8909
|0.0000
|1.8887
|-21.00
|109722.60
|1541
|2006.05.17 16:19
|sell
|771
|3.00
|1.8905
|0.0000
|1.8890
|1542
|2006.05.17 16:24
|t/p
|771
|3.00
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|45.00
|109767.60
|1543
|2006.05.17 16:24
|sell
|772
|3.00
|1.8886
|0.0000
|1.8871
|1544
|2006.05.17 16:26
|t/p
|772
|3.00
|1.8871
|0.0000
|1.8871
|45.00
|109812.60
|1545
|2006.05.17 16:26
|sell
|773
|3.00
|1.8867
|0.0000
|1.8852
|1546
|2006.05.17 16:28
|t/p
|773
|3.00
|1.8852
|0.0000
|1.8852
|45.00
|109857.60
|1547
|2006.05.17 16:28
|sell
|774
|3.00
|1.8848
|0.0000
|1.8833
|1548
|2006.05.17 16:29
|sell
|775
|6.00
|1.8853
|0.0000
|1.8838
|1549
|2006.05.17 16:31
|t/p
|775
|6.00
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|90.00
|109947.60
|1550
|2006.05.17 16:31
|close
|774
|3.00
|1.8838
|0.0000
|1.8833
|30.00
|109977.60
|1551
|2006.05.17 16:31
|sell
|776
|3.00
|1.8834
|0.0000
|1.8819
|1552
|2006.05.17 16:33
|t/p
|776
|3.00
|1.8819
|0.0000
|1.8819
|45.00
|110022.60
|1553
|2006.05.17 16:33
|sell
|777
|3.00
|1.8815
|0.0000
|1.8800
|1554
|2006.05.17 16:36
|sell
|778
|6.00
|1.8821
|0.0000
|1.8806
|1555
|2006.05.17 16:41
|sell
|779
|12.00
|1.8827
|0.0000
|1.8812
|1556
|2006.05.17 16:41
|sell
|780
|24.00
|1.8832
|0.0000
|1.8817
|1557
|2006.05.17 16:42
|sell
|781
|48.00
|1.8838
|0.0000
|1.8823
|1558
|2006.05.17 17:32
|t/p
|781
|48.00
|1.8823
|0.0000
|1.8823
|720.00
|110742.60
|1559
|2006.05.17 17:32
|close
|780
|24.00
|1.8822
|0.0000
|1.8817
|240.00
|110982.60
|1560
|2006.05.17 17:32
|close
|779
|12.00
|1.8822
|0.0000
|1.8812
|60.00
|111042.60
|1561
|2006.05.17 17:32
|close
|778
|6.00
|1.8822
|0.0000
|1.8806
|-6.00
|111036.60
|1562
|2006.05.17 17:32
|close
|777
|3.00
|1.8822
|0.0000
|1.8800
|-21.00
|111015.60
|1563
|2006.05.17 17:32
|sell
|782
|3.00
|1.8818
|0.0000
|1.8803
|1564
|2006.05.17 17:34
|sell
|783
|6.00
|1.8824
|0.0000
|1.8809
|1565
|2006.05.17 17:35
|sell
|784
|12.00
|1.8831
|0.0000
|1.8816
|1566
|2006.05.17 17:36
|sell
|785
|24.00
|1.8837
|0.0000
|1.8822
|1567
|2006.05.17 17:40
|sell
|786
|48.00
|1.8842
|0.0000
|1.8827
|1568
|2006.05.17 17:47
|t/p
|786
|48.00
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|720.00
|111735.60
|1569
|2006.05.17 17:47
|close
|785
|24.00
|1.8826
|0.0000
|1.8822
|264.00
|111999.60
|1570
|2006.05.17 17:47
|close
|784
|12.00
|1.8826
|0.0000
|1.8816
|60.00
|112059.60
|1571
|2006.05.17 17:47
|close
|783
|6.00
|1.8826
|0.0000
|1.8809
|-12.00
|112047.60
|1572
|2006.05.17 17:47
|close
|782
|3.00
|1.8826
|0.0000
|1.8803
|-24.00
|112023.60
|1573
|2006.05.17 17:47
|sell
|787
|3.00
|1.8822
|0.0000
|1.8807
|1574
|2006.05.17 17:49
|sell
|788
|6.00
|1.8829
|0.0000
|1.8814
|1575
|2006.05.17 18:32
|sell
|789
|12.00
|1.8835
|0.0000
|1.8820
|1576
|2006.05.17 18:56
|sell
|790
|24.00
|1.8841
|0.0000
|1.8826
|1577
|2006.05.17 19:02
|sell
|791
|48.00
|1.8846
|0.0000
|1.8831
|1578
|2006.05.17 19:38
|t/p
|791
|48.00
|1.8831
|0.0000
|1.8831
|720.00
|112743.60
|1579
|2006.05.17 19:38
|close
|790
|24.00
|1.8830
|0.0000
|1.8826
|264.00
|113007.60
|1580
|2006.05.17 19:38
|close
|789
|12.00
|1.8830
|0.0000
|1.8820
|60.01
|113067.61
|1581
|2006.05.17 19:38
|close
|788
|6.00
|1.8830
|0.0000
|1.8814
|-6.00
|113061.61
|1582
|2006.05.17 19:38
|close
|787
|3.00
|1.8830
|0.0000
|1.8807
|-24.00
|113037.61
|1583
|2006.05.17 19:38
|sell
|792
|3.00
|1.8826
|0.0000
|1.8811
|1584
|2006.05.17 19:59
|t/p
|792
|3.00
|1.8811
|0.0000
|1.8811
|45.00
|113082.61
|1585
|2006.05.17 19:59
|sell
|793
|3.00
|1.8806
|0.0000
|1.8791
|1586
|2006.05.17 20:05
|sell
|794
|6.00
|1.8811
|0.0000
|1.8796
|1587
|2006.05.17 20:25
|t/p
|794
|6.00
|1.8796
|0.0000
|1.8796
|90.00
|113172.61
|1588
|2006.05.17 20:25
|close
|793
|3.00
|1.8795
|0.0000
|1.8791
|33.00
|113205.61
|1589
|2006.05.17 20:25
|sell
|795
|3.00
|1.8791
|0.0000
|1.8776
|1590
|2006.05.17 20:41
|sell
|796
|6.00
|1.8797
|0.0000
|1.8782
|1591
|2006.05.17 20:41
|sell
|797
|12.00
|1.8802
|0.0000
|1.8787
|1592
|2006.05.17 20:49
|sell
|798
|24.00
|1.8808
|0.0000
|1.8793
|1593
|2006.05.17 20:53
|sell
|799
|48.00
|1.8814
|0.0000
|1.8799
|1594
|2006.05.17 23:46
|t/p
|799
|48.00
|1.8799
|0.0000
|1.8799
|720.00
|113925.61
|1595
|2006.05.17 23:46
|close
|798
|24.00
|1.8799
|0.0000
|1.8793
|216.00
|114141.61
|1596
|2006.05.17 23:46
|close
|797
|12.00
|1.8799
|0.0000
|1.8787
|36.00
|114177.61
|1597
|2006.05.17 23:46
|close
|796
|6.00
|1.8799
|0.0000
|1.8782
|-12.00
|114165.61
|1598
|2006.05.17 23:46
|close
|795
|3.00
|1.8799
|0.0000
|1.8776
|-24.00
|114141.61
|1599
|2006.05.18 02:00
|buy
|800
|3.00
|1.8823
|0.0000
|1.8838
|1600
|2006.05.18 02:20
|t/p
|800
|3.00
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|45.00
|114186.61
|1601
|2006.05.18 13:45
|buy
|801
|3.00
|1.8840
|0.0000
|1.8855
|1602
|2006.05.18 13:50
|buy
|802
|6.00
|1.8834
|0.0000
|1.8849
|1603
|2006.05.18 14:19
|t/p
|802
|6.00
|1.8849
|0.0000
|1.8849
|90.00
|114276.61
|1604
|2006.05.18 14:19
|close
|801
|3.00
|1.8850
|0.0000
|1.8855
|30.00
|114306.61
|1605
|2006.05.18 14:19
|buy
|803
|3.00
|1.8854
|0.0000
|1.8869
|1606
|2006.05.18 14:30
|t/p
|803
|3.00
|1.8869
|0.0000
|1.8869
|45.00
|114351.61
|1607
|2006.05.18 14:30
|buy
|804
|3.00
|1.8873
|0.0000
|1.8888
|1608
|2006.05.18 14:30
|buy
|805
|6.00
|1.8867
|0.0000
|1.8882
|1609
|2006.05.18 14:32
|buy
|806
|12.00
|1.8862
|0.0000
|1.8877
|1610
|2006.05.18 14:32
|buy
|807
|24.00
|1.8856
|0.0000
|1.8871
|1611
|2006.05.18 14:33
|buy
|808
|48.00
|1.8850
|0.0000
|1.8865
|1612
|2006.05.18 15:05
|t/p
|808
|48.00
|1.8865
|0.0000
|1.8865
|720.00
|115071.61
|1613
|2006.05.18 15:05
|close
|807
|24.00
|1.8865
|0.0000
|1.8871
|216.00
|115287.61
|1614
|2006.05.18 15:05
|close
|806
|12.00
|1.8865
|0.0000
|1.8877
|36.00
|115323.61
|1615
|2006.05.18 15:05
|close
|805
|6.00
|1.8865
|0.0000
|1.8882
|-12.00
|115311.61
|1616
|2006.05.18 15:05
|close
|804
|3.00
|1.8865
|0.0000
|1.8888
|-24.00
|115287.61
|1617
|2006.05.18 15:15
|buy
|809
|3.00
|1.8884
|0.0000
|1.8899
|1618
|2006.05.18 15:16
|buy
|810
|6.00
|1.8878
|0.0000
|1.8893
|1619
|2006.05.18 15:18
|buy
|811
|12.00
|1.8873
|0.0000
|1.8888
|1620
|2006.05.18 15:30
|t/p
|811
|12.00
|1.8888
|0.0000
|1.8888
|180.00
|115467.61
|1621
|2006.05.18 15:30
|close
|810
|6.00
|1.8888
|0.0000
|1.8893
|60.00
|115527.61
|1622
|2006.05.18 15:30
|close
|809
|3.00
|1.8888
|0.0000
|1.8899
|12.00
|115539.61
|1623
|2006.05.18 15:30
|buy
|812
|3.00
|1.8892
|0.0000
|1.8907
|1624
|2006.05.18 15:31
|buy
|813
|6.00
|1.8887
|0.0000
|1.8902
|1625
|2006.05.18 15:32
|t/p
|813
|6.00
|1.8902
|0.0000
|1.8902
|90.00
|115629.61
|1626
|2006.05.18 15:32
|close
|812
|3.00
|1.8903
|0.0000
|1.8907
|33.00
|115662.61
|1627
|2006.05.18 15:32
|buy
|814
|3.00
|1.8907
|0.0000
|1.8922
|1628
|2006.05.18 15:34
|t/p
|814
|3.00
|1.8922
|0.0000
|1.8922
|45.00
|115707.61
|1629
|2006.05.18 15:34
|buy
|815
|3.00
|1.8926
|0.0000
|1.8941
|1630
|2006.05.18 15:43
|buy
|816
|6.00
|1.8921
|0.0000
|1.8936
|1631
|2006.05.18 15:55
|buy
|817
|12.00
|1.8916
|0.0000
|1.8931
|1632
|2006.05.18 16:01
|t/p
|817
|12.00
|1.8931
|0.0000
|1.8931
|180.00
|115887.61
|1633
|2006.05.18 16:01
|close
|816
|6.00
|1.8931
|0.0000
|1.8936
|60.00
|115947.61
|1634
|2006.05.18 16:01
|close
|815
|3.00
|1.8931
|0.0000
|1.8941
|15.00
|115962.61
|1635
|2006.05.18 19:00
|buy
|818
|3.00
|1.8917
|0.0000
|1.8932
|1636
|2006.05.18 19:10
|buy
|819
|6.00
|1.8911
|0.0000
|1.8926
|1637
|2006.05.18 19:13
|buy
|820
|12.00
|1.8905
|0.0000
|1.8920
|1638
|2006.05.18 20:25
|buy
|821
|24.00
|1.8900
|0.0000
|1.8915
|1639
|2006.05.18 20:33
|buy
|822
|48.00
|1.8895
|0.0000
|1.8910
|1640
|2006.05.18 21:03
|t/p
|822
|48.00
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|720.00
|116682.61
|1641
|2006.05.18 21:03
|close
|821
|24.00
|1.8910
|0.0000
|1.8915
|240.00
|116922.61
|1642
|2006.05.18 21:03
|close
|820
|12.00
|1.8910
|0.0000
|1.8920
|60.00
|116982.61
|1643
|2006.05.18 21:03
|close
|819
|6.00
|1.8910
|0.0000
|1.8926
|-6.00
|116976.61
|1644
|2006.05.18 21:03
|close
|818
|3.00
|1.8910
|0.0000
|1.8932
|-21.00
|116955.61
|1645
|2006.05.18 22:00
|buy
|823
|3.00
|1.8909
|0.0000
|1.8924
|1646
|2006.05.18 22:06
|buy
|824
|6.00
|1.8900
|0.0000
|1.8915
|1647
|2006.05.18 22:38
|t/p
|824
|6.00
|1.8915
|0.0000
|1.8915
|90.00
|117045.61
|1648
|2006.05.18 22:38
|close
|823
|3.00
|1.8916
|0.0000
|1.8924
|21.00
|117066.61
|1649
|2006.05.19 07:15
|sell
|825
|3.00
|1.8904
|0.0000
|1.8889
|1650
|2006.05.19 08:03
|sell
|826
|6.00
|1.8910
|0.0000
|1.8895
|1651
|2006.05.19 08:44
|t/p
|826
|6.00
|1.8895
|0.0000
|1.8895
|90.00
|117156.61
|1652
|2006.05.19 08:44
|close
|825
|3.00
|1.8895
|0.0000
|1.8889
|27.00
|117183.61
|1653
|2006.05.19 08:44
|sell
|827
|3.00
|1.8891
|0.0000
|1.8876
|1654
|2006.05.19 09:00
|t/p
|827
|3.00
|1.8876
|0.0000
|1.8876
|45.00
|117228.61
|1655
|2006.05.19 09:00
|sell
|828
|3.00
|1.8871
|0.0000
|1.8856
|1656
|2006.05.19 09:10
|t/p
|828
|3.00
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|45.00
|117273.61
|1657
|2006.05.19 09:10
|sell
|829
|3.00
|1.8851
|0.0000
|1.8836
|1658
|2006.05.19 09:12
|sell
|830
|6.00
|1.8857
|0.0000
|1.8842
|1659
|2006.05.19 09:23
|t/p
|830
|6.00
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|90.00
|117363.61
|1660
|2006.05.19 09:23
|close
|829
|3.00
|1.8839
|0.0000
|1.8836
|36.00
|117399.61
|1661
|2006.05.19 09:23
|sell
|831
|3.00
|1.8835
|0.0000
|1.8820
|1662
|2006.05.19 09:31
|t/p
|831
|3.00
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|45.00
|117444.61
|1663
|2006.05.19 09:31
|sell
|832
|3.00
|1.8812
|0.0000
|1.8797
|1664
|2006.05.19 09:32
|sell
|833
|6.00
|1.8817
|0.0000
|1.8802
|1665
|2006.05.19 09:36
|sell
|834
|12.00
|1.8823
|0.0000
|1.8808
|1666
|2006.05.19 09:41
|t/p
|834
|12.00
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|180.00
|117624.61
|1667
|2006.05.19 09:41
|close
|833
|6.00
|1.8808
|0.0000
|1.8802
|54.00
|117678.61
|1668
|2006.05.19 09:41
|close
|832
|3.00
|1.8808
|0.0000
|1.8797
|12.00
|117690.61
|1669
|2006.05.19 09:41
|sell
|835
|3.00
|1.8804
|0.0000
|1.8789
|1670
|2006.05.19 09:41
|sell
|836
|6.00
|1.8809
|0.0000
|1.8794
|1671
|2006.05.19 09:47
|t/p
|836
|6.00
|1.8794
|0.0000
|1.8794
|90.00
|117780.61
|1672
|2006.05.19 09:47
|close
|835
|3.00
|1.8793
|0.0000
|1.8789
|33.00
|117813.61
|1673
|2006.05.19 09:47
|sell
|837
|3.00
|1.8789
|0.0000
|1.8774
|1674
|2006.05.19 09:51
|sell
|838
|6.00
|1.8794
|0.0000
|1.8779
|1675
|2006.05.19 09:54
|sell
|839
|12.00
|1.8800
|0.0000
|1.8785
|1676
|2006.05.19 09:58
|sell
|840
|24.00
|1.8805
|0.0000
|1.8790
|1677
|2006.05.19 10:08
|t/p
|840
|24.00
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|360.00
|118173.61
|1678
|2006.05.19 10:08
|close
|839
|12.00
|1.8789
|0.0000
|1.8785
|132.00
|118305.61
|1679
|2006.05.19 10:08
|close
|838
|6.00
|1.8789
|0.0000
|1.8779
|30.00
|118335.61
|1680
|2006.05.19 10:08
|close
|837
|3.00
|1.8789
|0.0000
|1.8774
|0.00
|118335.61
|1681
|2006.05.19 10:08
|sell
|841
|3.00
|1.8785
|0.0000
|1.8770
|1682
|2006.05.19 10:14
|sell
|842
|6.00
|1.8791
|0.0000
|1.8776
|1683
|2006.05.19 10:16
|sell
|843
|12.00
|1.8796
|0.0000
|1.8781
|1684
|2006.05.19 10:18
|t/p
|843
|12.00
|1.8781
|0.0000
|1.8781
|180.00
|118515.61
|1685
|2006.05.19 10:18
|close
|842
|6.00
|1.8781
|0.0000
|1.8776
|60.00
|118575.61
|1686
|2006.05.19 10:18
|close
|841
|3.00
|1.8781
|0.0000
|1.8770
|12.00
|118587.61
|1687
|2006.05.19 10:18
|sell
|844
|3.00
|1.8777
|0.0000
|1.8762
|1688
|2006.05.19 10:19
|t/p
|844
|3.00
|1.8762
|0.0000
|1.8762
|45.00
|118632.61
|1689
|2006.05.19 10:19
|sell
|845
|3.00
|1.8757
|0.0000
|1.8742
|1690
|2006.05.19 10:22
|sell
|846
|6.00
|1.8762
|0.0000
|1.8747
|1691
|2006.05.19 10:22
|sell
|847
|12.00
|1.8768
|0.0000
|1.8753
|1692
|2006.05.19 10:46
|sell
|848
|24.00
|1.8773
|0.0000
|1.8758
|1693
|2006.05.19 10:50
|sell
|849
|48.00
|1.8780
|0.0000
|1.8765
|1694
|2006.05.19 11:01
|t/p
|849
|48.00
|1.8765
|0.0000
|1.8765
|720.00
|119352.61
|1695
|2006.05.19 11:01
|close
|848
|24.00
|1.8765
|0.0000
|1.8758
|192.01
|119544.62
|1696
|2006.05.19 11:01
|close
|847
|12.00
|1.8765
|0.0000
|1.8753
|35.99
|119580.61
|1697
|2006.05.19 11:01
|close
|846
|6.00
|1.8765
|0.0000
|1.8747
|-18.00
|119562.61
|1698
|2006.05.19 11:01
|close
|845
|3.00
|1.8765
|0.0000
|1.8742
|-24.00
|119538.61
|1699
|2006.05.19 11:01
|sell
|850
|3.00
|1.8761
|0.0000
|1.8746
|1700
|2006.05.19 11:03
|sell
|851
|6.00
|1.8767
|0.0000
|1.8752
|1701
|2006.05.19 11:05
|sell
|852
|12.00
|1.8773
|0.0000
|1.8758
|1702
|2006.05.19 11:29
|t/p
|852
|12.00
|1.8758
|0.0000
|1.8758
|180.00
|119718.61
|1703
|2006.05.19 11:29
|close
|851
|6.00
|1.8756
|0.0000
|1.8752
|66.00
|119784.61
|1704
|2006.05.19 11:29
|close
|850
|3.00
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|15.00
|119799.61
|1705
|2006.05.19 11:29
|sell
|853
|3.00
|1.8752
|0.0000
|1.8737
|1706
|2006.05.19 11:37
|sell
|854
|6.00
|1.8758
|0.0000
|1.8743
|1707
|2006.05.19 11:45
|t/p
|854
|6.00
|1.8743
|0.0000
|1.8743
|90.00
|119889.61
|1708
|2006.05.19 11:45
|close
|853
|3.00
|1.8743
|0.0000
|1.8737
|27.00
|119916.61
|1709
|2006.05.19 11:45
|sell
|855
|3.00
|1.8739
|0.0000
|1.8724
|1710
|2006.05.19 11:45
|t/p
|855
|3.00
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|45.00
|119961.61
|1711
|2006.05.19 11:45
|sell
|856
|3.00
|1.8719
|0.0000
|1.8704
|1712
|2006.05.19 11:45
|sell
|857
|6.00
|1.8724
|0.0000
|1.8709
|1713
|2006.05.19 11:47
|sell
|858
|12.00
|1.8730
|0.0000
|1.8715
|1714
|2006.05.19 12:03
|t/p
|858
|12.00
|1.8715
|0.0000
|1.8715
|180.00
|120141.61
|1715
|2006.05.19 12:03
|close
|857
|6.00
|1.8715
|0.0000
|1.8709
|54.00
|120195.61
|1716
|2006.05.19 12:03
|close
|856
|3.00
|1.8715
|0.0000
|1.8704
|12.00
|120207.61
|1717
|2006.05.19 12:03
|sell
|859
|3.00
|1.8711
|0.0000
|1.8696
|1718
|2006.05.19 12:04
|sell
|860
|6.00
|1.8716
|0.0000
|1.8701
|1719
|2006.05.19 12:06
|sell
|861
|12.00
|1.8722
|0.0000
|1.8707
|1720
|2006.05.19 12:10
|sell
|862
|24.00
|1.8728
|0.0000
|1.8713
|1721
|2006.05.19 12:10
|sell
|863
|48.00
|1.8734
|0.0000
|1.8719
|1722
|2006.05.19 15:04
|t/p
|863
|48.00
|1.8719
|0.0000
|1.8719
|720.00
|120927.61
|1723
|2006.05.19 15:04
|close
|862
|24.00
|1.8717
|0.0000
|1.8713
|264.00
|121191.61
|1724
|2006.05.19 15:04
|close
|861
|12.00
|1.8717
|0.0000
|1.8707
|60.00
|121251.61
|1725
|2006.05.19 15:04
|close
|860
|6.00
|1.8717
|0.0000
|1.8701
|-6.00
|121245.61
|1726
|2006.05.19 15:04
|close
|859
|3.00
|1.8717
|0.0000
|1.8696
|-18.00
|121227.61
|1727
|2006.05.19 15:04
|sell
|864
|3.00
|1.8713
|0.0000
|1.8698
|1728
|2006.05.19 15:06
|sell
|865
|6.00
|1.8720
|0.0000
|1.8705
|1729
|2006.05.19 15:07
|sell
|866
|12.00
|1.8725
|0.0000
|1.8710
|1730
|2006.05.19 15:09
|sell
|867
|24.00
|1.8731
|0.0000
|1.8716
|1731
|2006.05.19 15:10
|sell
|868
|48.00
|1.8736
|0.0000
|1.8721
|1732
|2006.05.19 16:26
|t/p
|868
|48.00
|1.8721
|0.0000
|1.8721
|720.00
|121947.61
|1733
|2006.05.19 16:26
|close
|867
|24.00
|1.8720
|0.0000
|1.8716
|263.99
|122211.60
|1734
|2006.05.19 16:26
|close
|866
|12.00
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|60.00
|122271.60
|1735
|2006.05.19 16:26
|close
|865
|6.00
|1.8720
|0.0000
|1.8705
|0.00
|122271.60
|1736
|2006.05.19 16:26
|close
|864
|3.00
|1.8720
|0.0000
|1.8698
|-21.00
|122250.60
|1737
|2006.05.22 03:00
|sell
|869
|3.00
|1.8731
|0.0000
|1.8716
|1738
|2006.05.22 03:33
|t/p
|869
|3.00
|1.8716
|0.0000
|1.8716
|45.00
|122295.60
|1739
|2006.05.22 03:33
|sell
|870
|3.00
|1.8711
|0.0000
|1.8696
|1740
|2006.05.22 03:36
|sell
|871
|6.00
|1.8716
|0.0000
|1.8701
|1741
|2006.05.22 03:44
|sell
|872
|12.00
|1.8722
|0.0000
|1.8707
|1742
|2006.05.22 03:53
|sell
|873
|24.00
|1.8728
|0.0000
|1.8713
|1743
|2006.05.22 04:36
|t/p
|873
|24.00
|1.8713
|0.0000
|1.8713
|360.00
|122655.60
|1744
|2006.05.22 04:36
|close
|872
|12.00
|1.8712
|0.0000
|1.8707
|120.00
|122775.60
|1745
|2006.05.22 04:36
|close
|871
|6.00
|1.8712
|0.0000
|1.8701
|24.00
|122799.60
|1746
|2006.05.22 04:36
|close
|870
|3.00
|1.8712
|0.0000
|1.8696
|-3.00
|122796.60
|1747
|2006.05.22 04:45
|sell
|874
|3.00
|1.8706
|0.0000
|1.8691
|1748
|2006.05.22 05:09
|t/p
|874
|3.00
|1.8691
|0.0000
|1.8691
|45.00
|122841.60
|1749
|2006.05.22 05:09
|sell
|875
|3.00
|1.8685
|0.0000
|1.8670
|1750
|2006.05.22 05:09
|sell
|876
|6.00
|1.8691
|0.0000
|1.8676
|1751
|2006.05.22 05:12
|sell
|877
|12.00
|1.8696
|0.0000
|1.8681
|1752
|2006.05.22 05:14
|sell
|878
|24.00
|1.8702
|0.0000
|1.8687
|1753
|2006.05.22 05:19
|sell
|879
|48.00
|1.8709
|0.0000
|1.8694
|1754
|2006.05.22 07:46
|t/p
|879
|48.00
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|720.00
|123561.60
|1755
|2006.05.22 07:46
|close
|878
|24.00
|1.8694
|0.0000
|1.8687
|192.01
|123753.61
|1756
|2006.05.22 07:46
|close
|877
|12.00
|1.8694
|0.0000
|1.8681
|24.02
|123777.63
|1757
|2006.05.22 07:46
|close
|876
|6.00
|1.8694
|0.0000
|1.8676
|-18.00
|123759.63
|1758
|2006.05.22 07:46
|close
|875
|3.00
|1.8694
|0.0000
|1.8670
|-27.00
|123732.63
|1759
|2006.05.22 07:46
|sell
|880
|3.00
|1.8690
|0.0000
|1.8675
|1760
|2006.05.22 08:18
|sell
|881
|6.00
|1.8695
|0.0000
|1.8680
|1761
|2006.05.22 08:19
|sell
|882
|12.00
|1.8700
|0.0000
|1.8685
|1762
|2006.05.22 08:27
|t/p
|882
|12.00
|1.8685
|0.0000
|1.8685
|180.00
|123912.63
|1763
|2006.05.22 08:27
|close
|881
|6.00
|1.8684
|0.0000
|1.8680
|66.00
|123978.63
|1764
|2006.05.22 08:27
|close
|880
|3.00
|1.8684
|0.0000
|1.8675
|18.00
|123996.63
|1765
|2006.05.22 10:30
|buy
|883
|3.00
|1.8747
|0.0000
|1.8762
|1766
|2006.05.22 10:34
|buy
|884
|6.00
|1.8742
|0.0000
|1.8757
|1767
|2006.05.22 10:34
|buy
|885
|12.00
|1.8737
|0.0000
|1.8752
|1768
|2006.05.22 10:41
|buy
|886
|24.00
|1.8731
|0.0000
|1.8746
|1769
|2006.05.22 11:03
|buy
|887
|48.00
|1.8725
|0.0000
|1.8740
|1770
|2006.05.22 12:03
|t/p
|887
|48.00
|1.8740
|0.0000
|1.8740
|720.00
|124716.63
|1771
|2006.05.22 12:03
|close
|886
|24.00
|1.8741
|0.0000
|1.8746
|240.01
|124956.64
|1772
|2006.05.22 12:03
|close
|885
|12.00
|1.8741
|0.0000
|1.8752
|48.01
|125004.65
|1773
|2006.05.22 12:03
|close
|884
|6.00
|1.8741
|0.0000
|1.8757
|-6.00
|124998.65
|1774
|2006.05.22 12:03
|close
|883
|3.00
|1.8741
|0.0000
|1.8762
|-18.00
|124980.65
|1775
|2006.05.22 13:15
|buy
|888
|3.00
|1.8760
|0.0000
|1.8775
|1776
|2006.05.22 14:08
|buy
|889
|6.00
|1.8754
|0.0000
|1.8769
|1777
|2006.05.22 14:11
|buy
|890
|12.00
|1.8748
|0.0000
|1.8763
|1778
|2006.05.22 14:17
|buy
|891
|24.00
|1.8742
|0.0000
|1.8757
|1779
|2006.05.22 14:35
|t/p
|891
|24.00
|1.8757
|0.0000
|1.8757
|360.00
|125340.65
|1780
|2006.05.22 14:35
|close
|890
|12.00
|1.8757
|0.0000
|1.8763
|108.00
|125448.65
|1781
|2006.05.22 14:35
|close
|889
|6.00
|1.8757
|0.0000
|1.8769
|18.00
|125466.65
|1782
|2006.05.22 14:35
|close
|888
|3.00
|1.8757
|0.0000
|1.8775
|-9.00
|125457.65
|1783
|2006.05.22 14:35
|buy
|892
|3.00
|1.8761
|0.0000
|1.8776
|1784
|2006.05.22 14:55
|buy
|893
|6.00
|1.8755
|0.0000
|1.8770
|1785
|2006.05.22 14:59
|buy
|894
|12.00
|1.8749
|0.0000
|1.8764
|1786
|2006.05.22 15:23
|buy
|895
|24.00
|1.8744
|0.0000
|1.8759
|1787
|2006.05.22 15:24
|buy
|896
|48.00
|1.8739
|0.0000
|1.8754
|1788
|2006.05.22 15:44
|t/p
|896
|48.00
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|720.00
|126177.65
|1789
|2006.05.22 15:44
|close
|895
|24.00
|1.8754
|0.0000
|1.8759
|240.00
|126417.65
|1790
|2006.05.22 15:44
|close
|894
|12.00
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|60.00
|126477.65
|1791
|2006.05.22 15:44
|close
|893
|6.00
|1.8754
|0.0000
|1.8770
|-6.00
|126471.65
|1792
|2006.05.22 15:44
|close
|892
|3.00
|1.8754
|0.0000
|1.8776
|-21.00
|126450.65
|1793
|2006.05.22 15:44
|buy
|897
|3.00
|1.8758
|0.0000
|1.8773
|1794
|2006.05.22 15:48
|t/p
|897
|3.00
|1.8773
|0.0000
|1.8773
|45.00
|126495.65
|1795
|2006.05.22 15:48
|buy
|898
|3.00
|1.8777
|0.0000
|1.8792
|1796
|2006.05.22 15:49
|buy
|899
|6.00
|1.8772
|0.0000
|1.8787
|1797
|2006.05.22 16:02
|t/p
|899
|6.00
|1.8787
|0.0000
|1.8787
|90.00
|126585.65
|1798
|2006.05.22 16:02
|close
|898
|3.00
|1.8787
|0.0000
|1.8792
|30.00
|126615.65
|1799
|2006.05.22 16:02
|buy
|900
|3.00
|1.8791
|0.0000
|1.8806
|1800
|2006.05.22 16:04
|buy
|901
|6.00
|1.8785
|0.0000
|1.8800
|1801
|2006.05.22 16:19
|t/p
|901
|6.00
|1.8800
|0.0000
|1.8800
|90.00
|126705.65
|1802
|2006.05.22 16:19
|close
|900
|3.00
|1.8801
|0.0000
|1.8806
|30.00
|126735.65
|1803
|2006.05.22 16:19
|buy
|902
|3.00
|1.8805
|0.0000
|1.8820
|1804
|2006.05.22 16:57
|buy
|903
|6.00
|1.8799
|0.0000
|1.8814
|1805
|2006.05.22 17:11
|t/p
|903
|6.00
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|90.00
|126825.65
|1806
|2006.05.22 17:11
|close
|902
|3.00
|1.8815
|0.0000
|1.8820
|30.00
|126855.65
|1807
|2006.05.22 17:11
|buy
|904
|3.00
|1.8819
|0.0000
|1.8834
|1808
|2006.05.22 17:12
|buy
|905
|6.00
|1.8813
|0.0000
|1.8828
|1809
|2006.05.22 17:12
|t/p
|905
|6.00
|1.8828
|0.0000
|1.8828
|90.00
|126945.65
|1810
|2006.05.22 17:12
|close
|904
|3.00
|1.8830
|0.0000
|1.8834
|33.00
|126978.65
|1811
|2006.05.22 17:12
|buy
|906
|3.00
|1.8834
|0.0000
|1.8849
|1812
|2006.05.22 17:12
|buy
|907
|6.00
|1.8829
|0.0000
|1.8844
|1813
|2006.05.22 17:28
|t/p
|907
|6.00
|1.8844
|0.0000
|1.8844
|90.00
|127068.65
|1814
|2006.05.22 17:28
|close
|906
|3.00
|1.8844
|0.0000
|1.8849
|30.00
|127098.65
|1815
|2006.05.22 17:28
|buy
|908
|3.00
|1.8848
|0.0000
|1.8863
|1816
|2006.05.22 17:50
|t/p
|908
|3.00
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|45.00
|127143.65
|1817
|2006.05.22 17:50
|buy
|909
|3.00
|1.8868
|0.0000
|1.8883
|1818
|2006.05.22 17:59
|buy
|910
|6.00
|1.8862
|0.0000
|1.8877
|1819
|2006.05.22 18:00
|buy
|911
|12.00
|1.8857
|0.0000
|1.8872
|1820
|2006.05.22 18:04
|buy
|912
|24.00
|1.8851
|0.0000
|1.8866
|1821
|2006.05.22 18:06
|buy
|913
|48.00
|1.8845
|0.0000
|1.8860
|1822
|2006.05.22 19:38
|t/p
|913
|48.00
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|720.00
|127863.65
|1823
|2006.05.22 19:38
|close
|912
|24.00
|1.8860
|0.0000
|1.8866
|216.02
|128079.67
|1824
|2006.05.22 19:38
|close
|911
|12.00
|1.8860
|0.0000
|1.8872
|36.00
|128115.67
|1825
|2006.05.22 19:38
|close
|910
|6.00
|1.8860
|0.0000
|1.8877
|-12.00
|128103.67
|1826
|2006.05.22 19:38
|close
|909
|3.00
|1.8860
|0.0000
|1.8883
|-24.00
|128079.67
|1827
|2006.05.22 19:38
|buy
|914
|3.00
|1.8864
|0.0000
|1.8879
|1828
|2006.05.22 19:47
|buy
|915
|6.00
|1.8859
|0.0000
|1.8874
|1829
|2006.05.22 20:09
|t/p
|915
|6.00
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|90.00
|128169.67
|1830
|2006.05.22 20:09
|close
|914
|3.00
|1.8876
|0.0000
|1.8879
|36.00
|128205.67
|1831
|2006.05.22 20:09
|buy
|916
|3.00
|1.8880
|0.0000
|1.8895
|1832
|2006.05.22 20:17
|buy
|917
|6.00
|1.8874
|0.0000
|1.8889
|1833
|2006.05.22 20:41
|buy
|918
|12.00
|1.8868
|0.0000
|1.8883
|1834
|2006.05.22 22:21
|buy
|919
|24.00
|1.8862
|0.0000
|1.8877
|1835
|2006.05.22 23:53
|buy
|920
|48.00
|1.8854
|0.0000
|1.8869
|1836
|2006.05.23 06:53
|t/p
|920
|48.00
|1.8869
|0.0000
|1.8869
|710.40
|128916.07
|1837
|2006.05.23 06:53
|close
|919
|24.00
|1.8869
|0.0000
|1.8877
|163.20
|129079.27
|1838
|2006.05.23 06:53
|close
|918
|12.00
|1.8869
|0.0000
|1.8883
|9.60
|129088.87
|1839
|2006.05.23 06:53
|close
|917
|6.00
|1.8869
|0.0000
|1.8889
|-31.20
|129057.67
|1840
|2006.05.23 06:53
|close
|916
|3.00
|1.8869
|0.0000
|1.8895
|-33.60
|129024.07
|1841
|2006.05.23 14:15
|sell
|921
|3.00
|1.8825
|0.0000
|1.8810
|1842
|2006.05.23 15:29
|t/p
|921
|3.00
|1.8810
|0.0000
|1.8810
|45.00
|129069.07
|1843
|2006.05.24 01:30
|sell
|922
|3.00
|1.8781
|0.0000
|1.8766
|1844
|2006.05.24 01:35
|sell
|923
|6.00
|1.8788
|0.0000
|1.8773
|1845
|2006.05.24 02:05
|sell
|924
|12.00
|1.8794
|0.0000
|1.8779
|1846
|2006.05.24 02:07
|sell
|925
|24.00
|1.8801
|0.0000
|1.8786
|1847
|2006.05.24 02:08
|sell
|926
|48.00
|1.8807
|0.0000
|1.8792
|1848
|2006.05.24 02:45
|t/p
|926
|48.00
|1.8792
|0.0000
|1.8792
|720.00
|129789.07
|1849
|2006.05.24 02:45
|close
|925
|24.00
|1.8791
|0.0000
|1.8786
|240.00
|130029.07
|1850
|2006.05.24 02:45
|close
|924
|12.00
|1.8791
|0.0000
|1.8779
|36.00
|130065.07
|1851
|2006.05.24 02:45
|close
|923
|6.00
|1.8791
|0.0000
|1.8773
|-18.00
|130047.07
|1852
|2006.05.24 02:45
|close
|922
|3.00
|1.8791
|0.0000
|1.8766
|-30.00
|130017.07
|1853
|2006.05.24 08:30
|buy
|927
|3.00
|1.8770
|0.0000
|1.8785
|1854
|2006.05.24 08:51
|t/p
|927
|3.00
|1.8785
|0.0000
|1.8785
|45.00
|130062.07
|1855
|2006.05.24 08:51
|buy
|928
|3.00
|1.8790
|0.0000
|1.8805
|1856
|2006.05.24 08:53
|t/p
|928
|3.00
|1.8805
|0.0000
|1.8805
|45.00
|130107.07
|1857
|2006.05.24 08:53
|buy
|929
|3.00
|1.8810
|0.0000
|1.8825
|1858
|2006.05.24 08:54
|buy
|930
|6.00
|1.8804
|0.0000
|1.8819
|1859
|2006.05.24 08:56
|buy
|931
|12.00
|1.8795
|0.0000
|1.8810
|1860
|2006.05.24 08:58
|buy
|932
|24.00
|1.8789
|0.0000
|1.8804
|1861
|2006.05.24 09:01
|t/p
|932
|24.00
|1.8804
|0.0000
|1.8804
|360.00
|130467.07
|1862
|2006.05.24 09:01
|close
|931
|12.00
|1.8805
|0.0000
|1.8810
|120.00
|130587.07
|1863
|2006.05.24 09:01
|close
|930
|6.00
|1.8805
|0.0000
|1.8819
|6.00
|130593.07
|1864
|2006.05.24 09:01
|close
|929
|3.00
|1.8805
|0.0000
|1.8825
|-15.00
|130578.07
|1865
|2006.05.24 09:01
|buy
|933
|3.00
|1.8809
|0.0000
|1.8824
|1866
|2006.05.24 09:09
|buy
|934
|6.00
|1.8803
|0.0000
|1.8818
|1867
|2006.05.24 09:10
|buy
|935
|12.00
|1.8796
|0.0000
|1.8811
|1868
|2006.05.24 09:20
|t/p
|935
|12.00
|1.8811
|0.0000
|1.8811
|180.00
|130758.07
|1869
|2006.05.24 09:20
|close
|934
|6.00
|1.8812
|0.0000
|1.8818
|54.00
|130812.07
|1870
|2006.05.24 09:20
|close
|933
|3.00
|1.8812
|0.0000
|1.8824
|9.00
|130821.07
|1871
|2006.05.24 09:20
|buy
|936
|3.00
|1.8816
|0.0000
|1.8831
|1872
|2006.05.24 09:21
|buy
|937
|6.00
|1.8810
|0.0000
|1.8825
|1873
|2006.05.24 09:24
|buy
|938
|12.00
|1.8804
|0.0000
|1.8819
|1874
|2006.05.24 09:26
|buy
|939
|24.00
|1.8798
|0.0000
|1.8813
|1875
|2006.05.24 09:44
|t/p
|939
|24.00
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|360.00
|131181.07
|1876
|2006.05.24 09:44
|close
|938
|12.00
|1.8813
|0.0000
|1.8819
|108.00
|131289.07
|1877
|2006.05.24 09:44
|close
|937
|6.00
|1.8813
|0.0000
|1.8825
|18.00
|131307.07
|1878
|2006.05.24 09:44
|close
|936
|3.00
|1.8813
|0.0000
|1.8831
|-9.00
|131298.07
|1879
|2006.05.24 11:00
|buy
|940
|3.00
|1.8841
|0.0000
|1.8856
|1880
|2006.05.24 11:10
|buy
|941
|6.00
|1.8836
|0.0000
|1.8851
|1881
|2006.05.24 11:10
|buy
|942
|12.00
|1.8828
|0.0000
|1.8843
|1882
|2006.05.24 11:10
|buy
|943
|24.00
|1.8822
|0.0000
|1.8837
|1883
|2006.05.24 11:16
|buy
|944
|48.00
|1.8817
|0.0000
|1.8832
|1884
|2006.05.24 11:35
|t/p
|944
|48.00
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|720.00
|132018.07
|1885
|2006.05.24 11:35
|close
|943
|24.00
|1.8833
|0.0000
|1.8837
|263.98
|132282.05
|1886
|2006.05.24 11:35
|close
|942
|12.00
|1.8833
|0.0000
|1.8843
|59.99
|132342.04
|1887
|2006.05.24 11:35
|close
|941
|6.00
|1.8833
|0.0000
|1.8851
|-18.00
|132324.04
|1888
|2006.05.24 11:35
|close
|940
|3.00
|1.8833
|0.0000
|1.8856
|-24.00
|132300.04
|1889
|2006.05.24 11:35
|buy
|945
|3.00
|1.8837
|0.0000
|1.8852
|1890
|2006.05.24 11:38
|buy
|946
|6.00
|1.8831
|0.0000
|1.8846
|1891
|2006.05.24 11:43
|buy
|947
|12.00
|1.8825
|0.0000
|1.8840
|1892
|2006.05.24 11:44
|buy
|948
|24.00
|1.8819
|0.0000
|1.8834
|1893
|2006.05.24 11:51
|t/p
|948
|24.00
|1.8834
|0.0000
|1.8834
|360.00
|132660.04
|1894
|2006.05.24 11:51
|close
|947
|12.00
|1.8835
|0.0000
|1.8840
|120.00
|132780.04
|1895
|2006.05.24 11:51
|close
|946
|6.00
|1.8835
|0.0000
|1.8846
|24.00
|132804.04
|1896
|2006.05.24 11:51
|close
|945
|3.00
|1.8835
|0.0000
|1.8852
|-6.00
|132798.04
|1897
|2006.05.24 13:00
|buy
|949
|3.00
|1.8852
|0.0000
|1.8867
|1898
|2006.05.24 13:05
|buy
|950
|6.00
|1.8846
|0.0000
|1.8861
|1899
|2006.05.24 13:07
|buy
|951
|12.00
|1.8841
|0.0000
|1.8856
|1900
|2006.05.24 13:29
|buy
|952
|24.00
|1.8834
|0.0000
|1.8849
|1901
|2006.05.24 13:33
|buy
|953
|48.00
|1.8828
|0.0000
|1.8843
|1902
|2006.05.24 14:30
|t/p
|953
|48.00
|1.8843
|0.0000
|1.8843
|720.00
|133518.04
|1903
|2006.05.24 14:30
|close
|952
|24.00
|1.8844
|0.0000
|1.8849
|240.00
|133758.04
|1904
|2006.05.24 14:30
|close
|951
|12.00
|1.8844
|0.0000
|1.8856
|36.00
|133794.04
|1905
|2006.05.24 14:30
|close
|950
|6.00
|1.8844
|0.0000
|1.8861
|-12.00
|133782.04
|1906
|2006.05.24 14:30
|close
|949
|3.00
|1.8844
|0.0000
|1.8867
|-24.00
|133758.04
|1907
|2006.05.24 14:30
|sell
|954
|3.00
|1.8844
|0.0000
|1.8829
|1908
|2006.05.24 14:34
|t/p
|954
|3.00
|1.8829
|0.0000
|1.8829
|45.00
|133803.04
|1909
|2006.05.24 14:34
|sell
|955
|3.00
|1.8823
|0.0000
|1.8808
|1910
|2006.05.24 14:35
|sell
|956
|6.00
|1.8830
|0.0000
|1.8815
|1911
|2006.05.24 14:38
|sell
|957
|12.00
|1.8836
|0.0000
|1.8821
|1912
|2006.05.24 14:44
|sell
|958
|24.00
|1.8841
|0.0000
|1.8826
|1913
|2006.05.24 14:45
|sell
|959
|48.00
|1.8849
|0.0000
|1.8834
|1914
|2006.05.24 14:57
|t/p
|959
|48.00
|1.8834
|0.0000
|1.8834
|720.00
|134523.04
|1915
|2006.05.24 14:57
|close
|958
|24.00
|1.8834
|0.0000
|1.8826
|168.00
|134691.04
|1916
|2006.05.24 14:57
|close
|957
|12.00
|1.8834
|0.0000
|1.8821
|24.00
|134715.04
|1917
|2006.05.24 14:57
|close
|956
|6.00
|1.8834
|0.0000
|1.8815
|-24.00
|134691.04
|1918
|2006.05.24 14:57
|close
|955
|3.00
|1.8834
|0.0000
|1.8808
|-33.00
|134658.04
|1919
|2006.05.24 14:57
|sell
|960
|3.00
|1.8830
|0.0000
|1.8815
|1920
|2006.05.24 15:09
|t/p
|960
|3.00
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|45.00
|134703.04
|1921
|2006.05.24 15:09
|sell
|961
|3.00
|1.8810
|0.0000
|1.8795
|1922
|2006.05.24 15:11
|t/p
|961
|3.00
|1.8795
|0.0000
|1.8795
|45.00
|134748.04
|1923
|2006.05.24 15:11
|sell
|962
|3.00
|1.8791
|0.0000
|1.8776
|1924
|2006.05.24 15:11
|sell
|963
|6.00
|1.8797
|0.0000
|1.8782
|1925
|2006.05.24 15:11
|t/p
|963
|6.00
|1.8782
|0.0000
|1.8782
|90.00
|134838.04
|1926
|2006.05.24 15:11
|close
|962
|3.00
|1.8781
|0.0000
|1.8776
|30.00
|134868.04
|1927
|2006.05.24 15:11
|sell
|964
|3.00
|1.8777
|0.0000
|1.8762
|1928
|2006.05.24 15:14
|t/p
|964
|3.00
|1.8762
|0.0000
|1.8762
|45.00
|134913.04
|1929
|2006.05.24 15:14
|sell
|965
|3.00
|1.8758
|0.0000
|1.8743
|1930
|2006.05.24 15:17
|sell
|966
|6.00
|1.8763
|0.0000
|1.8748
|1931
|2006.05.24 15:20
|sell
|967
|12.00
|1.8770
|0.0000
|1.8755
|1932
|2006.05.24 15:22
|sell
|968
|24.00
|1.8775
|0.0000
|1.8760
|1933
|2006.05.24 15:33
|sell
|969
|48.00
|1.8781
|0.0000
|1.8766
|1934
|2006.05.24 16:00
|t/p
|969
|48.00
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|720.00
|135633.04
|1935
|2006.05.24 16:00
|close
|968
|24.00
|1.8766
|0.0000
|1.8760
|216.01
|135849.05
|1936
|2006.05.24 16:00
|close
|967
|12.00
|1.8766
|0.0000
|1.8755
|48.00
|135897.05
|1937
|2006.05.24 16:00
|close
|966
|6.00
|1.8766
|0.0000
|1.8748
|-18.00
|135879.05
|1938
|2006.05.24 16:00
|close
|965
|3.00
|1.8766
|0.0000
|1.8743
|-24.00
|135855.05
|1939
|2006.05.24 16:00
|sell
|970
|3.00
|1.8762
|0.0000
|1.8747
|1940
|2006.05.24 16:00
|sell
|971
|6.00
|1.8769
|0.0000
|1.8754
|1941
|2006.05.24 16:00
|sell
|972
|12.00
|1.8775
|0.0000
|1.8760
|1942
|2006.05.24 16:02
|t/p
|972
|12.00
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|180.00
|136035.05
|1943
|2006.05.24 16:02
|close
|971
|6.00
|1.8756
|0.0000
|1.8754
|78.00
|136113.05
|1944
|2006.05.24 16:02
|close
|970
|3.00
|1.8756
|0.0000
|1.8747
|18.00
|136131.05
|1945
|2006.05.24 16:02
|sell
|973
|3.00
|1.8752
|0.0000
|1.8737
|1946
|2006.05.24 16:02
|sell
|974
|6.00
|1.8758
|0.0000
|1.8743
|1947
|2006.05.24 16:07
|t/p
|974
|6.00
|1.8743
|0.0000
|1.8743
|90.00
|136221.05
|1948
|2006.05.24 16:07
|close
|973
|3.00
|1.8742
|0.0000
|1.8737
|30.00
|136251.05
|1949
|2006.05.24 16:07
|sell
|975
|3.00
|1.8738
|0.0000
|1.8723
|1950
|2006.05.24 16:09
|t/p
|975
|3.00
|1.8723
|0.0000
|1.8723
|45.00
|136296.05
|1951
|2006.05.24 16:09
|sell
|976
|3.00
|1.8717
|0.0000
|1.8702
|1952
|2006.05.24 16:11
|sell
|977
|6.00
|1.8723
|0.0000
|1.8708
|1953
|2006.05.24 16:13
|sell
|978
|12.00
|1.8729
|0.0000
|1.8714
|1954
|2006.05.24 16:19
|t/p
|978
|12.00
|1.8714
|0.0000
|1.8714
|180.00
|136476.05
|1955
|2006.05.24 16:19
|close
|977
|6.00
|1.8713
|0.0000
|1.8708
|60.00
|136536.05
|1956
|2006.05.24 16:19
|close
|976
|3.00
|1.8713
|0.0000
|1.8702
|12.00
|136548.05
|1957
|2006.05.24 16:19
|sell
|979
|3.00
|1.8709
|0.0000
|1.8694
|1958
|2006.05.24 16:33
|t/p
|979
|3.00
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|45.00
|136593.05
|1959
|2006.05.24 16:33
|sell
|980
|3.00
|1.8690
|0.0000
|1.8675
|1960
|2006.05.24 16:36
|t/p
|980
|3.00
|1.8675
|0.0000
|1.8675
|45.00
|136638.05
|1961
|2006.05.24 16:36
|sell
|981
|3.00
|1.8670
|0.0000
|1.8655
|1962
|2006.05.24 16:37
|sell
|982
|6.00
|1.8676
|0.0000
|1.8661
|1963
|2006.05.24 16:40
|t/p
|982
|6.00
|1.8661
|0.0000
|1.8661
|90.00
|136728.05
|1964
|2006.05.24 16:40
|close
|981
|3.00
|1.8660
|0.0000
|1.8655
|30.00
|136758.05
|1965
|2006.05.24 16:40
|sell
|983
|3.00
|1.8656
|0.0000
|1.8641
|1966
|2006.05.24 16:42
|sell
|984
|6.00
|1.8661
|0.0000
|1.8646
|1967
|2006.05.24 16:43
|sell
|985
|12.00
|1.8667
|0.0000
|1.8652
|1968
|2006.05.24 16:53
|sell
|986
|24.00
|1.8673
|0.0000
|1.8658
|1969
|2006.05.24 17:01
|sell
|987
|48.00
|1.8679
|0.0000
|1.8664
|1970
|2006.05.24 17:19
|t/p
|987
|48.00
|1.8664
|0.0000
|1.8664
|720.00
|137478.05
|1971
|2006.05.24 17:19
|close
|986
|24.00
|1.8663
|0.0000
|1.8658
|240.00
|137718.05
|1972
|2006.05.24 17:19
|close
|985
|12.00
|1.8663
|0.0000
|1.8652
|48.01
|137766.06
|1973
|2006.05.24 17:19
|close
|984
|6.00
|1.8663
|0.0000
|1.8646
|-12.00
|137754.06
|1974
|2006.05.24 17:19
|close
|983
|3.00
|1.8663
|0.0000
|1.8641
|-21.00
|137733.06
|1975
|2006.05.24 17:19
|sell
|988
|3.00
|1.8659
|0.0000
|1.8644
|1976
|2006.05.24 17:20
|sell
|989
|6.00
|1.8665
|0.0000
|1.8650
|1977
|2006.05.24 17:27
|sell
|990
|12.00
|1.8671
|0.0000
|1.8656
|1978
|2006.05.24 17:36
|sell
|991
|24.00
|1.8677
|0.0000
|1.8662
|1979
|2006.05.24 17:39
|sell
|992
|48.00
|1.8683
|0.0000
|1.8668
|1980
|2006.05.24 19:19
|t/p
|992
|48.00
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|720.00
|138453.06
|1981
|2006.05.24 19:19
|close
|991
|24.00
|1.8667
|0.0000
|1.8662
|240.00
|138693.06
|1982
|2006.05.24 19:19
|close
|990
|12.00
|1.8667
|0.0000
|1.8656
|48.00
|138741.06
|1983
|2006.05.24 19:19
|close
|989
|6.00
|1.8667
|0.0000
|1.8650
|-12.00
|138729.06
|1984
|2006.05.24 19:19
|close
|988
|3.00
|1.8667
|0.0000
|1.8644
|-24.00
|138705.06
|1985
|2006.05.24 19:19
|sell
|993
|3.00
|1.8663
|0.0000
|1.8648
|1986
|2006.05.24 19:19
|sell
|994
|6.00
|1.8668
|0.0000
|1.8653
|1987
|2006.05.24 19:19
|sell
|995
|12.00
|1.8674
|0.0000
|1.8659
|1988
|2006.05.24 19:26
|sell
|996
|24.00
|1.8680
|0.0000
|1.8665
|1989
|2006.05.24 19:33
|sell
|997
|48.00
|1.8686
|0.0000
|1.8671
|1990
|2006.05.25 14:15
|t/p
|997
|48.00
|1.8671
|0.0000
|1.8671
|727.92
|139432.98
|1991
|2006.05.25 14:15
|close
|996
|24.00
|1.8670
|0.0000
|1.8665
|243.95
|139676.93
|1992
|2006.05.25 14:15
|close
|995
|12.00
|1.8670
|0.0000
|1.8659
|49.99
|139726.92
|1993
|2006.05.25 14:15
|close
|994
|6.00
|1.8670
|0.0000
|1.8653
|-11.01
|139715.91
|1994
|2006.05.25 14:15
|close
|993
|3.00
|1.8670
|0.0000
|1.8648
|-20.50
|139695.40
|1995
|2006.05.25 22:15
|buy
|998
|3.00
|1.8716
|0.0000
|1.8731
|1996
|2006.05.25 22:20
|buy
|999
|6.00
|1.8710
|0.0000
|1.8725
|1997
|2006.05.25 22:46
|t/p
|999
|6.00
|1.8725
|0.0000
|1.8725
|90.00
|139785.40
|1998
|2006.05.25 22:46
|close
|998
|3.00
|1.8725
|0.0000
|1.8731
|27.00
|139812.40
|1999
|2006.05.26 05:00
|sell
|1000
|3.00
|1.8711
|0.0000
|1.8696
|2000
|2006.05.26 05:15
|t/p
|1000
|3.00
|1.8696
|0.0000
|1.8696
|45.00
|139857.40
|2001
|2006.05.26 05:15
|sell
|1001
|3.00
|1.8691
|0.0000
|1.8676
|2002
|2006.05.26 05:49
|sell
|1002
|6.00
|1.8698
|0.0000
|1.8683
|2003
|2006.05.26 07:09
|sell
|1003
|12.00
|1.8703
|0.0000
|1.8688
|2004
|2006.05.26 07:10
|sell
|1004
|24.00
|1.8708
|0.0000
|1.8693
|2005
|2006.05.26 07:21
|sell
|1005
|48.00
|1.8714
|0.0000
|1.8699
|2006
|2006.05.26 08:07
|t/p
|1005
|48.00
|1.8699
|0.0000
|1.8699
|720.00
|140577.40
|2007
|2006.05.26 08:07
|close
|1004
|24.00
|1.8698
|0.0000
|1.8693
|240.00
|140817.40
|2008
|2006.05.26 08:07
|close
|1003
|12.00
|1.8698
|0.0000
|1.8688
|60.00
|140877.40
|2009
|2006.05.26 08:07
|close
|1002
|6.00
|1.8698
|0.0000
|1.8683
|0.00
|140877.40
|2010
|2006.05.26 08:07
|close
|1001
|3.00
|1.8698
|0.0000
|1.8676
|-21.00
|140856.40
|2011
|2006.05.26 13:45
|sell
|1006
|3.00
|1.8709
|0.0000
|1.8694
|2012
|2006.05.26 14:01
|t/p
|1006
|3.00
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|45.00
|140901.40
|2013
|2006.05.26 14:01
|sell
|1007
|3.00
|1.8690
|0.0000
|1.8675
|2014
|2006.05.26 14:01
|sell
|1008
|6.00
|1.8697
|0.0000
|1.8682
|2015
|2006.05.26 14:10
|t/p
|1008
|6.00
|1.8682
|0.0000
|1.8682
|90.00
|140991.40
|2016
|2006.05.26 14:10
|close
|1007
|3.00
|1.8681
|0.0000
|1.8675
|27.00
|141018.40
|2017
|2006.05.26 14:10
|sell
|1009
|3.00
|1.8677
|0.0000
|1.8662
|2018
|2006.05.26 14:11
|t/p
|1009
|3.00
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|45.00
|141063.40
|2019
|2006.05.26 14:11
|sell
|1010
|3.00
|1.8657
|0.0000
|1.8642
|2020
|2006.05.26 14:12
|sell
|1011
|6.00
|1.8664
|0.0000
|1.8649
|2021
|2006.05.26 14:13
|sell
|1012
|12.00
|1.8670
|0.0000
|1.8655
|2022
|2006.05.26 14:14
|sell
|1013
|24.00
|1.8675
|0.0000
|1.8660
|2023
|2006.05.26 14:14
|sell
|1014
|48.00
|1.8680
|0.0000
|1.8665
|2024
|2006.05.26 15:20
|t/p
|1014
|48.00
|1.8665
|0.0000
|1.8665
|720.00
|141783.40
|2025
|2006.05.26 15:20
|close
|1013
|24.00
|1.8663
|0.0000
|1.8660
|287.99
|142071.39
|2026
|2006.05.26 15:20
|close
|1012
|12.00
|1.8663
|0.0000
|1.8655
|84.00
|142155.39
|2027
|2006.05.26 15:20
|close
|1011
|6.00
|1.8663
|0.0000
|1.8649
|6.00
|142161.39
|2028
|2006.05.26 15:20
|close
|1010
|3.00
|1.8663
|0.0000
|1.8642
|-18.00
|142143.39
|2029
|2006.05.26 15:20
|sell
|1015
|3.00
|1.8659
|0.0000
|1.8644
|2030
|2006.05.26 15:21
|t/p
|1015
|3.00
|1.8644
|0.0000
|1.8644
|45.00
|142188.39
|2031
|2006.05.26 15:21
|sell
|1016
|3.00
|1.8640
|0.0000
|1.8625
|2032
|2006.05.26 15:29
|t/p
|1016
|3.00
|1.8625
|0.0000
|1.8625
|45.00
|142233.39
|2033
|2006.05.26 15:29
|sell
|1017
|3.00
|1.8621
|0.0000
|1.8606
|2034
|2006.05.26 15:34
|t/p
|1017
|3.00
|1.8606
|0.0000
|1.8606
|45.00
|142278.39
|2035
|2006.05.26 15:34
|sell
|1018
|3.00
|1.8601
|0.0000
|1.8586
|2036
|2006.05.26 15:50
|t/p
|1018
|3.00
|1.8586
|0.0000
|1.8586
|45.00
|142323.39
|2037
|2006.05.26 15:50
|sell
|1019
|3.00
|1.8582
|0.0000
|1.8567
|2038
|2006.05.26 16:14
|t/p
|1019
|3.00
|1.8567
|0.0000
|1.8567
|45.00
|142368.39
|2039
|2006.05.26 16:14
|sell
|1020
|3.00
|1.8563
|0.0000
|1.8548
|2040
|2006.05.26 16:14
|sell
|1021
|6.00
|1.8568
|0.0000
|1.8553
|2041
|2006.05.26 16:27
|t/p
|1021
|6.00
|1.8553
|0.0000
|1.8553
|90.00
|142458.39
|2042
|2006.05.26 16:27
|close
|1020
|3.00
|1.8552
|0.0000
|1.8548
|33.00
|142491.39
|2043
|2006.05.26 16:27
|sell
|1022
|3.00
|1.8548
|0.0000
|1.8533
|2044
|2006.05.26 16:44
|sell
|1023
|6.00
|1.8555
|0.0000
|1.8540
|2045
|2006.05.26 16:52
|sell
|1024
|12.00
|1.8560
|0.0000
|1.8545
|2046
|2006.05.26 17:09
|sell
|1025
|24.00
|1.8565
|0.0000
|1.8550
|2047
|2006.05.26 17:16
|sell
|1026
|48.00
|1.8571
|0.0000
|1.8556
|2048
|2006.05.26 19:00
|t/p
|1026
|48.00
|1.8556
|0.0000
|1.8556
|720.00
|143211.39
|2049
|2006.05.26 19:00
|close
|1025
|24.00
|1.8556
|0.0000
|1.8550
|216.01
|143427.40
|2050
|2006.05.26 19:00
|close
|1024
|12.00
|1.8556
|0.0000
|1.8545
|48.00
|143475.40
|2051
|2006.05.26 19:00
|close
|1023
|6.00
|1.8556
|0.0000
|1.8540
|-6.00
|143469.40
|2052
|2006.05.26 19:00
|close
|1022
|3.00
|1.8556
|0.0000
|1.8533
|-24.00
|143445.40
|2053
|2006.05.26 19:00
|sell
|1027
|3.00
|1.8552
|0.0000
|1.8537
|2054
|2006.05.26 19:04
|sell
|1028
|6.00
|1.8557
|0.0000
|1.8542
|2055
|2006.05.26 19:08
|sell
|1029
|12.00
|1.8563
|0.0000
|1.8548
|2056
|2006.05.26 19:46
|sell
|1030
|24.00
|1.8571
|0.0000
|1.8556
|2057
|2006.05.26 20:03
|sell
|1031
|48.00
|1.8579
|0.0000
|1.8564
|2058
|2006.05.26 21:23
|t/p
|1031
|48.00
|1.8564
|0.0000
|1.8564
|720.00
|144165.40
|2059
|2006.05.26 21:23
|close
|1030
|24.00
|1.8564
|0.0000
|1.8556
|168.01
|144333.41
|2060
|2006.05.26 21:23
|close
|1029
|12.00
|1.8564
|0.0000
|1.8548
|-11.99
|144321.42
|2061
|2006.05.26 21:23
|close
|1028
|6.00
|1.8564
|0.0000
|1.8542
|-42.00
|144279.42
|2062
|2006.05.26 21:23
|close
|1027
|3.00
|1.8564
|0.0000
|1.8537
|-36.00
|144243.42
|2063
|2006.05.26 21:23
|sell
|1032
|3.00
|1.8560
|0.0000
|1.8545
|2064
|2006.05.26 21:44
|sell
|1033
|6.00
|1.8566
|0.0000
|1.8551
|2065
|2006.05.26 22:33
|sell
|1034
|12.00
|1.8572
|0.0000
|1.8557
|2066
|2006.05.26 22:40
|sell
|1035
|24.00
|1.8578
|0.0000
|1.8563
|2067
|2006.05.26 22:43
|sell
|1036
|48.00
|1.8584
|0.0000
|1.8569
|2068
|2006.05.28 01:55
|t/p
|1036
|48.00
|1.8569
|0.0000
|1.8569
|720.00
|144963.42
|2069
|2006.05.28 01:55
|close
|1035
|24.00
|1.8568
|0.0000
|1.8563
|240.00
|145203.42
|2070
|2006.05.28 01:55
|close
|1034
|12.00
|1.8568
|0.0000
|1.8557
|48.00
|145251.42
|2071
|2006.05.28 01:55
|close
|1033
|6.00
|1.8568
|0.0000
|1.8551
|-12.00
|145239.42
|2072
|2006.05.28 01:55
|close
|1032
|3.00
|1.8568
|0.0000
|1.8545
|-24.00
|145215.42
|2073
|2006.05.28 01:55
|sell
|1037
|3.00
|1.8564
|0.0000
|1.8549
|2074
|2006.05.28 07:02
|sell
|1038
|6.00
|1.8570
|0.0000
|1.8555
|2075
|2006.05.28 07:37
|sell
|1039
|12.00
|1.8576
|0.0000
|1.8561
|2076
|2006.05.28 10:41
|sell
|1040
|24.00
|1.8581
|0.0000
|1.8566
|2077
|2006.05.28 11:30
|sell
|1041
|48.00
|1.8587
|0.0000
|1.8572
|2078
|2006.05.29 00:15
|t/p
|1041
|48.00
|1.8572
|0.0000
|1.8572
|722.64
|145938.06
|2079
|2006.05.29 00:15
|close
|1040
|24.00
|1.8568
|0.0000
|1.8566
|313.32
|146251.38
|2080
|2006.05.29 00:15
|close
|1039
|12.00
|1.8568
|0.0000
|1.8561
|96.66
|146348.04
|2081
|2006.05.29 00:15
|close
|1038
|6.00
|1.8568
|0.0000
|1.8555
|12.33
|146360.37
|2082
|2006.05.29 00:15
|close
|1037
|3.00
|1.8568
|0.0000
|1.8549
|-11.84
|146348.54
|2083
|2006.05.29 16:30
|sell
|1042
|3.00
|1.8599
|0.0000
|1.8584
|2084
|2006.05.29 17:11
|t/p
|1042
|3.00
|1.8584
|0.0000
|1.8584
|45.00
|146393.54
|2085
|2006.05.29 17:11
|sell
|1043
|3.00
|1.8579
|0.0000
|1.8564
|2086
|2006.05.29 19:01
|sell
|1044
|6.00
|1.8586
|0.0000
|1.8571
|2087
|2006.05.29 20:46
|sell
|1045
|12.00
|1.8595
|0.0000
|1.8580
|2088
|2006.05.29 20:47
|sell
|1046
|24.00
|1.8601
|0.0000
|1.8586
|2089
|2006.05.29 23:34
|t/p
|1046
|24.00
|1.8586
|0.0000
|1.8586
|360.00
|146753.54
|2090
|2006.05.29 23:34
|close
|1045
|12.00
|1.8586
|0.0000
|1.8580
|108.01
|146861.55
|2091
|2006.05.29 23:34
|close
|1044
|6.00
|1.8586
|0.0000
|1.8571
|0.00
|146861.55
|2092
|2006.05.29 23:34
|close
|1043
|3.00
|1.8586
|0.0000
|1.8564
|-21.00
|146840.55
|2093
|2006.05.30 03:15
|buy
|1047
|3.00
|1.8599
|0.0000
|1.8614
|2094
|2006.05.30 04:25
|t/p
|1047
|3.00
|1.8614
|0.0000
|1.8614
|45.00
|146885.55
|2095
|2006.05.30 04:25
|buy
|1048
|3.00
|1.8619
|0.0000
|1.8634
|2096
|2006.05.30 04:29
|buy
|1049
|6.00
|1.8614
|0.0000
|1.8629
|2097
|2006.05.30 04:40
|t/p
|1049
|6.00
|1.8629
|0.0000
|1.8629
|90.00
|146975.55
|2098
|2006.05.30 04:40
|close
|1048
|3.00
|1.8629
|0.0000
|1.8634
|30.00
|147005.55
|2099
|2006.05.30 04:40
|buy
|1050
|3.00
|1.8633
|0.0000
|1.8648
|2100
|2006.05.30 04:52
|t/p
|1050
|3.00
|1.8648
|0.0000
|1.8648
|45.00
|147050.55
|2101
|2006.05.30 04:52
|buy
|1051
|3.00
|1.8654
|0.0000
|1.8669
|2102
|2006.05.30 05:12
|t/p
|1051
|3.00
|1.8669
|0.0000
|1.8669
|45.00
|147095.55
|2103
|2006.05.30 05:12
|buy
|1052
|3.00
|1.8673
|0.0000
|1.8688
|2104
|2006.05.30 05:32
|t/p
|1052
|3.00
|1.8688
|0.0000
|1.8688
|45.00
|147140.55
|2105
|2006.05.30 05:32
|buy
|1053
|3.00
|1.8693
|0.0000
|1.8708
|2106
|2006.05.30 05:39
|buy
|1054
|6.00
|1.8687
|0.0000
|1.8702
|2107
|2006.05.30 05:56
|buy
|1055
|12.00
|1.8682
|0.0000
|1.8697
|2108
|2006.05.30 06:01
|buy
|1056
|24.00
|1.8676
|0.0000
|1.8691
|2109
|2006.05.30 06:24
|buy
|1057
|48.00
|1.8670
|0.0000
|1.8685
|2110
|2006.05.30 07:17
|t/p
|1057
|48.00
|1.8685
|0.0000
|1.8685
|720.00
|147860.55
|2111
|2006.05.30 07:17
|close
|1056
|24.00
|1.8686
|0.0000
|1.8691
|240.00
|148100.55
|2112
|2006.05.30 07:17
|close
|1055
|12.00
|1.8686
|0.0000
|1.8697
|48.00
|148148.55
|2113
|2006.05.30 07:17
|close
|1054
|6.00
|1.8686
|0.0000
|1.8702
|-6.00
|148142.55
|2114
|2006.05.30 07:17
|close
|1053
|3.00
|1.8686
|0.0000
|1.8708
|-21.00
|148121.55
|2115
|2006.05.30 07:17
|buy
|1058
|3.00
|1.8690
|0.0000
|1.8705
|2116
|2006.05.30 07:20
|buy
|1059
|6.00
|1.8685
|0.0000
|1.8700
|2117
|2006.05.30 07:37
|buy
|1060
|12.00
|1.8680
|0.0000
|1.8695
|2118
|2006.05.30 07:47
|buy
|1061
|24.00
|1.8674
|0.0000
|1.8689
|2119
|2006.05.30 08:08
|t/p
|1061
|24.00
|1.8689
|0.0000
|1.8689
|360.00
|148481.55
|2120
|2006.05.30 08:08
|close
|1060
|12.00
|1.8689
|0.0000
|1.8695
|108.00
|148589.55
|2121
|2006.05.30 08:08
|close
|1059
|6.00
|1.8689
|0.0000
|1.8700
|24.00
|148613.55
|2122
|2006.05.30 08:08
|close
|1058
|3.00
|1.8689
|0.0000
|1.8705
|-3.00
|148610.55
|2123
|2006.05.30 08:08
|buy
|1062
|3.00
|1.8693
|0.0000
|1.8708
|2124
|2006.05.30 08:10
|t/p
|1062
|3.00
|1.8708
|0.0000
|1.8708
|45.00
|148655.55
|2125
|2006.05.30 08:10
|buy
|1063
|3.00
|1.8713
|0.0000
|1.8728
|2126
|2006.05.30 08:16
|t/p
|1063
|3.00
|1.8728
|0.0000
|1.8728
|45.00
|148700.55
|2127
|2006.05.30 08:16
|buy
|1064
|3.00
|1.8733
|0.0000
|1.8748
|2128
|2006.05.30 08:39
|buy
|1065
|6.00
|1.8725
|0.0000
|1.8740
|2129
|2006.05.30 09:02
|t/p
|1065
|6.00
|1.8740
|0.0000
|1.8740
|90.00
|148790.55
|2130
|2006.05.30 09:02
|close
|1064
|3.00
|1.8740
|0.0000
|1.8748
|21.00
|148811.55
|2131
|2006.05.30 09:02
|buy
|1066
|3.00
|1.8744
|0.0000
|1.8759
|2132
|2006.05.30 09:05
|t/p
|1066
|3.00
|1.8759
|0.0000
|1.8759
|45.00
|148856.55
|2133
|2006.05.30 09:05
|buy
|1067
|3.00
|1.8764
|0.0000
|1.8779
|2134
|2006.05.30 09:11
|buy
|1068
|6.00
|1.8758
|0.0000
|1.8773
|2135
|2006.05.30 09:14
|buy
|1069
|12.00
|1.8752
|0.0000
|1.8767
|2136
|2006.05.30 09:30
|buy
|1070
|24.00
|1.8746
|0.0000
|1.8761
|2137
|2006.05.30 09:31
|buy
|1071
|48.00
|1.8740
|0.0000
|1.8755
|2138
|2006.05.30 09:43
|t/p
|1071
|48.00
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|720.00
|149576.55
|2139
|2006.05.30 09:43
|close
|1070
|24.00
|1.8756
|0.0000
|1.8761
|240.00
|149816.55
|2140
|2006.05.30 09:43
|close
|1069
|12.00
|1.8756
|0.0000
|1.8767
|48.00
|149864.55
|2141
|2006.05.30 09:43
|close
|1068
|6.00
|1.8756
|0.0000
|1.8773
|-12.00
|149852.55
|2142
|2006.05.30 09:43
|close
|1067
|3.00
|1.8756
|0.0000
|1.8779
|-24.00
|149828.55
|2143
|2006.05.30 09:43
|buy
|1072
|3.00
|1.8760
|0.0000
|1.8775
|2144
|2006.05.30 09:55
|buy
|1073
|6.00
|1.8754
|0.0000
|1.8769
|2145
|2006.05.30 10:20
|buy
|1074
|12.00
|1.8748
|0.0000
|1.8763
|2146
|2006.05.30 11:10
|t/p
|1074
|12.00
|1.8763
|0.0000
|1.8763
|180.00
|150008.55
|2147
|2006.05.30 11:10
|close
|1073
|6.00
|1.8764
|0.0000
|1.8769
|60.00
|150068.55
|2148
|2006.05.30 11:10
|close
|1072
|3.00
|1.8764
|0.0000
|1.8775
|12.00
|150080.55
|2149
|2006.05.30 11:10
|buy
|1075
|3.00
|1.8768
|0.0000
|1.8783
|2150
|2006.05.30 11:37
|buy
|1076
|6.00
|1.8762
|0.0000
|1.8777
|2151
|2006.05.30 11:50
|t/p
|1076
|6.00
|1.8777
|0.0000
|1.8777
|90.00
|150170.55
|2152
|2006.05.30 11:50
|close
|1075
|3.00
|1.8777
|0.0000
|1.8783
|27.00
|150197.55
|2153
|2006.05.30 11:50
|buy
|1077
|3.00
|1.8781
|0.0000
|1.8796
|2154
|2006.05.30 12:39
|t/p
|1077
|3.00
|1.8796
|0.0000
|1.8796
|45.00
|150242.55
|2155
|2006.05.30 12:39
|buy
|1078
|3.00
|1.8800
|0.0000
|1.8815
|2156
|2006.05.30 12:41
|buy
|1079
|6.00
|1.8795
|0.0000
|1.8810
|2157
|2006.05.30 12:43
|buy
|1080
|12.00
|1.8789
|0.0000
|1.8804
|2158
|2006.05.30 12:58
|buy
|1081
|24.00
|1.8783
|0.0000
|1.8798
|2159
|2006.05.30 13:15
|buy
|1082
|48.00
|1.8777
|0.0000
|1.8792
|2160
|2006.05.30 15:52
|t/p
|1082
|48.00
|1.8792
|0.0000
|1.8792
|720.00
|150962.55
|2161
|2006.05.30 15:52
|close
|1081
|24.00
|1.8793
|0.0000
|1.8798
|240.00
|151202.55
|2162
|2006.05.30 15:52
|close
|1080
|12.00
|1.8793
|0.0000
|1.8804
|48.00
|151250.55
|2163
|2006.05.30 15:52
|close
|1079
|6.00
|1.8793
|0.0000
|1.8810
|-12.00
|151238.55
|2164
|2006.05.30 15:52
|close
|1078
|3.00
|1.8793
|0.0000
|1.8815
|-21.00
|151217.55
|2165
|2006.05.30 15:52
|buy
|1083
|3.00
|1.8797
|0.0000
|1.8812
|2166
|2006.05.30 15:53
|t/p
|1083
|3.00
|1.8812
|0.0000
|1.8812
|45.00
|151262.55
|2167
|2006.05.30 15:53
|buy
|1084
|3.00
|1.8817
|0.0000
|1.8832
|2168
|2006.05.30 15:53
|buy
|1085
|6.00
|1.8811
|0.0000
|1.8826
|2169
|2006.05.30 16:02
|t/p
|1085
|6.00
|1.8826
|0.0000
|1.8826
|90.00
|151352.55
|2170
|2006.05.30 16:02
|close
|1084
|3.00
|1.8826
|0.0000
|1.8832
|27.00
|151379.55
|2171
|2006.05.30 16:02
|buy
|1086
|3.00
|1.8830
|0.0000
|1.8845
|2172
|2006.05.30 16:02
|t/p
|1086
|3.00
|1.8845
|0.0000
|1.8845
|45.00
|151424.55
|2173
|2006.05.30 16:02
|buy
|1087
|3.00
|1.8849
|0.0000
|1.8864
|2174
|2006.05.30 16:04
|t/p
|1087
|3.00
|1.8864
|0.0000
|1.8864
|45.00
|151469.55
|2175
|2006.05.30 16:04
|buy
|1088
|3.00
|1.8868
|0.0000
|1.8883
|2176
|2006.05.30 16:04
|buy
|1089
|6.00
|1.8863
|0.0000
|1.8878
|2177
|2006.05.30 16:07
|buy
|1090
|12.00
|1.8857
|0.0000
|1.8872
|2178
|2006.05.30 16:13
|buy
|1091
|24.00
|1.8851
|0.0000
|1.8866
|2179
|2006.05.30 16:18
|buy
|1092
|48.00
|1.8845
|0.0000
|1.8860
|2180
|2006.05.30 16:32
|t/p
|1092
|48.00
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|720.00
|152189.55
|2181
|2006.05.30 16:32
|close
|1091
|24.00
|1.8860
|0.0000
|1.8866
|216.01
|152405.56
|2182
|2006.05.30 16:32
|close
|1090
|12.00
|1.8860
|0.0000
|1.8872
|36.00
|152441.56
|2183
|2006.05.30 16:32
|close
|1089
|6.00
|1.8860
|0.0000
|1.8878
|-18.00
|152423.56
|2184
|2006.05.30 16:32
|close
|1088
|3.00
|1.8860
|0.0000
|1.8883
|-24.00
|152399.56
|2185
|2006.05.30 16:32
|buy
|1093
|3.00
|1.8864
|0.0000
|1.8879
|2186
|2006.05.30 16:34
|buy
|1094
|6.00
|1.8858
|0.0000
|1.8873
|2187
|2006.05.30 16:35
|buy
|1095
|12.00
|1.8852
|0.0000
|1.8867
|2188
|2006.05.30 16:44
|buy
|1096
|24.00
|1.8847
|0.0000
|1.8862
|2189
|2006.05.30 16:49
|buy
|1097
|48.00
|1.8841
|0.0000
|1.8856
|2190
|2006.05.30 16:59
|t/p
|1097
|48.00
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|720.00
|153119.56
|2191
|2006.05.30 16:59
|close
|1096
|24.00
|1.8857
|0.0000
|1.8862
|240.00
|153359.56
|2192
|2006.05.30 16:59
|close
|1095
|12.00
|1.8857
|0.0000
|1.8867
|60.00
|153419.56
|2193
|2006.05.30 16:59
|close
|1094
|6.00
|1.8857
|0.0000
|1.8873
|-6.00
|153413.56
|2194
|2006.05.30 16:59
|close
|1093
|3.00
|1.8857
|0.0000
|1.8879
|-21.00
|153392.56
|2195
|2006.05.30 16:59
|buy
|1098
|3.00
|1.8861
|0.0000
|1.8876
|2196
|2006.05.30 17:00
|buy
|1099
|6.00
|1.8855
|0.0000
|1.8870
|2197
|2006.05.30 17:02
|buy
|1100
|12.00
|1.8850
|0.0000
|1.8865
|2198
|2006.05.30 17:04
|buy
|1101
|24.00
|1.8845
|0.0000
|1.8860
|2199
|2006.05.30 17:05
|buy
|1102
|48.00
|1.8839
|0.0000
|1.8854
|2200
|2006.05.31 08:52
|t/p
|1102
|48.00
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|710.40
|154102.96
|2201
|2006.05.31 08:52
|close
|1101
|24.00
|1.8854
|0.0000
|1.8860
|211.22
|154314.18
|2202
|2006.05.31 08:52
|close
|1100
|12.00
|1.8854
|0.0000
|1.8865
|45.61
|154359.79
|2203
|2006.05.31 08:52
|close
|1099
|6.00
|1.8854
|0.0000
|1.8870
|-7.20
|154352.59
|2204
|2006.05.31 08:52
|close
|1098
|3.00
|1.8854
|0.0000
|1.8876
|-21.60
|154330.99
|2205
|2006.05.31 11:45
|sell
|1103
|3.00
|1.8769
|0.0000
|1.8754
|2206
|2006.05.31 11:45
|sell
|1104
|6.00
|1.8774
|0.0000
|1.8759
|2207
|2006.05.31 11:46
|sell
|1105
|12.00
|1.8779
|0.0000
|1.8764
|2208
|2006.05.31 12:00
|sell
|1106
|24.00
|1.8785
|0.0000
|1.8770
|2209
|2006.05.31 12:00
|sell
|1107
|48.00
|1.8791
|0.0000
|1.8776
|2210
|2006.05.31 13:24
|t/p
|1107
|48.00
|1.8776
|0.0000
|1.8776
|720.00
|155050.99
|2211
|2006.05.31 13:24
|close
|1106
|24.00
|1.8776
|0.0000
|1.8770
|216.00
|155266.99
|2212
|2006.05.31 13:24
|close
|1105
|12.00
|1.8776
|0.0000
|1.8764
|36.00
|155302.99
|2213
|2006.05.31 13:24
|close
|1104
|6.00
|1.8776
|0.0000
|1.8759
|-12.00
|155290.99
|2214
|2006.05.31 13:24
|close
|1103
|3.00
|1.8776
|0.0000
|1.8754
|-21.00
|155269.99
|2215
|2006.05.31 13:24
|sell
|1108
|3.00
|1.8772
|0.0000
|1.8757
|2216
|2006.05.31 14:09
|t/p
|1108
|3.00
|1.8757
|0.0000
|1.8757
|45.00
|155314.99
|2217
|2006.05.31 14:09
|sell
|1109
|3.00
|1.8753
|0.0000
|1.8738
|2218
|2006.05.31 14:13
|sell
|1110
|6.00
|1.8760
|0.0000
|1.8745
|2219
|2006.05.31 14:18
|sell
|1111
|12.00
|1.8766
|0.0000
|1.8751
|2220
|2006.05.31 14:44
|t/p
|1111
|12.00
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|180.00
|155494.99
|2221
|2006.05.31 14:44
|close
|1110
|6.00
|1.8750
|0.0000
|1.8745
|60.00
|155554.99
|2222
|2006.05.31 14:44
|close
|1109
|3.00
|1.8750
|0.0000
|1.8738
|9.00
|155563.99
|2223
|2006.05.31 14:44
|sell
|1112
|3.00
|1.8746
|0.0000
|1.8731
|2224
|2006.05.31 15:11
|sell
|1113
|6.00
|1.8752
|0.0000
|1.8737
|2225
|2006.05.31 15:15
|sell
|1114
|12.00
|1.8758
|0.0000
|1.8743
|2226
|2006.05.31 15:19
|sell
|1115
|24.00
|1.8764
|0.0000
|1.8749
|2227
|2006.05.31 15:21
|t/p
|1115
|24.00
|1.8749
|0.0000
|1.8749
|360.00
|155923.99
|2228
|2006.05.31 15:21
|close
|1114
|12.00
|1.8748
|0.0000
|1.8743
|120.00
|156043.99
|2229
|2006.05.31 15:21
|close
|1113
|6.00
|1.8748
|0.0000
|1.8737
|24.00
|156067.99
|2230
|2006.05.31 15:21
|close
|1112
|3.00
|1.8748
|0.0000
|1.8731
|-6.00
|156061.99
|2231
|2006.05.31 15:21
|sell
|1116
|3.00
|1.8744
|0.0000
|1.8729
|2232
|2006.05.31 15:22
|sell
|1117
|6.00
|1.8751
|0.0000
|1.8736
|2233
|2006.05.31 15:33
|t/p
|1117
|6.00
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|90.00
|156151.99
|2234
|2006.05.31 15:33
|close
|1116
|3.00
|1.8735
|0.0000
|1.8729
|27.00
|156178.99
|2235
|2006.05.31 15:33
|sell
|1118
|3.00
|1.8731
|0.0000
|1.8716
|2236
|2006.05.31 15:33
|sell
|1119
|6.00
|1.8737
|0.0000
|1.8722
|2237
|2006.05.31 15:46
|sell
|1120
|12.00
|1.8743
|0.0000
|1.8728
|2238
|2006.05.31 15:47
|sell
|1121
|24.00
|1.8749
|0.0000
|1.8734
|2239
|2006.05.31 16:00
|t/p
|1121
|24.00
|1.8734
|0.0000
|1.8734
|360.00
|156538.99
|2240
|2006.05.31 16:00
|close
|1120
|12.00
|1.8733
|0.0000
|1.8728
|120.00
|156658.99
|2241
|2006.05.31 16:00
|close
|1119
|6.00
|1.8733
|0.0000
|1.8722
|24.00
|156682.99
|2242
|2006.05.31 16:00
|close
|1118
|3.00
|1.8733
|0.0000
|1.8716
|-6.00
|156676.99
|2243
|2006.05.31 18:15
|sell
|1122
|3.00
|1.8734
|0.0000
|1.8719
|2244
|2006.05.31 18:18
|sell
|1123
|6.00
|1.8740
|0.0000
|1.8725
|2245
|2006.05.31 20:01
|t/p
|1123
|6.00
|1.8725
|0.0000
|1.8725
|90.00
|156766.99
|2246
|2006.05.31 20:01
|close
|1122
|3.00
|1.8725
|0.0000
|1.8719
|27.00
|156793.99
|2247
|2006.06.01 01:00
|sell
|1124
|3.00
|1.8710
|0.0000
|1.8695
|2248
|2006.06.01 02:26
|t/p
|1124
|3.00
|1.8695
|0.0000
|1.8695
|45.00
|156838.99
|2249
|2006.06.01 05:30
|sell
|1125
|3.00
|1.8651
|0.0000
|1.8636
|2250
|2006.06.01 06:06
|sell
|1126
|6.00
|1.8657
|0.0000
|1.8642
|2251
|2006.06.01 06:59
|sell
|1127
|12.00
|1.8663
|0.0000
|1.8648
|2252
|2006.06.01 07:59
|sell
|1128
|24.00
|1.8669
|0.0000
|1.8654
|2253
|2006.06.01 08:21
|t/p
|1128
|24.00
|1.8654
|0.0000
|1.8654
|360.00
|157198.99
|2254
|2006.06.01 08:21
|close
|1127
|12.00
|1.8652
|0.0000
|1.8648
|132.00
|157330.99
|2255
|2006.06.01 08:21
|close
|1126
|6.00
|1.8652
|0.0000
|1.8642
|30.00
|157360.99
|2256
|2006.06.01 08:21
|close
|1125
|3.00
|1.8652
|0.0000
|1.8636
|-3.00
|157357.99
|2257
|2006.06.01 12:30
|sell
|1129
|3.00
|1.8644
|0.0000
|1.8629
|2258
|2006.06.01 13:10
|t/p
|1129
|3.00
|1.8629
|0.0000
|1.8629
|45.00
|157402.99
|2259
|2006.06.01 13:10
|sell
|1130
|3.00
|1.8625
|0.0000
|1.8610
|2260
|2006.06.01 13:26
|t/p
|1130
|3.00
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|45.00
|157447.99
|2261
|2006.06.01 13:26
|sell
|1131
|3.00
|1.8606
|0.0000
|1.8591
|2262
|2006.06.01 13:32
|sell
|1132
|6.00
|1.8612
|0.0000
|1.8597
|2263
|2006.06.01 13:34
|sell
|1133
|12.00
|1.8617
|0.0000
|1.8602
|2264
|2006.06.01 13:44
|sell
|1134
|24.00
|1.8623
|0.0000
|1.8608
|2265
|2006.06.01 14:01
|t/p
|1134
|24.00
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|360.00
|157807.99
|2266
|2006.06.01 14:01
|close
|1133
|12.00
|1.8608
|0.0000
|1.8602
|108.01
|157916.00
|2267
|2006.06.01 14:01
|close
|1132
|6.00
|1.8608
|0.0000
|1.8597
|24.00
|157940.00
|2268
|2006.06.01 14:01
|close
|1131
|3.00
|1.8608
|0.0000
|1.8591
|-6.00
|157934.00
|2269
|2006.06.01 14:01
|sell
|1135
|3.00
|1.8604
|0.0000
|1.8589
|2270
|2006.06.01 14:04
|sell
|1136
|6.00
|1.8609
|0.0000
|1.8594
|2271
|2006.06.01 14:20
|t/p
|1136
|6.00
|1.8594
|0.0000
|1.8594
|90.00
|158024.00
|2272
|2006.06.01 14:20
|close
|1135
|3.00
|1.8592
|0.0000
|1.8589
|36.00
|158060.00
|2273
|2006.06.01 14:20
|sell
|1137
|3.00
|1.8588
|0.0000
|1.8573
|2274
|2006.06.01 14:28
|sell
|1138
|6.00
|1.8594
|0.0000
|1.8579
|2275
|2006.06.01 14:30
|sell
|1139
|12.00
|1.8600
|0.0000
|1.8585
|2276
|2006.06.01 14:30
|sell
|1140
|24.00
|1.8606
|0.0000
|1.8591
|2277
|2006.06.01 14:31
|sell
|1141
|48.00
|1.8613
|0.0000
|1.8598
|2278
|2006.06.01 14:46
|t/p
|1141
|48.00
|1.8598
|0.0000
|1.8598
|720.00
|158780.00
|2279
|2006.06.01 14:46
|close
|1140
|24.00
|1.8598
|0.0000
|1.8591
|192.00
|158972.00
|2280
|2006.06.01 14:46
|close
|1139
|12.00
|1.8598
|0.0000
|1.8585
|24.00
|158996.00
|2281
|2006.06.01 14:46
|close
|1138
|6.00
|1.8598
|0.0000
|1.8579
|-24.00
|158972.00
|2282
|2006.06.01 14:46
|close
|1137
|3.00
|1.8598
|0.0000
|1.8573
|-30.00
|158942.00
|2283
|2006.06.01 20:15
|buy
|1142
|3.00
|1.8666
|0.0000
|1.8681
|2284
|2006.06.01 20:45
|buy
|1143
|6.00
|1.8660
|0.0000
|1.8675
|2285
|2006.06.01 20:57
|buy
|1144
|12.00
|1.8654
|0.0000
|1.8669
|2286
|2006.06.01 21:10
|buy
|1145
|24.00
|1.8648
|0.0000
|1.8663
|2287
|2006.06.01 21:35
|buy
|1146
|48.00
|1.8643
|0.0000
|1.8658
|2288
|2006.06.01 23:30
|t/p
|1146
|48.00
|1.8658
|0.0000
|1.8658
|720.00
|159662.00
|2289
|2006.06.01 23:30
|close
|1145
|24.00
|1.8658
|0.0000
|1.8663
|239.99
|159901.99
|2290
|2006.06.01 23:30
|close
|1144
|12.00
|1.8658
|0.0000
|1.8669
|48.00
|159949.99
|2291
|2006.06.01 23:30
|close
|1143
|6.00
|1.8658
|0.0000
|1.8675
|-12.00
|159937.99
|2292
|2006.06.01 23:30
|close
|1142
|3.00
|1.8658
|0.0000
|1.8681
|-24.00
|159913.99
|2293
|2006.06.02 12:45
|buy
|1147
|3.00
|1.8671
|0.0000
|1.8686
|2294
|2006.06.02 12:59
|buy
|1148
|6.00
|1.8666
|0.0000
|1.8681
|2295
|2006.06.02 13:00
|buy
|1149
|12.00
|1.8659
|0.0000
|1.8674
|2296
|2006.06.02 14:26
|t/p
|1149
|12.00
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|180.00
|160093.99
|2297
|2006.06.02 14:26
|close
|1148
|6.00
|1.8674
|0.0000
|1.8681
|48.00
|160141.99
|2298
|2006.06.02 14:26
|close
|1147
|3.00
|1.8674
|0.0000
|1.8686
|9.00
|160150.99
|2299
|2006.06.02 14:26
|buy
|1150
|3.00
|1.8678
|0.0000
|1.8693
|2300
|2006.06.02 14:29
|buy
|1151
|6.00
|1.8672
|0.0000
|1.8687
|2301
|2006.06.02 14:30
|t/p
|1151
|6.00
|1.8687
|0.0000
|1.8687
|90.00
|160240.99
|2302
|2006.06.02 14:30
|close
|1150
|3.00
|1.8687
|0.0000
|1.8693
|27.00
|160267.99
|2303
|2006.06.02 14:30
|buy
|1152
|3.00
|1.8691
|0.0000
|1.8706
|2304
|2006.06.02 14:30
|buy
|1153
|6.00
|1.8684
|0.0000
|1.8699
|2305
|2006.06.02 14:30
|buy
|1154
|12.00
|1.8679
|0.0000
|1.8694
|2306
|2006.06.02 14:30
|t/p
|1154
|12.00
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|180.00
|160447.99
|2307
|2006.06.02 14:30
|close
|1153
|6.00
|1.8698
|0.0000
|1.8699
|84.00
|160531.99
|2308
|2006.06.02 14:30
|close
|1152
|3.00
|1.8698
|0.0000
|1.8706
|21.00
|160552.99
|2309
|2006.06.02 14:30
|buy
|1155
|3.00
|1.8702
|0.0000
|1.8717
|2310
|2006.06.02 14:30
|t/p
|1155
|3.00
|1.8717
|0.0000
|1.8717
|45.00
|160597.99
|2311
|2006.06.02 14:30
|buy
|1156
|3.00
|1.8722
|0.0000
|1.8737
|2312
|2006.06.02 14:30
|t/p
|1156
|3.00
|1.8737
|0.0000
|1.8737
|45.00
|160642.99
|2313
|2006.06.02 14:30
|buy
|1157
|3.00
|1.8742
|0.0000
|1.8757
|2314
|2006.06.02 14:30
|buy
|1158
|6.00
|1.8736
|0.0000
|1.8751
|2315
|2006.06.02 14:30
|buy
|1159
|12.00
|1.8730
|0.0000
|1.8745
|2316
|2006.06.02 14:30
|t/p
|1159
|12.00
|1.8745
|0.0000
|1.8745
|180.00
|160822.99
|2317
|2006.06.02 14:31
|t/p
|1158
|6.00
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|90.00
|160912.99
|2318
|2006.06.02 14:31
|close
|1157
|3.00
|1.8751
|0.0000
|1.8757
|27.00
|160939.99
|2319
|2006.06.02 14:31
|buy
|1160
|3.00
|1.8755
|0.0000
|1.8770
|2320
|2006.06.02 14:31
|buy
|1161
|6.00
|1.8749
|0.0000
|1.8764
|2321
|2006.06.02 14:31
|buy
|1162
|12.00
|1.8743
|0.0000
|1.8758
|2322
|2006.06.02 14:32
|t/p
|1162
|12.00
|1.8758
|0.0000
|1.8758
|180.00
|161119.99
|2323
|2006.06.02 14:32
|close
|1161
|6.00
|1.8759
|0.0000
|1.8764
|60.00
|161179.99
|2324
|2006.06.02 14:32
|close
|1160
|3.00
|1.8759
|0.0000
|1.8770
|12.00
|161191.99
|2325
|2006.06.02 14:32
|buy
|1163
|3.00
|1.8763
|0.0000
|1.8778
|2326
|2006.06.02 14:32
|t/p
|1163
|3.00
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|45.00
|161236.99
|2327
|2006.06.02 14:32
|buy
|1164
|3.00
|1.8783
|0.0000
|1.8798
|2328
|2006.06.02 14:32
|buy
|1165
|6.00
|1.8777
|0.0000
|1.8792
|2329
|2006.06.02 14:34
|buy
|1166
|12.00
|1.8771
|0.0000
|1.8786
|2330
|2006.06.02 14:40
|t/p
|1166
|12.00
|1.8786
|0.0000
|1.8786
|180.00
|161416.99
|2331
|2006.06.02 14:40
|close
|1165
|6.00
|1.8786
|0.0000
|1.8792
|54.00
|161470.99
|2332
|2006.06.02 14:40
|close
|1164
|3.00
|1.8786
|0.0000
|1.8798
|9.00
|161479.99
|2333
|2006.06.02 14:40
|buy
|1167
|3.00
|1.8790
|0.0000
|1.8805
|2334
|2006.06.02 14:42
|t/p
|1167
|3.00
|1.8805
|0.0000
|1.8805
|45.00
|161524.99
|2335
|2006.06.02 14:42
|buy
|1168
|3.00
|1.8809
|0.0000
|1.8824
|2336
|2006.06.02 14:44
|t/p
|1168
|3.00
|1.8824
|0.0000
|1.8824
|45.00
|161569.99
|2337
|2006.06.02 14:44
|buy
|1169
|3.00
|1.8828
|0.0000
|1.8843
|2338
|2006.06.02 14:44
|buy
|1170
|6.00
|1.8823
|0.0000
|1.8838
|2339
|2006.06.02 14:51
|buy
|1171
|12.00
|1.8817
|0.0000
|1.8832
|2340
|2006.06.02 14:52
|buy
|1172
|24.00
|1.8810
|0.0000
|1.8825
|2341
|2006.06.02 14:55
|buy
|1173
|48.00
|1.8803
|0.0000
|1.8818
|2342
|2006.06.02 15:03
|t/p
|1173
|48.00
|1.8818
|0.0000
|1.8818
|720.00
|162289.99
|2343
|2006.06.02 15:03
|close
|1172
|24.00
|1.8818
|0.0000
|1.8825
|192.00
|162481.99
|2344
|2006.06.02 15:03
|close
|1171
|12.00
|1.8818
|0.0000
|1.8832
|12.00
|162493.99
|2345
|2006.06.02 15:03
|close
|1170
|6.00
|1.8818
|0.0000
|1.8838
|-30.00
|162463.99
|2346
|2006.06.02 15:03
|close
|1169
|3.00
|1.8818
|0.0000
|1.8843
|-30.00
|162433.99
|2347
|2006.06.02 15:03
|buy
|1174
|3.00
|1.8822
|0.0000
|1.8837
|2348
|2006.06.02 15:18
|t/p
|1174
|3.00
|1.8837
|0.0000
|1.8837
|45.00
|162478.99
|2349
|2006.06.02 15:18
|buy
|1175
|3.00
|1.8841
|0.0000
|1.8856
|2350
|2006.06.02 15:23
|buy
|1176
|6.00
|1.8834
|0.0000
|1.8849
|2351
|2006.06.02 15:24
|buy
|1177
|12.00
|1.8828
|0.0000
|1.8843
|2352
|2006.06.02 15:28
|buy
|1178
|24.00
|1.8822
|0.0000
|1.8837
|2353
|2006.06.02 15:28
|buy
|1179
|48.00
|1.8817
|0.0000
|1.8832
|2354
|2006.06.02 16:21
|t/p
|1179
|48.00
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|720.00
|163198.99
|2355
|2006.06.02 16:21
|close
|1178
|24.00
|1.8832
|0.0000
|1.8837
|240.00
|163438.99
|2356
|2006.06.02 16:21
|close
|1177
|12.00
|1.8832
|0.0000
|1.8843
|48.00
|163486.99
|2357
|2006.06.02 16:21
|close
|1176
|6.00
|1.8832
|0.0000
|1.8849
|-12.00
|163474.99
|2358
|2006.06.02 16:21
|close
|1175
|3.00
|1.8832
|0.0000
|1.8856
|-27.00
|163447.99
|2359
|2006.06.02 16:21
|buy
|1180
|3.00
|1.8836
|0.0000
|1.8851
|2360
|2006.06.02 16:21
|buy
|1181
|6.00
|1.8830
|0.0000
|1.8845
|2361
|2006.06.02 16:30
|buy
|1182
|12.00
|1.8824
|0.0000
|1.8839
|2362
|2006.06.02 16:42
|t/p
|1182
|12.00
|1.8839
|0.0000
|1.8839
|180.00
|163627.99
|2363
|2006.06.02 16:42
|close
|1181
|6.00
|1.8839
|0.0000
|1.8845
|54.00
|163681.99
|2364
|2006.06.02 16:42
|close
|1180
|3.00
|1.8839
|0.0000
|1.8851
|9.00
|163690.99
|2365
|2006.06.02 16:42
|buy
|1183
|3.00
|1.8843
|0.0000
|1.8858
|2366
|2006.06.02 17:01
|t/p
|1183
|3.00
|1.8858
|0.0000
|1.8858
|45.00
|163735.99
|2367
|2006.06.02 17:01
|buy
|1184
|3.00
|1.8862
|0.0000
|1.8877
|2368
|2006.06.02 17:03
|buy
|1185
|6.00
|1.8857
|0.0000
|1.8872
|2369
|2006.06.02 17:09
|buy
|1186
|12.00
|1.8850
|0.0000
|1.8865
|2370
|2006.06.02 17:15
|buy
|1187
|24.00
|1.8845
|0.0000
|1.8860
|2371
|2006.06.02 17:23
|buy
|1188
|48.00
|1.8840
|0.0000
|1.8855
|2372
|2006.06.05 09:30
|t/p
|1188
|48.00
|1.8855
|0.0000
|1.8855
|710.40
|164446.39
|2373
|2006.06.05 09:30
|close
|1187
|24.00
|1.8856
|0.0000
|1.8860
|259.20
|164705.59
|2374
|2006.06.05 09:30
|close
|1186
|12.00
|1.8856
|0.0000
|1.8865
|69.59
|164775.18
|2375
|2006.06.05 09:30
|close
|1185
|6.00
|1.8856
|0.0000
|1.8872
|-7.20
|164767.98
|2376
|2006.06.05 09:30
|close
|1184
|3.00
|1.8856
|0.0000
|1.8877
|-18.60
|164749.38
|2377
|2006.06.05 13:30
|sell
|1189
|3.00
|1.8845
|0.0000
|1.8830
|2378
|2006.06.05 14:06
|t/p
|1189
|3.00
|1.8830
|0.0000
|1.8830
|45.00
|164794.38
|2379
|2006.06.05 14:45
|sell
|1190
|3.00
|1.8798
|0.0000
|1.8783
|2380
|2006.06.05 14:47
|sell
|1191
|6.00
|1.8804
|0.0000
|1.8789
|2381
|2006.06.05 15:00
|t/p
|1191
|6.00
|1.8789
|0.0000
|1.8789
|90.00
|164884.38
|2382
|2006.06.05 15:00
|close
|1190
|3.00
|1.8789
|0.0000
|1.8783
|27.00
|164911.38
|2383
|2006.06.05 15:00
|sell
|1192
|3.00
|1.8785
|0.0000
|1.8770
|2384
|2006.06.05 15:01
|sell
|1193
|6.00
|1.8791
|0.0000
|1.8776
|2385
|2006.06.05 15:27
|sell
|1194
|12.00
|1.8798
|0.0000
|1.8783
|2386
|2006.06.05 16:00
|t/p
|1194
|12.00
|1.8783
|0.0000
|1.8783
|180.00
|165091.38
|2387
|2006.06.05 16:00
|close
|1193
|6.00
|1.8782
|0.0000
|1.8776
|54.00
|165145.38
|2388
|2006.06.05 16:00
|close
|1192
|3.00
|1.8782
|0.0000
|1.8770
|9.00
|165154.38
|2389
|2006.06.05 16:00
|sell
|1195
|3.00
|1.8778
|0.0000
|1.8763
|2390
|2006.06.05 16:03
|sell
|1196
|6.00
|1.8783
|0.0000
|1.8768
|2391
|2006.06.05 16:03
|sell
|1197
|12.00
|1.8789
|0.0000
|1.8774
|2392
|2006.06.05 16:03
|sell
|1198
|24.00
|1.8794
|0.0000
|1.8779
|2393
|2006.06.05 16:37
|t/p
|1198
|24.00
|1.8779
|0.0000
|1.8779
|360.00
|165514.38
|2394
|2006.06.05 16:37
|close
|1197
|12.00
|1.8778
|0.0000
|1.8774
|132.00
|165646.38
|2395
|2006.06.05 16:37
|close
|1196
|6.00
|1.8778
|0.0000
|1.8768
|30.00
|165676.38
|2396
|2006.06.05 16:37
|close
|1195
|3.00
|1.8778
|0.0000
|1.8763
|0.00
|165676.38
|2397
|2006.06.05 16:37
|sell
|1199
|3.00
|1.8774
|0.0000
|1.8759
|2398
|2006.06.05 17:35
|sell
|1200
|6.00
|1.8781
|0.0000
|1.8766
|2399
|2006.06.05 17:48
|sell
|1201
|12.00
|1.8787
|0.0000
|1.8772
|2400
|2006.06.05 18:26
|sell
|1202
|24.00
|1.8793
|0.0000
|1.8778
|2401
|2006.06.05 18:59
|sell
|1203
|48.00
|1.8799
|0.0000
|1.8784
|2402
|2006.06.05 19:56
|t/p
|1203
|48.00
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|720.00
|166396.38
|2403
|2006.06.05 19:56
|close
|1202
|24.00
|1.8783
|0.0000
|1.8778
|240.00
|166636.38
|2404
|2006.06.05 19:56
|close
|1201
|12.00
|1.8783
|0.0000
|1.8772
|48.00
|166684.38
|2405
|2006.06.05 19:56
|close
|1200
|6.00
|1.8783
|0.0000
|1.8766
|-12.00
|166672.38
|2406
|2006.06.05 19:56
|close
|1199
|3.00
|1.8783
|0.0000
|1.8759
|-27.00
|166645.38
|2407
|2006.06.05 19:56
|sell
|1204
|3.00
|1.8779
|0.0000
|1.8764
|2408
|2006.06.05 19:56
|sell
|1205
|6.00
|1.8785
|0.0000
|1.8770
|2409
|2006.06.05 19:56
|sell
|1206
|12.00
|1.8794
|0.0000
|1.8779
|2410
|2006.06.05 20:11
|sell
|1207
|24.00
|1.8800
|0.0000
|1.8785
|2411
|2006.06.05 20:13
|sell
|1208
|48.00
|1.8805
|0.0000
|1.8790
|2412
|2006.06.05 20:23
|t/p
|1208
|48.00
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|720.00
|167365.38
|2413
|2006.06.05 20:23
|close
|1207
|24.00
|1.8790
|0.0000
|1.8785
|240.00
|167605.38
|2414
|2006.06.05 20:23
|close
|1206
|12.00
|1.8790
|0.0000
|1.8779
|48.00
|167653.38
|2415
|2006.06.05 20:23
|close
|1205
|6.00
|1.8790
|0.0000
|1.8770
|-30.00
|167623.38
|2416
|2006.06.05 20:23
|close
|1204
|3.00
|1.8790
|0.0000
|1.8764
|-33.00
|167590.38
|2417
|2006.06.05 20:23
|sell
|1209
|3.00
|1.8786
|0.0000
|1.8771
|2418
|2006.06.05 20:41
|t/p
|1209
|3.00
|1.8771
|0.0000
|1.8771
|45.00
|167635.38
|2419
|2006.06.05 20:41
|sell
|1210
|3.00
|1.8767
|0.0000
|1.8752
|2420
|2006.06.05 20:44
|t/p
|1210
|3.00
|1.8752
|0.0000
|1.8752
|45.00
|167680.38
|2421
|2006.06.05 20:44
|sell
|1211
|3.00
|1.8748
|0.0000
|1.8733
|2422
|2006.06.05 21:01
|t/p
|1211
|3.00
|1.8733
|0.0000
|1.8733
|45.00
|167725.38
|2423
|2006.06.05 21:01
|sell
|1212
|3.00
|1.8728
|0.0000
|1.8713
|2424
|2006.06.05 21:02
|sell
|1213
|6.00
|1.8733
|0.0000
|1.8718
|2425
|2006.06.05 21:03
|sell
|1214
|12.00
|1.8738
|0.0000
|1.8723
|2426
|2006.06.05 22:25
|t/p
|1214
|12.00
|1.8723
|0.0000
|1.8723
|180.00
|167905.38
|2427
|2006.06.05 22:25
|close
|1213
|6.00
|1.8722
|0.0000
|1.8718
|66.00
|167971.38
|2428
|2006.06.05 22:25
|close
|1212
|3.00
|1.8722
|0.0000
|1.8713
|18.00
|167989.38
|2429
|2006.06.05 23:00
|sell
|1215
|3.00
|1.8722
|0.0000
|1.8707
|2430
|2006.06.05 23:34
|sell
|1216
|6.00
|1.8728
|0.0000
|1.8713
|2431
|2006.06.06 01:00
|t/p
|1216
|6.00
|1.8713
|0.0000
|1.8713
|90.33
|168079.71
|2432
|2006.06.06 01:00
|close
|1215
|3.00
|1.8710
|0.0000
|1.8707
|36.16
|168115.87
|2433
|2006.06.06 01:00
|sell
|1217
|3.00
|1.8706
|0.0000
|1.8691
|2434
|2006.06.06 01:19
|sell
|1218
|6.00
|1.8711
|0.0000
|1.8696
|2435
|2006.06.06 01:24
|sell
|1219
|12.00
|1.8716
|0.0000
|1.8701
|2436
|2006.06.06 01:27
|sell
|1220
|24.00
|1.8722
|0.0000
|1.8707
|2437
|2006.06.06 02:15
|sell
|1221
|48.00
|1.8729
|0.0000
|1.8714
|2438
|2006.06.06 03:04
|t/p
|1221
|48.00
|1.8714
|0.0000
|1.8714
|720.00
|168835.87
|2439
|2006.06.06 03:04
|close
|1220
|24.00
|1.8714
|0.0000
|1.8707
|192.00
|169027.87
|2440
|2006.06.06 03:04
|close
|1219
|12.00
|1.8714
|0.0000
|1.8701
|24.00
|169051.87
|2441
|2006.06.06 03:04
|close
|1218
|6.00
|1.8714
|0.0000
|1.8696
|-18.00
|169033.87
|2442
|2006.06.06 03:04
|close
|1217
|3.00
|1.8714
|0.0000
|1.8691
|-24.00
|169009.87
|2443
|2006.06.06 12:45
|sell
|1222
|3.00
|1.8696
|0.0000
|1.8681
|2444
|2006.06.06 12:52
|sell
|1223
|6.00
|1.8702
|0.0000
|1.8687
|2445
|2006.06.06 13:29
|t/p
|1223
|6.00
|1.8687
|0.0000
|1.8687
|90.00
|169099.87
|2446
|2006.06.06 13:29
|close
|1222
|3.00
|1.8687
|0.0000
|1.8681
|27.00
|169126.87
|2447
|2006.06.06 13:29
|sell
|1224
|3.00
|1.8683
|0.0000
|1.8668
|2448
|2006.06.06 13:35
|sell
|1225
|6.00
|1.8688
|0.0000
|1.8673
|2449
|2006.06.06 14:13
|t/p
|1225
|6.00
|1.8673
|0.0000
|1.8673
|90.00
|169216.87
|2450
|2006.06.06 14:13
|close
|1224
|3.00
|1.8672
|0.0000
|1.8668
|33.00
|169249.87
|2451
|2006.06.06 14:13
|sell
|1226
|3.00
|1.8668
|0.0000
|1.8653
|2452
|2006.06.06 14:16
|t/p
|1226
|3.00
|1.8653
|0.0000
|1.8653
|45.00
|169294.87
|2453
|2006.06.06 14:16
|sell
|1227
|3.00
|1.8648
|0.0000
|1.8633
|2454
|2006.06.06 14:16
|sell
|1228
|6.00
|1.8654
|0.0000
|1.8639
|2455
|2006.06.06 14:17
|sell
|1229
|12.00
|1.8660
|0.0000
|1.8645
|2456
|2006.06.06 14:33
|t/p
|1229
|12.00
|1.8645
|0.0000
|1.8645
|180.00
|169474.87
|2457
|2006.06.06 14:33
|close
|1228
|6.00
|1.8644
|0.0000
|1.8639
|60.00
|169534.87
|2458
|2006.06.06 14:33
|close
|1227
|3.00
|1.8644
|0.0000
|1.8633
|12.00
|169546.87
|2459
|2006.06.06 14:33
|sell
|1230
|3.00
|1.8640
|0.0000
|1.8625
|2460
|2006.06.06 14:36
|sell
|1231
|6.00
|1.8645
|0.0000
|1.8630
|2461
|2006.06.06 14:38
|sell
|1232
|12.00
|1.8651
|0.0000
|1.8636
|2462
|2006.06.06 15:31
|t/p
|1232
|12.00
|1.8636
|0.0000
|1.8636
|180.00
|169726.87
|2463
|2006.06.06 15:31
|close
|1231
|6.00
|1.8636
|0.0000
|1.8630
|54.00
|169780.87
|2464
|2006.06.06 15:31
|close
|1230
|3.00
|1.8636
|0.0000
|1.8625
|12.00
|169792.87
|2465
|2006.06.06 15:31
|sell
|1233
|3.00
|1.8632
|0.0000
|1.8617
|2466
|2006.06.06 15:57
|sell
|1234
|6.00
|1.8637
|0.0000
|1.8622
|2467
|2006.06.06 16:16
|sell
|1235
|12.00
|1.8643
|0.0000
|1.8628
|2468
|2006.06.06 16:42
|t/p
|1235
|12.00
|1.8628
|0.0000
|1.8628
|180.00
|169972.87
|2469
|2006.06.06 16:42
|close
|1234
|6.00
|1.8627
|0.0000
|1.8622
|60.00
|170032.87
|2470
|2006.06.06 16:42
|close
|1233
|3.00
|1.8627
|0.0000
|1.8617
|15.00
|170047.87
|2471
|2006.06.06 16:42
|sell
|1236
|3.00
|1.8623
|0.0000
|1.8608
|2472
|2006.06.06 16:53
|t/p
|1236
|3.00
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|45.00
|170092.87
|2473
|2006.06.06 16:53
|sell
|1237
|3.00
|1.8604
|0.0000
|1.8589
|2474
|2006.06.06 17:36
|sell
|1238
|6.00
|1.8611
|0.0000
|1.8596
|2475
|2006.06.06 17:39
|sell
|1239
|12.00
|1.8616
|0.0000
|1.8601
|2476
|2006.06.06 17:57
|t/p
|1239
|12.00
|1.8601
|0.0000
|1.8601
|180.00
|170272.87
|2477
|2006.06.06 17:57
|close
|1238
|6.00
|1.8601
|0.0000
|1.8596
|60.00
|170332.87
|2478
|2006.06.06 17:57
|close
|1237
|3.00
|1.8601
|0.0000
|1.8589
|9.00
|170341.87
|2479
|2006.06.06 17:57
|sell
|1240
|3.00
|1.8597
|0.0000
|1.8582
|2480
|2006.06.06 17:57
|sell
|1241
|6.00
|1.8603
|0.0000
|1.8588
|2481
|2006.06.06 17:59
|sell
|1242
|12.00
|1.8608
|0.0000
|1.8593
|2482
|2006.06.06 18:32
|sell
|1243
|24.00
|1.8614
|0.0000
|1.8599
|2483
|2006.06.06 18:38
|sell
|1244
|48.00
|1.8620
|0.0000
|1.8605
|2484
|2006.06.06 23:10
|t/p
|1244
|48.00
|1.8605
|0.0000
|1.8605
|720.00
|171061.87
|2485
|2006.06.06 23:10
|close
|1243
|24.00
|1.8604
|0.0000
|1.8599
|240.00
|171301.87
|2486
|2006.06.06 23:10
|close
|1242
|12.00
|1.8604
|0.0000
|1.8593
|48.00
|171349.87
|2487
|2006.06.06 23:10
|close
|1241
|6.00
|1.8604
|0.0000
|1.8588
|-6.00
|171343.87
|2488
|2006.06.06 23:10
|close
|1240
|3.00
|1.8604
|0.0000
|1.8582
|-21.00
|171322.87
|2489
|2006.06.07 08:00
|sell
|1245
|3.00
|1.8602
|0.0000
|1.8587
|2490
|2006.06.07 08:17
|t/p
|1245
|3.00
|1.8587
|0.0000
|1.8587
|45.00
|171367.87
|2491
|2006.06.07 17:45
|sell
|1246
|3.00
|1.8580
|0.0000
|1.8565
|2492
|2006.06.07 17:50
|sell
|1247
|6.00
|1.8586
|0.0000
|1.8571
|2493
|2006.06.07 18:02
|sell
|1248
|12.00
|1.8592
|0.0000
|1.8577
|2494
|2006.06.07 18:03
|sell
|1249
|24.00
|1.8598
|0.0000
|1.8583
|2495
|2006.06.07 18:03
|sell
|1250
|48.00
|1.8603
|0.0000
|1.8588
|2496
|2006.06.07 18:31
|t/p
|1250
|48.00
|1.8588
|0.0000
|1.8588
|720.00
|172087.87
|2497
|2006.06.07 18:31
|close
|1249
|24.00
|1.8588
|0.0000
|1.8583
|240.00
|172327.87
|2498
|2006.06.07 18:31
|close
|1248
|12.00
|1.8588
|0.0000
|1.8577
|48.00
|172375.87
|2499
|2006.06.07 18:31
|close
|1247
|6.00
|1.8588
|0.0000
|1.8571
|-12.00
|172363.87
|2500
|2006.06.07 18:31
|close
|1246
|3.00
|1.8588
|0.0000
|1.8565
|-24.00
|172339.87
|2501
|2006.06.07 18:31
|sell
|1251
|3.00
|1.8584
|0.0000
|1.8569
|2502
|2006.06.07 18:33
|sell
|1252
|6.00
|1.8590
|0.0000
|1.8575
|2503
|2006.06.07 18:39
|sell
|1253
|12.00
|1.8596
|0.0000
|1.8581
|2504
|2006.06.07 19:22
|t/p
|1253
|12.00
|1.8581
|0.0000
|1.8581
|180.00
|172519.87
|2505
|2006.06.07 19:22
|close
|1252
|6.00
|1.8580
|0.0000
|1.8575
|60.00
|172579.87
|2506
|2006.06.07 19:22
|close
|1251
|3.00
|1.8580
|0.0000
|1.8569
|12.00
|172591.87
|2507
|2006.06.08 07:30
|sell
|1254
|3.00
|1.8552
|0.0000
|1.8537
|2508
|2006.06.08 07:41
|sell
|1255
|6.00
|1.8558
|0.0000
|1.8543
|2509
|2006.06.08 08:01
|sell
|1256
|12.00
|1.8564
|0.0000
|1.8549
|2510
|2006.06.08 08:10
|sell
|1257
|24.00
|1.8571
|0.0000
|1.8556
|2511
|2006.06.08 08:27
|t/p
|1257
|24.00
|1.8556
|0.0000
|1.8556
|360.00
|172951.87
|2512
|2006.06.08 08:27
|close
|1256
|12.00
|1.8555
|0.0000
|1.8549
|108.00
|173059.87
|2513
|2006.06.08 08:27
|close
|1255
|6.00
|1.8555
|0.0000
|1.8543
|18.00
|173077.87
|2514
|2006.06.08 08:27
|close
|1254
|3.00
|1.8555
|0.0000
|1.8537
|-9.00
|173068.87
|2515
|2006.06.08 08:27
|sell
|1258
|3.00
|1.8551
|0.0000
|1.8536
|2516
|2006.06.08 08:34
|t/p
|1258
|3.00
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|45.00
|173113.87
|2517
|2006.06.08 08:34
|sell
|1259
|3.00
|1.8532
|0.0000
|1.8517
|2518
|2006.06.08 08:36
|t/p
|1259
|3.00
|1.8517
|0.0000
|1.8517
|45.00
|173158.87
|2519
|2006.06.08 08:36
|sell
|1260
|3.00
|1.8513
|0.0000
|1.8498
|2520
|2006.06.08 08:44
|sell
|1261
|6.00
|1.8519
|0.0000
|1.8504
|2521
|2006.06.08 08:46
|sell
|1262
|12.00
|1.8525
|0.0000
|1.8510
|2522
|2006.06.08 08:49
|sell
|1263
|24.00
|1.8530
|0.0000
|1.8515
|2523
|2006.06.08 09:03
|t/p
|1263
|24.00
|1.8515
|0.0000
|1.8515
|360.00
|173518.87
|2524
|2006.06.08 09:03
|close
|1262
|12.00
|1.8515
|0.0000
|1.8510
|120.00
|173638.87
|2525
|2006.06.08 09:03
|close
|1261
|6.00
|1.8515
|0.0000
|1.8504
|24.00
|173662.87
|2526
|2006.06.08 09:03
|close
|1260
|3.00
|1.8515
|0.0000
|1.8498
|-6.00
|173656.87
|2527
|2006.06.08 09:03
|sell
|1264
|3.00
|1.8511
|0.0000
|1.8496
|2528
|2006.06.08 09:16
|sell
|1265
|6.00
|1.8517
|0.0000
|1.8502
|2529
|2006.06.08 09:19
|t/p
|1265
|6.00
|1.8502
|0.0000
|1.8502
|90.00
|173746.87
|2530
|2006.06.08 09:19
|close
|1264
|3.00
|1.8502
|0.0000
|1.8496
|27.00
|173773.87
|2531
|2006.06.08 09:19
|sell
|1266
|3.00
|1.8498
|0.0000
|1.8483
|2532
|2006.06.08 09:26
|t/p
|1266
|3.00
|1.8483
|0.0000
|1.8483
|45.00
|173818.87
|2533
|2006.06.08 09:26
|sell
|1267
|3.00
|1.8478
|0.0000
|1.8463
|2534
|2006.06.08 09:27
|sell
|1268
|6.00
|1.8484
|0.0000
|1.8469
|2535
|2006.06.08 09:28
|sell
|1269
|12.00
|1.8490
|0.0000
|1.8475
|2536
|2006.06.08 09:43
|t/p
|1269
|12.00
|1.8475
|0.0000
|1.8475
|180.00
|173998.87
|2537
|2006.06.08 09:43
|close
|1268
|6.00
|1.8474
|0.0000
|1.8469
|60.00
|174058.87
|2538
|2006.06.08 09:43
|close
|1267
|3.00
|1.8474
|0.0000
|1.8463
|12.00
|174070.87
|2539
|2006.06.08 10:00
|sell
|1270
|3.00
|1.8489
|0.0000
|1.8474
|2540
|2006.06.08 10:04
|sell
|1271
|6.00
|1.8494
|0.0000
|1.8479
|2541
|2006.06.08 10:26
|sell
|1272
|12.00
|1.8499
|0.0000
|1.8484
|2542
|2006.06.08 10:29
|sell
|1273
|24.00
|1.8506
|0.0000
|1.8491
|2543
|2006.06.08 10:30
|t/p
|1273
|24.00
|1.8491
|0.0000
|1.8491
|360.00
|174430.87
|2544
|2006.06.08 10:30
|close
|1272
|12.00
|1.8491
|0.0000
|1.8484
|96.00
|174526.87
|2545
|2006.06.08 10:30
|close
|1271
|6.00
|1.8491
|0.0000
|1.8479
|18.00
|174544.87
|2546
|2006.06.08 10:30
|close
|1270
|3.00
|1.8491
|0.0000
|1.8474
|-6.00
|174538.87
|2547
|2006.06.08 10:30
|sell
|1274
|3.00
|1.8487
|0.0000
|1.8472
|2548
|2006.06.08 10:30
|t/p
|1274
|3.00
|1.8472
|0.0000
|1.8472
|45.00
|174583.87
|2549
|2006.06.08 10:30
|sell
|1275
|3.00
|1.8468
|0.0000
|1.8453
|2550
|2006.06.08 10:30
|sell
|1276
|6.00
|1.8473
|0.0000
|1.8458
|2551
|2006.06.08 10:30
|sell
|1277
|12.00
|1.8478
|0.0000
|1.8463
|2552
|2006.06.08 10:36
|sell
|1278
|24.00
|1.8484
|0.0000
|1.8469
|2553
|2006.06.08 10:37
|sell
|1279
|48.00
|1.8490
|0.0000
|1.8475
|2554
|2006.06.08 13:49
|t/p
|1279
|48.00
|1.8475
|0.0000
|1.8475
|720.00
|175303.87
|2555
|2006.06.08 13:49
|close
|1278
|24.00
|1.8474
|0.0000
|1.8469
|240.00
|175543.87
|2556
|2006.06.08 13:49
|close
|1277
|12.00
|1.8474
|0.0000
|1.8463
|48.00
|175591.87
|2557
|2006.06.08 13:49
|close
|1276
|6.00
|1.8474
|0.0000
|1.8458
|-6.00
|175585.87
|2558
|2006.06.08 13:49
|close
|1275
|3.00
|1.8474
|0.0000
|1.8453
|-18.00
|175567.87
|2559
|2006.06.08 13:49
|sell
|1280
|3.00
|1.8470
|0.0000
|1.8455
|2560
|2006.06.08 14:01
|t/p
|1280
|3.00
|1.8455
|0.0000
|1.8455
|45.00
|175612.87
|2561
|2006.06.08 14:01
|sell
|1281
|3.00
|1.8451
|0.0000
|1.8436
|2562
|2006.06.08 14:04
|t/p
|1281
|3.00
|1.8436
|0.0000
|1.8436
|45.00
|175657.87
|2563
|2006.06.08 14:04
|sell
|1282
|3.00
|1.8432
|0.0000
|1.8417
|2564
|2006.06.08 14:07
|sell
|1283
|6.00
|1.8439
|0.0000
|1.8424
|2565
|2006.06.08 14:15
|sell
|1284
|12.00
|1.8444
|0.0000
|1.8429
|2566
|2006.06.08 14:25
|t/p
|1284
|12.00
|1.8429
|0.0000
|1.8429
|180.00
|175837.87
|2567
|2006.06.08 14:25
|close
|1283
|6.00
|1.8429
|0.0000
|1.8424
|60.00
|175897.87
|2568
|2006.06.08 14:25
|close
|1282
|3.00
|1.8429
|0.0000
|1.8417
|9.00
|175906.87
|2569
|2006.06.08 14:25
|sell
|1285
|3.00
|1.8425
|0.0000
|1.8410
|2570
|2006.06.08 14:26
|sell
|1286
|6.00
|1.8430
|0.0000
|1.8415
|2571
|2006.06.08 14:31
|t/p
|1286
|6.00
|1.8415
|0.0000
|1.8415
|90.00
|175996.87
|2572
|2006.06.08 14:31
|close
|1285
|3.00
|1.8415
|0.0000
|1.8410
|30.00
|176026.87
|2573
|2006.06.08 14:31
|sell
|1287
|3.00
|1.8411
|0.0000
|1.8396
|2574
|2006.06.08 14:32
|t/p
|1287
|3.00
|1.8396
|0.0000
|1.8396
|45.00
|176071.87
|2575
|2006.06.08 14:32
|sell
|1288
|3.00
|1.8391
|0.0000
|1.8376
|2576
|2006.06.08 14:32
|sell
|1289
|6.00
|1.8397
|0.0000
|1.8382
|2577
|2006.06.08 14:33
|t/p
|1289
|6.00
|1.8382
|0.0000
|1.8382
|90.00
|176161.87
|2578
|2006.06.08 14:33
|close
|1288
|3.00
|1.8381
|0.0000
|1.8376
|30.00
|176191.87
|2579
|2006.06.08 14:33
|sell
|1290
|3.00
|1.8377
|0.0000
|1.8362
|2580
|2006.06.08 14:33
|sell
|1291
|6.00
|1.8382
|0.0000
|1.8367
|2581
|2006.06.08 14:37
|sell
|1292
|12.00
|1.8388
|0.0000
|1.8373
|2582
|2006.06.08 14:38
|sell
|1293
|24.00
|1.8394
|0.0000
|1.8379
|2583
|2006.06.08 14:39
|sell
|1294
|48.00
|1.8399
|0.0000
|1.8384
|2584
|2006.06.08 14:45
|t/p
|1294
|48.00
|1.8384
|0.0000
|1.8384
|720.00
|176911.87
|2585
|2006.06.08 14:45
|close
|1293
|24.00
|1.8384
|0.0000
|1.8379
|240.00
|177151.87
|2586
|2006.06.08 14:45
|close
|1292
|12.00
|1.8384
|0.0000
|1.8373
|48.00
|177199.87
|2587
|2006.06.08 14:45
|close
|1291
|6.00
|1.8384
|0.0000
|1.8367
|-12.00
|177187.87
|2588
|2006.06.08 14:45
|close
|1290
|3.00
|1.8384
|0.0000
|1.8362
|-21.00
|177166.87
|2589
|2006.06.08 14:45
|sell
|1295
|3.00
|1.8380
|0.0000
|1.8365
|2590
|2006.06.08 14:48
|sell
|1296
|6.00
|1.8386
|0.0000
|1.8371
|2591
|2006.06.08 14:50
|sell
|1297
|12.00
|1.8392
|0.0000
|1.8377
|2592
|2006.06.08 14:53
|sell
|1298
|24.00
|1.8398
|0.0000
|1.8383
|2593
|2006.06.08 14:57
|sell
|1299
|48.00
|1.8404
|0.0000
|1.8389
|2594
|2006.06.08 15:33
|t/p
|1299
|48.00
|1.8389
|0.0000
|1.8389
|720.00
|177886.87
|2595
|2006.06.08 15:33
|close
|1298
|24.00
|1.8389
|0.0000
|1.8383
|216.00
|178102.87
|2596
|2006.06.08 15:33
|close
|1297
|12.00
|1.8389
|0.0000
|1.8377
|36.00
|178138.87
|2597
|2006.06.08 15:33
|close
|1296
|6.00
|1.8389
|0.0000
|1.8371
|-18.00
|178120.87
|2598
|2006.06.08 15:33
|close
|1295
|3.00
|1.8389
|0.0000
|1.8365
|-27.00
|178093.87
|2599
|2006.06.08 15:33
|sell
|1300
|3.00
|1.8385
|0.0000
|1.8370
|2600
|2006.06.08 15:44
|sell
|1301
|6.00
|1.8391
|0.0000
|1.8376
|2601
|2006.06.08 15:48
|sell
|1302
|12.00
|1.8397
|0.0000
|1.8382
|2602
|2006.06.08 15:54
|sell
|1303
|24.00
|1.8402
|0.0000
|1.8387
|2603
|2006.06.08 15:56
|sell
|1304
|48.00
|1.8407
|0.0000
|1.8392
|2604
|2006.06.08 16:56
|t/p
|1304
|48.00
|1.8392
|0.0000
|1.8392
|720.00
|178813.87
|2605
|2006.06.08 16:56
|close
|1303
|24.00
|1.8392
|0.0000
|1.8387
|240.01
|179053.88
|2606
|2006.06.08 16:56
|close
|1302
|12.00
|1.8392
|0.0000
|1.8382
|60.01
|179113.89
|2607
|2006.06.08 16:56
|close
|1301
|6.00
|1.8392
|0.0000
|1.8376
|-6.00
|179107.89
|2608
|2006.06.08 16:56
|close
|1300
|3.00
|1.8392
|0.0000
|1.8370
|-21.00
|179086.89
|2609
|2006.06.08 17:15
|sell
|1305
|3.00
|1.8396
|0.0000
|1.8381
|2610
|2006.06.08 17:15
|sell
|1306
|6.00
|1.8402
|0.0000
|1.8387
|2611
|2006.06.08 17:19
|sell
|1307
|12.00
|1.8407
|0.0000
|1.8392
|2612
|2006.06.08 17:31
|sell
|1308
|24.00
|1.8413
|0.0000
|1.8398
|2613
|2006.06.08 17:39
|sell
|1309
|48.00
|1.8418
|0.0000
|1.8403
|2614
|2006.06.09 14:30
|t/p
|1309
|48.00
|1.8403
|0.0000
|1.8403
|722.64
|179809.53
|2615
|2006.06.09 14:30
|close
|1308
|24.00
|1.8401
|0.0000
|1.8398
|289.32
|180098.85
|2616
|2006.06.09 14:30
|close
|1307
|12.00
|1.8401
|0.0000
|1.8392
|72.66
|180171.51
|2617
|2006.06.09 14:30
|close
|1306
|6.00
|1.8401
|0.0000
|1.8387
|6.33
|180177.84
|2618
|2006.06.09 14:30
|close
|1305
|3.00
|1.8401
|0.0000
|1.8381
|-14.84
|180163.01
|2619
|2006.06.11 23:59
|sell
|1310
|3.00
|1.8383
|0.0000
|1.8368
|2620
|2006.06.12 00:01
|sell
|1311
|6.00
|1.8397
|0.0000
|1.8382
|2621
|2006.06.12 02:40
|sell
|1312
|12.00
|1.8403
|0.0000
|1.8388
|2622
|2006.06.12 02:41
|sell
|1313
|24.00
|1.8408
|0.0000
|1.8393
|2623
|2006.06.12 03:43
|sell
|1314
|48.00
|1.8414
|0.0000
|1.8399
|2624
|2006.06.12 13:28
|t/p
|1314
|48.00
|1.8399
|0.0000
|1.8399
|720.00
|180883.01
|2625
|2006.06.12 13:28
|close
|1313
|24.00
|1.8399
|0.0000
|1.8393
|216.01
|181099.02
|2626
|2006.06.12 13:28
|close
|1312
|12.00
|1.8399
|0.0000
|1.8388
|48.00
|181147.02
|2627
|2006.06.12 13:28
|close
|1311
|6.00
|1.8399
|0.0000
|1.8382
|-12.00
|181135.02
|2628
|2006.06.12 13:28
|close
|1310
|3.00
|1.8399
|0.0000
|1.8368
|-47.84
|181087.18
|2629
|2006.06.12 19:00
|buy
|1315
|3.00
|1.8442
|0.0000
|1.8457
|2630
|2006.06.12 20:41
|t/p
|1315
|3.00
|1.8457
|0.0000
|1.8457
|45.00
|181132.18
|2631
|2006.06.13 17:30
|sell
|1316
|3.00
|1.8387
|0.0000
|1.8372
|2632
|2006.06.13 17:33
|sell
|1317
|6.00
|1.8393
|0.0000
|1.8378
|2633
|2006.06.13 17:50
|sell
|1318
|12.00
|1.8399
|0.0000
|1.8384
|2634
|2006.06.13 19:02
|t/p
|1318
|12.00
|1.8384
|0.0000
|1.8384
|180.00
|181312.18
|2635
|2006.06.13 19:02
|close
|1317
|6.00
|1.8381
|0.0000
|1.8378
|72.00
|181384.18
|2636
|2006.06.13 19:02
|close
|1316
|3.00
|1.8381
|0.0000
|1.8372
|18.00
|181402.18
|2637
|2006.06.13 19:02
|sell
|1319
|3.00
|1.8377
|0.0000
|1.8362
|2638
|2006.06.13 19:14
|t/p
|1319
|3.00
|1.8362
|0.0000
|1.8362
|45.00
|181447.18
|2639
|2006.06.13 19:14
|sell
|1320
|3.00
|1.8357
|0.0000
|1.8342
|2640
|2006.06.13 19:17
|t/p
|1320
|3.00
|1.8342
|0.0000
|1.8342
|45.00
|181492.18
|2641
|2006.06.13 19:17
|sell
|1321
|3.00
|1.8338
|0.0000
|1.8323
|2642
|2006.06.13 19:20
|sell
|1322
|6.00
|1.8345
|0.0000
|1.8330
|2643
|2006.06.13 22:21
|t/p
|1322
|6.00
|1.8330
|0.0000
|1.8330
|90.00
|181582.18
|2644
|2006.06.13 22:21
|close
|1321
|3.00
|1.8329
|0.0000
|1.8323
|27.00
|181609.18
|2645
|2006.06.13 23:15
|sell
|1323
|3.00
|1.8326
|0.0000
|1.8311
|2646
|2006.06.13 23:18
|sell
|1324
|6.00
|1.8332
|0.0000
|1.8317
|2647
|2006.06.13 23:24
|sell
|1325
|12.00
|1.8338
|0.0000
|1.8323
|2648
|2006.06.13 23:46
|sell
|1326
|24.00
|1.8343
|0.0000
|1.8328
|2649
|2006.06.14 03:28
|sell
|1327
|48.00
|1.8349
|0.0000
|1.8334
|2650
|2006.06.22 12:47
|t/p
|1327
|48.00
|1.8334
|0.0000
|1.8334
|746.40
|182355.58
|2651
|2006.06.22 12:47
|close
|1326
|24.00
|1.8334
|0.0000
|1.8328
|230.53
|182586.11
|2652
|2006.06.22 12:47
|close
|1325
|12.00
|1.8334
|0.0000
|1.8323
|55.25
|182641.36
|2653
|2006.06.22 12:47
|close
|1324
|6.00
|1.8334
|0.0000
|1.8317
|-8.37
|182632.99
|2654
|2006.06.22 12:47
|close
|1323
|3.00
|1.8334
|0.0000
|1.8311
|-22.18
|182610.81
|2655
|2006.06.22 12:47
|sell
|1328
|3.00
|1.8330
|0.0000
|1.8315
|2656
|2006.06.22 12:54
|t/p
|1328
|3.00
|1.8315
|0.0000
|1.8315
|45.00
|182655.81
|2657
|2006.06.22 12:54
|sell
|1329
|3.00
|1.8311
|0.0000
|1.8296
|2658
|2006.06.22 12:56
|sell
|1330
|6.00
|1.8316
|0.0000
|1.8301
|2659
|2006.06.22 12:57
|sell
|1331
|12.00
|1.8321
|0.0000
|1.8306
|2660
|2006.06.22 13:20
|t/p
|1331
|12.00
|1.8306
|0.0000
|1.8306
|180.00
|182835.81
|2661
|2006.06.22 13:20
|close
|1330
|6.00
|1.8305
|0.0000
|1.8301
|66.00
|182901.81
|2662
|2006.06.22 13:20
|close
|1329
|3.00
|1.8305
|0.0000
|1.8296
|18.00
|182919.81
|2663
|2006.06.22 13:20
|sell
|1332
|3.00
|1.8301
|0.0000
|1.8286
|2664
|2006.06.22 13:24
|sell
|1333
|6.00
|1.8307
|0.0000
|1.8292
|2665
|2006.06.22 13:26
|sell
|1334
|12.00
|1.8313
|0.0000
|1.8298
|2666
|2006.06.22 13:29
|sell
|1335
|24.00
|1.8318
|0.0000
|1.8303
|2667
|2006.06.22 13:53
|sell
|1336
|48.00
|1.8324
|0.0000
|1.8309
|2668
|2006.06.22 14:05
|t/p
|1336
|48.00
|1.8309
|0.0000
|1.8309
|720.00
|183639.81
|2669
|2006.06.22 14:05
|close
|1335
|24.00
|1.8308
|0.0000
|1.8303
|240.00
|183879.81
|2670
|2006.06.22 14:05
|close
|1334
|12.00
|1.8308
|0.0000
|1.8298
|60.00
|183939.81
|2671
|2006.06.22 14:05
|close
|1333
|6.00
|1.8308
|0.0000
|1.8292
|-6.00
|183933.81
|2672
|2006.06.22 14:05
|close
|1332
|3.00
|1.8308
|0.0000
|1.8286
|-21.00
|183912.81
|2673
|2006.06.22 14:05
|sell
|1337
|3.00
|1.8304
|0.0000
|1.8289
|2674
|2006.06.22 14:38
|sell
|1338
|6.00
|1.8310
|0.0000
|1.8295
|2675
|2006.06.22 15:16
|t/p
|1338
|6.00
|1.8295
|0.0000
|1.8295
|90.00
|184002.81
|2676
|2006.06.22 15:16
|close
|1337
|3.00
|1.8293
|0.0000
|1.8289
|33.00
|184035.81
|2677
|2006.06.22 15:16
|sell
|1339
|3.00
|1.8289
|0.0000
|1.8274
|2678
|2006.06.22 15:20
|t/p
|1339
|3.00
|1.8274
|0.0000
|1.8274
|45.00
|184080.81
|2679
|2006.06.22 15:20
|sell
|1340
|3.00
|1.8268
|0.0000
|1.8253
|2680
|2006.06.22 15:21
|sell
|1341
|6.00
|1.8273
|0.0000
|1.8258
|2681
|2006.06.22 15:21
|sell
|1342
|12.00
|1.8278
|0.0000
|1.8263
|2682
|2006.06.22 15:35
|sell
|1343
|24.00
|1.8284
|0.0000
|1.8269
|2683
|2006.06.22 15:37
|sell
|1344
|48.00
|1.8290
|0.0000
|1.8275
|2684
|2006.06.22 16:13
|t/p
|1344
|48.00
|1.8275
|0.0000
|1.8275
|720.00
|184800.81
|2685
|2006.06.22 16:13
|close
|1343
|24.00
|1.8274
|0.0000
|1.8269
|240.00
|185040.81
|2686
|2006.06.22 16:13
|close
|1342
|12.00
|1.8274
|0.0000
|1.8263
|48.00
|185088.81
|2687
|2006.06.22 16:13
|close
|1341
|6.00
|1.8274
|0.0000
|1.8258
|-6.00
|185082.81
|2688
|2006.06.22 16:13
|close
|1340
|3.00
|1.8274
|0.0000
|1.8253
|-18.00
|185064.81
|2689
|2006.06.22 16:13
|sell
|1345
|3.00
|1.8270
|0.0000
|1.8255
|2690
|2006.06.22 16:15
|sell
|1346
|6.00
|1.8277
|0.0000
|1.8262
|2691
|2006.06.22 16:42
|sell
|1347
|12.00
|1.8283
|0.0000
|1.8268
|2692
|2006.06.22 16:43
|sell
|1348
|24.00
|1.8289
|0.0000
|1.8274
|2693
|2006.06.22 16:47
|sell
|1349
|48.00
|1.8295
|0.0000
|1.8280
|2694
|2006.06.22 17:08
|t/p
|1349
|48.00
|1.8280
|0.0000
|1.8280
|720.00
|185784.81
|2695
|2006.06.22 17:08
|close
|1348
|24.00
|1.8279
|0.0000
|1.8274
|240.00
|186024.81
|2696
|2006.06.22 17:08
|close
|1347
|12.00
|1.8279
|0.0000
|1.8268
|48.00
|186072.81
|2697
|2006.06.22 17:08
|close
|1346
|6.00
|1.8279
|0.0000
|1.8262
|-12.00
|186060.81
|2698
|2006.06.22 17:08
|close
|1345
|3.00
|1.8279
|0.0000
|1.8255
|-27.00
|186033.81
|2699
|2006.06.22 17:08
|sell
|1350
|3.00
|1.8275
|0.0000
|1.8260
|2700
|2006.06.22 17:09
|sell
|1351
|6.00
|1.8281
|0.0000
|1.8266
|2701
|2006.06.22 17:20
|sell
|1352
|12.00
|1.8286
|0.0000
|1.8271
|2702
|2006.06.22 17:30
|sell
|1353
|24.00
|1.8292
|0.0000
|1.8277
|2703
|2006.06.22 17:37
|sell
|1354
|48.00
|1.8298
|0.0000
|1.8283
|2704
|2006.06.22 18:43
|t/p
|1354
|48.00
|1.8283
|0.0000
|1.8283
|720.00
|186753.81
|2705
|2006.06.22 18:43
|close
|1353
|24.00
|1.8282
|0.0000
|1.8277
|240.01
|186993.82
|2706
|2006.06.22 18:43
|close
|1352
|12.00
|1.8282
|0.0000
|1.8271
|48.01
|187041.83
|2707
|2006.06.22 18:43
|close
|1351
|6.00
|1.8282
|0.0000
|1.8266
|-6.00
|187035.83
|2708
|2006.06.22 18:43
|close
|1350
|3.00
|1.8282
|0.0000
|1.8260
|-21.00
|187014.83
|2709
|2006.06.23 10:30
|sell
|1355
|3.00
|1.8266
|0.0000
|1.8251
|2710
|2006.06.23 10:46
|t/p
|1355
|3.00
|1.8251
|0.0000
|1.8251
|45.00
|187059.83
|2711
|2006.06.23 10:46
|sell
|1356
|3.00
|1.8245
|0.0000
|1.8230
|2712
|2006.06.23 10:48
|sell
|1357
|6.00
|1.8252
|0.0000
|1.8237
|2713
|2006.06.23 10:56
|t/p
|1357
|6.00
|1.8237
|0.0000
|1.8237
|90.00
|187149.83
|2714
|2006.06.23 10:56
|close
|1356
|3.00
|1.8237
|0.0000
|1.8230
|24.00
|187173.83
|2715
|2006.06.23 10:56
|sell
|1358
|3.00
|1.8233
|0.0000
|1.8218
|2716
|2006.06.23 10:57
|sell
|1359
|6.00
|1.8239
|0.0000
|1.8224
|2717
|2006.06.23 11:06
|sell
|1360
|12.00
|1.8245
|0.0000
|1.8230
|2718
|2006.06.23 11:10
|sell
|1361
|24.00
|1.8250
|0.0000
|1.8235
|2719
|2006.06.23 11:40
|t/p
|1361
|24.00
|1.8235
|0.0000
|1.8235
|360.00
|187533.83
|2720
|2006.06.23 11:40
|close
|1360
|12.00
|1.8235
|0.0000
|1.8230
|120.00
|187653.83
|2721
|2006.06.23 11:40
|close
|1359
|6.00
|1.8235
|0.0000
|1.8224
|24.00
|187677.83
|2722
|2006.06.23 11:40
|close
|1358
|3.00
|1.8235
|0.0000
|1.8218
|-6.00
|187671.83
|2723
|2006.06.23 11:40
|sell
|1362
|3.00
|1.8231
|0.0000
|1.8216
|2724
|2006.06.23 11:45
|sell
|1363
|6.00
|1.8236
|0.0000
|1.8221
|2725
|2006.06.23 12:09
|t/p
|1363
|6.00
|1.8221
|0.0000
|1.8221
|90.00
|187761.83
|2726
|2006.06.23 12:09
|close
|1362
|3.00
|1.8221
|0.0000
|1.8216
|30.00
|187791.83
|2727
|2006.06.23 12:09
|sell
|1364
|3.00
|1.8217
|0.0000
|1.8202
|2728
|2006.06.23 12:10
|sell
|1365
|6.00
|1.8223
|0.0000
|1.8208
|2729
|2006.06.23 12:34
|sell
|1366
|12.00
|1.8228
|0.0000
|1.8213
|2730
|2006.06.23 13:47
|t/p
|1366
|12.00
|1.8213
|0.0000
|1.8213
|180.00
|187971.83
|2731
|2006.06.23 13:47
|close
|1365
|6.00
|1.8211
|0.0000
|1.8208
|72.00
|188043.83
|2732
|2006.06.23 13:47
|close
|1364
|3.00
|1.8211
|0.0000
|1.8202
|18.00
|188061.83
|2733
|2006.06.23 13:47
|sell
|1367
|3.00
|1.8207
|0.0000
|1.8192
|2734
|2006.06.23 13:50
|t/p
|1367
|3.00
|1.8192
|0.0000
|1.8192
|45.00
|188106.83
|2735
|2006.06.23 13:50
|sell
|1368
|3.00
|1.8188
|0.0000
|1.8173
|2736
|2006.06.23 14:11
|t/p
|1368
|3.00
|1.8173
|0.0000
|1.8173
|45.00
|188151.83
|2737
|2006.06.23 14:11
|sell
|1369
|3.00
|1.8168
|0.0000
|1.8153
|2738
|2006.06.23 14:43
|t/p
|1369
|3.00
|1.8153
|0.0000
|1.8153
|45.00
|188196.83
|2739
|2006.06.23 14:43
|sell
|1370
|3.00
|1.8149
|0.0000
|1.8134
|2740
|2006.06.23 14:49
|t/p
|1370
|3.00
|1.8134
|0.0000
|1.8134
|45.00
|188241.83
|2741
|2006.06.23 14:49
|sell
|1371
|3.00
|1.8130
|0.0000
|1.8115
|2742
|2006.06.23 14:51
|sell
|1372
|6.00
|1.8137
|0.0000
|1.8122
|2743
|2006.06.23 14:54
|sell
|1373
|12.00
|1.8143
|0.0000
|1.8128
|2744
|2006.06.23 14:58
|sell
|1374
|24.00
|1.8149
|0.0000
|1.8134
|2745
|2006.06.23 14:59
|sell
|1375
|48.00
|1.8155
|0.0000
|1.8140
|2746
|2006.06.29 11:45
|t/p
|1375
|48.00
|1.8140
|0.0000
|1.8140
|735.84
|188977.67
|2747
|2006.06.29 11:45
|close
|1374
|24.00
|1.8139
|0.0000
|1.8134
|247.92
|189225.59
|2748
|2006.06.29 11:45
|close
|1373
|12.00
|1.8139
|0.0000
|1.8128
|51.95
|189277.54
|2749
|2006.06.29 11:45
|close
|1372
|6.00
|1.8139
|0.0000
|1.8122
|-10.02
|189267.52
|2750
|2006.06.29 11:45
|close
|1371
|3.00
|1.8139
|0.0000
|1.8115
|-26.01
|189241.51
|2751
|2006.06.29 11:45
|sell
|1376
|3.00
|1.8135
|0.0000
|1.8120
|2752
|2006.06.29 11:54
|t/p
|1376
|3.00
|1.8120
|0.0000
|1.8120
|45.00
|189286.51
|2753
|2006.06.29 11:54
|sell
|1377
|3.00
|1.8115
|0.0000
|1.8100
|2754
|2006.06.29 11:57
|sell
|1378
|6.00
|1.8120
|0.0000
|1.8105
|2755
|2006.06.29 12:09
|sell
|1379
|12.00
|1.8127
|0.0000
|1.8112
|2756
|2006.06.29 12:23
|sell
|1380
|24.00
|1.8133
|0.0000
|1.8118
|2757
|2006.06.29 13:16
|t/p
|1380
|24.00
|1.8118
|0.0000
|1.8118
|360.00
|189646.51
|2758
|2006.06.29 13:16
|close
|1379
|12.00
|1.8118
|0.0000
|1.8112
|108.00
|189754.51
|2759
|2006.06.29 13:16
|close
|1378
|6.00
|1.8118
|0.0000
|1.8105
|12.00
|189766.51
|2760
|2006.06.29 13:16
|close
|1377
|3.00
|1.8118
|0.0000
|1.8100
|-9.00
|189757.51
|2761
|2006.06.29 18:45
|buy
|1381
|3.00
|1.8103
|0.0000
|1.8118
|2762
|2006.06.29 19:37
|buy
|1382
|6.00
|1.8098
|0.0000
|1.8113
|2763
|2006.06.29 20:16
|t/p
|1382
|6.00
|1.8113
|0.0000
|1.8113
|90.00
|189847.51
|2764
|2006.06.29 20:16
|close
|1381
|3.00
|1.8113
|0.0000
|1.8118
|30.00
|189877.51
|2765
|2006.06.29 20:16
|buy
|1383
|3.00
|1.8117
|0.0000
|1.8132
|2766
|2006.06.29 20:16
|t/p
|1383
|3.00
|1.8132
|0.0000
|1.8132
|45.00
|189922.51
|2767
|2006.06.29 20:16
|buy
|1384
|3.00
|1.8137
|0.0000
|1.8152
|2768
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1384
|3.00
|1.8152
|0.0000
|1.8152
|45.00
|189967.51
|2769
|2006.06.29 20:17
|buy
|1385
|3.00
|1.8156
|0.0000
|1.8171
|2770
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1385
|3.00
|1.8171
|0.0000
|1.8171
|45.00
|190012.51
|2771
|2006.06.29 20:17
|buy
|1386
|3.00
|1.8175
|0.0000
|1.8190
|2772
|2006.06.29 20:17
|buy
|1387
|6.00
|1.8170
|0.0000
|1.8185
|2773
|2006.06.29 20:18
|buy
|1388
|12.00
|1.8164
|0.0000
|1.8179
|2774
|2006.06.29 20:19
|buy
|1389
|24.00
|1.8158
|0.0000
|1.8173
|2775
|2006.06.29 20:20
|t/p
|1389
|24.00
|1.8173
|0.0000
|1.8173
|360.00
|190372.51
|2776
|2006.06.29 20:20
|close
|1388
|12.00
|1.8174
|0.0000
|1.8179
|120.00
|190492.51
|2777
|2006.06.29 20:20
|close
|1387
|6.00
|1.8174
|0.0000
|1.8185
|24.00
|190516.51
|2778
|2006.06.29 20:20
|close
|1386
|3.00
|1.8174
|0.0000
|1.8190
|-3.00
|190513.51
|2779
|2006.06.29 20:20
|buy
|1390
|3.00
|1.8178
|0.0000
|1.8193
|2780
|2006.06.29 20:21
|t/p
|1390
|3.00
|1.8193
|0.0000
|1.8193
|45.00
|190558.51
|2781
|2006.06.29 20:21
|buy
|1391
|3.00
|1.8197
|0.0000
|1.8212
|2782
|2006.06.29 20:21
|t/p
|1391
|3.00
|1.8212
|0.0000
|1.8212
|45.00
|190603.51
|2783
|2006.06.29 20:21
|buy
|1392
|3.00
|1.8216
|0.0000
|1.8231
|2784
|2006.06.29 20:21
|buy
|1393
|6.00
|1.8208
|0.0000
|1.8223
|2785
|2006.06.29 20:24
|buy
|1394
|12.00
|1.8202
|0.0000
|1.8217
|2786
|2006.06.29 20:25
|t/p
|1394
|12.00
|1.8217
|0.0000
|1.8217
|180.00
|190783.51
|2787
|2006.06.29 20:25
|close
|1393
|6.00
|1.8218
|0.0000
|1.8223
|60.00
|190843.51
|2788
|2006.06.29 20:25
|close
|1392
|3.00
|1.8218
|0.0000
|1.8231
|6.00
|190849.51
|2789
|2006.06.29 20:25
|buy
|1395
|3.00
|1.8222
|0.0000
|1.8237
|2790
|2006.06.29 20:27
|t/p
|1395
|3.00
|1.8237
|0.0000
|1.8237
|45.00
|190894.51
|2791
|2006.06.29 20:27
|buy
|1396
|3.00
|1.8241
|0.0000
|1.8256
|2792
|2006.06.29 20:27
|buy
|1397
|6.00
|1.8236
|0.0000
|1.8251
|2793
|2006.06.29 20:28
|buy
|1398
|12.00
|1.8230
|0.0000
|1.8245
|2794
|2006.06.29 20:30
|buy
|1399
|24.00
|1.8224
|0.0000
|1.8239
|2795
|2006.06.29 20:32
|t/p
|1399
|24.00
|1.8239
|0.0000
|1.8239
|360.00
|191254.51
|2796
|2006.06.29 20:32
|close
|1398
|12.00
|1.8239
|0.0000
|1.8245
|108.00
|191362.51
|2797
|2006.06.29 20:32
|close
|1397
|6.00
|1.8239
|0.0000
|1.8251
|18.00
|191380.51
|2798
|2006.06.29 20:32
|close
|1396
|3.00
|1.8239
|0.0000
|1.8256
|-6.00
|191374.51
|2799
|2006.06.29 20:32
|buy
|1400
|3.00
|1.8243
|0.0000
|1.8258
|2800
|2006.06.29 20:33
|buy
|1401
|6.00
|1.8237
|0.0000
|1.8252
|2801
|2006.06.29 20:35
|t/p
|1401
|6.00
|1.8252
|0.0000
|1.8252
|90.00
|191464.51
|2802
|2006.06.29 20:35
|close
|1400
|3.00
|1.8255
|0.0000
|1.8258
|36.00
|191500.51
|2803
|2006.06.29 20:35
|buy
|1402
|3.00
|1.8259
|0.0000
|1.8274
|2804
|2006.06.29 20:39
|buy
|1403
|6.00
|1.8253
|0.0000
|1.8268
|2805
|2006.06.29 20:48
|t/p
|1403
|6.00
|1.8268
|0.0000
|1.8268
|90.00
|191590.51
|2806
|2006.06.29 20:48
|close
|1402
|3.00
|1.8268
|0.0000
|1.8274
|27.00
|191617.51
|2807
|2006.06.29 20:48
|buy
|1404
|3.00
|1.8272
|0.0000
|1.8287
|2808
|2006.06.29 20:58
|t/p
|1404
|3.00
|1.8287
|0.0000
|1.8287
|45.00
|191662.51
|2809
|2006.06.29 20:58
|buy
|1405
|3.00
|1.8291
|0.0000
|1.8306
|2810
|2006.06.29 21:07
|buy
|1406
|6.00
|1.8286
|0.0000
|1.8301
|2811
|2006.06.29 21:11
|buy
|1407
|12.00
|1.8279
|0.0000
|1.8294
|2812
|2006.06.29 21:12
|buy
|1408
|24.00
|1.8273
|0.0000
|1.8288
|2813
|2006.06.29 21:40
|buy
|1409
|48.00
|1.8267
|0.0000
|1.8282
|2814
|2006.06.30 02:49
|t/p
|1409
|48.00
|1.8282
|0.0000
|1.8282
|710.40
|192372.91
|2815
|2006.06.30 02:49
|close
|1408
|24.00
|1.8284
|0.0000
|1.8288
|259.20
|192632.11
|2816
|2006.06.30 02:49
|close
|1407
|12.00
|1.8284
|0.0000
|1.8294
|57.60
|192689.71
|2817
|2006.06.30 02:49
|close
|1406
|6.00
|1.8284
|0.0000
|1.8301
|-13.20
|192676.51
|2818
|2006.06.30 02:49
|close
|1405
|3.00
|1.8284
|0.0000
|1.8306
|-21.60
|192654.91
|2819
|2006.06.30 03:45
|buy
|1410
|3.00
|1.8338
|0.0000
|1.8353
|2820
|2006.06.30 04:20
|buy
|1411
|6.00
|1.8327
|0.0000
|1.8342
|2821
|2006.06.30 04:53
|buy
|1412
|12.00
|1.8321
|0.0000
|1.8336
|2822
|2006.06.30 05:00
|buy
|1413
|24.00
|1.8315
|0.0000
|1.8330
|2823
|2006.06.30 05:32
|t/p
|1413
|24.00
|1.8330
|0.0000
|1.8330
|360.00
|193014.91
|2824
|2006.06.30 05:32
|close
|1412
|12.00
|1.8331
|0.0000
|1.8336
|120.00
|193134.91
|2825
|2006.06.30 05:32
|close
|1411
|6.00
|1.8331
|0.0000
|1.8342
|24.00
|193158.91
|2826
|2006.06.30 05:32
|close
|1410
|3.00
|1.8331
|0.0000
|1.8353
|-21.00
|193137.91
|2827
|2006.06.30 05:32
|buy
|1414
|3.00
|1.8335
|0.0000
|1.8350
|2828
|2006.06.30 05:37
|buy
|1415
|6.00
|1.8328
|0.0000
|1.8343
|2829
|2006.06.30 07:21
|t/p
|1415
|6.00
|1.8343
|0.0000
|1.8343
|90.00
|193227.91
|2830
|2006.06.30 07:21
|close
|1414
|3.00
|1.8344
|0.0000
|1.8350
|27.00
|193254.91
|2831
|2006.06.30 13:00
|buy
|1416
|3.00
|1.8346
|0.0000
|1.8361
|2832
|2006.06.30 13:06
|buy
|1417
|6.00
|1.8340
|0.0000
|1.8355
|2833
|2006.06.30 13:50
|t/p
|1417
|6.00
|1.8355
|0.0000
|1.8355
|90.00
|193344.91
|2834
|2006.06.30 13:50
|close
|1416
|3.00
|1.8356
|0.0000
|1.8361
|30.00
|193374.91
|2835
|2006.06.30 13:50
|buy
|1418
|3.00
|1.8360
|0.0000
|1.8375
|2836
|2006.06.30 14:26
|t/p
|1418
|3.00
|1.8375
|0.0000
|1.8375
|45.00
|193419.91
|2837
|2006.06.30 14:26
|buy
|1419
|3.00
|1.8382
|0.0000
|1.8397
|2838
|2006.06.30 14:27
|buy
|1420
|6.00
|1.8377
|0.0000
|1.8392
|2839
|2006.06.30 14:30
|buy
|1421
|12.00
|1.8371
|0.0000
|1.8386
|2840
|2006.06.30 14:31
|t/p
|1421
|12.00
|1.8386
|0.0000
|1.8386
|180.00
|193599.91
|2841
|2006.06.30 14:31
|close
|1420
|6.00
|1.8386
|0.0000
|1.8392
|54.00
|193653.91
|2842
|2006.06.30 14:31
|close
|1419
|3.00
|1.8386
|0.0000
|1.8397
|12.00
|193665.91
|2843
|2006.06.30 14:31
|buy
|1422
|3.00
|1.8390
|0.0000
|1.8405
|2844
|2006.06.30 14:35
|t/p
|1422
|3.00
|1.8405
|0.0000
|1.8405
|45.00
|193710.91
|2845
|2006.06.30 14:35
|buy
|1423
|3.00
|1.8409
|0.0000
|1.8424
|2846
|2006.06.30 14:36
|buy
|1424
|6.00
|1.8402
|0.0000
|1.8417
|2847
|2006.06.30 14:41
|t/p
|1424
|6.00
|1.8417
|0.0000
|1.8417
|90.00
|193800.91
|2848
|2006.06.30 14:41
|close
|1423
|3.00
|1.8418
|0.0000
|1.8424
|27.00
|193827.91
|2849
|2006.06.30 14:41
|buy
|1425
|3.00
|1.8422
|0.0000
|1.8437
|2850
|2006.06.30 14:42
|t/p
|1425
|3.00
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|45.00
|193872.91
|2851
|2006.06.30 14:42
|buy
|1426
|3.00
|1.8441
|0.0000
|1.8456
|2852
|2006.06.30 14:43
|buy
|1427
|6.00
|1.8436
|0.0000
|1.8451
|2853
|2006.06.30 14:43
|buy
|1428
|12.00
|1.8430
|0.0000
|1.8445
|2854
|2006.06.30 15:49
|t/p
|1428
|12.00
|1.8445
|0.0000
|1.8445
|180.00
|194052.91
|2855
|2006.06.30 15:49
|close
|1427
|6.00
|1.8445
|0.0000
|1.8451
|54.00
|194106.91
|2856
|2006.06.30 15:49
|close
|1426
|3.00
|1.8445
|0.0000
|1.8456
|12.00
|194118.91
|2857
|2006.06.30 15:49
|buy
|1429
|3.00
|1.8449
|0.0000
|1.8464
|2858
|2006.06.30 16:03
|buy
|1430
|6.00
|1.8443
|0.0000
|1.8458
|2859
|2006.06.30 16:04
|buy
|1431
|12.00
|1.8438
|0.0000
|1.8453
|2860
|2006.06.30 16:32
|t/p
|1431
|12.00
|1.8453
|0.0000
|1.8453
|180.00
|194298.91
|2861
|2006.06.30 16:32
|close
|1430
|6.00
|1.8454
|0.0000
|1.8458
|66.00
|194364.91
|2862
|2006.06.30 16:32
|close
|1429
|3.00
|1.8454
|0.0000
|1.8464
|15.00
|194379.91
|2863
|2006.06.30 16:32
|buy
|1432
|3.00
|1.8458
|0.0000
|1.8473
|2864
|2006.06.30 16:39
|t/p
|1432
|3.00
|1.8473
|0.0000
|1.8473
|45.00
|194424.91
|2865
|2006.06.30 16:39
|buy
|1433
|3.00
|1.8477
|0.0000
|1.8492
|2866
|2006.06.30 16:39
|buy
|1434
|6.00
|1.8471
|0.0000
|1.8486
|2867
|2006.06.30 16:44
|buy
|1435
|12.00
|1.8464
|0.0000
|1.8479
|2868
|2006.06.30 16:52
|t/p
|1435
|12.00
|1.8479
|0.0000
|1.8479
|180.00
|194604.91
|2869
|2006.06.30 16:52
|close
|1434
|6.00
|1.8479
|0.0000
|1.8486
|48.00
|194652.91
|2870
|2006.06.30 16:52
|close
|1433
|3.00
|1.8479
|0.0000
|1.8492
|6.00
|194658.91
|2871
|2006.06.30 16:52
|buy
|1436
|3.00
|1.8483
|0.0000
|1.8498
|2872
|2006.06.30 17:39
|buy
|1437
|6.00
|1.8478
|0.0000
|1.8493
|2873
|2006.06.30 17:40
|buy
|1438
|12.00
|1.8473
|0.0000
|1.8488
|2874
|2006.06.30 19:44
|buy
|1439
|24.00
|1.8467
|0.0000
|1.8482
|2875
|2006.06.30 20:16
|t/p
|1439
|24.00
|1.8482
|0.0000
|1.8482
|360.00
|195018.91
|2876
|2006.06.30 20:16
|close
|1438
|12.00
|1.8483
|0.0000
|1.8488
|120.00
|195138.91
|2877
|2006.06.30 20:16
|close
|1437
|6.00
|1.8483
|0.0000
|1.8493
|30.00
|195168.91
|2878
|2006.06.30 20:16
|close
|1436
|3.00
|1.8483
|0.0000
|1.8498
|0.00
|195168.91
|2879
|2006.06.30 20:16
|buy
|1440
|3.00
|1.8487
|0.0000
|1.8502
|2880
|2006.06.30 20:23
|buy
|1441
|6.00
|1.8481
|0.0000
|1.8496
|2881
|2006.06.30 20:26
|buy
|1442
|12.00
|1.8475
|0.0000
|1.8490
|2882
|2006.06.30 21:48
|t/p
|1442
|12.00
|1.8490
|0.0000
|1.8490
|180.00
|195348.91
|2883
|2006.06.30 21:48
|close
|1441
|6.00
|1.8490
|0.0000
|1.8496
|54.00
|195402.91
|2884
|2006.06.30 21:48
|close
|1440
|3.00
|1.8490
|0.0000
|1.8502
|9.00
|195411.91
|2885
|2006.06.30 21:48
|buy
|1443
|3.00
|1.8494
|0.0000
|1.8509
|2886
|2006.06.30 22:50
|buy
|1444
|6.00
|1.8488
|0.0000
|1.8503
|2887
|2006.07.02 00:00
|buy
|1445
|12.00
|1.8474
|0.0000
|1.8489
|2888
|2006.07.02 01:12
|buy
|1446
|24.00
|1.8468
|0.0000
|1.8483
|2889
|2006.07.03 03:18
|buy
|1447
|48.00
|1.8462
|0.0000
|1.8477
|2890
|2006.07.03 08:40
|t/p
|1447
|48.00
|1.8477
|0.0000
|1.8477
|720.00
|196131.91
|2891
|2006.07.03 08:40
|close
|1446
|24.00
|1.8478
|0.0000
|1.8483
|235.20
|196367.11
|2892
|2006.07.03 08:40
|close
|1445
|12.00
|1.8478
|0.0000
|1.8489
|45.60
|196412.71
|2893
|2006.07.03 08:40
|close
|1444
|6.00
|1.8478
|0.0000
|1.8503
|-61.20
|196351.51
|2894
|2006.07.03 08:40
|close
|1443
|3.00
|1.8478
|0.0000
|1.8509
|-48.60
|196302.91
|2895
|2006.07.05 12:45
|sell
|1448
|3.00
|1.8441
|0.0000
|1.8426
|2896
|2006.07.05 12:48
|sell
|1449
|6.00
|1.8448
|0.0000
|1.8433
|2897
|2006.07.05 12:53
|sell
|1450
|12.00
|1.8454
|0.0000
|1.8439
|2898
|2006.07.05 12:55
|sell
|1451
|24.00
|1.8459
|0.0000
|1.8444
|2899
|2006.07.05 13:14
|sell
|1452
|48.00
|1.8466
|0.0000
|1.8451
|2900
|2006.07.05 14:10
|t/p
|1452
|48.00
|1.8451
|0.0000
|1.8451
|720.00
|197022.91
|2901
|2006.07.05 14:10
|close
|1451
|24.00
|1.8451
|0.0000
|1.8444
|192.02
|197214.93
|2902
|2006.07.05 14:10
|close
|1450
|12.00
|1.8451
|0.0000
|1.8439
|36.00
|197250.93
|2903
|2006.07.05 14:10
|close
|1449
|6.00
|1.8451
|0.0000
|1.8433
|-18.00
|197232.93
|2904
|2006.07.05 14:10
|close
|1448
|3.00
|1.8451
|0.0000
|1.8426
|-30.00
|197202.93
|2905
|2006.07.05 14:10
|sell
|1453
|3.00
|1.8447
|0.0000
|1.8432
|2906
|2006.07.05 14:16
|t/p
|1453
|3.00
|1.8432
|0.0000
|1.8432
|45.00
|197247.93
|2907
|2006.07.05 14:16
|sell
|1454
|3.00
|1.8427
|0.0000
|1.8412
|2908
|2006.07.05 14:18
|t/p
|1454
|3.00
|1.8412
|0.0000
|1.8412
|45.00
|197292.93
|2909
|2006.07.05 14:18
|sell
|1455
|3.00
|1.8408
|0.0000
|1.8393
|2910
|2006.07.05 14:20
|sell
|1456
|6.00
|1.8413
|0.0000
|1.8398
|2911
|2006.07.05 14:23
|sell
|1457
|12.00
|1.8419
|0.0000
|1.8404
|2912
|2006.07.05 14:27
|t/p
|1457
|12.00
|1.8404
|0.0000
|1.8404
|180.00
|197472.93
|2913
|2006.07.05 14:27
|close
|1456
|6.00
|1.8404
|0.0000
|1.8398
|54.00
|197526.93
|2914
|2006.07.05 14:27
|close
|1455
|3.00
|1.8404
|0.0000
|1.8393
|12.00
|197538.93
|2915
|2006.07.05 14:27
|sell
|1458
|3.00
|1.8400
|0.0000
|1.8385
|2916
|2006.07.05 14:31
|t/p
|1458
|3.00
|1.8385
|0.0000
|1.8385
|45.00
|197583.93
|2917
|2006.07.05 14:31
|sell
|1459
|3.00
|1.8381
|0.0000
|1.8366
|2918
|2006.07.05 14:34
|sell
|1460
|6.00
|1.8386
|0.0000
|1.8371
|2919
|2006.07.05 14:34
|sell
|1461
|12.00
|1.8392
|0.0000
|1.8377
|2920
|2006.07.05 14:38
|sell
|1462
|24.00
|1.8398
|0.0000
|1.8383
|2921
|2006.07.05 15:15
|t/p
|1462
|24.00
|1.8383
|0.0000
|1.8383
|360.00
|197943.93
|2922
|2006.07.05 15:15
|close
|1461
|12.00
|1.8382
|0.0000
|1.8377
|120.00
|198063.93
|2923
|2006.07.05 15:15
|close
|1460
|6.00
|1.8382
|0.0000
|1.8371
|24.00
|198087.93
|2924
|2006.07.05 15:15
|close
|1459
|3.00
|1.8382
|0.0000
|1.8366
|-3.00
|198084.93
|2925
|2006.07.05 15:15
|sell
|1463
|3.00
|1.8378
|0.0000
|1.8363
|2926
|2006.07.05 15:21
|t/p
|1463
|3.00
|1.8363
|0.0000
|1.8363
|45.00
|198129.93
|2927
|2006.07.05 15:21
|sell
|1464
|3.00
|1.8358
|0.0000
|1.8343
|2928
|2006.07.05 15:21
|sell
|1465
|6.00
|1.8365
|0.0000
|1.8350
|2929
|2006.07.05 15:34
|sell
|1466
|12.00
|1.8371
|0.0000
|1.8356
|2930
|2006.07.05 15:35
|sell
|1467
|24.00
|1.8377
|0.0000
|1.8362
|2931
|2006.07.05 15:47
|t/p
|1467
|24.00
|1.8362
|0.0000
|1.8362
|360.00
|198489.93
|2932
|2006.07.05 15:47
|close
|1466
|12.00
|1.8362
|0.0000
|1.8356
|108.00
|198597.93
|2933
|2006.07.05 15:47
|close
|1465
|6.00
|1.8362
|0.0000
|1.8350
|18.00
|198615.93
|2934
|2006.07.05 15:47
|close
|1464
|3.00
|1.8362
|0.0000
|1.8343
|-12.00
|198603.93
|2935
|2006.07.05 15:47
|sell
|1468
|3.00
|1.8358
|0.0000
|1.8343
|2936
|2006.07.05 16:13
|t/p
|1468
|3.00
|1.8343
|0.0000
|1.8343
|45.00
|198648.93
|2937
|2006.07.05 16:13
|sell
|1469
|3.00
|1.8339
|0.0000
|1.8324
|2938
|2006.07.05 17:06
|sell
|1470
|6.00
|1.8344
|0.0000
|1.8329
|2939
|2006.07.05 17:39
|sell
|1471
|12.00
|1.8350
|0.0000
|1.8335
|2940
|2006.07.05 19:36
|sell
|1472
|24.00
|1.8356
|0.0000
|1.8341
|2941
|2006.07.05 23:02
|t/p
|1472
|24.00
|1.8341
|0.0000
|1.8341
|360.00
|199008.93
|2942
|2006.07.05 23:02
|close
|1471
|12.00
|1.8340
|0.0000
|1.8335
|119.99
|199128.92
|2943
|2006.07.05 23:02
|close
|1470
|6.00
|1.8340
|0.0000
|1.8329
|24.00
|199152.92
|2944
|2006.07.05 23:02
|close
|1469
|3.00
|1.8340
|0.0000
|1.8324
|-3.00
|199149.92
|2945
|2006.07.07 12:45
|buy
|1473
|3.00
|1.8410
|0.0000
|1.8425
|2946
|2006.07.07 13:20
|buy
|1474
|6.00
|1.8405
|0.0000
|1.8420
|2947
|2006.07.07 13:48
|buy
|1475
|12.00
|1.8400
|0.0000
|1.8415
|2948
|2006.07.07 14:01
|buy
|1476
|24.00
|1.8394
|0.0000
|1.8409
|2949
|2006.07.07 14:24
|t/p
|1476
|24.00
|1.8409
|0.0000
|1.8409
|360.00
|199509.92
|2950
|2006.07.07 14:24
|close
|1475
|12.00
|1.8409
|0.0000
|1.8415
|108.00
|199617.92
|2951
|2006.07.07 14:24
|close
|1474
|6.00
|1.8409
|0.0000
|1.8420
|24.00
|199641.92
|2952
|2006.07.07 14:24
|close
|1473
|3.00
|1.8409
|0.0000
|1.8425
|-3.00
|199638.92
|2953
|2006.07.07 14:24
|buy
|1477
|3.00
|1.8413
|0.0000
|1.8428
|2954
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1477
|3.00
|1.8428
|0.0000
|1.8428
|45.00
|199683.92
|2955
|2006.07.07 14:30
|buy
|1478
|3.00
|1.8432
|0.0000
|1.8447
|2956
|2006.07.07 14:30
|buy
|1479
|6.00
|1.8426
|0.0000
|1.8441
|2957
|2006.07.07 14:30
|buy
|1480
|12.00
|1.8420
|0.0000
|1.8435
|2958
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1480
|12.00
|1.8435
|0.0000
|1.8435
|180.00
|199863.92
|2959
|2006.07.07 14:30
|close
|1479
|6.00
|1.8437
|0.0000
|1.8441
|66.00
|199929.92
|2960
|2006.07.07 14:30
|close
|1478
|3.00
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|15.00
|199944.92
|2961
|2006.07.07 14:30
|buy
|1481
|3.00
|1.8441
|0.0000
|1.8456
|2962
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1481
|3.00
|1.8456
|0.0000
|1.8456
|45.00
|199989.92
|2963
|2006.07.07 14:30
|buy
|1482
|3.00
|1.8462
|0.0000
|1.8477
|2964
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1482
|3.00
|1.8477
|0.0000
|1.8477
|45.00
|200034.92
|2965
|2006.07.07 14:30
|buy
|1483
|3.00
|1.8484
|0.0000
|1.8499
|2966
|2006.07.07 14:30
|buy
|1484
|6.00
|1.8478
|0.0000
|1.8493
|2967
|2006.07.07 14:30
|buy
|1485
|12.00
|1.8470
|0.0000
|1.8485
|2968
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1485
|12.00
|1.8485
|0.0000
|1.8485
|180.00
|200214.92
|2969
|2006.07.07 14:33
|t/p
|1484
|6.00
|1.8493
|0.0000
|1.8493
|90.00
|200304.92
|2970
|2006.07.07 14:33
|close
|1483
|3.00
|1.8494
|0.0000
|1.8499
|30.00
|200334.92
|2971
|2006.07.07 14:33
|buy
|1486
|3.00
|1.8498
|0.0000
|1.8513
|2972
|2006.07.07 14:34
|buy
|1487
|6.00
|1.8492
|0.0000
|1.8507
|2973
|2006.07.07 14:35
|t/p
|1487
|6.00
|1.8507
|0.0000
|1.8507
|90.00
|200424.92
|2974
|2006.07.07 14:35
|close
|1486
|3.00
|1.8507
|0.0000
|1.8513
|27.00
|200451.92
|2975
|2006.07.07 14:35
|buy
|1488
|3.00
|1.8511
|0.0000
|1.8526
|2976
|2006.07.07 14:35
|buy
|1489
|6.00
|1.8506
|0.0000
|1.8521
|2977
|2006.07.07 14:37
|t/p
|1489
|6.00
|1.8521
|0.0000
|1.8521
|90.00
|200541.92
|2978
|2006.07.07 14:37
|close
|1488
|3.00
|1.8521
|0.0000
|1.8526
|30.00
|200571.92
|2979
|2006.07.07 14:37
|buy
|1490
|3.00
|1.8525
|0.0000
|1.8540
|2980
|2006.07.07 14:39
|buy
|1491
|6.00
|1.8520
|0.0000
|1.8535
|2981
|2006.07.07 14:39
|buy
|1492
|12.00
|1.8514
|0.0000
|1.8529
|2982
|2006.07.07 14:40
|buy
|1493
|24.00
|1.8509
|0.0000
|1.8524
|2983
|2006.07.07 14:41
|t/p
|1493
|24.00
|1.8524
|0.0000
|1.8524
|360.00
|200931.92
|2984
|2006.07.07 14:41
|close
|1492
|12.00
|1.8524
|0.0000
|1.8529
|120.00
|201051.92
|2985
|2006.07.07 14:41
|close
|1491
|6.00
|1.8524
|0.0000
|1.8535
|24.00
|201075.92
|2986
|2006.07.07 14:41
|close
|1490
|3.00
|1.8524
|0.0000
|1.8540
|-3.00
|201072.92
|2987
|2006.07.07 14:41
|buy
|1494
|3.00
|1.8528
|0.0000
|1.8543
|2988
|2006.07.07 14:49
|buy
|1495
|6.00
|1.8522
|0.0000
|1.8537
|2989
|2006.07.07 14:58
|buy
|1496
|12.00
|1.8516
|0.0000
|1.8531
|2990
|2006.07.07 14:58
|buy
|1497
|24.00
|1.8510
|0.0000
|1.8525
|2991
|2006.07.07 14:58
|buy
|1498
|48.00
|1.8504
|0.0000
|1.8519
|2992
|2006.07.07 16:01
|t/p
|1498
|48.00
|1.8519
|0.0000
|1.8519
|720.00
|201792.92
|2993
|2006.07.07 16:01
|close
|1497
|24.00
|1.8519
|0.0000
|1.8525
|216.00
|202008.92
|2994
|2006.07.07 16:01
|close
|1496
|12.00
|1.8519
|0.0000
|1.8531
|36.00
|202044.92
|2995
|2006.07.07 16:01
|close
|1495
|6.00
|1.8519
|0.0000
|1.8537
|-18.00
|202026.92
|2996
|2006.07.07 16:01
|close
|1494
|3.00
|1.8519
|0.0000
|1.8543
|-27.00
|201999.92
|2997
|2006.07.07 16:01
|buy
|1499
|3.00
|1.8523
|0.0000
|1.8538
|2998
|2006.07.07 16:04
|buy
|1500
|6.00
|1.8518
|0.0000
|1.8533
|2999
|2006.07.07 16:07
|buy
|1501
|12.00
|1.8511
|0.0000
|1.8526
|3000
|2006.07.07 16:26
|t/p
|1501
|12.00
|1.8526
|0.0000
|1.8526
|180.00
|202179.92
|3001
|2006.07.07 16:26
|close
|1500
|6.00
|1.8526
|0.0000
|1.8533
|48.00
|202227.92
|3002
|2006.07.07 16:26
|close
|1499
|3.00
|1.8526
|0.0000
|1.8538
|9.00
|202236.92
|3003
|2006.07.07 16:26
|buy
|1502
|3.00
|1.8530
|0.0000
|1.8545
|3004
|2006.07.07 16:39
|buy
|1503
|6.00
|1.8524
|0.0000
|1.8539
|3005
|2006.07.07 16:57
|buy
|1504
|12.00
|1.8518
|0.0000
|1.8533
|3006
|2006.07.07 16:59
|buy
|1505
|24.00
|1.8512
|0.0000
|1.8527
|3007
|2006.07.07 17:35
|buy
|1506
|48.00
|1.8506
|0.0000
|1.8521
|3008
|2006.07.07 18:28
|t/p
|1506
|48.00
|1.8521
|0.0000
|1.8521
|720.00
|202956.92
|3009
|2006.07.07 18:28
|close
|1505
|24.00
|1.8521
|0.0000
|1.8527
|216.00
|203172.92
|3010
|2006.07.07 18:28
|close
|1504
|12.00
|1.8521
|0.0000
|1.8533
|36.00
|203208.92
|3011
|2006.07.07 18:28
|close
|1503
|6.00
|1.8521
|0.0000
|1.8539
|-18.00
|203190.92
|3012
|2006.07.07 18:28
|close
|1502
|3.00
|1.8521
|0.0000
|1.8545
|-27.00
|203163.92
|3013
|2006.07.07 18:28
|buy
|1507
|3.00
|1.8525
|0.0000
|1.8540
|3014
|2006.07.07 18:49
|buy
|1508
|6.00
|1.8519
|0.0000
|1.8534
|3015
|2006.07.07 20:59
|buy
|1509
|12.00
|1.8514
|0.0000
|1.8529
|3016
|2006.07.07 22:37
|buy
|1510
|24.00
|1.8508
|0.0000
|1.8523
|3017
|2006.07.09 00:35
|buy
|1511
|48.00
|1.8502
|0.0000
|1.8517
|3018
|2006.07.10 09:23
|t/p
|1511
|48.00
|1.8517
|0.0000
|1.8517
|710.40
|203874.32
|3019
|2006.07.10 09:23
|close
|1510
|24.00
|1.8518
|0.0000
|1.8523
|235.21
|204109.53
|3020
|2006.07.10 09:23
|close
|1509
|12.00
|1.8518
|0.0000
|1.8529
|45.60
|204155.13
|3021
|2006.07.10 09:23
|close
|1508
|6.00
|1.8518
|0.0000
|1.8534
|-7.20
|204147.93
|3022
|2006.07.10 09:23
|close
|1507
|3.00
|1.8518
|0.0000
|1.8540
|-21.60
|204126.33
|3023
|2006.07.10 10:15
|sell
|1512
|3.00
|1.8504
|0.0000
|1.8489
|3024
|2006.07.10 10:25
|sell
|1513
|6.00
|1.8510
|0.0000
|1.8495
|3025
|2006.07.10 10:33
|t/p
|1513
|6.00
|1.8495
|0.0000
|1.8495
|90.00
|204216.33
|3026
|2006.07.10 10:33
|close
|1512
|3.00
|1.8494
|0.0000
|1.8489
|30.00
|204246.33
|3027
|2006.07.10 10:33
|sell
|1514
|3.00
|1.8490
|0.0000
|1.8475
|3028
|2006.07.10 11:22
|t/p
|1514
|3.00
|1.8475
|0.0000
|1.8475
|45.00
|204291.33
|3029
|2006.07.10 11:22
|sell
|1515
|3.00
|1.8470
|0.0000
|1.8455
|3030
|2006.07.10 11:25
|t/p
|1515
|3.00
|1.8455
|0.0000
|1.8455
|45.00
|204336.33
|3031
|2006.07.10 11:25
|sell
|1516
|3.00
|1.8450
|0.0000
|1.8435
|3032
|2006.07.10 11:26
|sell
|1517
|6.00
|1.8456
|0.0000
|1.8441
|3033
|2006.07.10 11:35
|t/p
|1517
|6.00
|1.8441
|0.0000
|1.8441
|90.00
|204426.33
|3034
|2006.07.10 11:35
|close
|1516
|3.00
|1.8440
|0.0000
|1.8435
|30.00
|204456.33
|3035
|2006.07.10 11:35
|sell
|1518
|3.00
|1.8436
|0.0000
|1.8421
|3036
|2006.07.10 12:05
|sell
|1519
|6.00
|1.8441
|0.0000
|1.8426
|3037
|2006.07.10 12:22
|sell
|1520
|12.00
|1.8447
|0.0000
|1.8432
|3038
|2006.07.10 12:31
|sell
|1521
|24.00
|1.8453
|0.0000
|1.8438
|3039
|2006.07.10 12:59
|t/p
|1521
|24.00
|1.8438
|0.0000
|1.8438
|360.00
|204816.33
|3040
|2006.07.10 12:59
|close
|1520
|12.00
|1.8437
|0.0000
|1.8432
|120.00
|204936.33
|3041
|2006.07.10 12:59
|close
|1519
|6.00
|1.8437
|0.0000
|1.8426
|24.00
|204960.33
|3042
|2006.07.10 12:59
|close
|1518
|3.00
|1.8437
|0.0000
|1.8421
|-3.00
|204957.33
|3043
|2006.07.10 12:59
|sell
|1522
|3.00
|1.8433
|0.0000
|1.8418
|3044
|2006.07.10 13:07
|t/p
|1522
|3.00
|1.8418
|0.0000
|1.8418
|45.00
|205002.33
|3045
|2006.07.10 13:07
|sell
|1523
|3.00
|1.8414
|0.0000
|1.8399
|3046
|2006.07.10 13:17
|sell
|1524
|6.00
|1.8420
|0.0000
|1.8405
|3047
|2006.07.10 13:18
|sell
|1525
|12.00
|1.8426
|0.0000
|1.8411
|3048
|2006.07.10 13:19
|sell
|1526
|24.00
|1.8432
|0.0000
|1.8417
|3049
|2006.07.10 14:43
|t/p
|1526
|24.00
|1.8417
|0.0000
|1.8417
|360.00
|205362.33
|3050
|2006.07.10 14:43
|close
|1525
|12.00
|1.8416
|0.0000
|1.8411
|120.00
|205482.33
|3051
|2006.07.10 14:43
|close
|1524
|6.00
|1.8416
|0.0000
|1.8405
|24.00
|205506.33
|3052
|2006.07.10 14:43
|close
|1523
|3.00
|1.8416
|0.0000
|1.8399
|-6.00
|205500.33
|3053
|2006.07.10 14:43
|sell
|1527
|3.00
|1.8412
|0.0000
|1.8397
|3054
|2006.07.10 14:53
|t/p
|1527
|3.00
|1.8397
|0.0000
|1.8397
|45.00
|205545.33
|3055
|2006.07.10 14:53
|sell
|1528
|3.00
|1.8393
|0.0000
|1.8378
|3056
|2006.07.10 14:55
|sell
|1529
|6.00
|1.8398
|0.0000
|1.8383
|3057
|2006.07.10 15:20
|sell
|1530
|12.00
|1.8404
|0.0000
|1.8389
|3058
|2006.07.10 15:35
|t/p
|1530
|12.00
|1.8389
|0.0000
|1.8389
|180.00
|205725.33
|3059
|2006.07.10 15:35
|close
|1529
|6.00
|1.8388
|0.0000
|1.8383
|60.00
|205785.33
|3060
|2006.07.10 15:35
|close
|1528
|3.00
|1.8388
|0.0000
|1.8378
|15.00
|205800.33
|3061
|2006.07.10 15:35
|sell
|1531
|3.00
|1.8384
|0.0000
|1.8369
|3062
|2006.07.10 16:07
|sell
|1532
|6.00
|1.8390
|0.0000
|1.8375
|3063
|2006.07.10 16:56
|sell
|1533
|12.00
|1.8398
|0.0000
|1.8383
|3064
|2006.07.10 16:58
|sell
|1534
|24.00
|1.8404
|0.0000
|1.8389
|3065
|2006.07.10 17:09
|sell
|1535
|48.00
|1.8411
|0.0000
|1.8396
|3066
|2006.07.11 08:54
|t/p
|1535
|48.00
|1.8396
|0.0000
|1.8396
|722.64
|206522.97
|3067
|2006.07.11 08:54
|close
|1534
|24.00
|1.8395
|0.0000
|1.8389
|217.32
|206740.29
|3068
|2006.07.11 08:54
|close
|1533
|12.00
|1.8395
|0.0000
|1.8383
|36.66
|206776.95
|3069
|2006.07.11 08:54
|close
|1532
|6.00
|1.8395
|0.0000
|1.8375
|-29.67
|206747.28
|3070
|2006.07.11 08:54
|close
|1531
|3.00
|1.8395
|0.0000
|1.8369
|-32.84
|206714.44
|3071
|2006.07.11 10:15
|sell
|1536
|3.00
|1.8430
|0.0000
|1.8415
|3072
|2006.07.11 10:27
|sell
|1537
|6.00
|1.8436
|0.0000
|1.8421
|3073
|2006.07.11 10:28
|sell
|1538
|12.00
|1.8441
|0.0000
|1.8426
|3074
|2006.07.11 10:30
|t/p
|1538
|12.00
|1.8426
|0.0000
|1.8426
|180.00
|206894.44
|3075
|2006.07.11 10:30
|close
|1537
|6.00
|1.8425
|0.0000
|1.8421
|66.00
|206960.44
|3076
|2006.07.11 10:30
|close
|1536
|3.00
|1.8425
|0.0000
|1.8415
|15.00
|206975.44
|3077
|2006.07.11 10:30
|sell
|1539
|3.00
|1.8421
|0.0000
|1.8406
|3078
|2006.07.11 10:32
|t/p
|1539
|3.00
|1.8406
|0.0000
|1.8406
|45.00
|207020.44
|3079
|2006.07.11 10:32
|sell
|1540
|3.00
|1.8402
|0.0000
|1.8387
|3080
|2006.07.11 10:32
|sell
|1541
|6.00
|1.8407
|0.0000
|1.8392
|3081
|2006.07.11 11:00
|sell
|1542
|12.00
|1.8414
|0.0000
|1.8399
|3082
|2006.07.11 11:04
|sell
|1543
|24.00
|1.8420
|0.0000
|1.8405
|3083
|2006.07.11 11:26
|t/p
|1543
|24.00
|1.8405
|0.0000
|1.8405
|360.00
|207380.44
|3084
|2006.07.11 11:26
|close
|1542
|12.00
|1.8403
|0.0000
|1.8399
|132.00
|207512.44
|3085
|2006.07.11 11:26
|close
|1541
|6.00
|1.8403
|0.0000
|1.8392
|24.00
|207536.44
|3086
|2006.07.11 11:26
|close
|1540
|3.00
|1.8403
|0.0000
|1.8387
|-3.00
|207533.44
|3087
|2006.07.11 17:47
|buy
|1544
|3.00
|1.8425
|0.0000
|1.8440
|3088
|2006.07.11 18:32
|buy
|1545
|6.00
|1.8419
|0.0000
|1.8434
|3089
|2006.07.11 19:23
|t/p
|1545
|6.00
|1.8434
|0.0000
|1.8434
|90.00
|207623.44
|3090
|2006.07.11 19:23
|close
|1544
|3.00
|1.8435
|0.0000
|1.8440
|30.00
|207653.44
|3091
|2006.07.11 19:23
|buy
|1546
|3.00
|1.8439
|0.0000
|1.8454
|3092
|2006.07.11 20:41
|t/p
|1546
|3.00
|1.8454
|0.0000
|1.8454
|45.00
|207698.44
|3093
|2006.07.11 20:41
|buy
|1547
|3.00
|1.8458
|0.0000
|1.8473
|3094
|2006.07.11 23:59
|buy
|1548
|6.00
|1.8450
|0.0000
|1.8465
|3095
|2006.07.12 02:14
|buy
|1549
|12.00
|1.8445
|0.0000
|1.8460
|3096
|2006.07.12 08:03
|t/p
|1549
|12.00
|1.8460
|0.0000
|1.8460
|180.00
|207878.44
|3097
|2006.07.12 08:03
|close
|1548
|6.00
|1.8460
|0.0000
|1.8465
|58.80
|207937.24
|3098
|2006.07.12 08:03
|close
|1547
|3.00
|1.8460
|0.0000
|1.8473
|5.40
|207942.64
|3099
|2006.07.12 12:00
|sell
|1550
|3.00
|1.8445
|0.0000
|1.8430
|3100
|2006.07.12 12:02
|sell
|1551
|6.00
|1.8450
|0.0000
|1.8435
|3101
|2006.07.12 12:02
|sell
|1552
|12.00
|1.8457
|0.0000
|1.8442
|3102
|2006.07.12 12:05
|sell
|1553
|24.00
|1.8464
|0.0000
|1.8449
|3103
|2006.07.12 12:25
|t/p
|1553
|24.00
|1.8449
|0.0000
|1.8449
|360.00
|208302.64
|3104
|2006.07.12 12:25
|close
|1552
|12.00
|1.8449
|0.0000
|1.8442
|96.00
|208398.64
|3105
|2006.07.12 12:25
|close
|1551
|6.00
|1.8449
|0.0000
|1.8435
|6.00
|208404.64
|3106
|2006.07.12 12:25
|close
|1550
|3.00
|1.8449
|0.0000
|1.8430
|-12.00
|208392.64
|3107
|2006.07.12 12:25
|sell
|1554
|3.00
|1.8445
|0.0000
|1.8430
|3108
|2006.07.12 12:42
|t/p
|1554
|3.00
|1.8430
|0.0000
|1.8430
|45.00
|208437.64
|3109
|2006.07.12 12:42
|sell
|1555
|3.00
|1.8426
|0.0000
|1.8411
|3110
|2006.07.12 12:50
|sell
|1556
|6.00
|1.8431
|0.0000
|1.8416
|3111
|2006.07.12 13:17
|t/p
|1556
|6.00
|1.8416
|0.0000
|1.8416
|90.00
|208527.64
|3112
|2006.07.12 13:17
|close
|1555
|3.00
|1.8416
|0.0000
|1.8411
|30.00
|208557.64
|3113
|2006.07.12 13:17
|sell
|1557
|3.00
|1.8412
|0.0000
|1.8397
|3114
|2006.07.12 13:27
|t/p
|1557
|3.00
|1.8397
|0.0000
|1.8397
|45.00
|208602.64
|3115
|2006.07.12 13:27
|sell
|1558
|3.00
|1.8391
|0.0000
|1.8376
|3116
|2006.07.12 13:45
|sell
|1559
|6.00
|1.8397
|0.0000
|1.8382
|3117
|2006.07.12 14:20
|sell
|1560
|12.00
|1.8402
|0.0000
|1.8387
|3118
|2006.07.12 14:30
|t/p
|1560
|12.00
|1.8387
|0.0000
|1.8387
|180.00
|208782.64
|3119
|2006.07.12 14:30
|close
|1559
|6.00
|1.8387
|0.0000
|1.8382
|60.00
|208842.64
|3120
|2006.07.12 14:30
|close
|1558
|3.00
|1.8387
|0.0000
|1.8376
|12.00
|208854.64
|3121
|2006.07.12 14:30
|sell
|1561
|3.00
|1.8383
|0.0000
|1.8368
|3122
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1561
|3.00
|1.8368
|0.0000
|1.8368
|45.00
|208899.64
|3123
|2006.07.12 14:31
|sell
|1562
|3.00
|1.8364
|0.0000
|1.8349
|3124
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1562
|3.00
|1.8349
|0.0000
|1.8349
|45.00
|208944.64
|3125
|2006.07.12 14:31
|sell
|1563
|3.00
|1.8345
|0.0000
|1.8330
|3126
|2006.07.12 14:32
|t/p
|1563
|3.00
|1.8330
|0.0000
|1.8330
|45.00
|208989.64
|3127
|2006.07.12 14:32
|sell
|1564
|3.00
|1.8326
|0.0000
|1.8311
|3128
|2006.07.12 14:32
|sell
|1565
|6.00
|1.8332
|0.0000
|1.8317
|3129
|2006.07.12 14:32
|sell
|1566
|12.00
|1.8337
|0.0000
|1.8322
|3130
|2006.07.12 14:32
|sell
|1567
|24.00
|1.8343
|0.0000
|1.8328
|3131
|2006.07.12 14:32
|sell
|1568
|48.00
|1.8348
|0.0000
|1.8333
|3132
|2006.07.12 16:04
|t/p
|1568
|48.00
|1.8333
|0.0000
|1.8333
|720.00
|209709.64
|3133
|2006.07.12 16:04
|close
|1567
|24.00
|1.8333
|0.0000
|1.8328
|240.00
|209949.64
|3134
|2006.07.12 16:04
|close
|1566
|12.00
|1.8333
|0.0000
|1.8322
|48.00
|209997.64
|3135
|2006.07.12 16:04
|close
|1565
|6.00
|1.8333
|0.0000
|1.8317
|-6.00
|209991.64
|3136
|2006.07.12 16:04
|close
|1564
|3.00
|1.8333
|0.0000
|1.8311
|-21.00
|209970.64
|3137
|2006.07.12 16:04
|sell
|1569
|3.00
|1.8329
|0.0000
|1.8314
|3138
|2006.07.12 16:07
|t/p
|1569
|3.00
|1.8314
|0.0000
|1.8314
|45.00
|210015.64
|3139
|2006.07.12 16:07
|sell
|1570
|3.00
|1.8310
|0.0000
|1.8295
|3140
|2006.07.12 16:08
|sell
|1571
|6.00
|1.8316
|0.0000
|1.8301
|3141
|2006.07.12 16:10
|sell
|1572
|12.00
|1.8323
|0.0000
|1.8308
|3142
|2006.07.12 16:18
|sell
|1573
|24.00
|1.8329
|0.0000
|1.8314
|3143
|2006.07.12 17:30
|sell
|1574
|48.00
|1.8334
|0.0000
|1.8319
|3144
|2006.07.17 10:02
|t/p
|1574
|48.00
|1.8319
|0.0000
|1.8319
|733.20
|210748.84
|3145
|2006.07.17 10:02
|close
|1573
|24.00
|1.8318
|0.0000
|1.8314
|270.60
|211019.44
|3146
|2006.07.17 10:02
|close
|1572
|12.00
|1.8318
|0.0000
|1.8308
|63.30
|211082.74
|3147
|2006.07.17 10:02
|close
|1571
|6.00
|1.8318
|0.0000
|1.8301
|-10.35
|211072.39
|3148
|2006.07.17 10:02
|close
|1570
|3.00
|1.8318
|0.0000
|1.8295
|-23.18
|211049.22
|3149
|2006.07.17 10:02
|sell
|1575
|3.00
|1.8314
|0.0000
|1.8299
|3150
|2006.07.17 10:05
|t/p
|1575
|3.00
|1.8299
|0.0000
|1.8299
|45.00
|211094.22
|3151
|2006.07.17 10:05
|sell
|1576
|3.00
|1.8295
|0.0000
|1.8280
|3152
|2006.07.17 10:15
|t/p
|1576
|3.00
|1.8280
|0.0000
|1.8280
|45.00
|211139.22
|3153
|2006.07.17 10:15
|sell
|1577
|3.00
|1.8274
|0.0000
|1.8259
|3154
|2006.07.17 10:15
|sell
|1578
|6.00
|1.8279
|0.0000
|1.8264
|3155
|2006.07.17 10:22
|t/p
|1578
|6.00
|1.8264
|0.0000
|1.8264
|90.00
|211229.22
|3156
|2006.07.17 10:22
|close
|1577
|3.00
|1.8264
|0.0000
|1.8259
|30.00
|211259.22
|3157
|2006.07.17 10:22
|sell
|1579
|3.00
|1.8260
|0.0000
|1.8245
|3158
|2006.07.17 10:25
|sell
|1580
|6.00
|1.8265
|0.0000
|1.8250
|3159
|2006.07.17 10:40
|t/p
|1580
|6.00
|1.8250
|0.0000
|1.8250
|90.00
|211349.22
|3160
|2006.07.17 10:40
|close
|1579
|3.00
|1.8250
|0.0000
|1.8245
|30.00
|211379.22
|3161
|2006.07.17 10:40
|sell
|1581
|3.00
|1.8246
|0.0000
|1.8231
|3162
|2006.07.17 11:00
|t/p
|1581
|3.00
|1.8231
|0.0000
|1.8231
|45.00
|211424.22
|3163
|2006.07.17 11:00
|sell
|1582
|3.00
|1.8227
|0.0000
|1.8212
|3164
|2006.07.17 11:03
|sell
|1583
|6.00
|1.8233
|0.0000
|1.8218
|3165
|2006.07.17 11:25
|t/p
|1583
|6.00
|1.8218
|0.0000
|1.8218
|90.00
|211514.22
|3166
|2006.07.17 11:25
|close
|1582
|3.00
|1.8218
|0.0000
|1.8212
|27.00
|211541.22
|3167
|2006.07.17 11:25
|sell
|1584
|3.00
|1.8214
|0.0000
|1.8199
|3168
|2006.07.17 12:29
|t/p
|1584
|3.00
|1.8199
|0.0000
|1.8199
|45.00
|211586.22
|3169
|2006.07.17 12:29
|sell
|1585
|3.00
|1.8195
|0.0000
|1.8180
|3170
|2006.07.17 12:34
|sell
|1586
|6.00
|1.8201
|0.0000
|1.8186
|3171
|2006.07.17 12:38
|sell
|1587
|12.00
|1.8207
|0.0000
|1.8192
|3172
|2006.07.17 13:28
|sell
|1588
|24.00
|1.8213
|0.0000
|1.8198
|3173
|2006.07.17 14:05
|sell
|1589
|48.00
|1.8219
|0.0000
|1.8204
|3174
|2006.07.17 14:34
|t/p
|1589
|48.00
|1.8204
|0.0000
|1.8204
|720.00
|212306.22
|3175
|2006.07.17 14:34
|close
|1588
|24.00
|1.8204
|0.0000
|1.8198
|216.01
|212522.23
|3176
|2006.07.17 14:34
|close
|1587
|12.00
|1.8204
|0.0000
|1.8192
|36.01
|212558.24
|3177
|2006.07.17 14:34
|close
|1586
|6.00
|1.8204
|0.0000
|1.8186
|-18.00
|212540.24
|3178
|2006.07.17 14:34
|close
|1585
|3.00
|1.8204
|0.0000
|1.8180
|-27.00
|212513.24
|3179
|2006.07.17 14:34
|sell
|1590
|3.00
|1.8200
|0.0000
|1.8185
|3180
|2006.07.17 15:17
|t/p
|1590
|3.00
|1.8185
|0.0000
|1.8185
|45.00
|212558.24
|3181
|2006.07.17 15:17
|sell
|1591
|3.00
|1.8181
|0.0000
|1.8166
|3182
|2006.07.17 15:18
|sell
|1592
|6.00
|1.8187
|0.0000
|1.8172
|3183
|2006.07.17 15:20
|sell
|1593
|12.00
|1.8193
|0.0000
|1.8178
|3184
|2006.07.17 15:34
|sell
|1594
|24.00
|1.8198
|0.0000
|1.8183
|3185
|2006.07.17 15:36
|sell
|1595
|48.00
|1.8204
|0.0000
|1.8189
|3186
|2006.07.17 16:19
|t/p
|1595
|48.00
|1.8189
|0.0000
|1.8189
|720.00
|213278.24
|3187
|2006.07.17 16:19
|close
|1594
|24.00
|1.8189
|0.0000
|1.8183
|216.00
|213494.24
|3188
|2006.07.17 16:19
|close
|1593
|12.00
|1.8189
|0.0000
|1.8178
|48.00
|213542.24
|3189
|2006.07.17 16:19
|close
|1592
|6.00
|1.8189
|0.0000
|1.8172
|-12.00
|213530.24
|3190
|2006.07.17 16:19
|close
|1591
|3.00
|1.8189
|0.0000
|1.8166
|-24.00
|213506.24
|3191
|2006.07.18 10:45
|buy
|1596
|3.00
|1.8255
|0.0000
|1.8270
|3192
|2006.07.18 10:55
|buy
|1597
|6.00
|1.8249
|0.0000
|1.8264
|3193
|2006.07.18 11:00
|buy
|1598
|12.00
|1.8243
|0.0000
|1.8258
|3194
|2006.07.18 11:00
|buy
|1599
|24.00
|1.8237
|0.0000
|1.8252
|3195
|2006.07.18 11:03
|buy
|1600
|48.00
|1.8231
|0.0000
|1.8246
|3196
|2006.07.18 11:16
|t/p
|1600
|48.00
|1.8246
|0.0000
|1.8246
|720.00
|214226.24
|3197
|2006.07.18 11:16
|close
|1599
|24.00
|1.8246
|0.0000
|1.8252
|216.00
|214442.24
|3198
|2006.07.18 11:16
|close
|1598
|12.00
|1.8246
|0.0000
|1.8258
|36.00
|214478.24
|3199
|2006.07.18 11:16
|close
|1597
|6.00
|1.8246
|0.0000
|1.8264
|-18.00
|214460.24
|3200
|2006.07.18 11:16
|close
|1596
|3.00
|1.8246
|0.0000
|1.8270
|-27.00
|214433.24
|3201
|2006.07.18 11:16
|buy
|1601
|3.00
|1.8250
|0.0000
|1.8265
|3202
|2006.07.18 11:29
|buy
|1602
|6.00
|1.8244
|0.0000
|1.8259
|3203
|2006.07.18 11:58
|t/p
|1602
|6.00
|1.8259
|0.0000
|1.8259
|90.00
|214523.24
|3204
|2006.07.18 11:58
|close
|1601
|3.00
|1.8260
|0.0000
|1.8265
|30.00
|214553.24
|3205
|2006.07.18 11:58
|buy
|1603
|3.00
|1.8264
|0.0000
|1.8279
|3206
|2006.07.18 11:59
|buy
|1604
|6.00
|1.8259
|0.0000
|1.8274
|3207
|2006.07.18 12:00
|buy
|1605
|12.00
|1.8253
|0.0000
|1.8268
|3208
|2006.07.18 12:15
|t/p
|1605
|12.00
|1.8268
|0.0000
|1.8268
|180.00
|214733.24
|3209
|2006.07.18 12:15
|close
|1604
|6.00
|1.8269
|0.0000
|1.8274
|60.00
|214793.24
|3210
|2006.07.18 12:15
|close
|1603
|3.00
|1.8269
|0.0000
|1.8279
|15.00
|214808.24
|3211
|2006.07.18 12:15
|buy
|1606
|3.00
|1.8273
|0.0000
|1.8288
|3212
|2006.07.18 12:27
|t/p
|1606
|3.00
|1.8288
|0.0000
|1.8288
|45.00
|214853.24
|3213
|2006.07.18 12:27
|buy
|1607
|3.00
|1.8292
|0.0000
|1.8307
|3214
|2006.07.18 12:31
|buy
|1608
|6.00
|1.8287
|0.0000
|1.8302
|3215
|2006.07.18 12:41
|t/p
|1608
|6.00
|1.8302
|0.0000
|1.8302
|90.00
|214943.24
|3216
|2006.07.18 12:41
|close
|1607
|3.00
|1.8302
|0.0000
|1.8307
|30.00
|214973.24
|3217
|2006.07.18 12:41
|buy
|1609
|3.00
|1.8306
|0.0000
|1.8321
|3218
|2006.07.18 12:48
|buy
|1610
|6.00
|1.8301
|0.0000
|1.8316
|3219
|2006.07.18 12:50
|buy
|1611
|12.00
|1.8295
|0.0000
|1.8310
|3220
|2006.07.18 12:59
|buy
|1612
|24.00
|1.8289
|0.0000
|1.8304
|3221
|2006.07.18 13:01
|buy
|1613
|48.00
|1.8284
|0.0000
|1.8299
|3222
|2006.07.18 13:17
|t/p
|1613
|48.00
|1.8299
|0.0000
|1.8299
|720.00
|215693.24
|3223
|2006.07.18 13:17
|close
|1612
|24.00
|1.8299
|0.0000
|1.8304
|240.00
|215933.24
|3224
|2006.07.18 13:17
|close
|1611
|12.00
|1.8299
|0.0000
|1.8310
|48.00
|215981.24
|3225
|2006.07.18 13:17
|close
|1610
|6.00
|1.8299
|0.0000
|1.8316
|-12.00
|215969.24
|3226
|2006.07.18 13:17
|close
|1609
|3.00
|1.8299
|0.0000
|1.8321
|-21.00
|215948.24
|3227
|2006.07.18 13:17
|buy
|1614
|3.00
|1.8303
|0.0000
|1.8318
|3228
|2006.07.18 13:20
|buy
|1615
|6.00
|1.8298
|0.0000
|1.8313
|3229
|2006.07.18 13:41
|buy
|1616
|12.00
|1.8292
|0.0000
|1.8307
|3230
|2006.07.18 13:42
|buy
|1617
|24.00
|1.8284
|0.0000
|1.8299
|3231
|2006.07.18 13:58
|buy
|1618
|48.00
|1.8278
|0.0000
|1.8293
|3232
|2006.07.18 14:06
|t/p
|1618
|48.00
|1.8293
|0.0000
|1.8293
|720.00
|216668.24
|3233
|2006.07.18 14:06
|close
|1617
|24.00
|1.8293
|0.0000
|1.8299
|216.01
|216884.25
|3234
|2006.07.18 14:06
|close
|1616
|12.00
|1.8293
|0.0000
|1.8307
|12.00
|216896.25
|3235
|2006.07.18 14:06
|close
|1615
|6.00
|1.8293
|0.0000
|1.8313
|-30.00
|216866.25
|3236
|2006.07.18 14:06
|close
|1614
|3.00
|1.8293
|0.0000
|1.8318
|-30.00
|216836.25
|3237
|2006.07.18 14:06
|buy
|1619
|3.00
|1.8297
|0.0000
|1.8312
|3238
|2006.07.18 14:19
|buy
|1620
|6.00
|1.8292
|0.0000
|1.8307
|3239
|2006.07.18 14:30
|buy
|1621
|12.00
|1.8286
|0.0000
|1.8301
|3240
|2006.07.18 14:35
|t/p
|1621
|12.00
|1.8301
|0.0000
|1.8301
|180.00
|217016.25
|3241
|2006.07.18 14:35
|close
|1620
|6.00
|1.8303
|0.0000
|1.8307
|66.00
|217082.25
|3242
|2006.07.18 14:35
|close
|1619
|3.00
|1.8303
|0.0000
|1.8312
|18.00
|217100.25
|3243
|2006.07.18 14:35
|buy
|1622
|3.00
|1.8307
|0.0000
|1.8322
|3244
|2006.07.18 14:42
|buy
|1623
|6.00
|1.8301
|0.0000
|1.8316
|3245
|2006.07.18 14:46
|buy
|1624
|12.00
|1.8295
|0.0000
|1.8310
|3246
|2006.07.18 15:00
|buy
|1625
|24.00
|1.8290
|0.0000
|1.8305
|3247
|2006.07.18 15:00
|buy
|1626
|48.00
|1.8284
|0.0000
|1.8299
|3248
|2006.07.18 15:04
|t/p
|1626
|48.00
|1.8299
|0.0000
|1.8299
|720.00
|217820.25
|3249
|2006.07.18 15:04
|close
|1625
|24.00
|1.8299
|0.0000
|1.8305
|216.00
|218036.25
|3250
|2006.07.18 15:04
|close
|1624
|12.00
|1.8299
|0.0000
|1.8310
|48.00
|218084.25
|3251
|2006.07.18 15:04
|close
|1623
|6.00
|1.8299
|0.0000
|1.8316
|-12.00
|218072.25
|3252
|2006.07.18 15:04
|close
|1622
|3.00
|1.8299
|0.0000
|1.8322
|-24.00
|218048.25
|3253
|2006.07.19 14:30
|buy
|1627
|3.00
|1.8275
|0.0000
|1.8290
|3254
|2006.07.19 14:30
|buy
|1628
|6.00
|1.8270
|0.0000
|1.8285
|3255
|2006.07.19 14:30
|buy
|1629
|12.00
|1.8263
|0.0000
|1.8278
|3256
|2006.07.19 14:30
|buy
|1630
|24.00
|1.8258
|0.0000
|1.8273
|3257
|2006.07.19 14:30
|buy
|1631
|48.00
|1.8252
|0.0000
|1.8267
|3258
|2006.07.19 15:44
|t/p
|1631
|48.00
|1.8267
|0.0000
|1.8267
|720.00
|218768.25
|3259
|2006.07.19 15:44
|close
|1630
|24.00
|1.8267
|0.0000
|1.8273
|216.00
|218984.25
|3260
|2006.07.19 15:44
|close
|1629
|12.00
|1.8267
|0.0000
|1.8278
|48.00
|219032.25
|3261
|2006.07.19 15:44
|close
|1628
|6.00
|1.8267
|0.0000
|1.8285
|-18.00
|219014.25
|3262
|2006.07.19 15:44
|close
|1627
|3.00
|1.8267
|0.0000
|1.8290
|-24.00
|218990.25
|3263
|2006.07.19 15:44
|buy
|1632
|3.00
|1.8271
|0.0000
|1.8286
|3264
|2006.07.19 16:00
|t/p
|1632
|3.00
|1.8286
|0.0000
|1.8286
|45.00
|219035.25
|3265
|2006.07.19 16:00
|buy
|1633
|3.00
|1.8292
|0.0000
|1.8307
|3266
|2006.07.19 16:00
|t/p
|1633
|3.00
|1.8307
|0.0000
|1.8307
|45.00
|219080.25
|3267
|2006.07.19 16:00
|buy
|1634
|3.00
|1.8311
|0.0000
|1.8326
|3268
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1634
|3.00
|1.8326
|0.0000
|1.8326
|45.00
|219125.25
|3269
|2006.07.19 16:01
|buy
|1635
|3.00
|1.8330
|0.0000
|1.8345
|3270
|2006.07.19 16:02
|buy
|1636
|6.00
|1.8324
|0.0000
|1.8339
|3271
|2006.07.19 16:02
|buy
|1637
|12.00
|1.8319
|0.0000
|1.8334
|3272
|2006.07.19 16:04
|buy
|1638
|24.00
|1.8313
|0.0000
|1.8328
|3273
|2006.07.19 16:06
|t/p
|1638
|24.00
|1.8328
|0.0000
|1.8328
|360.00
|219485.25
|3274
|2006.07.19 16:06
|close
|1637
|12.00
|1.8328
|0.0000
|1.8334
|108.00
|219593.25
|3275
|2006.07.19 16:06
|close
|1636
|6.00
|1.8328
|0.0000
|1.8339
|24.00
|219617.25
|3276
|2006.07.19 16:06
|close
|1635
|3.00
|1.8328
|0.0000
|1.8345
|-6.00
|219611.25
|3277
|2006.07.19 16:06
|buy
|1639
|3.00
|1.8332
|0.0000
|1.8347
|3278
|2006.07.19 16:07
|t/p
|1639
|3.00
|1.8347
|0.0000
|1.8347
|45.00
|219656.25
|3279
|2006.07.19 16:07
|buy
|1640
|3.00
|1.8351
|0.0000
|1.8366
|3280
|2006.07.19 16:08
|t/p
|1640
|3.00
|1.8366
|0.0000
|1.8366
|45.00
|219701.25
|3281
|2006.07.19 16:08
|buy
|1641
|3.00
|1.8370
|0.0000
|1.8385
|3282
|2006.07.19 16:09
|buy
|1642
|6.00
|1.8365
|0.0000
|1.8380
|3283
|2006.07.19 16:11
|t/p
|1642
|6.00
|1.8380
|0.0000
|1.8380
|90.00
|219791.25
|3284
|2006.07.19 16:11
|close
|1641
|3.00
|1.8380
|0.0000
|1.8385
|30.00
|219821.25
|3285
|2006.07.19 16:11
|buy
|1643
|3.00
|1.8384
|0.0000
|1.8399
|3286
|2006.07.19 16:11
|buy
|1644
|6.00
|1.8379
|0.0000
|1.8394
|3287
|2006.07.19 16:13
|buy
|1645
|12.00
|1.8373
|0.0000
|1.8388
|3288
|2006.07.19 16:14
|buy
|1646
|24.00
|1.8367
|0.0000
|1.8382
|3289
|2006.07.19 16:28
|t/p
|1646
|24.00
|1.8382
|0.0000
|1.8382
|360.00
|220181.25
|3290
|2006.07.19 16:28
|close
|1645
|12.00
|1.8383
|0.0000
|1.8388
|120.00
|220301.25
|3291
|2006.07.19 16:28
|close
|1644
|6.00
|1.8383
|0.0000
|1.8394
|24.00
|220325.25
|3292
|2006.07.19 16:28
|close
|1643
|3.00
|1.8383
|0.0000
|1.8399
|-3.00
|220322.25
|3293
|2006.07.19 16:28
|buy
|1647
|3.00
|1.8387
|0.0000
|1.8402
|3294
|2006.07.19 17:04
|buy
|1648
|6.00
|1.8381
|0.0000
|1.8396
|3295
|2006.07.19 17:04
|buy
|1649
|12.00
|1.8375
|0.0000
|1.8390
|3296
|2006.07.19 17:04
|buy
|1650
|24.00
|1.8369
|0.0000
|1.8384
|3297
|2006.07.19 17:09
|buy
|1651
|48.00
|1.8364
|0.0000
|1.8379
|3298
|2006.07.19 17:16
|t/p
|1651
|48.00
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|720.00
|221042.25
|3299
|2006.07.19 17:16
|close
|1650
|24.00
|1.8379
|0.0000
|1.8384
|240.00
|221282.25
|3300
|2006.07.19 17:16
|close
|1649
|12.00
|1.8379
|0.0000
|1.8390
|48.01
|221330.26
|3301
|2006.07.19 17:16
|close
|1648
|6.00
|1.8379
|0.0000
|1.8396
|-12.00
|221318.26
|3302
|2006.07.19 17:16
|close
|1647
|3.00
|1.8379
|0.0000
|1.8402
|-24.00
|221294.26
|3303
|2006.07.19 17:16
|buy
|1652
|3.00
|1.8383
|0.0000
|1.8398
|3304
|2006.07.19 17:17
|buy
|1653
|6.00
|1.8377
|0.0000
|1.8392
|3305
|2006.07.19 18:39
|t/p
|1653
|6.00
|1.8392
|0.0000
|1.8392
|90.00
|221384.26
|3306
|2006.07.19 18:39
|close
|1652
|3.00
|1.8392
|0.0000
|1.8398
|27.00
|221411.26
|3307
|2006.07.19 18:39
|buy
|1654
|3.00
|1.8396
|0.0000
|1.8411
|3308
|2006.07.19 18:58
|t/p
|1654
|3.00
|1.8411
|0.0000
|1.8411
|45.00
|221456.26
|3309
|2006.07.19 18:58
|buy
|1655
|3.00
|1.8417
|0.0000
|1.8432
|3310
|2006.07.19 19:44
|t/p
|1655
|3.00
|1.8432
|0.0000
|1.8432
|45.00
|221501.26
|3311
|2006.07.19 19:44
|buy
|1656
|3.00
|1.8436
|0.0000
|1.8451
|3312
|2006.07.19 19:52
|buy
|1657
|6.00
|1.8429
|0.0000
|1.8444
|3313
|2006.07.20 03:18
|t/p
|1657
|6.00
|1.8444
|0.0000
|1.8444
|86.40
|221587.66
|3314
|2006.07.20 03:18
|close
|1656
|3.00
|1.8444
|0.0000
|1.8451
|22.20
|221609.86
|3315
|2006.07.20 12:00
|buy
|1658
|3.00
|1.8460
|0.0000
|1.8475
|3316
|2006.07.20 12:36
|t/p
|1658
|3.00
|1.8475
|0.0000
|1.8475
|45.00
|221654.86
|3317
|2006.07.20 12:36
|buy
|1659
|3.00
|1.8480
|0.0000
|1.8495
|3318
|2006.07.20 13:09
|t/p
|1659
|3.00
|1.8495
|0.0000
|1.8495
|45.00
|221699.86
|3319
|2006.07.20 13:09
|buy
|1660
|3.00
|1.8499
|0.0000
|1.8514
|3320
|2006.07.20 13:13
|buy
|1661
|6.00
|1.8494
|0.0000
|1.8509
|3321
|2006.07.20 13:41
|t/p
|1661
|6.00
|1.8509
|0.0000
|1.8509
|90.00
|221789.86
|3322
|2006.07.20 13:41
|close
|1660
|3.00
|1.8509
|0.0000
|1.8514
|30.00
|221819.86
|3323
|2006.07.20 13:41
|buy
|1662
|3.00
|1.8513
|0.0000
|1.8528
|3324
|2006.07.20 13:43
|buy
|1663
|6.00
|1.8508
|0.0000
|1.8523
|3325
|2006.07.20 14:30
|buy
|1664
|12.00
|1.8502
|0.0000
|1.8517
|3326
|2006.07.20 14:45
|buy
|1665
|24.00
|1.8497
|0.0000
|1.8512
|3327
|2006.07.20 15:29
|buy
|1666
|48.00
|1.8490
|0.0000
|1.8505
|3328
|2006.07.20 16:07
|t/p
|1666
|48.00
|1.8505
|0.0000
|1.8505
|720.00
|222539.86
|3329
|2006.07.20 16:07
|close
|1665
|24.00
|1.8505
|0.0000
|1.8512
|192.00
|222731.86
|3330
|2006.07.20 16:07
|close
|1664
|12.00
|1.8505
|0.0000
|1.8517
|36.00
|222767.86
|3331
|2006.07.20 16:07
|close
|1663
|6.00
|1.8505
|0.0000
|1.8523
|-18.00
|222749.86
|3332
|2006.07.20 16:07
|close
|1662
|3.00
|1.8505
|0.0000
|1.8528
|-24.00
|222725.86
|3333
|2006.07.21 07:45
|buy
|1667
|3.00
|1.8490
|0.0000
|1.8505
|3334
|2006.07.21 07:53
|buy
|1668
|6.00
|1.8484
|0.0000
|1.8499
|3335
|2006.07.21 07:57
|buy
|1669
|12.00
|1.8479
|0.0000
|1.8494
|3336
|2006.07.21 08:34
|t/p
|1669
|12.00
|1.8494
|0.0000
|1.8494
|180.00
|222905.86
|3337
|2006.07.21 08:34
|close
|1668
|6.00
|1.8494
|0.0000
|1.8499
|60.00
|222965.86
|3338
|2006.07.21 08:34
|close
|1667
|3.00
|1.8494
|0.0000
|1.8505
|12.00
|222977.86
|3339
|2006.07.21 08:34
|buy
|1670
|3.00
|1.8498
|0.0000
|1.8513
|3340
|2006.07.21 08:56
|t/p
|1670
|3.00
|1.8513
|0.0000
|1.8513
|45.00
|223022.86
|3341
|2006.07.21 08:56
|buy
|1671
|3.00
|1.8517
|0.0000
|1.8532
|3342
|2006.07.21 08:59
|buy
|1672
|6.00
|1.8512
|0.0000
|1.8527
|3343
|2006.07.21 08:59
|buy
|1673
|12.00
|1.8507
|0.0000
|1.8522
|3344
|2006.07.21 09:14
|t/p
|1673
|12.00
|1.8522
|0.0000
|1.8522
|180.00
|223202.86
|3345
|2006.07.21 09:14
|close
|1672
|6.00
|1.8522
|0.0000
|1.8527
|60.00
|223262.86
|3346
|2006.07.21 09:14
|close
|1671
|3.00
|1.8522
|0.0000
|1.8532
|15.00
|223277.86
|3347
|2006.07.21 09:14
|buy
|1674
|3.00
|1.8526
|0.0000
|1.8541
|3348
|2006.07.21 09:15
|t/p
|1674
|3.00
|1.8541
|0.0000
|1.8541
|45.00
|223322.86
|3349
|2006.07.21 09:15
|buy
|1675
|3.00
|1.8545
|0.0000
|1.8560
|3350
|2006.07.21 09:16
|buy
|1676
|6.00
|1.8540
|0.0000
|1.8555
|3351
|2006.07.21 09:16
|buy
|1677
|12.00
|1.8535
|0.0000
|1.8550
|3352
|2006.07.21 09:19
|t/p
|1677
|12.00
|1.8550
|0.0000
|1.8550
|180.00
|223502.86
|3353
|2006.07.21 09:19
|close
|1676
|6.00
|1.8550
|0.0000
|1.8555
|60.00
|223562.86
|3354
|2006.07.21 09:19
|close
|1675
|3.00
|1.8550
|0.0000
|1.8560
|15.00
|223577.86
|3355
|2006.07.21 09:19
|buy
|1678
|3.00
|1.8554
|0.0000
|1.8569
|3356
|2006.07.21 09:23
|buy
|1679
|6.00
|1.8547
|0.0000
|1.8562
|3357
|2006.07.21 09:26
|buy
|1680
|12.00
|1.8542
|0.0000
|1.8557
|3358
|2006.07.21 09:29
|buy
|1681
|24.00
|1.8536
|0.0000
|1.8551
|3359
|2006.07.21 09:41
|t/p
|1681
|24.00
|1.8551
|0.0000
|1.8551
|360.00
|223937.86
|3360
|2006.07.21 09:41
|close
|1680
|12.00
|1.8551
|0.0000
|1.8557
|108.00
|224045.86
|3361
|2006.07.21 09:41
|close
|1679
|6.00
|1.8551
|0.0000
|1.8562
|24.00
|224069.86
|3362
|2006.07.21 09:41
|close
|1678
|3.00
|1.8551
|0.0000
|1.8569
|-9.00
|224060.86
|3363
|2006.07.21 09:41
|buy
|1682
|3.00
|1.8555
|0.0000
|1.8570
|3364
|2006.07.21 09:42
|buy
|1683
|6.00
|1.8549
|0.0000
|1.8564
|3365
|2006.07.21 09:47
|buy
|1684
|12.00
|1.8544
|0.0000
|1.8559
|3366
|2006.07.21 10:00
|buy
|1685
|24.00
|1.8538
|0.0000
|1.8553
|3367
|2006.07.21 10:35
|t/p
|1685
|24.00
|1.8553
|0.0000
|1.8553
|360.00
|224420.86
|3368
|2006.07.21 10:35
|close
|1684
|12.00
|1.8553
|0.0000
|1.8559
|108.00
|224528.86
|3369
|2006.07.21 10:35
|close
|1683
|6.00
|1.8553
|0.0000
|1.8564
|24.00
|224552.86
|3370
|2006.07.21 10:35
|close
|1682
|3.00
|1.8553
|0.0000
|1.8570
|-6.00
|224546.86
|3371
|2006.07.21 10:45
|buy
|1686
|3.00
|1.8537
|0.0000
|1.8552
|3372
|2006.07.21 12:21
|t/p
|1686
|3.00
|1.8552
|0.0000
|1.8552
|45.00
|224591.86
|3373
|2006.07.21 12:21
|buy
|1687
|3.00
|1.8556
|0.0000
|1.8571
|3374
|2006.07.21 12:23
|t/p
|1687
|3.00
|1.8571
|0.0000
|1.8571
|45.00
|224636.86
|3375
|2006.07.21 12:23
|buy
|1688
|3.00
|1.8576
|0.0000
|1.8591
|3376
|2006.07.21 12:32
|buy
|1689
|6.00
|1.8571
|0.0000
|1.8586
|3377
|2006.07.21 13:40
|buy
|1690
|12.00
|1.8565
|0.0000
|1.8580
|3378
|2006.07.21 13:41
|buy
|1691
|24.00
|1.8559
|0.0000
|1.8574
|3379
|2006.07.21 14:20
|t/p
|1691
|24.00
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|360.00
|224996.86
|3380
|2006.07.21 14:20
|close
|1690
|12.00
|1.8574
|0.0000
|1.8580
|108.00
|225104.86
|3381
|2006.07.21 14:20
|close
|1689
|6.00
|1.8574
|0.0000
|1.8586
|18.00
|225122.86
|3382
|2006.07.21 14:20
|close
|1688
|3.00
|1.8574
|0.0000
|1.8591
|-6.00
|225116.86
|3383
|2006.07.21 14:20
|buy
|1692
|3.00
|1.8578
|0.0000
|1.8593
|3384
|2006.07.21 15:38
|buy
|1693
|6.00
|1.8572
|0.0000
|1.8587
|3385
|2006.07.21 15:40
|buy
|1694
|12.00
|1.8566
|0.0000
|1.8581
|3386
|2006.07.21 15:55
|t/p
|1694
|12.00
|1.8581
|0.0000
|1.8581
|180.00
|225296.86
|3387
|2006.07.21 15:55
|close
|1693
|6.00
|1.8581
|0.0000
|1.8587
|54.00
|225350.86
|3388
|2006.07.21 15:55
|close
|1692
|3.00
|1.8581
|0.0000
|1.8593
|9.00
|225359.86
|3389
|2006.07.24 06:04
|sell
|1695
|3.00
|1.8540
|0.0000
|1.8525
|3390
|2006.07.24 06:48
|sell
|1696
|6.00
|1.8545
|0.0000
|1.8530
|3391
|2006.07.24 07:33
|t/p
|1696
|6.00
|1.8530
|0.0000
|1.8530
|90.00
|225449.86
|3392
|2006.07.24 07:33
|close
|1695
|3.00
|1.8527
|0.0000
|1.8525
|39.00
|225488.86
|3393
|2006.07.24 07:33
|sell
|1697
|3.00
|1.8523
|0.0000
|1.8508
|3394
|2006.07.24 07:52
|t/p
|1697
|3.00
|1.8508
|0.0000
|1.8508
|45.00
|225533.86
|3395
|2006.07.24 07:52
|sell
|1698
|3.00
|1.8504
|0.0000
|1.8489
|3396
|2006.07.24 07:55
|sell
|1699
|6.00
|1.8509
|0.0000
|1.8494
|3397
|2006.07.24 07:58
|sell
|1700
|12.00
|1.8515
|0.0000
|1.8500
|3398
|2006.07.24 07:59
|sell
|1701
|24.00
|1.8522
|0.0000
|1.8507
|3399
|2006.07.24 08:09
|sell
|1702
|48.00
|1.8528
|0.0000
|1.8513
|3400
|2006.07.24 09:16
|t/p
|1702
|48.00
|1.8513
|0.0000
|1.8513
|720.00
|226253.86
|3401
|2006.07.24 09:16
|close
|1701
|24.00
|1.8512
|0.0000
|1.8507
|239.99
|226493.85
|3402
|2006.07.24 09:16
|close
|1700
|12.00
|1.8512
|0.0000
|1.8500
|36.00
|226529.85
|3403
|2006.07.24 09:16
|close
|1699
|6.00
|1.8512
|0.0000
|1.8494
|-18.00
|226511.85
|3404
|2006.07.24 09:16
|close
|1698
|3.00
|1.8512
|0.0000
|1.8489
|-24.00
|226487.85
|3405
|2006.07.25 15:30
|sell
|1703
|3.00
|1.8506
|0.0000
|1.8491
|3406
|2006.07.25 15:43
|sell
|1704
|6.00
|1.8512
|0.0000
|1.8497
|3407
|2006.07.25 15:54
|sell
|1705
|12.00
|1.8517
|0.0000
|1.8502
|3408
|2006.07.25 15:56
|sell
|1706
|24.00
|1.8522
|0.0000
|1.8507
|3409
|2006.07.25 16:03
|t/p
|1706
|24.00
|1.8507
|0.0000
|1.8507
|360.00
|226847.85
|3410
|2006.07.25 16:03
|close
|1705
|12.00
|1.8507
|0.0000
|1.8502
|120.00
|226967.85
|3411
|2006.07.25 16:03
|close
|1704
|6.00
|1.8507
|0.0000
|1.8497
|30.00
|226997.85
|3412
|2006.07.25 16:03
|close
|1703
|3.00
|1.8507
|0.0000
|1.8491
|-3.00
|226994.85
|3413
|2006.07.25 16:03
|sell
|1707
|3.00
|1.8503
|0.0000
|1.8488
|3414
|2006.07.25 16:10
|t/p
|1707
|3.00
|1.8488
|0.0000
|1.8488
|45.00
|227039.85
|3415
|2006.07.25 16:10
|sell
|1708
|3.00
|1.8484
|0.0000
|1.8469
|3416
|2006.07.25 16:11
|t/p
|1708
|3.00
|1.8469
|0.0000
|1.8469
|45.00
|227084.85
|3417
|2006.07.25 16:11
|sell
|1709
|3.00
|1.8465
|0.0000
|1.8450
|3418
|2006.07.25 16:12
|sell
|1710
|6.00
|1.8470
|0.0000
|1.8455
|3419
|2006.07.25 16:13
|sell
|1711
|12.00
|1.8477
|0.0000
|1.8462
|3420
|2006.07.25 16:22
|t/p
|1711
|12.00
|1.8462
|0.0000
|1.8462
|180.00
|227264.85
|3421
|2006.07.25 16:22
|close
|1710
|6.00
|1.8460
|0.0000
|1.8455
|60.00
|227324.85
|3422
|2006.07.25 16:22
|close
|1709
|3.00
|1.8460
|0.0000
|1.8450
|15.00
|227339.85
|3423
|2006.07.25 16:22
|sell
|1712
|3.00
|1.8456
|0.0000
|1.8441
|3424
|2006.07.25 16:28
|sell
|1713
|6.00
|1.8462
|0.0000
|1.8447
|3425
|2006.07.25 16:59
|sell
|1714
|12.00
|1.8468
|0.0000
|1.8453
|3426
|2006.07.25 17:09
|t/p
|1714
|12.00
|1.8453
|0.0000
|1.8453
|180.00
|227519.85
|3427
|2006.07.25 17:09
|close
|1713
|6.00
|1.8452
|0.0000
|1.8447
|60.00
|227579.85
|3428
|2006.07.25 17:09
|close
|1712
|3.00
|1.8452
|0.0000
|1.8441
|12.00
|227591.85
|3429
|2006.07.25 17:09
|sell
|1715
|3.00
|1.8448
|0.0000
|1.8433
|3430
|2006.07.25 17:11
|t/p
|1715
|3.00
|1.8433
|0.0000
|1.8433
|45.00
|227636.85
|3431
|2006.07.25 17:11
|sell
|1716
|3.00
|1.8428
|0.0000
|1.8413
|3432
|2006.07.25 17:12
|sell
|1717
|6.00
|1.8434
|0.0000
|1.8419
|3433
|2006.07.25 17:12
|sell
|1718
|12.00
|1.8439
|0.0000
|1.8424
|3434
|2006.07.25 17:19
|t/p
|1718
|12.00
|1.8424
|0.0000
|1.8424
|180.00
|227816.85
|3435
|2006.07.25 17:19
|close
|1717
|6.00
|1.8423
|0.0000
|1.8419
|66.00
|227882.85
|3436
|2006.07.25 17:19
|close
|1716
|3.00
|1.8423
|0.0000
|1.8413
|15.00
|227897.85
|3437
|2006.07.25 17:19
|sell
|1719
|3.00
|1.8419
|0.0000
|1.8404
|3438
|2006.07.25 17:25
|sell
|1720
|6.00
|1.8425
|0.0000
|1.8410
|3439
|2006.07.25 17:27
|t/p
|1720
|6.00
|1.8410
|0.0000
|1.8410
|90.00
|227987.85
|3440
|2006.07.25 17:27
|close
|1719
|3.00
|1.8408
|0.0000
|1.8404
|33.00
|228020.85
|3441
|2006.07.25 17:27
|sell
|1721
|3.00
|1.8404
|0.0000
|1.8389
|3442
|2006.07.25 17:29
|sell
|1722
|6.00
|1.8410
|0.0000
|1.8395
|3443
|2006.07.25 17:30
|sell
|1723
|12.00
|1.8415
|0.0000
|1.8400
|3444
|2006.07.25 18:02
|t/p
|1723
|12.00
|1.8400
|0.0000
|1.8400
|180.00
|228200.85
|3445
|2006.07.25 18:02
|close
|1722
|6.00
|1.8400
|0.0000
|1.8395
|60.00
|228260.85
|3446
|2006.07.25 18:02
|close
|1721
|3.00
|1.8400
|0.0000
|1.8389
|12.00
|228272.85
|3447
|2006.07.25 18:02
|sell
|1724
|3.00
|1.8396
|0.0000
|1.8381
|3448
|2006.07.25 18:24
|sell
|1725
|6.00
|1.8401
|0.0000
|1.8386
|3449
|2006.07.25 18:46
|sell
|1726
|12.00
|1.8407
|0.0000
|1.8392
|3450
|2006.07.25 19:58
|t/p
|1726
|12.00
|1.8392
|0.0000
|1.8392
|180.00
|228452.85
|3451
|2006.07.25 19:58
|close
|1725
|6.00
|1.8392
|0.0000
|1.8386
|54.00
|228506.85
|3452
|2006.07.25 19:58
|close
|1724
|3.00
|1.8392
|0.0000
|1.8381
|12.00
|228518.85
|3453
|2006.07.25 19:58
|sell
|1727
|3.00
|1.8388
|0.0000
|1.8373
|3454
|2006.07.25 20:08
|sell
|1728
|6.00
|1.8393
|0.0000
|1.8378
|3455
|2006.07.25 20:32
|sell
|1729
|12.00
|1.8399
|0.0000
|1.8384
|3456
|2006.07.25 23:59
|sell
|1730
|24.00
|1.8408
|0.0000
|1.8393
|3457
|2006.07.26 03:42
|sell
|1731
|48.00
|1.8413
|0.0000
|1.8398
|3458
|2006.07.26 08:17
|t/p
|1731
|48.00
|1.8398
|0.0000
|1.8398
|720.00
|229238.85
|3459
|2006.07.26 08:17
|close
|1730
|24.00
|1.8397
|0.0000
|1.8393
|265.31
|229504.16
|3460
|2006.07.26 08:17
|close
|1729
|12.00
|1.8397
|0.0000
|1.8384
|24.66
|229528.82
|3461
|2006.07.26 08:17
|close
|1728
|6.00
|1.8397
|0.0000
|1.8378
|-23.67
|229505.15
|3462
|2006.07.26 08:17
|close
|1727
|3.00
|1.8397
|0.0000
|1.8373
|-26.84
|229478.31
|3463
|2006.07.26 15:00
|buy
|1732
|3.00
|1.8429
|0.0000
|1.8444
|3464
|2006.07.26 15:02
|buy
|1733
|6.00
|1.8423
|0.0000
|1.8438
|3465
|2006.07.26 15:25
|t/p
|1733
|6.00
|1.8438
|0.0000
|1.8438
|90.00
|229568.31
|3466
|2006.07.26 15:25
|close
|1732
|3.00
|1.8439
|0.0000
|1.8444
|30.00
|229598.31
|3467
|2006.07.26 15:25
|buy
|1734
|3.00
|1.8443
|0.0000
|1.8458
|3468
|2006.07.26 15:25
|buy
|1735
|6.00
|1.8437
|0.0000
|1.8452
|3469
|2006.07.26 15:29
|buy
|1736
|12.00
|1.8431
|0.0000
|1.8446
|3470
|2006.07.26 16:07
|t/p
|1736
|12.00
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|180.00
|229778.31
|3471
|2006.07.26 16:07
|close
|1735
|6.00
|1.8447
|0.0000
|1.8452
|60.00
|229838.31
|3472
|2006.07.26 16:07
|close
|1734
|3.00
|1.8447
|0.0000
|1.8458
|12.00
|229850.31
|3473
|2006.07.26 16:15
|buy
|1737
|3.00
|1.8459
|0.0000
|1.8474
|3474
|2006.07.26 18:01
|t/p
|1737
|3.00
|1.8474
|0.0000
|1.8474
|45.00
|229895.31
|3475
|2006.07.26 18:01
|buy
|1738
|3.00
|1.8478
|0.0000
|1.8493
|3476
|2006.07.26 18:03
|buy
|1739
|6.00
|1.8472
|0.0000
|1.8487
|3477
|2006.07.26 18:31
|t/p
|1739
|6.00
|1.8487
|0.0000
|1.8487
|90.00
|229985.31
|3478
|2006.07.26 18:31
|close
|1738
|3.00
|1.8487
|0.0000
|1.8493
|27.00
|230012.31
|3479
|2006.07.26 18:31
|buy
|1740
|3.00
|1.8491
|0.0000
|1.8506
|3480
|2006.07.26 18:35
|buy
|1741
|6.00
|1.8485
|0.0000
|1.8500
|3481
|2006.07.26 18:51
|t/p
|1741
|6.00
|1.8500
|0.0000
|1.8500
|90.00
|230102.31
|3482
|2006.07.26 18:51
|close
|1740
|3.00
|1.8501
|0.0000
|1.8506
|30.00
|230132.31
|3483
|2006.07.26 18:51
|buy
|1742
|3.00
|1.8505
|0.0000
|1.8520
|3484
|2006.07.26 18:51
|buy
|1743
|6.00
|1.8500
|0.0000
|1.8515
|3485
|2006.07.26 20:01
|t/p
|1743
|6.00
|1.8515
|0.0000
|1.8515
|90.00
|230222.31
|3486
|2006.07.26 20:01
|close
|1742
|3.00
|1.8517
|0.0000
|1.8520
|36.00
|230258.31
|3487
|2006.07.26 20:01
|buy
|1744
|3.00
|1.8521
|0.0000
|1.8536
|3488
|2006.07.26 20:02
|buy
|1745
|6.00
|1.8515
|0.0000
|1.8530
|3489
|2006.07.26 20:22
|t/p
|1745
|6.00
|1.8530
|0.0000
|1.8530
|90.00
|230348.31
|3490
|2006.07.26 20:22
|close
|1744
|3.00
|1.8530
|0.0000
|1.8536
|27.00
|230375.31
|3491
|2006.07.26 20:22
|buy
|1746
|3.00
|1.8534
|0.0000
|1.8549
|3492
|2006.07.26 20:25
|t/p
|1746
|3.00
|1.8549
|0.0000
|1.8549
|45.00
|230420.31
|3493
|2006.07.26 20:25
|buy
|1747
|3.00
|1.8553
|0.0000
|1.8568
|3494
|2006.07.26 20:26
|buy
|1748
|6.00
|1.8546
|0.0000
|1.8561
|3495
|2006.07.26 20:29
|buy
|1749
|12.00
|1.8541
|0.0000
|1.8556
|3496
|2006.07.26 20:29
|buy
|1750
|24.00
|1.8535
|0.0000
|1.8550
|3497
|2006.07.26 21:03
|buy
|1751
|48.00
|1.8528
|0.0000
|1.8543
|3498
|2006.07.26 22:50
|t/p
|1751
|48.00
|1.8543
|0.0000
|1.8543
|720.00
|231140.31
|3499
|2006.07.26 22:50
|close
|1750
|24.00
|1.8543
|0.0000
|1.8550
|192.02
|231332.33
|3500
|2006.07.26 22:50
|close
|1749
|12.00
|1.8543
|0.0000
|1.8556
|24.00
|231356.33
|3501
|2006.07.26 22:50
|close
|1748
|6.00
|1.8543
|0.0000
|1.8561
|-18.00
|231338.33
|3502
|2006.07.26 22:50
|close
|1747
|3.00
|1.8543
|0.0000
|1.8568
|-30.00
|231308.33
|3503
|2006.07.26 22:50
|buy
|1752
|3.00
|1.8547
|0.0000
|1.8562
|3504
|2006.07.26 23:13
|buy
|1753
|6.00
|1.8542
|0.0000
|1.8557
|3505
|2006.07.27 02:05
|buy
|1754
|12.00
|1.8536
|0.0000
|1.8551
|3506
|2006.07.27 07:22
|t/p
|1754
|12.00
|1.8551
|0.0000
|1.8551
|180.00
|231488.33
|3507
|2006.07.27 07:22
|close
|1753
|6.00
|1.8551
|0.0000
|1.8557
|50.40
|231538.73
|3508
|2006.07.27 07:22
|close
|1752
|3.00
|1.8551
|0.0000
|1.8562
|10.20
|231548.93
|3509
|2006.07.27 08:45
|buy
|1755
|3.00
|1.8574
|0.0000
|1.8589
|3510
|2006.07.27 08:49
|buy
|1756
|6.00
|1.8568
|0.0000
|1.8583
|3511
|2006.07.27 09:10
|t/p
|1756
|6.00
|1.8583
|0.0000
|1.8583
|90.00
|231638.93
|3512
|2006.07.27 09:10
|close
|1755
|3.00
|1.8584
|0.0000
|1.8589
|30.00
|231668.93
|3513
|2006.07.27 09:10
|buy
|1757
|3.00
|1.8588
|0.0000
|1.8603
|3514
|2006.07.27 09:18
|buy
|1758
|6.00
|1.8582
|0.0000
|1.8597
|3515
|2006.07.27 10:31
|t/p
|1758
|6.00
|1.8597
|0.0000
|1.8597
|90.00
|231758.93
|3516
|2006.07.27 10:31
|close
|1757
|3.00
|1.8599
|0.0000
|1.8603
|33.00
|231791.93
|3517
|2006.07.27 10:31
|buy
|1759
|3.00
|1.8603
|0.0000
|1.8618
|3518
|2006.07.27 10:58
|buy
|1760
|6.00
|1.8598
|0.0000
|1.8613
|3519
|2006.07.27 11:04
|buy
|1761
|12.00
|1.8593
|0.0000
|1.8608
|3520
|2006.07.27 11:15
|t/p
|1761
|12.00
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|180.00
|231971.93
|3521
|2006.07.27 11:15
|close
|1760
|6.00
|1.8608
|0.0000
|1.8613
|60.00
|232031.93
|3522
|2006.07.27 11:15
|close
|1759
|3.00
|1.8608
|0.0000
|1.8618
|15.00
|232046.93
|3523
|2006.07.27 11:15
|buy
|1762
|3.00
|1.8612
|0.0000
|1.8627
|3524
|2006.07.27 11:47
|buy
|1763
|6.00
|1.8605
|0.0000
|1.8620
|3525
|2006.07.27 12:24
|t/p
|1763
|6.00
|1.8620
|0.0000
|1.8620
|90.00
|232136.93
|3526
|2006.07.27 12:24
|close
|1762
|3.00
|1.8622
|0.0000
|1.8627
|30.00
|232166.93
|3527
|2006.07.27 12:24
|buy
|1764
|3.00
|1.8626
|0.0000
|1.8641
|3528
|2006.07.27 14:00
|buy
|1765
|6.00
|1.8621
|0.0000
|1.8636
|3529
|2006.07.27 14:08
|buy
|1766
|12.00
|1.8615
|0.0000
|1.8630
|3530
|2006.07.27 14:22
|buy
|1767
|24.00
|1.8610
|0.0000
|1.8625
|3531
|2006.07.27 14:30
|buy
|1768
|48.00
|1.8604
|0.0000
|1.8619
|3532
|2006.07.27 15:03
|t/p
|1768
|48.00
|1.8619
|0.0000
|1.8619
|720.00
|232886.93
|3533
|2006.07.27 15:03
|close
|1767
|24.00
|1.8619
|0.0000
|1.8625
|216.00
|233102.93
|3534
|2006.07.27 15:03
|close
|1766
|12.00
|1.8619
|0.0000
|1.8630
|48.00
|233150.93
|3535
|2006.07.27 15:03
|close
|1765
|6.00
|1.8619
|0.0000
|1.8636
|-12.00
|233138.93
|3536
|2006.07.27 15:03
|close
|1764
|3.00
|1.8619
|0.0000
|1.8641
|-21.00
|233117.93
|3537
|2006.07.27 18:46
|sell
|1769
|3.00
|1.8621
|0.0000
|1.8606
|3538
|2006.07.27 19:11
|t/p
|1769
|3.00
|1.8606
|0.0000
|1.8606
|45.00
|233162.93
|3539
|2006.07.27 19:11
|sell
|1770
|3.00
|1.8602
|0.0000
|1.8587
|3540
|2006.07.27 19:30
|sell
|1771
|6.00
|1.8608
|0.0000
|1.8593
|3541
|2006.07.27 19:36
|sell
|1772
|12.00
|1.8614
|0.0000
|1.8599
|3542
|2006.07.27 19:37
|sell
|1773
|24.00
|1.8620
|0.0000
|1.8605
|3543
|2006.07.27 19:59
|t/p
|1773
|24.00
|1.8605
|0.0000
|1.8605
|360.00
|233522.93
|3544
|2006.07.27 19:59
|close
|1772
|12.00
|1.8605
|0.0000
|1.8599
|108.00
|233630.93
|3545
|2006.07.27 19:59
|close
|1771
|6.00
|1.8605
|0.0000
|1.8593
|18.00
|233648.93
|3546
|2006.07.27 19:59
|close
|1770
|3.00
|1.8605
|0.0000
|1.8587
|-9.00
|233639.93
|3547
|2006.07.27 20:30
|sell
|1774
|3.00
|1.8558
|0.0000
|1.8543
|3548
|2006.07.27 20:37
|sell
|1775
|6.00
|1.8564
|0.0000
|1.8549
|3549
|2006.07.27 21:00
|sell
|1776
|12.00
|1.8571
|0.0000
|1.8556
|3550
|2006.07.27 21:30
|sell
|1777
|24.00
|1.8577
|0.0000
|1.8562
|3551
|2006.07.27 22:32
|sell
|1778
|48.00
|1.8583
|0.0000
|1.8568
|3552
|2006.07.27 23:59
|t/p
|1778
|48.00
|1.8568
|0.0000
|1.8568
|720.00
|234359.93
|3553
|2006.07.27 23:59
|close
|1777
|24.00
|1.8567
|0.0000
|1.8562
|240.00
|234599.93
|3554
|2006.07.27 23:59
|close
|1776
|12.00
|1.8567
|0.0000
|1.8556
|48.00
|234647.93
|3555
|2006.07.27 23:59
|close
|1775
|6.00
|1.8567
|0.0000
|1.8549
|-18.00
|234629.93
|3556
|2006.07.27 23:59
|close
|1774
|3.00
|1.8567
|0.0000
|1.8543
|-27.00
|234602.93
|3557
|2006.07.27 23:59
|sell
|1779
|3.00
|1.8563
|0.0000
|1.8548
|3558
|2006.07.28 00:00
|sell
|1780
|6.00
|1.8580
|0.0000
|1.8565
|3559
|2006.07.28 01:33
|t/p
|1780
|6.00
|1.8565
|0.0000
|1.8565
|90.00
|234692.93
|3560
|2006.07.28 01:33
|close
|1779
|3.00
|1.8563
|0.0000
|1.8548
|0.17
|234693.10
|3561
|2006.07.28 13:15
|buy
|1781
|3.00
|1.8571
|0.0000
|1.8586
|3562
|2006.07.28 13:35
|buy
|1782
|6.00
|1.8565
|0.0000
|1.8580
|3563
|2006.07.28 13:36
|buy
|1783
|12.00
|1.8560
|0.0000
|1.8575
|3564
|2006.07.28 14:02
|buy
|1784
|24.00
|1.8553
|0.0000
|1.8568
|3565
|2006.07.28 14:30
|t/p
|1784
|24.00
|1.8568
|0.0000
|1.8568
|360.00
|235053.10
|3566
|2006.07.28 14:30
|close
|1783
|12.00
|1.8573
|0.0000
|1.8575
|156.00
|235209.10
|3567
|2006.07.28 14:30
|close
|1782
|6.00
|1.8573
|0.0000
|1.8580
|48.00
|235257.10
|3568
|2006.07.28 14:30
|close
|1781
|3.00
|1.8573
|0.0000
|1.8586
|6.00
|235263.10
|3569
|2006.07.28 14:45
|buy
|1785
|3.00
|1.8642
|0.0000
|1.8657
|3570
|2006.07.28 14:45
|buy
|1786
|6.00
|1.8637
|0.0000
|1.8652
|3571
|2006.07.28 15:04
|t/p
|1786
|6.00
|1.8652
|0.0000
|1.8652
|90.00
|235353.10
|3572
|2006.07.28 15:04
|close
|1785
|3.00
|1.8653
|0.0000
|1.8657
|33.00
|235386.10
|3573
|2006.07.28 15:04
|buy
|1787
|3.00
|1.8657
|0.0000
|1.8672
|3574
|2006.07.28 15:04
|buy
|1788
|6.00
|1.8650
|0.0000
|1.8665
|3575
|2006.07.28 15:23
|buy
|1789
|12.00
|1.8644
|0.0000
|1.8659
|3576
|2006.07.28 15:24
|buy
|1790
|24.00
|1.8638
|0.0000
|1.8653
|3577
|2006.07.28 15:47
|t/p
|1790
|24.00
|1.8653
|0.0000
|1.8653
|360.00
|235746.10
|3578
|2006.07.28 15:47
|close
|1789
|12.00
|1.8653
|0.0000
|1.8659
|108.00
|235854.10
|3579
|2006.07.28 15:47
|close
|1788
|6.00
|1.8653
|0.0000
|1.8665
|18.00
|235872.10
|3580
|2006.07.28 15:47
|close
|1787
|3.00
|1.8653
|0.0000
|1.8672
|-12.00
|235860.10
|3581
|2006.07.28 15:47
|buy
|1791
|3.00
|1.8657
|0.0000
|1.8672
|3582
|2006.07.28 15:48
|buy
|1792
|6.00
|1.8651
|0.0000
|1.8666
|3583
|2006.07.28 15:56
|buy
|1793
|12.00
|1.8646
|0.0000
|1.8661
|3584
|2006.07.28 15:57
|buy
|1794
|24.00
|1.8639
|0.0000
|1.8654
|3585
|2006.07.28 16:22
|t/p
|1794
|24.00
|1.8654
|0.0000
|1.8654
|360.00
|236220.10
|3586
|2006.07.28 16:22
|close
|1793
|12.00
|1.8654
|0.0000
|1.8661
|96.00
|236316.10
|3587
|2006.07.28 16:22
|close
|1792
|6.00
|1.8654
|0.0000
|1.8666
|18.00
|236334.10
|3588
|2006.07.28 16:22
|close
|1791
|3.00
|1.8654
|0.0000
|1.8672
|-9.00
|236325.10
|3589
|2006.07.28 18:00
|buy
|1795
|3.00
|1.8647
|0.0000
|1.8662
|3590
|2006.07.28 18:32
|buy
|1796
|6.00
|1.8642
|0.0000
|1.8657
|3591
|2006.07.28 18:33
|buy
|1797
|12.00
|1.8637
|0.0000
|1.8652
|3592
|2006.07.28 19:42
|t/p
|1797
|12.00
|1.8652
|0.0000
|1.8652
|180.00
|236505.10
|3593
|2006.07.28 19:42
|close
|1796
|6.00
|1.8652
|0.0000
|1.8657
|60.00
|236565.10
|3594
|2006.07.28 19:42
|close
|1795
|3.00
|1.8652
|0.0000
|1.8662
|15.00
|236580.10
|3595
|2006.07.28 19:42
|buy
|1798
|3.00
|1.8656
|0.0000
|1.8671
|3596
|2006.07.28 19:48
|buy
|1799
|6.00
|1.8650
|0.0000
|1.8665
|3597
|2006.07.28 20:19
|buy
|1800
|12.00
|1.8645
|0.0000
|1.8660
|3598
|2006.07.28 20:50
|buy
|1801
|24.00
|1.8639
|0.0000
|1.8654
|3599
|2006.07.28 21:52
|buy
|1802
|48.00
|1.8633
|0.0000
|1.8648
|3600
|2006.07.31 05:30
|t/p
|1802
|48.00
|1.8648
|0.0000
|1.8648
|710.40
|237290.50
|3601
|2006.07.31 05:30
|close
|1801
|24.00
|1.8649
|0.0000
|1.8654
|235.20
|237525.70
|3602
|2006.07.31 05:30
|close
|1800
|12.00
|1.8649
|0.0000
|1.8660
|45.60
|237571.30
|3603
|2006.07.31 05:30
|close
|1799
|6.00
|1.8649
|0.0000
|1.8665
|-7.20
|237564.10
|3604
|2006.07.31 05:30
|close
|1798
|3.00
|1.8649
|0.0000
|1.8671
|-21.60
|237542.50
|3605
|2006.08.01 16:30
|buy
|1803
|3.00
|1.8656
|0.0000
|1.8671
|3606
|2006.08.01 16:59
|t/p
|1803
|3.00
|1.8671
|0.0000
|1.8671
|45.00
|237587.50
|3607
|2006.08.01 16:59
|buy
|1804
|3.00
|1.8676
|0.0000
|1.8691
|3608
|2006.08.01 17:22
|t/p
|1804
|3.00
|1.8691
|0.0000
|1.8691
|45.00
|237632.50
|3609
|2006.08.01 17:22
|buy
|1805
|3.00
|1.8696
|0.0000
|1.8711
|3610
|2006.08.01 17:27
|buy
|1806
|6.00
|1.8690
|0.0000
|1.8705
|3611
|2006.08.01 17:53
|t/p
|1806
|6.00
|1.8705
|0.0000
|1.8705
|90.00
|237722.50
|3612
|2006.08.01 17:53
|close
|1805
|3.00
|1.8705
|0.0000
|1.8711
|27.00
|237749.50
|3613
|2006.08.01 17:53
|buy
|1807
|3.00
|1.8709
|0.0000
|1.8724
|3614
|2006.08.01 18:07
|t/p
|1807
|3.00
|1.8724
|0.0000
|1.8724
|45.00
|237794.50
|3615
|2006.08.01 18:07
|buy
|1808
|3.00
|1.8728
|0.0000
|1.8743
|3616
|2006.08.01 18:16
|t/p
|1808
|3.00
|1.8743
|0.0000
|1.8743
|45.00
|237839.50
|3617
|2006.08.01 18:16
|buy
|1809
|3.00
|1.8747
|0.0000
|1.8762
|3618
|2006.08.01 18:18
|buy
|1810
|6.00
|1.8742
|0.0000
|1.8757
|3619
|2006.08.01 20:28
|t/p
|1810
|6.00
|1.8757
|0.0000
|1.8757
|90.00
|237929.50
|3620
|2006.08.01 20:28
|close
|1809
|3.00
|1.8757
|0.0000
|1.8762
|30.00
|237959.50
|3621
|2006.08.01 20:28
|buy
|1811
|3.00
|1.8761
|0.0000
|1.8776
|3622
|2006.08.02 04:40
|t/p
|1811
|3.00
|1.8776
|0.0000
|1.8776
|44.40
|238003.90
|3623
|2006.08.03 10:15
|sell
|1812
|3.00
|1.8736
|0.0000
|1.8721
|3624
|2006.08.03 10:44
|t/p
|1812
|3.00
|1.8721
|0.0000
|1.8721
|45.00
|238048.90
|3625
|2006.08.03 10:45
|sell
|1813
|3.00
|1.8718
|0.0000
|1.8703
|3626
|2006.08.03 10:45
|sell
|1814
|6.00
|1.8723
|0.0000
|1.8708
|3627
|2006.08.03 11:52
|t/p
|1814
|6.00
|1.8708
|0.0000
|1.8708
|90.00
|238138.90
|3628
|2006.08.03 11:52
|close
|1813
|3.00
|1.8707
|0.0000
|1.8703
|33.00
|238171.90
|3629
|2006.08.03 11:52
|buy
|1815
|3.00
|1.8707
|0.0000
|1.8722
|3630
|2006.08.03 12:50
|t/p
|1815
|3.00
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|45.00
|238216.90
|3631
|2006.08.03 12:50
|buy
|1816
|3.00
|1.8727
|0.0000
|1.8742
|3632
|2006.08.03 12:53
|buy
|1817
|6.00
|1.8721
|0.0000
|1.8736
|3633
|2006.08.03 13:00
|t/p
|1817
|6.00
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|90.00
|238306.90
|3634
|2006.08.03 13:00
|close
|1816
|3.00
|1.8737
|0.0000
|1.8742
|30.00
|238336.90
|3635
|2006.08.03 13:00
|buy
|1818
|3.00
|1.8741
|0.0000
|1.8756
|3636
|2006.08.03 13:00
|buy
|1819
|6.00
|1.8734
|0.0000
|1.8749
|3637
|2006.08.03 13:00
|buy
|1820
|12.00
|1.8728
|0.0000
|1.8743
|3638
|2006.08.03 13:00
|t/p
|1820
|12.00
|1.8743
|0.0000
|1.8743
|180.00
|238516.90
|3639
|2006.08.03 13:00
|close
|1819
|6.00
|1.8744
|0.0000
|1.8749
|60.00
|238576.90
|3640
|2006.08.03 13:00
|close
|1818
|3.00
|1.8744
|0.0000
|1.8756
|9.00
|238585.90
|3641
|2006.08.03 13:00
|buy
|1821
|3.00
|1.8748
|0.0000
|1.8763
|3642
|2006.08.03 13:00
|t/p
|1821
|3.00
|1.8763
|0.0000
|1.8763
|45.00
|238630.90
|3643
|2006.08.03 13:00
|buy
|1822
|3.00
|1.8767
|0.0000
|1.8782
|3644
|2006.08.03 13:00
|t/p
|1822
|3.00
|1.8782
|0.0000
|1.8782
|45.00
|238675.90
|3645
|2006.08.03 13:00
|buy
|1823
|3.00
|1.8787
|0.0000
|1.8802
|3646
|2006.08.03 13:00
|t/p
|1823
|3.00
|1.8802
|0.0000
|1.8802
|45.00
|238720.90
|3647
|2006.08.03 13:00
|buy
|1824
|3.00
|1.8808
|0.0000
|1.8823
|3648
|2006.08.03 13:00
|t/p
|1824
|3.00
|1.8823
|0.0000
|1.8823
|45.00
|238765.90
|3649
|2006.08.03 13:00
|buy
|1825
|3.00
|1.8829
|0.0000
|1.8844
|3650
|2006.08.03 13:00
|buy
|1826
|6.00
|1.8824
|0.0000
|1.8839
|3651
|2006.08.03 13:00
|buy
|1827
|12.00
|1.8818
|0.0000
|1.8833
|3652
|2006.08.03 13:00
|buy
|1828
|24.00
|1.8812
|0.0000
|1.8827
|3653
|2006.08.03 13:00
|buy
|1829
|48.00
|1.8805
|0.0000
|1.8820
|3654
|2006.08.03 13:00
|t/p
|1829
|48.00
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|720.00
|239485.90
|3655
|2006.08.03 13:00
|close
|1828
|24.00
|1.8823
|0.0000
|1.8827
|264.00
|239749.90
|3656
|2006.08.03 13:00
|close
|1827
|12.00
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|60.00
|239809.90
|3657
|2006.08.03 13:00
|close
|1826
|6.00
|1.8823
|0.0000
|1.8839
|-6.00
|239803.90
|3658
|2006.08.03 13:00
|close
|1825
|3.00
|1.8823
|0.0000
|1.8844
|-18.00
|239785.90
|3659
|2006.08.03 13:00
|buy
|1830
|3.00
|1.8827
|0.0000
|1.8842
|3660
|2006.08.03 13:01
|buy
|1831
|6.00
|1.8818
|0.0000
|1.8833
|3661
|2006.08.03 13:02
|buy
|1832
|12.00
|1.8812
|0.0000
|1.8827
|3662
|2006.08.03 13:04
|t/p
|1832
|12.00
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|180.00
|239965.90
|3663
|2006.08.03 13:04
|close
|1831
|6.00
|1.8828
|0.0000
|1.8833
|60.00
|240025.90
|3664
|2006.08.03 13:04
|close
|1830
|3.00
|1.8828
|0.0000
|1.8842
|3.00
|240028.90
|3665
|2006.08.03 13:04
|buy
|1833
|3.00
|1.8832
|0.0000
|1.8847
|3666
|2006.08.03 13:05
|buy
|1834
|6.00
|1.8826
|0.0000
|1.8841
|3667
|2006.08.03 13:05
|t/p
|1834
|6.00
|1.8841
|0.0000
|1.8841
|90.00
|240118.90
|3668
|2006.08.03 13:05
|close
|1833
|3.00
|1.8841
|0.0000
|1.8847
|27.00
|240145.90
|3669
|2006.08.03 13:05
|buy
|1835
|3.00
|1.8845
|0.0000
|1.8860
|3670
|2006.08.03 13:06
|buy
|1836
|6.00
|1.8840
|0.0000
|1.8855
|3671
|2006.08.03 13:06
|t/p
|1836
|6.00
|1.8855
|0.0000
|1.8855
|90.00
|240235.90
|3672
|2006.08.03 13:06
|close
|1835
|3.00
|1.8855
|0.0000
|1.8860
|30.00
|240265.90
|3673
|2006.08.03 13:06
|buy
|1837
|3.00
|1.8859
|0.0000
|1.8874
|3674
|2006.08.03 13:07
|buy
|1838
|6.00
|1.8853
|0.0000
|1.8868
|3675
|2006.08.03 13:48
|buy
|1839
|12.00
|1.8847
|0.0000
|1.8862
|3676
|2006.08.03 14:02
|t/p
|1839
|12.00
|1.8862
|0.0000
|1.8862
|180.00
|240445.90
|3677
|2006.08.03 14:02
|close
|1838
|6.00
|1.8862
|0.0000
|1.8868
|54.00
|240499.90
|3678
|2006.08.03 14:02
|close
|1837
|3.00
|1.8862
|0.0000
|1.8874
|9.00
|240508.90
|3679
|2006.08.03 14:02
|buy
|1840
|3.00
|1.8866
|0.0000
|1.8881
|3680
|2006.08.03 14:03
|buy
|1841
|6.00
|1.8861
|0.0000
|1.8876
|3681
|2006.08.03 14:14
|buy
|1842
|12.00
|1.8854
|0.0000
|1.8869
|3682
|2006.08.03 14:15
|buy
|1843
|24.00
|1.8848
|0.0000
|1.8863
|3683
|2006.08.03 14:26
|t/p
|1843
|24.00
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|360.00
|240868.90
|3684
|2006.08.03 14:26
|close
|1842
|12.00
|1.8864
|0.0000
|1.8869
|120.00
|240988.90
|3685
|2006.08.03 14:26
|close
|1841
|6.00
|1.8864
|0.0000
|1.8876
|18.00
|241006.90
|3686
|2006.08.03 14:26
|close
|1840
|3.00
|1.8864
|0.0000
|1.8881
|-6.00
|241000.90
|3687
|2006.08.03 14:26
|buy
|1844
|3.00
|1.8868
|0.0000
|1.8883
|3688
|2006.08.03 14:30
|t/p
|1844
|3.00
|1.8883
|0.0000
|1.8883
|45.00
|241045.90
|3689
|2006.08.03 14:30
|buy
|1845
|3.00
|1.8887
|0.0000
|1.8902
|3690
|2006.08.03 14:41
|t/p
|1845
|3.00
|1.8902
|0.0000
|1.8902
|45.00
|241090.90
|3691
|2006.08.03 14:41
|buy
|1846
|3.00
|1.8907
|0.0000
|1.8922
|3692
|2006.08.03 14:53
|buy
|1847
|6.00
|1.8902
|0.0000
|1.8917
|3693
|2006.08.03 14:55
|buy
|1848
|12.00
|1.8896
|0.0000
|1.8911
|3694
|2006.08.03 15:05
|t/p
|1848
|12.00
|1.8911
|0.0000
|1.8911
|180.00
|241270.90
|3695
|2006.08.03 15:05
|close
|1847
|6.00
|1.8911
|0.0000
|1.8917
|54.00
|241324.90
|3696
|2006.08.03 15:05
|close
|1846
|3.00
|1.8911
|0.0000
|1.8922
|12.00
|241336.90
|3697
|2006.08.03 15:05
|buy
|1849
|3.00
|1.8915
|0.0000
|1.8930
|3698
|2006.08.03 15:06
|buy
|1850
|6.00
|1.8910
|0.0000
|1.8925
|3699
|2006.08.03 15:09
|buy
|1851
|12.00
|1.8905
|0.0000
|1.8920
|3700
|2006.08.03 15:11
|buy
|1852
|24.00
|1.8899
|0.0000
|1.8914
|3701
|2006.08.03 15:11
|buy
|1853
|48.00
|1.8892
|0.0000
|1.8907
|3702
|2006.08.04 10:08
|t/p
|1853
|48.00
|1.8907
|0.0000
|1.8907
|710.40
|242047.30
|3703
|2006.08.04 10:08
|close
|1852
|24.00
|1.8908
|0.0000
|1.8914
|211.20
|242258.50
|3704
|2006.08.04 10:08
|close
|1851
|12.00
|1.8908
|0.0000
|1.8920
|33.60
|242292.10
|3705
|2006.08.04 10:08
|close
|1850
|6.00
|1.8908
|0.0000
|1.8925
|-13.20
|242278.90
|3706
|2006.08.04 10:08
|close
|1849
|3.00
|1.8908
|0.0000
|1.8930
|-21.60
|242257.30
|3707
|2006.08.04 12:00
|buy
|1854
|3.00
|1.8913
|0.0000
|1.8928
|3708
|2006.08.04 12:56
|buy
|1855
|6.00
|1.8908
|0.0000
|1.8923
|3709
|2006.08.04 12:57
|buy
|1856
|12.00
|1.8903
|0.0000
|1.8918
|3710
|2006.08.04 13:25
|t/p
|1856
|12.00
|1.8918
|0.0000
|1.8918
|180.00
|242437.30
|3711
|2006.08.04 13:25
|close
|1855
|6.00
|1.8918
|0.0000
|1.8923
|60.00
|242497.30
|3712
|2006.08.04 13:25
|close
|1854
|3.00
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|15.00
|242512.30
|3713
|2006.08.04 13:25
|buy
|1857
|3.00
|1.8922
|0.0000
|1.8937
|3714
|2006.08.04 13:27
|buy
|1858
|6.00
|1.8917
|0.0000
|1.8932
|3715
|2006.08.04 13:38
|buy
|1859
|12.00
|1.8911
|0.0000
|1.8926
|3716
|2006.08.04 14:12
|t/p
|1859
|12.00
|1.8926
|0.0000
|1.8926
|180.00
|242692.30
|3717
|2006.08.04 14:12
|close
|1858
|6.00
|1.8926
|0.0000
|1.8932
|54.00
|242746.30
|3718
|2006.08.04 14:12
|close
|1857
|3.00
|1.8926
|0.0000
|1.8937
|12.00
|242758.30
|3719
|2006.08.04 14:12
|buy
|1860
|3.00
|1.8930
|0.0000
|1.8945
|3720
|2006.08.04 14:18
|buy
|1861
|6.00
|1.8925
|0.0000
|1.8940
|3721
|2006.08.04 14:23
|buy
|1862
|12.00
|1.8919
|0.0000
|1.8934
|3722
|2006.08.04 14:29
|t/p
|1862
|12.00
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|180.00
|242938.30
|3723
|2006.08.04 14:29
|close
|1861
|6.00
|1.8934
|0.0000
|1.8940
|54.00
|242992.30
|3724
|2006.08.04 14:29
|close
|1860
|3.00
|1.8934
|0.0000
|1.8945
|12.00
|243004.30
|3725
|2006.08.04 14:29
|buy
|1863
|3.00
|1.8938
|0.0000
|1.8953
|3726
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1863
|3.00
|1.8953
|0.0000
|1.8953
|45.00
|243049.30
|3727
|2006.08.04 14:30
|buy
|1864
|3.00
|1.8957
|0.0000
|1.8972
|3728
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1864
|3.00
|1.8972
|0.0000
|1.8972
|45.00
|243094.30
|3729
|2006.08.04 14:30
|buy
|1865
|3.00
|1.8976
|0.0000
|1.8991
|3730
|2006.08.04 14:31
|t/p
|1865
|3.00
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|45.00
|243139.30
|3731
|2006.08.04 14:31
|buy
|1866
|3.00
|1.8995
|0.0000
|1.9010
|3732
|2006.08.04 14:37
|t/p
|1866
|3.00
|1.9010
|0.0000
|1.9010
|45.00
|243184.30
|3733
|2006.08.04 14:37
|buy
|1867
|3.00
|1.9014
|0.0000
|1.9029
|3734
|2006.08.04 14:39
|t/p
|1867
|3.00
|1.9029
|0.0000
|1.9029
|45.00
|243229.30
|3735
|2006.08.04 14:39
|buy
|1868
|3.00
|1.9033
|0.0000
|1.9048
|3736
|2006.08.04 14:39
|t/p
|1868
|3.00
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|45.00
|243274.30
|3737
|2006.08.04 14:39
|buy
|1869
|3.00
|1.9052
|0.0000
|1.9067
|3738
|2006.08.04 14:39
|buy
|1870
|6.00
|1.9046
|0.0000
|1.9061
|3739
|2006.08.04 14:40
|buy
|1871
|12.00
|1.9040
|0.0000
|1.9055
|3740
|2006.08.04 14:41
|buy
|1872
|24.00
|1.9034
|0.0000
|1.9049
|3741
|2006.08.04 14:49
|t/p
|1872
|24.00
|1.9049
|0.0000
|1.9049
|360.00
|243634.30
|3742
|2006.08.04 14:49
|close
|1871
|12.00
|1.9049
|0.0000
|1.9055
|108.00
|243742.30
|3743
|2006.08.04 14:49
|close
|1870
|6.00
|1.9049
|0.0000
|1.9061
|18.00
|243760.30
|3744
|2006.08.04 14:49
|close
|1869
|3.00
|1.9049
|0.0000
|1.9067
|-9.00
|243751.30
|3745
|2006.08.04 14:49
|buy
|1873
|3.00
|1.9053
|0.0000
|1.9068
|3746
|2006.08.04 14:49
|buy
|1874
|6.00
|1.9046
|0.0000
|1.9061
|3747
|2006.08.04 14:52
|buy
|1875
|12.00
|1.9039
|0.0000
|1.9054
|3748
|2006.08.04 14:56
|t/p
|1875
|12.00
|1.9054
|0.0000
|1.9054
|180.00
|243931.30
|3749
|2006.08.04 14:56
|close
|1874
|6.00
|1.9055
|0.0000
|1.9061
|54.00
|243985.30
|3750
|2006.08.04 14:56
|close
|1873
|3.00
|1.9055
|0.0000
|1.9068
|6.00
|243991.30
|3751
|2006.08.04 14:56
|buy
|1876
|3.00
|1.9059
|0.0000
|1.9074
|3752
|2006.08.04 14:57
|buy
|1877
|6.00
|1.9052
|0.0000
|1.9067
|3753
|2006.08.04 14:58
|t/p
|1877
|6.00
|1.9067
|0.0000
|1.9067
|90.00
|244081.30
|3754
|2006.08.04 14:58
|close
|1876
|3.00
|1.9067
|0.0000
|1.9074
|24.00
|244105.30
|3755
|2006.08.04 14:58
|buy
|1878
|3.00
|1.9071
|0.0000
|1.9086
|3756
|2006.08.04 15:05
|buy
|1879
|6.00
|1.9065
|0.0000
|1.9080
|3757
|2006.08.04 15:06
|buy
|1880
|12.00
|1.9060
|0.0000
|1.9075
|3758
|2006.08.04 15:21
|buy
|1881
|24.00
|1.9055
|0.0000
|1.9070
|3759
|2006.08.04 15:34
|buy
|1882
|48.00
|1.9049
|0.0000
|1.9064
|3760
|2006.08.04 15:46
|t/p
|1882
|48.00
|1.9064
|0.0000
|1.9064
|720.00
|244825.30
|3761
|2006.08.04 15:46
|close
|1881
|24.00
|1.9065
|0.0000
|1.9070
|240.00
|245065.30
|3762
|2006.08.04 15:46
|close
|1880
|12.00
|1.9065
|0.0000
|1.9075
|60.00
|245125.30
|3763
|2006.08.04 15:46
|close
|1879
|6.00
|1.9065
|0.0000
|1.9080
|0.00
|245125.30
|3764
|2006.08.04 15:46
|close
|1878
|3.00
|1.9065
|0.0000
|1.9086
|-18.00
|245107.30
|3765
|2006.08.04 15:46
|buy
|1883
|3.00
|1.9069
|0.0000
|1.9084
|3766
|2006.08.04 15:54
|t/p
|1883
|3.00
|1.9084
|0.0000
|1.9084
|45.00
|245152.30
|3767
|2006.08.04 15:54
|buy
|1884
|3.00
|1.9088
|0.0000
|1.9103
|3768
|2006.08.04 16:04
|t/p
|1884
|3.00
|1.9103
|0.0000
|1.9103
|45.00
|245197.30
|3769
|2006.08.04 16:04
|buy
|1885
|3.00
|1.9108
|0.0000
|1.9123
|3770
|2006.08.04 16:07
|buy
|1886
|6.00
|1.9103
|0.0000
|1.9118
|3771
|2006.08.04 16:07
|buy
|1887
|12.00
|1.9098
|0.0000
|1.9113
|3772
|2006.08.04 16:18
|buy
|1888
|24.00
|1.9092
|0.0000
|1.9107
|3773
|2006.08.04 16:26
|buy
|1889
|48.00
|1.9086
|0.0000
|1.9101
|3774
|2006.08.04 16:54
|t/p
|1889
|48.00
|1.9101
|0.0000
|1.9101
|720.00
|245917.30
|3775
|2006.08.04 16:54
|close
|1888
|24.00
|1.9102
|0.0000
|1.9107
|240.00
|246157.30
|3776
|2006.08.04 16:54
|close
|1887
|12.00
|1.9102
|0.0000
|1.9113
|48.00
|246205.30
|3777
|2006.08.04 16:54
|close
|1886
|6.00
|1.9102
|0.0000
|1.9118
|-6.00
|246199.30
|3778
|2006.08.04 16:54
|close
|1885
|3.00
|1.9102
|0.0000
|1.9123
|-18.00
|246181.30
|3779
|2006.08.04 16:54
|buy
|1890
|3.00
|1.9106
|0.0000
|1.9121
|3780
|2006.08.04 16:55
|t/p
|1890
|3.00
|1.9121
|0.0000
|1.9121
|45.00
|246226.30
|3781
|2006.08.04 16:55
|buy
|1891
|3.00
|1.9127
|0.0000
|1.9142
|3782
|2006.08.04 16:58
|buy
|1892
|6.00
|1.9121
|0.0000
|1.9136
|3783
|2006.08.04 16:59
|buy
|1893
|12.00
|1.9114
|0.0000
|1.9129
|3784
|2006.08.04 17:00
|buy
|1894
|24.00
|1.9108
|0.0000
|1.9123
|3785
|2006.08.04 17:00
|buy
|1895
|48.00
|1.9103
|0.0000
|1.9118
|3786
|2006.08.08 20:14
|t/p
|1895
|48.00
|1.9118
|0.0000
|1.9118
|700.80
|246927.10
|3787
|2006.08.08 20:14
|close
|1894
|24.00
|1.9119
|0.0000
|1.9123
|254.39
|247181.49
|3788
|2006.08.08 20:14
|close
|1893
|12.00
|1.9119
|0.0000
|1.9129
|55.20
|247236.69
|3789
|2006.08.08 20:14
|close
|1892
|6.00
|1.9119
|0.0000
|1.9136
|-14.40
|247222.29
|3790
|2006.08.08 20:14
|close
|1891
|3.00
|1.9119
|0.0000
|1.9142
|-25.20
|247197.09
|3791
|2006.08.08 23:15
|sell
|1896
|3.00
|1.9074
|0.0000
|1.9059
|3792
|2006.08.08 23:59
|t/p
|1896
|3.00
|1.9059
|0.0000
|1.9059
|45.00
|247242.09
|3793
|2006.08.08 23:59
|sell
|1897
|3.00
|1.9001
|0.0000
|1.8986
|3794
|2006.08.09 00:00
|sell
|1898
|6.00
|1.9063
|0.0000
|1.9048
|3795
|2006.08.09 00:24
|t/p
|1898
|6.00
|1.9048
|0.0000
|1.9048
|90.00
|247332.09
|3796
|2006.08.09 00:24
|close
|1897
|3.00
|1.9047
|0.0000
|1.8986
|-137.84
|247194.25
|3797
|2006.08.09 00:24
|sell
|1899
|3.00
|1.9043
|0.0000
|1.9028
|3798
|2006.08.09 00:47
|t/p
|1899
|3.00
|1.9028
|0.0000
|1.9028
|45.00
|247239.25
|3799
|2006.08.09 00:47
|sell
|1900
|3.00
|1.9023
|0.0000
|1.9008
|3800
|2006.08.09 00:49
|t/p
|1900
|3.00
|1.9008
|0.0000
|1.9008
|45.00
|247284.25
|3801
|2006.08.09 00:49
|sell
|1901
|3.00
|1.9004
|0.0000
|1.8989
|3802
|2006.08.09 00:53
|t/p
|1901
|3.00
|1.8989
|0.0000
|1.8989
|45.00
|247329.25
|3803
|2006.08.09 00:53
|sell
|1902
|3.00
|1.8985
|0.0000
|1.8970
|3804
|2006.08.09 00:55
|sell
|1903
|6.00
|1.8992
|0.0000
|1.8977
|3805
|2006.08.09 01:33
|sell
|1904
|12.00
|1.8997
|0.0000
|1.8982
|3806
|2006.08.09 01:34
|sell
|1905
|24.00
|1.9002
|0.0000
|1.8987
|3807
|2006.08.09 02:21
|t/p
|1905
|24.00
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|360.00
|247689.25
|3808
|2006.08.09 02:21
|close
|1904
|12.00
|1.8987
|0.0000
|1.8982
|120.00
|247809.25
|3809
|2006.08.09 02:21
|close
|1903
|6.00
|1.8987
|0.0000
|1.8977
|30.00
|247839.25
|3810
|2006.08.09 02:21
|close
|1902
|3.00
|1.8987
|0.0000
|1.8970
|-6.00
|247833.25
|3811
|2006.08.09 02:21
|sell
|1906
|3.00
|1.8983
|0.0000
|1.8968
|3812
|2006.08.09 02:38
|sell
|1907
|6.00
|1.8988
|0.0000
|1.8973
|3813
|2006.08.09 02:46
|sell
|1908
|12.00
|1.8994
|0.0000
|1.8979
|3814
|2006.08.09 05:32
|sell
|1909
|24.00
|1.9001
|0.0000
|1.8986
|3815
|2006.08.09 05:48
|sell
|1910
|48.00
|1.9007
|0.0000
|1.8992
|3816
|2006.08.10 10:11
|t/p
|1910
|48.00
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|727.92
|248561.17
|3817
|2006.08.10 10:11
|close
|1909
|24.00
|1.8991
|0.0000
|1.8986
|243.96
|248805.13
|3818
|2006.08.10 10:11
|close
|1908
|12.00
|1.8991
|0.0000
|1.8979
|37.98
|248843.11
|3819
|2006.08.10 10:11
|close
|1907
|6.00
|1.8991
|0.0000
|1.8973
|-17.01
|248826.10
|3820
|2006.08.10 10:11
|close
|1906
|3.00
|1.8991
|0.0000
|1.8968
|-23.50
|248802.60
|3821
|2006.08.10 14:00
|sell
|1911
|3.00
|1.9029
|0.0000
|1.9014
|3822
|2006.08.10 14:02
|sell
|1912
|6.00
|1.9034
|0.0000
|1.9019
|3823
|2006.08.10 14:06
|sell
|1913
|12.00
|1.9040
|0.0000
|1.9025
|3824
|2006.08.10 14:26
|sell
|1914
|24.00
|1.9046
|0.0000
|1.9031
|3825
|2006.08.10 14:32
|t/p
|1914
|24.00
|1.9031
|0.0000
|1.9031
|360.00
|249162.60
|3826
|2006.08.10 14:32
|close
|1913
|12.00
|1.9031
|0.0000
|1.9025
|108.01
|249270.61
|3827
|2006.08.10 14:32
|close
|1912
|6.00
|1.9031
|0.0000
|1.9019
|18.00
|249288.61
|3828
|2006.08.10 14:32
|close
|1911
|3.00
|1.9031
|0.0000
|1.9014
|-6.00
|249282.61
|3829
|2006.08.10 14:32
|sell
|1915
|3.00
|1.9027
|0.0000
|1.9012
|3830
|2006.08.10 14:32
|sell
|1916
|6.00
|1.9034
|0.0000
|1.9019
|3831
|2006.08.10 14:32
|sell
|1917
|12.00
|1.9039
|0.0000
|1.9024
|3832
|2006.08.10 14:35
|t/p
|1917
|12.00
|1.9024
|0.0000
|1.9024
|180.00
|249462.61
|3833
|2006.08.10 14:35
|close
|1916
|6.00
|1.9024
|0.0000
|1.9019
|60.00
|249522.61
|3834
|2006.08.10 14:35
|close
|1915
|3.00
|1.9024
|0.0000
|1.9012
|9.00
|249531.61
|3835
|2006.08.10 14:35
|sell
|1918
|3.00
|1.9020
|0.0000
|1.9005
|3836
|2006.08.10 14:39
|t/p
|1918
|3.00
|1.9005
|0.0000
|1.9005
|45.00
|249576.61
|3837
|2006.08.10 14:39
|sell
|1919
|3.00
|1.9001
|0.0000
|1.8986
|3838
|2006.08.10 14:43
|sell
|1920
|6.00
|1.9007
|0.0000
|1.8992
|3839
|2006.08.10 14:44
|sell
|1921
|12.00
|1.9013
|0.0000
|1.8998
|3840
|2006.08.10 14:54
|sell
|1922
|24.00
|1.9018
|0.0000
|1.9003
|3841
|2006.08.10 15:11
|sell
|1923
|48.00
|1.9024
|0.0000
|1.9009
|3842
|2006.08.10 15:37
|t/p
|1923
|48.00
|1.9009
|0.0000
|1.9009
|720.00
|250296.61
|3843
|2006.08.10 15:37
|close
|1922
|24.00
|1.9009
|0.0000
|1.9003
|216.01
|250512.62
|3844
|2006.08.10 15:37
|close
|1921
|12.00
|1.9009
|0.0000
|1.8998
|47.99
|250560.61
|3845
|2006.08.10 15:37
|close
|1920
|6.00
|1.9009
|0.0000
|1.8992
|-12.00
|250548.61
|3846
|2006.08.10 15:37
|close
|1919
|3.00
|1.9009
|0.0000
|1.8986
|-24.00
|250524.61
|3847
|2006.08.10 15:37
|sell
|1924
|3.00
|1.9005
|0.0000
|1.8990
|3848
|2006.08.10 15:41
|sell
|1925
|6.00
|1.9010
|0.0000
|1.8995
|3849
|2006.08.10 16:02
|t/p
|1925
|6.00
|1.8995
|0.0000
|1.8995
|90.00
|250614.61
|3850
|2006.08.10 16:02
|close
|1924
|3.00
|1.8995
|0.0000
|1.8990
|30.00
|250644.61
|3851
|2006.08.10 16:02
|sell
|1926
|3.00
|1.8991
|0.0000
|1.8976
|3852
|2006.08.10 16:16
|t/p
|1926
|3.00
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|45.00
|250689.61
|3853
|2006.08.10 16:16
|sell
|1927
|3.00
|1.8972
|0.0000
|1.8957
|3854
|2006.08.10 16:24
|t/p
|1927
|3.00
|1.8957
|0.0000
|1.8957
|45.00
|250734.61
|3855
|2006.08.10 16:24
|sell
|1928
|3.00
|1.8952
|0.0000
|1.8937
|3856
|2006.08.10 16:24
|t/p
|1928
|3.00
|1.8937
|0.0000
|1.8937
|45.00
|250779.61
|3857
|2006.08.10 16:24
|sell
|1929
|3.00
|1.8932
|0.0000
|1.8917
|3858
|2006.08.10 16:24
|sell
|1930
|6.00
|1.8938
|0.0000
|1.8923
|3859
|2006.08.10 16:24
|sell
|1931
|12.00
|1.8943
|0.0000
|1.8928
|3860
|2006.08.10 16:35
|t/p
|1931
|12.00
|1.8928
|0.0000
|1.8928
|180.00
|250959.61
|3861
|2006.08.10 16:35
|close
|1930
|6.00
|1.8928
|0.0000
|1.8923
|60.00
|251019.61
|3862
|2006.08.10 16:35
|close
|1929
|3.00
|1.8928
|0.0000
|1.8917
|12.00
|251031.61
|3863
|2006.08.10 16:35
|sell
|1932
|3.00
|1.8924
|0.0000
|1.8909
|3864
|2006.08.10 16:49
|t/p
|1932
|3.00
|1.8909
|0.0000
|1.8909
|45.00
|251076.61
|3865
|2006.08.10 16:49
|sell
|1933
|3.00
|1.8905
|0.0000
|1.8890
|3866
|2006.08.10 16:53
|sell
|1934
|6.00
|1.8910
|0.0000
|1.8895
|3867
|2006.08.10 16:54
|sell
|1935
|12.00
|1.8917
|0.0000
|1.8902
|3868
|2006.08.10 17:15
|t/p
|1935
|12.00
|1.8902
|0.0000
|1.8902
|180.00
|251256.61
|3869
|2006.08.10 17:15
|close
|1934
|6.00
|1.8902
|0.0000
|1.8895
|48.00
|251304.61
|3870
|2006.08.10 17:15
|close
|1933
|3.00
|1.8902
|0.0000
|1.8890
|9.00
|251313.61
|3871
|2006.08.10 17:15
|sell
|1936
|3.00
|1.8898
|0.0000
|1.8883
|3872
|2006.08.10 17:17
|t/p
|1936
|3.00
|1.8883
|0.0000
|1.8883
|45.00
|251358.61
|3873
|2006.08.10 17:17
|sell
|1937
|3.00
|1.8879
|0.0000
|1.8864
|3874
|2006.08.10 17:24
|sell
|1938
|6.00
|1.8884
|0.0000
|1.8869
|3875
|2006.08.10 17:25
|sell
|1939
|12.00
|1.8891
|0.0000
|1.8876
|3876
|2006.08.10 17:25
|sell
|1940
|24.00
|1.8896
|0.0000
|1.8881
|3877
|2006.08.10 17:27
|sell
|1941
|48.00
|1.8902
|0.0000
|1.8887
|3878
|2006.08.10 17:41
|t/p
|1941
|48.00
|1.8887
|0.0000
|1.8887
|720.00
|252078.61
|3879
|2006.08.10 17:41
|close
|1940
|24.00
|1.8887
|0.0000
|1.8881
|216.01
|252294.62
|3880
|2006.08.10 17:41
|close
|1939
|12.00
|1.8887
|0.0000
|1.8876
|48.00
|252342.62
|3881
|2006.08.10 17:41
|close
|1938
|6.00
|1.8887
|0.0000
|1.8869
|-18.00
|252324.62
|3882
|2006.08.10 17:41
|close
|1937
|3.00
|1.8887
|0.0000
|1.8864
|-24.00
|252300.62
|3883
|2006.08.10 17:41
|sell
|1942
|3.00
|1.8883
|0.0000
|1.8868
|3884
|2006.08.10 17:44
|sell
|1943
|6.00
|1.8889
|0.0000
|1.8874
|3885
|2006.08.10 17:50
|sell
|1944
|12.00
|1.8895
|0.0000
|1.8880
|3886
|2006.08.10 18:24
|sell
|1945
|24.00
|1.8901
|0.0000
|1.8886
|3887
|2006.08.10 19:26
|sell
|1946
|48.00
|1.8908
|0.0000
|1.8893
|3888
|2006.08.11 14:33
|t/p
|1946
|48.00
|1.8893
|0.0000
|1.8893
|722.64
|253023.26
|3889
|2006.08.11 14:33
|close
|1945
|24.00
|1.8892
|0.0000
|1.8886
|217.32
|253240.58
|3890
|2006.08.11 14:33
|close
|1944
|12.00
|1.8892
|0.0000
|1.8880
|36.66
|253277.24
|3891
|2006.08.11 14:33
|close
|1943
|6.00
|1.8892
|0.0000
|1.8874
|-17.67
|253259.57
|3892
|2006.08.11 14:33
|close
|1942
|3.00
|1.8892
|0.0000
|1.8868
|-26.84
|253232.73
|3893
|2006.08.11 18:00
|sell
|1947
|3.00
|1.8950
|0.0000
|1.8935
|3894
|2006.08.11 18:28
|t/p
|1947
|3.00
|1.8935
|0.0000
|1.8935
|45.00
|253277.73
|3895
|2006.08.11 19:30
|sell
|1948
|3.00
|1.8905
|0.0000
|1.8890
|3896
|2006.08.11 22:22
|sell
|1949
|6.00
|1.8910
|0.0000
|1.8895
|3897
|2006.08.13 11:11
|sell
|1950
|12.00
|1.8916
|0.0000
|1.8901
|3898
|2006.08.13 14:33
|sell
|1951
|24.00
|1.8922
|0.0000
|1.8907
|3899
|2006.08.13 15:30
|sell
|1952
|48.00
|1.8928
|0.0000
|1.8913
|3900
|2006.08.14 00:00
|t/p
|1951
|24.00
|1.8907
|0.0000
|1.8907
|361.32
|253639.05
|3901
|2006.08.14 00:00
|t/p
|1952
|48.00
|1.8913
|0.0000
|1.8913
|722.64
|254361.69
|3902
|2006.08.14 00:00
|close
|1950
|12.00
|1.8901
|0.0000
|1.8901
|180.65
|254542.34
|3903
|2006.08.14 00:00
|close
|1949
|6.00
|1.8901
|0.0000
|1.8895
|54.33
|254596.67
|3904
|2006.08.14 00:00
|close
|1948
|3.00
|1.8901
|0.0000
|1.8890
|12.16
|254608.84
|3905
|2006.08.14 09:00
|sell
|1953
|3.00
|1.8935
|0.0000
|1.8920
|3906
|2006.08.14 09:25
|t/p
|1953
|3.00
|1.8920
|0.0000
|1.8920
|45.00
|254653.84
|3907
|2006.08.14 09:25
|sell
|1954
|3.00
|1.8915
|0.0000
|1.8900
|3908
|2006.08.14 09:27
|t/p
|1954
|3.00
|1.8900
|0.0000
|1.8900
|45.00
|254698.84
|3909
|2006.08.14 09:27
|sell
|1955
|3.00
|1.8895
|0.0000
|1.8880
|3910
|2006.08.14 09:28
|sell
|1956
|6.00
|1.8901
|0.0000
|1.8886
|3911
|2006.08.14 09:55
|sell
|1957
|12.00
|1.8906
|0.0000
|1.8891
|3912
|2006.08.14 09:59
|sell
|1958
|24.00
|1.8912
|0.0000
|1.8897
|3913
|2006.08.14 10:27
|t/p
|1958
|24.00
|1.8897
|0.0000
|1.8897
|360.00
|255058.84
|3914
|2006.08.14 10:27
|close
|1957
|12.00
|1.8896
|0.0000
|1.8891
|120.00
|255178.84
|3915
|2006.08.14 10:27
|close
|1956
|6.00
|1.8896
|0.0000
|1.8886
|30.00
|255208.84
|3916
|2006.08.14 10:27
|close
|1955
|3.00
|1.8896
|0.0000
|1.8880
|-3.00
|255205.84
|3917
|2006.08.14 10:27
|sell
|1959
|3.00
|1.8892
|0.0000
|1.8877
|3918
|2006.08.14 10:44
|t/p
|1959
|3.00
|1.8877
|0.0000
|1.8877
|45.00
|255250.84
|3919
|2006.08.14 10:44
|sell
|1960
|3.00
|1.8872
|0.0000
|1.8857
|3920
|2006.08.14 10:49
|sell
|1961
|6.00
|1.8878
|0.0000
|1.8863
|3921
|2006.08.14 11:10
|sell
|1962
|12.00
|1.8883
|0.0000
|1.8868
|3922
|2006.08.14 11:11
|sell
|1963
|24.00
|1.8889
|0.0000
|1.8874
|3923
|2006.08.14 11:55
|t/p
|1963
|24.00
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|360.00
|255610.84
|3924
|2006.08.14 11:55
|close
|1962
|12.00
|1.8874
|0.0000
|1.8868
|108.00
|255718.84
|3925
|2006.08.14 11:55
|close
|1961
|6.00
|1.8874
|0.0000
|1.8863
|24.00
|255742.84
|3926
|2006.08.14 11:55
|close
|1960
|3.00
|1.8874
|0.0000
|1.8857
|-6.00
|255736.84
|3927
|2006.08.14 11:55
|sell
|1964
|3.00
|1.8870
|0.0000
|1.8855
|3928
|2006.08.14 12:00
|sell
|1965
|6.00
|1.8875
|0.0000
|1.8860
|3929
|2006.08.14 12:09
|sell
|1966
|12.00
|1.8881
|0.0000
|1.8866
|3930
|2006.08.14 12:10
|sell
|1967
|24.00
|1.8888
|0.0000
|1.8873
|3931
|2006.08.14 12:28
|t/p
|1967
|24.00
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|360.00
|256096.84
|3932
|2006.08.14 12:28
|close
|1966
|12.00
|1.8873
|0.0000
|1.8866
|96.00
|256192.84
|3933
|2006.08.14 12:28
|close
|1965
|6.00
|1.8873
|0.0000
|1.8860
|12.00
|256204.84
|3934
|2006.08.14 12:28
|close
|1964
|3.00
|1.8873
|0.0000
|1.8855
|-9.00
|256195.84
|3935
|2006.08.14 12:28
|sell
|1968
|3.00
|1.8869
|0.0000
|1.8854
|3936
|2006.08.14 12:43
|sell
|1969
|6.00
|1.8874
|0.0000
|1.8859
|3937
|2006.08.14 12:57
|sell
|1970
|12.00
|1.8880
|0.0000
|1.8865
|3938
|2006.08.14 13:06
|t/p
|1970
|12.00
|1.8865
|0.0000
|1.8865
|180.00
|256375.84
|3939
|2006.08.14 13:06
|close
|1969
|6.00
|1.8864
|0.0000
|1.8859
|60.00
|256435.84
|3940
|2006.08.14 13:06
|close
|1968
|3.00
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|15.00
|256450.84
|3941
|2006.08.14 13:06
|sell
|1971
|3.00
|1.8860
|0.0000
|1.8845
|3942
|2006.08.14 13:10
|sell
|1972
|6.00
|1.8866
|0.0000
|1.8851
|3943
|2006.08.14 14:06
|t/p
|1972
|6.00
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|90.00
|256540.84
|3944
|2006.08.14 14:06
|close
|1971
|3.00
|1.8851
|0.0000
|1.8845
|27.00
|256567.84
|3945
|2006.08.15 13:45
|buy
|1973
|3.00
|1.8883
|0.0000
|1.8898
|3946
|2006.08.15 14:30
|t/p
|1973
|3.00
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|45.00
|256612.84
|3947
|2006.08.15 14:30
|buy
|1974
|3.00
|1.8904
|0.0000
|1.8919
|3948
|2006.08.15 14:30
|t/p
|1974
|3.00
|1.8919
|0.0000
|1.8919
|45.00
|256657.84
|3949
|2006.08.15 14:30
|buy
|1975
|3.00
|1.8924
|0.0000
|1.8939
|3950
|2006.08.15 14:30
|t/p
|1975
|3.00
|1.8939
|0.0000
|1.8939
|45.00
|256702.84
|3951
|2006.08.15 14:30
|buy
|1976
|3.00
|1.8943
|0.0000
|1.8958
|3952
|2006.08.15 14:30
|buy
|1977
|6.00
|1.8937
|0.0000
|1.8952
|3953
|2006.08.15 14:30
|buy
|1978
|12.00
|1.8930
|0.0000
|1.8945
|3954
|2006.08.15 14:31
|t/p
|1978
|12.00
|1.8945
|0.0000
|1.8945
|180.00
|256882.84
|3955
|2006.08.15 14:31
|close
|1977
|6.00
|1.8945
|0.0000
|1.8952
|48.00
|256930.84
|3956
|2006.08.15 14:31
|close
|1976
|3.00
|1.8945
|0.0000
|1.8958
|6.00
|256936.84
|3957
|2006.08.15 14:31
|buy
|1979
|3.00
|1.8949
|0.0000
|1.8964
|3958
|2006.08.15 14:35
|buy
|1980
|6.00
|1.8944
|0.0000
|1.8959
|3959
|2006.08.15 14:36
|buy
|1981
|12.00
|1.8938
|0.0000
|1.8953
|3960
|2006.08.15 14:37
|buy
|1982
|24.00
|1.8932
|0.0000
|1.8947
|3961
|2006.08.15 14:51
|t/p
|1982
|24.00
|1.8947
|0.0000
|1.8947
|360.00
|257296.84
|3962
|2006.08.15 14:51
|close
|1981
|12.00
|1.8947
|0.0000
|1.8953
|108.02
|257404.86
|3963
|2006.08.15 14:51
|close
|1980
|6.00
|1.8947
|0.0000
|1.8959
|18.00
|257422.86
|3964
|2006.08.15 14:51
|close
|1979
|3.00
|1.8947
|0.0000
|1.8964
|-6.00
|257416.86
|3965
|2006.08.15 14:51
|buy
|1983
|3.00
|1.8951
|0.0000
|1.8966
|3966
|2006.08.15 14:53
|buy
|1984
|6.00
|1.8946
|0.0000
|1.8961
|3967
|2006.08.15 14:55
|buy
|1985
|12.00
|1.8940
|0.0000
|1.8955
|3968
|2006.08.15 15:00
|buy
|1986
|24.00
|1.8934
|0.0000
|1.8949
|3969
|2006.08.15 15:01
|t/p
|1986
|24.00
|1.8949
|0.0000
|1.8949
|360.00
|257776.86
|3970
|2006.08.15 15:01
|close
|1985
|12.00
|1.8950
|0.0000
|1.8955
|120.00
|257896.86
|3971
|2006.08.15 15:01
|close
|1984
|6.00
|1.8950
|0.0000
|1.8961
|24.00
|257920.86
|3972
|2006.08.15 15:01
|close
|1983
|3.00
|1.8950
|0.0000
|1.8966
|-3.00
|257917.86
|3973
|2006.08.15 16:00
|buy
|1987
|3.00
|1.8969
|0.0000
|1.8984
|3974
|2006.08.15 16:02
|buy
|1988
|6.00
|1.8962
|0.0000
|1.8977
|3975
|2006.08.15 16:47
|buy
|1989
|12.00
|1.8956
|0.0000
|1.8971
|3976
|2006.08.15 17:46
|buy
|1990
|24.00
|1.8950
|0.0000
|1.8965
|3977
|2006.08.15 17:47
|buy
|1991
|48.00
|1.8945
|0.0000
|1.8960
|3978
|2006.08.16 14:30
|t/p
|1991
|48.00
|1.8960
|0.0000
|1.8960
|710.40
|258628.26
|3979
|2006.08.16 14:30
|close
|1990
|24.00
|1.8960
|0.0000
|1.8965
|235.20
|258863.46
|3980
|2006.08.16 14:30
|close
|1989
|12.00
|1.8960
|0.0000
|1.8971
|45.60
|258909.06
|3981
|2006.08.16 14:30
|close
|1988
|6.00
|1.8960
|0.0000
|1.8977
|-13.20
|258895.86
|3982
|2006.08.16 14:30
|close
|1987
|3.00
|1.8960
|0.0000
|1.8984
|-27.60
|258868.26
|3983
|2006.08.16 14:30
|buy
|1992
|3.00
|1.8964
|0.0000
|1.8979
|3984
|2006.08.16 14:30
|buy
|1993
|6.00
|1.8956
|0.0000
|1.8971
|3985
|2006.08.16 14:31
|t/p
|1993
|6.00
|1.8971
|0.0000
|1.8971
|90.00
|258958.26
|3986
|2006.08.16 14:31
|close
|1992
|3.00
|1.8971
|0.0000
|1.8979
|21.00
|258979.26
|3987
|2006.08.16 14:31
|buy
|1994
|3.00
|1.8975
|0.0000
|1.8990
|3988
|2006.08.16 14:34
|buy
|1995
|6.00
|1.8969
|0.0000
|1.8984
|3989
|2006.08.16 14:37
|t/p
|1995
|6.00
|1.8984
|0.0000
|1.8984
|90.00
|259069.26
|3990
|2006.08.16 14:37
|close
|1994
|3.00
|1.8984
|0.0000
|1.8990
|27.00
|259096.26
|3991
|2006.08.16 14:37
|buy
|1996
|3.00
|1.8988
|0.0000
|1.9003
|3992
|2006.08.16 14:38
|buy
|1997
|6.00
|1.8983
|0.0000
|1.8998
|3993
|2006.08.16 14:39
|buy
|1998
|12.00
|1.8977
|0.0000
|1.8992
|3994
|2006.08.16 15:06
|t/p
|1998
|12.00
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|180.00
|259276.26
|3995
|2006.08.16 15:06
|close
|1997
|6.00
|1.8994
|0.0000
|1.8998
|66.00
|259342.26
|3996
|2006.08.16 15:06
|close
|1996
|3.00
|1.8994
|0.0000
|1.9003
|18.00
|259360.26
|3997
|2006.08.16 15:06
|buy
|1999
|3.00
|1.8998
|0.0000
|1.9013
|3998
|2006.08.16 15:08
|buy
|2000
|6.00
|1.8992
|0.0000
|1.9007
|3999
|2006.08.16 15:15
|t/p
|2000
|6.00
|1.9007
|0.0000
|1.9007
|90.00
|259450.26
|4000
|2006.08.16 15:15
|close
|1999
|3.00
|1.9008
|0.0000
|1.9013
|30.00
|259480.26
|4001
|2006.08.16 15:15
|buy
|2001
|3.00
|1.9012
|0.0000
|1.9027
|4002
|2006.08.16 16:12
|buy
|2002
|6.00
|1.9006
|0.0000
|1.9021
|4003
|2006.08.16 17:02
|buy
|2003
|12.00
|1.9001
|0.0000
|1.9016
|4004
|2006.08.16 17:05
|buy
|2004
|24.00
|1.8995
|0.0000
|1.9010
|4005
|2006.08.16 17:15
|buy
|2005
|48.00
|1.8988
|0.0000
|1.9003
|4006
|2006.08.16 17:30
|t/p
|2005
|48.00
|1.9003
|0.0000
|1.9003
|720.00
|260200.26
|4007
|2006.08.16 17:30
|close
|2004
|24.00
|1.9004
|0.0000
|1.9010
|216.02
|260416.28
|4008
|2006.08.16 17:30
|close
|2003
|12.00
|1.9004
|0.0000
|1.9016
|36.01
|260452.29
|4009
|2006.08.16 17:30
|close
|2002
|6.00
|1.9004
|0.0000
|1.9021
|-12.00
|260440.29
|4010
|2006.08.16 17:30
|close
|2001
|3.00
|1.9004
|0.0000
|1.9027
|-24.00
|260416.29
|4011
|2006.08.16 17:30
|buy
|2006
|3.00
|1.9008
|0.0000
|1.9023
|4012
|2006.08.16 17:33
|buy
|2007
|6.00
|1.9003
|0.0000
|1.9018
|4013
|2006.08.16 17:38
|buy
|2008
|12.00
|1.8996
|0.0000
|1.9011
|4014
|2006.08.16 17:39
|buy
|2009
|24.00
|1.8991
|0.0000
|1.9006
|4015
|2006.08.16 18:23
|buy
|2010
|48.00
|1.8985
|0.0000
|1.9000
|4016
|2006.08.17 10:29
|t/p
|2010
|48.00
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|691.20
|261107.49
|4017
|2006.08.17 10:29
|close
|2009
|24.00
|1.9001
|0.0000
|1.9006
|225.60
|261333.09
|4018
|2006.08.17 10:29
|close
|2008
|12.00
|1.9001
|0.0000
|1.9011
|52.80
|261385.89
|4019
|2006.08.17 10:29
|close
|2007
|6.00
|1.9001
|0.0000
|1.9018
|-15.60
|261370.29
|4020
|2006.08.17 10:29
|close
|2006
|3.00
|1.9001
|0.0000
|1.9023
|-22.80
|261347.49
|4021
|2006.08.17 15:15
|sell
|2011
|3.00
|1.8948
|0.0000
|1.8933
|4022
|2006.08.17 15:18
|sell
|2012
|6.00
|1.8954
|0.0000
|1.8939
|4023
|2006.08.17 15:22
|sell
|2013
|12.00
|1.8959
|0.0000
|1.8944
|4024
|2006.08.17 15:23
|sell
|2014
|24.00
|1.8965
|0.0000
|1.8950
|4025
|2006.08.17 15:28
|sell
|2015
|48.00
|1.8971
|0.0000
|1.8956
|4026
|2006.08.17 15:43
|t/p
|2015
|48.00
|1.8956
|0.0000
|1.8956
|720.00
|262067.49
|4027
|2006.08.17 15:43
|close
|2014
|24.00
|1.8955
|0.0000
|1.8950
|240.00
|262307.49
|4028
|2006.08.17 15:43
|close
|2013
|12.00
|1.8955
|0.0000
|1.8944
|48.00
|262355.49
|4029
|2006.08.17 15:43
|close
|2012
|6.00
|1.8955
|0.0000
|1.8939
|-6.00
|262349.49
|4030
|2006.08.17 15:43
|close
|2011
|3.00
|1.8955
|0.0000
|1.8933
|-21.00
|262328.49
|4031
|2006.08.17 15:45
|sell
|2016
|3.00
|1.8953
|0.0000
|1.8938
|4032
|2006.08.17 16:02
|t/p
|2016
|3.00
|1.8938
|0.0000
|1.8938
|45.00
|262373.49
|4033
|2006.08.17 17:15
|sell
|2017
|3.00
|1.8934
|0.0000
|1.8919
|4034
|2006.08.17 17:29
|sell
|2018
|6.00
|1.8939
|0.0000
|1.8924
|4035
|2006.08.17 18:19
|t/p
|2018
|6.00
|1.8924
|0.0000
|1.8924
|90.00
|262463.49
|4036
|2006.08.17 18:19
|close
|2017
|3.00
|1.8923
|0.0000
|1.8919
|33.00
|262496.49
|4037
|2006.08.17 18:19
|sell
|2019
|3.00
|1.8919
|0.0000
|1.8904
|4038
|2006.08.17 18:59
|t/p
|2019
|3.00
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|45.00
|262541.49
|4039
|2006.08.17 18:59
|sell
|2020
|3.00
|1.8898
|0.0000
|1.8883
|4040
|2006.08.17 19:19
|t/p
|2020
|3.00
|1.8883
|0.0000
|1.8883
|45.00
|262586.49
|4041
|2006.08.17 19:19
|sell
|2021
|3.00
|1.8878
|0.0000
|1.8863
|4042
|2006.08.17 19:57
|t/p
|2021
|3.00
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|45.00
|262631.49
|4043
|2006.08.17 19:57
|sell
|2022
|3.00
|1.8858
|0.0000
|1.8843
|4044
|2006.08.17 19:58
|t/p
|2022
|3.00
|1.8843
|0.0000
|1.8843
|45.00
|262676.49
|4045
|2006.08.17 19:58
|sell
|2023
|3.00
|1.8839
|0.0000
|1.8824
|4046
|2006.08.17 21:06
|sell
|2024
|6.00
|1.8844
|0.0000
|1.8829
|4047
|2006.08.17 22:07
|sell
|2025
|12.00
|1.8850
|0.0000
|1.8835
|4048
|2006.08.17 23:15
|sell
|2026
|24.00
|1.8857
|0.0000
|1.8842
|4049
|2006.08.18 05:50
|sell
|2027
|48.00
|1.8863
|0.0000
|1.8848
|4050
|2006.08.18 08:48
|t/p
|2027
|48.00
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|720.00
|263396.49
|4051
|2006.08.18 08:48
|close
|2026
|24.00
|1.8847
|0.0000
|1.8842
|241.32
|263637.81
|4052
|2006.08.18 08:48
|close
|2025
|12.00
|1.8847
|0.0000
|1.8835
|36.66
|263674.47
|4053
|2006.08.18 08:48
|close
|2024
|6.00
|1.8847
|0.0000
|1.8829
|-17.67
|263656.80
|4054
|2006.08.18 08:48
|close
|2023
|3.00
|1.8847
|0.0000
|1.8824
|-23.84
|263632.96
|4055
|2006.08.18 12:00
|sell
|2028
|3.00
|1.8839
|0.0000
|1.8824
|4056
|2006.08.18 13:17
|t/p
|2028
|3.00
|1.8824
|0.0000
|1.8824
|45.00
|263677.96
|4057
|2006.08.18 13:17
|sell
|2029
|3.00
|1.8820
|0.0000
|1.8805
|4058
|2006.08.18 13:28
|t/p
|2029
|3.00
|1.8805
|0.0000
|1.8805
|45.00
|263722.96
|4059
|2006.08.18 13:28
|sell
|2030
|3.00
|1.8800
|0.0000
|1.8785
|4060
|2006.08.18 13:49
|t/p
|2030
|3.00
|1.8785
|0.0000
|1.8785
|45.00
|263767.96
|4061
|2006.08.18 13:49
|sell
|2031
|3.00
|1.8780
|0.0000
|1.8765
|4062
|2006.08.18 13:52
|sell
|2032
|6.00
|1.8786
|0.0000
|1.8771
|4063
|2006.08.18 13:54
|sell
|2033
|12.00
|1.8792
|0.0000
|1.8777
|4064
|2006.08.18 14:12
|sell
|2034
|24.00
|1.8798
|0.0000
|1.8783
|4065
|2006.08.18 14:12
|sell
|2035
|48.00
|1.8803
|0.0000
|1.8788
|4066
|2006.08.18 16:24
|t/p
|2035
|48.00
|1.8788
|0.0000
|1.8788
|720.00
|264487.96
|4067
|2006.08.18 16:24
|close
|2034
|24.00
|1.8788
|0.0000
|1.8783
|240.00
|264727.96
|4068
|2006.08.18 16:24
|close
|2033
|12.00
|1.8788
|0.0000
|1.8777
|48.00
|264775.96
|4069
|2006.08.18 16:24
|close
|2032
|6.00
|1.8788
|0.0000
|1.8771
|-12.00
|264763.96
|4070
|2006.08.18 16:24
|close
|2031
|3.00
|1.8788
|0.0000
|1.8765
|-24.00
|264739.96
|4071
|2006.08.21 02:01
|buy
|2036
|3.00
|1.8828
|0.0000
|1.8843
|4072
|2006.08.21 03:17
|t/p
|2036
|3.00
|1.8843
|0.0000
|1.8843
|45.00
|264784.96
|4073
|2006.08.21 03:30
|buy
|2037
|3.00
|1.8847
|0.0000
|1.8862
|4074
|2006.08.21 04:01
|t/p
|2037
|3.00
|1.8862
|0.0000
|1.8862
|45.00
|264829.96
|4075
|2006.08.21 04:01
|buy
|2038
|3.00
|1.8867
|0.0000
|1.8882
|4076
|2006.08.21 05:25
|buy
|2039
|6.00
|1.8861
|0.0000
|1.8876
|4077
|2006.08.21 07:27
|buy
|2040
|12.00
|1.8855
|0.0000
|1.8870
|4078
|2006.08.21 08:15
|t/p
|2040
|12.00
|1.8870
|0.0000
|1.8870
|180.00
|265009.96
|4079
|2006.08.21 08:15
|close
|2039
|6.00
|1.8871
|0.0000
|1.8876
|60.00
|265069.96
|4080
|2006.08.21 08:15
|close
|2038
|3.00
|1.8871
|0.0000
|1.8882
|12.00
|265081.96
|4081
|2006.08.21 08:15
|buy
|2041
|3.00
|1.8875
|0.0000
|1.8890
|4082
|2006.08.21 08:20
|buy
|2042
|6.00
|1.8869
|0.0000
|1.8884
|4083
|2006.08.21 08:28
|buy
|2043
|12.00
|1.8864
|0.0000
|1.8879
|4084
|2006.08.21 08:38
|buy
|2044
|24.00
|1.8858
|0.0000
|1.8873
|4085
|2006.08.21 08:56
|t/p
|2044
|24.00
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|360.00
|265441.96
|4086
|2006.08.21 08:56
|close
|2043
|12.00
|1.8875
|0.0000
|1.8879
|132.00
|265573.96
|4087
|2006.08.21 08:56
|close
|2042
|6.00
|1.8875
|0.0000
|1.8884
|36.00
|265609.96
|4088
|2006.08.21 08:56
|close
|2041
|3.00
|1.8875
|0.0000
|1.8890
|0.00
|265609.96
|4089
|2006.08.21 08:56
|buy
|2045
|3.00
|1.8879
|0.0000
|1.8894
|4090
|2006.08.21 09:16
|t/p
|2045
|3.00
|1.8894
|0.0000
|1.8894
|45.00
|265654.96
|4091
|2006.08.21 09:16
|buy
|2046
|3.00
|1.8898
|0.0000
|1.8913
|4092
|2006.08.21 09:17
|buy
|2047
|6.00
|1.8892
|0.0000
|1.8907
|4093
|2006.08.21 09:25
|t/p
|2047
|6.00
|1.8907
|0.0000
|1.8907
|90.00
|265744.96
|4094
|2006.08.21 09:25
|close
|2046
|3.00
|1.8908
|0.0000
|1.8913
|30.00
|265774.96
|4095
|2006.08.21 09:25
|buy
|2048
|3.00
|1.8912
|0.0000
|1.8927
|4096
|2006.08.21 09:42
|t/p
|2048
|3.00
|1.8927
|0.0000
|1.8927
|45.00
|265819.96
|4097
|2006.08.21 09:42
|buy
|2049
|3.00
|1.8932
|0.0000
|1.8947
|4098
|2006.08.21 09:43
|buy
|2050
|6.00
|1.8926
|0.0000
|1.8941
|4099
|2006.08.21 09:50
|t/p
|2050
|6.00
|1.8941
|0.0000
|1.8941
|90.00
|265909.96
|4100
|2006.08.21 09:50
|close
|2049
|3.00
|1.8941
|0.0000
|1.8947
|27.00
|265936.96
|4101
|2006.08.21 09:50
|buy
|2051
|3.00
|1.8945
|0.0000
|1.8960
|4102
|2006.08.21 09:51
|buy
|2052
|6.00
|1.8939
|0.0000
|1.8954
|4103
|2006.08.21 09:56
|buy
|2053
|12.00
|1.8933
|0.0000
|1.8948
|4104
|2006.08.21 10:48
|t/p
|2053
|12.00
|1.8948
|0.0000
|1.8948
|180.00
|266116.96
|4105
|2006.08.21 10:48
|close
|2052
|6.00
|1.8948
|0.0000
|1.8954
|54.00
|266170.96
|4106
|2006.08.21 10:48
|close
|2051
|3.00
|1.8948
|0.0000
|1.8960
|9.00
|266179.96
|4107
|2006.08.21 10:48
|buy
|2054
|3.00
|1.8952
|0.0000
|1.8967
|4108
|2006.08.21 11:09
|t/p
|2054
|3.00
|1.8967
|0.0000
|1.8967
|45.00
|266224.96
|4109
|2006.08.21 11:09
|buy
|2055
|3.00
|1.8971
|0.0000
|1.8986
|4110
|2006.08.21 11:12
|buy
|2056
|6.00
|1.8965
|0.0000
|1.8980
|4111
|2006.08.21 11:22
|buy
|2057
|12.00
|1.8960
|0.0000
|1.8975
|4112
|2006.08.21 11:27
|buy
|2058
|24.00
|1.8953
|0.0000
|1.8968
|4113
|2006.08.21 13:26
|buy
|2059
|48.00
|1.8946
|0.0000
|1.8961
|4114
|2006.08.21 14:09
|t/p
|2059
|48.00
|1.8961
|0.0000
|1.8961
|720.00
|266944.96
|4115
|2006.08.21 14:09
|close
|2058
|24.00
|1.8963
|0.0000
|1.8968
|240.00
|267184.96
|4116
|2006.08.21 14:09
|close
|2057
|12.00
|1.8963
|0.0000
|1.8975
|35.99
|267220.95
|4117
|2006.08.21 14:09
|close
|2056
|6.00
|1.8963
|0.0000
|1.8980
|-12.00
|267208.95
|4118
|2006.08.21 14:09
|close
|2055
|3.00
|1.8963
|0.0000
|1.8986
|-24.00
|267184.95
|4119
|2006.08.21 14:09
|buy
|2060
|3.00
|1.8967
|0.0000
|1.8982
|4120
|2006.08.21 14:13
|t/p
|2060
|3.00
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|45.00
|267229.95
|4121
|2006.08.21 14:13
|buy
|2061
|3.00
|1.8986
|0.0000
|1.9001
|4122
|2006.08.21 14:13
|buy
|2062
|6.00
|1.8981
|0.0000
|1.8996
|4123
|2006.08.21 14:18
|buy
|2063
|12.00
|1.8976
|0.0000
|1.8991
|4124
|2006.08.21 14:21
|buy
|2064
|24.00
|1.8970
|0.0000
|1.8985
|4125
|2006.08.21 14:30
|buy
|2065
|48.00
|1.8965
|0.0000
|1.8980
|4126
|2006.08.21 16:01
|t/p
|2065
|48.00
|1.8980
|0.0000
|1.8980
|720.00
|267949.95
|4127
|2006.08.21 16:01
|close
|2064
|24.00
|1.8980
|0.0000
|1.8985
|240.00
|268189.95
|4128
|2006.08.21 16:01
|close
|2063
|12.00
|1.8980
|0.0000
|1.8991
|48.00
|268237.95
|4129
|2006.08.21 16:01
|close
|2062
|6.00
|1.8980
|0.0000
|1.8996
|-6.00
|268231.95
|4130
|2006.08.21 16:01
|close
|2061
|3.00
|1.8980
|0.0000
|1.9001
|-18.00
|268213.95
|4131
|2006.08.22 18:15
|sell
|2066
|3.00
|1.8869
|0.0000
|1.8854
|4132
|2006.08.22 18:15
|sell
|2067
|6.00
|1.8874
|0.0000
|1.8859
|4133
|2006.08.22 18:18
|sell
|2068
|12.00
|1.8880
|0.0000
|1.8865
|4134
|2006.08.22 18:37
|sell
|2069
|24.00
|1.8886
|0.0000
|1.8871
|4135
|2006.08.22 19:33
|t/p
|2069
|24.00
|1.8871
|0.0000
|1.8871
|360.00
|268573.95
|4136
|2006.08.22 19:33
|close
|2068
|12.00
|1.8870
|0.0000
|1.8865
|120.00
|268693.95
|4137
|2006.08.22 19:33
|close
|2067
|6.00
|1.8870
|0.0000
|1.8859
|24.00
|268717.95
|4138
|2006.08.22 19:33
|close
|2066
|3.00
|1.8870
|0.0000
|1.8854
|-3.00
|268714.95
|4139
|2006.08.23 13:00
|buy
|2070
|3.00
|1.8921
|0.0000
|1.8936
|4140
|2006.08.23 14:12
|buy
|2071
|6.00
|1.8916
|0.0000
|1.8931
|4141
|2006.08.23 14:42
|t/p
|2071
|6.00
|1.8931
|0.0000
|1.8931
|90.00
|268804.95
|4142
|2006.08.23 14:42
|close
|2070
|3.00
|1.8932
|0.0000
|1.8936
|33.00
|268837.95
|4143
|2006.08.23 14:42
|buy
|2072
|3.00
|1.8936
|0.0000
|1.8951
|4144
|2006.08.23 14:56
|t/p
|2072
|3.00
|1.8951
|0.0000
|1.8951
|45.00
|268882.95
|4145
|2006.08.24 19:00
|sell
|2073
|3.00
|1.8894
|0.0000
|1.8879
|4146
|2006.08.24 21:17
|t/p
|2073
|3.00
|1.8879
|0.0000
|1.8879
|45.00
|268927.95
|4147
|2006.08.24 21:17
|sell
|2074
|3.00
|1.8875
|0.0000
|1.8860
|4148
|2006.08.24 23:39
|sell
|2075
|6.00
|1.8881
|0.0000
|1.8866
|4149
|2006.08.25 01:55
|t/p
|2075
|6.00
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|90.33
|269018.28
|4150
|2006.08.25 01:55
|close
|2074
|3.00
|1.8866
|0.0000
|1.8860
|27.16
|269045.45
|4151
|2006.08.28 07:46
|buy
|2076
|3.00
|1.8916
|0.0000
|1.8931
|4152
|2006.08.28 07:51
|buy
|2077
|6.00
|1.8910
|0.0000
|1.8925
|4153
|2006.08.28 09:18
|t/p
|2077
|6.00
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|90.00
|269135.45
|4154
|2006.08.28 09:18
|close
|2076
|3.00
|1.8925
|0.0000
|1.8931
|27.00
|269162.45
|4155
|2006.08.28 09:45
|buy
|2078
|3.00
|1.8947
|0.0000
|1.8962
|4156
|2006.08.28 10:20
|buy
|2079
|6.00
|1.8941
|0.0000
|1.8956
|4157
|2006.08.28 11:55
|t/p
|2079
|6.00
|1.8956
|0.0000
|1.8956
|90.00
|269252.45
|4158
|2006.08.28 11:55
|close
|2078
|3.00
|1.8957
|0.0000
|1.8962
|30.00
|269282.45
|4159
|2006.08.28 14:15
|buy
|2080
|3.00
|1.8953
|0.0000
|1.8968
|4160
|2006.08.28 14:17
|buy
|2081
|6.00
|1.8947
|0.0000
|1.8962
|4161
|2006.08.28 15:47
|t/p
|2081
|6.00
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|90.00
|269372.45
|4162
|2006.08.28 15:47
|close
|2080
|3.00
|1.8962
|0.0000
|1.8968
|27.00
|269399.45
|4163
|2006.08.29 08:45
|buy
|2082
|3.00
|1.8977
|0.0000
|1.8992
|4164
|2006.08.29 09:14
|t/p
|2082
|3.00
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|45.00
|269444.45
|4165
|2006.08.29 15:15
|sell
|2083
|3.00
|1.8985
|0.0000
|1.8970
|4166
|2006.08.29 15:51
|sell
|2084
|6.00
|1.8990
|0.0000
|1.8975
|4167
|2006.08.29 16:00
|sell
|2085
|12.00
|1.8997
|0.0000
|1.8982
|4168
|2006.08.29 16:00
|sell
|2086
|24.00
|1.9004
|0.0000
|1.8989
|4169
|2006.08.29 16:00
|sell
|2087
|48.00
|1.9010
|0.0000
|1.8995
|4170
|2006.08.29 16:02
|t/p
|2087
|48.00
|1.8995
|0.0000
|1.8995
|720.00
|270164.45
|4171
|2006.08.29 16:02
|close
|2086
|24.00
|1.8994
|0.0000
|1.8989
|239.99
|270404.44
|4172
|2006.08.29 16:02
|close
|2085
|12.00
|1.8994
|0.0000
|1.8982
|35.99
|270440.43
|4173
|2006.08.29 16:02
|close
|2084
|6.00
|1.8994
|0.0000
|1.8975
|-24.00
|270416.43
|4174
|2006.08.29 16:02
|close
|2083
|3.00
|1.8994
|0.0000
|1.8970
|-27.00
|270389.43
|4175
|2006.08.29 16:02
|sell
|2088
|3.00
|1.8990
|0.0000
|1.8975
|4176
|2006.08.29 16:03
|sell
|2089
|6.00
|1.8996
|0.0000
|1.8981
|4177
|2006.08.29 16:07
|t/p
|2089
|6.00
|1.8981
|0.0000
|1.8981
|90.00
|270479.43
|4178
|2006.08.29 16:07
|close
|2088
|3.00
|1.8981
|0.0000
|1.8975
|27.00
|270506.43
|4179
|2006.08.29 16:07
|sell
|2090
|3.00
|1.8977
|0.0000
|1.8962
|4180
|2006.08.29 16:22
|t/p
|2090
|3.00
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|45.00
|270551.43
|4181
|2006.08.29 16:22
|sell
|2091
|3.00
|1.8958
|0.0000
|1.8943
|4182
|2006.08.29 16:23
|t/p
|2091
|3.00
|1.8943
|0.0000
|1.8943
|45.00
|270596.43
|4183
|2006.08.29 16:23
|sell
|2092
|3.00
|1.8939
|0.0000
|1.8924
|4184
|2006.08.29 16:24
|sell
|2093
|6.00
|1.8944
|0.0000
|1.8929
|4185
|2006.08.29 16:50
|t/p
|2093
|6.00
|1.8929
|0.0000
|1.8929
|90.00
|270686.43
|4186
|2006.08.29 16:50
|close
|2092
|3.00
|1.8928
|0.0000
|1.8924
|33.00
|270719.43
|4187
|2006.08.29 16:50
|sell
|2094
|3.00
|1.8924
|0.0000
|1.8909
|4188
|2006.08.29 17:44
|t/p
|2094
|3.00
|1.8909
|0.0000
|1.8909
|45.00
|270764.43
|4189
|2006.08.29 17:44
|sell
|2095
|3.00
|1.8903
|0.0000
|1.8888
|4190
|2006.08.29 17:59
|sell
|2096
|6.00
|1.8909
|0.0000
|1.8894
|4191
|2006.08.29 18:49
|sell
|2097
|12.00
|1.8915
|0.0000
|1.8900
|4192
|2006.08.29 19:25
|sell
|2098
|24.00
|1.8921
|0.0000
|1.8906
|4193
|2006.08.29 19:31
|sell
|2099
|48.00
|1.8927
|0.0000
|1.8912
|4194
|2006.08.29 20:00
|t/p
|2099
|48.00
|1.8912
|0.0000
|1.8912
|720.00
|271484.43
|4195
|2006.08.29 20:00
|close
|2098
|24.00
|1.8910
|0.0000
|1.8906
|263.99
|271748.42
|4196
|2006.08.29 20:00
|close
|2097
|12.00
|1.8910
|0.0000
|1.8900
|60.00
|271808.42
|4197
|2006.08.29 20:00
|close
|2096
|6.00
|1.8910
|0.0000
|1.8894
|-6.00
|271802.42
|4198
|2006.08.29 20:00
|close
|2095
|3.00
|1.8910
|0.0000
|1.8888
|-21.00
|271781.42
|4199
|2006.08.29 22:15
|buy
|2100
|3.00
|1.8984
|0.0000
|1.8999
|4200
|2006.08.29 23:52
|buy
|2101
|6.00
|1.8978
|0.0000
|1.8993
|4201
|2006.08.29 23:53
|buy
|2102
|12.00
|1.8969
|0.0000
|1.8984
|4202
|2006.08.29 23:54
|t/p
|2102
|12.00
|1.8984
|0.0000
|1.8984
|180.00
|271961.42
|4203
|2006.08.29 23:54
|close
|2101
|6.00
|1.8984
|0.0000
|1.8993
|36.00
|271997.42
|4204
|2006.08.29 23:54
|close
|2100
|3.00
|1.8984
|0.0000
|1.8999
|0.00
|271997.42
|4205
|2006.08.29 23:54
|buy
|2103
|3.00
|1.8988
|0.0000
|1.9003
|4206
|2006.08.30 00:17
|buy
|2104
|6.00
|1.8983
|0.0000
|1.8998
|4207
|2006.08.30 03:23
|t/p
|2104
|6.00
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|90.00
|272087.42
|4208
|2006.08.30 03:23
|close
|2103
|3.00
|1.9001
|0.0000
|1.9003
|38.40
|272125.82
|4209
|2006.08.30 13:45
|buy
|2105
|3.00
|1.9016
|0.0000
|1.9031
|4210
|2006.08.30 13:49
|buy
|2106
|6.00
|1.9011
|0.0000
|1.9026
|4211
|2006.08.30 14:29
|t/p
|2106
|6.00
|1.9026
|0.0000
|1.9026
|90.00
|272215.82
|4212
|2006.08.30 14:29
|close
|2105
|3.00
|1.9026
|0.0000
|1.9031
|30.00
|272245.82
|4213
|2006.08.30 14:45
|buy
|2107
|3.00
|1.9017
|0.0000
|1.9032
|4214
|2006.08.30 15:06
|t/p
|2107
|3.00
|1.9032
|0.0000
|1.9032
|45.00
|272290.82
|4215
|2006.08.31 14:45
|sell
|2108
|3.00
|1.9086
|0.0000
|1.9071
|4216
|2006.08.31 15:24
|t/p
|2108
|3.00
|1.9071
|0.0000
|1.9071
|45.00
|272335.82
|4217
|2006.09.01 13:15
|sell
|2109
|3.00
|1.9033
|0.0000
|1.9018
|4218
|2006.09.01 13:18
|sell
|2110
|6.00
|1.9039
|0.0000
|1.9024
|4219
|2006.09.01 13:30
|sell
|2111
|12.00
|1.9045
|0.0000
|1.9030
|4220
|2006.09.01 13:47
|sell
|2112
|24.00
|1.9051
|0.0000
|1.9036
|4221
|2006.09.01 14:29
|t/p
|2112
|24.00
|1.9036
|0.0000
|1.9036
|360.00
|272695.82
|4222
|2006.09.01 14:29
|close
|2111
|12.00
|1.9036
|0.0000
|1.9030
|108.00
|272803.82
|4223
|2006.09.01 14:29
|close
|2110
|6.00
|1.9036
|0.0000
|1.9024
|18.00
|272821.82
|4224
|2006.09.01 14:29
|close
|2109
|3.00
|1.9036
|0.0000
|1.9018
|-9.00
|272812.82
|4225
|2006.09.01 14:29
|sell
|2113
|3.00
|1.9032
|0.0000
|1.9017
|4226
|2006.09.01 14:30
|t/p
|2113
|3.00
|1.9017
|0.0000
|1.9017
|45.00
|272857.82
|4227
|2006.09.03 21:52
|buy
|2114
|3.00
|1.9072
|0.0000
|1.9087
|4228
|2006.09.04 00:08
|buy
|2115
|6.00
|1.9067
|0.0000
|1.9082
|4229
|2006.09.04 08:58
|buy
|2116
|12.00
|1.9061
|0.0000
|1.9076
|4230
|2006.09.04 09:31
|buy
|2117
|24.00
|1.9055
|0.0000
|1.9070
|4231
|2006.09.04 10:52
|buy
|2118
|48.00
|1.9049
|0.0000
|1.9064
|4232
|2006.09.04 13:01
|t/p
|2118
|48.00
|1.9064
|0.0000
|1.9064
|720.00
|273577.82
|4233
|2006.09.04 13:01
|close
|2117
|24.00
|1.9065
|0.0000
|1.9070
|240.00
|273817.82
|4234
|2006.09.04 13:01
|close
|2116
|12.00
|1.9065
|0.0000
|1.9076
|48.00
|273865.82
|4235
|2006.09.04 13:01
|close
|2115
|6.00
|1.9065
|0.0000
|1.9082
|-12.00
|273853.82
|4236
|2006.09.04 13:01
|close
|2114
|3.00
|1.9065
|0.0000
|1.9087
|-21.60
|273832.22
|4237
|2006.09.05 08:30
|sell
|2119
|3.00
|1.9031
|0.0000
|1.9016
|4238
|2006.09.05 08:50
|t/p
|2119
|3.00
|1.9016
|0.0000
|1.9016
|45.00
|273877.22
|4239
|2006.09.05 08:50
|sell
|2120
|3.00
|1.9010
|0.0000
|1.8995
|4240
|2006.09.05 09:09
|sell
|2121
|6.00
|1.9016
|0.0000
|1.9001
|4241
|2006.09.05 09:33
|t/p
|2121
|6.00
|1.9001
|0.0000
|1.9001
|90.00
|273967.22
|4242
|2006.09.05 09:33
|close
|2120
|3.00
|1.9000
|0.0000
|1.8995
|30.00
|273997.22
|4243
|2006.09.05 09:33
|sell
|2122
|3.00
|1.8996
|0.0000
|1.8981
|4244
|2006.09.05 10:00
|t/p
|2122
|3.00
|1.8981
|0.0000
|1.8981
|45.00
|274042.22
|4245
|2006.09.05 12:45
|sell
|2123
|3.00
|1.8999
|0.0000
|1.8984
|4246
|2006.09.05 12:48
|sell
|2124
|6.00
|1.9004
|0.0000
|1.8989
|4247
|2006.09.05 13:12
|t/p
|2124
|6.00
|1.8989
|0.0000
|1.8989
|90.00
|274132.22
|4248
|2006.09.05 13:12
|close
|2123
|3.00
|1.8989
|0.0000
|1.8984
|30.00
|274162.22
|4249
|2006.09.05 13:12
|sell
|2125
|3.00
|1.8985
|0.0000
|1.8970
|4250
|2006.09.05 13:13
|sell
|2126
|6.00
|1.8990
|0.0000
|1.8975
|4251
|2006.09.05 13:20
|sell
|2127
|12.00
|1.8997
|0.0000
|1.8982
|4252
|2006.09.05 13:33
|sell
|2128
|24.00
|1.9002
|0.0000
|1.8987
|4253
|2006.09.05 14:00
|t/p
|2128
|24.00
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|360.00
|274522.22
|4254
|2006.09.05 14:00
|close
|2127
|12.00
|1.8987
|0.0000
|1.8982
|120.00
|274642.22
|4255
|2006.09.05 14:00
|close
|2126
|6.00
|1.8987
|0.0000
|1.8975
|18.00
|274660.22
|4256
|2006.09.05 14:00
|close
|2125
|3.00
|1.8987
|0.0000
|1.8970
|-6.00
|274654.22
|4257
|2006.09.05 14:00
|sell
|2129
|3.00
|1.8983
|0.0000
|1.8968
|4258
|2006.09.05 14:10
|sell
|2130
|6.00
|1.8988
|0.0000
|1.8973
|4259
|2006.09.05 15:20
|t/p
|2130
|6.00
|1.8973
|0.0000
|1.8973
|90.00
|274744.22
|4260
|2006.09.05 15:20
|close
|2129
|3.00
|1.8972
|0.0000
|1.8968
|33.00
|274777.22
|4261
|2006.09.05 15:20
|sell
|2131
|3.00
|1.8968
|0.0000
|1.8953
|4262
|2006.09.05 15:38
|t/p
|2131
|3.00
|1.8953
|0.0000
|1.8953
|45.00
|274822.22
|4263
|2006.09.05 16:15
|sell
|2132
|3.00
|1.8954
|0.0000
|1.8939
|4264
|2006.09.05 16:23
|t/p
|2132
|3.00
|1.8939
|0.0000
|1.8939
|45.00
|274867.22
|4265
|2006.09.05 16:23
|sell
|2133
|3.00
|1.8935
|0.0000
|1.8920
|4266
|2006.09.05 16:25
|sell
|2134
|6.00
|1.8940
|0.0000
|1.8925
|4267
|2006.09.05 16:31
|t/p
|2134
|6.00
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|90.00
|274957.22
|4268
|2006.09.05 16:31
|close
|2133
|3.00
|1.8924
|0.0000
|1.8920
|33.00
|274990.22
|4269
|2006.09.05 16:45
|sell
|2135
|3.00
|1.8929
|0.0000
|1.8914
|4270
|2006.09.05 17:18
|sell
|2136
|6.00
|1.8935
|0.0000
|1.8920
|4271
|2006.09.05 20:43
|sell
|2137
|12.00
|1.8940
|0.0000
|1.8925
|4272
|2006.09.05 22:14
|sell
|2138
|24.00
|1.8947
|0.0000
|1.8932
|4273
|2006.09.05 22:30
|t/p
|2138
|24.00
|1.8932
|0.0000
|1.8932
|360.00
|275350.22
|4274
|2006.09.05 22:30
|close
|2137
|12.00
|1.8932
|0.0000
|1.8925
|96.01
|275446.23
|4275
|2006.09.05 22:30
|close
|2136
|6.00
|1.8932
|0.0000
|1.8920
|18.00
|275464.23
|4276
|2006.09.05 22:30
|close
|2135
|3.00
|1.8932
|0.0000
|1.8914
|-9.00
|275455.23
|4277
|2006.09.06 10:30
|sell
|2139
|3.00
|1.8926
|0.0000
|1.8911
|4278
|2006.09.06 10:34
|t/p
|2139
|3.00
|1.8911
|0.0000
|1.8911
|45.00
|275500.23
|4279
|2006.09.06 10:34
|sell
|2140
|3.00
|1.8907
|0.0000
|1.8892
|4280
|2006.09.06 10:41
|sell
|2141
|6.00
|1.8913
|0.0000
|1.8898
|4281
|2006.09.06 11:11
|t/p
|2141
|6.00
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|90.00
|275590.23
|4282
|2006.09.06 11:11
|close
|2140
|3.00
|1.8897
|0.0000
|1.8892
|30.00
|275620.23
|4283
|2006.09.06 11:11
|sell
|2142
|3.00
|1.8893
|0.0000
|1.8878
|4284
|2006.09.06 11:38
|sell
|2143
|6.00
|1.8899
|0.0000
|1.8884
|4285
|2006.09.06 12:16
|t/p
|2143
|6.00
|1.8884
|0.0000
|1.8884
|90.00
|275710.23
|4286
|2006.09.06 12:16
|close
|2142
|3.00
|1.8884
|0.0000
|1.8878
|27.00
|275737.23
|4287
|2006.09.06 12:16
|sell
|2144
|3.00
|1.8880
|0.0000
|1.8865
|4288
|2006.09.06 12:23
|sell
|2145
|6.00
|1.8886
|0.0000
|1.8871
|4289
|2006.09.06 12:26
|sell
|2146
|12.00
|1.8891
|0.0000
|1.8876
|4290
|2006.09.06 12:44
|t/p
|2146
|12.00
|1.8876
|0.0000
|1.8876
|180.00
|275917.23
|4291
|2006.09.06 12:44
|close
|2145
|6.00
|1.8876
|0.0000
|1.8871
|60.00
|275977.23
|4292
|2006.09.06 12:44
|close
|2144
|3.00
|1.8876
|0.0000
|1.8865
|12.00
|275989.23
|4293
|2006.09.06 12:44
|sell
|2147
|3.00
|1.8872
|0.0000
|1.8857
|4294
|2006.09.06 13:16
|t/p
|2147
|3.00
|1.8857
|0.0000
|1.8857
|45.00
|276034.23
|4295
|2006.09.06 13:16
|sell
|2148
|3.00
|1.8852
|0.0000
|1.8837
|4296
|2006.09.06 13:28
|t/p
|2148
|3.00
|1.8837
|0.0000
|1.8837
|45.00
|276079.23
|4297
|2006.09.06 13:28
|sell
|2149
|3.00
|1.8833
|0.0000
|1.8818
|4298
|2006.09.06 13:29
|sell
|2150
|6.00
|1.8838
|0.0000
|1.8823
|4299
|2006.09.06 13:32
|sell
|2151
|12.00
|1.8844
|0.0000
|1.8829
|4300
|2006.09.06 13:43
|sell
|2152
|24.00
|1.8850
|0.0000
|1.8835
|4301
|2006.09.06 13:44
|sell
|2153
|48.00
|1.8856
|0.0000
|1.8841
|4302
|2006.09.06 14:04
|t/p
|2153
|48.00
|1.8841
|0.0000
|1.8841
|720.00
|276799.23
|4303
|2006.09.06 14:04
|close
|2152
|24.00
|1.8838
|0.0000
|1.8835
|288.01
|277087.24
|4304
|2006.09.06 14:04
|close
|2151
|12.00
|1.8838
|0.0000
|1.8829
|72.00
|277159.24
|4305
|2006.09.06 14:04
|close
|2150
|6.00
|1.8838
|0.0000
|1.8823
|0.00
|277159.24
|4306
|2006.09.06 14:04
|close
|2149
|3.00
|1.8838
|0.0000
|1.8818
|-15.00
|277144.24
|4307
|2006.09.06 14:04
|sell
|2154
|3.00
|1.8834
|0.0000
|1.8819
|4308
|2006.09.06 14:05
|sell
|2155
|6.00
|1.8839
|0.0000
|1.8824
|4309
|2006.09.06 14:30
|t/p
|2155
|6.00
|1.8824
|0.0000
|1.8824
|90.00
|277234.24
|4310
|2006.09.06 14:30
|close
|2154
|3.00
|1.8824
|0.0000
|1.8819
|30.00
|277264.24
|4311
|2006.09.06 14:30
|sell
|2156
|3.00
|1.8820
|0.0000
|1.8805
|4312
|2006.09.06 14:40
|sell
|2157
|6.00
|1.8825
|0.0000
|1.8810
|4313
|2006.09.06 14:41
|sell
|2158
|12.00
|1.8831
|0.0000
|1.8816
|4314
|2006.09.06 14:52
|sell
|2159
|24.00
|1.8837
|0.0000
|1.8822
|4315
|2006.09.06 15:32
|t/p
|2159
|24.00
|1.8822
|0.0000
|1.8822
|360.00
|277624.24
|4316
|2006.09.06 15:32
|close
|2158
|12.00
|1.8822
|0.0000
|1.8816
|108.00
|277732.24
|4317
|2006.09.06 15:32
|close
|2157
|6.00
|1.8822
|0.0000
|1.8810
|18.00
|277750.24
|4318
|2006.09.06 15:32
|close
|2156
|3.00
|1.8822
|0.0000
|1.8805
|-6.00
|277744.24
|4319
|2006.09.06 15:32
|sell
|2160
|3.00
|1.8818
|0.0000
|1.8803
|4320
|2006.09.06 15:34
|sell
|2161
|6.00
|1.8823
|0.0000
|1.8808
|4321
|2006.09.06 15:46
|t/p
|2161
|6.00
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|90.00
|277834.24
|4322
|2006.09.06 15:46
|close
|2160
|3.00
|1.8808
|0.0000
|1.8803
|30.00
|277864.24
|4323
|2006.09.06 15:46
|sell
|2162
|3.00
|1.8804
|0.0000
|1.8789
|4324
|2006.09.06 15:47
|sell
|2163
|6.00
|1.8809
|0.0000
|1.8794
|4325
|2006.09.06 16:06
|sell
|2164
|12.00
|1.8815
|0.0000
|1.8800
|4326
|2006.09.06 16:15
|sell
|2165
|24.00
|1.8821
|0.0000
|1.8806
|4327
|2006.09.06 16:43
|t/p
|2165
|24.00
|1.8806
|0.0000
|1.8806
|360.00
|278224.24
|4328
|2006.09.06 16:43
|close
|2164
|12.00
|1.8805
|0.0000
|1.8800
|120.00
|278344.24
|4329
|2006.09.06 16:43
|close
|2163
|6.00
|1.8805
|0.0000
|1.8794
|24.00
|278368.24
|4330
|2006.09.06 16:43
|close
|2162
|3.00
|1.8805
|0.0000
|1.8789
|-3.00
|278365.24
|4331
|2006.09.06 16:43
|sell
|2166
|3.00
|1.8801
|0.0000
|1.8786
|4332
|2006.09.06 16:59
|sell
|2167
|6.00
|1.8807
|0.0000
|1.8792
|4333
|2006.09.06 17:11
|sell
|2168
|12.00
|1.8813
|0.0000
|1.8798
|4334
|2006.09.06 19:55
|sell
|2169
|24.00
|1.8819
|0.0000
|1.8804
|4335
|2006.09.06 20:00
|sell
|2170
|48.00
|1.8824
|0.0000
|1.8809
|4336
|2006.09.07 09:49
|t/p
|2170
|48.00
|1.8809
|0.0000
|1.8809
|727.92
|279093.16
|4337
|2006.09.07 09:49
|close
|2169
|24.00
|1.8809
|0.0000
|1.8804
|243.95
|279337.11
|4338
|2006.09.07 09:49
|close
|2168
|12.00
|1.8809
|0.0000
|1.8798
|49.98
|279387.09
|4339
|2006.09.07 09:49
|close
|2167
|6.00
|1.8809
|0.0000
|1.8792
|-11.01
|279376.08
|4340
|2006.09.07 09:49
|close
|2166
|3.00
|1.8809
|0.0000
|1.8786
|-23.50
|279352.57
|4341
|2006.09.07 11:00
|sell
|2171
|3.00
|1.8812
|0.0000
|1.8797
|4342
|2006.09.07 11:01
|sell
|2172
|6.00
|1.8817
|0.0000
|1.8802
|4343
|2006.09.07 11:04
|sell
|2173
|12.00
|1.8822
|0.0000
|1.8807
|4344
|2006.09.07 11:22
|sell
|2174
|24.00
|1.8828
|0.0000
|1.8813
|4345
|2006.09.07 12:33
|t/p
|2174
|24.00
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|360.00
|279712.57
|4346
|2006.09.07 12:33
|close
|2173
|12.00
|1.8812
|0.0000
|1.8807
|120.00
|279832.57
|4347
|2006.09.07 12:33
|close
|2172
|6.00
|1.8812
|0.0000
|1.8802
|30.00
|279862.57
|4348
|2006.09.07 12:33
|close
|2171
|3.00
|1.8812
|0.0000
|1.8797
|0.00
|279862.57
|4349
|2006.09.07 12:33
|sell
|2175
|3.00
|1.8808
|0.0000
|1.8793
|4350
|2006.09.07 12:40
|t/p
|2175
|3.00
|1.8793
|0.0000
|1.8793
|45.00
|279907.57
|4351
|2006.09.07 12:40
|sell
|2176
|3.00
|1.8789
|0.0000
|1.8774
|4352
|2006.09.07 12:41
|sell
|2177
|6.00
|1.8794
|0.0000
|1.8779
|4353
|2006.09.07 12:52
|sell
|2178
|12.00
|1.8800
|0.0000
|1.8785
|4354
|2006.09.07 13:05
|t/p
|2178
|12.00
|1.8785
|0.0000
|1.8785
|180.00
|280087.57
|4355
|2006.09.07 13:05
|close
|2177
|6.00
|1.8784
|0.0000
|1.8779
|60.00
|280147.57
|4356
|2006.09.07 13:05
|close
|2176
|3.00
|1.8784
|0.0000
|1.8774
|15.00
|280162.57
|4357
|2006.09.07 13:05
|sell
|2179
|3.00
|1.8780
|0.0000
|1.8765
|4358
|2006.09.07 13:07
|t/p
|2179
|3.00
|1.8765
|0.0000
|1.8765
|45.00
|280207.57
|4359
|2006.09.07 13:07
|sell
|2180
|3.00
|1.8761
|0.0000
|1.8746
|4360
|2006.09.07 13:16
|t/p
|2180
|3.00
|1.8746
|0.0000
|1.8746
|45.00
|280252.57
|4361
|2006.09.07 13:16
|sell
|2181
|3.00
|1.8742
|0.0000
|1.8727
|4362
|2006.09.07 13:18
|sell
|2182
|6.00
|1.8747
|0.0000
|1.8732
|4363
|2006.09.07 13:19
|sell
|2183
|12.00
|1.8753
|0.0000
|1.8738
|4364
|2006.09.07 13:20
|sell
|2184
|24.00
|1.8759
|0.0000
|1.8744
|4365
|2006.09.07 13:57
|t/p
|2184
|24.00
|1.8744
|0.0000
|1.8744
|360.00
|280612.57
|4366
|2006.09.07 13:57
|close
|2183
|12.00
|1.8743
|0.0000
|1.8738
|120.00
|280732.57
|4367
|2006.09.07 13:57
|close
|2182
|6.00
|1.8743
|0.0000
|1.8732
|24.00
|280756.57
|4368
|2006.09.07 13:57
|close
|2181
|3.00
|1.8743
|0.0000
|1.8727
|-3.00
|280753.57
|4369
|2006.09.07 13:57
|sell
|2185
|3.00
|1.8739
|0.0000
|1.8724
|4370
|2006.09.07 14:02
|sell
|2186
|6.00
|1.8746
|0.0000
|1.8731
|4371
|2006.09.07 14:44
|t/p
|2186
|6.00
|1.8731
|0.0000
|1.8731
|90.00
|280843.57
|4372
|2006.09.07 14:44
|close
|2185
|3.00
|1.8731
|0.0000
|1.8724
|24.00
|280867.57
|4373
|2006.09.07 14:44
|sell
|2187
|3.00
|1.8727
|0.0000
|1.8712
|4374
|2006.09.07 15:02
|t/p
|2187
|3.00
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|45.00
|280912.57
|4375
|2006.09.07 15:02
|sell
|2188
|3.00
|1.8707
|0.0000
|1.8692
|4376
|2006.09.07 15:06
|sell
|2189
|6.00
|1.8713
|0.0000
|1.8698
|4377
|2006.09.07 15:07
|sell
|2190
|12.00
|1.8719
|0.0000
|1.8704
|4378
|2006.09.07 15:12
|sell
|2191
|24.00
|1.8724
|0.0000
|1.8709
|4379
|2006.09.07 15:17
|sell
|2192
|48.00
|1.8730
|0.0000
|1.8715
|4380
|2006.09.07 15:31
|t/p
|2192
|48.00
|1.8715
|0.0000
|1.8715
|720.00
|281632.57
|4381
|2006.09.07 15:31
|close
|2191
|24.00
|1.8714
|0.0000
|1.8709
|240.01
|281872.58
|4382
|2006.09.07 15:31
|close
|2190
|12.00
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|60.00
|281932.58
|4383
|2006.09.07 15:31
|close
|2189
|6.00
|1.8714
|0.0000
|1.8698
|-6.00
|281926.58
|4384
|2006.09.07 15:31
|close
|2188
|3.00
|1.8714
|0.0000
|1.8692
|-21.00
|281905.58
|4385
|2006.09.07 15:31
|sell
|2193
|3.00
|1.8710
|0.0000
|1.8695
|4386
|2006.09.07 15:32
|sell
|2194
|6.00
|1.8715
|0.0000
|1.8700
|4387
|2006.09.07 15:36
|sell
|2195
|12.00
|1.8721
|0.0000
|1.8706
|4388
|2006.09.07 15:39
|sell
|2196
|24.00
|1.8727
|0.0000
|1.8712
|4389
|2006.09.07 15:48
|sell
|2197
|48.00
|1.8732
|0.0000
|1.8717
|4390
|2006.09.08 09:27
|t/p
|2197
|48.00
|1.8717
|0.0000
|1.8717
|722.64
|282628.22
|4391
|2006.09.08 09:27
|close
|2196
|24.00
|1.8717
|0.0000
|1.8712
|241.31
|282869.53
|4392
|2006.09.08 09:27
|close
|2195
|12.00
|1.8717
|0.0000
|1.8706
|48.66
|282918.19
|4393
|2006.09.08 09:27
|close
|2194
|6.00
|1.8717
|0.0000
|1.8700
|-11.67
|282906.52
|4394
|2006.09.08 09:27
|close
|2193
|3.00
|1.8717
|0.0000
|1.8695
|-20.84
|282885.69
|4395
|2006.09.08 13:00
|sell
|2198
|3.00
|1.8705
|0.0000
|1.8690
|4396
|2006.09.08 13:09
|t/p
|2198
|3.00
|1.8690
|0.0000
|1.8690
|45.00
|282930.69
|4397
|2006.09.08 13:09
|sell
|2199
|3.00
|1.8685
|0.0000
|1.8670
|4398
|2006.09.08 13:11
|sell
|2200
|6.00
|1.8691
|0.0000
|1.8676
|4399
|2006.09.08 13:15
|sell
|2201
|12.00
|1.8696
|0.0000
|1.8681
|4400
|2006.09.08 13:23
|sell
|2202
|24.00
|1.8702
|0.0000
|1.8687
|4401
|2006.09.08 13:58
|sell
|2203
|48.00
|1.8709
|0.0000
|1.8694
|4402
|2006.09.08 14:29
|t/p
|2203
|48.00
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|720.00
|283650.69
|4403
|2006.09.08 14:29
|close
|2202
|24.00
|1.8694
|0.0000
|1.8687
|192.02
|283842.71
|4404
|2006.09.08 14:29
|close
|2201
|12.00
|1.8694
|0.0000
|1.8681
|24.02
|283866.73
|4405
|2006.09.08 14:29
|close
|2200
|6.00
|1.8694
|0.0000
|1.8676
|-18.00
|283848.73
|4406
|2006.09.08 14:29
|close
|2199
|3.00
|1.8694
|0.0000
|1.8670
|-27.00
|283821.73
|4407
|2006.09.08 14:29
|sell
|2204
|3.00
|1.8690
|0.0000
|1.8675
|4408
|2006.09.08 14:30
|sell
|2205
|6.00
|1.8695
|0.0000
|1.8680
|4409
|2006.09.08 14:31
|sell
|2206
|12.00
|1.8701
|0.0000
|1.8686
|4410
|2006.09.08 14:36
|t/p
|2206
|12.00
|1.8686
|0.0000
|1.8686
|180.00
|284001.73
|4411
|2006.09.08 14:36
|close
|2205
|6.00
|1.8686
|0.0000
|1.8680
|54.00
|284055.73
|4412
|2006.09.08 14:36
|close
|2204
|3.00
|1.8686
|0.0000
|1.8675
|12.00
|284067.73
|4413
|2006.09.08 14:36
|sell
|2207
|3.00
|1.8682
|0.0000
|1.8667
|4414
|2006.09.08 14:44
|t/p
|2207
|3.00
|1.8667
|0.0000
|1.8667
|45.00
|284112.73
|4415
|2006.09.08 14:44
|sell
|2208
|3.00
|1.8663
|0.0000
|1.8648
|4416
|2006.09.08 15:02
|t/p
|2208
|3.00
|1.8648
|0.0000
|1.8648
|45.00
|284157.73
|4417
|2006.09.08 15:02
|sell
|2209
|3.00
|1.8643
|0.0000
|1.8628
|4418
|2006.09.08 15:07
|sell
|2210
|6.00
|1.8649
|0.0000
|1.8634
|4419
|2006.09.08 15:08
|sell
|2211
|12.00
|1.8654
|0.0000
|1.8639
|4420
|2006.09.08 15:18
|sell
|2212
|24.00
|1.8659
|0.0000
|1.8644
|4421
|2006.09.08 16:01
|sell
|2213
|48.00
|1.8665
|0.0000
|1.8650
|4422
|2006.09.08 16:15
|t/p
|2213
|48.00
|1.8650
|0.0000
|1.8650
|720.00
|284877.73
|4423
|2006.09.08 16:15
|close
|2212
|24.00
|1.8650
|0.0000
|1.8644
|216.02
|285093.75
|4424
|2006.09.08 16:15
|close
|2211
|12.00
|1.8650
|0.0000
|1.8639
|48.01
|285141.76
|4425
|2006.09.08 16:15
|close
|2210
|6.00
|1.8650
|0.0000
|1.8634
|-6.00
|285135.76
|4426
|2006.09.08 16:15
|close
|2209
|3.00
|1.8650
|0.0000
|1.8628
|-21.00
|285114.76
|4427
|2006.09.08 16:15
|sell
|2214
|3.00
|1.8646
|0.0000
|1.8631
|4428
|2006.09.08 16:16
|sell
|2215
|6.00
|1.8651
|0.0000
|1.8636
|4429
|2006.09.08 16:23
|t/p
|2215
|6.00
|1.8636
|0.0000
|1.8636
|90.00
|285204.76
|4430
|2006.09.08 16:23
|close
|2214
|3.00
|1.8636
|0.0000
|1.8631
|30.00
|285234.76
|4431
|2006.09.08 16:23
|sell
|2216
|3.00
|1.8632
|0.0000
|1.8617
|4432
|2006.09.08 16:30
|sell
|2217
|6.00
|1.8638
|0.0000
|1.8623
|4433
|2006.09.08 16:42
|sell
|2218
|12.00
|1.8644
|0.0000
|1.8629
|4434
|2006.09.08 16:42
|sell
|2219
|24.00
|1.8650
|0.0000
|1.8635
|4435
|2006.09.08 17:31
|sell
|2220
|48.00
|1.8656
|0.0000
|1.8641
|4436
|2006.09.11 03:22
|t/p
|2220
|48.00
|1.8641
|0.0000
|1.8641
|722.64
|285957.40
|4437
|2006.09.11 03:22
|close
|2219
|24.00
|1.8640
|0.0000
|1.8635
|241.32
|286198.72
|4438
|2006.09.11 03:22
|close
|2218
|12.00
|1.8640
|0.0000
|1.8629
|48.66
|286247.38
|4439
|2006.09.11 03:22
|close
|2217
|6.00
|1.8640
|0.0000
|1.8623
|-11.67
|286235.71
|4440
|2006.09.11 03:22
|close
|2216
|3.00
|1.8640
|0.0000
|1.8617
|-23.84
|286211.87
|4441
|2006.09.11 15:30
|sell
|2221
|3.00
|1.8656
|0.0000
|1.8641
|4442
|2006.09.11 16:00
|t/p
|2221
|3.00
|1.8641
|0.0000
|1.8641
|45.00
|286256.87
|4443
|2006.09.12 09:45
|buy
|2222
|3.00
|1.8686
|0.0000
|1.8701
|4444
|2006.09.12 09:52
|buy
|2223
|6.00
|1.8679
|0.0000
|1.8694
|4445
|2006.09.12 10:00
|buy
|2224
|12.00
|1.8673
|0.0000
|1.8688
|4446
|2006.09.12 10:03
|buy
|2225
|24.00
|1.8667
|0.0000
|1.8682
|4447
|2006.09.12 10:29
|t/p
|2225
|24.00
|1.8682
|0.0000
|1.8682
|360.00
|286616.87
|4448
|2006.09.12 10:29
|close
|2224
|12.00
|1.8682
|0.0000
|1.8688
|108.00
|286724.87
|4449
|2006.09.12 10:29
|close
|2223
|6.00
|1.8682
|0.0000
|1.8694
|18.00
|286742.87
|4450
|2006.09.12 10:29
|close
|2222
|3.00
|1.8682
|0.0000
|1.8701
|-12.00
|286730.87
|4451
|2006.09.12 10:30
|buy
|2226
|3.00
|1.8686
|0.0000
|1.8701
|4452
|2006.09.12 10:30
|buy
|2227
|6.00
|1.8680
|0.0000
|1.8695
|4453
|2006.09.12 10:30
|t/p
|2227
|6.00
|1.8695
|0.0000
|1.8695
|90.00
|286820.87
|4454
|2006.09.12 10:30
|close
|2226
|3.00
|1.8695
|0.0000
|1.8701
|27.00
|286847.87
|4455
|2006.09.12 10:30
|buy
|2228
|3.00
|1.8699
|0.0000
|1.8714
|4456
|2006.09.12 10:31
|buy
|2229
|6.00
|1.8693
|0.0000
|1.8708
|4457
|2006.09.12 10:32
|t/p
|2229
|6.00
|1.8708
|0.0000
|1.8708
|90.00
|286937.87
|4458
|2006.09.12 10:32
|close
|2228
|3.00
|1.8708
|0.0000
|1.8714
|27.00
|286964.87
|4459
|2006.09.12 10:32
|buy
|2230
|3.00
|1.8712
|0.0000
|1.8727
|4460
|2006.09.12 10:32
|buy
|2231
|6.00
|1.8707
|0.0000
|1.8722
|4461
|2006.09.12 10:39
|t/p
|2231
|6.00
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|90.00
|287054.87
|4462
|2006.09.12 10:39
|close
|2230
|3.00
|1.8722
|0.0000
|1.8727
|30.00
|287084.87
|4463
|2006.09.12 10:39
|buy
|2232
|3.00
|1.8726
|0.0000
|1.8741
|4464
|2006.09.12 10:56
|buy
|2233
|6.00
|1.8721
|0.0000
|1.8736
|4465
|2006.09.12 11:21
|t/p
|2233
|6.00
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|90.00
|287174.87
|4466
|2006.09.12 11:21
|close
|2232
|3.00
|1.8736
|0.0000
|1.8741
|30.00
|287204.87
|4467
|2006.09.12 11:21
|buy
|2234
|3.00
|1.8740
|0.0000
|1.8755
|4468
|2006.09.12 11:34
|buy
|2235
|6.00
|1.8734
|0.0000
|1.8749
|4469
|2006.09.12 11:40
|buy
|2236
|12.00
|1.8729
|0.0000
|1.8744
|4470
|2006.09.12 12:14
|t/p
|2236
|12.00
|1.8744
|0.0000
|1.8744
|180.00
|287384.87
|4471
|2006.09.12 12:14
|close
|2235
|6.00
|1.8745
|0.0000
|1.8749
|66.00
|287450.87
|4472
|2006.09.12 12:14
|close
|2234
|3.00
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|15.00
|287465.87
|4473
|2006.09.12 13:15
|buy
|2237
|3.00
|1.8750
|0.0000
|1.8765
|4474
|2006.09.12 13:16
|buy
|2238
|6.00
|1.8745
|0.0000
|1.8760
|4475
|2006.09.12 13:24
|buy
|2239
|12.00
|1.8739
|0.0000
|1.8754
|4476
|2006.09.12 13:43
|buy
|2240
|24.00
|1.8733
|0.0000
|1.8748
|4477
|2006.09.12 14:28
|buy
|2241
|48.00
|1.8727
|0.0000
|1.8742
|4478
|2006.09.12 14:30
|t/p
|2241
|48.00
|1.8742
|0.0000
|1.8742
|720.00
|288185.87
|4479
|2006.09.12 14:30
|close
|2240
|24.00
|1.8743
|0.0000
|1.8748
|240.00
|288425.87
|4480
|2006.09.12 14:30
|close
|2239
|12.00
|1.8743
|0.0000
|1.8754
|48.00
|288473.87
|4481
|2006.09.12 14:30
|close
|2238
|6.00
|1.8743
|0.0000
|1.8760
|-12.00
|288461.87
|4482
|2006.09.12 14:30
|close
|2237
|3.00
|1.8743
|0.0000
|1.8765
|-21.00
|288440.87
|4483
|2006.09.12 15:15
|buy
|2242
|3.00
|1.8754
|0.0000
|1.8769
|4484
|2006.09.12 15:19
|t/p
|2242
|3.00
|1.8769
|0.0000
|1.8769
|45.00
|288485.87
|4485
|2006.09.12 15:19
|buy
|2243
|3.00
|1.8773
|0.0000
|1.8788
|4486
|2006.09.12 15:20
|buy
|2244
|6.00
|1.8766
|0.0000
|1.8781
|4487
|2006.09.12 15:31
|buy
|2245
|12.00
|1.8760
|0.0000
|1.8775
|4488
|2006.09.12 15:32
|buy
|2246
|24.00
|1.8754
|0.0000
|1.8769
|4489
|2006.09.12 15:33
|buy
|2247
|48.00
|1.8748
|0.0000
|1.8763
|4490
|2006.09.13 17:49
|t/p
|2247
|48.00
|1.8763
|0.0000
|1.8763
|710.40
|289196.27
|4491
|2006.09.13 17:49
|close
|2246
|24.00
|1.8764
|0.0000
|1.8769
|235.20
|289431.47
|4492
|2006.09.13 17:49
|close
|2245
|12.00
|1.8764
|0.0000
|1.8775
|45.60
|289477.07
|4493
|2006.09.13 17:49
|close
|2244
|6.00
|1.8764
|0.0000
|1.8781
|-13.20
|289463.87
|4494
|2006.09.13 17:49
|close
|2243
|3.00
|1.8764
|0.0000
|1.8788
|-27.60
|289436.27
|4495
|2006.09.14 11:00
|buy
|2248
|3.00
|1.8804
|0.0000
|1.8819
|4496
|2006.09.14 11:26
|buy
|2249
|6.00
|1.8798
|0.0000
|1.8813
|4497
|2006.09.14 11:43
|t/p
|2249
|6.00
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|90.00
|289526.27
|4498
|2006.09.14 11:43
|close
|2248
|3.00
|1.8814
|0.0000
|1.8819
|30.00
|289556.27
|4499
|2006.09.14 11:43
|buy
|2250
|3.00
|1.8818
|0.0000
|1.8833
|4500
|2006.09.14 11:46
|buy
|2251
|6.00
|1.8812
|0.0000
|1.8827
|4501
|2006.09.14 12:15
|t/p
|2251
|6.00
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|90.00
|289646.27
|4502
|2006.09.14 12:15
|close
|2250
|3.00
|1.8828
|0.0000
|1.8833
|30.00
|289676.27
|4503
|2006.09.14 12:15
|buy
|2252
|3.00
|1.8832
|0.0000
|1.8847
|4504
|2006.09.14 12:46
|t/p
|2252
|3.00
|1.8847
|0.0000
|1.8847
|45.00
|289721.27
|4505
|2006.09.14 12:46
|buy
|2253
|3.00
|1.8851
|0.0000
|1.8866
|4506
|2006.09.14 12:59
|buy
|2254
|6.00
|1.8846
|0.0000
|1.8861
|4507
|2006.09.14 13:15
|t/p
|2254
|6.00
|1.8861
|0.0000
|1.8861
|90.00
|289811.27
|4508
|2006.09.14 13:15
|close
|2253
|3.00
|1.8861
|0.0000
|1.8866
|30.00
|289841.27
|4509
|2006.09.14 13:15
|buy
|2255
|3.00
|1.8865
|0.0000
|1.8880
|4510
|2006.09.14 13:19
|buy
|2256
|6.00
|1.8860
|0.0000
|1.8875
|4511
|2006.09.14 14:29
|t/p
|2256
|6.00
|1.8875
|0.0000
|1.8875
|90.00
|289931.27
|4512
|2006.09.14 14:29
|close
|2255
|3.00
|1.8875
|0.0000
|1.8880
|30.00
|289961.27
|4513
|2006.09.14 14:29
|buy
|2257
|3.00
|1.8879
|0.0000
|1.8894
|4514
|2006.09.14 14:30
|buy
|2258
|6.00
|1.8873
|0.0000
|1.8888
|4515
|2006.09.14 14:30
|buy
|2259
|12.00
|1.8867
|0.0000
|1.8882
|4516
|2006.09.14 14:31
|buy
|2260
|24.00
|1.8862
|0.0000
|1.8877
|4517
|2006.09.14 14:33
|t/p
|2260
|24.00
|1.8877
|0.0000
|1.8877
|360.00
|290321.27
|4518
|2006.09.14 14:33
|close
|2259
|12.00
|1.8878
|0.0000
|1.8882
|132.00
|290453.27
|4519
|2006.09.14 14:33
|close
|2258
|6.00
|1.8878
|0.0000
|1.8888
|30.00
|290483.27
|4520
|2006.09.14 14:33
|close
|2257
|3.00
|1.8878
|0.0000
|1.8894
|-3.00
|290480.27
|4521
|2006.09.14 14:33
|buy
|2261
|3.00
|1.8882
|0.0000
|1.8897
|4522
|2006.09.14 14:35
|buy
|2262
|6.00
|1.8876
|0.0000
|1.8891
|4523
|2006.09.14 14:35
|buy
|2263
|12.00
|1.8870
|0.0000
|1.8885
|4524
|2006.09.14 14:37
|buy
|2264
|24.00
|1.8864
|0.0000
|1.8879
|4525
|2006.09.14 14:37
|buy
|2265
|48.00
|1.8858
|0.0000
|1.8873
|4526
|2006.09.14 14:57
|t/p
|2265
|48.00
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|720.00
|291200.27
|4527
|2006.09.14 14:57
|close
|2264
|24.00
|1.8873
|0.0000
|1.8879
|216.00
|291416.27
|4528
|2006.09.14 14:57
|close
|2263
|12.00
|1.8873
|0.0000
|1.8885
|36.00
|291452.27
|4529
|2006.09.14 14:57
|close
|2262
|6.00
|1.8873
|0.0000
|1.8891
|-18.00
|291434.27
|4530
|2006.09.14 14:57
|close
|2261
|3.00
|1.8873
|0.0000
|1.8897
|-27.00
|291407.27
|4531
|2006.09.14 14:57
|buy
|2266
|3.00
|1.8877
|0.0000
|1.8892
|4532
|2006.09.14 15:01
|buy
|2267
|6.00
|1.8870
|0.0000
|1.8885
|4533
|2006.09.14 15:11
|buy
|2268
|12.00
|1.8865
|0.0000
|1.8880
|4534
|2006.09.14 15:12
|buy
|2269
|24.00
|1.8859
|0.0000
|1.8874
|4535
|2006.09.14 16:18
|t/p
|2269
|24.00
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|360.00
|291767.27
|4536
|2006.09.14 16:18
|close
|2268
|12.00
|1.8874
|0.0000
|1.8880
|108.00
|291875.27
|4537
|2006.09.14 16:18
|close
|2267
|6.00
|1.8874
|0.0000
|1.8885
|24.00
|291899.27
|4538
|2006.09.14 16:18
|close
|2266
|3.00
|1.8874
|0.0000
|1.8892
|-9.00
|291890.27
|4539
|2006.09.14 16:18
|buy
|2270
|3.00
|1.8878
|0.0000
|1.8893
|4540
|2006.09.14 16:48
|t/p
|2270
|3.00
|1.8893
|0.0000
|1.8893
|45.00
|291935.27
|4541
|2006.09.14 16:48
|buy
|2271
|3.00
|1.8898
|0.0000
|1.8913
|4542
|2006.09.14 16:54
|buy
|2272
|6.00
|1.8892
|0.0000
|1.8907
|4543
|2006.09.14 16:56
|t/p
|2272
|6.00
|1.8907
|0.0000
|1.8907
|90.00
|292025.27
|4544
|2006.09.14 16:56
|close
|2271
|3.00
|1.8909
|0.0000
|1.8913
|33.00
|292058.27
|4545
|2006.09.14 16:56
|buy
|2273
|3.00
|1.8913
|0.0000
|1.8928
|4546
|2006.09.14 17:01
|buy
|2274
|6.00
|1.8907
|0.0000
|1.8922
|4547
|2006.09.14 17:16
|buy
|2275
|12.00
|1.8902
|0.0000
|1.8917
|4548
|2006.09.14 17:17
|buy
|2276
|24.00
|1.8896
|0.0000
|1.8911
|4549
|2006.09.14 17:40
|buy
|2277
|48.00
|1.8888
|0.0000
|1.8903
|4550
|2006.09.20 17:50
|t/p
|2277
|48.00
|1.8903
|0.0000
|1.8903
|681.60
|292739.87
|4551
|2006.09.20 17:50
|close
|2276
|24.00
|1.8903
|0.0000
|1.8911
|148.80
|292888.67
|4552
|2006.09.20 17:50
|close
|2275
|12.00
|1.8903
|0.0000
|1.8917
|2.40
|292891.07
|4553
|2006.09.20 17:50
|close
|2274
|6.00
|1.8903
|0.0000
|1.8922
|-28.80
|292862.27
|4554
|2006.09.20 17:50
|close
|2273
|3.00
|1.8903
|0.0000
|1.8928
|-32.40
|292829.87
|4555
|2006.09.20 17:50
|buy
|2278
|3.00
|1.8907
|0.0000
|1.8922
|4556
|2006.09.20 17:53
|buy
|2279
|6.00
|1.8902
|0.0000
|1.8917
|4557
|2006.09.20 18:00
|buy
|2280
|12.00
|1.8896
|0.0000
|1.8911
|4558
|2006.09.20 18:26
|buy
|2281
|24.00
|1.8890
|0.0000
|1.8905
|4559
|2006.09.20 18:38
|buy
|2282
|48.00
|1.8881
|0.0000
|1.8896
|4560
|2006.09.20 19:54
|t/p
|2282
|48.00
|1.8896
|0.0000
|1.8896
|720.00
|293549.87
|4561
|2006.09.20 19:54
|close
|2281
|24.00
|1.8896
|0.0000
|1.8905
|144.00
|293693.87
|4562
|2006.09.20 19:54
|close
|2280
|12.00
|1.8896
|0.0000
|1.8911
|0.00
|293693.87
|4563
|2006.09.20 19:54
|close
|2279
|6.00
|1.8896
|0.0000
|1.8917
|-36.00
|293657.87
|4564
|2006.09.20 19:54
|close
|2278
|3.00
|1.8896
|0.0000
|1.8922
|-33.00
|293624.87
|4565
|2006.09.21 11:00
|buy
|2283
|3.00
|1.8943
|0.0000
|1.8958
|4566
|2006.09.21 11:59
|t/p
|2283
|3.00
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|45.00
|293669.87
|4567
|2006.09.21 11:59
|buy
|2284
|3.00
|1.8963
|0.0000
|1.8978
|4568
|2006.09.21 12:01
|buy
|2285
|6.00
|1.8957
|0.0000
|1.8972
|4569
|2006.09.21 12:33
|t/p
|2285
|6.00
|1.8972
|0.0000
|1.8972
|90.00
|293759.87
|4570
|2006.09.21 12:33
|close
|2284
|3.00
|1.8972
|0.0000
|1.8978
|27.00
|293786.87
|4571
|2006.09.21 12:33
|buy
|2286
|3.00
|1.8976
|0.0000
|1.8991
|4572
|2006.09.21 14:22
|t/p
|2286
|3.00
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|45.00
|293831.87
|4573
|2006.09.21 16:45
|buy
|2287
|3.00
|1.8965
|0.0000
|1.8980
|4574
|2006.09.21 17:41
|buy
|2288
|6.00
|1.8960
|0.0000
|1.8975
|4575
|2006.09.21 18:00
|t/p
|2288
|6.00
|1.8975
|0.0000
|1.8975
|90.00
|293921.87
|4576
|2006.09.21 18:00
|close
|2287
|3.00
|1.8975
|0.0000
|1.8980
|30.00
|293951.87
|4577
|2006.09.21 22:00
|buy
|2289
|3.00
|1.9030
|0.0000
|1.9045
|4578
|2006.09.21 22:46
|buy
|2290
|6.00
|1.9025
|0.0000
|1.9040
|4579
|2006.09.21 23:14
|buy
|2291
|12.00
|1.9019
|0.0000
|1.9034
|4580
|2006.09.22 02:10
|t/p
|2291
|12.00
|1.9034
|0.0000
|1.9034
|177.60
|294129.47
|4581
|2006.09.22 02:10
|close
|2290
|6.00
|1.9034
|0.0000
|1.9040
|52.80
|294182.27
|4582
|2006.09.22 02:10
|close
|2289
|3.00
|1.9034
|0.0000
|1.9045
|11.40
|294193.67
|4583
|2006.09.26 08:45
|sell
|2292
|3.00
|1.8996
|0.0000
|1.8981
|4584
|2006.09.26 10:08
|sell
|2293
|6.00
|1.9002
|0.0000
|1.8987
|4585
|2006.09.26 10:14
|t/p
|2293
|6.00
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|90.00
|294283.67
|4586
|2006.09.26 10:14
|close
|2292
|3.00
|1.8987
|0.0000
|1.8981
|27.00
|294310.67
|4587
|2006.09.26 10:15
|sell
|2294
|3.00
|1.8980
|0.0000
|1.8965
|4588
|2006.09.26 10:18
|t/p
|2294
|3.00
|1.8965
|0.0000
|1.8965
|45.00
|294355.67
|4589
|2006.09.26 10:18
|sell
|2295
|3.00
|1.8961
|0.0000
|1.8946
|4590
|2006.09.26 10:22
|sell
|2296
|6.00
|1.8966
|0.0000
|1.8951
|4591
|2006.09.26 10:23
|sell
|2297
|12.00
|1.8972
|0.0000
|1.8957
|4592
|2006.09.26 10:47
|t/p
|2297
|12.00
|1.8957
|0.0000
|1.8957
|180.00
|294535.67
|4593
|2006.09.26 10:47
|close
|2296
|6.00
|1.8956
|0.0000
|1.8951
|60.00
|294595.67
|4594
|2006.09.26 10:47
|close
|2295
|3.00
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|15.00
|294610.67
|4595
|2006.09.26 10:47
|sell
|2298
|3.00
|1.8952
|0.0000
|1.8937
|4596
|2006.09.26 11:16
|sell
|2299
|6.00
|1.8958
|0.0000
|1.8943
|4597
|2006.09.26 12:04
|t/p
|2299
|6.00
|1.8943
|0.0000
|1.8943
|90.00
|294700.67
|4598
|2006.09.26 12:04
|close
|2298
|3.00
|1.8942
|0.0000
|1.8937
|30.00
|294730.67
|4599
|2006.09.26 12:04
|sell
|2300
|3.00
|1.8938
|0.0000
|1.8923
|4600
|2006.09.26 12:06
|sell
|2301
|6.00
|1.8945
|0.0000
|1.8930
|4601
|2006.09.26 12:32
|sell
|2302
|12.00
|1.8951
|0.0000
|1.8936
|4602
|2006.09.26 12:37
|sell
|2303
|24.00
|1.8957
|0.0000
|1.8942
|4603
|2006.09.26 12:50
|sell
|2304
|48.00
|1.8963
|0.0000
|1.8948
|4604
|2006.09.26 13:47
|t/p
|2304
|48.00
|1.8948
|0.0000
|1.8948
|720.00
|295450.67
|4605
|2006.09.26 13:47
|close
|2303
|24.00
|1.8947
|0.0000
|1.8942
|239.99
|295690.66
|4606
|2006.09.26 13:47
|close
|2302
|12.00
|1.8947
|0.0000
|1.8936
|48.00
|295738.66
|4607
|2006.09.26 13:47
|close
|2301
|6.00
|1.8947
|0.0000
|1.8930
|-12.00
|295726.66
|4608
|2006.09.26 13:47
|close
|2300
|3.00
|1.8947
|0.0000
|1.8923
|-27.00
|295699.66
|4609
|2006.09.27 09:00
|sell
|2305
|3.00
|1.8939
|0.0000
|1.8924
|4610
|2006.09.27 09:06
|sell
|2306
|6.00
|1.8945
|0.0000
|1.8930
|4611
|2006.09.27 09:08
|sell
|2307
|12.00
|1.8952
|0.0000
|1.8937
|4612
|2006.09.27 09:34
|t/p
|2307
|12.00
|1.8937
|0.0000
|1.8937
|180.00
|295879.66
|4613
|2006.09.27 09:34
|close
|2306
|6.00
|1.8936
|0.0000
|1.8930
|54.00
|295933.66
|4614
|2006.09.27 09:34
|close
|2305
|3.00
|1.8936
|0.0000
|1.8924
|9.00
|295942.66
|4615
|2006.09.27 09:34
|sell
|2308
|3.00
|1.8932
|0.0000
|1.8917
|4616
|2006.09.27 09:57
|t/p
|2308
|3.00
|1.8917
|0.0000
|1.8917
|45.00
|295987.66
|4617
|2006.09.27 10:00
|sell
|2309
|3.00
|1.8905
|0.0000
|1.8890
|4618
|2006.09.27 10:16
|t/p
|2309
|3.00
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|45.00
|296032.66
|4619
|2006.09.27 10:45
|sell
|2310
|3.00
|1.8885
|0.0000
|1.8870
|4620
|2006.09.27 10:50
|sell
|2311
|6.00
|1.8891
|0.0000
|1.8876
|4621
|2006.09.27 10:58
|sell
|2312
|12.00
|1.8896
|0.0000
|1.8881
|4622
|2006.09.27 12:52
|sell
|2313
|24.00
|1.8903
|0.0000
|1.8888
|4623
|2006.09.27 12:59
|sell
|2314
|48.00
|1.8910
|0.0000
|1.8895
|4624
|2006.09.27 14:21
|t/p
|2314
|48.00
|1.8895
|0.0000
|1.8895
|720.00
|296752.66
|4625
|2006.09.27 14:21
|close
|2313
|24.00
|1.8895
|0.0000
|1.8888
|192.02
|296944.68
|4626
|2006.09.27 14:21
|close
|2312
|12.00
|1.8895
|0.0000
|1.8881
|12.01
|296956.69
|4627
|2006.09.27 14:21
|close
|2311
|6.00
|1.8895
|0.0000
|1.8876
|-24.00
|296932.69
|4628
|2006.09.27 14:21
|close
|2310
|3.00
|1.8895
|0.0000
|1.8870
|-30.00
|296902.69
|4629
|2006.09.27 14:30
|sell
|2315
|3.00
|1.8896
|0.0000
|1.8881
|4630
|2006.09.27 14:30
|sell
|2316
|6.00
|1.8902
|0.0000
|1.8887
|4631
|2006.09.27 14:30
|sell
|2317
|12.00
|1.8909
|0.0000
|1.8894
|4632
|2006.09.27 14:30
|sell
|2318
|24.00
|1.8915
|0.0000
|1.8900
|4633
|2006.09.27 14:30
|sell
|2319
|48.00
|1.8921
|0.0000
|1.8906
|4634
|2006.09.27 14:37
|t/p
|2319
|48.00
|1.8906
|0.0000
|1.8906
|720.00
|297622.69
|4635
|2006.09.27 14:37
|close
|2318
|24.00
|1.8905
|0.0000
|1.8900
|240.00
|297862.69
|4636
|2006.09.27 14:37
|close
|2317
|12.00
|1.8905
|0.0000
|1.8894
|48.00
|297910.69
|4637
|2006.09.27 14:37
|close
|2316
|6.00
|1.8905
|0.0000
|1.8887
|-18.00
|297892.69
|4638
|2006.09.27 14:37
|close
|2315
|3.00
|1.8905
|0.0000
|1.8881
|-27.00
|297865.69
|4639
|2006.09.27 14:37
|sell
|2320
|3.00
|1.8901
|0.0000
|1.8886
|4640
|2006.09.27 14:37
|sell
|2321
|6.00
|1.8906
|0.0000
|1.8891
|4641
|2006.09.27 14:44
|t/p
|2321
|6.00
|1.8891
|0.0000
|1.8891
|90.00
|297955.69
|4642
|2006.09.27 14:44
|close
|2320
|3.00
|1.8891
|0.0000
|1.8886
|30.00
|297985.69
|4643
|2006.09.27 14:44
|sell
|2322
|3.00
|1.8887
|0.0000
|1.8872
|4644
|2006.09.27 14:51
|sell
|2323
|6.00
|1.8893
|0.0000
|1.8878
|4645
|2006.09.27 15:01
|sell
|2324
|12.00
|1.8899
|0.0000
|1.8884
|4646
|2006.09.27 15:21
|t/p
|2324
|12.00
|1.8884
|0.0000
|1.8884
|180.00
|298165.69
|4647
|2006.09.27 15:21
|close
|2323
|6.00
|1.8883
|0.0000
|1.8878
|60.00
|298225.69
|4648
|2006.09.27 15:21
|close
|2322
|3.00
|1.8883
|0.0000
|1.8872
|12.00
|298237.69
|4649
|2006.09.28 07:00
|sell
|2325
|3.00
|1.8884
|0.0000
|1.8869
|4650
|2006.09.28 07:23
|t/p
|2325
|3.00
|1.8869
|0.0000
|1.8869
|45.00
|298282.69
|4651
|2006.09.28 07:23
|sell
|2326
|3.00
|1.8864
|0.0000
|1.8849
|4652
|2006.09.28 07:39
|sell
|2327
|6.00
|1.8870
|0.0000
|1.8855
|4653
|2006.09.28 08:00
|sell
|2328
|12.00
|1.8875
|0.0000
|1.8860
|4654
|2006.09.28 08:01
|sell
|2329
|24.00
|1.8881
|0.0000
|1.8866
|4655
|2006.09.28 08:07
|t/p
|2329
|24.00
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|360.00
|298642.69
|4656
|2006.09.28 08:07
|close
|2328
|12.00
|1.8866
|0.0000
|1.8860
|108.01
|298750.70
|4657
|2006.09.28 08:07
|close
|2327
|6.00
|1.8866
|0.0000
|1.8855
|24.00
|298774.70
|4658
|2006.09.28 08:07
|close
|2326
|3.00
|1.8866
|0.0000
|1.8849
|-6.00
|298768.70
|4659
|2006.09.28 08:07
|sell
|2330
|3.00
|1.8862
|0.0000
|1.8847
|4660
|2006.09.28 08:24
|t/p
|2330
|3.00
|1.8847
|0.0000
|1.8847
|45.00
|298813.70
|4661
|2006.09.28 08:24
|sell
|2331
|3.00
|1.8842
|0.0000
|1.8827
|4662
|2006.09.28 08:49
|t/p
|2331
|3.00
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|45.00
|298858.70
|4663
|2006.09.28 08:49
|sell
|2332
|3.00
|1.8822
|0.0000
|1.8807
|4664
|2006.09.28 08:52
|sell
|2333
|6.00
|1.8828
|0.0000
|1.8813
|4665
|2006.09.28 09:44
|t/p
|2333
|6.00
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|90.00
|298948.70
|4666
|2006.09.28 09:44
|close
|2332
|3.00
|1.8813
|0.0000
|1.8807
|27.00
|298975.70
|4667
|2006.09.28 09:44
|sell
|2334
|3.00
|1.8809
|0.0000
|1.8794
|4668
|2006.09.28 10:08
|sell
|2335
|6.00
|1.8815
|0.0000
|1.8800
|4669
|2006.09.28 10:20
|sell
|2336
|12.00
|1.8821
|0.0000
|1.8806
|4670
|2006.09.28 10:24
|t/p
|2336
|12.00
|1.8806
|0.0000
|1.8806
|180.00
|299155.70
|4671
|2006.09.28 10:24
|close
|2335
|6.00
|1.8804
|0.0000
|1.8800
|66.00
|299221.70
|4672
|2006.09.28 10:24
|close
|2334
|3.00
|1.8804
|0.0000
|1.8794
|15.00
|299236.70
|4673
|2006.09.28 10:24
|sell
|2337
|3.00
|1.8800
|0.0000
|1.8785
|4674
|2006.09.28 11:13
|sell
|2338
|6.00
|1.8805
|0.0000
|1.8790
|4675
|2006.09.28 11:49
|t/p
|2338
|6.00
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|90.00
|299326.70
|4676
|2006.09.28 11:49
|close
|2337
|3.00
|1.8789
|0.0000
|1.8785
|33.00
|299359.70
|4677
|2006.09.28 11:49
|sell
|2339
|3.00
|1.8785
|0.0000
|1.8770
|4678
|2006.09.28 12:08
|sell
|2340
|6.00
|1.8791
|0.0000
|1.8776
|4679
|2006.09.28 12:13
|sell
|2341
|12.00
|1.8796
|0.0000
|1.8781
|4680
|2006.09.28 13:21
|t/p
|2341
|12.00
|1.8781
|0.0000
|1.8781
|180.00
|299539.70
|4681
|2006.09.28 13:21
|close
|2340
|6.00
|1.8781
|0.0000
|1.8776
|60.00
|299599.70
|4682
|2006.09.28 13:21
|close
|2339
|3.00
|1.8781
|0.0000
|1.8770
|12.00
|299611.70
|4683
|2006.09.28 13:21
|sell
|2342
|3.00
|1.8777
|0.0000
|1.8762
|4684
|2006.09.28 13:26
|sell
|2343
|6.00
|1.8782
|0.0000
|1.8767
|4685
|2006.09.28 13:36
|sell
|2344
|12.00
|1.8789
|0.0000
|1.8774
|4686
|2006.09.28 14:11
|t/p
|2344
|12.00
|1.8774
|0.0000
|1.8774
|180.00
|299791.70
|4687
|2006.09.28 14:11
|close
|2343
|6.00
|1.8774
|0.0000
|1.8767
|48.00
|299839.70
|4688
|2006.09.28 14:11
|close
|2342
|3.00
|1.8774
|0.0000
|1.8762
|9.00
|299848.70
|4689
|2006.09.28 14:11
|sell
|2345
|3.00
|1.8770
|0.0000
|1.8755
|4690
|2006.09.28 14:30
|sell
|2346
|6.00
|1.8777
|0.0000
|1.8762
|4691
|2006.09.28 14:30
|sell
|2347
|12.00
|1.8782
|0.0000
|1.8767
|4692
|2006.09.28 14:35
|t/p
|2347
|12.00
|1.8767
|0.0000
|1.8767
|180.00
|300028.70
|4693
|2006.09.28 14:35
|close
|2346
|6.00
|1.8767
|0.0000
|1.8762
|60.00
|300088.70
|4694
|2006.09.28 14:35
|close
|2345
|3.00
|1.8767
|0.0000
|1.8755
|9.00
|300097.70
|4695
|2006.09.28 14:35
|sell
|2348
|3.00
|1.8763
|0.0000
|1.8748
|4696
|2006.09.28 14:51
|sell
|2349
|6.00
|1.8769
|0.0000
|1.8754
|4697
|2006.09.28 14:57
|t/p
|2349
|6.00
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|90.00
|300187.70
|4698
|2006.09.28 14:57
|close
|2348
|3.00
|1.8753
|0.0000
|1.8748
|30.00
|300217.70
|4699
|2006.09.28 14:57
|sell
|2350
|3.00
|1.8749
|0.0000
|1.8734
|4700
|2006.09.28 14:58
|sell
|2351
|6.00
|1.8755
|0.0000
|1.8740
|4701
|2006.09.28 14:59
|sell
|2352
|12.00
|1.8760
|0.0000
|1.8745
|4702
|2006.09.28 15:02
|sell
|2353
|24.00
|1.8765
|0.0000
|1.8750
|4703
|2006.09.28 15:14
|sell
|2354
|48.00
|1.8771
|0.0000
|1.8756
|4704
|2006.09.28 16:21
|t/p
|2354
|48.00
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|720.00
|300937.70
|4705
|2006.09.28 16:21
|close
|2353
|24.00
|1.8755
|0.0000
|1.8750
|240.00
|301177.70
|4706
|2006.09.28 16:21
|close
|2352
|12.00
|1.8755
|0.0000
|1.8745
|60.00
|301237.70
|4707
|2006.09.28 16:21
|close
|2351
|6.00
|1.8755
|0.0000
|1.8740
|0.00
|301237.70
|4708
|2006.09.28 16:21
|close
|2350
|3.00
|1.8755
|0.0000
|1.8734
|-18.00
|301219.70
|4709
|2006.09.29 07:45
|sell
|2355
|3.00
|1.8755
|0.0000
|1.8740
|4710
|2006.09.29 08:07
|t/p
|2355
|3.00
|1.8740
|0.0000
|1.8740
|45.00
|301264.70
|4711
|2006.09.29 08:07
|sell
|2356
|3.00
|1.8735
|0.0000
|1.8720
|4712
|2006.09.29 08:54
|t/p
|2356
|3.00
|1.8720
|0.0000
|1.8720
|45.00
|301309.70
|4713
|2006.09.29 08:54
|sell
|2357
|3.00
|1.8715
|0.0000
|1.8700
|4714
|2006.09.29 09:17
|t/p
|2357
|3.00
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|45.00
|301354.70
|4715
|2006.09.29 09:17
|sell
|2358
|3.00
|1.8696
|0.0000
|1.8681
|4716
|2006.09.29 09:32
|t/p
|2358
|3.00
|1.8681
|0.0000
|1.8681
|45.00
|301399.70
|4717
|2006.09.29 09:32
|sell
|2359
|3.00
|1.8677
|0.0000
|1.8662
|4718
|2006.09.29 09:48
|sell
|2360
|6.00
|1.8683
|0.0000
|1.8668
|4719
|2006.09.29 10:34
|sell
|2361
|12.00
|1.8688
|0.0000
|1.8673
|4720
|2006.09.29 10:37
|sell
|2362
|24.00
|1.8694
|0.0000
|1.8679
|4721
|2006.09.29 10:38
|sell
|2363
|48.00
|1.8700
|0.0000
|1.8685
|4722
|2006.09.29 13:28
|t/p
|2363
|48.00
|1.8685
|0.0000
|1.8685
|720.00
|302119.70
|4723
|2006.09.29 13:28
|close
|2362
|24.00
|1.8684
|0.0000
|1.8679
|239.99
|302359.69
|4724
|2006.09.29 13:28
|close
|2361
|12.00
|1.8684
|0.0000
|1.8673
|48.00
|302407.69
|4725
|2006.09.29 13:28
|close
|2360
|6.00
|1.8684
|0.0000
|1.8668
|-6.00
|302401.69
|4726
|2006.09.29 13:28
|close
|2359
|3.00
|1.8684
|0.0000
|1.8662
|-21.00
|302380.69
|4727
|2006.09.29 13:28
|sell
|2364
|3.00
|1.8680
|0.0000
|1.8665
|4728
|2006.09.29 13:31
|sell
|2365
|6.00
|1.8686
|0.0000
|1.8671
|4729
|2006.09.29 14:05
|sell
|2366
|12.00
|1.8692
|0.0000
|1.8677
|4730
|2006.09.29 14:21
|t/p
|2366
|12.00
|1.8677
|0.0000
|1.8677
|180.00
|302560.69
|4731
|2006.09.29 14:21
|close
|2365
|6.00
|1.8676
|0.0000
|1.8671
|60.00
|302620.69
|4732
|2006.09.29 14:21
|close
|2364
|3.00
|1.8676
|0.0000
|1.8665
|12.00
|302632.69
|4733
|2006.10.01 21:50
|buy
|2367
|3.00
|1.8723
|0.0000
|1.8738
|4734
|2006.10.02 00:01
|t/p
|2367
|3.00
|1.8738
|0.0000
|1.8738
|44.40
|302677.09
|4735
|2006.10.02 14:00
|buy
|2368
|3.00
|1.8733
|0.0000
|1.8748
|4736
|2006.10.02 14:04
|buy
|2369
|6.00
|1.8727
|0.0000
|1.8742
|4737
|2006.10.02 14:05
|buy
|2370
|12.00
|1.8722
|0.0000
|1.8737
|4738
|2006.10.02 14:08
|buy
|2371
|24.00
|1.8716
|0.0000
|1.8731
|4739
|2006.10.02 14:14
|buy
|2372
|48.00
|1.8710
|0.0000
|1.8725
|4740
|2006.10.02 14:59
|t/p
|2372
|48.00
|1.8725
|0.0000
|1.8725
|720.00
|303397.09
|4741
|2006.10.02 14:59
|close
|2371
|24.00
|1.8725
|0.0000
|1.8731
|216.00
|303613.09
|4742
|2006.10.02 14:59
|close
|2370
|12.00
|1.8725
|0.0000
|1.8737
|36.00
|303649.09
|4743
|2006.10.02 14:59
|close
|2369
|6.00
|1.8725
|0.0000
|1.8742
|-12.00
|303637.09
|4744
|2006.10.02 14:59
|close
|2368
|3.00
|1.8725
|0.0000
|1.8748
|-24.00
|303613.09
|4745
|2006.10.02 14:59
|buy
|2373
|3.00
|1.8729
|0.0000
|1.8744
|4746
|2006.10.02 15:12
|buy
|2374
|6.00
|1.8724
|0.0000
|1.8739
|4747
|2006.10.02 15:17
|t/p
|2374
|6.00
|1.8739
|0.0000
|1.8739
|90.00
|303703.09
|4748
|2006.10.02 15:17
|close
|2373
|3.00
|1.8739
|0.0000
|1.8744
|30.00
|303733.09
|4749
|2006.10.02 15:17
|buy
|2375
|3.00
|1.8743
|0.0000
|1.8758
|4750
|2006.10.02 15:18
|buy
|2376
|6.00
|1.8738
|0.0000
|1.8753
|4751
|2006.10.02 15:22
|t/p
|2376
|6.00
|1.8753
|0.0000
|1.8753
|90.00
|303823.09
|4752
|2006.10.02 15:22
|close
|2375
|3.00
|1.8753
|0.0000
|1.8758
|30.00
|303853.09
|4753
|2006.10.02 15:22
|buy
|2377
|3.00
|1.8757
|0.0000
|1.8772
|4754
|2006.10.02 15:31
|t/p
|2377
|3.00
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|45.00
|303898.09
|4755
|2006.10.02 15:31
|buy
|2378
|3.00
|1.8776
|0.0000
|1.8791
|4756
|2006.10.02 15:35
|t/p
|2378
|3.00
|1.8791
|0.0000
|1.8791
|45.00
|303943.09
|4757
|2006.10.02 15:35
|buy
|2379
|3.00
|1.8797
|0.0000
|1.8812
|4758
|2006.10.02 15:36
|buy
|2380
|6.00
|1.8791
|0.0000
|1.8806
|4759
|2006.10.02 15:37
|buy
|2381
|12.00
|1.8785
|0.0000
|1.8800
|4760
|2006.10.02 15:46
|t/p
|2381
|12.00
|1.8800
|0.0000
|1.8800
|180.00
|304123.09
|4761
|2006.10.02 15:46
|close
|2380
|6.00
|1.8802
|0.0000
|1.8806
|66.00
|304189.09
|4762
|2006.10.02 15:46
|close
|2379
|3.00
|1.8802
|0.0000
|1.8812
|15.00
|304204.09
|4763
|2006.10.02 15:46
|buy
|2382
|3.00
|1.8806
|0.0000
|1.8821
|4764
|2006.10.02 15:51
|t/p
|2382
|3.00
|1.8821
|0.0000
|1.8821
|45.00
|304249.09
|4765
|2006.10.02 15:51
|buy
|2383
|3.00
|1.8825
|0.0000
|1.8840
|4766
|2006.10.02 15:54
|t/p
|2383
|3.00
|1.8840
|0.0000
|1.8840
|45.00
|304294.09
|4767
|2006.10.02 15:54
|buy
|2384
|3.00
|1.8845
|0.0000
|1.8860
|4768
|2006.10.02 15:57
|buy
|2385
|6.00
|1.8839
|0.0000
|1.8854
|4769
|2006.10.02 15:58
|buy
|2386
|12.00
|1.8833
|0.0000
|1.8848
|4770
|2006.10.02 16:00
|buy
|2387
|24.00
|1.8827
|0.0000
|1.8842
|4771
|2006.10.02 16:21
|t/p
|2387
|24.00
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|360.00
|304654.09
|4772
|2006.10.02 16:21
|close
|2386
|12.00
|1.8842
|0.0000
|1.8848
|108.00
|304762.09
|4773
|2006.10.02 16:21
|close
|2385
|6.00
|1.8842
|0.0000
|1.8854
|18.00
|304780.09
|4774
|2006.10.02 16:21
|close
|2384
|3.00
|1.8842
|0.0000
|1.8860
|-9.00
|304771.09
|4775
|2006.10.02 16:21
|buy
|2388
|3.00
|1.8846
|0.0000
|1.8861
|4776
|2006.10.02 16:23
|t/p
|2388
|3.00
|1.8861
|0.0000
|1.8861
|45.00
|304816.09
|4777
|2006.10.02 16:23
|buy
|2389
|3.00
|1.8865
|0.0000
|1.8880
|4778
|2006.10.02 16:26
|buy
|2390
|6.00
|1.8860
|0.0000
|1.8875
|4779
|2006.10.02 16:46
|buy
|2391
|12.00
|1.8854
|0.0000
|1.8869
|4780
|2006.10.02 17:15
|t/p
|2391
|12.00
|1.8869
|0.0000
|1.8869
|180.00
|304996.09
|4781
|2006.10.02 17:15
|close
|2390
|6.00
|1.8869
|0.0000
|1.8875
|54.00
|305050.09
|4782
|2006.10.02 17:15
|close
|2389
|3.00
|1.8869
|0.0000
|1.8880
|12.00
|305062.09
|4783
|2006.10.02 17:15
|buy
|2392
|3.00
|1.8873
|0.0000
|1.8888
|4784
|2006.10.02 17:17
|buy
|2393
|6.00
|1.8868
|0.0000
|1.8883
|4785
|2006.10.02 17:44
|buy
|2394
|12.00
|1.8862
|0.0000
|1.8877
|4786
|2006.10.03 08:09
|t/p
|2394
|12.00
|1.8877
|0.0000
|1.8877
|177.60
|305239.69
|4787
|2006.10.03 08:09
|close
|2393
|6.00
|1.8879
|0.0000
|1.8883
|64.80
|305304.49
|4788
|2006.10.03 08:09
|close
|2392
|3.00
|1.8879
|0.0000
|1.8888
|17.40
|305321.89
|4789
|2006.10.04 11:15
|sell
|2395
|3.00
|1.8819
|0.0000
|1.8804
|4790
|2006.10.04 11:45
|sell
|2396
|6.00
|1.8824
|0.0000
|1.8809
|4791
|2006.10.04 12:32
|t/p
|2396
|6.00
|1.8809
|0.0000
|1.8809
|90.00
|305411.89
|4792
|2006.10.04 12:32
|close
|2395
|3.00
|1.8809
|0.0000
|1.8804
|30.00
|305441.89
|4793
|2006.10.04 18:45
|buy
|2397
|3.00
|1.8843
|0.0000
|1.8858
|4794
|2006.10.04 18:47
|buy
|2398
|6.00
|1.8838
|0.0000
|1.8853
|4795
|2006.10.04 18:53
|buy
|2399
|12.00
|1.8833
|0.0000
|1.8848
|4796
|2006.10.04 19:53
|t/p
|2399
|12.00
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|180.00
|305621.89
|4797
|2006.10.04 19:53
|close
|2398
|6.00
|1.8850
|0.0000
|1.8853
|72.00
|305693.89
|4798
|2006.10.04 19:53
|close
|2397
|3.00
|1.8850
|0.0000
|1.8858
|21.00
|305714.89
|4799
|2006.10.04 19:53
|buy
|2400
|3.00
|1.8854
|0.0000
|1.8869
|4800
|2006.10.04 19:56
|buy
|2401
|6.00
|1.8848
|0.0000
|1.8863
|4801
|2006.10.04 21:34
|t/p
|2401
|6.00
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|90.00
|305804.89
|4802
|2006.10.04 21:34
|close
|2400
|3.00
|1.8864
|0.0000
|1.8869
|30.00
|305834.89
|4803
|2006.10.05 13:00
|sell
|2402
|3.00
|1.8854
|0.0000
|1.8839
|4804
|2006.10.05 13:00
|sell
|2403
|6.00
|1.8860
|0.0000
|1.8845
|4805
|2006.10.05 13:00
|t/p
|2403
|6.00
|1.8845
|0.0000
|1.8845
|90.00
|305924.89
|4806
|2006.10.05 13:00
|close
|2402
|3.00
|1.8844
|0.0000
|1.8839
|30.00
|305954.89
|4807
|2006.10.05 13:00
|sell
|2404
|3.00
|1.8840
|0.0000
|1.8825
|4808
|2006.10.05 13:01
|sell
|2405
|6.00
|1.8845
|0.0000
|1.8830
|4809
|2006.10.05 13:03
|t/p
|2405
|6.00
|1.8830
|0.0000
|1.8830
|90.00
|306044.89
|4810
|2006.10.05 13:03
|close
|2404
|3.00
|1.8830
|0.0000
|1.8825
|30.00
|306074.89
|4811
|2006.10.05 13:03
|sell
|2406
|3.00
|1.8826
|0.0000
|1.8811
|4812
|2006.10.05 13:04
|sell
|2407
|6.00
|1.8832
|0.0000
|1.8817
|4813
|2006.10.05 13:05
|sell
|2408
|12.00
|1.8837
|0.0000
|1.8822
|4814
|2006.10.05 13:14
|t/p
|2408
|12.00
|1.8822
|0.0000
|1.8822
|180.00
|306254.89
|4815
|2006.10.05 13:14
|close
|2407
|6.00
|1.8822
|0.0000
|1.8817
|60.00
|306314.89
|4816
|2006.10.05 13:14
|close
|2406
|3.00
|1.8822
|0.0000
|1.8811
|12.00
|306326.89
|4817
|2006.10.05 13:14
|sell
|2409
|3.00
|1.8818
|0.0000
|1.8803
|4818
|2006.10.05 13:21
|sell
|2410
|6.00
|1.8823
|0.0000
|1.8808
|4819
|2006.10.05 14:26
|t/p
|2410
|6.00
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|90.00
|306416.89
|4820
|2006.10.05 14:26
|close
|2409
|3.00
|1.8808
|0.0000
|1.8803
|30.00
|306446.89
|4821
|2006.10.05 14:26
|sell
|2411
|3.00
|1.8804
|0.0000
|1.8789
|4822
|2006.10.05 14:59
|t/p
|2411
|3.00
|1.8789
|0.0000
|1.8789
|45.00
|306491.89
|4823
|2006.10.05 14:59
|sell
|2412
|3.00
|1.8784
|0.0000
|1.8769
|4824
|2006.10.05 15:02
|sell
|2413
|6.00
|1.8789
|0.0000
|1.8774
|4825
|2006.10.05 15:09
|sell
|2414
|12.00
|1.8795
|0.0000
|1.8780
|4826
|2006.10.05 15:37
|t/p
|2414
|12.00
|1.8780
|0.0000
|1.8780
|180.00
|306671.89
|4827
|2006.10.05 15:37
|close
|2413
|6.00
|1.8779
|0.0000
|1.8774
|60.00
|306731.89
|4828
|2006.10.05 15:37
|close
|2412
|3.00
|1.8779
|0.0000
|1.8769
|15.00
|306746.89
|4829
|2006.10.05 15:37
|sell
|2415
|3.00
|1.8775
|0.0000
|1.8760
|4830
|2006.10.05 15:51
|t/p
|2415
|3.00
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|45.00
|306791.89
|4831
|2006.10.05 15:51
|sell
|2416
|3.00
|1.8756
|0.0000
|1.8741
|4832
|2006.10.05 16:17
|sell
|2417
|6.00
|1.8762
|0.0000
|1.8747
|4833
|2006.10.05 16:20
|sell
|2418
|12.00
|1.8767
|0.0000
|1.8752
|4834
|2006.10.05 17:04
|sell
|2419
|24.00
|1.8773
|0.0000
|1.8758
|4835
|2006.10.05 18:07
|sell
|2420
|48.00
|1.8779
|0.0000
|1.8764
|4836
|2006.10.06 03:19
|t/p
|2420
|48.00
|1.8764
|0.0000
|1.8764
|722.64
|307514.53
|4837
|2006.10.06 03:19
|close
|2419
|24.00
|1.8762
|0.0000
|1.8758
|265.33
|307779.86
|4838
|2006.10.06 03:19
|close
|2418
|12.00
|1.8762
|0.0000
|1.8752
|60.67
|307840.53
|4839
|2006.10.06 03:19
|close
|2417
|6.00
|1.8762
|0.0000
|1.8747
|0.33
|307840.86
|4840
|2006.10.06 03:19
|close
|2416
|3.00
|1.8762
|0.0000
|1.8741
|-17.84
|307823.03
|4841
|2006.10.06 07:30
|sell
|2421
|3.00
|1.8779
|0.0000
|1.8764
|4842
|2006.10.06 08:34
|t/p
|2421
|3.00
|1.8764
|0.0000
|1.8764
|45.00
|307868.03
|4843
|2006.10.06 16:30
|sell
|2422
|3.00
|1.8704
|0.0000
|1.8689
|4844
|2006.10.06 16:37
|t/p
|2422
|3.00
|1.8689
|0.0000
|1.8689
|45.00
|307913.03
|4845
|2006.10.06 16:37
|sell
|2423
|3.00
|1.8684
|0.0000
|1.8669
|4846
|2006.10.06 16:43
|sell
|2424
|6.00
|1.8691
|0.0000
|1.8676
|4847
|2006.10.06 16:59
|sell
|2425
|12.00
|1.8696
|0.0000
|1.8681
|4848
|2006.10.06 17:02
|sell
|2426
|24.00
|1.8702
|0.0000
|1.8687
|4849
|2006.10.06 17:30
|sell
|2427
|48.00
|1.8708
|0.0000
|1.8693
|4850
|2006.10.06 18:10
|t/p
|2427
|48.00
|1.8693
|0.0000
|1.8693
|720.00
|308633.03
|4851
|2006.10.06 18:10
|close
|2426
|24.00
|1.8693
|0.0000
|1.8687
|216.02
|308849.05
|4852
|2006.10.06 18:10
|close
|2425
|12.00
|1.8693
|0.0000
|1.8681
|36.02
|308885.07
|4853
|2006.10.06 18:10
|close
|2424
|6.00
|1.8693
|0.0000
|1.8676
|-12.00
|308873.07
|4854
|2006.10.06 18:10
|close
|2423
|3.00
|1.8693
|0.0000
|1.8669
|-27.00
|308846.07
|4855
|2006.10.06 19:16
|sell
|2428
|3.00
|1.8709
|0.0000
|1.8694
|4856
|2006.10.06 20:35
|sell
|2429
|6.00
|1.8716
|0.0000
|1.8701
|4857
|2006.10.08 00:00
|t/p
|2428
|3.00
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|45.00
|308891.07
|4858
|2006.10.08 00:00
|t/p
|2429
|6.00
|1.8701
|0.0000
|1.8701
|90.00
|308981.07
|4859
|2006.10.08 00:00
|sell
|2430
|3.00
|1.8686
|0.0000
|1.8671
|4860
|2006.10.08 07:50
|sell
|2431
|6.00
|1.8692
|0.0000
|1.8677
|4861
|2006.10.08 14:25
|sell
|2432
|12.00
|1.8698
|0.0000
|1.8683
|4862
|2006.10.09 02:02
|sell
|2433
|24.00
|1.8703
|0.0000
|1.8688
|4863
|2006.10.09 03:18
|sell
|2434
|48.00
|1.8710
|0.0000
|1.8695
|4864
|2006.10.09 04:53
|t/p
|2434
|48.00
|1.8695
|0.0000
|1.8695
|720.00
|309701.07
|4865
|2006.10.09 04:53
|close
|2433
|24.00
|1.8695
|0.0000
|1.8688
|192.02
|309893.09
|4866
|2006.10.09 04:53
|close
|2432
|12.00
|1.8695
|0.0000
|1.8683
|36.66
|309929.75
|4867
|2006.10.09 04:53
|close
|2431
|6.00
|1.8695
|0.0000
|1.8677
|-17.67
|309912.08
|4868
|2006.10.09 04:53
|close
|2430
|3.00
|1.8695
|0.0000
|1.8671
|-26.84
|309885.24
|4869
|2006.10.09 13:00
|sell
|2435
|3.00
|1.8676
|0.0000
|1.8661
|4870
|2006.10.09 13:04
|sell
|2436
|6.00
|1.8681
|0.0000
|1.8666
|4871
|2006.10.09 13:17
|t/p
|2436
|6.00
|1.8666
|0.0000
|1.8666
|90.00
|309975.24
|4872
|2006.10.09 13:17
|close
|2435
|3.00
|1.8666
|0.0000
|1.8661
|30.00
|310005.24
|4873
|2006.10.09 13:17
|sell
|2437
|3.00
|1.8662
|0.0000
|1.8647
|4874
|2006.10.09 13:27
|sell
|2438
|6.00
|1.8667
|0.0000
|1.8652
|4875
|2006.10.09 13:42
|sell
|2439
|12.00
|1.8673
|0.0000
|1.8658
|4876
|2006.10.09 14:16
|t/p
|2439
|12.00
|1.8658
|0.0000
|1.8658
|180.00
|310185.24
|4877
|2006.10.09 14:16
|close
|2438
|6.00
|1.8658
|0.0000
|1.8652
|54.00
|310239.24
|4878
|2006.10.09 14:16
|close
|2437
|3.00
|1.8658
|0.0000
|1.8647
|12.00
|310251.24
|4879
|2006.10.10 09:00
|sell
|2440
|3.00
|1.8689
|0.0000
|1.8674
|4880
|2006.10.10 09:01
|sell
|2441
|6.00
|1.8694
|0.0000
|1.8679
|4881
|2006.10.10 09:09
|t/p
|2441
|6.00
|1.8679
|0.0000
|1.8679
|90.00
|310341.24
|4882
|2006.10.10 09:09
|close
|2440
|3.00
|1.8679
|0.0000
|1.8674
|30.00
|310371.24
|4883
|2006.10.10 09:09
|sell
|2442
|3.00
|1.8675
|0.0000
|1.8660
|4884
|2006.10.10 09:35
|sell
|2443
|6.00
|1.8680
|0.0000
|1.8665
|4885
|2006.10.10 09:59
|t/p
|2443
|6.00
|1.8665
|0.0000
|1.8665
|90.00
|310461.24
|4886
|2006.10.10 09:59
|close
|2442
|3.00
|1.8665
|0.0000
|1.8660
|30.00
|310491.24
|4887
|2006.10.10 09:59
|sell
|2444
|3.00
|1.8661
|0.0000
|1.8646
|4888
|2006.10.10 10:01
|sell
|2445
|6.00
|1.8667
|0.0000
|1.8652
|4889
|2006.10.10 10:08
|t/p
|2445
|6.00
|1.8652
|0.0000
|1.8652
|90.00
|310581.24
|4890
|2006.10.10 10:08
|close
|2444
|3.00
|1.8652
|0.0000
|1.8646
|27.00
|310608.24
|4891
|2006.10.10 10:08
|sell
|2446
|3.00
|1.8648
|0.0000
|1.8633
|4892
|2006.10.10 10:21
|t/p
|2446
|3.00
|1.8633
|0.0000
|1.8633
|45.00
|310653.24
|4893
|2006.10.10 11:00
|sell
|2447
|3.00
|1.8601
|0.0000
|1.8586
|4894
|2006.10.10 12:10
|sell
|2448
|6.00
|1.8608
|0.0000
|1.8593
|4895
|2006.10.10 12:37
|t/p
|2448
|6.00
|1.8593
|0.0000
|1.8593
|90.00
|310743.24
|4896
|2006.10.10 12:37
|close
|2447
|3.00
|1.8593
|0.0000
|1.8586
|24.00
|310767.24
|4897
|2006.10.10 12:37
|sell
|2449
|3.00
|1.8589
|0.0000
|1.8574
|4898
|2006.10.10 12:38
|sell
|2450
|6.00
|1.8595
|0.0000
|1.8580
|4899
|2006.10.10 13:09
|t/p
|2450
|6.00
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|90.00
|310857.24
|4900
|2006.10.10 13:09
|close
|2449
|3.00
|1.8580
|0.0000
|1.8574
|27.00
|310884.24
|4901
|2006.10.10 13:09
|sell
|2451
|3.00
|1.8576
|0.0000
|1.8561
|4902
|2006.10.10 13:09
|sell
|2452
|6.00
|1.8581
|0.0000
|1.8566
|4903
|2006.10.10 13:16
|t/p
|2452
|6.00
|1.8566
|0.0000
|1.8566
|90.00
|310974.24
|4904
|2006.10.10 13:16
|close
|2451
|3.00
|1.8566
|0.0000
|1.8561
|30.00
|311004.24
|4905
|2006.10.10 13:16
|sell
|2453
|3.00
|1.8562
|0.0000
|1.8547
|4906
|2006.10.10 14:03
|sell
|2454
|6.00
|1.8567
|0.0000
|1.8552
|4907
|2006.10.10 14:10
|sell
|2455
|12.00
|1.8572
|0.0000
|1.8557
|4908
|2006.10.10 14:57
|t/p
|2455
|12.00
|1.8557
|0.0000
|1.8557
|180.00
|311184.24
|4909
|2006.10.10 14:57
|close
|2454
|6.00
|1.8556
|0.0000
|1.8552
|66.00
|311250.24
|4910
|2006.10.10 14:57
|close
|2453
|3.00
|1.8556
|0.0000
|1.8547
|18.00
|311268.24
|4911
|2006.10.10 14:57
|sell
|2456
|3.00
|1.8552
|0.0000
|1.8537
|4912
|2006.10.10 15:38
|t/p
|2456
|3.00
|1.8537
|0.0000
|1.8537
|45.00
|311313.24
|4913
|2006.10.10 15:38
|sell
|2457
|3.00
|1.8533
|0.0000
|1.8518
|4914
|2006.10.10 15:41
|sell
|2458
|6.00
|1.8539
|0.0000
|1.8524
|4915
|2006.10.10 16:48
|sell
|2459
|12.00
|1.8544
|0.0000
|1.8529
|4916
|2006.10.10 16:50
|sell
|2460
|24.00
|1.8550
|0.0000
|1.8535
|4917
|2006.10.10 17:00
|sell
|2461
|48.00
|1.8556
|0.0000
|1.8541
|4918
|2006.10.10 21:01
|t/p
|2461
|48.00
|1.8541
|0.0000
|1.8541
|720.00
|312033.24
|4919
|2006.10.10 21:01
|close
|2460
|24.00
|1.8540
|0.0000
|1.8535
|239.99
|312273.23
|4920
|2006.10.10 21:01
|close
|2459
|12.00
|1.8540
|0.0000
|1.8529
|48.00
|312321.23
|4921
|2006.10.10 21:01
|close
|2458
|6.00
|1.8540
|0.0000
|1.8524
|-6.00
|312315.23
|4922
|2006.10.10 21:01
|close
|2457
|3.00
|1.8540
|0.0000
|1.8518
|-21.00
|312294.23
|4923
|2006.10.11 19:00
|sell
|2462
|3.00
|1.8565
|0.0000
|1.8550
|4924
|2006.10.11 19:24
|sell
|2463
|6.00
|1.8571
|0.0000
|1.8556
|4925
|2006.10.11 20:05
|t/p
|2463
|6.00
|1.8556
|0.0000
|1.8556
|90.00
|312384.23
|4926
|2006.10.11 20:05
|close
|2462
|3.00
|1.8556
|0.0000
|1.8550
|27.00
|312411.23
|4927
|2006.10.13 14:15
|sell
|2464
|3.00
|1.8607
|0.0000
|1.8592
|4928
|2006.10.13 14:21
|sell
|2465
|6.00
|1.8613
|0.0000
|1.8598
|4929
|2006.10.13 14:26
|sell
|2466
|12.00
|1.8619
|0.0000
|1.8604
|4930
|2006.10.13 14:30
|sell
|2467
|24.00
|1.8627
|0.0000
|1.8612
|4931
|2006.10.13 14:30
|sell
|2468
|48.00
|1.8633
|0.0000
|1.8618
|4932
|2006.10.13 14:31
|t/p
|2468
|48.00
|1.8618
|0.0000
|1.8618
|720.00
|313131.23
|4933
|2006.10.13 14:31
|close
|2467
|24.00
|1.8616
|0.0000
|1.8612
|264.01
|313395.24
|4934
|2006.10.13 14:31
|close
|2466
|12.00
|1.8616
|0.0000
|1.8604
|36.00
|313431.24
|4935
|2006.10.13 14:31
|close
|2465
|6.00
|1.8616
|0.0000
|1.8598
|-18.00
|313413.24
|4936
|2006.10.13 14:31
|close
|2464
|3.00
|1.8616
|0.0000
|1.8592
|-27.00
|313386.24
|4937
|2006.10.13 14:31
|sell
|2469
|3.00
|1.8612
|0.0000
|1.8597
|4938
|2006.10.13 14:31
|sell
|2470
|6.00
|1.8618
|0.0000
|1.8603
|4939
|2006.10.13 14:33
|t/p
|2470
|6.00
|1.8603
|0.0000
|1.8603
|90.00
|313476.24
|4940
|2006.10.13 14:33
|close
|2469
|3.00
|1.8600
|0.0000
|1.8597
|36.00
|313512.24
|4941
|2006.10.13 14:33
|sell
|2471
|3.00
|1.8596
|0.0000
|1.8581
|4942
|2006.10.13 14:38
|t/p
|2471
|3.00
|1.8581
|0.0000
|1.8581
|45.00
|313557.24
|4943
|2006.10.13 14:38
|sell
|2472
|3.00
|1.8576
|0.0000
|1.8561
|4944
|2006.10.13 15:48
|t/p
|2472
|3.00
|1.8561
|0.0000
|1.8561
|45.00
|313602.24
|4945
|2006.10.13 15:48
|sell
|2473
|3.00
|1.8557
|0.0000
|1.8542
|4946
|2006.10.13 15:53
|sell
|2474
|6.00
|1.8563
|0.0000
|1.8548
|4947
|2006.10.13 16:00
|sell
|2475
|12.00
|1.8568
|0.0000
|1.8553
|4948
|2006.10.13 16:04
|t/p
|2475
|12.00
|1.8553
|0.0000
|1.8553
|180.00
|313782.24
|4949
|2006.10.13 16:04
|close
|2474
|6.00
|1.8551
|0.0000
|1.8548
|72.00
|313854.24
|4950
|2006.10.13 16:04
|close
|2473
|3.00
|1.8551
|0.0000
|1.8542
|18.00
|313872.24
|4951
|2006.10.13 16:04
|sell
|2476
|3.00
|1.8547
|0.0000
|1.8532
|4952
|2006.10.13 16:12
|sell
|2477
|6.00
|1.8552
|0.0000
|1.8537
|4953
|2006.10.13 16:19
|sell
|2478
|12.00
|1.8558
|0.0000
|1.8543
|4954
|2006.10.13 17:10
|t/p
|2478
|12.00
|1.8543
|0.0000
|1.8543
|180.00
|314052.24
|4955
|2006.10.13 17:10
|close
|2477
|6.00
|1.8543
|0.0000
|1.8537
|54.00
|314106.24
|4956
|2006.10.13 17:10
|close
|2476
|3.00
|1.8543
|0.0000
|1.8532
|12.00
|314118.24
|4957
|2006.10.16 08:30
|buy
|2479
|3.00
|1.8549
|0.0000
|1.8564
|4958
|2006.10.16 08:59
|t/p
|2479
|3.00
|1.8564
|0.0000
|1.8564
|45.00
|314163.24
|4959
|2006.10.16 08:59
|buy
|2480
|3.00
|1.8570
|0.0000
|1.8585
|4960
|2006.10.16 09:23
|buy
|2481
|6.00
|1.8565
|0.0000
|1.8580
|4961
|2006.10.16 09:25
|buy
|2482
|12.00
|1.8558
|0.0000
|1.8573
|4962
|2006.10.16 09:53
|t/p
|2482
|12.00
|1.8573
|0.0000
|1.8573
|180.00
|314343.24
|4963
|2006.10.16 09:53
|close
|2481
|6.00
|1.8573
|0.0000
|1.8580
|48.00
|314391.24
|4964
|2006.10.16 09:53
|close
|2480
|3.00
|1.8573
|0.0000
|1.8585
|9.00
|314400.24
|4965
|2006.10.16 09:53
|buy
|2483
|3.00
|1.8577
|0.0000
|1.8592
|4966
|2006.10.16 09:54
|buy
|2484
|6.00
|1.8570
|0.0000
|1.8585
|4967
|2006.10.16 09:57
|t/p
|2484
|6.00
|1.8585
|0.0000
|1.8585
|90.00
|314490.24
|4968
|2006.10.16 09:57
|close
|2483
|3.00
|1.8587
|0.0000
|1.8592
|30.00
|314520.24
|4969
|2006.10.16 09:57
|buy
|2485
|3.00
|1.8591
|0.0000
|1.8606
|4970
|2006.10.16 10:09
|t/p
|2485
|3.00
|1.8606
|0.0000
|1.8606
|45.00
|314565.24
|4971
|2006.10.16 10:09
|buy
|2486
|3.00
|1.8611
|0.0000
|1.8626
|4972
|2006.10.16 10:31
|buy
|2487
|6.00
|1.8605
|0.0000
|1.8620
|4973
|2006.10.16 10:36
|t/p
|2487
|6.00
|1.8620
|0.0000
|1.8620
|90.00
|314655.24
|4974
|2006.10.16 10:36
|close
|2486
|3.00
|1.8621
|0.0000
|1.8626
|30.00
|314685.24
|4975
|2006.10.16 10:36
|buy
|2488
|3.00
|1.8625
|0.0000
|1.8640
|4976
|2006.10.16 10:37
|buy
|2489
|6.00
|1.8619
|0.0000
|1.8634
|4977
|2006.10.16 10:39
|buy
|2490
|12.00
|1.8614
|0.0000
|1.8629
|4978
|2006.10.16 10:41
|buy
|2491
|24.00
|1.8609
|0.0000
|1.8624
|4979
|2006.10.16 10:51
|buy
|2492
|48.00
|1.8603
|0.0000
|1.8618
|4980
|2006.10.16 14:41
|t/p
|2492
|48.00
|1.8618
|0.0000
|1.8618
|720.00
|315405.24
|4981
|2006.10.16 14:41
|close
|2491
|24.00
|1.8619
|0.0000
|1.8624
|240.01
|315645.25
|4982
|2006.10.16 14:41
|close
|2490
|12.00
|1.8619
|0.0000
|1.8629
|60.00
|315705.25
|4983
|2006.10.16 14:41
|close
|2489
|6.00
|1.8619
|0.0000
|1.8634
|0.00
|315705.25
|4984
|2006.10.16 14:41
|close
|2488
|3.00
|1.8619
|0.0000
|1.8640
|-18.00
|315687.25
|4985
|2006.10.17 13:45
|buy
|2493
|3.00
|1.8677
|0.0000
|1.8692
|4986
|2006.10.17 13:51
|buy
|2494
|6.00
|1.8671
|0.0000
|1.8686
|4987
|2006.10.17 14:05
|buy
|2495
|12.00
|1.8666
|0.0000
|1.8681
|4988
|2006.10.17 14:30
|buy
|2496
|24.00
|1.8660
|0.0000
|1.8675
|4989
|2006.10.17 14:32
|t/p
|2496
|24.00
|1.8675
|0.0000
|1.8675
|360.00
|316047.25
|4990
|2006.10.17 14:32
|close
|2495
|12.00
|1.8675
|0.0000
|1.8681
|108.00
|316155.25
|4991
|2006.10.17 14:32
|close
|2494
|6.00
|1.8675
|0.0000
|1.8686
|24.00
|316179.25
|4992
|2006.10.17 14:32
|close
|2493
|3.00
|1.8675
|0.0000
|1.8692
|-6.00
|316173.25
|4993
|2006.10.17 14:32
|buy
|2497
|3.00
|1.8679
|0.0000
|1.8694
|4994
|2006.10.17 14:32
|buy
|2498
|6.00
|1.8673
|0.0000
|1.8688
|4995
|2006.10.17 14:39
|buy
|2499
|12.00
|1.8667
|0.0000
|1.8682
|4996
|2006.10.17 14:51
|t/p
|2499
|12.00
|1.8682
|0.0000
|1.8682
|180.00
|316353.25
|4997
|2006.10.17 14:51
|close
|2498
|6.00
|1.8682
|0.0000
|1.8688
|54.00
|316407.25
|4998
|2006.10.17 14:51
|close
|2497
|3.00
|1.8682
|0.0000
|1.8694
|9.00
|316416.25
|4999
|2006.10.17 14:51
|buy
|2500
|3.00
|1.8686
|0.0000
|1.8701
|5000
|2006.10.17 14:54
|buy
|2501
|6.00
|1.8681
|0.0000
|1.8696
|5001
|2006.10.17 15:00
|buy
|2502
|12.00
|1.8674
|0.0000
|1.8689
|5002
|2006.10.17 15:00
|buy
|2503
|24.00
|1.8666
|0.0000
|1.8681
|5003
|2006.10.17 15:15
|t/p
|2503
|24.00
|1.8681
|0.0000
|1.8681
|360.00
|316776.25
|5004
|2006.10.17 15:15
|close
|2502
|12.00
|1.8684
|0.0000
|1.8689
|120.00
|316896.25
|5005
|2006.10.17 15:15
|close
|2501
|6.00
|1.8684
|0.0000
|1.8696
|18.00
|316914.25
|5006
|2006.10.17 15:15
|close
|2500
|3.00
|1.8684
|0.0000
|1.8701
|-6.00
|316908.25
|5007
|2006.10.17 15:15
|buy
|2504
|3.00
|1.8688
|0.0000
|1.8703
|5008
|2006.10.17 15:20
|t/p
|2504
|3.00
|1.8703
|0.0000
|1.8703
|45.00
|316953.25
|5009
|2006.10.17 15:20
|buy
|2505
|3.00
|1.8707
|0.0000
|1.8722
|5010
|2006.10.17 15:43
|buy
|2506
|6.00
|1.8702
|0.0000
|1.8717
|5011
|2006.10.17 16:08
|t/p
|2506
|6.00
|1.8717
|0.0000
|1.8717
|90.00
|317043.25
|5012
|2006.10.17 16:08
|close
|2505
|3.00
|1.8718
|0.0000
|1.8722
|33.00
|317076.25
|5013
|2006.10.17 16:08
|buy
|2507
|3.00
|1.8722
|0.0000
|1.8737
|5014
|2006.10.17 16:18
|buy
|2508
|6.00
|1.8717
|0.0000
|1.8732
|5015
|2006.10.17 16:29
|buy
|2509
|12.00
|1.8711
|0.0000
|1.8726
|5016
|2006.10.17 16:32
|buy
|2510
|24.00
|1.8706
|0.0000
|1.8721
|5017
|2006.10.17 16:57
|buy
|2511
|48.00
|1.8700
|0.0000
|1.8715
|5018
|2006.10.17 17:29
|t/p
|2511
|48.00
|1.8715
|0.0000
|1.8715
|720.00
|317796.25
|5019
|2006.10.17 17:29
|close
|2510
|24.00
|1.8716
|0.0000
|1.8721
|240.00
|318036.25
|5020
|2006.10.17 17:29
|close
|2509
|12.00
|1.8716
|0.0000
|1.8726
|60.00
|318096.25
|5021
|2006.10.17 17:29
|close
|2508
|6.00
|1.8716
|0.0000
|1.8732
|-6.00
|318090.25
|5022
|2006.10.17 17:29
|close
|2507
|3.00
|1.8716
|0.0000
|1.8737
|-18.00
|318072.25
|5023
|2006.10.19 16:00
|buy
|2512
|3.00
|1.8728
|0.0000
|1.8743
|5024
|2006.10.19 16:02
|buy
|2513
|6.00
|1.8723
|0.0000
|1.8738
|5025
|2006.10.19 16:35
|t/p
|2513
|6.00
|1.8738
|0.0000
|1.8738
|90.00
|318162.25
|5026
|2006.10.19 16:35
|close
|2512
|3.00
|1.8738
|0.0000
|1.8743
|30.00
|318192.25
|5027
|2006.10.19 16:35
|buy
|2514
|3.00
|1.8742
|0.0000
|1.8757
|5028
|2006.10.19 16:37
|t/p
|2514
|3.00
|1.8757
|0.0000
|1.8757
|45.00
|318237.25
|5029
|2006.10.19 16:37
|buy
|2515
|3.00
|1.8761
|0.0000
|1.8776
|5030
|2006.10.19 17:22
|buy
|2516
|6.00
|1.8755
|0.0000
|1.8770
|5031
|2006.10.19 18:01
|t/p
|2516
|6.00
|1.8770
|0.0000
|1.8770
|90.00
|318327.25
|5032
|2006.10.19 18:01
|close
|2515
|3.00
|1.8771
|0.0000
|1.8776
|30.00
|318357.25
|5033
|2006.10.19 18:01
|buy
|2517
|3.00
|1.8775
|0.0000
|1.8790
|5034
|2006.10.19 18:03
|buy
|2518
|6.00
|1.8769
|0.0000
|1.8784
|5035
|2006.10.19 18:17
|buy
|2519
|12.00
|1.8763
|0.0000
|1.8778
|5036
|2006.10.19 19:00
|t/p
|2519
|12.00
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|180.00
|318537.25
|5037
|2006.10.19 19:00
|close
|2518
|6.00
|1.8779
|0.0000
|1.8784
|60.00
|318597.25
|5038
|2006.10.19 19:00
|close
|2517
|3.00
|1.8779
|0.0000
|1.8790
|12.00
|318609.25
|5039
|2006.10.19 19:00
|buy
|2520
|3.00
|1.8783
|0.0000
|1.8798
|5040
|2006.10.19 19:01
|buy
|2521
|6.00
|1.8778
|0.0000
|1.8793
|5041
|2006.10.19 19:48
|t/p
|2521
|6.00
|1.8793
|0.0000
|1.8793
|90.00
|318699.25
|5042
|2006.10.19 19:48
|close
|2520
|3.00
|1.8794
|0.0000
|1.8798
|33.00
|318732.25
|5043
|2006.10.19 19:48
|buy
|2522
|3.00
|1.8798
|0.0000
|1.8813
|5044
|2006.10.19 19:53
|buy
|2523
|6.00
|1.8791
|0.0000
|1.8806
|5045
|2006.10.19 20:55
|buy
|2524
|12.00
|1.8786
|0.0000
|1.8801
|5046
|2006.10.19 21:00
|buy
|2525
|24.00
|1.8781
|0.0000
|1.8796
|5047
|2006.10.19 21:10
|buy
|2526
|48.00
|1.8775
|0.0000
|1.8790
|5048
|2006.10.20 10:30
|t/p
|2526
|48.00
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|710.40
|319442.65
|5049
|2006.10.20 10:30
|close
|2525
|24.00
|1.8791
|0.0000
|1.8796
|235.20
|319677.85
|5050
|2006.10.20 10:30
|close
|2524
|12.00
|1.8791
|0.0000
|1.8801
|57.60
|319735.45
|5051
|2006.10.20 10:30
|close
|2523
|6.00
|1.8791
|0.0000
|1.8806
|-1.20
|319734.25
|5052
|2006.10.20 10:30
|close
|2522
|3.00
|1.8791
|0.0000
|1.8813
|-21.60
|319712.65
|5053
|2006.10.20 11:30
|buy
|2527
|3.00
|1.8819
|0.0000
|1.8834
|5054
|2006.10.20 11:55
|buy
|2528
|6.00
|1.8813
|0.0000
|1.8828
|5055
|2006.10.20 12:00
|buy
|2529
|12.00
|1.8808
|0.0000
|1.8823
|5056
|2006.10.20 12:00
|buy
|2530
|24.00
|1.8803
|0.0000
|1.8818
|5057
|2006.10.20 12:30
|t/p
|2530
|24.00
|1.8818
|0.0000
|1.8818
|360.00
|320072.65
|5058
|2006.10.20 12:30
|close
|2529
|12.00
|1.8818
|0.0000
|1.8823
|120.01
|320192.66
|5059
|2006.10.20 12:30
|close
|2528
|6.00
|1.8818
|0.0000
|1.8828
|30.00
|320222.66
|5060
|2006.10.20 12:30
|close
|2527
|3.00
|1.8818
|0.0000
|1.8834
|-3.00
|320219.66
|5061
|2006.10.20 12:30
|buy
|2531
|3.00
|1.8822
|0.0000
|1.8837
|5062
|2006.10.20 12:45
|buy
|2532
|6.00
|1.8817
|0.0000
|1.8832
|5063
|2006.10.20 13:24
|t/p
|2532
|6.00
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|90.00
|320309.66
|5064
|2006.10.20 13:24
|close
|2531
|3.00
|1.8832
|0.0000
|1.8837
|30.00
|320339.66
|5065
|2006.10.20 13:24
|buy
|2533
|3.00
|1.8836
|0.0000
|1.8851
|5066
|2006.10.20 13:36
|t/p
|2533
|3.00
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|45.00
|320384.66
|5067
|2006.10.20 13:36
|buy
|2534
|3.00
|1.8855
|0.0000
|1.8870
|5068
|2006.10.20 13:55
|buy
|2535
|6.00
|1.8849
|0.0000
|1.8864
|5069
|2006.10.20 13:59
|buy
|2536
|12.00
|1.8844
|0.0000
|1.8859
|5070
|2006.10.20 14:50
|buy
|2537
|24.00
|1.8839
|0.0000
|1.8854
|5071
|2006.10.20 15:07
|t/p
|2537
|24.00
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|360.00
|320744.66
|5072
|2006.10.20 15:07
|close
|2536
|12.00
|1.8854
|0.0000
|1.8859
|120.01
|320864.67
|5073
|2006.10.20 15:07
|close
|2535
|6.00
|1.8854
|0.0000
|1.8864
|30.00
|320894.67
|5074
|2006.10.20 15:07
|close
|2534
|3.00
|1.8854
|0.0000
|1.8870
|-3.00
|320891.67
|5075
|2006.10.23 09:00
|sell
|2538
|3.00
|1.8798
|0.0000
|1.8783
|5076
|2006.10.23 09:14
|t/p
|2538
|3.00
|1.8783
|0.0000
|1.8783
|45.00
|320936.67
|5077
|2006.10.23 09:14
|sell
|2539
|3.00
|1.8778
|0.0000
|1.8763
|5078
|2006.10.23 09:15
|sell
|2540
|6.00
|1.8783
|0.0000
|1.8768
|5079
|2006.10.23 10:28
|t/p
|2540
|6.00
|1.8768
|0.0000
|1.8768
|90.00
|321026.67
|5080
|2006.10.23 10:28
|close
|2539
|3.00
|1.8768
|0.0000
|1.8763
|30.00
|321056.67
|5081
|2006.10.23 10:28
|sell
|2541
|3.00
|1.8764
|0.0000
|1.8749
|5082
|2006.10.23 11:11
|t/p
|2541
|3.00
|1.8749
|0.0000
|1.8749
|45.00
|321101.67
|5083
|2006.10.23 11:11
|sell
|2542
|3.00
|1.8744
|0.0000
|1.8729
|5084
|2006.10.23 11:19
|t/p
|2542
|3.00
|1.8729
|0.0000
|1.8729
|45.00
|321146.67
|5085
|2006.10.23 11:19
|sell
|2543
|3.00
|1.8724
|0.0000
|1.8709
|5086
|2006.10.23 11:20
|sell
|2544
|6.00
|1.8730
|0.0000
|1.8715
|5087
|2006.10.23 11:23
|sell
|2545
|12.00
|1.8737
|0.0000
|1.8722
|5088
|2006.10.23 11:33
|sell
|2546
|24.00
|1.8743
|0.0000
|1.8728
|5089
|2006.10.23 11:35
|sell
|2547
|48.00
|1.8749
|0.0000
|1.8734
|5090
|2006.10.23 12:18
|t/p
|2547
|48.00
|1.8734
|0.0000
|1.8734
|720.00
|321866.67
|5091
|2006.10.23 12:18
|close
|2546
|24.00
|1.8731
|0.0000
|1.8728
|288.01
|322154.68
|5092
|2006.10.23 12:18
|close
|2545
|12.00
|1.8731
|0.0000
|1.8722
|72.00
|322226.68
|5093
|2006.10.23 12:18
|close
|2544
|6.00
|1.8731
|0.0000
|1.8715
|-6.00
|322220.68
|5094
|2006.10.23 12:18
|close
|2543
|3.00
|1.8731
|0.0000
|1.8709
|-21.00
|322199.68
|5095
|2006.10.23 12:18
|sell
|2548
|3.00
|1.8727
|0.0000
|1.8712
|5096
|2006.10.23 12:44
|sell
|2549
|6.00
|1.8732
|0.0000
|1.8717
|5097
|2006.10.23 14:26
|t/p
|2549
|6.00
|1.8717
|0.0000
|1.8717
|90.00
|322289.68
|5098
|2006.10.23 14:26
|close
|2548
|3.00
|1.8716
|0.0000
|1.8712
|33.00
|322322.68
|5099
|2006.10.23 14:26
|sell
|2550
|3.00
|1.8712
|0.0000
|1.8697
|5100
|2006.10.23 14:26
|sell
|2551
|6.00
|1.8718
|0.0000
|1.8703
|5101
|2006.10.23 15:25
|t/p
|2551
|6.00
|1.8703
|0.0000
|1.8703
|90.00
|322412.68
|5102
|2006.10.23 15:25
|close
|2550
|3.00
|1.8699
|0.0000
|1.8697
|39.00
|322451.68
|5103
|2006.10.23 15:25
|sell
|2552
|3.00
|1.8695
|0.0000
|1.8680
|5104
|2006.10.23 16:03
|sell
|2553
|6.00
|1.8701
|0.0000
|1.8686
|5105
|2006.10.23 16:11
|sell
|2554
|12.00
|1.8707
|0.0000
|1.8692
|5106
|2006.10.23 16:59
|sell
|2555
|24.00
|1.8713
|0.0000
|1.8698
|5107
|2006.10.23 17:00
|sell
|2556
|48.00
|1.8719
|0.0000
|1.8704
|5108
|2006.10.24 07:59
|t/p
|2556
|48.00
|1.8704
|0.0000
|1.8704
|722.64
|323174.32
|5109
|2006.10.24 07:59
|close
|2555
|24.00
|1.8703
|0.0000
|1.8698
|241.32
|323415.64
|5110
|2006.10.24 07:59
|close
|2554
|12.00
|1.8703
|0.0000
|1.8692
|48.66
|323464.30
|5111
|2006.10.24 07:59
|close
|2553
|6.00
|1.8703
|0.0000
|1.8686
|-11.67
|323452.63
|5112
|2006.10.24 07:59
|close
|2552
|3.00
|1.8703
|0.0000
|1.8680
|-23.84
|323428.80
|5113
|2006.10.24 17:30
|buy
|2557
|3.00
|1.8738
|0.0000
|1.8753
|5114
|2006.10.24 17:41
|t/p
|2557
|3.00
|1.8753
|0.0000
|1.8753
|45.00
|323473.80
|5115
|2006.10.24 17:41
|buy
|2558
|3.00
|1.8757
|0.0000
|1.8772
|5116
|2006.10.24 17:44
|buy
|2559
|6.00
|1.8751
|0.0000
|1.8766
|5117
|2006.10.24 17:50
|buy
|2560
|12.00
|1.8746
|0.0000
|1.8761
|5118
|2006.10.24 19:36
|t/p
|2560
|12.00
|1.8761
|0.0000
|1.8761
|180.00
|323653.80
|5119
|2006.10.24 19:36
|close
|2559
|6.00
|1.8761
|0.0000
|1.8766
|60.00
|323713.80
|5120
|2006.10.24 19:36
|close
|2558
|3.00
|1.8761
|0.0000
|1.8772
|12.00
|323725.80
|5121
|2006.10.26 13:15
|buy
|2561
|3.00
|1.8839
|0.0000
|1.8854
|5122
|2006.10.26 14:25
|t/p
|2561
|3.00
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|45.00
|323770.80
|5123
|2006.10.26 17:15
|buy
|2562
|3.00
|1.8872
|0.0000
|1.8887
|5124
|2006.10.26 17:18
|buy
|2563
|6.00
|1.8867
|0.0000
|1.8882
|5125
|2006.10.26 18:22
|t/p
|2563
|6.00
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|90.00
|323860.80
|5126
|2006.10.26 18:22
|close
|2562
|3.00
|1.8883
|0.0000
|1.8887
|33.00
|323893.80
|5127
|2006.10.26 18:22
|buy
|2564
|3.00
|1.8887
|0.0000
|1.8902
|5128
|2006.10.26 18:45
|t/p
|2564
|3.00
|1.8902
|0.0000
|1.8902
|45.00
|323938.80
|5129
|2006.10.26 18:45
|buy
|2565
|3.00
|1.8906
|0.0000
|1.8921
|5130
|2006.10.26 18:52
|t/p
|2565
|3.00
|1.8921
|0.0000
|1.8921
|45.00
|323983.80
|5131
|2006.10.26 18:52
|buy
|2566
|3.00
|1.8926
|0.0000
|1.8941
|5132
|2006.10.26 18:57
|buy
|2567
|6.00
|1.8920
|0.0000
|1.8935
|5133
|2006.10.26 19:03
|buy
|2568
|12.00
|1.8915
|0.0000
|1.8930
|5134
|2006.10.26 19:06
|buy
|2569
|24.00
|1.8910
|0.0000
|1.8925
|5135
|2006.10.26 20:11
|buy
|2570
|48.00
|1.8901
|0.0000
|1.8916
|5136
|2006.10.27 03:05
|t/p
|2570
|48.00
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|710.40
|324694.20
|5137
|2006.10.27 03:05
|close
|2569
|24.00
|1.8917
|0.0000
|1.8925
|163.22
|324857.42
|5138
|2006.10.27 03:05
|close
|2568
|12.00
|1.8917
|0.0000
|1.8930
|21.60
|324879.02
|5139
|2006.10.27 03:05
|close
|2567
|6.00
|1.8917
|0.0000
|1.8935
|-19.20
|324859.82
|5140
|2006.10.27 03:05
|close
|2566
|3.00
|1.8917
|0.0000
|1.8941
|-27.60
|324832.22
|5141
|2006.10.27 13:30
|buy
|2571
|3.00
|1.8916
|0.0000
|1.8931
|5142
|2006.10.27 14:20
|buy
|2572
|6.00
|1.8910
|0.0000
|1.8925
|5143
|2006.10.27 14:31
|t/p
|2572
|6.00
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|90.00
|324922.22
|5144
|2006.10.27 14:31
|close
|2571
|3.00
|1.8925
|0.0000
|1.8931
|27.00
|324949.22
|5145
|2006.10.27 14:31
|buy
|2573
|3.00
|1.8929
|0.0000
|1.8944
|5146
|2006.10.27 14:32
|t/p
|2573
|3.00
|1.8944
|0.0000
|1.8944
|45.00
|324994.22
|5147
|2006.10.27 14:32
|buy
|2574
|3.00
|1.8948
|0.0000
|1.8963
|5148
|2006.10.27 14:49
|buy
|2575
|6.00
|1.8943
|0.0000
|1.8958
|5149
|2006.10.27 14:56
|t/p
|2575
|6.00
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|90.00
|325084.22
|5150
|2006.10.27 14:56
|close
|2574
|3.00
|1.8959
|0.0000
|1.8963
|33.00
|325117.22
|5151
|2006.10.27 14:56
|buy
|2576
|3.00
|1.8963
|0.0000
|1.8978
|5152
|2006.10.27 15:00
|buy
|2577
|6.00
|1.8957
|0.0000
|1.8972
|5153
|2006.10.27 15:06
|t/p
|2577
|6.00
|1.8972
|0.0000
|1.8972
|90.00
|325207.22
|5154
|2006.10.27 15:06
|close
|2576
|3.00
|1.8973
|0.0000
|1.8978
|30.00
|325237.22
|5155
|2006.10.27 15:06
|buy
|2578
|3.00
|1.8977
|0.0000
|1.8992
|5156
|2006.10.27 15:13
|t/p
|2578
|3.00
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|45.00
|325282.22
|5157
|2006.10.27 15:13
|buy
|2579
|3.00
|1.8996
|0.0000
|1.9011
|5158
|2006.10.27 15:15
|buy
|2580
|6.00
|1.8990
|0.0000
|1.9005
|5159
|2006.10.27 15:17
|buy
|2581
|12.00
|1.8985
|0.0000
|1.9000
|5160
|2006.10.27 15:34
|t/p
|2581
|12.00
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|180.00
|325462.22
|5161
|2006.10.27 15:34
|close
|2580
|6.00
|1.9002
|0.0000
|1.9005
|72.00
|325534.22
|5162
|2006.10.27 15:34
|close
|2579
|3.00
|1.9002
|0.0000
|1.9011
|18.00
|325552.22
|5163
|2006.10.27 15:34
|buy
|2582
|3.00
|1.9006
|0.0000
|1.9021
|5164
|2006.10.27 15:34
|buy
|2583
|6.00
|1.9000
|0.0000
|1.9015
|5165
|2006.10.27 15:36
|buy
|2584
|12.00
|1.8995
|0.0000
|1.9010
|5166
|2006.10.27 15:56
|buy
|2585
|24.00
|1.8988
|0.0000
|1.9003
|5167
|2006.10.27 16:01
|buy
|2586
|48.00
|1.8982
|0.0000
|1.8997
|5168
|2006.10.30 12:56
|t/p
|2586
|48.00
|1.8997
|0.0000
|1.8997
|710.40
|326262.62
|5169
|2006.10.30 12:56
|close
|2585
|24.00
|1.8998
|0.0000
|1.9003
|235.20
|326497.82
|5170
|2006.10.30 12:56
|close
|2584
|12.00
|1.8998
|0.0000
|1.9010
|33.60
|326531.42
|5171
|2006.10.30 12:56
|close
|2583
|6.00
|1.8998
|0.0000
|1.9015
|-13.20
|326518.22
|5172
|2006.10.30 12:56
|close
|2582
|3.00
|1.8998
|0.0000
|1.9021
|-24.60
|326493.62
|5173
|2006.10.30 13:17
|buy
|2587
|3.00
|1.8997
|0.0000
|1.9012
|5174
|2006.10.30 13:50
|t/p
|2587
|3.00
|1.9012
|0.0000
|1.9012
|45.00
|326538.62
|5175
|2006.10.30 13:50
|buy
|2588
|3.00
|1.9016
|0.0000
|1.9031
|5176
|2006.10.30 13:52
|buy
|2589
|6.00
|1.9011
|0.0000
|1.9026
|5177
|2006.10.30 14:45
|t/p
|2589
|6.00
|1.9026
|0.0000
|1.9026
|90.00
|326628.62
|5178
|2006.10.30 14:45
|close
|2588
|3.00
|1.9026
|0.0000
|1.9031
|30.00
|326658.62
|5179
|2006.10.30 14:45
|buy
|2590
|3.00
|1.9030
|0.0000
|1.9045
|5180
|2006.10.30 15:32
|buy
|2591
|6.00
|1.9025
|0.0000
|1.9040
|5181
|2006.10.30 15:33
|buy
|2592
|12.00
|1.9019
|0.0000
|1.9034
|5182
|2006.10.30 15:35
|buy
|2593
|24.00
|1.9013
|0.0000
|1.9028
|5183
|2006.10.30 15:55
|t/p
|2593
|24.00
|1.9028
|0.0000
|1.9028
|360.00
|327018.62
|5184
|2006.10.30 15:55
|close
|2592
|12.00
|1.9029
|0.0000
|1.9034
|120.00
|327138.62
|5185
|2006.10.30 15:55
|close
|2591
|6.00
|1.9029
|0.0000
|1.9040
|24.00
|327162.62
|5186
|2006.10.30 15:55
|close
|2590
|3.00
|1.9029
|0.0000
|1.9045
|-3.00
|327159.62
|5187
|2006.10.31 15:30
|buy
|2594
|3.00
|1.9014
|0.0000
|1.9029
|5188
|2006.10.31 15:32
|buy
|2595
|6.00
|1.9009
|0.0000
|1.9024
|5189
|2006.10.31 15:35
|buy
|2596
|12.00
|1.9004
|0.0000
|1.9019
|5190
|2006.10.31 15:37
|buy
|2597
|24.00
|1.8997
|0.0000
|1.9012
|5191
|2006.10.31 16:59
|t/p
|2597
|24.00
|1.9012
|0.0000
|1.9012
|360.00
|327519.62
|5192
|2006.10.31 16:59
|close
|2596
|12.00
|1.9012
|0.0000
|1.9019
|96.01
|327615.63
|5193
|2006.10.31 16:59
|close
|2595
|6.00
|1.9012
|0.0000
|1.9024
|18.00
|327633.63
|5194
|2006.10.31 16:59
|close
|2594
|3.00
|1.9012
|0.0000
|1.9029
|-6.00
|327627.63
|5195
|2006.10.31 16:59
|buy
|2598
|3.00
|1.9016
|0.0000
|1.9031
|5196
|2006.10.31 17:09
|t/p
|2598
|3.00
|1.9031
|0.0000
|1.9031
|45.00
|327672.63
|5197
|2006.10.31 17:09
|buy
|2599
|3.00
|1.9038
|0.0000
|1.9053
|5198
|2006.10.31 17:12
|t/p
|2599
|3.00
|1.9053
|0.0000
|1.9053
|45.00
|327717.63
|5199
|2006.10.31 17:12
|buy
|2600
|3.00
|1.9057
|0.0000
|1.9072
|5200
|2006.10.31 17:18
|buy
|2601
|6.00
|1.9051
|0.0000
|1.9066
|5201
|2006.10.31 17:27
|t/p
|2601
|6.00
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|90.00
|327807.63
|5202
|2006.10.31 17:27
|close
|2600
|3.00
|1.9067
|0.0000
|1.9072
|30.00
|327837.63
|5203
|2006.10.31 17:27
|buy
|2602
|3.00
|1.9071
|0.0000
|1.9086
|5204
|2006.10.31 17:29
|buy
|2603
|6.00
|1.9066
|0.0000
|1.9081
|5205
|2006.10.31 17:34
|t/p
|2603
|6.00
|1.9081
|0.0000
|1.9081
|90.00
|327927.63
|5206
|2006.10.31 17:34
|close
|2602
|3.00
|1.9081
|0.0000
|1.9086
|30.00
|327957.63
|5207
|2006.10.31 17:34
|buy
|2604
|3.00
|1.9085
|0.0000
|1.9100
|5208
|2006.10.31 17:58
|buy
|2605
|6.00
|1.9080
|0.0000
|1.9095
|5209
|2006.10.31 18:00
|buy
|2606
|12.00
|1.9073
|0.0000
|1.9088
|5210
|2006.10.31 18:27
|t/p
|2606
|12.00
|1.9088
|0.0000
|1.9088
|180.00
|328137.63
|5211
|2006.10.31 18:27
|close
|2605
|6.00
|1.9089
|0.0000
|1.9095
|54.00
|328191.63
|5212
|2006.10.31 18:27
|close
|2604
|3.00
|1.9089
|0.0000
|1.9100
|12.00
|328203.63
|5213
|2006.10.31 18:27
|buy
|2607
|3.00
|1.9093
|0.0000
|1.9108
|5214
|2006.10.31 18:29
|buy
|2608
|6.00
|1.9087
|0.0000
|1.9102
|5215
|2006.10.31 19:02
|buy
|2609
|12.00
|1.9082
|0.0000
|1.9097
|5216
|2006.10.31 20:32
|buy
|2610
|24.00
|1.9076
|0.0000
|1.9091
|5217
|2006.11.01 05:23
|buy
|2611
|48.00
|1.9070
|0.0000
|1.9085
|5218
|2006.11.01 11:03
|t/p
|2611
|48.00
|1.9085
|0.0000
|1.9085
|720.00
|328923.63
|5219
|2006.11.01 11:03
|close
|2610
|24.00
|1.9086
|0.0000
|1.9091
|235.20
|329158.83
|5220
|2006.11.01 11:03
|close
|2609
|12.00
|1.9086
|0.0000
|1.9097
|45.60
|329204.43
|5221
|2006.11.01 11:03
|close
|2608
|6.00
|1.9086
|0.0000
|1.9102
|-7.20
|329197.23
|5222
|2006.11.01 11:03
|close
|2607
|3.00
|1.9086
|0.0000
|1.9108
|-21.60
|329175.63
|5223
|2006.11.02 15:15
|buy
|2612
|3.00
|1.9077
|0.0000
|1.9092
|5224
|2006.11.02 15:25
|t/p
|2612
|3.00
|1.9092
|0.0000
|1.9092
|45.00
|329220.63
|5225
|2006.11.02 15:25
|buy
|2613
|3.00
|1.9097
|0.0000
|1.9112
|5226
|2006.11.02 15:33
|buy
|2614
|6.00
|1.9091
|0.0000
|1.9106
|5227
|2006.11.02 16:01
|buy
|2615
|12.00
|1.9086
|0.0000
|1.9101
|5228
|2006.11.02 16:07
|buy
|2616
|24.00
|1.9081
|0.0000
|1.9096
|5229
|2006.11.02 16:37
|t/p
|2616
|24.00
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|360.00
|329580.63
|5230
|2006.11.02 16:37
|close
|2615
|12.00
|1.9097
|0.0000
|1.9101
|132.00
|329712.63
|5231
|2006.11.02 16:37
|close
|2614
|6.00
|1.9097
|0.0000
|1.9106
|36.00
|329748.63
|5232
|2006.11.02 16:37
|close
|2613
|3.00
|1.9097
|0.0000
|1.9112
|0.00
|329748.63
|5233
|2006.11.03 14:00
|sell
|2617
|3.00
|1.9086
|0.0000
|1.9071
|5234
|2006.11.03 14:27
|sell
|2618
|6.00
|1.9091
|0.0000
|1.9076
|5235
|2006.11.03 14:30
|sell
|2619
|12.00
|1.9098
|0.0000
|1.9083
|5236
|2006.11.03 14:30
|sell
|2620
|24.00
|1.9108
|0.0000
|1.9093
|5237
|2006.11.03 14:30
|sell
|2621
|48.00
|1.9115
|0.0000
|1.9100
|5238
|2006.11.03 14:31
|t/p
|2621
|48.00
|1.9100
|0.0000
|1.9100
|720.00
|330468.63
|5239
|2006.11.03 14:31
|close
|2620
|24.00
|1.9099
|0.0000
|1.9093
|216.00
|330684.63
|5240
|2006.11.03 14:31
|close
|2619
|12.00
|1.9099
|0.0000
|1.9083
|-12.00
|330672.63
|5241
|2006.11.03 14:31
|close
|2618
|6.00
|1.9099
|0.0000
|1.9076
|-48.00
|330624.63
|5242
|2006.11.03 14:31
|close
|2617
|3.00
|1.9099
|0.0000
|1.9071
|-39.00
|330585.63
|5243
|2006.11.03 14:31
|sell
|2622
|3.00
|1.9095
|0.0000
|1.9080
|5244
|2006.11.03 14:31
|t/p
|2622
|3.00
|1.9080
|0.0000
|1.9080
|45.00
|330630.63
|5245
|2006.11.03 14:31
|sell
|2623
|3.00
|1.9071
|0.0000
|1.9056
|5246
|2006.11.03 14:31
|sell
|2624
|6.00
|1.9078
|0.0000
|1.9063
|5247
|2006.11.03 14:31
|t/p
|2624
|6.00
|1.9063
|0.0000
|1.9063
|90.00
|330720.63
|5248
|2006.11.03 14:31
|close
|2623
|3.00
|1.9063
|0.0000
|1.9056
|24.00
|330744.63
|5249
|2006.11.03 14:31
|sell
|2625
|3.00
|1.9059
|0.0000
|1.9044
|5250
|2006.11.03 14:31
|t/p
|2625
|3.00
|1.9044
|0.0000
|1.9044
|45.00
|330789.63
|5251
|2006.11.03 14:31
|sell
|2626
|3.00
|1.9037
|0.0000
|1.9022
|5252
|2006.11.03 14:31
|sell
|2627
|6.00
|1.9045
|0.0000
|1.9030
|5253
|2006.11.03 14:32
|t/p
|2627
|6.00
|1.9030
|0.0000
|1.9030
|90.00
|330879.63
|5254
|2006.11.03 14:32
|close
|2626
|3.00
|1.9030
|0.0000
|1.9022
|21.00
|330900.63
|5255
|2006.11.03 14:32
|sell
|2628
|3.00
|1.9026
|0.0000
|1.9011
|5256
|2006.11.03 14:33
|sell
|2629
|6.00
|1.9033
|0.0000
|1.9018
|5257
|2006.11.03 14:34
|sell
|2630
|12.00
|1.9038
|0.0000
|1.9023
|5258
|2006.11.03 14:35
|t/p
|2630
|12.00
|1.9023
|0.0000
|1.9023
|180.00
|331080.63
|5259
|2006.11.03 14:35
|close
|2629
|6.00
|1.9022
|0.0000
|1.9018
|66.00
|331146.63
|5260
|2006.11.03 14:35
|close
|2628
|3.00
|1.9022
|0.0000
|1.9011
|12.00
|331158.63
|5261
|2006.11.03 14:35
|sell
|2631
|3.00
|1.9018
|0.0000
|1.9003
|5262
|2006.11.03 14:39
|t/p
|2631
|3.00
|1.9003
|0.0000
|1.9003
|45.00
|331203.63
|5263
|2006.11.03 14:39
|sell
|2632
|3.00
|1.8996
|0.0000
|1.8981
|5264
|2006.11.03 14:39
|sell
|2633
|6.00
|1.9002
|0.0000
|1.8987
|5265
|2006.11.03 14:54
|t/p
|2633
|6.00
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|90.00
|331293.63
|5266
|2006.11.03 14:54
|close
|2632
|3.00
|1.8985
|0.0000
|1.8981
|33.00
|331326.63
|5267
|2006.11.03 14:54
|sell
|2634
|3.00
|1.8981
|0.0000
|1.8966
|5268
|2006.11.03 14:56
|sell
|2635
|6.00
|1.8987
|0.0000
|1.8972
|5269
|2006.11.03 14:58
|sell
|2636
|12.00
|1.8993
|0.0000
|1.8978
|5270
|2006.11.03 15:30
|sell
|2637
|24.00
|1.9000
|0.0000
|1.8985
|5271
|2006.11.03 15:45
|sell
|2638
|48.00
|1.9006
|0.0000
|1.8991
|5272
|2006.11.03 16:00
|t/p
|2638
|48.00
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|720.00
|332046.63
|5273
|2006.11.03 16:00
|close
|2637
|24.00
|1.8987
|0.0000
|1.8985
|311.98
|332358.61
|5274
|2006.11.03 16:00
|close
|2636
|12.00
|1.8987
|0.0000
|1.8978
|71.99
|332430.60
|5275
|2006.11.03 16:00
|close
|2635
|6.00
|1.8987
|0.0000
|1.8972
|0.00
|332430.60
|5276
|2006.11.03 16:00
|close
|2634
|3.00
|1.8987
|0.0000
|1.8966
|-18.00
|332412.60
|5277
|2006.11.03 16:00
|sell
|2639
|3.00
|1.8983
|0.0000
|1.8968
|5278
|2006.11.03 16:00
|sell
|2640
|6.00
|1.8989
|0.0000
|1.8974
|5279
|2006.11.03 16:10
|sell
|2641
|12.00
|1.8995
|0.0000
|1.8980
|5280
|2006.11.03 16:12
|sell
|2642
|24.00
|1.9001
|0.0000
|1.8986
|5281
|2006.11.03 17:00
|sell
|2643
|48.00
|1.9006
|0.0000
|1.8991
|5282
|2006.11.06 09:09
|t/p
|2643
|48.00
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|722.64
|333135.24
|5283
|2006.11.06 09:09
|close
|2642
|24.00
|1.8991
|0.0000
|1.8986
|241.32
|333376.56
|5284
|2006.11.06 09:09
|close
|2641
|12.00
|1.8991
|0.0000
|1.8980
|48.66
|333425.22
|5285
|2006.11.06 09:09
|close
|2640
|6.00
|1.8991
|0.0000
|1.8974
|-11.67
|333413.55
|5286
|2006.11.06 09:09
|close
|2639
|3.00
|1.8991
|0.0000
|1.8968
|-23.84
|333389.71
|5287
|2006.11.07 05:01
|buy
|2644
|3.00
|1.9011
|0.0000
|1.9026
|5288
|2006.11.07 05:25
|t/p
|2644
|3.00
|1.9026
|0.0000
|1.9026
|45.00
|333434.71
|5289
|2006.11.07 05:25
|buy
|2645
|3.00
|1.9030
|0.0000
|1.9045
|5290
|2006.11.07 05:27
|buy
|2646
|6.00
|1.9025
|0.0000
|1.9040
|5291
|2006.11.07 05:34
|t/p
|2646
|6.00
|1.9040
|0.0000
|1.9040
|90.00
|333524.71
|5292
|2006.11.07 05:34
|close
|2645
|3.00
|1.9043
|0.0000
|1.9045
|39.00
|333563.71
|5293
|2006.11.07 05:34
|buy
|2647
|3.00
|1.9047
|0.0000
|1.9062
|5294
|2006.11.07 05:35
|buy
|2648
|6.00
|1.9041
|0.0000
|1.9056
|5295
|2006.11.07 06:04
|t/p
|2648
|6.00
|1.9056
|0.0000
|1.9056
|90.00
|333653.71
|5296
|2006.11.07 06:04
|close
|2647
|3.00
|1.9057
|0.0000
|1.9062
|30.00
|333683.71
|5297
|2006.11.07 06:04
|buy
|2649
|3.00
|1.9061
|0.0000
|1.9076
|5298
|2006.11.07 06:08
|buy
|2650
|6.00
|1.9055
|0.0000
|1.9070
|5299
|2006.11.07 07:13
|buy
|2651
|12.00
|1.9049
|0.0000
|1.9064
|5300
|2006.11.07 07:20
|buy
|2652
|24.00
|1.9044
|0.0000
|1.9059
|5301
|2006.11.07 07:44
|buy
|2653
|48.00
|1.9038
|0.0000
|1.9053
|5302
|2006.11.07 10:31
|t/p
|2653
|48.00
|1.9053
|0.0000
|1.9053
|720.00
|334403.71
|5303
|2006.11.07 10:31
|close
|2652
|24.00
|1.9053
|0.0000
|1.9059
|216.01
|334619.72
|5304
|2006.11.07 10:31
|close
|2651
|12.00
|1.9053
|0.0000
|1.9064
|48.00
|334667.72
|5305
|2006.11.07 10:31
|close
|2650
|6.00
|1.9053
|0.0000
|1.9070
|-12.00
|334655.72
|5306
|2006.11.07 10:31
|close
|2649
|3.00
|1.9053
|0.0000
|1.9076
|-24.00
|334631.72
|5307
|2006.11.07 15:00
|buy
|2654
|3.00
|1.9075
|0.0000
|1.9090
|5308
|2006.11.07 15:30
|t/p
|2654
|3.00
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|45.00
|334676.72
|5309
|2006.11.07 15:30
|buy
|2655
|3.00
|1.9094
|0.0000
|1.9109
|5310
|2006.11.07 15:52
|t/p
|2655
|3.00
|1.9109
|0.0000
|1.9109
|45.00
|334721.72
|5311
|2006.11.07 15:52
|buy
|2656
|3.00
|1.9113
|0.0000
|1.9128
|5312
|2006.11.07 16:01
|buy
|2657
|6.00
|1.9107
|0.0000
|1.9122
|5313
|2006.11.07 16:40
|buy
|2658
|12.00
|1.9101
|0.0000
|1.9116
|5314
|2006.11.07 16:53
|buy
|2659
|24.00
|1.9096
|0.0000
|1.9111
|5315
|2006.11.07 16:54
|buy
|2660
|48.00
|1.9089
|0.0000
|1.9104
|5316
|2006.11.10 03:08
|t/p
|2660
|48.00
|1.9104
|0.0000
|1.9104
|672.00
|335393.72
|5317
|2006.11.10 03:08
|close
|2659
|24.00
|1.9104
|0.0000
|1.9111
|168.01
|335561.73
|5318
|2006.11.10 03:08
|close
|2658
|12.00
|1.9104
|0.0000
|1.9116
|24.00
|335585.73
|5319
|2006.11.10 03:08
|close
|2657
|6.00
|1.9104
|0.0000
|1.9122
|-24.00
|335561.73
|5320
|2006.11.10 03:08
|close
|2656
|3.00
|1.9104
|0.0000
|1.9128
|-30.00
|335531.73
|5321
|2006.11.10 09:15
|buy
|2661
|3.00
|1.9094
|0.0000
|1.9109
|5322
|2006.11.10 09:21
|buy
|2662
|6.00
|1.9089
|0.0000
|1.9104
|5323
|2006.11.10 09:28
|t/p
|2662
|6.00
|1.9104
|0.0000
|1.9104
|90.00
|335621.73
|5324
|2006.11.10 09:28
|close
|2661
|3.00
|1.9104
|0.0000
|1.9109
|30.00
|335651.73
|5325
|2006.11.10 09:28
|buy
|2663
|3.00
|1.9108
|0.0000
|1.9123
|5326
|2006.11.10 09:28
|buy
|2664
|6.00
|1.9103
|0.0000
|1.9118
|5327
|2006.11.10 09:30
|t/p
|2664
|6.00
|1.9118
|0.0000
|1.9118
|90.00
|335741.73
|5328
|2006.11.10 09:30
|close
|2663
|3.00
|1.9118
|0.0000
|1.9123
|30.00
|335771.73
|5329
|2006.11.10 09:30
|buy
|2665
|3.00
|1.9122
|0.0000
|1.9137
|5330
|2006.11.10 09:40
|buy
|2666
|6.00
|1.9117
|0.0000
|1.9132
|5331
|2006.11.10 09:57
|t/p
|2666
|6.00
|1.9132
|0.0000
|1.9132
|90.00
|335861.73
|5332
|2006.11.10 09:57
|close
|2665
|3.00
|1.9135
|0.0000
|1.9137
|39.00
|335900.73
|5333
|2006.11.10 11:00
|buy
|2667
|3.00
|1.9156
|0.0000
|1.9171
|5334
|2006.11.10 11:45
|t/p
|2667
|3.00
|1.9171
|0.0000
|1.9171
|45.00
|335945.73
|5335
|2006.11.10 11:45
|buy
|2668
|3.00
|1.9175
|0.0000
|1.9190
|5336
|2006.11.10 12:07
|buy
|2669
|6.00
|1.9169
|0.0000
|1.9184
|5337
|2006.11.10 12:26
|buy
|2670
|12.00
|1.9161
|0.0000
|1.9176
|5338
|2006.11.10 12:33
|buy
|2671
|24.00
|1.9155
|0.0000
|1.9170
|5339
|2006.11.10 13:06
|buy
|2672
|48.00
|1.9149
|0.0000
|1.9164
|5340
|2006.11.22 16:26
|t/p
|2672
|48.00
|1.9164
|0.0000
|1.9164
|624.00
|336569.73
|5341
|2006.11.22 16:26
|close
|2671
|24.00
|1.9164
|0.0000
|1.9170
|168.01
|336737.74
|5342
|2006.11.22 16:26
|close
|2670
|12.00
|1.9164
|0.0000
|1.9176
|12.00
|336749.74
|5343
|2006.11.22 16:26
|close
|2669
|6.00
|1.9164
|0.0000
|1.9184
|-42.00
|336707.74
|5344
|2006.11.22 16:26
|close
|2668
|3.00
|1.9164
|0.0000
|1.9190
|-39.00
|336668.74
|5345
|2006.11.22 16:26
|buy
|2673
|3.00
|1.9168
|0.0000
|1.9183
|5346
|2006.11.22 16:29
|buy
|2674
|6.00
|1.9162
|0.0000
|1.9177
|5347
|2006.11.22 16:32
|buy
|2675
|12.00
|1.9156
|0.0000
|1.9171
|5348
|2006.11.22 16:33
|buy
|2676
|24.00
|1.9150
|0.0000
|1.9165
|5349
|2006.11.22 16:57
|buy
|2677
|48.00
|1.9143
|0.0000
|1.9158
|5350
|2006.11.23 10:08
|t/p
|2677
|48.00
|1.9158
|0.0000
|1.9158
|691.20
|337359.94
|5351
|2006.11.23 10:08
|close
|2676
|24.00
|1.9159
|0.0000
|1.9165
|201.60
|337561.54
|5352
|2006.11.23 10:08
|close
|2675
|12.00
|1.9159
|0.0000
|1.9171
|28.80
|337590.34
|5353
|2006.11.23 10:08
|close
|2674
|6.00
|1.9159
|0.0000
|1.9177
|-21.60
|337568.74
|5354
|2006.11.23 10:08
|close
|2673
|3.00
|1.9159
|0.0000
|1.9183
|-28.80
|337539.94
|5355
|2006.11.24 08:45
|buy
|2678
|3.00
|1.9165
|0.0000
|1.9180
|5356
|2006.11.24 08:52
|t/p
|2678
|3.00
|1.9180
|0.0000
|1.9180
|45.00
|337584.94
|5357
|2006.11.24 08:52
|buy
|2679
|3.00
|1.9186
|0.0000
|1.9201
|5358
|2006.11.24 08:53
|buy
|2680
|6.00
|1.9181
|0.0000
|1.9196
|5359
|2006.11.24 08:53
|buy
|2681
|12.00
|1.9176
|0.0000
|1.9191
|5360
|2006.11.24 09:24
|t/p
|2681
|12.00
|1.9191
|0.0000
|1.9191
|180.00
|337764.94
|5361
|2006.11.24 09:24
|close
|2680
|6.00
|1.9192
|0.0000
|1.9196
|66.00
|337830.94
|5362
|2006.11.24 09:24
|close
|2679
|3.00
|1.9192
|0.0000
|1.9201
|18.00
|337848.94
|5363
|2006.11.24 09:24
|buy
|2682
|3.00
|1.9196
|0.0000
|1.9211
|5364
|2006.11.24 09:25
|t/p
|2682
|3.00
|1.9211
|0.0000
|1.9211
|45.00
|337893.94
|5365
|2006.11.24 09:25
|buy
|2683
|3.00
|1.9215
|0.0000
|1.9230
|5366
|2006.11.24 09:31
|t/p
|2683
|3.00
|1.9230
|0.0000
|1.9230
|45.00
|337938.94
|5367
|2006.11.24 09:31
|buy
|2684
|3.00
|1.9234
|0.0000
|1.9249
|5368
|2006.11.24 09:33
|t/p
|2684
|3.00
|1.9249
|0.0000
|1.9249
|45.00
|337983.94
|5369
|2006.11.24 09:33
|buy
|2685
|3.00
|1.9256
|0.0000
|1.9271
|5370
|2006.11.24 09:34
|t/p
|2685
|3.00
|1.9271
|0.0000
|1.9271
|45.00
|338028.94
|5371
|2006.11.24 09:34
|buy
|2686
|3.00
|1.9281
|0.0000
|1.9296
|5372
|2006.11.24 09:36
|buy
|2687
|6.00
|1.9276
|0.0000
|1.9291
|5373
|2006.11.24 09:37
|buy
|2688
|12.00
|1.9270
|0.0000
|1.9285
|5374
|2006.11.24 09:38
|buy
|2689
|24.00
|1.9265
|0.0000
|1.9280
|5375
|2006.11.24 09:43
|t/p
|2689
|24.00
|1.9280
|0.0000
|1.9280
|360.00
|338388.94
|5376
|2006.11.24 09:43
|close
|2688
|12.00
|1.9280
|0.0000
|1.9285
|120.00
|338508.94
|5377
|2006.11.24 09:43
|close
|2687
|6.00
|1.9280
|0.0000
|1.9291
|24.00
|338532.94
|5378
|2006.11.24 09:43
|close
|2686
|3.00
|1.9280
|0.0000
|1.9296
|-3.00
|338529.94
|5379
|2006.11.24 09:43
|buy
|2690
|3.00
|1.9284
|0.0000
|1.9299
|5380
|2006.11.24 09:48
|t/p
|2690
|3.00
|1.9299
|0.0000
|1.9299
|45.00
|338574.94
|5381
|2006.11.24 09:48
|buy
|2691
|3.00
|1.9305
|0.0000
|1.9320
|5382
|2006.11.24 09:48
|t/p
|2691
|3.00
|1.9320
|0.0000
|1.9320
|45.00
|338619.94
|5383
|2006.11.24 09:48
|buy
|2692
|3.00
|1.9324
|0.0000
|1.9339
|5384
|2006.11.24 09:48
|buy
|2693
|6.00
|1.9319
|0.0000
|1.9334
|5385
|2006.11.24 09:50
|t/p
|2693
|6.00
|1.9334
|0.0000
|1.9334
|90.00
|338709.94
|5386
|2006.11.24 09:50
|close
|2692
|3.00
|1.9334
|0.0000
|1.9339
|30.00
|338739.94
|5387
|2006.11.24 09:50
|buy
|2694
|3.00
|1.9338
|0.0000
|1.9353
|5388
|2006.11.24 09:50
|buy
|2695
|6.00
|1.9333
|0.0000
|1.9348
|5389
|2006.11.24 09:50
|buy
|2696
|12.00
|1.9324
|0.0000
|1.9339
|5390
|2006.11.24 09:51
|buy
|2697
|24.00
|1.9319
|0.0000
|1.9334
|5391
|2006.11.24 09:52
|buy
|2698
|48.00
|1.9313
|0.0000
|1.9328
|5392
|2006.11.24 11:21
|t/p
|2698
|48.00
|1.9328
|0.0000
|1.9328
|720.00
|339459.94
|5393
|2006.11.24 11:21
|close
|2697
|24.00
|1.9329
|0.0000
|1.9334
|240.00
|339699.94
|5394
|2006.11.24 11:21
|close
|2696
|12.00
|1.9329
|0.0000
|1.9339
|60.00
|339759.94
|5395
|2006.11.24 11:21
|close
|2695
|6.00
|1.9329
|0.0000
|1.9348
|-24.00
|339735.94
|5396
|2006.11.24 11:21
|close
|2694
|3.00
|1.9329
|0.0000
|1.9353
|-27.00
|339708.94
|5397
|2006.11.24 11:21
|buy
|2699
|3.00
|1.9333
|0.0000
|1.9348
|5398
|2006.11.24 11:21
|buy
|2700
|6.00
|1.9328
|0.0000
|1.9343
|5399
|2006.11.24 11:26
|buy
|2701
|12.00
|1.9321
|0.0000
|1.9336
|5400
|2006.11.24 11:30
|t/p
|2701
|12.00
|1.9336
|0.0000
|1.9336
|180.00
|339888.94
|5401
|2006.11.24 11:30
|close
|2700
|6.00
|1.9337
|0.0000
|1.9343
|54.00
|339942.94
|5402
|2006.11.24 11:30
|close
|2699
|3.00
|1.9337
|0.0000
|1.9348
|12.00
|339954.94
|5403
|2006.11.24 11:30
|buy
|2702
|3.00
|1.9341
|0.0000
|1.9356
|5404
|2006.11.24 11:39
|buy
|2703
|6.00
|1.9334
|0.0000
|1.9349
|5405
|2006.11.24 11:58
|buy
|2704
|12.00
|1.9328
|0.0000
|1.9343
|5406
|2006.11.24 12:08
|buy
|2705
|24.00
|1.9322
|0.0000
|1.9337
|5407
|2006.11.24 12:31
|t/p
|2705
|24.00
|1.9337
|0.0000
|1.9337
|360.00
|340314.94
|5408
|2006.11.24 12:31
|close
|2704
|12.00
|1.9338
|0.0000
|1.9343
|120.00
|340434.94
|5409
|2006.11.24 12:31
|close
|2703
|6.00
|1.9338
|0.0000
|1.9349
|24.00
|340458.94
|5410
|2006.11.24 12:31
|close
|2702
|3.00
|1.9338
|0.0000
|1.9356
|-9.00
|340449.94
|5411
|2006.11.24 12:31
|buy
|2706
|3.00
|1.9342
|0.0000
|1.9357
|5412
|2006.11.24 12:35
|buy
|2707
|6.00
|1.9336
|0.0000
|1.9351
|5413
|2006.11.24 13:42
|buy
|2708
|12.00
|1.9329
|0.0000
|1.9344
|5414
|2006.11.24 14:03
|buy
|2709
|24.00
|1.9323
|0.0000
|1.9338
|5415
|2006.11.24 14:03
|buy
|2710
|48.00
|1.9318
|0.0000
|1.9333
|5416
|2006.11.24 14:51
|t/p
|2710
|48.00
|1.9333
|0.0000
|1.9333
|720.00
|341169.94
|5417
|2006.11.24 14:51
|close
|2709
|24.00
|1.9333
|0.0000
|1.9338
|240.00
|341409.94
|5418
|2006.11.24 14:51
|close
|2708
|12.00
|1.9333
|0.0000
|1.9344
|48.00
|341457.94
|5419
|2006.11.24 14:51
|close
|2707
|6.00
|1.9333
|0.0000
|1.9351
|-18.00
|341439.94
|5420
|2006.11.24 14:51
|close
|2706
|3.00
|1.9333
|0.0000
|1.9357
|-27.00
|341412.94
|5421
|2006.11.24 14:51
|buy
|2711
|3.00
|1.9337
|0.0000
|1.9352
|5422
|2006.11.24 14:53
|buy
|2712
|6.00
|1.9331
|0.0000
|1.9346
|5423
|2006.11.24 15:06
|buy
|2713
|12.00
|1.9326
|0.0000
|1.9341
|5424
|2006.11.24 15:08
|buy
|2714
|24.00
|1.9321
|0.0000
|1.9336
|5425
|2006.11.24 15:18
|buy
|2715
|48.00
|1.9315
|0.0000
|1.9330
|5426
|2006.11.24 16:19
|t/p
|2715
|48.00
|1.9330
|0.0000
|1.9330
|720.00
|342132.94
|5427
|2006.11.24 16:19
|close
|2714
|24.00
|1.9331
|0.0000
|1.9336
|240.00
|342372.94
|5428
|2006.11.24 16:19
|close
|2713
|12.00
|1.9331
|0.0000
|1.9341
|60.00
|342432.94
|5429
|2006.11.24 16:19
|close
|2712
|6.00
|1.9331
|0.0000
|1.9346
|0.00
|342432.94
|5430
|2006.11.24 16:19
|close
|2711
|3.00
|1.9331
|0.0000
|1.9352
|-18.00
|342414.94
|5431
|2006.11.26 23:59
|buy
|2716
|3.00
|1.9398
|0.0000
|1.9413
|5432
|2006.11.27 00:00
|buy
|2717
|6.00
|1.9392
|0.0000
|1.9407
|5433
|2006.11.27 00:29
|t/p
|2717
|6.00
|1.9407
|0.0000
|1.9407
|90.00
|342504.94
|5434
|2006.11.27 00:29
|close
|2716
|3.00
|1.9409
|0.0000
|1.9413
|32.40
|342537.34
|5435
|2006.11.27 00:29
|buy
|2718
|3.00
|1.9413
|0.0000
|1.9428
|5436
|2006.11.27 00:30
|buy
|2719
|6.00
|1.9407
|0.0000
|1.9422
|5437
|2006.11.27 00:35
|buy
|2720
|12.00
|1.9401
|0.0000
|1.9416
|5438
|2006.11.27 01:04
|buy
|2721
|24.00
|1.9395
|0.0000
|1.9410
|5439
|2006.11.27 01:38
|buy
|2722
|48.00
|1.9390
|0.0000
|1.9405
|5440
|2006.11.27 02:48
|t/p
|2722
|48.00
|1.9405
|0.0000
|1.9405
|720.00
|343257.34
|5441
|2006.11.27 02:48
|close
|2721
|24.00
|1.9406
|0.0000
|1.9410
|264.00
|343521.34
|5442
|2006.11.27 02:48
|close
|2720
|12.00
|1.9406
|0.0000
|1.9416
|60.00
|343581.34
|5443
|2006.11.27 02:48
|close
|2719
|6.00
|1.9406
|0.0000
|1.9422
|-6.00
|343575.34
|5444
|2006.11.27 02:48
|close
|2718
|3.00
|1.9406
|0.0000
|1.9428
|-21.00
|343554.34
|5445
|2006.11.27 02:48
|buy
|2723
|3.00
|1.9410
|0.0000
|1.9425
|5446
|2006.11.27 02:51
|buy
|2724
|6.00
|1.9405
|0.0000
|1.9420
|5447
|2006.11.27 03:23
|buy
|2725
|12.00
|1.9399
|0.0000
|1.9414
|5448
|2006.11.27 03:32
|buy
|2726
|24.00
|1.9394
|0.0000
|1.9409
|5449
|2006.11.27 05:48
|buy
|2727
|48.00
|1.9388
|0.0000
|1.9403
|5450
|2006.11.28 08:53
|t/p
|2727
|48.00
|1.9403
|0.0000
|1.9403
|710.40
|344264.74
|5451
|2006.11.28 08:53
|close
|2726
|24.00
|1.9403
|0.0000
|1.9409
|211.23
|344475.97
|5452
|2006.11.28 08:53
|close
|2725
|12.00
|1.9403
|0.0000
|1.9414
|45.59
|344521.56
|5453
|2006.11.28 08:53
|close
|2724
|6.00
|1.9403
|0.0000
|1.9420
|-13.20
|344508.36
|5454
|2006.11.28 08:53
|close
|2723
|3.00
|1.9403
|0.0000
|1.9425
|-21.60
|344486.76
|5455
|2006.11.28 12:30
|buy
|2728
|3.00
|1.9439
|0.0000
|1.9454
|5456
|2006.11.28 12:30
|buy
|2729
|6.00
|1.9433
|0.0000
|1.9448
|5457
|2006.11.28 14:29
|t/p
|2729
|6.00
|1.9448
|0.0000
|1.9448
|90.00
|344576.76
|5458
|2006.11.28 14:29
|close
|2728
|3.00
|1.9449
|0.0000
|1.9454
|30.00
|344606.76
|5459
|2006.11.28 14:29
|buy
|2730
|3.00
|1.9453
|0.0000
|1.9468
|5460
|2006.11.28 14:30
|t/p
|2730
|3.00
|1.9468
|0.0000
|1.9468
|45.00
|344651.76
|5461
|2006.11.28 14:30
|buy
|2731
|3.00
|1.9472
|0.0000
|1.9487
|5462
|2006.11.28 14:35
|t/p
|2731
|3.00
|1.9487
|0.0000
|1.9487
|45.00
|344696.76
|5463
|2006.11.28 14:35
|buy
|2732
|3.00
|1.9492
|0.0000
|1.9507
|5464
|2006.11.28 14:35
|buy
|2733
|6.00
|1.9487
|0.0000
|1.9502
|5465
|2006.11.28 14:36
|buy
|2734
|12.00
|1.9479
|0.0000
|1.9494
|5466
|2006.11.28 14:36
|buy
|2735
|24.00
|1.9474
|0.0000
|1.9489
|5467
|2006.11.28 15:15
|buy
|2736
|48.00
|1.9468
|0.0000
|1.9483
|5468
|2006.11.28 15:29
|t/p
|2736
|48.00
|1.9483
|0.0000
|1.9483
|720.00
|345416.76
|5469
|2006.11.28 15:29
|close
|2735
|24.00
|1.9484
|0.0000
|1.9489
|240.02
|345656.78
|5470
|2006.11.28 15:29
|close
|2734
|12.00
|1.9484
|0.0000
|1.9494
|60.00
|345716.78
|5471
|2006.11.28 15:29
|close
|2733
|6.00
|1.9484
|0.0000
|1.9502
|-18.00
|345698.78
|5472
|2006.11.28 15:29
|close
|2732
|3.00
|1.9484
|0.0000
|1.9507
|-24.00
|345674.78
|5473
|2006.11.28 15:29
|buy
|2737
|3.00
|1.9488
|0.0000
|1.9503
|5474
|2006.11.28 15:30
|buy
|2738
|6.00
|1.9481
|0.0000
|1.9496
|5475
|2006.11.28 15:51
|t/p
|2738
|6.00
|1.9496
|0.0000
|1.9496
|90.00
|345764.78
|5476
|2006.11.28 15:51
|close
|2737
|3.00
|1.9497
|0.0000
|1.9503
|27.00
|345791.78
|5477
|2006.11.28 18:45
|buy
|2739
|3.00
|1.9476
|0.0000
|1.9491
|5478
|2006.11.28 19:14
|t/p
|2739
|3.00
|1.9491
|0.0000
|1.9491
|45.00
|345836.78
|5479
|2006.11.28 19:14
|buy
|2740
|3.00
|1.9496
|0.0000
|1.9511
|5480
|2006.11.28 19:16
|t/p
|2740
|3.00
|1.9511
|0.0000
|1.9511
|45.00
|345881.78
|5481
|2006.11.28 19:16
|buy
|2741
|3.00
|1.9516
|0.0000
|1.9531
|5482
|2006.11.28 19:19
|buy
|2742
|6.00
|1.9510
|0.0000
|1.9525
|5483
|2006.11.28 19:19
|buy
|2743
|12.00
|1.9504
|0.0000
|1.9519
|5484
|2006.11.28 19:20
|buy
|2744
|24.00
|1.9498
|0.0000
|1.9513
|5485
|2006.11.28 19:34
|t/p
|2744
|24.00
|1.9513
|0.0000
|1.9513
|360.00
|346241.78
|5486
|2006.11.28 19:34
|close
|2743
|12.00
|1.9514
|0.0000
|1.9519
|119.99
|346361.77
|5487
|2006.11.28 19:34
|close
|2742
|6.00
|1.9514
|0.0000
|1.9525
|24.00
|346385.77
|5488
|2006.11.28 19:34
|close
|2741
|3.00
|1.9514
|0.0000
|1.9531
|-6.00
|346379.77
|5489
|2006.11.28 19:34
|buy
|2745
|3.00
|1.9518
|0.0000
|1.9533
|5490
|2006.11.28 19:35
|buy
|2746
|6.00
|1.9513
|0.0000
|1.9528
|5491
|2006.11.28 19:38
|buy
|2747
|12.00
|1.9505
|0.0000
|1.9520
|5492
|2006.11.28 19:39
|buy
|2748
|24.00
|1.9498
|0.0000
|1.9513
|5493
|2006.11.28 19:51
|buy
|2749
|48.00
|1.9491
|0.0000
|1.9506
|5494
|2006.11.28 19:57
|t/p
|2749
|48.00
|1.9506
|0.0000
|1.9506
|720.00
|347099.77
|5495
|2006.11.28 19:57
|close
|2748
|24.00
|1.9507
|0.0000
|1.9513
|216.01
|347315.78
|5496
|2006.11.28 19:57
|close
|2747
|12.00
|1.9507
|0.0000
|1.9520
|24.02
|347339.80
|5497
|2006.11.28 19:57
|close
|2746
|6.00
|1.9507
|0.0000
|1.9528
|-35.99
|347303.81
|5498
|2006.11.28 19:57
|close
|2745
|3.00
|1.9507
|0.0000
|1.9533
|-33.00
|347270.81
|5499
|2006.11.28 19:57
|buy
|2750
|3.00
|1.9511
|0.0000
|1.9526
|5500
|2006.11.28 20:02
|buy
|2751
|6.00
|1.9505
|0.0000
|1.9520
|5501
|2006.11.28 21:41
|t/p
|2751
|6.00
|1.9520
|0.0000
|1.9520
|90.00
|347360.81
|5502
|2006.11.28 21:41
|close
|2750
|3.00
|1.9520
|0.0000
|1.9526
|27.00
|347387.81
|5503
|2006.11.28 23:45
|buy
|2752
|3.00
|1.9521
|0.0000
|1.9536
|5504
|2006.11.28 23:48
|buy
|2753
|6.00
|1.9515
|0.0000
|1.9530
|5505
|2006.11.29 00:52
|t/p
|2753
|6.00
|1.9530
|0.0000
|1.9530
|88.80
|347476.61
|5506
|2006.11.29 00:52
|close
|2752
|3.00
|1.9530
|0.0000
|1.9536
|26.40
|347503.01
|5507
|2006.11.29 00:52
|buy
|2754
|3.00
|1.9534
|0.0000
|1.9549
|5508
|2006.11.29 00:58
|buy
|2755
|6.00
|1.9529
|0.0000
|1.9544
|5509
|2006.11.29 01:04
|buy
|2756
|12.00
|1.9522
|0.0000
|1.9537
|5510
|2006.11.29 01:16
|t/p
|2756
|12.00
|1.9537
|0.0000
|1.9537
|180.00
|347683.01
|5511
|2006.11.29 01:16
|close
|2755
|6.00
|1.9537
|0.0000
|1.9544
|48.00
|347731.01
|5512
|2006.11.29 01:16
|close
|2754
|3.00
|1.9537
|0.0000
|1.9549
|9.00
|347740.01
|5513
|2006.11.29 01:16
|buy
|2757
|3.00
|1.9541
|0.0000
|1.9556
|5514
|2006.11.29 01:21
|buy
|2758
|6.00
|1.9536
|0.0000
|1.9551
|5515
|2006.11.29 01:52
|buy
|2759
|12.00
|1.9530
|0.0000
|1.9545
|5516
|2006.11.29 03:47
|buy
|2760
|24.00
|1.9523
|0.0000
|1.9538
|5517
|2006.11.29 04:03
|buy
|2761
|48.00
|1.9518
|0.0000
|1.9533
|5518
|2006.11.29 07:21
|t/p
|2761
|48.00
|1.9533
|0.0000
|1.9533
|720.00
|348460.01
|5519
|2006.11.29 07:21
|close
|2760
|24.00
|1.9533
|0.0000
|1.9538
|240.00
|348700.01
|5520
|2006.11.29 07:21
|close
|2759
|12.00
|1.9533
|0.0000
|1.9545
|36.01
|348736.02
|5521
|2006.11.29 07:21
|close
|2758
|6.00
|1.9533
|0.0000
|1.9551
|-17.99
|348718.03
|5522
|2006.11.29 07:21
|close
|2757
|3.00
|1.9533
|0.0000
|1.9556
|-24.00
|348694.03
|5523
|2006.11.29 21:45
|sell
|2762
|3.00
|1.9450
|0.0000
|1.9435
|5524
|2006.11.29 22:15
|sell
|2763
|6.00
|1.9456
|0.0000
|1.9441
|5525
|2006.11.29 22:37
|sell
|2764
|12.00
|1.9461
|0.0000
|1.9446
|5526
|2006.11.29 22:53
|sell
|2765
|24.00
|1.9467
|0.0000
|1.9452
|5527
|2006.11.30 02:47
|t/p
|2765
|24.00
|1.9452
|0.0000
|1.9452
|363.96
|349057.99
|5528
|2006.11.30 02:47
|close
|2764
|12.00
|1.9451
|0.0000
|1.9446
|121.98
|349179.97
|5529
|2006.11.30 02:47
|close
|2763
|6.00
|1.9451
|0.0000
|1.9441
|30.98
|349210.95
|5530
|2006.11.30 02:47
|close
|2762
|3.00
|1.9451
|0.0000
|1.9435
|-2.50
|349208.45
|5531
|2006.11.30 07:30
|buy
|2766
|3.00
|1.9488
|0.0000
|1.9503
|5532
|2006.11.30 07:43
|t/p
|2766
|3.00
|1.9503
|0.0000
|1.9503
|45.00
|349253.45
|5533
|2006.11.30 07:43
|buy
|2767
|3.00
|1.9509
|0.0000
|1.9524
|5534
|2006.11.30 07:49
|buy
|2768
|6.00
|1.9503
|0.0000
|1.9518
|5535
|2006.11.30 08:01
|t/p
|2768
|6.00
|1.9518
|0.0000
|1.9518
|90.00
|349343.45
|5536
|2006.11.30 08:01
|close
|2767
|3.00
|1.9518
|0.0000
|1.9524
|27.00
|349370.45
|5537
|2006.11.30 08:01
|buy
|2769
|3.00
|1.9522
|0.0000
|1.9537
|5538
|2006.11.30 08:22
|t/p
|2769
|3.00
|1.9537
|0.0000
|1.9537
|45.00
|349415.45
|5539
|2006.11.30 08:22
|buy
|2770
|3.00
|1.9543
|0.0000
|1.9558
|5540
|2006.11.30 08:23
|t/p
|2770
|3.00
|1.9558
|0.0000
|1.9558
|45.00
|349460.45
|5541
|2006.11.30 08:23
|buy
|2771
|3.00
|1.9563
|0.0000
|1.9578
|5542
|2006.11.30 08:26
|buy
|2772
|6.00
|1.9557
|0.0000
|1.9572
|5543
|2006.11.30 08:27
|buy
|2773
|12.00
|1.9551
|0.0000
|1.9566
|5544
|2006.11.30 08:27
|buy
|2774
|24.00
|1.9544
|0.0000
|1.9559
|5545
|2006.11.30 08:27
|buy
|2775
|48.00
|1.9538
|0.0000
|1.9553
|5546
|2006.11.30 10:23
|t/p
|2775
|48.00
|1.9553
|0.0000
|1.9553
|720.00
|350180.45
|5547
|2006.11.30 10:23
|close
|2774
|24.00
|1.9555
|0.0000
|1.9559
|264.00
|350444.45
|5548
|2006.11.30 10:23
|close
|2773
|12.00
|1.9555
|0.0000
|1.9566
|48.00
|350492.45
|5549
|2006.11.30 10:23
|close
|2772
|6.00
|1.9555
|0.0000
|1.9572
|-12.00
|350480.45
|5550
|2006.11.30 10:23
|close
|2771
|3.00
|1.9555
|0.0000
|1.9578
|-24.00
|350456.45
|5551
|2006.11.30 10:23
|buy
|2776
|3.00
|1.9559
|0.0000
|1.9574
|5552
|2006.11.30 10:25
|t/p
|2776
|3.00
|1.9574
|0.0000
|1.9574
|45.00
|350501.45
|5553
|2006.11.30 10:25
|buy
|2777
|3.00
|1.9580
|0.0000
|1.9595
|5554
|2006.11.30 10:25
|buy
|2778
|6.00
|1.9572
|0.0000
|1.9587
|5555
|2006.11.30 10:26
|buy
|2779
|12.00
|1.9567
|0.0000
|1.9582
|5556
|2006.11.30 10:26
|buy
|2780
|24.00
|1.9561
|0.0000
|1.9576
|5557
|2006.11.30 10:31
|buy
|2781
|48.00
|1.9555
|0.0000
|1.9570
|5558
|2006.11.30 10:46
|t/p
|2781
|48.00
|1.9570
|0.0000
|1.9570
|720.00
|351221.45
|5559
|2006.11.30 10:46
|close
|2780
|24.00
|1.9571
|0.0000
|1.9576
|240.00
|351461.45
|5560
|2006.11.30 10:46
|close
|2779
|12.00
|1.9571
|0.0000
|1.9582
|47.99
|351509.44
|5561
|2006.11.30 10:46
|close
|2778
|6.00
|1.9571
|0.0000
|1.9587
|-6.02
|351503.42
|5562
|2006.11.30 10:46
|close
|2777
|3.00
|1.9571
|0.0000
|1.9595
|-27.00
|351476.42
|5563
|2006.11.30 10:46
|buy
|2782
|3.00
|1.9575
|0.0000
|1.9590
|5564
|2006.11.30 10:49
|buy
|2783
|6.00
|1.9569
|0.0000
|1.9584
|5565
|2006.11.30 11:08
|buy
|2784
|12.00
|1.9563
|0.0000
|1.9578
|5566
|2006.11.30 11:11
|buy
|2785
|24.00
|1.9557
|0.0000
|1.9572
|5567
|2006.11.30 11:11
|buy
|2786
|48.00
|1.9551
|0.0000
|1.9566
|5568
|2006.11.30 13:14
|t/p
|2786
|48.00
|1.9566
|0.0000
|1.9566
|720.00
|352196.42
|5569
|2006.11.30 13:14
|close
|2785
|24.00
|1.9567
|0.0000
|1.9572
|239.99
|352436.41
|5570
|2006.11.30 13:14
|close
|2784
|12.00
|1.9567
|0.0000
|1.9578
|48.01
|352484.42
|5571
|2006.11.30 13:14
|close
|2783
|6.00
|1.9567
|0.0000
|1.9584
|-11.99
|352472.43
|5572
|2006.11.30 13:14
|close
|2782
|3.00
|1.9567
|0.0000
|1.9590
|-24.00
|352448.43
|5573
|2006.11.30 13:14
|buy
|2787
|3.00
|1.9571
|0.0000
|1.9586
|5574
|2006.11.30 13:14
|buy
|2788
|6.00
|1.9564
|0.0000
|1.9579
|5575
|2006.11.30 13:41
|buy
|2789
|12.00
|1.9558
|0.0000
|1.9573
|5576
|2006.11.30 14:03
|t/p
|2789
|12.00
|1.9573
|0.0000
|1.9573
|180.00
|352628.43
|5577
|2006.11.30 14:03
|close
|2788
|6.00
|1.9573
|0.0000
|1.9579
|54.01
|352682.44
|5578
|2006.11.30 14:03
|close
|2787
|3.00
|1.9573
|0.0000
|1.9586
|6.01
|352688.45
|5579
|2006.11.30 14:03
|buy
|2790
|3.00
|1.9577
|0.0000
|1.9592
|5580
|2006.11.30 14:07
|buy
|2791
|6.00
|1.9572
|0.0000
|1.9587
|5581
|2006.11.30 14:29
|buy
|2792
|12.00
|1.9567
|0.0000
|1.9582
|5582
|2006.11.30 14:30
|t/p
|2792
|12.00
|1.9582
|0.0000
|1.9582
|180.00
|352868.45
|5583
|2006.11.30 14:30
|close
|2791
|6.00
|1.9584
|0.0000
|1.9587
|71.99
|352940.44
|5584
|2006.11.30 14:30
|close
|2790
|3.00
|1.9584
|0.0000
|1.9592
|20.99
|352961.43
|5585
|2006.11.30 15:15
|buy
|2793
|3.00
|1.9579
|0.0000
|1.9594
|5586
|2006.11.30 15:22
|buy
|2794
|6.00
|1.9574
|0.0000
|1.9589
|5587
|2006.11.30 15:57
|t/p
|2794
|6.00
|1.9589
|0.0000
|1.9589
|90.00
|353051.43
|5588
|2006.11.30 15:57
|close
|2793
|3.00
|1.9589
|0.0000
|1.9594
|30.00
|353081.43
|5589
|2006.11.30 15:57
|buy
|2795
|3.00
|1.9593
|0.0000
|1.9608
|5590
|2006.11.30 16:02
|buy
|2796
|6.00
|1.9587
|0.0000
|1.9602
|5591
|2006.11.30 16:02
|buy
|2797
|12.00
|1.9581
|0.0000
|1.9596
|5592
|2006.11.30 16:04
|t/p
|2797
|12.00
|1.9596
|0.0000
|1.9596
|180.00
|353261.43
|5593
|2006.11.30 16:04
|close
|2796
|6.00
|1.9597
|0.0000
|1.9602
|60.00
|353321.43
|5594
|2006.11.30 16:04
|close
|2795
|3.00
|1.9597
|0.0000
|1.9608
|12.00
|353333.43
|5595
|2006.11.30 16:04
|buy
|2798
|3.00
|1.9601
|0.0000
|1.9616
|5596
|2006.11.30 16:07
|t/p
|2798
|3.00
|1.9616
|0.0000
|1.9616
|45.00
|353378.43
|5597
|2006.11.30 16:07
|buy
|2799
|3.00
|1.9620
|0.0000
|1.9635
|5598
|2006.11.30 16:32
|t/p
|2799
|3.00
|1.9635
|0.0000
|1.9635
|45.00
|353423.43
|5599
|2006.11.30 16:32
|buy
|2800
|3.00
|1.9639
|0.0000
|1.9654
|5600
|2006.11.30 16:37
|buy
|2801
|6.00
|1.9633
|0.0000
|1.9648
|5601
|2006.11.30 16:42
|buy
|2802
|12.00
|1.9626
|0.0000
|1.9641
|5602
|2006.11.30 16:45
|t/p
|2802
|12.00
|1.9641
|0.0000
|1.9641
|180.00
|353603.43
|5603
|2006.11.30 16:45
|close
|2801
|6.00
|1.9641
|0.0000
|1.9648
|48.01
|353651.44
|5604
|2006.11.30 16:45
|close
|2800
|3.00
|1.9641
|0.0000
|1.9654
|6.00
|353657.44
|5605
|2006.11.30 16:45
|buy
|2803
|3.00
|1.9645
|0.0000
|1.9660
|5606
|2006.11.30 16:51
|buy
|2804
|6.00
|1.9636
|0.0000
|1.9651
|5607
|2006.11.30 16:52
|buy
|2805
|12.00
|1.9631
|0.0000
|1.9646
|5608
|2006.11.30 16:56
|t/p
|2805
|12.00
|1.9646
|0.0000
|1.9646
|180.00
|353837.44
|5609
|2006.11.30 16:56
|close
|2804
|6.00
|1.9646
|0.0000
|1.9651
|60.00
|353897.44
|5610
|2006.11.30 16:56
|close
|2803
|3.00
|1.9646
|0.0000
|1.9660
|3.00
|353900.44
|5611
|2006.11.30 16:56
|buy
|2806
|3.00
|1.9650
|0.0000
|1.9665
|5612
|2006.11.30 16:59
|t/p
|2806
|3.00
|1.9665
|0.0000
|1.9665
|45.00
|353945.44
|5613
|2006.11.30 16:59
|buy
|2807
|3.00
|1.9669
|0.0000
|1.9684
|5614
|2006.11.30 17:06
|buy
|2808
|6.00
|1.9663
|0.0000
|1.9678
|5615
|2006.11.30 17:13
|t/p
|2808
|6.00
|1.9678
|0.0000
|1.9678
|90.00
|354035.44
|5616
|2006.11.30 17:13
|close
|2807
|3.00
|1.9678
|0.0000
|1.9684
|27.00
|354062.44
|5617
|2006.11.30 17:13
|buy
|2809
|3.00
|1.9682
|0.0000
|1.9697
|5618
|2006.11.30 17:26
|buy
|2810
|6.00
|1.9676
|0.0000
|1.9691
|5619
|2006.11.30 18:00
|t/p
|2810
|6.00
|1.9691
|0.0000
|1.9691
|90.00
|354152.44
|5620
|2006.11.30 18:00
|close
|2809
|3.00
|1.9693
|0.0000
|1.9697
|33.00
|354185.44
|5621
|2006.11.30 18:00
|buy
|2811
|3.00
|1.9697
|0.0000
|1.9712
|5622
|2006.11.30 18:07
|buy
|2812
|6.00
|1.9692
|0.0000
|1.9707
|5623
|2006.11.30 18:28
|buy
|2813
|12.00
|1.9685
|0.0000
|1.9700
|5624
|2006.11.30 18:56
|buy
|2814
|24.00
|1.9680
|0.0000
|1.9695
|5625
|2006.11.30 19:08
|buy
|2815
|48.00
|1.9674
|0.0000
|1.9689
|5626
|2006.12.01 07:22
|t/p
|2815
|48.00
|1.9689
|0.0000
|1.9689
|710.40
|354895.84
|5627
|2006.12.01 07:22
|close
|2814
|24.00
|1.9690
|0.0000
|1.9695
|235.23
|355131.07
|5628
|2006.12.01 07:22
|close
|2813
|12.00
|1.9690
|0.0000
|1.9700
|57.60
|355188.67
|5629
|2006.12.01 07:22
|close
|2812
|6.00
|1.9690
|0.0000
|1.9707
|-13.20
|355175.47
|5630
|2006.12.01 07:22
|close
|2811
|3.00
|1.9690
|0.0000
|1.9712
|-21.60
|355153.87
|5631
|2006.12.01 07:22
|buy
|2816
|3.00
|1.9694
|0.0000
|1.9709
|5632
|2006.12.01 07:26
|t/p
|2816
|3.00
|1.9709
|0.0000
|1.9709
|45.00
|355198.87
|5633
|2006.12.01 07:26
|buy
|2817
|3.00
|1.9713
|0.0000
|1.9728
|5634
|2006.12.01 07:30
|t/p
|2817
|3.00
|1.9728
|0.0000
|1.9728
|45.00
|355243.87
|5635
|2006.12.01 07:30
|buy
|2818
|3.00
|1.9733
|0.0000
|1.9748
|5636
|2006.12.01 08:01
|buy
|2819
|6.00
|1.9728
|0.0000
|1.9743
|5637
|2006.12.01 08:21
|t/p
|2819
|6.00
|1.9743
|0.0000
|1.9743
|90.00
|355333.87
|5638
|2006.12.01 08:21
|close
|2818
|3.00
|1.9743
|0.0000
|1.9748
|30.00
|355363.87
|5639
|2006.12.01 08:21
|buy
|2820
|3.00
|1.9747
|0.0000
|1.9762
|5640
|2006.12.01 08:32
|buy
|2821
|6.00
|1.9742
|0.0000
|1.9757
|5641
|2006.12.01 08:36
|buy
|2822
|12.00
|1.9735
|0.0000
|1.9750
|5642
|2006.12.01 09:02
|buy
|2823
|24.00
|1.9730
|0.0000
|1.9745
|5643
|2006.12.01 09:02
|buy
|2824
|48.00
|1.9723
|0.0000
|1.9738
|5644
|2006.12.01 16:00
|t/p
|2824
|48.00
|1.9738
|0.0000
|1.9738
|720.00
|356083.87
|5645
|2006.12.01 16:00
|close
|2823
|24.00
|1.9740
|0.0000
|1.9745
|240.00
|356323.87
|5646
|2006.12.01 16:00
|close
|2822
|12.00
|1.9740
|0.0000
|1.9750
|60.00
|356383.87
|5647
|2006.12.01 16:00
|close
|2821
|6.00
|1.9740
|0.0000
|1.9757
|-12.00
|356371.87
|5648
|2006.12.01 16:00
|close
|2820
|3.00
|1.9740
|0.0000
|1.9762
|-21.00
|356350.87
|5649
|2006.12.01 16:00
|buy
|2825
|3.00
|1.9744
|0.0000
|1.9759
|5650
|2006.12.01 16:01
|t/p
|2825
|3.00
|1.9759
|0.0000
|1.9759
|45.00
|356395.87
|5651
|2006.12.01 16:01
|buy
|2826
|3.00
|1.9763
|0.0000
|1.9778
|5652
|2006.12.01 16:02
|buy
|2827
|6.00
|1.9758
|0.0000
|1.9773
|5653
|2006.12.01 16:04
|buy
|2828
|12.00
|1.9752
|0.0000
|1.9767
|5654
|2006.12.01 16:04
|buy
|2829
|24.00
|1.9746
|0.0000
|1.9761
|5655
|2006.12.01 16:09
|t/p
|2829
|24.00
|1.9761
|0.0000
|1.9761
|360.00
|356755.87
|5656
|2006.12.01 16:09
|close
|2828
|12.00
|1.9762
|0.0000
|1.9767
|120.00
|356875.87
|5657
|2006.12.01 16:09
|close
|2827
|6.00
|1.9762
|0.0000
|1.9773
|24.00
|356899.87
|5658
|2006.12.01 16:09
|close
|2826
|3.00
|1.9762
|0.0000
|1.9778
|-3.00
|356896.87
|5659
|2006.12.01 16:09
|buy
|2830
|3.00
|1.9766
|0.0000
|1.9781
|5660
|2006.12.01 16:11
|t/p
|2830
|3.00
|1.9781
|0.0000
|1.9781
|45.00
|356941.87
|5661
|2006.12.01 16:11
|buy
|2831
|3.00
|1.9787
|0.0000
|1.9802
|5662
|2006.12.01 16:12
|buy
|2832
|6.00
|1.9780
|0.0000
|1.9795
|5663
|2006.12.01 16:13
|buy
|2833
|12.00
|1.9774
|0.0000
|1.9789
|5664
|2006.12.01 16:15
|buy
|2834
|24.00
|1.9768
|0.0000
|1.9783
|5665
|2006.12.01 16:20
|t/p
|2834
|24.00
|1.9783
|0.0000
|1.9783
|360.00
|357301.87
|5666
|2006.12.01 16:20
|close
|2833
|12.00
|1.9784
|0.0000
|1.9789
|120.00
|357421.87
|5667
|2006.12.01 16:20
|close
|2832
|6.00
|1.9784
|0.0000
|1.9795
|24.00
|357445.87
|5668
|2006.12.01 16:20
|close
|2831
|3.00
|1.9784
|0.0000
|1.9802
|-9.00
|357436.87
|5669
|2006.12.01 16:20
|buy
|2835
|3.00
|1.9788
|0.0000
|1.9803
|5670
|2006.12.01 16:25
|buy
|2836
|6.00
|1.9782
|0.0000
|1.9797
|5671
|2006.12.01 16:29
|t/p
|2836
|6.00
|1.9797
|0.0000
|1.9797
|90.00
|357526.87
|5672
|2006.12.01 16:29
|close
|2835
|3.00
|1.9799
|0.0000
|1.9803
|33.00
|357559.87
|5673
|2006.12.01 16:29
|buy
|2837
|3.00
|1.9803
|0.0000
|1.9818
|5674
|2006.12.01 16:36
|t/p
|2837
|3.00
|1.9818
|0.0000
|1.9818
|45.00
|357604.87
|5675
|2006.12.01 16:36
|buy
|2838
|3.00
|1.9826
|0.0000
|1.9841
|5676
|2006.12.01 16:38
|t/p
|2838
|3.00
|1.9841
|0.0000
|1.9841
|45.00
|357649.87
|5677
|2006.12.01 16:38
|buy
|2839
|3.00
|1.9846
|0.0000
|1.9861
|5678
|2006.12.01 16:40
|buy
|2840
|6.00
|1.9840
|0.0000
|1.9855
|5679
|2006.12.01 16:40
|buy
|2841
|12.00
|1.9834
|0.0000
|1.9849
|5680
|2006.12.01 16:42
|buy
|2842
|24.00
|1.9829
|0.0000
|1.9844
|5681
|2006.12.01 16:43
|buy
|2843
|48.00
|1.9820
|0.0000
|1.9835
|5682
|2006.12.01 16:49
|t/p
|2843
|48.00
|1.9835
|0.0000
|1.9835
|720.00
|358369.87
|5683
|2006.12.01 16:49
|close
|2842
|24.00
|1.9836
|0.0000
|1.9844
|168.00
|358537.87
|5684
|2006.12.01 16:49
|close
|2841
|12.00
|1.9836
|0.0000
|1.9849
|24.00
|358561.87
|5685
|2006.12.01 16:49
|close
|2840
|6.00
|1.9836
|0.0000
|1.9855
|-24.00
|358537.87
|5686
|2006.12.01 16:49
|close
|2839
|3.00
|1.9836
|0.0000
|1.9861
|-30.00
|358507.87
|5687
|2006.12.01 16:49
|buy
|2844
|3.00
|1.9840
|0.0000
|1.9855
|5688
|2006.12.01 16:50
|buy
|2845
|6.00
|1.9833
|0.0000
|1.9848
|5689
|2006.12.01 16:55
|buy
|2846
|12.00
|1.9827
|0.0000
|1.9842
|5690
|2006.12.01 16:56
|buy
|2847
|24.00
|1.9821
|0.0000
|1.9836
|5691
|2006.12.01 16:56
|buy
|2848
|48.00
|1.9814
|0.0000
|1.9829
|5692
|2006.12.03 15:04
|t/p
|2848
|48.00
|1.9829
|0.0000
|1.9829
|720.00
|359227.87
|5693
|2006.12.03 15:04
|close
|2847
|24.00
|1.9829
|0.0000
|1.9836
|192.00
|359419.87
|5694
|2006.12.03 15:04
|close
|2846
|12.00
|1.9829
|0.0000
|1.9842
|24.00
|359443.87
|5695
|2006.12.03 15:04
|close
|2845
|6.00
|1.9829
|0.0000
|1.9848
|-24.00
|359419.87
|5696
|2006.12.03 15:04
|close
|2844
|3.00
|1.9829
|0.0000
|1.9855
|-33.00
|359386.87
|5697
|2006.12.03 15:04
|buy
|2849
|3.00
|1.9833
|0.0000
|1.9848
|5698
|2006.12.03 21:00
|buy
|2850
|6.00
|1.9828
|0.0000
|1.9843
|5699
|2006.12.03 21:47
|buy
|2851
|12.00
|1.9822
|0.0000
|1.9837
|5700
|2006.12.04 01:01
|buy
|2852
|24.00
|1.9812
|0.0000
|1.9827
|5701
|2006.12.04 01:02
|buy
|2853
|48.00
|1.9807
|0.0000
|1.9822
|5702
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|2853
|48.00
|1.9523
|0.0000
|1.9822
|-13756.78
|345630.09
|5703
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|2852
|24.00
|1.9523
|0.0000
|1.9827
|-6998.41
|338631.68
|5704
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|2851
|12.00
|1.9523
|0.0000
|1.9837
|-3621.60
|335010.08
|5705
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|2850
|6.00
|1.9523
|0.0000
|1.9843
|-1846.80
|333163.28
|5706
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|2849
|3.00
|1.9523
|0.0000
|1.9848
|-938.40
|332224.88