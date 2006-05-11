Strategy Tester Report
Goblin II

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.18 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=3; RiskPerTrade=2; MoneyManagment=false; MagicNumber=123456; m_TakeProfit=15; m_PipsInterval=5;
Bars in test2066Ticks modelled1509366Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit322224.88Gross profit359029.29Gross loss-36804.42
Profit factor9.76Expected payoff112.94
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown27218.99 (7.57%)Relative drawdown7.57% (27218.99)
Total trades2853Short positions (won %)1213 (80.96%)Long positions (won %)1640 (81.59%)
Profit trades (% of total)2320 (81.32%)Loss trades (% of total)533 (18.68%)
Largestprofit trade746.40loss trade-13756.78
Averageprofit trade154.75loss trade-69.05
Maximumconsecutive wins (profit in money)32 (3274.80)consecutive losses (loss in money)7 (-27218.99)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3323.99 (22)consecutive loss (count of losses)-27218.99 (7)
Averageconsecutive wins7consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.03 14:00buy13.001.72920.00001.7307
22006.04.03 14:28buy26.001.72860.00001.7301
32006.04.03 14:29buy312.001.72810.00001.7296
42006.04.03 14:34buy424.001.72750.00001.7290
52006.04.03 16:01t/p424.001.72900.00001.7290360.0010360.00
62006.04.03 16:01close312.001.72910.00001.7296120.0010480.00
72006.04.03 16:01close26.001.72910.00001.730130.0010510.00
82006.04.03 16:01close13.001.72910.00001.7307-3.0010507.00
92006.04.03 16:01buy53.001.72950.00001.7310
102006.04.03 16:01buy66.001.72890.00001.7304
112006.04.03 16:19t/p66.001.73040.00001.730490.0010597.00
122006.04.03 16:19close53.001.73060.00001.731033.0010630.00
132006.04.03 16:19buy73.001.73100.00001.7325
142006.04.03 16:21buy86.001.73040.00001.7319
152006.04.03 16:40t/p86.001.73190.00001.731990.0010720.00
162006.04.03 16:40close73.001.73200.00001.732530.0010750.00
172006.04.03 16:40buy93.001.73240.00001.7339
182006.04.03 16:46t/p93.001.73390.00001.733945.0010795.00
192006.04.03 16:46buy103.001.73430.00001.7358
202006.04.03 16:47buy116.001.73380.00001.7353
212006.04.03 16:53t/p116.001.73530.00001.735390.0010885.00
222006.04.03 16:53close103.001.73530.00001.735830.0010915.00
232006.04.03 16:53buy123.001.73570.00001.7372
242006.04.03 16:59t/p123.001.73720.00001.737245.0010960.00
252006.04.03 16:59buy133.001.73780.00001.7393
262006.04.03 16:59buy146.001.73730.00001.7388
272006.04.03 17:02buy1512.001.73670.00001.7382
282006.04.03 17:16t/p1512.001.73820.00001.7382180.0011140.00
292006.04.03 17:16close146.001.73820.00001.738854.0011194.00
302006.04.03 17:16close133.001.73820.00001.739312.0011206.00
312006.04.03 17:16buy163.001.73860.00001.7401
322006.04.03 17:56buy176.001.73810.00001.7396
332006.04.03 18:04t/p176.001.73960.00001.739690.0011296.00
342006.04.03 18:04close163.001.73960.00001.740130.0011326.00
352006.04.03 18:04buy183.001.74000.00001.7415
362006.04.03 18:06buy196.001.73940.00001.7409
372006.04.03 18:09buy2012.001.73870.00001.7402
382006.04.03 18:51t/p2012.001.74020.00001.7402180.0011506.00
392006.04.03 18:51close196.001.74020.00001.740948.0011554.00
402006.04.03 18:51close183.001.74020.00001.74156.0011560.00
412006.04.03 18:51buy213.001.74060.00001.7421
422006.04.03 18:52buy226.001.74010.00001.7416
432006.04.03 18:57buy2312.001.73950.00001.7410
442006.04.03 19:06buy2424.001.73880.00001.7403
452006.04.04 01:08t/p2424.001.74030.00001.7403355.2011915.20
462006.04.04 01:08close2312.001.74040.00001.7410105.5912020.79
472006.04.04 01:08close226.001.74040.00001.741616.8012037.59
482006.04.04 01:08close213.001.74040.00001.7421-6.6012030.99
492006.04.04 08:15buy253.001.73950.00001.7410
502006.04.04 08:17buy266.001.73880.00001.7403
512006.04.04 08:58buy2712.001.73820.00001.7397
522006.04.04 09:10t/p2712.001.73970.00001.7397180.0012210.99
532006.04.04 09:10close266.001.73980.00001.740360.0012270.99
542006.04.04 09:10close253.001.73980.00001.74109.0012279.99
552006.04.04 09:10buy283.001.74020.00001.7417
562006.04.04 09:22t/p283.001.74170.00001.741745.0012324.99
572006.04.04 09:22buy293.001.74220.00001.7437
582006.04.04 09:31t/p293.001.74370.00001.743745.0012369.99
592006.04.04 09:31buy303.001.74410.00001.7456
602006.04.04 09:31buy316.001.74360.00001.7451
612006.04.04 09:38buy3212.001.74300.00001.7445
622006.04.04 09:59t/p3212.001.74450.00001.7445180.0012549.99
632006.04.04 09:59close316.001.74450.00001.745154.0012603.99
642006.04.04 09:59close303.001.74450.00001.745612.0012615.99
652006.04.04 09:59buy333.001.74490.00001.7464
662006.04.04 10:30buy346.001.74440.00001.7459
672006.04.04 11:11t/p346.001.74590.00001.745990.0012705.99
682006.04.04 11:11close333.001.74590.00001.746430.0012735.99
692006.04.04 11:11buy353.001.74630.00001.7478
702006.04.04 11:22buy366.001.74580.00001.7473
712006.04.04 11:24buy3712.001.74520.00001.7467
722006.04.04 11:41t/p3712.001.74670.00001.7467180.0012915.99
732006.04.04 11:41close366.001.74680.00001.747360.0012975.99
742006.04.04 11:41close353.001.74680.00001.747815.0012990.99
752006.04.04 11:41buy383.001.74720.00001.7487
762006.04.04 11:46buy396.001.74670.00001.7482
772006.04.04 11:50buy4012.001.74600.00001.7475
782006.04.04 12:06buy4124.001.74540.00001.7469
792006.04.04 13:06buy4248.001.74480.00001.7463
802006.04.04 13:51t/p4248.001.74630.00001.7463720.0013710.99
812006.04.04 13:51close4124.001.74640.00001.7469240.0013950.99
822006.04.04 13:51close4012.001.74640.00001.747548.0013998.99
832006.04.04 13:51close396.001.74640.00001.7482-18.0013980.99
842006.04.04 13:51close383.001.74640.00001.7487-24.0013956.99
852006.04.04 13:51buy433.001.74680.00001.7483
862006.04.04 14:04t/p433.001.74830.00001.748345.0014001.99
872006.04.04 14:04buy443.001.74880.00001.7503
882006.04.04 14:05t/p443.001.75030.00001.750345.0014046.99
892006.04.04 14:05buy453.001.75080.00001.7523
902006.04.04 14:07buy466.001.75020.00001.7517
912006.04.04 14:08buy4712.001.74950.00001.7510
922006.04.04 14:20t/p4712.001.75100.00001.7510180.0014226.99
932006.04.04 14:20close466.001.75100.00001.751748.0014274.99
942006.04.04 14:20close453.001.75100.00001.75236.0014280.99
952006.04.04 14:20buy483.001.75140.00001.7529
962006.04.04 14:28t/p483.001.75290.00001.752945.0014325.99
972006.04.04 14:28buy493.001.75330.00001.7548
982006.04.04 14:36buy506.001.75260.00001.7541
992006.04.04 14:41buy5112.001.75200.00001.7535
1002006.04.04 15:17t/p5112.001.75350.00001.7535180.0014505.99
1012006.04.04 15:17close506.001.75360.00001.754160.0014565.99
1022006.04.04 15:17close493.001.75360.00001.75489.0014574.99
1032006.04.04 15:17buy523.001.75400.00001.7555
1042006.04.04 15:19buy536.001.75350.00001.7550
1052006.04.04 15:47t/p536.001.75500.00001.755090.0014664.99
1062006.04.04 15:47close523.001.75510.00001.755533.0014697.99
1072006.04.04 15:47buy543.001.75550.00001.7570
1082006.04.04 15:51t/p543.001.75700.00001.757045.0014742.99
1092006.04.04 15:51buy553.001.75760.00001.7591
1102006.04.04 15:52buy566.001.75690.00001.7584
1112006.04.04 16:06buy5712.001.75640.00001.7579
1122006.04.04 16:08buy5824.001.75590.00001.7574
1132006.04.04 16:30t/p5824.001.75740.00001.7574360.0015102.99
1142006.04.04 16:30close5712.001.75740.00001.7579120.0015222.99
1152006.04.04 16:30close566.001.75740.00001.758430.0015252.99
1162006.04.04 16:30close553.001.75740.00001.7591-6.0015246.99
1172006.04.04 16:30buy593.001.75780.00001.7593
1182006.04.04 16:31buy606.001.75720.00001.7587
1192006.04.04 16:43buy6112.001.75670.00001.7582
1202006.04.04 16:46buy6224.001.75600.00001.7575
1212006.04.04 16:54buy6348.001.75540.00001.7569
1222006.04.05 03:23t/p6348.001.75690.00001.7569710.4015957.39
1232006.04.05 03:23close6224.001.75700.00001.7575235.2116192.60
1242006.04.05 03:23close6112.001.75700.00001.758233.6016226.20
1252006.04.05 03:23close606.001.75700.00001.7587-13.2016213.00
1262006.04.05 03:23close593.001.75700.00001.7593-24.6016188.40
1272006.04.05 07:45buy643.001.75950.00001.7610
1282006.04.05 07:48buy656.001.75890.00001.7604
1292006.04.05 07:58buy6612.001.75830.00001.7598
1302006.04.05 08:07buy6724.001.75750.00001.7590
1312006.04.05 08:09buy6848.001.75680.00001.7583
1322006.04.05 08:24t/p6848.001.75830.00001.7583720.0016908.40
1332006.04.05 08:24close6724.001.75830.00001.7590192.0017100.40
1342006.04.05 08:24close6612.001.75830.00001.75980.0017100.40
1352006.04.05 08:24close656.001.75830.00001.7604-36.0017064.40
1362006.04.05 08:24close643.001.75830.00001.7610-36.0017028.40
1372006.04.05 11:00sell693.001.75370.00001.7522
1382006.04.05 11:27t/p693.001.75220.00001.752245.0017073.40
1392006.04.05 12:00sell703.001.75280.00001.7513
1402006.04.05 14:13t/p703.001.75130.00001.751345.0017118.40
1412006.04.05 14:13sell713.001.75080.00001.7493
1422006.04.05 14:23sell726.001.75140.00001.7499
1432006.04.05 14:34sell7312.001.75200.00001.7505
1442006.04.05 14:36sell7424.001.75250.00001.7510
1452006.04.05 14:36sell7548.001.75310.00001.7516
1462006.04.05 14:53t/p7548.001.75160.00001.7516720.0017838.40
1472006.04.05 14:53close7424.001.75150.00001.7510240.0018078.40
1482006.04.05 14:53close7312.001.75150.00001.750560.0018138.40
1492006.04.05 14:53close726.001.75150.00001.7499-6.0018132.40
1502006.04.05 14:53close713.001.75150.00001.7493-21.0018111.40
1512006.04.05 14:53sell763.001.75110.00001.7496
1522006.04.05 14:56sell776.001.75180.00001.7503
1532006.04.05 14:56sell7812.001.75230.00001.7508
1542006.04.05 15:10t/p7812.001.75080.00001.7508180.0018291.40
1552006.04.05 15:10close776.001.75080.00001.750360.0018351.40
1562006.04.05 15:10close763.001.75080.00001.74969.0018360.40
1572006.04.05 15:10sell793.001.75040.00001.7489
1582006.04.05 15:11sell806.001.75090.00001.7494
1592006.04.05 15:13sell8112.001.75140.00001.7499
1602006.04.05 15:26sell8224.001.75200.00001.7505
1612006.04.05 16:01sell8348.001.75250.00001.7510
1622006.04.05 16:05t/p8348.001.75100.00001.7510720.0019080.40
1632006.04.05 16:05close8224.001.75100.00001.7505240.0019320.40
1642006.04.05 16:05close8112.001.75100.00001.749948.0019368.40
1652006.04.05 16:05close806.001.75100.00001.7494-6.0019362.40
1662006.04.05 16:05close793.001.75100.00001.7489-18.0019344.40
1672006.04.05 16:05sell843.001.75060.00001.7491
1682006.04.05 16:06t/p843.001.74910.00001.749145.0019389.40
1692006.04.05 16:06sell853.001.74870.00001.7472
1702006.04.05 16:09sell866.001.74920.00001.7477
1712006.04.05 16:10sell8712.001.74990.00001.7484
1722006.04.05 17:04sell8824.001.75040.00001.7489
1732006.04.05 17:05sell8948.001.75100.00001.7495
1742006.04.05 17:25t/p8948.001.74950.00001.7495720.0020109.40
1752006.04.05 17:25close8824.001.74950.00001.7489216.0120325.41
1762006.04.05 17:25close8712.001.74950.00001.748448.0020373.41
1772006.04.05 17:25close866.001.74950.00001.7477-18.0020355.41
1782006.04.05 17:25close853.001.74950.00001.7472-24.0020331.41
1792006.04.06 09:45buy903.001.75400.00001.7555
1802006.04.06 10:15t/p903.001.75550.00001.755545.0020376.41
1812006.04.06 10:15buy913.001.75610.00001.7576
1822006.04.06 10:17buy926.001.75550.00001.7570
1832006.04.06 10:58t/p926.001.75700.00001.757090.0020466.41
1842006.04.06 10:58close913.001.75750.00001.757642.0020508.41
1852006.04.06 11:30buy933.001.75940.00001.7609
1862006.04.06 11:31buy946.001.75880.00001.7603
1872006.04.06 11:56buy9512.001.75830.00001.7598
1882006.04.06 12:03buy9624.001.75770.00001.7592
1892006.04.06 12:24buy9748.001.75720.00001.7587
1902006.04.06 12:47t/p9748.001.75870.00001.7587720.0021228.41
1912006.04.06 12:47close9624.001.75870.00001.7592240.0021468.41
1922006.04.06 12:47close9512.001.75870.00001.759848.0021516.41
1932006.04.06 12:47close946.001.75870.00001.7603-6.0021510.41
1942006.04.06 12:47close933.001.75870.00001.7609-21.0021489.41
1952006.04.06 16:15sell983.001.75170.00001.7502
1962006.04.06 16:25sell996.001.75260.00001.7511
1972006.04.06 16:25sell10012.001.75310.00001.7516
1982006.04.06 16:39sell10124.001.75360.00001.7521
1992006.04.06 16:59t/p10124.001.75210.00001.7521360.0021849.41
2002006.04.06 16:59close10012.001.75200.00001.7516132.0021981.41
2012006.04.06 16:59close996.001.75200.00001.751136.0022017.41
2022006.04.06 16:59close983.001.75200.00001.7502-9.0022008.41
2032006.04.06 16:59sell1023.001.75160.00001.7501
2042006.04.06 17:00sell1036.001.75220.00001.7507
2052006.04.06 17:27t/p1036.001.75070.00001.750790.0022098.41
2062006.04.06 17:27close1023.001.75050.00001.750133.0022131.41
2072006.04.06 17:27sell1043.001.75010.00001.7486
2082006.04.06 18:02sell1056.001.75080.00001.7493
2092006.04.06 18:02sell10612.001.75140.00001.7499
2102006.04.06 18:26t/p10612.001.74990.00001.7499180.0022311.41
2112006.04.06 18:26close1056.001.74980.00001.749360.0022371.41
2122006.04.06 18:26close1043.001.74980.00001.74869.0022380.41
2132006.04.06 18:26sell1073.001.74940.00001.7479
2142006.04.06 18:42sell1086.001.75000.00001.7485
2152006.04.06 18:46sell10912.001.75060.00001.7491
2162006.04.06 19:05sell11024.001.75130.00001.7498
2172006.04.06 20:32sell11148.001.75180.00001.7503
2182006.04.07 01:53t/p11148.001.75030.00001.7503722.6423103.05
2192006.04.07 01:53close11024.001.75030.00001.7498241.3123344.36
2202006.04.07 01:53close10912.001.75030.00001.749136.6623381.02
2212006.04.07 01:53close1086.001.75030.00001.7485-17.6723363.35
2222006.04.07 01:53close1073.001.75030.00001.7479-26.8423336.52
2232006.04.07 14:00sell1123.001.74910.00001.7476
2242006.04.07 14:20sell1136.001.74960.00001.7481
2252006.04.07 14:30t/p1136.001.74810.00001.748190.0023426.52
2262006.04.07 14:30close1123.001.74780.00001.747639.0023465.52
2272006.04.07 14:30sell1143.001.74740.00001.7459
2282006.04.07 14:30sell1156.001.74800.00001.7465
2292006.04.07 14:30sell11612.001.74930.00001.7478
2302006.04.07 14:31sell11724.001.74990.00001.7484
2312006.04.07 14:31sell11848.001.75070.00001.7492
2322006.04.07 15:20t/p11848.001.74920.00001.7492720.0024185.52
2332006.04.07 15:20close11724.001.74910.00001.7484192.0024377.52
2342006.04.07 15:20close11612.001.74910.00001.747824.0024401.52
2352006.04.07 15:20close1156.001.74910.00001.7465-66.0024335.52
2362006.04.07 15:20close1143.001.74910.00001.7459-51.0024284.52
2372006.04.07 15:20sell1193.001.74870.00001.7472
2382006.04.07 15:22t/p1193.001.74720.00001.747245.0024329.52
2392006.04.07 15:22sell1203.001.74680.00001.7453
2402006.04.07 15:22sell1216.001.74730.00001.7458
2412006.04.07 15:22sell12212.001.74800.00001.7465
2422006.04.07 15:24t/p12212.001.74650.00001.7465180.0024509.52
2432006.04.07 15:24close1216.001.74640.00001.745854.0024563.52
2442006.04.07 15:24close1203.001.74640.00001.745312.0024575.52
2452006.04.07 15:24sell1233.001.74600.00001.7445
2462006.04.07 15:29sell1246.001.74660.00001.7451
2472006.04.07 16:04t/p1246.001.74510.00001.745190.0024665.52
2482006.04.07 16:04close1233.001.74490.00001.744533.0024698.52
2492006.04.07 16:04sell1253.001.74450.00001.7430
2502006.04.07 16:22t/p1253.001.74300.00001.743045.0024743.52
2512006.04.07 16:22sell1263.001.74260.00001.7411
2522006.04.07 17:56t/p1263.001.74110.00001.741145.0024788.52
2532006.04.07 17:56sell1273.001.74060.00001.7391
2542006.04.07 18:24sell1286.001.74130.00001.7398
2552006.04.07 18:55sell12912.001.74190.00001.7404
2562006.04.07 19:07sell13024.001.74240.00001.7409
2572006.04.07 19:12sell13148.001.74300.00001.7415
2582006.04.07 21:04t/p13148.001.74150.00001.7415720.0025508.52
2592006.04.07 21:04close13024.001.74140.00001.7409240.0025748.52
2602006.04.07 21:04close12912.001.74140.00001.740459.9925808.51
2612006.04.07 21:04close1286.001.74140.00001.7398-6.0025802.51
2622006.04.07 21:04close1273.001.74140.00001.7391-24.0025778.51
2632006.04.07 21:04sell1323.001.74100.00001.7395
2642006.04.07 21:05sell1336.001.74160.00001.7401
2652006.04.07 21:07sell13412.001.74210.00001.7406
2662006.04.07 21:40sell13524.001.74280.00001.7413
2672006.04.07 21:45sell13648.001.74360.00001.7421
2682006.04.07 22:59t/p13648.001.74210.00001.7421720.0026498.51
2692006.04.07 22:59close13524.001.74200.00001.7413191.9926690.50
2702006.04.07 22:59close13412.001.74200.00001.740612.0026702.50
2712006.04.07 22:59close1336.001.74200.00001.7401-24.0026678.50
2722006.04.07 22:59close1323.001.74200.00001.7395-30.0026648.50
2732006.04.07 22:59sell1373.001.74160.00001.7401
2742006.04.07 22:59sell1386.001.74220.00001.7407
2752006.04.07 23:59sell13912.001.74390.00001.7424
2762006.04.10 02:32sell14024.001.74440.00001.7429
2772006.04.10 02:32sell14148.001.74510.00001.7436
2782006.04.10 04:16t/p14148.001.74360.00001.7436720.0027368.50
2792006.04.10 04:16close14024.001.74360.00001.7429192.0227560.52
2802006.04.10 04:16close13912.001.74360.00001.742436.6727597.19
2812006.04.10 04:16close1386.001.74360.00001.7407-83.6627513.53
2822006.04.10 04:16close1373.001.74360.00001.7401-59.8427453.69
2832006.04.10 17:00sell1423.001.74340.00001.7419
2842006.04.10 17:40t/p1423.001.74190.00001.741945.0027498.69
2852006.04.10 17:40sell1433.001.74140.00001.7399
2862006.04.10 19:00t/p1433.001.73990.00001.739945.0027543.69
2872006.04.11 18:45buy1443.001.74700.00001.7485
2882006.04.11 18:49buy1456.001.74650.00001.7480
2892006.04.11 20:03t/p1456.001.74800.00001.748090.0027633.69
2902006.04.11 20:03close1443.001.74800.00001.748530.0027663.69
2912006.04.11 20:03buy1463.001.74840.00001.7499
2922006.04.11 20:32buy1476.001.74790.00001.7494
2932006.04.11 21:50t/p1476.001.74940.00001.749490.0027753.69
2942006.04.11 21:50close1463.001.74940.00001.749930.0027783.69
2952006.04.12 17:30sell1483.001.75080.00001.7493
2962006.04.12 17:35sell1496.001.75150.00001.7500
2972006.04.12 19:13t/p1496.001.75000.00001.750090.0027873.69
2982006.04.12 19:13close1483.001.74970.00001.749333.0027906.69
2992006.04.17 01:28buy1503.001.75570.00001.7572
3002006.04.17 02:17t/p1503.001.75720.00001.757245.0027951.69
3012006.04.17 02:17buy1513.001.75760.00001.7591
3022006.04.17 03:05t/p1513.001.75910.00001.759145.0027996.69
3032006.04.17 03:05buy1523.001.75980.00001.7613
3042006.04.17 03:13buy1536.001.75930.00001.7608
3052006.04.17 04:26buy15412.001.75880.00001.7603
3062006.04.17 05:37buy15524.001.75820.00001.7597
3072006.04.17 10:24buy15648.001.75760.00001.7591
3082006.04.17 12:05t/p15648.001.75910.00001.7591720.0028716.69
3092006.04.17 12:05close15524.001.75910.00001.7597216.0028932.69
3102006.04.17 12:05close15412.001.75910.00001.760336.0028968.69
3112006.04.17 12:05close1536.001.75910.00001.7608-12.0028956.69
3122006.04.17 12:05close1523.001.75910.00001.7613-21.0028935.69
3132006.04.17 12:15buy1573.001.76010.00001.7616
3142006.04.17 13:39t/p1573.001.76160.00001.761645.0028980.69
3152006.04.17 13:39buy1583.001.76200.00001.7635
3162006.04.17 13:41t/p1583.001.76350.00001.763545.0029025.69
3172006.04.17 13:41buy1593.001.76390.00001.7654
3182006.04.17 13:42t/p1593.001.76540.00001.765445.0029070.69
3192006.04.17 13:42buy1603.001.76580.00001.7673
3202006.04.17 13:43buy1616.001.76530.00001.7668
3212006.04.17 13:44buy16212.001.76470.00001.7662
3222006.04.17 13:47buy16324.001.76410.00001.7656
3232006.04.17 13:52t/p16212.001.76620.00001.7662180.0029250.69
3242006.04.17 13:52t/p16324.001.76560.00001.7656360.0029610.69
3252006.04.17 13:52close1616.001.76620.00001.766854.0029664.69
3262006.04.17 13:52close1603.001.76620.00001.767312.0029676.69
3272006.04.17 13:52buy1643.001.76660.00001.7681
3282006.04.17 13:52buy1656.001.76600.00001.7675
3292006.04.17 14:14t/p1656.001.76750.00001.767590.0029766.69
3302006.04.17 14:14close1643.001.76750.00001.768127.0029793.69
3312006.04.17 14:14buy1663.001.76790.00001.7694
3322006.04.17 14:19t/p1663.001.76940.00001.769445.0029838.69
3332006.04.17 14:19buy1673.001.76980.00001.7713
3342006.04.17 14:32t/p1673.001.77130.00001.771345.0029883.69
3352006.04.17 14:32buy1683.001.77170.00001.7732
3362006.04.17 14:36buy1696.001.77120.00001.7727
3372006.04.17 14:37buy17012.001.77060.00001.7721
3382006.04.17 14:38buy17124.001.77000.00001.7715
3392006.04.17 14:41buy17248.001.76950.00001.7710
3402006.04.17 14:51t/p17248.001.77100.00001.7710720.0030603.69
3412006.04.17 14:51close17124.001.77100.00001.7715240.0030843.69
3422006.04.17 14:51close17012.001.77100.00001.772148.0030891.69
3432006.04.17 14:51close1696.001.77100.00001.7727-12.0030879.69
3442006.04.17 14:51close1683.001.77100.00001.7732-21.0030858.69
3452006.04.17 14:51buy1733.001.77140.00001.7729
3462006.04.17 14:52buy1746.001.77070.00001.7722
3472006.04.17 15:00buy17512.001.77020.00001.7717
3482006.04.17 15:00buy17624.001.76930.00001.7708
3492006.04.17 15:00buy17748.001.76850.00001.7700
3502006.04.17 15:19t/p17748.001.77000.00001.7700720.0031578.69
3512006.04.17 15:19close17624.001.77010.00001.7708192.0031770.69
3522006.04.17 15:19close17512.001.77010.00001.7717-12.0031758.69
3532006.04.17 15:19close1746.001.77010.00001.7722-36.0031722.69
3542006.04.17 15:19close1733.001.77010.00001.7729-39.0031683.69
3552006.04.17 15:19buy1783.001.77050.00001.7720
3562006.04.17 15:33buy1796.001.76990.00001.7714
3572006.04.17 15:50buy18012.001.76930.00001.7708
3582006.04.17 16:38t/p18012.001.77080.00001.7708180.0031863.69
3592006.04.17 16:38close1796.001.77100.00001.771466.0031929.69
3602006.04.17 16:38close1783.001.77100.00001.772015.0031944.69
3612006.04.17 16:38buy1813.001.77140.00001.7729
3622006.04.17 16:50t/p1813.001.77290.00001.772945.0031989.69
3632006.04.17 16:50buy1823.001.77340.00001.7749
3642006.04.17 17:02buy1836.001.77280.00001.7743
3652006.04.17 17:10buy18412.001.77220.00001.7737
3662006.04.17 17:27buy18524.001.77170.00001.7732
3672006.04.17 17:28buy18648.001.77120.00001.7727
3682006.04.17 19:52t/p18648.001.77270.00001.7727720.0032709.69
3692006.04.17 19:52close18524.001.77310.00001.7732336.0033045.69
3702006.04.17 19:52close18412.001.77310.00001.7737108.0033153.69
3712006.04.17 19:52close1836.001.77310.00001.774318.0033171.69
3722006.04.17 19:52close1823.001.77310.00001.7749-9.0033162.69
3732006.04.18 13:15buy1873.001.77280.00001.7743
3742006.04.18 13:26buy1886.001.77220.00001.7737
3752006.04.18 13:30buy18912.001.77170.00001.7732
3762006.04.18 14:31t/p18912.001.77320.00001.7732180.0033342.69
3772006.04.18 14:31close1886.001.77340.00001.773772.0033414.69
3782006.04.18 14:31close1873.001.77340.00001.774318.0033432.69
3792006.04.18 15:15buy1903.001.77640.00001.7779
3802006.04.18 15:50t/p1903.001.77790.00001.777945.0033477.69
3812006.04.18 15:50buy1913.001.77840.00001.7799
3822006.04.18 15:56buy1926.001.77780.00001.7793
3832006.04.18 16:07buy19312.001.77720.00001.7787
3842006.04.18 16:09buy19424.001.77670.00001.7782
3852006.04.18 16:17buy19548.001.77610.00001.7776
3862006.04.18 16:59t/p19548.001.77760.00001.7776720.0034197.69
3872006.04.18 16:59close19424.001.77760.00001.7782216.0234413.71
3882006.04.18 16:59close19312.001.77760.00001.778748.0134461.72
3892006.04.18 16:59close1926.001.77760.00001.7793-12.0034449.72
3902006.04.18 16:59close1913.001.77760.00001.7799-24.0034425.72
3912006.04.18 16:59buy1963.001.77800.00001.7795
3922006.04.18 17:07buy1976.001.77750.00001.7790
3932006.04.18 17:14buy19812.001.77690.00001.7784
3942006.04.18 17:25buy19924.001.77630.00001.7778
3952006.04.18 17:28buy20048.001.77550.00001.7770
3962006.04.18 17:45t/p20048.001.77700.00001.7770720.0035145.72
3972006.04.18 17:45close19924.001.77700.00001.7778168.0035313.72
3982006.04.18 17:45close19812.001.77700.00001.778412.0035325.72
3992006.04.18 17:45close1976.001.77700.00001.7790-30.0035295.72
4002006.04.18 17:45close1963.001.77700.00001.7795-30.0035265.72
4012006.04.18 18:30buy2013.001.77800.00001.7795
4022006.04.18 18:35buy2026.001.77750.00001.7790
4032006.04.18 20:02t/p2026.001.77900.00001.779090.0035355.72
4042006.04.18 20:02close2013.001.77900.00001.779530.0035385.72
4052006.04.18 21:30buy2033.001.78020.00001.7817
4062006.04.18 22:50t/p2033.001.78170.00001.781745.0035430.72
4072006.04.18 22:50buy2043.001.78220.00001.7837
4082006.04.18 23:25t/p2043.001.78370.00001.783745.0035475.72
4092006.04.18 23:25buy2053.001.78430.00001.7858
4102006.04.18 23:38buy2066.001.78370.00001.7852
4112006.04.18 23:49buy20712.001.78320.00001.7847
4122006.04.19 01:42buy20824.001.78260.00001.7841
4132006.04.19 03:40buy20948.001.78200.00001.7835
4142006.04.19 09:27t/p20948.001.78350.00001.7835720.0036195.72
4152006.04.19 09:27close20824.001.78350.00001.7841216.0136411.73
4162006.04.19 09:27close20712.001.78350.00001.784733.6036445.33
4172006.04.19 09:27close2066.001.78350.00001.7852-13.2036432.13
4182006.04.19 09:27close2053.001.78350.00001.7858-24.6036407.53
4192006.04.19 14:30buy2103.001.78650.00001.7880
4202006.04.19 14:30buy2116.001.78590.00001.7874
4212006.04.19 14:30buy21212.001.78530.00001.7868
4222006.04.19 14:30buy21324.001.78440.00001.7859
4232006.04.19 14:30buy21448.001.78320.00001.7847
4242006.04.19 14:59t/p21448.001.78470.00001.7847720.0037127.53
4252006.04.19 14:59close21324.001.78470.00001.785972.0037199.53
4262006.04.19 14:59close21212.001.78470.00001.7868-72.0037127.53
4272006.04.19 14:59close2116.001.78470.00001.7874-72.0037055.53
4282006.04.19 14:59close2103.001.78470.00001.7880-54.0037001.53
4292006.04.19 15:00buy2153.001.78500.00001.7865
4302006.04.19 15:00buy2166.001.78440.00001.7859
4312006.04.19 15:01buy21712.001.78370.00001.7852
4322006.04.19 15:22buy21824.001.78320.00001.7847
4332006.04.19 15:23buy21948.001.78250.00001.7840
4342006.04.19 15:32t/p21948.001.78400.00001.7840720.0037721.53
4352006.04.19 15:32close21824.001.78410.00001.7847216.0137937.54
4362006.04.19 15:32close21712.001.78410.00001.785248.0037985.54
4372006.04.19 15:32close2166.001.78410.00001.7859-18.0037967.54
4382006.04.19 15:32close2153.001.78410.00001.7865-27.0037940.54
4392006.04.19 15:32buy2203.001.78450.00001.7860
4402006.04.19 15:54t/p2203.001.78600.00001.786045.0037985.54
4412006.04.19 15:54buy2213.001.78650.00001.7880
4422006.04.19 16:05t/p2213.001.78800.00001.788045.0038030.54
4432006.04.19 17:30buy2223.001.78980.00001.7913
4442006.04.19 17:35buy2236.001.78920.00001.7907
4452006.04.19 17:38buy22412.001.78860.00001.7901
4462006.04.19 17:38buy22524.001.78800.00001.7895
4472006.04.19 18:00t/p22524.001.78950.00001.7895360.0038390.54
4482006.04.19 18:00close22412.001.78960.00001.7901120.0038510.54
4492006.04.19 18:00close2236.001.78960.00001.790724.0038534.54
4502006.04.19 18:00close2223.001.78960.00001.7913-6.0038528.54
4512006.04.19 18:00buy2263.001.79000.00001.7915
4522006.04.19 18:14t/p2263.001.79150.00001.791545.0038573.54
4532006.04.19 18:14buy2273.001.79200.00001.7935
4542006.04.19 18:16buy2286.001.79120.00001.7927
4552006.04.19 18:22t/p2286.001.79270.00001.792790.0038663.54
4562006.04.19 18:22close2273.001.79270.00001.793521.0038684.54
4572006.04.19 18:22buy2293.001.79310.00001.7946
4582006.04.19 18:24buy2306.001.79260.00001.7941
4592006.04.19 18:28buy23112.001.79200.00001.7935
4602006.04.19 18:30buy23224.001.79140.00001.7929
4612006.04.19 18:32buy23348.001.79070.00001.7922
4622006.04.19 19:01t/p23348.001.79220.00001.7922720.0039404.54
4632006.04.19 19:01close23224.001.79220.00001.7929192.0039596.54
4642006.04.19 19:01close23112.001.79220.00001.793524.0039620.54
4652006.04.19 19:01close2306.001.79220.00001.7941-24.0039596.54
4662006.04.19 19:01close2293.001.79220.00001.7946-27.0039569.54
4672006.04.19 19:01buy2343.001.79260.00001.7941
4682006.04.19 19:05buy2356.001.79200.00001.7935
4692006.04.19 19:08buy23612.001.79140.00001.7929
4702006.04.19 20:09t/p23612.001.79290.00001.7929180.0039749.54
4712006.04.19 20:09close2356.001.79290.00001.793554.0039803.54
4722006.04.19 20:09close2343.001.79290.00001.79419.0039812.54
4732006.04.19 20:09buy2373.001.79330.00001.7948
4742006.04.19 20:59buy2386.001.79270.00001.7942
4752006.04.19 21:02buy23912.001.79210.00001.7936
4762006.04.20 00:46buy24024.001.79150.00001.7930
4772006.04.20 02:02buy24148.001.79100.00001.7925
4782006.04.24 10:30t/p24148.001.79250.00001.7925700.8040513.34
4792006.04.24 10:30close24024.001.79270.00001.7930278.3940791.73
4802006.04.24 10:30close23912.001.79270.00001.793660.0040851.73
4812006.04.24 10:30close2386.001.79270.00001.7942-6.0040845.73
4822006.04.24 10:30close2373.001.79270.00001.7948-21.0040824.73
4832006.04.24 14:30sell2423.001.78680.00001.7853
4842006.04.24 14:40t/p2423.001.78530.00001.785345.0040869.73
4852006.04.24 14:40sell2433.001.78490.00001.7834
4862006.04.24 14:40sell2446.001.78540.00001.7839
4872006.04.24 14:43sell24512.001.78600.00001.7845
4882006.04.24 15:17t/p24512.001.78450.00001.7845180.0041049.73
4892006.04.24 15:17close2446.001.78450.00001.783954.0041103.73
4902006.04.24 15:17close2433.001.78450.00001.783412.0041115.73
4912006.04.24 15:17sell2463.001.78410.00001.7826
4922006.04.24 15:19sell2476.001.78460.00001.7831
4932006.04.24 16:01t/p2476.001.78310.00001.783190.0041205.73
4942006.04.24 16:01close2463.001.78310.00001.782630.0041235.73
4952006.04.24 16:01sell2483.001.78270.00001.7812
4962006.04.24 16:14sell2496.001.78320.00001.7817
4972006.04.24 16:25t/p2496.001.78170.00001.781790.0041325.73
4982006.04.24 16:25close2483.001.78160.00001.781233.0041358.73
4992006.04.24 16:25sell2503.001.78120.00001.7797
5002006.04.24 16:28sell2516.001.78170.00001.7802
5012006.04.24 16:36sell25212.001.78230.00001.7808
5022006.04.24 16:45t/p25212.001.78080.00001.7808180.0041538.73
5032006.04.24 16:45close2516.001.78060.00001.780266.0041604.73
5042006.04.24 16:45close2503.001.78060.00001.779718.0041622.73
5052006.04.24 21:45buy2533.001.78950.00001.7910
5062006.04.24 22:18buy2546.001.78900.00001.7905
5072006.04.24 22:59buy25512.001.78840.00001.7899
5082006.04.24 23:32buy25624.001.78770.00001.7892
5092006.04.24 23:45buy25748.001.78700.00001.7885
5102006.04.25 08:05t/p25748.001.78850.00001.7885710.4042333.13
5112006.04.25 08:05close25624.001.78860.00001.7892211.1942544.32
5122006.04.25 08:05close25512.001.78860.00001.789921.6042565.92
5132006.04.25 08:05close2546.001.78860.00001.7905-25.2042540.72
5142006.04.25 08:05close2533.001.78860.00001.7910-27.6042513.12
5152006.04.25 14:00buy2583.001.78630.00001.7878
5162006.04.25 14:08t/p2583.001.78780.00001.787845.0042558.12
5172006.04.25 14:08buy2593.001.78830.00001.7898
5182006.04.25 14:09t/p2593.001.78980.00001.789845.0042603.12
5192006.04.25 14:09buy2603.001.79020.00001.7917
5202006.04.25 14:10buy2616.001.78970.00001.7912
5212006.04.25 15:02t/p2616.001.79120.00001.791290.0042693.12
5222006.04.25 15:02close2603.001.79120.00001.791730.0042723.12
5232006.04.26 08:17sell2623.001.78670.00001.7852
5242006.04.26 08:20sell2636.001.78730.00001.7858
5252006.04.26 08:37t/p2636.001.78580.00001.785890.0042813.12
5262006.04.26 08:37close2623.001.78570.00001.785230.0042843.12
5272006.04.26 08:37sell2643.001.78530.00001.7838
5282006.04.26 08:52sell2656.001.78590.00001.7844
5292006.04.26 09:15t/p2656.001.78440.00001.784490.0042933.12
5302006.04.26 09:15close2643.001.78430.00001.783830.0042963.12
5312006.04.27 14:30buy2663.001.78580.00001.7873
5322006.04.27 14:37buy2676.001.78520.00001.7867
5332006.04.27 14:57t/p2676.001.78670.00001.786790.0043053.12
5342006.04.27 14:57close2663.001.78680.00001.787330.0043083.12
5352006.04.27 14:57buy2683.001.78720.00001.7887
5362006.04.27 15:58buy2696.001.78660.00001.7881
5372006.04.27 16:00buy27012.001.78610.00001.7876
5382006.04.27 16:00t/p27012.001.78760.00001.7876180.0043263.12
5392006.04.27 16:00close2696.001.78800.00001.788184.0043347.12
5402006.04.27 16:00close2683.001.78800.00001.788724.0043371.12
5412006.04.27 16:00buy2713.001.78840.00001.7899
5422006.04.27 16:01t/p2713.001.78990.00001.789945.0043416.12
5432006.04.27 16:01buy2723.001.79060.00001.7921
5442006.04.27 16:02buy2736.001.79000.00001.7915
5452006.04.27 16:04buy27412.001.78930.00001.7908
5462006.04.27 16:08t/p27412.001.79080.00001.7908180.0043596.12
5472006.04.27 16:08close2736.001.79100.00001.791560.0043656.12
5482006.04.27 16:08close2723.001.79100.00001.792112.0043668.12
5492006.04.27 16:08buy2753.001.79140.00001.7929
5502006.04.27 16:09t/p2753.001.79290.00001.792945.0043713.12
5512006.04.27 16:09buy2763.001.79330.00001.7948
5522006.04.27 16:12buy2776.001.79270.00001.7942
5532006.04.27 16:15t/p2776.001.79420.00001.794290.0043803.12
5542006.04.27 16:15close2763.001.79430.00001.794830.0043833.12
5552006.04.27 16:15buy2783.001.79470.00001.7962
5562006.04.27 16:17buy2796.001.79410.00001.7956
5572006.04.27 16:19buy28012.001.79350.00001.7950
5582006.04.27 16:19buy28124.001.79290.00001.7944
5592006.04.27 16:22t/p28124.001.79440.00001.7944360.0044193.12
5602006.04.27 16:22close28012.001.79460.00001.7950132.0044325.12
5612006.04.27 16:22close2796.001.79460.00001.795630.0044355.12
5622006.04.27 16:22close2783.001.79460.00001.7962-3.0044352.12
5632006.04.27 16:22buy2823.001.79500.00001.7965
5642006.04.27 16:22buy2836.001.79430.00001.7958
5652006.04.27 16:28t/p2836.001.79580.00001.795890.0044442.12
5662006.04.27 16:28close2823.001.79600.00001.796530.0044472.12
5672006.04.27 16:28buy2843.001.79640.00001.7979
5682006.04.27 16:30t/p2843.001.79790.00001.797945.0044517.12
5692006.04.27 16:30buy2853.001.79840.00001.7999
5702006.04.27 16:42t/p2853.001.79990.00001.799945.0044562.12
5712006.04.27 16:42buy2863.001.80050.00001.8020
5722006.04.27 16:45t/p2863.001.80200.00001.802045.0044607.12
5732006.04.27 16:45buy2873.001.80250.00001.8040
5742006.04.27 16:48t/p2873.001.80400.00001.804045.0044652.12
5752006.04.27 16:48buy2883.001.80440.00001.8059
5762006.04.27 16:49buy2896.001.80370.00001.8052
5772006.04.27 16:56buy29012.001.80290.00001.8044
5782006.04.27 17:13buy29124.001.80240.00001.8039
5792006.04.27 17:13buy29248.001.80170.00001.8032
5802006.04.27 18:03t/p29248.001.80320.00001.8032720.0045372.12
5812006.04.27 18:03close29124.001.80330.00001.8039216.0045588.12
5822006.04.27 18:03close29012.001.80330.00001.804448.0045636.12
5832006.04.27 18:03close2896.001.80330.00001.8052-24.0045612.12
5842006.04.27 18:03close2883.001.80330.00001.8059-33.0045579.12
5852006.04.27 18:03buy2933.001.80370.00001.8052
5862006.04.27 18:06buy2946.001.80310.00001.8046
5872006.04.27 18:06buy29512.001.80250.00001.8040
5882006.04.27 19:51buy29624.001.80190.00001.8034
5892006.04.27 19:51buy29748.001.80130.00001.8028
5902006.04.27 20:53t/p29748.001.80280.00001.8028720.0046299.12
5912006.04.27 20:53close29624.001.80280.00001.8034216.0146515.13
5922006.04.27 20:53close29512.001.80280.00001.804036.0246551.15
5932006.04.27 20:53close2946.001.80280.00001.8046-18.0046533.15
5942006.04.27 20:53close2933.001.80280.00001.8052-27.0046506.15
5952006.04.27 20:53buy2983.001.80320.00001.8047
5962006.04.27 21:49buy2996.001.80260.00001.8041
5972006.04.27 22:24buy30012.001.80210.00001.8036
5982006.04.27 23:05buy30124.001.80150.00001.8030
5992006.04.28 03:40buy30248.001.80090.00001.8024
6002006.04.28 08:22t/p30248.001.80240.00001.8024720.0047226.15
6012006.04.28 08:22close30124.001.80250.00001.8030235.2047461.35
6022006.04.28 08:22close30012.001.80250.00001.803645.6047506.95
6032006.04.28 08:22close2996.001.80250.00001.8041-7.2047499.75
6042006.04.28 08:22close2983.001.80250.00001.8047-21.6047478.15
6052006.04.28 09:15buy3033.001.80200.00001.8035
6062006.04.28 09:40t/p3033.001.80350.00001.803545.0047523.15
6072006.04.28 09:45buy3043.001.80330.00001.8048
6082006.04.28 10:32t/p3043.001.80480.00001.804845.0047568.15
6092006.04.28 10:32buy3053.001.80530.00001.8068
6102006.04.28 11:31t/p3053.001.80680.00001.806845.0047613.15
6112006.04.28 11:31buy3063.001.80740.00001.8089
6122006.04.28 11:50t/p3063.001.80890.00001.808945.0047658.15
6132006.04.28 11:50buy3073.001.80950.00001.8110
6142006.04.28 11:50buy3086.001.80900.00001.8105
6152006.04.28 12:09buy30912.001.80830.00001.8098
6162006.04.28 12:15buy31024.001.80780.00001.8093
6172006.04.28 12:36buy31148.001.80720.00001.8087
6182006.04.28 14:30t/p31148.001.80870.00001.8087720.0048378.15
6192006.04.28 14:30close31024.001.80890.00001.8093264.0048642.15
6202006.04.28 14:30close30912.001.80890.00001.809872.0048714.15
6212006.04.28 14:30close3086.001.80890.00001.8105-6.0048708.15
6222006.04.28 14:30close3073.001.80890.00001.8110-18.0048690.15
6232006.04.28 14:30buy3123.001.80930.00001.8108
6242006.04.28 14:31buy3136.001.80870.00001.8102
6252006.04.28 14:36buy31412.001.80810.00001.8096
6262006.04.28 15:41t/p31412.001.80960.00001.8096180.0048870.15
6272006.04.28 15:41close3136.001.80970.00001.810260.0048930.15
6282006.04.28 15:41close3123.001.80970.00001.810812.0048942.15
6292006.04.28 15:41buy3153.001.81010.00001.8116
6302006.04.28 15:42buy3166.001.80950.00001.8110
6312006.04.28 15:48t/p3166.001.81100.00001.811090.0049032.15
6322006.04.28 15:48close3153.001.81110.00001.811630.0049062.15
6332006.04.28 15:48buy3173.001.81150.00001.8130
6342006.04.28 15:59buy3186.001.81080.00001.8123
6352006.04.28 16:07t/p3186.001.81230.00001.812390.0049152.15
6362006.04.28 16:07close3173.001.81250.00001.813030.0049182.15
6372006.04.28 16:07buy3193.001.81290.00001.8144
6382006.04.28 16:08buy3206.001.81230.00001.8138
6392006.04.28 16:27buy32112.001.81120.00001.8127
6402006.04.28 16:35t/p32112.001.81270.00001.8127180.0049362.15
6412006.04.28 16:35close3206.001.81280.00001.813830.0049392.15
6422006.04.28 16:35close3193.001.81280.00001.8144-3.0049389.15
6432006.04.28 16:35buy3223.001.81320.00001.8147
6442006.04.28 16:35buy3236.001.81270.00001.8142
6452006.04.28 16:50t/p3236.001.81420.00001.814290.0049479.15
6462006.04.28 16:50close3223.001.81420.00001.814730.0049509.15
6472006.04.28 16:50buy3243.001.81460.00001.8161
6482006.04.28 16:56t/p3243.001.81610.00001.816145.0049554.15
6492006.04.28 16:56buy3253.001.81660.00001.8181
6502006.04.28 17:03t/p3253.001.81810.00001.818145.0049599.15
6512006.04.28 17:03buy3263.001.81860.00001.8201
6522006.04.28 17:05t/p3263.001.82010.00001.820145.0049644.15
6532006.04.28 17:05buy3273.001.82050.00001.8220
6542006.04.28 17:08t/p3273.001.82200.00001.822045.0049689.15
6552006.04.28 17:08buy3283.001.82270.00001.8242
6562006.04.28 17:09t/p3283.001.82420.00001.824245.0049734.15
6572006.04.28 17:09buy3293.001.82460.00001.8261
6582006.04.28 17:10buy3306.001.82390.00001.8254
6592006.04.28 17:10buy33112.001.82340.00001.8249
6602006.04.28 17:11buy33224.001.82270.00001.8242
6612006.04.28 17:15t/p33224.001.82420.00001.8242360.0050094.15
6622006.04.28 17:15close33112.001.82430.00001.8249108.0250202.17
6632006.04.28 17:15close3306.001.82430.00001.825424.0050226.17
6642006.04.28 17:15close3293.001.82430.00001.8261-9.0050217.17
6652006.04.28 17:15buy3333.001.82470.00001.8262
6662006.04.28 17:16buy3346.001.82420.00001.8257
6672006.04.28 17:16buy33512.001.82340.00001.8249
6682006.04.28 17:18buy33624.001.82270.00001.8242
6692006.04.28 17:26buy33748.001.82220.00001.8237
6702006.04.28 21:59t/p33748.001.82370.00001.8237720.0050937.17
6712006.04.28 21:59close33624.001.82390.00001.8242288.0051225.17
6722006.04.28 21:59close33512.001.82390.00001.824960.0151285.18
6732006.04.28 21:59close3346.001.82390.00001.8257-18.0051267.18
6742006.04.28 21:59close3333.001.82390.00001.8262-24.0051243.18
6752006.04.28 21:59buy3383.001.82430.00001.8258
6762006.04.28 22:47t/p3383.001.82580.00001.825845.0051288.18
6772006.04.28 22:47buy3393.001.82640.00001.8279
6782006.04.28 22:49buy3406.001.82580.00001.8273
6792006.04.30 00:00buy34112.001.82460.00001.8261
6802006.04.30 14:45buy34224.001.82400.00001.8255
6812006.04.30 15:51buy34348.001.82350.00001.8250
6822006.05.01 04:44t/p34348.001.82500.00001.8250710.4051998.58
6832006.05.01 04:44close34224.001.82510.00001.8255259.1952257.77
6842006.05.01 04:44close34112.001.82510.00001.826157.5952315.36
6852006.05.01 04:44close3406.001.82510.00001.8273-43.2052272.16
6862006.05.01 04:44close3393.001.82510.00001.8279-39.6052232.56
6872006.05.01 13:30buy3443.001.82690.00001.8284
6882006.05.01 13:35buy3456.001.82640.00001.8279
6892006.05.01 14:09t/p3456.001.82790.00001.827990.0052322.56
6902006.05.01 14:09close3443.001.82800.00001.828433.0052355.56
6912006.05.01 14:09buy3463.001.82840.00001.8299
6922006.05.01 14:10buy3476.001.82780.00001.8293
6932006.05.01 14:22t/p3476.001.82930.00001.829390.0052445.56
6942006.05.01 14:22close3463.001.82950.00001.829933.0052478.56
6952006.05.01 14:22buy3483.001.82990.00001.8314
6962006.05.01 14:23buy3496.001.82930.00001.8308
6972006.05.01 14:24buy35012.001.82870.00001.8302
6982006.05.01 14:25buy35124.001.82810.00001.8296
6992006.05.01 14:27buy35248.001.82760.00001.8291
7002006.05.01 14:41t/p35248.001.82910.00001.8291720.0053198.56
7012006.05.01 14:41close35124.001.82910.00001.8296240.0053438.56
7022006.05.01 14:41close35012.001.82910.00001.830248.0053486.56
7032006.05.01 14:41close3496.001.82910.00001.8308-12.0053474.56
7042006.05.01 14:41close3483.001.82910.00001.8314-24.0053450.56
7052006.05.01 14:41buy3533.001.82950.00001.8310
7062006.05.01 14:43buy3546.001.82880.00001.8303
7072006.05.01 14:56t/p3546.001.83030.00001.830390.0053540.56
7082006.05.01 14:56close3533.001.83040.00001.831027.0053567.56
7092006.05.01 14:56buy3553.001.83080.00001.8323
7102006.05.01 14:57t/p3553.001.83230.00001.832345.0053612.56
7112006.05.01 14:57buy3563.001.83290.00001.8344
7122006.05.01 15:00buy3576.001.83230.00001.8338
7132006.05.01 15:05t/p3576.001.83380.00001.833890.0053702.56
7142006.05.01 15:05close3563.001.83380.00001.834427.0053729.56
7152006.05.01 15:05buy3583.001.83420.00001.8357
7162006.05.01 15:08t/p3583.001.83570.00001.835745.0053774.56
7172006.05.01 15:08buy3593.001.83630.00001.8378
7182006.05.01 15:34t/p3593.001.83780.00001.837845.0053819.56
7192006.05.01 15:34buy3603.001.83830.00001.8398
7202006.05.01 15:38t/p3603.001.83980.00001.839845.0053864.56
7212006.05.01 15:38buy3613.001.84030.00001.8418
7222006.05.01 15:47buy3626.001.83980.00001.8413
7232006.05.01 15:49buy36312.001.83920.00001.8407
7242006.05.01 15:49buy36424.001.83870.00001.8402
7252006.05.01 15:51buy36548.001.83810.00001.8396
7262006.05.02 15:39t/p36548.001.83960.00001.8396710.4054574.96
7272006.05.02 15:39close36424.001.83980.00001.8402259.2054834.16
7282006.05.02 15:39close36312.001.83980.00001.840769.6054903.76
7292006.05.02 15:39close3626.001.83980.00001.8413-1.2054902.56
7302006.05.02 15:39close3613.001.83980.00001.8418-15.6054886.96
7312006.05.02 15:39buy3663.001.84020.00001.8417
7322006.05.02 15:40buy3676.001.83960.00001.8411
7332006.05.02 15:51buy36812.001.83900.00001.8405
7342006.05.02 15:52buy36924.001.83850.00001.8400
7352006.05.02 15:53buy37048.001.83790.00001.8394
7362006.05.02 16:37t/p37048.001.83940.00001.8394720.0055606.96
7372006.05.02 16:37close36924.001.83980.00001.8400312.0155918.97
7382006.05.02 16:37close36812.001.83980.00001.840596.0056014.97
7392006.05.02 16:37close3676.001.83980.00001.841112.0056026.97
7402006.05.02 16:37close3663.001.83980.00001.8417-12.0056014.97
7412006.05.02 16:37buy3713.001.84020.00001.8417
7422006.05.02 16:37buy3726.001.83960.00001.8411
7432006.05.02 16:38buy37312.001.83900.00001.8405
7442006.05.02 16:46buy37424.001.83850.00001.8400
7452006.05.02 16:55t/p37424.001.84000.00001.8400360.0056374.97
7462006.05.02 16:55close37312.001.84000.00001.8405120.0056494.97
7472006.05.02 16:55close3726.001.84000.00001.841124.0056518.97
7482006.05.02 16:55close3713.001.84000.00001.8417-6.0056512.97
7492006.05.02 18:45buy3753.001.83940.00001.8409
7502006.05.02 18:51buy3766.001.83880.00001.8403
7512006.05.02 18:58buy37712.001.83810.00001.8396
7522006.05.02 19:13t/p37712.001.83960.00001.8396180.0056692.97
7532006.05.02 19:13close3766.001.83970.00001.840354.0056746.97
7542006.05.02 19:13close3753.001.83970.00001.84099.0056755.97
7552006.05.02 19:30buy3783.001.83950.00001.8410
7562006.05.02 19:58buy3796.001.83900.00001.8405
7572006.05.02 20:04buy38012.001.83850.00001.8400
7582006.05.02 20:16t/p38012.001.84000.00001.8400180.0056935.97
7592006.05.02 20:16close3796.001.84010.00001.840566.0057001.97
7602006.05.02 20:16close3783.001.84010.00001.841018.0057019.97
7612006.05.03 06:45buy3813.001.84280.00001.8443
7622006.05.03 08:08buy3826.001.84220.00001.8437
7632006.05.03 08:26t/p3826.001.84370.00001.843790.0057109.97
7642006.05.03 08:26close3813.001.84380.00001.844330.0057139.97
7652006.05.03 10:15sell3833.001.83780.00001.8363
7662006.05.03 10:26t/p3833.001.83630.00001.836345.0057184.97
7672006.05.03 10:26sell3843.001.83580.00001.8343
7682006.05.03 10:36sell3856.001.83640.00001.8349
7692006.05.03 10:39sell38612.001.83700.00001.8355
7702006.05.03 10:39sell38724.001.83760.00001.8361
7712006.05.03 10:52sell38848.001.83810.00001.8366
7722006.05.03 12:36t/p38848.001.83660.00001.8366720.0057904.97
7732006.05.03 12:36close38724.001.83660.00001.8361240.0058144.97
7742006.05.03 12:36close38612.001.83660.00001.835548.0058192.97
7752006.05.03 12:36close3856.001.83660.00001.8349-12.0058180.97
7762006.05.03 12:36close3843.001.83660.00001.8343-24.0058156.97
7772006.05.03 14:00sell3893.001.84040.00001.8389
7782006.05.03 14:14t/p3893.001.83890.00001.838945.0058201.97
7792006.05.03 14:14sell3903.001.83840.00001.8369
7802006.05.03 14:19sell3916.001.83900.00001.8375
7812006.05.03 14:19sell39212.001.83950.00001.8380
7822006.05.03 14:20sell39324.001.84000.00001.8385
7832006.05.03 14:21sell39448.001.84090.00001.8394
7842006.05.03 14:34t/p39448.001.83940.00001.8394720.0058921.97
7852006.05.03 14:34close39324.001.83940.00001.8385144.0059065.97
7862006.05.03 14:34close39212.001.83940.00001.838012.0059077.97
7872006.05.03 14:34close3916.001.83940.00001.8375-24.0059053.97
7882006.05.03 14:34close3903.001.83940.00001.8369-30.0059023.97
7892006.05.03 14:34sell3953.001.83900.00001.8375
7902006.05.03 14:38sell3966.001.83960.00001.8381
7912006.05.03 14:41sell39712.001.84010.00001.8386
7922006.05.03 14:45sell39824.001.84070.00001.8392
7932006.05.03 15:06t/p39824.001.83920.00001.8392360.0059383.97
7942006.05.03 15:06close39712.001.83910.00001.8386120.0059503.97
7952006.05.03 15:06close3966.001.83910.00001.838130.0059533.97
7962006.05.03 15:06close3953.001.83910.00001.8375-3.0059530.97
7972006.05.03 15:45buy3993.001.83850.00001.8400
7982006.05.03 15:57t/p3993.001.84000.00001.840045.0059575.97
7992006.05.03 15:57buy4003.001.84040.00001.8419
8002006.05.03 15:58buy4016.001.83990.00001.8414
8012006.05.03 15:59buy40212.001.83920.00001.8407
8022006.05.03 16:00buy40324.001.83830.00001.8398
8032006.05.03 16:00buy40448.001.83750.00001.8390
8042006.05.03 16:05t/p40448.001.83900.00001.8390720.0060295.97
8052006.05.03 16:05close40324.001.83910.00001.8398192.0060487.97
8062006.05.03 16:05close40212.001.83910.00001.8407-11.9960475.98
8072006.05.03 16:05close4016.001.83910.00001.8414-48.0060427.98
8082006.05.03 16:05close4003.001.83910.00001.8419-39.0060388.98
8092006.05.03 16:05buy4053.001.83950.00001.8410
8102006.05.03 16:06buy4066.001.83890.00001.8404
8112006.05.03 16:07buy40712.001.83830.00001.8398
8122006.05.03 16:11buy40824.001.83770.00001.8392
8132006.05.03 16:12buy40948.001.83710.00001.8386
8142006.05.03 16:18t/p40948.001.83860.00001.8386720.0061108.98
8152006.05.03 16:18close40824.001.83860.00001.8392216.0261325.00
8162006.05.03 16:18close40712.001.83860.00001.839836.0061361.00
8172006.05.03 16:18close4066.001.83860.00001.8404-18.0061343.00
8182006.05.03 16:18close4053.001.83860.00001.8410-27.0061316.00
8192006.05.03 16:18buy4103.001.83900.00001.8405
8202006.05.03 16:18buy4116.001.83840.00001.8399
8212006.05.03 16:34buy41212.001.83770.00001.8392
8222006.05.03 16:41buy41324.001.83710.00001.8386
8232006.05.03 16:56t/p41324.001.83860.00001.8386360.0061676.00
8242006.05.03 16:56close41212.001.83860.00001.8392108.0161784.01
8252006.05.03 16:56close4116.001.83860.00001.839912.0061796.01
8262006.05.03 16:56close4103.001.83860.00001.8405-12.0061784.01
8272006.05.03 16:56buy4143.001.83900.00001.8405
8282006.05.03 17:03t/p4143.001.84050.00001.840545.0061829.01
8292006.05.03 17:45buy4153.001.84510.00001.8466
8302006.05.03 17:55buy4166.001.84450.00001.8460
8312006.05.03 18:03t/p4166.001.84600.00001.846090.0061919.01
8322006.05.03 18:03close4153.001.84620.00001.846633.0061952.01
8332006.05.03 18:03buy4173.001.84660.00001.8481
8342006.05.03 18:19buy4186.001.84590.00001.8474
8352006.05.03 18:19buy41912.001.84510.00001.8466
8362006.05.03 18:21buy42024.001.84440.00001.8459
8372006.05.03 18:22buy42148.001.84370.00001.8452
8382006.05.04 14:36t/p42148.001.84520.00001.8452691.2062643.21
8392006.05.04 14:36close42024.001.84530.00001.8459201.5962844.80
8402006.05.04 14:36close41912.001.84530.00001.846616.8062861.60
8412006.05.04 14:36close4186.001.84530.00001.8474-39.6062822.00
8422006.05.04 14:36close4173.001.84530.00001.8481-40.8062781.20
8432006.05.04 14:36buy4223.001.84570.00001.8472
8442006.05.04 14:37buy4236.001.84510.00001.8466
8452006.05.04 14:39buy42412.001.84440.00001.8459
8462006.05.04 14:42buy42524.001.84390.00001.8454
8472006.05.04 14:45buy42648.001.84320.00001.8447
8482006.05.04 15:48t/p42648.001.84470.00001.8447720.0063501.20
8492006.05.04 15:48close42524.001.84480.00001.8454216.0063717.20
8502006.05.04 15:48close42412.001.84480.00001.845948.0063765.20
8512006.05.04 15:48close4236.001.84480.00001.8466-18.0063747.20
8522006.05.04 15:48close4223.001.84480.00001.8472-27.0063720.20
8532006.05.04 15:48buy4273.001.84520.00001.8467
8542006.05.04 15:52buy4286.001.84460.00001.8461
8552006.05.04 16:05t/p4286.001.84610.00001.846190.0063810.20
8562006.05.04 16:05close4273.001.84620.00001.846730.0063840.20
8572006.05.04 16:05buy4293.001.84660.00001.8481
8582006.05.04 16:08buy4306.001.84600.00001.8475
8592006.05.04 16:20t/p4306.001.84750.00001.847590.0063930.20
8602006.05.04 16:20close4293.001.84760.00001.848130.0063960.20
8612006.05.04 16:20buy4313.001.84800.00001.8495
8622006.05.04 16:34buy4326.001.84740.00001.8489
8632006.05.04 16:45t/p4326.001.84890.00001.848990.0064050.20
8642006.05.04 16:45close4313.001.84890.00001.849527.0064077.20
8652006.05.04 16:45buy4333.001.84930.00001.8508
8662006.05.04 16:53buy4346.001.84870.00001.8502
8672006.05.04 17:03buy43512.001.84770.00001.8492
8682006.05.04 17:09t/p43512.001.84920.00001.8492180.0064257.20
8692006.05.04 17:09close4346.001.84930.00001.850236.0064293.20
8702006.05.04 17:09close4333.001.84930.00001.85080.0064293.20
8712006.05.04 17:09buy4363.001.84970.00001.8512
8722006.05.04 17:09buy4376.001.84920.00001.8507
8732006.05.04 17:13buy43812.001.84860.00001.8501
8742006.05.04 17:18buy43924.001.84800.00001.8495
8752006.05.04 17:19buy44048.001.84730.00001.8488
8762006.05.04 17:29t/p44048.001.84880.00001.8488720.0065013.20
8772006.05.04 17:29close43924.001.84880.00001.8495192.0065205.20
8782006.05.04 17:29close43812.001.84880.00001.850124.0065229.20
8792006.05.04 17:29close4376.001.84880.00001.8507-24.0065205.20
8802006.05.04 17:29close4363.001.84880.00001.8512-27.0065178.20
8812006.05.04 17:29buy4413.001.84920.00001.8507
8822006.05.04 17:42buy4426.001.84870.00001.8502
8832006.05.04 17:51buy44312.001.84810.00001.8496
8842006.05.04 18:12buy44424.001.84750.00001.8490
8852006.05.04 18:13buy44548.001.84680.00001.8483
8862006.05.04 19:05t/p44548.001.84830.00001.8483720.0065898.20
8872006.05.04 19:05close44424.001.84830.00001.8490192.0066090.20
8882006.05.04 19:05close44312.001.84830.00001.849624.0066114.20
8892006.05.04 19:05close4426.001.84830.00001.8502-24.0066090.20
8902006.05.04 19:05close4413.001.84830.00001.8507-27.0066063.20
8912006.05.04 19:05buy4463.001.84870.00001.8502
8922006.05.04 19:40buy4476.001.84810.00001.8496
8932006.05.04 20:08t/p4476.001.84960.00001.849690.0066153.20
8942006.05.04 20:08close4463.001.84960.00001.850227.0066180.20
8952006.05.04 20:08buy4483.001.85000.00001.8515
8962006.05.04 20:10t/p4483.001.85150.00001.851545.0066225.20
8972006.05.04 20:10buy4493.001.85190.00001.8534
8982006.05.04 20:11t/p4493.001.85340.00001.853445.0066270.20
8992006.05.04 20:11buy4503.001.85380.00001.8553
9002006.05.04 20:25buy4516.001.85320.00001.8547
9012006.05.04 22:45buy45212.001.85270.00001.8542
9022006.05.04 22:55buy45324.001.85220.00001.8537
9032006.05.04 22:59buy45448.001.85160.00001.8531
9042006.05.05 00:18t/p45448.001.85310.00001.8531710.4066980.60
9052006.05.05 00:18close45324.001.85320.00001.8537235.2067215.80
9062006.05.05 00:18close45212.001.85320.00001.854257.6067273.40
9072006.05.05 00:18close4516.001.85320.00001.8547-1.2067272.20
9082006.05.05 00:18close4503.001.85320.00001.8553-18.6067253.60
9092006.05.05 13:15buy4553.001.85050.00001.8520
9102006.05.05 13:50buy4566.001.85000.00001.8515
9112006.05.05 13:53buy45712.001.84950.00001.8510
9122006.05.05 14:13buy45824.001.84890.00001.8504
9132006.05.05 14:14buy45948.001.84840.00001.8499
9142006.05.05 14:30t/p45948.001.84990.00001.8499720.0067973.60
9152006.05.05 14:30close45824.001.84990.00001.8504240.0068213.60
9162006.05.05 14:30close45712.001.84990.00001.851048.0068261.60
9172006.05.05 14:30close4566.001.84990.00001.8515-6.0068255.60
9182006.05.05 14:30close4553.001.84990.00001.8520-18.0068237.60
9192006.05.05 14:30buy4603.001.85030.00001.8518
9202006.05.05 14:30buy4616.001.84980.00001.8513
9212006.05.05 14:30t/p4616.001.85130.00001.851390.0068327.60
9222006.05.05 14:30close4603.001.85140.00001.851833.0068360.60
9232006.05.05 14:30buy4623.001.85180.00001.8533
9242006.05.05 14:30t/p4623.001.85330.00001.853345.0068405.60
9252006.05.05 14:30buy4633.001.85380.00001.8553
9262006.05.05 14:30t/p4633.001.85530.00001.855345.0068450.60
9272006.05.05 14:30buy4643.001.85580.00001.8573
9282006.05.05 14:30buy4656.001.85520.00001.8567
9292006.05.05 14:30buy46612.001.85460.00001.8561
9302006.05.05 14:30t/p46612.001.85610.00001.8561180.0068630.60
9312006.05.05 14:30close4656.001.85650.00001.856778.0068708.60
9322006.05.05 14:30close4643.001.85650.00001.857321.0068729.60
9332006.05.05 14:30buy4673.001.85690.00001.8584
9342006.05.05 14:31buy4686.001.85640.00001.8579
9352006.05.05 14:31buy46912.001.85580.00001.8573
9362006.05.05 14:31buy47024.001.85520.00001.8567
9372006.05.05 14:31t/p47024.001.85670.00001.8567360.0069089.60
9382006.05.05 14:31close46912.001.85670.00001.8573108.0069197.60
9392006.05.05 14:31close4686.001.85670.00001.857918.0069215.60
9402006.05.05 14:31close4673.001.85670.00001.8584-6.0069209.60
9412006.05.05 14:31buy4713.001.85710.00001.8586
9422006.05.05 14:31t/p4713.001.85860.00001.858645.0069254.60
9432006.05.05 14:31buy4723.001.85900.00001.8605
9442006.05.05 14:31buy4736.001.85840.00001.8599
9452006.05.05 14:36buy47412.001.85780.00001.8593
9462006.05.05 14:37buy47524.001.85720.00001.8587
9472006.05.05 14:39buy47648.001.85650.00001.8580
9482006.05.05 14:54t/p47648.001.85800.00001.8580720.0069974.60
9492006.05.05 14:54close47524.001.85800.00001.8587192.0070166.60
9502006.05.05 14:54close47412.001.85800.00001.859324.0070190.60
9512006.05.05 14:54close4736.001.85800.00001.8599-24.0070166.60
9522006.05.05 14:54close4723.001.85800.00001.8605-30.0070136.60
9532006.05.05 14:54buy4773.001.85840.00001.8599
9542006.05.05 14:55buy4786.001.85790.00001.8594
9552006.05.05 14:59buy47912.001.85730.00001.8588
9562006.05.05 15:08t/p47912.001.85880.00001.8588180.0070316.60
9572006.05.05 15:08close4786.001.85880.00001.859454.0070370.60
9582006.05.05 15:08close4773.001.85880.00001.859912.0070382.60
9592006.05.05 15:08buy4803.001.85920.00001.8607
9602006.05.05 15:09buy4816.001.85870.00001.8602
9612006.05.05 15:28t/p4816.001.86020.00001.860290.0070472.60
9622006.05.05 15:28close4803.001.86030.00001.860733.0070505.60
9632006.05.05 15:28buy4823.001.86070.00001.8622
9642006.05.05 15:39buy4836.001.86010.00001.8616
9652006.05.05 16:01t/p4836.001.86160.00001.861690.0070595.60
9662006.05.05 16:01close4823.001.86160.00001.862227.0070622.60
9672006.05.05 16:01buy4843.001.86200.00001.8635
9682006.05.05 16:03buy4856.001.86150.00001.8630
9692006.05.05 16:05buy48612.001.86090.00001.8624
9702006.05.05 16:21buy48724.001.86030.00001.8618
9712006.05.05 16:37buy48848.001.85970.00001.8612
9722006.05.07 00:00t/p4843.001.86350.00001.863545.0070667.60
9732006.05.07 00:00t/p4856.001.86300.00001.863090.0070757.60
9742006.05.07 00:00t/p48612.001.86240.00001.8624180.0070937.60
9752006.05.07 00:00t/p48724.001.86180.00001.8618360.0071297.60
9762006.05.07 00:00t/p48848.001.86120.00001.8612720.0072017.60
9772006.05.08 09:00buy4893.001.86170.00001.8632
9782006.05.08 09:37buy4906.001.86110.00001.8626
9792006.05.08 10:19t/p4906.001.86260.00001.862690.0072107.60
9802006.05.08 10:19close4893.001.86260.00001.863227.0072134.60
9812006.05.08 15:45sell4913.001.86110.00001.8596
9822006.05.08 15:59t/p4913.001.85960.00001.859645.0072179.60
9832006.05.08 15:59sell4923.001.85900.00001.8575
9842006.05.08 16:02sell4936.001.85960.00001.8581
9852006.05.08 16:03sell49412.001.86010.00001.8586
9862006.05.08 16:12t/p49412.001.85860.00001.8586180.0072359.60
9872006.05.08 16:12close4936.001.85860.00001.858160.0072419.60
9882006.05.08 16:12close4923.001.85860.00001.857512.0072431.60
9892006.05.08 16:12sell4953.001.85820.00001.8567
9902006.05.08 16:18t/p4953.001.85670.00001.856745.0072476.60
9912006.05.08 16:18sell4963.001.85630.00001.8548
9922006.05.08 16:21sell4976.001.85690.00001.8554
9932006.05.08 16:27sell49812.001.85750.00001.8560
9942006.05.08 16:30sell49924.001.85800.00001.8565
9952006.05.08 16:30sell50048.001.85860.00001.8571
9962006.05.08 19:02t/p50048.001.85710.00001.8571720.0073196.60
9972006.05.08 19:02close49924.001.85710.00001.8565216.0073412.60
9982006.05.08 19:02close49812.001.85710.00001.856047.9973460.59
9992006.05.08 19:02close4976.001.85710.00001.8554-12.0073448.59
10002006.05.08 19:02close4963.001.85710.00001.8548-24.0073424.59
10012006.05.08 19:02sell5013.001.85670.00001.8552
10022006.05.08 19:16t/p5013.001.85520.00001.855245.0073469.59
10032006.05.08 19:16sell5023.001.85480.00001.8533
10042006.05.08 19:19sell5036.001.85540.00001.8539
10052006.05.08 19:32sell50412.001.85590.00001.8544
10062006.05.08 19:48sell50524.001.85640.00001.8549
10072006.05.08 20:12sell50648.001.85700.00001.8555
10082006.05.09 08:32t/p50648.001.85550.00001.8555722.6474192.23
10092006.05.09 08:32close50524.001.85540.00001.8549241.3274433.55
10102006.05.09 08:32close50412.001.85540.00001.854460.6674494.21
10112006.05.09 08:32close5036.001.85540.00001.85390.3374494.54
10122006.05.09 08:32close5023.001.85540.00001.8533-17.8474476.71
10132006.05.09 13:45buy5073.001.85860.00001.8601
10142006.05.09 13:49buy5086.001.85800.00001.8595
10152006.05.09 13:53buy50912.001.85730.00001.8588
10162006.05.09 13:55buy51024.001.85670.00001.8582
10172006.05.09 14:13t/p51024.001.85820.00001.8582360.0074836.71
10182006.05.09 14:13close50912.001.85830.00001.8588120.0074956.71
10192006.05.09 14:13close5086.001.85830.00001.859518.0074974.71
10202006.05.09 14:13close5073.001.85830.00001.8601-9.0074965.71
10212006.05.09 14:13buy5113.001.85870.00001.8602
10222006.05.09 14:15buy5126.001.85810.00001.8596
10232006.05.09 14:39buy51312.001.85750.00001.8590
10242006.05.09 14:40buy51424.001.85700.00001.8585
10252006.05.09 14:54t/p51424.001.85850.00001.8585360.0075325.71
10262006.05.09 14:54close51312.001.85850.00001.8590120.0075445.71
10272006.05.09 14:54close5126.001.85850.00001.859624.0075469.71
10282006.05.09 14:54close5113.001.85850.00001.8602-6.0075463.71
10292006.05.09 14:54buy5153.001.85890.00001.8604
10302006.05.09 15:03t/p5153.001.86040.00001.860445.0075508.71
10312006.05.09 15:03buy5163.001.86090.00001.8624
10322006.05.09 15:05t/p5163.001.86240.00001.862445.0075553.71
10332006.05.09 15:05buy5173.001.86280.00001.8643
10342006.05.09 15:06buy5186.001.86230.00001.8638
10352006.05.09 15:07buy51912.001.86180.00001.8633
10362006.05.09 15:24buy52024.001.86120.00001.8627
10372006.05.09 15:30t/p52024.001.86270.00001.8627360.0075913.71
10382006.05.09 15:30close51912.001.86280.00001.8633120.0076033.71
10392006.05.09 15:30close5186.001.86280.00001.863830.0076063.71
10402006.05.09 15:30close5173.001.86280.00001.86430.0076063.71
10412006.05.09 15:30buy5213.001.86320.00001.8647
10422006.05.09 15:32buy5226.001.86250.00001.8640
10432006.05.09 15:55t/p5226.001.86400.00001.864090.0076153.71
10442006.05.09 15:55close5213.001.86400.00001.864724.0076177.71
10452006.05.09 15:55buy5233.001.86440.00001.8659
10462006.05.09 15:58buy5246.001.86390.00001.8654
10472006.05.09 16:07t/p5246.001.86540.00001.865490.0076267.71
10482006.05.09 16:07close5233.001.86540.00001.865930.0076297.71
10492006.05.09 16:07buy5253.001.86580.00001.8673
10502006.05.09 16:14buy5266.001.86530.00001.8668
10512006.05.09 16:19t/p5266.001.86680.00001.866890.0076387.71
10522006.05.09 16:19close5253.001.86720.00001.867342.0076429.71
10532006.05.09 16:19buy5273.001.86760.00001.8691
10542006.05.09 16:19buy5286.001.86700.00001.8685
10552006.05.09 16:25buy52912.001.86650.00001.8680
10562006.05.09 16:25buy53024.001.86590.00001.8674
10572006.05.09 16:34t/p53024.001.86740.00001.8674360.0076789.71
10582006.05.09 16:34close52912.001.86740.00001.8680108.0076897.71
10592006.05.09 16:34close5286.001.86740.00001.868524.0076921.71
10602006.05.09 16:34close5273.001.86740.00001.8691-6.0076915.71
10612006.05.09 16:34buy5313.001.86780.00001.8693
10622006.05.09 16:37buy5326.001.86720.00001.8687
10632006.05.09 16:37buy53312.001.86640.00001.8679
10642006.05.09 16:37t/p53312.001.86790.00001.8679180.0077095.71
10652006.05.09 16:37close5326.001.86800.00001.868748.0077143.71
10662006.05.09 16:37close5313.001.86800.00001.86936.0077149.71
10672006.05.09 16:37buy5343.001.86840.00001.8699
10682006.05.09 16:38buy5356.001.86780.00001.8693
10692006.05.09 16:38buy53612.001.86720.00001.8687
10702006.05.09 16:43buy53724.001.86660.00001.8681
10712006.05.09 16:53buy53848.001.86610.00001.8676
10722006.05.10 08:49t/p53848.001.86760.00001.8676710.4077860.11
10732006.05.10 08:49close53724.001.86770.00001.8681259.2078119.31
10742006.05.10 08:49close53612.001.86770.00001.868757.6178176.92
10752006.05.10 08:49close5356.001.86770.00001.8693-7.2078169.72
10762006.05.10 08:49close5343.001.86770.00001.8699-21.6078148.12
10772006.05.11 00:30sell5393.001.86350.00001.8620
10782006.05.11 01:18t/p5393.001.86200.00001.862045.0078193.12
10792006.05.11 01:18sell5403.001.86150.00001.8600
10802006.05.11 01:49t/p5403.001.86000.00001.860045.0078238.12
10812006.05.11 01:49sell5413.001.85960.00001.8581
10822006.05.11 02:37t/p5413.001.85810.00001.858145.0078283.12
10832006.05.11 02:37sell5423.001.85770.00001.8562
10842006.05.11 02:54sell5436.001.85820.00001.8567
10852006.05.11 03:06t/p5436.001.85670.00001.856790.0078373.12
10862006.05.11 03:06close5423.001.85660.00001.856233.0078406.12
10872006.05.11 03:06sell5443.001.85620.00001.8547
10882006.05.11 03:16t/p5443.001.85470.00001.854745.0078451.12
10892006.05.11 03:16sell5453.001.85420.00001.8527
10902006.05.11 04:06sell5466.001.85480.00001.8533
10912006.05.11 04:15sell54712.001.85540.00001.8539
10922006.05.11 04:16sell54824.001.85590.00001.8544
10932006.05.11 05:39t/p54824.001.85440.00001.8544360.0078811.12
10942006.05.11 05:39close54712.001.85440.00001.8539120.0078931.12
10952006.05.11 05:39close5466.001.85440.00001.853324.0078955.12
10962006.05.11 05:39close5453.001.85440.00001.8527-6.0078949.12
10972006.05.11 05:39sell5493.001.85400.00001.8525
10982006.05.11 05:56sell5506.001.85460.00001.8531
10992006.05.11 05:57sell55112.001.85510.00001.8536
11002006.05.11 05:58sell55224.001.85580.00001.8543
11012006.05.11 06:00sell55348.001.85650.00001.8550
11022006.05.11 09:28t/p55348.001.85500.00001.8550720.0079669.12
11032006.05.11 09:28close55224.001.85480.00001.8543239.9979909.11
11042006.05.11 09:28close55112.001.85480.00001.853636.0079945.11
11052006.05.11 09:28close5506.001.85480.00001.8531-12.0079933.11
11062006.05.11 09:28close5493.001.85480.00001.8525-24.0079909.11
11072006.05.11 09:45buy5543.001.85640.00001.8579
11082006.05.11 09:47buy5556.001.85570.00001.8572
11092006.05.11 09:52buy55612.001.85510.00001.8566
11102006.05.11 09:53buy55724.001.85450.00001.8560
11112006.05.11 09:54buy55848.001.85390.00001.8554
11122006.05.11 10:08t/p55848.001.85540.00001.8554720.0080629.11
11132006.05.11 10:08close55724.001.85550.00001.8560240.0080869.11
11142006.05.11 10:08close55612.001.85550.00001.856648.0080917.11
11152006.05.11 10:08close5556.001.85550.00001.8572-12.0080905.11
11162006.05.11 10:08close5543.001.85550.00001.8579-27.0080878.11
11172006.05.11 10:08buy5593.001.85590.00001.8574
11182006.05.11 10:15buy5606.001.85530.00001.8568
11192006.05.11 10:26t/p5606.001.85680.00001.856890.0080968.11
11202006.05.11 10:26close5593.001.85680.00001.857427.0080995.11
11212006.05.11 10:26buy5613.001.85720.00001.8587
11222006.05.11 10:30t/p5613.001.85870.00001.858745.0081040.11
11232006.05.11 10:30buy5623.001.85910.00001.8606
11242006.05.11 10:31t/p5623.001.86060.00001.860645.0081085.11
11252006.05.11 10:31buy5633.001.86100.00001.8625
11262006.05.11 10:35buy5646.001.86040.00001.8619
11272006.05.11 10:38buy56512.001.85980.00001.8613
11282006.05.11 10:46buy56624.001.85930.00001.8608
11292006.05.11 11:04t/p56624.001.86080.00001.8608360.0081445.11
11302006.05.11 11:04close56512.001.86080.00001.8613120.0081565.11
11312006.05.11 11:04close5646.001.86080.00001.861924.0081589.11
11322006.05.11 11:04close5633.001.86080.00001.8625-6.0081583.11
11332006.05.11 11:04buy5673.001.86120.00001.8627
11342006.05.11 11:09buy5686.001.86070.00001.8622
11352006.05.11 11:15buy56912.001.86010.00001.8616
11362006.05.11 11:21t/p56912.001.86160.00001.8616180.0081763.11
11372006.05.11 11:21close5686.001.86160.00001.862254.0081817.11
11382006.05.11 11:21close5673.001.86160.00001.862712.0081829.11
11392006.05.11 11:21buy5703.001.86200.00001.8635
11402006.05.11 11:32t/p5703.001.86350.00001.863545.0081874.11
11412006.05.11 11:32buy5713.001.86400.00001.8655
11422006.05.11 12:22t/p5713.001.86550.00001.865545.0081919.11
11432006.05.11 12:22buy5723.001.86610.00001.8676
11442006.05.11 12:48buy5736.001.86560.00001.8671
11452006.05.11 12:59buy57412.001.86500.00001.8665
11462006.05.11 13:04buy57524.001.86440.00001.8659
11472006.05.11 13:21buy57648.001.86380.00001.8653
11482006.05.11 14:21t/p57648.001.86530.00001.8653720.0082639.11
11492006.05.11 14:21close57524.001.86530.00001.8659216.0182855.12
11502006.05.11 14:21close57412.001.86530.00001.866536.0182891.13
11512006.05.11 14:21close5736.001.86530.00001.8671-18.0082873.13
11522006.05.11 14:21close5723.001.86530.00001.8676-24.0082849.13
11532006.05.11 14:21buy5773.001.86570.00001.8672
11542006.05.11 14:22buy5786.001.86520.00001.8667
11552006.05.11 14:30t/p5786.001.86670.00001.866790.0082939.13
11562006.05.11 14:30close5773.001.86670.00001.867230.0082969.13
11572006.05.11 14:30buy5793.001.86710.00001.8686
11582006.05.11 14:32t/p5793.001.86860.00001.868645.0083014.13
11592006.05.11 14:32buy5803.001.86900.00001.8705
11602006.05.11 14:34t/p5803.001.87050.00001.870545.0083059.13
11612006.05.11 14:34buy5813.001.87090.00001.8724
11622006.05.11 14:35buy5826.001.87030.00001.8718
11632006.05.11 14:36buy58312.001.86970.00001.8712
11642006.05.11 14:39buy58424.001.86910.00001.8706
11652006.05.11 14:39buy58548.001.86860.00001.8701
11662006.05.11 14:52t/p58548.001.87010.00001.8701720.0083779.13
11672006.05.11 14:52close58424.001.87010.00001.8706240.0184019.13
11682006.05.11 14:52close58312.001.87010.00001.871248.0084067.13
11692006.05.11 14:52close5826.001.87010.00001.8718-12.0084055.13
11702006.05.11 14:52close5813.001.87010.00001.8724-24.0084031.13
11712006.05.11 14:52buy5863.001.87050.00001.8720
11722006.05.11 14:54buy5876.001.86990.00001.8714
11732006.05.11 14:55buy58812.001.86930.00001.8708
11742006.05.11 14:55buy58924.001.86880.00001.8703
11752006.05.11 15:31t/p58924.001.87030.00001.8703360.0084391.13
11762006.05.11 15:31close58812.001.87040.00001.8708131.9984523.13
11772006.05.11 15:31close5876.001.87040.00001.871430.0084553.13
11782006.05.11 15:31close5863.001.87040.00001.8720-3.0084550.13
11792006.05.11 15:31buy5903.001.87080.00001.8723
11802006.05.11 15:32buy5916.001.87020.00001.8717
11812006.05.11 15:35buy59212.001.86960.00001.8711
11822006.05.11 15:37buy59324.001.86900.00001.8705
11832006.05.11 15:49t/p59324.001.87050.00001.8705360.0084910.13
11842006.05.11 15:49close59212.001.87050.00001.8711108.0085018.13
11852006.05.11 15:49close5916.001.87050.00001.871718.0085036.13
11862006.05.11 15:49close5903.001.87050.00001.8723-9.0085027.13
11872006.05.11 15:49buy5943.001.87090.00001.8724
11882006.05.11 15:52t/p5943.001.87240.00001.872445.0085072.13
11892006.05.11 15:52buy5953.001.87290.00001.8744
11902006.05.11 15:58buy5966.001.87230.00001.8738
11912006.05.11 16:01buy59712.001.87180.00001.8733
11922006.05.11 16:03buy59824.001.87120.00001.8727
11932006.05.11 16:09t/p59824.001.87270.00001.8727360.0085432.13
11942006.05.11 16:09close59712.001.87270.00001.8733108.0085540.13
11952006.05.11 16:09close5966.001.87270.00001.873824.0085564.13
11962006.05.11 16:09close5953.001.87270.00001.8744-6.0085558.13
11972006.05.11 16:09buy5993.001.87310.00001.8746
11982006.05.11 16:10buy6006.001.87250.00001.8740
11992006.05.11 16:11t/p6006.001.87400.00001.874090.0085648.13
12002006.05.11 16:11close5993.001.87400.00001.874627.0085675.13
12012006.05.11 16:11buy6013.001.87440.00001.8759
12022006.05.11 16:33t/p6013.001.87590.00001.875945.0085720.13
12032006.05.11 16:33buy6023.001.87640.00001.8779
12042006.05.11 16:36t/p6023.001.87790.00001.877945.0085765.13
12052006.05.11 16:36buy6033.001.87830.00001.8798
12062006.05.11 16:38t/p6033.001.87980.00001.879845.0085810.13
12072006.05.11 16:38buy6043.001.88020.00001.8817
12082006.05.11 16:38buy6056.001.87960.00001.8811
12092006.05.11 16:57buy60612.001.87900.00001.8805
12102006.05.11 16:59buy60724.001.87850.00001.8800
12112006.05.11 17:16t/p60724.001.88000.00001.8800360.0086170.13
12122006.05.11 17:16close60612.001.88010.00001.8805132.0086302.13
12132006.05.11 17:16close6056.001.88010.00001.881130.0086332.13
12142006.05.11 17:16close6043.001.88010.00001.8817-3.0086329.13
12152006.05.11 17:16buy6083.001.88050.00001.8820
12162006.05.11 17:16buy6096.001.88000.00001.8815
12172006.05.11 17:25buy61012.001.87950.00001.8810
12182006.05.11 17:35t/p61012.001.88100.00001.8810180.0086509.13
12192006.05.11 17:35close6096.001.88110.00001.881566.0086575.13
12202006.05.11 17:35close6083.001.88110.00001.882018.0086593.13
12212006.05.11 17:35buy6113.001.88150.00001.8830
12222006.05.11 17:41t/p6113.001.88300.00001.883045.0086638.13
12232006.05.11 17:41buy6123.001.88340.00001.8849
12242006.05.11 17:42buy6136.001.88280.00001.8843
12252006.05.11 17:54t/p6136.001.88430.00001.884390.0086728.13
12262006.05.11 17:54close6123.001.88430.00001.884927.0086755.13
12272006.05.11 17:54buy6143.001.88470.00001.8862
12282006.05.11 18:01buy6156.001.88410.00001.8856
12292006.05.11 18:20buy61612.001.88360.00001.8851
12302006.05.11 18:21buy61724.001.88300.00001.8845
12312006.05.11 18:26buy61848.001.88240.00001.8839
12322006.05.11 18:51t/p61848.001.88390.00001.8839720.0087475.13
12332006.05.11 18:51close61724.001.88390.00001.8845216.0187691.13
12342006.05.11 18:51close61612.001.88390.00001.885136.0187727.14
12352006.05.11 18:51close6156.001.88390.00001.8856-12.0087715.14
12362006.05.11 18:51close6143.001.88390.00001.8862-24.0087691.14
12372006.05.11 18:51buy6193.001.88430.00001.8858
12382006.05.11 19:16buy6206.001.88380.00001.8853
12392006.05.11 19:32buy62112.001.88320.00001.8847
12402006.05.11 19:50t/p62112.001.88470.00001.8847180.0087871.14
12412006.05.11 19:50close6206.001.88480.00001.885360.0087931.14
12422006.05.11 19:50close6193.001.88480.00001.885815.0087946.14
12432006.05.11 19:50buy6223.001.88520.00001.8867
12442006.05.11 19:52buy6236.001.88460.00001.8861
12452006.05.11 20:30buy62412.001.88400.00001.8855
12462006.05.11 21:45buy62524.001.88340.00001.8849
12472006.05.11 22:25buy62648.001.88280.00001.8843
12482006.05.11 23:59t/p62648.001.88430.00001.8843720.0088666.14
12492006.05.11 23:59close62524.001.88470.00001.8849312.0088978.14
12502006.05.11 23:59close62412.001.88470.00001.885584.0089062.14
12512006.05.11 23:59close6236.001.88470.00001.88616.0089068.14
12522006.05.11 23:59close6223.001.88470.00001.8867-15.0089053.14
12532006.05.12 08:15buy6273.001.88710.00001.8886
12542006.05.12 08:31buy6286.001.88660.00001.8881
12552006.05.12 08:35buy62912.001.88600.00001.8875
12562006.05.12 08:35buy63024.001.88540.00001.8869
12572006.05.12 09:19t/p63024.001.88690.00001.8869360.0089413.14
12582006.05.12 09:19close62912.001.88690.00001.8875108.0089521.14
12592006.05.12 09:19close6286.001.88690.00001.888118.0089539.14
12602006.05.12 09:19close6273.001.88690.00001.8886-6.0089533.14
12612006.05.12 09:19buy6313.001.88730.00001.8888
12622006.05.12 09:26t/p6313.001.88880.00001.888845.0089578.14
12632006.05.12 09:26buy6323.001.88930.00001.8908
12642006.05.12 09:33t/p6323.001.89080.00001.890845.0089623.14
12652006.05.12 09:33buy6333.001.89130.00001.8928
12662006.05.12 09:34buy6346.001.89080.00001.8923
12672006.05.12 09:35buy63512.001.89030.00001.8918
12682006.05.12 09:36buy63624.001.88970.00001.8912
12692006.05.12 09:36buy63748.001.88910.00001.8906
12702006.05.12 09:50t/p63748.001.89060.00001.8906720.0090343.14
12712006.05.12 09:50close63624.001.89060.00001.8912216.0090559.14
12722006.05.12 09:50close63512.001.89060.00001.891836.0090595.14
12732006.05.12 09:50close6346.001.89060.00001.8923-12.0090583.14
12742006.05.12 09:50close6333.001.89060.00001.8928-21.0090562.14
12752006.05.12 09:50buy6383.001.89100.00001.8925
12762006.05.12 09:51buy6396.001.89040.00001.8919
12772006.05.12 09:55buy64012.001.88970.00001.8912
12782006.05.12 10:20t/p64012.001.89120.00001.8912180.0090742.14
12792006.05.12 10:20close6396.001.89120.00001.891948.0090790.14
12802006.05.12 10:20close6383.001.89120.00001.89256.0090796.14
12812006.05.12 10:20buy6413.001.89160.00001.8931
12822006.05.12 10:23buy6426.001.89100.00001.8925
12832006.05.12 11:00t/p6426.001.89250.00001.892590.0090886.14
12842006.05.12 11:00close6413.001.89270.00001.893133.0090919.14
12852006.05.12 11:00buy6433.001.89310.00001.8946
12862006.05.12 11:03buy6446.001.89260.00001.8941
12872006.05.12 11:08buy64512.001.89200.00001.8935
12882006.05.12 11:28t/p64512.001.89350.00001.8935180.0091099.14
12892006.05.12 11:28close6446.001.89360.00001.894160.0091159.14
12902006.05.12 11:28close6433.001.89360.00001.894615.0091174.14
12912006.05.12 11:28buy6463.001.89400.00001.8955
12922006.05.12 11:37t/p6463.001.89550.00001.895545.0091219.14
12932006.05.12 11:37buy6473.001.89590.00001.8974
12942006.05.12 11:40t/p6473.001.89740.00001.897445.0091264.14
12952006.05.12 11:40buy6483.001.89780.00001.8993
12962006.05.12 11:41t/p6483.001.89930.00001.899345.0091309.14
12972006.05.12 11:41buy6493.001.89980.00001.9013
12982006.05.12 11:42buy6506.001.89920.00001.9007
12992006.05.12 11:44buy65112.001.89860.00001.9001
13002006.05.12 11:50buy65224.001.89810.00001.8996
13012006.05.12 11:50buy65348.001.89750.00001.8990
13022006.05.12 12:12t/p65348.001.89900.00001.8990720.0092029.14
13032006.05.12 12:12close65224.001.89900.00001.8996216.0092245.14
13042006.05.12 12:12close65112.001.89900.00001.900148.0092293.14
13052006.05.12 12:12close6506.001.89900.00001.9007-12.0092281.14
13062006.05.12 12:12close6493.001.89900.00001.9013-24.0092257.14
13072006.05.12 12:12buy6543.001.89940.00001.9009
13082006.05.12 12:13buy6556.001.89890.00001.9004
13092006.05.12 12:15buy65612.001.89830.00001.8998
13102006.05.12 12:22buy65724.001.89770.00001.8992
13112006.05.12 12:31buy65848.001.89720.00001.8987
13122006.05.12 14:52t/p65848.001.89870.00001.8987720.0092977.14
13132006.05.12 14:52close65724.001.89870.00001.8992240.0093217.14
13142006.05.12 14:52close65612.001.89870.00001.899848.0093265.14
13152006.05.12 14:52close6556.001.89870.00001.9004-12.0093253.14
13162006.05.12 14:52close6543.001.89870.00001.9009-21.0093232.14
13172006.05.12 17:00sell6593.001.89010.00001.8886
13182006.05.12 17:00sell6606.001.89070.00001.8892
13192006.05.12 17:03sell66112.001.89130.00001.8898
13202006.05.12 17:03sell66224.001.89210.00001.8906
13212006.05.12 17:04sell66348.001.89260.00001.8911
13222006.05.12 17:10t/p66348.001.89110.00001.8911720.0093952.14
13232006.05.12 17:10close66224.001.89110.00001.8906240.0094192.14
13242006.05.12 17:10close66112.001.89110.00001.889824.0094216.14
13252006.05.12 17:10close6606.001.89110.00001.8892-24.0094192.14
13262006.05.12 17:10close6593.001.89110.00001.8886-30.0094162.14
13272006.05.12 17:10sell6643.001.89070.00001.8892
13282006.05.12 17:12sell6656.001.89130.00001.8898
13292006.05.12 17:15sell66612.001.89180.00001.8903
13302006.05.12 17:15sell66724.001.89230.00001.8908
13312006.05.12 17:17sell66848.001.89300.00001.8915
13322006.05.12 17:23t/p66848.001.89150.00001.8915720.0094882.14
13332006.05.12 17:23close66724.001.89140.00001.8908215.9995098.13
13342006.05.12 17:23close66612.001.89140.00001.890348.0095146.13
13352006.05.12 17:23close6656.001.89140.00001.8898-6.0095140.13
13362006.05.12 17:23close6643.001.89140.00001.8892-21.0095119.13
13372006.05.12 17:23sell6693.001.89100.00001.8895
13382006.05.12 17:32t/p6693.001.88950.00001.889545.0095164.13
13392006.05.12 17:32sell6703.001.88910.00001.8876
13402006.05.12 17:41sell6716.001.88960.00001.8881
13412006.05.12 17:44sell67212.001.89020.00001.8887
13422006.05.12 17:47sell67324.001.89090.00001.8894
13432006.05.12 18:05t/p67324.001.88940.00001.8894360.0095524.13
13442006.05.12 18:05close67212.001.88940.00001.888796.0095620.13
13452006.05.12 18:05close6716.001.88940.00001.888112.0095632.13
13462006.05.12 18:05close6703.001.88940.00001.8876-9.0095623.13
13472006.05.12 18:05sell6743.001.88900.00001.8875
13482006.05.12 18:13sell6756.001.88960.00001.8881
13492006.05.12 18:22sell67612.001.89010.00001.8886
13502006.05.12 18:57sell67724.001.89070.00001.8892
13512006.05.12 19:18sell67848.001.89130.00001.8898
13522006.05.15 10:00t/p67848.001.88980.00001.8898722.6496345.77
13532006.05.15 10:00close67724.001.88970.00001.8892241.3296587.10
13542006.05.15 10:00close67612.001.88970.00001.888648.6696635.76
13552006.05.15 10:00close6756.001.88970.00001.8881-5.6796630.09
13562006.05.15 10:00close6743.001.88970.00001.8875-20.8496609.25
13572006.05.15 10:00sell6793.001.88930.00001.8878
13582006.05.15 10:01sell6806.001.88980.00001.8883
13592006.05.15 10:06t/p6806.001.88830.00001.888390.0096699.25
13602006.05.15 10:06close6793.001.88830.00001.887830.0096729.25
13612006.05.15 10:06sell6813.001.88790.00001.8864
13622006.05.15 10:08t/p6813.001.88640.00001.886445.0096774.25
13632006.05.15 10:08sell6823.001.88600.00001.8845
13642006.05.15 10:09sell6836.001.88650.00001.8850
13652006.05.15 10:10sell68412.001.88710.00001.8856
13662006.05.15 10:10sell68524.001.88770.00001.8862
13672006.05.15 10:10sell68648.001.88820.00001.8867
13682006.05.15 10:13t/p68648.001.88670.00001.8867720.0097494.25
13692006.05.15 10:13close68524.001.88670.00001.8862240.0197734.26
13702006.05.15 10:13close68412.001.88670.00001.885648.0097782.26
13712006.05.15 10:13close6836.001.88670.00001.8850-12.0097770.26
13722006.05.15 10:13close6823.001.88670.00001.8845-21.0097749.26
13732006.05.15 10:13sell6873.001.88630.00001.8848
13742006.05.15 10:19t/p6873.001.88480.00001.884845.0097794.26
13752006.05.15 10:19sell6883.001.88430.00001.8828
13762006.05.15 10:34sell6896.001.88490.00001.8834
13772006.05.15 10:34sell69012.001.88550.00001.8840
13782006.05.15 10:35sell69124.001.88610.00001.8846
13792006.05.15 10:44t/p69124.001.88460.00001.8846360.0098154.26
13802006.05.15 10:44close69012.001.88460.00001.8840108.0098262.26
13812006.05.15 10:44close6896.001.88460.00001.883418.0098280.26
13822006.05.15 10:44close6883.001.88460.00001.8828-9.0098271.26
13832006.05.15 10:44sell6923.001.88420.00001.8827
13842006.05.15 10:45sell6936.001.88480.00001.8833
13852006.05.15 10:45sell69412.001.88530.00001.8838
13862006.05.15 10:47sell69524.001.88590.00001.8844
13872006.05.15 11:02sell69648.001.88650.00001.8850
13882006.05.15 11:17t/p69648.001.88500.00001.8850720.0098991.26
13892006.05.15 11:17close69524.001.88490.00001.8844239.9999231.25
13902006.05.15 11:17close69412.001.88490.00001.883848.0099279.25
13912006.05.15 11:17close6936.001.88490.00001.8833-6.0099273.25
13922006.05.15 11:17close6923.001.88490.00001.8827-21.0099252.25
13932006.05.15 11:17sell6973.001.88450.00001.8830
13942006.05.15 11:40sell6986.001.88510.00001.8836
13952006.05.15 12:30t/p6986.001.88360.00001.883690.0099342.25
13962006.05.15 12:30close6973.001.88340.00001.883033.0099375.25
13972006.05.15 12:30sell6993.001.88300.00001.8815
13982006.05.15 12:43t/p6993.001.88150.00001.881545.0099420.25
13992006.05.15 12:43sell7003.001.88100.00001.8795
14002006.05.15 12:45sell7016.001.88160.00001.8801
14012006.05.15 12:55t/p7016.001.88010.00001.880190.0099510.25
14022006.05.15 12:55close7003.001.88010.00001.879527.0099537.25
14032006.05.15 12:55sell7023.001.87970.00001.8782
14042006.05.15 13:00sell7036.001.88020.00001.8787
14052006.05.15 13:08sell70412.001.88080.00001.8793
14062006.05.15 13:10sell70524.001.88140.00001.8799
14072006.05.15 13:52sell70648.001.88200.00001.8805
14082006.05.15 18:59t/p70412.001.87930.00001.8793180.0099717.25
14092006.05.15 18:59t/p70524.001.87990.00001.8799360.00100077.25
14102006.05.15 18:59t/p70648.001.88050.00001.8805720.00100797.25
14112006.05.15 18:59close7036.001.87880.00001.878784.00100881.25
14122006.05.15 18:59close7023.001.87880.00001.878227.00100908.25
14132006.05.15 20:00sell7073.001.88150.00001.8800
14142006.05.15 20:09t/p7073.001.88000.00001.880045.00100953.25
14152006.05.15 20:09sell7083.001.87950.00001.8780
14162006.05.15 20:11sell7096.001.88010.00001.8786
14172006.05.15 21:49t/p7096.001.87860.00001.878690.00101043.25
14182006.05.15 21:49close7083.001.87850.00001.878030.00101073.25
14192006.05.15 22:45sell7103.001.87740.00001.8759
14202006.05.15 22:47sell7116.001.87800.00001.8765
14212006.05.15 22:51sell71212.001.87850.00001.8770
14222006.05.15 22:59sell71324.001.87910.00001.8776
14232006.05.15 23:10sell71448.001.87960.00001.8781
14242006.05.16 00:57t/p71448.001.87810.00001.8781722.64101795.89
14252006.05.16 00:57close71324.001.87800.00001.8776265.31102061.20
14262006.05.16 00:57close71212.001.87800.00001.877060.66102121.86
14272006.05.16 00:57close7116.001.87800.00001.87650.33102122.19
14282006.05.16 00:57close7103.001.87800.00001.8759-17.84102104.36
14292006.05.16 04:00buy7153.001.88180.00001.8833
14302006.05.16 04:17buy7166.001.88120.00001.8827
14312006.05.16 05:11t/p7166.001.88270.00001.882790.00102194.36
14322006.05.16 05:11close7153.001.88280.00001.883330.00102224.36
14332006.05.16 06:15buy7173.001.88480.00001.8863
14342006.05.16 06:17buy7186.001.88420.00001.8857
14352006.05.16 06:48buy71912.001.88360.00001.8851
14362006.05.16 07:02buy72024.001.88310.00001.8846
14372006.05.16 07:02buy72148.001.88250.00001.8840
14382006.05.16 07:53t/p72148.001.88400.00001.8840720.00102944.36
14392006.05.16 07:53close72024.001.88410.00001.8846239.99103184.35
14402006.05.16 07:53close71912.001.88410.00001.885159.99103244.34
14412006.05.16 07:53close7186.001.88410.00001.8857-6.00103238.34
14422006.05.16 07:53close7173.001.88410.00001.8863-21.00103217.34
14432006.05.16 16:45buy7223.001.88620.00001.8877
14442006.05.16 17:00buy7236.001.88570.00001.8872
14452006.05.16 17:06buy72412.001.88510.00001.8866
14462006.05.16 17:12buy72524.001.88440.00001.8859
14472006.05.16 17:13buy72648.001.88390.00001.8854
14482006.05.16 19:59t/p72648.001.88540.00001.8854720.00103937.34
14492006.05.16 19:59close72524.001.88560.00001.8859288.00104225.34
14502006.05.16 19:59close72412.001.88560.00001.886660.00104285.34
14512006.05.16 19:59close7236.001.88560.00001.8872-6.00104279.34
14522006.05.16 19:59close7223.001.88560.00001.8877-18.00104261.34
14532006.05.16 22:45buy7273.001.88750.00001.8890
14542006.05.16 23:59buy7286.001.88650.00001.8880
14552006.05.17 00:00t/p7286.001.88800.00001.888088.80104350.14
14562006.05.17 00:00close7273.001.88830.00001.889023.40104373.54
14572006.05.17 07:31buy7293.001.89260.00001.8941
14582006.05.17 07:34buy7306.001.89200.00001.8935
14592006.05.17 07:39buy73112.001.89140.00001.8929
14602006.05.17 07:41buy73224.001.89090.00001.8924
14612006.05.17 08:34buy73348.001.89020.00001.8917
14622006.05.17 08:41t/p73348.001.89170.00001.8917720.00105093.54
14632006.05.17 08:41close73224.001.89170.00001.8924192.02105285.56
14642006.05.17 08:41close73112.001.89170.00001.892936.00105321.56
14652006.05.17 08:41close7306.001.89170.00001.8935-18.00105303.56
14662006.05.17 08:41close7293.001.89170.00001.8941-27.00105276.56
14672006.05.17 08:41buy7343.001.89210.00001.8936
14682006.05.17 08:43buy7356.001.89160.00001.8931
14692006.05.17 09:08t/p7356.001.89310.00001.893190.00105366.56
14702006.05.17 09:08close7343.001.89310.00001.893630.00105396.56
14712006.05.17 09:08buy7363.001.89350.00001.8950
14722006.05.17 09:11t/p7363.001.89500.00001.895045.00105441.56
14732006.05.17 09:11buy7373.001.89550.00001.8970
14742006.05.17 09:32buy7386.001.89480.00001.8963
14752006.05.17 09:54t/p7386.001.89630.00001.896390.00105531.56
14762006.05.17 09:54close7373.001.89640.00001.897027.00105558.56
14772006.05.17 09:54buy7393.001.89680.00001.8983
14782006.05.17 09:55buy7406.001.89610.00001.8976
14792006.05.17 10:18buy74112.001.89550.00001.8970
14802006.05.17 10:30buy74224.001.89490.00001.8964
14812006.05.17 10:30t/p74224.001.89640.00001.8964360.00105918.56
14822006.05.17 10:30close74112.001.89640.00001.8970108.00106026.56
14832006.05.17 10:30close7406.001.89640.00001.897618.00106044.56
14842006.05.17 10:30close7393.001.89640.00001.8983-12.00106032.56
14852006.05.17 10:30buy7433.001.89680.00001.8983
14862006.05.17 10:32buy7446.001.89620.00001.8977
14872006.05.17 10:35t/p7446.001.89770.00001.897790.00106122.56
14882006.05.17 10:35close7433.001.89780.00001.898330.00106152.56
14892006.05.17 10:35buy7453.001.89820.00001.8997
14902006.05.17 10:37buy7466.001.89760.00001.8991
14912006.05.17 10:38buy74712.001.89700.00001.8985
14922006.05.17 10:49t/p74712.001.89850.00001.8985180.00106332.56
14932006.05.17 10:49close7466.001.89860.00001.899160.00106392.56
14942006.05.17 10:49close7453.001.89860.00001.899712.00106404.56
14952006.05.17 10:49buy7483.001.89900.00001.9005
14962006.05.17 10:56buy7496.001.89850.00001.9000
14972006.05.17 10:56buy75012.001.89790.00001.8994
14982006.05.17 11:48buy75124.001.89740.00001.8989
14992006.05.17 11:56buy75248.001.89680.00001.8983
15002006.05.17 14:41t/p75248.001.89830.00001.8983720.00107124.56
15012006.05.17 14:41close75124.001.89830.00001.8989216.01107340.57
15022006.05.17 14:41close75012.001.89830.00001.899448.00107388.57
15032006.05.17 14:41close7496.001.89830.00001.9000-12.00107376.57
15042006.05.17 14:41close7483.001.89830.00001.9005-21.00107355.57
15052006.05.17 14:45sell7533.001.90060.00001.8991
15062006.05.17 14:45sell7546.001.90110.00001.8996
15072006.05.17 14:47t/p7546.001.89960.00001.899690.00107445.57
15082006.05.17 14:47close7533.001.89960.00001.899130.00107475.57
15092006.05.17 14:47sell7553.001.89920.00001.8977
15102006.05.17 14:47sell7566.001.89980.00001.8983
15112006.05.17 14:51t/p7566.001.89830.00001.898390.00107565.57
15122006.05.17 14:51close7553.001.89820.00001.897730.00107595.57
15132006.05.17 14:51sell7573.001.89780.00001.8963
15142006.05.17 14:53t/p7573.001.89630.00001.896345.00107640.57
15152006.05.17 14:53sell7583.001.89580.00001.8943
15162006.05.17 14:54sell7596.001.89630.00001.8948
15172006.05.17 14:55sell76012.001.89690.00001.8954
15182006.05.17 14:55sell76124.001.89750.00001.8960
15192006.05.17 14:56sell76248.001.89810.00001.8966
15202006.05.17 15:09t/p76248.001.89660.00001.8966720.00108360.57
15212006.05.17 15:09close76124.001.89660.00001.8960216.02108576.59
15222006.05.17 15:09close76012.001.89660.00001.895436.01108612.60
15232006.05.17 15:09close7596.001.89660.00001.8948-18.00108594.60
15242006.05.17 15:09close7583.001.89660.00001.8943-24.00108570.60
15252006.05.17 15:09sell7633.001.89620.00001.8947
15262006.05.17 15:16t/p7633.001.89470.00001.894745.00108615.60
15272006.05.17 15:16sell7643.001.89420.00001.8927
15282006.05.17 15:25t/p7643.001.89270.00001.892745.00108660.60
15292006.05.17 15:25sell7653.001.89220.00001.8907
15302006.05.17 15:44t/p7653.001.89070.00001.890745.00108705.60
15312006.05.17 15:44sell7663.001.89020.00001.8887
15322006.05.17 15:46sell7676.001.89080.00001.8893
15332006.05.17 15:47sell76812.001.89140.00001.8899
15342006.05.17 16:01sell76924.001.89200.00001.8905
15352006.05.17 16:05sell77048.001.89250.00001.8910
15362006.05.17 16:19t/p77048.001.89100.00001.8910720.00109425.60
15372006.05.17 16:19close76924.001.89090.00001.8905264.00109689.60
15382006.05.17 16:19close76812.001.89090.00001.889960.00109749.60
15392006.05.17 16:19close7676.001.89090.00001.8893-6.00109743.60
15402006.05.17 16:19close7663.001.89090.00001.8887-21.00109722.60
15412006.05.17 16:19sell7713.001.89050.00001.8890
15422006.05.17 16:24t/p7713.001.88900.00001.889045.00109767.60
15432006.05.17 16:24sell7723.001.88860.00001.8871
15442006.05.17 16:26t/p7723.001.88710.00001.887145.00109812.60
15452006.05.17 16:26sell7733.001.88670.00001.8852
15462006.05.17 16:28t/p7733.001.88520.00001.885245.00109857.60
15472006.05.17 16:28sell7743.001.88480.00001.8833
15482006.05.17 16:29sell7756.001.88530.00001.8838
15492006.05.17 16:31t/p7756.001.88380.00001.883890.00109947.60
15502006.05.17 16:31close7743.001.88380.00001.883330.00109977.60
15512006.05.17 16:31sell7763.001.88340.00001.8819
15522006.05.17 16:33t/p7763.001.88190.00001.881945.00110022.60
15532006.05.17 16:33sell7773.001.88150.00001.8800
15542006.05.17 16:36sell7786.001.88210.00001.8806
15552006.05.17 16:41sell77912.001.88270.00001.8812
15562006.05.17 16:41sell78024.001.88320.00001.8817
15572006.05.17 16:42sell78148.001.88380.00001.8823
15582006.05.17 17:32t/p78148.001.88230.00001.8823720.00110742.60
15592006.05.17 17:32close78024.001.88220.00001.8817240.00110982.60
15602006.05.17 17:32close77912.001.88220.00001.881260.00111042.60
15612006.05.17 17:32close7786.001.88220.00001.8806-6.00111036.60
15622006.05.17 17:32close7773.001.88220.00001.8800-21.00111015.60
15632006.05.17 17:32sell7823.001.88180.00001.8803
15642006.05.17 17:34sell7836.001.88240.00001.8809
15652006.05.17 17:35sell78412.001.88310.00001.8816
15662006.05.17 17:36sell78524.001.88370.00001.8822
15672006.05.17 17:40sell78648.001.88420.00001.8827
15682006.05.17 17:47t/p78648.001.88270.00001.8827720.00111735.60
15692006.05.17 17:47close78524.001.88260.00001.8822264.00111999.60
15702006.05.17 17:47close78412.001.88260.00001.881660.00112059.60
15712006.05.17 17:47close7836.001.88260.00001.8809-12.00112047.60
15722006.05.17 17:47close7823.001.88260.00001.8803-24.00112023.60
15732006.05.17 17:47sell7873.001.88220.00001.8807
15742006.05.17 17:49sell7886.001.88290.00001.8814
15752006.05.17 18:32sell78912.001.88350.00001.8820
15762006.05.17 18:56sell79024.001.88410.00001.8826
15772006.05.17 19:02sell79148.001.88460.00001.8831
15782006.05.17 19:38t/p79148.001.88310.00001.8831720.00112743.60
15792006.05.17 19:38close79024.001.88300.00001.8826264.00113007.60
15802006.05.17 19:38close78912.001.88300.00001.882060.01113067.61
15812006.05.17 19:38close7886.001.88300.00001.8814-6.00113061.61
15822006.05.17 19:38close7873.001.88300.00001.8807-24.00113037.61
15832006.05.17 19:38sell7923.001.88260.00001.8811
15842006.05.17 19:59t/p7923.001.88110.00001.881145.00113082.61
15852006.05.17 19:59sell7933.001.88060.00001.8791
15862006.05.17 20:05sell7946.001.88110.00001.8796
15872006.05.17 20:25t/p7946.001.87960.00001.879690.00113172.61
15882006.05.17 20:25close7933.001.87950.00001.879133.00113205.61
15892006.05.17 20:25sell7953.001.87910.00001.8776
15902006.05.17 20:41sell7966.001.87970.00001.8782
15912006.05.17 20:41sell79712.001.88020.00001.8787
15922006.05.17 20:49sell79824.001.88080.00001.8793
15932006.05.17 20:53sell79948.001.88140.00001.8799
15942006.05.17 23:46t/p79948.001.87990.00001.8799720.00113925.61
15952006.05.17 23:46close79824.001.87990.00001.8793216.00114141.61
15962006.05.17 23:46close79712.001.87990.00001.878736.00114177.61
15972006.05.17 23:46close7966.001.87990.00001.8782-12.00114165.61
15982006.05.17 23:46close7953.001.87990.00001.8776-24.00114141.61
15992006.05.18 02:00buy8003.001.88230.00001.8838
16002006.05.18 02:20t/p8003.001.88380.00001.883845.00114186.61
16012006.05.18 13:45buy8013.001.88400.00001.8855
16022006.05.18 13:50buy8026.001.88340.00001.8849
16032006.05.18 14:19t/p8026.001.88490.00001.884990.00114276.61
16042006.05.18 14:19close8013.001.88500.00001.885530.00114306.61
16052006.05.18 14:19buy8033.001.88540.00001.8869
16062006.05.18 14:30t/p8033.001.88690.00001.886945.00114351.61
16072006.05.18 14:30buy8043.001.88730.00001.8888
16082006.05.18 14:30buy8056.001.88670.00001.8882
16092006.05.18 14:32buy80612.001.88620.00001.8877
16102006.05.18 14:32buy80724.001.88560.00001.8871
16112006.05.18 14:33buy80848.001.88500.00001.8865
16122006.05.18 15:05t/p80848.001.88650.00001.8865720.00115071.61
16132006.05.18 15:05close80724.001.88650.00001.8871216.00115287.61
16142006.05.18 15:05close80612.001.88650.00001.887736.00115323.61
16152006.05.18 15:05close8056.001.88650.00001.8882-12.00115311.61
16162006.05.18 15:05close8043.001.88650.00001.8888-24.00115287.61
16172006.05.18 15:15buy8093.001.88840.00001.8899
16182006.05.18 15:16buy8106.001.88780.00001.8893
16192006.05.18 15:18buy81112.001.88730.00001.8888
16202006.05.18 15:30t/p81112.001.88880.00001.8888180.00115467.61
16212006.05.18 15:30close8106.001.88880.00001.889360.00115527.61
16222006.05.18 15:30close8093.001.88880.00001.889912.00115539.61
16232006.05.18 15:30buy8123.001.88920.00001.8907
16242006.05.18 15:31buy8136.001.88870.00001.8902
16252006.05.18 15:32t/p8136.001.89020.00001.890290.00115629.61
16262006.05.18 15:32close8123.001.89030.00001.890733.00115662.61
16272006.05.18 15:32buy8143.001.89070.00001.8922
16282006.05.18 15:34t/p8143.001.89220.00001.892245.00115707.61
16292006.05.18 15:34buy8153.001.89260.00001.8941
16302006.05.18 15:43buy8166.001.89210.00001.8936
16312006.05.18 15:55buy81712.001.89160.00001.8931
16322006.05.18 16:01t/p81712.001.89310.00001.8931180.00115887.61
16332006.05.18 16:01close8166.001.89310.00001.893660.00115947.61
16342006.05.18 16:01close8153.001.89310.00001.894115.00115962.61
16352006.05.18 19:00buy8183.001.89170.00001.8932
16362006.05.18 19:10buy8196.001.89110.00001.8926
16372006.05.18 19:13buy82012.001.89050.00001.8920
16382006.05.18 20:25buy82124.001.89000.00001.8915
16392006.05.18 20:33buy82248.001.88950.00001.8910
16402006.05.18 21:03t/p82248.001.89100.00001.8910720.00116682.61
16412006.05.18 21:03close82124.001.89100.00001.8915240.00116922.61
16422006.05.18 21:03close82012.001.89100.00001.892060.00116982.61
16432006.05.18 21:03close8196.001.89100.00001.8926-6.00116976.61
16442006.05.18 21:03close8183.001.89100.00001.8932-21.00116955.61
16452006.05.18 22:00buy8233.001.89090.00001.8924
16462006.05.18 22:06buy8246.001.89000.00001.8915
16472006.05.18 22:38t/p8246.001.89150.00001.891590.00117045.61
16482006.05.18 22:38close8233.001.89160.00001.892421.00117066.61
16492006.05.19 07:15sell8253.001.89040.00001.8889
16502006.05.19 08:03sell8266.001.89100.00001.8895
16512006.05.19 08:44t/p8266.001.88950.00001.889590.00117156.61
16522006.05.19 08:44close8253.001.88950.00001.888927.00117183.61
16532006.05.19 08:44sell8273.001.88910.00001.8876
16542006.05.19 09:00t/p8273.001.88760.00001.887645.00117228.61
16552006.05.19 09:00sell8283.001.88710.00001.8856
16562006.05.19 09:10t/p8283.001.88560.00001.885645.00117273.61
16572006.05.19 09:10sell8293.001.88510.00001.8836
16582006.05.19 09:12sell8306.001.88570.00001.8842
16592006.05.19 09:23t/p8306.001.88420.00001.884290.00117363.61
16602006.05.19 09:23close8293.001.88390.00001.883636.00117399.61
16612006.05.19 09:23sell8313.001.88350.00001.8820
16622006.05.19 09:31t/p8313.001.88200.00001.882045.00117444.61
16632006.05.19 09:31sell8323.001.88120.00001.8797
16642006.05.19 09:32sell8336.001.88170.00001.8802
16652006.05.19 09:36sell83412.001.88230.00001.8808
16662006.05.19 09:41t/p83412.001.88080.00001.8808180.00117624.61
16672006.05.19 09:41close8336.001.88080.00001.880254.00117678.61
16682006.05.19 09:41close8323.001.88080.00001.879712.00117690.61
16692006.05.19 09:41sell8353.001.88040.00001.8789
16702006.05.19 09:41sell8366.001.88090.00001.8794
16712006.05.19 09:47t/p8366.001.87940.00001.879490.00117780.61
16722006.05.19 09:47close8353.001.87930.00001.878933.00117813.61
16732006.05.19 09:47sell8373.001.87890.00001.8774
16742006.05.19 09:51sell8386.001.87940.00001.8779
16752006.05.19 09:54sell83912.001.88000.00001.8785
16762006.05.19 09:58sell84024.001.88050.00001.8790
16772006.05.19 10:08t/p84024.001.87900.00001.8790360.00118173.61
16782006.05.19 10:08close83912.001.87890.00001.8785132.00118305.61
16792006.05.19 10:08close8386.001.87890.00001.877930.00118335.61
16802006.05.19 10:08close8373.001.87890.00001.87740.00118335.61
16812006.05.19 10:08sell8413.001.87850.00001.8770
16822006.05.19 10:14sell8426.001.87910.00001.8776
16832006.05.19 10:16sell84312.001.87960.00001.8781
16842006.05.19 10:18t/p84312.001.87810.00001.8781180.00118515.61
16852006.05.19 10:18close8426.001.87810.00001.877660.00118575.61
16862006.05.19 10:18close8413.001.87810.00001.877012.00118587.61
16872006.05.19 10:18sell8443.001.87770.00001.8762
16882006.05.19 10:19t/p8443.001.87620.00001.876245.00118632.61
16892006.05.19 10:19sell8453.001.87570.00001.8742
16902006.05.19 10:22sell8466.001.87620.00001.8747
16912006.05.19 10:22sell84712.001.87680.00001.8753
16922006.05.19 10:46sell84824.001.87730.00001.8758
16932006.05.19 10:50sell84948.001.87800.00001.8765
16942006.05.19 11:01t/p84948.001.87650.00001.8765720.00119352.61
16952006.05.19 11:01close84824.001.87650.00001.8758192.01119544.62
16962006.05.19 11:01close84712.001.87650.00001.875335.99119580.61
16972006.05.19 11:01close8466.001.87650.00001.8747-18.00119562.61
16982006.05.19 11:01close8453.001.87650.00001.8742-24.00119538.61
16992006.05.19 11:01sell8503.001.87610.00001.8746
17002006.05.19 11:03sell8516.001.87670.00001.8752
17012006.05.19 11:05sell85212.001.87730.00001.8758
17022006.05.19 11:29t/p85212.001.87580.00001.8758180.00119718.61
17032006.05.19 11:29close8516.001.87560.00001.875266.00119784.61
17042006.05.19 11:29close8503.001.87560.00001.874615.00119799.61
17052006.05.19 11:29sell8533.001.87520.00001.8737
17062006.05.19 11:37sell8546.001.87580.00001.8743
17072006.05.19 11:45t/p8546.001.87430.00001.874390.00119889.61
17082006.05.19 11:45close8533.001.87430.00001.873727.00119916.61
17092006.05.19 11:45sell8553.001.87390.00001.8724
17102006.05.19 11:45t/p8553.001.87240.00001.872445.00119961.61
17112006.05.19 11:45sell8563.001.87190.00001.8704
17122006.05.19 11:45sell8576.001.87240.00001.8709
17132006.05.19 11:47sell85812.001.87300.00001.8715
17142006.05.19 12:03t/p85812.001.87150.00001.8715180.00120141.61
17152006.05.19 12:03close8576.001.87150.00001.870954.00120195.61
17162006.05.19 12:03close8563.001.87150.00001.870412.00120207.61
17172006.05.19 12:03sell8593.001.87110.00001.8696
17182006.05.19 12:04sell8606.001.87160.00001.8701
17192006.05.19 12:06sell86112.001.87220.00001.8707
17202006.05.19 12:10sell86224.001.87280.00001.8713
17212006.05.19 12:10sell86348.001.87340.00001.8719
17222006.05.19 15:04t/p86348.001.87190.00001.8719720.00120927.61
17232006.05.19 15:04close86224.001.87170.00001.8713264.00121191.61
17242006.05.19 15:04close86112.001.87170.00001.870760.00121251.61
17252006.05.19 15:04close8606.001.87170.00001.8701-6.00121245.61
17262006.05.19 15:04close8593.001.87170.00001.8696-18.00121227.61
17272006.05.19 15:04sell8643.001.87130.00001.8698
17282006.05.19 15:06sell8656.001.87200.00001.8705
17292006.05.19 15:07sell86612.001.87250.00001.8710
17302006.05.19 15:09sell86724.001.87310.00001.8716
17312006.05.19 15:10sell86848.001.87360.00001.8721
17322006.05.19 16:26t/p86848.001.87210.00001.8721720.00121947.61
17332006.05.19 16:26close86724.001.87200.00001.8716263.99122211.60
17342006.05.19 16:26close86612.001.87200.00001.871060.00122271.60
17352006.05.19 16:26close8656.001.87200.00001.87050.00122271.60
17362006.05.19 16:26close8643.001.87200.00001.8698-21.00122250.60
17372006.05.22 03:00sell8693.001.87310.00001.8716
17382006.05.22 03:33t/p8693.001.87160.00001.871645.00122295.60
17392006.05.22 03:33sell8703.001.87110.00001.8696
17402006.05.22 03:36sell8716.001.87160.00001.8701
17412006.05.22 03:44sell87212.001.87220.00001.8707
17422006.05.22 03:53sell87324.001.87280.00001.8713
17432006.05.22 04:36t/p87324.001.87130.00001.8713360.00122655.60
17442006.05.22 04:36close87212.001.87120.00001.8707120.00122775.60
17452006.05.22 04:36close8716.001.87120.00001.870124.00122799.60
17462006.05.22 04:36close8703.001.87120.00001.8696-3.00122796.60
17472006.05.22 04:45sell8743.001.87060.00001.8691
17482006.05.22 05:09t/p8743.001.86910.00001.869145.00122841.60
17492006.05.22 05:09sell8753.001.86850.00001.8670
17502006.05.22 05:09sell8766.001.86910.00001.8676
17512006.05.22 05:12sell87712.001.86960.00001.8681
17522006.05.22 05:14sell87824.001.87020.00001.8687
17532006.05.22 05:19sell87948.001.87090.00001.8694
17542006.05.22 07:46t/p87948.001.86940.00001.8694720.00123561.60
17552006.05.22 07:46close87824.001.86940.00001.8687192.01123753.61
17562006.05.22 07:46close87712.001.86940.00001.868124.02123777.63
17572006.05.22 07:46close8766.001.86940.00001.8676-18.00123759.63
17582006.05.22 07:46close8753.001.86940.00001.8670-27.00123732.63
17592006.05.22 07:46sell8803.001.86900.00001.8675
17602006.05.22 08:18sell8816.001.86950.00001.8680
17612006.05.22 08:19sell88212.001.87000.00001.8685
17622006.05.22 08:27t/p88212.001.86850.00001.8685180.00123912.63
17632006.05.22 08:27close8816.001.86840.00001.868066.00123978.63
17642006.05.22 08:27close8803.001.86840.00001.867518.00123996.63
17652006.05.22 10:30buy8833.001.87470.00001.8762
17662006.05.22 10:34buy8846.001.87420.00001.8757
17672006.05.22 10:34buy88512.001.87370.00001.8752
17682006.05.22 10:41buy88624.001.87310.00001.8746
17692006.05.22 11:03buy88748.001.87250.00001.8740
17702006.05.22 12:03t/p88748.001.87400.00001.8740720.00124716.63
17712006.05.22 12:03close88624.001.87410.00001.8746240.01124956.64
17722006.05.22 12:03close88512.001.87410.00001.875248.01125004.65
17732006.05.22 12:03close8846.001.87410.00001.8757-6.00124998.65
17742006.05.22 12:03close8833.001.87410.00001.8762-18.00124980.65
17752006.05.22 13:15buy8883.001.87600.00001.8775
17762006.05.22 14:08buy8896.001.87540.00001.8769
17772006.05.22 14:11buy89012.001.87480.00001.8763
17782006.05.22 14:17buy89124.001.87420.00001.8757
17792006.05.22 14:35t/p89124.001.87570.00001.8757360.00125340.65
17802006.05.22 14:35close89012.001.87570.00001.8763108.00125448.65
17812006.05.22 14:35close8896.001.87570.00001.876918.00125466.65
17822006.05.22 14:35close8883.001.87570.00001.8775-9.00125457.65
17832006.05.22 14:35buy8923.001.87610.00001.8776
17842006.05.22 14:55buy8936.001.87550.00001.8770
17852006.05.22 14:59buy89412.001.87490.00001.8764
17862006.05.22 15:23buy89524.001.87440.00001.8759
17872006.05.22 15:24buy89648.001.87390.00001.8754
17882006.05.22 15:44t/p89648.001.87540.00001.8754720.00126177.65
17892006.05.22 15:44close89524.001.87540.00001.8759240.00126417.65
17902006.05.22 15:44close89412.001.87540.00001.876460.00126477.65
17912006.05.22 15:44close8936.001.87540.00001.8770-6.00126471.65
17922006.05.22 15:44close8923.001.87540.00001.8776-21.00126450.65
17932006.05.22 15:44buy8973.001.87580.00001.8773
17942006.05.22 15:48t/p8973.001.87730.00001.877345.00126495.65
17952006.05.22 15:48buy8983.001.87770.00001.8792
17962006.05.22 15:49buy8996.001.87720.00001.8787
17972006.05.22 16:02t/p8996.001.87870.00001.878790.00126585.65
17982006.05.22 16:02close8983.001.87870.00001.879230.00126615.65
17992006.05.22 16:02buy9003.001.87910.00001.8806
18002006.05.22 16:04buy9016.001.87850.00001.8800
18012006.05.22 16:19t/p9016.001.88000.00001.880090.00126705.65
18022006.05.22 16:19close9003.001.88010.00001.880630.00126735.65
18032006.05.22 16:19buy9023.001.88050.00001.8820
18042006.05.22 16:57buy9036.001.87990.00001.8814
18052006.05.22 17:11t/p9036.001.88140.00001.881490.00126825.65
18062006.05.22 17:11close9023.001.88150.00001.882030.00126855.65
18072006.05.22 17:11buy9043.001.88190.00001.8834
18082006.05.22 17:12buy9056.001.88130.00001.8828
18092006.05.22 17:12t/p9056.001.88280.00001.882890.00126945.65
18102006.05.22 17:12close9043.001.88300.00001.883433.00126978.65
18112006.05.22 17:12buy9063.001.88340.00001.8849
18122006.05.22 17:12buy9076.001.88290.00001.8844
18132006.05.22 17:28t/p9076.001.88440.00001.884490.00127068.65
18142006.05.22 17:28close9063.001.88440.00001.884930.00127098.65
18152006.05.22 17:28buy9083.001.88480.00001.8863
18162006.05.22 17:50t/p9083.001.88630.00001.886345.00127143.65
18172006.05.22 17:50buy9093.001.88680.00001.8883
18182006.05.22 17:59buy9106.001.88620.00001.8877
18192006.05.22 18:00buy91112.001.88570.00001.8872
18202006.05.22 18:04buy91224.001.88510.00001.8866
18212006.05.22 18:06buy91348.001.88450.00001.8860
18222006.05.22 19:38t/p91348.001.88600.00001.8860720.00127863.65
18232006.05.22 19:38close91224.001.88600.00001.8866216.02128079.67
18242006.05.22 19:38close91112.001.88600.00001.887236.00128115.67
18252006.05.22 19:38close9106.001.88600.00001.8877-12.00128103.67
18262006.05.22 19:38close9093.001.88600.00001.8883-24.00128079.67
18272006.05.22 19:38buy9143.001.88640.00001.8879
18282006.05.22 19:47buy9156.001.88590.00001.8874
18292006.05.22 20:09t/p9156.001.88740.00001.887490.00128169.67
18302006.05.22 20:09close9143.001.88760.00001.887936.00128205.67
18312006.05.22 20:09buy9163.001.88800.00001.8895
18322006.05.22 20:17buy9176.001.88740.00001.8889
18332006.05.22 20:41buy91812.001.88680.00001.8883
18342006.05.22 22:21buy91924.001.88620.00001.8877
18352006.05.22 23:53buy92048.001.88540.00001.8869
18362006.05.23 06:53t/p92048.001.88690.00001.8869710.40128916.07
18372006.05.23 06:53close91924.001.88690.00001.8877163.20129079.27
18382006.05.23 06:53close91812.001.88690.00001.88839.60129088.87
18392006.05.23 06:53close9176.001.88690.00001.8889-31.20129057.67
18402006.05.23 06:53close9163.001.88690.00001.8895-33.60129024.07
18412006.05.23 14:15sell9213.001.88250.00001.8810
18422006.05.23 15:29t/p9213.001.88100.00001.881045.00129069.07
18432006.05.24 01:30sell9223.001.87810.00001.8766
18442006.05.24 01:35sell9236.001.87880.00001.8773
18452006.05.24 02:05sell92412.001.87940.00001.8779
18462006.05.24 02:07sell92524.001.88010.00001.8786
18472006.05.24 02:08sell92648.001.88070.00001.8792
18482006.05.24 02:45t/p92648.001.87920.00001.8792720.00129789.07
18492006.05.24 02:45close92524.001.87910.00001.8786240.00130029.07
18502006.05.24 02:45close92412.001.87910.00001.877936.00130065.07
18512006.05.24 02:45close9236.001.87910.00001.8773-18.00130047.07
18522006.05.24 02:45close9223.001.87910.00001.8766-30.00130017.07
18532006.05.24 08:30buy9273.001.87700.00001.8785
18542006.05.24 08:51t/p9273.001.87850.00001.878545.00130062.07
18552006.05.24 08:51buy9283.001.87900.00001.8805
18562006.05.24 08:53t/p9283.001.88050.00001.880545.00130107.07
18572006.05.24 08:53buy9293.001.88100.00001.8825
18582006.05.24 08:54buy9306.001.88040.00001.8819
18592006.05.24 08:56buy93112.001.87950.00001.8810
18602006.05.24 08:58buy93224.001.87890.00001.8804
18612006.05.24 09:01t/p93224.001.88040.00001.8804360.00130467.07
18622006.05.24 09:01close93112.001.88050.00001.8810120.00130587.07
18632006.05.24 09:01close9306.001.88050.00001.88196.00130593.07
18642006.05.24 09:01close9293.001.88050.00001.8825-15.00130578.07
18652006.05.24 09:01buy9333.001.88090.00001.8824
18662006.05.24 09:09buy9346.001.88030.00001.8818
18672006.05.24 09:10buy93512.001.87960.00001.8811
18682006.05.24 09:20t/p93512.001.88110.00001.8811180.00130758.07
18692006.05.24 09:20close9346.001.88120.00001.881854.00130812.07
18702006.05.24 09:20close9333.001.88120.00001.88249.00130821.07
18712006.05.24 09:20buy9363.001.88160.00001.8831
18722006.05.24 09:21buy9376.001.88100.00001.8825
18732006.05.24 09:24buy93812.001.88040.00001.8819
18742006.05.24 09:26buy93924.001.87980.00001.8813
18752006.05.24 09:44t/p93924.001.88130.00001.8813360.00131181.07
18762006.05.24 09:44close93812.001.88130.00001.8819108.00131289.07
18772006.05.24 09:44close9376.001.88130.00001.882518.00131307.07
18782006.05.24 09:44close9363.001.88130.00001.8831-9.00131298.07
18792006.05.24 11:00buy9403.001.88410.00001.8856
18802006.05.24 11:10buy9416.001.88360.00001.8851
18812006.05.24 11:10buy94212.001.88280.00001.8843
18822006.05.24 11:10buy94324.001.88220.00001.8837
18832006.05.24 11:16buy94448.001.88170.00001.8832
18842006.05.24 11:35t/p94448.001.88320.00001.8832720.00132018.07
18852006.05.24 11:35close94324.001.88330.00001.8837263.98132282.05
18862006.05.24 11:35close94212.001.88330.00001.884359.99132342.04
18872006.05.24 11:35close9416.001.88330.00001.8851-18.00132324.04
18882006.05.24 11:35close9403.001.88330.00001.8856-24.00132300.04
18892006.05.24 11:35buy9453.001.88370.00001.8852
18902006.05.24 11:38buy9466.001.88310.00001.8846
18912006.05.24 11:43buy94712.001.88250.00001.8840
18922006.05.24 11:44buy94824.001.88190.00001.8834
18932006.05.24 11:51t/p94824.001.88340.00001.8834360.00132660.04
18942006.05.24 11:51close94712.001.88350.00001.8840120.00132780.04
18952006.05.24 11:51close9466.001.88350.00001.884624.00132804.04
18962006.05.24 11:51close9453.001.88350.00001.8852-6.00132798.04
18972006.05.24 13:00buy9493.001.88520.00001.8867
18982006.05.24 13:05buy9506.001.88460.00001.8861
18992006.05.24 13:07buy95112.001.88410.00001.8856
19002006.05.24 13:29buy95224.001.88340.00001.8849
19012006.05.24 13:33buy95348.001.88280.00001.8843
19022006.05.24 14:30t/p95348.001.88430.00001.8843720.00133518.04
19032006.05.24 14:30close95224.001.88440.00001.8849240.00133758.04
19042006.05.24 14:30close95112.001.88440.00001.885636.00133794.04
19052006.05.24 14:30close9506.001.88440.00001.8861-12.00133782.04
19062006.05.24 14:30close9493.001.88440.00001.8867-24.00133758.04
19072006.05.24 14:30sell9543.001.88440.00001.8829
19082006.05.24 14:34t/p9543.001.88290.00001.882945.00133803.04
19092006.05.24 14:34sell9553.001.88230.00001.8808
19102006.05.24 14:35sell9566.001.88300.00001.8815
19112006.05.24 14:38sell95712.001.88360.00001.8821
19122006.05.24 14:44sell95824.001.88410.00001.8826
19132006.05.24 14:45sell95948.001.88490.00001.8834
19142006.05.24 14:57t/p95948.001.88340.00001.8834720.00134523.04
19152006.05.24 14:57close95824.001.88340.00001.8826168.00134691.04
19162006.05.24 14:57close95712.001.88340.00001.882124.00134715.04
19172006.05.24 14:57close9566.001.88340.00001.8815-24.00134691.04
19182006.05.24 14:57close9553.001.88340.00001.8808-33.00134658.04
19192006.05.24 14:57sell9603.001.88300.00001.8815
19202006.05.24 15:09t/p9603.001.88150.00001.881545.00134703.04
19212006.05.24 15:09sell9613.001.88100.00001.8795
19222006.05.24 15:11t/p9613.001.87950.00001.879545.00134748.04
19232006.05.24 15:11sell9623.001.87910.00001.8776
19242006.05.24 15:11sell9636.001.87970.00001.8782
19252006.05.24 15:11t/p9636.001.87820.00001.878290.00134838.04
19262006.05.24 15:11close9623.001.87810.00001.877630.00134868.04
19272006.05.24 15:11sell9643.001.87770.00001.8762
19282006.05.24 15:14t/p9643.001.87620.00001.876245.00134913.04
19292006.05.24 15:14sell9653.001.87580.00001.8743
19302006.05.24 15:17sell9666.001.87630.00001.8748
19312006.05.24 15:20sell96712.001.87700.00001.8755
19322006.05.24 15:22sell96824.001.87750.00001.8760
19332006.05.24 15:33sell96948.001.87810.00001.8766
19342006.05.24 16:00t/p96948.001.87660.00001.8766720.00135633.04
19352006.05.24 16:00close96824.001.87660.00001.8760216.01135849.05
19362006.05.24 16:00close96712.001.87660.00001.875548.00135897.05
19372006.05.24 16:00close9666.001.87660.00001.8748-18.00135879.05
19382006.05.24 16:00close9653.001.87660.00001.8743-24.00135855.05
19392006.05.24 16:00sell9703.001.87620.00001.8747
19402006.05.24 16:00sell9716.001.87690.00001.8754
19412006.05.24 16:00sell97212.001.87750.00001.8760
19422006.05.24 16:02t/p97212.001.87600.00001.8760180.00136035.05
19432006.05.24 16:02close9716.001.87560.00001.875478.00136113.05
19442006.05.24 16:02close9703.001.87560.00001.874718.00136131.05
19452006.05.24 16:02sell9733.001.87520.00001.8737
19462006.05.24 16:02sell9746.001.87580.00001.8743
19472006.05.24 16:07t/p9746.001.87430.00001.874390.00136221.05
19482006.05.24 16:07close9733.001.87420.00001.873730.00136251.05
19492006.05.24 16:07sell9753.001.87380.00001.8723
19502006.05.24 16:09t/p9753.001.87230.00001.872345.00136296.05
19512006.05.24 16:09sell9763.001.87170.00001.8702
19522006.05.24 16:11sell9776.001.87230.00001.8708
19532006.05.24 16:13sell97812.001.87290.00001.8714
19542006.05.24 16:19t/p97812.001.87140.00001.8714180.00136476.05
19552006.05.24 16:19close9776.001.87130.00001.870860.00136536.05
19562006.05.24 16:19close9763.001.87130.00001.870212.00136548.05
19572006.05.24 16:19sell9793.001.87090.00001.8694
19582006.05.24 16:33t/p9793.001.86940.00001.869445.00136593.05
19592006.05.24 16:33sell9803.001.86900.00001.8675
19602006.05.24 16:36t/p9803.001.86750.00001.867545.00136638.05
19612006.05.24 16:36sell9813.001.86700.00001.8655
19622006.05.24 16:37sell9826.001.86760.00001.8661
19632006.05.24 16:40t/p9826.001.86610.00001.866190.00136728.05
19642006.05.24 16:40close9813.001.86600.00001.865530.00136758.05
19652006.05.24 16:40sell9833.001.86560.00001.8641
19662006.05.24 16:42sell9846.001.86610.00001.8646
19672006.05.24 16:43sell98512.001.86670.00001.8652
19682006.05.24 16:53sell98624.001.86730.00001.8658
19692006.05.24 17:01sell98748.001.86790.00001.8664
19702006.05.24 17:19t/p98748.001.86640.00001.8664720.00137478.05
19712006.05.24 17:19close98624.001.86630.00001.8658240.00137718.05
19722006.05.24 17:19close98512.001.86630.00001.865248.01137766.06
19732006.05.24 17:19close9846.001.86630.00001.8646-12.00137754.06
19742006.05.24 17:19close9833.001.86630.00001.8641-21.00137733.06
19752006.05.24 17:19sell9883.001.86590.00001.8644
19762006.05.24 17:20sell9896.001.86650.00001.8650
19772006.05.24 17:27sell99012.001.86710.00001.8656
19782006.05.24 17:36sell99124.001.86770.00001.8662
19792006.05.24 17:39sell99248.001.86830.00001.8668
19802006.05.24 19:19t/p99248.001.86680.00001.8668720.00138453.06
19812006.05.24 19:19close99124.001.86670.00001.8662240.00138693.06
19822006.05.24 19:19close99012.001.86670.00001.865648.00138741.06
19832006.05.24 19:19close9896.001.86670.00001.8650-12.00138729.06
19842006.05.24 19:19close9883.001.86670.00001.8644-24.00138705.06
19852006.05.24 19:19sell9933.001.86630.00001.8648
19862006.05.24 19:19sell9946.001.86680.00001.8653
19872006.05.24 19:19sell99512.001.86740.00001.8659
19882006.05.24 19:26sell99624.001.86800.00001.8665
19892006.05.24 19:33sell99748.001.86860.00001.8671
19902006.05.25 14:15t/p99748.001.86710.00001.8671727.92139432.98
19912006.05.25 14:15close99624.001.86700.00001.8665243.95139676.93
19922006.05.25 14:15close99512.001.86700.00001.865949.99139726.92
19932006.05.25 14:15close9946.001.86700.00001.8653-11.01139715.91
19942006.05.25 14:15close9933.001.86700.00001.8648-20.50139695.40
19952006.05.25 22:15buy9983.001.87160.00001.8731
19962006.05.25 22:20buy9996.001.87100.00001.8725
19972006.05.25 22:46t/p9996.001.87250.00001.872590.00139785.40
19982006.05.25 22:46close9983.001.87250.00001.873127.00139812.40
19992006.05.26 05:00sell10003.001.87110.00001.8696
20002006.05.26 05:15t/p10003.001.86960.00001.869645.00139857.40
20012006.05.26 05:15sell10013.001.86910.00001.8676
20022006.05.26 05:49sell10026.001.86980.00001.8683
20032006.05.26 07:09sell100312.001.87030.00001.8688
20042006.05.26 07:10sell100424.001.87080.00001.8693
20052006.05.26 07:21sell100548.001.87140.00001.8699
20062006.05.26 08:07t/p100548.001.86990.00001.8699720.00140577.40
20072006.05.26 08:07close100424.001.86980.00001.8693240.00140817.40
20082006.05.26 08:07close100312.001.86980.00001.868860.00140877.40
20092006.05.26 08:07close10026.001.86980.00001.86830.00140877.40
20102006.05.26 08:07close10013.001.86980.00001.8676-21.00140856.40
20112006.05.26 13:45sell10063.001.87090.00001.8694
20122006.05.26 14:01t/p10063.001.86940.00001.869445.00140901.40
20132006.05.26 14:01sell10073.001.86900.00001.8675
20142006.05.26 14:01sell10086.001.86970.00001.8682
20152006.05.26 14:10t/p10086.001.86820.00001.868290.00140991.40
20162006.05.26 14:10close10073.001.86810.00001.867527.00141018.40
20172006.05.26 14:10sell10093.001.86770.00001.8662
20182006.05.26 14:11t/p10093.001.86620.00001.866245.00141063.40
20192006.05.26 14:11sell10103.001.86570.00001.8642
20202006.05.26 14:12sell10116.001.86640.00001.8649
20212006.05.26 14:13sell101212.001.86700.00001.8655
20222006.05.26 14:14sell101324.001.86750.00001.8660
20232006.05.26 14:14sell101448.001.86800.00001.8665
20242006.05.26 15:20t/p101448.001.86650.00001.8665720.00141783.40
20252006.05.26 15:20close101324.001.86630.00001.8660287.99142071.39
20262006.05.26 15:20close101212.001.86630.00001.865584.00142155.39
20272006.05.26 15:20close10116.001.86630.00001.86496.00142161.39
20282006.05.26 15:20close10103.001.86630.00001.8642-18.00142143.39
20292006.05.26 15:20sell10153.001.86590.00001.8644
20302006.05.26 15:21t/p10153.001.86440.00001.864445.00142188.39
20312006.05.26 15:21sell10163.001.86400.00001.8625
20322006.05.26 15:29t/p10163.001.86250.00001.862545.00142233.39
20332006.05.26 15:29sell10173.001.86210.00001.8606
20342006.05.26 15:34t/p10173.001.86060.00001.860645.00142278.39
20352006.05.26 15:34sell10183.001.86010.00001.8586
20362006.05.26 15:50t/p10183.001.85860.00001.858645.00142323.39
20372006.05.26 15:50sell10193.001.85820.00001.8567
20382006.05.26 16:14t/p10193.001.85670.00001.856745.00142368.39
20392006.05.26 16:14sell10203.001.85630.00001.8548
20402006.05.26 16:14sell10216.001.85680.00001.8553
20412006.05.26 16:27t/p10216.001.85530.00001.855390.00142458.39
20422006.05.26 16:27close10203.001.85520.00001.854833.00142491.39
20432006.05.26 16:27sell10223.001.85480.00001.8533
20442006.05.26 16:44sell10236.001.85550.00001.8540
20452006.05.26 16:52sell102412.001.85600.00001.8545
20462006.05.26 17:09sell102524.001.85650.00001.8550
20472006.05.26 17:16sell102648.001.85710.00001.8556
20482006.05.26 19:00t/p102648.001.85560.00001.8556720.00143211.39
20492006.05.26 19:00close102524.001.85560.00001.8550216.01143427.40
20502006.05.26 19:00close102412.001.85560.00001.854548.00143475.40
20512006.05.26 19:00close10236.001.85560.00001.8540-6.00143469.40
20522006.05.26 19:00close10223.001.85560.00001.8533-24.00143445.40
20532006.05.26 19:00sell10273.001.85520.00001.8537
20542006.05.26 19:04sell10286.001.85570.00001.8542
20552006.05.26 19:08sell102912.001.85630.00001.8548
20562006.05.26 19:46sell103024.001.85710.00001.8556
20572006.05.26 20:03sell103148.001.85790.00001.8564
20582006.05.26 21:23t/p103148.001.85640.00001.8564720.00144165.40
20592006.05.26 21:23close103024.001.85640.00001.8556168.01144333.41
20602006.05.26 21:23close102912.001.85640.00001.8548-11.99144321.42
20612006.05.26 21:23close10286.001.85640.00001.8542-42.00144279.42
20622006.05.26 21:23close10273.001.85640.00001.8537-36.00144243.42
20632006.05.26 21:23sell10323.001.85600.00001.8545
20642006.05.26 21:44sell10336.001.85660.00001.8551
20652006.05.26 22:33sell103412.001.85720.00001.8557
20662006.05.26 22:40sell103524.001.85780.00001.8563
20672006.05.26 22:43sell103648.001.85840.00001.8569
20682006.05.28 01:55t/p103648.001.85690.00001.8569720.00144963.42
20692006.05.28 01:55close103524.001.85680.00001.8563240.00145203.42
20702006.05.28 01:55close103412.001.85680.00001.855748.00145251.42
20712006.05.28 01:55close10336.001.85680.00001.8551-12.00145239.42
20722006.05.28 01:55close10323.001.85680.00001.8545-24.00145215.42
20732006.05.28 01:55sell10373.001.85640.00001.8549
20742006.05.28 07:02sell10386.001.85700.00001.8555
20752006.05.28 07:37sell103912.001.85760.00001.8561
20762006.05.28 10:41sell104024.001.85810.00001.8566
20772006.05.28 11:30sell104148.001.85870.00001.8572
20782006.05.29 00:15t/p104148.001.85720.00001.8572722.64145938.06
20792006.05.29 00:15close104024.001.85680.00001.8566313.32146251.38
20802006.05.29 00:15close103912.001.85680.00001.856196.66146348.04
20812006.05.29 00:15close10386.001.85680.00001.855512.33146360.37
20822006.05.29 00:15close10373.001.85680.00001.8549-11.84146348.54
20832006.05.29 16:30sell10423.001.85990.00001.8584
20842006.05.29 17:11t/p10423.001.85840.00001.858445.00146393.54
20852006.05.29 17:11sell10433.001.85790.00001.8564
20862006.05.29 19:01sell10446.001.85860.00001.8571
20872006.05.29 20:46sell104512.001.85950.00001.8580
20882006.05.29 20:47sell104624.001.86010.00001.8586
20892006.05.29 23:34t/p104624.001.85860.00001.8586360.00146753.54
20902006.05.29 23:34close104512.001.85860.00001.8580108.01146861.55
20912006.05.29 23:34close10446.001.85860.00001.85710.00146861.55
20922006.05.29 23:34close10433.001.85860.00001.8564-21.00146840.55
20932006.05.30 03:15buy10473.001.85990.00001.8614
20942006.05.30 04:25t/p10473.001.86140.00001.861445.00146885.55
20952006.05.30 04:25buy10483.001.86190.00001.8634
20962006.05.30 04:29buy10496.001.86140.00001.8629
20972006.05.30 04:40t/p10496.001.86290.00001.862990.00146975.55
20982006.05.30 04:40close10483.001.86290.00001.863430.00147005.55
20992006.05.30 04:40buy10503.001.86330.00001.8648
21002006.05.30 04:52t/p10503.001.86480.00001.864845.00147050.55
21012006.05.30 04:52buy10513.001.86540.00001.8669
21022006.05.30 05:12t/p10513.001.86690.00001.866945.00147095.55
21032006.05.30 05:12buy10523.001.86730.00001.8688
21042006.05.30 05:32t/p10523.001.86880.00001.868845.00147140.55
21052006.05.30 05:32buy10533.001.86930.00001.8708
21062006.05.30 05:39buy10546.001.86870.00001.8702
21072006.05.30 05:56buy105512.001.86820.00001.8697
21082006.05.30 06:01buy105624.001.86760.00001.8691
21092006.05.30 06:24buy105748.001.86700.00001.8685
21102006.05.30 07:17t/p105748.001.86850.00001.8685720.00147860.55
21112006.05.30 07:17close105624.001.86860.00001.8691240.00148100.55
21122006.05.30 07:17close105512.001.86860.00001.869748.00148148.55
21132006.05.30 07:17close10546.001.86860.00001.8702-6.00148142.55
21142006.05.30 07:17close10533.001.86860.00001.8708-21.00148121.55
21152006.05.30 07:17buy10583.001.86900.00001.8705
21162006.05.30 07:20buy10596.001.86850.00001.8700
21172006.05.30 07:37buy106012.001.86800.00001.8695
21182006.05.30 07:47buy106124.001.86740.00001.8689
21192006.05.30 08:08t/p106124.001.86890.00001.8689360.00148481.55
21202006.05.30 08:08close106012.001.86890.00001.8695108.00148589.55
21212006.05.30 08:08close10596.001.86890.00001.870024.00148613.55
21222006.05.30 08:08close10583.001.86890.00001.8705-3.00148610.55
21232006.05.30 08:08buy10623.001.86930.00001.8708
21242006.05.30 08:10t/p10623.001.87080.00001.870845.00148655.55
21252006.05.30 08:10buy10633.001.87130.00001.8728
21262006.05.30 08:16t/p10633.001.87280.00001.872845.00148700.55
21272006.05.30 08:16buy10643.001.87330.00001.8748
21282006.05.30 08:39buy10656.001.87250.00001.8740
21292006.05.30 09:02t/p10656.001.87400.00001.874090.00148790.55
21302006.05.30 09:02close10643.001.87400.00001.874821.00148811.55
21312006.05.30 09:02buy10663.001.87440.00001.8759
21322006.05.30 09:05t/p10663.001.87590.00001.875945.00148856.55
21332006.05.30 09:05buy10673.001.87640.00001.8779
21342006.05.30 09:11buy10686.001.87580.00001.8773
21352006.05.30 09:14buy106912.001.87520.00001.8767
21362006.05.30 09:30buy107024.001.87460.00001.8761
21372006.05.30 09:31buy107148.001.87400.00001.8755
21382006.05.30 09:43t/p107148.001.87550.00001.8755720.00149576.55
21392006.05.30 09:43close107024.001.87560.00001.8761240.00149816.55
21402006.05.30 09:43close106912.001.87560.00001.876748.00149864.55
21412006.05.30 09:43close10686.001.87560.00001.8773-12.00149852.55
21422006.05.30 09:43close10673.001.87560.00001.8779-24.00149828.55
21432006.05.30 09:43buy10723.001.87600.00001.8775
21442006.05.30 09:55buy10736.001.87540.00001.8769
21452006.05.30 10:20buy107412.001.87480.00001.8763
21462006.05.30 11:10t/p107412.001.87630.00001.8763180.00150008.55
21472006.05.30 11:10close10736.001.87640.00001.876960.00150068.55
21482006.05.30 11:10close10723.001.87640.00001.877512.00150080.55
21492006.05.30 11:10buy10753.001.87680.00001.8783
21502006.05.30 11:37buy10766.001.87620.00001.8777
21512006.05.30 11:50t/p10766.001.87770.00001.877790.00150170.55
21522006.05.30 11:50close10753.001.87770.00001.878327.00150197.55
21532006.05.30 11:50buy10773.001.87810.00001.8796
21542006.05.30 12:39t/p10773.001.87960.00001.879645.00150242.55
21552006.05.30 12:39buy10783.001.88000.00001.8815
21562006.05.30 12:41buy10796.001.87950.00001.8810
21572006.05.30 12:43buy108012.001.87890.00001.8804
21582006.05.30 12:58buy108124.001.87830.00001.8798
21592006.05.30 13:15buy108248.001.87770.00001.8792
21602006.05.30 15:52t/p108248.001.87920.00001.8792720.00150962.55
21612006.05.30 15:52close108124.001.87930.00001.8798240.00151202.55
21622006.05.30 15:52close108012.001.87930.00001.880448.00151250.55
21632006.05.30 15:52close10796.001.87930.00001.8810-12.00151238.55
21642006.05.30 15:52close10783.001.87930.00001.8815-21.00151217.55
21652006.05.30 15:52buy10833.001.87970.00001.8812
21662006.05.30 15:53t/p10833.001.88120.00001.881245.00151262.55
21672006.05.30 15:53buy10843.001.88170.00001.8832
21682006.05.30 15:53buy10856.001.88110.00001.8826
21692006.05.30 16:02t/p10856.001.88260.00001.882690.00151352.55
21702006.05.30 16:02close10843.001.88260.00001.883227.00151379.55
21712006.05.30 16:02buy10863.001.88300.00001.8845
21722006.05.30 16:02t/p10863.001.88450.00001.884545.00151424.55
21732006.05.30 16:02buy10873.001.88490.00001.8864
21742006.05.30 16:04t/p10873.001.88640.00001.886445.00151469.55
21752006.05.30 16:04buy10883.001.88680.00001.8883
21762006.05.30 16:04buy10896.001.88630.00001.8878
21772006.05.30 16:07buy109012.001.88570.00001.8872
21782006.05.30 16:13buy109124.001.88510.00001.8866
21792006.05.30 16:18buy109248.001.88450.00001.8860
21802006.05.30 16:32t/p109248.001.88600.00001.8860720.00152189.55
21812006.05.30 16:32close109124.001.88600.00001.8866216.01152405.56
21822006.05.30 16:32close109012.001.88600.00001.887236.00152441.56
21832006.05.30 16:32close10896.001.88600.00001.8878-18.00152423.56
21842006.05.30 16:32close10883.001.88600.00001.8883-24.00152399.56
21852006.05.30 16:32buy10933.001.88640.00001.8879
21862006.05.30 16:34buy10946.001.88580.00001.8873
21872006.05.30 16:35buy109512.001.88520.00001.8867
21882006.05.30 16:44buy109624.001.88470.00001.8862
21892006.05.30 16:49buy109748.001.88410.00001.8856
21902006.05.30 16:59t/p109748.001.88560.00001.8856720.00153119.56
21912006.05.30 16:59close109624.001.88570.00001.8862240.00153359.56
21922006.05.30 16:59close109512.001.88570.00001.886760.00153419.56
21932006.05.30 16:59close10946.001.88570.00001.8873-6.00153413.56
21942006.05.30 16:59close10933.001.88570.00001.8879-21.00153392.56
21952006.05.30 16:59buy10983.001.88610.00001.8876
21962006.05.30 17:00buy10996.001.88550.00001.8870
21972006.05.30 17:02buy110012.001.88500.00001.8865
21982006.05.30 17:04buy110124.001.88450.00001.8860
21992006.05.30 17:05buy110248.001.88390.00001.8854
22002006.05.31 08:52t/p110248.001.88540.00001.8854710.40154102.96
22012006.05.31 08:52close110124.001.88540.00001.8860211.22154314.18
22022006.05.31 08:52close110012.001.88540.00001.886545.61154359.79
22032006.05.31 08:52close10996.001.88540.00001.8870-7.20154352.59
22042006.05.31 08:52close10983.001.88540.00001.8876-21.60154330.99
22052006.05.31 11:45sell11033.001.87690.00001.8754
22062006.05.31 11:45sell11046.001.87740.00001.8759
22072006.05.31 11:46sell110512.001.87790.00001.8764
22082006.05.31 12:00sell110624.001.87850.00001.8770
22092006.05.31 12:00sell110748.001.87910.00001.8776
22102006.05.31 13:24t/p110748.001.87760.00001.8776720.00155050.99
22112006.05.31 13:24close110624.001.87760.00001.8770216.00155266.99
22122006.05.31 13:24close110512.001.87760.00001.876436.00155302.99
22132006.05.31 13:24close11046.001.87760.00001.8759-12.00155290.99
22142006.05.31 13:24close11033.001.87760.00001.8754-21.00155269.99
22152006.05.31 13:24sell11083.001.87720.00001.8757
22162006.05.31 14:09t/p11083.001.87570.00001.875745.00155314.99
22172006.05.31 14:09sell11093.001.87530.00001.8738
22182006.05.31 14:13sell11106.001.87600.00001.8745
22192006.05.31 14:18sell111112.001.87660.00001.8751
22202006.05.31 14:44t/p111112.001.87510.00001.8751180.00155494.99
22212006.05.31 14:44close11106.001.87500.00001.874560.00155554.99
22222006.05.31 14:44close11093.001.87500.00001.87389.00155563.99
22232006.05.31 14:44sell11123.001.87460.00001.8731
22242006.05.31 15:11sell11136.001.87520.00001.8737
22252006.05.31 15:15sell111412.001.87580.00001.8743
22262006.05.31 15:19sell111524.001.87640.00001.8749
22272006.05.31 15:21t/p111524.001.87490.00001.8749360.00155923.99
22282006.05.31 15:21close111412.001.87480.00001.8743120.00156043.99
22292006.05.31 15:21close11136.001.87480.00001.873724.00156067.99
22302006.05.31 15:21close11123.001.87480.00001.8731-6.00156061.99
22312006.05.31 15:21sell11163.001.87440.00001.8729
22322006.05.31 15:22sell11176.001.87510.00001.8736
22332006.05.31 15:33t/p11176.001.87360.00001.873690.00156151.99
22342006.05.31 15:33close11163.001.87350.00001.872927.00156178.99
22352006.05.31 15:33sell11183.001.87310.00001.8716
22362006.05.31 15:33sell11196.001.87370.00001.8722
22372006.05.31 15:46sell112012.001.87430.00001.8728
22382006.05.31 15:47sell112124.001.87490.00001.8734
22392006.05.31 16:00t/p112124.001.87340.00001.8734360.00156538.99
22402006.05.31 16:00close112012.001.87330.00001.8728120.00156658.99
22412006.05.31 16:00close11196.001.87330.00001.872224.00156682.99
22422006.05.31 16:00close11183.001.87330.00001.8716-6.00156676.99
22432006.05.31 18:15sell11223.001.87340.00001.8719
22442006.05.31 18:18sell11236.001.87400.00001.8725
22452006.05.31 20:01t/p11236.001.87250.00001.872590.00156766.99
22462006.05.31 20:01close11223.001.87250.00001.871927.00156793.99
22472006.06.01 01:00sell11243.001.87100.00001.8695
22482006.06.01 02:26t/p11243.001.86950.00001.869545.00156838.99
22492006.06.01 05:30sell11253.001.86510.00001.8636
22502006.06.01 06:06sell11266.001.86570.00001.8642
22512006.06.01 06:59sell112712.001.86630.00001.8648
22522006.06.01 07:59sell112824.001.86690.00001.8654
22532006.06.01 08:21t/p112824.001.86540.00001.8654360.00157198.99
22542006.06.01 08:21close112712.001.86520.00001.8648132.00157330.99
22552006.06.01 08:21close11266.001.86520.00001.864230.00157360.99
22562006.06.01 08:21close11253.001.86520.00001.8636-3.00157357.99
22572006.06.01 12:30sell11293.001.86440.00001.8629
22582006.06.01 13:10t/p11293.001.86290.00001.862945.00157402.99
22592006.06.01 13:10sell11303.001.86250.00001.8610
22602006.06.01 13:26t/p11303.001.86100.00001.861045.00157447.99
22612006.06.01 13:26sell11313.001.86060.00001.8591
22622006.06.01 13:32sell11326.001.86120.00001.8597
22632006.06.01 13:34sell113312.001.86170.00001.8602
22642006.06.01 13:44sell113424.001.86230.00001.8608
22652006.06.01 14:01t/p113424.001.86080.00001.8608360.00157807.99
22662006.06.01 14:01close113312.001.86080.00001.8602108.01157916.00
22672006.06.01 14:01close11326.001.86080.00001.859724.00157940.00
22682006.06.01 14:01close11313.001.86080.00001.8591-6.00157934.00
22692006.06.01 14:01sell11353.001.86040.00001.8589
22702006.06.01 14:04sell11366.001.86090.00001.8594
22712006.06.01 14:20t/p11366.001.85940.00001.859490.00158024.00
22722006.06.01 14:20close11353.001.85920.00001.858936.00158060.00
22732006.06.01 14:20sell11373.001.85880.00001.8573
22742006.06.01 14:28sell11386.001.85940.00001.8579
22752006.06.01 14:30sell113912.001.86000.00001.8585
22762006.06.01 14:30sell114024.001.86060.00001.8591
22772006.06.01 14:31sell114148.001.86130.00001.8598
22782006.06.01 14:46t/p114148.001.85980.00001.8598720.00158780.00
22792006.06.01 14:46close114024.001.85980.00001.8591192.00158972.00
22802006.06.01 14:46close113912.001.85980.00001.858524.00158996.00
22812006.06.01 14:46close11386.001.85980.00001.8579-24.00158972.00
22822006.06.01 14:46close11373.001.85980.00001.8573-30.00158942.00
22832006.06.01 20:15buy11423.001.86660.00001.8681
22842006.06.01 20:45buy11436.001.86600.00001.8675
22852006.06.01 20:57buy114412.001.86540.00001.8669
22862006.06.01 21:10buy114524.001.86480.00001.8663
22872006.06.01 21:35buy114648.001.86430.00001.8658
22882006.06.01 23:30t/p114648.001.86580.00001.8658720.00159662.00
22892006.06.01 23:30close114524.001.86580.00001.8663239.99159901.99
22902006.06.01 23:30close114412.001.86580.00001.866948.00159949.99
22912006.06.01 23:30close11436.001.86580.00001.8675-12.00159937.99
22922006.06.01 23:30close11423.001.86580.00001.8681-24.00159913.99
22932006.06.02 12:45buy11473.001.86710.00001.8686
22942006.06.02 12:59buy11486.001.86660.00001.8681
22952006.06.02 13:00buy114912.001.86590.00001.8674
22962006.06.02 14:26t/p114912.001.86740.00001.8674180.00160093.99
22972006.06.02 14:26close11486.001.86740.00001.868148.00160141.99
22982006.06.02 14:26close11473.001.86740.00001.86869.00160150.99
22992006.06.02 14:26buy11503.001.86780.00001.8693
23002006.06.02 14:29buy11516.001.86720.00001.8687
23012006.06.02 14:30t/p11516.001.86870.00001.868790.00160240.99
23022006.06.02 14:30close11503.001.86870.00001.869327.00160267.99
23032006.06.02 14:30buy11523.001.86910.00001.8706
23042006.06.02 14:30buy11536.001.86840.00001.8699
23052006.06.02 14:30buy115412.001.86790.00001.8694
23062006.06.02 14:30t/p115412.001.86940.00001.8694180.00160447.99
23072006.06.02 14:30close11536.001.86980.00001.869984.00160531.99
23082006.06.02 14:30close11523.001.86980.00001.870621.00160552.99
23092006.06.02 14:30buy11553.001.87020.00001.8717
23102006.06.02 14:30t/p11553.001.87170.00001.871745.00160597.99
23112006.06.02 14:30buy11563.001.87220.00001.8737
23122006.06.02 14:30t/p11563.001.87370.00001.873745.00160642.99
23132006.06.02 14:30buy11573.001.87420.00001.8757
23142006.06.02 14:30buy11586.001.87360.00001.8751
23152006.06.02 14:30buy115912.001.87300.00001.8745
23162006.06.02 14:30t/p115912.001.87450.00001.8745180.00160822.99
23172006.06.02 14:31t/p11586.001.87510.00001.875190.00160912.99
23182006.06.02 14:31close11573.001.87510.00001.875727.00160939.99
23192006.06.02 14:31buy11603.001.87550.00001.8770
23202006.06.02 14:31buy11616.001.87490.00001.8764
23212006.06.02 14:31buy116212.001.87430.00001.8758
23222006.06.02 14:32t/p116212.001.87580.00001.8758180.00161119.99
23232006.06.02 14:32close11616.001.87590.00001.876460.00161179.99
23242006.06.02 14:32close11603.001.87590.00001.877012.00161191.99
23252006.06.02 14:32buy11633.001.87630.00001.8778
23262006.06.02 14:32t/p11633.001.87780.00001.877845.00161236.99
23272006.06.02 14:32buy11643.001.87830.00001.8798
23282006.06.02 14:32buy11656.001.87770.00001.8792
23292006.06.02 14:34buy116612.001.87710.00001.8786
23302006.06.02 14:40t/p116612.001.87860.00001.8786180.00161416.99
23312006.06.02 14:40close11656.001.87860.00001.879254.00161470.99
23322006.06.02 14:40close11643.001.87860.00001.87989.00161479.99
23332006.06.02 14:40buy11673.001.87900.00001.8805
23342006.06.02 14:42t/p11673.001.88050.00001.880545.00161524.99
23352006.06.02 14:42buy11683.001.88090.00001.8824
23362006.06.02 14:44t/p11683.001.88240.00001.882445.00161569.99
23372006.06.02 14:44buy11693.001.88280.00001.8843
23382006.06.02 14:44buy11706.001.88230.00001.8838
23392006.06.02 14:51buy117112.001.88170.00001.8832
23402006.06.02 14:52buy117224.001.88100.00001.8825
23412006.06.02 14:55buy117348.001.88030.00001.8818
23422006.06.02 15:03t/p117348.001.88180.00001.8818720.00162289.99
23432006.06.02 15:03close117224.001.88180.00001.8825192.00162481.99
23442006.06.02 15:03close117112.001.88180.00001.883212.00162493.99
23452006.06.02 15:03close11706.001.88180.00001.8838-30.00162463.99
23462006.06.02 15:03close11693.001.88180.00001.8843-30.00162433.99
23472006.06.02 15:03buy11743.001.88220.00001.8837
23482006.06.02 15:18t/p11743.001.88370.00001.883745.00162478.99
23492006.06.02 15:18buy11753.001.88410.00001.8856
23502006.06.02 15:23buy11766.001.88340.00001.8849
23512006.06.02 15:24buy117712.001.88280.00001.8843
23522006.06.02 15:28buy117824.001.88220.00001.8837
23532006.06.02 15:28buy117948.001.88170.00001.8832
23542006.06.02 16:21t/p117948.001.88320.00001.8832720.00163198.99
23552006.06.02 16:21close117824.001.88320.00001.8837240.00163438.99
23562006.06.02 16:21close117712.001.88320.00001.884348.00163486.99
23572006.06.02 16:21close11766.001.88320.00001.8849-12.00163474.99
23582006.06.02 16:21close11753.001.88320.00001.8856-27.00163447.99
23592006.06.02 16:21buy11803.001.88360.00001.8851
23602006.06.02 16:21buy11816.001.88300.00001.8845
23612006.06.02 16:30buy118212.001.88240.00001.8839
23622006.06.02 16:42t/p118212.001.88390.00001.8839180.00163627.99
23632006.06.02 16:42close11816.001.88390.00001.884554.00163681.99
23642006.06.02 16:42close11803.001.88390.00001.88519.00163690.99
23652006.06.02 16:42buy11833.001.88430.00001.8858
23662006.06.02 17:01t/p11833.001.88580.00001.885845.00163735.99
23672006.06.02 17:01buy11843.001.88620.00001.8877
23682006.06.02 17:03buy11856.001.88570.00001.8872
23692006.06.02 17:09buy118612.001.88500.00001.8865
23702006.06.02 17:15buy118724.001.88450.00001.8860
23712006.06.02 17:23buy118848.001.88400.00001.8855
23722006.06.05 09:30t/p118848.001.88550.00001.8855710.40164446.39
23732006.06.05 09:30close118724.001.88560.00001.8860259.20164705.59
23742006.06.05 09:30close118612.001.88560.00001.886569.59164775.18
23752006.06.05 09:30close11856.001.88560.00001.8872-7.20164767.98
23762006.06.05 09:30close11843.001.88560.00001.8877-18.60164749.38
23772006.06.05 13:30sell11893.001.88450.00001.8830
23782006.06.05 14:06t/p11893.001.88300.00001.883045.00164794.38
23792006.06.05 14:45sell11903.001.87980.00001.8783
23802006.06.05 14:47sell11916.001.88040.00001.8789
23812006.06.05 15:00t/p11916.001.87890.00001.878990.00164884.38
23822006.06.05 15:00close11903.001.87890.00001.878327.00164911.38
23832006.06.05 15:00sell11923.001.87850.00001.8770
23842006.06.05 15:01sell11936.001.87910.00001.8776
23852006.06.05 15:27sell119412.001.87980.00001.8783
23862006.06.05 16:00t/p119412.001.87830.00001.8783180.00165091.38
23872006.06.05 16:00close11936.001.87820.00001.877654.00165145.38
23882006.06.05 16:00close11923.001.87820.00001.87709.00165154.38
23892006.06.05 16:00sell11953.001.87780.00001.8763
23902006.06.05 16:03sell11966.001.87830.00001.8768
23912006.06.05 16:03sell119712.001.87890.00001.8774
23922006.06.05 16:03sell119824.001.87940.00001.8779
23932006.06.05 16:37t/p119824.001.87790.00001.8779360.00165514.38
23942006.06.05 16:37close119712.001.87780.00001.8774132.00165646.38
23952006.06.05 16:37close11966.001.87780.00001.876830.00165676.38
23962006.06.05 16:37close11953.001.87780.00001.87630.00165676.38
23972006.06.05 16:37sell11993.001.87740.00001.8759
23982006.06.05 17:35sell12006.001.87810.00001.8766
23992006.06.05 17:48sell120112.001.87870.00001.8772
24002006.06.05 18:26sell120224.001.87930.00001.8778
24012006.06.05 18:59sell120348.001.87990.00001.8784
24022006.06.05 19:56t/p120348.001.87840.00001.8784720.00166396.38
24032006.06.05 19:56close120224.001.87830.00001.8778240.00166636.38
24042006.06.05 19:56close120112.001.87830.00001.877248.00166684.38
24052006.06.05 19:56close12006.001.87830.00001.8766-12.00166672.38
24062006.06.05 19:56close11993.001.87830.00001.8759-27.00166645.38
24072006.06.05 19:56sell12043.001.87790.00001.8764
24082006.06.05 19:56sell12056.001.87850.00001.8770
24092006.06.05 19:56sell120612.001.87940.00001.8779
24102006.06.05 20:11sell120724.001.88000.00001.8785
24112006.06.05 20:13sell120848.001.88050.00001.8790
24122006.06.05 20:23t/p120848.001.87900.00001.8790720.00167365.38
24132006.06.05 20:23close120724.001.87900.00001.8785240.00167605.38
24142006.06.05 20:23close120612.001.87900.00001.877948.00167653.38
24152006.06.05 20:23close12056.001.87900.00001.8770-30.00167623.38
24162006.06.05 20:23close12043.001.87900.00001.8764-33.00167590.38
24172006.06.05 20:23sell12093.001.87860.00001.8771
24182006.06.05 20:41t/p12093.001.87710.00001.877145.00167635.38
24192006.06.05 20:41sell12103.001.87670.00001.8752
24202006.06.05 20:44t/p12103.001.87520.00001.875245.00167680.38
24212006.06.05 20:44sell12113.001.87480.00001.8733
24222006.06.05 21:01t/p12113.001.87330.00001.873345.00167725.38
24232006.06.05 21:01sell12123.001.87280.00001.8713
24242006.06.05 21:02sell12136.001.87330.00001.8718
24252006.06.05 21:03sell121412.001.87380.00001.8723
24262006.06.05 22:25t/p121412.001.87230.00001.8723180.00167905.38
24272006.06.05 22:25close12136.001.87220.00001.871866.00167971.38
24282006.06.05 22:25close12123.001.87220.00001.871318.00167989.38
24292006.06.05 23:00sell12153.001.87220.00001.8707
24302006.06.05 23:34sell12166.001.87280.00001.8713
24312006.06.06 01:00t/p12166.001.87130.00001.871390.33168079.71
24322006.06.06 01:00close12153.001.87100.00001.870736.16168115.87
24332006.06.06 01:00sell12173.001.87060.00001.8691
24342006.06.06 01:19sell12186.001.87110.00001.8696
24352006.06.06 01:24sell121912.001.87160.00001.8701
24362006.06.06 01:27sell122024.001.87220.00001.8707
24372006.06.06 02:15sell122148.001.87290.00001.8714
24382006.06.06 03:04t/p122148.001.87140.00001.8714720.00168835.87
24392006.06.06 03:04close122024.001.87140.00001.8707192.00169027.87
24402006.06.06 03:04close121912.001.87140.00001.870124.00169051.87
24412006.06.06 03:04close12186.001.87140.00001.8696-18.00169033.87
24422006.06.06 03:04close12173.001.87140.00001.8691-24.00169009.87
24432006.06.06 12:45sell12223.001.86960.00001.8681
24442006.06.06 12:52sell12236.001.87020.00001.8687
24452006.06.06 13:29t/p12236.001.86870.00001.868790.00169099.87
24462006.06.06 13:29close12223.001.86870.00001.868127.00169126.87
24472006.06.06 13:29sell12243.001.86830.00001.8668
24482006.06.06 13:35sell12256.001.86880.00001.8673
24492006.06.06 14:13t/p12256.001.86730.00001.867390.00169216.87
24502006.06.06 14:13close12243.001.86720.00001.866833.00169249.87
24512006.06.06 14:13sell12263.001.86680.00001.8653
24522006.06.06 14:16t/p12263.001.86530.00001.865345.00169294.87
24532006.06.06 14:16sell12273.001.86480.00001.8633
24542006.06.06 14:16sell12286.001.86540.00001.8639
24552006.06.06 14:17sell122912.001.86600.00001.8645
24562006.06.06 14:33t/p122912.001.86450.00001.8645180.00169474.87
24572006.06.06 14:33close12286.001.86440.00001.863960.00169534.87
24582006.06.06 14:33close12273.001.86440.00001.863312.00169546.87
24592006.06.06 14:33sell12303.001.86400.00001.8625
24602006.06.06 14:36sell12316.001.86450.00001.8630
24612006.06.06 14:38sell123212.001.86510.00001.8636
24622006.06.06 15:31t/p123212.001.86360.00001.8636180.00169726.87
24632006.06.06 15:31close12316.001.86360.00001.863054.00169780.87
24642006.06.06 15:31close12303.001.86360.00001.862512.00169792.87
24652006.06.06 15:31sell12333.001.86320.00001.8617
24662006.06.06 15:57sell12346.001.86370.00001.8622
24672006.06.06 16:16sell123512.001.86430.00001.8628
24682006.06.06 16:42t/p123512.001.86280.00001.8628180.00169972.87
24692006.06.06 16:42close12346.001.86270.00001.862260.00170032.87
24702006.06.06 16:42close12333.001.86270.00001.861715.00170047.87
24712006.06.06 16:42sell12363.001.86230.00001.8608
24722006.06.06 16:53t/p12363.001.86080.00001.860845.00170092.87
24732006.06.06 16:53sell12373.001.86040.00001.8589
24742006.06.06 17:36sell12386.001.86110.00001.8596
24752006.06.06 17:39sell123912.001.86160.00001.8601
24762006.06.06 17:57t/p123912.001.86010.00001.8601180.00170272.87
24772006.06.06 17:57close12386.001.86010.00001.859660.00170332.87
24782006.06.06 17:57close12373.001.86010.00001.85899.00170341.87
24792006.06.06 17:57sell12403.001.85970.00001.8582
24802006.06.06 17:57sell12416.001.86030.00001.8588
24812006.06.06 17:59sell124212.001.86080.00001.8593
24822006.06.06 18:32sell124324.001.86140.00001.8599
24832006.06.06 18:38sell124448.001.86200.00001.8605
24842006.06.06 23:10t/p124448.001.86050.00001.8605720.00171061.87
24852006.06.06 23:10close124324.001.86040.00001.8599240.00171301.87
24862006.06.06 23:10close124212.001.86040.00001.859348.00171349.87
24872006.06.06 23:10close12416.001.86040.00001.8588-6.00171343.87
24882006.06.06 23:10close12403.001.86040.00001.8582-21.00171322.87
24892006.06.07 08:00sell12453.001.86020.00001.8587
24902006.06.07 08:17t/p12453.001.85870.00001.858745.00171367.87
24912006.06.07 17:45sell12463.001.85800.00001.8565
24922006.06.07 17:50sell12476.001.85860.00001.8571
24932006.06.07 18:02sell124812.001.85920.00001.8577
24942006.06.07 18:03sell124924.001.85980.00001.8583
24952006.06.07 18:03sell125048.001.86030.00001.8588
24962006.06.07 18:31t/p125048.001.85880.00001.8588720.00172087.87
24972006.06.07 18:31close124924.001.85880.00001.8583240.00172327.87
24982006.06.07 18:31close124812.001.85880.00001.857748.00172375.87
24992006.06.07 18:31close12476.001.85880.00001.8571-12.00172363.87
25002006.06.07 18:31close12463.001.85880.00001.8565-24.00172339.87
25012006.06.07 18:31sell12513.001.85840.00001.8569
25022006.06.07 18:33sell12526.001.85900.00001.8575
25032006.06.07 18:39sell125312.001.85960.00001.8581
25042006.06.07 19:22t/p125312.001.85810.00001.8581180.00172519.87
25052006.06.07 19:22close12526.001.85800.00001.857560.00172579.87
25062006.06.07 19:22close12513.001.85800.00001.856912.00172591.87
25072006.06.08 07:30sell12543.001.85520.00001.8537
25082006.06.08 07:41sell12556.001.85580.00001.8543
25092006.06.08 08:01sell125612.001.85640.00001.8549
25102006.06.08 08:10sell125724.001.85710.00001.8556
25112006.06.08 08:27t/p125724.001.85560.00001.8556360.00172951.87
25122006.06.08 08:27close125612.001.85550.00001.8549108.00173059.87
25132006.06.08 08:27close12556.001.85550.00001.854318.00173077.87
25142006.06.08 08:27close12543.001.85550.00001.8537-9.00173068.87
25152006.06.08 08:27sell12583.001.85510.00001.8536
25162006.06.08 08:34t/p12583.001.85360.00001.853645.00173113.87
25172006.06.08 08:34sell12593.001.85320.00001.8517
25182006.06.08 08:36t/p12593.001.85170.00001.851745.00173158.87
25192006.06.08 08:36sell12603.001.85130.00001.8498
25202006.06.08 08:44sell12616.001.85190.00001.8504
25212006.06.08 08:46sell126212.001.85250.00001.8510
25222006.06.08 08:49sell126324.001.85300.00001.8515
25232006.06.08 09:03t/p126324.001.85150.00001.8515360.00173518.87
25242006.06.08 09:03close126212.001.85150.00001.8510120.00173638.87
25252006.06.08 09:03close12616.001.85150.00001.850424.00173662.87
25262006.06.08 09:03close12603.001.85150.00001.8498-6.00173656.87
25272006.06.08 09:03sell12643.001.85110.00001.8496
25282006.06.08 09:16sell12656.001.85170.00001.8502
25292006.06.08 09:19t/p12656.001.85020.00001.850290.00173746.87
25302006.06.08 09:19close12643.001.85020.00001.849627.00173773.87
25312006.06.08 09:19sell12663.001.84980.00001.8483
25322006.06.08 09:26t/p12663.001.84830.00001.848345.00173818.87
25332006.06.08 09:26sell12673.001.84780.00001.8463
25342006.06.08 09:27sell12686.001.84840.00001.8469
25352006.06.08 09:28sell126912.001.84900.00001.8475
25362006.06.08 09:43t/p126912.001.84750.00001.8475180.00173998.87
25372006.06.08 09:43close12686.001.84740.00001.846960.00174058.87
25382006.06.08 09:43close12673.001.84740.00001.846312.00174070.87
25392006.06.08 10:00sell12703.001.84890.00001.8474
25402006.06.08 10:04sell12716.001.84940.00001.8479
25412006.06.08 10:26sell127212.001.84990.00001.8484
25422006.06.08 10:29sell127324.001.85060.00001.8491
25432006.06.08 10:30t/p127324.001.84910.00001.8491360.00174430.87
25442006.06.08 10:30close127212.001.84910.00001.848496.00174526.87
25452006.06.08 10:30close12716.001.84910.00001.847918.00174544.87
25462006.06.08 10:30close12703.001.84910.00001.8474-6.00174538.87
25472006.06.08 10:30sell12743.001.84870.00001.8472
25482006.06.08 10:30t/p12743.001.84720.00001.847245.00174583.87
25492006.06.08 10:30sell12753.001.84680.00001.8453
25502006.06.08 10:30sell12766.001.84730.00001.8458
25512006.06.08 10:30sell127712.001.84780.00001.8463
25522006.06.08 10:36sell127824.001.84840.00001.8469
25532006.06.08 10:37sell127948.001.84900.00001.8475
25542006.06.08 13:49t/p127948.001.84750.00001.8475720.00175303.87
25552006.06.08 13:49close127824.001.84740.00001.8469240.00175543.87
25562006.06.08 13:49close127712.001.84740.00001.846348.00175591.87
25572006.06.08 13:49close12766.001.84740.00001.8458-6.00175585.87
25582006.06.08 13:49close12753.001.84740.00001.8453-18.00175567.87
25592006.06.08 13:49sell12803.001.84700.00001.8455
25602006.06.08 14:01t/p12803.001.84550.00001.845545.00175612.87
25612006.06.08 14:01sell12813.001.84510.00001.8436
25622006.06.08 14:04t/p12813.001.84360.00001.843645.00175657.87
25632006.06.08 14:04sell12823.001.84320.00001.8417
25642006.06.08 14:07sell12836.001.84390.00001.8424
25652006.06.08 14:15sell128412.001.84440.00001.8429
25662006.06.08 14:25t/p128412.001.84290.00001.8429180.00175837.87
25672006.06.08 14:25close12836.001.84290.00001.842460.00175897.87
25682006.06.08 14:25close12823.001.84290.00001.84179.00175906.87
25692006.06.08 14:25sell12853.001.84250.00001.8410
25702006.06.08 14:26sell12866.001.84300.00001.8415
25712006.06.08 14:31t/p12866.001.84150.00001.841590.00175996.87
25722006.06.08 14:31close12853.001.84150.00001.841030.00176026.87
25732006.06.08 14:31sell12873.001.84110.00001.8396
25742006.06.08 14:32t/p12873.001.83960.00001.839645.00176071.87
25752006.06.08 14:32sell12883.001.83910.00001.8376
25762006.06.08 14:32sell12896.001.83970.00001.8382
25772006.06.08 14:33t/p12896.001.83820.00001.838290.00176161.87
25782006.06.08 14:33close12883.001.83810.00001.837630.00176191.87
25792006.06.08 14:33sell12903.001.83770.00001.8362
25802006.06.08 14:33sell12916.001.83820.00001.8367
25812006.06.08 14:37sell129212.001.83880.00001.8373
25822006.06.08 14:38sell129324.001.83940.00001.8379
25832006.06.08 14:39sell129448.001.83990.00001.8384
25842006.06.08 14:45t/p129448.001.83840.00001.8384720.00176911.87
25852006.06.08 14:45close129324.001.83840.00001.8379240.00177151.87
25862006.06.08 14:45close129212.001.83840.00001.837348.00177199.87
25872006.06.08 14:45close12916.001.83840.00001.8367-12.00177187.87
25882006.06.08 14:45close12903.001.83840.00001.8362-21.00177166.87
25892006.06.08 14:45sell12953.001.83800.00001.8365
25902006.06.08 14:48sell12966.001.83860.00001.8371
25912006.06.08 14:50sell129712.001.83920.00001.8377
25922006.06.08 14:53sell129824.001.83980.00001.8383
25932006.06.08 14:57sell129948.001.84040.00001.8389
25942006.06.08 15:33t/p129948.001.83890.00001.8389720.00177886.87
25952006.06.08 15:33close129824.001.83890.00001.8383216.00178102.87
25962006.06.08 15:33close129712.001.83890.00001.837736.00178138.87
25972006.06.08 15:33close12966.001.83890.00001.8371-18.00178120.87
25982006.06.08 15:33close12953.001.83890.00001.8365-27.00178093.87
25992006.06.08 15:33sell13003.001.83850.00001.8370
26002006.06.08 15:44sell13016.001.83910.00001.8376
26012006.06.08 15:48sell130212.001.83970.00001.8382
26022006.06.08 15:54sell130324.001.84020.00001.8387
26032006.06.08 15:56sell130448.001.84070.00001.8392
26042006.06.08 16:56t/p130448.001.83920.00001.8392720.00178813.87
26052006.06.08 16:56close130324.001.83920.00001.8387240.01179053.88
26062006.06.08 16:56close130212.001.83920.00001.838260.01179113.89
26072006.06.08 16:56close13016.001.83920.00001.8376-6.00179107.89
26082006.06.08 16:56close13003.001.83920.00001.8370-21.00179086.89
26092006.06.08 17:15sell13053.001.83960.00001.8381
26102006.06.08 17:15sell13066.001.84020.00001.8387
26112006.06.08 17:19sell130712.001.84070.00001.8392
26122006.06.08 17:31sell130824.001.84130.00001.8398
26132006.06.08 17:39sell130948.001.84180.00001.8403
26142006.06.09 14:30t/p130948.001.84030.00001.8403722.64179809.53
26152006.06.09 14:30close130824.001.84010.00001.8398289.32180098.85
26162006.06.09 14:30close130712.001.84010.00001.839272.66180171.51
26172006.06.09 14:30close13066.001.84010.00001.83876.33180177.84
26182006.06.09 14:30close13053.001.84010.00001.8381-14.84180163.01
26192006.06.11 23:59sell13103.001.83830.00001.8368
26202006.06.12 00:01sell13116.001.83970.00001.8382
26212006.06.12 02:40sell131212.001.84030.00001.8388
26222006.06.12 02:41sell131324.001.84080.00001.8393
26232006.06.12 03:43sell131448.001.84140.00001.8399
26242006.06.12 13:28t/p131448.001.83990.00001.8399720.00180883.01
26252006.06.12 13:28close131324.001.83990.00001.8393216.01181099.02
26262006.06.12 13:28close131212.001.83990.00001.838848.00181147.02
26272006.06.12 13:28close13116.001.83990.00001.8382-12.00181135.02
26282006.06.12 13:28close13103.001.83990.00001.8368-47.84181087.18
26292006.06.12 19:00buy13153.001.84420.00001.8457
26302006.06.12 20:41t/p13153.001.84570.00001.845745.00181132.18
26312006.06.13 17:30sell13163.001.83870.00001.8372
26322006.06.13 17:33sell13176.001.83930.00001.8378
26332006.06.13 17:50sell131812.001.83990.00001.8384
26342006.06.13 19:02t/p131812.001.83840.00001.8384180.00181312.18
26352006.06.13 19:02close13176.001.83810.00001.837872.00181384.18
26362006.06.13 19:02close13163.001.83810.00001.837218.00181402.18
26372006.06.13 19:02sell13193.001.83770.00001.8362
26382006.06.13 19:14t/p13193.001.83620.00001.836245.00181447.18
26392006.06.13 19:14sell13203.001.83570.00001.8342
26402006.06.13 19:17t/p13203.001.83420.00001.834245.00181492.18
26412006.06.13 19:17sell13213.001.83380.00001.8323
26422006.06.13 19:20sell13226.001.83450.00001.8330
26432006.06.13 22:21t/p13226.001.83300.00001.833090.00181582.18
26442006.06.13 22:21close13213.001.83290.00001.832327.00181609.18
26452006.06.13 23:15sell13233.001.83260.00001.8311
26462006.06.13 23:18sell13246.001.83320.00001.8317
26472006.06.13 23:24sell132512.001.83380.00001.8323
26482006.06.13 23:46sell132624.001.83430.00001.8328
26492006.06.14 03:28sell132748.001.83490.00001.8334
26502006.06.22 12:47t/p132748.001.83340.00001.8334746.40182355.58
26512006.06.22 12:47close132624.001.83340.00001.8328230.53182586.11
26522006.06.22 12:47close132512.001.83340.00001.832355.25182641.36
26532006.06.22 12:47close13246.001.83340.00001.8317-8.37182632.99
26542006.06.22 12:47close13233.001.83340.00001.8311-22.18182610.81
26552006.06.22 12:47sell13283.001.83300.00001.8315
26562006.06.22 12:54t/p13283.001.83150.00001.831545.00182655.81
26572006.06.22 12:54sell13293.001.83110.00001.8296
26582006.06.22 12:56sell13306.001.83160.00001.8301
26592006.06.22 12:57sell133112.001.83210.00001.8306
26602006.06.22 13:20t/p133112.001.83060.00001.8306180.00182835.81
26612006.06.22 13:20close13306.001.83050.00001.830166.00182901.81
26622006.06.22 13:20close13293.001.83050.00001.829618.00182919.81
26632006.06.22 13:20sell13323.001.83010.00001.8286
26642006.06.22 13:24sell13336.001.83070.00001.8292
26652006.06.22 13:26sell133412.001.83130.00001.8298
26662006.06.22 13:29sell133524.001.83180.00001.8303
26672006.06.22 13:53sell133648.001.83240.00001.8309
26682006.06.22 14:05t/p133648.001.83090.00001.8309720.00183639.81
26692006.06.22 14:05close133524.001.83080.00001.8303240.00183879.81
26702006.06.22 14:05close133412.001.83080.00001.829860.00183939.81
26712006.06.22 14:05close13336.001.83080.00001.8292-6.00183933.81
26722006.06.22 14:05close13323.001.83080.00001.8286-21.00183912.81
26732006.06.22 14:05sell13373.001.83040.00001.8289
26742006.06.22 14:38sell13386.001.83100.00001.8295
26752006.06.22 15:16t/p13386.001.82950.00001.829590.00184002.81
26762006.06.22 15:16close13373.001.82930.00001.828933.00184035.81
26772006.06.22 15:16sell13393.001.82890.00001.8274
26782006.06.22 15:20t/p13393.001.82740.00001.827445.00184080.81
26792006.06.22 15:20sell13403.001.82680.00001.8253
26802006.06.22 15:21sell13416.001.82730.00001.8258
26812006.06.22 15:21sell134212.001.82780.00001.8263
26822006.06.22 15:35sell134324.001.82840.00001.8269
26832006.06.22 15:37sell134448.001.82900.00001.8275
26842006.06.22 16:13t/p134448.001.82750.00001.8275720.00184800.81
26852006.06.22 16:13close134324.001.82740.00001.8269240.00185040.81
26862006.06.22 16:13close134212.001.82740.00001.826348.00185088.81
26872006.06.22 16:13close13416.001.82740.00001.8258-6.00185082.81
26882006.06.22 16:13close13403.001.82740.00001.8253-18.00185064.81
26892006.06.22 16:13sell13453.001.82700.00001.8255
26902006.06.22 16:15sell13466.001.82770.00001.8262
26912006.06.22 16:42sell134712.001.82830.00001.8268
26922006.06.22 16:43sell134824.001.82890.00001.8274
26932006.06.22 16:47sell134948.001.82950.00001.8280
26942006.06.22 17:08t/p134948.001.82800.00001.8280720.00185784.81
26952006.06.22 17:08close134824.001.82790.00001.8274240.00186024.81
26962006.06.22 17:08close134712.001.82790.00001.826848.00186072.81
26972006.06.22 17:08close13466.001.82790.00001.8262-12.00186060.81
26982006.06.22 17:08close13453.001.82790.00001.8255-27.00186033.81
26992006.06.22 17:08sell13503.001.82750.00001.8260
27002006.06.22 17:09sell13516.001.82810.00001.8266
27012006.06.22 17:20sell135212.001.82860.00001.8271
27022006.06.22 17:30sell135324.001.82920.00001.8277
27032006.06.22 17:37sell135448.001.82980.00001.8283
27042006.06.22 18:43t/p135448.001.82830.00001.8283720.00186753.81
27052006.06.22 18:43close135324.001.82820.00001.8277240.01186993.82
27062006.06.22 18:43close135212.001.82820.00001.827148.01187041.83
27072006.06.22 18:43close13516.001.82820.00001.8266-6.00187035.83
27082006.06.22 18:43close13503.001.82820.00001.8260-21.00187014.83
27092006.06.23 10:30sell13553.001.82660.00001.8251
27102006.06.23 10:46t/p13553.001.82510.00001.825145.00187059.83
27112006.06.23 10:46sell13563.001.82450.00001.8230
27122006.06.23 10:48sell13576.001.82520.00001.8237
27132006.06.23 10:56t/p13576.001.82370.00001.823790.00187149.83
27142006.06.23 10:56close13563.001.82370.00001.823024.00187173.83
27152006.06.23 10:56sell13583.001.82330.00001.8218
27162006.06.23 10:57sell13596.001.82390.00001.8224
27172006.06.23 11:06sell136012.001.82450.00001.8230
27182006.06.23 11:10sell136124.001.82500.00001.8235
27192006.06.23 11:40t/p136124.001.82350.00001.8235360.00187533.83
27202006.06.23 11:40close136012.001.82350.00001.8230120.00187653.83
27212006.06.23 11:40close13596.001.82350.00001.822424.00187677.83
27222006.06.23 11:40close13583.001.82350.00001.8218-6.00187671.83
27232006.06.23 11:40sell13623.001.82310.00001.8216
27242006.06.23 11:45sell13636.001.82360.00001.8221
27252006.06.23 12:09t/p13636.001.82210.00001.822190.00187761.83
27262006.06.23 12:09close13623.001.82210.00001.821630.00187791.83
27272006.06.23 12:09sell13643.001.82170.00001.8202
27282006.06.23 12:10sell13656.001.82230.00001.8208
27292006.06.23 12:34sell136612.001.82280.00001.8213
27302006.06.23 13:47t/p136612.001.82130.00001.8213180.00187971.83
27312006.06.23 13:47close13656.001.82110.00001.820872.00188043.83
27322006.06.23 13:47close13643.001.82110.00001.820218.00188061.83
27332006.06.23 13:47sell13673.001.82070.00001.8192
27342006.06.23 13:50t/p13673.001.81920.00001.819245.00188106.83
27352006.06.23 13:50sell13683.001.81880.00001.8173
27362006.06.23 14:11t/p13683.001.81730.00001.817345.00188151.83
27372006.06.23 14:11sell13693.001.81680.00001.8153
27382006.06.23 14:43t/p13693.001.81530.00001.815345.00188196.83
27392006.06.23 14:43sell13703.001.81490.00001.8134
27402006.06.23 14:49t/p13703.001.81340.00001.813445.00188241.83
27412006.06.23 14:49sell13713.001.81300.00001.8115
27422006.06.23 14:51sell13726.001.81370.00001.8122
27432006.06.23 14:54sell137312.001.81430.00001.8128
27442006.06.23 14:58sell137424.001.81490.00001.8134
27452006.06.23 14:59sell137548.001.81550.00001.8140
27462006.06.29 11:45t/p137548.001.81400.00001.8140735.84188977.67
27472006.06.29 11:45close137424.001.81390.00001.8134247.92189225.59
27482006.06.29 11:45close137312.001.81390.00001.812851.95189277.54
27492006.06.29 11:45close13726.001.81390.00001.8122-10.02189267.52
27502006.06.29 11:45close13713.001.81390.00001.8115-26.01189241.51
27512006.06.29 11:45sell13763.001.81350.00001.8120
27522006.06.29 11:54t/p13763.001.81200.00001.812045.00189286.51
27532006.06.29 11:54sell13773.001.81150.00001.8100
27542006.06.29 11:57sell13786.001.81200.00001.8105
27552006.06.29 12:09sell137912.001.81270.00001.8112
27562006.06.29 12:23sell138024.001.81330.00001.8118
27572006.06.29 13:16t/p138024.001.81180.00001.8118360.00189646.51
27582006.06.29 13:16close137912.001.81180.00001.8112108.00189754.51
27592006.06.29 13:16close13786.001.81180.00001.810512.00189766.51
27602006.06.29 13:16close13773.001.81180.00001.8100-9.00189757.51
27612006.06.29 18:45buy13813.001.81030.00001.8118
27622006.06.29 19:37buy13826.001.80980.00001.8113
27632006.06.29 20:16t/p13826.001.81130.00001.811390.00189847.51
27642006.06.29 20:16close13813.001.81130.00001.811830.00189877.51
27652006.06.29 20:16buy13833.001.81170.00001.8132
27662006.06.29 20:16t/p13833.001.81320.00001.813245.00189922.51
27672006.06.29 20:16buy13843.001.81370.00001.8152
27682006.06.29 20:17t/p13843.001.81520.00001.815245.00189967.51
27692006.06.29 20:17buy13853.001.81560.00001.8171
27702006.06.29 20:17t/p13853.001.81710.00001.817145.00190012.51
27712006.06.29 20:17buy13863.001.81750.00001.8190
27722006.06.29 20:17buy13876.001.81700.00001.8185
27732006.06.29 20:18buy138812.001.81640.00001.8179
27742006.06.29 20:19buy138924.001.81580.00001.8173
27752006.06.29 20:20t/p138924.001.81730.00001.8173360.00190372.51
27762006.06.29 20:20close138812.001.81740.00001.8179120.00190492.51
27772006.06.29 20:20close13876.001.81740.00001.818524.00190516.51
27782006.06.29 20:20close13863.001.81740.00001.8190-3.00190513.51
27792006.06.29 20:20buy13903.001.81780.00001.8193
27802006.06.29 20:21t/p13903.001.81930.00001.819345.00190558.51
27812006.06.29 20:21buy13913.001.81970.00001.8212
27822006.06.29 20:21t/p13913.001.82120.00001.821245.00190603.51
27832006.06.29 20:21buy13923.001.82160.00001.8231
27842006.06.29 20:21buy13936.001.82080.00001.8223
27852006.06.29 20:24buy139412.001.82020.00001.8217
27862006.06.29 20:25t/p139412.001.82170.00001.8217180.00190783.51
27872006.06.29 20:25close13936.001.82180.00001.822360.00190843.51
27882006.06.29 20:25close13923.001.82180.00001.82316.00190849.51
27892006.06.29 20:25buy13953.001.82220.00001.8237
27902006.06.29 20:27t/p13953.001.82370.00001.823745.00190894.51
27912006.06.29 20:27buy13963.001.82410.00001.8256
27922006.06.29 20:27buy13976.001.82360.00001.8251
27932006.06.29 20:28buy139812.001.82300.00001.8245
27942006.06.29 20:30buy139924.001.82240.00001.8239
27952006.06.29 20:32t/p139924.001.82390.00001.8239360.00191254.51
27962006.06.29 20:32close139812.001.82390.00001.8245108.00191362.51
27972006.06.29 20:32close13976.001.82390.00001.825118.00191380.51
27982006.06.29 20:32close13963.001.82390.00001.8256-6.00191374.51
27992006.06.29 20:32buy14003.001.82430.00001.8258
28002006.06.29 20:33buy14016.001.82370.00001.8252
28012006.06.29 20:35t/p14016.001.82520.00001.825290.00191464.51
28022006.06.29 20:35close14003.001.82550.00001.825836.00191500.51
28032006.06.29 20:35buy14023.001.82590.00001.8274
28042006.06.29 20:39buy14036.001.82530.00001.8268
28052006.06.29 20:48t/p14036.001.82680.00001.826890.00191590.51
28062006.06.29 20:48close14023.001.82680.00001.827427.00191617.51
28072006.06.29 20:48buy14043.001.82720.00001.8287
28082006.06.29 20:58t/p14043.001.82870.00001.828745.00191662.51
28092006.06.29 20:58buy14053.001.82910.00001.8306
28102006.06.29 21:07buy14066.001.82860.00001.8301
28112006.06.29 21:11buy140712.001.82790.00001.8294
28122006.06.29 21:12buy140824.001.82730.00001.8288
28132006.06.29 21:40buy140948.001.82670.00001.8282
28142006.06.30 02:49t/p140948.001.82820.00001.8282710.40192372.91
28152006.06.30 02:49close140824.001.82840.00001.8288259.20192632.11
28162006.06.30 02:49close140712.001.82840.00001.829457.60192689.71
28172006.06.30 02:49close14066.001.82840.00001.8301-13.20192676.51
28182006.06.30 02:49close14053.001.82840.00001.8306-21.60192654.91
28192006.06.30 03:45buy14103.001.83380.00001.8353
28202006.06.30 04:20buy14116.001.83270.00001.8342
28212006.06.30 04:53buy141212.001.83210.00001.8336
28222006.06.30 05:00buy141324.001.83150.00001.8330
28232006.06.30 05:32t/p141324.001.83300.00001.8330360.00193014.91
28242006.06.30 05:32close141212.001.83310.00001.8336120.00193134.91
28252006.06.30 05:32close14116.001.83310.00001.834224.00193158.91
28262006.06.30 05:32close14103.001.83310.00001.8353-21.00193137.91
28272006.06.30 05:32buy14143.001.83350.00001.8350
28282006.06.30 05:37buy14156.001.83280.00001.8343
28292006.06.30 07:21t/p14156.001.83430.00001.834390.00193227.91
28302006.06.30 07:21close14143.001.83440.00001.835027.00193254.91
28312006.06.30 13:00buy14163.001.83460.00001.8361
28322006.06.30 13:06buy14176.001.83400.00001.8355
28332006.06.30 13:50t/p14176.001.83550.00001.835590.00193344.91
28342006.06.30 13:50close14163.001.83560.00001.836130.00193374.91
28352006.06.30 13:50buy14183.001.83600.00001.8375
28362006.06.30 14:26t/p14183.001.83750.00001.837545.00193419.91
28372006.06.30 14:26buy14193.001.83820.00001.8397
28382006.06.30 14:27buy14206.001.83770.00001.8392
28392006.06.30 14:30buy142112.001.83710.00001.8386
28402006.06.30 14:31t/p142112.001.83860.00001.8386180.00193599.91
28412006.06.30 14:31close14206.001.83860.00001.839254.00193653.91
28422006.06.30 14:31close14193.001.83860.00001.839712.00193665.91
28432006.06.30 14:31buy14223.001.83900.00001.8405
28442006.06.30 14:35t/p14223.001.84050.00001.840545.00193710.91
28452006.06.30 14:35buy14233.001.84090.00001.8424
28462006.06.30 14:36buy14246.001.84020.00001.8417
28472006.06.30 14:41t/p14246.001.84170.00001.841790.00193800.91
28482006.06.30 14:41close14233.001.84180.00001.842427.00193827.91
28492006.06.30 14:41buy14253.001.84220.00001.8437
28502006.06.30 14:42t/p14253.001.84370.00001.843745.00193872.91
28512006.06.30 14:42buy14263.001.84410.00001.8456
28522006.06.30 14:43buy14276.001.84360.00001.8451
28532006.06.30 14:43buy142812.001.84300.00001.8445
28542006.06.30 15:49t/p142812.001.84450.00001.8445180.00194052.91
28552006.06.30 15:49close14276.001.84450.00001.845154.00194106.91
28562006.06.30 15:49close14263.001.84450.00001.845612.00194118.91
28572006.06.30 15:49buy14293.001.84490.00001.8464
28582006.06.30 16:03buy14306.001.84430.00001.8458
28592006.06.30 16:04buy143112.001.84380.00001.8453
28602006.06.30 16:32t/p143112.001.84530.00001.8453180.00194298.91
28612006.06.30 16:32close14306.001.84540.00001.845866.00194364.91
28622006.06.30 16:32close14293.001.84540.00001.846415.00194379.91
28632006.06.30 16:32buy14323.001.84580.00001.8473
28642006.06.30 16:39t/p14323.001.84730.00001.847345.00194424.91
28652006.06.30 16:39buy14333.001.84770.00001.8492
28662006.06.30 16:39buy14346.001.84710.00001.8486
28672006.06.30 16:44buy143512.001.84640.00001.8479
28682006.06.30 16:52t/p143512.001.84790.00001.8479180.00194604.91
28692006.06.30 16:52close14346.001.84790.00001.848648.00194652.91
28702006.06.30 16:52close14333.001.84790.00001.84926.00194658.91
28712006.06.30 16:52buy14363.001.84830.00001.8498
28722006.06.30 17:39buy14376.001.84780.00001.8493
28732006.06.30 17:40buy143812.001.84730.00001.8488
28742006.06.30 19:44buy143924.001.84670.00001.8482
28752006.06.30 20:16t/p143924.001.84820.00001.8482360.00195018.91
28762006.06.30 20:16close143812.001.84830.00001.8488120.00195138.91
28772006.06.30 20:16close14376.001.84830.00001.849330.00195168.91
28782006.06.30 20:16close14363.001.84830.00001.84980.00195168.91
28792006.06.30 20:16buy14403.001.84870.00001.8502
28802006.06.30 20:23buy14416.001.84810.00001.8496
28812006.06.30 20:26buy144212.001.84750.00001.8490
28822006.06.30 21:48t/p144212.001.84900.00001.8490180.00195348.91
28832006.06.30 21:48close14416.001.84900.00001.849654.00195402.91
28842006.06.30 21:48close14403.001.84900.00001.85029.00195411.91
28852006.06.30 21:48buy14433.001.84940.00001.8509
28862006.06.30 22:50buy14446.001.84880.00001.8503
28872006.07.02 00:00buy144512.001.84740.00001.8489
28882006.07.02 01:12buy144624.001.84680.00001.8483
28892006.07.03 03:18buy144748.001.84620.00001.8477
28902006.07.03 08:40t/p144748.001.84770.00001.8477720.00196131.91
28912006.07.03 08:40close144624.001.84780.00001.8483235.20196367.11
28922006.07.03 08:40close144512.001.84780.00001.848945.60196412.71
28932006.07.03 08:40close14446.001.84780.00001.8503-61.20196351.51
28942006.07.03 08:40close14433.001.84780.00001.8509-48.60196302.91
28952006.07.05 12:45sell14483.001.84410.00001.8426
28962006.07.05 12:48sell14496.001.84480.00001.8433
28972006.07.05 12:53sell145012.001.84540.00001.8439
28982006.07.05 12:55sell145124.001.84590.00001.8444
28992006.07.05 13:14sell145248.001.84660.00001.8451
29002006.07.05 14:10t/p145248.001.84510.00001.8451720.00197022.91
29012006.07.05 14:10close145124.001.84510.00001.8444192.02197214.93
29022006.07.05 14:10close145012.001.84510.00001.843936.00197250.93
29032006.07.05 14:10close14496.001.84510.00001.8433-18.00197232.93
29042006.07.05 14:10close14483.001.84510.00001.8426-30.00197202.93
29052006.07.05 14:10sell14533.001.84470.00001.8432
29062006.07.05 14:16t/p14533.001.84320.00001.843245.00197247.93
29072006.07.05 14:16sell14543.001.84270.00001.8412
29082006.07.05 14:18t/p14543.001.84120.00001.841245.00197292.93
29092006.07.05 14:18sell14553.001.84080.00001.8393
29102006.07.05 14:20sell14566.001.84130.00001.8398
29112006.07.05 14:23sell145712.001.84190.00001.8404
29122006.07.05 14:27t/p145712.001.84040.00001.8404180.00197472.93
29132006.07.05 14:27close14566.001.84040.00001.839854.00197526.93
29142006.07.05 14:27close14553.001.84040.00001.839312.00197538.93
29152006.07.05 14:27sell14583.001.84000.00001.8385
29162006.07.05 14:31t/p14583.001.83850.00001.838545.00197583.93
29172006.07.05 14:31sell14593.001.83810.00001.8366
29182006.07.05 14:34sell14606.001.83860.00001.8371
29192006.07.05 14:34sell146112.001.83920.00001.8377
29202006.07.05 14:38sell146224.001.83980.00001.8383
29212006.07.05 15:15t/p146224.001.83830.00001.8383360.00197943.93
29222006.07.05 15:15close146112.001.83820.00001.8377120.00198063.93
29232006.07.05 15:15close14606.001.83820.00001.837124.00198087.93
29242006.07.05 15:15close14593.001.83820.00001.8366-3.00198084.93
29252006.07.05 15:15sell14633.001.83780.00001.8363
29262006.07.05 15:21t/p14633.001.83630.00001.836345.00198129.93
29272006.07.05 15:21sell14643.001.83580.00001.8343
29282006.07.05 15:21sell14656.001.83650.00001.8350
29292006.07.05 15:34sell146612.001.83710.00001.8356
29302006.07.05 15:35sell146724.001.83770.00001.8362
29312006.07.05 15:47t/p146724.001.83620.00001.8362360.00198489.93
29322006.07.05 15:47close146612.001.83620.00001.8356108.00198597.93
29332006.07.05 15:47close14656.001.83620.00001.835018.00198615.93
29342006.07.05 15:47close14643.001.83620.00001.8343-12.00198603.93
29352006.07.05 15:47sell14683.001.83580.00001.8343
29362006.07.05 16:13t/p14683.001.83430.00001.834345.00198648.93
29372006.07.05 16:13sell14693.001.83390.00001.8324
29382006.07.05 17:06sell14706.001.83440.00001.8329
29392006.07.05 17:39sell147112.001.83500.00001.8335
29402006.07.05 19:36sell147224.001.83560.00001.8341
29412006.07.05 23:02t/p147224.001.83410.00001.8341360.00199008.93
29422006.07.05 23:02close147112.001.83400.00001.8335119.99199128.92
29432006.07.05 23:02close14706.001.83400.00001.832924.00199152.92
29442006.07.05 23:02close14693.001.83400.00001.8324-3.00199149.92
29452006.07.07 12:45buy14733.001.84100.00001.8425
29462006.07.07 13:20buy14746.001.84050.00001.8420
29472006.07.07 13:48buy147512.001.84000.00001.8415
29482006.07.07 14:01buy147624.001.83940.00001.8409
29492006.07.07 14:24t/p147624.001.84090.00001.8409360.00199509.92
29502006.07.07 14:24close147512.001.84090.00001.8415108.00199617.92
29512006.07.07 14:24close14746.001.84090.00001.842024.00199641.92
29522006.07.07 14:24close14733.001.84090.00001.8425-3.00199638.92
29532006.07.07 14:24buy14773.001.84130.00001.8428
29542006.07.07 14:30t/p14773.001.84280.00001.842845.00199683.92
29552006.07.07 14:30buy14783.001.84320.00001.8447
29562006.07.07 14:30buy14796.001.84260.00001.8441
29572006.07.07 14:30buy148012.001.84200.00001.8435
29582006.07.07 14:30t/p148012.001.84350.00001.8435180.00199863.92
29592006.07.07 14:30close14796.001.84370.00001.844166.00199929.92
29602006.07.07 14:30close14783.001.84370.00001.844715.00199944.92
29612006.07.07 14:30buy14813.001.84410.00001.8456
29622006.07.07 14:30t/p14813.001.84560.00001.845645.00199989.92
29632006.07.07 14:30buy14823.001.84620.00001.8477
29642006.07.07 14:30t/p14823.001.84770.00001.847745.00200034.92
29652006.07.07 14:30buy14833.001.84840.00001.8499
29662006.07.07 14:30buy14846.001.84780.00001.8493
29672006.07.07 14:30buy148512.001.84700.00001.8485
29682006.07.07 14:30t/p148512.001.84850.00001.8485180.00200214.92
29692006.07.07 14:33t/p14846.001.84930.00001.849390.00200304.92
29702006.07.07 14:33close14833.001.84940.00001.849930.00200334.92
29712006.07.07 14:33buy14863.001.84980.00001.8513
29722006.07.07 14:34buy14876.001.84920.00001.8507
29732006.07.07 14:35t/p14876.001.85070.00001.850790.00200424.92
29742006.07.07 14:35close14863.001.85070.00001.851327.00200451.92
29752006.07.07 14:35buy14883.001.85110.00001.8526
29762006.07.07 14:35buy14896.001.85060.00001.8521
29772006.07.07 14:37t/p14896.001.85210.00001.852190.00200541.92
29782006.07.07 14:37close14883.001.85210.00001.852630.00200571.92
29792006.07.07 14:37buy14903.001.85250.00001.8540
29802006.07.07 14:39buy14916.001.85200.00001.8535
29812006.07.07 14:39buy149212.001.85140.00001.8529
29822006.07.07 14:40buy149324.001.85090.00001.8524
29832006.07.07 14:41t/p149324.001.85240.00001.8524360.00200931.92
29842006.07.07 14:41close149212.001.85240.00001.8529120.00201051.92
29852006.07.07 14:41close14916.001.85240.00001.853524.00201075.92
29862006.07.07 14:41close14903.001.85240.00001.8540-3.00201072.92
29872006.07.07 14:41buy14943.001.85280.00001.8543
29882006.07.07 14:49buy14956.001.85220.00001.8537
29892006.07.07 14:58buy149612.001.85160.00001.8531
29902006.07.07 14:58buy149724.001.85100.00001.8525
29912006.07.07 14:58buy149848.001.85040.00001.8519
29922006.07.07 16:01t/p149848.001.85190.00001.8519720.00201792.92
29932006.07.07 16:01close149724.001.85190.00001.8525216.00202008.92
29942006.07.07 16:01close149612.001.85190.00001.853136.00202044.92
29952006.07.07 16:01close14956.001.85190.00001.8537-18.00202026.92
29962006.07.07 16:01close14943.001.85190.00001.8543-27.00201999.92
29972006.07.07 16:01buy14993.001.85230.00001.8538
29982006.07.07 16:04buy15006.001.85180.00001.8533
29992006.07.07 16:07buy150112.001.85110.00001.8526
30002006.07.07 16:26t/p150112.001.85260.00001.8526180.00202179.92
30012006.07.07 16:26close15006.001.85260.00001.853348.00202227.92
30022006.07.07 16:26close14993.001.85260.00001.85389.00202236.92
30032006.07.07 16:26buy15023.001.85300.00001.8545
30042006.07.07 16:39buy15036.001.85240.00001.8539
30052006.07.07 16:57buy150412.001.85180.00001.8533
30062006.07.07 16:59buy150524.001.85120.00001.8527
30072006.07.07 17:35buy150648.001.85060.00001.8521
30082006.07.07 18:28t/p150648.001.85210.00001.8521720.00202956.92
30092006.07.07 18:28close150524.001.85210.00001.8527216.00203172.92
30102006.07.07 18:28close150412.001.85210.00001.853336.00203208.92
30112006.07.07 18:28close15036.001.85210.00001.8539-18.00203190.92
30122006.07.07 18:28close15023.001.85210.00001.8545-27.00203163.92
30132006.07.07 18:28buy15073.001.85250.00001.8540
30142006.07.07 18:49buy15086.001.85190.00001.8534
30152006.07.07 20:59buy150912.001.85140.00001.8529
30162006.07.07 22:37buy151024.001.85080.00001.8523
30172006.07.09 00:35buy151148.001.85020.00001.8517
30182006.07.10 09:23t/p151148.001.85170.00001.8517710.40203874.32
30192006.07.10 09:23close151024.001.85180.00001.8523235.21204109.53
30202006.07.10 09:23close150912.001.85180.00001.852945.60204155.13
30212006.07.10 09:23close15086.001.85180.00001.8534-7.20204147.93
30222006.07.10 09:23close15073.001.85180.00001.8540-21.60204126.33
30232006.07.10 10:15sell15123.001.85040.00001.8489
30242006.07.10 10:25sell15136.001.85100.00001.8495
30252006.07.10 10:33t/p15136.001.84950.00001.849590.00204216.33
30262006.07.10 10:33close15123.001.84940.00001.848930.00204246.33
30272006.07.10 10:33sell15143.001.84900.00001.8475
30282006.07.10 11:22t/p15143.001.84750.00001.847545.00204291.33
30292006.07.10 11:22sell15153.001.84700.00001.8455
30302006.07.10 11:25t/p15153.001.84550.00001.845545.00204336.33
30312006.07.10 11:25sell15163.001.84500.00001.8435
30322006.07.10 11:26sell15176.001.84560.00001.8441
30332006.07.10 11:35t/p15176.001.84410.00001.844190.00204426.33
30342006.07.10 11:35close15163.001.84400.00001.843530.00204456.33
30352006.07.10 11:35sell15183.001.84360.00001.8421
30362006.07.10 12:05sell15196.001.84410.00001.8426
30372006.07.10 12:22sell152012.001.84470.00001.8432
30382006.07.10 12:31sell152124.001.84530.00001.8438
30392006.07.10 12:59t/p152124.001.84380.00001.8438360.00204816.33
30402006.07.10 12:59close152012.001.84370.00001.8432120.00204936.33
30412006.07.10 12:59close15196.001.84370.00001.842624.00204960.33
30422006.07.10 12:59close15183.001.84370.00001.8421-3.00204957.33
30432006.07.10 12:59sell15223.001.84330.00001.8418
30442006.07.10 13:07t/p15223.001.84180.00001.841845.00205002.33
30452006.07.10 13:07sell15233.001.84140.00001.8399
30462006.07.10 13:17sell15246.001.84200.00001.8405
30472006.07.10 13:18sell152512.001.84260.00001.8411
30482006.07.10 13:19sell152624.001.84320.00001.8417
30492006.07.10 14:43t/p152624.001.84170.00001.8417360.00205362.33
30502006.07.10 14:43close152512.001.84160.00001.8411120.00205482.33
30512006.07.10 14:43close15246.001.84160.00001.840524.00205506.33
30522006.07.10 14:43close15233.001.84160.00001.8399-6.00205500.33
30532006.07.10 14:43sell15273.001.84120.00001.8397
30542006.07.10 14:53t/p15273.001.83970.00001.839745.00205545.33
30552006.07.10 14:53sell15283.001.83930.00001.8378
30562006.07.10 14:55sell15296.001.83980.00001.8383
30572006.07.10 15:20sell153012.001.84040.00001.8389
30582006.07.10 15:35t/p153012.001.83890.00001.8389180.00205725.33
30592006.07.10 15:35close15296.001.83880.00001.838360.00205785.33
30602006.07.10 15:35close15283.001.83880.00001.837815.00205800.33
30612006.07.10 15:35sell15313.001.83840.00001.8369
30622006.07.10 16:07sell15326.001.83900.00001.8375
30632006.07.10 16:56sell153312.001.83980.00001.8383
30642006.07.10 16:58sell153424.001.84040.00001.8389
30652006.07.10 17:09sell153548.001.84110.00001.8396
30662006.07.11 08:54t/p153548.001.83960.00001.8396722.64206522.97
30672006.07.11 08:54close153424.001.83950.00001.8389217.32206740.29
30682006.07.11 08:54close153312.001.83950.00001.838336.66206776.95
30692006.07.11 08:54close15326.001.83950.00001.8375-29.67206747.28
30702006.07.11 08:54close15313.001.83950.00001.8369-32.84206714.44
30712006.07.11 10:15sell15363.001.84300.00001.8415
30722006.07.11 10:27sell15376.001.84360.00001.8421
30732006.07.11 10:28sell153812.001.84410.00001.8426
30742006.07.11 10:30t/p153812.001.84260.00001.8426180.00206894.44
30752006.07.11 10:30close15376.001.84250.00001.842166.00206960.44
30762006.07.11 10:30close15363.001.84250.00001.841515.00206975.44
30772006.07.11 10:30sell15393.001.84210.00001.8406
30782006.07.11 10:32t/p15393.001.84060.00001.840645.00207020.44
30792006.07.11 10:32sell15403.001.84020.00001.8387
30802006.07.11 10:32sell15416.001.84070.00001.8392
30812006.07.11 11:00sell154212.001.84140.00001.8399
30822006.07.11 11:04sell154324.001.84200.00001.8405
30832006.07.11 11:26t/p154324.001.84050.00001.8405360.00207380.44
30842006.07.11 11:26close154212.001.84030.00001.8399132.00207512.44
30852006.07.11 11:26close15416.001.84030.00001.839224.00207536.44
30862006.07.11 11:26close15403.001.84030.00001.8387-3.00207533.44
30872006.07.11 17:47buy15443.001.84250.00001.8440
30882006.07.11 18:32buy15456.001.84190.00001.8434
30892006.07.11 19:23t/p15456.001.84340.00001.843490.00207623.44
30902006.07.11 19:23close15443.001.84350.00001.844030.00207653.44
30912006.07.11 19:23buy15463.001.84390.00001.8454
30922006.07.11 20:41t/p15463.001.84540.00001.845445.00207698.44
30932006.07.11 20:41buy15473.001.84580.00001.8473
30942006.07.11 23:59buy15486.001.84500.00001.8465
30952006.07.12 02:14buy154912.001.84450.00001.8460
30962006.07.12 08:03t/p154912.001.84600.00001.8460180.00207878.44
30972006.07.12 08:03close15486.001.84600.00001.846558.80207937.24
30982006.07.12 08:03close15473.001.84600.00001.84735.40207942.64
30992006.07.12 12:00sell15503.001.84450.00001.8430
31002006.07.12 12:02sell15516.001.84500.00001.8435
31012006.07.12 12:02sell155212.001.84570.00001.8442
31022006.07.12 12:05sell155324.001.84640.00001.8449
31032006.07.12 12:25t/p155324.001.84490.00001.8449360.00208302.64
31042006.07.12 12:25close155212.001.84490.00001.844296.00208398.64
31052006.07.12 12:25close15516.001.84490.00001.84356.00208404.64
31062006.07.12 12:25close15503.001.84490.00001.8430-12.00208392.64
31072006.07.12 12:25sell15543.001.84450.00001.8430
31082006.07.12 12:42t/p15543.001.84300.00001.843045.00208437.64
31092006.07.12 12:42sell15553.001.84260.00001.8411
31102006.07.12 12:50sell15566.001.84310.00001.8416
31112006.07.12 13:17t/p15566.001.84160.00001.841690.00208527.64
31122006.07.12 13:17close15553.001.84160.00001.841130.00208557.64
31132006.07.12 13:17sell15573.001.84120.00001.8397
31142006.07.12 13:27t/p15573.001.83970.00001.839745.00208602.64
31152006.07.12 13:27sell15583.001.83910.00001.8376
31162006.07.12 13:45sell15596.001.83970.00001.8382
31172006.07.12 14:20sell156012.001.84020.00001.8387
31182006.07.12 14:30t/p156012.001.83870.00001.8387180.00208782.64
31192006.07.12 14:30close15596.001.83870.00001.838260.00208842.64
31202006.07.12 14:30close15583.001.83870.00001.837612.00208854.64
31212006.07.12 14:30sell15613.001.83830.00001.8368
31222006.07.12 14:31t/p15613.001.83680.00001.836845.00208899.64
31232006.07.12 14:31sell15623.001.83640.00001.8349
31242006.07.12 14:31t/p15623.001.83490.00001.834945.00208944.64
31252006.07.12 14:31sell15633.001.83450.00001.8330
31262006.07.12 14:32t/p15633.001.83300.00001.833045.00208989.64
31272006.07.12 14:32sell15643.001.83260.00001.8311
31282006.07.12 14:32sell15656.001.83320.00001.8317
31292006.07.12 14:32sell156612.001.83370.00001.8322
31302006.07.12 14:32sell156724.001.83430.00001.8328
31312006.07.12 14:32sell156848.001.83480.00001.8333
31322006.07.12 16:04t/p156848.001.83330.00001.8333720.00209709.64
31332006.07.12 16:04close156724.001.83330.00001.8328240.00209949.64
31342006.07.12 16:04close156612.001.83330.00001.832248.00209997.64
31352006.07.12 16:04close15656.001.83330.00001.8317-6.00209991.64
31362006.07.12 16:04close15643.001.83330.00001.8311-21.00209970.64
31372006.07.12 16:04sell15693.001.83290.00001.8314
31382006.07.12 16:07t/p15693.001.83140.00001.831445.00210015.64
31392006.07.12 16:07sell15703.001.83100.00001.8295
31402006.07.12 16:08sell15716.001.83160.00001.8301
31412006.07.12 16:10sell157212.001.83230.00001.8308
31422006.07.12 16:18sell157324.001.83290.00001.8314
31432006.07.12 17:30sell157448.001.83340.00001.8319
31442006.07.17 10:02t/p157448.001.83190.00001.8319733.20210748.84
31452006.07.17 10:02close157324.001.83180.00001.8314270.60211019.44
31462006.07.17 10:02close157212.001.83180.00001.830863.30211082.74
31472006.07.17 10:02close15716.001.83180.00001.8301-10.35211072.39
31482006.07.17 10:02close15703.001.83180.00001.8295-23.18211049.22
31492006.07.17 10:02sell15753.001.83140.00001.8299
31502006.07.17 10:05t/p15753.001.82990.00001.829945.00211094.22
31512006.07.17 10:05sell15763.001.82950.00001.8280
31522006.07.17 10:15t/p15763.001.82800.00001.828045.00211139.22
31532006.07.17 10:15sell15773.001.82740.00001.8259
31542006.07.17 10:15sell15786.001.82790.00001.8264
31552006.07.17 10:22t/p15786.001.82640.00001.826490.00211229.22
31562006.07.17 10:22close15773.001.82640.00001.825930.00211259.22
31572006.07.17 10:22sell15793.001.82600.00001.8245
31582006.07.17 10:25sell15806.001.82650.00001.8250
31592006.07.17 10:40t/p15806.001.82500.00001.825090.00211349.22
31602006.07.17 10:40close15793.001.82500.00001.824530.00211379.22
31612006.07.17 10:40sell15813.001.82460.00001.8231
31622006.07.17 11:00t/p15813.001.82310.00001.823145.00211424.22
31632006.07.17 11:00sell15823.001.82270.00001.8212
31642006.07.17 11:03sell15836.001.82330.00001.8218
31652006.07.17 11:25t/p15836.001.82180.00001.821890.00211514.22
31662006.07.17 11:25close15823.001.82180.00001.821227.00211541.22
31672006.07.17 11:25sell15843.001.82140.00001.8199
31682006.07.17 12:29t/p15843.001.81990.00001.819945.00211586.22
31692006.07.17 12:29sell15853.001.81950.00001.8180
31702006.07.17 12:34sell15866.001.82010.00001.8186
31712006.07.17 12:38sell158712.001.82070.00001.8192
31722006.07.17 13:28sell158824.001.82130.00001.8198
31732006.07.17 14:05sell158948.001.82190.00001.8204
31742006.07.17 14:34t/p158948.001.82040.00001.8204720.00212306.22
31752006.07.17 14:34close158824.001.82040.00001.8198216.01212522.23
31762006.07.17 14:34close158712.001.82040.00001.819236.01212558.24
31772006.07.17 14:34close15866.001.82040.00001.8186-18.00212540.24
31782006.07.17 14:34close15853.001.82040.00001.8180-27.00212513.24
31792006.07.17 14:34sell15903.001.82000.00001.8185
31802006.07.17 15:17t/p15903.001.81850.00001.818545.00212558.24
31812006.07.17 15:17sell15913.001.81810.00001.8166
31822006.07.17 15:18sell15926.001.81870.00001.8172
31832006.07.17 15:20sell159312.001.81930.00001.8178
31842006.07.17 15:34sell159424.001.81980.00001.8183
31852006.07.17 15:36sell159548.001.82040.00001.8189
31862006.07.17 16:19t/p159548.001.81890.00001.8189720.00213278.24
31872006.07.17 16:19close159424.001.81890.00001.8183216.00213494.24
31882006.07.17 16:19close159312.001.81890.00001.817848.00213542.24
31892006.07.17 16:19close15926.001.81890.00001.8172-12.00213530.24
31902006.07.17 16:19close15913.001.81890.00001.8166-24.00213506.24
31912006.07.18 10:45buy15963.001.82550.00001.8270
31922006.07.18 10:55buy15976.001.82490.00001.8264
31932006.07.18 11:00buy159812.001.82430.00001.8258
31942006.07.18 11:00buy159924.001.82370.00001.8252
31952006.07.18 11:03buy160048.001.82310.00001.8246
31962006.07.18 11:16t/p160048.001.82460.00001.8246720.00214226.24
31972006.07.18 11:16close159924.001.82460.00001.8252216.00214442.24
31982006.07.18 11:16close159812.001.82460.00001.825836.00214478.24
31992006.07.18 11:16close15976.001.82460.00001.8264-18.00214460.24
32002006.07.18 11:16close15963.001.82460.00001.8270-27.00214433.24
32012006.07.18 11:16buy16013.001.82500.00001.8265
32022006.07.18 11:29buy16026.001.82440.00001.8259
32032006.07.18 11:58t/p16026.001.82590.00001.825990.00214523.24
32042006.07.18 11:58close16013.001.82600.00001.826530.00214553.24
32052006.07.18 11:58buy16033.001.82640.00001.8279
32062006.07.18 11:59buy16046.001.82590.00001.8274
32072006.07.18 12:00buy160512.001.82530.00001.8268
32082006.07.18 12:15t/p160512.001.82680.00001.8268180.00214733.24
32092006.07.18 12:15close16046.001.82690.00001.827460.00214793.24
32102006.07.18 12:15close16033.001.82690.00001.827915.00214808.24
32112006.07.18 12:15buy16063.001.82730.00001.8288
32122006.07.18 12:27t/p16063.001.82880.00001.828845.00214853.24
32132006.07.18 12:27buy16073.001.82920.00001.8307
32142006.07.18 12:31buy16086.001.82870.00001.8302
32152006.07.18 12:41t/p16086.001.83020.00001.830290.00214943.24
32162006.07.18 12:41close16073.001.83020.00001.830730.00214973.24
32172006.07.18 12:41buy16093.001.83060.00001.8321
32182006.07.18 12:48buy16106.001.83010.00001.8316
32192006.07.18 12:50buy161112.001.82950.00001.8310
32202006.07.18 12:59buy161224.001.82890.00001.8304
32212006.07.18 13:01buy161348.001.82840.00001.8299
32222006.07.18 13:17t/p161348.001.82990.00001.8299720.00215693.24
32232006.07.18 13:17close161224.001.82990.00001.8304240.00215933.24
32242006.07.18 13:17close161112.001.82990.00001.831048.00215981.24
32252006.07.18 13:17close16106.001.82990.00001.8316-12.00215969.24
32262006.07.18 13:17close16093.001.82990.00001.8321-21.00215948.24
32272006.07.18 13:17buy16143.001.83030.00001.8318
32282006.07.18 13:20buy16156.001.82980.00001.8313
32292006.07.18 13:41buy161612.001.82920.00001.8307
32302006.07.18 13:42buy161724.001.82840.00001.8299
32312006.07.18 13:58buy161848.001.82780.00001.8293
32322006.07.18 14:06t/p161848.001.82930.00001.8293720.00216668.24
32332006.07.18 14:06close161724.001.82930.00001.8299216.01216884.25
32342006.07.18 14:06close161612.001.82930.00001.830712.00216896.25
32352006.07.18 14:06close16156.001.82930.00001.8313-30.00216866.25
32362006.07.18 14:06close16143.001.82930.00001.8318-30.00216836.25
32372006.07.18 14:06buy16193.001.82970.00001.8312
32382006.07.18 14:19buy16206.001.82920.00001.8307
32392006.07.18 14:30buy162112.001.82860.00001.8301
32402006.07.18 14:35t/p162112.001.83010.00001.8301180.00217016.25
32412006.07.18 14:35close16206.001.83030.00001.830766.00217082.25
32422006.07.18 14:35close16193.001.83030.00001.831218.00217100.25
32432006.07.18 14:35buy16223.001.83070.00001.8322
32442006.07.18 14:42buy16236.001.83010.00001.8316
32452006.07.18 14:46buy162412.001.82950.00001.8310
32462006.07.18 15:00buy162524.001.82900.00001.8305
32472006.07.18 15:00buy162648.001.82840.00001.8299
32482006.07.18 15:04t/p162648.001.82990.00001.8299720.00217820.25
32492006.07.18 15:04close162524.001.82990.00001.8305216.00218036.25
32502006.07.18 15:04close162412.001.82990.00001.831048.00218084.25
32512006.07.18 15:04close16236.001.82990.00001.8316-12.00218072.25
32522006.07.18 15:04close16223.001.82990.00001.8322-24.00218048.25
32532006.07.19 14:30buy16273.001.82750.00001.8290
32542006.07.19 14:30buy16286.001.82700.00001.8285
32552006.07.19 14:30buy162912.001.82630.00001.8278
32562006.07.19 14:30buy163024.001.82580.00001.8273
32572006.07.19 14:30buy163148.001.82520.00001.8267
32582006.07.19 15:44t/p163148.001.82670.00001.8267720.00218768.25
32592006.07.19 15:44close163024.001.82670.00001.8273216.00218984.25
32602006.07.19 15:44close162912.001.82670.00001.827848.00219032.25
32612006.07.19 15:44close16286.001.82670.00001.8285-18.00219014.25
32622006.07.19 15:44close16273.001.82670.00001.8290-24.00218990.25
32632006.07.19 15:44buy16323.001.82710.00001.8286
32642006.07.19 16:00t/p16323.001.82860.00001.828645.00219035.25
32652006.07.19 16:00buy16333.001.82920.00001.8307
32662006.07.19 16:00t/p16333.001.83070.00001.830745.00219080.25
32672006.07.19 16:00buy16343.001.83110.00001.8326
32682006.07.19 16:01t/p16343.001.83260.00001.832645.00219125.25
32692006.07.19 16:01buy16353.001.83300.00001.8345
32702006.07.19 16:02buy16366.001.83240.00001.8339
32712006.07.19 16:02buy163712.001.83190.00001.8334
32722006.07.19 16:04buy163824.001.83130.00001.8328
32732006.07.19 16:06t/p163824.001.83280.00001.8328360.00219485.25
32742006.07.19 16:06close163712.001.83280.00001.8334108.00219593.25
32752006.07.19 16:06close16366.001.83280.00001.833924.00219617.25
32762006.07.19 16:06close16353.001.83280.00001.8345-6.00219611.25
32772006.07.19 16:06buy16393.001.83320.00001.8347
32782006.07.19 16:07t/p16393.001.83470.00001.834745.00219656.25
32792006.07.19 16:07buy16403.001.83510.00001.8366
32802006.07.19 16:08t/p16403.001.83660.00001.836645.00219701.25
32812006.07.19 16:08buy16413.001.83700.00001.8385
32822006.07.19 16:09buy16426.001.83650.00001.8380
32832006.07.19 16:11t/p16426.001.83800.00001.838090.00219791.25
32842006.07.19 16:11close16413.001.83800.00001.838530.00219821.25
32852006.07.19 16:11buy16433.001.83840.00001.8399
32862006.07.19 16:11buy16446.001.83790.00001.8394
32872006.07.19 16:13buy164512.001.83730.00001.8388
32882006.07.19 16:14buy164624.001.83670.00001.8382
32892006.07.19 16:28t/p164624.001.83820.00001.8382360.00220181.25
32902006.07.19 16:28close164512.001.83830.00001.8388120.00220301.25
32912006.07.19 16:28close16446.001.83830.00001.839424.00220325.25
32922006.07.19 16:28close16433.001.83830.00001.8399-3.00220322.25
32932006.07.19 16:28buy16473.001.83870.00001.8402
32942006.07.19 17:04buy16486.001.83810.00001.8396
32952006.07.19 17:04buy164912.001.83750.00001.8390
32962006.07.19 17:04buy165024.001.83690.00001.8384
32972006.07.19 17:09buy165148.001.83640.00001.8379
32982006.07.19 17:16t/p165148.001.83790.00001.8379720.00221042.25
32992006.07.19 17:16close165024.001.83790.00001.8384240.00221282.25
33002006.07.19 17:16close164912.001.83790.00001.839048.01221330.26
33012006.07.19 17:16close16486.001.83790.00001.8396-12.00221318.26
33022006.07.19 17:16close16473.001.83790.00001.8402-24.00221294.26
33032006.07.19 17:16buy16523.001.83830.00001.8398
33042006.07.19 17:17buy16536.001.83770.00001.8392
33052006.07.19 18:39t/p16536.001.83920.00001.839290.00221384.26
33062006.07.19 18:39close16523.001.83920.00001.839827.00221411.26
33072006.07.19 18:39buy16543.001.83960.00001.8411
33082006.07.19 18:58t/p16543.001.84110.00001.841145.00221456.26
33092006.07.19 18:58buy16553.001.84170.00001.8432
33102006.07.19 19:44t/p16553.001.84320.00001.843245.00221501.26
33112006.07.19 19:44buy16563.001.84360.00001.8451
33122006.07.19 19:52buy16576.001.84290.00001.8444
33132006.07.20 03:18t/p16576.001.84440.00001.844486.40221587.66
33142006.07.20 03:18close16563.001.84440.00001.845122.20221609.86
33152006.07.20 12:00buy16583.001.84600.00001.8475
33162006.07.20 12:36t/p16583.001.84750.00001.847545.00221654.86
33172006.07.20 12:36buy16593.001.84800.00001.8495
33182006.07.20 13:09t/p16593.001.84950.00001.849545.00221699.86
33192006.07.20 13:09buy16603.001.84990.00001.8514
33202006.07.20 13:13buy16616.001.84940.00001.8509
33212006.07.20 13:41t/p16616.001.85090.00001.850990.00221789.86
33222006.07.20 13:41close16603.001.85090.00001.851430.00221819.86
33232006.07.20 13:41buy16623.001.85130.00001.8528
33242006.07.20 13:43buy16636.001.85080.00001.8523
33252006.07.20 14:30buy166412.001.85020.00001.8517
33262006.07.20 14:45buy166524.001.84970.00001.8512
33272006.07.20 15:29buy166648.001.84900.00001.8505
33282006.07.20 16:07t/p166648.001.85050.00001.8505720.00222539.86
33292006.07.20 16:07close166524.001.85050.00001.8512192.00222731.86
33302006.07.20 16:07close166412.001.85050.00001.851736.00222767.86
33312006.07.20 16:07close16636.001.85050.00001.8523-18.00222749.86
33322006.07.20 16:07close16623.001.85050.00001.8528-24.00222725.86
33332006.07.21 07:45buy16673.001.84900.00001.8505
33342006.07.21 07:53buy16686.001.84840.00001.8499
33352006.07.21 07:57buy166912.001.84790.00001.8494
33362006.07.21 08:34t/p166912.001.84940.00001.8494180.00222905.86
33372006.07.21 08:34close16686.001.84940.00001.849960.00222965.86
33382006.07.21 08:34close16673.001.84940.00001.850512.00222977.86
33392006.07.21 08:34buy16703.001.84980.00001.8513
33402006.07.21 08:56t/p16703.001.85130.00001.851345.00223022.86
33412006.07.21 08:56buy16713.001.85170.00001.8532
33422006.07.21 08:59buy16726.001.85120.00001.8527
33432006.07.21 08:59buy167312.001.85070.00001.8522
33442006.07.21 09:14t/p167312.001.85220.00001.8522180.00223202.86
33452006.07.21 09:14close16726.001.85220.00001.852760.00223262.86
33462006.07.21 09:14close16713.001.85220.00001.853215.00223277.86
33472006.07.21 09:14buy16743.001.85260.00001.8541
33482006.07.21 09:15t/p16743.001.85410.00001.854145.00223322.86
33492006.07.21 09:15buy16753.001.85450.00001.8560
33502006.07.21 09:16buy16766.001.85400.00001.8555
33512006.07.21 09:16buy167712.001.85350.00001.8550
33522006.07.21 09:19t/p167712.001.85500.00001.8550180.00223502.86
33532006.07.21 09:19close16766.001.85500.00001.855560.00223562.86
33542006.07.21 09:19close16753.001.85500.00001.856015.00223577.86
33552006.07.21 09:19buy16783.001.85540.00001.8569
33562006.07.21 09:23buy16796.001.85470.00001.8562
33572006.07.21 09:26buy168012.001.85420.00001.8557
33582006.07.21 09:29buy168124.001.85360.00001.8551
33592006.07.21 09:41t/p168124.001.85510.00001.8551360.00223937.86
33602006.07.21 09:41close168012.001.85510.00001.8557108.00224045.86
33612006.07.21 09:41close16796.001.85510.00001.856224.00224069.86
33622006.07.21 09:41close16783.001.85510.00001.8569-9.00224060.86
33632006.07.21 09:41buy16823.001.85550.00001.8570
33642006.07.21 09:42buy16836.001.85490.00001.8564
33652006.07.21 09:47buy168412.001.85440.00001.8559
33662006.07.21 10:00buy168524.001.85380.00001.8553
33672006.07.21 10:35t/p168524.001.85530.00001.8553360.00224420.86
33682006.07.21 10:35close168412.001.85530.00001.8559108.00224528.86
33692006.07.21 10:35close16836.001.85530.00001.856424.00224552.86
33702006.07.21 10:35close16823.001.85530.00001.8570-6.00224546.86
33712006.07.21 10:45buy16863.001.85370.00001.8552
33722006.07.21 12:21t/p16863.001.85520.00001.855245.00224591.86
33732006.07.21 12:21buy16873.001.85560.00001.8571
33742006.07.21 12:23t/p16873.001.85710.00001.857145.00224636.86
33752006.07.21 12:23buy16883.001.85760.00001.8591
33762006.07.21 12:32buy16896.001.85710.00001.8586
33772006.07.21 13:40buy169012.001.85650.00001.8580
33782006.07.21 13:41buy169124.001.85590.00001.8574
33792006.07.21 14:20t/p169124.001.85740.00001.8574360.00224996.86
33802006.07.21 14:20close169012.001.85740.00001.8580108.00225104.86
33812006.07.21 14:20close16896.001.85740.00001.858618.00225122.86
33822006.07.21 14:20close16883.001.85740.00001.8591-6.00225116.86
33832006.07.21 14:20buy16923.001.85780.00001.8593
33842006.07.21 15:38buy16936.001.85720.00001.8587
33852006.07.21 15:40buy169412.001.85660.00001.8581
33862006.07.21 15:55t/p169412.001.85810.00001.8581180.00225296.86
33872006.07.21 15:55close16936.001.85810.00001.858754.00225350.86
33882006.07.21 15:55close16923.001.85810.00001.85939.00225359.86
33892006.07.24 06:04sell16953.001.85400.00001.8525
33902006.07.24 06:48sell16966.001.85450.00001.8530
33912006.07.24 07:33t/p16966.001.85300.00001.853090.00225449.86
33922006.07.24 07:33close16953.001.85270.00001.852539.00225488.86
33932006.07.24 07:33sell16973.001.85230.00001.8508
33942006.07.24 07:52t/p16973.001.85080.00001.850845.00225533.86
33952006.07.24 07:52sell16983.001.85040.00001.8489
33962006.07.24 07:55sell16996.001.85090.00001.8494
33972006.07.24 07:58sell170012.001.85150.00001.8500
33982006.07.24 07:59sell170124.001.85220.00001.8507
33992006.07.24 08:09sell170248.001.85280.00001.8513
34002006.07.24 09:16t/p170248.001.85130.00001.8513720.00226253.86
34012006.07.24 09:16close170124.001.85120.00001.8507239.99226493.85
34022006.07.24 09:16close170012.001.85120.00001.850036.00226529.85
34032006.07.24 09:16close16996.001.85120.00001.8494-18.00226511.85
34042006.07.24 09:16close16983.001.85120.00001.8489-24.00226487.85
34052006.07.25 15:30sell17033.001.85060.00001.8491
34062006.07.25 15:43sell17046.001.85120.00001.8497
34072006.07.25 15:54sell170512.001.85170.00001.8502
34082006.07.25 15:56sell170624.001.85220.00001.8507
34092006.07.25 16:03t/p170624.001.85070.00001.8507360.00226847.85
34102006.07.25 16:03close170512.001.85070.00001.8502120.00226967.85
34112006.07.25 16:03close17046.001.85070.00001.849730.00226997.85
34122006.07.25 16:03close17033.001.85070.00001.8491-3.00226994.85
34132006.07.25 16:03sell17073.001.85030.00001.8488
34142006.07.25 16:10t/p17073.001.84880.00001.848845.00227039.85
34152006.07.25 16:10sell17083.001.84840.00001.8469
34162006.07.25 16:11t/p17083.001.84690.00001.846945.00227084.85
34172006.07.25 16:11sell17093.001.84650.00001.8450
34182006.07.25 16:12sell17106.001.84700.00001.8455
34192006.07.25 16:13sell171112.001.84770.00001.8462
34202006.07.25 16:22t/p171112.001.84620.00001.8462180.00227264.85
34212006.07.25 16:22close17106.001.84600.00001.845560.00227324.85
34222006.07.25 16:22close17093.001.84600.00001.845015.00227339.85
34232006.07.25 16:22sell17123.001.84560.00001.8441
34242006.07.25 16:28sell17136.001.84620.00001.8447
34252006.07.25 16:59sell171412.001.84680.00001.8453
34262006.07.25 17:09t/p171412.001.84530.00001.8453180.00227519.85
34272006.07.25 17:09close17136.001.84520.00001.844760.00227579.85
34282006.07.25 17:09close17123.001.84520.00001.844112.00227591.85
34292006.07.25 17:09sell17153.001.84480.00001.8433
34302006.07.25 17:11t/p17153.001.84330.00001.843345.00227636.85
34312006.07.25 17:11sell17163.001.84280.00001.8413
34322006.07.25 17:12sell17176.001.84340.00001.8419
34332006.07.25 17:12sell171812.001.84390.00001.8424
34342006.07.25 17:19t/p171812.001.84240.00001.8424180.00227816.85
34352006.07.25 17:19close17176.001.84230.00001.841966.00227882.85
34362006.07.25 17:19close17163.001.84230.00001.841315.00227897.85
34372006.07.25 17:19sell17193.001.84190.00001.8404
34382006.07.25 17:25sell17206.001.84250.00001.8410
34392006.07.25 17:27t/p17206.001.84100.00001.841090.00227987.85
34402006.07.25 17:27close17193.001.84080.00001.840433.00228020.85
34412006.07.25 17:27sell17213.001.84040.00001.8389
34422006.07.25 17:29sell17226.001.84100.00001.8395
34432006.07.25 17:30sell172312.001.84150.00001.8400
34442006.07.25 18:02t/p172312.001.84000.00001.8400180.00228200.85
34452006.07.25 18:02close17226.001.84000.00001.839560.00228260.85
34462006.07.25 18:02close17213.001.84000.00001.838912.00228272.85
34472006.07.25 18:02sell17243.001.83960.00001.8381
34482006.07.25 18:24sell17256.001.84010.00001.8386
34492006.07.25 18:46sell172612.001.84070.00001.8392
34502006.07.25 19:58t/p172612.001.83920.00001.8392180.00228452.85
34512006.07.25 19:58close17256.001.83920.00001.838654.00228506.85
34522006.07.25 19:58close17243.001.83920.00001.838112.00228518.85
34532006.07.25 19:58sell17273.001.83880.00001.8373
34542006.07.25 20:08sell17286.001.83930.00001.8378
34552006.07.25 20:32sell172912.001.83990.00001.8384
34562006.07.25 23:59sell173024.001.84080.00001.8393
34572006.07.26 03:42sell173148.001.84130.00001.8398
34582006.07.26 08:17t/p173148.001.83980.00001.8398720.00229238.85
34592006.07.26 08:17close173024.001.83970.00001.8393265.31229504.16
34602006.07.26 08:17close172912.001.83970.00001.838424.66229528.82
34612006.07.26 08:17close17286.001.83970.00001.8378-23.67229505.15
34622006.07.26 08:17close17273.001.83970.00001.8373-26.84229478.31
34632006.07.26 15:00buy17323.001.84290.00001.8444
34642006.07.26 15:02buy17336.001.84230.00001.8438
34652006.07.26 15:25t/p17336.001.84380.00001.843890.00229568.31
34662006.07.26 15:25close17323.001.84390.00001.844430.00229598.31
34672006.07.26 15:25buy17343.001.84430.00001.8458
34682006.07.26 15:25buy17356.001.84370.00001.8452
34692006.07.26 15:29buy173612.001.84310.00001.8446
34702006.07.26 16:07t/p173612.001.84460.00001.8446180.00229778.31
34712006.07.26 16:07close17356.001.84470.00001.845260.00229838.31
34722006.07.26 16:07close17343.001.84470.00001.845812.00229850.31
34732006.07.26 16:15buy17373.001.84590.00001.8474
34742006.07.26 18:01t/p17373.001.84740.00001.847445.00229895.31
34752006.07.26 18:01buy17383.001.84780.00001.8493
34762006.07.26 18:03buy17396.001.84720.00001.8487
34772006.07.26 18:31t/p17396.001.84870.00001.848790.00229985.31
34782006.07.26 18:31close17383.001.84870.00001.849327.00230012.31
34792006.07.26 18:31buy17403.001.84910.00001.8506
34802006.07.26 18:35buy17416.001.84850.00001.8500
34812006.07.26 18:51t/p17416.001.85000.00001.850090.00230102.31
34822006.07.26 18:51close17403.001.85010.00001.850630.00230132.31
34832006.07.26 18:51buy17423.001.85050.00001.8520
34842006.07.26 18:51buy17436.001.85000.00001.8515
34852006.07.26 20:01t/p17436.001.85150.00001.851590.00230222.31
34862006.07.26 20:01close17423.001.85170.00001.852036.00230258.31
34872006.07.26 20:01buy17443.001.85210.00001.8536
34882006.07.26 20:02buy17456.001.85150.00001.8530
34892006.07.26 20:22t/p17456.001.85300.00001.853090.00230348.31
34902006.07.26 20:22close17443.001.85300.00001.853627.00230375.31
34912006.07.26 20:22buy17463.001.85340.00001.8549
34922006.07.26 20:25t/p17463.001.85490.00001.854945.00230420.31
34932006.07.26 20:25buy17473.001.85530.00001.8568
34942006.07.26 20:26buy17486.001.85460.00001.8561
34952006.07.26 20:29buy174912.001.85410.00001.8556
34962006.07.26 20:29buy175024.001.85350.00001.8550
34972006.07.26 21:03buy175148.001.85280.00001.8543
34982006.07.26 22:50t/p175148.001.85430.00001.8543720.00231140.31
34992006.07.26 22:50close175024.001.85430.00001.8550192.02231332.33
35002006.07.26 22:50close174912.001.85430.00001.855624.00231356.33
35012006.07.26 22:50close17486.001.85430.00001.8561-18.00231338.33
35022006.07.26 22:50close17473.001.85430.00001.8568-30.00231308.33
35032006.07.26 22:50buy17523.001.85470.00001.8562
35042006.07.26 23:13buy17536.001.85420.00001.8557
35052006.07.27 02:05buy175412.001.85360.00001.8551
35062006.07.27 07:22t/p175412.001.85510.00001.8551180.00231488.33
35072006.07.27 07:22close17536.001.85510.00001.855750.40231538.73
35082006.07.27 07:22close17523.001.85510.00001.856210.20231548.93
35092006.07.27 08:45buy17553.001.85740.00001.8589
35102006.07.27 08:49buy17566.001.85680.00001.8583
35112006.07.27 09:10t/p17566.001.85830.00001.858390.00231638.93
35122006.07.27 09:10close17553.001.85840.00001.858930.00231668.93
35132006.07.27 09:10buy17573.001.85880.00001.8603
35142006.07.27 09:18buy17586.001.85820.00001.8597
35152006.07.27 10:31t/p17586.001.85970.00001.859790.00231758.93
35162006.07.27 10:31close17573.001.85990.00001.860333.00231791.93
35172006.07.27 10:31buy17593.001.86030.00001.8618
35182006.07.27 10:58buy17606.001.85980.00001.8613
35192006.07.27 11:04buy176112.001.85930.00001.8608
35202006.07.27 11:15t/p176112.001.86080.00001.8608180.00231971.93
35212006.07.27 11:15close17606.001.86080.00001.861360.00232031.93
35222006.07.27 11:15close17593.001.86080.00001.861815.00232046.93
35232006.07.27 11:15buy17623.001.86120.00001.8627
35242006.07.27 11:47buy17636.001.86050.00001.8620
35252006.07.27 12:24t/p17636.001.86200.00001.862090.00232136.93
35262006.07.27 12:24close17623.001.86220.00001.862730.00232166.93
35272006.07.27 12:24buy17643.001.86260.00001.8641
35282006.07.27 14:00buy17656.001.86210.00001.8636
35292006.07.27 14:08buy176612.001.86150.00001.8630
35302006.07.27 14:22buy176724.001.86100.00001.8625
35312006.07.27 14:30buy176848.001.86040.00001.8619
35322006.07.27 15:03t/p176848.001.86190.00001.8619720.00232886.93
35332006.07.27 15:03close176724.001.86190.00001.8625216.00233102.93
35342006.07.27 15:03close176612.001.86190.00001.863048.00233150.93
35352006.07.27 15:03close17656.001.86190.00001.8636-12.00233138.93
35362006.07.27 15:03close17643.001.86190.00001.8641-21.00233117.93
35372006.07.27 18:46sell17693.001.86210.00001.8606
35382006.07.27 19:11t/p17693.001.86060.00001.860645.00233162.93
35392006.07.27 19:11sell17703.001.86020.00001.8587
35402006.07.27 19:30sell17716.001.86080.00001.8593
35412006.07.27 19:36sell177212.001.86140.00001.8599
35422006.07.27 19:37sell177324.001.86200.00001.8605
35432006.07.27 19:59t/p177324.001.86050.00001.8605360.00233522.93
35442006.07.27 19:59close177212.001.86050.00001.8599108.00233630.93
35452006.07.27 19:59close17716.001.86050.00001.859318.00233648.93
35462006.07.27 19:59close17703.001.86050.00001.8587-9.00233639.93
35472006.07.27 20:30sell17743.001.85580.00001.8543
35482006.07.27 20:37sell17756.001.85640.00001.8549
35492006.07.27 21:00sell177612.001.85710.00001.8556
35502006.07.27 21:30sell177724.001.85770.00001.8562
35512006.07.27 22:32sell177848.001.85830.00001.8568
35522006.07.27 23:59t/p177848.001.85680.00001.8568720.00234359.93
35532006.07.27 23:59close177724.001.85670.00001.8562240.00234599.93
35542006.07.27 23:59close177612.001.85670.00001.855648.00234647.93
35552006.07.27 23:59close17756.001.85670.00001.8549-18.00234629.93
35562006.07.27 23:59close17743.001.85670.00001.8543-27.00234602.93
35572006.07.27 23:59sell17793.001.85630.00001.8548
35582006.07.28 00:00sell17806.001.85800.00001.8565
35592006.07.28 01:33t/p17806.001.85650.00001.856590.00234692.93
35602006.07.28 01:33close17793.001.85630.00001.85480.17234693.10
35612006.07.28 13:15buy17813.001.85710.00001.8586
35622006.07.28 13:35buy17826.001.85650.00001.8580
35632006.07.28 13:36buy178312.001.85600.00001.8575
35642006.07.28 14:02buy178424.001.85530.00001.8568
35652006.07.28 14:30t/p178424.001.85680.00001.8568360.00235053.10
35662006.07.28 14:30close178312.001.85730.00001.8575156.00235209.10
35672006.07.28 14:30close17826.001.85730.00001.858048.00235257.10
35682006.07.28 14:30close17813.001.85730.00001.85866.00235263.10
35692006.07.28 14:45buy17853.001.86420.00001.8657
35702006.07.28 14:45buy17866.001.86370.00001.8652
35712006.07.28 15:04t/p17866.001.86520.00001.865290.00235353.10
35722006.07.28 15:04close17853.001.86530.00001.865733.00235386.10
35732006.07.28 15:04buy17873.001.86570.00001.8672
35742006.07.28 15:04buy17886.001.86500.00001.8665
35752006.07.28 15:23buy178912.001.86440.00001.8659
35762006.07.28 15:24buy179024.001.86380.00001.8653
35772006.07.28 15:47t/p179024.001.86530.00001.8653360.00235746.10
35782006.07.28 15:47close178912.001.86530.00001.8659108.00235854.10
35792006.07.28 15:47close17886.001.86530.00001.866518.00235872.10
35802006.07.28 15:47close17873.001.86530.00001.8672-12.00235860.10
35812006.07.28 15:47buy17913.001.86570.00001.8672
35822006.07.28 15:48buy17926.001.86510.00001.8666
35832006.07.28 15:56buy179312.001.86460.00001.8661
35842006.07.28 15:57buy179424.001.86390.00001.8654
35852006.07.28 16:22t/p179424.001.86540.00001.8654360.00236220.10
35862006.07.28 16:22close179312.001.86540.00001.866196.00236316.10
35872006.07.28 16:22close17926.001.86540.00001.866618.00236334.10
35882006.07.28 16:22close17913.001.86540.00001.8672-9.00236325.10
35892006.07.28 18:00buy17953.001.86470.00001.8662
35902006.07.28 18:32buy17966.001.86420.00001.8657
35912006.07.28 18:33buy179712.001.86370.00001.8652
35922006.07.28 19:42t/p179712.001.86520.00001.8652180.00236505.10
35932006.07.28 19:42close17966.001.86520.00001.865760.00236565.10
35942006.07.28 19:42close17953.001.86520.00001.866215.00236580.10
35952006.07.28 19:42buy17983.001.86560.00001.8671
35962006.07.28 19:48buy17996.001.86500.00001.8665
35972006.07.28 20:19buy180012.001.86450.00001.8660
35982006.07.28 20:50buy180124.001.86390.00001.8654
35992006.07.28 21:52buy180248.001.86330.00001.8648
36002006.07.31 05:30t/p180248.001.86480.00001.8648710.40237290.50
36012006.07.31 05:30close180124.001.86490.00001.8654235.20237525.70
36022006.07.31 05:30close180012.001.86490.00001.866045.60237571.30
36032006.07.31 05:30close17996.001.86490.00001.8665-7.20237564.10
36042006.07.31 05:30close17983.001.86490.00001.8671-21.60237542.50
36052006.08.01 16:30buy18033.001.86560.00001.8671
36062006.08.01 16:59t/p18033.001.86710.00001.867145.00237587.50
36072006.08.01 16:59buy18043.001.86760.00001.8691
36082006.08.01 17:22t/p18043.001.86910.00001.869145.00237632.50
36092006.08.01 17:22buy18053.001.86960.00001.8711
36102006.08.01 17:27buy18066.001.86900.00001.8705
36112006.08.01 17:53t/p18066.001.87050.00001.870590.00237722.50
36122006.08.01 17:53close18053.001.87050.00001.871127.00237749.50
36132006.08.01 17:53buy18073.001.87090.00001.8724
36142006.08.01 18:07t/p18073.001.87240.00001.872445.00237794.50
36152006.08.01 18:07buy18083.001.87280.00001.8743
36162006.08.01 18:16t/p18083.001.87430.00001.874345.00237839.50
36172006.08.01 18:16buy18093.001.87470.00001.8762
36182006.08.01 18:18buy18106.001.87420.00001.8757
36192006.08.01 20:28t/p18106.001.87570.00001.875790.00237929.50
36202006.08.01 20:28close18093.001.87570.00001.876230.00237959.50
36212006.08.01 20:28buy18113.001.87610.00001.8776
36222006.08.02 04:40t/p18113.001.87760.00001.877644.40238003.90
36232006.08.03 10:15sell18123.001.87360.00001.8721
36242006.08.03 10:44t/p18123.001.87210.00001.872145.00238048.90
36252006.08.03 10:45sell18133.001.87180.00001.8703
36262006.08.03 10:45sell18146.001.87230.00001.8708
36272006.08.03 11:52t/p18146.001.87080.00001.870890.00238138.90
36282006.08.03 11:52close18133.001.87070.00001.870333.00238171.90
36292006.08.03 11:52buy18153.001.87070.00001.8722
36302006.08.03 12:50t/p18153.001.87220.00001.872245.00238216.90
36312006.08.03 12:50buy18163.001.87270.00001.8742
36322006.08.03 12:53buy18176.001.87210.00001.8736
36332006.08.03 13:00t/p18176.001.87360.00001.873690.00238306.90
36342006.08.03 13:00close18163.001.87370.00001.874230.00238336.90
36352006.08.03 13:00buy18183.001.87410.00001.8756
36362006.08.03 13:00buy18196.001.87340.00001.8749
36372006.08.03 13:00buy182012.001.87280.00001.8743
36382006.08.03 13:00t/p182012.001.87430.00001.8743180.00238516.90
36392006.08.03 13:00close18196.001.87440.00001.874960.00238576.90
36402006.08.03 13:00close18183.001.87440.00001.87569.00238585.90
36412006.08.03 13:00buy18213.001.87480.00001.8763
36422006.08.03 13:00t/p18213.001.87630.00001.876345.00238630.90
36432006.08.03 13:00buy18223.001.87670.00001.8782
36442006.08.03 13:00t/p18223.001.87820.00001.878245.00238675.90
36452006.08.03 13:00buy18233.001.87870.00001.8802
36462006.08.03 13:00t/p18233.001.88020.00001.880245.00238720.90
36472006.08.03 13:00buy18243.001.88080.00001.8823
36482006.08.03 13:00t/p18243.001.88230.00001.882345.00238765.90
36492006.08.03 13:00buy18253.001.88290.00001.8844
36502006.08.03 13:00buy18266.001.88240.00001.8839
36512006.08.03 13:00buy182712.001.88180.00001.8833
36522006.08.03 13:00buy182824.001.88120.00001.8827
36532006.08.03 13:00buy182948.001.88050.00001.8820
36542006.08.03 13:00t/p182948.001.88200.00001.8820720.00239485.90
36552006.08.03 13:00close182824.001.88230.00001.8827264.00239749.90
36562006.08.03 13:00close182712.001.88230.00001.883360.00239809.90
36572006.08.03 13:00close18266.001.88230.00001.8839-6.00239803.90
36582006.08.03 13:00close18253.001.88230.00001.8844-18.00239785.90
36592006.08.03 13:00buy18303.001.88270.00001.8842
36602006.08.03 13:01buy18316.001.88180.00001.8833
36612006.08.03 13:02buy183212.001.88120.00001.8827
36622006.08.03 13:04t/p183212.001.88270.00001.8827180.00239965.90
36632006.08.03 13:04close18316.001.88280.00001.883360.00240025.90
36642006.08.03 13:04close18303.001.88280.00001.88423.00240028.90
36652006.08.03 13:04buy18333.001.88320.00001.8847
36662006.08.03 13:05buy18346.001.88260.00001.8841
36672006.08.03 13:05t/p18346.001.88410.00001.884190.00240118.90
36682006.08.03 13:05close18333.001.88410.00001.884727.00240145.90
36692006.08.03 13:05buy18353.001.88450.00001.8860
36702006.08.03 13:06buy18366.001.88400.00001.8855
36712006.08.03 13:06t/p18366.001.88550.00001.885590.00240235.90
36722006.08.03 13:06close18353.001.88550.00001.886030.00240265.90
36732006.08.03 13:06buy18373.001.88590.00001.8874
36742006.08.03 13:07buy18386.001.88530.00001.8868
36752006.08.03 13:48buy183912.001.88470.00001.8862
36762006.08.03 14:02t/p183912.001.88620.00001.8862180.00240445.90
36772006.08.03 14:02close18386.001.88620.00001.886854.00240499.90
36782006.08.03 14:02close18373.001.88620.00001.88749.00240508.90
36792006.08.03 14:02buy18403.001.88660.00001.8881
36802006.08.03 14:03buy18416.001.88610.00001.8876
36812006.08.03 14:14buy184212.001.88540.00001.8869
36822006.08.03 14:15buy184324.001.88480.00001.8863
36832006.08.03 14:26t/p184324.001.88630.00001.8863360.00240868.90
36842006.08.03 14:26close184212.001.88640.00001.8869120.00240988.90
36852006.08.03 14:26close18416.001.88640.00001.887618.00241006.90
36862006.08.03 14:26close18403.001.88640.00001.8881-6.00241000.90
36872006.08.03 14:26buy18443.001.88680.00001.8883
36882006.08.03 14:30t/p18443.001.88830.00001.888345.00241045.90
36892006.08.03 14:30buy18453.001.88870.00001.8902
36902006.08.03 14:41t/p18453.001.89020.00001.890245.00241090.90
36912006.08.03 14:41buy18463.001.89070.00001.8922
36922006.08.03 14:53buy18476.001.89020.00001.8917
36932006.08.03 14:55buy184812.001.88960.00001.8911
36942006.08.03 15:05t/p184812.001.89110.00001.8911180.00241270.90
36952006.08.03 15:05close18476.001.89110.00001.891754.00241324.90
36962006.08.03 15:05close18463.001.89110.00001.892212.00241336.90
36972006.08.03 15:05buy18493.001.89150.00001.8930
36982006.08.03 15:06buy18506.001.89100.00001.8925
36992006.08.03 15:09buy185112.001.89050.00001.8920
37002006.08.03 15:11buy185224.001.88990.00001.8914
37012006.08.03 15:11buy185348.001.88920.00001.8907
37022006.08.04 10:08t/p185348.001.89070.00001.8907710.40242047.30
37032006.08.04 10:08close185224.001.89080.00001.8914211.20242258.50
37042006.08.04 10:08close185112.001.89080.00001.892033.60242292.10
37052006.08.04 10:08close18506.001.89080.00001.8925-13.20242278.90
37062006.08.04 10:08close18493.001.89080.00001.8930-21.60242257.30
37072006.08.04 12:00buy18543.001.89130.00001.8928
37082006.08.04 12:56buy18556.001.89080.00001.8923
37092006.08.04 12:57buy185612.001.89030.00001.8918
37102006.08.04 13:25t/p185612.001.89180.00001.8918180.00242437.30
37112006.08.04 13:25close18556.001.89180.00001.892360.00242497.30
37122006.08.04 13:25close18543.001.89180.00001.892815.00242512.30
37132006.08.04 13:25buy18573.001.89220.00001.8937
37142006.08.04 13:27buy18586.001.89170.00001.8932
37152006.08.04 13:38buy185912.001.89110.00001.8926
37162006.08.04 14:12t/p185912.001.89260.00001.8926180.00242692.30
37172006.08.04 14:12close18586.001.89260.00001.893254.00242746.30
37182006.08.04 14:12close18573.001.89260.00001.893712.00242758.30
37192006.08.04 14:12buy18603.001.89300.00001.8945
37202006.08.04 14:18buy18616.001.89250.00001.8940
37212006.08.04 14:23buy186212.001.89190.00001.8934
37222006.08.04 14:29t/p186212.001.89340.00001.8934180.00242938.30
37232006.08.04 14:29close18616.001.89340.00001.894054.00242992.30
37242006.08.04 14:29close18603.001.89340.00001.894512.00243004.30
37252006.08.04 14:29buy18633.001.89380.00001.8953
37262006.08.04 14:30t/p18633.001.89530.00001.895345.00243049.30
37272006.08.04 14:30buy18643.001.89570.00001.8972
37282006.08.04 14:30t/p18643.001.89720.00001.897245.00243094.30
37292006.08.04 14:30buy18653.001.89760.00001.8991
37302006.08.04 14:31t/p18653.001.89910.00001.899145.00243139.30
37312006.08.04 14:31buy18663.001.89950.00001.9010
37322006.08.04 14:37t/p18663.001.90100.00001.901045.00243184.30
37332006.08.04 14:37buy18673.001.90140.00001.9029
37342006.08.04 14:39t/p18673.001.90290.00001.902945.00243229.30
37352006.08.04 14:39buy18683.001.90330.00001.9048
37362006.08.04 14:39t/p18683.001.90480.00001.904845.00243274.30
37372006.08.04 14:39buy18693.001.90520.00001.9067
37382006.08.04 14:39buy18706.001.90460.00001.9061
37392006.08.04 14:40buy187112.001.90400.00001.9055
37402006.08.04 14:41buy187224.001.90340.00001.9049
37412006.08.04 14:49t/p187224.001.90490.00001.9049360.00243634.30
37422006.08.04 14:49close187112.001.90490.00001.9055108.00243742.30
37432006.08.04 14:49close18706.001.90490.00001.906118.00243760.30
37442006.08.04 14:49close18693.001.90490.00001.9067-9.00243751.30
37452006.08.04 14:49buy18733.001.90530.00001.9068
37462006.08.04 14:49buy18746.001.90460.00001.9061
37472006.08.04 14:52buy187512.001.90390.00001.9054
37482006.08.04 14:56t/p187512.001.90540.00001.9054180.00243931.30
37492006.08.04 14:56close18746.001.90550.00001.906154.00243985.30
37502006.08.04 14:56close18733.001.90550.00001.90686.00243991.30
37512006.08.04 14:56buy18763.001.90590.00001.9074
37522006.08.04 14:57buy18776.001.90520.00001.9067
37532006.08.04 14:58t/p18776.001.90670.00001.906790.00244081.30
37542006.08.04 14:58close18763.001.90670.00001.907424.00244105.30
37552006.08.04 14:58buy18783.001.90710.00001.9086
37562006.08.04 15:05buy18796.001.90650.00001.9080
37572006.08.04 15:06buy188012.001.90600.00001.9075
37582006.08.04 15:21buy188124.001.90550.00001.9070
37592006.08.04 15:34buy188248.001.90490.00001.9064
37602006.08.04 15:46t/p188248.001.90640.00001.9064720.00244825.30
37612006.08.04 15:46close188124.001.90650.00001.9070240.00245065.30
37622006.08.04 15:46close188012.001.90650.00001.907560.00245125.30
37632006.08.04 15:46close18796.001.90650.00001.90800.00245125.30
37642006.08.04 15:46close18783.001.90650.00001.9086-18.00245107.30
37652006.08.04 15:46buy18833.001.90690.00001.9084
37662006.08.04 15:54t/p18833.001.90840.00001.908445.00245152.30
37672006.08.04 15:54buy18843.001.90880.00001.9103
37682006.08.04 16:04t/p18843.001.91030.00001.910345.00245197.30
37692006.08.04 16:04buy18853.001.91080.00001.9123
37702006.08.04 16:07buy18866.001.91030.00001.9118
37712006.08.04 16:07buy188712.001.90980.00001.9113
37722006.08.04 16:18buy188824.001.90920.00001.9107
37732006.08.04 16:26buy188948.001.90860.00001.9101
37742006.08.04 16:54t/p188948.001.91010.00001.9101720.00245917.30
37752006.08.04 16:54close188824.001.91020.00001.9107240.00246157.30
37762006.08.04 16:54close188712.001.91020.00001.911348.00246205.30
37772006.08.04 16:54close18866.001.91020.00001.9118-6.00246199.30
37782006.08.04 16:54close18853.001.91020.00001.9123-18.00246181.30
37792006.08.04 16:54buy18903.001.91060.00001.9121
37802006.08.04 16:55t/p18903.001.91210.00001.912145.00246226.30
37812006.08.04 16:55buy18913.001.91270.00001.9142
37822006.08.04 16:58buy18926.001.91210.00001.9136
37832006.08.04 16:59buy189312.001.91140.00001.9129
37842006.08.04 17:00buy189424.001.91080.00001.9123
37852006.08.04 17:00buy189548.001.91030.00001.9118
37862006.08.08 20:14t/p189548.001.91180.00001.9118700.80246927.10
37872006.08.08 20:14close189424.001.91190.00001.9123254.39247181.49
37882006.08.08 20:14close189312.001.91190.00001.912955.20247236.69
37892006.08.08 20:14close18926.001.91190.00001.9136-14.40247222.29
37902006.08.08 20:14close18913.001.91190.00001.9142-25.20247197.09
37912006.08.08 23:15sell18963.001.90740.00001.9059
37922006.08.08 23:59t/p18963.001.90590.00001.905945.00247242.09
37932006.08.08 23:59sell18973.001.90010.00001.8986
37942006.08.09 00:00sell18986.001.90630.00001.9048
37952006.08.09 00:24t/p18986.001.90480.00001.904890.00247332.09
37962006.08.09 00:24close18973.001.90470.00001.8986-137.84247194.25
37972006.08.09 00:24sell18993.001.90430.00001.9028
37982006.08.09 00:47t/p18993.001.90280.00001.902845.00247239.25
37992006.08.09 00:47sell19003.001.90230.00001.9008
38002006.08.09 00:49t/p19003.001.90080.00001.900845.00247284.25
38012006.08.09 00:49sell19013.001.90040.00001.8989
38022006.08.09 00:53t/p19013.001.89890.00001.898945.00247329.25
38032006.08.09 00:53sell19023.001.89850.00001.8970
38042006.08.09 00:55sell19036.001.89920.00001.8977
38052006.08.09 01:33sell190412.001.89970.00001.8982
38062006.08.09 01:34sell190524.001.90020.00001.8987
38072006.08.09 02:21t/p190524.001.89870.00001.8987360.00247689.25
38082006.08.09 02:21close190412.001.89870.00001.8982120.00247809.25
38092006.08.09 02:21close19036.001.89870.00001.897730.00247839.25
38102006.08.09 02:21close19023.001.89870.00001.8970-6.00247833.25
38112006.08.09 02:21sell19063.001.89830.00001.8968
38122006.08.09 02:38sell19076.001.89880.00001.8973
38132006.08.09 02:46sell190812.001.89940.00001.8979
38142006.08.09 05:32sell190924.001.90010.00001.8986
38152006.08.09 05:48sell191048.001.90070.00001.8992
38162006.08.10 10:11t/p191048.001.89920.00001.8992727.92248561.17
38172006.08.10 10:11close190924.001.89910.00001.8986243.96248805.13
38182006.08.10 10:11close190812.001.89910.00001.897937.98248843.11
38192006.08.10 10:11close19076.001.89910.00001.8973-17.01248826.10
38202006.08.10 10:11close19063.001.89910.00001.8968-23.50248802.60
38212006.08.10 14:00sell19113.001.90290.00001.9014
38222006.08.10 14:02sell19126.001.90340.00001.9019
38232006.08.10 14:06sell191312.001.90400.00001.9025
38242006.08.10 14:26sell191424.001.90460.00001.9031
38252006.08.10 14:32t/p191424.001.90310.00001.9031360.00249162.60
38262006.08.10 14:32close191312.001.90310.00001.9025108.01249270.61
38272006.08.10 14:32close19126.001.90310.00001.901918.00249288.61
38282006.08.10 14:32close19113.001.90310.00001.9014-6.00249282.61
38292006.08.10 14:32sell19153.001.90270.00001.9012
38302006.08.10 14:32sell19166.001.90340.00001.9019
38312006.08.10 14:32sell191712.001.90390.00001.9024
38322006.08.10 14:35t/p191712.001.90240.00001.9024180.00249462.61
38332006.08.10 14:35close19166.001.90240.00001.901960.00249522.61
38342006.08.10 14:35close19153.001.90240.00001.90129.00249531.61
38352006.08.10 14:35sell19183.001.90200.00001.9005
38362006.08.10 14:39t/p19183.001.90050.00001.900545.00249576.61
38372006.08.10 14:39sell19193.001.90010.00001.8986
38382006.08.10 14:43sell19206.001.90070.00001.8992
38392006.08.10 14:44sell192112.001.90130.00001.8998
38402006.08.10 14:54sell192224.001.90180.00001.9003
38412006.08.10 15:11sell192348.001.90240.00001.9009
38422006.08.10 15:37t/p192348.001.90090.00001.9009720.00250296.61
38432006.08.10 15:37close192224.001.90090.00001.9003216.01250512.62
38442006.08.10 15:37close192112.001.90090.00001.899847.99250560.61
38452006.08.10 15:37close19206.001.90090.00001.8992-12.00250548.61
38462006.08.10 15:37close19193.001.90090.00001.8986-24.00250524.61
38472006.08.10 15:37sell19243.001.90050.00001.8990
38482006.08.10 15:41sell19256.001.90100.00001.8995
38492006.08.10 16:02t/p19256.001.89950.00001.899590.00250614.61
38502006.08.10 16:02close19243.001.89950.00001.899030.00250644.61
38512006.08.10 16:02sell19263.001.89910.00001.8976
38522006.08.10 16:16t/p19263.001.89760.00001.897645.00250689.61
38532006.08.10 16:16sell19273.001.89720.00001.8957
38542006.08.10 16:24t/p19273.001.89570.00001.895745.00250734.61
38552006.08.10 16:24sell19283.001.89520.00001.8937
38562006.08.10 16:24t/p19283.001.89370.00001.893745.00250779.61
38572006.08.10 16:24sell19293.001.89320.00001.8917
38582006.08.10 16:24sell19306.001.89380.00001.8923
38592006.08.10 16:24sell193112.001.89430.00001.8928
38602006.08.10 16:35t/p193112.001.89280.00001.8928180.00250959.61
38612006.08.10 16:35close19306.001.89280.00001.892360.00251019.61
38622006.08.10 16:35close19293.001.89280.00001.891712.00251031.61
38632006.08.10 16:35sell19323.001.89240.00001.8909
38642006.08.10 16:49t/p19323.001.89090.00001.890945.00251076.61
38652006.08.10 16:49sell19333.001.89050.00001.8890
38662006.08.10 16:53sell19346.001.89100.00001.8895
38672006.08.10 16:54sell193512.001.89170.00001.8902
38682006.08.10 17:15t/p193512.001.89020.00001.8902180.00251256.61
38692006.08.10 17:15close19346.001.89020.00001.889548.00251304.61
38702006.08.10 17:15close19333.001.89020.00001.88909.00251313.61
38712006.08.10 17:15sell19363.001.88980.00001.8883
38722006.08.10 17:17t/p19363.001.88830.00001.888345.00251358.61
38732006.08.10 17:17sell19373.001.88790.00001.8864
38742006.08.10 17:24sell19386.001.88840.00001.8869
38752006.08.10 17:25sell193912.001.88910.00001.8876
38762006.08.10 17:25sell194024.001.88960.00001.8881
38772006.08.10 17:27sell194148.001.89020.00001.8887
38782006.08.10 17:41t/p194148.001.88870.00001.8887720.00252078.61
38792006.08.10 17:41close194024.001.88870.00001.8881216.01252294.62
38802006.08.10 17:41close193912.001.88870.00001.887648.00252342.62
38812006.08.10 17:41close19386.001.88870.00001.8869-18.00252324.62
38822006.08.10 17:41close19373.001.88870.00001.8864-24.00252300.62
38832006.08.10 17:41sell19423.001.88830.00001.8868
38842006.08.10 17:44sell19436.001.88890.00001.8874
38852006.08.10 17:50sell194412.001.88950.00001.8880
38862006.08.10 18:24sell194524.001.89010.00001.8886
38872006.08.10 19:26sell194648.001.89080.00001.8893
38882006.08.11 14:33t/p194648.001.88930.00001.8893722.64253023.26
38892006.08.11 14:33close194524.001.88920.00001.8886217.32253240.58
38902006.08.11 14:33close194412.001.88920.00001.888036.66253277.24
38912006.08.11 14:33close19436.001.88920.00001.8874-17.67253259.57
38922006.08.11 14:33close19423.001.88920.00001.8868-26.84253232.73
38932006.08.11 18:00sell19473.001.89500.00001.8935
38942006.08.11 18:28t/p19473.001.89350.00001.893545.00253277.73
38952006.08.11 19:30sell19483.001.89050.00001.8890
38962006.08.11 22:22sell19496.001.89100.00001.8895
38972006.08.13 11:11sell195012.001.89160.00001.8901
38982006.08.13 14:33sell195124.001.89220.00001.8907
38992006.08.13 15:30sell195248.001.89280.00001.8913
39002006.08.14 00:00t/p195124.001.89070.00001.8907361.32253639.05
39012006.08.14 00:00t/p195248.001.89130.00001.8913722.64254361.69
39022006.08.14 00:00close195012.001.89010.00001.8901180.65254542.34
39032006.08.14 00:00close19496.001.89010.00001.889554.33254596.67
39042006.08.14 00:00close19483.001.89010.00001.889012.16254608.84
39052006.08.14 09:00sell19533.001.89350.00001.8920
39062006.08.14 09:25t/p19533.001.89200.00001.892045.00254653.84
39072006.08.14 09:25sell19543.001.89150.00001.8900
39082006.08.14 09:27t/p19543.001.89000.00001.890045.00254698.84
39092006.08.14 09:27sell19553.001.88950.00001.8880
39102006.08.14 09:28sell19566.001.89010.00001.8886
39112006.08.14 09:55sell195712.001.89060.00001.8891
39122006.08.14 09:59sell195824.001.89120.00001.8897
39132006.08.14 10:27t/p195824.001.88970.00001.8897360.00255058.84
39142006.08.14 10:27close195712.001.88960.00001.8891120.00255178.84
39152006.08.14 10:27close19566.001.88960.00001.888630.00255208.84
39162006.08.14 10:27close19553.001.88960.00001.8880-3.00255205.84
39172006.08.14 10:27sell19593.001.88920.00001.8877
39182006.08.14 10:44t/p19593.001.88770.00001.887745.00255250.84
39192006.08.14 10:44sell19603.001.88720.00001.8857
39202006.08.14 10:49sell19616.001.88780.00001.8863
39212006.08.14 11:10sell196212.001.88830.00001.8868
39222006.08.14 11:11sell196324.001.88890.00001.8874
39232006.08.14 11:55t/p196324.001.88740.00001.8874360.00255610.84
39242006.08.14 11:55close196212.001.88740.00001.8868108.00255718.84
39252006.08.14 11:55close19616.001.88740.00001.886324.00255742.84
39262006.08.14 11:55close19603.001.88740.00001.8857-6.00255736.84
39272006.08.14 11:55sell19643.001.88700.00001.8855
39282006.08.14 12:00sell19656.001.88750.00001.8860
39292006.08.14 12:09sell196612.001.88810.00001.8866
39302006.08.14 12:10sell196724.001.88880.00001.8873
39312006.08.14 12:28t/p196724.001.88730.00001.8873360.00256096.84
39322006.08.14 12:28close196612.001.88730.00001.886696.00256192.84
39332006.08.14 12:28close19656.001.88730.00001.886012.00256204.84
39342006.08.14 12:28close19643.001.88730.00001.8855-9.00256195.84
39352006.08.14 12:28sell19683.001.88690.00001.8854
39362006.08.14 12:43sell19696.001.88740.00001.8859
39372006.08.14 12:57sell197012.001.88800.00001.8865
39382006.08.14 13:06t/p197012.001.88650.00001.8865180.00256375.84
39392006.08.14 13:06close19696.001.88640.00001.885960.00256435.84
39402006.08.14 13:06close19683.001.88640.00001.885415.00256450.84
39412006.08.14 13:06sell19713.001.88600.00001.8845
39422006.08.14 13:10sell19726.001.88660.00001.8851
39432006.08.14 14:06t/p19726.001.88510.00001.885190.00256540.84
39442006.08.14 14:06close19713.001.88510.00001.884527.00256567.84
39452006.08.15 13:45buy19733.001.88830.00001.8898
39462006.08.15 14:30t/p19733.001.88980.00001.889845.00256612.84
39472006.08.15 14:30buy19743.001.89040.00001.8919
39482006.08.15 14:30t/p19743.001.89190.00001.891945.00256657.84
39492006.08.15 14:30buy19753.001.89240.00001.8939
39502006.08.15 14:30t/p19753.001.89390.00001.893945.00256702.84
39512006.08.15 14:30buy19763.001.89430.00001.8958
39522006.08.15 14:30buy19776.001.89370.00001.8952
39532006.08.15 14:30buy197812.001.89300.00001.8945
39542006.08.15 14:31t/p197812.001.89450.00001.8945180.00256882.84
39552006.08.15 14:31close19776.001.89450.00001.895248.00256930.84
39562006.08.15 14:31close19763.001.89450.00001.89586.00256936.84
39572006.08.15 14:31buy19793.001.89490.00001.8964
39582006.08.15 14:35buy19806.001.89440.00001.8959
39592006.08.15 14:36buy198112.001.89380.00001.8953
39602006.08.15 14:37buy198224.001.89320.00001.8947
39612006.08.15 14:51t/p198224.001.89470.00001.8947360.00257296.84
39622006.08.15 14:51close198112.001.89470.00001.8953108.02257404.86
39632006.08.15 14:51close19806.001.89470.00001.895918.00257422.86
39642006.08.15 14:51close19793.001.89470.00001.8964-6.00257416.86
39652006.08.15 14:51buy19833.001.89510.00001.8966
39662006.08.15 14:53buy19846.001.89460.00001.8961
39672006.08.15 14:55buy198512.001.89400.00001.8955
39682006.08.15 15:00buy198624.001.89340.00001.8949
39692006.08.15 15:01t/p198624.001.89490.00001.8949360.00257776.86
39702006.08.15 15:01close198512.001.89500.00001.8955120.00257896.86
39712006.08.15 15:01close19846.001.89500.00001.896124.00257920.86
39722006.08.15 15:01close19833.001.89500.00001.8966-3.00257917.86
39732006.08.15 16:00buy19873.001.89690.00001.8984
39742006.08.15 16:02buy19886.001.89620.00001.8977
39752006.08.15 16:47buy198912.001.89560.00001.8971
39762006.08.15 17:46buy199024.001.89500.00001.8965
39772006.08.15 17:47buy199148.001.89450.00001.8960
39782006.08.16 14:30t/p199148.001.89600.00001.8960710.40258628.26
39792006.08.16 14:30close199024.001.89600.00001.8965235.20258863.46
39802006.08.16 14:30close198912.001.89600.00001.897145.60258909.06
39812006.08.16 14:30close19886.001.89600.00001.8977-13.20258895.86
39822006.08.16 14:30close19873.001.89600.00001.8984-27.60258868.26
39832006.08.16 14:30buy19923.001.89640.00001.8979
39842006.08.16 14:30buy19936.001.89560.00001.8971
39852006.08.16 14:31t/p19936.001.89710.00001.897190.00258958.26
39862006.08.16 14:31close19923.001.89710.00001.897921.00258979.26
39872006.08.16 14:31buy19943.001.89750.00001.8990
39882006.08.16 14:34buy19956.001.89690.00001.8984
39892006.08.16 14:37t/p19956.001.89840.00001.898490.00259069.26
39902006.08.16 14:37close19943.001.89840.00001.899027.00259096.26
39912006.08.16 14:37buy19963.001.89880.00001.9003
39922006.08.16 14:38buy19976.001.89830.00001.8998
39932006.08.16 14:39buy199812.001.89770.00001.8992
39942006.08.16 15:06t/p199812.001.89920.00001.8992180.00259276.26
39952006.08.16 15:06close19976.001.89940.00001.899866.00259342.26
39962006.08.16 15:06close19963.001.89940.00001.900318.00259360.26
39972006.08.16 15:06buy19993.001.89980.00001.9013
39982006.08.16 15:08buy20006.001.89920.00001.9007
39992006.08.16 15:15t/p20006.001.90070.00001.900790.00259450.26
40002006.08.16 15:15close19993.001.90080.00001.901330.00259480.26
40012006.08.16 15:15buy20013.001.90120.00001.9027
40022006.08.16 16:12buy20026.001.90060.00001.9021
40032006.08.16 17:02buy200312.001.90010.00001.9016
40042006.08.16 17:05buy200424.001.89950.00001.9010
40052006.08.16 17:15buy200548.001.89880.00001.9003
40062006.08.16 17:30t/p200548.001.90030.00001.9003720.00260200.26
40072006.08.16 17:30close200424.001.90040.00001.9010216.02260416.28
40082006.08.16 17:30close200312.001.90040.00001.901636.01260452.29
40092006.08.16 17:30close20026.001.90040.00001.9021-12.00260440.29
40102006.08.16 17:30close20013.001.90040.00001.9027-24.00260416.29
40112006.08.16 17:30buy20063.001.90080.00001.9023
40122006.08.16 17:33buy20076.001.90030.00001.9018
40132006.08.16 17:38buy200812.001.89960.00001.9011
40142006.08.16 17:39buy200924.001.89910.00001.9006
40152006.08.16 18:23buy201048.001.89850.00001.9000
40162006.08.17 10:29t/p201048.001.90000.00001.9000691.20261107.49
40172006.08.17 10:29close200924.001.90010.00001.9006225.60261333.09
40182006.08.17 10:29close200812.001.90010.00001.901152.80261385.89
40192006.08.17 10:29close20076.001.90010.00001.9018-15.60261370.29
40202006.08.17 10:29close20063.001.90010.00001.9023-22.80261347.49
40212006.08.17 15:15sell20113.001.89480.00001.8933
40222006.08.17 15:18sell20126.001.89540.00001.8939
40232006.08.17 15:22sell201312.001.89590.00001.8944
40242006.08.17 15:23sell201424.001.89650.00001.8950
40252006.08.17 15:28sell201548.001.89710.00001.8956
40262006.08.17 15:43t/p201548.001.89560.00001.8956720.00262067.49
40272006.08.17 15:43close201424.001.89550.00001.8950240.00262307.49
40282006.08.17 15:43close201312.001.89550.00001.894448.00262355.49
40292006.08.17 15:43close20126.001.89550.00001.8939-6.00262349.49
40302006.08.17 15:43close20113.001.89550.00001.8933-21.00262328.49
40312006.08.17 15:45sell20163.001.89530.00001.8938
40322006.08.17 16:02t/p20163.001.89380.00001.893845.00262373.49
40332006.08.17 17:15sell20173.001.89340.00001.8919
40342006.08.17 17:29sell20186.001.89390.00001.8924
40352006.08.17 18:19t/p20186.001.89240.00001.892490.00262463.49
40362006.08.17 18:19close20173.001.89230.00001.891933.00262496.49
40372006.08.17 18:19sell20193.001.89190.00001.8904
40382006.08.17 18:59t/p20193.001.89040.00001.890445.00262541.49
40392006.08.17 18:59sell20203.001.88980.00001.8883
40402006.08.17 19:19t/p20203.001.88830.00001.888345.00262586.49
40412006.08.17 19:19sell20213.001.88780.00001.8863
40422006.08.17 19:57t/p20213.001.88630.00001.886345.00262631.49
40432006.08.17 19:57sell20223.001.88580.00001.8843
40442006.08.17 19:58t/p20223.001.88430.00001.884345.00262676.49
40452006.08.17 19:58sell20233.001.88390.00001.8824
40462006.08.17 21:06sell20246.001.88440.00001.8829
40472006.08.17 22:07sell202512.001.88500.00001.8835
40482006.08.17 23:15sell202624.001.88570.00001.8842
40492006.08.18 05:50sell202748.001.88630.00001.8848
40502006.08.18 08:48t/p202748.001.88480.00001.8848720.00263396.49
40512006.08.18 08:48close202624.001.88470.00001.8842241.32263637.81
40522006.08.18 08:48close202512.001.88470.00001.883536.66263674.47
40532006.08.18 08:48close20246.001.88470.00001.8829-17.67263656.80
40542006.08.18 08:48close20233.001.88470.00001.8824-23.84263632.96
40552006.08.18 12:00sell20283.001.88390.00001.8824
40562006.08.18 13:17t/p20283.001.88240.00001.882445.00263677.96
40572006.08.18 13:17sell20293.001.88200.00001.8805
40582006.08.18 13:28t/p20293.001.88050.00001.880545.00263722.96
40592006.08.18 13:28sell20303.001.88000.00001.8785
40602006.08.18 13:49t/p20303.001.87850.00001.878545.00263767.96
40612006.08.18 13:49sell20313.001.87800.00001.8765
40622006.08.18 13:52sell20326.001.87860.00001.8771
40632006.08.18 13:54sell203312.001.87920.00001.8777
40642006.08.18 14:12sell203424.001.87980.00001.8783
40652006.08.18 14:12sell203548.001.88030.00001.8788
40662006.08.18 16:24t/p203548.001.87880.00001.8788720.00264487.96
40672006.08.18 16:24close203424.001.87880.00001.8783240.00264727.96
40682006.08.18 16:24close203312.001.87880.00001.877748.00264775.96
40692006.08.18 16:24close20326.001.87880.00001.8771-12.00264763.96
40702006.08.18 16:24close20313.001.87880.00001.8765-24.00264739.96
40712006.08.21 02:01buy20363.001.88280.00001.8843
40722006.08.21 03:17t/p20363.001.88430.00001.884345.00264784.96
40732006.08.21 03:30buy20373.001.88470.00001.8862
40742006.08.21 04:01t/p20373.001.88620.00001.886245.00264829.96
40752006.08.21 04:01buy20383.001.88670.00001.8882
40762006.08.21 05:25buy20396.001.88610.00001.8876
40772006.08.21 07:27buy204012.001.88550.00001.8870
40782006.08.21 08:15t/p204012.001.88700.00001.8870180.00265009.96
40792006.08.21 08:15close20396.001.88710.00001.887660.00265069.96
40802006.08.21 08:15close20383.001.88710.00001.888212.00265081.96
40812006.08.21 08:15buy20413.001.88750.00001.8890
40822006.08.21 08:20buy20426.001.88690.00001.8884
40832006.08.21 08:28buy204312.001.88640.00001.8879
40842006.08.21 08:38buy204424.001.88580.00001.8873
40852006.08.21 08:56t/p204424.001.88730.00001.8873360.00265441.96
40862006.08.21 08:56close204312.001.88750.00001.8879132.00265573.96
40872006.08.21 08:56close20426.001.88750.00001.888436.00265609.96
40882006.08.21 08:56close20413.001.88750.00001.88900.00265609.96
40892006.08.21 08:56buy20453.001.88790.00001.8894
40902006.08.21 09:16t/p20453.001.88940.00001.889445.00265654.96
40912006.08.21 09:16buy20463.001.88980.00001.8913
40922006.08.21 09:17buy20476.001.88920.00001.8907
40932006.08.21 09:25t/p20476.001.89070.00001.890790.00265744.96
40942006.08.21 09:25close20463.001.89080.00001.891330.00265774.96
40952006.08.21 09:25buy20483.001.89120.00001.8927
40962006.08.21 09:42t/p20483.001.89270.00001.892745.00265819.96
40972006.08.21 09:42buy20493.001.89320.00001.8947
40982006.08.21 09:43buy20506.001.89260.00001.8941
40992006.08.21 09:50t/p20506.001.89410.00001.894190.00265909.96
41002006.08.21 09:50close20493.001.89410.00001.894727.00265936.96
41012006.08.21 09:50buy20513.001.89450.00001.8960
41022006.08.21 09:51buy20526.001.89390.00001.8954
41032006.08.21 09:56buy205312.001.89330.00001.8948
41042006.08.21 10:48t/p205312.001.89480.00001.8948180.00266116.96
41052006.08.21 10:48close20526.001.89480.00001.895454.00266170.96
41062006.08.21 10:48close20513.001.89480.00001.89609.00266179.96
41072006.08.21 10:48buy20543.001.89520.00001.8967
41082006.08.21 11:09t/p20543.001.89670.00001.896745.00266224.96
41092006.08.21 11:09buy20553.001.89710.00001.8986
41102006.08.21 11:12buy20566.001.89650.00001.8980
41112006.08.21 11:22buy205712.001.89600.00001.8975
41122006.08.21 11:27buy205824.001.89530.00001.8968
41132006.08.21 13:26buy205948.001.89460.00001.8961
41142006.08.21 14:09t/p205948.001.89610.00001.8961720.00266944.96
41152006.08.21 14:09close205824.001.89630.00001.8968240.00267184.96
41162006.08.21 14:09close205712.001.89630.00001.897535.99267220.95
41172006.08.21 14:09close20566.001.89630.00001.8980-12.00267208.95
41182006.08.21 14:09close20553.001.89630.00001.8986-24.00267184.95
41192006.08.21 14:09buy20603.001.89670.00001.8982
41202006.08.21 14:13t/p20603.001.89820.00001.898245.00267229.95
41212006.08.21 14:13buy20613.001.89860.00001.9001
41222006.08.21 14:13buy20626.001.89810.00001.8996
41232006.08.21 14:18buy206312.001.89760.00001.8991
41242006.08.21 14:21buy206424.001.89700.00001.8985
41252006.08.21 14:30buy206548.001.89650.00001.8980
41262006.08.21 16:01t/p206548.001.89800.00001.8980720.00267949.95
41272006.08.21 16:01close206424.001.89800.00001.8985240.00268189.95
41282006.08.21 16:01close206312.001.89800.00001.899148.00268237.95
41292006.08.21 16:01close20626.001.89800.00001.8996-6.00268231.95
41302006.08.21 16:01close20613.001.89800.00001.9001-18.00268213.95
41312006.08.22 18:15sell20663.001.88690.00001.8854
41322006.08.22 18:15sell20676.001.88740.00001.8859
41332006.08.22 18:18sell206812.001.88800.00001.8865
41342006.08.22 18:37sell206924.001.88860.00001.8871
41352006.08.22 19:33t/p206924.001.88710.00001.8871360.00268573.95
41362006.08.22 19:33close206812.001.88700.00001.8865120.00268693.95
41372006.08.22 19:33close20676.001.88700.00001.885924.00268717.95
41382006.08.22 19:33close20663.001.88700.00001.8854-3.00268714.95
41392006.08.23 13:00buy20703.001.89210.00001.8936
41402006.08.23 14:12buy20716.001.89160.00001.8931
41412006.08.23 14:42t/p20716.001.89310.00001.893190.00268804.95
41422006.08.23 14:42close20703.001.89320.00001.893633.00268837.95
41432006.08.23 14:42buy20723.001.89360.00001.8951
41442006.08.23 14:56t/p20723.001.89510.00001.895145.00268882.95
41452006.08.24 19:00sell20733.001.88940.00001.8879
41462006.08.24 21:17t/p20733.001.88790.00001.887945.00268927.95
41472006.08.24 21:17sell20743.001.88750.00001.8860
41482006.08.24 23:39sell20756.001.88810.00001.8866
41492006.08.25 01:55t/p20756.001.88660.00001.886690.33269018.28
41502006.08.25 01:55close20743.001.88660.00001.886027.16269045.45
41512006.08.28 07:46buy20763.001.89160.00001.8931
41522006.08.28 07:51buy20776.001.89100.00001.8925
41532006.08.28 09:18t/p20776.001.89250.00001.892590.00269135.45
41542006.08.28 09:18close20763.001.89250.00001.893127.00269162.45
41552006.08.28 09:45buy20783.001.89470.00001.8962
41562006.08.28 10:20buy20796.001.89410.00001.8956
41572006.08.28 11:55t/p20796.001.89560.00001.895690.00269252.45
41582006.08.28 11:55close20783.001.89570.00001.896230.00269282.45
41592006.08.28 14:15buy20803.001.89530.00001.8968
41602006.08.28 14:17buy20816.001.89470.00001.8962
41612006.08.28 15:47t/p20816.001.89620.00001.896290.00269372.45
41622006.08.28 15:47close20803.001.89620.00001.896827.00269399.45
41632006.08.29 08:45buy20823.001.89770.00001.8992
41642006.08.29 09:14t/p20823.001.89920.00001.899245.00269444.45
41652006.08.29 15:15sell20833.001.89850.00001.8970
41662006.08.29 15:51sell20846.001.89900.00001.8975
41672006.08.29 16:00sell208512.001.89970.00001.8982
41682006.08.29 16:00sell208624.001.90040.00001.8989
41692006.08.29 16:00sell208748.001.90100.00001.8995
41702006.08.29 16:02t/p208748.001.89950.00001.8995720.00270164.45
41712006.08.29 16:02close208624.001.89940.00001.8989239.99270404.44
41722006.08.29 16:02close208512.001.89940.00001.898235.99270440.43
41732006.08.29 16:02close20846.001.89940.00001.8975-24.00270416.43
41742006.08.29 16:02close20833.001.89940.00001.8970-27.00270389.43
41752006.08.29 16:02sell20883.001.89900.00001.8975
41762006.08.29 16:03sell20896.001.89960.00001.8981
41772006.08.29 16:07t/p20896.001.89810.00001.898190.00270479.43
41782006.08.29 16:07close20883.001.89810.00001.897527.00270506.43
41792006.08.29 16:07sell20903.001.89770.00001.8962
41802006.08.29 16:22t/p20903.001.89620.00001.896245.00270551.43
41812006.08.29 16:22sell20913.001.89580.00001.8943
41822006.08.29 16:23t/p20913.001.89430.00001.894345.00270596.43
41832006.08.29 16:23sell20923.001.89390.00001.8924
41842006.08.29 16:24sell20936.001.89440.00001.8929
41852006.08.29 16:50t/p20936.001.89290.00001.892990.00270686.43
41862006.08.29 16:50close20923.001.89280.00001.892433.00270719.43
41872006.08.29 16:50sell20943.001.89240.00001.8909
41882006.08.29 17:44t/p20943.001.89090.00001.890945.00270764.43
41892006.08.29 17:44sell20953.001.89030.00001.8888
41902006.08.29 17:59sell20966.001.89090.00001.8894
41912006.08.29 18:49sell209712.001.89150.00001.8900
41922006.08.29 19:25sell209824.001.89210.00001.8906
41932006.08.29 19:31sell209948.001.89270.00001.8912
41942006.08.29 20:00t/p209948.001.89120.00001.8912720.00271484.43
41952006.08.29 20:00close209824.001.89100.00001.8906263.99271748.42
41962006.08.29 20:00close209712.001.89100.00001.890060.00271808.42
41972006.08.29 20:00close20966.001.89100.00001.8894-6.00271802.42
41982006.08.29 20:00close20953.001.89100.00001.8888-21.00271781.42
41992006.08.29 22:15buy21003.001.89840.00001.8999
42002006.08.29 23:52buy21016.001.89780.00001.8993
42012006.08.29 23:53buy210212.001.89690.00001.8984
42022006.08.29 23:54t/p210212.001.89840.00001.8984180.00271961.42
42032006.08.29 23:54close21016.001.89840.00001.899336.00271997.42
42042006.08.29 23:54close21003.001.89840.00001.89990.00271997.42
42052006.08.29 23:54buy21033.001.89880.00001.9003
42062006.08.30 00:17buy21046.001.89830.00001.8998
42072006.08.30 03:23t/p21046.001.89980.00001.899890.00272087.42
42082006.08.30 03:23close21033.001.90010.00001.900338.40272125.82
42092006.08.30 13:45buy21053.001.90160.00001.9031
42102006.08.30 13:49buy21066.001.90110.00001.9026
42112006.08.30 14:29t/p21066.001.90260.00001.902690.00272215.82
42122006.08.30 14:29close21053.001.90260.00001.903130.00272245.82
42132006.08.30 14:45buy21073.001.90170.00001.9032
42142006.08.30 15:06t/p21073.001.90320.00001.903245.00272290.82
42152006.08.31 14:45sell21083.001.90860.00001.9071
42162006.08.31 15:24t/p21083.001.90710.00001.907145.00272335.82
42172006.09.01 13:15sell21093.001.90330.00001.9018
42182006.09.01 13:18sell21106.001.90390.00001.9024
42192006.09.01 13:30sell211112.001.90450.00001.9030
42202006.09.01 13:47sell211224.001.90510.00001.9036
42212006.09.01 14:29t/p211224.001.90360.00001.9036360.00272695.82
42222006.09.01 14:29close211112.001.90360.00001.9030108.00272803.82
42232006.09.01 14:29close21106.001.90360.00001.902418.00272821.82
42242006.09.01 14:29close21093.001.90360.00001.9018-9.00272812.82
42252006.09.01 14:29sell21133.001.90320.00001.9017
42262006.09.01 14:30t/p21133.001.90170.00001.901745.00272857.82
42272006.09.03 21:52buy21143.001.90720.00001.9087
42282006.09.04 00:08buy21156.001.90670.00001.9082
42292006.09.04 08:58buy211612.001.90610.00001.9076
42302006.09.04 09:31buy211724.001.90550.00001.9070
42312006.09.04 10:52buy211848.001.90490.00001.9064
42322006.09.04 13:01t/p211848.001.90640.00001.9064720.00273577.82
42332006.09.04 13:01close211724.001.90650.00001.9070240.00273817.82
42342006.09.04 13:01close211612.001.90650.00001.907648.00273865.82
42352006.09.04 13:01close21156.001.90650.00001.9082-12.00273853.82
42362006.09.04 13:01close21143.001.90650.00001.9087-21.60273832.22
42372006.09.05 08:30sell21193.001.90310.00001.9016
42382006.09.05 08:50t/p21193.001.90160.00001.901645.00273877.22
42392006.09.05 08:50sell21203.001.90100.00001.8995
42402006.09.05 09:09sell21216.001.90160.00001.9001
42412006.09.05 09:33t/p21216.001.90010.00001.900190.00273967.22
42422006.09.05 09:33close21203.001.90000.00001.899530.00273997.22
42432006.09.05 09:33sell21223.001.89960.00001.8981
42442006.09.05 10:00t/p21223.001.89810.00001.898145.00274042.22
42452006.09.05 12:45sell21233.001.89990.00001.8984
42462006.09.05 12:48sell21246.001.90040.00001.8989
42472006.09.05 13:12t/p21246.001.89890.00001.898990.00274132.22
42482006.09.05 13:12close21233.001.89890.00001.898430.00274162.22
42492006.09.05 13:12sell21253.001.89850.00001.8970
42502006.09.05 13:13sell21266.001.89900.00001.8975
42512006.09.05 13:20sell212712.001.89970.00001.8982
42522006.09.05 13:33sell212824.001.90020.00001.8987
42532006.09.05 14:00t/p212824.001.89870.00001.8987360.00274522.22
42542006.09.05 14:00close212712.001.89870.00001.8982120.00274642.22
42552006.09.05 14:00close21266.001.89870.00001.897518.00274660.22
42562006.09.05 14:00close21253.001.89870.00001.8970-6.00274654.22
42572006.09.05 14:00sell21293.001.89830.00001.8968
42582006.09.05 14:10sell21306.001.89880.00001.8973
42592006.09.05 15:20t/p21306.001.89730.00001.897390.00274744.22
42602006.09.05 15:20close21293.001.89720.00001.896833.00274777.22
42612006.09.05 15:20sell21313.001.89680.00001.8953
42622006.09.05 15:38t/p21313.001.89530.00001.895345.00274822.22
42632006.09.05 16:15sell21323.001.89540.00001.8939
42642006.09.05 16:23t/p21323.001.89390.00001.893945.00274867.22
42652006.09.05 16:23sell21333.001.89350.00001.8920
42662006.09.05 16:25sell21346.001.89400.00001.8925
42672006.09.05 16:31t/p21346.001.89250.00001.892590.00274957.22
42682006.09.05 16:31close21333.001.89240.00001.892033.00274990.22
42692006.09.05 16:45sell21353.001.89290.00001.8914
42702006.09.05 17:18sell21366.001.89350.00001.8920
42712006.09.05 20:43sell213712.001.89400.00001.8925
42722006.09.05 22:14sell213824.001.89470.00001.8932
42732006.09.05 22:30t/p213824.001.89320.00001.8932360.00275350.22
42742006.09.05 22:30close213712.001.89320.00001.892596.01275446.23
42752006.09.05 22:30close21366.001.89320.00001.892018.00275464.23
42762006.09.05 22:30close21353.001.89320.00001.8914-9.00275455.23
42772006.09.06 10:30sell21393.001.89260.00001.8911
42782006.09.06 10:34t/p21393.001.89110.00001.891145.00275500.23
42792006.09.06 10:34sell21403.001.89070.00001.8892
42802006.09.06 10:41sell21416.001.89130.00001.8898
42812006.09.06 11:11t/p21416.001.88980.00001.889890.00275590.23
42822006.09.06 11:11close21403.001.88970.00001.889230.00275620.23
42832006.09.06 11:11sell21423.001.88930.00001.8878
42842006.09.06 11:38sell21436.001.88990.00001.8884
42852006.09.06 12:16t/p21436.001.88840.00001.888490.00275710.23
42862006.09.06 12:16close21423.001.88840.00001.887827.00275737.23
42872006.09.06 12:16sell21443.001.88800.00001.8865
42882006.09.06 12:23sell21456.001.88860.00001.8871
42892006.09.06 12:26sell214612.001.88910.00001.8876
42902006.09.06 12:44t/p214612.001.88760.00001.8876180.00275917.23
42912006.09.06 12:44close21456.001.88760.00001.887160.00275977.23
42922006.09.06 12:44close21443.001.88760.00001.886512.00275989.23
42932006.09.06 12:44sell21473.001.88720.00001.8857
42942006.09.06 13:16t/p21473.001.88570.00001.885745.00276034.23
42952006.09.06 13:16sell21483.001.88520.00001.8837
42962006.09.06 13:28t/p21483.001.88370.00001.883745.00276079.23
42972006.09.06 13:28sell21493.001.88330.00001.8818
42982006.09.06 13:29sell21506.001.88380.00001.8823
42992006.09.06 13:32sell215112.001.88440.00001.8829
43002006.09.06 13:43sell215224.001.88500.00001.8835
43012006.09.06 13:44sell215348.001.88560.00001.8841
43022006.09.06 14:04t/p215348.001.88410.00001.8841720.00276799.23
43032006.09.06 14:04close215224.001.88380.00001.8835288.01277087.24
43042006.09.06 14:04close215112.001.88380.00001.882972.00277159.24
43052006.09.06 14:04close21506.001.88380.00001.88230.00277159.24
43062006.09.06 14:04close21493.001.88380.00001.8818-15.00277144.24
43072006.09.06 14:04sell21543.001.88340.00001.8819
43082006.09.06 14:05sell21556.001.88390.00001.8824
43092006.09.06 14:30t/p21556.001.88240.00001.882490.00277234.24
43102006.09.06 14:30close21543.001.88240.00001.881930.00277264.24
43112006.09.06 14:30sell21563.001.88200.00001.8805
43122006.09.06 14:40sell21576.001.88250.00001.8810
43132006.09.06 14:41sell215812.001.88310.00001.8816
43142006.09.06 14:52sell215924.001.88370.00001.8822
43152006.09.06 15:32t/p215924.001.88220.00001.8822360.00277624.24
43162006.09.06 15:32close215812.001.88220.00001.8816108.00277732.24
43172006.09.06 15:32close21576.001.88220.00001.881018.00277750.24
43182006.09.06 15:32close21563.001.88220.00001.8805-6.00277744.24
43192006.09.06 15:32sell21603.001.88180.00001.8803
43202006.09.06 15:34sell21616.001.88230.00001.8808
43212006.09.06 15:46t/p21616.001.88080.00001.880890.00277834.24
43222006.09.06 15:46close21603.001.88080.00001.880330.00277864.24
43232006.09.06 15:46sell21623.001.88040.00001.8789
43242006.09.06 15:47sell21636.001.88090.00001.8794
43252006.09.06 16:06sell216412.001.88150.00001.8800
43262006.09.06 16:15sell216524.001.88210.00001.8806
43272006.09.06 16:43t/p216524.001.88060.00001.8806360.00278224.24
43282006.09.06 16:43close216412.001.88050.00001.8800120.00278344.24
43292006.09.06 16:43close21636.001.88050.00001.879424.00278368.24
43302006.09.06 16:43close21623.001.88050.00001.8789-3.00278365.24
43312006.09.06 16:43sell21663.001.88010.00001.8786
43322006.09.06 16:59sell21676.001.88070.00001.8792
43332006.09.06 17:11sell216812.001.88130.00001.8798
43342006.09.06 19:55sell216924.001.88190.00001.8804
43352006.09.06 20:00sell217048.001.88240.00001.8809
43362006.09.07 09:49t/p217048.001.88090.00001.8809727.92279093.16
43372006.09.07 09:49close216924.001.88090.00001.8804243.95279337.11
43382006.09.07 09:49close216812.001.88090.00001.879849.98279387.09
43392006.09.07 09:49close21676.001.88090.00001.8792-11.01279376.08
43402006.09.07 09:49close21663.001.88090.00001.8786-23.50279352.57
43412006.09.07 11:00sell21713.001.88120.00001.8797
43422006.09.07 11:01sell21726.001.88170.00001.8802
43432006.09.07 11:04sell217312.001.88220.00001.8807
43442006.09.07 11:22sell217424.001.88280.00001.8813
43452006.09.07 12:33t/p217424.001.88130.00001.8813360.00279712.57
43462006.09.07 12:33close217312.001.88120.00001.8807120.00279832.57
43472006.09.07 12:33close21726.001.88120.00001.880230.00279862.57
43482006.09.07 12:33close21713.001.88120.00001.87970.00279862.57
43492006.09.07 12:33sell21753.001.88080.00001.8793
43502006.09.07 12:40t/p21753.001.87930.00001.879345.00279907.57
43512006.09.07 12:40sell21763.001.87890.00001.8774
43522006.09.07 12:41sell21776.001.87940.00001.8779
43532006.09.07 12:52sell217812.001.88000.00001.8785
43542006.09.07 13:05t/p217812.001.87850.00001.8785180.00280087.57
43552006.09.07 13:05close21776.001.87840.00001.877960.00280147.57
43562006.09.07 13:05close21763.001.87840.00001.877415.00280162.57
43572006.09.07 13:05sell21793.001.87800.00001.8765
43582006.09.07 13:07t/p21793.001.87650.00001.876545.00280207.57
43592006.09.07 13:07sell21803.001.87610.00001.8746
43602006.09.07 13:16t/p21803.001.87460.00001.874645.00280252.57
43612006.09.07 13:16sell21813.001.87420.00001.8727
43622006.09.07 13:18sell21826.001.87470.00001.8732
43632006.09.07 13:19sell218312.001.87530.00001.8738
43642006.09.07 13:20sell218424.001.87590.00001.8744
43652006.09.07 13:57t/p218424.001.87440.00001.8744360.00280612.57
43662006.09.07 13:57close218312.001.87430.00001.8738120.00280732.57
43672006.09.07 13:57close21826.001.87430.00001.873224.00280756.57
43682006.09.07 13:57close21813.001.87430.00001.8727-3.00280753.57
43692006.09.07 13:57sell21853.001.87390.00001.8724
43702006.09.07 14:02sell21866.001.87460.00001.8731
43712006.09.07 14:44t/p21866.001.87310.00001.873190.00280843.57
43722006.09.07 14:44close21853.001.87310.00001.872424.00280867.57
43732006.09.07 14:44sell21873.001.87270.00001.8712
43742006.09.07 15:02t/p21873.001.87120.00001.871245.00280912.57
43752006.09.07 15:02sell21883.001.87070.00001.8692
43762006.09.07 15:06sell21896.001.87130.00001.8698
43772006.09.07 15:07sell219012.001.87190.00001.8704
43782006.09.07 15:12sell219124.001.87240.00001.8709
43792006.09.07 15:17sell219248.001.87300.00001.8715
43802006.09.07 15:31t/p219248.001.87150.00001.8715720.00281632.57
43812006.09.07 15:31close219124.001.87140.00001.8709240.01281872.58
43822006.09.07 15:31close219012.001.87140.00001.870460.00281932.58
43832006.09.07 15:31close21896.001.87140.00001.8698-6.00281926.58
43842006.09.07 15:31close21883.001.87140.00001.8692-21.00281905.58
43852006.09.07 15:31sell21933.001.87100.00001.8695
43862006.09.07 15:32sell21946.001.87150.00001.8700
43872006.09.07 15:36sell219512.001.87210.00001.8706
43882006.09.07 15:39sell219624.001.87270.00001.8712
43892006.09.07 15:48sell219748.001.87320.00001.8717
43902006.09.08 09:27t/p219748.001.87170.00001.8717722.64282628.22
43912006.09.08 09:27close219624.001.87170.00001.8712241.31282869.53
43922006.09.08 09:27close219512.001.87170.00001.870648.66282918.19
43932006.09.08 09:27close21946.001.87170.00001.8700-11.67282906.52
43942006.09.08 09:27close21933.001.87170.00001.8695-20.84282885.69
43952006.09.08 13:00sell21983.001.87050.00001.8690
43962006.09.08 13:09t/p21983.001.86900.00001.869045.00282930.69
43972006.09.08 13:09sell21993.001.86850.00001.8670
43982006.09.08 13:11sell22006.001.86910.00001.8676
43992006.09.08 13:15sell220112.001.86960.00001.8681
44002006.09.08 13:23sell220224.001.87020.00001.8687
44012006.09.08 13:58sell220348.001.87090.00001.8694
44022006.09.08 14:29t/p220348.001.86940.00001.8694720.00283650.69
44032006.09.08 14:29close220224.001.86940.00001.8687192.02283842.71
44042006.09.08 14:29close220112.001.86940.00001.868124.02283866.73
44052006.09.08 14:29close22006.001.86940.00001.8676-18.00283848.73
44062006.09.08 14:29close21993.001.86940.00001.8670-27.00283821.73
44072006.09.08 14:29sell22043.001.86900.00001.8675
44082006.09.08 14:30sell22056.001.86950.00001.8680
44092006.09.08 14:31sell220612.001.87010.00001.8686
44102006.09.08 14:36t/p220612.001.86860.00001.8686180.00284001.73
44112006.09.08 14:36close22056.001.86860.00001.868054.00284055.73
44122006.09.08 14:36close22043.001.86860.00001.867512.00284067.73
44132006.09.08 14:36sell22073.001.86820.00001.8667
44142006.09.08 14:44t/p22073.001.86670.00001.866745.00284112.73
44152006.09.08 14:44sell22083.001.86630.00001.8648
44162006.09.08 15:02t/p22083.001.86480.00001.864845.00284157.73
44172006.09.08 15:02sell22093.001.86430.00001.8628
44182006.09.08 15:07sell22106.001.86490.00001.8634
44192006.09.08 15:08sell221112.001.86540.00001.8639
44202006.09.08 15:18sell221224.001.86590.00001.8644
44212006.09.08 16:01sell221348.001.86650.00001.8650
44222006.09.08 16:15t/p221348.001.86500.00001.8650720.00284877.73
44232006.09.08 16:15close221224.001.86500.00001.8644216.02285093.75
44242006.09.08 16:15close221112.001.86500.00001.863948.01285141.76
44252006.09.08 16:15close22106.001.86500.00001.8634-6.00285135.76
44262006.09.08 16:15close22093.001.86500.00001.8628-21.00285114.76
44272006.09.08 16:15sell22143.001.86460.00001.8631
44282006.09.08 16:16sell22156.001.86510.00001.8636
44292006.09.08 16:23t/p22156.001.86360.00001.863690.00285204.76
44302006.09.08 16:23close22143.001.86360.00001.863130.00285234.76
44312006.09.08 16:23sell22163.001.86320.00001.8617
44322006.09.08 16:30sell22176.001.86380.00001.8623
44332006.09.08 16:42sell221812.001.86440.00001.8629
44342006.09.08 16:42sell221924.001.86500.00001.8635
44352006.09.08 17:31sell222048.001.86560.00001.8641
44362006.09.11 03:22t/p222048.001.86410.00001.8641722.64285957.40
44372006.09.11 03:22close221924.001.86400.00001.8635241.32286198.72
44382006.09.11 03:22close221812.001.86400.00001.862948.66286247.38
44392006.09.11 03:22close22176.001.86400.00001.8623-11.67286235.71
44402006.09.11 03:22close22163.001.86400.00001.8617-23.84286211.87
44412006.09.11 15:30sell22213.001.86560.00001.8641
44422006.09.11 16:00t/p22213.001.86410.00001.864145.00286256.87
44432006.09.12 09:45buy22223.001.86860.00001.8701
44442006.09.12 09:52buy22236.001.86790.00001.8694
44452006.09.12 10:00buy222412.001.86730.00001.8688
44462006.09.12 10:03buy222524.001.86670.00001.8682
44472006.09.12 10:29t/p222524.001.86820.00001.8682360.00286616.87
44482006.09.12 10:29close222412.001.86820.00001.8688108.00286724.87
44492006.09.12 10:29close22236.001.86820.00001.869418.00286742.87
44502006.09.12 10:29close22223.001.86820.00001.8701-12.00286730.87
44512006.09.12 10:30buy22263.001.86860.00001.8701
44522006.09.12 10:30buy22276.001.86800.00001.8695
44532006.09.12 10:30t/p22276.001.86950.00001.869590.00286820.87
44542006.09.12 10:30close22263.001.86950.00001.870127.00286847.87
44552006.09.12 10:30buy22283.001.86990.00001.8714
44562006.09.12 10:31buy22296.001.86930.00001.8708
44572006.09.12 10:32t/p22296.001.87080.00001.870890.00286937.87
44582006.09.12 10:32close22283.001.87080.00001.871427.00286964.87
44592006.09.12 10:32buy22303.001.87120.00001.8727
44602006.09.12 10:32buy22316.001.87070.00001.8722
44612006.09.12 10:39t/p22316.001.87220.00001.872290.00287054.87
44622006.09.12 10:39close22303.001.87220.00001.872730.00287084.87
44632006.09.12 10:39buy22323.001.87260.00001.8741
44642006.09.12 10:56buy22336.001.87210.00001.8736
44652006.09.12 11:21t/p22336.001.87360.00001.873690.00287174.87
44662006.09.12 11:21close22323.001.87360.00001.874130.00287204.87
44672006.09.12 11:21buy22343.001.87400.00001.8755
44682006.09.12 11:34buy22356.001.87340.00001.8749
44692006.09.12 11:40buy223612.001.87290.00001.8744
44702006.09.12 12:14t/p223612.001.87440.00001.8744180.00287384.87
44712006.09.12 12:14close22356.001.87450.00001.874966.00287450.87
44722006.09.12 12:14close22343.001.87450.00001.875515.00287465.87
44732006.09.12 13:15buy22373.001.87500.00001.8765
44742006.09.12 13:16buy22386.001.87450.00001.8760
44752006.09.12 13:24buy223912.001.87390.00001.8754
44762006.09.12 13:43buy224024.001.87330.00001.8748
44772006.09.12 14:28buy224148.001.87270.00001.8742
44782006.09.12 14:30t/p224148.001.87420.00001.8742720.00288185.87
44792006.09.12 14:30close224024.001.87430.00001.8748240.00288425.87
44802006.09.12 14:30close223912.001.87430.00001.875448.00288473.87
44812006.09.12 14:30close22386.001.87430.00001.8760-12.00288461.87
44822006.09.12 14:30close22373.001.87430.00001.8765-21.00288440.87
44832006.09.12 15:15buy22423.001.87540.00001.8769
44842006.09.12 15:19t/p22423.001.87690.00001.876945.00288485.87
44852006.09.12 15:19buy22433.001.87730.00001.8788
44862006.09.12 15:20buy22446.001.87660.00001.8781
44872006.09.12 15:31buy224512.001.87600.00001.8775
44882006.09.12 15:32buy224624.001.87540.00001.8769
44892006.09.12 15:33buy224748.001.87480.00001.8763
44902006.09.13 17:49t/p224748.001.87630.00001.8763710.40289196.27
44912006.09.13 17:49close224624.001.87640.00001.8769235.20289431.47
44922006.09.13 17:49close224512.001.87640.00001.877545.60289477.07
44932006.09.13 17:49close22446.001.87640.00001.8781-13.20289463.87
44942006.09.13 17:49close22433.001.87640.00001.8788-27.60289436.27
44952006.09.14 11:00buy22483.001.88040.00001.8819
44962006.09.14 11:26buy22496.001.87980.00001.8813
44972006.09.14 11:43t/p22496.001.88130.00001.881390.00289526.27
44982006.09.14 11:43close22483.001.88140.00001.881930.00289556.27
44992006.09.14 11:43buy22503.001.88180.00001.8833
45002006.09.14 11:46buy22516.001.88120.00001.8827
45012006.09.14 12:15t/p22516.001.88270.00001.882790.00289646.27
45022006.09.14 12:15close22503.001.88280.00001.883330.00289676.27
45032006.09.14 12:15buy22523.001.88320.00001.8847
45042006.09.14 12:46t/p22523.001.88470.00001.884745.00289721.27
45052006.09.14 12:46buy22533.001.88510.00001.8866
45062006.09.14 12:59buy22546.001.88460.00001.8861
45072006.09.14 13:15t/p22546.001.88610.00001.886190.00289811.27
45082006.09.14 13:15close22533.001.88610.00001.886630.00289841.27
45092006.09.14 13:15buy22553.001.88650.00001.8880
45102006.09.14 13:19buy22566.001.88600.00001.8875
45112006.09.14 14:29t/p22566.001.88750.00001.887590.00289931.27
45122006.09.14 14:29close22553.001.88750.00001.888030.00289961.27
45132006.09.14 14:29buy22573.001.88790.00001.8894
45142006.09.14 14:30buy22586.001.88730.00001.8888
45152006.09.14 14:30buy225912.001.88670.00001.8882
45162006.09.14 14:31buy226024.001.88620.00001.8877
45172006.09.14 14:33t/p226024.001.88770.00001.8877360.00290321.27
45182006.09.14 14:33close225912.001.88780.00001.8882132.00290453.27
45192006.09.14 14:33close22586.001.88780.00001.888830.00290483.27
45202006.09.14 14:33close22573.001.88780.00001.8894-3.00290480.27
45212006.09.14 14:33buy22613.001.88820.00001.8897
45222006.09.14 14:35buy22626.001.88760.00001.8891
45232006.09.14 14:35buy226312.001.88700.00001.8885
45242006.09.14 14:37buy226424.001.88640.00001.8879
45252006.09.14 14:37buy226548.001.88580.00001.8873
45262006.09.14 14:57t/p226548.001.88730.00001.8873720.00291200.27
45272006.09.14 14:57close226424.001.88730.00001.8879216.00291416.27
45282006.09.14 14:57close226312.001.88730.00001.888536.00291452.27
45292006.09.14 14:57close22626.001.88730.00001.8891-18.00291434.27
45302006.09.14 14:57close22613.001.88730.00001.8897-27.00291407.27
45312006.09.14 14:57buy22663.001.88770.00001.8892
45322006.09.14 15:01buy22676.001.88700.00001.8885
45332006.09.14 15:11buy226812.001.88650.00001.8880
45342006.09.14 15:12buy226924.001.88590.00001.8874
45352006.09.14 16:18t/p226924.001.88740.00001.8874360.00291767.27
45362006.09.14 16:18close226812.001.88740.00001.8880108.00291875.27
45372006.09.14 16:18close22676.001.88740.00001.888524.00291899.27
45382006.09.14 16:18close22663.001.88740.00001.8892-9.00291890.27
45392006.09.14 16:18buy22703.001.88780.00001.8893
45402006.09.14 16:48t/p22703.001.88930.00001.889345.00291935.27
45412006.09.14 16:48buy22713.001.88980.00001.8913
45422006.09.14 16:54buy22726.001.88920.00001.8907
45432006.09.14 16:56t/p22726.001.89070.00001.890790.00292025.27
45442006.09.14 16:56close22713.001.89090.00001.891333.00292058.27
45452006.09.14 16:56buy22733.001.89130.00001.8928
45462006.09.14 17:01buy22746.001.89070.00001.8922
45472006.09.14 17:16buy227512.001.89020.00001.8917
45482006.09.14 17:17buy227624.001.88960.00001.8911
45492006.09.14 17:40buy227748.001.88880.00001.8903
45502006.09.20 17:50t/p227748.001.89030.00001.8903681.60292739.87
45512006.09.20 17:50close227624.001.89030.00001.8911148.80292888.67
45522006.09.20 17:50close227512.001.89030.00001.89172.40292891.07
45532006.09.20 17:50close22746.001.89030.00001.8922-28.80292862.27
45542006.09.20 17:50close22733.001.89030.00001.8928-32.40292829.87
45552006.09.20 17:50buy22783.001.89070.00001.8922
45562006.09.20 17:53buy22796.001.89020.00001.8917
45572006.09.20 18:00buy228012.001.88960.00001.8911
45582006.09.20 18:26buy228124.001.88900.00001.8905
45592006.09.20 18:38buy228248.001.88810.00001.8896
45602006.09.20 19:54t/p228248.001.88960.00001.8896720.00293549.87
45612006.09.20 19:54close228124.001.88960.00001.8905144.00293693.87
45622006.09.20 19:54close228012.001.88960.00001.89110.00293693.87
45632006.09.20 19:54close22796.001.88960.00001.8917-36.00293657.87
45642006.09.20 19:54close22783.001.88960.00001.8922-33.00293624.87
45652006.09.21 11:00buy22833.001.89430.00001.8958
45662006.09.21 11:59t/p22833.001.89580.00001.895845.00293669.87
45672006.09.21 11:59buy22843.001.89630.00001.8978
45682006.09.21 12:01buy22856.001.89570.00001.8972
45692006.09.21 12:33t/p22856.001.89720.00001.897290.00293759.87
45702006.09.21 12:33close22843.001.89720.00001.897827.00293786.87
45712006.09.21 12:33buy22863.001.89760.00001.8991
45722006.09.21 14:22t/p22863.001.89910.00001.899145.00293831.87
45732006.09.21 16:45buy22873.001.89650.00001.8980
45742006.09.21 17:41buy22886.001.89600.00001.8975
45752006.09.21 18:00t/p22886.001.89750.00001.897590.00293921.87
45762006.09.21 18:00close22873.001.89750.00001.898030.00293951.87
45772006.09.21 22:00buy22893.001.90300.00001.9045
45782006.09.21 22:46buy22906.001.90250.00001.9040
45792006.09.21 23:14buy229112.001.90190.00001.9034
45802006.09.22 02:10t/p229112.001.90340.00001.9034177.60294129.47
45812006.09.22 02:10close22906.001.90340.00001.904052.80294182.27
45822006.09.22 02:10close22893.001.90340.00001.904511.40294193.67
45832006.09.26 08:45sell22923.001.89960.00001.8981
45842006.09.26 10:08sell22936.001.90020.00001.8987
45852006.09.26 10:14t/p22936.001.89870.00001.898790.00294283.67
45862006.09.26 10:14close22923.001.89870.00001.898127.00294310.67
45872006.09.26 10:15sell22943.001.89800.00001.8965
45882006.09.26 10:18t/p22943.001.89650.00001.896545.00294355.67
45892006.09.26 10:18sell22953.001.89610.00001.8946
45902006.09.26 10:22sell22966.001.89660.00001.8951
45912006.09.26 10:23sell229712.001.89720.00001.8957
45922006.09.26 10:47t/p229712.001.89570.00001.8957180.00294535.67
45932006.09.26 10:47close22966.001.89560.00001.895160.00294595.67
45942006.09.26 10:47close22953.001.89560.00001.894615.00294610.67
45952006.09.26 10:47sell22983.001.89520.00001.8937
45962006.09.26 11:16sell22996.001.89580.00001.8943
45972006.09.26 12:04t/p22996.001.89430.00001.894390.00294700.67
45982006.09.26 12:04close22983.001.89420.00001.893730.00294730.67
45992006.09.26 12:04sell23003.001.89380.00001.8923
46002006.09.26 12:06sell23016.001.89450.00001.8930
46012006.09.26 12:32sell230212.001.89510.00001.8936
46022006.09.26 12:37sell230324.001.89570.00001.8942
46032006.09.26 12:50sell230448.001.89630.00001.8948
46042006.09.26 13:47t/p230448.001.89480.00001.8948720.00295450.67
46052006.09.26 13:47close230324.001.89470.00001.8942239.99295690.66
46062006.09.26 13:47close230212.001.89470.00001.893648.00295738.66
46072006.09.26 13:47close23016.001.89470.00001.8930-12.00295726.66
46082006.09.26 13:47close23003.001.89470.00001.8923-27.00295699.66
46092006.09.27 09:00sell23053.001.89390.00001.8924
46102006.09.27 09:06sell23066.001.89450.00001.8930
46112006.09.27 09:08sell230712.001.89520.00001.8937
46122006.09.27 09:34t/p230712.001.89370.00001.8937180.00295879.66
46132006.09.27 09:34close23066.001.89360.00001.893054.00295933.66
46142006.09.27 09:34close23053.001.89360.00001.89249.00295942.66
46152006.09.27 09:34sell23083.001.89320.00001.8917
46162006.09.27 09:57t/p23083.001.89170.00001.891745.00295987.66
46172006.09.27 10:00sell23093.001.89050.00001.8890
46182006.09.27 10:16t/p23093.001.88900.00001.889045.00296032.66
46192006.09.27 10:45sell23103.001.88850.00001.8870
46202006.09.27 10:50sell23116.001.88910.00001.8876
46212006.09.27 10:58sell231212.001.88960.00001.8881
46222006.09.27 12:52sell231324.001.89030.00001.8888
46232006.09.27 12:59sell231448.001.89100.00001.8895
46242006.09.27 14:21t/p231448.001.88950.00001.8895720.00296752.66
46252006.09.27 14:21close231324.001.88950.00001.8888192.02296944.68
46262006.09.27 14:21close231212.001.88950.00001.888112.01296956.69
46272006.09.27 14:21close23116.001.88950.00001.8876-24.00296932.69
46282006.09.27 14:21close23103.001.88950.00001.8870-30.00296902.69
46292006.09.27 14:30sell23153.001.88960.00001.8881
46302006.09.27 14:30sell23166.001.89020.00001.8887
46312006.09.27 14:30sell231712.001.89090.00001.8894
46322006.09.27 14:30sell231824.001.89150.00001.8900
46332006.09.27 14:30sell231948.001.89210.00001.8906
46342006.09.27 14:37t/p231948.001.89060.00001.8906720.00297622.69
46352006.09.27 14:37close231824.001.89050.00001.8900240.00297862.69
46362006.09.27 14:37close231712.001.89050.00001.889448.00297910.69
46372006.09.27 14:37close23166.001.89050.00001.8887-18.00297892.69
46382006.09.27 14:37close23153.001.89050.00001.8881-27.00297865.69
46392006.09.27 14:37sell23203.001.89010.00001.8886
46402006.09.27 14:37sell23216.001.89060.00001.8891
46412006.09.27 14:44t/p23216.001.88910.00001.889190.00297955.69
46422006.09.27 14:44close23203.001.88910.00001.888630.00297985.69
46432006.09.27 14:44sell23223.001.88870.00001.8872
46442006.09.27 14:51sell23236.001.88930.00001.8878
46452006.09.27 15:01sell232412.001.88990.00001.8884
46462006.09.27 15:21t/p232412.001.88840.00001.8884180.00298165.69
46472006.09.27 15:21close23236.001.88830.00001.887860.00298225.69
46482006.09.27 15:21close23223.001.88830.00001.887212.00298237.69
46492006.09.28 07:00sell23253.001.88840.00001.8869
46502006.09.28 07:23t/p23253.001.88690.00001.886945.00298282.69
46512006.09.28 07:23sell23263.001.88640.00001.8849
46522006.09.28 07:39sell23276.001.88700.00001.8855
46532006.09.28 08:00sell232812.001.88750.00001.8860
46542006.09.28 08:01sell232924.001.88810.00001.8866
46552006.09.28 08:07t/p232924.001.88660.00001.8866360.00298642.69
46562006.09.28 08:07close232812.001.88660.00001.8860108.01298750.70
46572006.09.28 08:07close23276.001.88660.00001.885524.00298774.70
46582006.09.28 08:07close23263.001.88660.00001.8849-6.00298768.70
46592006.09.28 08:07sell23303.001.88620.00001.8847
46602006.09.28 08:24t/p23303.001.88470.00001.884745.00298813.70
46612006.09.28 08:24sell23313.001.88420.00001.8827
46622006.09.28 08:49t/p23313.001.88270.00001.882745.00298858.70
46632006.09.28 08:49sell23323.001.88220.00001.8807
46642006.09.28 08:52sell23336.001.88280.00001.8813
46652006.09.28 09:44t/p23336.001.88130.00001.881390.00298948.70
46662006.09.28 09:44close23323.001.88130.00001.880727.00298975.70
46672006.09.28 09:44sell23343.001.88090.00001.8794
46682006.09.28 10:08sell23356.001.88150.00001.8800
46692006.09.28 10:20sell233612.001.88210.00001.8806
46702006.09.28 10:24t/p233612.001.88060.00001.8806180.00299155.70
46712006.09.28 10:24close23356.001.88040.00001.880066.00299221.70
46722006.09.28 10:24close23343.001.88040.00001.879415.00299236.70
46732006.09.28 10:24sell23373.001.88000.00001.8785
46742006.09.28 11:13sell23386.001.88050.00001.8790
46752006.09.28 11:49t/p23386.001.87900.00001.879090.00299326.70
46762006.09.28 11:49close23373.001.87890.00001.878533.00299359.70
46772006.09.28 11:49sell23393.001.87850.00001.8770
46782006.09.28 12:08sell23406.001.87910.00001.8776
46792006.09.28 12:13sell234112.001.87960.00001.8781
46802006.09.28 13:21t/p234112.001.87810.00001.8781180.00299539.70
46812006.09.28 13:21close23406.001.87810.00001.877660.00299599.70
46822006.09.28 13:21close23393.001.87810.00001.877012.00299611.70
46832006.09.28 13:21sell23423.001.87770.00001.8762
46842006.09.28 13:26sell23436.001.87820.00001.8767
46852006.09.28 13:36sell234412.001.87890.00001.8774
46862006.09.28 14:11t/p234412.001.87740.00001.8774180.00299791.70
46872006.09.28 14:11close23436.001.87740.00001.876748.00299839.70
46882006.09.28 14:11close23423.001.87740.00001.87629.00299848.70
46892006.09.28 14:11sell23453.001.87700.00001.8755
46902006.09.28 14:30sell23466.001.87770.00001.8762
46912006.09.28 14:30sell234712.001.87820.00001.8767
46922006.09.28 14:35t/p234712.001.87670.00001.8767180.00300028.70
46932006.09.28 14:35close23466.001.87670.00001.876260.00300088.70
46942006.09.28 14:35close23453.001.87670.00001.87559.00300097.70
46952006.09.28 14:35sell23483.001.87630.00001.8748
46962006.09.28 14:51sell23496.001.87690.00001.8754
46972006.09.28 14:57t/p23496.001.87540.00001.875490.00300187.70
46982006.09.28 14:57close23483.001.87530.00001.874830.00300217.70
46992006.09.28 14:57sell23503.001.87490.00001.8734
47002006.09.28 14:58sell23516.001.87550.00001.8740
47012006.09.28 14:59sell235212.001.87600.00001.8745
47022006.09.28 15:02sell235324.001.87650.00001.8750
47032006.09.28 15:14sell235448.001.87710.00001.8756
47042006.09.28 16:21t/p235448.001.87560.00001.8756720.00300937.70
47052006.09.28 16:21close235324.001.87550.00001.8750240.00301177.70
47062006.09.28 16:21close235212.001.87550.00001.874560.00301237.70
47072006.09.28 16:21close23516.001.87550.00001.87400.00301237.70
47082006.09.28 16:21close23503.001.87550.00001.8734-18.00301219.70
47092006.09.29 07:45sell23553.001.87550.00001.8740
47102006.09.29 08:07t/p23553.001.87400.00001.874045.00301264.70
47112006.09.29 08:07sell23563.001.87350.00001.8720
47122006.09.29 08:54t/p23563.001.87200.00001.872045.00301309.70
47132006.09.29 08:54sell23573.001.87150.00001.8700
47142006.09.29 09:17t/p23573.001.87000.00001.870045.00301354.70
47152006.09.29 09:17sell23583.001.86960.00001.8681
47162006.09.29 09:32t/p23583.001.86810.00001.868145.00301399.70
47172006.09.29 09:32sell23593.001.86770.00001.8662
47182006.09.29 09:48sell23606.001.86830.00001.8668
47192006.09.29 10:34sell236112.001.86880.00001.8673
47202006.09.29 10:37sell236224.001.86940.00001.8679
47212006.09.29 10:38sell236348.001.87000.00001.8685
47222006.09.29 13:28t/p236348.001.86850.00001.8685720.00302119.70
47232006.09.29 13:28close236224.001.86840.00001.8679239.99302359.69
47242006.09.29 13:28close236112.001.86840.00001.867348.00302407.69
47252006.09.29 13:28close23606.001.86840.00001.8668-6.00302401.69
47262006.09.29 13:28close23593.001.86840.00001.8662-21.00302380.69
47272006.09.29 13:28sell23643.001.86800.00001.8665
47282006.09.29 13:31sell23656.001.86860.00001.8671
47292006.09.29 14:05sell236612.001.86920.00001.8677
47302006.09.29 14:21t/p236612.001.86770.00001.8677180.00302560.69
47312006.09.29 14:21close23656.001.86760.00001.867160.00302620.69
47322006.09.29 14:21close23643.001.86760.00001.866512.00302632.69
47332006.10.01 21:50buy23673.001.87230.00001.8738
47342006.10.02 00:01t/p23673.001.87380.00001.873844.40302677.09
47352006.10.02 14:00buy23683.001.87330.00001.8748
47362006.10.02 14:04buy23696.001.87270.00001.8742
47372006.10.02 14:05buy237012.001.87220.00001.8737
47382006.10.02 14:08buy237124.001.87160.00001.8731
47392006.10.02 14:14buy237248.001.87100.00001.8725
47402006.10.02 14:59t/p237248.001.87250.00001.8725720.00303397.09
47412006.10.02 14:59close237124.001.87250.00001.8731216.00303613.09
47422006.10.02 14:59close237012.001.87250.00001.873736.00303649.09
47432006.10.02 14:59close23696.001.87250.00001.8742-12.00303637.09
47442006.10.02 14:59close23683.001.87250.00001.8748-24.00303613.09
47452006.10.02 14:59buy23733.001.87290.00001.8744
47462006.10.02 15:12buy23746.001.87240.00001.8739
47472006.10.02 15:17t/p23746.001.87390.00001.873990.00303703.09
47482006.10.02 15:17close23733.001.87390.00001.874430.00303733.09
47492006.10.02 15:17buy23753.001.87430.00001.8758
47502006.10.02 15:18buy23766.001.87380.00001.8753
47512006.10.02 15:22t/p23766.001.87530.00001.875390.00303823.09
47522006.10.02 15:22close23753.001.87530.00001.875830.00303853.09
47532006.10.02 15:22buy23773.001.87570.00001.8772
47542006.10.02 15:31t/p23773.001.87720.00001.877245.00303898.09
47552006.10.02 15:31buy23783.001.87760.00001.8791
47562006.10.02 15:35t/p23783.001.87910.00001.879145.00303943.09
47572006.10.02 15:35buy23793.001.87970.00001.8812
47582006.10.02 15:36buy23806.001.87910.00001.8806
47592006.10.02 15:37buy238112.001.87850.00001.8800
47602006.10.02 15:46t/p238112.001.88000.00001.8800180.00304123.09
47612006.10.02 15:46close23806.001.88020.00001.880666.00304189.09
47622006.10.02 15:46close23793.001.88020.00001.881215.00304204.09
47632006.10.02 15:46buy23823.001.88060.00001.8821
47642006.10.02 15:51t/p23823.001.88210.00001.882145.00304249.09
47652006.10.02 15:51buy23833.001.88250.00001.8840
47662006.10.02 15:54t/p23833.001.88400.00001.884045.00304294.09
47672006.10.02 15:54buy23843.001.88450.00001.8860
47682006.10.02 15:57buy23856.001.88390.00001.8854
47692006.10.02 15:58buy238612.001.88330.00001.8848
47702006.10.02 16:00buy238724.001.88270.00001.8842
47712006.10.02 16:21t/p238724.001.88420.00001.8842360.00304654.09
47722006.10.02 16:21close238612.001.88420.00001.8848108.00304762.09
47732006.10.02 16:21close23856.001.88420.00001.885418.00304780.09
47742006.10.02 16:21close23843.001.88420.00001.8860-9.00304771.09
47752006.10.02 16:21buy23883.001.88460.00001.8861
47762006.10.02 16:23t/p23883.001.88610.00001.886145.00304816.09
47772006.10.02 16:23buy23893.001.88650.00001.8880
47782006.10.02 16:26buy23906.001.88600.00001.8875
47792006.10.02 16:46buy239112.001.88540.00001.8869
47802006.10.02 17:15t/p239112.001.88690.00001.8869180.00304996.09
47812006.10.02 17:15close23906.001.88690.00001.887554.00305050.09
47822006.10.02 17:15close23893.001.88690.00001.888012.00305062.09
47832006.10.02 17:15buy23923.001.88730.00001.8888
47842006.10.02 17:17buy23936.001.88680.00001.8883
47852006.10.02 17:44buy239412.001.88620.00001.8877
47862006.10.03 08:09t/p239412.001.88770.00001.8877177.60305239.69
47872006.10.03 08:09close23936.001.88790.00001.888364.80305304.49
47882006.10.03 08:09close23923.001.88790.00001.888817.40305321.89
47892006.10.04 11:15sell23953.001.88190.00001.8804
47902006.10.04 11:45sell23966.001.88240.00001.8809
47912006.10.04 12:32t/p23966.001.88090.00001.880990.00305411.89
47922006.10.04 12:32close23953.001.88090.00001.880430.00305441.89
47932006.10.04 18:45buy23973.001.88430.00001.8858
47942006.10.04 18:47buy23986.001.88380.00001.8853
47952006.10.04 18:53buy239912.001.88330.00001.8848
47962006.10.04 19:53t/p239912.001.88480.00001.8848180.00305621.89
47972006.10.04 19:53close23986.001.88500.00001.885372.00305693.89
47982006.10.04 19:53close23973.001.88500.00001.885821.00305714.89
47992006.10.04 19:53buy24003.001.88540.00001.8869
48002006.10.04 19:56buy24016.001.88480.00001.8863
48012006.10.04 21:34t/p24016.001.88630.00001.886390.00305804.89
48022006.10.04 21:34close24003.001.88640.00001.886930.00305834.89
48032006.10.05 13:00sell24023.001.88540.00001.8839
48042006.10.05 13:00sell24036.001.88600.00001.8845
48052006.10.05 13:00t/p24036.001.88450.00001.884590.00305924.89
48062006.10.05 13:00close24023.001.88440.00001.883930.00305954.89
48072006.10.05 13:00sell24043.001.88400.00001.8825
48082006.10.05 13:01sell24056.001.88450.00001.8830
48092006.10.05 13:03t/p24056.001.88300.00001.883090.00306044.89
48102006.10.05 13:03close24043.001.88300.00001.882530.00306074.89
48112006.10.05 13:03sell24063.001.88260.00001.8811
48122006.10.05 13:04sell24076.001.88320.00001.8817
48132006.10.05 13:05sell240812.001.88370.00001.8822
48142006.10.05 13:14t/p240812.001.88220.00001.8822180.00306254.89
48152006.10.05 13:14close24076.001.88220.00001.881760.00306314.89
48162006.10.05 13:14close24063.001.88220.00001.881112.00306326.89
48172006.10.05 13:14sell24093.001.88180.00001.8803
48182006.10.05 13:21sell24106.001.88230.00001.8808
48192006.10.05 14:26t/p24106.001.88080.00001.880890.00306416.89
48202006.10.05 14:26close24093.001.88080.00001.880330.00306446.89
48212006.10.05 14:26sell24113.001.88040.00001.8789
48222006.10.05 14:59t/p24113.001.87890.00001.878945.00306491.89
48232006.10.05 14:59sell24123.001.87840.00001.8769
48242006.10.05 15:02sell24136.001.87890.00001.8774
48252006.10.05 15:09sell241412.001.87950.00001.8780
48262006.10.05 15:37t/p241412.001.87800.00001.8780180.00306671.89
48272006.10.05 15:37close24136.001.87790.00001.877460.00306731.89
48282006.10.05 15:37close24123.001.87790.00001.876915.00306746.89
48292006.10.05 15:37sell24153.001.87750.00001.8760
48302006.10.05 15:51t/p24153.001.87600.00001.876045.00306791.89
48312006.10.05 15:51sell24163.001.87560.00001.8741
48322006.10.05 16:17sell24176.001.87620.00001.8747
48332006.10.05 16:20sell241812.001.87670.00001.8752
48342006.10.05 17:04sell241924.001.87730.00001.8758
48352006.10.05 18:07sell242048.001.87790.00001.8764
48362006.10.06 03:19t/p242048.001.87640.00001.8764722.64307514.53
48372006.10.06 03:19close241924.001.87620.00001.8758265.33307779.86
48382006.10.06 03:19close241812.001.87620.00001.875260.67307840.53
48392006.10.06 03:19close24176.001.87620.00001.87470.33307840.86
48402006.10.06 03:19close24163.001.87620.00001.8741-17.84307823.03
48412006.10.06 07:30sell24213.001.87790.00001.8764
48422006.10.06 08:34t/p24213.001.87640.00001.876445.00307868.03
48432006.10.06 16:30sell24223.001.87040.00001.8689
48442006.10.06 16:37t/p24223.001.86890.00001.868945.00307913.03
48452006.10.06 16:37sell24233.001.86840.00001.8669
48462006.10.06 16:43sell24246.001.86910.00001.8676
48472006.10.06 16:59sell242512.001.86960.00001.8681
48482006.10.06 17:02sell242624.001.87020.00001.8687
48492006.10.06 17:30sell242748.001.87080.00001.8693
48502006.10.06 18:10t/p242748.001.86930.00001.8693720.00308633.03
48512006.10.06 18:10close242624.001.86930.00001.8687216.02308849.05
48522006.10.06 18:10close242512.001.86930.00001.868136.02308885.07
48532006.10.06 18:10close24246.001.86930.00001.8676-12.00308873.07
48542006.10.06 18:10close24233.001.86930.00001.8669-27.00308846.07
48552006.10.06 19:16sell24283.001.87090.00001.8694
48562006.10.06 20:35sell24296.001.87160.00001.8701
48572006.10.08 00:00t/p24283.001.86940.00001.869445.00308891.07
48582006.10.08 00:00t/p24296.001.87010.00001.870190.00308981.07
48592006.10.08 00:00sell24303.001.86860.00001.8671
48602006.10.08 07:50sell24316.001.86920.00001.8677
48612006.10.08 14:25sell243212.001.86980.00001.8683
48622006.10.09 02:02sell243324.001.87030.00001.8688
48632006.10.09 03:18sell243448.001.87100.00001.8695
48642006.10.09 04:53t/p243448.001.86950.00001.8695720.00309701.07
48652006.10.09 04:53close243324.001.86950.00001.8688192.02309893.09
48662006.10.09 04:53close243212.001.86950.00001.868336.66309929.75
48672006.10.09 04:53close24316.001.86950.00001.8677-17.67309912.08
48682006.10.09 04:53close24303.001.86950.00001.8671-26.84309885.24
48692006.10.09 13:00sell24353.001.86760.00001.8661
48702006.10.09 13:04sell24366.001.86810.00001.8666
48712006.10.09 13:17t/p24366.001.86660.00001.866690.00309975.24
48722006.10.09 13:17close24353.001.86660.00001.866130.00310005.24
48732006.10.09 13:17sell24373.001.86620.00001.8647
48742006.10.09 13:27sell24386.001.86670.00001.8652
48752006.10.09 13:42sell243912.001.86730.00001.8658
48762006.10.09 14:16t/p243912.001.86580.00001.8658180.00310185.24
48772006.10.09 14:16close24386.001.86580.00001.865254.00310239.24
48782006.10.09 14:16close24373.001.86580.00001.864712.00310251.24
48792006.10.10 09:00sell24403.001.86890.00001.8674
48802006.10.10 09:01sell24416.001.86940.00001.8679
48812006.10.10 09:09t/p24416.001.86790.00001.867990.00310341.24
48822006.10.10 09:09close24403.001.86790.00001.867430.00310371.24
48832006.10.10 09:09sell24423.001.86750.00001.8660
48842006.10.10 09:35sell24436.001.86800.00001.8665
48852006.10.10 09:59t/p24436.001.86650.00001.866590.00310461.24
48862006.10.10 09:59close24423.001.86650.00001.866030.00310491.24
48872006.10.10 09:59sell24443.001.86610.00001.8646
48882006.10.10 10:01sell24456.001.86670.00001.8652
48892006.10.10 10:08t/p24456.001.86520.00001.865290.00310581.24
48902006.10.10 10:08close24443.001.86520.00001.864627.00310608.24
48912006.10.10 10:08sell24463.001.86480.00001.8633
48922006.10.10 10:21t/p24463.001.86330.00001.863345.00310653.24
48932006.10.10 11:00sell24473.001.86010.00001.8586
48942006.10.10 12:10sell24486.001.86080.00001.8593
48952006.10.10 12:37t/p24486.001.85930.00001.859390.00310743.24
48962006.10.10 12:37close24473.001.85930.00001.858624.00310767.24
48972006.10.10 12:37sell24493.001.85890.00001.8574
48982006.10.10 12:38sell24506.001.85950.00001.8580
48992006.10.10 13:09t/p24506.001.85800.00001.858090.00310857.24
49002006.10.10 13:09close24493.001.85800.00001.857427.00310884.24
49012006.10.10 13:09sell24513.001.85760.00001.8561
49022006.10.10 13:09sell24526.001.85810.00001.8566
49032006.10.10 13:16t/p24526.001.85660.00001.856690.00310974.24
49042006.10.10 13:16close24513.001.85660.00001.856130.00311004.24
49052006.10.10 13:16sell24533.001.85620.00001.8547
49062006.10.10 14:03sell24546.001.85670.00001.8552
49072006.10.10 14:10sell245512.001.85720.00001.8557
49082006.10.10 14:57t/p245512.001.85570.00001.8557180.00311184.24
49092006.10.10 14:57close24546.001.85560.00001.855266.00311250.24
49102006.10.10 14:57close24533.001.85560.00001.854718.00311268.24
49112006.10.10 14:57sell24563.001.85520.00001.8537
49122006.10.10 15:38t/p24563.001.85370.00001.853745.00311313.24
49132006.10.10 15:38sell24573.001.85330.00001.8518
49142006.10.10 15:41sell24586.001.85390.00001.8524
49152006.10.10 16:48sell245912.001.85440.00001.8529
49162006.10.10 16:50sell246024.001.85500.00001.8535
49172006.10.10 17:00sell246148.001.85560.00001.8541
49182006.10.10 21:01t/p246148.001.85410.00001.8541720.00312033.24
49192006.10.10 21:01close246024.001.85400.00001.8535239.99312273.23
49202006.10.10 21:01close245912.001.85400.00001.852948.00312321.23
49212006.10.10 21:01close24586.001.85400.00001.8524-6.00312315.23
49222006.10.10 21:01close24573.001.85400.00001.8518-21.00312294.23
49232006.10.11 19:00sell24623.001.85650.00001.8550
49242006.10.11 19:24sell24636.001.85710.00001.8556
49252006.10.11 20:05t/p24636.001.85560.00001.855690.00312384.23
49262006.10.11 20:05close24623.001.85560.00001.855027.00312411.23
49272006.10.13 14:15sell24643.001.86070.00001.8592
49282006.10.13 14:21sell24656.001.86130.00001.8598
49292006.10.13 14:26sell246612.001.86190.00001.8604
49302006.10.13 14:30sell246724.001.86270.00001.8612
49312006.10.13 14:30sell246848.001.86330.00001.8618
49322006.10.13 14:31t/p246848.001.86180.00001.8618720.00313131.23
49332006.10.13 14:31close246724.001.86160.00001.8612264.01313395.24
49342006.10.13 14:31close246612.001.86160.00001.860436.00313431.24
49352006.10.13 14:31close24656.001.86160.00001.8598-18.00313413.24
49362006.10.13 14:31close24643.001.86160.00001.8592-27.00313386.24
49372006.10.13 14:31sell24693.001.86120.00001.8597
49382006.10.13 14:31sell24706.001.86180.00001.8603
49392006.10.13 14:33t/p24706.001.86030.00001.860390.00313476.24
49402006.10.13 14:33close24693.001.86000.00001.859736.00313512.24
49412006.10.13 14:33sell24713.001.85960.00001.8581
49422006.10.13 14:38t/p24713.001.85810.00001.858145.00313557.24
49432006.10.13 14:38sell24723.001.85760.00001.8561
49442006.10.13 15:48t/p24723.001.85610.00001.856145.00313602.24
49452006.10.13 15:48sell24733.001.85570.00001.8542
49462006.10.13 15:53sell24746.001.85630.00001.8548
49472006.10.13 16:00sell247512.001.85680.00001.8553
49482006.10.13 16:04t/p247512.001.85530.00001.8553180.00313782.24
49492006.10.13 16:04close24746.001.85510.00001.854872.00313854.24
49502006.10.13 16:04close24733.001.85510.00001.854218.00313872.24
49512006.10.13 16:04sell24763.001.85470.00001.8532
49522006.10.13 16:12sell24776.001.85520.00001.8537
49532006.10.13 16:19sell247812.001.85580.00001.8543
49542006.10.13 17:10t/p247812.001.85430.00001.8543180.00314052.24
49552006.10.13 17:10close24776.001.85430.00001.853754.00314106.24
49562006.10.13 17:10close24763.001.85430.00001.853212.00314118.24
49572006.10.16 08:30buy24793.001.85490.00001.8564
49582006.10.16 08:59t/p24793.001.85640.00001.856445.00314163.24
49592006.10.16 08:59buy24803.001.85700.00001.8585
49602006.10.16 09:23buy24816.001.85650.00001.8580
49612006.10.16 09:25buy248212.001.85580.00001.8573
49622006.10.16 09:53t/p248212.001.85730.00001.8573180.00314343.24
49632006.10.16 09:53close24816.001.85730.00001.858048.00314391.24
49642006.10.16 09:53close24803.001.85730.00001.85859.00314400.24
49652006.10.16 09:53buy24833.001.85770.00001.8592
49662006.10.16 09:54buy24846.001.85700.00001.8585
49672006.10.16 09:57t/p24846.001.85850.00001.858590.00314490.24
49682006.10.16 09:57close24833.001.85870.00001.859230.00314520.24
49692006.10.16 09:57buy24853.001.85910.00001.8606
49702006.10.16 10:09t/p24853.001.86060.00001.860645.00314565.24
49712006.10.16 10:09buy24863.001.86110.00001.8626
49722006.10.16 10:31buy24876.001.86050.00001.8620
49732006.10.16 10:36t/p24876.001.86200.00001.862090.00314655.24
49742006.10.16 10:36close24863.001.86210.00001.862630.00314685.24
49752006.10.16 10:36buy24883.001.86250.00001.8640
49762006.10.16 10:37buy24896.001.86190.00001.8634
49772006.10.16 10:39buy249012.001.86140.00001.8629
49782006.10.16 10:41buy249124.001.86090.00001.8624
49792006.10.16 10:51buy249248.001.86030.00001.8618
49802006.10.16 14:41t/p249248.001.86180.00001.8618720.00315405.24
49812006.10.16 14:41close249124.001.86190.00001.8624240.01315645.25
49822006.10.16 14:41close249012.001.86190.00001.862960.00315705.25
49832006.10.16 14:41close24896.001.86190.00001.86340.00315705.25
49842006.10.16 14:41close24883.001.86190.00001.8640-18.00315687.25
49852006.10.17 13:45buy24933.001.86770.00001.8692
49862006.10.17 13:51buy24946.001.86710.00001.8686
49872006.10.17 14:05buy249512.001.86660.00001.8681
49882006.10.17 14:30buy249624.001.86600.00001.8675
49892006.10.17 14:32t/p249624.001.86750.00001.8675360.00316047.25
49902006.10.17 14:32close249512.001.86750.00001.8681108.00316155.25
49912006.10.17 14:32close24946.001.86750.00001.868624.00316179.25
49922006.10.17 14:32close24933.001.86750.00001.8692-6.00316173.25
49932006.10.17 14:32buy24973.001.86790.00001.8694
49942006.10.17 14:32buy24986.001.86730.00001.8688
49952006.10.17 14:39buy249912.001.86670.00001.8682
49962006.10.17 14:51t/p249912.001.86820.00001.8682180.00316353.25
49972006.10.17 14:51close24986.001.86820.00001.868854.00316407.25
49982006.10.17 14:51close24973.001.86820.00001.86949.00316416.25
49992006.10.17 14:51buy25003.001.86860.00001.8701
50002006.10.17 14:54buy25016.001.86810.00001.8696
50012006.10.17 15:00buy250212.001.86740.00001.8689
50022006.10.17 15:00buy250324.001.86660.00001.8681
50032006.10.17 15:15t/p250324.001.86810.00001.8681360.00316776.25
50042006.10.17 15:15close250212.001.86840.00001.8689120.00316896.25
50052006.10.17 15:15close25016.001.86840.00001.869618.00316914.25
50062006.10.17 15:15close25003.001.86840.00001.8701-6.00316908.25
50072006.10.17 15:15buy25043.001.86880.00001.8703
50082006.10.17 15:20t/p25043.001.87030.00001.870345.00316953.25
50092006.10.17 15:20buy25053.001.87070.00001.8722
50102006.10.17 15:43buy25066.001.87020.00001.8717
50112006.10.17 16:08t/p25066.001.87170.00001.871790.00317043.25
50122006.10.17 16:08close25053.001.87180.00001.872233.00317076.25
50132006.10.17 16:08buy25073.001.87220.00001.8737
50142006.10.17 16:18buy25086.001.87170.00001.8732
50152006.10.17 16:29buy250912.001.87110.00001.8726
50162006.10.17 16:32buy251024.001.87060.00001.8721
50172006.10.17 16:57buy251148.001.87000.00001.8715
50182006.10.17 17:29t/p251148.001.87150.00001.8715720.00317796.25
50192006.10.17 17:29close251024.001.87160.00001.8721240.00318036.25
50202006.10.17 17:29close250912.001.87160.00001.872660.00318096.25
50212006.10.17 17:29close25086.001.87160.00001.8732-6.00318090.25
50222006.10.17 17:29close25073.001.87160.00001.8737-18.00318072.25
50232006.10.19 16:00buy25123.001.87280.00001.8743
50242006.10.19 16:02buy25136.001.87230.00001.8738
50252006.10.19 16:35t/p25136.001.87380.00001.873890.00318162.25
50262006.10.19 16:35close25123.001.87380.00001.874330.00318192.25
50272006.10.19 16:35buy25143.001.87420.00001.8757
50282006.10.19 16:37t/p25143.001.87570.00001.875745.00318237.25
50292006.10.19 16:37buy25153.001.87610.00001.8776
50302006.10.19 17:22buy25166.001.87550.00001.8770
50312006.10.19 18:01t/p25166.001.87700.00001.877090.00318327.25
50322006.10.19 18:01close25153.001.87710.00001.877630.00318357.25
50332006.10.19 18:01buy25173.001.87750.00001.8790
50342006.10.19 18:03buy25186.001.87690.00001.8784
50352006.10.19 18:17buy251912.001.87630.00001.8778
50362006.10.19 19:00t/p251912.001.87780.00001.8778180.00318537.25
50372006.10.19 19:00close25186.001.87790.00001.878460.00318597.25
50382006.10.19 19:00close25173.001.87790.00001.879012.00318609.25
50392006.10.19 19:00buy25203.001.87830.00001.8798
50402006.10.19 19:01buy25216.001.87780.00001.8793
50412006.10.19 19:48t/p25216.001.87930.00001.879390.00318699.25
50422006.10.19 19:48close25203.001.87940.00001.879833.00318732.25
50432006.10.19 19:48buy25223.001.87980.00001.8813
50442006.10.19 19:53buy25236.001.87910.00001.8806
50452006.10.19 20:55buy252412.001.87860.00001.8801
50462006.10.19 21:00buy252524.001.87810.00001.8796
50472006.10.19 21:10buy252648.001.87750.00001.8790
50482006.10.20 10:30t/p252648.001.87900.00001.8790710.40319442.65
50492006.10.20 10:30close252524.001.87910.00001.8796235.20319677.85
50502006.10.20 10:30close252412.001.87910.00001.880157.60319735.45
50512006.10.20 10:30close25236.001.87910.00001.8806-1.20319734.25
50522006.10.20 10:30close25223.001.87910.00001.8813-21.60319712.65
50532006.10.20 11:30buy25273.001.88190.00001.8834
50542006.10.20 11:55buy25286.001.88130.00001.8828
50552006.10.20 12:00buy252912.001.88080.00001.8823
50562006.10.20 12:00buy253024.001.88030.00001.8818
50572006.10.20 12:30t/p253024.001.88180.00001.8818360.00320072.65
50582006.10.20 12:30close252912.001.88180.00001.8823120.01320192.66
50592006.10.20 12:30close25286.001.88180.00001.882830.00320222.66
50602006.10.20 12:30close25273.001.88180.00001.8834-3.00320219.66
50612006.10.20 12:30buy25313.001.88220.00001.8837
50622006.10.20 12:45buy25326.001.88170.00001.8832
50632006.10.20 13:24t/p25326.001.88320.00001.883290.00320309.66
50642006.10.20 13:24close25313.001.88320.00001.883730.00320339.66
50652006.10.20 13:24buy25333.001.88360.00001.8851
50662006.10.20 13:36t/p25333.001.88510.00001.885145.00320384.66
50672006.10.20 13:36buy25343.001.88550.00001.8870
50682006.10.20 13:55buy25356.001.88490.00001.8864
50692006.10.20 13:59buy253612.001.88440.00001.8859
50702006.10.20 14:50buy253724.001.88390.00001.8854
50712006.10.20 15:07t/p253724.001.88540.00001.8854360.00320744.66
50722006.10.20 15:07close253612.001.88540.00001.8859120.01320864.67
50732006.10.20 15:07close25356.001.88540.00001.886430.00320894.67
50742006.10.20 15:07close25343.001.88540.00001.8870-3.00320891.67
50752006.10.23 09:00sell25383.001.87980.00001.8783
50762006.10.23 09:14t/p25383.001.87830.00001.878345.00320936.67
50772006.10.23 09:14sell25393.001.87780.00001.8763
50782006.10.23 09:15sell25406.001.87830.00001.8768
50792006.10.23 10:28t/p25406.001.87680.00001.876890.00321026.67
50802006.10.23 10:28close25393.001.87680.00001.876330.00321056.67
50812006.10.23 10:28sell25413.001.87640.00001.8749
50822006.10.23 11:11t/p25413.001.87490.00001.874945.00321101.67
50832006.10.23 11:11sell25423.001.87440.00001.8729
50842006.10.23 11:19t/p25423.001.87290.00001.872945.00321146.67
50852006.10.23 11:19sell25433.001.87240.00001.8709
50862006.10.23 11:20sell25446.001.87300.00001.8715
50872006.10.23 11:23sell254512.001.87370.00001.8722
50882006.10.23 11:33sell254624.001.87430.00001.8728
50892006.10.23 11:35sell254748.001.87490.00001.8734
50902006.10.23 12:18t/p254748.001.87340.00001.8734720.00321866.67
50912006.10.23 12:18close254624.001.87310.00001.8728288.01322154.68
50922006.10.23 12:18close254512.001.87310.00001.872272.00322226.68
50932006.10.23 12:18close25446.001.87310.00001.8715-6.00322220.68
50942006.10.23 12:18close25433.001.87310.00001.8709-21.00322199.68
50952006.10.23 12:18sell25483.001.87270.00001.8712
50962006.10.23 12:44sell25496.001.87320.00001.8717
50972006.10.23 14:26t/p25496.001.87170.00001.871790.00322289.68
50982006.10.23 14:26close25483.001.87160.00001.871233.00322322.68
50992006.10.23 14:26sell25503.001.87120.00001.8697
51002006.10.23 14:26sell25516.001.87180.00001.8703
51012006.10.23 15:25t/p25516.001.87030.00001.870390.00322412.68
51022006.10.23 15:25close25503.001.86990.00001.869739.00322451.68
51032006.10.23 15:25sell25523.001.86950.00001.8680
51042006.10.23 16:03sell25536.001.87010.00001.8686
51052006.10.23 16:11sell255412.001.87070.00001.8692
51062006.10.23 16:59sell255524.001.87130.00001.8698
51072006.10.23 17:00sell255648.001.87190.00001.8704
51082006.10.24 07:59t/p255648.001.87040.00001.8704722.64323174.32
51092006.10.24 07:59close255524.001.87030.00001.8698241.32323415.64
51102006.10.24 07:59close255412.001.87030.00001.869248.66323464.30
51112006.10.24 07:59close25536.001.87030.00001.8686-11.67323452.63
51122006.10.24 07:59close25523.001.87030.00001.8680-23.84323428.80
51132006.10.24 17:30buy25573.001.87380.00001.8753
51142006.10.24 17:41t/p25573.001.87530.00001.875345.00323473.80
51152006.10.24 17:41buy25583.001.87570.00001.8772
51162006.10.24 17:44buy25596.001.87510.00001.8766
51172006.10.24 17:50buy256012.001.87460.00001.8761
51182006.10.24 19:36t/p256012.001.87610.00001.8761180.00323653.80
51192006.10.24 19:36close25596.001.87610.00001.876660.00323713.80
51202006.10.24 19:36close25583.001.87610.00001.877212.00323725.80
51212006.10.26 13:15buy25613.001.88390.00001.8854
51222006.10.26 14:25t/p25613.001.88540.00001.885445.00323770.80
51232006.10.26 17:15buy25623.001.88720.00001.8887
51242006.10.26 17:18buy25636.001.88670.00001.8882
51252006.10.26 18:22t/p25636.001.88820.00001.888290.00323860.80
51262006.10.26 18:22close25623.001.88830.00001.888733.00323893.80
51272006.10.26 18:22buy25643.001.88870.00001.8902
51282006.10.26 18:45t/p25643.001.89020.00001.890245.00323938.80
51292006.10.26 18:45buy25653.001.89060.00001.8921
51302006.10.26 18:52t/p25653.001.89210.00001.892145.00323983.80
51312006.10.26 18:52buy25663.001.89260.00001.8941
51322006.10.26 18:57buy25676.001.89200.00001.8935
51332006.10.26 19:03buy256812.001.89150.00001.8930
51342006.10.26 19:06buy256924.001.89100.00001.8925
51352006.10.26 20:11buy257048.001.89010.00001.8916
51362006.10.27 03:05t/p257048.001.89160.00001.8916710.40324694.20
51372006.10.27 03:05close256924.001.89170.00001.8925163.22324857.42
51382006.10.27 03:05close256812.001.89170.00001.893021.60324879.02
51392006.10.27 03:05close25676.001.89170.00001.8935-19.20324859.82
51402006.10.27 03:05close25663.001.89170.00001.8941-27.60324832.22
51412006.10.27 13:30buy25713.001.89160.00001.8931
51422006.10.27 14:20buy25726.001.89100.00001.8925
51432006.10.27 14:31t/p25726.001.89250.00001.892590.00324922.22
51442006.10.27 14:31close25713.001.89250.00001.893127.00324949.22
51452006.10.27 14:31buy25733.001.89290.00001.8944
51462006.10.27 14:32t/p25733.001.89440.00001.894445.00324994.22
51472006.10.27 14:32buy25743.001.89480.00001.8963
51482006.10.27 14:49buy25756.001.89430.00001.8958
51492006.10.27 14:56t/p25756.001.89580.00001.895890.00325084.22
51502006.10.27 14:56close25743.001.89590.00001.896333.00325117.22
51512006.10.27 14:56buy25763.001.89630.00001.8978
51522006.10.27 15:00buy25776.001.89570.00001.8972
51532006.10.27 15:06t/p25776.001.89720.00001.897290.00325207.22
51542006.10.27 15:06close25763.001.89730.00001.897830.00325237.22
51552006.10.27 15:06buy25783.001.89770.00001.8992
51562006.10.27 15:13t/p25783.001.89920.00001.899245.00325282.22
51572006.10.27 15:13buy25793.001.89960.00001.9011
51582006.10.27 15:15buy25806.001.89900.00001.9005
51592006.10.27 15:17buy258112.001.89850.00001.9000
51602006.10.27 15:34t/p258112.001.90000.00001.9000180.00325462.22
51612006.10.27 15:34close25806.001.90020.00001.900572.00325534.22
51622006.10.27 15:34close25793.001.90020.00001.901118.00325552.22
51632006.10.27 15:34buy25823.001.90060.00001.9021
51642006.10.27 15:34buy25836.001.90000.00001.9015
51652006.10.27 15:36buy258412.001.89950.00001.9010
51662006.10.27 15:56buy258524.001.89880.00001.9003
51672006.10.27 16:01buy258648.001.89820.00001.8997
51682006.10.30 12:56t/p258648.001.89970.00001.8997710.40326262.62
51692006.10.30 12:56close258524.001.89980.00001.9003235.20326497.82
51702006.10.30 12:56close258412.001.89980.00001.901033.60326531.42
51712006.10.30 12:56close25836.001.89980.00001.9015-13.20326518.22
51722006.10.30 12:56close25823.001.89980.00001.9021-24.60326493.62
51732006.10.30 13:17buy25873.001.89970.00001.9012
51742006.10.30 13:50t/p25873.001.90120.00001.901245.00326538.62
51752006.10.30 13:50buy25883.001.90160.00001.9031
51762006.10.30 13:52buy25896.001.90110.00001.9026
51772006.10.30 14:45t/p25896.001.90260.00001.902690.00326628.62
51782006.10.30 14:45close25883.001.90260.00001.903130.00326658.62
51792006.10.30 14:45buy25903.001.90300.00001.9045
51802006.10.30 15:32buy25916.001.90250.00001.9040
51812006.10.30 15:33buy259212.001.90190.00001.9034
51822006.10.30 15:35buy259324.001.90130.00001.9028
51832006.10.30 15:55t/p259324.001.90280.00001.9028360.00327018.62
51842006.10.30 15:55close259212.001.90290.00001.9034120.00327138.62
51852006.10.30 15:55close25916.001.90290.00001.904024.00327162.62
51862006.10.30 15:55close25903.001.90290.00001.9045-3.00327159.62
51872006.10.31 15:30buy25943.001.90140.00001.9029
51882006.10.31 15:32buy25956.001.90090.00001.9024
51892006.10.31 15:35buy259612.001.90040.00001.9019
51902006.10.31 15:37buy259724.001.89970.00001.9012
51912006.10.31 16:59t/p259724.001.90120.00001.9012360.00327519.62
51922006.10.31 16:59close259612.001.90120.00001.901996.01327615.63
51932006.10.31 16:59close25956.001.90120.00001.902418.00327633.63
51942006.10.31 16:59close25943.001.90120.00001.9029-6.00327627.63
51952006.10.31 16:59buy25983.001.90160.00001.9031
51962006.10.31 17:09t/p25983.001.90310.00001.903145.00327672.63
51972006.10.31 17:09buy25993.001.90380.00001.9053
51982006.10.31 17:12t/p25993.001.90530.00001.905345.00327717.63
51992006.10.31 17:12buy26003.001.90570.00001.9072
52002006.10.31 17:18buy26016.001.90510.00001.9066
52012006.10.31 17:27t/p26016.001.90660.00001.906690.00327807.63
52022006.10.31 17:27close26003.001.90670.00001.907230.00327837.63
52032006.10.31 17:27buy26023.001.90710.00001.9086
52042006.10.31 17:29buy26036.001.90660.00001.9081
52052006.10.31 17:34t/p26036.001.90810.00001.908190.00327927.63
52062006.10.31 17:34close26023.001.90810.00001.908630.00327957.63
52072006.10.31 17:34buy26043.001.90850.00001.9100
52082006.10.31 17:58buy26056.001.90800.00001.9095
52092006.10.31 18:00buy260612.001.90730.00001.9088
52102006.10.31 18:27t/p260612.001.90880.00001.9088180.00328137.63
52112006.10.31 18:27close26056.001.90890.00001.909554.00328191.63
52122006.10.31 18:27close26043.001.90890.00001.910012.00328203.63
52132006.10.31 18:27buy26073.001.90930.00001.9108
52142006.10.31 18:29buy26086.001.90870.00001.9102
52152006.10.31 19:02buy260912.001.90820.00001.9097
52162006.10.31 20:32buy261024.001.90760.00001.9091
52172006.11.01 05:23buy261148.001.90700.00001.9085
52182006.11.01 11:03t/p261148.001.90850.00001.9085720.00328923.63
52192006.11.01 11:03close261024.001.90860.00001.9091235.20329158.83
52202006.11.01 11:03close260912.001.90860.00001.909745.60329204.43
52212006.11.01 11:03close26086.001.90860.00001.9102-7.20329197.23
52222006.11.01 11:03close26073.001.90860.00001.9108-21.60329175.63
52232006.11.02 15:15buy26123.001.90770.00001.9092
52242006.11.02 15:25t/p26123.001.90920.00001.909245.00329220.63
52252006.11.02 15:25buy26133.001.90970.00001.9112
52262006.11.02 15:33buy26146.001.90910.00001.9106
52272006.11.02 16:01buy261512.001.90860.00001.9101
52282006.11.02 16:07buy261624.001.90810.00001.9096
52292006.11.02 16:37t/p261624.001.90960.00001.9096360.00329580.63
52302006.11.02 16:37close261512.001.90970.00001.9101132.00329712.63
52312006.11.02 16:37close26146.001.90970.00001.910636.00329748.63
52322006.11.02 16:37close26133.001.90970.00001.91120.00329748.63
52332006.11.03 14:00sell26173.001.90860.00001.9071
52342006.11.03 14:27sell26186.001.90910.00001.9076
52352006.11.03 14:30sell261912.001.90980.00001.9083
52362006.11.03 14:30sell262024.001.91080.00001.9093
52372006.11.03 14:30sell262148.001.91150.00001.9100
52382006.11.03 14:31t/p262148.001.91000.00001.9100720.00330468.63
52392006.11.03 14:31close262024.001.90990.00001.9093216.00330684.63
52402006.11.03 14:31close261912.001.90990.00001.9083-12.00330672.63
52412006.11.03 14:31close26186.001.90990.00001.9076-48.00330624.63
52422006.11.03 14:31close26173.001.90990.00001.9071-39.00330585.63
52432006.11.03 14:31sell26223.001.90950.00001.9080
52442006.11.03 14:31t/p26223.001.90800.00001.908045.00330630.63
52452006.11.03 14:31sell26233.001.90710.00001.9056
52462006.11.03 14:31sell26246.001.90780.00001.9063
52472006.11.03 14:31t/p26246.001.90630.00001.906390.00330720.63
52482006.11.03 14:31close26233.001.90630.00001.905624.00330744.63
52492006.11.03 14:31sell26253.001.90590.00001.9044
52502006.11.03 14:31t/p26253.001.90440.00001.904445.00330789.63
52512006.11.03 14:31sell26263.001.90370.00001.9022
52522006.11.03 14:31sell26276.001.90450.00001.9030
52532006.11.03 14:32t/p26276.001.90300.00001.903090.00330879.63
52542006.11.03 14:32close26263.001.90300.00001.902221.00330900.63
52552006.11.03 14:32sell26283.001.90260.00001.9011
52562006.11.03 14:33sell26296.001.90330.00001.9018
52572006.11.03 14:34sell263012.001.90380.00001.9023
52582006.11.03 14:35t/p263012.001.90230.00001.9023180.00331080.63
52592006.11.03 14:35close26296.001.90220.00001.901866.00331146.63
52602006.11.03 14:35close26283.001.90220.00001.901112.00331158.63
52612006.11.03 14:35sell26313.001.90180.00001.9003
52622006.11.03 14:39t/p26313.001.90030.00001.900345.00331203.63
52632006.11.03 14:39sell26323.001.89960.00001.8981
52642006.11.03 14:39sell26336.001.90020.00001.8987
52652006.11.03 14:54t/p26336.001.89870.00001.898790.00331293.63
52662006.11.03 14:54close26323.001.89850.00001.898133.00331326.63
52672006.11.03 14:54sell26343.001.89810.00001.8966
52682006.11.03 14:56sell26356.001.89870.00001.8972
52692006.11.03 14:58sell263612.001.89930.00001.8978
52702006.11.03 15:30sell263724.001.90000.00001.8985
52712006.11.03 15:45sell263848.001.90060.00001.8991
52722006.11.03 16:00t/p263848.001.89910.00001.8991720.00332046.63
52732006.11.03 16:00close263724.001.89870.00001.8985311.98332358.61
52742006.11.03 16:00close263612.001.89870.00001.897871.99332430.60
52752006.11.03 16:00close26356.001.89870.00001.89720.00332430.60
52762006.11.03 16:00close26343.001.89870.00001.8966-18.00332412.60
52772006.11.03 16:00sell26393.001.89830.00001.8968
52782006.11.03 16:00sell26406.001.89890.00001.8974
52792006.11.03 16:10sell264112.001.89950.00001.8980
52802006.11.03 16:12sell264224.001.90010.00001.8986
52812006.11.03 17:00sell264348.001.90060.00001.8991
52822006.11.06 09:09t/p264348.001.89910.00001.8991722.64333135.24
52832006.11.06 09:09close264224.001.89910.00001.8986241.32333376.56
52842006.11.06 09:09close264112.001.89910.00001.898048.66333425.22
52852006.11.06 09:09close26406.001.89910.00001.8974-11.67333413.55
52862006.11.06 09:09close26393.001.89910.00001.8968-23.84333389.71
52872006.11.07 05:01buy26443.001.90110.00001.9026
52882006.11.07 05:25t/p26443.001.90260.00001.902645.00333434.71
52892006.11.07 05:25buy26453.001.90300.00001.9045
52902006.11.07 05:27buy26466.001.90250.00001.9040
52912006.11.07 05:34t/p26466.001.90400.00001.904090.00333524.71
52922006.11.07 05:34close26453.001.90430.00001.904539.00333563.71
52932006.11.07 05:34buy26473.001.90470.00001.9062
52942006.11.07 05:35buy26486.001.90410.00001.9056
52952006.11.07 06:04t/p26486.001.90560.00001.905690.00333653.71
52962006.11.07 06:04close26473.001.90570.00001.906230.00333683.71
52972006.11.07 06:04buy26493.001.90610.00001.9076
52982006.11.07 06:08buy26506.001.90550.00001.9070
52992006.11.07 07:13buy265112.001.90490.00001.9064
53002006.11.07 07:20buy265224.001.90440.00001.9059
53012006.11.07 07:44buy265348.001.90380.00001.9053
53022006.11.07 10:31t/p265348.001.90530.00001.9053720.00334403.71
53032006.11.07 10:31close265224.001.90530.00001.9059216.01334619.72
53042006.11.07 10:31close265112.001.90530.00001.906448.00334667.72
53052006.11.07 10:31close26506.001.90530.00001.9070-12.00334655.72
53062006.11.07 10:31close26493.001.90530.00001.9076-24.00334631.72
53072006.11.07 15:00buy26543.001.90750.00001.9090
53082006.11.07 15:30t/p26543.001.90900.00001.909045.00334676.72
53092006.11.07 15:30buy26553.001.90940.00001.9109
53102006.11.07 15:52t/p26553.001.91090.00001.910945.00334721.72
53112006.11.07 15:52buy26563.001.91130.00001.9128
53122006.11.07 16:01buy26576.001.91070.00001.9122
53132006.11.07 16:40buy265812.001.91010.00001.9116
53142006.11.07 16:53buy265924.001.90960.00001.9111
53152006.11.07 16:54buy266048.001.90890.00001.9104
53162006.11.10 03:08t/p266048.001.91040.00001.9104672.00335393.72
53172006.11.10 03:08close265924.001.91040.00001.9111168.01335561.73
53182006.11.10 03:08close265812.001.91040.00001.911624.00335585.73
53192006.11.10 03:08close26576.001.91040.00001.9122-24.00335561.73
53202006.11.10 03:08close26563.001.91040.00001.9128-30.00335531.73
53212006.11.10 09:15buy26613.001.90940.00001.9109
53222006.11.10 09:21buy26626.001.90890.00001.9104
53232006.11.10 09:28t/p26626.001.91040.00001.910490.00335621.73
53242006.11.10 09:28close26613.001.91040.00001.910930.00335651.73
53252006.11.10 09:28buy26633.001.91080.00001.9123
53262006.11.10 09:28buy26646.001.91030.00001.9118
53272006.11.10 09:30t/p26646.001.91180.00001.911890.00335741.73
53282006.11.10 09:30close26633.001.91180.00001.912330.00335771.73
53292006.11.10 09:30buy26653.001.91220.00001.9137
53302006.11.10 09:40buy26666.001.91170.00001.9132
53312006.11.10 09:57t/p26666.001.91320.00001.913290.00335861.73
53322006.11.10 09:57close26653.001.91350.00001.913739.00335900.73
53332006.11.10 11:00buy26673.001.91560.00001.9171
53342006.11.10 11:45t/p26673.001.91710.00001.917145.00335945.73
53352006.11.10 11:45buy26683.001.91750.00001.9190
53362006.11.10 12:07buy26696.001.91690.00001.9184
53372006.11.10 12:26buy267012.001.91610.00001.9176
53382006.11.10 12:33buy267124.001.91550.00001.9170
53392006.11.10 13:06buy267248.001.91490.00001.9164
53402006.11.22 16:26t/p267248.001.91640.00001.9164624.00336569.73
53412006.11.22 16:26close267124.001.91640.00001.9170168.01336737.74
53422006.11.22 16:26close267012.001.91640.00001.917612.00336749.74
53432006.11.22 16:26close26696.001.91640.00001.9184-42.00336707.74
53442006.11.22 16:26close26683.001.91640.00001.9190-39.00336668.74
53452006.11.22 16:26buy26733.001.91680.00001.9183
53462006.11.22 16:29buy26746.001.91620.00001.9177
53472006.11.22 16:32buy267512.001.91560.00001.9171
53482006.11.22 16:33buy267624.001.91500.00001.9165
53492006.11.22 16:57buy267748.001.91430.00001.9158
53502006.11.23 10:08t/p267748.001.91580.00001.9158691.20337359.94
53512006.11.23 10:08close267624.001.91590.00001.9165201.60337561.54
53522006.11.23 10:08close267512.001.91590.00001.917128.80337590.34
53532006.11.23 10:08close26746.001.91590.00001.9177-21.60337568.74
53542006.11.23 10:08close26733.001.91590.00001.9183-28.80337539.94
53552006.11.24 08:45buy26783.001.91650.00001.9180
53562006.11.24 08:52t/p26783.001.91800.00001.918045.00337584.94
53572006.11.24 08:52buy26793.001.91860.00001.9201
53582006.11.24 08:53buy26806.001.91810.00001.9196
53592006.11.24 08:53buy268112.001.91760.00001.9191
53602006.11.24 09:24t/p268112.001.91910.00001.9191180.00337764.94
53612006.11.24 09:24close26806.001.91920.00001.919666.00337830.94
53622006.11.24 09:24close26793.001.91920.00001.920118.00337848.94
53632006.11.24 09:24buy26823.001.91960.00001.9211
53642006.11.24 09:25t/p26823.001.92110.00001.921145.00337893.94
53652006.11.24 09:25buy26833.001.92150.00001.9230
53662006.11.24 09:31t/p26833.001.92300.00001.923045.00337938.94
53672006.11.24 09:31buy26843.001.92340.00001.9249
53682006.11.24 09:33t/p26843.001.92490.00001.924945.00337983.94
53692006.11.24 09:33buy26853.001.92560.00001.9271
53702006.11.24 09:34t/p26853.001.92710.00001.927145.00338028.94
53712006.11.24 09:34buy26863.001.92810.00001.9296
53722006.11.24 09:36buy26876.001.92760.00001.9291
53732006.11.24 09:37buy268812.001.92700.00001.9285
53742006.11.24 09:38buy268924.001.92650.00001.9280
53752006.11.24 09:43t/p268924.001.92800.00001.9280360.00338388.94
53762006.11.24 09:43close268812.001.92800.00001.9285120.00338508.94
53772006.11.24 09:43close26876.001.92800.00001.929124.00338532.94
53782006.11.24 09:43close26863.001.92800.00001.9296-3.00338529.94
53792006.11.24 09:43buy26903.001.92840.00001.9299
53802006.11.24 09:48t/p26903.001.92990.00001.929945.00338574.94
53812006.11.24 09:48buy26913.001.93050.00001.9320
53822006.11.24 09:48t/p26913.001.93200.00001.932045.00338619.94
53832006.11.24 09:48buy26923.001.93240.00001.9339
53842006.11.24 09:48buy26936.001.93190.00001.9334
53852006.11.24 09:50t/p26936.001.93340.00001.933490.00338709.94
53862006.11.24 09:50close26923.001.93340.00001.933930.00338739.94
53872006.11.24 09:50buy26943.001.93380.00001.9353
53882006.11.24 09:50buy26956.001.93330.00001.9348
53892006.11.24 09:50buy269612.001.93240.00001.9339
53902006.11.24 09:51buy269724.001.93190.00001.9334
53912006.11.24 09:52buy269848.001.93130.00001.9328
53922006.11.24 11:21t/p269848.001.93280.00001.9328720.00339459.94
53932006.11.24 11:21close269724.001.93290.00001.9334240.00339699.94
53942006.11.24 11:21close269612.001.93290.00001.933960.00339759.94
53952006.11.24 11:21close26956.001.93290.00001.9348-24.00339735.94
53962006.11.24 11:21close26943.001.93290.00001.9353-27.00339708.94
53972006.11.24 11:21buy26993.001.93330.00001.9348
53982006.11.24 11:21buy27006.001.93280.00001.9343
53992006.11.24 11:26buy270112.001.93210.00001.9336
54002006.11.24 11:30t/p270112.001.93360.00001.9336180.00339888.94
54012006.11.24 11:30close27006.001.93370.00001.934354.00339942.94
54022006.11.24 11:30close26993.001.93370.00001.934812.00339954.94
54032006.11.24 11:30buy27023.001.93410.00001.9356
54042006.11.24 11:39buy27036.001.93340.00001.9349
54052006.11.24 11:58buy270412.001.93280.00001.9343
54062006.11.24 12:08buy270524.001.93220.00001.9337
54072006.11.24 12:31t/p270524.001.93370.00001.9337360.00340314.94
54082006.11.24 12:31close270412.001.93380.00001.9343120.00340434.94
54092006.11.24 12:31close27036.001.93380.00001.934924.00340458.94
54102006.11.24 12:31close27023.001.93380.00001.9356-9.00340449.94
54112006.11.24 12:31buy27063.001.93420.00001.9357
54122006.11.24 12:35buy27076.001.93360.00001.9351
54132006.11.24 13:42buy270812.001.93290.00001.9344
54142006.11.24 14:03buy270924.001.93230.00001.9338
54152006.11.24 14:03buy271048.001.93180.00001.9333
54162006.11.24 14:51t/p271048.001.93330.00001.9333720.00341169.94
54172006.11.24 14:51close270924.001.93330.00001.9338240.00341409.94
54182006.11.24 14:51close270812.001.93330.00001.934448.00341457.94
54192006.11.24 14:51close27076.001.93330.00001.9351-18.00341439.94
54202006.11.24 14:51close27063.001.93330.00001.9357-27.00341412.94
54212006.11.24 14:51buy27113.001.93370.00001.9352
54222006.11.24 14:53buy27126.001.93310.00001.9346
54232006.11.24 15:06buy271312.001.93260.00001.9341
54242006.11.24 15:08buy271424.001.93210.00001.9336
54252006.11.24 15:18buy271548.001.93150.00001.9330
54262006.11.24 16:19t/p271548.001.93300.00001.9330720.00342132.94
54272006.11.24 16:19close271424.001.93310.00001.9336240.00342372.94
54282006.11.24 16:19close271312.001.93310.00001.934160.00342432.94
54292006.11.24 16:19close27126.001.93310.00001.93460.00342432.94
54302006.11.24 16:19close27113.001.93310.00001.9352-18.00342414.94
54312006.11.26 23:59buy27163.001.93980.00001.9413
54322006.11.27 00:00buy27176.001.93920.00001.9407
54332006.11.27 00:29t/p27176.001.94070.00001.940790.00342504.94
54342006.11.27 00:29close27163.001.94090.00001.941332.40342537.34
54352006.11.27 00:29buy27183.001.94130.00001.9428
54362006.11.27 00:30buy27196.001.94070.00001.9422
54372006.11.27 00:35buy272012.001.94010.00001.9416
54382006.11.27 01:04buy272124.001.93950.00001.9410
54392006.11.27 01:38buy272248.001.93900.00001.9405
54402006.11.27 02:48t/p272248.001.94050.00001.9405720.00343257.34
54412006.11.27 02:48close272124.001.94060.00001.9410264.00343521.34
54422006.11.27 02:48close272012.001.94060.00001.941660.00343581.34
54432006.11.27 02:48close27196.001.94060.00001.9422-6.00343575.34
54442006.11.27 02:48close27183.001.94060.00001.9428-21.00343554.34
54452006.11.27 02:48buy27233.001.94100.00001.9425
54462006.11.27 02:51buy27246.001.94050.00001.9420
54472006.11.27 03:23buy272512.001.93990.00001.9414
54482006.11.27 03:32buy272624.001.93940.00001.9409
54492006.11.27 05:48buy272748.001.93880.00001.9403
54502006.11.28 08:53t/p272748.001.94030.00001.9403710.40344264.74
54512006.11.28 08:53close272624.001.94030.00001.9409211.23344475.97
54522006.11.28 08:53close272512.001.94030.00001.941445.59344521.56
54532006.11.28 08:53close27246.001.94030.00001.9420-13.20344508.36
54542006.11.28 08:53close27233.001.94030.00001.9425-21.60344486.76
54552006.11.28 12:30buy27283.001.94390.00001.9454
54562006.11.28 12:30buy27296.001.94330.00001.9448
54572006.11.28 14:29t/p27296.001.94480.00001.944890.00344576.76
54582006.11.28 14:29close27283.001.94490.00001.945430.00344606.76
54592006.11.28 14:29buy27303.001.94530.00001.9468
54602006.11.28 14:30t/p27303.001.94680.00001.946845.00344651.76
54612006.11.28 14:30buy27313.001.94720.00001.9487
54622006.11.28 14:35t/p27313.001.94870.00001.948745.00344696.76
54632006.11.28 14:35buy27323.001.94920.00001.9507
54642006.11.28 14:35buy27336.001.94870.00001.9502
54652006.11.28 14:36buy273412.001.94790.00001.9494
54662006.11.28 14:36buy273524.001.94740.00001.9489
54672006.11.28 15:15buy273648.001.94680.00001.9483
54682006.11.28 15:29t/p273648.001.94830.00001.9483720.00345416.76
54692006.11.28 15:29close273524.001.94840.00001.9489240.02345656.78
54702006.11.28 15:29close273412.001.94840.00001.949460.00345716.78
54712006.11.28 15:29close27336.001.94840.00001.9502-18.00345698.78
54722006.11.28 15:29close27323.001.94840.00001.9507-24.00345674.78
54732006.11.28 15:29buy27373.001.94880.00001.9503
54742006.11.28 15:30buy27386.001.94810.00001.9496
54752006.11.28 15:51t/p27386.001.94960.00001.949690.00345764.78
54762006.11.28 15:51close27373.001.94970.00001.950327.00345791.78
54772006.11.28 18:45buy27393.001.94760.00001.9491
54782006.11.28 19:14t/p27393.001.94910.00001.949145.00345836.78
54792006.11.28 19:14buy27403.001.94960.00001.9511
54802006.11.28 19:16t/p27403.001.95110.00001.951145.00345881.78
54812006.11.28 19:16buy27413.001.95160.00001.9531
54822006.11.28 19:19buy27426.001.95100.00001.9525
54832006.11.28 19:19buy274312.001.95040.00001.9519
54842006.11.28 19:20buy274424.001.94980.00001.9513
54852006.11.28 19:34t/p274424.001.95130.00001.9513360.00346241.78
54862006.11.28 19:34close274312.001.95140.00001.9519119.99346361.77
54872006.11.28 19:34close27426.001.95140.00001.952524.00346385.77
54882006.11.28 19:34close27413.001.95140.00001.9531-6.00346379.77
54892006.11.28 19:34buy27453.001.95180.00001.9533
54902006.11.28 19:35buy27466.001.95130.00001.9528
54912006.11.28 19:38buy274712.001.95050.00001.9520
54922006.11.28 19:39buy274824.001.94980.00001.9513
54932006.11.28 19:51buy274948.001.94910.00001.9506
54942006.11.28 19:57t/p274948.001.95060.00001.9506720.00347099.77
54952006.11.28 19:57close274824.001.95070.00001.9513216.01347315.78
54962006.11.28 19:57close274712.001.95070.00001.952024.02347339.80
54972006.11.28 19:57close27466.001.95070.00001.9528-35.99347303.81
54982006.11.28 19:57close27453.001.95070.00001.9533-33.00347270.81
54992006.11.28 19:57buy27503.001.95110.00001.9526
55002006.11.28 20:02buy27516.001.95050.00001.9520
55012006.11.28 21:41t/p27516.001.95200.00001.952090.00347360.81
55022006.11.28 21:41close27503.001.95200.00001.952627.00347387.81
55032006.11.28 23:45buy27523.001.95210.00001.9536
55042006.11.28 23:48buy27536.001.95150.00001.9530
55052006.11.29 00:52t/p27536.001.95300.00001.953088.80347476.61
55062006.11.29 00:52close27523.001.95300.00001.953626.40347503.01
55072006.11.29 00:52buy27543.001.95340.00001.9549
55082006.11.29 00:58buy27556.001.95290.00001.9544
55092006.11.29 01:04buy275612.001.95220.00001.9537
55102006.11.29 01:16t/p275612.001.95370.00001.9537180.00347683.01
55112006.11.29 01:16close27556.001.95370.00001.954448.00347731.01
55122006.11.29 01:16close27543.001.95370.00001.95499.00347740.01
55132006.11.29 01:16buy27573.001.95410.00001.9556
55142006.11.29 01:21buy27586.001.95360.00001.9551
55152006.11.29 01:52buy275912.001.95300.00001.9545
55162006.11.29 03:47buy276024.001.95230.00001.9538
55172006.11.29 04:03buy276148.001.95180.00001.9533
55182006.11.29 07:21t/p276148.001.95330.00001.9533720.00348460.01
55192006.11.29 07:21close276024.001.95330.00001.9538240.00348700.01
55202006.11.29 07:21close275912.001.95330.00001.954536.01348736.02
55212006.11.29 07:21close27586.001.95330.00001.9551-17.99348718.03
55222006.11.29 07:21close27573.001.95330.00001.9556-24.00348694.03
55232006.11.29 21:45sell27623.001.94500.00001.9435
55242006.11.29 22:15sell27636.001.94560.00001.9441
55252006.11.29 22:37sell276412.001.94610.00001.9446
55262006.11.29 22:53sell276524.001.94670.00001.9452
55272006.11.30 02:47t/p276524.001.94520.00001.9452363.96349057.99
55282006.11.30 02:47close276412.001.94510.00001.9446121.98349179.97
55292006.11.30 02:47close27636.001.94510.00001.944130.98349210.95
55302006.11.30 02:47close27623.001.94510.00001.9435-2.50349208.45
55312006.11.30 07:30buy27663.001.94880.00001.9503
55322006.11.30 07:43t/p27663.001.95030.00001.950345.00349253.45
55332006.11.30 07:43buy27673.001.95090.00001.9524
55342006.11.30 07:49buy27686.001.95030.00001.9518
55352006.11.30 08:01t/p27686.001.95180.00001.951890.00349343.45
55362006.11.30 08:01close27673.001.95180.00001.952427.00349370.45
55372006.11.30 08:01buy27693.001.95220.00001.9537
55382006.11.30 08:22t/p27693.001.95370.00001.953745.00349415.45
55392006.11.30 08:22buy27703.001.95430.00001.9558
55402006.11.30 08:23t/p27703.001.95580.00001.955845.00349460.45
55412006.11.30 08:23buy27713.001.95630.00001.9578
55422006.11.30 08:26buy27726.001.95570.00001.9572
55432006.11.30 08:27buy277312.001.95510.00001.9566
55442006.11.30 08:27buy277424.001.95440.00001.9559
55452006.11.30 08:27buy277548.001.95380.00001.9553
55462006.11.30 10:23t/p277548.001.95530.00001.9553720.00350180.45
55472006.11.30 10:23close277424.001.95550.00001.9559264.00350444.45
55482006.11.30 10:23close277312.001.95550.00001.956648.00350492.45
55492006.11.30 10:23close27726.001.95550.00001.9572-12.00350480.45
55502006.11.30 10:23close27713.001.95550.00001.9578-24.00350456.45
55512006.11.30 10:23buy27763.001.95590.00001.9574
55522006.11.30 10:25t/p27763.001.95740.00001.957445.00350501.45
55532006.11.30 10:25buy27773.001.95800.00001.9595
55542006.11.30 10:25buy27786.001.95720.00001.9587
55552006.11.30 10:26buy277912.001.95670.00001.9582
55562006.11.30 10:26buy278024.001.95610.00001.9576
55572006.11.30 10:31buy278148.001.95550.00001.9570
55582006.11.30 10:46t/p278148.001.95700.00001.9570720.00351221.45
55592006.11.30 10:46close278024.001.95710.00001.9576240.00351461.45
55602006.11.30 10:46close277912.001.95710.00001.958247.99351509.44
55612006.11.30 10:46close27786.001.95710.00001.9587-6.02351503.42
55622006.11.30 10:46close27773.001.95710.00001.9595-27.00351476.42
55632006.11.30 10:46buy27823.001.95750.00001.9590
55642006.11.30 10:49buy27836.001.95690.00001.9584
55652006.11.30 11:08buy278412.001.95630.00001.9578
55662006.11.30 11:11buy278524.001.95570.00001.9572
55672006.11.30 11:11buy278648.001.95510.00001.9566
55682006.11.30 13:14t/p278648.001.95660.00001.9566720.00352196.42
55692006.11.30 13:14close278524.001.95670.00001.9572239.99352436.41
55702006.11.30 13:14close278412.001.95670.00001.957848.01352484.42
55712006.11.30 13:14close27836.001.95670.00001.9584-11.99352472.43
55722006.11.30 13:14close27823.001.95670.00001.9590-24.00352448.43
55732006.11.30 13:14buy27873.001.95710.00001.9586
55742006.11.30 13:14buy27886.001.95640.00001.9579
55752006.11.30 13:41buy278912.001.95580.00001.9573
55762006.11.30 14:03t/p278912.001.95730.00001.9573180.00352628.43
55772006.11.30 14:03close27886.001.95730.00001.957954.01352682.44
55782006.11.30 14:03close27873.001.95730.00001.95866.01352688.45
55792006.11.30 14:03buy27903.001.95770.00001.9592
55802006.11.30 14:07buy27916.001.95720.00001.9587
55812006.11.30 14:29buy279212.001.95670.00001.9582
55822006.11.30 14:30t/p279212.001.95820.00001.9582180.00352868.45
55832006.11.30 14:30close27916.001.95840.00001.958771.99352940.44
55842006.11.30 14:30close27903.001.95840.00001.959220.99352961.43
55852006.11.30 15:15buy27933.001.95790.00001.9594
55862006.11.30 15:22buy27946.001.95740.00001.9589
55872006.11.30 15:57t/p27946.001.95890.00001.958990.00353051.43
55882006.11.30 15:57close27933.001.95890.00001.959430.00353081.43
55892006.11.30 15:57buy27953.001.95930.00001.9608
55902006.11.30 16:02buy27966.001.95870.00001.9602
55912006.11.30 16:02buy279712.001.95810.00001.9596
55922006.11.30 16:04t/p279712.001.95960.00001.9596180.00353261.43
55932006.11.30 16:04close27966.001.95970.00001.960260.00353321.43
55942006.11.30 16:04close27953.001.95970.00001.960812.00353333.43
55952006.11.30 16:04buy27983.001.96010.00001.9616
55962006.11.30 16:07t/p27983.001.96160.00001.961645.00353378.43
55972006.11.30 16:07buy27993.001.96200.00001.9635
55982006.11.30 16:32t/p27993.001.96350.00001.963545.00353423.43
55992006.11.30 16:32buy28003.001.96390.00001.9654
56002006.11.30 16:37buy28016.001.96330.00001.9648
56012006.11.30 16:42buy280212.001.96260.00001.9641
56022006.11.30 16:45t/p280212.001.96410.00001.9641180.00353603.43
56032006.11.30 16:45close28016.001.96410.00001.964848.01353651.44
56042006.11.30 16:45close28003.001.96410.00001.96546.00353657.44
56052006.11.30 16:45buy28033.001.96450.00001.9660
56062006.11.30 16:51buy28046.001.96360.00001.9651
56072006.11.30 16:52buy280512.001.96310.00001.9646
56082006.11.30 16:56t/p280512.001.96460.00001.9646180.00353837.44
56092006.11.30 16:56close28046.001.96460.00001.965160.00353897.44
56102006.11.30 16:56close28033.001.96460.00001.96603.00353900.44
56112006.11.30 16:56buy28063.001.96500.00001.9665
56122006.11.30 16:59t/p28063.001.96650.00001.966545.00353945.44
56132006.11.30 16:59buy28073.001.96690.00001.9684
56142006.11.30 17:06buy28086.001.96630.00001.9678
56152006.11.30 17:13t/p28086.001.96780.00001.967890.00354035.44
56162006.11.30 17:13close28073.001.96780.00001.968427.00354062.44
56172006.11.30 17:13buy28093.001.96820.00001.9697
56182006.11.30 17:26buy28106.001.96760.00001.9691
56192006.11.30 18:00t/p28106.001.96910.00001.969190.00354152.44
56202006.11.30 18:00close28093.001.96930.00001.969733.00354185.44
56212006.11.30 18:00buy28113.001.96970.00001.9712
56222006.11.30 18:07buy28126.001.96920.00001.9707
56232006.11.30 18:28buy281312.001.96850.00001.9700
56242006.11.30 18:56buy281424.001.96800.00001.9695
56252006.11.30 19:08buy281548.001.96740.00001.9689
56262006.12.01 07:22t/p281548.001.96890.00001.9689710.40354895.84
56272006.12.01 07:22close281424.001.96900.00001.9695235.23355131.07
56282006.12.01 07:22close281312.001.96900.00001.970057.60355188.67
56292006.12.01 07:22close28126.001.96900.00001.9707-13.20355175.47
56302006.12.01 07:22close28113.001.96900.00001.9712-21.60355153.87
56312006.12.01 07:22buy28163.001.96940.00001.9709
56322006.12.01 07:26t/p28163.001.97090.00001.970945.00355198.87
56332006.12.01 07:26buy28173.001.97130.00001.9728
56342006.12.01 07:30t/p28173.001.97280.00001.972845.00355243.87
56352006.12.01 07:30buy28183.001.97330.00001.9748
56362006.12.01 08:01buy28196.001.97280.00001.9743
56372006.12.01 08:21t/p28196.001.97430.00001.974390.00355333.87
56382006.12.01 08:21close28183.001.97430.00001.974830.00355363.87
56392006.12.01 08:21buy28203.001.97470.00001.9762
56402006.12.01 08:32buy28216.001.97420.00001.9757
56412006.12.01 08:36buy282212.001.97350.00001.9750
56422006.12.01 09:02buy282324.001.97300.00001.9745
56432006.12.01 09:02buy282448.001.97230.00001.9738
56442006.12.01 16:00t/p282448.001.97380.00001.9738720.00356083.87
56452006.12.01 16:00close282324.001.97400.00001.9745240.00356323.87
56462006.12.01 16:00close282212.001.97400.00001.975060.00356383.87
56472006.12.01 16:00close28216.001.97400.00001.9757-12.00356371.87
56482006.12.01 16:00close28203.001.97400.00001.9762-21.00356350.87
56492006.12.01 16:00buy28253.001.97440.00001.9759
56502006.12.01 16:01t/p28253.001.97590.00001.975945.00356395.87
56512006.12.01 16:01buy28263.001.97630.00001.9778
56522006.12.01 16:02buy28276.001.97580.00001.9773
56532006.12.01 16:04buy282812.001.97520.00001.9767
56542006.12.01 16:04buy282924.001.97460.00001.9761
56552006.12.01 16:09t/p282924.001.97610.00001.9761360.00356755.87
56562006.12.01 16:09close282812.001.97620.00001.9767120.00356875.87
56572006.12.01 16:09close28276.001.97620.00001.977324.00356899.87
56582006.12.01 16:09close28263.001.97620.00001.9778-3.00356896.87
56592006.12.01 16:09buy28303.001.97660.00001.9781
56602006.12.01 16:11t/p28303.001.97810.00001.978145.00356941.87
56612006.12.01 16:11buy28313.001.97870.00001.9802
56622006.12.01 16:12buy28326.001.97800.00001.9795
56632006.12.01 16:13buy283312.001.97740.00001.9789
56642006.12.01 16:15buy283424.001.97680.00001.9783
56652006.12.01 16:20t/p283424.001.97830.00001.9783360.00357301.87
56662006.12.01 16:20close283312.001.97840.00001.9789120.00357421.87
56672006.12.01 16:20close28326.001.97840.00001.979524.00357445.87
56682006.12.01 16:20close28313.001.97840.00001.9802-9.00357436.87
56692006.12.01 16:20buy28353.001.97880.00001.9803
56702006.12.01 16:25buy28366.001.97820.00001.9797
56712006.12.01 16:29t/p28366.001.97970.00001.979790.00357526.87
56722006.12.01 16:29close28353.001.97990.00001.980333.00357559.87
56732006.12.01 16:29buy28373.001.98030.00001.9818
56742006.12.01 16:36t/p28373.001.98180.00001.981845.00357604.87
56752006.12.01 16:36buy28383.001.98260.00001.9841
56762006.12.01 16:38t/p28383.001.98410.00001.984145.00357649.87
56772006.12.01 16:38buy28393.001.98460.00001.9861
56782006.12.01 16:40buy28406.001.98400.00001.9855
56792006.12.01 16:40buy284112.001.98340.00001.9849
56802006.12.01 16:42buy284224.001.98290.00001.9844
56812006.12.01 16:43buy284348.001.98200.00001.9835
56822006.12.01 16:49t/p284348.001.98350.00001.9835720.00358369.87
56832006.12.01 16:49close284224.001.98360.00001.9844168.00358537.87
56842006.12.01 16:49close284112.001.98360.00001.984924.00358561.87
56852006.12.01 16:49close28406.001.98360.00001.9855-24.00358537.87
56862006.12.01 16:49close28393.001.98360.00001.9861-30.00358507.87
56872006.12.01 16:49buy28443.001.98400.00001.9855
56882006.12.01 16:50buy28456.001.98330.00001.9848
56892006.12.01 16:55buy284612.001.98270.00001.9842
56902006.12.01 16:56buy284724.001.98210.00001.9836
56912006.12.01 16:56buy284848.001.98140.00001.9829
56922006.12.03 15:04t/p284848.001.98290.00001.9829720.00359227.87
56932006.12.03 15:04close284724.001.98290.00001.9836192.00359419.87
56942006.12.03 15:04close284612.001.98290.00001.984224.00359443.87
56952006.12.03 15:04close28456.001.98290.00001.9848-24.00359419.87
56962006.12.03 15:04close28443.001.98290.00001.9855-33.00359386.87
56972006.12.03 15:04buy28493.001.98330.00001.9848
56982006.12.03 21:00buy28506.001.98280.00001.9843
56992006.12.03 21:47buy285112.001.98220.00001.9837
57002006.12.04 01:01buy285224.001.98120.00001.9827
57012006.12.04 01:02buy285348.001.98070.00001.9822
57022006.12.17 23:59close at stop285348.001.95230.00001.9822-13756.78345630.09
57032006.12.17 23:59close at stop285224.001.95230.00001.9827-6998.41338631.68
57042006.12.17 23:59close at stop285112.001.95230.00001.9837-3621.60335010.08
57052006.12.17 23:59close at stop28506.001.95230.00001.9843-1846.80333163.28
57062006.12.17 23:59close at stop28493.001.95230.00001.9848-938.40332224.88