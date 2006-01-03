|Symbol
|USDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.18 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; RiskPerTrade=2; MoneyManagment=false; MagicNumber=123456;
|Bars in test
|656
|Ticks modelled
|1346793
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|32599.01
|Gross profit
|38992.33
|Gross loss
|-6393.32
|Profit factor
|6.10
|Expected payoff
|20.50
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1509.54 (7.85%)
|Relative drawdown
|7.85% (1509.54)
|Total trades
|1590
|Short positions (won %)
|874 (63.16%)
|Long positions (won %)
|716 (67.46%)
|Profit trades (% of total)
|1035 (65.09%)
|Loss trades (% of total)
|555 (34.91%)
|Largest
|profit trade
|293.91
|loss trade
|-707.33
|Average
|profit trade
|37.67
|loss trade
|-11.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (189.74)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-180.13)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|689.85 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-1509.54 (7)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 05:30
|sell
|1
|1.00
|117.19
|0.00
|117.09
|2
|2006.01.03 06:14
|sell
|2
|2.00
|117.25
|0.00
|117.15
|3
|2006.01.03 07:07
|t/p
|2
|2.00
|117.15
|0.00
|117.15
|17.07
|10017.07
|4
|2006.01.03 07:07
|close
|1
|1.00
|117.15
|0.00
|117.09
|3.41
|10020.48
|5
|2006.01.03 07:07
|sell
|3
|1.00
|117.12
|0.00
|117.02
|6
|2006.01.03 07:32
|sell
|4
|2.00
|117.19
|0.00
|117.09
|7
|2006.01.03 07:34
|sell
|5
|4.00
|117.25
|0.00
|117.15
|8
|2006.01.03 07:45
|sell
|6
|8.00
|117.30
|0.00
|117.20
|9
|2006.01.03 08:20
|sell
|7
|16.00
|117.36
|0.00
|117.26
|10
|2006.01.03 08:58
|t/p
|7
|16.00
|117.26
|0.00
|117.26
|136.47
|10156.95
|11
|2006.01.03 08:58
|close
|6
|8.00
|117.24
|0.00
|117.20
|40.94
|10197.89
|12
|2006.01.03 08:58
|close
|5
|4.00
|117.24
|0.00
|117.15
|3.41
|10201.30
|13
|2006.01.03 08:58
|close
|4
|2.00
|117.24
|0.00
|117.09
|-8.53
|10192.77
|14
|2006.01.03 08:58
|close
|3
|1.00
|117.24
|0.00
|117.02
|-10.24
|10182.53
|15
|2006.01.03 09:30
|sell
|8
|1.00
|117.17
|0.00
|117.07
|16
|2006.01.03 09:35
|sell
|9
|2.00
|117.22
|0.00
|117.12
|17
|2006.01.03 09:42
|t/p
|9
|2.00
|117.12
|0.00
|117.12
|17.08
|10199.61
|18
|2006.01.03 09:42
|close
|8
|1.00
|117.12
|0.00
|117.07
|4.27
|10203.88
|19
|2006.01.03 09:42
|sell
|10
|1.00
|117.09
|0.00
|116.99
|20
|2006.01.03 09:49
|sell
|11
|2.00
|117.14
|0.00
|117.04
|21
|2006.01.03 09:52
|t/p
|11
|2.00
|117.04
|0.00
|117.04
|17.09
|10220.97
|22
|2006.01.03 09:52
|close
|10
|1.00
|117.03
|0.00
|116.99
|5.13
|10226.10
|23
|2006.01.03 09:52
|sell
|12
|1.00
|117.00
|0.00
|116.90
|24
|2006.01.03 09:55
|sell
|13
|2.00
|117.05
|0.00
|116.95
|25
|2006.01.03 10:11
|sell
|14
|4.00
|117.11
|0.00
|117.01
|26
|2006.01.03 10:47
|sell
|15
|8.00
|117.16
|0.00
|117.06
|27
|2006.01.03 11:07
|t/p
|15
|8.00
|117.06
|0.00
|117.06
|68.35
|10294.45
|28
|2006.01.03 11:07
|close
|14
|4.00
|117.05
|0.00
|117.01
|20.51
|10314.96
|29
|2006.01.03 11:07
|close
|13
|2.00
|117.05
|0.00
|116.95
|0.00
|10314.96
|30
|2006.01.03 11:07
|close
|12
|1.00
|117.05
|0.00
|116.90
|-4.27
|10310.69
|31
|2006.01.03 17:45
|sell
|16
|1.00
|116.32
|0.00
|116.22
|32
|2006.01.03 17:53
|sell
|17
|2.00
|116.37
|0.00
|116.27
|33
|2006.01.03 18:46
|sell
|18
|4.00
|116.43
|0.00
|116.33
|34
|2006.01.03 19:02
|sell
|19
|8.00
|116.50
|0.00
|116.40
|35
|2006.01.03 20:01
|t/p
|19
|8.00
|116.40
|0.00
|116.40
|68.73
|10379.42
|36
|2006.01.03 20:01
|close
|18
|4.00
|116.40
|0.00
|116.33
|10.31
|10389.73
|37
|2006.01.03 20:01
|close
|17
|2.00
|116.40
|0.00
|116.27
|-5.15
|10384.58
|38
|2006.01.03 20:01
|close
|16
|1.00
|116.40
|0.00
|116.22
|-6.87
|10377.71
|39
|2006.01.03 20:01
|sell
|20
|1.00
|116.37
|0.00
|116.27
|40
|2006.01.03 20:02
|t/p
|20
|1.00
|116.27
|0.00
|116.27
|8.60
|10386.31
|41
|2006.01.03 20:02
|sell
|21
|1.00
|116.23
|0.00
|116.13
|42
|2006.01.03 20:15
|sell
|22
|2.00
|116.29
|0.00
|116.19
|43
|2006.01.03 20:33
|t/p
|22
|2.00
|116.19
|0.00
|116.19
|17.21
|10403.52
|44
|2006.01.03 20:33
|close
|21
|1.00
|116.19
|0.00
|116.13
|3.44
|10406.96
|45
|2006.01.03 20:33
|sell
|23
|1.00
|116.16
|0.00
|116.06
|46
|2006.01.03 20:52
|t/p
|23
|1.00
|116.06
|0.00
|116.06
|8.62
|10415.58
|47
|2006.01.03 20:52
|sell
|24
|1.00
|116.03
|0.00
|115.93
|48
|2006.01.03 20:59
|sell
|25
|2.00
|116.08
|0.00
|115.98
|49
|2006.01.03 21:24
|sell
|26
|4.00
|116.14
|0.00
|116.04
|50
|2006.01.03 21:31
|sell
|27
|8.00
|116.20
|0.00
|116.10
|51
|2006.01.03 21:37
|sell
|28
|16.00
|116.26
|0.00
|116.16
|52
|2006.01.03 22:27
|t/p
|28
|16.00
|116.16
|0.00
|116.16
|137.74
|10553.32
|53
|2006.01.03 22:27
|close
|27
|8.00
|116.16
|0.00
|116.10
|27.55
|10580.87
|54
|2006.01.03 22:27
|close
|26
|4.00
|116.16
|0.00
|116.04
|-6.89
|10573.98
|55
|2006.01.03 22:27
|close
|25
|2.00
|116.16
|0.00
|115.98
|-13.77
|10560.21
|56
|2006.01.03 22:27
|close
|24
|1.00
|116.16
|0.00
|115.93
|-11.19
|10549.02
|57
|2006.01.03 22:27
|sell
|29
|1.00
|116.13
|0.00
|116.03
|58
|2006.01.03 22:46
|sell
|30
|2.00
|116.18
|0.00
|116.08
|59
|2006.01.03 23:26
|sell
|31
|4.00
|116.24
|0.00
|116.14
|60
|2006.01.04 00:25
|sell
|32
|8.00
|116.29
|0.00
|116.19
|61
|2006.01.04 00:42
|t/p
|32
|8.00
|116.19
|0.00
|116.19
|68.85
|10617.87
|62
|2006.01.04 00:42
|close
|31
|4.00
|116.19
|0.00
|116.14
|11.17
|10629.04
|63
|2006.01.04 00:42
|close
|30
|2.00
|116.19
|0.00
|116.08
|-4.74
|10624.30
|64
|2006.01.04 00:42
|close
|29
|1.00
|116.19
|0.00
|116.03
|-6.67
|10617.63
|65
|2006.01.04 12:00
|buy
|33
|1.00
|116.30
|0.00
|116.40
|66
|2006.01.04 12:59
|buy
|34
|2.00
|116.24
|0.00
|116.34
|67
|2006.01.04 13:10
|buy
|35
|4.00
|116.18
|0.00
|116.28
|68
|2006.01.04 13:27
|buy
|36
|8.00
|116.13
|0.00
|116.23
|69
|2006.01.04 13:34
|buy
|37
|16.00
|116.07
|0.00
|116.17
|70
|2006.01.04 15:07
|t/p
|37
|16.00
|116.17
|0.00
|116.17
|137.69
|10755.32
|71
|2006.01.04 15:07
|close
|36
|8.00
|116.20
|0.00
|116.23
|48.19
|10803.51
|72
|2006.01.04 15:07
|close
|35
|4.00
|116.20
|0.00
|116.28
|6.88
|10810.39
|73
|2006.01.04 15:07
|close
|34
|2.00
|116.20
|0.00
|116.34
|-6.88
|10803.51
|74
|2006.01.04 15:07
|close
|33
|1.00
|116.20
|0.00
|116.40
|-8.61
|10794.90
|75
|2006.01.06 15:15
|sell
|38
|1.00
|114.63
|0.00
|114.53
|76
|2006.01.06 15:21
|sell
|39
|2.00
|114.68
|0.00
|114.58
|77
|2006.01.06 15:24
|sell
|40
|4.00
|114.75
|0.00
|114.65
|78
|2006.01.06 15:32
|sell
|41
|8.00
|114.80
|0.00
|114.70
|79
|2006.01.06 15:42
|sell
|42
|16.00
|114.86
|0.00
|114.76
|80
|2006.01.06 15:52
|t/p
|42
|16.00
|114.76
|0.00
|114.76
|139.42
|10934.32
|81
|2006.01.06 15:52
|close
|41
|8.00
|114.76
|0.00
|114.70
|27.89
|10962.21
|82
|2006.01.06 15:52
|close
|40
|4.00
|114.76
|0.00
|114.65
|-3.49
|10958.72
|83
|2006.01.06 15:52
|close
|39
|2.00
|114.76
|0.00
|114.58
|-13.94
|10944.78
|84
|2006.01.06 15:52
|close
|38
|1.00
|114.76
|0.00
|114.53
|-11.33
|10933.45
|85
|2006.01.06 15:52
|sell
|43
|1.00
|114.73
|0.00
|114.63
|86
|2006.01.06 15:59
|t/p
|43
|1.00
|114.63
|0.00
|114.63
|8.73
|10942.18
|87
|2006.01.06 15:59
|sell
|44
|1.00
|114.59
|0.00
|114.49
|88
|2006.01.06 16:01
|sell
|45
|2.00
|114.64
|0.00
|114.54
|89
|2006.01.06 16:07
|sell
|46
|4.00
|114.69
|0.00
|114.59
|90
|2006.01.06 16:11
|t/p
|46
|4.00
|114.59
|0.00
|114.59
|34.91
|10977.09
|91
|2006.01.06 16:11
|close
|45
|2.00
|114.58
|0.00
|114.54
|10.47
|10987.56
|92
|2006.01.06 16:11
|close
|44
|1.00
|114.58
|0.00
|114.49
|0.87
|10988.43
|93
|2006.01.06 16:11
|sell
|47
|1.00
|114.55
|0.00
|114.45
|94
|2006.01.06 16:15
|t/p
|47
|1.00
|114.45
|0.00
|114.45
|8.74
|10997.17
|95
|2006.01.06 16:15
|sell
|48
|1.00
|114.41
|0.00
|114.31
|96
|2006.01.06 16:16
|sell
|49
|2.00
|114.47
|0.00
|114.37
|97
|2006.01.06 16:19
|t/p
|49
|2.00
|114.37
|0.00
|114.37
|17.49
|11014.66
|98
|2006.01.06 16:19
|close
|48
|1.00
|114.36
|0.00
|114.31
|4.37
|11019.03
|99
|2006.01.06 16:19
|sell
|50
|1.00
|114.33
|0.00
|114.23
|100
|2006.01.06 16:21
|sell
|51
|2.00
|114.39
|0.00
|114.29
|101
|2006.01.06 16:22
|sell
|52
|4.00
|114.45
|0.00
|114.35
|102
|2006.01.06 16:24
|sell
|53
|8.00
|114.51
|0.00
|114.41
|103
|2006.01.06 16:27
|sell
|54
|16.00
|114.57
|0.00
|114.47
|104
|2006.01.06 17:54
|t/p
|54
|16.00
|114.47
|0.00
|114.47
|139.77
|11158.80
|105
|2006.01.06 17:54
|close
|53
|8.00
|114.47
|0.00
|114.41
|27.96
|11186.76
|106
|2006.01.06 17:54
|close
|52
|4.00
|114.47
|0.00
|114.35
|-6.99
|11179.77
|107
|2006.01.06 17:54
|close
|51
|2.00
|114.47
|0.00
|114.29
|-13.98
|11165.79
|108
|2006.01.06 17:54
|close
|50
|1.00
|114.47
|0.00
|114.23
|-12.23
|11153.56
|109
|2006.01.06 17:54
|sell
|55
|1.00
|114.44
|0.00
|114.34
|110
|2006.01.06 18:05
|t/p
|55
|1.00
|114.34
|0.00
|114.34
|8.75
|11162.31
|111
|2006.01.06 18:05
|sell
|56
|1.00
|114.30
|0.00
|114.20
|112
|2006.01.06 18:06
|sell
|57
|2.00
|114.36
|0.00
|114.26
|113
|2006.01.06 18:13
|sell
|58
|4.00
|114.41
|0.00
|114.31
|114
|2006.01.06 18:15
|t/p
|58
|4.00
|114.31
|0.00
|114.31
|35.00
|11197.31
|115
|2006.01.06 18:15
|close
|57
|2.00
|114.28
|0.00
|114.26
|14.00
|11211.31
|116
|2006.01.06 18:15
|close
|56
|1.00
|114.28
|0.00
|114.20
|1.75
|11213.06
|117
|2006.01.06 18:15
|sell
|59
|1.00
|114.25
|0.00
|114.15
|118
|2006.01.06 18:15
|sell
|60
|2.00
|114.31
|0.00
|114.21
|119
|2006.01.06 18:17
|sell
|61
|4.00
|114.38
|0.00
|114.28
|120
|2006.01.06 18:28
|sell
|62
|8.00
|114.43
|0.00
|114.33
|121
|2006.01.06 18:48
|t/p
|62
|8.00
|114.33
|0.00
|114.33
|69.98
|11283.04
|122
|2006.01.06 18:48
|close
|61
|4.00
|114.32
|0.00
|114.28
|20.99
|11304.03
|123
|2006.01.06 18:48
|close
|60
|2.00
|114.32
|0.00
|114.21
|-1.75
|11302.28
|124
|2006.01.06 18:48
|close
|59
|1.00
|114.32
|0.00
|114.15
|-6.12
|11296.16
|125
|2006.01.06 18:48
|sell
|63
|1.00
|114.29
|0.00
|114.19
|126
|2006.01.06 18:59
|sell
|64
|2.00
|114.35
|0.00
|114.25
|127
|2006.01.06 20:47
|sell
|65
|4.00
|114.40
|0.00
|114.30
|128
|2006.01.06 22:56
|sell
|66
|8.00
|114.46
|0.00
|114.36
|129
|2006.01.09 00:00
|sell
|67
|16.00
|114.54
|0.00
|114.44
|130
|2006.01.09 01:07
|t/p
|67
|16.00
|114.44
|0.00
|114.44
|139.83
|11435.99
|131
|2006.01.09 01:07
|close
|66
|8.00
|114.43
|0.00
|114.36
|8.89
|11444.88
|132
|2006.01.09 01:07
|close
|65
|4.00
|114.43
|0.00
|114.30
|-16.53
|11428.35
|133
|2006.01.09 01:07
|close
|64
|2.00
|114.43
|0.00
|114.25
|-17.00
|11411.35
|134
|2006.01.09 01:07
|close
|63
|1.00
|114.43
|0.00
|114.19
|-13.74
|11397.61
|135
|2006.01.09 02:15
|sell
|68
|1.00
|113.96
|0.00
|113.86
|136
|2006.01.09 02:15
|sell
|69
|2.00
|114.01
|0.00
|113.91
|137
|2006.01.09 02:16
|sell
|70
|4.00
|114.07
|0.00
|113.97
|138
|2006.01.09 02:21
|t/p
|70
|4.00
|113.97
|0.00
|113.97
|35.10
|11432.71
|139
|2006.01.09 02:21
|close
|69
|2.00
|113.96
|0.00
|113.91
|8.78
|11441.49
|140
|2006.01.09 02:21
|close
|68
|1.00
|113.96
|0.00
|113.86
|0.00
|11441.49
|141
|2006.01.09 02:21
|sell
|71
|1.00
|113.93
|0.00
|113.83
|142
|2006.01.09 02:22
|sell
|72
|2.00
|114.00
|0.00
|113.90
|143
|2006.01.09 02:24
|t/p
|72
|2.00
|113.90
|0.00
|113.90
|17.56
|11459.05
|144
|2006.01.09 02:24
|close
|71
|1.00
|113.90
|0.00
|113.83
|2.63
|11461.68
|145
|2006.01.09 02:24
|sell
|73
|1.00
|113.87
|0.00
|113.77
|146
|2006.01.09 02:28
|sell
|74
|2.00
|113.93
|0.00
|113.83
|147
|2006.01.09 02:30
|sell
|75
|4.00
|113.99
|0.00
|113.89
|148
|2006.01.09 02:52
|sell
|76
|8.00
|114.04
|0.00
|113.94
|149
|2006.01.09 03:34
|t/p
|76
|8.00
|113.94
|0.00
|113.94
|70.22
|11531.90
|150
|2006.01.09 03:34
|close
|75
|4.00
|113.93
|0.00
|113.89
|21.06
|11552.96
|151
|2006.01.09 03:34
|close
|74
|2.00
|113.93
|0.00
|113.83
|0.00
|11552.96
|152
|2006.01.09 03:34
|close
|73
|1.00
|113.93
|0.00
|113.77
|-5.27
|11547.69
|153
|2006.01.09 06:15
|sell
|77
|1.00
|113.86
|0.00
|113.76
|154
|2006.01.09 06:51
|sell
|78
|2.00
|113.92
|0.00
|113.82
|155
|2006.01.09 07:41
|sell
|79
|4.00
|113.97
|0.00
|113.87
|156
|2006.01.09 07:42
|sell
|80
|8.00
|114.03
|0.00
|113.93
|157
|2006.01.09 07:43
|sell
|81
|16.00
|114.08
|0.00
|113.98
|158
|2006.01.09 10:43
|t/p
|81
|16.00
|113.98
|0.00
|113.98
|140.38
|11688.07
|159
|2006.01.09 10:43
|close
|80
|8.00
|113.98
|0.00
|113.93
|35.09
|11723.16
|160
|2006.01.09 10:43
|close
|79
|4.00
|113.98
|0.00
|113.87
|-3.51
|11719.65
|161
|2006.01.09 10:43
|close
|78
|2.00
|113.98
|0.00
|113.82
|-10.53
|11709.12
|162
|2006.01.09 10:43
|close
|77
|1.00
|113.98
|0.00
|113.76
|-10.53
|11698.59
|163
|2006.01.09 18:00
|buy
|82
|1.00
|114.71
|0.00
|114.81
|164
|2006.01.09 18:03
|buy
|83
|2.00
|114.66
|0.00
|114.76
|165
|2006.01.09 18:21
|buy
|84
|4.00
|114.60
|0.00
|114.70
|166
|2006.01.09 18:26
|buy
|85
|8.00
|114.55
|0.00
|114.65
|167
|2006.01.09 18:35
|buy
|86
|16.00
|114.49
|0.00
|114.59
|168
|2006.01.10 01:04
|t/p
|86
|16.00
|114.59
|0.00
|114.59
|159.47
|11858.06
|169
|2006.01.10 01:04
|close
|85
|8.00
|114.59
|0.00
|114.65
|37.85
|11895.91
|170
|2006.01.10 01:04
|close
|84
|4.00
|114.59
|0.00
|114.70
|1.47
|11897.38
|171
|2006.01.10 01:04
|close
|83
|2.00
|114.59
|0.00
|114.76
|-9.74
|11887.64
|172
|2006.01.10 01:04
|close
|82
|1.00
|114.59
|0.00
|114.81
|-9.23
|11878.41
|173
|2006.01.11 16:15
|sell
|87
|1.00
|114.20
|0.00
|114.10
|174
|2006.01.11 16:18
|sell
|88
|2.00
|114.25
|0.00
|114.15
|175
|2006.01.11 16:19
|sell
|89
|4.00
|114.32
|0.00
|114.22
|176
|2006.01.11 16:46
|t/p
|89
|4.00
|114.22
|0.00
|114.22
|35.02
|11913.43
|177
|2006.01.11 16:46
|close
|88
|2.00
|114.22
|0.00
|114.15
|5.25
|11918.68
|178
|2006.01.11 16:46
|close
|87
|1.00
|114.22
|0.00
|114.10
|-1.75
|11916.93
|179
|2006.01.11 17:20
|sell
|90
|1.00
|114.30
|0.00
|114.20
|180
|2006.01.11 17:25
|t/p
|90
|1.00
|114.20
|0.00
|114.20
|8.76
|11925.69
|181
|2006.01.11 17:25
|sell
|91
|1.00
|114.17
|0.00
|114.07
|182
|2006.01.11 17:33
|sell
|92
|2.00
|114.24
|0.00
|114.14
|183
|2006.01.11 17:41
|t/p
|92
|2.00
|114.14
|0.00
|114.14
|17.53
|11943.22
|184
|2006.01.11 17:41
|close
|91
|1.00
|114.13
|0.00
|114.07
|3.50
|11946.72
|185
|2006.01.11 18:00
|sell
|93
|1.00
|113.97
|0.00
|113.87
|186
|2006.01.11 18:02
|sell
|94
|2.00
|114.03
|0.00
|113.93
|187
|2006.01.11 18:12
|sell
|95
|4.00
|114.08
|0.00
|113.98
|188
|2006.01.11 18:38
|t/p
|95
|4.00
|113.98
|0.00
|113.98
|35.10
|11981.82
|189
|2006.01.11 18:38
|close
|94
|2.00
|113.98
|0.00
|113.93
|8.77
|11990.59
|190
|2006.01.11 18:38
|close
|93
|1.00
|113.98
|0.00
|113.87
|-0.88
|11989.71
|191
|2006.01.11 18:38
|sell
|96
|1.00
|113.95
|0.00
|113.85
|192
|2006.01.11 18:40
|sell
|97
|2.00
|114.00
|0.00
|113.90
|193
|2006.01.11 18:52
|sell
|98
|4.00
|114.05
|0.00
|113.95
|194
|2006.01.11 19:24
|sell
|99
|8.00
|114.11
|0.00
|114.01
|195
|2006.01.11 20:02
|sell
|100
|16.00
|114.16
|0.00
|114.06
|196
|2006.01.12 02:51
|t/p
|100
|16.00
|114.06
|0.00
|114.06
|67.79
|12057.50
|197
|2006.01.12 02:51
|close
|99
|8.00
|114.06
|0.00
|114.01
|-1.17
|12056.33
|198
|2006.01.12 02:51
|close
|98
|4.00
|114.06
|0.00
|113.95
|-21.63
|12034.70
|199
|2006.01.12 02:51
|close
|97
|2.00
|114.06
|0.00
|113.90
|-19.58
|12015.12
|200
|2006.01.12 02:51
|close
|96
|1.00
|114.06
|0.00
|113.85
|-14.17
|12000.95
|201
|2006.01.12 19:15
|buy
|101
|1.00
|114.29
|0.00
|114.39
|202
|2006.01.12 19:24
|buy
|102
|2.00
|114.24
|0.00
|114.34
|203
|2006.01.12 21:00
|buy
|103
|4.00
|114.18
|0.00
|114.28
|204
|2006.01.12 22:15
|t/p
|103
|4.00
|114.28
|0.00
|114.28
|35.00
|12035.95
|205
|2006.01.12 22:15
|close
|102
|2.00
|114.29
|0.00
|114.34
|8.75
|12044.70
|206
|2006.01.12 22:15
|close
|101
|1.00
|114.29
|0.00
|114.39
|0.00
|12044.70
|207
|2006.01.16 14:45
|buy
|104
|1.00
|114.93
|0.00
|115.03
|208
|2006.01.16 19:36
|buy
|105
|2.00
|114.88
|0.00
|114.98
|209
|2006.01.16 23:07
|t/p
|105
|2.00
|114.98
|0.00
|114.98
|17.39
|12062.09
|210
|2006.01.16 23:07
|close
|104
|1.00
|114.99
|0.00
|115.03
|5.22
|12067.31
|211
|2006.01.17 15:30
|buy
|106
|1.00
|115.50
|0.00
|115.60
|212
|2006.01.17 15:32
|buy
|107
|2.00
|115.45
|0.00
|115.55
|213
|2006.01.17 16:01
|t/p
|107
|2.00
|115.55
|0.00
|115.55
|17.31
|12084.62
|214
|2006.01.17 16:01
|close
|106
|1.00
|115.55
|0.00
|115.60
|4.33
|12088.95
|215
|2006.01.17 16:01
|buy
|108
|1.00
|115.58
|0.00
|115.68
|216
|2006.01.17 16:06
|t/p
|108
|1.00
|115.68
|0.00
|115.68
|8.65
|12097.60
|217
|2006.01.17 16:06
|buy
|109
|1.00
|115.72
|0.00
|115.82
|218
|2006.01.17 16:09
|buy
|110
|2.00
|115.67
|0.00
|115.77
|219
|2006.01.17 16:16
|buy
|111
|4.00
|115.62
|0.00
|115.72
|220
|2006.01.17 16:46
|t/p
|111
|4.00
|115.72
|0.00
|115.72
|34.57
|12132.17
|221
|2006.01.17 16:46
|close
|110
|2.00
|115.72
|0.00
|115.77
|8.64
|12140.81
|222
|2006.01.17 16:46
|close
|109
|1.00
|115.72
|0.00
|115.82
|0.00
|12140.81
|223
|2006.01.17 16:46
|buy
|112
|1.00
|115.75
|0.00
|115.85
|224
|2006.01.17 16:54
|t/p
|112
|1.00
|115.85
|0.00
|115.85
|8.63
|12149.44
|225
|2006.01.17 16:54
|buy
|113
|1.00
|115.90
|0.00
|116.00
|226
|2006.01.17 16:59
|buy
|114
|2.00
|115.83
|0.00
|115.93
|227
|2006.01.17 17:10
|buy
|115
|4.00
|115.78
|0.00
|115.88
|228
|2006.01.17 17:11
|buy
|116
|8.00
|115.71
|0.00
|115.81
|229
|2006.01.17 17:16
|t/p
|116
|8.00
|115.81
|0.00
|115.81
|69.07
|12218.51
|230
|2006.01.17 17:16
|close
|115
|4.00
|115.82
|0.00
|115.88
|13.81
|12232.32
|231
|2006.01.17 17:16
|close
|114
|2.00
|115.82
|0.00
|115.93
|-1.73
|12230.59
|232
|2006.01.17 17:16
|close
|113
|1.00
|115.82
|0.00
|116.00
|-6.91
|12223.68
|233
|2006.01.17 17:16
|buy
|117
|1.00
|115.85
|0.00
|115.95
|234
|2006.01.17 17:21
|buy
|118
|2.00
|115.80
|0.00
|115.90
|235
|2006.01.17 17:23
|buy
|119
|4.00
|115.74
|0.00
|115.84
|236
|2006.01.17 17:46
|t/p
|119
|4.00
|115.84
|0.00
|115.84
|34.52
|12258.20
|237
|2006.01.17 17:46
|close
|118
|2.00
|115.86
|0.00
|115.90
|10.36
|12268.56
|238
|2006.01.17 17:46
|close
|117
|1.00
|115.86
|0.00
|115.95
|0.86
|12269.42
|239
|2006.01.17 17:46
|buy
|120
|1.00
|115.89
|0.00
|115.99
|240
|2006.01.17 17:47
|buy
|121
|2.00
|115.83
|0.00
|115.93
|241
|2006.01.17 19:11
|buy
|122
|4.00
|115.78
|0.00
|115.88
|242
|2006.01.17 19:19
|buy
|123
|8.00
|115.71
|0.00
|115.81
|243
|2006.01.17 20:18
|buy
|124
|16.00
|115.66
|0.00
|115.76
|244
|2006.01.18 01:13
|t/p
|124
|16.00
|115.76
|0.00
|115.76
|158.05
|12427.47
|245
|2006.01.18 01:13
|close
|123
|8.00
|115.76
|0.00
|115.81
|44.48
|12471.95
|246
|2006.01.18 01:13
|close
|122
|4.00
|115.76
|0.00
|115.88
|-1.95
|12470.00
|247
|2006.01.18 01:13
|close
|121
|2.00
|115.76
|0.00
|115.93
|-9.61
|12460.39
|248
|2006.01.18 01:13
|close
|120
|1.00
|115.76
|0.00
|115.99
|-9.99
|12450.40
|249
|2006.01.18 10:15
|sell
|125
|1.00
|115.00
|0.00
|114.90
|250
|2006.01.18 10:22
|sell
|126
|2.00
|115.05
|0.00
|114.95
|251
|2006.01.18 10:27
|sell
|127
|4.00
|115.11
|0.00
|115.01
|252
|2006.01.18 10:37
|t/p
|127
|4.00
|115.01
|0.00
|115.01
|34.78
|12485.18
|253
|2006.01.18 10:37
|close
|126
|2.00
|115.00
|0.00
|114.95
|8.70
|12493.88
|254
|2006.01.18 10:37
|close
|125
|1.00
|115.00
|0.00
|114.90
|0.00
|12493.88
|255
|2006.01.18 10:37
|sell
|128
|1.00
|114.97
|0.00
|114.87
|256
|2006.01.18 10:46
|t/p
|128
|1.00
|114.87
|0.00
|114.87
|8.71
|12502.59
|257
|2006.01.18 11:00
|sell
|129
|1.00
|114.97
|0.00
|114.87
|258
|2006.01.18 11:01
|sell
|130
|2.00
|115.03
|0.00
|114.93
|259
|2006.01.18 11:01
|sell
|131
|4.00
|115.08
|0.00
|114.98
|260
|2006.01.18 11:49
|sell
|132
|8.00
|115.15
|0.00
|115.05
|261
|2006.01.18 12:16
|t/p
|132
|8.00
|115.05
|0.00
|115.05
|69.54
|12572.13
|262
|2006.01.18 12:16
|close
|131
|4.00
|115.05
|0.00
|114.98
|10.43
|12582.56
|263
|2006.01.18 12:16
|close
|130
|2.00
|115.05
|0.00
|114.93
|-3.48
|12579.08
|264
|2006.01.18 12:16
|close
|129
|1.00
|115.05
|0.00
|114.87
|-6.95
|12572.13
|265
|2006.01.18 12:30
|sell
|133
|1.00
|115.03
|0.00
|114.93
|266
|2006.01.18 12:42
|sell
|134
|2.00
|115.08
|0.00
|114.98
|267
|2006.01.18 12:49
|sell
|135
|4.00
|115.15
|0.00
|115.05
|268
|2006.01.18 12:58
|sell
|136
|8.00
|115.21
|0.00
|115.11
|269
|2006.01.18 13:20
|sell
|137
|16.00
|115.26
|0.00
|115.16
|270
|2006.01.18 13:40
|t/p
|137
|16.00
|115.16
|0.00
|115.16
|138.94
|12711.07
|271
|2006.01.18 13:40
|close
|136
|8.00
|115.16
|0.00
|115.11
|34.74
|12745.81
|272
|2006.01.18 13:40
|close
|135
|4.00
|115.16
|0.00
|115.05
|-3.47
|12742.34
|273
|2006.01.18 13:40
|close
|134
|2.00
|115.16
|0.00
|114.98
|-13.89
|12728.45
|274
|2006.01.18 13:40
|close
|133
|1.00
|115.16
|0.00
|114.93
|-11.29
|12717.16
|275
|2006.01.18 14:45
|sell
|138
|1.00
|114.89
|0.00
|114.79
|276
|2006.01.18 14:50
|sell
|139
|2.00
|114.94
|0.00
|114.84
|277
|2006.01.18 14:51
|sell
|140
|4.00
|115.01
|0.00
|114.91
|278
|2006.01.18 14:53
|sell
|141
|8.00
|115.07
|0.00
|114.97
|279
|2006.01.18 14:53
|sell
|142
|16.00
|115.13
|0.00
|115.03
|280
|2006.01.18 15:17
|t/p
|142
|16.00
|115.03
|0.00
|115.03
|139.10
|12856.26
|281
|2006.01.18 15:17
|close
|141
|8.00
|115.02
|0.00
|114.97
|34.78
|12891.04
|282
|2006.01.18 15:17
|close
|140
|4.00
|115.02
|0.00
|114.91
|-3.48
|12887.56
|283
|2006.01.18 15:17
|close
|139
|2.00
|115.02
|0.00
|114.84
|-13.91
|12873.65
|284
|2006.01.18 15:17
|close
|138
|1.00
|115.02
|0.00
|114.79
|-11.30
|12862.35
|285
|2006.01.18 15:17
|sell
|143
|1.00
|114.99
|0.00
|114.89
|286
|2006.01.18 15:30
|t/p
|143
|1.00
|114.89
|0.00
|114.89
|8.71
|12871.06
|287
|2006.01.18 15:45
|sell
|144
|1.00
|114.94
|0.00
|114.84
|288
|2006.01.18 15:59
|sell
|145
|2.00
|115.00
|0.00
|114.90
|289
|2006.01.18 16:00
|sell
|146
|4.00
|115.05
|0.00
|114.95
|290
|2006.01.18 16:04
|sell
|147
|8.00
|115.12
|0.00
|115.02
|291
|2006.01.18 16:14
|sell
|148
|16.00
|115.19
|0.00
|115.09
|292
|2006.01.19 14:22
|t/p
|148
|16.00
|115.09
|0.00
|115.09
|66.56
|12937.62
|293
|2006.01.19 14:22
|close
|147
|8.00
|115.07
|0.00
|115.02
|-1.48
|12936.14
|294
|2006.01.19 14:22
|close
|146
|4.00
|115.07
|0.00
|114.95
|-25.07
|12911.07
|295
|2006.01.19 14:22
|close
|145
|2.00
|115.07
|0.00
|114.90
|-21.23
|12889.84
|296
|2006.01.19 14:22
|close
|144
|1.00
|115.07
|0.00
|114.84
|-15.83
|12874.01
|297
|2006.01.20 00:00
|buy
|149
|1.00
|115.54
|0.00
|115.64
|298
|2006.01.20 00:14
|buy
|150
|2.00
|115.49
|0.00
|115.59
|299
|2006.01.20 01:31
|t/p
|150
|2.00
|115.59
|0.00
|115.59
|17.30
|12891.31
|300
|2006.01.20 01:31
|close
|149
|1.00
|115.59
|0.00
|115.64
|4.33
|12895.64
|301
|2006.01.20 15:30
|sell
|151
|1.00
|115.01
|0.00
|114.91
|302
|2006.01.20 15:32
|sell
|152
|2.00
|115.07
|0.00
|114.97
|303
|2006.01.20 15:48
|sell
|153
|4.00
|115.12
|0.00
|115.02
|304
|2006.01.20 15:50
|sell
|154
|8.00
|115.18
|0.00
|115.08
|305
|2006.01.20 16:41
|sell
|155
|16.00
|115.24
|0.00
|115.14
|306
|2006.01.23 00:14
|t/p
|155
|16.00
|115.14
|0.00
|115.14
|114.81
|13010.45
|307
|2006.01.23 00:14
|close
|154
|8.00
|115.13
|0.00
|115.08
|22.66
|13033.11
|308
|2006.01.23 00:14
|close
|153
|4.00
|115.13
|0.00
|115.02
|-9.51
|13023.60
|309
|2006.01.23 00:14
|close
|152
|2.00
|115.13
|0.00
|114.97
|-13.44
|13010.16
|310
|2006.01.23 00:14
|close
|151
|1.00
|115.13
|0.00
|114.91
|-11.93
|12998.23
|311
|2006.01.23 03:00
|sell
|156
|1.00
|114.83
|0.00
|114.73
|312
|2006.01.23 04:26
|t/p
|156
|1.00
|114.73
|0.00
|114.73
|8.72
|13006.95
|313
|2006.01.23 05:00
|sell
|157
|1.00
|114.53
|0.00
|114.43
|314
|2006.01.23 05:01
|sell
|158
|2.00
|114.58
|0.00
|114.48
|315
|2006.01.23 05:01
|sell
|159
|4.00
|114.65
|0.00
|114.55
|316
|2006.01.23 05:09
|sell
|160
|8.00
|114.71
|0.00
|114.61
|317
|2006.01.23 06:14
|sell
|161
|16.00
|114.76
|0.00
|114.66
|318
|2006.01.23 08:41
|t/p
|161
|16.00
|114.66
|0.00
|114.66
|139.58
|13146.53
|319
|2006.01.23 08:41
|close
|160
|8.00
|114.63
|0.00
|114.61
|55.83
|13202.36
|320
|2006.01.23 08:41
|close
|159
|4.00
|114.63
|0.00
|114.55
|6.98
|13209.34
|321
|2006.01.23 08:41
|close
|158
|2.00
|114.63
|0.00
|114.48
|-8.72
|13200.62
|322
|2006.01.23 08:41
|close
|157
|1.00
|114.63
|0.00
|114.43
|-8.72
|13191.90
|323
|2006.01.23 14:15
|sell
|162
|1.00
|114.29
|0.00
|114.19
|324
|2006.01.23 14:37
|sell
|163
|2.00
|114.35
|0.00
|114.25
|325
|2006.01.23 14:55
|sell
|164
|4.00
|114.40
|0.00
|114.30
|326
|2006.01.23 15:02
|sell
|165
|8.00
|114.46
|0.00
|114.36
|327
|2006.01.23 15:24
|t/p
|165
|8.00
|114.36
|0.00
|114.36
|69.96
|13261.86
|328
|2006.01.23 15:24
|close
|164
|4.00
|114.35
|0.00
|114.30
|17.49
|13279.35
|329
|2006.01.23 15:24
|close
|163
|2.00
|114.35
|0.00
|114.25
|0.00
|13279.35
|330
|2006.01.23 15:24
|close
|162
|1.00
|114.35
|0.00
|114.19
|-5.25
|13274.10
|331
|2006.01.25 01:30
|buy
|166
|1.00
|115.12
|0.00
|115.22
|332
|2006.01.25 01:57
|buy
|167
|2.00
|115.06
|0.00
|115.16
|333
|2006.01.25 01:57
|buy
|168
|4.00
|114.99
|0.00
|115.09
|334
|2006.01.25 03:42
|t/p
|168
|4.00
|115.09
|0.00
|115.09
|34.75
|13308.85
|335
|2006.01.25 03:42
|close
|167
|2.00
|115.10
|0.00
|115.16
|6.95
|13315.80
|336
|2006.01.25 03:42
|close
|166
|1.00
|115.10
|0.00
|115.22
|-1.74
|13314.06
|337
|2006.01.25 04:15
|buy
|169
|1.00
|115.17
|0.00
|115.27
|338
|2006.01.25 06:18
|buy
|170
|2.00
|115.12
|0.00
|115.22
|339
|2006.01.25 06:58
|buy
|171
|4.00
|115.06
|0.00
|115.16
|340
|2006.01.25 06:59
|buy
|172
|8.00
|114.99
|0.00
|115.09
|341
|2006.01.25 07:00
|buy
|173
|16.00
|114.92
|0.00
|115.02
|342
|2006.01.25 08:13
|t/p
|173
|16.00
|115.02
|0.00
|115.02
|139.09
|13453.15
|343
|2006.01.25 08:13
|close
|172
|8.00
|115.03
|0.00
|115.09
|27.82
|13480.97
|344
|2006.01.25 08:13
|close
|171
|4.00
|115.03
|0.00
|115.16
|-10.43
|13470.54
|345
|2006.01.25 08:13
|close
|170
|2.00
|115.03
|0.00
|115.22
|-15.65
|13454.89
|346
|2006.01.25 08:13
|close
|169
|1.00
|115.03
|0.00
|115.27
|-12.17
|13442.72
|347
|2006.01.25 16:15
|buy
|174
|1.00
|115.64
|0.00
|115.74
|348
|2006.01.25 16:42
|t/p
|174
|1.00
|115.74
|0.00
|115.74
|8.64
|13451.36
|349
|2006.01.25 16:42
|buy
|175
|1.00
|115.78
|0.00
|115.88
|350
|2006.01.25 16:48
|t/p
|175
|1.00
|115.88
|0.00
|115.88
|8.63
|13459.99
|351
|2006.01.25 16:48
|buy
|176
|1.00
|115.91
|0.00
|116.01
|352
|2006.01.25 16:52
|buy
|177
|2.00
|115.83
|0.00
|115.93
|353
|2006.01.25 16:59
|buy
|178
|4.00
|115.77
|0.00
|115.87
|354
|2006.01.25 17:00
|buy
|179
|8.00
|115.70
|0.00
|115.80
|355
|2006.01.25 18:18
|buy
|180
|16.00
|115.64
|0.00
|115.74
|356
|2006.01.25 21:29
|t/p
|180
|16.00
|115.74
|0.00
|115.74
|138.23
|13598.22
|357
|2006.01.25 21:29
|close
|179
|8.00
|115.75
|0.00
|115.80
|34.56
|13632.78
|358
|2006.01.25 21:29
|close
|178
|4.00
|115.75
|0.00
|115.87
|-6.91
|13625.87
|359
|2006.01.25 21:29
|close
|177
|2.00
|115.75
|0.00
|115.93
|-13.82
|13612.05
|360
|2006.01.25 21:29
|close
|176
|1.00
|115.75
|0.00
|116.01
|-13.82
|13598.23
|361
|2006.01.25 21:29
|buy
|181
|1.00
|115.78
|0.00
|115.88
|362
|2006.01.25 21:35
|buy
|182
|2.00
|115.73
|0.00
|115.83
|363
|2006.01.25 22:59
|t/p
|182
|2.00
|115.83
|0.00
|115.83
|17.27
|13615.50
|364
|2006.01.25 22:59
|close
|181
|1.00
|115.83
|0.00
|115.88
|4.32
|13619.82
|365
|2006.01.26 20:30
|buy
|183
|1.00
|116.44
|0.00
|116.54
|366
|2006.01.26 20:30
|buy
|184
|2.00
|116.39
|0.00
|116.49
|367
|2006.01.26 20:38
|buy
|185
|4.00
|116.34
|0.00
|116.44
|368
|2006.01.26 22:57
|t/p
|185
|4.00
|116.44
|0.00
|116.44
|34.35
|13654.17
|369
|2006.01.26 22:57
|close
|184
|2.00
|116.44
|0.00
|116.49
|8.59
|13662.76
|370
|2006.01.26 22:57
|close
|183
|1.00
|116.44
|0.00
|116.54
|0.00
|13662.76
|371
|2006.01.26 23:15
|buy
|186
|1.00
|116.48
|0.00
|116.58
|372
|2006.01.27 00:12
|buy
|187
|2.00
|116.42
|0.00
|116.52
|373
|2006.01.27 00:12
|buy
|188
|4.00
|116.37
|0.00
|116.47
|374
|2006.01.27 00:36
|buy
|189
|8.00
|116.30
|0.00
|116.40
|375
|2006.01.27 00:38
|buy
|190
|16.00
|116.24
|0.00
|116.34
|376
|2006.01.27 01:09
|t/p
|190
|16.00
|116.34
|0.00
|116.34
|137.52
|13800.28
|377
|2006.01.27 01:09
|close
|189
|8.00
|116.35
|0.00
|116.40
|34.38
|13834.66
|378
|2006.01.27 01:09
|close
|188
|4.00
|116.35
|0.00
|116.47
|-6.88
|13827.78
|379
|2006.01.27 01:09
|close
|187
|2.00
|116.35
|0.00
|116.52
|-12.03
|13815.75
|380
|2006.01.27 01:09
|close
|186
|1.00
|116.35
|0.00
|116.58
|-9.93
|13805.82
|381
|2006.01.27 12:30
|buy
|191
|1.00
|116.85
|0.00
|116.95
|382
|2006.01.27 12:37
|buy
|192
|2.00
|116.80
|0.00
|116.90
|383
|2006.01.27 13:34
|buy
|193
|4.00
|116.73
|0.00
|116.83
|384
|2006.01.27 14:30
|buy
|194
|8.00
|116.65
|0.00
|116.75
|385
|2006.01.27 14:30
|buy
|195
|16.00
|116.59
|0.00
|116.69
|386
|2006.01.27 16:04
|t/p
|195
|16.00
|116.69
|0.00
|116.69
|137.12
|13942.94
|387
|2006.01.27 16:04
|close
|194
|8.00
|116.69
|0.00
|116.75
|27.42
|13970.36
|388
|2006.01.27 16:04
|close
|193
|4.00
|116.69
|0.00
|116.83
|-13.71
|13956.65
|389
|2006.01.27 16:04
|close
|192
|2.00
|116.69
|0.00
|116.90
|-18.85
|13937.80
|390
|2006.01.27 16:04
|close
|191
|1.00
|116.69
|0.00
|116.95
|-13.71
|13924.09
|391
|2006.01.27 17:15
|buy
|196
|1.00
|117.03
|0.00
|117.13
|392
|2006.01.27 17:16
|buy
|197
|2.00
|116.96
|0.00
|117.06
|393
|2006.01.27 17:20
|buy
|198
|4.00
|116.90
|0.00
|117.00
|394
|2006.01.27 17:34
|buy
|199
|8.00
|116.85
|0.00
|116.95
|395
|2006.01.27 17:38
|t/p
|199
|8.00
|116.95
|0.00
|116.95
|68.41
|13992.50
|396
|2006.01.27 17:38
|close
|198
|4.00
|116.95
|0.00
|117.00
|17.10
|14009.60
|397
|2006.01.27 17:38
|close
|197
|2.00
|116.95
|0.00
|117.06
|-1.71
|14007.89
|398
|2006.01.27 17:38
|close
|196
|1.00
|116.95
|0.00
|117.13
|-6.84
|14001.05
|399
|2006.01.27 17:38
|buy
|200
|1.00
|116.98
|0.00
|117.08
|400
|2006.01.27 17:50
|t/p
|200
|1.00
|117.08
|0.00
|117.08
|8.53
|14009.58
|401
|2006.01.27 18:00
|buy
|201
|1.00
|117.18
|0.00
|117.28
|402
|2006.01.27 18:27
|t/p
|201
|1.00
|117.28
|0.00
|117.28
|8.53
|14018.11
|403
|2006.01.27 18:27
|buy
|202
|1.00
|117.32
|0.00
|117.42
|404
|2006.01.27 18:28
|buy
|203
|2.00
|117.26
|0.00
|117.36
|405
|2006.01.27 18:45
|buy
|204
|4.00
|117.21
|0.00
|117.31
|406
|2006.01.27 19:12
|t/p
|204
|4.00
|117.31
|0.00
|117.31
|34.09
|14052.20
|407
|2006.01.27 19:12
|close
|203
|2.00
|117.32
|0.00
|117.36
|10.23
|14062.43
|408
|2006.01.27 19:12
|close
|202
|1.00
|117.32
|0.00
|117.42
|0.00
|14062.43
|409
|2006.01.27 19:12
|buy
|205
|1.00
|117.35
|0.00
|117.45
|410
|2006.01.27 20:15
|buy
|206
|2.00
|117.30
|0.00
|117.40
|411
|2006.01.27 21:18
|buy
|207
|4.00
|117.24
|0.00
|117.34
|412
|2006.01.30 00:23
|buy
|208
|8.00
|117.18
|0.00
|117.28
|413
|2006.01.30 00:37
|buy
|209
|16.00
|117.13
|0.00
|117.23
|414
|2006.01.30 02:20
|t/p
|209
|16.00
|117.23
|0.00
|117.23
|136.49
|14198.92
|415
|2006.01.30 02:20
|close
|208
|8.00
|117.23
|0.00
|117.28
|34.12
|14233.04
|416
|2006.01.30 02:20
|close
|207
|4.00
|117.23
|0.00
|117.34
|1.55
|14234.59
|417
|2006.01.30 02:20
|close
|206
|2.00
|117.23
|0.00
|117.40
|-9.46
|14225.13
|418
|2006.01.30 02:20
|close
|205
|1.00
|117.23
|0.00
|117.45
|-9.00
|14216.13
|419
|2006.01.31 13:30
|sell
|210
|1.00
|117.08
|0.00
|116.98
|420
|2006.01.31 13:33
|sell
|211
|2.00
|117.14
|0.00
|117.04
|421
|2006.01.31 13:44
|sell
|212
|4.00
|117.19
|0.00
|117.09
|422
|2006.01.31 13:52
|sell
|213
|8.00
|117.39
|0.00
|117.29
|423
|2006.01.31 13:52
|t/p
|213
|8.00
|117.29
|0.00
|117.29
|68.26
|14284.39
|424
|2006.01.31 14:03
|sell
|214
|8.00
|117.25
|0.00
|117.15
|425
|2006.01.31 14:10
|sell
|215
|16.00
|117.31
|0.00
|117.21
|426
|2006.01.31 15:54
|t/p
|215
|16.00
|117.21
|0.00
|117.21
|136.52
|14420.91
|427
|2006.01.31 15:54
|close
|214
|8.00
|117.20
|0.00
|117.15
|34.13
|14455.04
|428
|2006.01.31 15:54
|close
|212
|4.00
|117.20
|0.00
|117.09
|-3.41
|14451.63
|429
|2006.01.31 15:54
|close
|211
|2.00
|117.20
|0.00
|117.04
|-10.24
|14441.39
|430
|2006.01.31 15:54
|close
|210
|1.00
|117.20
|0.00
|116.98
|-10.24
|14431.15
|431
|2006.02.03 15:30
|buy
|216
|1.00
|119.40
|0.00
|119.50
|432
|2006.02.03 15:31
|buy
|217
|2.00
|119.35
|0.00
|119.45
|433
|2006.02.03 15:38
|buy
|218
|4.00
|119.30
|0.00
|119.40
|434
|2006.02.03 15:44
|buy
|219
|8.00
|119.24
|0.00
|119.34
|435
|2006.02.03 15:47
|buy
|220
|16.00
|119.18
|0.00
|119.28
|436
|2006.02.03 15:59
|t/p
|220
|16.00
|119.28
|0.00
|119.28
|134.13
|14565.28
|437
|2006.02.03 15:59
|close
|219
|8.00
|119.29
|0.00
|119.34
|33.53
|14598.81
|438
|2006.02.03 15:59
|close
|218
|4.00
|119.29
|0.00
|119.40
|-3.35
|14595.46
|439
|2006.02.03 15:59
|close
|217
|2.00
|119.29
|0.00
|119.45
|-10.06
|14585.40
|440
|2006.02.03 15:59
|close
|216
|1.00
|119.29
|0.00
|119.50
|-9.22
|14576.18
|441
|2006.02.03 15:59
|buy
|221
|1.00
|119.32
|0.00
|119.42
|442
|2006.02.03 16:00
|buy
|222
|2.00
|119.27
|0.00
|119.37
|443
|2006.02.03 16:00
|buy
|223
|4.00
|119.20
|0.00
|119.30
|444
|2006.02.03 16:07
|buy
|224
|8.00
|119.13
|0.00
|119.23
|445
|2006.02.03 16:21
|buy
|225
|16.00
|119.07
|0.00
|119.17
|446
|2006.02.03 16:33
|t/p
|225
|16.00
|119.17
|0.00
|119.17
|134.25
|14710.43
|447
|2006.02.03 16:33
|close
|224
|8.00
|119.18
|0.00
|119.23
|33.56
|14743.99
|448
|2006.02.03 16:33
|close
|223
|4.00
|119.18
|0.00
|119.30
|-6.71
|14737.28
|449
|2006.02.03 16:33
|close
|222
|2.00
|119.18
|0.00
|119.37
|-15.10
|14722.18
|450
|2006.02.03 16:33
|close
|221
|1.00
|119.18
|0.00
|119.42
|-11.75
|14710.43
|451
|2006.02.03 16:33
|buy
|226
|1.00
|119.21
|0.00
|119.31
|452
|2006.02.03 16:35
|buy
|227
|2.00
|119.16
|0.00
|119.26
|453
|2006.02.03 16:57
|buy
|228
|4.00
|119.10
|0.00
|119.20
|454
|2006.02.03 17:09
|buy
|229
|8.00
|119.05
|0.00
|119.15
|455
|2006.02.03 17:21
|t/p
|229
|8.00
|119.15
|0.00
|119.15
|67.14
|14777.57
|456
|2006.02.03 17:21
|close
|228
|4.00
|119.15
|0.00
|119.20
|16.79
|14794.36
|457
|2006.02.03 17:21
|close
|227
|2.00
|119.15
|0.00
|119.26
|-1.68
|14792.68
|458
|2006.02.03 17:21
|close
|226
|1.00
|119.15
|0.00
|119.31
|-5.04
|14787.64
|459
|2006.02.03 17:21
|buy
|230
|1.00
|119.18
|0.00
|119.28
|460
|2006.02.03 17:23
|buy
|231
|2.00
|119.13
|0.00
|119.23
|461
|2006.02.03 17:30
|buy
|232
|4.00
|119.07
|0.00
|119.17
|462
|2006.02.03 17:33
|buy
|233
|8.00
|118.99
|0.00
|119.09
|463
|2006.02.03 17:36
|buy
|234
|16.00
|118.93
|0.00
|119.03
|464
|2006.02.03 18:13
|t/p
|234
|16.00
|119.03
|0.00
|119.03
|134.41
|14922.05
|465
|2006.02.03 18:13
|close
|233
|8.00
|119.04
|0.00
|119.09
|33.60
|14955.65
|466
|2006.02.03 18:13
|close
|232
|4.00
|119.04
|0.00
|119.17
|-10.08
|14945.57
|467
|2006.02.03 18:13
|close
|231
|2.00
|119.04
|0.00
|119.23
|-15.12
|14930.45
|468
|2006.02.03 18:13
|close
|230
|1.00
|119.04
|0.00
|119.28
|-11.76
|14918.69
|469
|2006.02.03 19:15
|buy
|235
|1.00
|119.11
|0.00
|119.21
|470
|2006.02.03 19:27
|buy
|236
|2.00
|119.06
|0.00
|119.16
|471
|2006.02.03 19:43
|buy
|237
|4.00
|118.99
|0.00
|119.09
|472
|2006.02.03 20:48
|buy
|238
|8.00
|118.93
|0.00
|119.03
|473
|2006.02.03 21:36
|buy
|239
|16.00
|118.88
|0.00
|118.98
|474
|2006.02.06 16:03
|t/p
|239
|16.00
|118.98
|0.00
|118.98
|154.32
|15073.01
|475
|2006.02.06 16:03
|close
|238
|8.00
|118.98
|0.00
|119.03
|43.54
|15116.55
|476
|2006.02.06 16:03
|close
|237
|4.00
|118.98
|0.00
|119.09
|1.60
|15118.15
|477
|2006.02.06 16:03
|close
|236
|2.00
|118.98
|0.00
|119.16
|-10.97
|15107.18
|478
|2006.02.06 16:03
|close
|235
|1.00
|118.98
|0.00
|119.21
|-9.69
|15097.49
|479
|2006.02.07 09:15
|sell
|240
|1.00
|118.36
|0.00
|118.26
|480
|2006.02.07 09:54
|t/p
|240
|1.00
|118.26
|0.00
|118.26
|8.46
|15105.95
|481
|2006.02.07 09:54
|sell
|241
|1.00
|118.23
|0.00
|118.13
|482
|2006.02.07 10:04
|t/p
|241
|1.00
|118.13
|0.00
|118.13
|8.47
|15114.42
|483
|2006.02.07 10:04
|sell
|242
|1.00
|118.10
|0.00
|118.00
|484
|2006.02.07 10:29
|t/p
|242
|1.00
|118.00
|0.00
|118.00
|8.47
|15122.89
|485
|2006.02.07 10:29
|sell
|243
|1.00
|117.97
|0.00
|117.87
|486
|2006.02.07 10:30
|t/p
|243
|1.00
|117.87
|0.00
|117.87
|8.48
|15131.37
|487
|2006.02.07 10:30
|sell
|244
|1.00
|117.84
|0.00
|117.74
|488
|2006.02.07 10:32
|t/p
|244
|1.00
|117.74
|0.00
|117.74
|8.49
|15139.86
|489
|2006.02.07 10:32
|sell
|245
|1.00
|117.70
|0.00
|117.60
|490
|2006.02.07 10:46
|sell
|246
|2.00
|117.76
|0.00
|117.66
|491
|2006.02.07 10:47
|sell
|247
|4.00
|117.84
|0.00
|117.74
|492
|2006.02.07 11:53
|sell
|248
|8.00
|117.90
|0.00
|117.80
|493
|2006.02.07 12:04
|sell
|249
|16.00
|117.96
|0.00
|117.86
|494
|2006.02.07 14:48
|t/p
|249
|16.00
|117.86
|0.00
|117.86
|135.76
|15275.62
|495
|2006.02.07 14:48
|close
|248
|8.00
|117.85
|0.00
|117.80
|33.94
|15309.56
|496
|2006.02.07 14:48
|close
|247
|4.00
|117.85
|0.00
|117.74
|-3.39
|15306.17
|497
|2006.02.07 14:48
|close
|246
|2.00
|117.85
|0.00
|117.66
|-15.27
|15290.90
|498
|2006.02.07 14:48
|close
|245
|1.00
|117.85
|0.00
|117.60
|-12.73
|15278.17
|499
|2006.02.07 14:48
|sell
|250
|1.00
|117.82
|0.00
|117.72
|500
|2006.02.07 15:00
|sell
|251
|2.00
|117.87
|0.00
|117.77
|501
|2006.02.07 16:12
|sell
|252
|4.00
|117.93
|0.00
|117.83
|502
|2006.02.07 16:17
|sell
|253
|8.00
|117.98
|0.00
|117.88
|503
|2006.02.07 16:32
|sell
|254
|16.00
|118.04
|0.00
|117.94
|504
|2006.02.07 22:54
|t/p
|254
|16.00
|117.94
|0.00
|117.94
|135.67
|15413.84
|505
|2006.02.07 22:54
|close
|253
|8.00
|117.93
|0.00
|117.88
|33.92
|15447.76
|506
|2006.02.07 22:54
|close
|252
|4.00
|117.93
|0.00
|117.83
|0.00
|15447.76
|507
|2006.02.07 22:54
|close
|251
|2.00
|117.93
|0.00
|117.77
|-10.18
|15437.58
|508
|2006.02.07 22:54
|close
|250
|1.00
|117.93
|0.00
|117.72
|-9.33
|15428.25
|509
|2006.02.08 15:15
|buy
|255
|1.00
|118.34
|0.00
|118.44
|510
|2006.02.08 16:47
|t/p
|255
|1.00
|118.44
|0.00
|118.44
|8.44
|15436.69
|511
|2006.02.08 17:15
|buy
|256
|1.00
|118.66
|0.00
|118.76
|512
|2006.02.08 17:31
|t/p
|256
|1.00
|118.76
|0.00
|118.76
|8.42
|15445.11
|513
|2006.02.08 17:31
|buy
|257
|1.00
|118.79
|0.00
|118.89
|514
|2006.02.08 17:35
|buy
|258
|2.00
|118.74
|0.00
|118.84
|515
|2006.02.08 17:42
|buy
|259
|4.00
|118.68
|0.00
|118.78
|516
|2006.02.08 18:50
|buy
|260
|8.00
|118.63
|0.00
|118.73
|517
|2006.02.08 21:08
|buy
|261
|16.00
|118.57
|0.00
|118.67
|518
|2006.02.09 04:23
|t/p
|261
|16.00
|118.67
|0.00
|118.67
|194.34
|15639.45
|519
|2006.02.09 04:23
|close
|260
|8.00
|118.68
|0.00
|118.73
|63.47
|15702.92
|520
|2006.02.09 04:23
|close
|259
|4.00
|118.68
|0.00
|118.78
|14.88
|15717.80
|521
|2006.02.09 04:23
|close
|258
|2.00
|118.68
|0.00
|118.84
|-2.67
|15715.13
|522
|2006.02.09 04:23
|close
|257
|1.00
|118.68
|0.00
|118.89
|-5.55
|15709.58
|523
|2006.02.10 06:45
|sell
|262
|1.00
|117.83
|0.00
|117.73
|524
|2006.02.10 06:49
|sell
|263
|2.00
|117.89
|0.00
|117.79
|525
|2006.02.10 06:50
|sell
|264
|4.00
|117.94
|0.00
|117.84
|526
|2006.02.10 06:52
|sell
|265
|8.00
|118.00
|0.00
|117.90
|527
|2006.02.10 07:26
|t/p
|265
|8.00
|117.90
|0.00
|117.90
|67.86
|15777.44
|528
|2006.02.10 07:26
|close
|264
|4.00
|117.89
|0.00
|117.84
|16.97
|15794.41
|529
|2006.02.10 07:26
|close
|263
|2.00
|117.89
|0.00
|117.79
|0.00
|15794.41
|530
|2006.02.10 07:26
|close
|262
|1.00
|117.89
|0.00
|117.73
|-5.09
|15789.32
|531
|2006.02.10 07:26
|sell
|266
|1.00
|117.86
|0.00
|117.76
|532
|2006.02.10 08:07
|sell
|267
|2.00
|117.91
|0.00
|117.81
|533
|2006.02.10 08:26
|t/p
|267
|2.00
|117.81
|0.00
|117.81
|16.98
|15806.30
|534
|2006.02.10 08:26
|close
|266
|1.00
|117.81
|0.00
|117.76
|4.24
|15810.54
|535
|2006.02.10 08:26
|sell
|268
|1.00
|117.78
|0.00
|117.68
|536
|2006.02.10 08:27
|t/p
|268
|1.00
|117.68
|0.00
|117.68
|8.50
|15819.04
|537
|2006.02.10 08:27
|sell
|269
|1.00
|117.64
|0.00
|117.54
|538
|2006.02.10 08:28
|sell
|270
|2.00
|117.69
|0.00
|117.59
|539
|2006.02.10 08:43
|t/p
|270
|2.00
|117.59
|0.00
|117.59
|17.01
|15836.05
|540
|2006.02.10 08:43
|close
|269
|1.00
|117.58
|0.00
|117.54
|5.10
|15841.15
|541
|2006.02.10 08:43
|sell
|271
|1.00
|117.55
|0.00
|117.45
|542
|2006.02.10 08:44
|sell
|272
|2.00
|117.62
|0.00
|117.52
|543
|2006.02.10 09:17
|sell
|273
|4.00
|117.68
|0.00
|117.58
|544
|2006.02.10 09:26
|sell
|274
|8.00
|117.73
|0.00
|117.63
|545
|2006.02.10 09:30
|sell
|275
|16.00
|117.79
|0.00
|117.69
|546
|2006.02.10 10:26
|t/p
|275
|16.00
|117.69
|0.00
|117.69
|135.95
|15977.10
|547
|2006.02.10 10:26
|close
|274
|8.00
|117.69
|0.00
|117.63
|27.19
|16004.29
|548
|2006.02.10 10:26
|close
|273
|4.00
|117.69
|0.00
|117.58
|-3.40
|16000.89
|549
|2006.02.10 10:26
|close
|272
|2.00
|117.69
|0.00
|117.52
|-11.90
|15988.99
|550
|2006.02.10 10:26
|close
|271
|1.00
|117.69
|0.00
|117.45
|-11.90
|15977.09
|551
|2006.02.10 10:26
|sell
|276
|1.00
|117.66
|0.00
|117.56
|552
|2006.02.10 10:52
|t/p
|276
|1.00
|117.56
|0.00
|117.56
|8.51
|15985.60
|553
|2006.02.10 10:52
|sell
|277
|1.00
|117.53
|0.00
|117.43
|554
|2006.02.10 10:53
|t/p
|277
|1.00
|117.43
|0.00
|117.43
|8.52
|15994.12
|555
|2006.02.10 10:53
|sell
|278
|1.00
|117.40
|0.00
|117.30
|556
|2006.02.10 11:00
|sell
|279
|2.00
|117.46
|0.00
|117.36
|557
|2006.02.10 11:22
|sell
|280
|4.00
|117.51
|0.00
|117.41
|558
|2006.02.10 11:39
|sell
|281
|8.00
|117.58
|0.00
|117.48
|559
|2006.02.10 11:59
|sell
|282
|16.00
|117.64
|0.00
|117.54
|560
|2006.02.10 12:14
|t/p
|282
|16.00
|117.54
|0.00
|117.54
|136.14
|16130.26
|561
|2006.02.10 12:14
|close
|281
|8.00
|117.53
|0.00
|117.48
|34.03
|16164.29
|562
|2006.02.10 12:14
|close
|280
|4.00
|117.53
|0.00
|117.41
|-6.81
|16157.48
|563
|2006.02.10 12:14
|close
|279
|2.00
|117.53
|0.00
|117.36
|-11.91
|16145.57
|564
|2006.02.10 12:14
|close
|278
|1.00
|117.53
|0.00
|117.30
|-11.06
|16134.51
|565
|2006.02.10 12:14
|sell
|283
|1.00
|117.50
|0.00
|117.40
|566
|2006.02.10 12:16
|sell
|284
|2.00
|117.55
|0.00
|117.45
|567
|2006.02.10 13:18
|sell
|285
|4.00
|117.62
|0.00
|117.52
|568
|2006.02.10 14:20
|sell
|286
|8.00
|117.68
|0.00
|117.58
|569
|2006.02.10 14:30
|t/p
|286
|8.00
|117.58
|0.00
|117.58
|68.05
|16202.56
|570
|2006.02.10 14:30
|close
|285
|4.00
|117.57
|0.00
|117.52
|17.01
|16219.57
|571
|2006.02.10 14:30
|close
|284
|2.00
|117.57
|0.00
|117.45
|-3.40
|16216.17
|572
|2006.02.10 14:30
|close
|283
|1.00
|117.57
|0.00
|117.40
|-5.95
|16210.22
|573
|2006.02.10 15:15
|sell
|287
|1.00
|116.94
|0.00
|116.84
|574
|2006.02.10 15:19
|sell
|288
|2.00
|117.01
|0.00
|116.91
|575
|2006.02.10 15:36
|sell
|289
|4.00
|117.07
|0.00
|116.97
|576
|2006.02.10 16:15
|sell
|290
|8.00
|117.12
|0.00
|117.02
|577
|2006.02.10 16:20
|sell
|291
|16.00
|117.18
|0.00
|117.08
|578
|2006.02.15 15:59
|t/p
|291
|16.00
|117.08
|0.00
|117.08
|64.18
|16274.40
|579
|2006.02.15 15:59
|close
|290
|8.00
|117.08
|0.00
|117.02
|-8.91
|16265.49
|580
|2006.02.15 15:59
|close
|289
|4.00
|117.08
|0.00
|116.97
|-21.54
|16243.95
|581
|2006.02.15 15:59
|close
|288
|2.00
|117.08
|0.00
|116.91
|-21.02
|16222.93
|582
|2006.02.15 15:59
|close
|287
|1.00
|117.08
|0.00
|116.84
|-16.49
|16206.44
|583
|2006.02.15 16:45
|sell
|292
|1.00
|117.57
|0.00
|117.47
|584
|2006.02.15 16:49
|t/p
|292
|1.00
|117.47
|0.00
|117.47
|8.51
|16214.95
|585
|2006.02.15 16:49
|sell
|293
|1.00
|117.43
|0.00
|117.33
|586
|2006.02.15 16:52
|sell
|294
|2.00
|117.48
|0.00
|117.38
|587
|2006.02.15 17:21
|sell
|295
|4.00
|117.56
|0.00
|117.46
|588
|2006.02.15 17:22
|sell
|296
|8.00
|117.61
|0.00
|117.51
|589
|2006.02.15 17:23
|sell
|297
|16.00
|117.67
|0.00
|117.57
|590
|2006.02.16 22:29
|t/p
|297
|16.00
|117.57
|0.00
|117.57
|63.62
|16278.57
|591
|2006.02.16 22:29
|close
|296
|8.00
|117.56
|0.00
|117.51
|-2.21
|16276.36
|592
|2006.02.16 22:29
|close
|295
|4.00
|117.56
|0.00
|117.46
|-18.12
|16258.24
|593
|2006.02.16 22:29
|close
|294
|2.00
|117.56
|0.00
|117.38
|-22.67
|16235.57
|594
|2006.02.16 22:29
|close
|293
|1.00
|117.56
|0.00
|117.33
|-15.59
|16219.98
|595
|2006.02.17 06:00
|buy
|298
|1.00
|118.14
|0.00
|118.24
|596
|2006.02.17 06:31
|buy
|299
|2.00
|118.08
|0.00
|118.18
|597
|2006.02.17 06:39
|buy
|300
|4.00
|118.02
|0.00
|118.12
|598
|2006.02.17 07:08
|t/p
|300
|4.00
|118.12
|0.00
|118.12
|33.86
|16253.84
|599
|2006.02.17 07:08
|close
|299
|2.00
|118.13
|0.00
|118.18
|8.46
|16262.30
|600
|2006.02.17 07:08
|close
|298
|1.00
|118.13
|0.00
|118.24
|-0.85
|16261.45
|601
|2006.02.17 08:15
|buy
|301
|1.00
|118.04
|0.00
|118.14
|602
|2006.02.17 08:16
|buy
|302
|2.00
|117.97
|0.00
|118.07
|603
|2006.02.17 08:18
|buy
|303
|4.00
|117.92
|0.00
|118.02
|604
|2006.02.17 08:18
|buy
|304
|8.00
|117.87
|0.00
|117.97
|605
|2006.02.17 09:09
|t/p
|304
|8.00
|117.97
|0.00
|117.97
|67.80
|16329.25
|606
|2006.02.17 09:09
|close
|303
|4.00
|117.98
|0.00
|118.02
|20.34
|16349.59
|607
|2006.02.17 09:09
|close
|302
|2.00
|117.98
|0.00
|118.07
|1.70
|16351.29
|608
|2006.02.17 09:09
|close
|301
|1.00
|117.98
|0.00
|118.14
|-5.09
|16346.20
|609
|2006.02.17 13:30
|buy
|305
|1.00
|118.72
|0.00
|118.82
|610
|2006.02.17 13:38
|buy
|306
|2.00
|118.67
|0.00
|118.77
|611
|2006.02.17 13:58
|t/p
|306
|2.00
|118.77
|0.00
|118.77
|16.84
|16363.04
|612
|2006.02.17 13:58
|close
|305
|1.00
|118.78
|0.00
|118.82
|5.05
|16368.09
|613
|2006.02.17 13:58
|buy
|307
|1.00
|118.81
|0.00
|118.91
|614
|2006.02.17 14:04
|buy
|308
|2.00
|118.74
|0.00
|118.84
|615
|2006.02.17 14:09
|buy
|309
|4.00
|118.68
|0.00
|118.78
|616
|2006.02.17 14:33
|buy
|310
|8.00
|118.63
|0.00
|118.73
|617
|2006.02.17 14:34
|buy
|311
|16.00
|118.57
|0.00
|118.67
|618
|2006.02.17 15:30
|t/p
|311
|16.00
|118.67
|0.00
|118.67
|134.81
|16502.90
|619
|2006.02.17 15:30
|close
|310
|8.00
|118.69
|0.00
|118.73
|40.44
|16543.34
|620
|2006.02.17 15:30
|close
|309
|4.00
|118.69
|0.00
|118.78
|3.37
|16546.71
|621
|2006.02.17 15:30
|close
|308
|2.00
|118.69
|0.00
|118.84
|-8.42
|16538.29
|622
|2006.02.17 15:30
|close
|307
|1.00
|118.69
|0.00
|118.91
|-10.11
|16528.18
|623
|2006.02.17 15:45
|buy
|312
|1.00
|118.62
|0.00
|118.72
|624
|2006.02.17 15:48
|buy
|313
|2.00
|118.56
|0.00
|118.66
|625
|2006.02.17 15:51
|buy
|314
|4.00
|118.50
|0.00
|118.60
|626
|2006.02.17 16:20
|buy
|315
|8.00
|118.45
|0.00
|118.55
|627
|2006.02.17 16:21
|buy
|316
|16.00
|118.39
|0.00
|118.49
|628
|2006.02.17 18:30
|t/p
|316
|16.00
|118.49
|0.00
|118.49
|135.02
|16663.20
|629
|2006.02.17 18:30
|close
|315
|8.00
|118.50
|0.00
|118.55
|33.76
|16696.96
|630
|2006.02.17 18:30
|close
|314
|4.00
|118.50
|0.00
|118.60
|0.00
|16696.96
|631
|2006.02.17 18:30
|close
|313
|2.00
|118.50
|0.00
|118.66
|-10.13
|16686.83
|632
|2006.02.17 18:30
|close
|312
|1.00
|118.50
|0.00
|118.72
|-10.13
|16676.70
|633
|2006.02.17 21:15
|sell
|317
|1.00
|118.17
|0.00
|118.07
|634
|2006.02.17 21:34
|sell
|318
|2.00
|118.22
|0.00
|118.12
|635
|2006.02.17 22:32
|t/p
|318
|2.00
|118.12
|0.00
|118.12
|16.93
|16693.63
|636
|2006.02.17 22:32
|close
|317
|1.00
|118.12
|0.00
|118.07
|4.23
|16697.86
|637
|2006.02.23 06:00
|sell
|319
|1.00
|117.69
|0.00
|117.59
|638
|2006.02.23 06:18
|t/p
|319
|1.00
|117.59
|0.00
|117.59
|8.50
|16706.36
|639
|2006.02.23 06:18
|sell
|320
|1.00
|117.56
|0.00
|117.46
|640
|2006.02.23 06:19
|sell
|321
|2.00
|117.62
|0.00
|117.52
|641
|2006.02.23 06:31
|sell
|322
|4.00
|117.68
|0.00
|117.58
|642
|2006.02.23 06:38
|sell
|323
|8.00
|117.74
|0.00
|117.64
|643
|2006.02.23 06:50
|t/p
|323
|8.00
|117.64
|0.00
|117.64
|68.02
|16774.38
|644
|2006.02.23 06:50
|close
|322
|4.00
|117.62
|0.00
|117.58
|20.41
|16794.79
|645
|2006.02.23 06:50
|close
|321
|2.00
|117.62
|0.00
|117.52
|0.00
|16794.79
|646
|2006.02.23 06:50
|close
|320
|1.00
|117.62
|0.00
|117.46
|-5.10
|16789.69
|647
|2006.02.23 06:50
|sell
|324
|1.00
|117.59
|0.00
|117.49
|648
|2006.02.23 06:59
|sell
|325
|2.00
|117.64
|0.00
|117.54
|649
|2006.02.23 07:07
|t/p
|325
|2.00
|117.54
|0.00
|117.54
|17.02
|16806.71
|650
|2006.02.23 07:07
|close
|324
|1.00
|117.53
|0.00
|117.49
|5.10
|16811.81
|651
|2006.02.23 07:07
|sell
|326
|1.00
|117.50
|0.00
|117.40
|652
|2006.02.23 07:11
|t/p
|326
|1.00
|117.40
|0.00
|117.40
|8.52
|16820.33
|653
|2006.02.23 07:11
|sell
|327
|1.00
|117.36
|0.00
|117.26
|654
|2006.02.23 07:13
|sell
|328
|2.00
|117.41
|0.00
|117.31
|655
|2006.02.23 07:30
|sell
|329
|4.00
|117.47
|0.00
|117.37
|656
|2006.02.23 07:51
|sell
|330
|8.00
|117.53
|0.00
|117.43
|657
|2006.02.23 08:31
|sell
|331
|16.00
|117.58
|0.00
|117.48
|658
|2006.02.23 09:35
|t/p
|331
|16.00
|117.48
|0.00
|117.48
|136.19
|16956.52
|659
|2006.02.23 09:35
|close
|330
|8.00
|117.48
|0.00
|117.43
|34.05
|16990.57
|660
|2006.02.23 09:35
|close
|329
|4.00
|117.48
|0.00
|117.37
|-3.40
|16987.17
|661
|2006.02.23 09:35
|close
|328
|2.00
|117.48
|0.00
|117.31
|-11.92
|16975.25
|662
|2006.02.23 09:35
|close
|327
|1.00
|117.48
|0.00
|117.26
|-10.21
|16965.04
|663
|2006.02.23 09:35
|sell
|332
|1.00
|117.45
|0.00
|117.35
|664
|2006.02.23 09:39
|t/p
|332
|1.00
|117.35
|0.00
|117.35
|8.52
|16973.56
|665
|2006.02.23 09:39
|sell
|333
|1.00
|117.32
|0.00
|117.22
|666
|2006.02.23 09:49
|sell
|334
|2.00
|117.37
|0.00
|117.27
|667
|2006.02.23 09:52
|sell
|335
|4.00
|117.43
|0.00
|117.33
|668
|2006.02.23 10:06
|t/p
|335
|4.00
|117.33
|0.00
|117.33
|34.09
|17007.65
|669
|2006.02.23 10:06
|close
|334
|2.00
|117.32
|0.00
|117.27
|8.52
|17016.17
|670
|2006.02.23 10:06
|close
|333
|1.00
|117.32
|0.00
|117.22
|0.00
|17016.17
|671
|2006.02.23 10:06
|sell
|336
|1.00
|117.29
|0.00
|117.19
|672
|2006.02.23 10:12
|t/p
|336
|1.00
|117.19
|0.00
|117.19
|8.53
|17024.70
|673
|2006.02.23 10:12
|sell
|337
|1.00
|117.16
|0.00
|117.06
|674
|2006.02.23 10:29
|sell
|338
|2.00
|117.22
|0.00
|117.12
|675
|2006.02.23 11:43
|t/p
|338
|2.00
|117.12
|0.00
|117.12
|17.08
|17041.78
|676
|2006.02.23 11:43
|close
|337
|1.00
|117.12
|0.00
|117.06
|3.42
|17045.20
|677
|2006.02.23 11:43
|sell
|339
|1.00
|117.09
|0.00
|116.99
|678
|2006.02.23 11:56
|t/p
|339
|1.00
|116.99
|0.00
|116.99
|8.55
|17053.75
|679
|2006.02.23 11:56
|sell
|340
|1.00
|116.96
|0.00
|116.86
|680
|2006.02.23 12:05
|sell
|341
|2.00
|117.01
|0.00
|116.91
|681
|2006.02.23 12:10
|sell
|342
|4.00
|117.07
|0.00
|116.97
|682
|2006.02.23 12:12
|sell
|343
|8.00
|117.12
|0.00
|117.02
|683
|2006.02.23 12:41
|t/p
|343
|8.00
|117.02
|0.00
|117.02
|68.36
|17122.11
|684
|2006.02.23 12:41
|close
|342
|4.00
|117.02
|0.00
|116.97
|17.09
|17139.20
|685
|2006.02.23 12:41
|close
|341
|2.00
|117.02
|0.00
|116.91
|-1.71
|17137.49
|686
|2006.02.23 12:41
|close
|340
|1.00
|117.02
|0.00
|116.86
|-5.13
|17132.36
|687
|2006.02.23 12:41
|sell
|344
|1.00
|116.99
|0.00
|116.89
|688
|2006.02.23 12:52
|sell
|345
|2.00
|117.04
|0.00
|116.94
|689
|2006.02.23 13:10
|sell
|346
|4.00
|117.10
|0.00
|117.00
|690
|2006.02.23 13:46
|sell
|347
|8.00
|117.15
|0.00
|117.05
|691
|2006.02.23 14:03
|t/p
|347
|8.00
|117.05
|0.00
|117.05
|68.36
|17200.72
|692
|2006.02.23 14:03
|close
|346
|4.00
|117.04
|0.00
|117.00
|20.50
|17221.22
|693
|2006.02.23 14:03
|close
|345
|2.00
|117.04
|0.00
|116.94
|0.00
|17221.22
|694
|2006.02.23 14:03
|close
|344
|1.00
|117.04
|0.00
|116.89
|-4.27
|17216.95
|695
|2006.02.23 14:03
|sell
|348
|1.00
|117.01
|0.00
|116.91
|696
|2006.02.23 14:19
|t/p
|348
|1.00
|116.91
|0.00
|116.91
|8.55
|17225.50
|697
|2006.02.23 15:15
|sell
|349
|1.00
|116.78
|0.00
|116.68
|698
|2006.02.23 15:15
|sell
|350
|2.00
|116.83
|0.00
|116.73
|699
|2006.02.23 15:15
|sell
|351
|4.00
|116.90
|0.00
|116.80
|700
|2006.02.23 15:19
|sell
|352
|8.00
|116.96
|0.00
|116.86
|701
|2006.02.23 15:21
|sell
|353
|16.00
|117.01
|0.00
|116.91
|702
|2006.02.23 18:12
|t/p
|353
|16.00
|116.91
|0.00
|116.91
|136.86
|17362.36
|703
|2006.02.23 18:12
|close
|352
|8.00
|116.91
|0.00
|116.86
|34.21
|17396.57
|704
|2006.02.23 18:12
|close
|351
|4.00
|116.91
|0.00
|116.80
|-3.42
|17393.15
|705
|2006.02.23 18:12
|close
|350
|2.00
|116.91
|0.00
|116.73
|-13.69
|17379.46
|706
|2006.02.23 18:12
|close
|349
|1.00
|116.91
|0.00
|116.68
|-11.12
|17368.34
|707
|2006.02.27 02:30
|sell
|354
|1.00
|116.30
|0.00
|116.20
|708
|2006.02.27 02:54
|t/p
|354
|1.00
|116.20
|0.00
|116.20
|8.61
|17376.95
|709
|2006.02.27 02:54
|sell
|355
|1.00
|116.17
|0.00
|116.07
|710
|2006.02.27 02:56
|t/p
|355
|1.00
|116.07
|0.00
|116.07
|8.62
|17385.57
|711
|2006.02.27 02:56
|sell
|356
|1.00
|116.02
|0.00
|115.92
|712
|2006.02.27 02:58
|t/p
|356
|1.00
|115.92
|0.00
|115.92
|8.63
|17394.20
|713
|2006.02.27 02:58
|sell
|357
|1.00
|115.88
|0.00
|115.78
|714
|2006.02.27 02:59
|t/p
|357
|1.00
|115.78
|0.00
|115.78
|8.64
|17402.84
|715
|2006.02.27 02:59
|sell
|358
|1.00
|115.72
|0.00
|115.62
|716
|2006.02.27 02:59
|sell
|359
|2.00
|115.78
|0.00
|115.68
|717
|2006.02.27 03:00
|sell
|360
|4.00
|115.84
|0.00
|115.74
|718
|2006.02.27 03:01
|sell
|361
|8.00
|115.90
|0.00
|115.80
|719
|2006.02.27 03:14
|sell
|362
|16.00
|115.96
|0.00
|115.86
|720
|2006.02.27 04:48
|t/p
|362
|16.00
|115.86
|0.00
|115.86
|138.14
|17540.98
|721
|2006.02.27 04:48
|close
|361
|8.00
|115.83
|0.00
|115.80
|48.34
|17589.32
|722
|2006.02.27 04:48
|close
|360
|4.00
|115.83
|0.00
|115.74
|3.45
|17592.77
|723
|2006.02.27 04:48
|close
|359
|2.00
|115.83
|0.00
|115.68
|-8.63
|17584.14
|724
|2006.02.27 04:48
|close
|358
|1.00
|115.83
|0.00
|115.62
|-9.50
|17574.64
|725
|2006.02.27 04:48
|sell
|363
|1.00
|115.80
|0.00
|115.70
|726
|2006.02.27 04:55
|sell
|364
|2.00
|115.86
|0.00
|115.76
|727
|2006.02.27 05:05
|sell
|365
|4.00
|115.92
|0.00
|115.82
|728
|2006.02.27 05:11
|sell
|366
|8.00
|115.99
|0.00
|115.89
|729
|2006.02.27 05:28
|t/p
|366
|8.00
|115.89
|0.00
|115.89
|69.04
|17643.68
|730
|2006.02.27 05:28
|close
|365
|4.00
|115.88
|0.00
|115.82
|13.81
|17657.49
|731
|2006.02.27 05:28
|close
|364
|2.00
|115.88
|0.00
|115.76
|-3.45
|17654.04
|732
|2006.02.27 05:28
|close
|363
|1.00
|115.88
|0.00
|115.70
|-6.90
|17647.14
|733
|2006.02.27 05:28
|sell
|367
|1.00
|115.85
|0.00
|115.75
|734
|2006.02.27 05:32
|sell
|368
|2.00
|115.90
|0.00
|115.80
|735
|2006.02.27 05:35
|sell
|369
|4.00
|115.98
|0.00
|115.88
|736
|2006.02.27 05:39
|sell
|370
|8.00
|116.04
|0.00
|115.94
|737
|2006.02.27 06:03
|sell
|371
|16.00
|116.10
|0.00
|116.00
|738
|2006.02.27 17:30
|t/p
|371
|16.00
|116.00
|0.00
|116.00
|137.96
|17785.10
|739
|2006.02.27 17:30
|close
|370
|8.00
|115.98
|0.00
|115.94
|41.39
|17826.49
|740
|2006.02.27 17:30
|close
|369
|4.00
|115.98
|0.00
|115.88
|0.00
|17826.49
|741
|2006.02.27 17:30
|close
|368
|2.00
|115.98
|0.00
|115.80
|-13.79
|17812.70
|742
|2006.02.27 17:30
|close
|367
|1.00
|115.98
|0.00
|115.75
|-11.21
|17801.49
|743
|2006.02.28 21:00
|sell
|372
|1.00
|115.72
|0.00
|115.62
|744
|2006.02.28 21:14
|sell
|373
|2.00
|115.78
|0.00
|115.68
|745
|2006.03.01 00:03
|sell
|374
|4.00
|115.83
|0.00
|115.73
|746
|2006.03.01 00:18
|sell
|375
|8.00
|115.90
|0.00
|115.80
|747
|2006.03.01 00:25
|t/p
|375
|8.00
|115.80
|0.00
|115.80
|69.09
|17870.58
|748
|2006.03.01 00:25
|close
|374
|4.00
|115.80
|0.00
|115.73
|10.36
|17880.94
|749
|2006.03.01 00:25
|close
|373
|2.00
|115.80
|0.00
|115.68
|-6.47
|17874.47
|750
|2006.03.01 00:25
|close
|372
|1.00
|115.80
|0.00
|115.62
|-8.42
|17866.05
|751
|2006.03.01 12:30
|buy
|376
|1.00
|116.28
|0.00
|116.38
|752
|2006.03.01 12:36
|buy
|377
|2.00
|116.23
|0.00
|116.33
|753
|2006.03.01 12:39
|buy
|378
|4.00
|116.17
|0.00
|116.27
|754
|2006.03.01 13:17
|buy
|379
|8.00
|116.12
|0.00
|116.22
|755
|2006.03.01 13:39
|buy
|380
|16.00
|116.05
|0.00
|116.15
|756
|2006.03.01 17:53
|t/p
|380
|16.00
|116.15
|0.00
|116.15
|137.75
|18003.80
|757
|2006.03.01 17:53
|close
|379
|8.00
|116.15
|0.00
|116.22
|20.67
|18024.47
|758
|2006.03.01 17:53
|close
|378
|4.00
|116.15
|0.00
|116.27
|-6.89
|18017.58
|759
|2006.03.01 17:53
|close
|377
|2.00
|116.15
|0.00
|116.33
|-13.77
|18003.81
|760
|2006.03.01 17:53
|close
|376
|1.00
|116.15
|0.00
|116.38
|-11.19
|17992.62
|761
|2006.03.03 05:00
|buy
|381
|1.00
|116.49
|0.00
|116.59
|762
|2006.03.03 06:09
|buy
|382
|2.00
|116.43
|0.00
|116.53
|763
|2006.03.03 06:13
|buy
|383
|4.00
|116.38
|0.00
|116.48
|764
|2006.03.03 08:52
|buy
|384
|8.00
|116.32
|0.00
|116.42
|765
|2006.03.03 08:53
|buy
|385
|16.00
|116.27
|0.00
|116.37
|766
|2006.03.03 09:24
|t/p
|385
|16.00
|116.37
|0.00
|116.37
|137.50
|18130.12
|767
|2006.03.03 09:24
|close
|384
|8.00
|116.37
|0.00
|116.42
|34.37
|18164.49
|768
|2006.03.03 09:24
|close
|383
|4.00
|116.37
|0.00
|116.48
|-3.44
|18161.05
|769
|2006.03.03 09:24
|close
|382
|2.00
|116.37
|0.00
|116.53
|-10.31
|18150.74
|770
|2006.03.03 09:24
|close
|381
|1.00
|116.37
|0.00
|116.59
|-10.31
|18140.43
|771
|2006.03.06 05:45
|buy
|386
|1.00
|117.02
|0.00
|117.12
|772
|2006.03.06 05:47
|t/p
|386
|1.00
|117.12
|0.00
|117.12
|8.54
|18148.97
|773
|2006.03.06 05:47
|buy
|387
|1.00
|117.15
|0.00
|117.25
|774
|2006.03.06 05:48
|buy
|388
|2.00
|117.10
|0.00
|117.20
|775
|2006.03.06 06:04
|buy
|389
|4.00
|117.05
|0.00
|117.15
|776
|2006.03.06 07:05
|buy
|390
|8.00
|116.98
|0.00
|117.08
|777
|2006.03.06 07:59
|buy
|391
|16.00
|116.92
|0.00
|117.02
|778
|2006.03.06 08:27
|t/p
|391
|16.00
|117.02
|0.00
|117.02
|136.73
|18285.70
|779
|2006.03.06 08:27
|close
|390
|8.00
|117.02
|0.00
|117.08
|27.35
|18313.05
|780
|2006.03.06 08:27
|close
|389
|4.00
|117.02
|0.00
|117.15
|-10.25
|18302.80
|781
|2006.03.06 08:27
|close
|388
|2.00
|117.02
|0.00
|117.20
|-13.67
|18289.13
|782
|2006.03.06 08:27
|close
|387
|1.00
|117.02
|0.00
|117.25
|-11.11
|18278.02
|783
|2006.03.06 08:27
|buy
|392
|1.00
|117.05
|0.00
|117.15
|784
|2006.03.06 08:28
|buy
|393
|2.00
|116.99
|0.00
|117.09
|785
|2006.03.06 08:29
|buy
|394
|4.00
|116.93
|0.00
|117.03
|786
|2006.03.06 09:15
|buy
|395
|8.00
|116.88
|0.00
|116.98
|787
|2006.03.06 10:04
|t/p
|395
|8.00
|116.98
|0.00
|116.98
|68.39
|18346.41
|788
|2006.03.06 10:04
|close
|394
|4.00
|116.98
|0.00
|117.03
|17.10
|18363.51
|789
|2006.03.06 10:04
|close
|393
|2.00
|116.98
|0.00
|117.09
|-1.71
|18361.80
|790
|2006.03.06 10:04
|close
|392
|1.00
|116.98
|0.00
|117.15
|-5.98
|18355.82
|791
|2006.03.06 15:30
|buy
|396
|1.00
|117.46
|0.00
|117.56
|792
|2006.03.06 15:43
|buy
|397
|2.00
|117.41
|0.00
|117.51
|793
|2006.03.06 15:56
|buy
|398
|4.00
|117.35
|0.00
|117.45
|794
|2006.03.06 16:19
|t/p
|398
|4.00
|117.45
|0.00
|117.45
|34.05
|18389.87
|795
|2006.03.06 16:19
|close
|397
|2.00
|117.46
|0.00
|117.51
|8.51
|18398.38
|796
|2006.03.06 16:19
|close
|396
|1.00
|117.46
|0.00
|117.56
|0.00
|18398.38
|797
|2006.03.06 16:45
|buy
|399
|1.00
|117.47
|0.00
|117.57
|798
|2006.03.06 18:15
|buy
|400
|2.00
|117.42
|0.00
|117.52
|799
|2006.03.06 18:45
|t/p
|400
|2.00
|117.52
|0.00
|117.52
|17.02
|18415.40
|800
|2006.03.06 18:45
|close
|399
|1.00
|117.53
|0.00
|117.57
|5.10
|18420.50
|801
|2006.03.09 12:00
|sell
|401
|1.00
|117.24
|0.00
|117.14
|802
|2006.03.09 12:41
|sell
|402
|2.00
|117.30
|0.00
|117.20
|803
|2006.03.09 13:51
|sell
|403
|4.00
|117.36
|0.00
|117.26
|804
|2006.03.09 13:52
|sell
|404
|8.00
|117.42
|0.00
|117.32
|805
|2006.03.09 14:00
|sell
|405
|16.00
|117.47
|0.00
|117.37
|806
|2006.03.14 17:29
|t/p
|405
|16.00
|117.37
|0.00
|117.37
|63.84
|18484.34
|807
|2006.03.14 17:29
|close
|404
|8.00
|117.37
|0.00
|117.32
|-2.16
|18482.18
|808
|2006.03.14 17:29
|close
|403
|4.00
|117.37
|0.00
|117.26
|-21.53
|18460.65
|809
|2006.03.14 17:29
|close
|402
|2.00
|117.37
|0.00
|117.20
|-20.99
|18439.66
|810
|2006.03.14 17:29
|close
|401
|1.00
|117.37
|0.00
|117.14
|-15.61
|18424.05
|811
|2006.03.14 17:29
|sell
|406
|1.00
|117.34
|0.00
|117.24
|812
|2006.03.14 17:30
|sell
|407
|2.00
|117.39
|0.00
|117.29
|813
|2006.03.14 17:38
|sell
|408
|4.00
|117.44
|0.00
|117.34
|814
|2006.03.14 17:40
|sell
|409
|8.00
|117.50
|0.00
|117.40
|815
|2006.03.14 17:56
|t/p
|409
|8.00
|117.40
|0.00
|117.40
|68.15
|18492.20
|816
|2006.03.14 17:56
|close
|408
|4.00
|117.39
|0.00
|117.34
|17.04
|18509.24
|817
|2006.03.14 17:56
|close
|407
|2.00
|117.39
|0.00
|117.29
|0.00
|18509.24
|818
|2006.03.14 17:56
|close
|406
|1.00
|117.39
|0.00
|117.24
|-4.26
|18504.98
|819
|2006.03.14 17:56
|sell
|410
|1.00
|117.36
|0.00
|117.26
|820
|2006.03.14 18:55
|sell
|411
|2.00
|117.41
|0.00
|117.31
|821
|2006.03.14 19:32
|sell
|412
|4.00
|117.47
|0.00
|117.37
|822
|2006.03.14 21:53
|sell
|413
|8.00
|117.53
|0.00
|117.43
|823
|2006.03.14 22:41
|sell
|414
|16.00
|117.58
|0.00
|117.48
|824
|2006.03.15 02:18
|t/p
|414
|16.00
|117.48
|0.00
|117.48
|112.04
|18617.02
|825
|2006.03.15 02:18
|close
|413
|8.00
|117.48
|0.00
|117.43
|21.97
|18638.99
|826
|2006.03.15 02:18
|close
|412
|4.00
|117.48
|0.00
|117.37
|-9.44
|18629.55
|827
|2006.03.15 02:18
|close
|411
|2.00
|117.48
|0.00
|117.31
|-14.94
|18614.61
|828
|2006.03.15 02:18
|close
|410
|1.00
|117.48
|0.00
|117.26
|-11.72
|18602.89
|829
|2006.03.16 15:15
|sell
|415
|1.00
|117.18
|0.00
|117.08
|830
|2006.03.16 15:15
|sell
|416
|2.00
|117.24
|0.00
|117.14
|831
|2006.03.16 15:44
|t/p
|416
|2.00
|117.14
|0.00
|117.14
|17.07
|18619.96
|832
|2006.03.16 15:44
|close
|415
|1.00
|117.13
|0.00
|117.08
|4.27
|18624.23
|833
|2006.03.16 15:44
|sell
|417
|1.00
|117.10
|0.00
|117.00
|834
|2006.03.16 15:44
|sell
|418
|2.00
|117.15
|0.00
|117.05
|835
|2006.03.16 15:46
|sell
|419
|4.00
|117.21
|0.00
|117.11
|836
|2006.03.16 16:05
|t/p
|419
|4.00
|117.11
|0.00
|117.11
|34.15
|18658.38
|837
|2006.03.16 16:05
|close
|418
|2.00
|117.10
|0.00
|117.05
|8.54
|18666.92
|838
|2006.03.16 16:05
|close
|417
|1.00
|117.10
|0.00
|117.00
|0.00
|18666.92
|839
|2006.03.16 16:05
|sell
|420
|1.00
|117.07
|0.00
|116.97
|840
|2006.03.16 16:07
|t/p
|420
|1.00
|116.97
|0.00
|116.97
|8.55
|18675.47
|841
|2006.03.16 16:07
|sell
|421
|1.00
|116.93
|0.00
|116.83
|842
|2006.03.16 16:09
|sell
|422
|2.00
|116.99
|0.00
|116.89
|843
|2006.03.16 16:17
|sell
|423
|4.00
|117.04
|0.00
|116.94
|844
|2006.03.16 16:18
|sell
|424
|8.00
|117.11
|0.00
|117.01
|845
|2006.03.16 16:20
|sell
|425
|16.00
|117.16
|0.00
|117.06
|846
|2006.03.16 17:14
|t/p
|425
|16.00
|117.06
|0.00
|117.06
|136.71
|18812.18
|847
|2006.03.16 17:14
|close
|424
|8.00
|117.04
|0.00
|117.01
|47.85
|18860.03
|848
|2006.03.16 17:14
|close
|423
|4.00
|117.04
|0.00
|116.94
|0.00
|18860.03
|849
|2006.03.16 17:14
|close
|422
|2.00
|117.04
|0.00
|116.89
|-8.54
|18851.49
|850
|2006.03.16 17:14
|close
|421
|1.00
|117.04
|0.00
|116.83
|-9.40
|18842.09
|851
|2006.03.16 17:30
|sell
|426
|1.00
|117.16
|0.00
|117.06
|852
|2006.03.16 18:08
|t/p
|426
|1.00
|117.06
|0.00
|117.06
|8.54
|18850.63
|853
|2006.03.16 18:45
|sell
|427
|1.00
|116.89
|0.00
|116.79
|854
|2006.03.16 18:58
|sell
|428
|2.00
|116.94
|0.00
|116.84
|855
|2006.03.16 19:03
|sell
|429
|4.00
|117.00
|0.00
|116.90
|856
|2006.03.16 19:04
|sell
|430
|8.00
|117.05
|0.00
|116.95
|857
|2006.03.16 19:11
|t/p
|430
|8.00
|116.95
|0.00
|116.95
|68.41
|18919.04
|858
|2006.03.16 19:11
|close
|429
|4.00
|116.94
|0.00
|116.90
|20.52
|18939.56
|859
|2006.03.16 19:11
|close
|428
|2.00
|116.94
|0.00
|116.84
|0.00
|18939.56
|860
|2006.03.16 19:11
|close
|427
|1.00
|116.94
|0.00
|116.79
|-4.28
|18935.28
|861
|2006.03.16 19:11
|sell
|431
|1.00
|116.91
|0.00
|116.81
|862
|2006.03.16 19:15
|sell
|432
|2.00
|116.97
|0.00
|116.87
|863
|2006.03.16 20:03
|t/p
|432
|2.00
|116.87
|0.00
|116.87
|17.11
|18952.39
|864
|2006.03.16 20:03
|close
|431
|1.00
|116.87
|0.00
|116.81
|3.42
|18955.81
|865
|2006.03.16 20:03
|sell
|433
|1.00
|116.84
|0.00
|116.74
|866
|2006.03.16 20:08
|sell
|434
|2.00
|116.89
|0.00
|116.79
|867
|2006.03.17 00:17
|sell
|435
|4.00
|116.94
|0.00
|116.84
|868
|2006.03.17 01:11
|t/p
|435
|4.00
|116.84
|0.00
|116.84
|34.24
|18990.05
|869
|2006.03.17 01:11
|close
|434
|2.00
|116.84
|0.00
|116.79
|5.54
|18995.59
|870
|2006.03.17 01:11
|close
|433
|1.00
|116.84
|0.00
|116.74
|-1.51
|18994.08
|871
|2006.03.17 14:15
|sell
|436
|1.00
|116.06
|0.00
|115.96
|872
|2006.03.17 14:34
|t/p
|436
|1.00
|115.96
|0.00
|115.96
|8.63
|19002.71
|873
|2006.03.17 14:34
|sell
|437
|1.00
|115.92
|0.00
|115.82
|874
|2006.03.17 14:40
|sell
|438
|2.00
|115.97
|0.00
|115.87
|875
|2006.03.17 14:46
|t/p
|438
|2.00
|115.87
|0.00
|115.87
|17.26
|19019.97
|876
|2006.03.17 14:46
|close
|437
|1.00
|115.87
|0.00
|115.82
|4.32
|19024.29
|877
|2006.03.17 14:46
|sell
|439
|1.00
|115.84
|0.00
|115.74
|878
|2006.03.17 14:49
|t/p
|439
|1.00
|115.74
|0.00
|115.74
|8.64
|19032.93
|879
|2006.03.17 14:49
|sell
|440
|1.00
|115.70
|0.00
|115.60
|880
|2006.03.17 14:50
|sell
|441
|2.00
|115.75
|0.00
|115.65
|881
|2006.03.17 14:51
|sell
|442
|4.00
|115.83
|0.00
|115.73
|882
|2006.03.17 14:55
|sell
|443
|8.00
|115.90
|0.00
|115.80
|883
|2006.03.17 15:04
|sell
|444
|16.00
|115.97
|0.00
|115.87
|884
|2006.03.17 17:56
|t/p
|444
|16.00
|115.87
|0.00
|115.87
|138.08
|19171.01
|885
|2006.03.17 17:56
|close
|443
|8.00
|115.87
|0.00
|115.80
|20.72
|19191.73
|886
|2006.03.17 17:56
|close
|442
|4.00
|115.87
|0.00
|115.73
|-13.81
|19177.92
|887
|2006.03.17 17:56
|close
|441
|2.00
|115.87
|0.00
|115.65
|-20.71
|19157.21
|888
|2006.03.17 17:56
|close
|440
|1.00
|115.87
|0.00
|115.60
|-14.67
|19142.54
|889
|2006.03.20 04:30
|buy
|445
|1.00
|116.37
|0.00
|116.47
|890
|2006.03.20 05:19
|buy
|446
|2.00
|116.31
|0.00
|116.41
|891
|2006.03.20 05:43
|buy
|447
|4.00
|116.25
|0.00
|116.35
|892
|2006.03.20 06:41
|buy
|448
|8.00
|116.20
|0.00
|116.30
|893
|2006.03.20 07:45
|t/p
|448
|8.00
|116.30
|0.00
|116.30
|68.79
|19211.33
|894
|2006.03.20 07:45
|close
|447
|4.00
|116.30
|0.00
|116.35
|17.20
|19228.53
|895
|2006.03.20 07:45
|close
|446
|2.00
|116.30
|0.00
|116.41
|-1.72
|19226.81
|896
|2006.03.20 07:45
|close
|445
|1.00
|116.30
|0.00
|116.47
|-6.02
|19220.79
|897
|2006.03.20 15:15
|sell
|449
|1.00
|115.59
|0.00
|115.49
|898
|2006.03.20 15:17
|sell
|450
|2.00
|115.64
|0.00
|115.54
|899
|2006.03.20 15:25
|sell
|451
|4.00
|115.69
|0.00
|115.59
|900
|2006.03.20 15:29
|sell
|452
|8.00
|115.75
|0.00
|115.65
|901
|2006.03.20 15:31
|sell
|453
|16.00
|115.82
|0.00
|115.72
|902
|2006.04.24 00:01
|t/p
|453
|16.00
|115.72
|0.00
|115.72
|-707.33
|18513.46
|903
|2006.04.24 00:01
|close
|452
|8.00
|115.71
|0.00
|115.65
|-395.14
|18118.32
|904
|2006.04.24 00:01
|close
|451
|4.00
|115.71
|0.00
|115.59
|-218.31
|17900.01
|905
|2006.04.24 00:01
|close
|450
|2.00
|115.71
|0.00
|115.54
|-117.80
|17782.21
|906
|2006.04.24 00:01
|close
|449
|1.00
|115.71
|0.00
|115.49
|-63.22
|17718.99
|907
|2006.04.24 00:30
|sell
|454
|1.00
|115.58
|0.00
|115.48
|908
|2006.04.24 00:33
|sell
|455
|2.00
|115.64
|0.00
|115.54
|909
|2006.04.24 00:35
|sell
|456
|4.00
|115.69
|0.00
|115.59
|910
|2006.04.24 00:41
|sell
|457
|8.00
|115.76
|0.00
|115.66
|911
|2006.04.24 01:13
|sell
|458
|16.00
|115.82
|0.00
|115.72
|912
|2006.04.24 02:59
|t/p
|458
|16.00
|115.72
|0.00
|115.72
|138.27
|17857.26
|913
|2006.04.24 02:59
|close
|457
|8.00
|115.71
|0.00
|115.66
|34.57
|17891.83
|914
|2006.04.24 02:59
|close
|456
|4.00
|115.71
|0.00
|115.59
|-6.91
|17884.92
|915
|2006.04.24 02:59
|close
|455
|2.00
|115.71
|0.00
|115.54
|-12.10
|17872.82
|916
|2006.04.24 02:59
|close
|454
|1.00
|115.71
|0.00
|115.48
|-11.23
|17861.59
|917
|2006.04.24 02:59
|sell
|459
|1.00
|115.68
|0.00
|115.58
|918
|2006.04.24 03:06
|sell
|460
|2.00
|115.73
|0.00
|115.63
|919
|2006.04.24 03:27
|sell
|461
|4.00
|115.79
|0.00
|115.69
|920
|2006.04.24 07:13
|t/p
|461
|4.00
|115.69
|0.00
|115.69
|34.58
|17896.17
|921
|2006.04.24 07:13
|close
|460
|2.00
|115.68
|0.00
|115.63
|8.64
|17904.81
|922
|2006.04.24 07:13
|close
|459
|1.00
|115.68
|0.00
|115.58
|0.00
|17904.81
|923
|2006.04.24 07:13
|sell
|462
|1.00
|115.65
|0.00
|115.55
|924
|2006.04.24 07:19
|sell
|463
|2.00
|115.71
|0.00
|115.61
|925
|2006.04.24 08:32
|t/p
|463
|2.00
|115.61
|0.00
|115.61
|17.30
|17922.11
|926
|2006.04.24 08:32
|close
|462
|1.00
|115.60
|0.00
|115.55
|4.33
|17926.44
|927
|2006.04.24 09:45
|sell
|464
|1.00
|114.88
|0.00
|114.78
|928
|2006.04.24 09:46
|sell
|465
|2.00
|114.95
|0.00
|114.85
|929
|2006.04.24 10:00
|sell
|466
|4.00
|115.01
|0.00
|114.91
|930
|2006.04.24 10:01
|sell
|467
|8.00
|115.08
|0.00
|114.98
|931
|2006.04.24 10:11
|t/p
|467
|8.00
|114.98
|0.00
|114.98
|69.58
|17996.02
|932
|2006.04.24 10:11
|close
|466
|4.00
|114.98
|0.00
|114.91
|10.44
|18006.46
|933
|2006.04.24 10:11
|close
|465
|2.00
|114.98
|0.00
|114.85
|-5.22
|18001.24
|934
|2006.04.24 10:11
|close
|464
|1.00
|114.98
|0.00
|114.78
|-8.70
|17992.54
|935
|2006.04.24 10:11
|sell
|468
|1.00
|114.95
|0.00
|114.85
|936
|2006.04.24 10:12
|sell
|469
|2.00
|115.00
|0.00
|114.90
|937
|2006.04.24 10:12
|sell
|470
|4.00
|115.05
|0.00
|114.95
|938
|2006.04.24 10:15
|sell
|471
|8.00
|115.12
|0.00
|115.02
|939
|2006.04.24 10:16
|sell
|472
|16.00
|115.18
|0.00
|115.08
|940
|2006.04.24 10:19
|t/p
|472
|16.00
|115.08
|0.00
|115.08
|139.09
|18131.63
|941
|2006.04.24 10:19
|close
|471
|8.00
|115.03
|0.00
|115.02
|62.59
|18194.22
|942
|2006.04.24 10:19
|close
|470
|4.00
|115.03
|0.00
|114.95
|6.96
|18201.18
|943
|2006.04.24 10:19
|close
|469
|2.00
|115.03
|0.00
|114.90
|-5.22
|18195.96
|944
|2006.04.24 10:19
|close
|468
|1.00
|115.03
|0.00
|114.85
|-6.95
|18189.01
|945
|2006.04.24 10:19
|sell
|473
|1.00
|115.00
|0.00
|114.90
|946
|2006.04.24 10:19
|sell
|474
|2.00
|115.06
|0.00
|114.96
|947
|2006.04.24 10:34
|sell
|475
|4.00
|115.11
|0.00
|115.01
|948
|2006.04.24 10:40
|sell
|476
|8.00
|115.16
|0.00
|115.06
|949
|2006.04.24 11:07
|sell
|477
|16.00
|115.22
|0.00
|115.12
|950
|2006.04.24 12:11
|t/p
|477
|16.00
|115.12
|0.00
|115.12
|138.98
|18327.99
|951
|2006.04.24 12:11
|close
|476
|8.00
|115.12
|0.00
|115.06
|27.80
|18355.79
|952
|2006.04.24 12:11
|close
|475
|4.00
|115.12
|0.00
|115.01
|-3.47
|18352.32
|953
|2006.04.24 12:11
|close
|474
|2.00
|115.12
|0.00
|114.96
|-10.42
|18341.90
|954
|2006.04.24 12:11
|close
|473
|1.00
|115.12
|0.00
|114.90
|-10.42
|18331.48
|955
|2006.04.24 12:30
|sell
|478
|1.00
|115.14
|0.00
|115.04
|956
|2006.04.24 13:03
|t/p
|478
|1.00
|115.04
|0.00
|115.04
|8.69
|18340.17
|957
|2006.04.24 13:03
|sell
|479
|1.00
|114.99
|0.00
|114.89
|958
|2006.04.24 13:09
|sell
|480
|2.00
|115.04
|0.00
|114.94
|959
|2006.04.24 13:56
|t/p
|480
|2.00
|114.94
|0.00
|114.94
|17.40
|18357.57
|960
|2006.04.24 13:56
|close
|479
|1.00
|114.94
|0.00
|114.89
|4.35
|18361.92
|961
|2006.04.24 13:56
|sell
|481
|1.00
|114.91
|0.00
|114.81
|962
|2006.04.24 14:15
|sell
|482
|2.00
|114.97
|0.00
|114.87
|963
|2006.04.24 14:25
|t/p
|482
|2.00
|114.87
|0.00
|114.87
|17.41
|18379.33
|964
|2006.04.24 14:25
|close
|481
|1.00
|114.87
|0.00
|114.81
|3.48
|18382.81
|965
|2006.04.24 14:25
|sell
|483
|1.00
|114.84
|0.00
|114.74
|966
|2006.04.24 14:27
|sell
|484
|2.00
|114.89
|0.00
|114.79
|967
|2006.04.24 14:34
|sell
|485
|4.00
|114.94
|0.00
|114.84
|968
|2006.04.24 14:34
|sell
|486
|8.00
|115.00
|0.00
|114.90
|969
|2006.04.24 14:38
|sell
|487
|16.00
|115.05
|0.00
|114.95
|970
|2006.04.24 15:37
|t/p
|487
|16.00
|114.95
|0.00
|114.95
|139.19
|18522.00
|971
|2006.04.24 15:37
|close
|486
|8.00
|114.95
|0.00
|114.90
|34.80
|18556.80
|972
|2006.04.24 15:37
|close
|485
|4.00
|114.95
|0.00
|114.84
|-3.48
|18553.32
|973
|2006.04.24 15:37
|close
|484
|2.00
|114.95
|0.00
|114.79
|-10.44
|18542.88
|974
|2006.04.24 15:37
|close
|483
|1.00
|114.95
|0.00
|114.74
|-9.57
|18533.31
|975
|2006.04.24 15:37
|sell
|488
|1.00
|114.92
|0.00
|114.82
|976
|2006.04.24 15:37
|sell
|489
|2.00
|114.97
|0.00
|114.87
|977
|2006.04.24 15:37
|sell
|490
|4.00
|115.03
|0.00
|114.93
|978
|2006.04.24 15:43
|t/p
|490
|4.00
|114.93
|0.00
|114.93
|34.81
|18568.12
|979
|2006.04.24 15:43
|close
|489
|2.00
|114.92
|0.00
|114.87
|8.70
|18576.82
|980
|2006.04.24 15:43
|close
|488
|1.00
|114.92
|0.00
|114.82
|0.00
|18576.82
|981
|2006.04.24 15:43
|sell
|491
|1.00
|114.89
|0.00
|114.79
|982
|2006.04.24 16:02
|sell
|492
|2.00
|114.94
|0.00
|114.84
|983
|2006.04.24 18:12
|t/p
|492
|2.00
|114.84
|0.00
|114.84
|17.42
|18594.24
|984
|2006.04.24 18:12
|close
|491
|1.00
|114.83
|0.00
|114.79
|5.22
|18599.46
|985
|2006.04.24 18:45
|sell
|493
|1.00
|114.46
|0.00
|114.36
|986
|2006.04.24 18:45
|sell
|494
|2.00
|114.51
|0.00
|114.41
|987
|2006.04.24 20:09
|t/p
|494
|2.00
|114.41
|0.00
|114.41
|17.48
|18616.94
|988
|2006.04.24 20:09
|close
|493
|1.00
|114.41
|0.00
|114.36
|4.37
|18621.31
|989
|2006.04.24 20:30
|sell
|495
|1.00
|114.37
|0.00
|114.27
|990
|2006.04.24 20:38
|t/p
|495
|1.00
|114.27
|0.00
|114.27
|8.75
|18630.06
|991
|2006.04.24 20:38
|sell
|496
|1.00
|114.24
|0.00
|114.14
|992
|2006.04.24 20:53
|sell
|497
|2.00
|114.29
|0.00
|114.19
|993
|2006.04.24 20:56
|sell
|498
|4.00
|114.35
|0.00
|114.25
|994
|2006.04.24 21:03
|sell
|499
|8.00
|114.41
|0.00
|114.31
|995
|2006.04.24 21:48
|sell
|500
|16.00
|114.47
|0.00
|114.37
|996
|2006.04.25 02:24
|t/p
|500
|16.00
|114.37
|0.00
|114.37
|115.76
|18745.82
|997
|2006.04.25 02:24
|close
|499
|8.00
|114.35
|0.00
|114.31
|29.90
|18775.72
|998
|2006.04.25 02:24
|close
|498
|4.00
|114.35
|0.00
|114.25
|-6.04
|18769.68
|999
|2006.04.25 02:24
|close
|497
|2.00
|114.35
|0.00
|114.19
|-13.51
|18756.17
|1000
|2006.04.25 02:24
|close
|496
|1.00
|114.35
|0.00
|114.14
|-11.13
|18745.04
|1001
|2006.04.27 17:00
|sell
|501
|1.00
|113.97
|0.00
|113.87
|1002
|2006.04.27 17:06
|sell
|502
|2.00
|114.03
|0.00
|113.93
|1003
|2006.04.27 17:17
|sell
|503
|4.00
|114.08
|0.00
|113.98
|1004
|2006.04.27 17:35
|t/p
|503
|4.00
|113.98
|0.00
|113.98
|35.10
|18780.14
|1005
|2006.04.27 17:35
|close
|502
|2.00
|113.98
|0.00
|113.93
|8.77
|18788.91
|1006
|2006.04.27 17:35
|close
|501
|1.00
|113.98
|0.00
|113.87
|-0.88
|18788.03
|1007
|2006.04.27 17:35
|sell
|504
|1.00
|113.95
|0.00
|113.85
|1008
|2006.04.27 17:37
|sell
|505
|2.00
|114.00
|0.00
|113.90
|1009
|2006.04.27 17:52
|sell
|506
|4.00
|114.06
|0.00
|113.96
|1010
|2006.04.27 17:52
|sell
|507
|8.00
|114.13
|0.00
|114.03
|1011
|2006.04.27 17:52
|sell
|508
|16.00
|114.19
|0.00
|114.09
|1012
|2006.04.27 17:55
|t/p
|508
|16.00
|114.09
|0.00
|114.09
|140.28
|18928.31
|1013
|2006.04.27 17:55
|close
|507
|8.00
|114.06
|0.00
|114.03
|49.10
|18977.41
|1014
|2006.04.27 17:55
|close
|506
|4.00
|114.06
|0.00
|113.96
|0.00
|18977.41
|1015
|2006.04.27 17:55
|close
|505
|2.00
|114.06
|0.00
|113.90
|-10.52
|18966.89
|1016
|2006.04.27 17:55
|close
|504
|1.00
|114.06
|0.00
|113.85
|-9.64
|18957.25
|1017
|2006.04.27 17:55
|sell
|509
|1.00
|114.03
|0.00
|113.93
|1018
|2006.04.27 18:01
|t/p
|509
|1.00
|113.93
|0.00
|113.93
|8.78
|18966.03
|1019
|2006.04.27 18:01
|sell
|510
|1.00
|113.89
|0.00
|113.79
|1020
|2006.04.27 18:17
|sell
|511
|2.00
|113.95
|0.00
|113.85
|1021
|2006.04.27 18:19
|sell
|512
|4.00
|114.01
|0.00
|113.91
|1022
|2006.04.27 18:20
|sell
|513
|8.00
|114.07
|0.00
|113.97
|1023
|2006.04.27 18:25
|t/p
|513
|8.00
|113.97
|0.00
|113.97
|70.20
|19036.23
|1024
|2006.04.27 18:25
|close
|512
|4.00
|113.96
|0.00
|113.91
|17.55
|19053.78
|1025
|2006.04.27 18:25
|close
|511
|2.00
|113.96
|0.00
|113.85
|-1.76
|19052.02
|1026
|2006.04.27 18:25
|close
|510
|1.00
|113.96
|0.00
|113.79
|-6.14
|19045.88
|1027
|2006.04.27 18:25
|sell
|514
|1.00
|113.93
|0.00
|113.83
|1028
|2006.04.27 18:27
|sell
|515
|2.00
|113.98
|0.00
|113.88
|1029
|2006.04.27 19:51
|sell
|516
|4.00
|114.04
|0.00
|113.94
|1030
|2006.04.27 21:08
|sell
|517
|8.00
|114.10
|0.00
|114.00
|1031
|2006.04.27 21:27
|sell
|518
|16.00
|114.15
|0.00
|114.05
|1032
|2006.04.28 10:57
|t/p
|518
|16.00
|114.05
|0.00
|114.05
|116.13
|19162.01
|1033
|2006.04.28 10:57
|close
|517
|8.00
|114.05
|0.00
|114.00
|22.99
|19185.00
|1034
|2006.04.28 10:57
|close
|516
|4.00
|114.05
|0.00
|113.94
|-9.55
|19175.45
|1035
|2006.04.28 10:57
|close
|515
|2.00
|114.05
|0.00
|113.88
|-15.29
|19160.16
|1036
|2006.04.28 10:57
|close
|514
|1.00
|114.05
|0.00
|113.83
|-12.03
|19148.13
|1037
|2006.04.28 21:00
|sell
|519
|1.00
|113.75
|0.00
|113.65
|1038
|2006.04.28 21:41
|sell
|520
|2.00
|113.80
|0.00
|113.70
|1039
|2006.04.28 21:53
|sell
|521
|4.00
|113.86
|0.00
|113.76
|1040
|2006.05.01 00:00
|t/p
|520
|2.00
|113.70
|0.00
|113.70
|14.57
|19162.70
|1041
|2006.05.01 00:00
|t/p
|521
|4.00
|113.76
|0.00
|113.76
|29.15
|19191.85
|1042
|2006.05.01 00:00
|close
|519
|1.00
|113.68
|0.00
|113.65
|4.65
|19196.50
|1043
|2006.05.01 05:00
|sell
|522
|1.00
|113.11
|0.00
|113.01
|1044
|2006.05.01 05:22
|sell
|523
|2.00
|113.16
|0.00
|113.06
|1045
|2006.05.01 07:21
|t/p
|523
|2.00
|113.06
|0.00
|113.06
|17.69
|19214.19
|1046
|2006.05.01 07:21
|close
|522
|1.00
|113.06
|0.00
|113.01
|4.42
|19218.61
|1047
|2006.05.01 07:21
|sell
|524
|1.00
|113.03
|0.00
|112.93
|1048
|2006.05.01 07:29
|sell
|525
|2.00
|113.08
|0.00
|112.98
|1049
|2006.05.01 09:08
|sell
|526
|4.00
|113.14
|0.00
|113.04
|1050
|2006.05.01 09:33
|sell
|527
|8.00
|113.19
|0.00
|113.09
|1051
|2006.05.01 10:41
|sell
|528
|16.00
|113.25
|0.00
|113.15
|1052
|2006.05.01 13:20
|t/p
|528
|16.00
|113.15
|0.00
|113.15
|141.41
|19360.02
|1053
|2006.05.01 13:20
|close
|527
|8.00
|113.15
|0.00
|113.09
|28.28
|19388.30
|1054
|2006.05.01 13:20
|close
|526
|4.00
|113.15
|0.00
|113.04
|-3.54
|19384.76
|1055
|2006.05.01 13:20
|close
|525
|2.00
|113.15
|0.00
|112.98
|-12.37
|19372.39
|1056
|2006.05.01 13:20
|close
|524
|1.00
|113.15
|0.00
|112.93
|-10.61
|19361.78
|1057
|2006.05.01 16:00
|sell
|529
|1.00
|112.57
|0.00
|112.47
|1058
|2006.05.01 16:00
|sell
|530
|2.00
|112.64
|0.00
|112.54
|1059
|2006.05.01 16:00
|sell
|531
|4.00
|112.72
|0.00
|112.62
|1060
|2006.05.01 16:01
|sell
|532
|8.00
|112.78
|0.00
|112.68
|1061
|2006.05.01 16:08
|sell
|533
|16.00
|112.83
|0.00
|112.73
|1062
|2006.05.01 16:23
|t/p
|533
|16.00
|112.73
|0.00
|112.73
|141.93
|19503.71
|1063
|2006.05.01 16:23
|close
|532
|8.00
|112.73
|0.00
|112.68
|35.48
|19539.19
|1064
|2006.05.01 16:23
|close
|531
|4.00
|112.73
|0.00
|112.62
|-3.55
|19535.64
|1065
|2006.05.01 16:23
|close
|530
|2.00
|112.73
|0.00
|112.54
|-15.97
|19519.67
|1066
|2006.05.01 16:23
|close
|529
|1.00
|112.73
|0.00
|112.47
|-14.19
|19505.48
|1067
|2006.05.01 22:00
|buy
|534
|1.00
|113.27
|0.00
|113.37
|1068
|2006.05.01 23:00
|t/p
|534
|1.00
|113.37
|0.00
|113.37
|8.82
|19514.30
|1069
|2006.05.01 23:00
|buy
|535
|1.00
|113.40
|0.00
|113.50
|1070
|2006.05.01 23:35
|t/p
|535
|1.00
|113.50
|0.00
|113.50
|8.81
|19523.11
|1071
|2006.05.01 23:47
|buy
|536
|1.00
|113.54
|0.00
|113.64
|1072
|2006.05.02 00:04
|t/p
|536
|1.00
|113.64
|0.00
|113.64
|10.04
|19533.15
|1073
|2006.05.02 00:04
|buy
|537
|1.00
|113.68
|0.00
|113.78
|1074
|2006.05.02 00:35
|buy
|538
|2.00
|113.63
|0.00
|113.73
|1075
|2006.05.02 00:36
|buy
|539
|4.00
|113.57
|0.00
|113.67
|1076
|2006.05.02 00:37
|buy
|540
|8.00
|113.52
|0.00
|113.62
|1077
|2006.05.02 01:10
|t/p
|540
|8.00
|113.62
|0.00
|113.62
|70.41
|19603.56
|1078
|2006.05.02 01:10
|close
|539
|4.00
|113.62
|0.00
|113.67
|17.60
|19621.16
|1079
|2006.05.02 01:10
|close
|538
|2.00
|113.62
|0.00
|113.73
|-1.76
|19619.40
|1080
|2006.05.02 01:10
|close
|537
|1.00
|113.62
|0.00
|113.78
|-5.28
|19614.12
|1081
|2006.05.02 01:30
|buy
|541
|1.00
|113.63
|0.00
|113.73
|1082
|2006.05.02 01:43
|t/p
|541
|1.00
|113.73
|0.00
|113.73
|8.79
|19622.91
|1083
|2006.05.02 01:43
|buy
|542
|1.00
|113.76
|0.00
|113.86
|1084
|2006.05.02 01:56
|buy
|543
|2.00
|113.71
|0.00
|113.81
|1085
|2006.05.02 02:00
|buy
|544
|4.00
|113.66
|0.00
|113.76
|1086
|2006.05.02 02:29
|t/p
|544
|4.00
|113.76
|0.00
|113.76
|35.16
|19658.07
|1087
|2006.05.02 02:29
|close
|543
|2.00
|113.76
|0.00
|113.81
|8.79
|19666.86
|1088
|2006.05.02 02:29
|close
|542
|1.00
|113.76
|0.00
|113.86
|0.00
|19666.86
|1089
|2006.05.02 02:29
|buy
|545
|1.00
|113.79
|0.00
|113.89
|1090
|2006.05.02 02:34
|buy
|546
|2.00
|113.74
|0.00
|113.84
|1091
|2006.05.02 03:02
|buy
|547
|4.00
|113.67
|0.00
|113.77
|1092
|2006.05.02 03:16
|buy
|548
|8.00
|113.62
|0.00
|113.72
|1093
|2006.05.02 04:18
|buy
|549
|16.00
|113.56
|0.00
|113.66
|1094
|2006.05.02 05:08
|t/p
|549
|16.00
|113.66
|0.00
|113.66
|140.77
|19807.63
|1095
|2006.05.02 05:08
|close
|548
|8.00
|113.66
|0.00
|113.72
|28.16
|19835.79
|1096
|2006.05.02 05:08
|close
|547
|4.00
|113.66
|0.00
|113.77
|-3.52
|19832.27
|1097
|2006.05.02 05:08
|close
|546
|2.00
|113.66
|0.00
|113.84
|-14.08
|19818.19
|1098
|2006.05.02 05:08
|close
|545
|1.00
|113.66
|0.00
|113.89
|-11.44
|19806.75
|1099
|2006.05.02 17:15
|sell
|550
|1.00
|113.24
|0.00
|113.14
|1100
|2006.05.02 17:15
|sell
|551
|2.00
|113.29
|0.00
|113.19
|1101
|2006.05.02 17:27
|t/p
|551
|2.00
|113.19
|0.00
|113.19
|17.67
|19824.42
|1102
|2006.05.02 17:27
|close
|550
|1.00
|113.18
|0.00
|113.14
|5.30
|19829.72
|1103
|2006.05.02 17:27
|sell
|552
|1.00
|113.15
|0.00
|113.05
|1104
|2006.05.02 17:31
|sell
|553
|2.00
|113.21
|0.00
|113.11
|1105
|2006.05.02 17:59
|sell
|554
|4.00
|113.26
|0.00
|113.16
|1106
|2006.05.02 18:03
|sell
|555
|8.00
|113.32
|0.00
|113.22
|1107
|2006.05.02 18:06
|sell
|556
|16.00
|113.38
|0.00
|113.28
|1108
|2006.05.02 19:52
|t/p
|556
|16.00
|113.28
|0.00
|113.28
|141.24
|19970.96
|1109
|2006.05.02 19:52
|close
|555
|8.00
|113.28
|0.00
|113.22
|28.25
|19999.21
|1110
|2006.05.02 19:52
|close
|554
|4.00
|113.28
|0.00
|113.16
|-7.06
|19992.15
|1111
|2006.05.02 19:52
|close
|553
|2.00
|113.28
|0.00
|113.11
|-12.36
|19979.79
|1112
|2006.05.02 19:52
|close
|552
|1.00
|113.28
|0.00
|113.05
|-11.48
|19968.31
|1113
|2006.05.04 17:45
|sell
|557
|1.00
|113.31
|0.00
|113.21
|1114
|2006.05.04 17:49
|sell
|558
|2.00
|113.36
|0.00
|113.26
|1115
|2006.05.04 17:51
|sell
|559
|4.00
|113.42
|0.00
|113.32
|1116
|2006.05.04 17:58
|sell
|560
|8.00
|113.47
|0.00
|113.37
|1117
|2006.05.04 18:04
|sell
|561
|16.00
|113.53
|0.00
|113.43
|1118
|2006.05.04 21:18
|t/p
|561
|16.00
|113.43
|0.00
|113.43
|141.06
|20109.37
|1119
|2006.05.04 21:18
|close
|560
|8.00
|113.43
|0.00
|113.37
|28.21
|20137.58
|1120
|2006.05.04 21:18
|close
|559
|4.00
|113.43
|0.00
|113.32
|-3.53
|20134.05
|1121
|2006.05.04 21:18
|close
|558
|2.00
|113.43
|0.00
|113.26
|-12.34
|20121.71
|1122
|2006.05.04 21:18
|close
|557
|1.00
|113.43
|0.00
|113.21
|-10.58
|20111.13
|1123
|2006.05.05 15:30
|sell
|562
|1.00
|112.66
|0.00
|112.56
|1124
|2006.05.05 15:39
|sell
|563
|2.00
|112.72
|0.00
|112.62
|1125
|2006.05.05 15:41
|sell
|564
|4.00
|112.78
|0.00
|112.68
|1126
|2006.05.05 15:42
|sell
|565
|8.00
|112.83
|0.00
|112.73
|1127
|2006.05.05 15:47
|t/p
|565
|8.00
|112.73
|0.00
|112.73
|70.97
|20182.10
|1128
|2006.05.05 15:47
|close
|564
|4.00
|112.73
|0.00
|112.68
|17.74
|20199.84
|1129
|2006.05.05 15:47
|close
|563
|2.00
|112.73
|0.00
|112.62
|-1.77
|20198.07
|1130
|2006.05.05 15:47
|close
|562
|1.00
|112.73
|0.00
|112.56
|-6.21
|20191.86
|1131
|2006.05.05 15:47
|sell
|566
|1.00
|112.70
|0.00
|112.60
|1132
|2006.05.05 15:50
|sell
|567
|2.00
|112.75
|0.00
|112.65
|1133
|2006.05.05 16:01
|t/p
|567
|2.00
|112.65
|0.00
|112.65
|17.75
|20209.61
|1134
|2006.05.05 16:01
|close
|566
|1.00
|112.64
|0.00
|112.60
|5.33
|20214.94
|1135
|2006.05.05 16:01
|sell
|568
|1.00
|112.61
|0.00
|112.51
|1136
|2006.05.05 16:02
|sell
|569
|2.00
|112.66
|0.00
|112.56
|1137
|2006.05.05 16:11
|t/p
|569
|2.00
|112.56
|0.00
|112.56
|17.77
|20232.71
|1138
|2006.05.05 16:11
|close
|568
|1.00
|112.56
|0.00
|112.51
|4.44
|20237.15
|1139
|2006.05.05 16:11
|sell
|570
|1.00
|112.53
|0.00
|112.43
|1140
|2006.05.05 16:27
|t/p
|570
|1.00
|112.43
|0.00
|112.43
|8.90
|20246.05
|1141
|2006.05.05 16:27
|sell
|571
|1.00
|112.38
|0.00
|112.28
|1142
|2006.05.05 16:36
|sell
|572
|2.00
|112.43
|0.00
|112.33
|1143
|2006.05.05 16:37
|sell
|573
|4.00
|112.50
|0.00
|112.40
|1144
|2006.05.05 16:47
|sell
|574
|8.00
|112.55
|0.00
|112.45
|1145
|2006.05.05 16:55
|t/p
|574
|8.00
|112.45
|0.00
|112.45
|71.14
|20317.19
|1146
|2006.05.05 16:55
|close
|573
|4.00
|112.45
|0.00
|112.40
|17.79
|20334.98
|1147
|2006.05.05 16:55
|close
|572
|2.00
|112.45
|0.00
|112.33
|-3.56
|20331.42
|1148
|2006.05.05 16:55
|close
|571
|1.00
|112.45
|0.00
|112.28
|-6.23
|20325.19
|1149
|2006.05.05 16:55
|sell
|575
|1.00
|112.42
|0.00
|112.32
|1150
|2006.05.05 16:58
|t/p
|575
|1.00
|112.32
|0.00
|112.32
|8.90
|20334.09
|1151
|2006.05.05 16:58
|sell
|576
|1.00
|112.29
|0.00
|112.19
|1152
|2006.05.05 17:00
|sell
|577
|2.00
|112.35
|0.00
|112.25
|1153
|2006.05.05 17:01
|sell
|578
|4.00
|112.40
|0.00
|112.30
|1154
|2006.05.05 17:03
|sell
|579
|8.00
|112.46
|0.00
|112.36
|1155
|2006.05.05 17:08
|t/p
|579
|8.00
|112.36
|0.00
|112.36
|71.20
|20405.29
|1156
|2006.05.05 17:08
|close
|578
|4.00
|112.36
|0.00
|112.30
|14.24
|20419.53
|1157
|2006.05.05 17:08
|close
|577
|2.00
|112.36
|0.00
|112.25
|-1.78
|20417.75
|1158
|2006.05.05 17:08
|close
|576
|1.00
|112.36
|0.00
|112.19
|-6.23
|20411.52
|1159
|2006.05.05 17:08
|sell
|580
|1.00
|112.33
|0.00
|112.23
|1160
|2006.05.05 17:11
|sell
|581
|2.00
|112.39
|0.00
|112.29
|1161
|2006.05.05 17:51
|sell
|582
|4.00
|112.44
|0.00
|112.34
|1162
|2006.05.05 18:13
|sell
|583
|8.00
|112.51
|0.00
|112.41
|1163
|2006.05.05 18:22
|sell
|584
|16.00
|112.57
|0.00
|112.47
|1164
|2006.05.05 18:58
|t/p
|584
|16.00
|112.47
|0.00
|112.47
|142.27
|20553.79
|1165
|2006.05.05 18:58
|close
|583
|8.00
|112.46
|0.00
|112.41
|35.57
|20589.36
|1166
|2006.05.05 18:58
|close
|582
|4.00
|112.46
|0.00
|112.34
|-7.11
|20582.25
|1167
|2006.05.05 18:58
|close
|581
|2.00
|112.46
|0.00
|112.29
|-12.45
|20569.80
|1168
|2006.05.05 18:58
|close
|580
|1.00
|112.46
|0.00
|112.23
|-11.56
|20558.24
|1169
|2006.05.05 18:58
|sell
|585
|1.00
|112.43
|0.00
|112.33
|1170
|2006.05.05 19:17
|t/p
|585
|1.00
|112.33
|0.00
|112.33
|8.90
|20567.14
|1171
|2006.05.05 19:17
|sell
|586
|1.00
|112.30
|0.00
|112.20
|1172
|2006.05.05 19:20
|sell
|587
|2.00
|112.36
|0.00
|112.26
|1173
|2006.05.05 19:31
|sell
|588
|4.00
|112.41
|0.00
|112.31
|1174
|2006.05.05 19:38
|sell
|589
|8.00
|112.47
|0.00
|112.37
|1175
|2006.05.05 20:49
|t/p
|589
|8.00
|112.37
|0.00
|112.37
|71.20
|20638.34
|1176
|2006.05.05 20:49
|close
|588
|4.00
|112.37
|0.00
|112.31
|14.24
|20652.58
|1177
|2006.05.05 20:49
|close
|587
|2.00
|112.37
|0.00
|112.26
|-1.78
|20650.80
|1178
|2006.05.05 20:49
|close
|586
|1.00
|112.37
|0.00
|112.20
|-6.23
|20644.57
|1179
|2006.05.05 20:49
|sell
|590
|1.00
|112.34
|0.00
|112.24
|1180
|2006.05.05 20:53
|sell
|591
|2.00
|112.39
|0.00
|112.29
|1181
|2006.05.05 21:00
|sell
|592
|4.00
|112.44
|0.00
|112.34
|1182
|2006.05.05 21:20
|sell
|593
|8.00
|112.50
|0.00
|112.40
|1183
|2006.05.05 22:30
|sell
|594
|16.00
|112.55
|0.00
|112.45
|1184
|2006.05.08 00:00
|t/p
|590
|1.00
|112.24
|0.00
|112.24
|7.43
|20652.00
|1185
|2006.05.08 00:00
|t/p
|591
|2.00
|112.29
|0.00
|112.29
|14.85
|20666.85
|1186
|2006.05.08 00:00
|t/p
|592
|4.00
|112.34
|0.00
|112.34
|29.69
|20696.54
|1187
|2006.05.08 00:00
|t/p
|593
|8.00
|112.40
|0.00
|112.40
|59.38
|20755.92
|1188
|2006.05.08 00:00
|t/p
|594
|16.00
|112.45
|0.00
|112.45
|118.76
|20874.68
|1189
|2006.05.08 03:15
|sell
|595
|1.00
|111.76
|0.00
|111.66
|1190
|2006.05.08 03:33
|sell
|596
|2.00
|111.82
|0.00
|111.72
|1191
|2006.05.08 03:43
|sell
|597
|4.00
|111.87
|0.00
|111.77
|1192
|2006.05.08 04:13
|t/p
|597
|4.00
|111.77
|0.00
|111.77
|35.79
|20910.47
|1193
|2006.05.08 04:13
|close
|596
|2.00
|111.77
|0.00
|111.72
|8.95
|20919.42
|1194
|2006.05.08 04:13
|close
|595
|1.00
|111.77
|0.00
|111.66
|-0.89
|20918.53
|1195
|2006.05.08 04:15
|sell
|598
|1.00
|111.69
|0.00
|111.59
|1196
|2006.05.08 08:35
|sell
|599
|2.00
|111.75
|0.00
|111.65
|1197
|2006.05.08 08:46
|sell
|600
|4.00
|111.81
|0.00
|111.71
|1198
|2006.05.08 08:55
|t/p
|600
|4.00
|111.71
|0.00
|111.71
|35.81
|20954.34
|1199
|2006.05.08 08:55
|close
|599
|2.00
|111.70
|0.00
|111.65
|8.95
|20963.29
|1200
|2006.05.08 08:55
|close
|598
|1.00
|111.70
|0.00
|111.59
|-0.90
|20962.39
|1201
|2006.05.08 09:30
|sell
|601
|1.00
|111.32
|0.00
|111.22
|1202
|2006.05.08 09:33
|sell
|602
|2.00
|111.37
|0.00
|111.27
|1203
|2006.05.08 09:39
|sell
|603
|4.00
|111.43
|0.00
|111.33
|1204
|2006.05.08 09:55
|t/p
|603
|4.00
|111.33
|0.00
|111.33
|35.93
|20998.32
|1205
|2006.05.08 09:55
|close
|602
|2.00
|111.33
|0.00
|111.27
|7.19
|21005.51
|1206
|2006.05.08 09:55
|close
|601
|1.00
|111.33
|0.00
|111.22
|-0.90
|21004.61
|1207
|2006.05.08 09:55
|sell
|604
|1.00
|111.30
|0.00
|111.20
|1208
|2006.05.08 10:08
|t/p
|604
|1.00
|111.20
|0.00
|111.20
|8.99
|21013.60
|1209
|2006.05.08 10:08
|sell
|605
|1.00
|111.17
|0.00
|111.07
|1210
|2006.05.08 11:01
|sell
|606
|2.00
|111.22
|0.00
|111.12
|1211
|2006.05.08 11:02
|sell
|607
|4.00
|111.29
|0.00
|111.19
|1212
|2006.05.08 11:11
|t/p
|607
|4.00
|111.19
|0.00
|111.19
|35.97
|21049.57
|1213
|2006.05.08 11:11
|close
|606
|2.00
|111.18
|0.00
|111.12
|7.20
|21056.77
|1214
|2006.05.08 11:11
|close
|605
|1.00
|111.18
|0.00
|111.07
|-0.90
|21055.87
|1215
|2006.05.08 11:11
|sell
|608
|1.00
|111.15
|0.00
|111.05
|1216
|2006.05.08 13:46
|t/p
|608
|1.00
|111.05
|0.00
|111.05
|9.01
|21064.88
|1217
|2006.05.08 20:30
|buy
|609
|1.00
|111.62
|0.00
|111.72
|1218
|2006.05.08 20:33
|buy
|610
|2.00
|111.56
|0.00
|111.66
|1219
|2006.05.08 20:46
|t/p
|610
|2.00
|111.66
|0.00
|111.66
|17.91
|21082.79
|1220
|2006.05.08 20:46
|close
|609
|1.00
|111.67
|0.00
|111.72
|4.48
|21087.27
|1221
|2006.05.08 21:15
|buy
|611
|1.00
|111.79
|0.00
|111.89
|1222
|2006.05.08 21:31
|buy
|612
|2.00
|111.74
|0.00
|111.84
|1223
|2006.05.08 22:07
|buy
|613
|4.00
|111.68
|0.00
|111.78
|1224
|2006.05.08 22:09
|buy
|614
|8.00
|111.62
|0.00
|111.72
|1225
|2006.05.08 23:31
|t/p
|614
|8.00
|111.72
|0.00
|111.72
|71.60
|21158.87
|1226
|2006.05.08 23:31
|close
|613
|4.00
|111.73
|0.00
|111.78
|17.90
|21176.77
|1227
|2006.05.08 23:31
|close
|612
|2.00
|111.73
|0.00
|111.84
|-1.79
|21174.98
|1228
|2006.05.08 23:31
|close
|611
|1.00
|111.73
|0.00
|111.89
|-5.37
|21169.61
|1229
|2006.05.09 16:30
|sell
|615
|1.00
|110.98
|0.00
|110.88
|1230
|2006.05.09 16:37
|sell
|616
|2.00
|111.06
|0.00
|110.96
|1231
|2006.05.09 16:37
|sell
|617
|4.00
|111.12
|0.00
|111.02
|1232
|2006.05.09 16:37
|sell
|618
|8.00
|111.18
|0.00
|111.08
|1233
|2006.05.09 16:37
|t/p
|618
|8.00
|111.08
|0.00
|111.08
|72.04
|21241.65
|1234
|2006.05.09 16:37
|close
|617
|4.00
|111.04
|0.00
|111.02
|28.82
|21270.47
|1235
|2006.05.09 16:37
|close
|616
|2.00
|111.04
|0.00
|110.96
|3.60
|21274.07
|1236
|2006.05.09 16:37
|close
|615
|1.00
|111.04
|0.00
|110.88
|-5.40
|21268.67
|1237
|2006.05.09 16:37
|sell
|619
|1.00
|111.01
|0.00
|110.91
|1238
|2006.05.09 16:38
|sell
|620
|2.00
|111.08
|0.00
|110.98
|1239
|2006.05.09 16:39
|sell
|621
|4.00
|111.14
|0.00
|111.04
|1240
|2006.05.09 16:42
|t/p
|621
|4.00
|111.04
|0.00
|111.04
|36.03
|21304.70
|1241
|2006.05.09 16:42
|close
|620
|2.00
|111.03
|0.00
|110.98
|9.01
|21313.71
|1242
|2006.05.09 16:42
|close
|619
|1.00
|111.03
|0.00
|110.91
|-1.80
|21311.91
|1243
|2006.05.09 16:42
|sell
|622
|1.00
|111.00
|0.00
|110.90
|1244
|2006.05.09 16:42
|sell
|623
|2.00
|111.07
|0.00
|110.97
|1245
|2006.05.09 16:43
|sell
|624
|4.00
|111.12
|0.00
|111.02
|1246
|2006.05.09 16:49
|sell
|625
|8.00
|111.19
|0.00
|111.09
|1247
|2006.05.09 17:04
|t/p
|625
|8.00
|111.09
|0.00
|111.09
|72.02
|21383.93
|1248
|2006.05.09 17:04
|close
|624
|4.00
|111.09
|0.00
|111.02
|10.80
|21394.73
|1249
|2006.05.09 17:04
|close
|623
|2.00
|111.09
|0.00
|110.97
|-3.60
|21391.13
|1250
|2006.05.09 17:04
|close
|622
|1.00
|111.09
|0.00
|110.90
|-8.10
|21383.03
|1251
|2006.05.09 17:04
|sell
|626
|1.00
|111.06
|0.00
|110.96
|1252
|2006.05.09 17:18
|sell
|627
|2.00
|111.11
|0.00
|111.01
|1253
|2006.05.09 17:25
|sell
|628
|4.00
|111.17
|0.00
|111.07
|1254
|2006.05.09 17:31
|sell
|629
|8.00
|111.23
|0.00
|111.13
|1255
|2006.05.09 17:55
|sell
|630
|16.00
|111.31
|0.00
|111.21
|1256
|2006.05.09 19:21
|t/p
|630
|16.00
|111.21
|0.00
|111.21
|143.90
|21526.93
|1257
|2006.05.09 19:21
|close
|629
|8.00
|111.19
|0.00
|111.13
|28.78
|21555.71
|1258
|2006.05.09 19:21
|close
|628
|4.00
|111.19
|0.00
|111.07
|-7.20
|21548.51
|1259
|2006.05.09 19:21
|close
|627
|2.00
|111.19
|0.00
|111.01
|-14.39
|21534.12
|1260
|2006.05.09 19:21
|close
|626
|1.00
|111.19
|0.00
|110.96
|-11.69
|21522.43
|1261
|2006.05.10 11:45
|sell
|631
|1.00
|110.53
|0.00
|110.43
|1262
|2006.05.10 12:10
|t/p
|631
|1.00
|110.43
|0.00
|110.43
|9.05
|21531.48
|1263
|2006.05.10 12:10
|sell
|632
|1.00
|110.39
|0.00
|110.29
|1264
|2006.05.10 12:45
|sell
|633
|2.00
|110.44
|0.00
|110.34
|1265
|2006.05.10 14:07
|sell
|634
|4.00
|110.50
|0.00
|110.40
|1266
|2006.05.10 14:11
|sell
|635
|8.00
|110.56
|0.00
|110.46
|1267
|2006.05.10 14:16
|sell
|636
|16.00
|110.62
|0.00
|110.52
|1268
|2006.05.10 14:36
|t/p
|636
|16.00
|110.52
|0.00
|110.52
|144.77
|21676.25
|1269
|2006.05.10 14:36
|close
|635
|8.00
|110.52
|0.00
|110.46
|28.95
|21705.20
|1270
|2006.05.10 14:36
|close
|634
|4.00
|110.52
|0.00
|110.40
|-7.24
|21697.96
|1271
|2006.05.10 14:36
|close
|633
|2.00
|110.52
|0.00
|110.34
|-14.48
|21683.48
|1272
|2006.05.10 14:36
|close
|632
|1.00
|110.52
|0.00
|110.29
|-11.76
|21671.72
|1273
|2006.05.11 02:15
|buy
|637
|1.00
|111.11
|0.00
|111.21
|1274
|2006.05.11 02:46
|buy
|638
|2.00
|111.06
|0.00
|111.16
|1275
|2006.05.11 03:05
|t/p
|638
|2.00
|111.16
|0.00
|111.16
|17.99
|21689.71
|1276
|2006.05.11 03:05
|close
|637
|1.00
|111.16
|0.00
|111.21
|4.50
|21694.21
|1277
|2006.05.11 03:05
|buy
|639
|1.00
|111.19
|0.00
|111.29
|1278
|2006.05.11 03:18
|t/p
|639
|1.00
|111.29
|0.00
|111.29
|8.99
|21703.20
|1279
|2006.05.11 03:18
|buy
|640
|1.00
|111.32
|0.00
|111.42
|1280
|2006.05.11 03:35
|t/p
|640
|1.00
|111.42
|0.00
|111.42
|8.98
|21712.18
|1281
|2006.05.11 03:35
|buy
|641
|1.00
|111.45
|0.00
|111.55
|1282
|2006.05.11 03:39
|buy
|642
|2.00
|111.39
|0.00
|111.49
|1283
|2006.05.11 03:43
|buy
|643
|4.00
|111.34
|0.00
|111.44
|1284
|2006.05.11 03:46
|buy
|644
|8.00
|111.28
|0.00
|111.38
|1285
|2006.05.11 04:05
|buy
|645
|16.00
|111.23
|0.00
|111.33
|1286
|2006.05.11 07:58
|t/p
|645
|16.00
|111.33
|0.00
|111.33
|143.72
|21855.90
|1287
|2006.05.11 07:58
|close
|644
|8.00
|111.33
|0.00
|111.38
|35.93
|21891.83
|1288
|2006.05.11 07:58
|close
|643
|4.00
|111.33
|0.00
|111.44
|-3.59
|21888.24
|1289
|2006.05.11 07:58
|close
|642
|2.00
|111.33
|0.00
|111.49
|-10.78
|21877.46
|1290
|2006.05.11 07:58
|close
|641
|1.00
|111.33
|0.00
|111.55
|-10.78
|21866.68
|1291
|2006.05.11 17:00
|sell
|646
|1.00
|110.73
|0.00
|110.63
|1292
|2006.05.11 17:11
|t/p
|646
|1.00
|110.63
|0.00
|110.63
|9.04
|21875.72
|1293
|2006.05.11 17:11
|sell
|647
|1.00
|110.60
|0.00
|110.50
|1294
|2006.05.11 17:19
|t/p
|647
|1.00
|110.50
|0.00
|110.50
|9.05
|21884.77
|1295
|2006.05.11 17:19
|sell
|648
|1.00
|110.47
|0.00
|110.37
|1296
|2006.05.11 17:20
|sell
|649
|2.00
|110.53
|0.00
|110.43
|1297
|2006.05.11 17:34
|t/p
|649
|2.00
|110.43
|0.00
|110.43
|18.11
|21902.88
|1298
|2006.05.11 17:34
|close
|648
|1.00
|110.42
|0.00
|110.37
|4.53
|21907.41
|1299
|2006.05.11 17:34
|sell
|650
|1.00
|110.39
|0.00
|110.29
|1300
|2006.05.11 17:41
|t/p
|650
|1.00
|110.29
|0.00
|110.29
|9.07
|21916.48
|1301
|2006.05.11 17:41
|sell
|651
|1.00
|110.24
|0.00
|110.14
|1302
|2006.05.11 17:41
|sell
|652
|2.00
|110.29
|0.00
|110.19
|1303
|2006.05.11 17:48
|sell
|653
|4.00
|110.35
|0.00
|110.25
|1304
|2006.05.11 17:55
|t/p
|653
|4.00
|110.25
|0.00
|110.25
|36.28
|21952.76
|1305
|2006.05.11 17:55
|close
|652
|2.00
|110.24
|0.00
|110.19
|9.07
|21961.83
|1306
|2006.05.11 17:55
|close
|651
|1.00
|110.24
|0.00
|110.14
|0.00
|21961.83
|1307
|2006.05.11 17:55
|sell
|654
|1.00
|110.21
|0.00
|110.11
|1308
|2006.05.11 17:59
|sell
|655
|2.00
|110.26
|0.00
|110.16
|1309
|2006.05.11 18:03
|t/p
|655
|2.00
|110.16
|0.00
|110.16
|18.16
|21979.99
|1310
|2006.05.11 18:03
|close
|654
|1.00
|110.16
|0.00
|110.11
|4.54
|21984.53
|1311
|2006.05.11 18:03
|sell
|656
|1.00
|110.13
|0.00
|110.03
|1312
|2006.05.11 18:04
|sell
|657
|2.00
|110.18
|0.00
|110.08
|1313
|2006.05.11 18:18
|sell
|658
|4.00
|110.25
|0.00
|110.15
|1314
|2006.05.11 18:20
|sell
|659
|8.00
|110.30
|0.00
|110.20
|1315
|2006.05.11 18:25
|t/p
|659
|8.00
|110.20
|0.00
|110.20
|72.60
|22057.13
|1316
|2006.05.11 18:25
|close
|658
|4.00
|110.19
|0.00
|110.15
|21.78
|22078.91
|1317
|2006.05.11 18:25
|close
|657
|2.00
|110.19
|0.00
|110.08
|-1.82
|22077.09
|1318
|2006.05.11 18:25
|close
|656
|1.00
|110.19
|0.00
|110.03
|-5.45
|22071.64
|1319
|2006.05.11 18:25
|sell
|660
|1.00
|110.16
|0.00
|110.06
|1320
|2006.05.11 18:26
|sell
|661
|2.00
|110.22
|0.00
|110.12
|1321
|2006.05.11 18:29
|sell
|662
|4.00
|110.29
|0.00
|110.19
|1322
|2006.05.11 19:17
|sell
|663
|8.00
|110.35
|0.00
|110.25
|1323
|2006.05.11 19:32
|sell
|664
|16.00
|110.40
|0.00
|110.30
|1324
|2006.05.12 01:31
|t/p
|664
|16.00
|110.30
|0.00
|110.30
|120.90
|22192.54
|1325
|2006.05.12 01:31
|close
|663
|8.00
|110.30
|0.00
|110.25
|24.18
|22216.72
|1326
|2006.05.12 01:31
|close
|662
|4.00
|110.30
|0.00
|110.19
|-9.67
|22207.05
|1327
|2006.05.12 01:31
|close
|661
|2.00
|110.30
|0.00
|110.12
|-17.53
|22189.52
|1328
|2006.05.12 01:31
|close
|660
|1.00
|110.30
|0.00
|110.06
|-14.20
|22175.32
|1329
|2006.05.12 07:15
|sell
|665
|1.00
|110.15
|0.00
|110.05
|1330
|2006.05.12 07:19
|sell
|666
|2.00
|110.21
|0.00
|110.11
|1331
|2006.05.12 07:46
|t/p
|666
|2.00
|110.11
|0.00
|110.11
|18.16
|22193.48
|1332
|2006.05.12 07:46
|close
|665
|1.00
|110.10
|0.00
|110.05
|4.54
|22198.02
|1333
|2006.05.12 11:30
|sell
|667
|1.00
|109.46
|0.00
|109.36
|1334
|2006.05.12 11:41
|t/p
|667
|1.00
|109.36
|0.00
|109.36
|9.15
|22207.17
|1335
|2006.05.12 11:41
|sell
|668
|1.00
|109.32
|0.00
|109.22
|1336
|2006.05.12 11:43
|sell
|669
|2.00
|109.37
|0.00
|109.27
|1337
|2006.05.12 11:46
|sell
|670
|4.00
|109.43
|0.00
|109.33
|1338
|2006.05.12 11:52
|sell
|671
|8.00
|109.48
|0.00
|109.38
|1339
|2006.05.12 11:59
|sell
|672
|16.00
|109.55
|0.00
|109.45
|1340
|2006.05.12 12:43
|t/p
|672
|16.00
|109.45
|0.00
|109.45
|146.20
|22353.37
|1341
|2006.05.12 12:43
|close
|671
|8.00
|109.44
|0.00
|109.38
|29.24
|22382.61
|1342
|2006.05.12 12:43
|close
|670
|4.00
|109.44
|0.00
|109.33
|-3.65
|22378.96
|1343
|2006.05.12 12:43
|close
|669
|2.00
|109.44
|0.00
|109.27
|-12.79
|22366.17
|1344
|2006.05.12 12:43
|close
|668
|1.00
|109.44
|0.00
|109.22
|-10.96
|22355.21
|1345
|2006.05.12 12:43
|sell
|673
|1.00
|109.41
|0.00
|109.31
|1346
|2006.05.12 12:50
|sell
|674
|2.00
|109.47
|0.00
|109.37
|1347
|2006.05.12 12:53
|sell
|675
|4.00
|109.53
|0.00
|109.43
|1348
|2006.05.12 13:50
|sell
|676
|8.00
|109.58
|0.00
|109.48
|1349
|2006.05.12 13:59
|sell
|677
|16.00
|109.64
|0.00
|109.54
|1350
|2006.05.12 14:51
|t/p
|677
|16.00
|109.54
|0.00
|109.54
|146.07
|22501.28
|1351
|2006.05.12 14:51
|close
|676
|8.00
|109.54
|0.00
|109.48
|29.21
|22530.49
|1352
|2006.05.12 14:51
|close
|675
|4.00
|109.54
|0.00
|109.43
|-3.65
|22526.84
|1353
|2006.05.12 14:51
|close
|674
|2.00
|109.54
|0.00
|109.37
|-12.78
|22514.06
|1354
|2006.05.12 14:51
|close
|673
|1.00
|109.54
|0.00
|109.31
|-11.87
|22502.19
|1355
|2006.05.12 17:00
|buy
|678
|1.00
|110.50
|0.00
|110.60
|1356
|2006.05.12 17:03
|buy
|679
|2.00
|110.45
|0.00
|110.55
|1357
|2006.05.12 17:04
|buy
|680
|4.00
|110.39
|0.00
|110.49
|1358
|2006.05.12 17:10
|buy
|681
|8.00
|110.34
|0.00
|110.44
|1359
|2006.05.12 17:11
|buy
|682
|16.00
|110.28
|0.00
|110.38
|1360
|2006.05.12 17:26
|t/p
|682
|16.00
|110.38
|0.00
|110.38
|144.94
|22647.13
|1361
|2006.05.12 17:26
|close
|681
|8.00
|110.39
|0.00
|110.44
|36.24
|22683.37
|1362
|2006.05.12 17:26
|close
|680
|4.00
|110.39
|0.00
|110.49
|0.00
|22683.37
|1363
|2006.05.12 17:26
|close
|679
|2.00
|110.39
|0.00
|110.55
|-10.87
|22672.50
|1364
|2006.05.12 17:26
|close
|678
|1.00
|110.39
|0.00
|110.60
|-9.96
|22662.54
|1365
|2006.05.12 17:26
|buy
|683
|1.00
|110.42
|0.00
|110.52
|1366
|2006.05.12 18:00
|t/p
|683
|1.00
|110.52
|0.00
|110.52
|9.05
|22671.59
|1367
|2006.05.12 18:00
|buy
|684
|1.00
|110.56
|0.00
|110.66
|1368
|2006.05.12 18:22
|buy
|685
|2.00
|110.50
|0.00
|110.60
|1369
|2006.05.12 18:39
|buy
|686
|4.00
|110.45
|0.00
|110.55
|1370
|2006.05.12 18:57
|buy
|687
|8.00
|110.38
|0.00
|110.48
|1371
|2006.05.12 19:08
|buy
|688
|16.00
|110.32
|0.00
|110.42
|1372
|2006.05.15 10:20
|t/p
|688
|16.00
|110.42
|0.00
|110.42
|164.71
|22836.30
|1373
|2006.05.15 10:20
|close
|687
|8.00
|110.44
|0.00
|110.48
|53.38
|22889.68
|1374
|2006.05.15 10:20
|close
|686
|4.00
|110.44
|0.00
|110.55
|1.34
|22891.02
|1375
|2006.05.15 10:20
|close
|685
|2.00
|110.44
|0.00
|110.60
|-8.39
|22882.63
|1376
|2006.05.15 10:20
|close
|684
|1.00
|110.44
|0.00
|110.66
|-9.63
|22873.00
|1377
|2006.05.15 10:45
|buy
|689
|1.00
|110.26
|0.00
|110.36
|1378
|2006.05.15 10:45
|buy
|690
|2.00
|110.21
|0.00
|110.31
|1379
|2006.05.15 10:58
|t/p
|690
|2.00
|110.31
|0.00
|110.31
|18.13
|22891.13
|1380
|2006.05.15 10:58
|close
|689
|1.00
|110.31
|0.00
|110.36
|4.53
|22895.66
|1381
|2006.05.15 10:58
|buy
|691
|1.00
|110.34
|0.00
|110.44
|1382
|2006.05.15 11:01
|buy
|692
|2.00
|110.28
|0.00
|110.38
|1383
|2006.05.15 11:02
|buy
|693
|4.00
|110.22
|0.00
|110.32
|1384
|2006.05.15 11:07
|buy
|694
|8.00
|110.17
|0.00
|110.27
|1385
|2006.05.15 11:25
|t/p
|694
|8.00
|110.27
|0.00
|110.27
|72.55
|22968.21
|1386
|2006.05.15 11:25
|close
|693
|4.00
|110.27
|0.00
|110.32
|18.14
|22986.35
|1387
|2006.05.15 11:25
|close
|692
|2.00
|110.27
|0.00
|110.38
|-1.81
|22984.54
|1388
|2006.05.15 11:25
|close
|691
|1.00
|110.27
|0.00
|110.44
|-6.35
|22978.19
|1389
|2006.05.15 11:25
|buy
|695
|1.00
|110.30
|0.00
|110.40
|1390
|2006.05.15 11:27
|buy
|696
|2.00
|110.23
|0.00
|110.33
|1391
|2006.05.15 11:30
|buy
|697
|4.00
|110.17
|0.00
|110.27
|1392
|2006.05.15 11:35
|buy
|698
|8.00
|110.12
|0.00
|110.22
|1393
|2006.05.15 11:37
|buy
|699
|16.00
|110.06
|0.00
|110.16
|1394
|2006.05.15 12:40
|t/p
|699
|16.00
|110.16
|0.00
|110.16
|145.23
|23123.42
|1395
|2006.05.15 12:40
|close
|698
|8.00
|110.17
|0.00
|110.22
|36.31
|23159.73
|1396
|2006.05.15 12:40
|close
|697
|4.00
|110.17
|0.00
|110.27
|0.00
|23159.73
|1397
|2006.05.15 12:40
|close
|696
|2.00
|110.17
|0.00
|110.33
|-10.89
|23148.84
|1398
|2006.05.15 12:40
|close
|695
|1.00
|110.17
|0.00
|110.40
|-11.80
|23137.04
|1399
|2006.05.15 13:00
|buy
|700
|1.00
|110.39
|0.00
|110.49
|1400
|2006.05.15 13:01
|buy
|701
|2.00
|110.34
|0.00
|110.44
|1401
|2006.05.15 13:24
|buy
|702
|4.00
|110.28
|0.00
|110.38
|1402
|2006.05.15 13:51
|buy
|703
|8.00
|110.23
|0.00
|110.33
|1403
|2006.05.15 14:00
|buy
|704
|16.00
|110.17
|0.00
|110.27
|1404
|2006.05.15 15:07
|t/p
|704
|16.00
|110.27
|0.00
|110.27
|145.10
|23282.14
|1405
|2006.05.15 15:07
|close
|703
|8.00
|110.27
|0.00
|110.33
|29.02
|23311.16
|1406
|2006.05.15 15:07
|close
|702
|4.00
|110.27
|0.00
|110.38
|-3.63
|23307.53
|1407
|2006.05.15 15:07
|close
|701
|2.00
|110.27
|0.00
|110.44
|-12.70
|23294.83
|1408
|2006.05.15 15:07
|close
|700
|1.00
|110.27
|0.00
|110.49
|-10.88
|23283.95
|1409
|2006.05.15 15:45
|buy
|705
|1.00
|110.18
|0.00
|110.28
|1410
|2006.05.15 15:53
|buy
|706
|2.00
|110.12
|0.00
|110.22
|1411
|2006.05.15 15:56
|t/p
|706
|2.00
|110.22
|0.00
|110.22
|18.15
|23302.10
|1412
|2006.05.15 15:56
|close
|705
|1.00
|110.23
|0.00
|110.28
|4.54
|23306.64
|1413
|2006.05.15 15:56
|buy
|707
|1.00
|110.26
|0.00
|110.36
|1414
|2006.05.15 15:58
|buy
|708
|2.00
|110.21
|0.00
|110.31
|1415
|2006.05.15 16:05
|t/p
|708
|2.00
|110.31
|0.00
|110.31
|18.13
|23324.77
|1416
|2006.05.15 16:05
|close
|707
|1.00
|110.32
|0.00
|110.36
|5.44
|23330.21
|1417
|2006.05.15 16:30
|buy
|709
|1.00
|110.25
|0.00
|110.35
|1418
|2006.05.15 16:38
|buy
|710
|2.00
|110.19
|0.00
|110.29
|1419
|2006.05.15 16:41
|buy
|711
|4.00
|110.14
|0.00
|110.24
|1420
|2006.05.15 16:48
|buy
|712
|8.00
|110.09
|0.00
|110.19
|1421
|2006.05.15 16:54
|t/p
|712
|8.00
|110.19
|0.00
|110.19
|72.58
|23402.79
|1422
|2006.05.15 16:54
|close
|711
|4.00
|110.22
|0.00
|110.24
|29.03
|23431.82
|1423
|2006.05.15 16:54
|close
|710
|2.00
|110.22
|0.00
|110.29
|5.44
|23437.26
|1424
|2006.05.15 16:54
|close
|709
|1.00
|110.22
|0.00
|110.35
|-2.72
|23434.54
|1425
|2006.05.16 07:30
|sell
|713
|1.00
|109.97
|0.00
|109.87
|1426
|2006.05.16 07:58
|sell
|714
|2.00
|110.03
|0.00
|109.93
|1427
|2006.05.16 08:05
|sell
|715
|4.00
|110.09
|0.00
|109.99
|1428
|2006.05.16 08:06
|sell
|716
|8.00
|110.15
|0.00
|110.05
|1429
|2006.05.16 08:08
|sell
|717
|16.00
|110.21
|0.00
|110.11
|1430
|2006.05.16 14:32
|t/p
|717
|16.00
|110.11
|0.00
|110.11
|145.32
|23579.86
|1431
|2006.05.16 14:32
|close
|716
|8.00
|110.10
|0.00
|110.05
|36.33
|23616.19
|1432
|2006.05.16 14:32
|close
|715
|4.00
|110.10
|0.00
|109.99
|-3.63
|23612.56
|1433
|2006.05.16 14:32
|close
|714
|2.00
|110.10
|0.00
|109.93
|-12.72
|23599.84
|1434
|2006.05.16 14:32
|close
|713
|1.00
|110.10
|0.00
|109.87
|-11.81
|23588.03
|1435
|2006.05.17 16:45
|buy
|718
|1.00
|109.77
|0.00
|109.87
|1436
|2006.05.17 16:45
|buy
|719
|2.00
|109.71
|0.00
|109.81
|1437
|2006.05.17 17:02
|t/p
|719
|2.00
|109.81
|0.00
|109.81
|18.21
|23606.24
|1438
|2006.05.17 17:02
|close
|718
|1.00
|109.82
|0.00
|109.87
|4.55
|23610.79
|1439
|2006.05.17 17:02
|buy
|720
|1.00
|109.85
|0.00
|109.95
|1440
|2006.05.17 17:21
|t/p
|720
|1.00
|109.95
|0.00
|109.95
|9.09
|23619.88
|1441
|2006.05.17 17:30
|buy
|721
|1.00
|110.27
|0.00
|110.37
|1442
|2006.05.17 17:32
|t/p
|721
|1.00
|110.37
|0.00
|110.37
|9.06
|23628.94
|1443
|2006.05.17 17:32
|buy
|722
|1.00
|110.40
|0.00
|110.50
|1444
|2006.05.17 17:33
|buy
|723
|2.00
|110.35
|0.00
|110.45
|1445
|2006.05.17 17:35
|buy
|724
|4.00
|110.29
|0.00
|110.39
|1446
|2006.05.17 17:35
|buy
|725
|8.00
|110.24
|0.00
|110.34
|1447
|2006.05.17 17:47
|t/p
|725
|8.00
|110.34
|0.00
|110.34
|72.50
|23701.44
|1448
|2006.05.17 17:47
|close
|724
|4.00
|110.34
|0.00
|110.39
|18.13
|23719.57
|1449
|2006.05.17 17:47
|close
|723
|2.00
|110.34
|0.00
|110.45
|-1.81
|23717.76
|1450
|2006.05.17 17:47
|close
|722
|1.00
|110.34
|0.00
|110.50
|-5.44
|23712.32
|1451
|2006.05.17 17:47
|buy
|726
|1.00
|110.37
|0.00
|110.47
|1452
|2006.05.17 17:57
|t/p
|726
|1.00
|110.47
|0.00
|110.47
|9.05
|23721.37
|1453
|2006.05.17 17:57
|buy
|727
|1.00
|110.51
|0.00
|110.61
|1454
|2006.05.17 17:59
|t/p
|727
|1.00
|110.61
|0.00
|110.61
|9.04
|23730.41
|1455
|2006.05.17 17:59
|buy
|728
|1.00
|110.64
|0.00
|110.74
|1456
|2006.05.17 18:01
|t/p
|728
|1.00
|110.74
|0.00
|110.74
|9.03
|23739.44
|1457
|2006.05.17 18:01
|buy
|729
|1.00
|110.78
|0.00
|110.88
|1458
|2006.05.17 18:02
|buy
|730
|2.00
|110.72
|0.00
|110.82
|1459
|2006.05.17 18:03
|buy
|731
|4.00
|110.67
|0.00
|110.77
|1460
|2006.05.17 18:05
|buy
|732
|8.00
|110.61
|0.00
|110.71
|1461
|2006.05.17 18:09
|buy
|733
|16.00
|110.56
|0.00
|110.66
|1462
|2006.05.17 19:55
|t/p
|733
|16.00
|110.66
|0.00
|110.66
|144.59
|23884.03
|1463
|2006.05.17 19:55
|close
|732
|8.00
|110.66
|0.00
|110.71
|36.15
|23920.18
|1464
|2006.05.17 19:55
|close
|731
|4.00
|110.66
|0.00
|110.77
|-3.61
|23916.57
|1465
|2006.05.17 19:55
|close
|730
|2.00
|110.66
|0.00
|110.82
|-10.84
|23905.73
|1466
|2006.05.17 19:55
|close
|729
|1.00
|110.66
|0.00
|110.88
|-10.84
|23894.89
|1467
|2006.05.17 19:55
|buy
|734
|1.00
|110.69
|0.00
|110.79
|1468
|2006.05.17 20:17
|t/p
|734
|1.00
|110.79
|0.00
|110.79
|9.03
|23903.92
|1469
|2006.05.17 20:17
|buy
|735
|1.00
|110.83
|0.00
|110.93
|1470
|2006.05.17 20:25
|t/p
|735
|1.00
|110.93
|0.00
|110.93
|9.01
|23912.93
|1471
|2006.05.17 20:25
|buy
|736
|1.00
|110.96
|0.00
|111.06
|1472
|2006.05.17 20:31
|t/p
|736
|1.00
|111.06
|0.00
|111.06
|9.00
|23921.93
|1473
|2006.05.17 20:31
|buy
|737
|1.00
|111.09
|0.00
|111.19
|1474
|2006.05.17 20:31
|t/p
|737
|1.00
|111.19
|0.00
|111.19
|8.99
|23930.92
|1475
|2006.05.17 20:31
|buy
|738
|1.00
|111.22
|0.00
|111.32
|1476
|2006.05.17 20:31
|buy
|739
|2.00
|111.16
|0.00
|111.26
|1477
|2006.05.17 20:34
|t/p
|739
|2.00
|111.26
|0.00
|111.26
|17.98
|23948.90
|1478
|2006.05.17 20:34
|close
|738
|1.00
|111.26
|0.00
|111.32
|3.60
|23952.50
|1479
|2006.05.17 20:34
|buy
|740
|1.00
|111.29
|0.00
|111.39
|1480
|2006.05.17 20:36
|buy
|741
|2.00
|111.23
|0.00
|111.33
|1481
|2006.05.17 20:46
|buy
|742
|4.00
|111.17
|0.00
|111.27
|1482
|2006.05.17 20:46
|buy
|743
|8.00
|111.11
|0.00
|111.21
|1483
|2006.05.17 20:49
|buy
|744
|16.00
|111.06
|0.00
|111.16
|1484
|2006.05.17 20:52
|t/p
|744
|16.00
|111.16
|0.00
|111.16
|143.94
|24096.44
|1485
|2006.05.17 20:52
|close
|743
|8.00
|111.16
|0.00
|111.21
|35.98
|24132.42
|1486
|2006.05.17 20:52
|close
|742
|4.00
|111.16
|0.00
|111.27
|-3.60
|24128.82
|1487
|2006.05.17 20:52
|close
|741
|2.00
|111.16
|0.00
|111.33
|-12.59
|24116.23
|1488
|2006.05.17 20:52
|close
|740
|1.00
|111.16
|0.00
|111.39
|-11.69
|24104.54
|1489
|2006.05.17 20:52
|buy
|745
|1.00
|111.19
|0.00
|111.29
|1490
|2006.05.17 20:52
|buy
|746
|2.00
|111.13
|0.00
|111.23
|1491
|2006.05.17 20:53
|buy
|747
|4.00
|111.07
|0.00
|111.17
|1492
|2006.05.17 20:53
|buy
|748
|8.00
|111.02
|0.00
|111.12
|1493
|2006.05.17 20:59
|buy
|749
|16.00
|110.96
|0.00
|111.06
|1494
|2006.05.17 21:41
|t/p
|749
|16.00
|111.06
|0.00
|111.06
|144.06
|24248.60
|1495
|2006.05.17 21:41
|close
|748
|8.00
|111.07
|0.00
|111.12
|36.01
|24284.61
|1496
|2006.05.17 21:41
|close
|747
|4.00
|111.07
|0.00
|111.17
|0.00
|24284.61
|1497
|2006.05.17 21:41
|close
|746
|2.00
|111.07
|0.00
|111.23
|-10.80
|24273.81
|1498
|2006.05.17 21:41
|close
|745
|1.00
|111.07
|0.00
|111.29
|-10.80
|24263.01
|1499
|2006.05.17 21:41
|buy
|750
|1.00
|111.10
|0.00
|111.20
|1500
|2006.05.17 21:47
|buy
|751
|2.00
|111.05
|0.00
|111.15
|1501
|2006.05.17 21:56
|buy
|752
|4.00
|110.98
|0.00
|111.08
|1502
|2006.05.17 22:15
|buy
|753
|8.00
|110.92
|0.00
|111.02
|1503
|2006.05.17 23:25
|t/p
|753
|8.00
|111.02
|0.00
|111.02
|72.06
|24335.07
|1504
|2006.05.17 23:25
|close
|752
|4.00
|111.02
|0.00
|111.08
|14.41
|24349.48
|1505
|2006.05.17 23:25
|close
|751
|2.00
|111.02
|0.00
|111.15
|-5.40
|24344.08
|1506
|2006.05.17 23:25
|close
|750
|1.00
|111.02
|0.00
|111.20
|-7.21
|24336.87
|1507
|2006.05.17 23:25
|buy
|754
|1.00
|111.05
|0.00
|111.15
|1508
|2006.05.17 23:58
|t/p
|754
|1.00
|111.15
|0.00
|111.15
|9.00
|24345.87
|1509
|2006.05.17 23:58
|buy
|755
|1.00
|111.19
|0.00
|111.29
|1510
|2006.05.18 00:27
|buy
|756
|2.00
|111.12
|0.00
|111.22
|1511
|2006.05.18 00:30
|buy
|757
|4.00
|111.06
|0.00
|111.16
|1512
|2006.05.18 00:49
|buy
|758
|8.00
|111.00
|0.00
|111.10
|1513
|2006.05.18 00:57
|buy
|759
|16.00
|110.95
|0.00
|111.05
|1514
|2006.05.18 01:41
|t/p
|759
|16.00
|111.05
|0.00
|111.05
|144.08
|24489.95
|1515
|2006.05.18 01:41
|close
|758
|8.00
|111.05
|0.00
|111.10
|36.02
|24525.97
|1516
|2006.05.18 01:41
|close
|757
|4.00
|111.05
|0.00
|111.16
|-3.60
|24522.37
|1517
|2006.05.18 01:41
|close
|756
|2.00
|111.05
|0.00
|111.22
|-12.61
|24509.76
|1518
|2006.05.18 01:41
|close
|755
|1.00
|111.05
|0.00
|111.29
|-8.89
|24500.87
|1519
|2006.05.18 02:15
|buy
|760
|1.00
|110.93
|0.00
|111.03
|1520
|2006.05.18 02:20
|buy
|761
|2.00
|110.87
|0.00
|110.97
|1521
|2006.05.18 02:23
|buy
|762
|4.00
|110.81
|0.00
|110.91
|1522
|2006.05.18 02:24
|buy
|763
|8.00
|110.75
|0.00
|110.85
|1523
|2006.05.18 02:26
|buy
|764
|16.00
|110.70
|0.00
|110.80
|1524
|2006.05.18 02:36
|t/p
|764
|16.00
|110.80
|0.00
|110.80
|144.41
|24645.28
|1525
|2006.05.18 02:36
|close
|763
|8.00
|110.80
|0.00
|110.85
|36.10
|24681.38
|1526
|2006.05.18 02:36
|close
|762
|4.00
|110.80
|0.00
|110.91
|-3.61
|24677.77
|1527
|2006.05.18 02:36
|close
|761
|2.00
|110.80
|0.00
|110.97
|-12.64
|24665.13
|1528
|2006.05.18 02:36
|close
|760
|1.00
|110.80
|0.00
|111.03
|-11.73
|24653.40
|1529
|2006.05.18 07:30
|sell
|765
|1.00
|110.66
|0.00
|110.56
|1530
|2006.05.18 07:48
|sell
|766
|2.00
|110.72
|0.00
|110.62
|1531
|2006.05.18 07:52
|sell
|767
|4.00
|110.78
|0.00
|110.68
|1532
|2006.05.18 08:03
|sell
|768
|8.00
|110.83
|0.00
|110.73
|1533
|2006.05.18 08:15
|t/p
|768
|8.00
|110.73
|0.00
|110.73
|72.25
|24725.65
|1534
|2006.05.18 08:15
|close
|767
|4.00
|110.73
|0.00
|110.68
|18.06
|24743.71
|1535
|2006.05.18 08:15
|close
|766
|2.00
|110.73
|0.00
|110.62
|-1.81
|24741.90
|1536
|2006.05.18 08:15
|close
|765
|1.00
|110.73
|0.00
|110.56
|-6.32
|24735.58
|1537
|2006.05.19 10:00
|buy
|769
|1.00
|111.76
|0.00
|111.86
|1538
|2006.05.19 10:14
|buy
|770
|2.00
|111.70
|0.00
|111.80
|1539
|2006.05.19 10:21
|t/p
|770
|2.00
|111.80
|0.00
|111.80
|17.89
|24753.47
|1540
|2006.05.19 10:21
|close
|769
|1.00
|111.80
|0.00
|111.86
|3.58
|24757.05
|1541
|2006.05.19 10:21
|buy
|771
|1.00
|111.83
|0.00
|111.93
|1542
|2006.05.19 10:39
|buy
|772
|2.00
|111.77
|0.00
|111.87
|1543
|2006.05.19 10:45
|buy
|773
|4.00
|111.71
|0.00
|111.81
|1544
|2006.05.19 11:42
|t/p
|773
|4.00
|111.81
|0.00
|111.81
|35.77
|24792.82
|1545
|2006.05.19 11:42
|close
|772
|2.00
|111.82
|0.00
|111.87
|8.94
|24801.76
|1546
|2006.05.19 11:42
|close
|771
|1.00
|111.82
|0.00
|111.93
|-0.89
|24800.87
|1547
|2006.05.19 11:42
|buy
|774
|1.00
|111.85
|0.00
|111.95
|1548
|2006.05.19 11:51
|t/p
|774
|1.00
|111.95
|0.00
|111.95
|8.93
|24809.80
|1549
|2006.05.19 11:51
|buy
|775
|1.00
|111.99
|0.00
|112.09
|1550
|2006.05.19 11:53
|buy
|776
|2.00
|111.92
|0.00
|112.02
|1551
|2006.05.19 11:57
|t/p
|776
|2.00
|112.02
|0.00
|112.02
|17.85
|24827.65
|1552
|2006.05.19 11:57
|close
|775
|1.00
|112.03
|0.00
|112.09
|3.57
|24831.22
|1553
|2006.05.19 11:57
|buy
|777
|1.00
|112.06
|0.00
|112.16
|1554
|2006.05.19 12:08
|buy
|778
|2.00
|112.00
|0.00
|112.10
|1555
|2006.05.19 12:10
|buy
|779
|4.00
|111.93
|0.00
|112.03
|1556
|2006.05.19 12:12
|buy
|780
|8.00
|111.87
|0.00
|111.97
|1557
|2006.05.19 12:21
|buy
|781
|16.00
|111.80
|0.00
|111.90
|1558
|2006.05.19 12:34
|t/p
|781
|16.00
|111.90
|0.00
|111.90
|142.98
|24974.20
|1559
|2006.05.19 12:34
|close
|780
|8.00
|111.90
|0.00
|111.97
|21.45
|24995.65
|1560
|2006.05.19 12:34
|close
|779
|4.00
|111.90
|0.00
|112.03
|-10.72
|24984.93
|1561
|2006.05.19 12:34
|close
|778
|2.00
|111.90
|0.00
|112.10
|-17.87
|24967.06
|1562
|2006.05.19 12:34
|close
|777
|1.00
|111.90
|0.00
|112.16
|-14.30
|24952.76
|1563
|2006.05.19 12:34
|buy
|782
|1.00
|111.93
|0.00
|112.03
|1564
|2006.05.19 12:35
|buy
|783
|2.00
|111.88
|0.00
|111.98
|1565
|2006.05.19 12:46
|buy
|784
|4.00
|111.81
|0.00
|111.91
|1566
|2006.05.19 13:31
|t/p
|784
|4.00
|111.91
|0.00
|111.91
|35.74
|24988.50
|1567
|2006.05.19 13:31
|close
|783
|2.00
|111.91
|0.00
|111.98
|5.36
|24993.86
|1568
|2006.05.19 13:31
|close
|782
|1.00
|111.91
|0.00
|112.03
|-1.79
|24992.07
|1569
|2006.05.19 13:31
|buy
|785
|1.00
|111.94
|0.00
|112.04
|1570
|2006.05.19 13:46
|buy
|786
|2.00
|111.87
|0.00
|111.97
|1571
|2006.05.19 13:53
|buy
|787
|4.00
|111.81
|0.00
|111.91
|1572
|2006.05.19 13:55
|buy
|788
|8.00
|111.75
|0.00
|111.85
|1573
|2006.05.19 14:40
|buy
|789
|16.00
|111.70
|0.00
|111.80
|1574
|2006.05.19 15:04
|t/p
|789
|16.00
|111.80
|0.00
|111.80
|143.10
|25135.17
|1575
|2006.05.19 15:04
|close
|788
|8.00
|111.81
|0.00
|111.85
|42.93
|25178.10
|1576
|2006.05.19 15:04
|close
|787
|4.00
|111.81
|0.00
|111.91
|0.00
|25178.10
|1577
|2006.05.19 15:04
|close
|786
|2.00
|111.81
|0.00
|111.97
|-10.73
|25167.37
|1578
|2006.05.19 15:04
|close
|785
|1.00
|111.81
|0.00
|112.04
|-11.63
|25155.74
|1579
|2006.05.19 15:04
|buy
|790
|1.00
|111.84
|0.00
|111.94
|1580
|2006.05.19 15:06
|t/p
|790
|1.00
|111.94
|0.00
|111.94
|8.93
|25164.67
|1581
|2006.05.19 15:06
|buy
|791
|1.00
|111.97
|0.00
|112.07
|1582
|2006.05.19 15:07
|buy
|792
|2.00
|111.91
|0.00
|112.01
|1583
|2006.05.19 15:08
|t/p
|792
|2.00
|112.01
|0.00
|112.01
|17.86
|25182.53
|1584
|2006.05.19 15:08
|close
|791
|1.00
|112.01
|0.00
|112.07
|3.57
|25186.10
|1585
|2006.05.19 15:08
|buy
|793
|1.00
|112.04
|0.00
|112.14
|1586
|2006.05.19 15:08
|buy
|794
|2.00
|111.99
|0.00
|112.09
|1587
|2006.05.19 15:10
|buy
|795
|4.00
|111.93
|0.00
|112.03
|1588
|2006.05.19 15:10
|buy
|796
|8.00
|111.88
|0.00
|111.98
|1589
|2006.05.19 15:13
|buy
|797
|16.00
|111.81
|0.00
|111.91
|1590
|2006.05.19 16:24
|t/p
|797
|16.00
|111.91
|0.00
|111.91
|142.95
|25329.05
|1591
|2006.05.19 16:24
|close
|796
|8.00
|111.92
|0.00
|111.98
|28.59
|25357.64
|1592
|2006.05.19 16:24
|close
|795
|4.00
|111.92
|0.00
|112.03
|-3.57
|25354.07
|1593
|2006.05.19 16:24
|close
|794
|2.00
|111.92
|0.00
|112.09
|-12.51
|25341.56
|1594
|2006.05.19 16:24
|close
|793
|1.00
|111.92
|0.00
|112.14
|-10.72
|25330.84
|1595
|2006.05.19 16:24
|buy
|798
|1.00
|111.95
|0.00
|112.05
|1596
|2006.05.19 16:29
|t/p
|798
|1.00
|112.05
|0.00
|112.05
|8.93
|25339.77
|1597
|2006.05.19 16:29
|buy
|799
|1.00
|112.09
|0.00
|112.19
|1598
|2006.05.19 16:30
|buy
|800
|2.00
|112.03
|0.00
|112.13
|1599
|2006.05.19 16:34
|t/p
|800
|2.00
|112.13
|0.00
|112.13
|17.84
|25357.61
|1600
|2006.05.19 16:34
|close
|799
|1.00
|112.14
|0.00
|112.19
|4.46
|25362.07
|1601
|2006.05.19 16:34
|buy
|801
|1.00
|112.17
|0.00
|112.27
|1602
|2006.05.19 16:35
|buy
|802
|2.00
|112.09
|0.00
|112.19
|1603
|2006.05.19 16:37
|buy
|803
|4.00
|112.02
|0.00
|112.12
|1604
|2006.05.19 16:38
|buy
|804
|8.00
|111.95
|0.00
|112.05
|1605
|2006.05.19 16:40
|t/p
|804
|8.00
|112.05
|0.00
|112.05
|71.39
|25433.46
|1606
|2006.05.19 16:40
|close
|803
|4.00
|112.06
|0.00
|112.12
|14.28
|25447.74
|1607
|2006.05.19 16:40
|close
|802
|2.00
|112.06
|0.00
|112.19
|-5.35
|25442.39
|1608
|2006.05.19 16:40
|close
|801
|1.00
|112.06
|0.00
|112.27
|-9.82
|25432.57
|1609
|2006.05.19 16:40
|buy
|805
|1.00
|112.09
|0.00
|112.19
|1610
|2006.05.19 16:42
|buy
|806
|2.00
|112.03
|0.00
|112.13
|1611
|2006.05.19 16:44
|t/p
|806
|2.00
|112.13
|0.00
|112.13
|17.83
|25450.40
|1612
|2006.05.19 16:44
|close
|805
|1.00
|112.16
|0.00
|112.19
|6.24
|25456.64
|1613
|2006.05.19 16:44
|buy
|807
|1.00
|112.19
|0.00
|112.29
|1614
|2006.05.19 16:45
|buy
|808
|2.00
|112.14
|0.00
|112.24
|1615
|2006.05.19 16:45
|buy
|809
|4.00
|112.08
|0.00
|112.18
|1616
|2006.05.19 16:47
|buy
|810
|8.00
|112.01
|0.00
|112.11
|1617
|2006.05.19 16:49
|buy
|811
|16.00
|111.94
|0.00
|112.04
|1618
|2006.05.19 16:53
|t/p
|811
|16.00
|112.04
|0.00
|112.04
|142.78
|25599.42
|1619
|2006.05.19 16:53
|close
|810
|8.00
|112.06
|0.00
|112.11
|35.69
|25635.11
|1620
|2006.05.19 16:53
|close
|809
|4.00
|112.06
|0.00
|112.18
|-7.14
|25627.97
|1621
|2006.05.19 16:53
|close
|808
|2.00
|112.06
|0.00
|112.24
|-14.28
|25613.69
|1622
|2006.05.19 16:53
|close
|807
|1.00
|112.06
|0.00
|112.29
|-11.60
|25602.09
|1623
|2006.05.19 16:53
|buy
|812
|1.00
|112.09
|0.00
|112.19
|1624
|2006.05.19 16:53
|buy
|813
|2.00
|112.02
|0.00
|112.12
|1625
|2006.05.19 16:53
|buy
|814
|4.00
|111.96
|0.00
|112.06
|1626
|2006.05.19 16:57
|t/p
|814
|4.00
|112.06
|0.00
|112.06
|35.69
|25637.78
|1627
|2006.05.19 16:57
|close
|813
|2.00
|112.08
|0.00
|112.12
|10.71
|25648.49
|1628
|2006.05.19 16:57
|close
|812
|1.00
|112.08
|0.00
|112.19
|-0.89
|25647.60
|1629
|2006.05.19 16:57
|buy
|815
|1.00
|112.11
|0.00
|112.21
|1630
|2006.05.19 16:57
|buy
|816
|2.00
|112.02
|0.00
|112.12
|1631
|2006.05.19 16:58
|t/p
|816
|2.00
|112.12
|0.00
|112.12
|17.84
|25665.44
|1632
|2006.05.19 16:58
|close
|815
|1.00
|112.12
|0.00
|112.21
|0.89
|25666.33
|1633
|2006.05.19 16:58
|buy
|817
|1.00
|112.15
|0.00
|112.25
|1634
|2006.05.19 16:58
|buy
|818
|2.00
|112.08
|0.00
|112.18
|1635
|2006.05.19 17:14
|t/p
|818
|2.00
|112.18
|0.00
|112.18
|17.83
|25684.16
|1636
|2006.05.19 17:14
|close
|817
|1.00
|112.19
|0.00
|112.25
|3.57
|25687.73
|1637
|2006.05.19 17:14
|buy
|819
|1.00
|112.22
|0.00
|112.32
|1638
|2006.05.19 17:15
|buy
|820
|2.00
|112.17
|0.00
|112.27
|1639
|2006.05.19 17:17
|buy
|821
|4.00
|112.12
|0.00
|112.22
|1640
|2006.05.19 17:23
|buy
|822
|8.00
|112.05
|0.00
|112.15
|1641
|2006.05.19 17:28
|buy
|823
|16.00
|111.99
|0.00
|112.09
|1642
|2006.05.22 03:23
|t/p
|823
|16.00
|112.09
|0.00
|112.09
|162.56
|25850.29
|1643
|2006.05.22 03:23
|close
|822
|8.00
|112.11
|0.00
|112.15
|52.74
|25903.03
|1644
|2006.05.22 03:23
|close
|821
|4.00
|112.11
|0.00
|112.22
|1.39
|25904.42
|1645
|2006.05.22 03:23
|close
|820
|2.00
|112.11
|0.00
|112.27
|-8.22
|25896.20
|1646
|2006.05.22 03:23
|close
|819
|1.00
|112.11
|0.00
|112.32
|-8.57
|25887.63
|1647
|2006.05.22 08:00
|buy
|824
|1.00
|112.45
|0.00
|112.55
|1648
|2006.05.22 08:19
|buy
|825
|2.00
|112.39
|0.00
|112.49
|1649
|2006.05.22 08:24
|t/p
|825
|2.00
|112.49
|0.00
|112.49
|17.78
|25905.41
|1650
|2006.05.22 08:24
|close
|824
|1.00
|112.50
|0.00
|112.55
|4.44
|25909.85
|1651
|2006.05.22 08:24
|buy
|826
|1.00
|112.53
|0.00
|112.63
|1652
|2006.05.22 08:26
|t/p
|826
|1.00
|112.63
|0.00
|112.63
|8.87
|25918.72
|1653
|2006.05.22 08:26
|buy
|827
|1.00
|112.68
|0.00
|112.78
|1654
|2006.05.22 08:45
|t/p
|827
|1.00
|112.78
|0.00
|112.78
|8.86
|25927.58
|1655
|2006.05.22 08:45
|buy
|828
|1.00
|112.84
|0.00
|112.94
|1656
|2006.05.22 09:46
|buy
|829
|2.00
|112.78
|0.00
|112.88
|1657
|2006.05.22 09:46
|buy
|830
|4.00
|112.71
|0.00
|112.81
|1658
|2006.05.22 09:52
|buy
|831
|8.00
|112.65
|0.00
|112.75
|1659
|2006.05.22 09:53
|buy
|832
|16.00
|112.58
|0.00
|112.68
|1660
|2006.05.22 10:06
|t/p
|832
|16.00
|112.68
|0.00
|112.68
|141.96
|26069.54
|1661
|2006.05.22 10:06
|close
|831
|8.00
|112.71
|0.00
|112.75
|42.59
|26112.13
|1662
|2006.05.22 10:06
|close
|830
|4.00
|112.71
|0.00
|112.81
|0.00
|26112.13
|1663
|2006.05.22 10:06
|close
|829
|2.00
|112.71
|0.00
|112.88
|-12.42
|26099.71
|1664
|2006.05.22 10:06
|close
|828
|1.00
|112.71
|0.00
|112.94
|-11.53
|26088.18
|1665
|2006.05.22 10:06
|buy
|833
|1.00
|112.74
|0.00
|112.84
|1666
|2006.05.22 10:23
|buy
|834
|2.00
|112.68
|0.00
|112.78
|1667
|2006.05.22 10:26
|buy
|835
|4.00
|112.62
|0.00
|112.72
|1668
|2006.05.22 10:30
|buy
|836
|8.00
|112.56
|0.00
|112.66
|1669
|2006.05.22 11:31
|buy
|837
|16.00
|112.49
|0.00
|112.59
|1670
|2006.05.22 14:16
|t/p
|837
|16.00
|112.59
|0.00
|112.59
|142.08
|26230.26
|1671
|2006.05.22 14:16
|close
|836
|8.00
|112.61
|0.00
|112.66
|35.52
|26265.78
|1672
|2006.05.22 14:16
|close
|835
|4.00
|112.61
|0.00
|112.72
|-3.55
|26262.23
|1673
|2006.05.22 14:16
|close
|834
|2.00
|112.61
|0.00
|112.78
|-12.43
|26249.80
|1674
|2006.05.22 14:16
|close
|833
|1.00
|112.61
|0.00
|112.84
|-11.54
|26238.26
|1675
|2006.05.22 16:15
|sell
|838
|1.00
|112.16
|0.00
|112.06
|1676
|2006.05.22 16:20
|t/p
|838
|1.00
|112.06
|0.00
|112.06
|8.92
|26247.18
|1677
|2006.05.22 16:20
|sell
|839
|1.00
|112.01
|0.00
|111.91
|1678
|2006.05.22 16:31
|sell
|840
|2.00
|112.08
|0.00
|111.98
|1679
|2006.05.22 16:34
|sell
|841
|4.00
|112.14
|0.00
|112.04
|1680
|2006.05.22 16:54
|sell
|842
|8.00
|112.19
|0.00
|112.09
|1681
|2006.05.22 16:58
|t/p
|842
|8.00
|112.09
|0.00
|112.09
|71.37
|26318.55
|1682
|2006.05.22 16:58
|close
|841
|4.00
|112.09
|0.00
|112.04
|17.84
|26336.39
|1683
|2006.05.22 16:58
|close
|840
|2.00
|112.09
|0.00
|111.98
|-1.78
|26334.61
|1684
|2006.05.22 16:58
|close
|839
|1.00
|112.09
|0.00
|111.91
|-7.14
|26327.47
|1685
|2006.05.22 16:58
|sell
|843
|1.00
|112.06
|0.00
|111.96
|1686
|2006.05.22 16:59
|sell
|844
|2.00
|112.11
|0.00
|112.01
|1687
|2006.05.22 17:10
|t/p
|844
|2.00
|112.01
|0.00
|112.01
|17.85
|26345.32
|1688
|2006.05.22 17:10
|close
|843
|1.00
|112.00
|0.00
|111.96
|5.36
|26350.68
|1689
|2006.05.22 17:10
|sell
|845
|1.00
|111.97
|0.00
|111.87
|1690
|2006.05.22 17:12
|t/p
|845
|1.00
|111.87
|0.00
|111.87
|8.94
|26359.62
|1691
|2006.05.22 17:12
|sell
|846
|1.00
|111.84
|0.00
|111.74
|1692
|2006.05.22 17:13
|sell
|847
|2.00
|111.90
|0.00
|111.80
|1693
|2006.05.22 17:30
|t/p
|847
|2.00
|111.80
|0.00
|111.80
|17.89
|26377.51
|1694
|2006.05.22 17:30
|close
|846
|1.00
|111.80
|0.00
|111.74
|3.58
|26381.09
|1695
|2006.05.22 17:30
|sell
|848
|1.00
|111.77
|0.00
|111.67
|1696
|2006.05.22 17:39
|t/p
|848
|1.00
|111.67
|0.00
|111.67
|8.96
|26390.05
|1697
|2006.05.22 17:39
|sell
|849
|1.00
|111.64
|0.00
|111.54
|1698
|2006.05.22 17:42
|sell
|850
|2.00
|111.69
|0.00
|111.59
|1699
|2006.05.22 17:45
|sell
|851
|4.00
|111.75
|0.00
|111.65
|1700
|2006.05.22 17:52
|t/p
|851
|4.00
|111.65
|0.00
|111.65
|35.83
|26425.88
|1701
|2006.05.22 17:52
|close
|850
|2.00
|111.64
|0.00
|111.59
|8.96
|26434.84
|1702
|2006.05.22 17:52
|close
|849
|1.00
|111.64
|0.00
|111.54
|0.00
|26434.84
|1703
|2006.05.22 17:52
|sell
|852
|1.00
|111.61
|0.00
|111.51
|1704
|2006.05.22 17:53
|sell
|853
|2.00
|111.66
|0.00
|111.56
|1705
|2006.05.22 18:05
|sell
|854
|4.00
|111.72
|0.00
|111.62
|1706
|2006.05.22 18:19
|sell
|855
|8.00
|111.80
|0.00
|111.70
|1707
|2006.05.22 18:26
|sell
|856
|16.00
|111.86
|0.00
|111.76
|1708
|2006.05.22 18:40
|t/p
|856
|16.00
|111.76
|0.00
|111.76
|143.16
|26578.00
|1709
|2006.05.22 18:40
|close
|855
|8.00
|111.76
|0.00
|111.70
|28.63
|26606.63
|1710
|2006.05.22 18:40
|close
|854
|4.00
|111.76
|0.00
|111.62
|-14.32
|26592.31
|1711
|2006.05.22 18:40
|close
|853
|2.00
|111.76
|0.00
|111.56
|-17.89
|26574.42
|1712
|2006.05.22 18:40
|close
|852
|1.00
|111.76
|0.00
|111.51
|-13.42
|26561.00
|1713
|2006.05.22 18:40
|sell
|857
|1.00
|111.73
|0.00
|111.63
|1714
|2006.05.22 18:52
|sell
|858
|2.00
|111.80
|0.00
|111.70
|1715
|2006.05.22 19:17
|t/p
|858
|2.00
|111.70
|0.00
|111.70
|17.91
|26578.91
|1716
|2006.05.22 19:17
|close
|857
|1.00
|111.70
|0.00
|111.63
|2.69
|26581.60
|1717
|2006.05.22 19:17
|sell
|859
|1.00
|111.67
|0.00
|111.57
|1718
|2006.05.22 19:18
|sell
|860
|2.00
|111.73
|0.00
|111.63
|1719
|2006.05.22 19:38
|t/p
|860
|2.00
|111.63
|0.00
|111.63
|17.92
|26599.52
|1720
|2006.05.22 19:38
|close
|859
|1.00
|111.62
|0.00
|111.57
|4.48
|26604.00
|1721
|2006.05.22 19:38
|sell
|861
|1.00
|111.59
|0.00
|111.49
|1722
|2006.05.22 19:47
|sell
|862
|2.00
|111.67
|0.00
|111.57
|1723
|2006.05.22 20:02
|t/p
|862
|2.00
|111.57
|0.00
|111.57
|17.94
|26621.94
|1724
|2006.05.22 20:02
|close
|861
|1.00
|111.53
|0.00
|111.49
|5.38
|26627.32
|1725
|2006.05.22 20:02
|sell
|863
|1.00
|111.50
|0.00
|111.40
|1726
|2006.05.22 20:04
|sell
|864
|2.00
|111.56
|0.00
|111.46
|1727
|2006.05.22 20:14
|t/p
|864
|2.00
|111.46
|0.00
|111.46
|17.95
|26645.27
|1728
|2006.05.22 20:14
|close
|863
|1.00
|111.45
|0.00
|111.40
|4.49
|26649.76
|1729
|2006.05.22 20:14
|sell
|865
|1.00
|111.42
|0.00
|111.32
|1730
|2006.05.22 20:19
|sell
|866
|2.00
|111.47
|0.00
|111.37
|1731
|2006.05.22 20:29
|t/p
|866
|2.00
|111.37
|0.00
|111.37
|17.96
|26667.72
|1732
|2006.05.22 20:29
|close
|865
|1.00
|111.37
|0.00
|111.32
|4.49
|26672.21
|1733
|2006.05.22 20:29
|sell
|867
|1.00
|111.34
|0.00
|111.24
|1734
|2006.05.22 20:34
|sell
|868
|2.00
|111.41
|0.00
|111.31
|1735
|2006.05.22 20:38
|sell
|869
|4.00
|111.48
|0.00
|111.38
|1736
|2006.05.22 21:20
|t/p
|869
|4.00
|111.38
|0.00
|111.38
|35.92
|26708.13
|1737
|2006.05.22 21:20
|close
|868
|2.00
|111.37
|0.00
|111.31
|7.18
|26715.31
|1738
|2006.05.22 21:20
|close
|867
|1.00
|111.37
|0.00
|111.24
|-2.69
|26712.62
|1739
|2006.05.22 21:20
|sell
|870
|1.00
|111.34
|0.00
|111.24
|1740
|2006.05.22 21:51
|sell
|871
|2.00
|111.41
|0.00
|111.31
|1741
|2006.05.22 22:04
|sell
|872
|4.00
|111.47
|0.00
|111.37
|1742
|2006.05.22 22:50
|sell
|873
|8.00
|111.53
|0.00
|111.43
|1743
|2006.05.22 23:30
|t/p
|873
|8.00
|111.43
|0.00
|111.43
|71.81
|26784.43
|1744
|2006.05.22 23:30
|close
|872
|4.00
|111.41
|0.00
|111.37
|21.54
|26805.97
|1745
|2006.05.22 23:30
|close
|871
|2.00
|111.41
|0.00
|111.31
|0.00
|26805.97
|1746
|2006.05.22 23:30
|close
|870
|1.00
|111.41
|0.00
|111.24
|-6.28
|26799.69
|1747
|2006.05.22 23:30
|sell
|874
|1.00
|111.38
|0.00
|111.28
|1748
|2006.05.22 23:54
|sell
|875
|2.00
|111.44
|0.00
|111.34
|1749
|2006.05.23 00:26
|t/p
|875
|2.00
|111.34
|0.00
|111.34
|14.94
|26814.63
|1750
|2006.05.23 00:26
|close
|874
|1.00
|111.33
|0.00
|111.28
|2.98
|26817.61
|1751
|2006.05.23 00:26
|sell
|876
|1.00
|111.30
|0.00
|111.20
|1752
|2006.05.23 00:30
|sell
|877
|2.00
|111.36
|0.00
|111.26
|1753
|2006.05.23 00:40
|sell
|878
|4.00
|111.41
|0.00
|111.31
|1754
|2006.05.23 00:54
|sell
|879
|8.00
|111.47
|0.00
|111.37
|1755
|2006.05.23 01:03
|sell
|880
|16.00
|111.53
|0.00
|111.43
|1756
|2006.05.23 06:45
|t/p
|880
|16.00
|111.43
|0.00
|111.43
|143.61
|26961.22
|1757
|2006.05.23 06:45
|close
|879
|8.00
|111.41
|0.00
|111.37
|43.08
|27004.30
|1758
|2006.05.23 06:45
|close
|878
|4.00
|111.41
|0.00
|111.31
|0.00
|27004.30
|1759
|2006.05.23 06:45
|close
|877
|2.00
|111.41
|0.00
|111.26
|-8.98
|26995.32
|1760
|2006.05.23 06:45
|close
|876
|1.00
|111.41
|0.00
|111.20
|-9.87
|26985.45
|1761
|2006.05.23 09:15
|sell
|881
|1.00
|111.09
|0.00
|110.99
|1762
|2006.05.23 09:17
|sell
|882
|2.00
|111.14
|0.00
|111.04
|1763
|2006.05.23 09:26
|sell
|883
|4.00
|111.19
|0.00
|111.09
|1764
|2006.05.23 09:30
|sell
|884
|8.00
|111.25
|0.00
|111.15
|1765
|2006.05.23 09:31
|sell
|885
|16.00
|111.31
|0.00
|111.21
|1766
|2006.05.23 16:30
|t/p
|885
|16.00
|111.21
|0.00
|111.21
|143.88
|27129.33
|1767
|2006.05.23 16:30
|close
|884
|8.00
|111.20
|0.00
|111.15
|35.97
|27165.30
|1768
|2006.05.23 16:30
|close
|883
|4.00
|111.20
|0.00
|111.09
|-3.60
|27161.70
|1769
|2006.05.23 16:30
|close
|882
|2.00
|111.20
|0.00
|111.04
|-10.79
|27150.91
|1770
|2006.05.23 16:30
|close
|881
|1.00
|111.20
|0.00
|110.99
|-9.89
|27141.02
|1771
|2006.05.23 23:30
|buy
|886
|1.00
|111.87
|0.00
|111.97
|1772
|2006.05.23 23:44
|buy
|887
|2.00
|111.81
|0.00
|111.91
|1773
|2006.05.23 23:47
|t/p
|887
|2.00
|111.91
|0.00
|111.91
|17.87
|27158.89
|1774
|2006.05.23 23:47
|close
|886
|1.00
|111.92
|0.00
|111.97
|4.47
|27163.36
|1775
|2006.05.23 23:47
|buy
|888
|1.00
|111.95
|0.00
|112.05
|1776
|2006.05.23 23:48
|buy
|889
|2.00
|111.87
|0.00
|111.97
|1777
|2006.05.23 23:58
|t/p
|889
|2.00
|111.97
|0.00
|111.97
|17.86
|27181.22
|1778
|2006.05.23 23:58
|close
|888
|1.00
|111.99
|0.00
|112.05
|3.57
|27184.79
|1779
|2006.05.23 23:58
|buy
|890
|1.00
|112.02
|0.00
|112.12
|1780
|2006.05.23 23:59
|t/p
|890
|1.00
|112.12
|0.00
|112.12
|8.92
|27193.71
|1781
|2006.05.23 23:59
|buy
|891
|1.00
|112.17
|0.00
|112.27
|1782
|2006.05.24 00:03
|t/p
|891
|1.00
|112.27
|0.00
|112.27
|10.15
|27203.86
|1783
|2006.05.24 00:03
|buy
|892
|1.00
|112.31
|0.00
|112.41
|1784
|2006.05.24 00:09
|buy
|893
|2.00
|112.25
|0.00
|112.35
|1785
|2006.05.24 00:09
|buy
|894
|4.00
|112.20
|0.00
|112.30
|1786
|2006.05.24 00:15
|buy
|895
|8.00
|112.09
|0.00
|112.19
|1787
|2006.05.24 00:18
|t/p
|895
|8.00
|112.19
|0.00
|112.19
|71.31
|27275.17
|1788
|2006.05.24 00:18
|close
|894
|4.00
|112.19
|0.00
|112.30
|-3.56
|27271.61
|1789
|2006.05.24 00:18
|close
|893
|2.00
|112.19
|0.00
|112.35
|-10.70
|27260.91
|1790
|2006.05.24 00:18
|close
|892
|1.00
|112.19
|0.00
|112.41
|-10.70
|27250.21
|1791
|2006.05.24 00:18
|buy
|896
|1.00
|112.22
|0.00
|112.32
|1792
|2006.05.24 00:20
|buy
|897
|2.00
|112.16
|0.00
|112.26
|1793
|2006.05.24 00:39
|t/p
|897
|2.00
|112.26
|0.00
|112.26
|17.82
|27268.03
|1794
|2006.05.24 00:39
|close
|896
|1.00
|112.27
|0.00
|112.32
|4.45
|27272.48
|1795
|2006.05.24 00:39
|buy
|898
|1.00
|112.30
|0.00
|112.40
|1796
|2006.05.24 00:42
|buy
|899
|2.00
|112.24
|0.00
|112.34
|1797
|2006.05.24 00:55
|buy
|900
|4.00
|112.18
|0.00
|112.28
|1798
|2006.05.24 01:23
|t/p
|900
|4.00
|112.28
|0.00
|112.28
|35.62
|27308.10
|1799
|2006.05.24 01:23
|close
|899
|2.00
|112.30
|0.00
|112.34
|10.69
|27318.79
|1800
|2006.05.24 01:23
|close
|898
|1.00
|112.30
|0.00
|112.40
|0.00
|27318.79
|1801
|2006.05.24 01:23
|buy
|901
|1.00
|112.33
|0.00
|112.43
|1802
|2006.05.24 01:25
|buy
|902
|2.00
|112.28
|0.00
|112.38
|1803
|2006.05.24 01:31
|buy
|903
|4.00
|112.23
|0.00
|112.33
|1804
|2006.05.24 01:43
|buy
|904
|8.00
|112.17
|0.00
|112.27
|1805
|2006.05.24 01:47
|buy
|905
|16.00
|112.12
|0.00
|112.22
|1806
|2006.05.24 02:44
|t/p
|905
|16.00
|112.22
|0.00
|112.22
|142.57
|27461.36
|1807
|2006.05.24 02:44
|close
|904
|8.00
|112.22
|0.00
|112.27
|35.64
|27497.00
|1808
|2006.05.24 02:44
|close
|903
|4.00
|112.22
|0.00
|112.33
|-3.56
|27493.44
|1809
|2006.05.24 02:44
|close
|902
|2.00
|112.22
|0.00
|112.38
|-10.69
|27482.75
|1810
|2006.05.24 02:44
|close
|901
|1.00
|112.22
|0.00
|112.43
|-9.80
|27472.95
|1811
|2006.05.24 02:44
|buy
|906
|1.00
|112.25
|0.00
|112.35
|1812
|2006.05.24 02:54
|t/p
|906
|1.00
|112.35
|0.00
|112.35
|8.90
|27481.85
|1813
|2006.05.24 02:54
|buy
|907
|1.00
|112.38
|0.00
|112.48
|1814
|2006.05.24 02:58
|t/p
|907
|1.00
|112.48
|0.00
|112.48
|8.89
|27490.74
|1815
|2006.05.24 02:58
|buy
|908
|1.00
|112.51
|0.00
|112.61
|1816
|2006.05.24 03:00
|buy
|909
|2.00
|112.46
|0.00
|112.56
|1817
|2006.05.24 03:04
|buy
|910
|4.00
|112.41
|0.00
|112.51
|1818
|2006.05.24 03:06
|buy
|911
|8.00
|112.34
|0.00
|112.44
|1819
|2006.05.24 03:31
|buy
|912
|16.00
|112.28
|0.00
|112.38
|1820
|2006.05.24 06:34
|t/p
|912
|16.00
|112.38
|0.00
|112.38
|142.37
|27633.11
|1821
|2006.05.24 06:34
|close
|911
|8.00
|112.38
|0.00
|112.44
|28.48
|27661.59
|1822
|2006.05.24 06:34
|close
|910
|4.00
|112.38
|0.00
|112.51
|-10.68
|27650.91
|1823
|2006.05.24 06:34
|close
|909
|2.00
|112.38
|0.00
|112.56
|-14.24
|27636.67
|1824
|2006.05.24 06:34
|close
|908
|1.00
|112.38
|0.00
|112.61
|-11.57
|27625.10
|1825
|2006.05.24 07:00
|buy
|913
|1.00
|112.36
|0.00
|112.46
|1826
|2006.05.24 07:11
|buy
|914
|2.00
|112.31
|0.00
|112.41
|1827
|2006.05.24 07:34
|t/p
|914
|2.00
|112.41
|0.00
|112.41
|17.79
|27642.89
|1828
|2006.05.24 07:34
|close
|913
|1.00
|112.42
|0.00
|112.46
|5.34
|27648.23
|1829
|2006.05.24 15:00
|sell
|915
|1.00
|111.81
|0.00
|111.71
|1830
|2006.05.24 15:00
|sell
|916
|2.00
|111.86
|0.00
|111.76
|1831
|2006.05.24 15:01
|sell
|917
|4.00
|111.92
|0.00
|111.82
|1832
|2006.05.24 15:03
|sell
|918
|8.00
|111.98
|0.00
|111.88
|1833
|2006.05.24 15:05
|sell
|919
|16.00
|112.05
|0.00
|111.95
|1834
|2006.05.25 14:38
|t/p
|919
|16.00
|111.95
|0.00
|111.95
|70.44
|27718.67
|1835
|2006.05.25 14:38
|close
|918
|8.00
|111.95
|0.00
|111.88
|-14.80
|27703.87
|1836
|2006.05.25 14:38
|close
|917
|4.00
|111.95
|0.00
|111.82
|-28.84
|27675.03
|1837
|2006.05.25 14:38
|close
|916
|2.00
|111.95
|0.00
|111.76
|-25.14
|27649.89
|1838
|2006.05.25 14:38
|close
|915
|1.00
|111.95
|0.00
|111.71
|-17.04
|27632.85
|1839
|2006.05.25 15:00
|sell
|920
|1.00
|111.97
|0.00
|111.87
|1840
|2006.05.25 15:12
|sell
|921
|2.00
|112.03
|0.00
|111.93
|1841
|2006.05.25 15:17
|sell
|922
|4.00
|112.09
|0.00
|111.99
|1842
|2006.05.25 15:33
|t/p
|922
|4.00
|111.99
|0.00
|111.99
|35.72
|27668.57
|1843
|2006.05.25 15:33
|close
|921
|2.00
|111.98
|0.00
|111.93
|8.93
|27677.50
|1844
|2006.05.25 15:33
|close
|920
|1.00
|111.98
|0.00
|111.87
|-0.89
|27676.61
|1845
|2006.05.25 15:33
|sell
|923
|1.00
|111.95
|0.00
|111.85
|1846
|2006.05.25 15:44
|t/p
|923
|1.00
|111.85
|0.00
|111.85
|8.94
|27685.55
|1847
|2006.05.25 15:44
|sell
|924
|1.00
|111.80
|0.00
|111.70
|1848
|2006.05.25 15:46
|sell
|925
|2.00
|111.87
|0.00
|111.77
|1849
|2006.05.25 15:59
|sell
|926
|4.00
|111.93
|0.00
|111.83
|1850
|2006.05.25 16:02
|sell
|927
|8.00
|111.99
|0.00
|111.89
|1851
|2006.05.25 16:10
|sell
|928
|16.00
|112.04
|0.00
|111.94
|1852
|2006.05.25 17:06
|t/p
|928
|16.00
|111.94
|0.00
|111.94
|142.93
|27828.48
|1853
|2006.05.25 17:06
|close
|927
|8.00
|111.94
|0.00
|111.89
|35.73
|27864.21
|1854
|2006.05.25 17:06
|close
|926
|4.00
|111.94
|0.00
|111.83
|-3.57
|27860.64
|1855
|2006.05.25 17:06
|close
|925
|2.00
|111.94
|0.00
|111.77
|-12.51
|27848.13
|1856
|2006.05.25 17:06
|close
|924
|1.00
|111.94
|0.00
|111.70
|-12.51
|27835.62
|1857
|2006.05.25 17:06
|sell
|929
|1.00
|111.91
|0.00
|111.81
|1858
|2006.05.25 17:10
|sell
|930
|2.00
|111.97
|0.00
|111.87
|1859
|2006.05.25 19:22
|t/p
|930
|2.00
|111.87
|0.00
|111.87
|17.88
|27853.50
|1860
|2006.05.25 19:22
|close
|929
|1.00
|111.87
|0.00
|111.81
|3.58
|27857.08
|1861
|2006.05.25 19:22
|sell
|931
|1.00
|111.84
|0.00
|111.74
|1862
|2006.05.25 19:31
|sell
|932
|2.00
|111.91
|0.00
|111.81
|1863
|2006.05.25 20:22
|t/p
|932
|2.00
|111.81
|0.00
|111.81
|17.89
|27874.97
|1864
|2006.05.25 20:22
|close
|931
|1.00
|111.80
|0.00
|111.74
|3.58
|27878.55
|1865
|2006.05.25 20:22
|sell
|933
|1.00
|111.77
|0.00
|111.67
|1866
|2006.05.25 20:37
|sell
|934
|2.00
|111.83
|0.00
|111.73
|1867
|2006.05.25 22:46
|t/p
|934
|2.00
|111.73
|0.00
|111.73
|17.90
|27896.45
|1868
|2006.05.25 22:46
|close
|933
|1.00
|111.73
|0.00
|111.67
|3.58
|27900.03
|1869
|2006.05.26 16:15
|buy
|935
|1.00
|112.51
|0.00
|112.61
|1870
|2006.05.26 16:30
|t/p
|935
|1.00
|112.61
|0.00
|112.61
|8.88
|27908.91
|1871
|2006.05.26 16:45
|buy
|936
|1.00
|112.64
|0.00
|112.74
|1872
|2006.05.26 16:46
|buy
|937
|2.00
|112.59
|0.00
|112.69
|1873
|2006.05.26 17:16
|buy
|938
|4.00
|112.53
|0.00
|112.63
|1874
|2006.05.26 18:25
|t/p
|938
|4.00
|112.63
|0.00
|112.63
|35.51
|27944.42
|1875
|2006.05.26 18:25
|close
|937
|2.00
|112.64
|0.00
|112.69
|8.88
|27953.30
|1876
|2006.05.26 18:25
|close
|936
|1.00
|112.64
|0.00
|112.74
|0.00
|27953.30
|1877
|2006.05.26 18:25
|buy
|939
|1.00
|112.67
|0.00
|112.77
|1878
|2006.05.26 22:35
|t/p
|939
|1.00
|112.77
|0.00
|112.77
|8.86
|27962.16
|1879
|2006.05.26 22:35
|buy
|940
|1.00
|112.84
|0.00
|112.94
|1880
|2006.05.26 22:36
|buy
|941
|2.00
|112.78
|0.00
|112.88
|1881
|2006.05.26 22:37
|buy
|942
|4.00
|112.73
|0.00
|112.83
|1882
|2006.05.26 23:59
|buy
|943
|8.00
|112.67
|0.00
|112.77
|1883
|2006.05.29 00:24
|buy
|944
|16.00
|112.61
|0.00
|112.71
|1884
|2006.05.30 02:07
|t/p
|944
|16.00
|112.71
|0.00
|112.71
|161.76
|28123.92
|1885
|2006.05.30 02:07
|close
|943
|8.00
|112.74
|0.00
|112.77
|69.51
|28193.43
|1886
|2006.05.30 02:07
|close
|942
|4.00
|112.74
|0.00
|112.83
|13.47
|28206.90
|1887
|2006.05.30 02:07
|close
|941
|2.00
|112.74
|0.00
|112.88
|-2.14
|28204.76
|1888
|2006.05.30 02:07
|close
|940
|1.00
|112.74
|0.00
|112.94
|-6.39
|28198.37
|1889
|2006.05.30 08:30
|sell
|945
|1.00
|111.82
|0.00
|111.72
|1890
|2006.05.30 09:05
|t/p
|945
|1.00
|111.72
|0.00
|111.72
|8.95
|28207.32
|1891
|2006.05.30 09:05
|sell
|946
|1.00
|111.66
|0.00
|111.56
|1892
|2006.05.30 09:07
|sell
|947
|2.00
|111.72
|0.00
|111.62
|1893
|2006.05.30 09:30
|sell
|948
|4.00
|111.78
|0.00
|111.68
|1894
|2006.05.30 09:47
|t/p
|948
|4.00
|111.68
|0.00
|111.68
|35.82
|28243.14
|1895
|2006.05.30 09:47
|close
|947
|2.00
|111.68
|0.00
|111.62
|7.16
|28250.30
|1896
|2006.05.30 09:47
|close
|946
|1.00
|111.68
|0.00
|111.56
|-1.79
|28248.51
|1897
|2006.05.30 09:47
|sell
|949
|1.00
|111.65
|0.00
|111.55
|1898
|2006.05.30 10:04
|sell
|950
|2.00
|111.71
|0.00
|111.61
|1899
|2006.05.30 10:08
|sell
|951
|4.00
|111.76
|0.00
|111.66
|1900
|2006.05.30 10:10
|sell
|952
|8.00
|111.82
|0.00
|111.72
|1901
|2006.05.30 10:25
|sell
|953
|16.00
|111.87
|0.00
|111.77
|1902
|2006.05.30 16:03
|t/p
|953
|16.00
|111.77
|0.00
|111.77
|143.15
|28391.66
|1903
|2006.05.30 16:03
|close
|952
|8.00
|111.77
|0.00
|111.72
|35.79
|28427.45
|1904
|2006.05.30 16:03
|close
|951
|4.00
|111.77
|0.00
|111.66
|-3.58
|28423.87
|1905
|2006.05.30 16:03
|close
|950
|2.00
|111.77
|0.00
|111.61
|-10.74
|28413.13
|1906
|2006.05.30 16:03
|close
|949
|1.00
|111.77
|0.00
|111.55
|-10.74
|28402.39
|1907
|2006.05.31 09:15
|sell
|954
|1.00
|111.63
|0.00
|111.53
|1908
|2006.05.31 09:36
|sell
|955
|2.00
|111.68
|0.00
|111.58
|1909
|2006.05.31 09:55
|sell
|956
|4.00
|111.74
|0.00
|111.64
|1910
|2006.05.31 09:59
|sell
|957
|8.00
|111.79
|0.00
|111.69
|1911
|2006.05.31 09:59
|sell
|958
|16.00
|111.85
|0.00
|111.75
|1912
|2006.06.02 15:13
|t/p
|958
|16.00
|111.75
|0.00
|111.75
|46.54
|28448.93
|1913
|2006.06.02 15:13
|close
|957
|8.00
|111.75
|0.00
|111.69
|-19.68
|28429.25
|1914
|2006.06.02 15:13
|close
|956
|4.00
|111.75
|0.00
|111.64
|-27.74
|28401.51
|1915
|2006.06.02 15:13
|close
|955
|2.00
|111.75
|0.00
|111.58
|-24.61
|28376.90
|1916
|2006.06.02 15:13
|close
|954
|1.00
|111.75
|0.00
|111.53
|-16.78
|28360.12
|1917
|2006.06.02 15:15
|sell
|959
|1.00
|111.64
|0.00
|111.54
|1918
|2006.06.02 15:27
|sell
|960
|2.00
|111.70
|0.00
|111.60
|1919
|2006.06.02 15:31
|sell
|961
|4.00
|111.75
|0.00
|111.65
|1920
|2006.06.02 15:38
|t/p
|961
|4.00
|111.65
|0.00
|111.65
|35.83
|28395.95
|1921
|2006.06.02 15:38
|close
|960
|2.00
|111.65
|0.00
|111.60
|8.96
|28404.91
|1922
|2006.06.02 15:38
|close
|959
|1.00
|111.65
|0.00
|111.54
|-0.90
|28404.01
|1923
|2006.06.02 15:38
|sell
|962
|1.00
|111.62
|0.00
|111.52
|1924
|2006.06.02 15:40
|sell
|963
|2.00
|111.68
|0.00
|111.58
|1925
|2006.06.02 15:46
|sell
|964
|4.00
|111.74
|0.00
|111.64
|1926
|2006.06.02 15:54
|t/p
|964
|4.00
|111.64
|0.00
|111.64
|35.84
|28439.85
|1927
|2006.06.02 15:54
|close
|963
|2.00
|111.63
|0.00
|111.58
|8.96
|28448.81
|1928
|2006.06.02 15:54
|close
|962
|1.00
|111.63
|0.00
|111.52
|-0.90
|28447.91
|1929
|2006.06.02 15:54
|sell
|965
|1.00
|111.60
|0.00
|111.50
|1930
|2006.06.02 15:56
|sell
|966
|2.00
|111.65
|0.00
|111.55
|1931
|2006.06.02 16:01
|t/p
|966
|2.00
|111.55
|0.00
|111.55
|17.93
|28465.84
|1932
|2006.06.02 16:01
|close
|965
|1.00
|111.55
|0.00
|111.50
|4.48
|28470.32
|1933
|2006.06.02 16:01
|sell
|967
|1.00
|111.52
|0.00
|111.42
|1934
|2006.06.02 16:01
|sell
|968
|2.00
|111.57
|0.00
|111.47
|1935
|2006.06.02 16:02
|sell
|969
|4.00
|111.62
|0.00
|111.52
|1936
|2006.06.02 16:03
|sell
|970
|8.00
|111.68
|0.00
|111.58
|1937
|2006.06.02 16:04
|sell
|971
|16.00
|111.74
|0.00
|111.64
|1938
|2006.06.02 16:43
|t/p
|971
|16.00
|111.64
|0.00
|111.64
|143.33
|28613.65
|1939
|2006.06.02 16:43
|close
|970
|8.00
|111.63
|0.00
|111.58
|35.83
|28649.48
|1940
|2006.06.02 16:43
|close
|969
|4.00
|111.63
|0.00
|111.52
|-3.58
|28645.90
|1941
|2006.06.02 16:43
|close
|968
|2.00
|111.63
|0.00
|111.47
|-10.75
|28635.15
|1942
|2006.06.02 16:43
|close
|967
|1.00
|111.63
|0.00
|111.42
|-9.85
|28625.30
|1943
|2006.06.02 16:43
|sell
|972
|1.00
|111.60
|0.00
|111.50
|1944
|2006.06.02 16:44
|t/p
|972
|1.00
|111.50
|0.00
|111.50
|8.97
|28634.27
|1945
|2006.06.02 16:44
|sell
|973
|1.00
|111.47
|0.00
|111.37
|1946
|2006.06.02 16:45
|sell
|974
|2.00
|111.53
|0.00
|111.43
|1947
|2006.06.02 16:54
|t/p
|974
|2.00
|111.43
|0.00
|111.43
|17.95
|28652.22
|1948
|2006.06.02 16:54
|close
|973
|1.00
|111.43
|0.00
|111.37
|3.59
|28655.81
|1949
|2006.06.02 16:54
|sell
|975
|1.00
|111.40
|0.00
|111.30
|1950
|2006.06.02 16:59
|sell
|976
|2.00
|111.46
|0.00
|111.36
|1951
|2006.06.02 17:14
|sell
|977
|4.00
|111.51
|0.00
|111.41
|1952
|2006.06.02 17:15
|sell
|978
|8.00
|111.58
|0.00
|111.48
|1953
|2006.06.02 17:35
|t/p
|978
|8.00
|111.48
|0.00
|111.48
|71.76
|28727.57
|1954
|2006.06.02 17:35
|close
|977
|4.00
|111.48
|0.00
|111.41
|10.77
|28738.34
|1955
|2006.06.02 17:35
|close
|976
|2.00
|111.48
|0.00
|111.36
|-3.59
|28734.75
|1956
|2006.06.02 17:35
|close
|975
|1.00
|111.48
|0.00
|111.30
|-7.18
|28727.57
|1957
|2006.06.02 17:35
|sell
|979
|1.00
|111.45
|0.00
|111.35
|1958
|2006.06.02 17:38
|sell
|980
|2.00
|111.50
|0.00
|111.40
|1959
|2006.06.02 17:58
|sell
|981
|4.00
|111.55
|0.00
|111.45
|1960
|2006.06.02 17:58
|sell
|982
|8.00
|111.61
|0.00
|111.51
|1961
|2006.06.02 17:59
|sell
|983
|16.00
|111.67
|0.00
|111.57
|1962
|2006.06.02 18:11
|t/p
|983
|16.00
|111.57
|0.00
|111.57
|143.42
|28870.99
|1963
|2006.06.02 18:11
|close
|982
|8.00
|111.56
|0.00
|111.51
|35.86
|28906.85
|1964
|2006.06.02 18:11
|close
|981
|4.00
|111.56
|0.00
|111.45
|-3.58
|28903.27
|1965
|2006.06.02 18:11
|close
|980
|2.00
|111.56
|0.00
|111.40
|-10.76
|28892.51
|1966
|2006.06.02 18:11
|close
|979
|1.00
|111.56
|0.00
|111.35
|-9.86
|28882.65
|1967
|2006.06.02 18:11
|sell
|984
|1.00
|111.53
|0.00
|111.43
|1968
|2006.06.02 18:17
|sell
|985
|2.00
|111.58
|0.00
|111.48
|1969
|2006.06.02 19:14
|sell
|986
|4.00
|111.64
|0.00
|111.54
|1970
|2006.06.02 20:05
|t/p
|986
|4.00
|111.54
|0.00
|111.54
|35.87
|28918.52
|1971
|2006.06.02 20:05
|close
|985
|2.00
|111.52
|0.00
|111.48
|10.76
|28929.28
|1972
|2006.06.02 20:05
|close
|984
|1.00
|111.52
|0.00
|111.43
|0.90
|28930.18
|1973
|2006.06.02 20:05
|sell
|987
|1.00
|111.49
|0.00
|111.39
|1974
|2006.06.02 20:09
|sell
|988
|2.00
|111.54
|0.00
|111.44
|1975
|2006.06.02 20:46
|sell
|989
|4.00
|111.60
|0.00
|111.50
|1976
|2006.06.02 20:58
|sell
|990
|8.00
|111.67
|0.00
|111.57
|1977
|2006.06.02 22:59
|sell
|991
|16.00
|111.72
|0.00
|111.62
|1978
|2006.06.05 02:54
|t/p
|991
|16.00
|111.62
|0.00
|111.62
|119.19
|29049.37
|1979
|2006.06.05 02:54
|close
|990
|8.00
|111.62
|0.00
|111.57
|23.75
|29073.12
|1980
|2006.06.05 02:54
|close
|989
|4.00
|111.62
|0.00
|111.50
|-13.21
|29059.91
|1981
|2006.06.05 02:54
|close
|988
|2.00
|111.62
|0.00
|111.44
|-17.35
|29042.56
|1982
|2006.06.05 02:54
|close
|987
|1.00
|111.62
|0.00
|111.39
|-13.16
|29029.40
|1983
|2006.06.06 01:15
|buy
|992
|1.00
|112.37
|0.00
|112.47
|1984
|2006.06.06 01:19
|buy
|993
|2.00
|112.31
|0.00
|112.41
|1985
|2006.06.06 01:27
|buy
|994
|4.00
|112.25
|0.00
|112.35
|1986
|2006.06.06 01:32
|t/p
|994
|4.00
|112.35
|0.00
|112.35
|35.60
|29065.00
|1987
|2006.06.06 01:32
|close
|993
|2.00
|112.36
|0.00
|112.41
|8.90
|29073.90
|1988
|2006.06.06 01:32
|close
|992
|1.00
|112.36
|0.00
|112.47
|-0.89
|29073.01
|1989
|2006.06.06 01:32
|buy
|995
|1.00
|112.39
|0.00
|112.49
|1990
|2006.06.06 01:50
|buy
|996
|2.00
|112.33
|0.00
|112.43
|1991
|2006.06.06 02:05
|buy
|997
|4.00
|112.28
|0.00
|112.38
|1992
|2006.06.06 02:13
|buy
|998
|8.00
|112.23
|0.00
|112.33
|1993
|2006.06.06 02:36
|t/p
|998
|8.00
|112.33
|0.00
|112.33
|71.22
|29144.23
|1994
|2006.06.06 02:36
|close
|997
|4.00
|112.33
|0.00
|112.38
|17.81
|29162.04
|1995
|2006.06.06 02:36
|close
|996
|2.00
|112.33
|0.00
|112.43
|0.00
|29162.04
|1996
|2006.06.06 02:36
|close
|995
|1.00
|112.33
|0.00
|112.49
|-5.34
|29156.70
|1997
|2006.06.06 02:36
|buy
|999
|1.00
|112.36
|0.00
|112.46
|1998
|2006.06.06 03:10
|t/p
|999
|1.00
|112.46
|0.00
|112.46
|8.89
|29165.59
|1999
|2006.06.06 03:10
|buy
|1000
|1.00
|112.50
|0.00
|112.60
|2000
|2006.06.06 03:13
|buy
|1001
|2.00
|112.45
|0.00
|112.55
|2001
|2006.06.06 03:21
|buy
|1002
|4.00
|112.39
|0.00
|112.49
|2002
|2006.06.06 06:14
|t/p
|1002
|4.00
|112.49
|0.00
|112.49
|35.55
|29201.14
|2003
|2006.06.06 06:14
|close
|1001
|2.00
|112.50
|0.00
|112.55
|8.89
|29210.03
|2004
|2006.06.06 06:14
|close
|1000
|1.00
|112.50
|0.00
|112.60
|0.00
|29210.03
|2005
|2006.06.06 15:45
|buy
|1003
|1.00
|113.02
|0.00
|113.12
|2006
|2006.06.06 16:00
|buy
|1004
|2.00
|112.95
|0.00
|113.05
|2007
|2006.06.06 16:05
|t/p
|1004
|2.00
|113.05
|0.00
|113.05
|17.69
|29227.72
|2008
|2006.06.06 16:05
|close
|1003
|1.00
|113.05
|0.00
|113.12
|2.65
|29230.37
|2009
|2006.06.06 16:05
|buy
|1005
|1.00
|113.08
|0.00
|113.18
|2010
|2006.06.06 16:16
|buy
|1006
|2.00
|113.02
|0.00
|113.12
|2011
|2006.06.06 16:32
|t/p
|1006
|2.00
|113.12
|0.00
|113.12
|17.68
|29248.05
|2012
|2006.06.06 16:32
|close
|1005
|1.00
|113.12
|0.00
|113.18
|3.54
|29251.59
|2013
|2006.06.06 16:32
|buy
|1007
|1.00
|113.15
|0.00
|113.25
|2014
|2006.06.06 16:32
|buy
|1008
|2.00
|113.10
|0.00
|113.20
|2015
|2006.06.06 16:40
|t/p
|1008
|2.00
|113.20
|0.00
|113.20
|17.67
|29269.26
|2016
|2006.06.06 16:40
|close
|1007
|1.00
|113.20
|0.00
|113.25
|4.42
|29273.68
|2017
|2006.06.06 16:40
|buy
|1009
|1.00
|113.23
|0.00
|113.33
|2018
|2006.06.06 16:46
|t/p
|1009
|1.00
|113.33
|0.00
|113.33
|8.82
|29282.50
|2019
|2006.06.06 16:46
|buy
|1010
|1.00
|113.36
|0.00
|113.46
|2020
|2006.06.06 16:59
|t/p
|1010
|1.00
|113.46
|0.00
|113.46
|8.81
|29291.31
|2021
|2006.06.06 16:59
|buy
|1011
|1.00
|113.49
|0.00
|113.59
|2022
|2006.06.06 17:08
|buy
|1012
|2.00
|113.43
|0.00
|113.53
|2023
|2006.06.06 17:33
|buy
|1013
|4.00
|113.38
|0.00
|113.48
|2024
|2006.06.06 17:37
|buy
|1014
|8.00
|113.32
|0.00
|113.42
|2025
|2006.06.06 17:52
|buy
|1015
|16.00
|113.27
|0.00
|113.37
|2026
|2006.06.06 18:07
|t/p
|1015
|16.00
|113.37
|0.00
|113.37
|141.13
|29432.44
|2027
|2006.06.06 18:07
|close
|1014
|8.00
|113.37
|0.00
|113.42
|35.28
|29467.72
|2028
|2006.06.06 18:07
|close
|1013
|4.00
|113.37
|0.00
|113.48
|-3.53
|29464.19
|2029
|2006.06.06 18:07
|close
|1012
|2.00
|113.37
|0.00
|113.53
|-10.58
|29453.61
|2030
|2006.06.06 18:07
|close
|1011
|1.00
|113.37
|0.00
|113.59
|-10.58
|29443.03
|2031
|2006.06.06 18:07
|buy
|1016
|1.00
|113.40
|0.00
|113.50
|2032
|2006.06.06 18:08
|buy
|1017
|2.00
|113.35
|0.00
|113.45
|2033
|2006.06.06 18:24
|buy
|1018
|4.00
|113.30
|0.00
|113.40
|2034
|2006.06.06 18:34
|buy
|1019
|8.00
|113.24
|0.00
|113.34
|2035
|2006.06.06 18:37
|buy
|1020
|16.00
|113.17
|0.00
|113.27
|2036
|2006.06.06 19:57
|t/p
|1020
|16.00
|113.27
|0.00
|113.27
|141.25
|29584.28
|2037
|2006.06.06 19:57
|close
|1019
|8.00
|113.28
|0.00
|113.34
|28.25
|29612.53
|2038
|2006.06.06 19:57
|close
|1018
|4.00
|113.28
|0.00
|113.40
|-7.06
|29605.47
|2039
|2006.06.06 19:57
|close
|1017
|2.00
|113.28
|0.00
|113.45
|-12.36
|29593.11
|2040
|2006.06.06 19:57
|close
|1016
|1.00
|113.28
|0.00
|113.50
|-10.59
|29582.52
|2041
|2006.06.06 19:57
|buy
|1021
|1.00
|113.31
|0.00
|113.41
|2042
|2006.06.06 20:24
|buy
|1022
|2.00
|113.24
|0.00
|113.34
|2043
|2006.06.06 20:43
|buy
|1023
|4.00
|113.18
|0.00
|113.28
|2044
|2006.06.06 20:46
|buy
|1024
|8.00
|113.13
|0.00
|113.23
|2045
|2006.06.06 21:47
|t/p
|1024
|8.00
|113.23
|0.00
|113.23
|70.65
|29653.17
|2046
|2006.06.06 21:47
|close
|1023
|4.00
|113.23
|0.00
|113.28
|17.66
|29670.83
|2047
|2006.06.06 21:47
|close
|1022
|2.00
|113.23
|0.00
|113.34
|-1.77
|29669.06
|2048
|2006.06.06 21:47
|close
|1021
|1.00
|113.23
|0.00
|113.41
|-7.07
|29661.99
|2049
|2006.06.08 14:30
|buy
|1025
|1.00
|114.43
|0.00
|114.53
|2050
|2006.06.08 14:33
|t/p
|1025
|1.00
|114.53
|0.00
|114.53
|8.73
|29670.72
|2051
|2006.06.08 14:33
|buy
|1026
|1.00
|114.58
|0.00
|114.68
|2052
|2006.06.08 14:33
|t/p
|1026
|1.00
|114.68
|0.00
|114.68
|8.72
|29679.44
|2053
|2006.06.08 14:33
|buy
|1027
|1.00
|114.71
|0.00
|114.81
|2054
|2006.06.08 14:33
|buy
|1028
|2.00
|114.66
|0.00
|114.76
|2055
|2006.06.08 14:37
|buy
|1029
|4.00
|114.60
|0.00
|114.70
|2056
|2006.06.08 14:38
|buy
|1030
|8.00
|114.54
|0.00
|114.64
|2057
|2006.06.08 14:39
|buy
|1031
|16.00
|114.49
|0.00
|114.59
|2058
|2006.06.13 07:41
|t/p
|1031
|16.00
|114.59
|0.00
|114.59
|199.15
|29878.59
|2059
|2006.06.13 07:41
|close
|1030
|8.00
|114.59
|0.00
|114.64
|64.67
|29943.26
|2060
|2006.06.13 07:41
|close
|1029
|4.00
|114.59
|0.00
|114.70
|11.39
|29954.65
|2061
|2006.06.13 07:41
|close
|1028
|2.00
|114.59
|0.00
|114.76
|-4.78
|29949.87
|2062
|2006.06.13 07:41
|close
|1027
|1.00
|114.59
|0.00
|114.81
|-6.75
|29943.12
|2063
|2006.06.13 16:45
|buy
|1032
|1.00
|115.29
|0.00
|115.39
|2064
|2006.06.13 16:59
|buy
|1033
|2.00
|115.24
|0.00
|115.34
|2065
|2006.06.13 17:06
|buy
|1034
|4.00
|115.18
|0.00
|115.28
|2066
|2006.06.13 17:09
|buy
|1035
|8.00
|115.13
|0.00
|115.23
|2067
|2006.06.13 17:51
|buy
|1036
|16.00
|115.06
|0.00
|115.16
|2068
|2006.06.13 18:24
|t/p
|1036
|16.00
|115.16
|0.00
|115.16
|138.93
|30082.05
|2069
|2006.06.13 18:24
|close
|1035
|8.00
|115.16
|0.00
|115.23
|20.84
|30102.89
|2070
|2006.06.13 18:24
|close
|1034
|4.00
|115.16
|0.00
|115.28
|-6.95
|30095.94
|2071
|2006.06.13 18:24
|close
|1033
|2.00
|115.16
|0.00
|115.34
|-13.89
|30082.05
|2072
|2006.06.13 18:24
|close
|1032
|1.00
|115.16
|0.00
|115.39
|-11.29
|30070.76
|2073
|2006.06.13 18:24
|buy
|1037
|1.00
|115.19
|0.00
|115.29
|2074
|2006.06.13 18:39
|buy
|1038
|2.00
|115.14
|0.00
|115.24
|2075
|2006.06.13 19:08
|t/p
|1038
|2.00
|115.24
|0.00
|115.24
|17.35
|30088.11
|2076
|2006.06.13 19:08
|close
|1037
|1.00
|115.25
|0.00
|115.29
|5.21
|30093.32
|2077
|2006.06.13 19:08
|buy
|1039
|1.00
|115.28
|0.00
|115.38
|2078
|2006.06.13 19:17
|t/p
|1039
|1.00
|115.38
|0.00
|115.38
|8.67
|30101.99
|2079
|2006.06.13 19:17
|buy
|1040
|1.00
|115.41
|0.00
|115.51
|2080
|2006.06.13 19:35
|buy
|1041
|2.00
|115.33
|0.00
|115.43
|2081
|2006.06.13 19:56
|buy
|1042
|4.00
|115.28
|0.00
|115.38
|2082
|2006.06.13 22:23
|t/p
|1042
|4.00
|115.38
|0.00
|115.38
|34.66
|30136.65
|2083
|2006.06.13 22:23
|close
|1041
|2.00
|115.39
|0.00
|115.43
|10.40
|30147.05
|2084
|2006.06.13 22:23
|close
|1040
|1.00
|115.39
|0.00
|115.51
|-1.73
|30145.32
|2085
|2006.06.13 22:23
|buy
|1043
|1.00
|115.42
|0.00
|115.52
|2086
|2006.06.13 23:17
|buy
|1044
|2.00
|115.37
|0.00
|115.47
|2087
|2006.06.13 23:25
|buy
|1045
|4.00
|115.31
|0.00
|115.41
|2088
|2006.06.14 01:45
|buy
|1046
|8.00
|115.25
|0.00
|115.35
|2089
|2006.06.14 02:08
|buy
|1047
|16.00
|115.20
|0.00
|115.30
|2090
|2006.06.14 14:31
|t/p
|1047
|16.00
|115.30
|0.00
|115.30
|138.77
|30284.09
|2091
|2006.06.14 14:31
|close
|1046
|8.00
|115.30
|0.00
|115.35
|34.69
|30318.78
|2092
|2006.06.14 14:31
|close
|1045
|4.00
|115.30
|0.00
|115.41
|1.49
|30320.27
|2093
|2006.06.14 14:31
|close
|1044
|2.00
|115.30
|0.00
|115.47
|-9.66
|30310.61
|2094
|2006.06.14 14:31
|close
|1043
|1.00
|115.30
|0.00
|115.52
|-9.17
|30301.44
|2095
|2006.06.19 03:45
|buy
|1048
|1.00
|115.75
|0.00
|115.85
|2096
|2006.06.19 03:48
|buy
|1049
|2.00
|115.70
|0.00
|115.80
|2097
|2006.06.19 06:13
|buy
|1050
|4.00
|115.64
|0.00
|115.74
|2098
|2006.06.19 08:38
|buy
|1051
|8.00
|115.59
|0.00
|115.69
|2099
|2006.06.19 09:02
|buy
|1052
|16.00
|115.53
|0.00
|115.63
|2100
|2006.06.19 10:12
|t/p
|1052
|16.00
|115.63
|0.00
|115.63
|138.36
|30439.80
|2101
|2006.06.19 10:12
|close
|1051
|8.00
|115.64
|0.00
|115.69
|34.59
|30474.39
|2102
|2006.06.19 10:12
|close
|1050
|4.00
|115.64
|0.00
|115.74
|0.00
|30474.39
|2103
|2006.06.19 10:12
|close
|1049
|2.00
|115.64
|0.00
|115.80
|-10.38
|30464.01
|2104
|2006.06.19 10:12
|close
|1048
|1.00
|115.64
|0.00
|115.85
|-9.51
|30454.50
|2105
|2006.06.20 09:15
|sell
|1053
|1.00
|114.66
|0.00
|114.56
|2106
|2006.06.20 09:16
|sell
|1054
|2.00
|114.72
|0.00
|114.62
|2107
|2006.06.20 09:20
|sell
|1055
|4.00
|114.78
|0.00
|114.68
|2108
|2006.06.20 10:29
|sell
|1056
|8.00
|114.83
|0.00
|114.73
|2109
|2006.06.20 11:25
|sell
|1057
|16.00
|114.89
|0.00
|114.79
|2110
|2006.06.20 14:59
|t/p
|1057
|16.00
|114.79
|0.00
|114.79
|139.40
|30593.90
|2111
|2006.06.20 14:59
|close
|1056
|8.00
|114.78
|0.00
|114.73
|34.85
|30628.75
|2112
|2006.06.20 14:59
|close
|1055
|4.00
|114.78
|0.00
|114.68
|0.00
|30628.75
|2113
|2006.06.20 14:59
|close
|1054
|2.00
|114.78
|0.00
|114.62
|-10.45
|30618.30
|2114
|2006.06.20 14:59
|close
|1053
|1.00
|114.78
|0.00
|114.56
|-10.45
|30607.85
|2115
|2006.06.22 13:00
|buy
|1058
|1.00
|115.64
|0.00
|115.74
|2116
|2006.06.22 13:00
|buy
|1059
|2.00
|115.59
|0.00
|115.69
|2117
|2006.06.22 13:09
|buy
|1060
|4.00
|115.53
|0.00
|115.63
|2118
|2006.06.22 14:06
|t/p
|1060
|4.00
|115.63
|0.00
|115.63
|34.59
|30642.44
|2119
|2006.06.22 14:06
|close
|1059
|2.00
|115.64
|0.00
|115.69
|8.65
|30651.09
|2120
|2006.06.22 14:06
|close
|1058
|1.00
|115.64
|0.00
|115.74
|0.00
|30651.09
|2121
|2006.06.22 14:06
|buy
|1061
|1.00
|115.67
|0.00
|115.77
|2122
|2006.06.22 14:18
|buy
|1062
|2.00
|115.62
|0.00
|115.72
|2123
|2006.06.22 15:04
|t/p
|1062
|2.00
|115.72
|0.00
|115.72
|17.28
|30668.37
|2124
|2006.06.22 15:04
|close
|1061
|1.00
|115.72
|0.00
|115.77
|4.32
|30672.69
|2125
|2006.06.22 15:04
|buy
|1063
|1.00
|115.75
|0.00
|115.85
|2126
|2006.06.22 15:14
|buy
|1064
|2.00
|115.70
|0.00
|115.80
|2127
|2006.06.22 15:20
|t/p
|1064
|2.00
|115.80
|0.00
|115.80
|17.27
|30689.96
|2128
|2006.06.22 15:20
|close
|1063
|1.00
|115.80
|0.00
|115.85
|4.32
|30694.28
|2129
|2006.06.22 15:20
|buy
|1065
|1.00
|115.83
|0.00
|115.93
|2130
|2006.06.22 17:53
|t/p
|1065
|1.00
|115.93
|0.00
|115.93
|8.63
|30702.91
|2131
|2006.06.22 17:53
|buy
|1066
|1.00
|115.96
|0.00
|116.06
|2132
|2006.06.22 18:10
|t/p
|1066
|1.00
|116.06
|0.00
|116.06
|8.62
|30711.53
|2133
|2006.06.22 18:10
|buy
|1067
|1.00
|116.09
|0.00
|116.19
|2134
|2006.06.22 18:11
|buy
|1068
|2.00
|116.03
|0.00
|116.13
|2135
|2006.06.22 18:13
|t/p
|1068
|2.00
|116.13
|0.00
|116.13
|17.22
|30728.75
|2136
|2006.06.22 18:13
|close
|1067
|1.00
|116.14
|0.00
|116.19
|4.31
|30733.06
|2137
|2006.06.22 18:13
|buy
|1069
|1.00
|116.17
|0.00
|116.27
|2138
|2006.06.22 18:15
|buy
|1070
|2.00
|116.12
|0.00
|116.22
|2139
|2006.06.22 18:48
|t/p
|1070
|2.00
|116.22
|0.00
|116.22
|17.21
|30750.27
|2140
|2006.06.22 18:48
|close
|1069
|1.00
|116.22
|0.00
|116.27
|4.30
|30754.57
|2141
|2006.06.22 18:48
|buy
|1071
|1.00
|116.25
|0.00
|116.35
|2142
|2006.06.22 19:30
|buy
|1072
|2.00
|116.18
|0.00
|116.28
|2143
|2006.06.22 19:31
|buy
|1073
|4.00
|116.13
|0.00
|116.23
|2144
|2006.06.22 20:03
|t/p
|1073
|4.00
|116.23
|0.00
|116.23
|34.42
|30788.99
|2145
|2006.06.22 20:03
|close
|1072
|2.00
|116.23
|0.00
|116.28
|8.60
|30797.59
|2146
|2006.06.22 20:03
|close
|1071
|1.00
|116.23
|0.00
|116.35
|-1.72
|30795.87
|2147
|2006.06.22 20:03
|buy
|1074
|1.00
|116.26
|0.00
|116.36
|2148
|2006.06.22 20:08
|buy
|1075
|2.00
|116.21
|0.00
|116.31
|2149
|2006.06.22 20:22
|buy
|1076
|4.00
|116.16
|0.00
|116.26
|2150
|2006.06.22 20:30
|buy
|1077
|8.00
|116.09
|0.00
|116.19
|2151
|2006.06.23 01:12
|t/p
|1077
|8.00
|116.19
|0.00
|116.19
|78.78
|30874.65
|2152
|2006.06.23 01:12
|close
|1076
|4.00
|116.19
|0.00
|116.26
|15.29
|30889.94
|2153
|2006.06.23 01:12
|close
|1075
|2.00
|116.19
|0.00
|116.31
|-0.96
|30888.98
|2154
|2006.06.23 01:12
|close
|1074
|1.00
|116.19
|0.00
|116.36
|-4.78
|30884.20
|2155
|2006.06.27 12:45
|buy
|1078
|1.00
|116.54
|0.00
|116.64
|2156
|2006.06.27 12:47
|buy
|1079
|2.00
|116.49
|0.00
|116.59
|2157
|2006.06.27 13:05
|buy
|1080
|4.00
|116.43
|0.00
|116.53
|2158
|2006.06.27 13:41
|t/p
|1080
|4.00
|116.53
|0.00
|116.53
|34.32
|30918.52
|2159
|2006.06.27 13:41
|close
|1079
|2.00
|116.54
|0.00
|116.59
|8.58
|30927.10
|2160
|2006.06.27 13:41
|close
|1078
|1.00
|116.54
|0.00
|116.64
|0.00
|30927.10
|2161
|2006.06.29 20:45
|sell
|1081
|1.00
|115.29
|0.00
|115.19
|2162
|2006.06.29 20:49
|t/p
|1081
|1.00
|115.19
|0.00
|115.19
|8.68
|30935.78
|2163
|2006.06.29 20:49
|sell
|1082
|1.00
|115.15
|0.00
|115.05
|2164
|2006.06.29 20:50
|sell
|1083
|2.00
|115.21
|0.00
|115.11
|2165
|2006.06.29 20:55
|t/p
|1083
|2.00
|115.11
|0.00
|115.11
|17.37
|30953.15
|2166
|2006.06.29 20:55
|close
|1082
|1.00
|115.10
|0.00
|115.05
|4.34
|30957.49
|2167
|2006.06.29 20:55
|sell
|1084
|1.00
|115.07
|0.00
|114.97
|2168
|2006.06.29 21:10
|sell
|1085
|2.00
|115.12
|0.00
|115.02
|2169
|2006.06.29 21:11
|sell
|1086
|4.00
|115.18
|0.00
|115.08
|2170
|2006.06.29 21:19
|t/p
|1086
|4.00
|115.08
|0.00
|115.08
|34.77
|30992.26
|2171
|2006.06.29 21:19
|close
|1085
|2.00
|115.06
|0.00
|115.02
|10.43
|31002.69
|2172
|2006.06.29 21:19
|close
|1084
|1.00
|115.06
|0.00
|114.97
|0.87
|31003.56
|2173
|2006.06.29 21:19
|sell
|1087
|1.00
|115.03
|0.00
|114.93
|2174
|2006.06.29 21:25
|t/p
|1087
|1.00
|114.93
|0.00
|114.93
|8.70
|31012.26
|2175
|2006.06.29 21:25
|sell
|1088
|1.00
|114.90
|0.00
|114.80
|2176
|2006.06.29 21:36
|sell
|1089
|2.00
|114.96
|0.00
|114.86
|2177
|2006.06.29 21:44
|sell
|1090
|4.00
|115.01
|0.00
|114.91
|2178
|2006.06.29 21:51
|sell
|1091
|8.00
|115.07
|0.00
|114.97
|2179
|2006.06.29 22:06
|sell
|1092
|16.00
|115.12
|0.00
|115.02
|2180
|2006.06.29 23:48
|t/p
|1092
|16.00
|115.02
|0.00
|115.02
|139.10
|31151.36
|2181
|2006.06.29 23:48
|close
|1091
|8.00
|115.02
|0.00
|114.97
|34.78
|31186.14
|2182
|2006.06.29 23:48
|close
|1090
|4.00
|115.02
|0.00
|114.91
|-3.48
|31182.66
|2183
|2006.06.29 23:48
|close
|1089
|2.00
|115.02
|0.00
|114.86
|-10.43
|31172.23
|2184
|2006.06.29 23:48
|close
|1088
|1.00
|115.02
|0.00
|114.80
|-10.43
|31161.80
|2185
|2006.06.29 23:48
|sell
|1093
|1.00
|114.99
|0.00
|114.89
|2186
|2006.06.29 23:50
|sell
|1094
|2.00
|115.04
|0.00
|114.94
|2187
|2006.06.30 00:41
|sell
|1095
|4.00
|115.10
|0.00
|115.00
|2188
|2006.06.30 00:54
|sell
|1096
|8.00
|115.15
|0.00
|115.05
|2189
|2006.06.30 01:33
|t/p
|1096
|8.00
|115.05
|0.00
|115.05
|69.54
|31231.34
|2190
|2006.06.30 01:33
|close
|1095
|4.00
|115.05
|0.00
|115.00
|17.38
|31248.72
|2191
|2006.06.30 01:33
|close
|1094
|2.00
|115.05
|0.00
|114.94
|-4.76
|31243.96
|2192
|2006.06.30 01:33
|close
|1093
|1.00
|115.05
|0.00
|114.89
|-6.73
|31237.23
|2193
|2006.06.30 01:33
|sell
|1097
|1.00
|115.02
|0.00
|114.92
|2194
|2006.06.30 01:41
|sell
|1098
|2.00
|115.08
|0.00
|114.98
|2195
|2006.06.30 01:55
|sell
|1099
|4.00
|115.14
|0.00
|115.04
|2196
|2006.06.30 02:19
|sell
|1100
|8.00
|115.19
|0.00
|115.09
|2197
|2006.06.30 03:05
|t/p
|1100
|8.00
|115.09
|0.00
|115.09
|69.51
|31306.74
|2198
|2006.06.30 03:05
|close
|1099
|4.00
|115.09
|0.00
|115.04
|17.38
|31324.12
|2199
|2006.06.30 03:05
|close
|1098
|2.00
|115.09
|0.00
|114.98
|-1.74
|31322.38
|2200
|2006.06.30 03:05
|close
|1097
|1.00
|115.09
|0.00
|114.92
|-6.08
|31316.30
|2201
|2006.06.30 03:05
|sell
|1101
|1.00
|115.06
|0.00
|114.96
|2202
|2006.06.30 03:35
|t/p
|1101
|1.00
|114.96
|0.00
|114.96
|8.70
|31325.00
|2203
|2006.06.30 03:35
|sell
|1102
|1.00
|114.92
|0.00
|114.82
|2204
|2006.06.30 03:43
|sell
|1103
|2.00
|114.97
|0.00
|114.87
|2205
|2006.06.30 04:28
|t/p
|1103
|2.00
|114.87
|0.00
|114.87
|17.41
|31342.41
|2206
|2006.06.30 04:28
|close
|1102
|1.00
|114.86
|0.00
|114.82
|5.22
|31347.63
|2207
|2006.07.05 01:30
|buy
|1104
|1.00
|115.25
|0.00
|115.35
|2208
|2006.07.05 01:30
|buy
|1105
|2.00
|115.20
|0.00
|115.30
|2209
|2006.07.05 01:38
|buy
|1106
|4.00
|115.14
|0.00
|115.24
|2210
|2006.07.05 02:07
|buy
|1107
|8.00
|115.09
|0.00
|115.19
|2211
|2006.07.05 02:24
|buy
|1108
|16.00
|115.03
|0.00
|115.13
|2212
|2006.07.05 10:59
|t/p
|1108
|16.00
|115.13
|0.00
|115.13
|138.97
|31486.60
|2213
|2006.07.05 10:59
|close
|1107
|8.00
|115.13
|0.00
|115.19
|27.80
|31514.40
|2214
|2006.07.05 10:59
|close
|1106
|4.00
|115.13
|0.00
|115.24
|-3.47
|31510.93
|2215
|2006.07.05 10:59
|close
|1105
|2.00
|115.13
|0.00
|115.30
|-12.16
|31498.77
|2216
|2006.07.05 10:59
|close
|1104
|1.00
|115.13
|0.00
|115.35
|-10.42
|31488.35
|2217
|2006.07.05 15:45
|buy
|1109
|1.00
|115.47
|0.00
|115.57
|2218
|2006.07.05 15:59
|buy
|1110
|2.00
|115.41
|0.00
|115.51
|2219
|2006.07.05 16:09
|t/p
|1110
|2.00
|115.51
|0.00
|115.51
|17.31
|31505.66
|2220
|2006.07.05 16:09
|close
|1109
|1.00
|115.51
|0.00
|115.57
|3.46
|31509.12
|2221
|2006.07.05 16:09
|buy
|1111
|1.00
|115.54
|0.00
|115.64
|2222
|2006.07.05 16:34
|t/p
|1111
|1.00
|115.64
|0.00
|115.64
|8.65
|31517.77
|2223
|2006.07.05 16:34
|buy
|1112
|1.00
|115.67
|0.00
|115.77
|2224
|2006.07.05 21:22
|t/p
|1112
|1.00
|115.77
|0.00
|115.77
|8.64
|31526.41
|2225
|2006.07.05 21:22
|buy
|1113
|1.00
|115.81
|0.00
|115.91
|2226
|2006.07.05 21:28
|buy
|1114
|2.00
|115.75
|0.00
|115.85
|2227
|2006.07.05 23:12
|buy
|1115
|4.00
|115.70
|0.00
|115.80
|2228
|2006.07.06 00:51
|buy
|1116
|8.00
|115.64
|0.00
|115.74
|2229
|2006.07.06 00:54
|buy
|1117
|16.00
|115.59
|0.00
|115.69
|2230
|2006.07.12 16:07
|t/p
|1117
|16.00
|115.69
|0.00
|115.69
|217.66
|31744.07
|2231
|2006.07.12 16:07
|close
|1116
|8.00
|115.69
|0.00
|115.74
|74.25
|31818.32
|2232
|2006.07.12 16:07
|close
|1115
|4.00
|115.69
|0.00
|115.80
|31.26
|31849.58
|2233
|2006.07.12 16:07
|close
|1114
|2.00
|115.69
|0.00
|115.85
|6.99
|31856.57
|2234
|2006.07.12 16:07
|close
|1113
|1.00
|115.69
|0.00
|115.91
|-1.69
|31854.88
|2235
|2006.07.12 16:07
|buy
|1118
|1.00
|115.72
|0.00
|115.82
|2236
|2006.07.12 16:09
|buy
|1119
|2.00
|115.66
|0.00
|115.76
|2237
|2006.07.12 16:29
|buy
|1120
|4.00
|115.60
|0.00
|115.70
|2238
|2006.07.12 16:34
|buy
|1121
|8.00
|115.53
|0.00
|115.63
|2239
|2006.07.12 16:46
|t/p
|1121
|8.00
|115.63
|0.00
|115.63
|69.18
|31924.06
|2240
|2006.07.12 16:46
|close
|1120
|4.00
|115.65
|0.00
|115.70
|17.29
|31941.35
|2241
|2006.07.12 16:46
|close
|1119
|2.00
|115.65
|0.00
|115.76
|-1.73
|31939.62
|2242
|2006.07.12 16:46
|close
|1118
|1.00
|115.65
|0.00
|115.82
|-6.05
|31933.57
|2243
|2006.07.12 16:46
|buy
|1122
|1.00
|115.68
|0.00
|115.78
|2244
|2006.07.12 16:49
|buy
|1123
|2.00
|115.63
|0.00
|115.73
|2245
|2006.07.12 17:02
|buy
|1124
|4.00
|115.57
|0.00
|115.67
|2246
|2006.07.12 17:20
|buy
|1125
|8.00
|115.52
|0.00
|115.62
|2247
|2006.07.12 17:59
|buy
|1126
|16.00
|115.45
|0.00
|115.55
|2248
|2006.07.12 19:22
|t/p
|1126
|16.00
|115.55
|0.00
|115.55
|138.46
|32072.03
|2249
|2006.07.12 19:22
|close
|1125
|8.00
|115.56
|0.00
|115.62
|27.69
|32099.72
|2250
|2006.07.12 19:22
|close
|1124
|4.00
|115.56
|0.00
|115.67
|-3.46
|32096.26
|2251
|2006.07.12 19:22
|close
|1123
|2.00
|115.56
|0.00
|115.73
|-12.12
|32084.14
|2252
|2006.07.12 19:22
|close
|1122
|1.00
|115.56
|0.00
|115.78
|-10.38
|32073.76
|2253
|2006.07.12 19:22
|buy
|1127
|1.00
|115.59
|0.00
|115.69
|2254
|2006.07.12 20:39
|buy
|1128
|2.00
|115.53
|0.00
|115.63
|2255
|2006.07.12 23:07
|buy
|1129
|4.00
|115.48
|0.00
|115.58
|2256
|2006.07.13 00:48
|buy
|1130
|8.00
|115.42
|0.00
|115.52
|2257
|2006.07.13 00:53
|buy
|1131
|16.00
|115.37
|0.00
|115.47
|2258
|2006.07.13 06:57
|t/p
|1131
|16.00
|115.47
|0.00
|115.47
|138.56
|32212.32
|2259
|2006.07.13 06:57
|close
|1130
|8.00
|115.47
|0.00
|115.52
|34.64
|32246.96
|2260
|2006.07.13 06:57
|close
|1129
|4.00
|115.47
|0.00
|115.58
|11.42
|32258.38
|2261
|2006.07.13 06:57
|close
|1128
|2.00
|115.47
|0.00
|115.63
|-2.95
|32255.43
|2262
|2006.07.13 06:57
|close
|1127
|1.00
|115.47
|0.00
|115.69
|-6.67
|32248.76
|2263
|2006.07.14 08:45
|buy
|1132
|1.00
|116.05
|0.00
|116.15
|2264
|2006.07.14 09:14
|buy
|1133
|2.00
|115.99
|0.00
|116.09
|2265
|2006.07.14 09:15
|buy
|1134
|4.00
|115.93
|0.00
|116.03
|2266
|2006.07.14 09:18
|buy
|1135
|8.00
|115.88
|0.00
|115.98
|2267
|2006.07.14 09:53
|buy
|1136
|16.00
|115.82
|0.00
|115.92
|2268
|2006.07.14 14:04
|t/p
|1136
|16.00
|115.92
|0.00
|115.92
|138.02
|32386.78
|2269
|2006.07.14 14:04
|close
|1135
|8.00
|115.93
|0.00
|115.98
|34.50
|32421.28
|2270
|2006.07.14 14:04
|close
|1134
|4.00
|115.93
|0.00
|116.03
|0.00
|32421.28
|2271
|2006.07.14 14:04
|close
|1133
|2.00
|115.93
|0.00
|116.09
|-10.35
|32410.93
|2272
|2006.07.14 14:04
|close
|1132
|1.00
|115.93
|0.00
|116.15
|-10.35
|32400.58
|2273
|2006.07.14 17:15
|buy
|1137
|1.00
|116.39
|0.00
|116.49
|2274
|2006.07.14 19:06
|buy
|1138
|2.00
|116.34
|0.00
|116.44
|2275
|2006.07.14 19:08
|buy
|1139
|4.00
|116.29
|0.00
|116.39
|2276
|2006.07.14 19:31
|buy
|1140
|8.00
|116.23
|0.00
|116.33
|2277
|2006.07.14 20:42
|buy
|1141
|16.00
|116.17
|0.00
|116.27
|2278
|2006.07.17 00:00
|t/p
|1140
|8.00
|116.33
|0.00
|116.33
|78.66
|32479.24
|2279
|2006.07.17 00:00
|t/p
|1141
|16.00
|116.27
|0.00
|116.27
|157.32
|32636.56
|2280
|2006.07.17 00:00
|close
|1139
|4.00
|116.38
|0.00
|116.39
|35.89
|32672.45
|2281
|2006.07.17 00:00
|close
|1138
|2.00
|116.38
|0.00
|116.44
|9.35
|32681.80
|2282
|2006.07.17 00:00
|close
|1137
|1.00
|116.38
|0.00
|116.49
|0.38
|32682.18
|2283
|2006.07.17 11:15
|buy
|1142
|1.00
|116.88
|0.00
|116.98
|2284
|2006.07.17 11:17
|buy
|1143
|2.00
|116.82
|0.00
|116.92
|2285
|2006.07.17 11:31
|t/p
|1143
|2.00
|116.92
|0.00
|116.92
|17.10
|32699.28
|2286
|2006.07.17 11:31
|close
|1142
|1.00
|116.93
|0.00
|116.98
|4.28
|32703.56
|2287
|2006.07.17 11:31
|buy
|1144
|1.00
|116.96
|0.00
|117.06
|2288
|2006.07.17 11:32
|buy
|1145
|2.00
|116.91
|0.00
|117.01
|2289
|2006.07.17 12:01
|t/p
|1145
|2.00
|117.01
|0.00
|117.01
|17.09
|32720.65
|2290
|2006.07.17 12:01
|close
|1144
|1.00
|117.01
|0.00
|117.06
|4.27
|32724.92
|2291
|2006.07.17 12:01
|buy
|1146
|1.00
|117.04
|0.00
|117.14
|2292
|2006.07.17 12:02
|t/p
|1146
|1.00
|117.14
|0.00
|117.14
|8.54
|32733.46
|2293
|2006.07.17 12:02
|buy
|1147
|1.00
|117.17
|0.00
|117.27
|2294
|2006.07.17 12:05
|buy
|1148
|2.00
|117.11
|0.00
|117.21
|2295
|2006.07.17 12:16
|buy
|1149
|4.00
|117.06
|0.00
|117.16
|2296
|2006.07.17 12:16
|buy
|1150
|8.00
|117.00
|0.00
|117.10
|2297
|2006.07.17 12:19
|buy
|1151
|16.00
|116.94
|0.00
|117.04
|2298
|2006.07.17 12:28
|t/p
|1151
|16.00
|117.04
|0.00
|117.04
|136.70
|32870.16
|2299
|2006.07.17 12:28
|close
|1150
|8.00
|117.05
|0.00
|117.10
|34.17
|32904.33
|2300
|2006.07.17 12:28
|close
|1149
|4.00
|117.05
|0.00
|117.16
|-3.42
|32900.91
|2301
|2006.07.17 12:28
|close
|1148
|2.00
|117.05
|0.00
|117.21
|-10.25
|32890.66
|2302
|2006.07.17 12:28
|close
|1147
|1.00
|117.05
|0.00
|117.27
|-10.25
|32880.41
|2303
|2006.07.17 12:28
|buy
|1152
|1.00
|117.08
|0.00
|117.18
|2304
|2006.07.17 13:17
|buy
|1153
|2.00
|117.02
|0.00
|117.12
|2305
|2006.07.17 13:27
|buy
|1154
|4.00
|116.96
|0.00
|117.06
|2306
|2006.07.17 14:06
|buy
|1155
|8.00
|116.91
|0.00
|117.01
|2307
|2006.07.17 14:20
|t/p
|1155
|8.00
|117.01
|0.00
|117.01
|68.37
|32948.78
|2308
|2006.07.17 14:20
|close
|1154
|4.00
|117.01
|0.00
|117.06
|17.09
|32965.87
|2309
|2006.07.17 14:20
|close
|1153
|2.00
|117.01
|0.00
|117.12
|-1.71
|32964.16
|2310
|2006.07.17 14:20
|close
|1152
|1.00
|117.01
|0.00
|117.18
|-5.98
|32958.18
|2311
|2006.07.17 14:20
|buy
|1156
|1.00
|117.04
|0.00
|117.14
|2312
|2006.07.17 14:55
|t/p
|1156
|1.00
|117.14
|0.00
|117.14
|8.54
|32966.72
|2313
|2006.07.17 14:55
|buy
|1157
|1.00
|117.18
|0.00
|117.28
|2314
|2006.07.17 15:00
|buy
|1158
|2.00
|117.12
|0.00
|117.22
|2315
|2006.07.17 15:17
|t/p
|1158
|2.00
|117.22
|0.00
|117.22
|17.06
|32983.78
|2316
|2006.07.17 15:17
|close
|1157
|1.00
|117.22
|0.00
|117.28
|3.41
|32987.19
|2317
|2006.07.17 15:17
|buy
|1159
|1.00
|117.25
|0.00
|117.35
|2318
|2006.07.17 15:19
|buy
|1160
|2.00
|117.19
|0.00
|117.29
|2319
|2006.07.17 15:34
|buy
|1161
|4.00
|117.13
|0.00
|117.23
|2320
|2006.07.17 15:40
|buy
|1162
|8.00
|117.07
|0.00
|117.17
|2321
|2006.07.17 16:13
|t/p
|1162
|8.00
|117.17
|0.00
|117.17
|68.28
|33055.47
|2322
|2006.07.17 16:13
|close
|1161
|4.00
|117.17
|0.00
|117.23
|13.66
|33069.13
|2323
|2006.07.17 16:13
|close
|1160
|2.00
|117.17
|0.00
|117.29
|-3.41
|33065.72
|2324
|2006.07.17 16:13
|close
|1159
|1.00
|117.17
|0.00
|117.35
|-6.83
|33058.89
|2325
|2006.07.17 16:13
|buy
|1163
|1.00
|117.20
|0.00
|117.30
|2326
|2006.07.17 16:59
|buy
|1164
|2.00
|117.14
|0.00
|117.24
|2327
|2006.07.17 17:07
|buy
|1165
|4.00
|117.08
|0.00
|117.18
|2328
|2006.07.17 18:12
|t/p
|1165
|4.00
|117.18
|0.00
|117.18
|34.14
|33093.03
|2329
|2006.07.17 18:12
|close
|1164
|2.00
|117.18
|0.00
|117.24
|6.83
|33099.86
|2330
|2006.07.17 18:12
|close
|1163
|1.00
|117.18
|0.00
|117.30
|-1.71
|33098.15
|2331
|2006.07.18 19:00
|buy
|1166
|1.00
|117.54
|0.00
|117.64
|2332
|2006.07.18 19:04
|buy
|1167
|2.00
|117.49
|0.00
|117.59
|2333
|2006.07.18 20:28
|buy
|1168
|4.00
|117.43
|0.00
|117.53
|2334
|2006.07.18 20:37
|buy
|1169
|8.00
|117.38
|0.00
|117.48
|2335
|2006.07.18 23:03
|buy
|1170
|16.00
|117.32
|0.00
|117.42
|2336
|2006.07.19 07:59
|t/p
|1170
|16.00
|117.42
|0.00
|117.42
|156.10
|33254.25
|2337
|2006.07.19 07:59
|close
|1169
|8.00
|117.42
|0.00
|117.48
|37.17
|33291.42
|2338
|2006.07.19 07:59
|close
|1168
|4.00
|117.42
|0.00
|117.53
|1.55
|33292.97
|2339
|2006.07.19 07:59
|close
|1167
|2.00
|117.42
|0.00
|117.59
|-9.44
|33283.53
|2340
|2006.07.19 07:59
|close
|1166
|1.00
|117.42
|0.00
|117.64
|-8.98
|33274.55
|2341
|2006.07.19 19:00
|sell
|1171
|1.00
|116.67
|0.00
|116.57
|2342
|2006.07.19 19:00
|sell
|1172
|2.00
|116.72
|0.00
|116.62
|2343
|2006.07.19 19:35
|sell
|1173
|4.00
|116.78
|0.00
|116.68
|2344
|2006.07.19 20:32
|sell
|1174
|8.00
|116.83
|0.00
|116.73
|2345
|2006.07.19 22:19
|sell
|1175
|16.00
|116.89
|0.00
|116.79
|2346
|2006.07.20 03:04
|t/p
|1175
|16.00
|116.79
|0.00
|116.79
|64.56
|33339.11
|2347
|2006.07.20 03:04
|close
|1174
|8.00
|116.76
|0.00
|116.73
|11.72
|33350.83
|2348
|2006.07.20 03:04
|close
|1173
|4.00
|116.76
|0.00
|116.68
|-11.27
|33339.56
|2349
|2006.07.20 03:04
|close
|1172
|2.00
|116.76
|0.00
|116.62
|-15.91
|33323.65
|2350
|2006.07.20 03:04
|close
|1171
|1.00
|116.76
|0.00
|116.57
|-12.24
|33311.41
|2351
|2006.07.21 10:00
|sell
|1176
|1.00
|116.30
|0.00
|116.20
|2352
|2006.07.21 10:04
|t/p
|1176
|1.00
|116.20
|0.00
|116.20
|8.61
|33320.02
|2353
|2006.07.21 10:04
|sell
|1177
|1.00
|116.17
|0.00
|116.07
|2354
|2006.07.21 10:14
|t/p
|1177
|1.00
|116.07
|0.00
|116.07
|8.62
|33328.64
|2355
|2006.07.21 10:14
|sell
|1178
|1.00
|116.03
|0.00
|115.93
|2356
|2006.07.21 10:15
|sell
|1179
|2.00
|116.10
|0.00
|116.00
|2357
|2006.07.21 10:22
|sell
|1180
|4.00
|116.15
|0.00
|116.05
|2358
|2006.07.21 10:34
|t/p
|1180
|4.00
|116.05
|0.00
|116.05
|34.47
|33363.11
|2359
|2006.07.21 10:34
|close
|1179
|2.00
|116.05
|0.00
|116.00
|8.62
|33371.73
|2360
|2006.07.21 10:34
|close
|1178
|1.00
|116.05
|0.00
|115.93
|-1.72
|33370.01
|2361
|2006.07.21 10:34
|sell
|1181
|1.00
|116.02
|0.00
|115.92
|2362
|2006.07.21 10:42
|sell
|1182
|2.00
|116.09
|0.00
|115.99
|2363
|2006.07.21 10:48
|sell
|1183
|4.00
|116.14
|0.00
|116.04
|2364
|2006.07.21 10:50
|t/p
|1183
|4.00
|116.04
|0.00
|116.04
|34.47
|33404.48
|2365
|2006.07.21 10:50
|close
|1182
|2.00
|116.03
|0.00
|115.99
|10.34
|33414.82
|2366
|2006.07.21 10:50
|close
|1181
|1.00
|116.03
|0.00
|115.92
|-0.86
|33413.96
|2367
|2006.07.21 10:50
|sell
|1184
|1.00
|116.00
|0.00
|115.90
|2368
|2006.07.21 10:52
|sell
|1185
|2.00
|116.06
|0.00
|115.96
|2369
|2006.07.21 10:56
|t/p
|1185
|2.00
|115.96
|0.00
|115.96
|17.25
|33431.21
|2370
|2006.07.21 10:56
|close
|1184
|1.00
|115.95
|0.00
|115.90
|4.31
|33435.52
|2371
|2006.07.21 10:56
|sell
|1186
|1.00
|115.92
|0.00
|115.82
|2372
|2006.07.21 10:57
|sell
|1187
|2.00
|115.97
|0.00
|115.87
|2373
|2006.07.21 11:08
|sell
|1188
|4.00
|116.03
|0.00
|115.93
|2374
|2006.07.21 11:15
|sell
|1189
|8.00
|116.08
|0.00
|115.98
|2375
|2006.07.21 11:16
|sell
|1190
|16.00
|116.15
|0.00
|116.05
|2376
|2006.07.21 11:25
|t/p
|1190
|16.00
|116.05
|0.00
|116.05
|137.88
|33573.40
|2377
|2006.07.21 11:25
|close
|1189
|8.00
|116.05
|0.00
|115.98
|20.68
|33594.08
|2378
|2006.07.21 11:25
|close
|1188
|4.00
|116.05
|0.00
|115.93
|-6.89
|33587.19
|2379
|2006.07.21 11:25
|close
|1187
|2.00
|116.05
|0.00
|115.87
|-13.79
|33573.40
|2380
|2006.07.21 11:25
|close
|1186
|1.00
|116.05
|0.00
|115.82
|-11.20
|33562.20
|2381
|2006.07.21 11:25
|sell
|1191
|1.00
|116.02
|0.00
|115.92
|2382
|2006.07.21 11:37
|sell
|1192
|2.00
|116.07
|0.00
|115.97
|2383
|2006.07.21 11:41
|sell
|1193
|4.00
|116.12
|0.00
|116.02
|2384
|2006.07.21 11:48
|sell
|1194
|8.00
|116.18
|0.00
|116.08
|2385
|2006.07.21 11:59
|sell
|1195
|16.00
|116.24
|0.00
|116.14
|2386
|2006.07.21 12:23
|t/p
|1195
|16.00
|116.14
|0.00
|116.14
|137.76
|33699.96
|2387
|2006.07.21 12:23
|close
|1194
|8.00
|116.14
|0.00
|116.08
|27.55
|33727.51
|2388
|2006.07.21 12:23
|close
|1193
|4.00
|116.14
|0.00
|116.02
|-6.89
|33720.62
|2389
|2006.07.21 12:23
|close
|1192
|2.00
|116.14
|0.00
|115.97
|-12.05
|33708.57
|2390
|2006.07.21 12:23
|close
|1191
|1.00
|116.14
|0.00
|115.92
|-10.33
|33698.24
|2391
|2006.07.21 12:23
|sell
|1196
|1.00
|116.11
|0.00
|116.01
|2392
|2006.07.21 13:02
|sell
|1197
|2.00
|116.16
|0.00
|116.06
|2393
|2006.07.21 14:01
|t/p
|1197
|2.00
|116.06
|0.00
|116.06
|17.23
|33715.47
|2394
|2006.07.21 14:01
|close
|1196
|1.00
|116.06
|0.00
|116.01
|4.31
|33719.78
|2395
|2006.07.21 14:01
|sell
|1198
|1.00
|116.03
|0.00
|115.93
|2396
|2006.07.21 14:09
|t/p
|1198
|1.00
|115.93
|0.00
|115.93
|8.63
|33728.41
|2397
|2006.07.21 14:09
|sell
|1199
|1.00
|115.89
|0.00
|115.79
|2398
|2006.07.21 14:17
|sell
|1200
|2.00
|115.94
|0.00
|115.84
|2399
|2006.07.21 15:38
|sell
|1201
|4.00
|116.00
|0.00
|115.90
|2400
|2006.07.21 15:40
|sell
|1202
|8.00
|116.06
|0.00
|115.96
|2401
|2006.07.21 15:43
|sell
|1203
|16.00
|116.12
|0.00
|116.02
|2402
|2006.07.21 16:11
|t/p
|1203
|16.00
|116.02
|0.00
|116.02
|137.91
|33866.32
|2403
|2006.07.21 16:11
|close
|1202
|8.00
|116.02
|0.00
|115.96
|27.58
|33893.90
|2404
|2006.07.21 16:11
|close
|1201
|4.00
|116.02
|0.00
|115.90
|-6.89
|33887.01
|2405
|2006.07.21 16:11
|close
|1200
|2.00
|116.02
|0.00
|115.84
|-13.79
|33873.22
|2406
|2006.07.21 16:11
|close
|1199
|1.00
|116.02
|0.00
|115.79
|-11.20
|33862.02
|2407
|2006.07.21 16:11
|sell
|1204
|1.00
|115.99
|0.00
|115.89
|2408
|2006.07.21 16:12
|sell
|1205
|2.00
|116.05
|0.00
|115.95
|2409
|2006.07.21 16:15
|sell
|1206
|4.00
|116.11
|0.00
|116.01
|2410
|2006.07.21 17:02
|sell
|1207
|8.00
|116.17
|0.00
|116.07
|2411
|2006.07.21 17:16
|sell
|1208
|16.00
|116.23
|0.00
|116.13
|2412
|2006.07.27 07:45
|t/p
|1208
|16.00
|116.13
|0.00
|116.13
|-7.18
|33854.84
|2413
|2006.07.27 07:45
|close
|1207
|8.00
|116.13
|0.00
|116.07
|-44.92
|33809.92
|2414
|2006.07.27 07:45
|close
|1206
|4.00
|116.13
|0.00
|116.01
|-43.13
|33766.79
|2415
|2006.07.27 07:45
|close
|1205
|2.00
|116.13
|0.00
|115.95
|-31.90
|33734.89
|2416
|2006.07.27 07:45
|close
|1204
|1.00
|116.13
|0.00
|115.89
|-21.12
|33713.77
|2417
|2006.07.27 11:30
|sell
|1209
|1.00
|115.71
|0.00
|115.61
|2418
|2006.07.27 11:31
|sell
|1210
|2.00
|115.76
|0.00
|115.66
|2419
|2006.07.27 12:16
|t/p
|1210
|2.00
|115.66
|0.00
|115.66
|17.29
|33731.06
|2420
|2006.07.27 12:16
|close
|1209
|1.00
|115.66
|0.00
|115.61
|4.32
|33735.38
|2421
|2006.07.27 12:16
|sell
|1211
|1.00
|115.63
|0.00
|115.53
|2422
|2006.07.27 12:33
|t/p
|1211
|1.00
|115.53
|0.00
|115.53
|8.65
|33744.03
|2423
|2006.07.27 12:33
|sell
|1212
|1.00
|115.49
|0.00
|115.39
|2424
|2006.07.27 12:38
|sell
|1213
|2.00
|115.54
|0.00
|115.44
|2425
|2006.07.27 12:40
|sell
|1214
|4.00
|115.60
|0.00
|115.50
|2426
|2006.07.27 13:30
|sell
|1215
|8.00
|115.65
|0.00
|115.55
|2427
|2006.07.27 14:30
|sell
|1216
|16.00
|115.71
|0.00
|115.61
|2428
|2006.07.27 15:03
|t/p
|1216
|16.00
|115.61
|0.00
|115.61
|138.41
|33882.44
|2429
|2006.07.27 15:03
|close
|1215
|8.00
|115.60
|0.00
|115.55
|34.60
|33917.04
|2430
|2006.07.27 15:03
|close
|1214
|4.00
|115.60
|0.00
|115.50
|0.00
|33917.04
|2431
|2006.07.27 15:03
|close
|1213
|2.00
|115.60
|0.00
|115.44
|-10.38
|33906.66
|2432
|2006.07.27 15:03
|close
|1212
|1.00
|115.60
|0.00
|115.39
|-9.52
|33897.14
|2433
|2006.07.27 15:30
|sell
|1217
|1.00
|115.35
|0.00
|115.25
|2434
|2006.07.27 15:44
|sell
|1218
|2.00
|115.40
|0.00
|115.30
|2435
|2006.07.27 15:54
|sell
|1219
|4.00
|115.46
|0.00
|115.36
|2436
|2006.07.27 15:58
|sell
|1220
|8.00
|115.52
|0.00
|115.42
|2437
|2006.07.27 16:00
|sell
|1221
|16.00
|115.57
|0.00
|115.47
|2438
|2006.07.27 16:00
|t/p
|1221
|16.00
|115.47
|0.00
|115.47
|138.56
|34035.70
|2439
|2006.07.27 16:00
|close
|1220
|8.00
|115.47
|0.00
|115.42
|34.64
|34070.34
|2440
|2006.07.27 16:00
|close
|1219
|4.00
|115.47
|0.00
|115.36
|-3.46
|34066.88
|2441
|2006.07.27 16:00
|close
|1218
|2.00
|115.47
|0.00
|115.30
|-12.12
|34054.76
|2442
|2006.07.27 16:00
|close
|1217
|1.00
|115.47
|0.00
|115.25
|-10.39
|34044.37
|2443
|2006.07.27 16:00
|sell
|1222
|1.00
|115.44
|0.00
|115.34
|2444
|2006.07.27 16:06
|sell
|1223
|2.00
|115.50
|0.00
|115.40
|2445
|2006.07.27 16:07
|sell
|1224
|4.00
|115.56
|0.00
|115.46
|2446
|2006.07.27 16:17
|sell
|1225
|8.00
|115.61
|0.00
|115.51
|2447
|2006.07.27 16:18
|sell
|1226
|16.00
|115.68
|0.00
|115.58
|2448
|2006.07.27 16:24
|t/p
|1226
|16.00
|115.58
|0.00
|115.58
|138.43
|34182.80
|2449
|2006.07.27 16:24
|close
|1225
|8.00
|115.58
|0.00
|115.51
|20.76
|34203.56
|2450
|2006.07.27 16:24
|close
|1224
|4.00
|115.58
|0.00
|115.46
|-6.92
|34196.64
|2451
|2006.07.27 16:24
|close
|1223
|2.00
|115.58
|0.00
|115.40
|-13.84
|34182.80
|2452
|2006.07.27 16:24
|close
|1222
|1.00
|115.58
|0.00
|115.34
|-12.11
|34170.69
|2453
|2006.07.27 16:24
|sell
|1227
|1.00
|115.55
|0.00
|115.45
|2454
|2006.07.27 17:14
|t/p
|1227
|1.00
|115.45
|0.00
|115.45
|8.66
|34179.35
|2455
|2006.07.28 15:45
|sell
|1228
|1.00
|114.84
|0.00
|114.74
|2456
|2006.07.28 15:52
|sell
|1229
|2.00
|114.89
|0.00
|114.79
|2457
|2006.07.28 16:07
|t/p
|1229
|2.00
|114.79
|0.00
|114.79
|17.42
|34196.77
|2458
|2006.07.28 16:07
|close
|1228
|1.00
|114.79
|0.00
|114.74
|4.36
|34201.13
|2459
|2006.07.28 16:07
|sell
|1230
|1.00
|114.76
|0.00
|114.66
|2460
|2006.07.28 16:16
|sell
|1231
|2.00
|114.82
|0.00
|114.72
|2461
|2006.07.28 16:45
|t/p
|1231
|2.00
|114.72
|0.00
|114.72
|17.43
|34218.56
|2462
|2006.07.28 16:45
|close
|1230
|1.00
|114.70
|0.00
|114.66
|5.23
|34223.79
|2463
|2006.07.28 16:45
|sell
|1232
|1.00
|114.67
|0.00
|114.57
|2464
|2006.07.28 17:01
|sell
|1233
|2.00
|114.72
|0.00
|114.62
|2465
|2006.07.28 17:47
|sell
|1234
|4.00
|114.78
|0.00
|114.68
|2466
|2006.07.28 18:03
|t/p
|1234
|4.00
|114.68
|0.00
|114.68
|34.88
|34258.67
|2467
|2006.07.28 18:03
|close
|1233
|2.00
|114.67
|0.00
|114.62
|8.72
|34267.39
|2468
|2006.07.28 18:03
|close
|1232
|1.00
|114.67
|0.00
|114.57
|0.00
|34267.39
|2469
|2006.07.28 18:03
|sell
|1235
|1.00
|114.64
|0.00
|114.54
|2470
|2006.07.28 18:14
|sell
|1236
|2.00
|114.69
|0.00
|114.59
|2471
|2006.07.28 18:32
|sell
|1237
|4.00
|114.75
|0.00
|114.65
|2472
|2006.07.28 19:04
|sell
|1238
|8.00
|114.81
|0.00
|114.71
|2473
|2006.07.28 19:49
|sell
|1239
|16.00
|114.86
|0.00
|114.76
|2474
|2006.07.28 20:07
|t/p
|1239
|16.00
|114.76
|0.00
|114.76
|139.44
|34406.83
|2475
|2006.07.28 20:07
|close
|1238
|8.00
|114.75
|0.00
|114.71
|41.83
|34448.66
|2476
|2006.07.28 20:07
|close
|1237
|4.00
|114.75
|0.00
|114.65
|0.00
|34448.66
|2477
|2006.07.28 20:07
|close
|1236
|2.00
|114.75
|0.00
|114.59
|-10.46
|34438.20
|2478
|2006.07.28 20:07
|close
|1235
|1.00
|114.75
|0.00
|114.54
|-9.59
|34428.61
|2479
|2006.07.28 20:07
|sell
|1240
|1.00
|114.72
|0.00
|114.62
|2480
|2006.07.28 20:19
|sell
|1241
|2.00
|114.79
|0.00
|114.69
|2481
|2006.07.28 22:30
|t/p
|1241
|2.00
|114.69
|0.00
|114.69
|17.44
|34446.05
|2482
|2006.07.28 22:30
|close
|1240
|1.00
|114.68
|0.00
|114.62
|3.49
|34449.54
|2483
|2006.08.01 17:00
|buy
|1242
|1.00
|115.19
|0.00
|115.29
|2484
|2006.08.01 17:05
|buy
|1243
|2.00
|115.13
|0.00
|115.23
|2485
|2006.08.01 17:37
|buy
|1244
|4.00
|115.07
|0.00
|115.17
|2486
|2006.08.01 17:41
|buy
|1245
|8.00
|115.02
|0.00
|115.12
|2487
|2006.08.01 17:57
|buy
|1246
|16.00
|114.96
|0.00
|115.06
|2488
|2006.08.03 11:18
|t/p
|1246
|16.00
|115.06
|0.00
|115.06
|218.39
|34667.93
|2489
|2006.08.03 11:18
|close
|1245
|8.00
|115.08
|0.00
|115.12
|81.39
|34749.32
|2490
|2006.08.03 11:18
|close
|1244
|4.00
|115.08
|0.00
|115.17
|23.32
|34772.64
|2491
|2006.08.03 11:18
|close
|1243
|2.00
|115.08
|0.00
|115.23
|1.23
|34773.87
|2492
|2006.08.03 11:18
|close
|1242
|1.00
|115.08
|0.00
|115.29
|-4.60
|34769.27
|2493
|2006.08.04 15:15
|sell
|1247
|1.00
|114.35
|0.00
|114.25
|2494
|2006.08.04 15:21
|sell
|1248
|2.00
|114.40
|0.00
|114.30
|2495
|2006.08.04 15:23
|sell
|1249
|4.00
|114.46
|0.00
|114.36
|2496
|2006.08.04 15:54
|t/p
|1249
|4.00
|114.36
|0.00
|114.36
|34.98
|34804.25
|2497
|2006.08.04 15:54
|close
|1248
|2.00
|114.34
|0.00
|114.30
|10.50
|34814.75
|2498
|2006.08.04 15:54
|close
|1247
|1.00
|114.34
|0.00
|114.25
|0.87
|34815.62
|2499
|2006.08.04 15:54
|sell
|1250
|1.00
|114.31
|0.00
|114.21
|2500
|2006.08.04 15:55
|sell
|1251
|2.00
|114.36
|0.00
|114.26
|2501
|2006.08.04 15:57
|t/p
|1251
|2.00
|114.26
|0.00
|114.26
|17.50
|34833.12
|2502
|2006.08.04 15:57
|close
|1250
|1.00
|114.26
|0.00
|114.21
|4.38
|34837.50
|2503
|2006.08.04 15:57
|sell
|1252
|1.00
|114.23
|0.00
|114.13
|2504
|2006.08.04 15:57
|sell
|1253
|2.00
|114.29
|0.00
|114.19
|2505
|2006.08.04 16:04
|sell
|1254
|4.00
|114.35
|0.00
|114.25
|2506
|2006.08.04 16:32
|t/p
|1254
|4.00
|114.25
|0.00
|114.25
|35.02
|34872.52
|2507
|2006.08.04 16:32
|close
|1253
|2.00
|114.23
|0.00
|114.19
|10.51
|34883.03
|2508
|2006.08.04 16:32
|close
|1252
|1.00
|114.23
|0.00
|114.13
|0.00
|34883.03
|2509
|2006.08.04 16:32
|sell
|1255
|1.00
|114.20
|0.00
|114.10
|2510
|2006.08.04 16:39
|sell
|1256
|2.00
|114.26
|0.00
|114.16
|2511
|2006.08.04 16:54
|t/p
|1256
|2.00
|114.16
|0.00
|114.16
|17.52
|34900.55
|2512
|2006.08.04 16:54
|close
|1255
|1.00
|114.16
|0.00
|114.10
|3.50
|34904.05
|2513
|2006.08.04 16:54
|sell
|1257
|1.00
|114.13
|0.00
|114.03
|2514
|2006.08.04 16:55
|t/p
|1257
|1.00
|114.03
|0.00
|114.03
|8.77
|34912.82
|2515
|2006.08.04 16:55
|sell
|1258
|1.00
|114.00
|0.00
|113.90
|2516
|2006.08.04 16:56
|sell
|1259
|2.00
|114.06
|0.00
|113.96
|2517
|2006.08.04 16:58
|sell
|1260
|4.00
|114.12
|0.00
|114.02
|2518
|2006.08.04 16:59
|sell
|1261
|8.00
|114.18
|0.00
|114.08
|2519
|2006.08.04 17:00
|sell
|1262
|16.00
|114.23
|0.00
|114.13
|2520
|2006.08.04 17:37
|t/p
|1262
|16.00
|114.13
|0.00
|114.13
|140.20
|35053.02
|2521
|2006.08.04 17:37
|close
|1261
|8.00
|114.12
|0.00
|114.08
|42.06
|35095.08
|2522
|2006.08.04 17:37
|close
|1260
|4.00
|114.12
|0.00
|114.02
|0.00
|35095.08
|2523
|2006.08.04 17:37
|close
|1259
|2.00
|114.12
|0.00
|113.96
|-10.52
|35084.56
|2524
|2006.08.04 17:37
|close
|1258
|1.00
|114.12
|0.00
|113.90
|-10.52
|35074.04
|2525
|2006.08.04 17:37
|sell
|1263
|1.00
|114.09
|0.00
|113.99
|2526
|2006.08.04 17:45
|sell
|1264
|2.00
|114.15
|0.00
|114.05
|2527
|2006.08.04 17:52
|sell
|1265
|4.00
|114.21
|0.00
|114.11
|2528
|2006.08.04 19:25
|sell
|1266
|8.00
|114.26
|0.00
|114.16
|2529
|2006.08.04 19:26
|sell
|1267
|16.00
|114.32
|0.00
|114.22
|2530
|2006.08.07 01:16
|t/p
|1267
|16.00
|114.22
|0.00
|114.22
|115.95
|35189.99
|2531
|2006.08.07 01:16
|close
|1266
|8.00
|114.20
|0.00
|114.16
|29.95
|35219.94
|2532
|2006.08.07 01:16
|close
|1265
|4.00
|114.20
|0.00
|114.11
|-2.54
|35217.40
|2533
|2006.08.07 01:16
|close
|1264
|2.00
|114.20
|0.00
|114.05
|-11.78
|35205.62
|2534
|2006.08.07 01:16
|close
|1263
|1.00
|114.20
|0.00
|113.99
|-11.14
|35194.48
|2535
|2006.08.07 12:15
|buy
|1268
|1.00
|114.91
|0.00
|115.01
|2536
|2006.08.07 12:43
|buy
|1269
|2.00
|114.85
|0.00
|114.95
|2537
|2006.08.07 13:14
|t/p
|1269
|2.00
|114.95
|0.00
|114.95
|17.40
|35211.88
|2538
|2006.08.07 13:14
|close
|1268
|1.00
|114.96
|0.00
|115.01
|4.35
|35216.23
|2539
|2006.08.09 01:15
|buy
|1270
|1.00
|115.61
|0.00
|115.71
|2540
|2006.08.09 01:32
|buy
|1271
|2.00
|115.56
|0.00
|115.66
|2541
|2006.08.09 02:25
|t/p
|1271
|2.00
|115.66
|0.00
|115.66
|17.29
|35233.52
|2542
|2006.08.09 02:25
|close
|1270
|1.00
|115.66
|0.00
|115.71
|4.32
|35237.84
|2543
|2006.08.09 02:45
|buy
|1272
|1.00
|115.66
|0.00
|115.76
|2544
|2006.08.09 02:54
|buy
|1273
|2.00
|115.60
|0.00
|115.70
|2545
|2006.08.09 03:55
|t/p
|1273
|2.00
|115.70
|0.00
|115.70
|17.28
|35255.12
|2546
|2006.08.09 03:55
|close
|1272
|1.00
|115.71
|0.00
|115.76
|4.32
|35259.44
|2547
|2006.08.09 03:55
|buy
|1274
|1.00
|115.74
|0.00
|115.84
|2548
|2006.08.09 04:14
|buy
|1275
|2.00
|115.67
|0.00
|115.77
|2549
|2006.08.09 06:50
|buy
|1276
|4.00
|115.60
|0.00
|115.70
|2550
|2006.08.09 07:00
|buy
|1277
|8.00
|115.54
|0.00
|115.64
|2551
|2006.08.09 07:04
|buy
|1278
|16.00
|115.47
|0.00
|115.57
|2552
|2006.08.09 07:29
|t/p
|1278
|16.00
|115.57
|0.00
|115.57
|138.43
|35397.87
|2553
|2006.08.09 07:29
|close
|1277
|8.00
|115.58
|0.00
|115.64
|27.69
|35425.56
|2554
|2006.08.09 07:29
|close
|1276
|4.00
|115.58
|0.00
|115.70
|-6.92
|35418.64
|2555
|2006.08.09 07:29
|close
|1275
|2.00
|115.58
|0.00
|115.77
|-15.57
|35403.07
|2556
|2006.08.09 07:29
|close
|1274
|1.00
|115.58
|0.00
|115.84
|-13.84
|35389.23
|2557
|2006.08.09 11:00
|sell
|1279
|1.00
|115.06
|0.00
|114.96
|2558
|2006.08.09 11:22
|sell
|1280
|2.00
|115.11
|0.00
|115.01
|2559
|2006.08.09 11:22
|sell
|1281
|4.00
|115.16
|0.00
|115.06
|2560
|2006.08.09 12:34
|t/p
|1281
|4.00
|115.06
|0.00
|115.06
|34.77
|35424.00
|2561
|2006.08.09 12:34
|close
|1280
|2.00
|115.06
|0.00
|115.01
|8.69
|35432.69
|2562
|2006.08.09 12:34
|close
|1279
|1.00
|115.06
|0.00
|114.96
|0.00
|35432.69
|2563
|2006.08.09 13:00
|sell
|1282
|1.00
|114.87
|0.00
|114.77
|2564
|2006.08.09 13:19
|sell
|1283
|2.00
|114.93
|0.00
|114.83
|2565
|2006.08.09 13:30
|sell
|1284
|4.00
|114.98
|0.00
|114.88
|2566
|2006.08.09 14:10
|sell
|1285
|8.00
|115.04
|0.00
|114.94
|2567
|2006.08.09 15:17
|sell
|1286
|16.00
|115.10
|0.00
|115.00
|2568
|2006.08.10 09:02
|t/p
|1286
|16.00
|115.00
|0.00
|115.00
|66.67
|35499.36
|2569
|2006.08.10 09:02
|close
|1285
|8.00
|114.99
|0.00
|114.94
|-1.45
|35497.91
|2570
|2006.08.10 09:02
|close
|1284
|4.00
|114.99
|0.00
|114.88
|-21.60
|35476.31
|2571
|2006.08.10 09:02
|close
|1283
|2.00
|114.99
|0.00
|114.83
|-19.50
|35456.81
|2572
|2006.08.10 09:02
|close
|1282
|1.00
|114.99
|0.00
|114.77
|-14.97
|35441.84
|2573
|2006.08.10 17:30
|buy
|1287
|1.00
|115.49
|0.00
|115.59
|2574
|2006.08.10 17:41
|t/p
|1287
|1.00
|115.59
|0.00
|115.59
|8.66
|35450.50
|2575
|2006.08.10 17:41
|buy
|1288
|1.00
|115.63
|0.00
|115.73
|2576
|2006.08.10 17:51
|buy
|1289
|2.00
|115.56
|0.00
|115.66
|2577
|2006.08.10 18:10
|buy
|1290
|4.00
|115.50
|0.00
|115.60
|2578
|2006.08.10 18:18
|buy
|1291
|8.00
|115.45
|0.00
|115.55
|2579
|2006.08.10 18:19
|buy
|1292
|16.00
|115.39
|0.00
|115.49
|2580
|2006.08.10 18:31
|t/p
|1292
|16.00
|115.49
|0.00
|115.49
|138.54
|35589.04
|2581
|2006.08.10 18:31
|close
|1291
|8.00
|115.49
|0.00
|115.55
|27.71
|35616.75
|2582
|2006.08.10 18:31
|close
|1290
|4.00
|115.49
|0.00
|115.60
|-3.46
|35613.29
|2583
|2006.08.10 18:31
|close
|1289
|2.00
|115.49
|0.00
|115.66
|-12.12
|35601.17
|2584
|2006.08.10 18:31
|close
|1288
|1.00
|115.49
|0.00
|115.73
|-12.12
|35589.05
|2585
|2006.08.10 18:31
|buy
|1293
|1.00
|115.52
|0.00
|115.62
|2586
|2006.08.10 19:31
|buy
|1294
|2.00
|115.46
|0.00
|115.56
|2587
|2006.08.10 19:54
|t/p
|1294
|2.00
|115.56
|0.00
|115.56
|17.31
|35606.36
|2588
|2006.08.10 19:54
|close
|1293
|1.00
|115.57
|0.00
|115.62
|4.33
|35610.69
|2589
|2006.08.10 20:15
|buy
|1295
|1.00
|115.43
|0.00
|115.53
|2590
|2006.08.10 20:17
|buy
|1296
|2.00
|115.38
|0.00
|115.48
|2591
|2006.08.10 20:18
|buy
|1297
|4.00
|115.32
|0.00
|115.42
|2592
|2006.08.10 21:02
|buy
|1298
|8.00
|115.27
|0.00
|115.37
|2593
|2006.08.11 00:11
|buy
|1299
|16.00
|115.21
|0.00
|115.31
|2594
|2006.08.11 01:50
|t/p
|1299
|16.00
|115.31
|0.00
|115.31
|138.75
|35749.44
|2595
|2006.08.11 01:50
|close
|1298
|8.00
|115.32
|0.00
|115.37
|44.61
|35794.05
|2596
|2006.08.11 01:50
|close
|1297
|4.00
|115.32
|0.00
|115.42
|4.96
|35799.01
|2597
|2006.08.11 01:50
|close
|1296
|2.00
|115.32
|0.00
|115.48
|-7.93
|35791.08
|2598
|2006.08.11 01:50
|close
|1295
|1.00
|115.32
|0.00
|115.53
|-8.30
|35782.78
|2599
|2006.08.11 11:00
|buy
|1300
|1.00
|115.90
|0.00
|116.00
|2600
|2006.08.11 12:49
|t/p
|1300
|1.00
|116.00
|0.00
|116.00
|8.62
|35791.40
|2601
|2006.08.11 13:30
|buy
|1301
|1.00
|116.08
|0.00
|116.18
|2602
|2006.08.11 13:51
|buy
|1302
|2.00
|116.03
|0.00
|116.13
|2603
|2006.08.11 14:30
|t/p
|1302
|2.00
|116.13
|0.00
|116.13
|17.22
|35808.62
|2604
|2006.08.11 14:30
|close
|1301
|1.00
|116.14
|0.00
|116.18
|5.17
|35813.79
|2605
|2006.08.11 14:45
|buy
|1303
|1.00
|116.31
|0.00
|116.41
|2606
|2006.08.11 14:57
|buy
|1304
|2.00
|116.26
|0.00
|116.36
|2607
|2006.08.11 14:58
|buy
|1305
|4.00
|116.20
|0.00
|116.30
|2608
|2006.08.11 15:12
|t/p
|1305
|4.00
|116.30
|0.00
|116.30
|34.39
|35848.18
|2609
|2006.08.11 15:12
|close
|1304
|2.00
|116.30
|0.00
|116.36
|6.88
|35855.06
|2610
|2006.08.11 15:12
|close
|1303
|1.00
|116.30
|0.00
|116.41
|-0.86
|35854.20
|2611
|2006.08.11 15:12
|buy
|1306
|1.00
|116.33
|0.00
|116.43
|2612
|2006.08.11 15:13
|buy
|1307
|2.00
|116.27
|0.00
|116.37
|2613
|2006.08.11 15:19
|buy
|1308
|4.00
|116.21
|0.00
|116.31
|2614
|2006.08.11 15:30
|buy
|1309
|8.00
|116.15
|0.00
|116.25
|2615
|2006.08.11 15:35
|buy
|1310
|16.00
|116.10
|0.00
|116.20
|2616
|2006.08.11 18:00
|t/p
|1310
|16.00
|116.20
|0.00
|116.20
|137.68
|35991.88
|2617
|2006.08.11 18:00
|close
|1309
|8.00
|116.21
|0.00
|116.25
|41.30
|36033.18
|2618
|2006.08.11 18:00
|close
|1308
|4.00
|116.21
|0.00
|116.31
|0.00
|36033.18
|2619
|2006.08.11 18:00
|close
|1307
|2.00
|116.21
|0.00
|116.37
|-10.33
|36022.85
|2620
|2006.08.11 18:00
|close
|1306
|1.00
|116.21
|0.00
|116.43
|-10.33
|36012.52
|2621
|2006.08.15 16:15
|sell
|1311
|1.00
|115.89
|0.00
|115.79
|2622
|2006.08.15 16:17
|sell
|1312
|2.00
|115.94
|0.00
|115.84
|2623
|2006.08.15 16:43
|sell
|1313
|4.00
|116.00
|0.00
|115.90
|2624
|2006.08.15 18:14
|sell
|1314
|8.00
|116.05
|0.00
|115.95
|2625
|2006.08.15 19:08
|t/p
|1314
|8.00
|115.95
|0.00
|115.95
|69.00
|36081.52
|2626
|2006.08.15 19:08
|close
|1313
|4.00
|115.95
|0.00
|115.90
|17.25
|36098.77
|2627
|2006.08.15 19:08
|close
|1312
|2.00
|115.95
|0.00
|115.84
|-1.72
|36097.05
|2628
|2006.08.15 19:08
|close
|1311
|1.00
|115.95
|0.00
|115.79
|-5.17
|36091.88
|2629
|2006.08.15 19:30
|sell
|1315
|1.00
|115.97
|0.00
|115.87
|2630
|2006.08.15 19:38
|sell
|1316
|2.00
|116.03
|0.00
|115.93
|2631
|2006.08.15 20:16
|sell
|1317
|4.00
|116.08
|0.00
|115.98
|2632
|2006.08.15 20:46
|sell
|1318
|8.00
|116.14
|0.00
|116.04
|2633
|2006.08.16 00:26
|t/p
|1318
|8.00
|116.04
|0.00
|116.04
|56.87
|36148.75
|2634
|2006.08.16 00:26
|close
|1317
|4.00
|116.03
|0.00
|115.98
|11.20
|36159.95
|2635
|2006.08.16 00:26
|close
|1316
|2.00
|116.03
|0.00
|115.93
|-3.02
|36156.93
|2636
|2006.08.16 00:26
|close
|1315
|1.00
|116.03
|0.00
|115.87
|-6.68
|36150.25
|2637
|2006.08.17 19:45
|buy
|1319
|1.00
|115.97
|0.00
|116.07
|2638
|2006.08.17 19:57
|t/p
|1319
|1.00
|116.07
|0.00
|116.07
|8.62
|36158.87
|2639
|2006.08.17 19:57
|buy
|1320
|1.00
|116.11
|0.00
|116.21
|2640
|2006.08.17 20:43
|buy
|1321
|2.00
|116.06
|0.00
|116.16
|2641
|2006.08.17 20:59
|buy
|1322
|4.00
|116.00
|0.00
|116.10
|2642
|2006.08.17 21:39
|buy
|1323
|8.00
|115.95
|0.00
|116.05
|2643
|2006.08.17 23:23
|buy
|1324
|16.00
|115.89
|0.00
|115.99
|2644
|2006.08.17 23:39
|t/p
|1324
|16.00
|115.99
|0.00
|115.99
|137.93
|36296.80
|2645
|2006.08.17 23:39
|close
|1323
|8.00
|116.00
|0.00
|116.05
|34.48
|36331.28
|2646
|2006.08.17 23:39
|close
|1322
|4.00
|116.00
|0.00
|116.10
|0.00
|36331.28
|2647
|2006.08.17 23:39
|close
|1321
|2.00
|116.00
|0.00
|116.16
|-10.34
|36320.94
|2648
|2006.08.17 23:39
|close
|1320
|1.00
|116.00
|0.00
|116.21
|-9.48
|36311.46
|2649
|2006.08.22 20:15
|buy
|1325
|1.00
|116.81
|0.00
|116.91
|2650
|2006.08.22 20:17
|buy
|1326
|2.00
|116.75
|0.00
|116.85
|2651
|2006.08.22 20:35
|buy
|1327
|4.00
|116.70
|0.00
|116.80
|2652
|2006.08.22 20:45
|buy
|1328
|8.00
|116.64
|0.00
|116.74
|2653
|2006.08.22 20:57
|buy
|1329
|16.00
|116.58
|0.00
|116.68
|2654
|2006.08.25 02:03
|t/p
|1329
|16.00
|116.68
|0.00
|116.68
|236.32
|36547.78
|2655
|2006.08.25 02:03
|close
|1328
|8.00
|116.69
|0.00
|116.74
|83.88
|36631.66
|2656
|2006.08.25 02:03
|close
|1327
|4.00
|116.69
|0.00
|116.80
|21.37
|36653.03
|2657
|2006.08.25 02:03
|close
|1326
|2.00
|116.69
|0.00
|116.85
|2.12
|36655.15
|2658
|2006.08.25 02:03
|close
|1325
|1.00
|116.69
|0.00
|116.91
|-4.08
|36651.07
|2659
|2006.08.25 08:45
|buy
|1330
|1.00
|117.20
|0.00
|117.30
|2660
|2006.08.25 08:50
|buy
|1331
|2.00
|117.13
|0.00
|117.23
|2661
|2006.08.25 08:56
|t/p
|1331
|2.00
|117.23
|0.00
|117.23
|17.06
|36668.13
|2662
|2006.08.25 08:56
|close
|1330
|1.00
|117.23
|0.00
|117.30
|2.56
|36670.69
|2663
|2006.08.25 08:56
|buy
|1332
|1.00
|117.26
|0.00
|117.36
|2664
|2006.08.25 09:02
|buy
|1333
|2.00
|117.20
|0.00
|117.30
|2665
|2006.08.25 09:07
|buy
|1334
|4.00
|117.14
|0.00
|117.24
|2666
|2006.08.25 09:31
|t/p
|1334
|4.00
|117.24
|0.00
|117.24
|34.12
|36704.81
|2667
|2006.08.25 09:31
|close
|1333
|2.00
|117.25
|0.00
|117.30
|8.53
|36713.34
|2668
|2006.08.25 09:31
|close
|1332
|1.00
|117.25
|0.00
|117.36
|-0.85
|36712.49
|2669
|2006.08.25 10:30
|buy
|1335
|1.00
|117.18
|0.00
|117.28
|2670
|2006.08.25 14:22
|t/p
|1335
|1.00
|117.28
|0.00
|117.28
|8.53
|36721.02
|2671
|2006.08.25 14:45
|buy
|1336
|1.00
|117.40
|0.00
|117.50
|2672
|2006.08.25 14:51
|buy
|1337
|2.00
|117.35
|0.00
|117.45
|2673
|2006.08.25 15:18
|buy
|1338
|4.00
|117.30
|0.00
|117.40
|2674
|2006.08.25 15:54
|buy
|1339
|8.00
|117.24
|0.00
|117.34
|2675
|2006.08.25 16:14
|t/p
|1339
|8.00
|117.34
|0.00
|117.34
|68.17
|36789.19
|2676
|2006.08.25 16:14
|close
|1338
|4.00
|117.35
|0.00
|117.40
|17.04
|36806.23
|2677
|2006.08.25 16:14
|close
|1337
|2.00
|117.35
|0.00
|117.45
|0.00
|36806.23
|2678
|2006.08.25 16:14
|close
|1336
|1.00
|117.35
|0.00
|117.50
|-4.26
|36801.97
|2679
|2006.09.04 07:00
|sell
|1340
|1.00
|116.43
|0.00
|116.33
|2680
|2006.09.04 07:06
|sell
|1341
|2.00
|116.48
|0.00
|116.38
|2681
|2006.09.04 08:03
|sell
|1342
|4.00
|116.54
|0.00
|116.44
|2682
|2006.09.04 09:40
|t/p
|1342
|4.00
|116.44
|0.00
|116.44
|34.35
|36836.32
|2683
|2006.09.04 09:40
|close
|1341
|2.00
|116.43
|0.00
|116.38
|8.59
|36844.91
|2684
|2006.09.04 09:40
|close
|1340
|1.00
|116.43
|0.00
|116.33
|0.00
|36844.91
|2685
|2006.09.04 10:15
|sell
|1343
|1.00
|116.16
|0.00
|116.06
|2686
|2006.09.04 10:24
|sell
|1344
|2.00
|116.22
|0.00
|116.12
|2687
|2006.09.04 10:47
|sell
|1345
|4.00
|116.28
|0.00
|116.18
|2688
|2006.09.04 11:43
|t/p
|1345
|4.00
|116.18
|0.00
|116.18
|34.44
|36879.35
|2689
|2006.09.04 11:43
|close
|1344
|2.00
|116.17
|0.00
|116.12
|8.61
|36887.96
|2690
|2006.09.04 11:43
|close
|1343
|1.00
|116.17
|0.00
|116.06
|-0.86
|36887.10
|2691
|2006.09.04 12:45
|sell
|1346
|1.00
|116.12
|0.00
|116.02
|2692
|2006.09.04 14:05
|t/p
|1346
|1.00
|116.02
|0.00
|116.02
|8.62
|36895.72
|2693
|2006.09.04 16:46
|sell
|1347
|1.00
|115.90
|0.00
|115.80
|2694
|2006.09.04 17:02
|sell
|1348
|2.00
|115.96
|0.00
|115.86
|2695
|2006.09.04 17:07
|sell
|1349
|4.00
|116.01
|0.00
|115.91
|2696
|2006.09.04 17:11
|sell
|1350
|8.00
|116.07
|0.00
|115.97
|2697
|2006.09.04 18:44
|sell
|1351
|16.00
|116.12
|0.00
|116.02
|2698
|2006.09.04 21:05
|t/p
|1351
|16.00
|116.02
|0.00
|116.02
|137.90
|37033.62
|2699
|2006.09.04 21:05
|close
|1350
|8.00
|116.02
|0.00
|115.97
|34.48
|37068.10
|2700
|2006.09.04 21:05
|close
|1349
|4.00
|116.02
|0.00
|115.91
|-3.45
|37064.65
|2701
|2006.09.04 21:05
|close
|1348
|2.00
|116.02
|0.00
|115.86
|-10.34
|37054.31
|2702
|2006.09.04 21:05
|close
|1347
|1.00
|116.02
|0.00
|115.80
|-10.34
|37043.97
|2703
|2006.09.07 11:45
|sell
|1352
|1.00
|116.13
|0.00
|116.03
|2704
|2006.09.07 11:47
|sell
|1353
|2.00
|116.18
|0.00
|116.08
|2705
|2006.09.07 12:32
|t/p
|1353
|2.00
|116.08
|0.00
|116.08
|17.23
|37061.20
|2706
|2006.09.07 12:32
|close
|1352
|1.00
|116.06
|0.00
|116.03
|6.03
|37067.23
|2707
|2006.09.07 12:32
|sell
|1354
|1.00
|116.03
|0.00
|115.93
|2708
|2006.09.07 12:32
|sell
|1355
|2.00
|116.08
|0.00
|115.98
|2709
|2006.09.07 12:40
|sell
|1356
|4.00
|116.14
|0.00
|116.04
|2710
|2006.09.07 12:40
|sell
|1357
|8.00
|116.20
|0.00
|116.10
|2711
|2006.09.07 12:40
|sell
|1358
|16.00
|116.26
|0.00
|116.16
|2712
|2006.09.07 12:41
|t/p
|1358
|16.00
|116.16
|0.00
|116.16
|137.75
|37204.98
|2713
|2006.09.07 12:41
|close
|1357
|8.00
|116.15
|0.00
|116.10
|34.44
|37239.42
|2714
|2006.09.07 12:41
|close
|1356
|4.00
|116.15
|0.00
|116.04
|-3.44
|37235.98
|2715
|2006.09.07 12:41
|close
|1355
|2.00
|116.15
|0.00
|115.98
|-12.05
|37223.93
|2716
|2006.09.07 12:41
|close
|1354
|1.00
|116.15
|0.00
|115.93
|-10.33
|37213.60
|2717
|2006.09.07 12:41
|sell
|1359
|1.00
|116.12
|0.00
|116.02
|2718
|2006.09.07 12:41
|sell
|1360
|2.00
|116.18
|0.00
|116.08
|2719
|2006.09.07 12:42
|sell
|1361
|4.00
|116.23
|0.00
|116.13
|2720
|2006.09.07 12:47
|t/p
|1361
|4.00
|116.13
|0.00
|116.13
|34.45
|37248.05
|2721
|2006.09.07 12:47
|close
|1360
|2.00
|116.13
|0.00
|116.08
|8.61
|37256.66
|2722
|2006.09.07 12:47
|close
|1359
|1.00
|116.13
|0.00
|116.02
|-0.86
|37255.80
|2723
|2006.09.07 12:47
|sell
|1362
|1.00
|116.10
|0.00
|116.00
|2724
|2006.09.07 12:49
|sell
|1363
|2.00
|116.15
|0.00
|116.05
|2725
|2006.09.07 13:00
|t/p
|1363
|2.00
|116.05
|0.00
|116.05
|17.23
|37273.03
|2726
|2006.09.07 13:00
|close
|1362
|1.00
|116.05
|0.00
|116.00
|4.31
|37277.34
|2727
|2006.09.07 13:15
|sell
|1364
|1.00
|116.26
|0.00
|116.16
|2728
|2006.09.07 13:20
|t/p
|1364
|1.00
|116.16
|0.00
|116.16
|8.61
|37285.95
|2729
|2006.09.07 13:20
|sell
|1365
|1.00
|116.13
|0.00
|116.03
|2730
|2006.09.07 13:20
|sell
|1366
|2.00
|116.18
|0.00
|116.08
|2731
|2006.09.07 13:21
|sell
|1367
|4.00
|116.24
|0.00
|116.14
|2732
|2006.09.07 13:59
|sell
|1368
|8.00
|116.29
|0.00
|116.19
|2733
|2006.09.07 14:42
|sell
|1369
|16.00
|116.35
|0.00
|116.25
|2734
|2006.09.08 06:08
|t/p
|1369
|16.00
|116.25
|0.00
|116.25
|113.49
|37399.44
|2735
|2006.09.08 06:08
|close
|1368
|8.00
|116.24
|0.00
|116.19
|22.33
|37421.77
|2736
|2006.09.08 06:08
|close
|1367
|4.00
|116.24
|0.00
|116.14
|-6.04
|37415.73
|2737
|2006.09.08 06:08
|close
|1366
|2.00
|116.24
|0.00
|116.08
|-13.34
|37402.39
|2738
|2006.09.08 06:08
|close
|1365
|1.00
|116.24
|0.00
|116.03
|-10.97
|37391.42
|2739
|2006.09.08 15:30
|buy
|1370
|1.00
|116.76
|0.00
|116.86
|2740
|2006.09.08 15:38
|buy
|1371
|2.00
|116.71
|0.00
|116.81
|2741
|2006.09.08 16:26
|t/p
|1371
|2.00
|116.81
|0.00
|116.81
|17.12
|37408.54
|2742
|2006.09.08 16:26
|close
|1370
|1.00
|116.81
|0.00
|116.86
|4.28
|37412.82
|2743
|2006.09.08 18:15
|buy
|1372
|1.00
|117.00
|0.00
|117.10
|2744
|2006.09.08 18:51
|buy
|1373
|2.00
|116.95
|0.00
|117.05
|2745
|2006.09.08 20:38
|buy
|1374
|4.00
|116.89
|0.00
|116.99
|2746
|2006.09.11 00:29
|t/p
|1374
|4.00
|116.99
|0.00
|116.99
|39.15
|37451.97
|2747
|2006.09.11 00:29
|close
|1373
|2.00
|117.00
|0.00
|117.05
|11.03
|37463.00
|2748
|2006.09.11 00:29
|close
|1372
|1.00
|117.00
|0.00
|117.10
|1.24
|37464.24
|2749
|2006.09.11 09:45
|buy
|1375
|1.00
|117.25
|0.00
|117.35
|2750
|2006.09.11 09:49
|buy
|1376
|2.00
|117.20
|0.00
|117.30
|2751
|2006.09.11 10:07
|buy
|1377
|4.00
|117.13
|0.00
|117.23
|2752
|2006.09.11 10:11
|buy
|1378
|8.00
|117.07
|0.00
|117.17
|2753
|2006.09.11 10:46
|t/p
|1378
|8.00
|117.17
|0.00
|117.17
|68.27
|37532.51
|2754
|2006.09.11 10:46
|close
|1377
|4.00
|117.18
|0.00
|117.23
|17.07
|37549.58
|2755
|2006.09.11 10:46
|close
|1376
|2.00
|117.18
|0.00
|117.30
|-3.41
|37546.17
|2756
|2006.09.11 10:46
|close
|1375
|1.00
|117.18
|0.00
|117.35
|-5.97
|37540.20
|2757
|2006.09.11 13:00
|buy
|1379
|1.00
|117.39
|0.00
|117.49
|2758
|2006.09.11 14:02
|buy
|1380
|2.00
|117.34
|0.00
|117.44
|2759
|2006.09.11 14:05
|buy
|1381
|4.00
|117.28
|0.00
|117.38
|2760
|2006.09.11 14:27
|t/p
|1381
|4.00
|117.38
|0.00
|117.38
|34.07
|37574.27
|2761
|2006.09.11 14:27
|close
|1380
|2.00
|117.39
|0.00
|117.44
|8.52
|37582.79
|2762
|2006.09.11 14:27
|close
|1379
|1.00
|117.39
|0.00
|117.49
|0.00
|37582.79
|2763
|2006.09.11 14:27
|buy
|1382
|1.00
|117.42
|0.00
|117.52
|2764
|2006.09.11 14:39
|buy
|1383
|2.00
|117.36
|0.00
|117.46
|2765
|2006.09.11 14:43
|buy
|1384
|4.00
|117.31
|0.00
|117.41
|2766
|2006.09.11 16:03
|t/p
|1384
|4.00
|117.41
|0.00
|117.41
|34.07
|37616.86
|2767
|2006.09.11 16:03
|close
|1383
|2.00
|117.41
|0.00
|117.46
|8.52
|37625.38
|2768
|2006.09.11 16:03
|close
|1382
|1.00
|117.41
|0.00
|117.52
|-0.85
|37624.53
|2769
|2006.09.11 17:30
|buy
|1385
|1.00
|117.67
|0.00
|117.77
|2770
|2006.09.11 17:46
|buy
|1386
|2.00
|117.61
|0.00
|117.71
|2771
|2006.09.11 18:37
|buy
|1387
|4.00
|117.56
|0.00
|117.66
|2772
|2006.09.11 22:39
|t/p
|1387
|4.00
|117.66
|0.00
|117.66
|34.00
|37658.53
|2773
|2006.09.11 22:39
|close
|1386
|2.00
|117.66
|0.00
|117.71
|8.50
|37667.03
|2774
|2006.09.11 22:39
|close
|1385
|1.00
|117.66
|0.00
|117.77
|-0.85
|37666.18
|2775
|2006.09.19 15:00
|sell
|1388
|1.00
|117.15
|0.00
|117.05
|2776
|2006.09.19 15:15
|sell
|1389
|2.00
|117.21
|0.00
|117.11
|2777
|2006.09.19 15:18
|sell
|1390
|4.00
|117.26
|0.00
|117.16
|2778
|2006.09.19 15:18
|sell
|1391
|8.00
|117.32
|0.00
|117.22
|2779
|2006.09.19 16:00
|t/p
|1391
|8.00
|117.22
|0.00
|117.22
|68.25
|37734.43
|2780
|2006.09.19 16:00
|close
|1390
|4.00
|117.21
|0.00
|117.16
|17.06
|37751.49
|2781
|2006.09.19 16:00
|close
|1389
|2.00
|117.21
|0.00
|117.11
|0.00
|37751.49
|2782
|2006.09.19 16:00
|close
|1388
|1.00
|117.21
|0.00
|117.05
|-5.12
|37746.37
|2783
|2006.09.19 16:00
|sell
|1392
|1.00
|117.18
|0.00
|117.08
|2784
|2006.09.19 16:07
|sell
|1393
|2.00
|117.23
|0.00
|117.13
|2785
|2006.09.19 16:18
|sell
|1394
|4.00
|117.29
|0.00
|117.19
|2786
|2006.09.19 16:35
|t/p
|1394
|4.00
|117.19
|0.00
|117.19
|34.13
|37780.50
|2787
|2006.09.19 16:35
|close
|1393
|2.00
|117.19
|0.00
|117.13
|6.83
|37787.33
|2788
|2006.09.19 16:35
|close
|1392
|1.00
|117.19
|0.00
|117.08
|-0.85
|37786.48
|2789
|2006.09.19 16:35
|sell
|1395
|1.00
|117.16
|0.00
|117.06
|2790
|2006.09.19 16:49
|t/p
|1395
|1.00
|117.06
|0.00
|117.06
|8.54
|37795.02
|2791
|2006.09.19 16:49
|sell
|1396
|1.00
|117.03
|0.00
|116.93
|2792
|2006.09.19 16:59
|sell
|1397
|2.00
|117.09
|0.00
|116.99
|2793
|2006.09.19 16:59
|sell
|1398
|4.00
|117.15
|0.00
|117.05
|2794
|2006.09.19 17:02
|sell
|1399
|8.00
|117.21
|0.00
|117.11
|2795
|2006.09.19 17:05
|sell
|1400
|16.00
|117.26
|0.00
|117.16
|2796
|2006.09.20 08:56
|t/p
|1400
|16.00
|117.16
|0.00
|117.16
|112.42
|37907.44
|2797
|2006.09.20 08:56
|close
|1399
|8.00
|117.15
|0.00
|117.11
|28.89
|37936.33
|2798
|2006.09.20 08:56
|close
|1398
|4.00
|117.15
|0.00
|117.05
|-6.04
|37930.29
|2799
|2006.09.20 08:56
|close
|1397
|2.00
|117.15
|0.00
|116.99
|-13.26
|37917.03
|2800
|2006.09.20 08:56
|close
|1396
|1.00
|117.15
|0.00
|116.93
|-11.75
|37905.28
|2801
|2006.09.21 21:30
|sell
|1401
|1.00
|116.25
|0.00
|116.15
|2802
|2006.09.21 21:41
|sell
|1402
|2.00
|116.30
|0.00
|116.20
|2803
|2006.09.21 22:55
|sell
|1403
|4.00
|116.36
|0.00
|116.26
|2804
|2006.09.22 02:16
|t/p
|1403
|4.00
|116.26
|0.00
|116.26
|28.37
|37933.65
|2805
|2006.09.22 02:16
|close
|1402
|2.00
|116.26
|0.00
|116.20
|3.86
|37937.51
|2806
|2006.09.22 02:16
|close
|1401
|1.00
|116.26
|0.00
|116.15
|-2.37
|37935.14
|2807
|2006.09.26 17:00
|buy
|1404
|1.00
|117.10
|0.00
|117.20
|2808
|2006.09.26 17:00
|buy
|1405
|2.00
|117.05
|0.00
|117.15
|2809
|2006.09.26 18:00
|t/p
|1405
|2.00
|117.15
|0.00
|117.15
|17.07
|37952.21
|2810
|2006.09.26 18:00
|close
|1404
|1.00
|117.15
|0.00
|117.20
|4.27
|37956.48
|2811
|2006.09.26 18:00
|buy
|1406
|1.00
|117.18
|0.00
|117.28
|2812
|2006.09.26 18:02
|buy
|1407
|2.00
|117.13
|0.00
|117.23
|2813
|2006.09.26 18:30
|t/p
|1407
|2.00
|117.23
|0.00
|117.23
|17.06
|37973.54
|2814
|2006.09.26 18:30
|close
|1406
|1.00
|117.23
|0.00
|117.28
|4.26
|37977.80
|2815
|2006.09.26 18:30
|buy
|1408
|1.00
|117.26
|0.00
|117.36
|2816
|2006.09.26 18:34
|buy
|1409
|2.00
|117.20
|0.00
|117.30
|2817
|2006.09.26 19:32
|buy
|1410
|4.00
|117.14
|0.00
|117.24
|2818
|2006.09.26 20:54
|buy
|1411
|8.00
|117.09
|0.00
|117.19
|2819
|2006.09.27 01:16
|buy
|1412
|16.00
|117.03
|0.00
|117.13
|2820
|2006.09.27 09:49
|t/p
|1412
|16.00
|117.13
|0.00
|117.13
|136.60
|38114.40
|2821
|2006.09.27 09:49
|close
|1411
|8.00
|117.13
|0.00
|117.19
|37.24
|38151.64
|2822
|2006.09.27 09:49
|close
|1410
|4.00
|117.13
|0.00
|117.24
|1.54
|38153.18
|2823
|2006.09.27 09:49
|close
|1409
|2.00
|117.13
|0.00
|117.30
|-9.47
|38143.71
|2824
|2006.09.27 09:49
|close
|1408
|1.00
|117.13
|0.00
|117.36
|-9.86
|38133.85
|2825
|2006.10.02 17:00
|sell
|1413
|1.00
|117.72
|0.00
|117.62
|2826
|2006.10.02 17:13
|t/p
|1413
|1.00
|117.62
|0.00
|117.62
|8.50
|38142.35
|2827
|2006.10.02 17:13
|sell
|1414
|1.00
|117.58
|0.00
|117.48
|2828
|2006.10.02 17:19
|sell
|1415
|2.00
|117.64
|0.00
|117.54
|2829
|2006.10.02 17:57
|sell
|1416
|4.00
|117.70
|0.00
|117.60
|2830
|2006.10.02 18:25
|t/p
|1416
|4.00
|117.60
|0.00
|117.60
|34.02
|38176.37
|2831
|2006.10.02 18:25
|close
|1415
|2.00
|117.59
|0.00
|117.54
|8.50
|38184.87
|2832
|2006.10.02 18:25
|close
|1414
|1.00
|117.59
|0.00
|117.48
|-0.85
|38184.02
|2833
|2006.10.02 18:47
|sell
|1417
|1.00
|117.58
|0.00
|117.48
|2834
|2006.10.02 19:59
|sell
|1418
|2.00
|117.64
|0.00
|117.54
|2835
|2006.10.02 22:05
|sell
|1419
|4.00
|117.69
|0.00
|117.59
|2836
|2006.10.02 23:44
|sell
|1420
|8.00
|117.75
|0.00
|117.65
|2837
|2006.10.03 00:36
|t/p
|1420
|8.00
|117.65
|0.00
|117.65
|55.92
|38239.94
|2838
|2006.10.03 00:36
|close
|1419
|4.00
|117.64
|0.00
|117.59
|10.96
|38250.90
|2839
|2006.10.03 00:36
|close
|1418
|2.00
|117.64
|0.00
|117.54
|-3.02
|38247.88
|2840
|2006.10.03 00:36
|close
|1417
|1.00
|117.64
|0.00
|117.48
|-6.61
|38241.27
|2841
|2006.10.06 15:30
|buy
|1421
|1.00
|118.64
|0.00
|118.74
|2842
|2006.10.06 15:53
|t/p
|1421
|1.00
|118.74
|0.00
|118.74
|8.42
|38249.69
|2843
|2006.10.06 15:53
|buy
|1422
|1.00
|118.80
|0.00
|118.90
|2844
|2006.10.06 16:06
|t/p
|1422
|1.00
|118.90
|0.00
|118.90
|8.41
|38258.10
|2845
|2006.10.06 16:15
|buy
|1423
|1.00
|118.91
|0.00
|119.01
|2846
|2006.10.06 16:39
|t/p
|1423
|1.00
|119.01
|0.00
|119.01
|8.40
|38266.50
|2847
|2006.10.06 16:39
|buy
|1424
|1.00
|119.06
|0.00
|119.16
|2848
|2006.10.06 16:56
|buy
|1425
|2.00
|119.00
|0.00
|119.10
|2849
|2006.10.06 17:00
|buy
|1426
|4.00
|118.95
|0.00
|119.05
|2850
|2006.10.06 17:55
|buy
|1427
|8.00
|118.89
|0.00
|118.99
|2851
|2006.10.06 21:45
|t/p
|1427
|8.00
|118.99
|0.00
|118.99
|67.23
|38333.73
|2852
|2006.10.06 21:45
|close
|1426
|4.00
|119.00
|0.00
|119.05
|16.81
|38350.54
|2853
|2006.10.06 21:45
|close
|1425
|2.00
|119.00
|0.00
|119.10
|0.00
|38350.54
|2854
|2006.10.06 21:45
|close
|1424
|1.00
|119.00
|0.00
|119.16
|-5.04
|38345.50
|2855
|2006.10.06 21:45
|buy
|1428
|1.00
|119.03
|0.00
|119.13
|2856
|2006.10.09 00:05
|buy
|1429
|2.00
|118.98
|0.00
|119.08
|2857
|2006.10.09 01:41
|buy
|1430
|4.00
|118.92
|0.00
|119.02
|2858
|2006.10.09 02:49
|buy
|1431
|8.00
|118.86
|0.00
|118.96
|2859
|2006.10.09 04:40
|t/p
|1430
|4.00
|119.02
|0.00
|119.02
|33.61
|38379.11
|2860
|2006.10.09 04:40
|t/p
|1431
|8.00
|118.96
|0.00
|118.96
|67.21
|38446.32
|2861
|2006.10.09 04:40
|close
|1429
|2.00
|119.03
|0.00
|119.08
|8.40
|38454.72
|2862
|2006.10.09 04:40
|close
|1428
|1.00
|119.03
|0.00
|119.13
|1.24
|38455.96
|2863
|2006.10.10 15:45
|buy
|1432
|1.00
|119.72
|0.00
|119.82
|2864
|2006.10.10 16:00
|buy
|1433
|2.00
|119.66
|0.00
|119.76
|2865
|2006.10.10 17:29
|t/p
|1433
|2.00
|119.76
|0.00
|119.76
|16.70
|38472.66
|2866
|2006.10.10 17:29
|close
|1432
|1.00
|119.76
|0.00
|119.82
|3.34
|38476.00
|2867
|2006.10.13 17:00
|buy
|1434
|1.00
|119.87
|0.00
|119.97
|2868
|2006.10.13 18:05
|buy
|1435
|2.00
|119.81
|0.00
|119.91
|2869
|2006.10.13 18:10
|buy
|1436
|4.00
|119.75
|0.00
|119.85
|2870
|2006.10.13 19:42
|buy
|1437
|8.00
|119.70
|0.00
|119.80
|2871
|2006.10.13 19:48
|buy
|1438
|16.00
|119.63
|0.00
|119.73
|2872
|2006.10.16 00:03
|t/p
|1438
|16.00
|119.73
|0.00
|119.73
|153.47
|38629.47
|2873
|2006.10.16 00:03
|close
|1437
|8.00
|119.73
|0.00
|119.80
|29.97
|38659.44
|2874
|2006.10.16 00:03
|close
|1436
|4.00
|119.73
|0.00
|119.85
|-1.72
|38657.72
|2875
|2006.10.16 00:03
|close
|1435
|2.00
|119.73
|0.00
|119.91
|-10.88
|38646.84
|2876
|2006.10.16 00:03
|close
|1434
|1.00
|119.73
|0.00
|119.97
|-10.45
|38636.39
|2877
|2006.10.16 15:30
|sell
|1439
|1.00
|119.10
|0.00
|119.00
|2878
|2006.10.16 16:04
|sell
|1440
|2.00
|119.15
|0.00
|119.05
|2879
|2006.10.16 16:12
|sell
|1441
|4.00
|119.21
|0.00
|119.11
|2880
|2006.10.16 16:17
|sell
|1442
|8.00
|119.26
|0.00
|119.16
|2881
|2006.10.16 16:38
|t/p
|1442
|8.00
|119.16
|0.00
|119.16
|67.15
|38703.54
|2882
|2006.10.16 16:38
|close
|1441
|4.00
|119.15
|0.00
|119.11
|20.14
|38723.68
|2883
|2006.10.16 16:38
|close
|1440
|2.00
|119.15
|0.00
|119.05
|0.00
|38723.68
|2884
|2006.10.16 16:38
|close
|1439
|1.00
|119.15
|0.00
|119.00
|-4.20
|38719.48
|2885
|2006.10.18 15:30
|buy
|1443
|1.00
|119.07
|0.00
|119.17
|2886
|2006.10.18 18:43
|buy
|1444
|2.00
|119.02
|0.00
|119.12
|2887
|2006.10.18 18:48
|buy
|1445
|4.00
|118.96
|0.00
|119.06
|2888
|2006.10.18 21:14
|buy
|1446
|8.00
|118.90
|0.00
|119.00
|2889
|2006.10.19 03:51
|buy
|1447
|16.00
|118.85
|0.00
|118.95
|2890
|2006.10.23 10:12
|t/p
|1447
|16.00
|118.95
|0.00
|118.95
|174.18
|38893.66
|2891
|2006.10.23 10:12
|close
|1446
|8.00
|118.96
|0.00
|119.00
|89.95
|38983.61
|2892
|2006.10.23 10:12
|close
|1445
|4.00
|118.96
|0.00
|119.06
|24.80
|39008.41
|2893
|2006.10.23 10:12
|close
|1444
|2.00
|118.96
|0.00
|119.12
|2.31
|39010.72
|2894
|2006.10.23 10:12
|close
|1443
|1.00
|118.96
|0.00
|119.17
|-3.05
|39007.67
|2895
|2006.10.27 15:30
|sell
|1448
|1.00
|117.57
|0.00
|117.47
|2896
|2006.10.27 15:31
|t/p
|1448
|1.00
|117.47
|0.00
|117.47
|8.52
|39016.19
|2897
|2006.10.27 15:31
|sell
|1449
|1.00
|117.42
|0.00
|117.32
|2898
|2006.10.27 15:33
|t/p
|1449
|1.00
|117.32
|0.00
|117.32
|8.52
|39024.71
|2899
|2006.10.27 15:33
|sell
|1450
|1.00
|117.29
|0.00
|117.19
|2900
|2006.10.27 15:34
|t/p
|1450
|1.00
|117.19
|0.00
|117.19
|8.53
|39033.24
|2901
|2006.10.27 15:34
|sell
|1451
|1.00
|117.14
|0.00
|117.04
|2902
|2006.10.27 15:34
|sell
|1452
|2.00
|117.19
|0.00
|117.09
|2903
|2006.10.27 15:34
|sell
|1453
|4.00
|117.25
|0.00
|117.15
|2904
|2006.10.27 15:36
|sell
|1454
|8.00
|117.32
|0.00
|117.22
|2905
|2006.10.27 15:45
|sell
|1455
|16.00
|117.37
|0.00
|117.27
|2906
|2006.10.30 04:49
|t/p
|1455
|16.00
|117.27
|0.00
|117.27
|112.28
|39145.52
|2907
|2006.10.30 04:49
|close
|1454
|8.00
|117.27
|0.00
|117.22
|22.03
|39167.55
|2908
|2006.10.30 04:49
|close
|1453
|4.00
|117.27
|0.00
|117.15
|-12.86
|39154.69
|2909
|2006.10.30 04:49
|close
|1452
|2.00
|117.27
|0.00
|117.09
|-16.66
|39138.03
|2910
|2006.10.30 04:49
|close
|1451
|1.00
|117.27
|0.00
|117.04
|-12.60
|39125.43
|2911
|2006.10.31 18:00
|sell
|1456
|1.00
|117.04
|0.00
|116.94
|2912
|2006.10.31 18:00
|sell
|1457
|2.00
|117.10
|0.00
|117.00
|2913
|2006.10.31 18:01
|sell
|1458
|4.00
|117.15
|0.00
|117.05
|2914
|2006.10.31 18:03
|t/p
|1458
|4.00
|117.05
|0.00
|117.05
|34.17
|39159.60
|2915
|2006.10.31 18:03
|close
|1457
|2.00
|117.05
|0.00
|117.00
|8.54
|39168.14
|2916
|2006.10.31 18:03
|close
|1456
|1.00
|117.05
|0.00
|116.94
|-0.85
|39167.29
|2917
|2006.10.31 18:03
|sell
|1459
|1.00
|117.02
|0.00
|116.92
|2918
|2006.10.31 18:05
|sell
|1460
|2.00
|117.07
|0.00
|116.97
|2919
|2006.10.31 18:14
|t/p
|1460
|2.00
|116.97
|0.00
|116.97
|17.10
|39184.39
|2920
|2006.10.31 18:14
|close
|1459
|1.00
|116.96
|0.00
|116.92
|5.13
|39189.52
|2921
|2006.10.31 18:14
|sell
|1461
|1.00
|116.93
|0.00
|116.83
|2922
|2006.10.31 18:44
|t/p
|1461
|1.00
|116.83
|0.00
|116.83
|8.56
|39198.08
|2923
|2006.10.31 18:44
|sell
|1462
|1.00
|116.79
|0.00
|116.69
|2924
|2006.10.31 18:56
|sell
|1463
|2.00
|116.85
|0.00
|116.75
|2925
|2006.10.31 19:36
|t/p
|1463
|2.00
|116.75
|0.00
|116.75
|17.14
|39215.22
|2926
|2006.10.31 19:36
|close
|1462
|1.00
|116.74
|0.00
|116.69
|4.28
|39219.50
|2927
|2006.10.31 19:36
|sell
|1464
|1.00
|116.71
|0.00
|116.61
|2928
|2006.10.31 20:03
|sell
|1465
|2.00
|116.76
|0.00
|116.66
|2929
|2006.10.31 20:16
|sell
|1466
|4.00
|116.82
|0.00
|116.72
|2930
|2006.10.31 20:17
|sell
|1467
|8.00
|116.88
|0.00
|116.78
|2931
|2006.10.31 20:24
|sell
|1468
|16.00
|116.93
|0.00
|116.83
|2932
|2006.11.01 01:41
|t/p
|1468
|16.00
|116.83
|0.00
|116.83
|112.80
|39332.30
|2933
|2006.11.01 01:41
|close
|1467
|8.00
|116.82
|0.00
|116.78
|29.01
|39361.31
|2934
|2006.11.01 01:41
|close
|1466
|4.00
|116.82
|0.00
|116.72
|-6.04
|39355.27
|2935
|2006.11.01 01:41
|close
|1465
|2.00
|116.82
|0.00
|116.66
|-13.29
|39341.98
|2936
|2006.11.01 01:41
|close
|1464
|1.00
|116.82
|0.00
|116.61
|-10.93
|39331.05
|2937
|2006.11.03 15:15
|buy
|1469
|1.00
|118.06
|0.00
|118.16
|2938
|2006.11.03 15:19
|buy
|1470
|2.00
|118.00
|0.00
|118.10
|2939
|2006.11.03 15:37
|t/p
|1470
|2.00
|118.10
|0.00
|118.10
|16.93
|39347.98
|2940
|2006.11.03 15:37
|close
|1469
|1.00
|118.10
|0.00
|118.16
|3.39
|39351.37
|2941
|2006.11.03 15:37
|buy
|1471
|1.00
|118.13
|0.00
|118.23
|2942
|2006.11.03 15:43
|buy
|1472
|2.00
|118.07
|0.00
|118.17
|2943
|2006.11.03 15:45
|buy
|1473
|4.00
|118.02
|0.00
|118.12
|2944
|2006.11.03 16:00
|buy
|1474
|8.00
|117.96
|0.00
|118.06
|2945
|2006.11.03 16:00
|t/p
|1474
|8.00
|118.06
|0.00
|118.06
|67.75
|39419.12
|2946
|2006.11.03 16:00
|close
|1473
|4.00
|118.07
|0.00
|118.12
|16.94
|39436.06
|2947
|2006.11.03 16:00
|close
|1472
|2.00
|118.07
|0.00
|118.17
|0.00
|39436.06
|2948
|2006.11.03 16:00
|close
|1471
|1.00
|118.07
|0.00
|118.23
|-5.08
|39430.98
|2949
|2006.11.03 16:00
|buy
|1475
|1.00
|118.10
|0.00
|118.20
|2950
|2006.11.03 16:08
|buy
|1476
|2.00
|118.04
|0.00
|118.14
|2951
|2006.11.03 16:10
|buy
|1477
|4.00
|117.98
|0.00
|118.08
|2952
|2006.11.03 16:22
|t/p
|1477
|4.00
|118.08
|0.00
|118.08
|33.88
|39464.86
|2953
|2006.11.03 16:22
|close
|1476
|2.00
|118.08
|0.00
|118.14
|6.77
|39471.63
|2954
|2006.11.03 16:22
|close
|1475
|1.00
|118.08
|0.00
|118.20
|-1.69
|39469.94
|2955
|2006.11.03 16:22
|buy
|1478
|1.00
|118.11
|0.00
|118.21
|2956
|2006.11.03 17:00
|buy
|1479
|2.00
|118.05
|0.00
|118.15
|2957
|2006.11.03 17:05
|buy
|1480
|4.00
|118.00
|0.00
|118.10
|2958
|2006.11.03 17:23
|t/p
|1480
|4.00
|118.10
|0.00
|118.10
|33.87
|39503.81
|2959
|2006.11.03 17:23
|close
|1479
|2.00
|118.10
|0.00
|118.15
|8.47
|39512.28
|2960
|2006.11.03 17:23
|close
|1478
|1.00
|118.10
|0.00
|118.21
|-0.85
|39511.43
|2961
|2006.11.03 17:23
|buy
|1481
|1.00
|118.13
|0.00
|118.23
|2962
|2006.11.03 17:25
|buy
|1482
|2.00
|118.07
|0.00
|118.17
|2963
|2006.11.03 20:30
|buy
|1483
|4.00
|118.02
|0.00
|118.12
|2964
|2006.11.06 00:25
|buy
|1484
|8.00
|117.96
|0.00
|118.06
|2965
|2006.11.06 01:01
|buy
|1485
|16.00
|117.91
|0.00
|118.01
|2966
|2006.11.06 01:57
|t/p
|1485
|16.00
|118.01
|0.00
|118.01
|135.57
|39647.00
|2967
|2006.11.06 01:57
|close
|1484
|8.00
|118.02
|0.00
|118.06
|40.66
|39687.66
|2968
|2006.11.06 01:57
|close
|1483
|4.00
|118.02
|0.00
|118.12
|4.96
|39692.62
|2969
|2006.11.06 01:57
|close
|1482
|2.00
|118.02
|0.00
|118.17
|-5.99
|39686.63
|2970
|2006.11.06 01:57
|close
|1481
|1.00
|118.02
|0.00
|118.23
|-8.08
|39678.55
|2971
|2006.11.07 06:30
|sell
|1486
|1.00
|117.74
|0.00
|117.64
|2972
|2006.11.07 07:08
|sell
|1487
|2.00
|117.79
|0.00
|117.69
|2973
|2006.11.07 07:50
|sell
|1488
|4.00
|117.85
|0.00
|117.75
|2974
|2006.11.07 08:26
|t/p
|1488
|4.00
|117.75
|0.00
|117.75
|33.97
|39712.52
|2975
|2006.11.07 08:26
|close
|1487
|2.00
|117.74
|0.00
|117.69
|8.49
|39721.01
|2976
|2006.11.07 08:26
|close
|1486
|1.00
|117.74
|0.00
|117.64
|0.00
|39721.01
|2977
|2006.11.09 15:00
|buy
|1489
|1.00
|118.46
|0.00
|118.56
|2978
|2006.11.09 15:06
|buy
|1490
|2.00
|118.41
|0.00
|118.51
|2979
|2006.11.09 15:52
|buy
|1491
|4.00
|118.35
|0.00
|118.45
|2980
|2006.11.09 16:01
|buy
|1492
|8.00
|118.30
|0.00
|118.40
|2981
|2006.11.09 16:04
|buy
|1493
|16.00
|118.24
|0.00
|118.34
|2982
|2006.11.17 05:12
|t/p
|1493
|16.00
|118.34
|0.00
|118.34
|293.91
|40014.92
|2983
|2006.11.17 05:12
|close
|1492
|8.00
|118.35
|0.00
|118.40
|113.16
|40128.08
|2984
|2006.11.17 05:12
|close
|1491
|4.00
|118.35
|0.00
|118.45
|39.68
|40167.76
|2985
|2006.11.17 05:12
|close
|1490
|2.00
|118.35
|0.00
|118.51
|9.70
|40177.46
|2986
|2006.11.17 05:12
|close
|1489
|1.00
|118.35
|0.00
|118.56
|0.63
|40178.09
|2987
|2006.11.17 17:00
|sell
|1494
|1.00
|117.66
|0.00
|117.56
|2988
|2006.11.17 17:00
|sell
|1495
|2.00
|117.72
|0.00
|117.62
|2989
|2006.11.17 18:54
|t/p
|1495
|2.00
|117.62
|0.00
|117.62
|17.00
|40195.09
|2990
|2006.11.17 18:54
|close
|1494
|1.00
|117.62
|0.00
|117.56
|3.40
|40198.49
|2991
|2006.11.17 18:54
|sell
|1496
|1.00
|117.59
|0.00
|117.49
|2992
|2006.11.17 20:08
|sell
|1497
|2.00
|117.65
|0.00
|117.55
|2993
|2006.11.17 20:38
|sell
|1498
|4.00
|117.71
|0.00
|117.61
|2994
|2006.11.17 20:39
|sell
|1499
|8.00
|117.76
|0.00
|117.66
|2995
|2006.11.17 20:59
|sell
|1500
|16.00
|117.82
|0.00
|117.72
|2996
|2006.11.17 22:09
|t/p
|1500
|16.00
|117.72
|0.00
|117.72
|135.93
|40334.42
|2997
|2006.11.17 22:09
|close
|1499
|8.00
|117.71
|0.00
|117.66
|33.98
|40368.40
|2998
|2006.11.17 22:09
|close
|1498
|4.00
|117.71
|0.00
|117.61
|0.00
|40368.40
|2999
|2006.11.17 22:09
|close
|1497
|2.00
|117.71
|0.00
|117.55
|-10.19
|40358.21
|3000
|2006.11.17 22:09
|close
|1496
|1.00
|117.71
|0.00
|117.49
|-10.19
|40348.02
|3001
|2006.11.22 14:30
|sell
|1501
|1.00
|116.75
|0.00
|116.65
|3002
|2006.11.22 14:32
|sell
|1502
|2.00
|116.81
|0.00
|116.71
|3003
|2006.11.22 14:37
|sell
|1503
|4.00
|116.86
|0.00
|116.76
|3004
|2006.11.22 14:39
|sell
|1504
|8.00
|116.92
|0.00
|116.82
|3005
|2006.11.22 14:47
|t/p
|1504
|8.00
|116.82
|0.00
|116.82
|68.49
|40416.51
|3006
|2006.11.22 14:47
|close
|1503
|4.00
|116.81
|0.00
|116.76
|17.12
|40433.63
|3007
|2006.11.22 14:47
|close
|1502
|2.00
|116.81
|0.00
|116.71
|0.00
|40433.63
|3008
|2006.11.22 14:47
|close
|1501
|1.00
|116.81
|0.00
|116.65
|-5.14
|40428.49
|3009
|2006.11.22 14:47
|sell
|1505
|1.00
|116.78
|0.00
|116.68
|3010
|2006.11.22 14:57
|sell
|1506
|2.00
|116.83
|0.00
|116.73
|3011
|2006.11.22 15:21
|sell
|1507
|4.00
|116.89
|0.00
|116.79
|3012
|2006.11.22 15:43
|t/p
|1507
|4.00
|116.79
|0.00
|116.79
|34.25
|40462.74
|3013
|2006.11.22 15:43
|close
|1506
|2.00
|116.79
|0.00
|116.73
|6.85
|40469.59
|3014
|2006.11.22 15:43
|close
|1505
|1.00
|116.79
|0.00
|116.68
|-0.86
|40468.73
|3015
|2006.11.22 15:43
|sell
|1508
|1.00
|116.76
|0.00
|116.66
|3016
|2006.11.22 16:07
|t/p
|1508
|1.00
|116.66
|0.00
|116.66
|8.57
|40477.30
|3017
|2006.11.22 16:07
|sell
|1509
|1.00
|116.63
|0.00
|116.53
|3018
|2006.11.22 16:21
|t/p
|1509
|1.00
|116.53
|0.00
|116.53
|8.58
|40485.88
|3019
|2006.11.22 16:21
|sell
|1510
|1.00
|116.50
|0.00
|116.40
|3020
|2006.11.22 16:26
|t/p
|1510
|1.00
|116.40
|0.00
|116.40
|8.59
|40494.47
|3021
|2006.11.22 16:26
|sell
|1511
|1.00
|116.37
|0.00
|116.27
|3022
|2006.11.22 16:29
|sell
|1512
|2.00
|116.43
|0.00
|116.33
|3023
|2006.11.22 16:33
|sell
|1513
|4.00
|116.48
|0.00
|116.38
|3024
|2006.11.22 16:34
|sell
|1514
|8.00
|116.55
|0.00
|116.45
|3025
|2006.11.22 16:37
|sell
|1515
|16.00
|116.61
|0.00
|116.51
|3026
|2006.11.22 16:46
|t/p
|1515
|16.00
|116.51
|0.00
|116.51
|137.33
|40631.80
|3027
|2006.11.22 16:46
|close
|1514
|8.00
|116.51
|0.00
|116.45
|27.47
|40659.27
|3028
|2006.11.22 16:46
|close
|1513
|4.00
|116.51
|0.00
|116.38
|-10.30
|40648.97
|3029
|2006.11.22 16:46
|close
|1512
|2.00
|116.51
|0.00
|116.33
|-13.73
|40635.24
|3030
|2006.11.22 16:46
|close
|1511
|1.00
|116.51
|0.00
|116.27
|-12.02
|40623.22
|3031
|2006.11.22 16:46
|sell
|1516
|1.00
|116.48
|0.00
|116.38
|3032
|2006.11.22 16:49
|sell
|1517
|2.00
|116.55
|0.00
|116.45
|3033
|2006.11.22 17:00
|sell
|1518
|4.00
|116.61
|0.00
|116.51
|3034
|2006.11.22 18:33
|sell
|1519
|8.00
|116.68
|0.00
|116.58
|3035
|2006.11.22 18:38
|sell
|1520
|16.00
|116.73
|0.00
|116.63
|3036
|2006.11.23 03:18
|t/p
|1520
|16.00
|116.63
|0.00
|116.63
|64.70
|40687.92
|3037
|2006.11.23 03:18
|close
|1519
|8.00
|116.63
|0.00
|116.58
|-1.94
|40685.98
|3038
|2006.11.23 03:18
|close
|1518
|4.00
|116.63
|0.00
|116.51
|-24.98
|40661.00
|3039
|2006.11.23 03:18
|close
|1517
|2.00
|116.63
|0.00
|116.45
|-22.78
|40638.22
|3040
|2006.11.23 03:18
|close
|1516
|1.00
|116.63
|0.00
|116.38
|-17.39
|40620.83
|3041
|2006.11.24 10:15
|sell
|1521
|1.00
|115.85
|0.00
|115.75
|3042
|2006.11.24 10:17
|sell
|1522
|2.00
|115.90
|0.00
|115.80
|3043
|2006.11.24 10:31
|sell
|1523
|4.00
|115.96
|0.00
|115.86
|3044
|2006.11.24 11:16
|t/p
|1523
|4.00
|115.86
|0.00
|115.86
|34.53
|40655.36
|3045
|2006.11.24 11:16
|close
|1522
|2.00
|115.85
|0.00
|115.80
|8.63
|40663.99
|3046
|2006.11.24 11:16
|close
|1521
|1.00
|115.85
|0.00
|115.75
|0.00
|40663.99
|3047
|2006.11.24 12:00
|sell
|1524
|1.00
|115.77
|0.00
|115.67
|3048
|2006.11.24 12:10
|sell
|1525
|2.00
|115.82
|0.00
|115.72
|3049
|2006.11.24 12:11
|sell
|1526
|4.00
|115.88
|0.00
|115.78
|3050
|2006.11.24 12:21
|t/p
|1526
|4.00
|115.78
|0.00
|115.78
|34.56
|40698.55
|3051
|2006.11.24 12:21
|close
|1525
|2.00
|115.77
|0.00
|115.72
|8.64
|40707.19
|3052
|2006.11.24 12:21
|close
|1524
|1.00
|115.77
|0.00
|115.67
|0.00
|40707.19
|3053
|2006.11.24 13:00
|sell
|1527
|1.00
|115.66
|0.00
|115.56
|3054
|2006.11.24 13:01
|sell
|1528
|2.00
|115.72
|0.00
|115.62
|3055
|2006.11.24 13:36
|t/p
|1528
|2.00
|115.62
|0.00
|115.62
|17.30
|40724.49
|3056
|2006.11.24 13:36
|close
|1527
|1.00
|115.62
|0.00
|115.56
|3.46
|40727.95
|3057
|2006.11.24 13:36
|sell
|1529
|1.00
|115.59
|0.00
|115.49
|3058
|2006.11.24 13:39
|sell
|1530
|2.00
|115.64
|0.00
|115.54
|3059
|2006.11.24 13:50
|sell
|1531
|4.00
|115.72
|0.00
|115.62
|3060
|2006.11.24 16:40
|sell
|1532
|8.00
|115.78
|0.00
|115.68
|3061
|2006.11.24 16:51
|sell
|1533
|16.00
|115.83
|0.00
|115.73
|3062
|2006.11.27 00:04
|t/p
|1529
|1.00
|115.49
|0.00
|115.49
|7.15
|40735.10
|3063
|2006.11.27 00:04
|t/p
|1530
|2.00
|115.54
|0.00
|115.54
|14.30
|40749.40
|3064
|2006.11.27 00:04
|t/p
|1531
|4.00
|115.62
|0.00
|115.62
|28.60
|40778.00
|3065
|2006.11.27 00:04
|t/p
|1532
|8.00
|115.68
|0.00
|115.68
|57.21
|40835.21
|3066
|2006.11.27 00:04
|t/p
|1533
|16.00
|115.73
|0.00
|115.73
|114.42
|40949.63
|3067
|2006.11.27 07:45
|buy
|1534
|1.00
|116.17
|0.00
|116.27
|3068
|2006.11.27 07:56
|buy
|1535
|2.00
|116.11
|0.00
|116.21
|3069
|2006.11.27 08:26
|buy
|1536
|4.00
|116.05
|0.00
|116.15
|3070
|2006.11.27 08:57
|buy
|1537
|8.00
|116.00
|0.00
|116.10
|3071
|2006.11.27 09:13
|buy
|1538
|16.00
|115.94
|0.00
|116.04
|3072
|2006.11.27 09:21
|t/p
|1538
|16.00
|116.04
|0.00
|116.04
|137.88
|41087.51
|3073
|2006.11.27 09:21
|close
|1537
|8.00
|116.04
|0.00
|116.10
|27.58
|41115.09
|3074
|2006.11.27 09:21
|close
|1536
|4.00
|116.04
|0.00
|116.15
|-3.45
|41111.64
|3075
|2006.11.27 09:21
|close
|1535
|2.00
|116.04
|0.00
|116.21
|-12.07
|41099.57
|3076
|2006.11.27 09:21
|close
|1534
|1.00
|116.04
|0.00
|116.27
|-11.20
|41088.37
|3077
|2006.11.27 10:15
|buy
|1539
|1.00
|116.30
|0.00
|116.40
|3078
|2006.11.27 10:23
|buy
|1540
|2.00
|116.25
|0.00
|116.35
|3079
|2006.11.27 10:29
|buy
|1541
|4.00
|116.19
|0.00
|116.29
|3080
|2006.11.27 10:30
|buy
|1542
|8.00
|116.13
|0.00
|116.23
|3081
|2006.11.27 10:34
|buy
|1543
|16.00
|116.05
|0.00
|116.15
|3082
|2006.11.27 13:48
|t/p
|1543
|16.00
|116.15
|0.00
|116.15
|137.75
|41226.12
|3083
|2006.11.27 13:48
|close
|1542
|8.00
|116.15
|0.00
|116.23
|13.78
|41239.90
|3084
|2006.11.27 13:48
|close
|1541
|4.00
|116.15
|0.00
|116.29
|-13.77
|41226.13
|3085
|2006.11.27 13:48
|close
|1540
|2.00
|116.15
|0.00
|116.35
|-17.22
|41208.91
|3086
|2006.11.27 13:48
|close
|1539
|1.00
|116.15
|0.00
|116.40
|-12.91
|41196.00
|3087
|2006.11.29 10:45
|buy
|1544
|1.00
|116.18
|0.00
|116.28
|3088
|2006.11.29 13:02
|t/p
|1544
|1.00
|116.28
|0.00
|116.28
|8.60
|41204.60
|3089
|2006.11.29 13:45
|buy
|1545
|1.00
|116.39
|0.00
|116.49
|3090
|2006.11.29 14:04
|buy
|1546
|2.00
|116.34
|0.00
|116.44
|3091
|2006.11.29 14:08
|buy
|1547
|4.00
|116.27
|0.00
|116.37
|3092
|2006.11.29 14:30
|t/p
|1547
|4.00
|116.37
|0.00
|116.37
|34.37
|41238.97
|3093
|2006.11.29 14:30
|close
|1546
|2.00
|116.38
|0.00
|116.44
|6.87
|41245.84
|3094
|2006.11.29 14:30
|close
|1545
|1.00
|116.38
|0.00
|116.49
|-0.86
|41244.98
|3095
|2006.11.29 14:30
|buy
|1548
|1.00
|116.41
|0.00
|116.51
|3096
|2006.11.29 14:33
|buy
|1549
|2.00
|116.35
|0.00
|116.45
|3097
|2006.11.29 14:33
|buy
|1550
|4.00
|116.28
|0.00
|116.38
|3098
|2006.11.29 15:01
|buy
|1551
|8.00
|116.22
|0.00
|116.32
|3099
|2006.11.29 15:03
|buy
|1552
|16.00
|116.15
|0.00
|116.25
|3100
|2006.11.29 17:06
|t/p
|1552
|16.00
|116.25
|0.00
|116.25
|137.63
|41382.61
|3101
|2006.11.29 17:06
|close
|1551
|8.00
|116.25
|0.00
|116.32
|20.65
|41403.26
|3102
|2006.11.29 17:06
|close
|1550
|4.00
|116.25
|0.00
|116.38
|-10.32
|41392.94
|3103
|2006.11.29 17:06
|close
|1549
|2.00
|116.25
|0.00
|116.45
|-17.20
|41375.74
|3104
|2006.11.29 17:06
|close
|1548
|1.00
|116.25
|0.00
|116.51
|-13.76
|41361.98
|3105
|2006.11.30 18:00
|sell
|1553
|1.00
|115.56
|0.00
|115.46
|3106
|2006.11.30 18:23
|sell
|1554
|2.00
|115.61
|0.00
|115.51
|3107
|2006.11.30 18:44
|sell
|1555
|4.00
|115.67
|0.00
|115.57
|3108
|2006.11.30 18:48
|sell
|1556
|8.00
|115.73
|0.00
|115.63
|3109
|2006.11.30 20:14
|sell
|1557
|16.00
|115.78
|0.00
|115.68
|3110
|2006.11.30 21:44
|t/p
|1557
|16.00
|115.68
|0.00
|115.68
|138.33
|41500.31
|3111
|2006.11.30 21:44
|close
|1556
|8.00
|115.67
|0.00
|115.63
|41.50
|41541.81
|3112
|2006.11.30 21:44
|close
|1555
|4.00
|115.67
|0.00
|115.57
|0.00
|41541.81
|3113
|2006.11.30 21:44
|close
|1554
|2.00
|115.67
|0.00
|115.51
|-10.37
|41531.44
|3114
|2006.11.30 21:44
|close
|1553
|1.00
|115.67
|0.00
|115.46
|-9.51
|41521.93
|3115
|2006.12.01 10:00
|buy
|1558
|1.00
|116.20
|0.00
|116.30
|3116
|2006.12.01 10:08
|buy
|1559
|2.00
|116.14
|0.00
|116.24
|3117
|2006.12.01 11:02
|t/p
|1559
|2.00
|116.24
|0.00
|116.24
|17.20
|41539.13
|3118
|2006.12.01 11:02
|close
|1558
|1.00
|116.25
|0.00
|116.30
|4.30
|41543.43
|3119
|2006.12.01 11:02
|buy
|1560
|1.00
|116.28
|0.00
|116.38
|3120
|2006.12.01 12:05
|buy
|1561
|2.00
|116.23
|0.00
|116.33
|3121
|2006.12.01 12:23
|buy
|1562
|4.00
|116.17
|0.00
|116.27
|3122
|2006.12.01 13:12
|buy
|1563
|8.00
|116.12
|0.00
|116.22
|3123
|2006.12.01 15:14
|buy
|1564
|16.00
|116.06
|0.00
|116.16
|3124
|2006.12.08 17:51
|t/p
|1564
|16.00
|116.16
|0.00
|116.16
|276.61
|41820.04
|3125
|2006.12.08 17:51
|close
|1563
|8.00
|116.17
|0.00
|116.22
|103.87
|41923.91
|3126
|2006.12.08 17:51
|close
|1562
|4.00
|116.17
|0.00
|116.27
|34.72
|41958.63
|3127
|2006.12.08 17:51
|close
|1561
|2.00
|116.17
|0.00
|116.33
|7.03
|41965.66
|3128
|2006.12.08 17:51
|close
|1560
|1.00
|116.17
|0.00
|116.38
|-0.79
|41964.87
|3129
|2006.12.08 18:15
|buy
|1565
|1.00
|116.35
|0.00
|116.45
|3130
|2006.12.08 18:17
|buy
|1566
|2.00
|116.28
|0.00
|116.38
|3131
|2006.12.08 18:24
|buy
|1567
|4.00
|116.22
|0.00
|116.32
|3132
|2006.12.08 18:27
|t/p
|1567
|4.00
|116.32
|0.00
|116.32
|34.38
|41999.25
|3133
|2006.12.08 18:27
|close
|1566
|2.00
|116.33
|0.00
|116.38
|8.60
|42007.85
|3134
|2006.12.08 18:27
|close
|1565
|1.00
|116.33
|0.00
|116.45
|-1.72
|42006.13
|3135
|2006.12.08 18:27
|buy
|1568
|1.00
|116.36
|0.00
|116.46
|3136
|2006.12.08 18:29
|buy
|1569
|2.00
|116.31
|0.00
|116.41
|3137
|2006.12.08 19:58
|t/p
|1569
|2.00
|116.41
|0.00
|116.41
|17.18
|42023.31
|3138
|2006.12.08 19:58
|close
|1568
|1.00
|116.41
|0.00
|116.46
|4.30
|42027.61
|3139
|2006.12.08 19:58
|buy
|1570
|1.00
|116.44
|0.00
|116.54
|3140
|2006.12.08 20:01
|buy
|1571
|2.00
|116.39
|0.00
|116.49
|3141
|2006.12.08 22:04
|buy
|1572
|4.00
|116.34
|0.00
|116.44
|3142
|2006.12.10 11:31
|buy
|1573
|8.00
|116.28
|0.00
|116.38
|3143
|2006.12.10 15:25
|buy
|1574
|16.00
|116.22
|0.00
|116.32
|3144
|2006.12.11 00:00
|t/p
|1574
|16.00
|116.32
|0.00
|116.32
|157.36
|42184.97
|3145
|2006.12.11 00:00
|close
|1573
|8.00
|116.34
|0.00
|116.38
|51.18
|42236.15
|3146
|2006.12.11 00:00
|close
|1572
|4.00
|116.34
|0.00
|116.44
|4.96
|42241.11
|3147
|2006.12.11 00:00
|close
|1571
|2.00
|116.34
|0.00
|116.49
|-6.12
|42234.99
|3148
|2006.12.11 00:00
|close
|1570
|1.00
|116.34
|0.00
|116.54
|-7.36
|42227.63
|3149
|2006.12.11 00:00
|buy
|1575
|1.00
|116.37
|0.00
|116.47
|3150
|2006.12.11 00:14
|buy
|1576
|2.00
|116.30
|0.00
|116.40
|3151
|2006.12.11 01:11
|t/p
|1576
|2.00
|116.40
|0.00
|116.40
|17.18
|42244.81
|3152
|2006.12.11 01:11
|close
|1575
|1.00
|116.41
|0.00
|116.47
|3.44
|42248.25
|3153
|2006.12.11 01:11
|buy
|1577
|1.00
|116.44
|0.00
|116.54
|3154
|2006.12.11 01:16
|buy
|1578
|2.00
|116.39
|0.00
|116.49
|3155
|2006.12.11 02:15
|t/p
|1578
|2.00
|116.49
|0.00
|116.49
|17.16
|42265.41
|3156
|2006.12.11 02:15
|close
|1577
|1.00
|116.50
|0.00
|116.54
|5.15
|42270.56
|3157
|2006.12.11 08:15
|buy
|1579
|1.00
|116.82
|0.00
|116.92
|3158
|2006.12.11 08:27
|buy
|1580
|2.00
|116.77
|0.00
|116.87
|3159
|2006.12.11 08:42
|buy
|1581
|4.00
|116.71
|0.00
|116.81
|3160
|2006.12.11 08:47
|buy
|1582
|8.00
|116.66
|0.00
|116.76
|3161
|2006.12.11 08:50
|buy
|1583
|16.00
|116.60
|0.00
|116.70
|3162
|2006.12.11 09:55
|t/p
|1583
|16.00
|116.70
|0.00
|116.70
|137.10
|42407.66
|3163
|2006.12.11 09:55
|close
|1582
|8.00
|116.70
|0.00
|116.76
|27.42
|42435.08
|3164
|2006.12.11 09:55
|close
|1581
|4.00
|116.70
|0.00
|116.81
|-3.43
|42431.65
|3165
|2006.12.11 09:55
|close
|1580
|2.00
|116.70
|0.00
|116.87
|-12.00
|42419.65
|3166
|2006.12.11 09:55
|close
|1579
|1.00
|116.70
|0.00
|116.92
|-10.28
|42409.37
|3167
|2006.12.11 16:30
|buy
|1584
|1.00
|117.15
|0.00
|117.25
|3168
|2006.12.11 16:36
|buy
|1585
|2.00
|117.10
|0.00
|117.20
|3169
|2006.12.11 16:48
|buy
|1586
|4.00
|117.05
|0.00
|117.15
|3170
|2006.12.11 17:03
|buy
|1587
|8.00
|116.99
|0.00
|117.09
|3171
|2006.12.11 17:11
|buy
|1588
|16.00
|116.93
|0.00
|117.03
|3172
|2006.12.12 13:02
|t/p
|1588
|16.00
|117.03
|0.00
|117.03
|156.54
|42565.91
|3173
|2006.12.12 13:02
|close
|1587
|8.00
|117.04
|0.00
|117.09
|44.10
|42610.01
|3174
|2006.12.12 13:02
|close
|1586
|4.00
|117.04
|0.00
|117.15
|1.54
|42611.55
|3175
|2006.12.12 13:02
|close
|1585
|2.00
|117.04
|0.00
|117.20
|-7.77
|42603.78
|3176
|2006.12.12 13:02
|close
|1584
|1.00
|117.04
|0.00
|117.25
|-8.16
|42595.62
|3177
|2006.12.15 23:59
|buy
|1589
|1.00
|118.09
|0.00
|118.19
|3178
|2006.12.17 00:00
|buy
|1590
|2.00
|117.98
|0.00
|118.08
|3179
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|1590
|2.00
|118.03
|0.00
|118.08
|8.47
|42604.09
|3180
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|1589
|1.00
|118.03
|0.00
|118.19
|-5.08
|42599.01