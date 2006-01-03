Strategy Tester Report
Goblin II

SymbolUSDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
PeriodDaily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.18 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; RiskPerTrade=2; MoneyManagment=false; MagicNumber=123456;
Bars in test656Ticks modelled1346793Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit32599.01Gross profit38992.33Gross loss-6393.32
Profit factor6.10Expected payoff20.50
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1509.54 (7.85%)Relative drawdown7.85% (1509.54)
Total trades1590Short positions (won %)874 (63.16%)Long positions (won %)716 (67.46%)
Profit trades (% of total)1035 (65.09%)Loss trades (% of total)555 (34.91%)
Largestprofit trade293.91loss trade-707.33
Averageprofit trade37.67loss trade-11.52
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (189.74)consecutive losses (loss in money)8 (-180.13)
Maximalconsecutive profit (count of wins)689.85 (13)consecutive loss (count of losses)-1509.54 (7)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 05:30sell11.00117.190.00117.09
22006.01.03 06:14sell22.00117.250.00117.15
32006.01.03 07:07t/p22.00117.150.00117.1517.0710017.07
42006.01.03 07:07close11.00117.150.00117.093.4110020.48
52006.01.03 07:07sell31.00117.120.00117.02
62006.01.03 07:32sell42.00117.190.00117.09
72006.01.03 07:34sell54.00117.250.00117.15
82006.01.03 07:45sell68.00117.300.00117.20
92006.01.03 08:20sell716.00117.360.00117.26
102006.01.03 08:58t/p716.00117.260.00117.26136.4710156.95
112006.01.03 08:58close68.00117.240.00117.2040.9410197.89
122006.01.03 08:58close54.00117.240.00117.153.4110201.30
132006.01.03 08:58close42.00117.240.00117.09-8.5310192.77
142006.01.03 08:58close31.00117.240.00117.02-10.2410182.53
152006.01.03 09:30sell81.00117.170.00117.07
162006.01.03 09:35sell92.00117.220.00117.12
172006.01.03 09:42t/p92.00117.120.00117.1217.0810199.61
182006.01.03 09:42close81.00117.120.00117.074.2710203.88
192006.01.03 09:42sell101.00117.090.00116.99
202006.01.03 09:49sell112.00117.140.00117.04
212006.01.03 09:52t/p112.00117.040.00117.0417.0910220.97
222006.01.03 09:52close101.00117.030.00116.995.1310226.10
232006.01.03 09:52sell121.00117.000.00116.90
242006.01.03 09:55sell132.00117.050.00116.95
252006.01.03 10:11sell144.00117.110.00117.01
262006.01.03 10:47sell158.00117.160.00117.06
272006.01.03 11:07t/p158.00117.060.00117.0668.3510294.45
282006.01.03 11:07close144.00117.050.00117.0120.5110314.96
292006.01.03 11:07close132.00117.050.00116.950.0010314.96
302006.01.03 11:07close121.00117.050.00116.90-4.2710310.69
312006.01.03 17:45sell161.00116.320.00116.22
322006.01.03 17:53sell172.00116.370.00116.27
332006.01.03 18:46sell184.00116.430.00116.33
342006.01.03 19:02sell198.00116.500.00116.40
352006.01.03 20:01t/p198.00116.400.00116.4068.7310379.42
362006.01.03 20:01close184.00116.400.00116.3310.3110389.73
372006.01.03 20:01close172.00116.400.00116.27-5.1510384.58
382006.01.03 20:01close161.00116.400.00116.22-6.8710377.71
392006.01.03 20:01sell201.00116.370.00116.27
402006.01.03 20:02t/p201.00116.270.00116.278.6010386.31
412006.01.03 20:02sell211.00116.230.00116.13
422006.01.03 20:15sell222.00116.290.00116.19
432006.01.03 20:33t/p222.00116.190.00116.1917.2110403.52
442006.01.03 20:33close211.00116.190.00116.133.4410406.96
452006.01.03 20:33sell231.00116.160.00116.06
462006.01.03 20:52t/p231.00116.060.00116.068.6210415.58
472006.01.03 20:52sell241.00116.030.00115.93
482006.01.03 20:59sell252.00116.080.00115.98
492006.01.03 21:24sell264.00116.140.00116.04
502006.01.03 21:31sell278.00116.200.00116.10
512006.01.03 21:37sell2816.00116.260.00116.16
522006.01.03 22:27t/p2816.00116.160.00116.16137.7410553.32
532006.01.03 22:27close278.00116.160.00116.1027.5510580.87
542006.01.03 22:27close264.00116.160.00116.04-6.8910573.98
552006.01.03 22:27close252.00116.160.00115.98-13.7710560.21
562006.01.03 22:27close241.00116.160.00115.93-11.1910549.02
572006.01.03 22:27sell291.00116.130.00116.03
582006.01.03 22:46sell302.00116.180.00116.08
592006.01.03 23:26sell314.00116.240.00116.14
602006.01.04 00:25sell328.00116.290.00116.19
612006.01.04 00:42t/p328.00116.190.00116.1968.8510617.87
622006.01.04 00:42close314.00116.190.00116.1411.1710629.04
632006.01.04 00:42close302.00116.190.00116.08-4.7410624.30
642006.01.04 00:42close291.00116.190.00116.03-6.6710617.63
652006.01.04 12:00buy331.00116.300.00116.40
662006.01.04 12:59buy342.00116.240.00116.34
672006.01.04 13:10buy354.00116.180.00116.28
682006.01.04 13:27buy368.00116.130.00116.23
692006.01.04 13:34buy3716.00116.070.00116.17
702006.01.04 15:07t/p3716.00116.170.00116.17137.6910755.32
712006.01.04 15:07close368.00116.200.00116.2348.1910803.51
722006.01.04 15:07close354.00116.200.00116.286.8810810.39
732006.01.04 15:07close342.00116.200.00116.34-6.8810803.51
742006.01.04 15:07close331.00116.200.00116.40-8.6110794.90
752006.01.06 15:15sell381.00114.630.00114.53
762006.01.06 15:21sell392.00114.680.00114.58
772006.01.06 15:24sell404.00114.750.00114.65
782006.01.06 15:32sell418.00114.800.00114.70
792006.01.06 15:42sell4216.00114.860.00114.76
802006.01.06 15:52t/p4216.00114.760.00114.76139.4210934.32
812006.01.06 15:52close418.00114.760.00114.7027.8910962.21
822006.01.06 15:52close404.00114.760.00114.65-3.4910958.72
832006.01.06 15:52close392.00114.760.00114.58-13.9410944.78
842006.01.06 15:52close381.00114.760.00114.53-11.3310933.45
852006.01.06 15:52sell431.00114.730.00114.63
862006.01.06 15:59t/p431.00114.630.00114.638.7310942.18
872006.01.06 15:59sell441.00114.590.00114.49
882006.01.06 16:01sell452.00114.640.00114.54
892006.01.06 16:07sell464.00114.690.00114.59
902006.01.06 16:11t/p464.00114.590.00114.5934.9110977.09
912006.01.06 16:11close452.00114.580.00114.5410.4710987.56
922006.01.06 16:11close441.00114.580.00114.490.8710988.43
932006.01.06 16:11sell471.00114.550.00114.45
942006.01.06 16:15t/p471.00114.450.00114.458.7410997.17
952006.01.06 16:15sell481.00114.410.00114.31
962006.01.06 16:16sell492.00114.470.00114.37
972006.01.06 16:19t/p492.00114.370.00114.3717.4911014.66
982006.01.06 16:19close481.00114.360.00114.314.3711019.03
992006.01.06 16:19sell501.00114.330.00114.23
1002006.01.06 16:21sell512.00114.390.00114.29
1012006.01.06 16:22sell524.00114.450.00114.35
1022006.01.06 16:24sell538.00114.510.00114.41
1032006.01.06 16:27sell5416.00114.570.00114.47
1042006.01.06 17:54t/p5416.00114.470.00114.47139.7711158.80
1052006.01.06 17:54close538.00114.470.00114.4127.9611186.76
1062006.01.06 17:54close524.00114.470.00114.35-6.9911179.77
1072006.01.06 17:54close512.00114.470.00114.29-13.9811165.79
1082006.01.06 17:54close501.00114.470.00114.23-12.2311153.56
1092006.01.06 17:54sell551.00114.440.00114.34
1102006.01.06 18:05t/p551.00114.340.00114.348.7511162.31
1112006.01.06 18:05sell561.00114.300.00114.20
1122006.01.06 18:06sell572.00114.360.00114.26
1132006.01.06 18:13sell584.00114.410.00114.31
1142006.01.06 18:15t/p584.00114.310.00114.3135.0011197.31
1152006.01.06 18:15close572.00114.280.00114.2614.0011211.31
1162006.01.06 18:15close561.00114.280.00114.201.7511213.06
1172006.01.06 18:15sell591.00114.250.00114.15
1182006.01.06 18:15sell602.00114.310.00114.21
1192006.01.06 18:17sell614.00114.380.00114.28
1202006.01.06 18:28sell628.00114.430.00114.33
1212006.01.06 18:48t/p628.00114.330.00114.3369.9811283.04
1222006.01.06 18:48close614.00114.320.00114.2820.9911304.03
1232006.01.06 18:48close602.00114.320.00114.21-1.7511302.28
1242006.01.06 18:48close591.00114.320.00114.15-6.1211296.16
1252006.01.06 18:48sell631.00114.290.00114.19
1262006.01.06 18:59sell642.00114.350.00114.25
1272006.01.06 20:47sell654.00114.400.00114.30
1282006.01.06 22:56sell668.00114.460.00114.36
1292006.01.09 00:00sell6716.00114.540.00114.44
1302006.01.09 01:07t/p6716.00114.440.00114.44139.8311435.99
1312006.01.09 01:07close668.00114.430.00114.368.8911444.88
1322006.01.09 01:07close654.00114.430.00114.30-16.5311428.35
1332006.01.09 01:07close642.00114.430.00114.25-17.0011411.35
1342006.01.09 01:07close631.00114.430.00114.19-13.7411397.61
1352006.01.09 02:15sell681.00113.960.00113.86
1362006.01.09 02:15sell692.00114.010.00113.91
1372006.01.09 02:16sell704.00114.070.00113.97
1382006.01.09 02:21t/p704.00113.970.00113.9735.1011432.71
1392006.01.09 02:21close692.00113.960.00113.918.7811441.49
1402006.01.09 02:21close681.00113.960.00113.860.0011441.49
1412006.01.09 02:21sell711.00113.930.00113.83
1422006.01.09 02:22sell722.00114.000.00113.90
1432006.01.09 02:24t/p722.00113.900.00113.9017.5611459.05
1442006.01.09 02:24close711.00113.900.00113.832.6311461.68
1452006.01.09 02:24sell731.00113.870.00113.77
1462006.01.09 02:28sell742.00113.930.00113.83
1472006.01.09 02:30sell754.00113.990.00113.89
1482006.01.09 02:52sell768.00114.040.00113.94
1492006.01.09 03:34t/p768.00113.940.00113.9470.2211531.90
1502006.01.09 03:34close754.00113.930.00113.8921.0611552.96
1512006.01.09 03:34close742.00113.930.00113.830.0011552.96
1522006.01.09 03:34close731.00113.930.00113.77-5.2711547.69
1532006.01.09 06:15sell771.00113.860.00113.76
1542006.01.09 06:51sell782.00113.920.00113.82
1552006.01.09 07:41sell794.00113.970.00113.87
1562006.01.09 07:42sell808.00114.030.00113.93
1572006.01.09 07:43sell8116.00114.080.00113.98
1582006.01.09 10:43t/p8116.00113.980.00113.98140.3811688.07
1592006.01.09 10:43close808.00113.980.00113.9335.0911723.16
1602006.01.09 10:43close794.00113.980.00113.87-3.5111719.65
1612006.01.09 10:43close782.00113.980.00113.82-10.5311709.12
1622006.01.09 10:43close771.00113.980.00113.76-10.5311698.59
1632006.01.09 18:00buy821.00114.710.00114.81
1642006.01.09 18:03buy832.00114.660.00114.76
1652006.01.09 18:21buy844.00114.600.00114.70
1662006.01.09 18:26buy858.00114.550.00114.65
1672006.01.09 18:35buy8616.00114.490.00114.59
1682006.01.10 01:04t/p8616.00114.590.00114.59159.4711858.06
1692006.01.10 01:04close858.00114.590.00114.6537.8511895.91
1702006.01.10 01:04close844.00114.590.00114.701.4711897.38
1712006.01.10 01:04close832.00114.590.00114.76-9.7411887.64
1722006.01.10 01:04close821.00114.590.00114.81-9.2311878.41
1732006.01.11 16:15sell871.00114.200.00114.10
1742006.01.11 16:18sell882.00114.250.00114.15
1752006.01.11 16:19sell894.00114.320.00114.22
1762006.01.11 16:46t/p894.00114.220.00114.2235.0211913.43
1772006.01.11 16:46close882.00114.220.00114.155.2511918.68
1782006.01.11 16:46close871.00114.220.00114.10-1.7511916.93
1792006.01.11 17:20sell901.00114.300.00114.20
1802006.01.11 17:25t/p901.00114.200.00114.208.7611925.69
1812006.01.11 17:25sell911.00114.170.00114.07
1822006.01.11 17:33sell922.00114.240.00114.14
1832006.01.11 17:41t/p922.00114.140.00114.1417.5311943.22
1842006.01.11 17:41close911.00114.130.00114.073.5011946.72
1852006.01.11 18:00sell931.00113.970.00113.87
1862006.01.11 18:02sell942.00114.030.00113.93
1872006.01.11 18:12sell954.00114.080.00113.98
1882006.01.11 18:38t/p954.00113.980.00113.9835.1011981.82
1892006.01.11 18:38close942.00113.980.00113.938.7711990.59
1902006.01.11 18:38close931.00113.980.00113.87-0.8811989.71
1912006.01.11 18:38sell961.00113.950.00113.85
1922006.01.11 18:40sell972.00114.000.00113.90
1932006.01.11 18:52sell984.00114.050.00113.95
1942006.01.11 19:24sell998.00114.110.00114.01
1952006.01.11 20:02sell10016.00114.160.00114.06
1962006.01.12 02:51t/p10016.00114.060.00114.0667.7912057.50
1972006.01.12 02:51close998.00114.060.00114.01-1.1712056.33
1982006.01.12 02:51close984.00114.060.00113.95-21.6312034.70
1992006.01.12 02:51close972.00114.060.00113.90-19.5812015.12
2002006.01.12 02:51close961.00114.060.00113.85-14.1712000.95
2012006.01.12 19:15buy1011.00114.290.00114.39
2022006.01.12 19:24buy1022.00114.240.00114.34
2032006.01.12 21:00buy1034.00114.180.00114.28
2042006.01.12 22:15t/p1034.00114.280.00114.2835.0012035.95
2052006.01.12 22:15close1022.00114.290.00114.348.7512044.70
2062006.01.12 22:15close1011.00114.290.00114.390.0012044.70
2072006.01.16 14:45buy1041.00114.930.00115.03
2082006.01.16 19:36buy1052.00114.880.00114.98
2092006.01.16 23:07t/p1052.00114.980.00114.9817.3912062.09
2102006.01.16 23:07close1041.00114.990.00115.035.2212067.31
2112006.01.17 15:30buy1061.00115.500.00115.60
2122006.01.17 15:32buy1072.00115.450.00115.55
2132006.01.17 16:01t/p1072.00115.550.00115.5517.3112084.62
2142006.01.17 16:01close1061.00115.550.00115.604.3312088.95
2152006.01.17 16:01buy1081.00115.580.00115.68
2162006.01.17 16:06t/p1081.00115.680.00115.688.6512097.60
2172006.01.17 16:06buy1091.00115.720.00115.82
2182006.01.17 16:09buy1102.00115.670.00115.77
2192006.01.17 16:16buy1114.00115.620.00115.72
2202006.01.17 16:46t/p1114.00115.720.00115.7234.5712132.17
2212006.01.17 16:46close1102.00115.720.00115.778.6412140.81
2222006.01.17 16:46close1091.00115.720.00115.820.0012140.81
2232006.01.17 16:46buy1121.00115.750.00115.85
2242006.01.17 16:54t/p1121.00115.850.00115.858.6312149.44
2252006.01.17 16:54buy1131.00115.900.00116.00
2262006.01.17 16:59buy1142.00115.830.00115.93
2272006.01.17 17:10buy1154.00115.780.00115.88
2282006.01.17 17:11buy1168.00115.710.00115.81
2292006.01.17 17:16t/p1168.00115.810.00115.8169.0712218.51
2302006.01.17 17:16close1154.00115.820.00115.8813.8112232.32
2312006.01.17 17:16close1142.00115.820.00115.93-1.7312230.59
2322006.01.17 17:16close1131.00115.820.00116.00-6.9112223.68
2332006.01.17 17:16buy1171.00115.850.00115.95
2342006.01.17 17:21buy1182.00115.800.00115.90
2352006.01.17 17:23buy1194.00115.740.00115.84
2362006.01.17 17:46t/p1194.00115.840.00115.8434.5212258.20
2372006.01.17 17:46close1182.00115.860.00115.9010.3612268.56
2382006.01.17 17:46close1171.00115.860.00115.950.8612269.42
2392006.01.17 17:46buy1201.00115.890.00115.99
2402006.01.17 17:47buy1212.00115.830.00115.93
2412006.01.17 19:11buy1224.00115.780.00115.88
2422006.01.17 19:19buy1238.00115.710.00115.81
2432006.01.17 20:18buy12416.00115.660.00115.76
2442006.01.18 01:13t/p12416.00115.760.00115.76158.0512427.47
2452006.01.18 01:13close1238.00115.760.00115.8144.4812471.95
2462006.01.18 01:13close1224.00115.760.00115.88-1.9512470.00
2472006.01.18 01:13close1212.00115.760.00115.93-9.6112460.39
2482006.01.18 01:13close1201.00115.760.00115.99-9.9912450.40
2492006.01.18 10:15sell1251.00115.000.00114.90
2502006.01.18 10:22sell1262.00115.050.00114.95
2512006.01.18 10:27sell1274.00115.110.00115.01
2522006.01.18 10:37t/p1274.00115.010.00115.0134.7812485.18
2532006.01.18 10:37close1262.00115.000.00114.958.7012493.88
2542006.01.18 10:37close1251.00115.000.00114.900.0012493.88
2552006.01.18 10:37sell1281.00114.970.00114.87
2562006.01.18 10:46t/p1281.00114.870.00114.878.7112502.59
2572006.01.18 11:00sell1291.00114.970.00114.87
2582006.01.18 11:01sell1302.00115.030.00114.93
2592006.01.18 11:01sell1314.00115.080.00114.98
2602006.01.18 11:49sell1328.00115.150.00115.05
2612006.01.18 12:16t/p1328.00115.050.00115.0569.5412572.13
2622006.01.18 12:16close1314.00115.050.00114.9810.4312582.56
2632006.01.18 12:16close1302.00115.050.00114.93-3.4812579.08
2642006.01.18 12:16close1291.00115.050.00114.87-6.9512572.13
2652006.01.18 12:30sell1331.00115.030.00114.93
2662006.01.18 12:42sell1342.00115.080.00114.98
2672006.01.18 12:49sell1354.00115.150.00115.05
2682006.01.18 12:58sell1368.00115.210.00115.11
2692006.01.18 13:20sell13716.00115.260.00115.16
2702006.01.18 13:40t/p13716.00115.160.00115.16138.9412711.07
2712006.01.18 13:40close1368.00115.160.00115.1134.7412745.81
2722006.01.18 13:40close1354.00115.160.00115.05-3.4712742.34
2732006.01.18 13:40close1342.00115.160.00114.98-13.8912728.45
2742006.01.18 13:40close1331.00115.160.00114.93-11.2912717.16
2752006.01.18 14:45sell1381.00114.890.00114.79
2762006.01.18 14:50sell1392.00114.940.00114.84
2772006.01.18 14:51sell1404.00115.010.00114.91
2782006.01.18 14:53sell1418.00115.070.00114.97
2792006.01.18 14:53sell14216.00115.130.00115.03
2802006.01.18 15:17t/p14216.00115.030.00115.03139.1012856.26
2812006.01.18 15:17close1418.00115.020.00114.9734.7812891.04
2822006.01.18 15:17close1404.00115.020.00114.91-3.4812887.56
2832006.01.18 15:17close1392.00115.020.00114.84-13.9112873.65
2842006.01.18 15:17close1381.00115.020.00114.79-11.3012862.35
2852006.01.18 15:17sell1431.00114.990.00114.89
2862006.01.18 15:30t/p1431.00114.890.00114.898.7112871.06
2872006.01.18 15:45sell1441.00114.940.00114.84
2882006.01.18 15:59sell1452.00115.000.00114.90
2892006.01.18 16:00sell1464.00115.050.00114.95
2902006.01.18 16:04sell1478.00115.120.00115.02
2912006.01.18 16:14sell14816.00115.190.00115.09
2922006.01.19 14:22t/p14816.00115.090.00115.0966.5612937.62
2932006.01.19 14:22close1478.00115.070.00115.02-1.4812936.14
2942006.01.19 14:22close1464.00115.070.00114.95-25.0712911.07
2952006.01.19 14:22close1452.00115.070.00114.90-21.2312889.84
2962006.01.19 14:22close1441.00115.070.00114.84-15.8312874.01
2972006.01.20 00:00buy1491.00115.540.00115.64
2982006.01.20 00:14buy1502.00115.490.00115.59
2992006.01.20 01:31t/p1502.00115.590.00115.5917.3012891.31
3002006.01.20 01:31close1491.00115.590.00115.644.3312895.64
3012006.01.20 15:30sell1511.00115.010.00114.91
3022006.01.20 15:32sell1522.00115.070.00114.97
3032006.01.20 15:48sell1534.00115.120.00115.02
3042006.01.20 15:50sell1548.00115.180.00115.08
3052006.01.20 16:41sell15516.00115.240.00115.14
3062006.01.23 00:14t/p15516.00115.140.00115.14114.8113010.45
3072006.01.23 00:14close1548.00115.130.00115.0822.6613033.11
3082006.01.23 00:14close1534.00115.130.00115.02-9.5113023.60
3092006.01.23 00:14close1522.00115.130.00114.97-13.4413010.16
3102006.01.23 00:14close1511.00115.130.00114.91-11.9312998.23
3112006.01.23 03:00sell1561.00114.830.00114.73
3122006.01.23 04:26t/p1561.00114.730.00114.738.7213006.95
3132006.01.23 05:00sell1571.00114.530.00114.43
3142006.01.23 05:01sell1582.00114.580.00114.48
3152006.01.23 05:01sell1594.00114.650.00114.55
3162006.01.23 05:09sell1608.00114.710.00114.61
3172006.01.23 06:14sell16116.00114.760.00114.66
3182006.01.23 08:41t/p16116.00114.660.00114.66139.5813146.53
3192006.01.23 08:41close1608.00114.630.00114.6155.8313202.36
3202006.01.23 08:41close1594.00114.630.00114.556.9813209.34
3212006.01.23 08:41close1582.00114.630.00114.48-8.7213200.62
3222006.01.23 08:41close1571.00114.630.00114.43-8.7213191.90
3232006.01.23 14:15sell1621.00114.290.00114.19
3242006.01.23 14:37sell1632.00114.350.00114.25
3252006.01.23 14:55sell1644.00114.400.00114.30
3262006.01.23 15:02sell1658.00114.460.00114.36
3272006.01.23 15:24t/p1658.00114.360.00114.3669.9613261.86
3282006.01.23 15:24close1644.00114.350.00114.3017.4913279.35
3292006.01.23 15:24close1632.00114.350.00114.250.0013279.35
3302006.01.23 15:24close1621.00114.350.00114.19-5.2513274.10
3312006.01.25 01:30buy1661.00115.120.00115.22
3322006.01.25 01:57buy1672.00115.060.00115.16
3332006.01.25 01:57buy1684.00114.990.00115.09
3342006.01.25 03:42t/p1684.00115.090.00115.0934.7513308.85
3352006.01.25 03:42close1672.00115.100.00115.166.9513315.80
3362006.01.25 03:42close1661.00115.100.00115.22-1.7413314.06
3372006.01.25 04:15buy1691.00115.170.00115.27
3382006.01.25 06:18buy1702.00115.120.00115.22
3392006.01.25 06:58buy1714.00115.060.00115.16
3402006.01.25 06:59buy1728.00114.990.00115.09
3412006.01.25 07:00buy17316.00114.920.00115.02
3422006.01.25 08:13t/p17316.00115.020.00115.02139.0913453.15
3432006.01.25 08:13close1728.00115.030.00115.0927.8213480.97
3442006.01.25 08:13close1714.00115.030.00115.16-10.4313470.54
3452006.01.25 08:13close1702.00115.030.00115.22-15.6513454.89
3462006.01.25 08:13close1691.00115.030.00115.27-12.1713442.72
3472006.01.25 16:15buy1741.00115.640.00115.74
3482006.01.25 16:42t/p1741.00115.740.00115.748.6413451.36
3492006.01.25 16:42buy1751.00115.780.00115.88
3502006.01.25 16:48t/p1751.00115.880.00115.888.6313459.99
3512006.01.25 16:48buy1761.00115.910.00116.01
3522006.01.25 16:52buy1772.00115.830.00115.93
3532006.01.25 16:59buy1784.00115.770.00115.87
3542006.01.25 17:00buy1798.00115.700.00115.80
3552006.01.25 18:18buy18016.00115.640.00115.74
3562006.01.25 21:29t/p18016.00115.740.00115.74138.2313598.22
3572006.01.25 21:29close1798.00115.750.00115.8034.5613632.78
3582006.01.25 21:29close1784.00115.750.00115.87-6.9113625.87
3592006.01.25 21:29close1772.00115.750.00115.93-13.8213612.05
3602006.01.25 21:29close1761.00115.750.00116.01-13.8213598.23
3612006.01.25 21:29buy1811.00115.780.00115.88
3622006.01.25 21:35buy1822.00115.730.00115.83
3632006.01.25 22:59t/p1822.00115.830.00115.8317.2713615.50
3642006.01.25 22:59close1811.00115.830.00115.884.3213619.82
3652006.01.26 20:30buy1831.00116.440.00116.54
3662006.01.26 20:30buy1842.00116.390.00116.49
3672006.01.26 20:38buy1854.00116.340.00116.44
3682006.01.26 22:57t/p1854.00116.440.00116.4434.3513654.17
3692006.01.26 22:57close1842.00116.440.00116.498.5913662.76
3702006.01.26 22:57close1831.00116.440.00116.540.0013662.76
3712006.01.26 23:15buy1861.00116.480.00116.58
3722006.01.27 00:12buy1872.00116.420.00116.52
3732006.01.27 00:12buy1884.00116.370.00116.47
3742006.01.27 00:36buy1898.00116.300.00116.40
3752006.01.27 00:38buy19016.00116.240.00116.34
3762006.01.27 01:09t/p19016.00116.340.00116.34137.5213800.28
3772006.01.27 01:09close1898.00116.350.00116.4034.3813834.66
3782006.01.27 01:09close1884.00116.350.00116.47-6.8813827.78
3792006.01.27 01:09close1872.00116.350.00116.52-12.0313815.75
3802006.01.27 01:09close1861.00116.350.00116.58-9.9313805.82
3812006.01.27 12:30buy1911.00116.850.00116.95
3822006.01.27 12:37buy1922.00116.800.00116.90
3832006.01.27 13:34buy1934.00116.730.00116.83
3842006.01.27 14:30buy1948.00116.650.00116.75
3852006.01.27 14:30buy19516.00116.590.00116.69
3862006.01.27 16:04t/p19516.00116.690.00116.69137.1213942.94
3872006.01.27 16:04close1948.00116.690.00116.7527.4213970.36
3882006.01.27 16:04close1934.00116.690.00116.83-13.7113956.65
3892006.01.27 16:04close1922.00116.690.00116.90-18.8513937.80
3902006.01.27 16:04close1911.00116.690.00116.95-13.7113924.09
3912006.01.27 17:15buy1961.00117.030.00117.13
3922006.01.27 17:16buy1972.00116.960.00117.06
3932006.01.27 17:20buy1984.00116.900.00117.00
3942006.01.27 17:34buy1998.00116.850.00116.95
3952006.01.27 17:38t/p1998.00116.950.00116.9568.4113992.50
3962006.01.27 17:38close1984.00116.950.00117.0017.1014009.60
3972006.01.27 17:38close1972.00116.950.00117.06-1.7114007.89
3982006.01.27 17:38close1961.00116.950.00117.13-6.8414001.05
3992006.01.27 17:38buy2001.00116.980.00117.08
4002006.01.27 17:50t/p2001.00117.080.00117.088.5314009.58
4012006.01.27 18:00buy2011.00117.180.00117.28
4022006.01.27 18:27t/p2011.00117.280.00117.288.5314018.11
4032006.01.27 18:27buy2021.00117.320.00117.42
4042006.01.27 18:28buy2032.00117.260.00117.36
4052006.01.27 18:45buy2044.00117.210.00117.31
4062006.01.27 19:12t/p2044.00117.310.00117.3134.0914052.20
4072006.01.27 19:12close2032.00117.320.00117.3610.2314062.43
4082006.01.27 19:12close2021.00117.320.00117.420.0014062.43
4092006.01.27 19:12buy2051.00117.350.00117.45
4102006.01.27 20:15buy2062.00117.300.00117.40
4112006.01.27 21:18buy2074.00117.240.00117.34
4122006.01.30 00:23buy2088.00117.180.00117.28
4132006.01.30 00:37buy20916.00117.130.00117.23
4142006.01.30 02:20t/p20916.00117.230.00117.23136.4914198.92
4152006.01.30 02:20close2088.00117.230.00117.2834.1214233.04
4162006.01.30 02:20close2074.00117.230.00117.341.5514234.59
4172006.01.30 02:20close2062.00117.230.00117.40-9.4614225.13
4182006.01.30 02:20close2051.00117.230.00117.45-9.0014216.13
4192006.01.31 13:30sell2101.00117.080.00116.98
4202006.01.31 13:33sell2112.00117.140.00117.04
4212006.01.31 13:44sell2124.00117.190.00117.09
4222006.01.31 13:52sell2138.00117.390.00117.29
4232006.01.31 13:52t/p2138.00117.290.00117.2968.2614284.39
4242006.01.31 14:03sell2148.00117.250.00117.15
4252006.01.31 14:10sell21516.00117.310.00117.21
4262006.01.31 15:54t/p21516.00117.210.00117.21136.5214420.91
4272006.01.31 15:54close2148.00117.200.00117.1534.1314455.04
4282006.01.31 15:54close2124.00117.200.00117.09-3.4114451.63
4292006.01.31 15:54close2112.00117.200.00117.04-10.2414441.39
4302006.01.31 15:54close2101.00117.200.00116.98-10.2414431.15
4312006.02.03 15:30buy2161.00119.400.00119.50
4322006.02.03 15:31buy2172.00119.350.00119.45
4332006.02.03 15:38buy2184.00119.300.00119.40
4342006.02.03 15:44buy2198.00119.240.00119.34
4352006.02.03 15:47buy22016.00119.180.00119.28
4362006.02.03 15:59t/p22016.00119.280.00119.28134.1314565.28
4372006.02.03 15:59close2198.00119.290.00119.3433.5314598.81
4382006.02.03 15:59close2184.00119.290.00119.40-3.3514595.46
4392006.02.03 15:59close2172.00119.290.00119.45-10.0614585.40
4402006.02.03 15:59close2161.00119.290.00119.50-9.2214576.18
4412006.02.03 15:59buy2211.00119.320.00119.42
4422006.02.03 16:00buy2222.00119.270.00119.37
4432006.02.03 16:00buy2234.00119.200.00119.30
4442006.02.03 16:07buy2248.00119.130.00119.23
4452006.02.03 16:21buy22516.00119.070.00119.17
4462006.02.03 16:33t/p22516.00119.170.00119.17134.2514710.43
4472006.02.03 16:33close2248.00119.180.00119.2333.5614743.99
4482006.02.03 16:33close2234.00119.180.00119.30-6.7114737.28
4492006.02.03 16:33close2222.00119.180.00119.37-15.1014722.18
4502006.02.03 16:33close2211.00119.180.00119.42-11.7514710.43
4512006.02.03 16:33buy2261.00119.210.00119.31
4522006.02.03 16:35buy2272.00119.160.00119.26
4532006.02.03 16:57buy2284.00119.100.00119.20
4542006.02.03 17:09buy2298.00119.050.00119.15
4552006.02.03 17:21t/p2298.00119.150.00119.1567.1414777.57
4562006.02.03 17:21close2284.00119.150.00119.2016.7914794.36
4572006.02.03 17:21close2272.00119.150.00119.26-1.6814792.68
4582006.02.03 17:21close2261.00119.150.00119.31-5.0414787.64
4592006.02.03 17:21buy2301.00119.180.00119.28
4602006.02.03 17:23buy2312.00119.130.00119.23
4612006.02.03 17:30buy2324.00119.070.00119.17
4622006.02.03 17:33buy2338.00118.990.00119.09
4632006.02.03 17:36buy23416.00118.930.00119.03
4642006.02.03 18:13t/p23416.00119.030.00119.03134.4114922.05
4652006.02.03 18:13close2338.00119.040.00119.0933.6014955.65
4662006.02.03 18:13close2324.00119.040.00119.17-10.0814945.57
4672006.02.03 18:13close2312.00119.040.00119.23-15.1214930.45
4682006.02.03 18:13close2301.00119.040.00119.28-11.7614918.69
4692006.02.03 19:15buy2351.00119.110.00119.21
4702006.02.03 19:27buy2362.00119.060.00119.16
4712006.02.03 19:43buy2374.00118.990.00119.09
4722006.02.03 20:48buy2388.00118.930.00119.03
4732006.02.03 21:36buy23916.00118.880.00118.98
4742006.02.06 16:03t/p23916.00118.980.00118.98154.3215073.01
4752006.02.06 16:03close2388.00118.980.00119.0343.5415116.55
4762006.02.06 16:03close2374.00118.980.00119.091.6015118.15
4772006.02.06 16:03close2362.00118.980.00119.16-10.9715107.18
4782006.02.06 16:03close2351.00118.980.00119.21-9.6915097.49
4792006.02.07 09:15sell2401.00118.360.00118.26
4802006.02.07 09:54t/p2401.00118.260.00118.268.4615105.95
4812006.02.07 09:54sell2411.00118.230.00118.13
4822006.02.07 10:04t/p2411.00118.130.00118.138.4715114.42
4832006.02.07 10:04sell2421.00118.100.00118.00
4842006.02.07 10:29t/p2421.00118.000.00118.008.4715122.89
4852006.02.07 10:29sell2431.00117.970.00117.87
4862006.02.07 10:30t/p2431.00117.870.00117.878.4815131.37
4872006.02.07 10:30sell2441.00117.840.00117.74
4882006.02.07 10:32t/p2441.00117.740.00117.748.4915139.86
4892006.02.07 10:32sell2451.00117.700.00117.60
4902006.02.07 10:46sell2462.00117.760.00117.66
4912006.02.07 10:47sell2474.00117.840.00117.74
4922006.02.07 11:53sell2488.00117.900.00117.80
4932006.02.07 12:04sell24916.00117.960.00117.86
4942006.02.07 14:48t/p24916.00117.860.00117.86135.7615275.62
4952006.02.07 14:48close2488.00117.850.00117.8033.9415309.56
4962006.02.07 14:48close2474.00117.850.00117.74-3.3915306.17
4972006.02.07 14:48close2462.00117.850.00117.66-15.2715290.90
4982006.02.07 14:48close2451.00117.850.00117.60-12.7315278.17
4992006.02.07 14:48sell2501.00117.820.00117.72
5002006.02.07 15:00sell2512.00117.870.00117.77
5012006.02.07 16:12sell2524.00117.930.00117.83
5022006.02.07 16:17sell2538.00117.980.00117.88
5032006.02.07 16:32sell25416.00118.040.00117.94
5042006.02.07 22:54t/p25416.00117.940.00117.94135.6715413.84
5052006.02.07 22:54close2538.00117.930.00117.8833.9215447.76
5062006.02.07 22:54close2524.00117.930.00117.830.0015447.76
5072006.02.07 22:54close2512.00117.930.00117.77-10.1815437.58
5082006.02.07 22:54close2501.00117.930.00117.72-9.3315428.25
5092006.02.08 15:15buy2551.00118.340.00118.44
5102006.02.08 16:47t/p2551.00118.440.00118.448.4415436.69
5112006.02.08 17:15buy2561.00118.660.00118.76
5122006.02.08 17:31t/p2561.00118.760.00118.768.4215445.11
5132006.02.08 17:31buy2571.00118.790.00118.89
5142006.02.08 17:35buy2582.00118.740.00118.84
5152006.02.08 17:42buy2594.00118.680.00118.78
5162006.02.08 18:50buy2608.00118.630.00118.73
5172006.02.08 21:08buy26116.00118.570.00118.67
5182006.02.09 04:23t/p26116.00118.670.00118.67194.3415639.45
5192006.02.09 04:23close2608.00118.680.00118.7363.4715702.92
5202006.02.09 04:23close2594.00118.680.00118.7814.8815717.80
5212006.02.09 04:23close2582.00118.680.00118.84-2.6715715.13
5222006.02.09 04:23close2571.00118.680.00118.89-5.5515709.58
5232006.02.10 06:45sell2621.00117.830.00117.73
5242006.02.10 06:49sell2632.00117.890.00117.79
5252006.02.10 06:50sell2644.00117.940.00117.84
5262006.02.10 06:52sell2658.00118.000.00117.90
5272006.02.10 07:26t/p2658.00117.900.00117.9067.8615777.44
5282006.02.10 07:26close2644.00117.890.00117.8416.9715794.41
5292006.02.10 07:26close2632.00117.890.00117.790.0015794.41
5302006.02.10 07:26close2621.00117.890.00117.73-5.0915789.32
5312006.02.10 07:26sell2661.00117.860.00117.76
5322006.02.10 08:07sell2672.00117.910.00117.81
5332006.02.10 08:26t/p2672.00117.810.00117.8116.9815806.30
5342006.02.10 08:26close2661.00117.810.00117.764.2415810.54
5352006.02.10 08:26sell2681.00117.780.00117.68
5362006.02.10 08:27t/p2681.00117.680.00117.688.5015819.04
5372006.02.10 08:27sell2691.00117.640.00117.54
5382006.02.10 08:28sell2702.00117.690.00117.59
5392006.02.10 08:43t/p2702.00117.590.00117.5917.0115836.05
5402006.02.10 08:43close2691.00117.580.00117.545.1015841.15
5412006.02.10 08:43sell2711.00117.550.00117.45
5422006.02.10 08:44sell2722.00117.620.00117.52
5432006.02.10 09:17sell2734.00117.680.00117.58
5442006.02.10 09:26sell2748.00117.730.00117.63
5452006.02.10 09:30sell27516.00117.790.00117.69
5462006.02.10 10:26t/p27516.00117.690.00117.69135.9515977.10
5472006.02.10 10:26close2748.00117.690.00117.6327.1916004.29
5482006.02.10 10:26close2734.00117.690.00117.58-3.4016000.89
5492006.02.10 10:26close2722.00117.690.00117.52-11.9015988.99
5502006.02.10 10:26close2711.00117.690.00117.45-11.9015977.09
5512006.02.10 10:26sell2761.00117.660.00117.56
5522006.02.10 10:52t/p2761.00117.560.00117.568.5115985.60
5532006.02.10 10:52sell2771.00117.530.00117.43
5542006.02.10 10:53t/p2771.00117.430.00117.438.5215994.12
5552006.02.10 10:53sell2781.00117.400.00117.30
5562006.02.10 11:00sell2792.00117.460.00117.36
5572006.02.10 11:22sell2804.00117.510.00117.41
5582006.02.10 11:39sell2818.00117.580.00117.48
5592006.02.10 11:59sell28216.00117.640.00117.54
5602006.02.10 12:14t/p28216.00117.540.00117.54136.1416130.26
5612006.02.10 12:14close2818.00117.530.00117.4834.0316164.29
5622006.02.10 12:14close2804.00117.530.00117.41-6.8116157.48
5632006.02.10 12:14close2792.00117.530.00117.36-11.9116145.57
5642006.02.10 12:14close2781.00117.530.00117.30-11.0616134.51
5652006.02.10 12:14sell2831.00117.500.00117.40
5662006.02.10 12:16sell2842.00117.550.00117.45
5672006.02.10 13:18sell2854.00117.620.00117.52
5682006.02.10 14:20sell2868.00117.680.00117.58
5692006.02.10 14:30t/p2868.00117.580.00117.5868.0516202.56
5702006.02.10 14:30close2854.00117.570.00117.5217.0116219.57
5712006.02.10 14:30close2842.00117.570.00117.45-3.4016216.17
5722006.02.10 14:30close2831.00117.570.00117.40-5.9516210.22
5732006.02.10 15:15sell2871.00116.940.00116.84
5742006.02.10 15:19sell2882.00117.010.00116.91
5752006.02.10 15:36sell2894.00117.070.00116.97
5762006.02.10 16:15sell2908.00117.120.00117.02
5772006.02.10 16:20sell29116.00117.180.00117.08
5782006.02.15 15:59t/p29116.00117.080.00117.0864.1816274.40
5792006.02.15 15:59close2908.00117.080.00117.02-8.9116265.49
5802006.02.15 15:59close2894.00117.080.00116.97-21.5416243.95
5812006.02.15 15:59close2882.00117.080.00116.91-21.0216222.93
5822006.02.15 15:59close2871.00117.080.00116.84-16.4916206.44
5832006.02.15 16:45sell2921.00117.570.00117.47
5842006.02.15 16:49t/p2921.00117.470.00117.478.5116214.95
5852006.02.15 16:49sell2931.00117.430.00117.33
5862006.02.15 16:52sell2942.00117.480.00117.38
5872006.02.15 17:21sell2954.00117.560.00117.46
5882006.02.15 17:22sell2968.00117.610.00117.51
5892006.02.15 17:23sell29716.00117.670.00117.57
5902006.02.16 22:29t/p29716.00117.570.00117.5763.6216278.57
5912006.02.16 22:29close2968.00117.560.00117.51-2.2116276.36
5922006.02.16 22:29close2954.00117.560.00117.46-18.1216258.24
5932006.02.16 22:29close2942.00117.560.00117.38-22.6716235.57
5942006.02.16 22:29close2931.00117.560.00117.33-15.5916219.98
5952006.02.17 06:00buy2981.00118.140.00118.24
5962006.02.17 06:31buy2992.00118.080.00118.18
5972006.02.17 06:39buy3004.00118.020.00118.12
5982006.02.17 07:08t/p3004.00118.120.00118.1233.8616253.84
5992006.02.17 07:08close2992.00118.130.00118.188.4616262.30
6002006.02.17 07:08close2981.00118.130.00118.24-0.8516261.45
6012006.02.17 08:15buy3011.00118.040.00118.14
6022006.02.17 08:16buy3022.00117.970.00118.07
6032006.02.17 08:18buy3034.00117.920.00118.02
6042006.02.17 08:18buy3048.00117.870.00117.97
6052006.02.17 09:09t/p3048.00117.970.00117.9767.8016329.25
6062006.02.17 09:09close3034.00117.980.00118.0220.3416349.59
6072006.02.17 09:09close3022.00117.980.00118.071.7016351.29
6082006.02.17 09:09close3011.00117.980.00118.14-5.0916346.20
6092006.02.17 13:30buy3051.00118.720.00118.82
6102006.02.17 13:38buy3062.00118.670.00118.77
6112006.02.17 13:58t/p3062.00118.770.00118.7716.8416363.04
6122006.02.17 13:58close3051.00118.780.00118.825.0516368.09
6132006.02.17 13:58buy3071.00118.810.00118.91
6142006.02.17 14:04buy3082.00118.740.00118.84
6152006.02.17 14:09buy3094.00118.680.00118.78
6162006.02.17 14:33buy3108.00118.630.00118.73
6172006.02.17 14:34buy31116.00118.570.00118.67
6182006.02.17 15:30t/p31116.00118.670.00118.67134.8116502.90
6192006.02.17 15:30close3108.00118.690.00118.7340.4416543.34
6202006.02.17 15:30close3094.00118.690.00118.783.3716546.71
6212006.02.17 15:30close3082.00118.690.00118.84-8.4216538.29
6222006.02.17 15:30close3071.00118.690.00118.91-10.1116528.18
6232006.02.17 15:45buy3121.00118.620.00118.72
6242006.02.17 15:48buy3132.00118.560.00118.66
6252006.02.17 15:51buy3144.00118.500.00118.60
6262006.02.17 16:20buy3158.00118.450.00118.55
6272006.02.17 16:21buy31616.00118.390.00118.49
6282006.02.17 18:30t/p31616.00118.490.00118.49135.0216663.20
6292006.02.17 18:30close3158.00118.500.00118.5533.7616696.96
6302006.02.17 18:30close3144.00118.500.00118.600.0016696.96
6312006.02.17 18:30close3132.00118.500.00118.66-10.1316686.83
6322006.02.17 18:30close3121.00118.500.00118.72-10.1316676.70
6332006.02.17 21:15sell3171.00118.170.00118.07
6342006.02.17 21:34sell3182.00118.220.00118.12
6352006.02.17 22:32t/p3182.00118.120.00118.1216.9316693.63
6362006.02.17 22:32close3171.00118.120.00118.074.2316697.86
6372006.02.23 06:00sell3191.00117.690.00117.59
6382006.02.23 06:18t/p3191.00117.590.00117.598.5016706.36
6392006.02.23 06:18sell3201.00117.560.00117.46
6402006.02.23 06:19sell3212.00117.620.00117.52
6412006.02.23 06:31sell3224.00117.680.00117.58
6422006.02.23 06:38sell3238.00117.740.00117.64
6432006.02.23 06:50t/p3238.00117.640.00117.6468.0216774.38
6442006.02.23 06:50close3224.00117.620.00117.5820.4116794.79
6452006.02.23 06:50close3212.00117.620.00117.520.0016794.79
6462006.02.23 06:50close3201.00117.620.00117.46-5.1016789.69
6472006.02.23 06:50sell3241.00117.590.00117.49
6482006.02.23 06:59sell3252.00117.640.00117.54
6492006.02.23 07:07t/p3252.00117.540.00117.5417.0216806.71
6502006.02.23 07:07close3241.00117.530.00117.495.1016811.81
6512006.02.23 07:07sell3261.00117.500.00117.40
6522006.02.23 07:11t/p3261.00117.400.00117.408.5216820.33
6532006.02.23 07:11sell3271.00117.360.00117.26
6542006.02.23 07:13sell3282.00117.410.00117.31
6552006.02.23 07:30sell3294.00117.470.00117.37
6562006.02.23 07:51sell3308.00117.530.00117.43
6572006.02.23 08:31sell33116.00117.580.00117.48
6582006.02.23 09:35t/p33116.00117.480.00117.48136.1916956.52
6592006.02.23 09:35close3308.00117.480.00117.4334.0516990.57
6602006.02.23 09:35close3294.00117.480.00117.37-3.4016987.17
6612006.02.23 09:35close3282.00117.480.00117.31-11.9216975.25
6622006.02.23 09:35close3271.00117.480.00117.26-10.2116965.04
6632006.02.23 09:35sell3321.00117.450.00117.35
6642006.02.23 09:39t/p3321.00117.350.00117.358.5216973.56
6652006.02.23 09:39sell3331.00117.320.00117.22
6662006.02.23 09:49sell3342.00117.370.00117.27
6672006.02.23 09:52sell3354.00117.430.00117.33
6682006.02.23 10:06t/p3354.00117.330.00117.3334.0917007.65
6692006.02.23 10:06close3342.00117.320.00117.278.5217016.17
6702006.02.23 10:06close3331.00117.320.00117.220.0017016.17
6712006.02.23 10:06sell3361.00117.290.00117.19
6722006.02.23 10:12t/p3361.00117.190.00117.198.5317024.70
6732006.02.23 10:12sell3371.00117.160.00117.06
6742006.02.23 10:29sell3382.00117.220.00117.12
6752006.02.23 11:43t/p3382.00117.120.00117.1217.0817041.78
6762006.02.23 11:43close3371.00117.120.00117.063.4217045.20
6772006.02.23 11:43sell3391.00117.090.00116.99
6782006.02.23 11:56t/p3391.00116.990.00116.998.5517053.75
6792006.02.23 11:56sell3401.00116.960.00116.86
6802006.02.23 12:05sell3412.00117.010.00116.91
6812006.02.23 12:10sell3424.00117.070.00116.97
6822006.02.23 12:12sell3438.00117.120.00117.02
6832006.02.23 12:41t/p3438.00117.020.00117.0268.3617122.11
6842006.02.23 12:41close3424.00117.020.00116.9717.0917139.20
6852006.02.23 12:41close3412.00117.020.00116.91-1.7117137.49
6862006.02.23 12:41close3401.00117.020.00116.86-5.1317132.36
6872006.02.23 12:41sell3441.00116.990.00116.89
6882006.02.23 12:52sell3452.00117.040.00116.94
6892006.02.23 13:10sell3464.00117.100.00117.00
6902006.02.23 13:46sell3478.00117.150.00117.05
6912006.02.23 14:03t/p3478.00117.050.00117.0568.3617200.72
6922006.02.23 14:03close3464.00117.040.00117.0020.5017221.22
6932006.02.23 14:03close3452.00117.040.00116.940.0017221.22
6942006.02.23 14:03close3441.00117.040.00116.89-4.2717216.95
6952006.02.23 14:03sell3481.00117.010.00116.91
6962006.02.23 14:19t/p3481.00116.910.00116.918.5517225.50
6972006.02.23 15:15sell3491.00116.780.00116.68
6982006.02.23 15:15sell3502.00116.830.00116.73
6992006.02.23 15:15sell3514.00116.900.00116.80
7002006.02.23 15:19sell3528.00116.960.00116.86
7012006.02.23 15:21sell35316.00117.010.00116.91
7022006.02.23 18:12t/p35316.00116.910.00116.91136.8617362.36
7032006.02.23 18:12close3528.00116.910.00116.8634.2117396.57
7042006.02.23 18:12close3514.00116.910.00116.80-3.4217393.15
7052006.02.23 18:12close3502.00116.910.00116.73-13.6917379.46
7062006.02.23 18:12close3491.00116.910.00116.68-11.1217368.34
7072006.02.27 02:30sell3541.00116.300.00116.20
7082006.02.27 02:54t/p3541.00116.200.00116.208.6117376.95
7092006.02.27 02:54sell3551.00116.170.00116.07
7102006.02.27 02:56t/p3551.00116.070.00116.078.6217385.57
7112006.02.27 02:56sell3561.00116.020.00115.92
7122006.02.27 02:58t/p3561.00115.920.00115.928.6317394.20
7132006.02.27 02:58sell3571.00115.880.00115.78
7142006.02.27 02:59t/p3571.00115.780.00115.788.6417402.84
7152006.02.27 02:59sell3581.00115.720.00115.62
7162006.02.27 02:59sell3592.00115.780.00115.68
7172006.02.27 03:00sell3604.00115.840.00115.74
7182006.02.27 03:01sell3618.00115.900.00115.80
7192006.02.27 03:14sell36216.00115.960.00115.86
7202006.02.27 04:48t/p36216.00115.860.00115.86138.1417540.98
7212006.02.27 04:48close3618.00115.830.00115.8048.3417589.32
7222006.02.27 04:48close3604.00115.830.00115.743.4517592.77
7232006.02.27 04:48close3592.00115.830.00115.68-8.6317584.14
7242006.02.27 04:48close3581.00115.830.00115.62-9.5017574.64
7252006.02.27 04:48sell3631.00115.800.00115.70
7262006.02.27 04:55sell3642.00115.860.00115.76
7272006.02.27 05:05sell3654.00115.920.00115.82
7282006.02.27 05:11sell3668.00115.990.00115.89
7292006.02.27 05:28t/p3668.00115.890.00115.8969.0417643.68
7302006.02.27 05:28close3654.00115.880.00115.8213.8117657.49
7312006.02.27 05:28close3642.00115.880.00115.76-3.4517654.04
7322006.02.27 05:28close3631.00115.880.00115.70-6.9017647.14
7332006.02.27 05:28sell3671.00115.850.00115.75
7342006.02.27 05:32sell3682.00115.900.00115.80
7352006.02.27 05:35sell3694.00115.980.00115.88
7362006.02.27 05:39sell3708.00116.040.00115.94
7372006.02.27 06:03sell37116.00116.100.00116.00
7382006.02.27 17:30t/p37116.00116.000.00116.00137.9617785.10
7392006.02.27 17:30close3708.00115.980.00115.9441.3917826.49
7402006.02.27 17:30close3694.00115.980.00115.880.0017826.49
7412006.02.27 17:30close3682.00115.980.00115.80-13.7917812.70
7422006.02.27 17:30close3671.00115.980.00115.75-11.2117801.49
7432006.02.28 21:00sell3721.00115.720.00115.62
7442006.02.28 21:14sell3732.00115.780.00115.68
7452006.03.01 00:03sell3744.00115.830.00115.73
7462006.03.01 00:18sell3758.00115.900.00115.80
7472006.03.01 00:25t/p3758.00115.800.00115.8069.0917870.58
7482006.03.01 00:25close3744.00115.800.00115.7310.3617880.94
7492006.03.01 00:25close3732.00115.800.00115.68-6.4717874.47
7502006.03.01 00:25close3721.00115.800.00115.62-8.4217866.05
7512006.03.01 12:30buy3761.00116.280.00116.38
7522006.03.01 12:36buy3772.00116.230.00116.33
7532006.03.01 12:39buy3784.00116.170.00116.27
7542006.03.01 13:17buy3798.00116.120.00116.22
7552006.03.01 13:39buy38016.00116.050.00116.15
7562006.03.01 17:53t/p38016.00116.150.00116.15137.7518003.80
7572006.03.01 17:53close3798.00116.150.00116.2220.6718024.47
7582006.03.01 17:53close3784.00116.150.00116.27-6.8918017.58
7592006.03.01 17:53close3772.00116.150.00116.33-13.7718003.81
7602006.03.01 17:53close3761.00116.150.00116.38-11.1917992.62
7612006.03.03 05:00buy3811.00116.490.00116.59
7622006.03.03 06:09buy3822.00116.430.00116.53
7632006.03.03 06:13buy3834.00116.380.00116.48
7642006.03.03 08:52buy3848.00116.320.00116.42
7652006.03.03 08:53buy38516.00116.270.00116.37
7662006.03.03 09:24t/p38516.00116.370.00116.37137.5018130.12
7672006.03.03 09:24close3848.00116.370.00116.4234.3718164.49
7682006.03.03 09:24close3834.00116.370.00116.48-3.4418161.05
7692006.03.03 09:24close3822.00116.370.00116.53-10.3118150.74
7702006.03.03 09:24close3811.00116.370.00116.59-10.3118140.43
7712006.03.06 05:45buy3861.00117.020.00117.12
7722006.03.06 05:47t/p3861.00117.120.00117.128.5418148.97
7732006.03.06 05:47buy3871.00117.150.00117.25
7742006.03.06 05:48buy3882.00117.100.00117.20
7752006.03.06 06:04buy3894.00117.050.00117.15
7762006.03.06 07:05buy3908.00116.980.00117.08
7772006.03.06 07:59buy39116.00116.920.00117.02
7782006.03.06 08:27t/p39116.00117.020.00117.02136.7318285.70
7792006.03.06 08:27close3908.00117.020.00117.0827.3518313.05
7802006.03.06 08:27close3894.00117.020.00117.15-10.2518302.80
7812006.03.06 08:27close3882.00117.020.00117.20-13.6718289.13
7822006.03.06 08:27close3871.00117.020.00117.25-11.1118278.02
7832006.03.06 08:27buy3921.00117.050.00117.15
7842006.03.06 08:28buy3932.00116.990.00117.09
7852006.03.06 08:29buy3944.00116.930.00117.03
7862006.03.06 09:15buy3958.00116.880.00116.98
7872006.03.06 10:04t/p3958.00116.980.00116.9868.3918346.41
7882006.03.06 10:04close3944.00116.980.00117.0317.1018363.51
7892006.03.06 10:04close3932.00116.980.00117.09-1.7118361.80
7902006.03.06 10:04close3921.00116.980.00117.15-5.9818355.82
7912006.03.06 15:30buy3961.00117.460.00117.56
7922006.03.06 15:43buy3972.00117.410.00117.51
7932006.03.06 15:56buy3984.00117.350.00117.45
7942006.03.06 16:19t/p3984.00117.450.00117.4534.0518389.87
7952006.03.06 16:19close3972.00117.460.00117.518.5118398.38
7962006.03.06 16:19close3961.00117.460.00117.560.0018398.38
7972006.03.06 16:45buy3991.00117.470.00117.57
7982006.03.06 18:15buy4002.00117.420.00117.52
7992006.03.06 18:45t/p4002.00117.520.00117.5217.0218415.40
8002006.03.06 18:45close3991.00117.530.00117.575.1018420.50
8012006.03.09 12:00sell4011.00117.240.00117.14
8022006.03.09 12:41sell4022.00117.300.00117.20
8032006.03.09 13:51sell4034.00117.360.00117.26
8042006.03.09 13:52sell4048.00117.420.00117.32
8052006.03.09 14:00sell40516.00117.470.00117.37
8062006.03.14 17:29t/p40516.00117.370.00117.3763.8418484.34
8072006.03.14 17:29close4048.00117.370.00117.32-2.1618482.18
8082006.03.14 17:29close4034.00117.370.00117.26-21.5318460.65
8092006.03.14 17:29close4022.00117.370.00117.20-20.9918439.66
8102006.03.14 17:29close4011.00117.370.00117.14-15.6118424.05
8112006.03.14 17:29sell4061.00117.340.00117.24
8122006.03.14 17:30sell4072.00117.390.00117.29
8132006.03.14 17:38sell4084.00117.440.00117.34
8142006.03.14 17:40sell4098.00117.500.00117.40
8152006.03.14 17:56t/p4098.00117.400.00117.4068.1518492.20
8162006.03.14 17:56close4084.00117.390.00117.3417.0418509.24
8172006.03.14 17:56close4072.00117.390.00117.290.0018509.24
8182006.03.14 17:56close4061.00117.390.00117.24-4.2618504.98
8192006.03.14 17:56sell4101.00117.360.00117.26
8202006.03.14 18:55sell4112.00117.410.00117.31
8212006.03.14 19:32sell4124.00117.470.00117.37
8222006.03.14 21:53sell4138.00117.530.00117.43
8232006.03.14 22:41sell41416.00117.580.00117.48
8242006.03.15 02:18t/p41416.00117.480.00117.48112.0418617.02
8252006.03.15 02:18close4138.00117.480.00117.4321.9718638.99
8262006.03.15 02:18close4124.00117.480.00117.37-9.4418629.55
8272006.03.15 02:18close4112.00117.480.00117.31-14.9418614.61
8282006.03.15 02:18close4101.00117.480.00117.26-11.7218602.89
8292006.03.16 15:15sell4151.00117.180.00117.08
8302006.03.16 15:15sell4162.00117.240.00117.14
8312006.03.16 15:44t/p4162.00117.140.00117.1417.0718619.96
8322006.03.16 15:44close4151.00117.130.00117.084.2718624.23
8332006.03.16 15:44sell4171.00117.100.00117.00
8342006.03.16 15:44sell4182.00117.150.00117.05
8352006.03.16 15:46sell4194.00117.210.00117.11
8362006.03.16 16:05t/p4194.00117.110.00117.1134.1518658.38
8372006.03.16 16:05close4182.00117.100.00117.058.5418666.92
8382006.03.16 16:05close4171.00117.100.00117.000.0018666.92
8392006.03.16 16:05sell4201.00117.070.00116.97
8402006.03.16 16:07t/p4201.00116.970.00116.978.5518675.47
8412006.03.16 16:07sell4211.00116.930.00116.83
8422006.03.16 16:09sell4222.00116.990.00116.89
8432006.03.16 16:17sell4234.00117.040.00116.94
8442006.03.16 16:18sell4248.00117.110.00117.01
8452006.03.16 16:20sell42516.00117.160.00117.06
8462006.03.16 17:14t/p42516.00117.060.00117.06136.7118812.18
8472006.03.16 17:14close4248.00117.040.00117.0147.8518860.03
8482006.03.16 17:14close4234.00117.040.00116.940.0018860.03
8492006.03.16 17:14close4222.00117.040.00116.89-8.5418851.49
8502006.03.16 17:14close4211.00117.040.00116.83-9.4018842.09
8512006.03.16 17:30sell4261.00117.160.00117.06
8522006.03.16 18:08t/p4261.00117.060.00117.068.5418850.63
8532006.03.16 18:45sell4271.00116.890.00116.79
8542006.03.16 18:58sell4282.00116.940.00116.84
8552006.03.16 19:03sell4294.00117.000.00116.90
8562006.03.16 19:04sell4308.00117.050.00116.95
8572006.03.16 19:11t/p4308.00116.950.00116.9568.4118919.04
8582006.03.16 19:11close4294.00116.940.00116.9020.5218939.56
8592006.03.16 19:11close4282.00116.940.00116.840.0018939.56
8602006.03.16 19:11close4271.00116.940.00116.79-4.2818935.28
8612006.03.16 19:11sell4311.00116.910.00116.81
8622006.03.16 19:15sell4322.00116.970.00116.87
8632006.03.16 20:03t/p4322.00116.870.00116.8717.1118952.39
8642006.03.16 20:03close4311.00116.870.00116.813.4218955.81
8652006.03.16 20:03sell4331.00116.840.00116.74
8662006.03.16 20:08sell4342.00116.890.00116.79
8672006.03.17 00:17sell4354.00116.940.00116.84
8682006.03.17 01:11t/p4354.00116.840.00116.8434.2418990.05
8692006.03.17 01:11close4342.00116.840.00116.795.5418995.59
8702006.03.17 01:11close4331.00116.840.00116.74-1.5118994.08
8712006.03.17 14:15sell4361.00116.060.00115.96
8722006.03.17 14:34t/p4361.00115.960.00115.968.6319002.71
8732006.03.17 14:34sell4371.00115.920.00115.82
8742006.03.17 14:40sell4382.00115.970.00115.87
8752006.03.17 14:46t/p4382.00115.870.00115.8717.2619019.97
8762006.03.17 14:46close4371.00115.870.00115.824.3219024.29
8772006.03.17 14:46sell4391.00115.840.00115.74
8782006.03.17 14:49t/p4391.00115.740.00115.748.6419032.93
8792006.03.17 14:49sell4401.00115.700.00115.60
8802006.03.17 14:50sell4412.00115.750.00115.65
8812006.03.17 14:51sell4424.00115.830.00115.73
8822006.03.17 14:55sell4438.00115.900.00115.80
8832006.03.17 15:04sell44416.00115.970.00115.87
8842006.03.17 17:56t/p44416.00115.870.00115.87138.0819171.01
8852006.03.17 17:56close4438.00115.870.00115.8020.7219191.73
8862006.03.17 17:56close4424.00115.870.00115.73-13.8119177.92
8872006.03.17 17:56close4412.00115.870.00115.65-20.7119157.21
8882006.03.17 17:56close4401.00115.870.00115.60-14.6719142.54
8892006.03.20 04:30buy4451.00116.370.00116.47
8902006.03.20 05:19buy4462.00116.310.00116.41
8912006.03.20 05:43buy4474.00116.250.00116.35
8922006.03.20 06:41buy4488.00116.200.00116.30
8932006.03.20 07:45t/p4488.00116.300.00116.3068.7919211.33
8942006.03.20 07:45close4474.00116.300.00116.3517.2019228.53
8952006.03.20 07:45close4462.00116.300.00116.41-1.7219226.81
8962006.03.20 07:45close4451.00116.300.00116.47-6.0219220.79
8972006.03.20 15:15sell4491.00115.590.00115.49
8982006.03.20 15:17sell4502.00115.640.00115.54
8992006.03.20 15:25sell4514.00115.690.00115.59
9002006.03.20 15:29sell4528.00115.750.00115.65
9012006.03.20 15:31sell45316.00115.820.00115.72
9022006.04.24 00:01t/p45316.00115.720.00115.72-707.3318513.46
9032006.04.24 00:01close4528.00115.710.00115.65-395.1418118.32
9042006.04.24 00:01close4514.00115.710.00115.59-218.3117900.01
9052006.04.24 00:01close4502.00115.710.00115.54-117.8017782.21
9062006.04.24 00:01close4491.00115.710.00115.49-63.2217718.99
9072006.04.24 00:30sell4541.00115.580.00115.48
9082006.04.24 00:33sell4552.00115.640.00115.54
9092006.04.24 00:35sell4564.00115.690.00115.59
9102006.04.24 00:41sell4578.00115.760.00115.66
9112006.04.24 01:13sell45816.00115.820.00115.72
9122006.04.24 02:59t/p45816.00115.720.00115.72138.2717857.26
9132006.04.24 02:59close4578.00115.710.00115.6634.5717891.83
9142006.04.24 02:59close4564.00115.710.00115.59-6.9117884.92
9152006.04.24 02:59close4552.00115.710.00115.54-12.1017872.82
9162006.04.24 02:59close4541.00115.710.00115.48-11.2317861.59
9172006.04.24 02:59sell4591.00115.680.00115.58
9182006.04.24 03:06sell4602.00115.730.00115.63
9192006.04.24 03:27sell4614.00115.790.00115.69
9202006.04.24 07:13t/p4614.00115.690.00115.6934.5817896.17
9212006.04.24 07:13close4602.00115.680.00115.638.6417904.81
9222006.04.24 07:13close4591.00115.680.00115.580.0017904.81
9232006.04.24 07:13sell4621.00115.650.00115.55
9242006.04.24 07:19sell4632.00115.710.00115.61
9252006.04.24 08:32t/p4632.00115.610.00115.6117.3017922.11
9262006.04.24 08:32close4621.00115.600.00115.554.3317926.44
9272006.04.24 09:45sell4641.00114.880.00114.78
9282006.04.24 09:46sell4652.00114.950.00114.85
9292006.04.24 10:00sell4664.00115.010.00114.91
9302006.04.24 10:01sell4678.00115.080.00114.98
9312006.04.24 10:11t/p4678.00114.980.00114.9869.5817996.02
9322006.04.24 10:11close4664.00114.980.00114.9110.4418006.46
9332006.04.24 10:11close4652.00114.980.00114.85-5.2218001.24
9342006.04.24 10:11close4641.00114.980.00114.78-8.7017992.54
9352006.04.24 10:11sell4681.00114.950.00114.85
9362006.04.24 10:12sell4692.00115.000.00114.90
9372006.04.24 10:12sell4704.00115.050.00114.95
9382006.04.24 10:15sell4718.00115.120.00115.02
9392006.04.24 10:16sell47216.00115.180.00115.08
9402006.04.24 10:19t/p47216.00115.080.00115.08139.0918131.63
9412006.04.24 10:19close4718.00115.030.00115.0262.5918194.22
9422006.04.24 10:19close4704.00115.030.00114.956.9618201.18
9432006.04.24 10:19close4692.00115.030.00114.90-5.2218195.96
9442006.04.24 10:19close4681.00115.030.00114.85-6.9518189.01
9452006.04.24 10:19sell4731.00115.000.00114.90
9462006.04.24 10:19sell4742.00115.060.00114.96
9472006.04.24 10:34sell4754.00115.110.00115.01
9482006.04.24 10:40sell4768.00115.160.00115.06
9492006.04.24 11:07sell47716.00115.220.00115.12
9502006.04.24 12:11t/p47716.00115.120.00115.12138.9818327.99
9512006.04.24 12:11close4768.00115.120.00115.0627.8018355.79
9522006.04.24 12:11close4754.00115.120.00115.01-3.4718352.32
9532006.04.24 12:11close4742.00115.120.00114.96-10.4218341.90
9542006.04.24 12:11close4731.00115.120.00114.90-10.4218331.48
9552006.04.24 12:30sell4781.00115.140.00115.04
9562006.04.24 13:03t/p4781.00115.040.00115.048.6918340.17
9572006.04.24 13:03sell4791.00114.990.00114.89
9582006.04.24 13:09sell4802.00115.040.00114.94
9592006.04.24 13:56t/p4802.00114.940.00114.9417.4018357.57
9602006.04.24 13:56close4791.00114.940.00114.894.3518361.92
9612006.04.24 13:56sell4811.00114.910.00114.81
9622006.04.24 14:15sell4822.00114.970.00114.87
9632006.04.24 14:25t/p4822.00114.870.00114.8717.4118379.33
9642006.04.24 14:25close4811.00114.870.00114.813.4818382.81
9652006.04.24 14:25sell4831.00114.840.00114.74
9662006.04.24 14:27sell4842.00114.890.00114.79
9672006.04.24 14:34sell4854.00114.940.00114.84
9682006.04.24 14:34sell4868.00115.000.00114.90
9692006.04.24 14:38sell48716.00115.050.00114.95
9702006.04.24 15:37t/p48716.00114.950.00114.95139.1918522.00
9712006.04.24 15:37close4868.00114.950.00114.9034.8018556.80
9722006.04.24 15:37close4854.00114.950.00114.84-3.4818553.32
9732006.04.24 15:37close4842.00114.950.00114.79-10.4418542.88
9742006.04.24 15:37close4831.00114.950.00114.74-9.5718533.31
9752006.04.24 15:37sell4881.00114.920.00114.82
9762006.04.24 15:37sell4892.00114.970.00114.87
9772006.04.24 15:37sell4904.00115.030.00114.93
9782006.04.24 15:43t/p4904.00114.930.00114.9334.8118568.12
9792006.04.24 15:43close4892.00114.920.00114.878.7018576.82
9802006.04.24 15:43close4881.00114.920.00114.820.0018576.82
9812006.04.24 15:43sell4911.00114.890.00114.79
9822006.04.24 16:02sell4922.00114.940.00114.84
9832006.04.24 18:12t/p4922.00114.840.00114.8417.4218594.24
9842006.04.24 18:12close4911.00114.830.00114.795.2218599.46
9852006.04.24 18:45sell4931.00114.460.00114.36
9862006.04.24 18:45sell4942.00114.510.00114.41
9872006.04.24 20:09t/p4942.00114.410.00114.4117.4818616.94
9882006.04.24 20:09close4931.00114.410.00114.364.3718621.31
9892006.04.24 20:30sell4951.00114.370.00114.27
9902006.04.24 20:38t/p4951.00114.270.00114.278.7518630.06
9912006.04.24 20:38sell4961.00114.240.00114.14
9922006.04.24 20:53sell4972.00114.290.00114.19
9932006.04.24 20:56sell4984.00114.350.00114.25
9942006.04.24 21:03sell4998.00114.410.00114.31
9952006.04.24 21:48sell50016.00114.470.00114.37
9962006.04.25 02:24t/p50016.00114.370.00114.37115.7618745.82
9972006.04.25 02:24close4998.00114.350.00114.3129.9018775.72
9982006.04.25 02:24close4984.00114.350.00114.25-6.0418769.68
9992006.04.25 02:24close4972.00114.350.00114.19-13.5118756.17
10002006.04.25 02:24close4961.00114.350.00114.14-11.1318745.04
10012006.04.27 17:00sell5011.00113.970.00113.87
10022006.04.27 17:06sell5022.00114.030.00113.93
10032006.04.27 17:17sell5034.00114.080.00113.98
10042006.04.27 17:35t/p5034.00113.980.00113.9835.1018780.14
10052006.04.27 17:35close5022.00113.980.00113.938.7718788.91
10062006.04.27 17:35close5011.00113.980.00113.87-0.8818788.03
10072006.04.27 17:35sell5041.00113.950.00113.85
10082006.04.27 17:37sell5052.00114.000.00113.90
10092006.04.27 17:52sell5064.00114.060.00113.96
10102006.04.27 17:52sell5078.00114.130.00114.03
10112006.04.27 17:52sell50816.00114.190.00114.09
10122006.04.27 17:55t/p50816.00114.090.00114.09140.2818928.31
10132006.04.27 17:55close5078.00114.060.00114.0349.1018977.41
10142006.04.27 17:55close5064.00114.060.00113.960.0018977.41
10152006.04.27 17:55close5052.00114.060.00113.90-10.5218966.89
10162006.04.27 17:55close5041.00114.060.00113.85-9.6418957.25
10172006.04.27 17:55sell5091.00114.030.00113.93
10182006.04.27 18:01t/p5091.00113.930.00113.938.7818966.03
10192006.04.27 18:01sell5101.00113.890.00113.79
10202006.04.27 18:17sell5112.00113.950.00113.85
10212006.04.27 18:19sell5124.00114.010.00113.91
10222006.04.27 18:20sell5138.00114.070.00113.97
10232006.04.27 18:25t/p5138.00113.970.00113.9770.2019036.23
10242006.04.27 18:25close5124.00113.960.00113.9117.5519053.78
10252006.04.27 18:25close5112.00113.960.00113.85-1.7619052.02
10262006.04.27 18:25close5101.00113.960.00113.79-6.1419045.88
10272006.04.27 18:25sell5141.00113.930.00113.83
10282006.04.27 18:27sell5152.00113.980.00113.88
10292006.04.27 19:51sell5164.00114.040.00113.94
10302006.04.27 21:08sell5178.00114.100.00114.00
10312006.04.27 21:27sell51816.00114.150.00114.05
10322006.04.28 10:57t/p51816.00114.050.00114.05116.1319162.01
10332006.04.28 10:57close5178.00114.050.00114.0022.9919185.00
10342006.04.28 10:57close5164.00114.050.00113.94-9.5519175.45
10352006.04.28 10:57close5152.00114.050.00113.88-15.2919160.16
10362006.04.28 10:57close5141.00114.050.00113.83-12.0319148.13
10372006.04.28 21:00sell5191.00113.750.00113.65
10382006.04.28 21:41sell5202.00113.800.00113.70
10392006.04.28 21:53sell5214.00113.860.00113.76
10402006.05.01 00:00t/p5202.00113.700.00113.7014.5719162.70
10412006.05.01 00:00t/p5214.00113.760.00113.7629.1519191.85
10422006.05.01 00:00close5191.00113.680.00113.654.6519196.50
10432006.05.01 05:00sell5221.00113.110.00113.01
10442006.05.01 05:22sell5232.00113.160.00113.06
10452006.05.01 07:21t/p5232.00113.060.00113.0617.6919214.19
10462006.05.01 07:21close5221.00113.060.00113.014.4219218.61
10472006.05.01 07:21sell5241.00113.030.00112.93
10482006.05.01 07:29sell5252.00113.080.00112.98
10492006.05.01 09:08sell5264.00113.140.00113.04
10502006.05.01 09:33sell5278.00113.190.00113.09
10512006.05.01 10:41sell52816.00113.250.00113.15
10522006.05.01 13:20t/p52816.00113.150.00113.15141.4119360.02
10532006.05.01 13:20close5278.00113.150.00113.0928.2819388.30
10542006.05.01 13:20close5264.00113.150.00113.04-3.5419384.76
10552006.05.01 13:20close5252.00113.150.00112.98-12.3719372.39
10562006.05.01 13:20close5241.00113.150.00112.93-10.6119361.78
10572006.05.01 16:00sell5291.00112.570.00112.47
10582006.05.01 16:00sell5302.00112.640.00112.54
10592006.05.01 16:00sell5314.00112.720.00112.62
10602006.05.01 16:01sell5328.00112.780.00112.68
10612006.05.01 16:08sell53316.00112.830.00112.73
10622006.05.01 16:23t/p53316.00112.730.00112.73141.9319503.71
10632006.05.01 16:23close5328.00112.730.00112.6835.4819539.19
10642006.05.01 16:23close5314.00112.730.00112.62-3.5519535.64
10652006.05.01 16:23close5302.00112.730.00112.54-15.9719519.67
10662006.05.01 16:23close5291.00112.730.00112.47-14.1919505.48
10672006.05.01 22:00buy5341.00113.270.00113.37
10682006.05.01 23:00t/p5341.00113.370.00113.378.8219514.30
10692006.05.01 23:00buy5351.00113.400.00113.50
10702006.05.01 23:35t/p5351.00113.500.00113.508.8119523.11
10712006.05.01 23:47buy5361.00113.540.00113.64
10722006.05.02 00:04t/p5361.00113.640.00113.6410.0419533.15
10732006.05.02 00:04buy5371.00113.680.00113.78
10742006.05.02 00:35buy5382.00113.630.00113.73
10752006.05.02 00:36buy5394.00113.570.00113.67
10762006.05.02 00:37buy5408.00113.520.00113.62
10772006.05.02 01:10t/p5408.00113.620.00113.6270.4119603.56
10782006.05.02 01:10close5394.00113.620.00113.6717.6019621.16
10792006.05.02 01:10close5382.00113.620.00113.73-1.7619619.40
10802006.05.02 01:10close5371.00113.620.00113.78-5.2819614.12
10812006.05.02 01:30buy5411.00113.630.00113.73
10822006.05.02 01:43t/p5411.00113.730.00113.738.7919622.91
10832006.05.02 01:43buy5421.00113.760.00113.86
10842006.05.02 01:56buy5432.00113.710.00113.81
10852006.05.02 02:00buy5444.00113.660.00113.76
10862006.05.02 02:29t/p5444.00113.760.00113.7635.1619658.07
10872006.05.02 02:29close5432.00113.760.00113.818.7919666.86
10882006.05.02 02:29close5421.00113.760.00113.860.0019666.86
10892006.05.02 02:29buy5451.00113.790.00113.89
10902006.05.02 02:34buy5462.00113.740.00113.84
10912006.05.02 03:02buy5474.00113.670.00113.77
10922006.05.02 03:16buy5488.00113.620.00113.72
10932006.05.02 04:18buy54916.00113.560.00113.66
10942006.05.02 05:08t/p54916.00113.660.00113.66140.7719807.63
10952006.05.02 05:08close5488.00113.660.00113.7228.1619835.79
10962006.05.02 05:08close5474.00113.660.00113.77-3.5219832.27
10972006.05.02 05:08close5462.00113.660.00113.84-14.0819818.19
10982006.05.02 05:08close5451.00113.660.00113.89-11.4419806.75
10992006.05.02 17:15sell5501.00113.240.00113.14
11002006.05.02 17:15sell5512.00113.290.00113.19
11012006.05.02 17:27t/p5512.00113.190.00113.1917.6719824.42
11022006.05.02 17:27close5501.00113.180.00113.145.3019829.72
11032006.05.02 17:27sell5521.00113.150.00113.05
11042006.05.02 17:31sell5532.00113.210.00113.11
11052006.05.02 17:59sell5544.00113.260.00113.16
11062006.05.02 18:03sell5558.00113.320.00113.22
11072006.05.02 18:06sell55616.00113.380.00113.28
11082006.05.02 19:52t/p55616.00113.280.00113.28141.2419970.96
11092006.05.02 19:52close5558.00113.280.00113.2228.2519999.21
11102006.05.02 19:52close5544.00113.280.00113.16-7.0619992.15
11112006.05.02 19:52close5532.00113.280.00113.11-12.3619979.79
11122006.05.02 19:52close5521.00113.280.00113.05-11.4819968.31
11132006.05.04 17:45sell5571.00113.310.00113.21
11142006.05.04 17:49sell5582.00113.360.00113.26
11152006.05.04 17:51sell5594.00113.420.00113.32
11162006.05.04 17:58sell5608.00113.470.00113.37
11172006.05.04 18:04sell56116.00113.530.00113.43
11182006.05.04 21:18t/p56116.00113.430.00113.43141.0620109.37
11192006.05.04 21:18close5608.00113.430.00113.3728.2120137.58
11202006.05.04 21:18close5594.00113.430.00113.32-3.5320134.05
11212006.05.04 21:18close5582.00113.430.00113.26-12.3420121.71
11222006.05.04 21:18close5571.00113.430.00113.21-10.5820111.13
11232006.05.05 15:30sell5621.00112.660.00112.56
11242006.05.05 15:39sell5632.00112.720.00112.62
11252006.05.05 15:41sell5644.00112.780.00112.68
11262006.05.05 15:42sell5658.00112.830.00112.73
11272006.05.05 15:47t/p5658.00112.730.00112.7370.9720182.10
11282006.05.05 15:47close5644.00112.730.00112.6817.7420199.84
11292006.05.05 15:47close5632.00112.730.00112.62-1.7720198.07
11302006.05.05 15:47close5621.00112.730.00112.56-6.2120191.86
11312006.05.05 15:47sell5661.00112.700.00112.60
11322006.05.05 15:50sell5672.00112.750.00112.65
11332006.05.05 16:01t/p5672.00112.650.00112.6517.7520209.61
11342006.05.05 16:01close5661.00112.640.00112.605.3320214.94
11352006.05.05 16:01sell5681.00112.610.00112.51
11362006.05.05 16:02sell5692.00112.660.00112.56
11372006.05.05 16:11t/p5692.00112.560.00112.5617.7720232.71
11382006.05.05 16:11close5681.00112.560.00112.514.4420237.15
11392006.05.05 16:11sell5701.00112.530.00112.43
11402006.05.05 16:27t/p5701.00112.430.00112.438.9020246.05
11412006.05.05 16:27sell5711.00112.380.00112.28
11422006.05.05 16:36sell5722.00112.430.00112.33
11432006.05.05 16:37sell5734.00112.500.00112.40
11442006.05.05 16:47sell5748.00112.550.00112.45
11452006.05.05 16:55t/p5748.00112.450.00112.4571.1420317.19
11462006.05.05 16:55close5734.00112.450.00112.4017.7920334.98
11472006.05.05 16:55close5722.00112.450.00112.33-3.5620331.42
11482006.05.05 16:55close5711.00112.450.00112.28-6.2320325.19
11492006.05.05 16:55sell5751.00112.420.00112.32
11502006.05.05 16:58t/p5751.00112.320.00112.328.9020334.09
11512006.05.05 16:58sell5761.00112.290.00112.19
11522006.05.05 17:00sell5772.00112.350.00112.25
11532006.05.05 17:01sell5784.00112.400.00112.30
11542006.05.05 17:03sell5798.00112.460.00112.36
11552006.05.05 17:08t/p5798.00112.360.00112.3671.2020405.29
11562006.05.05 17:08close5784.00112.360.00112.3014.2420419.53
11572006.05.05 17:08close5772.00112.360.00112.25-1.7820417.75
11582006.05.05 17:08close5761.00112.360.00112.19-6.2320411.52
11592006.05.05 17:08sell5801.00112.330.00112.23
11602006.05.05 17:11sell5812.00112.390.00112.29
11612006.05.05 17:51sell5824.00112.440.00112.34
11622006.05.05 18:13sell5838.00112.510.00112.41
11632006.05.05 18:22sell58416.00112.570.00112.47
11642006.05.05 18:58t/p58416.00112.470.00112.47142.2720553.79
11652006.05.05 18:58close5838.00112.460.00112.4135.5720589.36
11662006.05.05 18:58close5824.00112.460.00112.34-7.1120582.25
11672006.05.05 18:58close5812.00112.460.00112.29-12.4520569.80
11682006.05.05 18:58close5801.00112.460.00112.23-11.5620558.24
11692006.05.05 18:58sell5851.00112.430.00112.33
11702006.05.05 19:17t/p5851.00112.330.00112.338.9020567.14
11712006.05.05 19:17sell5861.00112.300.00112.20
11722006.05.05 19:20sell5872.00112.360.00112.26
11732006.05.05 19:31sell5884.00112.410.00112.31
11742006.05.05 19:38sell5898.00112.470.00112.37
11752006.05.05 20:49t/p5898.00112.370.00112.3771.2020638.34
11762006.05.05 20:49close5884.00112.370.00112.3114.2420652.58
11772006.05.05 20:49close5872.00112.370.00112.26-1.7820650.80
11782006.05.05 20:49close5861.00112.370.00112.20-6.2320644.57
11792006.05.05 20:49sell5901.00112.340.00112.24
11802006.05.05 20:53sell5912.00112.390.00112.29
11812006.05.05 21:00sell5924.00112.440.00112.34
11822006.05.05 21:20sell5938.00112.500.00112.40
11832006.05.05 22:30sell59416.00112.550.00112.45
11842006.05.08 00:00t/p5901.00112.240.00112.247.4320652.00
11852006.05.08 00:00t/p5912.00112.290.00112.2914.8520666.85
11862006.05.08 00:00t/p5924.00112.340.00112.3429.6920696.54
11872006.05.08 00:00t/p5938.00112.400.00112.4059.3820755.92
11882006.05.08 00:00t/p59416.00112.450.00112.45118.7620874.68
11892006.05.08 03:15sell5951.00111.760.00111.66
11902006.05.08 03:33sell5962.00111.820.00111.72
11912006.05.08 03:43sell5974.00111.870.00111.77
11922006.05.08 04:13t/p5974.00111.770.00111.7735.7920910.47
11932006.05.08 04:13close5962.00111.770.00111.728.9520919.42
11942006.05.08 04:13close5951.00111.770.00111.66-0.8920918.53
11952006.05.08 04:15sell5981.00111.690.00111.59
11962006.05.08 08:35sell5992.00111.750.00111.65
11972006.05.08 08:46sell6004.00111.810.00111.71
11982006.05.08 08:55t/p6004.00111.710.00111.7135.8120954.34
11992006.05.08 08:55close5992.00111.700.00111.658.9520963.29
12002006.05.08 08:55close5981.00111.700.00111.59-0.9020962.39
12012006.05.08 09:30sell6011.00111.320.00111.22
12022006.05.08 09:33sell6022.00111.370.00111.27
12032006.05.08 09:39sell6034.00111.430.00111.33
12042006.05.08 09:55t/p6034.00111.330.00111.3335.9320998.32
12052006.05.08 09:55close6022.00111.330.00111.277.1921005.51
12062006.05.08 09:55close6011.00111.330.00111.22-0.9021004.61
12072006.05.08 09:55sell6041.00111.300.00111.20
12082006.05.08 10:08t/p6041.00111.200.00111.208.9921013.60
12092006.05.08 10:08sell6051.00111.170.00111.07
12102006.05.08 11:01sell6062.00111.220.00111.12
12112006.05.08 11:02sell6074.00111.290.00111.19
12122006.05.08 11:11t/p6074.00111.190.00111.1935.9721049.57
12132006.05.08 11:11close6062.00111.180.00111.127.2021056.77
12142006.05.08 11:11close6051.00111.180.00111.07-0.9021055.87
12152006.05.08 11:11sell6081.00111.150.00111.05
12162006.05.08 13:46t/p6081.00111.050.00111.059.0121064.88
12172006.05.08 20:30buy6091.00111.620.00111.72
12182006.05.08 20:33buy6102.00111.560.00111.66
12192006.05.08 20:46t/p6102.00111.660.00111.6617.9121082.79
12202006.05.08 20:46close6091.00111.670.00111.724.4821087.27
12212006.05.08 21:15buy6111.00111.790.00111.89
12222006.05.08 21:31buy6122.00111.740.00111.84
12232006.05.08 22:07buy6134.00111.680.00111.78
12242006.05.08 22:09buy6148.00111.620.00111.72
12252006.05.08 23:31t/p6148.00111.720.00111.7271.6021158.87
12262006.05.08 23:31close6134.00111.730.00111.7817.9021176.77
12272006.05.08 23:31close6122.00111.730.00111.84-1.7921174.98
12282006.05.08 23:31close6111.00111.730.00111.89-5.3721169.61
12292006.05.09 16:30sell6151.00110.980.00110.88
12302006.05.09 16:37sell6162.00111.060.00110.96
12312006.05.09 16:37sell6174.00111.120.00111.02
12322006.05.09 16:37sell6188.00111.180.00111.08
12332006.05.09 16:37t/p6188.00111.080.00111.0872.0421241.65
12342006.05.09 16:37close6174.00111.040.00111.0228.8221270.47
12352006.05.09 16:37close6162.00111.040.00110.963.6021274.07
12362006.05.09 16:37close6151.00111.040.00110.88-5.4021268.67
12372006.05.09 16:37sell6191.00111.010.00110.91
12382006.05.09 16:38sell6202.00111.080.00110.98
12392006.05.09 16:39sell6214.00111.140.00111.04
12402006.05.09 16:42t/p6214.00111.040.00111.0436.0321304.70
12412006.05.09 16:42close6202.00111.030.00110.989.0121313.71
12422006.05.09 16:42close6191.00111.030.00110.91-1.8021311.91
12432006.05.09 16:42sell6221.00111.000.00110.90
12442006.05.09 16:42sell6232.00111.070.00110.97
12452006.05.09 16:43sell6244.00111.120.00111.02
12462006.05.09 16:49sell6258.00111.190.00111.09
12472006.05.09 17:04t/p6258.00111.090.00111.0972.0221383.93
12482006.05.09 17:04close6244.00111.090.00111.0210.8021394.73
12492006.05.09 17:04close6232.00111.090.00110.97-3.6021391.13
12502006.05.09 17:04close6221.00111.090.00110.90-8.1021383.03
12512006.05.09 17:04sell6261.00111.060.00110.96
12522006.05.09 17:18sell6272.00111.110.00111.01
12532006.05.09 17:25sell6284.00111.170.00111.07
12542006.05.09 17:31sell6298.00111.230.00111.13
12552006.05.09 17:55sell63016.00111.310.00111.21
12562006.05.09 19:21t/p63016.00111.210.00111.21143.9021526.93
12572006.05.09 19:21close6298.00111.190.00111.1328.7821555.71
12582006.05.09 19:21close6284.00111.190.00111.07-7.2021548.51
12592006.05.09 19:21close6272.00111.190.00111.01-14.3921534.12
12602006.05.09 19:21close6261.00111.190.00110.96-11.6921522.43
12612006.05.10 11:45sell6311.00110.530.00110.43
12622006.05.10 12:10t/p6311.00110.430.00110.439.0521531.48
12632006.05.10 12:10sell6321.00110.390.00110.29
12642006.05.10 12:45sell6332.00110.440.00110.34
12652006.05.10 14:07sell6344.00110.500.00110.40
12662006.05.10 14:11sell6358.00110.560.00110.46
12672006.05.10 14:16sell63616.00110.620.00110.52
12682006.05.10 14:36t/p63616.00110.520.00110.52144.7721676.25
12692006.05.10 14:36close6358.00110.520.00110.4628.9521705.20
12702006.05.10 14:36close6344.00110.520.00110.40-7.2421697.96
12712006.05.10 14:36close6332.00110.520.00110.34-14.4821683.48
12722006.05.10 14:36close6321.00110.520.00110.29-11.7621671.72
12732006.05.11 02:15buy6371.00111.110.00111.21
12742006.05.11 02:46buy6382.00111.060.00111.16
12752006.05.11 03:05t/p6382.00111.160.00111.1617.9921689.71
12762006.05.11 03:05close6371.00111.160.00111.214.5021694.21
12772006.05.11 03:05buy6391.00111.190.00111.29
12782006.05.11 03:18t/p6391.00111.290.00111.298.9921703.20
12792006.05.11 03:18buy6401.00111.320.00111.42
12802006.05.11 03:35t/p6401.00111.420.00111.428.9821712.18
12812006.05.11 03:35buy6411.00111.450.00111.55
12822006.05.11 03:39buy6422.00111.390.00111.49
12832006.05.11 03:43buy6434.00111.340.00111.44
12842006.05.11 03:46buy6448.00111.280.00111.38
12852006.05.11 04:05buy64516.00111.230.00111.33
12862006.05.11 07:58t/p64516.00111.330.00111.33143.7221855.90
12872006.05.11 07:58close6448.00111.330.00111.3835.9321891.83
12882006.05.11 07:58close6434.00111.330.00111.44-3.5921888.24
12892006.05.11 07:58close6422.00111.330.00111.49-10.7821877.46
12902006.05.11 07:58close6411.00111.330.00111.55-10.7821866.68
12912006.05.11 17:00sell6461.00110.730.00110.63
12922006.05.11 17:11t/p6461.00110.630.00110.639.0421875.72
12932006.05.11 17:11sell6471.00110.600.00110.50
12942006.05.11 17:19t/p6471.00110.500.00110.509.0521884.77
12952006.05.11 17:19sell6481.00110.470.00110.37
12962006.05.11 17:20sell6492.00110.530.00110.43
12972006.05.11 17:34t/p6492.00110.430.00110.4318.1121902.88
12982006.05.11 17:34close6481.00110.420.00110.374.5321907.41
12992006.05.11 17:34sell6501.00110.390.00110.29
13002006.05.11 17:41t/p6501.00110.290.00110.299.0721916.48
13012006.05.11 17:41sell6511.00110.240.00110.14
13022006.05.11 17:41sell6522.00110.290.00110.19
13032006.05.11 17:48sell6534.00110.350.00110.25
13042006.05.11 17:55t/p6534.00110.250.00110.2536.2821952.76
13052006.05.11 17:55close6522.00110.240.00110.199.0721961.83
13062006.05.11 17:55close6511.00110.240.00110.140.0021961.83
13072006.05.11 17:55sell6541.00110.210.00110.11
13082006.05.11 17:59sell6552.00110.260.00110.16
13092006.05.11 18:03t/p6552.00110.160.00110.1618.1621979.99
13102006.05.11 18:03close6541.00110.160.00110.114.5421984.53
13112006.05.11 18:03sell6561.00110.130.00110.03
13122006.05.11 18:04sell6572.00110.180.00110.08
13132006.05.11 18:18sell6584.00110.250.00110.15
13142006.05.11 18:20sell6598.00110.300.00110.20
13152006.05.11 18:25t/p6598.00110.200.00110.2072.6022057.13
13162006.05.11 18:25close6584.00110.190.00110.1521.7822078.91
13172006.05.11 18:25close6572.00110.190.00110.08-1.8222077.09
13182006.05.11 18:25close6561.00110.190.00110.03-5.4522071.64
13192006.05.11 18:25sell6601.00110.160.00110.06
13202006.05.11 18:26sell6612.00110.220.00110.12
13212006.05.11 18:29sell6624.00110.290.00110.19
13222006.05.11 19:17sell6638.00110.350.00110.25
13232006.05.11 19:32sell66416.00110.400.00110.30
13242006.05.12 01:31t/p66416.00110.300.00110.30120.9022192.54
13252006.05.12 01:31close6638.00110.300.00110.2524.1822216.72
13262006.05.12 01:31close6624.00110.300.00110.19-9.6722207.05
13272006.05.12 01:31close6612.00110.300.00110.12-17.5322189.52
13282006.05.12 01:31close6601.00110.300.00110.06-14.2022175.32
13292006.05.12 07:15sell6651.00110.150.00110.05
13302006.05.12 07:19sell6662.00110.210.00110.11
13312006.05.12 07:46t/p6662.00110.110.00110.1118.1622193.48
13322006.05.12 07:46close6651.00110.100.00110.054.5422198.02
13332006.05.12 11:30sell6671.00109.460.00109.36
13342006.05.12 11:41t/p6671.00109.360.00109.369.1522207.17
13352006.05.12 11:41sell6681.00109.320.00109.22
13362006.05.12 11:43sell6692.00109.370.00109.27
13372006.05.12 11:46sell6704.00109.430.00109.33
13382006.05.12 11:52sell6718.00109.480.00109.38
13392006.05.12 11:59sell67216.00109.550.00109.45
13402006.05.12 12:43t/p67216.00109.450.00109.45146.2022353.37
13412006.05.12 12:43close6718.00109.440.00109.3829.2422382.61
13422006.05.12 12:43close6704.00109.440.00109.33-3.6522378.96
13432006.05.12 12:43close6692.00109.440.00109.27-12.7922366.17
13442006.05.12 12:43close6681.00109.440.00109.22-10.9622355.21
13452006.05.12 12:43sell6731.00109.410.00109.31
13462006.05.12 12:50sell6742.00109.470.00109.37
13472006.05.12 12:53sell6754.00109.530.00109.43
13482006.05.12 13:50sell6768.00109.580.00109.48
13492006.05.12 13:59sell67716.00109.640.00109.54
13502006.05.12 14:51t/p67716.00109.540.00109.54146.0722501.28
13512006.05.12 14:51close6768.00109.540.00109.4829.2122530.49
13522006.05.12 14:51close6754.00109.540.00109.43-3.6522526.84
13532006.05.12 14:51close6742.00109.540.00109.37-12.7822514.06
13542006.05.12 14:51close6731.00109.540.00109.31-11.8722502.19
13552006.05.12 17:00buy6781.00110.500.00110.60
13562006.05.12 17:03buy6792.00110.450.00110.55
13572006.05.12 17:04buy6804.00110.390.00110.49
13582006.05.12 17:10buy6818.00110.340.00110.44
13592006.05.12 17:11buy68216.00110.280.00110.38
13602006.05.12 17:26t/p68216.00110.380.00110.38144.9422647.13
13612006.05.12 17:26close6818.00110.390.00110.4436.2422683.37
13622006.05.12 17:26close6804.00110.390.00110.490.0022683.37
13632006.05.12 17:26close6792.00110.390.00110.55-10.8722672.50
13642006.05.12 17:26close6781.00110.390.00110.60-9.9622662.54
13652006.05.12 17:26buy6831.00110.420.00110.52
13662006.05.12 18:00t/p6831.00110.520.00110.529.0522671.59
13672006.05.12 18:00buy6841.00110.560.00110.66
13682006.05.12 18:22buy6852.00110.500.00110.60
13692006.05.12 18:39buy6864.00110.450.00110.55
13702006.05.12 18:57buy6878.00110.380.00110.48
13712006.05.12 19:08buy68816.00110.320.00110.42
13722006.05.15 10:20t/p68816.00110.420.00110.42164.7122836.30
13732006.05.15 10:20close6878.00110.440.00110.4853.3822889.68
13742006.05.15 10:20close6864.00110.440.00110.551.3422891.02
13752006.05.15 10:20close6852.00110.440.00110.60-8.3922882.63
13762006.05.15 10:20close6841.00110.440.00110.66-9.6322873.00
13772006.05.15 10:45buy6891.00110.260.00110.36
13782006.05.15 10:45buy6902.00110.210.00110.31
13792006.05.15 10:58t/p6902.00110.310.00110.3118.1322891.13
13802006.05.15 10:58close6891.00110.310.00110.364.5322895.66
13812006.05.15 10:58buy6911.00110.340.00110.44
13822006.05.15 11:01buy6922.00110.280.00110.38
13832006.05.15 11:02buy6934.00110.220.00110.32
13842006.05.15 11:07buy6948.00110.170.00110.27
13852006.05.15 11:25t/p6948.00110.270.00110.2772.5522968.21
13862006.05.15 11:25close6934.00110.270.00110.3218.1422986.35
13872006.05.15 11:25close6922.00110.270.00110.38-1.8122984.54
13882006.05.15 11:25close6911.00110.270.00110.44-6.3522978.19
13892006.05.15 11:25buy6951.00110.300.00110.40
13902006.05.15 11:27buy6962.00110.230.00110.33
13912006.05.15 11:30buy6974.00110.170.00110.27
13922006.05.15 11:35buy6988.00110.120.00110.22
13932006.05.15 11:37buy69916.00110.060.00110.16
13942006.05.15 12:40t/p69916.00110.160.00110.16145.2323123.42
13952006.05.15 12:40close6988.00110.170.00110.2236.3123159.73
13962006.05.15 12:40close6974.00110.170.00110.270.0023159.73
13972006.05.15 12:40close6962.00110.170.00110.33-10.8923148.84
13982006.05.15 12:40close6951.00110.170.00110.40-11.8023137.04
13992006.05.15 13:00buy7001.00110.390.00110.49
14002006.05.15 13:01buy7012.00110.340.00110.44
14012006.05.15 13:24buy7024.00110.280.00110.38
14022006.05.15 13:51buy7038.00110.230.00110.33
14032006.05.15 14:00buy70416.00110.170.00110.27
14042006.05.15 15:07t/p70416.00110.270.00110.27145.1023282.14
14052006.05.15 15:07close7038.00110.270.00110.3329.0223311.16
14062006.05.15 15:07close7024.00110.270.00110.38-3.6323307.53
14072006.05.15 15:07close7012.00110.270.00110.44-12.7023294.83
14082006.05.15 15:07close7001.00110.270.00110.49-10.8823283.95
14092006.05.15 15:45buy7051.00110.180.00110.28
14102006.05.15 15:53buy7062.00110.120.00110.22
14112006.05.15 15:56t/p7062.00110.220.00110.2218.1523302.10
14122006.05.15 15:56close7051.00110.230.00110.284.5423306.64
14132006.05.15 15:56buy7071.00110.260.00110.36
14142006.05.15 15:58buy7082.00110.210.00110.31
14152006.05.15 16:05t/p7082.00110.310.00110.3118.1323324.77
14162006.05.15 16:05close7071.00110.320.00110.365.4423330.21
14172006.05.15 16:30buy7091.00110.250.00110.35
14182006.05.15 16:38buy7102.00110.190.00110.29
14192006.05.15 16:41buy7114.00110.140.00110.24
14202006.05.15 16:48buy7128.00110.090.00110.19
14212006.05.15 16:54t/p7128.00110.190.00110.1972.5823402.79
14222006.05.15 16:54close7114.00110.220.00110.2429.0323431.82
14232006.05.15 16:54close7102.00110.220.00110.295.4423437.26
14242006.05.15 16:54close7091.00110.220.00110.35-2.7223434.54
14252006.05.16 07:30sell7131.00109.970.00109.87
14262006.05.16 07:58sell7142.00110.030.00109.93
14272006.05.16 08:05sell7154.00110.090.00109.99
14282006.05.16 08:06sell7168.00110.150.00110.05
14292006.05.16 08:08sell71716.00110.210.00110.11
14302006.05.16 14:32t/p71716.00110.110.00110.11145.3223579.86
14312006.05.16 14:32close7168.00110.100.00110.0536.3323616.19
14322006.05.16 14:32close7154.00110.100.00109.99-3.6323612.56
14332006.05.16 14:32close7142.00110.100.00109.93-12.7223599.84
14342006.05.16 14:32close7131.00110.100.00109.87-11.8123588.03
14352006.05.17 16:45buy7181.00109.770.00109.87
14362006.05.17 16:45buy7192.00109.710.00109.81
14372006.05.17 17:02t/p7192.00109.810.00109.8118.2123606.24
14382006.05.17 17:02close7181.00109.820.00109.874.5523610.79
14392006.05.17 17:02buy7201.00109.850.00109.95
14402006.05.17 17:21t/p7201.00109.950.00109.959.0923619.88
14412006.05.17 17:30buy7211.00110.270.00110.37
14422006.05.17 17:32t/p7211.00110.370.00110.379.0623628.94
14432006.05.17 17:32buy7221.00110.400.00110.50
14442006.05.17 17:33buy7232.00110.350.00110.45
14452006.05.17 17:35buy7244.00110.290.00110.39
14462006.05.17 17:35buy7258.00110.240.00110.34
14472006.05.17 17:47t/p7258.00110.340.00110.3472.5023701.44
14482006.05.17 17:47close7244.00110.340.00110.3918.1323719.57
14492006.05.17 17:47close7232.00110.340.00110.45-1.8123717.76
14502006.05.17 17:47close7221.00110.340.00110.50-5.4423712.32
14512006.05.17 17:47buy7261.00110.370.00110.47
14522006.05.17 17:57t/p7261.00110.470.00110.479.0523721.37
14532006.05.17 17:57buy7271.00110.510.00110.61
14542006.05.17 17:59t/p7271.00110.610.00110.619.0423730.41
14552006.05.17 17:59buy7281.00110.640.00110.74
14562006.05.17 18:01t/p7281.00110.740.00110.749.0323739.44
14572006.05.17 18:01buy7291.00110.780.00110.88
14582006.05.17 18:02buy7302.00110.720.00110.82
14592006.05.17 18:03buy7314.00110.670.00110.77
14602006.05.17 18:05buy7328.00110.610.00110.71
14612006.05.17 18:09buy73316.00110.560.00110.66
14622006.05.17 19:55t/p73316.00110.660.00110.66144.5923884.03
14632006.05.17 19:55close7328.00110.660.00110.7136.1523920.18
14642006.05.17 19:55close7314.00110.660.00110.77-3.6123916.57
14652006.05.17 19:55close7302.00110.660.00110.82-10.8423905.73
14662006.05.17 19:55close7291.00110.660.00110.88-10.8423894.89
14672006.05.17 19:55buy7341.00110.690.00110.79
14682006.05.17 20:17t/p7341.00110.790.00110.799.0323903.92
14692006.05.17 20:17buy7351.00110.830.00110.93
14702006.05.17 20:25t/p7351.00110.930.00110.939.0123912.93
14712006.05.17 20:25buy7361.00110.960.00111.06
14722006.05.17 20:31t/p7361.00111.060.00111.069.0023921.93
14732006.05.17 20:31buy7371.00111.090.00111.19
14742006.05.17 20:31t/p7371.00111.190.00111.198.9923930.92
14752006.05.17 20:31buy7381.00111.220.00111.32
14762006.05.17 20:31buy7392.00111.160.00111.26
14772006.05.17 20:34t/p7392.00111.260.00111.2617.9823948.90
14782006.05.17 20:34close7381.00111.260.00111.323.6023952.50
14792006.05.17 20:34buy7401.00111.290.00111.39
14802006.05.17 20:36buy7412.00111.230.00111.33
14812006.05.17 20:46buy7424.00111.170.00111.27
14822006.05.17 20:46buy7438.00111.110.00111.21
14832006.05.17 20:49buy74416.00111.060.00111.16
14842006.05.17 20:52t/p74416.00111.160.00111.16143.9424096.44
14852006.05.17 20:52close7438.00111.160.00111.2135.9824132.42
14862006.05.17 20:52close7424.00111.160.00111.27-3.6024128.82
14872006.05.17 20:52close7412.00111.160.00111.33-12.5924116.23
14882006.05.17 20:52close7401.00111.160.00111.39-11.6924104.54
14892006.05.17 20:52buy7451.00111.190.00111.29
14902006.05.17 20:52buy7462.00111.130.00111.23
14912006.05.17 20:53buy7474.00111.070.00111.17
14922006.05.17 20:53buy7488.00111.020.00111.12
14932006.05.17 20:59buy74916.00110.960.00111.06
14942006.05.17 21:41t/p74916.00111.060.00111.06144.0624248.60
14952006.05.17 21:41close7488.00111.070.00111.1236.0124284.61
14962006.05.17 21:41close7474.00111.070.00111.170.0024284.61
14972006.05.17 21:41close7462.00111.070.00111.23-10.8024273.81
14982006.05.17 21:41close7451.00111.070.00111.29-10.8024263.01
14992006.05.17 21:41buy7501.00111.100.00111.20
15002006.05.17 21:47buy7512.00111.050.00111.15
15012006.05.17 21:56buy7524.00110.980.00111.08
15022006.05.17 22:15buy7538.00110.920.00111.02
15032006.05.17 23:25t/p7538.00111.020.00111.0272.0624335.07
15042006.05.17 23:25close7524.00111.020.00111.0814.4124349.48
15052006.05.17 23:25close7512.00111.020.00111.15-5.4024344.08
15062006.05.17 23:25close7501.00111.020.00111.20-7.2124336.87
15072006.05.17 23:25buy7541.00111.050.00111.15
15082006.05.17 23:58t/p7541.00111.150.00111.159.0024345.87
15092006.05.17 23:58buy7551.00111.190.00111.29
15102006.05.18 00:27buy7562.00111.120.00111.22
15112006.05.18 00:30buy7574.00111.060.00111.16
15122006.05.18 00:49buy7588.00111.000.00111.10
15132006.05.18 00:57buy75916.00110.950.00111.05
15142006.05.18 01:41t/p75916.00111.050.00111.05144.0824489.95
15152006.05.18 01:41close7588.00111.050.00111.1036.0224525.97
15162006.05.18 01:41close7574.00111.050.00111.16-3.6024522.37
15172006.05.18 01:41close7562.00111.050.00111.22-12.6124509.76
15182006.05.18 01:41close7551.00111.050.00111.29-8.8924500.87
15192006.05.18 02:15buy7601.00110.930.00111.03
15202006.05.18 02:20buy7612.00110.870.00110.97
15212006.05.18 02:23buy7624.00110.810.00110.91
15222006.05.18 02:24buy7638.00110.750.00110.85
15232006.05.18 02:26buy76416.00110.700.00110.80
15242006.05.18 02:36t/p76416.00110.800.00110.80144.4124645.28
15252006.05.18 02:36close7638.00110.800.00110.8536.1024681.38
15262006.05.18 02:36close7624.00110.800.00110.91-3.6124677.77
15272006.05.18 02:36close7612.00110.800.00110.97-12.6424665.13
15282006.05.18 02:36close7601.00110.800.00111.03-11.7324653.40
15292006.05.18 07:30sell7651.00110.660.00110.56
15302006.05.18 07:48sell7662.00110.720.00110.62
15312006.05.18 07:52sell7674.00110.780.00110.68
15322006.05.18 08:03sell7688.00110.830.00110.73
15332006.05.18 08:15t/p7688.00110.730.00110.7372.2524725.65
15342006.05.18 08:15close7674.00110.730.00110.6818.0624743.71
15352006.05.18 08:15close7662.00110.730.00110.62-1.8124741.90
15362006.05.18 08:15close7651.00110.730.00110.56-6.3224735.58
15372006.05.19 10:00buy7691.00111.760.00111.86
15382006.05.19 10:14buy7702.00111.700.00111.80
15392006.05.19 10:21t/p7702.00111.800.00111.8017.8924753.47
15402006.05.19 10:21close7691.00111.800.00111.863.5824757.05
15412006.05.19 10:21buy7711.00111.830.00111.93
15422006.05.19 10:39buy7722.00111.770.00111.87
15432006.05.19 10:45buy7734.00111.710.00111.81
15442006.05.19 11:42t/p7734.00111.810.00111.8135.7724792.82
15452006.05.19 11:42close7722.00111.820.00111.878.9424801.76
15462006.05.19 11:42close7711.00111.820.00111.93-0.8924800.87
15472006.05.19 11:42buy7741.00111.850.00111.95
15482006.05.19 11:51t/p7741.00111.950.00111.958.9324809.80
15492006.05.19 11:51buy7751.00111.990.00112.09
15502006.05.19 11:53buy7762.00111.920.00112.02
15512006.05.19 11:57t/p7762.00112.020.00112.0217.8524827.65
15522006.05.19 11:57close7751.00112.030.00112.093.5724831.22
15532006.05.19 11:57buy7771.00112.060.00112.16
15542006.05.19 12:08buy7782.00112.000.00112.10
15552006.05.19 12:10buy7794.00111.930.00112.03
15562006.05.19 12:12buy7808.00111.870.00111.97
15572006.05.19 12:21buy78116.00111.800.00111.90
15582006.05.19 12:34t/p78116.00111.900.00111.90142.9824974.20
15592006.05.19 12:34close7808.00111.900.00111.9721.4524995.65
15602006.05.19 12:34close7794.00111.900.00112.03-10.7224984.93
15612006.05.19 12:34close7782.00111.900.00112.10-17.8724967.06
15622006.05.19 12:34close7771.00111.900.00112.16-14.3024952.76
15632006.05.19 12:34buy7821.00111.930.00112.03
15642006.05.19 12:35buy7832.00111.880.00111.98
15652006.05.19 12:46buy7844.00111.810.00111.91
15662006.05.19 13:31t/p7844.00111.910.00111.9135.7424988.50
15672006.05.19 13:31close7832.00111.910.00111.985.3624993.86
15682006.05.19 13:31close7821.00111.910.00112.03-1.7924992.07
15692006.05.19 13:31buy7851.00111.940.00112.04
15702006.05.19 13:46buy7862.00111.870.00111.97
15712006.05.19 13:53buy7874.00111.810.00111.91
15722006.05.19 13:55buy7888.00111.750.00111.85
15732006.05.19 14:40buy78916.00111.700.00111.80
15742006.05.19 15:04t/p78916.00111.800.00111.80143.1025135.17
15752006.05.19 15:04close7888.00111.810.00111.8542.9325178.10
15762006.05.19 15:04close7874.00111.810.00111.910.0025178.10
15772006.05.19 15:04close7862.00111.810.00111.97-10.7325167.37
15782006.05.19 15:04close7851.00111.810.00112.04-11.6325155.74
15792006.05.19 15:04buy7901.00111.840.00111.94
15802006.05.19 15:06t/p7901.00111.940.00111.948.9325164.67
15812006.05.19 15:06buy7911.00111.970.00112.07
15822006.05.19 15:07buy7922.00111.910.00112.01
15832006.05.19 15:08t/p7922.00112.010.00112.0117.8625182.53
15842006.05.19 15:08close7911.00112.010.00112.073.5725186.10
15852006.05.19 15:08buy7931.00112.040.00112.14
15862006.05.19 15:08buy7942.00111.990.00112.09
15872006.05.19 15:10buy7954.00111.930.00112.03
15882006.05.19 15:10buy7968.00111.880.00111.98
15892006.05.19 15:13buy79716.00111.810.00111.91
15902006.05.19 16:24t/p79716.00111.910.00111.91142.9525329.05
15912006.05.19 16:24close7968.00111.920.00111.9828.5925357.64
15922006.05.19 16:24close7954.00111.920.00112.03-3.5725354.07
15932006.05.19 16:24close7942.00111.920.00112.09-12.5125341.56
15942006.05.19 16:24close7931.00111.920.00112.14-10.7225330.84
15952006.05.19 16:24buy7981.00111.950.00112.05
15962006.05.19 16:29t/p7981.00112.050.00112.058.9325339.77
15972006.05.19 16:29buy7991.00112.090.00112.19
15982006.05.19 16:30buy8002.00112.030.00112.13
15992006.05.19 16:34t/p8002.00112.130.00112.1317.8425357.61
16002006.05.19 16:34close7991.00112.140.00112.194.4625362.07
16012006.05.19 16:34buy8011.00112.170.00112.27
16022006.05.19 16:35buy8022.00112.090.00112.19
16032006.05.19 16:37buy8034.00112.020.00112.12
16042006.05.19 16:38buy8048.00111.950.00112.05
16052006.05.19 16:40t/p8048.00112.050.00112.0571.3925433.46
16062006.05.19 16:40close8034.00112.060.00112.1214.2825447.74
16072006.05.19 16:40close8022.00112.060.00112.19-5.3525442.39
16082006.05.19 16:40close8011.00112.060.00112.27-9.8225432.57
16092006.05.19 16:40buy8051.00112.090.00112.19
16102006.05.19 16:42buy8062.00112.030.00112.13
16112006.05.19 16:44t/p8062.00112.130.00112.1317.8325450.40
16122006.05.19 16:44close8051.00112.160.00112.196.2425456.64
16132006.05.19 16:44buy8071.00112.190.00112.29
16142006.05.19 16:45buy8082.00112.140.00112.24
16152006.05.19 16:45buy8094.00112.080.00112.18
16162006.05.19 16:47buy8108.00112.010.00112.11
16172006.05.19 16:49buy81116.00111.940.00112.04
16182006.05.19 16:53t/p81116.00112.040.00112.04142.7825599.42
16192006.05.19 16:53close8108.00112.060.00112.1135.6925635.11
16202006.05.19 16:53close8094.00112.060.00112.18-7.1425627.97
16212006.05.19 16:53close8082.00112.060.00112.24-14.2825613.69
16222006.05.19 16:53close8071.00112.060.00112.29-11.6025602.09
16232006.05.19 16:53buy8121.00112.090.00112.19
16242006.05.19 16:53buy8132.00112.020.00112.12
16252006.05.19 16:53buy8144.00111.960.00112.06
16262006.05.19 16:57t/p8144.00112.060.00112.0635.6925637.78
16272006.05.19 16:57close8132.00112.080.00112.1210.7125648.49
16282006.05.19 16:57close8121.00112.080.00112.19-0.8925647.60
16292006.05.19 16:57buy8151.00112.110.00112.21
16302006.05.19 16:57buy8162.00112.020.00112.12
16312006.05.19 16:58t/p8162.00112.120.00112.1217.8425665.44
16322006.05.19 16:58close8151.00112.120.00112.210.8925666.33
16332006.05.19 16:58buy8171.00112.150.00112.25
16342006.05.19 16:58buy8182.00112.080.00112.18
16352006.05.19 17:14t/p8182.00112.180.00112.1817.8325684.16
16362006.05.19 17:14close8171.00112.190.00112.253.5725687.73
16372006.05.19 17:14buy8191.00112.220.00112.32
16382006.05.19 17:15buy8202.00112.170.00112.27
16392006.05.19 17:17buy8214.00112.120.00112.22
16402006.05.19 17:23buy8228.00112.050.00112.15
16412006.05.19 17:28buy82316.00111.990.00112.09
16422006.05.22 03:23t/p82316.00112.090.00112.09162.5625850.29
16432006.05.22 03:23close8228.00112.110.00112.1552.7425903.03
16442006.05.22 03:23close8214.00112.110.00112.221.3925904.42
16452006.05.22 03:23close8202.00112.110.00112.27-8.2225896.20
16462006.05.22 03:23close8191.00112.110.00112.32-8.5725887.63
16472006.05.22 08:00buy8241.00112.450.00112.55
16482006.05.22 08:19buy8252.00112.390.00112.49
16492006.05.22 08:24t/p8252.00112.490.00112.4917.7825905.41
16502006.05.22 08:24close8241.00112.500.00112.554.4425909.85
16512006.05.22 08:24buy8261.00112.530.00112.63
16522006.05.22 08:26t/p8261.00112.630.00112.638.8725918.72
16532006.05.22 08:26buy8271.00112.680.00112.78
16542006.05.22 08:45t/p8271.00112.780.00112.788.8625927.58
16552006.05.22 08:45buy8281.00112.840.00112.94
16562006.05.22 09:46buy8292.00112.780.00112.88
16572006.05.22 09:46buy8304.00112.710.00112.81
16582006.05.22 09:52buy8318.00112.650.00112.75
16592006.05.22 09:53buy83216.00112.580.00112.68
16602006.05.22 10:06t/p83216.00112.680.00112.68141.9626069.54
16612006.05.22 10:06close8318.00112.710.00112.7542.5926112.13
16622006.05.22 10:06close8304.00112.710.00112.810.0026112.13
16632006.05.22 10:06close8292.00112.710.00112.88-12.4226099.71
16642006.05.22 10:06close8281.00112.710.00112.94-11.5326088.18
16652006.05.22 10:06buy8331.00112.740.00112.84
16662006.05.22 10:23buy8342.00112.680.00112.78
16672006.05.22 10:26buy8354.00112.620.00112.72
16682006.05.22 10:30buy8368.00112.560.00112.66
16692006.05.22 11:31buy83716.00112.490.00112.59
16702006.05.22 14:16t/p83716.00112.590.00112.59142.0826230.26
16712006.05.22 14:16close8368.00112.610.00112.6635.5226265.78
16722006.05.22 14:16close8354.00112.610.00112.72-3.5526262.23
16732006.05.22 14:16close8342.00112.610.00112.78-12.4326249.80
16742006.05.22 14:16close8331.00112.610.00112.84-11.5426238.26
16752006.05.22 16:15sell8381.00112.160.00112.06
16762006.05.22 16:20t/p8381.00112.060.00112.068.9226247.18
16772006.05.22 16:20sell8391.00112.010.00111.91
16782006.05.22 16:31sell8402.00112.080.00111.98
16792006.05.22 16:34sell8414.00112.140.00112.04
16802006.05.22 16:54sell8428.00112.190.00112.09
16812006.05.22 16:58t/p8428.00112.090.00112.0971.3726318.55
16822006.05.22 16:58close8414.00112.090.00112.0417.8426336.39
16832006.05.22 16:58close8402.00112.090.00111.98-1.7826334.61
16842006.05.22 16:58close8391.00112.090.00111.91-7.1426327.47
16852006.05.22 16:58sell8431.00112.060.00111.96
16862006.05.22 16:59sell8442.00112.110.00112.01
16872006.05.22 17:10t/p8442.00112.010.00112.0117.8526345.32
16882006.05.22 17:10close8431.00112.000.00111.965.3626350.68
16892006.05.22 17:10sell8451.00111.970.00111.87
16902006.05.22 17:12t/p8451.00111.870.00111.878.9426359.62
16912006.05.22 17:12sell8461.00111.840.00111.74
16922006.05.22 17:13sell8472.00111.900.00111.80
16932006.05.22 17:30t/p8472.00111.800.00111.8017.8926377.51
16942006.05.22 17:30close8461.00111.800.00111.743.5826381.09
16952006.05.22 17:30sell8481.00111.770.00111.67
16962006.05.22 17:39t/p8481.00111.670.00111.678.9626390.05
16972006.05.22 17:39sell8491.00111.640.00111.54
16982006.05.22 17:42sell8502.00111.690.00111.59
16992006.05.22 17:45sell8514.00111.750.00111.65
17002006.05.22 17:52t/p8514.00111.650.00111.6535.8326425.88
17012006.05.22 17:52close8502.00111.640.00111.598.9626434.84
17022006.05.22 17:52close8491.00111.640.00111.540.0026434.84
17032006.05.22 17:52sell8521.00111.610.00111.51
17042006.05.22 17:53sell8532.00111.660.00111.56
17052006.05.22 18:05sell8544.00111.720.00111.62
17062006.05.22 18:19sell8558.00111.800.00111.70
17072006.05.22 18:26sell85616.00111.860.00111.76
17082006.05.22 18:40t/p85616.00111.760.00111.76143.1626578.00
17092006.05.22 18:40close8558.00111.760.00111.7028.6326606.63
17102006.05.22 18:40close8544.00111.760.00111.62-14.3226592.31
17112006.05.22 18:40close8532.00111.760.00111.56-17.8926574.42
17122006.05.22 18:40close8521.00111.760.00111.51-13.4226561.00
17132006.05.22 18:40sell8571.00111.730.00111.63
17142006.05.22 18:52sell8582.00111.800.00111.70
17152006.05.22 19:17t/p8582.00111.700.00111.7017.9126578.91
17162006.05.22 19:17close8571.00111.700.00111.632.6926581.60
17172006.05.22 19:17sell8591.00111.670.00111.57
17182006.05.22 19:18sell8602.00111.730.00111.63
17192006.05.22 19:38t/p8602.00111.630.00111.6317.9226599.52
17202006.05.22 19:38close8591.00111.620.00111.574.4826604.00
17212006.05.22 19:38sell8611.00111.590.00111.49
17222006.05.22 19:47sell8622.00111.670.00111.57
17232006.05.22 20:02t/p8622.00111.570.00111.5717.9426621.94
17242006.05.22 20:02close8611.00111.530.00111.495.3826627.32
17252006.05.22 20:02sell8631.00111.500.00111.40
17262006.05.22 20:04sell8642.00111.560.00111.46
17272006.05.22 20:14t/p8642.00111.460.00111.4617.9526645.27
17282006.05.22 20:14close8631.00111.450.00111.404.4926649.76
17292006.05.22 20:14sell8651.00111.420.00111.32
17302006.05.22 20:19sell8662.00111.470.00111.37
17312006.05.22 20:29t/p8662.00111.370.00111.3717.9626667.72
17322006.05.22 20:29close8651.00111.370.00111.324.4926672.21
17332006.05.22 20:29sell8671.00111.340.00111.24
17342006.05.22 20:34sell8682.00111.410.00111.31
17352006.05.22 20:38sell8694.00111.480.00111.38
17362006.05.22 21:20t/p8694.00111.380.00111.3835.9226708.13
17372006.05.22 21:20close8682.00111.370.00111.317.1826715.31
17382006.05.22 21:20close8671.00111.370.00111.24-2.6926712.62
17392006.05.22 21:20sell8701.00111.340.00111.24
17402006.05.22 21:51sell8712.00111.410.00111.31
17412006.05.22 22:04sell8724.00111.470.00111.37
17422006.05.22 22:50sell8738.00111.530.00111.43
17432006.05.22 23:30t/p8738.00111.430.00111.4371.8126784.43
17442006.05.22 23:30close8724.00111.410.00111.3721.5426805.97
17452006.05.22 23:30close8712.00111.410.00111.310.0026805.97
17462006.05.22 23:30close8701.00111.410.00111.24-6.2826799.69
17472006.05.22 23:30sell8741.00111.380.00111.28
17482006.05.22 23:54sell8752.00111.440.00111.34
17492006.05.23 00:26t/p8752.00111.340.00111.3414.9426814.63
17502006.05.23 00:26close8741.00111.330.00111.282.9826817.61
17512006.05.23 00:26sell8761.00111.300.00111.20
17522006.05.23 00:30sell8772.00111.360.00111.26
17532006.05.23 00:40sell8784.00111.410.00111.31
17542006.05.23 00:54sell8798.00111.470.00111.37
17552006.05.23 01:03sell88016.00111.530.00111.43
17562006.05.23 06:45t/p88016.00111.430.00111.43143.6126961.22
17572006.05.23 06:45close8798.00111.410.00111.3743.0827004.30
17582006.05.23 06:45close8784.00111.410.00111.310.0027004.30
17592006.05.23 06:45close8772.00111.410.00111.26-8.9826995.32
17602006.05.23 06:45close8761.00111.410.00111.20-9.8726985.45
17612006.05.23 09:15sell8811.00111.090.00110.99
17622006.05.23 09:17sell8822.00111.140.00111.04
17632006.05.23 09:26sell8834.00111.190.00111.09
17642006.05.23 09:30sell8848.00111.250.00111.15
17652006.05.23 09:31sell88516.00111.310.00111.21
17662006.05.23 16:30t/p88516.00111.210.00111.21143.8827129.33
17672006.05.23 16:30close8848.00111.200.00111.1535.9727165.30
17682006.05.23 16:30close8834.00111.200.00111.09-3.6027161.70
17692006.05.23 16:30close8822.00111.200.00111.04-10.7927150.91
17702006.05.23 16:30close8811.00111.200.00110.99-9.8927141.02
17712006.05.23 23:30buy8861.00111.870.00111.97
17722006.05.23 23:44buy8872.00111.810.00111.91
17732006.05.23 23:47t/p8872.00111.910.00111.9117.8727158.89
17742006.05.23 23:47close8861.00111.920.00111.974.4727163.36
17752006.05.23 23:47buy8881.00111.950.00112.05
17762006.05.23 23:48buy8892.00111.870.00111.97
17772006.05.23 23:58t/p8892.00111.970.00111.9717.8627181.22
17782006.05.23 23:58close8881.00111.990.00112.053.5727184.79
17792006.05.23 23:58buy8901.00112.020.00112.12
17802006.05.23 23:59t/p8901.00112.120.00112.128.9227193.71
17812006.05.23 23:59buy8911.00112.170.00112.27
17822006.05.24 00:03t/p8911.00112.270.00112.2710.1527203.86
17832006.05.24 00:03buy8921.00112.310.00112.41
17842006.05.24 00:09buy8932.00112.250.00112.35
17852006.05.24 00:09buy8944.00112.200.00112.30
17862006.05.24 00:15buy8958.00112.090.00112.19
17872006.05.24 00:18t/p8958.00112.190.00112.1971.3127275.17
17882006.05.24 00:18close8944.00112.190.00112.30-3.5627271.61
17892006.05.24 00:18close8932.00112.190.00112.35-10.7027260.91
17902006.05.24 00:18close8921.00112.190.00112.41-10.7027250.21
17912006.05.24 00:18buy8961.00112.220.00112.32
17922006.05.24 00:20buy8972.00112.160.00112.26
17932006.05.24 00:39t/p8972.00112.260.00112.2617.8227268.03
17942006.05.24 00:39close8961.00112.270.00112.324.4527272.48
17952006.05.24 00:39buy8981.00112.300.00112.40
17962006.05.24 00:42buy8992.00112.240.00112.34
17972006.05.24 00:55buy9004.00112.180.00112.28
17982006.05.24 01:23t/p9004.00112.280.00112.2835.6227308.10
17992006.05.24 01:23close8992.00112.300.00112.3410.6927318.79
18002006.05.24 01:23close8981.00112.300.00112.400.0027318.79
18012006.05.24 01:23buy9011.00112.330.00112.43
18022006.05.24 01:25buy9022.00112.280.00112.38
18032006.05.24 01:31buy9034.00112.230.00112.33
18042006.05.24 01:43buy9048.00112.170.00112.27
18052006.05.24 01:47buy90516.00112.120.00112.22
18062006.05.24 02:44t/p90516.00112.220.00112.22142.5727461.36
18072006.05.24 02:44close9048.00112.220.00112.2735.6427497.00
18082006.05.24 02:44close9034.00112.220.00112.33-3.5627493.44
18092006.05.24 02:44close9022.00112.220.00112.38-10.6927482.75
18102006.05.24 02:44close9011.00112.220.00112.43-9.8027472.95
18112006.05.24 02:44buy9061.00112.250.00112.35
18122006.05.24 02:54t/p9061.00112.350.00112.358.9027481.85
18132006.05.24 02:54buy9071.00112.380.00112.48
18142006.05.24 02:58t/p9071.00112.480.00112.488.8927490.74
18152006.05.24 02:58buy9081.00112.510.00112.61
18162006.05.24 03:00buy9092.00112.460.00112.56
18172006.05.24 03:04buy9104.00112.410.00112.51
18182006.05.24 03:06buy9118.00112.340.00112.44
18192006.05.24 03:31buy91216.00112.280.00112.38
18202006.05.24 06:34t/p91216.00112.380.00112.38142.3727633.11
18212006.05.24 06:34close9118.00112.380.00112.4428.4827661.59
18222006.05.24 06:34close9104.00112.380.00112.51-10.6827650.91
18232006.05.24 06:34close9092.00112.380.00112.56-14.2427636.67
18242006.05.24 06:34close9081.00112.380.00112.61-11.5727625.10
18252006.05.24 07:00buy9131.00112.360.00112.46
18262006.05.24 07:11buy9142.00112.310.00112.41
18272006.05.24 07:34t/p9142.00112.410.00112.4117.7927642.89
18282006.05.24 07:34close9131.00112.420.00112.465.3427648.23
18292006.05.24 15:00sell9151.00111.810.00111.71
18302006.05.24 15:00sell9162.00111.860.00111.76
18312006.05.24 15:01sell9174.00111.920.00111.82
18322006.05.24 15:03sell9188.00111.980.00111.88
18332006.05.24 15:05sell91916.00112.050.00111.95
18342006.05.25 14:38t/p91916.00111.950.00111.9570.4427718.67
18352006.05.25 14:38close9188.00111.950.00111.88-14.8027703.87
18362006.05.25 14:38close9174.00111.950.00111.82-28.8427675.03
18372006.05.25 14:38close9162.00111.950.00111.76-25.1427649.89
18382006.05.25 14:38close9151.00111.950.00111.71-17.0427632.85
18392006.05.25 15:00sell9201.00111.970.00111.87
18402006.05.25 15:12sell9212.00112.030.00111.93
18412006.05.25 15:17sell9224.00112.090.00111.99
18422006.05.25 15:33t/p9224.00111.990.00111.9935.7227668.57
18432006.05.25 15:33close9212.00111.980.00111.938.9327677.50
18442006.05.25 15:33close9201.00111.980.00111.87-0.8927676.61
18452006.05.25 15:33sell9231.00111.950.00111.85
18462006.05.25 15:44t/p9231.00111.850.00111.858.9427685.55
18472006.05.25 15:44sell9241.00111.800.00111.70
18482006.05.25 15:46sell9252.00111.870.00111.77
18492006.05.25 15:59sell9264.00111.930.00111.83
18502006.05.25 16:02sell9278.00111.990.00111.89
18512006.05.25 16:10sell92816.00112.040.00111.94
18522006.05.25 17:06t/p92816.00111.940.00111.94142.9327828.48
18532006.05.25 17:06close9278.00111.940.00111.8935.7327864.21
18542006.05.25 17:06close9264.00111.940.00111.83-3.5727860.64
18552006.05.25 17:06close9252.00111.940.00111.77-12.5127848.13
18562006.05.25 17:06close9241.00111.940.00111.70-12.5127835.62
18572006.05.25 17:06sell9291.00111.910.00111.81
18582006.05.25 17:10sell9302.00111.970.00111.87
18592006.05.25 19:22t/p9302.00111.870.00111.8717.8827853.50
18602006.05.25 19:22close9291.00111.870.00111.813.5827857.08
18612006.05.25 19:22sell9311.00111.840.00111.74
18622006.05.25 19:31sell9322.00111.910.00111.81
18632006.05.25 20:22t/p9322.00111.810.00111.8117.8927874.97
18642006.05.25 20:22close9311.00111.800.00111.743.5827878.55
18652006.05.25 20:22sell9331.00111.770.00111.67
18662006.05.25 20:37sell9342.00111.830.00111.73
18672006.05.25 22:46t/p9342.00111.730.00111.7317.9027896.45
18682006.05.25 22:46close9331.00111.730.00111.673.5827900.03
18692006.05.26 16:15buy9351.00112.510.00112.61
18702006.05.26 16:30t/p9351.00112.610.00112.618.8827908.91
18712006.05.26 16:45buy9361.00112.640.00112.74
18722006.05.26 16:46buy9372.00112.590.00112.69
18732006.05.26 17:16buy9384.00112.530.00112.63
18742006.05.26 18:25t/p9384.00112.630.00112.6335.5127944.42
18752006.05.26 18:25close9372.00112.640.00112.698.8827953.30
18762006.05.26 18:25close9361.00112.640.00112.740.0027953.30
18772006.05.26 18:25buy9391.00112.670.00112.77
18782006.05.26 22:35t/p9391.00112.770.00112.778.8627962.16
18792006.05.26 22:35buy9401.00112.840.00112.94
18802006.05.26 22:36buy9412.00112.780.00112.88
18812006.05.26 22:37buy9424.00112.730.00112.83
18822006.05.26 23:59buy9438.00112.670.00112.77
18832006.05.29 00:24buy94416.00112.610.00112.71
18842006.05.30 02:07t/p94416.00112.710.00112.71161.7628123.92
18852006.05.30 02:07close9438.00112.740.00112.7769.5128193.43
18862006.05.30 02:07close9424.00112.740.00112.8313.4728206.90
18872006.05.30 02:07close9412.00112.740.00112.88-2.1428204.76
18882006.05.30 02:07close9401.00112.740.00112.94-6.3928198.37
18892006.05.30 08:30sell9451.00111.820.00111.72
18902006.05.30 09:05t/p9451.00111.720.00111.728.9528207.32
18912006.05.30 09:05sell9461.00111.660.00111.56
18922006.05.30 09:07sell9472.00111.720.00111.62
18932006.05.30 09:30sell9484.00111.780.00111.68
18942006.05.30 09:47t/p9484.00111.680.00111.6835.8228243.14
18952006.05.30 09:47close9472.00111.680.00111.627.1628250.30
18962006.05.30 09:47close9461.00111.680.00111.56-1.7928248.51
18972006.05.30 09:47sell9491.00111.650.00111.55
18982006.05.30 10:04sell9502.00111.710.00111.61
18992006.05.30 10:08sell9514.00111.760.00111.66
19002006.05.30 10:10sell9528.00111.820.00111.72
19012006.05.30 10:25sell95316.00111.870.00111.77
19022006.05.30 16:03t/p95316.00111.770.00111.77143.1528391.66
19032006.05.30 16:03close9528.00111.770.00111.7235.7928427.45
19042006.05.30 16:03close9514.00111.770.00111.66-3.5828423.87
19052006.05.30 16:03close9502.00111.770.00111.61-10.7428413.13
19062006.05.30 16:03close9491.00111.770.00111.55-10.7428402.39
19072006.05.31 09:15sell9541.00111.630.00111.53
19082006.05.31 09:36sell9552.00111.680.00111.58
19092006.05.31 09:55sell9564.00111.740.00111.64
19102006.05.31 09:59sell9578.00111.790.00111.69
19112006.05.31 09:59sell95816.00111.850.00111.75
19122006.06.02 15:13t/p95816.00111.750.00111.7546.5428448.93
19132006.06.02 15:13close9578.00111.750.00111.69-19.6828429.25
19142006.06.02 15:13close9564.00111.750.00111.64-27.7428401.51
19152006.06.02 15:13close9552.00111.750.00111.58-24.6128376.90
19162006.06.02 15:13close9541.00111.750.00111.53-16.7828360.12
19172006.06.02 15:15sell9591.00111.640.00111.54
19182006.06.02 15:27sell9602.00111.700.00111.60
19192006.06.02 15:31sell9614.00111.750.00111.65
19202006.06.02 15:38t/p9614.00111.650.00111.6535.8328395.95
19212006.06.02 15:38close9602.00111.650.00111.608.9628404.91
19222006.06.02 15:38close9591.00111.650.00111.54-0.9028404.01
19232006.06.02 15:38sell9621.00111.620.00111.52
19242006.06.02 15:40sell9632.00111.680.00111.58
19252006.06.02 15:46sell9644.00111.740.00111.64
19262006.06.02 15:54t/p9644.00111.640.00111.6435.8428439.85
19272006.06.02 15:54close9632.00111.630.00111.588.9628448.81
19282006.06.02 15:54close9621.00111.630.00111.52-0.9028447.91
19292006.06.02 15:54sell9651.00111.600.00111.50
19302006.06.02 15:56sell9662.00111.650.00111.55
19312006.06.02 16:01t/p9662.00111.550.00111.5517.9328465.84
19322006.06.02 16:01close9651.00111.550.00111.504.4828470.32
19332006.06.02 16:01sell9671.00111.520.00111.42
19342006.06.02 16:01sell9682.00111.570.00111.47
19352006.06.02 16:02sell9694.00111.620.00111.52
19362006.06.02 16:03sell9708.00111.680.00111.58
19372006.06.02 16:04sell97116.00111.740.00111.64
19382006.06.02 16:43t/p97116.00111.640.00111.64143.3328613.65
19392006.06.02 16:43close9708.00111.630.00111.5835.8328649.48
19402006.06.02 16:43close9694.00111.630.00111.52-3.5828645.90
19412006.06.02 16:43close9682.00111.630.00111.47-10.7528635.15
19422006.06.02 16:43close9671.00111.630.00111.42-9.8528625.30
19432006.06.02 16:43sell9721.00111.600.00111.50
19442006.06.02 16:44t/p9721.00111.500.00111.508.9728634.27
19452006.06.02 16:44sell9731.00111.470.00111.37
19462006.06.02 16:45sell9742.00111.530.00111.43
19472006.06.02 16:54t/p9742.00111.430.00111.4317.9528652.22
19482006.06.02 16:54close9731.00111.430.00111.373.5928655.81
19492006.06.02 16:54sell9751.00111.400.00111.30
19502006.06.02 16:59sell9762.00111.460.00111.36
19512006.06.02 17:14sell9774.00111.510.00111.41
19522006.06.02 17:15sell9788.00111.580.00111.48
19532006.06.02 17:35t/p9788.00111.480.00111.4871.7628727.57
19542006.06.02 17:35close9774.00111.480.00111.4110.7728738.34
19552006.06.02 17:35close9762.00111.480.00111.36-3.5928734.75
19562006.06.02 17:35close9751.00111.480.00111.30-7.1828727.57
19572006.06.02 17:35sell9791.00111.450.00111.35
19582006.06.02 17:38sell9802.00111.500.00111.40
19592006.06.02 17:58sell9814.00111.550.00111.45
19602006.06.02 17:58sell9828.00111.610.00111.51
19612006.06.02 17:59sell98316.00111.670.00111.57
19622006.06.02 18:11t/p98316.00111.570.00111.57143.4228870.99
19632006.06.02 18:11close9828.00111.560.00111.5135.8628906.85
19642006.06.02 18:11close9814.00111.560.00111.45-3.5828903.27
19652006.06.02 18:11close9802.00111.560.00111.40-10.7628892.51
19662006.06.02 18:11close9791.00111.560.00111.35-9.8628882.65
19672006.06.02 18:11sell9841.00111.530.00111.43
19682006.06.02 18:17sell9852.00111.580.00111.48
19692006.06.02 19:14sell9864.00111.640.00111.54
19702006.06.02 20:05t/p9864.00111.540.00111.5435.8728918.52
19712006.06.02 20:05close9852.00111.520.00111.4810.7628929.28
19722006.06.02 20:05close9841.00111.520.00111.430.9028930.18
19732006.06.02 20:05sell9871.00111.490.00111.39
19742006.06.02 20:09sell9882.00111.540.00111.44
19752006.06.02 20:46sell9894.00111.600.00111.50
19762006.06.02 20:58sell9908.00111.670.00111.57
19772006.06.02 22:59sell99116.00111.720.00111.62
19782006.06.05 02:54t/p99116.00111.620.00111.62119.1929049.37
19792006.06.05 02:54close9908.00111.620.00111.5723.7529073.12
19802006.06.05 02:54close9894.00111.620.00111.50-13.2129059.91
19812006.06.05 02:54close9882.00111.620.00111.44-17.3529042.56
19822006.06.05 02:54close9871.00111.620.00111.39-13.1629029.40
19832006.06.06 01:15buy9921.00112.370.00112.47
19842006.06.06 01:19buy9932.00112.310.00112.41
19852006.06.06 01:27buy9944.00112.250.00112.35
19862006.06.06 01:32t/p9944.00112.350.00112.3535.6029065.00
19872006.06.06 01:32close9932.00112.360.00112.418.9029073.90
19882006.06.06 01:32close9921.00112.360.00112.47-0.8929073.01
19892006.06.06 01:32buy9951.00112.390.00112.49
19902006.06.06 01:50buy9962.00112.330.00112.43
19912006.06.06 02:05buy9974.00112.280.00112.38
19922006.06.06 02:13buy9988.00112.230.00112.33
19932006.06.06 02:36t/p9988.00112.330.00112.3371.2229144.23
19942006.06.06 02:36close9974.00112.330.00112.3817.8129162.04
19952006.06.06 02:36close9962.00112.330.00112.430.0029162.04
19962006.06.06 02:36close9951.00112.330.00112.49-5.3429156.70
19972006.06.06 02:36buy9991.00112.360.00112.46
19982006.06.06 03:10t/p9991.00112.460.00112.468.8929165.59
19992006.06.06 03:10buy10001.00112.500.00112.60
20002006.06.06 03:13buy10012.00112.450.00112.55
20012006.06.06 03:21buy10024.00112.390.00112.49
20022006.06.06 06:14t/p10024.00112.490.00112.4935.5529201.14
20032006.06.06 06:14close10012.00112.500.00112.558.8929210.03
20042006.06.06 06:14close10001.00112.500.00112.600.0029210.03
20052006.06.06 15:45buy10031.00113.020.00113.12
20062006.06.06 16:00buy10042.00112.950.00113.05
20072006.06.06 16:05t/p10042.00113.050.00113.0517.6929227.72
20082006.06.06 16:05close10031.00113.050.00113.122.6529230.37
20092006.06.06 16:05buy10051.00113.080.00113.18
20102006.06.06 16:16buy10062.00113.020.00113.12
20112006.06.06 16:32t/p10062.00113.120.00113.1217.6829248.05
20122006.06.06 16:32close10051.00113.120.00113.183.5429251.59
20132006.06.06 16:32buy10071.00113.150.00113.25
20142006.06.06 16:32buy10082.00113.100.00113.20
20152006.06.06 16:40t/p10082.00113.200.00113.2017.6729269.26
20162006.06.06 16:40close10071.00113.200.00113.254.4229273.68
20172006.06.06 16:40buy10091.00113.230.00113.33
20182006.06.06 16:46t/p10091.00113.330.00113.338.8229282.50
20192006.06.06 16:46buy10101.00113.360.00113.46
20202006.06.06 16:59t/p10101.00113.460.00113.468.8129291.31
20212006.06.06 16:59buy10111.00113.490.00113.59
20222006.06.06 17:08buy10122.00113.430.00113.53
20232006.06.06 17:33buy10134.00113.380.00113.48
20242006.06.06 17:37buy10148.00113.320.00113.42
20252006.06.06 17:52buy101516.00113.270.00113.37
20262006.06.06 18:07t/p101516.00113.370.00113.37141.1329432.44
20272006.06.06 18:07close10148.00113.370.00113.4235.2829467.72
20282006.06.06 18:07close10134.00113.370.00113.48-3.5329464.19
20292006.06.06 18:07close10122.00113.370.00113.53-10.5829453.61
20302006.06.06 18:07close10111.00113.370.00113.59-10.5829443.03
20312006.06.06 18:07buy10161.00113.400.00113.50
20322006.06.06 18:08buy10172.00113.350.00113.45
20332006.06.06 18:24buy10184.00113.300.00113.40
20342006.06.06 18:34buy10198.00113.240.00113.34
20352006.06.06 18:37buy102016.00113.170.00113.27
20362006.06.06 19:57t/p102016.00113.270.00113.27141.2529584.28
20372006.06.06 19:57close10198.00113.280.00113.3428.2529612.53
20382006.06.06 19:57close10184.00113.280.00113.40-7.0629605.47
20392006.06.06 19:57close10172.00113.280.00113.45-12.3629593.11
20402006.06.06 19:57close10161.00113.280.00113.50-10.5929582.52
20412006.06.06 19:57buy10211.00113.310.00113.41
20422006.06.06 20:24buy10222.00113.240.00113.34
20432006.06.06 20:43buy10234.00113.180.00113.28
20442006.06.06 20:46buy10248.00113.130.00113.23
20452006.06.06 21:47t/p10248.00113.230.00113.2370.6529653.17
20462006.06.06 21:47close10234.00113.230.00113.2817.6629670.83
20472006.06.06 21:47close10222.00113.230.00113.34-1.7729669.06
20482006.06.06 21:47close10211.00113.230.00113.41-7.0729661.99
20492006.06.08 14:30buy10251.00114.430.00114.53
20502006.06.08 14:33t/p10251.00114.530.00114.538.7329670.72
20512006.06.08 14:33buy10261.00114.580.00114.68
20522006.06.08 14:33t/p10261.00114.680.00114.688.7229679.44
20532006.06.08 14:33buy10271.00114.710.00114.81
20542006.06.08 14:33buy10282.00114.660.00114.76
20552006.06.08 14:37buy10294.00114.600.00114.70
20562006.06.08 14:38buy10308.00114.540.00114.64
20572006.06.08 14:39buy103116.00114.490.00114.59
20582006.06.13 07:41t/p103116.00114.590.00114.59199.1529878.59
20592006.06.13 07:41close10308.00114.590.00114.6464.6729943.26
20602006.06.13 07:41close10294.00114.590.00114.7011.3929954.65
20612006.06.13 07:41close10282.00114.590.00114.76-4.7829949.87
20622006.06.13 07:41close10271.00114.590.00114.81-6.7529943.12
20632006.06.13 16:45buy10321.00115.290.00115.39
20642006.06.13 16:59buy10332.00115.240.00115.34
20652006.06.13 17:06buy10344.00115.180.00115.28
20662006.06.13 17:09buy10358.00115.130.00115.23
20672006.06.13 17:51buy103616.00115.060.00115.16
20682006.06.13 18:24t/p103616.00115.160.00115.16138.9330082.05
20692006.06.13 18:24close10358.00115.160.00115.2320.8430102.89
20702006.06.13 18:24close10344.00115.160.00115.28-6.9530095.94
20712006.06.13 18:24close10332.00115.160.00115.34-13.8930082.05
20722006.06.13 18:24close10321.00115.160.00115.39-11.2930070.76
20732006.06.13 18:24buy10371.00115.190.00115.29
20742006.06.13 18:39buy10382.00115.140.00115.24
20752006.06.13 19:08t/p10382.00115.240.00115.2417.3530088.11
20762006.06.13 19:08close10371.00115.250.00115.295.2130093.32
20772006.06.13 19:08buy10391.00115.280.00115.38
20782006.06.13 19:17t/p10391.00115.380.00115.388.6730101.99
20792006.06.13 19:17buy10401.00115.410.00115.51
20802006.06.13 19:35buy10412.00115.330.00115.43
20812006.06.13 19:56buy10424.00115.280.00115.38
20822006.06.13 22:23t/p10424.00115.380.00115.3834.6630136.65
20832006.06.13 22:23close10412.00115.390.00115.4310.4030147.05
20842006.06.13 22:23close10401.00115.390.00115.51-1.7330145.32
20852006.06.13 22:23buy10431.00115.420.00115.52
20862006.06.13 23:17buy10442.00115.370.00115.47
20872006.06.13 23:25buy10454.00115.310.00115.41
20882006.06.14 01:45buy10468.00115.250.00115.35
20892006.06.14 02:08buy104716.00115.200.00115.30
20902006.06.14 14:31t/p104716.00115.300.00115.30138.7730284.09
20912006.06.14 14:31close10468.00115.300.00115.3534.6930318.78
20922006.06.14 14:31close10454.00115.300.00115.411.4930320.27
20932006.06.14 14:31close10442.00115.300.00115.47-9.6630310.61
20942006.06.14 14:31close10431.00115.300.00115.52-9.1730301.44
20952006.06.19 03:45buy10481.00115.750.00115.85
20962006.06.19 03:48buy10492.00115.700.00115.80
20972006.06.19 06:13buy10504.00115.640.00115.74
20982006.06.19 08:38buy10518.00115.590.00115.69
20992006.06.19 09:02buy105216.00115.530.00115.63
21002006.06.19 10:12t/p105216.00115.630.00115.63138.3630439.80
21012006.06.19 10:12close10518.00115.640.00115.6934.5930474.39
21022006.06.19 10:12close10504.00115.640.00115.740.0030474.39
21032006.06.19 10:12close10492.00115.640.00115.80-10.3830464.01
21042006.06.19 10:12close10481.00115.640.00115.85-9.5130454.50
21052006.06.20 09:15sell10531.00114.660.00114.56
21062006.06.20 09:16sell10542.00114.720.00114.62
21072006.06.20 09:20sell10554.00114.780.00114.68
21082006.06.20 10:29sell10568.00114.830.00114.73
21092006.06.20 11:25sell105716.00114.890.00114.79
21102006.06.20 14:59t/p105716.00114.790.00114.79139.4030593.90
21112006.06.20 14:59close10568.00114.780.00114.7334.8530628.75
21122006.06.20 14:59close10554.00114.780.00114.680.0030628.75
21132006.06.20 14:59close10542.00114.780.00114.62-10.4530618.30
21142006.06.20 14:59close10531.00114.780.00114.56-10.4530607.85
21152006.06.22 13:00buy10581.00115.640.00115.74
21162006.06.22 13:00buy10592.00115.590.00115.69
21172006.06.22 13:09buy10604.00115.530.00115.63
21182006.06.22 14:06t/p10604.00115.630.00115.6334.5930642.44
21192006.06.22 14:06close10592.00115.640.00115.698.6530651.09
21202006.06.22 14:06close10581.00115.640.00115.740.0030651.09
21212006.06.22 14:06buy10611.00115.670.00115.77
21222006.06.22 14:18buy10622.00115.620.00115.72
21232006.06.22 15:04t/p10622.00115.720.00115.7217.2830668.37
21242006.06.22 15:04close10611.00115.720.00115.774.3230672.69
21252006.06.22 15:04buy10631.00115.750.00115.85
21262006.06.22 15:14buy10642.00115.700.00115.80
21272006.06.22 15:20t/p10642.00115.800.00115.8017.2730689.96
21282006.06.22 15:20close10631.00115.800.00115.854.3230694.28
21292006.06.22 15:20buy10651.00115.830.00115.93
21302006.06.22 17:53t/p10651.00115.930.00115.938.6330702.91
21312006.06.22 17:53buy10661.00115.960.00116.06
21322006.06.22 18:10t/p10661.00116.060.00116.068.6230711.53
21332006.06.22 18:10buy10671.00116.090.00116.19
21342006.06.22 18:11buy10682.00116.030.00116.13
21352006.06.22 18:13t/p10682.00116.130.00116.1317.2230728.75
21362006.06.22 18:13close10671.00116.140.00116.194.3130733.06
21372006.06.22 18:13buy10691.00116.170.00116.27
21382006.06.22 18:15buy10702.00116.120.00116.22
21392006.06.22 18:48t/p10702.00116.220.00116.2217.2130750.27
21402006.06.22 18:48close10691.00116.220.00116.274.3030754.57
21412006.06.22 18:48buy10711.00116.250.00116.35
21422006.06.22 19:30buy10722.00116.180.00116.28
21432006.06.22 19:31buy10734.00116.130.00116.23
21442006.06.22 20:03t/p10734.00116.230.00116.2334.4230788.99
21452006.06.22 20:03close10722.00116.230.00116.288.6030797.59
21462006.06.22 20:03close10711.00116.230.00116.35-1.7230795.87
21472006.06.22 20:03buy10741.00116.260.00116.36
21482006.06.22 20:08buy10752.00116.210.00116.31
21492006.06.22 20:22buy10764.00116.160.00116.26
21502006.06.22 20:30buy10778.00116.090.00116.19
21512006.06.23 01:12t/p10778.00116.190.00116.1978.7830874.65
21522006.06.23 01:12close10764.00116.190.00116.2615.2930889.94
21532006.06.23 01:12close10752.00116.190.00116.31-0.9630888.98
21542006.06.23 01:12close10741.00116.190.00116.36-4.7830884.20
21552006.06.27 12:45buy10781.00116.540.00116.64
21562006.06.27 12:47buy10792.00116.490.00116.59
21572006.06.27 13:05buy10804.00116.430.00116.53
21582006.06.27 13:41t/p10804.00116.530.00116.5334.3230918.52
21592006.06.27 13:41close10792.00116.540.00116.598.5830927.10
21602006.06.27 13:41close10781.00116.540.00116.640.0030927.10
21612006.06.29 20:45sell10811.00115.290.00115.19
21622006.06.29 20:49t/p10811.00115.190.00115.198.6830935.78
21632006.06.29 20:49sell10821.00115.150.00115.05
21642006.06.29 20:50sell10832.00115.210.00115.11
21652006.06.29 20:55t/p10832.00115.110.00115.1117.3730953.15
21662006.06.29 20:55close10821.00115.100.00115.054.3430957.49
21672006.06.29 20:55sell10841.00115.070.00114.97
21682006.06.29 21:10sell10852.00115.120.00115.02
21692006.06.29 21:11sell10864.00115.180.00115.08
21702006.06.29 21:19t/p10864.00115.080.00115.0834.7730992.26
21712006.06.29 21:19close10852.00115.060.00115.0210.4331002.69
21722006.06.29 21:19close10841.00115.060.00114.970.8731003.56
21732006.06.29 21:19sell10871.00115.030.00114.93
21742006.06.29 21:25t/p10871.00114.930.00114.938.7031012.26
21752006.06.29 21:25sell10881.00114.900.00114.80
21762006.06.29 21:36sell10892.00114.960.00114.86
21772006.06.29 21:44sell10904.00115.010.00114.91
21782006.06.29 21:51sell10918.00115.070.00114.97
21792006.06.29 22:06sell109216.00115.120.00115.02
21802006.06.29 23:48t/p109216.00115.020.00115.02139.1031151.36
21812006.06.29 23:48close10918.00115.020.00114.9734.7831186.14
21822006.06.29 23:48close10904.00115.020.00114.91-3.4831182.66
21832006.06.29 23:48close10892.00115.020.00114.86-10.4331172.23
21842006.06.29 23:48close10881.00115.020.00114.80-10.4331161.80
21852006.06.29 23:48sell10931.00114.990.00114.89
21862006.06.29 23:50sell10942.00115.040.00114.94
21872006.06.30 00:41sell10954.00115.100.00115.00
21882006.06.30 00:54sell10968.00115.150.00115.05
21892006.06.30 01:33t/p10968.00115.050.00115.0569.5431231.34
21902006.06.30 01:33close10954.00115.050.00115.0017.3831248.72
21912006.06.30 01:33close10942.00115.050.00114.94-4.7631243.96
21922006.06.30 01:33close10931.00115.050.00114.89-6.7331237.23
21932006.06.30 01:33sell10971.00115.020.00114.92
21942006.06.30 01:41sell10982.00115.080.00114.98
21952006.06.30 01:55sell10994.00115.140.00115.04
21962006.06.30 02:19sell11008.00115.190.00115.09
21972006.06.30 03:05t/p11008.00115.090.00115.0969.5131306.74
21982006.06.30 03:05close10994.00115.090.00115.0417.3831324.12
21992006.06.30 03:05close10982.00115.090.00114.98-1.7431322.38
22002006.06.30 03:05close10971.00115.090.00114.92-6.0831316.30
22012006.06.30 03:05sell11011.00115.060.00114.96
22022006.06.30 03:35t/p11011.00114.960.00114.968.7031325.00
22032006.06.30 03:35sell11021.00114.920.00114.82
22042006.06.30 03:43sell11032.00114.970.00114.87
22052006.06.30 04:28t/p11032.00114.870.00114.8717.4131342.41
22062006.06.30 04:28close11021.00114.860.00114.825.2231347.63
22072006.07.05 01:30buy11041.00115.250.00115.35
22082006.07.05 01:30buy11052.00115.200.00115.30
22092006.07.05 01:38buy11064.00115.140.00115.24
22102006.07.05 02:07buy11078.00115.090.00115.19
22112006.07.05 02:24buy110816.00115.030.00115.13
22122006.07.05 10:59t/p110816.00115.130.00115.13138.9731486.60
22132006.07.05 10:59close11078.00115.130.00115.1927.8031514.40
22142006.07.05 10:59close11064.00115.130.00115.24-3.4731510.93
22152006.07.05 10:59close11052.00115.130.00115.30-12.1631498.77
22162006.07.05 10:59close11041.00115.130.00115.35-10.4231488.35
22172006.07.05 15:45buy11091.00115.470.00115.57
22182006.07.05 15:59buy11102.00115.410.00115.51
22192006.07.05 16:09t/p11102.00115.510.00115.5117.3131505.66
22202006.07.05 16:09close11091.00115.510.00115.573.4631509.12
22212006.07.05 16:09buy11111.00115.540.00115.64
22222006.07.05 16:34t/p11111.00115.640.00115.648.6531517.77
22232006.07.05 16:34buy11121.00115.670.00115.77
22242006.07.05 21:22t/p11121.00115.770.00115.778.6431526.41
22252006.07.05 21:22buy11131.00115.810.00115.91
22262006.07.05 21:28buy11142.00115.750.00115.85
22272006.07.05 23:12buy11154.00115.700.00115.80
22282006.07.06 00:51buy11168.00115.640.00115.74
22292006.07.06 00:54buy111716.00115.590.00115.69
22302006.07.12 16:07t/p111716.00115.690.00115.69217.6631744.07
22312006.07.12 16:07close11168.00115.690.00115.7474.2531818.32
22322006.07.12 16:07close11154.00115.690.00115.8031.2631849.58
22332006.07.12 16:07close11142.00115.690.00115.856.9931856.57
22342006.07.12 16:07close11131.00115.690.00115.91-1.6931854.88
22352006.07.12 16:07buy11181.00115.720.00115.82
22362006.07.12 16:09buy11192.00115.660.00115.76
22372006.07.12 16:29buy11204.00115.600.00115.70
22382006.07.12 16:34buy11218.00115.530.00115.63
22392006.07.12 16:46t/p11218.00115.630.00115.6369.1831924.06
22402006.07.12 16:46close11204.00115.650.00115.7017.2931941.35
22412006.07.12 16:46close11192.00115.650.00115.76-1.7331939.62
22422006.07.12 16:46close11181.00115.650.00115.82-6.0531933.57
22432006.07.12 16:46buy11221.00115.680.00115.78
22442006.07.12 16:49buy11232.00115.630.00115.73
22452006.07.12 17:02buy11244.00115.570.00115.67
22462006.07.12 17:20buy11258.00115.520.00115.62
22472006.07.12 17:59buy112616.00115.450.00115.55
22482006.07.12 19:22t/p112616.00115.550.00115.55138.4632072.03
22492006.07.12 19:22close11258.00115.560.00115.6227.6932099.72
22502006.07.12 19:22close11244.00115.560.00115.67-3.4632096.26
22512006.07.12 19:22close11232.00115.560.00115.73-12.1232084.14
22522006.07.12 19:22close11221.00115.560.00115.78-10.3832073.76
22532006.07.12 19:22buy11271.00115.590.00115.69
22542006.07.12 20:39buy11282.00115.530.00115.63
22552006.07.12 23:07buy11294.00115.480.00115.58
22562006.07.13 00:48buy11308.00115.420.00115.52
22572006.07.13 00:53buy113116.00115.370.00115.47
22582006.07.13 06:57t/p113116.00115.470.00115.47138.5632212.32
22592006.07.13 06:57close11308.00115.470.00115.5234.6432246.96
22602006.07.13 06:57close11294.00115.470.00115.5811.4232258.38
22612006.07.13 06:57close11282.00115.470.00115.63-2.9532255.43
22622006.07.13 06:57close11271.00115.470.00115.69-6.6732248.76
22632006.07.14 08:45buy11321.00116.050.00116.15
22642006.07.14 09:14buy11332.00115.990.00116.09
22652006.07.14 09:15buy11344.00115.930.00116.03
22662006.07.14 09:18buy11358.00115.880.00115.98
22672006.07.14 09:53buy113616.00115.820.00115.92
22682006.07.14 14:04t/p113616.00115.920.00115.92138.0232386.78
22692006.07.14 14:04close11358.00115.930.00115.9834.5032421.28
22702006.07.14 14:04close11344.00115.930.00116.030.0032421.28
22712006.07.14 14:04close11332.00115.930.00116.09-10.3532410.93
22722006.07.14 14:04close11321.00115.930.00116.15-10.3532400.58
22732006.07.14 17:15buy11371.00116.390.00116.49
22742006.07.14 19:06buy11382.00116.340.00116.44
22752006.07.14 19:08buy11394.00116.290.00116.39
22762006.07.14 19:31buy11408.00116.230.00116.33
22772006.07.14 20:42buy114116.00116.170.00116.27
22782006.07.17 00:00t/p11408.00116.330.00116.3378.6632479.24
22792006.07.17 00:00t/p114116.00116.270.00116.27157.3232636.56
22802006.07.17 00:00close11394.00116.380.00116.3935.8932672.45
22812006.07.17 00:00close11382.00116.380.00116.449.3532681.80
22822006.07.17 00:00close11371.00116.380.00116.490.3832682.18
22832006.07.17 11:15buy11421.00116.880.00116.98
22842006.07.17 11:17buy11432.00116.820.00116.92
22852006.07.17 11:31t/p11432.00116.920.00116.9217.1032699.28
22862006.07.17 11:31close11421.00116.930.00116.984.2832703.56
22872006.07.17 11:31buy11441.00116.960.00117.06
22882006.07.17 11:32buy11452.00116.910.00117.01
22892006.07.17 12:01t/p11452.00117.010.00117.0117.0932720.65
22902006.07.17 12:01close11441.00117.010.00117.064.2732724.92
22912006.07.17 12:01buy11461.00117.040.00117.14
22922006.07.17 12:02t/p11461.00117.140.00117.148.5432733.46
22932006.07.17 12:02buy11471.00117.170.00117.27
22942006.07.17 12:05buy11482.00117.110.00117.21
22952006.07.17 12:16buy11494.00117.060.00117.16
22962006.07.17 12:16buy11508.00117.000.00117.10
22972006.07.17 12:19buy115116.00116.940.00117.04
22982006.07.17 12:28t/p115116.00117.040.00117.04136.7032870.16
22992006.07.17 12:28close11508.00117.050.00117.1034.1732904.33
23002006.07.17 12:28close11494.00117.050.00117.16-3.4232900.91
23012006.07.17 12:28close11482.00117.050.00117.21-10.2532890.66
23022006.07.17 12:28close11471.00117.050.00117.27-10.2532880.41
23032006.07.17 12:28buy11521.00117.080.00117.18
23042006.07.17 13:17buy11532.00117.020.00117.12
23052006.07.17 13:27buy11544.00116.960.00117.06
23062006.07.17 14:06buy11558.00116.910.00117.01
23072006.07.17 14:20t/p11558.00117.010.00117.0168.3732948.78
23082006.07.17 14:20close11544.00117.010.00117.0617.0932965.87
23092006.07.17 14:20close11532.00117.010.00117.12-1.7132964.16
23102006.07.17 14:20close11521.00117.010.00117.18-5.9832958.18
23112006.07.17 14:20buy11561.00117.040.00117.14
23122006.07.17 14:55t/p11561.00117.140.00117.148.5432966.72
23132006.07.17 14:55buy11571.00117.180.00117.28
23142006.07.17 15:00buy11582.00117.120.00117.22
23152006.07.17 15:17t/p11582.00117.220.00117.2217.0632983.78
23162006.07.17 15:17close11571.00117.220.00117.283.4132987.19
23172006.07.17 15:17buy11591.00117.250.00117.35
23182006.07.17 15:19buy11602.00117.190.00117.29
23192006.07.17 15:34buy11614.00117.130.00117.23
23202006.07.17 15:40buy11628.00117.070.00117.17
23212006.07.17 16:13t/p11628.00117.170.00117.1768.2833055.47
23222006.07.17 16:13close11614.00117.170.00117.2313.6633069.13
23232006.07.17 16:13close11602.00117.170.00117.29-3.4133065.72
23242006.07.17 16:13close11591.00117.170.00117.35-6.8333058.89
23252006.07.17 16:13buy11631.00117.200.00117.30
23262006.07.17 16:59buy11642.00117.140.00117.24
23272006.07.17 17:07buy11654.00117.080.00117.18
23282006.07.17 18:12t/p11654.00117.180.00117.1834.1433093.03
23292006.07.17 18:12close11642.00117.180.00117.246.8333099.86
23302006.07.17 18:12close11631.00117.180.00117.30-1.7133098.15
23312006.07.18 19:00buy11661.00117.540.00117.64
23322006.07.18 19:04buy11672.00117.490.00117.59
23332006.07.18 20:28buy11684.00117.430.00117.53
23342006.07.18 20:37buy11698.00117.380.00117.48
23352006.07.18 23:03buy117016.00117.320.00117.42
23362006.07.19 07:59t/p117016.00117.420.00117.42156.1033254.25
23372006.07.19 07:59close11698.00117.420.00117.4837.1733291.42
23382006.07.19 07:59close11684.00117.420.00117.531.5533292.97
23392006.07.19 07:59close11672.00117.420.00117.59-9.4433283.53
23402006.07.19 07:59close11661.00117.420.00117.64-8.9833274.55
23412006.07.19 19:00sell11711.00116.670.00116.57
23422006.07.19 19:00sell11722.00116.720.00116.62
23432006.07.19 19:35sell11734.00116.780.00116.68
23442006.07.19 20:32sell11748.00116.830.00116.73
23452006.07.19 22:19sell117516.00116.890.00116.79
23462006.07.20 03:04t/p117516.00116.790.00116.7964.5633339.11
23472006.07.20 03:04close11748.00116.760.00116.7311.7233350.83
23482006.07.20 03:04close11734.00116.760.00116.68-11.2733339.56
23492006.07.20 03:04close11722.00116.760.00116.62-15.9133323.65
23502006.07.20 03:04close11711.00116.760.00116.57-12.2433311.41
23512006.07.21 10:00sell11761.00116.300.00116.20
23522006.07.21 10:04t/p11761.00116.200.00116.208.6133320.02
23532006.07.21 10:04sell11771.00116.170.00116.07
23542006.07.21 10:14t/p11771.00116.070.00116.078.6233328.64
23552006.07.21 10:14sell11781.00116.030.00115.93
23562006.07.21 10:15sell11792.00116.100.00116.00
23572006.07.21 10:22sell11804.00116.150.00116.05
23582006.07.21 10:34t/p11804.00116.050.00116.0534.4733363.11
23592006.07.21 10:34close11792.00116.050.00116.008.6233371.73
23602006.07.21 10:34close11781.00116.050.00115.93-1.7233370.01
23612006.07.21 10:34sell11811.00116.020.00115.92
23622006.07.21 10:42sell11822.00116.090.00115.99
23632006.07.21 10:48sell11834.00116.140.00116.04
23642006.07.21 10:50t/p11834.00116.040.00116.0434.4733404.48
23652006.07.21 10:50close11822.00116.030.00115.9910.3433414.82
23662006.07.21 10:50close11811.00116.030.00115.92-0.8633413.96
23672006.07.21 10:50sell11841.00116.000.00115.90
23682006.07.21 10:52sell11852.00116.060.00115.96
23692006.07.21 10:56t/p11852.00115.960.00115.9617.2533431.21
23702006.07.21 10:56close11841.00115.950.00115.904.3133435.52
23712006.07.21 10:56sell11861.00115.920.00115.82
23722006.07.21 10:57sell11872.00115.970.00115.87
23732006.07.21 11:08sell11884.00116.030.00115.93
23742006.07.21 11:15sell11898.00116.080.00115.98
23752006.07.21 11:16sell119016.00116.150.00116.05
23762006.07.21 11:25t/p119016.00116.050.00116.05137.8833573.40
23772006.07.21 11:25close11898.00116.050.00115.9820.6833594.08
23782006.07.21 11:25close11884.00116.050.00115.93-6.8933587.19
23792006.07.21 11:25close11872.00116.050.00115.87-13.7933573.40
23802006.07.21 11:25close11861.00116.050.00115.82-11.2033562.20
23812006.07.21 11:25sell11911.00116.020.00115.92
23822006.07.21 11:37sell11922.00116.070.00115.97
23832006.07.21 11:41sell11934.00116.120.00116.02
23842006.07.21 11:48sell11948.00116.180.00116.08
23852006.07.21 11:59sell119516.00116.240.00116.14
23862006.07.21 12:23t/p119516.00116.140.00116.14137.7633699.96
23872006.07.21 12:23close11948.00116.140.00116.0827.5533727.51
23882006.07.21 12:23close11934.00116.140.00116.02-6.8933720.62
23892006.07.21 12:23close11922.00116.140.00115.97-12.0533708.57
23902006.07.21 12:23close11911.00116.140.00115.92-10.3333698.24
23912006.07.21 12:23sell11961.00116.110.00116.01
23922006.07.21 13:02sell11972.00116.160.00116.06
23932006.07.21 14:01t/p11972.00116.060.00116.0617.2333715.47
23942006.07.21 14:01close11961.00116.060.00116.014.3133719.78
23952006.07.21 14:01sell11981.00116.030.00115.93
23962006.07.21 14:09t/p11981.00115.930.00115.938.6333728.41
23972006.07.21 14:09sell11991.00115.890.00115.79
23982006.07.21 14:17sell12002.00115.940.00115.84
23992006.07.21 15:38sell12014.00116.000.00115.90
24002006.07.21 15:40sell12028.00116.060.00115.96
24012006.07.21 15:43sell120316.00116.120.00116.02
24022006.07.21 16:11t/p120316.00116.020.00116.02137.9133866.32
24032006.07.21 16:11close12028.00116.020.00115.9627.5833893.90
24042006.07.21 16:11close12014.00116.020.00115.90-6.8933887.01
24052006.07.21 16:11close12002.00116.020.00115.84-13.7933873.22
24062006.07.21 16:11close11991.00116.020.00115.79-11.2033862.02
24072006.07.21 16:11sell12041.00115.990.00115.89
24082006.07.21 16:12sell12052.00116.050.00115.95
24092006.07.21 16:15sell12064.00116.110.00116.01
24102006.07.21 17:02sell12078.00116.170.00116.07
24112006.07.21 17:16sell120816.00116.230.00116.13
24122006.07.27 07:45t/p120816.00116.130.00116.13-7.1833854.84
24132006.07.27 07:45close12078.00116.130.00116.07-44.9233809.92
24142006.07.27 07:45close12064.00116.130.00116.01-43.1333766.79
24152006.07.27 07:45close12052.00116.130.00115.95-31.9033734.89
24162006.07.27 07:45close12041.00116.130.00115.89-21.1233713.77
24172006.07.27 11:30sell12091.00115.710.00115.61
24182006.07.27 11:31sell12102.00115.760.00115.66
24192006.07.27 12:16t/p12102.00115.660.00115.6617.2933731.06
24202006.07.27 12:16close12091.00115.660.00115.614.3233735.38
24212006.07.27 12:16sell12111.00115.630.00115.53
24222006.07.27 12:33t/p12111.00115.530.00115.538.6533744.03
24232006.07.27 12:33sell12121.00115.490.00115.39
24242006.07.27 12:38sell12132.00115.540.00115.44
24252006.07.27 12:40sell12144.00115.600.00115.50
24262006.07.27 13:30sell12158.00115.650.00115.55
24272006.07.27 14:30sell121616.00115.710.00115.61
24282006.07.27 15:03t/p121616.00115.610.00115.61138.4133882.44
24292006.07.27 15:03close12158.00115.600.00115.5534.6033917.04
24302006.07.27 15:03close12144.00115.600.00115.500.0033917.04
24312006.07.27 15:03close12132.00115.600.00115.44-10.3833906.66
24322006.07.27 15:03close12121.00115.600.00115.39-9.5233897.14
24332006.07.27 15:30sell12171.00115.350.00115.25
24342006.07.27 15:44sell12182.00115.400.00115.30
24352006.07.27 15:54sell12194.00115.460.00115.36
24362006.07.27 15:58sell12208.00115.520.00115.42
24372006.07.27 16:00sell122116.00115.570.00115.47
24382006.07.27 16:00t/p122116.00115.470.00115.47138.5634035.70
24392006.07.27 16:00close12208.00115.470.00115.4234.6434070.34
24402006.07.27 16:00close12194.00115.470.00115.36-3.4634066.88
24412006.07.27 16:00close12182.00115.470.00115.30-12.1234054.76
24422006.07.27 16:00close12171.00115.470.00115.25-10.3934044.37
24432006.07.27 16:00sell12221.00115.440.00115.34
24442006.07.27 16:06sell12232.00115.500.00115.40
24452006.07.27 16:07sell12244.00115.560.00115.46
24462006.07.27 16:17sell12258.00115.610.00115.51
24472006.07.27 16:18sell122616.00115.680.00115.58
24482006.07.27 16:24t/p122616.00115.580.00115.58138.4334182.80
24492006.07.27 16:24close12258.00115.580.00115.5120.7634203.56
24502006.07.27 16:24close12244.00115.580.00115.46-6.9234196.64
24512006.07.27 16:24close12232.00115.580.00115.40-13.8434182.80
24522006.07.27 16:24close12221.00115.580.00115.34-12.1134170.69
24532006.07.27 16:24sell12271.00115.550.00115.45
24542006.07.27 17:14t/p12271.00115.450.00115.458.6634179.35
24552006.07.28 15:45sell12281.00114.840.00114.74
24562006.07.28 15:52sell12292.00114.890.00114.79
24572006.07.28 16:07t/p12292.00114.790.00114.7917.4234196.77
24582006.07.28 16:07close12281.00114.790.00114.744.3634201.13
24592006.07.28 16:07sell12301.00114.760.00114.66
24602006.07.28 16:16sell12312.00114.820.00114.72
24612006.07.28 16:45t/p12312.00114.720.00114.7217.4334218.56
24622006.07.28 16:45close12301.00114.700.00114.665.2334223.79
24632006.07.28 16:45sell12321.00114.670.00114.57
24642006.07.28 17:01sell12332.00114.720.00114.62
24652006.07.28 17:47sell12344.00114.780.00114.68
24662006.07.28 18:03t/p12344.00114.680.00114.6834.8834258.67
24672006.07.28 18:03close12332.00114.670.00114.628.7234267.39
24682006.07.28 18:03close12321.00114.670.00114.570.0034267.39
24692006.07.28 18:03sell12351.00114.640.00114.54
24702006.07.28 18:14sell12362.00114.690.00114.59
24712006.07.28 18:32sell12374.00114.750.00114.65
24722006.07.28 19:04sell12388.00114.810.00114.71
24732006.07.28 19:49sell123916.00114.860.00114.76
24742006.07.28 20:07t/p123916.00114.760.00114.76139.4434406.83
24752006.07.28 20:07close12388.00114.750.00114.7141.8334448.66
24762006.07.28 20:07close12374.00114.750.00114.650.0034448.66
24772006.07.28 20:07close12362.00114.750.00114.59-10.4634438.20
24782006.07.28 20:07close12351.00114.750.00114.54-9.5934428.61
24792006.07.28 20:07sell12401.00114.720.00114.62
24802006.07.28 20:19sell12412.00114.790.00114.69
24812006.07.28 22:30t/p12412.00114.690.00114.6917.4434446.05
24822006.07.28 22:30close12401.00114.680.00114.623.4934449.54
24832006.08.01 17:00buy12421.00115.190.00115.29
24842006.08.01 17:05buy12432.00115.130.00115.23
24852006.08.01 17:37buy12444.00115.070.00115.17
24862006.08.01 17:41buy12458.00115.020.00115.12
24872006.08.01 17:57buy124616.00114.960.00115.06
24882006.08.03 11:18t/p124616.00115.060.00115.06218.3934667.93
24892006.08.03 11:18close12458.00115.080.00115.1281.3934749.32
24902006.08.03 11:18close12444.00115.080.00115.1723.3234772.64
24912006.08.03 11:18close12432.00115.080.00115.231.2334773.87
24922006.08.03 11:18close12421.00115.080.00115.29-4.6034769.27
24932006.08.04 15:15sell12471.00114.350.00114.25
24942006.08.04 15:21sell12482.00114.400.00114.30
24952006.08.04 15:23sell12494.00114.460.00114.36
24962006.08.04 15:54t/p12494.00114.360.00114.3634.9834804.25
24972006.08.04 15:54close12482.00114.340.00114.3010.5034814.75
24982006.08.04 15:54close12471.00114.340.00114.250.8734815.62
24992006.08.04 15:54sell12501.00114.310.00114.21
25002006.08.04 15:55sell12512.00114.360.00114.26
25012006.08.04 15:57t/p12512.00114.260.00114.2617.5034833.12
25022006.08.04 15:57close12501.00114.260.00114.214.3834837.50
25032006.08.04 15:57sell12521.00114.230.00114.13
25042006.08.04 15:57sell12532.00114.290.00114.19
25052006.08.04 16:04sell12544.00114.350.00114.25
25062006.08.04 16:32t/p12544.00114.250.00114.2535.0234872.52
25072006.08.04 16:32close12532.00114.230.00114.1910.5134883.03
25082006.08.04 16:32close12521.00114.230.00114.130.0034883.03
25092006.08.04 16:32sell12551.00114.200.00114.10
25102006.08.04 16:39sell12562.00114.260.00114.16
25112006.08.04 16:54t/p12562.00114.160.00114.1617.5234900.55
25122006.08.04 16:54close12551.00114.160.00114.103.5034904.05
25132006.08.04 16:54sell12571.00114.130.00114.03
25142006.08.04 16:55t/p12571.00114.030.00114.038.7734912.82
25152006.08.04 16:55sell12581.00114.000.00113.90
25162006.08.04 16:56sell12592.00114.060.00113.96
25172006.08.04 16:58sell12604.00114.120.00114.02
25182006.08.04 16:59sell12618.00114.180.00114.08
25192006.08.04 17:00sell126216.00114.230.00114.13
25202006.08.04 17:37t/p126216.00114.130.00114.13140.2035053.02
25212006.08.04 17:37close12618.00114.120.00114.0842.0635095.08
25222006.08.04 17:37close12604.00114.120.00114.020.0035095.08
25232006.08.04 17:37close12592.00114.120.00113.96-10.5235084.56
25242006.08.04 17:37close12581.00114.120.00113.90-10.5235074.04
25252006.08.04 17:37sell12631.00114.090.00113.99
25262006.08.04 17:45sell12642.00114.150.00114.05
25272006.08.04 17:52sell12654.00114.210.00114.11
25282006.08.04 19:25sell12668.00114.260.00114.16
25292006.08.04 19:26sell126716.00114.320.00114.22
25302006.08.07 01:16t/p126716.00114.220.00114.22115.9535189.99
25312006.08.07 01:16close12668.00114.200.00114.1629.9535219.94
25322006.08.07 01:16close12654.00114.200.00114.11-2.5435217.40
25332006.08.07 01:16close12642.00114.200.00114.05-11.7835205.62
25342006.08.07 01:16close12631.00114.200.00113.99-11.1435194.48
25352006.08.07 12:15buy12681.00114.910.00115.01
25362006.08.07 12:43buy12692.00114.850.00114.95
25372006.08.07 13:14t/p12692.00114.950.00114.9517.4035211.88
25382006.08.07 13:14close12681.00114.960.00115.014.3535216.23
25392006.08.09 01:15buy12701.00115.610.00115.71
25402006.08.09 01:32buy12712.00115.560.00115.66
25412006.08.09 02:25t/p12712.00115.660.00115.6617.2935233.52
25422006.08.09 02:25close12701.00115.660.00115.714.3235237.84
25432006.08.09 02:45buy12721.00115.660.00115.76
25442006.08.09 02:54buy12732.00115.600.00115.70
25452006.08.09 03:55t/p12732.00115.700.00115.7017.2835255.12
25462006.08.09 03:55close12721.00115.710.00115.764.3235259.44
25472006.08.09 03:55buy12741.00115.740.00115.84
25482006.08.09 04:14buy12752.00115.670.00115.77
25492006.08.09 06:50buy12764.00115.600.00115.70
25502006.08.09 07:00buy12778.00115.540.00115.64
25512006.08.09 07:04buy127816.00115.470.00115.57
25522006.08.09 07:29t/p127816.00115.570.00115.57138.4335397.87
25532006.08.09 07:29close12778.00115.580.00115.6427.6935425.56
25542006.08.09 07:29close12764.00115.580.00115.70-6.9235418.64
25552006.08.09 07:29close12752.00115.580.00115.77-15.5735403.07
25562006.08.09 07:29close12741.00115.580.00115.84-13.8435389.23
25572006.08.09 11:00sell12791.00115.060.00114.96
25582006.08.09 11:22sell12802.00115.110.00115.01
25592006.08.09 11:22sell12814.00115.160.00115.06
25602006.08.09 12:34t/p12814.00115.060.00115.0634.7735424.00
25612006.08.09 12:34close12802.00115.060.00115.018.6935432.69
25622006.08.09 12:34close12791.00115.060.00114.960.0035432.69
25632006.08.09 13:00sell12821.00114.870.00114.77
25642006.08.09 13:19sell12832.00114.930.00114.83
25652006.08.09 13:30sell12844.00114.980.00114.88
25662006.08.09 14:10sell12858.00115.040.00114.94
25672006.08.09 15:17sell128616.00115.100.00115.00
25682006.08.10 09:02t/p128616.00115.000.00115.0066.6735499.36
25692006.08.10 09:02close12858.00114.990.00114.94-1.4535497.91
25702006.08.10 09:02close12844.00114.990.00114.88-21.6035476.31
25712006.08.10 09:02close12832.00114.990.00114.83-19.5035456.81
25722006.08.10 09:02close12821.00114.990.00114.77-14.9735441.84
25732006.08.10 17:30buy12871.00115.490.00115.59
25742006.08.10 17:41t/p12871.00115.590.00115.598.6635450.50
25752006.08.10 17:41buy12881.00115.630.00115.73
25762006.08.10 17:51buy12892.00115.560.00115.66
25772006.08.10 18:10buy12904.00115.500.00115.60
25782006.08.10 18:18buy12918.00115.450.00115.55
25792006.08.10 18:19buy129216.00115.390.00115.49
25802006.08.10 18:31t/p129216.00115.490.00115.49138.5435589.04
25812006.08.10 18:31close12918.00115.490.00115.5527.7135616.75
25822006.08.10 18:31close12904.00115.490.00115.60-3.4635613.29
25832006.08.10 18:31close12892.00115.490.00115.66-12.1235601.17
25842006.08.10 18:31close12881.00115.490.00115.73-12.1235589.05
25852006.08.10 18:31buy12931.00115.520.00115.62
25862006.08.10 19:31buy12942.00115.460.00115.56
25872006.08.10 19:54t/p12942.00115.560.00115.5617.3135606.36
25882006.08.10 19:54close12931.00115.570.00115.624.3335610.69
25892006.08.10 20:15buy12951.00115.430.00115.53
25902006.08.10 20:17buy12962.00115.380.00115.48
25912006.08.10 20:18buy12974.00115.320.00115.42
25922006.08.10 21:02buy12988.00115.270.00115.37
25932006.08.11 00:11buy129916.00115.210.00115.31
25942006.08.11 01:50t/p129916.00115.310.00115.31138.7535749.44
25952006.08.11 01:50close12988.00115.320.00115.3744.6135794.05
25962006.08.11 01:50close12974.00115.320.00115.424.9635799.01
25972006.08.11 01:50close12962.00115.320.00115.48-7.9335791.08
25982006.08.11 01:50close12951.00115.320.00115.53-8.3035782.78
25992006.08.11 11:00buy13001.00115.900.00116.00
26002006.08.11 12:49t/p13001.00116.000.00116.008.6235791.40
26012006.08.11 13:30buy13011.00116.080.00116.18
26022006.08.11 13:51buy13022.00116.030.00116.13
26032006.08.11 14:30t/p13022.00116.130.00116.1317.2235808.62
26042006.08.11 14:30close13011.00116.140.00116.185.1735813.79
26052006.08.11 14:45buy13031.00116.310.00116.41
26062006.08.11 14:57buy13042.00116.260.00116.36
26072006.08.11 14:58buy13054.00116.200.00116.30
26082006.08.11 15:12t/p13054.00116.300.00116.3034.3935848.18
26092006.08.11 15:12close13042.00116.300.00116.366.8835855.06
26102006.08.11 15:12close13031.00116.300.00116.41-0.8635854.20
26112006.08.11 15:12buy13061.00116.330.00116.43
26122006.08.11 15:13buy13072.00116.270.00116.37
26132006.08.11 15:19buy13084.00116.210.00116.31
26142006.08.11 15:30buy13098.00116.150.00116.25
26152006.08.11 15:35buy131016.00116.100.00116.20
26162006.08.11 18:00t/p131016.00116.200.00116.20137.6835991.88
26172006.08.11 18:00close13098.00116.210.00116.2541.3036033.18
26182006.08.11 18:00close13084.00116.210.00116.310.0036033.18
26192006.08.11 18:00close13072.00116.210.00116.37-10.3336022.85
26202006.08.11 18:00close13061.00116.210.00116.43-10.3336012.52
26212006.08.15 16:15sell13111.00115.890.00115.79
26222006.08.15 16:17sell13122.00115.940.00115.84
26232006.08.15 16:43sell13134.00116.000.00115.90
26242006.08.15 18:14sell13148.00116.050.00115.95
26252006.08.15 19:08t/p13148.00115.950.00115.9569.0036081.52
26262006.08.15 19:08close13134.00115.950.00115.9017.2536098.77
26272006.08.15 19:08close13122.00115.950.00115.84-1.7236097.05
26282006.08.15 19:08close13111.00115.950.00115.79-5.1736091.88
26292006.08.15 19:30sell13151.00115.970.00115.87
26302006.08.15 19:38sell13162.00116.030.00115.93
26312006.08.15 20:16sell13174.00116.080.00115.98
26322006.08.15 20:46sell13188.00116.140.00116.04
26332006.08.16 00:26t/p13188.00116.040.00116.0456.8736148.75
26342006.08.16 00:26close13174.00116.030.00115.9811.2036159.95
26352006.08.16 00:26close13162.00116.030.00115.93-3.0236156.93
26362006.08.16 00:26close13151.00116.030.00115.87-6.6836150.25
26372006.08.17 19:45buy13191.00115.970.00116.07
26382006.08.17 19:57t/p13191.00116.070.00116.078.6236158.87
26392006.08.17 19:57buy13201.00116.110.00116.21
26402006.08.17 20:43buy13212.00116.060.00116.16
26412006.08.17 20:59buy13224.00116.000.00116.10
26422006.08.17 21:39buy13238.00115.950.00116.05
26432006.08.17 23:23buy132416.00115.890.00115.99
26442006.08.17 23:39t/p132416.00115.990.00115.99137.9336296.80
26452006.08.17 23:39close13238.00116.000.00116.0534.4836331.28
26462006.08.17 23:39close13224.00116.000.00116.100.0036331.28
26472006.08.17 23:39close13212.00116.000.00116.16-10.3436320.94
26482006.08.17 23:39close13201.00116.000.00116.21-9.4836311.46
26492006.08.22 20:15buy13251.00116.810.00116.91
26502006.08.22 20:17buy13262.00116.750.00116.85
26512006.08.22 20:35buy13274.00116.700.00116.80
26522006.08.22 20:45buy13288.00116.640.00116.74
26532006.08.22 20:57buy132916.00116.580.00116.68
26542006.08.25 02:03t/p132916.00116.680.00116.68236.3236547.78
26552006.08.25 02:03close13288.00116.690.00116.7483.8836631.66
26562006.08.25 02:03close13274.00116.690.00116.8021.3736653.03
26572006.08.25 02:03close13262.00116.690.00116.852.1236655.15
26582006.08.25 02:03close13251.00116.690.00116.91-4.0836651.07
26592006.08.25 08:45buy13301.00117.200.00117.30
26602006.08.25 08:50buy13312.00117.130.00117.23
26612006.08.25 08:56t/p13312.00117.230.00117.2317.0636668.13
26622006.08.25 08:56close13301.00117.230.00117.302.5636670.69
26632006.08.25 08:56buy13321.00117.260.00117.36
26642006.08.25 09:02buy13332.00117.200.00117.30
26652006.08.25 09:07buy13344.00117.140.00117.24
26662006.08.25 09:31t/p13344.00117.240.00117.2434.1236704.81
26672006.08.25 09:31close13332.00117.250.00117.308.5336713.34
26682006.08.25 09:31close13321.00117.250.00117.36-0.8536712.49
26692006.08.25 10:30buy13351.00117.180.00117.28
26702006.08.25 14:22t/p13351.00117.280.00117.288.5336721.02
26712006.08.25 14:45buy13361.00117.400.00117.50
26722006.08.25 14:51buy13372.00117.350.00117.45
26732006.08.25 15:18buy13384.00117.300.00117.40
26742006.08.25 15:54buy13398.00117.240.00117.34
26752006.08.25 16:14t/p13398.00117.340.00117.3468.1736789.19
26762006.08.25 16:14close13384.00117.350.00117.4017.0436806.23
26772006.08.25 16:14close13372.00117.350.00117.450.0036806.23
26782006.08.25 16:14close13361.00117.350.00117.50-4.2636801.97
26792006.09.04 07:00sell13401.00116.430.00116.33
26802006.09.04 07:06sell13412.00116.480.00116.38
26812006.09.04 08:03sell13424.00116.540.00116.44
26822006.09.04 09:40t/p13424.00116.440.00116.4434.3536836.32
26832006.09.04 09:40close13412.00116.430.00116.388.5936844.91
26842006.09.04 09:40close13401.00116.430.00116.330.0036844.91
26852006.09.04 10:15sell13431.00116.160.00116.06
26862006.09.04 10:24sell13442.00116.220.00116.12
26872006.09.04 10:47sell13454.00116.280.00116.18
26882006.09.04 11:43t/p13454.00116.180.00116.1834.4436879.35
26892006.09.04 11:43close13442.00116.170.00116.128.6136887.96
26902006.09.04 11:43close13431.00116.170.00116.06-0.8636887.10
26912006.09.04 12:45sell13461.00116.120.00116.02
26922006.09.04 14:05t/p13461.00116.020.00116.028.6236895.72
26932006.09.04 16:46sell13471.00115.900.00115.80
26942006.09.04 17:02sell13482.00115.960.00115.86
26952006.09.04 17:07sell13494.00116.010.00115.91
26962006.09.04 17:11sell13508.00116.070.00115.97
26972006.09.04 18:44sell135116.00116.120.00116.02
26982006.09.04 21:05t/p135116.00116.020.00116.02137.9037033.62
26992006.09.04 21:05close13508.00116.020.00115.9734.4837068.10
27002006.09.04 21:05close13494.00116.020.00115.91-3.4537064.65
27012006.09.04 21:05close13482.00116.020.00115.86-10.3437054.31
27022006.09.04 21:05close13471.00116.020.00115.80-10.3437043.97
27032006.09.07 11:45sell13521.00116.130.00116.03
27042006.09.07 11:47sell13532.00116.180.00116.08
27052006.09.07 12:32t/p13532.00116.080.00116.0817.2337061.20
27062006.09.07 12:32close13521.00116.060.00116.036.0337067.23
27072006.09.07 12:32sell13541.00116.030.00115.93
27082006.09.07 12:32sell13552.00116.080.00115.98
27092006.09.07 12:40sell13564.00116.140.00116.04
27102006.09.07 12:40sell13578.00116.200.00116.10
27112006.09.07 12:40sell135816.00116.260.00116.16
27122006.09.07 12:41t/p135816.00116.160.00116.16137.7537204.98
27132006.09.07 12:41close13578.00116.150.00116.1034.4437239.42
27142006.09.07 12:41close13564.00116.150.00116.04-3.4437235.98
27152006.09.07 12:41close13552.00116.150.00115.98-12.0537223.93
27162006.09.07 12:41close13541.00116.150.00115.93-10.3337213.60
27172006.09.07 12:41sell13591.00116.120.00116.02
27182006.09.07 12:41sell13602.00116.180.00116.08
27192006.09.07 12:42sell13614.00116.230.00116.13
27202006.09.07 12:47t/p13614.00116.130.00116.1334.4537248.05
27212006.09.07 12:47close13602.00116.130.00116.088.6137256.66
27222006.09.07 12:47close13591.00116.130.00116.02-0.8637255.80
27232006.09.07 12:47sell13621.00116.100.00116.00
27242006.09.07 12:49sell13632.00116.150.00116.05
27252006.09.07 13:00t/p13632.00116.050.00116.0517.2337273.03
27262006.09.07 13:00close13621.00116.050.00116.004.3137277.34
27272006.09.07 13:15sell13641.00116.260.00116.16
27282006.09.07 13:20t/p13641.00116.160.00116.168.6137285.95
27292006.09.07 13:20sell13651.00116.130.00116.03
27302006.09.07 13:20sell13662.00116.180.00116.08
27312006.09.07 13:21sell13674.00116.240.00116.14
27322006.09.07 13:59sell13688.00116.290.00116.19
27332006.09.07 14:42sell136916.00116.350.00116.25
27342006.09.08 06:08t/p136916.00116.250.00116.25113.4937399.44
27352006.09.08 06:08close13688.00116.240.00116.1922.3337421.77
27362006.09.08 06:08close13674.00116.240.00116.14-6.0437415.73
27372006.09.08 06:08close13662.00116.240.00116.08-13.3437402.39
27382006.09.08 06:08close13651.00116.240.00116.03-10.9737391.42
27392006.09.08 15:30buy13701.00116.760.00116.86
27402006.09.08 15:38buy13712.00116.710.00116.81
27412006.09.08 16:26t/p13712.00116.810.00116.8117.1237408.54
27422006.09.08 16:26close13701.00116.810.00116.864.2837412.82
27432006.09.08 18:15buy13721.00117.000.00117.10
27442006.09.08 18:51buy13732.00116.950.00117.05
27452006.09.08 20:38buy13744.00116.890.00116.99
27462006.09.11 00:29t/p13744.00116.990.00116.9939.1537451.97
27472006.09.11 00:29close13732.00117.000.00117.0511.0337463.00
27482006.09.11 00:29close13721.00117.000.00117.101.2437464.24
27492006.09.11 09:45buy13751.00117.250.00117.35
27502006.09.11 09:49buy13762.00117.200.00117.30
27512006.09.11 10:07buy13774.00117.130.00117.23
27522006.09.11 10:11buy13788.00117.070.00117.17
27532006.09.11 10:46t/p13788.00117.170.00117.1768.2737532.51
27542006.09.11 10:46close13774.00117.180.00117.2317.0737549.58
27552006.09.11 10:46close13762.00117.180.00117.30-3.4137546.17
27562006.09.11 10:46close13751.00117.180.00117.35-5.9737540.20
27572006.09.11 13:00buy13791.00117.390.00117.49
27582006.09.11 14:02buy13802.00117.340.00117.44
27592006.09.11 14:05buy13814.00117.280.00117.38
27602006.09.11 14:27t/p13814.00117.380.00117.3834.0737574.27
27612006.09.11 14:27close13802.00117.390.00117.448.5237582.79
27622006.09.11 14:27close13791.00117.390.00117.490.0037582.79
27632006.09.11 14:27buy13821.00117.420.00117.52
27642006.09.11 14:39buy13832.00117.360.00117.46
27652006.09.11 14:43buy13844.00117.310.00117.41
27662006.09.11 16:03t/p13844.00117.410.00117.4134.0737616.86
27672006.09.11 16:03close13832.00117.410.00117.468.5237625.38
27682006.09.11 16:03close13821.00117.410.00117.52-0.8537624.53
27692006.09.11 17:30buy13851.00117.670.00117.77
27702006.09.11 17:46buy13862.00117.610.00117.71
27712006.09.11 18:37buy13874.00117.560.00117.66
27722006.09.11 22:39t/p13874.00117.660.00117.6634.0037658.53
27732006.09.11 22:39close13862.00117.660.00117.718.5037667.03
27742006.09.11 22:39close13851.00117.660.00117.77-0.8537666.18
27752006.09.19 15:00sell13881.00117.150.00117.05
27762006.09.19 15:15sell13892.00117.210.00117.11
27772006.09.19 15:18sell13904.00117.260.00117.16
27782006.09.19 15:18sell13918.00117.320.00117.22
27792006.09.19 16:00t/p13918.00117.220.00117.2268.2537734.43
27802006.09.19 16:00close13904.00117.210.00117.1617.0637751.49
27812006.09.19 16:00close13892.00117.210.00117.110.0037751.49
27822006.09.19 16:00close13881.00117.210.00117.05-5.1237746.37
27832006.09.19 16:00sell13921.00117.180.00117.08
27842006.09.19 16:07sell13932.00117.230.00117.13
27852006.09.19 16:18sell13944.00117.290.00117.19
27862006.09.19 16:35t/p13944.00117.190.00117.1934.1337780.50
27872006.09.19 16:35close13932.00117.190.00117.136.8337787.33
27882006.09.19 16:35close13921.00117.190.00117.08-0.8537786.48
27892006.09.19 16:35sell13951.00117.160.00117.06
27902006.09.19 16:49t/p13951.00117.060.00117.068.5437795.02
27912006.09.19 16:49sell13961.00117.030.00116.93
27922006.09.19 16:59sell13972.00117.090.00116.99
27932006.09.19 16:59sell13984.00117.150.00117.05
27942006.09.19 17:02sell13998.00117.210.00117.11
27952006.09.19 17:05sell140016.00117.260.00117.16
27962006.09.20 08:56t/p140016.00117.160.00117.16112.4237907.44
27972006.09.20 08:56close13998.00117.150.00117.1128.8937936.33
27982006.09.20 08:56close13984.00117.150.00117.05-6.0437930.29
27992006.09.20 08:56close13972.00117.150.00116.99-13.2637917.03
28002006.09.20 08:56close13961.00117.150.00116.93-11.7537905.28
28012006.09.21 21:30sell14011.00116.250.00116.15
28022006.09.21 21:41sell14022.00116.300.00116.20
28032006.09.21 22:55sell14034.00116.360.00116.26
28042006.09.22 02:16t/p14034.00116.260.00116.2628.3737933.65
28052006.09.22 02:16close14022.00116.260.00116.203.8637937.51
28062006.09.22 02:16close14011.00116.260.00116.15-2.3737935.14
28072006.09.26 17:00buy14041.00117.100.00117.20
28082006.09.26 17:00buy14052.00117.050.00117.15
28092006.09.26 18:00t/p14052.00117.150.00117.1517.0737952.21
28102006.09.26 18:00close14041.00117.150.00117.204.2737956.48
28112006.09.26 18:00buy14061.00117.180.00117.28
28122006.09.26 18:02buy14072.00117.130.00117.23
28132006.09.26 18:30t/p14072.00117.230.00117.2317.0637973.54
28142006.09.26 18:30close14061.00117.230.00117.284.2637977.80
28152006.09.26 18:30buy14081.00117.260.00117.36
28162006.09.26 18:34buy14092.00117.200.00117.30
28172006.09.26 19:32buy14104.00117.140.00117.24
28182006.09.26 20:54buy14118.00117.090.00117.19
28192006.09.27 01:16buy141216.00117.030.00117.13
28202006.09.27 09:49t/p141216.00117.130.00117.13136.6038114.40
28212006.09.27 09:49close14118.00117.130.00117.1937.2438151.64
28222006.09.27 09:49close14104.00117.130.00117.241.5438153.18
28232006.09.27 09:49close14092.00117.130.00117.30-9.4738143.71
28242006.09.27 09:49close14081.00117.130.00117.36-9.8638133.85
28252006.10.02 17:00sell14131.00117.720.00117.62
28262006.10.02 17:13t/p14131.00117.620.00117.628.5038142.35
28272006.10.02 17:13sell14141.00117.580.00117.48
28282006.10.02 17:19sell14152.00117.640.00117.54
28292006.10.02 17:57sell14164.00117.700.00117.60
28302006.10.02 18:25t/p14164.00117.600.00117.6034.0238176.37
28312006.10.02 18:25close14152.00117.590.00117.548.5038184.87
28322006.10.02 18:25close14141.00117.590.00117.48-0.8538184.02
28332006.10.02 18:47sell14171.00117.580.00117.48
28342006.10.02 19:59sell14182.00117.640.00117.54
28352006.10.02 22:05sell14194.00117.690.00117.59
28362006.10.02 23:44sell14208.00117.750.00117.65
28372006.10.03 00:36t/p14208.00117.650.00117.6555.9238239.94
28382006.10.03 00:36close14194.00117.640.00117.5910.9638250.90
28392006.10.03 00:36close14182.00117.640.00117.54-3.0238247.88
28402006.10.03 00:36close14171.00117.640.00117.48-6.6138241.27
28412006.10.06 15:30buy14211.00118.640.00118.74
28422006.10.06 15:53t/p14211.00118.740.00118.748.4238249.69
28432006.10.06 15:53buy14221.00118.800.00118.90
28442006.10.06 16:06t/p14221.00118.900.00118.908.4138258.10
28452006.10.06 16:15buy14231.00118.910.00119.01
28462006.10.06 16:39t/p14231.00119.010.00119.018.4038266.50
28472006.10.06 16:39buy14241.00119.060.00119.16
28482006.10.06 16:56buy14252.00119.000.00119.10
28492006.10.06 17:00buy14264.00118.950.00119.05
28502006.10.06 17:55buy14278.00118.890.00118.99
28512006.10.06 21:45t/p14278.00118.990.00118.9967.2338333.73
28522006.10.06 21:45close14264.00119.000.00119.0516.8138350.54
28532006.10.06 21:45close14252.00119.000.00119.100.0038350.54
28542006.10.06 21:45close14241.00119.000.00119.16-5.0438345.50
28552006.10.06 21:45buy14281.00119.030.00119.13
28562006.10.09 00:05buy14292.00118.980.00119.08
28572006.10.09 01:41buy14304.00118.920.00119.02
28582006.10.09 02:49buy14318.00118.860.00118.96
28592006.10.09 04:40t/p14304.00119.020.00119.0233.6138379.11
28602006.10.09 04:40t/p14318.00118.960.00118.9667.2138446.32
28612006.10.09 04:40close14292.00119.030.00119.088.4038454.72
28622006.10.09 04:40close14281.00119.030.00119.131.2438455.96
28632006.10.10 15:45buy14321.00119.720.00119.82
28642006.10.10 16:00buy14332.00119.660.00119.76
28652006.10.10 17:29t/p14332.00119.760.00119.7616.7038472.66
28662006.10.10 17:29close14321.00119.760.00119.823.3438476.00
28672006.10.13 17:00buy14341.00119.870.00119.97
28682006.10.13 18:05buy14352.00119.810.00119.91
28692006.10.13 18:10buy14364.00119.750.00119.85
28702006.10.13 19:42buy14378.00119.700.00119.80
28712006.10.13 19:48buy143816.00119.630.00119.73
28722006.10.16 00:03t/p143816.00119.730.00119.73153.4738629.47
28732006.10.16 00:03close14378.00119.730.00119.8029.9738659.44
28742006.10.16 00:03close14364.00119.730.00119.85-1.7238657.72
28752006.10.16 00:03close14352.00119.730.00119.91-10.8838646.84
28762006.10.16 00:03close14341.00119.730.00119.97-10.4538636.39
28772006.10.16 15:30sell14391.00119.100.00119.00
28782006.10.16 16:04sell14402.00119.150.00119.05
28792006.10.16 16:12sell14414.00119.210.00119.11
28802006.10.16 16:17sell14428.00119.260.00119.16
28812006.10.16 16:38t/p14428.00119.160.00119.1667.1538703.54
28822006.10.16 16:38close14414.00119.150.00119.1120.1438723.68
28832006.10.16 16:38close14402.00119.150.00119.050.0038723.68
28842006.10.16 16:38close14391.00119.150.00119.00-4.2038719.48
28852006.10.18 15:30buy14431.00119.070.00119.17
28862006.10.18 18:43buy14442.00119.020.00119.12
28872006.10.18 18:48buy14454.00118.960.00119.06
28882006.10.18 21:14buy14468.00118.900.00119.00
28892006.10.19 03:51buy144716.00118.850.00118.95
28902006.10.23 10:12t/p144716.00118.950.00118.95174.1838893.66
28912006.10.23 10:12close14468.00118.960.00119.0089.9538983.61
28922006.10.23 10:12close14454.00118.960.00119.0624.8039008.41
28932006.10.23 10:12close14442.00118.960.00119.122.3139010.72
28942006.10.23 10:12close14431.00118.960.00119.17-3.0539007.67
28952006.10.27 15:30sell14481.00117.570.00117.47
28962006.10.27 15:31t/p14481.00117.470.00117.478.5239016.19
28972006.10.27 15:31sell14491.00117.420.00117.32
28982006.10.27 15:33t/p14491.00117.320.00117.328.5239024.71
28992006.10.27 15:33sell14501.00117.290.00117.19
29002006.10.27 15:34t/p14501.00117.190.00117.198.5339033.24
29012006.10.27 15:34sell14511.00117.140.00117.04
29022006.10.27 15:34sell14522.00117.190.00117.09
29032006.10.27 15:34sell14534.00117.250.00117.15
29042006.10.27 15:36sell14548.00117.320.00117.22
29052006.10.27 15:45sell145516.00117.370.00117.27
29062006.10.30 04:49t/p145516.00117.270.00117.27112.2839145.52
29072006.10.30 04:49close14548.00117.270.00117.2222.0339167.55
29082006.10.30 04:49close14534.00117.270.00117.15-12.8639154.69
29092006.10.30 04:49close14522.00117.270.00117.09-16.6639138.03
29102006.10.30 04:49close14511.00117.270.00117.04-12.6039125.43
29112006.10.31 18:00sell14561.00117.040.00116.94
29122006.10.31 18:00sell14572.00117.100.00117.00
29132006.10.31 18:01sell14584.00117.150.00117.05
29142006.10.31 18:03t/p14584.00117.050.00117.0534.1739159.60
29152006.10.31 18:03close14572.00117.050.00117.008.5439168.14
29162006.10.31 18:03close14561.00117.050.00116.94-0.8539167.29
29172006.10.31 18:03sell14591.00117.020.00116.92
29182006.10.31 18:05sell14602.00117.070.00116.97
29192006.10.31 18:14t/p14602.00116.970.00116.9717.1039184.39
29202006.10.31 18:14close14591.00116.960.00116.925.1339189.52
29212006.10.31 18:14sell14611.00116.930.00116.83
29222006.10.31 18:44t/p14611.00116.830.00116.838.5639198.08
29232006.10.31 18:44sell14621.00116.790.00116.69
29242006.10.31 18:56sell14632.00116.850.00116.75
29252006.10.31 19:36t/p14632.00116.750.00116.7517.1439215.22
29262006.10.31 19:36close14621.00116.740.00116.694.2839219.50
29272006.10.31 19:36sell14641.00116.710.00116.61
29282006.10.31 20:03sell14652.00116.760.00116.66
29292006.10.31 20:16sell14664.00116.820.00116.72
29302006.10.31 20:17sell14678.00116.880.00116.78
29312006.10.31 20:24sell146816.00116.930.00116.83
29322006.11.01 01:41t/p146816.00116.830.00116.83112.8039332.30
29332006.11.01 01:41close14678.00116.820.00116.7829.0139361.31
29342006.11.01 01:41close14664.00116.820.00116.72-6.0439355.27
29352006.11.01 01:41close14652.00116.820.00116.66-13.2939341.98
29362006.11.01 01:41close14641.00116.820.00116.61-10.9339331.05
29372006.11.03 15:15buy14691.00118.060.00118.16
29382006.11.03 15:19buy14702.00118.000.00118.10
29392006.11.03 15:37t/p14702.00118.100.00118.1016.9339347.98
29402006.11.03 15:37close14691.00118.100.00118.163.3939351.37
29412006.11.03 15:37buy14711.00118.130.00118.23
29422006.11.03 15:43buy14722.00118.070.00118.17
29432006.11.03 15:45buy14734.00118.020.00118.12
29442006.11.03 16:00buy14748.00117.960.00118.06
29452006.11.03 16:00t/p14748.00118.060.00118.0667.7539419.12
29462006.11.03 16:00close14734.00118.070.00118.1216.9439436.06
29472006.11.03 16:00close14722.00118.070.00118.170.0039436.06
29482006.11.03 16:00close14711.00118.070.00118.23-5.0839430.98
29492006.11.03 16:00buy14751.00118.100.00118.20
29502006.11.03 16:08buy14762.00118.040.00118.14
29512006.11.03 16:10buy14774.00117.980.00118.08
29522006.11.03 16:22t/p14774.00118.080.00118.0833.8839464.86
29532006.11.03 16:22close14762.00118.080.00118.146.7739471.63
29542006.11.03 16:22close14751.00118.080.00118.20-1.6939469.94
29552006.11.03 16:22buy14781.00118.110.00118.21
29562006.11.03 17:00buy14792.00118.050.00118.15
29572006.11.03 17:05buy14804.00118.000.00118.10
29582006.11.03 17:23t/p14804.00118.100.00118.1033.8739503.81
29592006.11.03 17:23close14792.00118.100.00118.158.4739512.28
29602006.11.03 17:23close14781.00118.100.00118.21-0.8539511.43
29612006.11.03 17:23buy14811.00118.130.00118.23
29622006.11.03 17:25buy14822.00118.070.00118.17
29632006.11.03 20:30buy14834.00118.020.00118.12
29642006.11.06 00:25buy14848.00117.960.00118.06
29652006.11.06 01:01buy148516.00117.910.00118.01
29662006.11.06 01:57t/p148516.00118.010.00118.01135.5739647.00
29672006.11.06 01:57close14848.00118.020.00118.0640.6639687.66
29682006.11.06 01:57close14834.00118.020.00118.124.9639692.62
29692006.11.06 01:57close14822.00118.020.00118.17-5.9939686.63
29702006.11.06 01:57close14811.00118.020.00118.23-8.0839678.55
29712006.11.07 06:30sell14861.00117.740.00117.64
29722006.11.07 07:08sell14872.00117.790.00117.69
29732006.11.07 07:50sell14884.00117.850.00117.75
29742006.11.07 08:26t/p14884.00117.750.00117.7533.9739712.52
29752006.11.07 08:26close14872.00117.740.00117.698.4939721.01
29762006.11.07 08:26close14861.00117.740.00117.640.0039721.01
29772006.11.09 15:00buy14891.00118.460.00118.56
29782006.11.09 15:06buy14902.00118.410.00118.51
29792006.11.09 15:52buy14914.00118.350.00118.45
29802006.11.09 16:01buy14928.00118.300.00118.40
29812006.11.09 16:04buy149316.00118.240.00118.34
29822006.11.17 05:12t/p149316.00118.340.00118.34293.9140014.92
29832006.11.17 05:12close14928.00118.350.00118.40113.1640128.08
29842006.11.17 05:12close14914.00118.350.00118.4539.6840167.76
29852006.11.17 05:12close14902.00118.350.00118.519.7040177.46
29862006.11.17 05:12close14891.00118.350.00118.560.6340178.09
29872006.11.17 17:00sell14941.00117.660.00117.56
29882006.11.17 17:00sell14952.00117.720.00117.62
29892006.11.17 18:54t/p14952.00117.620.00117.6217.0040195.09
29902006.11.17 18:54close14941.00117.620.00117.563.4040198.49
29912006.11.17 18:54sell14961.00117.590.00117.49
29922006.11.17 20:08sell14972.00117.650.00117.55
29932006.11.17 20:38sell14984.00117.710.00117.61
29942006.11.17 20:39sell14998.00117.760.00117.66
29952006.11.17 20:59sell150016.00117.820.00117.72
29962006.11.17 22:09t/p150016.00117.720.00117.72135.9340334.42
29972006.11.17 22:09close14998.00117.710.00117.6633.9840368.40
29982006.11.17 22:09close14984.00117.710.00117.610.0040368.40
29992006.11.17 22:09close14972.00117.710.00117.55-10.1940358.21
30002006.11.17 22:09close14961.00117.710.00117.49-10.1940348.02
30012006.11.22 14:30sell15011.00116.750.00116.65
30022006.11.22 14:32sell15022.00116.810.00116.71
30032006.11.22 14:37sell15034.00116.860.00116.76
30042006.11.22 14:39sell15048.00116.920.00116.82
30052006.11.22 14:47t/p15048.00116.820.00116.8268.4940416.51
30062006.11.22 14:47close15034.00116.810.00116.7617.1240433.63
30072006.11.22 14:47close15022.00116.810.00116.710.0040433.63
30082006.11.22 14:47close15011.00116.810.00116.65-5.1440428.49
30092006.11.22 14:47sell15051.00116.780.00116.68
30102006.11.22 14:57sell15062.00116.830.00116.73
30112006.11.22 15:21sell15074.00116.890.00116.79
30122006.11.22 15:43t/p15074.00116.790.00116.7934.2540462.74
30132006.11.22 15:43close15062.00116.790.00116.736.8540469.59
30142006.11.22 15:43close15051.00116.790.00116.68-0.8640468.73
30152006.11.22 15:43sell15081.00116.760.00116.66
30162006.11.22 16:07t/p15081.00116.660.00116.668.5740477.30
30172006.11.22 16:07sell15091.00116.630.00116.53
30182006.11.22 16:21t/p15091.00116.530.00116.538.5840485.88
30192006.11.22 16:21sell15101.00116.500.00116.40
30202006.11.22 16:26t/p15101.00116.400.00116.408.5940494.47
30212006.11.22 16:26sell15111.00116.370.00116.27
30222006.11.22 16:29sell15122.00116.430.00116.33
30232006.11.22 16:33sell15134.00116.480.00116.38
30242006.11.22 16:34sell15148.00116.550.00116.45
30252006.11.22 16:37sell151516.00116.610.00116.51
30262006.11.22 16:46t/p151516.00116.510.00116.51137.3340631.80
30272006.11.22 16:46close15148.00116.510.00116.4527.4740659.27
30282006.11.22 16:46close15134.00116.510.00116.38-10.3040648.97
30292006.11.22 16:46close15122.00116.510.00116.33-13.7340635.24
30302006.11.22 16:46close15111.00116.510.00116.27-12.0240623.22
30312006.11.22 16:46sell15161.00116.480.00116.38
30322006.11.22 16:49sell15172.00116.550.00116.45
30332006.11.22 17:00sell15184.00116.610.00116.51
30342006.11.22 18:33sell15198.00116.680.00116.58
30352006.11.22 18:38sell152016.00116.730.00116.63
30362006.11.23 03:18t/p152016.00116.630.00116.6364.7040687.92
30372006.11.23 03:18close15198.00116.630.00116.58-1.9440685.98
30382006.11.23 03:18close15184.00116.630.00116.51-24.9840661.00
30392006.11.23 03:18close15172.00116.630.00116.45-22.7840638.22
30402006.11.23 03:18close15161.00116.630.00116.38-17.3940620.83
30412006.11.24 10:15sell15211.00115.850.00115.75
30422006.11.24 10:17sell15222.00115.900.00115.80
30432006.11.24 10:31sell15234.00115.960.00115.86
30442006.11.24 11:16t/p15234.00115.860.00115.8634.5340655.36
30452006.11.24 11:16close15222.00115.850.00115.808.6340663.99
30462006.11.24 11:16close15211.00115.850.00115.750.0040663.99
30472006.11.24 12:00sell15241.00115.770.00115.67
30482006.11.24 12:10sell15252.00115.820.00115.72
30492006.11.24 12:11sell15264.00115.880.00115.78
30502006.11.24 12:21t/p15264.00115.780.00115.7834.5640698.55
30512006.11.24 12:21close15252.00115.770.00115.728.6440707.19
30522006.11.24 12:21close15241.00115.770.00115.670.0040707.19
30532006.11.24 13:00sell15271.00115.660.00115.56
30542006.11.24 13:01sell15282.00115.720.00115.62
30552006.11.24 13:36t/p15282.00115.620.00115.6217.3040724.49
30562006.11.24 13:36close15271.00115.620.00115.563.4640727.95
30572006.11.24 13:36sell15291.00115.590.00115.49
30582006.11.24 13:39sell15302.00115.640.00115.54
30592006.11.24 13:50sell15314.00115.720.00115.62
30602006.11.24 16:40sell15328.00115.780.00115.68
30612006.11.24 16:51sell153316.00115.830.00115.73
30622006.11.27 00:04t/p15291.00115.490.00115.497.1540735.10
30632006.11.27 00:04t/p15302.00115.540.00115.5414.3040749.40
30642006.11.27 00:04t/p15314.00115.620.00115.6228.6040778.00
30652006.11.27 00:04t/p15328.00115.680.00115.6857.2140835.21
30662006.11.27 00:04t/p153316.00115.730.00115.73114.4240949.63
30672006.11.27 07:45buy15341.00116.170.00116.27
30682006.11.27 07:56buy15352.00116.110.00116.21
30692006.11.27 08:26buy15364.00116.050.00116.15
30702006.11.27 08:57buy15378.00116.000.00116.10
30712006.11.27 09:13buy153816.00115.940.00116.04
30722006.11.27 09:21t/p153816.00116.040.00116.04137.8841087.51
30732006.11.27 09:21close15378.00116.040.00116.1027.5841115.09
30742006.11.27 09:21close15364.00116.040.00116.15-3.4541111.64
30752006.11.27 09:21close15352.00116.040.00116.21-12.0741099.57
30762006.11.27 09:21close15341.00116.040.00116.27-11.2041088.37
30772006.11.27 10:15buy15391.00116.300.00116.40
30782006.11.27 10:23buy15402.00116.250.00116.35
30792006.11.27 10:29buy15414.00116.190.00116.29
30802006.11.27 10:30buy15428.00116.130.00116.23
30812006.11.27 10:34buy154316.00116.050.00116.15
30822006.11.27 13:48t/p154316.00116.150.00116.15137.7541226.12
30832006.11.27 13:48close15428.00116.150.00116.2313.7841239.90
30842006.11.27 13:48close15414.00116.150.00116.29-13.7741226.13
30852006.11.27 13:48close15402.00116.150.00116.35-17.2241208.91
30862006.11.27 13:48close15391.00116.150.00116.40-12.9141196.00
30872006.11.29 10:45buy15441.00116.180.00116.28
30882006.11.29 13:02t/p15441.00116.280.00116.288.6041204.60
30892006.11.29 13:45buy15451.00116.390.00116.49
30902006.11.29 14:04buy15462.00116.340.00116.44
30912006.11.29 14:08buy15474.00116.270.00116.37
30922006.11.29 14:30t/p15474.00116.370.00116.3734.3741238.97
30932006.11.29 14:30close15462.00116.380.00116.446.8741245.84
30942006.11.29 14:30close15451.00116.380.00116.49-0.8641244.98
30952006.11.29 14:30buy15481.00116.410.00116.51
30962006.11.29 14:33buy15492.00116.350.00116.45
30972006.11.29 14:33buy15504.00116.280.00116.38
30982006.11.29 15:01buy15518.00116.220.00116.32
30992006.11.29 15:03buy155216.00116.150.00116.25
31002006.11.29 17:06t/p155216.00116.250.00116.25137.6341382.61
31012006.11.29 17:06close15518.00116.250.00116.3220.6541403.26
31022006.11.29 17:06close15504.00116.250.00116.38-10.3241392.94
31032006.11.29 17:06close15492.00116.250.00116.45-17.2041375.74
31042006.11.29 17:06close15481.00116.250.00116.51-13.7641361.98
31052006.11.30 18:00sell15531.00115.560.00115.46
31062006.11.30 18:23sell15542.00115.610.00115.51
31072006.11.30 18:44sell15554.00115.670.00115.57
31082006.11.30 18:48sell15568.00115.730.00115.63
31092006.11.30 20:14sell155716.00115.780.00115.68
31102006.11.30 21:44t/p155716.00115.680.00115.68138.3341500.31
31112006.11.30 21:44close15568.00115.670.00115.6341.5041541.81
31122006.11.30 21:44close15554.00115.670.00115.570.0041541.81
31132006.11.30 21:44close15542.00115.670.00115.51-10.3741531.44
31142006.11.30 21:44close15531.00115.670.00115.46-9.5141521.93
31152006.12.01 10:00buy15581.00116.200.00116.30
31162006.12.01 10:08buy15592.00116.140.00116.24
31172006.12.01 11:02t/p15592.00116.240.00116.2417.2041539.13
31182006.12.01 11:02close15581.00116.250.00116.304.3041543.43
31192006.12.01 11:02buy15601.00116.280.00116.38
31202006.12.01 12:05buy15612.00116.230.00116.33
31212006.12.01 12:23buy15624.00116.170.00116.27
31222006.12.01 13:12buy15638.00116.120.00116.22
31232006.12.01 15:14buy156416.00116.060.00116.16
31242006.12.08 17:51t/p156416.00116.160.00116.16276.6141820.04
31252006.12.08 17:51close15638.00116.170.00116.22103.8741923.91
31262006.12.08 17:51close15624.00116.170.00116.2734.7241958.63
31272006.12.08 17:51close15612.00116.170.00116.337.0341965.66
31282006.12.08 17:51close15601.00116.170.00116.38-0.7941964.87
31292006.12.08 18:15buy15651.00116.350.00116.45
31302006.12.08 18:17buy15662.00116.280.00116.38
31312006.12.08 18:24buy15674.00116.220.00116.32
31322006.12.08 18:27t/p15674.00116.320.00116.3234.3841999.25
31332006.12.08 18:27close15662.00116.330.00116.388.6042007.85
31342006.12.08 18:27close15651.00116.330.00116.45-1.7242006.13
31352006.12.08 18:27buy15681.00116.360.00116.46
31362006.12.08 18:29buy15692.00116.310.00116.41
31372006.12.08 19:58t/p15692.00116.410.00116.4117.1842023.31
31382006.12.08 19:58close15681.00116.410.00116.464.3042027.61
31392006.12.08 19:58buy15701.00116.440.00116.54
31402006.12.08 20:01buy15712.00116.390.00116.49
31412006.12.08 22:04buy15724.00116.340.00116.44
31422006.12.10 11:31buy15738.00116.280.00116.38
31432006.12.10 15:25buy157416.00116.220.00116.32
31442006.12.11 00:00t/p157416.00116.320.00116.32157.3642184.97
31452006.12.11 00:00close15738.00116.340.00116.3851.1842236.15
31462006.12.11 00:00close15724.00116.340.00116.444.9642241.11
31472006.12.11 00:00close15712.00116.340.00116.49-6.1242234.99
31482006.12.11 00:00close15701.00116.340.00116.54-7.3642227.63
31492006.12.11 00:00buy15751.00116.370.00116.47
31502006.12.11 00:14buy15762.00116.300.00116.40
31512006.12.11 01:11t/p15762.00116.400.00116.4017.1842244.81
31522006.12.11 01:11close15751.00116.410.00116.473.4442248.25
31532006.12.11 01:11buy15771.00116.440.00116.54
31542006.12.11 01:16buy15782.00116.390.00116.49
31552006.12.11 02:15t/p15782.00116.490.00116.4917.1642265.41
31562006.12.11 02:15close15771.00116.500.00116.545.1542270.56
31572006.12.11 08:15buy15791.00116.820.00116.92
31582006.12.11 08:27buy15802.00116.770.00116.87
31592006.12.11 08:42buy15814.00116.710.00116.81
31602006.12.11 08:47buy15828.00116.660.00116.76
31612006.12.11 08:50buy158316.00116.600.00116.70
31622006.12.11 09:55t/p158316.00116.700.00116.70137.1042407.66
31632006.12.11 09:55close15828.00116.700.00116.7627.4242435.08
31642006.12.11 09:55close15814.00116.700.00116.81-3.4342431.65
31652006.12.11 09:55close15802.00116.700.00116.87-12.0042419.65
31662006.12.11 09:55close15791.00116.700.00116.92-10.2842409.37
31672006.12.11 16:30buy15841.00117.150.00117.25
31682006.12.11 16:36buy15852.00117.100.00117.20
31692006.12.11 16:48buy15864.00117.050.00117.15
31702006.12.11 17:03buy15878.00116.990.00117.09
31712006.12.11 17:11buy158816.00116.930.00117.03
31722006.12.12 13:02t/p158816.00117.030.00117.03156.5442565.91
31732006.12.12 13:02close15878.00117.040.00117.0944.1042610.01
31742006.12.12 13:02close15864.00117.040.00117.151.5442611.55
31752006.12.12 13:02close15852.00117.040.00117.20-7.7742603.78
31762006.12.12 13:02close15841.00117.040.00117.25-8.1642595.62
31772006.12.15 23:59buy15891.00118.090.00118.19
31782006.12.17 00:00buy15902.00117.980.00118.08
31792006.12.17 23:59close at stop15902.00118.030.00118.088.4742604.09
31802006.12.17 23:59close at stop15891.00118.030.00118.19-5.0842599.01