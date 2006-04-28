Strategy Tester Report
Goblin II

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.18 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; RiskPerTrade=2; MoneyManagment=false; MagicNumber=123456;
Bars in test2066Ticks modelled1509366Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit69178.87Gross profit79790.36Gross loss-10611.49
Profit factor7.52Expected payoff20.16
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2219.31 (2.73%)Relative drawdown2.73% (2219.31)
Total trades3432Short positions (won %)1499 (72.58%)Long positions (won %)1933 (72.43%)
Profit trades (% of total)2488 (72.49%)Loss trades (% of total)944 (27.51%)
Largestprofit trade168.80loss trade-1056.16
Averageprofit trade32.07loss trade-11.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (579.80)consecutive losses (loss in money)5 (-2206.31)
Maximalconsecutive profit (count of wins)579.80 (27)consecutive loss (count of losses)-2206.31 (5)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.03 14:00buy11.001.72920.00001.7302
22006.04.03 14:28buy22.001.72860.00001.7296
32006.04.03 14:29buy34.001.72810.00001.7291
42006.04.03 14:34buy48.001.72750.00001.7285
52006.04.03 16:00t/p48.001.72850.00001.728580.0010080.00
62006.04.03 16:00close34.001.72870.00001.729124.0010104.00
72006.04.03 16:00close22.001.72870.00001.72962.0010106.00
82006.04.03 16:00close11.001.72870.00001.7302-5.0010101.00
92006.04.03 16:00buy51.001.72910.00001.7301
102006.04.03 16:19t/p51.001.73010.00001.730110.0010111.00
112006.04.03 16:19buy61.001.73060.00001.7316
122006.04.03 16:22buy72.001.72990.00001.7309
132006.04.03 16:27t/p72.001.73090.00001.730920.0010131.00
142006.04.03 16:27close61.001.73100.00001.73164.0010135.00
152006.04.03 16:27buy81.001.73140.00001.7324
162006.04.03 16:36buy92.001.73080.00001.7318
172006.04.03 16:40t/p92.001.73180.00001.731820.0010155.00
182006.04.03 16:40close81.001.73180.00001.73244.0010159.00
192006.04.03 16:40buy101.001.73220.00001.7332
202006.04.03 16:43t/p101.001.73320.00001.733210.0010169.00
212006.04.03 16:43buy111.001.73360.00001.7346
222006.04.03 16:53t/p111.001.73460.00001.734610.0010179.00
232006.04.03 16:53buy121.001.73500.00001.7360
242006.04.03 16:54t/p121.001.73600.00001.736010.0010189.00
252006.04.03 16:54buy131.001.73650.00001.7375
262006.04.03 17:15t/p131.001.73750.00001.737510.0010199.00
272006.04.03 17:15buy141.001.73790.00001.7389
282006.04.03 17:18t/p141.001.73890.00001.738910.0010209.00
292006.04.03 17:18buy151.001.73940.00001.7404
302006.04.03 17:32buy162.001.73880.00001.7398
312006.04.03 17:56buy174.001.73810.00001.7391
322006.04.03 18:02t/p174.001.73910.00001.739140.0010249.00
332006.04.03 18:02close162.001.73910.00001.73986.0010255.00
342006.04.03 18:02close151.001.73910.00001.7404-3.0010252.00
352006.04.03 18:02buy181.001.73950.00001.7405
362006.04.03 18:09buy192.001.73900.00001.7400
372006.04.03 18:11buy204.001.73840.00001.7394
382006.04.03 18:12t/p204.001.73940.00001.739440.0010292.00
392006.04.03 18:12close192.001.73950.00001.740010.0010302.00
402006.04.03 18:12close181.001.73950.00001.74050.0010302.00
412006.04.03 18:12buy211.001.73990.00001.7409
422006.04.03 18:12buy222.001.73870.00001.7397
432006.04.03 18:50t/p222.001.73970.00001.739720.0010322.00
442006.04.03 18:50close211.001.73970.00001.7409-2.0010320.00
452006.04.03 18:50buy231.001.74010.00001.7411
462006.04.03 18:57buy242.001.73950.00001.7405
472006.04.03 19:06buy254.001.73880.00001.7398
482006.04.03 19:41t/p254.001.73980.00001.739840.0010360.00
492006.04.03 19:41close242.001.73980.00001.74056.0010366.00
502006.04.03 19:41close231.001.73980.00001.7411-3.0010363.00
512006.04.03 19:41buy261.001.74020.00001.7412
522006.04.03 19:55buy272.001.73950.00001.7405
532006.04.03 19:58buy284.001.73890.00001.7399
542006.04.03 20:23t/p284.001.73990.00001.739940.0010403.00
552006.04.03 20:23close272.001.74000.00001.740510.0010413.00
562006.04.03 20:23close261.001.74000.00001.7412-2.0010411.00
572006.04.03 20:23buy291.001.74040.00001.7414
582006.04.03 20:31buy302.001.73960.00001.7406
592006.04.03 20:58buy314.001.73900.00001.7400
602006.04.04 00:00t/p314.001.74000.00001.740039.2010450.20
612006.04.04 00:00close302.001.74010.00001.74069.6010459.80
622006.04.04 00:00close291.001.74010.00001.7414-3.2010456.60
632006.04.04 08:15buy321.001.73950.00001.7405
642006.04.04 08:17buy332.001.73880.00001.7398
652006.04.04 08:58buy344.001.73820.00001.7392
662006.04.04 09:09t/p344.001.73920.00001.739240.0010496.60
672006.04.04 09:09close332.001.73930.00001.739810.0010506.60
682006.04.04 09:09close321.001.73930.00001.7405-2.0010504.60
692006.04.04 09:09buy351.001.73970.00001.7407
702006.04.04 09:20t/p351.001.74070.00001.740710.0010514.60
712006.04.04 09:20buy361.001.74160.00001.7426
722006.04.04 09:30t/p361.001.74260.00001.742610.0010524.60
732006.04.04 09:30buy371.001.74310.00001.7441
742006.04.04 09:35t/p371.001.74410.00001.744110.0010534.60
752006.04.04 09:35buy381.001.74480.00001.7458
762006.04.04 09:35buy392.001.74430.00001.7453
772006.04.04 09:37buy404.001.74370.00001.7447
782006.04.04 09:37buy418.001.74320.00001.7442
792006.04.04 09:59t/p418.001.74420.00001.744280.0010614.60
802006.04.04 09:59close404.001.74420.00001.744720.0010634.60
812006.04.04 09:59close392.001.74420.00001.7453-2.0010632.60
822006.04.04 09:59close381.001.74420.00001.7458-6.0010626.60
832006.04.04 09:59buy421.001.74460.00001.7456
842006.04.04 10:00t/p421.001.74560.00001.745610.0010636.60
852006.04.04 10:00buy431.001.74620.00001.7472
862006.04.04 10:01buy442.001.74560.00001.7466
872006.04.04 10:06buy454.001.74490.00001.7459
882006.04.04 10:30buy468.001.74440.00001.7454
892006.04.04 11:10t/p468.001.74540.00001.745480.0010716.60
902006.04.04 11:10close454.001.74560.00001.745928.0010744.60
912006.04.04 11:10close442.001.74560.00001.74660.0010744.60
922006.04.04 11:10close431.001.74560.00001.7472-6.0010738.60
932006.04.04 11:10buy471.001.74600.00001.7470
942006.04.04 11:22buy482.001.74540.00001.7464
952006.04.04 11:41t/p482.001.74640.00001.746420.0010758.60
962006.04.04 11:41close471.001.74650.00001.74705.0010763.60
972006.04.04 11:41buy491.001.74690.00001.7479
982006.04.04 11:47buy502.001.74620.00001.7472
992006.04.04 11:53buy514.001.74560.00001.7466
1002006.04.04 12:47buy528.001.74510.00001.7461
1012006.04.04 13:11buy5316.001.74450.00001.7455
1022006.04.04 13:37t/p5316.001.74550.00001.7455160.0010923.60
1032006.04.04 13:37close528.001.74550.00001.746132.0010955.60
1042006.04.04 13:37close514.001.74550.00001.7466-4.0010951.60
1052006.04.04 13:37close502.001.74550.00001.7472-14.0010937.60
1062006.04.04 13:37close491.001.74550.00001.7479-14.0010923.60
1072006.04.04 13:37buy541.001.74590.00001.7469
1082006.04.04 13:42buy552.001.74530.00001.7463
1092006.04.04 13:51t/p552.001.74630.00001.746320.0010943.60
1102006.04.04 13:51close541.001.74640.00001.74695.0010948.60
1112006.04.04 13:51buy561.001.74680.00001.7478
1122006.04.04 14:04t/p561.001.74780.00001.747810.0010958.60
1132006.04.04 14:04buy571.001.74820.00001.7492
1142006.04.04 14:04t/p571.001.74920.00001.749210.0010968.60
1152006.04.04 14:04buy581.001.74990.00001.7509
1162006.04.04 14:04buy592.001.74940.00001.7504
1172006.04.04 14:20t/p592.001.75040.00001.750420.0010988.60
1182006.04.04 14:20close581.001.75060.00001.75097.0010995.60
1192006.04.04 14:20buy601.001.75100.00001.7520
1202006.04.04 14:21t/p601.001.75200.00001.752010.0011005.60
1212006.04.04 14:21buy611.001.75240.00001.7534
1222006.04.04 14:28t/p611.001.75340.00001.753410.0011015.60
1232006.04.04 14:28buy621.001.75380.00001.7548
1242006.04.04 14:36buy632.001.75320.00001.7542
1252006.04.04 14:36buy644.001.75260.00001.7536
1262006.04.04 14:41buy658.001.75200.00001.7530
1272006.04.04 15:17t/p658.001.75300.00001.753080.0011095.60
1282006.04.04 15:17close644.001.75320.00001.753624.0011119.60
1292006.04.04 15:17close632.001.75320.00001.75420.0011119.60
1302006.04.04 15:17close621.001.75320.00001.7548-6.0011113.60
1312006.04.04 15:17buy661.001.75360.00001.7546
1322006.04.04 15:44t/p661.001.75460.00001.754610.0011123.60
1332006.04.04 15:44buy671.001.75500.00001.7560
1342006.04.04 15:49t/p671.001.75600.00001.756010.0011133.60
1352006.04.04 15:49buy681.001.75650.00001.7575
1362006.04.04 15:51t/p681.001.75750.00001.757510.0011143.60
1372006.04.04 15:51buy691.001.75790.00001.7589
1382006.04.04 15:52buy702.001.75740.00001.7584
1392006.04.04 15:57buy714.001.75660.00001.7576
1402006.04.04 16:06buy728.001.75600.00001.7570
1412006.04.04 16:09buy7316.001.75540.00001.7564
1422006.04.04 16:16t/p7316.001.75640.00001.7564160.0011303.60
1432006.04.04 16:16close728.001.75650.00001.757040.0011343.60
1442006.04.04 16:16close714.001.75650.00001.7576-4.0011339.60
1452006.04.04 16:16close702.001.75650.00001.7584-18.0011321.60
1462006.04.04 16:16close691.001.75650.00001.7589-14.0011307.60
1472006.04.04 16:16buy741.001.75690.00001.7579
1482006.04.04 16:17buy752.001.75630.00001.7573
1492006.04.04 16:30t/p752.001.75730.00001.757320.0011327.60
1502006.04.04 16:30close741.001.75740.00001.75795.0011332.60
1512006.04.04 16:30buy761.001.75780.00001.7588
1522006.04.04 16:31buy772.001.75720.00001.7582
1532006.04.04 16:43buy784.001.75670.00001.7577
1542006.04.04 16:46buy798.001.75600.00001.7570
1552006.04.04 16:54buy8016.001.75540.00001.7564
1562006.04.04 18:37t/p8016.001.75640.00001.7564160.0011492.60
1572006.04.04 18:37close798.001.75650.00001.757040.0011532.60
1582006.04.04 18:37close784.001.75650.00001.7577-8.0011524.60
1592006.04.04 18:37close772.001.75650.00001.7582-14.0011510.60
1602006.04.04 18:37close761.001.75650.00001.7588-13.0011497.60
1612006.04.04 18:37buy811.001.75690.00001.7579
1622006.04.04 18:43buy822.001.75640.00001.7574
1632006.04.04 18:45buy834.001.75580.00001.7568
1642006.04.04 19:19buy848.001.75510.00001.7561
1652006.04.04 19:28buy8516.001.75460.00001.7556
1662006.04.04 19:57t/p8516.001.75560.00001.7556160.0011657.60
1672006.04.04 19:57close848.001.75570.00001.756148.0011705.60
1682006.04.04 19:57close834.001.75570.00001.7568-4.0011701.60
1692006.04.04 19:57close822.001.75570.00001.7574-14.0011687.60
1702006.04.04 19:57close811.001.75570.00001.7579-12.0011675.60
1712006.04.05 07:45buy861.001.75950.00001.7605
1722006.04.05 07:48buy872.001.75890.00001.7599
1732006.04.05 07:58buy884.001.75830.00001.7593
1742006.04.05 08:07buy898.001.75750.00001.7585
1752006.04.05 08:09buy9016.001.75680.00001.7578
1762006.04.05 08:21t/p9016.001.75780.00001.7578160.0011835.60
1772006.04.05 08:21close898.001.75790.00001.758532.0011867.60
1782006.04.05 08:21close884.001.75790.00001.7593-16.0011851.60
1792006.04.05 08:21close872.001.75790.00001.7599-20.0011831.60
1802006.04.05 08:21close861.001.75790.00001.7605-16.0011815.60
1812006.04.05 11:00sell911.001.75370.00001.7527
1822006.04.05 11:06t/p911.001.75270.00001.752710.0011825.60
1832006.04.05 11:06sell921.001.75230.00001.7513
1842006.04.05 11:11sell932.001.75290.00001.7519
1852006.04.05 11:35t/p932.001.75190.00001.751920.0011845.60
1862006.04.05 11:35close921.001.75180.00001.75135.0011850.60
1872006.04.05 12:00sell941.001.75280.00001.7518
1882006.04.05 12:38t/p941.001.75180.00001.751810.0011860.60
1892006.04.05 12:38sell951.001.75130.00001.7503
1902006.04.05 12:44sell962.001.75190.00001.7509
1912006.04.05 12:56sell974.001.75240.00001.7514
1922006.04.05 13:54t/p974.001.75140.00001.751440.0011900.60
1932006.04.05 13:54close962.001.75130.00001.750912.0011912.60
1942006.04.05 13:54close951.001.75130.00001.75030.0011912.60
1952006.04.05 13:54sell981.001.75090.00001.7499
1962006.04.05 13:57sell992.001.75150.00001.7505
1972006.04.05 14:05sell1004.001.75210.00001.7511
1982006.04.05 14:14t/p1004.001.75110.00001.751140.0011952.60
1992006.04.05 14:14close992.001.75100.00001.750510.0011962.60
2002006.04.05 14:14close981.001.75100.00001.7499-1.0011961.60
2012006.04.05 14:14sell1011.001.75060.00001.7496
2022006.04.05 14:23sell1022.001.75120.00001.7502
2032006.04.05 14:33sell1034.001.75180.00001.7508
2042006.04.05 14:36sell1048.001.75230.00001.7513
2052006.04.05 14:36sell10516.001.75290.00001.7519
2062006.04.05 14:52t/p10516.001.75190.00001.7519160.0012121.60
2072006.04.05 14:52close1048.001.75190.00001.751332.0012153.60
2082006.04.05 14:52close1034.001.75190.00001.7508-4.0012149.60
2092006.04.05 14:52close1022.001.75190.00001.7502-14.0012135.60
2102006.04.05 14:52close1011.001.75190.00001.7496-13.0012122.60
2112006.04.05 14:52sell1061.001.75150.00001.7505
2122006.04.05 14:56sell1072.001.75210.00001.7511
2132006.04.05 15:07t/p1072.001.75110.00001.751120.0012142.60
2142006.04.05 15:07close1061.001.75100.00001.75055.0012147.60
2152006.04.05 15:07sell1081.001.75060.00001.7496
2162006.04.05 15:08sell1092.001.75110.00001.7501
2172006.04.05 15:15sell1104.001.75170.00001.7507
2182006.04.05 15:35sell1118.001.75230.00001.7513
2192006.04.05 16:00t/p1118.001.75130.00001.751380.0012227.60
2202006.04.05 16:00close1104.001.75110.00001.750724.0012251.60
2212006.04.05 16:00close1092.001.75110.00001.75010.0012251.60
2222006.04.05 16:00close1081.001.75110.00001.7496-5.0012246.60
2232006.04.05 16:00sell1121.001.75070.00001.7497
2242006.04.05 16:00sell1132.001.75120.00001.7502
2252006.04.05 16:00sell1144.001.75190.00001.7509
2262006.04.05 16:01sell1158.001.75240.00001.7514
2272006.04.05 16:04t/p1158.001.75140.00001.751480.0012326.60
2282006.04.05 16:04close1144.001.75120.00001.750928.0012354.60
2292006.04.05 16:04close1132.001.75120.00001.75020.0012354.60
2302006.04.05 16:04close1121.001.75120.00001.7497-5.0012349.60
2312006.04.05 16:04sell1161.001.75080.00001.7498
2322006.04.05 16:06t/p1161.001.74980.00001.749810.0012359.60
2332006.04.05 16:06sell1171.001.74930.00001.7483
2342006.04.05 16:10sell1182.001.74990.00001.7489
2352006.04.05 16:30t/p1182.001.74890.00001.748920.0012379.60
2362006.04.05 16:30close1171.001.74870.00001.74836.0012385.60
2372006.04.06 09:45buy1191.001.75400.00001.7550
2382006.04.06 10:12t/p1191.001.75500.00001.755010.0012395.60
2392006.04.06 10:12buy1201.001.75560.00001.7566
2402006.04.06 10:20buy1212.001.75500.00001.7560
2412006.04.06 10:56t/p1212.001.75600.00001.756020.0012415.60
2422006.04.06 10:56close1201.001.75610.00001.75665.0012420.60
2432006.04.06 11:30buy1221.001.75940.00001.7604
2442006.04.06 11:31buy1232.001.75880.00001.7598
2452006.04.06 11:56buy1244.001.75830.00001.7593
2462006.04.06 12:03buy1258.001.75770.00001.7587
2472006.04.06 12:24buy12616.001.75720.00001.7582
2482006.04.06 12:47t/p12616.001.75820.00001.7582160.0012580.60
2492006.04.06 12:47close1258.001.75820.00001.758740.0012620.60
2502006.04.06 12:47close1244.001.75820.00001.7593-4.0012616.60
2512006.04.06 12:47close1232.001.75820.00001.7598-12.0012604.60
2522006.04.06 12:47close1221.001.75820.00001.7604-12.0012592.60
2532006.04.06 16:15sell1271.001.75170.00001.7507
2542006.04.06 16:25sell1282.001.75260.00001.7516
2552006.04.06 16:25sell1294.001.75310.00001.7521
2562006.04.06 16:39sell1308.001.75360.00001.7526
2572006.04.06 16:56t/p1308.001.75260.00001.752680.0012672.60
2582006.04.06 16:56close1294.001.75260.00001.752120.0012692.60
2592006.04.06 16:56close1282.001.75260.00001.75160.0012692.60
2602006.04.06 16:56close1271.001.75260.00001.7507-9.0012683.60
2612006.04.06 16:56sell1311.001.75220.00001.7512
2622006.04.06 16:57sell1322.001.75280.00001.7518
2632006.04.06 17:08t/p1322.001.75180.00001.751820.0012703.60
2642006.04.06 17:08close1311.001.75170.00001.75125.0012708.60
2652006.04.06 17:08sell1331.001.75130.00001.7503
2662006.04.06 17:17sell1342.001.75190.00001.7509
2672006.04.06 17:26t/p1342.001.75090.00001.750920.0012728.60
2682006.04.06 17:26close1331.001.75080.00001.75035.0012733.60
2692006.04.06 17:26sell1351.001.75040.00001.7494
2702006.04.06 18:02sell1362.001.75090.00001.7499
2712006.04.06 18:26t/p1362.001.74990.00001.749920.0012753.60
2722006.04.06 18:26close1351.001.74980.00001.74946.0012759.60
2732006.04.06 18:26sell1371.001.74940.00001.7484
2742006.04.06 18:42sell1382.001.75000.00001.7490
2752006.04.06 18:46sell1394.001.75060.00001.7496
2762006.04.06 19:05sell1408.001.75130.00001.7503
2772006.04.06 19:31t/p1408.001.75030.00001.750380.0012839.60
2782006.04.06 19:31close1394.001.75020.00001.749616.0012855.60
2792006.04.06 19:31close1382.001.75020.00001.7490-4.0012851.60
2802006.04.06 19:31close1371.001.75020.00001.7484-8.0012843.60
2812006.04.07 14:00sell1411.001.74910.00001.7481
2822006.04.07 14:20sell1422.001.74960.00001.7486
2832006.04.07 14:30t/p1422.001.74860.00001.748620.0012863.60
2842006.04.07 14:30close1411.001.74840.00001.74817.0012870.60
2852006.04.07 14:30sell1431.001.74800.00001.7470
2862006.04.07 14:30sell1442.001.74930.00001.7483
2872006.04.07 14:31sell1454.001.74990.00001.7489
2882006.04.07 14:31sell1468.001.75070.00001.7497
2892006.04.07 14:31sell14716.001.75130.00001.7503
2902006.04.07 14:38t/p1468.001.74970.00001.749780.0012950.60
2912006.04.07 14:38t/p14716.001.75030.00001.7503160.0013110.60
2922006.04.07 14:38close1454.001.74970.00001.74898.0013118.60
2932006.04.07 14:38close1442.001.74970.00001.7483-8.0013110.60
2942006.04.07 14:38close1431.001.74970.00001.7470-17.0013093.60
2952006.04.07 14:38sell1481.001.74930.00001.7483
2962006.04.07 14:38sell1492.001.75000.00001.7490
2972006.04.07 14:39sell1504.001.75060.00001.7496
2982006.04.07 14:39t/p1504.001.74960.00001.749640.0013133.60
2992006.04.07 14:39close1492.001.74920.00001.749016.0013149.60
3002006.04.07 14:39close1481.001.74920.00001.74831.0013150.60
3012006.04.07 14:39sell1511.001.74880.00001.7478
3022006.04.07 14:40sell1522.001.74970.00001.7487
3032006.04.07 14:40sell1534.001.75040.00001.7494
3042006.04.07 14:41sell1548.001.75090.00001.7499
3052006.04.07 14:45sell15516.001.75160.00001.7506
3062006.04.07 15:09t/p15516.001.75060.00001.7506160.0013310.60
3072006.04.07 15:09close1548.001.75050.00001.749932.0013342.60
3082006.04.07 15:09close1534.001.75050.00001.7494-4.0013338.60
3092006.04.07 15:09close1522.001.75050.00001.7487-16.0013322.60
3102006.04.07 15:09close1511.001.75050.00001.7478-17.0013305.60
3112006.04.07 15:09sell1561.001.75010.00001.7491
3122006.04.07 15:11sell1572.001.75070.00001.7497
3132006.04.07 15:20t/p1572.001.74970.00001.749720.0013325.60
3142006.04.07 15:20close1561.001.74950.00001.74916.0013331.60
3152006.04.07 15:20sell1581.001.74910.00001.7481
3162006.04.07 15:21t/p1581.001.74810.00001.748110.0013341.60
3172006.04.07 15:21sell1591.001.74750.00001.7465
3182006.04.07 15:22sell1602.001.74800.00001.7470
3192006.04.07 15:24t/p1602.001.74700.00001.747020.0013361.60
3202006.04.07 15:24close1591.001.74700.00001.74655.0013366.60
3212006.04.07 15:24sell1611.001.74660.00001.7456
3222006.04.07 15:26t/p1611.001.74560.00001.745610.0013376.60
3232006.04.07 15:26sell1621.001.74510.00001.7441
3242006.04.07 15:28sell1632.001.74590.00001.7449
3252006.04.07 15:29sell1644.001.74660.00001.7456
3262006.04.07 15:33t/p1644.001.74560.00001.745640.0013416.60
3272006.04.07 15:33close1632.001.74550.00001.74498.0013424.60
3282006.04.07 15:33close1621.001.74550.00001.7441-4.0013420.60
3292006.04.07 15:33sell1651.001.74510.00001.7441
3302006.04.07 15:37sell1662.001.74570.00001.7447
3312006.04.07 15:39sell1674.001.74630.00001.7453
3322006.04.07 16:03t/p1674.001.74530.00001.745340.0013460.60
3332006.04.07 16:03close1662.001.74520.00001.744710.0013470.60
3342006.04.07 16:03close1651.001.74520.00001.7441-1.0013469.60
3352006.04.07 16:03sell1681.001.74480.00001.7438
3362006.04.07 16:05t/p1681.001.74380.00001.743810.0013479.60
3372006.04.07 16:05sell1691.001.74330.00001.7423
3382006.04.07 16:11sell1702.001.74380.00001.7428
3392006.04.07 16:14sell1714.001.74440.00001.7434
3402006.04.07 16:21t/p1714.001.74340.00001.743440.0013519.60
3412006.04.07 16:21close1702.001.74320.00001.742812.0013531.60
3422006.04.07 16:21close1691.001.74320.00001.74231.0013532.60
3432006.04.07 16:21sell1721.001.74280.00001.7418
3442006.04.07 16:56t/p1721.001.74180.00001.741810.0013542.60
3452006.04.07 16:56sell1731.001.74110.00001.7401
3462006.04.07 16:56sell1742.001.74160.00001.7406
3472006.04.07 17:05sell1754.001.74220.00001.7412
3482006.04.07 17:51t/p1754.001.74120.00001.741240.0013582.60
3492006.04.07 17:51close1742.001.74120.00001.74068.0013590.60
3502006.04.07 17:51close1731.001.74120.00001.7401-1.0013589.60
3512006.04.07 17:51sell1761.001.74080.00001.7398
3522006.04.07 17:54sell1772.001.74130.00001.7403
3532006.04.07 17:59t/p1772.001.74030.00001.740320.0013609.60
3542006.04.07 17:59close1761.001.74030.00001.73985.0013614.60
3552006.04.07 17:59sell1781.001.73990.00001.7389
3562006.04.07 18:00sell1792.001.74050.00001.7395
3572006.04.07 18:07sell1804.001.74100.00001.7400
3582006.04.07 18:25sell1818.001.74150.00001.7405
3592006.04.07 18:57sell18216.001.74210.00001.7411
3602006.04.10 17:40t/p18216.001.74110.00001.7411160.8813775.48
3612006.04.10 17:40close1818.001.74090.00001.740548.4413823.92
3622006.04.10 17:40close1804.001.74090.00001.74004.2213828.14
3632006.04.10 17:40close1792.001.74090.00001.7395-7.8913820.25
3642006.04.10 17:40close1781.001.74090.00001.7389-9.9513810.31
3652006.04.10 17:40sell1831.001.74050.00001.7395
3662006.04.10 17:41sell1842.001.74100.00001.7400
3672006.04.10 18:56t/p1842.001.74000.00001.740020.0013830.31
3682006.04.10 18:56close1831.001.74000.00001.73955.0013835.31
3692006.04.10 18:56sell1851.001.73960.00001.7386
3702006.04.10 19:09t/p1851.001.73860.00001.738610.0013845.31
3712006.04.11 18:45buy1861.001.74700.00001.7480
3722006.04.11 18:49buy1872.001.74650.00001.7475
3732006.04.11 20:00t/p1872.001.74750.00001.747520.0013865.31
3742006.04.11 20:00close1861.001.74760.00001.74806.0013871.31
3752006.04.11 20:00buy1881.001.74800.00001.7490
3762006.04.11 20:23t/p1881.001.74900.00001.749010.0013881.31
3772006.04.12 17:30sell1891.001.75080.00001.7498
3782006.04.12 17:35sell1902.001.75150.00001.7505
3792006.04.12 19:05t/p1902.001.75050.00001.750520.0013901.31
3802006.04.12 19:05close1891.001.75040.00001.74984.0013905.31
3812006.04.17 01:28buy1911.001.75570.00001.7567
3822006.04.17 02:13t/p1911.001.75670.00001.756710.0013915.31
3832006.04.17 02:13buy1921.001.75710.00001.7581
3842006.04.17 02:24t/p1921.001.75810.00001.758110.0013925.31
3852006.04.17 02:24buy1931.001.75850.00001.7595
3862006.04.17 02:25buy1942.001.75800.00001.7590
3872006.04.17 03:05t/p1942.001.75900.00001.759020.0013945.31
3882006.04.17 03:05close1931.001.75940.00001.75959.0013954.31
3892006.04.17 03:05buy1951.001.75980.00001.7608
3902006.04.17 03:13buy1962.001.75930.00001.7603
3912006.04.17 04:26buy1974.001.75880.00001.7598
3922006.04.17 05:37buy1988.001.75820.00001.7592
3932006.04.17 10:24buy19916.001.75760.00001.7586
3942006.04.17 11:02t/p19916.001.75860.00001.7586160.0014114.31
3952006.04.17 11:02close1988.001.75880.00001.759248.0014162.31
3962006.04.17 11:02close1974.001.75880.00001.75980.0014162.31
3972006.04.17 11:02close1962.001.75880.00001.7603-10.0014152.31
3982006.04.17 11:02close1951.001.75880.00001.7608-10.0014142.31
3992006.04.17 12:15buy2001.001.76010.00001.7611
4002006.04.17 13:39t/p2001.001.76110.00001.761110.0014152.31
4012006.04.17 13:39buy2011.001.76170.00001.7627
4022006.04.17 13:40t/p2011.001.76270.00001.762710.0014162.31
4032006.04.17 13:40buy2021.001.76310.00001.7641
4042006.04.17 13:41t/p2021.001.76410.00001.764110.0014172.31
4052006.04.17 13:41buy2031.001.76460.00001.7656
4062006.04.17 13:42t/p2031.001.76560.00001.765610.0014182.31
4072006.04.17 13:42buy2041.001.76600.00001.7670
4082006.04.17 13:43buy2052.001.76550.00001.7665
4092006.04.17 13:44buy2064.001.76490.00001.7659
4102006.04.17 13:45buy2078.001.76430.00001.7653
4112006.04.17 13:52t/p2078.001.76530.00001.765380.0014262.31
4122006.04.17 13:52close2064.001.76540.00001.765920.0014282.31
4132006.04.17 13:52close2052.001.76540.00001.7665-2.0014280.31
4142006.04.17 13:52close2041.001.76540.00001.7670-6.0014274.31
4152006.04.17 13:52buy2081.001.76580.00001.7668
4162006.04.17 13:56t/p2081.001.76680.00001.766810.0014284.31
4172006.04.17 13:56buy2091.001.76730.00001.7683
4182006.04.17 13:56buy2102.001.76670.00001.7677
4192006.04.17 14:00buy2114.001.76610.00001.7671
4202006.04.17 14:14t/p2114.001.76710.00001.767140.0014324.31
4212006.04.17 14:14close2102.001.76710.00001.76778.0014332.31
4222006.04.17 14:14close2091.001.76710.00001.7683-2.0014330.31
4232006.04.17 14:14buy2121.001.76750.00001.7685
4242006.04.17 14:19t/p2121.001.76850.00001.768510.0014340.31
4252006.04.17 14:19buy2131.001.76910.00001.7701
4262006.04.17 14:21t/p2131.001.77010.00001.770110.0014350.31
4272006.04.17 14:21buy2141.001.77050.00001.7715
4282006.04.17 14:22buy2152.001.76970.00001.7707
4292006.04.17 14:32t/p2152.001.77070.00001.770720.0014370.31
4302006.04.17 14:32close2141.001.77080.00001.77153.0014373.31
4312006.04.17 14:32buy2161.001.77120.00001.7722
4322006.04.17 14:33t/p2161.001.77220.00001.772210.0014383.31
4332006.04.17 14:33buy2171.001.77260.00001.7736
4342006.04.17 14:34buy2182.001.77190.00001.7729
4352006.04.17 14:35buy2194.001.77130.00001.7723
4362006.04.17 14:37buy2208.001.77080.00001.7718
4372006.04.17 14:37buy22116.001.77010.00001.7711
4382006.04.17 15:21t/p22116.001.77110.00001.7711160.0014543.31
4392006.04.17 15:21close2208.001.77120.00001.771832.0014575.31
4402006.04.17 15:21close2194.001.77120.00001.7723-4.0014571.31
4412006.04.17 15:21close2182.001.77120.00001.7729-14.0014557.31
4422006.04.17 15:21close2171.001.77120.00001.7736-14.0014543.31
4432006.04.17 15:21buy2221.001.77160.00001.7726
4442006.04.17 15:24buy2232.001.77100.00001.7720
4452006.04.17 15:32buy2244.001.77020.00001.7712
4462006.04.17 15:50buy2258.001.76960.00001.7706
4472006.04.17 16:36t/p2258.001.77060.00001.770680.0014623.31
4482006.04.17 16:36close2244.001.77060.00001.771216.0014639.31
4492006.04.17 16:36close2232.001.77060.00001.7720-8.0014631.31
4502006.04.17 16:36close2221.001.77060.00001.7726-10.0014621.31
4512006.04.17 16:36buy2261.001.77100.00001.7720
4522006.04.17 16:45t/p2261.001.77200.00001.772010.0014631.31
4532006.04.17 16:45buy2271.001.77260.00001.7736
4542006.04.17 16:51t/p2271.001.77360.00001.773610.0014641.31
4552006.04.17 16:51buy2281.001.77400.00001.7750
4562006.04.17 17:00buy2292.001.77340.00001.7744
4572006.04.17 17:02buy2304.001.77280.00001.7738
4582006.04.17 17:10buy2318.001.77220.00001.7732
4592006.04.17 17:27buy23216.001.77170.00001.7727
4602006.04.17 19:52t/p23216.001.77270.00001.7727160.0014801.31
4612006.04.17 19:52close2318.001.77310.00001.773272.0014873.31
4622006.04.17 19:52close2304.001.77310.00001.773812.0014885.31
4632006.04.17 19:52close2292.001.77310.00001.7744-6.0014879.31
4642006.04.17 19:52close2281.001.77310.00001.7750-9.0014870.31
4652006.04.18 13:15buy2331.001.77280.00001.7738
4662006.04.18 13:26buy2342.001.77220.00001.7732
4672006.04.18 13:30buy2354.001.77170.00001.7727
4682006.04.18 14:20t/p2354.001.77270.00001.772740.0014910.31
4692006.04.18 14:20close2342.001.77280.00001.773212.0014922.31
4702006.04.18 14:20close2331.001.77280.00001.77380.0014922.31
4712006.04.18 14:20buy2361.001.77320.00001.7742
4722006.04.18 14:24buy2372.001.77250.00001.7735
4732006.04.18 14:31t/p2372.001.77350.00001.773520.0014942.31
4742006.04.18 14:31close2361.001.77360.00001.77424.0014946.31
4752006.04.18 15:15buy2381.001.77640.00001.7774
4762006.04.18 15:31t/p2381.001.77740.00001.777410.0014956.31
4772006.04.18 15:31buy2391.001.77790.00001.7789
4782006.04.18 15:31buy2402.001.77740.00001.7784
4792006.04.18 16:00t/p2402.001.77840.00001.778420.0014976.31
4802006.04.18 16:00close2391.001.77850.00001.77896.0014982.31
4812006.04.18 16:00buy2411.001.77890.00001.7799
4822006.04.18 16:01buy2422.001.77830.00001.7793
4832006.04.18 16:04buy2434.001.77770.00001.7787
4842006.04.18 16:07buy2448.001.77720.00001.7782
4852006.04.18 16:09buy24516.001.77670.00001.7777
4862006.04.18 16:59t/p24516.001.77770.00001.7777160.0015142.31
4872006.04.18 16:59close2448.001.77780.00001.778248.0015190.31
4882006.04.18 16:59close2434.001.77780.00001.77874.0015194.31
4892006.04.18 16:59close2422.001.77780.00001.7793-10.0015184.31
4902006.04.18 16:59close2411.001.77780.00001.7799-11.0015173.31
4912006.04.18 16:59buy2461.001.77820.00001.7792
4922006.04.18 17:06buy2472.001.77760.00001.7786
4932006.04.18 17:09buy2484.001.77700.00001.7780
4942006.04.18 17:24buy2498.001.77640.00001.7774
4952006.04.18 17:27buy25016.001.77590.00001.7769
4962006.04.18 17:45t/p25016.001.77690.00001.7769160.0015333.31
4972006.04.18 17:45close2498.001.77700.00001.777448.0015381.31
4982006.04.18 17:45close2484.001.77700.00001.77800.0015381.31
4992006.04.18 17:45close2472.001.77700.00001.7786-12.0015369.31
5002006.04.18 17:45close2461.001.77700.00001.7792-12.0015357.31
5012006.04.18 18:30buy2511.001.77800.00001.7790
5022006.04.18 18:35buy2522.001.77750.00001.7785
5032006.04.18 20:01t/p2522.001.77850.00001.778520.0015377.31
5042006.04.18 20:01close2511.001.77850.00001.77905.0015382.31
5052006.04.18 21:30buy2531.001.78020.00001.7812
5062006.04.18 22:45t/p2531.001.78120.00001.781210.0015392.31
5072006.04.18 22:45buy2541.001.78170.00001.7827
5082006.04.18 22:51t/p2541.001.78270.00001.782710.0015402.31
5092006.04.18 22:51buy2551.001.78310.00001.7841
5102006.04.18 22:52buy2562.001.78260.00001.7836
5112006.04.18 23:07t/p2562.001.78360.00001.783620.0015422.31
5122006.04.18 23:07close2551.001.78370.00001.78416.0015428.31
5132006.04.18 23:07buy2571.001.78410.00001.7851
5142006.04.18 23:10buy2582.001.78350.00001.7845
5152006.04.19 01:37buy2594.001.78290.00001.7839
5162006.04.19 03:26buy2608.001.78240.00001.7834
5172006.04.19 04:21buy26116.001.78190.00001.7829
5182006.04.19 08:48t/p26116.001.78290.00001.7829160.0015588.31
5192006.04.19 08:48close2608.001.78300.00001.783448.0015636.31
5202006.04.19 08:48close2594.001.78300.00001.78394.0015640.31
5212006.04.19 08:48close2582.001.78300.00001.7845-10.4015629.91
5222006.04.19 08:48close2571.001.78300.00001.7851-11.2015618.71
5232006.04.19 14:30buy2621.001.78650.00001.7875
5242006.04.19 14:30buy2632.001.78590.00001.7869
5252006.04.19 14:30buy2644.001.78530.00001.7863
5262006.04.19 14:30buy2658.001.78440.00001.7854
5272006.04.19 14:30buy26616.001.78320.00001.7842
5282006.04.19 14:33t/p26616.001.78420.00001.7842160.0015778.71
5292006.04.19 14:33close2658.001.78440.00001.78540.0015778.71
5302006.04.19 14:33close2644.001.78440.00001.7863-36.0015742.71
5312006.04.19 14:33close2632.001.78440.00001.7869-30.0015712.71
5322006.04.19 14:33close2621.001.78440.00001.7875-21.0015691.71
5332006.04.19 14:33buy2671.001.78480.00001.7858
5342006.04.19 14:33buy2682.001.78390.00001.7849
5352006.04.19 14:34buy2694.001.78330.00001.7843
5362006.04.19 14:35buy2708.001.78270.00001.7837
5372006.04.19 14:35buy27116.001.78190.00001.7829
5382006.04.19 14:36t/p27116.001.78290.00001.7829160.0015851.71
5392006.04.19 14:36close2708.001.78300.00001.783724.0015875.71
5402006.04.19 14:36close2694.001.78300.00001.7843-12.0015863.71
5412006.04.19 14:36close2682.001.78300.00001.7849-18.0015845.71
5422006.04.19 14:36close2671.001.78300.00001.7858-18.0015827.71
5432006.04.19 14:36buy2721.001.78340.00001.7844
5442006.04.19 14:38buy2732.001.78280.00001.7838
5452006.04.19 14:44t/p2732.001.78380.00001.783820.0015847.71
5462006.04.19 14:44close2721.001.78390.00001.78445.0015852.71
5472006.04.19 14:44buy2741.001.78430.00001.7853
5482006.04.19 14:45buy2752.001.78370.00001.7847
5492006.04.19 15:22buy2764.001.78320.00001.7842
5502006.04.19 15:23buy2778.001.78250.00001.7835
5512006.04.19 15:31t/p2778.001.78350.00001.783580.0015932.71
5522006.04.19 15:31close2764.001.78350.00001.784212.0015944.71
5532006.04.19 15:31close2752.001.78350.00001.7847-4.0015940.71
5542006.04.19 15:31close2741.001.78350.00001.7853-8.0015932.71
5552006.04.19 15:31buy2781.001.78390.00001.7849
5562006.04.19 15:46t/p2781.001.78490.00001.784910.0015942.71
5572006.04.19 15:46buy2791.001.78530.00001.7863
5582006.04.19 15:55t/p2791.001.78630.00001.786310.0015952.71
5592006.04.19 15:55buy2801.001.78680.00001.7878
5602006.04.19 16:05t/p2801.001.78780.00001.787810.0015962.71
5612006.04.19 17:30buy2811.001.78980.00001.7908
5622006.04.19 17:35buy2822.001.78920.00001.7902
5632006.04.19 17:38buy2834.001.78860.00001.7896
5642006.04.19 17:38buy2848.001.78800.00001.7890
5652006.04.19 17:59t/p2848.001.78900.00001.789080.0016042.71
5662006.04.19 17:59close2834.001.78910.00001.789620.0016062.71
5672006.04.19 17:59close2822.001.78910.00001.7902-2.0016060.71
5682006.04.19 17:59close2811.001.78910.00001.7908-7.0016053.71
5692006.04.19 17:59buy2851.001.78950.00001.7905
5702006.04.19 18:07t/p2851.001.79050.00001.790510.0016063.71
5712006.04.19 18:07buy2861.001.79110.00001.7921
5722006.04.19 18:11buy2872.001.79050.00001.7915
5732006.04.19 18:14t/p2872.001.79150.00001.791520.0016083.71
5742006.04.19 18:14close2861.001.79160.00001.79215.0016088.71
5752006.04.19 18:14buy2881.001.79200.00001.7930
5762006.04.19 18:16buy2892.001.79120.00001.7922
5772006.04.19 18:21t/p2892.001.79220.00001.792220.0016108.71
5782006.04.19 18:21close2881.001.79230.00001.79303.0016111.71
5792006.04.19 18:21buy2901.001.79270.00001.7937
5802006.04.19 18:27buy2912.001.79210.00001.7931
5812006.04.19 18:30buy2924.001.79160.00001.7926
5822006.04.19 18:30buy2938.001.79110.00001.7921
5832006.04.19 18:32buy29416.001.79040.00001.7914
5842006.04.19 18:57t/p29416.001.79140.00001.7914160.0016271.71
5852006.04.19 18:57close2938.001.79140.00001.792124.0016295.71
5862006.04.19 18:57close2924.001.79140.00001.7926-8.0016287.71
5872006.04.19 18:57close2912.001.79140.00001.7931-14.0016273.71
5882006.04.19 18:57close2901.001.79140.00001.7937-13.0016260.71
5892006.04.19 18:57buy2951.001.79180.00001.7928
5902006.04.19 19:08buy2962.001.79120.00001.7922
5912006.04.19 19:19t/p2962.001.79220.00001.792220.0016280.71
5922006.04.19 19:19close2951.001.79230.00001.79285.0016285.71
5932006.04.19 19:19buy2971.001.79270.00001.7937
5942006.04.19 21:02buy2982.001.79210.00001.7931
5952006.04.20 00:46buy2994.001.79150.00001.7925
5962006.04.20 02:02buy3008.001.79100.00001.7920
5972006.04.20 02:14buy30116.001.79050.00001.7915
5982006.04.24 09:42t/p30116.001.79150.00001.7915153.6016439.31
5992006.04.24 09:42close3008.001.79160.00001.792044.8016484.11
6002006.04.24 09:42close2994.001.79160.00001.79252.4016486.51
6012006.04.24 09:42close2982.001.79160.00001.7931-12.0016474.51
6022006.04.24 09:42close2971.001.79160.00001.7937-12.0016462.51
6032006.04.24 14:30sell3021.001.78680.00001.7858
6042006.04.24 14:40t/p3021.001.78580.00001.785810.0016472.51
6052006.04.24 14:40sell3031.001.78500.00001.7840
6062006.04.24 14:40sell3042.001.78550.00001.7845
6072006.04.24 14:43sell3054.001.78600.00001.7850
6082006.04.24 15:17t/p3054.001.78500.00001.785040.0016512.51
6092006.04.24 15:17close3042.001.78500.00001.784510.0016522.51
6102006.04.24 15:17close3031.001.78500.00001.78400.0016522.51
6112006.04.24 15:17sell3061.001.78460.00001.7836
6122006.04.24 15:29t/p3061.001.78360.00001.783610.0016532.51
6132006.04.24 15:29sell3071.001.78310.00001.7821
6142006.04.24 15:30sell3082.001.78370.00001.7827
6152006.04.24 15:36sell3094.001.78430.00001.7833
6162006.04.24 15:37sell3108.001.78490.00001.7839
6172006.04.24 15:43t/p3108.001.78390.00001.783980.0016612.51
6182006.04.24 15:43close3094.001.78370.00001.783324.0016636.51
6192006.04.24 15:43close3082.001.78370.00001.78270.0016636.51
6202006.04.24 15:43close3071.001.78370.00001.7821-6.0016630.51
6212006.04.24 15:43sell3111.001.78330.00001.7823
6222006.04.24 15:44sell3122.001.78390.00001.7829
6232006.04.24 16:02t/p3122.001.78290.00001.782920.0016650.51
6242006.04.24 16:02close3111.001.78290.00001.78234.0016654.51
6252006.04.24 16:02sell3131.001.78250.00001.7815
6262006.04.24 16:14sell3142.001.78310.00001.7821
6272006.04.24 16:25t/p3142.001.78210.00001.782120.0016674.51
6282006.04.24 16:25close3131.001.78200.00001.78155.0016679.51
6292006.04.24 16:25sell3151.001.78160.00001.7806
6302006.04.24 16:32sell3162.001.78220.00001.7812
6312006.04.24 16:45t/p3162.001.78120.00001.781220.0016699.51
6322006.04.24 16:45close3151.001.78080.00001.78068.0016707.51
6332006.04.24 21:45buy3171.001.78950.00001.7905
6342006.04.24 22:18buy3182.001.78900.00001.7900
6352006.04.24 22:59buy3194.001.78840.00001.7894
6362006.04.24 23:32buy3208.001.78770.00001.7887
6372006.04.24 23:45buy32116.001.78700.00001.7880
6382006.04.25 08:03t/p32116.001.78800.00001.7880156.8016864.31
6392006.04.25 08:03close3208.001.78800.00001.788722.4016886.71
6402006.04.25 08:03close3194.001.78800.00001.7894-16.8016869.91
6412006.04.25 08:03close3182.001.78800.00001.7900-20.4016849.51
6422006.04.25 08:03close3171.001.78800.00001.7905-15.2016834.31
6432006.04.25 14:00buy3221.001.78630.00001.7873
6442006.04.25 14:07t/p3221.001.78730.00001.787310.0016844.31
6452006.04.25 14:07buy3231.001.78770.00001.7887
6462006.04.25 14:09t/p3231.001.78870.00001.788710.0016854.31
6472006.04.25 14:09buy3241.001.78930.00001.7903
6482006.04.25 14:19t/p3241.001.79030.00001.790310.0016864.31
6492006.04.26 08:17sell3251.001.78670.00001.7857
6502006.04.26 08:20sell3262.001.78730.00001.7863
6512006.04.26 08:32t/p3262.001.78630.00001.786320.0016884.31
6522006.04.26 08:32close3251.001.78630.00001.78574.0016888.31
6532006.04.26 08:32sell3271.001.78590.00001.7849
6542006.04.26 09:12t/p3271.001.78490.00001.784910.0016898.31
6552006.04.27 14:30buy3281.001.78580.00001.7868
6562006.04.27 14:37buy3292.001.78520.00001.7862
6572006.04.27 14:57t/p3292.001.78620.00001.786220.0016918.31
6582006.04.27 14:57close3281.001.78640.00001.78686.0016924.31
6592006.04.27 14:57buy3301.001.78680.00001.7878
6602006.04.27 15:11t/p3301.001.78780.00001.787810.0016934.31
6612006.04.27 15:11buy3311.001.78820.00001.7892
6622006.04.27 15:15buy3322.001.78770.00001.7887
6632006.04.27 15:58buy3334.001.78710.00001.7881
6642006.04.27 15:59buy3348.001.78660.00001.7876
6652006.04.27 16:00buy33516.001.78610.00001.7871
6662006.04.27 16:00t/p33516.001.78710.00001.7871160.0017094.31
6672006.04.27 16:00t/p3348.001.78760.00001.787680.0017174.31
6682006.04.27 16:00close3334.001.78800.00001.788136.0017210.31
6692006.04.27 16:00close3322.001.78800.00001.78876.0017216.31
6702006.04.27 16:00close3311.001.78800.00001.7892-2.0017214.31
6712006.04.27 16:00buy3361.001.78840.00001.7894
6722006.04.27 16:01t/p3361.001.78940.00001.789410.0017224.31
6732006.04.27 16:01buy3371.001.79010.00001.7911
6742006.04.27 16:03buy3382.001.78960.00001.7906
6752006.04.27 16:07t/p3382.001.79060.00001.790620.0017244.31
6762006.04.27 16:07close3371.001.79060.00001.79115.0017249.31
6772006.04.27 16:07buy3391.001.79100.00001.7920
6782006.04.27 16:08t/p3391.001.79200.00001.792010.0017259.31
6792006.04.27 16:08buy3401.001.79250.00001.7935
6802006.04.27 16:11t/p3401.001.79350.00001.793510.0017269.31
6812006.04.27 16:11buy3411.001.79390.00001.7949
6822006.04.27 16:12buy3422.001.79280.00001.7938
6832006.04.27 16:15t/p3422.001.79380.00001.793820.0017289.31
6842006.04.27 16:15close3411.001.79380.00001.7949-1.0017288.31
6852006.04.27 16:15buy3431.001.79420.00001.7952
6862006.04.27 16:16t/p3431.001.79520.00001.795210.0017298.31
6872006.04.27 16:16buy3441.001.79560.00001.7966
6882006.04.27 16:16buy3452.001.79500.00001.7960
6892006.04.27 16:17buy3464.001.79430.00001.7953
6902006.04.27 16:18buy3478.001.79370.00001.7947
6912006.04.27 16:19buy34816.001.79320.00001.7942
6922006.04.27 16:22t/p34816.001.79420.00001.7942160.0017458.31
6932006.04.27 16:22close3478.001.79430.00001.794748.0017506.31
6942006.04.27 16:22close3464.001.79430.00001.79530.0017506.31
6952006.04.27 16:22close3452.001.79430.00001.7960-14.0017492.31
6962006.04.27 16:22close3441.001.79430.00001.7966-13.0017479.31
6972006.04.27 16:22buy3491.001.79470.00001.7957
6982006.04.27 16:23buy3502.001.79420.00001.7952
6992006.04.27 16:27t/p3502.001.79520.00001.795220.0017499.31
7002006.04.27 16:27close3491.001.79520.00001.79575.0017504.31
7012006.04.27 16:27buy3511.001.79560.00001.7966
7022006.04.27 16:28t/p3511.001.79660.00001.796610.0017514.31
7032006.04.27 16:28buy3521.001.79720.00001.7982
7042006.04.27 16:30t/p3521.001.79820.00001.798210.0017524.31
7052006.04.27 16:30buy3531.001.79890.00001.7999
7062006.04.27 16:32buy3542.001.79820.00001.7992
7072006.04.27 16:33t/p3542.001.79920.00001.799220.0017544.31
7082006.04.27 16:33close3531.001.79930.00001.79994.0017548.31
7092006.04.27 16:33buy3551.001.79970.00001.8007
7102006.04.27 16:34buy3562.001.79910.00001.8001
7112006.04.27 16:43t/p3562.001.80010.00001.800120.0017568.31
7122006.04.27 16:43close3551.001.80020.00001.80075.0017573.31
7132006.04.27 16:43buy3571.001.80060.00001.8016
7142006.04.27 16:44t/p3571.001.80160.00001.801610.0017583.31
7152006.04.27 16:44buy3581.001.80210.00001.8031
7162006.04.27 16:47t/p3581.001.80310.00001.803110.0017593.31
7172006.04.27 16:47buy3591.001.80350.00001.8045
7182006.04.27 16:56buy3602.001.80290.00001.8039
7192006.04.27 17:01t/p3602.001.80390.00001.803920.0017613.31
7202006.04.27 17:01close3591.001.80400.00001.80455.0017618.31
7212006.04.27 17:01buy3611.001.80440.00001.8054
7222006.04.27 17:04buy3622.001.80380.00001.8048
7232006.04.27 17:06buy3634.001.80320.00001.8042
7242006.04.27 17:08buy3648.001.80270.00001.8037
7252006.04.27 17:13buy36516.001.80200.00001.8030
7262006.04.27 18:03t/p36516.001.80300.00001.8030160.0017778.31
7272006.04.27 18:03close3648.001.80310.00001.803732.0017810.31
7282006.04.27 18:03close3634.001.80310.00001.8042-4.0017806.31
7292006.04.27 18:03close3622.001.80310.00001.8048-14.0017792.31
7302006.04.27 18:03close3611.001.80310.00001.8054-13.0017779.31
7312006.04.27 18:03buy3661.001.80350.00001.8045
7322006.04.27 18:06buy3672.001.80290.00001.8039
7332006.04.27 18:20buy3684.001.80230.00001.8033
7342006.04.27 18:30t/p3684.001.80330.00001.803340.0017819.31
7352006.04.27 18:30close3672.001.80340.00001.803910.0017829.31
7362006.04.27 18:30close3661.001.80340.00001.8045-1.0017828.31
7372006.04.27 18:30buy3691.001.80380.00001.8048
7382006.04.27 18:35buy3702.001.80320.00001.8042
7392006.04.27 18:38buy3714.001.80270.00001.8037
7402006.04.27 18:54t/p3714.001.80370.00001.803740.0017868.31
7412006.04.27 18:54close3702.001.80370.00001.804210.0017878.31
7422006.04.27 18:54close3691.001.80370.00001.8048-1.0017877.31
7432006.04.27 18:54buy3721.001.80410.00001.8051
7442006.04.27 18:57buy3732.001.80340.00001.8044
7452006.04.27 19:06buy3744.001.80270.00001.8037
7462006.04.27 19:51buy3758.001.80210.00001.8031
7472006.04.27 19:51buy37616.001.80130.00001.8023
7482006.04.27 20:08t/p37616.001.80230.00001.8023160.0018037.31
7492006.04.27 20:08close3758.001.80250.00001.803132.0018069.31
7502006.04.27 20:08close3744.001.80250.00001.8037-8.0018061.31
7512006.04.27 20:08close3732.001.80250.00001.8044-18.0018043.31
7522006.04.27 20:08close3721.001.80250.00001.8051-16.0018027.31
7532006.04.27 20:08buy3771.001.80290.00001.8039
7542006.04.27 20:11buy3782.001.80240.00001.8034
7552006.04.27 20:38buy3794.001.80190.00001.8029
7562006.04.27 20:55t/p3794.001.80290.00001.802940.0018067.31
7572006.04.27 20:55close3782.001.80300.00001.803412.0018079.31
7582006.04.27 20:55close3771.001.80300.00001.80391.0018080.31
7592006.04.27 20:55buy3801.001.80340.00001.8044
7602006.04.27 21:12buy3812.001.80280.00001.8038
7612006.04.27 22:20buy3824.001.80220.00001.8032
7622006.04.27 23:01buy3838.001.80160.00001.8026
7632006.04.28 03:39buy38416.001.80100.00001.8020
7642006.04.28 08:20t/p38416.001.80200.00001.8020160.0018240.31
7652006.04.28 08:20close3838.001.80210.00001.802638.4018278.71
7662006.04.28 08:20close3824.001.80210.00001.8032-4.8018273.91
7672006.04.28 08:20close3812.001.80210.00001.8038-14.4018259.51
7682006.04.28 08:20close3801.001.80210.00001.8044-13.2018246.31
7692006.04.28 09:15buy3851.001.80200.00001.8030
7702006.04.28 09:40t/p3851.001.80300.00001.803010.0018256.31
7712006.04.28 09:45buy3861.001.80330.00001.8043
7722006.04.28 09:52t/p3861.001.80430.00001.804310.0018266.31
7732006.04.28 09:52buy3871.001.80470.00001.8057
7742006.04.28 09:53buy3882.001.80390.00001.8049
7752006.04.28 09:59buy3894.001.80340.00001.8044
7762006.04.28 10:32t/p3894.001.80440.00001.804440.0018306.31
7772006.04.28 10:32close3882.001.80450.00001.804912.0018318.31
7782006.04.28 10:32close3871.001.80450.00001.8057-2.0018316.31
7792006.04.28 10:32buy3901.001.80490.00001.8059
7802006.04.28 10:37t/p3901.001.80590.00001.805910.0018326.31
7812006.04.28 10:37buy3911.001.80640.00001.8074
7822006.04.28 10:38buy3922.001.80580.00001.8068
7832006.04.28 11:31t/p3922.001.80680.00001.806820.0018346.31
7842006.04.28 11:31close3911.001.80700.00001.80746.0018352.31
7852006.04.28 11:31buy3931.001.80740.00001.8084
7862006.04.28 11:49t/p3931.001.80840.00001.808410.0018362.31
7872006.04.28 11:49buy3941.001.80890.00001.8099
7882006.04.28 12:09buy3952.001.80830.00001.8093
7892006.04.28 12:15buy3964.001.80780.00001.8088
7902006.04.28 12:36buy3978.001.80720.00001.8082
7912006.04.28 13:00t/p3978.001.80820.00001.808280.0018442.31
7922006.04.28 13:00close3964.001.80840.00001.808824.0018466.31
7932006.04.28 13:00close3952.001.80840.00001.80932.0018468.31
7942006.04.28 13:00close3941.001.80840.00001.8099-5.0018463.31
7952006.04.28 13:00buy3981.001.80880.00001.8098
7962006.04.28 13:00buy3992.001.80830.00001.8093
7972006.04.28 13:19buy4004.001.80770.00001.8087
7982006.04.28 13:23buy4018.001.80710.00001.8081
7992006.04.28 13:34buy40216.001.80650.00001.8075
8002006.04.28 13:43t/p40216.001.80750.00001.8075160.0018623.31
8012006.04.28 13:43close4018.001.80760.00001.808140.0018663.31
8022006.04.28 13:43close4004.001.80760.00001.8087-4.0018659.31
8032006.04.28 13:43close3992.001.80760.00001.8093-14.0018645.31
8042006.04.28 13:43close3981.001.80760.00001.8098-12.0018633.31
8052006.04.28 13:43buy4031.001.80800.00001.8090
8062006.04.28 13:49buy4042.001.80750.00001.8085
8072006.04.28 14:04buy4054.001.80700.00001.8080
8082006.04.28 14:14buy4068.001.80630.00001.8073
8092006.04.28 14:20buy40716.001.80570.00001.8067
8102006.04.28 14:21t/p40716.001.80670.00001.8067160.0018793.31
8112006.04.28 14:21close4068.001.80680.00001.807340.0018833.31
8122006.04.28 14:21close4054.001.80680.00001.8080-8.0018825.31
8132006.04.28 14:21close4042.001.80680.00001.8085-14.0018811.31
8142006.04.28 14:21close4031.001.80680.00001.8090-12.0018799.31
8152006.04.28 14:21buy4081.001.80720.00001.8082
8162006.04.28 14:22buy4092.001.80660.00001.8076
8172006.04.28 14:30t/p4092.001.80760.00001.807620.0018819.31
8182006.04.28 14:30close4081.001.80800.00001.80828.0018827.31
8192006.04.28 14:30buy4101.001.80840.00001.8094
8202006.04.28 14:43t/p4101.001.80940.00001.809410.0018837.31
8212006.04.28 14:43buy4111.001.80990.00001.8109
8222006.04.28 14:44buy4122.001.80930.00001.8103
8232006.04.28 14:50buy4134.001.80860.00001.8096
8242006.04.28 14:57buy4148.001.80800.00001.8090
8252006.04.28 15:05t/p4148.001.80900.00001.809080.0018917.31
8262006.04.28 15:05close4134.001.80910.00001.809620.0018937.31
8272006.04.28 15:05close4122.001.80910.00001.8103-4.0018933.31
8282006.04.28 15:05close4111.001.80910.00001.8109-8.0018925.31
8292006.04.28 15:05buy4151.001.80950.00001.8105
8302006.04.28 15:10buy4162.001.80900.00001.8100
8312006.04.28 15:11buy4174.001.80830.00001.8093
8322006.04.28 15:41t/p4174.001.80930.00001.809340.0018965.31
8332006.04.28 15:41close4162.001.80940.00001.81008.0018973.31
8342006.04.28 15:41close4151.001.80940.00001.8105-1.0018972.31
8352006.04.28 15:41buy4181.001.80980.00001.8108
8362006.04.28 15:43buy4192.001.80930.00001.8103
8372006.04.28 15:47t/p4192.001.81030.00001.810320.0018992.31
8382006.04.28 15:47close4181.001.81030.00001.81085.0018997.31
8392006.04.28 15:47buy4201.001.81070.00001.8117
8402006.04.28 15:50t/p4201.001.81170.00001.811710.0019007.31
8412006.04.28 15:50buy4211.001.81220.00001.8132
8422006.04.28 15:56buy4222.001.81170.00001.8127
8432006.04.28 15:59buy4234.001.81110.00001.8121
8442006.04.28 16:00buy4248.001.81060.00001.8116
8452006.04.28 16:01t/p4248.001.81160.00001.811680.0019087.31
8462006.04.28 16:01close4234.001.81170.00001.812124.0019111.31
8472006.04.28 16:01close4222.001.81170.00001.81270.0019111.31
8482006.04.28 16:01close4211.001.81170.00001.8132-5.0019106.31
8492006.04.28 16:01buy4251.001.81210.00001.8131
8502006.04.28 16:02buy4262.001.81140.00001.8124
8512006.04.28 16:07t/p4262.001.81240.00001.812420.0019126.31
8522006.04.28 16:07close4251.001.81250.00001.81314.0019130.31
8532006.04.28 16:07buy4271.001.81290.00001.8139
8542006.04.28 16:08buy4282.001.81230.00001.8133
8552006.04.28 16:27buy4294.001.81120.00001.8122
8562006.04.28 16:34t/p4294.001.81220.00001.812240.0019170.31
8572006.04.28 16:34close4282.001.81240.00001.81332.0019172.31
8582006.04.28 16:34close4271.001.81240.00001.8139-5.0019167.31
8592006.04.28 16:34buy4301.001.81280.00001.8138
8602006.04.28 16:41t/p4301.001.81380.00001.813810.0019177.31
8612006.04.28 16:41buy4311.001.81430.00001.8153
8622006.04.28 16:41buy4322.001.81380.00001.8148
8632006.04.28 16:45buy4334.001.81330.00001.8143
8642006.04.28 16:50t/p4334.001.81430.00001.814340.0019217.31
8652006.04.28 16:50close4322.001.81430.00001.814810.0019227.31
8662006.04.28 16:50close4311.001.81430.00001.81530.0019227.31
8672006.04.28 16:50buy4341.001.81470.00001.8157
8682006.04.28 16:53t/p4341.001.81570.00001.815710.0019237.31
8692006.04.28 16:53buy4351.001.81610.00001.8171
8702006.04.28 16:54buy4362.001.81560.00001.8166
8712006.04.28 16:57t/p4362.001.81660.00001.816620.0019257.31
8722006.04.28 16:57close4351.001.81670.00001.81716.0019263.31
8732006.04.28 16:57buy4371.001.81710.00001.8181
8742006.04.28 17:03t/p4371.001.81810.00001.818110.0019273.31
8752006.04.28 17:03buy4381.001.81860.00001.8196
8762006.04.28 17:05t/p4381.001.81960.00001.819610.0019283.31
8772006.04.28 17:05buy4391.001.82000.00001.8210
8782006.04.28 17:07t/p4391.001.82100.00001.821010.0019293.31
8792006.04.28 17:07buy4401.001.82150.00001.8225
8802006.04.28 17:08t/p4401.001.82250.00001.822510.0019303.31
8812006.04.28 17:08buy4411.001.82290.00001.8239
8822006.04.28 17:09t/p4411.001.82390.00001.823910.0019313.31
8832006.04.28 17:09buy4421.001.82430.00001.8253
8842006.04.28 17:10buy4432.001.82370.00001.8247
8852006.04.28 17:11buy4444.001.82300.00001.8240
8862006.04.28 17:14t/p4444.001.82400.00001.824040.0019353.31
8872006.04.28 17:14close4432.001.82400.00001.82476.0019359.31
8882006.04.28 17:14close4421.001.82400.00001.8253-3.0019356.31
8892006.04.28 17:14buy4451.001.82440.00001.8254
8902006.04.28 17:16buy4462.001.82390.00001.8249
8912006.04.28 17:16buy4474.001.82340.00001.8244
8922006.04.28 17:18buy4488.001.82270.00001.8237
8932006.04.28 17:26buy44916.001.82220.00001.8232
8942006.04.28 20:06t/p44916.001.82320.00001.8232160.0019516.31
8952006.04.28 20:06close4488.001.82330.00001.823748.0019564.31
8962006.04.28 20:06close4474.001.82330.00001.8244-4.0019560.31
8972006.04.28 20:06close4462.001.82330.00001.8249-12.0019548.31
8982006.04.28 20:06close4451.001.82330.00001.8254-11.0019537.31
8992006.04.28 20:06buy4501.001.82370.00001.8247
9002006.04.28 20:07buy4512.001.82300.00001.8240
9012006.04.28 20:38buy4524.001.82240.00001.8234
9022006.04.28 20:46buy4538.001.82190.00001.8229
9032006.04.28 21:27t/p4538.001.82290.00001.822980.0019617.31
9042006.04.28 21:27close4524.001.82290.00001.823420.0019637.31
9052006.04.28 21:27close4512.001.82290.00001.8240-2.0019635.31
9062006.04.28 21:27close4501.001.82290.00001.8247-8.0019627.31
9072006.04.28 21:27buy4541.001.82330.00001.8243
9082006.04.28 21:43buy4552.001.82270.00001.8237
9092006.04.28 21:59t/p4552.001.82370.00001.823720.0019647.31
9102006.04.28 21:59close4541.001.82390.00001.82436.0019653.31
9112006.04.28 21:59buy4561.001.82430.00001.8253
9122006.04.28 22:12t/p4561.001.82530.00001.825310.0019663.31
9132006.04.28 22:12buy4571.001.82570.00001.8267
9142006.04.30 00:00buy4582.001.82460.00001.8256
9152006.04.30 14:45buy4594.001.82400.00001.8250
9162006.04.30 15:51buy4608.001.82350.00001.8245
9172006.05.01 04:42t/p4608.001.82450.00001.824578.4019741.71
9182006.05.01 04:42close4594.001.82460.00001.825023.2019764.91
9192006.05.01 04:42close4582.001.82460.00001.8256-0.4019764.51
9202006.05.01 04:42close4571.001.82460.00001.8267-11.2019753.31
9212006.05.01 13:30buy4611.001.82690.00001.8279
9222006.05.01 13:35buy4622.001.82640.00001.8274
9232006.05.01 14:08t/p4622.001.82740.00001.827420.0019773.31
9242006.05.01 14:08close4611.001.82740.00001.82795.0019778.31
9252006.05.01 14:08buy4631.001.82780.00001.8288
9262006.05.01 14:22t/p4631.001.82880.00001.828810.0019788.31
9272006.05.01 14:22buy4641.001.82920.00001.8302
9282006.05.01 14:24buy4652.001.82870.00001.8297
9292006.05.01 14:25buy4664.001.82810.00001.8291
9302006.05.01 14:27buy4678.001.82760.00001.8286
9312006.05.01 14:27buy46816.001.82690.00001.8279
9322006.05.01 14:40t/p46816.001.82790.00001.8279160.0019948.31
9332006.05.01 14:40close4678.001.82800.00001.828632.0019980.31
9342006.05.01 14:40close4664.001.82800.00001.8291-4.0019976.31
9352006.05.01 14:40close4652.001.82800.00001.8297-14.0019962.31
9362006.05.01 14:40close4641.001.82800.00001.8302-12.0019950.31
9372006.05.01 14:40buy4691.001.82840.00001.8294
9382006.05.01 14:42t/p4691.001.82940.00001.829410.0019960.31
9392006.05.01 14:42buy4701.001.82980.00001.8308
9402006.05.01 14:42buy4712.001.82930.00001.8303
9412006.05.01 14:43buy4724.001.82870.00001.8297
9422006.05.01 14:54t/p4724.001.82970.00001.829740.0020000.31
9432006.05.01 14:54close4712.001.82970.00001.83038.0020008.31
9442006.05.01 14:54close4701.001.82970.00001.8308-1.0020007.31
9452006.05.01 14:54buy4731.001.83010.00001.8311
9462006.05.01 14:56t/p4731.001.83110.00001.831110.0020017.31
9472006.05.01 14:56buy4741.001.83150.00001.8325
9482006.05.01 14:58t/p4741.001.83250.00001.832510.0020027.31
9492006.05.01 14:58buy4751.001.83290.00001.8339
9502006.05.01 15:00buy4762.001.83230.00001.8333
9512006.05.01 15:04t/p4762.001.83330.00001.833320.0020047.31
9522006.05.01 15:04close4751.001.83330.00001.83394.0020051.31
9532006.05.01 15:04buy4771.001.83370.00001.8347
9542006.05.01 15:08t/p4771.001.83470.00001.834710.0020061.31
9552006.05.01 15:08buy4781.001.83510.00001.8361
9562006.05.01 15:09t/p4781.001.83610.00001.836110.0020071.31
9572006.05.01 15:09buy4791.001.83650.00001.8375
9582006.05.01 15:34t/p4791.001.83750.00001.837510.0020081.31
9592006.05.01 15:34buy4801.001.83800.00001.8390
9602006.05.01 15:35t/p4801.001.83900.00001.839010.0020091.31
9612006.05.01 15:35buy4811.001.83950.00001.8405
9622006.05.01 15:39t/p4811.001.84050.00001.840510.0020101.31
9632006.05.01 15:39buy4821.001.84090.00001.8419
9642006.05.01 15:43buy4832.001.84020.00001.8412
9652006.05.01 15:47buy4844.001.83960.00001.8406
9662006.05.01 15:49buy4858.001.83910.00001.8401
9672006.05.01 15:51buy48616.001.83850.00001.8395
9682006.05.02 15:39t/p48616.001.83950.00001.8395156.8020258.11
9692006.05.02 15:39close4858.001.83950.00001.840130.4020288.51
9702006.05.02 15:39close4844.001.83950.00001.8406-4.8020283.71
9712006.05.02 15:39close4832.001.83950.00001.8412-14.4020269.31
9722006.05.02 15:39close4821.001.83950.00001.8419-14.2020255.11
9732006.05.02 15:39buy4871.001.83990.00001.8409
9742006.05.02 15:40buy4882.001.83940.00001.8404
9752006.05.02 15:51buy4894.001.83860.00001.8396
9762006.05.02 15:53buy4908.001.83790.00001.8389
9772006.05.02 16:05buy49116.001.83730.00001.8383
9782006.05.02 16:24t/p49116.001.83830.00001.8383160.0020415.11
9792006.05.02 16:24close4908.001.83830.00001.838932.0020447.11
9802006.05.02 16:24close4894.001.83830.00001.8396-12.0020435.11
9812006.05.02 16:24close4882.001.83830.00001.8404-22.0020413.11
9822006.05.02 16:24close4871.001.83830.00001.8409-16.0020397.11
9832006.05.02 16:24buy4921.001.83870.00001.8397
9842006.05.02 16:28buy4932.001.83810.00001.8391
9852006.05.02 16:37t/p4921.001.83970.00001.839710.0020407.11
9862006.05.02 16:37t/p4932.001.83910.00001.839120.0020427.11
9872006.05.02 16:37buy4941.001.84020.00001.8412
9882006.05.02 16:37buy4952.001.83960.00001.8406
9892006.05.02 16:38buy4964.001.83900.00001.8400
9902006.05.02 16:46buy4978.001.83850.00001.8395
9912006.05.02 16:55t/p4978.001.83950.00001.839580.0020507.11
9922006.05.02 16:55close4964.001.83960.00001.840024.0020531.11
9932006.05.02 16:55close4952.001.83960.00001.84060.0020531.11
9942006.05.02 16:55close4941.001.83960.00001.8412-6.0020525.11
9952006.05.02 18:45buy4981.001.83940.00001.8404
9962006.05.02 18:51buy4992.001.83880.00001.8398
9972006.05.02 18:58buy5004.001.83810.00001.8391
9982006.05.02 19:12t/p5004.001.83910.00001.839140.0020565.11
9992006.05.02 19:12close4992.001.83920.00001.83988.0020573.11
10002006.05.02 19:12close4981.001.83920.00001.8404-2.0020571.11
10012006.05.02 19:30buy5011.001.83950.00001.8405
10022006.05.02 19:58buy5022.001.83900.00001.8400
10032006.05.02 20:04buy5034.001.83850.00001.8395
10042006.05.02 20:16t/p5034.001.83950.00001.839540.0020611.11
10052006.05.02 20:16close5022.001.83960.00001.840012.0020623.11
10062006.05.02 20:16close5011.001.83960.00001.84051.0020624.11
10072006.05.03 06:45buy5041.001.84280.00001.8438
10082006.05.03 08:08buy5052.001.84220.00001.8432
10092006.05.03 08:26t/p5052.001.84320.00001.843220.0020644.11
10102006.05.03 08:26close5041.001.84340.00001.84386.0020650.11
10112006.05.03 10:15sell5061.001.83780.00001.8368
10122006.05.03 10:26t/p5061.001.83680.00001.836810.0020660.11
10132006.05.03 10:26sell5071.001.83640.00001.8354
10142006.05.03 10:39sell5082.001.83700.00001.8360
10152006.05.03 10:39sell5094.001.83760.00001.8366
10162006.05.03 10:52sell5108.001.83810.00001.8371
10172006.05.03 10:53sell51116.001.83870.00001.8377
10182006.05.03 12:00t/p51116.001.83770.00001.8377160.0020820.11
10192006.05.03 12:00close5108.001.83770.00001.837132.0020852.11
10202006.05.03 12:00close5094.001.83770.00001.8366-4.0020848.11
10212006.05.03 12:00close5082.001.83770.00001.8360-14.0020834.11
10222006.05.03 12:00close5071.001.83770.00001.8354-13.0020821.11
10232006.05.03 14:00sell5121.001.84040.00001.8394
10242006.05.03 14:11t/p5121.001.83940.00001.839410.0020831.11
10252006.05.03 14:11sell5131.001.83880.00001.8378
10262006.05.03 14:14t/p5131.001.83780.00001.837810.0020841.11
10272006.05.03 14:14sell5141.001.83730.00001.8363
10282006.05.03 14:15sell5152.001.83800.00001.8370
10292006.05.03 14:15sell5164.001.83870.00001.8377
10302006.05.03 14:16t/p5164.001.83770.00001.837740.0020881.11
10312006.05.03 14:16close5152.001.83750.00001.837010.0020891.11
10322006.05.03 14:16close5141.001.83750.00001.8363-2.0020889.11
10332006.05.03 14:16sell5171.001.83710.00001.8361
10342006.05.03 14:17sell5182.001.83770.00001.8367
10352006.05.03 14:18sell5194.001.83830.00001.8373
10362006.05.03 14:18sell5208.001.83890.00001.8379
10372006.05.03 14:19sell52116.001.83940.00001.8384
10382006.05.03 15:13t/p52116.001.83840.00001.8384160.0021049.11
10392006.05.03 15:13close5208.001.83840.00001.837940.0021089.11
10402006.05.03 15:13close5194.001.83840.00001.8373-4.0021085.11
10412006.05.03 15:13close5182.001.83840.00001.8367-14.0021071.11
10422006.05.03 15:13close5171.001.83840.00001.8361-13.0021058.11
10432006.05.03 15:45buy5221.001.83850.00001.8395
10442006.05.03 15:57t/p5221.001.83950.00001.839510.0021068.11
10452006.05.03 15:57buy5231.001.83990.00001.8409
10462006.05.03 15:59buy5242.001.83920.00001.8402
10472006.05.03 16:00buy5254.001.83830.00001.8393
10482006.05.03 16:00buy5268.001.83750.00001.8385
10492006.05.03 16:00buy52716.001.83650.00001.8375
10502006.05.03 16:02t/p52716.001.83750.00001.8375160.0021228.11
10512006.05.03 16:02close5268.001.83780.00001.838524.0021252.11
10522006.05.03 16:02close5254.001.83780.00001.8393-20.0021232.11
10532006.05.03 16:02close5242.001.83780.00001.8402-28.0021204.11
10542006.05.03 16:02close5231.001.83780.00001.8409-21.0021183.11
10552006.05.03 16:02buy5281.001.83820.00001.8392
10562006.05.03 16:02buy5292.001.83750.00001.8385
10572006.05.03 16:02buy5304.001.83700.00001.8380
10582006.05.03 16:03buy5318.001.83630.00001.8373
10592006.05.03 16:04t/p5318.001.83730.00001.837380.0021263.11
10602006.05.03 16:04close5304.001.83730.00001.838012.0021275.11
10612006.05.03 16:04close5292.001.83730.00001.8385-4.0021271.11
10622006.05.03 16:04close5281.001.83730.00001.8392-9.0021262.11
10632006.05.03 16:04buy5321.001.83770.00001.8387
10642006.05.03 16:05t/p5321.001.83870.00001.838710.0021272.11
10652006.05.03 16:05buy5331.001.83910.00001.8401
10662006.05.03 16:06buy5342.001.83860.00001.8396
10672006.05.03 16:11buy5354.001.83790.00001.8389
10682006.05.03 16:12buy5368.001.83730.00001.8383
10692006.05.03 16:15t/p5368.001.83830.00001.838380.0021352.11
10702006.05.03 16:15close5354.001.83830.00001.838916.0021368.11
10712006.05.03 16:15close5342.001.83830.00001.8396-6.0021362.11
10722006.05.03 16:15close5331.001.83830.00001.8401-8.0021354.11
10732006.05.03 16:15buy5371.001.83870.00001.8397
10742006.05.03 16:16buy5382.001.83810.00001.8391
10752006.05.03 16:35buy5394.001.83750.00001.8385
10762006.05.03 16:46buy5408.001.83700.00001.8380
10772006.05.03 16:54t/p5408.001.83800.00001.838080.0021434.11
10782006.05.03 16:54close5394.001.83800.00001.838520.0021454.11
10792006.05.03 16:54close5382.001.83800.00001.8391-2.0021452.11
10802006.05.03 16:54close5371.001.83800.00001.8397-7.0021445.11
10812006.05.03 16:54buy5411.001.83840.00001.8394
10822006.05.03 16:58t/p5411.001.83940.00001.839410.0021455.11
10832006.05.03 16:58buy5421.001.83980.00001.8408
10842006.05.03 17:03t/p5421.001.84080.00001.840810.0021465.11
10852006.05.03 17:45buy5431.001.84510.00001.8461
10862006.05.03 17:55buy5442.001.84450.00001.8455
10872006.05.03 18:03t/p5442.001.84550.00001.845520.0021485.11
10882006.05.03 18:03close5431.001.84570.00001.84616.0021491.11
10892006.05.03 18:03buy5451.001.84610.00001.8471
10902006.05.03 18:09t/p5451.001.84710.00001.847110.0021501.11
10912006.05.03 18:09buy5461.001.84750.00001.8485
10922006.05.03 18:10buy5472.001.84690.00001.8479
10932006.05.03 18:19buy5484.001.84640.00001.8474
10942006.05.03 18:19buy5498.001.84580.00001.8468
10952006.05.03 18:19buy55016.001.84510.00001.8461
10962006.05.04 16:05t/p55016.001.84610.00001.8461150.4021651.51
10972006.05.04 16:05close5498.001.84620.00001.846827.2021678.71
10982006.05.04 16:05close5484.001.84620.00001.8474-10.4021668.31
10992006.05.04 16:05close5472.001.84620.00001.8479-15.2021653.11
11002006.05.04 16:05close5461.001.84620.00001.8485-13.6021639.51
11012006.05.04 16:05buy5511.001.84660.00001.8476
11022006.05.04 16:08buy5522.001.84600.00001.8470
11032006.05.04 16:19t/p5522.001.84700.00001.847020.0021659.51
11042006.05.04 16:19close5511.001.84710.00001.84765.0021664.51
11052006.05.04 16:19buy5531.001.84750.00001.8485
11062006.05.04 16:21t/p5531.001.84850.00001.848510.0021674.51
11072006.05.04 16:21buy5541.001.84910.00001.8501
11082006.05.04 16:22buy5552.001.84860.00001.8496
11092006.05.04 16:26buy5564.001.84800.00001.8490
11102006.05.04 16:34buy5578.001.84740.00001.8484
11112006.05.04 16:41t/p5578.001.84840.00001.848480.0021754.51
11122006.05.04 16:41close5564.001.84840.00001.849016.0021770.51
11132006.05.04 16:41close5552.001.84840.00001.8496-4.0021766.51
11142006.05.04 16:41close5541.001.84840.00001.8501-7.0021759.51
11152006.05.04 16:41buy5581.001.84880.00001.8498
11162006.05.04 17:00buy5592.001.84820.00001.8492
11172006.05.04 17:03buy5604.001.84770.00001.8487
11182006.05.04 17:09t/p5604.001.84870.00001.848740.0021799.51
11192006.05.04 17:09close5592.001.84880.00001.849212.0021811.51
11202006.05.04 17:09close5581.001.84880.00001.84980.0021811.51
11212006.05.04 17:09buy5611.001.84920.00001.8502
11222006.05.04 17:13buy5622.001.84860.00001.8496
11232006.05.04 17:18buy5634.001.84800.00001.8490
11242006.05.04 17:19buy5648.001.84730.00001.8483
11252006.05.04 17:23t/p5648.001.84830.00001.848380.0021891.51
11262006.05.04 17:23close5634.001.84830.00001.849012.0021903.51
11272006.05.04 17:23close5622.001.84830.00001.8496-6.0021897.51
11282006.05.04 17:23close5611.001.84830.00001.8502-9.0021888.51
11292006.05.04 17:23buy5651.001.84870.00001.8497
11302006.05.04 17:51buy5662.001.84810.00001.8491
11312006.05.04 18:12buy5674.001.84750.00001.8485
11322006.05.04 18:13buy5688.001.84680.00001.8478
11332006.05.04 18:49t/p5688.001.84780.00001.847880.0021968.51
11342006.05.04 18:49close5674.001.84780.00001.848512.0021980.51
11352006.05.04 18:49close5662.001.84780.00001.8491-6.0021974.51
11362006.05.04 18:49close5651.001.84780.00001.8497-9.0021965.51
11372006.05.04 18:49buy5691.001.84820.00001.8492
11382006.05.04 18:49buy5702.001.84760.00001.8486
11392006.05.04 19:18t/p5702.001.84860.00001.848620.0021985.51
11402006.05.04 19:18close5691.001.84870.00001.84925.0021990.51
11412006.05.04 19:18buy5711.001.84910.00001.8501
11422006.05.04 19:35buy5722.001.84860.00001.8496
11432006.05.04 20:08t/p5722.001.84960.00001.849620.0022010.51
11442006.05.04 20:08close5711.001.84960.00001.85015.0022015.51
11452006.05.04 20:08buy5731.001.85000.00001.8510
11462006.05.04 20:08t/p5731.001.85100.00001.851010.0022025.51
11472006.05.04 20:08buy5741.001.85150.00001.8525
11482006.05.04 20:10t/p5741.001.85250.00001.852510.0022035.51
11492006.05.04 20:10buy5751.001.85290.00001.8539
11502006.05.04 20:11t/p5751.001.85390.00001.853910.0022045.51
11512006.05.04 20:11buy5761.001.85440.00001.8554
11522006.05.04 20:13buy5772.001.85390.00001.8549
11532006.05.04 20:23buy5784.001.85330.00001.8543
11542006.05.04 20:30t/p5784.001.85430.00001.854340.0022085.51
11552006.05.04 20:30close5772.001.85450.00001.854912.0022097.51
11562006.05.04 20:30close5761.001.85450.00001.85541.0022098.51
11572006.05.04 20:30buy5791.001.85490.00001.8559
11582006.05.04 20:35buy5802.001.85440.00001.8554
11592006.05.04 20:58buy5814.001.85390.00001.8549
11602006.05.04 22:13buy5828.001.85320.00001.8542
11612006.05.04 22:45buy58316.001.85250.00001.8535
11622006.05.05 00:21t/p58316.001.85350.00001.8535156.8022255.31
11632006.05.05 00:21close5828.001.85360.00001.854230.4022285.71
11642006.05.05 00:21close5814.001.85360.00001.8549-12.8022272.91
11652006.05.05 00:21close5802.001.85360.00001.8554-16.4022256.51
11662006.05.05 00:21close5791.001.85360.00001.8559-13.2022243.31
11672006.05.05 13:15buy5841.001.85050.00001.8515
11682006.05.05 13:50buy5852.001.85000.00001.8510
11692006.05.05 13:53buy5864.001.84950.00001.8505
11702006.05.05 14:13buy5878.001.84890.00001.8499
11712006.05.05 14:14buy58816.001.84840.00001.8494
11722006.05.05 14:20t/p58816.001.84940.00001.8494160.0022403.31
11732006.05.05 14:20close5878.001.84940.00001.849940.0022443.31
11742006.05.05 14:20close5864.001.84940.00001.8505-4.0022439.31
11752006.05.05 14:20close5852.001.84940.00001.8510-12.0022427.31
11762006.05.05 14:20close5841.001.84940.00001.8515-11.0022416.31
11772006.05.05 14:20buy5891.001.84980.00001.8508
11782006.05.05 14:25buy5902.001.84920.00001.8502
11792006.05.05 14:30t/p5902.001.85020.00001.850220.0022436.31
11802006.05.05 14:30close5891.001.85020.00001.85084.0022440.31
11812006.05.05 14:30buy5911.001.85060.00001.8516
11822006.05.05 14:30buy5922.001.85010.00001.8511
11832006.05.05 14:30buy5934.001.84950.00001.8505
11842006.05.05 14:30t/p5934.001.85050.00001.850540.0022480.31
11852006.05.05 14:30close5922.001.85060.00001.851110.0022490.31
11862006.05.05 14:30close5911.001.85060.00001.85160.0022490.31
11872006.05.05 14:30buy5941.001.85100.00001.8520
11882006.05.05 14:30t/p5941.001.85200.00001.852010.0022500.31
11892006.05.05 14:30buy5951.001.85250.00001.8535
11902006.05.05 14:30t/p5951.001.85350.00001.853510.0022510.31
11912006.05.05 14:30buy5961.001.85410.00001.8551
11922006.05.05 14:30t/p5961.001.85510.00001.855110.0022520.31
11932006.05.05 14:30buy5971.001.85560.00001.8566
11942006.05.05 14:30buy5982.001.85500.00001.8560
11952006.05.05 14:30buy5994.001.85440.00001.8554
11962006.05.05 14:30t/p5982.001.85600.00001.856020.0022540.31
11972006.05.05 14:30t/p5994.001.85540.00001.855440.0022580.31
11982006.05.05 14:30close5971.001.85650.00001.85669.0022589.31
11992006.05.05 14:30buy6001.001.85690.00001.8579
12002006.05.05 14:31buy6012.001.85640.00001.8574
12012006.05.05 14:31buy6024.001.85580.00001.8568
12022006.05.05 14:31buy6038.001.85520.00001.8562
12032006.05.05 14:31t/p6038.001.85620.00001.856280.0022669.31
12042006.05.05 14:31close6024.001.85630.00001.856820.0022689.31
12052006.05.05 14:31close6012.001.85630.00001.8574-2.0022687.31
12062006.05.05 14:31close6001.001.85630.00001.8579-6.0022681.31
12072006.05.05 14:31buy6041.001.85670.00001.8577
12082006.05.05 14:31t/p6041.001.85770.00001.857710.0022691.31
12092006.05.05 14:31buy6051.001.85820.00001.8592
12102006.05.05 14:31t/p6051.001.85920.00001.859210.0022701.31
12112006.05.05 14:31buy6061.001.85960.00001.8606
12122006.05.05 14:31buy6072.001.85900.00001.8600
12132006.05.05 14:31buy6084.001.85840.00001.8594
12142006.05.05 14:36buy6098.001.85780.00001.8588
12152006.05.05 14:37buy61016.001.85720.00001.8582
12162006.05.05 14:55t/p61016.001.85820.00001.8582160.0022861.31
12172006.05.05 14:55close6098.001.85820.00001.858832.0022893.31
12182006.05.05 14:55close6084.001.85820.00001.8594-8.0022885.31
12192006.05.05 14:55close6072.001.85820.00001.8600-16.0022869.31
12202006.05.05 14:55close6061.001.85820.00001.8606-14.0022855.31
12212006.05.05 14:55buy6111.001.85860.00001.8596
12222006.05.05 14:55buy6122.001.85810.00001.8591
12232006.05.05 14:57buy6134.001.85750.00001.8585
12242006.05.05 15:08t/p6134.001.85850.00001.858540.0022895.31
12252006.05.05 15:08close6122.001.85860.00001.859110.0022905.31
12262006.05.05 15:08close6111.001.85860.00001.85960.0022905.31
12272006.05.05 15:08buy6141.001.85900.00001.8600
12282006.05.05 15:23buy6152.001.85830.00001.8593
12292006.05.05 15:26t/p6152.001.85930.00001.859320.0022925.31
12302006.05.05 15:26close6141.001.85940.00001.86004.0022929.31
12312006.05.05 15:26buy6161.001.85980.00001.8608
12322006.05.05 15:28t/p6161.001.86080.00001.860810.0022939.31
12332006.05.05 15:28buy6171.001.86120.00001.8622
12342006.05.05 15:38buy6182.001.86070.00001.8617
12352006.05.05 15:39buy6194.001.86010.00001.8611
12362006.05.05 15:59t/p6194.001.86110.00001.861140.0022979.31
12372006.05.05 15:59close6182.001.86110.00001.86178.0022987.31
12382006.05.05 15:59close6171.001.86110.00001.8622-1.0022986.31
12392006.05.05 15:59buy6201.001.86150.00001.8625
12402006.05.05 16:05buy6212.001.86090.00001.8619
12412006.05.05 16:21buy6224.001.86030.00001.8613
12422006.05.05 16:37buy6238.001.85970.00001.8607
12432006.05.05 16:41buy62416.001.85910.00001.8601
12442006.05.05 19:20t/p62416.001.86010.00001.8601160.0023146.31
12452006.05.05 19:20close6238.001.86020.00001.860740.0023186.31
12462006.05.05 19:20close6224.001.86020.00001.8613-4.0023182.31
12472006.05.05 19:20close6212.001.86020.00001.8619-14.0023168.31
12482006.05.05 19:20close6201.001.86020.00001.8625-13.0023155.31
12492006.05.05 19:20buy6251.001.86060.00001.8616
12502006.05.05 19:26buy6262.001.86010.00001.8611
12512006.05.05 19:31buy6274.001.85950.00001.8605
12522006.05.05 19:34buy6288.001.85880.00001.8598
12532006.05.05 20:14t/p6288.001.85980.00001.859880.0023235.31
12542006.05.05 20:14close6274.001.85980.00001.860512.0023247.31
12552006.05.05 20:14close6262.001.85980.00001.8611-6.0023241.31
12562006.05.05 20:14close6251.001.85980.00001.8616-8.0023233.31
12572006.05.08 09:00buy6291.001.86170.00001.8627
12582006.05.08 09:37buy6302.001.86110.00001.8621
12592006.05.08 10:18t/p6302.001.86210.00001.862120.0023253.31
12602006.05.08 10:18close6291.001.86210.00001.86274.0023257.31
12612006.05.08 15:45sell6311.001.86110.00001.8601
12622006.05.08 15:58t/p6311.001.86010.00001.860110.0023267.31
12632006.05.08 15:58sell6321.001.85960.00001.8586
12642006.05.08 16:03sell6332.001.86010.00001.8591
12652006.05.08 16:12t/p6332.001.85910.00001.859120.0023287.31
12662006.05.08 16:12close6321.001.85910.00001.85865.0023292.31
12672006.05.08 16:12sell6341.001.85870.00001.8577
12682006.05.08 16:13t/p6341.001.85770.00001.857710.0023302.31
12692006.05.08 16:13sell6351.001.85720.00001.8562
12702006.05.08 16:28sell6362.001.85780.00001.8568
12712006.05.08 16:30sell6374.001.85830.00001.8573
12722006.05.08 16:30sell6388.001.85890.00001.8579
12732006.05.08 16:42t/p6388.001.85790.00001.857980.0023382.31
12742006.05.08 16:42close6374.001.85780.00001.857320.0023402.31
12752006.05.08 16:42close6362.001.85780.00001.85680.0023402.31
12762006.05.08 16:42close6351.001.85780.00001.8562-6.0023396.31
12772006.05.08 16:42sell6391.001.85740.00001.8564
12782006.05.08 16:44sell6402.001.85790.00001.8569
12792006.05.08 16:47sell6414.001.85850.00001.8575
12802006.05.08 17:13sell6428.001.85910.00001.8581
12812006.05.08 17:26sell64316.001.85970.00001.8587
12822006.05.08 17:35t/p64316.001.85870.00001.8587160.0023556.31
12832006.05.08 17:35close6428.001.85860.00001.858140.0023596.31
12842006.05.08 17:35close6414.001.85860.00001.8575-4.0023592.31
12852006.05.08 17:35close6402.001.85860.00001.8569-14.0023578.31
12862006.05.08 17:35close6391.001.85860.00001.8564-12.0023566.31
12872006.05.08 17:35sell6441.001.85820.00001.8572
12882006.05.08 17:36sell6452.001.85870.00001.8577
12892006.05.08 18:10sell6464.001.85930.00001.8583
12902006.05.08 18:19t/p6464.001.85830.00001.858340.0023606.31
12912006.05.08 18:19close6452.001.85830.00001.85778.0023614.31
12922006.05.08 18:19close6441.001.85830.00001.8572-1.0023613.31
12932006.05.08 18:19sell6471.001.85790.00001.8569
12942006.05.08 19:02t/p6471.001.85690.00001.856910.0023623.31
12952006.05.08 19:02sell6481.001.85630.00001.8553
12962006.05.08 19:16t/p6481.001.85530.00001.855310.0023633.31
12972006.05.08 19:16sell6491.001.85480.00001.8538
12982006.05.08 19:19sell6502.001.85540.00001.8544
12992006.05.08 19:32sell6514.001.85590.00001.8549
13002006.05.08 19:48sell6528.001.85640.00001.8554
13012006.05.08 20:12sell65316.001.85700.00001.8560
13022006.05.09 04:28t/p65316.001.85600.00001.8560160.8823794.19
13032006.05.09 04:28close6528.001.85590.00001.855440.4423834.63
13042006.05.09 04:28close6514.001.85590.00001.85490.2223834.85
13052006.05.09 04:28close6502.001.85590.00001.8544-9.8923824.96
13062006.05.09 04:28close6491.001.85590.00001.8538-10.9523814.01
13072006.05.09 07:45sell6541.001.85630.00001.8553
13082006.05.09 08:02sell6552.001.85680.00001.8558
13092006.05.09 08:31t/p6552.001.85580.00001.855820.0023834.01
13102006.05.09 08:31close6541.001.85570.00001.85536.0023840.01
13112006.05.09 13:45buy6561.001.85860.00001.8596
13122006.05.09 13:49buy6572.001.85800.00001.8590
13132006.05.09 13:53buy6584.001.85730.00001.8583
13142006.05.09 13:55buy6598.001.85670.00001.8577
13152006.05.09 14:11t/p6598.001.85770.00001.857780.0023920.01
13162006.05.09 14:11close6584.001.85800.00001.858328.0023948.01
13172006.05.09 14:11close6572.001.85800.00001.85900.0023948.01
13182006.05.09 14:11close6561.001.85800.00001.8596-6.0023942.01
13192006.05.09 14:11buy6601.001.85840.00001.8594
13202006.05.09 14:15buy6612.001.85790.00001.8589
13212006.05.09 14:24t/p6612.001.85890.00001.858920.0023962.01
13222006.05.09 14:24close6601.001.85900.00001.85946.0023968.01
13232006.05.09 14:24buy6621.001.85940.00001.8604
13242006.05.09 14:25buy6632.001.85880.00001.8598
13252006.05.09 14:28buy6644.001.85820.00001.8592
13262006.05.09 14:36buy6658.001.85760.00001.8586
13272006.05.09 14:40buy66616.001.85710.00001.8581
13282006.05.09 14:53t/p66616.001.85810.00001.8581160.0024128.01
13292006.05.09 14:53close6658.001.85820.00001.858648.0024176.01
13302006.05.09 14:53close6644.001.85820.00001.85920.0024176.01
13312006.05.09 14:53close6632.001.85820.00001.8598-12.0024164.01
13322006.05.09 14:53close6621.001.85820.00001.8604-12.0024152.01
13332006.05.09 14:53buy6671.001.85860.00001.8596
13342006.05.09 14:59t/p6671.001.85960.00001.859610.0024162.01
13352006.05.09 14:59buy6681.001.86010.00001.8611
13362006.05.09 15:04t/p6681.001.86110.00001.861110.0024172.01
13372006.05.09 15:04buy6691.001.86210.00001.8631
13382006.05.09 15:08buy6702.001.86160.00001.8626
13392006.05.09 15:28t/p6702.001.86260.00001.862620.0024192.01
13402006.05.09 15:28close6691.001.86260.00001.86315.0024197.01
13412006.05.09 15:28buy6711.001.86300.00001.8640
13422006.05.09 15:32buy6722.001.86230.00001.8633
13432006.05.09 15:52t/p6722.001.86330.00001.863320.0024217.01
13442006.05.09 15:52close6711.001.86330.00001.86403.0024220.01
13452006.05.09 15:52buy6731.001.86370.00001.8647
13462006.05.09 16:06t/p6731.001.86470.00001.864710.0024230.01
13472006.05.09 16:06buy6741.001.86520.00001.8662
13482006.05.09 16:08t/p6741.001.86620.00001.866210.0024240.01
13492006.05.09 16:08buy6751.001.86660.00001.8676
13502006.05.09 16:09buy6762.001.86610.00001.8671
13512006.05.09 16:14buy6774.001.86550.00001.8665
13522006.05.09 16:18t/p6774.001.86650.00001.866540.0024280.01
13532006.05.09 16:18close6762.001.86660.00001.867110.0024290.01
13542006.05.09 16:18close6751.001.86660.00001.86760.0024290.01
13552006.05.09 16:18buy6781.001.86700.00001.8680
13562006.05.09 16:25buy6792.001.86640.00001.8674
13572006.05.09 16:25buy6804.001.86590.00001.8669
13582006.05.09 16:29t/p6804.001.86690.00001.866940.0024330.01
13592006.05.09 16:29close6792.001.86700.00001.867412.0024342.01
13602006.05.09 16:29close6781.001.86700.00001.86800.0024342.01
13612006.05.09 16:29buy6811.001.86740.00001.8684
13622006.05.09 16:36t/p6811.001.86840.00001.868410.0024352.01
13632006.05.09 16:36buy6821.001.86890.00001.8699
13642006.05.09 16:37buy6832.001.86830.00001.8693
13652006.05.09 16:37buy6844.001.86750.00001.8685
13662006.05.09 16:37buy6858.001.86690.00001.8679
13672006.05.09 16:37t/p6858.001.86790.00001.867980.0024432.01
13682006.05.09 16:37close6844.001.86800.00001.868520.0024452.01
13692006.05.09 16:37close6832.001.86800.00001.8693-6.0024446.01
13702006.05.09 16:37close6821.001.86800.00001.8699-9.0024437.01
13712006.05.09 16:37buy6861.001.86840.00001.8694
13722006.05.09 16:38buy6872.001.86780.00001.8688
13732006.05.09 16:38buy6884.001.86720.00001.8682
13742006.05.09 16:43buy6898.001.86660.00001.8676
13752006.05.09 16:53buy69016.001.86610.00001.8671
13762006.05.09 20:17t/p69016.001.86710.00001.8671160.0024597.01
13772006.05.09 20:17close6898.001.86720.00001.867648.0024645.01
13782006.05.09 20:17close6884.001.86720.00001.86820.0024645.01
13792006.05.09 20:17close6872.001.86720.00001.8688-12.0024633.01
13802006.05.09 20:17close6861.001.86720.00001.8694-12.0024621.01
13812006.05.09 20:17buy6911.001.86760.00001.8686
13822006.05.09 20:18buy6922.001.86700.00001.8680
13832006.05.09 20:25buy6934.001.86630.00001.8673
13842006.05.09 21:48buy6948.001.86580.00001.8668
13852006.05.09 22:53t/p6948.001.86680.00001.866880.0024701.01
13862006.05.09 22:53close6934.001.86690.00001.867324.0024725.01
13872006.05.09 22:53close6922.001.86690.00001.8680-2.0024723.01
13882006.05.09 22:53close6911.001.86690.00001.8686-7.0024716.01
13892006.05.10 07:30buy6951.001.86620.00001.8672
13902006.05.10 08:45t/p6951.001.86720.00001.867210.0024726.01
13912006.05.11 00:30sell6961.001.86350.00001.8625
13922006.05.11 00:52t/p6961.001.86250.00001.862510.0024736.01
13932006.05.11 00:52sell6971.001.86200.00001.8610
13942006.05.11 01:31t/p6971.001.86100.00001.861010.0024746.01
13952006.05.11 01:31sell6981.001.86060.00001.8596
13962006.05.11 01:49t/p6981.001.85960.00001.859610.0024756.01
13972006.05.11 01:49sell6991.001.85900.00001.8580
13982006.05.11 02:38t/p6991.001.85800.00001.858010.0024766.01
13992006.05.11 02:38sell7001.001.85750.00001.8565
14002006.05.11 02:49sell7012.001.85810.00001.8571
14012006.05.11 03:04t/p7012.001.85710.00001.857120.0024786.01
14022006.05.11 03:04close7001.001.85710.00001.85654.0024790.01
14032006.05.11 03:04sell7021.001.85670.00001.8557
14042006.05.11 03:11t/p7021.001.85570.00001.855710.0024800.01
14052006.05.11 03:11sell7031.001.85520.00001.8542
14062006.05.11 03:19t/p7031.001.85420.00001.854210.0024810.01
14072006.05.11 03:19sell7041.001.85380.00001.8528
14082006.05.11 03:22sell7052.001.85430.00001.8533
14092006.05.11 04:07sell7064.001.85490.00001.8539
14102006.05.11 04:15sell7078.001.85550.00001.8545
14112006.05.11 04:16sell70816.001.85600.00001.8550
14122006.05.11 05:31t/p70816.001.85500.00001.8550160.0024970.01
14132006.05.11 05:31close7078.001.85490.00001.854548.0025018.01
14142006.05.11 05:31close7064.001.85490.00001.85390.0025018.01
14152006.05.11 05:31close7052.001.85490.00001.8533-12.0025006.01
14162006.05.11 05:31close7041.001.85490.00001.8528-11.0024995.01
14172006.05.11 05:31sell7091.001.85450.00001.8535
14182006.05.11 05:57sell7102.001.85510.00001.8541
14192006.05.11 05:58sell7114.001.85580.00001.8548
14202006.05.11 06:00sell7128.001.85650.00001.8555
14212006.05.11 06:00sell71316.001.85720.00001.8562
14222006.05.11 06:31t/p71316.001.85620.00001.8562160.0025155.01
14232006.05.11 06:31close7128.001.85610.00001.855532.0025187.01
14242006.05.11 06:31close7114.001.85610.00001.8548-12.0025175.01
14252006.05.11 06:31close7102.001.85610.00001.8541-20.0025155.01
14262006.05.11 06:31close7091.001.85610.00001.8535-16.0025139.01
14272006.05.11 06:31sell7141.001.85570.00001.8547
14282006.05.11 07:30sell7152.001.85630.00001.8553
14292006.05.11 08:17t/p7152.001.85530.00001.855320.0025159.01
14302006.05.11 08:17close7141.001.85530.00001.85474.0025163.01
14312006.05.11 09:45buy7161.001.85640.00001.8574
14322006.05.11 09:47buy7172.001.85570.00001.8567
14332006.05.11 09:52buy7184.001.85510.00001.8561
14342006.05.11 09:53buy7198.001.85450.00001.8555
14352006.05.11 09:54buy72016.001.85390.00001.8549
14362006.05.11 10:07t/p72016.001.85490.00001.8549160.0025323.01
14372006.05.11 10:07close7198.001.85500.00001.855540.0025363.01
14382006.05.11 10:07close7184.001.85500.00001.8561-4.0025359.01
14392006.05.11 10:07close7172.001.85500.00001.8567-14.0025345.01
14402006.05.11 10:07close7161.001.85500.00001.8574-14.0025331.01
14412006.05.11 10:07buy7211.001.85540.00001.8564
14422006.05.11 10:24t/p7211.001.85640.00001.856410.0025341.01
14432006.05.11 10:24buy7221.001.85680.00001.8578
14442006.05.11 10:30t/p7221.001.85780.00001.857810.0025351.01
14452006.05.11 10:30buy7231.001.85830.00001.8593
14462006.05.11 10:30t/p7231.001.85930.00001.859310.0025361.01
14472006.05.11 10:30buy7241.001.85970.00001.8607
14482006.05.11 10:31t/p7241.001.86070.00001.860710.0025371.01
14492006.05.11 10:31buy7251.001.86110.00001.8621
14502006.05.11 10:34buy7262.001.86050.00001.8615
14512006.05.11 10:36buy7274.001.86000.00001.8610
14522006.05.11 10:42buy7288.001.85940.00001.8604
14532006.05.11 10:51buy72916.001.85880.00001.8598
14542006.05.11 11:01t/p72916.001.85980.00001.8598160.0025531.01
14552006.05.11 11:01close7288.001.85980.00001.860432.0025563.01
14562006.05.11 11:01close7274.001.85980.00001.8610-8.0025555.01
14572006.05.11 11:01close7262.001.85980.00001.8615-14.0025541.01
14582006.05.11 11:01close7251.001.85980.00001.8621-13.0025528.01
14592006.05.11 11:01buy7301.001.86020.00001.8612
14602006.05.11 11:05t/p7301.001.86120.00001.861210.0025538.01
14612006.05.11 11:05buy7311.001.86160.00001.8626
14622006.05.11 11:08buy7322.001.86090.00001.8619
14632006.05.11 11:14buy7334.001.86030.00001.8613
14642006.05.11 11:21t/p7334.001.86130.00001.861340.0025578.01
14652006.05.11 11:21close7322.001.86130.00001.86198.0025586.01
14662006.05.11 11:21close7311.001.86130.00001.8626-3.0025583.01
14672006.05.11 11:21buy7341.001.86170.00001.8627
14682006.05.11 11:25t/p7341.001.86270.00001.862710.0025593.01
14692006.05.11 11:25buy7351.001.86320.00001.8642
14702006.05.11 11:34t/p7351.001.86420.00001.864210.0025603.01
14712006.05.11 11:34buy7361.001.86460.00001.8656
14722006.05.11 11:58buy7372.001.86410.00001.8651
14732006.05.11 12:13t/p7372.001.86510.00001.865120.0025623.01
14742006.05.11 12:13close7361.001.86510.00001.86565.0025628.01
14752006.05.11 12:13buy7381.001.86550.00001.8665
14762006.05.11 12:20buy7392.001.86500.00001.8660
14772006.05.11 12:23t/p7392.001.86600.00001.866020.0025648.01
14782006.05.11 12:23close7381.001.86600.00001.86655.0025653.01
14792006.05.11 12:23buy7401.001.86640.00001.8674
14802006.05.11 12:27t/p7401.001.86740.00001.867410.0025663.01
14812006.05.11 12:27buy7411.001.86780.00001.8688
14822006.05.11 12:29buy7422.001.86730.00001.8683
14832006.05.11 12:31buy7434.001.86670.00001.8677
14842006.05.11 12:42buy7448.001.86610.00001.8671
14852006.05.11 12:48buy74516.001.86560.00001.8666
14862006.05.11 14:30t/p74516.001.86660.00001.8666160.0025823.01
14872006.05.11 14:30close7448.001.86660.00001.867140.0025863.01
14882006.05.11 14:30close7434.001.86660.00001.8677-4.0025859.01
14892006.05.11 14:30close7422.001.86660.00001.8683-14.0025845.01
14902006.05.11 14:30close7411.001.86660.00001.8688-12.0025833.01
14912006.05.11 14:30buy7461.001.86700.00001.8680
14922006.05.11 14:31t/p7461.001.86800.00001.868010.0025843.01
14932006.05.11 14:31buy7471.001.86840.00001.8694
14942006.05.11 14:32t/p7471.001.86940.00001.869410.0025853.01
14952006.05.11 14:32buy7481.001.86980.00001.8708
14962006.05.11 14:32buy7492.001.86930.00001.8703
14972006.05.11 14:34t/p7492.001.87030.00001.870320.0025873.01
14982006.05.11 14:34close7481.001.87030.00001.87085.0025878.01
14992006.05.11 14:34buy7501.001.87070.00001.8717
15002006.05.11 14:35buy7512.001.87010.00001.8711
15012006.05.11 14:36buy7524.001.86940.00001.8704
15022006.05.11 14:39buy7538.001.86880.00001.8698
15032006.05.11 14:45t/p7538.001.86980.00001.869880.0025958.01
15042006.05.11 14:45close7524.001.86980.00001.870416.0025974.01
15052006.05.11 14:45close7512.001.86980.00001.8711-6.0025968.01
15062006.05.11 14:45close7501.001.86980.00001.8717-9.0025959.01
15072006.05.11 14:45buy7541.001.87020.00001.8712
15082006.05.11 14:46buy7552.001.86960.00001.8706
15092006.05.11 14:53t/p7552.001.87060.00001.870620.0025979.01
15102006.05.11 14:53close7541.001.87060.00001.87124.0025983.01
15112006.05.11 14:53buy7561.001.87100.00001.8720
15122006.05.11 14:54buy7572.001.87020.00001.8712
15132006.05.11 14:55buy7584.001.86960.00001.8706
15142006.05.11 14:55buy7598.001.86900.00001.8700
15152006.05.11 15:18buy76016.001.86840.00001.8694
15162006.05.11 15:28t/p76016.001.86940.00001.8694160.0026143.01
15172006.05.11 15:28close7598.001.86950.00001.870040.0026183.01
15182006.05.11 15:28close7584.001.86950.00001.8706-4.0026179.01
15192006.05.11 15:28close7572.001.86950.00001.8712-14.0026165.01
15202006.05.11 15:28close7561.001.86950.00001.8720-15.0026150.01
15212006.05.11 15:28buy7611.001.86990.00001.8709
15222006.05.11 15:37buy7622.001.86930.00001.8703
15232006.05.11 15:37buy7634.001.86880.00001.8698
15242006.05.11 15:45t/p7634.001.86980.00001.869840.0026190.01
15252006.05.11 15:45close7622.001.86980.00001.870310.0026200.01
15262006.05.11 15:45close7611.001.86980.00001.8709-1.0026199.01
15272006.05.11 15:45buy7641.001.87020.00001.8712
15282006.05.11 15:49t/p7641.001.87120.00001.871210.0026209.01
15292006.05.11 15:49buy7651.001.87160.00001.8726
15302006.05.11 15:53t/p7651.001.87260.00001.872610.0026219.01
15312006.05.11 15:53buy7661.001.87300.00001.8740
15322006.05.11 15:58buy7672.001.87230.00001.8733
15332006.05.11 16:01buy7684.001.87180.00001.8728
15342006.05.11 16:03buy7698.001.87120.00001.8722
15352006.05.11 16:08t/p7698.001.87220.00001.872280.0026299.01
15362006.05.11 16:08close7684.001.87220.00001.872816.0026315.01
15372006.05.11 16:08close7672.001.87220.00001.8733-2.0026313.01
15382006.05.11 16:08close7661.001.87220.00001.8740-8.0026305.01
15392006.05.11 16:08buy7701.001.87260.00001.8736
15402006.05.11 16:11t/p7701.001.87360.00001.873610.0026315.01
15412006.05.11 16:11buy7711.001.87420.00001.8752
15422006.05.11 16:32t/p7711.001.87520.00001.875210.0026325.01
15432006.05.11 16:32buy7721.001.87560.00001.8766
15442006.05.11 16:34t/p7721.001.87660.00001.876610.0026335.01
15452006.05.11 16:34buy7731.001.87700.00001.8780
15462006.05.11 16:36t/p7731.001.87800.00001.878010.0026345.01
15472006.05.11 16:36buy7741.001.87840.00001.8794
15482006.05.11 16:37t/p7741.001.87940.00001.879410.0026355.01
15492006.05.11 16:37buy7751.001.87980.00001.8808
15502006.05.11 16:39buy7762.001.87920.00001.8802
15512006.05.11 16:47t/p7762.001.88020.00001.880220.0026375.01
15522006.05.11 16:47close7751.001.88030.00001.88085.0026380.01
15532006.05.11 16:47buy7771.001.88070.00001.8817
15542006.05.11 16:50buy7782.001.88020.00001.8812
15552006.05.11 16:52buy7794.001.87970.00001.8807
15562006.05.11 16:56buy7808.001.87910.00001.8801
15572006.05.11 16:59buy78116.001.87860.00001.8796
15582006.05.11 17:12t/p78116.001.87960.00001.8796160.0026540.01
15592006.05.11 17:12close7808.001.87960.00001.880140.0026580.01
15602006.05.11 17:12close7794.001.87960.00001.8807-4.0026576.01
15612006.05.11 17:12close7782.001.87960.00001.8812-12.0026564.01
15622006.05.11 17:12close7771.001.87960.00001.8817-11.0026553.01
15632006.05.11 17:12buy7821.001.88000.00001.8810
15642006.05.11 17:25buy7832.001.87950.00001.8805
15652006.05.11 17:35t/p7832.001.88050.00001.880520.0026573.01
15662006.05.11 17:35close7821.001.88050.00001.88105.0026578.01
15672006.05.11 17:35buy7841.001.88090.00001.8819
15682006.05.11 17:35t/p7841.001.88190.00001.881910.0026588.01
15692006.05.11 17:35buy7851.001.88230.00001.8833
15702006.05.11 17:36buy7862.001.88180.00001.8828
15712006.05.11 17:41t/p7862.001.88280.00001.882820.0026608.01
15722006.05.11 17:41close7851.001.88280.00001.88335.0026613.01
15732006.05.11 17:41buy7871.001.88320.00001.8842
15742006.05.11 17:42buy7882.001.88250.00001.8835
15752006.05.11 17:54t/p7882.001.88350.00001.883520.0026633.01
15762006.05.11 17:54close7871.001.88360.00001.88424.0026637.01
15772006.05.11 17:54buy7891.001.88400.00001.8850
15782006.05.11 17:58t/p7891.001.88500.00001.885010.0026647.01
15792006.05.11 17:58buy7901.001.88540.00001.8864
15802006.05.11 17:59buy7912.001.88470.00001.8857
15812006.05.11 18:01buy7924.001.88410.00001.8851
15822006.05.11 18:20buy7938.001.88360.00001.8846
15832006.05.11 18:21buy79416.001.88300.00001.8840
15842006.05.11 18:52t/p79416.001.88400.00001.8840160.0026807.01
15852006.05.11 18:52close7938.001.88400.00001.884632.0026839.01
15862006.05.11 18:52close7924.001.88400.00001.8851-4.0026835.01
15872006.05.11 18:52close7912.001.88400.00001.8857-14.0026821.01
15882006.05.11 18:52close7901.001.88400.00001.8864-14.0026807.01
15892006.05.11 18:52buy7951.001.88440.00001.8854
15902006.05.11 19:16buy7962.001.88380.00001.8848
15912006.05.11 19:32buy7974.001.88320.00001.8842
15922006.05.11 19:49t/p7974.001.88420.00001.884240.0026847.01
15932006.05.11 19:49close7962.001.88420.00001.88488.0026855.01
15942006.05.11 19:49close7951.001.88420.00001.8854-2.0026853.01
15952006.05.11 19:49buy7981.001.88460.00001.8856
15962006.05.11 20:30buy7992.001.88400.00001.8850
15972006.05.11 20:46t/p7992.001.88500.00001.885020.0026873.01
15982006.05.11 20:46close7981.001.88510.00001.88565.0026878.01
15992006.05.11 20:46buy8001.001.88550.00001.8865
16002006.05.11 20:49buy8012.001.88500.00001.8860
16012006.05.11 21:00buy8024.001.88440.00001.8854
16022006.05.11 21:02buy8038.001.88380.00001.8848
16032006.05.11 21:48buy80416.001.88320.00001.8842
16042006.05.11 23:59t/p80416.001.88420.00001.8842160.0027038.01
16052006.05.11 23:59close8038.001.88470.00001.884872.0027110.01
16062006.05.11 23:59close8024.001.88470.00001.885412.0027122.01
16072006.05.11 23:59close8012.001.88470.00001.8860-6.0027116.01
16082006.05.11 23:59close8001.001.88470.00001.8865-8.0027108.01
16092006.05.12 08:15buy8051.001.88710.00001.8881
16102006.05.12 08:19t/p8051.001.88810.00001.888110.0027118.01
16112006.05.12 08:19buy8061.001.88860.00001.8896
16122006.05.12 08:21buy8072.001.88810.00001.8891
16132006.05.12 08:31buy8084.001.88750.00001.8885
16142006.05.12 08:31buy8098.001.88690.00001.8879
16152006.05.12 08:34buy81016.001.88630.00001.8873
16162006.05.12 09:19t/p81016.001.88730.00001.8873160.0027278.01
16172006.05.12 09:19close8098.001.88740.00001.887940.0027318.01
16182006.05.12 09:19close8084.001.88740.00001.8885-4.0027314.01
16192006.05.12 09:19close8072.001.88740.00001.8891-14.0027300.01
16202006.05.12 09:19close8061.001.88740.00001.8896-12.0027288.01
16212006.05.12 09:19buy8111.001.88780.00001.8888
16222006.05.12 09:26t/p8111.001.88880.00001.888810.0027298.01
16232006.05.12 09:26buy8121.001.88930.00001.8903
16242006.05.12 09:29t/p8121.001.89030.00001.890310.0027308.01
16252006.05.12 09:29buy8131.001.89070.00001.8917
16262006.05.12 09:35buy8142.001.89020.00001.8912
16272006.05.12 09:36buy8154.001.88960.00001.8906
16282006.05.12 09:36buy8168.001.88900.00001.8900
16292006.05.12 09:37t/p8168.001.89000.00001.890080.0027388.01
16302006.05.12 09:37close8154.001.89000.00001.890616.0027404.01
16312006.05.12 09:37close8142.001.89000.00001.8912-4.0027400.01
16322006.05.12 09:37close8131.001.89000.00001.8917-7.0027393.01
16332006.05.12 09:37buy8171.001.89040.00001.8914
16342006.05.12 09:38buy8182.001.88970.00001.8907
16352006.05.12 09:39buy8194.001.88910.00001.8901
16362006.05.12 09:49t/p8194.001.89010.00001.890140.0027433.01
16372006.05.12 09:49close8182.001.89010.00001.89078.0027441.01
16382006.05.12 09:49close8171.001.89010.00001.8914-3.0027438.01
16392006.05.12 09:49buy8201.001.89050.00001.8915
16402006.05.12 09:55buy8212.001.88990.00001.8909
16412006.05.12 10:19t/p8212.001.89090.00001.890920.0027458.01
16422006.05.12 10:19close8201.001.89090.00001.89154.0027462.01
16432006.05.12 10:19buy8221.001.89130.00001.8923
16442006.05.12 10:24buy8232.001.89060.00001.8916
16452006.05.12 10:44t/p8232.001.89160.00001.891620.0027482.01
16462006.05.12 10:44close8221.001.89170.00001.89234.0027486.01
16472006.05.12 10:44buy8241.001.89210.00001.8931
16482006.05.12 10:47buy8252.001.89160.00001.8926
16492006.05.12 11:00t/p8252.001.89260.00001.892620.0027506.01
16502006.05.12 11:00close8241.001.89270.00001.89316.0027512.01
16512006.05.12 11:00buy8261.001.89310.00001.8941
16522006.05.12 11:03buy8272.001.89260.00001.8936
16532006.05.12 11:08buy8284.001.89200.00001.8930
16542006.05.12 11:16t/p8284.001.89300.00001.893040.0027552.01
16552006.05.12 11:16close8272.001.89310.00001.893610.0027562.01
16562006.05.12 11:16close8261.001.89310.00001.89410.0027562.01
16572006.05.12 11:16buy8291.001.89350.00001.8945
16582006.05.12 11:17buy8302.001.89290.00001.8939
16592006.05.12 11:29t/p8302.001.89390.00001.893920.0027582.01
16602006.05.12 11:29close8291.001.89410.00001.89456.0027588.01
16612006.05.12 11:29buy8311.001.89450.00001.8955
16622006.05.12 11:33buy8322.001.89370.00001.8947
16632006.05.12 11:34t/p8322.001.89470.00001.894720.0027608.01
16642006.05.12 11:34close8311.001.89480.00001.89553.0027611.01
16652006.05.12 11:34buy8331.001.89520.00001.8962
16662006.05.12 11:38t/p8331.001.89620.00001.896210.0027621.01
16672006.05.12 11:38buy8341.001.89660.00001.8976
16682006.05.12 11:40t/p8341.001.89760.00001.897610.0027631.01
16692006.05.12 11:40buy8351.001.89800.00001.8990
16702006.05.12 11:41t/p8351.001.89900.00001.899010.0027641.01
16712006.05.12 11:41buy8361.001.89940.00001.9004
16722006.05.12 11:42buy8372.001.89890.00001.8999
16732006.05.12 11:49buy8384.001.89830.00001.8993
16742006.05.12 11:50buy8398.001.89770.00001.8987
16752006.05.12 11:57buy84016.001.89710.00001.8981
16762006.05.12 12:12t/p84016.001.89810.00001.8981160.0027801.01
16772006.05.12 12:12close8398.001.89810.00001.898732.0027833.01
16782006.05.12 12:12close8384.001.89810.00001.8993-8.0027825.01
16792006.05.12 12:12close8372.001.89810.00001.8999-16.0027809.01
16802006.05.12 12:12close8361.001.89810.00001.9004-13.0027796.01
16812006.05.12 12:12buy8411.001.89850.00001.8995
16822006.05.12 12:15buy8422.001.89790.00001.8989
16832006.05.12 12:31buy8434.001.89740.00001.8984
16842006.05.12 12:31buy8448.001.89680.00001.8978
16852006.05.12 12:32buy84516.001.89620.00001.8972
16862006.05.12 13:50t/p84516.001.89720.00001.8972160.0027956.01
16872006.05.12 13:50close8448.001.89720.00001.897832.0027988.01
16882006.05.12 13:50close8434.001.89720.00001.8984-8.0027980.01
16892006.05.12 13:50close8422.001.89720.00001.8989-14.0027966.01
16902006.05.12 13:50close8411.001.89720.00001.8995-13.0027953.01
16912006.05.12 13:50buy8461.001.89760.00001.8986
16922006.05.12 13:51buy8472.001.89700.00001.8980
16932006.05.12 13:51buy8484.001.89650.00001.8975
16942006.05.12 13:51buy8498.001.89600.00001.8970
16952006.05.12 13:59buy85016.001.89540.00001.8964
16962006.05.12 14:12t/p85016.001.89640.00001.8964160.0028113.01
16972006.05.12 14:12close8498.001.89640.00001.897032.0028145.01
16982006.05.12 14:12close8484.001.89640.00001.8975-4.0028141.01
16992006.05.12 14:12close8472.001.89640.00001.8980-12.0028129.01
17002006.05.12 14:12close8461.001.89640.00001.8986-12.0028117.01
17012006.05.12 14:12buy8511.001.89680.00001.8978
17022006.05.12 14:17buy8522.001.89620.00001.8972
17032006.05.12 14:19buy8534.001.89560.00001.8966
17042006.05.12 14:19buy8548.001.89500.00001.8960
17052006.05.12 14:20buy85516.001.89450.00001.8955
17062006.05.12 14:46t/p85516.001.89550.00001.8955160.0028277.01
17072006.05.12 14:46close8548.001.89560.00001.896048.0028325.01
17082006.05.12 14:46close8534.001.89560.00001.89660.0028325.01
17092006.05.12 14:46close8522.001.89560.00001.8972-12.0028313.01
17102006.05.12 14:46close8511.001.89560.00001.8978-12.0028301.01
17112006.05.12 17:00sell8561.001.89010.00001.8891
17122006.05.12 17:00sell8572.001.89070.00001.8897
17132006.05.12 17:03sell8584.001.89130.00001.8903
17142006.05.12 17:03sell8598.001.89210.00001.8911
17152006.05.12 17:04sell86016.001.89260.00001.8916
17162006.05.12 17:09t/p86016.001.89160.00001.8916160.0028461.01
17172006.05.12 17:09close8598.001.89160.00001.891140.0028501.01
17182006.05.12 17:09close8584.001.89160.00001.8903-12.0028489.01
17192006.05.12 17:09close8572.001.89160.00001.8897-18.0028471.01
17202006.05.12 17:09close8561.001.89160.00001.8891-15.0028456.01
17212006.05.12 17:09sell8611.001.89120.00001.8902
17222006.05.12 17:15sell8622.001.89170.00001.8907
17232006.05.12 17:15sell8634.001.89230.00001.8913
17242006.05.12 17:17sell8648.001.89300.00001.8920
17252006.05.12 17:22t/p8648.001.89200.00001.892080.0028536.01
17262006.05.12 17:22close8634.001.89200.00001.891312.0028548.01
17272006.05.12 17:22close8622.001.89200.00001.8907-6.0028542.01
17282006.05.12 17:22close8611.001.89200.00001.8902-8.0028534.01
17292006.05.12 17:22sell8651.001.89160.00001.8906
17302006.05.12 17:30t/p8651.001.89060.00001.890610.0028544.01
17312006.05.12 17:30sell8661.001.89020.00001.8892
17322006.05.12 17:33t/p8661.001.88920.00001.889210.0028554.01
17332006.05.12 17:33sell8671.001.88880.00001.8878
17342006.05.12 17:41sell8682.001.88940.00001.8884
17352006.05.12 17:44sell8694.001.89000.00001.8890
17362006.05.12 17:46sell8708.001.89050.00001.8895
17372006.05.12 18:03t/p8708.001.88950.00001.889580.0028634.01
17382006.05.12 18:03close8694.001.88950.00001.889020.0028654.01
17392006.05.12 18:03close8682.001.88950.00001.8884-2.0028652.01
17402006.05.12 18:03close8671.001.88950.00001.8878-7.0028645.01
17412006.05.12 18:03sell8711.001.88910.00001.8881
17422006.05.12 18:04sell8722.001.88970.00001.8887
17432006.05.12 18:26sell8734.001.89030.00001.8893
17442006.05.12 18:28t/p8734.001.88930.00001.889340.0028685.01
17452006.05.12 18:28close8722.001.88930.00001.88878.0028693.01
17462006.05.12 18:28close8711.001.88930.00001.8881-2.0028691.01
17472006.05.14 23:59buy8741.001.89960.00001.9006
17482006.05.15 00:00buy8752.001.89670.00001.8977
17492006.05.15 00:11t/p8752.001.89770.00001.897720.0028711.01
17502006.05.15 00:11close8741.001.89810.00001.9006-15.2028695.81
17512006.05.15 00:11buy8761.001.89850.00001.8995
17522006.05.15 02:06buy8772.001.89800.00001.8990
17532006.05.15 02:06buy8784.001.89740.00001.8984
17542006.05.15 02:19buy8798.001.89670.00001.8977
17552006.05.15 02:29buy88016.001.89610.00001.8971
17562006.05.15 03:18t/p88016.001.89710.00001.8971160.0028855.81
17572006.05.15 03:18close8798.001.89730.00001.897748.0028903.81
17582006.05.15 03:18close8784.001.89730.00001.8984-4.0028899.81
17592006.05.15 03:18close8772.001.89730.00001.8990-14.0028885.81
17602006.05.15 03:18close8761.001.89730.00001.8995-12.0028873.81
17612006.05.15 07:00sell8811.001.89610.00001.8951
17622006.05.15 07:43sell8822.001.89670.00001.8957
17632006.05.15 08:02t/p8822.001.89570.00001.895720.0028893.81
17642006.05.15 08:02close8811.001.89570.00001.89514.0028897.81
17652006.05.15 08:30sell8831.001.89240.00001.8914
17662006.05.15 08:36t/p8831.001.89140.00001.891410.0028907.81
17672006.05.15 08:36sell8841.001.89100.00001.8900
17682006.05.15 08:37sell8852.001.89160.00001.8906
17692006.05.15 08:38sell8864.001.89220.00001.8912
17702006.05.15 08:40sell8878.001.89270.00001.8917
17712006.05.15 08:40sell88816.001.89320.00001.8922
17722006.05.15 09:07t/p88816.001.89220.00001.8922160.0029067.81
17732006.05.15 09:07close8878.001.89210.00001.891748.0029115.81
17742006.05.15 09:07close8864.001.89210.00001.89124.0029119.81
17752006.05.15 09:07close8852.001.89210.00001.8906-10.0029109.81
17762006.05.15 09:07close8841.001.89210.00001.8900-11.0029098.81
17772006.05.15 09:07sell8891.001.89170.00001.8907
17782006.05.15 09:29sell8902.001.89240.00001.8914
17792006.05.15 09:30sell8914.001.89300.00001.8920
17802006.05.15 09:55t/p8914.001.89200.00001.892040.0029138.81
17812006.05.15 09:55close8902.001.89190.00001.891410.0029148.81
17822006.05.15 09:55close8891.001.89190.00001.8907-2.0029146.81
17832006.05.15 09:55sell8921.001.89150.00001.8905
17842006.05.15 09:59t/p8921.001.89050.00001.890510.0029156.81
17852006.05.15 09:59sell8931.001.89000.00001.8890
17862006.05.15 10:04t/p8931.001.88900.00001.889010.0029166.81
17872006.05.15 10:04sell8941.001.88840.00001.8874
17882006.05.15 10:07t/p8941.001.88740.00001.887410.0029176.81
17892006.05.15 10:07sell8951.001.88690.00001.8859
17902006.05.15 10:08t/p8951.001.88590.00001.885910.0029186.81
17912006.05.15 10:08sell8961.001.88550.00001.8845
17922006.05.15 10:08sell8972.001.88630.00001.8853
17932006.05.15 10:10sell8984.001.88680.00001.8858
17942006.05.15 10:10sell8998.001.88740.00001.8864
17952006.05.15 10:10sell90016.001.88800.00001.8870
17962006.05.15 10:13t/p90016.001.88700.00001.8870160.0029346.81
17972006.05.15 10:13close8998.001.88700.00001.886432.0029378.81
17982006.05.15 10:13close8984.001.88700.00001.8858-8.0029370.81
17992006.05.15 10:13close8972.001.88700.00001.8853-14.0029356.81
18002006.05.15 10:13close8961.001.88700.00001.8845-15.0029341.81
18012006.05.15 10:13sell9011.001.88660.00001.8856
18022006.05.15 10:16t/p9011.001.88560.00001.885610.0029351.81
18032006.05.15 10:16sell9021.001.88520.00001.8842
18042006.05.15 10:19t/p9021.001.88420.00001.884210.0029361.81
18052006.05.15 10:19sell9031.001.88380.00001.8828
18062006.05.15 10:22sell9042.001.88440.00001.8834
18072006.05.15 10:34sell9054.001.88500.00001.8840
18082006.05.15 10:34sell9068.001.88560.00001.8846
18092006.05.15 10:35sell90716.001.88610.00001.8851
18102006.05.15 10:43t/p90716.001.88510.00001.8851160.0029521.81
18112006.05.15 10:43close9068.001.88510.00001.884640.0029561.81
18122006.05.15 10:43close9054.001.88510.00001.8840-4.0029557.81
18132006.05.15 10:43close9042.001.88510.00001.8834-14.0029543.81
18142006.05.15 10:43close9031.001.88510.00001.8828-13.0029530.81
18152006.05.15 10:43sell9081.001.88470.00001.8837
18162006.05.15 10:45sell9092.001.88530.00001.8843
18172006.05.15 10:47sell9104.001.88590.00001.8849
18182006.05.15 10:58t/p9104.001.88490.00001.884940.0029570.81
18192006.05.15 10:58close9092.001.88490.00001.88438.0029578.81
18202006.05.15 10:58close9081.001.88490.00001.8837-2.0029576.81
18212006.05.15 10:58sell9111.001.88450.00001.8835
18222006.05.15 11:00sell9122.001.88510.00001.8841
18232006.05.15 11:01sell9134.001.88580.00001.8848
18242006.05.15 11:02sell9148.001.88630.00001.8853
18252006.05.15 11:17t/p9148.001.88530.00001.885380.0029656.81
18262006.05.15 11:17close9134.001.88530.00001.884820.0029676.81
18272006.05.15 11:17close9122.001.88530.00001.8841-4.0029672.81
18282006.05.15 11:17close9111.001.88530.00001.8835-8.0029664.81
18292006.05.15 11:17sell9151.001.88490.00001.8839
18302006.05.15 11:23t/p9151.001.88390.00001.883910.0029674.81
18312006.05.15 11:23sell9161.001.88350.00001.8825
18322006.05.15 11:34sell9172.001.88410.00001.8831
18332006.05.15 11:38sell9184.001.88460.00001.8836
18342006.05.15 12:30t/p9184.001.88360.00001.883640.0029714.81
18352006.05.15 12:30close9172.001.88340.00001.883114.0029728.81
18362006.05.15 12:30close9161.001.88340.00001.88251.0029729.81
18372006.05.15 12:30sell9191.001.88300.00001.8820
18382006.05.15 12:42t/p9191.001.88200.00001.882010.0029739.81
18392006.05.15 12:42sell9201.001.88150.00001.8805
18402006.05.15 12:52t/p9201.001.88050.00001.880510.0029749.81
18412006.05.15 12:52sell9211.001.88010.00001.8791
18422006.05.15 13:06sell9222.001.88070.00001.8797
18432006.05.15 13:09sell9234.001.88120.00001.8802
18442006.05.15 13:13sell9248.001.88170.00001.8807
18452006.05.15 13:28t/p9248.001.88070.00001.880780.0029829.81
18462006.05.15 13:28close9234.001.88070.00001.880220.0029849.81
18472006.05.15 13:28close9222.001.88070.00001.87970.0029849.81
18482006.05.15 13:28close9211.001.88070.00001.8791-6.0029843.81
18492006.05.15 13:28sell9251.001.88030.00001.8793
18502006.05.15 13:32sell9262.001.88080.00001.8798
18512006.05.15 13:46sell9274.001.88140.00001.8804
18522006.05.15 13:52sell9288.001.88200.00001.8810
18532006.05.15 13:57sell92916.001.88260.00001.8816
18542006.05.15 15:25t/p92916.001.88160.00001.8816160.0030003.81
18552006.05.15 15:25close9288.001.88140.00001.881048.0030051.81
18562006.05.15 15:25close9274.001.88140.00001.88040.0030051.81
18572006.05.15 15:25close9262.001.88140.00001.8798-12.0030039.81
18582006.05.15 15:25close9251.001.88140.00001.8793-11.0030028.81
18592006.05.15 15:25sell9301.001.88100.00001.8800
18602006.05.15 15:26sell9312.001.88150.00001.8805
18612006.05.15 15:36sell9324.001.88210.00001.8811
18622006.05.15 15:37sell9338.001.88260.00001.8816
18632006.05.15 15:37sell93416.001.88310.00001.8821
18642006.05.15 16:08t/p93416.001.88210.00001.8821160.0030188.81
18652006.05.15 16:08close9338.001.88200.00001.881648.0030236.81
18662006.05.15 16:08close9324.001.88200.00001.88114.0030240.81
18672006.05.15 16:08close9312.001.88200.00001.8805-10.0030230.81
18682006.05.15 16:08close9301.001.88200.00001.8800-10.0030220.81
18692006.05.15 20:00sell9351.001.88150.00001.8805
18702006.05.15 20:09t/p9351.001.88050.00001.880510.0030230.81
18712006.05.15 20:09sell9361.001.88000.00001.8790
18722006.05.15 21:33t/p9361.001.87900.00001.879010.0030240.81
18732006.05.15 22:45sell9371.001.87740.00001.8764
18742006.05.15 22:47sell9382.001.87800.00001.8770
18752006.05.15 22:51sell9394.001.87850.00001.8775
18762006.05.15 22:59sell9408.001.87910.00001.8781
18772006.05.15 23:10sell94116.001.87960.00001.8786
18782006.05.15 23:59t/p94116.001.87860.00001.8786160.0030400.81
18792006.05.15 23:59close9408.001.87830.00001.878164.0030464.81
18802006.05.15 23:59close9394.001.87830.00001.87758.0030472.81
18812006.05.15 23:59close9382.001.87830.00001.8770-6.0030466.81
18822006.05.15 23:59close9371.001.87830.00001.8764-9.0030457.81
18832006.05.16 04:00buy9421.001.88180.00001.8828
18842006.05.16 04:17buy9432.001.88120.00001.8822
18852006.05.16 04:37t/p9432.001.88220.00001.882220.0030477.81
18862006.05.16 04:37close9421.001.88230.00001.88285.0030482.81
18872006.05.16 04:37buy9441.001.88270.00001.8837
18882006.05.16 05:51t/p9441.001.88370.00001.883710.0030492.81
18892006.05.16 06:15buy9451.001.88480.00001.8858
18902006.05.16 06:17buy9462.001.88420.00001.8852
18912006.05.16 06:48buy9474.001.88360.00001.8846
18922006.05.16 07:02buy9488.001.88310.00001.8841
18932006.05.16 07:02buy94916.001.88250.00001.8835
18942006.05.16 07:49t/p94916.001.88350.00001.8835160.0030652.81
18952006.05.16 07:49close9488.001.88350.00001.884132.0030684.81
18962006.05.16 07:49close9474.001.88350.00001.8846-4.0030680.81
18972006.05.16 07:49close9462.001.88350.00001.8852-14.0030666.81
18982006.05.16 07:49close9451.001.88350.00001.8858-13.0030653.81
18992006.05.16 16:45buy9501.001.88620.00001.8872
19002006.05.16 17:00buy9512.001.88570.00001.8867
19012006.05.16 17:06buy9524.001.88510.00001.8861
19022006.05.16 17:12buy9538.001.88440.00001.8854
19032006.05.16 17:13buy95416.001.88390.00001.8849
19042006.05.16 19:59t/p95416.001.88490.00001.8849160.0030813.81
19052006.05.16 19:59close9538.001.88500.00001.885448.0030861.81
19062006.05.16 19:59close9524.001.88500.00001.8861-4.0030857.81
19072006.05.16 19:59close9512.001.88500.00001.8867-14.0030843.81
19082006.05.16 19:59close9501.001.88500.00001.8872-12.0030831.81
19092006.05.16 22:45buy9551.001.88750.00001.8885
19102006.05.16 23:59buy9562.001.88650.00001.8875
19112006.05.17 00:00t/p9562.001.88750.00001.887519.6030851.41
19122006.05.17 00:00close9551.001.88830.00001.88857.8030859.21
19132006.05.17 07:31buy9571.001.89260.00001.8936
19142006.05.17 07:34buy9582.001.89200.00001.8930
19152006.05.17 07:39buy9594.001.89140.00001.8924
19162006.05.17 07:41buy9608.001.89090.00001.8919
19172006.05.17 07:55t/p9608.001.89190.00001.891980.0030939.21
19182006.05.17 07:55close9594.001.89200.00001.892424.0030963.21
19192006.05.17 07:55close9582.001.89200.00001.89300.0030963.21
19202006.05.17 07:55close9571.001.89200.00001.8936-6.0030957.21
19212006.05.17 07:55buy9611.001.89240.00001.8934
19222006.05.17 08:05buy9622.001.89180.00001.8928
19232006.05.17 08:23buy9634.001.89120.00001.8922
19242006.05.17 08:33buy9648.001.89050.00001.8915
19252006.05.17 08:41t/p9648.001.89150.00001.891580.0031037.21
19262006.05.17 08:41close9634.001.89160.00001.892216.0031053.21
19272006.05.17 08:41close9622.001.89160.00001.8928-4.0031049.21
19282006.05.17 08:41close9611.001.89160.00001.8934-8.0031041.21
19292006.05.17 08:41buy9651.001.89200.00001.8930
19302006.05.17 08:45buy9662.001.89140.00001.8924
19312006.05.17 09:04t/p9662.001.89240.00001.892420.0031061.21
19322006.05.17 09:04close9651.001.89250.00001.89305.0031066.21
19332006.05.17 09:04buy9671.001.89290.00001.8939
19342006.05.17 09:06buy9682.001.89240.00001.8934
19352006.05.17 09:09t/p9682.001.89340.00001.893420.0031086.21
19362006.05.17 09:09close9671.001.89340.00001.89395.0031091.21
19372006.05.17 09:09buy9691.001.89380.00001.8948
19382006.05.17 09:11t/p9691.001.89480.00001.894810.0031101.21
19392006.05.17 09:11buy9701.001.89520.00001.8962
19402006.05.17 09:18t/p9701.001.89620.00001.896210.0031111.21
19412006.05.17 09:18buy9711.001.89670.00001.8977
19422006.05.17 09:18buy9722.001.89600.00001.8970
19432006.05.17 09:31buy9734.001.89540.00001.8964
19442006.05.17 09:32buy9748.001.89480.00001.8958
19452006.05.17 09:54t/p9748.001.89580.00001.895880.0031191.21
19462006.05.17 09:54close9734.001.89590.00001.896420.0031211.21
19472006.05.17 09:54close9722.001.89590.00001.8970-2.0031209.21
19482006.05.17 09:54close9711.001.89590.00001.8977-8.0031201.21
19492006.05.17 09:54buy9751.001.89630.00001.8973
19502006.05.17 10:11buy9762.001.89570.00001.8967
19512006.05.17 10:30buy9774.001.89520.00001.8962
19522006.05.17 10:30t/p9774.001.89620.00001.896240.0031241.21
19532006.05.17 10:30close9762.001.89620.00001.896710.0031251.21
19542006.05.17 10:30close9751.001.89620.00001.8973-1.0031250.21
19552006.05.17 10:30buy9781.001.89660.00001.8976
19562006.05.17 10:31t/p9781.001.89760.00001.897610.0031260.21
19572006.05.17 10:31buy9791.001.89800.00001.8990
19582006.05.17 10:31buy9802.001.89740.00001.8984
19592006.05.17 10:31buy9814.001.89690.00001.8979
19602006.05.17 10:32buy9828.001.89620.00001.8972
19612006.05.17 10:33t/p9828.001.89720.00001.897280.0031340.21
19622006.05.17 10:33close9814.001.89720.00001.897912.0031352.21
19632006.05.17 10:33close9802.001.89720.00001.8984-4.0031348.21
19642006.05.17 10:33close9791.001.89720.00001.8990-8.0031340.21
19652006.05.17 10:33buy9831.001.89760.00001.8986
19662006.05.17 10:34buy9842.001.89700.00001.8980
19672006.05.17 10:36t/p9842.001.89800.00001.898020.0031360.21
19682006.05.17 10:36close9831.001.89800.00001.89864.0031364.21
19692006.05.17 10:36buy9851.001.89840.00001.8994
19702006.05.17 10:36buy9862.001.89790.00001.8989
19712006.05.17 10:37buy9874.001.89730.00001.8983
19722006.05.17 10:40buy9888.001.89680.00001.8978
19732006.05.17 10:48t/p9888.001.89780.00001.897880.0031444.21
19742006.05.17 10:48close9874.001.89780.00001.898320.0031464.21
19752006.05.17 10:48close9862.001.89780.00001.8989-2.0031462.21
19762006.05.17 10:48close9851.001.89780.00001.8994-6.0031456.21
19772006.05.17 10:48buy9891.001.89820.00001.8992
19782006.05.17 10:51t/p9891.001.89920.00001.899210.0031466.21
19792006.05.17 10:51buy9901.001.89960.00001.9006
19802006.05.17 10:53buy9912.001.89900.00001.9000
19812006.05.17 10:56buy9924.001.89840.00001.8994
19822006.05.17 10:57buy9938.001.89780.00001.8988
19832006.05.17 10:59t/p9938.001.89880.00001.898880.0031546.21
19842006.05.17 10:59close9924.001.89900.00001.899424.0031570.21
19852006.05.17 10:59close9912.001.89900.00001.90000.0031570.21
19862006.05.17 10:59close9901.001.89900.00001.9006-6.0031564.21
19872006.05.17 10:59buy9941.001.89940.00001.9004
19882006.05.17 11:00buy9952.001.89880.00001.8998
19892006.05.17 11:00buy9964.001.89830.00001.8993
19902006.05.17 11:01buy9978.001.89770.00001.8987
19912006.05.17 11:08t/p9978.001.89870.00001.898780.0031644.21
19922006.05.17 11:08close9964.001.89870.00001.899316.0031660.21
19932006.05.17 11:08close9952.001.89870.00001.8998-2.0031658.21
19942006.05.17 11:08close9941.001.89870.00001.9004-7.0031651.21
19952006.05.17 13:00buy9981.001.89730.00001.8983
19962006.05.17 13:15buy9992.001.89680.00001.8978
19972006.05.17 13:51buy10004.001.89630.00001.8973
19982006.05.17 13:51buy10018.001.89570.00001.8967
19992006.05.17 14:30buy100216.001.89510.00001.8961
20002006.05.17 14:39t/p100216.001.89610.00001.8961160.0031811.21
20012006.05.17 14:39close10018.001.89620.00001.896740.0031851.21
20022006.05.17 14:39close10004.001.89620.00001.8973-4.0031847.21
20032006.05.17 14:39close9992.001.89620.00001.8978-12.0031835.21
20042006.05.17 14:39close9981.001.89620.00001.8983-11.0031824.21
20052006.05.17 14:45sell10031.001.90060.00001.8996
20062006.05.17 14:45sell10042.001.90110.00001.9001
20072006.05.17 14:47t/p10042.001.90010.00001.900120.0031844.21
20082006.05.17 14:47close10031.001.90010.00001.89965.0031849.21
20092006.05.17 14:47sell10051.001.89970.00001.8987
20102006.05.17 14:49t/p10051.001.89870.00001.898710.0031859.21
20112006.05.17 14:49sell10061.001.89830.00001.8973
20122006.05.17 14:52t/p10061.001.89730.00001.897310.0031869.21
20132006.05.17 14:52sell10071.001.89690.00001.8959
20142006.05.17 14:53t/p10071.001.89590.00001.895910.0031879.21
20152006.05.17 14:53sell10081.001.89550.00001.8945
20162006.05.17 14:53sell10092.001.89610.00001.8951
20172006.05.17 14:54sell10104.001.89660.00001.8956
20182006.05.17 14:55sell10118.001.89720.00001.8962
20192006.05.17 14:56sell101216.001.89780.00001.8968
20202006.05.17 15:03t/p101216.001.89680.00001.8968160.0032039.21
20212006.05.17 15:03close10118.001.89680.00001.896232.0032071.21
20222006.05.17 15:03close10104.001.89680.00001.8956-8.0032063.21
20232006.05.17 15:03close10092.001.89680.00001.8951-14.0032049.21
20242006.05.17 15:03close10081.001.89680.00001.8945-13.0032036.21
20252006.05.17 15:03sell10131.001.89640.00001.8954
20262006.05.17 15:04sell10142.001.89700.00001.8960
20272006.05.17 15:12t/p10142.001.89600.00001.896020.0032056.21
20282006.05.17 15:12close10131.001.89600.00001.89544.0032060.21
20292006.05.17 15:12sell10151.001.89560.00001.8946
20302006.05.17 15:16t/p10151.001.89460.00001.894610.0032070.21
20312006.05.17 15:16sell10161.001.89420.00001.8932
20322006.05.17 15:20t/p10161.001.89320.00001.893210.0032080.21
20332006.05.17 15:20sell10171.001.89270.00001.8917
20342006.05.17 15:22sell10182.001.89330.00001.8923
20352006.05.17 15:28t/p10182.001.89230.00001.892320.0032100.21
20362006.05.17 15:28close10171.001.89230.00001.89174.0032104.21
20372006.05.17 15:28sell10191.001.89190.00001.8909
20382006.05.17 15:33t/p10191.001.89090.00001.890910.0032114.21
20392006.05.17 15:33sell10201.001.89040.00001.8894
20402006.05.17 15:34sell10212.001.89100.00001.8900
20412006.05.17 15:35sell10224.001.89160.00001.8906
20422006.05.17 15:36sell10238.001.89220.00001.8912
20432006.05.17 15:42t/p10238.001.89120.00001.891280.0032194.21
20442006.05.17 15:42close10224.001.89120.00001.890616.0032210.21
20452006.05.17 15:42close10212.001.89120.00001.8900-4.0032206.21
20462006.05.17 15:42close10201.001.89120.00001.8894-8.0032198.21
20472006.05.17 15:42sell10241.001.89080.00001.8898
20482006.05.17 15:47sell10252.001.89140.00001.8904
20492006.05.17 16:01sell10264.001.89200.00001.8910
20502006.05.17 16:05sell10278.001.89250.00001.8915
20512006.05.17 16:05sell102816.001.89310.00001.8921
20522006.05.17 16:07t/p102816.001.89210.00001.8921160.0032358.21
20532006.05.17 16:07close10278.001.89210.00001.891532.0032390.21
20542006.05.17 16:07close10264.001.89210.00001.8910-4.0032386.21
20552006.05.17 16:07close10252.001.89210.00001.8904-14.0032372.21
20562006.05.17 16:07close10241.001.89210.00001.8898-13.0032359.21
20572006.05.17 16:07sell10291.001.89170.00001.8907
20582006.05.17 16:07sell10302.001.89220.00001.8912
20592006.05.17 16:19t/p10302.001.89120.00001.891220.0032379.21
20602006.05.17 16:19close10291.001.89120.00001.89075.0032384.21
20612006.05.17 16:19sell10311.001.89080.00001.8898
20622006.05.17 16:24t/p10311.001.88980.00001.889810.0032394.21
20632006.05.17 16:24sell10321.001.88940.00001.8884
20642006.05.17 16:24t/p10321.001.88840.00001.888410.0032404.21
20652006.05.17 16:24sell10331.001.88800.00001.8870
20662006.05.17 16:24sell10342.001.88850.00001.8875
20672006.05.17 16:25t/p10342.001.88750.00001.887520.0032424.21
20682006.05.17 16:25close10331.001.88750.00001.88705.0032429.21
20692006.05.17 16:25sell10351.001.88710.00001.8861
20702006.05.17 16:26t/p10351.001.88610.00001.886110.0032439.21
20712006.05.17 16:26sell10361.001.88560.00001.8846
20722006.05.17 16:27sell10372.001.88610.00001.8851
20732006.05.17 16:28t/p10372.001.88510.00001.885120.0032459.21
20742006.05.17 16:28close10361.001.88500.00001.88466.0032465.21
20752006.05.17 16:28sell10381.001.88460.00001.8836
20762006.05.17 16:29sell10392.001.88520.00001.8842
20772006.05.17 16:31t/p10392.001.88420.00001.884220.0032485.21
20782006.05.17 16:31close10381.001.88410.00001.88365.0032490.21
20792006.05.17 16:31sell10401.001.88370.00001.8827
20802006.05.17 16:31t/p10401.001.88270.00001.882710.0032500.21
20812006.05.17 16:31sell10411.001.88220.00001.8812
20822006.05.17 16:31sell10422.001.88280.00001.8818
20832006.05.17 16:33t/p10422.001.88180.00001.881820.0032520.21
20842006.05.17 16:33close10411.001.88180.00001.88124.0032524.21
20852006.05.17 16:33sell10431.001.88140.00001.8804
20862006.05.17 16:34t/p10431.001.88040.00001.880410.0032534.21
20872006.05.17 16:34sell10441.001.88000.00001.8790
20882006.05.17 16:34sell10452.001.88050.00001.8795
20892006.05.17 16:35sell10464.001.88100.00001.8800
20902006.05.17 16:35sell10478.001.88160.00001.8806
20912006.05.17 16:36sell104816.001.88210.00001.8811
20922006.05.17 19:59t/p104816.001.88110.00001.8811160.0032694.21
20932006.05.17 19:59close10478.001.88100.00001.880648.0032742.21
20942006.05.17 19:59close10464.001.88100.00001.88000.0032742.21
20952006.05.17 19:59close10452.001.88100.00001.8795-10.0032732.21
20962006.05.17 19:59close10441.001.88100.00001.8790-10.0032722.21
20972006.05.17 19:59sell10491.001.88060.00001.8796
20982006.05.17 20:05sell10502.001.88110.00001.8801
20992006.05.17 20:24t/p10502.001.88010.00001.880120.0032742.21
21002006.05.17 20:24close10491.001.87990.00001.87967.0032749.21
21012006.05.17 20:24sell10511.001.87950.00001.8785
21022006.05.17 20:25t/p10511.001.87850.00001.878510.0032759.21
21032006.05.17 20:25sell10521.001.87800.00001.8770
21042006.05.17 20:28sell10532.001.87860.00001.8776
21052006.05.17 20:39sell10544.001.87930.00001.8783
21062006.05.17 20:41sell10558.001.87980.00001.8788
21072006.05.17 20:46sell105616.001.88030.00001.8793
21082006.05.19 09:47t/p105616.001.87930.00001.8793163.5232922.73
21092006.05.19 09:47close10558.001.87930.00001.878841.7632964.49
21102006.05.19 09:47close10544.001.87930.00001.87830.8832965.37
21112006.05.19 09:47close10532.001.87930.00001.8776-13.5632951.81
21122006.05.19 09:47close10521.001.87930.00001.8770-12.7832939.03
21132006.05.19 09:47sell10571.001.87890.00001.8779
21142006.05.19 09:51sell10582.001.87940.00001.8784
21152006.05.19 09:54sell10594.001.88000.00001.8790
21162006.05.19 09:58sell10608.001.88050.00001.8795
21172006.05.19 10:05t/p10608.001.87950.00001.879580.0033019.03
21182006.05.19 10:05close10594.001.87950.00001.879020.0033039.03
21192006.05.19 10:05close10582.001.87950.00001.8784-2.0033037.03
21202006.05.19 10:05close10571.001.87950.00001.8779-6.0033031.03
21212006.05.19 10:05sell10611.001.87910.00001.8781
21222006.05.19 10:10t/p10611.001.87810.00001.878110.0033041.03
21232006.05.19 10:10sell10621.001.87770.00001.8767
21242006.05.19 10:12sell10632.001.87820.00001.8772
21252006.05.19 10:13sell10644.001.87880.00001.8778
21262006.05.19 10:14sell10658.001.87940.00001.8784
21272006.05.19 10:18t/p10658.001.87840.00001.878480.0033121.03
21282006.05.19 10:18close10644.001.87840.00001.877816.0033137.03
21292006.05.19 10:18close10632.001.87840.00001.8772-4.0033133.03
21302006.05.19 10:18close10621.001.87840.00001.8767-7.0033126.03
21312006.05.19 10:18sell10661.001.87800.00001.8770
21322006.05.19 10:18t/p10661.001.87700.00001.877010.0033136.03
21332006.05.19 10:18sell10671.001.87650.00001.8755
21342006.05.19 10:19t/p10671.001.87550.00001.875510.0033146.03
21352006.05.19 10:19sell10681.001.87510.00001.8741
21362006.05.19 10:19sell10692.001.87570.00001.8747
21372006.05.19 10:22sell10704.001.87620.00001.8752
21382006.05.19 10:22sell10718.001.87680.00001.8758
21392006.05.19 10:27t/p10718.001.87580.00001.875880.0033226.03
21402006.05.19 10:27close10704.001.87570.00001.875220.0033246.03
21412006.05.19 10:27close10692.001.87570.00001.87470.0033246.03
21422006.05.19 10:27close10681.001.87570.00001.8741-6.0033240.03
21432006.05.19 10:27sell10721.001.87530.00001.8743
21442006.05.19 10:28sell10732.001.87590.00001.8749
21452006.05.19 10:28sell10744.001.87660.00001.8756
21462006.05.19 10:46sell10758.001.87730.00001.8763
21472006.05.19 10:50sell107616.001.87800.00001.8770
21482006.05.19 10:58t/p107616.001.87700.00001.8770160.0033400.03
21492006.05.19 10:58close10758.001.87700.00001.876324.0033424.03
21502006.05.19 10:58close10744.001.87700.00001.8756-16.0033408.03
21512006.05.19 10:58close10732.001.87700.00001.8749-22.0033386.03
21522006.05.19 10:58close10721.001.87700.00001.8743-17.0033369.03
21532006.05.19 10:58sell10771.001.87660.00001.8756
21542006.05.19 11:05sell10782.001.87720.00001.8762
21552006.05.19 11:29t/p10782.001.87620.00001.876220.0033389.03
21562006.05.19 11:29close10771.001.87620.00001.87564.0033393.03
21572006.05.19 11:29sell10791.001.87580.00001.8748
21582006.05.19 11:44t/p10791.001.87480.00001.874810.0033403.03
21592006.05.19 11:44sell10801.001.87440.00001.8734
21602006.05.19 11:45t/p10801.001.87340.00001.873410.0033413.03
21612006.05.19 11:45sell10811.001.87290.00001.8719
21622006.05.19 11:51t/p10811.001.87190.00001.871910.0033423.03
21632006.05.19 11:51sell10821.001.87150.00001.8705
21642006.05.19 11:51sell10832.001.87200.00001.8710
21652006.05.19 11:53sell10844.001.87260.00001.8716
21662006.05.19 11:59sell10858.001.87320.00001.8722
21672006.05.19 12:02t/p10858.001.87220.00001.872280.0033503.03
21682006.05.19 12:02close10844.001.87210.00001.871620.0033523.03
21692006.05.19 12:02close10832.001.87210.00001.8710-2.0033521.03
21702006.05.19 12:02close10821.001.87210.00001.8705-6.0033515.03
21712006.05.19 12:02sell10861.001.87170.00001.8707
21722006.05.19 12:06sell10872.001.87220.00001.8712
21732006.05.19 12:10sell10884.001.87280.00001.8718
21742006.05.19 12:10sell10898.001.87340.00001.8724
21752006.05.19 12:20sell109016.001.87400.00001.8730
21762006.05.19 15:00t/p109016.001.87300.00001.8730160.0033675.03
21772006.05.19 15:00close10898.001.87300.00001.872432.0033707.03
21782006.05.19 15:00close10884.001.87300.00001.8718-8.0033699.03
21792006.05.19 15:00close10872.001.87300.00001.8712-16.0033683.03
21802006.05.19 15:00close10861.001.87300.00001.8707-13.0033670.03
21812006.05.19 15:00sell10911.001.87260.00001.8716
21822006.05.19 15:01sell10922.001.87310.00001.8721
21832006.05.19 15:04t/p10922.001.87210.00001.872120.0033690.03
21842006.05.19 15:04close10911.001.87210.00001.87165.0033695.03
21852006.05.19 15:04sell10931.001.87170.00001.8707
21862006.05.19 15:07sell10942.001.87220.00001.8712
21872006.05.19 15:09sell10954.001.87300.00001.8720
21882006.05.19 15:10sell10968.001.87360.00001.8726
21892006.05.19 15:10sell109716.001.87450.00001.8735
21902006.05.19 15:11t/p109716.001.87350.00001.8735160.0033855.03
21912006.05.19 15:11close10968.001.87330.00001.872624.0033879.03
21922006.05.19 15:11close10954.001.87330.00001.8720-12.0033867.03
21932006.05.19 15:11close10942.001.87330.00001.8712-22.0033845.03
21942006.05.19 15:11close10931.001.87330.00001.8707-16.0033829.03
21952006.05.19 15:11sell10981.001.87290.00001.8719
21962006.05.19 15:11sell10992.001.87350.00001.8725
21972006.05.19 15:20sell11004.001.87410.00001.8731
21982006.05.19 15:22sell11018.001.87470.00001.8737
21992006.05.19 15:24sell110216.001.87520.00001.8742
22002006.05.19 16:16t/p110216.001.87420.00001.8742160.0033989.03
22012006.05.19 16:16close11018.001.87420.00001.873740.0034029.03
22022006.05.19 16:16close11004.001.87420.00001.8731-4.0034025.03
22032006.05.19 16:16close10992.001.87420.00001.8725-14.0034011.03
22042006.05.19 16:16close10981.001.87420.00001.8719-13.0033998.03
22052006.05.22 03:00sell11031.001.87310.00001.8721
22062006.05.22 03:25t/p11031.001.87210.00001.872110.0034008.03
22072006.05.22 03:25sell11041.001.87160.00001.8706
22082006.05.22 03:44sell11052.001.87220.00001.8712
22092006.05.22 03:53sell11064.001.87280.00001.8718
22102006.05.22 04:29t/p11064.001.87180.00001.871840.0034048.03
22112006.05.22 04:29close11052.001.87180.00001.87128.0034056.03
22122006.05.22 04:29close11041.001.87180.00001.8706-2.0034054.03
22132006.05.22 04:45sell11071.001.87060.00001.8696
22142006.05.22 04:48t/p11071.001.86960.00001.869610.0034064.03
22152006.05.22 04:48sell11081.001.86910.00001.8681
22162006.05.22 04:50sell11092.001.86970.00001.8687
22172006.05.22 04:52sell11104.001.87020.00001.8692
22182006.05.22 05:09t/p11104.001.86920.00001.869240.0034104.03
22192006.05.22 05:09close11092.001.86890.00001.868716.0034120.03
22202006.05.22 05:09close11081.001.86890.00001.86812.0034122.03
22212006.05.22 05:09sell11111.001.86850.00001.8675
22222006.05.22 05:09sell11122.001.86910.00001.8681
22232006.05.22 05:12sell11134.001.86960.00001.8686
22242006.05.22 05:14sell11148.001.87020.00001.8692
22252006.05.22 05:19sell111516.001.87090.00001.8699
22262006.05.22 07:45t/p111516.001.86990.00001.8699160.0034282.03
22272006.05.22 07:45close11148.001.86980.00001.869232.0034314.03
22282006.05.22 07:45close11134.001.86980.00001.8686-8.0034306.03
22292006.05.22 07:45close11122.001.86980.00001.8681-14.0034292.03
22302006.05.22 07:45close11111.001.86980.00001.8675-13.0034279.03
22312006.05.22 07:45sell11161.001.86940.00001.8684
22322006.05.22 07:49t/p11161.001.86840.00001.868410.0034289.03
22332006.05.22 07:49sell11171.001.86800.00001.8670
22342006.05.22 07:53sell11182.001.86860.00001.8676
22352006.05.22 08:18sell11194.001.86920.00001.8682
22362006.05.22 08:18sell11208.001.86990.00001.8689
22372006.05.22 08:22t/p11208.001.86890.00001.868980.0034369.03
22382006.05.22 08:22close11194.001.86870.00001.868220.0034389.03
22392006.05.22 08:22close11182.001.86870.00001.8676-2.0034387.03
22402006.05.22 08:22close11171.001.86870.00001.8670-7.0034380.03
22412006.05.22 10:30buy11211.001.87470.00001.8757
22422006.05.22 10:34buy11222.001.87420.00001.8752
22432006.05.22 10:34buy11234.001.87370.00001.8747
22442006.05.22 10:41buy11248.001.87310.00001.8741
22452006.05.22 11:03buy112516.001.87250.00001.8735
22462006.05.22 11:59t/p112516.001.87350.00001.8735160.0034540.03
22472006.05.22 11:59close11248.001.87350.00001.874132.0034572.03
22482006.05.22 11:59close11234.001.87350.00001.8747-8.0034564.03
22492006.05.22 11:59close11222.001.87350.00001.8752-14.0034550.03
22502006.05.22 11:59close11211.001.87350.00001.8757-12.0034538.03
22512006.05.22 13:15buy11261.001.87600.00001.8770
22522006.05.22 14:08buy11272.001.87540.00001.8764
22532006.05.22 14:11buy11284.001.87480.00001.8758
22542006.05.22 14:17buy11298.001.87420.00001.8752
22552006.05.22 14:34t/p11298.001.87520.00001.875280.0034618.03
22562006.05.22 14:34close11284.001.87520.00001.875816.0034634.03
22572006.05.22 14:34close11272.001.87520.00001.8764-4.0034630.03
22582006.05.22 14:34close11261.001.87520.00001.8770-8.0034622.03
22592006.05.22 14:34buy11301.001.87560.00001.8766
22602006.05.22 14:44t/p11301.001.87660.00001.876610.0034632.03
22612006.05.22 14:44buy11311.001.87700.00001.8780
22622006.05.22 14:45buy11322.001.87630.00001.8773
22632006.05.22 14:55buy11334.001.87570.00001.8767
22642006.05.22 14:58buy11348.001.87510.00001.8761
22652006.05.22 15:23buy113516.001.87450.00001.8755
22662006.05.22 15:44t/p113516.001.87550.00001.8755160.0034792.03
22672006.05.22 15:44close11348.001.87560.00001.876140.0034832.03
22682006.05.22 15:44close11334.001.87560.00001.8767-4.0034828.03
22692006.05.22 15:44close11322.001.87560.00001.8773-14.0034814.03
22702006.05.22 15:44close11311.001.87560.00001.8780-14.0034800.03
22712006.05.22 15:44buy11361.001.87600.00001.8770
22722006.05.22 15:48t/p11361.001.87700.00001.877010.0034810.03
22732006.05.22 15:48buy11371.001.87740.00001.8784
22742006.05.22 15:56buy11382.001.87680.00001.8778
22752006.05.22 15:58t/p11382.001.87780.00001.877820.0034830.03
22762006.05.22 15:58close11371.001.87800.00001.87846.0034836.03
22772006.05.22 15:58buy11391.001.87840.00001.8794
22782006.05.22 15:59buy11402.001.87780.00001.8788
22792006.05.22 16:02t/p11402.001.87880.00001.878820.0034856.03
22802006.05.22 16:02close11391.001.87890.00001.87945.0034861.03
22812006.05.22 16:02buy11411.001.87930.00001.8803
22822006.05.22 16:03buy11422.001.87870.00001.8797
22832006.05.22 16:06t/p11422.001.87970.00001.879720.0034881.03
22842006.05.22 16:06close11411.001.87970.00001.88034.0034885.03
22852006.05.22 16:06buy11431.001.88010.00001.8811
22862006.05.22 16:07buy11442.001.87960.00001.8806
22872006.05.22 16:16buy11454.001.87900.00001.8800
22882006.05.22 16:19t/p11454.001.88000.00001.880040.0034925.03
22892006.05.22 16:19close11442.001.88010.00001.880610.0034935.03
22902006.05.22 16:19close11431.001.88010.00001.88110.0034935.03
22912006.05.22 16:19buy11461.001.88050.00001.8815
22922006.05.22 16:22t/p11461.001.88150.00001.881510.0034945.03
22932006.05.22 16:22buy11471.001.88190.00001.8829
22942006.05.22 16:28buy11482.001.88130.00001.8823
22952006.05.22 16:32buy11494.001.88080.00001.8818
22962006.05.22 16:35buy11508.001.88030.00001.8813
22972006.05.22 16:43t/p11508.001.88130.00001.881380.0035025.03
22982006.05.22 16:43close11494.001.88130.00001.881820.0035045.03
22992006.05.22 16:43close11482.001.88130.00001.88230.0035045.03
23002006.05.22 16:43close11471.001.88130.00001.8829-6.0035039.03
23012006.05.22 16:43buy11511.001.88170.00001.8827
23022006.05.22 16:49buy11522.001.88090.00001.8819
23032006.05.22 16:52buy11534.001.88040.00001.8814
23042006.05.22 16:57buy11548.001.87970.00001.8807
23052006.05.22 17:00t/p11548.001.88070.00001.880780.0035119.03
23062006.05.22 17:00close11534.001.88070.00001.881412.0035131.03
23072006.05.22 17:00close11522.001.88070.00001.8819-4.0035127.03
23082006.05.22 17:00close11511.001.88070.00001.8827-10.0035117.03
23092006.05.22 17:00buy11551.001.88110.00001.8821
23102006.05.22 17:06buy11562.001.88040.00001.8814
23112006.05.22 17:11t/p11562.001.88140.00001.881420.0035137.03
23122006.05.22 17:11close11551.001.88150.00001.88214.0035141.03
23132006.05.22 17:11buy11571.001.88190.00001.8829
23142006.05.22 17:12buy11582.001.88130.00001.8823
23152006.05.22 17:12t/p11582.001.88230.00001.882320.0035161.03
23162006.05.22 17:12close11571.001.88240.00001.88295.0035166.03
23172006.05.22 17:12buy11591.001.88280.00001.8838
23182006.05.22 17:15t/p11591.001.88380.00001.883810.0035176.03
23192006.05.22 17:15buy11601.001.88420.00001.8852
23202006.05.22 17:18buy11612.001.88370.00001.8847
23212006.05.22 17:29t/p11612.001.88470.00001.884720.0035196.03
23222006.05.22 17:29close11601.001.88470.00001.88525.0035201.03
23232006.05.22 17:29buy11621.001.88510.00001.8861
23242006.05.22 17:50t/p11621.001.88610.00001.886110.0035211.03
23252006.05.22 17:50buy11631.001.88650.00001.8875
23262006.05.22 18:00buy11642.001.88600.00001.8870
23272006.05.22 18:04buy11654.001.88540.00001.8864
23282006.05.22 18:05buy11668.001.88470.00001.8857
23292006.05.22 18:07buy116716.001.88410.00001.8851
23302006.05.22 19:22t/p116716.001.88510.00001.8851160.0035371.03
23312006.05.22 19:22close11668.001.88520.00001.885740.0035411.03
23322006.05.22 19:22close11654.001.88520.00001.8864-8.0035403.03
23332006.05.22 19:22close11642.001.88520.00001.8870-16.0035387.03
23342006.05.22 19:22close11631.001.88520.00001.8875-13.0035374.03
23352006.05.22 19:22buy11681.001.88560.00001.8866
23362006.05.22 19:26buy11692.001.88510.00001.8861
23372006.05.22 19:42t/p11692.001.88610.00001.886120.0035394.03
23382006.05.22 19:42close11681.001.88610.00001.88665.0035399.03
23392006.05.22 19:42buy11701.001.88650.00001.8875
23402006.05.22 19:47buy11712.001.88600.00001.8870
23412006.05.22 20:03t/p11712.001.88700.00001.887020.0035419.03
23422006.05.22 20:03close11701.001.88700.00001.88755.0035424.03
23432006.05.22 20:03buy11721.001.88740.00001.8884
23442006.05.22 20:05buy11732.001.88680.00001.8878
23452006.05.22 20:06buy11744.001.88630.00001.8873
23462006.05.22 20:09t/p11744.001.88730.00001.887340.0035464.03
23472006.05.22 20:09close11732.001.88760.00001.887816.0035480.03
23482006.05.22 20:09close11721.001.88760.00001.88842.0035482.03
23492006.05.22 20:09buy11751.001.88800.00001.8890
23502006.05.22 20:17buy11762.001.88740.00001.8884
23512006.05.22 20:41buy11774.001.88680.00001.8878
23522006.05.22 21:22t/p11774.001.88780.00001.887840.0035522.03
23532006.05.22 21:22close11762.001.88790.00001.888410.0035532.03
23542006.05.22 21:22close11751.001.88790.00001.8890-1.0035531.03
23552006.05.22 21:22buy11781.001.88830.00001.8893
23562006.05.22 21:23buy11792.001.88770.00001.8887
23572006.05.22 21:39buy11804.001.88700.00001.8880
23582006.05.22 22:18buy11818.001.88640.00001.8874
23592006.05.22 22:21buy118216.001.88590.00001.8869
23602006.05.22 22:59t/p118216.001.88690.00001.8869160.0035691.03
23612006.05.22 22:59close11818.001.88710.00001.887456.0035747.03
23622006.05.22 22:59close11804.001.88710.00001.88804.0035751.03
23632006.05.22 22:59close11792.001.88710.00001.8887-12.0035739.03
23642006.05.22 22:59close11781.001.88710.00001.8893-12.0035727.03
23652006.05.23 14:15sell11831.001.88250.00001.8815
23662006.05.23 15:28t/p11831.001.88150.00001.881510.0035737.03
23672006.05.24 01:30sell11841.001.87810.00001.8771
23682006.05.24 01:35sell11852.001.87880.00001.8778
23692006.05.24 02:05sell11864.001.87940.00001.8784
23702006.05.24 02:07sell11878.001.88010.00001.8791
23712006.05.24 02:08sell118816.001.88070.00001.8797
23722006.05.24 02:34t/p118816.001.87970.00001.8797160.0035897.03
23732006.05.24 02:34close11878.001.87960.00001.879140.0035937.03
23742006.05.24 02:34close11864.001.87960.00001.8784-8.0035929.03
23752006.05.24 02:34close11852.001.87960.00001.8778-16.0035913.03
23762006.05.24 02:34close11841.001.87960.00001.8771-15.0035898.03
23772006.05.24 02:34sell11891.001.87920.00001.8782
23782006.05.24 02:59t/p11891.001.87820.00001.878210.0035908.03
23792006.05.24 08:30buy11901.001.87700.00001.8780
23802006.05.24 08:43t/p11901.001.87800.00001.878010.0035918.03
23812006.05.24 08:43buy11911.001.87850.00001.8795
23822006.05.24 08:44buy11922.001.87790.00001.8789
23832006.05.24 08:52t/p11922.001.87890.00001.878920.0035938.03
23842006.05.24 08:52close11911.001.87910.00001.87956.0035944.03
23852006.05.24 08:52buy11931.001.87950.00001.8805
23862006.05.24 08:53t/p11931.001.88050.00001.880510.0035954.03
23872006.05.24 08:53buy11941.001.88100.00001.8820
23882006.05.24 08:54buy11952.001.88040.00001.8814
23892006.05.24 08:56buy11964.001.87950.00001.8805
23902006.05.24 08:58buy11978.001.87890.00001.8799
23912006.05.24 09:01t/p11978.001.87990.00001.879980.0036034.03
23922006.05.24 09:01close11964.001.88010.00001.880524.0036058.03
23932006.05.24 09:01close11952.001.88010.00001.8814-6.0036052.03
23942006.05.24 09:01close11941.001.88010.00001.8820-9.0036043.03
23952006.05.24 09:01buy11981.001.88050.00001.8815
23962006.05.24 09:09buy11992.001.87990.00001.8809
23972006.05.24 09:20t/p11992.001.88090.00001.880920.0036063.03
23982006.05.24 09:20close11981.001.88100.00001.88155.0036068.03
23992006.05.24 09:20buy12001.001.88140.00001.8824
24002006.05.24 09:22buy12012.001.88090.00001.8819
24012006.05.24 09:24buy12024.001.88020.00001.8812
24022006.05.24 09:26buy12038.001.87970.00001.8807
24032006.05.24 09:42t/p12038.001.88070.00001.880780.0036148.03
24042006.05.24 09:42close12024.001.88070.00001.881220.0036168.03
24052006.05.24 09:42close12012.001.88070.00001.8819-4.0036164.03
24062006.05.24 09:42close12001.001.88070.00001.8824-7.0036157.03
24072006.05.24 11:00buy12041.001.88410.00001.8851
24082006.05.24 11:10buy12052.001.88360.00001.8846
24092006.05.24 11:10buy12064.001.88280.00001.8838
24102006.05.24 11:10buy12078.001.88220.00001.8832
24112006.05.24 11:16buy120816.001.88170.00001.8827
24122006.05.24 11:33t/p120816.001.88270.00001.8827160.0036317.03
24132006.05.24 11:33close12078.001.88280.00001.883248.0036365.03
24142006.05.24 11:33close12064.001.88280.00001.88380.0036365.03
24152006.05.24 11:33close12052.001.88280.00001.8846-16.0036349.03
24162006.05.24 11:33close12041.001.88280.00001.8851-13.0036336.03
24172006.05.24 11:33buy12091.001.88320.00001.8842
24182006.05.24 11:41buy12102.001.88260.00001.8836
24192006.05.24 11:44buy12114.001.88210.00001.8831
24202006.05.24 11:48t/p12114.001.88310.00001.883140.0036376.03
24212006.05.24 11:48close12102.001.88320.00001.883612.0036388.03
24222006.05.24 11:48close12091.001.88320.00001.88420.0036388.03
24232006.05.24 13:00buy12121.001.88520.00001.8862
24242006.05.24 13:05buy12132.001.88460.00001.8856
24252006.05.24 13:07buy12144.001.88410.00001.8851
24262006.05.24 13:29buy12158.001.88340.00001.8844
24272006.05.24 13:33buy121616.001.88280.00001.8838
24282006.05.24 14:30t/p121616.001.88380.00001.8838160.0036548.03
24292006.05.24 14:30close12158.001.88390.00001.884440.0036588.03
24302006.05.24 14:30close12144.001.88390.00001.8851-8.0036580.03
24312006.05.24 14:30close12132.001.88390.00001.8856-14.0036566.03
24322006.05.24 14:30close12121.001.88390.00001.8862-13.0036553.03
24332006.05.24 14:30sell12171.001.88390.00001.8829
24342006.05.24 14:30sell12182.001.88440.00001.8834
24352006.05.24 14:33t/p12182.001.88340.00001.883420.0036573.03
24362006.05.24 14:33close12171.001.88340.00001.88295.0036578.03
24372006.05.24 14:33sell12191.001.88300.00001.8820
24382006.05.24 14:33sell12202.001.88360.00001.8826
24392006.05.24 14:44sell12214.001.88410.00001.8831
24402006.05.24 14:45sell12228.001.88490.00001.8839
24412006.05.24 14:45sell122316.001.88550.00001.8845
24422006.05.24 14:51t/p122316.001.88450.00001.8845160.0036738.03
24432006.05.24 14:51close12228.001.88450.00001.883932.0036770.03
24442006.05.24 14:51close12214.001.88450.00001.8831-16.0036754.03
24452006.05.24 14:51close12202.001.88450.00001.8826-18.0036736.03
24462006.05.24 14:51close12191.001.88450.00001.8820-15.0036721.03
24472006.05.24 14:51sell12241.001.88410.00001.8831
24482006.05.24 14:52sell12252.001.88460.00001.8836
24492006.05.24 14:53sell12264.001.88520.00001.8842
24502006.05.24 14:57t/p12264.001.88420.00001.884240.0036761.03
24512006.05.24 14:57close12252.001.88420.00001.88368.0036769.03
24522006.05.24 14:57close12241.001.88420.00001.8831-1.0036768.03
24532006.05.24 14:57sell12271.001.88380.00001.8828
24542006.05.24 14:58t/p12271.001.88280.00001.882810.0036778.03
24552006.05.24 14:58sell12281.001.88230.00001.8813
24562006.05.24 14:58sell12292.001.88290.00001.8819
24572006.05.24 15:03t/p12292.001.88190.00001.881920.0036798.03
24582006.05.24 15:03close12281.001.88180.00001.88135.0036803.03
24592006.05.24 15:03sell12301.001.88140.00001.8804
24602006.05.24 15:03sell12312.001.88200.00001.8810
24612006.05.24 15:04sell12324.001.88260.00001.8816
24622006.05.24 15:09t/p12324.001.88160.00001.881640.0036843.03
24632006.05.24 15:09close12312.001.88150.00001.881010.0036853.03
24642006.05.24 15:09close12301.001.88150.00001.8804-1.0036852.03
24652006.05.24 15:09sell12331.001.88110.00001.8801
24662006.05.24 15:10t/p12331.001.88010.00001.880110.0036862.03
24672006.05.24 15:10sell12341.001.87970.00001.8787
24682006.05.24 15:11t/p12341.001.87870.00001.878710.0036872.03
24692006.05.24 15:11sell12351.001.87810.00001.8771
24702006.05.24 15:11t/p12351.001.87710.00001.877110.0036882.03
24712006.05.24 15:11sell12361.001.87660.00001.8756
24722006.05.24 15:11sell12372.001.87720.00001.8762
24732006.05.24 15:12sell12384.001.87780.00001.8768
24742006.05.24 15:14t/p12384.001.87680.00001.876840.0036922.03
24752006.05.24 15:14close12372.001.87680.00001.87628.0036930.03
24762006.05.24 15:14close12361.001.87680.00001.8756-2.0036928.03
24772006.05.24 15:14sell12391.001.87640.00001.8754
24782006.05.24 15:14t/p12391.001.87540.00001.875410.0036938.03
24792006.05.24 15:14sell12401.001.87490.00001.8739
24802006.05.24 15:14sell12412.001.87540.00001.8744
24812006.05.24 15:15sell12424.001.87590.00001.8749
24822006.05.24 15:17sell12438.001.87650.00001.8755
24832006.05.24 15:20sell124416.001.87710.00001.8761
24842006.05.24 16:01t/p124416.001.87610.00001.8761160.0037098.03
24852006.05.24 16:01close12438.001.87610.00001.875532.0037130.03
24862006.05.24 16:01close12424.001.87610.00001.8749-8.0037122.03
24872006.05.24 16:01close12412.001.87610.00001.8744-14.0037108.03
24882006.05.24 16:01close12401.001.87610.00001.8739-12.0037096.03
24892006.05.24 16:01sell12451.001.87570.00001.8747
24902006.05.24 16:04t/p12451.001.87470.00001.874710.0037106.03
24912006.05.24 16:04sell12461.001.87420.00001.8732
24922006.05.24 16:08t/p12461.001.87320.00001.873210.0037116.03
24932006.05.24 16:08sell12471.001.87260.00001.8716
24942006.05.24 16:09t/p12471.001.87160.00001.871610.0037126.03
24952006.05.24 16:09sell12481.001.87120.00001.8702
24962006.05.24 16:10sell12492.001.87180.00001.8708
24972006.05.24 16:11sell12504.001.87230.00001.8713
24982006.05.24 16:13sell12518.001.87290.00001.8719
24992006.05.24 16:18t/p12518.001.87190.00001.871980.0037206.03
25002006.05.24 16:18close12504.001.87190.00001.871316.0037222.03
25012006.05.24 16:18close12492.001.87190.00001.8708-2.0037220.03
25022006.05.24 16:18close12481.001.87190.00001.8702-7.0037213.03
25032006.05.24 16:18sell12521.001.87150.00001.8705
25042006.05.24 16:21t/p12521.001.87050.00001.870510.0037223.03
25052006.05.24 16:21sell12531.001.87010.00001.8691
25062006.05.24 16:23sell12542.001.87070.00001.8697
25072006.05.24 16:24sell12554.001.87130.00001.8703
25082006.05.24 16:27t/p12554.001.87030.00001.870340.0037263.03
25092006.05.24 16:27close12542.001.87020.00001.869710.0037273.03
25102006.05.24 16:27close12531.001.87020.00001.8691-1.0037272.03
25112006.05.24 16:27sell12561.001.86980.00001.8688
25122006.05.24 16:28sell12572.001.87030.00001.8693
25132006.05.24 16:29sell12584.001.87090.00001.8699
25142006.05.24 16:32t/p12584.001.86990.00001.869940.0037312.03
25152006.05.24 16:32close12572.001.86980.00001.869310.0037322.03
25162006.05.24 16:32close12561.001.86980.00001.86880.0037322.03
25172006.05.24 16:32sell12591.001.86940.00001.8684
25182006.05.24 16:32sell12602.001.87000.00001.8690
25192006.05.24 16:33t/p12602.001.86900.00001.869020.0037342.03
25202006.05.24 16:33close12591.001.86900.00001.86844.0037346.03
25212006.05.24 16:33sell12611.001.86860.00001.8676
25222006.05.24 16:34t/p12611.001.86760.00001.867610.0037356.03
25232006.05.24 16:34sell12621.001.86710.00001.8661
25242006.05.24 16:35sell12632.001.86770.00001.8667
25252006.05.24 16:38t/p12632.001.86670.00001.866720.0037376.03
25262006.05.24 16:38close12621.001.86660.00001.86615.0037381.03
25272006.05.24 16:38sell12641.001.86620.00001.8652
25282006.05.24 16:43sell12652.001.86670.00001.8657
25292006.05.24 16:53sell12664.001.86730.00001.8663
25302006.05.24 17:01sell12678.001.86790.00001.8669
25312006.05.24 17:03sell126816.001.86850.00001.8675
25322006.05.24 17:17t/p126816.001.86750.00001.8675160.0037541.03
25332006.05.24 17:17close12678.001.86750.00001.866932.0037573.03
25342006.05.24 17:17close12664.001.86750.00001.8663-8.0037565.03
25352006.05.24 17:17close12652.001.86750.00001.8657-16.0037549.03
25362006.05.24 17:17close12641.001.86750.00001.8652-13.0037536.03
25372006.05.24 17:17sell12691.001.86710.00001.8661
25382006.05.24 17:20t/p12691.001.86610.00001.866110.0037546.03
25392006.05.24 17:20sell12701.001.86560.00001.8646
25402006.05.24 17:20sell12712.001.86610.00001.8651
25412006.05.24 17:23sell12724.001.86680.00001.8658
25422006.05.24 17:27sell12738.001.86730.00001.8663
25432006.05.24 17:38sell127416.001.86790.00001.8669
25442006.05.24 18:18t/p127416.001.86690.00001.8669160.0037706.03
25452006.05.24 18:18close12738.001.86680.00001.866340.0037746.03
25462006.05.24 18:18close12724.001.86680.00001.86580.0037746.03
25472006.05.24 18:18close12712.001.86680.00001.8651-14.0037732.03
25482006.05.24 18:18close12701.001.86680.00001.8646-12.0037720.03
25492006.05.24 18:18sell12751.001.86640.00001.8654
25502006.05.24 18:20sell12762.001.86710.00001.8661
25512006.05.24 18:22sell12774.001.86770.00001.8667
25522006.05.24 18:24sell12788.001.86820.00001.8672
25532006.05.24 18:30sell127916.001.86870.00001.8677
25542006.05.24 19:17t/p127916.001.86770.00001.8677160.0037880.03
25552006.05.24 19:17close12788.001.86770.00001.867240.0037920.03
25562006.05.24 19:17close12774.001.86770.00001.86670.0037920.03
25572006.05.24 19:17close12762.001.86770.00001.8661-12.0037908.03
25582006.05.24 19:17close12751.001.86770.00001.8654-13.0037895.03
25592006.05.24 19:17sell12801.001.86730.00001.8663
25602006.05.24 19:26sell12812.001.86790.00001.8669
25612006.05.24 19:33sell12824.001.86850.00001.8675
25622006.05.24 19:37sell12838.001.86900.00001.8680
25632006.05.24 19:38sell128416.001.86960.00001.8686
25642006.05.24 23:04t/p128416.001.86860.00001.8686160.0038055.03
25652006.05.24 23:04close12838.001.86860.00001.868032.0038087.03
25662006.05.24 23:04close12824.001.86860.00001.8675-4.0038083.03
25672006.05.24 23:04close12812.001.86860.00001.8669-14.0038069.03
25682006.05.24 23:04close12801.001.86860.00001.8663-13.0038056.03
25692006.05.25 22:15buy12851.001.87160.00001.8726
25702006.05.25 22:20buy12862.001.87100.00001.8720
25712006.05.25 22:46t/p12862.001.87200.00001.872020.0038076.03
25722006.05.25 22:46close12851.001.87210.00001.87265.0038081.03
25732006.05.26 05:00sell12871.001.87110.00001.8701
25742006.05.26 05:15t/p12871.001.87010.00001.870110.0038091.03
25752006.05.26 05:15sell12881.001.86950.00001.8685
25762006.05.26 05:17t/p12881.001.86850.00001.868510.0038101.03
25772006.05.26 05:17sell12891.001.86750.00001.8665
25782006.05.26 05:17sell12902.001.86810.00001.8671
25792006.05.26 05:22sell12914.001.86880.00001.8678
25802006.05.26 05:23sell12928.001.86930.00001.8683
25812006.05.26 05:49sell129316.001.87000.00001.8690
25822006.05.26 06:22t/p129316.001.86900.00001.8690160.0038261.03
25832006.05.26 06:22close12928.001.86890.00001.868332.0038293.03
25842006.05.26 06:22close12914.001.86890.00001.8678-4.0038289.03
25852006.05.26 06:22close12902.001.86890.00001.8671-16.0038273.03
25862006.05.26 06:22close12891.001.86890.00001.8665-14.0038259.03
25872006.05.26 13:45sell12941.001.87090.00001.8699
25882006.05.26 14:01t/p12941.001.86990.00001.869910.0038269.03
25892006.05.26 14:01sell12951.001.86940.00001.8684
25902006.05.26 14:10t/p12951.001.86840.00001.868410.0038279.03
25912006.05.26 14:10sell12961.001.86790.00001.8669
25922006.05.26 14:11t/p12961.001.86690.00001.866910.0038289.03
25932006.05.26 14:11sell12971.001.86630.00001.8653
25942006.05.26 14:13sell12982.001.86700.00001.8660
25952006.05.26 14:14sell12994.001.86750.00001.8665
25962006.05.26 14:14sell13008.001.86800.00001.8670
25972006.05.26 14:30sell130116.001.86880.00001.8678
25982006.05.26 15:16t/p130116.001.86780.00001.8678160.0038449.03
25992006.05.26 15:16close13008.001.86730.00001.867056.0038505.03
26002006.05.26 15:16close12994.001.86730.00001.86658.0038513.03
26012006.05.26 15:16close12982.001.86730.00001.8660-6.0038507.03
26022006.05.26 15:16close12971.001.86730.00001.8653-10.0038497.03
26032006.05.26 15:16sell13021.001.86690.00001.8659
26042006.05.26 15:20t/p13021.001.86590.00001.865910.0038507.03
26052006.05.26 15:20sell13031.001.86510.00001.8641
26062006.05.26 15:21sell13042.001.86570.00001.8647
26072006.05.26 15:21t/p13042.001.86470.00001.864720.0038527.03
26082006.05.26 15:21close13031.001.86470.00001.86414.0038531.03
26092006.05.26 15:21sell13051.001.86430.00001.8633
26102006.05.26 15:22t/p13051.001.86330.00001.863310.0038541.03
26112006.05.26 15:22sell13061.001.86280.00001.8618
26122006.05.26 15:23sell13072.001.86340.00001.8624
26132006.05.26 15:29t/p13072.001.86240.00001.862420.0038561.03
26142006.05.26 15:29close13061.001.86220.00001.86186.0038567.03
26152006.05.26 15:29sell13081.001.86180.00001.8608
26162006.05.26 15:32t/p13081.001.86080.00001.860810.0038577.03
26172006.05.26 15:32sell13091.001.86030.00001.8593
26182006.05.26 15:32sell13102.001.86090.00001.8599
26192006.05.26 15:33sell13114.001.86150.00001.8605
26202006.05.26 15:34t/p13114.001.86050.00001.860540.0038617.03
26212006.05.26 15:34close13102.001.86050.00001.85998.0038625.03
26222006.05.26 15:34close13091.001.86050.00001.8593-2.0038623.03
26232006.05.26 15:34sell13121.001.86010.00001.8591
26242006.05.26 15:43t/p13121.001.85910.00001.859110.0038633.03
26252006.05.26 15:43sell13131.001.85870.00001.8577
26262006.05.26 15:44sell13142.001.85930.00001.8583
26272006.05.26 15:45sell13154.001.86000.00001.8590
26282006.05.26 15:49sell13168.001.86060.00001.8596
26292006.05.26 15:49t/p13168.001.85960.00001.859680.0038713.03
26302006.05.26 15:49close13154.001.85940.00001.859024.0038737.03
26312006.05.26 15:49close13142.001.85940.00001.8583-2.0038735.03
26322006.05.26 15:49close13131.001.85940.00001.8577-7.0038728.03
26332006.05.26 15:49sell13171.001.85900.00001.8580
26342006.05.26 15:50t/p13171.001.85800.00001.858010.0038738.03
26352006.05.26 15:50sell13181.001.85760.00001.8566
26362006.05.26 15:58sell13192.001.85810.00001.8571
26372006.05.26 16:12t/p13192.001.85710.00001.857120.0038758.03
26382006.05.26 16:12close13181.001.85700.00001.85666.0038764.03
26392006.05.26 16:12sell13201.001.85660.00001.8556
26402006.05.26 16:12sell13212.001.85720.00001.8562
26412006.05.26 16:16t/p13212.001.85620.00001.856220.0038784.03
26422006.05.26 16:16close13201.001.85620.00001.85564.0038788.03
26432006.05.26 16:16sell13221.001.85580.00001.8548
26442006.05.26 16:17sell13232.001.85640.00001.8554
26452006.05.26 16:27t/p13232.001.85540.00001.855420.0038808.03
26462006.05.26 16:27close13221.001.85530.00001.85485.0038813.03
26472006.05.26 16:27sell13241.001.85490.00001.8539
26482006.05.26 16:27t/p13241.001.85390.00001.853910.0038823.03
26492006.05.26 16:27sell13251.001.85330.00001.8523
26502006.05.26 16:28sell13262.001.85380.00001.8528
26512006.05.26 16:29sell13274.001.85430.00001.8533
26522006.05.26 16:34sell13288.001.85490.00001.8539
26532006.05.26 16:36t/p13288.001.85390.00001.853980.0038903.03
26542006.05.26 16:36close13274.001.85390.00001.853316.0038919.03
26552006.05.26 16:36close13262.001.85390.00001.8528-2.0038917.03
26562006.05.26 16:36close13251.001.85390.00001.8523-6.0038911.03
26572006.05.26 16:36sell13291.001.85350.00001.8525
26582006.05.26 16:41sell13302.001.85400.00001.8530
26592006.05.26 16:43sell13314.001.85450.00001.8535
26602006.05.26 16:44sell13328.001.85510.00001.8541
26612006.05.26 16:50sell133316.001.85570.00001.8547
26622006.06.07 15:45t/p133316.001.85470.00001.8547168.8039079.83
26632006.06.07 15:45close13328.001.85470.00001.854136.4039116.23
26642006.06.07 15:45close13314.001.85470.00001.8535-5.8039110.43
26652006.06.07 15:45close13302.001.85470.00001.8530-12.9039097.53
26662006.06.07 15:45close13291.001.85470.00001.8525-11.4539086.08
26672006.06.07 17:45sell13341.001.85800.00001.8570
26682006.06.07 17:50sell13352.001.85860.00001.8576
26692006.06.07 18:02sell13364.001.85920.00001.8582
26702006.06.07 18:03sell13378.001.85980.00001.8588
26712006.06.07 18:03sell133816.001.86030.00001.8593
26722006.06.07 18:18t/p133816.001.85930.00001.8593160.0039246.08
26732006.06.07 18:18close13378.001.85930.00001.858840.0039286.08
26742006.06.07 18:18close13364.001.85930.00001.8582-4.0039282.08
26752006.06.07 18:18close13352.001.85930.00001.8576-14.0039268.08
26762006.06.07 18:18close13341.001.85930.00001.8570-13.0039255.08
26772006.06.07 18:30sell13391.001.85890.00001.8579
26782006.06.07 18:36sell13402.001.85940.00001.8584
26792006.06.07 18:58t/p13402.001.85840.00001.858420.0039275.08
26802006.06.07 18:58close13391.001.85840.00001.85795.0039280.08
26812006.06.08 07:30sell13411.001.85520.00001.8542
26822006.06.08 07:41sell13422.001.85580.00001.8548
26832006.06.08 08:01sell13434.001.85640.00001.8554
26842006.06.08 08:10sell13448.001.85710.00001.8561
26852006.06.08 08:21t/p13448.001.85610.00001.856180.0039360.08
26862006.06.08 08:21close13434.001.85610.00001.855412.0039372.08
26872006.06.08 08:21close13422.001.85610.00001.8548-6.0039366.08
26882006.06.08 08:21close13411.001.85610.00001.8542-9.0039357.08
26892006.06.08 08:21sell13451.001.85570.00001.8547
26902006.06.08 08:33t/p13451.001.85470.00001.854710.0039367.08
26912006.06.08 08:33sell13461.001.85430.00001.8533
26922006.06.08 08:34t/p13461.001.85330.00001.853310.0039377.08
26932006.06.08 08:34sell13471.001.85280.00001.8518
26942006.06.08 08:36t/p13471.001.85180.00001.851810.0039387.08
26952006.06.08 08:36sell13481.001.85140.00001.8504
26962006.06.08 08:44sell13492.001.85190.00001.8509
26972006.06.08 08:46sell13504.001.85250.00001.8515
26982006.06.08 08:49sell13518.001.85300.00001.8520
26992006.06.08 09:03t/p13518.001.85200.00001.852080.0039467.08
27002006.06.08 09:03close13504.001.85200.00001.851520.0039487.08
27012006.06.08 09:03close13492.001.85200.00001.8509-2.0039485.08
27022006.06.08 09:03close13481.001.85200.00001.8504-6.0039479.08
27032006.06.08 09:03sell13521.001.85160.00001.8506
27042006.06.08 09:04t/p13521.001.85060.00001.850610.0039489.08
27052006.06.08 09:04sell13531.001.85020.00001.8492
27062006.06.08 09:06sell13542.001.85080.00001.8498
27072006.06.08 09:12sell13554.001.85140.00001.8504
27082006.06.08 09:19t/p13554.001.85040.00001.850440.0039529.08
27092006.06.08 09:19close13542.001.85040.00001.84988.0039537.08
27102006.06.08 09:19close13531.001.85040.00001.8492-2.0039535.08
27112006.06.08 09:19sell13561.001.85000.00001.8490
27122006.06.08 09:21t/p13561.001.84900.00001.849010.0039545.08
27132006.06.08 09:21sell13571.001.84860.00001.8476
27142006.06.08 09:28sell13582.001.84920.00001.8482
27152006.06.08 09:31t/p13582.001.84820.00001.848220.0039565.08
27162006.06.08 09:31close13571.001.84820.00001.84764.0039569.08
27172006.06.08 10:00sell13591.001.84890.00001.8479
27182006.06.08 10:04sell13602.001.84940.00001.8484
27192006.06.08 10:26sell13614.001.84990.00001.8489
27202006.06.08 10:29sell13628.001.85060.00001.8496
27212006.06.08 10:30t/p13628.001.84960.00001.849680.0039649.08
27222006.06.08 10:30close13614.001.84950.00001.848916.0039665.08
27232006.06.08 10:30close13602.001.84950.00001.8484-2.0039663.08
27242006.06.08 10:30close13591.001.84950.00001.8479-6.0039657.08
27252006.06.08 10:30sell13631.001.84910.00001.8481
27262006.06.08 10:30t/p13631.001.84810.00001.848110.0039667.08
27272006.06.08 10:30sell13641.001.84760.00001.8466
27282006.06.08 10:32sell13652.001.84810.00001.8471
27292006.06.08 10:36sell13664.001.84870.00001.8477
27302006.06.08 10:38sell13678.001.84930.00001.8483
27312006.06.08 10:42t/p13678.001.84830.00001.848380.0039747.08
27322006.06.08 10:42close13664.001.84820.00001.847720.0039767.08
27332006.06.08 10:42close13652.001.84820.00001.8471-2.0039765.08
27342006.06.08 10:42close13641.001.84820.00001.8466-6.0039759.08
27352006.06.08 10:42sell13681.001.84780.00001.8468
27362006.06.08 10:51sell13692.001.84840.00001.8474
27372006.06.08 10:57sell13704.001.84900.00001.8480
27382006.06.08 11:07sell13718.001.84950.00001.8485
27392006.06.08 11:34t/p13718.001.84850.00001.848580.0039839.08
27402006.06.08 11:34close13704.001.84850.00001.848020.0039859.08
27412006.06.08 11:34close13692.001.84850.00001.8474-2.0039857.08
27422006.06.08 11:34close13681.001.84850.00001.8468-7.0039850.08
27432006.06.08 11:34sell13721.001.84810.00001.8471
27442006.06.08 11:43sell13732.001.84860.00001.8476
27452006.06.08 11:51sell13744.001.84920.00001.8482
27462006.06.08 12:44t/p13744.001.84820.00001.848240.0039890.08
27472006.06.08 12:44close13732.001.84810.00001.847610.0039900.08
27482006.06.08 12:44close13721.001.84810.00001.84710.0039900.08
27492006.06.08 12:44sell13751.001.84770.00001.8467
27502006.06.08 12:47sell13762.001.84830.00001.8473
27512006.06.08 12:59sell13774.001.84890.00001.8479
27522006.06.08 13:15sell13788.001.84940.00001.8484
27532006.06.08 13:46sell137916.001.84990.00001.8489
27542006.06.08 13:48t/p137916.001.84890.00001.8489160.0040060.08
27552006.06.08 13:48close13788.001.84890.00001.848440.0040100.08
27562006.06.08 13:48close13774.001.84890.00001.84790.0040100.08
27572006.06.08 13:48close13762.001.84890.00001.8473-12.0040088.08
27582006.06.08 13:48close13751.001.84890.00001.8467-12.0040076.08
27592006.06.08 13:48sell13801.001.84850.00001.8475
27602006.06.08 13:49t/p13801.001.84750.00001.847510.0040086.08
27612006.06.08 13:49sell13811.001.84710.00001.8461
27622006.06.08 13:54t/p13811.001.84610.00001.846110.0040096.08
27632006.06.08 13:54sell13821.001.84570.00001.8447
27642006.06.08 13:56sell13832.001.84620.00001.8452
27652006.06.08 14:01t/p13832.001.84520.00001.845220.0040116.08
27662006.06.08 14:01close13821.001.84520.00001.84475.0040121.08
27672006.06.08 14:01sell13841.001.84480.00001.8438
27682006.06.08 14:04t/p13841.001.84380.00001.843810.0040131.08
27692006.06.08 14:04sell13851.001.84340.00001.8424
27702006.06.08 14:10sell13862.001.84400.00001.8430
27712006.06.08 14:25t/p13862.001.84300.00001.843020.0040151.08
27722006.06.08 14:25close13851.001.84290.00001.84245.0040156.08
27732006.06.08 14:25sell13871.001.84250.00001.8415
27742006.06.08 14:26sell13882.001.84300.00001.8420
27752006.06.08 14:30t/p13882.001.84200.00001.842020.0040176.08
27762006.06.08 14:30close13871.001.84200.00001.84155.0040181.08
27772006.06.08 14:30sell13891.001.84160.00001.8406
27782006.06.08 14:30sell13902.001.84210.00001.8411
27792006.06.08 14:32t/p13902.001.84110.00001.841120.0040201.08
27802006.06.08 14:32close13891.001.84110.00001.84065.0040206.08
27812006.06.08 14:32sell13911.001.84070.00001.8397
27822006.06.08 14:32t/p13911.001.83970.00001.839710.0040216.08
27832006.06.08 14:32sell13921.001.83930.00001.8383
27842006.06.08 14:33t/p13921.001.83830.00001.838310.0040226.08
27852006.06.08 14:33sell13931.001.83790.00001.8369
27862006.06.08 14:35sell13942.001.83850.00001.8375
27872006.06.08 14:37sell13954.001.83910.00001.8381
27882006.06.08 14:39sell13968.001.83970.00001.8387
27892006.06.08 14:39sell139716.001.84020.00001.8392
27902006.06.08 14:43t/p139716.001.83920.00001.8392160.0040386.08
27912006.06.08 14:43close13968.001.83920.00001.838740.0040426.08
27922006.06.08 14:43close13954.001.83920.00001.8381-4.0040422.08
27932006.06.08 14:43close13942.001.83920.00001.8375-14.0040408.08
27942006.06.08 14:43close13931.001.83920.00001.8369-13.0040395.08
27952006.06.08 14:43sell13981.001.83880.00001.8378
27962006.06.08 14:45t/p13981.001.83780.00001.837810.0040405.08
27972006.06.08 14:45sell13991.001.83730.00001.8363
27982006.06.08 14:46sell14002.001.83780.00001.8368
27992006.06.08 14:48sell14014.001.83840.00001.8374
28002006.06.08 14:50sell14028.001.83900.00001.8380
28012006.06.08 14:52sell140316.001.83960.00001.8386
28022006.06.08 15:33t/p140316.001.83860.00001.8386160.0040565.08
28032006.06.08 15:33close14028.001.83860.00001.838032.0040597.08
28042006.06.08 15:33close14014.001.83860.00001.8374-8.0040589.08
28052006.06.08 15:33close14002.001.83860.00001.8368-16.0040573.08
28062006.06.08 15:33close13991.001.83860.00001.8363-13.0040560.08
28072006.06.08 15:33sell14041.001.83820.00001.8372
28082006.06.08 15:35sell14052.001.83880.00001.8378
28092006.06.08 15:47sell14064.001.83930.00001.8383
28102006.06.08 15:50sell14078.001.83990.00001.8389
28112006.06.08 15:55sell140816.001.84050.00001.8395
28122006.06.08 16:54t/p140816.001.83950.00001.8395160.0040720.08
28132006.06.08 16:54close14078.001.83940.00001.838940.0040760.08
28142006.06.08 16:54close14064.001.83940.00001.8383-4.0040756.08
28152006.06.08 16:54close14052.001.83940.00001.8378-12.0040744.08
28162006.06.08 16:54close14041.001.83940.00001.8372-12.0040732.08
28172006.06.08 17:15sell14091.001.83960.00001.8386
28182006.06.08 17:15sell14102.001.84020.00001.8392
28192006.06.08 17:19sell14114.001.84070.00001.8397
28202006.06.08 17:31sell14128.001.84130.00001.8403
28212006.06.08 17:39sell141316.001.84180.00001.8408
28222006.06.09 14:30t/p141316.001.84080.00001.8408160.8840892.96
28232006.06.09 14:30close14128.001.84060.00001.840356.4440949.40
28242006.06.09 14:30close14114.001.84060.00001.83974.2240953.62
28252006.06.09 14:30close14102.001.84060.00001.8392-7.8940945.73
28262006.06.09 14:30close14091.001.84060.00001.8386-9.9540935.79
28272006.06.11 23:59sell14141.001.83830.00001.8373
28282006.06.12 00:01sell14152.001.83970.00001.8387
28292006.06.12 01:12t/p14152.001.83870.00001.838720.0040955.79
28302006.06.12 01:12close14141.001.83850.00001.8373-1.9540953.84
28312006.06.12 07:15buy14161.001.84290.00001.8439
28322006.06.12 08:11buy14172.001.84230.00001.8433
28332006.06.12 08:15buy14184.001.84170.00001.8427
28342006.06.12 08:31t/p14184.001.84270.00001.842740.0040993.84
28352006.06.12 08:31close14172.001.84290.00001.843312.0041005.84
28362006.06.12 08:31close14161.001.84290.00001.84390.0041005.84
28372006.06.12 19:00buy14191.001.84420.00001.8452
28382006.06.12 20:39t/p14191.001.84520.00001.845210.0041015.84
28392006.06.13 17:30sell14201.001.83870.00001.8377
28402006.06.13 17:33sell14212.001.83930.00001.8383
28412006.06.13 17:50sell14224.001.83990.00001.8389
28422006.06.13 18:30t/p14224.001.83890.00001.838940.0041055.84
28432006.06.13 18:30close14212.001.83880.00001.838310.0041065.84
28442006.06.13 18:30close14201.001.83880.00001.8377-1.0041064.84
28452006.06.13 18:30sell14231.001.83840.00001.8374
28462006.06.13 18:32sell14242.001.83900.00001.8380
28472006.06.13 19:03t/p14242.001.83800.00001.838020.0041084.84
28482006.06.13 19:03close14231.001.83790.00001.83745.0041089.84
28492006.06.13 19:03sell14251.001.83750.00001.8365
28502006.06.13 19:08t/p14251.001.83650.00001.836510.0041099.84
28512006.06.13 19:08sell14261.001.83600.00001.8350
28522006.06.13 19:14t/p14261.001.83500.00001.835010.0041109.84
28532006.06.13 19:14sell14271.001.83450.00001.8335
28542006.06.13 19:17t/p14271.001.83350.00001.833510.0041119.84
28552006.06.13 19:17sell14281.001.83310.00001.8321
28562006.06.13 19:18sell14292.001.83360.00001.8326
28572006.06.13 19:19sell14304.001.83420.00001.8332
28582006.06.13 19:27t/p14304.001.83320.00001.833240.0041159.84
28592006.06.13 19:27close14292.001.83310.00001.832610.0041169.84
28602006.06.13 19:27close14281.001.83310.00001.83210.0041169.84
28612006.06.13 19:27sell14311.001.83270.00001.8317
28622006.06.13 19:29sell14322.001.83350.00001.8325
28632006.06.13 19:56sell14334.001.83410.00001.8331
28642006.06.13 20:30sell14348.001.83470.00001.8337
28652006.06.13 21:15t/p14348.001.83370.00001.833780.0041249.84
28662006.06.13 21:15close14334.001.83360.00001.833120.0041269.84
28672006.06.13 21:15close14322.001.83360.00001.8325-2.0041267.84
28682006.06.13 21:15close14311.001.83360.00001.8317-9.0041258.84
28692006.06.13 21:15sell14351.001.83320.00001.8322
28702006.06.13 21:21sell14362.001.83380.00001.8328
28712006.06.13 22:27t/p14362.001.83280.00001.832820.0041278.84
28722006.06.13 22:27close14351.001.83270.00001.83225.0041283.84
28732006.06.13 23:15sell14371.001.83260.00001.8316
28742006.06.13 23:18sell14382.001.83320.00001.8322
28752006.06.13 23:24sell14394.001.83380.00001.8328
28762006.06.13 23:46sell14408.001.83430.00001.8333
28772006.06.14 03:28sell144116.001.83490.00001.8339
28782006.06.22 12:47t/p144116.001.83390.00001.8339168.8041452.64
28792006.06.22 12:47close14408.001.83380.00001.833344.8441497.48
28802006.06.22 12:47close14394.001.83380.00001.83282.4241499.90
28812006.06.22 12:47close14382.001.83380.00001.8322-10.7941489.11
28822006.06.22 12:47close14371.001.83380.00001.8316-11.4041477.72
28832006.06.22 12:47sell14421.001.83340.00001.8324
28842006.06.22 12:52t/p14421.001.83240.00001.832410.0041487.72
28852006.06.22 12:52sell14431.001.83200.00001.8310
28862006.06.22 12:54t/p14431.001.83100.00001.831010.0041497.72
28872006.06.22 12:54sell14441.001.83060.00001.8296
28882006.06.22 12:55sell14452.001.83120.00001.8302
28892006.06.22 12:56sell14464.001.83170.00001.8307
28902006.06.22 12:57sell14478.001.83220.00001.8312
28912006.06.22 13:19t/p14478.001.83120.00001.831280.0041577.72
28922006.06.22 13:19close14464.001.83120.00001.830720.0041597.72
28932006.06.22 13:19close14452.001.83120.00001.83020.0041597.72
28942006.06.22 13:19close14441.001.83120.00001.8296-6.0041591.72
28952006.06.22 13:19sell14481.001.83080.00001.8298
28962006.06.22 13:26sell14492.001.83140.00001.8304
28972006.06.22 13:52sell14504.001.83230.00001.8313
28982006.06.22 14:05t/p14504.001.83130.00001.831340.0041631.72
28992006.06.22 14:05close14492.001.83120.00001.83044.0041635.72
29002006.06.22 14:05close14481.001.83120.00001.8298-4.0041631.72
29012006.06.22 14:05sell14511.001.83080.00001.8298
29022006.06.22 14:07t/p14511.001.82980.00001.829810.0041641.72
29032006.06.22 14:07sell14521.001.82940.00001.8284
29042006.06.22 14:12sell14532.001.82990.00001.8289
29052006.06.22 14:16sell14544.001.83050.00001.8295
29062006.06.22 14:28t/p14544.001.82950.00001.829540.0041681.72
29072006.06.22 14:28close14532.001.82940.00001.828910.0041691.72
29082006.06.22 14:28close14521.001.82940.00001.82840.0041691.72
29092006.06.22 14:28sell14551.001.82900.00001.8280
29102006.06.22 14:29sell14562.001.82950.00001.8285
29112006.06.22 14:31sell14574.001.83000.00001.8290
29122006.06.22 14:31sell14588.001.83050.00001.8295
29132006.06.22 14:32t/p14588.001.82950.00001.829580.0041771.72
29142006.06.22 14:32close14574.001.82950.00001.829020.0041791.72
29152006.06.22 14:32close14562.001.82950.00001.82850.0041791.72
29162006.06.22 14:32close14551.001.82950.00001.8280-5.0041786.72
29172006.06.22 14:32sell14591.001.82910.00001.8281
29182006.06.22 14:34sell14602.001.82970.00001.8287
29192006.06.22 14:35sell14614.001.83030.00001.8293
29202006.06.22 14:37sell14628.001.83090.00001.8299
29212006.06.22 15:05t/p14628.001.82990.00001.829980.0041866.72
29222006.06.22 15:05close14614.001.82980.00001.829320.0041886.72
29232006.06.22 15:05close14602.001.82980.00001.8287-2.0041884.72
29242006.06.22 15:05close14591.001.82980.00001.8281-7.0041877.72
29252006.06.22 15:05sell14631.001.82940.00001.8284
29262006.06.22 15:20t/p14631.001.82840.00001.828410.0041887.72
29272006.06.22 15:20sell14641.001.82740.00001.8264
29282006.06.22 15:20sell14652.001.82830.00001.8273
29292006.06.22 15:20t/p14652.001.82730.00001.827320.0041907.72
29302006.06.22 15:20close14641.001.82720.00001.82642.0041909.72
29312006.06.22 15:20sell14661.001.82680.00001.8258
29322006.06.22 15:21sell14672.001.82730.00001.8263
29332006.06.22 15:21sell14684.001.82780.00001.8268
29342006.06.22 15:35sell14698.001.82840.00001.8274
29352006.06.22 15:37sell147016.001.82900.00001.8280
29362006.06.22 16:00t/p147016.001.82800.00001.8280160.0042069.72
29372006.06.22 16:00close14698.001.82800.00001.827432.0042101.72
29382006.06.22 16:00close14684.001.82800.00001.8268-8.0042093.72
29392006.06.22 16:00close14672.001.82800.00001.8263-14.0042079.72
29402006.06.22 16:00close14661.001.82800.00001.8258-12.0042067.72
29412006.06.22 16:00sell14711.001.82760.00001.8266
29422006.06.22 16:05sell14722.001.82810.00001.8271
29432006.06.22 16:19t/p14722.001.82710.00001.827120.0042087.72
29442006.06.22 16:19close14711.001.82710.00001.82665.0042092.72
29452006.06.22 16:19sell14731.001.82670.00001.8257
29462006.06.22 16:29sell14742.001.82720.00001.8262
29472006.06.22 16:38sell14754.001.82790.00001.8269
29482006.06.22 16:42sell14768.001.82850.00001.8275
29492006.06.22 16:44sell147716.001.82910.00001.8281
29502006.06.22 17:07t/p147716.001.82810.00001.8281160.0042252.72
29512006.06.22 17:07close14768.001.82810.00001.827532.0042284.72
29522006.06.22 17:07close14754.001.82810.00001.8269-8.0042276.72
29532006.06.22 17:07close14742.001.82810.00001.8262-18.0042258.72
29542006.06.22 17:07close14731.001.82810.00001.8257-14.0042244.72
29552006.06.22 17:07sell14781.001.82770.00001.8267
29562006.06.22 17:09sell14792.001.82840.00001.8274
29572006.06.22 17:26sell14804.001.82900.00001.8280
29582006.06.22 17:30sell14818.001.82960.00001.8286
29592006.06.22 17:41sell148216.001.83010.00001.8291
29602006.06.22 18:01t/p148216.001.82910.00001.8291160.0042404.72
29612006.06.22 18:01close14818.001.82900.00001.828648.0042452.72
29622006.06.22 18:01close14804.001.82900.00001.82800.0042452.72
29632006.06.22 18:01close14792.001.82900.00001.8274-12.0042440.72
29642006.06.22 18:01close14781.001.82900.00001.8267-13.0042427.72
29652006.06.22 18:01sell14831.001.82860.00001.8276
29662006.06.22 18:02sell14842.001.82920.00001.8282
29672006.06.22 18:18sell14854.001.82980.00001.8288
29682006.06.22 18:25sell14868.001.83040.00001.8294
29692006.06.22 18:35t/p14868.001.82940.00001.829480.0042507.72
29702006.06.22 18:35close14854.001.82930.00001.828820.0042527.72
29712006.06.22 18:35close14842.001.82930.00001.8282-2.0042525.72
29722006.06.22 18:35close14831.001.82930.00001.8276-7.0042518.72
29732006.06.23 10:30sell14871.001.82660.00001.8256
29742006.06.23 10:45t/p14871.001.82560.00001.825610.0042528.72
29752006.06.23 10:45sell14881.001.82510.00001.8241
29762006.06.23 10:52t/p14881.001.82410.00001.824110.0042538.72
29772006.06.23 10:52sell14891.001.82370.00001.8227
29782006.06.23 11:04sell14902.001.82430.00001.8233
29792006.06.23 11:10sell14914.001.82490.00001.8239
29802006.06.23 11:39t/p14914.001.82390.00001.823940.0042578.72
29812006.06.23 11:39close14902.001.82390.00001.82338.0042586.72
29822006.06.23 11:39close14891.001.82390.00001.8227-2.0042584.72
29832006.06.23 11:39sell14921.001.82350.00001.8225
29842006.06.23 11:46sell14932.001.82400.00001.8230
29852006.06.23 11:49t/p14932.001.82300.00001.823020.0042604.72
29862006.06.23 11:49close14921.001.82300.00001.82255.0042609.72
29872006.06.23 11:49sell14941.001.82260.00001.8216
29882006.06.23 11:51sell14952.001.82320.00001.8222
29892006.06.23 12:09t/p14952.001.82220.00001.822220.0042629.72
29902006.06.23 12:09close14941.001.82210.00001.82165.0042634.72
29912006.06.23 12:09sell14961.001.82170.00001.8207
29922006.06.23 12:10sell14972.001.82230.00001.8213
29932006.06.23 12:34sell14984.001.82280.00001.8218
29942006.06.23 13:03t/p14984.001.82180.00001.821840.0042674.72
29952006.06.23 13:03close14972.001.82180.00001.821310.0042684.72
29962006.06.23 13:03close14961.001.82180.00001.8207-1.0042683.72
29972006.06.23 13:03sell14991.001.82140.00001.8204
29982006.06.23 13:06sell15002.001.82190.00001.8209
29992006.06.23 13:47t/p15002.001.82090.00001.820920.0042703.72
30002006.06.23 13:47close14991.001.82080.00001.82046.0042709.72
30012006.06.23 13:47sell15011.001.82040.00001.8194
30022006.06.23 13:49t/p15011.001.81940.00001.819410.0042719.72
30032006.06.23 13:49sell15021.001.81890.00001.8179
30042006.06.23 13:53t/p15021.001.81790.00001.817910.0042729.72
30052006.06.23 13:53sell15031.001.81740.00001.8164
30062006.06.23 13:53sell15042.001.81790.00001.8169
30072006.06.23 13:54sell15054.001.81850.00001.8175
30082006.06.23 13:56sell15068.001.81920.00001.8182
30092006.06.23 14:08t/p15068.001.81820.00001.818280.0042809.72
30102006.06.23 14:08close15054.001.81810.00001.817516.0042825.72
30112006.06.23 14:08close15042.001.81810.00001.8169-4.0042821.72
30122006.06.23 14:08close15031.001.81810.00001.8164-7.0042814.72
30132006.06.23 14:08sell15071.001.81770.00001.8167
30142006.06.23 14:11t/p15071.001.81670.00001.816710.0042824.72
30152006.06.23 14:11sell15081.001.81620.00001.8152
30162006.06.23 14:12sell15092.001.81690.00001.8159
30172006.06.23 14:16t/p15092.001.81590.00001.815920.0042844.72
30182006.06.23 14:16close15081.001.81580.00001.81524.0042848.72
30192006.06.23 14:16sell15101.001.81540.00001.8144
30202006.06.23 14:20sell15112.001.81600.00001.8150
30212006.06.23 14:30sell15124.001.81650.00001.8155
30222006.06.23 14:33sell15138.001.81710.00001.8161
30232006.06.23 14:35t/p15138.001.81610.00001.816180.0042928.72
30242006.06.23 14:35close15124.001.81610.00001.815516.0042944.72
30252006.06.23 14:35close15112.001.81610.00001.8150-2.0042942.72
30262006.06.23 14:35close15101.001.81610.00001.8144-7.0042935.72
30272006.06.23 14:35sell15141.001.81570.00001.8147
30282006.06.23 14:39sell15152.001.81620.00001.8152
30292006.06.23 14:43t/p15152.001.81520.00001.815220.0042955.72
30302006.06.23 14:43close15141.001.81510.00001.81476.0042961.72
30312006.06.23 14:43sell15161.001.81470.00001.8137
30322006.06.23 14:44sell15172.001.81530.00001.8143
30332006.06.23 14:48t/p15172.001.81430.00001.814320.0042981.72
30342006.06.23 14:48close15161.001.81420.00001.81375.0042986.72
30352006.06.23 14:48sell15181.001.81380.00001.8128
30362006.06.23 14:55sell15192.001.81450.00001.8135
30372006.06.23 14:58sell15204.001.81510.00001.8141
30382006.06.23 15:00sell15218.001.81560.00001.8146
30392006.06.23 15:01sell152216.001.81620.00001.8152
30402006.06.28 16:36t/p152216.001.81520.00001.8152162.6443149.36
30412006.06.28 16:36close15218.001.81510.00001.814641.3243190.68
30422006.06.28 16:36close15204.001.81510.00001.81410.6643191.34
30432006.06.28 16:36close15192.001.81510.00001.8135-11.6743179.67
30442006.06.28 16:36close15181.001.81510.00001.8128-12.8443166.83
30452006.06.29 11:45sell15231.001.81410.00001.8131
30462006.06.29 11:52t/p15231.001.81310.00001.813110.0043176.83
30472006.06.29 11:52sell15241.001.81270.00001.8117
30482006.06.29 11:55t/p15241.001.81170.00001.811710.0043186.83
30492006.06.29 11:55sell15251.001.81130.00001.8103
30502006.06.29 11:56sell15262.001.81180.00001.8108
30512006.06.29 12:04sell15274.001.81240.00001.8114
30522006.06.29 12:11sell15288.001.81300.00001.8120
30532006.06.29 12:24sell152916.001.81350.00001.8125
30542006.06.29 12:37t/p152916.001.81250.00001.8125160.0043346.83
30552006.06.29 12:37close15288.001.81250.00001.812040.0043386.83
30562006.06.29 12:37close15274.001.81250.00001.8114-4.0043382.83
30572006.06.29 12:37close15262.001.81250.00001.8108-14.0043368.83
30582006.06.29 12:37close15251.001.81250.00001.8103-12.0043356.83
30592006.06.29 18:45buy15301.001.81030.00001.8113
30602006.06.29 19:08t/p15301.001.81130.00001.811310.0043366.83
30612006.06.29 19:08buy15311.001.81180.00001.8128
30622006.06.29 19:25buy15322.001.81130.00001.8123
30632006.06.29 19:34buy15334.001.81060.00001.8116
30642006.06.29 19:37buy15348.001.81000.00001.8110
30652006.06.29 19:37buy153516.001.80940.00001.8104
30662006.06.29 19:45t/p153516.001.81040.00001.8104160.0043526.83
30672006.06.29 19:45close15348.001.81050.00001.811040.0043566.83
30682006.06.29 19:45close15334.001.81050.00001.8116-4.0043562.83
30692006.06.29 19:45close15322.001.81050.00001.8123-16.0043546.83
30702006.06.29 19:45close15311.001.81050.00001.8128-13.0043533.83
30712006.06.29 19:45buy15361.001.81090.00001.8119
30722006.06.29 19:48buy15372.001.81040.00001.8114
30732006.06.29 19:53buy15384.001.80980.00001.8108
30742006.06.29 20:16t/p15384.001.81080.00001.810840.0043573.83
30752006.06.29 20:16close15372.001.81090.00001.811410.0043583.83
30762006.06.29 20:16close15361.001.81090.00001.81190.0043583.83
30772006.06.29 20:16buy15391.001.81130.00001.8123
30782006.06.29 20:16t/p15391.001.81230.00001.812310.0043593.83
30792006.06.29 20:16buy15401.001.81270.00001.8137
30802006.06.29 20:16t/p15401.001.81370.00001.813710.0043603.83
30812006.06.29 20:16buy15411.001.81410.00001.8151
30822006.06.29 20:17t/p15411.001.81510.00001.815110.0043613.83
30832006.06.29 20:17buy15421.001.81550.00001.8165
30842006.06.29 20:17t/p15421.001.81650.00001.816510.0043623.83
30852006.06.29 20:17buy15431.001.81690.00001.8179
30862006.06.29 20:18buy15442.001.81640.00001.8174
30872006.06.29 20:19buy15454.001.81580.00001.8168
30882006.06.29 20:20t/p15454.001.81680.00001.816840.0043663.83
30892006.06.29 20:20close15442.001.81690.00001.817410.0043673.83
30902006.06.29 20:20close15431.001.81690.00001.81790.0043673.83
30912006.06.29 20:20buy15461.001.81730.00001.8183
30922006.06.29 20:21t/p15461.001.81830.00001.818310.0043683.83
30932006.06.29 20:21buy15471.001.81890.00001.8199
30942006.06.29 20:21t/p15471.001.81990.00001.819910.0043693.83
30952006.06.29 20:21buy15481.001.82050.00001.8215
30962006.06.29 20:22t/p15481.001.82150.00001.821510.0043703.83
30972006.06.29 20:22buy15491.001.82190.00001.8229
30982006.06.29 20:22buy15502.001.82130.00001.8223
30992006.06.29 20:24buy15514.001.82070.00001.8217
31002006.06.29 20:25t/p15514.001.82170.00001.821740.0043743.83
31012006.06.29 20:25close15502.001.82170.00001.82238.0043751.83
31022006.06.29 20:25close15491.001.82170.00001.8229-2.0043749.83
31032006.06.29 20:25buy15521.001.82210.00001.8231
31042006.06.29 20:27t/p15521.001.82310.00001.823110.0043759.83
31052006.06.29 20:27buy15531.001.82350.00001.8245
31062006.06.29 20:28buy15542.001.82290.00001.8239
31072006.06.29 20:30buy15554.001.82230.00001.8233
31082006.06.29 20:30t/p15554.001.82330.00001.823340.0043799.83
31092006.06.29 20:30close15542.001.82330.00001.82398.0043807.83
31102006.06.29 20:30close15531.001.82330.00001.8245-2.0043805.83
31112006.06.29 20:30buy15561.001.82370.00001.8247
31122006.06.29 20:31buy15572.001.82310.00001.8241
31132006.06.29 20:32t/p15572.001.82410.00001.824120.0043825.83
31142006.06.29 20:32close15561.001.82420.00001.82475.0043830.83
31152006.06.29 20:32buy15581.001.82460.00001.8256
31162006.06.29 20:32buy15592.001.82380.00001.8248
31172006.06.29 20:33t/p15592.001.82480.00001.824820.0043850.83
31182006.06.29 20:33close15581.001.82490.00001.82563.0043853.83
31192006.06.29 20:33buy15601.001.82530.00001.8263
31202006.06.29 20:34buy15612.001.82470.00001.8257
31212006.06.29 20:35t/p15612.001.82570.00001.825720.0043873.83
31222006.06.29 20:35close15601.001.82570.00001.82634.0043877.83
31232006.06.29 20:35buy15621.001.82610.00001.8271
31242006.06.29 20:36t/p15621.001.82710.00001.827110.0043887.83
31252006.06.29 20:36buy15631.001.82760.00001.8286
31262006.06.29 20:37buy15642.001.82710.00001.8281
31272006.06.29 20:38buy15654.001.82640.00001.8274
31282006.06.29 20:39buy15668.001.82580.00001.8268
31292006.06.29 20:39buy156716.001.82520.00001.8262
31302006.06.29 20:40t/p156716.001.82620.00001.8262160.0044047.83
31312006.06.29 20:40close15668.001.82630.00001.826840.0044087.83
31322006.06.29 20:40close15654.001.82630.00001.8274-4.0044083.83
31332006.06.29 20:40close15642.001.82630.00001.8281-16.0044067.83
31342006.06.29 20:40close15631.001.82630.00001.8286-13.0044054.83
31352006.06.29 20:40buy15681.001.82670.00001.8277
31362006.06.29 20:40buy15692.001.82610.00001.8271
31372006.06.29 20:40buy15704.001.82560.00001.8266
31382006.06.29 20:48t/p15704.001.82660.00001.826640.0044094.83
31392006.06.29 20:48close15692.001.82660.00001.827110.0044104.83
31402006.06.29 20:48close15681.001.82660.00001.8277-1.0044103.83
31412006.06.29 20:48buy15711.001.82700.00001.8280
31422006.06.29 20:49t/p15711.001.82800.00001.828010.0044113.83
31432006.06.29 20:49buy15721.001.82850.00001.8295
31442006.06.29 20:50buy15732.001.82790.00001.8289
31452006.06.29 20:58t/p15732.001.82890.00001.828920.0044133.83
31462006.06.29 20:58close15721.001.82890.00001.82954.0044137.83
31472006.06.29 20:58buy15741.001.82930.00001.8303
31482006.06.29 21:02buy15752.001.82870.00001.8297
31492006.06.29 21:10buy15764.001.82810.00001.8291
31502006.06.29 21:11buy15778.001.82760.00001.8286
31512006.06.29 21:16buy157816.001.82710.00001.8281
31522006.06.29 21:27t/p157816.001.82810.00001.8281160.0044297.83
31532006.06.29 21:27close15778.001.82820.00001.828648.0044345.83
31542006.06.29 21:27close15764.001.82820.00001.82914.0044349.83
31552006.06.29 21:27close15752.001.82820.00001.8297-10.0044339.83
31562006.06.29 21:27close15741.001.82820.00001.8303-11.0044328.83
31572006.06.29 21:27buy15791.001.82860.00001.8296
31582006.06.29 21:33buy15802.001.82800.00001.8290
31592006.06.29 21:38buy15814.001.82740.00001.8284
31602006.06.29 21:40buy15828.001.82670.00001.8277
31612006.06.29 21:47buy158316.001.82620.00001.8272
31622006.06.29 22:39t/p158316.001.82720.00001.8272160.0044488.83
31632006.06.29 22:39close15828.001.82730.00001.827748.0044536.83
31642006.06.29 22:39close15814.001.82730.00001.8284-4.0044532.83
31652006.06.29 22:39close15802.001.82730.00001.8290-14.0044518.83
31662006.06.29 22:39close15791.001.82730.00001.8296-13.0044505.83
31672006.06.29 22:39buy15841.001.82770.00001.8287
31682006.06.29 23:27buy15852.001.82710.00001.8281
31692006.06.29 23:34buy15864.001.82650.00001.8275
31702006.06.30 00:29t/p15864.001.82750.00001.827539.2044545.03
31712006.06.30 00:29close15852.001.82760.00001.82819.6044554.63
31722006.06.30 00:29close15841.001.82760.00001.8287-1.2044553.43
31732006.06.30 00:29buy15871.001.82800.00001.8290
31742006.06.30 03:08t/p15871.001.82900.00001.829010.0044563.43
31752006.06.30 03:45buy15881.001.83380.00001.8348
31762006.06.30 04:20buy15892.001.83270.00001.8337
31772006.06.30 04:53buy15904.001.83210.00001.8331
31782006.06.30 05:00buy15918.001.83150.00001.8325
31792006.06.30 05:19t/p15918.001.83250.00001.832580.0044643.43
31802006.06.30 05:19close15904.001.83260.00001.833120.0044663.43
31812006.06.30 05:19close15892.001.83260.00001.8337-2.0044661.43
31822006.06.30 05:19close15881.001.83260.00001.8348-12.0044649.43
31832006.06.30 05:19buy15921.001.83300.00001.8340
31842006.06.30 05:47t/p15921.001.83400.00001.834010.0044659.43
31852006.06.30 05:47buy15931.001.83460.00001.8356
31862006.06.30 05:48buy15942.001.83400.00001.8350
31872006.06.30 05:50buy15954.001.83340.00001.8344
31882006.06.30 05:55buy15968.001.83280.00001.8338
31892006.06.30 07:08t/p15968.001.83380.00001.833880.0044739.43
31902006.06.30 07:08close15954.001.83390.00001.834420.0044759.43
31912006.06.30 07:08close15942.001.83390.00001.8350-2.0044757.43
31922006.06.30 07:08close15931.001.83390.00001.8356-7.0044750.43
31932006.06.30 13:00buy15971.001.83460.00001.8356
31942006.06.30 13:06buy15982.001.83400.00001.8350
31952006.06.30 13:42t/p15982.001.83500.00001.835020.0044770.43
31962006.06.30 13:42close15971.001.83510.00001.83565.0044775.43
31972006.06.30 13:42buy15991.001.83550.00001.8365
31982006.06.30 13:58t/p15991.001.83650.00001.836510.0044785.43
31992006.06.30 13:58buy16001.001.83700.00001.8380
32002006.06.30 13:58buy16012.001.83640.00001.8374
32012006.06.30 14:26t/p16012.001.83740.00001.837420.0044805.43
32022006.06.30 14:26close16001.001.83750.00001.83805.0044810.43
32032006.06.30 14:26buy16021.001.83790.00001.8389
32042006.06.30 14:28buy16032.001.83730.00001.8383
32052006.06.30 14:31t/p16032.001.83830.00001.838320.0044830.43
32062006.06.30 14:31close16021.001.83840.00001.83895.0044835.43
32072006.06.30 14:31buy16041.001.83880.00001.8398
32082006.06.30 14:33t/p16041.001.83980.00001.839810.0044845.43
32092006.06.30 14:33buy16051.001.84020.00001.8412
32102006.06.30 14:34buy16062.001.83960.00001.8406
32112006.06.30 14:35t/p16062.001.84060.00001.840620.0044865.43
32122006.06.30 14:35close16051.001.84070.00001.84125.0044870.43
32132006.06.30 14:35buy16071.001.84110.00001.8421
32142006.06.30 14:36buy16082.001.84050.00001.8415
32152006.06.30 14:37buy16094.001.84000.00001.8410
32162006.06.30 14:39t/p16094.001.84100.00001.841040.0044910.43
32172006.06.30 14:39close16082.001.84100.00001.841510.0044920.43
32182006.06.30 14:39close16071.001.84100.00001.8421-1.0044919.43
32192006.06.30 14:39buy16101.001.84140.00001.8424
32202006.06.30 14:39buy16112.001.84080.00001.8418
32212006.06.30 14:41t/p16112.001.84180.00001.841820.0044939.43
32222006.06.30 14:41close16101.001.84180.00001.84244.0044943.43
32232006.06.30 14:41buy16121.001.84220.00001.8432
32242006.06.30 14:42t/p16121.001.84320.00001.843210.0044953.43
32252006.06.30 14:42buy16131.001.84360.00001.8446
32262006.06.30 14:43buy16142.001.84300.00001.8440
32272006.06.30 14:54t/p16142.001.84400.00001.844020.0044973.43
32282006.06.30 14:54close16131.001.84410.00001.84465.0044978.43
32292006.06.30 14:54buy16151.001.84450.00001.8455
32302006.06.30 14:56buy16162.001.84390.00001.8449
32312006.06.30 14:59buy16174.001.84340.00001.8444
32322006.06.30 15:49t/p16174.001.84440.00001.844440.0045018.43
32332006.06.30 15:49close16162.001.84440.00001.844910.0045028.43
32342006.06.30 15:49close16151.001.84440.00001.8455-1.0045027.43
32352006.06.30 15:49buy16181.001.84480.00001.8458
32362006.06.30 16:03buy16192.001.84430.00001.8453
32372006.06.30 16:04buy16204.001.84380.00001.8448
32382006.06.30 16:09t/p16204.001.84480.00001.844840.0045067.43
32392006.06.30 16:09close16192.001.84490.00001.845312.0045079.43
32402006.06.30 16:09close16181.001.84490.00001.84581.0045080.43
32412006.06.30 16:09buy16211.001.84530.00001.8463
32422006.06.30 16:16buy16222.001.84470.00001.8457
32432006.06.30 16:16buy16234.001.84420.00001.8452
32442006.06.30 16:32t/p16234.001.84520.00001.845240.0045120.43
32452006.06.30 16:32close16222.001.84520.00001.845710.0045130.43
32462006.06.30 16:32close16211.001.84520.00001.8463-1.0045129.43
32472006.06.30 16:32buy16241.001.84560.00001.8466
32482006.06.30 16:38t/p16241.001.84660.00001.846610.0045139.43
32492006.06.30 16:38buy16251.001.84700.00001.8480
32502006.06.30 16:44buy16262.001.84640.00001.8474
32512006.06.30 16:52t/p16262.001.84740.00001.847420.0045159.43
32522006.06.30 16:52close16251.001.84750.00001.84805.0045164.43
32532006.06.30 16:52buy16271.001.84790.00001.8489
32542006.06.30 16:57t/p16271.001.84890.00001.848910.0045174.43
32552006.06.30 16:57buy16281.001.84930.00001.8503
32562006.06.30 17:00buy16292.001.84880.00001.8498
32572006.06.30 17:30buy16304.001.84820.00001.8492
32582006.06.30 17:39buy16318.001.84760.00001.8486
32592006.06.30 17:59t/p16318.001.84860.00001.848680.0045254.43
32602006.06.30 17:59close16304.001.84860.00001.849216.0045270.43
32612006.06.30 17:59close16292.001.84860.00001.8498-4.0045266.43
32622006.06.30 17:59close16281.001.84860.00001.8503-7.0045259.43
32632006.06.30 17:59buy16321.001.84900.00001.8500
32642006.06.30 18:00buy16332.001.84840.00001.8494
32652006.06.30 18:14buy16344.001.84790.00001.8489
32662006.06.30 18:25buy16358.001.84730.00001.8483
32672006.06.30 19:44buy163616.001.84670.00001.8477
32682006.06.30 20:09t/p163616.001.84770.00001.8477160.0045419.43
32692006.06.30 20:09close16358.001.84780.00001.848340.0045459.43
32702006.06.30 20:09close16344.001.84780.00001.8489-4.0045455.43
32712006.06.30 20:09close16332.001.84780.00001.8494-12.0045443.43
32722006.06.30 20:09close16321.001.84780.00001.8500-12.0045431.43
32732006.06.30 20:09buy16371.001.84820.00001.8492
32742006.06.30 20:26buy16382.001.84770.00001.8487
32752006.06.30 21:32t/p16382.001.84870.00001.848720.0045451.43
32762006.06.30 21:32close16371.001.84870.00001.84925.0045456.43
32772006.06.30 21:32buy16391.001.84910.00001.8501
32782006.06.30 21:35buy16402.001.84860.00001.8496
32792006.07.02 00:00buy16414.001.84740.00001.8484
32802006.07.02 01:12buy16428.001.84680.00001.8478
32812006.07.03 02:39t/p16428.001.84780.00001.847878.4045534.83
32822006.07.03 02:39close16414.001.84780.00001.848415.2045550.03
32832006.07.03 02:39close16402.001.84780.00001.8496-16.4045533.63
32842006.07.03 02:39close16391.001.84780.00001.8501-13.2045520.43
32852006.07.05 12:45sell16431.001.84410.00001.8431
32862006.07.05 12:48sell16442.001.84480.00001.8438
32872006.07.05 12:53sell16454.001.84540.00001.8444
32882006.07.05 12:55sell16468.001.84590.00001.8449
32892006.07.05 13:14sell164716.001.84660.00001.8456
32902006.07.05 14:01t/p164716.001.84560.00001.8456160.0045680.43
32912006.07.05 14:01close16468.001.84550.00001.844932.0045712.43
32922006.07.05 14:01close16454.001.84550.00001.8444-4.0045708.43
32932006.07.05 14:01close16442.001.84550.00001.8438-14.0045694.43
32942006.07.05 14:01close16431.001.84550.00001.8431-14.0045680.43
32952006.07.05 14:01sell16481.001.84510.00001.8441
32962006.07.05 14:15t/p16481.001.84410.00001.844110.0045690.43
32972006.07.05 14:15sell16491.001.84370.00001.8427
32982006.07.05 14:16t/p16491.001.84270.00001.842710.0045700.43
32992006.07.05 14:16sell16501.001.84230.00001.8413
33002006.07.05 14:18t/p16501.001.84130.00001.841310.0045710.43
33012006.07.05 14:18sell16511.001.84090.00001.8399
33022006.07.05 14:20sell16522.001.84150.00001.8405
33032006.07.05 14:27t/p16522.001.84050.00001.840520.0045730.43
33042006.07.05 14:27close16511.001.84050.00001.83994.0045734.43
33052006.07.05 14:27sell16531.001.84010.00001.8391
33062006.07.05 14:31t/p16531.001.83910.00001.839110.0045744.43
33072006.07.05 14:31sell16541.001.83870.00001.8377
33082006.07.05 14:34sell16552.001.83920.00001.8382
33092006.07.05 14:38sell16564.001.83980.00001.8388
33102006.07.05 14:41t/p16564.001.83880.00001.838840.0045784.43
33112006.07.05 14:41close16552.001.83880.00001.83828.0045792.43
33122006.07.05 14:41close16541.001.83880.00001.8377-1.0045791.43
33132006.07.05 14:41sell16571.001.83840.00001.8374
33142006.07.05 14:43sell16582.001.83900.00001.8380
33152006.07.05 14:47sell16594.001.83960.00001.8386
33162006.07.05 14:48sell16608.001.84010.00001.8391
33172006.07.05 14:54t/p16608.001.83910.00001.839180.0045871.43
33182006.07.05 14:54close16594.001.83900.00001.838624.0045895.43
33192006.07.05 14:54close16582.001.83900.00001.83800.0045895.43
33202006.07.05 14:54close16571.001.83900.00001.8374-6.0045889.43
33212006.07.05 14:54sell16611.001.83860.00001.8376
33222006.07.05 14:58sell16622.001.83920.00001.8382
33232006.07.05 15:15t/p16622.001.83820.00001.838220.0045909.43
33242006.07.05 15:15close16611.001.83820.00001.83764.0045913.43
33252006.07.05 15:15sell16631.001.83780.00001.8368
33262006.07.05 15:21t/p16631.001.83680.00001.836810.0045923.43
33272006.07.05 15:21sell16641.001.83640.00001.8354
33282006.07.05 15:28sell16652.001.83700.00001.8360
33292006.07.05 15:35sell16664.001.83760.00001.8366
33302006.07.05 15:41t/p16664.001.83660.00001.836640.0045963.43
33312006.07.05 15:41close16652.001.83650.00001.836010.0045973.43
33322006.07.05 15:41close16641.001.83650.00001.8354-1.0045972.43
33332006.07.05 15:41sell16671.001.83610.00001.8351
33342006.07.05 15:52t/p16671.001.83510.00001.835110.0045982.43
33352006.07.05 15:52sell16681.001.83440.00001.8334
33362006.07.05 15:55sell16692.001.83500.00001.8340
33372006.07.05 15:55sell16704.001.83560.00001.8346
33382006.07.05 16:11t/p16704.001.83460.00001.834640.0046022.43
33392006.07.05 16:11close16692.001.83460.00001.83408.0046030.43
33402006.07.05 16:11close16681.001.83460.00001.8334-2.0046028.43
33412006.07.05 16:11sell16711.001.83420.00001.8332
33422006.07.05 16:20t/p16711.001.83320.00001.833210.0046038.43
33432006.07.05 16:20sell16721.001.83280.00001.8318
33442006.07.05 16:22sell16732.001.83340.00001.8324
33452006.07.05 17:06sell16744.001.83410.00001.8331
33462006.07.05 17:09sell16758.001.83470.00001.8337
33472006.07.05 17:20t/p16758.001.83370.00001.833780.0046118.43
33482006.07.05 17:20close16744.001.83360.00001.833120.0046138.43
33492006.07.05 17:20close16732.001.83360.00001.8324-4.0046134.43
33502006.07.05 17:20close16721.001.83360.00001.8318-8.0046126.43
33512006.07.05 17:20sell16761.001.83320.00001.8322
33522006.07.05 17:23sell16772.001.83380.00001.8328
33532006.07.05 17:24sell16784.001.83430.00001.8333
33542006.07.05 17:39sell16798.001.83490.00001.8339
33552006.07.05 19:36sell168016.001.83550.00001.8345
33562006.07.05 22:57t/p168016.001.83450.00001.8345160.0046286.43
33572006.07.05 22:57close16798.001.83440.00001.833940.0046326.43
33582006.07.05 22:57close16784.001.83440.00001.8333-4.0046322.43
33592006.07.05 22:57close16772.001.83440.00001.8328-12.0046310.43
33602006.07.05 22:57close16761.001.83440.00001.8322-12.0046298.43
33612006.07.07 12:45buy16811.001.84100.00001.8420
33622006.07.07 12:53t/p16811.001.84200.00001.842010.0046308.43
33632006.07.07 12:53buy16821.001.84250.00001.8435
33642006.07.07 12:55buy16832.001.84200.00001.8430
33652006.07.07 12:58buy16844.001.84130.00001.8423
33662006.07.07 13:04buy16858.001.84060.00001.8416
33672006.07.07 13:08t/p16858.001.84160.00001.841680.0046388.43
33682006.07.07 13:08close16844.001.84160.00001.842312.0046400.43
33692006.07.07 13:08close16832.001.84160.00001.8430-8.0046392.43
33702006.07.07 13:08close16821.001.84160.00001.8435-9.0046383.43
33712006.07.07 13:08buy16861.001.84200.00001.8430
33722006.07.07 13:11buy16872.001.84140.00001.8424
33732006.07.07 13:11buy16884.001.84090.00001.8419
33742006.07.07 13:26buy16898.001.84030.00001.8413
33752006.07.07 13:48buy169016.001.83970.00001.8407
33762006.07.07 14:20t/p169016.001.84070.00001.8407160.0046543.43
33772006.07.07 14:20close16898.001.84080.00001.841340.0046583.43
33782006.07.07 14:20close16884.001.84080.00001.8419-4.0046579.43
33792006.07.07 14:20close16872.001.84080.00001.8424-12.0046567.43
33802006.07.07 14:20close16861.001.84080.00001.8430-12.0046555.43
33812006.07.07 14:20buy16911.001.84120.00001.8422
33822006.07.07 14:28t/p16911.001.84220.00001.842210.0046565.43
33832006.07.07 14:28buy16921.001.84260.00001.8436
33842006.07.07 14:29buy16932.001.84210.00001.8431
33852006.07.07 14:29buy16944.001.84150.00001.8425
33862006.07.07 14:30t/p16944.001.84250.00001.842540.0046605.43
33872006.07.07 14:30close16932.001.84250.00001.84318.0046613.43
33882006.07.07 14:30close16921.001.84250.00001.8436-1.0046612.43
33892006.07.07 14:30buy16951.001.84290.00001.8439
33902006.07.07 14:30buy16962.001.84220.00001.8432
33912006.07.07 14:30t/p16962.001.84320.00001.843220.0046632.43
33922006.07.07 14:30close16951.001.84330.00001.84394.0046636.43
33932006.07.07 14:30buy16971.001.84370.00001.8447
33942006.07.07 14:30t/p16971.001.84470.00001.844710.0046646.43
33952006.07.07 14:30buy16981.001.84540.00001.8464
33962006.07.07 14:30buy16992.001.84480.00001.8458
33972006.07.07 14:30t/p16992.001.84580.00001.845820.0046666.43
33982006.07.07 14:30close16981.001.84580.00001.84644.0046670.43
33992006.07.07 14:30buy17001.001.84620.00001.8472
34002006.07.07 14:30t/p17001.001.84720.00001.847210.0046680.43
34012006.07.07 14:30buy17011.001.84770.00001.8487
34022006.07.07 14:30t/p17011.001.84870.00001.848710.0046690.43
34032006.07.07 14:30buy17021.001.84910.00001.8501
34042006.07.07 14:30buy17032.001.84850.00001.8495
34052006.07.07 14:30buy17044.001.84780.00001.8488
34062006.07.07 14:30buy17058.001.84700.00001.8480
34072006.07.07 14:30t/p17058.001.84800.00001.848080.0046770.43
34082006.07.07 14:31t/p17044.001.84880.00001.848840.0046810.43
34092006.07.07 14:31close17032.001.84900.00001.849510.0046820.43
34102006.07.07 14:31close17021.001.84900.00001.8501-1.0046819.43
34112006.07.07 14:31buy17061.001.84940.00001.8504
34122006.07.07 14:31buy17072.001.84880.00001.8498
34132006.07.07 14:31buy17084.001.84820.00001.8492
34142006.07.07 14:31buy17098.001.84770.00001.8487
34152006.07.07 14:32t/p17098.001.84870.00001.848780.0046899.43
34162006.07.07 14:32close17084.001.84870.00001.849220.0046919.43
34172006.07.07 14:32close17072.001.84870.00001.8498-2.0046917.43
34182006.07.07 14:32close17061.001.84870.00001.8504-7.0046910.43
34192006.07.07 14:32buy17101.001.84910.00001.8501
34202006.07.07 14:32buy17112.001.84850.00001.8495
34212006.07.07 14:32buy17124.001.84800.00001.8490
34222006.07.07 14:33t/p17124.001.84900.00001.849040.0046950.43
34232006.07.07 14:33close17112.001.84900.00001.849510.0046960.43
34242006.07.07 14:33close17101.001.84900.00001.8501-1.0046959.43
34252006.07.07 14:33buy17131.001.84940.00001.8504
34262006.07.07 14:34t/p17131.001.85040.00001.850410.0046969.43
34272006.07.07 14:34buy17141.001.85080.00001.8518
34282006.07.07 14:35t/p17141.001.85180.00001.851810.0046979.43
34292006.07.07 14:35buy17151.001.85220.00001.8532
34302006.07.07 14:35buy17162.001.85160.00001.8526
34312006.07.07 14:36buy17174.001.85100.00001.8520
34322006.07.07 14:37t/p17174.001.85200.00001.852040.0047019.43
34332006.07.07 14:37close17162.001.85200.00001.85268.0047027.43
34342006.07.07 14:37close17151.001.85200.00001.8532-2.0047025.43
34352006.07.07 14:37buy17181.001.85240.00001.8534
34362006.07.07 14:39buy17192.001.85190.00001.8529
34372006.07.07 14:39buy17204.001.85120.00001.8522
34382006.07.07 14:41t/p17204.001.85220.00001.852240.0047065.43
34392006.07.07 14:41close17192.001.85230.00001.85298.0047073.43
34402006.07.07 14:41close17181.001.85230.00001.8534-1.0047072.43
34412006.07.07 14:41buy17211.001.85270.00001.8537
34422006.07.07 14:43t/p17211.001.85370.00001.853710.0047082.43
34432006.07.07 14:43buy17221.001.85410.00001.8551
34442006.07.07 14:44buy17232.001.85350.00001.8545
34452006.07.07 14:47buy17244.001.85290.00001.8539
34462006.07.07 14:49buy17258.001.85230.00001.8533
34472006.07.07 14:58buy172616.001.85170.00001.8527
34482006.07.07 16:26t/p172616.001.85270.00001.8527160.0047242.43
34492006.07.07 16:26close17258.001.85290.00001.853348.0047290.43
34502006.07.07 16:26close17244.001.85290.00001.85390.0047290.43
34512006.07.07 16:26close17232.001.85290.00001.8545-12.0047278.43
34522006.07.07 16:26close17221.001.85290.00001.8551-12.0047266.43
34532006.07.07 16:26buy17271.001.85330.00001.8543
34542006.07.07 16:27buy17282.001.85270.00001.8537
34552006.07.07 16:56buy17294.001.85220.00001.8532
34562006.07.07 16:58buy17308.001.85160.00001.8526
34572006.07.07 16:59buy173116.001.85100.00001.8520
34582006.07.07 18:28t/p173116.001.85200.00001.8520160.0047426.43
34592006.07.07 18:28close17308.001.85210.00001.852640.0047466.43
34602006.07.07 18:28close17294.001.85210.00001.8532-4.0047462.43
34612006.07.07 18:28close17282.001.85210.00001.8537-12.0047450.43
34622006.07.07 18:28close17271.001.85210.00001.8543-12.0047438.43
34632006.07.07 18:28buy17321.001.85250.00001.8535
34642006.07.07 18:49buy17332.001.85190.00001.8529
34652006.07.07 20:59buy17344.001.85140.00001.8524
34662006.07.07 22:37buy17358.001.85080.00001.8518
34672006.07.09 00:35buy173616.001.85020.00001.8512
34682006.07.10 09:15t/p173616.001.85120.00001.8512156.8047595.23
34692006.07.10 09:15close17358.001.85120.00001.851830.4047625.63
34702006.07.10 09:15close17344.001.85120.00001.8524-8.8047616.83
34712006.07.10 09:15close17332.001.85120.00001.8529-14.4047602.43
34722006.07.10 09:15close17321.001.85120.00001.8535-13.2047589.23
34732006.07.10 10:15sell17371.001.85040.00001.8494
34742006.07.10 10:25sell17382.001.85100.00001.8500
34752006.07.10 10:30t/p17382.001.85000.00001.850020.0047609.23
34762006.07.10 10:30close17371.001.84980.00001.84946.0047615.23
34772006.07.10 10:30sell17391.001.84940.00001.8484
34782006.07.10 10:32sell17402.001.84990.00001.8489
34792006.07.10 10:37t/p17402.001.84890.00001.848920.0047635.23
34802006.07.10 10:37close17391.001.84890.00001.84845.0047640.23
34812006.07.10 10:37sell17411.001.84850.00001.8475
34822006.07.10 10:39sell17422.001.84910.00001.8481
34832006.07.10 11:21t/p17422.001.84810.00001.848120.0047660.23
34842006.07.10 11:21close17411.001.84800.00001.84755.0047665.23
34852006.07.10 11:21sell17431.001.84760.00001.8466
34862006.07.10 11:24t/p17431.001.84660.00001.846610.0047675.23
34872006.07.10 11:24sell17441.001.84610.00001.8451
34882006.07.10 11:28t/p17441.001.84510.00001.845110.0047685.23
34892006.07.10 11:28sell17451.001.84440.00001.8434
34902006.07.10 12:26sell17462.001.84500.00001.8440
34912006.07.10 12:51t/p17462.001.84400.00001.844020.0047705.23
34922006.07.10 12:51close17451.001.84400.00001.84344.0047709.23
34932006.07.10 12:51sell17471.001.84360.00001.8426
34942006.07.10 13:04t/p17471.001.84260.00001.842610.0047719.23
34952006.07.10 13:04sell17481.001.84220.00001.8412
34962006.07.10 13:18sell17492.001.84280.00001.8418
34972006.07.10 13:20sell17504.001.84340.00001.8424
34982006.07.10 14:05t/p17504.001.84240.00001.842440.0047759.23
34992006.07.10 14:05close17492.001.84240.00001.84188.0047767.23
35002006.07.10 14:05close17481.001.84240.00001.8412-2.0047765.23
35012006.07.10 14:05sell17511.001.84200.00001.8410
35022006.07.10 14:13sell17522.001.84260.00001.8416
35032006.07.10 14:43t/p17522.001.84160.00001.841620.0047785.23
35042006.07.10 14:43close17511.001.84160.00001.84104.0047789.23
35052006.07.10 14:43sell17531.001.84120.00001.8402
35062006.07.10 14:53t/p17531.001.84020.00001.840210.0047799.23
35072006.07.10 14:53sell17541.001.83950.00001.8385
35082006.07.10 14:56sell17552.001.84000.00001.8390
35092006.07.10 15:23sell17564.001.84060.00001.8396
35102006.07.10 15:31t/p17564.001.83960.00001.839640.0047839.23
35112006.07.10 15:31close17552.001.83960.00001.83908.0047847.23
35122006.07.10 15:31close17541.001.83960.00001.8385-1.0047846.23
35132006.07.10 15:31sell17571.001.83920.00001.8382
35142006.07.10 15:37t/p17571.001.83820.00001.838210.0047856.23
35152006.07.10 15:37sell17581.001.83780.00001.8368
35162006.07.10 15:50sell17592.001.83840.00001.8374
35172006.07.10 16:07sell17604.001.83900.00001.8380
35182006.07.10 16:24t/p17604.001.83800.00001.838040.0047896.23
35192006.07.10 16:24close17592.001.83800.00001.83748.0047904.23
35202006.07.10 16:24close17581.001.83800.00001.8368-2.0047902.23
35212006.07.10 16:24sell17611.001.83760.00001.8366
35222006.07.10 16:28sell17622.001.83810.00001.8371
35232006.07.10 16:38sell17634.001.83860.00001.8376
35242006.07.10 16:52sell17648.001.83930.00001.8383
35252006.07.10 16:57sell176516.001.83990.00001.8389
35262006.07.11 08:59t/p176516.001.83890.00001.8389160.8848063.11
35272006.07.11 08:59close17648.001.83890.00001.838332.4448095.55
35282006.07.11 08:59close17634.001.83890.00001.8376-11.7848083.77
35292006.07.11 08:59close17622.001.83890.00001.8371-15.8948067.88
35302006.07.11 08:59close17611.001.83890.00001.8366-12.9548054.94
35312006.07.11 10:15sell17661.001.84300.00001.8420
35322006.07.11 10:27sell17672.001.84360.00001.8426
35332006.07.11 10:28sell17684.001.84410.00001.8431
35342006.07.11 10:30t/p17684.001.84310.00001.843140.0048094.94
35352006.07.11 10:30close17672.001.84300.00001.842612.0048106.94
35362006.07.11 10:30close17661.001.84300.00001.84200.0048106.94
35372006.07.11 10:30sell17691.001.84260.00001.8416
35382006.07.11 10:30t/p17691.001.84160.00001.841610.0048116.94
35392006.07.11 10:30sell17701.001.84120.00001.8402
35402006.07.11 10:34t/p17701.001.84020.00001.840210.0048126.94
35412006.07.11 10:34sell17711.001.83980.00001.8388
35422006.07.11 10:36sell17722.001.84040.00001.8394
35432006.07.11 11:00sell17734.001.84110.00001.8401
35442006.07.11 11:03sell17748.001.84180.00001.8408
35452006.07.11 11:25t/p17748.001.84080.00001.840880.0048206.94
35462006.07.11 11:25close17734.001.84080.00001.840112.0048218.94
35472006.07.11 11:25close17722.001.84080.00001.8394-8.0048210.94
35482006.07.11 11:25close17711.001.84080.00001.8388-10.0048200.94
35492006.07.11 17:47buy17751.001.84250.00001.8435
35502006.07.11 18:32buy17762.001.84190.00001.8429
35512006.07.11 19:22t/p17762.001.84290.00001.842920.0048220.94
35522006.07.11 19:22close17751.001.84340.00001.84359.0048229.94
35532006.07.11 19:22buy17771.001.84380.00001.8448
35542006.07.11 20:26t/p17771.001.84480.00001.844810.0048239.94
35552006.07.11 20:26buy17781.001.84530.00001.8463
35562006.07.11 20:41t/p17781.001.84630.00001.846310.0048249.94
35572006.07.11 20:41buy17791.001.84670.00001.8477
35582006.07.11 23:59buy17802.001.84500.00001.8460
35592006.07.12 02:14buy17814.001.84450.00001.8455
35602006.07.12 03:00t/p17814.001.84550.00001.845540.0048289.94
35612006.07.12 03:00close17802.001.84560.00001.846011.6048301.54
35622006.07.12 03:00close17791.001.84560.00001.8477-11.2048290.34
35632006.07.12 12:00sell17821.001.84450.00001.8435
35642006.07.12 12:02sell17832.001.84500.00001.8440
35652006.07.12 12:02sell17844.001.84570.00001.8447
35662006.07.12 12:05sell17858.001.84640.00001.8454
35672006.07.12 12:19t/p17858.001.84540.00001.845480.0048370.34
35682006.07.12 12:19close17844.001.84540.00001.844712.0048382.34
35692006.07.12 12:19close17832.001.84540.00001.8440-8.0048374.34
35702006.07.12 12:19close17821.001.84540.00001.8435-9.0048365.34
35712006.07.12 12:19sell17861.001.84500.00001.8440
35722006.07.12 12:28t/p17861.001.84400.00001.844010.0048375.34
35732006.07.12 12:28sell17871.001.84350.00001.8425
35742006.07.12 13:14t/p17871.001.84250.00001.842510.0048385.34
35752006.07.12 13:14sell17881.001.84210.00001.8411
35762006.07.12 13:18t/p17881.001.84110.00001.841110.0048395.34
35772006.07.12 13:18sell17891.001.84060.00001.8396
35782006.07.12 13:27t/p17891.001.83960.00001.839610.0048405.34
35792006.07.12 13:27sell17901.001.83910.00001.8381
35802006.07.12 13:45sell17912.001.83970.00001.8387
35812006.07.12 14:20sell17924.001.84020.00001.8392
35822006.07.12 14:30t/p17924.001.83920.00001.839240.0048445.34
35832006.07.12 14:30close17912.001.83910.00001.838712.0048457.34
35842006.07.12 14:30close17901.001.83910.00001.83810.0048457.34
35852006.07.12 14:30sell17931.001.83870.00001.8377
35862006.07.12 14:30t/p17931.001.83770.00001.837710.0048467.34
35872006.07.12 14:30sell17941.001.83730.00001.8363
35882006.07.12 14:30sell17952.001.83780.00001.8368
35892006.07.12 14:31t/p17952.001.83680.00001.836820.0048487.34
35902006.07.12 14:31close17941.001.83680.00001.83635.0048492.34
35912006.07.12 14:31sell17961.001.83640.00001.8354
35922006.07.12 14:31t/p17961.001.83540.00001.835410.0048502.34
35932006.07.12 14:31sell17971.001.83490.00001.8339
35942006.07.12 14:31t/p17971.001.83390.00001.833910.0048512.34
35952006.07.12 14:31sell17981.001.83340.00001.8324
35962006.07.12 14:31sell17992.001.83400.00001.8330
35972006.07.12 14:32t/p17992.001.83300.00001.833020.0048532.34
35982006.07.12 14:32close17981.001.83300.00001.83244.0048536.34
35992006.07.12 14:32sell18001.001.83260.00001.8316
36002006.07.12 14:32sell18012.001.83320.00001.8322
36012006.07.12 14:32sell18024.001.83370.00001.8327
36022006.07.12 14:32sell18038.001.83430.00001.8333
36032006.07.12 14:32sell180416.001.83480.00001.8338
36042006.07.12 16:04t/p180416.001.83380.00001.8338160.0048696.34
36052006.07.12 16:04close18038.001.83370.00001.833348.0048744.34
36062006.07.12 16:04close18024.001.83370.00001.83270.0048744.34
36072006.07.12 16:04close18012.001.83370.00001.8322-10.0048734.34
36082006.07.12 16:04close18001.001.83370.00001.8316-11.0048723.34
36092006.07.12 16:04sell18051.001.83330.00001.8323
36102006.07.12 16:07t/p18051.001.83230.00001.832310.0048733.34
36112006.07.12 16:07sell18061.001.83170.00001.8307
36122006.07.12 16:10sell18072.001.83230.00001.8313
36132006.07.12 16:18sell18084.001.83290.00001.8319
36142006.07.12 16:21t/p18084.001.83190.00001.831940.0048773.34
36152006.07.12 16:21close18072.001.83160.00001.831314.0048787.34
36162006.07.12 16:21close18061.001.83160.00001.83071.0048788.34
36172006.07.12 16:21sell18091.001.83120.00001.8302
36182006.07.12 16:25sell18102.001.83180.00001.8308
36192006.07.12 16:33sell18114.001.83240.00001.8314
36202006.07.12 16:33sell18128.001.83290.00001.8319
36212006.07.12 16:56t/p18128.001.83190.00001.831980.0048868.34
36222006.07.12 16:56close18114.001.83190.00001.831420.0048888.34
36232006.07.12 16:56close18102.001.83190.00001.8308-2.0048886.34
36242006.07.12 16:56close18091.001.83190.00001.8302-7.0048879.34
36252006.07.12 16:56sell18131.001.83150.00001.8305
36262006.07.12 16:59sell18142.001.83200.00001.8310
36272006.07.12 17:02sell18154.001.83260.00001.8316
36282006.07.12 17:08sell18168.001.83310.00001.8321
36292006.07.12 17:36sell181716.001.83370.00001.8327
36302006.07.12 19:31t/p181716.001.83270.00001.8327160.0049039.34
36312006.07.12 19:31close18168.001.83270.00001.832132.0049071.34
36322006.07.12 19:31close18154.001.83270.00001.8316-4.0049067.34
36332006.07.12 19:31close18142.001.83270.00001.8310-14.0049053.34
36342006.07.12 19:31close18131.001.83270.00001.8305-12.0049041.34
36352006.07.12 19:31sell18181.001.83230.00001.8313
36362006.07.12 19:46sell18192.001.83290.00001.8319
36372006.07.12 21:15sell18204.001.83360.00001.8326
36382006.07.12 21:53sell18218.001.83410.00001.8331
36392006.07.12 22:56sell182216.001.83470.00001.8337
36402006.07.13 01:57t/p182216.001.83370.00001.8337162.6449203.98
36412006.07.13 01:57close18218.001.83360.00001.833141.3249245.30
36422006.07.13 01:57close18204.001.83360.00001.83260.6649245.96
36432006.07.13 01:57close18192.001.83360.00001.8319-13.6749232.29
36442006.07.13 01:57close18181.001.83360.00001.8313-12.8449219.45
36452006.07.13 13:00buy18231.001.83950.00001.8405
36462006.07.13 13:29buy18242.001.83890.00001.8399
36472006.07.13 13:43t/p18242.001.83990.00001.839920.0049239.45
36482006.07.13 13:43close18231.001.84000.00001.84055.0049244.45
36492006.07.13 13:43buy18251.001.84040.00001.8414
36502006.07.13 14:33t/p18251.001.84140.00001.841410.0049254.45
36512006.07.13 14:33buy18261.001.84190.00001.8429
36522006.07.13 14:44t/p18261.001.84290.00001.842910.0049264.45
36532006.07.13 14:44buy18271.001.84340.00001.8444
36542006.07.13 14:58buy18282.001.84270.00001.8437
36552006.07.13 15:03buy18294.001.84220.00001.8432
36562006.07.13 15:10t/p18294.001.84320.00001.843240.0049304.45
36572006.07.13 15:10close18282.001.84320.00001.843710.0049314.45
36582006.07.13 15:10close18271.001.84320.00001.8444-2.0049312.45
36592006.07.13 15:10buy18301.001.84360.00001.8446
36602006.07.13 15:21t/p18301.001.84460.00001.844610.0049322.45
36612006.07.14 06:45sell18311.001.84120.00001.8402
36622006.07.14 08:08t/p18311.001.84020.00001.840210.0049332.45
36632006.07.16 21:21sell18321.001.83790.00001.8369
36642006.07.17 01:00sell18332.001.83840.00001.8374
36652006.07.17 04:04t/p18332.001.83740.00001.837420.0049352.45
36662006.07.17 04:04close18321.001.83720.00001.83697.0549359.51
36672006.07.17 08:31sell18341.001.83700.00001.8360
36682006.07.17 09:06t/p18341.001.83600.00001.836010.0049369.51
36692006.07.17 09:06sell18351.001.83560.00001.8346
36702006.07.17 09:56t/p18351.001.83460.00001.834610.0049379.51
36712006.07.17 09:56sell18361.001.83410.00001.8331
36722006.07.17 10:00t/p18361.001.83310.00001.833110.0049389.51
36732006.07.17 10:00sell18371.001.83270.00001.8317
36742006.07.17 10:02t/p18371.001.83170.00001.831710.0049399.51
36752006.07.17 10:02sell18381.001.83120.00001.8302
36762006.07.17 10:05t/p18381.001.83020.00001.830210.0049409.51
36772006.07.17 10:05sell18391.001.82980.00001.8288
36782006.07.17 10:12t/p18391.001.82880.00001.828810.0049419.51
36792006.07.17 10:12sell18401.001.82830.00001.8273
36802006.07.17 10:15t/p18401.001.82730.00001.827310.0049429.51
36812006.07.17 10:15sell18411.001.82680.00001.8258
36822006.07.17 10:15sell18422.001.82790.00001.8269
36832006.07.17 10:21t/p18422.001.82690.00001.826920.0049449.51
36842006.07.17 10:21close18411.001.82690.00001.8258-1.0049448.51
36852006.07.17 10:21sell18431.001.82650.00001.8255
36862006.07.17 10:38t/p18431.001.82550.00001.825510.0049458.51
36872006.07.17 10:38sell18441.001.82510.00001.8241
36882006.07.17 10:40t/p18441.001.82410.00001.824110.0049468.51
36892006.07.17 10:40sell18451.001.82360.00001.8226
36902006.07.17 10:41sell18462.001.82430.00001.8233
36912006.07.17 10:52sell18474.001.82480.00001.8238
36922006.07.17 10:59t/p18474.001.82380.00001.823840.0049508.51
36932006.07.17 10:59close18462.001.82380.00001.823310.0049518.51
36942006.07.17 10:59close18451.001.82380.00001.8226-2.0049516.51
36952006.07.17 10:59sell18481.001.82340.00001.8224
36962006.07.17 11:24t/p18481.001.82240.00001.822410.0049526.51
36972006.07.17 11:24sell18491.001.82200.00001.8210
36982006.07.17 11:30t/p18491.001.82100.00001.821010.0049536.51
36992006.07.17 11:30sell18501.001.82060.00001.8196
37002006.07.17 12:15sell18512.001.82140.00001.8204
37012006.07.17 12:29t/p18512.001.82040.00001.820420.0049556.51
37022006.07.17 12:29close18501.001.82040.00001.81962.0049558.51
37032006.07.17 12:29sell18521.001.82000.00001.8190
37042006.07.17 12:35sell18532.001.82050.00001.8195
37052006.07.17 13:15t/p18532.001.81950.00001.819520.0049578.51
37062006.07.17 13:15close18521.001.81940.00001.81906.0049584.51
37072006.07.17 13:15sell18541.001.81900.00001.8180
37082006.07.17 13:17sell18552.001.81960.00001.8186
37092006.07.17 13:25sell18564.001.82010.00001.8191
37102006.07.17 13:25sell18578.001.82070.00001.8197
37112006.07.17 13:28sell185816.001.82130.00001.8203
37122006.07.17 14:34t/p185816.001.82030.00001.8203160.0049744.51
37132006.07.17 14:34close18578.001.82030.00001.819732.0049776.51
37142006.07.17 14:34close18564.001.82030.00001.8191-8.0049768.51
37152006.07.17 14:34close18552.001.82030.00001.8186-14.0049754.51
37162006.07.17 14:34close18541.001.82030.00001.8180-13.0049741.51
37172006.07.17 14:34sell18591.001.81990.00001.8189
37182006.07.17 15:16t/p18591.001.81890.00001.818910.0049751.51
37192006.07.17 15:16sell18601.001.81850.00001.8175
37202006.07.17 15:19sell18612.001.81900.00001.8180
37212006.07.17 15:34sell18624.001.81960.00001.8186
37222006.07.17 15:35sell18638.001.82020.00001.8192
37232006.07.17 15:41sell186416.001.82070.00001.8197
37242006.07.17 16:15t/p186416.001.81970.00001.8197160.0049911.51
37252006.07.17 16:15close18638.001.81960.00001.819248.0049959.51
37262006.07.17 16:15close18624.001.81960.00001.81860.0049959.51
37272006.07.17 16:15close18612.001.81960.00001.8180-12.0049947.51
37282006.07.17 16:15close18601.001.81960.00001.8175-11.0049936.51
37292006.07.18 10:45buy18651.001.82550.00001.8265
37302006.07.18 10:55buy18662.001.82490.00001.8259
37312006.07.18 11:00buy18674.001.82430.00001.8253
37322006.07.18 11:00buy18688.001.82370.00001.8247
37332006.07.18 11:03buy186916.001.82310.00001.8241
37342006.07.18 11:16t/p186916.001.82410.00001.8241160.0050096.51
37352006.07.18 11:16close18688.001.82420.00001.824740.0050136.51
37362006.07.18 11:16close18674.001.82420.00001.8253-4.0050132.51
37372006.07.18 11:16close18662.001.82420.00001.8259-14.0050118.51
37382006.07.18 11:16close18651.001.82420.00001.8265-13.0050105.51
37392006.07.18 11:16buy18701.001.82460.00001.8256
37402006.07.18 11:31buy18712.001.82410.00001.8251
37412006.07.18 11:52t/p18712.001.82510.00001.825120.0050125.51
37422006.07.18 11:52close18701.001.82520.00001.82566.0050131.51
37432006.07.18 11:52buy18721.001.82560.00001.8266
37442006.07.18 12:15t/p18721.001.82660.00001.826610.0050141.51
37452006.07.18 12:15buy18731.001.82710.00001.8281
37462006.07.18 12:24t/p18731.001.82810.00001.828110.0050151.51
37472006.07.18 12:24buy18741.001.82850.00001.8295
37482006.07.18 12:39t/p18741.001.82950.00001.829510.0050161.51
37492006.07.18 12:39buy18751.001.83000.00001.8310
37502006.07.18 12:52buy18762.001.82940.00001.8304
37512006.07.18 13:00buy18774.001.82880.00001.8298
37522006.07.18 13:17t/p18774.001.82980.00001.829840.0050201.51
37532006.07.18 13:17close18762.001.82990.00001.830410.0050211.51
37542006.07.18 13:17close18751.001.82990.00001.8310-1.0050210.51
37552006.07.18 13:17buy18781.001.83030.00001.8313
37562006.07.18 13:20buy18792.001.82980.00001.8308
37572006.07.18 13:41buy18804.001.82920.00001.8302
37582006.07.18 13:42buy18818.001.82840.00001.8294
37592006.07.18 13:58buy188216.001.82780.00001.8288
37602006.07.18 14:06t/p188216.001.82880.00001.8288160.0050370.51
37612006.07.18 14:06close18818.001.82880.00001.829432.0050402.51
37622006.07.18 14:06close18804.001.82880.00001.8302-16.0050386.51
37632006.07.18 14:06close18792.001.82880.00001.8308-20.0050366.51
37642006.07.18 14:06close18781.001.82880.00001.8313-15.0050351.51
37652006.07.18 14:06buy18831.001.82920.00001.8302
37662006.07.18 14:30buy18842.001.82860.00001.8296
37672006.07.18 14:35t/p18842.001.82960.00001.829620.0050371.51
37682006.07.18 14:35close18831.001.82960.00001.83024.0050375.51
37692006.07.18 14:35buy18851.001.83000.00001.8310
37702006.07.18 14:35t/p18851.001.83100.00001.831010.0050385.51
37712006.07.18 14:35buy18861.001.83150.00001.8325
37722006.07.18 14:38buy18872.001.83090.00001.8319
37732006.07.18 14:38buy18884.001.83030.00001.8313
37742006.07.18 14:43buy18898.001.82980.00001.8308
37752006.07.18 15:00buy189016.001.82910.00001.8301
37762006.07.18 15:04t/p189016.001.83010.00001.8301160.0050545.51
37772006.07.18 15:04close18898.001.83010.00001.830824.0050569.51
37782006.07.18 15:04close18884.001.83010.00001.8313-8.0050561.51
37792006.07.18 15:04close18872.001.83010.00001.8319-16.0050545.51
37802006.07.18 15:04close18861.001.83010.00001.8325-14.0050531.51
37812006.07.19 14:30buy18911.001.82750.00001.8285
37822006.07.19 14:30buy18922.001.82700.00001.8280
37832006.07.19 14:30buy18934.001.82630.00001.8273
37842006.07.19 14:30buy18948.001.82580.00001.8268
37852006.07.19 14:30buy189516.001.82520.00001.8262
37862006.07.19 15:35t/p189516.001.82620.00001.8262160.0050691.51
37872006.07.19 15:35close18948.001.82620.00001.826832.0050723.51
37882006.07.19 15:35close18934.001.82620.00001.8273-4.0050719.51
37892006.07.19 15:35close18922.001.82620.00001.8280-16.0050703.51
37902006.07.19 15:35close18911.001.82620.00001.8285-13.0050690.51
37912006.07.19 15:35buy18961.001.82660.00001.8276
37922006.07.19 15:37buy18972.001.82600.00001.8270
37932006.07.19 15:44t/p18972.001.82700.00001.827020.0050710.51
37942006.07.19 15:44close18961.001.82720.00001.82766.0050716.51
37952006.07.19 15:44buy18981.001.82760.00001.8286
37962006.07.19 15:50buy18992.001.82710.00001.8281
37972006.07.19 16:00t/p18992.001.82810.00001.828120.0050736.51
37982006.07.19 16:00close18981.001.82810.00001.82865.0050741.51
37992006.07.19 16:00buy19001.001.82850.00001.8295
38002006.07.19 16:00buy19012.001.82800.00001.8290
38012006.07.19 16:00t/p19012.001.82900.00001.829020.0050761.51
38022006.07.19 16:00close19001.001.82910.00001.82956.0050767.51
38032006.07.19 16:00buy19021.001.82950.00001.8305
38042006.07.19 16:00t/p19021.001.83050.00001.830510.0050777.51
38052006.07.19 16:00buy19031.001.83090.00001.8319
38062006.07.19 16:00t/p19031.001.83190.00001.831910.0050787.51
38072006.07.19 16:00buy19041.001.83240.00001.8334
38082006.07.19 16:00buy19052.001.83190.00001.8329
38092006.07.19 16:00buy19064.001.83120.00001.8322
38102006.07.19 16:01t/p19064.001.83220.00001.832240.0050827.51
38112006.07.19 16:01close19052.001.83220.00001.83296.0050833.51
38122006.07.19 16:01close19041.001.83220.00001.8334-2.0050831.51
38132006.07.19 16:01buy19071.001.83260.00001.8336
38142006.07.19 16:02buy19082.001.83200.00001.8330
38152006.07.19 16:04buy19094.001.83140.00001.8324
38162006.07.19 16:06t/p19094.001.83240.00001.832440.0050871.51
38172006.07.19 16:06close19082.001.83250.00001.833010.0050881.51
38182006.07.19 16:06close19071.001.83250.00001.8336-1.0050880.51
38192006.07.19 16:06buy19101.001.83290.00001.8339
38202006.07.19 16:07t/p19101.001.83390.00001.833910.0050890.51
38212006.07.19 16:07buy19111.001.83430.00001.8353
38222006.07.19 16:08t/p19111.001.83530.00001.835310.0050900.51
38232006.07.19 16:08buy19121.001.83570.00001.8367
38242006.07.19 16:08t/p19121.001.83670.00001.836710.0050910.51
38252006.07.19 16:08buy19131.001.83720.00001.8382
38262006.07.19 16:09buy19142.001.83660.00001.8376
38272006.07.19 16:09t/p19142.001.83760.00001.837620.0050930.51
38282006.07.19 16:09close19131.001.83760.00001.83824.0050934.51
38292006.07.19 16:09buy19151.001.83800.00001.8390
38302006.07.19 16:12buy19162.001.83740.00001.8384
38312006.07.19 16:13buy19174.001.83690.00001.8379
38322006.07.19 16:16buy19188.001.83640.00001.8374
38332006.07.19 16:25t/p19188.001.83740.00001.837480.0051014.51
38342006.07.19 16:25close19174.001.83740.00001.837920.0051034.51
38352006.07.19 16:25close19162.001.83740.00001.83840.0051034.51
38362006.07.19 16:25close19151.001.83740.00001.8390-6.0051028.51
38372006.07.19 16:25buy19191.001.83780.00001.8388
38382006.07.19 16:30t/p19191.001.83880.00001.838810.0051038.51
38392006.07.19 16:30buy19201.001.83920.00001.8402
38402006.07.19 16:36buy19212.001.83860.00001.8396
38412006.07.19 17:04buy19224.001.83800.00001.8390
38422006.07.19 17:04buy19238.001.83730.00001.8383
38432006.07.19 17:05buy192416.001.83670.00001.8377
38442006.07.19 17:14t/p192416.001.83770.00001.8377160.0051198.51
38452006.07.19 17:14close19238.001.83780.00001.838340.0051238.51
38462006.07.19 17:14close19224.001.83780.00001.8390-8.0051230.51
38472006.07.19 17:14close19212.001.83780.00001.8396-16.0051214.51
38482006.07.19 17:14close19201.001.83780.00001.8402-14.0051200.51
38492006.07.19 17:14buy19251.001.83820.00001.8392
38502006.07.19 17:14buy19262.001.83770.00001.8387
38512006.07.19 18:25t/p19262.001.83870.00001.838720.0051220.51
38522006.07.19 18:25close19251.001.83870.00001.83925.0051225.51
38532006.07.19 18:25buy19271.001.83910.00001.8401
38542006.07.19 18:25buy19282.001.83860.00001.8396
38552006.07.19 18:26buy19294.001.83810.00001.8391
38562006.07.19 18:38t/p19294.001.83910.00001.839140.0051265.51
38572006.07.19 18:38close19282.001.83910.00001.839610.0051275.51
38582006.07.19 18:38close19271.001.83910.00001.84010.0051275.51
38592006.07.19 18:38buy19301.001.83950.00001.8405
38602006.07.19 18:55t/p19301.001.84050.00001.840510.0051285.51
38612006.07.19 18:55buy19311.001.84100.00001.8420
38622006.07.19 18:58t/p19311.001.84200.00001.842010.0051295.51
38632006.07.19 18:58buy19321.001.84240.00001.8434
38642006.07.19 19:16buy19332.001.84180.00001.8428
38652006.07.19 19:30t/p19332.001.84280.00001.842820.0051315.51
38662006.07.19 19:30close19321.001.84290.00001.84345.0051320.51
38672006.07.19 19:30buy19341.001.84330.00001.8443
38682006.07.19 19:34buy19352.001.84270.00001.8437
38692006.07.19 20:01t/p19352.001.84370.00001.843720.0051340.51
38702006.07.19 20:01close19341.001.84390.00001.84436.0051346.51
38712006.07.19 20:01buy19361.001.84430.00001.8453
38722006.07.19 20:09buy19372.001.84370.00001.8447
38732006.07.19 20:15buy19384.001.84310.00001.8441
38742006.07.20 00:00buy19398.001.84250.00001.8435
38752006.07.20 03:08t/p19398.001.84350.00001.843580.0051426.51
38762006.07.20 03:08close19384.001.84360.00001.844117.6051444.11
38772006.07.20 03:08close19372.001.84360.00001.8447-3.2051440.91
38782006.07.20 03:08close19361.001.84360.00001.8453-7.6051433.31
38792006.07.20 12:00buy19401.001.84600.00001.8470
38802006.07.20 12:36t/p19401.001.84700.00001.847010.0051443.31
38812006.07.20 12:36buy19411.001.84760.00001.8486
38822006.07.20 12:55t/p19411.001.84860.00001.848610.0051453.31
38832006.07.20 12:55buy19421.001.84900.00001.8500
38842006.07.20 13:36t/p19421.001.85000.00001.850010.0051463.31
38852006.07.20 13:36buy19431.001.85040.00001.8514
38862006.07.20 13:38buy19442.001.84990.00001.8509
38872006.07.20 13:41t/p19442.001.85090.00001.850920.0051483.31
38882006.07.20 13:41close19431.001.85090.00001.85145.0051488.31
38892006.07.20 13:41buy19451.001.85130.00001.8523
38902006.07.20 13:43buy19462.001.85080.00001.8518
38912006.07.20 14:30buy19474.001.85020.00001.8512
38922006.07.20 14:45buy19488.001.84970.00001.8507
38932006.07.20 15:29buy194916.001.84900.00001.8500
38942006.07.20 15:44t/p194916.001.85000.00001.8500160.0051648.31
38952006.07.20 15:44close19488.001.85000.00001.850724.0051672.31
38962006.07.20 15:44close19474.001.85000.00001.8512-8.0051664.31
38972006.07.20 15:44close19462.001.85000.00001.8518-16.0051648.31
38982006.07.20 15:44close19451.001.85000.00001.8523-13.0051635.31
38992006.07.20 15:44buy19501.001.85040.00001.8514
39002006.07.20 15:47buy19512.001.84990.00001.8509
39012006.07.20 15:54buy19524.001.84930.00001.8503
39022006.07.20 16:06t/p19524.001.85030.00001.850340.0051675.31
39032006.07.20 16:06close19512.001.85030.00001.85098.0051683.31
39042006.07.20 16:06close19501.001.85030.00001.8514-1.0051682.31
39052006.07.21 07:45buy19531.001.84900.00001.8500
39062006.07.21 07:53buy19542.001.84840.00001.8494
39072006.07.21 07:57buy19554.001.84790.00001.8489
39082006.07.21 08:33t/p19554.001.84890.00001.848940.0051722.31
39092006.07.21 08:33close19542.001.84900.00001.849412.0051734.31
39102006.07.21 08:33close19531.001.84900.00001.85000.0051734.31
39112006.07.21 08:33buy19561.001.84940.00001.8504
39122006.07.21 08:37t/p19561.001.85040.00001.850410.0051744.31
39132006.07.21 08:37buy19571.001.85080.00001.8518
39142006.07.21 08:38buy19582.001.85020.00001.8512
39152006.07.21 08:56t/p19582.001.85120.00001.851220.0051764.31
39162006.07.21 08:56close19571.001.85120.00001.85184.0051768.31
39172006.07.21 08:56buy19591.001.85160.00001.8526
39182006.07.21 08:59buy19602.001.85100.00001.8520
39192006.07.21 09:14t/p19602.001.85200.00001.852020.0051788.31
39202006.07.21 09:14close19591.001.85200.00001.85264.0051792.31
39212006.07.21 09:14buy19611.001.85240.00001.8534
39222006.07.21 09:15t/p19611.001.85340.00001.853410.0051802.31
39232006.07.21 09:15buy19621.001.85380.00001.8548
39242006.07.21 09:18t/p19621.001.85480.00001.854810.0051812.31
39252006.07.21 09:18buy19631.001.85520.00001.8562
39262006.07.21 09:24buy19642.001.85460.00001.8556
39272006.07.21 09:26buy19654.001.85410.00001.8551
39282006.07.21 09:29buy19668.001.85360.00001.8546
39292006.07.21 09:39t/p19668.001.85460.00001.854680.0051892.31
39302006.07.21 09:39close19654.001.85460.00001.855120.0051912.31
39312006.07.21 09:39close19642.001.85460.00001.85560.0051912.31
39322006.07.21 09:39close19631.001.85460.00001.8562-6.0051906.31
39332006.07.21 09:39buy19671.001.85500.00001.8560
39342006.07.21 09:47buy19682.001.85440.00001.8554
39352006.07.21 10:00buy19694.001.85380.00001.8548
39362006.07.21 10:30t/p19694.001.85480.00001.854840.0051946.31
39372006.07.21 10:30close19682.001.85480.00001.85548.0051954.31
39382006.07.21 10:30close19671.001.85480.00001.8560-2.0051952.31
39392006.07.21 10:45buy19701.001.85370.00001.8547
39402006.07.21 10:50t/p19701.001.85470.00001.854710.0051962.31
39412006.07.21 10:50buy19711.001.85520.00001.8562
39422006.07.21 10:51buy19722.001.85460.00001.8556
39432006.07.21 11:03buy19734.001.85410.00001.8551
39442006.07.21 12:21t/p19734.001.85510.00001.855140.0052002.31
39452006.07.21 12:21close19722.001.85510.00001.855610.0052012.31
39462006.07.21 12:21close19711.001.85510.00001.8562-1.0052011.31
39472006.07.21 12:21buy19741.001.85550.00001.8565
39482006.07.21 12:22t/p19741.001.85650.00001.856510.0052021.31
39492006.07.21 12:22buy19751.001.85690.00001.8579
39502006.07.21 12:24t/p19751.001.85790.00001.857910.0052031.31
39512006.07.21 12:24buy19761.001.85830.00001.8593
39522006.07.21 12:25buy19772.001.85780.00001.8588
39532006.07.21 12:32buy19784.001.85720.00001.8582
39542006.07.21 12:47buy19798.001.85670.00001.8577
39552006.07.21 13:00t/p19798.001.85770.00001.857780.0052111.31
39562006.07.21 13:00close19784.001.85770.00001.858220.0052131.31
39572006.07.21 13:00close19772.001.85770.00001.8588-2.0052129.31
39582006.07.21 13:00close19761.001.85770.00001.8593-6.0052123.31
39592006.07.21 13:00buy19801.001.85810.00001.8591
39602006.07.21 13:00buy19812.001.85750.00001.8585
39612006.07.21 13:22t/p19812.001.85850.00001.858520.0052143.31
39622006.07.21 13:22close19801.001.85850.00001.85914.0052147.31
39632006.07.21 13:22buy19821.001.85890.00001.8599
39642006.07.21 13:24buy19832.001.85820.00001.8592
39652006.07.21 13:37buy19844.001.85770.00001.8587
39662006.07.21 13:39buy19858.001.85720.00001.8582
39672006.07.21 13:40buy198616.001.85660.00001.8576
39682006.07.21 14:20t/p198616.001.85760.00001.8576160.0052307.31
39692006.07.21 14:20close19858.001.85770.00001.858240.0052347.31
39702006.07.21 14:20close19844.001.85770.00001.85870.0052347.31
39712006.07.21 14:20close19832.001.85770.00001.8592-10.0052337.31
39722006.07.21 14:20close19821.001.85770.00001.8599-12.0052325.31
39732006.07.21 14:20buy19871.001.85810.00001.8591
39742006.07.21 15:38buy19882.001.85750.00001.8585
39752006.07.21 15:39buy19894.001.85690.00001.8579
39762006.07.21 15:55t/p19894.001.85790.00001.857940.0052365.31
39772006.07.21 15:55close19882.001.85800.00001.858510.0052375.31
39782006.07.21 15:55close19871.001.85800.00001.8591-1.0052374.31
39792006.07.24 06:04sell19901.001.85400.00001.8530
39802006.07.24 06:48sell19912.001.85450.00001.8535
39812006.07.24 07:33t/p19912.001.85350.00001.853520.0052394.31
39822006.07.24 07:33close19901.001.85350.00001.85305.0052399.31
39832006.07.24 07:33sell19921.001.85310.00001.8521
39842006.07.24 07:34t/p19921.001.85210.00001.852110.0052409.31
39852006.07.24 07:34sell19931.001.85170.00001.8507
39862006.07.24 07:59sell19942.001.85220.00001.8512
39872006.07.24 08:09sell19954.001.85280.00001.8518
39882006.07.24 09:15t/p19954.001.85180.00001.851840.0052449.31
39892006.07.24 09:15close19942.001.85170.00001.851210.0052459.31
39902006.07.24 09:15close19931.001.85170.00001.85070.0052459.31
39912006.07.25 15:30sell19961.001.85060.00001.8496
39922006.07.25 15:43sell19972.001.85120.00001.8502
39932006.07.25 15:54sell19984.001.85170.00001.8507
39942006.07.25 15:56sell19998.001.85220.00001.8512
39952006.07.25 16:00t/p19998.001.85120.00001.851280.0052539.31
39962006.07.25 16:00close19984.001.85110.00001.850724.0052563.31
39972006.07.25 16:00close19972.001.85110.00001.85022.0052565.31
39982006.07.25 16:00close19961.001.85110.00001.8496-5.0052560.31
39992006.07.25 16:00sell20001.001.85070.00001.8497
40002006.07.25 16:06t/p20001.001.84970.00001.849710.0052570.31
40012006.07.25 16:06sell20011.001.84920.00001.8482
40022006.07.25 16:10t/p20011.001.84820.00001.848210.0052580.31
40032006.07.25 16:10sell20021.001.84770.00001.8467
40042006.07.25 16:21t/p20021.001.84670.00001.846710.0052590.31
40052006.07.25 16:21sell20031.001.84630.00001.8453
40062006.07.25 16:59sell20042.001.84690.00001.8459
40072006.07.25 17:08t/p20042.001.84590.00001.845920.0052610.31
40082006.07.25 17:08close20031.001.84590.00001.84534.0052614.31
40092006.07.25 17:08sell20051.001.84550.00001.8445
40102006.07.25 17:10t/p20051.001.84450.00001.844510.0052624.31
40112006.07.25 17:10sell20061.001.84410.00001.8431
40122006.07.25 17:14t/p20061.001.84310.00001.843110.0052634.31
40132006.07.25 17:14sell20071.001.84270.00001.8417
40142006.07.25 17:17sell20082.001.84330.00001.8423
40152006.07.25 17:19t/p20082.001.84230.00001.842320.0052654.31
40162006.07.25 17:19close20071.001.84230.00001.84174.0052658.31
40172006.07.25 17:19sell20091.001.84190.00001.8409
40182006.07.25 17:25sell20102.001.84250.00001.8415
40192006.07.25 17:26t/p20102.001.84150.00001.841520.0052678.31
40202006.07.25 17:26close20091.001.84120.00001.84097.0052685.31
40212006.07.25 17:26sell20111.001.84080.00001.8398
40222006.07.25 17:27sell20122.001.84140.00001.8404
40232006.07.25 17:27t/p20122.001.84040.00001.840420.0052705.31
40242006.07.25 17:27close20111.001.84040.00001.83984.0052709.31
40252006.07.25 17:27sell20131.001.84000.00001.8390
40262006.07.25 17:28sell20142.001.84070.00001.8397
40272006.07.25 17:29sell20154.001.84130.00001.8403
40282006.07.25 18:02t/p20154.001.84030.00001.840340.0052749.31
40292006.07.25 18:02close20142.001.84030.00001.83978.0052757.31
40302006.07.25 18:02close20131.001.84030.00001.8390-3.0052754.31
40312006.07.25 18:02sell20161.001.83990.00001.8389
40322006.07.25 18:19t/p20161.001.83890.00001.838910.0052764.31
40332006.07.25 18:19sell20171.001.83850.00001.8375
40342006.07.25 18:21sell20182.001.83910.00001.8381
40352006.07.25 18:23sell20194.001.83970.00001.8387
40362006.07.25 18:31sell20208.001.84020.00001.8392
40372006.07.25 18:46sell202116.001.84070.00001.8397
40382006.07.25 19:43t/p202116.001.83970.00001.8397160.0052924.31
40392006.07.25 19:43close20208.001.83960.00001.839248.0052972.31
40402006.07.25 19:43close20194.001.83960.00001.83874.0052976.31
40412006.07.25 19:43close20182.001.83960.00001.8381-10.0052966.31
40422006.07.25 19:43close20171.001.83960.00001.8375-11.0052955.31
40432006.07.25 19:43sell20221.001.83920.00001.8382
40442006.07.25 20:32sell20232.001.83980.00001.8388
40452006.07.25 23:59sell20244.001.84080.00001.8398
40462006.07.26 03:42sell20258.001.84130.00001.8403
40472006.07.26 07:04sell202616.001.84200.00001.8410
40482006.07.26 08:13t/p202616.001.84100.00001.8410160.0053115.31
40492006.07.26 08:13close20258.001.84080.00001.840340.0053155.31
40502006.07.26 08:13close20244.001.84080.00001.83980.2253155.53
40512006.07.26 08:13close20232.001.84080.00001.8388-19.8953135.64
40522006.07.26 08:13close20221.001.84080.00001.8382-15.9553119.69
40532006.07.26 15:00buy20271.001.84290.00001.8439
40542006.07.26 15:02buy20282.001.84230.00001.8433
40552006.07.26 15:16t/p20282.001.84330.00001.843320.0053139.69
40562006.07.26 15:16close20271.001.84330.00001.84394.0053143.69
40572006.07.26 15:16buy20291.001.84370.00001.8447
40582006.07.26 15:29buy20302.001.84310.00001.8441
40592006.07.26 16:07t/p20302.001.84410.00001.844120.0053163.69
40602006.07.26 16:07close20291.001.84420.00001.84475.0053168.69
40612006.07.26 16:15buy20311.001.84590.00001.8469
40622006.07.26 16:32t/p20311.001.84690.00001.846910.0053178.69
40632006.07.26 16:32buy20321.001.84730.00001.8483
40642006.07.26 16:43buy20332.001.84670.00001.8477
40652006.07.26 17:29buy20344.001.84600.00001.8470
40662006.07.26 17:58t/p20344.001.84700.00001.847040.0053218.69
40672006.07.26 17:58close20332.001.84700.00001.84776.0053224.69
40682006.07.26 17:58close20321.001.84700.00001.8483-3.0053221.69
40692006.07.26 17:58buy20351.001.84740.00001.8484
40702006.07.26 18:05t/p20351.001.84840.00001.848410.0053231.69
40712006.07.26 18:05buy20361.001.84890.00001.8499
40722006.07.26 18:06buy20372.001.84830.00001.8493
40732006.07.26 18:10buy20384.001.84780.00001.8488
40742006.07.26 18:33t/p20384.001.84880.00001.848840.0053271.69
40752006.07.26 18:33close20372.001.84890.00001.849312.0053283.69
40762006.07.26 18:33close20361.001.84890.00001.84990.0053283.69
40772006.07.26 18:33buy20391.001.84930.00001.8503
40782006.07.26 18:34buy20402.001.84870.00001.8497
40792006.07.26 18:51t/p20402.001.84970.00001.849720.0053303.69
40802006.07.26 18:51close20391.001.84980.00001.85035.0053308.69
40812006.07.26 18:51buy20411.001.85020.00001.8512
40822006.07.26 19:31buy20422.001.84960.00001.8506
40832006.07.26 19:40t/p20422.001.85060.00001.850620.0053328.69
40842006.07.26 19:40close20411.001.85070.00001.85125.0053333.69
40852006.07.26 19:40buy20431.001.85110.00001.8521
40862006.07.26 19:41buy20442.001.85050.00001.8515
40872006.07.26 20:01t/p20442.001.85150.00001.851520.0053353.69
40882006.07.26 20:01close20431.001.85170.00001.85216.0053359.69
40892006.07.26 20:01buy20451.001.85210.00001.8531
40902006.07.26 20:02buy20462.001.85150.00001.8525
40912006.07.26 20:21t/p20462.001.85250.00001.852520.0053379.69
40922006.07.26 20:21close20451.001.85250.00001.85314.0053383.69
40932006.07.26 20:21buy20471.001.85290.00001.8539
40942006.07.26 20:23t/p20471.001.85390.00001.853910.0053393.69
40952006.07.26 20:23buy20481.001.85440.00001.8554
40962006.07.26 20:29buy20492.001.85380.00001.8548
40972006.07.26 21:02buy20504.001.85320.00001.8542
40982006.07.26 21:03buy20518.001.85260.00001.8536
40992006.07.26 21:53t/p20518.001.85360.00001.853680.0053473.69
41002006.07.26 21:53close20504.001.85380.00001.854224.0053497.69
41012006.07.26 21:53close20492.001.85380.00001.85480.0053497.69
41022006.07.26 21:53close20481.001.85380.00001.8554-6.0053491.69
41032006.07.26 21:53buy20521.001.85420.00001.8552
41042006.07.26 21:57buy20532.001.85370.00001.8547
41052006.07.26 23:00t/p20532.001.85470.00001.854720.0053511.69
41062006.07.26 23:00close20521.001.85470.00001.85525.0053516.69
41072006.07.26 23:00buy20541.001.85510.00001.8561
41082006.07.26 23:00buy20552.001.85450.00001.8555
41092006.07.26 23:13buy20564.001.85390.00001.8549
41102006.07.27 05:00buy20578.001.85340.00001.8544
41112006.07.27 06:23t/p20578.001.85440.00001.854480.0053596.69
41122006.07.27 06:23close20564.001.85440.00001.854917.6053614.29
41132006.07.27 06:23close20552.001.85440.00001.8555-3.2053611.09
41142006.07.27 06:23close20541.001.85440.00001.8561-7.6053603.49
41152006.07.27 08:45buy20581.001.85740.00001.8584
41162006.07.27 08:49buy20592.001.85680.00001.8578
41172006.07.27 09:00t/p20592.001.85780.00001.857820.0053623.49
41182006.07.27 09:00close20581.001.85790.00001.85845.0053628.49
41192006.07.27 09:00buy20601.001.85830.00001.8593
41202006.07.27 09:02buy20612.001.85780.00001.8588
41212006.07.27 09:10t/p20612.001.85880.00001.858820.0053648.49
41222006.07.27 09:10close20601.001.85880.00001.85935.0053653.49
41232006.07.27 09:10buy20621.001.85920.00001.8602
41242006.07.27 09:14buy20632.001.85870.00001.8597
41252006.07.27 09:22buy20644.001.85820.00001.8592
41262006.07.27 10:23t/p20644.001.85920.00001.859240.0053693.49
41272006.07.27 10:23close20632.001.85920.00001.859710.0053703.49
41282006.07.27 10:23close20621.001.85920.00001.86020.0053703.49
41292006.07.27 10:23buy20651.001.85960.00001.8606
41302006.07.27 10:32t/p20651.001.86060.00001.860610.0053713.49
41312006.07.27 10:32buy20661.001.86110.00001.8621
41322006.07.27 10:35buy20672.001.86050.00001.8615
41332006.07.27 10:38buy20684.001.86000.00001.8610
41342006.07.27 11:03buy20698.001.85950.00001.8605
41352006.07.27 11:15t/p20698.001.86050.00001.860580.0053793.49
41362006.07.27 11:15close20684.001.86050.00001.861020.0053813.49
41372006.07.27 11:15close20672.001.86050.00001.86150.0053813.49
41382006.07.27 11:15close20661.001.86050.00001.8621-6.0053807.49
41392006.07.27 11:15buy20701.001.86090.00001.8619
41402006.07.27 11:21t/p20701.001.86190.00001.861910.0053817.49
41412006.07.27 11:21buy20711.001.86230.00001.8633
41422006.07.27 11:26buy20722.001.86170.00001.8627
41432006.07.27 11:41buy20734.001.86100.00001.8620
41442006.07.27 11:48buy20748.001.86040.00001.8614
41452006.07.27 12:22t/p20748.001.86140.00001.861480.0053897.49
41462006.07.27 12:22close20734.001.86150.00001.862020.0053917.49
41472006.07.27 12:22close20722.001.86150.00001.8627-4.0053913.49
41482006.07.27 12:22close20711.001.86150.00001.8633-8.0053905.49
41492006.07.27 12:22buy20751.001.86190.00001.8629
41502006.07.27 12:49t/p20751.001.86290.00001.862910.0053915.49
41512006.07.27 12:49buy20761.001.86340.00001.8644
41522006.07.27 12:56buy20772.001.86290.00001.8639
41532006.07.27 13:59buy20784.001.86230.00001.8633
41542006.07.27 14:07buy20798.001.86170.00001.8627
41552006.07.27 14:22buy208016.001.86110.00001.8621
41562006.07.27 15:04t/p208016.001.86210.00001.8621160.0054075.49
41572006.07.27 15:04close20798.001.86210.00001.862732.0054107.49
41582006.07.27 15:04close20784.001.86210.00001.8633-8.0054099.49
41592006.07.27 15:04close20772.001.86210.00001.8639-16.0054083.49
41602006.07.27 15:04close20761.001.86210.00001.8644-13.0054070.49
41612006.07.27 18:46sell20811.001.86210.00001.8611
41622006.07.27 19:08t/p20811.001.86110.00001.861110.0054080.49
41632006.07.27 19:08sell20821.001.86060.00001.8596
41642006.07.27 19:35sell20832.001.86130.00001.8603
41652006.07.27 19:37sell20844.001.86190.00001.8609
41662006.07.27 19:57t/p20844.001.86090.00001.860940.0054120.49
41672006.07.27 19:57close20832.001.86090.00001.86038.0054128.49
41682006.07.27 19:57close20821.001.86090.00001.8596-3.0054125.49
41692006.07.27 20:30sell20851.001.85580.00001.8548
41702006.07.27 20:37sell20862.001.85640.00001.8554
41712006.07.27 21:00sell20874.001.85710.00001.8561
41722006.07.27 21:30sell20888.001.85770.00001.8567
41732006.07.27 22:32sell208916.001.85830.00001.8573
41742006.07.27 23:59t/p208916.001.85730.00001.8573160.0054285.49
41752006.07.27 23:59close20888.001.85670.00001.856780.0054365.49
41762006.07.27 23:59close20874.001.85670.00001.856116.0054381.49
41772006.07.27 23:59close20862.001.85670.00001.8554-6.0054375.49
41782006.07.27 23:59close20851.001.85670.00001.8548-9.0054366.49
41792006.07.27 23:59sell20901.001.85630.00001.8553
41802006.07.28 00:00sell20912.001.85800.00001.8570
41812006.07.28 01:33t/p20912.001.85700.00001.857020.0054386.49
41822006.07.28 01:33close20901.001.85700.00001.8553-6.9554379.55
41832006.07.28 13:15buy20921.001.85710.00001.8581
41842006.07.28 13:35buy20932.001.85650.00001.8575
41852006.07.28 13:36buy20944.001.85600.00001.8570
41862006.07.28 14:02buy20958.001.85530.00001.8563
41872006.07.28 14:30t/p20958.001.85630.00001.856380.0054459.55
41882006.07.28 14:30close20944.001.85640.00001.857016.0054475.55
41892006.07.28 14:30close20932.001.85640.00001.8575-2.0054473.55
41902006.07.28 14:30close20921.001.85640.00001.8581-7.0054466.55
41912006.07.28 14:45buy20961.001.86420.00001.8652
41922006.07.28 14:45buy20972.001.86370.00001.8647
41932006.07.28 14:49t/p20972.001.86470.00001.864720.0054486.55
41942006.07.28 14:49close20961.001.86480.00001.86526.0054492.55
41952006.07.28 14:49buy20981.001.86520.00001.8662
41962006.07.28 14:50buy20992.001.86460.00001.8656
41972006.07.28 14:52buy21004.001.86400.00001.8650
41982006.07.28 15:04t/p21004.001.86500.00001.865040.0054532.55
41992006.07.28 15:04close20992.001.86510.00001.865610.0054542.55
42002006.07.28 15:04close20981.001.86510.00001.8662-1.0054541.55
42012006.07.28 15:04buy21011.001.86550.00001.8665
42022006.07.28 15:04buy21022.001.86490.00001.8659
42032006.07.28 15:09t/p21022.001.86590.00001.865920.0054561.55
42042006.07.28 15:09close21011.001.86600.00001.86655.0054566.55
42052006.07.28 15:09buy21031.001.86640.00001.8674
42062006.07.28 15:13buy21042.001.86560.00001.8666
42072006.07.28 15:20buy21054.001.86510.00001.8661
42082006.07.28 15:23buy21068.001.86440.00001.8654
42092006.07.28 15:24buy210716.001.86380.00001.8648
42102006.07.28 15:29t/p210716.001.86480.00001.8648160.0054726.55
42112006.07.28 15:29close21068.001.86480.00001.865432.0054758.55
42122006.07.28 15:29close21054.001.86480.00001.8661-12.0054746.55
42132006.07.28 15:29close21042.001.86480.00001.8666-16.0054730.55
42142006.07.28 15:29close21031.001.86480.00001.8674-16.0054714.55
42152006.07.28 15:29buy21081.001.86520.00001.8662
42162006.07.28 15:31buy21092.001.86460.00001.8656
42172006.07.28 15:57buy21104.001.86390.00001.8649
42182006.07.28 16:10t/p21104.001.86490.00001.864940.0054754.55
42192006.07.28 16:10close21092.001.86490.00001.86566.0054760.55
42202006.07.28 16:10close21081.001.86490.00001.8662-3.0054757.55
42212006.07.28 16:10buy21111.001.86530.00001.8663
42222006.07.28 17:09buy21122.001.86460.00001.8656
42232006.07.28 17:28t/p21122.001.86560.00001.865620.0054777.55
42242006.07.28 17:28close21111.001.86580.00001.86635.0054782.55
42252006.07.28 18:00buy21131.001.86470.00001.8657
42262006.07.28 18:32buy21142.001.86420.00001.8652
42272006.07.28 18:33buy21154.001.86370.00001.8647
42282006.07.28 18:48t/p21154.001.86470.00001.864740.0054822.55
42292006.07.28 18:48close21142.001.86470.00001.865210.0054832.55
42302006.07.28 18:48close21131.001.86470.00001.86570.0054832.55
42312006.07.28 18:48buy21161.001.86510.00001.8661
42322006.07.28 18:52buy21172.001.86460.00001.8656
42332006.07.28 19:06buy21184.001.86400.00001.8650
42342006.07.28 19:42t/p21184.001.86500.00001.865040.0054872.55
42352006.07.28 19:42close21172.001.86510.00001.865610.0054882.55
42362006.07.28 19:42close21161.001.86510.00001.86610.0054882.55
42372006.07.28 19:42buy21191.001.86550.00001.8665
42382006.07.28 19:48buy21202.001.86490.00001.8659
42392006.07.28 20:20buy21214.001.86440.00001.8654
42402006.07.28 21:05buy21228.001.86380.00001.8648
42412006.07.28 21:52buy212316.001.86310.00001.8641
42422006.07.30 14:52t/p212316.001.86410.00001.8641160.0055042.55
42432006.07.30 14:52close21228.001.86410.00001.864824.0055066.55
42442006.07.30 14:52close21214.001.86410.00001.8654-12.0055054.55
42452006.07.30 14:52close21202.001.86410.00001.8659-16.0055038.55
42462006.07.30 14:52close21191.001.86410.00001.8665-14.0055024.55
42472006.07.30 14:52buy21241.001.86450.00001.8655
42482006.07.30 21:49buy21252.001.86400.00001.8650
42492006.07.31 00:00buy21264.001.86290.00001.8639
42502006.07.31 00:37buy21278.001.86230.00001.8633
42512006.07.31 01:57t/p21278.001.86330.00001.863380.0055104.55
42522006.07.31 01:57close21264.001.86360.00001.863928.0055132.55
42532006.07.31 01:57close21252.001.86360.00001.8650-8.4055124.15
42542006.07.31 01:57close21241.001.86360.00001.8655-9.2055114.95
42552006.08.01 16:30buy21281.001.86560.00001.8666
42562006.08.01 16:39t/p21281.001.86660.00001.866610.0055124.95
42572006.08.01 16:39buy21291.001.86710.00001.8681
42582006.08.01 16:45buy21302.001.86660.00001.8676
42592006.08.01 17:16t/p21302.001.86760.00001.867620.0055144.95
42602006.08.01 17:16close21291.001.86770.00001.86816.0055150.95
42612006.08.01 17:16buy21311.001.86810.00001.8691
42622006.08.01 17:22t/p21311.001.86910.00001.869110.0055160.95
42632006.08.01 17:22buy21321.001.86950.00001.8705
42642006.08.01 17:27buy21332.001.86880.00001.8698
42652006.08.01 17:42t/p21332.001.86980.00001.869820.0055180.95
42662006.08.01 17:42close21321.001.86990.00001.87054.0055184.95
42672006.08.01 17:42buy21341.001.87030.00001.8713
42682006.08.01 17:43buy21352.001.86970.00001.8707
42692006.08.01 17:56t/p21352.001.87070.00001.870720.0055204.95
42702006.08.01 17:56close21341.001.87080.00001.87135.0055209.95
42712006.08.01 17:56buy21361.001.87120.00001.8722
42722006.08.01 18:07t/p21361.001.87220.00001.872210.0055219.95
42732006.08.01 18:07buy21371.001.87260.00001.8736
42742006.08.01 18:12t/p21371.001.87360.00001.873610.0055229.95
42752006.08.01 18:12buy21381.001.87400.00001.8750
42762006.08.01 18:16t/p21381.001.87500.00001.875010.0055239.95
42772006.08.01 18:16buy21391.001.87550.00001.8765
42782006.08.01 18:18buy21402.001.87490.00001.8759
42792006.08.01 18:18buy21414.001.87430.00001.8753
42802006.08.01 18:32buy21428.001.87380.00001.8748
42812006.08.01 18:57t/p21428.001.87480.00001.874880.0055319.95
42822006.08.01 18:57close21414.001.87500.00001.875328.0055347.95
42832006.08.01 18:57close21402.001.87500.00001.87592.0055349.95
42842006.08.01 18:57close21391.001.87500.00001.8765-5.0055344.95
42852006.08.01 18:57buy21431.001.87540.00001.8764
42862006.08.01 19:46buy21442.001.87480.00001.8758
42872006.08.01 20:28t/p21442.001.87580.00001.875820.0055364.95
42882006.08.01 20:28close21431.001.87590.00001.87645.0055369.95
42892006.08.01 20:28buy21451.001.87630.00001.8773
42902006.08.02 00:16buy21462.001.87580.00001.8768
42912006.08.02 01:54t/p21462.001.87680.00001.876820.0055389.95
42922006.08.02 01:54close21451.001.87690.00001.87735.8055395.75
42932006.08.03 10:15sell21471.001.87360.00001.8726
42942006.08.03 10:44t/p21471.001.87260.00001.872610.0055405.75
42952006.08.03 10:45sell21481.001.87180.00001.8708
42962006.08.03 10:45sell21492.001.87230.00001.8713
42972006.08.03 11:52t/p21492.001.87130.00001.871320.0055425.75
42982006.08.03 11:52close21481.001.87130.00001.87085.0055430.75
42992006.08.03 11:52buy21501.001.87130.00001.8723
43002006.08.03 11:52buy21512.001.87070.00001.8717
43012006.08.03 12:28t/p21512.001.87170.00001.871720.0055450.75
43022006.08.03 12:28close21501.001.87190.00001.87236.0055456.75
43032006.08.03 12:28buy21521.001.87230.00001.8733
43042006.08.03 12:30buy21532.001.87170.00001.8727
43052006.08.03 12:59t/p21532.001.87270.00001.872720.0055476.75
43062006.08.03 12:59close21521.001.87280.00001.87335.0055481.75
43072006.08.03 12:59buy21541.001.87320.00001.8742
43082006.08.03 13:00buy21552.001.87260.00001.8736
43092006.08.03 13:00t/p21552.001.87360.00001.873620.0055501.75
43102006.08.03 13:00close21541.001.87370.00001.87425.0055506.75
43112006.08.03 13:00buy21561.001.87410.00001.8751
43122006.08.03 13:00t/p21561.001.87510.00001.875110.0055516.75
43132006.08.03 13:00buy21571.001.87560.00001.8766
43142006.08.03 13:00t/p21571.001.87660.00001.876610.0055526.75
43152006.08.03 13:00buy21581.001.87700.00001.8780
43162006.08.03 13:00t/p21581.001.87800.00001.878010.0055536.75
43172006.08.03 13:00buy21591.001.87840.00001.8794
43182006.08.03 13:00t/p21591.001.87940.00001.879410.0055546.75
43192006.08.03 13:00buy21601.001.88000.00001.8810
43202006.08.03 13:00buy21612.001.87940.00001.8804
43212006.08.03 13:00t/p21612.001.88040.00001.880420.0055566.75
43222006.08.03 13:00close21601.001.88040.00001.88104.0055570.75
43232006.08.03 13:00buy21621.001.88080.00001.8818
43242006.08.03 13:00t/p21621.001.88180.00001.881810.0055580.75
43252006.08.03 13:00buy21631.001.88230.00001.8833
43262006.08.03 13:00buy21642.001.88160.00001.8826
43272006.08.03 13:00buy21654.001.88100.00001.8820
43282006.08.03 13:00buy21668.001.88030.00001.8813
43292006.08.03 13:00buy216716.001.87950.00001.8805
43302006.08.03 13:00t/p21654.001.88200.00001.882040.0055620.75
43312006.08.03 13:00t/p21668.001.88130.00001.881380.0055700.75
43322006.08.03 13:00t/p216716.001.88050.00001.8805160.0055860.75
43332006.08.03 13:00close21642.001.88230.00001.882614.0055874.75
43342006.08.03 13:00close21631.001.88230.00001.88330.0055874.75
43352006.08.03 13:00buy21681.001.88270.00001.8837
43362006.08.03 13:01buy21692.001.88180.00001.8828
43372006.08.03 13:02buy21704.001.88120.00001.8822
43382006.08.03 13:03t/p21704.001.88220.00001.882240.0055914.75
43392006.08.03 13:03close21692.001.88230.00001.882810.0055924.75
43402006.08.03 13:03close21681.001.88230.00001.8837-4.0055920.75
43412006.08.03 13:03buy21711.001.88270.00001.8837
43422006.08.03 13:03buy21722.001.88220.00001.8832
43432006.08.03 13:04buy21734.001.88170.00001.8827
43442006.08.03 13:04t/p21734.001.88270.00001.882740.0055960.75
43452006.08.03 13:04close21722.001.88270.00001.883210.0055970.75
43462006.08.03 13:04close21711.001.88270.00001.88370.0055970.75
43472006.08.03 13:04buy21741.001.88310.00001.8841
43482006.08.03 13:05buy21752.001.88250.00001.8835
43492006.08.03 13:05t/p21752.001.88350.00001.883520.0055990.75
43502006.08.03 13:05close21741.001.88350.00001.88414.0055994.75
43512006.08.03 13:05buy21761.001.88390.00001.8849
43522006.08.03 13:06t/p21761.001.88490.00001.884910.0056004.75
43532006.08.03 13:06buy21771.001.88530.00001.8863
43542006.08.03 13:08t/p21771.001.88630.00001.886310.0056014.75
43552006.08.03 13:08buy21781.001.88670.00001.8877
43562006.08.03 13:09buy21792.001.88620.00001.8872
43572006.08.03 13:14buy21804.001.88550.00001.8865
43582006.08.03 13:15buy21818.001.88490.00001.8859
43592006.08.03 13:18t/p21818.001.88590.00001.885980.0056094.75
43602006.08.03 13:18close21804.001.88610.00001.886524.0056118.75
43612006.08.03 13:18close21792.001.88610.00001.8872-2.0056116.75
43622006.08.03 13:18close21781.001.88610.00001.8877-6.0056110.75
43632006.08.03 13:18buy21821.001.88650.00001.8875
43642006.08.03 13:24buy21832.001.88600.00001.8870
43652006.08.03 13:26buy21844.001.88540.00001.8864
43662006.08.03 13:47buy21858.001.88480.00001.8858
43672006.08.03 14:02t/p21858.001.88580.00001.885880.0056190.75
43682006.08.03 14:02close21844.001.88590.00001.886420.0056210.75
43692006.08.03 14:02close21832.001.88590.00001.8870-2.0056208.75
43702006.08.03 14:02close21821.001.88590.00001.8875-6.0056202.75
43712006.08.03 14:02buy21861.001.88630.00001.8873
43722006.08.03 14:11buy21872.001.88570.00001.8867
43732006.08.03 14:14buy21884.001.88510.00001.8861
43742006.08.03 14:25t/p21884.001.88610.00001.886140.0056242.75
43752006.08.03 14:25close21872.001.88610.00001.88678.0056250.75
43762006.08.03 14:25close21861.001.88610.00001.8873-2.0056248.75
43772006.08.03 14:25buy21891.001.88650.00001.8875
43782006.08.03 14:30t/p21891.001.88750.00001.887510.0056258.75
43792006.08.03 14:30buy21901.001.88800.00001.8890
43802006.08.03 14:31t/p21901.001.88900.00001.889010.0056268.75
43812006.08.03 14:31buy21911.001.88940.00001.8904
43822006.08.03 14:31buy21922.001.88880.00001.8898
43832006.08.03 14:37t/p21922.001.88980.00001.889820.0056288.75
43842006.08.03 14:37close21911.001.88990.00001.89045.0056293.75
43852006.08.03 14:37buy21931.001.89030.00001.8913
43862006.08.03 14:38buy21942.001.88970.00001.8907
43872006.08.03 14:41t/p21942.001.89070.00001.890720.0056313.75
43882006.08.03 14:41close21931.001.89070.00001.89134.0056317.75
43892006.08.03 14:41buy21951.001.89110.00001.8921
43902006.08.03 14:47buy21962.001.89050.00001.8915
43912006.08.03 14:53buy21974.001.89000.00001.8910
43922006.08.03 14:55buy21988.001.88940.00001.8904
43932006.08.03 15:05t/p21988.001.89040.00001.890480.0056397.75
43942006.08.03 15:05close21974.001.89050.00001.891020.0056417.75
43952006.08.03 15:05close21962.001.89050.00001.89150.0056417.75
43962006.08.03 15:05close21951.001.89050.00001.8921-6.0056411.75
43972006.08.03 15:05buy21991.001.89090.00001.8919
43982006.08.03 15:09buy22002.001.89040.00001.8914
43992006.08.03 15:11buy22014.001.88980.00001.8908
44002006.08.03 15:11buy22028.001.88920.00001.8902
44012006.08.03 15:12buy220316.001.88860.00001.8896
44022006.08.03 15:14t/p220316.001.88960.00001.8896160.0056571.75
44032006.08.03 15:14close22028.001.88960.00001.890232.0056603.75
44042006.08.03 15:14close22014.001.88960.00001.8908-8.0056595.75
44052006.08.03 15:14close22002.001.88960.00001.8914-16.0056579.75
44062006.08.03 15:14close21991.001.88960.00001.8919-13.0056566.75
44072006.08.03 15:14buy22041.001.89000.00001.8910
44082006.08.03 15:26buy22052.001.88940.00001.8904
44092006.08.03 15:27buy22064.001.88890.00001.8899
44102006.08.03 15:32buy22078.001.88830.00001.8893
44112006.08.03 15:54buy220816.001.88770.00001.8887
44122006.08.03 16:00t/p220816.001.88870.00001.8887160.0056726.75
44132006.08.03 16:00close22078.001.88870.00001.889332.0056758.75
44142006.08.03 16:00close22064.001.88870.00001.8899-8.0056750.75
44152006.08.03 16:00close22052.001.88870.00001.8904-14.0056736.75
44162006.08.03 16:00close22041.001.88870.00001.8910-13.0056723.75
44172006.08.03 16:00buy22091.001.88910.00001.8901
44182006.08.03 16:00buy22102.001.88820.00001.8892
44192006.08.03 16:10buy22114.001.88760.00001.8886
44202006.08.03 16:11buy22128.001.88690.00001.8879
44212006.08.03 16:30t/p22128.001.88790.00001.887980.0056803.75
44222006.08.03 16:30close22114.001.88800.00001.888616.0056819.75
44232006.08.03 16:30close22102.001.88800.00001.8892-4.0056815.75
44242006.08.03 16:30close22091.001.88800.00001.8901-11.0056804.75
44252006.08.03 16:30buy22131.001.88840.00001.8894
44262006.08.03 16:36t/p22131.001.88940.00001.889410.0056814.75
44272006.08.03 16:36buy22141.001.88980.00001.8908
44282006.08.03 16:51buy22152.001.88910.00001.8901
44292006.08.03 16:53t/p22152.001.89010.00001.890120.0056834.75
44302006.08.03 16:53close22141.001.89010.00001.89083.0056837.75
44312006.08.03 16:53buy22161.001.89050.00001.8915
44322006.08.03 16:54buy22172.001.88990.00001.8909
44332006.08.03 16:55buy22184.001.88930.00001.8903
44342006.08.03 16:55buy22198.001.88860.00001.8896
44352006.08.03 16:55buy222016.001.88810.00001.8891
44362006.08.03 20:43t/p222016.001.88910.00001.8891160.0056997.75
44372006.08.03 20:43close22198.001.88910.00001.889640.0157037.76
44382006.08.03 20:43close22184.001.88910.00001.8903-8.0057029.76
44392006.08.03 20:43close22172.001.88910.00001.8909-16.0057013.76
44402006.08.03 20:43close22161.001.88910.00001.8915-14.0056999.76
44412006.08.04 12:00buy22211.001.89130.00001.8923
44422006.08.04 12:56buy22222.001.89080.00001.8918
44432006.08.04 12:57buy22234.001.89030.00001.8913
44442006.08.04 13:25t/p22234.001.89130.00001.891340.0057039.76
44452006.08.04 13:25close22222.001.89130.00001.891810.0057049.76
44462006.08.04 13:25close22211.001.89130.00001.89230.0057049.76
44472006.08.04 13:25buy22241.001.89170.00001.8927
44482006.08.04 13:37buy22252.001.89120.00001.8922
44492006.08.04 14:12t/p22252.001.89220.00001.892220.0057069.76
44502006.08.04 14:12close22241.001.89230.00001.89276.0057075.76
44512006.08.04 14:12buy22261.001.89270.00001.8937
44522006.08.04 14:23buy22272.001.89220.00001.8932
44532006.08.04 14:28t/p22272.001.89320.00001.893220.0057095.76
44542006.08.04 14:28close22261.001.89320.00001.89375.0057100.76
44552006.08.04 14:28buy22281.001.89360.00001.8946
44562006.08.04 14:30t/p22281.001.89460.00001.894610.0057110.76
44572006.08.04 14:30buy22291.001.89510.00001.8961
44582006.08.04 14:30buy22302.001.89450.00001.8955
44592006.08.04 14:30t/p22302.001.89550.00001.895520.0057130.76
44602006.08.04 14:30close22291.001.89560.00001.89615.0057135.76
44612006.08.04 14:30buy22311.001.89600.00001.8970
44622006.08.04 14:30t/p22311.001.89700.00001.897010.0057145.76
44632006.08.04 14:30buy22321.001.89740.00001.8984
44642006.08.04 14:30t/p22321.001.89840.00001.898410.0057155.76
44652006.08.04 14:30buy22331.001.89890.00001.8999
44662006.08.04 14:30buy22342.001.89830.00001.8993
44672006.08.04 14:30buy22354.001.89760.00001.8986
44682006.08.04 14:31t/p22354.001.89860.00001.898640.0057195.76
44692006.08.04 14:31close22342.001.89870.00001.89938.0057203.76
44702006.08.04 14:31close22331.001.89870.00001.8999-2.0057201.76
44712006.08.04 14:31buy22361.001.89910.00001.9001
44722006.08.04 14:31buy22372.001.89850.00001.8995
44732006.08.04 14:31t/p22372.001.89950.00001.899520.0057221.76
44742006.08.04 14:31close22361.001.89950.00001.90014.0057225.76
44752006.08.04 14:31buy22381.001.89990.00001.9009
44762006.08.04 14:32t/p22381.001.90090.00001.900910.0057235.76
44772006.08.04 14:32buy22391.001.90130.00001.9023
44782006.08.04 14:32buy22402.001.90070.00001.9017
44792006.08.04 14:32buy22414.001.90020.00001.9012
44802006.08.04 14:32buy22428.001.89960.00001.9006
44812006.08.04 14:33t/p22428.001.90060.00001.900680.0057315.76
44822006.08.04 14:33close22414.001.90060.00001.901216.0057331.76
44832006.08.04 14:33close22402.001.90060.00001.9017-2.0057329.76
44842006.08.04 14:33close22391.001.90060.00001.9023-7.0057322.76
44852006.08.04 14:33buy22431.001.90100.00001.9020
44862006.08.04 14:33buy22442.001.90050.00001.9015
44872006.08.04 14:33buy22454.001.89990.00001.9009
44882006.08.04 14:33buy22468.001.89930.00001.9003
44892006.08.04 14:37t/p22468.001.90030.00001.900380.0057402.76
44902006.08.04 14:37close22454.001.90040.00001.900920.0057422.76
44912006.08.04 14:37close22442.001.90040.00001.9015-2.0057420.76
44922006.08.04 14:37close22431.001.90040.00001.9020-6.0057414.76
44932006.08.04 14:37buy22471.001.90080.00001.9018
44942006.08.04 14:38t/p22471.001.90180.00001.901810.0057424.76
44952006.08.04 14:38buy22481.001.90220.00001.9032
44962006.08.04 14:39t/p22481.001.90320.00001.903210.0057434.76
44972006.08.04 14:39buy22491.001.90360.00001.9046
44982006.08.04 14:39t/p22491.001.90460.00001.904610.0057444.76
44992006.08.04 14:39buy22501.001.90510.00001.9061
45002006.08.04 14:39buy22512.001.90460.00001.9056
45012006.08.04 14:40buy22524.001.90400.00001.9050
45022006.08.04 14:41buy22538.001.90340.00001.9044
45032006.08.04 14:47t/p22538.001.90440.00001.904480.0057524.76
45042006.08.04 14:47close22524.001.90440.00001.905016.0057540.76
45052006.08.04 14:47close22512.001.90440.00001.9056-4.0057536.76
45062006.08.04 14:47close22501.001.90440.00001.9061-7.0057529.76
45072006.08.04 14:47buy22541.001.90480.00001.9058
45082006.08.04 14:52buy22552.001.90430.00001.9053
45092006.08.04 14:56t/p22552.001.90530.00001.905320.0057549.76
45102006.08.04 14:56close22541.001.90530.00001.90585.0057554.76
45112006.08.04 14:56buy22561.001.90570.00001.9067
45122006.08.04 14:57buy22572.001.90510.00001.9061
45132006.08.04 14:57t/p22572.001.90610.00001.906120.0057574.76
45142006.08.04 14:57close22561.001.90620.00001.90675.0057579.76
45152006.08.04 14:57buy22581.001.90660.00001.9076
45162006.08.04 14:58buy22592.001.90610.00001.9071
45172006.08.04 14:58t/p22592.001.90710.00001.907120.0057599.76
45182006.08.04 14:58close22581.001.90710.00001.90765.0057604.76
45192006.08.04 14:58buy22601.001.90750.00001.9085
45202006.08.04 14:59buy22612.001.90690.00001.9079
45212006.08.04 15:06buy22624.001.90630.00001.9073
45222006.08.04 15:07buy22638.001.90570.00001.9067
45232006.08.04 15:23buy226416.001.90520.00001.9062
45242006.08.04 15:45t/p226416.001.90620.00001.9062160.0057764.76
45252006.08.04 15:45close22638.001.90620.00001.906740.0057804.76
45262006.08.04 15:45close22624.001.90620.00001.9073-4.0057800.76
45272006.08.04 15:45close22612.001.90620.00001.9079-14.0057786.76
45282006.08.04 15:45close22601.001.90620.00001.9085-13.0057773.76
45292006.08.04 15:45buy22651.001.90660.00001.9076
45302006.08.04 15:53t/p22651.001.90760.00001.907610.0057783.76
45312006.08.04 15:53buy22661.001.90800.00001.9090
45322006.08.04 15:57t/p22661.001.90900.00001.909010.0057793.76
45332006.08.04 15:57buy22671.001.90940.00001.9104
45342006.08.04 16:04t/p22671.001.91040.00001.910410.0057803.76
45352006.08.04 16:04buy22681.001.91100.00001.9120
45362006.08.04 16:05buy22692.001.91050.00001.9115
45372006.08.04 16:07buy22704.001.90980.00001.9108
45382006.08.04 16:18buy22718.001.90920.00001.9102
45392006.08.04 16:26buy227216.001.90860.00001.9096
45402006.08.04 16:33t/p227216.001.90960.00001.9096160.0057963.76
45412006.08.04 16:33close22718.001.90970.00001.910240.0058003.76
45422006.08.04 16:33close22704.001.90970.00001.9108-4.0057999.76
45432006.08.04 16:33close22692.001.90970.00001.9115-16.0057983.76
45442006.08.04 16:33close22681.001.90970.00001.9120-13.0057970.76
45452006.08.04 16:33buy22731.001.91010.00001.9111
45462006.08.04 16:34buy22742.001.90960.00001.9106
45472006.08.04 16:40buy22754.001.90900.00001.9100
45482006.08.04 16:54t/p22754.001.91000.00001.910040.0058010.76
45492006.08.04 16:54close22742.001.91020.00001.910612.0058022.76
45502006.08.04 16:54close22731.001.91020.00001.91111.0058023.76
45512006.08.04 16:54buy22761.001.91060.00001.9116
45522006.08.04 16:55t/p22761.001.91160.00001.911610.0058033.76
45532006.08.04 16:55buy22771.001.91200.00001.9130
45542006.08.04 16:59buy22782.001.91140.00001.9124
45552006.08.04 17:00buy22794.001.91080.00001.9118
45562006.08.04 17:00buy22808.001.91030.00001.9113
45572006.08.04 17:03buy228116.001.90970.00001.9107
45582006.08.04 18:11t/p228116.001.91070.00001.9107160.0058193.76
45592006.08.04 18:11close22808.001.91080.00001.911340.0058233.76
45602006.08.04 18:11close22794.001.91080.00001.91180.0058233.76
45612006.08.04 18:11close22782.001.91080.00001.9124-12.0058221.76
45622006.08.04 18:11close22771.001.91080.00001.9130-12.0058209.76
45632006.08.04 18:11buy22821.001.91120.00001.9122
45642006.08.04 18:20buy22832.001.91050.00001.9115
45652006.08.04 18:31buy22844.001.90990.00001.9109
45662006.08.04 18:53buy22858.001.90930.00001.9103
45672006.08.04 19:06buy228616.001.90880.00001.9098
45682006.08.07 12:46t/p228616.001.90980.00001.9098156.8058366.56
45692006.08.07 12:46close22858.001.90980.00001.910338.4058404.96
45702006.08.07 12:46close22844.001.90980.00001.9109-4.8058400.16
45712006.08.07 12:46close22832.001.90980.00001.9115-14.4058385.76
45722006.08.07 12:46close22821.001.90980.00001.9122-14.2058371.56
45732006.08.08 23:15sell22871.001.90740.00001.9064
45742006.08.08 23:59t/p22871.001.90640.00001.906410.0058381.56
45752006.08.08 23:59sell22881.001.90010.00001.8991
45762006.08.09 00:00sell22892.001.90630.00001.9053
45772006.08.09 00:24t/p22892.001.90530.00001.905320.0058401.56
45782006.08.09 00:24close22881.001.90510.00001.8991-49.9558351.61
45792006.08.09 00:24sell22901.001.90470.00001.9037
45802006.08.09 00:46t/p22901.001.90370.00001.903710.0058361.61
45812006.08.09 00:46sell22911.001.90310.00001.9021
45822006.08.09 00:48t/p22911.001.90210.00001.902110.0058371.61
45832006.08.09 00:48sell22921.001.90160.00001.9006
45842006.08.09 00:49t/p22921.001.90060.00001.900610.0058381.61
45852006.08.09 00:49sell22931.001.89990.00001.8989
45862006.08.09 00:53t/p22931.001.89890.00001.898910.0058391.61
45872006.08.09 00:53sell22941.001.89850.00001.8975
45882006.08.09 00:55sell22952.001.89920.00001.8982
45892006.08.09 00:59t/p22952.001.89820.00001.898220.0058411.61
45902006.08.09 00:59close22941.001.89800.00001.89755.0058416.61
45912006.08.09 00:59sell22961.001.89760.00001.8966
45922006.08.09 01:05sell22972.001.89820.00001.8972
45932006.08.09 01:12sell22984.001.89900.00001.8980
45942006.08.09 01:33sell22998.001.89960.00001.8986
45952006.08.09 01:34sell230016.001.90020.00001.8992
45962006.08.09 02:11t/p230016.001.89920.00001.8992160.0058576.61
45972006.08.09 02:11close22998.001.89920.00001.898632.0058608.61
45982006.08.09 02:11close22984.001.89920.00001.8980-8.0058600.61
45992006.08.09 02:11close22972.001.89920.00001.8972-20.0058580.61
46002006.08.09 02:11close22961.001.89920.00001.8966-16.0058564.61
46012006.08.09 02:11sell23011.001.89880.00001.8978
46022006.08.09 02:13sell23022.001.89940.00001.8984
46032006.08.09 02:22t/p23022.001.89840.00001.898420.0058584.61
46042006.08.09 02:22close23011.001.89830.00001.89785.0058589.61
46052006.08.09 02:22sell23031.001.89790.00001.8969
46062006.08.09 02:36sell23042.001.89850.00001.8975
46072006.08.09 02:41sell23054.001.89910.00001.8981
46082006.08.09 02:46sell23068.001.89970.00001.8987
46092006.08.09 03:15t/p23068.001.89870.00001.898780.0058669.61
46102006.08.09 03:15close23054.001.89860.00001.898120.0058689.61
46112006.08.09 03:15close23042.001.89860.00001.8975-2.0058687.61
46122006.08.09 03:15close23031.001.89860.00001.8969-7.0058680.61
46132006.08.09 03:15sell23071.001.89820.00001.8972
46142006.08.09 03:58sell23082.001.89880.00001.8978
46152006.08.09 05:04sell23094.001.89940.00001.8984
46162006.08.09 05:32sell23108.001.90010.00001.8991
46172006.08.09 05:48sell231116.001.90070.00001.8997
46182006.08.10 10:09t/p231116.001.89970.00001.8997162.6458843.25
46192006.08.10 10:09close23108.001.89960.00001.899141.3258884.57
46202006.08.10 10:09close23094.001.89960.00001.8984-7.3458877.23
46212006.08.10 10:09close23082.001.89960.00001.8978-15.6758861.56
46222006.08.10 10:09close23071.001.89960.00001.8972-13.8458847.73
46232006.08.10 14:00sell23121.001.90290.00001.9019
46242006.08.10 14:02sell23132.001.90340.00001.9024
46252006.08.10 14:06sell23144.001.90400.00001.9030
46262006.08.10 14:26sell23158.001.90460.00001.9036
46272006.08.10 14:32t/p23158.001.90360.00001.903680.0058927.73
46282006.08.10 14:32close23144.001.90350.00001.903020.0058947.73
46292006.08.10 14:32close23132.001.90350.00001.9024-2.0058945.73
46302006.08.10 14:32close23121.001.90350.00001.9019-6.0058939.73
46312006.08.10 14:32sell23161.001.90310.00001.9021
46322006.08.10 14:32sell23172.001.90370.00001.9027
46332006.08.10 14:35t/p23172.001.90270.00001.902720.0058959.73
46342006.08.10 14:35close23161.001.90270.00001.90214.0058963.73
46352006.08.10 14:35sell23181.001.90230.00001.9013
46362006.08.10 14:37t/p23181.001.90130.00001.901310.0058973.73
46372006.08.10 14:37sell23191.001.90090.00001.8999
46382006.08.10 14:52sell23202.001.90170.00001.9007
46392006.08.10 15:11sell23214.001.90230.00001.9013
46402006.08.10 15:22sell23228.001.90290.00001.9019
46412006.08.10 15:30t/p23228.001.90190.00001.901980.0059053.73
46422006.08.10 15:30close23214.001.90180.00001.901320.0059073.73
46432006.08.10 15:30close23202.001.90180.00001.9007-2.0059071.73
46442006.08.10 15:30close23191.001.90180.00001.8999-9.0059062.73
46452006.08.10 15:30sell23231.001.90140.00001.9004
46462006.08.10 15:31sell23242.001.90190.00001.9009
46472006.08.10 15:37t/p23242.001.90090.00001.900920.0059082.73
46482006.08.10 15:37close23231.001.90090.00001.90045.0059087.73
46492006.08.10 15:37sell23251.001.90050.00001.8995
46502006.08.10 15:41sell23262.001.90100.00001.9000
46512006.08.10 16:02t/p23262.001.90000.00001.900020.0059107.73
46522006.08.10 16:02close23251.001.90000.00001.89955.0059112.73
46532006.08.10 16:02sell23271.001.89960.00001.8986
46542006.08.10 16:15t/p23271.001.89860.00001.898610.0059122.73
46552006.08.10 16:15sell23281.001.89820.00001.8972
46562006.08.10 16:16t/p23281.001.89720.00001.897210.0059132.73
46572006.08.10 16:16sell23291.001.89680.00001.8958
46582006.08.10 16:18sell23302.001.89730.00001.8963
46592006.08.10 16:24t/p23302.001.89630.00001.896320.0059152.73
46602006.08.10 16:24close23291.001.89630.00001.89585.0059157.73
46612006.08.10 16:24sell23311.001.89590.00001.8949
46622006.08.10 16:24t/p23311.001.89490.00001.894910.0059167.73
46632006.08.10 16:24sell23321.001.89440.00001.8934
46642006.08.10 16:34t/p23321.001.89340.00001.893410.0059177.73
46652006.08.10 16:34sell23331.001.89300.00001.8920
46662006.08.10 16:37t/p23331.001.89200.00001.892010.0059187.73
46672006.08.10 16:37sell23341.001.89160.00001.8906
46682006.08.10 17:10t/p23341.001.89060.00001.890610.0059197.73
46692006.08.10 17:10sell23351.001.89010.00001.8891
46702006.08.10 17:12sell23362.001.89070.00001.8897
46712006.08.10 17:16t/p23362.001.88970.00001.889720.0059217.73
46722006.08.10 17:16close23351.001.88960.00001.88915.0059222.73
46732006.08.10 17:16sell23371.001.88920.00001.8882
46742006.08.10 17:17t/p23371.001.88820.00001.888210.0059232.73
46752006.08.10 17:17sell23381.001.88770.00001.8867
46762006.08.10 17:24sell23392.001.88820.00001.8872
46772006.08.10 17:25sell23404.001.88890.00001.8879
46782006.08.10 17:25sell23418.001.88950.00001.8885
46792006.08.10 17:27sell234216.001.89010.00001.8891
46802006.08.10 17:40t/p234216.001.88910.00001.8891160.0059392.73
46812006.08.10 17:40close23418.001.88900.00001.888540.0059432.73
46822006.08.10 17:40close23404.001.88900.00001.8879-4.0059428.73
46832006.08.10 17:40close23392.001.88900.00001.8872-16.0059412.73
46842006.08.10 17:40close23381.001.88900.00001.8867-13.0059399.73
46852006.08.10 17:40sell23431.001.88860.00001.8876
46862006.08.10 17:47sell23442.001.88910.00001.8881
46872006.08.10 17:51sell23454.001.88960.00001.8886
46882006.08.10 18:25sell23468.001.89030.00001.8893
46892006.08.10 18:41t/p23468.001.88930.00001.889380.0059479.73
46902006.08.10 18:41close23454.001.88920.00001.888616.0059495.73
46912006.08.10 18:41close23442.001.88920.00001.8881-2.0059493.73
46922006.08.10 18:41close23431.001.88920.00001.8876-6.0059487.73
46932006.08.10 18:41sell23471.001.88880.00001.8878
46942006.08.10 18:42sell23482.001.88940.00001.8884
46952006.08.10 19:24sell23494.001.89010.00001.8891
46962006.08.10 19:26sell23508.001.89080.00001.8898
46972006.08.10 19:48sell235116.001.89140.00001.8904
46982006.08.11 08:33t/p235116.001.89040.00001.8904160.8859648.61
46992006.08.11 08:33close23508.001.89020.00001.889848.4459697.05
47002006.08.11 08:33close23494.001.89020.00001.8891-3.7859693.27
47012006.08.11 08:33close23482.001.89020.00001.8884-15.8959677.38
47022006.08.11 08:33close23471.001.89020.00001.8878-13.9559663.43
47032006.08.11 18:00sell23521.001.89500.00001.8940
47042006.08.11 18:03t/p23521.001.89400.00001.894010.0059673.43
47052006.08.11 18:03sell23531.001.89350.00001.8925
47062006.08.11 18:03sell23542.001.89400.00001.8930
47072006.08.11 18:30t/p23542.001.89300.00001.893020.0059693.43
47082006.08.11 18:30close23531.001.89300.00001.89255.0059698.43
47092006.08.11 19:30sell23551.001.89050.00001.8895
47102006.08.11 22:22sell23562.001.89100.00001.8900
47112006.08.13 02:00t/p23562.001.89000.00001.890020.0059718.43
47122006.08.13 02:00close23551.001.89000.00001.88955.0059723.43
47132006.08.14 09:00sell23571.001.89350.00001.8925
47142006.08.14 09:25t/p23571.001.89250.00001.892510.0059733.43
47152006.08.14 09:25sell23581.001.89200.00001.8910
47162006.08.14 09:26t/p23581.001.89100.00001.891010.0059743.43
47172006.08.14 09:26sell23591.001.89050.00001.8895
47182006.08.14 09:43t/p23591.001.88950.00001.889510.0059753.43
47192006.08.14 09:43sell23601.001.88910.00001.8881
47202006.08.14 09:44sell23612.001.88960.00001.8886
47212006.08.14 09:47sell23624.001.89020.00001.8892
47222006.08.14 09:55sell23638.001.89080.00001.8898
47232006.08.14 10:03sell236416.001.89140.00001.8904
47242006.08.14 10:16t/p236416.001.89040.00001.8904160.0059913.43
47252006.08.14 10:16close23638.001.89040.00001.889832.0059945.43
47262006.08.14 10:16close23624.001.89040.00001.8892-8.0059937.43
47272006.08.14 10:16close23612.001.89040.00001.8886-16.0059921.43
47282006.08.14 10:16close23601.001.89040.00001.8881-13.0059908.43
47292006.08.14 10:16sell23651.001.89000.00001.8890
47302006.08.14 10:28t/p23651.001.88900.00001.889010.0059918.43
47312006.08.14 10:28sell23661.001.88860.00001.8876
47322006.08.14 10:30sell23672.001.88910.00001.8881
47332006.08.14 10:43t/p23672.001.88810.00001.888120.0059938.43
47342006.08.14 10:43close23661.001.88810.00001.88765.0059943.43
47352006.08.14 10:43sell23681.001.88770.00001.8867
47362006.08.14 11:09sell23692.001.88820.00001.8872
47372006.08.14 11:11sell23704.001.88890.00001.8879
47382006.08.14 11:41t/p23704.001.88790.00001.887940.0059983.43
47392006.08.14 11:41close23692.001.88770.00001.887210.0059993.43
47402006.08.14 11:41close23681.001.88770.00001.88670.0059993.43
47412006.08.14 11:41sell23711.001.88730.00001.8863
47422006.08.14 12:08sell23722.001.88790.00001.8869
47432006.08.14 12:10sell23734.001.88840.00001.8874
47442006.08.14 12:28t/p23734.001.88740.00001.887440.0060033.43
47452006.08.14 12:28close23722.001.88740.00001.886910.0060043.43
47462006.08.14 12:28close23711.001.88740.00001.8863-1.0060042.43
47472006.08.14 12:28sell23741.001.88700.00001.8860
47482006.08.14 12:54sell23752.001.88760.00001.8866
47492006.08.14 13:00sell23764.001.88820.00001.8872
47502006.08.14 13:06t/p23764.001.88720.00001.887240.0060082.43
47512006.08.14 13:06close23752.001.88720.00001.88668.0060090.43
47522006.08.14 13:06close23741.001.88720.00001.8860-2.0060088.43
47532006.08.14 13:06sell23771.001.88680.00001.8858
47542006.08.14 14:06t/p23771.001.88580.00001.885810.0060098.43
47552006.08.15 13:45buy23781.001.88830.00001.8893
47562006.08.15 14:30t/p23781.001.88930.00001.889310.0060108.43
47572006.08.15 14:30buy23791.001.88970.00001.8907
47582006.08.15 14:30buy23802.001.88910.00001.8901
47592006.08.15 14:30t/p23802.001.89010.00001.890120.0060128.43
47602006.08.15 14:30close23791.001.89040.00001.89077.0060135.43
47612006.08.15 14:30buy23811.001.89080.00001.8918
47622006.08.15 14:30t/p23811.001.89180.00001.891810.0060145.43
47632006.08.15 14:30buy23821.001.89240.00001.8934
47642006.08.15 14:30t/p23821.001.89340.00001.893410.0060155.43
47652006.08.15 14:30buy23831.001.89380.00001.8948
47662006.08.15 14:30buy23842.001.89320.00001.8942
47672006.08.15 14:30t/p23842.001.89420.00001.894220.0060175.43
47682006.08.15 14:30close23831.001.89430.00001.89485.0060180.43
47692006.08.15 14:30buy23851.001.89470.00001.8957
47702006.08.15 14:31t/p23851.001.89570.00001.895710.0060190.43
47712006.08.15 14:31buy23861.001.89610.00001.8971
47722006.08.15 14:32buy23872.001.89550.00001.8965
47732006.08.15 14:33buy23884.001.89490.00001.8959
47742006.08.15 14:35buy23898.001.89440.00001.8954
47752006.08.15 14:36buy239016.001.89380.00001.8948
47762006.08.15 15:01t/p239016.001.89480.00001.8948160.0060350.43
47772006.08.15 15:01close23898.001.89480.00001.895432.0060382.43
47782006.08.15 15:01close23884.001.89480.00001.8959-4.0060378.43
47792006.08.15 15:01close23872.001.89480.00001.8965-14.0060364.43
47802006.08.15 15:01close23861.001.89480.00001.8971-13.0060351.43
47812006.08.15 16:00buy23911.001.89690.00001.8979
47822006.08.15 16:02buy23922.001.89620.00001.8972
47832006.08.15 16:47buy23934.001.89560.00001.8966
47842006.08.15 17:33t/p23934.001.89660.00001.896640.0060391.43
47852006.08.15 17:33close23922.001.89670.00001.897210.0060401.43
47862006.08.15 17:33close23911.001.89670.00001.8979-2.0060399.43
47872006.08.15 17:33buy23941.001.89710.00001.8981
47882006.08.15 17:33buy23952.001.89660.00001.8976
47892006.08.15 17:40buy23964.001.89600.00001.8970
47902006.08.15 17:43buy23978.001.89550.00001.8965
47912006.08.15 17:46buy239816.001.89490.00001.8959
47922006.08.16 14:30t/p239816.001.89590.00001.8959156.8060556.23
47932006.08.16 14:30close23978.001.89600.00001.896538.4060594.63
47942006.08.16 14:30close23964.001.89600.00001.8970-0.8060593.83
47952006.08.16 14:30close23952.001.89600.00001.8976-12.4060581.43
47962006.08.16 14:30close23941.001.89600.00001.8981-11.2060570.23
47972006.08.16 14:30buy23991.001.89640.00001.8974
47982006.08.16 14:30buy24002.001.89560.00001.8966
47992006.08.16 14:30t/p24002.001.89660.00001.896620.0060590.23
48002006.08.16 14:31t/p23991.001.89740.00001.897410.0060600.23
48012006.08.16 14:31buy24011.001.89780.00001.8988
48022006.08.16 14:34buy24022.001.89720.00001.8982
48032006.08.16 14:37t/p24022.001.89820.00001.898220.0060620.23
48042006.08.16 14:37close24011.001.89820.00001.89884.0060624.23
48052006.08.16 14:37buy24031.001.89860.00001.8996
48062006.08.16 14:38buy24042.001.89810.00001.8991
48072006.08.16 14:45t/p24042.001.89910.00001.899120.0060644.23
48082006.08.16 14:45close24031.001.89910.00001.89965.0060649.23
48092006.08.16 14:45buy24051.001.89950.00001.9005
48102006.08.16 14:45buy24062.001.89890.00001.8999
48112006.08.16 15:15t/p24062.001.89990.00001.899920.0060669.23
48122006.08.16 15:15close24051.001.90000.00001.90055.0060674.23
48132006.08.16 15:15buy24071.001.90040.00001.9014
48142006.08.16 15:16t/p24071.001.90140.00001.901410.0060684.23
48152006.08.16 15:16buy24081.001.90180.00001.9028
48162006.08.16 15:17buy24092.001.90120.00001.9022
48172006.08.16 15:19t/p24092.001.90220.00001.902220.0060704.23
48182006.08.16 15:19close24081.001.90220.00001.90284.0060708.23
48192006.08.16 15:19buy24101.001.90260.00001.9036
48202006.08.16 15:23buy24112.001.90200.00001.9030
48212006.08.16 15:58buy24124.001.90140.00001.9024
48222006.08.16 16:07buy24138.001.90090.00001.9019
48232006.08.16 16:17buy241416.001.90040.00001.9014
48242006.08.29 10:13t/p241416.001.90140.00001.9014118.4060826.63
48252006.08.29 10:13close24138.001.90140.00001.901919.2060845.83
48262006.08.29 10:13close24124.001.90140.00001.9024-10.4060835.43
48272006.08.29 10:13close24112.001.90140.00001.9030-17.2060818.23
48282006.08.29 10:13close24101.001.90140.00001.9036-14.6060803.63
48292006.08.29 15:15sell24151.001.89850.00001.8975
48302006.08.29 15:51sell24162.001.89900.00001.8980
48312006.08.29 16:00sell24174.001.89970.00001.8987
48322006.08.29 16:00sell24188.001.90040.00001.8994
48332006.08.29 16:00sell241916.001.90100.00001.9000
48342006.08.29 16:02t/p241916.001.90000.00001.9000160.0060963.63
48352006.08.29 16:02close24188.001.89990.00001.899440.0061003.63
48362006.08.29 16:02close24174.001.89990.00001.8987-8.0060995.63
48372006.08.29 16:02close24162.001.89990.00001.8980-18.0060977.63
48382006.08.29 16:02close24151.001.89990.00001.8975-14.0060963.63
48392006.08.29 16:02sell24201.001.89950.00001.8985
48402006.08.29 16:07t/p24201.001.89850.00001.898510.0060973.63
48412006.08.29 16:07sell24211.001.89810.00001.8971
48422006.08.29 16:08t/p24211.001.89710.00001.897110.0060983.63
48432006.08.29 16:08sell24221.001.89670.00001.8957
48442006.08.29 16:22t/p24221.001.89570.00001.895710.0060993.63
48452006.08.29 16:22sell24231.001.89530.00001.8943
48462006.08.29 16:23t/p24231.001.89430.00001.894310.0061003.63
48472006.08.29 16:23sell24241.001.89390.00001.8929
48482006.08.29 16:24sell24252.001.89440.00001.8934
48492006.08.29 16:50t/p24252.001.89340.00001.893420.0061023.63
48502006.08.29 16:50close24241.001.89340.00001.89295.0061028.63
48512006.08.29 16:50sell24261.001.89300.00001.8920
48522006.08.29 16:52t/p24261.001.89200.00001.892010.0061038.63
48532006.08.29 16:52sell24271.001.89160.00001.8906
48542006.08.29 16:59sell24282.001.89220.00001.8912
48552006.08.29 17:44t/p24282.001.89120.00001.891220.0061058.63
48562006.08.29 17:44close24271.001.89100.00001.89066.0061064.63
48572006.08.29 17:44sell24291.001.89060.00001.8896
48582006.08.29 18:00sell24302.001.89120.00001.8902
48592006.08.29 19:14sell24314.001.89170.00001.8907
48602006.08.29 19:30sell24328.001.89230.00001.8913
48612006.08.29 20:00t/p24328.001.89130.00001.891380.0061144.63
48622006.08.29 20:00close24314.001.89130.00001.890716.0061160.63
48632006.08.29 20:00close24302.001.89130.00001.8902-2.0061158.63
48642006.08.29 20:00close24291.001.89130.00001.8896-7.0061151.63
48652006.08.29 22:15buy24331.001.89840.00001.8994
48662006.08.29 23:52buy24342.001.89780.00001.8988
48672006.08.29 23:53buy24354.001.89690.00001.8979
48682006.08.29 23:54t/p24354.001.89790.00001.897940.0061191.63
48692006.08.29 23:54close24342.001.89790.00001.89882.0061193.63
48702006.08.29 23:54close24331.001.89790.00001.8994-5.0061188.63
48712006.08.29 23:54buy24361.001.89830.00001.8993
48722006.08.29 23:59t/p24361.001.89930.00001.899310.0061198.63
48732006.08.29 23:59buy24371.001.89970.00001.9007
48742006.08.29 23:59buy24382.001.89900.00001.9000
48752006.08.30 00:17buy24394.001.89850.00001.8995
48762006.08.30 01:01t/p24394.001.89950.00001.899540.0061238.63
48772006.08.30 01:01close24382.001.89950.00001.90009.6061248.23
48782006.08.30 01:01close24371.001.89950.00001.9007-2.2061246.03
48792006.08.30 01:01buy24401.001.89990.00001.9009
48802006.08.30 01:20buy24412.001.89930.00001.9003
48812006.08.30 01:50buy24424.001.89880.00001.8998
48822006.08.30 02:08buy24438.001.89800.00001.8990
48832006.08.30 02:26t/p24438.001.89900.00001.899080.0061326.03
48842006.08.30 02:26close24424.001.89910.00001.899812.0061338.03
48852006.08.30 02:26close24412.001.89910.00001.9003-4.0061334.03
48862006.08.30 02:26close24401.001.89910.00001.9009-8.0061326.03
48872006.08.30 13:45buy24441.001.90160.00001.9026
48882006.08.30 13:49buy24452.001.90110.00001.9021
48892006.08.30 14:15t/p24452.001.90210.00001.902120.0061346.03
48902006.08.30 14:15close24441.001.90210.00001.90265.0061351.03
48912006.08.30 14:45buy24461.001.90170.00001.9027
48922006.08.30 15:01t/p24461.001.90270.00001.902710.0061361.03
48932006.08.31 14:45sell24471.001.90860.00001.9076
48942006.08.31 15:19t/p24471.001.90760.00001.907610.0061371.03
48952006.09.01 13:15sell24481.001.90330.00001.9023
48962006.09.01 13:18sell24492.001.90390.00001.9029
48972006.09.01 13:30sell24504.001.90450.00001.9035
48982006.09.01 13:47sell24518.001.90510.00001.9041
48992006.09.01 14:13t/p24518.001.90410.00001.904180.0061451.03
49002006.09.01 14:13close24504.001.90410.00001.903516.0061467.03
49012006.09.01 14:13close24492.001.90410.00001.9029-4.0061463.03
49022006.09.01 14:13close24481.001.90410.00001.9023-8.0061455.03
49032006.09.01 14:13sell24521.001.90370.00001.9027
49042006.09.01 14:15sell24532.001.90430.00001.9033
49052006.09.01 14:21sell24544.001.90480.00001.9038
49062006.09.01 14:23sell24558.001.90540.00001.9044
49072006.09.01 14:25t/p24558.001.90440.00001.904480.0061535.03
49082006.09.01 14:25close24544.001.90430.00001.903820.0061555.03
49092006.09.01 14:25close24532.001.90430.00001.90330.0061555.03
49102006.09.01 14:25close24521.001.90430.00001.9027-6.0061549.03
49112006.09.01 14:25sell24561.001.90390.00001.9029
49122006.09.01 14:28sell24572.001.90450.00001.9035
49132006.09.01 14:29t/p24572.001.90350.00001.903520.0061569.03
49142006.09.01 14:29close24561.001.90340.00001.90295.0061574.03
49152006.09.01 14:29sell24581.001.90300.00001.9020
49162006.09.01 14:30t/p24581.001.90200.00001.902010.0061584.03
49172006.09.03 21:52buy24591.001.90720.00001.9082
49182006.09.04 00:08buy24602.001.90670.00001.9077
49192006.09.04 07:40t/p24602.001.90770.00001.907720.0061604.03
49202006.09.04 07:40close24591.001.90780.00001.90825.8061609.83
49212006.09.05 08:30sell24611.001.90310.00001.9021
49222006.09.05 08:50t/p24611.001.90210.00001.902110.0061619.83
49232006.09.05 08:50sell24621.001.90160.00001.9006
49242006.09.05 09:26t/p24621.001.90060.00001.900610.0061629.83
49252006.09.05 09:26sell24631.001.90020.00001.8992
49262006.09.05 09:38t/p24631.001.89920.00001.899210.0061639.83
49272006.09.05 09:38sell24641.001.89860.00001.8976
49282006.09.05 09:43sell24652.001.89910.00001.8981
49292006.09.05 09:46sell24664.001.89970.00001.8987
49302006.09.05 10:00t/p24664.001.89870.00001.898740.0061679.83
49312006.09.05 10:00close24652.001.89860.00001.898110.0061689.83
49322006.09.05 10:00close24641.001.89860.00001.89760.0061689.83
49332006.09.05 12:45sell24671.001.89990.00001.8989
49342006.09.05 12:48sell24682.001.90040.00001.8994
49352006.09.05 13:10t/p24682.001.89940.00001.899420.0061709.83
49362006.09.05 13:10close24671.001.89940.00001.89895.0061714.83
49372006.09.05 13:10sell24691.001.89900.00001.8980
49382006.09.05 13:20sell24702.001.89950.00001.8985
49392006.09.05 13:33sell24714.001.90010.00001.8991
49402006.09.05 13:42t/p24714.001.89910.00001.899140.0061754.83
49412006.09.05 13:42close24702.001.89900.00001.898510.0061764.83
49422006.09.05 13:42close24691.001.89900.00001.89800.0061764.83
49432006.09.05 13:45sell24721.001.89910.00001.8981
49442006.09.05 13:49sell24732.001.89960.00001.8986
49452006.09.05 14:00t/p24732.001.89860.00001.898620.0061784.83
49462006.09.05 14:00close24721.001.89850.00001.89816.0061790.83
49472006.09.05 14:00sell24741.001.89810.00001.8971
49482006.09.05 14:05sell24752.001.89870.00001.8977
49492006.09.05 15:18t/p24752.001.89770.00001.897720.0061810.83
49502006.09.05 15:18close24741.001.89760.00001.89715.0061815.83
49512006.09.05 15:18sell24761.001.89720.00001.8962
49522006.09.05 15:37t/p24761.001.89620.00001.896210.0061825.83
49532006.09.05 16:15sell24771.001.89540.00001.8944
49542006.09.05 16:21t/p24771.001.89440.00001.894410.0061835.83
49552006.09.05 16:21sell24781.001.89380.00001.8928
49562006.09.05 16:31t/p24781.001.89280.00001.892810.0061845.83
49572006.09.05 16:45sell24791.001.89290.00001.8919
49582006.09.05 16:55t/p24791.001.89190.00001.891910.0061855.83
49592006.09.05 16:55sell24801.001.89140.00001.8904
49602006.09.05 16:59sell24812.001.89200.00001.8910
49612006.09.05 17:00sell24824.001.89250.00001.8915
49622006.09.05 17:09sell24838.001.89320.00001.8922
49632006.09.05 17:18sell248416.001.89380.00001.8928
49642006.09.05 17:40t/p248416.001.89280.00001.8928160.0062015.83
49652006.09.05 17:40close24838.001.89280.00001.892232.0062047.83
49662006.09.05 17:40close24824.001.89280.00001.8915-12.0062035.83
49672006.09.05 17:40close24812.001.89280.00001.8910-16.0062019.83
49682006.09.05 17:40close24801.001.89280.00001.8904-14.0062005.83
49692006.09.05 17:40sell24851.001.89240.00001.8914
49702006.09.05 17:44sell24862.001.89310.00001.8921
49712006.09.05 17:55t/p24862.001.89210.00001.892120.0062025.83
49722006.09.05 17:55close24851.001.89200.00001.89144.0062029.83
49732006.09.05 17:55sell24871.001.89160.00001.8906
49742006.09.05 17:57sell24882.001.89220.00001.8912
49752006.09.05 18:01sell24894.001.89280.00001.8918
49762006.09.05 18:43sell24908.001.89330.00001.8923
49772006.09.05 20:43sell249116.001.89400.00001.8930
49782006.09.05 22:32t/p249116.001.89300.00001.8930160.0062189.83
49792006.09.05 22:32close24908.001.89290.00001.892332.0062221.83
49802006.09.05 22:32close24894.001.89290.00001.8918-4.0062217.83
49812006.09.05 22:32close24882.001.89290.00001.8912-14.0062203.83
49822006.09.05 22:32close24871.001.89290.00001.8906-13.0062190.83
49832006.09.06 10:30sell24921.001.89260.00001.8916
49842006.09.06 10:34t/p24921.001.89160.00001.891610.0062200.83
49852006.09.06 10:34sell24931.001.89120.00001.8902
49862006.09.06 10:34sell24942.001.89170.00001.8907
49872006.09.06 10:48t/p24942.001.89070.00001.890720.0062220.83
49882006.09.06 10:48close24931.001.89060.00001.89026.0062226.83
49892006.09.06 10:48sell24951.001.89020.00001.8892
49902006.09.06 10:57sell24962.001.89080.00001.8898
49912006.09.06 11:11t/p24962.001.88980.00001.889820.0062246.83
49922006.09.06 11:11close24951.001.88970.00001.88925.0062251.83
49932006.09.06 11:11sell24971.001.88930.00001.8883
49942006.09.06 11:38sell24982.001.88990.00001.8889
49952006.09.06 11:56t/p24982.001.88890.00001.888920.0062271.83
49962006.09.06 11:56close24971.001.88890.00001.88834.0062275.83
49972006.09.06 11:56sell24991.001.88850.00001.8875
49982006.09.06 12:03sell25002.001.88900.00001.8880
49992006.09.06 12:16t/p25002.001.88800.00001.888020.0062295.83
50002006.09.06 12:16close24991.001.88790.00001.88756.0062301.83
50012006.09.06 12:16sell25011.001.88750.00001.8865
50022006.09.06 12:21sell25022.001.88810.00001.8871
50032006.09.06 12:25sell25034.001.88860.00001.8876
50042006.09.06 12:26sell25048.001.88920.00001.8882
50052006.09.06 12:36t/p25048.001.88820.00001.888280.0062381.83
50062006.09.06 12:36close25034.001.88800.00001.887624.0062405.83
50072006.09.06 12:36close25022.001.88800.00001.88712.0062407.83
50082006.09.06 12:36close25011.001.88800.00001.8865-5.0062402.83
50092006.09.06 12:36sell25051.001.88760.00001.8866
50102006.09.06 13:14t/p25051.001.88660.00001.886610.0062412.83
50112006.09.06 13:14sell25061.001.88620.00001.8852
50122006.09.06 13:16t/p25061.001.88520.00001.885210.0062422.83
50132006.09.06 13:16sell25071.001.88480.00001.8838
50142006.09.06 13:28t/p25071.001.88380.00001.883810.0062432.83
50152006.09.06 13:28sell25081.001.88340.00001.8824
50162006.09.06 13:30sell25092.001.88400.00001.8830
50172006.09.06 13:37sell25104.001.88460.00001.8836
50182006.09.06 13:43sell25118.001.88520.00001.8842
50192006.09.06 14:04t/p25118.001.88420.00001.884280.0062512.83
50202006.09.06 14:04close25104.001.88380.00001.883632.0062544.83
50212006.09.06 14:04close25092.001.88380.00001.88304.0062548.83
50222006.09.06 14:04close25081.001.88380.00001.8824-4.0062544.83
50232006.09.06 14:04sell25121.001.88340.00001.8824
50242006.09.06 14:05sell25132.001.88390.00001.8829
50252006.09.06 14:22t/p25132.001.88290.00001.882920.0062564.83
50262006.09.06 14:22close25121.001.88290.00001.88245.0062569.83
50272006.09.06 14:22sell25141.001.88250.00001.8815
50282006.09.06 14:32t/p25141.001.88150.00001.881510.0062579.83
50292006.09.06 14:32sell25151.001.88100.00001.8800
50302006.09.06 14:32sell25162.001.88150.00001.8805
50312006.09.06 14:33sell25174.001.88210.00001.8811
50322006.09.06 14:40sell25188.001.88270.00001.8817
50332006.09.06 14:41sell251916.001.88330.00001.8823
50342006.09.06 15:32t/p251916.001.88230.00001.8823160.0062739.83
50352006.09.06 15:32close25188.001.88220.00001.881740.0062779.83
50362006.09.06 15:32close25174.001.88220.00001.8811-4.0062775.83
50372006.09.06 15:32close25162.001.88220.00001.8805-14.0062761.83
50382006.09.06 15:32close25151.001.88220.00001.8800-12.0062749.83
50392006.09.06 15:32sell25201.001.88180.00001.8808
50402006.09.06 15:34sell25212.001.88230.00001.8813
50412006.09.06 15:44t/p25212.001.88130.00001.881320.0062769.83
50422006.09.06 15:44close25201.001.88120.00001.88086.0062775.83
50432006.09.06 15:44sell25221.001.88080.00001.8798
50442006.09.06 15:45sell25232.001.88140.00001.8804
50452006.09.06 16:00t/p25232.001.88040.00001.880420.0062795.83
50462006.09.06 16:00close25221.001.88030.00001.87985.0062800.83
50472006.09.06 16:00sell25241.001.87990.00001.8789
50482006.09.06 16:01sell25252.001.88040.00001.8794
50492006.09.06 16:01sell25264.001.88100.00001.8800
50502006.09.06 16:06sell25278.001.88160.00001.8806
50512006.09.06 16:15sell252816.001.88210.00001.8811
50522006.09.06 16:32t/p252816.001.88110.00001.8811160.0062960.83
50532006.09.06 16:32close25278.001.88100.00001.880648.0063008.83
50542006.09.06 16:32close25264.001.88100.00001.88000.0063008.83
50552006.09.06 16:32close25252.001.88100.00001.8794-12.0062996.83
50562006.09.06 16:32close25241.001.88100.00001.8789-11.0062985.83
50572006.09.06 16:32sell25291.001.88060.00001.8796
50582006.09.06 16:34sell25302.001.88140.00001.8804
50592006.09.06 16:43t/p25302.001.88040.00001.880420.0063005.83
50602006.09.06 16:43close25291.001.88030.00001.87963.0063008.83
50612006.09.06 16:43sell25311.001.87990.00001.8789
50622006.09.06 16:54sell25322.001.88050.00001.8795
50632006.09.06 17:02sell25334.001.88100.00001.8800
50642006.09.06 19:38sell25348.001.88160.00001.8806
50652006.09.06 20:00sell253516.001.88220.00001.8812
50662006.09.07 09:49t/p253516.001.88120.00001.8812162.6463171.47
50672006.09.07 09:49close25348.001.88120.00001.880633.3263204.79
50682006.09.07 09:49close25334.001.88120.00001.8800-7.3463197.45
50692006.09.07 09:49close25322.001.88120.00001.8795-13.6763183.78
50702006.09.07 09:49close25311.001.88120.00001.8789-12.8463170.95
50712006.09.07 11:00sell25361.001.88120.00001.8802
50722006.09.07 11:01sell25372.001.88170.00001.8807
50732006.09.07 11:04sell25384.001.88220.00001.8812
50742006.09.07 11:22sell25398.001.88280.00001.8818
50752006.09.07 11:54t/p25398.001.88180.00001.881880.0063250.95
50762006.09.07 11:54close25384.001.88170.00001.881220.0063270.95
50772006.09.07 11:54close25372.001.88170.00001.88070.0063270.95
50782006.09.07 11:54close25361.001.88170.00001.8802-5.0063265.95
50792006.09.07 11:54sell25401.001.88130.00001.8803
50802006.09.07 11:58sell25412.001.88180.00001.8808
50812006.09.07 12:34t/p25412.001.88080.00001.880820.0063285.95
50822006.09.07 12:34close25401.001.88080.00001.88035.0063290.95
50832006.09.07 12:34sell25421.001.88040.00001.8794
50842006.09.07 12:40t/p25421.001.87940.00001.879410.0063300.95
50852006.09.07 12:40sell25431.001.87900.00001.8780
50862006.09.07 12:43sell25442.001.87960.00001.8786
50872006.09.07 12:46t/p25442.001.87860.00001.878620.0063320.95
50882006.09.07 12:46close25431.001.87860.00001.87804.0063324.95
50892006.09.07 12:46sell25451.001.87820.00001.8772
50902006.09.07 12:47sell25462.001.87870.00001.8777
50912006.09.07 12:51sell25474.001.87930.00001.8783
50922006.09.07 12:52sell25488.001.87980.00001.8788
50932006.09.07 13:05t/p25488.001.87880.00001.878880.0063404.95
50942006.09.07 13:05close25474.001.87880.00001.878320.0063424.95
50952006.09.07 13:05close25462.001.87880.00001.8777-2.0063422.95
50962006.09.07 13:05close25451.001.87880.00001.8772-6.0063416.95
50972006.09.07 13:05sell25491.001.87840.00001.8774
50982006.09.07 13:06t/p25491.001.87740.00001.877410.0063426.95
50992006.09.07 13:06sell25501.001.87700.00001.8760
51002006.09.07 13:07t/p25501.001.87600.00001.876010.0063436.95
51012006.09.07 13:07sell25511.001.87560.00001.8746
51022006.09.07 13:16t/p25511.001.87460.00001.874610.0063446.95
51032006.09.07 13:16sell25521.001.87420.00001.8732
51042006.09.07 13:18sell25532.001.87470.00001.8737
51052006.09.07 13:19sell25544.001.87530.00001.8743
51062006.09.07 13:20sell25558.001.87590.00001.8749
51072006.09.07 13:55t/p25558.001.87490.00001.874980.0063526.95
51082006.09.07 13:55close25544.001.87490.00001.874316.0063542.95
51092006.09.07 13:55close25532.001.87490.00001.8737-4.0063538.95
51102006.09.07 13:55close25521.001.87490.00001.8732-7.0063531.95
51112006.09.07 13:55sell25561.001.87450.00001.8735
51122006.09.07 14:44t/p25561.001.87350.00001.873510.0063541.95
51132006.09.07 14:44sell25571.001.87300.00001.8720
51142006.09.07 14:47t/p25571.001.87200.00001.872010.0063551.95
51152006.09.07 14:47sell25581.001.87160.00001.8706
51162006.09.07 14:54sell25592.001.87210.00001.8711
51172006.09.07 15:02t/p25592.001.87110.00001.871120.0063571.95
51182006.09.07 15:02close25581.001.87110.00001.87065.0063576.95
51192006.09.07 15:02sell25601.001.87070.00001.8697
51202006.09.07 15:06sell25612.001.87130.00001.8703
51212006.09.07 15:07sell25624.001.87190.00001.8709
51222006.09.07 15:12sell25638.001.87240.00001.8714
51232006.09.07 15:17sell256416.001.87300.00001.8720
51242006.09.07 15:30t/p256416.001.87200.00001.8720160.0063736.95
51252006.09.07 15:30close25638.001.87200.00001.871432.0063768.95
51262006.09.07 15:30close25624.001.87200.00001.8709-4.0063764.95
51272006.09.07 15:30close25612.001.87200.00001.8703-14.0063750.95
51282006.09.07 15:30close25601.001.87200.00001.8697-13.0063737.95
51292006.09.07 15:30sell25651.001.87160.00001.8706
51302006.09.07 15:36sell25662.001.87210.00001.8711
51312006.09.07 15:39sell25674.001.87270.00001.8717
51322006.09.07 15:48sell25688.001.87320.00001.8722
51332006.09.07 15:56sell256916.001.87380.00001.8728
51342006.09.08 09:16t/p256916.001.87280.00001.8728160.8863898.83
51352006.09.08 09:16close25688.001.87280.00001.872232.4463931.27
51362006.09.08 09:16close25674.001.87280.00001.8717-3.7863927.49
51372006.09.08 09:16close25662.001.87280.00001.8711-13.8963913.60
51382006.09.08 09:16close25651.001.87280.00001.8706-11.9563901.65
51392006.09.08 13:00sell25701.001.87050.00001.8695
51402006.09.08 13:09t/p25701.001.86950.00001.869510.0063911.65
51412006.09.08 13:09sell25711.001.86900.00001.8680
51422006.09.08 13:15sell25722.001.86960.00001.8686
51432006.09.08 13:23sell25734.001.87020.00001.8692
51442006.09.08 13:58sell25748.001.87090.00001.8699
51452006.09.08 14:08sell257516.001.87170.00001.8707
51462006.09.08 14:26t/p257516.001.87070.00001.8707160.0064071.65
51472006.09.08 14:26close25748.001.87070.00001.869916.0064087.65
51482006.09.08 14:26close25734.001.87070.00001.8692-20.0064067.65
51492006.09.08 14:26close25722.001.87070.00001.8686-22.0064045.65
51502006.09.08 14:26close25711.001.87070.00001.8680-17.0064028.65
51512006.09.08 14:26sell25761.001.87030.00001.8693
51522006.09.08 14:33t/p25761.001.86930.00001.869310.0064038.65
51532006.09.08 14:33sell25771.001.86890.00001.8679
51542006.09.08 14:36t/p25771.001.86790.00001.867910.0064048.65
51552006.09.08 14:36sell25781.001.86750.00001.8665
51562006.09.08 14:44t/p25781.001.86650.00001.866510.0064058.65
51572006.09.08 14:44sell25791.001.86610.00001.8651
51582006.09.08 15:02t/p25791.001.86510.00001.865110.0064068.65
51592006.09.08 15:02sell25801.001.86460.00001.8636
51602006.09.08 15:08sell25812.001.86510.00001.8641
51612006.09.08 15:09sell25824.001.86570.00001.8647
51622006.09.08 16:01sell25838.001.86620.00001.8652
51632006.09.08 16:01sell258416.001.86680.00001.8658
51642006.09.08 16:12t/p258416.001.86580.00001.8658160.0064228.65
51652006.09.08 16:12close25838.001.86580.00001.865232.0064260.65
51662006.09.08 16:12close25824.001.86580.00001.8647-4.0064256.65
51672006.09.08 16:12close25812.001.86580.00001.8641-14.0064242.65
51682006.09.08 16:12close25801.001.86580.00001.8636-12.0064230.65
51692006.09.08 16:12sell25851.001.86540.00001.8644
51702006.09.08 16:20t/p25851.001.86440.00001.864410.0064240.65
51712006.09.08 16:20sell25861.001.86390.00001.8629
51722006.09.08 16:42sell25872.001.86440.00001.8634
51732006.09.08 16:42sell25884.001.86500.00001.8640
51742006.09.08 17:31sell25898.001.86560.00001.8646
51752006.09.08 18:52sell259016.001.86610.00001.8651
51762006.09.08 22:04t/p259016.001.86510.00001.8651160.0064400.65
51772006.09.08 22:04close25898.001.86510.00001.864640.0064440.65
51782006.09.08 22:04close25884.001.86510.00001.8640-4.0064436.65
51792006.09.08 22:04close25872.001.86510.00001.8634-14.0064422.65
51802006.09.08 22:04close25861.001.86510.00001.8629-12.0064410.65
51812006.09.11 15:30sell25911.001.86560.00001.8646
51822006.09.11 15:59t/p25911.001.86460.00001.864610.0064420.65
51832006.09.11 15:59sell25921.001.86410.00001.8631
51842006.09.11 16:03t/p25921.001.86310.00001.863110.0064430.65
51852006.09.12 09:45buy25931.001.86860.00001.8696
51862006.09.12 09:52buy25942.001.86790.00001.8689
51872006.09.12 10:00buy25954.001.86730.00001.8683
51882006.09.12 10:03buy25968.001.86670.00001.8677
51892006.09.12 10:29t/p25968.001.86770.00001.867780.0064510.65
51902006.09.12 10:29close25954.001.86770.00001.868316.0064526.65
51912006.09.12 10:29close25942.001.86770.00001.8689-4.0064522.65
51922006.09.12 10:29close25931.001.86770.00001.8696-9.0064513.65
51932006.09.12 10:30buy25971.001.86860.00001.8696
51942006.09.12 10:30buy25982.001.86800.00001.8690
51952006.09.12 10:30t/p25982.001.86900.00001.869020.0064533.65
51962006.09.12 10:30close25971.001.86910.00001.86965.0064538.65
51972006.09.12 10:30buy25991.001.86950.00001.8705
51982006.09.12 10:31buy26002.001.86890.00001.8699
51992006.09.12 10:32t/p26002.001.86990.00001.869920.0064558.65
52002006.09.12 10:32close25991.001.86990.00001.87054.0064562.65
52012006.09.12 10:32buy26011.001.87030.00001.8713
52022006.09.12 10:35t/p26011.001.87130.00001.871310.0064572.65
52032006.09.12 10:35buy26021.001.87170.00001.8727
52042006.09.12 10:40t/p26021.001.87270.00001.872710.0064582.65
52052006.09.12 10:40buy26031.001.87310.00001.8741
52062006.09.12 10:41buy26042.001.87250.00001.8735
52072006.09.12 10:59buy26054.001.87200.00001.8730
52082006.09.12 11:07t/p26054.001.87300.00001.873040.0064622.65
52092006.09.12 11:07close26042.001.87300.00001.873510.0064632.65
52102006.09.12 11:07close26031.001.87300.00001.8741-1.0064631.65
52112006.09.12 11:07buy26061.001.87340.00001.8744
52122006.09.12 11:40buy26072.001.87290.00001.8739
52132006.09.12 12:04t/p26072.001.87390.00001.873920.0064651.65
52142006.09.12 12:04close26061.001.87390.00001.87445.0064656.65
52152006.09.12 13:15buy26081.001.87500.00001.8760
52162006.09.12 13:16buy26092.001.87450.00001.8755
52172006.09.12 13:24buy26104.001.87390.00001.8749
52182006.09.12 13:43buy26118.001.87330.00001.8743
52192006.09.12 14:28buy261216.001.87270.00001.8737
52202006.09.12 14:30t/p261216.001.87370.00001.8737160.0064816.65
52212006.09.12 14:30close26118.001.87370.00001.874332.0064848.65
52222006.09.12 14:30close26104.001.87370.00001.8749-8.0064840.65
52232006.09.12 14:30close26092.001.87370.00001.8755-16.0064824.65
52242006.09.12 14:30close26081.001.87370.00001.8760-13.0064811.65
52252006.09.12 15:15buy26131.001.87540.00001.8764
52262006.09.12 15:19t/p26131.001.87640.00001.876410.0064821.65
52272006.09.12 15:19buy26141.001.87680.00001.8778
52282006.09.12 15:25buy26152.001.87630.00001.8773
52292006.09.12 15:32buy26164.001.87580.00001.8768
52302006.09.12 15:32buy26178.001.87510.00001.8761
52312006.09.12 15:43buy261816.001.87450.00001.8755
52322006.09.12 16:55t/p261816.001.87550.00001.8755160.0064981.65
52332006.09.12 16:55close26178.001.87550.00001.876132.0065013.65
52342006.09.12 16:55close26164.001.87550.00001.8768-12.0065001.65
52352006.09.12 16:55close26152.001.87550.00001.8773-16.0064985.65
52362006.09.12 16:55close26141.001.87550.00001.8778-13.0064972.65
52372006.09.14 11:00buy26191.001.88040.00001.8814
52382006.09.14 11:26buy26202.001.87980.00001.8808
52392006.09.14 11:43t/p26202.001.88080.00001.880820.0064992.65
52402006.09.14 11:43close26191.001.88090.00001.88145.0064997.65
52412006.09.14 11:43buy26211.001.88130.00001.8823
52422006.09.14 12:03buy26222.001.88080.00001.8818
52432006.09.14 12:13t/p26222.001.88180.00001.881820.0065017.65
52442006.09.14 12:13close26211.001.88180.00001.88235.0065022.65
52452006.09.14 12:13buy26231.001.88220.00001.8832
52462006.09.14 12:40t/p26231.001.88320.00001.883210.0065032.65
52472006.09.14 12:40buy26241.001.88370.00001.8847
52482006.09.14 12:46t/p26241.001.88470.00001.884710.0065042.65
52492006.09.14 12:46buy26251.001.88510.00001.8861
52502006.09.14 12:59buy26262.001.88460.00001.8856
52512006.09.14 13:13t/p26262.001.88560.00001.885620.0065062.65
52522006.09.14 13:13close26251.001.88570.00001.88616.0065068.65
52532006.09.14 13:13buy26271.001.88610.00001.8871
52542006.09.14 13:34t/p26271.001.88710.00001.887110.0065078.65
52552006.09.14 13:34buy26281.001.88750.00001.8885
52562006.09.14 13:56buy26292.001.88690.00001.8879
52572006.09.14 14:06buy26304.001.88630.00001.8873
52582006.09.14 14:24t/p26304.001.88730.00001.887340.0065118.65
52592006.09.14 14:24close26292.001.88740.00001.887910.0065128.65
52602006.09.14 14:24close26281.001.88740.00001.8885-1.0065127.65
52612006.09.14 14:24buy26311.001.88780.00001.8888
52622006.09.14 14:26buy26322.001.88730.00001.8883
52632006.09.14 14:30t/p26322.001.88830.00001.888320.0065147.65
52642006.09.14 14:30close26311.001.88830.00001.88885.0065152.65
52652006.09.14 14:30buy26331.001.88870.00001.8897
52662006.09.14 14:30buy26342.001.88820.00001.8892
52672006.09.14 14:30buy26354.001.88760.00001.8886
52682006.09.14 14:30buy26368.001.88700.00001.8880
52692006.09.14 14:30buy263716.001.88640.00001.8874
52702006.09.14 14:32t/p263716.001.88740.00001.8874160.0065312.65
52712006.09.14 14:32close26368.001.88740.00001.888032.0065344.65
52722006.09.14 14:32close26354.001.88740.00001.8886-8.0065336.65
52732006.09.14 14:32close26342.001.88740.00001.8892-16.0065320.65
52742006.09.14 14:32close26331.001.88740.00001.8897-13.0065307.65
52752006.09.14 14:32buy26381.001.88780.00001.8888
52762006.09.14 14:35buy26392.001.88730.00001.8883
52772006.09.14 14:35buy26404.001.88660.00001.8876
52782006.09.14 14:37buy26418.001.88610.00001.8871
52792006.09.14 14:38buy264216.001.88550.00001.8865
52802006.09.14 14:57t/p264216.001.88650.00001.8865160.0065467.65
52812006.09.14 14:57close26418.001.88650.00001.887132.0065499.65
52822006.09.14 14:57close26404.001.88650.00001.8876-4.0065495.65
52832006.09.14 14:57close26392.001.88650.00001.8883-16.0065479.65
52842006.09.14 14:57close26381.001.88650.00001.8888-13.0065466.65
52852006.09.14 14:57buy26431.001.88690.00001.8879
52862006.09.14 15:11buy26442.001.88640.00001.8874
52872006.09.14 15:12buy26454.001.88590.00001.8869
52882006.09.14 15:38t/p26454.001.88690.00001.886940.0065506.65
52892006.09.14 15:38close26442.001.88700.00001.887412.0065518.65
52902006.09.14 15:38close26431.001.88700.00001.88791.0065519.65
52912006.09.14 15:38buy26461.001.88740.00001.8884
52922006.09.14 15:40buy26472.001.88680.00001.8878
52932006.09.14 16:19t/p26472.001.88780.00001.887820.0065539.65
52942006.09.14 16:19close26461.001.88780.00001.88844.0065543.65
52952006.09.14 16:19buy26481.001.88820.00001.8892
52962006.09.14 16:20t/p26481.001.88920.00001.889210.0065553.65
52972006.09.14 16:20buy26491.001.88960.00001.8906
52982006.09.14 16:22buy26502.001.88900.00001.8900
52992006.09.14 16:35buy26514.001.88840.00001.8894
53002006.09.14 16:37buy26528.001.88780.00001.8888
53012006.09.14 16:48t/p26528.001.88880.00001.888880.0065633.65
53022006.09.14 16:48close26514.001.88890.00001.889420.0065653.65
53032006.09.14 16:48close26502.001.88890.00001.8900-2.0065651.65
53042006.09.14 16:48close26491.001.88890.00001.8906-7.0065644.65
53052006.09.14 16:48buy26531.001.88930.00001.8903
53062006.09.14 16:55t/p26531.001.89030.00001.890310.0065654.65
53072006.09.14 16:55buy26541.001.89070.00001.8917
53082006.09.14 16:55buy26552.001.89010.00001.8911
53092006.09.14 16:56t/p26552.001.89110.00001.891120.0065674.65
53102006.09.14 16:56close26541.001.89130.00001.89176.0065680.65
53112006.09.14 16:56buy26561.001.89170.00001.8927
53122006.09.14 16:57buy26572.001.89120.00001.8922
53132006.09.14 17:07buy26584.001.89060.00001.8916
53142006.09.14 17:16buy26598.001.89010.00001.8911
53152006.09.14 17:17buy266016.001.88950.00001.8905
53162006.09.20 20:20t/p266016.001.89050.00001.8905147.2065827.85
53172006.09.20 20:20close26598.001.89050.00001.891125.6065853.45
53182006.09.20 20:20close26584.001.89050.00001.8916-7.2065846.25
53192006.09.20 20:20close26572.001.89050.00001.8922-15.6065830.65
53202006.09.20 20:20close26561.001.89050.00001.8927-12.8065817.85
53212006.09.21 11:00buy26611.001.89430.00001.8953
53222006.09.21 11:53t/p26611.001.89530.00001.895310.0065827.85
53232006.09.21 11:53buy26621.001.89590.00001.8969
53242006.09.21 12:33t/p26621.001.89690.00001.896910.0065837.85
53252006.09.21 12:33buy26631.001.89730.00001.8983
53262006.09.21 12:35t/p26631.001.89830.00001.898310.0065847.85
53272006.09.21 12:35buy26641.001.89870.00001.8997
53282006.09.21 12:36buy26652.001.89820.00001.8992
53292006.09.21 12:42buy26664.001.89760.00001.8986
53302006.09.21 14:20t/p26664.001.89860.00001.898640.0065887.85
53312006.09.21 14:20close26652.001.89860.00001.89928.0065895.85
53322006.09.21 14:20close26641.001.89860.00001.8997-1.0065894.85
53332006.09.21 16:45buy26671.001.89650.00001.8975
53342006.09.21 17:03t/p26671.001.89750.00001.897510.0065904.85
53352006.09.21 17:03buy26681.001.89800.00001.8990
53362006.09.21 17:12buy26692.001.89750.00001.8985
53372006.09.21 17:26buy26704.001.89680.00001.8978
53382006.09.21 17:37buy26718.001.89620.00001.8972
53392006.09.21 17:46buy267216.001.89560.00001.8966
53402006.09.21 17:53t/p267216.001.89660.00001.8966160.0066064.85
53412006.09.21 17:53close26718.001.89670.00001.897240.0066104.85
53422006.09.21 17:53close26704.001.89670.00001.8978-4.0066100.85
53432006.09.21 17:53close26692.001.89670.00001.8985-16.0066084.85
53442006.09.21 17:53close26681.001.89670.00001.8990-13.0066071.85
53452006.09.21 22:00buy26731.001.90300.00001.9040
53462006.09.21 22:46buy26742.001.90250.00001.9035
53472006.09.21 23:14buy26754.001.90190.00001.9029
53482006.09.21 23:59t/p26754.001.90290.00001.902940.0066111.85
53492006.09.21 23:59close26742.001.90290.00001.90358.0066119.85
53502006.09.21 23:59close26731.001.90290.00001.9040-1.0066118.85
53512006.09.26 08:45sell26761.001.89960.00001.8986
53522006.09.26 09:12t/p26761.001.89860.00001.898610.0066128.85
53532006.09.26 09:15sell26771.001.89820.00001.8972
53542006.09.26 09:18sell26782.001.89880.00001.8978
53552006.09.26 09:35sell26794.001.89940.00001.8984
53562006.09.26 10:01sell26808.001.90000.00001.8990
53572006.09.26 10:13t/p26808.001.89900.00001.899080.0066208.85
53582006.09.26 10:13close26794.001.89900.00001.898416.0066224.85
53592006.09.26 10:13close26782.001.89900.00001.8978-4.0066220.85
53602006.09.26 10:13close26771.001.89900.00001.8972-8.0066212.85
53612006.09.26 10:15sell26811.001.89800.00001.8970
53622006.09.26 10:15t/p26811.001.89700.00001.897010.0066222.85
53632006.09.26 10:15sell26821.001.89660.00001.8956
53642006.09.26 10:23sell26832.001.89720.00001.8962
53652006.09.26 10:47t/p26832.001.89620.00001.896220.0066242.85
53662006.09.26 10:47close26821.001.89600.00001.89566.0066248.85
53672006.09.26 10:47sell26841.001.89560.00001.8946
53682006.09.26 11:00t/p26841.001.89460.00001.894610.0066258.85
53692006.09.26 11:00sell26851.001.89420.00001.8932
53702006.09.26 11:10sell26862.001.89470.00001.8937
53712006.09.26 11:13sell26874.001.89540.00001.8944
53722006.09.26 11:18sell26888.001.89590.00001.8949
53732006.09.26 11:55t/p26888.001.89490.00001.894980.0066338.85
53742006.09.26 11:55close26874.001.89480.00001.894424.0066362.85
53752006.09.26 11:55close26862.001.89480.00001.8937-2.0066360.85
53762006.09.26 11:55close26851.001.89480.00001.8932-6.0066354.85
53772006.09.26 12:00sell26891.001.89460.00001.8936
53782006.09.26 12:33sell26902.001.89520.00001.8942
53792006.09.26 12:48sell26914.001.89580.00001.8948
53802006.09.26 12:54sell26928.001.89640.00001.8954
53812006.09.26 12:55sell269316.001.89690.00001.8959
53822006.09.26 13:09t/p269316.001.89590.00001.8959160.0066514.85
53832006.09.26 13:09close26928.001.89590.00001.895440.0066554.85
53842006.09.26 13:09close26914.001.89590.00001.8948-4.0066550.85
53852006.09.26 13:09close26902.001.89590.00001.8942-14.0066536.85
53862006.09.26 13:09close26891.001.89590.00001.8936-13.0066523.85
53872006.09.26 13:09sell26941.001.89550.00001.8945
53882006.09.26 13:13sell26952.001.89600.00001.8950
53892006.09.26 13:45t/p26952.001.89500.00001.895020.0066543.85
53902006.09.26 13:45close26941.001.89490.00001.89456.0066549.85
53912006.09.27 09:00sell26961.001.89390.00001.8929
53922006.09.27 09:06sell26972.001.89450.00001.8935
53932006.09.27 09:08sell26984.001.89520.00001.8942
53942006.09.27 09:30t/p26984.001.89420.00001.894240.0066589.85
53952006.09.27 09:30close26972.001.89410.00001.89358.0066597.85
53962006.09.27 09:30close26961.001.89410.00001.8929-2.0066595.85
53972006.09.27 09:30sell26991.001.89370.00001.8927
53982006.09.27 09:45t/p26991.001.89270.00001.892710.0066605.85
53992006.09.27 10:00sell27001.001.89050.00001.8895
54002006.09.27 10:15t/p27001.001.88950.00001.889510.0066615.85
54012006.09.27 10:45sell27011.001.88850.00001.8875
54022006.09.27 10:50sell27022.001.88910.00001.8881
54032006.09.27 10:58sell27034.001.88960.00001.8886
54042006.09.27 12:52sell27048.001.89030.00001.8893
54052006.09.27 12:59sell270516.001.89100.00001.8900
54062006.09.27 14:20t/p270516.001.89000.00001.8900160.0066775.85
54072006.09.27 14:20close27048.001.89000.00001.889324.0066799.85
54082006.09.27 14:20close27034.001.89000.00001.8886-16.0066783.85
54092006.09.27 14:20close27022.001.89000.00001.8881-18.0066765.85
54102006.09.27 14:20close27011.001.89000.00001.8875-15.0066750.85
54112006.09.27 14:30sell27061.001.88960.00001.8886
54122006.09.27 14:30sell27072.001.89020.00001.8892
54132006.09.27 14:30sell27084.001.89090.00001.8899
54142006.09.27 14:30sell27098.001.89150.00001.8905
54152006.09.27 14:30sell271016.001.89210.00001.8911
54162006.09.27 14:35t/p271016.001.89110.00001.8911160.0066910.85
54172006.09.27 14:35close27098.001.89110.00001.890532.0066942.85
54182006.09.27 14:35close27084.001.89110.00001.8899-8.0066934.85
54192006.09.27 14:35close27072.001.89110.00001.8892-18.0066916.85
54202006.09.27 14:35close27061.001.89110.00001.8886-15.0066901.85
54212006.09.27 14:35sell27111.001.89070.00001.8897
54222006.09.27 14:43t/p27111.001.88970.00001.889710.0066911.85
54232006.09.27 14:43sell27121.001.88920.00001.8882
54242006.09.27 15:01sell27132.001.88970.00001.8887
54252006.09.27 15:20t/p27132.001.88870.00001.888720.0066931.85
54262006.09.27 15:20close27121.001.88870.00001.88825.0066936.85
54272006.09.28 07:00sell27141.001.88840.00001.8874
54282006.09.28 07:22t/p27141.001.88740.00001.887410.0066946.85
54292006.09.28 07:22sell27151.001.88650.00001.8855
54302006.09.28 07:40sell27162.001.88710.00001.8861
54312006.09.28 08:01sell27174.001.88770.00001.8867
54322006.09.28 08:01sell27188.001.88830.00001.8873
54332006.09.28 08:06t/p27188.001.88730.00001.887380.0067026.85
54342006.09.28 08:06close27174.001.88710.00001.886724.0067050.85
54352006.09.28 08:06close27162.001.88710.00001.88610.0067050.85
54362006.09.28 08:06close27151.001.88710.00001.8855-6.0067044.85
54372006.09.28 08:06sell27191.001.88670.00001.8857
54382006.09.28 08:07t/p27191.001.88570.00001.885710.0067054.85
54392006.09.28 08:07sell27201.001.88530.00001.8843
54402006.09.28 08:08sell27212.001.88580.00001.8848
54412006.09.28 08:24t/p27212.001.88480.00001.884820.0067074.85
54422006.09.28 08:24close27201.001.88480.00001.88435.0067079.85
54432006.09.28 08:24sell27221.001.88440.00001.8834
54442006.09.28 08:45t/p27221.001.88340.00001.883410.0067089.85
54452006.09.28 08:45sell27231.001.88300.00001.8820
54462006.09.28 09:12t/p27231.001.88200.00001.882010.0067099.85
54472006.09.28 09:12sell27241.001.88150.00001.8805
54482006.09.28 09:26sell27252.001.88210.00001.8811
54492006.09.28 09:44t/p27252.001.88110.00001.881120.0067119.85
54502006.09.28 09:44close27241.001.88100.00001.88055.0067124.85
54512006.09.28 09:44sell27261.001.88060.00001.8796
54522006.09.28 09:50sell27272.001.88110.00001.8801
54532006.09.28 10:11sell27284.001.88170.00001.8807
54542006.09.28 10:24t/p27284.001.88070.00001.880740.0067164.85
54552006.09.28 10:24close27272.001.88070.00001.88018.0067172.85
54562006.09.28 10:24close27261.001.88070.00001.8796-1.0067171.85
54572006.09.28 10:24sell27291.001.88030.00001.8793
54582006.09.28 10:25t/p27291.001.87930.00001.879310.0067181.85
54592006.09.28 10:25sell27301.001.87880.00001.8778
54602006.09.28 10:26sell27312.001.87940.00001.8784
54612006.09.28 11:13sell27324.001.88010.00001.8791
54622006.09.28 11:45t/p27324.001.87910.00001.879140.0067221.85
54632006.09.28 11:45close27312.001.87900.00001.87848.0067229.85
54642006.09.28 11:45close27301.001.87900.00001.8778-2.0067227.85
54652006.09.28 11:45sell27331.001.87860.00001.8776
54662006.09.28 11:47sell27342.001.87920.00001.8782
54672006.09.28 11:55t/p27342.001.87820.00001.878220.0067247.85
54682006.09.28 11:55close27331.001.87800.00001.87766.0067253.85
54692006.09.28 11:55sell27351.001.87760.00001.8766
54702006.09.28 11:58sell27362.001.87810.00001.8771
54712006.09.28 12:07sell27374.001.87880.00001.8778
54722006.09.28 12:09sell27388.001.87940.00001.8784
54732006.09.28 12:46sell273916.001.88000.00001.8790
54742006.09.28 13:14t/p273916.001.87900.00001.8790160.0067413.85
54752006.09.28 13:14close27388.001.87870.00001.878456.0067469.85
54762006.09.28 13:14close27374.001.87870.00001.87784.0067473.85
54772006.09.28 13:14close27362.001.87870.00001.8771-12.0067461.85
54782006.09.28 13:14close27351.001.87870.00001.8766-11.0067450.85
54792006.09.28 13:14sell27401.001.87830.00001.8773
54802006.09.28 13:36sell27412.001.87890.00001.8779
54812006.09.28 14:10t/p27412.001.87790.00001.877920.0067470.85
54822006.09.28 14:10close27401.001.87790.00001.87734.0067474.85
54832006.09.28 14:10sell27421.001.87750.00001.8765
54842006.09.28 14:20t/p27421.001.87650.00001.876510.0067484.85
54852006.09.28 14:20sell27431.001.87610.00001.8751
54862006.09.28 14:23sell27442.001.87660.00001.8756
54872006.09.28 14:25sell27454.001.87720.00001.8762
54882006.09.28 14:30sell27468.001.87780.00001.8768
54892006.09.28 14:35t/p27468.001.87680.00001.876880.0067564.85
54902006.09.28 14:35close27454.001.87670.00001.876220.0067584.85
54912006.09.28 14:35close27442.001.87670.00001.8756-2.0067582.85
54922006.09.28 14:35close27431.001.87670.00001.8751-6.0067576.85
54932006.09.28 14:35sell27471.001.87630.00001.8753
54942006.09.28 14:37t/p27471.001.87530.00001.875310.0067586.85
54952006.09.28 14:37sell27481.001.87480.00001.8738
54962006.09.28 14:38sell27492.001.87540.00001.8744
54972006.09.28 14:39sell27504.001.87590.00001.8749
54982006.09.28 14:44sell27518.001.87660.00001.8756
54992006.09.28 14:57t/p27518.001.87560.00001.875680.0067666.85
55002006.09.28 14:57close27504.001.87550.00001.874916.0067682.85
55012006.09.28 14:57close27492.001.87550.00001.8744-2.0067680.85
55022006.09.28 14:57close27481.001.87550.00001.8738-7.0067673.85
55032006.09.28 14:57sell27521.001.87510.00001.8741
55042006.09.28 14:58sell27532.001.87570.00001.8747
55052006.09.28 14:59sell27544.001.87620.00001.8752
55062006.09.28 15:12sell27558.001.87680.00001.8758
55072006.09.28 15:55t/p27558.001.87580.00001.875880.0067753.85
55082006.09.28 15:55close27544.001.87570.00001.875220.0067773.85
55092006.09.28 15:55close27532.001.87570.00001.87470.0067773.85
55102006.09.28 15:55close27521.001.87570.00001.8741-6.0067767.85
55112006.09.28 15:55sell27561.001.87530.00001.8743
55122006.09.28 16:00sell27572.001.87590.00001.8749
55132006.09.28 16:23t/p27572.001.87490.00001.874920.0067787.85
55142006.09.28 16:23close27561.001.87490.00001.87434.0067791.85
55152006.09.29 07:45sell27581.001.87550.00001.8745
55162006.09.29 07:58t/p27581.001.87450.00001.874510.0067801.85
55172006.09.29 07:58sell27591.001.87400.00001.8730
55182006.09.29 08:52t/p27591.001.87300.00001.873010.0067811.85
55192006.09.29 08:52sell27601.001.87250.00001.8715
55202006.09.29 08:54t/p27601.001.87150.00001.871510.0067821.85
55212006.09.29 08:54sell27611.001.87110.00001.8701
55222006.09.29 09:16t/p27611.001.87010.00001.870110.0067831.85
55232006.09.29 09:16sell27621.001.86970.00001.8687
55242006.09.29 09:32t/p27621.001.86870.00001.868710.0067841.85
55252006.09.29 09:32sell27631.001.86820.00001.8672
55262006.09.29 09:35t/p27631.001.86720.00001.867210.0067851.85
55272006.09.29 09:35sell27641.001.86660.00001.8656
55282006.09.29 09:35sell27652.001.86720.00001.8662
55292006.09.29 09:39sell27664.001.86780.00001.8668
55302006.09.29 10:02sell27678.001.86840.00001.8674
55312006.09.29 10:07t/p27678.001.86740.00001.867480.0067931.85
55322006.09.29 10:07close27664.001.86720.00001.866824.0067955.85
55332006.09.29 10:07close27652.001.86720.00001.86620.0067955.85
55342006.09.29 10:07close27641.001.86720.00001.8656-6.0067949.85
55352006.09.29 10:07sell27681.001.86680.00001.8658
55362006.09.29 10:16sell27692.001.86740.00001.8664
55372006.09.29 10:21sell27704.001.86800.00001.8670
55382006.09.29 10:34sell27718.001.86860.00001.8676
55392006.09.29 10:36sell277216.001.86920.00001.8682
55402006.09.29 14:20t/p277216.001.86820.00001.8682160.0068109.85
55412006.09.29 14:20close27718.001.86800.00001.867648.0068157.85
55422006.09.29 14:20close27704.001.86800.00001.86700.0068157.85
55432006.09.29 14:20close27692.001.86800.00001.8664-12.0068145.85
55442006.09.29 14:20close27681.001.86800.00001.8658-12.0068133.85
55452006.10.01 21:50buy27731.001.87230.00001.8733
55462006.10.02 00:01t/p27731.001.87330.00001.87339.8068143.65
55472006.10.02 14:00buy27741.001.87330.00001.8743
55482006.10.02 14:04buy27752.001.87270.00001.8737
55492006.10.02 14:05buy27764.001.87220.00001.8732
55502006.10.02 14:08buy27778.001.87160.00001.8726
55512006.10.02 14:14buy277816.001.87100.00001.8720
55522006.10.02 14:27t/p277816.001.87200.00001.8720160.0068303.65
55532006.10.02 14:27close27778.001.87200.00001.872632.0068335.65
55542006.10.02 14:27close27764.001.87200.00001.8732-8.0068327.65
55552006.10.02 14:27close27752.001.87200.00001.8737-14.0068313.65
55562006.10.02 14:27close27741.001.87200.00001.8743-13.0068300.65
55572006.10.02 14:27buy27791.001.87240.00001.8734
55582006.10.02 14:28buy27802.001.87160.00001.8726
55592006.10.02 14:59t/p27802.001.87260.00001.872620.0068320.65
55602006.10.02 14:59close27791.001.87260.00001.87342.0068322.65
55612006.10.02 14:59buy27811.001.87300.00001.8740
55622006.10.02 15:11buy27822.001.87250.00001.8735
55632006.10.02 15:16t/p27822.001.87350.00001.873520.0068342.65
55642006.10.02 15:16close27811.001.87350.00001.87405.0068347.65
55652006.10.02 15:16buy27831.001.87390.00001.8749
55662006.10.02 15:21t/p27831.001.87490.00001.874910.0068357.65
55672006.10.02 15:21buy27841.001.87540.00001.8764
55682006.10.02 15:28t/p27841.001.87640.00001.876410.0068367.65
55692006.10.02 15:28buy27851.001.87680.00001.8778
55702006.10.02 15:35t/p27851.001.87780.00001.877810.0068377.65
55712006.10.02 15:35buy27861.001.87830.00001.8793
55722006.10.02 15:45t/p27861.001.87930.00001.879310.0068387.65
55732006.10.02 15:45buy27871.001.87980.00001.8808
55742006.10.02 15:46t/p27871.001.88080.00001.880810.0068397.65
55752006.10.02 15:46buy27881.001.88130.00001.8823
55762006.10.02 15:52t/p27881.001.88230.00001.882310.0068407.65
55772006.10.02 15:52buy27891.001.88270.00001.8837
55782006.10.02 15:53t/p27891.001.88370.00001.883710.0068417.65
55792006.10.02 15:53buy27901.001.88420.00001.8852
55802006.10.02 15:57buy27912.001.88370.00001.8847
55812006.10.02 15:59buy27924.001.88310.00001.8841
55822006.10.02 16:00buy27938.001.88250.00001.8835
55832006.10.02 16:02t/p27938.001.88350.00001.883580.0068497.65
55842006.10.02 16:02close27924.001.88350.00001.884116.0068513.65
55852006.10.02 16:02close27912.001.88350.00001.8847-4.0068509.65
55862006.10.02 16:02close27901.001.88350.00001.8852-7.0068502.65
55872006.10.02 16:02buy27941.001.88390.00001.8849
55882006.10.02 16:02buy27952.001.88330.00001.8843
55892006.10.02 16:03buy27964.001.88270.00001.8837
55902006.10.02 16:20t/p27964.001.88370.00001.883740.0068542.65
55912006.10.02 16:20close27952.001.88370.00001.88438.0068550.65
55922006.10.02 16:20close27941.001.88370.00001.8849-2.0068548.65
55932006.10.02 16:20buy27971.001.88410.00001.8851
55942006.10.02 16:23t/p27971.001.88510.00001.885110.0068558.65
55952006.10.02 16:23buy27981.001.88550.00001.8865
55962006.10.02 16:59buy27992.001.88490.00001.8859
55972006.10.02 17:11t/p27992.001.88590.00001.885920.0068578.65
55982006.10.02 17:11close27981.001.88600.00001.88655.0068583.65
55992006.10.02 17:11buy28001.001.88640.00001.8874
56002006.10.02 17:45buy28012.001.88590.00001.8869
56012006.10.02 18:24t/p28012.001.88690.00001.886920.0068603.65
56022006.10.02 18:24close28001.001.88710.00001.88747.0068610.65
56032006.10.02 18:24buy28021.001.88750.00001.8885
56042006.10.02 18:49buy28032.001.88690.00001.8879
56052006.10.03 00:48buy28044.001.88630.00001.8873
56062006.10.03 07:38t/p28044.001.88730.00001.887340.0068650.65
56072006.10.03 07:38close28032.001.88740.00001.88799.6068660.25
56082006.10.03 07:38close28021.001.88740.00001.8885-1.2068659.05
56092006.10.04 11:15sell28051.001.88190.00001.8809
56102006.10.04 11:45sell28062.001.88240.00001.8814
56112006.10.04 12:23t/p28062.001.88140.00001.881420.0068679.05
56122006.10.04 12:23close28051.001.88140.00001.88095.0068684.05
56132006.10.04 18:45buy28071.001.88430.00001.8853
56142006.10.04 18:47buy28082.001.88380.00001.8848
56152006.10.04 18:53buy28094.001.88330.00001.8843
56162006.10.04 19:19t/p28094.001.88430.00001.884340.0068724.05
56172006.10.04 19:19close28082.001.88440.00001.884812.0068736.05
56182006.10.04 19:19close28071.001.88440.00001.88531.0068737.05
56192006.10.04 19:19buy28101.001.88480.00001.8858
56202006.10.04 19:21buy28112.001.88420.00001.8852
56212006.10.04 20:43t/p28112.001.88520.00001.885220.0068757.05
56222006.10.04 20:43close28101.001.88530.00001.88585.0068762.05
56232006.10.05 13:00sell28121.001.88540.00001.8844
56242006.10.05 13:00sell28132.001.88600.00001.8850
56252006.10.05 13:00t/p28132.001.88500.00001.885020.0068782.05
56262006.10.05 13:00close28121.001.88490.00001.88445.0068787.05
56272006.10.05 13:00sell28141.001.88450.00001.8835
56282006.10.05 13:02t/p28141.001.88350.00001.883510.0068797.05
56292006.10.05 13:02sell28151.001.88310.00001.8821
56302006.10.05 13:05sell28162.001.88370.00001.8827
56312006.10.05 13:13t/p28162.001.88270.00001.882720.0068817.05
56322006.10.05 13:13close28151.001.88270.00001.88214.0068821.05
56332006.10.05 13:13sell28171.001.88230.00001.8813
56342006.10.05 14:19t/p28171.001.88130.00001.881310.0068831.05
56352006.10.05 14:19sell28181.001.88090.00001.8799
56362006.10.05 14:31t/p28181.001.87990.00001.879910.0068841.05
56372006.10.05 14:31sell28191.001.87940.00001.8784
56382006.10.05 14:38sell28202.001.88000.00001.8790
56392006.10.05 14:59t/p28202.001.87900.00001.879020.0068861.05
56402006.10.05 14:59close28191.001.87880.00001.87846.0068867.05
56412006.10.05 14:59sell28211.001.87840.00001.8774
56422006.10.05 15:02sell28222.001.87890.00001.8779
56432006.10.05 15:09sell28234.001.87950.00001.8785
56442006.10.05 15:37t/p28234.001.87850.00001.878540.0068907.05
56452006.10.05 15:37close28222.001.87840.00001.877910.0068917.05
56462006.10.05 15:37close28211.001.87840.00001.87740.0068917.05
56472006.10.05 15:37sell28241.001.87800.00001.8770
56482006.10.05 15:49t/p28241.001.87700.00001.877010.0068927.05
56492006.10.05 15:49sell28251.001.87660.00001.8756
56502006.10.05 16:12t/p28251.001.87560.00001.875610.0068937.05
56512006.10.05 16:12sell28261.001.87510.00001.8741
56522006.10.05 16:17sell28272.001.87570.00001.8747
56532006.10.05 16:18sell28284.001.87620.00001.8752
56542006.10.05 16:20sell28298.001.87670.00001.8757
56552006.10.05 17:04sell283016.001.87730.00001.8763
56562006.10.06 03:19t/p283016.001.87630.00001.8763160.8869097.93
56572006.10.06 03:19close28298.001.87620.00001.875740.4469138.37
56582006.10.06 03:19close28284.001.87620.00001.87520.2269138.59
56592006.10.06 03:19close28272.001.87620.00001.8747-9.8969128.70
56602006.10.06 03:19close28261.001.87620.00001.8741-10.9569117.76
56612006.10.06 07:30sell28311.001.87790.00001.8769
56622006.10.06 08:06t/p28311.001.87690.00001.876910.0069127.76
56632006.10.06 16:30sell28321.001.87040.00001.8694
56642006.10.06 16:37t/p28321.001.86940.00001.869410.0069137.76
56652006.10.06 16:37sell28331.001.86880.00001.8678
56662006.10.06 16:39t/p28331.001.86780.00001.867810.0069147.76
56672006.10.06 16:39sell28341.001.86730.00001.8663
56682006.10.06 16:40sell28352.001.86800.00001.8670
56692006.10.06 16:41sell28364.001.86860.00001.8676
56702006.10.06 16:49sell28378.001.86920.00001.8682
56712006.10.06 17:00sell283816.001.86980.00001.8688
56722006.10.06 18:12t/p283816.001.86880.00001.8688160.0069307.76
56732006.10.06 18:12close28378.001.86870.00001.868240.0069347.76
56742006.10.06 18:12close28364.001.86870.00001.8676-4.0069343.76
56752006.10.06 18:12close28352.001.86870.00001.8670-14.0069329.76
56762006.10.06 18:12close28341.001.86870.00001.8663-14.0069315.76
56772006.10.06 19:16sell28391.001.87090.00001.8699
56782006.10.06 20:35sell28402.001.87160.00001.8706
56792006.10.08 00:00t/p28391.001.86990.00001.869910.0069325.76
56802006.10.08 00:00t/p28402.001.87060.00001.870620.0069345.76
56812006.10.08 00:00sell28411.001.86860.00001.8676
56822006.10.08 07:50sell28422.001.86920.00001.8682
56832006.10.08 14:25sell28434.001.86980.00001.8688
56842006.10.09 02:02sell28448.001.87030.00001.8693
56852006.10.09 03:18sell284516.001.87100.00001.8700
56862006.10.09 04:48t/p284516.001.87000.00001.8700160.0069505.76
56872006.10.09 04:48close28448.001.86990.00001.869332.0069537.76
56882006.10.09 04:48close28434.001.86990.00001.8688-3.7869533.98
56892006.10.09 04:48close28422.001.86990.00001.8682-13.8969520.09
56902006.10.09 04:48close28411.001.86990.00001.8676-12.9569507.14
56912006.10.09 13:00sell28461.001.86760.00001.8666
56922006.10.09 13:04sell28472.001.86810.00001.8671
56932006.10.09 13:11t/p28472.001.86710.00001.867120.0069527.14
56942006.10.09 13:11close28461.001.86710.00001.86665.0069532.14
56952006.10.09 13:11sell28481.001.86670.00001.8657
56962006.10.09 13:41sell28492.001.86720.00001.8662
56972006.10.09 14:15t/p28492.001.86620.00001.866220.0069552.14
56982006.10.09 14:15close28481.001.86590.00001.86578.0069560.14
56992006.10.10 09:00sell28501.001.86890.00001.8679
57002006.10.10 09:01sell28512.001.86940.00001.8684
57012006.10.10 09:08t/p28512.001.86840.00001.868420.0069580.14
57022006.10.10 09:08close28501.001.86840.00001.86795.0069585.14
57032006.10.10 09:08sell28521.001.86800.00001.8670
57042006.10.10 09:25t/p28521.001.86700.00001.867010.0069595.14
57052006.10.10 09:25sell28531.001.86650.00001.8655
57062006.10.10 09:26sell28542.001.86710.00001.8661
57072006.10.10 09:34sell28554.001.86770.00001.8667
57082006.10.10 09:58t/p28554.001.86670.00001.866740.0069635.14
57092006.10.10 09:58close28542.001.86660.00001.866110.0069645.14
57102006.10.10 09:58close28531.001.86660.00001.8655-1.0069644.14
57112006.10.10 09:58sell28561.001.86620.00001.8652
57122006.10.10 10:01sell28572.001.86670.00001.8657
57132006.10.10 10:08t/p28572.001.86570.00001.865720.0069664.14
57142006.10.10 10:08close28561.001.86560.00001.86526.0069670.14
57152006.10.10 10:08sell28581.001.86520.00001.8642
57162006.10.10 10:16t/p28581.001.86420.00001.864210.0069680.14
57172006.10.10 11:00sell28591.001.86010.00001.8591
57182006.10.10 12:10sell28602.001.86080.00001.8598
57192006.10.10 12:36t/p28602.001.85980.00001.859820.0069700.14
57202006.10.10 12:36close28591.001.85980.00001.85913.0069703.14
57212006.10.10 12:36sell28611.001.85940.00001.8584
57222006.10.10 13:04t/p28611.001.85840.00001.858410.0069713.14
57232006.10.10 13:04sell28621.001.85800.00001.8570
57242006.10.10 13:05sell28632.001.85850.00001.8575
57252006.10.10 13:16t/p28632.001.85750.00001.857520.0069733.14
57262006.10.10 13:16close28621.001.85720.00001.85708.0069741.14
57272006.10.10 13:16sell28641.001.85680.00001.8558
57282006.10.10 13:18t/p28641.001.85580.00001.855810.0069751.14
57292006.10.10 13:18sell28651.001.85510.00001.8541
57302006.10.10 13:19sell28662.001.85580.00001.8548
57312006.10.10 13:24sell28674.001.85630.00001.8553
57322006.10.10 14:09sell28688.001.85710.00001.8561
57332006.10.10 14:15sell286916.001.85770.00001.8567
57342006.10.10 14:20t/p286916.001.85670.00001.8567160.0069911.14
57352006.10.10 14:20close28688.001.85650.00001.856148.0069959.14
57362006.10.10 14:20close28674.001.85650.00001.8553-8.0069951.14
57372006.10.10 14:20close28662.001.85650.00001.8548-14.0069937.14
57382006.10.10 14:20close28651.001.85650.00001.8541-14.0069923.14
57392006.10.10 14:20sell28701.001.85610.00001.8551
57402006.10.10 15:04t/p28701.001.85510.00001.855110.0069933.14
57412006.10.10 15:04sell28711.001.85470.00001.8537
57422006.10.10 15:22sell28722.001.85530.00001.8543
57432006.10.10 15:37t/p28722.001.85430.00001.854320.0069953.14
57442006.10.10 15:37close28711.001.85410.00001.85376.0069959.14
57452006.10.10 15:37sell28731.001.85370.00001.8527
57462006.10.10 16:47sell28742.001.85430.00001.8533
57472006.10.10 16:50sell28754.001.85490.00001.8539
57482006.10.10 17:00sell28768.001.85560.00001.8546
57492006.10.10 17:29t/p28768.001.85460.00001.854680.0070039.14
57502006.10.10 17:29close28754.001.85450.00001.853916.0070055.14
57512006.10.10 17:29close28742.001.85450.00001.8533-4.0070051.14
57522006.10.10 17:29close28731.001.85450.00001.8527-8.0070043.14
57532006.10.11 19:00sell28771.001.85650.00001.8555
57542006.10.11 19:24sell28782.001.85710.00001.8561
57552006.10.11 20:02t/p28782.001.85610.00001.856120.0070063.14
57562006.10.11 20:02close28771.001.85610.00001.85554.0070067.14
57572006.10.13 14:15sell28791.001.86070.00001.8597
57582006.10.13 14:21sell28802.001.86130.00001.8603
57592006.10.13 14:26sell28814.001.86190.00001.8609
57602006.10.13 14:30sell28828.001.86270.00001.8617
57612006.10.13 14:30sell288316.001.86330.00001.8623
57622006.10.13 14:31t/p288316.001.86230.00001.8623160.0070227.14
57632006.10.13 14:31close28828.001.86200.00001.861756.0070283.14
57642006.10.13 14:31close28814.001.86200.00001.8609-4.0070279.14
57652006.10.13 14:31close28802.001.86200.00001.8603-14.0070265.14
57662006.10.13 14:31close28791.001.86200.00001.8597-13.0070252.14
57672006.10.13 14:31sell28841.001.86160.00001.8606
57682006.10.13 14:33t/p28841.001.86060.00001.860610.0070262.14
57692006.10.13 14:33sell28851.001.86020.00001.8592
57702006.10.13 14:34t/p28851.001.85920.00001.859210.0070272.14
57712006.10.13 14:34sell28861.001.85880.00001.8578
57722006.10.13 14:38t/p28861.001.85780.00001.857810.0070282.14
57732006.10.13 14:38sell28871.001.85690.00001.8559
57742006.10.13 14:49sell28882.001.85750.00001.8565
57752006.10.13 15:23t/p28882.001.85650.00001.856520.0070302.14
57762006.10.13 15:23close28871.001.85610.00001.85598.0070310.14
57772006.10.13 15:23sell28891.001.85570.00001.8547
57782006.10.13 15:24sell28902.001.85630.00001.8553
57792006.10.13 15:28sell28914.001.85690.00001.8559
57802006.10.13 15:48t/p28914.001.85590.00001.855940.0070350.14
57812006.10.13 15:48close28902.001.85570.00001.855312.0070362.14
57822006.10.13 15:48close28891.001.85570.00001.85470.0070362.14
57832006.10.13 15:48sell28921.001.85530.00001.8543
57842006.10.13 15:51sell28932.001.85580.00001.8548
57852006.10.13 16:00sell28944.001.85680.00001.8558
57862006.10.13 16:03t/p28944.001.85580.00001.855840.0070402.14
57872006.10.13 16:03close28932.001.85570.00001.85482.0070404.14
57882006.10.13 16:03close28921.001.85570.00001.8543-4.0070400.14
57892006.10.13 16:03sell28951.001.85530.00001.8543
57902006.10.13 16:05t/p28951.001.85430.00001.854310.0070410.14
57912006.10.13 16:05sell28961.001.85370.00001.8527
57922006.10.13 16:07sell28972.001.85430.00001.8533
57932006.10.13 16:11sell28984.001.85490.00001.8539
57942006.10.13 16:12sell28998.001.85560.00001.8546
57952006.10.13 16:40t/p28998.001.85460.00001.854680.0070490.14
57962006.10.13 16:40close28984.001.85450.00001.853916.0070506.14
57972006.10.13 16:40close28972.001.85450.00001.8533-4.0070502.14
57982006.10.13 16:40close28961.001.85450.00001.8527-8.0070494.14
57992006.10.16 08:30buy29001.001.85490.00001.8559
58002006.10.16 08:58t/p29001.001.85590.00001.855910.0070504.14
58012006.10.16 08:58buy29011.001.85640.00001.8574
58022006.10.16 09:11t/p29011.001.85740.00001.857410.0070514.14
58032006.10.16 09:11buy29021.001.85780.00001.8588
58042006.10.16 09:21buy29032.001.85720.00001.8582
58052006.10.16 09:23buy29044.001.85650.00001.8575
58062006.10.16 09:25buy29058.001.85580.00001.8568
58072006.10.16 09:46t/p29058.001.85680.00001.856880.0070594.14
58082006.10.16 09:46close29044.001.85690.00001.857516.0070610.14
58092006.10.16 09:46close29032.001.85690.00001.8582-6.0070604.14
58102006.10.16 09:46close29021.001.85690.00001.8588-9.0070595.14
58112006.10.16 09:46buy29061.001.85730.00001.8583
58122006.10.16 09:57t/p29061.001.85830.00001.858310.0070605.14
58132006.10.16 09:57buy29071.001.85870.00001.8597
58142006.10.16 10:07t/p29071.001.85970.00001.859710.0070615.14
58152006.10.16 10:07buy29081.001.86010.00001.8611
58162006.10.16 10:09t/p29081.001.86110.00001.861110.0070625.14
58172006.10.16 10:09buy29091.001.86150.00001.8625
58182006.10.16 10:19buy29102.001.86100.00001.8620
58192006.10.16 10:31buy29114.001.86040.00001.8614
58202006.10.16 10:35t/p29114.001.86140.00001.861440.0070665.14
58212006.10.16 10:35close29102.001.86150.00001.862010.0070675.14
58222006.10.16 10:35close29091.001.86150.00001.86250.0070675.14
58232006.10.16 10:35buy29121.001.86190.00001.8629
58242006.10.16 10:39buy29132.001.86140.00001.8624
58252006.10.16 10:41buy29144.001.86090.00001.8619
58262006.10.16 10:51buy29158.001.86030.00001.8613
58272006.10.16 11:16t/p29158.001.86130.00001.861380.0070755.14
58282006.10.16 11:16close29144.001.86130.00001.861916.0070771.14
58292006.10.16 11:16close29132.001.86130.00001.8624-2.0070769.14
58302006.10.16 11:16close29121.001.86130.00001.8629-6.0070763.14
58312006.10.16 11:16buy29161.001.86170.00001.8627
58322006.10.16 11:30buy29172.001.86110.00001.8621
58332006.10.16 11:41buy29184.001.86040.00001.8614
58342006.10.16 11:47t/p29184.001.86140.00001.861440.0070803.14
58352006.10.16 11:47close29172.001.86150.00001.86218.0070811.14
58362006.10.16 11:47close29161.001.86150.00001.8627-2.0070809.14
58372006.10.16 12:15buy29191.001.86050.00001.8615
58382006.10.16 12:58buy29202.001.86000.00001.8610
58392006.10.16 13:00buy29214.001.85950.00001.8605
58402006.10.16 13:22buy29228.001.85890.00001.8599
58412006.10.16 13:42t/p29228.001.85990.00001.859980.0070889.14
58422006.10.16 13:42close29214.001.86000.00001.860520.0070909.14
58432006.10.16 13:42close29202.001.86000.00001.86100.0070909.14
58442006.10.16 13:42close29191.001.86000.00001.8615-5.0070904.14
58452006.10.16 13:42buy29231.001.86040.00001.8614
58462006.10.16 14:41t/p29231.001.86140.00001.861410.0070914.14
58472006.10.17 13:45buy29241.001.86770.00001.8687
58482006.10.17 13:51buy29252.001.86710.00001.8681
58492006.10.17 14:05buy29264.001.86660.00001.8676
58502006.10.17 14:30t/p29264.001.86760.00001.867640.0070954.14
58512006.10.17 14:30close29252.001.86770.00001.868112.0070966.14
58522006.10.17 14:30close29241.001.86770.00001.86870.0070966.14
58532006.10.17 14:30buy29271.001.86810.00001.8691
58542006.10.17 14:30buy29282.001.86730.00001.8683
58552006.10.17 14:30buy29294.001.86670.00001.8677
58562006.10.17 14:30buy29308.001.86620.00001.8672
58572006.10.17 14:32t/p29308.001.86720.00001.867280.0071046.14
58582006.10.17 14:32close29294.001.86720.00001.867720.0071066.14
58592006.10.17 14:32close29282.001.86720.00001.8683-2.0071064.14
58602006.10.17 14:32close29271.001.86720.00001.8691-9.0071055.14
58612006.10.17 14:32buy29311.001.86760.00001.8686
58622006.10.17 14:36buy29322.001.86700.00001.8680
58632006.10.17 14:50t/p29322.001.86800.00001.868020.0071075.14
58642006.10.17 14:50close29311.001.86800.00001.86864.0071079.14
58652006.10.17 14:50buy29331.001.86840.00001.8694
58662006.10.17 15:00buy29342.001.86760.00001.8686
58672006.10.17 15:00buy29354.001.86690.00001.8679
58682006.10.17 15:00buy29368.001.86610.00001.8671
58692006.10.17 15:09t/p29368.001.86710.00001.867180.0071159.14
58702006.10.17 15:09close29354.001.86720.00001.867912.0071171.14
58712006.10.17 15:09close29342.001.86720.00001.8686-8.0071163.14
58722006.10.17 15:09close29331.001.86720.00001.8694-12.0071151.14
58732006.10.17 15:09buy29371.001.86760.00001.8686
58742006.10.17 15:15t/p29371.001.86860.00001.868610.0071161.14
58752006.10.17 15:15buy29381.001.86900.00001.8700
58762006.10.17 15:19t/p29381.001.87000.00001.870010.0071171.14
58772006.10.17 15:19buy29391.001.87040.00001.8714
58782006.10.17 16:08t/p29391.001.87140.00001.871410.0071181.14
58792006.10.17 16:08buy29401.001.87200.00001.8730
58802006.10.17 16:22buy29412.001.87150.00001.8725
58812006.10.17 16:30buy29424.001.87090.00001.8719
58822006.10.17 16:32buy29438.001.87020.00001.8712
58832006.10.17 17:00buy294416.001.86960.00001.8706
58842006.10.17 17:22t/p294416.001.87060.00001.8706160.0071341.14
58852006.10.17 17:22close29438.001.87070.00001.871240.0071381.14
58862006.10.17 17:22close29424.001.87070.00001.8719-8.0071373.14
58872006.10.17 17:22close29412.001.87070.00001.8725-16.0071357.14
58882006.10.17 17:22close29401.001.87070.00001.8730-13.0071344.14
58892006.10.19 16:00buy29451.001.87280.00001.8738
58902006.10.19 16:02buy29462.001.87230.00001.8733
58912006.10.19 16:34t/p29462.001.87330.00001.873320.0071364.14
58922006.10.19 16:34close29451.001.87330.00001.87385.0071369.14
58932006.10.19 16:34buy29471.001.87370.00001.8747
58942006.10.19 16:35t/p29471.001.87470.00001.874710.0071379.14
58952006.10.19 16:35buy29481.001.87520.00001.8762
58962006.10.19 16:35buy29492.001.87450.00001.8755
58972006.10.19 16:37t/p29492.001.87550.00001.875520.0071399.14
58982006.10.19 16:37close29481.001.87550.00001.87623.0071402.14
58992006.10.19 16:37buy29501.001.87590.00001.8769
59002006.10.19 17:23buy29512.001.87530.00001.8763
59012006.10.19 17:48t/p29512.001.87630.00001.876320.0071422.14
59022006.10.19 17:48close29501.001.87640.00001.87695.0071427.14
59032006.10.19 17:48buy29521.001.87680.00001.8778
59042006.10.19 17:53buy29532.001.87620.00001.8772
59052006.10.19 18:01t/p29532.001.87720.00001.877220.0071447.14
59062006.10.19 18:01close29521.001.87720.00001.87784.0071451.14
59072006.10.19 18:01buy29541.001.87760.00001.8786
59082006.10.19 18:02buy29552.001.87700.00001.8780
59092006.10.19 18:16buy29564.001.87650.00001.8775
59102006.10.19 18:59t/p29564.001.87750.00001.877540.0071491.14
59112006.10.19 18:59close29552.001.87780.00001.878016.0071507.14
59122006.10.19 18:59close29541.001.87780.00001.87862.0071509.14
59132006.10.19 18:59buy29571.001.87820.00001.8792
59142006.10.19 19:02buy29582.001.87760.00001.8786
59152006.10.19 19:09t/p29582.001.87860.00001.878620.0071529.14
59162006.10.19 19:09close29571.001.87870.00001.87925.0071534.14
59172006.10.19 19:09buy29591.001.87910.00001.8801
59182006.10.19 19:10buy29602.001.87850.00001.8795
59192006.10.19 20:20t/p29602.001.87950.00001.879520.0071554.14
59202006.10.19 20:20close29591.001.87960.00001.88015.0071559.14
59212006.10.19 20:20buy29611.001.88000.00001.8810
59222006.10.19 20:30buy29622.001.87950.00001.8805
59232006.10.19 20:54buy29634.001.87890.00001.8799
59242006.10.19 20:59buy29648.001.87830.00001.8793
59252006.10.19 21:04buy296516.001.87770.00001.8787
59262006.10.20 10:30t/p296516.001.87870.00001.8787156.8071715.94
59272006.10.20 10:30close29648.001.87910.00001.879362.4071778.34
59282006.10.20 10:30close29634.001.87910.00001.87997.2071785.54
59292006.10.20 10:30close29622.001.87910.00001.8805-8.4071777.14
59302006.10.20 10:30close29611.001.87910.00001.8810-9.2071767.94
59312006.10.20 11:30buy29661.001.88190.00001.8829
59322006.10.20 11:55buy29672.001.88130.00001.8823
59332006.10.20 12:00buy29684.001.88080.00001.8818
59342006.10.20 12:00buy29698.001.88030.00001.8813
59352006.10.20 12:12t/p29698.001.88130.00001.881380.0071847.94
59362006.10.20 12:12close29684.001.88130.00001.881820.0071867.94
59372006.10.20 12:12close29672.001.88130.00001.88230.0071867.94
59382006.10.20 12:12close29661.001.88130.00001.8829-6.0071861.94
59392006.10.20 12:12buy29701.001.88170.00001.8827
59402006.10.20 13:02t/p29701.001.88270.00001.882710.0071871.94
59412006.10.20 13:02buy29711.001.88320.00001.8842
59422006.10.20 13:25t/p29711.001.88420.00001.884210.0071881.94
59432006.10.20 13:25buy29721.001.88470.00001.8857
59442006.10.20 14:49buy29732.001.88410.00001.8851
59452006.10.20 15:02t/p29732.001.88510.00001.885120.0071901.94
59462006.10.20 15:02close29721.001.88510.00001.88574.0071905.94
59472006.10.23 09:00sell29741.001.87980.00001.8788
59482006.10.23 09:08t/p29741.001.87880.00001.878810.0071915.94
59492006.10.23 09:08sell29751.001.87830.00001.8773
59502006.10.23 09:08sell29762.001.87880.00001.8778
59512006.10.23 09:16t/p29762.001.87780.00001.877820.0071935.94
59522006.10.23 09:16close29751.001.87770.00001.87736.0071941.94
59532006.10.23 09:16sell29771.001.87730.00001.8763
59542006.10.23 09:17sell29782.001.87790.00001.8769
59552006.10.23 10:28t/p29782.001.87690.00001.876920.0071961.94
59562006.10.23 10:28close29771.001.87680.00001.87635.0071966.94
59572006.10.23 10:28sell29791.001.87640.00001.8754
59582006.10.23 10:50t/p29791.001.87540.00001.875410.0071976.94
59592006.10.23 10:50sell29801.001.87490.00001.8739
59602006.10.23 10:56sell29812.001.87550.00001.8745
59612006.10.23 11:12t/p29812.001.87450.00001.874520.0071996.94
59622006.10.23 11:12close29801.001.87440.00001.87395.0072001.94
59632006.10.23 11:12sell29821.001.87400.00001.8730
59642006.10.23 11:19t/p29821.001.87300.00001.873010.0072011.94
59652006.10.23 11:19sell29831.001.87240.00001.8714
59662006.10.23 11:20sell29842.001.87300.00001.8720
59672006.10.23 11:23sell29854.001.87370.00001.8727
59682006.10.23 11:33sell29868.001.87430.00001.8733
59692006.10.23 11:35sell298716.001.87490.00001.8739
59702006.10.23 11:38t/p298716.001.87390.00001.8739160.0072171.94
59712006.10.23 11:38close29868.001.87380.00001.873340.0072211.94
59722006.10.23 11:38close29854.001.87380.00001.8727-4.0072207.94
59732006.10.23 11:38close29842.001.87380.00001.8720-16.0072191.94
59742006.10.23 11:38close29831.001.87380.00001.8714-14.0072177.94
59752006.10.23 11:38sell29881.001.87340.00001.8724
59762006.10.23 11:44sell29892.001.87390.00001.8729
59772006.10.23 11:47sell29904.001.87450.00001.8735
59782006.10.23 12:07t/p29904.001.87350.00001.873540.0072217.94
59792006.10.23 12:07close29892.001.87340.00001.872910.0072227.94
59802006.10.23 12:07close29881.001.87340.00001.87240.0072227.94
59812006.10.23 12:07sell29911.001.87300.00001.8720
59822006.10.23 12:09sell29922.001.87360.00001.8726
59832006.10.23 12:19t/p29922.001.87260.00001.872620.0072247.94
59842006.10.23 12:19close29911.001.87260.00001.87204.0072251.94
59852006.10.23 12:19sell29931.001.87220.00001.8712
59862006.10.23 12:36sell29942.001.87280.00001.8718
59872006.10.23 13:31sell29954.001.87350.00001.8725
59882006.10.23 14:04t/p29954.001.87250.00001.872540.0072291.94
59892006.10.23 14:04close29942.001.87240.00001.87188.0072299.94
59902006.10.23 14:04close29931.001.87240.00001.8712-2.0072297.94
59912006.10.23 14:04sell29961.001.87200.00001.8710
59922006.10.23 14:45t/p29961.001.87100.00001.871010.0072307.94
59932006.10.23 14:45sell29971.001.87060.00001.8696
59942006.10.23 15:26t/p29971.001.86960.00001.869610.0072317.94
59952006.10.23 15:26sell29981.001.86910.00001.8681
59962006.10.23 15:47sell29992.001.86970.00001.8687
59972006.10.23 16:04sell30004.001.87020.00001.8692
59982006.10.23 16:11sell30018.001.87080.00001.8698
59992006.10.23 16:49t/p30018.001.86980.00001.869880.0072397.94
60002006.10.23 16:49close30004.001.86980.00001.869216.0072413.94
60012006.10.23 16:49close29992.001.86980.00001.8687-2.0072411.94
60022006.10.23 16:49close29981.001.86980.00001.8681-7.0072404.94
60032006.10.24 17:30buy30021.001.87380.00001.8748
60042006.10.24 17:41t/p30021.001.87480.00001.874810.0072414.94
60052006.10.24 17:41buy30031.001.87530.00001.8763
60062006.10.24 17:45buy30042.001.87470.00001.8757
60072006.10.24 19:35t/p30042.001.87570.00001.875720.0072434.94
60082006.10.24 19:35close30031.001.87580.00001.87635.0072439.94
60092006.10.26 13:15buy30051.001.88390.00001.8849
60102006.10.26 14:24t/p30051.001.88490.00001.884910.0072449.94
60112006.10.26 17:15buy30061.001.88720.00001.8882
60122006.10.26 17:18buy30072.001.88670.00001.8877
60132006.10.26 17:22t/p30072.001.88770.00001.887720.0072469.94
60142006.10.26 17:22close30061.001.88780.00001.88826.0072475.94
60152006.10.26 17:22buy30081.001.88820.00001.8892
60162006.10.26 17:29buy30092.001.88760.00001.8886
60172006.10.26 18:24t/p30092.001.88860.00001.888620.0072495.94
60182006.10.26 18:24close30081.001.88870.00001.88925.0072500.94
60192006.10.26 18:24buy30101.001.88910.00001.8901
60202006.10.26 18:33buy30112.001.88850.00001.8895
60212006.10.26 18:44t/p30112.001.88950.00001.889520.0072520.94
60222006.10.26 18:44close30101.001.88960.00001.89015.0072525.94
60232006.10.26 18:44buy30121.001.89000.00001.8910
60242006.10.26 18:50t/p30121.001.89100.00001.891010.0072535.94
60252006.10.26 18:50buy30131.001.89150.00001.8925
60262006.10.26 19:06buy30142.001.89100.00001.8920
60272006.10.26 20:11buy30154.001.89010.00001.8911
60282006.10.26 23:50buy30168.001.88960.00001.8906
60292006.10.27 01:05t/p30168.001.89060.00001.890678.4072614.34
60302006.10.27 01:05close30154.001.89070.00001.891123.2072637.54
60312006.10.27 01:05close30142.001.89070.00001.8920-6.4072631.14
60322006.10.27 01:05close30131.001.89070.00001.8925-8.2072622.94
60332006.10.27 13:30buy30171.001.89160.00001.8926
60342006.10.27 14:20buy30182.001.89100.00001.8920
60352006.10.27 14:31t/p30182.001.89200.00001.892020.0072642.94
60362006.10.27 14:31close30171.001.89210.00001.89265.0072647.94
60372006.10.27 14:31buy30191.001.89250.00001.8935
60382006.10.27 14:31t/p30191.001.89350.00001.893510.0072657.94
60392006.10.27 14:31buy30201.001.89390.00001.8949
60402006.10.27 14:33t/p30201.001.89490.00001.894910.0072667.94
60412006.10.27 14:33buy30211.001.89550.00001.8965
60422006.10.27 14:45buy30222.001.89480.00001.8958
60432006.10.27 14:49buy30234.001.89430.00001.8953
60442006.10.27 14:55t/p30234.001.89530.00001.895340.0072707.94
60452006.10.27 14:55close30222.001.89530.00001.895810.0072717.94
60462006.10.27 14:55close30211.001.89530.00001.8965-2.0072715.94
60472006.10.27 14:55buy30241.001.89570.00001.8967
60482006.10.27 14:57t/p30241.001.89670.00001.896710.0072725.94
60492006.10.27 14:57buy30251.001.89720.00001.8982
60502006.10.27 14:58buy30262.001.89660.00001.8976
60512006.10.27 15:00buy30274.001.89610.00001.8971
60522006.10.27 15:06t/p30274.001.89710.00001.897140.0072765.94
60532006.10.27 15:06close30262.001.89710.00001.897610.0072775.94
60542006.10.27 15:06close30251.001.89710.00001.8982-1.0072774.94
60552006.10.27 15:06buy30281.001.89750.00001.8985
60562006.10.27 15:08t/p30281.001.89850.00001.898510.0072784.94
60572006.10.27 15:08buy30291.001.89890.00001.8999
60582006.10.27 15:09buy30302.001.89830.00001.8993
60592006.10.27 15:13t/p30302.001.89930.00001.899320.0072804.94
60602006.10.27 15:13close30291.001.89930.00001.89994.0072808.94
60612006.10.27 15:13buy30311.001.89970.00001.9007
60622006.10.27 15:15buy30322.001.89900.00001.9000
60632006.10.27 15:17buy30334.001.89850.00001.8995
60642006.10.27 15:32t/p30334.001.89950.00001.899540.0072848.94
60652006.10.27 15:32close30322.001.89950.00001.900010.0072858.94
60662006.10.27 15:32close30311.001.89950.00001.9007-2.0072856.94
60672006.10.27 15:32buy30341.001.89990.00001.9009
60682006.10.27 15:37buy30352.001.89940.00001.9004
60692006.10.27 15:56buy30364.001.89880.00001.8998
60702006.10.27 16:01buy30378.001.89820.00001.8992
60712006.10.27 16:24t/p30378.001.89920.00001.899280.0072936.94
60722006.10.27 16:24close30364.001.89920.00001.899816.0072952.94
60732006.10.27 16:24close30352.001.89920.00001.9004-4.0072948.94
60742006.10.27 16:24close30341.001.89920.00001.9009-7.0072941.94
60752006.10.27 16:24buy30381.001.89960.00001.9006
60762006.10.27 16:26buy30392.001.89910.00001.9001
60772006.10.27 16:39buy30404.001.89850.00001.8995
60782006.10.27 16:58buy30418.001.89800.00001.8990
60792006.10.27 17:00buy304216.001.89730.00001.8983
60802006.10.30 04:49t/p304216.001.89830.00001.8983156.8073098.74
60812006.10.30 04:49close30418.001.89830.00001.899022.4073121.14
60822006.10.30 04:49close30404.001.89830.00001.8995-8.8073112.34
60832006.10.30 04:49close30392.001.89830.00001.9001-16.4073095.94
60842006.10.30 04:49close30381.001.89830.00001.9006-13.2073082.74
60852006.10.30 13:17buy30431.001.89970.00001.9007
60862006.10.30 13:48t/p30431.001.90070.00001.900710.0073092.74
60872006.10.30 13:48buy30441.001.90110.00001.9021
60882006.10.30 14:44t/p30441.001.90210.00001.902110.0073102.74
60892006.10.30 14:45buy30451.001.90260.00001.9036
60902006.10.30 14:50t/p30451.001.90360.00001.903610.0073112.74
60912006.10.30 14:50buy30461.001.90400.00001.9050
60922006.10.30 14:58buy30472.001.90340.00001.9044
60932006.10.30 15:00buy30484.001.90280.00001.9038
60942006.10.30 15:33buy30498.001.90230.00001.9033
60952006.10.30 15:33buy305016.001.90180.00001.9028
60962006.10.30 15:55t/p305016.001.90280.00001.9028160.0073272.74
60972006.10.30 15:55close30498.001.90280.00001.903340.0073312.74
60982006.10.30 15:55close30484.001.90280.00001.90380.0073312.74
60992006.10.30 15:55close30472.001.90280.00001.9044-12.0073300.74
61002006.10.30 15:55close30461.001.90280.00001.9050-12.0073288.74
61012006.10.31 15:30buy30511.001.90140.00001.9024
61022006.10.31 15:32buy30522.001.90090.00001.9019
61032006.10.31 15:35buy30534.001.90040.00001.9014
61042006.10.31 15:37buy30548.001.89970.00001.9007
61052006.10.31 16:59t/p30548.001.90070.00001.900780.0073368.74
61062006.10.31 16:59close30534.001.90070.00001.901412.0073380.74
61072006.10.31 16:59close30522.001.90070.00001.9019-4.0073376.74
61082006.10.31 16:59close30511.001.90070.00001.9024-7.0073369.74
61092006.10.31 16:59buy30551.001.90110.00001.9021
61102006.10.31 17:01t/p30551.001.90210.00001.902110.0073379.74
61112006.10.31 17:01buy30561.001.90250.00001.9035
61122006.10.31 17:04buy30572.001.90190.00001.9029
61132006.10.31 17:08t/p30572.001.90290.00001.902920.0073399.74
61142006.10.31 17:08close30561.001.90300.00001.90355.0073404.74
61152006.10.31 17:08buy30581.001.90340.00001.9044
61162006.10.31 17:11t/p30581.001.90440.00001.904410.0073414.74
61172006.10.31 17:11buy30591.001.90480.00001.9058
61182006.10.31 17:13t/p30591.001.90580.00001.905810.0073424.74
61192006.10.31 17:13buy30601.001.90620.00001.9072
61202006.10.31 17:17buy30612.001.90560.00001.9066
61212006.10.31 17:18buy30624.001.90500.00001.9060
61222006.10.31 17:27t/p30624.001.90600.00001.906040.0073464.74
61232006.10.31 17:27close30612.001.90600.00001.90668.0073472.74
61242006.10.31 17:27close30601.001.90600.00001.9072-2.0073470.74
61252006.10.31 17:27buy30631.001.90640.00001.9074
61262006.10.31 17:32t/p30631.001.90740.00001.907410.0073480.74
61272006.10.31 17:32buy30641.001.90780.00001.9088
61282006.10.31 17:34t/p30641.001.90880.00001.908810.0073490.74
61292006.10.31 17:34buy30651.001.90920.00001.9102
61302006.10.31 17:53buy30662.001.90860.00001.9096
61312006.10.31 17:54buy30674.001.90800.00001.9090
61322006.10.31 18:00buy30688.001.90730.00001.9083
61332006.10.31 18:16t/p30688.001.90830.00001.908380.0073570.74
61342006.10.31 18:16close30674.001.90840.00001.909016.0073586.74
61352006.10.31 18:16close30662.001.90840.00001.9096-4.0073582.74
61362006.10.31 18:16close30651.001.90840.00001.9102-8.0073574.74
61372006.10.31 18:16buy30691.001.90880.00001.9098
61382006.10.31 18:17buy30702.001.90820.00001.9092
61392006.10.31 18:45t/p30702.001.90920.00001.909220.0073594.74
61402006.10.31 18:45close30691.001.90920.00001.90984.0073598.74
61412006.10.31 18:45buy30711.001.90960.00001.9106
61422006.10.31 18:53buy30722.001.90900.00001.9100
61432006.10.31 19:00buy30734.001.90840.00001.9094
61442006.10.31 20:17buy30748.001.90780.00001.9088
61452006.11.01 05:16buy307516.001.90720.00001.9082
61462006.11.01 10:54t/p307516.001.90820.00001.9082160.0073758.74
61472006.11.01 10:54close30748.001.90830.00001.908838.4073797.14
61482006.11.01 10:54close30734.001.90830.00001.9094-4.8073792.34
61492006.11.01 10:54close30722.001.90830.00001.9100-14.4073777.94
61502006.11.01 10:54close30711.001.90830.00001.9106-13.2073764.74
61512006.11.02 15:15buy30761.001.90770.00001.9087
61522006.11.02 15:22t/p30761.001.90870.00001.908710.0073774.74
61532006.11.02 15:22buy30771.001.90920.00001.9102
61542006.11.02 15:44buy30782.001.90860.00001.9096
61552006.11.02 16:07buy30794.001.90810.00001.9091
61562006.11.02 16:36t/p30794.001.90910.00001.909140.0073814.74
61572006.11.02 16:36close30782.001.90920.00001.909612.0073826.74
61582006.11.02 16:36close30771.001.90920.00001.91020.0073826.74
61592006.11.03 14:00sell30801.001.90860.00001.9076
61602006.11.03 14:27sell30812.001.90910.00001.9081
61612006.11.03 14:30sell30824.001.90980.00001.9088
61622006.11.03 14:30sell30838.001.91080.00001.9098
61632006.11.03 14:30sell308416.001.91150.00001.9105
61642006.11.03 14:30t/p308416.001.91050.00001.9105160.0073986.74
61652006.11.03 14:31t/p30838.001.90980.00001.909880.0074066.74
61662006.11.03 14:31close30824.001.90970.00001.90884.0074070.74
61672006.11.03 14:31close30812.001.90970.00001.9081-12.0074058.74
61682006.11.03 14:31close30801.001.90970.00001.9076-11.0074047.74
61692006.11.03 14:31sell30851.001.90930.00001.9083
61702006.11.03 14:31t/p30851.001.90830.00001.908310.0074057.74
61712006.11.03 14:31sell30861.001.90710.00001.9061
61722006.11.03 14:31sell30872.001.90780.00001.9068
61732006.11.03 14:31t/p30872.001.90680.00001.906820.0074077.74
61742006.11.03 14:31close30861.001.90630.00001.90618.0074085.74
61752006.11.03 14:31sell30881.001.90590.00001.9049
61762006.11.03 14:31t/p30881.001.90490.00001.904910.0074095.74
61772006.11.03 14:31sell30891.001.90370.00001.9027
61782006.11.03 14:31sell30902.001.90450.00001.9035
61792006.11.03 14:32t/p30902.001.90350.00001.903520.0074115.74
61802006.11.03 14:32close30891.001.90350.00001.90272.0074117.74
61812006.11.03 14:32sell30911.001.90310.00001.9021
61822006.11.03 14:33sell30922.001.90370.00001.9027
61832006.11.03 14:35t/p30922.001.90270.00001.902720.0074137.74
61842006.11.03 14:35close30911.001.90250.00001.90216.0074143.74
61852006.11.03 14:35sell30931.001.90210.00001.9011
61862006.11.03 14:38t/p30931.001.90110.00001.901110.0074153.74
61872006.11.03 14:38sell30941.001.90070.00001.8997
61882006.11.03 14:40t/p30941.001.89970.00001.899710.0074163.74
61892006.11.03 14:40sell30951.001.89920.00001.8982
61902006.11.03 14:40sell30962.001.89980.00001.8988
61912006.11.03 14:42sell30974.001.90030.00001.8993
61922006.11.03 14:44t/p30974.001.89930.00001.899340.0074203.74
61932006.11.03 14:44close30962.001.89930.00001.898810.0074213.74
61942006.11.03 14:44close30951.001.89930.00001.8982-1.0074212.74
61952006.11.03 14:44sell30981.001.89890.00001.8979
61962006.11.03 14:46sell30992.001.89950.00001.8985
61972006.11.03 15:02t/p30992.001.89850.00001.898520.0074232.74
61982006.11.03 15:02close30981.001.89850.00001.89794.0074236.74
61992006.11.03 15:02sell31001.001.89810.00001.8971
62002006.11.03 15:02sell31012.001.89860.00001.8976
62012006.11.03 15:10sell31024.001.89920.00001.8982
62022006.11.03 15:20sell31038.001.89970.00001.8987
62032006.11.03 15:45sell310416.001.90040.00001.8994
62042006.11.03 16:00t/p310416.001.89940.00001.8994160.0074396.74
62052006.11.03 16:00close31038.001.89930.00001.898732.0074428.74
62062006.11.03 16:00close31024.001.89930.00001.8982-4.0074424.74
62072006.11.03 16:00close31012.001.89930.00001.8976-14.0074410.74
62082006.11.03 16:00close31001.001.89930.00001.8971-12.0074398.74
62092006.11.03 16:00sell31051.001.89890.00001.8979
62102006.11.03 16:01t/p31051.001.89790.00001.897910.0074408.74
62112006.11.03 16:01sell31061.001.89750.00001.8965
62122006.11.03 16:02sell31072.001.89820.00001.8972
62132006.11.03 16:07sell31084.001.89890.00001.8979
62142006.11.03 16:10sell31098.001.89950.00001.8985
62152006.11.03 16:12sell311016.001.90010.00001.8991
62162006.11.03 16:20t/p311016.001.89910.00001.8991160.0074568.74
62172006.11.03 16:20close31098.001.89880.00001.898556.0074624.74
62182006.11.03 16:20close31084.001.89880.00001.89794.0074628.74
62192006.11.03 16:20close31072.001.89880.00001.8972-12.0074616.74
62202006.11.03 16:20close31061.001.89880.00001.8965-13.0074603.74
62212006.11.03 16:20sell31111.001.89840.00001.8974
62222006.11.03 16:21sell31122.001.89890.00001.8979
62232006.11.03 16:59sell31134.001.89960.00001.8986
62242006.11.03 17:00sell31148.001.90020.00001.8992
62252006.11.03 17:03sell311516.001.90080.00001.8998
62262006.11.03 18:16t/p311516.001.89980.00001.8998160.0074763.74
62272006.11.03 18:16close31148.001.89960.00001.899248.0074811.74
62282006.11.03 18:16close31134.001.89960.00001.89860.0074811.74
62292006.11.03 18:16close31122.001.89960.00001.8979-14.0074797.74
62302006.11.03 18:16close31111.001.89960.00001.8974-12.0074785.74
62312006.11.03 18:16sell31161.001.89920.00001.8982
62322006.11.03 18:18sell31172.001.89980.00001.8988
62332006.11.03 18:45sell31184.001.90050.00001.8995
62342006.11.03 20:27sell31198.001.90110.00001.9001
62352006.11.03 20:36sell312016.001.90160.00001.9006
62362006.11.03 21:36t/p312016.001.90060.00001.9006160.0074945.74
62372006.11.03 21:36close31198.001.90050.00001.900148.0074993.74
62382006.11.03 21:36close31184.001.90050.00001.89950.0074993.74
62392006.11.03 21:36close31172.001.90050.00001.8988-14.0074979.74
62402006.11.03 21:36close31161.001.90050.00001.8982-13.0074966.74
62412006.11.03 21:36sell31211.001.90010.00001.8991
62422006.11.03 21:53sell31222.001.90070.00001.8997
62432006.11.05 00:00sell31234.001.90140.00001.9004
62442006.11.06 01:02sell31248.001.90200.00001.9010
62452006.11.06 01:04sell312516.001.90270.00001.9017
62462006.11.06 01:38t/p312516.001.90170.00001.9017160.0075126.74
62472006.11.06 01:38close31248.001.90150.00001.901040.0075166.74
62482006.11.06 01:38close31234.001.90150.00001.9004-3.7875162.96
62492006.11.06 01:38close31222.001.90150.00001.8997-15.8975147.07
62502006.11.06 01:38close31211.001.90150.00001.8991-13.9575133.13
62512006.11.07 05:01buy31261.001.90110.00001.9021
62522006.11.07 05:16t/p31261.001.90210.00001.902110.0075143.13
62532006.11.07 05:16buy31271.001.90250.00001.9035
62542006.11.07 05:19buy31282.001.90190.00001.9029
62552006.11.07 05:34t/p31282.001.90290.00001.902920.0075163.13
62562006.11.07 05:34close31271.001.90290.00001.90354.0075167.13
62572006.11.07 05:34buy31291.001.90330.00001.9043
62582006.11.07 05:40t/p31291.001.90430.00001.904310.0075177.13
62592006.11.07 05:40buy31301.001.90470.00001.9057
62602006.11.07 07:25buy31312.001.90410.00001.9051
62612006.11.07 07:53buy31324.001.90350.00001.9045
62622006.11.07 08:16t/p31324.001.90450.00001.904540.0075217.13
62632006.11.07 08:16close31312.001.90470.00001.905112.0075229.13
62642006.11.07 08:16close31301.001.90470.00001.90570.0075229.13
62652006.11.07 15:00buy31331.001.90750.00001.9085
62662006.11.07 15:19t/p31331.001.90850.00001.908510.0075239.13
62672006.11.07 15:19buy31341.001.90920.00001.9102
62682006.11.07 15:20buy31352.001.90860.00001.9096
62692006.11.07 15:33t/p31352.001.90960.00001.909620.0075259.13
62702006.11.07 15:33close31341.001.90960.00001.91024.0075263.13
62712006.11.07 15:33buy31361.001.91000.00001.9110
62722006.11.07 15:52t/p31361.001.91100.00001.911010.0075273.13
62732006.11.07 15:52buy31371.001.91140.00001.9124
62742006.11.07 15:59buy31382.001.91080.00001.9118
62752006.11.07 16:20t/p31382.001.91180.00001.911820.0075293.13
62762006.11.07 16:20close31371.001.91190.00001.91245.0075298.13
62772006.11.09 14:15sell31391.001.90310.00001.9021
62782006.11.09 14:22t/p31391.001.90210.00001.902110.0075308.13
62792006.11.09 14:22sell31401.001.90160.00001.9006
62802006.11.09 14:27sell31412.001.90220.00001.9012
62812006.11.09 14:30sell31424.001.90280.00001.9018
62822006.11.09 14:30t/p31424.001.90180.00001.901840.0075348.13
62832006.11.09 14:30close31412.001.90160.00001.901212.0075360.13
62842006.11.09 14:30close31401.001.90160.00001.90060.0075360.13
62852006.11.09 14:30sell31431.001.90120.00001.9002
62862006.11.09 14:33sell31442.001.90180.00001.9008
62872006.11.09 14:34sell31454.001.90230.00001.9013
62882006.11.09 14:37t/p31454.001.90130.00001.901340.0075400.13
62892006.11.09 14:37close31442.001.90130.00001.900810.0075410.13
62902006.11.09 14:37close31431.001.90130.00001.9002-1.0075409.13
62912006.11.09 14:37sell31461.001.90090.00001.8999
62922006.11.09 14:38t/p31461.001.89990.00001.899910.0075419.13
62932006.11.09 14:38sell31471.001.89950.00001.8985
62942006.11.09 14:44t/p31471.001.89850.00001.898510.0075429.13
62952006.11.09 14:44sell31481.001.89810.00001.8971
62962006.11.09 14:45sell31492.001.89870.00001.8977
62972006.11.09 15:23sell31504.001.89930.00001.8983
62982006.11.09 16:00sell31518.001.90000.00001.8990
62992006.11.09 16:01sell315216.001.90050.00001.8995
63002006.11.09 16:58t/p315216.001.89950.00001.8995160.0075589.13
63012006.11.09 16:58close31518.001.89950.00001.899040.0075629.13
63022006.11.09 16:58close31504.001.89950.00001.8983-8.0075621.13
63032006.11.09 16:58close31492.001.89950.00001.8977-16.0075605.13
63042006.11.09 16:58close31481.001.89950.00001.8971-14.0075591.13
63052006.11.09 21:15buy31531.001.90550.00001.9065
63062006.11.09 22:20buy31542.001.90480.00001.9058
63072006.11.09 23:12t/p31542.001.90580.00001.905820.0075611.13
63082006.11.09 23:12close31531.001.90590.00001.90654.0075615.13
63092006.11.09 23:15buy31551.001.90590.00001.9069
63102006.11.09 23:38t/p31551.001.90690.00001.906910.0075625.13
63112006.11.09 23:38buy31561.001.90740.00001.9084
63122006.11.09 23:47buy31572.001.90670.00001.9077
63132006.11.10 02:52t/p31572.001.90770.00001.907719.6075644.73
63142006.11.10 02:52close31561.001.90780.00001.90843.8075648.53
63152006.11.10 09:15buy31581.001.90940.00001.9104
63162006.11.10 09:21buy31592.001.90890.00001.9099
63172006.11.10 09:27t/p31592.001.90990.00001.909920.0075668.53
63182006.11.10 09:27close31581.001.90990.00001.91045.0075673.53
63192006.11.10 09:27buy31601.001.91030.00001.9113
63202006.11.10 09:29t/p31601.001.91130.00001.911310.0075683.53
63212006.11.10 09:29buy31611.001.91180.00001.9128
63222006.11.10 09:34t/p31611.001.91280.00001.912810.0075693.53
63232006.11.10 09:34buy31621.001.91320.00001.9142
63242006.11.10 09:34buy31632.001.91270.00001.9137
63252006.11.10 09:35buy31644.001.91210.00001.9131
63262006.11.10 09:41buy31658.001.91150.00001.9125
63272006.11.10 09:52t/p31658.001.91250.00001.912580.0075773.53
63282006.11.10 09:52close31644.001.91260.00001.913120.0075793.53
63292006.11.10 09:52close31632.001.91260.00001.9137-2.0075791.53
63302006.11.10 09:52close31621.001.91260.00001.9142-6.0075785.53
63312006.11.10 11:00buy31661.001.91560.00001.9166
63322006.11.10 11:41t/p31661.001.91660.00001.916610.0075795.53
63332006.11.10 11:41buy31671.001.91700.00001.9180
63342006.11.10 12:08buy31682.001.91640.00001.9174
63352006.11.10 12:28buy31694.001.91580.00001.9168
63362006.11.10 12:37buy31708.001.91530.00001.9163
63372006.11.10 13:06buy317116.001.91470.00001.9157
63382006.11.10 13:38t/p317116.001.91570.00001.9157160.0075955.53
63392006.11.10 13:38close31708.001.91580.00001.916340.0075995.53
63402006.11.10 13:38close31694.001.91580.00001.91680.0075995.53
63412006.11.10 13:38close31682.001.91580.00001.9174-12.0075983.53
63422006.11.10 13:38close31671.001.91580.00001.9180-12.0075971.53
63432006.11.10 13:45buy31721.001.91510.00001.9161
63442006.11.10 13:50buy31732.001.91460.00001.9156
63452006.11.10 14:03buy31744.001.91400.00001.9150
63462006.11.10 14:11buy31758.001.91340.00001.9144
63472006.11.10 14:31t/p31758.001.91440.00001.914480.0076051.53
63482006.11.10 14:31close31744.001.91450.00001.915020.0076071.53
63492006.11.10 14:31close31732.001.91450.00001.9156-2.0076069.53
63502006.11.10 14:31close31721.001.91450.00001.9161-6.0076063.53
63512006.11.10 14:31buy31761.001.91490.00001.9159
63522006.11.10 15:01buy31772.001.91430.00001.9153
63532006.11.10 15:48t/p31772.001.91530.00001.915320.0076083.53
63542006.11.10 15:48close31761.001.91530.00001.91594.0076087.53
63552006.11.13 10:15sell31781.001.91140.00001.9104
63562006.11.13 10:36t/p31781.001.91040.00001.910410.0076097.53
63572006.11.13 10:36sell31791.001.90990.00001.9089
63582006.11.13 10:39t/p31791.001.90890.00001.908910.0076107.53
63592006.11.13 10:39sell31801.001.90850.00001.9075
63602006.11.13 10:43sell31812.001.90930.00001.9083
63612006.11.13 10:50t/p31812.001.90830.00001.908320.0076127.53
63622006.11.13 10:50close31801.001.90830.00001.90752.0076129.53
63632006.11.13 10:50sell31821.001.90790.00001.9069
63642006.11.13 11:00t/p31821.001.90690.00001.906910.0076139.53
63652006.11.13 11:00sell31831.001.90650.00001.9055
63662006.11.13 11:09sell31842.001.90700.00001.9060
63672006.11.13 11:10sell31854.001.90760.00001.9066
63682006.11.13 12:06t/p31854.001.90660.00001.906640.0076179.53
63692006.11.13 12:06close31842.001.90650.00001.906010.0076189.53
63702006.11.13 12:06close31831.001.90650.00001.90550.0076189.53
63712006.11.13 12:06sell31861.001.90610.00001.9051
63722006.11.13 12:37t/p31861.001.90510.00001.905110.0076199.53
63732006.11.13 12:37sell31871.001.90470.00001.9037
63742006.11.13 12:38sell31882.001.90520.00001.9042
63752006.11.13 13:05t/p31882.001.90420.00001.904220.0076219.53
63762006.11.13 13:05close31871.001.90410.00001.90376.0076225.53
63772006.11.13 13:05sell31891.001.90370.00001.9027
63782006.11.13 13:14sell31902.001.90430.00001.9033
63792006.11.13 13:42sell31914.001.90480.00001.9038
63802006.11.13 14:42t/p31914.001.90380.00001.903840.0076265.53
63812006.11.13 14:42close31902.001.90380.00001.903310.0076275.53
63822006.11.13 14:42close31891.001.90380.00001.9027-1.0076274.53
63832006.11.13 14:42sell31921.001.90340.00001.9024
63842006.11.13 14:52sell31932.001.90400.00001.9030
63852006.11.13 15:06t/p31932.001.90300.00001.903020.0076294.53
63862006.11.13 15:06close31921.001.90300.00001.90244.0076298.53
63872006.11.13 15:06sell31941.001.90260.00001.9016
63882006.11.13 15:52t/p31941.001.90160.00001.901610.0076308.53
63892006.11.13 15:52sell31951.001.90100.00001.9000
63902006.11.13 15:53sell31962.001.90160.00001.9006
63912006.11.13 16:07t/p31962.001.90060.00001.900620.0076328.53
63922006.11.13 16:07close31951.001.90060.00001.90004.0076332.53
63932006.11.13 16:07sell31971.001.90020.00001.8992
63942006.11.13 16:41sell31982.001.90070.00001.8997
63952006.11.13 16:44sell31994.001.90120.00001.9002
63962006.11.13 16:46sell32008.001.90180.00001.9008
63972006.11.13 16:59sell320116.001.90230.00001.9013
63982006.11.13 18:36t/p320116.001.90130.00001.9013160.0076492.53
63992006.11.13 18:36close32008.001.90130.00001.900840.0076532.53
64002006.11.13 18:36close31994.001.90130.00001.9002-4.0076528.53
64012006.11.13 18:36close31982.001.90130.00001.8997-12.0076516.53
64022006.11.13 18:36close31971.001.90130.00001.8992-11.0076505.53
64032006.11.14 11:00sell32021.001.89960.00001.8986
64042006.11.14 11:00sell32032.001.90020.00001.8992
64052006.11.14 11:06t/p32032.001.89920.00001.899220.0076525.53
64062006.11.14 11:06close32021.001.89920.00001.89864.0076529.53
64072006.11.14 11:06sell32041.001.89880.00001.8978
64082006.11.14 11:12sell32052.001.89940.00001.8984
64092006.11.14 11:19t/p32052.001.89840.00001.898420.0076549.53
64102006.11.14 11:19close32041.001.89830.00001.89785.0076554.53
64112006.11.14 11:19sell32061.001.89790.00001.8969
64122006.11.14 11:23sell32072.001.89850.00001.8975
64132006.11.14 11:45t/p32072.001.89750.00001.897520.0076574.53
64142006.11.14 11:45close32061.001.89740.00001.89695.0076579.53
64152006.11.14 11:45sell32081.001.89700.00001.8960
64162006.11.14 12:54sell32092.001.89760.00001.8966
64172006.11.14 13:16sell32104.001.89810.00001.8971
64182006.11.14 13:35t/p32104.001.89710.00001.897140.0076619.53
64192006.11.14 13:35close32092.001.89700.00001.896612.0076631.53
64202006.11.14 13:35close32081.001.89700.00001.89600.0076631.53
64212006.11.14 13:35sell32111.001.89660.00001.8956
64222006.11.14 13:37sell32122.001.89720.00001.8962
64232006.11.14 14:02sell32134.001.89790.00001.8969
64242006.11.14 14:18t/p32134.001.89690.00001.896940.0076671.53
64252006.11.14 14:18close32122.001.89680.00001.89628.0076679.53
64262006.11.14 14:18close32111.001.89680.00001.8956-2.0076677.53
64272006.11.14 15:30sell32141.001.90100.00001.9000
64282006.11.14 15:38t/p32141.001.90000.00001.900010.0076687.53
64292006.11.14 15:38sell32151.001.89960.00001.8986
64302006.11.14 16:02t/p32151.001.89860.00001.898610.0076697.53
64312006.11.14 16:02sell32161.001.89810.00001.8971
64322006.11.14 16:02sell32172.001.89860.00001.8976
64332006.11.14 16:03sell32184.001.89920.00001.8982
64342006.11.14 16:05t/p32184.001.89820.00001.898240.0076737.53
64352006.11.14 16:05close32172.001.89800.00001.897612.0076749.53
64362006.11.14 16:05close32161.001.89800.00001.89711.0076750.53
64372006.11.14 16:05sell32191.001.89760.00001.8966
64382006.11.14 16:06t/p32191.001.89660.00001.896610.0076760.53
64392006.11.14 16:06sell32201.001.89600.00001.8950
64402006.11.14 16:09sell32212.001.89650.00001.8955
64412006.11.14 16:11t/p32212.001.89550.00001.895520.0076780.53
64422006.11.14 16:11close32201.001.89550.00001.89505.0076785.53
64432006.11.14 16:11sell32221.001.89510.00001.8941
64442006.11.14 16:12t/p32221.001.89410.00001.894110.0076795.53
64452006.11.14 16:12sell32231.001.89360.00001.8926
64462006.11.14 16:16sell32242.001.89420.00001.8932
64472006.11.14 16:18sell32254.001.89470.00001.8937
64482006.11.14 16:20sell32268.001.89530.00001.8943
64492006.11.14 16:38t/p32268.001.89430.00001.894380.0076875.53
64502006.11.14 16:38close32254.001.89430.00001.893716.0076891.53
64512006.11.14 16:38close32242.001.89430.00001.8932-2.0076889.53
64522006.11.14 16:38close32231.001.89430.00001.8926-7.0076882.53
64532006.11.14 16:38sell32271.001.89390.00001.8929
64542006.11.14 16:43t/p32271.001.89290.00001.892910.0076892.53
64552006.11.14 16:43sell32281.001.89240.00001.8914
64562006.11.14 16:44sell32292.001.89300.00001.8920
64572006.11.14 16:44sell32304.001.89370.00001.8927
64582006.11.14 17:08sell32318.001.89430.00001.8933
64592006.11.14 17:30sell323216.001.89490.00001.8939
64602006.11.15 07:14t/p323216.001.89390.00001.8939160.8877053.41
64612006.11.15 07:14close32318.001.89380.00001.893340.4477093.85
64622006.11.15 07:14close32304.001.89380.00001.8927-3.7877090.07
64632006.11.15 07:14close32292.001.89380.00001.8920-15.8977074.18
64642006.11.15 07:14close32281.001.89380.00001.8914-13.9577060.23
64652006.11.15 10:45sell32331.001.89140.00001.8904
64662006.11.15 10:53sell32342.001.89210.00001.8911
64672006.11.15 11:08t/p32342.001.89110.00001.891120.0077080.23
64682006.11.15 11:08close32331.001.89100.00001.89044.0077084.23
64692006.11.15 11:08sell32351.001.89060.00001.8896
64702006.11.15 11:24t/p32351.001.88960.00001.889610.0077094.23
64712006.11.15 11:24sell32361.001.88910.00001.8881
64722006.11.15 11:31t/p32361.001.88810.00001.888110.0077104.23
64732006.11.15 11:31sell32371.001.88760.00001.8866
64742006.11.15 11:33t/p32371.001.88660.00001.886610.0077114.23
64752006.11.15 11:33sell32381.001.88620.00001.8852
64762006.11.15 11:34sell32392.001.88680.00001.8858
64772006.11.15 11:36sell32404.001.88740.00001.8864
64782006.11.15 11:47t/p32404.001.88640.00001.886440.0077154.23
64792006.11.15 11:47close32392.001.88640.00001.88588.0077162.23
64802006.11.15 11:47close32381.001.88640.00001.8852-2.0077160.23
64812006.11.15 11:47sell32411.001.88600.00001.8850
64822006.11.15 11:51sell32422.001.88650.00001.8855
64832006.11.15 11:59t/p32422.001.88550.00001.885520.0077180.23
64842006.11.15 11:59close32411.001.88550.00001.88505.0077185.23
64852006.11.15 11:59sell32431.001.88510.00001.8841
64862006.11.15 12:10sell32442.001.88570.00001.8847
64872006.11.15 12:15sell32454.001.88630.00001.8853
64882006.11.15 12:19sell32468.001.88680.00001.8858
64892006.11.15 13:17t/p32468.001.88580.00001.885880.0077265.23
64902006.11.15 13:17close32454.001.88570.00001.885324.0077289.23
64912006.11.15 13:17close32442.001.88570.00001.88470.0077289.23
64922006.11.15 13:17close32431.001.88570.00001.8841-6.0077283.23
64932006.11.15 13:17sell32471.001.88530.00001.8843
64942006.11.15 13:27sell32482.001.88580.00001.8848
64952006.11.15 13:33sell32494.001.88640.00001.8854
64962006.11.15 14:06t/p32494.001.88540.00001.885440.0077323.23
64972006.11.15 14:06close32482.001.88510.00001.884814.0077337.23
64982006.11.15 14:06close32471.001.88510.00001.88432.0077339.23
64992006.11.15 14:06sell32501.001.88470.00001.8837
65002006.11.15 14:13sell32512.001.88520.00001.8842
65012006.11.15 14:28sell32524.001.88590.00001.8849
65022006.11.15 14:34t/p32524.001.88490.00001.884940.0077379.23
65032006.11.15 14:34close32512.001.88450.00001.884214.0077393.23
65042006.11.15 14:34close32501.001.88450.00001.88372.0077395.23
65052006.11.15 14:34sell32531.001.88410.00001.8831
65062006.11.15 14:34sell32542.001.88470.00001.8837
65072006.11.15 14:42sell32554.001.88520.00001.8842
65082006.11.15 14:51sell32568.001.88580.00001.8848
65092006.11.15 15:44t/p32568.001.88480.00001.884880.0077475.23
65102006.11.15 15:44close32554.001.88480.00001.884216.0077491.23
65112006.11.15 15:44close32542.001.88480.00001.8837-2.0077489.23
65122006.11.15 15:44close32531.001.88480.00001.8831-7.0077482.23
65132006.11.15 15:44sell32571.001.88440.00001.8834
65142006.11.15 15:59sell32582.001.88500.00001.8840
65152006.11.15 16:05sell32594.001.88560.00001.8846
65162006.11.15 16:06sell32608.001.88610.00001.8851
65172006.11.15 16:11sell326116.001.88670.00001.8857
65182006.11.16 09:39t/p326116.001.88570.00001.8857162.6477644.87
65192006.11.16 09:39close32608.001.88550.00001.885149.3277694.19
65202006.11.16 09:39close32594.001.88550.00001.88464.6677698.85
65212006.11.16 09:39close32582.001.88550.00001.8840-9.6777689.18
65222006.11.16 09:39close32571.001.88550.00001.8834-10.8477678.35
65232006.11.17 15:34buy32621.001.88770.00001.8887
65242006.11.17 15:40t/p32621.001.88870.00001.888710.0077688.35
65252006.11.17 15:40buy32631.001.88920.00001.8902
65262006.11.17 15:42buy32642.001.88870.00001.8897
65272006.11.17 15:51t/p32642.001.88970.00001.889720.0077708.35
65282006.11.17 15:51close32631.001.88970.00001.89025.0077713.35
65292006.11.17 15:51buy32651.001.89010.00001.8911
65302006.11.17 15:54t/p32651.001.89110.00001.891110.0077723.35
65312006.11.17 15:54buy32661.001.89150.00001.8925
65322006.11.17 16:03t/p32661.001.89250.00001.892510.0077733.35
65332006.11.17 16:03buy32671.001.89290.00001.8939
65342006.11.17 16:05t/p32671.001.89390.00001.893910.0077743.35
65352006.11.17 16:05buy32681.001.89430.00001.8953
65362006.11.17 16:09buy32692.001.89380.00001.8948
65372006.11.17 16:18t/p32692.001.89480.00001.894820.0077763.35
65382006.11.17 16:18close32681.001.89480.00001.89535.0077768.35
65392006.11.17 16:18buy32701.001.89520.00001.8962
65402006.11.17 16:19t/p32701.001.89620.00001.896210.0077778.35
65412006.11.17 16:19buy32711.001.89670.00001.8977
65422006.11.17 16:19buy32722.001.89620.00001.8972
65432006.11.17 16:20buy32734.001.89560.00001.8966
65442006.11.17 16:21buy32748.001.89500.00001.8960
65452006.11.17 16:38t/p32748.001.89600.00001.896080.0077858.35
65462006.11.17 16:38close32734.001.89630.00001.896628.0077886.35
65472006.11.17 16:38close32722.001.89630.00001.89722.0077888.35
65482006.11.17 16:38close32711.001.89630.00001.8977-4.0077884.35
65492006.11.17 16:38buy32751.001.89670.00001.8977
65502006.11.17 16:40buy32762.001.89620.00001.8972
65512006.11.17 16:42buy32774.001.89560.00001.8966
65522006.11.17 16:51buy32788.001.89510.00001.8961
65532006.11.17 16:55buy327916.001.89450.00001.8955
65542006.11.17 19:28t/p327916.001.89550.00001.8955160.0078044.35
65552006.11.17 19:28close32788.001.89560.00001.896140.0078084.35
65562006.11.17 19:28close32774.001.89560.00001.89660.0078084.35
65572006.11.17 19:28close32762.001.89560.00001.8972-12.0078072.35
65582006.11.17 19:28close32751.001.89560.00001.8977-11.0078061.35
65592006.11.17 19:28buy32801.001.89600.00001.8970
65602006.11.17 19:42buy32812.001.89540.00001.8964
65612006.11.17 19:48buy32824.001.89480.00001.8958
65622006.11.17 20:08buy32838.001.89410.00001.8951
65632006.11.17 21:09buy328416.001.89360.00001.8946
65642006.11.17 21:44t/p328416.001.89460.00001.8946160.0078221.35
65652006.11.17 21:44close32838.001.89460.00001.895140.0078261.35
65662006.11.17 21:44close32824.001.89460.00001.8958-8.0078253.35
65672006.11.17 21:44close32812.001.89460.00001.8964-16.0078237.35
65682006.11.17 21:44close32801.001.89460.00001.8970-14.0078223.35
65692006.11.17 21:44buy32851.001.89500.00001.8960
65702006.11.19 15:03buy32862.001.89450.00001.8955
65712006.11.20 00:53buy32874.001.89400.00001.8950
65722006.11.20 03:22t/p32874.001.89500.00001.895040.0078263.35
65732006.11.20 03:22close32862.001.89520.00001.895513.6078276.95
65742006.11.20 03:22close32851.001.89520.00001.89601.8078278.75
65752006.11.22 12:30buy32881.001.90800.00001.9090
65762006.11.22 13:21t/p32881.001.90900.00001.909010.0078288.75
65772006.11.22 13:21buy32891.001.90950.00001.9105
65782006.11.22 13:53buy32902.001.90880.00001.9098
65792006.11.22 14:22t/p32891.001.91050.00001.910510.0078298.75
65802006.11.22 14:22t/p32902.001.90980.00001.909820.0078318.75
65812006.11.22 14:22buy32911.001.91180.00001.9128
65822006.11.22 14:30t/p32911.001.91280.00001.912810.0078328.75
65832006.11.22 14:30buy32921.001.91320.00001.9142
65842006.11.22 14:34buy32932.001.91260.00001.9136
65852006.11.22 14:36buy32944.001.91200.00001.9130
65862006.11.22 14:38buy32958.001.91140.00001.9124
65872006.11.22 14:49t/p32958.001.91240.00001.912480.0078408.75
65882006.11.22 14:49close32944.001.91240.00001.913016.0078424.75
65892006.11.22 14:49close32932.001.91240.00001.9136-4.0078420.75
65902006.11.22 14:49close32921.001.91240.00001.9142-8.0078412.75
65912006.11.22 14:49buy32961.001.91280.00001.9138
65922006.11.22 14:54buy32972.001.91220.00001.9132
65932006.11.22 15:05buy32984.001.91170.00001.9127
65942006.11.22 15:48t/p32984.001.91270.00001.912740.0078452.75
65952006.11.22 15:48close32972.001.91270.00001.913210.0078462.75
65962006.11.22 15:48close32961.001.91270.00001.9138-1.0078461.75
65972006.11.22 15:48buy32991.001.91310.00001.9141
65982006.11.22 15:49buy33002.001.91260.00001.9136
65992006.11.22 16:08t/p33002.001.91360.00001.913620.0078481.75
66002006.11.22 16:08close32991.001.91370.00001.91416.0078487.75
66012006.11.22 16:08buy33011.001.91410.00001.9151
66022006.11.22 16:24t/p33011.001.91510.00001.915110.0078497.75
66032006.11.22 16:24buy33021.001.91550.00001.9165
66042006.11.22 16:52buy33032.001.91490.00001.9159
66052006.11.22 16:57buy33044.001.91430.00001.9153
66062006.11.22 17:29buy33058.001.91370.00001.9147
66072006.11.22 18:44buy330616.001.91320.00001.9142
66082006.11.22 20:17t/p330616.001.91420.00001.9142160.0078657.75
66092006.11.22 20:17close33058.001.91430.00001.914748.0078705.75
66102006.11.22 20:17close33044.001.91430.00001.91530.0078705.75
66112006.11.22 20:17close33032.001.91430.00001.9159-12.0078693.75
66122006.11.22 20:17close33021.001.91430.00001.9165-12.0078681.75
66132006.11.24 08:45buy33071.001.91650.00001.9175
66142006.11.24 08:52t/p33071.001.91750.00001.917510.0078691.75
66152006.11.24 08:52buy33081.001.91820.00001.9192
66162006.11.24 08:53buy33092.001.91760.00001.9186
66172006.11.24 09:03t/p33092.001.91860.00001.918620.0078711.75
66182006.11.24 09:03close33081.001.91870.00001.91925.0078716.75
66192006.11.24 09:03buy33101.001.91910.00001.9201
66202006.11.24 09:06buy33112.001.91850.00001.9195
66212006.11.24 09:11buy33124.001.91780.00001.9188
66222006.11.24 09:24t/p33124.001.91880.00001.918840.0078756.75
66232006.11.24 09:24close33112.001.91900.00001.919510.0078766.75
66242006.11.24 09:24close33101.001.91900.00001.9201-1.0078765.75
66252006.11.24 09:24buy33131.001.91940.00001.9204
66262006.11.24 09:25t/p33131.001.92040.00001.920410.0078775.75
66272006.11.24 09:25buy33141.001.92090.00001.9219
66282006.11.24 09:27t/p33141.001.92190.00001.921910.0078785.75
66292006.11.24 09:27buy33151.001.92250.00001.9235
66302006.11.24 09:31t/p33151.001.92350.00001.923510.0078795.75
66312006.11.24 09:31buy33161.001.92400.00001.9250
66322006.11.24 09:33t/p33161.001.92500.00001.925010.0078805.75
66332006.11.24 09:33buy33171.001.92560.00001.9266
66342006.11.24 09:33t/p33171.001.92660.00001.926610.0078815.75
66352006.11.24 09:33buy33181.001.92710.00001.9281
66362006.11.24 09:33buy33192.001.92650.00001.9275
66372006.11.24 09:34t/p33192.001.92750.00001.927520.0078835.75
66382006.11.24 09:34close33181.001.92770.00001.92816.0078841.75
66392006.11.24 09:34buy33201.001.92810.00001.9291
66402006.11.24 09:34t/p33201.001.92910.00001.929110.0078851.75
66412006.11.24 09:34buy33211.001.92960.00001.9306
66422006.11.24 09:34buy33222.001.92910.00001.9301
66432006.11.24 09:35buy33234.001.92860.00001.9296
66442006.11.24 09:35buy33248.001.92800.00001.9290
66452006.11.24 09:37buy332516.001.92750.00001.9285
66462006.11.24 09:44t/p332516.001.92850.00001.9285160.0079011.75
66472006.11.24 09:44close33248.001.92850.00001.929040.0079051.75
66482006.11.24 09:44close33234.001.92850.00001.9296-4.0079047.75
66492006.11.24 09:44close33222.001.92850.00001.9301-12.0079035.75
66502006.11.24 09:44close33211.001.92850.00001.9306-11.0079024.75
66512006.11.24 09:44buy33261.001.92890.00001.9299
66522006.11.24 09:45buy33272.001.92840.00001.9294
66532006.11.24 09:46t/p33272.001.92940.00001.929420.0079044.75
66542006.11.24 09:46close33261.001.92950.00001.92996.0079050.75
66552006.11.24 09:46buy33281.001.92990.00001.9309
66562006.11.24 09:48t/p33281.001.93090.00001.930910.0079060.75
66572006.11.24 09:48buy33291.001.93130.00001.9323
66582006.11.24 09:49t/p33291.001.93230.00001.932310.0079070.75
66592006.11.24 09:49buy33301.001.93280.00001.9338
66602006.11.24 09:51buy33312.001.93220.00001.9332
66612006.11.24 09:52buy33324.001.93150.00001.9325
66622006.11.24 09:52buy33338.001.93090.00001.9319
66632006.11.24 09:53buy333416.001.93040.00001.9314
66642006.11.24 10:00t/p333416.001.93140.00001.9314160.0079230.75
66652006.11.24 10:00close33338.001.93140.00001.931940.0079270.75
66662006.11.24 10:00close33324.001.93140.00001.9325-4.0079266.75
66672006.11.24 10:00close33312.001.93140.00001.9332-16.0079250.75
66682006.11.24 10:00close33301.001.93140.00001.9338-14.0079236.75
66692006.11.24 10:00buy33351.001.93180.00001.9328
66702006.11.24 10:04buy33362.001.93130.00001.9323
66712006.11.24 10:09t/p33362.001.93230.00001.932320.0079256.75
66722006.11.24 10:09close33351.001.93250.00001.93287.0079263.75
66732006.11.24 10:09buy33371.001.93290.00001.9339
66742006.11.24 10:11buy33382.001.93240.00001.9334
66752006.11.24 10:13buy33394.001.93180.00001.9328
66762006.11.24 10:20buy33408.001.93120.00001.9322
66772006.11.24 10:31buy334116.001.93050.00001.9315
66782006.11.24 11:12t/p334116.001.93150.00001.9315160.0079423.75
66792006.11.24 11:12close33408.001.93150.00001.932224.0079447.75
66802006.11.24 11:12close33394.001.93150.00001.9328-12.0079435.75
66812006.11.24 11:12close33382.001.93150.00001.9334-18.0079417.75
66822006.11.24 11:12close33371.001.93150.00001.9339-14.0079403.75
66832006.11.24 11:12buy33421.001.93190.00001.9329
66842006.11.24 11:21t/p33421.001.93290.00001.932910.0079413.75
66852006.11.24 11:21buy33431.001.93330.00001.9343
66862006.11.24 11:21buy33442.001.93280.00001.9338
66872006.11.24 11:26buy33454.001.93210.00001.9331
66882006.11.24 11:29t/p33454.001.93310.00001.933140.0079453.75
66892006.11.24 11:29close33442.001.93310.00001.93386.0079459.75
66902006.11.24 11:29close33431.001.93310.00001.9343-2.0079457.75
66912006.11.24 11:29buy33461.001.93350.00001.9345
66922006.11.24 11:32t/p33461.001.93450.00001.934510.0079467.75
66932006.11.24 11:32buy33471.001.93490.00001.9359
66942006.11.24 11:35buy33482.001.93430.00001.9353
66952006.11.24 11:35buy33494.001.93360.00001.9346
66962006.11.24 11:57buy33508.001.93310.00001.9341
66972006.11.24 11:58buy335116.001.93260.00001.9336
66982006.11.24 12:30t/p335116.001.93360.00001.9336160.0079627.75
66992006.11.24 12:30close33508.001.93360.00001.934140.0079667.75
67002006.11.24 12:30close33494.001.93360.00001.93460.0079667.75
67012006.11.24 12:30close33482.001.93360.00001.9353-14.0079653.75
67022006.11.24 12:30close33471.001.93360.00001.9359-13.0079640.75
67032006.11.24 12:30buy33521.001.93400.00001.9350
67042006.11.24 12:35buy33532.001.93350.00001.9345
67052006.11.24 13:30t/p33532.001.93450.00001.934520.0079660.75
67062006.11.24 13:30close33521.001.93460.00001.93506.0079666.75
67072006.11.24 13:30buy33541.001.93500.00001.9360
67082006.11.24 13:31buy33552.001.93430.00001.9353
67092006.11.24 13:31buy33564.001.93350.00001.9345
67102006.11.24 13:42buy33578.001.93290.00001.9339
67112006.11.24 14:03buy335816.001.93230.00001.9333
67122006.11.24 14:51t/p335816.001.93330.00001.9333160.0079826.75
67132006.11.24 14:51close33578.001.93330.00001.933932.0079858.75
67142006.11.24 14:51close33564.001.93330.00001.9345-8.0079850.75
67152006.11.24 14:51close33552.001.93330.00001.9353-20.0079830.75
67162006.11.24 14:51close33541.001.93330.00001.9360-17.0079813.75
67172006.11.24 14:51buy33591.001.93370.00001.9347
67182006.11.24 14:53buy33602.001.93310.00001.9341
67192006.11.24 15:06buy33614.001.93260.00001.9336
67202006.11.24 15:08buy33628.001.93210.00001.9331
67212006.11.24 15:18buy336316.001.93150.00001.9325
67222006.11.24 15:40t/p336316.001.93250.00001.9325160.0079973.75
67232006.11.24 15:40close33628.001.93260.00001.933140.0080013.75
67242006.11.24 15:40close33614.001.93260.00001.93360.0080013.75
67252006.11.24 15:40close33602.001.93260.00001.9341-10.0080003.75
67262006.11.24 15:40close33591.001.93260.00001.9347-11.0079992.75
67272006.11.24 15:40buy33641.001.93300.00001.9340
67282006.11.24 16:00buy33652.001.93240.00001.9334
67292006.11.24 16:01buy33664.001.93180.00001.9328
67302006.11.24 16:19t/p33664.001.93280.00001.932840.0080032.75
67312006.11.24 16:19close33652.001.93280.00001.93348.0080040.75
67322006.11.24 16:19close33641.001.93280.00001.9340-2.0080038.75
67332006.11.26 23:59buy33671.001.93980.00001.9408
67342006.11.27 00:00buy33682.001.93920.00001.9402
67352006.11.27 00:23t/p33682.001.94020.00001.940220.0080058.75
67362006.11.27 00:23close33671.001.94030.00001.94084.8080063.55
67372006.11.27 00:23buy33691.001.94070.00001.9417
67382006.11.27 00:35buy33702.001.94010.00001.9411
67392006.11.27 01:04buy33714.001.93950.00001.9405
67402006.11.27 01:38buy33728.001.93900.00001.9400
67412006.11.27 02:04buy337316.001.93840.00001.9394
67422006.11.27 02:44t/p337316.001.93940.00001.9394160.0080223.55
67432006.11.27 02:44close33728.001.93950.00001.940040.0180263.56
67442006.11.27 02:44close33714.001.93950.00001.94050.0080263.56
67452006.11.27 02:44close33702.001.93950.00001.9411-12.0080251.56
67462006.11.27 02:44close33691.001.93950.00001.9417-12.0080239.56
67472006.11.27 02:44buy33741.001.93990.00001.9409
67482006.11.27 03:03t/p33741.001.94090.00001.940910.0080249.56
67492006.11.27 03:03buy33751.001.94140.00001.9424
67502006.11.27 03:05buy33762.001.94060.00001.9416
67512006.11.27 03:23buy33774.001.93990.00001.9409
67522006.11.27 03:32buy33788.001.93940.00001.9404
67532006.11.27 05:48buy337916.001.93880.00001.9398
67542006.11.28 02:43t/p337916.001.93980.00001.9398156.8080406.36
67552006.11.28 02:43close33788.001.93980.00001.940430.4180436.77
67562006.11.28 02:43close33774.001.93980.00001.9409-4.8080431.97
67572006.11.28 02:43close33762.001.93980.00001.9416-16.4080415.57
67582006.11.28 02:43close33751.001.93980.00001.9424-16.2080399.37
67592006.11.28 12:30buy33801.001.94390.00001.9449
67602006.11.28 12:30buy33812.001.94330.00001.9443
67612006.11.28 14:03t/p33812.001.94430.00001.944320.0080419.37
67622006.11.28 14:03close33801.001.94440.00001.94495.0080424.37
67632006.11.28 14:03buy33821.001.94480.00001.9458
67642006.11.28 14:14buy33832.001.94430.00001.9453
67652006.11.28 14:30t/p33832.001.94530.00001.945320.0080444.37
67662006.11.28 14:30close33821.001.94550.00001.94587.0080451.37
67672006.11.28 14:30buy33841.001.94590.00001.9469
67682006.11.28 14:30t/p33841.001.94690.00001.946910.0080461.37
67692006.11.28 14:30buy33851.001.94730.00001.9483
67702006.11.28 14:34t/p33851.001.94830.00001.948310.0080471.37
67712006.11.28 14:34buy33861.001.94880.00001.9498
67722006.11.28 14:36buy33872.001.94820.00001.9492
67732006.11.28 14:36buy33884.001.94760.00001.9486
67742006.11.28 14:44buy33898.001.94710.00001.9481
67752006.11.28 14:56t/p33898.001.94810.00001.948180.0080551.37
67762006.11.28 14:56close33884.001.94810.00001.948620.0080571.37
67772006.11.28 14:56close33872.001.94810.00001.9492-2.0080569.37
67782006.11.28 14:56close33861.001.94810.00001.9498-7.0080562.37
67792006.11.28 14:56buy33901.001.94850.00001.9495
67802006.11.28 15:05buy33912.001.94790.00001.9489
67812006.11.28 15:06buy33924.001.94740.00001.9484
67822006.11.28 15:15buy33938.001.94680.00001.9478
67832006.11.28 15:22t/p33938.001.94780.00001.947880.0080642.37
67842006.11.28 15:22close33924.001.94800.00001.948424.0080666.37
67852006.11.28 15:22close33912.001.94800.00001.94892.0080668.37
67862006.11.28 15:22close33901.001.94800.00001.9495-5.0080663.37
67872006.11.28 15:22buy33941.001.94840.00001.9494
67882006.11.28 15:51t/p33941.001.94940.00001.949410.0080673.37
67892006.11.28 18:45buy33951.001.94760.00001.9486
67902006.11.28 19:06t/p33951.001.94860.00001.948610.0080683.37
67912006.11.28 19:06buy33961.001.94920.00001.9502
67922006.11.28 19:08buy33972.001.94870.00001.9497
67932006.11.28 19:16t/p33972.001.94970.00001.949720.0080703.37
67942006.11.28 19:16close33961.001.94980.00001.95026.0080709.37
67952006.11.28 19:16buy33981.001.95020.00001.9512
67962006.11.28 19:17t/p33981.001.95120.00001.951210.0080719.37
67972006.11.28 19:17buy33991.001.95180.00001.9528
67982006.11.28 19:19buy34002.001.95130.00001.9523
67992006.11.28 19:19buy34014.001.95080.00001.9518
68002006.11.28 19:20buy34028.001.95020.00001.9512
68012006.11.28 19:21buy340316.001.94960.00001.9506
68022006.11.28 19:24t/p340316.001.95060.00001.9506160.0080879.37
68032006.11.28 19:24close34028.001.95060.00001.951232.0080911.37
68042006.11.28 19:24close34014.001.95060.00001.9518-8.0080903.37
68052006.11.28 19:24close34002.001.95060.00001.9523-14.0080889.37
68062006.11.28 19:24close33991.001.95060.00001.9528-12.0080877.37
68072006.11.28 19:24buy34041.001.95100.00001.9520
68082006.11.28 19:26buy34052.001.95040.00001.9514
68092006.11.28 19:35t/p34052.001.95140.00001.951420.0080897.37
68102006.11.28 19:35close34041.001.95150.00001.95205.0080902.37
68112006.11.28 19:35buy34061.001.95190.00001.9529
68122006.11.28 19:35buy34072.001.95130.00001.9523
68132006.11.28 19:37t/p34072.001.95230.00001.952320.0080922.37
68142006.11.28 19:37close34061.001.95250.00001.95296.0080928.37
68152006.11.28 19:37buy34081.001.95290.00001.9539
68162006.11.28 19:37buy34092.001.95230.00001.9533
68172006.11.28 19:38buy34104.001.95150.00001.9525
68182006.11.28 19:38buy34118.001.95080.00001.9518
68192006.11.28 19:39buy341216.001.95020.00001.9512
68202006.11.28 20:29t/p341216.001.95120.00001.9512160.0081088.37
68212006.11.28 20:29close34118.001.95130.00001.951840.0081128.37
68222006.11.28 20:29close34104.001.95130.00001.9525-8.0081120.37
68232006.11.28 20:29close34092.001.95130.00001.9533-20.0081100.37
68242006.11.28 20:29close34081.001.95130.00001.9539-16.0081084.37
68252006.11.28 20:29buy34131.001.95170.00001.9527
68262006.11.28 20:59buy34142.001.95110.00001.9521
68272006.11.28 21:41t/p34142.001.95210.00001.952120.0081104.37
68282006.11.28 21:41close34131.001.95220.00001.95275.0081109.37
68292006.11.28 23:45buy34151.001.95210.00001.9531
68302006.11.28 23:48buy34162.001.95150.00001.9525
68312006.11.28 23:59t/p34162.001.95250.00001.952520.0081129.37
68322006.11.28 23:59close34151.001.95290.00001.95318.0081137.37
68332006.11.28 23:59buy34171.001.95330.00001.9543
68342006.11.29 00:00buy34182.001.95170.00001.9527
68352006.11.29 00:52t/p34182.001.95270.00001.952720.0081157.37
68362006.11.29 00:52close34171.001.95280.00001.9543-5.2081152.17
68372006.11.29 00:52buy34191.001.95320.00001.9542
68382006.11.29 01:02buy34202.001.95260.00001.9536
68392006.11.29 01:04buy34214.001.95190.00001.9529
68402006.11.29 01:15t/p34214.001.95290.00001.952940.0081192.17
68412006.11.29 01:15close34202.001.95300.00001.95368.0081200.17
68422006.11.29 01:15close34191.001.95300.00001.9542-2.0081198.17
68432006.11.29 01:15buy34221.001.95340.00001.9544
68442006.11.29 01:52buy34232.001.95290.00001.9539
68452006.11.29 03:47buy34244.001.95230.00001.9533
68462006.11.29 04:03buy34258.001.95180.00001.9528
68472006.11.29 06:38buy342616.001.95120.00001.9522
68482006.11.29 07:01t/p342616.001.95220.00001.9522160.0081358.17
68492006.11.29 07:01close34258.001.95230.00001.952840.0181398.18
68502006.11.29 07:01close34244.001.95230.00001.95330.0081398.18
68512006.11.29 07:01close34232.001.95230.00001.9539-12.0081386.18
68522006.11.29 07:01close34221.001.95230.00001.9544-11.0081375.18
68532006.11.29 21:45sell34271.001.94500.00001.9440
68542006.11.29 21:54t/p34271.001.94400.00001.944010.0081385.18
68552006.11.29 21:54sell34281.001.94360.00001.9426
68562006.11.29 21:55sell34292.001.94420.00001.9432
68572006.11.29 21:59sell34304.001.94470.00001.9437
68582006.11.29 22:09sell34318.001.94540.00001.9444
68592006.11.29 22:27sell343216.001.94600.00001.9450
68602006.12.17 23:59close at stop343216.001.95270.00001.9450-1056.1680329.02
68612006.12.17 23:59close at stop34318.001.95270.00001.9444-576.0879752.94
68622006.12.17 23:59close at stop34304.001.95270.00001.9437-316.0479436.90
68632006.12.17 23:59close at stop34292.001.95270.00001.9432-168.0279268.88
68642006.12.17 23:59close at stop34281.001.95270.00001.9426-90.0179178.87