|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.18 00:00 (2006.01.02 - 2006.12.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; RiskPerTrade=2; MoneyManagment=false; MagicNumber=123456;
|Bars in test
|2066
|Ticks modelled
|1509366
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|69178.87
|Gross profit
|79790.36
|Gross loss
|-10611.49
|Profit factor
|7.52
|Expected payoff
|20.16
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2219.31 (2.73%)
|Relative drawdown
|2.73% (2219.31)
|Total trades
|3432
|Short positions (won %)
|1499 (72.58%)
|Long positions (won %)
|1933 (72.43%)
|Profit trades (% of total)
|2488 (72.49%)
|Loss trades (% of total)
|944 (27.51%)
|Largest
|profit trade
|168.80
|loss trade
|-1056.16
|Average
|profit trade
|32.07
|loss trade
|-11.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (579.80)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-2206.31)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|579.80 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-2206.31 (5)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.03 14:00
|buy
|1
|1.00
|1.7292
|0.0000
|1.7302
|2
|2006.04.03 14:28
|buy
|2
|2.00
|1.7286
|0.0000
|1.7296
|3
|2006.04.03 14:29
|buy
|3
|4.00
|1.7281
|0.0000
|1.7291
|4
|2006.04.03 14:34
|buy
|4
|8.00
|1.7275
|0.0000
|1.7285
|5
|2006.04.03 16:00
|t/p
|4
|8.00
|1.7285
|0.0000
|1.7285
|80.00
|10080.00
|6
|2006.04.03 16:00
|close
|3
|4.00
|1.7287
|0.0000
|1.7291
|24.00
|10104.00
|7
|2006.04.03 16:00
|close
|2
|2.00
|1.7287
|0.0000
|1.7296
|2.00
|10106.00
|8
|2006.04.03 16:00
|close
|1
|1.00
|1.7287
|0.0000
|1.7302
|-5.00
|10101.00
|9
|2006.04.03 16:00
|buy
|5
|1.00
|1.7291
|0.0000
|1.7301
|10
|2006.04.03 16:19
|t/p
|5
|1.00
|1.7301
|0.0000
|1.7301
|10.00
|10111.00
|11
|2006.04.03 16:19
|buy
|6
|1.00
|1.7306
|0.0000
|1.7316
|12
|2006.04.03 16:22
|buy
|7
|2.00
|1.7299
|0.0000
|1.7309
|13
|2006.04.03 16:27
|t/p
|7
|2.00
|1.7309
|0.0000
|1.7309
|20.00
|10131.00
|14
|2006.04.03 16:27
|close
|6
|1.00
|1.7310
|0.0000
|1.7316
|4.00
|10135.00
|15
|2006.04.03 16:27
|buy
|8
|1.00
|1.7314
|0.0000
|1.7324
|16
|2006.04.03 16:36
|buy
|9
|2.00
|1.7308
|0.0000
|1.7318
|17
|2006.04.03 16:40
|t/p
|9
|2.00
|1.7318
|0.0000
|1.7318
|20.00
|10155.00
|18
|2006.04.03 16:40
|close
|8
|1.00
|1.7318
|0.0000
|1.7324
|4.00
|10159.00
|19
|2006.04.03 16:40
|buy
|10
|1.00
|1.7322
|0.0000
|1.7332
|20
|2006.04.03 16:43
|t/p
|10
|1.00
|1.7332
|0.0000
|1.7332
|10.00
|10169.00
|21
|2006.04.03 16:43
|buy
|11
|1.00
|1.7336
|0.0000
|1.7346
|22
|2006.04.03 16:53
|t/p
|11
|1.00
|1.7346
|0.0000
|1.7346
|10.00
|10179.00
|23
|2006.04.03 16:53
|buy
|12
|1.00
|1.7350
|0.0000
|1.7360
|24
|2006.04.03 16:54
|t/p
|12
|1.00
|1.7360
|0.0000
|1.7360
|10.00
|10189.00
|25
|2006.04.03 16:54
|buy
|13
|1.00
|1.7365
|0.0000
|1.7375
|26
|2006.04.03 17:15
|t/p
|13
|1.00
|1.7375
|0.0000
|1.7375
|10.00
|10199.00
|27
|2006.04.03 17:15
|buy
|14
|1.00
|1.7379
|0.0000
|1.7389
|28
|2006.04.03 17:18
|t/p
|14
|1.00
|1.7389
|0.0000
|1.7389
|10.00
|10209.00
|29
|2006.04.03 17:18
|buy
|15
|1.00
|1.7394
|0.0000
|1.7404
|30
|2006.04.03 17:32
|buy
|16
|2.00
|1.7388
|0.0000
|1.7398
|31
|2006.04.03 17:56
|buy
|17
|4.00
|1.7381
|0.0000
|1.7391
|32
|2006.04.03 18:02
|t/p
|17
|4.00
|1.7391
|0.0000
|1.7391
|40.00
|10249.00
|33
|2006.04.03 18:02
|close
|16
|2.00
|1.7391
|0.0000
|1.7398
|6.00
|10255.00
|34
|2006.04.03 18:02
|close
|15
|1.00
|1.7391
|0.0000
|1.7404
|-3.00
|10252.00
|35
|2006.04.03 18:02
|buy
|18
|1.00
|1.7395
|0.0000
|1.7405
|36
|2006.04.03 18:09
|buy
|19
|2.00
|1.7390
|0.0000
|1.7400
|37
|2006.04.03 18:11
|buy
|20
|4.00
|1.7384
|0.0000
|1.7394
|38
|2006.04.03 18:12
|t/p
|20
|4.00
|1.7394
|0.0000
|1.7394
|40.00
|10292.00
|39
|2006.04.03 18:12
|close
|19
|2.00
|1.7395
|0.0000
|1.7400
|10.00
|10302.00
|40
|2006.04.03 18:12
|close
|18
|1.00
|1.7395
|0.0000
|1.7405
|0.00
|10302.00
|41
|2006.04.03 18:12
|buy
|21
|1.00
|1.7399
|0.0000
|1.7409
|42
|2006.04.03 18:12
|buy
|22
|2.00
|1.7387
|0.0000
|1.7397
|43
|2006.04.03 18:50
|t/p
|22
|2.00
|1.7397
|0.0000
|1.7397
|20.00
|10322.00
|44
|2006.04.03 18:50
|close
|21
|1.00
|1.7397
|0.0000
|1.7409
|-2.00
|10320.00
|45
|2006.04.03 18:50
|buy
|23
|1.00
|1.7401
|0.0000
|1.7411
|46
|2006.04.03 18:57
|buy
|24
|2.00
|1.7395
|0.0000
|1.7405
|47
|2006.04.03 19:06
|buy
|25
|4.00
|1.7388
|0.0000
|1.7398
|48
|2006.04.03 19:41
|t/p
|25
|4.00
|1.7398
|0.0000
|1.7398
|40.00
|10360.00
|49
|2006.04.03 19:41
|close
|24
|2.00
|1.7398
|0.0000
|1.7405
|6.00
|10366.00
|50
|2006.04.03 19:41
|close
|23
|1.00
|1.7398
|0.0000
|1.7411
|-3.00
|10363.00
|51
|2006.04.03 19:41
|buy
|26
|1.00
|1.7402
|0.0000
|1.7412
|52
|2006.04.03 19:55
|buy
|27
|2.00
|1.7395
|0.0000
|1.7405
|53
|2006.04.03 19:58
|buy
|28
|4.00
|1.7389
|0.0000
|1.7399
|54
|2006.04.03 20:23
|t/p
|28
|4.00
|1.7399
|0.0000
|1.7399
|40.00
|10403.00
|55
|2006.04.03 20:23
|close
|27
|2.00
|1.7400
|0.0000
|1.7405
|10.00
|10413.00
|56
|2006.04.03 20:23
|close
|26
|1.00
|1.7400
|0.0000
|1.7412
|-2.00
|10411.00
|57
|2006.04.03 20:23
|buy
|29
|1.00
|1.7404
|0.0000
|1.7414
|58
|2006.04.03 20:31
|buy
|30
|2.00
|1.7396
|0.0000
|1.7406
|59
|2006.04.03 20:58
|buy
|31
|4.00
|1.7390
|0.0000
|1.7400
|60
|2006.04.04 00:00
|t/p
|31
|4.00
|1.7400
|0.0000
|1.7400
|39.20
|10450.20
|61
|2006.04.04 00:00
|close
|30
|2.00
|1.7401
|0.0000
|1.7406
|9.60
|10459.80
|62
|2006.04.04 00:00
|close
|29
|1.00
|1.7401
|0.0000
|1.7414
|-3.20
|10456.60
|63
|2006.04.04 08:15
|buy
|32
|1.00
|1.7395
|0.0000
|1.7405
|64
|2006.04.04 08:17
|buy
|33
|2.00
|1.7388
|0.0000
|1.7398
|65
|2006.04.04 08:58
|buy
|34
|4.00
|1.7382
|0.0000
|1.7392
|66
|2006.04.04 09:09
|t/p
|34
|4.00
|1.7392
|0.0000
|1.7392
|40.00
|10496.60
|67
|2006.04.04 09:09
|close
|33
|2.00
|1.7393
|0.0000
|1.7398
|10.00
|10506.60
|68
|2006.04.04 09:09
|close
|32
|1.00
|1.7393
|0.0000
|1.7405
|-2.00
|10504.60
|69
|2006.04.04 09:09
|buy
|35
|1.00
|1.7397
|0.0000
|1.7407
|70
|2006.04.04 09:20
|t/p
|35
|1.00
|1.7407
|0.0000
|1.7407
|10.00
|10514.60
|71
|2006.04.04 09:20
|buy
|36
|1.00
|1.7416
|0.0000
|1.7426
|72
|2006.04.04 09:30
|t/p
|36
|1.00
|1.7426
|0.0000
|1.7426
|10.00
|10524.60
|73
|2006.04.04 09:30
|buy
|37
|1.00
|1.7431
|0.0000
|1.7441
|74
|2006.04.04 09:35
|t/p
|37
|1.00
|1.7441
|0.0000
|1.7441
|10.00
|10534.60
|75
|2006.04.04 09:35
|buy
|38
|1.00
|1.7448
|0.0000
|1.7458
|76
|2006.04.04 09:35
|buy
|39
|2.00
|1.7443
|0.0000
|1.7453
|77
|2006.04.04 09:37
|buy
|40
|4.00
|1.7437
|0.0000
|1.7447
|78
|2006.04.04 09:37
|buy
|41
|8.00
|1.7432
|0.0000
|1.7442
|79
|2006.04.04 09:59
|t/p
|41
|8.00
|1.7442
|0.0000
|1.7442
|80.00
|10614.60
|80
|2006.04.04 09:59
|close
|40
|4.00
|1.7442
|0.0000
|1.7447
|20.00
|10634.60
|81
|2006.04.04 09:59
|close
|39
|2.00
|1.7442
|0.0000
|1.7453
|-2.00
|10632.60
|82
|2006.04.04 09:59
|close
|38
|1.00
|1.7442
|0.0000
|1.7458
|-6.00
|10626.60
|83
|2006.04.04 09:59
|buy
|42
|1.00
|1.7446
|0.0000
|1.7456
|84
|2006.04.04 10:00
|t/p
|42
|1.00
|1.7456
|0.0000
|1.7456
|10.00
|10636.60
|85
|2006.04.04 10:00
|buy
|43
|1.00
|1.7462
|0.0000
|1.7472
|86
|2006.04.04 10:01
|buy
|44
|2.00
|1.7456
|0.0000
|1.7466
|87
|2006.04.04 10:06
|buy
|45
|4.00
|1.7449
|0.0000
|1.7459
|88
|2006.04.04 10:30
|buy
|46
|8.00
|1.7444
|0.0000
|1.7454
|89
|2006.04.04 11:10
|t/p
|46
|8.00
|1.7454
|0.0000
|1.7454
|80.00
|10716.60
|90
|2006.04.04 11:10
|close
|45
|4.00
|1.7456
|0.0000
|1.7459
|28.00
|10744.60
|91
|2006.04.04 11:10
|close
|44
|2.00
|1.7456
|0.0000
|1.7466
|0.00
|10744.60
|92
|2006.04.04 11:10
|close
|43
|1.00
|1.7456
|0.0000
|1.7472
|-6.00
|10738.60
|93
|2006.04.04 11:10
|buy
|47
|1.00
|1.7460
|0.0000
|1.7470
|94
|2006.04.04 11:22
|buy
|48
|2.00
|1.7454
|0.0000
|1.7464
|95
|2006.04.04 11:41
|t/p
|48
|2.00
|1.7464
|0.0000
|1.7464
|20.00
|10758.60
|96
|2006.04.04 11:41
|close
|47
|1.00
|1.7465
|0.0000
|1.7470
|5.00
|10763.60
|97
|2006.04.04 11:41
|buy
|49
|1.00
|1.7469
|0.0000
|1.7479
|98
|2006.04.04 11:47
|buy
|50
|2.00
|1.7462
|0.0000
|1.7472
|99
|2006.04.04 11:53
|buy
|51
|4.00
|1.7456
|0.0000
|1.7466
|100
|2006.04.04 12:47
|buy
|52
|8.00
|1.7451
|0.0000
|1.7461
|101
|2006.04.04 13:11
|buy
|53
|16.00
|1.7445
|0.0000
|1.7455
|102
|2006.04.04 13:37
|t/p
|53
|16.00
|1.7455
|0.0000
|1.7455
|160.00
|10923.60
|103
|2006.04.04 13:37
|close
|52
|8.00
|1.7455
|0.0000
|1.7461
|32.00
|10955.60
|104
|2006.04.04 13:37
|close
|51
|4.00
|1.7455
|0.0000
|1.7466
|-4.00
|10951.60
|105
|2006.04.04 13:37
|close
|50
|2.00
|1.7455
|0.0000
|1.7472
|-14.00
|10937.60
|106
|2006.04.04 13:37
|close
|49
|1.00
|1.7455
|0.0000
|1.7479
|-14.00
|10923.60
|107
|2006.04.04 13:37
|buy
|54
|1.00
|1.7459
|0.0000
|1.7469
|108
|2006.04.04 13:42
|buy
|55
|2.00
|1.7453
|0.0000
|1.7463
|109
|2006.04.04 13:51
|t/p
|55
|2.00
|1.7463
|0.0000
|1.7463
|20.00
|10943.60
|110
|2006.04.04 13:51
|close
|54
|1.00
|1.7464
|0.0000
|1.7469
|5.00
|10948.60
|111
|2006.04.04 13:51
|buy
|56
|1.00
|1.7468
|0.0000
|1.7478
|112
|2006.04.04 14:04
|t/p
|56
|1.00
|1.7478
|0.0000
|1.7478
|10.00
|10958.60
|113
|2006.04.04 14:04
|buy
|57
|1.00
|1.7482
|0.0000
|1.7492
|114
|2006.04.04 14:04
|t/p
|57
|1.00
|1.7492
|0.0000
|1.7492
|10.00
|10968.60
|115
|2006.04.04 14:04
|buy
|58
|1.00
|1.7499
|0.0000
|1.7509
|116
|2006.04.04 14:04
|buy
|59
|2.00
|1.7494
|0.0000
|1.7504
|117
|2006.04.04 14:20
|t/p
|59
|2.00
|1.7504
|0.0000
|1.7504
|20.00
|10988.60
|118
|2006.04.04 14:20
|close
|58
|1.00
|1.7506
|0.0000
|1.7509
|7.00
|10995.60
|119
|2006.04.04 14:20
|buy
|60
|1.00
|1.7510
|0.0000
|1.7520
|120
|2006.04.04 14:21
|t/p
|60
|1.00
|1.7520
|0.0000
|1.7520
|10.00
|11005.60
|121
|2006.04.04 14:21
|buy
|61
|1.00
|1.7524
|0.0000
|1.7534
|122
|2006.04.04 14:28
|t/p
|61
|1.00
|1.7534
|0.0000
|1.7534
|10.00
|11015.60
|123
|2006.04.04 14:28
|buy
|62
|1.00
|1.7538
|0.0000
|1.7548
|124
|2006.04.04 14:36
|buy
|63
|2.00
|1.7532
|0.0000
|1.7542
|125
|2006.04.04 14:36
|buy
|64
|4.00
|1.7526
|0.0000
|1.7536
|126
|2006.04.04 14:41
|buy
|65
|8.00
|1.7520
|0.0000
|1.7530
|127
|2006.04.04 15:17
|t/p
|65
|8.00
|1.7530
|0.0000
|1.7530
|80.00
|11095.60
|128
|2006.04.04 15:17
|close
|64
|4.00
|1.7532
|0.0000
|1.7536
|24.00
|11119.60
|129
|2006.04.04 15:17
|close
|63
|2.00
|1.7532
|0.0000
|1.7542
|0.00
|11119.60
|130
|2006.04.04 15:17
|close
|62
|1.00
|1.7532
|0.0000
|1.7548
|-6.00
|11113.60
|131
|2006.04.04 15:17
|buy
|66
|1.00
|1.7536
|0.0000
|1.7546
|132
|2006.04.04 15:44
|t/p
|66
|1.00
|1.7546
|0.0000
|1.7546
|10.00
|11123.60
|133
|2006.04.04 15:44
|buy
|67
|1.00
|1.7550
|0.0000
|1.7560
|134
|2006.04.04 15:49
|t/p
|67
|1.00
|1.7560
|0.0000
|1.7560
|10.00
|11133.60
|135
|2006.04.04 15:49
|buy
|68
|1.00
|1.7565
|0.0000
|1.7575
|136
|2006.04.04 15:51
|t/p
|68
|1.00
|1.7575
|0.0000
|1.7575
|10.00
|11143.60
|137
|2006.04.04 15:51
|buy
|69
|1.00
|1.7579
|0.0000
|1.7589
|138
|2006.04.04 15:52
|buy
|70
|2.00
|1.7574
|0.0000
|1.7584
|139
|2006.04.04 15:57
|buy
|71
|4.00
|1.7566
|0.0000
|1.7576
|140
|2006.04.04 16:06
|buy
|72
|8.00
|1.7560
|0.0000
|1.7570
|141
|2006.04.04 16:09
|buy
|73
|16.00
|1.7554
|0.0000
|1.7564
|142
|2006.04.04 16:16
|t/p
|73
|16.00
|1.7564
|0.0000
|1.7564
|160.00
|11303.60
|143
|2006.04.04 16:16
|close
|72
|8.00
|1.7565
|0.0000
|1.7570
|40.00
|11343.60
|144
|2006.04.04 16:16
|close
|71
|4.00
|1.7565
|0.0000
|1.7576
|-4.00
|11339.60
|145
|2006.04.04 16:16
|close
|70
|2.00
|1.7565
|0.0000
|1.7584
|-18.00
|11321.60
|146
|2006.04.04 16:16
|close
|69
|1.00
|1.7565
|0.0000
|1.7589
|-14.00
|11307.60
|147
|2006.04.04 16:16
|buy
|74
|1.00
|1.7569
|0.0000
|1.7579
|148
|2006.04.04 16:17
|buy
|75
|2.00
|1.7563
|0.0000
|1.7573
|149
|2006.04.04 16:30
|t/p
|75
|2.00
|1.7573
|0.0000
|1.7573
|20.00
|11327.60
|150
|2006.04.04 16:30
|close
|74
|1.00
|1.7574
|0.0000
|1.7579
|5.00
|11332.60
|151
|2006.04.04 16:30
|buy
|76
|1.00
|1.7578
|0.0000
|1.7588
|152
|2006.04.04 16:31
|buy
|77
|2.00
|1.7572
|0.0000
|1.7582
|153
|2006.04.04 16:43
|buy
|78
|4.00
|1.7567
|0.0000
|1.7577
|154
|2006.04.04 16:46
|buy
|79
|8.00
|1.7560
|0.0000
|1.7570
|155
|2006.04.04 16:54
|buy
|80
|16.00
|1.7554
|0.0000
|1.7564
|156
|2006.04.04 18:37
|t/p
|80
|16.00
|1.7564
|0.0000
|1.7564
|160.00
|11492.60
|157
|2006.04.04 18:37
|close
|79
|8.00
|1.7565
|0.0000
|1.7570
|40.00
|11532.60
|158
|2006.04.04 18:37
|close
|78
|4.00
|1.7565
|0.0000
|1.7577
|-8.00
|11524.60
|159
|2006.04.04 18:37
|close
|77
|2.00
|1.7565
|0.0000
|1.7582
|-14.00
|11510.60
|160
|2006.04.04 18:37
|close
|76
|1.00
|1.7565
|0.0000
|1.7588
|-13.00
|11497.60
|161
|2006.04.04 18:37
|buy
|81
|1.00
|1.7569
|0.0000
|1.7579
|162
|2006.04.04 18:43
|buy
|82
|2.00
|1.7564
|0.0000
|1.7574
|163
|2006.04.04 18:45
|buy
|83
|4.00
|1.7558
|0.0000
|1.7568
|164
|2006.04.04 19:19
|buy
|84
|8.00
|1.7551
|0.0000
|1.7561
|165
|2006.04.04 19:28
|buy
|85
|16.00
|1.7546
|0.0000
|1.7556
|166
|2006.04.04 19:57
|t/p
|85
|16.00
|1.7556
|0.0000
|1.7556
|160.00
|11657.60
|167
|2006.04.04 19:57
|close
|84
|8.00
|1.7557
|0.0000
|1.7561
|48.00
|11705.60
|168
|2006.04.04 19:57
|close
|83
|4.00
|1.7557
|0.0000
|1.7568
|-4.00
|11701.60
|169
|2006.04.04 19:57
|close
|82
|2.00
|1.7557
|0.0000
|1.7574
|-14.00
|11687.60
|170
|2006.04.04 19:57
|close
|81
|1.00
|1.7557
|0.0000
|1.7579
|-12.00
|11675.60
|171
|2006.04.05 07:45
|buy
|86
|1.00
|1.7595
|0.0000
|1.7605
|172
|2006.04.05 07:48
|buy
|87
|2.00
|1.7589
|0.0000
|1.7599
|173
|2006.04.05 07:58
|buy
|88
|4.00
|1.7583
|0.0000
|1.7593
|174
|2006.04.05 08:07
|buy
|89
|8.00
|1.7575
|0.0000
|1.7585
|175
|2006.04.05 08:09
|buy
|90
|16.00
|1.7568
|0.0000
|1.7578
|176
|2006.04.05 08:21
|t/p
|90
|16.00
|1.7578
|0.0000
|1.7578
|160.00
|11835.60
|177
|2006.04.05 08:21
|close
|89
|8.00
|1.7579
|0.0000
|1.7585
|32.00
|11867.60
|178
|2006.04.05 08:21
|close
|88
|4.00
|1.7579
|0.0000
|1.7593
|-16.00
|11851.60
|179
|2006.04.05 08:21
|close
|87
|2.00
|1.7579
|0.0000
|1.7599
|-20.00
|11831.60
|180
|2006.04.05 08:21
|close
|86
|1.00
|1.7579
|0.0000
|1.7605
|-16.00
|11815.60
|181
|2006.04.05 11:00
|sell
|91
|1.00
|1.7537
|0.0000
|1.7527
|182
|2006.04.05 11:06
|t/p
|91
|1.00
|1.7527
|0.0000
|1.7527
|10.00
|11825.60
|183
|2006.04.05 11:06
|sell
|92
|1.00
|1.7523
|0.0000
|1.7513
|184
|2006.04.05 11:11
|sell
|93
|2.00
|1.7529
|0.0000
|1.7519
|185
|2006.04.05 11:35
|t/p
|93
|2.00
|1.7519
|0.0000
|1.7519
|20.00
|11845.60
|186
|2006.04.05 11:35
|close
|92
|1.00
|1.7518
|0.0000
|1.7513
|5.00
|11850.60
|187
|2006.04.05 12:00
|sell
|94
|1.00
|1.7528
|0.0000
|1.7518
|188
|2006.04.05 12:38
|t/p
|94
|1.00
|1.7518
|0.0000
|1.7518
|10.00
|11860.60
|189
|2006.04.05 12:38
|sell
|95
|1.00
|1.7513
|0.0000
|1.7503
|190
|2006.04.05 12:44
|sell
|96
|2.00
|1.7519
|0.0000
|1.7509
|191
|2006.04.05 12:56
|sell
|97
|4.00
|1.7524
|0.0000
|1.7514
|192
|2006.04.05 13:54
|t/p
|97
|4.00
|1.7514
|0.0000
|1.7514
|40.00
|11900.60
|193
|2006.04.05 13:54
|close
|96
|2.00
|1.7513
|0.0000
|1.7509
|12.00
|11912.60
|194
|2006.04.05 13:54
|close
|95
|1.00
|1.7513
|0.0000
|1.7503
|0.00
|11912.60
|195
|2006.04.05 13:54
|sell
|98
|1.00
|1.7509
|0.0000
|1.7499
|196
|2006.04.05 13:57
|sell
|99
|2.00
|1.7515
|0.0000
|1.7505
|197
|2006.04.05 14:05
|sell
|100
|4.00
|1.7521
|0.0000
|1.7511
|198
|2006.04.05 14:14
|t/p
|100
|4.00
|1.7511
|0.0000
|1.7511
|40.00
|11952.60
|199
|2006.04.05 14:14
|close
|99
|2.00
|1.7510
|0.0000
|1.7505
|10.00
|11962.60
|200
|2006.04.05 14:14
|close
|98
|1.00
|1.7510
|0.0000
|1.7499
|-1.00
|11961.60
|201
|2006.04.05 14:14
|sell
|101
|1.00
|1.7506
|0.0000
|1.7496
|202
|2006.04.05 14:23
|sell
|102
|2.00
|1.7512
|0.0000
|1.7502
|203
|2006.04.05 14:33
|sell
|103
|4.00
|1.7518
|0.0000
|1.7508
|204
|2006.04.05 14:36
|sell
|104
|8.00
|1.7523
|0.0000
|1.7513
|205
|2006.04.05 14:36
|sell
|105
|16.00
|1.7529
|0.0000
|1.7519
|206
|2006.04.05 14:52
|t/p
|105
|16.00
|1.7519
|0.0000
|1.7519
|160.00
|12121.60
|207
|2006.04.05 14:52
|close
|104
|8.00
|1.7519
|0.0000
|1.7513
|32.00
|12153.60
|208
|2006.04.05 14:52
|close
|103
|4.00
|1.7519
|0.0000
|1.7508
|-4.00
|12149.60
|209
|2006.04.05 14:52
|close
|102
|2.00
|1.7519
|0.0000
|1.7502
|-14.00
|12135.60
|210
|2006.04.05 14:52
|close
|101
|1.00
|1.7519
|0.0000
|1.7496
|-13.00
|12122.60
|211
|2006.04.05 14:52
|sell
|106
|1.00
|1.7515
|0.0000
|1.7505
|212
|2006.04.05 14:56
|sell
|107
|2.00
|1.7521
|0.0000
|1.7511
|213
|2006.04.05 15:07
|t/p
|107
|2.00
|1.7511
|0.0000
|1.7511
|20.00
|12142.60
|214
|2006.04.05 15:07
|close
|106
|1.00
|1.7510
|0.0000
|1.7505
|5.00
|12147.60
|215
|2006.04.05 15:07
|sell
|108
|1.00
|1.7506
|0.0000
|1.7496
|216
|2006.04.05 15:08
|sell
|109
|2.00
|1.7511
|0.0000
|1.7501
|217
|2006.04.05 15:15
|sell
|110
|4.00
|1.7517
|0.0000
|1.7507
|218
|2006.04.05 15:35
|sell
|111
|8.00
|1.7523
|0.0000
|1.7513
|219
|2006.04.05 16:00
|t/p
|111
|8.00
|1.7513
|0.0000
|1.7513
|80.00
|12227.60
|220
|2006.04.05 16:00
|close
|110
|4.00
|1.7511
|0.0000
|1.7507
|24.00
|12251.60
|221
|2006.04.05 16:00
|close
|109
|2.00
|1.7511
|0.0000
|1.7501
|0.00
|12251.60
|222
|2006.04.05 16:00
|close
|108
|1.00
|1.7511
|0.0000
|1.7496
|-5.00
|12246.60
|223
|2006.04.05 16:00
|sell
|112
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7497
|224
|2006.04.05 16:00
|sell
|113
|2.00
|1.7512
|0.0000
|1.7502
|225
|2006.04.05 16:00
|sell
|114
|4.00
|1.7519
|0.0000
|1.7509
|226
|2006.04.05 16:01
|sell
|115
|8.00
|1.7524
|0.0000
|1.7514
|227
|2006.04.05 16:04
|t/p
|115
|8.00
|1.7514
|0.0000
|1.7514
|80.00
|12326.60
|228
|2006.04.05 16:04
|close
|114
|4.00
|1.7512
|0.0000
|1.7509
|28.00
|12354.60
|229
|2006.04.05 16:04
|close
|113
|2.00
|1.7512
|0.0000
|1.7502
|0.00
|12354.60
|230
|2006.04.05 16:04
|close
|112
|1.00
|1.7512
|0.0000
|1.7497
|-5.00
|12349.60
|231
|2006.04.05 16:04
|sell
|116
|1.00
|1.7508
|0.0000
|1.7498
|232
|2006.04.05 16:06
|t/p
|116
|1.00
|1.7498
|0.0000
|1.7498
|10.00
|12359.60
|233
|2006.04.05 16:06
|sell
|117
|1.00
|1.7493
|0.0000
|1.7483
|234
|2006.04.05 16:10
|sell
|118
|2.00
|1.7499
|0.0000
|1.7489
|235
|2006.04.05 16:30
|t/p
|118
|2.00
|1.7489
|0.0000
|1.7489
|20.00
|12379.60
|236
|2006.04.05 16:30
|close
|117
|1.00
|1.7487
|0.0000
|1.7483
|6.00
|12385.60
|237
|2006.04.06 09:45
|buy
|119
|1.00
|1.7540
|0.0000
|1.7550
|238
|2006.04.06 10:12
|t/p
|119
|1.00
|1.7550
|0.0000
|1.7550
|10.00
|12395.60
|239
|2006.04.06 10:12
|buy
|120
|1.00
|1.7556
|0.0000
|1.7566
|240
|2006.04.06 10:20
|buy
|121
|2.00
|1.7550
|0.0000
|1.7560
|241
|2006.04.06 10:56
|t/p
|121
|2.00
|1.7560
|0.0000
|1.7560
|20.00
|12415.60
|242
|2006.04.06 10:56
|close
|120
|1.00
|1.7561
|0.0000
|1.7566
|5.00
|12420.60
|243
|2006.04.06 11:30
|buy
|122
|1.00
|1.7594
|0.0000
|1.7604
|244
|2006.04.06 11:31
|buy
|123
|2.00
|1.7588
|0.0000
|1.7598
|245
|2006.04.06 11:56
|buy
|124
|4.00
|1.7583
|0.0000
|1.7593
|246
|2006.04.06 12:03
|buy
|125
|8.00
|1.7577
|0.0000
|1.7587
|247
|2006.04.06 12:24
|buy
|126
|16.00
|1.7572
|0.0000
|1.7582
|248
|2006.04.06 12:47
|t/p
|126
|16.00
|1.7582
|0.0000
|1.7582
|160.00
|12580.60
|249
|2006.04.06 12:47
|close
|125
|8.00
|1.7582
|0.0000
|1.7587
|40.00
|12620.60
|250
|2006.04.06 12:47
|close
|124
|4.00
|1.7582
|0.0000
|1.7593
|-4.00
|12616.60
|251
|2006.04.06 12:47
|close
|123
|2.00
|1.7582
|0.0000
|1.7598
|-12.00
|12604.60
|252
|2006.04.06 12:47
|close
|122
|1.00
|1.7582
|0.0000
|1.7604
|-12.00
|12592.60
|253
|2006.04.06 16:15
|sell
|127
|1.00
|1.7517
|0.0000
|1.7507
|254
|2006.04.06 16:25
|sell
|128
|2.00
|1.7526
|0.0000
|1.7516
|255
|2006.04.06 16:25
|sell
|129
|4.00
|1.7531
|0.0000
|1.7521
|256
|2006.04.06 16:39
|sell
|130
|8.00
|1.7536
|0.0000
|1.7526
|257
|2006.04.06 16:56
|t/p
|130
|8.00
|1.7526
|0.0000
|1.7526
|80.00
|12672.60
|258
|2006.04.06 16:56
|close
|129
|4.00
|1.7526
|0.0000
|1.7521
|20.00
|12692.60
|259
|2006.04.06 16:56
|close
|128
|2.00
|1.7526
|0.0000
|1.7516
|0.00
|12692.60
|260
|2006.04.06 16:56
|close
|127
|1.00
|1.7526
|0.0000
|1.7507
|-9.00
|12683.60
|261
|2006.04.06 16:56
|sell
|131
|1.00
|1.7522
|0.0000
|1.7512
|262
|2006.04.06 16:57
|sell
|132
|2.00
|1.7528
|0.0000
|1.7518
|263
|2006.04.06 17:08
|t/p
|132
|2.00
|1.7518
|0.0000
|1.7518
|20.00
|12703.60
|264
|2006.04.06 17:08
|close
|131
|1.00
|1.7517
|0.0000
|1.7512
|5.00
|12708.60
|265
|2006.04.06 17:08
|sell
|133
|1.00
|1.7513
|0.0000
|1.7503
|266
|2006.04.06 17:17
|sell
|134
|2.00
|1.7519
|0.0000
|1.7509
|267
|2006.04.06 17:26
|t/p
|134
|2.00
|1.7509
|0.0000
|1.7509
|20.00
|12728.60
|268
|2006.04.06 17:26
|close
|133
|1.00
|1.7508
|0.0000
|1.7503
|5.00
|12733.60
|269
|2006.04.06 17:26
|sell
|135
|1.00
|1.7504
|0.0000
|1.7494
|270
|2006.04.06 18:02
|sell
|136
|2.00
|1.7509
|0.0000
|1.7499
|271
|2006.04.06 18:26
|t/p
|136
|2.00
|1.7499
|0.0000
|1.7499
|20.00
|12753.60
|272
|2006.04.06 18:26
|close
|135
|1.00
|1.7498
|0.0000
|1.7494
|6.00
|12759.60
|273
|2006.04.06 18:26
|sell
|137
|1.00
|1.7494
|0.0000
|1.7484
|274
|2006.04.06 18:42
|sell
|138
|2.00
|1.7500
|0.0000
|1.7490
|275
|2006.04.06 18:46
|sell
|139
|4.00
|1.7506
|0.0000
|1.7496
|276
|2006.04.06 19:05
|sell
|140
|8.00
|1.7513
|0.0000
|1.7503
|277
|2006.04.06 19:31
|t/p
|140
|8.00
|1.7503
|0.0000
|1.7503
|80.00
|12839.60
|278
|2006.04.06 19:31
|close
|139
|4.00
|1.7502
|0.0000
|1.7496
|16.00
|12855.60
|279
|2006.04.06 19:31
|close
|138
|2.00
|1.7502
|0.0000
|1.7490
|-4.00
|12851.60
|280
|2006.04.06 19:31
|close
|137
|1.00
|1.7502
|0.0000
|1.7484
|-8.00
|12843.60
|281
|2006.04.07 14:00
|sell
|141
|1.00
|1.7491
|0.0000
|1.7481
|282
|2006.04.07 14:20
|sell
|142
|2.00
|1.7496
|0.0000
|1.7486
|283
|2006.04.07 14:30
|t/p
|142
|2.00
|1.7486
|0.0000
|1.7486
|20.00
|12863.60
|284
|2006.04.07 14:30
|close
|141
|1.00
|1.7484
|0.0000
|1.7481
|7.00
|12870.60
|285
|2006.04.07 14:30
|sell
|143
|1.00
|1.7480
|0.0000
|1.7470
|286
|2006.04.07 14:30
|sell
|144
|2.00
|1.7493
|0.0000
|1.7483
|287
|2006.04.07 14:31
|sell
|145
|4.00
|1.7499
|0.0000
|1.7489
|288
|2006.04.07 14:31
|sell
|146
|8.00
|1.7507
|0.0000
|1.7497
|289
|2006.04.07 14:31
|sell
|147
|16.00
|1.7513
|0.0000
|1.7503
|290
|2006.04.07 14:38
|t/p
|146
|8.00
|1.7497
|0.0000
|1.7497
|80.00
|12950.60
|291
|2006.04.07 14:38
|t/p
|147
|16.00
|1.7503
|0.0000
|1.7503
|160.00
|13110.60
|292
|2006.04.07 14:38
|close
|145
|4.00
|1.7497
|0.0000
|1.7489
|8.00
|13118.60
|293
|2006.04.07 14:38
|close
|144
|2.00
|1.7497
|0.0000
|1.7483
|-8.00
|13110.60
|294
|2006.04.07 14:38
|close
|143
|1.00
|1.7497
|0.0000
|1.7470
|-17.00
|13093.60
|295
|2006.04.07 14:38
|sell
|148
|1.00
|1.7493
|0.0000
|1.7483
|296
|2006.04.07 14:38
|sell
|149
|2.00
|1.7500
|0.0000
|1.7490
|297
|2006.04.07 14:39
|sell
|150
|4.00
|1.7506
|0.0000
|1.7496
|298
|2006.04.07 14:39
|t/p
|150
|4.00
|1.7496
|0.0000
|1.7496
|40.00
|13133.60
|299
|2006.04.07 14:39
|close
|149
|2.00
|1.7492
|0.0000
|1.7490
|16.00
|13149.60
|300
|2006.04.07 14:39
|close
|148
|1.00
|1.7492
|0.0000
|1.7483
|1.00
|13150.60
|301
|2006.04.07 14:39
|sell
|151
|1.00
|1.7488
|0.0000
|1.7478
|302
|2006.04.07 14:40
|sell
|152
|2.00
|1.7497
|0.0000
|1.7487
|303
|2006.04.07 14:40
|sell
|153
|4.00
|1.7504
|0.0000
|1.7494
|304
|2006.04.07 14:41
|sell
|154
|8.00
|1.7509
|0.0000
|1.7499
|305
|2006.04.07 14:45
|sell
|155
|16.00
|1.7516
|0.0000
|1.7506
|306
|2006.04.07 15:09
|t/p
|155
|16.00
|1.7506
|0.0000
|1.7506
|160.00
|13310.60
|307
|2006.04.07 15:09
|close
|154
|8.00
|1.7505
|0.0000
|1.7499
|32.00
|13342.60
|308
|2006.04.07 15:09
|close
|153
|4.00
|1.7505
|0.0000
|1.7494
|-4.00
|13338.60
|309
|2006.04.07 15:09
|close
|152
|2.00
|1.7505
|0.0000
|1.7487
|-16.00
|13322.60
|310
|2006.04.07 15:09
|close
|151
|1.00
|1.7505
|0.0000
|1.7478
|-17.00
|13305.60
|311
|2006.04.07 15:09
|sell
|156
|1.00
|1.7501
|0.0000
|1.7491
|312
|2006.04.07 15:11
|sell
|157
|2.00
|1.7507
|0.0000
|1.7497
|313
|2006.04.07 15:20
|t/p
|157
|2.00
|1.7497
|0.0000
|1.7497
|20.00
|13325.60
|314
|2006.04.07 15:20
|close
|156
|1.00
|1.7495
|0.0000
|1.7491
|6.00
|13331.60
|315
|2006.04.07 15:20
|sell
|158
|1.00
|1.7491
|0.0000
|1.7481
|316
|2006.04.07 15:21
|t/p
|158
|1.00
|1.7481
|0.0000
|1.7481
|10.00
|13341.60
|317
|2006.04.07 15:21
|sell
|159
|1.00
|1.7475
|0.0000
|1.7465
|318
|2006.04.07 15:22
|sell
|160
|2.00
|1.7480
|0.0000
|1.7470
|319
|2006.04.07 15:24
|t/p
|160
|2.00
|1.7470
|0.0000
|1.7470
|20.00
|13361.60
|320
|2006.04.07 15:24
|close
|159
|1.00
|1.7470
|0.0000
|1.7465
|5.00
|13366.60
|321
|2006.04.07 15:24
|sell
|161
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7456
|322
|2006.04.07 15:26
|t/p
|161
|1.00
|1.7456
|0.0000
|1.7456
|10.00
|13376.60
|323
|2006.04.07 15:26
|sell
|162
|1.00
|1.7451
|0.0000
|1.7441
|324
|2006.04.07 15:28
|sell
|163
|2.00
|1.7459
|0.0000
|1.7449
|325
|2006.04.07 15:29
|sell
|164
|4.00
|1.7466
|0.0000
|1.7456
|326
|2006.04.07 15:33
|t/p
|164
|4.00
|1.7456
|0.0000
|1.7456
|40.00
|13416.60
|327
|2006.04.07 15:33
|close
|163
|2.00
|1.7455
|0.0000
|1.7449
|8.00
|13424.60
|328
|2006.04.07 15:33
|close
|162
|1.00
|1.7455
|0.0000
|1.7441
|-4.00
|13420.60
|329
|2006.04.07 15:33
|sell
|165
|1.00
|1.7451
|0.0000
|1.7441
|330
|2006.04.07 15:37
|sell
|166
|2.00
|1.7457
|0.0000
|1.7447
|331
|2006.04.07 15:39
|sell
|167
|4.00
|1.7463
|0.0000
|1.7453
|332
|2006.04.07 16:03
|t/p
|167
|4.00
|1.7453
|0.0000
|1.7453
|40.00
|13460.60
|333
|2006.04.07 16:03
|close
|166
|2.00
|1.7452
|0.0000
|1.7447
|10.00
|13470.60
|334
|2006.04.07 16:03
|close
|165
|1.00
|1.7452
|0.0000
|1.7441
|-1.00
|13469.60
|335
|2006.04.07 16:03
|sell
|168
|1.00
|1.7448
|0.0000
|1.7438
|336
|2006.04.07 16:05
|t/p
|168
|1.00
|1.7438
|0.0000
|1.7438
|10.00
|13479.60
|337
|2006.04.07 16:05
|sell
|169
|1.00
|1.7433
|0.0000
|1.7423
|338
|2006.04.07 16:11
|sell
|170
|2.00
|1.7438
|0.0000
|1.7428
|339
|2006.04.07 16:14
|sell
|171
|4.00
|1.7444
|0.0000
|1.7434
|340
|2006.04.07 16:21
|t/p
|171
|4.00
|1.7434
|0.0000
|1.7434
|40.00
|13519.60
|341
|2006.04.07 16:21
|close
|170
|2.00
|1.7432
|0.0000
|1.7428
|12.00
|13531.60
|342
|2006.04.07 16:21
|close
|169
|1.00
|1.7432
|0.0000
|1.7423
|1.00
|13532.60
|343
|2006.04.07 16:21
|sell
|172
|1.00
|1.7428
|0.0000
|1.7418
|344
|2006.04.07 16:56
|t/p
|172
|1.00
|1.7418
|0.0000
|1.7418
|10.00
|13542.60
|345
|2006.04.07 16:56
|sell
|173
|1.00
|1.7411
|0.0000
|1.7401
|346
|2006.04.07 16:56
|sell
|174
|2.00
|1.7416
|0.0000
|1.7406
|347
|2006.04.07 17:05
|sell
|175
|4.00
|1.7422
|0.0000
|1.7412
|348
|2006.04.07 17:51
|t/p
|175
|4.00
|1.7412
|0.0000
|1.7412
|40.00
|13582.60
|349
|2006.04.07 17:51
|close
|174
|2.00
|1.7412
|0.0000
|1.7406
|8.00
|13590.60
|350
|2006.04.07 17:51
|close
|173
|1.00
|1.7412
|0.0000
|1.7401
|-1.00
|13589.60
|351
|2006.04.07 17:51
|sell
|176
|1.00
|1.7408
|0.0000
|1.7398
|352
|2006.04.07 17:54
|sell
|177
|2.00
|1.7413
|0.0000
|1.7403
|353
|2006.04.07 17:59
|t/p
|177
|2.00
|1.7403
|0.0000
|1.7403
|20.00
|13609.60
|354
|2006.04.07 17:59
|close
|176
|1.00
|1.7403
|0.0000
|1.7398
|5.00
|13614.60
|355
|2006.04.07 17:59
|sell
|178
|1.00
|1.7399
|0.0000
|1.7389
|356
|2006.04.07 18:00
|sell
|179
|2.00
|1.7405
|0.0000
|1.7395
|357
|2006.04.07 18:07
|sell
|180
|4.00
|1.7410
|0.0000
|1.7400
|358
|2006.04.07 18:25
|sell
|181
|8.00
|1.7415
|0.0000
|1.7405
|359
|2006.04.07 18:57
|sell
|182
|16.00
|1.7421
|0.0000
|1.7411
|360
|2006.04.10 17:40
|t/p
|182
|16.00
|1.7411
|0.0000
|1.7411
|160.88
|13775.48
|361
|2006.04.10 17:40
|close
|181
|8.00
|1.7409
|0.0000
|1.7405
|48.44
|13823.92
|362
|2006.04.10 17:40
|close
|180
|4.00
|1.7409
|0.0000
|1.7400
|4.22
|13828.14
|363
|2006.04.10 17:40
|close
|179
|2.00
|1.7409
|0.0000
|1.7395
|-7.89
|13820.25
|364
|2006.04.10 17:40
|close
|178
|1.00
|1.7409
|0.0000
|1.7389
|-9.95
|13810.31
|365
|2006.04.10 17:40
|sell
|183
|1.00
|1.7405
|0.0000
|1.7395
|366
|2006.04.10 17:41
|sell
|184
|2.00
|1.7410
|0.0000
|1.7400
|367
|2006.04.10 18:56
|t/p
|184
|2.00
|1.7400
|0.0000
|1.7400
|20.00
|13830.31
|368
|2006.04.10 18:56
|close
|183
|1.00
|1.7400
|0.0000
|1.7395
|5.00
|13835.31
|369
|2006.04.10 18:56
|sell
|185
|1.00
|1.7396
|0.0000
|1.7386
|370
|2006.04.10 19:09
|t/p
|185
|1.00
|1.7386
|0.0000
|1.7386
|10.00
|13845.31
|371
|2006.04.11 18:45
|buy
|186
|1.00
|1.7470
|0.0000
|1.7480
|372
|2006.04.11 18:49
|buy
|187
|2.00
|1.7465
|0.0000
|1.7475
|373
|2006.04.11 20:00
|t/p
|187
|2.00
|1.7475
|0.0000
|1.7475
|20.00
|13865.31
|374
|2006.04.11 20:00
|close
|186
|1.00
|1.7476
|0.0000
|1.7480
|6.00
|13871.31
|375
|2006.04.11 20:00
|buy
|188
|1.00
|1.7480
|0.0000
|1.7490
|376
|2006.04.11 20:23
|t/p
|188
|1.00
|1.7490
|0.0000
|1.7490
|10.00
|13881.31
|377
|2006.04.12 17:30
|sell
|189
|1.00
|1.7508
|0.0000
|1.7498
|378
|2006.04.12 17:35
|sell
|190
|2.00
|1.7515
|0.0000
|1.7505
|379
|2006.04.12 19:05
|t/p
|190
|2.00
|1.7505
|0.0000
|1.7505
|20.00
|13901.31
|380
|2006.04.12 19:05
|close
|189
|1.00
|1.7504
|0.0000
|1.7498
|4.00
|13905.31
|381
|2006.04.17 01:28
|buy
|191
|1.00
|1.7557
|0.0000
|1.7567
|382
|2006.04.17 02:13
|t/p
|191
|1.00
|1.7567
|0.0000
|1.7567
|10.00
|13915.31
|383
|2006.04.17 02:13
|buy
|192
|1.00
|1.7571
|0.0000
|1.7581
|384
|2006.04.17 02:24
|t/p
|192
|1.00
|1.7581
|0.0000
|1.7581
|10.00
|13925.31
|385
|2006.04.17 02:24
|buy
|193
|1.00
|1.7585
|0.0000
|1.7595
|386
|2006.04.17 02:25
|buy
|194
|2.00
|1.7580
|0.0000
|1.7590
|387
|2006.04.17 03:05
|t/p
|194
|2.00
|1.7590
|0.0000
|1.7590
|20.00
|13945.31
|388
|2006.04.17 03:05
|close
|193
|1.00
|1.7594
|0.0000
|1.7595
|9.00
|13954.31
|389
|2006.04.17 03:05
|buy
|195
|1.00
|1.7598
|0.0000
|1.7608
|390
|2006.04.17 03:13
|buy
|196
|2.00
|1.7593
|0.0000
|1.7603
|391
|2006.04.17 04:26
|buy
|197
|4.00
|1.7588
|0.0000
|1.7598
|392
|2006.04.17 05:37
|buy
|198
|8.00
|1.7582
|0.0000
|1.7592
|393
|2006.04.17 10:24
|buy
|199
|16.00
|1.7576
|0.0000
|1.7586
|394
|2006.04.17 11:02
|t/p
|199
|16.00
|1.7586
|0.0000
|1.7586
|160.00
|14114.31
|395
|2006.04.17 11:02
|close
|198
|8.00
|1.7588
|0.0000
|1.7592
|48.00
|14162.31
|396
|2006.04.17 11:02
|close
|197
|4.00
|1.7588
|0.0000
|1.7598
|0.00
|14162.31
|397
|2006.04.17 11:02
|close
|196
|2.00
|1.7588
|0.0000
|1.7603
|-10.00
|14152.31
|398
|2006.04.17 11:02
|close
|195
|1.00
|1.7588
|0.0000
|1.7608
|-10.00
|14142.31
|399
|2006.04.17 12:15
|buy
|200
|1.00
|1.7601
|0.0000
|1.7611
|400
|2006.04.17 13:39
|t/p
|200
|1.00
|1.7611
|0.0000
|1.7611
|10.00
|14152.31
|401
|2006.04.17 13:39
|buy
|201
|1.00
|1.7617
|0.0000
|1.7627
|402
|2006.04.17 13:40
|t/p
|201
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7627
|10.00
|14162.31
|403
|2006.04.17 13:40
|buy
|202
|1.00
|1.7631
|0.0000
|1.7641
|404
|2006.04.17 13:41
|t/p
|202
|1.00
|1.7641
|0.0000
|1.7641
|10.00
|14172.31
|405
|2006.04.17 13:41
|buy
|203
|1.00
|1.7646
|0.0000
|1.7656
|406
|2006.04.17 13:42
|t/p
|203
|1.00
|1.7656
|0.0000
|1.7656
|10.00
|14182.31
|407
|2006.04.17 13:42
|buy
|204
|1.00
|1.7660
|0.0000
|1.7670
|408
|2006.04.17 13:43
|buy
|205
|2.00
|1.7655
|0.0000
|1.7665
|409
|2006.04.17 13:44
|buy
|206
|4.00
|1.7649
|0.0000
|1.7659
|410
|2006.04.17 13:45
|buy
|207
|8.00
|1.7643
|0.0000
|1.7653
|411
|2006.04.17 13:52
|t/p
|207
|8.00
|1.7653
|0.0000
|1.7653
|80.00
|14262.31
|412
|2006.04.17 13:52
|close
|206
|4.00
|1.7654
|0.0000
|1.7659
|20.00
|14282.31
|413
|2006.04.17 13:52
|close
|205
|2.00
|1.7654
|0.0000
|1.7665
|-2.00
|14280.31
|414
|2006.04.17 13:52
|close
|204
|1.00
|1.7654
|0.0000
|1.7670
|-6.00
|14274.31
|415
|2006.04.17 13:52
|buy
|208
|1.00
|1.7658
|0.0000
|1.7668
|416
|2006.04.17 13:56
|t/p
|208
|1.00
|1.7668
|0.0000
|1.7668
|10.00
|14284.31
|417
|2006.04.17 13:56
|buy
|209
|1.00
|1.7673
|0.0000
|1.7683
|418
|2006.04.17 13:56
|buy
|210
|2.00
|1.7667
|0.0000
|1.7677
|419
|2006.04.17 14:00
|buy
|211
|4.00
|1.7661
|0.0000
|1.7671
|420
|2006.04.17 14:14
|t/p
|211
|4.00
|1.7671
|0.0000
|1.7671
|40.00
|14324.31
|421
|2006.04.17 14:14
|close
|210
|2.00
|1.7671
|0.0000
|1.7677
|8.00
|14332.31
|422
|2006.04.17 14:14
|close
|209
|1.00
|1.7671
|0.0000
|1.7683
|-2.00
|14330.31
|423
|2006.04.17 14:14
|buy
|212
|1.00
|1.7675
|0.0000
|1.7685
|424
|2006.04.17 14:19
|t/p
|212
|1.00
|1.7685
|0.0000
|1.7685
|10.00
|14340.31
|425
|2006.04.17 14:19
|buy
|213
|1.00
|1.7691
|0.0000
|1.7701
|426
|2006.04.17 14:21
|t/p
|213
|1.00
|1.7701
|0.0000
|1.7701
|10.00
|14350.31
|427
|2006.04.17 14:21
|buy
|214
|1.00
|1.7705
|0.0000
|1.7715
|428
|2006.04.17 14:22
|buy
|215
|2.00
|1.7697
|0.0000
|1.7707
|429
|2006.04.17 14:32
|t/p
|215
|2.00
|1.7707
|0.0000
|1.7707
|20.00
|14370.31
|430
|2006.04.17 14:32
|close
|214
|1.00
|1.7708
|0.0000
|1.7715
|3.00
|14373.31
|431
|2006.04.17 14:32
|buy
|216
|1.00
|1.7712
|0.0000
|1.7722
|432
|2006.04.17 14:33
|t/p
|216
|1.00
|1.7722
|0.0000
|1.7722
|10.00
|14383.31
|433
|2006.04.17 14:33
|buy
|217
|1.00
|1.7726
|0.0000
|1.7736
|434
|2006.04.17 14:34
|buy
|218
|2.00
|1.7719
|0.0000
|1.7729
|435
|2006.04.17 14:35
|buy
|219
|4.00
|1.7713
|0.0000
|1.7723
|436
|2006.04.17 14:37
|buy
|220
|8.00
|1.7708
|0.0000
|1.7718
|437
|2006.04.17 14:37
|buy
|221
|16.00
|1.7701
|0.0000
|1.7711
|438
|2006.04.17 15:21
|t/p
|221
|16.00
|1.7711
|0.0000
|1.7711
|160.00
|14543.31
|439
|2006.04.17 15:21
|close
|220
|8.00
|1.7712
|0.0000
|1.7718
|32.00
|14575.31
|440
|2006.04.17 15:21
|close
|219
|4.00
|1.7712
|0.0000
|1.7723
|-4.00
|14571.31
|441
|2006.04.17 15:21
|close
|218
|2.00
|1.7712
|0.0000
|1.7729
|-14.00
|14557.31
|442
|2006.04.17 15:21
|close
|217
|1.00
|1.7712
|0.0000
|1.7736
|-14.00
|14543.31
|443
|2006.04.17 15:21
|buy
|222
|1.00
|1.7716
|0.0000
|1.7726
|444
|2006.04.17 15:24
|buy
|223
|2.00
|1.7710
|0.0000
|1.7720
|445
|2006.04.17 15:32
|buy
|224
|4.00
|1.7702
|0.0000
|1.7712
|446
|2006.04.17 15:50
|buy
|225
|8.00
|1.7696
|0.0000
|1.7706
|447
|2006.04.17 16:36
|t/p
|225
|8.00
|1.7706
|0.0000
|1.7706
|80.00
|14623.31
|448
|2006.04.17 16:36
|close
|224
|4.00
|1.7706
|0.0000
|1.7712
|16.00
|14639.31
|449
|2006.04.17 16:36
|close
|223
|2.00
|1.7706
|0.0000
|1.7720
|-8.00
|14631.31
|450
|2006.04.17 16:36
|close
|222
|1.00
|1.7706
|0.0000
|1.7726
|-10.00
|14621.31
|451
|2006.04.17 16:36
|buy
|226
|1.00
|1.7710
|0.0000
|1.7720
|452
|2006.04.17 16:45
|t/p
|226
|1.00
|1.7720
|0.0000
|1.7720
|10.00
|14631.31
|453
|2006.04.17 16:45
|buy
|227
|1.00
|1.7726
|0.0000
|1.7736
|454
|2006.04.17 16:51
|t/p
|227
|1.00
|1.7736
|0.0000
|1.7736
|10.00
|14641.31
|455
|2006.04.17 16:51
|buy
|228
|1.00
|1.7740
|0.0000
|1.7750
|456
|2006.04.17 17:00
|buy
|229
|2.00
|1.7734
|0.0000
|1.7744
|457
|2006.04.17 17:02
|buy
|230
|4.00
|1.7728
|0.0000
|1.7738
|458
|2006.04.17 17:10
|buy
|231
|8.00
|1.7722
|0.0000
|1.7732
|459
|2006.04.17 17:27
|buy
|232
|16.00
|1.7717
|0.0000
|1.7727
|460
|2006.04.17 19:52
|t/p
|232
|16.00
|1.7727
|0.0000
|1.7727
|160.00
|14801.31
|461
|2006.04.17 19:52
|close
|231
|8.00
|1.7731
|0.0000
|1.7732
|72.00
|14873.31
|462
|2006.04.17 19:52
|close
|230
|4.00
|1.7731
|0.0000
|1.7738
|12.00
|14885.31
|463
|2006.04.17 19:52
|close
|229
|2.00
|1.7731
|0.0000
|1.7744
|-6.00
|14879.31
|464
|2006.04.17 19:52
|close
|228
|1.00
|1.7731
|0.0000
|1.7750
|-9.00
|14870.31
|465
|2006.04.18 13:15
|buy
|233
|1.00
|1.7728
|0.0000
|1.7738
|466
|2006.04.18 13:26
|buy
|234
|2.00
|1.7722
|0.0000
|1.7732
|467
|2006.04.18 13:30
|buy
|235
|4.00
|1.7717
|0.0000
|1.7727
|468
|2006.04.18 14:20
|t/p
|235
|4.00
|1.7727
|0.0000
|1.7727
|40.00
|14910.31
|469
|2006.04.18 14:20
|close
|234
|2.00
|1.7728
|0.0000
|1.7732
|12.00
|14922.31
|470
|2006.04.18 14:20
|close
|233
|1.00
|1.7728
|0.0000
|1.7738
|0.00
|14922.31
|471
|2006.04.18 14:20
|buy
|236
|1.00
|1.7732
|0.0000
|1.7742
|472
|2006.04.18 14:24
|buy
|237
|2.00
|1.7725
|0.0000
|1.7735
|473
|2006.04.18 14:31
|t/p
|237
|2.00
|1.7735
|0.0000
|1.7735
|20.00
|14942.31
|474
|2006.04.18 14:31
|close
|236
|1.00
|1.7736
|0.0000
|1.7742
|4.00
|14946.31
|475
|2006.04.18 15:15
|buy
|238
|1.00
|1.7764
|0.0000
|1.7774
|476
|2006.04.18 15:31
|t/p
|238
|1.00
|1.7774
|0.0000
|1.7774
|10.00
|14956.31
|477
|2006.04.18 15:31
|buy
|239
|1.00
|1.7779
|0.0000
|1.7789
|478
|2006.04.18 15:31
|buy
|240
|2.00
|1.7774
|0.0000
|1.7784
|479
|2006.04.18 16:00
|t/p
|240
|2.00
|1.7784
|0.0000
|1.7784
|20.00
|14976.31
|480
|2006.04.18 16:00
|close
|239
|1.00
|1.7785
|0.0000
|1.7789
|6.00
|14982.31
|481
|2006.04.18 16:00
|buy
|241
|1.00
|1.7789
|0.0000
|1.7799
|482
|2006.04.18 16:01
|buy
|242
|2.00
|1.7783
|0.0000
|1.7793
|483
|2006.04.18 16:04
|buy
|243
|4.00
|1.7777
|0.0000
|1.7787
|484
|2006.04.18 16:07
|buy
|244
|8.00
|1.7772
|0.0000
|1.7782
|485
|2006.04.18 16:09
|buy
|245
|16.00
|1.7767
|0.0000
|1.7777
|486
|2006.04.18 16:59
|t/p
|245
|16.00
|1.7777
|0.0000
|1.7777
|160.00
|15142.31
|487
|2006.04.18 16:59
|close
|244
|8.00
|1.7778
|0.0000
|1.7782
|48.00
|15190.31
|488
|2006.04.18 16:59
|close
|243
|4.00
|1.7778
|0.0000
|1.7787
|4.00
|15194.31
|489
|2006.04.18 16:59
|close
|242
|2.00
|1.7778
|0.0000
|1.7793
|-10.00
|15184.31
|490
|2006.04.18 16:59
|close
|241
|1.00
|1.7778
|0.0000
|1.7799
|-11.00
|15173.31
|491
|2006.04.18 16:59
|buy
|246
|1.00
|1.7782
|0.0000
|1.7792
|492
|2006.04.18 17:06
|buy
|247
|2.00
|1.7776
|0.0000
|1.7786
|493
|2006.04.18 17:09
|buy
|248
|4.00
|1.7770
|0.0000
|1.7780
|494
|2006.04.18 17:24
|buy
|249
|8.00
|1.7764
|0.0000
|1.7774
|495
|2006.04.18 17:27
|buy
|250
|16.00
|1.7759
|0.0000
|1.7769
|496
|2006.04.18 17:45
|t/p
|250
|16.00
|1.7769
|0.0000
|1.7769
|160.00
|15333.31
|497
|2006.04.18 17:45
|close
|249
|8.00
|1.7770
|0.0000
|1.7774
|48.00
|15381.31
|498
|2006.04.18 17:45
|close
|248
|4.00
|1.7770
|0.0000
|1.7780
|0.00
|15381.31
|499
|2006.04.18 17:45
|close
|247
|2.00
|1.7770
|0.0000
|1.7786
|-12.00
|15369.31
|500
|2006.04.18 17:45
|close
|246
|1.00
|1.7770
|0.0000
|1.7792
|-12.00
|15357.31
|501
|2006.04.18 18:30
|buy
|251
|1.00
|1.7780
|0.0000
|1.7790
|502
|2006.04.18 18:35
|buy
|252
|2.00
|1.7775
|0.0000
|1.7785
|503
|2006.04.18 20:01
|t/p
|252
|2.00
|1.7785
|0.0000
|1.7785
|20.00
|15377.31
|504
|2006.04.18 20:01
|close
|251
|1.00
|1.7785
|0.0000
|1.7790
|5.00
|15382.31
|505
|2006.04.18 21:30
|buy
|253
|1.00
|1.7802
|0.0000
|1.7812
|506
|2006.04.18 22:45
|t/p
|253
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.7812
|10.00
|15392.31
|507
|2006.04.18 22:45
|buy
|254
|1.00
|1.7817
|0.0000
|1.7827
|508
|2006.04.18 22:51
|t/p
|254
|1.00
|1.7827
|0.0000
|1.7827
|10.00
|15402.31
|509
|2006.04.18 22:51
|buy
|255
|1.00
|1.7831
|0.0000
|1.7841
|510
|2006.04.18 22:52
|buy
|256
|2.00
|1.7826
|0.0000
|1.7836
|511
|2006.04.18 23:07
|t/p
|256
|2.00
|1.7836
|0.0000
|1.7836
|20.00
|15422.31
|512
|2006.04.18 23:07
|close
|255
|1.00
|1.7837
|0.0000
|1.7841
|6.00
|15428.31
|513
|2006.04.18 23:07
|buy
|257
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.7851
|514
|2006.04.18 23:10
|buy
|258
|2.00
|1.7835
|0.0000
|1.7845
|515
|2006.04.19 01:37
|buy
|259
|4.00
|1.7829
|0.0000
|1.7839
|516
|2006.04.19 03:26
|buy
|260
|8.00
|1.7824
|0.0000
|1.7834
|517
|2006.04.19 04:21
|buy
|261
|16.00
|1.7819
|0.0000
|1.7829
|518
|2006.04.19 08:48
|t/p
|261
|16.00
|1.7829
|0.0000
|1.7829
|160.00
|15588.31
|519
|2006.04.19 08:48
|close
|260
|8.00
|1.7830
|0.0000
|1.7834
|48.00
|15636.31
|520
|2006.04.19 08:48
|close
|259
|4.00
|1.7830
|0.0000
|1.7839
|4.00
|15640.31
|521
|2006.04.19 08:48
|close
|258
|2.00
|1.7830
|0.0000
|1.7845
|-10.40
|15629.91
|522
|2006.04.19 08:48
|close
|257
|1.00
|1.7830
|0.0000
|1.7851
|-11.20
|15618.71
|523
|2006.04.19 14:30
|buy
|262
|1.00
|1.7865
|0.0000
|1.7875
|524
|2006.04.19 14:30
|buy
|263
|2.00
|1.7859
|0.0000
|1.7869
|525
|2006.04.19 14:30
|buy
|264
|4.00
|1.7853
|0.0000
|1.7863
|526
|2006.04.19 14:30
|buy
|265
|8.00
|1.7844
|0.0000
|1.7854
|527
|2006.04.19 14:30
|buy
|266
|16.00
|1.7832
|0.0000
|1.7842
|528
|2006.04.19 14:33
|t/p
|266
|16.00
|1.7842
|0.0000
|1.7842
|160.00
|15778.71
|529
|2006.04.19 14:33
|close
|265
|8.00
|1.7844
|0.0000
|1.7854
|0.00
|15778.71
|530
|2006.04.19 14:33
|close
|264
|4.00
|1.7844
|0.0000
|1.7863
|-36.00
|15742.71
|531
|2006.04.19 14:33
|close
|263
|2.00
|1.7844
|0.0000
|1.7869
|-30.00
|15712.71
|532
|2006.04.19 14:33
|close
|262
|1.00
|1.7844
|0.0000
|1.7875
|-21.00
|15691.71
|533
|2006.04.19 14:33
|buy
|267
|1.00
|1.7848
|0.0000
|1.7858
|534
|2006.04.19 14:33
|buy
|268
|2.00
|1.7839
|0.0000
|1.7849
|535
|2006.04.19 14:34
|buy
|269
|4.00
|1.7833
|0.0000
|1.7843
|536
|2006.04.19 14:35
|buy
|270
|8.00
|1.7827
|0.0000
|1.7837
|537
|2006.04.19 14:35
|buy
|271
|16.00
|1.7819
|0.0000
|1.7829
|538
|2006.04.19 14:36
|t/p
|271
|16.00
|1.7829
|0.0000
|1.7829
|160.00
|15851.71
|539
|2006.04.19 14:36
|close
|270
|8.00
|1.7830
|0.0000
|1.7837
|24.00
|15875.71
|540
|2006.04.19 14:36
|close
|269
|4.00
|1.7830
|0.0000
|1.7843
|-12.00
|15863.71
|541
|2006.04.19 14:36
|close
|268
|2.00
|1.7830
|0.0000
|1.7849
|-18.00
|15845.71
|542
|2006.04.19 14:36
|close
|267
|1.00
|1.7830
|0.0000
|1.7858
|-18.00
|15827.71
|543
|2006.04.19 14:36
|buy
|272
|1.00
|1.7834
|0.0000
|1.7844
|544
|2006.04.19 14:38
|buy
|273
|2.00
|1.7828
|0.0000
|1.7838
|545
|2006.04.19 14:44
|t/p
|273
|2.00
|1.7838
|0.0000
|1.7838
|20.00
|15847.71
|546
|2006.04.19 14:44
|close
|272
|1.00
|1.7839
|0.0000
|1.7844
|5.00
|15852.71
|547
|2006.04.19 14:44
|buy
|274
|1.00
|1.7843
|0.0000
|1.7853
|548
|2006.04.19 14:45
|buy
|275
|2.00
|1.7837
|0.0000
|1.7847
|549
|2006.04.19 15:22
|buy
|276
|4.00
|1.7832
|0.0000
|1.7842
|550
|2006.04.19 15:23
|buy
|277
|8.00
|1.7825
|0.0000
|1.7835
|551
|2006.04.19 15:31
|t/p
|277
|8.00
|1.7835
|0.0000
|1.7835
|80.00
|15932.71
|552
|2006.04.19 15:31
|close
|276
|4.00
|1.7835
|0.0000
|1.7842
|12.00
|15944.71
|553
|2006.04.19 15:31
|close
|275
|2.00
|1.7835
|0.0000
|1.7847
|-4.00
|15940.71
|554
|2006.04.19 15:31
|close
|274
|1.00
|1.7835
|0.0000
|1.7853
|-8.00
|15932.71
|555
|2006.04.19 15:31
|buy
|278
|1.00
|1.7839
|0.0000
|1.7849
|556
|2006.04.19 15:46
|t/p
|278
|1.00
|1.7849
|0.0000
|1.7849
|10.00
|15942.71
|557
|2006.04.19 15:46
|buy
|279
|1.00
|1.7853
|0.0000
|1.7863
|558
|2006.04.19 15:55
|t/p
|279
|1.00
|1.7863
|0.0000
|1.7863
|10.00
|15952.71
|559
|2006.04.19 15:55
|buy
|280
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7878
|560
|2006.04.19 16:05
|t/p
|280
|1.00
|1.7878
|0.0000
|1.7878
|10.00
|15962.71
|561
|2006.04.19 17:30
|buy
|281
|1.00
|1.7898
|0.0000
|1.7908
|562
|2006.04.19 17:35
|buy
|282
|2.00
|1.7892
|0.0000
|1.7902
|563
|2006.04.19 17:38
|buy
|283
|4.00
|1.7886
|0.0000
|1.7896
|564
|2006.04.19 17:38
|buy
|284
|8.00
|1.7880
|0.0000
|1.7890
|565
|2006.04.19 17:59
|t/p
|284
|8.00
|1.7890
|0.0000
|1.7890
|80.00
|16042.71
|566
|2006.04.19 17:59
|close
|283
|4.00
|1.7891
|0.0000
|1.7896
|20.00
|16062.71
|567
|2006.04.19 17:59
|close
|282
|2.00
|1.7891
|0.0000
|1.7902
|-2.00
|16060.71
|568
|2006.04.19 17:59
|close
|281
|1.00
|1.7891
|0.0000
|1.7908
|-7.00
|16053.71
|569
|2006.04.19 17:59
|buy
|285
|1.00
|1.7895
|0.0000
|1.7905
|570
|2006.04.19 18:07
|t/p
|285
|1.00
|1.7905
|0.0000
|1.7905
|10.00
|16063.71
|571
|2006.04.19 18:07
|buy
|286
|1.00
|1.7911
|0.0000
|1.7921
|572
|2006.04.19 18:11
|buy
|287
|2.00
|1.7905
|0.0000
|1.7915
|573
|2006.04.19 18:14
|t/p
|287
|2.00
|1.7915
|0.0000
|1.7915
|20.00
|16083.71
|574
|2006.04.19 18:14
|close
|286
|1.00
|1.7916
|0.0000
|1.7921
|5.00
|16088.71
|575
|2006.04.19 18:14
|buy
|288
|1.00
|1.7920
|0.0000
|1.7930
|576
|2006.04.19 18:16
|buy
|289
|2.00
|1.7912
|0.0000
|1.7922
|577
|2006.04.19 18:21
|t/p
|289
|2.00
|1.7922
|0.0000
|1.7922
|20.00
|16108.71
|578
|2006.04.19 18:21
|close
|288
|1.00
|1.7923
|0.0000
|1.7930
|3.00
|16111.71
|579
|2006.04.19 18:21
|buy
|290
|1.00
|1.7927
|0.0000
|1.7937
|580
|2006.04.19 18:27
|buy
|291
|2.00
|1.7921
|0.0000
|1.7931
|581
|2006.04.19 18:30
|buy
|292
|4.00
|1.7916
|0.0000
|1.7926
|582
|2006.04.19 18:30
|buy
|293
|8.00
|1.7911
|0.0000
|1.7921
|583
|2006.04.19 18:32
|buy
|294
|16.00
|1.7904
|0.0000
|1.7914
|584
|2006.04.19 18:57
|t/p
|294
|16.00
|1.7914
|0.0000
|1.7914
|160.00
|16271.71
|585
|2006.04.19 18:57
|close
|293
|8.00
|1.7914
|0.0000
|1.7921
|24.00
|16295.71
|586
|2006.04.19 18:57
|close
|292
|4.00
|1.7914
|0.0000
|1.7926
|-8.00
|16287.71
|587
|2006.04.19 18:57
|close
|291
|2.00
|1.7914
|0.0000
|1.7931
|-14.00
|16273.71
|588
|2006.04.19 18:57
|close
|290
|1.00
|1.7914
|0.0000
|1.7937
|-13.00
|16260.71
|589
|2006.04.19 18:57
|buy
|295
|1.00
|1.7918
|0.0000
|1.7928
|590
|2006.04.19 19:08
|buy
|296
|2.00
|1.7912
|0.0000
|1.7922
|591
|2006.04.19 19:19
|t/p
|296
|2.00
|1.7922
|0.0000
|1.7922
|20.00
|16280.71
|592
|2006.04.19 19:19
|close
|295
|1.00
|1.7923
|0.0000
|1.7928
|5.00
|16285.71
|593
|2006.04.19 19:19
|buy
|297
|1.00
|1.7927
|0.0000
|1.7937
|594
|2006.04.19 21:02
|buy
|298
|2.00
|1.7921
|0.0000
|1.7931
|595
|2006.04.20 00:46
|buy
|299
|4.00
|1.7915
|0.0000
|1.7925
|596
|2006.04.20 02:02
|buy
|300
|8.00
|1.7910
|0.0000
|1.7920
|597
|2006.04.20 02:14
|buy
|301
|16.00
|1.7905
|0.0000
|1.7915
|598
|2006.04.24 09:42
|t/p
|301
|16.00
|1.7915
|0.0000
|1.7915
|153.60
|16439.31
|599
|2006.04.24 09:42
|close
|300
|8.00
|1.7916
|0.0000
|1.7920
|44.80
|16484.11
|600
|2006.04.24 09:42
|close
|299
|4.00
|1.7916
|0.0000
|1.7925
|2.40
|16486.51
|601
|2006.04.24 09:42
|close
|298
|2.00
|1.7916
|0.0000
|1.7931
|-12.00
|16474.51
|602
|2006.04.24 09:42
|close
|297
|1.00
|1.7916
|0.0000
|1.7937
|-12.00
|16462.51
|603
|2006.04.24 14:30
|sell
|302
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7858
|604
|2006.04.24 14:40
|t/p
|302
|1.00
|1.7858
|0.0000
|1.7858
|10.00
|16472.51
|605
|2006.04.24 14:40
|sell
|303
|1.00
|1.7850
|0.0000
|1.7840
|606
|2006.04.24 14:40
|sell
|304
|2.00
|1.7855
|0.0000
|1.7845
|607
|2006.04.24 14:43
|sell
|305
|4.00
|1.7860
|0.0000
|1.7850
|608
|2006.04.24 15:17
|t/p
|305
|4.00
|1.7850
|0.0000
|1.7850
|40.00
|16512.51
|609
|2006.04.24 15:17
|close
|304
|2.00
|1.7850
|0.0000
|1.7845
|10.00
|16522.51
|610
|2006.04.24 15:17
|close
|303
|1.00
|1.7850
|0.0000
|1.7840
|0.00
|16522.51
|611
|2006.04.24 15:17
|sell
|306
|1.00
|1.7846
|0.0000
|1.7836
|612
|2006.04.24 15:29
|t/p
|306
|1.00
|1.7836
|0.0000
|1.7836
|10.00
|16532.51
|613
|2006.04.24 15:29
|sell
|307
|1.00
|1.7831
|0.0000
|1.7821
|614
|2006.04.24 15:30
|sell
|308
|2.00
|1.7837
|0.0000
|1.7827
|615
|2006.04.24 15:36
|sell
|309
|4.00
|1.7843
|0.0000
|1.7833
|616
|2006.04.24 15:37
|sell
|310
|8.00
|1.7849
|0.0000
|1.7839
|617
|2006.04.24 15:43
|t/p
|310
|8.00
|1.7839
|0.0000
|1.7839
|80.00
|16612.51
|618
|2006.04.24 15:43
|close
|309
|4.00
|1.7837
|0.0000
|1.7833
|24.00
|16636.51
|619
|2006.04.24 15:43
|close
|308
|2.00
|1.7837
|0.0000
|1.7827
|0.00
|16636.51
|620
|2006.04.24 15:43
|close
|307
|1.00
|1.7837
|0.0000
|1.7821
|-6.00
|16630.51
|621
|2006.04.24 15:43
|sell
|311
|1.00
|1.7833
|0.0000
|1.7823
|622
|2006.04.24 15:44
|sell
|312
|2.00
|1.7839
|0.0000
|1.7829
|623
|2006.04.24 16:02
|t/p
|312
|2.00
|1.7829
|0.0000
|1.7829
|20.00
|16650.51
|624
|2006.04.24 16:02
|close
|311
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.7823
|4.00
|16654.51
|625
|2006.04.24 16:02
|sell
|313
|1.00
|1.7825
|0.0000
|1.7815
|626
|2006.04.24 16:14
|sell
|314
|2.00
|1.7831
|0.0000
|1.7821
|627
|2006.04.24 16:25
|t/p
|314
|2.00
|1.7821
|0.0000
|1.7821
|20.00
|16674.51
|628
|2006.04.24 16:25
|close
|313
|1.00
|1.7820
|0.0000
|1.7815
|5.00
|16679.51
|629
|2006.04.24 16:25
|sell
|315
|1.00
|1.7816
|0.0000
|1.7806
|630
|2006.04.24 16:32
|sell
|316
|2.00
|1.7822
|0.0000
|1.7812
|631
|2006.04.24 16:45
|t/p
|316
|2.00
|1.7812
|0.0000
|1.7812
|20.00
|16699.51
|632
|2006.04.24 16:45
|close
|315
|1.00
|1.7808
|0.0000
|1.7806
|8.00
|16707.51
|633
|2006.04.24 21:45
|buy
|317
|1.00
|1.7895
|0.0000
|1.7905
|634
|2006.04.24 22:18
|buy
|318
|2.00
|1.7890
|0.0000
|1.7900
|635
|2006.04.24 22:59
|buy
|319
|4.00
|1.7884
|0.0000
|1.7894
|636
|2006.04.24 23:32
|buy
|320
|8.00
|1.7877
|0.0000
|1.7887
|637
|2006.04.24 23:45
|buy
|321
|16.00
|1.7870
|0.0000
|1.7880
|638
|2006.04.25 08:03
|t/p
|321
|16.00
|1.7880
|0.0000
|1.7880
|156.80
|16864.31
|639
|2006.04.25 08:03
|close
|320
|8.00
|1.7880
|0.0000
|1.7887
|22.40
|16886.71
|640
|2006.04.25 08:03
|close
|319
|4.00
|1.7880
|0.0000
|1.7894
|-16.80
|16869.91
|641
|2006.04.25 08:03
|close
|318
|2.00
|1.7880
|0.0000
|1.7900
|-20.40
|16849.51
|642
|2006.04.25 08:03
|close
|317
|1.00
|1.7880
|0.0000
|1.7905
|-15.20
|16834.31
|643
|2006.04.25 14:00
|buy
|322
|1.00
|1.7863
|0.0000
|1.7873
|644
|2006.04.25 14:07
|t/p
|322
|1.00
|1.7873
|0.0000
|1.7873
|10.00
|16844.31
|645
|2006.04.25 14:07
|buy
|323
|1.00
|1.7877
|0.0000
|1.7887
|646
|2006.04.25 14:09
|t/p
|323
|1.00
|1.7887
|0.0000
|1.7887
|10.00
|16854.31
|647
|2006.04.25 14:09
|buy
|324
|1.00
|1.7893
|0.0000
|1.7903
|648
|2006.04.25 14:19
|t/p
|324
|1.00
|1.7903
|0.0000
|1.7903
|10.00
|16864.31
|649
|2006.04.26 08:17
|sell
|325
|1.00
|1.7867
|0.0000
|1.7857
|650
|2006.04.26 08:20
|sell
|326
|2.00
|1.7873
|0.0000
|1.7863
|651
|2006.04.26 08:32
|t/p
|326
|2.00
|1.7863
|0.0000
|1.7863
|20.00
|16884.31
|652
|2006.04.26 08:32
|close
|325
|1.00
|1.7863
|0.0000
|1.7857
|4.00
|16888.31
|653
|2006.04.26 08:32
|sell
|327
|1.00
|1.7859
|0.0000
|1.7849
|654
|2006.04.26 09:12
|t/p
|327
|1.00
|1.7849
|0.0000
|1.7849
|10.00
|16898.31
|655
|2006.04.27 14:30
|buy
|328
|1.00
|1.7858
|0.0000
|1.7868
|656
|2006.04.27 14:37
|buy
|329
|2.00
|1.7852
|0.0000
|1.7862
|657
|2006.04.27 14:57
|t/p
|329
|2.00
|1.7862
|0.0000
|1.7862
|20.00
|16918.31
|658
|2006.04.27 14:57
|close
|328
|1.00
|1.7864
|0.0000
|1.7868
|6.00
|16924.31
|659
|2006.04.27 14:57
|buy
|330
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7878
|660
|2006.04.27 15:11
|t/p
|330
|1.00
|1.7878
|0.0000
|1.7878
|10.00
|16934.31
|661
|2006.04.27 15:11
|buy
|331
|1.00
|1.7882
|0.0000
|1.7892
|662
|2006.04.27 15:15
|buy
|332
|2.00
|1.7877
|0.0000
|1.7887
|663
|2006.04.27 15:58
|buy
|333
|4.00
|1.7871
|0.0000
|1.7881
|664
|2006.04.27 15:59
|buy
|334
|8.00
|1.7866
|0.0000
|1.7876
|665
|2006.04.27 16:00
|buy
|335
|16.00
|1.7861
|0.0000
|1.7871
|666
|2006.04.27 16:00
|t/p
|335
|16.00
|1.7871
|0.0000
|1.7871
|160.00
|17094.31
|667
|2006.04.27 16:00
|t/p
|334
|8.00
|1.7876
|0.0000
|1.7876
|80.00
|17174.31
|668
|2006.04.27 16:00
|close
|333
|4.00
|1.7880
|0.0000
|1.7881
|36.00
|17210.31
|669
|2006.04.27 16:00
|close
|332
|2.00
|1.7880
|0.0000
|1.7887
|6.00
|17216.31
|670
|2006.04.27 16:00
|close
|331
|1.00
|1.7880
|0.0000
|1.7892
|-2.00
|17214.31
|671
|2006.04.27 16:00
|buy
|336
|1.00
|1.7884
|0.0000
|1.7894
|672
|2006.04.27 16:01
|t/p
|336
|1.00
|1.7894
|0.0000
|1.7894
|10.00
|17224.31
|673
|2006.04.27 16:01
|buy
|337
|1.00
|1.7901
|0.0000
|1.7911
|674
|2006.04.27 16:03
|buy
|338
|2.00
|1.7896
|0.0000
|1.7906
|675
|2006.04.27 16:07
|t/p
|338
|2.00
|1.7906
|0.0000
|1.7906
|20.00
|17244.31
|676
|2006.04.27 16:07
|close
|337
|1.00
|1.7906
|0.0000
|1.7911
|5.00
|17249.31
|677
|2006.04.27 16:07
|buy
|339
|1.00
|1.7910
|0.0000
|1.7920
|678
|2006.04.27 16:08
|t/p
|339
|1.00
|1.7920
|0.0000
|1.7920
|10.00
|17259.31
|679
|2006.04.27 16:08
|buy
|340
|1.00
|1.7925
|0.0000
|1.7935
|680
|2006.04.27 16:11
|t/p
|340
|1.00
|1.7935
|0.0000
|1.7935
|10.00
|17269.31
|681
|2006.04.27 16:11
|buy
|341
|1.00
|1.7939
|0.0000
|1.7949
|682
|2006.04.27 16:12
|buy
|342
|2.00
|1.7928
|0.0000
|1.7938
|683
|2006.04.27 16:15
|t/p
|342
|2.00
|1.7938
|0.0000
|1.7938
|20.00
|17289.31
|684
|2006.04.27 16:15
|close
|341
|1.00
|1.7938
|0.0000
|1.7949
|-1.00
|17288.31
|685
|2006.04.27 16:15
|buy
|343
|1.00
|1.7942
|0.0000
|1.7952
|686
|2006.04.27 16:16
|t/p
|343
|1.00
|1.7952
|0.0000
|1.7952
|10.00
|17298.31
|687
|2006.04.27 16:16
|buy
|344
|1.00
|1.7956
|0.0000
|1.7966
|688
|2006.04.27 16:16
|buy
|345
|2.00
|1.7950
|0.0000
|1.7960
|689
|2006.04.27 16:17
|buy
|346
|4.00
|1.7943
|0.0000
|1.7953
|690
|2006.04.27 16:18
|buy
|347
|8.00
|1.7937
|0.0000
|1.7947
|691
|2006.04.27 16:19
|buy
|348
|16.00
|1.7932
|0.0000
|1.7942
|692
|2006.04.27 16:22
|t/p
|348
|16.00
|1.7942
|0.0000
|1.7942
|160.00
|17458.31
|693
|2006.04.27 16:22
|close
|347
|8.00
|1.7943
|0.0000
|1.7947
|48.00
|17506.31
|694
|2006.04.27 16:22
|close
|346
|4.00
|1.7943
|0.0000
|1.7953
|0.00
|17506.31
|695
|2006.04.27 16:22
|close
|345
|2.00
|1.7943
|0.0000
|1.7960
|-14.00
|17492.31
|696
|2006.04.27 16:22
|close
|344
|1.00
|1.7943
|0.0000
|1.7966
|-13.00
|17479.31
|697
|2006.04.27 16:22
|buy
|349
|1.00
|1.7947
|0.0000
|1.7957
|698
|2006.04.27 16:23
|buy
|350
|2.00
|1.7942
|0.0000
|1.7952
|699
|2006.04.27 16:27
|t/p
|350
|2.00
|1.7952
|0.0000
|1.7952
|20.00
|17499.31
|700
|2006.04.27 16:27
|close
|349
|1.00
|1.7952
|0.0000
|1.7957
|5.00
|17504.31
|701
|2006.04.27 16:27
|buy
|351
|1.00
|1.7956
|0.0000
|1.7966
|702
|2006.04.27 16:28
|t/p
|351
|1.00
|1.7966
|0.0000
|1.7966
|10.00
|17514.31
|703
|2006.04.27 16:28
|buy
|352
|1.00
|1.7972
|0.0000
|1.7982
|704
|2006.04.27 16:30
|t/p
|352
|1.00
|1.7982
|0.0000
|1.7982
|10.00
|17524.31
|705
|2006.04.27 16:30
|buy
|353
|1.00
|1.7989
|0.0000
|1.7999
|706
|2006.04.27 16:32
|buy
|354
|2.00
|1.7982
|0.0000
|1.7992
|707
|2006.04.27 16:33
|t/p
|354
|2.00
|1.7992
|0.0000
|1.7992
|20.00
|17544.31
|708
|2006.04.27 16:33
|close
|353
|1.00
|1.7993
|0.0000
|1.7999
|4.00
|17548.31
|709
|2006.04.27 16:33
|buy
|355
|1.00
|1.7997
|0.0000
|1.8007
|710
|2006.04.27 16:34
|buy
|356
|2.00
|1.7991
|0.0000
|1.8001
|711
|2006.04.27 16:43
|t/p
|356
|2.00
|1.8001
|0.0000
|1.8001
|20.00
|17568.31
|712
|2006.04.27 16:43
|close
|355
|1.00
|1.8002
|0.0000
|1.8007
|5.00
|17573.31
|713
|2006.04.27 16:43
|buy
|357
|1.00
|1.8006
|0.0000
|1.8016
|714
|2006.04.27 16:44
|t/p
|357
|1.00
|1.8016
|0.0000
|1.8016
|10.00
|17583.31
|715
|2006.04.27 16:44
|buy
|358
|1.00
|1.8021
|0.0000
|1.8031
|716
|2006.04.27 16:47
|t/p
|358
|1.00
|1.8031
|0.0000
|1.8031
|10.00
|17593.31
|717
|2006.04.27 16:47
|buy
|359
|1.00
|1.8035
|0.0000
|1.8045
|718
|2006.04.27 16:56
|buy
|360
|2.00
|1.8029
|0.0000
|1.8039
|719
|2006.04.27 17:01
|t/p
|360
|2.00
|1.8039
|0.0000
|1.8039
|20.00
|17613.31
|720
|2006.04.27 17:01
|close
|359
|1.00
|1.8040
|0.0000
|1.8045
|5.00
|17618.31
|721
|2006.04.27 17:01
|buy
|361
|1.00
|1.8044
|0.0000
|1.8054
|722
|2006.04.27 17:04
|buy
|362
|2.00
|1.8038
|0.0000
|1.8048
|723
|2006.04.27 17:06
|buy
|363
|4.00
|1.8032
|0.0000
|1.8042
|724
|2006.04.27 17:08
|buy
|364
|8.00
|1.8027
|0.0000
|1.8037
|725
|2006.04.27 17:13
|buy
|365
|16.00
|1.8020
|0.0000
|1.8030
|726
|2006.04.27 18:03
|t/p
|365
|16.00
|1.8030
|0.0000
|1.8030
|160.00
|17778.31
|727
|2006.04.27 18:03
|close
|364
|8.00
|1.8031
|0.0000
|1.8037
|32.00
|17810.31
|728
|2006.04.27 18:03
|close
|363
|4.00
|1.8031
|0.0000
|1.8042
|-4.00
|17806.31
|729
|2006.04.27 18:03
|close
|362
|2.00
|1.8031
|0.0000
|1.8048
|-14.00
|17792.31
|730
|2006.04.27 18:03
|close
|361
|1.00
|1.8031
|0.0000
|1.8054
|-13.00
|17779.31
|731
|2006.04.27 18:03
|buy
|366
|1.00
|1.8035
|0.0000
|1.8045
|732
|2006.04.27 18:06
|buy
|367
|2.00
|1.8029
|0.0000
|1.8039
|733
|2006.04.27 18:20
|buy
|368
|4.00
|1.8023
|0.0000
|1.8033
|734
|2006.04.27 18:30
|t/p
|368
|4.00
|1.8033
|0.0000
|1.8033
|40.00
|17819.31
|735
|2006.04.27 18:30
|close
|367
|2.00
|1.8034
|0.0000
|1.8039
|10.00
|17829.31
|736
|2006.04.27 18:30
|close
|366
|1.00
|1.8034
|0.0000
|1.8045
|-1.00
|17828.31
|737
|2006.04.27 18:30
|buy
|369
|1.00
|1.8038
|0.0000
|1.8048
|738
|2006.04.27 18:35
|buy
|370
|2.00
|1.8032
|0.0000
|1.8042
|739
|2006.04.27 18:38
|buy
|371
|4.00
|1.8027
|0.0000
|1.8037
|740
|2006.04.27 18:54
|t/p
|371
|4.00
|1.8037
|0.0000
|1.8037
|40.00
|17868.31
|741
|2006.04.27 18:54
|close
|370
|2.00
|1.8037
|0.0000
|1.8042
|10.00
|17878.31
|742
|2006.04.27 18:54
|close
|369
|1.00
|1.8037
|0.0000
|1.8048
|-1.00
|17877.31
|743
|2006.04.27 18:54
|buy
|372
|1.00
|1.8041
|0.0000
|1.8051
|744
|2006.04.27 18:57
|buy
|373
|2.00
|1.8034
|0.0000
|1.8044
|745
|2006.04.27 19:06
|buy
|374
|4.00
|1.8027
|0.0000
|1.8037
|746
|2006.04.27 19:51
|buy
|375
|8.00
|1.8021
|0.0000
|1.8031
|747
|2006.04.27 19:51
|buy
|376
|16.00
|1.8013
|0.0000
|1.8023
|748
|2006.04.27 20:08
|t/p
|376
|16.00
|1.8023
|0.0000
|1.8023
|160.00
|18037.31
|749
|2006.04.27 20:08
|close
|375
|8.00
|1.8025
|0.0000
|1.8031
|32.00
|18069.31
|750
|2006.04.27 20:08
|close
|374
|4.00
|1.8025
|0.0000
|1.8037
|-8.00
|18061.31
|751
|2006.04.27 20:08
|close
|373
|2.00
|1.8025
|0.0000
|1.8044
|-18.00
|18043.31
|752
|2006.04.27 20:08
|close
|372
|1.00
|1.8025
|0.0000
|1.8051
|-16.00
|18027.31
|753
|2006.04.27 20:08
|buy
|377
|1.00
|1.8029
|0.0000
|1.8039
|754
|2006.04.27 20:11
|buy
|378
|2.00
|1.8024
|0.0000
|1.8034
|755
|2006.04.27 20:38
|buy
|379
|4.00
|1.8019
|0.0000
|1.8029
|756
|2006.04.27 20:55
|t/p
|379
|4.00
|1.8029
|0.0000
|1.8029
|40.00
|18067.31
|757
|2006.04.27 20:55
|close
|378
|2.00
|1.8030
|0.0000
|1.8034
|12.00
|18079.31
|758
|2006.04.27 20:55
|close
|377
|1.00
|1.8030
|0.0000
|1.8039
|1.00
|18080.31
|759
|2006.04.27 20:55
|buy
|380
|1.00
|1.8034
|0.0000
|1.8044
|760
|2006.04.27 21:12
|buy
|381
|2.00
|1.8028
|0.0000
|1.8038
|761
|2006.04.27 22:20
|buy
|382
|4.00
|1.8022
|0.0000
|1.8032
|762
|2006.04.27 23:01
|buy
|383
|8.00
|1.8016
|0.0000
|1.8026
|763
|2006.04.28 03:39
|buy
|384
|16.00
|1.8010
|0.0000
|1.8020
|764
|2006.04.28 08:20
|t/p
|384
|16.00
|1.8020
|0.0000
|1.8020
|160.00
|18240.31
|765
|2006.04.28 08:20
|close
|383
|8.00
|1.8021
|0.0000
|1.8026
|38.40
|18278.71
|766
|2006.04.28 08:20
|close
|382
|4.00
|1.8021
|0.0000
|1.8032
|-4.80
|18273.91
|767
|2006.04.28 08:20
|close
|381
|2.00
|1.8021
|0.0000
|1.8038
|-14.40
|18259.51
|768
|2006.04.28 08:20
|close
|380
|1.00
|1.8021
|0.0000
|1.8044
|-13.20
|18246.31
|769
|2006.04.28 09:15
|buy
|385
|1.00
|1.8020
|0.0000
|1.8030
|770
|2006.04.28 09:40
|t/p
|385
|1.00
|1.8030
|0.0000
|1.8030
|10.00
|18256.31
|771
|2006.04.28 09:45
|buy
|386
|1.00
|1.8033
|0.0000
|1.8043
|772
|2006.04.28 09:52
|t/p
|386
|1.00
|1.8043
|0.0000
|1.8043
|10.00
|18266.31
|773
|2006.04.28 09:52
|buy
|387
|1.00
|1.8047
|0.0000
|1.8057
|774
|2006.04.28 09:53
|buy
|388
|2.00
|1.8039
|0.0000
|1.8049
|775
|2006.04.28 09:59
|buy
|389
|4.00
|1.8034
|0.0000
|1.8044
|776
|2006.04.28 10:32
|t/p
|389
|4.00
|1.8044
|0.0000
|1.8044
|40.00
|18306.31
|777
|2006.04.28 10:32
|close
|388
|2.00
|1.8045
|0.0000
|1.8049
|12.00
|18318.31
|778
|2006.04.28 10:32
|close
|387
|1.00
|1.8045
|0.0000
|1.8057
|-2.00
|18316.31
|779
|2006.04.28 10:32
|buy
|390
|1.00
|1.8049
|0.0000
|1.8059
|780
|2006.04.28 10:37
|t/p
|390
|1.00
|1.8059
|0.0000
|1.8059
|10.00
|18326.31
|781
|2006.04.28 10:37
|buy
|391
|1.00
|1.8064
|0.0000
|1.8074
|782
|2006.04.28 10:38
|buy
|392
|2.00
|1.8058
|0.0000
|1.8068
|783
|2006.04.28 11:31
|t/p
|392
|2.00
|1.8068
|0.0000
|1.8068
|20.00
|18346.31
|784
|2006.04.28 11:31
|close
|391
|1.00
|1.8070
|0.0000
|1.8074
|6.00
|18352.31
|785
|2006.04.28 11:31
|buy
|393
|1.00
|1.8074
|0.0000
|1.8084
|786
|2006.04.28 11:49
|t/p
|393
|1.00
|1.8084
|0.0000
|1.8084
|10.00
|18362.31
|787
|2006.04.28 11:49
|buy
|394
|1.00
|1.8089
|0.0000
|1.8099
|788
|2006.04.28 12:09
|buy
|395
|2.00
|1.8083
|0.0000
|1.8093
|789
|2006.04.28 12:15
|buy
|396
|4.00
|1.8078
|0.0000
|1.8088
|790
|2006.04.28 12:36
|buy
|397
|8.00
|1.8072
|0.0000
|1.8082
|791
|2006.04.28 13:00
|t/p
|397
|8.00
|1.8082
|0.0000
|1.8082
|80.00
|18442.31
|792
|2006.04.28 13:00
|close
|396
|4.00
|1.8084
|0.0000
|1.8088
|24.00
|18466.31
|793
|2006.04.28 13:00
|close
|395
|2.00
|1.8084
|0.0000
|1.8093
|2.00
|18468.31
|794
|2006.04.28 13:00
|close
|394
|1.00
|1.8084
|0.0000
|1.8099
|-5.00
|18463.31
|795
|2006.04.28 13:00
|buy
|398
|1.00
|1.8088
|0.0000
|1.8098
|796
|2006.04.28 13:00
|buy
|399
|2.00
|1.8083
|0.0000
|1.8093
|797
|2006.04.28 13:19
|buy
|400
|4.00
|1.8077
|0.0000
|1.8087
|798
|2006.04.28 13:23
|buy
|401
|8.00
|1.8071
|0.0000
|1.8081
|799
|2006.04.28 13:34
|buy
|402
|16.00
|1.8065
|0.0000
|1.8075
|800
|2006.04.28 13:43
|t/p
|402
|16.00
|1.8075
|0.0000
|1.8075
|160.00
|18623.31
|801
|2006.04.28 13:43
|close
|401
|8.00
|1.8076
|0.0000
|1.8081
|40.00
|18663.31
|802
|2006.04.28 13:43
|close
|400
|4.00
|1.8076
|0.0000
|1.8087
|-4.00
|18659.31
|803
|2006.04.28 13:43
|close
|399
|2.00
|1.8076
|0.0000
|1.8093
|-14.00
|18645.31
|804
|2006.04.28 13:43
|close
|398
|1.00
|1.8076
|0.0000
|1.8098
|-12.00
|18633.31
|805
|2006.04.28 13:43
|buy
|403
|1.00
|1.8080
|0.0000
|1.8090
|806
|2006.04.28 13:49
|buy
|404
|2.00
|1.8075
|0.0000
|1.8085
|807
|2006.04.28 14:04
|buy
|405
|4.00
|1.8070
|0.0000
|1.8080
|808
|2006.04.28 14:14
|buy
|406
|8.00
|1.8063
|0.0000
|1.8073
|809
|2006.04.28 14:20
|buy
|407
|16.00
|1.8057
|0.0000
|1.8067
|810
|2006.04.28 14:21
|t/p
|407
|16.00
|1.8067
|0.0000
|1.8067
|160.00
|18793.31
|811
|2006.04.28 14:21
|close
|406
|8.00
|1.8068
|0.0000
|1.8073
|40.00
|18833.31
|812
|2006.04.28 14:21
|close
|405
|4.00
|1.8068
|0.0000
|1.8080
|-8.00
|18825.31
|813
|2006.04.28 14:21
|close
|404
|2.00
|1.8068
|0.0000
|1.8085
|-14.00
|18811.31
|814
|2006.04.28 14:21
|close
|403
|1.00
|1.8068
|0.0000
|1.8090
|-12.00
|18799.31
|815
|2006.04.28 14:21
|buy
|408
|1.00
|1.8072
|0.0000
|1.8082
|816
|2006.04.28 14:22
|buy
|409
|2.00
|1.8066
|0.0000
|1.8076
|817
|2006.04.28 14:30
|t/p
|409
|2.00
|1.8076
|0.0000
|1.8076
|20.00
|18819.31
|818
|2006.04.28 14:30
|close
|408
|1.00
|1.8080
|0.0000
|1.8082
|8.00
|18827.31
|819
|2006.04.28 14:30
|buy
|410
|1.00
|1.8084
|0.0000
|1.8094
|820
|2006.04.28 14:43
|t/p
|410
|1.00
|1.8094
|0.0000
|1.8094
|10.00
|18837.31
|821
|2006.04.28 14:43
|buy
|411
|1.00
|1.8099
|0.0000
|1.8109
|822
|2006.04.28 14:44
|buy
|412
|2.00
|1.8093
|0.0000
|1.8103
|823
|2006.04.28 14:50
|buy
|413
|4.00
|1.8086
|0.0000
|1.8096
|824
|2006.04.28 14:57
|buy
|414
|8.00
|1.8080
|0.0000
|1.8090
|825
|2006.04.28 15:05
|t/p
|414
|8.00
|1.8090
|0.0000
|1.8090
|80.00
|18917.31
|826
|2006.04.28 15:05
|close
|413
|4.00
|1.8091
|0.0000
|1.8096
|20.00
|18937.31
|827
|2006.04.28 15:05
|close
|412
|2.00
|1.8091
|0.0000
|1.8103
|-4.00
|18933.31
|828
|2006.04.28 15:05
|close
|411
|1.00
|1.8091
|0.0000
|1.8109
|-8.00
|18925.31
|829
|2006.04.28 15:05
|buy
|415
|1.00
|1.8095
|0.0000
|1.8105
|830
|2006.04.28 15:10
|buy
|416
|2.00
|1.8090
|0.0000
|1.8100
|831
|2006.04.28 15:11
|buy
|417
|4.00
|1.8083
|0.0000
|1.8093
|832
|2006.04.28 15:41
|t/p
|417
|4.00
|1.8093
|0.0000
|1.8093
|40.00
|18965.31
|833
|2006.04.28 15:41
|close
|416
|2.00
|1.8094
|0.0000
|1.8100
|8.00
|18973.31
|834
|2006.04.28 15:41
|close
|415
|1.00
|1.8094
|0.0000
|1.8105
|-1.00
|18972.31
|835
|2006.04.28 15:41
|buy
|418
|1.00
|1.8098
|0.0000
|1.8108
|836
|2006.04.28 15:43
|buy
|419
|2.00
|1.8093
|0.0000
|1.8103
|837
|2006.04.28 15:47
|t/p
|419
|2.00
|1.8103
|0.0000
|1.8103
|20.00
|18992.31
|838
|2006.04.28 15:47
|close
|418
|1.00
|1.8103
|0.0000
|1.8108
|5.00
|18997.31
|839
|2006.04.28 15:47
|buy
|420
|1.00
|1.8107
|0.0000
|1.8117
|840
|2006.04.28 15:50
|t/p
|420
|1.00
|1.8117
|0.0000
|1.8117
|10.00
|19007.31
|841
|2006.04.28 15:50
|buy
|421
|1.00
|1.8122
|0.0000
|1.8132
|842
|2006.04.28 15:56
|buy
|422
|2.00
|1.8117
|0.0000
|1.8127
|843
|2006.04.28 15:59
|buy
|423
|4.00
|1.8111
|0.0000
|1.8121
|844
|2006.04.28 16:00
|buy
|424
|8.00
|1.8106
|0.0000
|1.8116
|845
|2006.04.28 16:01
|t/p
|424
|8.00
|1.8116
|0.0000
|1.8116
|80.00
|19087.31
|846
|2006.04.28 16:01
|close
|423
|4.00
|1.8117
|0.0000
|1.8121
|24.00
|19111.31
|847
|2006.04.28 16:01
|close
|422
|2.00
|1.8117
|0.0000
|1.8127
|0.00
|19111.31
|848
|2006.04.28 16:01
|close
|421
|1.00
|1.8117
|0.0000
|1.8132
|-5.00
|19106.31
|849
|2006.04.28 16:01
|buy
|425
|1.00
|1.8121
|0.0000
|1.8131
|850
|2006.04.28 16:02
|buy
|426
|2.00
|1.8114
|0.0000
|1.8124
|851
|2006.04.28 16:07
|t/p
|426
|2.00
|1.8124
|0.0000
|1.8124
|20.00
|19126.31
|852
|2006.04.28 16:07
|close
|425
|1.00
|1.8125
|0.0000
|1.8131
|4.00
|19130.31
|853
|2006.04.28 16:07
|buy
|427
|1.00
|1.8129
|0.0000
|1.8139
|854
|2006.04.28 16:08
|buy
|428
|2.00
|1.8123
|0.0000
|1.8133
|855
|2006.04.28 16:27
|buy
|429
|4.00
|1.8112
|0.0000
|1.8122
|856
|2006.04.28 16:34
|t/p
|429
|4.00
|1.8122
|0.0000
|1.8122
|40.00
|19170.31
|857
|2006.04.28 16:34
|close
|428
|2.00
|1.8124
|0.0000
|1.8133
|2.00
|19172.31
|858
|2006.04.28 16:34
|close
|427
|1.00
|1.8124
|0.0000
|1.8139
|-5.00
|19167.31
|859
|2006.04.28 16:34
|buy
|430
|1.00
|1.8128
|0.0000
|1.8138
|860
|2006.04.28 16:41
|t/p
|430
|1.00
|1.8138
|0.0000
|1.8138
|10.00
|19177.31
|861
|2006.04.28 16:41
|buy
|431
|1.00
|1.8143
|0.0000
|1.8153
|862
|2006.04.28 16:41
|buy
|432
|2.00
|1.8138
|0.0000
|1.8148
|863
|2006.04.28 16:45
|buy
|433
|4.00
|1.8133
|0.0000
|1.8143
|864
|2006.04.28 16:50
|t/p
|433
|4.00
|1.8143
|0.0000
|1.8143
|40.00
|19217.31
|865
|2006.04.28 16:50
|close
|432
|2.00
|1.8143
|0.0000
|1.8148
|10.00
|19227.31
|866
|2006.04.28 16:50
|close
|431
|1.00
|1.8143
|0.0000
|1.8153
|0.00
|19227.31
|867
|2006.04.28 16:50
|buy
|434
|1.00
|1.8147
|0.0000
|1.8157
|868
|2006.04.28 16:53
|t/p
|434
|1.00
|1.8157
|0.0000
|1.8157
|10.00
|19237.31
|869
|2006.04.28 16:53
|buy
|435
|1.00
|1.8161
|0.0000
|1.8171
|870
|2006.04.28 16:54
|buy
|436
|2.00
|1.8156
|0.0000
|1.8166
|871
|2006.04.28 16:57
|t/p
|436
|2.00
|1.8166
|0.0000
|1.8166
|20.00
|19257.31
|872
|2006.04.28 16:57
|close
|435
|1.00
|1.8167
|0.0000
|1.8171
|6.00
|19263.31
|873
|2006.04.28 16:57
|buy
|437
|1.00
|1.8171
|0.0000
|1.8181
|874
|2006.04.28 17:03
|t/p
|437
|1.00
|1.8181
|0.0000
|1.8181
|10.00
|19273.31
|875
|2006.04.28 17:03
|buy
|438
|1.00
|1.8186
|0.0000
|1.8196
|876
|2006.04.28 17:05
|t/p
|438
|1.00
|1.8196
|0.0000
|1.8196
|10.00
|19283.31
|877
|2006.04.28 17:05
|buy
|439
|1.00
|1.8200
|0.0000
|1.8210
|878
|2006.04.28 17:07
|t/p
|439
|1.00
|1.8210
|0.0000
|1.8210
|10.00
|19293.31
|879
|2006.04.28 17:07
|buy
|440
|1.00
|1.8215
|0.0000
|1.8225
|880
|2006.04.28 17:08
|t/p
|440
|1.00
|1.8225
|0.0000
|1.8225
|10.00
|19303.31
|881
|2006.04.28 17:08
|buy
|441
|1.00
|1.8229
|0.0000
|1.8239
|882
|2006.04.28 17:09
|t/p
|441
|1.00
|1.8239
|0.0000
|1.8239
|10.00
|19313.31
|883
|2006.04.28 17:09
|buy
|442
|1.00
|1.8243
|0.0000
|1.8253
|884
|2006.04.28 17:10
|buy
|443
|2.00
|1.8237
|0.0000
|1.8247
|885
|2006.04.28 17:11
|buy
|444
|4.00
|1.8230
|0.0000
|1.8240
|886
|2006.04.28 17:14
|t/p
|444
|4.00
|1.8240
|0.0000
|1.8240
|40.00
|19353.31
|887
|2006.04.28 17:14
|close
|443
|2.00
|1.8240
|0.0000
|1.8247
|6.00
|19359.31
|888
|2006.04.28 17:14
|close
|442
|1.00
|1.8240
|0.0000
|1.8253
|-3.00
|19356.31
|889
|2006.04.28 17:14
|buy
|445
|1.00
|1.8244
|0.0000
|1.8254
|890
|2006.04.28 17:16
|buy
|446
|2.00
|1.8239
|0.0000
|1.8249
|891
|2006.04.28 17:16
|buy
|447
|4.00
|1.8234
|0.0000
|1.8244
|892
|2006.04.28 17:18
|buy
|448
|8.00
|1.8227
|0.0000
|1.8237
|893
|2006.04.28 17:26
|buy
|449
|16.00
|1.8222
|0.0000
|1.8232
|894
|2006.04.28 20:06
|t/p
|449
|16.00
|1.8232
|0.0000
|1.8232
|160.00
|19516.31
|895
|2006.04.28 20:06
|close
|448
|8.00
|1.8233
|0.0000
|1.8237
|48.00
|19564.31
|896
|2006.04.28 20:06
|close
|447
|4.00
|1.8233
|0.0000
|1.8244
|-4.00
|19560.31
|897
|2006.04.28 20:06
|close
|446
|2.00
|1.8233
|0.0000
|1.8249
|-12.00
|19548.31
|898
|2006.04.28 20:06
|close
|445
|1.00
|1.8233
|0.0000
|1.8254
|-11.00
|19537.31
|899
|2006.04.28 20:06
|buy
|450
|1.00
|1.8237
|0.0000
|1.8247
|900
|2006.04.28 20:07
|buy
|451
|2.00
|1.8230
|0.0000
|1.8240
|901
|2006.04.28 20:38
|buy
|452
|4.00
|1.8224
|0.0000
|1.8234
|902
|2006.04.28 20:46
|buy
|453
|8.00
|1.8219
|0.0000
|1.8229
|903
|2006.04.28 21:27
|t/p
|453
|8.00
|1.8229
|0.0000
|1.8229
|80.00
|19617.31
|904
|2006.04.28 21:27
|close
|452
|4.00
|1.8229
|0.0000
|1.8234
|20.00
|19637.31
|905
|2006.04.28 21:27
|close
|451
|2.00
|1.8229
|0.0000
|1.8240
|-2.00
|19635.31
|906
|2006.04.28 21:27
|close
|450
|1.00
|1.8229
|0.0000
|1.8247
|-8.00
|19627.31
|907
|2006.04.28 21:27
|buy
|454
|1.00
|1.8233
|0.0000
|1.8243
|908
|2006.04.28 21:43
|buy
|455
|2.00
|1.8227
|0.0000
|1.8237
|909
|2006.04.28 21:59
|t/p
|455
|2.00
|1.8237
|0.0000
|1.8237
|20.00
|19647.31
|910
|2006.04.28 21:59
|close
|454
|1.00
|1.8239
|0.0000
|1.8243
|6.00
|19653.31
|911
|2006.04.28 21:59
|buy
|456
|1.00
|1.8243
|0.0000
|1.8253
|912
|2006.04.28 22:12
|t/p
|456
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8253
|10.00
|19663.31
|913
|2006.04.28 22:12
|buy
|457
|1.00
|1.8257
|0.0000
|1.8267
|914
|2006.04.30 00:00
|buy
|458
|2.00
|1.8246
|0.0000
|1.8256
|915
|2006.04.30 14:45
|buy
|459
|4.00
|1.8240
|0.0000
|1.8250
|916
|2006.04.30 15:51
|buy
|460
|8.00
|1.8235
|0.0000
|1.8245
|917
|2006.05.01 04:42
|t/p
|460
|8.00
|1.8245
|0.0000
|1.8245
|78.40
|19741.71
|918
|2006.05.01 04:42
|close
|459
|4.00
|1.8246
|0.0000
|1.8250
|23.20
|19764.91
|919
|2006.05.01 04:42
|close
|458
|2.00
|1.8246
|0.0000
|1.8256
|-0.40
|19764.51
|920
|2006.05.01 04:42
|close
|457
|1.00
|1.8246
|0.0000
|1.8267
|-11.20
|19753.31
|921
|2006.05.01 13:30
|buy
|461
|1.00
|1.8269
|0.0000
|1.8279
|922
|2006.05.01 13:35
|buy
|462
|2.00
|1.8264
|0.0000
|1.8274
|923
|2006.05.01 14:08
|t/p
|462
|2.00
|1.8274
|0.0000
|1.8274
|20.00
|19773.31
|924
|2006.05.01 14:08
|close
|461
|1.00
|1.8274
|0.0000
|1.8279
|5.00
|19778.31
|925
|2006.05.01 14:08
|buy
|463
|1.00
|1.8278
|0.0000
|1.8288
|926
|2006.05.01 14:22
|t/p
|463
|1.00
|1.8288
|0.0000
|1.8288
|10.00
|19788.31
|927
|2006.05.01 14:22
|buy
|464
|1.00
|1.8292
|0.0000
|1.8302
|928
|2006.05.01 14:24
|buy
|465
|2.00
|1.8287
|0.0000
|1.8297
|929
|2006.05.01 14:25
|buy
|466
|4.00
|1.8281
|0.0000
|1.8291
|930
|2006.05.01 14:27
|buy
|467
|8.00
|1.8276
|0.0000
|1.8286
|931
|2006.05.01 14:27
|buy
|468
|16.00
|1.8269
|0.0000
|1.8279
|932
|2006.05.01 14:40
|t/p
|468
|16.00
|1.8279
|0.0000
|1.8279
|160.00
|19948.31
|933
|2006.05.01 14:40
|close
|467
|8.00
|1.8280
|0.0000
|1.8286
|32.00
|19980.31
|934
|2006.05.01 14:40
|close
|466
|4.00
|1.8280
|0.0000
|1.8291
|-4.00
|19976.31
|935
|2006.05.01 14:40
|close
|465
|2.00
|1.8280
|0.0000
|1.8297
|-14.00
|19962.31
|936
|2006.05.01 14:40
|close
|464
|1.00
|1.8280
|0.0000
|1.8302
|-12.00
|19950.31
|937
|2006.05.01 14:40
|buy
|469
|1.00
|1.8284
|0.0000
|1.8294
|938
|2006.05.01 14:42
|t/p
|469
|1.00
|1.8294
|0.0000
|1.8294
|10.00
|19960.31
|939
|2006.05.01 14:42
|buy
|470
|1.00
|1.8298
|0.0000
|1.8308
|940
|2006.05.01 14:42
|buy
|471
|2.00
|1.8293
|0.0000
|1.8303
|941
|2006.05.01 14:43
|buy
|472
|4.00
|1.8287
|0.0000
|1.8297
|942
|2006.05.01 14:54
|t/p
|472
|4.00
|1.8297
|0.0000
|1.8297
|40.00
|20000.31
|943
|2006.05.01 14:54
|close
|471
|2.00
|1.8297
|0.0000
|1.8303
|8.00
|20008.31
|944
|2006.05.01 14:54
|close
|470
|1.00
|1.8297
|0.0000
|1.8308
|-1.00
|20007.31
|945
|2006.05.01 14:54
|buy
|473
|1.00
|1.8301
|0.0000
|1.8311
|946
|2006.05.01 14:56
|t/p
|473
|1.00
|1.8311
|0.0000
|1.8311
|10.00
|20017.31
|947
|2006.05.01 14:56
|buy
|474
|1.00
|1.8315
|0.0000
|1.8325
|948
|2006.05.01 14:58
|t/p
|474
|1.00
|1.8325
|0.0000
|1.8325
|10.00
|20027.31
|949
|2006.05.01 14:58
|buy
|475
|1.00
|1.8329
|0.0000
|1.8339
|950
|2006.05.01 15:00
|buy
|476
|2.00
|1.8323
|0.0000
|1.8333
|951
|2006.05.01 15:04
|t/p
|476
|2.00
|1.8333
|0.0000
|1.8333
|20.00
|20047.31
|952
|2006.05.01 15:04
|close
|475
|1.00
|1.8333
|0.0000
|1.8339
|4.00
|20051.31
|953
|2006.05.01 15:04
|buy
|477
|1.00
|1.8337
|0.0000
|1.8347
|954
|2006.05.01 15:08
|t/p
|477
|1.00
|1.8347
|0.0000
|1.8347
|10.00
|20061.31
|955
|2006.05.01 15:08
|buy
|478
|1.00
|1.8351
|0.0000
|1.8361
|956
|2006.05.01 15:09
|t/p
|478
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8361
|10.00
|20071.31
|957
|2006.05.01 15:09
|buy
|479
|1.00
|1.8365
|0.0000
|1.8375
|958
|2006.05.01 15:34
|t/p
|479
|1.00
|1.8375
|0.0000
|1.8375
|10.00
|20081.31
|959
|2006.05.01 15:34
|buy
|480
|1.00
|1.8380
|0.0000
|1.8390
|960
|2006.05.01 15:35
|t/p
|480
|1.00
|1.8390
|0.0000
|1.8390
|10.00
|20091.31
|961
|2006.05.01 15:35
|buy
|481
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8405
|962
|2006.05.01 15:39
|t/p
|481
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8405
|10.00
|20101.31
|963
|2006.05.01 15:39
|buy
|482
|1.00
|1.8409
|0.0000
|1.8419
|964
|2006.05.01 15:43
|buy
|483
|2.00
|1.8402
|0.0000
|1.8412
|965
|2006.05.01 15:47
|buy
|484
|4.00
|1.8396
|0.0000
|1.8406
|966
|2006.05.01 15:49
|buy
|485
|8.00
|1.8391
|0.0000
|1.8401
|967
|2006.05.01 15:51
|buy
|486
|16.00
|1.8385
|0.0000
|1.8395
|968
|2006.05.02 15:39
|t/p
|486
|16.00
|1.8395
|0.0000
|1.8395
|156.80
|20258.11
|969
|2006.05.02 15:39
|close
|485
|8.00
|1.8395
|0.0000
|1.8401
|30.40
|20288.51
|970
|2006.05.02 15:39
|close
|484
|4.00
|1.8395
|0.0000
|1.8406
|-4.80
|20283.71
|971
|2006.05.02 15:39
|close
|483
|2.00
|1.8395
|0.0000
|1.8412
|-14.40
|20269.31
|972
|2006.05.02 15:39
|close
|482
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8419
|-14.20
|20255.11
|973
|2006.05.02 15:39
|buy
|487
|1.00
|1.8399
|0.0000
|1.8409
|974
|2006.05.02 15:40
|buy
|488
|2.00
|1.8394
|0.0000
|1.8404
|975
|2006.05.02 15:51
|buy
|489
|4.00
|1.8386
|0.0000
|1.8396
|976
|2006.05.02 15:53
|buy
|490
|8.00
|1.8379
|0.0000
|1.8389
|977
|2006.05.02 16:05
|buy
|491
|16.00
|1.8373
|0.0000
|1.8383
|978
|2006.05.02 16:24
|t/p
|491
|16.00
|1.8383
|0.0000
|1.8383
|160.00
|20415.11
|979
|2006.05.02 16:24
|close
|490
|8.00
|1.8383
|0.0000
|1.8389
|32.00
|20447.11
|980
|2006.05.02 16:24
|close
|489
|4.00
|1.8383
|0.0000
|1.8396
|-12.00
|20435.11
|981
|2006.05.02 16:24
|close
|488
|2.00
|1.8383
|0.0000
|1.8404
|-22.00
|20413.11
|982
|2006.05.02 16:24
|close
|487
|1.00
|1.8383
|0.0000
|1.8409
|-16.00
|20397.11
|983
|2006.05.02 16:24
|buy
|492
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.8397
|984
|2006.05.02 16:28
|buy
|493
|2.00
|1.8381
|0.0000
|1.8391
|985
|2006.05.02 16:37
|t/p
|492
|1.00
|1.8397
|0.0000
|1.8397
|10.00
|20407.11
|986
|2006.05.02 16:37
|t/p
|493
|2.00
|1.8391
|0.0000
|1.8391
|20.00
|20427.11
|987
|2006.05.02 16:37
|buy
|494
|1.00
|1.8402
|0.0000
|1.8412
|988
|2006.05.02 16:37
|buy
|495
|2.00
|1.8396
|0.0000
|1.8406
|989
|2006.05.02 16:38
|buy
|496
|4.00
|1.8390
|0.0000
|1.8400
|990
|2006.05.02 16:46
|buy
|497
|8.00
|1.8385
|0.0000
|1.8395
|991
|2006.05.02 16:55
|t/p
|497
|8.00
|1.8395
|0.0000
|1.8395
|80.00
|20507.11
|992
|2006.05.02 16:55
|close
|496
|4.00
|1.8396
|0.0000
|1.8400
|24.00
|20531.11
|993
|2006.05.02 16:55
|close
|495
|2.00
|1.8396
|0.0000
|1.8406
|0.00
|20531.11
|994
|2006.05.02 16:55
|close
|494
|1.00
|1.8396
|0.0000
|1.8412
|-6.00
|20525.11
|995
|2006.05.02 18:45
|buy
|498
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8404
|996
|2006.05.02 18:51
|buy
|499
|2.00
|1.8388
|0.0000
|1.8398
|997
|2006.05.02 18:58
|buy
|500
|4.00
|1.8381
|0.0000
|1.8391
|998
|2006.05.02 19:12
|t/p
|500
|4.00
|1.8391
|0.0000
|1.8391
|40.00
|20565.11
|999
|2006.05.02 19:12
|close
|499
|2.00
|1.8392
|0.0000
|1.8398
|8.00
|20573.11
|1000
|2006.05.02 19:12
|close
|498
|1.00
|1.8392
|0.0000
|1.8404
|-2.00
|20571.11
|1001
|2006.05.02 19:30
|buy
|501
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8405
|1002
|2006.05.02 19:58
|buy
|502
|2.00
|1.8390
|0.0000
|1.8400
|1003
|2006.05.02 20:04
|buy
|503
|4.00
|1.8385
|0.0000
|1.8395
|1004
|2006.05.02 20:16
|t/p
|503
|4.00
|1.8395
|0.0000
|1.8395
|40.00
|20611.11
|1005
|2006.05.02 20:16
|close
|502
|2.00
|1.8396
|0.0000
|1.8400
|12.00
|20623.11
|1006
|2006.05.02 20:16
|close
|501
|1.00
|1.8396
|0.0000
|1.8405
|1.00
|20624.11
|1007
|2006.05.03 06:45
|buy
|504
|1.00
|1.8428
|0.0000
|1.8438
|1008
|2006.05.03 08:08
|buy
|505
|2.00
|1.8422
|0.0000
|1.8432
|1009
|2006.05.03 08:26
|t/p
|505
|2.00
|1.8432
|0.0000
|1.8432
|20.00
|20644.11
|1010
|2006.05.03 08:26
|close
|504
|1.00
|1.8434
|0.0000
|1.8438
|6.00
|20650.11
|1011
|2006.05.03 10:15
|sell
|506
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8368
|1012
|2006.05.03 10:26
|t/p
|506
|1.00
|1.8368
|0.0000
|1.8368
|10.00
|20660.11
|1013
|2006.05.03 10:26
|sell
|507
|1.00
|1.8364
|0.0000
|1.8354
|1014
|2006.05.03 10:39
|sell
|508
|2.00
|1.8370
|0.0000
|1.8360
|1015
|2006.05.03 10:39
|sell
|509
|4.00
|1.8376
|0.0000
|1.8366
|1016
|2006.05.03 10:52
|sell
|510
|8.00
|1.8381
|0.0000
|1.8371
|1017
|2006.05.03 10:53
|sell
|511
|16.00
|1.8387
|0.0000
|1.8377
|1018
|2006.05.03 12:00
|t/p
|511
|16.00
|1.8377
|0.0000
|1.8377
|160.00
|20820.11
|1019
|2006.05.03 12:00
|close
|510
|8.00
|1.8377
|0.0000
|1.8371
|32.00
|20852.11
|1020
|2006.05.03 12:00
|close
|509
|4.00
|1.8377
|0.0000
|1.8366
|-4.00
|20848.11
|1021
|2006.05.03 12:00
|close
|508
|2.00
|1.8377
|0.0000
|1.8360
|-14.00
|20834.11
|1022
|2006.05.03 12:00
|close
|507
|1.00
|1.8377
|0.0000
|1.8354
|-13.00
|20821.11
|1023
|2006.05.03 14:00
|sell
|512
|1.00
|1.8404
|0.0000
|1.8394
|1024
|2006.05.03 14:11
|t/p
|512
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8394
|10.00
|20831.11
|1025
|2006.05.03 14:11
|sell
|513
|1.00
|1.8388
|0.0000
|1.8378
|1026
|2006.05.03 14:14
|t/p
|513
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8378
|10.00
|20841.11
|1027
|2006.05.03 14:14
|sell
|514
|1.00
|1.8373
|0.0000
|1.8363
|1028
|2006.05.03 14:15
|sell
|515
|2.00
|1.8380
|0.0000
|1.8370
|1029
|2006.05.03 14:15
|sell
|516
|4.00
|1.8387
|0.0000
|1.8377
|1030
|2006.05.03 14:16
|t/p
|516
|4.00
|1.8377
|0.0000
|1.8377
|40.00
|20881.11
|1031
|2006.05.03 14:16
|close
|515
|2.00
|1.8375
|0.0000
|1.8370
|10.00
|20891.11
|1032
|2006.05.03 14:16
|close
|514
|1.00
|1.8375
|0.0000
|1.8363
|-2.00
|20889.11
|1033
|2006.05.03 14:16
|sell
|517
|1.00
|1.8371
|0.0000
|1.8361
|1034
|2006.05.03 14:17
|sell
|518
|2.00
|1.8377
|0.0000
|1.8367
|1035
|2006.05.03 14:18
|sell
|519
|4.00
|1.8383
|0.0000
|1.8373
|1036
|2006.05.03 14:18
|sell
|520
|8.00
|1.8389
|0.0000
|1.8379
|1037
|2006.05.03 14:19
|sell
|521
|16.00
|1.8394
|0.0000
|1.8384
|1038
|2006.05.03 15:13
|t/p
|521
|16.00
|1.8384
|0.0000
|1.8384
|160.00
|21049.11
|1039
|2006.05.03 15:13
|close
|520
|8.00
|1.8384
|0.0000
|1.8379
|40.00
|21089.11
|1040
|2006.05.03 15:13
|close
|519
|4.00
|1.8384
|0.0000
|1.8373
|-4.00
|21085.11
|1041
|2006.05.03 15:13
|close
|518
|2.00
|1.8384
|0.0000
|1.8367
|-14.00
|21071.11
|1042
|2006.05.03 15:13
|close
|517
|1.00
|1.8384
|0.0000
|1.8361
|-13.00
|21058.11
|1043
|2006.05.03 15:45
|buy
|522
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8395
|1044
|2006.05.03 15:57
|t/p
|522
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8395
|10.00
|21068.11
|1045
|2006.05.03 15:57
|buy
|523
|1.00
|1.8399
|0.0000
|1.8409
|1046
|2006.05.03 15:59
|buy
|524
|2.00
|1.8392
|0.0000
|1.8402
|1047
|2006.05.03 16:00
|buy
|525
|4.00
|1.8383
|0.0000
|1.8393
|1048
|2006.05.03 16:00
|buy
|526
|8.00
|1.8375
|0.0000
|1.8385
|1049
|2006.05.03 16:00
|buy
|527
|16.00
|1.8365
|0.0000
|1.8375
|1050
|2006.05.03 16:02
|t/p
|527
|16.00
|1.8375
|0.0000
|1.8375
|160.00
|21228.11
|1051
|2006.05.03 16:02
|close
|526
|8.00
|1.8378
|0.0000
|1.8385
|24.00
|21252.11
|1052
|2006.05.03 16:02
|close
|525
|4.00
|1.8378
|0.0000
|1.8393
|-20.00
|21232.11
|1053
|2006.05.03 16:02
|close
|524
|2.00
|1.8378
|0.0000
|1.8402
|-28.00
|21204.11
|1054
|2006.05.03 16:02
|close
|523
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8409
|-21.00
|21183.11
|1055
|2006.05.03 16:02
|buy
|528
|1.00
|1.8382
|0.0000
|1.8392
|1056
|2006.05.03 16:02
|buy
|529
|2.00
|1.8375
|0.0000
|1.8385
|1057
|2006.05.03 16:02
|buy
|530
|4.00
|1.8370
|0.0000
|1.8380
|1058
|2006.05.03 16:03
|buy
|531
|8.00
|1.8363
|0.0000
|1.8373
|1059
|2006.05.03 16:04
|t/p
|531
|8.00
|1.8373
|0.0000
|1.8373
|80.00
|21263.11
|1060
|2006.05.03 16:04
|close
|530
|4.00
|1.8373
|0.0000
|1.8380
|12.00
|21275.11
|1061
|2006.05.03 16:04
|close
|529
|2.00
|1.8373
|0.0000
|1.8385
|-4.00
|21271.11
|1062
|2006.05.03 16:04
|close
|528
|1.00
|1.8373
|0.0000
|1.8392
|-9.00
|21262.11
|1063
|2006.05.03 16:04
|buy
|532
|1.00
|1.8377
|0.0000
|1.8387
|1064
|2006.05.03 16:05
|t/p
|532
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.8387
|10.00
|21272.11
|1065
|2006.05.03 16:05
|buy
|533
|1.00
|1.8391
|0.0000
|1.8401
|1066
|2006.05.03 16:06
|buy
|534
|2.00
|1.8386
|0.0000
|1.8396
|1067
|2006.05.03 16:11
|buy
|535
|4.00
|1.8379
|0.0000
|1.8389
|1068
|2006.05.03 16:12
|buy
|536
|8.00
|1.8373
|0.0000
|1.8383
|1069
|2006.05.03 16:15
|t/p
|536
|8.00
|1.8383
|0.0000
|1.8383
|80.00
|21352.11
|1070
|2006.05.03 16:15
|close
|535
|4.00
|1.8383
|0.0000
|1.8389
|16.00
|21368.11
|1071
|2006.05.03 16:15
|close
|534
|2.00
|1.8383
|0.0000
|1.8396
|-6.00
|21362.11
|1072
|2006.05.03 16:15
|close
|533
|1.00
|1.8383
|0.0000
|1.8401
|-8.00
|21354.11
|1073
|2006.05.03 16:15
|buy
|537
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.8397
|1074
|2006.05.03 16:16
|buy
|538
|2.00
|1.8381
|0.0000
|1.8391
|1075
|2006.05.03 16:35
|buy
|539
|4.00
|1.8375
|0.0000
|1.8385
|1076
|2006.05.03 16:46
|buy
|540
|8.00
|1.8370
|0.0000
|1.8380
|1077
|2006.05.03 16:54
|t/p
|540
|8.00
|1.8380
|0.0000
|1.8380
|80.00
|21434.11
|1078
|2006.05.03 16:54
|close
|539
|4.00
|1.8380
|0.0000
|1.8385
|20.00
|21454.11
|1079
|2006.05.03 16:54
|close
|538
|2.00
|1.8380
|0.0000
|1.8391
|-2.00
|21452.11
|1080
|2006.05.03 16:54
|close
|537
|1.00
|1.8380
|0.0000
|1.8397
|-7.00
|21445.11
|1081
|2006.05.03 16:54
|buy
|541
|1.00
|1.8384
|0.0000
|1.8394
|1082
|2006.05.03 16:58
|t/p
|541
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8394
|10.00
|21455.11
|1083
|2006.05.03 16:58
|buy
|542
|1.00
|1.8398
|0.0000
|1.8408
|1084
|2006.05.03 17:03
|t/p
|542
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8408
|10.00
|21465.11
|1085
|2006.05.03 17:45
|buy
|543
|1.00
|1.8451
|0.0000
|1.8461
|1086
|2006.05.03 17:55
|buy
|544
|2.00
|1.8445
|0.0000
|1.8455
|1087
|2006.05.03 18:03
|t/p
|544
|2.00
|1.8455
|0.0000
|1.8455
|20.00
|21485.11
|1088
|2006.05.03 18:03
|close
|543
|1.00
|1.8457
|0.0000
|1.8461
|6.00
|21491.11
|1089
|2006.05.03 18:03
|buy
|545
|1.00
|1.8461
|0.0000
|1.8471
|1090
|2006.05.03 18:09
|t/p
|545
|1.00
|1.8471
|0.0000
|1.8471
|10.00
|21501.11
|1091
|2006.05.03 18:09
|buy
|546
|1.00
|1.8475
|0.0000
|1.8485
|1092
|2006.05.03 18:10
|buy
|547
|2.00
|1.8469
|0.0000
|1.8479
|1093
|2006.05.03 18:19
|buy
|548
|4.00
|1.8464
|0.0000
|1.8474
|1094
|2006.05.03 18:19
|buy
|549
|8.00
|1.8458
|0.0000
|1.8468
|1095
|2006.05.03 18:19
|buy
|550
|16.00
|1.8451
|0.0000
|1.8461
|1096
|2006.05.04 16:05
|t/p
|550
|16.00
|1.8461
|0.0000
|1.8461
|150.40
|21651.51
|1097
|2006.05.04 16:05
|close
|549
|8.00
|1.8462
|0.0000
|1.8468
|27.20
|21678.71
|1098
|2006.05.04 16:05
|close
|548
|4.00
|1.8462
|0.0000
|1.8474
|-10.40
|21668.31
|1099
|2006.05.04 16:05
|close
|547
|2.00
|1.8462
|0.0000
|1.8479
|-15.20
|21653.11
|1100
|2006.05.04 16:05
|close
|546
|1.00
|1.8462
|0.0000
|1.8485
|-13.60
|21639.51
|1101
|2006.05.04 16:05
|buy
|551
|1.00
|1.8466
|0.0000
|1.8476
|1102
|2006.05.04 16:08
|buy
|552
|2.00
|1.8460
|0.0000
|1.8470
|1103
|2006.05.04 16:19
|t/p
|552
|2.00
|1.8470
|0.0000
|1.8470
|20.00
|21659.51
|1104
|2006.05.04 16:19
|close
|551
|1.00
|1.8471
|0.0000
|1.8476
|5.00
|21664.51
|1105
|2006.05.04 16:19
|buy
|553
|1.00
|1.8475
|0.0000
|1.8485
|1106
|2006.05.04 16:21
|t/p
|553
|1.00
|1.8485
|0.0000
|1.8485
|10.00
|21674.51
|1107
|2006.05.04 16:21
|buy
|554
|1.00
|1.8491
|0.0000
|1.8501
|1108
|2006.05.04 16:22
|buy
|555
|2.00
|1.8486
|0.0000
|1.8496
|1109
|2006.05.04 16:26
|buy
|556
|4.00
|1.8480
|0.0000
|1.8490
|1110
|2006.05.04 16:34
|buy
|557
|8.00
|1.8474
|0.0000
|1.8484
|1111
|2006.05.04 16:41
|t/p
|557
|8.00
|1.8484
|0.0000
|1.8484
|80.00
|21754.51
|1112
|2006.05.04 16:41
|close
|556
|4.00
|1.8484
|0.0000
|1.8490
|16.00
|21770.51
|1113
|2006.05.04 16:41
|close
|555
|2.00
|1.8484
|0.0000
|1.8496
|-4.00
|21766.51
|1114
|2006.05.04 16:41
|close
|554
|1.00
|1.8484
|0.0000
|1.8501
|-7.00
|21759.51
|1115
|2006.05.04 16:41
|buy
|558
|1.00
|1.8488
|0.0000
|1.8498
|1116
|2006.05.04 17:00
|buy
|559
|2.00
|1.8482
|0.0000
|1.8492
|1117
|2006.05.04 17:03
|buy
|560
|4.00
|1.8477
|0.0000
|1.8487
|1118
|2006.05.04 17:09
|t/p
|560
|4.00
|1.8487
|0.0000
|1.8487
|40.00
|21799.51
|1119
|2006.05.04 17:09
|close
|559
|2.00
|1.8488
|0.0000
|1.8492
|12.00
|21811.51
|1120
|2006.05.04 17:09
|close
|558
|1.00
|1.8488
|0.0000
|1.8498
|0.00
|21811.51
|1121
|2006.05.04 17:09
|buy
|561
|1.00
|1.8492
|0.0000
|1.8502
|1122
|2006.05.04 17:13
|buy
|562
|2.00
|1.8486
|0.0000
|1.8496
|1123
|2006.05.04 17:18
|buy
|563
|4.00
|1.8480
|0.0000
|1.8490
|1124
|2006.05.04 17:19
|buy
|564
|8.00
|1.8473
|0.0000
|1.8483
|1125
|2006.05.04 17:23
|t/p
|564
|8.00
|1.8483
|0.0000
|1.8483
|80.00
|21891.51
|1126
|2006.05.04 17:23
|close
|563
|4.00
|1.8483
|0.0000
|1.8490
|12.00
|21903.51
|1127
|2006.05.04 17:23
|close
|562
|2.00
|1.8483
|0.0000
|1.8496
|-6.00
|21897.51
|1128
|2006.05.04 17:23
|close
|561
|1.00
|1.8483
|0.0000
|1.8502
|-9.00
|21888.51
|1129
|2006.05.04 17:23
|buy
|565
|1.00
|1.8487
|0.0000
|1.8497
|1130
|2006.05.04 17:51
|buy
|566
|2.00
|1.8481
|0.0000
|1.8491
|1131
|2006.05.04 18:12
|buy
|567
|4.00
|1.8475
|0.0000
|1.8485
|1132
|2006.05.04 18:13
|buy
|568
|8.00
|1.8468
|0.0000
|1.8478
|1133
|2006.05.04 18:49
|t/p
|568
|8.00
|1.8478
|0.0000
|1.8478
|80.00
|21968.51
|1134
|2006.05.04 18:49
|close
|567
|4.00
|1.8478
|0.0000
|1.8485
|12.00
|21980.51
|1135
|2006.05.04 18:49
|close
|566
|2.00
|1.8478
|0.0000
|1.8491
|-6.00
|21974.51
|1136
|2006.05.04 18:49
|close
|565
|1.00
|1.8478
|0.0000
|1.8497
|-9.00
|21965.51
|1137
|2006.05.04 18:49
|buy
|569
|1.00
|1.8482
|0.0000
|1.8492
|1138
|2006.05.04 18:49
|buy
|570
|2.00
|1.8476
|0.0000
|1.8486
|1139
|2006.05.04 19:18
|t/p
|570
|2.00
|1.8486
|0.0000
|1.8486
|20.00
|21985.51
|1140
|2006.05.04 19:18
|close
|569
|1.00
|1.8487
|0.0000
|1.8492
|5.00
|21990.51
|1141
|2006.05.04 19:18
|buy
|571
|1.00
|1.8491
|0.0000
|1.8501
|1142
|2006.05.04 19:35
|buy
|572
|2.00
|1.8486
|0.0000
|1.8496
|1143
|2006.05.04 20:08
|t/p
|572
|2.00
|1.8496
|0.0000
|1.8496
|20.00
|22010.51
|1144
|2006.05.04 20:08
|close
|571
|1.00
|1.8496
|0.0000
|1.8501
|5.00
|22015.51
|1145
|2006.05.04 20:08
|buy
|573
|1.00
|1.8500
|0.0000
|1.8510
|1146
|2006.05.04 20:08
|t/p
|573
|1.00
|1.8510
|0.0000
|1.8510
|10.00
|22025.51
|1147
|2006.05.04 20:08
|buy
|574
|1.00
|1.8515
|0.0000
|1.8525
|1148
|2006.05.04 20:10
|t/p
|574
|1.00
|1.8525
|0.0000
|1.8525
|10.00
|22035.51
|1149
|2006.05.04 20:10
|buy
|575
|1.00
|1.8529
|0.0000
|1.8539
|1150
|2006.05.04 20:11
|t/p
|575
|1.00
|1.8539
|0.0000
|1.8539
|10.00
|22045.51
|1151
|2006.05.04 20:11
|buy
|576
|1.00
|1.8544
|0.0000
|1.8554
|1152
|2006.05.04 20:13
|buy
|577
|2.00
|1.8539
|0.0000
|1.8549
|1153
|2006.05.04 20:23
|buy
|578
|4.00
|1.8533
|0.0000
|1.8543
|1154
|2006.05.04 20:30
|t/p
|578
|4.00
|1.8543
|0.0000
|1.8543
|40.00
|22085.51
|1155
|2006.05.04 20:30
|close
|577
|2.00
|1.8545
|0.0000
|1.8549
|12.00
|22097.51
|1156
|2006.05.04 20:30
|close
|576
|1.00
|1.8545
|0.0000
|1.8554
|1.00
|22098.51
|1157
|2006.05.04 20:30
|buy
|579
|1.00
|1.8549
|0.0000
|1.8559
|1158
|2006.05.04 20:35
|buy
|580
|2.00
|1.8544
|0.0000
|1.8554
|1159
|2006.05.04 20:58
|buy
|581
|4.00
|1.8539
|0.0000
|1.8549
|1160
|2006.05.04 22:13
|buy
|582
|8.00
|1.8532
|0.0000
|1.8542
|1161
|2006.05.04 22:45
|buy
|583
|16.00
|1.8525
|0.0000
|1.8535
|1162
|2006.05.05 00:21
|t/p
|583
|16.00
|1.8535
|0.0000
|1.8535
|156.80
|22255.31
|1163
|2006.05.05 00:21
|close
|582
|8.00
|1.8536
|0.0000
|1.8542
|30.40
|22285.71
|1164
|2006.05.05 00:21
|close
|581
|4.00
|1.8536
|0.0000
|1.8549
|-12.80
|22272.91
|1165
|2006.05.05 00:21
|close
|580
|2.00
|1.8536
|0.0000
|1.8554
|-16.40
|22256.51
|1166
|2006.05.05 00:21
|close
|579
|1.00
|1.8536
|0.0000
|1.8559
|-13.20
|22243.31
|1167
|2006.05.05 13:15
|buy
|584
|1.00
|1.8505
|0.0000
|1.8515
|1168
|2006.05.05 13:50
|buy
|585
|2.00
|1.8500
|0.0000
|1.8510
|1169
|2006.05.05 13:53
|buy
|586
|4.00
|1.8495
|0.0000
|1.8505
|1170
|2006.05.05 14:13
|buy
|587
|8.00
|1.8489
|0.0000
|1.8499
|1171
|2006.05.05 14:14
|buy
|588
|16.00
|1.8484
|0.0000
|1.8494
|1172
|2006.05.05 14:20
|t/p
|588
|16.00
|1.8494
|0.0000
|1.8494
|160.00
|22403.31
|1173
|2006.05.05 14:20
|close
|587
|8.00
|1.8494
|0.0000
|1.8499
|40.00
|22443.31
|1174
|2006.05.05 14:20
|close
|586
|4.00
|1.8494
|0.0000
|1.8505
|-4.00
|22439.31
|1175
|2006.05.05 14:20
|close
|585
|2.00
|1.8494
|0.0000
|1.8510
|-12.00
|22427.31
|1176
|2006.05.05 14:20
|close
|584
|1.00
|1.8494
|0.0000
|1.8515
|-11.00
|22416.31
|1177
|2006.05.05 14:20
|buy
|589
|1.00
|1.8498
|0.0000
|1.8508
|1178
|2006.05.05 14:25
|buy
|590
|2.00
|1.8492
|0.0000
|1.8502
|1179
|2006.05.05 14:30
|t/p
|590
|2.00
|1.8502
|0.0000
|1.8502
|20.00
|22436.31
|1180
|2006.05.05 14:30
|close
|589
|1.00
|1.8502
|0.0000
|1.8508
|4.00
|22440.31
|1181
|2006.05.05 14:30
|buy
|591
|1.00
|1.8506
|0.0000
|1.8516
|1182
|2006.05.05 14:30
|buy
|592
|2.00
|1.8501
|0.0000
|1.8511
|1183
|2006.05.05 14:30
|buy
|593
|4.00
|1.8495
|0.0000
|1.8505
|1184
|2006.05.05 14:30
|t/p
|593
|4.00
|1.8505
|0.0000
|1.8505
|40.00
|22480.31
|1185
|2006.05.05 14:30
|close
|592
|2.00
|1.8506
|0.0000
|1.8511
|10.00
|22490.31
|1186
|2006.05.05 14:30
|close
|591
|1.00
|1.8506
|0.0000
|1.8516
|0.00
|22490.31
|1187
|2006.05.05 14:30
|buy
|594
|1.00
|1.8510
|0.0000
|1.8520
|1188
|2006.05.05 14:30
|t/p
|594
|1.00
|1.8520
|0.0000
|1.8520
|10.00
|22500.31
|1189
|2006.05.05 14:30
|buy
|595
|1.00
|1.8525
|0.0000
|1.8535
|1190
|2006.05.05 14:30
|t/p
|595
|1.00
|1.8535
|0.0000
|1.8535
|10.00
|22510.31
|1191
|2006.05.05 14:30
|buy
|596
|1.00
|1.8541
|0.0000
|1.8551
|1192
|2006.05.05 14:30
|t/p
|596
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8551
|10.00
|22520.31
|1193
|2006.05.05 14:30
|buy
|597
|1.00
|1.8556
|0.0000
|1.8566
|1194
|2006.05.05 14:30
|buy
|598
|2.00
|1.8550
|0.0000
|1.8560
|1195
|2006.05.05 14:30
|buy
|599
|4.00
|1.8544
|0.0000
|1.8554
|1196
|2006.05.05 14:30
|t/p
|598
|2.00
|1.8560
|0.0000
|1.8560
|20.00
|22540.31
|1197
|2006.05.05 14:30
|t/p
|599
|4.00
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|40.00
|22580.31
|1198
|2006.05.05 14:30
|close
|597
|1.00
|1.8565
|0.0000
|1.8566
|9.00
|22589.31
|1199
|2006.05.05 14:30
|buy
|600
|1.00
|1.8569
|0.0000
|1.8579
|1200
|2006.05.05 14:31
|buy
|601
|2.00
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|1201
|2006.05.05 14:31
|buy
|602
|4.00
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|1202
|2006.05.05 14:31
|buy
|603
|8.00
|1.8552
|0.0000
|1.8562
|1203
|2006.05.05 14:31
|t/p
|603
|8.00
|1.8562
|0.0000
|1.8562
|80.00
|22669.31
|1204
|2006.05.05 14:31
|close
|602
|4.00
|1.8563
|0.0000
|1.8568
|20.00
|22689.31
|1205
|2006.05.05 14:31
|close
|601
|2.00
|1.8563
|0.0000
|1.8574
|-2.00
|22687.31
|1206
|2006.05.05 14:31
|close
|600
|1.00
|1.8563
|0.0000
|1.8579
|-6.00
|22681.31
|1207
|2006.05.05 14:31
|buy
|604
|1.00
|1.8567
|0.0000
|1.8577
|1208
|2006.05.05 14:31
|t/p
|604
|1.00
|1.8577
|0.0000
|1.8577
|10.00
|22691.31
|1209
|2006.05.05 14:31
|buy
|605
|1.00
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|1210
|2006.05.05 14:31
|t/p
|605
|1.00
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|10.00
|22701.31
|1211
|2006.05.05 14:31
|buy
|606
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8606
|1212
|2006.05.05 14:31
|buy
|607
|2.00
|1.8590
|0.0000
|1.8600
|1213
|2006.05.05 14:31
|buy
|608
|4.00
|1.8584
|0.0000
|1.8594
|1214
|2006.05.05 14:36
|buy
|609
|8.00
|1.8578
|0.0000
|1.8588
|1215
|2006.05.05 14:37
|buy
|610
|16.00
|1.8572
|0.0000
|1.8582
|1216
|2006.05.05 14:55
|t/p
|610
|16.00
|1.8582
|0.0000
|1.8582
|160.00
|22861.31
|1217
|2006.05.05 14:55
|close
|609
|8.00
|1.8582
|0.0000
|1.8588
|32.00
|22893.31
|1218
|2006.05.05 14:55
|close
|608
|4.00
|1.8582
|0.0000
|1.8594
|-8.00
|22885.31
|1219
|2006.05.05 14:55
|close
|607
|2.00
|1.8582
|0.0000
|1.8600
|-16.00
|22869.31
|1220
|2006.05.05 14:55
|close
|606
|1.00
|1.8582
|0.0000
|1.8606
|-14.00
|22855.31
|1221
|2006.05.05 14:55
|buy
|611
|1.00
|1.8586
|0.0000
|1.8596
|1222
|2006.05.05 14:55
|buy
|612
|2.00
|1.8581
|0.0000
|1.8591
|1223
|2006.05.05 14:57
|buy
|613
|4.00
|1.8575
|0.0000
|1.8585
|1224
|2006.05.05 15:08
|t/p
|613
|4.00
|1.8585
|0.0000
|1.8585
|40.00
|22895.31
|1225
|2006.05.05 15:08
|close
|612
|2.00
|1.8586
|0.0000
|1.8591
|10.00
|22905.31
|1226
|2006.05.05 15:08
|close
|611
|1.00
|1.8586
|0.0000
|1.8596
|0.00
|22905.31
|1227
|2006.05.05 15:08
|buy
|614
|1.00
|1.8590
|0.0000
|1.8600
|1228
|2006.05.05 15:23
|buy
|615
|2.00
|1.8583
|0.0000
|1.8593
|1229
|2006.05.05 15:26
|t/p
|615
|2.00
|1.8593
|0.0000
|1.8593
|20.00
|22925.31
|1230
|2006.05.05 15:26
|close
|614
|1.00
|1.8594
|0.0000
|1.8600
|4.00
|22929.31
|1231
|2006.05.05 15:26
|buy
|616
|1.00
|1.8598
|0.0000
|1.8608
|1232
|2006.05.05 15:28
|t/p
|616
|1.00
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|10.00
|22939.31
|1233
|2006.05.05 15:28
|buy
|617
|1.00
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|1234
|2006.05.05 15:38
|buy
|618
|2.00
|1.8607
|0.0000
|1.8617
|1235
|2006.05.05 15:39
|buy
|619
|4.00
|1.8601
|0.0000
|1.8611
|1236
|2006.05.05 15:59
|t/p
|619
|4.00
|1.8611
|0.0000
|1.8611
|40.00
|22979.31
|1237
|2006.05.05 15:59
|close
|618
|2.00
|1.8611
|0.0000
|1.8617
|8.00
|22987.31
|1238
|2006.05.05 15:59
|close
|617
|1.00
|1.8611
|0.0000
|1.8622
|-1.00
|22986.31
|1239
|2006.05.05 15:59
|buy
|620
|1.00
|1.8615
|0.0000
|1.8625
|1240
|2006.05.05 16:05
|buy
|621
|2.00
|1.8609
|0.0000
|1.8619
|1241
|2006.05.05 16:21
|buy
|622
|4.00
|1.8603
|0.0000
|1.8613
|1242
|2006.05.05 16:37
|buy
|623
|8.00
|1.8597
|0.0000
|1.8607
|1243
|2006.05.05 16:41
|buy
|624
|16.00
|1.8591
|0.0000
|1.8601
|1244
|2006.05.05 19:20
|t/p
|624
|16.00
|1.8601
|0.0000
|1.8601
|160.00
|23146.31
|1245
|2006.05.05 19:20
|close
|623
|8.00
|1.8602
|0.0000
|1.8607
|40.00
|23186.31
|1246
|2006.05.05 19:20
|close
|622
|4.00
|1.8602
|0.0000
|1.8613
|-4.00
|23182.31
|1247
|2006.05.05 19:20
|close
|621
|2.00
|1.8602
|0.0000
|1.8619
|-14.00
|23168.31
|1248
|2006.05.05 19:20
|close
|620
|1.00
|1.8602
|0.0000
|1.8625
|-13.00
|23155.31
|1249
|2006.05.05 19:20
|buy
|625
|1.00
|1.8606
|0.0000
|1.8616
|1250
|2006.05.05 19:26
|buy
|626
|2.00
|1.8601
|0.0000
|1.8611
|1251
|2006.05.05 19:31
|buy
|627
|4.00
|1.8595
|0.0000
|1.8605
|1252
|2006.05.05 19:34
|buy
|628
|8.00
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|1253
|2006.05.05 20:14
|t/p
|628
|8.00
|1.8598
|0.0000
|1.8598
|80.00
|23235.31
|1254
|2006.05.05 20:14
|close
|627
|4.00
|1.8598
|0.0000
|1.8605
|12.00
|23247.31
|1255
|2006.05.05 20:14
|close
|626
|2.00
|1.8598
|0.0000
|1.8611
|-6.00
|23241.31
|1256
|2006.05.05 20:14
|close
|625
|1.00
|1.8598
|0.0000
|1.8616
|-8.00
|23233.31
|1257
|2006.05.08 09:00
|buy
|629
|1.00
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|1258
|2006.05.08 09:37
|buy
|630
|2.00
|1.8611
|0.0000
|1.8621
|1259
|2006.05.08 10:18
|t/p
|630
|2.00
|1.8621
|0.0000
|1.8621
|20.00
|23253.31
|1260
|2006.05.08 10:18
|close
|629
|1.00
|1.8621
|0.0000
|1.8627
|4.00
|23257.31
|1261
|2006.05.08 15:45
|sell
|631
|1.00
|1.8611
|0.0000
|1.8601
|1262
|2006.05.08 15:58
|t/p
|631
|1.00
|1.8601
|0.0000
|1.8601
|10.00
|23267.31
|1263
|2006.05.08 15:58
|sell
|632
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8586
|1264
|2006.05.08 16:03
|sell
|633
|2.00
|1.8601
|0.0000
|1.8591
|1265
|2006.05.08 16:12
|t/p
|633
|2.00
|1.8591
|0.0000
|1.8591
|20.00
|23287.31
|1266
|2006.05.08 16:12
|close
|632
|1.00
|1.8591
|0.0000
|1.8586
|5.00
|23292.31
|1267
|2006.05.08 16:12
|sell
|634
|1.00
|1.8587
|0.0000
|1.8577
|1268
|2006.05.08 16:13
|t/p
|634
|1.00
|1.8577
|0.0000
|1.8577
|10.00
|23302.31
|1269
|2006.05.08 16:13
|sell
|635
|1.00
|1.8572
|0.0000
|1.8562
|1270
|2006.05.08 16:28
|sell
|636
|2.00
|1.8578
|0.0000
|1.8568
|1271
|2006.05.08 16:30
|sell
|637
|4.00
|1.8583
|0.0000
|1.8573
|1272
|2006.05.08 16:30
|sell
|638
|8.00
|1.8589
|0.0000
|1.8579
|1273
|2006.05.08 16:42
|t/p
|638
|8.00
|1.8579
|0.0000
|1.8579
|80.00
|23382.31
|1274
|2006.05.08 16:42
|close
|637
|4.00
|1.8578
|0.0000
|1.8573
|20.00
|23402.31
|1275
|2006.05.08 16:42
|close
|636
|2.00
|1.8578
|0.0000
|1.8568
|0.00
|23402.31
|1276
|2006.05.08 16:42
|close
|635
|1.00
|1.8578
|0.0000
|1.8562
|-6.00
|23396.31
|1277
|2006.05.08 16:42
|sell
|639
|1.00
|1.8574
|0.0000
|1.8564
|1278
|2006.05.08 16:44
|sell
|640
|2.00
|1.8579
|0.0000
|1.8569
|1279
|2006.05.08 16:47
|sell
|641
|4.00
|1.8585
|0.0000
|1.8575
|1280
|2006.05.08 17:13
|sell
|642
|8.00
|1.8591
|0.0000
|1.8581
|1281
|2006.05.08 17:26
|sell
|643
|16.00
|1.8597
|0.0000
|1.8587
|1282
|2006.05.08 17:35
|t/p
|643
|16.00
|1.8587
|0.0000
|1.8587
|160.00
|23556.31
|1283
|2006.05.08 17:35
|close
|642
|8.00
|1.8586
|0.0000
|1.8581
|40.00
|23596.31
|1284
|2006.05.08 17:35
|close
|641
|4.00
|1.8586
|0.0000
|1.8575
|-4.00
|23592.31
|1285
|2006.05.08 17:35
|close
|640
|2.00
|1.8586
|0.0000
|1.8569
|-14.00
|23578.31
|1286
|2006.05.08 17:35
|close
|639
|1.00
|1.8586
|0.0000
|1.8564
|-12.00
|23566.31
|1287
|2006.05.08 17:35
|sell
|644
|1.00
|1.8582
|0.0000
|1.8572
|1288
|2006.05.08 17:36
|sell
|645
|2.00
|1.8587
|0.0000
|1.8577
|1289
|2006.05.08 18:10
|sell
|646
|4.00
|1.8593
|0.0000
|1.8583
|1290
|2006.05.08 18:19
|t/p
|646
|4.00
|1.8583
|0.0000
|1.8583
|40.00
|23606.31
|1291
|2006.05.08 18:19
|close
|645
|2.00
|1.8583
|0.0000
|1.8577
|8.00
|23614.31
|1292
|2006.05.08 18:19
|close
|644
|1.00
|1.8583
|0.0000
|1.8572
|-1.00
|23613.31
|1293
|2006.05.08 18:19
|sell
|647
|1.00
|1.8579
|0.0000
|1.8569
|1294
|2006.05.08 19:02
|t/p
|647
|1.00
|1.8569
|0.0000
|1.8569
|10.00
|23623.31
|1295
|2006.05.08 19:02
|sell
|648
|1.00
|1.8563
|0.0000
|1.8553
|1296
|2006.05.08 19:16
|t/p
|648
|1.00
|1.8553
|0.0000
|1.8553
|10.00
|23633.31
|1297
|2006.05.08 19:16
|sell
|649
|1.00
|1.8548
|0.0000
|1.8538
|1298
|2006.05.08 19:19
|sell
|650
|2.00
|1.8554
|0.0000
|1.8544
|1299
|2006.05.08 19:32
|sell
|651
|4.00
|1.8559
|0.0000
|1.8549
|1300
|2006.05.08 19:48
|sell
|652
|8.00
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|1301
|2006.05.08 20:12
|sell
|653
|16.00
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|1302
|2006.05.09 04:28
|t/p
|653
|16.00
|1.8560
|0.0000
|1.8560
|160.88
|23794.19
|1303
|2006.05.09 04:28
|close
|652
|8.00
|1.8559
|0.0000
|1.8554
|40.44
|23834.63
|1304
|2006.05.09 04:28
|close
|651
|4.00
|1.8559
|0.0000
|1.8549
|0.22
|23834.85
|1305
|2006.05.09 04:28
|close
|650
|2.00
|1.8559
|0.0000
|1.8544
|-9.89
|23824.96
|1306
|2006.05.09 04:28
|close
|649
|1.00
|1.8559
|0.0000
|1.8538
|-10.95
|23814.01
|1307
|2006.05.09 07:45
|sell
|654
|1.00
|1.8563
|0.0000
|1.8553
|1308
|2006.05.09 08:02
|sell
|655
|2.00
|1.8568
|0.0000
|1.8558
|1309
|2006.05.09 08:31
|t/p
|655
|2.00
|1.8558
|0.0000
|1.8558
|20.00
|23834.01
|1310
|2006.05.09 08:31
|close
|654
|1.00
|1.8557
|0.0000
|1.8553
|6.00
|23840.01
|1311
|2006.05.09 13:45
|buy
|656
|1.00
|1.8586
|0.0000
|1.8596
|1312
|2006.05.09 13:49
|buy
|657
|2.00
|1.8580
|0.0000
|1.8590
|1313
|2006.05.09 13:53
|buy
|658
|4.00
|1.8573
|0.0000
|1.8583
|1314
|2006.05.09 13:55
|buy
|659
|8.00
|1.8567
|0.0000
|1.8577
|1315
|2006.05.09 14:11
|t/p
|659
|8.00
|1.8577
|0.0000
|1.8577
|80.00
|23920.01
|1316
|2006.05.09 14:11
|close
|658
|4.00
|1.8580
|0.0000
|1.8583
|28.00
|23948.01
|1317
|2006.05.09 14:11
|close
|657
|2.00
|1.8580
|0.0000
|1.8590
|0.00
|23948.01
|1318
|2006.05.09 14:11
|close
|656
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8596
|-6.00
|23942.01
|1319
|2006.05.09 14:11
|buy
|660
|1.00
|1.8584
|0.0000
|1.8594
|1320
|2006.05.09 14:15
|buy
|661
|2.00
|1.8579
|0.0000
|1.8589
|1321
|2006.05.09 14:24
|t/p
|661
|2.00
|1.8589
|0.0000
|1.8589
|20.00
|23962.01
|1322
|2006.05.09 14:24
|close
|660
|1.00
|1.8590
|0.0000
|1.8594
|6.00
|23968.01
|1323
|2006.05.09 14:24
|buy
|662
|1.00
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|1324
|2006.05.09 14:25
|buy
|663
|2.00
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|1325
|2006.05.09 14:28
|buy
|664
|4.00
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|1326
|2006.05.09 14:36
|buy
|665
|8.00
|1.8576
|0.0000
|1.8586
|1327
|2006.05.09 14:40
|buy
|666
|16.00
|1.8571
|0.0000
|1.8581
|1328
|2006.05.09 14:53
|t/p
|666
|16.00
|1.8581
|0.0000
|1.8581
|160.00
|24128.01
|1329
|2006.05.09 14:53
|close
|665
|8.00
|1.8582
|0.0000
|1.8586
|48.00
|24176.01
|1330
|2006.05.09 14:53
|close
|664
|4.00
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|0.00
|24176.01
|1331
|2006.05.09 14:53
|close
|663
|2.00
|1.8582
|0.0000
|1.8598
|-12.00
|24164.01
|1332
|2006.05.09 14:53
|close
|662
|1.00
|1.8582
|0.0000
|1.8604
|-12.00
|24152.01
|1333
|2006.05.09 14:53
|buy
|667
|1.00
|1.8586
|0.0000
|1.8596
|1334
|2006.05.09 14:59
|t/p
|667
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8596
|10.00
|24162.01
|1335
|2006.05.09 14:59
|buy
|668
|1.00
|1.8601
|0.0000
|1.8611
|1336
|2006.05.09 15:04
|t/p
|668
|1.00
|1.8611
|0.0000
|1.8611
|10.00
|24172.01
|1337
|2006.05.09 15:04
|buy
|669
|1.00
|1.8621
|0.0000
|1.8631
|1338
|2006.05.09 15:08
|buy
|670
|2.00
|1.8616
|0.0000
|1.8626
|1339
|2006.05.09 15:28
|t/p
|670
|2.00
|1.8626
|0.0000
|1.8626
|20.00
|24192.01
|1340
|2006.05.09 15:28
|close
|669
|1.00
|1.8626
|0.0000
|1.8631
|5.00
|24197.01
|1341
|2006.05.09 15:28
|buy
|671
|1.00
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|1342
|2006.05.09 15:32
|buy
|672
|2.00
|1.8623
|0.0000
|1.8633
|1343
|2006.05.09 15:52
|t/p
|672
|2.00
|1.8633
|0.0000
|1.8633
|20.00
|24217.01
|1344
|2006.05.09 15:52
|close
|671
|1.00
|1.8633
|0.0000
|1.8640
|3.00
|24220.01
|1345
|2006.05.09 15:52
|buy
|673
|1.00
|1.8637
|0.0000
|1.8647
|1346
|2006.05.09 16:06
|t/p
|673
|1.00
|1.8647
|0.0000
|1.8647
|10.00
|24230.01
|1347
|2006.05.09 16:06
|buy
|674
|1.00
|1.8652
|0.0000
|1.8662
|1348
|2006.05.09 16:08
|t/p
|674
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|10.00
|24240.01
|1349
|2006.05.09 16:08
|buy
|675
|1.00
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|1350
|2006.05.09 16:09
|buy
|676
|2.00
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|1351
|2006.05.09 16:14
|buy
|677
|4.00
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|1352
|2006.05.09 16:18
|t/p
|677
|4.00
|1.8665
|0.0000
|1.8665
|40.00
|24280.01
|1353
|2006.05.09 16:18
|close
|676
|2.00
|1.8666
|0.0000
|1.8671
|10.00
|24290.01
|1354
|2006.05.09 16:18
|close
|675
|1.00
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|0.00
|24290.01
|1355
|2006.05.09 16:18
|buy
|678
|1.00
|1.8670
|0.0000
|1.8680
|1356
|2006.05.09 16:25
|buy
|679
|2.00
|1.8664
|0.0000
|1.8674
|1357
|2006.05.09 16:25
|buy
|680
|4.00
|1.8659
|0.0000
|1.8669
|1358
|2006.05.09 16:29
|t/p
|680
|4.00
|1.8669
|0.0000
|1.8669
|40.00
|24330.01
|1359
|2006.05.09 16:29
|close
|679
|2.00
|1.8670
|0.0000
|1.8674
|12.00
|24342.01
|1360
|2006.05.09 16:29
|close
|678
|1.00
|1.8670
|0.0000
|1.8680
|0.00
|24342.01
|1361
|2006.05.09 16:29
|buy
|681
|1.00
|1.8674
|0.0000
|1.8684
|1362
|2006.05.09 16:36
|t/p
|681
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.8684
|10.00
|24352.01
|1363
|2006.05.09 16:36
|buy
|682
|1.00
|1.8689
|0.0000
|1.8699
|1364
|2006.05.09 16:37
|buy
|683
|2.00
|1.8683
|0.0000
|1.8693
|1365
|2006.05.09 16:37
|buy
|684
|4.00
|1.8675
|0.0000
|1.8685
|1366
|2006.05.09 16:37
|buy
|685
|8.00
|1.8669
|0.0000
|1.8679
|1367
|2006.05.09 16:37
|t/p
|685
|8.00
|1.8679
|0.0000
|1.8679
|80.00
|24432.01
|1368
|2006.05.09 16:37
|close
|684
|4.00
|1.8680
|0.0000
|1.8685
|20.00
|24452.01
|1369
|2006.05.09 16:37
|close
|683
|2.00
|1.8680
|0.0000
|1.8693
|-6.00
|24446.01
|1370
|2006.05.09 16:37
|close
|682
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.8699
|-9.00
|24437.01
|1371
|2006.05.09 16:37
|buy
|686
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|1372
|2006.05.09 16:38
|buy
|687
|2.00
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|1373
|2006.05.09 16:38
|buy
|688
|4.00
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|1374
|2006.05.09 16:43
|buy
|689
|8.00
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|1375
|2006.05.09 16:53
|buy
|690
|16.00
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|1376
|2006.05.09 20:17
|t/p
|690
|16.00
|1.8671
|0.0000
|1.8671
|160.00
|24597.01
|1377
|2006.05.09 20:17
|close
|689
|8.00
|1.8672
|0.0000
|1.8676
|48.00
|24645.01
|1378
|2006.05.09 20:17
|close
|688
|4.00
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|0.00
|24645.01
|1379
|2006.05.09 20:17
|close
|687
|2.00
|1.8672
|0.0000
|1.8688
|-12.00
|24633.01
|1380
|2006.05.09 20:17
|close
|686
|1.00
|1.8672
|0.0000
|1.8694
|-12.00
|24621.01
|1381
|2006.05.09 20:17
|buy
|691
|1.00
|1.8676
|0.0000
|1.8686
|1382
|2006.05.09 20:18
|buy
|692
|2.00
|1.8670
|0.0000
|1.8680
|1383
|2006.05.09 20:25
|buy
|693
|4.00
|1.8663
|0.0000
|1.8673
|1384
|2006.05.09 21:48
|buy
|694
|8.00
|1.8658
|0.0000
|1.8668
|1385
|2006.05.09 22:53
|t/p
|694
|8.00
|1.8668
|0.0000
|1.8668
|80.00
|24701.01
|1386
|2006.05.09 22:53
|close
|693
|4.00
|1.8669
|0.0000
|1.8673
|24.00
|24725.01
|1387
|2006.05.09 22:53
|close
|692
|2.00
|1.8669
|0.0000
|1.8680
|-2.00
|24723.01
|1388
|2006.05.09 22:53
|close
|691
|1.00
|1.8669
|0.0000
|1.8686
|-7.00
|24716.01
|1389
|2006.05.10 07:30
|buy
|695
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8672
|1390
|2006.05.10 08:45
|t/p
|695
|1.00
|1.8672
|0.0000
|1.8672
|10.00
|24726.01
|1391
|2006.05.11 00:30
|sell
|696
|1.00
|1.8635
|0.0000
|1.8625
|1392
|2006.05.11 00:52
|t/p
|696
|1.00
|1.8625
|0.0000
|1.8625
|10.00
|24736.01
|1393
|2006.05.11 00:52
|sell
|697
|1.00
|1.8620
|0.0000
|1.8610
|1394
|2006.05.11 01:31
|t/p
|697
|1.00
|1.8610
|0.0000
|1.8610
|10.00
|24746.01
|1395
|2006.05.11 01:31
|sell
|698
|1.00
|1.8606
|0.0000
|1.8596
|1396
|2006.05.11 01:49
|t/p
|698
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8596
|10.00
|24756.01
|1397
|2006.05.11 01:49
|sell
|699
|1.00
|1.8590
|0.0000
|1.8580
|1398
|2006.05.11 02:38
|t/p
|699
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|10.00
|24766.01
|1399
|2006.05.11 02:38
|sell
|700
|1.00
|1.8575
|0.0000
|1.8565
|1400
|2006.05.11 02:49
|sell
|701
|2.00
|1.8581
|0.0000
|1.8571
|1401
|2006.05.11 03:04
|t/p
|701
|2.00
|1.8571
|0.0000
|1.8571
|20.00
|24786.01
|1402
|2006.05.11 03:04
|close
|700
|1.00
|1.8571
|0.0000
|1.8565
|4.00
|24790.01
|1403
|2006.05.11 03:04
|sell
|702
|1.00
|1.8567
|0.0000
|1.8557
|1404
|2006.05.11 03:11
|t/p
|702
|1.00
|1.8557
|0.0000
|1.8557
|10.00
|24800.01
|1405
|2006.05.11 03:11
|sell
|703
|1.00
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|1406
|2006.05.11 03:19
|t/p
|703
|1.00
|1.8542
|0.0000
|1.8542
|10.00
|24810.01
|1407
|2006.05.11 03:19
|sell
|704
|1.00
|1.8538
|0.0000
|1.8528
|1408
|2006.05.11 03:22
|sell
|705
|2.00
|1.8543
|0.0000
|1.8533
|1409
|2006.05.11 04:07
|sell
|706
|4.00
|1.8549
|0.0000
|1.8539
|1410
|2006.05.11 04:15
|sell
|707
|8.00
|1.8555
|0.0000
|1.8545
|1411
|2006.05.11 04:16
|sell
|708
|16.00
|1.8560
|0.0000
|1.8550
|1412
|2006.05.11 05:31
|t/p
|708
|16.00
|1.8550
|0.0000
|1.8550
|160.00
|24970.01
|1413
|2006.05.11 05:31
|close
|707
|8.00
|1.8549
|0.0000
|1.8545
|48.00
|25018.01
|1414
|2006.05.11 05:31
|close
|706
|4.00
|1.8549
|0.0000
|1.8539
|0.00
|25018.01
|1415
|2006.05.11 05:31
|close
|705
|2.00
|1.8549
|0.0000
|1.8533
|-12.00
|25006.01
|1416
|2006.05.11 05:31
|close
|704
|1.00
|1.8549
|0.0000
|1.8528
|-11.00
|24995.01
|1417
|2006.05.11 05:31
|sell
|709
|1.00
|1.8545
|0.0000
|1.8535
|1418
|2006.05.11 05:57
|sell
|710
|2.00
|1.8551
|0.0000
|1.8541
|1419
|2006.05.11 05:58
|sell
|711
|4.00
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|1420
|2006.05.11 06:00
|sell
|712
|8.00
|1.8565
|0.0000
|1.8555
|1421
|2006.05.11 06:00
|sell
|713
|16.00
|1.8572
|0.0000
|1.8562
|1422
|2006.05.11 06:31
|t/p
|713
|16.00
|1.8562
|0.0000
|1.8562
|160.00
|25155.01
|1423
|2006.05.11 06:31
|close
|712
|8.00
|1.8561
|0.0000
|1.8555
|32.00
|25187.01
|1424
|2006.05.11 06:31
|close
|711
|4.00
|1.8561
|0.0000
|1.8548
|-12.00
|25175.01
|1425
|2006.05.11 06:31
|close
|710
|2.00
|1.8561
|0.0000
|1.8541
|-20.00
|25155.01
|1426
|2006.05.11 06:31
|close
|709
|1.00
|1.8561
|0.0000
|1.8535
|-16.00
|25139.01
|1427
|2006.05.11 06:31
|sell
|714
|1.00
|1.8557
|0.0000
|1.8547
|1428
|2006.05.11 07:30
|sell
|715
|2.00
|1.8563
|0.0000
|1.8553
|1429
|2006.05.11 08:17
|t/p
|715
|2.00
|1.8553
|0.0000
|1.8553
|20.00
|25159.01
|1430
|2006.05.11 08:17
|close
|714
|1.00
|1.8553
|0.0000
|1.8547
|4.00
|25163.01
|1431
|2006.05.11 09:45
|buy
|716
|1.00
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|1432
|2006.05.11 09:47
|buy
|717
|2.00
|1.8557
|0.0000
|1.8567
|1433
|2006.05.11 09:52
|buy
|718
|4.00
|1.8551
|0.0000
|1.8561
|1434
|2006.05.11 09:53
|buy
|719
|8.00
|1.8545
|0.0000
|1.8555
|1435
|2006.05.11 09:54
|buy
|720
|16.00
|1.8539
|0.0000
|1.8549
|1436
|2006.05.11 10:07
|t/p
|720
|16.00
|1.8549
|0.0000
|1.8549
|160.00
|25323.01
|1437
|2006.05.11 10:07
|close
|719
|8.00
|1.8550
|0.0000
|1.8555
|40.00
|25363.01
|1438
|2006.05.11 10:07
|close
|718
|4.00
|1.8550
|0.0000
|1.8561
|-4.00
|25359.01
|1439
|2006.05.11 10:07
|close
|717
|2.00
|1.8550
|0.0000
|1.8567
|-14.00
|25345.01
|1440
|2006.05.11 10:07
|close
|716
|1.00
|1.8550
|0.0000
|1.8574
|-14.00
|25331.01
|1441
|2006.05.11 10:07
|buy
|721
|1.00
|1.8554
|0.0000
|1.8564
|1442
|2006.05.11 10:24
|t/p
|721
|1.00
|1.8564
|0.0000
|1.8564
|10.00
|25341.01
|1443
|2006.05.11 10:24
|buy
|722
|1.00
|1.8568
|0.0000
|1.8578
|1444
|2006.05.11 10:30
|t/p
|722
|1.00
|1.8578
|0.0000
|1.8578
|10.00
|25351.01
|1445
|2006.05.11 10:30
|buy
|723
|1.00
|1.8583
|0.0000
|1.8593
|1446
|2006.05.11 10:30
|t/p
|723
|1.00
|1.8593
|0.0000
|1.8593
|10.00
|25361.01
|1447
|2006.05.11 10:30
|buy
|724
|1.00
|1.8597
|0.0000
|1.8607
|1448
|2006.05.11 10:31
|t/p
|724
|1.00
|1.8607
|0.0000
|1.8607
|10.00
|25371.01
|1449
|2006.05.11 10:31
|buy
|725
|1.00
|1.8611
|0.0000
|1.8621
|1450
|2006.05.11 10:34
|buy
|726
|2.00
|1.8605
|0.0000
|1.8615
|1451
|2006.05.11 10:36
|buy
|727
|4.00
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|1452
|2006.05.11 10:42
|buy
|728
|8.00
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|1453
|2006.05.11 10:51
|buy
|729
|16.00
|1.8588
|0.0000
|1.8598
|1454
|2006.05.11 11:01
|t/p
|729
|16.00
|1.8598
|0.0000
|1.8598
|160.00
|25531.01
|1455
|2006.05.11 11:01
|close
|728
|8.00
|1.8598
|0.0000
|1.8604
|32.00
|25563.01
|1456
|2006.05.11 11:01
|close
|727
|4.00
|1.8598
|0.0000
|1.8610
|-8.00
|25555.01
|1457
|2006.05.11 11:01
|close
|726
|2.00
|1.8598
|0.0000
|1.8615
|-14.00
|25541.01
|1458
|2006.05.11 11:01
|close
|725
|1.00
|1.8598
|0.0000
|1.8621
|-13.00
|25528.01
|1459
|2006.05.11 11:01
|buy
|730
|1.00
|1.8602
|0.0000
|1.8612
|1460
|2006.05.11 11:05
|t/p
|730
|1.00
|1.8612
|0.0000
|1.8612
|10.00
|25538.01
|1461
|2006.05.11 11:05
|buy
|731
|1.00
|1.8616
|0.0000
|1.8626
|1462
|2006.05.11 11:08
|buy
|732
|2.00
|1.8609
|0.0000
|1.8619
|1463
|2006.05.11 11:14
|buy
|733
|4.00
|1.8603
|0.0000
|1.8613
|1464
|2006.05.11 11:21
|t/p
|733
|4.00
|1.8613
|0.0000
|1.8613
|40.00
|25578.01
|1465
|2006.05.11 11:21
|close
|732
|2.00
|1.8613
|0.0000
|1.8619
|8.00
|25586.01
|1466
|2006.05.11 11:21
|close
|731
|1.00
|1.8613
|0.0000
|1.8626
|-3.00
|25583.01
|1467
|2006.05.11 11:21
|buy
|734
|1.00
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|1468
|2006.05.11 11:25
|t/p
|734
|1.00
|1.8627
|0.0000
|1.8627
|10.00
|25593.01
|1469
|2006.05.11 11:25
|buy
|735
|1.00
|1.8632
|0.0000
|1.8642
|1470
|2006.05.11 11:34
|t/p
|735
|1.00
|1.8642
|0.0000
|1.8642
|10.00
|25603.01
|1471
|2006.05.11 11:34
|buy
|736
|1.00
|1.8646
|0.0000
|1.8656
|1472
|2006.05.11 11:58
|buy
|737
|2.00
|1.8641
|0.0000
|1.8651
|1473
|2006.05.11 12:13
|t/p
|737
|2.00
|1.8651
|0.0000
|1.8651
|20.00
|25623.01
|1474
|2006.05.11 12:13
|close
|736
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8656
|5.00
|25628.01
|1475
|2006.05.11 12:13
|buy
|738
|1.00
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|1476
|2006.05.11 12:20
|buy
|739
|2.00
|1.8650
|0.0000
|1.8660
|1477
|2006.05.11 12:23
|t/p
|739
|2.00
|1.8660
|0.0000
|1.8660
|20.00
|25648.01
|1478
|2006.05.11 12:23
|close
|738
|1.00
|1.8660
|0.0000
|1.8665
|5.00
|25653.01
|1479
|2006.05.11 12:23
|buy
|740
|1.00
|1.8664
|0.0000
|1.8674
|1480
|2006.05.11 12:27
|t/p
|740
|1.00
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|10.00
|25663.01
|1481
|2006.05.11 12:27
|buy
|741
|1.00
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|1482
|2006.05.11 12:29
|buy
|742
|2.00
|1.8673
|0.0000
|1.8683
|1483
|2006.05.11 12:31
|buy
|743
|4.00
|1.8667
|0.0000
|1.8677
|1484
|2006.05.11 12:42
|buy
|744
|8.00
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|1485
|2006.05.11 12:48
|buy
|745
|16.00
|1.8656
|0.0000
|1.8666
|1486
|2006.05.11 14:30
|t/p
|745
|16.00
|1.8666
|0.0000
|1.8666
|160.00
|25823.01
|1487
|2006.05.11 14:30
|close
|744
|8.00
|1.8666
|0.0000
|1.8671
|40.00
|25863.01
|1488
|2006.05.11 14:30
|close
|743
|4.00
|1.8666
|0.0000
|1.8677
|-4.00
|25859.01
|1489
|2006.05.11 14:30
|close
|742
|2.00
|1.8666
|0.0000
|1.8683
|-14.00
|25845.01
|1490
|2006.05.11 14:30
|close
|741
|1.00
|1.8666
|0.0000
|1.8688
|-12.00
|25833.01
|1491
|2006.05.11 14:30
|buy
|746
|1.00
|1.8670
|0.0000
|1.8680
|1492
|2006.05.11 14:31
|t/p
|746
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.8680
|10.00
|25843.01
|1493
|2006.05.11 14:31
|buy
|747
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|1494
|2006.05.11 14:32
|t/p
|747
|1.00
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|10.00
|25853.01
|1495
|2006.05.11 14:32
|buy
|748
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.8708
|1496
|2006.05.11 14:32
|buy
|749
|2.00
|1.8693
|0.0000
|1.8703
|1497
|2006.05.11 14:34
|t/p
|749
|2.00
|1.8703
|0.0000
|1.8703
|20.00
|25873.01
|1498
|2006.05.11 14:34
|close
|748
|1.00
|1.8703
|0.0000
|1.8708
|5.00
|25878.01
|1499
|2006.05.11 14:34
|buy
|750
|1.00
|1.8707
|0.0000
|1.8717
|1500
|2006.05.11 14:35
|buy
|751
|2.00
|1.8701
|0.0000
|1.8711
|1501
|2006.05.11 14:36
|buy
|752
|4.00
|1.8694
|0.0000
|1.8704
|1502
|2006.05.11 14:39
|buy
|753
|8.00
|1.8688
|0.0000
|1.8698
|1503
|2006.05.11 14:45
|t/p
|753
|8.00
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|80.00
|25958.01
|1504
|2006.05.11 14:45
|close
|752
|4.00
|1.8698
|0.0000
|1.8704
|16.00
|25974.01
|1505
|2006.05.11 14:45
|close
|751
|2.00
|1.8698
|0.0000
|1.8711
|-6.00
|25968.01
|1506
|2006.05.11 14:45
|close
|750
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.8717
|-9.00
|25959.01
|1507
|2006.05.11 14:45
|buy
|754
|1.00
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|1508
|2006.05.11 14:46
|buy
|755
|2.00
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|1509
|2006.05.11 14:53
|t/p
|755
|2.00
|1.8706
|0.0000
|1.8706
|20.00
|25979.01
|1510
|2006.05.11 14:53
|close
|754
|1.00
|1.8706
|0.0000
|1.8712
|4.00
|25983.01
|1511
|2006.05.11 14:53
|buy
|756
|1.00
|1.8710
|0.0000
|1.8720
|1512
|2006.05.11 14:54
|buy
|757
|2.00
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|1513
|2006.05.11 14:55
|buy
|758
|4.00
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|1514
|2006.05.11 14:55
|buy
|759
|8.00
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|1515
|2006.05.11 15:18
|buy
|760
|16.00
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|1516
|2006.05.11 15:28
|t/p
|760
|16.00
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|160.00
|26143.01
|1517
|2006.05.11 15:28
|close
|759
|8.00
|1.8695
|0.0000
|1.8700
|40.00
|26183.01
|1518
|2006.05.11 15:28
|close
|758
|4.00
|1.8695
|0.0000
|1.8706
|-4.00
|26179.01
|1519
|2006.05.11 15:28
|close
|757
|2.00
|1.8695
|0.0000
|1.8712
|-14.00
|26165.01
|1520
|2006.05.11 15:28
|close
|756
|1.00
|1.8695
|0.0000
|1.8720
|-15.00
|26150.01
|1521
|2006.05.11 15:28
|buy
|761
|1.00
|1.8699
|0.0000
|1.8709
|1522
|2006.05.11 15:37
|buy
|762
|2.00
|1.8693
|0.0000
|1.8703
|1523
|2006.05.11 15:37
|buy
|763
|4.00
|1.8688
|0.0000
|1.8698
|1524
|2006.05.11 15:45
|t/p
|763
|4.00
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|40.00
|26190.01
|1525
|2006.05.11 15:45
|close
|762
|2.00
|1.8698
|0.0000
|1.8703
|10.00
|26200.01
|1526
|2006.05.11 15:45
|close
|761
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.8709
|-1.00
|26199.01
|1527
|2006.05.11 15:45
|buy
|764
|1.00
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|1528
|2006.05.11 15:49
|t/p
|764
|1.00
|1.8712
|0.0000
|1.8712
|10.00
|26209.01
|1529
|2006.05.11 15:49
|buy
|765
|1.00
|1.8716
|0.0000
|1.8726
|1530
|2006.05.11 15:53
|t/p
|765
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8726
|10.00
|26219.01
|1531
|2006.05.11 15:53
|buy
|766
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8740
|1532
|2006.05.11 15:58
|buy
|767
|2.00
|1.8723
|0.0000
|1.8733
|1533
|2006.05.11 16:01
|buy
|768
|4.00
|1.8718
|0.0000
|1.8728
|1534
|2006.05.11 16:03
|buy
|769
|8.00
|1.8712
|0.0000
|1.8722
|1535
|2006.05.11 16:08
|t/p
|769
|8.00
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|80.00
|26299.01
|1536
|2006.05.11 16:08
|close
|768
|4.00
|1.8722
|0.0000
|1.8728
|16.00
|26315.01
|1537
|2006.05.11 16:08
|close
|767
|2.00
|1.8722
|0.0000
|1.8733
|-2.00
|26313.01
|1538
|2006.05.11 16:08
|close
|766
|1.00
|1.8722
|0.0000
|1.8740
|-8.00
|26305.01
|1539
|2006.05.11 16:08
|buy
|770
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|1540
|2006.05.11 16:11
|t/p
|770
|1.00
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|10.00
|26315.01
|1541
|2006.05.11 16:11
|buy
|771
|1.00
|1.8742
|0.0000
|1.8752
|1542
|2006.05.11 16:32
|t/p
|771
|1.00
|1.8752
|0.0000
|1.8752
|10.00
|26325.01
|1543
|2006.05.11 16:32
|buy
|772
|1.00
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|1544
|2006.05.11 16:34
|t/p
|772
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|10.00
|26335.01
|1545
|2006.05.11 16:34
|buy
|773
|1.00
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|1546
|2006.05.11 16:36
|t/p
|773
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8780
|10.00
|26345.01
|1547
|2006.05.11 16:36
|buy
|774
|1.00
|1.8784
|0.0000
|1.8794
|1548
|2006.05.11 16:37
|t/p
|774
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.8794
|10.00
|26355.01
|1549
|2006.05.11 16:37
|buy
|775
|1.00
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|1550
|2006.05.11 16:39
|buy
|776
|2.00
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|1551
|2006.05.11 16:47
|t/p
|776
|2.00
|1.8802
|0.0000
|1.8802
|20.00
|26375.01
|1552
|2006.05.11 16:47
|close
|775
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.8808
|5.00
|26380.01
|1553
|2006.05.11 16:47
|buy
|777
|1.00
|1.8807
|0.0000
|1.8817
|1554
|2006.05.11 16:50
|buy
|778
|2.00
|1.8802
|0.0000
|1.8812
|1555
|2006.05.11 16:52
|buy
|779
|4.00
|1.8797
|0.0000
|1.8807
|1556
|2006.05.11 16:56
|buy
|780
|8.00
|1.8791
|0.0000
|1.8801
|1557
|2006.05.11 16:59
|buy
|781
|16.00
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|1558
|2006.05.11 17:12
|t/p
|781
|16.00
|1.8796
|0.0000
|1.8796
|160.00
|26540.01
|1559
|2006.05.11 17:12
|close
|780
|8.00
|1.8796
|0.0000
|1.8801
|40.00
|26580.01
|1560
|2006.05.11 17:12
|close
|779
|4.00
|1.8796
|0.0000
|1.8807
|-4.00
|26576.01
|1561
|2006.05.11 17:12
|close
|778
|2.00
|1.8796
|0.0000
|1.8812
|-12.00
|26564.01
|1562
|2006.05.11 17:12
|close
|777
|1.00
|1.8796
|0.0000
|1.8817
|-11.00
|26553.01
|1563
|2006.05.11 17:12
|buy
|782
|1.00
|1.8800
|0.0000
|1.8810
|1564
|2006.05.11 17:25
|buy
|783
|2.00
|1.8795
|0.0000
|1.8805
|1565
|2006.05.11 17:35
|t/p
|783
|2.00
|1.8805
|0.0000
|1.8805
|20.00
|26573.01
|1566
|2006.05.11 17:35
|close
|782
|1.00
|1.8805
|0.0000
|1.8810
|5.00
|26578.01
|1567
|2006.05.11 17:35
|buy
|784
|1.00
|1.8809
|0.0000
|1.8819
|1568
|2006.05.11 17:35
|t/p
|784
|1.00
|1.8819
|0.0000
|1.8819
|10.00
|26588.01
|1569
|2006.05.11 17:35
|buy
|785
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|1570
|2006.05.11 17:36
|buy
|786
|2.00
|1.8818
|0.0000
|1.8828
|1571
|2006.05.11 17:41
|t/p
|786
|2.00
|1.8828
|0.0000
|1.8828
|20.00
|26608.01
|1572
|2006.05.11 17:41
|close
|785
|1.00
|1.8828
|0.0000
|1.8833
|5.00
|26613.01
|1573
|2006.05.11 17:41
|buy
|787
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.8842
|1574
|2006.05.11 17:42
|buy
|788
|2.00
|1.8825
|0.0000
|1.8835
|1575
|2006.05.11 17:54
|t/p
|788
|2.00
|1.8835
|0.0000
|1.8835
|20.00
|26633.01
|1576
|2006.05.11 17:54
|close
|787
|1.00
|1.8836
|0.0000
|1.8842
|4.00
|26637.01
|1577
|2006.05.11 17:54
|buy
|789
|1.00
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1578
|2006.05.11 17:58
|t/p
|789
|1.00
|1.8850
|0.0000
|1.8850
|10.00
|26647.01
|1579
|2006.05.11 17:58
|buy
|790
|1.00
|1.8854
|0.0000
|1.8864
|1580
|2006.05.11 17:59
|buy
|791
|2.00
|1.8847
|0.0000
|1.8857
|1581
|2006.05.11 18:01
|buy
|792
|4.00
|1.8841
|0.0000
|1.8851
|1582
|2006.05.11 18:20
|buy
|793
|8.00
|1.8836
|0.0000
|1.8846
|1583
|2006.05.11 18:21
|buy
|794
|16.00
|1.8830
|0.0000
|1.8840
|1584
|2006.05.11 18:52
|t/p
|794
|16.00
|1.8840
|0.0000
|1.8840
|160.00
|26807.01
|1585
|2006.05.11 18:52
|close
|793
|8.00
|1.8840
|0.0000
|1.8846
|32.00
|26839.01
|1586
|2006.05.11 18:52
|close
|792
|4.00
|1.8840
|0.0000
|1.8851
|-4.00
|26835.01
|1587
|2006.05.11 18:52
|close
|791
|2.00
|1.8840
|0.0000
|1.8857
|-14.00
|26821.01
|1588
|2006.05.11 18:52
|close
|790
|1.00
|1.8840
|0.0000
|1.8864
|-14.00
|26807.01
|1589
|2006.05.11 18:52
|buy
|795
|1.00
|1.8844
|0.0000
|1.8854
|1590
|2006.05.11 19:16
|buy
|796
|2.00
|1.8838
|0.0000
|1.8848
|1591
|2006.05.11 19:32
|buy
|797
|4.00
|1.8832
|0.0000
|1.8842
|1592
|2006.05.11 19:49
|t/p
|797
|4.00
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|40.00
|26847.01
|1593
|2006.05.11 19:49
|close
|796
|2.00
|1.8842
|0.0000
|1.8848
|8.00
|26855.01
|1594
|2006.05.11 19:49
|close
|795
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.8854
|-2.00
|26853.01
|1595
|2006.05.11 19:49
|buy
|798
|1.00
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|1596
|2006.05.11 20:30
|buy
|799
|2.00
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|1597
|2006.05.11 20:46
|t/p
|799
|2.00
|1.8850
|0.0000
|1.8850
|20.00
|26873.01
|1598
|2006.05.11 20:46
|close
|798
|1.00
|1.8851
|0.0000
|1.8856
|5.00
|26878.01
|1599
|2006.05.11 20:46
|buy
|800
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.8865
|1600
|2006.05.11 20:49
|buy
|801
|2.00
|1.8850
|0.0000
|1.8860
|1601
|2006.05.11 21:00
|buy
|802
|4.00
|1.8844
|0.0000
|1.8854
|1602
|2006.05.11 21:02
|buy
|803
|8.00
|1.8838
|0.0000
|1.8848
|1603
|2006.05.11 21:48
|buy
|804
|16.00
|1.8832
|0.0000
|1.8842
|1604
|2006.05.11 23:59
|t/p
|804
|16.00
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|160.00
|27038.01
|1605
|2006.05.11 23:59
|close
|803
|8.00
|1.8847
|0.0000
|1.8848
|72.00
|27110.01
|1606
|2006.05.11 23:59
|close
|802
|4.00
|1.8847
|0.0000
|1.8854
|12.00
|27122.01
|1607
|2006.05.11 23:59
|close
|801
|2.00
|1.8847
|0.0000
|1.8860
|-6.00
|27116.01
|1608
|2006.05.11 23:59
|close
|800
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.8865
|-8.00
|27108.01
|1609
|2006.05.12 08:15
|buy
|805
|1.00
|1.8871
|0.0000
|1.8881
|1610
|2006.05.12 08:19
|t/p
|805
|1.00
|1.8881
|0.0000
|1.8881
|10.00
|27118.01
|1611
|2006.05.12 08:19
|buy
|806
|1.00
|1.8886
|0.0000
|1.8896
|1612
|2006.05.12 08:21
|buy
|807
|2.00
|1.8881
|0.0000
|1.8891
|1613
|2006.05.12 08:31
|buy
|808
|4.00
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|1614
|2006.05.12 08:31
|buy
|809
|8.00
|1.8869
|0.0000
|1.8879
|1615
|2006.05.12 08:34
|buy
|810
|16.00
|1.8863
|0.0000
|1.8873
|1616
|2006.05.12 09:19
|t/p
|810
|16.00
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|160.00
|27278.01
|1617
|2006.05.12 09:19
|close
|809
|8.00
|1.8874
|0.0000
|1.8879
|40.00
|27318.01
|1618
|2006.05.12 09:19
|close
|808
|4.00
|1.8874
|0.0000
|1.8885
|-4.00
|27314.01
|1619
|2006.05.12 09:19
|close
|807
|2.00
|1.8874
|0.0000
|1.8891
|-14.00
|27300.01
|1620
|2006.05.12 09:19
|close
|806
|1.00
|1.8874
|0.0000
|1.8896
|-12.00
|27288.01
|1621
|2006.05.12 09:19
|buy
|811
|1.00
|1.8878
|0.0000
|1.8888
|1622
|2006.05.12 09:26
|t/p
|811
|1.00
|1.8888
|0.0000
|1.8888
|10.00
|27298.01
|1623
|2006.05.12 09:26
|buy
|812
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.8903
|1624
|2006.05.12 09:29
|t/p
|812
|1.00
|1.8903
|0.0000
|1.8903
|10.00
|27308.01
|1625
|2006.05.12 09:29
|buy
|813
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.8917
|1626
|2006.05.12 09:35
|buy
|814
|2.00
|1.8902
|0.0000
|1.8912
|1627
|2006.05.12 09:36
|buy
|815
|4.00
|1.8896
|0.0000
|1.8906
|1628
|2006.05.12 09:36
|buy
|816
|8.00
|1.8890
|0.0000
|1.8900
|1629
|2006.05.12 09:37
|t/p
|816
|8.00
|1.8900
|0.0000
|1.8900
|80.00
|27388.01
|1630
|2006.05.12 09:37
|close
|815
|4.00
|1.8900
|0.0000
|1.8906
|16.00
|27404.01
|1631
|2006.05.12 09:37
|close
|814
|2.00
|1.8900
|0.0000
|1.8912
|-4.00
|27400.01
|1632
|2006.05.12 09:37
|close
|813
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.8917
|-7.00
|27393.01
|1633
|2006.05.12 09:37
|buy
|817
|1.00
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|1634
|2006.05.12 09:38
|buy
|818
|2.00
|1.8897
|0.0000
|1.8907
|1635
|2006.05.12 09:39
|buy
|819
|4.00
|1.8891
|0.0000
|1.8901
|1636
|2006.05.12 09:49
|t/p
|819
|4.00
|1.8901
|0.0000
|1.8901
|40.00
|27433.01
|1637
|2006.05.12 09:49
|close
|818
|2.00
|1.8901
|0.0000
|1.8907
|8.00
|27441.01
|1638
|2006.05.12 09:49
|close
|817
|1.00
|1.8901
|0.0000
|1.8914
|-3.00
|27438.01
|1639
|2006.05.12 09:49
|buy
|820
|1.00
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|1640
|2006.05.12 09:55
|buy
|821
|2.00
|1.8899
|0.0000
|1.8909
|1641
|2006.05.12 10:19
|t/p
|821
|2.00
|1.8909
|0.0000
|1.8909
|20.00
|27458.01
|1642
|2006.05.12 10:19
|close
|820
|1.00
|1.8909
|0.0000
|1.8915
|4.00
|27462.01
|1643
|2006.05.12 10:19
|buy
|822
|1.00
|1.8913
|0.0000
|1.8923
|1644
|2006.05.12 10:24
|buy
|823
|2.00
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|1645
|2006.05.12 10:44
|t/p
|823
|2.00
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|20.00
|27482.01
|1646
|2006.05.12 10:44
|close
|822
|1.00
|1.8917
|0.0000
|1.8923
|4.00
|27486.01
|1647
|2006.05.12 10:44
|buy
|824
|1.00
|1.8921
|0.0000
|1.8931
|1648
|2006.05.12 10:47
|buy
|825
|2.00
|1.8916
|0.0000
|1.8926
|1649
|2006.05.12 11:00
|t/p
|825
|2.00
|1.8926
|0.0000
|1.8926
|20.00
|27506.01
|1650
|2006.05.12 11:00
|close
|824
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.8931
|6.00
|27512.01
|1651
|2006.05.12 11:00
|buy
|826
|1.00
|1.8931
|0.0000
|1.8941
|1652
|2006.05.12 11:03
|buy
|827
|2.00
|1.8926
|0.0000
|1.8936
|1653
|2006.05.12 11:08
|buy
|828
|4.00
|1.8920
|0.0000
|1.8930
|1654
|2006.05.12 11:16
|t/p
|828
|4.00
|1.8930
|0.0000
|1.8930
|40.00
|27552.01
|1655
|2006.05.12 11:16
|close
|827
|2.00
|1.8931
|0.0000
|1.8936
|10.00
|27562.01
|1656
|2006.05.12 11:16
|close
|826
|1.00
|1.8931
|0.0000
|1.8941
|0.00
|27562.01
|1657
|2006.05.12 11:16
|buy
|829
|1.00
|1.8935
|0.0000
|1.8945
|1658
|2006.05.12 11:17
|buy
|830
|2.00
|1.8929
|0.0000
|1.8939
|1659
|2006.05.12 11:29
|t/p
|830
|2.00
|1.8939
|0.0000
|1.8939
|20.00
|27582.01
|1660
|2006.05.12 11:29
|close
|829
|1.00
|1.8941
|0.0000
|1.8945
|6.00
|27588.01
|1661
|2006.05.12 11:29
|buy
|831
|1.00
|1.8945
|0.0000
|1.8955
|1662
|2006.05.12 11:33
|buy
|832
|2.00
|1.8937
|0.0000
|1.8947
|1663
|2006.05.12 11:34
|t/p
|832
|2.00
|1.8947
|0.0000
|1.8947
|20.00
|27608.01
|1664
|2006.05.12 11:34
|close
|831
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8955
|3.00
|27611.01
|1665
|2006.05.12 11:34
|buy
|833
|1.00
|1.8952
|0.0000
|1.8962
|1666
|2006.05.12 11:38
|t/p
|833
|1.00
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|10.00
|27621.01
|1667
|2006.05.12 11:38
|buy
|834
|1.00
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1668
|2006.05.12 11:40
|t/p
|834
|1.00
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|10.00
|27631.01
|1669
|2006.05.12 11:40
|buy
|835
|1.00
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|1670
|2006.05.12 11:41
|t/p
|835
|1.00
|1.8990
|0.0000
|1.8990
|10.00
|27641.01
|1671
|2006.05.12 11:41
|buy
|836
|1.00
|1.8994
|0.0000
|1.9004
|1672
|2006.05.12 11:42
|buy
|837
|2.00
|1.8989
|0.0000
|1.8999
|1673
|2006.05.12 11:49
|buy
|838
|4.00
|1.8983
|0.0000
|1.8993
|1674
|2006.05.12 11:50
|buy
|839
|8.00
|1.8977
|0.0000
|1.8987
|1675
|2006.05.12 11:57
|buy
|840
|16.00
|1.8971
|0.0000
|1.8981
|1676
|2006.05.12 12:12
|t/p
|840
|16.00
|1.8981
|0.0000
|1.8981
|160.00
|27801.01
|1677
|2006.05.12 12:12
|close
|839
|8.00
|1.8981
|0.0000
|1.8987
|32.00
|27833.01
|1678
|2006.05.12 12:12
|close
|838
|4.00
|1.8981
|0.0000
|1.8993
|-8.00
|27825.01
|1679
|2006.05.12 12:12
|close
|837
|2.00
|1.8981
|0.0000
|1.8999
|-16.00
|27809.01
|1680
|2006.05.12 12:12
|close
|836
|1.00
|1.8981
|0.0000
|1.9004
|-13.00
|27796.01
|1681
|2006.05.12 12:12
|buy
|841
|1.00
|1.8985
|0.0000
|1.8995
|1682
|2006.05.12 12:15
|buy
|842
|2.00
|1.8979
|0.0000
|1.8989
|1683
|2006.05.12 12:31
|buy
|843
|4.00
|1.8974
|0.0000
|1.8984
|1684
|2006.05.12 12:31
|buy
|844
|8.00
|1.8968
|0.0000
|1.8978
|1685
|2006.05.12 12:32
|buy
|845
|16.00
|1.8962
|0.0000
|1.8972
|1686
|2006.05.12 13:50
|t/p
|845
|16.00
|1.8972
|0.0000
|1.8972
|160.00
|27956.01
|1687
|2006.05.12 13:50
|close
|844
|8.00
|1.8972
|0.0000
|1.8978
|32.00
|27988.01
|1688
|2006.05.12 13:50
|close
|843
|4.00
|1.8972
|0.0000
|1.8984
|-8.00
|27980.01
|1689
|2006.05.12 13:50
|close
|842
|2.00
|1.8972
|0.0000
|1.8989
|-14.00
|27966.01
|1690
|2006.05.12 13:50
|close
|841
|1.00
|1.8972
|0.0000
|1.8995
|-13.00
|27953.01
|1691
|2006.05.12 13:50
|buy
|846
|1.00
|1.8976
|0.0000
|1.8986
|1692
|2006.05.12 13:51
|buy
|847
|2.00
|1.8970
|0.0000
|1.8980
|1693
|2006.05.12 13:51
|buy
|848
|4.00
|1.8965
|0.0000
|1.8975
|1694
|2006.05.12 13:51
|buy
|849
|8.00
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1695
|2006.05.12 13:59
|buy
|850
|16.00
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|1696
|2006.05.12 14:12
|t/p
|850
|16.00
|1.8964
|0.0000
|1.8964
|160.00
|28113.01
|1697
|2006.05.12 14:12
|close
|849
|8.00
|1.8964
|0.0000
|1.8970
|32.00
|28145.01
|1698
|2006.05.12 14:12
|close
|848
|4.00
|1.8964
|0.0000
|1.8975
|-4.00
|28141.01
|1699
|2006.05.12 14:12
|close
|847
|2.00
|1.8964
|0.0000
|1.8980
|-12.00
|28129.01
|1700
|2006.05.12 14:12
|close
|846
|1.00
|1.8964
|0.0000
|1.8986
|-12.00
|28117.01
|1701
|2006.05.12 14:12
|buy
|851
|1.00
|1.8968
|0.0000
|1.8978
|1702
|2006.05.12 14:17
|buy
|852
|2.00
|1.8962
|0.0000
|1.8972
|1703
|2006.05.12 14:19
|buy
|853
|4.00
|1.8956
|0.0000
|1.8966
|1704
|2006.05.12 14:19
|buy
|854
|8.00
|1.8950
|0.0000
|1.8960
|1705
|2006.05.12 14:20
|buy
|855
|16.00
|1.8945
|0.0000
|1.8955
|1706
|2006.05.12 14:46
|t/p
|855
|16.00
|1.8955
|0.0000
|1.8955
|160.00
|28277.01
|1707
|2006.05.12 14:46
|close
|854
|8.00
|1.8956
|0.0000
|1.8960
|48.00
|28325.01
|1708
|2006.05.12 14:46
|close
|853
|4.00
|1.8956
|0.0000
|1.8966
|0.00
|28325.01
|1709
|2006.05.12 14:46
|close
|852
|2.00
|1.8956
|0.0000
|1.8972
|-12.00
|28313.01
|1710
|2006.05.12 14:46
|close
|851
|1.00
|1.8956
|0.0000
|1.8978
|-12.00
|28301.01
|1711
|2006.05.12 17:00
|sell
|856
|1.00
|1.8901
|0.0000
|1.8891
|1712
|2006.05.12 17:00
|sell
|857
|2.00
|1.8907
|0.0000
|1.8897
|1713
|2006.05.12 17:03
|sell
|858
|4.00
|1.8913
|0.0000
|1.8903
|1714
|2006.05.12 17:03
|sell
|859
|8.00
|1.8921
|0.0000
|1.8911
|1715
|2006.05.12 17:04
|sell
|860
|16.00
|1.8926
|0.0000
|1.8916
|1716
|2006.05.12 17:09
|t/p
|860
|16.00
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|160.00
|28461.01
|1717
|2006.05.12 17:09
|close
|859
|8.00
|1.8916
|0.0000
|1.8911
|40.00
|28501.01
|1718
|2006.05.12 17:09
|close
|858
|4.00
|1.8916
|0.0000
|1.8903
|-12.00
|28489.01
|1719
|2006.05.12 17:09
|close
|857
|2.00
|1.8916
|0.0000
|1.8897
|-18.00
|28471.01
|1720
|2006.05.12 17:09
|close
|856
|1.00
|1.8916
|0.0000
|1.8891
|-15.00
|28456.01
|1721
|2006.05.12 17:09
|sell
|861
|1.00
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|1722
|2006.05.12 17:15
|sell
|862
|2.00
|1.8917
|0.0000
|1.8907
|1723
|2006.05.12 17:15
|sell
|863
|4.00
|1.8923
|0.0000
|1.8913
|1724
|2006.05.12 17:17
|sell
|864
|8.00
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|1725
|2006.05.12 17:22
|t/p
|864
|8.00
|1.8920
|0.0000
|1.8920
|80.00
|28536.01
|1726
|2006.05.12 17:22
|close
|863
|4.00
|1.8920
|0.0000
|1.8913
|12.00
|28548.01
|1727
|2006.05.12 17:22
|close
|862
|2.00
|1.8920
|0.0000
|1.8907
|-6.00
|28542.01
|1728
|2006.05.12 17:22
|close
|861
|1.00
|1.8920
|0.0000
|1.8902
|-8.00
|28534.01
|1729
|2006.05.12 17:22
|sell
|865
|1.00
|1.8916
|0.0000
|1.8906
|1730
|2006.05.12 17:30
|t/p
|865
|1.00
|1.8906
|0.0000
|1.8906
|10.00
|28544.01
|1731
|2006.05.12 17:30
|sell
|866
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.8892
|1732
|2006.05.12 17:33
|t/p
|866
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8892
|10.00
|28554.01
|1733
|2006.05.12 17:33
|sell
|867
|1.00
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|1734
|2006.05.12 17:41
|sell
|868
|2.00
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|1735
|2006.05.12 17:44
|sell
|869
|4.00
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|1736
|2006.05.12 17:46
|sell
|870
|8.00
|1.8905
|0.0000
|1.8895
|1737
|2006.05.12 18:03
|t/p
|870
|8.00
|1.8895
|0.0000
|1.8895
|80.00
|28634.01
|1738
|2006.05.12 18:03
|close
|869
|4.00
|1.8895
|0.0000
|1.8890
|20.00
|28654.01
|1739
|2006.05.12 18:03
|close
|868
|2.00
|1.8895
|0.0000
|1.8884
|-2.00
|28652.01
|1740
|2006.05.12 18:03
|close
|867
|1.00
|1.8895
|0.0000
|1.8878
|-7.00
|28645.01
|1741
|2006.05.12 18:03
|sell
|871
|1.00
|1.8891
|0.0000
|1.8881
|1742
|2006.05.12 18:04
|sell
|872
|2.00
|1.8897
|0.0000
|1.8887
|1743
|2006.05.12 18:26
|sell
|873
|4.00
|1.8903
|0.0000
|1.8893
|1744
|2006.05.12 18:28
|t/p
|873
|4.00
|1.8893
|0.0000
|1.8893
|40.00
|28685.01
|1745
|2006.05.12 18:28
|close
|872
|2.00
|1.8893
|0.0000
|1.8887
|8.00
|28693.01
|1746
|2006.05.12 18:28
|close
|871
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.8881
|-2.00
|28691.01
|1747
|2006.05.14 23:59
|buy
|874
|1.00
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|1748
|2006.05.15 00:00
|buy
|875
|2.00
|1.8967
|0.0000
|1.8977
|1749
|2006.05.15 00:11
|t/p
|875
|2.00
|1.8977
|0.0000
|1.8977
|20.00
|28711.01
|1750
|2006.05.15 00:11
|close
|874
|1.00
|1.8981
|0.0000
|1.9006
|-15.20
|28695.81
|1751
|2006.05.15 00:11
|buy
|876
|1.00
|1.8985
|0.0000
|1.8995
|1752
|2006.05.15 02:06
|buy
|877
|2.00
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|1753
|2006.05.15 02:06
|buy
|878
|4.00
|1.8974
|0.0000
|1.8984
|1754
|2006.05.15 02:19
|buy
|879
|8.00
|1.8967
|0.0000
|1.8977
|1755
|2006.05.15 02:29
|buy
|880
|16.00
|1.8961
|0.0000
|1.8971
|1756
|2006.05.15 03:18
|t/p
|880
|16.00
|1.8971
|0.0000
|1.8971
|160.00
|28855.81
|1757
|2006.05.15 03:18
|close
|879
|8.00
|1.8973
|0.0000
|1.8977
|48.00
|28903.81
|1758
|2006.05.15 03:18
|close
|878
|4.00
|1.8973
|0.0000
|1.8984
|-4.00
|28899.81
|1759
|2006.05.15 03:18
|close
|877
|2.00
|1.8973
|0.0000
|1.8990
|-14.00
|28885.81
|1760
|2006.05.15 03:18
|close
|876
|1.00
|1.8973
|0.0000
|1.8995
|-12.00
|28873.81
|1761
|2006.05.15 07:00
|sell
|881
|1.00
|1.8961
|0.0000
|1.8951
|1762
|2006.05.15 07:43
|sell
|882
|2.00
|1.8967
|0.0000
|1.8957
|1763
|2006.05.15 08:02
|t/p
|882
|2.00
|1.8957
|0.0000
|1.8957
|20.00
|28893.81
|1764
|2006.05.15 08:02
|close
|881
|1.00
|1.8957
|0.0000
|1.8951
|4.00
|28897.81
|1765
|2006.05.15 08:30
|sell
|883
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|1766
|2006.05.15 08:36
|t/p
|883
|1.00
|1.8914
|0.0000
|1.8914
|10.00
|28907.81
|1767
|2006.05.15 08:36
|sell
|884
|1.00
|1.8910
|0.0000
|1.8900
|1768
|2006.05.15 08:37
|sell
|885
|2.00
|1.8916
|0.0000
|1.8906
|1769
|2006.05.15 08:38
|sell
|886
|4.00
|1.8922
|0.0000
|1.8912
|1770
|2006.05.15 08:40
|sell
|887
|8.00
|1.8927
|0.0000
|1.8917
|1771
|2006.05.15 08:40
|sell
|888
|16.00
|1.8932
|0.0000
|1.8922
|1772
|2006.05.15 09:07
|t/p
|888
|16.00
|1.8922
|0.0000
|1.8922
|160.00
|29067.81
|1773
|2006.05.15 09:07
|close
|887
|8.00
|1.8921
|0.0000
|1.8917
|48.00
|29115.81
|1774
|2006.05.15 09:07
|close
|886
|4.00
|1.8921
|0.0000
|1.8912
|4.00
|29119.81
|1775
|2006.05.15 09:07
|close
|885
|2.00
|1.8921
|0.0000
|1.8906
|-10.00
|29109.81
|1776
|2006.05.15 09:07
|close
|884
|1.00
|1.8921
|0.0000
|1.8900
|-11.00
|29098.81
|1777
|2006.05.15 09:07
|sell
|889
|1.00
|1.8917
|0.0000
|1.8907
|1778
|2006.05.15 09:29
|sell
|890
|2.00
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|1779
|2006.05.15 09:30
|sell
|891
|4.00
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|1780
|2006.05.15 09:55
|t/p
|891
|4.00
|1.8920
|0.0000
|1.8920
|40.00
|29138.81
|1781
|2006.05.15 09:55
|close
|890
|2.00
|1.8919
|0.0000
|1.8914
|10.00
|29148.81
|1782
|2006.05.15 09:55
|close
|889
|1.00
|1.8919
|0.0000
|1.8907
|-2.00
|29146.81
|1783
|2006.05.15 09:55
|sell
|892
|1.00
|1.8915
|0.0000
|1.8905
|1784
|2006.05.15 09:59
|t/p
|892
|1.00
|1.8905
|0.0000
|1.8905
|10.00
|29156.81
|1785
|2006.05.15 09:59
|sell
|893
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|1786
|2006.05.15 10:04
|t/p
|893
|1.00
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|10.00
|29166.81
|1787
|2006.05.15 10:04
|sell
|894
|1.00
|1.8884
|0.0000
|1.8874
|1788
|2006.05.15 10:07
|t/p
|894
|1.00
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|10.00
|29176.81
|1789
|2006.05.15 10:07
|sell
|895
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.8859
|1790
|2006.05.15 10:08
|t/p
|895
|1.00
|1.8859
|0.0000
|1.8859
|10.00
|29186.81
|1791
|2006.05.15 10:08
|sell
|896
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.8845
|1792
|2006.05.15 10:08
|sell
|897
|2.00
|1.8863
|0.0000
|1.8853
|1793
|2006.05.15 10:10
|sell
|898
|4.00
|1.8868
|0.0000
|1.8858
|1794
|2006.05.15 10:10
|sell
|899
|8.00
|1.8874
|0.0000
|1.8864
|1795
|2006.05.15 10:10
|sell
|900
|16.00
|1.8880
|0.0000
|1.8870
|1796
|2006.05.15 10:13
|t/p
|900
|16.00
|1.8870
|0.0000
|1.8870
|160.00
|29346.81
|1797
|2006.05.15 10:13
|close
|899
|8.00
|1.8870
|0.0000
|1.8864
|32.00
|29378.81
|1798
|2006.05.15 10:13
|close
|898
|4.00
|1.8870
|0.0000
|1.8858
|-8.00
|29370.81
|1799
|2006.05.15 10:13
|close
|897
|2.00
|1.8870
|0.0000
|1.8853
|-14.00
|29356.81
|1800
|2006.05.15 10:13
|close
|896
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8845
|-15.00
|29341.81
|1801
|2006.05.15 10:13
|sell
|901
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|1802
|2006.05.15 10:16
|t/p
|901
|1.00
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|10.00
|29351.81
|1803
|2006.05.15 10:16
|sell
|902
|1.00
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|1804
|2006.05.15 10:19
|t/p
|902
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|10.00
|29361.81
|1805
|2006.05.15 10:19
|sell
|903
|1.00
|1.8838
|0.0000
|1.8828
|1806
|2006.05.15 10:22
|sell
|904
|2.00
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|1807
|2006.05.15 10:34
|sell
|905
|4.00
|1.8850
|0.0000
|1.8840
|1808
|2006.05.15 10:34
|sell
|906
|8.00
|1.8856
|0.0000
|1.8846
|1809
|2006.05.15 10:35
|sell
|907
|16.00
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|1810
|2006.05.15 10:43
|t/p
|907
|16.00
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|160.00
|29521.81
|1811
|2006.05.15 10:43
|close
|906
|8.00
|1.8851
|0.0000
|1.8846
|40.00
|29561.81
|1812
|2006.05.15 10:43
|close
|905
|4.00
|1.8851
|0.0000
|1.8840
|-4.00
|29557.81
|1813
|2006.05.15 10:43
|close
|904
|2.00
|1.8851
|0.0000
|1.8834
|-14.00
|29543.81
|1814
|2006.05.15 10:43
|close
|903
|1.00
|1.8851
|0.0000
|1.8828
|-13.00
|29530.81
|1815
|2006.05.15 10:43
|sell
|908
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.8837
|1816
|2006.05.15 10:45
|sell
|909
|2.00
|1.8853
|0.0000
|1.8843
|1817
|2006.05.15 10:47
|sell
|910
|4.00
|1.8859
|0.0000
|1.8849
|1818
|2006.05.15 10:58
|t/p
|910
|4.00
|1.8849
|0.0000
|1.8849
|40.00
|29570.81
|1819
|2006.05.15 10:58
|close
|909
|2.00
|1.8849
|0.0000
|1.8843
|8.00
|29578.81
|1820
|2006.05.15 10:58
|close
|908
|1.00
|1.8849
|0.0000
|1.8837
|-2.00
|29576.81
|1821
|2006.05.15 10:58
|sell
|911
|1.00
|1.8845
|0.0000
|1.8835
|1822
|2006.05.15 11:00
|sell
|912
|2.00
|1.8851
|0.0000
|1.8841
|1823
|2006.05.15 11:01
|sell
|913
|4.00
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|1824
|2006.05.15 11:02
|sell
|914
|8.00
|1.8863
|0.0000
|1.8853
|1825
|2006.05.15 11:17
|t/p
|914
|8.00
|1.8853
|0.0000
|1.8853
|80.00
|29656.81
|1826
|2006.05.15 11:17
|close
|913
|4.00
|1.8853
|0.0000
|1.8848
|20.00
|29676.81
|1827
|2006.05.15 11:17
|close
|912
|2.00
|1.8853
|0.0000
|1.8841
|-4.00
|29672.81
|1828
|2006.05.15 11:17
|close
|911
|1.00
|1.8853
|0.0000
|1.8835
|-8.00
|29664.81
|1829
|2006.05.15 11:17
|sell
|915
|1.00
|1.8849
|0.0000
|1.8839
|1830
|2006.05.15 11:23
|t/p
|915
|1.00
|1.8839
|0.0000
|1.8839
|10.00
|29674.81
|1831
|2006.05.15 11:23
|sell
|916
|1.00
|1.8835
|0.0000
|1.8825
|1832
|2006.05.15 11:34
|sell
|917
|2.00
|1.8841
|0.0000
|1.8831
|1833
|2006.05.15 11:38
|sell
|918
|4.00
|1.8846
|0.0000
|1.8836
|1834
|2006.05.15 12:30
|t/p
|918
|4.00
|1.8836
|0.0000
|1.8836
|40.00
|29714.81
|1835
|2006.05.15 12:30
|close
|917
|2.00
|1.8834
|0.0000
|1.8831
|14.00
|29728.81
|1836
|2006.05.15 12:30
|close
|916
|1.00
|1.8834
|0.0000
|1.8825
|1.00
|29729.81
|1837
|2006.05.15 12:30
|sell
|919
|1.00
|1.8830
|0.0000
|1.8820
|1838
|2006.05.15 12:42
|t/p
|919
|1.00
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|10.00
|29739.81
|1839
|2006.05.15 12:42
|sell
|920
|1.00
|1.8815
|0.0000
|1.8805
|1840
|2006.05.15 12:52
|t/p
|920
|1.00
|1.8805
|0.0000
|1.8805
|10.00
|29749.81
|1841
|2006.05.15 12:52
|sell
|921
|1.00
|1.8801
|0.0000
|1.8791
|1842
|2006.05.15 13:06
|sell
|922
|2.00
|1.8807
|0.0000
|1.8797
|1843
|2006.05.15 13:09
|sell
|923
|4.00
|1.8812
|0.0000
|1.8802
|1844
|2006.05.15 13:13
|sell
|924
|8.00
|1.8817
|0.0000
|1.8807
|1845
|2006.05.15 13:28
|t/p
|924
|8.00
|1.8807
|0.0000
|1.8807
|80.00
|29829.81
|1846
|2006.05.15 13:28
|close
|923
|4.00
|1.8807
|0.0000
|1.8802
|20.00
|29849.81
|1847
|2006.05.15 13:28
|close
|922
|2.00
|1.8807
|0.0000
|1.8797
|0.00
|29849.81
|1848
|2006.05.15 13:28
|close
|921
|1.00
|1.8807
|0.0000
|1.8791
|-6.00
|29843.81
|1849
|2006.05.15 13:28
|sell
|925
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.8793
|1850
|2006.05.15 13:32
|sell
|926
|2.00
|1.8808
|0.0000
|1.8798
|1851
|2006.05.15 13:46
|sell
|927
|4.00
|1.8814
|0.0000
|1.8804
|1852
|2006.05.15 13:52
|sell
|928
|8.00
|1.8820
|0.0000
|1.8810
|1853
|2006.05.15 13:57
|sell
|929
|16.00
|1.8826
|0.0000
|1.8816
|1854
|2006.05.15 15:25
|t/p
|929
|16.00
|1.8816
|0.0000
|1.8816
|160.00
|30003.81
|1855
|2006.05.15 15:25
|close
|928
|8.00
|1.8814
|0.0000
|1.8810
|48.00
|30051.81
|1856
|2006.05.15 15:25
|close
|927
|4.00
|1.8814
|0.0000
|1.8804
|0.00
|30051.81
|1857
|2006.05.15 15:25
|close
|926
|2.00
|1.8814
|0.0000
|1.8798
|-12.00
|30039.81
|1858
|2006.05.15 15:25
|close
|925
|1.00
|1.8814
|0.0000
|1.8793
|-11.00
|30028.81
|1859
|2006.05.15 15:25
|sell
|930
|1.00
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|1860
|2006.05.15 15:26
|sell
|931
|2.00
|1.8815
|0.0000
|1.8805
|1861
|2006.05.15 15:36
|sell
|932
|4.00
|1.8821
|0.0000
|1.8811
|1862
|2006.05.15 15:37
|sell
|933
|8.00
|1.8826
|0.0000
|1.8816
|1863
|2006.05.15 15:37
|sell
|934
|16.00
|1.8831
|0.0000
|1.8821
|1864
|2006.05.15 16:08
|t/p
|934
|16.00
|1.8821
|0.0000
|1.8821
|160.00
|30188.81
|1865
|2006.05.15 16:08
|close
|933
|8.00
|1.8820
|0.0000
|1.8816
|48.00
|30236.81
|1866
|2006.05.15 16:08
|close
|932
|4.00
|1.8820
|0.0000
|1.8811
|4.00
|30240.81
|1867
|2006.05.15 16:08
|close
|931
|2.00
|1.8820
|0.0000
|1.8805
|-10.00
|30230.81
|1868
|2006.05.15 16:08
|close
|930
|1.00
|1.8820
|0.0000
|1.8800
|-10.00
|30220.81
|1869
|2006.05.15 20:00
|sell
|935
|1.00
|1.8815
|0.0000
|1.8805
|1870
|2006.05.15 20:09
|t/p
|935
|1.00
|1.8805
|0.0000
|1.8805
|10.00
|30230.81
|1871
|2006.05.15 20:09
|sell
|936
|1.00
|1.8800
|0.0000
|1.8790
|1872
|2006.05.15 21:33
|t/p
|936
|1.00
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|10.00
|30240.81
|1873
|2006.05.15 22:45
|sell
|937
|1.00
|1.8774
|0.0000
|1.8764
|1874
|2006.05.15 22:47
|sell
|938
|2.00
|1.8780
|0.0000
|1.8770
|1875
|2006.05.15 22:51
|sell
|939
|4.00
|1.8785
|0.0000
|1.8775
|1876
|2006.05.15 22:59
|sell
|940
|8.00
|1.8791
|0.0000
|1.8781
|1877
|2006.05.15 23:10
|sell
|941
|16.00
|1.8796
|0.0000
|1.8786
|1878
|2006.05.15 23:59
|t/p
|941
|16.00
|1.8786
|0.0000
|1.8786
|160.00
|30400.81
|1879
|2006.05.15 23:59
|close
|940
|8.00
|1.8783
|0.0000
|1.8781
|64.00
|30464.81
|1880
|2006.05.15 23:59
|close
|939
|4.00
|1.8783
|0.0000
|1.8775
|8.00
|30472.81
|1881
|2006.05.15 23:59
|close
|938
|2.00
|1.8783
|0.0000
|1.8770
|-6.00
|30466.81
|1882
|2006.05.15 23:59
|close
|937
|1.00
|1.8783
|0.0000
|1.8764
|-9.00
|30457.81
|1883
|2006.05.16 04:00
|buy
|942
|1.00
|1.8818
|0.0000
|1.8828
|1884
|2006.05.16 04:17
|buy
|943
|2.00
|1.8812
|0.0000
|1.8822
|1885
|2006.05.16 04:37
|t/p
|943
|2.00
|1.8822
|0.0000
|1.8822
|20.00
|30477.81
|1886
|2006.05.16 04:37
|close
|942
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.8828
|5.00
|30482.81
|1887
|2006.05.16 04:37
|buy
|944
|1.00
|1.8827
|0.0000
|1.8837
|1888
|2006.05.16 05:51
|t/p
|944
|1.00
|1.8837
|0.0000
|1.8837
|10.00
|30492.81
|1889
|2006.05.16 06:15
|buy
|945
|1.00
|1.8848
|0.0000
|1.8858
|1890
|2006.05.16 06:17
|buy
|946
|2.00
|1.8842
|0.0000
|1.8852
|1891
|2006.05.16 06:48
|buy
|947
|4.00
|1.8836
|0.0000
|1.8846
|1892
|2006.05.16 07:02
|buy
|948
|8.00
|1.8831
|0.0000
|1.8841
|1893
|2006.05.16 07:02
|buy
|949
|16.00
|1.8825
|0.0000
|1.8835
|1894
|2006.05.16 07:49
|t/p
|949
|16.00
|1.8835
|0.0000
|1.8835
|160.00
|30652.81
|1895
|2006.05.16 07:49
|close
|948
|8.00
|1.8835
|0.0000
|1.8841
|32.00
|30684.81
|1896
|2006.05.16 07:49
|close
|947
|4.00
|1.8835
|0.0000
|1.8846
|-4.00
|30680.81
|1897
|2006.05.16 07:49
|close
|946
|2.00
|1.8835
|0.0000
|1.8852
|-14.00
|30666.81
|1898
|2006.05.16 07:49
|close
|945
|1.00
|1.8835
|0.0000
|1.8858
|-13.00
|30653.81
|1899
|2006.05.16 16:45
|buy
|950
|1.00
|1.8862
|0.0000
|1.8872
|1900
|2006.05.16 17:00
|buy
|951
|2.00
|1.8857
|0.0000
|1.8867
|1901
|2006.05.16 17:06
|buy
|952
|4.00
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|1902
|2006.05.16 17:12
|buy
|953
|8.00
|1.8844
|0.0000
|1.8854
|1903
|2006.05.16 17:13
|buy
|954
|16.00
|1.8839
|0.0000
|1.8849
|1904
|2006.05.16 19:59
|t/p
|954
|16.00
|1.8849
|0.0000
|1.8849
|160.00
|30813.81
|1905
|2006.05.16 19:59
|close
|953
|8.00
|1.8850
|0.0000
|1.8854
|48.00
|30861.81
|1906
|2006.05.16 19:59
|close
|952
|4.00
|1.8850
|0.0000
|1.8861
|-4.00
|30857.81
|1907
|2006.05.16 19:59
|close
|951
|2.00
|1.8850
|0.0000
|1.8867
|-14.00
|30843.81
|1908
|2006.05.16 19:59
|close
|950
|1.00
|1.8850
|0.0000
|1.8872
|-12.00
|30831.81
|1909
|2006.05.16 22:45
|buy
|955
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|1910
|2006.05.16 23:59
|buy
|956
|2.00
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|1911
|2006.05.17 00:00
|t/p
|956
|2.00
|1.8875
|0.0000
|1.8875
|19.60
|30851.41
|1912
|2006.05.17 00:00
|close
|955
|1.00
|1.8883
|0.0000
|1.8885
|7.80
|30859.21
|1913
|2006.05.17 07:31
|buy
|957
|1.00
|1.8926
|0.0000
|1.8936
|1914
|2006.05.17 07:34
|buy
|958
|2.00
|1.8920
|0.0000
|1.8930
|1915
|2006.05.17 07:39
|buy
|959
|4.00
|1.8914
|0.0000
|1.8924
|1916
|2006.05.17 07:41
|buy
|960
|8.00
|1.8909
|0.0000
|1.8919
|1917
|2006.05.17 07:55
|t/p
|960
|8.00
|1.8919
|0.0000
|1.8919
|80.00
|30939.21
|1918
|2006.05.17 07:55
|close
|959
|4.00
|1.8920
|0.0000
|1.8924
|24.00
|30963.21
|1919
|2006.05.17 07:55
|close
|958
|2.00
|1.8920
|0.0000
|1.8930
|0.00
|30963.21
|1920
|2006.05.17 07:55
|close
|957
|1.00
|1.8920
|0.0000
|1.8936
|-6.00
|30957.21
|1921
|2006.05.17 07:55
|buy
|961
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|1922
|2006.05.17 08:05
|buy
|962
|2.00
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|1923
|2006.05.17 08:23
|buy
|963
|4.00
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|1924
|2006.05.17 08:33
|buy
|964
|8.00
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|1925
|2006.05.17 08:41
|t/p
|964
|8.00
|1.8915
|0.0000
|1.8915
|80.00
|31037.21
|1926
|2006.05.17 08:41
|close
|963
|4.00
|1.8916
|0.0000
|1.8922
|16.00
|31053.21
|1927
|2006.05.17 08:41
|close
|962
|2.00
|1.8916
|0.0000
|1.8928
|-4.00
|31049.21
|1928
|2006.05.17 08:41
|close
|961
|1.00
|1.8916
|0.0000
|1.8934
|-8.00
|31041.21
|1929
|2006.05.17 08:41
|buy
|965
|1.00
|1.8920
|0.0000
|1.8930
|1930
|2006.05.17 08:45
|buy
|966
|2.00
|1.8914
|0.0000
|1.8924
|1931
|2006.05.17 09:04
|t/p
|966
|2.00
|1.8924
|0.0000
|1.8924
|20.00
|31061.21
|1932
|2006.05.17 09:04
|close
|965
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.8930
|5.00
|31066.21
|1933
|2006.05.17 09:04
|buy
|967
|1.00
|1.8929
|0.0000
|1.8939
|1934
|2006.05.17 09:06
|buy
|968
|2.00
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|1935
|2006.05.17 09:09
|t/p
|968
|2.00
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|20.00
|31086.21
|1936
|2006.05.17 09:09
|close
|967
|1.00
|1.8934
|0.0000
|1.8939
|5.00
|31091.21
|1937
|2006.05.17 09:09
|buy
|969
|1.00
|1.8938
|0.0000
|1.8948
|1938
|2006.05.17 09:11
|t/p
|969
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8948
|10.00
|31101.21
|1939
|2006.05.17 09:11
|buy
|970
|1.00
|1.8952
|0.0000
|1.8962
|1940
|2006.05.17 09:18
|t/p
|970
|1.00
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|10.00
|31111.21
|1941
|2006.05.17 09:18
|buy
|971
|1.00
|1.8967
|0.0000
|1.8977
|1942
|2006.05.17 09:18
|buy
|972
|2.00
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|1943
|2006.05.17 09:31
|buy
|973
|4.00
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|1944
|2006.05.17 09:32
|buy
|974
|8.00
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|1945
|2006.05.17 09:54
|t/p
|974
|8.00
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|80.00
|31191.21
|1946
|2006.05.17 09:54
|close
|973
|4.00
|1.8959
|0.0000
|1.8964
|20.00
|31211.21
|1947
|2006.05.17 09:54
|close
|972
|2.00
|1.8959
|0.0000
|1.8970
|-2.00
|31209.21
|1948
|2006.05.17 09:54
|close
|971
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.8977
|-8.00
|31201.21
|1949
|2006.05.17 09:54
|buy
|975
|1.00
|1.8963
|0.0000
|1.8973
|1950
|2006.05.17 10:11
|buy
|976
|2.00
|1.8957
|0.0000
|1.8967
|1951
|2006.05.17 10:30
|buy
|977
|4.00
|1.8952
|0.0000
|1.8962
|1952
|2006.05.17 10:30
|t/p
|977
|4.00
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|40.00
|31241.21
|1953
|2006.05.17 10:30
|close
|976
|2.00
|1.8962
|0.0000
|1.8967
|10.00
|31251.21
|1954
|2006.05.17 10:30
|close
|975
|1.00
|1.8962
|0.0000
|1.8973
|-1.00
|31250.21
|1955
|2006.05.17 10:30
|buy
|978
|1.00
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|1956
|2006.05.17 10:31
|t/p
|978
|1.00
|1.8976
|0.0000
|1.8976
|10.00
|31260.21
|1957
|2006.05.17 10:31
|buy
|979
|1.00
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|1958
|2006.05.17 10:31
|buy
|980
|2.00
|1.8974
|0.0000
|1.8984
|1959
|2006.05.17 10:31
|buy
|981
|4.00
|1.8969
|0.0000
|1.8979
|1960
|2006.05.17 10:32
|buy
|982
|8.00
|1.8962
|0.0000
|1.8972
|1961
|2006.05.17 10:33
|t/p
|982
|8.00
|1.8972
|0.0000
|1.8972
|80.00
|31340.21
|1962
|2006.05.17 10:33
|close
|981
|4.00
|1.8972
|0.0000
|1.8979
|12.00
|31352.21
|1963
|2006.05.17 10:33
|close
|980
|2.00
|1.8972
|0.0000
|1.8984
|-4.00
|31348.21
|1964
|2006.05.17 10:33
|close
|979
|1.00
|1.8972
|0.0000
|1.8990
|-8.00
|31340.21
|1965
|2006.05.17 10:33
|buy
|983
|1.00
|1.8976
|0.0000
|1.8986
|1966
|2006.05.17 10:34
|buy
|984
|2.00
|1.8970
|0.0000
|1.8980
|1967
|2006.05.17 10:36
|t/p
|984
|2.00
|1.8980
|0.0000
|1.8980
|20.00
|31360.21
|1968
|2006.05.17 10:36
|close
|983
|1.00
|1.8980
|0.0000
|1.8986
|4.00
|31364.21
|1969
|2006.05.17 10:36
|buy
|985
|1.00
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1970
|2006.05.17 10:36
|buy
|986
|2.00
|1.8979
|0.0000
|1.8989
|1971
|2006.05.17 10:37
|buy
|987
|4.00
|1.8973
|0.0000
|1.8983
|1972
|2006.05.17 10:40
|buy
|988
|8.00
|1.8968
|0.0000
|1.8978
|1973
|2006.05.17 10:48
|t/p
|988
|8.00
|1.8978
|0.0000
|1.8978
|80.00
|31444.21
|1974
|2006.05.17 10:48
|close
|987
|4.00
|1.8978
|0.0000
|1.8983
|20.00
|31464.21
|1975
|2006.05.17 10:48
|close
|986
|2.00
|1.8978
|0.0000
|1.8989
|-2.00
|31462.21
|1976
|2006.05.17 10:48
|close
|985
|1.00
|1.8978
|0.0000
|1.8994
|-6.00
|31456.21
|1977
|2006.05.17 10:48
|buy
|989
|1.00
|1.8982
|0.0000
|1.8992
|1978
|2006.05.17 10:51
|t/p
|989
|1.00
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|10.00
|31466.21
|1979
|2006.05.17 10:51
|buy
|990
|1.00
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|1980
|2006.05.17 10:53
|buy
|991
|2.00
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|1981
|2006.05.17 10:56
|buy
|992
|4.00
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|1982
|2006.05.17 10:57
|buy
|993
|8.00
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|1983
|2006.05.17 10:59
|t/p
|993
|8.00
|1.8988
|0.0000
|1.8988
|80.00
|31546.21
|1984
|2006.05.17 10:59
|close
|992
|4.00
|1.8990
|0.0000
|1.8994
|24.00
|31570.21
|1985
|2006.05.17 10:59
|close
|991
|2.00
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|0.00
|31570.21
|1986
|2006.05.17 10:59
|close
|990
|1.00
|1.8990
|0.0000
|1.9006
|-6.00
|31564.21
|1987
|2006.05.17 10:59
|buy
|994
|1.00
|1.8994
|0.0000
|1.9004
|1988
|2006.05.17 11:00
|buy
|995
|2.00
|1.8988
|0.0000
|1.8998
|1989
|2006.05.17 11:00
|buy
|996
|4.00
|1.8983
|0.0000
|1.8993
|1990
|2006.05.17 11:01
|buy
|997
|8.00
|1.8977
|0.0000
|1.8987
|1991
|2006.05.17 11:08
|t/p
|997
|8.00
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|80.00
|31644.21
|1992
|2006.05.17 11:08
|close
|996
|4.00
|1.8987
|0.0000
|1.8993
|16.00
|31660.21
|1993
|2006.05.17 11:08
|close
|995
|2.00
|1.8987
|0.0000
|1.8998
|-2.00
|31658.21
|1994
|2006.05.17 11:08
|close
|994
|1.00
|1.8987
|0.0000
|1.9004
|-7.00
|31651.21
|1995
|2006.05.17 13:00
|buy
|998
|1.00
|1.8973
|0.0000
|1.8983
|1996
|2006.05.17 13:15
|buy
|999
|2.00
|1.8968
|0.0000
|1.8978
|1997
|2006.05.17 13:51
|buy
|1000
|4.00
|1.8963
|0.0000
|1.8973
|1998
|2006.05.17 13:51
|buy
|1001
|8.00
|1.8957
|0.0000
|1.8967
|1999
|2006.05.17 14:30
|buy
|1002
|16.00
|1.8951
|0.0000
|1.8961
|2000
|2006.05.17 14:39
|t/p
|1002
|16.00
|1.8961
|0.0000
|1.8961
|160.00
|31811.21
|2001
|2006.05.17 14:39
|close
|1001
|8.00
|1.8962
|0.0000
|1.8967
|40.00
|31851.21
|2002
|2006.05.17 14:39
|close
|1000
|4.00
|1.8962
|0.0000
|1.8973
|-4.00
|31847.21
|2003
|2006.05.17 14:39
|close
|999
|2.00
|1.8962
|0.0000
|1.8978
|-12.00
|31835.21
|2004
|2006.05.17 14:39
|close
|998
|1.00
|1.8962
|0.0000
|1.8983
|-11.00
|31824.21
|2005
|2006.05.17 14:45
|sell
|1003
|1.00
|1.9006
|0.0000
|1.8996
|2006
|2006.05.17 14:45
|sell
|1004
|2.00
|1.9011
|0.0000
|1.9001
|2007
|2006.05.17 14:47
|t/p
|1004
|2.00
|1.9001
|0.0000
|1.9001
|20.00
|31844.21
|2008
|2006.05.17 14:47
|close
|1003
|1.00
|1.9001
|0.0000
|1.8996
|5.00
|31849.21
|2009
|2006.05.17 14:47
|sell
|1005
|1.00
|1.8997
|0.0000
|1.8987
|2010
|2006.05.17 14:49
|t/p
|1005
|1.00
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|10.00
|31859.21
|2011
|2006.05.17 14:49
|sell
|1006
|1.00
|1.8983
|0.0000
|1.8973
|2012
|2006.05.17 14:52
|t/p
|1006
|1.00
|1.8973
|0.0000
|1.8973
|10.00
|31869.21
|2013
|2006.05.17 14:52
|sell
|1007
|1.00
|1.8969
|0.0000
|1.8959
|2014
|2006.05.17 14:53
|t/p
|1007
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.8959
|10.00
|31879.21
|2015
|2006.05.17 14:53
|sell
|1008
|1.00
|1.8955
|0.0000
|1.8945
|2016
|2006.05.17 14:53
|sell
|1009
|2.00
|1.8961
|0.0000
|1.8951
|2017
|2006.05.17 14:54
|sell
|1010
|4.00
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|2018
|2006.05.17 14:55
|sell
|1011
|8.00
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2019
|2006.05.17 14:56
|sell
|1012
|16.00
|1.8978
|0.0000
|1.8968
|2020
|2006.05.17 15:03
|t/p
|1012
|16.00
|1.8968
|0.0000
|1.8968
|160.00
|32039.21
|2021
|2006.05.17 15:03
|close
|1011
|8.00
|1.8968
|0.0000
|1.8962
|32.00
|32071.21
|2022
|2006.05.17 15:03
|close
|1010
|4.00
|1.8968
|0.0000
|1.8956
|-8.00
|32063.21
|2023
|2006.05.17 15:03
|close
|1009
|2.00
|1.8968
|0.0000
|1.8951
|-14.00
|32049.21
|2024
|2006.05.17 15:03
|close
|1008
|1.00
|1.8968
|0.0000
|1.8945
|-13.00
|32036.21
|2025
|2006.05.17 15:03
|sell
|1013
|1.00
|1.8964
|0.0000
|1.8954
|2026
|2006.05.17 15:04
|sell
|1014
|2.00
|1.8970
|0.0000
|1.8960
|2027
|2006.05.17 15:12
|t/p
|1014
|2.00
|1.8960
|0.0000
|1.8960
|20.00
|32056.21
|2028
|2006.05.17 15:12
|close
|1013
|1.00
|1.8960
|0.0000
|1.8954
|4.00
|32060.21
|2029
|2006.05.17 15:12
|sell
|1015
|1.00
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|2030
|2006.05.17 15:16
|t/p
|1015
|1.00
|1.8946
|0.0000
|1.8946
|10.00
|32070.21
|2031
|2006.05.17 15:16
|sell
|1016
|1.00
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|2032
|2006.05.17 15:20
|t/p
|1016
|1.00
|1.8932
|0.0000
|1.8932
|10.00
|32080.21
|2033
|2006.05.17 15:20
|sell
|1017
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.8917
|2034
|2006.05.17 15:22
|sell
|1018
|2.00
|1.8933
|0.0000
|1.8923
|2035
|2006.05.17 15:28
|t/p
|1018
|2.00
|1.8923
|0.0000
|1.8923
|20.00
|32100.21
|2036
|2006.05.17 15:28
|close
|1017
|1.00
|1.8923
|0.0000
|1.8917
|4.00
|32104.21
|2037
|2006.05.17 15:28
|sell
|1019
|1.00
|1.8919
|0.0000
|1.8909
|2038
|2006.05.17 15:33
|t/p
|1019
|1.00
|1.8909
|0.0000
|1.8909
|10.00
|32114.21
|2039
|2006.05.17 15:33
|sell
|1020
|1.00
|1.8904
|0.0000
|1.8894
|2040
|2006.05.17 15:34
|sell
|1021
|2.00
|1.8910
|0.0000
|1.8900
|2041
|2006.05.17 15:35
|sell
|1022
|4.00
|1.8916
|0.0000
|1.8906
|2042
|2006.05.17 15:36
|sell
|1023
|8.00
|1.8922
|0.0000
|1.8912
|2043
|2006.05.17 15:42
|t/p
|1023
|8.00
|1.8912
|0.0000
|1.8912
|80.00
|32194.21
|2044
|2006.05.17 15:42
|close
|1022
|4.00
|1.8912
|0.0000
|1.8906
|16.00
|32210.21
|2045
|2006.05.17 15:42
|close
|1021
|2.00
|1.8912
|0.0000
|1.8900
|-4.00
|32206.21
|2046
|2006.05.17 15:42
|close
|1020
|1.00
|1.8912
|0.0000
|1.8894
|-8.00
|32198.21
|2047
|2006.05.17 15:42
|sell
|1024
|1.00
|1.8908
|0.0000
|1.8898
|2048
|2006.05.17 15:47
|sell
|1025
|2.00
|1.8914
|0.0000
|1.8904
|2049
|2006.05.17 16:01
|sell
|1026
|4.00
|1.8920
|0.0000
|1.8910
|2050
|2006.05.17 16:05
|sell
|1027
|8.00
|1.8925
|0.0000
|1.8915
|2051
|2006.05.17 16:05
|sell
|1028
|16.00
|1.8931
|0.0000
|1.8921
|2052
|2006.05.17 16:07
|t/p
|1028
|16.00
|1.8921
|0.0000
|1.8921
|160.00
|32358.21
|2053
|2006.05.17 16:07
|close
|1027
|8.00
|1.8921
|0.0000
|1.8915
|32.00
|32390.21
|2054
|2006.05.17 16:07
|close
|1026
|4.00
|1.8921
|0.0000
|1.8910
|-4.00
|32386.21
|2055
|2006.05.17 16:07
|close
|1025
|2.00
|1.8921
|0.0000
|1.8904
|-14.00
|32372.21
|2056
|2006.05.17 16:07
|close
|1024
|1.00
|1.8921
|0.0000
|1.8898
|-13.00
|32359.21
|2057
|2006.05.17 16:07
|sell
|1029
|1.00
|1.8917
|0.0000
|1.8907
|2058
|2006.05.17 16:07
|sell
|1030
|2.00
|1.8922
|0.0000
|1.8912
|2059
|2006.05.17 16:19
|t/p
|1030
|2.00
|1.8912
|0.0000
|1.8912
|20.00
|32379.21
|2060
|2006.05.17 16:19
|close
|1029
|1.00
|1.8912
|0.0000
|1.8907
|5.00
|32384.21
|2061
|2006.05.17 16:19
|sell
|1031
|1.00
|1.8908
|0.0000
|1.8898
|2062
|2006.05.17 16:24
|t/p
|1031
|1.00
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|10.00
|32394.21
|2063
|2006.05.17 16:24
|sell
|1032
|1.00
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|2064
|2006.05.17 16:24
|t/p
|1032
|1.00
|1.8884
|0.0000
|1.8884
|10.00
|32404.21
|2065
|2006.05.17 16:24
|sell
|1033
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8870
|2066
|2006.05.17 16:24
|sell
|1034
|2.00
|1.8885
|0.0000
|1.8875
|2067
|2006.05.17 16:25
|t/p
|1034
|2.00
|1.8875
|0.0000
|1.8875
|20.00
|32424.21
|2068
|2006.05.17 16:25
|close
|1033
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8870
|5.00
|32429.21
|2069
|2006.05.17 16:25
|sell
|1035
|1.00
|1.8871
|0.0000
|1.8861
|2070
|2006.05.17 16:26
|t/p
|1035
|1.00
|1.8861
|0.0000
|1.8861
|10.00
|32439.21
|2071
|2006.05.17 16:26
|sell
|1036
|1.00
|1.8856
|0.0000
|1.8846
|2072
|2006.05.17 16:27
|sell
|1037
|2.00
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|2073
|2006.05.17 16:28
|t/p
|1037
|2.00
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|20.00
|32459.21
|2074
|2006.05.17 16:28
|close
|1036
|1.00
|1.8850
|0.0000
|1.8846
|6.00
|32465.21
|2075
|2006.05.17 16:28
|sell
|1038
|1.00
|1.8846
|0.0000
|1.8836
|2076
|2006.05.17 16:29
|sell
|1039
|2.00
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|2077
|2006.05.17 16:31
|t/p
|1039
|2.00
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|20.00
|32485.21
|2078
|2006.05.17 16:31
|close
|1038
|1.00
|1.8841
|0.0000
|1.8836
|5.00
|32490.21
|2079
|2006.05.17 16:31
|sell
|1040
|1.00
|1.8837
|0.0000
|1.8827
|2080
|2006.05.17 16:31
|t/p
|1040
|1.00
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|10.00
|32500.21
|2081
|2006.05.17 16:31
|sell
|1041
|1.00
|1.8822
|0.0000
|1.8812
|2082
|2006.05.17 16:31
|sell
|1042
|2.00
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|2083
|2006.05.17 16:33
|t/p
|1042
|2.00
|1.8818
|0.0000
|1.8818
|20.00
|32520.21
|2084
|2006.05.17 16:33
|close
|1041
|1.00
|1.8818
|0.0000
|1.8812
|4.00
|32524.21
|2085
|2006.05.17 16:33
|sell
|1043
|1.00
|1.8814
|0.0000
|1.8804
|2086
|2006.05.17 16:34
|t/p
|1043
|1.00
|1.8804
|0.0000
|1.8804
|10.00
|32534.21
|2087
|2006.05.17 16:34
|sell
|1044
|1.00
|1.8800
|0.0000
|1.8790
|2088
|2006.05.17 16:34
|sell
|1045
|2.00
|1.8805
|0.0000
|1.8795
|2089
|2006.05.17 16:35
|sell
|1046
|4.00
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|2090
|2006.05.17 16:35
|sell
|1047
|8.00
|1.8816
|0.0000
|1.8806
|2091
|2006.05.17 16:36
|sell
|1048
|16.00
|1.8821
|0.0000
|1.8811
|2092
|2006.05.17 19:59
|t/p
|1048
|16.00
|1.8811
|0.0000
|1.8811
|160.00
|32694.21
|2093
|2006.05.17 19:59
|close
|1047
|8.00
|1.8810
|0.0000
|1.8806
|48.00
|32742.21
|2094
|2006.05.17 19:59
|close
|1046
|4.00
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|0.00
|32742.21
|2095
|2006.05.17 19:59
|close
|1045
|2.00
|1.8810
|0.0000
|1.8795
|-10.00
|32732.21
|2096
|2006.05.17 19:59
|close
|1044
|1.00
|1.8810
|0.0000
|1.8790
|-10.00
|32722.21
|2097
|2006.05.17 19:59
|sell
|1049
|1.00
|1.8806
|0.0000
|1.8796
|2098
|2006.05.17 20:05
|sell
|1050
|2.00
|1.8811
|0.0000
|1.8801
|2099
|2006.05.17 20:24
|t/p
|1050
|2.00
|1.8801
|0.0000
|1.8801
|20.00
|32742.21
|2100
|2006.05.17 20:24
|close
|1049
|1.00
|1.8799
|0.0000
|1.8796
|7.00
|32749.21
|2101
|2006.05.17 20:24
|sell
|1051
|1.00
|1.8795
|0.0000
|1.8785
|2102
|2006.05.17 20:25
|t/p
|1051
|1.00
|1.8785
|0.0000
|1.8785
|10.00
|32759.21
|2103
|2006.05.17 20:25
|sell
|1052
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8770
|2104
|2006.05.17 20:28
|sell
|1053
|2.00
|1.8786
|0.0000
|1.8776
|2105
|2006.05.17 20:39
|sell
|1054
|4.00
|1.8793
|0.0000
|1.8783
|2106
|2006.05.17 20:41
|sell
|1055
|8.00
|1.8798
|0.0000
|1.8788
|2107
|2006.05.17 20:46
|sell
|1056
|16.00
|1.8803
|0.0000
|1.8793
|2108
|2006.05.19 09:47
|t/p
|1056
|16.00
|1.8793
|0.0000
|1.8793
|163.52
|32922.73
|2109
|2006.05.19 09:47
|close
|1055
|8.00
|1.8793
|0.0000
|1.8788
|41.76
|32964.49
|2110
|2006.05.19 09:47
|close
|1054
|4.00
|1.8793
|0.0000
|1.8783
|0.88
|32965.37
|2111
|2006.05.19 09:47
|close
|1053
|2.00
|1.8793
|0.0000
|1.8776
|-13.56
|32951.81
|2112
|2006.05.19 09:47
|close
|1052
|1.00
|1.8793
|0.0000
|1.8770
|-12.78
|32939.03
|2113
|2006.05.19 09:47
|sell
|1057
|1.00
|1.8789
|0.0000
|1.8779
|2114
|2006.05.19 09:51
|sell
|1058
|2.00
|1.8794
|0.0000
|1.8784
|2115
|2006.05.19 09:54
|sell
|1059
|4.00
|1.8800
|0.0000
|1.8790
|2116
|2006.05.19 09:58
|sell
|1060
|8.00
|1.8805
|0.0000
|1.8795
|2117
|2006.05.19 10:05
|t/p
|1060
|8.00
|1.8795
|0.0000
|1.8795
|80.00
|33019.03
|2118
|2006.05.19 10:05
|close
|1059
|4.00
|1.8795
|0.0000
|1.8790
|20.00
|33039.03
|2119
|2006.05.19 10:05
|close
|1058
|2.00
|1.8795
|0.0000
|1.8784
|-2.00
|33037.03
|2120
|2006.05.19 10:05
|close
|1057
|1.00
|1.8795
|0.0000
|1.8779
|-6.00
|33031.03
|2121
|2006.05.19 10:05
|sell
|1061
|1.00
|1.8791
|0.0000
|1.8781
|2122
|2006.05.19 10:10
|t/p
|1061
|1.00
|1.8781
|0.0000
|1.8781
|10.00
|33041.03
|2123
|2006.05.19 10:10
|sell
|1062
|1.00
|1.8777
|0.0000
|1.8767
|2124
|2006.05.19 10:12
|sell
|1063
|2.00
|1.8782
|0.0000
|1.8772
|2125
|2006.05.19 10:13
|sell
|1064
|4.00
|1.8788
|0.0000
|1.8778
|2126
|2006.05.19 10:14
|sell
|1065
|8.00
|1.8794
|0.0000
|1.8784
|2127
|2006.05.19 10:18
|t/p
|1065
|8.00
|1.8784
|0.0000
|1.8784
|80.00
|33121.03
|2128
|2006.05.19 10:18
|close
|1064
|4.00
|1.8784
|0.0000
|1.8778
|16.00
|33137.03
|2129
|2006.05.19 10:18
|close
|1063
|2.00
|1.8784
|0.0000
|1.8772
|-4.00
|33133.03
|2130
|2006.05.19 10:18
|close
|1062
|1.00
|1.8784
|0.0000
|1.8767
|-7.00
|33126.03
|2131
|2006.05.19 10:18
|sell
|1066
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8770
|2132
|2006.05.19 10:18
|t/p
|1066
|1.00
|1.8770
|0.0000
|1.8770
|10.00
|33136.03
|2133
|2006.05.19 10:18
|sell
|1067
|1.00
|1.8765
|0.0000
|1.8755
|2134
|2006.05.19 10:19
|t/p
|1067
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|10.00
|33146.03
|2135
|2006.05.19 10:19
|sell
|1068
|1.00
|1.8751
|0.0000
|1.8741
|2136
|2006.05.19 10:19
|sell
|1069
|2.00
|1.8757
|0.0000
|1.8747
|2137
|2006.05.19 10:22
|sell
|1070
|4.00
|1.8762
|0.0000
|1.8752
|2138
|2006.05.19 10:22
|sell
|1071
|8.00
|1.8768
|0.0000
|1.8758
|2139
|2006.05.19 10:27
|t/p
|1071
|8.00
|1.8758
|0.0000
|1.8758
|80.00
|33226.03
|2140
|2006.05.19 10:27
|close
|1070
|4.00
|1.8757
|0.0000
|1.8752
|20.00
|33246.03
|2141
|2006.05.19 10:27
|close
|1069
|2.00
|1.8757
|0.0000
|1.8747
|0.00
|33246.03
|2142
|2006.05.19 10:27
|close
|1068
|1.00
|1.8757
|0.0000
|1.8741
|-6.00
|33240.03
|2143
|2006.05.19 10:27
|sell
|1072
|1.00
|1.8753
|0.0000
|1.8743
|2144
|2006.05.19 10:28
|sell
|1073
|2.00
|1.8759
|0.0000
|1.8749
|2145
|2006.05.19 10:28
|sell
|1074
|4.00
|1.8766
|0.0000
|1.8756
|2146
|2006.05.19 10:46
|sell
|1075
|8.00
|1.8773
|0.0000
|1.8763
|2147
|2006.05.19 10:50
|sell
|1076
|16.00
|1.8780
|0.0000
|1.8770
|2148
|2006.05.19 10:58
|t/p
|1076
|16.00
|1.8770
|0.0000
|1.8770
|160.00
|33400.03
|2149
|2006.05.19 10:58
|close
|1075
|8.00
|1.8770
|0.0000
|1.8763
|24.00
|33424.03
|2150
|2006.05.19 10:58
|close
|1074
|4.00
|1.8770
|0.0000
|1.8756
|-16.00
|33408.03
|2151
|2006.05.19 10:58
|close
|1073
|2.00
|1.8770
|0.0000
|1.8749
|-22.00
|33386.03
|2152
|2006.05.19 10:58
|close
|1072
|1.00
|1.8770
|0.0000
|1.8743
|-17.00
|33369.03
|2153
|2006.05.19 10:58
|sell
|1077
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8756
|2154
|2006.05.19 11:05
|sell
|1078
|2.00
|1.8772
|0.0000
|1.8762
|2155
|2006.05.19 11:29
|t/p
|1078
|2.00
|1.8762
|0.0000
|1.8762
|20.00
|33389.03
|2156
|2006.05.19 11:29
|close
|1077
|1.00
|1.8762
|0.0000
|1.8756
|4.00
|33393.03
|2157
|2006.05.19 11:29
|sell
|1079
|1.00
|1.8758
|0.0000
|1.8748
|2158
|2006.05.19 11:44
|t/p
|1079
|1.00
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|10.00
|33403.03
|2159
|2006.05.19 11:44
|sell
|1080
|1.00
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|2160
|2006.05.19 11:45
|t/p
|1080
|1.00
|1.8734
|0.0000
|1.8734
|10.00
|33413.03
|2161
|2006.05.19 11:45
|sell
|1081
|1.00
|1.8729
|0.0000
|1.8719
|2162
|2006.05.19 11:51
|t/p
|1081
|1.00
|1.8719
|0.0000
|1.8719
|10.00
|33423.03
|2163
|2006.05.19 11:51
|sell
|1082
|1.00
|1.8715
|0.0000
|1.8705
|2164
|2006.05.19 11:51
|sell
|1083
|2.00
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|2165
|2006.05.19 11:53
|sell
|1084
|4.00
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|2166
|2006.05.19 11:59
|sell
|1085
|8.00
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|2167
|2006.05.19 12:02
|t/p
|1085
|8.00
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|80.00
|33503.03
|2168
|2006.05.19 12:02
|close
|1084
|4.00
|1.8721
|0.0000
|1.8716
|20.00
|33523.03
|2169
|2006.05.19 12:02
|close
|1083
|2.00
|1.8721
|0.0000
|1.8710
|-2.00
|33521.03
|2170
|2006.05.19 12:02
|close
|1082
|1.00
|1.8721
|0.0000
|1.8705
|-6.00
|33515.03
|2171
|2006.05.19 12:02
|sell
|1086
|1.00
|1.8717
|0.0000
|1.8707
|2172
|2006.05.19 12:06
|sell
|1087
|2.00
|1.8722
|0.0000
|1.8712
|2173
|2006.05.19 12:10
|sell
|1088
|4.00
|1.8728
|0.0000
|1.8718
|2174
|2006.05.19 12:10
|sell
|1089
|8.00
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|2175
|2006.05.19 12:20
|sell
|1090
|16.00
|1.8740
|0.0000
|1.8730
|2176
|2006.05.19 15:00
|t/p
|1090
|16.00
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|160.00
|33675.03
|2177
|2006.05.19 15:00
|close
|1089
|8.00
|1.8730
|0.0000
|1.8724
|32.00
|33707.03
|2178
|2006.05.19 15:00
|close
|1088
|4.00
|1.8730
|0.0000
|1.8718
|-8.00
|33699.03
|2179
|2006.05.19 15:00
|close
|1087
|2.00
|1.8730
|0.0000
|1.8712
|-16.00
|33683.03
|2180
|2006.05.19 15:00
|close
|1086
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8707
|-13.00
|33670.03
|2181
|2006.05.19 15:00
|sell
|1091
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|2182
|2006.05.19 15:01
|sell
|1092
|2.00
|1.8731
|0.0000
|1.8721
|2183
|2006.05.19 15:04
|t/p
|1092
|2.00
|1.8721
|0.0000
|1.8721
|20.00
|33690.03
|2184
|2006.05.19 15:04
|close
|1091
|1.00
|1.8721
|0.0000
|1.8716
|5.00
|33695.03
|2185
|2006.05.19 15:04
|sell
|1093
|1.00
|1.8717
|0.0000
|1.8707
|2186
|2006.05.19 15:07
|sell
|1094
|2.00
|1.8722
|0.0000
|1.8712
|2187
|2006.05.19 15:09
|sell
|1095
|4.00
|1.8730
|0.0000
|1.8720
|2188
|2006.05.19 15:10
|sell
|1096
|8.00
|1.8736
|0.0000
|1.8726
|2189
|2006.05.19 15:10
|sell
|1097
|16.00
|1.8745
|0.0000
|1.8735
|2190
|2006.05.19 15:11
|t/p
|1097
|16.00
|1.8735
|0.0000
|1.8735
|160.00
|33855.03
|2191
|2006.05.19 15:11
|close
|1096
|8.00
|1.8733
|0.0000
|1.8726
|24.00
|33879.03
|2192
|2006.05.19 15:11
|close
|1095
|4.00
|1.8733
|0.0000
|1.8720
|-12.00
|33867.03
|2193
|2006.05.19 15:11
|close
|1094
|2.00
|1.8733
|0.0000
|1.8712
|-22.00
|33845.03
|2194
|2006.05.19 15:11
|close
|1093
|1.00
|1.8733
|0.0000
|1.8707
|-16.00
|33829.03
|2195
|2006.05.19 15:11
|sell
|1098
|1.00
|1.8729
|0.0000
|1.8719
|2196
|2006.05.19 15:11
|sell
|1099
|2.00
|1.8735
|0.0000
|1.8725
|2197
|2006.05.19 15:20
|sell
|1100
|4.00
|1.8741
|0.0000
|1.8731
|2198
|2006.05.19 15:22
|sell
|1101
|8.00
|1.8747
|0.0000
|1.8737
|2199
|2006.05.19 15:24
|sell
|1102
|16.00
|1.8752
|0.0000
|1.8742
|2200
|2006.05.19 16:16
|t/p
|1102
|16.00
|1.8742
|0.0000
|1.8742
|160.00
|33989.03
|2201
|2006.05.19 16:16
|close
|1101
|8.00
|1.8742
|0.0000
|1.8737
|40.00
|34029.03
|2202
|2006.05.19 16:16
|close
|1100
|4.00
|1.8742
|0.0000
|1.8731
|-4.00
|34025.03
|2203
|2006.05.19 16:16
|close
|1099
|2.00
|1.8742
|0.0000
|1.8725
|-14.00
|34011.03
|2204
|2006.05.19 16:16
|close
|1098
|1.00
|1.8742
|0.0000
|1.8719
|-13.00
|33998.03
|2205
|2006.05.22 03:00
|sell
|1103
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.8721
|2206
|2006.05.22 03:25
|t/p
|1103
|1.00
|1.8721
|0.0000
|1.8721
|10.00
|34008.03
|2207
|2006.05.22 03:25
|sell
|1104
|1.00
|1.8716
|0.0000
|1.8706
|2208
|2006.05.22 03:44
|sell
|1105
|2.00
|1.8722
|0.0000
|1.8712
|2209
|2006.05.22 03:53
|sell
|1106
|4.00
|1.8728
|0.0000
|1.8718
|2210
|2006.05.22 04:29
|t/p
|1106
|4.00
|1.8718
|0.0000
|1.8718
|40.00
|34048.03
|2211
|2006.05.22 04:29
|close
|1105
|2.00
|1.8718
|0.0000
|1.8712
|8.00
|34056.03
|2212
|2006.05.22 04:29
|close
|1104
|1.00
|1.8718
|0.0000
|1.8706
|-2.00
|34054.03
|2213
|2006.05.22 04:45
|sell
|1107
|1.00
|1.8706
|0.0000
|1.8696
|2214
|2006.05.22 04:48
|t/p
|1107
|1.00
|1.8696
|0.0000
|1.8696
|10.00
|34064.03
|2215
|2006.05.22 04:48
|sell
|1108
|1.00
|1.8691
|0.0000
|1.8681
|2216
|2006.05.22 04:50
|sell
|1109
|2.00
|1.8697
|0.0000
|1.8687
|2217
|2006.05.22 04:52
|sell
|1110
|4.00
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|2218
|2006.05.22 05:09
|t/p
|1110
|4.00
|1.8692
|0.0000
|1.8692
|40.00
|34104.03
|2219
|2006.05.22 05:09
|close
|1109
|2.00
|1.8689
|0.0000
|1.8687
|16.00
|34120.03
|2220
|2006.05.22 05:09
|close
|1108
|1.00
|1.8689
|0.0000
|1.8681
|2.00
|34122.03
|2221
|2006.05.22 05:09
|sell
|1111
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8675
|2222
|2006.05.22 05:09
|sell
|1112
|2.00
|1.8691
|0.0000
|1.8681
|2223
|2006.05.22 05:12
|sell
|1113
|4.00
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|2224
|2006.05.22 05:14
|sell
|1114
|8.00
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|2225
|2006.05.22 05:19
|sell
|1115
|16.00
|1.8709
|0.0000
|1.8699
|2226
|2006.05.22 07:45
|t/p
|1115
|16.00
|1.8699
|0.0000
|1.8699
|160.00
|34282.03
|2227
|2006.05.22 07:45
|close
|1114
|8.00
|1.8698
|0.0000
|1.8692
|32.00
|34314.03
|2228
|2006.05.22 07:45
|close
|1113
|4.00
|1.8698
|0.0000
|1.8686
|-8.00
|34306.03
|2229
|2006.05.22 07:45
|close
|1112
|2.00
|1.8698
|0.0000
|1.8681
|-14.00
|34292.03
|2230
|2006.05.22 07:45
|close
|1111
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.8675
|-13.00
|34279.03
|2231
|2006.05.22 07:45
|sell
|1116
|1.00
|1.8694
|0.0000
|1.8684
|2232
|2006.05.22 07:49
|t/p
|1116
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.8684
|10.00
|34289.03
|2233
|2006.05.22 07:49
|sell
|1117
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.8670
|2234
|2006.05.22 07:53
|sell
|1118
|2.00
|1.8686
|0.0000
|1.8676
|2235
|2006.05.22 08:18
|sell
|1119
|4.00
|1.8692
|0.0000
|1.8682
|2236
|2006.05.22 08:18
|sell
|1120
|8.00
|1.8699
|0.0000
|1.8689
|2237
|2006.05.22 08:22
|t/p
|1120
|8.00
|1.8689
|0.0000
|1.8689
|80.00
|34369.03
|2238
|2006.05.22 08:22
|close
|1119
|4.00
|1.8687
|0.0000
|1.8682
|20.00
|34389.03
|2239
|2006.05.22 08:22
|close
|1118
|2.00
|1.8687
|0.0000
|1.8676
|-2.00
|34387.03
|2240
|2006.05.22 08:22
|close
|1117
|1.00
|1.8687
|0.0000
|1.8670
|-7.00
|34380.03
|2241
|2006.05.22 10:30
|buy
|1121
|1.00
|1.8747
|0.0000
|1.8757
|2242
|2006.05.22 10:34
|buy
|1122
|2.00
|1.8742
|0.0000
|1.8752
|2243
|2006.05.22 10:34
|buy
|1123
|4.00
|1.8737
|0.0000
|1.8747
|2244
|2006.05.22 10:41
|buy
|1124
|8.00
|1.8731
|0.0000
|1.8741
|2245
|2006.05.22 11:03
|buy
|1125
|16.00
|1.8725
|0.0000
|1.8735
|2246
|2006.05.22 11:59
|t/p
|1125
|16.00
|1.8735
|0.0000
|1.8735
|160.00
|34540.03
|2247
|2006.05.22 11:59
|close
|1124
|8.00
|1.8735
|0.0000
|1.8741
|32.00
|34572.03
|2248
|2006.05.22 11:59
|close
|1123
|4.00
|1.8735
|0.0000
|1.8747
|-8.00
|34564.03
|2249
|2006.05.22 11:59
|close
|1122
|2.00
|1.8735
|0.0000
|1.8752
|-14.00
|34550.03
|2250
|2006.05.22 11:59
|close
|1121
|1.00
|1.8735
|0.0000
|1.8757
|-12.00
|34538.03
|2251
|2006.05.22 13:15
|buy
|1126
|1.00
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2252
|2006.05.22 14:08
|buy
|1127
|2.00
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|2253
|2006.05.22 14:11
|buy
|1128
|4.00
|1.8748
|0.0000
|1.8758
|2254
|2006.05.22 14:17
|buy
|1129
|8.00
|1.8742
|0.0000
|1.8752
|2255
|2006.05.22 14:34
|t/p
|1129
|8.00
|1.8752
|0.0000
|1.8752
|80.00
|34618.03
|2256
|2006.05.22 14:34
|close
|1128
|4.00
|1.8752
|0.0000
|1.8758
|16.00
|34634.03
|2257
|2006.05.22 14:34
|close
|1127
|2.00
|1.8752
|0.0000
|1.8764
|-4.00
|34630.03
|2258
|2006.05.22 14:34
|close
|1126
|1.00
|1.8752
|0.0000
|1.8770
|-8.00
|34622.03
|2259
|2006.05.22 14:34
|buy
|1130
|1.00
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|2260
|2006.05.22 14:44
|t/p
|1130
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|10.00
|34632.03
|2261
|2006.05.22 14:44
|buy
|1131
|1.00
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2262
|2006.05.22 14:45
|buy
|1132
|2.00
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|2263
|2006.05.22 14:55
|buy
|1133
|4.00
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|2264
|2006.05.22 14:58
|buy
|1134
|8.00
|1.8751
|0.0000
|1.8761
|2265
|2006.05.22 15:23
|buy
|1135
|16.00
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|2266
|2006.05.22 15:44
|t/p
|1135
|16.00
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|160.00
|34792.03
|2267
|2006.05.22 15:44
|close
|1134
|8.00
|1.8756
|0.0000
|1.8761
|40.00
|34832.03
|2268
|2006.05.22 15:44
|close
|1133
|4.00
|1.8756
|0.0000
|1.8767
|-4.00
|34828.03
|2269
|2006.05.22 15:44
|close
|1132
|2.00
|1.8756
|0.0000
|1.8773
|-14.00
|34814.03
|2270
|2006.05.22 15:44
|close
|1131
|1.00
|1.8756
|0.0000
|1.8780
|-14.00
|34800.03
|2271
|2006.05.22 15:44
|buy
|1136
|1.00
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2272
|2006.05.22 15:48
|t/p
|1136
|1.00
|1.8770
|0.0000
|1.8770
|10.00
|34810.03
|2273
|2006.05.22 15:48
|buy
|1137
|1.00
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|2274
|2006.05.22 15:56
|buy
|1138
|2.00
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2275
|2006.05.22 15:58
|t/p
|1138
|2.00
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|20.00
|34830.03
|2276
|2006.05.22 15:58
|close
|1137
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8784
|6.00
|34836.03
|2277
|2006.05.22 15:58
|buy
|1139
|1.00
|1.8784
|0.0000
|1.8794
|2278
|2006.05.22 15:59
|buy
|1140
|2.00
|1.8778
|0.0000
|1.8788
|2279
|2006.05.22 16:02
|t/p
|1140
|2.00
|1.8788
|0.0000
|1.8788
|20.00
|34856.03
|2280
|2006.05.22 16:02
|close
|1139
|1.00
|1.8789
|0.0000
|1.8794
|5.00
|34861.03
|2281
|2006.05.22 16:02
|buy
|1141
|1.00
|1.8793
|0.0000
|1.8803
|2282
|2006.05.22 16:03
|buy
|1142
|2.00
|1.8787
|0.0000
|1.8797
|2283
|2006.05.22 16:06
|t/p
|1142
|2.00
|1.8797
|0.0000
|1.8797
|20.00
|34881.03
|2284
|2006.05.22 16:06
|close
|1141
|1.00
|1.8797
|0.0000
|1.8803
|4.00
|34885.03
|2285
|2006.05.22 16:06
|buy
|1143
|1.00
|1.8801
|0.0000
|1.8811
|2286
|2006.05.22 16:07
|buy
|1144
|2.00
|1.8796
|0.0000
|1.8806
|2287
|2006.05.22 16:16
|buy
|1145
|4.00
|1.8790
|0.0000
|1.8800
|2288
|2006.05.22 16:19
|t/p
|1145
|4.00
|1.8800
|0.0000
|1.8800
|40.00
|34925.03
|2289
|2006.05.22 16:19
|close
|1144
|2.00
|1.8801
|0.0000
|1.8806
|10.00
|34935.03
|2290
|2006.05.22 16:19
|close
|1143
|1.00
|1.8801
|0.0000
|1.8811
|0.00
|34935.03
|2291
|2006.05.22 16:19
|buy
|1146
|1.00
|1.8805
|0.0000
|1.8815
|2292
|2006.05.22 16:22
|t/p
|1146
|1.00
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|10.00
|34945.03
|2293
|2006.05.22 16:22
|buy
|1147
|1.00
|1.8819
|0.0000
|1.8829
|2294
|2006.05.22 16:28
|buy
|1148
|2.00
|1.8813
|0.0000
|1.8823
|2295
|2006.05.22 16:32
|buy
|1149
|4.00
|1.8808
|0.0000
|1.8818
|2296
|2006.05.22 16:35
|buy
|1150
|8.00
|1.8803
|0.0000
|1.8813
|2297
|2006.05.22 16:43
|t/p
|1150
|8.00
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|80.00
|35025.03
|2298
|2006.05.22 16:43
|close
|1149
|4.00
|1.8813
|0.0000
|1.8818
|20.00
|35045.03
|2299
|2006.05.22 16:43
|close
|1148
|2.00
|1.8813
|0.0000
|1.8823
|0.00
|35045.03
|2300
|2006.05.22 16:43
|close
|1147
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.8829
|-6.00
|35039.03
|2301
|2006.05.22 16:43
|buy
|1151
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.8827
|2302
|2006.05.22 16:49
|buy
|1152
|2.00
|1.8809
|0.0000
|1.8819
|2303
|2006.05.22 16:52
|buy
|1153
|4.00
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|2304
|2006.05.22 16:57
|buy
|1154
|8.00
|1.8797
|0.0000
|1.8807
|2305
|2006.05.22 17:00
|t/p
|1154
|8.00
|1.8807
|0.0000
|1.8807
|80.00
|35119.03
|2306
|2006.05.22 17:00
|close
|1153
|4.00
|1.8807
|0.0000
|1.8814
|12.00
|35131.03
|2307
|2006.05.22 17:00
|close
|1152
|2.00
|1.8807
|0.0000
|1.8819
|-4.00
|35127.03
|2308
|2006.05.22 17:00
|close
|1151
|1.00
|1.8807
|0.0000
|1.8827
|-10.00
|35117.03
|2309
|2006.05.22 17:00
|buy
|1155
|1.00
|1.8811
|0.0000
|1.8821
|2310
|2006.05.22 17:06
|buy
|1156
|2.00
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|2311
|2006.05.22 17:11
|t/p
|1156
|2.00
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|20.00
|35137.03
|2312
|2006.05.22 17:11
|close
|1155
|1.00
|1.8815
|0.0000
|1.8821
|4.00
|35141.03
|2313
|2006.05.22 17:11
|buy
|1157
|1.00
|1.8819
|0.0000
|1.8829
|2314
|2006.05.22 17:12
|buy
|1158
|2.00
|1.8813
|0.0000
|1.8823
|2315
|2006.05.22 17:12
|t/p
|1158
|2.00
|1.8823
|0.0000
|1.8823
|20.00
|35161.03
|2316
|2006.05.22 17:12
|close
|1157
|1.00
|1.8824
|0.0000
|1.8829
|5.00
|35166.03
|2317
|2006.05.22 17:12
|buy
|1159
|1.00
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|2318
|2006.05.22 17:15
|t/p
|1159
|1.00
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|10.00
|35176.03
|2319
|2006.05.22 17:15
|buy
|1160
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.8852
|2320
|2006.05.22 17:18
|buy
|1161
|2.00
|1.8837
|0.0000
|1.8847
|2321
|2006.05.22 17:29
|t/p
|1161
|2.00
|1.8847
|0.0000
|1.8847
|20.00
|35196.03
|2322
|2006.05.22 17:29
|close
|1160
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.8852
|5.00
|35201.03
|2323
|2006.05.22 17:29
|buy
|1162
|1.00
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|2324
|2006.05.22 17:50
|t/p
|1162
|1.00
|1.8861
|0.0000
|1.8861
|10.00
|35211.03
|2325
|2006.05.22 17:50
|buy
|1163
|1.00
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|2326
|2006.05.22 18:00
|buy
|1164
|2.00
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|2327
|2006.05.22 18:04
|buy
|1165
|4.00
|1.8854
|0.0000
|1.8864
|2328
|2006.05.22 18:05
|buy
|1166
|8.00
|1.8847
|0.0000
|1.8857
|2329
|2006.05.22 18:07
|buy
|1167
|16.00
|1.8841
|0.0000
|1.8851
|2330
|2006.05.22 19:22
|t/p
|1167
|16.00
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|160.00
|35371.03
|2331
|2006.05.22 19:22
|close
|1166
|8.00
|1.8852
|0.0000
|1.8857
|40.00
|35411.03
|2332
|2006.05.22 19:22
|close
|1165
|4.00
|1.8852
|0.0000
|1.8864
|-8.00
|35403.03
|2333
|2006.05.22 19:22
|close
|1164
|2.00
|1.8852
|0.0000
|1.8870
|-16.00
|35387.03
|2334
|2006.05.22 19:22
|close
|1163
|1.00
|1.8852
|0.0000
|1.8875
|-13.00
|35374.03
|2335
|2006.05.22 19:22
|buy
|1168
|1.00
|1.8856
|0.0000
|1.8866
|2336
|2006.05.22 19:26
|buy
|1169
|2.00
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|2337
|2006.05.22 19:42
|t/p
|1169
|2.00
|1.8861
|0.0000
|1.8861
|20.00
|35394.03
|2338
|2006.05.22 19:42
|close
|1168
|1.00
|1.8861
|0.0000
|1.8866
|5.00
|35399.03
|2339
|2006.05.22 19:42
|buy
|1170
|1.00
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|2340
|2006.05.22 19:47
|buy
|1171
|2.00
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|2341
|2006.05.22 20:03
|t/p
|1171
|2.00
|1.8870
|0.0000
|1.8870
|20.00
|35419.03
|2342
|2006.05.22 20:03
|close
|1170
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8875
|5.00
|35424.03
|2343
|2006.05.22 20:03
|buy
|1172
|1.00
|1.8874
|0.0000
|1.8884
|2344
|2006.05.22 20:05
|buy
|1173
|2.00
|1.8868
|0.0000
|1.8878
|2345
|2006.05.22 20:06
|buy
|1174
|4.00
|1.8863
|0.0000
|1.8873
|2346
|2006.05.22 20:09
|t/p
|1174
|4.00
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|40.00
|35464.03
|2347
|2006.05.22 20:09
|close
|1173
|2.00
|1.8876
|0.0000
|1.8878
|16.00
|35480.03
|2348
|2006.05.22 20:09
|close
|1172
|1.00
|1.8876
|0.0000
|1.8884
|2.00
|35482.03
|2349
|2006.05.22 20:09
|buy
|1175
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8890
|2350
|2006.05.22 20:17
|buy
|1176
|2.00
|1.8874
|0.0000
|1.8884
|2351
|2006.05.22 20:41
|buy
|1177
|4.00
|1.8868
|0.0000
|1.8878
|2352
|2006.05.22 21:22
|t/p
|1177
|4.00
|1.8878
|0.0000
|1.8878
|40.00
|35522.03
|2353
|2006.05.22 21:22
|close
|1176
|2.00
|1.8879
|0.0000
|1.8884
|10.00
|35532.03
|2354
|2006.05.22 21:22
|close
|1175
|1.00
|1.8879
|0.0000
|1.8890
|-1.00
|35531.03
|2355
|2006.05.22 21:22
|buy
|1178
|1.00
|1.8883
|0.0000
|1.8893
|2356
|2006.05.22 21:23
|buy
|1179
|2.00
|1.8877
|0.0000
|1.8887
|2357
|2006.05.22 21:39
|buy
|1180
|4.00
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|2358
|2006.05.22 22:18
|buy
|1181
|8.00
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|2359
|2006.05.22 22:21
|buy
|1182
|16.00
|1.8859
|0.0000
|1.8869
|2360
|2006.05.22 22:59
|t/p
|1182
|16.00
|1.8869
|0.0000
|1.8869
|160.00
|35691.03
|2361
|2006.05.22 22:59
|close
|1181
|8.00
|1.8871
|0.0000
|1.8874
|56.00
|35747.03
|2362
|2006.05.22 22:59
|close
|1180
|4.00
|1.8871
|0.0000
|1.8880
|4.00
|35751.03
|2363
|2006.05.22 22:59
|close
|1179
|2.00
|1.8871
|0.0000
|1.8887
|-12.00
|35739.03
|2364
|2006.05.22 22:59
|close
|1178
|1.00
|1.8871
|0.0000
|1.8893
|-12.00
|35727.03
|2365
|2006.05.23 14:15
|sell
|1183
|1.00
|1.8825
|0.0000
|1.8815
|2366
|2006.05.23 15:28
|t/p
|1183
|1.00
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|10.00
|35737.03
|2367
|2006.05.24 01:30
|sell
|1184
|1.00
|1.8781
|0.0000
|1.8771
|2368
|2006.05.24 01:35
|sell
|1185
|2.00
|1.8788
|0.0000
|1.8778
|2369
|2006.05.24 02:05
|sell
|1186
|4.00
|1.8794
|0.0000
|1.8784
|2370
|2006.05.24 02:07
|sell
|1187
|8.00
|1.8801
|0.0000
|1.8791
|2371
|2006.05.24 02:08
|sell
|1188
|16.00
|1.8807
|0.0000
|1.8797
|2372
|2006.05.24 02:34
|t/p
|1188
|16.00
|1.8797
|0.0000
|1.8797
|160.00
|35897.03
|2373
|2006.05.24 02:34
|close
|1187
|8.00
|1.8796
|0.0000
|1.8791
|40.00
|35937.03
|2374
|2006.05.24 02:34
|close
|1186
|4.00
|1.8796
|0.0000
|1.8784
|-8.00
|35929.03
|2375
|2006.05.24 02:34
|close
|1185
|2.00
|1.8796
|0.0000
|1.8778
|-16.00
|35913.03
|2376
|2006.05.24 02:34
|close
|1184
|1.00
|1.8796
|0.0000
|1.8771
|-15.00
|35898.03
|2377
|2006.05.24 02:34
|sell
|1189
|1.00
|1.8792
|0.0000
|1.8782
|2378
|2006.05.24 02:59
|t/p
|1189
|1.00
|1.8782
|0.0000
|1.8782
|10.00
|35908.03
|2379
|2006.05.24 08:30
|buy
|1190
|1.00
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2380
|2006.05.24 08:43
|t/p
|1190
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8780
|10.00
|35918.03
|2381
|2006.05.24 08:43
|buy
|1191
|1.00
|1.8785
|0.0000
|1.8795
|2382
|2006.05.24 08:44
|buy
|1192
|2.00
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2383
|2006.05.24 08:52
|t/p
|1192
|2.00
|1.8789
|0.0000
|1.8789
|20.00
|35938.03
|2384
|2006.05.24 08:52
|close
|1191
|1.00
|1.8791
|0.0000
|1.8795
|6.00
|35944.03
|2385
|2006.05.24 08:52
|buy
|1193
|1.00
|1.8795
|0.0000
|1.8805
|2386
|2006.05.24 08:53
|t/p
|1193
|1.00
|1.8805
|0.0000
|1.8805
|10.00
|35954.03
|2387
|2006.05.24 08:53
|buy
|1194
|1.00
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|2388
|2006.05.24 08:54
|buy
|1195
|2.00
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|2389
|2006.05.24 08:56
|buy
|1196
|4.00
|1.8795
|0.0000
|1.8805
|2390
|2006.05.24 08:58
|buy
|1197
|8.00
|1.8789
|0.0000
|1.8799
|2391
|2006.05.24 09:01
|t/p
|1197
|8.00
|1.8799
|0.0000
|1.8799
|80.00
|36034.03
|2392
|2006.05.24 09:01
|close
|1196
|4.00
|1.8801
|0.0000
|1.8805
|24.00
|36058.03
|2393
|2006.05.24 09:01
|close
|1195
|2.00
|1.8801
|0.0000
|1.8814
|-6.00
|36052.03
|2394
|2006.05.24 09:01
|close
|1194
|1.00
|1.8801
|0.0000
|1.8820
|-9.00
|36043.03
|2395
|2006.05.24 09:01
|buy
|1198
|1.00
|1.8805
|0.0000
|1.8815
|2396
|2006.05.24 09:09
|buy
|1199
|2.00
|1.8799
|0.0000
|1.8809
|2397
|2006.05.24 09:20
|t/p
|1199
|2.00
|1.8809
|0.0000
|1.8809
|20.00
|36063.03
|2398
|2006.05.24 09:20
|close
|1198
|1.00
|1.8810
|0.0000
|1.8815
|5.00
|36068.03
|2399
|2006.05.24 09:20
|buy
|1200
|1.00
|1.8814
|0.0000
|1.8824
|2400
|2006.05.24 09:22
|buy
|1201
|2.00
|1.8809
|0.0000
|1.8819
|2401
|2006.05.24 09:24
|buy
|1202
|4.00
|1.8802
|0.0000
|1.8812
|2402
|2006.05.24 09:26
|buy
|1203
|8.00
|1.8797
|0.0000
|1.8807
|2403
|2006.05.24 09:42
|t/p
|1203
|8.00
|1.8807
|0.0000
|1.8807
|80.00
|36148.03
|2404
|2006.05.24 09:42
|close
|1202
|4.00
|1.8807
|0.0000
|1.8812
|20.00
|36168.03
|2405
|2006.05.24 09:42
|close
|1201
|2.00
|1.8807
|0.0000
|1.8819
|-4.00
|36164.03
|2406
|2006.05.24 09:42
|close
|1200
|1.00
|1.8807
|0.0000
|1.8824
|-7.00
|36157.03
|2407
|2006.05.24 11:00
|buy
|1204
|1.00
|1.8841
|0.0000
|1.8851
|2408
|2006.05.24 11:10
|buy
|1205
|2.00
|1.8836
|0.0000
|1.8846
|2409
|2006.05.24 11:10
|buy
|1206
|4.00
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|2410
|2006.05.24 11:10
|buy
|1207
|8.00
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|2411
|2006.05.24 11:16
|buy
|1208
|16.00
|1.8817
|0.0000
|1.8827
|2412
|2006.05.24 11:33
|t/p
|1208
|16.00
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|160.00
|36317.03
|2413
|2006.05.24 11:33
|close
|1207
|8.00
|1.8828
|0.0000
|1.8832
|48.00
|36365.03
|2414
|2006.05.24 11:33
|close
|1206
|4.00
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|0.00
|36365.03
|2415
|2006.05.24 11:33
|close
|1205
|2.00
|1.8828
|0.0000
|1.8846
|-16.00
|36349.03
|2416
|2006.05.24 11:33
|close
|1204
|1.00
|1.8828
|0.0000
|1.8851
|-13.00
|36336.03
|2417
|2006.05.24 11:33
|buy
|1209
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.8842
|2418
|2006.05.24 11:41
|buy
|1210
|2.00
|1.8826
|0.0000
|1.8836
|2419
|2006.05.24 11:44
|buy
|1211
|4.00
|1.8821
|0.0000
|1.8831
|2420
|2006.05.24 11:48
|t/p
|1211
|4.00
|1.8831
|0.0000
|1.8831
|40.00
|36376.03
|2421
|2006.05.24 11:48
|close
|1210
|2.00
|1.8832
|0.0000
|1.8836
|12.00
|36388.03
|2422
|2006.05.24 11:48
|close
|1209
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.8842
|0.00
|36388.03
|2423
|2006.05.24 13:00
|buy
|1212
|1.00
|1.8852
|0.0000
|1.8862
|2424
|2006.05.24 13:05
|buy
|1213
|2.00
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|2425
|2006.05.24 13:07
|buy
|1214
|4.00
|1.8841
|0.0000
|1.8851
|2426
|2006.05.24 13:29
|buy
|1215
|8.00
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|2427
|2006.05.24 13:33
|buy
|1216
|16.00
|1.8828
|0.0000
|1.8838
|2428
|2006.05.24 14:30
|t/p
|1216
|16.00
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|160.00
|36548.03
|2429
|2006.05.24 14:30
|close
|1215
|8.00
|1.8839
|0.0000
|1.8844
|40.00
|36588.03
|2430
|2006.05.24 14:30
|close
|1214
|4.00
|1.8839
|0.0000
|1.8851
|-8.00
|36580.03
|2431
|2006.05.24 14:30
|close
|1213
|2.00
|1.8839
|0.0000
|1.8856
|-14.00
|36566.03
|2432
|2006.05.24 14:30
|close
|1212
|1.00
|1.8839
|0.0000
|1.8862
|-13.00
|36553.03
|2433
|2006.05.24 14:30
|sell
|1217
|1.00
|1.8839
|0.0000
|1.8829
|2434
|2006.05.24 14:30
|sell
|1218
|2.00
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|2435
|2006.05.24 14:33
|t/p
|1218
|2.00
|1.8834
|0.0000
|1.8834
|20.00
|36573.03
|2436
|2006.05.24 14:33
|close
|1217
|1.00
|1.8834
|0.0000
|1.8829
|5.00
|36578.03
|2437
|2006.05.24 14:33
|sell
|1219
|1.00
|1.8830
|0.0000
|1.8820
|2438
|2006.05.24 14:33
|sell
|1220
|2.00
|1.8836
|0.0000
|1.8826
|2439
|2006.05.24 14:44
|sell
|1221
|4.00
|1.8841
|0.0000
|1.8831
|2440
|2006.05.24 14:45
|sell
|1222
|8.00
|1.8849
|0.0000
|1.8839
|2441
|2006.05.24 14:45
|sell
|1223
|16.00
|1.8855
|0.0000
|1.8845
|2442
|2006.05.24 14:51
|t/p
|1223
|16.00
|1.8845
|0.0000
|1.8845
|160.00
|36738.03
|2443
|2006.05.24 14:51
|close
|1222
|8.00
|1.8845
|0.0000
|1.8839
|32.00
|36770.03
|2444
|2006.05.24 14:51
|close
|1221
|4.00
|1.8845
|0.0000
|1.8831
|-16.00
|36754.03
|2445
|2006.05.24 14:51
|close
|1220
|2.00
|1.8845
|0.0000
|1.8826
|-18.00
|36736.03
|2446
|2006.05.24 14:51
|close
|1219
|1.00
|1.8845
|0.0000
|1.8820
|-15.00
|36721.03
|2447
|2006.05.24 14:51
|sell
|1224
|1.00
|1.8841
|0.0000
|1.8831
|2448
|2006.05.24 14:52
|sell
|1225
|2.00
|1.8846
|0.0000
|1.8836
|2449
|2006.05.24 14:53
|sell
|1226
|4.00
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|2450
|2006.05.24 14:57
|t/p
|1226
|4.00
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|40.00
|36761.03
|2451
|2006.05.24 14:57
|close
|1225
|2.00
|1.8842
|0.0000
|1.8836
|8.00
|36769.03
|2452
|2006.05.24 14:57
|close
|1224
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.8831
|-1.00
|36768.03
|2453
|2006.05.24 14:57
|sell
|1227
|1.00
|1.8838
|0.0000
|1.8828
|2454
|2006.05.24 14:58
|t/p
|1227
|1.00
|1.8828
|0.0000
|1.8828
|10.00
|36778.03
|2455
|2006.05.24 14:58
|sell
|1228
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.8813
|2456
|2006.05.24 14:58
|sell
|1229
|2.00
|1.8829
|0.0000
|1.8819
|2457
|2006.05.24 15:03
|t/p
|1229
|2.00
|1.8819
|0.0000
|1.8819
|20.00
|36798.03
|2458
|2006.05.24 15:03
|close
|1228
|1.00
|1.8818
|0.0000
|1.8813
|5.00
|36803.03
|2459
|2006.05.24 15:03
|sell
|1230
|1.00
|1.8814
|0.0000
|1.8804
|2460
|2006.05.24 15:03
|sell
|1231
|2.00
|1.8820
|0.0000
|1.8810
|2461
|2006.05.24 15:04
|sell
|1232
|4.00
|1.8826
|0.0000
|1.8816
|2462
|2006.05.24 15:09
|t/p
|1232
|4.00
|1.8816
|0.0000
|1.8816
|40.00
|36843.03
|2463
|2006.05.24 15:09
|close
|1231
|2.00
|1.8815
|0.0000
|1.8810
|10.00
|36853.03
|2464
|2006.05.24 15:09
|close
|1230
|1.00
|1.8815
|0.0000
|1.8804
|-1.00
|36852.03
|2465
|2006.05.24 15:09
|sell
|1233
|1.00
|1.8811
|0.0000
|1.8801
|2466
|2006.05.24 15:10
|t/p
|1233
|1.00
|1.8801
|0.0000
|1.8801
|10.00
|36862.03
|2467
|2006.05.24 15:10
|sell
|1234
|1.00
|1.8797
|0.0000
|1.8787
|2468
|2006.05.24 15:11
|t/p
|1234
|1.00
|1.8787
|0.0000
|1.8787
|10.00
|36872.03
|2469
|2006.05.24 15:11
|sell
|1235
|1.00
|1.8781
|0.0000
|1.8771
|2470
|2006.05.24 15:11
|t/p
|1235
|1.00
|1.8771
|0.0000
|1.8771
|10.00
|36882.03
|2471
|2006.05.24 15:11
|sell
|1236
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8756
|2472
|2006.05.24 15:11
|sell
|1237
|2.00
|1.8772
|0.0000
|1.8762
|2473
|2006.05.24 15:12
|sell
|1238
|4.00
|1.8778
|0.0000
|1.8768
|2474
|2006.05.24 15:14
|t/p
|1238
|4.00
|1.8768
|0.0000
|1.8768
|40.00
|36922.03
|2475
|2006.05.24 15:14
|close
|1237
|2.00
|1.8768
|0.0000
|1.8762
|8.00
|36930.03
|2476
|2006.05.24 15:14
|close
|1236
|1.00
|1.8768
|0.0000
|1.8756
|-2.00
|36928.03
|2477
|2006.05.24 15:14
|sell
|1239
|1.00
|1.8764
|0.0000
|1.8754
|2478
|2006.05.24 15:14
|t/p
|1239
|1.00
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|10.00
|36938.03
|2479
|2006.05.24 15:14
|sell
|1240
|1.00
|1.8749
|0.0000
|1.8739
|2480
|2006.05.24 15:14
|sell
|1241
|2.00
|1.8754
|0.0000
|1.8744
|2481
|2006.05.24 15:15
|sell
|1242
|4.00
|1.8759
|0.0000
|1.8749
|2482
|2006.05.24 15:17
|sell
|1243
|8.00
|1.8765
|0.0000
|1.8755
|2483
|2006.05.24 15:20
|sell
|1244
|16.00
|1.8771
|0.0000
|1.8761
|2484
|2006.05.24 16:01
|t/p
|1244
|16.00
|1.8761
|0.0000
|1.8761
|160.00
|37098.03
|2485
|2006.05.24 16:01
|close
|1243
|8.00
|1.8761
|0.0000
|1.8755
|32.00
|37130.03
|2486
|2006.05.24 16:01
|close
|1242
|4.00
|1.8761
|0.0000
|1.8749
|-8.00
|37122.03
|2487
|2006.05.24 16:01
|close
|1241
|2.00
|1.8761
|0.0000
|1.8744
|-14.00
|37108.03
|2488
|2006.05.24 16:01
|close
|1240
|1.00
|1.8761
|0.0000
|1.8739
|-12.00
|37096.03
|2489
|2006.05.24 16:01
|sell
|1245
|1.00
|1.8757
|0.0000
|1.8747
|2490
|2006.05.24 16:04
|t/p
|1245
|1.00
|1.8747
|0.0000
|1.8747
|10.00
|37106.03
|2491
|2006.05.24 16:04
|sell
|1246
|1.00
|1.8742
|0.0000
|1.8732
|2492
|2006.05.24 16:08
|t/p
|1246
|1.00
|1.8732
|0.0000
|1.8732
|10.00
|37116.03
|2493
|2006.05.24 16:08
|sell
|1247
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8716
|2494
|2006.05.24 16:09
|t/p
|1247
|1.00
|1.8716
|0.0000
|1.8716
|10.00
|37126.03
|2495
|2006.05.24 16:09
|sell
|1248
|1.00
|1.8712
|0.0000
|1.8702
|2496
|2006.05.24 16:10
|sell
|1249
|2.00
|1.8718
|0.0000
|1.8708
|2497
|2006.05.24 16:11
|sell
|1250
|4.00
|1.8723
|0.0000
|1.8713
|2498
|2006.05.24 16:13
|sell
|1251
|8.00
|1.8729
|0.0000
|1.8719
|2499
|2006.05.24 16:18
|t/p
|1251
|8.00
|1.8719
|0.0000
|1.8719
|80.00
|37206.03
|2500
|2006.05.24 16:18
|close
|1250
|4.00
|1.8719
|0.0000
|1.8713
|16.00
|37222.03
|2501
|2006.05.24 16:18
|close
|1249
|2.00
|1.8719
|0.0000
|1.8708
|-2.00
|37220.03
|2502
|2006.05.24 16:18
|close
|1248
|1.00
|1.8719
|0.0000
|1.8702
|-7.00
|37213.03
|2503
|2006.05.24 16:18
|sell
|1252
|1.00
|1.8715
|0.0000
|1.8705
|2504
|2006.05.24 16:21
|t/p
|1252
|1.00
|1.8705
|0.0000
|1.8705
|10.00
|37223.03
|2505
|2006.05.24 16:21
|sell
|1253
|1.00
|1.8701
|0.0000
|1.8691
|2506
|2006.05.24 16:23
|sell
|1254
|2.00
|1.8707
|0.0000
|1.8697
|2507
|2006.05.24 16:24
|sell
|1255
|4.00
|1.8713
|0.0000
|1.8703
|2508
|2006.05.24 16:27
|t/p
|1255
|4.00
|1.8703
|0.0000
|1.8703
|40.00
|37263.03
|2509
|2006.05.24 16:27
|close
|1254
|2.00
|1.8702
|0.0000
|1.8697
|10.00
|37273.03
|2510
|2006.05.24 16:27
|close
|1253
|1.00
|1.8702
|0.0000
|1.8691
|-1.00
|37272.03
|2511
|2006.05.24 16:27
|sell
|1256
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.8688
|2512
|2006.05.24 16:28
|sell
|1257
|2.00
|1.8703
|0.0000
|1.8693
|2513
|2006.05.24 16:29
|sell
|1258
|4.00
|1.8709
|0.0000
|1.8699
|2514
|2006.05.24 16:32
|t/p
|1258
|4.00
|1.8699
|0.0000
|1.8699
|40.00
|37312.03
|2515
|2006.05.24 16:32
|close
|1257
|2.00
|1.8698
|0.0000
|1.8693
|10.00
|37322.03
|2516
|2006.05.24 16:32
|close
|1256
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.8688
|0.00
|37322.03
|2517
|2006.05.24 16:32
|sell
|1259
|1.00
|1.8694
|0.0000
|1.8684
|2518
|2006.05.24 16:32
|sell
|1260
|2.00
|1.8700
|0.0000
|1.8690
|2519
|2006.05.24 16:33
|t/p
|1260
|2.00
|1.8690
|0.0000
|1.8690
|20.00
|37342.03
|2520
|2006.05.24 16:33
|close
|1259
|1.00
|1.8690
|0.0000
|1.8684
|4.00
|37346.03
|2521
|2006.05.24 16:33
|sell
|1261
|1.00
|1.8686
|0.0000
|1.8676
|2522
|2006.05.24 16:34
|t/p
|1261
|1.00
|1.8676
|0.0000
|1.8676
|10.00
|37356.03
|2523
|2006.05.24 16:34
|sell
|1262
|1.00
|1.8671
|0.0000
|1.8661
|2524
|2006.05.24 16:35
|sell
|1263
|2.00
|1.8677
|0.0000
|1.8667
|2525
|2006.05.24 16:38
|t/p
|1263
|2.00
|1.8667
|0.0000
|1.8667
|20.00
|37376.03
|2526
|2006.05.24 16:38
|close
|1262
|1.00
|1.8666
|0.0000
|1.8661
|5.00
|37381.03
|2527
|2006.05.24 16:38
|sell
|1264
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8652
|2528
|2006.05.24 16:43
|sell
|1265
|2.00
|1.8667
|0.0000
|1.8657
|2529
|2006.05.24 16:53
|sell
|1266
|4.00
|1.8673
|0.0000
|1.8663
|2530
|2006.05.24 17:01
|sell
|1267
|8.00
|1.8679
|0.0000
|1.8669
|2531
|2006.05.24 17:03
|sell
|1268
|16.00
|1.8685
|0.0000
|1.8675
|2532
|2006.05.24 17:17
|t/p
|1268
|16.00
|1.8675
|0.0000
|1.8675
|160.00
|37541.03
|2533
|2006.05.24 17:17
|close
|1267
|8.00
|1.8675
|0.0000
|1.8669
|32.00
|37573.03
|2534
|2006.05.24 17:17
|close
|1266
|4.00
|1.8675
|0.0000
|1.8663
|-8.00
|37565.03
|2535
|2006.05.24 17:17
|close
|1265
|2.00
|1.8675
|0.0000
|1.8657
|-16.00
|37549.03
|2536
|2006.05.24 17:17
|close
|1264
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8652
|-13.00
|37536.03
|2537
|2006.05.24 17:17
|sell
|1269
|1.00
|1.8671
|0.0000
|1.8661
|2538
|2006.05.24 17:20
|t/p
|1269
|1.00
|1.8661
|0.0000
|1.8661
|10.00
|37546.03
|2539
|2006.05.24 17:20
|sell
|1270
|1.00
|1.8656
|0.0000
|1.8646
|2540
|2006.05.24 17:20
|sell
|1271
|2.00
|1.8661
|0.0000
|1.8651
|2541
|2006.05.24 17:23
|sell
|1272
|4.00
|1.8668
|0.0000
|1.8658
|2542
|2006.05.24 17:27
|sell
|1273
|8.00
|1.8673
|0.0000
|1.8663
|2543
|2006.05.24 17:38
|sell
|1274
|16.00
|1.8679
|0.0000
|1.8669
|2544
|2006.05.24 18:18
|t/p
|1274
|16.00
|1.8669
|0.0000
|1.8669
|160.00
|37706.03
|2545
|2006.05.24 18:18
|close
|1273
|8.00
|1.8668
|0.0000
|1.8663
|40.00
|37746.03
|2546
|2006.05.24 18:18
|close
|1272
|4.00
|1.8668
|0.0000
|1.8658
|0.00
|37746.03
|2547
|2006.05.24 18:18
|close
|1271
|2.00
|1.8668
|0.0000
|1.8651
|-14.00
|37732.03
|2548
|2006.05.24 18:18
|close
|1270
|1.00
|1.8668
|0.0000
|1.8646
|-12.00
|37720.03
|2549
|2006.05.24 18:18
|sell
|1275
|1.00
|1.8664
|0.0000
|1.8654
|2550
|2006.05.24 18:20
|sell
|1276
|2.00
|1.8671
|0.0000
|1.8661
|2551
|2006.05.24 18:22
|sell
|1277
|4.00
|1.8677
|0.0000
|1.8667
|2552
|2006.05.24 18:24
|sell
|1278
|8.00
|1.8682
|0.0000
|1.8672
|2553
|2006.05.24 18:30
|sell
|1279
|16.00
|1.8687
|0.0000
|1.8677
|2554
|2006.05.24 19:17
|t/p
|1279
|16.00
|1.8677
|0.0000
|1.8677
|160.00
|37880.03
|2555
|2006.05.24 19:17
|close
|1278
|8.00
|1.8677
|0.0000
|1.8672
|40.00
|37920.03
|2556
|2006.05.24 19:17
|close
|1277
|4.00
|1.8677
|0.0000
|1.8667
|0.00
|37920.03
|2557
|2006.05.24 19:17
|close
|1276
|2.00
|1.8677
|0.0000
|1.8661
|-12.00
|37908.03
|2558
|2006.05.24 19:17
|close
|1275
|1.00
|1.8677
|0.0000
|1.8654
|-13.00
|37895.03
|2559
|2006.05.24 19:17
|sell
|1280
|1.00
|1.8673
|0.0000
|1.8663
|2560
|2006.05.24 19:26
|sell
|1281
|2.00
|1.8679
|0.0000
|1.8669
|2561
|2006.05.24 19:33
|sell
|1282
|4.00
|1.8685
|0.0000
|1.8675
|2562
|2006.05.24 19:37
|sell
|1283
|8.00
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|2563
|2006.05.24 19:38
|sell
|1284
|16.00
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|2564
|2006.05.24 23:04
|t/p
|1284
|16.00
|1.8686
|0.0000
|1.8686
|160.00
|38055.03
|2565
|2006.05.24 23:04
|close
|1283
|8.00
|1.8686
|0.0000
|1.8680
|32.00
|38087.03
|2566
|2006.05.24 23:04
|close
|1282
|4.00
|1.8686
|0.0000
|1.8675
|-4.00
|38083.03
|2567
|2006.05.24 23:04
|close
|1281
|2.00
|1.8686
|0.0000
|1.8669
|-14.00
|38069.03
|2568
|2006.05.24 23:04
|close
|1280
|1.00
|1.8686
|0.0000
|1.8663
|-13.00
|38056.03
|2569
|2006.05.25 22:15
|buy
|1285
|1.00
|1.8716
|0.0000
|1.8726
|2570
|2006.05.25 22:20
|buy
|1286
|2.00
|1.8710
|0.0000
|1.8720
|2571
|2006.05.25 22:46
|t/p
|1286
|2.00
|1.8720
|0.0000
|1.8720
|20.00
|38076.03
|2572
|2006.05.25 22:46
|close
|1285
|1.00
|1.8721
|0.0000
|1.8726
|5.00
|38081.03
|2573
|2006.05.26 05:00
|sell
|1287
|1.00
|1.8711
|0.0000
|1.8701
|2574
|2006.05.26 05:15
|t/p
|1287
|1.00
|1.8701
|0.0000
|1.8701
|10.00
|38091.03
|2575
|2006.05.26 05:15
|sell
|1288
|1.00
|1.8695
|0.0000
|1.8685
|2576
|2006.05.26 05:17
|t/p
|1288
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8685
|10.00
|38101.03
|2577
|2006.05.26 05:17
|sell
|1289
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8665
|2578
|2006.05.26 05:17
|sell
|1290
|2.00
|1.8681
|0.0000
|1.8671
|2579
|2006.05.26 05:22
|sell
|1291
|4.00
|1.8688
|0.0000
|1.8678
|2580
|2006.05.26 05:23
|sell
|1292
|8.00
|1.8693
|0.0000
|1.8683
|2581
|2006.05.26 05:49
|sell
|1293
|16.00
|1.8700
|0.0000
|1.8690
|2582
|2006.05.26 06:22
|t/p
|1293
|16.00
|1.8690
|0.0000
|1.8690
|160.00
|38261.03
|2583
|2006.05.26 06:22
|close
|1292
|8.00
|1.8689
|0.0000
|1.8683
|32.00
|38293.03
|2584
|2006.05.26 06:22
|close
|1291
|4.00
|1.8689
|0.0000
|1.8678
|-4.00
|38289.03
|2585
|2006.05.26 06:22
|close
|1290
|2.00
|1.8689
|0.0000
|1.8671
|-16.00
|38273.03
|2586
|2006.05.26 06:22
|close
|1289
|1.00
|1.8689
|0.0000
|1.8665
|-14.00
|38259.03
|2587
|2006.05.26 13:45
|sell
|1294
|1.00
|1.8709
|0.0000
|1.8699
|2588
|2006.05.26 14:01
|t/p
|1294
|1.00
|1.8699
|0.0000
|1.8699
|10.00
|38269.03
|2589
|2006.05.26 14:01
|sell
|1295
|1.00
|1.8694
|0.0000
|1.8684
|2590
|2006.05.26 14:10
|t/p
|1295
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.8684
|10.00
|38279.03
|2591
|2006.05.26 14:10
|sell
|1296
|1.00
|1.8679
|0.0000
|1.8669
|2592
|2006.05.26 14:11
|t/p
|1296
|1.00
|1.8669
|0.0000
|1.8669
|10.00
|38289.03
|2593
|2006.05.26 14:11
|sell
|1297
|1.00
|1.8663
|0.0000
|1.8653
|2594
|2006.05.26 14:13
|sell
|1298
|2.00
|1.8670
|0.0000
|1.8660
|2595
|2006.05.26 14:14
|sell
|1299
|4.00
|1.8675
|0.0000
|1.8665
|2596
|2006.05.26 14:14
|sell
|1300
|8.00
|1.8680
|0.0000
|1.8670
|2597
|2006.05.26 14:30
|sell
|1301
|16.00
|1.8688
|0.0000
|1.8678
|2598
|2006.05.26 15:16
|t/p
|1301
|16.00
|1.8678
|0.0000
|1.8678
|160.00
|38449.03
|2599
|2006.05.26 15:16
|close
|1300
|8.00
|1.8673
|0.0000
|1.8670
|56.00
|38505.03
|2600
|2006.05.26 15:16
|close
|1299
|4.00
|1.8673
|0.0000
|1.8665
|8.00
|38513.03
|2601
|2006.05.26 15:16
|close
|1298
|2.00
|1.8673
|0.0000
|1.8660
|-6.00
|38507.03
|2602
|2006.05.26 15:16
|close
|1297
|1.00
|1.8673
|0.0000
|1.8653
|-10.00
|38497.03
|2603
|2006.05.26 15:16
|sell
|1302
|1.00
|1.8669
|0.0000
|1.8659
|2604
|2006.05.26 15:20
|t/p
|1302
|1.00
|1.8659
|0.0000
|1.8659
|10.00
|38507.03
|2605
|2006.05.26 15:20
|sell
|1303
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8641
|2606
|2006.05.26 15:21
|sell
|1304
|2.00
|1.8657
|0.0000
|1.8647
|2607
|2006.05.26 15:21
|t/p
|1304
|2.00
|1.8647
|0.0000
|1.8647
|20.00
|38527.03
|2608
|2006.05.26 15:21
|close
|1303
|1.00
|1.8647
|0.0000
|1.8641
|4.00
|38531.03
|2609
|2006.05.26 15:21
|sell
|1305
|1.00
|1.8643
|0.0000
|1.8633
|2610
|2006.05.26 15:22
|t/p
|1305
|1.00
|1.8633
|0.0000
|1.8633
|10.00
|38541.03
|2611
|2006.05.26 15:22
|sell
|1306
|1.00
|1.8628
|0.0000
|1.8618
|2612
|2006.05.26 15:23
|sell
|1307
|2.00
|1.8634
|0.0000
|1.8624
|2613
|2006.05.26 15:29
|t/p
|1307
|2.00
|1.8624
|0.0000
|1.8624
|20.00
|38561.03
|2614
|2006.05.26 15:29
|close
|1306
|1.00
|1.8622
|0.0000
|1.8618
|6.00
|38567.03
|2615
|2006.05.26 15:29
|sell
|1308
|1.00
|1.8618
|0.0000
|1.8608
|2616
|2006.05.26 15:32
|t/p
|1308
|1.00
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|10.00
|38577.03
|2617
|2006.05.26 15:32
|sell
|1309
|1.00
|1.8603
|0.0000
|1.8593
|2618
|2006.05.26 15:32
|sell
|1310
|2.00
|1.8609
|0.0000
|1.8599
|2619
|2006.05.26 15:33
|sell
|1311
|4.00
|1.8615
|0.0000
|1.8605
|2620
|2006.05.26 15:34
|t/p
|1311
|4.00
|1.8605
|0.0000
|1.8605
|40.00
|38617.03
|2621
|2006.05.26 15:34
|close
|1310
|2.00
|1.8605
|0.0000
|1.8599
|8.00
|38625.03
|2622
|2006.05.26 15:34
|close
|1309
|1.00
|1.8605
|0.0000
|1.8593
|-2.00
|38623.03
|2623
|2006.05.26 15:34
|sell
|1312
|1.00
|1.8601
|0.0000
|1.8591
|2624
|2006.05.26 15:43
|t/p
|1312
|1.00
|1.8591
|0.0000
|1.8591
|10.00
|38633.03
|2625
|2006.05.26 15:43
|sell
|1313
|1.00
|1.8587
|0.0000
|1.8577
|2626
|2006.05.26 15:44
|sell
|1314
|2.00
|1.8593
|0.0000
|1.8583
|2627
|2006.05.26 15:45
|sell
|1315
|4.00
|1.8600
|0.0000
|1.8590
|2628
|2006.05.26 15:49
|sell
|1316
|8.00
|1.8606
|0.0000
|1.8596
|2629
|2006.05.26 15:49
|t/p
|1316
|8.00
|1.8596
|0.0000
|1.8596
|80.00
|38713.03
|2630
|2006.05.26 15:49
|close
|1315
|4.00
|1.8594
|0.0000
|1.8590
|24.00
|38737.03
|2631
|2006.05.26 15:49
|close
|1314
|2.00
|1.8594
|0.0000
|1.8583
|-2.00
|38735.03
|2632
|2006.05.26 15:49
|close
|1313
|1.00
|1.8594
|0.0000
|1.8577
|-7.00
|38728.03
|2633
|2006.05.26 15:49
|sell
|1317
|1.00
|1.8590
|0.0000
|1.8580
|2634
|2006.05.26 15:50
|t/p
|1317
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8580
|10.00
|38738.03
|2635
|2006.05.26 15:50
|sell
|1318
|1.00
|1.8576
|0.0000
|1.8566
|2636
|2006.05.26 15:58
|sell
|1319
|2.00
|1.8581
|0.0000
|1.8571
|2637
|2006.05.26 16:12
|t/p
|1319
|2.00
|1.8571
|0.0000
|1.8571
|20.00
|38758.03
|2638
|2006.05.26 16:12
|close
|1318
|1.00
|1.8570
|0.0000
|1.8566
|6.00
|38764.03
|2639
|2006.05.26 16:12
|sell
|1320
|1.00
|1.8566
|0.0000
|1.8556
|2640
|2006.05.26 16:12
|sell
|1321
|2.00
|1.8572
|0.0000
|1.8562
|2641
|2006.05.26 16:16
|t/p
|1321
|2.00
|1.8562
|0.0000
|1.8562
|20.00
|38784.03
|2642
|2006.05.26 16:16
|close
|1320
|1.00
|1.8562
|0.0000
|1.8556
|4.00
|38788.03
|2643
|2006.05.26 16:16
|sell
|1322
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|2644
|2006.05.26 16:17
|sell
|1323
|2.00
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|2645
|2006.05.26 16:27
|t/p
|1323
|2.00
|1.8554
|0.0000
|1.8554
|20.00
|38808.03
|2646
|2006.05.26 16:27
|close
|1322
|1.00
|1.8553
|0.0000
|1.8548
|5.00
|38813.03
|2647
|2006.05.26 16:27
|sell
|1324
|1.00
|1.8549
|0.0000
|1.8539
|2648
|2006.05.26 16:27
|t/p
|1324
|1.00
|1.8539
|0.0000
|1.8539
|10.00
|38823.03
|2649
|2006.05.26 16:27
|sell
|1325
|1.00
|1.8533
|0.0000
|1.8523
|2650
|2006.05.26 16:28
|sell
|1326
|2.00
|1.8538
|0.0000
|1.8528
|2651
|2006.05.26 16:29
|sell
|1327
|4.00
|1.8543
|0.0000
|1.8533
|2652
|2006.05.26 16:34
|sell
|1328
|8.00
|1.8549
|0.0000
|1.8539
|2653
|2006.05.26 16:36
|t/p
|1328
|8.00
|1.8539
|0.0000
|1.8539
|80.00
|38903.03
|2654
|2006.05.26 16:36
|close
|1327
|4.00
|1.8539
|0.0000
|1.8533
|16.00
|38919.03
|2655
|2006.05.26 16:36
|close
|1326
|2.00
|1.8539
|0.0000
|1.8528
|-2.00
|38917.03
|2656
|2006.05.26 16:36
|close
|1325
|1.00
|1.8539
|0.0000
|1.8523
|-6.00
|38911.03
|2657
|2006.05.26 16:36
|sell
|1329
|1.00
|1.8535
|0.0000
|1.8525
|2658
|2006.05.26 16:41
|sell
|1330
|2.00
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|2659
|2006.05.26 16:43
|sell
|1331
|4.00
|1.8545
|0.0000
|1.8535
|2660
|2006.05.26 16:44
|sell
|1332
|8.00
|1.8551
|0.0000
|1.8541
|2661
|2006.05.26 16:50
|sell
|1333
|16.00
|1.8557
|0.0000
|1.8547
|2662
|2006.06.07 15:45
|t/p
|1333
|16.00
|1.8547
|0.0000
|1.8547
|168.80
|39079.83
|2663
|2006.06.07 15:45
|close
|1332
|8.00
|1.8547
|0.0000
|1.8541
|36.40
|39116.23
|2664
|2006.06.07 15:45
|close
|1331
|4.00
|1.8547
|0.0000
|1.8535
|-5.80
|39110.43
|2665
|2006.06.07 15:45
|close
|1330
|2.00
|1.8547
|0.0000
|1.8530
|-12.90
|39097.53
|2666
|2006.06.07 15:45
|close
|1329
|1.00
|1.8547
|0.0000
|1.8525
|-11.45
|39086.08
|2667
|2006.06.07 17:45
|sell
|1334
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8570
|2668
|2006.06.07 17:50
|sell
|1335
|2.00
|1.8586
|0.0000
|1.8576
|2669
|2006.06.07 18:02
|sell
|1336
|4.00
|1.8592
|0.0000
|1.8582
|2670
|2006.06.07 18:03
|sell
|1337
|8.00
|1.8598
|0.0000
|1.8588
|2671
|2006.06.07 18:03
|sell
|1338
|16.00
|1.8603
|0.0000
|1.8593
|2672
|2006.06.07 18:18
|t/p
|1338
|16.00
|1.8593
|0.0000
|1.8593
|160.00
|39246.08
|2673
|2006.06.07 18:18
|close
|1337
|8.00
|1.8593
|0.0000
|1.8588
|40.00
|39286.08
|2674
|2006.06.07 18:18
|close
|1336
|4.00
|1.8593
|0.0000
|1.8582
|-4.00
|39282.08
|2675
|2006.06.07 18:18
|close
|1335
|2.00
|1.8593
|0.0000
|1.8576
|-14.00
|39268.08
|2676
|2006.06.07 18:18
|close
|1334
|1.00
|1.8593
|0.0000
|1.8570
|-13.00
|39255.08
|2677
|2006.06.07 18:30
|sell
|1339
|1.00
|1.8589
|0.0000
|1.8579
|2678
|2006.06.07 18:36
|sell
|1340
|2.00
|1.8594
|0.0000
|1.8584
|2679
|2006.06.07 18:58
|t/p
|1340
|2.00
|1.8584
|0.0000
|1.8584
|20.00
|39275.08
|2680
|2006.06.07 18:58
|close
|1339
|1.00
|1.8584
|0.0000
|1.8579
|5.00
|39280.08
|2681
|2006.06.08 07:30
|sell
|1341
|1.00
|1.8552
|0.0000
|1.8542
|2682
|2006.06.08 07:41
|sell
|1342
|2.00
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|2683
|2006.06.08 08:01
|sell
|1343
|4.00
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|2684
|2006.06.08 08:10
|sell
|1344
|8.00
|1.8571
|0.0000
|1.8561
|2685
|2006.06.08 08:21
|t/p
|1344
|8.00
|1.8561
|0.0000
|1.8561
|80.00
|39360.08
|2686
|2006.06.08 08:21
|close
|1343
|4.00
|1.8561
|0.0000
|1.8554
|12.00
|39372.08
|2687
|2006.06.08 08:21
|close
|1342
|2.00
|1.8561
|0.0000
|1.8548
|-6.00
|39366.08
|2688
|2006.06.08 08:21
|close
|1341
|1.00
|1.8561
|0.0000
|1.8542
|-9.00
|39357.08
|2689
|2006.06.08 08:21
|sell
|1345
|1.00
|1.8557
|0.0000
|1.8547
|2690
|2006.06.08 08:33
|t/p
|1345
|1.00
|1.8547
|0.0000
|1.8547
|10.00
|39367.08
|2691
|2006.06.08 08:33
|sell
|1346
|1.00
|1.8543
|0.0000
|1.8533
|2692
|2006.06.08 08:34
|t/p
|1346
|1.00
|1.8533
|0.0000
|1.8533
|10.00
|39377.08
|2693
|2006.06.08 08:34
|sell
|1347
|1.00
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|2694
|2006.06.08 08:36
|t/p
|1347
|1.00
|1.8518
|0.0000
|1.8518
|10.00
|39387.08
|2695
|2006.06.08 08:36
|sell
|1348
|1.00
|1.8514
|0.0000
|1.8504
|2696
|2006.06.08 08:44
|sell
|1349
|2.00
|1.8519
|0.0000
|1.8509
|2697
|2006.06.08 08:46
|sell
|1350
|4.00
|1.8525
|0.0000
|1.8515
|2698
|2006.06.08 08:49
|sell
|1351
|8.00
|1.8530
|0.0000
|1.8520
|2699
|2006.06.08 09:03
|t/p
|1351
|8.00
|1.8520
|0.0000
|1.8520
|80.00
|39467.08
|2700
|2006.06.08 09:03
|close
|1350
|4.00
|1.8520
|0.0000
|1.8515
|20.00
|39487.08
|2701
|2006.06.08 09:03
|close
|1349
|2.00
|1.8520
|0.0000
|1.8509
|-2.00
|39485.08
|2702
|2006.06.08 09:03
|close
|1348
|1.00
|1.8520
|0.0000
|1.8504
|-6.00
|39479.08
|2703
|2006.06.08 09:03
|sell
|1352
|1.00
|1.8516
|0.0000
|1.8506
|2704
|2006.06.08 09:04
|t/p
|1352
|1.00
|1.8506
|0.0000
|1.8506
|10.00
|39489.08
|2705
|2006.06.08 09:04
|sell
|1353
|1.00
|1.8502
|0.0000
|1.8492
|2706
|2006.06.08 09:06
|sell
|1354
|2.00
|1.8508
|0.0000
|1.8498
|2707
|2006.06.08 09:12
|sell
|1355
|4.00
|1.8514
|0.0000
|1.8504
|2708
|2006.06.08 09:19
|t/p
|1355
|4.00
|1.8504
|0.0000
|1.8504
|40.00
|39529.08
|2709
|2006.06.08 09:19
|close
|1354
|2.00
|1.8504
|0.0000
|1.8498
|8.00
|39537.08
|2710
|2006.06.08 09:19
|close
|1353
|1.00
|1.8504
|0.0000
|1.8492
|-2.00
|39535.08
|2711
|2006.06.08 09:19
|sell
|1356
|1.00
|1.8500
|0.0000
|1.8490
|2712
|2006.06.08 09:21
|t/p
|1356
|1.00
|1.8490
|0.0000
|1.8490
|10.00
|39545.08
|2713
|2006.06.08 09:21
|sell
|1357
|1.00
|1.8486
|0.0000
|1.8476
|2714
|2006.06.08 09:28
|sell
|1358
|2.00
|1.8492
|0.0000
|1.8482
|2715
|2006.06.08 09:31
|t/p
|1358
|2.00
|1.8482
|0.0000
|1.8482
|20.00
|39565.08
|2716
|2006.06.08 09:31
|close
|1357
|1.00
|1.8482
|0.0000
|1.8476
|4.00
|39569.08
|2717
|2006.06.08 10:00
|sell
|1359
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8479
|2718
|2006.06.08 10:04
|sell
|1360
|2.00
|1.8494
|0.0000
|1.8484
|2719
|2006.06.08 10:26
|sell
|1361
|4.00
|1.8499
|0.0000
|1.8489
|2720
|2006.06.08 10:29
|sell
|1362
|8.00
|1.8506
|0.0000
|1.8496
|2721
|2006.06.08 10:30
|t/p
|1362
|8.00
|1.8496
|0.0000
|1.8496
|80.00
|39649.08
|2722
|2006.06.08 10:30
|close
|1361
|4.00
|1.8495
|0.0000
|1.8489
|16.00
|39665.08
|2723
|2006.06.08 10:30
|close
|1360
|2.00
|1.8495
|0.0000
|1.8484
|-2.00
|39663.08
|2724
|2006.06.08 10:30
|close
|1359
|1.00
|1.8495
|0.0000
|1.8479
|-6.00
|39657.08
|2725
|2006.06.08 10:30
|sell
|1363
|1.00
|1.8491
|0.0000
|1.8481
|2726
|2006.06.08 10:30
|t/p
|1363
|1.00
|1.8481
|0.0000
|1.8481
|10.00
|39667.08
|2727
|2006.06.08 10:30
|sell
|1364
|1.00
|1.8476
|0.0000
|1.8466
|2728
|2006.06.08 10:32
|sell
|1365
|2.00
|1.8481
|0.0000
|1.8471
|2729
|2006.06.08 10:36
|sell
|1366
|4.00
|1.8487
|0.0000
|1.8477
|2730
|2006.06.08 10:38
|sell
|1367
|8.00
|1.8493
|0.0000
|1.8483
|2731
|2006.06.08 10:42
|t/p
|1367
|8.00
|1.8483
|0.0000
|1.8483
|80.00
|39747.08
|2732
|2006.06.08 10:42
|close
|1366
|4.00
|1.8482
|0.0000
|1.8477
|20.00
|39767.08
|2733
|2006.06.08 10:42
|close
|1365
|2.00
|1.8482
|0.0000
|1.8471
|-2.00
|39765.08
|2734
|2006.06.08 10:42
|close
|1364
|1.00
|1.8482
|0.0000
|1.8466
|-6.00
|39759.08
|2735
|2006.06.08 10:42
|sell
|1368
|1.00
|1.8478
|0.0000
|1.8468
|2736
|2006.06.08 10:51
|sell
|1369
|2.00
|1.8484
|0.0000
|1.8474
|2737
|2006.06.08 10:57
|sell
|1370
|4.00
|1.8490
|0.0000
|1.8480
|2738
|2006.06.08 11:07
|sell
|1371
|8.00
|1.8495
|0.0000
|1.8485
|2739
|2006.06.08 11:34
|t/p
|1371
|8.00
|1.8485
|0.0000
|1.8485
|80.00
|39839.08
|2740
|2006.06.08 11:34
|close
|1370
|4.00
|1.8485
|0.0000
|1.8480
|20.00
|39859.08
|2741
|2006.06.08 11:34
|close
|1369
|2.00
|1.8485
|0.0000
|1.8474
|-2.00
|39857.08
|2742
|2006.06.08 11:34
|close
|1368
|1.00
|1.8485
|0.0000
|1.8468
|-7.00
|39850.08
|2743
|2006.06.08 11:34
|sell
|1372
|1.00
|1.8481
|0.0000
|1.8471
|2744
|2006.06.08 11:43
|sell
|1373
|2.00
|1.8486
|0.0000
|1.8476
|2745
|2006.06.08 11:51
|sell
|1374
|4.00
|1.8492
|0.0000
|1.8482
|2746
|2006.06.08 12:44
|t/p
|1374
|4.00
|1.8482
|0.0000
|1.8482
|40.00
|39890.08
|2747
|2006.06.08 12:44
|close
|1373
|2.00
|1.8481
|0.0000
|1.8476
|10.00
|39900.08
|2748
|2006.06.08 12:44
|close
|1372
|1.00
|1.8481
|0.0000
|1.8471
|0.00
|39900.08
|2749
|2006.06.08 12:44
|sell
|1375
|1.00
|1.8477
|0.0000
|1.8467
|2750
|2006.06.08 12:47
|sell
|1376
|2.00
|1.8483
|0.0000
|1.8473
|2751
|2006.06.08 12:59
|sell
|1377
|4.00
|1.8489
|0.0000
|1.8479
|2752
|2006.06.08 13:15
|sell
|1378
|8.00
|1.8494
|0.0000
|1.8484
|2753
|2006.06.08 13:46
|sell
|1379
|16.00
|1.8499
|0.0000
|1.8489
|2754
|2006.06.08 13:48
|t/p
|1379
|16.00
|1.8489
|0.0000
|1.8489
|160.00
|40060.08
|2755
|2006.06.08 13:48
|close
|1378
|8.00
|1.8489
|0.0000
|1.8484
|40.00
|40100.08
|2756
|2006.06.08 13:48
|close
|1377
|4.00
|1.8489
|0.0000
|1.8479
|0.00
|40100.08
|2757
|2006.06.08 13:48
|close
|1376
|2.00
|1.8489
|0.0000
|1.8473
|-12.00
|40088.08
|2758
|2006.06.08 13:48
|close
|1375
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8467
|-12.00
|40076.08
|2759
|2006.06.08 13:48
|sell
|1380
|1.00
|1.8485
|0.0000
|1.8475
|2760
|2006.06.08 13:49
|t/p
|1380
|1.00
|1.8475
|0.0000
|1.8475
|10.00
|40086.08
|2761
|2006.06.08 13:49
|sell
|1381
|1.00
|1.8471
|0.0000
|1.8461
|2762
|2006.06.08 13:54
|t/p
|1381
|1.00
|1.8461
|0.0000
|1.8461
|10.00
|40096.08
|2763
|2006.06.08 13:54
|sell
|1382
|1.00
|1.8457
|0.0000
|1.8447
|2764
|2006.06.08 13:56
|sell
|1383
|2.00
|1.8462
|0.0000
|1.8452
|2765
|2006.06.08 14:01
|t/p
|1383
|2.00
|1.8452
|0.0000
|1.8452
|20.00
|40116.08
|2766
|2006.06.08 14:01
|close
|1382
|1.00
|1.8452
|0.0000
|1.8447
|5.00
|40121.08
|2767
|2006.06.08 14:01
|sell
|1384
|1.00
|1.8448
|0.0000
|1.8438
|2768
|2006.06.08 14:04
|t/p
|1384
|1.00
|1.8438
|0.0000
|1.8438
|10.00
|40131.08
|2769
|2006.06.08 14:04
|sell
|1385
|1.00
|1.8434
|0.0000
|1.8424
|2770
|2006.06.08 14:10
|sell
|1386
|2.00
|1.8440
|0.0000
|1.8430
|2771
|2006.06.08 14:25
|t/p
|1386
|2.00
|1.8430
|0.0000
|1.8430
|20.00
|40151.08
|2772
|2006.06.08 14:25
|close
|1385
|1.00
|1.8429
|0.0000
|1.8424
|5.00
|40156.08
|2773
|2006.06.08 14:25
|sell
|1387
|1.00
|1.8425
|0.0000
|1.8415
|2774
|2006.06.08 14:26
|sell
|1388
|2.00
|1.8430
|0.0000
|1.8420
|2775
|2006.06.08 14:30
|t/p
|1388
|2.00
|1.8420
|0.0000
|1.8420
|20.00
|40176.08
|2776
|2006.06.08 14:30
|close
|1387
|1.00
|1.8420
|0.0000
|1.8415
|5.00
|40181.08
|2777
|2006.06.08 14:30
|sell
|1389
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8406
|2778
|2006.06.08 14:30
|sell
|1390
|2.00
|1.8421
|0.0000
|1.8411
|2779
|2006.06.08 14:32
|t/p
|1390
|2.00
|1.8411
|0.0000
|1.8411
|20.00
|40201.08
|2780
|2006.06.08 14:32
|close
|1389
|1.00
|1.8411
|0.0000
|1.8406
|5.00
|40206.08
|2781
|2006.06.08 14:32
|sell
|1391
|1.00
|1.8407
|0.0000
|1.8397
|2782
|2006.06.08 14:32
|t/p
|1391
|1.00
|1.8397
|0.0000
|1.8397
|10.00
|40216.08
|2783
|2006.06.08 14:32
|sell
|1392
|1.00
|1.8393
|0.0000
|1.8383
|2784
|2006.06.08 14:33
|t/p
|1392
|1.00
|1.8383
|0.0000
|1.8383
|10.00
|40226.08
|2785
|2006.06.08 14:33
|sell
|1393
|1.00
|1.8379
|0.0000
|1.8369
|2786
|2006.06.08 14:35
|sell
|1394
|2.00
|1.8385
|0.0000
|1.8375
|2787
|2006.06.08 14:37
|sell
|1395
|4.00
|1.8391
|0.0000
|1.8381
|2788
|2006.06.08 14:39
|sell
|1396
|8.00
|1.8397
|0.0000
|1.8387
|2789
|2006.06.08 14:39
|sell
|1397
|16.00
|1.8402
|0.0000
|1.8392
|2790
|2006.06.08 14:43
|t/p
|1397
|16.00
|1.8392
|0.0000
|1.8392
|160.00
|40386.08
|2791
|2006.06.08 14:43
|close
|1396
|8.00
|1.8392
|0.0000
|1.8387
|40.00
|40426.08
|2792
|2006.06.08 14:43
|close
|1395
|4.00
|1.8392
|0.0000
|1.8381
|-4.00
|40422.08
|2793
|2006.06.08 14:43
|close
|1394
|2.00
|1.8392
|0.0000
|1.8375
|-14.00
|40408.08
|2794
|2006.06.08 14:43
|close
|1393
|1.00
|1.8392
|0.0000
|1.8369
|-13.00
|40395.08
|2795
|2006.06.08 14:43
|sell
|1398
|1.00
|1.8388
|0.0000
|1.8378
|2796
|2006.06.08 14:45
|t/p
|1398
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8378
|10.00
|40405.08
|2797
|2006.06.08 14:45
|sell
|1399
|1.00
|1.8373
|0.0000
|1.8363
|2798
|2006.06.08 14:46
|sell
|1400
|2.00
|1.8378
|0.0000
|1.8368
|2799
|2006.06.08 14:48
|sell
|1401
|4.00
|1.8384
|0.0000
|1.8374
|2800
|2006.06.08 14:50
|sell
|1402
|8.00
|1.8390
|0.0000
|1.8380
|2801
|2006.06.08 14:52
|sell
|1403
|16.00
|1.8396
|0.0000
|1.8386
|2802
|2006.06.08 15:33
|t/p
|1403
|16.00
|1.8386
|0.0000
|1.8386
|160.00
|40565.08
|2803
|2006.06.08 15:33
|close
|1402
|8.00
|1.8386
|0.0000
|1.8380
|32.00
|40597.08
|2804
|2006.06.08 15:33
|close
|1401
|4.00
|1.8386
|0.0000
|1.8374
|-8.00
|40589.08
|2805
|2006.06.08 15:33
|close
|1400
|2.00
|1.8386
|0.0000
|1.8368
|-16.00
|40573.08
|2806
|2006.06.08 15:33
|close
|1399
|1.00
|1.8386
|0.0000
|1.8363
|-13.00
|40560.08
|2807
|2006.06.08 15:33
|sell
|1404
|1.00
|1.8382
|0.0000
|1.8372
|2808
|2006.06.08 15:35
|sell
|1405
|2.00
|1.8388
|0.0000
|1.8378
|2809
|2006.06.08 15:47
|sell
|1406
|4.00
|1.8393
|0.0000
|1.8383
|2810
|2006.06.08 15:50
|sell
|1407
|8.00
|1.8399
|0.0000
|1.8389
|2811
|2006.06.08 15:55
|sell
|1408
|16.00
|1.8405
|0.0000
|1.8395
|2812
|2006.06.08 16:54
|t/p
|1408
|16.00
|1.8395
|0.0000
|1.8395
|160.00
|40720.08
|2813
|2006.06.08 16:54
|close
|1407
|8.00
|1.8394
|0.0000
|1.8389
|40.00
|40760.08
|2814
|2006.06.08 16:54
|close
|1406
|4.00
|1.8394
|0.0000
|1.8383
|-4.00
|40756.08
|2815
|2006.06.08 16:54
|close
|1405
|2.00
|1.8394
|0.0000
|1.8378
|-12.00
|40744.08
|2816
|2006.06.08 16:54
|close
|1404
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8372
|-12.00
|40732.08
|2817
|2006.06.08 17:15
|sell
|1409
|1.00
|1.8396
|0.0000
|1.8386
|2818
|2006.06.08 17:15
|sell
|1410
|2.00
|1.8402
|0.0000
|1.8392
|2819
|2006.06.08 17:19
|sell
|1411
|4.00
|1.8407
|0.0000
|1.8397
|2820
|2006.06.08 17:31
|sell
|1412
|8.00
|1.8413
|0.0000
|1.8403
|2821
|2006.06.08 17:39
|sell
|1413
|16.00
|1.8418
|0.0000
|1.8408
|2822
|2006.06.09 14:30
|t/p
|1413
|16.00
|1.8408
|0.0000
|1.8408
|160.88
|40892.96
|2823
|2006.06.09 14:30
|close
|1412
|8.00
|1.8406
|0.0000
|1.8403
|56.44
|40949.40
|2824
|2006.06.09 14:30
|close
|1411
|4.00
|1.8406
|0.0000
|1.8397
|4.22
|40953.62
|2825
|2006.06.09 14:30
|close
|1410
|2.00
|1.8406
|0.0000
|1.8392
|-7.89
|40945.73
|2826
|2006.06.09 14:30
|close
|1409
|1.00
|1.8406
|0.0000
|1.8386
|-9.95
|40935.79
|2827
|2006.06.11 23:59
|sell
|1414
|1.00
|1.8383
|0.0000
|1.8373
|2828
|2006.06.12 00:01
|sell
|1415
|2.00
|1.8397
|0.0000
|1.8387
|2829
|2006.06.12 01:12
|t/p
|1415
|2.00
|1.8387
|0.0000
|1.8387
|20.00
|40955.79
|2830
|2006.06.12 01:12
|close
|1414
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8373
|-1.95
|40953.84
|2831
|2006.06.12 07:15
|buy
|1416
|1.00
|1.8429
|0.0000
|1.8439
|2832
|2006.06.12 08:11
|buy
|1417
|2.00
|1.8423
|0.0000
|1.8433
|2833
|2006.06.12 08:15
|buy
|1418
|4.00
|1.8417
|0.0000
|1.8427
|2834
|2006.06.12 08:31
|t/p
|1418
|4.00
|1.8427
|0.0000
|1.8427
|40.00
|40993.84
|2835
|2006.06.12 08:31
|close
|1417
|2.00
|1.8429
|0.0000
|1.8433
|12.00
|41005.84
|2836
|2006.06.12 08:31
|close
|1416
|1.00
|1.8429
|0.0000
|1.8439
|0.00
|41005.84
|2837
|2006.06.12 19:00
|buy
|1419
|1.00
|1.8442
|0.0000
|1.8452
|2838
|2006.06.12 20:39
|t/p
|1419
|1.00
|1.8452
|0.0000
|1.8452
|10.00
|41015.84
|2839
|2006.06.13 17:30
|sell
|1420
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.8377
|2840
|2006.06.13 17:33
|sell
|1421
|2.00
|1.8393
|0.0000
|1.8383
|2841
|2006.06.13 17:50
|sell
|1422
|4.00
|1.8399
|0.0000
|1.8389
|2842
|2006.06.13 18:30
|t/p
|1422
|4.00
|1.8389
|0.0000
|1.8389
|40.00
|41055.84
|2843
|2006.06.13 18:30
|close
|1421
|2.00
|1.8388
|0.0000
|1.8383
|10.00
|41065.84
|2844
|2006.06.13 18:30
|close
|1420
|1.00
|1.8388
|0.0000
|1.8377
|-1.00
|41064.84
|2845
|2006.06.13 18:30
|sell
|1423
|1.00
|1.8384
|0.0000
|1.8374
|2846
|2006.06.13 18:32
|sell
|1424
|2.00
|1.8390
|0.0000
|1.8380
|2847
|2006.06.13 19:03
|t/p
|1424
|2.00
|1.8380
|0.0000
|1.8380
|20.00
|41084.84
|2848
|2006.06.13 19:03
|close
|1423
|1.00
|1.8379
|0.0000
|1.8374
|5.00
|41089.84
|2849
|2006.06.13 19:03
|sell
|1425
|1.00
|1.8375
|0.0000
|1.8365
|2850
|2006.06.13 19:08
|t/p
|1425
|1.00
|1.8365
|0.0000
|1.8365
|10.00
|41099.84
|2851
|2006.06.13 19:08
|sell
|1426
|1.00
|1.8360
|0.0000
|1.8350
|2852
|2006.06.13 19:14
|t/p
|1426
|1.00
|1.8350
|0.0000
|1.8350
|10.00
|41109.84
|2853
|2006.06.13 19:14
|sell
|1427
|1.00
|1.8345
|0.0000
|1.8335
|2854
|2006.06.13 19:17
|t/p
|1427
|1.00
|1.8335
|0.0000
|1.8335
|10.00
|41119.84
|2855
|2006.06.13 19:17
|sell
|1428
|1.00
|1.8331
|0.0000
|1.8321
|2856
|2006.06.13 19:18
|sell
|1429
|2.00
|1.8336
|0.0000
|1.8326
|2857
|2006.06.13 19:19
|sell
|1430
|4.00
|1.8342
|0.0000
|1.8332
|2858
|2006.06.13 19:27
|t/p
|1430
|4.00
|1.8332
|0.0000
|1.8332
|40.00
|41159.84
|2859
|2006.06.13 19:27
|close
|1429
|2.00
|1.8331
|0.0000
|1.8326
|10.00
|41169.84
|2860
|2006.06.13 19:27
|close
|1428
|1.00
|1.8331
|0.0000
|1.8321
|0.00
|41169.84
|2861
|2006.06.13 19:27
|sell
|1431
|1.00
|1.8327
|0.0000
|1.8317
|2862
|2006.06.13 19:29
|sell
|1432
|2.00
|1.8335
|0.0000
|1.8325
|2863
|2006.06.13 19:56
|sell
|1433
|4.00
|1.8341
|0.0000
|1.8331
|2864
|2006.06.13 20:30
|sell
|1434
|8.00
|1.8347
|0.0000
|1.8337
|2865
|2006.06.13 21:15
|t/p
|1434
|8.00
|1.8337
|0.0000
|1.8337
|80.00
|41249.84
|2866
|2006.06.13 21:15
|close
|1433
|4.00
|1.8336
|0.0000
|1.8331
|20.00
|41269.84
|2867
|2006.06.13 21:15
|close
|1432
|2.00
|1.8336
|0.0000
|1.8325
|-2.00
|41267.84
|2868
|2006.06.13 21:15
|close
|1431
|1.00
|1.8336
|0.0000
|1.8317
|-9.00
|41258.84
|2869
|2006.06.13 21:15
|sell
|1435
|1.00
|1.8332
|0.0000
|1.8322
|2870
|2006.06.13 21:21
|sell
|1436
|2.00
|1.8338
|0.0000
|1.8328
|2871
|2006.06.13 22:27
|t/p
|1436
|2.00
|1.8328
|0.0000
|1.8328
|20.00
|41278.84
|2872
|2006.06.13 22:27
|close
|1435
|1.00
|1.8327
|0.0000
|1.8322
|5.00
|41283.84
|2873
|2006.06.13 23:15
|sell
|1437
|1.00
|1.8326
|0.0000
|1.8316
|2874
|2006.06.13 23:18
|sell
|1438
|2.00
|1.8332
|0.0000
|1.8322
|2875
|2006.06.13 23:24
|sell
|1439
|4.00
|1.8338
|0.0000
|1.8328
|2876
|2006.06.13 23:46
|sell
|1440
|8.00
|1.8343
|0.0000
|1.8333
|2877
|2006.06.14 03:28
|sell
|1441
|16.00
|1.8349
|0.0000
|1.8339
|2878
|2006.06.22 12:47
|t/p
|1441
|16.00
|1.8339
|0.0000
|1.8339
|168.80
|41452.64
|2879
|2006.06.22 12:47
|close
|1440
|8.00
|1.8338
|0.0000
|1.8333
|44.84
|41497.48
|2880
|2006.06.22 12:47
|close
|1439
|4.00
|1.8338
|0.0000
|1.8328
|2.42
|41499.90
|2881
|2006.06.22 12:47
|close
|1438
|2.00
|1.8338
|0.0000
|1.8322
|-10.79
|41489.11
|2882
|2006.06.22 12:47
|close
|1437
|1.00
|1.8338
|0.0000
|1.8316
|-11.40
|41477.72
|2883
|2006.06.22 12:47
|sell
|1442
|1.00
|1.8334
|0.0000
|1.8324
|2884
|2006.06.22 12:52
|t/p
|1442
|1.00
|1.8324
|0.0000
|1.8324
|10.00
|41487.72
|2885
|2006.06.22 12:52
|sell
|1443
|1.00
|1.8320
|0.0000
|1.8310
|2886
|2006.06.22 12:54
|t/p
|1443
|1.00
|1.8310
|0.0000
|1.8310
|10.00
|41497.72
|2887
|2006.06.22 12:54
|sell
|1444
|1.00
|1.8306
|0.0000
|1.8296
|2888
|2006.06.22 12:55
|sell
|1445
|2.00
|1.8312
|0.0000
|1.8302
|2889
|2006.06.22 12:56
|sell
|1446
|4.00
|1.8317
|0.0000
|1.8307
|2890
|2006.06.22 12:57
|sell
|1447
|8.00
|1.8322
|0.0000
|1.8312
|2891
|2006.06.22 13:19
|t/p
|1447
|8.00
|1.8312
|0.0000
|1.8312
|80.00
|41577.72
|2892
|2006.06.22 13:19
|close
|1446
|4.00
|1.8312
|0.0000
|1.8307
|20.00
|41597.72
|2893
|2006.06.22 13:19
|close
|1445
|2.00
|1.8312
|0.0000
|1.8302
|0.00
|41597.72
|2894
|2006.06.22 13:19
|close
|1444
|1.00
|1.8312
|0.0000
|1.8296
|-6.00
|41591.72
|2895
|2006.06.22 13:19
|sell
|1448
|1.00
|1.8308
|0.0000
|1.8298
|2896
|2006.06.22 13:26
|sell
|1449
|2.00
|1.8314
|0.0000
|1.8304
|2897
|2006.06.22 13:52
|sell
|1450
|4.00
|1.8323
|0.0000
|1.8313
|2898
|2006.06.22 14:05
|t/p
|1450
|4.00
|1.8313
|0.0000
|1.8313
|40.00
|41631.72
|2899
|2006.06.22 14:05
|close
|1449
|2.00
|1.8312
|0.0000
|1.8304
|4.00
|41635.72
|2900
|2006.06.22 14:05
|close
|1448
|1.00
|1.8312
|0.0000
|1.8298
|-4.00
|41631.72
|2901
|2006.06.22 14:05
|sell
|1451
|1.00
|1.8308
|0.0000
|1.8298
|2902
|2006.06.22 14:07
|t/p
|1451
|1.00
|1.8298
|0.0000
|1.8298
|10.00
|41641.72
|2903
|2006.06.22 14:07
|sell
|1452
|1.00
|1.8294
|0.0000
|1.8284
|2904
|2006.06.22 14:12
|sell
|1453
|2.00
|1.8299
|0.0000
|1.8289
|2905
|2006.06.22 14:16
|sell
|1454
|4.00
|1.8305
|0.0000
|1.8295
|2906
|2006.06.22 14:28
|t/p
|1454
|4.00
|1.8295
|0.0000
|1.8295
|40.00
|41681.72
|2907
|2006.06.22 14:28
|close
|1453
|2.00
|1.8294
|0.0000
|1.8289
|10.00
|41691.72
|2908
|2006.06.22 14:28
|close
|1452
|1.00
|1.8294
|0.0000
|1.8284
|0.00
|41691.72
|2909
|2006.06.22 14:28
|sell
|1455
|1.00
|1.8290
|0.0000
|1.8280
|2910
|2006.06.22 14:29
|sell
|1456
|2.00
|1.8295
|0.0000
|1.8285
|2911
|2006.06.22 14:31
|sell
|1457
|4.00
|1.8300
|0.0000
|1.8290
|2912
|2006.06.22 14:31
|sell
|1458
|8.00
|1.8305
|0.0000
|1.8295
|2913
|2006.06.22 14:32
|t/p
|1458
|8.00
|1.8295
|0.0000
|1.8295
|80.00
|41771.72
|2914
|2006.06.22 14:32
|close
|1457
|4.00
|1.8295
|0.0000
|1.8290
|20.00
|41791.72
|2915
|2006.06.22 14:32
|close
|1456
|2.00
|1.8295
|0.0000
|1.8285
|0.00
|41791.72
|2916
|2006.06.22 14:32
|close
|1455
|1.00
|1.8295
|0.0000
|1.8280
|-5.00
|41786.72
|2917
|2006.06.22 14:32
|sell
|1459
|1.00
|1.8291
|0.0000
|1.8281
|2918
|2006.06.22 14:34
|sell
|1460
|2.00
|1.8297
|0.0000
|1.8287
|2919
|2006.06.22 14:35
|sell
|1461
|4.00
|1.8303
|0.0000
|1.8293
|2920
|2006.06.22 14:37
|sell
|1462
|8.00
|1.8309
|0.0000
|1.8299
|2921
|2006.06.22 15:05
|t/p
|1462
|8.00
|1.8299
|0.0000
|1.8299
|80.00
|41866.72
|2922
|2006.06.22 15:05
|close
|1461
|4.00
|1.8298
|0.0000
|1.8293
|20.00
|41886.72
|2923
|2006.06.22 15:05
|close
|1460
|2.00
|1.8298
|0.0000
|1.8287
|-2.00
|41884.72
|2924
|2006.06.22 15:05
|close
|1459
|1.00
|1.8298
|0.0000
|1.8281
|-7.00
|41877.72
|2925
|2006.06.22 15:05
|sell
|1463
|1.00
|1.8294
|0.0000
|1.8284
|2926
|2006.06.22 15:20
|t/p
|1463
|1.00
|1.8284
|0.0000
|1.8284
|10.00
|41887.72
|2927
|2006.06.22 15:20
|sell
|1464
|1.00
|1.8274
|0.0000
|1.8264
|2928
|2006.06.22 15:20
|sell
|1465
|2.00
|1.8283
|0.0000
|1.8273
|2929
|2006.06.22 15:20
|t/p
|1465
|2.00
|1.8273
|0.0000
|1.8273
|20.00
|41907.72
|2930
|2006.06.22 15:20
|close
|1464
|1.00
|1.8272
|0.0000
|1.8264
|2.00
|41909.72
|2931
|2006.06.22 15:20
|sell
|1466
|1.00
|1.8268
|0.0000
|1.8258
|2932
|2006.06.22 15:21
|sell
|1467
|2.00
|1.8273
|0.0000
|1.8263
|2933
|2006.06.22 15:21
|sell
|1468
|4.00
|1.8278
|0.0000
|1.8268
|2934
|2006.06.22 15:35
|sell
|1469
|8.00
|1.8284
|0.0000
|1.8274
|2935
|2006.06.22 15:37
|sell
|1470
|16.00
|1.8290
|0.0000
|1.8280
|2936
|2006.06.22 16:00
|t/p
|1470
|16.00
|1.8280
|0.0000
|1.8280
|160.00
|42069.72
|2937
|2006.06.22 16:00
|close
|1469
|8.00
|1.8280
|0.0000
|1.8274
|32.00
|42101.72
|2938
|2006.06.22 16:00
|close
|1468
|4.00
|1.8280
|0.0000
|1.8268
|-8.00
|42093.72
|2939
|2006.06.22 16:00
|close
|1467
|2.00
|1.8280
|0.0000
|1.8263
|-14.00
|42079.72
|2940
|2006.06.22 16:00
|close
|1466
|1.00
|1.8280
|0.0000
|1.8258
|-12.00
|42067.72
|2941
|2006.06.22 16:00
|sell
|1471
|1.00
|1.8276
|0.0000
|1.8266
|2942
|2006.06.22 16:05
|sell
|1472
|2.00
|1.8281
|0.0000
|1.8271
|2943
|2006.06.22 16:19
|t/p
|1472
|2.00
|1.8271
|0.0000
|1.8271
|20.00
|42087.72
|2944
|2006.06.22 16:19
|close
|1471
|1.00
|1.8271
|0.0000
|1.8266
|5.00
|42092.72
|2945
|2006.06.22 16:19
|sell
|1473
|1.00
|1.8267
|0.0000
|1.8257
|2946
|2006.06.22 16:29
|sell
|1474
|2.00
|1.8272
|0.0000
|1.8262
|2947
|2006.06.22 16:38
|sell
|1475
|4.00
|1.8279
|0.0000
|1.8269
|2948
|2006.06.22 16:42
|sell
|1476
|8.00
|1.8285
|0.0000
|1.8275
|2949
|2006.06.22 16:44
|sell
|1477
|16.00
|1.8291
|0.0000
|1.8281
|2950
|2006.06.22 17:07
|t/p
|1477
|16.00
|1.8281
|0.0000
|1.8281
|160.00
|42252.72
|2951
|2006.06.22 17:07
|close
|1476
|8.00
|1.8281
|0.0000
|1.8275
|32.00
|42284.72
|2952
|2006.06.22 17:07
|close
|1475
|4.00
|1.8281
|0.0000
|1.8269
|-8.00
|42276.72
|2953
|2006.06.22 17:07
|close
|1474
|2.00
|1.8281
|0.0000
|1.8262
|-18.00
|42258.72
|2954
|2006.06.22 17:07
|close
|1473
|1.00
|1.8281
|0.0000
|1.8257
|-14.00
|42244.72
|2955
|2006.06.22 17:07
|sell
|1478
|1.00
|1.8277
|0.0000
|1.8267
|2956
|2006.06.22 17:09
|sell
|1479
|2.00
|1.8284
|0.0000
|1.8274
|2957
|2006.06.22 17:26
|sell
|1480
|4.00
|1.8290
|0.0000
|1.8280
|2958
|2006.06.22 17:30
|sell
|1481
|8.00
|1.8296
|0.0000
|1.8286
|2959
|2006.06.22 17:41
|sell
|1482
|16.00
|1.8301
|0.0000
|1.8291
|2960
|2006.06.22 18:01
|t/p
|1482
|16.00
|1.8291
|0.0000
|1.8291
|160.00
|42404.72
|2961
|2006.06.22 18:01
|close
|1481
|8.00
|1.8290
|0.0000
|1.8286
|48.00
|42452.72
|2962
|2006.06.22 18:01
|close
|1480
|4.00
|1.8290
|0.0000
|1.8280
|0.00
|42452.72
|2963
|2006.06.22 18:01
|close
|1479
|2.00
|1.8290
|0.0000
|1.8274
|-12.00
|42440.72
|2964
|2006.06.22 18:01
|close
|1478
|1.00
|1.8290
|0.0000
|1.8267
|-13.00
|42427.72
|2965
|2006.06.22 18:01
|sell
|1483
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8276
|2966
|2006.06.22 18:02
|sell
|1484
|2.00
|1.8292
|0.0000
|1.8282
|2967
|2006.06.22 18:18
|sell
|1485
|4.00
|1.8298
|0.0000
|1.8288
|2968
|2006.06.22 18:25
|sell
|1486
|8.00
|1.8304
|0.0000
|1.8294
|2969
|2006.06.22 18:35
|t/p
|1486
|8.00
|1.8294
|0.0000
|1.8294
|80.00
|42507.72
|2970
|2006.06.22 18:35
|close
|1485
|4.00
|1.8293
|0.0000
|1.8288
|20.00
|42527.72
|2971
|2006.06.22 18:35
|close
|1484
|2.00
|1.8293
|0.0000
|1.8282
|-2.00
|42525.72
|2972
|2006.06.22 18:35
|close
|1483
|1.00
|1.8293
|0.0000
|1.8276
|-7.00
|42518.72
|2973
|2006.06.23 10:30
|sell
|1487
|1.00
|1.8266
|0.0000
|1.8256
|2974
|2006.06.23 10:45
|t/p
|1487
|1.00
|1.8256
|0.0000
|1.8256
|10.00
|42528.72
|2975
|2006.06.23 10:45
|sell
|1488
|1.00
|1.8251
|0.0000
|1.8241
|2976
|2006.06.23 10:52
|t/p
|1488
|1.00
|1.8241
|0.0000
|1.8241
|10.00
|42538.72
|2977
|2006.06.23 10:52
|sell
|1489
|1.00
|1.8237
|0.0000
|1.8227
|2978
|2006.06.23 11:04
|sell
|1490
|2.00
|1.8243
|0.0000
|1.8233
|2979
|2006.06.23 11:10
|sell
|1491
|4.00
|1.8249
|0.0000
|1.8239
|2980
|2006.06.23 11:39
|t/p
|1491
|4.00
|1.8239
|0.0000
|1.8239
|40.00
|42578.72
|2981
|2006.06.23 11:39
|close
|1490
|2.00
|1.8239
|0.0000
|1.8233
|8.00
|42586.72
|2982
|2006.06.23 11:39
|close
|1489
|1.00
|1.8239
|0.0000
|1.8227
|-2.00
|42584.72
|2983
|2006.06.23 11:39
|sell
|1492
|1.00
|1.8235
|0.0000
|1.8225
|2984
|2006.06.23 11:46
|sell
|1493
|2.00
|1.8240
|0.0000
|1.8230
|2985
|2006.06.23 11:49
|t/p
|1493
|2.00
|1.8230
|0.0000
|1.8230
|20.00
|42604.72
|2986
|2006.06.23 11:49
|close
|1492
|1.00
|1.8230
|0.0000
|1.8225
|5.00
|42609.72
|2987
|2006.06.23 11:49
|sell
|1494
|1.00
|1.8226
|0.0000
|1.8216
|2988
|2006.06.23 11:51
|sell
|1495
|2.00
|1.8232
|0.0000
|1.8222
|2989
|2006.06.23 12:09
|t/p
|1495
|2.00
|1.8222
|0.0000
|1.8222
|20.00
|42629.72
|2990
|2006.06.23 12:09
|close
|1494
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8216
|5.00
|42634.72
|2991
|2006.06.23 12:09
|sell
|1496
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.8207
|2992
|2006.06.23 12:10
|sell
|1497
|2.00
|1.8223
|0.0000
|1.8213
|2993
|2006.06.23 12:34
|sell
|1498
|4.00
|1.8228
|0.0000
|1.8218
|2994
|2006.06.23 13:03
|t/p
|1498
|4.00
|1.8218
|0.0000
|1.8218
|40.00
|42674.72
|2995
|2006.06.23 13:03
|close
|1497
|2.00
|1.8218
|0.0000
|1.8213
|10.00
|42684.72
|2996
|2006.06.23 13:03
|close
|1496
|1.00
|1.8218
|0.0000
|1.8207
|-1.00
|42683.72
|2997
|2006.06.23 13:03
|sell
|1499
|1.00
|1.8214
|0.0000
|1.8204
|2998
|2006.06.23 13:06
|sell
|1500
|2.00
|1.8219
|0.0000
|1.8209
|2999
|2006.06.23 13:47
|t/p
|1500
|2.00
|1.8209
|0.0000
|1.8209
|20.00
|42703.72
|3000
|2006.06.23 13:47
|close
|1499
|1.00
|1.8208
|0.0000
|1.8204
|6.00
|42709.72
|3001
|2006.06.23 13:47
|sell
|1501
|1.00
|1.8204
|0.0000
|1.8194
|3002
|2006.06.23 13:49
|t/p
|1501
|1.00
|1.8194
|0.0000
|1.8194
|10.00
|42719.72
|3003
|2006.06.23 13:49
|sell
|1502
|1.00
|1.8189
|0.0000
|1.8179
|3004
|2006.06.23 13:53
|t/p
|1502
|1.00
|1.8179
|0.0000
|1.8179
|10.00
|42729.72
|3005
|2006.06.23 13:53
|sell
|1503
|1.00
|1.8174
|0.0000
|1.8164
|3006
|2006.06.23 13:53
|sell
|1504
|2.00
|1.8179
|0.0000
|1.8169
|3007
|2006.06.23 13:54
|sell
|1505
|4.00
|1.8185
|0.0000
|1.8175
|3008
|2006.06.23 13:56
|sell
|1506
|8.00
|1.8192
|0.0000
|1.8182
|3009
|2006.06.23 14:08
|t/p
|1506
|8.00
|1.8182
|0.0000
|1.8182
|80.00
|42809.72
|3010
|2006.06.23 14:08
|close
|1505
|4.00
|1.8181
|0.0000
|1.8175
|16.00
|42825.72
|3011
|2006.06.23 14:08
|close
|1504
|2.00
|1.8181
|0.0000
|1.8169
|-4.00
|42821.72
|3012
|2006.06.23 14:08
|close
|1503
|1.00
|1.8181
|0.0000
|1.8164
|-7.00
|42814.72
|3013
|2006.06.23 14:08
|sell
|1507
|1.00
|1.8177
|0.0000
|1.8167
|3014
|2006.06.23 14:11
|t/p
|1507
|1.00
|1.8167
|0.0000
|1.8167
|10.00
|42824.72
|3015
|2006.06.23 14:11
|sell
|1508
|1.00
|1.8162
|0.0000
|1.8152
|3016
|2006.06.23 14:12
|sell
|1509
|2.00
|1.8169
|0.0000
|1.8159
|3017
|2006.06.23 14:16
|t/p
|1509
|2.00
|1.8159
|0.0000
|1.8159
|20.00
|42844.72
|3018
|2006.06.23 14:16
|close
|1508
|1.00
|1.8158
|0.0000
|1.8152
|4.00
|42848.72
|3019
|2006.06.23 14:16
|sell
|1510
|1.00
|1.8154
|0.0000
|1.8144
|3020
|2006.06.23 14:20
|sell
|1511
|2.00
|1.8160
|0.0000
|1.8150
|3021
|2006.06.23 14:30
|sell
|1512
|4.00
|1.8165
|0.0000
|1.8155
|3022
|2006.06.23 14:33
|sell
|1513
|8.00
|1.8171
|0.0000
|1.8161
|3023
|2006.06.23 14:35
|t/p
|1513
|8.00
|1.8161
|0.0000
|1.8161
|80.00
|42928.72
|3024
|2006.06.23 14:35
|close
|1512
|4.00
|1.8161
|0.0000
|1.8155
|16.00
|42944.72
|3025
|2006.06.23 14:35
|close
|1511
|2.00
|1.8161
|0.0000
|1.8150
|-2.00
|42942.72
|3026
|2006.06.23 14:35
|close
|1510
|1.00
|1.8161
|0.0000
|1.8144
|-7.00
|42935.72
|3027
|2006.06.23 14:35
|sell
|1514
|1.00
|1.8157
|0.0000
|1.8147
|3028
|2006.06.23 14:39
|sell
|1515
|2.00
|1.8162
|0.0000
|1.8152
|3029
|2006.06.23 14:43
|t/p
|1515
|2.00
|1.8152
|0.0000
|1.8152
|20.00
|42955.72
|3030
|2006.06.23 14:43
|close
|1514
|1.00
|1.8151
|0.0000
|1.8147
|6.00
|42961.72
|3031
|2006.06.23 14:43
|sell
|1516
|1.00
|1.8147
|0.0000
|1.8137
|3032
|2006.06.23 14:44
|sell
|1517
|2.00
|1.8153
|0.0000
|1.8143
|3033
|2006.06.23 14:48
|t/p
|1517
|2.00
|1.8143
|0.0000
|1.8143
|20.00
|42981.72
|3034
|2006.06.23 14:48
|close
|1516
|1.00
|1.8142
|0.0000
|1.8137
|5.00
|42986.72
|3035
|2006.06.23 14:48
|sell
|1518
|1.00
|1.8138
|0.0000
|1.8128
|3036
|2006.06.23 14:55
|sell
|1519
|2.00
|1.8145
|0.0000
|1.8135
|3037
|2006.06.23 14:58
|sell
|1520
|4.00
|1.8151
|0.0000
|1.8141
|3038
|2006.06.23 15:00
|sell
|1521
|8.00
|1.8156
|0.0000
|1.8146
|3039
|2006.06.23 15:01
|sell
|1522
|16.00
|1.8162
|0.0000
|1.8152
|3040
|2006.06.28 16:36
|t/p
|1522
|16.00
|1.8152
|0.0000
|1.8152
|162.64
|43149.36
|3041
|2006.06.28 16:36
|close
|1521
|8.00
|1.8151
|0.0000
|1.8146
|41.32
|43190.68
|3042
|2006.06.28 16:36
|close
|1520
|4.00
|1.8151
|0.0000
|1.8141
|0.66
|43191.34
|3043
|2006.06.28 16:36
|close
|1519
|2.00
|1.8151
|0.0000
|1.8135
|-11.67
|43179.67
|3044
|2006.06.28 16:36
|close
|1518
|1.00
|1.8151
|0.0000
|1.8128
|-12.84
|43166.83
|3045
|2006.06.29 11:45
|sell
|1523
|1.00
|1.8141
|0.0000
|1.8131
|3046
|2006.06.29 11:52
|t/p
|1523
|1.00
|1.8131
|0.0000
|1.8131
|10.00
|43176.83
|3047
|2006.06.29 11:52
|sell
|1524
|1.00
|1.8127
|0.0000
|1.8117
|3048
|2006.06.29 11:55
|t/p
|1524
|1.00
|1.8117
|0.0000
|1.8117
|10.00
|43186.83
|3049
|2006.06.29 11:55
|sell
|1525
|1.00
|1.8113
|0.0000
|1.8103
|3050
|2006.06.29 11:56
|sell
|1526
|2.00
|1.8118
|0.0000
|1.8108
|3051
|2006.06.29 12:04
|sell
|1527
|4.00
|1.8124
|0.0000
|1.8114
|3052
|2006.06.29 12:11
|sell
|1528
|8.00
|1.8130
|0.0000
|1.8120
|3053
|2006.06.29 12:24
|sell
|1529
|16.00
|1.8135
|0.0000
|1.8125
|3054
|2006.06.29 12:37
|t/p
|1529
|16.00
|1.8125
|0.0000
|1.8125
|160.00
|43346.83
|3055
|2006.06.29 12:37
|close
|1528
|8.00
|1.8125
|0.0000
|1.8120
|40.00
|43386.83
|3056
|2006.06.29 12:37
|close
|1527
|4.00
|1.8125
|0.0000
|1.8114
|-4.00
|43382.83
|3057
|2006.06.29 12:37
|close
|1526
|2.00
|1.8125
|0.0000
|1.8108
|-14.00
|43368.83
|3058
|2006.06.29 12:37
|close
|1525
|1.00
|1.8125
|0.0000
|1.8103
|-12.00
|43356.83
|3059
|2006.06.29 18:45
|buy
|1530
|1.00
|1.8103
|0.0000
|1.8113
|3060
|2006.06.29 19:08
|t/p
|1530
|1.00
|1.8113
|0.0000
|1.8113
|10.00
|43366.83
|3061
|2006.06.29 19:08
|buy
|1531
|1.00
|1.8118
|0.0000
|1.8128
|3062
|2006.06.29 19:25
|buy
|1532
|2.00
|1.8113
|0.0000
|1.8123
|3063
|2006.06.29 19:34
|buy
|1533
|4.00
|1.8106
|0.0000
|1.8116
|3064
|2006.06.29 19:37
|buy
|1534
|8.00
|1.8100
|0.0000
|1.8110
|3065
|2006.06.29 19:37
|buy
|1535
|16.00
|1.8094
|0.0000
|1.8104
|3066
|2006.06.29 19:45
|t/p
|1535
|16.00
|1.8104
|0.0000
|1.8104
|160.00
|43526.83
|3067
|2006.06.29 19:45
|close
|1534
|8.00
|1.8105
|0.0000
|1.8110
|40.00
|43566.83
|3068
|2006.06.29 19:45
|close
|1533
|4.00
|1.8105
|0.0000
|1.8116
|-4.00
|43562.83
|3069
|2006.06.29 19:45
|close
|1532
|2.00
|1.8105
|0.0000
|1.8123
|-16.00
|43546.83
|3070
|2006.06.29 19:45
|close
|1531
|1.00
|1.8105
|0.0000
|1.8128
|-13.00
|43533.83
|3071
|2006.06.29 19:45
|buy
|1536
|1.00
|1.8109
|0.0000
|1.8119
|3072
|2006.06.29 19:48
|buy
|1537
|2.00
|1.8104
|0.0000
|1.8114
|3073
|2006.06.29 19:53
|buy
|1538
|4.00
|1.8098
|0.0000
|1.8108
|3074
|2006.06.29 20:16
|t/p
|1538
|4.00
|1.8108
|0.0000
|1.8108
|40.00
|43573.83
|3075
|2006.06.29 20:16
|close
|1537
|2.00
|1.8109
|0.0000
|1.8114
|10.00
|43583.83
|3076
|2006.06.29 20:16
|close
|1536
|1.00
|1.8109
|0.0000
|1.8119
|0.00
|43583.83
|3077
|2006.06.29 20:16
|buy
|1539
|1.00
|1.8113
|0.0000
|1.8123
|3078
|2006.06.29 20:16
|t/p
|1539
|1.00
|1.8123
|0.0000
|1.8123
|10.00
|43593.83
|3079
|2006.06.29 20:16
|buy
|1540
|1.00
|1.8127
|0.0000
|1.8137
|3080
|2006.06.29 20:16
|t/p
|1540
|1.00
|1.8137
|0.0000
|1.8137
|10.00
|43603.83
|3081
|2006.06.29 20:16
|buy
|1541
|1.00
|1.8141
|0.0000
|1.8151
|3082
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1541
|1.00
|1.8151
|0.0000
|1.8151
|10.00
|43613.83
|3083
|2006.06.29 20:17
|buy
|1542
|1.00
|1.8155
|0.0000
|1.8165
|3084
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1542
|1.00
|1.8165
|0.0000
|1.8165
|10.00
|43623.83
|3085
|2006.06.29 20:17
|buy
|1543
|1.00
|1.8169
|0.0000
|1.8179
|3086
|2006.06.29 20:18
|buy
|1544
|2.00
|1.8164
|0.0000
|1.8174
|3087
|2006.06.29 20:19
|buy
|1545
|4.00
|1.8158
|0.0000
|1.8168
|3088
|2006.06.29 20:20
|t/p
|1545
|4.00
|1.8168
|0.0000
|1.8168
|40.00
|43663.83
|3089
|2006.06.29 20:20
|close
|1544
|2.00
|1.8169
|0.0000
|1.8174
|10.00
|43673.83
|3090
|2006.06.29 20:20
|close
|1543
|1.00
|1.8169
|0.0000
|1.8179
|0.00
|43673.83
|3091
|2006.06.29 20:20
|buy
|1546
|1.00
|1.8173
|0.0000
|1.8183
|3092
|2006.06.29 20:21
|t/p
|1546
|1.00
|1.8183
|0.0000
|1.8183
|10.00
|43683.83
|3093
|2006.06.29 20:21
|buy
|1547
|1.00
|1.8189
|0.0000
|1.8199
|3094
|2006.06.29 20:21
|t/p
|1547
|1.00
|1.8199
|0.0000
|1.8199
|10.00
|43693.83
|3095
|2006.06.29 20:21
|buy
|1548
|1.00
|1.8205
|0.0000
|1.8215
|3096
|2006.06.29 20:22
|t/p
|1548
|1.00
|1.8215
|0.0000
|1.8215
|10.00
|43703.83
|3097
|2006.06.29 20:22
|buy
|1549
|1.00
|1.8219
|0.0000
|1.8229
|3098
|2006.06.29 20:22
|buy
|1550
|2.00
|1.8213
|0.0000
|1.8223
|3099
|2006.06.29 20:24
|buy
|1551
|4.00
|1.8207
|0.0000
|1.8217
|3100
|2006.06.29 20:25
|t/p
|1551
|4.00
|1.8217
|0.0000
|1.8217
|40.00
|43743.83
|3101
|2006.06.29 20:25
|close
|1550
|2.00
|1.8217
|0.0000
|1.8223
|8.00
|43751.83
|3102
|2006.06.29 20:25
|close
|1549
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.8229
|-2.00
|43749.83
|3103
|2006.06.29 20:25
|buy
|1552
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8231
|3104
|2006.06.29 20:27
|t/p
|1552
|1.00
|1.8231
|0.0000
|1.8231
|10.00
|43759.83
|3105
|2006.06.29 20:27
|buy
|1553
|1.00
|1.8235
|0.0000
|1.8245
|3106
|2006.06.29 20:28
|buy
|1554
|2.00
|1.8229
|0.0000
|1.8239
|3107
|2006.06.29 20:30
|buy
|1555
|4.00
|1.8223
|0.0000
|1.8233
|3108
|2006.06.29 20:30
|t/p
|1555
|4.00
|1.8233
|0.0000
|1.8233
|40.00
|43799.83
|3109
|2006.06.29 20:30
|close
|1554
|2.00
|1.8233
|0.0000
|1.8239
|8.00
|43807.83
|3110
|2006.06.29 20:30
|close
|1553
|1.00
|1.8233
|0.0000
|1.8245
|-2.00
|43805.83
|3111
|2006.06.29 20:30
|buy
|1556
|1.00
|1.8237
|0.0000
|1.8247
|3112
|2006.06.29 20:31
|buy
|1557
|2.00
|1.8231
|0.0000
|1.8241
|3113
|2006.06.29 20:32
|t/p
|1557
|2.00
|1.8241
|0.0000
|1.8241
|20.00
|43825.83
|3114
|2006.06.29 20:32
|close
|1556
|1.00
|1.8242
|0.0000
|1.8247
|5.00
|43830.83
|3115
|2006.06.29 20:32
|buy
|1558
|1.00
|1.8246
|0.0000
|1.8256
|3116
|2006.06.29 20:32
|buy
|1559
|2.00
|1.8238
|0.0000
|1.8248
|3117
|2006.06.29 20:33
|t/p
|1559
|2.00
|1.8248
|0.0000
|1.8248
|20.00
|43850.83
|3118
|2006.06.29 20:33
|close
|1558
|1.00
|1.8249
|0.0000
|1.8256
|3.00
|43853.83
|3119
|2006.06.29 20:33
|buy
|1560
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8263
|3120
|2006.06.29 20:34
|buy
|1561
|2.00
|1.8247
|0.0000
|1.8257
|3121
|2006.06.29 20:35
|t/p
|1561
|2.00
|1.8257
|0.0000
|1.8257
|20.00
|43873.83
|3122
|2006.06.29 20:35
|close
|1560
|1.00
|1.8257
|0.0000
|1.8263
|4.00
|43877.83
|3123
|2006.06.29 20:35
|buy
|1562
|1.00
|1.8261
|0.0000
|1.8271
|3124
|2006.06.29 20:36
|t/p
|1562
|1.00
|1.8271
|0.0000
|1.8271
|10.00
|43887.83
|3125
|2006.06.29 20:36
|buy
|1563
|1.00
|1.8276
|0.0000
|1.8286
|3126
|2006.06.29 20:37
|buy
|1564
|2.00
|1.8271
|0.0000
|1.8281
|3127
|2006.06.29 20:38
|buy
|1565
|4.00
|1.8264
|0.0000
|1.8274
|3128
|2006.06.29 20:39
|buy
|1566
|8.00
|1.8258
|0.0000
|1.8268
|3129
|2006.06.29 20:39
|buy
|1567
|16.00
|1.8252
|0.0000
|1.8262
|3130
|2006.06.29 20:40
|t/p
|1567
|16.00
|1.8262
|0.0000
|1.8262
|160.00
|44047.83
|3131
|2006.06.29 20:40
|close
|1566
|8.00
|1.8263
|0.0000
|1.8268
|40.00
|44087.83
|3132
|2006.06.29 20:40
|close
|1565
|4.00
|1.8263
|0.0000
|1.8274
|-4.00
|44083.83
|3133
|2006.06.29 20:40
|close
|1564
|2.00
|1.8263
|0.0000
|1.8281
|-16.00
|44067.83
|3134
|2006.06.29 20:40
|close
|1563
|1.00
|1.8263
|0.0000
|1.8286
|-13.00
|44054.83
|3135
|2006.06.29 20:40
|buy
|1568
|1.00
|1.8267
|0.0000
|1.8277
|3136
|2006.06.29 20:40
|buy
|1569
|2.00
|1.8261
|0.0000
|1.8271
|3137
|2006.06.29 20:40
|buy
|1570
|4.00
|1.8256
|0.0000
|1.8266
|3138
|2006.06.29 20:48
|t/p
|1570
|4.00
|1.8266
|0.0000
|1.8266
|40.00
|44094.83
|3139
|2006.06.29 20:48
|close
|1569
|2.00
|1.8266
|0.0000
|1.8271
|10.00
|44104.83
|3140
|2006.06.29 20:48
|close
|1568
|1.00
|1.8266
|0.0000
|1.8277
|-1.00
|44103.83
|3141
|2006.06.29 20:48
|buy
|1571
|1.00
|1.8270
|0.0000
|1.8280
|3142
|2006.06.29 20:49
|t/p
|1571
|1.00
|1.8280
|0.0000
|1.8280
|10.00
|44113.83
|3143
|2006.06.29 20:49
|buy
|1572
|1.00
|1.8285
|0.0000
|1.8295
|3144
|2006.06.29 20:50
|buy
|1573
|2.00
|1.8279
|0.0000
|1.8289
|3145
|2006.06.29 20:58
|t/p
|1573
|2.00
|1.8289
|0.0000
|1.8289
|20.00
|44133.83
|3146
|2006.06.29 20:58
|close
|1572
|1.00
|1.8289
|0.0000
|1.8295
|4.00
|44137.83
|3147
|2006.06.29 20:58
|buy
|1574
|1.00
|1.8293
|0.0000
|1.8303
|3148
|2006.06.29 21:02
|buy
|1575
|2.00
|1.8287
|0.0000
|1.8297
|3149
|2006.06.29 21:10
|buy
|1576
|4.00
|1.8281
|0.0000
|1.8291
|3150
|2006.06.29 21:11
|buy
|1577
|8.00
|1.8276
|0.0000
|1.8286
|3151
|2006.06.29 21:16
|buy
|1578
|16.00
|1.8271
|0.0000
|1.8281
|3152
|2006.06.29 21:27
|t/p
|1578
|16.00
|1.8281
|0.0000
|1.8281
|160.00
|44297.83
|3153
|2006.06.29 21:27
|close
|1577
|8.00
|1.8282
|0.0000
|1.8286
|48.00
|44345.83
|3154
|2006.06.29 21:27
|close
|1576
|4.00
|1.8282
|0.0000
|1.8291
|4.00
|44349.83
|3155
|2006.06.29 21:27
|close
|1575
|2.00
|1.8282
|0.0000
|1.8297
|-10.00
|44339.83
|3156
|2006.06.29 21:27
|close
|1574
|1.00
|1.8282
|0.0000
|1.8303
|-11.00
|44328.83
|3157
|2006.06.29 21:27
|buy
|1579
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8296
|3158
|2006.06.29 21:33
|buy
|1580
|2.00
|1.8280
|0.0000
|1.8290
|3159
|2006.06.29 21:38
|buy
|1581
|4.00
|1.8274
|0.0000
|1.8284
|3160
|2006.06.29 21:40
|buy
|1582
|8.00
|1.8267
|0.0000
|1.8277
|3161
|2006.06.29 21:47
|buy
|1583
|16.00
|1.8262
|0.0000
|1.8272
|3162
|2006.06.29 22:39
|t/p
|1583
|16.00
|1.8272
|0.0000
|1.8272
|160.00
|44488.83
|3163
|2006.06.29 22:39
|close
|1582
|8.00
|1.8273
|0.0000
|1.8277
|48.00
|44536.83
|3164
|2006.06.29 22:39
|close
|1581
|4.00
|1.8273
|0.0000
|1.8284
|-4.00
|44532.83
|3165
|2006.06.29 22:39
|close
|1580
|2.00
|1.8273
|0.0000
|1.8290
|-14.00
|44518.83
|3166
|2006.06.29 22:39
|close
|1579
|1.00
|1.8273
|0.0000
|1.8296
|-13.00
|44505.83
|3167
|2006.06.29 22:39
|buy
|1584
|1.00
|1.8277
|0.0000
|1.8287
|3168
|2006.06.29 23:27
|buy
|1585
|2.00
|1.8271
|0.0000
|1.8281
|3169
|2006.06.29 23:34
|buy
|1586
|4.00
|1.8265
|0.0000
|1.8275
|3170
|2006.06.30 00:29
|t/p
|1586
|4.00
|1.8275
|0.0000
|1.8275
|39.20
|44545.03
|3171
|2006.06.30 00:29
|close
|1585
|2.00
|1.8276
|0.0000
|1.8281
|9.60
|44554.63
|3172
|2006.06.30 00:29
|close
|1584
|1.00
|1.8276
|0.0000
|1.8287
|-1.20
|44553.43
|3173
|2006.06.30 00:29
|buy
|1587
|1.00
|1.8280
|0.0000
|1.8290
|3174
|2006.06.30 03:08
|t/p
|1587
|1.00
|1.8290
|0.0000
|1.8290
|10.00
|44563.43
|3175
|2006.06.30 03:45
|buy
|1588
|1.00
|1.8338
|0.0000
|1.8348
|3176
|2006.06.30 04:20
|buy
|1589
|2.00
|1.8327
|0.0000
|1.8337
|3177
|2006.06.30 04:53
|buy
|1590
|4.00
|1.8321
|0.0000
|1.8331
|3178
|2006.06.30 05:00
|buy
|1591
|8.00
|1.8315
|0.0000
|1.8325
|3179
|2006.06.30 05:19
|t/p
|1591
|8.00
|1.8325
|0.0000
|1.8325
|80.00
|44643.43
|3180
|2006.06.30 05:19
|close
|1590
|4.00
|1.8326
|0.0000
|1.8331
|20.00
|44663.43
|3181
|2006.06.30 05:19
|close
|1589
|2.00
|1.8326
|0.0000
|1.8337
|-2.00
|44661.43
|3182
|2006.06.30 05:19
|close
|1588
|1.00
|1.8326
|0.0000
|1.8348
|-12.00
|44649.43
|3183
|2006.06.30 05:19
|buy
|1592
|1.00
|1.8330
|0.0000
|1.8340
|3184
|2006.06.30 05:47
|t/p
|1592
|1.00
|1.8340
|0.0000
|1.8340
|10.00
|44659.43
|3185
|2006.06.30 05:47
|buy
|1593
|1.00
|1.8346
|0.0000
|1.8356
|3186
|2006.06.30 05:48
|buy
|1594
|2.00
|1.8340
|0.0000
|1.8350
|3187
|2006.06.30 05:50
|buy
|1595
|4.00
|1.8334
|0.0000
|1.8344
|3188
|2006.06.30 05:55
|buy
|1596
|8.00
|1.8328
|0.0000
|1.8338
|3189
|2006.06.30 07:08
|t/p
|1596
|8.00
|1.8338
|0.0000
|1.8338
|80.00
|44739.43
|3190
|2006.06.30 07:08
|close
|1595
|4.00
|1.8339
|0.0000
|1.8344
|20.00
|44759.43
|3191
|2006.06.30 07:08
|close
|1594
|2.00
|1.8339
|0.0000
|1.8350
|-2.00
|44757.43
|3192
|2006.06.30 07:08
|close
|1593
|1.00
|1.8339
|0.0000
|1.8356
|-7.00
|44750.43
|3193
|2006.06.30 13:00
|buy
|1597
|1.00
|1.8346
|0.0000
|1.8356
|3194
|2006.06.30 13:06
|buy
|1598
|2.00
|1.8340
|0.0000
|1.8350
|3195
|2006.06.30 13:42
|t/p
|1598
|2.00
|1.8350
|0.0000
|1.8350
|20.00
|44770.43
|3196
|2006.06.30 13:42
|close
|1597
|1.00
|1.8351
|0.0000
|1.8356
|5.00
|44775.43
|3197
|2006.06.30 13:42
|buy
|1599
|1.00
|1.8355
|0.0000
|1.8365
|3198
|2006.06.30 13:58
|t/p
|1599
|1.00
|1.8365
|0.0000
|1.8365
|10.00
|44785.43
|3199
|2006.06.30 13:58
|buy
|1600
|1.00
|1.8370
|0.0000
|1.8380
|3200
|2006.06.30 13:58
|buy
|1601
|2.00
|1.8364
|0.0000
|1.8374
|3201
|2006.06.30 14:26
|t/p
|1601
|2.00
|1.8374
|0.0000
|1.8374
|20.00
|44805.43
|3202
|2006.06.30 14:26
|close
|1600
|1.00
|1.8375
|0.0000
|1.8380
|5.00
|44810.43
|3203
|2006.06.30 14:26
|buy
|1602
|1.00
|1.8379
|0.0000
|1.8389
|3204
|2006.06.30 14:28
|buy
|1603
|2.00
|1.8373
|0.0000
|1.8383
|3205
|2006.06.30 14:31
|t/p
|1603
|2.00
|1.8383
|0.0000
|1.8383
|20.00
|44830.43
|3206
|2006.06.30 14:31
|close
|1602
|1.00
|1.8384
|0.0000
|1.8389
|5.00
|44835.43
|3207
|2006.06.30 14:31
|buy
|1604
|1.00
|1.8388
|0.0000
|1.8398
|3208
|2006.06.30 14:33
|t/p
|1604
|1.00
|1.8398
|0.0000
|1.8398
|10.00
|44845.43
|3209
|2006.06.30 14:33
|buy
|1605
|1.00
|1.8402
|0.0000
|1.8412
|3210
|2006.06.30 14:34
|buy
|1606
|2.00
|1.8396
|0.0000
|1.8406
|3211
|2006.06.30 14:35
|t/p
|1606
|2.00
|1.8406
|0.0000
|1.8406
|20.00
|44865.43
|3212
|2006.06.30 14:35
|close
|1605
|1.00
|1.8407
|0.0000
|1.8412
|5.00
|44870.43
|3213
|2006.06.30 14:35
|buy
|1607
|1.00
|1.8411
|0.0000
|1.8421
|3214
|2006.06.30 14:36
|buy
|1608
|2.00
|1.8405
|0.0000
|1.8415
|3215
|2006.06.30 14:37
|buy
|1609
|4.00
|1.8400
|0.0000
|1.8410
|3216
|2006.06.30 14:39
|t/p
|1609
|4.00
|1.8410
|0.0000
|1.8410
|40.00
|44910.43
|3217
|2006.06.30 14:39
|close
|1608
|2.00
|1.8410
|0.0000
|1.8415
|10.00
|44920.43
|3218
|2006.06.30 14:39
|close
|1607
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8421
|-1.00
|44919.43
|3219
|2006.06.30 14:39
|buy
|1610
|1.00
|1.8414
|0.0000
|1.8424
|3220
|2006.06.30 14:39
|buy
|1611
|2.00
|1.8408
|0.0000
|1.8418
|3221
|2006.06.30 14:41
|t/p
|1611
|2.00
|1.8418
|0.0000
|1.8418
|20.00
|44939.43
|3222
|2006.06.30 14:41
|close
|1610
|1.00
|1.8418
|0.0000
|1.8424
|4.00
|44943.43
|3223
|2006.06.30 14:41
|buy
|1612
|1.00
|1.8422
|0.0000
|1.8432
|3224
|2006.06.30 14:42
|t/p
|1612
|1.00
|1.8432
|0.0000
|1.8432
|10.00
|44953.43
|3225
|2006.06.30 14:42
|buy
|1613
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8446
|3226
|2006.06.30 14:43
|buy
|1614
|2.00
|1.8430
|0.0000
|1.8440
|3227
|2006.06.30 14:54
|t/p
|1614
|2.00
|1.8440
|0.0000
|1.8440
|20.00
|44973.43
|3228
|2006.06.30 14:54
|close
|1613
|1.00
|1.8441
|0.0000
|1.8446
|5.00
|44978.43
|3229
|2006.06.30 14:54
|buy
|1615
|1.00
|1.8445
|0.0000
|1.8455
|3230
|2006.06.30 14:56
|buy
|1616
|2.00
|1.8439
|0.0000
|1.8449
|3231
|2006.06.30 14:59
|buy
|1617
|4.00
|1.8434
|0.0000
|1.8444
|3232
|2006.06.30 15:49
|t/p
|1617
|4.00
|1.8444
|0.0000
|1.8444
|40.00
|45018.43
|3233
|2006.06.30 15:49
|close
|1616
|2.00
|1.8444
|0.0000
|1.8449
|10.00
|45028.43
|3234
|2006.06.30 15:49
|close
|1615
|1.00
|1.8444
|0.0000
|1.8455
|-1.00
|45027.43
|3235
|2006.06.30 15:49
|buy
|1618
|1.00
|1.8448
|0.0000
|1.8458
|3236
|2006.06.30 16:03
|buy
|1619
|2.00
|1.8443
|0.0000
|1.8453
|3237
|2006.06.30 16:04
|buy
|1620
|4.00
|1.8438
|0.0000
|1.8448
|3238
|2006.06.30 16:09
|t/p
|1620
|4.00
|1.8448
|0.0000
|1.8448
|40.00
|45067.43
|3239
|2006.06.30 16:09
|close
|1619
|2.00
|1.8449
|0.0000
|1.8453
|12.00
|45079.43
|3240
|2006.06.30 16:09
|close
|1618
|1.00
|1.8449
|0.0000
|1.8458
|1.00
|45080.43
|3241
|2006.06.30 16:09
|buy
|1621
|1.00
|1.8453
|0.0000
|1.8463
|3242
|2006.06.30 16:16
|buy
|1622
|2.00
|1.8447
|0.0000
|1.8457
|3243
|2006.06.30 16:16
|buy
|1623
|4.00
|1.8442
|0.0000
|1.8452
|3244
|2006.06.30 16:32
|t/p
|1623
|4.00
|1.8452
|0.0000
|1.8452
|40.00
|45120.43
|3245
|2006.06.30 16:32
|close
|1622
|2.00
|1.8452
|0.0000
|1.8457
|10.00
|45130.43
|3246
|2006.06.30 16:32
|close
|1621
|1.00
|1.8452
|0.0000
|1.8463
|-1.00
|45129.43
|3247
|2006.06.30 16:32
|buy
|1624
|1.00
|1.8456
|0.0000
|1.8466
|3248
|2006.06.30 16:38
|t/p
|1624
|1.00
|1.8466
|0.0000
|1.8466
|10.00
|45139.43
|3249
|2006.06.30 16:38
|buy
|1625
|1.00
|1.8470
|0.0000
|1.8480
|3250
|2006.06.30 16:44
|buy
|1626
|2.00
|1.8464
|0.0000
|1.8474
|3251
|2006.06.30 16:52
|t/p
|1626
|2.00
|1.8474
|0.0000
|1.8474
|20.00
|45159.43
|3252
|2006.06.30 16:52
|close
|1625
|1.00
|1.8475
|0.0000
|1.8480
|5.00
|45164.43
|3253
|2006.06.30 16:52
|buy
|1627
|1.00
|1.8479
|0.0000
|1.8489
|3254
|2006.06.30 16:57
|t/p
|1627
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8489
|10.00
|45174.43
|3255
|2006.06.30 16:57
|buy
|1628
|1.00
|1.8493
|0.0000
|1.8503
|3256
|2006.06.30 17:00
|buy
|1629
|2.00
|1.8488
|0.0000
|1.8498
|3257
|2006.06.30 17:30
|buy
|1630
|4.00
|1.8482
|0.0000
|1.8492
|3258
|2006.06.30 17:39
|buy
|1631
|8.00
|1.8476
|0.0000
|1.8486
|3259
|2006.06.30 17:59
|t/p
|1631
|8.00
|1.8486
|0.0000
|1.8486
|80.00
|45254.43
|3260
|2006.06.30 17:59
|close
|1630
|4.00
|1.8486
|0.0000
|1.8492
|16.00
|45270.43
|3261
|2006.06.30 17:59
|close
|1629
|2.00
|1.8486
|0.0000
|1.8498
|-4.00
|45266.43
|3262
|2006.06.30 17:59
|close
|1628
|1.00
|1.8486
|0.0000
|1.8503
|-7.00
|45259.43
|3263
|2006.06.30 17:59
|buy
|1632
|1.00
|1.8490
|0.0000
|1.8500
|3264
|2006.06.30 18:00
|buy
|1633
|2.00
|1.8484
|0.0000
|1.8494
|3265
|2006.06.30 18:14
|buy
|1634
|4.00
|1.8479
|0.0000
|1.8489
|3266
|2006.06.30 18:25
|buy
|1635
|8.00
|1.8473
|0.0000
|1.8483
|3267
|2006.06.30 19:44
|buy
|1636
|16.00
|1.8467
|0.0000
|1.8477
|3268
|2006.06.30 20:09
|t/p
|1636
|16.00
|1.8477
|0.0000
|1.8477
|160.00
|45419.43
|3269
|2006.06.30 20:09
|close
|1635
|8.00
|1.8478
|0.0000
|1.8483
|40.00
|45459.43
|3270
|2006.06.30 20:09
|close
|1634
|4.00
|1.8478
|0.0000
|1.8489
|-4.00
|45455.43
|3271
|2006.06.30 20:09
|close
|1633
|2.00
|1.8478
|0.0000
|1.8494
|-12.00
|45443.43
|3272
|2006.06.30 20:09
|close
|1632
|1.00
|1.8478
|0.0000
|1.8500
|-12.00
|45431.43
|3273
|2006.06.30 20:09
|buy
|1637
|1.00
|1.8482
|0.0000
|1.8492
|3274
|2006.06.30 20:26
|buy
|1638
|2.00
|1.8477
|0.0000
|1.8487
|3275
|2006.06.30 21:32
|t/p
|1638
|2.00
|1.8487
|0.0000
|1.8487
|20.00
|45451.43
|3276
|2006.06.30 21:32
|close
|1637
|1.00
|1.8487
|0.0000
|1.8492
|5.00
|45456.43
|3277
|2006.06.30 21:32
|buy
|1639
|1.00
|1.8491
|0.0000
|1.8501
|3278
|2006.06.30 21:35
|buy
|1640
|2.00
|1.8486
|0.0000
|1.8496
|3279
|2006.07.02 00:00
|buy
|1641
|4.00
|1.8474
|0.0000
|1.8484
|3280
|2006.07.02 01:12
|buy
|1642
|8.00
|1.8468
|0.0000
|1.8478
|3281
|2006.07.03 02:39
|t/p
|1642
|8.00
|1.8478
|0.0000
|1.8478
|78.40
|45534.83
|3282
|2006.07.03 02:39
|close
|1641
|4.00
|1.8478
|0.0000
|1.8484
|15.20
|45550.03
|3283
|2006.07.03 02:39
|close
|1640
|2.00
|1.8478
|0.0000
|1.8496
|-16.40
|45533.63
|3284
|2006.07.03 02:39
|close
|1639
|1.00
|1.8478
|0.0000
|1.8501
|-13.20
|45520.43
|3285
|2006.07.05 12:45
|sell
|1643
|1.00
|1.8441
|0.0000
|1.8431
|3286
|2006.07.05 12:48
|sell
|1644
|2.00
|1.8448
|0.0000
|1.8438
|3287
|2006.07.05 12:53
|sell
|1645
|4.00
|1.8454
|0.0000
|1.8444
|3288
|2006.07.05 12:55
|sell
|1646
|8.00
|1.8459
|0.0000
|1.8449
|3289
|2006.07.05 13:14
|sell
|1647
|16.00
|1.8466
|0.0000
|1.8456
|3290
|2006.07.05 14:01
|t/p
|1647
|16.00
|1.8456
|0.0000
|1.8456
|160.00
|45680.43
|3291
|2006.07.05 14:01
|close
|1646
|8.00
|1.8455
|0.0000
|1.8449
|32.00
|45712.43
|3292
|2006.07.05 14:01
|close
|1645
|4.00
|1.8455
|0.0000
|1.8444
|-4.00
|45708.43
|3293
|2006.07.05 14:01
|close
|1644
|2.00
|1.8455
|0.0000
|1.8438
|-14.00
|45694.43
|3294
|2006.07.05 14:01
|close
|1643
|1.00
|1.8455
|0.0000
|1.8431
|-14.00
|45680.43
|3295
|2006.07.05 14:01
|sell
|1648
|1.00
|1.8451
|0.0000
|1.8441
|3296
|2006.07.05 14:15
|t/p
|1648
|1.00
|1.8441
|0.0000
|1.8441
|10.00
|45690.43
|3297
|2006.07.05 14:15
|sell
|1649
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8427
|3298
|2006.07.05 14:16
|t/p
|1649
|1.00
|1.8427
|0.0000
|1.8427
|10.00
|45700.43
|3299
|2006.07.05 14:16
|sell
|1650
|1.00
|1.8423
|0.0000
|1.8413
|3300
|2006.07.05 14:18
|t/p
|1650
|1.00
|1.8413
|0.0000
|1.8413
|10.00
|45710.43
|3301
|2006.07.05 14:18
|sell
|1651
|1.00
|1.8409
|0.0000
|1.8399
|3302
|2006.07.05 14:20
|sell
|1652
|2.00
|1.8415
|0.0000
|1.8405
|3303
|2006.07.05 14:27
|t/p
|1652
|2.00
|1.8405
|0.0000
|1.8405
|20.00
|45730.43
|3304
|2006.07.05 14:27
|close
|1651
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8399
|4.00
|45734.43
|3305
|2006.07.05 14:27
|sell
|1653
|1.00
|1.8401
|0.0000
|1.8391
|3306
|2006.07.05 14:31
|t/p
|1653
|1.00
|1.8391
|0.0000
|1.8391
|10.00
|45744.43
|3307
|2006.07.05 14:31
|sell
|1654
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.8377
|3308
|2006.07.05 14:34
|sell
|1655
|2.00
|1.8392
|0.0000
|1.8382
|3309
|2006.07.05 14:38
|sell
|1656
|4.00
|1.8398
|0.0000
|1.8388
|3310
|2006.07.05 14:41
|t/p
|1656
|4.00
|1.8388
|0.0000
|1.8388
|40.00
|45784.43
|3311
|2006.07.05 14:41
|close
|1655
|2.00
|1.8388
|0.0000
|1.8382
|8.00
|45792.43
|3312
|2006.07.05 14:41
|close
|1654
|1.00
|1.8388
|0.0000
|1.8377
|-1.00
|45791.43
|3313
|2006.07.05 14:41
|sell
|1657
|1.00
|1.8384
|0.0000
|1.8374
|3314
|2006.07.05 14:43
|sell
|1658
|2.00
|1.8390
|0.0000
|1.8380
|3315
|2006.07.05 14:47
|sell
|1659
|4.00
|1.8396
|0.0000
|1.8386
|3316
|2006.07.05 14:48
|sell
|1660
|8.00
|1.8401
|0.0000
|1.8391
|3317
|2006.07.05 14:54
|t/p
|1660
|8.00
|1.8391
|0.0000
|1.8391
|80.00
|45871.43
|3318
|2006.07.05 14:54
|close
|1659
|4.00
|1.8390
|0.0000
|1.8386
|24.00
|45895.43
|3319
|2006.07.05 14:54
|close
|1658
|2.00
|1.8390
|0.0000
|1.8380
|0.00
|45895.43
|3320
|2006.07.05 14:54
|close
|1657
|1.00
|1.8390
|0.0000
|1.8374
|-6.00
|45889.43
|3321
|2006.07.05 14:54
|sell
|1661
|1.00
|1.8386
|0.0000
|1.8376
|3322
|2006.07.05 14:58
|sell
|1662
|2.00
|1.8392
|0.0000
|1.8382
|3323
|2006.07.05 15:15
|t/p
|1662
|2.00
|1.8382
|0.0000
|1.8382
|20.00
|45909.43
|3324
|2006.07.05 15:15
|close
|1661
|1.00
|1.8382
|0.0000
|1.8376
|4.00
|45913.43
|3325
|2006.07.05 15:15
|sell
|1663
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8368
|3326
|2006.07.05 15:21
|t/p
|1663
|1.00
|1.8368
|0.0000
|1.8368
|10.00
|45923.43
|3327
|2006.07.05 15:21
|sell
|1664
|1.00
|1.8364
|0.0000
|1.8354
|3328
|2006.07.05 15:28
|sell
|1665
|2.00
|1.8370
|0.0000
|1.8360
|3329
|2006.07.05 15:35
|sell
|1666
|4.00
|1.8376
|0.0000
|1.8366
|3330
|2006.07.05 15:41
|t/p
|1666
|4.00
|1.8366
|0.0000
|1.8366
|40.00
|45963.43
|3331
|2006.07.05 15:41
|close
|1665
|2.00
|1.8365
|0.0000
|1.8360
|10.00
|45973.43
|3332
|2006.07.05 15:41
|close
|1664
|1.00
|1.8365
|0.0000
|1.8354
|-1.00
|45972.43
|3333
|2006.07.05 15:41
|sell
|1667
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8351
|3334
|2006.07.05 15:52
|t/p
|1667
|1.00
|1.8351
|0.0000
|1.8351
|10.00
|45982.43
|3335
|2006.07.05 15:52
|sell
|1668
|1.00
|1.8344
|0.0000
|1.8334
|3336
|2006.07.05 15:55
|sell
|1669
|2.00
|1.8350
|0.0000
|1.8340
|3337
|2006.07.05 15:55
|sell
|1670
|4.00
|1.8356
|0.0000
|1.8346
|3338
|2006.07.05 16:11
|t/p
|1670
|4.00
|1.8346
|0.0000
|1.8346
|40.00
|46022.43
|3339
|2006.07.05 16:11
|close
|1669
|2.00
|1.8346
|0.0000
|1.8340
|8.00
|46030.43
|3340
|2006.07.05 16:11
|close
|1668
|1.00
|1.8346
|0.0000
|1.8334
|-2.00
|46028.43
|3341
|2006.07.05 16:11
|sell
|1671
|1.00
|1.8342
|0.0000
|1.8332
|3342
|2006.07.05 16:20
|t/p
|1671
|1.00
|1.8332
|0.0000
|1.8332
|10.00
|46038.43
|3343
|2006.07.05 16:20
|sell
|1672
|1.00
|1.8328
|0.0000
|1.8318
|3344
|2006.07.05 16:22
|sell
|1673
|2.00
|1.8334
|0.0000
|1.8324
|3345
|2006.07.05 17:06
|sell
|1674
|4.00
|1.8341
|0.0000
|1.8331
|3346
|2006.07.05 17:09
|sell
|1675
|8.00
|1.8347
|0.0000
|1.8337
|3347
|2006.07.05 17:20
|t/p
|1675
|8.00
|1.8337
|0.0000
|1.8337
|80.00
|46118.43
|3348
|2006.07.05 17:20
|close
|1674
|4.00
|1.8336
|0.0000
|1.8331
|20.00
|46138.43
|3349
|2006.07.05 17:20
|close
|1673
|2.00
|1.8336
|0.0000
|1.8324
|-4.00
|46134.43
|3350
|2006.07.05 17:20
|close
|1672
|1.00
|1.8336
|0.0000
|1.8318
|-8.00
|46126.43
|3351
|2006.07.05 17:20
|sell
|1676
|1.00
|1.8332
|0.0000
|1.8322
|3352
|2006.07.05 17:23
|sell
|1677
|2.00
|1.8338
|0.0000
|1.8328
|3353
|2006.07.05 17:24
|sell
|1678
|4.00
|1.8343
|0.0000
|1.8333
|3354
|2006.07.05 17:39
|sell
|1679
|8.00
|1.8349
|0.0000
|1.8339
|3355
|2006.07.05 19:36
|sell
|1680
|16.00
|1.8355
|0.0000
|1.8345
|3356
|2006.07.05 22:57
|t/p
|1680
|16.00
|1.8345
|0.0000
|1.8345
|160.00
|46286.43
|3357
|2006.07.05 22:57
|close
|1679
|8.00
|1.8344
|0.0000
|1.8339
|40.00
|46326.43
|3358
|2006.07.05 22:57
|close
|1678
|4.00
|1.8344
|0.0000
|1.8333
|-4.00
|46322.43
|3359
|2006.07.05 22:57
|close
|1677
|2.00
|1.8344
|0.0000
|1.8328
|-12.00
|46310.43
|3360
|2006.07.05 22:57
|close
|1676
|1.00
|1.8344
|0.0000
|1.8322
|-12.00
|46298.43
|3361
|2006.07.07 12:45
|buy
|1681
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8420
|3362
|2006.07.07 12:53
|t/p
|1681
|1.00
|1.8420
|0.0000
|1.8420
|10.00
|46308.43
|3363
|2006.07.07 12:53
|buy
|1682
|1.00
|1.8425
|0.0000
|1.8435
|3364
|2006.07.07 12:55
|buy
|1683
|2.00
|1.8420
|0.0000
|1.8430
|3365
|2006.07.07 12:58
|buy
|1684
|4.00
|1.8413
|0.0000
|1.8423
|3366
|2006.07.07 13:04
|buy
|1685
|8.00
|1.8406
|0.0000
|1.8416
|3367
|2006.07.07 13:08
|t/p
|1685
|8.00
|1.8416
|0.0000
|1.8416
|80.00
|46388.43
|3368
|2006.07.07 13:08
|close
|1684
|4.00
|1.8416
|0.0000
|1.8423
|12.00
|46400.43
|3369
|2006.07.07 13:08
|close
|1683
|2.00
|1.8416
|0.0000
|1.8430
|-8.00
|46392.43
|3370
|2006.07.07 13:08
|close
|1682
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8435
|-9.00
|46383.43
|3371
|2006.07.07 13:08
|buy
|1686
|1.00
|1.8420
|0.0000
|1.8430
|3372
|2006.07.07 13:11
|buy
|1687
|2.00
|1.8414
|0.0000
|1.8424
|3373
|2006.07.07 13:11
|buy
|1688
|4.00
|1.8409
|0.0000
|1.8419
|3374
|2006.07.07 13:26
|buy
|1689
|8.00
|1.8403
|0.0000
|1.8413
|3375
|2006.07.07 13:48
|buy
|1690
|16.00
|1.8397
|0.0000
|1.8407
|3376
|2006.07.07 14:20
|t/p
|1690
|16.00
|1.8407
|0.0000
|1.8407
|160.00
|46543.43
|3377
|2006.07.07 14:20
|close
|1689
|8.00
|1.8408
|0.0000
|1.8413
|40.00
|46583.43
|3378
|2006.07.07 14:20
|close
|1688
|4.00
|1.8408
|0.0000
|1.8419
|-4.00
|46579.43
|3379
|2006.07.07 14:20
|close
|1687
|2.00
|1.8408
|0.0000
|1.8424
|-12.00
|46567.43
|3380
|2006.07.07 14:20
|close
|1686
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8430
|-12.00
|46555.43
|3381
|2006.07.07 14:20
|buy
|1691
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8422
|3382
|2006.07.07 14:28
|t/p
|1691
|1.00
|1.8422
|0.0000
|1.8422
|10.00
|46565.43
|3383
|2006.07.07 14:28
|buy
|1692
|1.00
|1.8426
|0.0000
|1.8436
|3384
|2006.07.07 14:29
|buy
|1693
|2.00
|1.8421
|0.0000
|1.8431
|3385
|2006.07.07 14:29
|buy
|1694
|4.00
|1.8415
|0.0000
|1.8425
|3386
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1694
|4.00
|1.8425
|0.0000
|1.8425
|40.00
|46605.43
|3387
|2006.07.07 14:30
|close
|1693
|2.00
|1.8425
|0.0000
|1.8431
|8.00
|46613.43
|3388
|2006.07.07 14:30
|close
|1692
|1.00
|1.8425
|0.0000
|1.8436
|-1.00
|46612.43
|3389
|2006.07.07 14:30
|buy
|1695
|1.00
|1.8429
|0.0000
|1.8439
|3390
|2006.07.07 14:30
|buy
|1696
|2.00
|1.8422
|0.0000
|1.8432
|3391
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1696
|2.00
|1.8432
|0.0000
|1.8432
|20.00
|46632.43
|3392
|2006.07.07 14:30
|close
|1695
|1.00
|1.8433
|0.0000
|1.8439
|4.00
|46636.43
|3393
|2006.07.07 14:30
|buy
|1697
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|3394
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1697
|1.00
|1.8447
|0.0000
|1.8447
|10.00
|46646.43
|3395
|2006.07.07 14:30
|buy
|1698
|1.00
|1.8454
|0.0000
|1.8464
|3396
|2006.07.07 14:30
|buy
|1699
|2.00
|1.8448
|0.0000
|1.8458
|3397
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1699
|2.00
|1.8458
|0.0000
|1.8458
|20.00
|46666.43
|3398
|2006.07.07 14:30
|close
|1698
|1.00
|1.8458
|0.0000
|1.8464
|4.00
|46670.43
|3399
|2006.07.07 14:30
|buy
|1700
|1.00
|1.8462
|0.0000
|1.8472
|3400
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1700
|1.00
|1.8472
|0.0000
|1.8472
|10.00
|46680.43
|3401
|2006.07.07 14:30
|buy
|1701
|1.00
|1.8477
|0.0000
|1.8487
|3402
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1701
|1.00
|1.8487
|0.0000
|1.8487
|10.00
|46690.43
|3403
|2006.07.07 14:30
|buy
|1702
|1.00
|1.8491
|0.0000
|1.8501
|3404
|2006.07.07 14:30
|buy
|1703
|2.00
|1.8485
|0.0000
|1.8495
|3405
|2006.07.07 14:30
|buy
|1704
|4.00
|1.8478
|0.0000
|1.8488
|3406
|2006.07.07 14:30
|buy
|1705
|8.00
|1.8470
|0.0000
|1.8480
|3407
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1705
|8.00
|1.8480
|0.0000
|1.8480
|80.00
|46770.43
|3408
|2006.07.07 14:31
|t/p
|1704
|4.00
|1.8488
|0.0000
|1.8488
|40.00
|46810.43
|3409
|2006.07.07 14:31
|close
|1703
|2.00
|1.8490
|0.0000
|1.8495
|10.00
|46820.43
|3410
|2006.07.07 14:31
|close
|1702
|1.00
|1.8490
|0.0000
|1.8501
|-1.00
|46819.43
|3411
|2006.07.07 14:31
|buy
|1706
|1.00
|1.8494
|0.0000
|1.8504
|3412
|2006.07.07 14:31
|buy
|1707
|2.00
|1.8488
|0.0000
|1.8498
|3413
|2006.07.07 14:31
|buy
|1708
|4.00
|1.8482
|0.0000
|1.8492
|3414
|2006.07.07 14:31
|buy
|1709
|8.00
|1.8477
|0.0000
|1.8487
|3415
|2006.07.07 14:32
|t/p
|1709
|8.00
|1.8487
|0.0000
|1.8487
|80.00
|46899.43
|3416
|2006.07.07 14:32
|close
|1708
|4.00
|1.8487
|0.0000
|1.8492
|20.00
|46919.43
|3417
|2006.07.07 14:32
|close
|1707
|2.00
|1.8487
|0.0000
|1.8498
|-2.00
|46917.43
|3418
|2006.07.07 14:32
|close
|1706
|1.00
|1.8487
|0.0000
|1.8504
|-7.00
|46910.43
|3419
|2006.07.07 14:32
|buy
|1710
|1.00
|1.8491
|0.0000
|1.8501
|3420
|2006.07.07 14:32
|buy
|1711
|2.00
|1.8485
|0.0000
|1.8495
|3421
|2006.07.07 14:32
|buy
|1712
|4.00
|1.8480
|0.0000
|1.8490
|3422
|2006.07.07 14:33
|t/p
|1712
|4.00
|1.8490
|0.0000
|1.8490
|40.00
|46950.43
|3423
|2006.07.07 14:33
|close
|1711
|2.00
|1.8490
|0.0000
|1.8495
|10.00
|46960.43
|3424
|2006.07.07 14:33
|close
|1710
|1.00
|1.8490
|0.0000
|1.8501
|-1.00
|46959.43
|3425
|2006.07.07 14:33
|buy
|1713
|1.00
|1.8494
|0.0000
|1.8504
|3426
|2006.07.07 14:34
|t/p
|1713
|1.00
|1.8504
|0.0000
|1.8504
|10.00
|46969.43
|3427
|2006.07.07 14:34
|buy
|1714
|1.00
|1.8508
|0.0000
|1.8518
|3428
|2006.07.07 14:35
|t/p
|1714
|1.00
|1.8518
|0.0000
|1.8518
|10.00
|46979.43
|3429
|2006.07.07 14:35
|buy
|1715
|1.00
|1.8522
|0.0000
|1.8532
|3430
|2006.07.07 14:35
|buy
|1716
|2.00
|1.8516
|0.0000
|1.8526
|3431
|2006.07.07 14:36
|buy
|1717
|4.00
|1.8510
|0.0000
|1.8520
|3432
|2006.07.07 14:37
|t/p
|1717
|4.00
|1.8520
|0.0000
|1.8520
|40.00
|47019.43
|3433
|2006.07.07 14:37
|close
|1716
|2.00
|1.8520
|0.0000
|1.8526
|8.00
|47027.43
|3434
|2006.07.07 14:37
|close
|1715
|1.00
|1.8520
|0.0000
|1.8532
|-2.00
|47025.43
|3435
|2006.07.07 14:37
|buy
|1718
|1.00
|1.8524
|0.0000
|1.8534
|3436
|2006.07.07 14:39
|buy
|1719
|2.00
|1.8519
|0.0000
|1.8529
|3437
|2006.07.07 14:39
|buy
|1720
|4.00
|1.8512
|0.0000
|1.8522
|3438
|2006.07.07 14:41
|t/p
|1720
|4.00
|1.8522
|0.0000
|1.8522
|40.00
|47065.43
|3439
|2006.07.07 14:41
|close
|1719
|2.00
|1.8523
|0.0000
|1.8529
|8.00
|47073.43
|3440
|2006.07.07 14:41
|close
|1718
|1.00
|1.8523
|0.0000
|1.8534
|-1.00
|47072.43
|3441
|2006.07.07 14:41
|buy
|1721
|1.00
|1.8527
|0.0000
|1.8537
|3442
|2006.07.07 14:43
|t/p
|1721
|1.00
|1.8537
|0.0000
|1.8537
|10.00
|47082.43
|3443
|2006.07.07 14:43
|buy
|1722
|1.00
|1.8541
|0.0000
|1.8551
|3444
|2006.07.07 14:44
|buy
|1723
|2.00
|1.8535
|0.0000
|1.8545
|3445
|2006.07.07 14:47
|buy
|1724
|4.00
|1.8529
|0.0000
|1.8539
|3446
|2006.07.07 14:49
|buy
|1725
|8.00
|1.8523
|0.0000
|1.8533
|3447
|2006.07.07 14:58
|buy
|1726
|16.00
|1.8517
|0.0000
|1.8527
|3448
|2006.07.07 16:26
|t/p
|1726
|16.00
|1.8527
|0.0000
|1.8527
|160.00
|47242.43
|3449
|2006.07.07 16:26
|close
|1725
|8.00
|1.8529
|0.0000
|1.8533
|48.00
|47290.43
|3450
|2006.07.07 16:26
|close
|1724
|4.00
|1.8529
|0.0000
|1.8539
|0.00
|47290.43
|3451
|2006.07.07 16:26
|close
|1723
|2.00
|1.8529
|0.0000
|1.8545
|-12.00
|47278.43
|3452
|2006.07.07 16:26
|close
|1722
|1.00
|1.8529
|0.0000
|1.8551
|-12.00
|47266.43
|3453
|2006.07.07 16:26
|buy
|1727
|1.00
|1.8533
|0.0000
|1.8543
|3454
|2006.07.07 16:27
|buy
|1728
|2.00
|1.8527
|0.0000
|1.8537
|3455
|2006.07.07 16:56
|buy
|1729
|4.00
|1.8522
|0.0000
|1.8532
|3456
|2006.07.07 16:58
|buy
|1730
|8.00
|1.8516
|0.0000
|1.8526
|3457
|2006.07.07 16:59
|buy
|1731
|16.00
|1.8510
|0.0000
|1.8520
|3458
|2006.07.07 18:28
|t/p
|1731
|16.00
|1.8520
|0.0000
|1.8520
|160.00
|47426.43
|3459
|2006.07.07 18:28
|close
|1730
|8.00
|1.8521
|0.0000
|1.8526
|40.00
|47466.43
|3460
|2006.07.07 18:28
|close
|1729
|4.00
|1.8521
|0.0000
|1.8532
|-4.00
|47462.43
|3461
|2006.07.07 18:28
|close
|1728
|2.00
|1.8521
|0.0000
|1.8537
|-12.00
|47450.43
|3462
|2006.07.07 18:28
|close
|1727
|1.00
|1.8521
|0.0000
|1.8543
|-12.00
|47438.43
|3463
|2006.07.07 18:28
|buy
|1732
|1.00
|1.8525
|0.0000
|1.8535
|3464
|2006.07.07 18:49
|buy
|1733
|2.00
|1.8519
|0.0000
|1.8529
|3465
|2006.07.07 20:59
|buy
|1734
|4.00
|1.8514
|0.0000
|1.8524
|3466
|2006.07.07 22:37
|buy
|1735
|8.00
|1.8508
|0.0000
|1.8518
|3467
|2006.07.09 00:35
|buy
|1736
|16.00
|1.8502
|0.0000
|1.8512
|3468
|2006.07.10 09:15
|t/p
|1736
|16.00
|1.8512
|0.0000
|1.8512
|156.80
|47595.23
|3469
|2006.07.10 09:15
|close
|1735
|8.00
|1.8512
|0.0000
|1.8518
|30.40
|47625.63
|3470
|2006.07.10 09:15
|close
|1734
|4.00
|1.8512
|0.0000
|1.8524
|-8.80
|47616.83
|3471
|2006.07.10 09:15
|close
|1733
|2.00
|1.8512
|0.0000
|1.8529
|-14.40
|47602.43
|3472
|2006.07.10 09:15
|close
|1732
|1.00
|1.8512
|0.0000
|1.8535
|-13.20
|47589.23
|3473
|2006.07.10 10:15
|sell
|1737
|1.00
|1.8504
|0.0000
|1.8494
|3474
|2006.07.10 10:25
|sell
|1738
|2.00
|1.8510
|0.0000
|1.8500
|3475
|2006.07.10 10:30
|t/p
|1738
|2.00
|1.8500
|0.0000
|1.8500
|20.00
|47609.23
|3476
|2006.07.10 10:30
|close
|1737
|1.00
|1.8498
|0.0000
|1.8494
|6.00
|47615.23
|3477
|2006.07.10 10:30
|sell
|1739
|1.00
|1.8494
|0.0000
|1.8484
|3478
|2006.07.10 10:32
|sell
|1740
|2.00
|1.8499
|0.0000
|1.8489
|3479
|2006.07.10 10:37
|t/p
|1740
|2.00
|1.8489
|0.0000
|1.8489
|20.00
|47635.23
|3480
|2006.07.10 10:37
|close
|1739
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8484
|5.00
|47640.23
|3481
|2006.07.10 10:37
|sell
|1741
|1.00
|1.8485
|0.0000
|1.8475
|3482
|2006.07.10 10:39
|sell
|1742
|2.00
|1.8491
|0.0000
|1.8481
|3483
|2006.07.10 11:21
|t/p
|1742
|2.00
|1.8481
|0.0000
|1.8481
|20.00
|47660.23
|3484
|2006.07.10 11:21
|close
|1741
|1.00
|1.8480
|0.0000
|1.8475
|5.00
|47665.23
|3485
|2006.07.10 11:21
|sell
|1743
|1.00
|1.8476
|0.0000
|1.8466
|3486
|2006.07.10 11:24
|t/p
|1743
|1.00
|1.8466
|0.0000
|1.8466
|10.00
|47675.23
|3487
|2006.07.10 11:24
|sell
|1744
|1.00
|1.8461
|0.0000
|1.8451
|3488
|2006.07.10 11:28
|t/p
|1744
|1.00
|1.8451
|0.0000
|1.8451
|10.00
|47685.23
|3489
|2006.07.10 11:28
|sell
|1745
|1.00
|1.8444
|0.0000
|1.8434
|3490
|2006.07.10 12:26
|sell
|1746
|2.00
|1.8450
|0.0000
|1.8440
|3491
|2006.07.10 12:51
|t/p
|1746
|2.00
|1.8440
|0.0000
|1.8440
|20.00
|47705.23
|3492
|2006.07.10 12:51
|close
|1745
|1.00
|1.8440
|0.0000
|1.8434
|4.00
|47709.23
|3493
|2006.07.10 12:51
|sell
|1747
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8426
|3494
|2006.07.10 13:04
|t/p
|1747
|1.00
|1.8426
|0.0000
|1.8426
|10.00
|47719.23
|3495
|2006.07.10 13:04
|sell
|1748
|1.00
|1.8422
|0.0000
|1.8412
|3496
|2006.07.10 13:18
|sell
|1749
|2.00
|1.8428
|0.0000
|1.8418
|3497
|2006.07.10 13:20
|sell
|1750
|4.00
|1.8434
|0.0000
|1.8424
|3498
|2006.07.10 14:05
|t/p
|1750
|4.00
|1.8424
|0.0000
|1.8424
|40.00
|47759.23
|3499
|2006.07.10 14:05
|close
|1749
|2.00
|1.8424
|0.0000
|1.8418
|8.00
|47767.23
|3500
|2006.07.10 14:05
|close
|1748
|1.00
|1.8424
|0.0000
|1.8412
|-2.00
|47765.23
|3501
|2006.07.10 14:05
|sell
|1751
|1.00
|1.8420
|0.0000
|1.8410
|3502
|2006.07.10 14:13
|sell
|1752
|2.00
|1.8426
|0.0000
|1.8416
|3503
|2006.07.10 14:43
|t/p
|1752
|2.00
|1.8416
|0.0000
|1.8416
|20.00
|47785.23
|3504
|2006.07.10 14:43
|close
|1751
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8410
|4.00
|47789.23
|3505
|2006.07.10 14:43
|sell
|1753
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8402
|3506
|2006.07.10 14:53
|t/p
|1753
|1.00
|1.8402
|0.0000
|1.8402
|10.00
|47799.23
|3507
|2006.07.10 14:53
|sell
|1754
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8385
|3508
|2006.07.10 14:56
|sell
|1755
|2.00
|1.8400
|0.0000
|1.8390
|3509
|2006.07.10 15:23
|sell
|1756
|4.00
|1.8406
|0.0000
|1.8396
|3510
|2006.07.10 15:31
|t/p
|1756
|4.00
|1.8396
|0.0000
|1.8396
|40.00
|47839.23
|3511
|2006.07.10 15:31
|close
|1755
|2.00
|1.8396
|0.0000
|1.8390
|8.00
|47847.23
|3512
|2006.07.10 15:31
|close
|1754
|1.00
|1.8396
|0.0000
|1.8385
|-1.00
|47846.23
|3513
|2006.07.10 15:31
|sell
|1757
|1.00
|1.8392
|0.0000
|1.8382
|3514
|2006.07.10 15:37
|t/p
|1757
|1.00
|1.8382
|0.0000
|1.8382
|10.00
|47856.23
|3515
|2006.07.10 15:37
|sell
|1758
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8368
|3516
|2006.07.10 15:50
|sell
|1759
|2.00
|1.8384
|0.0000
|1.8374
|3517
|2006.07.10 16:07
|sell
|1760
|4.00
|1.8390
|0.0000
|1.8380
|3518
|2006.07.10 16:24
|t/p
|1760
|4.00
|1.8380
|0.0000
|1.8380
|40.00
|47896.23
|3519
|2006.07.10 16:24
|close
|1759
|2.00
|1.8380
|0.0000
|1.8374
|8.00
|47904.23
|3520
|2006.07.10 16:24
|close
|1758
|1.00
|1.8380
|0.0000
|1.8368
|-2.00
|47902.23
|3521
|2006.07.10 16:24
|sell
|1761
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.8366
|3522
|2006.07.10 16:28
|sell
|1762
|2.00
|1.8381
|0.0000
|1.8371
|3523
|2006.07.10 16:38
|sell
|1763
|4.00
|1.8386
|0.0000
|1.8376
|3524
|2006.07.10 16:52
|sell
|1764
|8.00
|1.8393
|0.0000
|1.8383
|3525
|2006.07.10 16:57
|sell
|1765
|16.00
|1.8399
|0.0000
|1.8389
|3526
|2006.07.11 08:59
|t/p
|1765
|16.00
|1.8389
|0.0000
|1.8389
|160.88
|48063.11
|3527
|2006.07.11 08:59
|close
|1764
|8.00
|1.8389
|0.0000
|1.8383
|32.44
|48095.55
|3528
|2006.07.11 08:59
|close
|1763
|4.00
|1.8389
|0.0000
|1.8376
|-11.78
|48083.77
|3529
|2006.07.11 08:59
|close
|1762
|2.00
|1.8389
|0.0000
|1.8371
|-15.89
|48067.88
|3530
|2006.07.11 08:59
|close
|1761
|1.00
|1.8389
|0.0000
|1.8366
|-12.95
|48054.94
|3531
|2006.07.11 10:15
|sell
|1766
|1.00
|1.8430
|0.0000
|1.8420
|3532
|2006.07.11 10:27
|sell
|1767
|2.00
|1.8436
|0.0000
|1.8426
|3533
|2006.07.11 10:28
|sell
|1768
|4.00
|1.8441
|0.0000
|1.8431
|3534
|2006.07.11 10:30
|t/p
|1768
|4.00
|1.8431
|0.0000
|1.8431
|40.00
|48094.94
|3535
|2006.07.11 10:30
|close
|1767
|2.00
|1.8430
|0.0000
|1.8426
|12.00
|48106.94
|3536
|2006.07.11 10:30
|close
|1766
|1.00
|1.8430
|0.0000
|1.8420
|0.00
|48106.94
|3537
|2006.07.11 10:30
|sell
|1769
|1.00
|1.8426
|0.0000
|1.8416
|3538
|2006.07.11 10:30
|t/p
|1769
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8416
|10.00
|48116.94
|3539
|2006.07.11 10:30
|sell
|1770
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8402
|3540
|2006.07.11 10:34
|t/p
|1770
|1.00
|1.8402
|0.0000
|1.8402
|10.00
|48126.94
|3541
|2006.07.11 10:34
|sell
|1771
|1.00
|1.8398
|0.0000
|1.8388
|3542
|2006.07.11 10:36
|sell
|1772
|2.00
|1.8404
|0.0000
|1.8394
|3543
|2006.07.11 11:00
|sell
|1773
|4.00
|1.8411
|0.0000
|1.8401
|3544
|2006.07.11 11:03
|sell
|1774
|8.00
|1.8418
|0.0000
|1.8408
|3545
|2006.07.11 11:25
|t/p
|1774
|8.00
|1.8408
|0.0000
|1.8408
|80.00
|48206.94
|3546
|2006.07.11 11:25
|close
|1773
|4.00
|1.8408
|0.0000
|1.8401
|12.00
|48218.94
|3547
|2006.07.11 11:25
|close
|1772
|2.00
|1.8408
|0.0000
|1.8394
|-8.00
|48210.94
|3548
|2006.07.11 11:25
|close
|1771
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8388
|-10.00
|48200.94
|3549
|2006.07.11 17:47
|buy
|1775
|1.00
|1.8425
|0.0000
|1.8435
|3550
|2006.07.11 18:32
|buy
|1776
|2.00
|1.8419
|0.0000
|1.8429
|3551
|2006.07.11 19:22
|t/p
|1776
|2.00
|1.8429
|0.0000
|1.8429
|20.00
|48220.94
|3552
|2006.07.11 19:22
|close
|1775
|1.00
|1.8434
|0.0000
|1.8435
|9.00
|48229.94
|3553
|2006.07.11 19:22
|buy
|1777
|1.00
|1.8438
|0.0000
|1.8448
|3554
|2006.07.11 20:26
|t/p
|1777
|1.00
|1.8448
|0.0000
|1.8448
|10.00
|48239.94
|3555
|2006.07.11 20:26
|buy
|1778
|1.00
|1.8453
|0.0000
|1.8463
|3556
|2006.07.11 20:41
|t/p
|1778
|1.00
|1.8463
|0.0000
|1.8463
|10.00
|48249.94
|3557
|2006.07.11 20:41
|buy
|1779
|1.00
|1.8467
|0.0000
|1.8477
|3558
|2006.07.11 23:59
|buy
|1780
|2.00
|1.8450
|0.0000
|1.8460
|3559
|2006.07.12 02:14
|buy
|1781
|4.00
|1.8445
|0.0000
|1.8455
|3560
|2006.07.12 03:00
|t/p
|1781
|4.00
|1.8455
|0.0000
|1.8455
|40.00
|48289.94
|3561
|2006.07.12 03:00
|close
|1780
|2.00
|1.8456
|0.0000
|1.8460
|11.60
|48301.54
|3562
|2006.07.12 03:00
|close
|1779
|1.00
|1.8456
|0.0000
|1.8477
|-11.20
|48290.34
|3563
|2006.07.12 12:00
|sell
|1782
|1.00
|1.8445
|0.0000
|1.8435
|3564
|2006.07.12 12:02
|sell
|1783
|2.00
|1.8450
|0.0000
|1.8440
|3565
|2006.07.12 12:02
|sell
|1784
|4.00
|1.8457
|0.0000
|1.8447
|3566
|2006.07.12 12:05
|sell
|1785
|8.00
|1.8464
|0.0000
|1.8454
|3567
|2006.07.12 12:19
|t/p
|1785
|8.00
|1.8454
|0.0000
|1.8454
|80.00
|48370.34
|3568
|2006.07.12 12:19
|close
|1784
|4.00
|1.8454
|0.0000
|1.8447
|12.00
|48382.34
|3569
|2006.07.12 12:19
|close
|1783
|2.00
|1.8454
|0.0000
|1.8440
|-8.00
|48374.34
|3570
|2006.07.12 12:19
|close
|1782
|1.00
|1.8454
|0.0000
|1.8435
|-9.00
|48365.34
|3571
|2006.07.12 12:19
|sell
|1786
|1.00
|1.8450
|0.0000
|1.8440
|3572
|2006.07.12 12:28
|t/p
|1786
|1.00
|1.8440
|0.0000
|1.8440
|10.00
|48375.34
|3573
|2006.07.12 12:28
|sell
|1787
|1.00
|1.8435
|0.0000
|1.8425
|3574
|2006.07.12 13:14
|t/p
|1787
|1.00
|1.8425
|0.0000
|1.8425
|10.00
|48385.34
|3575
|2006.07.12 13:14
|sell
|1788
|1.00
|1.8421
|0.0000
|1.8411
|3576
|2006.07.12 13:18
|t/p
|1788
|1.00
|1.8411
|0.0000
|1.8411
|10.00
|48395.34
|3577
|2006.07.12 13:18
|sell
|1789
|1.00
|1.8406
|0.0000
|1.8396
|3578
|2006.07.12 13:27
|t/p
|1789
|1.00
|1.8396
|0.0000
|1.8396
|10.00
|48405.34
|3579
|2006.07.12 13:27
|sell
|1790
|1.00
|1.8391
|0.0000
|1.8381
|3580
|2006.07.12 13:45
|sell
|1791
|2.00
|1.8397
|0.0000
|1.8387
|3581
|2006.07.12 14:20
|sell
|1792
|4.00
|1.8402
|0.0000
|1.8392
|3582
|2006.07.12 14:30
|t/p
|1792
|4.00
|1.8392
|0.0000
|1.8392
|40.00
|48445.34
|3583
|2006.07.12 14:30
|close
|1791
|2.00
|1.8391
|0.0000
|1.8387
|12.00
|48457.34
|3584
|2006.07.12 14:30
|close
|1790
|1.00
|1.8391
|0.0000
|1.8381
|0.00
|48457.34
|3585
|2006.07.12 14:30
|sell
|1793
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.8377
|3586
|2006.07.12 14:30
|t/p
|1793
|1.00
|1.8377
|0.0000
|1.8377
|10.00
|48467.34
|3587
|2006.07.12 14:30
|sell
|1794
|1.00
|1.8373
|0.0000
|1.8363
|3588
|2006.07.12 14:30
|sell
|1795
|2.00
|1.8378
|0.0000
|1.8368
|3589
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1795
|2.00
|1.8368
|0.0000
|1.8368
|20.00
|48487.34
|3590
|2006.07.12 14:31
|close
|1794
|1.00
|1.8368
|0.0000
|1.8363
|5.00
|48492.34
|3591
|2006.07.12 14:31
|sell
|1796
|1.00
|1.8364
|0.0000
|1.8354
|3592
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1796
|1.00
|1.8354
|0.0000
|1.8354
|10.00
|48502.34
|3593
|2006.07.12 14:31
|sell
|1797
|1.00
|1.8349
|0.0000
|1.8339
|3594
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1797
|1.00
|1.8339
|0.0000
|1.8339
|10.00
|48512.34
|3595
|2006.07.12 14:31
|sell
|1798
|1.00
|1.8334
|0.0000
|1.8324
|3596
|2006.07.12 14:31
|sell
|1799
|2.00
|1.8340
|0.0000
|1.8330
|3597
|2006.07.12 14:32
|t/p
|1799
|2.00
|1.8330
|0.0000
|1.8330
|20.00
|48532.34
|3598
|2006.07.12 14:32
|close
|1798
|1.00
|1.8330
|0.0000
|1.8324
|4.00
|48536.34
|3599
|2006.07.12 14:32
|sell
|1800
|1.00
|1.8326
|0.0000
|1.8316
|3600
|2006.07.12 14:32
|sell
|1801
|2.00
|1.8332
|0.0000
|1.8322
|3601
|2006.07.12 14:32
|sell
|1802
|4.00
|1.8337
|0.0000
|1.8327
|3602
|2006.07.12 14:32
|sell
|1803
|8.00
|1.8343
|0.0000
|1.8333
|3603
|2006.07.12 14:32
|sell
|1804
|16.00
|1.8348
|0.0000
|1.8338
|3604
|2006.07.12 16:04
|t/p
|1804
|16.00
|1.8338
|0.0000
|1.8338
|160.00
|48696.34
|3605
|2006.07.12 16:04
|close
|1803
|8.00
|1.8337
|0.0000
|1.8333
|48.00
|48744.34
|3606
|2006.07.12 16:04
|close
|1802
|4.00
|1.8337
|0.0000
|1.8327
|0.00
|48744.34
|3607
|2006.07.12 16:04
|close
|1801
|2.00
|1.8337
|0.0000
|1.8322
|-10.00
|48734.34
|3608
|2006.07.12 16:04
|close
|1800
|1.00
|1.8337
|0.0000
|1.8316
|-11.00
|48723.34
|3609
|2006.07.12 16:04
|sell
|1805
|1.00
|1.8333
|0.0000
|1.8323
|3610
|2006.07.12 16:07
|t/p
|1805
|1.00
|1.8323
|0.0000
|1.8323
|10.00
|48733.34
|3611
|2006.07.12 16:07
|sell
|1806
|1.00
|1.8317
|0.0000
|1.8307
|3612
|2006.07.12 16:10
|sell
|1807
|2.00
|1.8323
|0.0000
|1.8313
|3613
|2006.07.12 16:18
|sell
|1808
|4.00
|1.8329
|0.0000
|1.8319
|3614
|2006.07.12 16:21
|t/p
|1808
|4.00
|1.8319
|0.0000
|1.8319
|40.00
|48773.34
|3615
|2006.07.12 16:21
|close
|1807
|2.00
|1.8316
|0.0000
|1.8313
|14.00
|48787.34
|3616
|2006.07.12 16:21
|close
|1806
|1.00
|1.8316
|0.0000
|1.8307
|1.00
|48788.34
|3617
|2006.07.12 16:21
|sell
|1809
|1.00
|1.8312
|0.0000
|1.8302
|3618
|2006.07.12 16:25
|sell
|1810
|2.00
|1.8318
|0.0000
|1.8308
|3619
|2006.07.12 16:33
|sell
|1811
|4.00
|1.8324
|0.0000
|1.8314
|3620
|2006.07.12 16:33
|sell
|1812
|8.00
|1.8329
|0.0000
|1.8319
|3621
|2006.07.12 16:56
|t/p
|1812
|8.00
|1.8319
|0.0000
|1.8319
|80.00
|48868.34
|3622
|2006.07.12 16:56
|close
|1811
|4.00
|1.8319
|0.0000
|1.8314
|20.00
|48888.34
|3623
|2006.07.12 16:56
|close
|1810
|2.00
|1.8319
|0.0000
|1.8308
|-2.00
|48886.34
|3624
|2006.07.12 16:56
|close
|1809
|1.00
|1.8319
|0.0000
|1.8302
|-7.00
|48879.34
|3625
|2006.07.12 16:56
|sell
|1813
|1.00
|1.8315
|0.0000
|1.8305
|3626
|2006.07.12 16:59
|sell
|1814
|2.00
|1.8320
|0.0000
|1.8310
|3627
|2006.07.12 17:02
|sell
|1815
|4.00
|1.8326
|0.0000
|1.8316
|3628
|2006.07.12 17:08
|sell
|1816
|8.00
|1.8331
|0.0000
|1.8321
|3629
|2006.07.12 17:36
|sell
|1817
|16.00
|1.8337
|0.0000
|1.8327
|3630
|2006.07.12 19:31
|t/p
|1817
|16.00
|1.8327
|0.0000
|1.8327
|160.00
|49039.34
|3631
|2006.07.12 19:31
|close
|1816
|8.00
|1.8327
|0.0000
|1.8321
|32.00
|49071.34
|3632
|2006.07.12 19:31
|close
|1815
|4.00
|1.8327
|0.0000
|1.8316
|-4.00
|49067.34
|3633
|2006.07.12 19:31
|close
|1814
|2.00
|1.8327
|0.0000
|1.8310
|-14.00
|49053.34
|3634
|2006.07.12 19:31
|close
|1813
|1.00
|1.8327
|0.0000
|1.8305
|-12.00
|49041.34
|3635
|2006.07.12 19:31
|sell
|1818
|1.00
|1.8323
|0.0000
|1.8313
|3636
|2006.07.12 19:46
|sell
|1819
|2.00
|1.8329
|0.0000
|1.8319
|3637
|2006.07.12 21:15
|sell
|1820
|4.00
|1.8336
|0.0000
|1.8326
|3638
|2006.07.12 21:53
|sell
|1821
|8.00
|1.8341
|0.0000
|1.8331
|3639
|2006.07.12 22:56
|sell
|1822
|16.00
|1.8347
|0.0000
|1.8337
|3640
|2006.07.13 01:57
|t/p
|1822
|16.00
|1.8337
|0.0000
|1.8337
|162.64
|49203.98
|3641
|2006.07.13 01:57
|close
|1821
|8.00
|1.8336
|0.0000
|1.8331
|41.32
|49245.30
|3642
|2006.07.13 01:57
|close
|1820
|4.00
|1.8336
|0.0000
|1.8326
|0.66
|49245.96
|3643
|2006.07.13 01:57
|close
|1819
|2.00
|1.8336
|0.0000
|1.8319
|-13.67
|49232.29
|3644
|2006.07.13 01:57
|close
|1818
|1.00
|1.8336
|0.0000
|1.8313
|-12.84
|49219.45
|3645
|2006.07.13 13:00
|buy
|1823
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8405
|3646
|2006.07.13 13:29
|buy
|1824
|2.00
|1.8389
|0.0000
|1.8399
|3647
|2006.07.13 13:43
|t/p
|1824
|2.00
|1.8399
|0.0000
|1.8399
|20.00
|49239.45
|3648
|2006.07.13 13:43
|close
|1823
|1.00
|1.8400
|0.0000
|1.8405
|5.00
|49244.45
|3649
|2006.07.13 13:43
|buy
|1825
|1.00
|1.8404
|0.0000
|1.8414
|3650
|2006.07.13 14:33
|t/p
|1825
|1.00
|1.8414
|0.0000
|1.8414
|10.00
|49254.45
|3651
|2006.07.13 14:33
|buy
|1826
|1.00
|1.8419
|0.0000
|1.8429
|3652
|2006.07.13 14:44
|t/p
|1826
|1.00
|1.8429
|0.0000
|1.8429
|10.00
|49264.45
|3653
|2006.07.13 14:44
|buy
|1827
|1.00
|1.8434
|0.0000
|1.8444
|3654
|2006.07.13 14:58
|buy
|1828
|2.00
|1.8427
|0.0000
|1.8437
|3655
|2006.07.13 15:03
|buy
|1829
|4.00
|1.8422
|0.0000
|1.8432
|3656
|2006.07.13 15:10
|t/p
|1829
|4.00
|1.8432
|0.0000
|1.8432
|40.00
|49304.45
|3657
|2006.07.13 15:10
|close
|1828
|2.00
|1.8432
|0.0000
|1.8437
|10.00
|49314.45
|3658
|2006.07.13 15:10
|close
|1827
|1.00
|1.8432
|0.0000
|1.8444
|-2.00
|49312.45
|3659
|2006.07.13 15:10
|buy
|1830
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8446
|3660
|2006.07.13 15:21
|t/p
|1830
|1.00
|1.8446
|0.0000
|1.8446
|10.00
|49322.45
|3661
|2006.07.14 06:45
|sell
|1831
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8402
|3662
|2006.07.14 08:08
|t/p
|1831
|1.00
|1.8402
|0.0000
|1.8402
|10.00
|49332.45
|3663
|2006.07.16 21:21
|sell
|1832
|1.00
|1.8379
|0.0000
|1.8369
|3664
|2006.07.17 01:00
|sell
|1833
|2.00
|1.8384
|0.0000
|1.8374
|3665
|2006.07.17 04:04
|t/p
|1833
|2.00
|1.8374
|0.0000
|1.8374
|20.00
|49352.45
|3666
|2006.07.17 04:04
|close
|1832
|1.00
|1.8372
|0.0000
|1.8369
|7.05
|49359.51
|3667
|2006.07.17 08:31
|sell
|1834
|1.00
|1.8370
|0.0000
|1.8360
|3668
|2006.07.17 09:06
|t/p
|1834
|1.00
|1.8360
|0.0000
|1.8360
|10.00
|49369.51
|3669
|2006.07.17 09:06
|sell
|1835
|1.00
|1.8356
|0.0000
|1.8346
|3670
|2006.07.17 09:56
|t/p
|1835
|1.00
|1.8346
|0.0000
|1.8346
|10.00
|49379.51
|3671
|2006.07.17 09:56
|sell
|1836
|1.00
|1.8341
|0.0000
|1.8331
|3672
|2006.07.17 10:00
|t/p
|1836
|1.00
|1.8331
|0.0000
|1.8331
|10.00
|49389.51
|3673
|2006.07.17 10:00
|sell
|1837
|1.00
|1.8327
|0.0000
|1.8317
|3674
|2006.07.17 10:02
|t/p
|1837
|1.00
|1.8317
|0.0000
|1.8317
|10.00
|49399.51
|3675
|2006.07.17 10:02
|sell
|1838
|1.00
|1.8312
|0.0000
|1.8302
|3676
|2006.07.17 10:05
|t/p
|1838
|1.00
|1.8302
|0.0000
|1.8302
|10.00
|49409.51
|3677
|2006.07.17 10:05
|sell
|1839
|1.00
|1.8298
|0.0000
|1.8288
|3678
|2006.07.17 10:12
|t/p
|1839
|1.00
|1.8288
|0.0000
|1.8288
|10.00
|49419.51
|3679
|2006.07.17 10:12
|sell
|1840
|1.00
|1.8283
|0.0000
|1.8273
|3680
|2006.07.17 10:15
|t/p
|1840
|1.00
|1.8273
|0.0000
|1.8273
|10.00
|49429.51
|3681
|2006.07.17 10:15
|sell
|1841
|1.00
|1.8268
|0.0000
|1.8258
|3682
|2006.07.17 10:15
|sell
|1842
|2.00
|1.8279
|0.0000
|1.8269
|3683
|2006.07.17 10:21
|t/p
|1842
|2.00
|1.8269
|0.0000
|1.8269
|20.00
|49449.51
|3684
|2006.07.17 10:21
|close
|1841
|1.00
|1.8269
|0.0000
|1.8258
|-1.00
|49448.51
|3685
|2006.07.17 10:21
|sell
|1843
|1.00
|1.8265
|0.0000
|1.8255
|3686
|2006.07.17 10:38
|t/p
|1843
|1.00
|1.8255
|0.0000
|1.8255
|10.00
|49458.51
|3687
|2006.07.17 10:38
|sell
|1844
|1.00
|1.8251
|0.0000
|1.8241
|3688
|2006.07.17 10:40
|t/p
|1844
|1.00
|1.8241
|0.0000
|1.8241
|10.00
|49468.51
|3689
|2006.07.17 10:40
|sell
|1845
|1.00
|1.8236
|0.0000
|1.8226
|3690
|2006.07.17 10:41
|sell
|1846
|2.00
|1.8243
|0.0000
|1.8233
|3691
|2006.07.17 10:52
|sell
|1847
|4.00
|1.8248
|0.0000
|1.8238
|3692
|2006.07.17 10:59
|t/p
|1847
|4.00
|1.8238
|0.0000
|1.8238
|40.00
|49508.51
|3693
|2006.07.17 10:59
|close
|1846
|2.00
|1.8238
|0.0000
|1.8233
|10.00
|49518.51
|3694
|2006.07.17 10:59
|close
|1845
|1.00
|1.8238
|0.0000
|1.8226
|-2.00
|49516.51
|3695
|2006.07.17 10:59
|sell
|1848
|1.00
|1.8234
|0.0000
|1.8224
|3696
|2006.07.17 11:24
|t/p
|1848
|1.00
|1.8224
|0.0000
|1.8224
|10.00
|49526.51
|3697
|2006.07.17 11:24
|sell
|1849
|1.00
|1.8220
|0.0000
|1.8210
|3698
|2006.07.17 11:30
|t/p
|1849
|1.00
|1.8210
|0.0000
|1.8210
|10.00
|49536.51
|3699
|2006.07.17 11:30
|sell
|1850
|1.00
|1.8206
|0.0000
|1.8196
|3700
|2006.07.17 12:15
|sell
|1851
|2.00
|1.8214
|0.0000
|1.8204
|3701
|2006.07.17 12:29
|t/p
|1851
|2.00
|1.8204
|0.0000
|1.8204
|20.00
|49556.51
|3702
|2006.07.17 12:29
|close
|1850
|1.00
|1.8204
|0.0000
|1.8196
|2.00
|49558.51
|3703
|2006.07.17 12:29
|sell
|1852
|1.00
|1.8200
|0.0000
|1.8190
|3704
|2006.07.17 12:35
|sell
|1853
|2.00
|1.8205
|0.0000
|1.8195
|3705
|2006.07.17 13:15
|t/p
|1853
|2.00
|1.8195
|0.0000
|1.8195
|20.00
|49578.51
|3706
|2006.07.17 13:15
|close
|1852
|1.00
|1.8194
|0.0000
|1.8190
|6.00
|49584.51
|3707
|2006.07.17 13:15
|sell
|1854
|1.00
|1.8190
|0.0000
|1.8180
|3708
|2006.07.17 13:17
|sell
|1855
|2.00
|1.8196
|0.0000
|1.8186
|3709
|2006.07.17 13:25
|sell
|1856
|4.00
|1.8201
|0.0000
|1.8191
|3710
|2006.07.17 13:25
|sell
|1857
|8.00
|1.8207
|0.0000
|1.8197
|3711
|2006.07.17 13:28
|sell
|1858
|16.00
|1.8213
|0.0000
|1.8203
|3712
|2006.07.17 14:34
|t/p
|1858
|16.00
|1.8203
|0.0000
|1.8203
|160.00
|49744.51
|3713
|2006.07.17 14:34
|close
|1857
|8.00
|1.8203
|0.0000
|1.8197
|32.00
|49776.51
|3714
|2006.07.17 14:34
|close
|1856
|4.00
|1.8203
|0.0000
|1.8191
|-8.00
|49768.51
|3715
|2006.07.17 14:34
|close
|1855
|2.00
|1.8203
|0.0000
|1.8186
|-14.00
|49754.51
|3716
|2006.07.17 14:34
|close
|1854
|1.00
|1.8203
|0.0000
|1.8180
|-13.00
|49741.51
|3717
|2006.07.17 14:34
|sell
|1859
|1.00
|1.8199
|0.0000
|1.8189
|3718
|2006.07.17 15:16
|t/p
|1859
|1.00
|1.8189
|0.0000
|1.8189
|10.00
|49751.51
|3719
|2006.07.17 15:16
|sell
|1860
|1.00
|1.8185
|0.0000
|1.8175
|3720
|2006.07.17 15:19
|sell
|1861
|2.00
|1.8190
|0.0000
|1.8180
|3721
|2006.07.17 15:34
|sell
|1862
|4.00
|1.8196
|0.0000
|1.8186
|3722
|2006.07.17 15:35
|sell
|1863
|8.00
|1.8202
|0.0000
|1.8192
|3723
|2006.07.17 15:41
|sell
|1864
|16.00
|1.8207
|0.0000
|1.8197
|3724
|2006.07.17 16:15
|t/p
|1864
|16.00
|1.8197
|0.0000
|1.8197
|160.00
|49911.51
|3725
|2006.07.17 16:15
|close
|1863
|8.00
|1.8196
|0.0000
|1.8192
|48.00
|49959.51
|3726
|2006.07.17 16:15
|close
|1862
|4.00
|1.8196
|0.0000
|1.8186
|0.00
|49959.51
|3727
|2006.07.17 16:15
|close
|1861
|2.00
|1.8196
|0.0000
|1.8180
|-12.00
|49947.51
|3728
|2006.07.17 16:15
|close
|1860
|1.00
|1.8196
|0.0000
|1.8175
|-11.00
|49936.51
|3729
|2006.07.18 10:45
|buy
|1865
|1.00
|1.8255
|0.0000
|1.8265
|3730
|2006.07.18 10:55
|buy
|1866
|2.00
|1.8249
|0.0000
|1.8259
|3731
|2006.07.18 11:00
|buy
|1867
|4.00
|1.8243
|0.0000
|1.8253
|3732
|2006.07.18 11:00
|buy
|1868
|8.00
|1.8237
|0.0000
|1.8247
|3733
|2006.07.18 11:03
|buy
|1869
|16.00
|1.8231
|0.0000
|1.8241
|3734
|2006.07.18 11:16
|t/p
|1869
|16.00
|1.8241
|0.0000
|1.8241
|160.00
|50096.51
|3735
|2006.07.18 11:16
|close
|1868
|8.00
|1.8242
|0.0000
|1.8247
|40.00
|50136.51
|3736
|2006.07.18 11:16
|close
|1867
|4.00
|1.8242
|0.0000
|1.8253
|-4.00
|50132.51
|3737
|2006.07.18 11:16
|close
|1866
|2.00
|1.8242
|0.0000
|1.8259
|-14.00
|50118.51
|3738
|2006.07.18 11:16
|close
|1865
|1.00
|1.8242
|0.0000
|1.8265
|-13.00
|50105.51
|3739
|2006.07.18 11:16
|buy
|1870
|1.00
|1.8246
|0.0000
|1.8256
|3740
|2006.07.18 11:31
|buy
|1871
|2.00
|1.8241
|0.0000
|1.8251
|3741
|2006.07.18 11:52
|t/p
|1871
|2.00
|1.8251
|0.0000
|1.8251
|20.00
|50125.51
|3742
|2006.07.18 11:52
|close
|1870
|1.00
|1.8252
|0.0000
|1.8256
|6.00
|50131.51
|3743
|2006.07.18 11:52
|buy
|1872
|1.00
|1.8256
|0.0000
|1.8266
|3744
|2006.07.18 12:15
|t/p
|1872
|1.00
|1.8266
|0.0000
|1.8266
|10.00
|50141.51
|3745
|2006.07.18 12:15
|buy
|1873
|1.00
|1.8271
|0.0000
|1.8281
|3746
|2006.07.18 12:24
|t/p
|1873
|1.00
|1.8281
|0.0000
|1.8281
|10.00
|50151.51
|3747
|2006.07.18 12:24
|buy
|1874
|1.00
|1.8285
|0.0000
|1.8295
|3748
|2006.07.18 12:39
|t/p
|1874
|1.00
|1.8295
|0.0000
|1.8295
|10.00
|50161.51
|3749
|2006.07.18 12:39
|buy
|1875
|1.00
|1.8300
|0.0000
|1.8310
|3750
|2006.07.18 12:52
|buy
|1876
|2.00
|1.8294
|0.0000
|1.8304
|3751
|2006.07.18 13:00
|buy
|1877
|4.00
|1.8288
|0.0000
|1.8298
|3752
|2006.07.18 13:17
|t/p
|1877
|4.00
|1.8298
|0.0000
|1.8298
|40.00
|50201.51
|3753
|2006.07.18 13:17
|close
|1876
|2.00
|1.8299
|0.0000
|1.8304
|10.00
|50211.51
|3754
|2006.07.18 13:17
|close
|1875
|1.00
|1.8299
|0.0000
|1.8310
|-1.00
|50210.51
|3755
|2006.07.18 13:17
|buy
|1878
|1.00
|1.8303
|0.0000
|1.8313
|3756
|2006.07.18 13:20
|buy
|1879
|2.00
|1.8298
|0.0000
|1.8308
|3757
|2006.07.18 13:41
|buy
|1880
|4.00
|1.8292
|0.0000
|1.8302
|3758
|2006.07.18 13:42
|buy
|1881
|8.00
|1.8284
|0.0000
|1.8294
|3759
|2006.07.18 13:58
|buy
|1882
|16.00
|1.8278
|0.0000
|1.8288
|3760
|2006.07.18 14:06
|t/p
|1882
|16.00
|1.8288
|0.0000
|1.8288
|160.00
|50370.51
|3761
|2006.07.18 14:06
|close
|1881
|8.00
|1.8288
|0.0000
|1.8294
|32.00
|50402.51
|3762
|2006.07.18 14:06
|close
|1880
|4.00
|1.8288
|0.0000
|1.8302
|-16.00
|50386.51
|3763
|2006.07.18 14:06
|close
|1879
|2.00
|1.8288
|0.0000
|1.8308
|-20.00
|50366.51
|3764
|2006.07.18 14:06
|close
|1878
|1.00
|1.8288
|0.0000
|1.8313
|-15.00
|50351.51
|3765
|2006.07.18 14:06
|buy
|1883
|1.00
|1.8292
|0.0000
|1.8302
|3766
|2006.07.18 14:30
|buy
|1884
|2.00
|1.8286
|0.0000
|1.8296
|3767
|2006.07.18 14:35
|t/p
|1884
|2.00
|1.8296
|0.0000
|1.8296
|20.00
|50371.51
|3768
|2006.07.18 14:35
|close
|1883
|1.00
|1.8296
|0.0000
|1.8302
|4.00
|50375.51
|3769
|2006.07.18 14:35
|buy
|1885
|1.00
|1.8300
|0.0000
|1.8310
|3770
|2006.07.18 14:35
|t/p
|1885
|1.00
|1.8310
|0.0000
|1.8310
|10.00
|50385.51
|3771
|2006.07.18 14:35
|buy
|1886
|1.00
|1.8315
|0.0000
|1.8325
|3772
|2006.07.18 14:38
|buy
|1887
|2.00
|1.8309
|0.0000
|1.8319
|3773
|2006.07.18 14:38
|buy
|1888
|4.00
|1.8303
|0.0000
|1.8313
|3774
|2006.07.18 14:43
|buy
|1889
|8.00
|1.8298
|0.0000
|1.8308
|3775
|2006.07.18 15:00
|buy
|1890
|16.00
|1.8291
|0.0000
|1.8301
|3776
|2006.07.18 15:04
|t/p
|1890
|16.00
|1.8301
|0.0000
|1.8301
|160.00
|50545.51
|3777
|2006.07.18 15:04
|close
|1889
|8.00
|1.8301
|0.0000
|1.8308
|24.00
|50569.51
|3778
|2006.07.18 15:04
|close
|1888
|4.00
|1.8301
|0.0000
|1.8313
|-8.00
|50561.51
|3779
|2006.07.18 15:04
|close
|1887
|2.00
|1.8301
|0.0000
|1.8319
|-16.00
|50545.51
|3780
|2006.07.18 15:04
|close
|1886
|1.00
|1.8301
|0.0000
|1.8325
|-14.00
|50531.51
|3781
|2006.07.19 14:30
|buy
|1891
|1.00
|1.8275
|0.0000
|1.8285
|3782
|2006.07.19 14:30
|buy
|1892
|2.00
|1.8270
|0.0000
|1.8280
|3783
|2006.07.19 14:30
|buy
|1893
|4.00
|1.8263
|0.0000
|1.8273
|3784
|2006.07.19 14:30
|buy
|1894
|8.00
|1.8258
|0.0000
|1.8268
|3785
|2006.07.19 14:30
|buy
|1895
|16.00
|1.8252
|0.0000
|1.8262
|3786
|2006.07.19 15:35
|t/p
|1895
|16.00
|1.8262
|0.0000
|1.8262
|160.00
|50691.51
|3787
|2006.07.19 15:35
|close
|1894
|8.00
|1.8262
|0.0000
|1.8268
|32.00
|50723.51
|3788
|2006.07.19 15:35
|close
|1893
|4.00
|1.8262
|0.0000
|1.8273
|-4.00
|50719.51
|3789
|2006.07.19 15:35
|close
|1892
|2.00
|1.8262
|0.0000
|1.8280
|-16.00
|50703.51
|3790
|2006.07.19 15:35
|close
|1891
|1.00
|1.8262
|0.0000
|1.8285
|-13.00
|50690.51
|3791
|2006.07.19 15:35
|buy
|1896
|1.00
|1.8266
|0.0000
|1.8276
|3792
|2006.07.19 15:37
|buy
|1897
|2.00
|1.8260
|0.0000
|1.8270
|3793
|2006.07.19 15:44
|t/p
|1897
|2.00
|1.8270
|0.0000
|1.8270
|20.00
|50710.51
|3794
|2006.07.19 15:44
|close
|1896
|1.00
|1.8272
|0.0000
|1.8276
|6.00
|50716.51
|3795
|2006.07.19 15:44
|buy
|1898
|1.00
|1.8276
|0.0000
|1.8286
|3796
|2006.07.19 15:50
|buy
|1899
|2.00
|1.8271
|0.0000
|1.8281
|3797
|2006.07.19 16:00
|t/p
|1899
|2.00
|1.8281
|0.0000
|1.8281
|20.00
|50736.51
|3798
|2006.07.19 16:00
|close
|1898
|1.00
|1.8281
|0.0000
|1.8286
|5.00
|50741.51
|3799
|2006.07.19 16:00
|buy
|1900
|1.00
|1.8285
|0.0000
|1.8295
|3800
|2006.07.19 16:00
|buy
|1901
|2.00
|1.8280
|0.0000
|1.8290
|3801
|2006.07.19 16:00
|t/p
|1901
|2.00
|1.8290
|0.0000
|1.8290
|20.00
|50761.51
|3802
|2006.07.19 16:00
|close
|1900
|1.00
|1.8291
|0.0000
|1.8295
|6.00
|50767.51
|3803
|2006.07.19 16:00
|buy
|1902
|1.00
|1.8295
|0.0000
|1.8305
|3804
|2006.07.19 16:00
|t/p
|1902
|1.00
|1.8305
|0.0000
|1.8305
|10.00
|50777.51
|3805
|2006.07.19 16:00
|buy
|1903
|1.00
|1.8309
|0.0000
|1.8319
|3806
|2006.07.19 16:00
|t/p
|1903
|1.00
|1.8319
|0.0000
|1.8319
|10.00
|50787.51
|3807
|2006.07.19 16:00
|buy
|1904
|1.00
|1.8324
|0.0000
|1.8334
|3808
|2006.07.19 16:00
|buy
|1905
|2.00
|1.8319
|0.0000
|1.8329
|3809
|2006.07.19 16:00
|buy
|1906
|4.00
|1.8312
|0.0000
|1.8322
|3810
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1906
|4.00
|1.8322
|0.0000
|1.8322
|40.00
|50827.51
|3811
|2006.07.19 16:01
|close
|1905
|2.00
|1.8322
|0.0000
|1.8329
|6.00
|50833.51
|3812
|2006.07.19 16:01
|close
|1904
|1.00
|1.8322
|0.0000
|1.8334
|-2.00
|50831.51
|3813
|2006.07.19 16:01
|buy
|1907
|1.00
|1.8326
|0.0000
|1.8336
|3814
|2006.07.19 16:02
|buy
|1908
|2.00
|1.8320
|0.0000
|1.8330
|3815
|2006.07.19 16:04
|buy
|1909
|4.00
|1.8314
|0.0000
|1.8324
|3816
|2006.07.19 16:06
|t/p
|1909
|4.00
|1.8324
|0.0000
|1.8324
|40.00
|50871.51
|3817
|2006.07.19 16:06
|close
|1908
|2.00
|1.8325
|0.0000
|1.8330
|10.00
|50881.51
|3818
|2006.07.19 16:06
|close
|1907
|1.00
|1.8325
|0.0000
|1.8336
|-1.00
|50880.51
|3819
|2006.07.19 16:06
|buy
|1910
|1.00
|1.8329
|0.0000
|1.8339
|3820
|2006.07.19 16:07
|t/p
|1910
|1.00
|1.8339
|0.0000
|1.8339
|10.00
|50890.51
|3821
|2006.07.19 16:07
|buy
|1911
|1.00
|1.8343
|0.0000
|1.8353
|3822
|2006.07.19 16:08
|t/p
|1911
|1.00
|1.8353
|0.0000
|1.8353
|10.00
|50900.51
|3823
|2006.07.19 16:08
|buy
|1912
|1.00
|1.8357
|0.0000
|1.8367
|3824
|2006.07.19 16:08
|t/p
|1912
|1.00
|1.8367
|0.0000
|1.8367
|10.00
|50910.51
|3825
|2006.07.19 16:08
|buy
|1913
|1.00
|1.8372
|0.0000
|1.8382
|3826
|2006.07.19 16:09
|buy
|1914
|2.00
|1.8366
|0.0000
|1.8376
|3827
|2006.07.19 16:09
|t/p
|1914
|2.00
|1.8376
|0.0000
|1.8376
|20.00
|50930.51
|3828
|2006.07.19 16:09
|close
|1913
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.8382
|4.00
|50934.51
|3829
|2006.07.19 16:09
|buy
|1915
|1.00
|1.8380
|0.0000
|1.8390
|3830
|2006.07.19 16:12
|buy
|1916
|2.00
|1.8374
|0.0000
|1.8384
|3831
|2006.07.19 16:13
|buy
|1917
|4.00
|1.8369
|0.0000
|1.8379
|3832
|2006.07.19 16:16
|buy
|1918
|8.00
|1.8364
|0.0000
|1.8374
|3833
|2006.07.19 16:25
|t/p
|1918
|8.00
|1.8374
|0.0000
|1.8374
|80.00
|51014.51
|3834
|2006.07.19 16:25
|close
|1917
|4.00
|1.8374
|0.0000
|1.8379
|20.00
|51034.51
|3835
|2006.07.19 16:25
|close
|1916
|2.00
|1.8374
|0.0000
|1.8384
|0.00
|51034.51
|3836
|2006.07.19 16:25
|close
|1915
|1.00
|1.8374
|0.0000
|1.8390
|-6.00
|51028.51
|3837
|2006.07.19 16:25
|buy
|1919
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8388
|3838
|2006.07.19 16:30
|t/p
|1919
|1.00
|1.8388
|0.0000
|1.8388
|10.00
|51038.51
|3839
|2006.07.19 16:30
|buy
|1920
|1.00
|1.8392
|0.0000
|1.8402
|3840
|2006.07.19 16:36
|buy
|1921
|2.00
|1.8386
|0.0000
|1.8396
|3841
|2006.07.19 17:04
|buy
|1922
|4.00
|1.8380
|0.0000
|1.8390
|3842
|2006.07.19 17:04
|buy
|1923
|8.00
|1.8373
|0.0000
|1.8383
|3843
|2006.07.19 17:05
|buy
|1924
|16.00
|1.8367
|0.0000
|1.8377
|3844
|2006.07.19 17:14
|t/p
|1924
|16.00
|1.8377
|0.0000
|1.8377
|160.00
|51198.51
|3845
|2006.07.19 17:14
|close
|1923
|8.00
|1.8378
|0.0000
|1.8383
|40.00
|51238.51
|3846
|2006.07.19 17:14
|close
|1922
|4.00
|1.8378
|0.0000
|1.8390
|-8.00
|51230.51
|3847
|2006.07.19 17:14
|close
|1921
|2.00
|1.8378
|0.0000
|1.8396
|-16.00
|51214.51
|3848
|2006.07.19 17:14
|close
|1920
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8402
|-14.00
|51200.51
|3849
|2006.07.19 17:14
|buy
|1925
|1.00
|1.8382
|0.0000
|1.8392
|3850
|2006.07.19 17:14
|buy
|1926
|2.00
|1.8377
|0.0000
|1.8387
|3851
|2006.07.19 18:25
|t/p
|1926
|2.00
|1.8387
|0.0000
|1.8387
|20.00
|51220.51
|3852
|2006.07.19 18:25
|close
|1925
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.8392
|5.00
|51225.51
|3853
|2006.07.19 18:25
|buy
|1927
|1.00
|1.8391
|0.0000
|1.8401
|3854
|2006.07.19 18:25
|buy
|1928
|2.00
|1.8386
|0.0000
|1.8396
|3855
|2006.07.19 18:26
|buy
|1929
|4.00
|1.8381
|0.0000
|1.8391
|3856
|2006.07.19 18:38
|t/p
|1929
|4.00
|1.8391
|0.0000
|1.8391
|40.00
|51265.51
|3857
|2006.07.19 18:38
|close
|1928
|2.00
|1.8391
|0.0000
|1.8396
|10.00
|51275.51
|3858
|2006.07.19 18:38
|close
|1927
|1.00
|1.8391
|0.0000
|1.8401
|0.00
|51275.51
|3859
|2006.07.19 18:38
|buy
|1930
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8405
|3860
|2006.07.19 18:55
|t/p
|1930
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8405
|10.00
|51285.51
|3861
|2006.07.19 18:55
|buy
|1931
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8420
|3862
|2006.07.19 18:58
|t/p
|1931
|1.00
|1.8420
|0.0000
|1.8420
|10.00
|51295.51
|3863
|2006.07.19 18:58
|buy
|1932
|1.00
|1.8424
|0.0000
|1.8434
|3864
|2006.07.19 19:16
|buy
|1933
|2.00
|1.8418
|0.0000
|1.8428
|3865
|2006.07.19 19:30
|t/p
|1933
|2.00
|1.8428
|0.0000
|1.8428
|20.00
|51315.51
|3866
|2006.07.19 19:30
|close
|1932
|1.00
|1.8429
|0.0000
|1.8434
|5.00
|51320.51
|3867
|2006.07.19 19:30
|buy
|1934
|1.00
|1.8433
|0.0000
|1.8443
|3868
|2006.07.19 19:34
|buy
|1935
|2.00
|1.8427
|0.0000
|1.8437
|3869
|2006.07.19 20:01
|t/p
|1935
|2.00
|1.8437
|0.0000
|1.8437
|20.00
|51340.51
|3870
|2006.07.19 20:01
|close
|1934
|1.00
|1.8439
|0.0000
|1.8443
|6.00
|51346.51
|3871
|2006.07.19 20:01
|buy
|1936
|1.00
|1.8443
|0.0000
|1.8453
|3872
|2006.07.19 20:09
|buy
|1937
|2.00
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|3873
|2006.07.19 20:15
|buy
|1938
|4.00
|1.8431
|0.0000
|1.8441
|3874
|2006.07.20 00:00
|buy
|1939
|8.00
|1.8425
|0.0000
|1.8435
|3875
|2006.07.20 03:08
|t/p
|1939
|8.00
|1.8435
|0.0000
|1.8435
|80.00
|51426.51
|3876
|2006.07.20 03:08
|close
|1938
|4.00
|1.8436
|0.0000
|1.8441
|17.60
|51444.11
|3877
|2006.07.20 03:08
|close
|1937
|2.00
|1.8436
|0.0000
|1.8447
|-3.20
|51440.91
|3878
|2006.07.20 03:08
|close
|1936
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8453
|-7.60
|51433.31
|3879
|2006.07.20 12:00
|buy
|1940
|1.00
|1.8460
|0.0000
|1.8470
|3880
|2006.07.20 12:36
|t/p
|1940
|1.00
|1.8470
|0.0000
|1.8470
|10.00
|51443.31
|3881
|2006.07.20 12:36
|buy
|1941
|1.00
|1.8476
|0.0000
|1.8486
|3882
|2006.07.20 12:55
|t/p
|1941
|1.00
|1.8486
|0.0000
|1.8486
|10.00
|51453.31
|3883
|2006.07.20 12:55
|buy
|1942
|1.00
|1.8490
|0.0000
|1.8500
|3884
|2006.07.20 13:36
|t/p
|1942
|1.00
|1.8500
|0.0000
|1.8500
|10.00
|51463.31
|3885
|2006.07.20 13:36
|buy
|1943
|1.00
|1.8504
|0.0000
|1.8514
|3886
|2006.07.20 13:38
|buy
|1944
|2.00
|1.8499
|0.0000
|1.8509
|3887
|2006.07.20 13:41
|t/p
|1944
|2.00
|1.8509
|0.0000
|1.8509
|20.00
|51483.31
|3888
|2006.07.20 13:41
|close
|1943
|1.00
|1.8509
|0.0000
|1.8514
|5.00
|51488.31
|3889
|2006.07.20 13:41
|buy
|1945
|1.00
|1.8513
|0.0000
|1.8523
|3890
|2006.07.20 13:43
|buy
|1946
|2.00
|1.8508
|0.0000
|1.8518
|3891
|2006.07.20 14:30
|buy
|1947
|4.00
|1.8502
|0.0000
|1.8512
|3892
|2006.07.20 14:45
|buy
|1948
|8.00
|1.8497
|0.0000
|1.8507
|3893
|2006.07.20 15:29
|buy
|1949
|16.00
|1.8490
|0.0000
|1.8500
|3894
|2006.07.20 15:44
|t/p
|1949
|16.00
|1.8500
|0.0000
|1.8500
|160.00
|51648.31
|3895
|2006.07.20 15:44
|close
|1948
|8.00
|1.8500
|0.0000
|1.8507
|24.00
|51672.31
|3896
|2006.07.20 15:44
|close
|1947
|4.00
|1.8500
|0.0000
|1.8512
|-8.00
|51664.31
|3897
|2006.07.20 15:44
|close
|1946
|2.00
|1.8500
|0.0000
|1.8518
|-16.00
|51648.31
|3898
|2006.07.20 15:44
|close
|1945
|1.00
|1.8500
|0.0000
|1.8523
|-13.00
|51635.31
|3899
|2006.07.20 15:44
|buy
|1950
|1.00
|1.8504
|0.0000
|1.8514
|3900
|2006.07.20 15:47
|buy
|1951
|2.00
|1.8499
|0.0000
|1.8509
|3901
|2006.07.20 15:54
|buy
|1952
|4.00
|1.8493
|0.0000
|1.8503
|3902
|2006.07.20 16:06
|t/p
|1952
|4.00
|1.8503
|0.0000
|1.8503
|40.00
|51675.31
|3903
|2006.07.20 16:06
|close
|1951
|2.00
|1.8503
|0.0000
|1.8509
|8.00
|51683.31
|3904
|2006.07.20 16:06
|close
|1950
|1.00
|1.8503
|0.0000
|1.8514
|-1.00
|51682.31
|3905
|2006.07.21 07:45
|buy
|1953
|1.00
|1.8490
|0.0000
|1.8500
|3906
|2006.07.21 07:53
|buy
|1954
|2.00
|1.8484
|0.0000
|1.8494
|3907
|2006.07.21 07:57
|buy
|1955
|4.00
|1.8479
|0.0000
|1.8489
|3908
|2006.07.21 08:33
|t/p
|1955
|4.00
|1.8489
|0.0000
|1.8489
|40.00
|51722.31
|3909
|2006.07.21 08:33
|close
|1954
|2.00
|1.8490
|0.0000
|1.8494
|12.00
|51734.31
|3910
|2006.07.21 08:33
|close
|1953
|1.00
|1.8490
|0.0000
|1.8500
|0.00
|51734.31
|3911
|2006.07.21 08:33
|buy
|1956
|1.00
|1.8494
|0.0000
|1.8504
|3912
|2006.07.21 08:37
|t/p
|1956
|1.00
|1.8504
|0.0000
|1.8504
|10.00
|51744.31
|3913
|2006.07.21 08:37
|buy
|1957
|1.00
|1.8508
|0.0000
|1.8518
|3914
|2006.07.21 08:38
|buy
|1958
|2.00
|1.8502
|0.0000
|1.8512
|3915
|2006.07.21 08:56
|t/p
|1958
|2.00
|1.8512
|0.0000
|1.8512
|20.00
|51764.31
|3916
|2006.07.21 08:56
|close
|1957
|1.00
|1.8512
|0.0000
|1.8518
|4.00
|51768.31
|3917
|2006.07.21 08:56
|buy
|1959
|1.00
|1.8516
|0.0000
|1.8526
|3918
|2006.07.21 08:59
|buy
|1960
|2.00
|1.8510
|0.0000
|1.8520
|3919
|2006.07.21 09:14
|t/p
|1960
|2.00
|1.8520
|0.0000
|1.8520
|20.00
|51788.31
|3920
|2006.07.21 09:14
|close
|1959
|1.00
|1.8520
|0.0000
|1.8526
|4.00
|51792.31
|3921
|2006.07.21 09:14
|buy
|1961
|1.00
|1.8524
|0.0000
|1.8534
|3922
|2006.07.21 09:15
|t/p
|1961
|1.00
|1.8534
|0.0000
|1.8534
|10.00
|51802.31
|3923
|2006.07.21 09:15
|buy
|1962
|1.00
|1.8538
|0.0000
|1.8548
|3924
|2006.07.21 09:18
|t/p
|1962
|1.00
|1.8548
|0.0000
|1.8548
|10.00
|51812.31
|3925
|2006.07.21 09:18
|buy
|1963
|1.00
|1.8552
|0.0000
|1.8562
|3926
|2006.07.21 09:24
|buy
|1964
|2.00
|1.8546
|0.0000
|1.8556
|3927
|2006.07.21 09:26
|buy
|1965
|4.00
|1.8541
|0.0000
|1.8551
|3928
|2006.07.21 09:29
|buy
|1966
|8.00
|1.8536
|0.0000
|1.8546
|3929
|2006.07.21 09:39
|t/p
|1966
|8.00
|1.8546
|0.0000
|1.8546
|80.00
|51892.31
|3930
|2006.07.21 09:39
|close
|1965
|4.00
|1.8546
|0.0000
|1.8551
|20.00
|51912.31
|3931
|2006.07.21 09:39
|close
|1964
|2.00
|1.8546
|0.0000
|1.8556
|0.00
|51912.31
|3932
|2006.07.21 09:39
|close
|1963
|1.00
|1.8546
|0.0000
|1.8562
|-6.00
|51906.31
|3933
|2006.07.21 09:39
|buy
|1967
|1.00
|1.8550
|0.0000
|1.8560
|3934
|2006.07.21 09:47
|buy
|1968
|2.00
|1.8544
|0.0000
|1.8554
|3935
|2006.07.21 10:00
|buy
|1969
|4.00
|1.8538
|0.0000
|1.8548
|3936
|2006.07.21 10:30
|t/p
|1969
|4.00
|1.8548
|0.0000
|1.8548
|40.00
|51946.31
|3937
|2006.07.21 10:30
|close
|1968
|2.00
|1.8548
|0.0000
|1.8554
|8.00
|51954.31
|3938
|2006.07.21 10:30
|close
|1967
|1.00
|1.8548
|0.0000
|1.8560
|-2.00
|51952.31
|3939
|2006.07.21 10:45
|buy
|1970
|1.00
|1.8537
|0.0000
|1.8547
|3940
|2006.07.21 10:50
|t/p
|1970
|1.00
|1.8547
|0.0000
|1.8547
|10.00
|51962.31
|3941
|2006.07.21 10:50
|buy
|1971
|1.00
|1.8552
|0.0000
|1.8562
|3942
|2006.07.21 10:51
|buy
|1972
|2.00
|1.8546
|0.0000
|1.8556
|3943
|2006.07.21 11:03
|buy
|1973
|4.00
|1.8541
|0.0000
|1.8551
|3944
|2006.07.21 12:21
|t/p
|1973
|4.00
|1.8551
|0.0000
|1.8551
|40.00
|52002.31
|3945
|2006.07.21 12:21
|close
|1972
|2.00
|1.8551
|0.0000
|1.8556
|10.00
|52012.31
|3946
|2006.07.21 12:21
|close
|1971
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8562
|-1.00
|52011.31
|3947
|2006.07.21 12:21
|buy
|1974
|1.00
|1.8555
|0.0000
|1.8565
|3948
|2006.07.21 12:22
|t/p
|1974
|1.00
|1.8565
|0.0000
|1.8565
|10.00
|52021.31
|3949
|2006.07.21 12:22
|buy
|1975
|1.00
|1.8569
|0.0000
|1.8579
|3950
|2006.07.21 12:24
|t/p
|1975
|1.00
|1.8579
|0.0000
|1.8579
|10.00
|52031.31
|3951
|2006.07.21 12:24
|buy
|1976
|1.00
|1.8583
|0.0000
|1.8593
|3952
|2006.07.21 12:25
|buy
|1977
|2.00
|1.8578
|0.0000
|1.8588
|3953
|2006.07.21 12:32
|buy
|1978
|4.00
|1.8572
|0.0000
|1.8582
|3954
|2006.07.21 12:47
|buy
|1979
|8.00
|1.8567
|0.0000
|1.8577
|3955
|2006.07.21 13:00
|t/p
|1979
|8.00
|1.8577
|0.0000
|1.8577
|80.00
|52111.31
|3956
|2006.07.21 13:00
|close
|1978
|4.00
|1.8577
|0.0000
|1.8582
|20.00
|52131.31
|3957
|2006.07.21 13:00
|close
|1977
|2.00
|1.8577
|0.0000
|1.8588
|-2.00
|52129.31
|3958
|2006.07.21 13:00
|close
|1976
|1.00
|1.8577
|0.0000
|1.8593
|-6.00
|52123.31
|3959
|2006.07.21 13:00
|buy
|1980
|1.00
|1.8581
|0.0000
|1.8591
|3960
|2006.07.21 13:00
|buy
|1981
|2.00
|1.8575
|0.0000
|1.8585
|3961
|2006.07.21 13:22
|t/p
|1981
|2.00
|1.8585
|0.0000
|1.8585
|20.00
|52143.31
|3962
|2006.07.21 13:22
|close
|1980
|1.00
|1.8585
|0.0000
|1.8591
|4.00
|52147.31
|3963
|2006.07.21 13:22
|buy
|1982
|1.00
|1.8589
|0.0000
|1.8599
|3964
|2006.07.21 13:24
|buy
|1983
|2.00
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|3965
|2006.07.21 13:37
|buy
|1984
|4.00
|1.8577
|0.0000
|1.8587
|3966
|2006.07.21 13:39
|buy
|1985
|8.00
|1.8572
|0.0000
|1.8582
|3967
|2006.07.21 13:40
|buy
|1986
|16.00
|1.8566
|0.0000
|1.8576
|3968
|2006.07.21 14:20
|t/p
|1986
|16.00
|1.8576
|0.0000
|1.8576
|160.00
|52307.31
|3969
|2006.07.21 14:20
|close
|1985
|8.00
|1.8577
|0.0000
|1.8582
|40.00
|52347.31
|3970
|2006.07.21 14:20
|close
|1984
|4.00
|1.8577
|0.0000
|1.8587
|0.00
|52347.31
|3971
|2006.07.21 14:20
|close
|1983
|2.00
|1.8577
|0.0000
|1.8592
|-10.00
|52337.31
|3972
|2006.07.21 14:20
|close
|1982
|1.00
|1.8577
|0.0000
|1.8599
|-12.00
|52325.31
|3973
|2006.07.21 14:20
|buy
|1987
|1.00
|1.8581
|0.0000
|1.8591
|3974
|2006.07.21 15:38
|buy
|1988
|2.00
|1.8575
|0.0000
|1.8585
|3975
|2006.07.21 15:39
|buy
|1989
|4.00
|1.8569
|0.0000
|1.8579
|3976
|2006.07.21 15:55
|t/p
|1989
|4.00
|1.8579
|0.0000
|1.8579
|40.00
|52365.31
|3977
|2006.07.21 15:55
|close
|1988
|2.00
|1.8580
|0.0000
|1.8585
|10.00
|52375.31
|3978
|2006.07.21 15:55
|close
|1987
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8591
|-1.00
|52374.31
|3979
|2006.07.24 06:04
|sell
|1990
|1.00
|1.8540
|0.0000
|1.8530
|3980
|2006.07.24 06:48
|sell
|1991
|2.00
|1.8545
|0.0000
|1.8535
|3981
|2006.07.24 07:33
|t/p
|1991
|2.00
|1.8535
|0.0000
|1.8535
|20.00
|52394.31
|3982
|2006.07.24 07:33
|close
|1990
|1.00
|1.8535
|0.0000
|1.8530
|5.00
|52399.31
|3983
|2006.07.24 07:33
|sell
|1992
|1.00
|1.8531
|0.0000
|1.8521
|3984
|2006.07.24 07:34
|t/p
|1992
|1.00
|1.8521
|0.0000
|1.8521
|10.00
|52409.31
|3985
|2006.07.24 07:34
|sell
|1993
|1.00
|1.8517
|0.0000
|1.8507
|3986
|2006.07.24 07:59
|sell
|1994
|2.00
|1.8522
|0.0000
|1.8512
|3987
|2006.07.24 08:09
|sell
|1995
|4.00
|1.8528
|0.0000
|1.8518
|3988
|2006.07.24 09:15
|t/p
|1995
|4.00
|1.8518
|0.0000
|1.8518
|40.00
|52449.31
|3989
|2006.07.24 09:15
|close
|1994
|2.00
|1.8517
|0.0000
|1.8512
|10.00
|52459.31
|3990
|2006.07.24 09:15
|close
|1993
|1.00
|1.8517
|0.0000
|1.8507
|0.00
|52459.31
|3991
|2006.07.25 15:30
|sell
|1996
|1.00
|1.8506
|0.0000
|1.8496
|3992
|2006.07.25 15:43
|sell
|1997
|2.00
|1.8512
|0.0000
|1.8502
|3993
|2006.07.25 15:54
|sell
|1998
|4.00
|1.8517
|0.0000
|1.8507
|3994
|2006.07.25 15:56
|sell
|1999
|8.00
|1.8522
|0.0000
|1.8512
|3995
|2006.07.25 16:00
|t/p
|1999
|8.00
|1.8512
|0.0000
|1.8512
|80.00
|52539.31
|3996
|2006.07.25 16:00
|close
|1998
|4.00
|1.8511
|0.0000
|1.8507
|24.00
|52563.31
|3997
|2006.07.25 16:00
|close
|1997
|2.00
|1.8511
|0.0000
|1.8502
|2.00
|52565.31
|3998
|2006.07.25 16:00
|close
|1996
|1.00
|1.8511
|0.0000
|1.8496
|-5.00
|52560.31
|3999
|2006.07.25 16:00
|sell
|2000
|1.00
|1.8507
|0.0000
|1.8497
|4000
|2006.07.25 16:06
|t/p
|2000
|1.00
|1.8497
|0.0000
|1.8497
|10.00
|52570.31
|4001
|2006.07.25 16:06
|sell
|2001
|1.00
|1.8492
|0.0000
|1.8482
|4002
|2006.07.25 16:10
|t/p
|2001
|1.00
|1.8482
|0.0000
|1.8482
|10.00
|52580.31
|4003
|2006.07.25 16:10
|sell
|2002
|1.00
|1.8477
|0.0000
|1.8467
|4004
|2006.07.25 16:21
|t/p
|2002
|1.00
|1.8467
|0.0000
|1.8467
|10.00
|52590.31
|4005
|2006.07.25 16:21
|sell
|2003
|1.00
|1.8463
|0.0000
|1.8453
|4006
|2006.07.25 16:59
|sell
|2004
|2.00
|1.8469
|0.0000
|1.8459
|4007
|2006.07.25 17:08
|t/p
|2004
|2.00
|1.8459
|0.0000
|1.8459
|20.00
|52610.31
|4008
|2006.07.25 17:08
|close
|2003
|1.00
|1.8459
|0.0000
|1.8453
|4.00
|52614.31
|4009
|2006.07.25 17:08
|sell
|2005
|1.00
|1.8455
|0.0000
|1.8445
|4010
|2006.07.25 17:10
|t/p
|2005
|1.00
|1.8445
|0.0000
|1.8445
|10.00
|52624.31
|4011
|2006.07.25 17:10
|sell
|2006
|1.00
|1.8441
|0.0000
|1.8431
|4012
|2006.07.25 17:14
|t/p
|2006
|1.00
|1.8431
|0.0000
|1.8431
|10.00
|52634.31
|4013
|2006.07.25 17:14
|sell
|2007
|1.00
|1.8427
|0.0000
|1.8417
|4014
|2006.07.25 17:17
|sell
|2008
|2.00
|1.8433
|0.0000
|1.8423
|4015
|2006.07.25 17:19
|t/p
|2008
|2.00
|1.8423
|0.0000
|1.8423
|20.00
|52654.31
|4016
|2006.07.25 17:19
|close
|2007
|1.00
|1.8423
|0.0000
|1.8417
|4.00
|52658.31
|4017
|2006.07.25 17:19
|sell
|2009
|1.00
|1.8419
|0.0000
|1.8409
|4018
|2006.07.25 17:25
|sell
|2010
|2.00
|1.8425
|0.0000
|1.8415
|4019
|2006.07.25 17:26
|t/p
|2010
|2.00
|1.8415
|0.0000
|1.8415
|20.00
|52678.31
|4020
|2006.07.25 17:26
|close
|2009
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8409
|7.00
|52685.31
|4021
|2006.07.25 17:26
|sell
|2011
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8398
|4022
|2006.07.25 17:27
|sell
|2012
|2.00
|1.8414
|0.0000
|1.8404
|4023
|2006.07.25 17:27
|t/p
|2012
|2.00
|1.8404
|0.0000
|1.8404
|20.00
|52705.31
|4024
|2006.07.25 17:27
|close
|2011
|1.00
|1.8404
|0.0000
|1.8398
|4.00
|52709.31
|4025
|2006.07.25 17:27
|sell
|2013
|1.00
|1.8400
|0.0000
|1.8390
|4026
|2006.07.25 17:28
|sell
|2014
|2.00
|1.8407
|0.0000
|1.8397
|4027
|2006.07.25 17:29
|sell
|2015
|4.00
|1.8413
|0.0000
|1.8403
|4028
|2006.07.25 18:02
|t/p
|2015
|4.00
|1.8403
|0.0000
|1.8403
|40.00
|52749.31
|4029
|2006.07.25 18:02
|close
|2014
|2.00
|1.8403
|0.0000
|1.8397
|8.00
|52757.31
|4030
|2006.07.25 18:02
|close
|2013
|1.00
|1.8403
|0.0000
|1.8390
|-3.00
|52754.31
|4031
|2006.07.25 18:02
|sell
|2016
|1.00
|1.8399
|0.0000
|1.8389
|4032
|2006.07.25 18:19
|t/p
|2016
|1.00
|1.8389
|0.0000
|1.8389
|10.00
|52764.31
|4033
|2006.07.25 18:19
|sell
|2017
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8375
|4034
|2006.07.25 18:21
|sell
|2018
|2.00
|1.8391
|0.0000
|1.8381
|4035
|2006.07.25 18:23
|sell
|2019
|4.00
|1.8397
|0.0000
|1.8387
|4036
|2006.07.25 18:31
|sell
|2020
|8.00
|1.8402
|0.0000
|1.8392
|4037
|2006.07.25 18:46
|sell
|2021
|16.00
|1.8407
|0.0000
|1.8397
|4038
|2006.07.25 19:43
|t/p
|2021
|16.00
|1.8397
|0.0000
|1.8397
|160.00
|52924.31
|4039
|2006.07.25 19:43
|close
|2020
|8.00
|1.8396
|0.0000
|1.8392
|48.00
|52972.31
|4040
|2006.07.25 19:43
|close
|2019
|4.00
|1.8396
|0.0000
|1.8387
|4.00
|52976.31
|4041
|2006.07.25 19:43
|close
|2018
|2.00
|1.8396
|0.0000
|1.8381
|-10.00
|52966.31
|4042
|2006.07.25 19:43
|close
|2017
|1.00
|1.8396
|0.0000
|1.8375
|-11.00
|52955.31
|4043
|2006.07.25 19:43
|sell
|2022
|1.00
|1.8392
|0.0000
|1.8382
|4044
|2006.07.25 20:32
|sell
|2023
|2.00
|1.8398
|0.0000
|1.8388
|4045
|2006.07.25 23:59
|sell
|2024
|4.00
|1.8408
|0.0000
|1.8398
|4046
|2006.07.26 03:42
|sell
|2025
|8.00
|1.8413
|0.0000
|1.8403
|4047
|2006.07.26 07:04
|sell
|2026
|16.00
|1.8420
|0.0000
|1.8410
|4048
|2006.07.26 08:13
|t/p
|2026
|16.00
|1.8410
|0.0000
|1.8410
|160.00
|53115.31
|4049
|2006.07.26 08:13
|close
|2025
|8.00
|1.8408
|0.0000
|1.8403
|40.00
|53155.31
|4050
|2006.07.26 08:13
|close
|2024
|4.00
|1.8408
|0.0000
|1.8398
|0.22
|53155.53
|4051
|2006.07.26 08:13
|close
|2023
|2.00
|1.8408
|0.0000
|1.8388
|-19.89
|53135.64
|4052
|2006.07.26 08:13
|close
|2022
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8382
|-15.95
|53119.69
|4053
|2006.07.26 15:00
|buy
|2027
|1.00
|1.8429
|0.0000
|1.8439
|4054
|2006.07.26 15:02
|buy
|2028
|2.00
|1.8423
|0.0000
|1.8433
|4055
|2006.07.26 15:16
|t/p
|2028
|2.00
|1.8433
|0.0000
|1.8433
|20.00
|53139.69
|4056
|2006.07.26 15:16
|close
|2027
|1.00
|1.8433
|0.0000
|1.8439
|4.00
|53143.69
|4057
|2006.07.26 15:16
|buy
|2029
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8447
|4058
|2006.07.26 15:29
|buy
|2030
|2.00
|1.8431
|0.0000
|1.8441
|4059
|2006.07.26 16:07
|t/p
|2030
|2.00
|1.8441
|0.0000
|1.8441
|20.00
|53163.69
|4060
|2006.07.26 16:07
|close
|2029
|1.00
|1.8442
|0.0000
|1.8447
|5.00
|53168.69
|4061
|2006.07.26 16:15
|buy
|2031
|1.00
|1.8459
|0.0000
|1.8469
|4062
|2006.07.26 16:32
|t/p
|2031
|1.00
|1.8469
|0.0000
|1.8469
|10.00
|53178.69
|4063
|2006.07.26 16:32
|buy
|2032
|1.00
|1.8473
|0.0000
|1.8483
|4064
|2006.07.26 16:43
|buy
|2033
|2.00
|1.8467
|0.0000
|1.8477
|4065
|2006.07.26 17:29
|buy
|2034
|4.00
|1.8460
|0.0000
|1.8470
|4066
|2006.07.26 17:58
|t/p
|2034
|4.00
|1.8470
|0.0000
|1.8470
|40.00
|53218.69
|4067
|2006.07.26 17:58
|close
|2033
|2.00
|1.8470
|0.0000
|1.8477
|6.00
|53224.69
|4068
|2006.07.26 17:58
|close
|2032
|1.00
|1.8470
|0.0000
|1.8483
|-3.00
|53221.69
|4069
|2006.07.26 17:58
|buy
|2035
|1.00
|1.8474
|0.0000
|1.8484
|4070
|2006.07.26 18:05
|t/p
|2035
|1.00
|1.8484
|0.0000
|1.8484
|10.00
|53231.69
|4071
|2006.07.26 18:05
|buy
|2036
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8499
|4072
|2006.07.26 18:06
|buy
|2037
|2.00
|1.8483
|0.0000
|1.8493
|4073
|2006.07.26 18:10
|buy
|2038
|4.00
|1.8478
|0.0000
|1.8488
|4074
|2006.07.26 18:33
|t/p
|2038
|4.00
|1.8488
|0.0000
|1.8488
|40.00
|53271.69
|4075
|2006.07.26 18:33
|close
|2037
|2.00
|1.8489
|0.0000
|1.8493
|12.00
|53283.69
|4076
|2006.07.26 18:33
|close
|2036
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8499
|0.00
|53283.69
|4077
|2006.07.26 18:33
|buy
|2039
|1.00
|1.8493
|0.0000
|1.8503
|4078
|2006.07.26 18:34
|buy
|2040
|2.00
|1.8487
|0.0000
|1.8497
|4079
|2006.07.26 18:51
|t/p
|2040
|2.00
|1.8497
|0.0000
|1.8497
|20.00
|53303.69
|4080
|2006.07.26 18:51
|close
|2039
|1.00
|1.8498
|0.0000
|1.8503
|5.00
|53308.69
|4081
|2006.07.26 18:51
|buy
|2041
|1.00
|1.8502
|0.0000
|1.8512
|4082
|2006.07.26 19:31
|buy
|2042
|2.00
|1.8496
|0.0000
|1.8506
|4083
|2006.07.26 19:40
|t/p
|2042
|2.00
|1.8506
|0.0000
|1.8506
|20.00
|53328.69
|4084
|2006.07.26 19:40
|close
|2041
|1.00
|1.8507
|0.0000
|1.8512
|5.00
|53333.69
|4085
|2006.07.26 19:40
|buy
|2043
|1.00
|1.8511
|0.0000
|1.8521
|4086
|2006.07.26 19:41
|buy
|2044
|2.00
|1.8505
|0.0000
|1.8515
|4087
|2006.07.26 20:01
|t/p
|2044
|2.00
|1.8515
|0.0000
|1.8515
|20.00
|53353.69
|4088
|2006.07.26 20:01
|close
|2043
|1.00
|1.8517
|0.0000
|1.8521
|6.00
|53359.69
|4089
|2006.07.26 20:01
|buy
|2045
|1.00
|1.8521
|0.0000
|1.8531
|4090
|2006.07.26 20:02
|buy
|2046
|2.00
|1.8515
|0.0000
|1.8525
|4091
|2006.07.26 20:21
|t/p
|2046
|2.00
|1.8525
|0.0000
|1.8525
|20.00
|53379.69
|4092
|2006.07.26 20:21
|close
|2045
|1.00
|1.8525
|0.0000
|1.8531
|4.00
|53383.69
|4093
|2006.07.26 20:21
|buy
|2047
|1.00
|1.8529
|0.0000
|1.8539
|4094
|2006.07.26 20:23
|t/p
|2047
|1.00
|1.8539
|0.0000
|1.8539
|10.00
|53393.69
|4095
|2006.07.26 20:23
|buy
|2048
|1.00
|1.8544
|0.0000
|1.8554
|4096
|2006.07.26 20:29
|buy
|2049
|2.00
|1.8538
|0.0000
|1.8548
|4097
|2006.07.26 21:02
|buy
|2050
|4.00
|1.8532
|0.0000
|1.8542
|4098
|2006.07.26 21:03
|buy
|2051
|8.00
|1.8526
|0.0000
|1.8536
|4099
|2006.07.26 21:53
|t/p
|2051
|8.00
|1.8536
|0.0000
|1.8536
|80.00
|53473.69
|4100
|2006.07.26 21:53
|close
|2050
|4.00
|1.8538
|0.0000
|1.8542
|24.00
|53497.69
|4101
|2006.07.26 21:53
|close
|2049
|2.00
|1.8538
|0.0000
|1.8548
|0.00
|53497.69
|4102
|2006.07.26 21:53
|close
|2048
|1.00
|1.8538
|0.0000
|1.8554
|-6.00
|53491.69
|4103
|2006.07.26 21:53
|buy
|2052
|1.00
|1.8542
|0.0000
|1.8552
|4104
|2006.07.26 21:57
|buy
|2053
|2.00
|1.8537
|0.0000
|1.8547
|4105
|2006.07.26 23:00
|t/p
|2053
|2.00
|1.8547
|0.0000
|1.8547
|20.00
|53511.69
|4106
|2006.07.26 23:00
|close
|2052
|1.00
|1.8547
|0.0000
|1.8552
|5.00
|53516.69
|4107
|2006.07.26 23:00
|buy
|2054
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8561
|4108
|2006.07.26 23:00
|buy
|2055
|2.00
|1.8545
|0.0000
|1.8555
|4109
|2006.07.26 23:13
|buy
|2056
|4.00
|1.8539
|0.0000
|1.8549
|4110
|2006.07.27 05:00
|buy
|2057
|8.00
|1.8534
|0.0000
|1.8544
|4111
|2006.07.27 06:23
|t/p
|2057
|8.00
|1.8544
|0.0000
|1.8544
|80.00
|53596.69
|4112
|2006.07.27 06:23
|close
|2056
|4.00
|1.8544
|0.0000
|1.8549
|17.60
|53614.29
|4113
|2006.07.27 06:23
|close
|2055
|2.00
|1.8544
|0.0000
|1.8555
|-3.20
|53611.09
|4114
|2006.07.27 06:23
|close
|2054
|1.00
|1.8544
|0.0000
|1.8561
|-7.60
|53603.49
|4115
|2006.07.27 08:45
|buy
|2058
|1.00
|1.8574
|0.0000
|1.8584
|4116
|2006.07.27 08:49
|buy
|2059
|2.00
|1.8568
|0.0000
|1.8578
|4117
|2006.07.27 09:00
|t/p
|2059
|2.00
|1.8578
|0.0000
|1.8578
|20.00
|53623.49
|4118
|2006.07.27 09:00
|close
|2058
|1.00
|1.8579
|0.0000
|1.8584
|5.00
|53628.49
|4119
|2006.07.27 09:00
|buy
|2060
|1.00
|1.8583
|0.0000
|1.8593
|4120
|2006.07.27 09:02
|buy
|2061
|2.00
|1.8578
|0.0000
|1.8588
|4121
|2006.07.27 09:10
|t/p
|2061
|2.00
|1.8588
|0.0000
|1.8588
|20.00
|53648.49
|4122
|2006.07.27 09:10
|close
|2060
|1.00
|1.8588
|0.0000
|1.8593
|5.00
|53653.49
|4123
|2006.07.27 09:10
|buy
|2062
|1.00
|1.8592
|0.0000
|1.8602
|4124
|2006.07.27 09:14
|buy
|2063
|2.00
|1.8587
|0.0000
|1.8597
|4125
|2006.07.27 09:22
|buy
|2064
|4.00
|1.8582
|0.0000
|1.8592
|4126
|2006.07.27 10:23
|t/p
|2064
|4.00
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|40.00
|53693.49
|4127
|2006.07.27 10:23
|close
|2063
|2.00
|1.8592
|0.0000
|1.8597
|10.00
|53703.49
|4128
|2006.07.27 10:23
|close
|2062
|1.00
|1.8592
|0.0000
|1.8602
|0.00
|53703.49
|4129
|2006.07.27 10:23
|buy
|2065
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8606
|4130
|2006.07.27 10:32
|t/p
|2065
|1.00
|1.8606
|0.0000
|1.8606
|10.00
|53713.49
|4131
|2006.07.27 10:32
|buy
|2066
|1.00
|1.8611
|0.0000
|1.8621
|4132
|2006.07.27 10:35
|buy
|2067
|2.00
|1.8605
|0.0000
|1.8615
|4133
|2006.07.27 10:38
|buy
|2068
|4.00
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|4134
|2006.07.27 11:03
|buy
|2069
|8.00
|1.8595
|0.0000
|1.8605
|4135
|2006.07.27 11:15
|t/p
|2069
|8.00
|1.8605
|0.0000
|1.8605
|80.00
|53793.49
|4136
|2006.07.27 11:15
|close
|2068
|4.00
|1.8605
|0.0000
|1.8610
|20.00
|53813.49
|4137
|2006.07.27 11:15
|close
|2067
|2.00
|1.8605
|0.0000
|1.8615
|0.00
|53813.49
|4138
|2006.07.27 11:15
|close
|2066
|1.00
|1.8605
|0.0000
|1.8621
|-6.00
|53807.49
|4139
|2006.07.27 11:15
|buy
|2070
|1.00
|1.8609
|0.0000
|1.8619
|4140
|2006.07.27 11:21
|t/p
|2070
|1.00
|1.8619
|0.0000
|1.8619
|10.00
|53817.49
|4141
|2006.07.27 11:21
|buy
|2071
|1.00
|1.8623
|0.0000
|1.8633
|4142
|2006.07.27 11:26
|buy
|2072
|2.00
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|4143
|2006.07.27 11:41
|buy
|2073
|4.00
|1.8610
|0.0000
|1.8620
|4144
|2006.07.27 11:48
|buy
|2074
|8.00
|1.8604
|0.0000
|1.8614
|4145
|2006.07.27 12:22
|t/p
|2074
|8.00
|1.8614
|0.0000
|1.8614
|80.00
|53897.49
|4146
|2006.07.27 12:22
|close
|2073
|4.00
|1.8615
|0.0000
|1.8620
|20.00
|53917.49
|4147
|2006.07.27 12:22
|close
|2072
|2.00
|1.8615
|0.0000
|1.8627
|-4.00
|53913.49
|4148
|2006.07.27 12:22
|close
|2071
|1.00
|1.8615
|0.0000
|1.8633
|-8.00
|53905.49
|4149
|2006.07.27 12:22
|buy
|2075
|1.00
|1.8619
|0.0000
|1.8629
|4150
|2006.07.27 12:49
|t/p
|2075
|1.00
|1.8629
|0.0000
|1.8629
|10.00
|53915.49
|4151
|2006.07.27 12:49
|buy
|2076
|1.00
|1.8634
|0.0000
|1.8644
|4152
|2006.07.27 12:56
|buy
|2077
|2.00
|1.8629
|0.0000
|1.8639
|4153
|2006.07.27 13:59
|buy
|2078
|4.00
|1.8623
|0.0000
|1.8633
|4154
|2006.07.27 14:07
|buy
|2079
|8.00
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|4155
|2006.07.27 14:22
|buy
|2080
|16.00
|1.8611
|0.0000
|1.8621
|4156
|2006.07.27 15:04
|t/p
|2080
|16.00
|1.8621
|0.0000
|1.8621
|160.00
|54075.49
|4157
|2006.07.27 15:04
|close
|2079
|8.00
|1.8621
|0.0000
|1.8627
|32.00
|54107.49
|4158
|2006.07.27 15:04
|close
|2078
|4.00
|1.8621
|0.0000
|1.8633
|-8.00
|54099.49
|4159
|2006.07.27 15:04
|close
|2077
|2.00
|1.8621
|0.0000
|1.8639
|-16.00
|54083.49
|4160
|2006.07.27 15:04
|close
|2076
|1.00
|1.8621
|0.0000
|1.8644
|-13.00
|54070.49
|4161
|2006.07.27 18:46
|sell
|2081
|1.00
|1.8621
|0.0000
|1.8611
|4162
|2006.07.27 19:08
|t/p
|2081
|1.00
|1.8611
|0.0000
|1.8611
|10.00
|54080.49
|4163
|2006.07.27 19:08
|sell
|2082
|1.00
|1.8606
|0.0000
|1.8596
|4164
|2006.07.27 19:35
|sell
|2083
|2.00
|1.8613
|0.0000
|1.8603
|4165
|2006.07.27 19:37
|sell
|2084
|4.00
|1.8619
|0.0000
|1.8609
|4166
|2006.07.27 19:57
|t/p
|2084
|4.00
|1.8609
|0.0000
|1.8609
|40.00
|54120.49
|4167
|2006.07.27 19:57
|close
|2083
|2.00
|1.8609
|0.0000
|1.8603
|8.00
|54128.49
|4168
|2006.07.27 19:57
|close
|2082
|1.00
|1.8609
|0.0000
|1.8596
|-3.00
|54125.49
|4169
|2006.07.27 20:30
|sell
|2085
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|4170
|2006.07.27 20:37
|sell
|2086
|2.00
|1.8564
|0.0000
|1.8554
|4171
|2006.07.27 21:00
|sell
|2087
|4.00
|1.8571
|0.0000
|1.8561
|4172
|2006.07.27 21:30
|sell
|2088
|8.00
|1.8577
|0.0000
|1.8567
|4173
|2006.07.27 22:32
|sell
|2089
|16.00
|1.8583
|0.0000
|1.8573
|4174
|2006.07.27 23:59
|t/p
|2089
|16.00
|1.8573
|0.0000
|1.8573
|160.00
|54285.49
|4175
|2006.07.27 23:59
|close
|2088
|8.00
|1.8567
|0.0000
|1.8567
|80.00
|54365.49
|4176
|2006.07.27 23:59
|close
|2087
|4.00
|1.8567
|0.0000
|1.8561
|16.00
|54381.49
|4177
|2006.07.27 23:59
|close
|2086
|2.00
|1.8567
|0.0000
|1.8554
|-6.00
|54375.49
|4178
|2006.07.27 23:59
|close
|2085
|1.00
|1.8567
|0.0000
|1.8548
|-9.00
|54366.49
|4179
|2006.07.27 23:59
|sell
|2090
|1.00
|1.8563
|0.0000
|1.8553
|4180
|2006.07.28 00:00
|sell
|2091
|2.00
|1.8580
|0.0000
|1.8570
|4181
|2006.07.28 01:33
|t/p
|2091
|2.00
|1.8570
|0.0000
|1.8570
|20.00
|54386.49
|4182
|2006.07.28 01:33
|close
|2090
|1.00
|1.8570
|0.0000
|1.8553
|-6.95
|54379.55
|4183
|2006.07.28 13:15
|buy
|2092
|1.00
|1.8571
|0.0000
|1.8581
|4184
|2006.07.28 13:35
|buy
|2093
|2.00
|1.8565
|0.0000
|1.8575
|4185
|2006.07.28 13:36
|buy
|2094
|4.00
|1.8560
|0.0000
|1.8570
|4186
|2006.07.28 14:02
|buy
|2095
|8.00
|1.8553
|0.0000
|1.8563
|4187
|2006.07.28 14:30
|t/p
|2095
|8.00
|1.8563
|0.0000
|1.8563
|80.00
|54459.55
|4188
|2006.07.28 14:30
|close
|2094
|4.00
|1.8564
|0.0000
|1.8570
|16.00
|54475.55
|4189
|2006.07.28 14:30
|close
|2093
|2.00
|1.8564
|0.0000
|1.8575
|-2.00
|54473.55
|4190
|2006.07.28 14:30
|close
|2092
|1.00
|1.8564
|0.0000
|1.8581
|-7.00
|54466.55
|4191
|2006.07.28 14:45
|buy
|2096
|1.00
|1.8642
|0.0000
|1.8652
|4192
|2006.07.28 14:45
|buy
|2097
|2.00
|1.8637
|0.0000
|1.8647
|4193
|2006.07.28 14:49
|t/p
|2097
|2.00
|1.8647
|0.0000
|1.8647
|20.00
|54486.55
|4194
|2006.07.28 14:49
|close
|2096
|1.00
|1.8648
|0.0000
|1.8652
|6.00
|54492.55
|4195
|2006.07.28 14:49
|buy
|2098
|1.00
|1.8652
|0.0000
|1.8662
|4196
|2006.07.28 14:50
|buy
|2099
|2.00
|1.8646
|0.0000
|1.8656
|4197
|2006.07.28 14:52
|buy
|2100
|4.00
|1.8640
|0.0000
|1.8650
|4198
|2006.07.28 15:04
|t/p
|2100
|4.00
|1.8650
|0.0000
|1.8650
|40.00
|54532.55
|4199
|2006.07.28 15:04
|close
|2099
|2.00
|1.8651
|0.0000
|1.8656
|10.00
|54542.55
|4200
|2006.07.28 15:04
|close
|2098
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8662
|-1.00
|54541.55
|4201
|2006.07.28 15:04
|buy
|2101
|1.00
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|4202
|2006.07.28 15:04
|buy
|2102
|2.00
|1.8649
|0.0000
|1.8659
|4203
|2006.07.28 15:09
|t/p
|2102
|2.00
|1.8659
|0.0000
|1.8659
|20.00
|54561.55
|4204
|2006.07.28 15:09
|close
|2101
|1.00
|1.8660
|0.0000
|1.8665
|5.00
|54566.55
|4205
|2006.07.28 15:09
|buy
|2103
|1.00
|1.8664
|0.0000
|1.8674
|4206
|2006.07.28 15:13
|buy
|2104
|2.00
|1.8656
|0.0000
|1.8666
|4207
|2006.07.28 15:20
|buy
|2105
|4.00
|1.8651
|0.0000
|1.8661
|4208
|2006.07.28 15:23
|buy
|2106
|8.00
|1.8644
|0.0000
|1.8654
|4209
|2006.07.28 15:24
|buy
|2107
|16.00
|1.8638
|0.0000
|1.8648
|4210
|2006.07.28 15:29
|t/p
|2107
|16.00
|1.8648
|0.0000
|1.8648
|160.00
|54726.55
|4211
|2006.07.28 15:29
|close
|2106
|8.00
|1.8648
|0.0000
|1.8654
|32.00
|54758.55
|4212
|2006.07.28 15:29
|close
|2105
|4.00
|1.8648
|0.0000
|1.8661
|-12.00
|54746.55
|4213
|2006.07.28 15:29
|close
|2104
|2.00
|1.8648
|0.0000
|1.8666
|-16.00
|54730.55
|4214
|2006.07.28 15:29
|close
|2103
|1.00
|1.8648
|0.0000
|1.8674
|-16.00
|54714.55
|4215
|2006.07.28 15:29
|buy
|2108
|1.00
|1.8652
|0.0000
|1.8662
|4216
|2006.07.28 15:31
|buy
|2109
|2.00
|1.8646
|0.0000
|1.8656
|4217
|2006.07.28 15:57
|buy
|2110
|4.00
|1.8639
|0.0000
|1.8649
|4218
|2006.07.28 16:10
|t/p
|2110
|4.00
|1.8649
|0.0000
|1.8649
|40.00
|54754.55
|4219
|2006.07.28 16:10
|close
|2109
|2.00
|1.8649
|0.0000
|1.8656
|6.00
|54760.55
|4220
|2006.07.28 16:10
|close
|2108
|1.00
|1.8649
|0.0000
|1.8662
|-3.00
|54757.55
|4221
|2006.07.28 16:10
|buy
|2111
|1.00
|1.8653
|0.0000
|1.8663
|4222
|2006.07.28 17:09
|buy
|2112
|2.00
|1.8646
|0.0000
|1.8656
|4223
|2006.07.28 17:28
|t/p
|2112
|2.00
|1.8656
|0.0000
|1.8656
|20.00
|54777.55
|4224
|2006.07.28 17:28
|close
|2111
|1.00
|1.8658
|0.0000
|1.8663
|5.00
|54782.55
|4225
|2006.07.28 18:00
|buy
|2113
|1.00
|1.8647
|0.0000
|1.8657
|4226
|2006.07.28 18:32
|buy
|2114
|2.00
|1.8642
|0.0000
|1.8652
|4227
|2006.07.28 18:33
|buy
|2115
|4.00
|1.8637
|0.0000
|1.8647
|4228
|2006.07.28 18:48
|t/p
|2115
|4.00
|1.8647
|0.0000
|1.8647
|40.00
|54822.55
|4229
|2006.07.28 18:48
|close
|2114
|2.00
|1.8647
|0.0000
|1.8652
|10.00
|54832.55
|4230
|2006.07.28 18:48
|close
|2113
|1.00
|1.8647
|0.0000
|1.8657
|0.00
|54832.55
|4231
|2006.07.28 18:48
|buy
|2116
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8661
|4232
|2006.07.28 18:52
|buy
|2117
|2.00
|1.8646
|0.0000
|1.8656
|4233
|2006.07.28 19:06
|buy
|2118
|4.00
|1.8640
|0.0000
|1.8650
|4234
|2006.07.28 19:42
|t/p
|2118
|4.00
|1.8650
|0.0000
|1.8650
|40.00
|54872.55
|4235
|2006.07.28 19:42
|close
|2117
|2.00
|1.8651
|0.0000
|1.8656
|10.00
|54882.55
|4236
|2006.07.28 19:42
|close
|2116
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8661
|0.00
|54882.55
|4237
|2006.07.28 19:42
|buy
|2119
|1.00
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|4238
|2006.07.28 19:48
|buy
|2120
|2.00
|1.8649
|0.0000
|1.8659
|4239
|2006.07.28 20:20
|buy
|2121
|4.00
|1.8644
|0.0000
|1.8654
|4240
|2006.07.28 21:05
|buy
|2122
|8.00
|1.8638
|0.0000
|1.8648
|4241
|2006.07.28 21:52
|buy
|2123
|16.00
|1.8631
|0.0000
|1.8641
|4242
|2006.07.30 14:52
|t/p
|2123
|16.00
|1.8641
|0.0000
|1.8641
|160.00
|55042.55
|4243
|2006.07.30 14:52
|close
|2122
|8.00
|1.8641
|0.0000
|1.8648
|24.00
|55066.55
|4244
|2006.07.30 14:52
|close
|2121
|4.00
|1.8641
|0.0000
|1.8654
|-12.00
|55054.55
|4245
|2006.07.30 14:52
|close
|2120
|2.00
|1.8641
|0.0000
|1.8659
|-16.00
|55038.55
|4246
|2006.07.30 14:52
|close
|2119
|1.00
|1.8641
|0.0000
|1.8665
|-14.00
|55024.55
|4247
|2006.07.30 14:52
|buy
|2124
|1.00
|1.8645
|0.0000
|1.8655
|4248
|2006.07.30 21:49
|buy
|2125
|2.00
|1.8640
|0.0000
|1.8650
|4249
|2006.07.31 00:00
|buy
|2126
|4.00
|1.8629
|0.0000
|1.8639
|4250
|2006.07.31 00:37
|buy
|2127
|8.00
|1.8623
|0.0000
|1.8633
|4251
|2006.07.31 01:57
|t/p
|2127
|8.00
|1.8633
|0.0000
|1.8633
|80.00
|55104.55
|4252
|2006.07.31 01:57
|close
|2126
|4.00
|1.8636
|0.0000
|1.8639
|28.00
|55132.55
|4253
|2006.07.31 01:57
|close
|2125
|2.00
|1.8636
|0.0000
|1.8650
|-8.40
|55124.15
|4254
|2006.07.31 01:57
|close
|2124
|1.00
|1.8636
|0.0000
|1.8655
|-9.20
|55114.95
|4255
|2006.08.01 16:30
|buy
|2128
|1.00
|1.8656
|0.0000
|1.8666
|4256
|2006.08.01 16:39
|t/p
|2128
|1.00
|1.8666
|0.0000
|1.8666
|10.00
|55124.95
|4257
|2006.08.01 16:39
|buy
|2129
|1.00
|1.8671
|0.0000
|1.8681
|4258
|2006.08.01 16:45
|buy
|2130
|2.00
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|4259
|2006.08.01 17:16
|t/p
|2130
|2.00
|1.8676
|0.0000
|1.8676
|20.00
|55144.95
|4260
|2006.08.01 17:16
|close
|2129
|1.00
|1.8677
|0.0000
|1.8681
|6.00
|55150.95
|4261
|2006.08.01 17:16
|buy
|2131
|1.00
|1.8681
|0.0000
|1.8691
|4262
|2006.08.01 17:22
|t/p
|2131
|1.00
|1.8691
|0.0000
|1.8691
|10.00
|55160.95
|4263
|2006.08.01 17:22
|buy
|2132
|1.00
|1.8695
|0.0000
|1.8705
|4264
|2006.08.01 17:27
|buy
|2133
|2.00
|1.8688
|0.0000
|1.8698
|4265
|2006.08.01 17:42
|t/p
|2133
|2.00
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|20.00
|55180.95
|4266
|2006.08.01 17:42
|close
|2132
|1.00
|1.8699
|0.0000
|1.8705
|4.00
|55184.95
|4267
|2006.08.01 17:42
|buy
|2134
|1.00
|1.8703
|0.0000
|1.8713
|4268
|2006.08.01 17:43
|buy
|2135
|2.00
|1.8697
|0.0000
|1.8707
|4269
|2006.08.01 17:56
|t/p
|2135
|2.00
|1.8707
|0.0000
|1.8707
|20.00
|55204.95
|4270
|2006.08.01 17:56
|close
|2134
|1.00
|1.8708
|0.0000
|1.8713
|5.00
|55209.95
|4271
|2006.08.01 17:56
|buy
|2136
|1.00
|1.8712
|0.0000
|1.8722
|4272
|2006.08.01 18:07
|t/p
|2136
|1.00
|1.8722
|0.0000
|1.8722
|10.00
|55219.95
|4273
|2006.08.01 18:07
|buy
|2137
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|4274
|2006.08.01 18:12
|t/p
|2137
|1.00
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|10.00
|55229.95
|4275
|2006.08.01 18:12
|buy
|2138
|1.00
|1.8740
|0.0000
|1.8750
|4276
|2006.08.01 18:16
|t/p
|2138
|1.00
|1.8750
|0.0000
|1.8750
|10.00
|55239.95
|4277
|2006.08.01 18:16
|buy
|2139
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.8765
|4278
|2006.08.01 18:18
|buy
|2140
|2.00
|1.8749
|0.0000
|1.8759
|4279
|2006.08.01 18:18
|buy
|2141
|4.00
|1.8743
|0.0000
|1.8753
|4280
|2006.08.01 18:32
|buy
|2142
|8.00
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|4281
|2006.08.01 18:57
|t/p
|2142
|8.00
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|80.00
|55319.95
|4282
|2006.08.01 18:57
|close
|2141
|4.00
|1.8750
|0.0000
|1.8753
|28.00
|55347.95
|4283
|2006.08.01 18:57
|close
|2140
|2.00
|1.8750
|0.0000
|1.8759
|2.00
|55349.95
|4284
|2006.08.01 18:57
|close
|2139
|1.00
|1.8750
|0.0000
|1.8765
|-5.00
|55344.95
|4285
|2006.08.01 18:57
|buy
|2143
|1.00
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|4286
|2006.08.01 19:46
|buy
|2144
|2.00
|1.8748
|0.0000
|1.8758
|4287
|2006.08.01 20:28
|t/p
|2144
|2.00
|1.8758
|0.0000
|1.8758
|20.00
|55364.95
|4288
|2006.08.01 20:28
|close
|2143
|1.00
|1.8759
|0.0000
|1.8764
|5.00
|55369.95
|4289
|2006.08.01 20:28
|buy
|2145
|1.00
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|4290
|2006.08.02 00:16
|buy
|2146
|2.00
|1.8758
|0.0000
|1.8768
|4291
|2006.08.02 01:54
|t/p
|2146
|2.00
|1.8768
|0.0000
|1.8768
|20.00
|55389.95
|4292
|2006.08.02 01:54
|close
|2145
|1.00
|1.8769
|0.0000
|1.8773
|5.80
|55395.75
|4293
|2006.08.03 10:15
|sell
|2147
|1.00
|1.8736
|0.0000
|1.8726
|4294
|2006.08.03 10:44
|t/p
|2147
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8726
|10.00
|55405.75
|4295
|2006.08.03 10:45
|sell
|2148
|1.00
|1.8718
|0.0000
|1.8708
|4296
|2006.08.03 10:45
|sell
|2149
|2.00
|1.8723
|0.0000
|1.8713
|4297
|2006.08.03 11:52
|t/p
|2149
|2.00
|1.8713
|0.0000
|1.8713
|20.00
|55425.75
|4298
|2006.08.03 11:52
|close
|2148
|1.00
|1.8713
|0.0000
|1.8708
|5.00
|55430.75
|4299
|2006.08.03 11:52
|buy
|2150
|1.00
|1.8713
|0.0000
|1.8723
|4300
|2006.08.03 11:52
|buy
|2151
|2.00
|1.8707
|0.0000
|1.8717
|4301
|2006.08.03 12:28
|t/p
|2151
|2.00
|1.8717
|0.0000
|1.8717
|20.00
|55450.75
|4302
|2006.08.03 12:28
|close
|2150
|1.00
|1.8719
|0.0000
|1.8723
|6.00
|55456.75
|4303
|2006.08.03 12:28
|buy
|2152
|1.00
|1.8723
|0.0000
|1.8733
|4304
|2006.08.03 12:30
|buy
|2153
|2.00
|1.8717
|0.0000
|1.8727
|4305
|2006.08.03 12:59
|t/p
|2153
|2.00
|1.8727
|0.0000
|1.8727
|20.00
|55476.75
|4306
|2006.08.03 12:59
|close
|2152
|1.00
|1.8728
|0.0000
|1.8733
|5.00
|55481.75
|4307
|2006.08.03 12:59
|buy
|2154
|1.00
|1.8732
|0.0000
|1.8742
|4308
|2006.08.03 13:00
|buy
|2155
|2.00
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|4309
|2006.08.03 13:00
|t/p
|2155
|2.00
|1.8736
|0.0000
|1.8736
|20.00
|55501.75
|4310
|2006.08.03 13:00
|close
|2154
|1.00
|1.8737
|0.0000
|1.8742
|5.00
|55506.75
|4311
|2006.08.03 13:00
|buy
|2156
|1.00
|1.8741
|0.0000
|1.8751
|4312
|2006.08.03 13:00
|t/p
|2156
|1.00
|1.8751
|0.0000
|1.8751
|10.00
|55516.75
|4313
|2006.08.03 13:00
|buy
|2157
|1.00
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|4314
|2006.08.03 13:00
|t/p
|2157
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8766
|10.00
|55526.75
|4315
|2006.08.03 13:00
|buy
|2158
|1.00
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|4316
|2006.08.03 13:00
|t/p
|2158
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8780
|10.00
|55536.75
|4317
|2006.08.03 13:00
|buy
|2159
|1.00
|1.8784
|0.0000
|1.8794
|4318
|2006.08.03 13:00
|t/p
|2159
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.8794
|10.00
|55546.75
|4319
|2006.08.03 13:00
|buy
|2160
|1.00
|1.8800
|0.0000
|1.8810
|4320
|2006.08.03 13:00
|buy
|2161
|2.00
|1.8794
|0.0000
|1.8804
|4321
|2006.08.03 13:00
|t/p
|2161
|2.00
|1.8804
|0.0000
|1.8804
|20.00
|55566.75
|4322
|2006.08.03 13:00
|close
|2160
|1.00
|1.8804
|0.0000
|1.8810
|4.00
|55570.75
|4323
|2006.08.03 13:00
|buy
|2162
|1.00
|1.8808
|0.0000
|1.8818
|4324
|2006.08.03 13:00
|t/p
|2162
|1.00
|1.8818
|0.0000
|1.8818
|10.00
|55580.75
|4325
|2006.08.03 13:00
|buy
|2163
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|4326
|2006.08.03 13:00
|buy
|2164
|2.00
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|4327
|2006.08.03 13:00
|buy
|2165
|4.00
|1.8810
|0.0000
|1.8820
|4328
|2006.08.03 13:00
|buy
|2166
|8.00
|1.8803
|0.0000
|1.8813
|4329
|2006.08.03 13:00
|buy
|2167
|16.00
|1.8795
|0.0000
|1.8805
|4330
|2006.08.03 13:00
|t/p
|2165
|4.00
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|40.00
|55620.75
|4331
|2006.08.03 13:00
|t/p
|2166
|8.00
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|80.00
|55700.75
|4332
|2006.08.03 13:00
|t/p
|2167
|16.00
|1.8805
|0.0000
|1.8805
|160.00
|55860.75
|4333
|2006.08.03 13:00
|close
|2164
|2.00
|1.8823
|0.0000
|1.8826
|14.00
|55874.75
|4334
|2006.08.03 13:00
|close
|2163
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|0.00
|55874.75
|4335
|2006.08.03 13:00
|buy
|2168
|1.00
|1.8827
|0.0000
|1.8837
|4336
|2006.08.03 13:01
|buy
|2169
|2.00
|1.8818
|0.0000
|1.8828
|4337
|2006.08.03 13:02
|buy
|2170
|4.00
|1.8812
|0.0000
|1.8822
|4338
|2006.08.03 13:03
|t/p
|2170
|4.00
|1.8822
|0.0000
|1.8822
|40.00
|55914.75
|4339
|2006.08.03 13:03
|close
|2169
|2.00
|1.8823
|0.0000
|1.8828
|10.00
|55924.75
|4340
|2006.08.03 13:03
|close
|2168
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.8837
|-4.00
|55920.75
|4341
|2006.08.03 13:03
|buy
|2171
|1.00
|1.8827
|0.0000
|1.8837
|4342
|2006.08.03 13:03
|buy
|2172
|2.00
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|4343
|2006.08.03 13:04
|buy
|2173
|4.00
|1.8817
|0.0000
|1.8827
|4344
|2006.08.03 13:04
|t/p
|2173
|4.00
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|40.00
|55960.75
|4345
|2006.08.03 13:04
|close
|2172
|2.00
|1.8827
|0.0000
|1.8832
|10.00
|55970.75
|4346
|2006.08.03 13:04
|close
|2171
|1.00
|1.8827
|0.0000
|1.8837
|0.00
|55970.75
|4347
|2006.08.03 13:04
|buy
|2174
|1.00
|1.8831
|0.0000
|1.8841
|4348
|2006.08.03 13:05
|buy
|2175
|2.00
|1.8825
|0.0000
|1.8835
|4349
|2006.08.03 13:05
|t/p
|2175
|2.00
|1.8835
|0.0000
|1.8835
|20.00
|55990.75
|4350
|2006.08.03 13:05
|close
|2174
|1.00
|1.8835
|0.0000
|1.8841
|4.00
|55994.75
|4351
|2006.08.03 13:05
|buy
|2176
|1.00
|1.8839
|0.0000
|1.8849
|4352
|2006.08.03 13:06
|t/p
|2176
|1.00
|1.8849
|0.0000
|1.8849
|10.00
|56004.75
|4353
|2006.08.03 13:06
|buy
|2177
|1.00
|1.8853
|0.0000
|1.8863
|4354
|2006.08.03 13:08
|t/p
|2177
|1.00
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|10.00
|56014.75
|4355
|2006.08.03 13:08
|buy
|2178
|1.00
|1.8867
|0.0000
|1.8877
|4356
|2006.08.03 13:09
|buy
|2179
|2.00
|1.8862
|0.0000
|1.8872
|4357
|2006.08.03 13:14
|buy
|2180
|4.00
|1.8855
|0.0000
|1.8865
|4358
|2006.08.03 13:15
|buy
|2181
|8.00
|1.8849
|0.0000
|1.8859
|4359
|2006.08.03 13:18
|t/p
|2181
|8.00
|1.8859
|0.0000
|1.8859
|80.00
|56094.75
|4360
|2006.08.03 13:18
|close
|2180
|4.00
|1.8861
|0.0000
|1.8865
|24.00
|56118.75
|4361
|2006.08.03 13:18
|close
|2179
|2.00
|1.8861
|0.0000
|1.8872
|-2.00
|56116.75
|4362
|2006.08.03 13:18
|close
|2178
|1.00
|1.8861
|0.0000
|1.8877
|-6.00
|56110.75
|4363
|2006.08.03 13:18
|buy
|2182
|1.00
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|4364
|2006.08.03 13:24
|buy
|2183
|2.00
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|4365
|2006.08.03 13:26
|buy
|2184
|4.00
|1.8854
|0.0000
|1.8864
|4366
|2006.08.03 13:47
|buy
|2185
|8.00
|1.8848
|0.0000
|1.8858
|4367
|2006.08.03 14:02
|t/p
|2185
|8.00
|1.8858
|0.0000
|1.8858
|80.00
|56190.75
|4368
|2006.08.03 14:02
|close
|2184
|4.00
|1.8859
|0.0000
|1.8864
|20.00
|56210.75
|4369
|2006.08.03 14:02
|close
|2183
|2.00
|1.8859
|0.0000
|1.8870
|-2.00
|56208.75
|4370
|2006.08.03 14:02
|close
|2182
|1.00
|1.8859
|0.0000
|1.8875
|-6.00
|56202.75
|4371
|2006.08.03 14:02
|buy
|2186
|1.00
|1.8863
|0.0000
|1.8873
|4372
|2006.08.03 14:11
|buy
|2187
|2.00
|1.8857
|0.0000
|1.8867
|4373
|2006.08.03 14:14
|buy
|2188
|4.00
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|4374
|2006.08.03 14:25
|t/p
|2188
|4.00
|1.8861
|0.0000
|1.8861
|40.00
|56242.75
|4375
|2006.08.03 14:25
|close
|2187
|2.00
|1.8861
|0.0000
|1.8867
|8.00
|56250.75
|4376
|2006.08.03 14:25
|close
|2186
|1.00
|1.8861
|0.0000
|1.8873
|-2.00
|56248.75
|4377
|2006.08.03 14:25
|buy
|2189
|1.00
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|4378
|2006.08.03 14:30
|t/p
|2189
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8875
|10.00
|56258.75
|4379
|2006.08.03 14:30
|buy
|2190
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8890
|4380
|2006.08.03 14:31
|t/p
|2190
|1.00
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|10.00
|56268.75
|4381
|2006.08.03 14:31
|buy
|2191
|1.00
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|4382
|2006.08.03 14:31
|buy
|2192
|2.00
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|4383
|2006.08.03 14:37
|t/p
|2192
|2.00
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|20.00
|56288.75
|4384
|2006.08.03 14:37
|close
|2191
|1.00
|1.8899
|0.0000
|1.8904
|5.00
|56293.75
|4385
|2006.08.03 14:37
|buy
|2193
|1.00
|1.8903
|0.0000
|1.8913
|4386
|2006.08.03 14:38
|buy
|2194
|2.00
|1.8897
|0.0000
|1.8907
|4387
|2006.08.03 14:41
|t/p
|2194
|2.00
|1.8907
|0.0000
|1.8907
|20.00
|56313.75
|4388
|2006.08.03 14:41
|close
|2193
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.8913
|4.00
|56317.75
|4389
|2006.08.03 14:41
|buy
|2195
|1.00
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|4390
|2006.08.03 14:47
|buy
|2196
|2.00
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|4391
|2006.08.03 14:53
|buy
|2197
|4.00
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|4392
|2006.08.03 14:55
|buy
|2198
|8.00
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|4393
|2006.08.03 15:05
|t/p
|2198
|8.00
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|80.00
|56397.75
|4394
|2006.08.03 15:05
|close
|2197
|4.00
|1.8905
|0.0000
|1.8910
|20.00
|56417.75
|4395
|2006.08.03 15:05
|close
|2196
|2.00
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|0.00
|56417.75
|4396
|2006.08.03 15:05
|close
|2195
|1.00
|1.8905
|0.0000
|1.8921
|-6.00
|56411.75
|4397
|2006.08.03 15:05
|buy
|2199
|1.00
|1.8909
|0.0000
|1.8919
|4398
|2006.08.03 15:09
|buy
|2200
|2.00
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|4399
|2006.08.03 15:11
|buy
|2201
|4.00
|1.8898
|0.0000
|1.8908
|4400
|2006.08.03 15:11
|buy
|2202
|8.00
|1.8892
|0.0000
|1.8902
|4401
|2006.08.03 15:12
|buy
|2203
|16.00
|1.8886
|0.0000
|1.8896
|4402
|2006.08.03 15:14
|t/p
|2203
|16.00
|1.8896
|0.0000
|1.8896
|160.00
|56571.75
|4403
|2006.08.03 15:14
|close
|2202
|8.00
|1.8896
|0.0000
|1.8902
|32.00
|56603.75
|4404
|2006.08.03 15:14
|close
|2201
|4.00
|1.8896
|0.0000
|1.8908
|-8.00
|56595.75
|4405
|2006.08.03 15:14
|close
|2200
|2.00
|1.8896
|0.0000
|1.8914
|-16.00
|56579.75
|4406
|2006.08.03 15:14
|close
|2199
|1.00
|1.8896
|0.0000
|1.8919
|-13.00
|56566.75
|4407
|2006.08.03 15:14
|buy
|2204
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|4408
|2006.08.03 15:26
|buy
|2205
|2.00
|1.8894
|0.0000
|1.8904
|4409
|2006.08.03 15:27
|buy
|2206
|4.00
|1.8889
|0.0000
|1.8899
|4410
|2006.08.03 15:32
|buy
|2207
|8.00
|1.8883
|0.0000
|1.8893
|4411
|2006.08.03 15:54
|buy
|2208
|16.00
|1.8877
|0.0000
|1.8887
|4412
|2006.08.03 16:00
|t/p
|2208
|16.00
|1.8887
|0.0000
|1.8887
|160.00
|56726.75
|4413
|2006.08.03 16:00
|close
|2207
|8.00
|1.8887
|0.0000
|1.8893
|32.00
|56758.75
|4414
|2006.08.03 16:00
|close
|2206
|4.00
|1.8887
|0.0000
|1.8899
|-8.00
|56750.75
|4415
|2006.08.03 16:00
|close
|2205
|2.00
|1.8887
|0.0000
|1.8904
|-14.00
|56736.75
|4416
|2006.08.03 16:00
|close
|2204
|1.00
|1.8887
|0.0000
|1.8910
|-13.00
|56723.75
|4417
|2006.08.03 16:00
|buy
|2209
|1.00
|1.8891
|0.0000
|1.8901
|4418
|2006.08.03 16:00
|buy
|2210
|2.00
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|4419
|2006.08.03 16:10
|buy
|2211
|4.00
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|4420
|2006.08.03 16:11
|buy
|2212
|8.00
|1.8869
|0.0000
|1.8879
|4421
|2006.08.03 16:30
|t/p
|2212
|8.00
|1.8879
|0.0000
|1.8879
|80.00
|56803.75
|4422
|2006.08.03 16:30
|close
|2211
|4.00
|1.8880
|0.0000
|1.8886
|16.00
|56819.75
|4423
|2006.08.03 16:30
|close
|2210
|2.00
|1.8880
|0.0000
|1.8892
|-4.00
|56815.75
|4424
|2006.08.03 16:30
|close
|2209
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8901
|-11.00
|56804.75
|4425
|2006.08.03 16:30
|buy
|2213
|1.00
|1.8884
|0.0000
|1.8894
|4426
|2006.08.03 16:36
|t/p
|2213
|1.00
|1.8894
|0.0000
|1.8894
|10.00
|56814.75
|4427
|2006.08.03 16:36
|buy
|2214
|1.00
|1.8898
|0.0000
|1.8908
|4428
|2006.08.03 16:51
|buy
|2215
|2.00
|1.8891
|0.0000
|1.8901
|4429
|2006.08.03 16:53
|t/p
|2215
|2.00
|1.8901
|0.0000
|1.8901
|20.00
|56834.75
|4430
|2006.08.03 16:53
|close
|2214
|1.00
|1.8901
|0.0000
|1.8908
|3.00
|56837.75
|4431
|2006.08.03 16:53
|buy
|2216
|1.00
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|4432
|2006.08.03 16:54
|buy
|2217
|2.00
|1.8899
|0.0000
|1.8909
|4433
|2006.08.03 16:55
|buy
|2218
|4.00
|1.8893
|0.0000
|1.8903
|4434
|2006.08.03 16:55
|buy
|2219
|8.00
|1.8886
|0.0000
|1.8896
|4435
|2006.08.03 16:55
|buy
|2220
|16.00
|1.8881
|0.0000
|1.8891
|4436
|2006.08.03 20:43
|t/p
|2220
|16.00
|1.8891
|0.0000
|1.8891
|160.00
|56997.75
|4437
|2006.08.03 20:43
|close
|2219
|8.00
|1.8891
|0.0000
|1.8896
|40.01
|57037.76
|4438
|2006.08.03 20:43
|close
|2218
|4.00
|1.8891
|0.0000
|1.8903
|-8.00
|57029.76
|4439
|2006.08.03 20:43
|close
|2217
|2.00
|1.8891
|0.0000
|1.8909
|-16.00
|57013.76
|4440
|2006.08.03 20:43
|close
|2216
|1.00
|1.8891
|0.0000
|1.8915
|-14.00
|56999.76
|4441
|2006.08.04 12:00
|buy
|2221
|1.00
|1.8913
|0.0000
|1.8923
|4442
|2006.08.04 12:56
|buy
|2222
|2.00
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|4443
|2006.08.04 12:57
|buy
|2223
|4.00
|1.8903
|0.0000
|1.8913
|4444
|2006.08.04 13:25
|t/p
|2223
|4.00
|1.8913
|0.0000
|1.8913
|40.00
|57039.76
|4445
|2006.08.04 13:25
|close
|2222
|2.00
|1.8913
|0.0000
|1.8918
|10.00
|57049.76
|4446
|2006.08.04 13:25
|close
|2221
|1.00
|1.8913
|0.0000
|1.8923
|0.00
|57049.76
|4447
|2006.08.04 13:25
|buy
|2224
|1.00
|1.8917
|0.0000
|1.8927
|4448
|2006.08.04 13:37
|buy
|2225
|2.00
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|4449
|2006.08.04 14:12
|t/p
|2225
|2.00
|1.8922
|0.0000
|1.8922
|20.00
|57069.76
|4450
|2006.08.04 14:12
|close
|2224
|1.00
|1.8923
|0.0000
|1.8927
|6.00
|57075.76
|4451
|2006.08.04 14:12
|buy
|2226
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.8937
|4452
|2006.08.04 14:23
|buy
|2227
|2.00
|1.8922
|0.0000
|1.8932
|4453
|2006.08.04 14:28
|t/p
|2227
|2.00
|1.8932
|0.0000
|1.8932
|20.00
|57095.76
|4454
|2006.08.04 14:28
|close
|2226
|1.00
|1.8932
|0.0000
|1.8937
|5.00
|57100.76
|4455
|2006.08.04 14:28
|buy
|2228
|1.00
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|4456
|2006.08.04 14:30
|t/p
|2228
|1.00
|1.8946
|0.0000
|1.8946
|10.00
|57110.76
|4457
|2006.08.04 14:30
|buy
|2229
|1.00
|1.8951
|0.0000
|1.8961
|4458
|2006.08.04 14:30
|buy
|2230
|2.00
|1.8945
|0.0000
|1.8955
|4459
|2006.08.04 14:30
|t/p
|2230
|2.00
|1.8955
|0.0000
|1.8955
|20.00
|57130.76
|4460
|2006.08.04 14:30
|close
|2229
|1.00
|1.8956
|0.0000
|1.8961
|5.00
|57135.76
|4461
|2006.08.04 14:30
|buy
|2231
|1.00
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|4462
|2006.08.04 14:30
|t/p
|2231
|1.00
|1.8970
|0.0000
|1.8970
|10.00
|57145.76
|4463
|2006.08.04 14:30
|buy
|2232
|1.00
|1.8974
|0.0000
|1.8984
|4464
|2006.08.04 14:30
|t/p
|2232
|1.00
|1.8984
|0.0000
|1.8984
|10.00
|57155.76
|4465
|2006.08.04 14:30
|buy
|2233
|1.00
|1.8989
|0.0000
|1.8999
|4466
|2006.08.04 14:30
|buy
|2234
|2.00
|1.8983
|0.0000
|1.8993
|4467
|2006.08.04 14:30
|buy
|2235
|4.00
|1.8976
|0.0000
|1.8986
|4468
|2006.08.04 14:31
|t/p
|2235
|4.00
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|40.00
|57195.76
|4469
|2006.08.04 14:31
|close
|2234
|2.00
|1.8987
|0.0000
|1.8993
|8.00
|57203.76
|4470
|2006.08.04 14:31
|close
|2233
|1.00
|1.8987
|0.0000
|1.8999
|-2.00
|57201.76
|4471
|2006.08.04 14:31
|buy
|2236
|1.00
|1.8991
|0.0000
|1.9001
|4472
|2006.08.04 14:31
|buy
|2237
|2.00
|1.8985
|0.0000
|1.8995
|4473
|2006.08.04 14:31
|t/p
|2237
|2.00
|1.8995
|0.0000
|1.8995
|20.00
|57221.76
|4474
|2006.08.04 14:31
|close
|2236
|1.00
|1.8995
|0.0000
|1.9001
|4.00
|57225.76
|4475
|2006.08.04 14:31
|buy
|2238
|1.00
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|4476
|2006.08.04 14:32
|t/p
|2238
|1.00
|1.9009
|0.0000
|1.9009
|10.00
|57235.76
|4477
|2006.08.04 14:32
|buy
|2239
|1.00
|1.9013
|0.0000
|1.9023
|4478
|2006.08.04 14:32
|buy
|2240
|2.00
|1.9007
|0.0000
|1.9017
|4479
|2006.08.04 14:32
|buy
|2241
|4.00
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|4480
|2006.08.04 14:32
|buy
|2242
|8.00
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|4481
|2006.08.04 14:33
|t/p
|2242
|8.00
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|80.00
|57315.76
|4482
|2006.08.04 14:33
|close
|2241
|4.00
|1.9006
|0.0000
|1.9012
|16.00
|57331.76
|4483
|2006.08.04 14:33
|close
|2240
|2.00
|1.9006
|0.0000
|1.9017
|-2.00
|57329.76
|4484
|2006.08.04 14:33
|close
|2239
|1.00
|1.9006
|0.0000
|1.9023
|-7.00
|57322.76
|4485
|2006.08.04 14:33
|buy
|2243
|1.00
|1.9010
|0.0000
|1.9020
|4486
|2006.08.04 14:33
|buy
|2244
|2.00
|1.9005
|0.0000
|1.9015
|4487
|2006.08.04 14:33
|buy
|2245
|4.00
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|4488
|2006.08.04 14:33
|buy
|2246
|8.00
|1.8993
|0.0000
|1.9003
|4489
|2006.08.04 14:37
|t/p
|2246
|8.00
|1.9003
|0.0000
|1.9003
|80.00
|57402.76
|4490
|2006.08.04 14:37
|close
|2245
|4.00
|1.9004
|0.0000
|1.9009
|20.00
|57422.76
|4491
|2006.08.04 14:37
|close
|2244
|2.00
|1.9004
|0.0000
|1.9015
|-2.00
|57420.76
|4492
|2006.08.04 14:37
|close
|2243
|1.00
|1.9004
|0.0000
|1.9020
|-6.00
|57414.76
|4493
|2006.08.04 14:37
|buy
|2247
|1.00
|1.9008
|0.0000
|1.9018
|4494
|2006.08.04 14:38
|t/p
|2247
|1.00
|1.9018
|0.0000
|1.9018
|10.00
|57424.76
|4495
|2006.08.04 14:38
|buy
|2248
|1.00
|1.9022
|0.0000
|1.9032
|4496
|2006.08.04 14:39
|t/p
|2248
|1.00
|1.9032
|0.0000
|1.9032
|10.00
|57434.76
|4497
|2006.08.04 14:39
|buy
|2249
|1.00
|1.9036
|0.0000
|1.9046
|4498
|2006.08.04 14:39
|t/p
|2249
|1.00
|1.9046
|0.0000
|1.9046
|10.00
|57444.76
|4499
|2006.08.04 14:39
|buy
|2250
|1.00
|1.9051
|0.0000
|1.9061
|4500
|2006.08.04 14:39
|buy
|2251
|2.00
|1.9046
|0.0000
|1.9056
|4501
|2006.08.04 14:40
|buy
|2252
|4.00
|1.9040
|0.0000
|1.9050
|4502
|2006.08.04 14:41
|buy
|2253
|8.00
|1.9034
|0.0000
|1.9044
|4503
|2006.08.04 14:47
|t/p
|2253
|8.00
|1.9044
|0.0000
|1.9044
|80.00
|57524.76
|4504
|2006.08.04 14:47
|close
|2252
|4.00
|1.9044
|0.0000
|1.9050
|16.00
|57540.76
|4505
|2006.08.04 14:47
|close
|2251
|2.00
|1.9044
|0.0000
|1.9056
|-4.00
|57536.76
|4506
|2006.08.04 14:47
|close
|2250
|1.00
|1.9044
|0.0000
|1.9061
|-7.00
|57529.76
|4507
|2006.08.04 14:47
|buy
|2254
|1.00
|1.9048
|0.0000
|1.9058
|4508
|2006.08.04 14:52
|buy
|2255
|2.00
|1.9043
|0.0000
|1.9053
|4509
|2006.08.04 14:56
|t/p
|2255
|2.00
|1.9053
|0.0000
|1.9053
|20.00
|57549.76
|4510
|2006.08.04 14:56
|close
|2254
|1.00
|1.9053
|0.0000
|1.9058
|5.00
|57554.76
|4511
|2006.08.04 14:56
|buy
|2256
|1.00
|1.9057
|0.0000
|1.9067
|4512
|2006.08.04 14:57
|buy
|2257
|2.00
|1.9051
|0.0000
|1.9061
|4513
|2006.08.04 14:57
|t/p
|2257
|2.00
|1.9061
|0.0000
|1.9061
|20.00
|57574.76
|4514
|2006.08.04 14:57
|close
|2256
|1.00
|1.9062
|0.0000
|1.9067
|5.00
|57579.76
|4515
|2006.08.04 14:57
|buy
|2258
|1.00
|1.9066
|0.0000
|1.9076
|4516
|2006.08.04 14:58
|buy
|2259
|2.00
|1.9061
|0.0000
|1.9071
|4517
|2006.08.04 14:58
|t/p
|2259
|2.00
|1.9071
|0.0000
|1.9071
|20.00
|57599.76
|4518
|2006.08.04 14:58
|close
|2258
|1.00
|1.9071
|0.0000
|1.9076
|5.00
|57604.76
|4519
|2006.08.04 14:58
|buy
|2260
|1.00
|1.9075
|0.0000
|1.9085
|4520
|2006.08.04 14:59
|buy
|2261
|2.00
|1.9069
|0.0000
|1.9079
|4521
|2006.08.04 15:06
|buy
|2262
|4.00
|1.9063
|0.0000
|1.9073
|4522
|2006.08.04 15:07
|buy
|2263
|8.00
|1.9057
|0.0000
|1.9067
|4523
|2006.08.04 15:23
|buy
|2264
|16.00
|1.9052
|0.0000
|1.9062
|4524
|2006.08.04 15:45
|t/p
|2264
|16.00
|1.9062
|0.0000
|1.9062
|160.00
|57764.76
|4525
|2006.08.04 15:45
|close
|2263
|8.00
|1.9062
|0.0000
|1.9067
|40.00
|57804.76
|4526
|2006.08.04 15:45
|close
|2262
|4.00
|1.9062
|0.0000
|1.9073
|-4.00
|57800.76
|4527
|2006.08.04 15:45
|close
|2261
|2.00
|1.9062
|0.0000
|1.9079
|-14.00
|57786.76
|4528
|2006.08.04 15:45
|close
|2260
|1.00
|1.9062
|0.0000
|1.9085
|-13.00
|57773.76
|4529
|2006.08.04 15:45
|buy
|2265
|1.00
|1.9066
|0.0000
|1.9076
|4530
|2006.08.04 15:53
|t/p
|2265
|1.00
|1.9076
|0.0000
|1.9076
|10.00
|57783.76
|4531
|2006.08.04 15:53
|buy
|2266
|1.00
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|4532
|2006.08.04 15:57
|t/p
|2266
|1.00
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|57793.76
|4533
|2006.08.04 15:57
|buy
|2267
|1.00
|1.9094
|0.0000
|1.9104
|4534
|2006.08.04 16:04
|t/p
|2267
|1.00
|1.9104
|0.0000
|1.9104
|10.00
|57803.76
|4535
|2006.08.04 16:04
|buy
|2268
|1.00
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|4536
|2006.08.04 16:05
|buy
|2269
|2.00
|1.9105
|0.0000
|1.9115
|4537
|2006.08.04 16:07
|buy
|2270
|4.00
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|4538
|2006.08.04 16:18
|buy
|2271
|8.00
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|4539
|2006.08.04 16:26
|buy
|2272
|16.00
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|4540
|2006.08.04 16:33
|t/p
|2272
|16.00
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|160.00
|57963.76
|4541
|2006.08.04 16:33
|close
|2271
|8.00
|1.9097
|0.0000
|1.9102
|40.00
|58003.76
|4542
|2006.08.04 16:33
|close
|2270
|4.00
|1.9097
|0.0000
|1.9108
|-4.00
|57999.76
|4543
|2006.08.04 16:33
|close
|2269
|2.00
|1.9097
|0.0000
|1.9115
|-16.00
|57983.76
|4544
|2006.08.04 16:33
|close
|2268
|1.00
|1.9097
|0.0000
|1.9120
|-13.00
|57970.76
|4545
|2006.08.04 16:33
|buy
|2273
|1.00
|1.9101
|0.0000
|1.9111
|4546
|2006.08.04 16:34
|buy
|2274
|2.00
|1.9096
|0.0000
|1.9106
|4547
|2006.08.04 16:40
|buy
|2275
|4.00
|1.9090
|0.0000
|1.9100
|4548
|2006.08.04 16:54
|t/p
|2275
|4.00
|1.9100
|0.0000
|1.9100
|40.00
|58010.76
|4549
|2006.08.04 16:54
|close
|2274
|2.00
|1.9102
|0.0000
|1.9106
|12.00
|58022.76
|4550
|2006.08.04 16:54
|close
|2273
|1.00
|1.9102
|0.0000
|1.9111
|1.00
|58023.76
|4551
|2006.08.04 16:54
|buy
|2276
|1.00
|1.9106
|0.0000
|1.9116
|4552
|2006.08.04 16:55
|t/p
|2276
|1.00
|1.9116
|0.0000
|1.9116
|10.00
|58033.76
|4553
|2006.08.04 16:55
|buy
|2277
|1.00
|1.9120
|0.0000
|1.9130
|4554
|2006.08.04 16:59
|buy
|2278
|2.00
|1.9114
|0.0000
|1.9124
|4555
|2006.08.04 17:00
|buy
|2279
|4.00
|1.9108
|0.0000
|1.9118
|4556
|2006.08.04 17:00
|buy
|2280
|8.00
|1.9103
|0.0000
|1.9113
|4557
|2006.08.04 17:03
|buy
|2281
|16.00
|1.9097
|0.0000
|1.9107
|4558
|2006.08.04 18:11
|t/p
|2281
|16.00
|1.9107
|0.0000
|1.9107
|160.00
|58193.76
|4559
|2006.08.04 18:11
|close
|2280
|8.00
|1.9108
|0.0000
|1.9113
|40.00
|58233.76
|4560
|2006.08.04 18:11
|close
|2279
|4.00
|1.9108
|0.0000
|1.9118
|0.00
|58233.76
|4561
|2006.08.04 18:11
|close
|2278
|2.00
|1.9108
|0.0000
|1.9124
|-12.00
|58221.76
|4562
|2006.08.04 18:11
|close
|2277
|1.00
|1.9108
|0.0000
|1.9130
|-12.00
|58209.76
|4563
|2006.08.04 18:11
|buy
|2282
|1.00
|1.9112
|0.0000
|1.9122
|4564
|2006.08.04 18:20
|buy
|2283
|2.00
|1.9105
|0.0000
|1.9115
|4565
|2006.08.04 18:31
|buy
|2284
|4.00
|1.9099
|0.0000
|1.9109
|4566
|2006.08.04 18:53
|buy
|2285
|8.00
|1.9093
|0.0000
|1.9103
|4567
|2006.08.04 19:06
|buy
|2286
|16.00
|1.9088
|0.0000
|1.9098
|4568
|2006.08.07 12:46
|t/p
|2286
|16.00
|1.9098
|0.0000
|1.9098
|156.80
|58366.56
|4569
|2006.08.07 12:46
|close
|2285
|8.00
|1.9098
|0.0000
|1.9103
|38.40
|58404.96
|4570
|2006.08.07 12:46
|close
|2284
|4.00
|1.9098
|0.0000
|1.9109
|-4.80
|58400.16
|4571
|2006.08.07 12:46
|close
|2283
|2.00
|1.9098
|0.0000
|1.9115
|-14.40
|58385.76
|4572
|2006.08.07 12:46
|close
|2282
|1.00
|1.9098
|0.0000
|1.9122
|-14.20
|58371.56
|4573
|2006.08.08 23:15
|sell
|2287
|1.00
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|4574
|2006.08.08 23:59
|t/p
|2287
|1.00
|1.9064
|0.0000
|1.9064
|10.00
|58381.56
|4575
|2006.08.08 23:59
|sell
|2288
|1.00
|1.9001
|0.0000
|1.8991
|4576
|2006.08.09 00:00
|sell
|2289
|2.00
|1.9063
|0.0000
|1.9053
|4577
|2006.08.09 00:24
|t/p
|2289
|2.00
|1.9053
|0.0000
|1.9053
|20.00
|58401.56
|4578
|2006.08.09 00:24
|close
|2288
|1.00
|1.9051
|0.0000
|1.8991
|-49.95
|58351.61
|4579
|2006.08.09 00:24
|sell
|2290
|1.00
|1.9047
|0.0000
|1.9037
|4580
|2006.08.09 00:46
|t/p
|2290
|1.00
|1.9037
|0.0000
|1.9037
|10.00
|58361.61
|4581
|2006.08.09 00:46
|sell
|2291
|1.00
|1.9031
|0.0000
|1.9021
|4582
|2006.08.09 00:48
|t/p
|2291
|1.00
|1.9021
|0.0000
|1.9021
|10.00
|58371.61
|4583
|2006.08.09 00:48
|sell
|2292
|1.00
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|4584
|2006.08.09 00:49
|t/p
|2292
|1.00
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|10.00
|58381.61
|4585
|2006.08.09 00:49
|sell
|2293
|1.00
|1.8999
|0.0000
|1.8989
|4586
|2006.08.09 00:53
|t/p
|2293
|1.00
|1.8989
|0.0000
|1.8989
|10.00
|58391.61
|4587
|2006.08.09 00:53
|sell
|2294
|1.00
|1.8985
|0.0000
|1.8975
|4588
|2006.08.09 00:55
|sell
|2295
|2.00
|1.8992
|0.0000
|1.8982
|4589
|2006.08.09 00:59
|t/p
|2295
|2.00
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|20.00
|58411.61
|4590
|2006.08.09 00:59
|close
|2294
|1.00
|1.8980
|0.0000
|1.8975
|5.00
|58416.61
|4591
|2006.08.09 00:59
|sell
|2296
|1.00
|1.8976
|0.0000
|1.8966
|4592
|2006.08.09 01:05
|sell
|2297
|2.00
|1.8982
|0.0000
|1.8972
|4593
|2006.08.09 01:12
|sell
|2298
|4.00
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|4594
|2006.08.09 01:33
|sell
|2299
|8.00
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|4595
|2006.08.09 01:34
|sell
|2300
|16.00
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|4596
|2006.08.09 02:11
|t/p
|2300
|16.00
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|160.00
|58576.61
|4597
|2006.08.09 02:11
|close
|2299
|8.00
|1.8992
|0.0000
|1.8986
|32.00
|58608.61
|4598
|2006.08.09 02:11
|close
|2298
|4.00
|1.8992
|0.0000
|1.8980
|-8.00
|58600.61
|4599
|2006.08.09 02:11
|close
|2297
|2.00
|1.8992
|0.0000
|1.8972
|-20.00
|58580.61
|4600
|2006.08.09 02:11
|close
|2296
|1.00
|1.8992
|0.0000
|1.8966
|-16.00
|58564.61
|4601
|2006.08.09 02:11
|sell
|2301
|1.00
|1.8988
|0.0000
|1.8978
|4602
|2006.08.09 02:13
|sell
|2302
|2.00
|1.8994
|0.0000
|1.8984
|4603
|2006.08.09 02:22
|t/p
|2302
|2.00
|1.8984
|0.0000
|1.8984
|20.00
|58584.61
|4604
|2006.08.09 02:22
|close
|2301
|1.00
|1.8983
|0.0000
|1.8978
|5.00
|58589.61
|4605
|2006.08.09 02:22
|sell
|2303
|1.00
|1.8979
|0.0000
|1.8969
|4606
|2006.08.09 02:36
|sell
|2304
|2.00
|1.8985
|0.0000
|1.8975
|4607
|2006.08.09 02:41
|sell
|2305
|4.00
|1.8991
|0.0000
|1.8981
|4608
|2006.08.09 02:46
|sell
|2306
|8.00
|1.8997
|0.0000
|1.8987
|4609
|2006.08.09 03:15
|t/p
|2306
|8.00
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|80.00
|58669.61
|4610
|2006.08.09 03:15
|close
|2305
|4.00
|1.8986
|0.0000
|1.8981
|20.00
|58689.61
|4611
|2006.08.09 03:15
|close
|2304
|2.00
|1.8986
|0.0000
|1.8975
|-2.00
|58687.61
|4612
|2006.08.09 03:15
|close
|2303
|1.00
|1.8986
|0.0000
|1.8969
|-7.00
|58680.61
|4613
|2006.08.09 03:15
|sell
|2307
|1.00
|1.8982
|0.0000
|1.8972
|4614
|2006.08.09 03:58
|sell
|2308
|2.00
|1.8988
|0.0000
|1.8978
|4615
|2006.08.09 05:04
|sell
|2309
|4.00
|1.8994
|0.0000
|1.8984
|4616
|2006.08.09 05:32
|sell
|2310
|8.00
|1.9001
|0.0000
|1.8991
|4617
|2006.08.09 05:48
|sell
|2311
|16.00
|1.9007
|0.0000
|1.8997
|4618
|2006.08.10 10:09
|t/p
|2311
|16.00
|1.8997
|0.0000
|1.8997
|162.64
|58843.25
|4619
|2006.08.10 10:09
|close
|2310
|8.00
|1.8996
|0.0000
|1.8991
|41.32
|58884.57
|4620
|2006.08.10 10:09
|close
|2309
|4.00
|1.8996
|0.0000
|1.8984
|-7.34
|58877.23
|4621
|2006.08.10 10:09
|close
|2308
|2.00
|1.8996
|0.0000
|1.8978
|-15.67
|58861.56
|4622
|2006.08.10 10:09
|close
|2307
|1.00
|1.8996
|0.0000
|1.8972
|-13.84
|58847.73
|4623
|2006.08.10 14:00
|sell
|2312
|1.00
|1.9029
|0.0000
|1.9019
|4624
|2006.08.10 14:02
|sell
|2313
|2.00
|1.9034
|0.0000
|1.9024
|4625
|2006.08.10 14:06
|sell
|2314
|4.00
|1.9040
|0.0000
|1.9030
|4626
|2006.08.10 14:26
|sell
|2315
|8.00
|1.9046
|0.0000
|1.9036
|4627
|2006.08.10 14:32
|t/p
|2315
|8.00
|1.9036
|0.0000
|1.9036
|80.00
|58927.73
|4628
|2006.08.10 14:32
|close
|2314
|4.00
|1.9035
|0.0000
|1.9030
|20.00
|58947.73
|4629
|2006.08.10 14:32
|close
|2313
|2.00
|1.9035
|0.0000
|1.9024
|-2.00
|58945.73
|4630
|2006.08.10 14:32
|close
|2312
|1.00
|1.9035
|0.0000
|1.9019
|-6.00
|58939.73
|4631
|2006.08.10 14:32
|sell
|2316
|1.00
|1.9031
|0.0000
|1.9021
|4632
|2006.08.10 14:32
|sell
|2317
|2.00
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|4633
|2006.08.10 14:35
|t/p
|2317
|2.00
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|20.00
|58959.73
|4634
|2006.08.10 14:35
|close
|2316
|1.00
|1.9027
|0.0000
|1.9021
|4.00
|58963.73
|4635
|2006.08.10 14:35
|sell
|2318
|1.00
|1.9023
|0.0000
|1.9013
|4636
|2006.08.10 14:37
|t/p
|2318
|1.00
|1.9013
|0.0000
|1.9013
|10.00
|58973.73
|4637
|2006.08.10 14:37
|sell
|2319
|1.00
|1.9009
|0.0000
|1.8999
|4638
|2006.08.10 14:52
|sell
|2320
|2.00
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|4639
|2006.08.10 15:11
|sell
|2321
|4.00
|1.9023
|0.0000
|1.9013
|4640
|2006.08.10 15:22
|sell
|2322
|8.00
|1.9029
|0.0000
|1.9019
|4641
|2006.08.10 15:30
|t/p
|2322
|8.00
|1.9019
|0.0000
|1.9019
|80.00
|59053.73
|4642
|2006.08.10 15:30
|close
|2321
|4.00
|1.9018
|0.0000
|1.9013
|20.00
|59073.73
|4643
|2006.08.10 15:30
|close
|2320
|2.00
|1.9018
|0.0000
|1.9007
|-2.00
|59071.73
|4644
|2006.08.10 15:30
|close
|2319
|1.00
|1.9018
|0.0000
|1.8999
|-9.00
|59062.73
|4645
|2006.08.10 15:30
|sell
|2323
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|4646
|2006.08.10 15:31
|sell
|2324
|2.00
|1.9019
|0.0000
|1.9009
|4647
|2006.08.10 15:37
|t/p
|2324
|2.00
|1.9009
|0.0000
|1.9009
|20.00
|59082.73
|4648
|2006.08.10 15:37
|close
|2323
|1.00
|1.9009
|0.0000
|1.9004
|5.00
|59087.73
|4649
|2006.08.10 15:37
|sell
|2325
|1.00
|1.9005
|0.0000
|1.8995
|4650
|2006.08.10 15:41
|sell
|2326
|2.00
|1.9010
|0.0000
|1.9000
|4651
|2006.08.10 16:02
|t/p
|2326
|2.00
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|20.00
|59107.73
|4652
|2006.08.10 16:02
|close
|2325
|1.00
|1.9000
|0.0000
|1.8995
|5.00
|59112.73
|4653
|2006.08.10 16:02
|sell
|2327
|1.00
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|4654
|2006.08.10 16:15
|t/p
|2327
|1.00
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|59122.73
|4655
|2006.08.10 16:15
|sell
|2328
|1.00
|1.8982
|0.0000
|1.8972
|4656
|2006.08.10 16:16
|t/p
|2328
|1.00
|1.8972
|0.0000
|1.8972
|10.00
|59132.73
|4657
|2006.08.10 16:16
|sell
|2329
|1.00
|1.8968
|0.0000
|1.8958
|4658
|2006.08.10 16:18
|sell
|2330
|2.00
|1.8973
|0.0000
|1.8963
|4659
|2006.08.10 16:24
|t/p
|2330
|2.00
|1.8963
|0.0000
|1.8963
|20.00
|59152.73
|4660
|2006.08.10 16:24
|close
|2329
|1.00
|1.8963
|0.0000
|1.8958
|5.00
|59157.73
|4661
|2006.08.10 16:24
|sell
|2331
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.8949
|4662
|2006.08.10 16:24
|t/p
|2331
|1.00
|1.8949
|0.0000
|1.8949
|10.00
|59167.73
|4663
|2006.08.10 16:24
|sell
|2332
|1.00
|1.8944
|0.0000
|1.8934
|4664
|2006.08.10 16:34
|t/p
|2332
|1.00
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|10.00
|59177.73
|4665
|2006.08.10 16:34
|sell
|2333
|1.00
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|4666
|2006.08.10 16:37
|t/p
|2333
|1.00
|1.8920
|0.0000
|1.8920
|10.00
|59187.73
|4667
|2006.08.10 16:37
|sell
|2334
|1.00
|1.8916
|0.0000
|1.8906
|4668
|2006.08.10 17:10
|t/p
|2334
|1.00
|1.8906
|0.0000
|1.8906
|10.00
|59197.73
|4669
|2006.08.10 17:10
|sell
|2335
|1.00
|1.8901
|0.0000
|1.8891
|4670
|2006.08.10 17:12
|sell
|2336
|2.00
|1.8907
|0.0000
|1.8897
|4671
|2006.08.10 17:16
|t/p
|2336
|2.00
|1.8897
|0.0000
|1.8897
|20.00
|59217.73
|4672
|2006.08.10 17:16
|close
|2335
|1.00
|1.8896
|0.0000
|1.8891
|5.00
|59222.73
|4673
|2006.08.10 17:16
|sell
|2337
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8882
|4674
|2006.08.10 17:17
|t/p
|2337
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|10.00
|59232.73
|4675
|2006.08.10 17:17
|sell
|2338
|1.00
|1.8877
|0.0000
|1.8867
|4676
|2006.08.10 17:24
|sell
|2339
|2.00
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|4677
|2006.08.10 17:25
|sell
|2340
|4.00
|1.8889
|0.0000
|1.8879
|4678
|2006.08.10 17:25
|sell
|2341
|8.00
|1.8895
|0.0000
|1.8885
|4679
|2006.08.10 17:27
|sell
|2342
|16.00
|1.8901
|0.0000
|1.8891
|4680
|2006.08.10 17:40
|t/p
|2342
|16.00
|1.8891
|0.0000
|1.8891
|160.00
|59392.73
|4681
|2006.08.10 17:40
|close
|2341
|8.00
|1.8890
|0.0000
|1.8885
|40.00
|59432.73
|4682
|2006.08.10 17:40
|close
|2340
|4.00
|1.8890
|0.0000
|1.8879
|-4.00
|59428.73
|4683
|2006.08.10 17:40
|close
|2339
|2.00
|1.8890
|0.0000
|1.8872
|-16.00
|59412.73
|4684
|2006.08.10 17:40
|close
|2338
|1.00
|1.8890
|0.0000
|1.8867
|-13.00
|59399.73
|4685
|2006.08.10 17:40
|sell
|2343
|1.00
|1.8886
|0.0000
|1.8876
|4686
|2006.08.10 17:47
|sell
|2344
|2.00
|1.8891
|0.0000
|1.8881
|4687
|2006.08.10 17:51
|sell
|2345
|4.00
|1.8896
|0.0000
|1.8886
|4688
|2006.08.10 18:25
|sell
|2346
|8.00
|1.8903
|0.0000
|1.8893
|4689
|2006.08.10 18:41
|t/p
|2346
|8.00
|1.8893
|0.0000
|1.8893
|80.00
|59479.73
|4690
|2006.08.10 18:41
|close
|2345
|4.00
|1.8892
|0.0000
|1.8886
|16.00
|59495.73
|4691
|2006.08.10 18:41
|close
|2344
|2.00
|1.8892
|0.0000
|1.8881
|-2.00
|59493.73
|4692
|2006.08.10 18:41
|close
|2343
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8876
|-6.00
|59487.73
|4693
|2006.08.10 18:41
|sell
|2347
|1.00
|1.8888
|0.0000
|1.8878
|4694
|2006.08.10 18:42
|sell
|2348
|2.00
|1.8894
|0.0000
|1.8884
|4695
|2006.08.10 19:24
|sell
|2349
|4.00
|1.8901
|0.0000
|1.8891
|4696
|2006.08.10 19:26
|sell
|2350
|8.00
|1.8908
|0.0000
|1.8898
|4697
|2006.08.10 19:48
|sell
|2351
|16.00
|1.8914
|0.0000
|1.8904
|4698
|2006.08.11 08:33
|t/p
|2351
|16.00
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|160.88
|59648.61
|4699
|2006.08.11 08:33
|close
|2350
|8.00
|1.8902
|0.0000
|1.8898
|48.44
|59697.05
|4700
|2006.08.11 08:33
|close
|2349
|4.00
|1.8902
|0.0000
|1.8891
|-3.78
|59693.27
|4701
|2006.08.11 08:33
|close
|2348
|2.00
|1.8902
|0.0000
|1.8884
|-15.89
|59677.38
|4702
|2006.08.11 08:33
|close
|2347
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.8878
|-13.95
|59663.43
|4703
|2006.08.11 18:00
|sell
|2352
|1.00
|1.8950
|0.0000
|1.8940
|4704
|2006.08.11 18:03
|t/p
|2352
|1.00
|1.8940
|0.0000
|1.8940
|10.00
|59673.43
|4705
|2006.08.11 18:03
|sell
|2353
|1.00
|1.8935
|0.0000
|1.8925
|4706
|2006.08.11 18:03
|sell
|2354
|2.00
|1.8940
|0.0000
|1.8930
|4707
|2006.08.11 18:30
|t/p
|2354
|2.00
|1.8930
|0.0000
|1.8930
|20.00
|59693.43
|4708
|2006.08.11 18:30
|close
|2353
|1.00
|1.8930
|0.0000
|1.8925
|5.00
|59698.43
|4709
|2006.08.11 19:30
|sell
|2355
|1.00
|1.8905
|0.0000
|1.8895
|4710
|2006.08.11 22:22
|sell
|2356
|2.00
|1.8910
|0.0000
|1.8900
|4711
|2006.08.13 02:00
|t/p
|2356
|2.00
|1.8900
|0.0000
|1.8900
|20.00
|59718.43
|4712
|2006.08.13 02:00
|close
|2355
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.8895
|5.00
|59723.43
|4713
|2006.08.14 09:00
|sell
|2357
|1.00
|1.8935
|0.0000
|1.8925
|4714
|2006.08.14 09:25
|t/p
|2357
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|10.00
|59733.43
|4715
|2006.08.14 09:25
|sell
|2358
|1.00
|1.8920
|0.0000
|1.8910
|4716
|2006.08.14 09:26
|t/p
|2358
|1.00
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|10.00
|59743.43
|4717
|2006.08.14 09:26
|sell
|2359
|1.00
|1.8905
|0.0000
|1.8895
|4718
|2006.08.14 09:43
|t/p
|2359
|1.00
|1.8895
|0.0000
|1.8895
|10.00
|59753.43
|4719
|2006.08.14 09:43
|sell
|2360
|1.00
|1.8891
|0.0000
|1.8881
|4720
|2006.08.14 09:44
|sell
|2361
|2.00
|1.8896
|0.0000
|1.8886
|4721
|2006.08.14 09:47
|sell
|2362
|4.00
|1.8902
|0.0000
|1.8892
|4722
|2006.08.14 09:55
|sell
|2363
|8.00
|1.8908
|0.0000
|1.8898
|4723
|2006.08.14 10:03
|sell
|2364
|16.00
|1.8914
|0.0000
|1.8904
|4724
|2006.08.14 10:16
|t/p
|2364
|16.00
|1.8904
|0.0000
|1.8904
|160.00
|59913.43
|4725
|2006.08.14 10:16
|close
|2363
|8.00
|1.8904
|0.0000
|1.8898
|32.00
|59945.43
|4726
|2006.08.14 10:16
|close
|2362
|4.00
|1.8904
|0.0000
|1.8892
|-8.00
|59937.43
|4727
|2006.08.14 10:16
|close
|2361
|2.00
|1.8904
|0.0000
|1.8886
|-16.00
|59921.43
|4728
|2006.08.14 10:16
|close
|2360
|1.00
|1.8904
|0.0000
|1.8881
|-13.00
|59908.43
|4729
|2006.08.14 10:16
|sell
|2365
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.8890
|4730
|2006.08.14 10:28
|t/p
|2365
|1.00
|1.8890
|0.0000
|1.8890
|10.00
|59918.43
|4731
|2006.08.14 10:28
|sell
|2366
|1.00
|1.8886
|0.0000
|1.8876
|4732
|2006.08.14 10:30
|sell
|2367
|2.00
|1.8891
|0.0000
|1.8881
|4733
|2006.08.14 10:43
|t/p
|2367
|2.00
|1.8881
|0.0000
|1.8881
|20.00
|59938.43
|4734
|2006.08.14 10:43
|close
|2366
|1.00
|1.8881
|0.0000
|1.8876
|5.00
|59943.43
|4735
|2006.08.14 10:43
|sell
|2368
|1.00
|1.8877
|0.0000
|1.8867
|4736
|2006.08.14 11:09
|sell
|2369
|2.00
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|4737
|2006.08.14 11:11
|sell
|2370
|4.00
|1.8889
|0.0000
|1.8879
|4738
|2006.08.14 11:41
|t/p
|2370
|4.00
|1.8879
|0.0000
|1.8879
|40.00
|59983.43
|4739
|2006.08.14 11:41
|close
|2369
|2.00
|1.8877
|0.0000
|1.8872
|10.00
|59993.43
|4740
|2006.08.14 11:41
|close
|2368
|1.00
|1.8877
|0.0000
|1.8867
|0.00
|59993.43
|4741
|2006.08.14 11:41
|sell
|2371
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.8863
|4742
|2006.08.14 12:08
|sell
|2372
|2.00
|1.8879
|0.0000
|1.8869
|4743
|2006.08.14 12:10
|sell
|2373
|4.00
|1.8884
|0.0000
|1.8874
|4744
|2006.08.14 12:28
|t/p
|2373
|4.00
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|40.00
|60033.43
|4745
|2006.08.14 12:28
|close
|2372
|2.00
|1.8874
|0.0000
|1.8869
|10.00
|60043.43
|4746
|2006.08.14 12:28
|close
|2371
|1.00
|1.8874
|0.0000
|1.8863
|-1.00
|60042.43
|4747
|2006.08.14 12:28
|sell
|2374
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|4748
|2006.08.14 12:54
|sell
|2375
|2.00
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|4749
|2006.08.14 13:00
|sell
|2376
|4.00
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|4750
|2006.08.14 13:06
|t/p
|2376
|4.00
|1.8872
|0.0000
|1.8872
|40.00
|60082.43
|4751
|2006.08.14 13:06
|close
|2375
|2.00
|1.8872
|0.0000
|1.8866
|8.00
|60090.43
|4752
|2006.08.14 13:06
|close
|2374
|1.00
|1.8872
|0.0000
|1.8860
|-2.00
|60088.43
|4753
|2006.08.14 13:06
|sell
|2377
|1.00
|1.8868
|0.0000
|1.8858
|4754
|2006.08.14 14:06
|t/p
|2377
|1.00
|1.8858
|0.0000
|1.8858
|10.00
|60098.43
|4755
|2006.08.15 13:45
|buy
|2378
|1.00
|1.8883
|0.0000
|1.8893
|4756
|2006.08.15 14:30
|t/p
|2378
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.8893
|10.00
|60108.43
|4757
|2006.08.15 14:30
|buy
|2379
|1.00
|1.8897
|0.0000
|1.8907
|4758
|2006.08.15 14:30
|buy
|2380
|2.00
|1.8891
|0.0000
|1.8901
|4759
|2006.08.15 14:30
|t/p
|2380
|2.00
|1.8901
|0.0000
|1.8901
|20.00
|60128.43
|4760
|2006.08.15 14:30
|close
|2379
|1.00
|1.8904
|0.0000
|1.8907
|7.00
|60135.43
|4761
|2006.08.15 14:30
|buy
|2381
|1.00
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|4762
|2006.08.15 14:30
|t/p
|2381
|1.00
|1.8918
|0.0000
|1.8918
|10.00
|60145.43
|4763
|2006.08.15 14:30
|buy
|2382
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8934
|4764
|2006.08.15 14:30
|t/p
|2382
|1.00
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|10.00
|60155.43
|4765
|2006.08.15 14:30
|buy
|2383
|1.00
|1.8938
|0.0000
|1.8948
|4766
|2006.08.15 14:30
|buy
|2384
|2.00
|1.8932
|0.0000
|1.8942
|4767
|2006.08.15 14:30
|t/p
|2384
|2.00
|1.8942
|0.0000
|1.8942
|20.00
|60175.43
|4768
|2006.08.15 14:30
|close
|2383
|1.00
|1.8943
|0.0000
|1.8948
|5.00
|60180.43
|4769
|2006.08.15 14:30
|buy
|2385
|1.00
|1.8947
|0.0000
|1.8957
|4770
|2006.08.15 14:31
|t/p
|2385
|1.00
|1.8957
|0.0000
|1.8957
|10.00
|60190.43
|4771
|2006.08.15 14:31
|buy
|2386
|1.00
|1.8961
|0.0000
|1.8971
|4772
|2006.08.15 14:32
|buy
|2387
|2.00
|1.8955
|0.0000
|1.8965
|4773
|2006.08.15 14:33
|buy
|2388
|4.00
|1.8949
|0.0000
|1.8959
|4774
|2006.08.15 14:35
|buy
|2389
|8.00
|1.8944
|0.0000
|1.8954
|4775
|2006.08.15 14:36
|buy
|2390
|16.00
|1.8938
|0.0000
|1.8948
|4776
|2006.08.15 15:01
|t/p
|2390
|16.00
|1.8948
|0.0000
|1.8948
|160.00
|60350.43
|4777
|2006.08.15 15:01
|close
|2389
|8.00
|1.8948
|0.0000
|1.8954
|32.00
|60382.43
|4778
|2006.08.15 15:01
|close
|2388
|4.00
|1.8948
|0.0000
|1.8959
|-4.00
|60378.43
|4779
|2006.08.15 15:01
|close
|2387
|2.00
|1.8948
|0.0000
|1.8965
|-14.00
|60364.43
|4780
|2006.08.15 15:01
|close
|2386
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8971
|-13.00
|60351.43
|4781
|2006.08.15 16:00
|buy
|2391
|1.00
|1.8969
|0.0000
|1.8979
|4782
|2006.08.15 16:02
|buy
|2392
|2.00
|1.8962
|0.0000
|1.8972
|4783
|2006.08.15 16:47
|buy
|2393
|4.00
|1.8956
|0.0000
|1.8966
|4784
|2006.08.15 17:33
|t/p
|2393
|4.00
|1.8966
|0.0000
|1.8966
|40.00
|60391.43
|4785
|2006.08.15 17:33
|close
|2392
|2.00
|1.8967
|0.0000
|1.8972
|10.00
|60401.43
|4786
|2006.08.15 17:33
|close
|2391
|1.00
|1.8967
|0.0000
|1.8979
|-2.00
|60399.43
|4787
|2006.08.15 17:33
|buy
|2394
|1.00
|1.8971
|0.0000
|1.8981
|4788
|2006.08.15 17:33
|buy
|2395
|2.00
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|4789
|2006.08.15 17:40
|buy
|2396
|4.00
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|4790
|2006.08.15 17:43
|buy
|2397
|8.00
|1.8955
|0.0000
|1.8965
|4791
|2006.08.15 17:46
|buy
|2398
|16.00
|1.8949
|0.0000
|1.8959
|4792
|2006.08.16 14:30
|t/p
|2398
|16.00
|1.8959
|0.0000
|1.8959
|156.80
|60556.23
|4793
|2006.08.16 14:30
|close
|2397
|8.00
|1.8960
|0.0000
|1.8965
|38.40
|60594.63
|4794
|2006.08.16 14:30
|close
|2396
|4.00
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|-0.80
|60593.83
|4795
|2006.08.16 14:30
|close
|2395
|2.00
|1.8960
|0.0000
|1.8976
|-12.40
|60581.43
|4796
|2006.08.16 14:30
|close
|2394
|1.00
|1.8960
|0.0000
|1.8981
|-11.20
|60570.23
|4797
|2006.08.16 14:30
|buy
|2399
|1.00
|1.8964
|0.0000
|1.8974
|4798
|2006.08.16 14:30
|buy
|2400
|2.00
|1.8956
|0.0000
|1.8966
|4799
|2006.08.16 14:30
|t/p
|2400
|2.00
|1.8966
|0.0000
|1.8966
|20.00
|60590.23
|4800
|2006.08.16 14:31
|t/p
|2399
|1.00
|1.8974
|0.0000
|1.8974
|10.00
|60600.23
|4801
|2006.08.16 14:31
|buy
|2401
|1.00
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|4802
|2006.08.16 14:34
|buy
|2402
|2.00
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|4803
|2006.08.16 14:37
|t/p
|2402
|2.00
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|20.00
|60620.23
|4804
|2006.08.16 14:37
|close
|2401
|1.00
|1.8982
|0.0000
|1.8988
|4.00
|60624.23
|4805
|2006.08.16 14:37
|buy
|2403
|1.00
|1.8986
|0.0000
|1.8996
|4806
|2006.08.16 14:38
|buy
|2404
|2.00
|1.8981
|0.0000
|1.8991
|4807
|2006.08.16 14:45
|t/p
|2404
|2.00
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|20.00
|60644.23
|4808
|2006.08.16 14:45
|close
|2403
|1.00
|1.8991
|0.0000
|1.8996
|5.00
|60649.23
|4809
|2006.08.16 14:45
|buy
|2405
|1.00
|1.8995
|0.0000
|1.9005
|4810
|2006.08.16 14:45
|buy
|2406
|2.00
|1.8989
|0.0000
|1.8999
|4811
|2006.08.16 15:15
|t/p
|2406
|2.00
|1.8999
|0.0000
|1.8999
|20.00
|60669.23
|4812
|2006.08.16 15:15
|close
|2405
|1.00
|1.9000
|0.0000
|1.9005
|5.00
|60674.23
|4813
|2006.08.16 15:15
|buy
|2407
|1.00
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|4814
|2006.08.16 15:16
|t/p
|2407
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.9014
|10.00
|60684.23
|4815
|2006.08.16 15:16
|buy
|2408
|1.00
|1.9018
|0.0000
|1.9028
|4816
|2006.08.16 15:17
|buy
|2409
|2.00
|1.9012
|0.0000
|1.9022
|4817
|2006.08.16 15:19
|t/p
|2409
|2.00
|1.9022
|0.0000
|1.9022
|20.00
|60704.23
|4818
|2006.08.16 15:19
|close
|2408
|1.00
|1.9022
|0.0000
|1.9028
|4.00
|60708.23
|4819
|2006.08.16 15:19
|buy
|2410
|1.00
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|4820
|2006.08.16 15:23
|buy
|2411
|2.00
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|4821
|2006.08.16 15:58
|buy
|2412
|4.00
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|4822
|2006.08.16 16:07
|buy
|2413
|8.00
|1.9009
|0.0000
|1.9019
|4823
|2006.08.16 16:17
|buy
|2414
|16.00
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|4824
|2006.08.29 10:13
|t/p
|2414
|16.00
|1.9014
|0.0000
|1.9014
|118.40
|60826.63
|4825
|2006.08.29 10:13
|close
|2413
|8.00
|1.9014
|0.0000
|1.9019
|19.20
|60845.83
|4826
|2006.08.29 10:13
|close
|2412
|4.00
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|-10.40
|60835.43
|4827
|2006.08.29 10:13
|close
|2411
|2.00
|1.9014
|0.0000
|1.9030
|-17.20
|60818.23
|4828
|2006.08.29 10:13
|close
|2410
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.9036
|-14.60
|60803.63
|4829
|2006.08.29 15:15
|sell
|2415
|1.00
|1.8985
|0.0000
|1.8975
|4830
|2006.08.29 15:51
|sell
|2416
|2.00
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|4831
|2006.08.29 16:00
|sell
|2417
|4.00
|1.8997
|0.0000
|1.8987
|4832
|2006.08.29 16:00
|sell
|2418
|8.00
|1.9004
|0.0000
|1.8994
|4833
|2006.08.29 16:00
|sell
|2419
|16.00
|1.9010
|0.0000
|1.9000
|4834
|2006.08.29 16:02
|t/p
|2419
|16.00
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|160.00
|60963.63
|4835
|2006.08.29 16:02
|close
|2418
|8.00
|1.8999
|0.0000
|1.8994
|40.00
|61003.63
|4836
|2006.08.29 16:02
|close
|2417
|4.00
|1.8999
|0.0000
|1.8987
|-8.00
|60995.63
|4837
|2006.08.29 16:02
|close
|2416
|2.00
|1.8999
|0.0000
|1.8980
|-18.00
|60977.63
|4838
|2006.08.29 16:02
|close
|2415
|1.00
|1.8999
|0.0000
|1.8975
|-14.00
|60963.63
|4839
|2006.08.29 16:02
|sell
|2420
|1.00
|1.8995
|0.0000
|1.8985
|4840
|2006.08.29 16:07
|t/p
|2420
|1.00
|1.8985
|0.0000
|1.8985
|10.00
|60973.63
|4841
|2006.08.29 16:07
|sell
|2421
|1.00
|1.8981
|0.0000
|1.8971
|4842
|2006.08.29 16:08
|t/p
|2421
|1.00
|1.8971
|0.0000
|1.8971
|10.00
|60983.63
|4843
|2006.08.29 16:08
|sell
|2422
|1.00
|1.8967
|0.0000
|1.8957
|4844
|2006.08.29 16:22
|t/p
|2422
|1.00
|1.8957
|0.0000
|1.8957
|10.00
|60993.63
|4845
|2006.08.29 16:22
|sell
|2423
|1.00
|1.8953
|0.0000
|1.8943
|4846
|2006.08.29 16:23
|t/p
|2423
|1.00
|1.8943
|0.0000
|1.8943
|10.00
|61003.63
|4847
|2006.08.29 16:23
|sell
|2424
|1.00
|1.8939
|0.0000
|1.8929
|4848
|2006.08.29 16:24
|sell
|2425
|2.00
|1.8944
|0.0000
|1.8934
|4849
|2006.08.29 16:50
|t/p
|2425
|2.00
|1.8934
|0.0000
|1.8934
|20.00
|61023.63
|4850
|2006.08.29 16:50
|close
|2424
|1.00
|1.8934
|0.0000
|1.8929
|5.00
|61028.63
|4851
|2006.08.29 16:50
|sell
|2426
|1.00
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|4852
|2006.08.29 16:52
|t/p
|2426
|1.00
|1.8920
|0.0000
|1.8920
|10.00
|61038.63
|4853
|2006.08.29 16:52
|sell
|2427
|1.00
|1.8916
|0.0000
|1.8906
|4854
|2006.08.29 16:59
|sell
|2428
|2.00
|1.8922
|0.0000
|1.8912
|4855
|2006.08.29 17:44
|t/p
|2428
|2.00
|1.8912
|0.0000
|1.8912
|20.00
|61058.63
|4856
|2006.08.29 17:44
|close
|2427
|1.00
|1.8910
|0.0000
|1.8906
|6.00
|61064.63
|4857
|2006.08.29 17:44
|sell
|2429
|1.00
|1.8906
|0.0000
|1.8896
|4858
|2006.08.29 18:00
|sell
|2430
|2.00
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|4859
|2006.08.29 19:14
|sell
|2431
|4.00
|1.8917
|0.0000
|1.8907
|4860
|2006.08.29 19:30
|sell
|2432
|8.00
|1.8923
|0.0000
|1.8913
|4861
|2006.08.29 20:00
|t/p
|2432
|8.00
|1.8913
|0.0000
|1.8913
|80.00
|61144.63
|4862
|2006.08.29 20:00
|close
|2431
|4.00
|1.8913
|0.0000
|1.8907
|16.00
|61160.63
|4863
|2006.08.29 20:00
|close
|2430
|2.00
|1.8913
|0.0000
|1.8902
|-2.00
|61158.63
|4864
|2006.08.29 20:00
|close
|2429
|1.00
|1.8913
|0.0000
|1.8896
|-7.00
|61151.63
|4865
|2006.08.29 22:15
|buy
|2433
|1.00
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|4866
|2006.08.29 23:52
|buy
|2434
|2.00
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|4867
|2006.08.29 23:53
|buy
|2435
|4.00
|1.8969
|0.0000
|1.8979
|4868
|2006.08.29 23:54
|t/p
|2435
|4.00
|1.8979
|0.0000
|1.8979
|40.00
|61191.63
|4869
|2006.08.29 23:54
|close
|2434
|2.00
|1.8979
|0.0000
|1.8988
|2.00
|61193.63
|4870
|2006.08.29 23:54
|close
|2433
|1.00
|1.8979
|0.0000
|1.8994
|-5.00
|61188.63
|4871
|2006.08.29 23:54
|buy
|2436
|1.00
|1.8983
|0.0000
|1.8993
|4872
|2006.08.29 23:59
|t/p
|2436
|1.00
|1.8993
|0.0000
|1.8993
|10.00
|61198.63
|4873
|2006.08.29 23:59
|buy
|2437
|1.00
|1.8997
|0.0000
|1.9007
|4874
|2006.08.29 23:59
|buy
|2438
|2.00
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|4875
|2006.08.30 00:17
|buy
|2439
|4.00
|1.8985
|0.0000
|1.8995
|4876
|2006.08.30 01:01
|t/p
|2439
|4.00
|1.8995
|0.0000
|1.8995
|40.00
|61238.63
|4877
|2006.08.30 01:01
|close
|2438
|2.00
|1.8995
|0.0000
|1.9000
|9.60
|61248.23
|4878
|2006.08.30 01:01
|close
|2437
|1.00
|1.8995
|0.0000
|1.9007
|-2.20
|61246.03
|4879
|2006.08.30 01:01
|buy
|2440
|1.00
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|4880
|2006.08.30 01:20
|buy
|2441
|2.00
|1.8993
|0.0000
|1.9003
|4881
|2006.08.30 01:50
|buy
|2442
|4.00
|1.8988
|0.0000
|1.8998
|4882
|2006.08.30 02:08
|buy
|2443
|8.00
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|4883
|2006.08.30 02:26
|t/p
|2443
|8.00
|1.8990
|0.0000
|1.8990
|80.00
|61326.03
|4884
|2006.08.30 02:26
|close
|2442
|4.00
|1.8991
|0.0000
|1.8998
|12.00
|61338.03
|4885
|2006.08.30 02:26
|close
|2441
|2.00
|1.8991
|0.0000
|1.9003
|-4.00
|61334.03
|4886
|2006.08.30 02:26
|close
|2440
|1.00
|1.8991
|0.0000
|1.9009
|-8.00
|61326.03
|4887
|2006.08.30 13:45
|buy
|2444
|1.00
|1.9016
|0.0000
|1.9026
|4888
|2006.08.30 13:49
|buy
|2445
|2.00
|1.9011
|0.0000
|1.9021
|4889
|2006.08.30 14:15
|t/p
|2445
|2.00
|1.9021
|0.0000
|1.9021
|20.00
|61346.03
|4890
|2006.08.30 14:15
|close
|2444
|1.00
|1.9021
|0.0000
|1.9026
|5.00
|61351.03
|4891
|2006.08.30 14:45
|buy
|2446
|1.00
|1.9017
|0.0000
|1.9027
|4892
|2006.08.30 15:01
|t/p
|2446
|1.00
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|10.00
|61361.03
|4893
|2006.08.31 14:45
|sell
|2447
|1.00
|1.9086
|0.0000
|1.9076
|4894
|2006.08.31 15:19
|t/p
|2447
|1.00
|1.9076
|0.0000
|1.9076
|10.00
|61371.03
|4895
|2006.09.01 13:15
|sell
|2448
|1.00
|1.9033
|0.0000
|1.9023
|4896
|2006.09.01 13:18
|sell
|2449
|2.00
|1.9039
|0.0000
|1.9029
|4897
|2006.09.01 13:30
|sell
|2450
|4.00
|1.9045
|0.0000
|1.9035
|4898
|2006.09.01 13:47
|sell
|2451
|8.00
|1.9051
|0.0000
|1.9041
|4899
|2006.09.01 14:13
|t/p
|2451
|8.00
|1.9041
|0.0000
|1.9041
|80.00
|61451.03
|4900
|2006.09.01 14:13
|close
|2450
|4.00
|1.9041
|0.0000
|1.9035
|16.00
|61467.03
|4901
|2006.09.01 14:13
|close
|2449
|2.00
|1.9041
|0.0000
|1.9029
|-4.00
|61463.03
|4902
|2006.09.01 14:13
|close
|2448
|1.00
|1.9041
|0.0000
|1.9023
|-8.00
|61455.03
|4903
|2006.09.01 14:13
|sell
|2452
|1.00
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|4904
|2006.09.01 14:15
|sell
|2453
|2.00
|1.9043
|0.0000
|1.9033
|4905
|2006.09.01 14:21
|sell
|2454
|4.00
|1.9048
|0.0000
|1.9038
|4906
|2006.09.01 14:23
|sell
|2455
|8.00
|1.9054
|0.0000
|1.9044
|4907
|2006.09.01 14:25
|t/p
|2455
|8.00
|1.9044
|0.0000
|1.9044
|80.00
|61535.03
|4908
|2006.09.01 14:25
|close
|2454
|4.00
|1.9043
|0.0000
|1.9038
|20.00
|61555.03
|4909
|2006.09.01 14:25
|close
|2453
|2.00
|1.9043
|0.0000
|1.9033
|0.00
|61555.03
|4910
|2006.09.01 14:25
|close
|2452
|1.00
|1.9043
|0.0000
|1.9027
|-6.00
|61549.03
|4911
|2006.09.01 14:25
|sell
|2456
|1.00
|1.9039
|0.0000
|1.9029
|4912
|2006.09.01 14:28
|sell
|2457
|2.00
|1.9045
|0.0000
|1.9035
|4913
|2006.09.01 14:29
|t/p
|2457
|2.00
|1.9035
|0.0000
|1.9035
|20.00
|61569.03
|4914
|2006.09.01 14:29
|close
|2456
|1.00
|1.9034
|0.0000
|1.9029
|5.00
|61574.03
|4915
|2006.09.01 14:29
|sell
|2458
|1.00
|1.9030
|0.0000
|1.9020
|4916
|2006.09.01 14:30
|t/p
|2458
|1.00
|1.9020
|0.0000
|1.9020
|10.00
|61584.03
|4917
|2006.09.03 21:52
|buy
|2459
|1.00
|1.9072
|0.0000
|1.9082
|4918
|2006.09.04 00:08
|buy
|2460
|2.00
|1.9067
|0.0000
|1.9077
|4919
|2006.09.04 07:40
|t/p
|2460
|2.00
|1.9077
|0.0000
|1.9077
|20.00
|61604.03
|4920
|2006.09.04 07:40
|close
|2459
|1.00
|1.9078
|0.0000
|1.9082
|5.80
|61609.83
|4921
|2006.09.05 08:30
|sell
|2461
|1.00
|1.9031
|0.0000
|1.9021
|4922
|2006.09.05 08:50
|t/p
|2461
|1.00
|1.9021
|0.0000
|1.9021
|10.00
|61619.83
|4923
|2006.09.05 08:50
|sell
|2462
|1.00
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|4924
|2006.09.05 09:26
|t/p
|2462
|1.00
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|10.00
|61629.83
|4925
|2006.09.05 09:26
|sell
|2463
|1.00
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|4926
|2006.09.05 09:38
|t/p
|2463
|1.00
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|10.00
|61639.83
|4927
|2006.09.05 09:38
|sell
|2464
|1.00
|1.8986
|0.0000
|1.8976
|4928
|2006.09.05 09:43
|sell
|2465
|2.00
|1.8991
|0.0000
|1.8981
|4929
|2006.09.05 09:46
|sell
|2466
|4.00
|1.8997
|0.0000
|1.8987
|4930
|2006.09.05 10:00
|t/p
|2466
|4.00
|1.8987
|0.0000
|1.8987
|40.00
|61679.83
|4931
|2006.09.05 10:00
|close
|2465
|2.00
|1.8986
|0.0000
|1.8981
|10.00
|61689.83
|4932
|2006.09.05 10:00
|close
|2464
|1.00
|1.8986
|0.0000
|1.8976
|0.00
|61689.83
|4933
|2006.09.05 12:45
|sell
|2467
|1.00
|1.8999
|0.0000
|1.8989
|4934
|2006.09.05 12:48
|sell
|2468
|2.00
|1.9004
|0.0000
|1.8994
|4935
|2006.09.05 13:10
|t/p
|2468
|2.00
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|20.00
|61709.83
|4936
|2006.09.05 13:10
|close
|2467
|1.00
|1.8994
|0.0000
|1.8989
|5.00
|61714.83
|4937
|2006.09.05 13:10
|sell
|2469
|1.00
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|4938
|2006.09.05 13:20
|sell
|2470
|2.00
|1.8995
|0.0000
|1.8985
|4939
|2006.09.05 13:33
|sell
|2471
|4.00
|1.9001
|0.0000
|1.8991
|4940
|2006.09.05 13:42
|t/p
|2471
|4.00
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|40.00
|61754.83
|4941
|2006.09.05 13:42
|close
|2470
|2.00
|1.8990
|0.0000
|1.8985
|10.00
|61764.83
|4942
|2006.09.05 13:42
|close
|2469
|1.00
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|0.00
|61764.83
|4943
|2006.09.05 13:45
|sell
|2472
|1.00
|1.8991
|0.0000
|1.8981
|4944
|2006.09.05 13:49
|sell
|2473
|2.00
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|4945
|2006.09.05 14:00
|t/p
|2473
|2.00
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|20.00
|61784.83
|4946
|2006.09.05 14:00
|close
|2472
|1.00
|1.8985
|0.0000
|1.8981
|6.00
|61790.83
|4947
|2006.09.05 14:00
|sell
|2474
|1.00
|1.8981
|0.0000
|1.8971
|4948
|2006.09.05 14:05
|sell
|2475
|2.00
|1.8987
|0.0000
|1.8977
|4949
|2006.09.05 15:18
|t/p
|2475
|2.00
|1.8977
|0.0000
|1.8977
|20.00
|61810.83
|4950
|2006.09.05 15:18
|close
|2474
|1.00
|1.8976
|0.0000
|1.8971
|5.00
|61815.83
|4951
|2006.09.05 15:18
|sell
|2476
|1.00
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|4952
|2006.09.05 15:37
|t/p
|2476
|1.00
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|10.00
|61825.83
|4953
|2006.09.05 16:15
|sell
|2477
|1.00
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|4954
|2006.09.05 16:21
|t/p
|2477
|1.00
|1.8944
|0.0000
|1.8944
|10.00
|61835.83
|4955
|2006.09.05 16:21
|sell
|2478
|1.00
|1.8938
|0.0000
|1.8928
|4956
|2006.09.05 16:31
|t/p
|2478
|1.00
|1.8928
|0.0000
|1.8928
|10.00
|61845.83
|4957
|2006.09.05 16:45
|sell
|2479
|1.00
|1.8929
|0.0000
|1.8919
|4958
|2006.09.05 16:55
|t/p
|2479
|1.00
|1.8919
|0.0000
|1.8919
|10.00
|61855.83
|4959
|2006.09.05 16:55
|sell
|2480
|1.00
|1.8914
|0.0000
|1.8904
|4960
|2006.09.05 16:59
|sell
|2481
|2.00
|1.8920
|0.0000
|1.8910
|4961
|2006.09.05 17:00
|sell
|2482
|4.00
|1.8925
|0.0000
|1.8915
|4962
|2006.09.05 17:09
|sell
|2483
|8.00
|1.8932
|0.0000
|1.8922
|4963
|2006.09.05 17:18
|sell
|2484
|16.00
|1.8938
|0.0000
|1.8928
|4964
|2006.09.05 17:40
|t/p
|2484
|16.00
|1.8928
|0.0000
|1.8928
|160.00
|62015.83
|4965
|2006.09.05 17:40
|close
|2483
|8.00
|1.8928
|0.0000
|1.8922
|32.00
|62047.83
|4966
|2006.09.05 17:40
|close
|2482
|4.00
|1.8928
|0.0000
|1.8915
|-12.00
|62035.83
|4967
|2006.09.05 17:40
|close
|2481
|2.00
|1.8928
|0.0000
|1.8910
|-16.00
|62019.83
|4968
|2006.09.05 17:40
|close
|2480
|1.00
|1.8928
|0.0000
|1.8904
|-14.00
|62005.83
|4969
|2006.09.05 17:40
|sell
|2485
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|4970
|2006.09.05 17:44
|sell
|2486
|2.00
|1.8931
|0.0000
|1.8921
|4971
|2006.09.05 17:55
|t/p
|2486
|2.00
|1.8921
|0.0000
|1.8921
|20.00
|62025.83
|4972
|2006.09.05 17:55
|close
|2485
|1.00
|1.8920
|0.0000
|1.8914
|4.00
|62029.83
|4973
|2006.09.05 17:55
|sell
|2487
|1.00
|1.8916
|0.0000
|1.8906
|4974
|2006.09.05 17:57
|sell
|2488
|2.00
|1.8922
|0.0000
|1.8912
|4975
|2006.09.05 18:01
|sell
|2489
|4.00
|1.8928
|0.0000
|1.8918
|4976
|2006.09.05 18:43
|sell
|2490
|8.00
|1.8933
|0.0000
|1.8923
|4977
|2006.09.05 20:43
|sell
|2491
|16.00
|1.8940
|0.0000
|1.8930
|4978
|2006.09.05 22:32
|t/p
|2491
|16.00
|1.8930
|0.0000
|1.8930
|160.00
|62189.83
|4979
|2006.09.05 22:32
|close
|2490
|8.00
|1.8929
|0.0000
|1.8923
|32.00
|62221.83
|4980
|2006.09.05 22:32
|close
|2489
|4.00
|1.8929
|0.0000
|1.8918
|-4.00
|62217.83
|4981
|2006.09.05 22:32
|close
|2488
|2.00
|1.8929
|0.0000
|1.8912
|-14.00
|62203.83
|4982
|2006.09.05 22:32
|close
|2487
|1.00
|1.8929
|0.0000
|1.8906
|-13.00
|62190.83
|4983
|2006.09.06 10:30
|sell
|2492
|1.00
|1.8926
|0.0000
|1.8916
|4984
|2006.09.06 10:34
|t/p
|2492
|1.00
|1.8916
|0.0000
|1.8916
|10.00
|62200.83
|4985
|2006.09.06 10:34
|sell
|2493
|1.00
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|4986
|2006.09.06 10:34
|sell
|2494
|2.00
|1.8917
|0.0000
|1.8907
|4987
|2006.09.06 10:48
|t/p
|2494
|2.00
|1.8907
|0.0000
|1.8907
|20.00
|62220.83
|4988
|2006.09.06 10:48
|close
|2493
|1.00
|1.8906
|0.0000
|1.8902
|6.00
|62226.83
|4989
|2006.09.06 10:48
|sell
|2495
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.8892
|4990
|2006.09.06 10:57
|sell
|2496
|2.00
|1.8908
|0.0000
|1.8898
|4991
|2006.09.06 11:11
|t/p
|2496
|2.00
|1.8898
|0.0000
|1.8898
|20.00
|62246.83
|4992
|2006.09.06 11:11
|close
|2495
|1.00
|1.8897
|0.0000
|1.8892
|5.00
|62251.83
|4993
|2006.09.06 11:11
|sell
|2497
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.8883
|4994
|2006.09.06 11:38
|sell
|2498
|2.00
|1.8899
|0.0000
|1.8889
|4995
|2006.09.06 11:56
|t/p
|2498
|2.00
|1.8889
|0.0000
|1.8889
|20.00
|62271.83
|4996
|2006.09.06 11:56
|close
|2497
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8883
|4.00
|62275.83
|4997
|2006.09.06 11:56
|sell
|2499
|1.00
|1.8885
|0.0000
|1.8875
|4998
|2006.09.06 12:03
|sell
|2500
|2.00
|1.8890
|0.0000
|1.8880
|4999
|2006.09.06 12:16
|t/p
|2500
|2.00
|1.8880
|0.0000
|1.8880
|20.00
|62295.83
|5000
|2006.09.06 12:16
|close
|2499
|1.00
|1.8879
|0.0000
|1.8875
|6.00
|62301.83
|5001
|2006.09.06 12:16
|sell
|2501
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8865
|5002
|2006.09.06 12:21
|sell
|2502
|2.00
|1.8881
|0.0000
|1.8871
|5003
|2006.09.06 12:25
|sell
|2503
|4.00
|1.8886
|0.0000
|1.8876
|5004
|2006.09.06 12:26
|sell
|2504
|8.00
|1.8892
|0.0000
|1.8882
|5005
|2006.09.06 12:36
|t/p
|2504
|8.00
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|80.00
|62381.83
|5006
|2006.09.06 12:36
|close
|2503
|4.00
|1.8880
|0.0000
|1.8876
|24.00
|62405.83
|5007
|2006.09.06 12:36
|close
|2502
|2.00
|1.8880
|0.0000
|1.8871
|2.00
|62407.83
|5008
|2006.09.06 12:36
|close
|2501
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8865
|-5.00
|62402.83
|5009
|2006.09.06 12:36
|sell
|2505
|1.00
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|5010
|2006.09.06 13:14
|t/p
|2505
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|10.00
|62412.83
|5011
|2006.09.06 13:14
|sell
|2506
|1.00
|1.8862
|0.0000
|1.8852
|5012
|2006.09.06 13:16
|t/p
|2506
|1.00
|1.8852
|0.0000
|1.8852
|10.00
|62422.83
|5013
|2006.09.06 13:16
|sell
|2507
|1.00
|1.8848
|0.0000
|1.8838
|5014
|2006.09.06 13:28
|t/p
|2507
|1.00
|1.8838
|0.0000
|1.8838
|10.00
|62432.83
|5015
|2006.09.06 13:28
|sell
|2508
|1.00
|1.8834
|0.0000
|1.8824
|5016
|2006.09.06 13:30
|sell
|2509
|2.00
|1.8840
|0.0000
|1.8830
|5017
|2006.09.06 13:37
|sell
|2510
|4.00
|1.8846
|0.0000
|1.8836
|5018
|2006.09.06 13:43
|sell
|2511
|8.00
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|5019
|2006.09.06 14:04
|t/p
|2511
|8.00
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|80.00
|62512.83
|5020
|2006.09.06 14:04
|close
|2510
|4.00
|1.8838
|0.0000
|1.8836
|32.00
|62544.83
|5021
|2006.09.06 14:04
|close
|2509
|2.00
|1.8838
|0.0000
|1.8830
|4.00
|62548.83
|5022
|2006.09.06 14:04
|close
|2508
|1.00
|1.8838
|0.0000
|1.8824
|-4.00
|62544.83
|5023
|2006.09.06 14:04
|sell
|2512
|1.00
|1.8834
|0.0000
|1.8824
|5024
|2006.09.06 14:05
|sell
|2513
|2.00
|1.8839
|0.0000
|1.8829
|5025
|2006.09.06 14:22
|t/p
|2513
|2.00
|1.8829
|0.0000
|1.8829
|20.00
|62564.83
|5026
|2006.09.06 14:22
|close
|2512
|1.00
|1.8829
|0.0000
|1.8824
|5.00
|62569.83
|5027
|2006.09.06 14:22
|sell
|2514
|1.00
|1.8825
|0.0000
|1.8815
|5028
|2006.09.06 14:32
|t/p
|2514
|1.00
|1.8815
|0.0000
|1.8815
|10.00
|62579.83
|5029
|2006.09.06 14:32
|sell
|2515
|1.00
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|5030
|2006.09.06 14:32
|sell
|2516
|2.00
|1.8815
|0.0000
|1.8805
|5031
|2006.09.06 14:33
|sell
|2517
|4.00
|1.8821
|0.0000
|1.8811
|5032
|2006.09.06 14:40
|sell
|2518
|8.00
|1.8827
|0.0000
|1.8817
|5033
|2006.09.06 14:41
|sell
|2519
|16.00
|1.8833
|0.0000
|1.8823
|5034
|2006.09.06 15:32
|t/p
|2519
|16.00
|1.8823
|0.0000
|1.8823
|160.00
|62739.83
|5035
|2006.09.06 15:32
|close
|2518
|8.00
|1.8822
|0.0000
|1.8817
|40.00
|62779.83
|5036
|2006.09.06 15:32
|close
|2517
|4.00
|1.8822
|0.0000
|1.8811
|-4.00
|62775.83
|5037
|2006.09.06 15:32
|close
|2516
|2.00
|1.8822
|0.0000
|1.8805
|-14.00
|62761.83
|5038
|2006.09.06 15:32
|close
|2515
|1.00
|1.8822
|0.0000
|1.8800
|-12.00
|62749.83
|5039
|2006.09.06 15:32
|sell
|2520
|1.00
|1.8818
|0.0000
|1.8808
|5040
|2006.09.06 15:34
|sell
|2521
|2.00
|1.8823
|0.0000
|1.8813
|5041
|2006.09.06 15:44
|t/p
|2521
|2.00
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|20.00
|62769.83
|5042
|2006.09.06 15:44
|close
|2520
|1.00
|1.8812
|0.0000
|1.8808
|6.00
|62775.83
|5043
|2006.09.06 15:44
|sell
|2522
|1.00
|1.8808
|0.0000
|1.8798
|5044
|2006.09.06 15:45
|sell
|2523
|2.00
|1.8814
|0.0000
|1.8804
|5045
|2006.09.06 16:00
|t/p
|2523
|2.00
|1.8804
|0.0000
|1.8804
|20.00
|62795.83
|5046
|2006.09.06 16:00
|close
|2522
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.8798
|5.00
|62800.83
|5047
|2006.09.06 16:00
|sell
|2524
|1.00
|1.8799
|0.0000
|1.8789
|5048
|2006.09.06 16:01
|sell
|2525
|2.00
|1.8804
|0.0000
|1.8794
|5049
|2006.09.06 16:01
|sell
|2526
|4.00
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|5050
|2006.09.06 16:06
|sell
|2527
|8.00
|1.8816
|0.0000
|1.8806
|5051
|2006.09.06 16:15
|sell
|2528
|16.00
|1.8821
|0.0000
|1.8811
|5052
|2006.09.06 16:32
|t/p
|2528
|16.00
|1.8811
|0.0000
|1.8811
|160.00
|62960.83
|5053
|2006.09.06 16:32
|close
|2527
|8.00
|1.8810
|0.0000
|1.8806
|48.00
|63008.83
|5054
|2006.09.06 16:32
|close
|2526
|4.00
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|0.00
|63008.83
|5055
|2006.09.06 16:32
|close
|2525
|2.00
|1.8810
|0.0000
|1.8794
|-12.00
|62996.83
|5056
|2006.09.06 16:32
|close
|2524
|1.00
|1.8810
|0.0000
|1.8789
|-11.00
|62985.83
|5057
|2006.09.06 16:32
|sell
|2529
|1.00
|1.8806
|0.0000
|1.8796
|5058
|2006.09.06 16:34
|sell
|2530
|2.00
|1.8814
|0.0000
|1.8804
|5059
|2006.09.06 16:43
|t/p
|2530
|2.00
|1.8804
|0.0000
|1.8804
|20.00
|63005.83
|5060
|2006.09.06 16:43
|close
|2529
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.8796
|3.00
|63008.83
|5061
|2006.09.06 16:43
|sell
|2531
|1.00
|1.8799
|0.0000
|1.8789
|5062
|2006.09.06 16:54
|sell
|2532
|2.00
|1.8805
|0.0000
|1.8795
|5063
|2006.09.06 17:02
|sell
|2533
|4.00
|1.8810
|0.0000
|1.8800
|5064
|2006.09.06 19:38
|sell
|2534
|8.00
|1.8816
|0.0000
|1.8806
|5065
|2006.09.06 20:00
|sell
|2535
|16.00
|1.8822
|0.0000
|1.8812
|5066
|2006.09.07 09:49
|t/p
|2535
|16.00
|1.8812
|0.0000
|1.8812
|162.64
|63171.47
|5067
|2006.09.07 09:49
|close
|2534
|8.00
|1.8812
|0.0000
|1.8806
|33.32
|63204.79
|5068
|2006.09.07 09:49
|close
|2533
|4.00
|1.8812
|0.0000
|1.8800
|-7.34
|63197.45
|5069
|2006.09.07 09:49
|close
|2532
|2.00
|1.8812
|0.0000
|1.8795
|-13.67
|63183.78
|5070
|2006.09.07 09:49
|close
|2531
|1.00
|1.8812
|0.0000
|1.8789
|-12.84
|63170.95
|5071
|2006.09.07 11:00
|sell
|2536
|1.00
|1.8812
|0.0000
|1.8802
|5072
|2006.09.07 11:01
|sell
|2537
|2.00
|1.8817
|0.0000
|1.8807
|5073
|2006.09.07 11:04
|sell
|2538
|4.00
|1.8822
|0.0000
|1.8812
|5074
|2006.09.07 11:22
|sell
|2539
|8.00
|1.8828
|0.0000
|1.8818
|5075
|2006.09.07 11:54
|t/p
|2539
|8.00
|1.8818
|0.0000
|1.8818
|80.00
|63250.95
|5076
|2006.09.07 11:54
|close
|2538
|4.00
|1.8817
|0.0000
|1.8812
|20.00
|63270.95
|5077
|2006.09.07 11:54
|close
|2537
|2.00
|1.8817
|0.0000
|1.8807
|0.00
|63270.95
|5078
|2006.09.07 11:54
|close
|2536
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.8802
|-5.00
|63265.95
|5079
|2006.09.07 11:54
|sell
|2540
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.8803
|5080
|2006.09.07 11:58
|sell
|2541
|2.00
|1.8818
|0.0000
|1.8808
|5081
|2006.09.07 12:34
|t/p
|2541
|2.00
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|20.00
|63285.95
|5082
|2006.09.07 12:34
|close
|2540
|1.00
|1.8808
|0.0000
|1.8803
|5.00
|63290.95
|5083
|2006.09.07 12:34
|sell
|2542
|1.00
|1.8804
|0.0000
|1.8794
|5084
|2006.09.07 12:40
|t/p
|2542
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.8794
|10.00
|63300.95
|5085
|2006.09.07 12:40
|sell
|2543
|1.00
|1.8790
|0.0000
|1.8780
|5086
|2006.09.07 12:43
|sell
|2544
|2.00
|1.8796
|0.0000
|1.8786
|5087
|2006.09.07 12:46
|t/p
|2544
|2.00
|1.8786
|0.0000
|1.8786
|20.00
|63320.95
|5088
|2006.09.07 12:46
|close
|2543
|1.00
|1.8786
|0.0000
|1.8780
|4.00
|63324.95
|5089
|2006.09.07 12:46
|sell
|2545
|1.00
|1.8782
|0.0000
|1.8772
|5090
|2006.09.07 12:47
|sell
|2546
|2.00
|1.8787
|0.0000
|1.8777
|5091
|2006.09.07 12:51
|sell
|2547
|4.00
|1.8793
|0.0000
|1.8783
|5092
|2006.09.07 12:52
|sell
|2548
|8.00
|1.8798
|0.0000
|1.8788
|5093
|2006.09.07 13:05
|t/p
|2548
|8.00
|1.8788
|0.0000
|1.8788
|80.00
|63404.95
|5094
|2006.09.07 13:05
|close
|2547
|4.00
|1.8788
|0.0000
|1.8783
|20.00
|63424.95
|5095
|2006.09.07 13:05
|close
|2546
|2.00
|1.8788
|0.0000
|1.8777
|-2.00
|63422.95
|5096
|2006.09.07 13:05
|close
|2545
|1.00
|1.8788
|0.0000
|1.8772
|-6.00
|63416.95
|5097
|2006.09.07 13:05
|sell
|2549
|1.00
|1.8784
|0.0000
|1.8774
|5098
|2006.09.07 13:06
|t/p
|2549
|1.00
|1.8774
|0.0000
|1.8774
|10.00
|63426.95
|5099
|2006.09.07 13:06
|sell
|2550
|1.00
|1.8770
|0.0000
|1.8760
|5100
|2006.09.07 13:07
|t/p
|2550
|1.00
|1.8760
|0.0000
|1.8760
|10.00
|63436.95
|5101
|2006.09.07 13:07
|sell
|2551
|1.00
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|5102
|2006.09.07 13:16
|t/p
|2551
|1.00
|1.8746
|0.0000
|1.8746
|10.00
|63446.95
|5103
|2006.09.07 13:16
|sell
|2552
|1.00
|1.8742
|0.0000
|1.8732
|5104
|2006.09.07 13:18
|sell
|2553
|2.00
|1.8747
|0.0000
|1.8737
|5105
|2006.09.07 13:19
|sell
|2554
|4.00
|1.8753
|0.0000
|1.8743
|5106
|2006.09.07 13:20
|sell
|2555
|8.00
|1.8759
|0.0000
|1.8749
|5107
|2006.09.07 13:55
|t/p
|2555
|8.00
|1.8749
|0.0000
|1.8749
|80.00
|63526.95
|5108
|2006.09.07 13:55
|close
|2554
|4.00
|1.8749
|0.0000
|1.8743
|16.00
|63542.95
|5109
|2006.09.07 13:55
|close
|2553
|2.00
|1.8749
|0.0000
|1.8737
|-4.00
|63538.95
|5110
|2006.09.07 13:55
|close
|2552
|1.00
|1.8749
|0.0000
|1.8732
|-7.00
|63531.95
|5111
|2006.09.07 13:55
|sell
|2556
|1.00
|1.8745
|0.0000
|1.8735
|5112
|2006.09.07 14:44
|t/p
|2556
|1.00
|1.8735
|0.0000
|1.8735
|10.00
|63541.95
|5113
|2006.09.07 14:44
|sell
|2557
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8720
|5114
|2006.09.07 14:47
|t/p
|2557
|1.00
|1.8720
|0.0000
|1.8720
|10.00
|63551.95
|5115
|2006.09.07 14:47
|sell
|2558
|1.00
|1.8716
|0.0000
|1.8706
|5116
|2006.09.07 14:54
|sell
|2559
|2.00
|1.8721
|0.0000
|1.8711
|5117
|2006.09.07 15:02
|t/p
|2559
|2.00
|1.8711
|0.0000
|1.8711
|20.00
|63571.95
|5118
|2006.09.07 15:02
|close
|2558
|1.00
|1.8711
|0.0000
|1.8706
|5.00
|63576.95
|5119
|2006.09.07 15:02
|sell
|2560
|1.00
|1.8707
|0.0000
|1.8697
|5120
|2006.09.07 15:06
|sell
|2561
|2.00
|1.8713
|0.0000
|1.8703
|5121
|2006.09.07 15:07
|sell
|2562
|4.00
|1.8719
|0.0000
|1.8709
|5122
|2006.09.07 15:12
|sell
|2563
|8.00
|1.8724
|0.0000
|1.8714
|5123
|2006.09.07 15:17
|sell
|2564
|16.00
|1.8730
|0.0000
|1.8720
|5124
|2006.09.07 15:30
|t/p
|2564
|16.00
|1.8720
|0.0000
|1.8720
|160.00
|63736.95
|5125
|2006.09.07 15:30
|close
|2563
|8.00
|1.8720
|0.0000
|1.8714
|32.00
|63768.95
|5126
|2006.09.07 15:30
|close
|2562
|4.00
|1.8720
|0.0000
|1.8709
|-4.00
|63764.95
|5127
|2006.09.07 15:30
|close
|2561
|2.00
|1.8720
|0.0000
|1.8703
|-14.00
|63750.95
|5128
|2006.09.07 15:30
|close
|2560
|1.00
|1.8720
|0.0000
|1.8697
|-13.00
|63737.95
|5129
|2006.09.07 15:30
|sell
|2565
|1.00
|1.8716
|0.0000
|1.8706
|5130
|2006.09.07 15:36
|sell
|2566
|2.00
|1.8721
|0.0000
|1.8711
|5131
|2006.09.07 15:39
|sell
|2567
|4.00
|1.8727
|0.0000
|1.8717
|5132
|2006.09.07 15:48
|sell
|2568
|8.00
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|5133
|2006.09.07 15:56
|sell
|2569
|16.00
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|5134
|2006.09.08 09:16
|t/p
|2569
|16.00
|1.8728
|0.0000
|1.8728
|160.88
|63898.83
|5135
|2006.09.08 09:16
|close
|2568
|8.00
|1.8728
|0.0000
|1.8722
|32.44
|63931.27
|5136
|2006.09.08 09:16
|close
|2567
|4.00
|1.8728
|0.0000
|1.8717
|-3.78
|63927.49
|5137
|2006.09.08 09:16
|close
|2566
|2.00
|1.8728
|0.0000
|1.8711
|-13.89
|63913.60
|5138
|2006.09.08 09:16
|close
|2565
|1.00
|1.8728
|0.0000
|1.8706
|-11.95
|63901.65
|5139
|2006.09.08 13:00
|sell
|2570
|1.00
|1.8705
|0.0000
|1.8695
|5140
|2006.09.08 13:09
|t/p
|2570
|1.00
|1.8695
|0.0000
|1.8695
|10.00
|63911.65
|5141
|2006.09.08 13:09
|sell
|2571
|1.00
|1.8690
|0.0000
|1.8680
|5142
|2006.09.08 13:15
|sell
|2572
|2.00
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|5143
|2006.09.08 13:23
|sell
|2573
|4.00
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|5144
|2006.09.08 13:58
|sell
|2574
|8.00
|1.8709
|0.0000
|1.8699
|5145
|2006.09.08 14:08
|sell
|2575
|16.00
|1.8717
|0.0000
|1.8707
|5146
|2006.09.08 14:26
|t/p
|2575
|16.00
|1.8707
|0.0000
|1.8707
|160.00
|64071.65
|5147
|2006.09.08 14:26
|close
|2574
|8.00
|1.8707
|0.0000
|1.8699
|16.00
|64087.65
|5148
|2006.09.08 14:26
|close
|2573
|4.00
|1.8707
|0.0000
|1.8692
|-20.00
|64067.65
|5149
|2006.09.08 14:26
|close
|2572
|2.00
|1.8707
|0.0000
|1.8686
|-22.00
|64045.65
|5150
|2006.09.08 14:26
|close
|2571
|1.00
|1.8707
|0.0000
|1.8680
|-17.00
|64028.65
|5151
|2006.09.08 14:26
|sell
|2576
|1.00
|1.8703
|0.0000
|1.8693
|5152
|2006.09.08 14:33
|t/p
|2576
|1.00
|1.8693
|0.0000
|1.8693
|10.00
|64038.65
|5153
|2006.09.08 14:33
|sell
|2577
|1.00
|1.8689
|0.0000
|1.8679
|5154
|2006.09.08 14:36
|t/p
|2577
|1.00
|1.8679
|0.0000
|1.8679
|10.00
|64048.65
|5155
|2006.09.08 14:36
|sell
|2578
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8665
|5156
|2006.09.08 14:44
|t/p
|2578
|1.00
|1.8665
|0.0000
|1.8665
|10.00
|64058.65
|5157
|2006.09.08 14:44
|sell
|2579
|1.00
|1.8661
|0.0000
|1.8651
|5158
|2006.09.08 15:02
|t/p
|2579
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8651
|10.00
|64068.65
|5159
|2006.09.08 15:02
|sell
|2580
|1.00
|1.8646
|0.0000
|1.8636
|5160
|2006.09.08 15:08
|sell
|2581
|2.00
|1.8651
|0.0000
|1.8641
|5161
|2006.09.08 15:09
|sell
|2582
|4.00
|1.8657
|0.0000
|1.8647
|5162
|2006.09.08 16:01
|sell
|2583
|8.00
|1.8662
|0.0000
|1.8652
|5163
|2006.09.08 16:01
|sell
|2584
|16.00
|1.8668
|0.0000
|1.8658
|5164
|2006.09.08 16:12
|t/p
|2584
|16.00
|1.8658
|0.0000
|1.8658
|160.00
|64228.65
|5165
|2006.09.08 16:12
|close
|2583
|8.00
|1.8658
|0.0000
|1.8652
|32.00
|64260.65
|5166
|2006.09.08 16:12
|close
|2582
|4.00
|1.8658
|0.0000
|1.8647
|-4.00
|64256.65
|5167
|2006.09.08 16:12
|close
|2581
|2.00
|1.8658
|0.0000
|1.8641
|-14.00
|64242.65
|5168
|2006.09.08 16:12
|close
|2580
|1.00
|1.8658
|0.0000
|1.8636
|-12.00
|64230.65
|5169
|2006.09.08 16:12
|sell
|2585
|1.00
|1.8654
|0.0000
|1.8644
|5170
|2006.09.08 16:20
|t/p
|2585
|1.00
|1.8644
|0.0000
|1.8644
|10.00
|64240.65
|5171
|2006.09.08 16:20
|sell
|2586
|1.00
|1.8639
|0.0000
|1.8629
|5172
|2006.09.08 16:42
|sell
|2587
|2.00
|1.8644
|0.0000
|1.8634
|5173
|2006.09.08 16:42
|sell
|2588
|4.00
|1.8650
|0.0000
|1.8640
|5174
|2006.09.08 17:31
|sell
|2589
|8.00
|1.8656
|0.0000
|1.8646
|5175
|2006.09.08 18:52
|sell
|2590
|16.00
|1.8661
|0.0000
|1.8651
|5176
|2006.09.08 22:04
|t/p
|2590
|16.00
|1.8651
|0.0000
|1.8651
|160.00
|64400.65
|5177
|2006.09.08 22:04
|close
|2589
|8.00
|1.8651
|0.0000
|1.8646
|40.00
|64440.65
|5178
|2006.09.08 22:04
|close
|2588
|4.00
|1.8651
|0.0000
|1.8640
|-4.00
|64436.65
|5179
|2006.09.08 22:04
|close
|2587
|2.00
|1.8651
|0.0000
|1.8634
|-14.00
|64422.65
|5180
|2006.09.08 22:04
|close
|2586
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8629
|-12.00
|64410.65
|5181
|2006.09.11 15:30
|sell
|2591
|1.00
|1.8656
|0.0000
|1.8646
|5182
|2006.09.11 15:59
|t/p
|2591
|1.00
|1.8646
|0.0000
|1.8646
|10.00
|64420.65
|5183
|2006.09.11 15:59
|sell
|2592
|1.00
|1.8641
|0.0000
|1.8631
|5184
|2006.09.11 16:03
|t/p
|2592
|1.00
|1.8631
|0.0000
|1.8631
|10.00
|64430.65
|5185
|2006.09.12 09:45
|buy
|2593
|1.00
|1.8686
|0.0000
|1.8696
|5186
|2006.09.12 09:52
|buy
|2594
|2.00
|1.8679
|0.0000
|1.8689
|5187
|2006.09.12 10:00
|buy
|2595
|4.00
|1.8673
|0.0000
|1.8683
|5188
|2006.09.12 10:03
|buy
|2596
|8.00
|1.8667
|0.0000
|1.8677
|5189
|2006.09.12 10:29
|t/p
|2596
|8.00
|1.8677
|0.0000
|1.8677
|80.00
|64510.65
|5190
|2006.09.12 10:29
|close
|2595
|4.00
|1.8677
|0.0000
|1.8683
|16.00
|64526.65
|5191
|2006.09.12 10:29
|close
|2594
|2.00
|1.8677
|0.0000
|1.8689
|-4.00
|64522.65
|5192
|2006.09.12 10:29
|close
|2593
|1.00
|1.8677
|0.0000
|1.8696
|-9.00
|64513.65
|5193
|2006.09.12 10:30
|buy
|2597
|1.00
|1.8686
|0.0000
|1.8696
|5194
|2006.09.12 10:30
|buy
|2598
|2.00
|1.8680
|0.0000
|1.8690
|5195
|2006.09.12 10:30
|t/p
|2598
|2.00
|1.8690
|0.0000
|1.8690
|20.00
|64533.65
|5196
|2006.09.12 10:30
|close
|2597
|1.00
|1.8691
|0.0000
|1.8696
|5.00
|64538.65
|5197
|2006.09.12 10:30
|buy
|2599
|1.00
|1.8695
|0.0000
|1.8705
|5198
|2006.09.12 10:31
|buy
|2600
|2.00
|1.8689
|0.0000
|1.8699
|5199
|2006.09.12 10:32
|t/p
|2600
|2.00
|1.8699
|0.0000
|1.8699
|20.00
|64558.65
|5200
|2006.09.12 10:32
|close
|2599
|1.00
|1.8699
|0.0000
|1.8705
|4.00
|64562.65
|5201
|2006.09.12 10:32
|buy
|2601
|1.00
|1.8703
|0.0000
|1.8713
|5202
|2006.09.12 10:35
|t/p
|2601
|1.00
|1.8713
|0.0000
|1.8713
|10.00
|64572.65
|5203
|2006.09.12 10:35
|buy
|2602
|1.00
|1.8717
|0.0000
|1.8727
|5204
|2006.09.12 10:40
|t/p
|2602
|1.00
|1.8727
|0.0000
|1.8727
|10.00
|64582.65
|5205
|2006.09.12 10:40
|buy
|2603
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.8741
|5206
|2006.09.12 10:41
|buy
|2604
|2.00
|1.8725
|0.0000
|1.8735
|5207
|2006.09.12 10:59
|buy
|2605
|4.00
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|5208
|2006.09.12 11:07
|t/p
|2605
|4.00
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|40.00
|64622.65
|5209
|2006.09.12 11:07
|close
|2604
|2.00
|1.8730
|0.0000
|1.8735
|10.00
|64632.65
|5210
|2006.09.12 11:07
|close
|2603
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8741
|-1.00
|64631.65
|5211
|2006.09.12 11:07
|buy
|2606
|1.00
|1.8734
|0.0000
|1.8744
|5212
|2006.09.12 11:40
|buy
|2607
|2.00
|1.8729
|0.0000
|1.8739
|5213
|2006.09.12 12:04
|t/p
|2607
|2.00
|1.8739
|0.0000
|1.8739
|20.00
|64651.65
|5214
|2006.09.12 12:04
|close
|2606
|1.00
|1.8739
|0.0000
|1.8744
|5.00
|64656.65
|5215
|2006.09.12 13:15
|buy
|2608
|1.00
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|5216
|2006.09.12 13:16
|buy
|2609
|2.00
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|5217
|2006.09.12 13:24
|buy
|2610
|4.00
|1.8739
|0.0000
|1.8749
|5218
|2006.09.12 13:43
|buy
|2611
|8.00
|1.8733
|0.0000
|1.8743
|5219
|2006.09.12 14:28
|buy
|2612
|16.00
|1.8727
|0.0000
|1.8737
|5220
|2006.09.12 14:30
|t/p
|2612
|16.00
|1.8737
|0.0000
|1.8737
|160.00
|64816.65
|5221
|2006.09.12 14:30
|close
|2611
|8.00
|1.8737
|0.0000
|1.8743
|32.00
|64848.65
|5222
|2006.09.12 14:30
|close
|2610
|4.00
|1.8737
|0.0000
|1.8749
|-8.00
|64840.65
|5223
|2006.09.12 14:30
|close
|2609
|2.00
|1.8737
|0.0000
|1.8755
|-16.00
|64824.65
|5224
|2006.09.12 14:30
|close
|2608
|1.00
|1.8737
|0.0000
|1.8760
|-13.00
|64811.65
|5225
|2006.09.12 15:15
|buy
|2613
|1.00
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|5226
|2006.09.12 15:19
|t/p
|2613
|1.00
|1.8764
|0.0000
|1.8764
|10.00
|64821.65
|5227
|2006.09.12 15:19
|buy
|2614
|1.00
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|5228
|2006.09.12 15:25
|buy
|2615
|2.00
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|5229
|2006.09.12 15:32
|buy
|2616
|4.00
|1.8758
|0.0000
|1.8768
|5230
|2006.09.12 15:32
|buy
|2617
|8.00
|1.8751
|0.0000
|1.8761
|5231
|2006.09.12 15:43
|buy
|2618
|16.00
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|5232
|2006.09.12 16:55
|t/p
|2618
|16.00
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|160.00
|64981.65
|5233
|2006.09.12 16:55
|close
|2617
|8.00
|1.8755
|0.0000
|1.8761
|32.00
|65013.65
|5234
|2006.09.12 16:55
|close
|2616
|4.00
|1.8755
|0.0000
|1.8768
|-12.00
|65001.65
|5235
|2006.09.12 16:55
|close
|2615
|2.00
|1.8755
|0.0000
|1.8773
|-16.00
|64985.65
|5236
|2006.09.12 16:55
|close
|2614
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.8778
|-13.00
|64972.65
|5237
|2006.09.14 11:00
|buy
|2619
|1.00
|1.8804
|0.0000
|1.8814
|5238
|2006.09.14 11:26
|buy
|2620
|2.00
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|5239
|2006.09.14 11:43
|t/p
|2620
|2.00
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|20.00
|64992.65
|5240
|2006.09.14 11:43
|close
|2619
|1.00
|1.8809
|0.0000
|1.8814
|5.00
|64997.65
|5241
|2006.09.14 11:43
|buy
|2621
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.8823
|5242
|2006.09.14 12:03
|buy
|2622
|2.00
|1.8808
|0.0000
|1.8818
|5243
|2006.09.14 12:13
|t/p
|2622
|2.00
|1.8818
|0.0000
|1.8818
|20.00
|65017.65
|5244
|2006.09.14 12:13
|close
|2621
|1.00
|1.8818
|0.0000
|1.8823
|5.00
|65022.65
|5245
|2006.09.14 12:13
|buy
|2623
|1.00
|1.8822
|0.0000
|1.8832
|5246
|2006.09.14 12:40
|t/p
|2623
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.8832
|10.00
|65032.65
|5247
|2006.09.14 12:40
|buy
|2624
|1.00
|1.8837
|0.0000
|1.8847
|5248
|2006.09.14 12:46
|t/p
|2624
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.8847
|10.00
|65042.65
|5249
|2006.09.14 12:46
|buy
|2625
|1.00
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|5250
|2006.09.14 12:59
|buy
|2626
|2.00
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|5251
|2006.09.14 13:13
|t/p
|2626
|2.00
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|20.00
|65062.65
|5252
|2006.09.14 13:13
|close
|2625
|1.00
|1.8857
|0.0000
|1.8861
|6.00
|65068.65
|5253
|2006.09.14 13:13
|buy
|2627
|1.00
|1.8861
|0.0000
|1.8871
|5254
|2006.09.14 13:34
|t/p
|2627
|1.00
|1.8871
|0.0000
|1.8871
|10.00
|65078.65
|5255
|2006.09.14 13:34
|buy
|2628
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|5256
|2006.09.14 13:56
|buy
|2629
|2.00
|1.8869
|0.0000
|1.8879
|5257
|2006.09.14 14:06
|buy
|2630
|4.00
|1.8863
|0.0000
|1.8873
|5258
|2006.09.14 14:24
|t/p
|2630
|4.00
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|40.00
|65118.65
|5259
|2006.09.14 14:24
|close
|2629
|2.00
|1.8874
|0.0000
|1.8879
|10.00
|65128.65
|5260
|2006.09.14 14:24
|close
|2628
|1.00
|1.8874
|0.0000
|1.8885
|-1.00
|65127.65
|5261
|2006.09.14 14:24
|buy
|2631
|1.00
|1.8878
|0.0000
|1.8888
|5262
|2006.09.14 14:26
|buy
|2632
|2.00
|1.8873
|0.0000
|1.8883
|5263
|2006.09.14 14:30
|t/p
|2632
|2.00
|1.8883
|0.0000
|1.8883
|20.00
|65147.65
|5264
|2006.09.14 14:30
|close
|2631
|1.00
|1.8883
|0.0000
|1.8888
|5.00
|65152.65
|5265
|2006.09.14 14:30
|buy
|2633
|1.00
|1.8887
|0.0000
|1.8897
|5266
|2006.09.14 14:30
|buy
|2634
|2.00
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|5267
|2006.09.14 14:30
|buy
|2635
|4.00
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|5268
|2006.09.14 14:30
|buy
|2636
|8.00
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|5269
|2006.09.14 14:30
|buy
|2637
|16.00
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|5270
|2006.09.14 14:32
|t/p
|2637
|16.00
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|160.00
|65312.65
|5271
|2006.09.14 14:32
|close
|2636
|8.00
|1.8874
|0.0000
|1.8880
|32.00
|65344.65
|5272
|2006.09.14 14:32
|close
|2635
|4.00
|1.8874
|0.0000
|1.8886
|-8.00
|65336.65
|5273
|2006.09.14 14:32
|close
|2634
|2.00
|1.8874
|0.0000
|1.8892
|-16.00
|65320.65
|5274
|2006.09.14 14:32
|close
|2633
|1.00
|1.8874
|0.0000
|1.8897
|-13.00
|65307.65
|5275
|2006.09.14 14:32
|buy
|2638
|1.00
|1.8878
|0.0000
|1.8888
|5276
|2006.09.14 14:35
|buy
|2639
|2.00
|1.8873
|0.0000
|1.8883
|5277
|2006.09.14 14:35
|buy
|2640
|4.00
|1.8866
|0.0000
|1.8876
|5278
|2006.09.14 14:37
|buy
|2641
|8.00
|1.8861
|0.0000
|1.8871
|5279
|2006.09.14 14:38
|buy
|2642
|16.00
|1.8855
|0.0000
|1.8865
|5280
|2006.09.14 14:57
|t/p
|2642
|16.00
|1.8865
|0.0000
|1.8865
|160.00
|65467.65
|5281
|2006.09.14 14:57
|close
|2641
|8.00
|1.8865
|0.0000
|1.8871
|32.00
|65499.65
|5282
|2006.09.14 14:57
|close
|2640
|4.00
|1.8865
|0.0000
|1.8876
|-4.00
|65495.65
|5283
|2006.09.14 14:57
|close
|2639
|2.00
|1.8865
|0.0000
|1.8883
|-16.00
|65479.65
|5284
|2006.09.14 14:57
|close
|2638
|1.00
|1.8865
|0.0000
|1.8888
|-13.00
|65466.65
|5285
|2006.09.14 14:57
|buy
|2643
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.8879
|5286
|2006.09.14 15:11
|buy
|2644
|2.00
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|5287
|2006.09.14 15:12
|buy
|2645
|4.00
|1.8859
|0.0000
|1.8869
|5288
|2006.09.14 15:38
|t/p
|2645
|4.00
|1.8869
|0.0000
|1.8869
|40.00
|65506.65
|5289
|2006.09.14 15:38
|close
|2644
|2.00
|1.8870
|0.0000
|1.8874
|12.00
|65518.65
|5290
|2006.09.14 15:38
|close
|2643
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8879
|1.00
|65519.65
|5291
|2006.09.14 15:38
|buy
|2646
|1.00
|1.8874
|0.0000
|1.8884
|5292
|2006.09.14 15:40
|buy
|2647
|2.00
|1.8868
|0.0000
|1.8878
|5293
|2006.09.14 16:19
|t/p
|2647
|2.00
|1.8878
|0.0000
|1.8878
|20.00
|65539.65
|5294
|2006.09.14 16:19
|close
|2646
|1.00
|1.8878
|0.0000
|1.8884
|4.00
|65543.65
|5295
|2006.09.14 16:19
|buy
|2648
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|5296
|2006.09.14 16:20
|t/p
|2648
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8892
|10.00
|65553.65
|5297
|2006.09.14 16:20
|buy
|2649
|1.00
|1.8896
|0.0000
|1.8906
|5298
|2006.09.14 16:22
|buy
|2650
|2.00
|1.8890
|0.0000
|1.8900
|5299
|2006.09.14 16:35
|buy
|2651
|4.00
|1.8884
|0.0000
|1.8894
|5300
|2006.09.14 16:37
|buy
|2652
|8.00
|1.8878
|0.0000
|1.8888
|5301
|2006.09.14 16:48
|t/p
|2652
|8.00
|1.8888
|0.0000
|1.8888
|80.00
|65633.65
|5302
|2006.09.14 16:48
|close
|2651
|4.00
|1.8889
|0.0000
|1.8894
|20.00
|65653.65
|5303
|2006.09.14 16:48
|close
|2650
|2.00
|1.8889
|0.0000
|1.8900
|-2.00
|65651.65
|5304
|2006.09.14 16:48
|close
|2649
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8906
|-7.00
|65644.65
|5305
|2006.09.14 16:48
|buy
|2653
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.8903
|5306
|2006.09.14 16:55
|t/p
|2653
|1.00
|1.8903
|0.0000
|1.8903
|10.00
|65654.65
|5307
|2006.09.14 16:55
|buy
|2654
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.8917
|5308
|2006.09.14 16:55
|buy
|2655
|2.00
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|5309
|2006.09.14 16:56
|t/p
|2655
|2.00
|1.8911
|0.0000
|1.8911
|20.00
|65674.65
|5310
|2006.09.14 16:56
|close
|2654
|1.00
|1.8913
|0.0000
|1.8917
|6.00
|65680.65
|5311
|2006.09.14 16:56
|buy
|2656
|1.00
|1.8917
|0.0000
|1.8927
|5312
|2006.09.14 16:57
|buy
|2657
|2.00
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|5313
|2006.09.14 17:07
|buy
|2658
|4.00
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|5314
|2006.09.14 17:16
|buy
|2659
|8.00
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|5315
|2006.09.14 17:17
|buy
|2660
|16.00
|1.8895
|0.0000
|1.8905
|5316
|2006.09.20 20:20
|t/p
|2660
|16.00
|1.8905
|0.0000
|1.8905
|147.20
|65827.85
|5317
|2006.09.20 20:20
|close
|2659
|8.00
|1.8905
|0.0000
|1.8911
|25.60
|65853.45
|5318
|2006.09.20 20:20
|close
|2658
|4.00
|1.8905
|0.0000
|1.8916
|-7.20
|65846.25
|5319
|2006.09.20 20:20
|close
|2657
|2.00
|1.8905
|0.0000
|1.8922
|-15.60
|65830.65
|5320
|2006.09.20 20:20
|close
|2656
|1.00
|1.8905
|0.0000
|1.8927
|-12.80
|65817.85
|5321
|2006.09.21 11:00
|buy
|2661
|1.00
|1.8943
|0.0000
|1.8953
|5322
|2006.09.21 11:53
|t/p
|2661
|1.00
|1.8953
|0.0000
|1.8953
|10.00
|65827.85
|5323
|2006.09.21 11:53
|buy
|2662
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.8969
|5324
|2006.09.21 12:33
|t/p
|2662
|1.00
|1.8969
|0.0000
|1.8969
|10.00
|65837.85
|5325
|2006.09.21 12:33
|buy
|2663
|1.00
|1.8973
|0.0000
|1.8983
|5326
|2006.09.21 12:35
|t/p
|2663
|1.00
|1.8983
|0.0000
|1.8983
|10.00
|65847.85
|5327
|2006.09.21 12:35
|buy
|2664
|1.00
|1.8987
|0.0000
|1.8997
|5328
|2006.09.21 12:36
|buy
|2665
|2.00
|1.8982
|0.0000
|1.8992
|5329
|2006.09.21 12:42
|buy
|2666
|4.00
|1.8976
|0.0000
|1.8986
|5330
|2006.09.21 14:20
|t/p
|2666
|4.00
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|40.00
|65887.85
|5331
|2006.09.21 14:20
|close
|2665
|2.00
|1.8986
|0.0000
|1.8992
|8.00
|65895.85
|5332
|2006.09.21 14:20
|close
|2664
|1.00
|1.8986
|0.0000
|1.8997
|-1.00
|65894.85
|5333
|2006.09.21 16:45
|buy
|2667
|1.00
|1.8965
|0.0000
|1.8975
|5334
|2006.09.21 17:03
|t/p
|2667
|1.00
|1.8975
|0.0000
|1.8975
|10.00
|65904.85
|5335
|2006.09.21 17:03
|buy
|2668
|1.00
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|5336
|2006.09.21 17:12
|buy
|2669
|2.00
|1.8975
|0.0000
|1.8985
|5337
|2006.09.21 17:26
|buy
|2670
|4.00
|1.8968
|0.0000
|1.8978
|5338
|2006.09.21 17:37
|buy
|2671
|8.00
|1.8962
|0.0000
|1.8972
|5339
|2006.09.21 17:46
|buy
|2672
|16.00
|1.8956
|0.0000
|1.8966
|5340
|2006.09.21 17:53
|t/p
|2672
|16.00
|1.8966
|0.0000
|1.8966
|160.00
|66064.85
|5341
|2006.09.21 17:53
|close
|2671
|8.00
|1.8967
|0.0000
|1.8972
|40.00
|66104.85
|5342
|2006.09.21 17:53
|close
|2670
|4.00
|1.8967
|0.0000
|1.8978
|-4.00
|66100.85
|5343
|2006.09.21 17:53
|close
|2669
|2.00
|1.8967
|0.0000
|1.8985
|-16.00
|66084.85
|5344
|2006.09.21 17:53
|close
|2668
|1.00
|1.8967
|0.0000
|1.8990
|-13.00
|66071.85
|5345
|2006.09.21 22:00
|buy
|2673
|1.00
|1.9030
|0.0000
|1.9040
|5346
|2006.09.21 22:46
|buy
|2674
|2.00
|1.9025
|0.0000
|1.9035
|5347
|2006.09.21 23:14
|buy
|2675
|4.00
|1.9019
|0.0000
|1.9029
|5348
|2006.09.21 23:59
|t/p
|2675
|4.00
|1.9029
|0.0000
|1.9029
|40.00
|66111.85
|5349
|2006.09.21 23:59
|close
|2674
|2.00
|1.9029
|0.0000
|1.9035
|8.00
|66119.85
|5350
|2006.09.21 23:59
|close
|2673
|1.00
|1.9029
|0.0000
|1.9040
|-1.00
|66118.85
|5351
|2006.09.26 08:45
|sell
|2676
|1.00
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|5352
|2006.09.26 09:12
|t/p
|2676
|1.00
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|66128.85
|5353
|2006.09.26 09:15
|sell
|2677
|1.00
|1.8982
|0.0000
|1.8972
|5354
|2006.09.26 09:18
|sell
|2678
|2.00
|1.8988
|0.0000
|1.8978
|5355
|2006.09.26 09:35
|sell
|2679
|4.00
|1.8994
|0.0000
|1.8984
|5356
|2006.09.26 10:01
|sell
|2680
|8.00
|1.9000
|0.0000
|1.8990
|5357
|2006.09.26 10:13
|t/p
|2680
|8.00
|1.8990
|0.0000
|1.8990
|80.00
|66208.85
|5358
|2006.09.26 10:13
|close
|2679
|4.00
|1.8990
|0.0000
|1.8984
|16.00
|66224.85
|5359
|2006.09.26 10:13
|close
|2678
|2.00
|1.8990
|0.0000
|1.8978
|-4.00
|66220.85
|5360
|2006.09.26 10:13
|close
|2677
|1.00
|1.8990
|0.0000
|1.8972
|-8.00
|66212.85
|5361
|2006.09.26 10:15
|sell
|2681
|1.00
|1.8980
|0.0000
|1.8970
|5362
|2006.09.26 10:15
|t/p
|2681
|1.00
|1.8970
|0.0000
|1.8970
|10.00
|66222.85
|5363
|2006.09.26 10:15
|sell
|2682
|1.00
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|5364
|2006.09.26 10:23
|sell
|2683
|2.00
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|5365
|2006.09.26 10:47
|t/p
|2683
|2.00
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|20.00
|66242.85
|5366
|2006.09.26 10:47
|close
|2682
|1.00
|1.8960
|0.0000
|1.8956
|6.00
|66248.85
|5367
|2006.09.26 10:47
|sell
|2684
|1.00
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|5368
|2006.09.26 11:00
|t/p
|2684
|1.00
|1.8946
|0.0000
|1.8946
|10.00
|66258.85
|5369
|2006.09.26 11:00
|sell
|2685
|1.00
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|5370
|2006.09.26 11:10
|sell
|2686
|2.00
|1.8947
|0.0000
|1.8937
|5371
|2006.09.26 11:13
|sell
|2687
|4.00
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|5372
|2006.09.26 11:18
|sell
|2688
|8.00
|1.8959
|0.0000
|1.8949
|5373
|2006.09.26 11:55
|t/p
|2688
|8.00
|1.8949
|0.0000
|1.8949
|80.00
|66338.85
|5374
|2006.09.26 11:55
|close
|2687
|4.00
|1.8948
|0.0000
|1.8944
|24.00
|66362.85
|5375
|2006.09.26 11:55
|close
|2686
|2.00
|1.8948
|0.0000
|1.8937
|-2.00
|66360.85
|5376
|2006.09.26 11:55
|close
|2685
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8932
|-6.00
|66354.85
|5377
|2006.09.26 12:00
|sell
|2689
|1.00
|1.8946
|0.0000
|1.8936
|5378
|2006.09.26 12:33
|sell
|2690
|2.00
|1.8952
|0.0000
|1.8942
|5379
|2006.09.26 12:48
|sell
|2691
|4.00
|1.8958
|0.0000
|1.8948
|5380
|2006.09.26 12:54
|sell
|2692
|8.00
|1.8964
|0.0000
|1.8954
|5381
|2006.09.26 12:55
|sell
|2693
|16.00
|1.8969
|0.0000
|1.8959
|5382
|2006.09.26 13:09
|t/p
|2693
|16.00
|1.8959
|0.0000
|1.8959
|160.00
|66514.85
|5383
|2006.09.26 13:09
|close
|2692
|8.00
|1.8959
|0.0000
|1.8954
|40.00
|66554.85
|5384
|2006.09.26 13:09
|close
|2691
|4.00
|1.8959
|0.0000
|1.8948
|-4.00
|66550.85
|5385
|2006.09.26 13:09
|close
|2690
|2.00
|1.8959
|0.0000
|1.8942
|-14.00
|66536.85
|5386
|2006.09.26 13:09
|close
|2689
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.8936
|-13.00
|66523.85
|5387
|2006.09.26 13:09
|sell
|2694
|1.00
|1.8955
|0.0000
|1.8945
|5388
|2006.09.26 13:13
|sell
|2695
|2.00
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|5389
|2006.09.26 13:45
|t/p
|2695
|2.00
|1.8950
|0.0000
|1.8950
|20.00
|66543.85
|5390
|2006.09.26 13:45
|close
|2694
|1.00
|1.8949
|0.0000
|1.8945
|6.00
|66549.85
|5391
|2006.09.27 09:00
|sell
|2696
|1.00
|1.8939
|0.0000
|1.8929
|5392
|2006.09.27 09:06
|sell
|2697
|2.00
|1.8945
|0.0000
|1.8935
|5393
|2006.09.27 09:08
|sell
|2698
|4.00
|1.8952
|0.0000
|1.8942
|5394
|2006.09.27 09:30
|t/p
|2698
|4.00
|1.8942
|0.0000
|1.8942
|40.00
|66589.85
|5395
|2006.09.27 09:30
|close
|2697
|2.00
|1.8941
|0.0000
|1.8935
|8.00
|66597.85
|5396
|2006.09.27 09:30
|close
|2696
|1.00
|1.8941
|0.0000
|1.8929
|-2.00
|66595.85
|5397
|2006.09.27 09:30
|sell
|2699
|1.00
|1.8937
|0.0000
|1.8927
|5398
|2006.09.27 09:45
|t/p
|2699
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.8927
|10.00
|66605.85
|5399
|2006.09.27 10:00
|sell
|2700
|1.00
|1.8905
|0.0000
|1.8895
|5400
|2006.09.27 10:15
|t/p
|2700
|1.00
|1.8895
|0.0000
|1.8895
|10.00
|66615.85
|5401
|2006.09.27 10:45
|sell
|2701
|1.00
|1.8885
|0.0000
|1.8875
|5402
|2006.09.27 10:50
|sell
|2702
|2.00
|1.8891
|0.0000
|1.8881
|5403
|2006.09.27 10:58
|sell
|2703
|4.00
|1.8896
|0.0000
|1.8886
|5404
|2006.09.27 12:52
|sell
|2704
|8.00
|1.8903
|0.0000
|1.8893
|5405
|2006.09.27 12:59
|sell
|2705
|16.00
|1.8910
|0.0000
|1.8900
|5406
|2006.09.27 14:20
|t/p
|2705
|16.00
|1.8900
|0.0000
|1.8900
|160.00
|66775.85
|5407
|2006.09.27 14:20
|close
|2704
|8.00
|1.8900
|0.0000
|1.8893
|24.00
|66799.85
|5408
|2006.09.27 14:20
|close
|2703
|4.00
|1.8900
|0.0000
|1.8886
|-16.00
|66783.85
|5409
|2006.09.27 14:20
|close
|2702
|2.00
|1.8900
|0.0000
|1.8881
|-18.00
|66765.85
|5410
|2006.09.27 14:20
|close
|2701
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.8875
|-15.00
|66750.85
|5411
|2006.09.27 14:30
|sell
|2706
|1.00
|1.8896
|0.0000
|1.8886
|5412
|2006.09.27 14:30
|sell
|2707
|2.00
|1.8902
|0.0000
|1.8892
|5413
|2006.09.27 14:30
|sell
|2708
|4.00
|1.8909
|0.0000
|1.8899
|5414
|2006.09.27 14:30
|sell
|2709
|8.00
|1.8915
|0.0000
|1.8905
|5415
|2006.09.27 14:30
|sell
|2710
|16.00
|1.8921
|0.0000
|1.8911
|5416
|2006.09.27 14:35
|t/p
|2710
|16.00
|1.8911
|0.0000
|1.8911
|160.00
|66910.85
|5417
|2006.09.27 14:35
|close
|2709
|8.00
|1.8911
|0.0000
|1.8905
|32.00
|66942.85
|5418
|2006.09.27 14:35
|close
|2708
|4.00
|1.8911
|0.0000
|1.8899
|-8.00
|66934.85
|5419
|2006.09.27 14:35
|close
|2707
|2.00
|1.8911
|0.0000
|1.8892
|-18.00
|66916.85
|5420
|2006.09.27 14:35
|close
|2706
|1.00
|1.8911
|0.0000
|1.8886
|-15.00
|66901.85
|5421
|2006.09.27 14:35
|sell
|2711
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.8897
|5422
|2006.09.27 14:43
|t/p
|2711
|1.00
|1.8897
|0.0000
|1.8897
|10.00
|66911.85
|5423
|2006.09.27 14:43
|sell
|2712
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8882
|5424
|2006.09.27 15:01
|sell
|2713
|2.00
|1.8897
|0.0000
|1.8887
|5425
|2006.09.27 15:20
|t/p
|2713
|2.00
|1.8887
|0.0000
|1.8887
|20.00
|66931.85
|5426
|2006.09.27 15:20
|close
|2712
|1.00
|1.8887
|0.0000
|1.8882
|5.00
|66936.85
|5427
|2006.09.28 07:00
|sell
|2714
|1.00
|1.8884
|0.0000
|1.8874
|5428
|2006.09.28 07:22
|t/p
|2714
|1.00
|1.8874
|0.0000
|1.8874
|10.00
|66946.85
|5429
|2006.09.28 07:22
|sell
|2715
|1.00
|1.8865
|0.0000
|1.8855
|5430
|2006.09.28 07:40
|sell
|2716
|2.00
|1.8871
|0.0000
|1.8861
|5431
|2006.09.28 08:01
|sell
|2717
|4.00
|1.8877
|0.0000
|1.8867
|5432
|2006.09.28 08:01
|sell
|2718
|8.00
|1.8883
|0.0000
|1.8873
|5433
|2006.09.28 08:06
|t/p
|2718
|8.00
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|80.00
|67026.85
|5434
|2006.09.28 08:06
|close
|2717
|4.00
|1.8871
|0.0000
|1.8867
|24.00
|67050.85
|5435
|2006.09.28 08:06
|close
|2716
|2.00
|1.8871
|0.0000
|1.8861
|0.00
|67050.85
|5436
|2006.09.28 08:06
|close
|2715
|1.00
|1.8871
|0.0000
|1.8855
|-6.00
|67044.85
|5437
|2006.09.28 08:06
|sell
|2719
|1.00
|1.8867
|0.0000
|1.8857
|5438
|2006.09.28 08:07
|t/p
|2719
|1.00
|1.8857
|0.0000
|1.8857
|10.00
|67054.85
|5439
|2006.09.28 08:07
|sell
|2720
|1.00
|1.8853
|0.0000
|1.8843
|5440
|2006.09.28 08:08
|sell
|2721
|2.00
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|5441
|2006.09.28 08:24
|t/p
|2721
|2.00
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|20.00
|67074.85
|5442
|2006.09.28 08:24
|close
|2720
|1.00
|1.8848
|0.0000
|1.8843
|5.00
|67079.85
|5443
|2006.09.28 08:24
|sell
|2722
|1.00
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|5444
|2006.09.28 08:45
|t/p
|2722
|1.00
|1.8834
|0.0000
|1.8834
|10.00
|67089.85
|5445
|2006.09.28 08:45
|sell
|2723
|1.00
|1.8830
|0.0000
|1.8820
|5446
|2006.09.28 09:12
|t/p
|2723
|1.00
|1.8820
|0.0000
|1.8820
|10.00
|67099.85
|5447
|2006.09.28 09:12
|sell
|2724
|1.00
|1.8815
|0.0000
|1.8805
|5448
|2006.09.28 09:26
|sell
|2725
|2.00
|1.8821
|0.0000
|1.8811
|5449
|2006.09.28 09:44
|t/p
|2725
|2.00
|1.8811
|0.0000
|1.8811
|20.00
|67119.85
|5450
|2006.09.28 09:44
|close
|2724
|1.00
|1.8810
|0.0000
|1.8805
|5.00
|67124.85
|5451
|2006.09.28 09:44
|sell
|2726
|1.00
|1.8806
|0.0000
|1.8796
|5452
|2006.09.28 09:50
|sell
|2727
|2.00
|1.8811
|0.0000
|1.8801
|5453
|2006.09.28 10:11
|sell
|2728
|4.00
|1.8817
|0.0000
|1.8807
|5454
|2006.09.28 10:24
|t/p
|2728
|4.00
|1.8807
|0.0000
|1.8807
|40.00
|67164.85
|5455
|2006.09.28 10:24
|close
|2727
|2.00
|1.8807
|0.0000
|1.8801
|8.00
|67172.85
|5456
|2006.09.28 10:24
|close
|2726
|1.00
|1.8807
|0.0000
|1.8796
|-1.00
|67171.85
|5457
|2006.09.28 10:24
|sell
|2729
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.8793
|5458
|2006.09.28 10:25
|t/p
|2729
|1.00
|1.8793
|0.0000
|1.8793
|10.00
|67181.85
|5459
|2006.09.28 10:25
|sell
|2730
|1.00
|1.8788
|0.0000
|1.8778
|5460
|2006.09.28 10:26
|sell
|2731
|2.00
|1.8794
|0.0000
|1.8784
|5461
|2006.09.28 11:13
|sell
|2732
|4.00
|1.8801
|0.0000
|1.8791
|5462
|2006.09.28 11:45
|t/p
|2732
|4.00
|1.8791
|0.0000
|1.8791
|40.00
|67221.85
|5463
|2006.09.28 11:45
|close
|2731
|2.00
|1.8790
|0.0000
|1.8784
|8.00
|67229.85
|5464
|2006.09.28 11:45
|close
|2730
|1.00
|1.8790
|0.0000
|1.8778
|-2.00
|67227.85
|5465
|2006.09.28 11:45
|sell
|2733
|1.00
|1.8786
|0.0000
|1.8776
|5466
|2006.09.28 11:47
|sell
|2734
|2.00
|1.8792
|0.0000
|1.8782
|5467
|2006.09.28 11:55
|t/p
|2734
|2.00
|1.8782
|0.0000
|1.8782
|20.00
|67247.85
|5468
|2006.09.28 11:55
|close
|2733
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8776
|6.00
|67253.85
|5469
|2006.09.28 11:55
|sell
|2735
|1.00
|1.8776
|0.0000
|1.8766
|5470
|2006.09.28 11:58
|sell
|2736
|2.00
|1.8781
|0.0000
|1.8771
|5471
|2006.09.28 12:07
|sell
|2737
|4.00
|1.8788
|0.0000
|1.8778
|5472
|2006.09.28 12:09
|sell
|2738
|8.00
|1.8794
|0.0000
|1.8784
|5473
|2006.09.28 12:46
|sell
|2739
|16.00
|1.8800
|0.0000
|1.8790
|5474
|2006.09.28 13:14
|t/p
|2739
|16.00
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|160.00
|67413.85
|5475
|2006.09.28 13:14
|close
|2738
|8.00
|1.8787
|0.0000
|1.8784
|56.00
|67469.85
|5476
|2006.09.28 13:14
|close
|2737
|4.00
|1.8787
|0.0000
|1.8778
|4.00
|67473.85
|5477
|2006.09.28 13:14
|close
|2736
|2.00
|1.8787
|0.0000
|1.8771
|-12.00
|67461.85
|5478
|2006.09.28 13:14
|close
|2735
|1.00
|1.8787
|0.0000
|1.8766
|-11.00
|67450.85
|5479
|2006.09.28 13:14
|sell
|2740
|1.00
|1.8783
|0.0000
|1.8773
|5480
|2006.09.28 13:36
|sell
|2741
|2.00
|1.8789
|0.0000
|1.8779
|5481
|2006.09.28 14:10
|t/p
|2741
|2.00
|1.8779
|0.0000
|1.8779
|20.00
|67470.85
|5482
|2006.09.28 14:10
|close
|2740
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.8773
|4.00
|67474.85
|5483
|2006.09.28 14:10
|sell
|2742
|1.00
|1.8775
|0.0000
|1.8765
|5484
|2006.09.28 14:20
|t/p
|2742
|1.00
|1.8765
|0.0000
|1.8765
|10.00
|67484.85
|5485
|2006.09.28 14:20
|sell
|2743
|1.00
|1.8761
|0.0000
|1.8751
|5486
|2006.09.28 14:23
|sell
|2744
|2.00
|1.8766
|0.0000
|1.8756
|5487
|2006.09.28 14:25
|sell
|2745
|4.00
|1.8772
|0.0000
|1.8762
|5488
|2006.09.28 14:30
|sell
|2746
|8.00
|1.8778
|0.0000
|1.8768
|5489
|2006.09.28 14:35
|t/p
|2746
|8.00
|1.8768
|0.0000
|1.8768
|80.00
|67564.85
|5490
|2006.09.28 14:35
|close
|2745
|4.00
|1.8767
|0.0000
|1.8762
|20.00
|67584.85
|5491
|2006.09.28 14:35
|close
|2744
|2.00
|1.8767
|0.0000
|1.8756
|-2.00
|67582.85
|5492
|2006.09.28 14:35
|close
|2743
|1.00
|1.8767
|0.0000
|1.8751
|-6.00
|67576.85
|5493
|2006.09.28 14:35
|sell
|2747
|1.00
|1.8763
|0.0000
|1.8753
|5494
|2006.09.28 14:37
|t/p
|2747
|1.00
|1.8753
|0.0000
|1.8753
|10.00
|67586.85
|5495
|2006.09.28 14:37
|sell
|2748
|1.00
|1.8748
|0.0000
|1.8738
|5496
|2006.09.28 14:38
|sell
|2749
|2.00
|1.8754
|0.0000
|1.8744
|5497
|2006.09.28 14:39
|sell
|2750
|4.00
|1.8759
|0.0000
|1.8749
|5498
|2006.09.28 14:44
|sell
|2751
|8.00
|1.8766
|0.0000
|1.8756
|5499
|2006.09.28 14:57
|t/p
|2751
|8.00
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|80.00
|67666.85
|5500
|2006.09.28 14:57
|close
|2750
|4.00
|1.8755
|0.0000
|1.8749
|16.00
|67682.85
|5501
|2006.09.28 14:57
|close
|2749
|2.00
|1.8755
|0.0000
|1.8744
|-2.00
|67680.85
|5502
|2006.09.28 14:57
|close
|2748
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.8738
|-7.00
|67673.85
|5503
|2006.09.28 14:57
|sell
|2752
|1.00
|1.8751
|0.0000
|1.8741
|5504
|2006.09.28 14:58
|sell
|2753
|2.00
|1.8757
|0.0000
|1.8747
|5505
|2006.09.28 14:59
|sell
|2754
|4.00
|1.8762
|0.0000
|1.8752
|5506
|2006.09.28 15:12
|sell
|2755
|8.00
|1.8768
|0.0000
|1.8758
|5507
|2006.09.28 15:55
|t/p
|2755
|8.00
|1.8758
|0.0000
|1.8758
|80.00
|67753.85
|5508
|2006.09.28 15:55
|close
|2754
|4.00
|1.8757
|0.0000
|1.8752
|20.00
|67773.85
|5509
|2006.09.28 15:55
|close
|2753
|2.00
|1.8757
|0.0000
|1.8747
|0.00
|67773.85
|5510
|2006.09.28 15:55
|close
|2752
|1.00
|1.8757
|0.0000
|1.8741
|-6.00
|67767.85
|5511
|2006.09.28 15:55
|sell
|2756
|1.00
|1.8753
|0.0000
|1.8743
|5512
|2006.09.28 16:00
|sell
|2757
|2.00
|1.8759
|0.0000
|1.8749
|5513
|2006.09.28 16:23
|t/p
|2757
|2.00
|1.8749
|0.0000
|1.8749
|20.00
|67787.85
|5514
|2006.09.28 16:23
|close
|2756
|1.00
|1.8749
|0.0000
|1.8743
|4.00
|67791.85
|5515
|2006.09.29 07:45
|sell
|2758
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.8745
|5516
|2006.09.29 07:58
|t/p
|2758
|1.00
|1.8745
|0.0000
|1.8745
|10.00
|67801.85
|5517
|2006.09.29 07:58
|sell
|2759
|1.00
|1.8740
|0.0000
|1.8730
|5518
|2006.09.29 08:52
|t/p
|2759
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|10.00
|67811.85
|5519
|2006.09.29 08:52
|sell
|2760
|1.00
|1.8725
|0.0000
|1.8715
|5520
|2006.09.29 08:54
|t/p
|2760
|1.00
|1.8715
|0.0000
|1.8715
|10.00
|67821.85
|5521
|2006.09.29 08:54
|sell
|2761
|1.00
|1.8711
|0.0000
|1.8701
|5522
|2006.09.29 09:16
|t/p
|2761
|1.00
|1.8701
|0.0000
|1.8701
|10.00
|67831.85
|5523
|2006.09.29 09:16
|sell
|2762
|1.00
|1.8697
|0.0000
|1.8687
|5524
|2006.09.29 09:32
|t/p
|2762
|1.00
|1.8687
|0.0000
|1.8687
|10.00
|67841.85
|5525
|2006.09.29 09:32
|sell
|2763
|1.00
|1.8682
|0.0000
|1.8672
|5526
|2006.09.29 09:35
|t/p
|2763
|1.00
|1.8672
|0.0000
|1.8672
|10.00
|67851.85
|5527
|2006.09.29 09:35
|sell
|2764
|1.00
|1.8666
|0.0000
|1.8656
|5528
|2006.09.29 09:35
|sell
|2765
|2.00
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|5529
|2006.09.29 09:39
|sell
|2766
|4.00
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|5530
|2006.09.29 10:02
|sell
|2767
|8.00
|1.8684
|0.0000
|1.8674
|5531
|2006.09.29 10:07
|t/p
|2767
|8.00
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|80.00
|67931.85
|5532
|2006.09.29 10:07
|close
|2766
|4.00
|1.8672
|0.0000
|1.8668
|24.00
|67955.85
|5533
|2006.09.29 10:07
|close
|2765
|2.00
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|0.00
|67955.85
|5534
|2006.09.29 10:07
|close
|2764
|1.00
|1.8672
|0.0000
|1.8656
|-6.00
|67949.85
|5535
|2006.09.29 10:07
|sell
|2768
|1.00
|1.8668
|0.0000
|1.8658
|5536
|2006.09.29 10:16
|sell
|2769
|2.00
|1.8674
|0.0000
|1.8664
|5537
|2006.09.29 10:21
|sell
|2770
|4.00
|1.8680
|0.0000
|1.8670
|5538
|2006.09.29 10:34
|sell
|2771
|8.00
|1.8686
|0.0000
|1.8676
|5539
|2006.09.29 10:36
|sell
|2772
|16.00
|1.8692
|0.0000
|1.8682
|5540
|2006.09.29 14:20
|t/p
|2772
|16.00
|1.8682
|0.0000
|1.8682
|160.00
|68109.85
|5541
|2006.09.29 14:20
|close
|2771
|8.00
|1.8680
|0.0000
|1.8676
|48.00
|68157.85
|5542
|2006.09.29 14:20
|close
|2770
|4.00
|1.8680
|0.0000
|1.8670
|0.00
|68157.85
|5543
|2006.09.29 14:20
|close
|2769
|2.00
|1.8680
|0.0000
|1.8664
|-12.00
|68145.85
|5544
|2006.09.29 14:20
|close
|2768
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.8658
|-12.00
|68133.85
|5545
|2006.10.01 21:50
|buy
|2773
|1.00
|1.8723
|0.0000
|1.8733
|5546
|2006.10.02 00:01
|t/p
|2773
|1.00
|1.8733
|0.0000
|1.8733
|9.80
|68143.65
|5547
|2006.10.02 14:00
|buy
|2774
|1.00
|1.8733
|0.0000
|1.8743
|5548
|2006.10.02 14:04
|buy
|2775
|2.00
|1.8727
|0.0000
|1.8737
|5549
|2006.10.02 14:05
|buy
|2776
|4.00
|1.8722
|0.0000
|1.8732
|5550
|2006.10.02 14:08
|buy
|2777
|8.00
|1.8716
|0.0000
|1.8726
|5551
|2006.10.02 14:14
|buy
|2778
|16.00
|1.8710
|0.0000
|1.8720
|5552
|2006.10.02 14:27
|t/p
|2778
|16.00
|1.8720
|0.0000
|1.8720
|160.00
|68303.65
|5553
|2006.10.02 14:27
|close
|2777
|8.00
|1.8720
|0.0000
|1.8726
|32.00
|68335.65
|5554
|2006.10.02 14:27
|close
|2776
|4.00
|1.8720
|0.0000
|1.8732
|-8.00
|68327.65
|5555
|2006.10.02 14:27
|close
|2775
|2.00
|1.8720
|0.0000
|1.8737
|-14.00
|68313.65
|5556
|2006.10.02 14:27
|close
|2774
|1.00
|1.8720
|0.0000
|1.8743
|-13.00
|68300.65
|5557
|2006.10.02 14:27
|buy
|2779
|1.00
|1.8724
|0.0000
|1.8734
|5558
|2006.10.02 14:28
|buy
|2780
|2.00
|1.8716
|0.0000
|1.8726
|5559
|2006.10.02 14:59
|t/p
|2780
|2.00
|1.8726
|0.0000
|1.8726
|20.00
|68320.65
|5560
|2006.10.02 14:59
|close
|2779
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8734
|2.00
|68322.65
|5561
|2006.10.02 14:59
|buy
|2781
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8740
|5562
|2006.10.02 15:11
|buy
|2782
|2.00
|1.8725
|0.0000
|1.8735
|5563
|2006.10.02 15:16
|t/p
|2782
|2.00
|1.8735
|0.0000
|1.8735
|20.00
|68342.65
|5564
|2006.10.02 15:16
|close
|2781
|1.00
|1.8735
|0.0000
|1.8740
|5.00
|68347.65
|5565
|2006.10.02 15:16
|buy
|2783
|1.00
|1.8739
|0.0000
|1.8749
|5566
|2006.10.02 15:21
|t/p
|2783
|1.00
|1.8749
|0.0000
|1.8749
|10.00
|68357.65
|5567
|2006.10.02 15:21
|buy
|2784
|1.00
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|5568
|2006.10.02 15:28
|t/p
|2784
|1.00
|1.8764
|0.0000
|1.8764
|10.00
|68367.65
|5569
|2006.10.02 15:28
|buy
|2785
|1.00
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|5570
|2006.10.02 15:35
|t/p
|2785
|1.00
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|10.00
|68377.65
|5571
|2006.10.02 15:35
|buy
|2786
|1.00
|1.8783
|0.0000
|1.8793
|5572
|2006.10.02 15:45
|t/p
|2786
|1.00
|1.8793
|0.0000
|1.8793
|10.00
|68387.65
|5573
|2006.10.02 15:45
|buy
|2787
|1.00
|1.8798
|0.0000
|1.8808
|5574
|2006.10.02 15:46
|t/p
|2787
|1.00
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|10.00
|68397.65
|5575
|2006.10.02 15:46
|buy
|2788
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.8823
|5576
|2006.10.02 15:52
|t/p
|2788
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.8823
|10.00
|68407.65
|5577
|2006.10.02 15:52
|buy
|2789
|1.00
|1.8827
|0.0000
|1.8837
|5578
|2006.10.02 15:53
|t/p
|2789
|1.00
|1.8837
|0.0000
|1.8837
|10.00
|68417.65
|5579
|2006.10.02 15:53
|buy
|2790
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.8852
|5580
|2006.10.02 15:57
|buy
|2791
|2.00
|1.8837
|0.0000
|1.8847
|5581
|2006.10.02 15:59
|buy
|2792
|4.00
|1.8831
|0.0000
|1.8841
|5582
|2006.10.02 16:00
|buy
|2793
|8.00
|1.8825
|0.0000
|1.8835
|5583
|2006.10.02 16:02
|t/p
|2793
|8.00
|1.8835
|0.0000
|1.8835
|80.00
|68497.65
|5584
|2006.10.02 16:02
|close
|2792
|4.00
|1.8835
|0.0000
|1.8841
|16.00
|68513.65
|5585
|2006.10.02 16:02
|close
|2791
|2.00
|1.8835
|0.0000
|1.8847
|-4.00
|68509.65
|5586
|2006.10.02 16:02
|close
|2790
|1.00
|1.8835
|0.0000
|1.8852
|-7.00
|68502.65
|5587
|2006.10.02 16:02
|buy
|2794
|1.00
|1.8839
|0.0000
|1.8849
|5588
|2006.10.02 16:02
|buy
|2795
|2.00
|1.8833
|0.0000
|1.8843
|5589
|2006.10.02 16:03
|buy
|2796
|4.00
|1.8827
|0.0000
|1.8837
|5590
|2006.10.02 16:20
|t/p
|2796
|4.00
|1.8837
|0.0000
|1.8837
|40.00
|68542.65
|5591
|2006.10.02 16:20
|close
|2795
|2.00
|1.8837
|0.0000
|1.8843
|8.00
|68550.65
|5592
|2006.10.02 16:20
|close
|2794
|1.00
|1.8837
|0.0000
|1.8849
|-2.00
|68548.65
|5593
|2006.10.02 16:20
|buy
|2797
|1.00
|1.8841
|0.0000
|1.8851
|5594
|2006.10.02 16:23
|t/p
|2797
|1.00
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|10.00
|68558.65
|5595
|2006.10.02 16:23
|buy
|2798
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.8865
|5596
|2006.10.02 16:59
|buy
|2799
|2.00
|1.8849
|0.0000
|1.8859
|5597
|2006.10.02 17:11
|t/p
|2799
|2.00
|1.8859
|0.0000
|1.8859
|20.00
|68578.65
|5598
|2006.10.02 17:11
|close
|2798
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8865
|5.00
|68583.65
|5599
|2006.10.02 17:11
|buy
|2800
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.8874
|5600
|2006.10.02 17:45
|buy
|2801
|2.00
|1.8859
|0.0000
|1.8869
|5601
|2006.10.02 18:24
|t/p
|2801
|2.00
|1.8869
|0.0000
|1.8869
|20.00
|68603.65
|5602
|2006.10.02 18:24
|close
|2800
|1.00
|1.8871
|0.0000
|1.8874
|7.00
|68610.65
|5603
|2006.10.02 18:24
|buy
|2802
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|5604
|2006.10.02 18:49
|buy
|2803
|2.00
|1.8869
|0.0000
|1.8879
|5605
|2006.10.03 00:48
|buy
|2804
|4.00
|1.8863
|0.0000
|1.8873
|5606
|2006.10.03 07:38
|t/p
|2804
|4.00
|1.8873
|0.0000
|1.8873
|40.00
|68650.65
|5607
|2006.10.03 07:38
|close
|2803
|2.00
|1.8874
|0.0000
|1.8879
|9.60
|68660.25
|5608
|2006.10.03 07:38
|close
|2802
|1.00
|1.8874
|0.0000
|1.8885
|-1.20
|68659.05
|5609
|2006.10.04 11:15
|sell
|2805
|1.00
|1.8819
|0.0000
|1.8809
|5610
|2006.10.04 11:45
|sell
|2806
|2.00
|1.8824
|0.0000
|1.8814
|5611
|2006.10.04 12:23
|t/p
|2806
|2.00
|1.8814
|0.0000
|1.8814
|20.00
|68679.05
|5612
|2006.10.04 12:23
|close
|2805
|1.00
|1.8814
|0.0000
|1.8809
|5.00
|68684.05
|5613
|2006.10.04 18:45
|buy
|2807
|1.00
|1.8843
|0.0000
|1.8853
|5614
|2006.10.04 18:47
|buy
|2808
|2.00
|1.8838
|0.0000
|1.8848
|5615
|2006.10.04 18:53
|buy
|2809
|4.00
|1.8833
|0.0000
|1.8843
|5616
|2006.10.04 19:19
|t/p
|2809
|4.00
|1.8843
|0.0000
|1.8843
|40.00
|68724.05
|5617
|2006.10.04 19:19
|close
|2808
|2.00
|1.8844
|0.0000
|1.8848
|12.00
|68736.05
|5618
|2006.10.04 19:19
|close
|2807
|1.00
|1.8844
|0.0000
|1.8853
|1.00
|68737.05
|5619
|2006.10.04 19:19
|buy
|2810
|1.00
|1.8848
|0.0000
|1.8858
|5620
|2006.10.04 19:21
|buy
|2811
|2.00
|1.8842
|0.0000
|1.8852
|5621
|2006.10.04 20:43
|t/p
|2811
|2.00
|1.8852
|0.0000
|1.8852
|20.00
|68757.05
|5622
|2006.10.04 20:43
|close
|2810
|1.00
|1.8853
|0.0000
|1.8858
|5.00
|68762.05
|5623
|2006.10.05 13:00
|sell
|2812
|1.00
|1.8854
|0.0000
|1.8844
|5624
|2006.10.05 13:00
|sell
|2813
|2.00
|1.8860
|0.0000
|1.8850
|5625
|2006.10.05 13:00
|t/p
|2813
|2.00
|1.8850
|0.0000
|1.8850
|20.00
|68782.05
|5626
|2006.10.05 13:00
|close
|2812
|1.00
|1.8849
|0.0000
|1.8844
|5.00
|68787.05
|5627
|2006.10.05 13:00
|sell
|2814
|1.00
|1.8845
|0.0000
|1.8835
|5628
|2006.10.05 13:02
|t/p
|2814
|1.00
|1.8835
|0.0000
|1.8835
|10.00
|68797.05
|5629
|2006.10.05 13:02
|sell
|2815
|1.00
|1.8831
|0.0000
|1.8821
|5630
|2006.10.05 13:05
|sell
|2816
|2.00
|1.8837
|0.0000
|1.8827
|5631
|2006.10.05 13:13
|t/p
|2816
|2.00
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|20.00
|68817.05
|5632
|2006.10.05 13:13
|close
|2815
|1.00
|1.8827
|0.0000
|1.8821
|4.00
|68821.05
|5633
|2006.10.05 13:13
|sell
|2817
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.8813
|5634
|2006.10.05 14:19
|t/p
|2817
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|10.00
|68831.05
|5635
|2006.10.05 14:19
|sell
|2818
|1.00
|1.8809
|0.0000
|1.8799
|5636
|2006.10.05 14:31
|t/p
|2818
|1.00
|1.8799
|0.0000
|1.8799
|10.00
|68841.05
|5637
|2006.10.05 14:31
|sell
|2819
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.8784
|5638
|2006.10.05 14:38
|sell
|2820
|2.00
|1.8800
|0.0000
|1.8790
|5639
|2006.10.05 14:59
|t/p
|2820
|2.00
|1.8790
|0.0000
|1.8790
|20.00
|68861.05
|5640
|2006.10.05 14:59
|close
|2819
|1.00
|1.8788
|0.0000
|1.8784
|6.00
|68867.05
|5641
|2006.10.05 14:59
|sell
|2821
|1.00
|1.8784
|0.0000
|1.8774
|5642
|2006.10.05 15:02
|sell
|2822
|2.00
|1.8789
|0.0000
|1.8779
|5643
|2006.10.05 15:09
|sell
|2823
|4.00
|1.8795
|0.0000
|1.8785
|5644
|2006.10.05 15:37
|t/p
|2823
|4.00
|1.8785
|0.0000
|1.8785
|40.00
|68907.05
|5645
|2006.10.05 15:37
|close
|2822
|2.00
|1.8784
|0.0000
|1.8779
|10.00
|68917.05
|5646
|2006.10.05 15:37
|close
|2821
|1.00
|1.8784
|0.0000
|1.8774
|0.00
|68917.05
|5647
|2006.10.05 15:37
|sell
|2824
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8770
|5648
|2006.10.05 15:49
|t/p
|2824
|1.00
|1.8770
|0.0000
|1.8770
|10.00
|68927.05
|5649
|2006.10.05 15:49
|sell
|2825
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8756
|5650
|2006.10.05 16:12
|t/p
|2825
|1.00
|1.8756
|0.0000
|1.8756
|10.00
|68937.05
|5651
|2006.10.05 16:12
|sell
|2826
|1.00
|1.8751
|0.0000
|1.8741
|5652
|2006.10.05 16:17
|sell
|2827
|2.00
|1.8757
|0.0000
|1.8747
|5653
|2006.10.05 16:18
|sell
|2828
|4.00
|1.8762
|0.0000
|1.8752
|5654
|2006.10.05 16:20
|sell
|2829
|8.00
|1.8767
|0.0000
|1.8757
|5655
|2006.10.05 17:04
|sell
|2830
|16.00
|1.8773
|0.0000
|1.8763
|5656
|2006.10.06 03:19
|t/p
|2830
|16.00
|1.8763
|0.0000
|1.8763
|160.88
|69097.93
|5657
|2006.10.06 03:19
|close
|2829
|8.00
|1.8762
|0.0000
|1.8757
|40.44
|69138.37
|5658
|2006.10.06 03:19
|close
|2828
|4.00
|1.8762
|0.0000
|1.8752
|0.22
|69138.59
|5659
|2006.10.06 03:19
|close
|2827
|2.00
|1.8762
|0.0000
|1.8747
|-9.89
|69128.70
|5660
|2006.10.06 03:19
|close
|2826
|1.00
|1.8762
|0.0000
|1.8741
|-10.95
|69117.76
|5661
|2006.10.06 07:30
|sell
|2831
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.8769
|5662
|2006.10.06 08:06
|t/p
|2831
|1.00
|1.8769
|0.0000
|1.8769
|10.00
|69127.76
|5663
|2006.10.06 16:30
|sell
|2832
|1.00
|1.8704
|0.0000
|1.8694
|5664
|2006.10.06 16:37
|t/p
|2832
|1.00
|1.8694
|0.0000
|1.8694
|10.00
|69137.76
|5665
|2006.10.06 16:37
|sell
|2833
|1.00
|1.8688
|0.0000
|1.8678
|5666
|2006.10.06 16:39
|t/p
|2833
|1.00
|1.8678
|0.0000
|1.8678
|10.00
|69147.76
|5667
|2006.10.06 16:39
|sell
|2834
|1.00
|1.8673
|0.0000
|1.8663
|5668
|2006.10.06 16:40
|sell
|2835
|2.00
|1.8680
|0.0000
|1.8670
|5669
|2006.10.06 16:41
|sell
|2836
|4.00
|1.8686
|0.0000
|1.8676
|5670
|2006.10.06 16:49
|sell
|2837
|8.00
|1.8692
|0.0000
|1.8682
|5671
|2006.10.06 17:00
|sell
|2838
|16.00
|1.8698
|0.0000
|1.8688
|5672
|2006.10.06 18:12
|t/p
|2838
|16.00
|1.8688
|0.0000
|1.8688
|160.00
|69307.76
|5673
|2006.10.06 18:12
|close
|2837
|8.00
|1.8687
|0.0000
|1.8682
|40.00
|69347.76
|5674
|2006.10.06 18:12
|close
|2836
|4.00
|1.8687
|0.0000
|1.8676
|-4.00
|69343.76
|5675
|2006.10.06 18:12
|close
|2835
|2.00
|1.8687
|0.0000
|1.8670
|-14.00
|69329.76
|5676
|2006.10.06 18:12
|close
|2834
|1.00
|1.8687
|0.0000
|1.8663
|-14.00
|69315.76
|5677
|2006.10.06 19:16
|sell
|2839
|1.00
|1.8709
|0.0000
|1.8699
|5678
|2006.10.06 20:35
|sell
|2840
|2.00
|1.8716
|0.0000
|1.8706
|5679
|2006.10.08 00:00
|t/p
|2839
|1.00
|1.8699
|0.0000
|1.8699
|10.00
|69325.76
|5680
|2006.10.08 00:00
|t/p
|2840
|2.00
|1.8706
|0.0000
|1.8706
|20.00
|69345.76
|5681
|2006.10.08 00:00
|sell
|2841
|1.00
|1.8686
|0.0000
|1.8676
|5682
|2006.10.08 07:50
|sell
|2842
|2.00
|1.8692
|0.0000
|1.8682
|5683
|2006.10.08 14:25
|sell
|2843
|4.00
|1.8698
|0.0000
|1.8688
|5684
|2006.10.09 02:02
|sell
|2844
|8.00
|1.8703
|0.0000
|1.8693
|5685
|2006.10.09 03:18
|sell
|2845
|16.00
|1.8710
|0.0000
|1.8700
|5686
|2006.10.09 04:48
|t/p
|2845
|16.00
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|160.00
|69505.76
|5687
|2006.10.09 04:48
|close
|2844
|8.00
|1.8699
|0.0000
|1.8693
|32.00
|69537.76
|5688
|2006.10.09 04:48
|close
|2843
|4.00
|1.8699
|0.0000
|1.8688
|-3.78
|69533.98
|5689
|2006.10.09 04:48
|close
|2842
|2.00
|1.8699
|0.0000
|1.8682
|-13.89
|69520.09
|5690
|2006.10.09 04:48
|close
|2841
|1.00
|1.8699
|0.0000
|1.8676
|-12.95
|69507.14
|5691
|2006.10.09 13:00
|sell
|2846
|1.00
|1.8676
|0.0000
|1.8666
|5692
|2006.10.09 13:04
|sell
|2847
|2.00
|1.8681
|0.0000
|1.8671
|5693
|2006.10.09 13:11
|t/p
|2847
|2.00
|1.8671
|0.0000
|1.8671
|20.00
|69527.14
|5694
|2006.10.09 13:11
|close
|2846
|1.00
|1.8671
|0.0000
|1.8666
|5.00
|69532.14
|5695
|2006.10.09 13:11
|sell
|2848
|1.00
|1.8667
|0.0000
|1.8657
|5696
|2006.10.09 13:41
|sell
|2849
|2.00
|1.8672
|0.0000
|1.8662
|5697
|2006.10.09 14:15
|t/p
|2849
|2.00
|1.8662
|0.0000
|1.8662
|20.00
|69552.14
|5698
|2006.10.09 14:15
|close
|2848
|1.00
|1.8659
|0.0000
|1.8657
|8.00
|69560.14
|5699
|2006.10.10 09:00
|sell
|2850
|1.00
|1.8689
|0.0000
|1.8679
|5700
|2006.10.10 09:01
|sell
|2851
|2.00
|1.8694
|0.0000
|1.8684
|5701
|2006.10.10 09:08
|t/p
|2851
|2.00
|1.8684
|0.0000
|1.8684
|20.00
|69580.14
|5702
|2006.10.10 09:08
|close
|2850
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.8679
|5.00
|69585.14
|5703
|2006.10.10 09:08
|sell
|2852
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.8670
|5704
|2006.10.10 09:25
|t/p
|2852
|1.00
|1.8670
|0.0000
|1.8670
|10.00
|69595.14
|5705
|2006.10.10 09:25
|sell
|2853
|1.00
|1.8665
|0.0000
|1.8655
|5706
|2006.10.10 09:26
|sell
|2854
|2.00
|1.8671
|0.0000
|1.8661
|5707
|2006.10.10 09:34
|sell
|2855
|4.00
|1.8677
|0.0000
|1.8667
|5708
|2006.10.10 09:58
|t/p
|2855
|4.00
|1.8667
|0.0000
|1.8667
|40.00
|69635.14
|5709
|2006.10.10 09:58
|close
|2854
|2.00
|1.8666
|0.0000
|1.8661
|10.00
|69645.14
|5710
|2006.10.10 09:58
|close
|2853
|1.00
|1.8666
|0.0000
|1.8655
|-1.00
|69644.14
|5711
|2006.10.10 09:58
|sell
|2856
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8652
|5712
|2006.10.10 10:01
|sell
|2857
|2.00
|1.8667
|0.0000
|1.8657
|5713
|2006.10.10 10:08
|t/p
|2857
|2.00
|1.8657
|0.0000
|1.8657
|20.00
|69664.14
|5714
|2006.10.10 10:08
|close
|2856
|1.00
|1.8656
|0.0000
|1.8652
|6.00
|69670.14
|5715
|2006.10.10 10:08
|sell
|2858
|1.00
|1.8652
|0.0000
|1.8642
|5716
|2006.10.10 10:16
|t/p
|2858
|1.00
|1.8642
|0.0000
|1.8642
|10.00
|69680.14
|5717
|2006.10.10 11:00
|sell
|2859
|1.00
|1.8601
|0.0000
|1.8591
|5718
|2006.10.10 12:10
|sell
|2860
|2.00
|1.8608
|0.0000
|1.8598
|5719
|2006.10.10 12:36
|t/p
|2860
|2.00
|1.8598
|0.0000
|1.8598
|20.00
|69700.14
|5720
|2006.10.10 12:36
|close
|2859
|1.00
|1.8598
|0.0000
|1.8591
|3.00
|69703.14
|5721
|2006.10.10 12:36
|sell
|2861
|1.00
|1.8594
|0.0000
|1.8584
|5722
|2006.10.10 13:04
|t/p
|2861
|1.00
|1.8584
|0.0000
|1.8584
|10.00
|69713.14
|5723
|2006.10.10 13:04
|sell
|2862
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8570
|5724
|2006.10.10 13:05
|sell
|2863
|2.00
|1.8585
|0.0000
|1.8575
|5725
|2006.10.10 13:16
|t/p
|2863
|2.00
|1.8575
|0.0000
|1.8575
|20.00
|69733.14
|5726
|2006.10.10 13:16
|close
|2862
|1.00
|1.8572
|0.0000
|1.8570
|8.00
|69741.14
|5727
|2006.10.10 13:16
|sell
|2864
|1.00
|1.8568
|0.0000
|1.8558
|5728
|2006.10.10 13:18
|t/p
|2864
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8558
|10.00
|69751.14
|5729
|2006.10.10 13:18
|sell
|2865
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8541
|5730
|2006.10.10 13:19
|sell
|2866
|2.00
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|5731
|2006.10.10 13:24
|sell
|2867
|4.00
|1.8563
|0.0000
|1.8553
|5732
|2006.10.10 14:09
|sell
|2868
|8.00
|1.8571
|0.0000
|1.8561
|5733
|2006.10.10 14:15
|sell
|2869
|16.00
|1.8577
|0.0000
|1.8567
|5734
|2006.10.10 14:20
|t/p
|2869
|16.00
|1.8567
|0.0000
|1.8567
|160.00
|69911.14
|5735
|2006.10.10 14:20
|close
|2868
|8.00
|1.8565
|0.0000
|1.8561
|48.00
|69959.14
|5736
|2006.10.10 14:20
|close
|2867
|4.00
|1.8565
|0.0000
|1.8553
|-8.00
|69951.14
|5737
|2006.10.10 14:20
|close
|2866
|2.00
|1.8565
|0.0000
|1.8548
|-14.00
|69937.14
|5738
|2006.10.10 14:20
|close
|2865
|1.00
|1.8565
|0.0000
|1.8541
|-14.00
|69923.14
|5739
|2006.10.10 14:20
|sell
|2870
|1.00
|1.8561
|0.0000
|1.8551
|5740
|2006.10.10 15:04
|t/p
|2870
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8551
|10.00
|69933.14
|5741
|2006.10.10 15:04
|sell
|2871
|1.00
|1.8547
|0.0000
|1.8537
|5742
|2006.10.10 15:22
|sell
|2872
|2.00
|1.8553
|0.0000
|1.8543
|5743
|2006.10.10 15:37
|t/p
|2872
|2.00
|1.8543
|0.0000
|1.8543
|20.00
|69953.14
|5744
|2006.10.10 15:37
|close
|2871
|1.00
|1.8541
|0.0000
|1.8537
|6.00
|69959.14
|5745
|2006.10.10 15:37
|sell
|2873
|1.00
|1.8537
|0.0000
|1.8527
|5746
|2006.10.10 16:47
|sell
|2874
|2.00
|1.8543
|0.0000
|1.8533
|5747
|2006.10.10 16:50
|sell
|2875
|4.00
|1.8549
|0.0000
|1.8539
|5748
|2006.10.10 17:00
|sell
|2876
|8.00
|1.8556
|0.0000
|1.8546
|5749
|2006.10.10 17:29
|t/p
|2876
|8.00
|1.8546
|0.0000
|1.8546
|80.00
|70039.14
|5750
|2006.10.10 17:29
|close
|2875
|4.00
|1.8545
|0.0000
|1.8539
|16.00
|70055.14
|5751
|2006.10.10 17:29
|close
|2874
|2.00
|1.8545
|0.0000
|1.8533
|-4.00
|70051.14
|5752
|2006.10.10 17:29
|close
|2873
|1.00
|1.8545
|0.0000
|1.8527
|-8.00
|70043.14
|5753
|2006.10.11 19:00
|sell
|2877
|1.00
|1.8565
|0.0000
|1.8555
|5754
|2006.10.11 19:24
|sell
|2878
|2.00
|1.8571
|0.0000
|1.8561
|5755
|2006.10.11 20:02
|t/p
|2878
|2.00
|1.8561
|0.0000
|1.8561
|20.00
|70063.14
|5756
|2006.10.11 20:02
|close
|2877
|1.00
|1.8561
|0.0000
|1.8555
|4.00
|70067.14
|5757
|2006.10.13 14:15
|sell
|2879
|1.00
|1.8607
|0.0000
|1.8597
|5758
|2006.10.13 14:21
|sell
|2880
|2.00
|1.8613
|0.0000
|1.8603
|5759
|2006.10.13 14:26
|sell
|2881
|4.00
|1.8619
|0.0000
|1.8609
|5760
|2006.10.13 14:30
|sell
|2882
|8.00
|1.8627
|0.0000
|1.8617
|5761
|2006.10.13 14:30
|sell
|2883
|16.00
|1.8633
|0.0000
|1.8623
|5762
|2006.10.13 14:31
|t/p
|2883
|16.00
|1.8623
|0.0000
|1.8623
|160.00
|70227.14
|5763
|2006.10.13 14:31
|close
|2882
|8.00
|1.8620
|0.0000
|1.8617
|56.00
|70283.14
|5764
|2006.10.13 14:31
|close
|2881
|4.00
|1.8620
|0.0000
|1.8609
|-4.00
|70279.14
|5765
|2006.10.13 14:31
|close
|2880
|2.00
|1.8620
|0.0000
|1.8603
|-14.00
|70265.14
|5766
|2006.10.13 14:31
|close
|2879
|1.00
|1.8620
|0.0000
|1.8597
|-13.00
|70252.14
|5767
|2006.10.13 14:31
|sell
|2884
|1.00
|1.8616
|0.0000
|1.8606
|5768
|2006.10.13 14:33
|t/p
|2884
|1.00
|1.8606
|0.0000
|1.8606
|10.00
|70262.14
|5769
|2006.10.13 14:33
|sell
|2885
|1.00
|1.8602
|0.0000
|1.8592
|5770
|2006.10.13 14:34
|t/p
|2885
|1.00
|1.8592
|0.0000
|1.8592
|10.00
|70272.14
|5771
|2006.10.13 14:34
|sell
|2886
|1.00
|1.8588
|0.0000
|1.8578
|5772
|2006.10.13 14:38
|t/p
|2886
|1.00
|1.8578
|0.0000
|1.8578
|10.00
|70282.14
|5773
|2006.10.13 14:38
|sell
|2887
|1.00
|1.8569
|0.0000
|1.8559
|5774
|2006.10.13 14:49
|sell
|2888
|2.00
|1.8575
|0.0000
|1.8565
|5775
|2006.10.13 15:23
|t/p
|2888
|2.00
|1.8565
|0.0000
|1.8565
|20.00
|70302.14
|5776
|2006.10.13 15:23
|close
|2887
|1.00
|1.8561
|0.0000
|1.8559
|8.00
|70310.14
|5777
|2006.10.13 15:23
|sell
|2889
|1.00
|1.8557
|0.0000
|1.8547
|5778
|2006.10.13 15:24
|sell
|2890
|2.00
|1.8563
|0.0000
|1.8553
|5779
|2006.10.13 15:28
|sell
|2891
|4.00
|1.8569
|0.0000
|1.8559
|5780
|2006.10.13 15:48
|t/p
|2891
|4.00
|1.8559
|0.0000
|1.8559
|40.00
|70350.14
|5781
|2006.10.13 15:48
|close
|2890
|2.00
|1.8557
|0.0000
|1.8553
|12.00
|70362.14
|5782
|2006.10.13 15:48
|close
|2889
|1.00
|1.8557
|0.0000
|1.8547
|0.00
|70362.14
|5783
|2006.10.13 15:48
|sell
|2892
|1.00
|1.8553
|0.0000
|1.8543
|5784
|2006.10.13 15:51
|sell
|2893
|2.00
|1.8558
|0.0000
|1.8548
|5785
|2006.10.13 16:00
|sell
|2894
|4.00
|1.8568
|0.0000
|1.8558
|5786
|2006.10.13 16:03
|t/p
|2894
|4.00
|1.8558
|0.0000
|1.8558
|40.00
|70402.14
|5787
|2006.10.13 16:03
|close
|2893
|2.00
|1.8557
|0.0000
|1.8548
|2.00
|70404.14
|5788
|2006.10.13 16:03
|close
|2892
|1.00
|1.8557
|0.0000
|1.8543
|-4.00
|70400.14
|5789
|2006.10.13 16:03
|sell
|2895
|1.00
|1.8553
|0.0000
|1.8543
|5790
|2006.10.13 16:05
|t/p
|2895
|1.00
|1.8543
|0.0000
|1.8543
|10.00
|70410.14
|5791
|2006.10.13 16:05
|sell
|2896
|1.00
|1.8537
|0.0000
|1.8527
|5792
|2006.10.13 16:07
|sell
|2897
|2.00
|1.8543
|0.0000
|1.8533
|5793
|2006.10.13 16:11
|sell
|2898
|4.00
|1.8549
|0.0000
|1.8539
|5794
|2006.10.13 16:12
|sell
|2899
|8.00
|1.8556
|0.0000
|1.8546
|5795
|2006.10.13 16:40
|t/p
|2899
|8.00
|1.8546
|0.0000
|1.8546
|80.00
|70490.14
|5796
|2006.10.13 16:40
|close
|2898
|4.00
|1.8545
|0.0000
|1.8539
|16.00
|70506.14
|5797
|2006.10.13 16:40
|close
|2897
|2.00
|1.8545
|0.0000
|1.8533
|-4.00
|70502.14
|5798
|2006.10.13 16:40
|close
|2896
|1.00
|1.8545
|0.0000
|1.8527
|-8.00
|70494.14
|5799
|2006.10.16 08:30
|buy
|2900
|1.00
|1.8549
|0.0000
|1.8559
|5800
|2006.10.16 08:58
|t/p
|2900
|1.00
|1.8559
|0.0000
|1.8559
|10.00
|70504.14
|5801
|2006.10.16 08:58
|buy
|2901
|1.00
|1.8564
|0.0000
|1.8574
|5802
|2006.10.16 09:11
|t/p
|2901
|1.00
|1.8574
|0.0000
|1.8574
|10.00
|70514.14
|5803
|2006.10.16 09:11
|buy
|2902
|1.00
|1.8578
|0.0000
|1.8588
|5804
|2006.10.16 09:21
|buy
|2903
|2.00
|1.8572
|0.0000
|1.8582
|5805
|2006.10.16 09:23
|buy
|2904
|4.00
|1.8565
|0.0000
|1.8575
|5806
|2006.10.16 09:25
|buy
|2905
|8.00
|1.8558
|0.0000
|1.8568
|5807
|2006.10.16 09:46
|t/p
|2905
|8.00
|1.8568
|0.0000
|1.8568
|80.00
|70594.14
|5808
|2006.10.16 09:46
|close
|2904
|4.00
|1.8569
|0.0000
|1.8575
|16.00
|70610.14
|5809
|2006.10.16 09:46
|close
|2903
|2.00
|1.8569
|0.0000
|1.8582
|-6.00
|70604.14
|5810
|2006.10.16 09:46
|close
|2902
|1.00
|1.8569
|0.0000
|1.8588
|-9.00
|70595.14
|5811
|2006.10.16 09:46
|buy
|2906
|1.00
|1.8573
|0.0000
|1.8583
|5812
|2006.10.16 09:57
|t/p
|2906
|1.00
|1.8583
|0.0000
|1.8583
|10.00
|70605.14
|5813
|2006.10.16 09:57
|buy
|2907
|1.00
|1.8587
|0.0000
|1.8597
|5814
|2006.10.16 10:07
|t/p
|2907
|1.00
|1.8597
|0.0000
|1.8597
|10.00
|70615.14
|5815
|2006.10.16 10:07
|buy
|2908
|1.00
|1.8601
|0.0000
|1.8611
|5816
|2006.10.16 10:09
|t/p
|2908
|1.00
|1.8611
|0.0000
|1.8611
|10.00
|70625.14
|5817
|2006.10.16 10:09
|buy
|2909
|1.00
|1.8615
|0.0000
|1.8625
|5818
|2006.10.16 10:19
|buy
|2910
|2.00
|1.8610
|0.0000
|1.8620
|5819
|2006.10.16 10:31
|buy
|2911
|4.00
|1.8604
|0.0000
|1.8614
|5820
|2006.10.16 10:35
|t/p
|2911
|4.00
|1.8614
|0.0000
|1.8614
|40.00
|70665.14
|5821
|2006.10.16 10:35
|close
|2910
|2.00
|1.8615
|0.0000
|1.8620
|10.00
|70675.14
|5822
|2006.10.16 10:35
|close
|2909
|1.00
|1.8615
|0.0000
|1.8625
|0.00
|70675.14
|5823
|2006.10.16 10:35
|buy
|2912
|1.00
|1.8619
|0.0000
|1.8629
|5824
|2006.10.16 10:39
|buy
|2913
|2.00
|1.8614
|0.0000
|1.8624
|5825
|2006.10.16 10:41
|buy
|2914
|4.00
|1.8609
|0.0000
|1.8619
|5826
|2006.10.16 10:51
|buy
|2915
|8.00
|1.8603
|0.0000
|1.8613
|5827
|2006.10.16 11:16
|t/p
|2915
|8.00
|1.8613
|0.0000
|1.8613
|80.00
|70755.14
|5828
|2006.10.16 11:16
|close
|2914
|4.00
|1.8613
|0.0000
|1.8619
|16.00
|70771.14
|5829
|2006.10.16 11:16
|close
|2913
|2.00
|1.8613
|0.0000
|1.8624
|-2.00
|70769.14
|5830
|2006.10.16 11:16
|close
|2912
|1.00
|1.8613
|0.0000
|1.8629
|-6.00
|70763.14
|5831
|2006.10.16 11:16
|buy
|2916
|1.00
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|5832
|2006.10.16 11:30
|buy
|2917
|2.00
|1.8611
|0.0000
|1.8621
|5833
|2006.10.16 11:41
|buy
|2918
|4.00
|1.8604
|0.0000
|1.8614
|5834
|2006.10.16 11:47
|t/p
|2918
|4.00
|1.8614
|0.0000
|1.8614
|40.00
|70803.14
|5835
|2006.10.16 11:47
|close
|2917
|2.00
|1.8615
|0.0000
|1.8621
|8.00
|70811.14
|5836
|2006.10.16 11:47
|close
|2916
|1.00
|1.8615
|0.0000
|1.8627
|-2.00
|70809.14
|5837
|2006.10.16 12:15
|buy
|2919
|1.00
|1.8605
|0.0000
|1.8615
|5838
|2006.10.16 12:58
|buy
|2920
|2.00
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|5839
|2006.10.16 13:00
|buy
|2921
|4.00
|1.8595
|0.0000
|1.8605
|5840
|2006.10.16 13:22
|buy
|2922
|8.00
|1.8589
|0.0000
|1.8599
|5841
|2006.10.16 13:42
|t/p
|2922
|8.00
|1.8599
|0.0000
|1.8599
|80.00
|70889.14
|5842
|2006.10.16 13:42
|close
|2921
|4.00
|1.8600
|0.0000
|1.8605
|20.00
|70909.14
|5843
|2006.10.16 13:42
|close
|2920
|2.00
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|0.00
|70909.14
|5844
|2006.10.16 13:42
|close
|2919
|1.00
|1.8600
|0.0000
|1.8615
|-5.00
|70904.14
|5845
|2006.10.16 13:42
|buy
|2923
|1.00
|1.8604
|0.0000
|1.8614
|5846
|2006.10.16 14:41
|t/p
|2923
|1.00
|1.8614
|0.0000
|1.8614
|10.00
|70914.14
|5847
|2006.10.17 13:45
|buy
|2924
|1.00
|1.8677
|0.0000
|1.8687
|5848
|2006.10.17 13:51
|buy
|2925
|2.00
|1.8671
|0.0000
|1.8681
|5849
|2006.10.17 14:05
|buy
|2926
|4.00
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|5850
|2006.10.17 14:30
|t/p
|2926
|4.00
|1.8676
|0.0000
|1.8676
|40.00
|70954.14
|5851
|2006.10.17 14:30
|close
|2925
|2.00
|1.8677
|0.0000
|1.8681
|12.00
|70966.14
|5852
|2006.10.17 14:30
|close
|2924
|1.00
|1.8677
|0.0000
|1.8687
|0.00
|70966.14
|5853
|2006.10.17 14:30
|buy
|2927
|1.00
|1.8681
|0.0000
|1.8691
|5854
|2006.10.17 14:30
|buy
|2928
|2.00
|1.8673
|0.0000
|1.8683
|5855
|2006.10.17 14:30
|buy
|2929
|4.00
|1.8667
|0.0000
|1.8677
|5856
|2006.10.17 14:30
|buy
|2930
|8.00
|1.8662
|0.0000
|1.8672
|5857
|2006.10.17 14:32
|t/p
|2930
|8.00
|1.8672
|0.0000
|1.8672
|80.00
|71046.14
|5858
|2006.10.17 14:32
|close
|2929
|4.00
|1.8672
|0.0000
|1.8677
|20.00
|71066.14
|5859
|2006.10.17 14:32
|close
|2928
|2.00
|1.8672
|0.0000
|1.8683
|-2.00
|71064.14
|5860
|2006.10.17 14:32
|close
|2927
|1.00
|1.8672
|0.0000
|1.8691
|-9.00
|71055.14
|5861
|2006.10.17 14:32
|buy
|2931
|1.00
|1.8676
|0.0000
|1.8686
|5862
|2006.10.17 14:36
|buy
|2932
|2.00
|1.8670
|0.0000
|1.8680
|5863
|2006.10.17 14:50
|t/p
|2932
|2.00
|1.8680
|0.0000
|1.8680
|20.00
|71075.14
|5864
|2006.10.17 14:50
|close
|2931
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.8686
|4.00
|71079.14
|5865
|2006.10.17 14:50
|buy
|2933
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|5866
|2006.10.17 15:00
|buy
|2934
|2.00
|1.8676
|0.0000
|1.8686
|5867
|2006.10.17 15:00
|buy
|2935
|4.00
|1.8669
|0.0000
|1.8679
|5868
|2006.10.17 15:00
|buy
|2936
|8.00
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|5869
|2006.10.17 15:09
|t/p
|2936
|8.00
|1.8671
|0.0000
|1.8671
|80.00
|71159.14
|5870
|2006.10.17 15:09
|close
|2935
|4.00
|1.8672
|0.0000
|1.8679
|12.00
|71171.14
|5871
|2006.10.17 15:09
|close
|2934
|2.00
|1.8672
|0.0000
|1.8686
|-8.00
|71163.14
|5872
|2006.10.17 15:09
|close
|2933
|1.00
|1.8672
|0.0000
|1.8694
|-12.00
|71151.14
|5873
|2006.10.17 15:09
|buy
|2937
|1.00
|1.8676
|0.0000
|1.8686
|5874
|2006.10.17 15:15
|t/p
|2937
|1.00
|1.8686
|0.0000
|1.8686
|10.00
|71161.14
|5875
|2006.10.17 15:15
|buy
|2938
|1.00
|1.8690
|0.0000
|1.8700
|5876
|2006.10.17 15:19
|t/p
|2938
|1.00
|1.8700
|0.0000
|1.8700
|10.00
|71171.14
|5877
|2006.10.17 15:19
|buy
|2939
|1.00
|1.8704
|0.0000
|1.8714
|5878
|2006.10.17 16:08
|t/p
|2939
|1.00
|1.8714
|0.0000
|1.8714
|10.00
|71181.14
|5879
|2006.10.17 16:08
|buy
|2940
|1.00
|1.8720
|0.0000
|1.8730
|5880
|2006.10.17 16:22
|buy
|2941
|2.00
|1.8715
|0.0000
|1.8725
|5881
|2006.10.17 16:30
|buy
|2942
|4.00
|1.8709
|0.0000
|1.8719
|5882
|2006.10.17 16:32
|buy
|2943
|8.00
|1.8702
|0.0000
|1.8712
|5883
|2006.10.17 17:00
|buy
|2944
|16.00
|1.8696
|0.0000
|1.8706
|5884
|2006.10.17 17:22
|t/p
|2944
|16.00
|1.8706
|0.0000
|1.8706
|160.00
|71341.14
|5885
|2006.10.17 17:22
|close
|2943
|8.00
|1.8707
|0.0000
|1.8712
|40.00
|71381.14
|5886
|2006.10.17 17:22
|close
|2942
|4.00
|1.8707
|0.0000
|1.8719
|-8.00
|71373.14
|5887
|2006.10.17 17:22
|close
|2941
|2.00
|1.8707
|0.0000
|1.8725
|-16.00
|71357.14
|5888
|2006.10.17 17:22
|close
|2940
|1.00
|1.8707
|0.0000
|1.8730
|-13.00
|71344.14
|5889
|2006.10.19 16:00
|buy
|2945
|1.00
|1.8728
|0.0000
|1.8738
|5890
|2006.10.19 16:02
|buy
|2946
|2.00
|1.8723
|0.0000
|1.8733
|5891
|2006.10.19 16:34
|t/p
|2946
|2.00
|1.8733
|0.0000
|1.8733
|20.00
|71364.14
|5892
|2006.10.19 16:34
|close
|2945
|1.00
|1.8733
|0.0000
|1.8738
|5.00
|71369.14
|5893
|2006.10.19 16:34
|buy
|2947
|1.00
|1.8737
|0.0000
|1.8747
|5894
|2006.10.19 16:35
|t/p
|2947
|1.00
|1.8747
|0.0000
|1.8747
|10.00
|71379.14
|5895
|2006.10.19 16:35
|buy
|2948
|1.00
|1.8752
|0.0000
|1.8762
|5896
|2006.10.19 16:35
|buy
|2949
|2.00
|1.8745
|0.0000
|1.8755
|5897
|2006.10.19 16:37
|t/p
|2949
|2.00
|1.8755
|0.0000
|1.8755
|20.00
|71399.14
|5898
|2006.10.19 16:37
|close
|2948
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.8762
|3.00
|71402.14
|5899
|2006.10.19 16:37
|buy
|2950
|1.00
|1.8759
|0.0000
|1.8769
|5900
|2006.10.19 17:23
|buy
|2951
|2.00
|1.8753
|0.0000
|1.8763
|5901
|2006.10.19 17:48
|t/p
|2951
|2.00
|1.8763
|0.0000
|1.8763
|20.00
|71422.14
|5902
|2006.10.19 17:48
|close
|2950
|1.00
|1.8764
|0.0000
|1.8769
|5.00
|71427.14
|5903
|2006.10.19 17:48
|buy
|2952
|1.00
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|5904
|2006.10.19 17:53
|buy
|2953
|2.00
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|5905
|2006.10.19 18:01
|t/p
|2953
|2.00
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|20.00
|71447.14
|5906
|2006.10.19 18:01
|close
|2952
|1.00
|1.8772
|0.0000
|1.8778
|4.00
|71451.14
|5907
|2006.10.19 18:01
|buy
|2954
|1.00
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|5908
|2006.10.19 18:02
|buy
|2955
|2.00
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|5909
|2006.10.19 18:16
|buy
|2956
|4.00
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|5910
|2006.10.19 18:59
|t/p
|2956
|4.00
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|40.00
|71491.14
|5911
|2006.10.19 18:59
|close
|2955
|2.00
|1.8778
|0.0000
|1.8780
|16.00
|71507.14
|5912
|2006.10.19 18:59
|close
|2954
|1.00
|1.8778
|0.0000
|1.8786
|2.00
|71509.14
|5913
|2006.10.19 18:59
|buy
|2957
|1.00
|1.8782
|0.0000
|1.8792
|5914
|2006.10.19 19:02
|buy
|2958
|2.00
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|5915
|2006.10.19 19:09
|t/p
|2958
|2.00
|1.8786
|0.0000
|1.8786
|20.00
|71529.14
|5916
|2006.10.19 19:09
|close
|2957
|1.00
|1.8787
|0.0000
|1.8792
|5.00
|71534.14
|5917
|2006.10.19 19:09
|buy
|2959
|1.00
|1.8791
|0.0000
|1.8801
|5918
|2006.10.19 19:10
|buy
|2960
|2.00
|1.8785
|0.0000
|1.8795
|5919
|2006.10.19 20:20
|t/p
|2960
|2.00
|1.8795
|0.0000
|1.8795
|20.00
|71554.14
|5920
|2006.10.19 20:20
|close
|2959
|1.00
|1.8796
|0.0000
|1.8801
|5.00
|71559.14
|5921
|2006.10.19 20:20
|buy
|2961
|1.00
|1.8800
|0.0000
|1.8810
|5922
|2006.10.19 20:30
|buy
|2962
|2.00
|1.8795
|0.0000
|1.8805
|5923
|2006.10.19 20:54
|buy
|2963
|4.00
|1.8789
|0.0000
|1.8799
|5924
|2006.10.19 20:59
|buy
|2964
|8.00
|1.8783
|0.0000
|1.8793
|5925
|2006.10.19 21:04
|buy
|2965
|16.00
|1.8777
|0.0000
|1.8787
|5926
|2006.10.20 10:30
|t/p
|2965
|16.00
|1.8787
|0.0000
|1.8787
|156.80
|71715.94
|5927
|2006.10.20 10:30
|close
|2964
|8.00
|1.8791
|0.0000
|1.8793
|62.40
|71778.34
|5928
|2006.10.20 10:30
|close
|2963
|4.00
|1.8791
|0.0000
|1.8799
|7.20
|71785.54
|5929
|2006.10.20 10:30
|close
|2962
|2.00
|1.8791
|0.0000
|1.8805
|-8.40
|71777.14
|5930
|2006.10.20 10:30
|close
|2961
|1.00
|1.8791
|0.0000
|1.8810
|-9.20
|71767.94
|5931
|2006.10.20 11:30
|buy
|2966
|1.00
|1.8819
|0.0000
|1.8829
|5932
|2006.10.20 11:55
|buy
|2967
|2.00
|1.8813
|0.0000
|1.8823
|5933
|2006.10.20 12:00
|buy
|2968
|4.00
|1.8808
|0.0000
|1.8818
|5934
|2006.10.20 12:00
|buy
|2969
|8.00
|1.8803
|0.0000
|1.8813
|5935
|2006.10.20 12:12
|t/p
|2969
|8.00
|1.8813
|0.0000
|1.8813
|80.00
|71847.94
|5936
|2006.10.20 12:12
|close
|2968
|4.00
|1.8813
|0.0000
|1.8818
|20.00
|71867.94
|5937
|2006.10.20 12:12
|close
|2967
|2.00
|1.8813
|0.0000
|1.8823
|0.00
|71867.94
|5938
|2006.10.20 12:12
|close
|2966
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.8829
|-6.00
|71861.94
|5939
|2006.10.20 12:12
|buy
|2970
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.8827
|5940
|2006.10.20 13:02
|t/p
|2970
|1.00
|1.8827
|0.0000
|1.8827
|10.00
|71871.94
|5941
|2006.10.20 13:02
|buy
|2971
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.8842
|5942
|2006.10.20 13:25
|t/p
|2971
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.8842
|10.00
|71881.94
|5943
|2006.10.20 13:25
|buy
|2972
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.8857
|5944
|2006.10.20 14:49
|buy
|2973
|2.00
|1.8841
|0.0000
|1.8851
|5945
|2006.10.20 15:02
|t/p
|2973
|2.00
|1.8851
|0.0000
|1.8851
|20.00
|71901.94
|5946
|2006.10.20 15:02
|close
|2972
|1.00
|1.8851
|0.0000
|1.8857
|4.00
|71905.94
|5947
|2006.10.23 09:00
|sell
|2974
|1.00
|1.8798
|0.0000
|1.8788
|5948
|2006.10.23 09:08
|t/p
|2974
|1.00
|1.8788
|0.0000
|1.8788
|10.00
|71915.94
|5949
|2006.10.23 09:08
|sell
|2975
|1.00
|1.8783
|0.0000
|1.8773
|5950
|2006.10.23 09:08
|sell
|2976
|2.00
|1.8788
|0.0000
|1.8778
|5951
|2006.10.23 09:16
|t/p
|2976
|2.00
|1.8778
|0.0000
|1.8778
|20.00
|71935.94
|5952
|2006.10.23 09:16
|close
|2975
|1.00
|1.8777
|0.0000
|1.8773
|6.00
|71941.94
|5953
|2006.10.23 09:16
|sell
|2977
|1.00
|1.8773
|0.0000
|1.8763
|5954
|2006.10.23 09:17
|sell
|2978
|2.00
|1.8779
|0.0000
|1.8769
|5955
|2006.10.23 10:28
|t/p
|2978
|2.00
|1.8769
|0.0000
|1.8769
|20.00
|71961.94
|5956
|2006.10.23 10:28
|close
|2977
|1.00
|1.8768
|0.0000
|1.8763
|5.00
|71966.94
|5957
|2006.10.23 10:28
|sell
|2979
|1.00
|1.8764
|0.0000
|1.8754
|5958
|2006.10.23 10:50
|t/p
|2979
|1.00
|1.8754
|0.0000
|1.8754
|10.00
|71976.94
|5959
|2006.10.23 10:50
|sell
|2980
|1.00
|1.8749
|0.0000
|1.8739
|5960
|2006.10.23 10:56
|sell
|2981
|2.00
|1.8755
|0.0000
|1.8745
|5961
|2006.10.23 11:12
|t/p
|2981
|2.00
|1.8745
|0.0000
|1.8745
|20.00
|71996.94
|5962
|2006.10.23 11:12
|close
|2980
|1.00
|1.8744
|0.0000
|1.8739
|5.00
|72001.94
|5963
|2006.10.23 11:12
|sell
|2982
|1.00
|1.8740
|0.0000
|1.8730
|5964
|2006.10.23 11:19
|t/p
|2982
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8730
|10.00
|72011.94
|5965
|2006.10.23 11:19
|sell
|2983
|1.00
|1.8724
|0.0000
|1.8714
|5966
|2006.10.23 11:20
|sell
|2984
|2.00
|1.8730
|0.0000
|1.8720
|5967
|2006.10.23 11:23
|sell
|2985
|4.00
|1.8737
|0.0000
|1.8727
|5968
|2006.10.23 11:33
|sell
|2986
|8.00
|1.8743
|0.0000
|1.8733
|5969
|2006.10.23 11:35
|sell
|2987
|16.00
|1.8749
|0.0000
|1.8739
|5970
|2006.10.23 11:38
|t/p
|2987
|16.00
|1.8739
|0.0000
|1.8739
|160.00
|72171.94
|5971
|2006.10.23 11:38
|close
|2986
|8.00
|1.8738
|0.0000
|1.8733
|40.00
|72211.94
|5972
|2006.10.23 11:38
|close
|2985
|4.00
|1.8738
|0.0000
|1.8727
|-4.00
|72207.94
|5973
|2006.10.23 11:38
|close
|2984
|2.00
|1.8738
|0.0000
|1.8720
|-16.00
|72191.94
|5974
|2006.10.23 11:38
|close
|2983
|1.00
|1.8738
|0.0000
|1.8714
|-14.00
|72177.94
|5975
|2006.10.23 11:38
|sell
|2988
|1.00
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|5976
|2006.10.23 11:44
|sell
|2989
|2.00
|1.8739
|0.0000
|1.8729
|5977
|2006.10.23 11:47
|sell
|2990
|4.00
|1.8745
|0.0000
|1.8735
|5978
|2006.10.23 12:07
|t/p
|2990
|4.00
|1.8735
|0.0000
|1.8735
|40.00
|72217.94
|5979
|2006.10.23 12:07
|close
|2989
|2.00
|1.8734
|0.0000
|1.8729
|10.00
|72227.94
|5980
|2006.10.23 12:07
|close
|2988
|1.00
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|0.00
|72227.94
|5981
|2006.10.23 12:07
|sell
|2991
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8720
|5982
|2006.10.23 12:09
|sell
|2992
|2.00
|1.8736
|0.0000
|1.8726
|5983
|2006.10.23 12:19
|t/p
|2992
|2.00
|1.8726
|0.0000
|1.8726
|20.00
|72247.94
|5984
|2006.10.23 12:19
|close
|2991
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8720
|4.00
|72251.94
|5985
|2006.10.23 12:19
|sell
|2993
|1.00
|1.8722
|0.0000
|1.8712
|5986
|2006.10.23 12:36
|sell
|2994
|2.00
|1.8728
|0.0000
|1.8718
|5987
|2006.10.23 13:31
|sell
|2995
|4.00
|1.8735
|0.0000
|1.8725
|5988
|2006.10.23 14:04
|t/p
|2995
|4.00
|1.8725
|0.0000
|1.8725
|40.00
|72291.94
|5989
|2006.10.23 14:04
|close
|2994
|2.00
|1.8724
|0.0000
|1.8718
|8.00
|72299.94
|5990
|2006.10.23 14:04
|close
|2993
|1.00
|1.8724
|0.0000
|1.8712
|-2.00
|72297.94
|5991
|2006.10.23 14:04
|sell
|2996
|1.00
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|5992
|2006.10.23 14:45
|t/p
|2996
|1.00
|1.8710
|0.0000
|1.8710
|10.00
|72307.94
|5993
|2006.10.23 14:45
|sell
|2997
|1.00
|1.8706
|0.0000
|1.8696
|5994
|2006.10.23 15:26
|t/p
|2997
|1.00
|1.8696
|0.0000
|1.8696
|10.00
|72317.94
|5995
|2006.10.23 15:26
|sell
|2998
|1.00
|1.8691
|0.0000
|1.8681
|5996
|2006.10.23 15:47
|sell
|2999
|2.00
|1.8697
|0.0000
|1.8687
|5997
|2006.10.23 16:04
|sell
|3000
|4.00
|1.8702
|0.0000
|1.8692
|5998
|2006.10.23 16:11
|sell
|3001
|8.00
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|5999
|2006.10.23 16:49
|t/p
|3001
|8.00
|1.8698
|0.0000
|1.8698
|80.00
|72397.94
|6000
|2006.10.23 16:49
|close
|3000
|4.00
|1.8698
|0.0000
|1.8692
|16.00
|72413.94
|6001
|2006.10.23 16:49
|close
|2999
|2.00
|1.8698
|0.0000
|1.8687
|-2.00
|72411.94
|6002
|2006.10.23 16:49
|close
|2998
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.8681
|-7.00
|72404.94
|6003
|2006.10.24 17:30
|buy
|3002
|1.00
|1.8738
|0.0000
|1.8748
|6004
|2006.10.24 17:41
|t/p
|3002
|1.00
|1.8748
|0.0000
|1.8748
|10.00
|72414.94
|6005
|2006.10.24 17:41
|buy
|3003
|1.00
|1.8753
|0.0000
|1.8763
|6006
|2006.10.24 17:45
|buy
|3004
|2.00
|1.8747
|0.0000
|1.8757
|6007
|2006.10.24 19:35
|t/p
|3004
|2.00
|1.8757
|0.0000
|1.8757
|20.00
|72434.94
|6008
|2006.10.24 19:35
|close
|3003
|1.00
|1.8758
|0.0000
|1.8763
|5.00
|72439.94
|6009
|2006.10.26 13:15
|buy
|3005
|1.00
|1.8839
|0.0000
|1.8849
|6010
|2006.10.26 14:24
|t/p
|3005
|1.00
|1.8849
|0.0000
|1.8849
|10.00
|72449.94
|6011
|2006.10.26 17:15
|buy
|3006
|1.00
|1.8872
|0.0000
|1.8882
|6012
|2006.10.26 17:18
|buy
|3007
|2.00
|1.8867
|0.0000
|1.8877
|6013
|2006.10.26 17:22
|t/p
|3007
|2.00
|1.8877
|0.0000
|1.8877
|20.00
|72469.94
|6014
|2006.10.26 17:22
|close
|3006
|1.00
|1.8878
|0.0000
|1.8882
|6.00
|72475.94
|6015
|2006.10.26 17:22
|buy
|3008
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|6016
|2006.10.26 17:29
|buy
|3009
|2.00
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|6017
|2006.10.26 18:24
|t/p
|3009
|2.00
|1.8886
|0.0000
|1.8886
|20.00
|72495.94
|6018
|2006.10.26 18:24
|close
|3008
|1.00
|1.8887
|0.0000
|1.8892
|5.00
|72500.94
|6019
|2006.10.26 18:24
|buy
|3010
|1.00
|1.8891
|0.0000
|1.8901
|6020
|2006.10.26 18:33
|buy
|3011
|2.00
|1.8885
|0.0000
|1.8895
|6021
|2006.10.26 18:44
|t/p
|3011
|2.00
|1.8895
|0.0000
|1.8895
|20.00
|72520.94
|6022
|2006.10.26 18:44
|close
|3010
|1.00
|1.8896
|0.0000
|1.8901
|5.00
|72525.94
|6023
|2006.10.26 18:44
|buy
|3012
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|6024
|2006.10.26 18:50
|t/p
|3012
|1.00
|1.8910
|0.0000
|1.8910
|10.00
|72535.94
|6025
|2006.10.26 18:50
|buy
|3013
|1.00
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|6026
|2006.10.26 19:06
|buy
|3014
|2.00
|1.8910
|0.0000
|1.8920
|6027
|2006.10.26 20:11
|buy
|3015
|4.00
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|6028
|2006.10.26 23:50
|buy
|3016
|8.00
|1.8896
|0.0000
|1.8906
|6029
|2006.10.27 01:05
|t/p
|3016
|8.00
|1.8906
|0.0000
|1.8906
|78.40
|72614.34
|6030
|2006.10.27 01:05
|close
|3015
|4.00
|1.8907
|0.0000
|1.8911
|23.20
|72637.54
|6031
|2006.10.27 01:05
|close
|3014
|2.00
|1.8907
|0.0000
|1.8920
|-6.40
|72631.14
|6032
|2006.10.27 01:05
|close
|3013
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.8925
|-8.20
|72622.94
|6033
|2006.10.27 13:30
|buy
|3017
|1.00
|1.8916
|0.0000
|1.8926
|6034
|2006.10.27 14:20
|buy
|3018
|2.00
|1.8910
|0.0000
|1.8920
|6035
|2006.10.27 14:31
|t/p
|3018
|2.00
|1.8920
|0.0000
|1.8920
|20.00
|72642.94
|6036
|2006.10.27 14:31
|close
|3017
|1.00
|1.8921
|0.0000
|1.8926
|5.00
|72647.94
|6037
|2006.10.27 14:31
|buy
|3019
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.8935
|6038
|2006.10.27 14:31
|t/p
|3019
|1.00
|1.8935
|0.0000
|1.8935
|10.00
|72657.94
|6039
|2006.10.27 14:31
|buy
|3020
|1.00
|1.8939
|0.0000
|1.8949
|6040
|2006.10.27 14:33
|t/p
|3020
|1.00
|1.8949
|0.0000
|1.8949
|10.00
|72667.94
|6041
|2006.10.27 14:33
|buy
|3021
|1.00
|1.8955
|0.0000
|1.8965
|6042
|2006.10.27 14:45
|buy
|3022
|2.00
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|6043
|2006.10.27 14:49
|buy
|3023
|4.00
|1.8943
|0.0000
|1.8953
|6044
|2006.10.27 14:55
|t/p
|3023
|4.00
|1.8953
|0.0000
|1.8953
|40.00
|72707.94
|6045
|2006.10.27 14:55
|close
|3022
|2.00
|1.8953
|0.0000
|1.8958
|10.00
|72717.94
|6046
|2006.10.27 14:55
|close
|3021
|1.00
|1.8953
|0.0000
|1.8965
|-2.00
|72715.94
|6047
|2006.10.27 14:55
|buy
|3024
|1.00
|1.8957
|0.0000
|1.8967
|6048
|2006.10.27 14:57
|t/p
|3024
|1.00
|1.8967
|0.0000
|1.8967
|10.00
|72725.94
|6049
|2006.10.27 14:57
|buy
|3025
|1.00
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|6050
|2006.10.27 14:58
|buy
|3026
|2.00
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|6051
|2006.10.27 15:00
|buy
|3027
|4.00
|1.8961
|0.0000
|1.8971
|6052
|2006.10.27 15:06
|t/p
|3027
|4.00
|1.8971
|0.0000
|1.8971
|40.00
|72765.94
|6053
|2006.10.27 15:06
|close
|3026
|2.00
|1.8971
|0.0000
|1.8976
|10.00
|72775.94
|6054
|2006.10.27 15:06
|close
|3025
|1.00
|1.8971
|0.0000
|1.8982
|-1.00
|72774.94
|6055
|2006.10.27 15:06
|buy
|3028
|1.00
|1.8975
|0.0000
|1.8985
|6056
|2006.10.27 15:08
|t/p
|3028
|1.00
|1.8985
|0.0000
|1.8985
|10.00
|72784.94
|6057
|2006.10.27 15:08
|buy
|3029
|1.00
|1.8989
|0.0000
|1.8999
|6058
|2006.10.27 15:09
|buy
|3030
|2.00
|1.8983
|0.0000
|1.8993
|6059
|2006.10.27 15:13
|t/p
|3030
|2.00
|1.8993
|0.0000
|1.8993
|20.00
|72804.94
|6060
|2006.10.27 15:13
|close
|3029
|1.00
|1.8993
|0.0000
|1.8999
|4.00
|72808.94
|6061
|2006.10.27 15:13
|buy
|3031
|1.00
|1.8997
|0.0000
|1.9007
|6062
|2006.10.27 15:15
|buy
|3032
|2.00
|1.8990
|0.0000
|1.9000
|6063
|2006.10.27 15:17
|buy
|3033
|4.00
|1.8985
|0.0000
|1.8995
|6064
|2006.10.27 15:32
|t/p
|3033
|4.00
|1.8995
|0.0000
|1.8995
|40.00
|72848.94
|6065
|2006.10.27 15:32
|close
|3032
|2.00
|1.8995
|0.0000
|1.9000
|10.00
|72858.94
|6066
|2006.10.27 15:32
|close
|3031
|1.00
|1.8995
|0.0000
|1.9007
|-2.00
|72856.94
|6067
|2006.10.27 15:32
|buy
|3034
|1.00
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|6068
|2006.10.27 15:37
|buy
|3035
|2.00
|1.8994
|0.0000
|1.9004
|6069
|2006.10.27 15:56
|buy
|3036
|4.00
|1.8988
|0.0000
|1.8998
|6070
|2006.10.27 16:01
|buy
|3037
|8.00
|1.8982
|0.0000
|1.8992
|6071
|2006.10.27 16:24
|t/p
|3037
|8.00
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|80.00
|72936.94
|6072
|2006.10.27 16:24
|close
|3036
|4.00
|1.8992
|0.0000
|1.8998
|16.00
|72952.94
|6073
|2006.10.27 16:24
|close
|3035
|2.00
|1.8992
|0.0000
|1.9004
|-4.00
|72948.94
|6074
|2006.10.27 16:24
|close
|3034
|1.00
|1.8992
|0.0000
|1.9009
|-7.00
|72941.94
|6075
|2006.10.27 16:24
|buy
|3038
|1.00
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|6076
|2006.10.27 16:26
|buy
|3039
|2.00
|1.8991
|0.0000
|1.9001
|6077
|2006.10.27 16:39
|buy
|3040
|4.00
|1.8985
|0.0000
|1.8995
|6078
|2006.10.27 16:58
|buy
|3041
|8.00
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|6079
|2006.10.27 17:00
|buy
|3042
|16.00
|1.8973
|0.0000
|1.8983
|6080
|2006.10.30 04:49
|t/p
|3042
|16.00
|1.8983
|0.0000
|1.8983
|156.80
|73098.74
|6081
|2006.10.30 04:49
|close
|3041
|8.00
|1.8983
|0.0000
|1.8990
|22.40
|73121.14
|6082
|2006.10.30 04:49
|close
|3040
|4.00
|1.8983
|0.0000
|1.8995
|-8.80
|73112.34
|6083
|2006.10.30 04:49
|close
|3039
|2.00
|1.8983
|0.0000
|1.9001
|-16.40
|73095.94
|6084
|2006.10.30 04:49
|close
|3038
|1.00
|1.8983
|0.0000
|1.9006
|-13.20
|73082.74
|6085
|2006.10.30 13:17
|buy
|3043
|1.00
|1.8997
|0.0000
|1.9007
|6086
|2006.10.30 13:48
|t/p
|3043
|1.00
|1.9007
|0.0000
|1.9007
|10.00
|73092.74
|6087
|2006.10.30 13:48
|buy
|3044
|1.00
|1.9011
|0.0000
|1.9021
|6088
|2006.10.30 14:44
|t/p
|3044
|1.00
|1.9021
|0.0000
|1.9021
|10.00
|73102.74
|6089
|2006.10.30 14:45
|buy
|3045
|1.00
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|6090
|2006.10.30 14:50
|t/p
|3045
|1.00
|1.9036
|0.0000
|1.9036
|10.00
|73112.74
|6091
|2006.10.30 14:50
|buy
|3046
|1.00
|1.9040
|0.0000
|1.9050
|6092
|2006.10.30 14:58
|buy
|3047
|2.00
|1.9034
|0.0000
|1.9044
|6093
|2006.10.30 15:00
|buy
|3048
|4.00
|1.9028
|0.0000
|1.9038
|6094
|2006.10.30 15:33
|buy
|3049
|8.00
|1.9023
|0.0000
|1.9033
|6095
|2006.10.30 15:33
|buy
|3050
|16.00
|1.9018
|0.0000
|1.9028
|6096
|2006.10.30 15:55
|t/p
|3050
|16.00
|1.9028
|0.0000
|1.9028
|160.00
|73272.74
|6097
|2006.10.30 15:55
|close
|3049
|8.00
|1.9028
|0.0000
|1.9033
|40.00
|73312.74
|6098
|2006.10.30 15:55
|close
|3048
|4.00
|1.9028
|0.0000
|1.9038
|0.00
|73312.74
|6099
|2006.10.30 15:55
|close
|3047
|2.00
|1.9028
|0.0000
|1.9044
|-12.00
|73300.74
|6100
|2006.10.30 15:55
|close
|3046
|1.00
|1.9028
|0.0000
|1.9050
|-12.00
|73288.74
|6101
|2006.10.31 15:30
|buy
|3051
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|6102
|2006.10.31 15:32
|buy
|3052
|2.00
|1.9009
|0.0000
|1.9019
|6103
|2006.10.31 15:35
|buy
|3053
|4.00
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|6104
|2006.10.31 15:37
|buy
|3054
|8.00
|1.8997
|0.0000
|1.9007
|6105
|2006.10.31 16:59
|t/p
|3054
|8.00
|1.9007
|0.0000
|1.9007
|80.00
|73368.74
|6106
|2006.10.31 16:59
|close
|3053
|4.00
|1.9007
|0.0000
|1.9014
|12.00
|73380.74
|6107
|2006.10.31 16:59
|close
|3052
|2.00
|1.9007
|0.0000
|1.9019
|-4.00
|73376.74
|6108
|2006.10.31 16:59
|close
|3051
|1.00
|1.9007
|0.0000
|1.9024
|-7.00
|73369.74
|6109
|2006.10.31 16:59
|buy
|3055
|1.00
|1.9011
|0.0000
|1.9021
|6110
|2006.10.31 17:01
|t/p
|3055
|1.00
|1.9021
|0.0000
|1.9021
|10.00
|73379.74
|6111
|2006.10.31 17:01
|buy
|3056
|1.00
|1.9025
|0.0000
|1.9035
|6112
|2006.10.31 17:04
|buy
|3057
|2.00
|1.9019
|0.0000
|1.9029
|6113
|2006.10.31 17:08
|t/p
|3057
|2.00
|1.9029
|0.0000
|1.9029
|20.00
|73399.74
|6114
|2006.10.31 17:08
|close
|3056
|1.00
|1.9030
|0.0000
|1.9035
|5.00
|73404.74
|6115
|2006.10.31 17:08
|buy
|3058
|1.00
|1.9034
|0.0000
|1.9044
|6116
|2006.10.31 17:11
|t/p
|3058
|1.00
|1.9044
|0.0000
|1.9044
|10.00
|73414.74
|6117
|2006.10.31 17:11
|buy
|3059
|1.00
|1.9048
|0.0000
|1.9058
|6118
|2006.10.31 17:13
|t/p
|3059
|1.00
|1.9058
|0.0000
|1.9058
|10.00
|73424.74
|6119
|2006.10.31 17:13
|buy
|3060
|1.00
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|6120
|2006.10.31 17:17
|buy
|3061
|2.00
|1.9056
|0.0000
|1.9066
|6121
|2006.10.31 17:18
|buy
|3062
|4.00
|1.9050
|0.0000
|1.9060
|6122
|2006.10.31 17:27
|t/p
|3062
|4.00
|1.9060
|0.0000
|1.9060
|40.00
|73464.74
|6123
|2006.10.31 17:27
|close
|3061
|2.00
|1.9060
|0.0000
|1.9066
|8.00
|73472.74
|6124
|2006.10.31 17:27
|close
|3060
|1.00
|1.9060
|0.0000
|1.9072
|-2.00
|73470.74
|6125
|2006.10.31 17:27
|buy
|3063
|1.00
|1.9064
|0.0000
|1.9074
|6126
|2006.10.31 17:32
|t/p
|3063
|1.00
|1.9074
|0.0000
|1.9074
|10.00
|73480.74
|6127
|2006.10.31 17:32
|buy
|3064
|1.00
|1.9078
|0.0000
|1.9088
|6128
|2006.10.31 17:34
|t/p
|3064
|1.00
|1.9088
|0.0000
|1.9088
|10.00
|73490.74
|6129
|2006.10.31 17:34
|buy
|3065
|1.00
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|6130
|2006.10.31 17:53
|buy
|3066
|2.00
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|6131
|2006.10.31 17:54
|buy
|3067
|4.00
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|6132
|2006.10.31 18:00
|buy
|3068
|8.00
|1.9073
|0.0000
|1.9083
|6133
|2006.10.31 18:16
|t/p
|3068
|8.00
|1.9083
|0.0000
|1.9083
|80.00
|73570.74
|6134
|2006.10.31 18:16
|close
|3067
|4.00
|1.9084
|0.0000
|1.9090
|16.00
|73586.74
|6135
|2006.10.31 18:16
|close
|3066
|2.00
|1.9084
|0.0000
|1.9096
|-4.00
|73582.74
|6136
|2006.10.31 18:16
|close
|3065
|1.00
|1.9084
|0.0000
|1.9102
|-8.00
|73574.74
|6137
|2006.10.31 18:16
|buy
|3069
|1.00
|1.9088
|0.0000
|1.9098
|6138
|2006.10.31 18:17
|buy
|3070
|2.00
|1.9082
|0.0000
|1.9092
|6139
|2006.10.31 18:45
|t/p
|3070
|2.00
|1.9092
|0.0000
|1.9092
|20.00
|73594.74
|6140
|2006.10.31 18:45
|close
|3069
|1.00
|1.9092
|0.0000
|1.9098
|4.00
|73598.74
|6141
|2006.10.31 18:45
|buy
|3071
|1.00
|1.9096
|0.0000
|1.9106
|6142
|2006.10.31 18:53
|buy
|3072
|2.00
|1.9090
|0.0000
|1.9100
|6143
|2006.10.31 19:00
|buy
|3073
|4.00
|1.9084
|0.0000
|1.9094
|6144
|2006.10.31 20:17
|buy
|3074
|8.00
|1.9078
|0.0000
|1.9088
|6145
|2006.11.01 05:16
|buy
|3075
|16.00
|1.9072
|0.0000
|1.9082
|6146
|2006.11.01 10:54
|t/p
|3075
|16.00
|1.9082
|0.0000
|1.9082
|160.00
|73758.74
|6147
|2006.11.01 10:54
|close
|3074
|8.00
|1.9083
|0.0000
|1.9088
|38.40
|73797.14
|6148
|2006.11.01 10:54
|close
|3073
|4.00
|1.9083
|0.0000
|1.9094
|-4.80
|73792.34
|6149
|2006.11.01 10:54
|close
|3072
|2.00
|1.9083
|0.0000
|1.9100
|-14.40
|73777.94
|6150
|2006.11.01 10:54
|close
|3071
|1.00
|1.9083
|0.0000
|1.9106
|-13.20
|73764.74
|6151
|2006.11.02 15:15
|buy
|3076
|1.00
|1.9077
|0.0000
|1.9087
|6152
|2006.11.02 15:22
|t/p
|3076
|1.00
|1.9087
|0.0000
|1.9087
|10.00
|73774.74
|6153
|2006.11.02 15:22
|buy
|3077
|1.00
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|6154
|2006.11.02 15:44
|buy
|3078
|2.00
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|6155
|2006.11.02 16:07
|buy
|3079
|4.00
|1.9081
|0.0000
|1.9091
|6156
|2006.11.02 16:36
|t/p
|3079
|4.00
|1.9091
|0.0000
|1.9091
|40.00
|73814.74
|6157
|2006.11.02 16:36
|close
|3078
|2.00
|1.9092
|0.0000
|1.9096
|12.00
|73826.74
|6158
|2006.11.02 16:36
|close
|3077
|1.00
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|0.00
|73826.74
|6159
|2006.11.03 14:00
|sell
|3080
|1.00
|1.9086
|0.0000
|1.9076
|6160
|2006.11.03 14:27
|sell
|3081
|2.00
|1.9091
|0.0000
|1.9081
|6161
|2006.11.03 14:30
|sell
|3082
|4.00
|1.9098
|0.0000
|1.9088
|6162
|2006.11.03 14:30
|sell
|3083
|8.00
|1.9108
|0.0000
|1.9098
|6163
|2006.11.03 14:30
|sell
|3084
|16.00
|1.9115
|0.0000
|1.9105
|6164
|2006.11.03 14:30
|t/p
|3084
|16.00
|1.9105
|0.0000
|1.9105
|160.00
|73986.74
|6165
|2006.11.03 14:31
|t/p
|3083
|8.00
|1.9098
|0.0000
|1.9098
|80.00
|74066.74
|6166
|2006.11.03 14:31
|close
|3082
|4.00
|1.9097
|0.0000
|1.9088
|4.00
|74070.74
|6167
|2006.11.03 14:31
|close
|3081
|2.00
|1.9097
|0.0000
|1.9081
|-12.00
|74058.74
|6168
|2006.11.03 14:31
|close
|3080
|1.00
|1.9097
|0.0000
|1.9076
|-11.00
|74047.74
|6169
|2006.11.03 14:31
|sell
|3085
|1.00
|1.9093
|0.0000
|1.9083
|6170
|2006.11.03 14:31
|t/p
|3085
|1.00
|1.9083
|0.0000
|1.9083
|10.00
|74057.74
|6171
|2006.11.03 14:31
|sell
|3086
|1.00
|1.9071
|0.0000
|1.9061
|6172
|2006.11.03 14:31
|sell
|3087
|2.00
|1.9078
|0.0000
|1.9068
|6173
|2006.11.03 14:31
|t/p
|3087
|2.00
|1.9068
|0.0000
|1.9068
|20.00
|74077.74
|6174
|2006.11.03 14:31
|close
|3086
|1.00
|1.9063
|0.0000
|1.9061
|8.00
|74085.74
|6175
|2006.11.03 14:31
|sell
|3088
|1.00
|1.9059
|0.0000
|1.9049
|6176
|2006.11.03 14:31
|t/p
|3088
|1.00
|1.9049
|0.0000
|1.9049
|10.00
|74095.74
|6177
|2006.11.03 14:31
|sell
|3089
|1.00
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|6178
|2006.11.03 14:31
|sell
|3090
|2.00
|1.9045
|0.0000
|1.9035
|6179
|2006.11.03 14:32
|t/p
|3090
|2.00
|1.9035
|0.0000
|1.9035
|20.00
|74115.74
|6180
|2006.11.03 14:32
|close
|3089
|1.00
|1.9035
|0.0000
|1.9027
|2.00
|74117.74
|6181
|2006.11.03 14:32
|sell
|3091
|1.00
|1.9031
|0.0000
|1.9021
|6182
|2006.11.03 14:33
|sell
|3092
|2.00
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|6183
|2006.11.03 14:35
|t/p
|3092
|2.00
|1.9027
|0.0000
|1.9027
|20.00
|74137.74
|6184
|2006.11.03 14:35
|close
|3091
|1.00
|1.9025
|0.0000
|1.9021
|6.00
|74143.74
|6185
|2006.11.03 14:35
|sell
|3093
|1.00
|1.9021
|0.0000
|1.9011
|6186
|2006.11.03 14:38
|t/p
|3093
|1.00
|1.9011
|0.0000
|1.9011
|10.00
|74153.74
|6187
|2006.11.03 14:38
|sell
|3094
|1.00
|1.9007
|0.0000
|1.8997
|6188
|2006.11.03 14:40
|t/p
|3094
|1.00
|1.8997
|0.0000
|1.8997
|10.00
|74163.74
|6189
|2006.11.03 14:40
|sell
|3095
|1.00
|1.8992
|0.0000
|1.8982
|6190
|2006.11.03 14:40
|sell
|3096
|2.00
|1.8998
|0.0000
|1.8988
|6191
|2006.11.03 14:42
|sell
|3097
|4.00
|1.9003
|0.0000
|1.8993
|6192
|2006.11.03 14:44
|t/p
|3097
|4.00
|1.8993
|0.0000
|1.8993
|40.00
|74203.74
|6193
|2006.11.03 14:44
|close
|3096
|2.00
|1.8993
|0.0000
|1.8988
|10.00
|74213.74
|6194
|2006.11.03 14:44
|close
|3095
|1.00
|1.8993
|0.0000
|1.8982
|-1.00
|74212.74
|6195
|2006.11.03 14:44
|sell
|3098
|1.00
|1.8989
|0.0000
|1.8979
|6196
|2006.11.03 14:46
|sell
|3099
|2.00
|1.8995
|0.0000
|1.8985
|6197
|2006.11.03 15:02
|t/p
|3099
|2.00
|1.8985
|0.0000
|1.8985
|20.00
|74232.74
|6198
|2006.11.03 15:02
|close
|3098
|1.00
|1.8985
|0.0000
|1.8979
|4.00
|74236.74
|6199
|2006.11.03 15:02
|sell
|3100
|1.00
|1.8981
|0.0000
|1.8971
|6200
|2006.11.03 15:02
|sell
|3101
|2.00
|1.8986
|0.0000
|1.8976
|6201
|2006.11.03 15:10
|sell
|3102
|4.00
|1.8992
|0.0000
|1.8982
|6202
|2006.11.03 15:20
|sell
|3103
|8.00
|1.8997
|0.0000
|1.8987
|6203
|2006.11.03 15:45
|sell
|3104
|16.00
|1.9004
|0.0000
|1.8994
|6204
|2006.11.03 16:00
|t/p
|3104
|16.00
|1.8994
|0.0000
|1.8994
|160.00
|74396.74
|6205
|2006.11.03 16:00
|close
|3103
|8.00
|1.8993
|0.0000
|1.8987
|32.00
|74428.74
|6206
|2006.11.03 16:00
|close
|3102
|4.00
|1.8993
|0.0000
|1.8982
|-4.00
|74424.74
|6207
|2006.11.03 16:00
|close
|3101
|2.00
|1.8993
|0.0000
|1.8976
|-14.00
|74410.74
|6208
|2006.11.03 16:00
|close
|3100
|1.00
|1.8993
|0.0000
|1.8971
|-12.00
|74398.74
|6209
|2006.11.03 16:00
|sell
|3105
|1.00
|1.8989
|0.0000
|1.8979
|6210
|2006.11.03 16:01
|t/p
|3105
|1.00
|1.8979
|0.0000
|1.8979
|10.00
|74408.74
|6211
|2006.11.03 16:01
|sell
|3106
|1.00
|1.8975
|0.0000
|1.8965
|6212
|2006.11.03 16:02
|sell
|3107
|2.00
|1.8982
|0.0000
|1.8972
|6213
|2006.11.03 16:07
|sell
|3108
|4.00
|1.8989
|0.0000
|1.8979
|6214
|2006.11.03 16:10
|sell
|3109
|8.00
|1.8995
|0.0000
|1.8985
|6215
|2006.11.03 16:12
|sell
|3110
|16.00
|1.9001
|0.0000
|1.8991
|6216
|2006.11.03 16:20
|t/p
|3110
|16.00
|1.8991
|0.0000
|1.8991
|160.00
|74568.74
|6217
|2006.11.03 16:20
|close
|3109
|8.00
|1.8988
|0.0000
|1.8985
|56.00
|74624.74
|6218
|2006.11.03 16:20
|close
|3108
|4.00
|1.8988
|0.0000
|1.8979
|4.00
|74628.74
|6219
|2006.11.03 16:20
|close
|3107
|2.00
|1.8988
|0.0000
|1.8972
|-12.00
|74616.74
|6220
|2006.11.03 16:20
|close
|3106
|1.00
|1.8988
|0.0000
|1.8965
|-13.00
|74603.74
|6221
|2006.11.03 16:20
|sell
|3111
|1.00
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|6222
|2006.11.03 16:21
|sell
|3112
|2.00
|1.8989
|0.0000
|1.8979
|6223
|2006.11.03 16:59
|sell
|3113
|4.00
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|6224
|2006.11.03 17:00
|sell
|3114
|8.00
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|6225
|2006.11.03 17:03
|sell
|3115
|16.00
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|6226
|2006.11.03 18:16
|t/p
|3115
|16.00
|1.8998
|0.0000
|1.8998
|160.00
|74763.74
|6227
|2006.11.03 18:16
|close
|3114
|8.00
|1.8996
|0.0000
|1.8992
|48.00
|74811.74
|6228
|2006.11.03 18:16
|close
|3113
|4.00
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|0.00
|74811.74
|6229
|2006.11.03 18:16
|close
|3112
|2.00
|1.8996
|0.0000
|1.8979
|-14.00
|74797.74
|6230
|2006.11.03 18:16
|close
|3111
|1.00
|1.8996
|0.0000
|1.8974
|-12.00
|74785.74
|6231
|2006.11.03 18:16
|sell
|3116
|1.00
|1.8992
|0.0000
|1.8982
|6232
|2006.11.03 18:18
|sell
|3117
|2.00
|1.8998
|0.0000
|1.8988
|6233
|2006.11.03 18:45
|sell
|3118
|4.00
|1.9005
|0.0000
|1.8995
|6234
|2006.11.03 20:27
|sell
|3119
|8.00
|1.9011
|0.0000
|1.9001
|6235
|2006.11.03 20:36
|sell
|3120
|16.00
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|6236
|2006.11.03 21:36
|t/p
|3120
|16.00
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|160.00
|74945.74
|6237
|2006.11.03 21:36
|close
|3119
|8.00
|1.9005
|0.0000
|1.9001
|48.00
|74993.74
|6238
|2006.11.03 21:36
|close
|3118
|4.00
|1.9005
|0.0000
|1.8995
|0.00
|74993.74
|6239
|2006.11.03 21:36
|close
|3117
|2.00
|1.9005
|0.0000
|1.8988
|-14.00
|74979.74
|6240
|2006.11.03 21:36
|close
|3116
|1.00
|1.9005
|0.0000
|1.8982
|-13.00
|74966.74
|6241
|2006.11.03 21:36
|sell
|3121
|1.00
|1.9001
|0.0000
|1.8991
|6242
|2006.11.03 21:53
|sell
|3122
|2.00
|1.9007
|0.0000
|1.8997
|6243
|2006.11.05 00:00
|sell
|3123
|4.00
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|6244
|2006.11.06 01:02
|sell
|3124
|8.00
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|6245
|2006.11.06 01:04
|sell
|3125
|16.00
|1.9027
|0.0000
|1.9017
|6246
|2006.11.06 01:38
|t/p
|3125
|16.00
|1.9017
|0.0000
|1.9017
|160.00
|75126.74
|6247
|2006.11.06 01:38
|close
|3124
|8.00
|1.9015
|0.0000
|1.9010
|40.00
|75166.74
|6248
|2006.11.06 01:38
|close
|3123
|4.00
|1.9015
|0.0000
|1.9004
|-3.78
|75162.96
|6249
|2006.11.06 01:38
|close
|3122
|2.00
|1.9015
|0.0000
|1.8997
|-15.89
|75147.07
|6250
|2006.11.06 01:38
|close
|3121
|1.00
|1.9015
|0.0000
|1.8991
|-13.95
|75133.13
|6251
|2006.11.07 05:01
|buy
|3126
|1.00
|1.9011
|0.0000
|1.9021
|6252
|2006.11.07 05:16
|t/p
|3126
|1.00
|1.9021
|0.0000
|1.9021
|10.00
|75143.13
|6253
|2006.11.07 05:16
|buy
|3127
|1.00
|1.9025
|0.0000
|1.9035
|6254
|2006.11.07 05:19
|buy
|3128
|2.00
|1.9019
|0.0000
|1.9029
|6255
|2006.11.07 05:34
|t/p
|3128
|2.00
|1.9029
|0.0000
|1.9029
|20.00
|75163.13
|6256
|2006.11.07 05:34
|close
|3127
|1.00
|1.9029
|0.0000
|1.9035
|4.00
|75167.13
|6257
|2006.11.07 05:34
|buy
|3129
|1.00
|1.9033
|0.0000
|1.9043
|6258
|2006.11.07 05:40
|t/p
|3129
|1.00
|1.9043
|0.0000
|1.9043
|10.00
|75177.13
|6259
|2006.11.07 05:40
|buy
|3130
|1.00
|1.9047
|0.0000
|1.9057
|6260
|2006.11.07 07:25
|buy
|3131
|2.00
|1.9041
|0.0000
|1.9051
|6261
|2006.11.07 07:53
|buy
|3132
|4.00
|1.9035
|0.0000
|1.9045
|6262
|2006.11.07 08:16
|t/p
|3132
|4.00
|1.9045
|0.0000
|1.9045
|40.00
|75217.13
|6263
|2006.11.07 08:16
|close
|3131
|2.00
|1.9047
|0.0000
|1.9051
|12.00
|75229.13
|6264
|2006.11.07 08:16
|close
|3130
|1.00
|1.9047
|0.0000
|1.9057
|0.00
|75229.13
|6265
|2006.11.07 15:00
|buy
|3133
|1.00
|1.9075
|0.0000
|1.9085
|6266
|2006.11.07 15:19
|t/p
|3133
|1.00
|1.9085
|0.0000
|1.9085
|10.00
|75239.13
|6267
|2006.11.07 15:19
|buy
|3134
|1.00
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|6268
|2006.11.07 15:20
|buy
|3135
|2.00
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|6269
|2006.11.07 15:33
|t/p
|3135
|2.00
|1.9096
|0.0000
|1.9096
|20.00
|75259.13
|6270
|2006.11.07 15:33
|close
|3134
|1.00
|1.9096
|0.0000
|1.9102
|4.00
|75263.13
|6271
|2006.11.07 15:33
|buy
|3136
|1.00
|1.9100
|0.0000
|1.9110
|6272
|2006.11.07 15:52
|t/p
|3136
|1.00
|1.9110
|0.0000
|1.9110
|10.00
|75273.13
|6273
|2006.11.07 15:52
|buy
|3137
|1.00
|1.9114
|0.0000
|1.9124
|6274
|2006.11.07 15:59
|buy
|3138
|2.00
|1.9108
|0.0000
|1.9118
|6275
|2006.11.07 16:20
|t/p
|3138
|2.00
|1.9118
|0.0000
|1.9118
|20.00
|75293.13
|6276
|2006.11.07 16:20
|close
|3137
|1.00
|1.9119
|0.0000
|1.9124
|5.00
|75298.13
|6277
|2006.11.09 14:15
|sell
|3139
|1.00
|1.9031
|0.0000
|1.9021
|6278
|2006.11.09 14:22
|t/p
|3139
|1.00
|1.9021
|0.0000
|1.9021
|10.00
|75308.13
|6279
|2006.11.09 14:22
|sell
|3140
|1.00
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|6280
|2006.11.09 14:27
|sell
|3141
|2.00
|1.9022
|0.0000
|1.9012
|6281
|2006.11.09 14:30
|sell
|3142
|4.00
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|6282
|2006.11.09 14:30
|t/p
|3142
|4.00
|1.9018
|0.0000
|1.9018
|40.00
|75348.13
|6283
|2006.11.09 14:30
|close
|3141
|2.00
|1.9016
|0.0000
|1.9012
|12.00
|75360.13
|6284
|2006.11.09 14:30
|close
|3140
|1.00
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|0.00
|75360.13
|6285
|2006.11.09 14:30
|sell
|3143
|1.00
|1.9012
|0.0000
|1.9002
|6286
|2006.11.09 14:33
|sell
|3144
|2.00
|1.9018
|0.0000
|1.9008
|6287
|2006.11.09 14:34
|sell
|3145
|4.00
|1.9023
|0.0000
|1.9013
|6288
|2006.11.09 14:37
|t/p
|3145
|4.00
|1.9013
|0.0000
|1.9013
|40.00
|75400.13
|6289
|2006.11.09 14:37
|close
|3144
|2.00
|1.9013
|0.0000
|1.9008
|10.00
|75410.13
|6290
|2006.11.09 14:37
|close
|3143
|1.00
|1.9013
|0.0000
|1.9002
|-1.00
|75409.13
|6291
|2006.11.09 14:37
|sell
|3146
|1.00
|1.9009
|0.0000
|1.8999
|6292
|2006.11.09 14:38
|t/p
|3146
|1.00
|1.8999
|0.0000
|1.8999
|10.00
|75419.13
|6293
|2006.11.09 14:38
|sell
|3147
|1.00
|1.8995
|0.0000
|1.8985
|6294
|2006.11.09 14:44
|t/p
|3147
|1.00
|1.8985
|0.0000
|1.8985
|10.00
|75429.13
|6295
|2006.11.09 14:44
|sell
|3148
|1.00
|1.8981
|0.0000
|1.8971
|6296
|2006.11.09 14:45
|sell
|3149
|2.00
|1.8987
|0.0000
|1.8977
|6297
|2006.11.09 15:23
|sell
|3150
|4.00
|1.8993
|0.0000
|1.8983
|6298
|2006.11.09 16:00
|sell
|3151
|8.00
|1.9000
|0.0000
|1.8990
|6299
|2006.11.09 16:01
|sell
|3152
|16.00
|1.9005
|0.0000
|1.8995
|6300
|2006.11.09 16:58
|t/p
|3152
|16.00
|1.8995
|0.0000
|1.8995
|160.00
|75589.13
|6301
|2006.11.09 16:58
|close
|3151
|8.00
|1.8995
|0.0000
|1.8990
|40.00
|75629.13
|6302
|2006.11.09 16:58
|close
|3150
|4.00
|1.8995
|0.0000
|1.8983
|-8.00
|75621.13
|6303
|2006.11.09 16:58
|close
|3149
|2.00
|1.8995
|0.0000
|1.8977
|-16.00
|75605.13
|6304
|2006.11.09 16:58
|close
|3148
|1.00
|1.8995
|0.0000
|1.8971
|-14.00
|75591.13
|6305
|2006.11.09 21:15
|buy
|3153
|1.00
|1.9055
|0.0000
|1.9065
|6306
|2006.11.09 22:20
|buy
|3154
|2.00
|1.9048
|0.0000
|1.9058
|6307
|2006.11.09 23:12
|t/p
|3154
|2.00
|1.9058
|0.0000
|1.9058
|20.00
|75611.13
|6308
|2006.11.09 23:12
|close
|3153
|1.00
|1.9059
|0.0000
|1.9065
|4.00
|75615.13
|6309
|2006.11.09 23:15
|buy
|3155
|1.00
|1.9059
|0.0000
|1.9069
|6310
|2006.11.09 23:38
|t/p
|3155
|1.00
|1.9069
|0.0000
|1.9069
|10.00
|75625.13
|6311
|2006.11.09 23:38
|buy
|3156
|1.00
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|6312
|2006.11.09 23:47
|buy
|3157
|2.00
|1.9067
|0.0000
|1.9077
|6313
|2006.11.10 02:52
|t/p
|3157
|2.00
|1.9077
|0.0000
|1.9077
|19.60
|75644.73
|6314
|2006.11.10 02:52
|close
|3156
|1.00
|1.9078
|0.0000
|1.9084
|3.80
|75648.53
|6315
|2006.11.10 09:15
|buy
|3158
|1.00
|1.9094
|0.0000
|1.9104
|6316
|2006.11.10 09:21
|buy
|3159
|2.00
|1.9089
|0.0000
|1.9099
|6317
|2006.11.10 09:27
|t/p
|3159
|2.00
|1.9099
|0.0000
|1.9099
|20.00
|75668.53
|6318
|2006.11.10 09:27
|close
|3158
|1.00
|1.9099
|0.0000
|1.9104
|5.00
|75673.53
|6319
|2006.11.10 09:27
|buy
|3160
|1.00
|1.9103
|0.0000
|1.9113
|6320
|2006.11.10 09:29
|t/p
|3160
|1.00
|1.9113
|0.0000
|1.9113
|10.00
|75683.53
|6321
|2006.11.10 09:29
|buy
|3161
|1.00
|1.9118
|0.0000
|1.9128
|6322
|2006.11.10 09:34
|t/p
|3161
|1.00
|1.9128
|0.0000
|1.9128
|10.00
|75693.53
|6323
|2006.11.10 09:34
|buy
|3162
|1.00
|1.9132
|0.0000
|1.9142
|6324
|2006.11.10 09:34
|buy
|3163
|2.00
|1.9127
|0.0000
|1.9137
|6325
|2006.11.10 09:35
|buy
|3164
|4.00
|1.9121
|0.0000
|1.9131
|6326
|2006.11.10 09:41
|buy
|3165
|8.00
|1.9115
|0.0000
|1.9125
|6327
|2006.11.10 09:52
|t/p
|3165
|8.00
|1.9125
|0.0000
|1.9125
|80.00
|75773.53
|6328
|2006.11.10 09:52
|close
|3164
|4.00
|1.9126
|0.0000
|1.9131
|20.00
|75793.53
|6329
|2006.11.10 09:52
|close
|3163
|2.00
|1.9126
|0.0000
|1.9137
|-2.00
|75791.53
|6330
|2006.11.10 09:52
|close
|3162
|1.00
|1.9126
|0.0000
|1.9142
|-6.00
|75785.53
|6331
|2006.11.10 11:00
|buy
|3166
|1.00
|1.9156
|0.0000
|1.9166
|6332
|2006.11.10 11:41
|t/p
|3166
|1.00
|1.9166
|0.0000
|1.9166
|10.00
|75795.53
|6333
|2006.11.10 11:41
|buy
|3167
|1.00
|1.9170
|0.0000
|1.9180
|6334
|2006.11.10 12:08
|buy
|3168
|2.00
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|6335
|2006.11.10 12:28
|buy
|3169
|4.00
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|6336
|2006.11.10 12:37
|buy
|3170
|8.00
|1.9153
|0.0000
|1.9163
|6337
|2006.11.10 13:06
|buy
|3171
|16.00
|1.9147
|0.0000
|1.9157
|6338
|2006.11.10 13:38
|t/p
|3171
|16.00
|1.9157
|0.0000
|1.9157
|160.00
|75955.53
|6339
|2006.11.10 13:38
|close
|3170
|8.00
|1.9158
|0.0000
|1.9163
|40.00
|75995.53
|6340
|2006.11.10 13:38
|close
|3169
|4.00
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|0.00
|75995.53
|6341
|2006.11.10 13:38
|close
|3168
|2.00
|1.9158
|0.0000
|1.9174
|-12.00
|75983.53
|6342
|2006.11.10 13:38
|close
|3167
|1.00
|1.9158
|0.0000
|1.9180
|-12.00
|75971.53
|6343
|2006.11.10 13:45
|buy
|3172
|1.00
|1.9151
|0.0000
|1.9161
|6344
|2006.11.10 13:50
|buy
|3173
|2.00
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|6345
|2006.11.10 14:03
|buy
|3174
|4.00
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|6346
|2006.11.10 14:11
|buy
|3175
|8.00
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|6347
|2006.11.10 14:31
|t/p
|3175
|8.00
|1.9144
|0.0000
|1.9144
|80.00
|76051.53
|6348
|2006.11.10 14:31
|close
|3174
|4.00
|1.9145
|0.0000
|1.9150
|20.00
|76071.53
|6349
|2006.11.10 14:31
|close
|3173
|2.00
|1.9145
|0.0000
|1.9156
|-2.00
|76069.53
|6350
|2006.11.10 14:31
|close
|3172
|1.00
|1.9145
|0.0000
|1.9161
|-6.00
|76063.53
|6351
|2006.11.10 14:31
|buy
|3176
|1.00
|1.9149
|0.0000
|1.9159
|6352
|2006.11.10 15:01
|buy
|3177
|2.00
|1.9143
|0.0000
|1.9153
|6353
|2006.11.10 15:48
|t/p
|3177
|2.00
|1.9153
|0.0000
|1.9153
|20.00
|76083.53
|6354
|2006.11.10 15:48
|close
|3176
|1.00
|1.9153
|0.0000
|1.9159
|4.00
|76087.53
|6355
|2006.11.13 10:15
|sell
|3178
|1.00
|1.9114
|0.0000
|1.9104
|6356
|2006.11.13 10:36
|t/p
|3178
|1.00
|1.9104
|0.0000
|1.9104
|10.00
|76097.53
|6357
|2006.11.13 10:36
|sell
|3179
|1.00
|1.9099
|0.0000
|1.9089
|6358
|2006.11.13 10:39
|t/p
|3179
|1.00
|1.9089
|0.0000
|1.9089
|10.00
|76107.53
|6359
|2006.11.13 10:39
|sell
|3180
|1.00
|1.9085
|0.0000
|1.9075
|6360
|2006.11.13 10:43
|sell
|3181
|2.00
|1.9093
|0.0000
|1.9083
|6361
|2006.11.13 10:50
|t/p
|3181
|2.00
|1.9083
|0.0000
|1.9083
|20.00
|76127.53
|6362
|2006.11.13 10:50
|close
|3180
|1.00
|1.9083
|0.0000
|1.9075
|2.00
|76129.53
|6363
|2006.11.13 10:50
|sell
|3182
|1.00
|1.9079
|0.0000
|1.9069
|6364
|2006.11.13 11:00
|t/p
|3182
|1.00
|1.9069
|0.0000
|1.9069
|10.00
|76139.53
|6365
|2006.11.13 11:00
|sell
|3183
|1.00
|1.9065
|0.0000
|1.9055
|6366
|2006.11.13 11:09
|sell
|3184
|2.00
|1.9070
|0.0000
|1.9060
|6367
|2006.11.13 11:10
|sell
|3185
|4.00
|1.9076
|0.0000
|1.9066
|6368
|2006.11.13 12:06
|t/p
|3185
|4.00
|1.9066
|0.0000
|1.9066
|40.00
|76179.53
|6369
|2006.11.13 12:06
|close
|3184
|2.00
|1.9065
|0.0000
|1.9060
|10.00
|76189.53
|6370
|2006.11.13 12:06
|close
|3183
|1.00
|1.9065
|0.0000
|1.9055
|0.00
|76189.53
|6371
|2006.11.13 12:06
|sell
|3186
|1.00
|1.9061
|0.0000
|1.9051
|6372
|2006.11.13 12:37
|t/p
|3186
|1.00
|1.9051
|0.0000
|1.9051
|10.00
|76199.53
|6373
|2006.11.13 12:37
|sell
|3187
|1.00
|1.9047
|0.0000
|1.9037
|6374
|2006.11.13 12:38
|sell
|3188
|2.00
|1.9052
|0.0000
|1.9042
|6375
|2006.11.13 13:05
|t/p
|3188
|2.00
|1.9042
|0.0000
|1.9042
|20.00
|76219.53
|6376
|2006.11.13 13:05
|close
|3187
|1.00
|1.9041
|0.0000
|1.9037
|6.00
|76225.53
|6377
|2006.11.13 13:05
|sell
|3189
|1.00
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|6378
|2006.11.13 13:14
|sell
|3190
|2.00
|1.9043
|0.0000
|1.9033
|6379
|2006.11.13 13:42
|sell
|3191
|4.00
|1.9048
|0.0000
|1.9038
|6380
|2006.11.13 14:42
|t/p
|3191
|4.00
|1.9038
|0.0000
|1.9038
|40.00
|76265.53
|6381
|2006.11.13 14:42
|close
|3190
|2.00
|1.9038
|0.0000
|1.9033
|10.00
|76275.53
|6382
|2006.11.13 14:42
|close
|3189
|1.00
|1.9038
|0.0000
|1.9027
|-1.00
|76274.53
|6383
|2006.11.13 14:42
|sell
|3192
|1.00
|1.9034
|0.0000
|1.9024
|6384
|2006.11.13 14:52
|sell
|3193
|2.00
|1.9040
|0.0000
|1.9030
|6385
|2006.11.13 15:06
|t/p
|3193
|2.00
|1.9030
|0.0000
|1.9030
|20.00
|76294.53
|6386
|2006.11.13 15:06
|close
|3192
|1.00
|1.9030
|0.0000
|1.9024
|4.00
|76298.53
|6387
|2006.11.13 15:06
|sell
|3194
|1.00
|1.9026
|0.0000
|1.9016
|6388
|2006.11.13 15:52
|t/p
|3194
|1.00
|1.9016
|0.0000
|1.9016
|10.00
|76308.53
|6389
|2006.11.13 15:52
|sell
|3195
|1.00
|1.9010
|0.0000
|1.9000
|6390
|2006.11.13 15:53
|sell
|3196
|2.00
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|6391
|2006.11.13 16:07
|t/p
|3196
|2.00
|1.9006
|0.0000
|1.9006
|20.00
|76328.53
|6392
|2006.11.13 16:07
|close
|3195
|1.00
|1.9006
|0.0000
|1.9000
|4.00
|76332.53
|6393
|2006.11.13 16:07
|sell
|3197
|1.00
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|6394
|2006.11.13 16:41
|sell
|3198
|2.00
|1.9007
|0.0000
|1.8997
|6395
|2006.11.13 16:44
|sell
|3199
|4.00
|1.9012
|0.0000
|1.9002
|6396
|2006.11.13 16:46
|sell
|3200
|8.00
|1.9018
|0.0000
|1.9008
|6397
|2006.11.13 16:59
|sell
|3201
|16.00
|1.9023
|0.0000
|1.9013
|6398
|2006.11.13 18:36
|t/p
|3201
|16.00
|1.9013
|0.0000
|1.9013
|160.00
|76492.53
|6399
|2006.11.13 18:36
|close
|3200
|8.00
|1.9013
|0.0000
|1.9008
|40.00
|76532.53
|6400
|2006.11.13 18:36
|close
|3199
|4.00
|1.9013
|0.0000
|1.9002
|-4.00
|76528.53
|6401
|2006.11.13 18:36
|close
|3198
|2.00
|1.9013
|0.0000
|1.8997
|-12.00
|76516.53
|6402
|2006.11.13 18:36
|close
|3197
|1.00
|1.9013
|0.0000
|1.8992
|-11.00
|76505.53
|6403
|2006.11.14 11:00
|sell
|3202
|1.00
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|6404
|2006.11.14 11:00
|sell
|3203
|2.00
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|6405
|2006.11.14 11:06
|t/p
|3203
|2.00
|1.8992
|0.0000
|1.8992
|20.00
|76525.53
|6406
|2006.11.14 11:06
|close
|3202
|1.00
|1.8992
|0.0000
|1.8986
|4.00
|76529.53
|6407
|2006.11.14 11:06
|sell
|3204
|1.00
|1.8988
|0.0000
|1.8978
|6408
|2006.11.14 11:12
|sell
|3205
|2.00
|1.8994
|0.0000
|1.8984
|6409
|2006.11.14 11:19
|t/p
|3205
|2.00
|1.8984
|0.0000
|1.8984
|20.00
|76549.53
|6410
|2006.11.14 11:19
|close
|3204
|1.00
|1.8983
|0.0000
|1.8978
|5.00
|76554.53
|6411
|2006.11.14 11:19
|sell
|3206
|1.00
|1.8979
|0.0000
|1.8969
|6412
|2006.11.14 11:23
|sell
|3207
|2.00
|1.8985
|0.0000
|1.8975
|6413
|2006.11.14 11:45
|t/p
|3207
|2.00
|1.8975
|0.0000
|1.8975
|20.00
|76574.53
|6414
|2006.11.14 11:45
|close
|3206
|1.00
|1.8974
|0.0000
|1.8969
|5.00
|76579.53
|6415
|2006.11.14 11:45
|sell
|3208
|1.00
|1.8970
|0.0000
|1.8960
|6416
|2006.11.14 12:54
|sell
|3209
|2.00
|1.8976
|0.0000
|1.8966
|6417
|2006.11.14 13:16
|sell
|3210
|4.00
|1.8981
|0.0000
|1.8971
|6418
|2006.11.14 13:35
|t/p
|3210
|4.00
|1.8971
|0.0000
|1.8971
|40.00
|76619.53
|6419
|2006.11.14 13:35
|close
|3209
|2.00
|1.8970
|0.0000
|1.8966
|12.00
|76631.53
|6420
|2006.11.14 13:35
|close
|3208
|1.00
|1.8970
|0.0000
|1.8960
|0.00
|76631.53
|6421
|2006.11.14 13:35
|sell
|3211
|1.00
|1.8966
|0.0000
|1.8956
|6422
|2006.11.14 13:37
|sell
|3212
|2.00
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|6423
|2006.11.14 14:02
|sell
|3213
|4.00
|1.8979
|0.0000
|1.8969
|6424
|2006.11.14 14:18
|t/p
|3213
|4.00
|1.8969
|0.0000
|1.8969
|40.00
|76671.53
|6425
|2006.11.14 14:18
|close
|3212
|2.00
|1.8968
|0.0000
|1.8962
|8.00
|76679.53
|6426
|2006.11.14 14:18
|close
|3211
|1.00
|1.8968
|0.0000
|1.8956
|-2.00
|76677.53
|6427
|2006.11.14 15:30
|sell
|3214
|1.00
|1.9010
|0.0000
|1.9000
|6428
|2006.11.14 15:38
|t/p
|3214
|1.00
|1.9000
|0.0000
|1.9000
|10.00
|76687.53
|6429
|2006.11.14 15:38
|sell
|3215
|1.00
|1.8996
|0.0000
|1.8986
|6430
|2006.11.14 16:02
|t/p
|3215
|1.00
|1.8986
|0.0000
|1.8986
|10.00
|76697.53
|6431
|2006.11.14 16:02
|sell
|3216
|1.00
|1.8981
|0.0000
|1.8971
|6432
|2006.11.14 16:02
|sell
|3217
|2.00
|1.8986
|0.0000
|1.8976
|6433
|2006.11.14 16:03
|sell
|3218
|4.00
|1.8992
|0.0000
|1.8982
|6434
|2006.11.14 16:05
|t/p
|3218
|4.00
|1.8982
|0.0000
|1.8982
|40.00
|76737.53
|6435
|2006.11.14 16:05
|close
|3217
|2.00
|1.8980
|0.0000
|1.8976
|12.00
|76749.53
|6436
|2006.11.14 16:05
|close
|3216
|1.00
|1.8980
|0.0000
|1.8971
|1.00
|76750.53
|6437
|2006.11.14 16:05
|sell
|3219
|1.00
|1.8976
|0.0000
|1.8966
|6438
|2006.11.14 16:06
|t/p
|3219
|1.00
|1.8966
|0.0000
|1.8966
|10.00
|76760.53
|6439
|2006.11.14 16:06
|sell
|3220
|1.00
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|6440
|2006.11.14 16:09
|sell
|3221
|2.00
|1.8965
|0.0000
|1.8955
|6441
|2006.11.14 16:11
|t/p
|3221
|2.00
|1.8955
|0.0000
|1.8955
|20.00
|76780.53
|6442
|2006.11.14 16:11
|close
|3220
|1.00
|1.8955
|0.0000
|1.8950
|5.00
|76785.53
|6443
|2006.11.14 16:11
|sell
|3222
|1.00
|1.8951
|0.0000
|1.8941
|6444
|2006.11.14 16:12
|t/p
|3222
|1.00
|1.8941
|0.0000
|1.8941
|10.00
|76795.53
|6445
|2006.11.14 16:12
|sell
|3223
|1.00
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|6446
|2006.11.14 16:16
|sell
|3224
|2.00
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|6447
|2006.11.14 16:18
|sell
|3225
|4.00
|1.8947
|0.0000
|1.8937
|6448
|2006.11.14 16:20
|sell
|3226
|8.00
|1.8953
|0.0000
|1.8943
|6449
|2006.11.14 16:38
|t/p
|3226
|8.00
|1.8943
|0.0000
|1.8943
|80.00
|76875.53
|6450
|2006.11.14 16:38
|close
|3225
|4.00
|1.8943
|0.0000
|1.8937
|16.00
|76891.53
|6451
|2006.11.14 16:38
|close
|3224
|2.00
|1.8943
|0.0000
|1.8932
|-2.00
|76889.53
|6452
|2006.11.14 16:38
|close
|3223
|1.00
|1.8943
|0.0000
|1.8926
|-7.00
|76882.53
|6453
|2006.11.14 16:38
|sell
|3227
|1.00
|1.8939
|0.0000
|1.8929
|6454
|2006.11.14 16:43
|t/p
|3227
|1.00
|1.8929
|0.0000
|1.8929
|10.00
|76892.53
|6455
|2006.11.14 16:43
|sell
|3228
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8914
|6456
|2006.11.14 16:44
|sell
|3229
|2.00
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|6457
|2006.11.14 16:44
|sell
|3230
|4.00
|1.8937
|0.0000
|1.8927
|6458
|2006.11.14 17:08
|sell
|3231
|8.00
|1.8943
|0.0000
|1.8933
|6459
|2006.11.14 17:30
|sell
|3232
|16.00
|1.8949
|0.0000
|1.8939
|6460
|2006.11.15 07:14
|t/p
|3232
|16.00
|1.8939
|0.0000
|1.8939
|160.88
|77053.41
|6461
|2006.11.15 07:14
|close
|3231
|8.00
|1.8938
|0.0000
|1.8933
|40.44
|77093.85
|6462
|2006.11.15 07:14
|close
|3230
|4.00
|1.8938
|0.0000
|1.8927
|-3.78
|77090.07
|6463
|2006.11.15 07:14
|close
|3229
|2.00
|1.8938
|0.0000
|1.8920
|-15.89
|77074.18
|6464
|2006.11.15 07:14
|close
|3228
|1.00
|1.8938
|0.0000
|1.8914
|-13.95
|77060.23
|6465
|2006.11.15 10:45
|sell
|3233
|1.00
|1.8914
|0.0000
|1.8904
|6466
|2006.11.15 10:53
|sell
|3234
|2.00
|1.8921
|0.0000
|1.8911
|6467
|2006.11.15 11:08
|t/p
|3234
|2.00
|1.8911
|0.0000
|1.8911
|20.00
|77080.23
|6468
|2006.11.15 11:08
|close
|3233
|1.00
|1.8910
|0.0000
|1.8904
|4.00
|77084.23
|6469
|2006.11.15 11:08
|sell
|3235
|1.00
|1.8906
|0.0000
|1.8896
|6470
|2006.11.15 11:24
|t/p
|3235
|1.00
|1.8896
|0.0000
|1.8896
|10.00
|77094.23
|6471
|2006.11.15 11:24
|sell
|3236
|1.00
|1.8891
|0.0000
|1.8881
|6472
|2006.11.15 11:31
|t/p
|3236
|1.00
|1.8881
|0.0000
|1.8881
|10.00
|77104.23
|6473
|2006.11.15 11:31
|sell
|3237
|1.00
|1.8876
|0.0000
|1.8866
|6474
|2006.11.15 11:33
|t/p
|3237
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8866
|10.00
|77114.23
|6475
|2006.11.15 11:33
|sell
|3238
|1.00
|1.8862
|0.0000
|1.8852
|6476
|2006.11.15 11:34
|sell
|3239
|2.00
|1.8868
|0.0000
|1.8858
|6477
|2006.11.15 11:36
|sell
|3240
|4.00
|1.8874
|0.0000
|1.8864
|6478
|2006.11.15 11:47
|t/p
|3240
|4.00
|1.8864
|0.0000
|1.8864
|40.00
|77154.23
|6479
|2006.11.15 11:47
|close
|3239
|2.00
|1.8864
|0.0000
|1.8858
|8.00
|77162.23
|6480
|2006.11.15 11:47
|close
|3238
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.8852
|-2.00
|77160.23
|6481
|2006.11.15 11:47
|sell
|3241
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8850
|6482
|2006.11.15 11:51
|sell
|3242
|2.00
|1.8865
|0.0000
|1.8855
|6483
|2006.11.15 11:59
|t/p
|3242
|2.00
|1.8855
|0.0000
|1.8855
|20.00
|77180.23
|6484
|2006.11.15 11:59
|close
|3241
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.8850
|5.00
|77185.23
|6485
|2006.11.15 11:59
|sell
|3243
|1.00
|1.8851
|0.0000
|1.8841
|6486
|2006.11.15 12:10
|sell
|3244
|2.00
|1.8857
|0.0000
|1.8847
|6487
|2006.11.15 12:15
|sell
|3245
|4.00
|1.8863
|0.0000
|1.8853
|6488
|2006.11.15 12:19
|sell
|3246
|8.00
|1.8868
|0.0000
|1.8858
|6489
|2006.11.15 13:17
|t/p
|3246
|8.00
|1.8858
|0.0000
|1.8858
|80.00
|77265.23
|6490
|2006.11.15 13:17
|close
|3245
|4.00
|1.8857
|0.0000
|1.8853
|24.00
|77289.23
|6491
|2006.11.15 13:17
|close
|3244
|2.00
|1.8857
|0.0000
|1.8847
|0.00
|77289.23
|6492
|2006.11.15 13:17
|close
|3243
|1.00
|1.8857
|0.0000
|1.8841
|-6.00
|77283.23
|6493
|2006.11.15 13:17
|sell
|3247
|1.00
|1.8853
|0.0000
|1.8843
|6494
|2006.11.15 13:27
|sell
|3248
|2.00
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|6495
|2006.11.15 13:33
|sell
|3249
|4.00
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|6496
|2006.11.15 14:06
|t/p
|3249
|4.00
|1.8854
|0.0000
|1.8854
|40.00
|77323.23
|6497
|2006.11.15 14:06
|close
|3248
|2.00
|1.8851
|0.0000
|1.8848
|14.00
|77337.23
|6498
|2006.11.15 14:06
|close
|3247
|1.00
|1.8851
|0.0000
|1.8843
|2.00
|77339.23
|6499
|2006.11.15 14:06
|sell
|3250
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.8837
|6500
|2006.11.15 14:13
|sell
|3251
|2.00
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|6501
|2006.11.15 14:28
|sell
|3252
|4.00
|1.8859
|0.0000
|1.8849
|6502
|2006.11.15 14:34
|t/p
|3252
|4.00
|1.8849
|0.0000
|1.8849
|40.00
|77379.23
|6503
|2006.11.15 14:34
|close
|3251
|2.00
|1.8845
|0.0000
|1.8842
|14.00
|77393.23
|6504
|2006.11.15 14:34
|close
|3250
|1.00
|1.8845
|0.0000
|1.8837
|2.00
|77395.23
|6505
|2006.11.15 14:34
|sell
|3253
|1.00
|1.8841
|0.0000
|1.8831
|6506
|2006.11.15 14:34
|sell
|3254
|2.00
|1.8847
|0.0000
|1.8837
|6507
|2006.11.15 14:42
|sell
|3255
|4.00
|1.8852
|0.0000
|1.8842
|6508
|2006.11.15 14:51
|sell
|3256
|8.00
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|6509
|2006.11.15 15:44
|t/p
|3256
|8.00
|1.8848
|0.0000
|1.8848
|80.00
|77475.23
|6510
|2006.11.15 15:44
|close
|3255
|4.00
|1.8848
|0.0000
|1.8842
|16.00
|77491.23
|6511
|2006.11.15 15:44
|close
|3254
|2.00
|1.8848
|0.0000
|1.8837
|-2.00
|77489.23
|6512
|2006.11.15 15:44
|close
|3253
|1.00
|1.8848
|0.0000
|1.8831
|-7.00
|77482.23
|6513
|2006.11.15 15:44
|sell
|3257
|1.00
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|6514
|2006.11.15 15:59
|sell
|3258
|2.00
|1.8850
|0.0000
|1.8840
|6515
|2006.11.15 16:05
|sell
|3259
|4.00
|1.8856
|0.0000
|1.8846
|6516
|2006.11.15 16:06
|sell
|3260
|8.00
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|6517
|2006.11.15 16:11
|sell
|3261
|16.00
|1.8867
|0.0000
|1.8857
|6518
|2006.11.16 09:39
|t/p
|3261
|16.00
|1.8857
|0.0000
|1.8857
|162.64
|77644.87
|6519
|2006.11.16 09:39
|close
|3260
|8.00
|1.8855
|0.0000
|1.8851
|49.32
|77694.19
|6520
|2006.11.16 09:39
|close
|3259
|4.00
|1.8855
|0.0000
|1.8846
|4.66
|77698.85
|6521
|2006.11.16 09:39
|close
|3258
|2.00
|1.8855
|0.0000
|1.8840
|-9.67
|77689.18
|6522
|2006.11.16 09:39
|close
|3257
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.8834
|-10.84
|77678.35
|6523
|2006.11.17 15:34
|buy
|3262
|1.00
|1.8877
|0.0000
|1.8887
|6524
|2006.11.17 15:40
|t/p
|3262
|1.00
|1.8887
|0.0000
|1.8887
|10.00
|77688.35
|6525
|2006.11.17 15:40
|buy
|3263
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8902
|6526
|2006.11.17 15:42
|buy
|3264
|2.00
|1.8887
|0.0000
|1.8897
|6527
|2006.11.17 15:51
|t/p
|3264
|2.00
|1.8897
|0.0000
|1.8897
|20.00
|77708.35
|6528
|2006.11.17 15:51
|close
|3263
|1.00
|1.8897
|0.0000
|1.8902
|5.00
|77713.35
|6529
|2006.11.17 15:51
|buy
|3265
|1.00
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|6530
|2006.11.17 15:54
|t/p
|3265
|1.00
|1.8911
|0.0000
|1.8911
|10.00
|77723.35
|6531
|2006.11.17 15:54
|buy
|3266
|1.00
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|6532
|2006.11.17 16:03
|t/p
|3266
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.8925
|10.00
|77733.35
|6533
|2006.11.17 16:03
|buy
|3267
|1.00
|1.8929
|0.0000
|1.8939
|6534
|2006.11.17 16:05
|t/p
|3267
|1.00
|1.8939
|0.0000
|1.8939
|10.00
|77743.35
|6535
|2006.11.17 16:05
|buy
|3268
|1.00
|1.8943
|0.0000
|1.8953
|6536
|2006.11.17 16:09
|buy
|3269
|2.00
|1.8938
|0.0000
|1.8948
|6537
|2006.11.17 16:18
|t/p
|3269
|2.00
|1.8948
|0.0000
|1.8948
|20.00
|77763.35
|6538
|2006.11.17 16:18
|close
|3268
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8953
|5.00
|77768.35
|6539
|2006.11.17 16:18
|buy
|3270
|1.00
|1.8952
|0.0000
|1.8962
|6540
|2006.11.17 16:19
|t/p
|3270
|1.00
|1.8962
|0.0000
|1.8962
|10.00
|77778.35
|6541
|2006.11.17 16:19
|buy
|3271
|1.00
|1.8967
|0.0000
|1.8977
|6542
|2006.11.17 16:19
|buy
|3272
|2.00
|1.8962
|0.0000
|1.8972
|6543
|2006.11.17 16:20
|buy
|3273
|4.00
|1.8956
|0.0000
|1.8966
|6544
|2006.11.17 16:21
|buy
|3274
|8.00
|1.8950
|0.0000
|1.8960
|6545
|2006.11.17 16:38
|t/p
|3274
|8.00
|1.8960
|0.0000
|1.8960
|80.00
|77858.35
|6546
|2006.11.17 16:38
|close
|3273
|4.00
|1.8963
|0.0000
|1.8966
|28.00
|77886.35
|6547
|2006.11.17 16:38
|close
|3272
|2.00
|1.8963
|0.0000
|1.8972
|2.00
|77888.35
|6548
|2006.11.17 16:38
|close
|3271
|1.00
|1.8963
|0.0000
|1.8977
|-4.00
|77884.35
|6549
|2006.11.17 16:38
|buy
|3275
|1.00
|1.8967
|0.0000
|1.8977
|6550
|2006.11.17 16:40
|buy
|3276
|2.00
|1.8962
|0.0000
|1.8972
|6551
|2006.11.17 16:42
|buy
|3277
|4.00
|1.8956
|0.0000
|1.8966
|6552
|2006.11.17 16:51
|buy
|3278
|8.00
|1.8951
|0.0000
|1.8961
|6553
|2006.11.17 16:55
|buy
|3279
|16.00
|1.8945
|0.0000
|1.8955
|6554
|2006.11.17 19:28
|t/p
|3279
|16.00
|1.8955
|0.0000
|1.8955
|160.00
|78044.35
|6555
|2006.11.17 19:28
|close
|3278
|8.00
|1.8956
|0.0000
|1.8961
|40.00
|78084.35
|6556
|2006.11.17 19:28
|close
|3277
|4.00
|1.8956
|0.0000
|1.8966
|0.00
|78084.35
|6557
|2006.11.17 19:28
|close
|3276
|2.00
|1.8956
|0.0000
|1.8972
|-12.00
|78072.35
|6558
|2006.11.17 19:28
|close
|3275
|1.00
|1.8956
|0.0000
|1.8977
|-11.00
|78061.35
|6559
|2006.11.17 19:28
|buy
|3280
|1.00
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|6560
|2006.11.17 19:42
|buy
|3281
|2.00
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|6561
|2006.11.17 19:48
|buy
|3282
|4.00
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|6562
|2006.11.17 20:08
|buy
|3283
|8.00
|1.8941
|0.0000
|1.8951
|6563
|2006.11.17 21:09
|buy
|3284
|16.00
|1.8936
|0.0000
|1.8946
|6564
|2006.11.17 21:44
|t/p
|3284
|16.00
|1.8946
|0.0000
|1.8946
|160.00
|78221.35
|6565
|2006.11.17 21:44
|close
|3283
|8.00
|1.8946
|0.0000
|1.8951
|40.00
|78261.35
|6566
|2006.11.17 21:44
|close
|3282
|4.00
|1.8946
|0.0000
|1.8958
|-8.00
|78253.35
|6567
|2006.11.17 21:44
|close
|3281
|2.00
|1.8946
|0.0000
|1.8964
|-16.00
|78237.35
|6568
|2006.11.17 21:44
|close
|3280
|1.00
|1.8946
|0.0000
|1.8970
|-14.00
|78223.35
|6569
|2006.11.17 21:44
|buy
|3285
|1.00
|1.8950
|0.0000
|1.8960
|6570
|2006.11.19 15:03
|buy
|3286
|2.00
|1.8945
|0.0000
|1.8955
|6571
|2006.11.20 00:53
|buy
|3287
|4.00
|1.8940
|0.0000
|1.8950
|6572
|2006.11.20 03:22
|t/p
|3287
|4.00
|1.8950
|0.0000
|1.8950
|40.00
|78263.35
|6573
|2006.11.20 03:22
|close
|3286
|2.00
|1.8952
|0.0000
|1.8955
|13.60
|78276.95
|6574
|2006.11.20 03:22
|close
|3285
|1.00
|1.8952
|0.0000
|1.8960
|1.80
|78278.75
|6575
|2006.11.22 12:30
|buy
|3288
|1.00
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|6576
|2006.11.22 13:21
|t/p
|3288
|1.00
|1.9090
|0.0000
|1.9090
|10.00
|78288.75
|6577
|2006.11.22 13:21
|buy
|3289
|1.00
|1.9095
|0.0000
|1.9105
|6578
|2006.11.22 13:53
|buy
|3290
|2.00
|1.9088
|0.0000
|1.9098
|6579
|2006.11.22 14:22
|t/p
|3289
|1.00
|1.9105
|0.0000
|1.9105
|10.00
|78298.75
|6580
|2006.11.22 14:22
|t/p
|3290
|2.00
|1.9098
|0.0000
|1.9098
|20.00
|78318.75
|6581
|2006.11.22 14:22
|buy
|3291
|1.00
|1.9118
|0.0000
|1.9128
|6582
|2006.11.22 14:30
|t/p
|3291
|1.00
|1.9128
|0.0000
|1.9128
|10.00
|78328.75
|6583
|2006.11.22 14:30
|buy
|3292
|1.00
|1.9132
|0.0000
|1.9142
|6584
|2006.11.22 14:34
|buy
|3293
|2.00
|1.9126
|0.0000
|1.9136
|6585
|2006.11.22 14:36
|buy
|3294
|4.00
|1.9120
|0.0000
|1.9130
|6586
|2006.11.22 14:38
|buy
|3295
|8.00
|1.9114
|0.0000
|1.9124
|6587
|2006.11.22 14:49
|t/p
|3295
|8.00
|1.9124
|0.0000
|1.9124
|80.00
|78408.75
|6588
|2006.11.22 14:49
|close
|3294
|4.00
|1.9124
|0.0000
|1.9130
|16.00
|78424.75
|6589
|2006.11.22 14:49
|close
|3293
|2.00
|1.9124
|0.0000
|1.9136
|-4.00
|78420.75
|6590
|2006.11.22 14:49
|close
|3292
|1.00
|1.9124
|0.0000
|1.9142
|-8.00
|78412.75
|6591
|2006.11.22 14:49
|buy
|3296
|1.00
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|6592
|2006.11.22 14:54
|buy
|3297
|2.00
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|6593
|2006.11.22 15:05
|buy
|3298
|4.00
|1.9117
|0.0000
|1.9127
|6594
|2006.11.22 15:48
|t/p
|3298
|4.00
|1.9127
|0.0000
|1.9127
|40.00
|78452.75
|6595
|2006.11.22 15:48
|close
|3297
|2.00
|1.9127
|0.0000
|1.9132
|10.00
|78462.75
|6596
|2006.11.22 15:48
|close
|3296
|1.00
|1.9127
|0.0000
|1.9138
|-1.00
|78461.75
|6597
|2006.11.22 15:48
|buy
|3299
|1.00
|1.9131
|0.0000
|1.9141
|6598
|2006.11.22 15:49
|buy
|3300
|2.00
|1.9126
|0.0000
|1.9136
|6599
|2006.11.22 16:08
|t/p
|3300
|2.00
|1.9136
|0.0000
|1.9136
|20.00
|78481.75
|6600
|2006.11.22 16:08
|close
|3299
|1.00
|1.9137
|0.0000
|1.9141
|6.00
|78487.75
|6601
|2006.11.22 16:08
|buy
|3301
|1.00
|1.9141
|0.0000
|1.9151
|6602
|2006.11.22 16:24
|t/p
|3301
|1.00
|1.9151
|0.0000
|1.9151
|10.00
|78497.75
|6603
|2006.11.22 16:24
|buy
|3302
|1.00
|1.9155
|0.0000
|1.9165
|6604
|2006.11.22 16:52
|buy
|3303
|2.00
|1.9149
|0.0000
|1.9159
|6605
|2006.11.22 16:57
|buy
|3304
|4.00
|1.9143
|0.0000
|1.9153
|6606
|2006.11.22 17:29
|buy
|3305
|8.00
|1.9137
|0.0000
|1.9147
|6607
|2006.11.22 18:44
|buy
|3306
|16.00
|1.9132
|0.0000
|1.9142
|6608
|2006.11.22 20:17
|t/p
|3306
|16.00
|1.9142
|0.0000
|1.9142
|160.00
|78657.75
|6609
|2006.11.22 20:17
|close
|3305
|8.00
|1.9143
|0.0000
|1.9147
|48.00
|78705.75
|6610
|2006.11.22 20:17
|close
|3304
|4.00
|1.9143
|0.0000
|1.9153
|0.00
|78705.75
|6611
|2006.11.22 20:17
|close
|3303
|2.00
|1.9143
|0.0000
|1.9159
|-12.00
|78693.75
|6612
|2006.11.22 20:17
|close
|3302
|1.00
|1.9143
|0.0000
|1.9165
|-12.00
|78681.75
|6613
|2006.11.24 08:45
|buy
|3307
|1.00
|1.9165
|0.0000
|1.9175
|6614
|2006.11.24 08:52
|t/p
|3307
|1.00
|1.9175
|0.0000
|1.9175
|10.00
|78691.75
|6615
|2006.11.24 08:52
|buy
|3308
|1.00
|1.9182
|0.0000
|1.9192
|6616
|2006.11.24 08:53
|buy
|3309
|2.00
|1.9176
|0.0000
|1.9186
|6617
|2006.11.24 09:03
|t/p
|3309
|2.00
|1.9186
|0.0000
|1.9186
|20.00
|78711.75
|6618
|2006.11.24 09:03
|close
|3308
|1.00
|1.9187
|0.0000
|1.9192
|5.00
|78716.75
|6619
|2006.11.24 09:03
|buy
|3310
|1.00
|1.9191
|0.0000
|1.9201
|6620
|2006.11.24 09:06
|buy
|3311
|2.00
|1.9185
|0.0000
|1.9195
|6621
|2006.11.24 09:11
|buy
|3312
|4.00
|1.9178
|0.0000
|1.9188
|6622
|2006.11.24 09:24
|t/p
|3312
|4.00
|1.9188
|0.0000
|1.9188
|40.00
|78756.75
|6623
|2006.11.24 09:24
|close
|3311
|2.00
|1.9190
|0.0000
|1.9195
|10.00
|78766.75
|6624
|2006.11.24 09:24
|close
|3310
|1.00
|1.9190
|0.0000
|1.9201
|-1.00
|78765.75
|6625
|2006.11.24 09:24
|buy
|3313
|1.00
|1.9194
|0.0000
|1.9204
|6626
|2006.11.24 09:25
|t/p
|3313
|1.00
|1.9204
|0.0000
|1.9204
|10.00
|78775.75
|6627
|2006.11.24 09:25
|buy
|3314
|1.00
|1.9209
|0.0000
|1.9219
|6628
|2006.11.24 09:27
|t/p
|3314
|1.00
|1.9219
|0.0000
|1.9219
|10.00
|78785.75
|6629
|2006.11.24 09:27
|buy
|3315
|1.00
|1.9225
|0.0000
|1.9235
|6630
|2006.11.24 09:31
|t/p
|3315
|1.00
|1.9235
|0.0000
|1.9235
|10.00
|78795.75
|6631
|2006.11.24 09:31
|buy
|3316
|1.00
|1.9240
|0.0000
|1.9250
|6632
|2006.11.24 09:33
|t/p
|3316
|1.00
|1.9250
|0.0000
|1.9250
|10.00
|78805.75
|6633
|2006.11.24 09:33
|buy
|3317
|1.00
|1.9256
|0.0000
|1.9266
|6634
|2006.11.24 09:33
|t/p
|3317
|1.00
|1.9266
|0.0000
|1.9266
|10.00
|78815.75
|6635
|2006.11.24 09:33
|buy
|3318
|1.00
|1.9271
|0.0000
|1.9281
|6636
|2006.11.24 09:33
|buy
|3319
|2.00
|1.9265
|0.0000
|1.9275
|6637
|2006.11.24 09:34
|t/p
|3319
|2.00
|1.9275
|0.0000
|1.9275
|20.00
|78835.75
|6638
|2006.11.24 09:34
|close
|3318
|1.00
|1.9277
|0.0000
|1.9281
|6.00
|78841.75
|6639
|2006.11.24 09:34
|buy
|3320
|1.00
|1.9281
|0.0000
|1.9291
|6640
|2006.11.24 09:34
|t/p
|3320
|1.00
|1.9291
|0.0000
|1.9291
|10.00
|78851.75
|6641
|2006.11.24 09:34
|buy
|3321
|1.00
|1.9296
|0.0000
|1.9306
|6642
|2006.11.24 09:34
|buy
|3322
|2.00
|1.9291
|0.0000
|1.9301
|6643
|2006.11.24 09:35
|buy
|3323
|4.00
|1.9286
|0.0000
|1.9296
|6644
|2006.11.24 09:35
|buy
|3324
|8.00
|1.9280
|0.0000
|1.9290
|6645
|2006.11.24 09:37
|buy
|3325
|16.00
|1.9275
|0.0000
|1.9285
|6646
|2006.11.24 09:44
|t/p
|3325
|16.00
|1.9285
|0.0000
|1.9285
|160.00
|79011.75
|6647
|2006.11.24 09:44
|close
|3324
|8.00
|1.9285
|0.0000
|1.9290
|40.00
|79051.75
|6648
|2006.11.24 09:44
|close
|3323
|4.00
|1.9285
|0.0000
|1.9296
|-4.00
|79047.75
|6649
|2006.11.24 09:44
|close
|3322
|2.00
|1.9285
|0.0000
|1.9301
|-12.00
|79035.75
|6650
|2006.11.24 09:44
|close
|3321
|1.00
|1.9285
|0.0000
|1.9306
|-11.00
|79024.75
|6651
|2006.11.24 09:44
|buy
|3326
|1.00
|1.9289
|0.0000
|1.9299
|6652
|2006.11.24 09:45
|buy
|3327
|2.00
|1.9284
|0.0000
|1.9294
|6653
|2006.11.24 09:46
|t/p
|3327
|2.00
|1.9294
|0.0000
|1.9294
|20.00
|79044.75
|6654
|2006.11.24 09:46
|close
|3326
|1.00
|1.9295
|0.0000
|1.9299
|6.00
|79050.75
|6655
|2006.11.24 09:46
|buy
|3328
|1.00
|1.9299
|0.0000
|1.9309
|6656
|2006.11.24 09:48
|t/p
|3328
|1.00
|1.9309
|0.0000
|1.9309
|10.00
|79060.75
|6657
|2006.11.24 09:48
|buy
|3329
|1.00
|1.9313
|0.0000
|1.9323
|6658
|2006.11.24 09:49
|t/p
|3329
|1.00
|1.9323
|0.0000
|1.9323
|10.00
|79070.75
|6659
|2006.11.24 09:49
|buy
|3330
|1.00
|1.9328
|0.0000
|1.9338
|6660
|2006.11.24 09:51
|buy
|3331
|2.00
|1.9322
|0.0000
|1.9332
|6661
|2006.11.24 09:52
|buy
|3332
|4.00
|1.9315
|0.0000
|1.9325
|6662
|2006.11.24 09:52
|buy
|3333
|8.00
|1.9309
|0.0000
|1.9319
|6663
|2006.11.24 09:53
|buy
|3334
|16.00
|1.9304
|0.0000
|1.9314
|6664
|2006.11.24 10:00
|t/p
|3334
|16.00
|1.9314
|0.0000
|1.9314
|160.00
|79230.75
|6665
|2006.11.24 10:00
|close
|3333
|8.00
|1.9314
|0.0000
|1.9319
|40.00
|79270.75
|6666
|2006.11.24 10:00
|close
|3332
|4.00
|1.9314
|0.0000
|1.9325
|-4.00
|79266.75
|6667
|2006.11.24 10:00
|close
|3331
|2.00
|1.9314
|0.0000
|1.9332
|-16.00
|79250.75
|6668
|2006.11.24 10:00
|close
|3330
|1.00
|1.9314
|0.0000
|1.9338
|-14.00
|79236.75
|6669
|2006.11.24 10:00
|buy
|3335
|1.00
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|6670
|2006.11.24 10:04
|buy
|3336
|2.00
|1.9313
|0.0000
|1.9323
|6671
|2006.11.24 10:09
|t/p
|3336
|2.00
|1.9323
|0.0000
|1.9323
|20.00
|79256.75
|6672
|2006.11.24 10:09
|close
|3335
|1.00
|1.9325
|0.0000
|1.9328
|7.00
|79263.75
|6673
|2006.11.24 10:09
|buy
|3337
|1.00
|1.9329
|0.0000
|1.9339
|6674
|2006.11.24 10:11
|buy
|3338
|2.00
|1.9324
|0.0000
|1.9334
|6675
|2006.11.24 10:13
|buy
|3339
|4.00
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|6676
|2006.11.24 10:20
|buy
|3340
|8.00
|1.9312
|0.0000
|1.9322
|6677
|2006.11.24 10:31
|buy
|3341
|16.00
|1.9305
|0.0000
|1.9315
|6678
|2006.11.24 11:12
|t/p
|3341
|16.00
|1.9315
|0.0000
|1.9315
|160.00
|79423.75
|6679
|2006.11.24 11:12
|close
|3340
|8.00
|1.9315
|0.0000
|1.9322
|24.00
|79447.75
|6680
|2006.11.24 11:12
|close
|3339
|4.00
|1.9315
|0.0000
|1.9328
|-12.00
|79435.75
|6681
|2006.11.24 11:12
|close
|3338
|2.00
|1.9315
|0.0000
|1.9334
|-18.00
|79417.75
|6682
|2006.11.24 11:12
|close
|3337
|1.00
|1.9315
|0.0000
|1.9339
|-14.00
|79403.75
|6683
|2006.11.24 11:12
|buy
|3342
|1.00
|1.9319
|0.0000
|1.9329
|6684
|2006.11.24 11:21
|t/p
|3342
|1.00
|1.9329
|0.0000
|1.9329
|10.00
|79413.75
|6685
|2006.11.24 11:21
|buy
|3343
|1.00
|1.9333
|0.0000
|1.9343
|6686
|2006.11.24 11:21
|buy
|3344
|2.00
|1.9328
|0.0000
|1.9338
|6687
|2006.11.24 11:26
|buy
|3345
|4.00
|1.9321
|0.0000
|1.9331
|6688
|2006.11.24 11:29
|t/p
|3345
|4.00
|1.9331
|0.0000
|1.9331
|40.00
|79453.75
|6689
|2006.11.24 11:29
|close
|3344
|2.00
|1.9331
|0.0000
|1.9338
|6.00
|79459.75
|6690
|2006.11.24 11:29
|close
|3343
|1.00
|1.9331
|0.0000
|1.9343
|-2.00
|79457.75
|6691
|2006.11.24 11:29
|buy
|3346
|1.00
|1.9335
|0.0000
|1.9345
|6692
|2006.11.24 11:32
|t/p
|3346
|1.00
|1.9345
|0.0000
|1.9345
|10.00
|79467.75
|6693
|2006.11.24 11:32
|buy
|3347
|1.00
|1.9349
|0.0000
|1.9359
|6694
|2006.11.24 11:35
|buy
|3348
|2.00
|1.9343
|0.0000
|1.9353
|6695
|2006.11.24 11:35
|buy
|3349
|4.00
|1.9336
|0.0000
|1.9346
|6696
|2006.11.24 11:57
|buy
|3350
|8.00
|1.9331
|0.0000
|1.9341
|6697
|2006.11.24 11:58
|buy
|3351
|16.00
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|6698
|2006.11.24 12:30
|t/p
|3351
|16.00
|1.9336
|0.0000
|1.9336
|160.00
|79627.75
|6699
|2006.11.24 12:30
|close
|3350
|8.00
|1.9336
|0.0000
|1.9341
|40.00
|79667.75
|6700
|2006.11.24 12:30
|close
|3349
|4.00
|1.9336
|0.0000
|1.9346
|0.00
|79667.75
|6701
|2006.11.24 12:30
|close
|3348
|2.00
|1.9336
|0.0000
|1.9353
|-14.00
|79653.75
|6702
|2006.11.24 12:30
|close
|3347
|1.00
|1.9336
|0.0000
|1.9359
|-13.00
|79640.75
|6703
|2006.11.24 12:30
|buy
|3352
|1.00
|1.9340
|0.0000
|1.9350
|6704
|2006.11.24 12:35
|buy
|3353
|2.00
|1.9335
|0.0000
|1.9345
|6705
|2006.11.24 13:30
|t/p
|3353
|2.00
|1.9345
|0.0000
|1.9345
|20.00
|79660.75
|6706
|2006.11.24 13:30
|close
|3352
|1.00
|1.9346
|0.0000
|1.9350
|6.00
|79666.75
|6707
|2006.11.24 13:30
|buy
|3354
|1.00
|1.9350
|0.0000
|1.9360
|6708
|2006.11.24 13:31
|buy
|3355
|2.00
|1.9343
|0.0000
|1.9353
|6709
|2006.11.24 13:31
|buy
|3356
|4.00
|1.9335
|0.0000
|1.9345
|6710
|2006.11.24 13:42
|buy
|3357
|8.00
|1.9329
|0.0000
|1.9339
|6711
|2006.11.24 14:03
|buy
|3358
|16.00
|1.9323
|0.0000
|1.9333
|6712
|2006.11.24 14:51
|t/p
|3358
|16.00
|1.9333
|0.0000
|1.9333
|160.00
|79826.75
|6713
|2006.11.24 14:51
|close
|3357
|8.00
|1.9333
|0.0000
|1.9339
|32.00
|79858.75
|6714
|2006.11.24 14:51
|close
|3356
|4.00
|1.9333
|0.0000
|1.9345
|-8.00
|79850.75
|6715
|2006.11.24 14:51
|close
|3355
|2.00
|1.9333
|0.0000
|1.9353
|-20.00
|79830.75
|6716
|2006.11.24 14:51
|close
|3354
|1.00
|1.9333
|0.0000
|1.9360
|-17.00
|79813.75
|6717
|2006.11.24 14:51
|buy
|3359
|1.00
|1.9337
|0.0000
|1.9347
|6718
|2006.11.24 14:53
|buy
|3360
|2.00
|1.9331
|0.0000
|1.9341
|6719
|2006.11.24 15:06
|buy
|3361
|4.00
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|6720
|2006.11.24 15:08
|buy
|3362
|8.00
|1.9321
|0.0000
|1.9331
|6721
|2006.11.24 15:18
|buy
|3363
|16.00
|1.9315
|0.0000
|1.9325
|6722
|2006.11.24 15:40
|t/p
|3363
|16.00
|1.9325
|0.0000
|1.9325
|160.00
|79973.75
|6723
|2006.11.24 15:40
|close
|3362
|8.00
|1.9326
|0.0000
|1.9331
|40.00
|80013.75
|6724
|2006.11.24 15:40
|close
|3361
|4.00
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|0.00
|80013.75
|6725
|2006.11.24 15:40
|close
|3360
|2.00
|1.9326
|0.0000
|1.9341
|-10.00
|80003.75
|6726
|2006.11.24 15:40
|close
|3359
|1.00
|1.9326
|0.0000
|1.9347
|-11.00
|79992.75
|6727
|2006.11.24 15:40
|buy
|3364
|1.00
|1.9330
|0.0000
|1.9340
|6728
|2006.11.24 16:00
|buy
|3365
|2.00
|1.9324
|0.0000
|1.9334
|6729
|2006.11.24 16:01
|buy
|3366
|4.00
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|6730
|2006.11.24 16:19
|t/p
|3366
|4.00
|1.9328
|0.0000
|1.9328
|40.00
|80032.75
|6731
|2006.11.24 16:19
|close
|3365
|2.00
|1.9328
|0.0000
|1.9334
|8.00
|80040.75
|6732
|2006.11.24 16:19
|close
|3364
|1.00
|1.9328
|0.0000
|1.9340
|-2.00
|80038.75
|6733
|2006.11.26 23:59
|buy
|3367
|1.00
|1.9398
|0.0000
|1.9408
|6734
|2006.11.27 00:00
|buy
|3368
|2.00
|1.9392
|0.0000
|1.9402
|6735
|2006.11.27 00:23
|t/p
|3368
|2.00
|1.9402
|0.0000
|1.9402
|20.00
|80058.75
|6736
|2006.11.27 00:23
|close
|3367
|1.00
|1.9403
|0.0000
|1.9408
|4.80
|80063.55
|6737
|2006.11.27 00:23
|buy
|3369
|1.00
|1.9407
|0.0000
|1.9417
|6738
|2006.11.27 00:35
|buy
|3370
|2.00
|1.9401
|0.0000
|1.9411
|6739
|2006.11.27 01:04
|buy
|3371
|4.00
|1.9395
|0.0000
|1.9405
|6740
|2006.11.27 01:38
|buy
|3372
|8.00
|1.9390
|0.0000
|1.9400
|6741
|2006.11.27 02:04
|buy
|3373
|16.00
|1.9384
|0.0000
|1.9394
|6742
|2006.11.27 02:44
|t/p
|3373
|16.00
|1.9394
|0.0000
|1.9394
|160.00
|80223.55
|6743
|2006.11.27 02:44
|close
|3372
|8.00
|1.9395
|0.0000
|1.9400
|40.01
|80263.56
|6744
|2006.11.27 02:44
|close
|3371
|4.00
|1.9395
|0.0000
|1.9405
|0.00
|80263.56
|6745
|2006.11.27 02:44
|close
|3370
|2.00
|1.9395
|0.0000
|1.9411
|-12.00
|80251.56
|6746
|2006.11.27 02:44
|close
|3369
|1.00
|1.9395
|0.0000
|1.9417
|-12.00
|80239.56
|6747
|2006.11.27 02:44
|buy
|3374
|1.00
|1.9399
|0.0000
|1.9409
|6748
|2006.11.27 03:03
|t/p
|3374
|1.00
|1.9409
|0.0000
|1.9409
|10.00
|80249.56
|6749
|2006.11.27 03:03
|buy
|3375
|1.00
|1.9414
|0.0000
|1.9424
|6750
|2006.11.27 03:05
|buy
|3376
|2.00
|1.9406
|0.0000
|1.9416
|6751
|2006.11.27 03:23
|buy
|3377
|4.00
|1.9399
|0.0000
|1.9409
|6752
|2006.11.27 03:32
|buy
|3378
|8.00
|1.9394
|0.0000
|1.9404
|6753
|2006.11.27 05:48
|buy
|3379
|16.00
|1.9388
|0.0000
|1.9398
|6754
|2006.11.28 02:43
|t/p
|3379
|16.00
|1.9398
|0.0000
|1.9398
|156.80
|80406.36
|6755
|2006.11.28 02:43
|close
|3378
|8.00
|1.9398
|0.0000
|1.9404
|30.41
|80436.77
|6756
|2006.11.28 02:43
|close
|3377
|4.00
|1.9398
|0.0000
|1.9409
|-4.80
|80431.97
|6757
|2006.11.28 02:43
|close
|3376
|2.00
|1.9398
|0.0000
|1.9416
|-16.40
|80415.57
|6758
|2006.11.28 02:43
|close
|3375
|1.00
|1.9398
|0.0000
|1.9424
|-16.20
|80399.37
|6759
|2006.11.28 12:30
|buy
|3380
|1.00
|1.9439
|0.0000
|1.9449
|6760
|2006.11.28 12:30
|buy
|3381
|2.00
|1.9433
|0.0000
|1.9443
|6761
|2006.11.28 14:03
|t/p
|3381
|2.00
|1.9443
|0.0000
|1.9443
|20.00
|80419.37
|6762
|2006.11.28 14:03
|close
|3380
|1.00
|1.9444
|0.0000
|1.9449
|5.00
|80424.37
|6763
|2006.11.28 14:03
|buy
|3382
|1.00
|1.9448
|0.0000
|1.9458
|6764
|2006.11.28 14:14
|buy
|3383
|2.00
|1.9443
|0.0000
|1.9453
|6765
|2006.11.28 14:30
|t/p
|3383
|2.00
|1.9453
|0.0000
|1.9453
|20.00
|80444.37
|6766
|2006.11.28 14:30
|close
|3382
|1.00
|1.9455
|0.0000
|1.9458
|7.00
|80451.37
|6767
|2006.11.28 14:30
|buy
|3384
|1.00
|1.9459
|0.0000
|1.9469
|6768
|2006.11.28 14:30
|t/p
|3384
|1.00
|1.9469
|0.0000
|1.9469
|10.00
|80461.37
|6769
|2006.11.28 14:30
|buy
|3385
|1.00
|1.9473
|0.0000
|1.9483
|6770
|2006.11.28 14:34
|t/p
|3385
|1.00
|1.9483
|0.0000
|1.9483
|10.00
|80471.37
|6771
|2006.11.28 14:34
|buy
|3386
|1.00
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|6772
|2006.11.28 14:36
|buy
|3387
|2.00
|1.9482
|0.0000
|1.9492
|6773
|2006.11.28 14:36
|buy
|3388
|4.00
|1.9476
|0.0000
|1.9486
|6774
|2006.11.28 14:44
|buy
|3389
|8.00
|1.9471
|0.0000
|1.9481
|6775
|2006.11.28 14:56
|t/p
|3389
|8.00
|1.9481
|0.0000
|1.9481
|80.00
|80551.37
|6776
|2006.11.28 14:56
|close
|3388
|4.00
|1.9481
|0.0000
|1.9486
|20.00
|80571.37
|6777
|2006.11.28 14:56
|close
|3387
|2.00
|1.9481
|0.0000
|1.9492
|-2.00
|80569.37
|6778
|2006.11.28 14:56
|close
|3386
|1.00
|1.9481
|0.0000
|1.9498
|-7.00
|80562.37
|6779
|2006.11.28 14:56
|buy
|3390
|1.00
|1.9485
|0.0000
|1.9495
|6780
|2006.11.28 15:05
|buy
|3391
|2.00
|1.9479
|0.0000
|1.9489
|6781
|2006.11.28 15:06
|buy
|3392
|4.00
|1.9474
|0.0000
|1.9484
|6782
|2006.11.28 15:15
|buy
|3393
|8.00
|1.9468
|0.0000
|1.9478
|6783
|2006.11.28 15:22
|t/p
|3393
|8.00
|1.9478
|0.0000
|1.9478
|80.00
|80642.37
|6784
|2006.11.28 15:22
|close
|3392
|4.00
|1.9480
|0.0000
|1.9484
|24.00
|80666.37
|6785
|2006.11.28 15:22
|close
|3391
|2.00
|1.9480
|0.0000
|1.9489
|2.00
|80668.37
|6786
|2006.11.28 15:22
|close
|3390
|1.00
|1.9480
|0.0000
|1.9495
|-5.00
|80663.37
|6787
|2006.11.28 15:22
|buy
|3394
|1.00
|1.9484
|0.0000
|1.9494
|6788
|2006.11.28 15:51
|t/p
|3394
|1.00
|1.9494
|0.0000
|1.9494
|10.00
|80673.37
|6789
|2006.11.28 18:45
|buy
|3395
|1.00
|1.9476
|0.0000
|1.9486
|6790
|2006.11.28 19:06
|t/p
|3395
|1.00
|1.9486
|0.0000
|1.9486
|10.00
|80683.37
|6791
|2006.11.28 19:06
|buy
|3396
|1.00
|1.9492
|0.0000
|1.9502
|6792
|2006.11.28 19:08
|buy
|3397
|2.00
|1.9487
|0.0000
|1.9497
|6793
|2006.11.28 19:16
|t/p
|3397
|2.00
|1.9497
|0.0000
|1.9497
|20.00
|80703.37
|6794
|2006.11.28 19:16
|close
|3396
|1.00
|1.9498
|0.0000
|1.9502
|6.00
|80709.37
|6795
|2006.11.28 19:16
|buy
|3398
|1.00
|1.9502
|0.0000
|1.9512
|6796
|2006.11.28 19:17
|t/p
|3398
|1.00
|1.9512
|0.0000
|1.9512
|10.00
|80719.37
|6797
|2006.11.28 19:17
|buy
|3399
|1.00
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|6798
|2006.11.28 19:19
|buy
|3400
|2.00
|1.9513
|0.0000
|1.9523
|6799
|2006.11.28 19:19
|buy
|3401
|4.00
|1.9508
|0.0000
|1.9518
|6800
|2006.11.28 19:20
|buy
|3402
|8.00
|1.9502
|0.0000
|1.9512
|6801
|2006.11.28 19:21
|buy
|3403
|16.00
|1.9496
|0.0000
|1.9506
|6802
|2006.11.28 19:24
|t/p
|3403
|16.00
|1.9506
|0.0000
|1.9506
|160.00
|80879.37
|6803
|2006.11.28 19:24
|close
|3402
|8.00
|1.9506
|0.0000
|1.9512
|32.00
|80911.37
|6804
|2006.11.28 19:24
|close
|3401
|4.00
|1.9506
|0.0000
|1.9518
|-8.00
|80903.37
|6805
|2006.11.28 19:24
|close
|3400
|2.00
|1.9506
|0.0000
|1.9523
|-14.00
|80889.37
|6806
|2006.11.28 19:24
|close
|3399
|1.00
|1.9506
|0.0000
|1.9528
|-12.00
|80877.37
|6807
|2006.11.28 19:24
|buy
|3404
|1.00
|1.9510
|0.0000
|1.9520
|6808
|2006.11.28 19:26
|buy
|3405
|2.00
|1.9504
|0.0000
|1.9514
|6809
|2006.11.28 19:35
|t/p
|3405
|2.00
|1.9514
|0.0000
|1.9514
|20.00
|80897.37
|6810
|2006.11.28 19:35
|close
|3404
|1.00
|1.9515
|0.0000
|1.9520
|5.00
|80902.37
|6811
|2006.11.28 19:35
|buy
|3406
|1.00
|1.9519
|0.0000
|1.9529
|6812
|2006.11.28 19:35
|buy
|3407
|2.00
|1.9513
|0.0000
|1.9523
|6813
|2006.11.28 19:37
|t/p
|3407
|2.00
|1.9523
|0.0000
|1.9523
|20.00
|80922.37
|6814
|2006.11.28 19:37
|close
|3406
|1.00
|1.9525
|0.0000
|1.9529
|6.00
|80928.37
|6815
|2006.11.28 19:37
|buy
|3408
|1.00
|1.9529
|0.0000
|1.9539
|6816
|2006.11.28 19:37
|buy
|3409
|2.00
|1.9523
|0.0000
|1.9533
|6817
|2006.11.28 19:38
|buy
|3410
|4.00
|1.9515
|0.0000
|1.9525
|6818
|2006.11.28 19:38
|buy
|3411
|8.00
|1.9508
|0.0000
|1.9518
|6819
|2006.11.28 19:39
|buy
|3412
|16.00
|1.9502
|0.0000
|1.9512
|6820
|2006.11.28 20:29
|t/p
|3412
|16.00
|1.9512
|0.0000
|1.9512
|160.00
|81088.37
|6821
|2006.11.28 20:29
|close
|3411
|8.00
|1.9513
|0.0000
|1.9518
|40.00
|81128.37
|6822
|2006.11.28 20:29
|close
|3410
|4.00
|1.9513
|0.0000
|1.9525
|-8.00
|81120.37
|6823
|2006.11.28 20:29
|close
|3409
|2.00
|1.9513
|0.0000
|1.9533
|-20.00
|81100.37
|6824
|2006.11.28 20:29
|close
|3408
|1.00
|1.9513
|0.0000
|1.9539
|-16.00
|81084.37
|6825
|2006.11.28 20:29
|buy
|3413
|1.00
|1.9517
|0.0000
|1.9527
|6826
|2006.11.28 20:59
|buy
|3414
|2.00
|1.9511
|0.0000
|1.9521
|6827
|2006.11.28 21:41
|t/p
|3414
|2.00
|1.9521
|0.0000
|1.9521
|20.00
|81104.37
|6828
|2006.11.28 21:41
|close
|3413
|1.00
|1.9522
|0.0000
|1.9527
|5.00
|81109.37
|6829
|2006.11.28 23:45
|buy
|3415
|1.00
|1.9521
|0.0000
|1.9531
|6830
|2006.11.28 23:48
|buy
|3416
|2.00
|1.9515
|0.0000
|1.9525
|6831
|2006.11.28 23:59
|t/p
|3416
|2.00
|1.9525
|0.0000
|1.9525
|20.00
|81129.37
|6832
|2006.11.28 23:59
|close
|3415
|1.00
|1.9529
|0.0000
|1.9531
|8.00
|81137.37
|6833
|2006.11.28 23:59
|buy
|3417
|1.00
|1.9533
|0.0000
|1.9543
|6834
|2006.11.29 00:00
|buy
|3418
|2.00
|1.9517
|0.0000
|1.9527
|6835
|2006.11.29 00:52
|t/p
|3418
|2.00
|1.9527
|0.0000
|1.9527
|20.00
|81157.37
|6836
|2006.11.29 00:52
|close
|3417
|1.00
|1.9528
|0.0000
|1.9543
|-5.20
|81152.17
|6837
|2006.11.29 00:52
|buy
|3419
|1.00
|1.9532
|0.0000
|1.9542
|6838
|2006.11.29 01:02
|buy
|3420
|2.00
|1.9526
|0.0000
|1.9536
|6839
|2006.11.29 01:04
|buy
|3421
|4.00
|1.9519
|0.0000
|1.9529
|6840
|2006.11.29 01:15
|t/p
|3421
|4.00
|1.9529
|0.0000
|1.9529
|40.00
|81192.17
|6841
|2006.11.29 01:15
|close
|3420
|2.00
|1.9530
|0.0000
|1.9536
|8.00
|81200.17
|6842
|2006.11.29 01:15
|close
|3419
|1.00
|1.9530
|0.0000
|1.9542
|-2.00
|81198.17
|6843
|2006.11.29 01:15
|buy
|3422
|1.00
|1.9534
|0.0000
|1.9544
|6844
|2006.11.29 01:52
|buy
|3423
|2.00
|1.9529
|0.0000
|1.9539
|6845
|2006.11.29 03:47
|buy
|3424
|4.00
|1.9523
|0.0000
|1.9533
|6846
|2006.11.29 04:03
|buy
|3425
|8.00
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|6847
|2006.11.29 06:38
|buy
|3426
|16.00
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|6848
|2006.11.29 07:01
|t/p
|3426
|16.00
|1.9522
|0.0000
|1.9522
|160.00
|81358.17
|6849
|2006.11.29 07:01
|close
|3425
|8.00
|1.9523
|0.0000
|1.9528
|40.01
|81398.18
|6850
|2006.11.29 07:01
|close
|3424
|4.00
|1.9523
|0.0000
|1.9533
|0.00
|81398.18
|6851
|2006.11.29 07:01
|close
|3423
|2.00
|1.9523
|0.0000
|1.9539
|-12.00
|81386.18
|6852
|2006.11.29 07:01
|close
|3422
|1.00
|1.9523
|0.0000
|1.9544
|-11.00
|81375.18
|6853
|2006.11.29 21:45
|sell
|3427
|1.00
|1.9450
|0.0000
|1.9440
|6854
|2006.11.29 21:54
|t/p
|3427
|1.00
|1.9440
|0.0000
|1.9440
|10.00
|81385.18
|6855
|2006.11.29 21:54
|sell
|3428
|1.00
|1.9436
|0.0000
|1.9426
|6856
|2006.11.29 21:55
|sell
|3429
|2.00
|1.9442
|0.0000
|1.9432
|6857
|2006.11.29 21:59
|sell
|3430
|4.00
|1.9447
|0.0000
|1.9437
|6858
|2006.11.29 22:09
|sell
|3431
|8.00
|1.9454
|0.0000
|1.9444
|6859
|2006.11.29 22:27
|sell
|3432
|16.00
|1.9460
|0.0000
|1.9450
|6860
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|3432
|16.00
|1.9527
|0.0000
|1.9450
|-1056.16
|80329.02
|6861
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|3431
|8.00
|1.9527
|0.0000
|1.9444
|-576.08
|79752.94
|6862
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|3430
|4.00
|1.9527
|0.0000
|1.9437
|-316.04
|79436.90
|6863
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|3429
|2.00
|1.9527
|0.0000
|1.9432
|-168.02
|79268.88
|6864
|2006.12.17 23:59
|close at stop
|3428
|1.00
|1.9527
|0.0000
|1.9426
|-90.01
|79178.87