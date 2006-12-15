|Account: 1311440
|Name: Goblin _4pairs_default
|Currency: USD
|2006 December 15, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17904622
|2006.12.15 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9689
|2006.12.15 16:32
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|17919160
|2006.12.15 14:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9673
|2006.12.15 16:32
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.40
|17923780
|2006.12.15 14:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9618
|0.0000
|1.9658
|2006.12.15 16:32
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|17925072
|2006.12.15 14:36
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9603
|0.0000
|1.9643
|2006.12.15 16:32
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|17930853
|2006.12.15 14:52
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9587
|0.0000
|1.9627
|2006.12.15 16:32
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.60
|17933745
|2006.12.15 15:01
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9606
|2006.12.15 16:32
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.20
|17935407
|2006.12.15 15:04
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9585
|2006.12.15 16:32
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.60
|17936386
|2006.12.15 15:05
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9567
|2006.12.15 16:32
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|17937502
|2006.12.15 15:08
|buy
|2.56
|gbpusd
|1.9516
|0.0000
|1.9552
|2006.12.15 16:32
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|17904387
|2006.12.15 13:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.00
|0.00
|118.40
|2006.12.15 15:25
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|17909305
|2006.12.15 13:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.85
|0.00
|118.25
|2006.12.15 15:25
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|17914300
|2006.12.15 13:58
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.69
|0.00
|118.09
|2006.12.15 15:24
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|17917400
|2006.12.15 14:10
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.53
|117.76
|118.56
|2006.12.15 15:24
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|15.62
|17899657
|2006.12.15 13:25
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2182
|0.0000
|1.2222
|2006.12.15 14:43
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|17903040
|2006.12.15 13:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2156
|0.0000
|1.2196
|2006.12.15 14:43
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|17903370
|2006.12.15 13:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2139
|0.0000
|1.2179
|2006.12.15 14:43
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|5.59
|17907294
|2006.12.15 13:31
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2124
|1.2155
|1.2235
|2006.12.15 14:43
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|17891279
|2006.12.15 10:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3078
|2006.12.15 14:37
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|17901998
|2006.12.15 13:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3094
|2006.12.15 14:37
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17903221
|2006.12.15 13:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3121
|2006.12.15 14:37
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|17905622
|2006.12.15 13:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3138
|2006.12.15 14:37
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17850085
|2006.12.15 01:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.92
|118.11
|118.91
|2006.12.15 13:30
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|17853305
|2006.12.15 02:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.77
|118.12
|118.92
|2006.12.15 13:30
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|17880841
|2006.12.15 09:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9581
|0.0000
|1.9621
|2006.12.15 13:30
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17876937
|2006.12.15 09:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9596
|0.0000
|1.9636
|2006.12.15 13:30
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17884516
|2006.12.15 09:48
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9606
|2006.12.15 13:30
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17824759
|2006.12.14 16:54
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2129
|1.2177
|1.2257
|2006.12.15 13:25
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.19
|7.88
|17817426
|2006.12.14 15:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2145
|1.2177
|1.2257
|2006.12.15 13:25
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.09
|2.63
|17777258
|2006.12.14 11:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|1.3255
|2006.12.15 10:52
|1.3119
|0.00
|0.00
|-0.08
|-9.60
|17780771
|2006.12.14 11:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3198
|0.0000
|1.3238
|2006.12.15 10:52
|1.3118
|0.00
|0.00
|-0.15
|-16.00
|17792494
|2006.12.14 13:28
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3223
|2006.12.15 10:52
|1.3119
|0.00
|0.00
|-0.30
|-25.60
|17795778
|2006.12.14 13:31
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3207
|2006.12.15 10:52
|1.3120
|0.00
|0.00
|-0.60
|-37.60
|17812522
|2006.12.14 15:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3192
|2006.12.15 10:52
|1.3119
|0.00
|0.00
|-1.21
|-52.80
|17875785
|2006.12.15 09:29
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3176
|2006.12.15 10:52
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.20
|17877900
|2006.12.15 09:29
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3120
|0.0000
|1.3160
|2006.12.15 10:52
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|17885134
|2006.12.15 09:49
|buy
|1.28
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3145
|2006.12.15 10:52
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|17830597
|2006.12.14 18:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9604
|0.0000
|1.9564
|2006.12.15 09:29
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.01
|0.90
|17832423
|2006.12.14 19:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9619
|0.0000
|1.9579
|2006.12.15 09:29
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.01
|5.00
|17865587
|2006.12.15 07:47
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|1.9594
|2006.12.15 09:29
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17786236
|2006.12.14 12:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.63
|117.89
|118.69
|2006.12.15 01:19
|117.89
|0.00
|0.00
|0.12
|2.21
|17809317
|2006.12.14 15:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9598
|0.0000
|1.9558
|2006.12.14 18:38
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|17817748
|2006.12.14 15:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9613
|0.0000
|1.9573
|2006.12.14 18:38
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|17819359
|2006.12.14 16:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9588
|2006.12.14 18:38
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|17825574
|2006.12.14 17:00
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9604
|2006.12.14 18:38
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17800946
|2006.12.14 13:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2128
|0.0000
|1.2168
|2006.12.14 15:52
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|17802560
|2006.12.14 14:05
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2113
|1.2140
|1.2220
|2006.12.14 15:52
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|17799597
|2006.12.14 13:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9586
|2006.12.14 15:26
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|17802412
|2006.12.14 14:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9601
|2006.12.14 15:26
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17762227
|2006.12.14 08:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2034
|1.2124
|1.2204
|2006.12.14 13:59
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|17673335
|2006.12.13 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2049
|1.2124
|1.2204
|2006.12.14 13:59
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.28
|6.19
|17766314
|2006.12.14 08:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9726
|2006.12.14 13:45
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|17769599
|2006.12.14 09:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9710
|2006.12.14 13:45
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|17778037
|2006.12.14 11:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9655
|0.0000
|1.9695
|2006.12.14 13:45
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|17780696
|2006.12.14 11:33
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9680
|2006.12.14 13:45
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|17793837
|2006.12.14 13:30
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9625
|0.0000
|1.9665
|2006.12.14 13:44
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17797939
|2006.12.14 13:36
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9609
|0.0000
|1.9649
|2006.12.14 13:44
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|17722272
|2006.12.13 18:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3151
|2006.12.14 11:11
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.30
|17723157
|2006.12.13 18:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3166
|2006.12.14 11:11
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.36
|-1.40
|17754663
|2006.12.14 06:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3181
|2006.12.14 11:11
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17760084
|2006.12.14 07:53
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3196
|2006.12.14 11:11
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|17763467
|2006.12.14 08:06
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3212
|2006.12.14 11:10
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17721922
|2006.12.13 18:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9624
|0.0000
|1.9584
|2006.12.14 08:29
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.10
|17723064
|2006.12.13 18:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9599
|2006.12.14 08:29
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.03
|-9.40
|17726417
|2006.12.13 19:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9654
|0.0000
|1.9614
|2006.12.14 08:29
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.40
|17728025
|2006.12.13 20:05
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9630
|2006.12.14 08:29
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.13
|-12.80
|17759317
|2006.12.14 07:45
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9646
|2006.12.14 08:29
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17761542
|2006.12.14 08:02
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9661
|2006.12.14 08:28
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|17706771
|2006.12.13 16:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.29
|117.45
|118.25
|2006.12.14 06:49
|117.45
|0.00
|0.00
|0.37
|1.36
|17693502
|2006.12.13 14:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|1.3160
|2006.12.13 18:05
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17699119
|2006.12.13 15:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3216
|0.0000
|1.3176
|2006.12.13 18:05
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|17707397
|2006.12.13 16:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3192
|2006.12.13 18:05
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17711938
|2006.12.13 16:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|1.9628
|2006.12.13 18:05
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17693438
|2006.12.13 14:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9609
|0.0000
|1.9569
|2006.12.13 16:36
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|17696708
|2006.12.13 14:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9625
|0.0000
|1.9585
|2006.12.13 16:36
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17698553
|2006.12.13 15:04
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9600
|2006.12.13 16:36
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|17699916
|2006.12.13 15:07
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9655
|0.0000
|1.9615
|2006.12.13 16:36
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17705725
|2006.12.13 15:59
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9630
|2006.12.13 16:35
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17707515
|2006.12.13 16:08
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9646
|2006.12.13 16:35
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|17588939
|2006.12.12 14:37
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.86
|117.24
|118.04
|2006.12.13 16:04
|117.24
|0.00
|0.00
|0.25
|6.48
|17619779
|2006.12.12 20:21
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.71
|117.24
|118.04
|2006.12.13 16:04
|117.24
|0.00
|0.00
|0.50
|18.08
|17586318
|2006.12.12 14:26
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.01
|117.24
|118.04
|2006.12.13 16:04
|117.24
|0.00
|0.00
|0.12
|1.96
|17677240
|2006.12.13 13:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9655
|0.0000
|1.9615
|2006.12.13 14:36
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17673493
|2006.12.13 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3200
|2006.12.13 14:36
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17638842
|2006.12.13 06:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9657
|2006.12.13 13:34
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|17656222
|2006.12.13 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9672
|2006.12.13 13:34
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17599550
|2006.12.12 17:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|1.3184
|2006.12.13 13:30
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.10
|17604465
|2006.12.12 19:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|1.2073
|2006.12.13 13:30
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.09
|0.91
|17600736
|2006.12.12 17:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|1.3199
|2006.12.13 13:30
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.40
|17606572
|2006.12.12 19:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3215
|2006.12.13 13:30
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.24
|4.80
|17606287
|2006.12.12 19:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2018
|0.0000
|1.2058
|2006.12.13 13:30
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.19
|4.65
|17614017
|2006.12.12 19:35
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1987
|1.2023
|1.2103
|2006.12.13 13:30
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.76
|37.20
|17607989
|2006.12.12 19:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3231
|2006.12.13 13:30
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.48
|20.80
|17607554
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2003
|0.0000
|1.2043
|2006.12.13 13:30
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.38
|13.29
|17612741
|2006.12.12 19:33
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3246
|2006.12.13 13:30
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.97
|64.00
|17603173
|2006.12.12 19:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9592
|2006.12.13 06:35
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.80
|17604268
|2006.12.12 19:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9654
|0.0000
|1.9614
|2006.12.13 06:35
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.40
|17605861
|2006.12.12 19:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9629
|2006.12.13 06:35
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.02
|-12.80
|17607172
|2006.12.12 19:21
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9645
|2006.12.13 06:35
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.04
|-12.00
|17611671
|2006.12.12 19:32
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9661
|2006.12.13 06:35
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|17632688
|2006.12.13 02:38
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|1.9676
|2006.12.13 06:35
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|17578940
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2054
|0.0000
|1.2094
|2006.12.12 19:15
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|17580921
|2006.12.12 13:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2039
|0.0000
|1.2079
|2006.12.12 19:15
|1.2026
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|17587613
|2006.12.12 14:36
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2024
|0.0000
|1.2064
|2006.12.12 19:15
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|17590344
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2006
|1.2022
|1.2102
|2006.12.12 19:14
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|17592666
|2006.12.12 14:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9624
|2006.12.12 19:07
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|17593183
|2006.12.12 15:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|1.9639
|2006.12.12 19:07
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17579029
|2006.12.12 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|1.3180
|2006.12.12 17:03
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|17581601
|2006.12.12 13:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3196
|2006.12.12 17:03
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17588752
|2006.12.12 14:36
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3252
|0.0000
|1.3212
|2006.12.12 17:03
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17591052
|2006.12.12 14:44
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3267
|0.0000
|1.3227
|2006.12.12 17:03
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17553161
|2006.12.12 07:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9605
|0.0000
|1.9565
|2006.12.12 14:59
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|17560116
|2006.12.12 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9580
|2006.12.12 14:59
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|17560962
|2006.12.12 09:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9595
|2006.12.12 14:59
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|17586875
|2006.12.12 14:33
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9610
|2006.12.12 14:59
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|17588482
|2006.12.12 14:36
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|1.9626
|2006.12.12 14:59
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17590609
|2006.12.12 14:42
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|1.9641
|2006.12.12 14:59
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|17506972
|2006.12.11 17:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.88
|0.00
|117.24
|2006.12.12 14:26
|116.97
|0.00
|0.00
|0.25
|1.54
|17481689
|2006.12.11 11:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.01
|0.00
|117.41
|2006.12.12 14:26
|116.98
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.26
|17514779
|2006.12.11 17:41
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.72
|116.96
|117.76
|2006.12.12 14:26
|116.96
|0.00
|0.00
|0.50
|8.21
|17536642
|2006.12.12 02:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3207
|2006.12.12 13:30
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|17534737
|2006.12.12 01:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2019
|0.0000
|1.2059
|2006.12.12 13:30
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|17539408
|2006.12.12 02:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3262
|0.0000
|1.3222
|2006.12.12 13:30
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17542007
|2006.12.12 03:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2004
|0.0000
|1.2044
|2006.12.12 13:30
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|17487875
|2006.12.11 13:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|1.9447
|2006.12.11 20:35
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|17490441
|2006.12.11 13:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|1.9463
|2006.12.11 20:35
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|17497412
|2006.12.11 15:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9478
|2006.12.11 20:35
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.80
|17499308
|2006.12.11 15:38
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9493
|2006.12.11 20:35
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.80
|17502205
|2006.12.11 16:08
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9548
|0.0000
|1.9508
|2006.12.11 20:34
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|17506809
|2006.12.11 17:02
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9526
|2006.12.11 20:34
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17510505
|2006.12.11 17:16
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9582
|0.0000
|1.9542
|2006.12.11 20:34
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|108.80
|17442914
|2006.12.11 03:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2077
|0.0000
|1.2117
|2006.12.11 13:35
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|17456035
|2006.12.11 07:27
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2062
|0.0000
|1.2102
|2006.12.11 13:35
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|17459984
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|1.2086
|2006.12.11 13:35
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|17465157
|2006.12.11 08:13
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2029
|1.2059
|1.2139
|2006.12.11 13:35
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|19.90
|17439947
|2006.12.11 02:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.69
|116.88
|117.68
|2006.12.11 10:45
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|17425901
|2006.12.11 00:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9505
|0.0000
|1.9465
|2006.12.11 09:05
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|17450613
|2006.12.11 06:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|1.9480
|2006.12.11 09:05
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|17458657
|2006.12.11 07:47
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9535
|0.0000
|1.9495
|2006.12.11 09:04
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|17461276
|2006.12.11 07:50
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9550
|0.0000
|1.9510
|2006.12.11 09:04
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|17465885
|2006.12.11 08:16
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9526
|2006.12.11 09:04
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17436430
|2006.12.11 02:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3099
|2006.12.11 08:03
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|17441945
|2006.12.11 03:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3115
|2006.12.11 08:02
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|17449477
|2006.12.11 06:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3170
|0.0000
|1.3130
|2006.12.11 08:02
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|17455863
|2006.12.11 07:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3145
|2006.12.11 08:02
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17459396
|2006.12.11 07:48
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|1.3160
|2006.12.11 08:02
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17462599
|2006.12.11 07:53
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3177
|2006.12.11 08:02
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|17378413
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1984
|0.0000
|1.1944
|2006.12.11 03:38
|1.2076
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.62
|17380785
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1999
|0.0000
|1.1959
|2006.12.11 03:37
|1.2077
|0.00
|0.00
|-0.24
|-12.92
|17382429
|2006.12.08 16:53
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2014
|0.0000
|1.1974
|2006.12.11 03:37
|1.2076
|0.00
|0.00
|-0.48
|-20.54
|17384028
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2029
|0.0000
|1.1989
|2006.12.11 03:37
|1.2077
|0.00
|0.00
|-0.96
|-31.80
|17386234
|2006.12.08 16:55
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2048
|0.0000
|1.2008
|2006.12.11 03:36
|1.2078
|0.00
|0.00
|-1.91
|-39.74
|17422889
|2006.12.11 00:12
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2064
|0.0000
|1.2024
|2006.12.11 03:36
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.74
|17430330
|2006.12.11 01:28
|sell
|0.64
|usdchf
|1.2079
|0.0000
|1.2039
|2006.12.11 03:36
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17437733
|2006.12.11 02:19
|sell
|1.28
|usdchf
|1.2094
|0.0000
|1.2054
|2006.12.11 03:36
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|169.56
|17379320
|2006.12.08 16:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.07
|0.00
|115.67
|2006.12.11 02:50
|116.68
|0.00
|0.00
|-0.15
|-5.23
|17380203
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.22
|0.00
|115.82
|2006.12.11 02:50
|116.67
|0.00
|0.00
|-0.30
|-7.71
|17384519
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.38
|0.00
|115.98
|2006.12.11 02:50
|116.68
|0.00
|0.00
|-0.60
|-10.28
|17428156
|2006.12.11 01:15
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.53
|0.00
|116.13
|2006.12.11 02:50
|116.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.28
|17429026
|2006.12.11 01:19
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.68
|0.00
|116.28
|2006.12.11 02:50
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|17434412
|2006.12.11 01:56
|sell
|0.32
|usdjpy
|116.84
|0.00
|116.44
|2006.12.11 02:50
|116.68
|0.00
|0.00
|0.00
|43.88
|17416461
|2006.12.10 22:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3181
|0.0000
|1.3141
|2006.12.11 02:12
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17407755
|2006.12.08 18:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9493
|2006.12.11 00:28
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.01
|2.50
|17419171
|2006.12.10 23:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9546
|0.0000
|1.9508
|2006.12.11 00:28
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|17395731
|2006.12.08 17:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|1.3185
|2006.12.10 22:52
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.06
|4.00
|17392222
|2006.12.08 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9562
|0.0000
|1.9522
|2006.12.08 18:57
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|17395370
|2006.12.08 17:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|1.9537
|2006.12.08 18:57
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17365098
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3357
|2006.12.08 17:07
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.10
|17374039
|2006.12.08 16:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3302
|0.0000
|1.3342
|2006.12.08 17:07
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|17375970
|2006.12.08 16:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3326
|2006.12.08 17:07
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|17378168
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3310
|2006.12.08 17:07
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|17379759
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3295
|2006.12.08 17:06
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|17381679
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|1.3279
|2006.12.08 17:06
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|17384133
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3263
|2006.12.08 17:06
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|17385938
|2006.12.08 16:55
|buy
|1.28
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3248
|2006.12.08 17:06
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|17338546
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.45
|115.80
|116.60
|2006.12.08 16:50
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|10.85
|17342522
|2006.12.08 13:50
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.30
|115.82
|116.62
|2006.12.08 16:50
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|26.88
|17344892
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.14
|115.85
|116.65
|2006.12.08 16:50
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|65.47
|17351813
|2006.12.08 14:16
|buy
|0.16
|usdjpy
|114.98
|115.85
|116.65
|2006.12.08 16:50
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|150.25
|17335632
|2006.12.08 13:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.66
|0.00
|116.06
|2006.12.08 16:50
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|17331755
|2006.12.08 13:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1977
|0.0000
|1.2017
|2006.12.08 16:49
|1.1986
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|17338207
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1953
|0.0000
|1.1993
|2006.12.08 16:49
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|17343581
|2006.12.08 13:52
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1920
|1.1948
|1.2028
|2006.12.08 16:49
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|40.73
|17351629
|2006.12.08 14:15
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1905
|1.1954
|1.2034
|2006.12.08 16:49
|1.1979
|0.00
|0.00
|0.00
|98.84
|17339584
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1937
|0.0000
|1.1977
|2006.12.08 16:49
|1.1977
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|17328012
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9498
|2006.12.08 16:42
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|17330535
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9554
|0.0000
|1.9514
|2006.12.08 16:42
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|17331173
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9569
|0.0000
|1.9529
|2006.12.08 16:42
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|17338346
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|1.9552
|2006.12.08 16:42
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.40
|17339215
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9608
|0.0000
|1.9568
|2006.12.08 16:42
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.80
|17340009
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9625
|0.0000
|1.9585
|2006.12.08 16:42
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|17343161
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9600
|2006.12.08 16:42
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|17343663
|2006.12.08 13:52
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9655
|0.0000
|1.9615
|2006.12.08 16:42
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|17328225
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3207
|2006.12.08 15:29
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|17330713
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|1.3220
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.80
|17335613
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3237
|2006.12.08 15:29
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|17338717
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3308
|0.0000
|1.3268
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|17340628
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3283
|2006.12.08 15:29
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|17344281
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3338
|0.0000
|1.3298
|2006.12.08 15:29
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|17221559
|2006.12.07 07:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.77
|0.00
|114.37
|2006.12.08 13:35
|115.67
|0.00
|0.00
|-0.15
|-7.78
|17226604
|2006.12.07 08:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.92
|0.00
|114.52
|2006.12.08 13:35
|115.68
|0.00
|0.00
|-0.30
|-13.14
|17245904
|2006.12.07 13:31
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.08
|0.00
|114.68
|2006.12.08 13:35
|115.70
|0.00
|0.00
|-0.60
|-21.43
|17281189
|2006.12.07 19:32
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.23
|0.00
|114.83
|2006.12.08 13:35
|115.69
|0.00
|0.00
|-1.21
|-31.81
|17315353
|2006.12.08 09:51
|sell
|0.16
|usdjpy
|115.39
|0.00
|114.99
|2006.12.08 13:35
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.25
|17315761
|2006.12.08 09:51
|sell
|0.32
|usdjpy
|115.54
|0.00
|115.14
|2006.12.08 13:35
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.25
|17326825
|2006.12.08 13:29
|sell
|0.64
|usdjpy
|115.70
|0.00
|115.30
|2006.12.08 13:35
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|17333547
|2006.12.08 13:32
|sell
|1.28
|usdjpy
|115.86
|0.00
|115.46
|2006.12.08 13:35
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|177.01
|17223502
|2006.12.07 07:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1918
|0.0000
|1.1878
|2006.12.08 13:31
|1.1976
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.84
|17227225
|2006.12.07 08:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1933
|0.0000
|1.1893
|2006.12.08 13:31
|1.1977
|0.00
|0.00
|-0.24
|-7.35
|17232439
|2006.12.07 10:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1948
|0.0000
|1.1908
|2006.12.08 13:31
|1.1976
|0.00
|0.00
|-0.48
|-9.35
|17308939
|2006.12.08 07:35
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1964
|0.0000
|1.1924
|2006.12.08 13:31
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.02
|17322269
|2006.12.08 12:11
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1979
|0.0000
|1.1939
|2006.12.08 13:31
|1.1977
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|17327565
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.32
|usdchf
|1.1995
|0.0000
|1.1955
|2006.12.08 13:31
|1.1978
|0.00
|0.00
|0.00
|45.42
|17317828
|2006.12.08 10:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9590
|0.0000
|1.9550
|2006.12.08 13:30
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17255335
|2006.12.07 14:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|1.3239
|2006.12.08 13:30
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.06
|2.40
|17256382
|2006.12.07 14:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3255
|2006.12.08 13:30
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.12
|8.00
|17271330
|2006.12.07 16:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9616
|0.0000
|1.9576
|2006.12.08 10:08
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.01
|2.40
|17272373
|2006.12.07 16:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9591
|2006.12.08 10:08
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.01
|8.00
|17249927
|2006.12.07 13:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9620
|2006.12.07 16:46
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17116013
|2006.12.06 09:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3246
|2006.12.07 14:02
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.18
|0.40
|17153461
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3261
|2006.12.07 14:02
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.36
|3.40
|17160512
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3277
|2006.12.07 14:01
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.73
|16.00
|17212844
|2006.12.07 05:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|1.9719
|2006.12.07 13:39
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|17235747
|2006.12.07 11:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9661
|0.0000
|1.9701
|2006.12.07 13:39
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17245840
|2006.12.07 13:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9646
|1.9661
|1.9741
|2006.12.07 13:39
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17156127
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1930
|0.0000
|1.1890
|2006.12.07 07:50
|1.1923
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.59
|17177112
|2006.12.06 18:39
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1946
|0.0000
|1.1906
|2006.12.07 07:50
|1.1922
|0.00
|0.00
|-0.72
|4.03
|17184669
|2006.12.06 19:53
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1962
|0.0000
|1.1922
|2006.12.07 07:50
|1.1922
|0.00
|0.00
|-1.43
|13.42
|17098325
|2006.12.06 05:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.61
|0.00
|114.21
|2006.12.07 07:33
|114.81
|0.00
|0.00
|-0.45
|-1.74
|17110523
|2006.12.06 07:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.76
|0.00
|114.36
|2006.12.07 07:33
|114.80
|0.00
|0.00
|-0.91
|-0.70
|17122536
|2006.12.06 09:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.92
|0.00
|114.52
|2006.12.07 07:33
|114.81
|0.00
|0.00
|-1.81
|3.83
|17132226
|2006.12.06 11:14
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.08
|0.00
|114.68
|2006.12.07 07:33
|114.82
|0.00
|0.00
|-3.62
|18.12
|17183716
|2006.12.06 19:45
|sell
|0.16
|usdjpy
|115.23
|0.00
|114.83
|2006.12.07 07:32
|114.83
|0.00
|0.00
|-7.25
|55.73
|17175657
|2006.12.06 18:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9720
|2006.12.07 05:22
|1.9674
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.60
|17180806
|2006.12.06 19:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9705
|2006.12.07 05:22
|1.9673
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.60
|17192869
|2006.12.06 23:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9649
|1.9673
|1.9753
|2006.12.07 05:22
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|17140819
|2006.12.06 13:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9623
|0.0000
|1.9583
|2006.12.06 18:10
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|17143702
|2006.12.06 13:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9598
|2006.12.06 18:10
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|17146239
|2006.12.06 14:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9613
|2006.12.06 18:10
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17153130
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9630
|2006.12.06 18:09
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|17156144
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9646
|2006.12.06 18:09
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17160180
|2006.12.06 15:43
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9661
|2006.12.06 18:09
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|17010839
|2006.12.05 13:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1910
|0.0000
|1.1870
|2006.12.06 15:21
|1.1933
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.93
|17026292
|2006.12.05 14:07
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1926
|0.0000
|1.1886
|2006.12.06 15:21
|1.1934
|0.00
|0.00
|-0.24
|-1.34
|17043052
|2006.12.05 15:22
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1942
|0.0000
|1.1902
|2006.12.06 15:21
|1.1933
|0.00
|0.00
|-0.48
|3.02
|17117251
|2006.12.06 09:18
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1958
|0.0000
|1.1918
|2006.12.06 15:21
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|17.43
|17121994
|2006.12.06 09:39
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1973
|0.0000
|1.1933
|2006.12.06 15:21
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|53.63
|17121541
|2006.12.06 09:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9654
|0.0000
|1.9614
|2006.12.06 13:18
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|17133656
|2006.12.06 11:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9629
|2006.12.06 13:18
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17117499
|2006.12.06 09:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9642
|2006.12.06 09:39
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|17119228
|2006.12.06 09:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9657
|2006.12.06 09:39
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17109742
|2006.12.06 07:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9658
|2006.12.06 09:19
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|17111282
|2006.12.06 08:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9673
|2006.12.06 09:18
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17112068
|2006.12.06 08:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|1.9688
|2006.12.06 09:18
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17078547
|2006.12.06 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|1.3275
|2006.12.06 09:16
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|17099051
|2006.12.06 05:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3330
|0.0000
|1.3290
|2006.12.06 09:16
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17048746
|2006.12.05 15:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9684
|0.0000
|1.9644
|2006.12.06 07:52
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.80
|17049198
|2006.12.05 15:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9699
|0.0000
|1.9659
|2006.12.06 07:52
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.00
|17052538
|2006.12.05 16:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9674
|2006.12.06 07:50
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.02
|3.20
|17054284
|2006.12.05 16:24
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9729
|0.0000
|1.9689
|2006.12.06 07:50
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.04
|19.20
|17057903
|2006.12.05 17:00
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9705
|2006.12.06 07:49
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.09
|64.00
|16996079
|2006.12.05 10:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.58
|0.00
|114.18
|2006.12.06 05:32
|114.63
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.44
|17023479
|2006.12.05 13:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.73
|0.00
|114.33
|2006.12.06 05:32
|114.64
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.57
|17038420
|2006.12.05 15:11
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.86
|0.00
|114.49
|2006.12.06 05:32
|114.63
|0.00
|0.00
|-0.60
|8.03
|17044817
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.03
|0.00
|114.63
|2006.12.06 05:32
|114.63
|0.00
|0.00
|-1.21
|27.92
|17021713
|2006.12.05 13:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3380
|2006.12.05 22:34
|1.3311
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.90
|17025513
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3360
|2006.12.05 22:34
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.00
|17039169
|2006.12.05 15:12
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3305
|0.0000
|1.3345
|2006.12.05 22:33
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.30
|2.00
|17045109
|2006.12.05 15:28
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3288
|1.3310
|1.3390
|2006.12.05 22:33
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.60
|17.60
|17009977
|2006.12.05 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|1.9810
|2006.12.05 15:39
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|17025414
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9786
|2006.12.05 15:39
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|17035413
|2006.12.05 15:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9767
|2006.12.05 15:39
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17039435
|2006.12.05 15:12
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9751
|2006.12.05 15:39
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|17042539
|2006.12.05 15:22
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9736
|2006.12.05 15:39
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17045065
|2006.12.05 15:28
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9720
|2006.12.05 15:39
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|16916868
|2006.12.04 19:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.3338
|1.3418
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.20
|16992075
|2006.12.05 09:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3302
|1.3339
|1.3419
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|16900042
|2006.12.04 15:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1955
|0.0000
|1.1915
|2006.12.05 13:09
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.36
|16970283
|2006.12.05 07:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.01
|0.00
|114.61
|2006.12.05 10:33
|114.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|16939060
|2006.12.05 00:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9843
|2006.12.05 09:15
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16940395
|2006.12.05 00:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9828
|2006.12.05 09:15
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|16952087
|2006.12.05 03:09
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9812
|2006.12.05 09:15
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|16976218
|2006.12.05 07:48
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|1.9797
|2006.12.05 09:15
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|16979926
|2006.12.05 08:20
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9742
|1.9765
|1.9845
|2006.12.05 09:15
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|36.80
|16906923
|2006.12.04 16:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.28
|0.00
|114.88
|2006.12.05 07:26
|115.03
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.17
|16916801
|2006.12.04 19:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.41
|0.00
|115.03
|2006.12.05 07:26
|115.03
|0.00
|0.00
|-0.30
|6.61
|16903759
|2006.12.04 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9832
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.80
|16915307
|2006.12.04 18:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9777
|1.9800
|1.9880
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.60
|16837463
|2006.12.04 00:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3347
|0.0000
|1.3387
|2006.12.04 19:22
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|16843955
|2006.12.04 01:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3332
|0.0000
|1.3372
|2006.12.04 19:21
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|16855213
|2006.12.04 04:06
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|1.3356
|2006.12.04 19:21
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|16872138
|2006.12.04 08:08
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3298
|1.3315
|1.3395
|2006.12.04 19:21
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|16792706
|2006.12.01 15:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.25
|0.00
|114.85
|2006.12.04 16:33
|115.32
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.61
|16809133
|2006.12.01 16:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.40
|0.00
|115.00
|2006.12.04 16:33
|115.31
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.56
|16851845
|2006.12.04 03:21
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.56
|0.00
|115.16
|2006.12.04 16:33
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|16856061
|2006.12.04 04:10
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.72
|0.00
|115.32
|2006.12.04 16:33
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|27.75
|16828017
|2006.12.03 22:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1903
|0.0000
|1.1863
|2006.12.04 10:50
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.77
|16838387
|2006.12.04 00:08
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1918
|0.0000
|1.1878
|2006.12.04 10:50
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.19
|16845322
|2006.12.04 01:25
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1933
|0.0000
|1.1893
|2006.12.04 10:50
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.70
|16856535
|2006.12.04 04:13
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1948
|0.0000
|1.1908
|2006.12.04 10:50
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.03
|16871983
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1964
|0.0000
|1.1924
|2006.12.04 10:49
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16884495
|2006.12.04 09:56
|sell
|0.32
|usdchf
|1.1979
|0.0000
|1.1939
|2006.12.04 10:49
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|42.80
|16834672
|2006.12.03 23:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|1.9863
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|16837658
|2006.12.04 00:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|1.9848
|2006.12.04 06:12
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|16844508
|2006.12.04 01:17
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9832
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16855358
|2006.12.04 04:06
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9777
|1.9796
|1.9876
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|16802999
|2006.12.01 16:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3330
|0.0000
|1.3370
|2006.12.04 00:02
|1.3346
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.60
|16807207
|2006.12.01 16:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3315
|1.3345
|1.3425
|2006.12.04 00:02
|1.3345
|0.00
|0.00
|-0.15
|6.00
|16799144
|2006.12.01 15:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9871
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.30
|16801531
|2006.12.01 15:56
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|1.9856
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.40
|16808524
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9786
|1.9818
|1.9898
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.16
|25.60
|16804750
|2006.12.01 16:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|1.9818
|1.9898
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.80
|16803577
|2006.12.01 16:06
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1920
|0.0000
|1.1880
|2006.12.03 22:55
|1.1909
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.92
|16806679
|2006.12.01 16:32
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1935
|0.0000
|1.1895
|2006.12.03 22:55
|1.1909
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.37
|16808724
|2006.12.01 16:38
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1950
|0.0000
|1.1910
|2006.12.03 22:55
|1.1910
|0.00
|0.00
|-0.48
|13.43
|16771941
|2006.12.01 14:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1987
|0.0000
|1.2027
|2006.12.01 16:06
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.54
|16773704
|2006.12.01 14:49
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1972
|0.0000
|1.2012
|2006.12.01 16:06
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.39
|16775550
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|1.1994
|2006.12.01 16:06
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.07
|16780624
|2006.12.01 15:09
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1939
|0.0000
|1.1979
|2006.12.01 16:06
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.41
|16787606
|2006.12.01 15:28
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1924
|0.0000
|1.1964
|2006.12.01 16:05
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|16789676
|2006.12.01 15:29
|buy
|0.32
|usdchf
|1.1907
|0.0000
|1.1947
|2006.12.01 16:05
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|45.62
|16777473
|2006.12.01 15:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3307
|1.3329
|1.3409
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|16784747
|2006.12.01 15:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9770
|1.9826
|1.9906
|2006.12.01 15:43
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|16776703
|2006.12.01 15:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.68
|0.00
|115.28
|2006.12.01 15:35
|115.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|16774754
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9723
|1.9768
|1.9848
|2006.12.01 15:15
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|16766235
|2006.12.01 14:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3312
|2006.12.01 15:02
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16675425
|2006.11.30 17:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.72
|0.00
|115.32
|2006.12.01 15:00
|115.76
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.35
|16709666
|2006.12.01 06:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.87
|0.00
|115.47
|2006.12.01 15:00
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|16729141
|2006.12.01 08:24
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.04
|0.00
|115.64
|2006.12.01 15:00
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|16731553
|2006.12.01 08:30
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.21
|0.00
|115.81
|2006.12.01 15:00
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|27.63
|16662167
|2006.11.30 15:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1971
|0.0000
|1.1931
|2006.12.01 14:21
|1.1963
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.67
|16734469
|2006.12.01 08:54
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1986
|0.0000
|1.1946
|2006.12.01 14:21
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|16745513
|2006.12.01 10:10
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2002
|0.0000
|1.1962
|2006.12.01 14:21
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|16719041
|2006.12.01 07:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9771
|2006.12.01 10:27
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|16728151
|2006.12.01 08:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|1.9756
|2006.12.01 10:27
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|16730396
|2006.12.01 08:29
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9741
|2006.12.01 10:27
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|16734476
|2006.12.01 08:54
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9726
|2006.12.01 10:27
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|16739687
|2006.12.01 09:35
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9710
|2006.12.01 10:27
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|16743611
|2006.12.01 09:59
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9655
|0.0000
|1.9695
|2006.12.01 10:27
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|16747737
|2006.12.01 10:23
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9680
|2006.12.01 10:27
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|108.80
|16675504
|2006.11.30 17:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3296
|2006.12.01 08:03
|1.3261
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.50
|16685097
|2006.11.30 21:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3240
|1.3261
|1.3341
|2006.12.01 08:03
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|16668542
|2006.11.30 16:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9677
|1.9726
|1.9806
|2006.12.01 07:00
|1.9728
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.10
|16680372
|2006.11.30 19:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9662
|1.9727
|1.9807
|2006.12.01 07:00
|1.9727
|0.00
|0.00
|-0.04
|13.00
|16647960
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3236
|1.3253
|1.3333
|2006.11.30 17:49
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|16587363
|2006.11.30 02:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.33
|0.00
|116.73
|2006.11.30 17:49
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.36
|16589668
|2006.11.30 02:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.17
|0.00
|116.57
|2006.11.30 17:49
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.12
|16605337
|2006.11.30 07:17
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.02
|0.00
|116.42
|2006.11.30 17:49
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.72
|16647656
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.86
|0.00
|116.26
|2006.11.30 17:49
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.68
|16658602
|2006.11.30 15:46
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.71
|0.00
|116.11
|2006.11.30 17:49
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|16665330
|2006.11.30 16:15
|buy
|0.32
|usdjpy
|115.55
|0.00
|115.95
|2006.11.30 17:49
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|49.77
|16646975
|2006.11.30 15:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9589
|1.9673
|1.9753
|2006.11.30 16:26
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|16645074
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2014
|0.0000
|1.1974
|2006.11.30 15:59
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|16625433
|2006.11.30 10:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3231
|2006.11.30 15:04
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16636223
|2006.11.30 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9569
|0.0000
|1.9609
|2006.11.30 15:02
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16639832
|2006.11.30 13:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9554
|1.9584
|1.9664
|2006.11.30 15:02
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16605139
|2006.11.30 07:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2020
|2006.11.30 14:57
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|16620747
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9562
|0.0000
|1.9602
|2006.11.30 13:30
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|16627728
|2006.11.30 10:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9546
|1.9562
|1.9642
|2006.11.30 13:29
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16553466
|2006.11.29 17:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3157
|1.3189
|1.3269
|2006.11.30 10:15
|1.3189
|0.00
|0.00
|-0.23
|3.20
|16557910
|2006.11.29 18:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3142
|1.3189
|1.3269
|2006.11.30 10:15
|1.3189
|0.00
|0.00
|-0.45
|9.40
|16610286
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9524
|1.9558
|1.9638
|2006.11.30 09:26
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|16608575
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|1.9558
|1.9638
|2006.11.30 09:26
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16585292
|2006.11.30 01:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9465
|1.9541
|1.9621
|2006.11.30 07:27
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|16567049
|2006.11.29 19:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|1.2047
|2006.11.30 07:15
|1.2063
|0.00
|0.00
|-0.36
|1.99
|16571734
|2006.11.29 20:50
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2103
|0.0000
|1.2063
|2006.11.30 07:15
|1.2063
|0.00
|0.00
|-0.72
|6.63
|16536390
|2006.11.29 14:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.04
|116.31
|117.11
|2006.11.30 02:04
|116.31
|0.00
|0.00
|0.37
|2.32
|16541531
|2006.11.29 15:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.89
|116.31
|117.11
|2006.11.30 02:04
|116.31
|0.00
|0.00
|0.74
|7.22
|16424488
|2006.11.28 18:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2029
|0.0000
|1.1989
|2006.11.29 19:31
|1.2091
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.13
|16427153
|2006.11.28 18:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2045
|0.0000
|1.2005
|2006.11.29 19:30
|1.2092
|0.00
|0.00
|-0.24
|-7.77
|16497058
|2006.11.29 08:07
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2020
|2006.11.29 19:30
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.26
|16509588
|2006.11.29 10:31
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|1.2035
|2006.11.29 19:30
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.93
|16530188
|2006.11.29 13:46
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2090
|0.0000
|1.2050
|2006.11.29 19:30
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|16558323
|2006.11.29 18:24
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2106
|0.0000
|1.2066
|2006.11.29 19:30
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|42.35
|16537627
|2006.11.29 14:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9536
|0.0000
|1.9576
|2006.11.29 19:01
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|16542335
|2006.11.29 15:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9521
|0.0000
|1.9561
|2006.11.29 19:01
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|16543324
|2006.11.29 15:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9499
|0.0000
|1.9539
|2006.11.29 19:01
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|16548036
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9484
|0.0000
|1.9524
|2006.11.29 19:01
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|16556663
|2006.11.29 18:23
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9468
|0.0000
|1.9508
|2006.11.29 19:01
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|16557327
|2006.11.29 18:23
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|1.9493
|2006.11.29 19:01
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|16463622
|2006.11.28 23:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3241
|2006.11.29 15:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|16485669
|2006.11.29 05:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3226
|2006.11.29 15:05
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|16497088
|2006.11.29 08:07
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3211
|2006.11.29 15:05
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|16513637
|2006.11.29 11:44
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3195
|2006.11.29 15:05
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16532208
|2006.11.29 13:59
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3139
|1.3155
|1.3235
|2006.11.29 15:05
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|16467235
|2006.11.29 00:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.79
|0.00
|115.39
|2006.11.29 14:22
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|16495578
|2006.11.29 08:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.95
|0.00
|115.55
|2006.11.29 14:22
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|16499404
|2006.11.29 08:23
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.12
|0.00
|115.72
|2006.11.29 14:22
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|16515316
|2006.11.29 12:02
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.28
|0.00
|115.88
|2006.11.29 14:22
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|16517612
|2006.11.29 12:28
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.43
|0.00
|116.03
|2006.11.29 14:22
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|55.16
|16441661
|2006.11.28 19:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9564
|2006.11.29 07:00
|1.9524
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|16444221
|2006.11.28 20:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9508
|1.9524
|1.9604
|2006.11.29 06:59
|1.9524
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.20
|16432849
|2006.11.28 18:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.89
|0.00
|115.49
|2006.11.29 00:16
|115.82
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.60
|16434143
|2006.11.28 18:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.04
|0.00
|115.64
|2006.11.29 00:16
|115.80
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.15
|16455847
|2006.11.28 22:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.80
|2006.11.29 00:16
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|13.82
|16426601
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3178
|1.3199
|1.3279
|2006.11.28 23:58
|1.3199
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.10
|16305711
|2006.11.27 15:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.02
|0.00
|115.62
|2006.11.28 18:37
|115.93
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.78
|16312609
|2006.11.27 17:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.17
|0.00
|115.77
|2006.11.28 18:37
|115.93
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.14
|16375544
|2006.11.28 10:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.33
|0.00
|115.93
|2006.11.28 18:37
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|16354140
|2006.11.28 08:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3158
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|16362006
|2006.11.28 08:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3143
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|16394763
|2006.11.28 14:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2048
|0.0000
|1.2008
|2006.11.28 18:17
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|16400796
|2006.11.28 14:53
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2064
|0.0000
|1.2024
|2006.11.28 18:16
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|16402614
|2006.11.28 15:01
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2079
|0.0000
|1.2039
|2006.11.28 18:16
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|13.29
|16410952
|2006.11.28 16:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9457
|1.9491
|1.9570
|2006.11.28 18:16
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|16391279
|2006.11.28 13:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9472
|0.0000
|1.9512
|2006.11.28 18:16
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16357935
|2006.11.28 08:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9436
|1.9466
|1.9546
|2006.11.28 13:36
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|16354041
|2006.11.28 08:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2032
|0.0000
|1.1992
|2006.11.28 13:35
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|16357914
|2006.11.28 08:26
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2047
|0.0000
|1.2007
|2006.11.28 13:35
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|16363211
|2006.11.28 08:48
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|2006.11.28 13:35
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|16379512
|2006.11.28 11:56
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2078
|0.0000
|1.2038
|2006.11.28 13:34
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|26.58
|16315767
|2006.11.27 18:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9381
|1.9430
|1.9510
|2006.11.28 08:26
|1.9430
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.90
|16314561
|2006.11.27 18:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2076
|0.0000
|1.2036
|2006.11.28 08:07
|1.2036
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.32
|16225795
|2006.11.26 23:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3206
|2006.11.28 05:54
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.10
|16232159
|2006.11.27 00:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3191
|2006.11.28 05:54
|1.3126
|0.00
|0.00
|-0.15
|-5.00
|16236083
|2006.11.27 00:37
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3175
|2006.11.28 05:54
|1.3127
|0.00
|0.00
|-0.30
|-3.20
|16256529
|2006.11.27 05:25
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3159
|2006.11.28 05:54
|1.3128
|0.00
|0.00
|-0.60
|7.20
|16275729
|2006.11.27 08:29
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3104
|1.3128
|1.3208
|2006.11.28 05:54
|1.3128
|0.00
|0.00
|-1.21
|38.40
|16225832
|2006.11.26 23:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2024
|0.0000
|1.1984
|2006.11.27 09:14
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|16231619
|2006.11.27 00:04
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2039
|0.0000
|1.1999
|2006.11.27 09:13
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.78
|16234983
|2006.11.27 00:36
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2054
|0.0000
|1.2014
|2006.11.27 09:13
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.92
|16255681
|2006.11.27 05:24
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2069
|0.0000
|1.2029
|2006.11.27 09:13
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.91
|16266224
|2006.11.27 06:41
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|1.2045
|2006.11.27 09:13
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|16281379
|2006.11.27 08:58
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2104
|0.0000
|1.2064
|2006.11.27 09:13
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|47.66
|16231355
|2006.11.27 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|1.9437
|2006.11.27 07:59
|1.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|16239496
|2006.11.27 01:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9381
|0.0000
|1.9421
|2006.11.27 07:59
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|16256382
|2006.11.27 05:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9365
|0.0000
|1.9405
|2006.11.27 07:59
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16261578
|2006.11.27 05:46
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9350
|1.9368
|1.9448
|2006.11.27 07:59
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|16224034
|2006.11.26 22:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.42
|0.00
|115.02
|2006.11.27 06:13
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|16234185
|2006.11.27 00:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.58
|0.00
|115.18
|2006.11.27 06:12
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|16238707
|2006.11.27 01:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.73
|0.00
|115.33
|2006.11.27 06:12
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.69
|16252834
|2006.11.27 04:50
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.89
|0.00
|115.49
|2006.11.27 06:12
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.03
|16258162
|2006.11.27 05:29
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.04
|0.00
|115.64
|2006.11.27 06:11
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16260598
|2006.11.27 05:42
|sell
|0.32
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.80
|2006.11.27 06:11
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|46.88
|16217137
|2006.11.26 15:56
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|-29.86
|2 598.53
|Closed P/L:
|2 568.67
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17955163
|2006.12.15 16:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2215
|0.0000
|1.2255
|
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.16
|17955218
|2006.12.15 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|1.3050
|
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.06
|0.30
|17959279
|2006.12.15 16:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|0.0000
|1.9491
|
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.01
|1.00
|17971224
|2006.12.15 18:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.16
|0.00
|118.56
|
|118.06
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.85
|
|0.00
|0.00
|0.28
|0.29
|
|Floating P/L:
|0.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 568.67
|Floating P/L:
|0.57
|Margin:
|40.00
|Balance:
|7 568.67
|Equity:
|7 569.24
|Free Margin:
|7 529.24
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 826.17
|Gross Loss:
|2 257.50
|Total Net Profit:
|2 568.67
|Profit Factor:
|2.14
|Expected Payoff:
|5.93
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|419.50 (5.25%)
|
|
|Total Trades:
|433
|Short Positions (won %):
|241 (58.51%)
|Long Positions (won %):
|192 (59.38%)
|Profit Trades (% of total):
|255 (58.89%)
|Loss trades (% of total):
|178 (41.11%)
|Largest
|profit trade:
|384.00
|loss trade:
|-115.20
|Average
|profit trade:
|18.93
|loss trade:
|-12.68
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (86.96)
|consecutive losses ($):
|7 (-419.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|639.75 (12)
|consecutive loss (count):
|-419.50 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3