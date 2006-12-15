Interbank FX, LLC

Account: 1311440 Name: Goblin _4pairs_default Currency: USD 2006 December 15, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
179046222006.12.15 13:30buy0.01gbpusd1.96490.00001.96892006.12.15 16:321.95300.000.000.00-11.90
179191602006.12.15 14:18buy0.02gbpusd1.96330.00001.96732006.12.15 16:321.95310.000.000.00-20.40
179237802006.12.15 14:35buy0.04gbpusd1.96180.00001.96582006.12.15 16:321.95300.000.000.00-35.20
179250722006.12.15 14:36buy0.08gbpusd1.96030.00001.96432006.12.15 16:321.95310.000.000.00-57.60
179308532006.12.15 14:52buy0.16gbpusd1.95870.00001.96272006.12.15 16:321.95310.000.000.00-89.60
179337452006.12.15 15:01buy0.32gbpusd1.95660.00001.96062006.12.15 16:321.95300.000.000.00-115.20
179354072006.12.15 15:04buy0.64gbpusd1.95450.00001.95852006.12.15 16:321.95310.000.000.00-89.60
179363862006.12.15 15:05buy1.28gbpusd1.95270.00001.95672006.12.15 16:321.95300.000.000.0038.40
179375022006.12.15 15:08buy2.56gbpusd1.95160.00001.95522006.12.15 16:321.95310.000.000.00384.00
179043872006.12.15 13:30buy0.01usdjpy118.000.00118.402006.12.15 15:25117.770.000.000.00-1.95
179093052006.12.15 13:34buy0.02usdjpy117.850.00118.252006.12.15 15:25117.760.000.000.00-1.53
179143002006.12.15 13:58buy0.04usdjpy117.690.00118.092006.12.15 15:24117.770.000.000.002.72
179174002006.12.15 14:10buy0.08usdjpy117.53117.76118.562006.12.15 15:24117.760.000.000.0015.62
178996572006.12.15 13:25buy0.01usdchf1.21820.00001.22222006.12.15 14:431.21560.000.000.00-2.14
179030402006.12.15 13:30buy0.02usdchf1.21560.00001.21962006.12.15 14:431.21570.000.000.000.16
179033702006.12.15 13:30buy0.04usdchf1.21390.00001.21792006.12.15 14:431.21560.000.000.005.59
179072942006.12.15 13:31buy0.08usdchf1.21241.21551.22352006.12.15 14:431.21550.000.000.0020.40
178912792006.12.15 10:52sell0.01eurusd1.31180.00001.30782006.12.15 14:371.31390.000.000.00-2.10
179019982006.12.15 13:28sell0.02eurusd1.31340.00001.30942006.12.15 14:371.31380.000.000.00-0.80
179032212006.12.15 13:30sell0.04eurusd1.31610.00001.31212006.12.15 14:371.31380.000.000.009.20
179056222006.12.15 13:30sell0.08eurusd1.31780.00001.31382006.12.15 14:371.31380.000.000.0032.00
178500852006.12.15 01:19buy0.01usdjpy117.92118.11118.912006.12.15 13:30118.110.000.000.001.61
178533052006.12.15 02:23buy0.02usdjpy117.77118.12118.922006.12.15 13:30118.120.000.000.005.94
178808412006.12.15 09:31buy0.02gbpusd1.95810.00001.96212006.12.15 13:301.96210.000.000.008.00
178769372006.12.15 09:29buy0.01gbpusd1.95960.00001.96362006.12.15 13:301.96360.000.000.004.00
178845162006.12.15 09:48buy0.04gbpusd1.95660.00001.96062006.12.15 13:301.96060.000.000.0016.00
178247592006.12.14 16:54buy0.02usdchf1.21291.21771.22572006.12.15 13:251.21770.000.000.197.88
178174262006.12.14 15:52buy0.01usdchf1.21451.21771.22572006.12.15 13:251.21770.000.000.092.63
177772582006.12.14 11:11buy0.01eurusd1.32150.00001.32552006.12.15 10:521.31190.000.00-0.08-9.60
177807712006.12.14 11:33buy0.02eurusd1.31980.00001.32382006.12.15 10:521.31180.000.00-0.15-16.00
177924942006.12.14 13:28buy0.04eurusd1.31830.00001.32232006.12.15 10:521.31190.000.00-0.30-25.60
177957782006.12.14 13:31buy0.08eurusd1.31670.00001.32072006.12.15 10:521.31200.000.00-0.60-37.60
178125222006.12.14 15:30buy0.16eurusd1.31520.00001.31922006.12.15 10:521.31190.000.00-1.21-52.80
178757852006.12.15 09:29buy0.32eurusd1.31360.00001.31762006.12.15 10:521.31200.000.000.00-51.20
178779002006.12.15 09:29buy0.64eurusd1.31200.00001.31602006.12.15 10:521.31210.000.000.006.40
178851342006.12.15 09:49buy1.28eurusd1.31050.00001.31452006.12.15 10:521.31210.000.000.00204.80
178305972006.12.14 18:38sell0.01gbpusd1.96040.00001.95642006.12.15 09:291.95950.000.000.010.90
178324232006.12.14 19:13sell0.02gbpusd1.96190.00001.95792006.12.15 09:291.95940.000.000.015.00
178655872006.12.15 07:47sell0.04gbpusd1.96340.00001.95942006.12.15 09:291.95940.000.000.0016.00
177862362006.12.14 12:00buy0.01usdjpy117.63117.89118.692006.12.15 01:19117.890.000.000.122.21
178093172006.12.14 15:26sell0.01gbpusd1.95980.00001.95582006.12.14 18:381.96070.000.000.00-0.90
178177482006.12.14 15:52sell0.02gbpusd1.96130.00001.95732006.12.14 18:381.96060.000.000.001.40
178193592006.12.14 16:00sell0.04gbpusd1.96280.00001.95882006.12.14 18:381.96050.000.000.009.20
178255742006.12.14 17:00sell0.08gbpusd1.96440.00001.96042006.12.14 18:381.96040.000.000.0032.00
178009462006.12.14 13:59buy0.01usdchf1.21280.00001.21682006.12.14 15:521.21400.000.000.000.99
178025602006.12.14 14:05buy0.02usdchf1.21131.21401.22202006.12.14 15:521.21400.000.000.004.45
177995972006.12.14 13:45sell0.01gbpusd1.96260.00001.95862006.12.14 15:261.96010.000.000.002.50
178024122006.12.14 14:05sell0.02gbpusd1.96410.00001.96012006.12.14 15:261.96010.000.000.008.00
177622272006.12.14 08:03buy0.02usdchf1.20341.21241.22042006.12.14 13:591.21240.000.000.0014.85
176733352006.12.13 13:30buy0.01usdchf1.20491.21241.22042006.12.14 13:591.21240.000.000.286.19
177663142006.12.14 08:29buy0.01gbpusd1.96860.00001.97262006.12.14 13:451.96270.000.000.00-5.90
177695992006.12.14 09:10buy0.02gbpusd1.96700.00001.97102006.12.14 13:451.96270.000.000.00-8.60
177780372006.12.14 11:15buy0.04gbpusd1.96550.00001.96952006.12.14 13:451.96280.000.000.00-10.80
177806962006.12.14 11:33buy0.08gbpusd1.96400.00001.96802006.12.14 13:451.96270.000.000.00-10.40
177938372006.12.14 13:30buy0.16gbpusd1.96250.00001.96652006.12.14 13:441.96260.000.000.001.60
177979392006.12.14 13:36buy0.32gbpusd1.96090.00001.96492006.12.14 13:441.96250.000.000.0051.20
177222722006.12.13 18:05sell0.01eurusd1.31910.00001.31512006.12.14 11:111.32140.000.000.18-2.30
177231572006.12.13 18:11sell0.02eurusd1.32060.00001.31662006.12.14 11:111.32130.000.000.36-1.40
177546632006.12.14 06:28sell0.04eurusd1.32210.00001.31812006.12.14 11:111.32130.000.000.003.20
177600842006.12.14 07:53sell0.08eurusd1.32360.00001.31962006.12.14 11:111.32130.000.000.0018.40
177634672006.12.14 08:06sell0.16eurusd1.32520.00001.32122006.12.14 11:101.32120.000.000.0064.00
177219222006.12.13 18:05sell0.01gbpusd1.96240.00001.95842006.12.14 08:291.96850.000.000.02-6.10
177230642006.12.13 18:11sell0.02gbpusd1.96390.00001.95992006.12.14 08:291.96860.000.000.03-9.40
177264172006.12.13 19:10sell0.04gbpusd1.96540.00001.96142006.12.14 08:291.96850.000.000.07-12.40
177280252006.12.13 20:05sell0.08gbpusd1.96700.00001.96302006.12.14 08:291.96860.000.000.13-12.80
177593172006.12.14 07:45sell0.16gbpusd1.96860.00001.96462006.12.14 08:291.96860.000.000.000.00
177615422006.12.14 08:02sell0.32gbpusd1.97010.00001.96612006.12.14 08:281.96850.000.000.0051.20
177067712006.12.13 16:04buy0.01usdjpy117.29117.45118.252006.12.14 06:49117.450.000.000.371.36
176935022006.12.13 14:36sell0.01eurusd1.32000.00001.31602006.12.13 18:051.31930.000.000.000.70
176991192006.12.13 15:05sell0.02eurusd1.32160.00001.31762006.12.13 18:051.31940.000.000.004.40
177073972006.12.13 16:07sell0.04eurusd1.32320.00001.31922006.12.13 18:051.31920.000.000.0016.00
177119382006.12.13 16:36sell0.01gbpusd1.96680.00001.96282006.12.13 18:051.96280.000.000.004.00
176934382006.12.13 14:36sell0.01gbpusd1.96090.00001.95692006.12.13 16:361.96710.000.000.00-6.20
176967082006.12.13 14:54sell0.02gbpusd1.96250.00001.95852006.12.13 16:361.96700.000.000.00-9.00
176985532006.12.13 15:04sell0.04gbpusd1.96400.00001.96002006.12.13 16:361.96710.000.000.00-12.40
176999162006.12.13 15:07sell0.08gbpusd1.96550.00001.96152006.12.13 16:361.96700.000.000.00-12.00
177057252006.12.13 15:59sell0.16gbpusd1.96700.00001.96302006.12.13 16:351.96700.000.000.000.00
177075152006.12.13 16:08sell0.32gbpusd1.96860.00001.96462006.12.13 16:351.96700.000.000.0051.20
175889392006.12.12 14:37buy0.02usdjpy116.86117.24118.042006.12.13 16:04117.240.000.000.256.48
176197792006.12.12 20:21buy0.04usdjpy116.71117.24118.042006.12.13 16:04117.240.000.000.5018.08
175863182006.12.12 14:26buy0.01usdjpy117.01117.24118.042006.12.13 16:04117.240.000.000.121.96
176772402006.12.13 13:34sell0.01gbpusd1.96550.00001.96152006.12.13 14:361.96150.000.000.004.00
176734932006.12.13 13:30sell0.01eurusd1.32400.00001.32002006.12.13 14:361.32000.000.000.004.00
176388422006.12.13 06:35sell0.01gbpusd1.96970.00001.96572006.12.13 13:341.96700.000.000.002.70
176562222006.12.13 09:30sell0.02gbpusd1.97120.00001.96722006.12.13 13:341.96720.000.000.008.00
175995502006.12.12 17:03sell0.01eurusd1.32240.00001.31842006.12.13 13:301.32450.000.000.06-2.10
176044652006.12.12 19:15buy0.01usdchf1.20330.00001.20732006.12.13 13:301.20440.000.000.090.91
176007362006.12.12 17:35sell0.02eurusd1.32390.00001.31992006.12.13 13:301.32410.000.000.12-0.40
176065722006.12.12 19:20sell0.04eurusd1.32550.00001.32152006.12.13 13:301.32430.000.000.244.80
176062872006.12.12 19:20buy0.02usdchf1.20180.00001.20582006.12.13 13:301.20460.000.000.194.65
176140172006.12.12 19:35buy0.08usdchf1.19871.20231.21032006.12.13 13:301.20430.000.000.7637.20
176079892006.12.12 19:21sell0.08eurusd1.32710.00001.32312006.12.13 13:301.32450.000.000.4820.80
176075542006.12.12 19:21buy0.04usdchf1.20030.00001.20432006.12.13 13:301.20430.000.000.3813.29
176127412006.12.12 19:33sell0.16eurusd1.32860.00001.32462006.12.13 13:301.32460.000.000.9764.00
176031732006.12.12 19:07sell0.01gbpusd1.96320.00001.95922006.12.13 06:351.97000.000.000.01-6.80
176042682006.12.12 19:15sell0.02gbpusd1.96540.00001.96142006.12.13 06:351.97010.000.000.01-9.40
176058612006.12.12 19:18sell0.04gbpusd1.96690.00001.96292006.12.13 06:351.97010.000.000.02-12.80
176071722006.12.12 19:21sell0.08gbpusd1.96850.00001.96452006.12.13 06:351.97000.000.000.04-12.00
176116712006.12.12 19:32sell0.16gbpusd1.97010.00001.96612006.12.13 06:351.97010.000.000.090.00
176326882006.12.13 02:38sell0.32gbpusd1.97160.00001.96762006.12.13 06:351.97000.000.000.0051.20
175789402006.12.12 13:30buy0.01usdchf1.20540.00001.20942006.12.12 19:151.20270.000.000.00-2.24
175809212006.12.12 13:33buy0.02usdchf1.20390.00001.20792006.12.12 19:151.20260.000.000.00-2.16
175876132006.12.12 14:36buy0.04usdchf1.20240.00001.20642006.12.12 19:151.20230.000.000.00-0.33
175903442006.12.12 14:41buy0.08usdchf1.20061.20221.21022006.12.12 19:141.20220.000.000.0010.65
175926662006.12.12 14:59sell0.01gbpusd1.96640.00001.96242006.12.12 19:071.96350.000.000.002.90
175931832006.12.12 15:06sell0.02gbpusd1.96790.00001.96392006.12.12 19:071.96390.000.000.008.00
175790292006.12.12 13:30sell0.01eurusd1.32200.00001.31802006.12.12 17:031.32270.000.000.00-0.70
175816012006.12.12 13:37sell0.02eurusd1.32360.00001.31962006.12.12 17:031.32280.000.000.001.60
175887522006.12.12 14:36sell0.04eurusd1.32520.00001.32122006.12.12 17:031.32270.000.000.0010.00
175910522006.12.12 14:44sell0.08eurusd1.32670.00001.32272006.12.12 17:031.32270.000.000.0032.00
175531612006.12.12 07:48sell0.01gbpusd1.96050.00001.95652006.12.12 14:591.96670.000.000.00-6.20
175601162006.12.12 09:30sell0.02gbpusd1.96200.00001.95802006.12.12 14:591.96680.000.000.00-9.60
175609622006.12.12 09:30sell0.04gbpusd1.96350.00001.95952006.12.12 14:591.96670.000.000.00-12.80
175868752006.12.12 14:33sell0.08gbpusd1.96500.00001.96102006.12.12 14:591.96660.000.000.00-12.80
175884822006.12.12 14:36sell0.16gbpusd1.96660.00001.96262006.12.12 14:591.96660.000.000.000.00
175906092006.12.12 14:42sell0.32gbpusd1.96810.00001.96412006.12.12 14:591.96650.000.000.0051.20
175069722006.12.11 17:02buy0.02usdjpy116.880.00117.242006.12.12 14:26116.970.000.000.251.54
174816892006.12.11 11:28buy0.01usdjpy117.010.00117.412006.12.12 14:26116.980.000.000.12-0.26
175147792006.12.11 17:41buy0.04usdjpy116.72116.96117.762006.12.12 14:26116.960.000.000.508.21
175366422006.12.12 02:01sell0.01eurusd1.32470.00001.32072006.12.12 13:301.32220.000.000.002.50
175347372006.12.12 01:00buy0.01usdchf1.20190.00001.20592006.12.12 13:301.20500.000.000.002.57
175394082006.12.12 02:57sell0.02eurusd1.32620.00001.32222006.12.12 13:301.32220.000.000.008.00
175420072006.12.12 03:33buy0.02usdchf1.20040.00001.20442006.12.12 13:301.20440.000.000.006.64
174878752006.12.11 13:00sell0.01gbpusd1.94870.00001.94472006.12.11 20:351.95660.000.000.00-7.90
174904412006.12.11 13:34sell0.02gbpusd1.95030.00001.94632006.12.11 20:351.95660.000.000.00-12.60
174974122006.12.11 15:24sell0.04gbpusd1.95180.00001.94782006.12.11 20:351.95650.000.000.00-18.80
174993082006.12.11 15:38sell0.08gbpusd1.95330.00001.94932006.12.11 20:351.95640.000.000.00-24.80
175022052006.12.11 16:08sell0.16gbpusd1.95480.00001.95082006.12.11 20:341.95650.000.000.00-27.20
175068092006.12.11 17:02sell0.32gbpusd1.95660.00001.95262006.12.11 20:341.95650.000.000.003.20
175105052006.12.11 17:16sell0.64gbpusd1.95820.00001.95422006.12.11 20:341.95650.000.000.00108.80
174429142006.12.11 03:38buy0.01usdchf1.20770.00001.21172006.12.11 13:351.20600.000.000.00-1.41
174560352006.12.11 07:27buy0.02usdchf1.20620.00001.21022006.12.11 13:351.20600.000.000.00-0.33
174599842006.12.11 07:48buy0.04usdchf1.20460.00001.20862006.12.11 13:351.20590.000.000.004.31
174651572006.12.11 08:13buy0.08usdchf1.20291.20591.21392006.12.11 13:351.20590.000.000.0019.90
174399472006.12.11 02:51buy0.01usdjpy116.69116.88117.682006.12.11 10:45116.880.000.000.001.63
174259012006.12.11 00:28sell0.01gbpusd1.95050.00001.94652006.12.11 09:051.95260.000.000.00-2.10
174506132006.12.11 06:24sell0.02gbpusd1.95200.00001.94802006.12.11 09:051.95270.000.000.00-1.40
174586572006.12.11 07:47sell0.04gbpusd1.95350.00001.94952006.12.11 09:041.95260.000.000.003.60
174612762006.12.11 07:50sell0.08gbpusd1.95500.00001.95102006.12.11 09:041.95260.000.000.0019.20
174658852006.12.11 08:16sell0.16gbpusd1.95660.00001.95262006.12.11 09:041.95260.000.000.0064.00
174364302006.12.11 02:12sell0.01eurusd1.31390.00001.30992006.12.11 08:031.32000.000.000.00-6.10
174419452006.12.11 03:29sell0.02eurusd1.31550.00001.31152006.12.11 08:021.32020.000.000.00-9.40
174494772006.12.11 06:14sell0.04eurusd1.31700.00001.31302006.12.11 08:021.32020.000.000.00-12.80
174558632006.12.11 07:26sell0.08eurusd1.31850.00001.31452006.12.11 08:021.32000.000.000.00-12.00
174593962006.12.11 07:48sell0.16eurusd1.32000.00001.31602006.12.11 08:021.32010.000.000.00-1.60
174625992006.12.11 07:53sell0.32eurusd1.32170.00001.31772006.12.11 08:021.32000.000.000.0054.40
173784132006.12.08 16:49sell0.01usdchf1.19840.00001.19442006.12.11 03:381.20760.000.00-0.12-7.62
173807852006.12.08 16:51sell0.02usdchf1.19990.00001.19592006.12.11 03:371.20770.000.00-0.24-12.92
173824292006.12.08 16:53sell0.04usdchf1.20140.00001.19742006.12.11 03:371.20760.000.00-0.48-20.54
173840282006.12.08 16:54sell0.08usdchf1.20290.00001.19892006.12.11 03:371.20770.000.00-0.96-31.80
173862342006.12.08 16:55sell0.16usdchf1.20480.00001.20082006.12.11 03:361.20780.000.00-1.91-39.74
174228892006.12.11 00:12sell0.32usdchf1.20640.00001.20242006.12.11 03:361.20790.000.000.00-39.74
174303302006.12.11 01:28sell0.64usdchf1.20790.00001.20392006.12.11 03:361.20790.000.000.000.00
174377332006.12.11 02:19sell1.28usdchf1.20940.00001.20542006.12.11 03:361.20780.000.000.00169.56
173793202006.12.08 16:50sell0.01usdjpy116.070.00115.672006.12.11 02:50116.680.000.00-0.15-5.23
173802032006.12.08 16:51sell0.02usdjpy116.220.00115.822006.12.11 02:50116.670.000.00-0.30-7.71
173845192006.12.08 16:54sell0.04usdjpy116.380.00115.982006.12.11 02:50116.680.000.00-0.60-10.28
174281562006.12.11 01:15sell0.08usdjpy116.530.00116.132006.12.11 02:50116.680.000.000.00-10.28
174290262006.12.11 01:19sell0.16usdjpy116.680.00116.282006.12.11 02:50116.670.000.000.001.37
174344122006.12.11 01:56sell0.32usdjpy116.840.00116.442006.12.11 02:50116.680.000.000.0043.88
174164612006.12.10 22:53sell0.01eurusd1.31810.00001.31412006.12.11 02:121.31410.000.000.004.00
174077552006.12.08 18:57sell0.01gbpusd1.95330.00001.94932006.12.11 00:281.95080.000.000.012.50
174191712006.12.10 23:40sell0.02gbpusd1.95460.00001.95082006.12.11 00:281.95080.000.000.007.60
173957312006.12.08 17:07sell0.01eurusd1.32250.00001.31852006.12.10 22:521.31850.000.000.064.00
173922222006.12.08 17:00sell0.01gbpusd1.95620.00001.95222006.12.08 18:571.95360.000.000.002.60
173953702006.12.08 17:06sell0.02gbpusd1.95770.00001.95372006.12.08 18:571.95370.000.000.008.00
173650982006.12.08 15:29buy0.01eurusd1.33170.00001.33572006.12.08 17:071.32260.000.000.00-9.10
173740392006.12.08 16:40buy0.02eurusd1.33020.00001.33422006.12.08 17:071.32260.000.000.00-15.20
173759702006.12.08 16:43buy0.04eurusd1.32860.00001.33262006.12.08 17:071.32300.000.000.00-22.40
173781682006.12.08 16:49buy0.08eurusd1.32700.00001.33102006.12.08 17:071.32280.000.000.00-33.60
173797592006.12.08 16:51buy0.16eurusd1.32550.00001.32952006.12.08 17:061.32270.000.000.00-44.80
173816792006.12.08 16:52buy0.32eurusd1.32390.00001.32792006.12.08 17:061.32280.000.000.00-35.20
173841332006.12.08 16:54buy0.64eurusd1.32230.00001.32632006.12.08 17:061.32260.000.000.0019.20
173859382006.12.08 16:55buy1.28eurusd1.32080.00001.32482006.12.08 17:061.32240.000.000.00204.80
173385462006.12.08 13:45buy0.02usdjpy115.45115.80116.602006.12.08 16:50116.080.000.000.0010.85
173425222006.12.08 13:50buy0.04usdjpy115.30115.82116.622006.12.08 16:50116.080.000.000.0026.88
173448922006.12.08 13:53buy0.08usdjpy115.14115.85116.652006.12.08 16:50116.090.000.000.0065.47
173518132006.12.08 14:16buy0.16usdjpy114.98115.85116.652006.12.08 16:50116.070.000.000.00150.25
173356322006.12.08 13:35buy0.01usdjpy115.660.00116.062006.12.08 16:50116.060.000.000.003.45
173317552006.12.08 13:31buy0.01usdchf1.19770.00001.20172006.12.08 16:491.19860.000.000.000.75
173382072006.12.08 13:45buy0.02usdchf1.19530.00001.19932006.12.08 16:491.19840.000.000.005.17
173435812006.12.08 13:52buy0.08usdchf1.19201.19481.20282006.12.08 16:491.19810.000.000.0040.73
173516292006.12.08 14:15buy0.16usdchf1.19051.19541.20342006.12.08 16:491.19790.000.000.0098.84
173395842006.12.08 13:45buy0.04usdchf1.19370.00001.19772006.12.08 16:491.19770.000.000.0013.36
173280122006.12.08 13:30sell0.01gbpusd1.95380.00001.94982006.12.08 16:421.96400.000.000.00-10.20
173305352006.12.08 13:31sell0.02gbpusd1.95540.00001.95142006.12.08 16:421.96390.000.000.00-17.00
173311732006.12.08 13:31sell0.04gbpusd1.95690.00001.95292006.12.08 16:421.96390.000.000.00-28.00
173383462006.12.08 13:45sell0.08gbpusd1.95920.00001.95522006.12.08 16:421.96400.000.000.00-38.40
173392152006.12.08 13:45sell0.16gbpusd1.96080.00001.95682006.12.08 16:421.96410.000.000.00-52.80
173400092006.12.08 13:45sell0.32gbpusd1.96250.00001.95852006.12.08 16:421.96400.000.000.00-48.00
173431612006.12.08 13:52sell0.64gbpusd1.96400.00001.96002006.12.08 16:421.96390.000.000.006.40
173436632006.12.08 13:52sell1.28gbpusd1.96550.00001.96152006.12.08 16:421.96390.000.000.00204.80
173282252006.12.08 13:30sell0.01eurusd1.32420.00001.32072006.12.08 15:291.33180.000.000.00-7.60
173307132006.12.08 13:31sell0.02eurusd1.32600.00001.32202006.12.08 15:291.33190.000.000.00-11.80
173356132006.12.08 13:35sell0.04eurusd1.32770.00001.32372006.12.08 15:291.33200.000.000.00-17.20
173387172006.12.08 13:45sell0.08eurusd1.33080.00001.32682006.12.08 15:291.33190.000.000.00-8.80
173406282006.12.08 13:46sell0.16eurusd1.33230.00001.32832006.12.08 15:291.33200.000.000.004.80
173442812006.12.08 13:53sell0.32eurusd1.33380.00001.32982006.12.08 15:291.33200.000.000.0057.60
172215592006.12.07 07:33sell0.01usdjpy114.770.00114.372006.12.08 13:35115.670.000.00-0.15-7.78
172266042006.12.07 08:33sell0.02usdjpy114.920.00114.522006.12.08 13:35115.680.000.00-0.30-13.14
172459042006.12.07 13:31sell0.04usdjpy115.080.00114.682006.12.08 13:35115.700.000.00-0.60-21.43
172811892006.12.07 19:32sell0.08usdjpy115.230.00114.832006.12.08 13:35115.690.000.00-1.21-31.81
173153532006.12.08 09:51sell0.16usdjpy115.390.00114.992006.12.08 13:35115.710.000.000.00-44.25
173157612006.12.08 09:51sell0.32usdjpy115.540.00115.142006.12.08 13:35115.700.000.000.00-44.25
173268252006.12.08 13:29sell0.64usdjpy115.700.00115.302006.12.08 13:35115.690.000.000.005.53
173335472006.12.08 13:32sell1.28usdjpy115.860.00115.462006.12.08 13:35115.700.000.000.00177.01
172235022006.12.07 07:50sell0.01usdchf1.19180.00001.18782006.12.08 13:311.19760.000.00-0.12-4.84
172272252006.12.07 08:40sell0.02usdchf1.19330.00001.18932006.12.08 13:311.19770.000.00-0.24-7.35
172324392006.12.07 10:15sell0.04usdchf1.19480.00001.19082006.12.08 13:311.19760.000.00-0.48-9.35
173089392006.12.08 07:35sell0.08usdchf1.19640.00001.19242006.12.08 13:311.19760.000.000.00-8.02
173222692006.12.08 12:11sell0.16usdchf1.19790.00001.19392006.12.08 13:311.19770.000.000.002.67
173275652006.12.08 13:30sell0.32usdchf1.19950.00001.19552006.12.08 13:311.19780.000.000.0045.42
173178282006.12.08 10:08sell0.01gbpusd1.95900.00001.95502006.12.08 13:301.95500.000.000.004.00
172553352006.12.07 14:02sell0.01eurusd1.32790.00001.32392006.12.08 13:301.32550.000.000.062.40
172563822006.12.07 14:09sell0.02eurusd1.32950.00001.32552006.12.08 13:301.32550.000.000.128.00
172713302006.12.07 16:46sell0.01gbpusd1.96160.00001.95762006.12.08 10:081.95920.000.000.012.40
172723732006.12.07 16:54sell0.02gbpusd1.96310.00001.95912006.12.08 10:081.95910.000.000.018.00
172499272006.12.07 13:39sell0.01gbpusd1.96600.00001.96202006.12.07 16:461.96200.000.000.004.00
171160132006.12.06 09:16sell0.01eurusd1.32860.00001.32462006.12.07 14:021.32820.000.000.180.40
171534612006.12.06 15:04sell0.02eurusd1.33010.00001.32612006.12.07 14:021.32840.000.000.363.40
171605122006.12.06 15:44sell0.04eurusd1.33170.00001.32772006.12.07 14:011.32770.000.000.7316.00
172128442006.12.07 05:23buy0.01gbpusd1.96790.00001.97192006.12.07 13:391.96600.000.000.00-1.90
172357472006.12.07 11:07buy0.02gbpusd1.96610.00001.97012006.12.07 13:391.96610.000.000.000.00
172458402006.12.07 13:31buy0.04gbpusd1.96461.96611.97412006.12.07 13:391.96610.000.000.006.00
171561272006.12.06 15:21sell0.01usdchf1.19300.00001.18902006.12.07 07:501.19230.000.00-0.360.59
171771122006.12.06 18:39sell0.02usdchf1.19460.00001.19062006.12.07 07:501.19220.000.00-0.724.03
171846692006.12.06 19:53sell0.04usdchf1.19620.00001.19222006.12.07 07:501.19220.000.00-1.4313.42
170983252006.12.06 05:32sell0.01usdjpy114.610.00114.212006.12.07 07:33114.810.000.00-0.45-1.74
171105232006.12.06 07:58sell0.02usdjpy114.760.00114.362006.12.07 07:33114.800.000.00-0.91-0.70
171225362006.12.06 09:39sell0.04usdjpy114.920.00114.522006.12.07 07:33114.810.000.00-1.813.83
171322262006.12.06 11:14sell0.08usdjpy115.080.00114.682006.12.07 07:33114.820.000.00-3.6218.12
171837162006.12.06 19:45sell0.16usdjpy115.230.00114.832006.12.07 07:32114.830.000.00-7.2555.73
171756572006.12.06 18:10buy0.01gbpusd1.96800.00001.97202006.12.07 05:221.96740.000.00-0.06-0.60
171808062006.12.06 19:19buy0.02gbpusd1.96650.00001.97052006.12.07 05:221.96730.000.00-0.121.60
171928692006.12.06 23:14buy0.04gbpusd1.96491.96731.97532006.12.07 05:221.96730.000.000.009.60
171408192006.12.06 13:18sell0.01gbpusd1.96230.00001.95832006.12.06 18:101.96810.000.000.00-5.80
171437022006.12.06 13:44sell0.02gbpusd1.96380.00001.95982006.12.06 18:101.96820.000.000.00-8.80
171462392006.12.06 14:12sell0.04gbpusd1.96530.00001.96132006.12.06 18:101.96830.000.000.00-12.00
171531302006.12.06 15:04sell0.08gbpusd1.96700.00001.96302006.12.06 18:091.96830.000.000.00-10.40
171561442006.12.06 15:21sell0.16gbpusd1.96860.00001.96462006.12.06 18:091.96840.000.000.003.20
171601802006.12.06 15:43sell0.32gbpusd1.97010.00001.96612006.12.06 18:091.96850.000.000.0051.20
170108392006.12.05 13:09sell0.01usdchf1.19100.00001.18702006.12.06 15:211.19330.000.00-0.12-1.93
170262922006.12.05 14:07sell0.02usdchf1.19260.00001.18862006.12.06 15:211.19340.000.00-0.24-1.34
170430522006.12.05 15:22sell0.04usdchf1.19420.00001.19022006.12.06 15:211.19330.000.00-0.483.02
171172512006.12.06 09:18sell0.08usdchf1.19580.00001.19182006.12.06 15:211.19320.000.000.0017.43
171219942006.12.06 09:39sell0.16usdchf1.19730.00001.19332006.12.06 15:211.19330.000.000.0053.63
171215412006.12.06 09:39sell0.01gbpusd1.96540.00001.96142006.12.06 13:181.96270.000.000.002.70
171336562006.12.06 11:29sell0.02gbpusd1.96690.00001.96292006.12.06 13:181.96290.000.000.008.00
171174992006.12.06 09:19sell0.01gbpusd1.96820.00001.96422006.12.06 09:391.96570.000.000.002.50
171192282006.12.06 09:27sell0.02gbpusd1.96970.00001.96572006.12.06 09:391.96570.000.000.008.00
171097422006.12.06 07:52sell0.01gbpusd1.96980.00001.96582006.12.06 09:191.96850.000.000.001.30
171112822006.12.06 08:04sell0.02gbpusd1.97130.00001.96732006.12.06 09:181.96830.000.000.006.00
171120682006.12.06 08:11sell0.04gbpusd1.97280.00001.96882006.12.06 09:181.96880.000.000.0016.00
170785472006.12.06 00:00sell0.01eurusd1.33150.00001.32752006.12.06 09:161.32900.000.000.002.50
170990512006.12.06 05:38sell0.02eurusd1.33300.00001.32902006.12.06 09:161.32900.000.000.008.00
170487462006.12.05 15:47sell0.01gbpusd1.96840.00001.96442006.12.06 07:521.97020.000.000.01-1.80
170491982006.12.05 15:50sell0.02gbpusd1.96990.00001.96592006.12.06 07:521.97040.000.000.01-1.00
170525382006.12.05 16:10sell0.04gbpusd1.97140.00001.96742006.12.06 07:501.97060.000.000.023.20
170542842006.12.05 16:24sell0.08gbpusd1.97290.00001.96892006.12.06 07:501.97050.000.000.0419.20
170579032006.12.05 17:00sell0.16gbpusd1.97450.00001.97052006.12.06 07:491.97050.000.000.0964.00
169960792006.12.05 10:33sell0.01usdjpy114.580.00114.182006.12.06 05:32114.630.000.00-0.15-0.44
170234792006.12.05 13:54sell0.02usdjpy114.730.00114.332006.12.06 05:32114.640.000.00-0.301.57
170384202006.12.05 15:11sell0.04usdjpy114.860.00114.492006.12.06 05:32114.630.000.00-0.608.03
170448172006.12.05 15:27sell0.08usdjpy115.030.00114.632006.12.06 05:32114.630.000.00-1.2127.92
170217132006.12.05 13:47buy0.01eurusd1.33400.00001.33802006.12.05 22:341.33110.000.00-0.08-2.90
170255132006.12.05 14:04buy0.02eurusd1.33200.00001.33602006.12.05 22:341.33100.000.00-0.15-2.00
170391692006.12.05 15:12buy0.04eurusd1.33050.00001.33452006.12.05 22:331.33100.000.00-0.302.00
170451092006.12.05 15:28buy0.08eurusd1.32881.33101.33902006.12.05 22:331.33100.000.00-0.6017.60
170099772006.12.05 13:00buy0.01gbpusd1.97700.00001.98102006.12.05 15:391.96960.000.000.00-7.40
170254142006.12.05 14:04buy0.02gbpusd1.97460.00001.97862006.12.05 15:391.96960.000.000.00-10.00
170354132006.12.05 15:01buy0.04gbpusd1.97270.00001.97672006.12.05 15:391.96970.000.000.00-12.00
170394352006.12.05 15:12buy0.08gbpusd1.97110.00001.97512006.12.05 15:391.96980.000.000.00-10.40
170425392006.12.05 15:22buy0.16gbpusd1.96960.00001.97362006.12.05 15:391.96960.000.000.000.00
170450652006.12.05 15:28buy0.32gbpusd1.96800.00001.97202006.12.05 15:391.96970.000.000.0054.40
169168682006.12.04 19:22buy0.01eurusd1.33171.33381.34182006.12.05 13:471.33390.000.00-0.082.20
169920752006.12.05 09:58buy0.02eurusd1.33021.33391.34192006.12.05 13:471.33390.000.000.007.40
169000422006.12.04 15:00sell0.01usdchf1.19550.00001.19152006.12.05 13:091.19150.000.00-0.123.36
169702832006.12.05 07:26sell0.01usdjpy115.010.00114.612006.12.05 10:33114.610.000.000.003.49
169390602006.12.05 00:01buy0.01gbpusd1.98030.00001.98432006.12.05 09:151.97630.000.000.00-4.00
169403952006.12.05 00:17buy0.02gbpusd1.97880.00001.98282006.12.05 09:151.97620.000.000.00-5.20
169520872006.12.05 03:09buy0.04gbpusd1.97720.00001.98122006.12.05 09:151.97640.000.000.00-3.20
169762182006.12.05 07:48buy0.08gbpusd1.97570.00001.97972006.12.05 09:151.97650.000.000.006.40
169799262006.12.05 08:20buy0.16gbpusd1.97421.97651.98452006.12.05 09:151.97650.000.000.0036.80
169069232006.12.04 16:33sell0.01usdjpy115.280.00114.882006.12.05 07:26115.030.000.00-0.152.17
169168012006.12.04 19:21sell0.02usdjpy115.410.00115.032006.12.05 07:26115.030.000.00-0.306.61
169037592006.12.04 16:00buy0.01gbpusd1.97920.00001.98322006.12.05 00:011.98000.000.00-0.020.80
169153072006.12.04 18:46buy0.02gbpusd1.97771.98001.98802006.12.05 00:011.98000.000.00-0.044.60
168374632006.12.04 00:02buy0.01eurusd1.33470.00001.33872006.12.04 19:221.33140.000.000.00-3.30
168439552006.12.04 01:15buy0.02eurusd1.33320.00001.33722006.12.04 19:211.33140.000.000.00-3.60
168552132006.12.04 04:06buy0.04eurusd1.33160.00001.33562006.12.04 19:211.33150.000.000.00-0.40
168721382006.12.04 08:08buy0.08eurusd1.32981.33151.33952006.12.04 19:211.33150.000.000.0013.60
167927062006.12.01 15:35sell0.01usdjpy115.250.00114.852006.12.04 16:33115.320.000.00-0.15-0.61
168091332006.12.01 16:39sell0.02usdjpy115.400.00115.002006.12.04 16:33115.310.000.00-0.301.56
168518452006.12.04 03:21sell0.04usdjpy115.560.00115.162006.12.04 16:33115.320.000.000.008.32
168560612006.12.04 04:10sell0.08usdjpy115.720.00115.322006.12.04 16:33115.320.000.000.0027.75
168280172006.12.03 22:55sell0.01usdchf1.19030.00001.18632006.12.04 10:501.19600.000.000.00-4.77
168383872006.12.04 00:08sell0.02usdchf1.19180.00001.18782006.12.04 10:501.19610.000.000.00-7.19
168453222006.12.04 01:25sell0.04usdchf1.19330.00001.18932006.12.04 10:501.19620.000.000.00-9.70
168565352006.12.04 04:13sell0.08usdchf1.19480.00001.19082006.12.04 10:501.19630.000.000.00-10.03
168719832006.12.04 08:08sell0.16usdchf1.19640.00001.19242006.12.04 10:491.19640.000.000.000.00
168844952006.12.04 09:56sell0.32usdchf1.19790.00001.19392006.12.04 10:491.19630.000.000.0042.80
168346722006.12.03 23:35buy0.01gbpusd1.98230.00001.98632006.12.04 06:121.97960.000.000.00-2.70
168376582006.12.04 00:03buy0.02gbpusd1.98080.00001.98482006.12.04 06:121.97970.000.000.00-2.20
168445082006.12.04 01:17buy0.04gbpusd1.97920.00001.98322006.12.04 06:121.97960.000.000.001.60
168553582006.12.04 04:06buy0.08gbpusd1.97771.97961.98762006.12.04 06:121.97960.000.000.0015.20
168029992006.12.01 16:04buy0.01eurusd1.33300.00001.33702006.12.04 00:021.33460.000.00-0.081.60
168072072006.12.01 16:33buy0.02eurusd1.33151.33451.34252006.12.04 00:021.33450.000.00-0.156.00
167991442006.12.01 15:43buy0.01gbpusd1.98310.00001.98712006.12.03 23:341.98180.000.00-0.02-1.30
168015312006.12.01 15:56buy0.02gbpusd1.98160.00001.98562006.12.03 23:341.98180.000.00-0.040.40
168085242006.12.01 16:38buy0.08gbpusd1.97861.98181.98982006.12.03 23:341.98180.000.00-0.1625.60
168047502006.12.01 16:14buy0.04gbpusd1.98011.98181.98982006.12.03 23:341.98180.000.00-0.086.80
168035772006.12.01 16:06sell0.01usdchf1.19200.00001.18802006.12.03 22:551.19090.000.00-0.120.92
168066792006.12.01 16:32sell0.02usdchf1.19350.00001.18952006.12.03 22:551.19090.000.00-0.244.37
168087242006.12.01 16:38sell0.04usdchf1.19500.00001.19102006.12.03 22:551.19100.000.00-0.4813.43
167719412006.12.01 14:31buy0.01usdchf1.19870.00001.20272006.12.01 16:061.19210.000.000.00-5.54
167737042006.12.01 14:49buy0.02usdchf1.19720.00001.20122006.12.01 16:061.19220.000.000.00-8.39
167755502006.12.01 15:00buy0.04usdchf1.19540.00001.19942006.12.01 16:061.19210.000.000.00-11.07
167806242006.12.01 15:09buy0.08usdchf1.19390.00001.19792006.12.01 16:061.19220.000.000.00-11.41
167876062006.12.01 15:28buy0.16usdchf1.19240.00001.19642006.12.01 16:051.19230.000.000.00-1.34
167896762006.12.01 15:29buy0.32usdchf1.19070.00001.19472006.12.01 16:051.19240.000.000.0045.62
167774732006.12.01 15:03buy0.01eurusd1.33071.33291.34092006.12.01 16:041.33290.000.000.002.20
167847472006.12.01 15:15buy0.01gbpusd1.97701.98261.99062006.12.01 15:431.98260.000.000.005.60
167767032006.12.01 15:01sell0.01usdjpy115.680.00115.282006.12.01 15:35115.280.000.000.003.47
167747542006.12.01 15:00buy0.01gbpusd1.97231.97681.98482006.12.01 15:151.97680.000.000.004.50
167662352006.12.01 14:15buy0.01eurusd1.32720.00001.33122006.12.01 15:021.33120.000.000.004.00
166754252006.11.30 17:49sell0.01usdjpy115.720.00115.322006.12.01 15:00115.760.000.00-0.15-0.35
167096662006.12.01 06:07sell0.02usdjpy115.870.00115.472006.12.01 15:00115.780.000.000.001.55
167291412006.12.01 08:24sell0.04usdjpy116.040.00115.642006.12.01 15:00115.780.000.000.008.98
167315532006.12.01 08:30sell0.08usdjpy116.210.00115.812006.12.01 15:00115.810.000.000.0027.63
166621672006.11.30 15:59sell0.01usdchf1.19710.00001.19312006.12.01 14:211.19630.000.00-0.120.67
167344692006.12.01 08:54sell0.02usdchf1.19860.00001.19462006.12.01 14:211.19610.000.000.004.18
167455132006.12.01 10:10sell0.04usdchf1.20020.00001.19622006.12.01 14:211.19620.000.000.0013.38
167190412006.12.01 07:00buy0.01gbpusd1.97310.00001.97712006.12.01 10:271.96610.000.000.00-7.00
167281512006.12.01 08:22buy0.02gbpusd1.97160.00001.97562006.12.01 10:271.96620.000.000.00-10.80
167303962006.12.01 08:29buy0.04gbpusd1.97010.00001.97412006.12.01 10:271.96590.000.000.00-16.80
167344762006.12.01 08:54buy0.08gbpusd1.96860.00001.97262006.12.01 10:271.96590.000.000.00-21.60
167396872006.12.01 09:35buy0.16gbpusd1.96700.00001.97102006.12.01 10:271.96600.000.000.00-16.00
167436112006.12.01 09:59buy0.32gbpusd1.96550.00001.96952006.12.01 10:271.96580.000.000.009.60
167477372006.12.01 10:23buy0.64gbpusd1.96400.00001.96802006.12.01 10:271.96570.000.000.00108.80
166755042006.11.30 17:50buy0.01eurusd1.32560.00001.32962006.12.01 08:031.32610.000.00-0.080.50
166850972006.11.30 21:14buy0.02eurusd1.32401.32611.33412006.12.01 08:031.32610.000.000.004.20
166685422006.11.30 16:26buy0.01gbpusd1.96771.97261.98062006.12.01 07:001.97280.000.00-0.025.10
166803722006.11.30 19:25buy0.02gbpusd1.96621.97271.98072006.12.01 07:001.97270.000.00-0.0413.00
166479602006.11.30 15:05buy0.01eurusd1.32361.32531.33332006.11.30 17:491.32530.000.000.001.70
165873632006.11.30 02:04buy0.01usdjpy116.330.00116.732006.11.30 17:49115.710.000.000.00-5.36
165896682006.11.30 02:14buy0.02usdjpy116.170.00116.572006.11.30 17:49115.700.000.000.00-8.12
166053372006.11.30 07:17buy0.04usdjpy116.020.00116.422006.11.30 17:49115.710.000.000.00-10.72
166476562006.11.30 15:05buy0.08usdjpy115.860.00116.262006.11.30 17:49115.720.000.000.00-9.68
166586022006.11.30 15:46buy0.16usdjpy115.710.00116.112006.11.30 17:49115.730.000.000.002.77
166653302006.11.30 16:15buy0.32usdjpy115.550.00115.952006.11.30 17:49115.730.000.000.0049.77
166469752006.11.30 15:02buy0.01gbpusd1.95891.96731.97532006.11.30 16:261.96730.000.000.008.40
166450742006.11.30 14:57sell0.01usdchf1.20140.00001.19742006.11.30 15:591.19740.000.000.003.34
166254332006.11.30 10:16buy0.01eurusd1.31910.00001.32312006.11.30 15:041.32310.000.000.004.00
166362232006.11.30 13:30buy0.01gbpusd1.95690.00001.96092006.11.30 15:021.95840.000.000.001.50
166398322006.11.30 13:42buy0.02gbpusd1.95541.95841.96642006.11.30 15:021.95840.000.000.006.00
166051392006.11.30 07:15sell0.01usdchf1.20600.00001.20202006.11.30 14:571.20200.000.000.003.33
166207472006.11.30 09:26buy0.01gbpusd1.95620.00001.96022006.11.30 13:301.95590.000.000.00-0.30
166277282006.11.30 10:51buy0.02gbpusd1.95461.95621.96422006.11.30 13:291.95620.000.000.003.20
165534662006.11.29 17:27buy0.01eurusd1.31571.31891.32692006.11.30 10:151.31890.000.00-0.233.20
165579102006.11.29 18:24buy0.02eurusd1.31421.31891.32692006.11.30 10:151.31890.000.00-0.459.40
166102862006.11.30 07:35buy0.02gbpusd1.95241.95581.96382006.11.30 09:261.95580.000.000.006.80
166085752006.11.30 07:27buy0.01gbpusd1.95421.95581.96382006.11.30 09:261.95580.000.000.001.60
165852922006.11.30 01:23buy0.01gbpusd1.94651.95411.96212006.11.30 07:271.95410.000.000.007.60
165670492006.11.29 19:31sell0.01usdchf1.20870.00001.20472006.11.30 07:151.20630.000.00-0.361.99
165717342006.11.29 20:50sell0.02usdchf1.21030.00001.20632006.11.30 07:151.20630.000.00-0.726.63
165363902006.11.29 14:22buy0.01usdjpy116.04116.31117.112006.11.30 02:04116.310.000.000.372.32
165415312006.11.29 15:00buy0.02usdjpy115.89116.31117.112006.11.30 02:04116.310.000.000.747.22
164244882006.11.28 18:17sell0.01usdchf1.20290.00001.19892006.11.29 19:311.20910.000.00-0.12-5.13
164271532006.11.28 18:20sell0.02usdchf1.20450.00001.20052006.11.29 19:301.20920.000.00-0.24-7.77
164970582006.11.29 08:07sell0.04usdchf1.20600.00001.20202006.11.29 19:301.20910.000.000.00-10.26
165095882006.11.29 10:31sell0.08usdchf1.20750.00001.20352006.11.29 19:301.20900.000.000.00-9.93
165301882006.11.29 13:46sell0.16usdchf1.20900.00001.20502006.11.29 19:301.20910.000.000.00-1.32
165583232006.11.29 18:24sell0.32usdchf1.21060.00001.20662006.11.29 19:301.20900.000.000.0042.35
165376272006.11.29 14:28buy0.01gbpusd1.95360.00001.95762006.11.29 19:011.94570.000.000.00-7.90
165423352006.11.29 15:05buy0.02gbpusd1.95210.00001.95612006.11.29 19:011.94630.000.000.00-11.60
165433242006.11.29 15:06buy0.04gbpusd1.94990.00001.95392006.11.29 19:011.94630.000.000.00-14.40
165480362006.11.29 16:05buy0.08gbpusd1.94840.00001.95242006.11.29 19:011.94640.000.000.00-16.00
165566632006.11.29 18:23buy0.16gbpusd1.94680.00001.95082006.11.29 19:011.94650.000.000.00-4.80
165573272006.11.29 18:23buy0.32gbpusd1.94530.00001.94932006.11.29 19:011.94660.000.000.0041.60
164636222006.11.28 23:58buy0.01eurusd1.32010.00001.32412006.11.29 15:051.31560.000.000.00-4.50
164856692006.11.29 05:33buy0.02eurusd1.31860.00001.32262006.11.29 15:051.31570.000.000.00-5.80
164970882006.11.29 08:07buy0.04eurusd1.31710.00001.32112006.11.29 15:051.31550.000.000.00-6.40
165136372006.11.29 11:44buy0.08eurusd1.31550.00001.31952006.11.29 15:051.31550.000.000.000.00
165322082006.11.29 13:59buy0.16eurusd1.31391.31551.32352006.11.29 15:051.31550.000.000.0025.60
164672352006.11.29 00:16sell0.01usdjpy115.790.00115.392006.11.29 14:22116.030.000.000.00-2.07
164955782006.11.29 08:03sell0.02usdjpy115.950.00115.552006.11.29 14:22116.010.000.000.00-1.03
164994042006.11.29 08:23sell0.04usdjpy116.120.00115.722006.11.29 14:22116.020.000.000.003.45
165153162006.11.29 12:02sell0.08usdjpy116.280.00115.882006.11.29 14:22116.040.000.000.0016.55
165176122006.11.29 12:28sell0.16usdjpy116.430.00116.032006.11.29 14:22116.030.000.000.0055.16
164416612006.11.28 19:46buy0.01gbpusd1.95240.00001.95642006.11.29 07:001.95240.000.00-0.020.00
164442212006.11.28 20:05buy0.02gbpusd1.95081.95241.96042006.11.29 06:591.95240.000.00-0.043.20
164328492006.11.28 18:37sell0.01usdjpy115.890.00115.492006.11.29 00:16115.820.000.00-0.150.60
164341432006.11.28 18:39sell0.02usdjpy116.040.00115.642006.11.29 00:16115.800.000.00-0.304.15
164558472006.11.28 22:34sell0.04usdjpy116.200.00115.802006.11.29 00:16115.800.000.000.0013.82
164266012006.11.28 18:19buy0.01eurusd1.31781.31991.32792006.11.28 23:581.31990.000.00-0.082.10
163057112006.11.27 15:23sell0.01usdjpy116.020.00115.622006.11.28 18:37115.930.000.00-0.150.78
163126092006.11.27 17:18sell0.02usdjpy116.170.00115.772006.11.28 18:37115.930.000.00-0.304.14
163755442006.11.28 10:59sell0.04usdjpy116.330.00115.932006.11.28 18:37115.930.000.000.0013.80
163541402006.11.28 08:08buy0.01eurusd1.31581.31771.32572006.11.28 18:191.31770.000.000.001.90
163620062006.11.28 08:45buy0.02eurusd1.31431.31771.32572006.11.28 18:191.31770.000.000.006.80
163947632006.11.28 14:00sell0.01usdchf1.20480.00001.20082006.11.28 18:171.20350.000.000.001.08
164007962006.11.28 14:53sell0.02usdchf1.20640.00001.20242006.11.28 18:161.20380.000.000.004.32
164026142006.11.28 15:01sell0.04usdchf1.20790.00001.20392006.11.28 18:161.20390.000.000.0013.29
164109522006.11.28 16:06buy0.02gbpusd1.94571.94911.95702006.11.28 18:161.95120.000.000.0011.00
163912792006.11.28 13:36buy0.01gbpusd1.94720.00001.95122006.11.28 18:161.95120.000.000.004.00
163579352006.11.28 08:26buy0.01gbpusd1.94361.94661.95462006.11.28 13:361.94660.000.000.003.00
163540412006.11.28 08:08sell0.01usdchf1.20320.00001.19922006.11.28 13:351.20400.000.000.00-0.66
163579142006.11.28 08:26sell0.02usdchf1.20470.00001.20072006.11.28 13:351.20390.000.000.001.33
163632112006.11.28 08:48sell0.04usdchf1.20630.00001.20232006.11.28 13:351.20380.000.000.008.31
163795122006.11.28 11:56sell0.08usdchf1.20780.00001.20382006.11.28 13:341.20380.000.000.0026.58
163157672006.11.27 18:48buy0.01gbpusd1.93811.94301.95102006.11.28 08:261.94300.000.00-0.024.90
163145612006.11.27 18:00sell0.01usdchf1.20760.00001.20362006.11.28 08:071.20360.000.00-0.123.32
162257952006.11.26 23:00buy0.01eurusd1.31660.00001.32062006.11.28 05:541.31250.000.00-0.08-4.10
162321592006.11.27 00:10buy0.02eurusd1.31510.00001.31912006.11.28 05:541.31260.000.00-0.15-5.00
162360832006.11.27 00:37buy0.04eurusd1.31350.00001.31752006.11.28 05:541.31270.000.00-0.30-3.20
162565292006.11.27 05:25buy0.08eurusd1.31190.00001.31592006.11.28 05:541.31280.000.00-0.607.20
162757292006.11.27 08:29buy0.16eurusd1.31041.31281.32082006.11.28 05:541.31280.000.00-1.2138.40
162258322006.11.26 23:00sell0.01usdchf1.20240.00001.19842006.11.27 09:141.20870.000.000.00-5.21
162316192006.11.27 00:04sell0.02usdchf1.20390.00001.19992006.11.27 09:131.20860.000.000.00-7.78
162349832006.11.27 00:36sell0.04usdchf1.20540.00001.20142006.11.27 09:131.20870.000.000.00-10.92
162556812006.11.27 05:24sell0.08usdchf1.20690.00001.20292006.11.27 09:131.20870.000.000.00-11.91
162662242006.11.27 06:41sell0.16usdchf1.20850.00001.20452006.11.27 09:131.20860.000.000.00-1.32
162813792006.11.27 08:58sell0.32usdchf1.21040.00001.20642006.11.27 09:131.20860.000.000.0047.66
162313552006.11.27 00:00buy0.01gbpusd1.93970.00001.94372006.11.27 07:591.93640.000.000.00-3.30
162394962006.11.27 01:10buy0.02gbpusd1.93810.00001.94212006.11.27 07:591.93660.000.000.00-3.00
162563822006.11.27 05:25buy0.04gbpusd1.93650.00001.94052006.11.27 07:591.93670.000.000.000.80
162615782006.11.27 05:46buy0.08gbpusd1.93501.93681.94482006.11.27 07:591.93680.000.000.0014.40
162240342006.11.26 22:46sell0.01usdjpy115.420.00115.022006.11.27 06:13116.060.000.000.00-5.51
162341852006.11.27 00:32sell0.02usdjpy115.580.00115.182006.11.27 06:12116.050.000.000.00-8.10
162387072006.11.27 01:05sell0.04usdjpy115.730.00115.332006.11.27 06:12116.040.000.000.00-10.69
162528342006.11.27 04:50sell0.08usdjpy115.890.00115.492006.11.27 06:12116.050.000.000.00-11.03
162581622006.11.27 05:29sell0.16usdjpy116.040.00115.642006.11.27 06:11116.040.000.000.000.00
162605982006.11.27 05:42sell0.32usdjpy116.200.00115.802006.11.27 06:11116.030.000.000.0046.88
162171372006.11.26 15:56balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -29.86 2 598.53
Closed P/L: 2 568.67
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
179551632006.12.15 16:00buy0.01usdchf1.22150.00001.2255 1.22130.000.000.09-0.16
179552182006.12.15 16:00sell0.01eurusd1.30900.00001.3050 1.30870.000.000.060.30
179592792006.12.15 16:32sell0.01gbpusd1.95310.00001.9491 1.95210.000.000.011.00
179712242006.12.15 18:21buy0.01usdjpy118.160.00118.56 118.060.000.000.12-0.85
  0.00 0.00 0.28 0.29
 Floating P/L: 0.57
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 568.67 Floating P/L: 0.57 Margin: 40.00
Balance: 7 568.67 Equity: 7 569.24 Free Margin: 7 529.24
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 826.17 Gross Loss: 2 257.50 Total Net Profit: 2 568.67
Profit Factor: 2.14 Expected Payoff: 5.93  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 419.50 (5.25%)  
 
Total Trades: 433 Short Positions (won %): 241 (58.51%) Long Positions (won %): 192 (59.38%)
Profit Trades (% of total): 255 (58.89%) Loss trades (% of total): 178 (41.11%)
Largest profit trade: 384.00 loss trade: -115.20
Average profit trade: 18.93 loss trade: -12.68
Maximum consecutive wins ($): 16 (86.96) consecutive losses ($): 7 (-419.50)
Maximal consecutive profit (count): 639.75 (12) consecutive loss (count): -419.50 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3