FXDD

Account: 490185 Name: David StanleyG Currency: USD 2006 December 29, 22:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
54706672006.12.26 12:24balanceDeposit5 000.00
54728682006.12.26 16:03sell0.10audusd0.78380.00000.78202006.12.26 22:320.78200.000.000.0018.00
54740452006.12.26 17:47buy0.10usdjpy118.960.00119.142006.12.26 19:29119.140.000.000.0015.11
54751522006.12.26 19:30sell0.10eurusd1.31170.00001.30992006.12.26 19:551.30990.000.000.0018.00
54763852006.12.26 19:55sell0.10eurusd1.30980.00001.30802006.12.27 10:251.31450.000.000.45-47.00
54769022006.12.26 20:00buy0.10usdjpy119.200.00119.382006.12.27 18:19118.730.000.001.20-39.59
54818362006.12.27 03:03buy0.20usdjpy118.990.00119.172006.12.27 18:19118.720.000.000.00-45.49
54820192006.12.27 03:05sell0.20eurusd1.31200.00001.31022006.12.27 10:251.31440.000.000.00-48.00
54821902006.12.27 03:15buy0.10audusd0.78270.00000.78452006.12.27 05:060.78450.000.000.0018.00
54825272006.12.27 03:45buy0.10eurusd1.31160.00001.31342006.12.27 04:381.31340.000.000.0018.00
54825302006.12.27 03:45sell0.10usdjpy118.960.00118.782006.12.27 04:30118.780.000.000.0015.15
54834952006.12.27 04:30sell0.10usdjpy118.760.00118.582006.12.27 14:54118.580.000.000.0015.18
54835292006.12.27 04:32buy0.40usdjpy118.770.00118.952006.12.27 18:19118.730.000.000.00-13.48
54841242006.12.27 04:39buy0.10eurusd1.31360.00001.31542006.12.27 08:121.31540.000.000.0018.00
54848052006.12.27 05:15buy0.10audusd0.78480.00000.78662006.12.28 07:030.78660.000.000.3018.00
54866582006.12.27 07:49sell0.40eurusd1.31420.00001.31242006.12.27 10:251.31450.000.000.00-12.00
54877182006.12.27 08:12buy0.10eurusd1.31600.00001.31782006.12.28 10:251.31320.000.00-1.94-28.00
54885362006.12.27 08:36sell0.80eurusd1.31640.00001.31462006.12.27 10:251.31460.000.000.00144.00
54984602006.12.27 15:38buy0.80usdjpy118.550.00118.732006.12.27 18:18118.730.000.000.00121.28
55007832006.12.27 16:30sell0.10usdjpy118.350.00118.172006.12.28 15:52118.620.000.00-4.24-22.76
55012622006.12.27 17:00buy0.20eurusd1.31370.00001.31552006.12.28 10:251.31330.000.00-3.89-8.00
55017632006.12.27 17:13sell0.20usdjpy118.560.00118.382006.12.28 15:51118.610.000.00-8.48-8.43
55018272006.12.27 17:15sell0.10eurusd1.31440.00001.31262006.12.27 17:301.31260.000.000.0018.00
55023842006.12.27 17:30sell0.10audusd0.78400.00000.78222006.12.28 17:390.78870.000.00-0.90-47.00
55024222006.12.27 17:30sell0.10eurusd1.31240.00001.31062006.12.28 17:001.31660.000.001.49-42.00
55035792006.12.27 18:19buy0.10usdjpy118.750.00118.932006.12.28 14:52118.930.000.003.7315.13
55040892006.12.27 18:41sell0.40usdjpy118.780.00118.602006.12.28 15:51118.600.000.00-16.9660.71
55070482006.12.27 23:59buy0.40eurusd1.31150.00001.31332006.12.28 10:251.31330.000.00-7.7772.00
55119002006.12.28 06:27sell0.20audusd0.78620.00000.78442006.12.28 17:380.78880.000.000.00-52.00
55123382006.12.28 07:03buy0.10audusd0.78710.00000.78892006.12.28 14:280.78890.000.000.0018.00
55167362006.12.28 11:30buy0.10eurusd1.31470.00001.31652006.12.28 14:311.31650.000.000.0018.00
55167652006.12.28 11:30sell0.20eurusd1.31460.00001.31282006.12.28 17:001.31670.000.000.00-42.00
55195492006.12.28 13:50sell0.40audusd0.78840.00000.78662006.12.28 17:370.78880.000.000.00-16.00
55204852006.12.28 14:28buy0.10audusd0.78930.00000.79112006.12.28 16:370.79110.000.000.0018.00
55207292006.12.28 14:31buy0.10eurusd1.31710.00001.31892006.12.28 15:361.31890.000.000.0018.00
55207392006.12.28 14:31sell0.40eurusd1.31690.00001.31512006.12.28 17:001.31730.000.000.00-16.00
55237592006.12.28 15:36buy0.10eurusd1.31910.00001.32092006.12.28 18:531.31610.000.000.00-30.00
55238262006.12.28 15:36sell0.80eurusd1.31910.00001.31732006.12.28 17:001.31730.000.000.00144.00
55261162006.12.28 16:31sell0.80audusd0.79060.00000.78882006.12.28 17:360.78880.000.000.00144.00
55263352006.12.28 16:46sell0.10usdjpy118.540.00118.362006.12.29 07:53118.800.000.00-1.41-21.89
55276692006.12.28 17:00buy0.20eurusd1.31670.00001.31852006.12.28 18:531.31620.000.000.00-10.00
55277082006.12.28 17:00sell0.20usdjpy118.760.00118.582006.12.29 07:53118.810.000.00-2.83-8.42
55293912006.12.28 17:03buy0.40eurusd1.31440.00001.31622006.12.28 18:531.31620.000.000.0072.00
55313562006.12.28 17:15sell0.10eurusd1.31450.00001.31272006.12.28 21:581.31490.000.000.00-4.00
55337992006.12.28 17:49sell0.40usdjpy118.980.00118.802006.12.29 07:53118.800.000.00-5.6560.61
55340912006.12.28 18:00sell0.10audusd0.78770.00000.78592006.12.29 11:540.79040.000.00-0.30-27.00
55345382006.12.28 18:15buy0.10usdjpy119.010.00119.192006.12.29 11:49118.970.000.001.25-3.36
55362042006.12.28 19:32sell0.22eurusd1.31670.00001.31492006.12.28 21:581.31490.000.000.0039.60
55366942006.12.28 19:45buy0.11eurusd1.31710.00001.31892006.12.29 07:381.31670.000.00-0.71-4.40
55385482006.12.28 21:58buy0.22eurusd1.31490.00001.31672006.12.29 07:381.31670.000.00-1.4339.60
55389882006.12.28 22:30sell0.11eurusd1.31460.00001.31282006.12.29 15:101.31740.000.000.55-30.80
55390252006.12.28 22:35sell0.22audusd0.78990.00000.78812006.12.29 11:540.79030.000.00-0.66-8.80
55393862006.12.28 23:30buy0.11audusd0.79080.00000.79262006.12.29 18:000.78840.000.000.11-26.40
55442692006.12.29 07:38buy0.11eurusd1.31710.00001.31892006.12.29 14:051.31890.000.000.0019.80
55442712006.12.29 07:38sell0.22eurusd1.31690.00001.31512006.12.29 15:101.31730.000.000.00-8.80
55450412006.12.29 07:53buy0.22usdjpy118.800.00118.982006.12.29 11:49118.980.000.000.0033.28
55480202006.12.29 09:05sell0.44audusd0.79210.00000.79032006.12.29 11:540.79030.000.000.0079.20
55562312006.12.29 11:54sell0.11audusd0.78990.00000.78812006.12.29 17:470.78810.000.000.0019.80
55598292006.12.29 14:05sell0.44eurusd1.31910.00001.31732006.12.29 15:101.31730.000.000.0079.20
55625912006.12.29 15:00buy0.11eurusd1.31770.00001.31952006.12.29 16:511.31730.000.000.00-4.40
55651142006.12.29 16:23buy0.22eurusd1.31550.00001.31732006.12.29 16:511.31730.000.000.0039.60
55658542006.12.29 16:35buy0.22audusd0.78860.00000.79042006.12.29 18:000.78820.000.000.00-8.80
55686032006.12.29 17:53buy0.44audusd0.78640.00000.78822006.12.29 18:000.78820.000.000.0079.20
  0.00 0.00 -48.09 821.63
Closed P/L: 773.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
55455152006.12.29 08:00sell0.11usdjpy118.800.00118.62 119.060.000.000.00-24.02
55621142006.12.29 14:53sell0.22usdjpy119.010.00118.83 119.060.000.000.00-9.24
55635802006.12.29 15:30buy0.11usdjpy119.150.00119.33 119.030.000.000.00-11.09
55716202006.12.29 18:45buy0.11eurusd1.31980.00001.3216 1.31960.000.000.00-2.20
  0.00 0.00 0.00 -46.55
 Floating P/L: -46.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 773.54 Floating P/L: -46.55 Margin: 182.59
Balance: 5 773.54 Equity: 5 726.99 Free Margin: 5 544.40
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 478.67 Gross Loss: 705.13 Total Net Profit: 773.54
Profit Factor: 2.10 Expected Payoff: 12.48  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 115.90 (2.09%) Relative Drawdown: 2.09% (115.90)
 
Total Trades: 62 Short Positions (won %): 32 (43.75%) Long Positions (won %): 30 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 32 (51.61%) Loss trades (% of total): 30 (48.39%)
Largest profit trade: 144.00 loss trade: -52.00
Average profit trade: 46.21 loss trade: -23.50
Maximum consecutive wins ($): 8 (264.26) consecutive losses ($): 3 (-115.90)
Maximal consecutive profit (count): 264.26 (8) consecutive loss (count): -115.90 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2