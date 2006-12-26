|Account: 490185
|Name: David StanleyG
|Currency: USD
|2006 December 29, 22:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5470667
|2006.12.26 12:24
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5472868
|2006.12.26 16:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7838
|0.0000
|0.7820
|2006.12.26 22:32
|0.7820
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5474045
|2006.12.26 17:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.96
|0.00
|119.14
|2006.12.26 19:29
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|15.11
|5475152
|2006.12.26 19:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3099
|2006.12.26 19:55
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5476385
|2006.12.26 19:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3080
|2006.12.27 10:25
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.45
|-47.00
|5476902
|2006.12.26 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.20
|0.00
|119.38
|2006.12.27 18:19
|118.73
|0.00
|0.00
|1.20
|-39.59
|5481836
|2006.12.27 03:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.99
|0.00
|119.17
|2006.12.27 18:19
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.49
|5482019
|2006.12.27 03:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3120
|0.0000
|1.3102
|2006.12.27 10:25
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5482190
|2006.12.27 03:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7827
|0.0000
|0.7845
|2006.12.27 05:06
|0.7845
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5482527
|2006.12.27 03:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3116
|0.0000
|1.3134
|2006.12.27 04:38
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5482530
|2006.12.27 03:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.96
|0.00
|118.78
|2006.12.27 04:30
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|15.15
|5483495
|2006.12.27 04:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.76
|0.00
|118.58
|2006.12.27 14:54
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|15.18
|5483529
|2006.12.27 04:32
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.77
|0.00
|118.95
|2006.12.27 18:19
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.48
|5484124
|2006.12.27 04:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3154
|2006.12.27 08:12
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5484805
|2006.12.27 05:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7848
|0.0000
|0.7866
|2006.12.28 07:03
|0.7866
|0.00
|0.00
|0.30
|18.00
|5486658
|2006.12.27 07:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3124
|2006.12.27 10:25
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5487718
|2006.12.27 08:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3178
|2006.12.28 10:25
|1.3132
|0.00
|0.00
|-1.94
|-28.00
|5488536
|2006.12.27 08:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3146
|2006.12.27 10:25
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|5498460
|2006.12.27 15:38
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.55
|0.00
|118.73
|2006.12.27 18:18
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|121.28
|5500783
|2006.12.27 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.35
|0.00
|118.17
|2006.12.28 15:52
|118.62
|0.00
|0.00
|-4.24
|-22.76
|5501262
|2006.12.27 17:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3155
|2006.12.28 10:25
|1.3133
|0.00
|0.00
|-3.89
|-8.00
|5501763
|2006.12.27 17:13
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.56
|0.00
|118.38
|2006.12.28 15:51
|118.61
|0.00
|0.00
|-8.48
|-8.43
|5501827
|2006.12.27 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3126
|2006.12.27 17:30
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5502384
|2006.12.27 17:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7840
|0.0000
|0.7822
|2006.12.28 17:39
|0.7887
|0.00
|0.00
|-0.90
|-47.00
|5502422
|2006.12.27 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3106
|2006.12.28 17:00
|1.3166
|0.00
|0.00
|1.49
|-42.00
|5503579
|2006.12.27 18:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.75
|0.00
|118.93
|2006.12.28 14:52
|118.93
|0.00
|0.00
|3.73
|15.13
|5504089
|2006.12.27 18:41
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.78
|0.00
|118.60
|2006.12.28 15:51
|118.60
|0.00
|0.00
|-16.96
|60.71
|5507048
|2006.12.27 23:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3115
|0.0000
|1.3133
|2006.12.28 10:25
|1.3133
|0.00
|0.00
|-7.77
|72.00
|5511900
|2006.12.28 06:27
|sell
|0.20
|audusd
|0.7862
|0.0000
|0.7844
|2006.12.28 17:38
|0.7888
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|5512338
|2006.12.28 07:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.7871
|0.0000
|0.7889
|2006.12.28 14:28
|0.7889
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5516736
|2006.12.28 11:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3165
|2006.12.28 14:31
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5516765
|2006.12.28 11:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3128
|2006.12.28 17:00
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|5519549
|2006.12.28 13:50
|sell
|0.40
|audusd
|0.7884
|0.0000
|0.7866
|2006.12.28 17:37
|0.7888
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|5520485
|2006.12.28 14:28
|buy
|0.10
|audusd
|0.7893
|0.0000
|0.7911
|2006.12.28 16:37
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5520729
|2006.12.28 14:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3189
|2006.12.28 15:36
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5520739
|2006.12.28 14:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3151
|2006.12.28 17:00
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|5523759
|2006.12.28 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3209
|2006.12.28 18:53
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5523826
|2006.12.28 15:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3173
|2006.12.28 17:00
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|5526116
|2006.12.28 16:31
|sell
|0.80
|audusd
|0.7906
|0.0000
|0.7888
|2006.12.28 17:36
|0.7888
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|5526335
|2006.12.28 16:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.54
|0.00
|118.36
|2006.12.29 07:53
|118.80
|0.00
|0.00
|-1.41
|-21.89
|5527669
|2006.12.28 17:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3185
|2006.12.28 18:53
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|5527708
|2006.12.28 17:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.76
|0.00
|118.58
|2006.12.29 07:53
|118.81
|0.00
|0.00
|-2.83
|-8.42
|5529391
|2006.12.28 17:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3162
|2006.12.28 18:53
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|5531356
|2006.12.28 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3127
|2006.12.28 21:58
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|5533799
|2006.12.28 17:49
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.98
|0.00
|118.80
|2006.12.29 07:53
|118.80
|0.00
|0.00
|-5.65
|60.61
|5534091
|2006.12.28 18:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7877
|0.0000
|0.7859
|2006.12.29 11:54
|0.7904
|0.00
|0.00
|-0.30
|-27.00
|5534538
|2006.12.28 18:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.01
|0.00
|119.19
|2006.12.29 11:49
|118.97
|0.00
|0.00
|1.25
|-3.36
|5536204
|2006.12.28 19:32
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3149
|2006.12.28 21:58
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|39.60
|5536694
|2006.12.28 19:45
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3189
|2006.12.29 07:38
|1.3167
|0.00
|0.00
|-0.71
|-4.40
|5538548
|2006.12.28 21:58
|buy
|0.22
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3167
|2006.12.29 07:38
|1.3167
|0.00
|0.00
|-1.43
|39.60
|5538988
|2006.12.28 22:30
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3128
|2006.12.29 15:10
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.55
|-30.80
|5539025
|2006.12.28 22:35
|sell
|0.22
|audusd
|0.7899
|0.0000
|0.7881
|2006.12.29 11:54
|0.7903
|0.00
|0.00
|-0.66
|-8.80
|5539386
|2006.12.28 23:30
|buy
|0.11
|audusd
|0.7908
|0.0000
|0.7926
|2006.12.29 18:00
|0.7884
|0.00
|0.00
|0.11
|-26.40
|5544269
|2006.12.29 07:38
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3189
|2006.12.29 14:05
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|5544271
|2006.12.29 07:38
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3151
|2006.12.29 15:10
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|5545041
|2006.12.29 07:53
|buy
|0.22
|usdjpy
|118.80
|0.00
|118.98
|2006.12.29 11:49
|118.98
|0.00
|0.00
|0.00
|33.28
|5548020
|2006.12.29 09:05
|sell
|0.44
|audusd
|0.7921
|0.0000
|0.7903
|2006.12.29 11:54
|0.7903
|0.00
|0.00
|0.00
|79.20
|5556231
|2006.12.29 11:54
|sell
|0.11
|audusd
|0.7899
|0.0000
|0.7881
|2006.12.29 17:47
|0.7881
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|5559829
|2006.12.29 14:05
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3173
|2006.12.29 15:10
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|79.20
|5562591
|2006.12.29 15:00
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3195
|2006.12.29 16:51
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|5565114
|2006.12.29 16:23
|buy
|0.22
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3173
|2006.12.29 16:51
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|39.60
|5565854
|2006.12.29 16:35
|buy
|0.22
|audusd
|0.7886
|0.0000
|0.7904
|2006.12.29 18:00
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|5568603
|2006.12.29 17:53
|buy
|0.44
|audusd
|0.7864
|0.0000
|0.7882
|2006.12.29 18:00
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|79.20
|0.00
|0.00
|-48.09
|821.63
|Closed P/L:
|773.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5545515
|2006.12.29 08:00
|sell
|0.11
|usdjpy
|118.80
|0.00
|118.62
|119.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.02
|5562114
|2006.12.29 14:53
|sell
|0.22
|usdjpy
|119.01
|0.00
|118.83
|119.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.24
|5563580
|2006.12.29 15:30
|buy
|0.11
|usdjpy
|119.15
|0.00
|119.33
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.09
|5571620
|2006.12.29 18:45
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3198
|0.0000
|1.3216
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.55
|Floating P/L:
|-46.55
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|773.54
|Floating P/L:
|-46.55
|Margin:
|182.59
|Balance:
|5 773.54
|Equity:
|5 726.99
|Free Margin:
|5 544.40
|Details:
|Gross Profit:
|1 478.67
|Gross Loss:
|705.13
|Total Net Profit:
|773.54
|Profit Factor:
|2.10
|Expected Payoff:
|12.48
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|115.90 (2.09%)
|Relative Drawdown:
|2.09% (115.90)
|Total Trades:
|62
|Short Positions (won %):
|32 (43.75%)
|Long Positions (won %):
|30 (60.00%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (51.61%)
|Loss trades (% of total):
|30 (48.39%)
|Largest
|profit trade:
|144.00
|loss trade:
|-52.00
|Average
|profit trade:
|46.21
|loss trade:
|-23.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (264.26)
|consecutive losses ($):
|3 (-115.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|264.26 (8)
|consecutive loss (count):
|-115.90 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2