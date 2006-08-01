Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition_Fibo_Test_abrs70_MaxT10
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.21 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.21)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=true;
UseFiboLotSizeProgression=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=25; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=10; LongPips=15; LongSecureProfit=19; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=25; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=10; ShortPips=15; ShortSecureProfit=19; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|2483
|Ticks modelled
|360200
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|13181.19
|Gross profit
|16616.99
|Gross loss
|-3435.80
|Profit factor
|4.84
|Expected payoff
|65.91
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|620.60 (2.98%)
|Relative drawdown
|2.98% (620.60)
|Total trades
|200
|Short positions (won %)
|110 (59.09%)
|Long positions (won %)
|90 (63.33%)
|Profit trades (% of total)
|122 (61.00%)
|Loss trades (% of total)
|78 (39.00%)
|Largest
|profit trade
|1600.00
|loss trade
|-179.20
|Average
|profit trade
|136.20
|loss trade
|-44.05
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (1020.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-620.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1986.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-620.60 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 09:00
|sell
|1
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2706
|2
|2006.08.01 10:44
|sell
|2
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2721
|3
|2006.08.01 12:45
|sell
|3
|0.40
|1.2762
|0.0000
|1.2737
|4
|2006.08.01 13:00
|buy
|4
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2793
|5
|2006.08.01 14:30
|sell
|5
|0.80
|1.2777
|0.0000
|1.2752
|6
|2006.08.01 14:37
|t/p
|5
|0.80
|1.2752
|0.0000
|1.2752
|200.00
|10200.00
|7
|2006.08.01 14:37
|buy
|6
|0.20
|1.2752
|0.0000
|1.2777
|8
|2006.08.01 14:37
|close
|3
|0.40
|1.2752
|0.0000
|1.2737
|40.00
|10240.00
|9
|2006.08.01 14:37
|close
|2
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2721
|-10.00
|10230.00
|10
|2006.08.01 14:37
|close
|1
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2706
|-21.00
|10209.00
|11
|2006.08.01 14:43
|buy
|7
|0.40
|1.2736
|0.0000
|1.2761
|12
|2006.08.01 15:48
|t/p
|7
|0.40
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|100.00
|10309.00
|13
|2006.08.01 15:48
|close
|6
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2777
|22.00
|10331.00
|14
|2006.08.01 15:49
|close
|4
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2793
|-4.00
|10327.00
|15
|2006.08.01 19:45
|buy
|8
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2835
|16
|2006.08.02 11:22
|buy
|9
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2820
|17
|2006.08.02 18:25
|buy
|10
|0.40
|1.2779
|0.0000
|1.2804
|18
|2006.08.02 21:00
|t/p
|10
|0.40
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|100.00
|10427.00
|19
|2006.08.02 21:00
|close
|9
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2820
|20.00
|10447.00
|20
|2006.08.02 21:00
|close
|8
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2835
|-6.40
|10440.60
|21
|2006.08.03 16:00
|buy
|11
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2841
|22
|2006.08.03 16:55
|buy
|12
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2824
|23
|2006.08.03 17:10
|buy
|13
|0.40
|1.2783
|0.0000
|1.2808
|24
|2006.08.03 17:14
|buy
|14
|0.80
|1.2768
|0.0000
|1.2793
|25
|2006.08.03 18:34
|t/p
|14
|0.80
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|200.00
|10640.60
|26
|2006.08.03 18:34
|close
|13
|0.40
|1.2793
|0.0000
|1.2808
|40.00
|10680.60
|27
|2006.08.03 18:35
|close
|12
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2824
|-10.00
|10670.60
|28
|2006.08.03 18:35
|close
|11
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2841
|-18.00
|10652.60
|29
|2006.08.04 15:15
|buy
|15
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2900
|30
|2006.08.04 15:56
|t/p
|15
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|25.00
|10677.60
|31
|2006.08.04 15:56
|buy
|16
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2928
|32
|2006.08.04 17:11
|buy
|17
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.2913
|33
|2006.08.07 08:58
|buy
|18
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2897
|34
|2006.08.07 11:40
|buy
|19
|0.80
|1.2857
|0.0000
|1.2882
|35
|2006.08.07 19:23
|buy
|20
|1.60
|1.2842
|0.0000
|1.2867
|36
|2006.08.07 23:57
|buy
|21
|3.20
|1.2825
|0.0000
|1.2850
|37
|2006.08.08 12:37
|t/p
|21
|3.20
|1.2850
|0.0000
|1.2850
|787.20
|11464.80
|38
|2006.08.08 12:37
|close
|20
|1.60
|1.2852
|0.0000
|1.2867
|153.60
|11618.40
|39
|2006.08.08 12:37
|close
|19
|0.80
|1.2851
|0.0000
|1.2882
|-51.20
|11567.20
|40
|2006.08.08 12:37
|close
|18
|0.40
|1.2852
|0.0000
|1.2897
|-81.60
|11485.60
|41
|2006.08.08 12:37
|close
|17
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.2913
|-75.60
|11410.00
|42
|2006.08.08 12:37
|close
|16
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2928
|-53.80
|11356.20
|43
|2006.08.09 02:00
|sell
|22
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2763
|44
|2006.08.09 07:46
|sell
|23
|0.20
|1.2804
|0.0000
|1.2779
|45
|2006.08.09 08:13
|sell
|24
|0.40
|1.2819
|0.0000
|1.2794
|46
|2006.08.09 09:00
|sell
|25
|0.80
|1.2835
|0.0000
|1.2810
|47
|2006.08.09 09:29
|sell
|26
|1.60
|1.2850
|0.0000
|1.2825
|48
|2006.08.09 09:45
|buy
|27
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2871
|49
|2006.08.09 10:07
|sell
|28
|3.20
|1.2865
|0.0000
|1.2840
|50
|2006.08.09 10:36
|t/p
|27
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|25.00
|11381.20
|51
|2006.08.09 10:36
|buy
|29
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2900
|52
|2006.08.09 12:55
|t/p
|29
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|25.00
|11406.20
|53
|2006.08.09 13:00
|buy
|30
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2924
|54
|2006.08.09 13:36
|buy
|31
|0.20
|1.2884
|0.0000
|1.2909
|55
|2006.08.09 20:23
|buy
|32
|0.40
|1.2869
|0.0000
|1.2894
|56
|2006.08.10 08:15
|t/p
|32
|0.40
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|95.20
|11501.40
|57
|2006.08.10 08:15
|close
|31
|0.20
|1.2894
|0.0000
|1.2909
|17.60
|11519.00
|58
|2006.08.10 08:15
|close
|30
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2924
|-4.20
|11514.80
|59
|2006.08.10 14:36
|t/p
|28
|3.20
|1.2840
|0.0000
|1.2840
|819.20
|12334.00
|60
|2006.08.10 14:36
|close
|26
|1.60
|1.2840
|0.0000
|1.2825
|169.59
|12503.59
|61
|2006.08.10 14:36
|close
|25
|0.80
|1.2841
|0.0000
|1.2810
|-43.20
|12460.39
|62
|2006.08.10 14:36
|close
|24
|0.40
|1.2840
|0.0000
|1.2794
|-81.60
|12378.79
|63
|2006.08.10 14:36
|close
|23
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2779
|-72.80
|12305.99
|64
|2006.08.10 14:36
|close
|22
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2763
|-51.40
|12254.59
|65
|2006.08.10 17:00
|sell
|33
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2749
|66
|2006.08.10 20:43
|sell
|34
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2764
|67
|2006.08.11 08:23
|t/p
|34
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2764
|50.40
|12304.99
|68
|2006.08.11 08:23
|close
|33
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2749
|10.20
|12315.19
|69
|2006.08.11 20:15
|sell
|35
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2700
|70
|2006.08.14 01:07
|sell
|36
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2718
|71
|2006.08.14 07:00
|buy
|37
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2780
|72
|2006.08.14 08:39
|sell
|38
|0.40
|1.2758
|0.0000
|1.2733
|73
|2006.08.14 09:25
|buy
|39
|0.20
|1.2740
|0.0000
|1.2765
|74
|2006.08.14 09:26
|t/p
|38
|0.40
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|100.00
|12415.19
|75
|2006.08.14 09:26
|close
|36
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2718
|20.00
|12435.19
|76
|2006.08.14 09:26
|close
|35
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2700
|-8.80
|12426.39
|77
|2006.08.14 09:26
|buy
|40
|0.40
|1.2725
|0.0000
|1.2750
|78
|2006.08.14 16:20
|t/p
|40
|0.40
|1.2750
|0.0000
|1.2750
|100.00
|12526.39
|79
|2006.08.14 16:20
|close
|39
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2765
|20.00
|12546.39
|80
|2006.08.14 16:20
|close
|37
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2780
|-4.00
|12542.39
|81
|2006.08.15 16:30
|buy
|41
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2816
|82
|2006.08.16 13:02
|buy
|42
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2801
|83
|2006.08.16 14:30
|t/p
|42
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|50.00
|12592.39
|84
|2006.08.16 14:30
|close
|41
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2816
|11.60
|12603.99
|85
|2006.08.16 15:45
|buy
|43
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2885
|86
|2006.08.16 19:45
|buy
|44
|0.20
|1.2845
|0.0000
|1.2870
|87
|2006.08.17 09:26
|t/p
|44
|0.20
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|47.60
|12651.59
|88
|2006.08.17 09:26
|close
|43
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2885
|9.80
|12661.39
|89
|2006.08.17 19:00
|sell
|45
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2815
|90
|2006.08.18 13:17
|t/p
|45
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|25.20
|12686.59
|91
|2006.08.21 03:15
|buy
|46
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2885
|92
|2006.08.21 08:56
|t/p
|46
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|25.00
|12711.59
|93
|2006.08.21 11:00
|buy
|47
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2925
|94
|2006.08.21 13:39
|buy
|48
|0.20
|1.2885
|0.0000
|1.2910
|95
|2006.08.21 14:09
|t/p
|48
|0.20
|1.2910
|0.0000
|1.2910
|50.00
|12761.59
|96
|2006.08.21 14:09
|close
|47
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2925
|11.00
|12772.59
|97
|2006.08.21 17:15
|buy
|49
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2941
|98
|2006.08.21 20:00
|buy
|50
|0.20
|1.2901
|0.0000
|1.2926
|99
|2006.08.22 00:03
|buy
|51
|0.40
|1.2885
|0.0000
|1.2910
|100
|2006.08.22 00:23
|buy
|52
|0.80
|1.2870
|0.0000
|1.2895
|101
|2006.08.22 11:00
|buy
|53
|1.60
|1.2854
|0.0000
|1.2879
|102
|2006.08.22 12:00
|buy
|54
|3.20
|1.2839
|0.0000
|1.2864
|103
|2006.08.22 15:00
|sell
|55
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2787
|104
|2006.08.22 20:13
|t/p
|55
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|25.00
|12797.59
|105
|2006.08.31 14:34
|t/p
|54
|3.20
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|659.20
|13456.79
|106
|2006.08.31 14:34
|close
|53
|1.60
|1.2865
|0.0000
|1.2879
|105.60
|13562.39
|107
|2006.08.31 14:34
|close
|52
|0.80
|1.2864
|0.0000
|1.2895
|-83.20
|13479.19
|108
|2006.08.31 14:34
|close
|51
|0.40
|1.2865
|0.0000
|1.2910
|-97.60
|13381.59
|109
|2006.08.31 14:34
|close
|50
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.2926
|-83.60
|13297.99
|110
|2006.08.31 14:34
|close
|49
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2941
|-55.80
|13242.19
|111
|2006.08.31 17:45
|sell
|56
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2771
|112
|2006.08.31 21:00
|sell
|57
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2786
|113
|2006.09.01 14:29
|sell
|58
|0.40
|1.2827
|0.0000
|1.2802
|114
|2006.09.01 14:29
|t/p
|58
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|100.00
|13342.19
|115
|2006.09.01 14:29
|close
|57
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2786
|18.40
|13360.59
|116
|2006.09.01 14:29
|close
|56
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2771
|-6.80
|13353.79
|117
|2006.09.01 16:15
|sell
|59
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2756
|118
|2006.09.01 16:44
|sell
|60
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2771
|119
|2006.09.01 17:36
|sell
|61
|0.40
|1.2812
|0.0000
|1.2787
|120
|2006.09.01 17:56
|sell
|62
|0.80
|1.2830
|0.0000
|1.2805
|121
|2006.09.01 18:03
|sell
|63
|1.60
|1.2845
|0.0000
|1.2820
|122
|2006.09.01 20:30
|buy
|64
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2860
|123
|2006.09.04 03:13
|sell
|65
|3.20
|1.2860
|0.0000
|1.2835
|124
|2006.09.04 03:14
|t/p
|64
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|24.60
|13378.39
|125
|2006.09.05 05:23
|t/p
|65
|3.20
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|806.40
|14184.79
|126
|2006.09.05 05:23
|close
|63
|1.60
|1.2834
|0.0000
|1.2820
|182.40
|14367.19
|127
|2006.09.05 05:24
|close
|62
|0.80
|1.2835
|0.0000
|1.2805
|-36.80
|14330.39
|128
|2006.09.05 05:24
|close
|61
|0.40
|1.2836
|0.0000
|1.2787
|-94.40
|14235.99
|129
|2006.09.05 05:25
|close
|60
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.2771
|-77.20
|14158.79
|130
|2006.09.05 05:25
|close
|59
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2756
|-54.60
|14104.19
|131
|2006.09.05 07:15
|sell
|66
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2808
|132
|2006.09.05 14:02
|t/p
|66
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|25.00
|14129.19
|133
|2006.09.05 14:15
|sell
|67
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2784
|134
|2006.09.06 09:13
|sell
|68
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2800
|135
|2006.09.06 13:27
|t/p
|68
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|50.00
|14179.19
|136
|2006.09.06 13:27
|close
|67
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2784
|10.20
|14189.39
|137
|2006.09.06 15:15
|sell
|69
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2765
|138
|2006.09.06 20:13
|sell
|70
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2781
|139
|2006.09.07 02:23
|sell
|71
|0.40
|1.2822
|0.0000
|1.2797
|140
|2006.09.07 10:44
|t/p
|71
|0.40
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|100.00
|14289.39
|141
|2006.09.07 10:44
|close
|70
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2781
|21.20
|14310.59
|142
|2006.09.07 10:44
|close
|69
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2765
|-3.40
|14307.19
|143
|2006.09.07 11:15
|sell
|72
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2751
|144
|2006.09.07 13:07
|t/p
|72
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|25.00
|14332.19
|145
|2006.09.07 13:30
|sell
|73
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2715
|146
|2006.09.07 14:44
|t/p
|73
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|25.00
|14357.19
|147
|2006.09.07 14:44
|sell
|74
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2687
|148
|2006.09.07 15:56
|sell
|75
|0.20
|1.2728
|0.0000
|1.2703
|149
|2006.09.07 17:59
|sell
|76
|0.40
|1.2743
|0.0000
|1.2718
|150
|2006.09.08 03:06
|t/p
|76
|0.40
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|100.80
|14457.99
|151
|2006.09.08 03:06
|close
|75
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2703
|20.40
|14478.39
|152
|2006.09.08 03:07
|close
|74
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2687
|-6.80
|14471.59
|153
|2006.09.08 15:45
|sell
|77
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2649
|154
|2006.09.11 07:11
|sell
|78
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2664
|155
|2006.09.11 10:08
|sell
|79
|0.40
|1.2704
|0.0000
|1.2679
|156
|2006.09.11 11:41
|sell
|80
|0.80
|1.2719
|0.0000
|1.2694
|157
|2006.09.11 11:45
|buy
|81
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2747
|158
|2006.09.11 11:52
|sell
|82
|1.60
|1.2735
|0.0000
|1.2710
|159
|2006.09.11 13:05
|t/p
|82
|1.60
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|400.00
|14871.59
|160
|2006.09.11 13:05
|close
|80
|0.80
|1.2709
|0.0000
|1.2694
|80.00
|14951.59
|161
|2006.09.11 13:05
|close
|79
|0.40
|1.2710
|0.0000
|1.2679
|-24.00
|14927.59
|162
|2006.09.11 13:05
|close
|78
|0.20
|1.2709
|0.0000
|1.2664
|-40.00
|14887.59
|163
|2006.09.11 13:05
|close
|77
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2649
|-36.80
|14850.79
|164
|2006.09.11 16:00
|buy
|83
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2731
|165
|2006.09.11 16:08
|buy
|84
|0.40
|1.2689
|0.0000
|1.2714
|166
|2006.09.11 18:15
|sell
|85
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2671
|167
|2006.09.12 00:56
|sell
|86
|0.20
|1.2711
|0.0000
|1.2686
|168
|2006.09.12 02:44
|t/p
|84
|0.40
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|98.40
|14949.19
|169
|2006.09.12 02:44
|close
|83
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2731
|15.20
|14964.39
|170
|2006.09.12 02:44
|close
|81
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2747
|-7.40
|14956.99
|171
|2006.09.12 09:42
|sell
|87
|0.40
|1.2726
|0.0000
|1.2701
|172
|2006.09.12 14:33
|t/p
|87
|0.40
|1.2701
|0.0000
|1.2701
|100.00
|15056.99
|173
|2006.09.12 14:33
|close
|86
|0.20
|1.2701
|0.0000
|1.2686
|20.00
|15076.99
|174
|2006.09.12 14:33
|close
|85
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2671
|-2.80
|15074.19
|175
|2006.09.12 18:30
|sell
|88
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2662
|176
|2006.09.13 17:47
|sell
|89
|0.20
|1.2702
|0.0000
|1.2677
|177
|2006.09.14 12:48
|sell
|90
|0.40
|1.2717
|0.0000
|1.2692
|178
|2006.09.14 13:51
|sell
|91
|0.80
|1.2733
|0.0000
|1.2708
|179
|2006.09.14 14:40
|t/p
|91
|0.80
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|200.00
|15274.19
|180
|2006.09.14 14:40
|close
|90
|0.40
|1.2708
|0.0000
|1.2692
|36.00
|15310.19
|181
|2006.09.14 14:40
|close
|89
|0.20
|1.2709
|0.0000
|1.2677
|-12.80
|15297.39
|182
|2006.09.14 14:40
|close
|88
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2662
|-20.20
|15277.19
|183
|2006.09.14 19:00
|buy
|92
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2763
|184
|2006.09.14 22:17
|buy
|93
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2748
|185
|2006.09.15 10:07
|buy
|94
|0.40
|1.2708
|0.0000
|1.2733
|186
|2006.09.15 11:57
|buy
|95
|0.80
|1.2692
|0.0000
|1.2717
|187
|2006.09.15 13:50
|buy
|96
|1.60
|1.2676
|0.0000
|1.2701
|188
|2006.09.15 15:33
|buy
|97
|3.20
|1.2661
|0.0000
|1.2686
|189
|2006.09.15 16:15
|sell
|98
|0.10
|1.2636
|0.0000
|1.2611
|190
|2006.09.15 16:25
|sell
|99
|0.20
|1.2651
|0.0000
|1.2626
|191
|2006.09.15 22:46
|sell
|100
|0.40
|1.2666
|0.0000
|1.2641
|192
|2006.09.18 00:00
|t/p
|100
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2641
|100.80
|15377.99
|193
|2006.09.18 00:00
|close
|99
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2626
|26.40
|15404.39
|194
|2006.09.18 00:00
|close
|98
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2611
|-1.80
|15402.59
|195
|2006.09.18 15:00
|t/p
|97
|3.20
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|787.20
|16189.79
|196
|2006.09.18 15:00
|close
|96
|1.60
|1.2686
|0.0000
|1.2701
|153.60
|16343.39
|197
|2006.09.18 15:00
|close
|95
|0.80
|1.2688
|0.0000
|1.2717
|-35.20
|16308.19
|198
|2006.09.18 15:00
|close
|94
|0.40
|1.2689
|0.0000
|1.2733
|-77.60
|16230.59
|199
|2006.09.18 15:00
|close
|93
|0.20
|1.2691
|0.0000
|1.2748
|-65.60
|16164.99
|200
|2006.09.18 15:00
|close
|92
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2763
|-48.80
|16116.19
|201
|2006.09.19 10:30
|sell
|101
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2649
|202
|2006.09.19 14:32
|sell
|102
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2664
|203
|2006.09.19 14:55
|sell
|103
|0.40
|1.2704
|0.0000
|1.2679
|204
|2006.09.19 16:45
|buy
|104
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2736
|205
|2006.09.19 17:02
|buy
|105
|0.20
|1.2696
|0.0000
|1.2721
|206
|2006.09.19 17:20
|buy
|106
|0.40
|1.2680
|0.0000
|1.2705
|207
|2006.09.19 17:22
|t/p
|103
|0.40
|1.2679
|0.0000
|1.2679
|100.00
|16216.19
|208
|2006.09.19 17:22
|close
|102
|0.20
|1.2678
|0.0000
|1.2664
|22.00
|16238.19
|209
|2006.09.19 17:22
|close
|101
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2649
|-5.00
|16233.19
|210
|2006.09.19 19:07
|buy
|107
|0.80
|1.2665
|0.0000
|1.2690
|211
|2006.09.19 19:15
|sell
|108
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2638
|212
|2006.09.19 20:23
|sell
|109
|0.20
|1.2678
|0.0000
|1.2653
|213
|2006.09.20 06:36
|t/p
|107
|0.80
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|196.80
|16429.99
|214
|2006.09.20 06:36
|close
|106
|0.40
|1.2690
|0.0000
|1.2705
|38.40
|16468.39
|215
|2006.09.20 06:36
|close
|105
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2721
|-14.80
|16453.59
|216
|2006.09.20 06:36
|close
|104
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2736
|-21.40
|16432.19
|217
|2006.09.20 16:02
|sell
|110
|0.40
|1.2694
|0.0000
|1.2669
|218
|2006.09.20 17:30
|sell
|111
|0.80
|1.2710
|0.0000
|1.2685
|219
|2006.09.20 18:16
|buy
|112
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2731
|220
|2006.09.20 20:15
|buy
|113
|0.20
|1.2691
|0.0000
|1.2716
|221
|2006.09.20 20:20
|t/p
|113
|0.20
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|50.00
|16482.19
|222
|2006.09.20 20:20
|close
|112
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2731
|10.00
|16492.19
|223
|2006.09.20 20:21
|sell
|114
|1.60
|1.2725
|0.0000
|1.2700
|224
|2006.09.20 20:34
|t/p
|114
|1.60
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|400.00
|16892.19
|225
|2006.09.20 20:34
|close
|111
|0.80
|1.2699
|0.0000
|1.2685
|88.00
|16980.19
|226
|2006.09.20 20:34
|close
|110
|0.40
|1.2697
|0.0000
|1.2669
|-12.00
|16968.19
|227
|2006.09.20 20:34
|close
|109
|0.20
|1.2698
|0.0000
|1.2653
|-39.60
|16928.59
|228
|2006.09.20 20:34
|close
|108
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2638
|-33.80
|16894.79
|229
|2006.09.21 20:00
|buy
|115
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2800
|230
|2006.09.22 09:03
|t/p
|115
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|24.60
|16919.39
|231
|2006.09.25 12:45
|sell
|116
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2741
|232
|2006.09.25 16:32
|t/p
|116
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|25.00
|16944.39
|233
|2006.09.25 18:45
|sell
|117
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2726
|234
|2006.09.26 10:47
|t/p
|117
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|25.20
|16969.59
|235
|2006.09.26 12:15
|sell
|118
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2672
|236
|2006.09.26 16:07
|t/p
|118
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|25.00
|16994.59
|237
|2006.09.26 16:07
|sell
|119
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2644
|238
|2006.09.26 17:17
|sell
|120
|0.20
|1.2685
|0.0000
|1.2660
|239
|2006.09.27 12:38
|sell
|121
|0.40
|1.2700
|0.0000
|1.2675
|240
|2006.09.27 14:32
|sell
|122
|0.80
|1.2715
|0.0000
|1.2690
|241
|2006.09.27 14:41
|t/p
|122
|0.80
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|200.00
|17194.59
|242
|2006.09.27 14:41
|close
|121
|0.40
|1.2690
|0.0000
|1.2675
|40.00
|17234.59
|243
|2006.09.27 14:41
|close
|120
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2660
|-7.60
|17226.99
|244
|2006.09.27 14:41
|close
|119
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2644
|-20.80
|17206.19
|245
|2006.09.28 04:45
|buy
|123
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2747
|246
|2006.09.28 11:12
|buy
|124
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2732
|247
|2006.09.28 14:37
|buy
|125
|0.40
|1.2692
|0.0000
|1.2717
|248
|2006.09.29 09:23
|buy
|126
|0.80
|1.2676
|0.0000
|1.2701
|249
|2006.09.29 10:07
|buy
|127
|1.60
|1.2661
|0.0000
|1.2686
|250
|2006.09.29 12:45
|sell
|128
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2644
|251
|2006.09.29 14:40
|buy
|129
|3.20
|1.2646
|0.0000
|1.2671
|252
|2006.09.29 14:44
|t/p
|128
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2644
|25.00
|17231.19
|253
|2006.09.29 17:02
|t/p
|129
|3.20
|1.2671
|0.0000
|1.2671
|800.00
|18031.19
|254
|2006.09.29 17:02
|close
|127
|1.60
|1.2671
|0.0000
|1.2686
|160.00
|18191.19
|255
|2006.09.29 17:02
|close
|126
|0.80
|1.2672
|0.0000
|1.2701
|-32.00
|18159.19
|256
|2006.09.29 17:02
|close
|125
|0.40
|1.2671
|0.0000
|1.2717
|-85.60
|18073.59
|257
|2006.09.29 17:02
|close
|124
|0.20
|1.2674
|0.0000
|1.2732
|-66.80
|18006.79
|258
|2006.09.29 17:02
|close
|123
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2747
|-49.40
|17957.39
|259
|2006.10.02 13:15
|buy
|130
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2722
|260
|2006.10.02 15:34
|t/p
|130
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|25.00
|17982.39
|261
|2006.10.02 17:30
|buy
|131
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2778
|262
|2006.10.02 23:04
|buy
|132
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2763
|263
|2006.10.03 08:35
|t/p
|132
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|49.20
|18031.59
|264
|2006.10.03 08:35
|close
|131
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2778
|10.60
|18042.19
|265
|2006.10.04 12:15
|sell
|133
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2661
|266
|2006.10.04 20:37
|sell
|134
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2679
|267
|2006.10.04 21:00
|buy
|135
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2740
|268
|2006.10.05 03:52
|buy
|136
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.2724
|269
|2006.10.05 14:06
|sell
|137
|0.40
|1.2720
|0.0000
|1.2695
|270
|2006.10.05 14:07
|t/p
|136
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|50.00
|18092.19
|271
|2006.10.05 14:07
|close
|135
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2740
|8.80
|18100.99
|272
|2006.10.05 14:42
|t/p
|137
|0.40
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|100.00
|18200.99
|273
|2006.10.05 14:42
|close
|134
|0.20
|1.2695
|0.0000
|1.2679
|19.20
|18220.19
|274
|2006.10.05 14:42
|close
|133
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2661
|-7.40
|18212.79
|275
|2006.10.06 15:45
|sell
|138
|0.10
|1.2596
|0.0000
|1.2571
|276
|2006.10.09 13:04
|sell
|139
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2586
|277
|2006.10.10 10:09
|t/p
|139
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|50.40
|18263.19
|278
|2006.10.10 10:09
|close
|138
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2571
|10.40
|18273.59
|279
|2006.10.10 12:45
|sell
|140
|0.10
|1.2560
|0.0000
|1.2535
|280
|2006.10.10 13:32
|t/p
|140
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|25.00
|18298.59
|281
|2006.10.10 13:32
|sell
|141
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2506
|282
|2006.10.11 09:26
|sell
|142
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2521
|283
|2006.10.11 20:21
|t/p
|142
|0.20
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|50.00
|18348.59
|284
|2006.10.11 20:21
|close
|141
|0.10
|1.2520
|0.0000
|1.2506
|11.20
|18359.79
|285
|2006.10.12 15:15
|sell
|143
|0.10
|1.2532
|0.0000
|1.2507
|286
|2006.10.12 19:37
|sell
|144
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2523
|287
|2006.10.13 00:04
|sell
|145
|0.40
|1.2563
|0.0000
|1.2538
|288
|2006.10.13 14:33
|t/p
|145
|0.40
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|100.00
|18459.79
|289
|2006.10.13 14:33
|close
|144
|0.20
|1.2536
|0.0000
|1.2523
|24.40
|18484.19
|290
|2006.10.13 14:33
|close
|143
|0.10
|1.2537
|0.0000
|1.2507
|-4.80
|18479.39
|291
|2006.10.13 17:15
|sell
|146
|0.10
|1.2488
|0.0000
|1.2463
|292
|2006.10.13 18:06
|sell
|147
|0.20
|1.2503
|0.0000
|1.2478
|293
|2006.10.16 10:08
|sell
|148
|0.40
|1.2519
|0.0000
|1.2494
|294
|2006.10.16 15:52
|sell
|149
|0.80
|1.2534
|0.0000
|1.2509
|295
|2006.10.17 15:23
|sell
|150
|1.60
|1.2550
|0.0000
|1.2525
|296
|2006.10.18 14:51
|t/p
|150
|1.60
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|403.20
|18882.59
|297
|2006.10.18 14:51
|close
|149
|0.80
|1.2524
|0.0000
|1.2509
|83.20
|18965.79
|298
|2006.10.18 14:51
|close
|148
|0.40
|1.2522
|0.0000
|1.2494
|-10.40
|18955.39
|299
|2006.10.18 14:51
|close
|147
|0.20
|1.2525
|0.0000
|1.2478
|-42.80
|18912.59
|300
|2006.10.18 14:52
|close
|146
|0.10
|1.2526
|0.0000
|1.2463
|-37.40
|18875.19
|301
|2006.10.19 18:30
|buy
|151
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2628
|302
|2006.10.19 19:57
|t/p
|151
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|25.00
|18900.19
|303
|2006.10.19 19:57
|buy
|152
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2657
|304
|2006.10.20 11:51
|buy
|153
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.2642
|305
|2006.10.20 16:40
|buy
|154
|0.40
|1.2601
|0.0000
|1.2626
|306
|2006.10.23 09:08
|buy
|155
|0.80
|1.2586
|0.0000
|1.2611
|307
|2006.10.23 11:12
|buy
|156
|1.60
|1.2569
|0.0000
|1.2594
|308
|2006.10.23 12:01
|buy
|157
|3.20
|1.2553
|0.0000
|1.2578
|309
|2006.10.23 12:45
|sell
|158
|0.10
|1.2556
|0.0000
|1.2531
|310
|2006.10.23 15:30
|buy
|159
|6.40
|1.2538
|0.0000
|1.2563
|311
|2006.10.24 09:35
|t/p
|158
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|25.20
|18925.39
|312
|2006.10.24 17:25
|t/p
|159
|6.40
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|1574.40
|20499.79
|313
|2006.10.24 17:25
|close
|157
|3.20
|1.2563
|0.0000
|1.2578
|307.20
|20806.99
|314
|2006.10.24 17:25
|close
|156
|1.60
|1.2562
|0.0000
|1.2594
|-118.40
|20688.59
|315
|2006.10.24 17:25
|close
|155
|0.80
|1.2564
|0.0000
|1.2611
|-179.20
|20509.39
|316
|2006.10.24 17:25
|close
|154
|0.40
|1.2565
|0.0000
|1.2626
|-147.20
|20362.19
|317
|2006.10.24 17:25
|close
|153
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.2642
|-107.60
|20254.59
|318
|2006.10.24 17:25
|close
|152
|0.10
|1.2565
|0.0000
|1.2657
|-68.20
|20186.39
|319
|2006.10.26 20:00
|buy
|160
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2722
|320
|2006.10.27 08:32
|buy
|161
|0.20
|1.2682
|0.0000
|1.2707
|321
|2006.10.27 11:21
|buy
|162
|0.40
|1.2667
|0.0000
|1.2692
|322
|2006.10.27 12:46
|sell
|163
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2648
|323
|2006.10.27 13:18
|sell
|164
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.2663
|324
|2006.10.27 14:30
|t/p
|162
|0.40
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|100.00
|20286.39
|325
|2006.10.27 14:30
|close
|161
|0.20
|1.2694
|0.0000
|1.2707
|24.00
|20310.39
|326
|2006.10.27 14:30
|close
|160
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2722
|-4.40
|20305.99
|327
|2006.10.27 14:31
|sell
|165
|0.40
|1.2705
|0.0000
|1.2680
|328
|2006.10.27 14:32
|sell
|166
|0.80
|1.2721
|0.0000
|1.2696
|329
|2006.10.27 15:08
|sell
|167
|1.60
|1.2736
|0.0000
|1.2711
|330
|2006.10.27 16:00
|buy
|168
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2763
|331
|2006.10.27 17:00
|buy
|169
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2748
|332
|2006.10.30 15:32
|t/p
|167
|1.60
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|403.20
|20709.19
|333
|2006.10.30 15:32
|close
|166
|0.80
|1.2710
|0.0000
|1.2696
|89.60
|20798.79
|334
|2006.10.30 15:32
|close
|165
|0.40
|1.2712
|0.0000
|1.2680
|-27.20
|20771.59
|335
|2006.10.30 15:32
|close
|164
|0.20
|1.2711
|0.0000
|1.2663
|-45.60
|20725.99
|336
|2006.10.30 15:32
|close
|163
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2648
|-36.80
|20689.19
|337
|2006.10.30 15:33
|buy
|170
|0.40
|1.2706
|0.0000
|1.2731
|338
|2006.10.30 23:07
|t/p
|170
|0.40
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|100.00
|20789.19
|339
|2006.10.30 23:07
|close
|169
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2748
|15.20
|20804.39
|340
|2006.10.30 23:07
|close
|168
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2763
|-7.40
|20796.99
|341
|2006.10.31 11:00
|sell
|171
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2667
|342
|2006.10.31 15:28
|sell
|172
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2682
|343
|2006.10.31 17:01
|sell
|173
|0.40
|1.2722
|0.0000
|1.2697
|344
|2006.10.31 17:07
|sell
|174
|0.80
|1.2738
|0.0000
|1.2713
|345
|2006.10.31 17:09
|sell
|175
|1.60
|1.2753
|0.0000
|1.2728
|346
|2006.10.31 17:15
|buy
|176
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2785
|347
|2006.10.31 17:27
|sell
|177
|3.20
|1.2769
|0.0000
|1.2744
|348
|2006.11.01 10:05
|buy
|178
|0.20
|1.2745
|0.0000
|1.2770
|349
|2006.11.01 17:02
|t/p
|178
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|50.00
|20846.99
|350
|2006.11.01 17:02
|close
|176
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2785
|9.60
|20856.59
|351
|2006.11.01 17:03
|sell
|179
|6.40
|1.2784
|0.0000
|1.2759
|352
|2006.11.01 22:13
|t/p
|179
|6.40
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|1600.00
|22456.59
|353
|2006.11.01 22:13
|close
|177
|3.20
|1.2759
|0.0000
|1.2744
|326.40
|22782.99
|354
|2006.11.01 22:13
|close
|175
|1.60
|1.2757
|0.0000
|1.2728
|-60.80
|22722.19
|355
|2006.11.01 22:13
|close
|174
|0.80
|1.2758
|0.0000
|1.2713
|-158.40
|22563.79
|356
|2006.11.01 22:13
|close
|173
|0.40
|1.2756
|0.0000
|1.2697
|-135.20
|22428.59
|357
|2006.11.01 22:13
|close
|172
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2682
|-93.60
|22334.99
|358
|2006.11.01 22:13
|close
|171
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2667
|-63.80
|22271.19
|359
|2006.11.03 15:45
|sell
|180
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2678
|360
|2006.11.03 20:46
|sell
|181
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2693
|361
|2006.11.06 10:46
|t/p
|181
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|50.40
|22321.59
|362
|2006.11.06 10:46
|close
|180
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2678
|11.20
|22332.79
|363
|2006.11.07 08:00
|buy
|182
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2783
|364
|2006.11.07 14:59
|t/p
|182
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|25.00
|22357.79
|365
|2006.11.07 16:45
|buy
|183
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2831
|366
|2006.11.07 20:27
|buy
|184
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2816
|367
|2006.11.07 20:54
|buy
|185
|0.40
|1.2775
|0.0000
|1.2800
|368
|2006.11.08 10:26
|t/p
|185
|0.40
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|98.40
|22456.19
|369
|2006.11.08 10:26
|close
|184
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.2816
|17.20
|22473.39
|370
|2006.11.08 10:26
|close
|183
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2831
|-7.40
|22465.99
|371
|2006.11.08 16:15
|sell
|186
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2739
|372
|2006.11.09 08:55
|sell
|187
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2754
|373
|2006.11.09 13:51
|sell
|188
|0.40
|1.2794
|0.0000
|1.2769
|374
|2006.11.09 14:43
|t/p
|188
|0.40
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|100.00
|22565.99
|375
|2006.11.09 14:43
|close
|187
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2754
|24.00
|22589.99
|376
|2006.11.09 14:43
|close
|186
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2739
|-2.40
|22587.59
|377
|2006.11.09 19:00
|buy
|189
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2861
|378
|2006.11.10 03:08
|t/p
|189
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|24.60
|22612.19
|379
|2006.11.10 04:30
|buy
|190
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2888
|380
|2006.11.10 09:58
|t/p
|190
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2888
|25.00
|22637.19
|381
|2006.11.13 16:45
|sell
|191
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2783
|382
|2006.11.14 00:59
|sell
|192
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2798
|383
|2006.11.14 09:49
|sell
|193
|0.40
|1.2838
|0.0000
|1.2813
|384
|2006.11.14 14:33
|sell
|194
|0.80
|1.2853
|0.0000
|1.2828
|385
|2006.11.14 15:06
|sell
|195
|1.60
|1.2869
|0.0000
|1.2844
|386
|2006.11.14 16:00
|t/p
|195
|1.60
|1.2844
|0.0000
|1.2844
|400.00
|23037.19
|387
|2006.11.14 16:00
|close
|194
|0.80
|1.2844
|0.0000
|1.2828
|72.00
|23109.19
|388
|2006.11.14 16:00
|close
|193
|0.40
|1.2845
|0.0000
|1.2813
|-28.00
|23081.19
|389
|2006.11.14 16:00
|close
|192
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2798
|-42.00
|23039.19
|390
|2006.11.14 16:00
|close
|191
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2783
|-34.80
|23004.39
|391
|2006.11.16 11:30
|sell
|196
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2781
|392
|2006.11.16 14:30
|sell
|197
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2796
|393
|2006.11.16 14:30
|sell
|198
|0.40
|1.2837
|0.0000
|1.2812
|394
|2006.11.16 14:55
|t/p
|198
|0.40
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|100.00
|23104.39
|395
|2006.11.16 14:55
|close
|197
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2796
|22.00
|23126.39
|396
|2006.11.16 14:55
|close
|196
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2781
|-5.00
|23121.39
|397
|2006.11.17 17:30
|buy
|199
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2854
|398
|2006.11.17 21:02
|buy
|200
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2839
|399
|2006.11.20 03:25
|t/p
|200
|0.20
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|49.20
|23170.59
|400
|2006.11.20 03:25
|close
|199
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2854
|10.60
|23181.19