Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition_Fibo_Test_abrs70_MaxT10

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.21 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.21)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=true; UseFiboLotSizeProgression=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=25; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=10; LongPips=15; LongSecureProfit=19; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=25; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=10; ShortPips=15; ShortSecureProfit=19; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test2483Ticks modelled360200Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit13181.19Gross profit16616.99Gross loss-3435.80
Profit factor4.84Expected payoff65.91
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown620.60 (2.98%)Relative drawdown2.98% (620.60)
Total trades200Short positions (won %)110 (59.09%)Long positions (won %)90 (63.33%)
Profit trades (% of total)122 (61.00%)Loss trades (% of total)78 (39.00%)
Largestprofit trade1600.00loss trade-179.20
Averageprofit trade136.20loss trade-44.05
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (1020.00)consecutive losses (loss in money)5 (-620.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1986.00 (4)consecutive loss (count of losses)-620.60 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 09:00sell10.101.27310.00001.2706
22006.08.01 10:44sell20.201.27460.00001.2721
32006.08.01 12:45sell30.401.27620.00001.2737
42006.08.01 13:00buy40.101.27680.00001.2793
52006.08.01 14:30sell50.801.27770.00001.2752
62006.08.01 14:37t/p50.801.27520.00001.2752200.0010200.00
72006.08.01 14:37buy60.201.27520.00001.2777
82006.08.01 14:37close30.401.27520.00001.273740.0010240.00
92006.08.01 14:37close20.201.27510.00001.2721-10.0010230.00
102006.08.01 14:37close10.101.27520.00001.2706-21.0010209.00
112006.08.01 14:43buy70.401.27360.00001.2761
122006.08.01 15:48t/p70.401.27610.00001.2761100.0010309.00
132006.08.01 15:48close60.201.27630.00001.277722.0010331.00
142006.08.01 15:49close40.101.27640.00001.2793-4.0010327.00
152006.08.01 19:45buy80.101.28100.00001.2835
162006.08.02 11:22buy90.201.27950.00001.2820
172006.08.02 18:25buy100.401.27790.00001.2804
182006.08.02 21:00t/p100.401.28040.00001.2804100.0010427.00
192006.08.02 21:00close90.201.28050.00001.282020.0010447.00
202006.08.02 21:00close80.101.28040.00001.2835-6.4010440.60
212006.08.03 16:00buy110.101.28160.00001.2841
222006.08.03 16:55buy120.201.27990.00001.2824
232006.08.03 17:10buy130.401.27830.00001.2808
242006.08.03 17:14buy140.801.27680.00001.2793
252006.08.03 18:34t/p140.801.27930.00001.2793200.0010640.60
262006.08.03 18:34close130.401.27930.00001.280840.0010680.60
272006.08.03 18:35close120.201.27940.00001.2824-10.0010670.60
282006.08.03 18:35close110.101.27980.00001.2841-18.0010652.60
292006.08.04 15:15buy150.101.28750.00001.2900
302006.08.04 15:56t/p150.101.29000.00001.290025.0010677.60
312006.08.04 15:56buy160.101.29030.00001.2928
322006.08.04 17:11buy170.201.28880.00001.2913
332006.08.07 08:58buy180.401.28720.00001.2897
342006.08.07 11:40buy190.801.28570.00001.2882
352006.08.07 19:23buy201.601.28420.00001.2867
362006.08.07 23:57buy213.201.28250.00001.2850
372006.08.08 12:37t/p213.201.28500.00001.2850787.2011464.80
382006.08.08 12:37close201.601.28520.00001.2867153.6011618.40
392006.08.08 12:37close190.801.28510.00001.2882-51.2011567.20
402006.08.08 12:37close180.401.28520.00001.2897-81.6011485.60
412006.08.08 12:37close170.201.28510.00001.2913-75.6011410.00
422006.08.08 12:37close160.101.28500.00001.2928-53.8011356.20
432006.08.09 02:00sell220.101.27880.00001.2763
442006.08.09 07:46sell230.201.28040.00001.2779
452006.08.09 08:13sell240.401.28190.00001.2794
462006.08.09 09:00sell250.801.28350.00001.2810
472006.08.09 09:29sell261.601.28500.00001.2825
482006.08.09 09:45buy270.101.28460.00001.2871
492006.08.09 10:07sell283.201.28650.00001.2840
502006.08.09 10:36t/p270.101.28710.00001.287125.0011381.20
512006.08.09 10:36buy290.101.28750.00001.2900
522006.08.09 12:55t/p290.101.29000.00001.290025.0011406.20
532006.08.09 13:00buy300.101.28990.00001.2924
542006.08.09 13:36buy310.201.28840.00001.2909
552006.08.09 20:23buy320.401.28690.00001.2894
562006.08.10 08:15t/p320.401.28940.00001.289495.2011501.40
572006.08.10 08:15close310.201.28940.00001.290917.6011519.00
582006.08.10 08:15close300.101.28960.00001.2924-4.2011514.80
592006.08.10 14:36t/p283.201.28400.00001.2840819.2012334.00
602006.08.10 14:36close261.601.28400.00001.2825169.5912503.59
612006.08.10 14:36close250.801.28410.00001.2810-43.2012460.39
622006.08.10 14:36close240.401.28400.00001.2794-81.6012378.79
632006.08.10 14:36close230.201.28410.00001.2779-72.8012305.99
642006.08.10 14:36close220.101.28400.00001.2763-51.4012254.59
652006.08.10 17:00sell330.101.27740.00001.2749
662006.08.10 20:43sell340.201.27890.00001.2764
672006.08.11 08:23t/p340.201.27640.00001.276450.4012304.99
682006.08.11 08:23close330.101.27640.00001.274910.2012315.19
692006.08.11 20:15sell350.101.27250.00001.2700
702006.08.14 01:07sell360.201.27430.00001.2718
712006.08.14 07:00buy370.101.27550.00001.2780
722006.08.14 08:39sell380.401.27580.00001.2733
732006.08.14 09:25buy390.201.27400.00001.2765
742006.08.14 09:26t/p380.401.27330.00001.2733100.0012415.19
752006.08.14 09:26close360.201.27330.00001.271820.0012435.19
762006.08.14 09:26close350.101.27340.00001.2700-8.8012426.39
772006.08.14 09:26buy400.401.27250.00001.2750
782006.08.14 16:20t/p400.401.27500.00001.2750100.0012526.39
792006.08.14 16:20close390.201.27500.00001.276520.0012546.39
802006.08.14 16:20close370.101.27510.00001.2780-4.0012542.39
812006.08.15 16:30buy410.101.27910.00001.2816
822006.08.16 13:02buy420.201.27760.00001.2801
832006.08.16 14:30t/p420.201.28010.00001.280150.0012592.39
842006.08.16 14:30close410.101.28030.00001.281611.6012603.99
852006.08.16 15:45buy430.101.28600.00001.2885
862006.08.16 19:45buy440.201.28450.00001.2870
872006.08.17 09:26t/p440.201.28700.00001.287047.6012651.59
882006.08.17 09:26close430.101.28710.00001.28859.8012661.39
892006.08.17 19:00sell450.101.28400.00001.2815
902006.08.18 13:17t/p450.101.28150.00001.281525.2012686.59
912006.08.21 03:15buy460.101.28600.00001.2885
922006.08.21 08:56t/p460.101.28850.00001.288525.0012711.59
932006.08.21 11:00buy470.101.29000.00001.2925
942006.08.21 13:39buy480.201.28850.00001.2910
952006.08.21 14:09t/p480.201.29100.00001.291050.0012761.59
962006.08.21 14:09close470.101.29110.00001.292511.0012772.59
972006.08.21 17:15buy490.101.29160.00001.2941
982006.08.21 20:00buy500.201.29010.00001.2926
992006.08.22 00:03buy510.401.28850.00001.2910
1002006.08.22 00:23buy520.801.28700.00001.2895
1012006.08.22 11:00buy531.601.28540.00001.2879
1022006.08.22 12:00buy543.201.28390.00001.2864
1032006.08.22 15:00sell550.101.28120.00001.2787
1042006.08.22 20:13t/p550.101.27870.00001.278725.0012797.59
1052006.08.31 14:34t/p543.201.28640.00001.2864659.2013456.79
1062006.08.31 14:34close531.601.28650.00001.2879105.6013562.39
1072006.08.31 14:34close520.801.28640.00001.2895-83.2013479.19
1082006.08.31 14:34close510.401.28650.00001.2910-97.6013381.59
1092006.08.31 14:34close500.201.28640.00001.2926-83.6013297.99
1102006.08.31 14:34close490.101.28650.00001.2941-55.8013242.19
1112006.08.31 17:45sell560.101.27960.00001.2771
1122006.08.31 21:00sell570.201.28110.00001.2786
1132006.09.01 14:29sell580.401.28270.00001.2802
1142006.09.01 14:29t/p580.401.28020.00001.2802100.0013342.19
1152006.09.01 14:29close570.201.28020.00001.278618.4013360.59
1162006.09.01 14:29close560.101.28030.00001.2771-6.8013353.79
1172006.09.01 16:15sell590.101.27810.00001.2756
1182006.09.01 16:44sell600.201.27960.00001.2771
1192006.09.01 17:36sell610.401.28120.00001.2787
1202006.09.01 17:56sell620.801.28300.00001.2805
1212006.09.01 18:03sell631.601.28450.00001.2820
1222006.09.01 20:30buy640.101.28350.00001.2860
1232006.09.04 03:13sell653.201.28600.00001.2835
1242006.09.04 03:14t/p640.101.28600.00001.286024.6013378.39
1252006.09.05 05:23t/p653.201.28350.00001.2835806.4014184.79
1262006.09.05 05:23close631.601.28340.00001.2820182.4014367.19
1272006.09.05 05:24close620.801.28350.00001.2805-36.8014330.39
1282006.09.05 05:24close610.401.28360.00001.2787-94.4014235.99
1292006.09.05 05:25close600.201.28350.00001.2771-77.2014158.79
1302006.09.05 05:25close590.101.28360.00001.2756-54.6014104.19
1312006.09.05 07:15sell660.101.28330.00001.2808
1322006.09.05 14:02t/p660.101.28080.00001.280825.0014129.19
1332006.09.05 14:15sell670.101.28090.00001.2784
1342006.09.06 09:13sell680.201.28250.00001.2800
1352006.09.06 13:27t/p680.201.28000.00001.280050.0014179.19
1362006.09.06 13:27close670.101.27990.00001.278410.2014189.39
1372006.09.06 15:15sell690.101.27900.00001.2765
1382006.09.06 20:13sell700.201.28060.00001.2781
1392006.09.07 02:23sell710.401.28220.00001.2797
1402006.09.07 10:44t/p710.401.27970.00001.2797100.0014289.39
1412006.09.07 10:44close700.201.27960.00001.278121.2014310.59
1422006.09.07 10:44close690.101.27940.00001.2765-3.4014307.19
1432006.09.07 11:15sell720.101.27760.00001.2751
1442006.09.07 13:07t/p720.101.27510.00001.275125.0014332.19
1452006.09.07 13:30sell730.101.27400.00001.2715
1462006.09.07 14:44t/p730.101.27150.00001.271525.0014357.19
1472006.09.07 14:44sell740.101.27120.00001.2687
1482006.09.07 15:56sell750.201.27280.00001.2703
1492006.09.07 17:59sell760.401.27430.00001.2718
1502006.09.08 03:06t/p760.401.27180.00001.2718100.8014457.99
1512006.09.08 03:06close750.201.27180.00001.270320.4014478.39
1522006.09.08 03:07close740.101.27190.00001.2687-6.8014471.59
1532006.09.08 15:45sell770.101.26740.00001.2649
1542006.09.11 07:11sell780.201.26890.00001.2664
1552006.09.11 10:08sell790.401.27040.00001.2679
1562006.09.11 11:41sell800.801.27190.00001.2694
1572006.09.11 11:45buy810.101.27220.00001.2747
1582006.09.11 11:52sell821.601.27350.00001.2710
1592006.09.11 13:05t/p821.601.27100.00001.2710400.0014871.59
1602006.09.11 13:05close800.801.27090.00001.269480.0014951.59
1612006.09.11 13:05close790.401.27100.00001.2679-24.0014927.59
1622006.09.11 13:05close780.201.27090.00001.2664-40.0014887.59
1632006.09.11 13:05close770.101.27110.00001.2649-36.8014850.79
1642006.09.11 16:00buy830.201.27060.00001.2731
1652006.09.11 16:08buy840.401.26890.00001.2714
1662006.09.11 18:15sell850.101.26960.00001.2671
1672006.09.12 00:56sell860.201.27110.00001.2686
1682006.09.12 02:44t/p840.401.27140.00001.271498.4014949.19
1692006.09.12 02:44close830.201.27140.00001.273115.2014964.39
1702006.09.12 02:44close810.101.27150.00001.2747-7.4014956.99
1712006.09.12 09:42sell870.401.27260.00001.2701
1722006.09.12 14:33t/p870.401.27010.00001.2701100.0015056.99
1732006.09.12 14:33close860.201.27010.00001.268620.0015076.99
1742006.09.12 14:33close850.101.26990.00001.2671-2.8015074.19
1752006.09.12 18:30sell880.101.26870.00001.2662
1762006.09.13 17:47sell890.201.27020.00001.2677
1772006.09.14 12:48sell900.401.27170.00001.2692
1782006.09.14 13:51sell910.801.27330.00001.2708
1792006.09.14 14:40t/p910.801.27080.00001.2708200.0015274.19
1802006.09.14 14:40close900.401.27080.00001.269236.0015310.19
1812006.09.14 14:40close890.201.27090.00001.2677-12.8015297.39
1822006.09.14 14:40close880.101.27080.00001.2662-20.2015277.19
1832006.09.14 19:00buy920.101.27380.00001.2763
1842006.09.14 22:17buy930.201.27230.00001.2748
1852006.09.15 10:07buy940.401.27080.00001.2733
1862006.09.15 11:57buy950.801.26920.00001.2717
1872006.09.15 13:50buy961.601.26760.00001.2701
1882006.09.15 15:33buy973.201.26610.00001.2686
1892006.09.15 16:15sell980.101.26360.00001.2611
1902006.09.15 16:25sell990.201.26510.00001.2626
1912006.09.15 22:46sell1000.401.26660.00001.2641
1922006.09.18 00:00t/p1000.401.26410.00001.2641100.8015377.99
1932006.09.18 00:00close990.201.26380.00001.262626.4015404.39
1942006.09.18 00:00close980.101.26380.00001.2611-1.8015402.59
1952006.09.18 15:00t/p973.201.26860.00001.2686787.2016189.79
1962006.09.18 15:00close961.601.26860.00001.2701153.6016343.39
1972006.09.18 15:00close950.801.26880.00001.2717-35.2016308.19
1982006.09.18 15:00close940.401.26890.00001.2733-77.6016230.59
1992006.09.18 15:00close930.201.26910.00001.2748-65.6016164.99
2002006.09.18 15:00close920.101.26900.00001.2763-48.8016116.19
2012006.09.19 10:30sell1010.101.26740.00001.2649
2022006.09.19 14:32sell1020.201.26890.00001.2664
2032006.09.19 14:55sell1030.401.27040.00001.2679
2042006.09.19 16:45buy1040.101.27110.00001.2736
2052006.09.19 17:02buy1050.201.26960.00001.2721
2062006.09.19 17:20buy1060.401.26800.00001.2705
2072006.09.19 17:22t/p1030.401.26790.00001.2679100.0016216.19
2082006.09.19 17:22close1020.201.26780.00001.266422.0016238.19
2092006.09.19 17:22close1010.101.26790.00001.2649-5.0016233.19
2102006.09.19 19:07buy1070.801.26650.00001.2690
2112006.09.19 19:15sell1080.101.26630.00001.2638
2122006.09.19 20:23sell1090.201.26780.00001.2653
2132006.09.20 06:36t/p1070.801.26900.00001.2690196.8016429.99
2142006.09.20 06:36close1060.401.26900.00001.270538.4016468.39
2152006.09.20 06:36close1050.201.26890.00001.2721-14.8016453.59
2162006.09.20 06:36close1040.101.26900.00001.2736-21.4016432.19
2172006.09.20 16:02sell1100.401.26940.00001.2669
2182006.09.20 17:30sell1110.801.27100.00001.2685
2192006.09.20 18:16buy1120.101.27060.00001.2731
2202006.09.20 20:15buy1130.201.26910.00001.2716
2212006.09.20 20:20t/p1130.201.27160.00001.271650.0016482.19
2222006.09.20 20:20close1120.101.27160.00001.273110.0016492.19
2232006.09.20 20:21sell1141.601.27250.00001.2700
2242006.09.20 20:34t/p1141.601.27000.00001.2700400.0016892.19
2252006.09.20 20:34close1110.801.26990.00001.268588.0016980.19
2262006.09.20 20:34close1100.401.26970.00001.2669-12.0016968.19
2272006.09.20 20:34close1090.201.26980.00001.2653-39.6016928.59
2282006.09.20 20:34close1080.101.26970.00001.2638-33.8016894.79
2292006.09.21 20:00buy1150.101.27750.00001.2800
2302006.09.22 09:03t/p1150.101.28000.00001.280024.6016919.39
2312006.09.25 12:45sell1160.101.27660.00001.2741
2322006.09.25 16:32t/p1160.101.27410.00001.274125.0016944.39
2332006.09.25 18:45sell1170.101.27510.00001.2726
2342006.09.26 10:47t/p1170.101.27260.00001.272625.2016969.59
2352006.09.26 12:15sell1180.101.26970.00001.2672
2362006.09.26 16:07t/p1180.101.26720.00001.267225.0016994.59
2372006.09.26 16:07sell1190.101.26690.00001.2644
2382006.09.26 17:17sell1200.201.26850.00001.2660
2392006.09.27 12:38sell1210.401.27000.00001.2675
2402006.09.27 14:32sell1220.801.27150.00001.2690
2412006.09.27 14:41t/p1220.801.26900.00001.2690200.0017194.59
2422006.09.27 14:41close1210.401.26900.00001.267540.0017234.59
2432006.09.27 14:41close1200.201.26890.00001.2660-7.6017226.99
2442006.09.27 14:41close1190.101.26900.00001.2644-20.8017206.19
2452006.09.28 04:45buy1230.101.27220.00001.2747
2462006.09.28 11:12buy1240.201.27070.00001.2732
2472006.09.28 14:37buy1250.401.26920.00001.2717
2482006.09.29 09:23buy1260.801.26760.00001.2701
2492006.09.29 10:07buy1271.601.26610.00001.2686
2502006.09.29 12:45sell1280.101.26690.00001.2644
2512006.09.29 14:40buy1293.201.26460.00001.2671
2522006.09.29 14:44t/p1280.101.26440.00001.264425.0017231.19
2532006.09.29 17:02t/p1293.201.26710.00001.2671800.0018031.19
2542006.09.29 17:02close1271.601.26710.00001.2686160.0018191.19
2552006.09.29 17:02close1260.801.26720.00001.2701-32.0018159.19
2562006.09.29 17:02close1250.401.26710.00001.2717-85.6018073.59
2572006.09.29 17:02close1240.201.26740.00001.2732-66.8018006.79
2582006.09.29 17:02close1230.101.26730.00001.2747-49.4017957.39
2592006.10.02 13:15buy1300.101.26970.00001.2722
2602006.10.02 15:34t/p1300.101.27220.00001.272225.0017982.39
2612006.10.02 17:30buy1310.101.27530.00001.2778
2622006.10.02 23:04buy1320.201.27380.00001.2763
2632006.10.03 08:35t/p1320.201.27630.00001.276349.2018031.59
2642006.10.03 08:35close1310.101.27640.00001.277810.6018042.19
2652006.10.04 12:15sell1330.101.26860.00001.2661
2662006.10.04 20:37sell1340.201.27040.00001.2679
2672006.10.04 21:00buy1350.101.27150.00001.2740
2682006.10.05 03:52buy1360.201.26990.00001.2724
2692006.10.05 14:06sell1370.401.27200.00001.2695
2702006.10.05 14:07t/p1360.201.27240.00001.272450.0018092.19
2712006.10.05 14:07close1350.101.27250.00001.27408.8018100.99
2722006.10.05 14:42t/p1370.401.26950.00001.2695100.0018200.99
2732006.10.05 14:42close1340.201.26950.00001.267919.2018220.19
2742006.10.05 14:42close1330.101.26940.00001.2661-7.4018212.79
2752006.10.06 15:45sell1380.101.25960.00001.2571
2762006.10.09 13:04sell1390.201.26110.00001.2586
2772006.10.10 10:09t/p1390.201.25860.00001.258650.4018263.19
2782006.10.10 10:09close1380.101.25860.00001.257110.4018273.59
2792006.10.10 12:45sell1400.101.25600.00001.2535
2802006.10.10 13:32t/p1400.101.25350.00001.253525.0018298.59
2812006.10.10 13:32sell1410.101.25310.00001.2506
2822006.10.11 09:26sell1420.201.25460.00001.2521
2832006.10.11 20:21t/p1420.201.25210.00001.252150.0018348.59
2842006.10.11 20:21close1410.101.25200.00001.250611.2018359.79
2852006.10.12 15:15sell1430.101.25320.00001.2507
2862006.10.12 19:37sell1440.201.25480.00001.2523
2872006.10.13 00:04sell1450.401.25630.00001.2538
2882006.10.13 14:33t/p1450.401.25380.00001.2538100.0018459.79
2892006.10.13 14:33close1440.201.25360.00001.252324.4018484.19
2902006.10.13 14:33close1430.101.25370.00001.2507-4.8018479.39
2912006.10.13 17:15sell1460.101.24880.00001.2463
2922006.10.13 18:06sell1470.201.25030.00001.2478
2932006.10.16 10:08sell1480.401.25190.00001.2494
2942006.10.16 15:52sell1490.801.25340.00001.2509
2952006.10.17 15:23sell1501.601.25500.00001.2525
2962006.10.18 14:51t/p1501.601.25250.00001.2525403.2018882.59
2972006.10.18 14:51close1490.801.25240.00001.250983.2018965.79
2982006.10.18 14:51close1480.401.25220.00001.2494-10.4018955.39
2992006.10.18 14:51close1470.201.25250.00001.2478-42.8018912.59
3002006.10.18 14:52close1460.101.25260.00001.2463-37.4018875.19
3012006.10.19 18:30buy1510.101.26030.00001.2628
3022006.10.19 19:57t/p1510.101.26280.00001.262825.0018900.19
3032006.10.19 19:57buy1520.101.26320.00001.2657
3042006.10.20 11:51buy1530.201.26170.00001.2642
3052006.10.20 16:40buy1540.401.26010.00001.2626
3062006.10.23 09:08buy1550.801.25860.00001.2611
3072006.10.23 11:12buy1561.601.25690.00001.2594
3082006.10.23 12:01buy1573.201.25530.00001.2578
3092006.10.23 12:45sell1580.101.25560.00001.2531
3102006.10.23 15:30buy1596.401.25380.00001.2563
3112006.10.24 09:35t/p1580.101.25310.00001.253125.2018925.39
3122006.10.24 17:25t/p1596.401.25630.00001.25631574.4020499.79
3132006.10.24 17:25close1573.201.25630.00001.2578307.2020806.99
3142006.10.24 17:25close1561.601.25620.00001.2594-118.4020688.59
3152006.10.24 17:25close1550.801.25640.00001.2611-179.2020509.39
3162006.10.24 17:25close1540.401.25650.00001.2626-147.2020362.19
3172006.10.24 17:25close1530.201.25640.00001.2642-107.6020254.59
3182006.10.24 17:25close1520.101.25650.00001.2657-68.2020186.39
3192006.10.26 20:00buy1600.101.26970.00001.2722
3202006.10.27 08:32buy1610.201.26820.00001.2707
3212006.10.27 11:21buy1620.401.26670.00001.2692
3222006.10.27 12:46sell1630.101.26730.00001.2648
3232006.10.27 13:18sell1640.201.26880.00001.2663
3242006.10.27 14:30t/p1620.401.26920.00001.2692100.0020286.39
3252006.10.27 14:30close1610.201.26940.00001.270724.0020310.39
3262006.10.27 14:30close1600.101.26930.00001.2722-4.4020305.99
3272006.10.27 14:31sell1650.401.27050.00001.2680
3282006.10.27 14:32sell1660.801.27210.00001.2696
3292006.10.27 15:08sell1671.601.27360.00001.2711
3302006.10.27 16:00buy1680.101.27380.00001.2763
3312006.10.27 17:00buy1690.201.27230.00001.2748
3322006.10.30 15:32t/p1671.601.27110.00001.2711403.2020709.19
3332006.10.30 15:32close1660.801.27100.00001.269689.6020798.79
3342006.10.30 15:32close1650.401.27120.00001.2680-27.2020771.59
3352006.10.30 15:32close1640.201.27110.00001.2663-45.6020725.99
3362006.10.30 15:32close1630.101.27100.00001.2648-36.8020689.19
3372006.10.30 15:33buy1700.401.27060.00001.2731
3382006.10.30 23:07t/p1700.401.27310.00001.2731100.0020789.19
3392006.10.30 23:07close1690.201.27310.00001.274815.2020804.39
3402006.10.30 23:07close1680.101.27310.00001.2763-7.4020796.99
3412006.10.31 11:00sell1710.101.26920.00001.2667
3422006.10.31 15:28sell1720.201.27070.00001.2682
3432006.10.31 17:01sell1730.401.27220.00001.2697
3442006.10.31 17:07sell1740.801.27380.00001.2713
3452006.10.31 17:09sell1751.601.27530.00001.2728
3462006.10.31 17:15buy1760.101.27600.00001.2785
3472006.10.31 17:27sell1773.201.27690.00001.2744
3482006.11.01 10:05buy1780.201.27450.00001.2770
3492006.11.01 17:02t/p1780.201.27700.00001.277050.0020846.99
3502006.11.01 17:02close1760.101.27700.00001.27859.6020856.59
3512006.11.01 17:03sell1796.401.27840.00001.2759
3522006.11.01 22:13t/p1796.401.27590.00001.27591600.0022456.59
3532006.11.01 22:13close1773.201.27590.00001.2744326.4022782.99
3542006.11.01 22:13close1751.601.27570.00001.2728-60.8022722.19
3552006.11.01 22:13close1740.801.27580.00001.2713-158.4022563.79
3562006.11.01 22:13close1730.401.27560.00001.2697-135.2022428.59
3572006.11.01 22:13close1720.201.27540.00001.2682-93.6022334.99
3582006.11.01 22:13close1710.101.27560.00001.2667-63.8022271.19
3592006.11.03 15:45sell1800.101.27030.00001.2678
3602006.11.03 20:46sell1810.201.27180.00001.2693
3612006.11.06 10:46t/p1810.201.26930.00001.269350.4022321.59
3622006.11.06 10:46close1800.101.26920.00001.267811.2022332.79
3632006.11.07 08:00buy1820.101.27580.00001.2783
3642006.11.07 14:59t/p1820.101.27830.00001.278325.0022357.79
3652006.11.07 16:45buy1830.101.28060.00001.2831
3662006.11.07 20:27buy1840.201.27910.00001.2816
3672006.11.07 20:54buy1850.401.27750.00001.2800
3682006.11.08 10:26t/p1850.401.28000.00001.280098.4022456.19
3692006.11.08 10:26close1840.201.28000.00001.281617.2022473.39
3702006.11.08 10:26close1830.101.27990.00001.2831-7.4022465.99
3712006.11.08 16:15sell1860.101.27640.00001.2739
3722006.11.09 08:55sell1870.201.27790.00001.2754
3732006.11.09 13:51sell1880.401.27940.00001.2769
3742006.11.09 14:43t/p1880.401.27690.00001.2769100.0022565.99
3752006.11.09 14:43close1870.201.27670.00001.275424.0022589.99
3762006.11.09 14:43close1860.101.27670.00001.2739-2.4022587.59
3772006.11.09 19:00buy1890.101.28360.00001.2861
3782006.11.10 03:08t/p1890.101.28610.00001.286124.6022612.19
3792006.11.10 04:30buy1900.101.28630.00001.2888
3802006.11.10 09:58t/p1900.101.28880.00001.288825.0022637.19
3812006.11.13 16:45sell1910.101.28080.00001.2783
3822006.11.14 00:59sell1920.201.28230.00001.2798
3832006.11.14 09:49sell1930.401.28380.00001.2813
3842006.11.14 14:33sell1940.801.28530.00001.2828
3852006.11.14 15:06sell1951.601.28690.00001.2844
3862006.11.14 16:00t/p1951.601.28440.00001.2844400.0023037.19
3872006.11.14 16:00close1940.801.28440.00001.282872.0023109.19
3882006.11.14 16:00close1930.401.28450.00001.2813-28.0023081.19
3892006.11.14 16:00close1920.201.28440.00001.2798-42.0023039.19
3902006.11.14 16:00close1910.101.28430.00001.2783-34.8023004.39
3912006.11.16 11:30sell1960.101.28060.00001.2781
3922006.11.16 14:30sell1970.201.28210.00001.2796
3932006.11.16 14:30sell1980.401.28370.00001.2812
3942006.11.16 14:55t/p1980.401.28120.00001.2812100.0023104.39
3952006.11.16 14:55close1970.201.28100.00001.279622.0023126.39
3962006.11.16 14:55close1960.101.28110.00001.2781-5.0023121.39
3972006.11.17 17:30buy1990.101.28290.00001.2854
3982006.11.17 21:02buy2000.201.28140.00001.2839
3992006.11.20 03:25t/p2000.201.28390.00001.283949.2023170.59
4002006.11.20 03:25close1990.101.28400.00001.285410.6023181.19