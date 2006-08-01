Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition_Fibo_Test3

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.21 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.21)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=true; UseFiboLotSizeProgression=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=25; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=15; LongMaxTrades=10; LongPips=18; LongSecureProfit=19; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=25; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=15; ShortMaxTrades=10; ShortPips=18; ShortSecureProfit=19; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test2483Ticks modelled360200Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit10492.02Gross profit15252.82Gross loss-4760.80
Profit factor3.20Expected payoff48.35
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown864.20 (4.15%)Relative drawdown4.15% (864.20)
Total trades217Short positions (won %)118 (61.86%)Long positions (won %)99 (67.68%)
Profit trades (% of total)140 (64.52%)Loss trades (% of total)77 (35.48%)
Largestprofit trade1600.00loss trade-256.00
Averageprofit trade108.95loss trade-61.83
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (408.20)consecutive losses (loss in money)5 (-864.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1849.00 (3)consecutive loss (count of losses)-864.20 (5)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 09:00sell10.101.27310.00001.2706
22006.08.01 12:02sell20.201.27500.00001.2725
32006.08.01 13:00buy30.101.27680.00001.2793
42006.08.01 13:11sell40.401.27680.00001.2743
52006.08.01 14:38buy50.201.27490.00001.2774
62006.08.01 14:42t/p40.401.27430.00001.2743100.0010100.00
72006.08.01 14:42close20.201.27430.00001.272514.0010114.00
82006.08.01 14:42close10.101.27420.00001.2706-11.0010103.00
92006.08.01 16:20buy60.401.27310.00001.2756
102006.08.01 17:31t/p60.401.27560.00001.2756100.0010203.00
112006.08.01 17:31close50.201.27560.00001.277414.0010217.00
122006.08.01 17:31close30.101.27570.00001.2793-11.0010206.00
132006.08.01 19:45buy70.101.28100.00001.2835
142006.08.02 14:29buy80.201.27910.00001.2816
152006.08.02 16:45t/p80.201.28160.00001.281650.0010256.00
162006.08.02 16:45close70.101.28170.00001.28356.6010262.60
172006.08.03 16:00buy90.101.28160.00001.2841
182006.08.03 16:55buy100.201.27960.00001.2821
192006.08.03 17:13buy110.401.27780.00001.2803
202006.08.03 19:04t/p110.401.28030.00001.2803100.0010362.60
212006.08.03 19:04close100.201.28030.00001.282114.0010376.60
222006.08.03 19:04close90.101.28030.00001.2841-13.0010363.60
232006.08.04 15:15buy120.101.28750.00001.2900
242006.08.04 15:56t/p120.101.29000.00001.290025.0010388.60
252006.08.04 15:56buy130.101.29030.00001.2928
262006.08.04 17:27buy140.201.28850.00001.2910
272006.08.07 09:00buy150.401.28670.00001.2892
282006.08.07 19:15buy160.801.28490.00001.2874
292006.08.07 23:56buy171.601.28310.00001.2856
302006.08.08 00:11buy183.201.28120.00001.2837
312006.08.08 09:02t/p183.201.28370.00001.2837800.0011188.60
322006.08.08 09:02close171.601.28370.00001.285689.6111278.21
332006.08.08 09:02close160.801.28380.00001.2874-91.2011187.01
342006.08.08 09:02close150.401.28370.00001.2892-121.6011065.41
352006.08.08 09:02close140.201.28380.00001.2910-95.6010969.81
362006.08.08 09:02close130.101.28370.00001.2928-66.8010903.01
372006.08.08 10:15buy190.101.28480.00001.2873
382006.08.08 14:42buy200.201.28300.00001.2855
392006.08.08 20:14t/p200.201.28550.00001.285550.0010953.01
402006.08.08 20:14close190.101.28580.00001.287310.0010963.01
412006.08.09 02:00sell210.101.27880.00001.2763
422006.08.09 07:47sell220.201.28070.00001.2782
432006.08.09 08:14sell230.401.28250.00001.2800
442006.08.09 09:28sell240.801.28430.00001.2818
452006.08.09 09:45buy250.101.28460.00001.2871
462006.08.09 10:06sell261.601.28610.00001.2836
472006.08.09 10:36t/p250.101.28710.00001.287125.0010988.01
482006.08.09 10:36buy270.101.28750.00001.2900
492006.08.09 12:33sell283.201.28790.00001.2854
502006.08.09 12:55t/p270.101.29000.00001.290025.0011013.01
512006.08.09 13:00buy290.101.28990.00001.2924
522006.08.09 14:09buy300.201.28810.00001.2906
532006.08.09 20:31buy310.401.28630.00001.2888
542006.08.10 08:11t/p310.401.28880.00001.288895.2011108.21
552006.08.10 08:11close300.201.28880.00001.290611.6011119.81
562006.08.10 08:11close290.101.28870.00001.2924-13.2011106.61
572006.08.10 09:54t/p283.201.28540.00001.2854819.2011925.81
582006.08.10 09:54close261.601.28540.00001.2836121.6012047.41
592006.08.10 09:54close240.801.28530.00001.2818-75.2011972.21
602006.08.10 09:54close230.401.28530.00001.2800-109.6011862.61
612006.08.10 09:54close220.201.28540.00001.2782-92.8011769.81
622006.08.10 09:54close210.101.28550.00001.2763-66.4011703.41
632006.08.10 17:00sell320.101.27740.00001.2749
642006.08.10 20:49sell330.201.27930.00001.2768
652006.08.11 06:29t/p330.201.27680.00001.276850.4011753.81
662006.08.11 06:29close320.101.27670.00001.27497.2011761.01
672006.08.11 06:46sell340.101.27700.00001.2745
682006.08.11 08:34t/p340.101.27450.00001.274525.0011786.01
692006.08.11 20:15sell350.101.27250.00001.2700
702006.08.14 01:08sell360.201.27440.00001.2719
712006.08.14 07:00buy370.101.27550.00001.2780
722006.08.14 09:25buy380.201.27360.00001.2761
732006.08.14 09:27t/p360.201.27190.00001.271950.0011836.01
742006.08.14 09:27buy390.401.27170.00001.2742
752006.08.14 09:27close350.101.27170.00001.27008.2011844.21
762006.08.14 10:03t/p390.401.27420.00001.2742100.0011944.21
772006.08.14 10:03close380.201.27420.00001.276112.0011956.21
782006.08.14 10:03close370.101.27430.00001.2780-12.0011944.21
792006.08.15 16:30buy400.101.27910.00001.2816
802006.08.16 13:03buy410.201.27730.00001.2798
812006.08.16 14:30t/p410.201.27980.00001.279850.0011994.21
822006.08.16 14:30close400.101.27980.00001.28166.6012000.81
832006.08.16 15:45buy420.101.28600.00001.2885
842006.08.16 20:45buy430.201.28410.00001.2866
852006.08.17 09:22t/p430.201.28660.00001.286647.6012048.41
862006.08.17 09:22close420.101.28660.00001.28854.8012053.21
872006.08.17 19:00sell440.101.28400.00001.2815
882006.08.18 13:17t/p440.101.28150.00001.281525.2012078.41
892006.08.21 03:15buy450.101.28600.00001.2885
902006.08.21 08:56t/p450.101.28850.00001.288525.0012103.41
912006.08.21 11:00buy460.101.29000.00001.2925
922006.08.21 15:59t/p460.101.29250.00001.292525.0012128.41
932006.08.21 17:15buy470.101.29160.00001.2941
942006.08.21 20:00buy480.201.28970.00001.2922
952006.08.22 00:08buy490.401.28780.00001.2903
962006.08.22 00:36buy500.801.28590.00001.2884
972006.08.22 08:47t/p500.801.28840.00001.2884200.0012328.41
982006.08.22 08:47close490.401.28840.00001.290324.0012352.41
992006.08.22 08:47close480.201.28840.00001.2922-26.8012325.61
1002006.08.22 08:47close470.101.28830.00001.2941-33.4012292.21
1012006.08.22 15:00sell510.101.28120.00001.2787
1022006.08.22 20:13t/p510.101.27870.00001.278725.0012317.21
1032006.08.22 20:13sell520.101.27840.00001.2759
1042006.08.22 21:01sell530.201.28020.00001.2777
1052006.08.23 09:27sell540.401.28210.00001.2796
1062006.08.23 11:30buy550.101.28180.00001.2843
1072006.08.23 16:00sell560.801.28390.00001.2814
1082006.08.23 16:00t/p550.101.28430.00001.284325.0012342.21
1092006.08.23 16:22t/p560.801.28140.00001.2814200.0012542.21
1102006.08.23 16:22close540.401.28140.00001.279628.0012570.21
1112006.08.23 16:22close530.201.28150.00001.2777-25.6012544.61
1122006.08.23 16:22close520.101.28140.00001.2759-29.8012514.81
1132006.08.24 11:30buy570.101.28280.00001.2853
1142006.08.24 16:03buy580.201.28100.00001.2835
1152006.08.24 17:05buy590.401.27920.00001.2817
1162006.08.24 17:46buy600.801.27730.00001.2798
1172006.08.24 18:15sell610.101.27620.00001.2737
1182006.08.25 02:05buy621.601.27540.00001.2779
1192006.08.25 05:02t/p621.601.27790.00001.2779400.0012914.81
1202006.08.25 05:02close600.801.27790.00001.279844.8012959.61
1212006.08.25 05:02close590.401.27800.00001.2817-49.6012910.01
1222006.08.25 05:02close580.201.27790.00001.2835-62.8012847.21
1232006.08.25 05:02close570.101.27800.00001.2853-48.4012798.81
1242006.08.25 05:16sell630.201.27810.00001.2756
1252006.08.25 08:30t/p630.201.27560.00001.275650.0012848.81
1262006.08.25 08:30close610.101.27560.00001.27376.2012855.01
1272006.08.25 16:30sell640.101.27360.00001.2711
1282006.08.25 17:07sell650.201.27540.00001.2729
1292006.08.25 17:15sell660.401.27730.00001.2748
1302006.08.28 05:27sell670.801.27930.00001.2768
1312006.08.28 08:45buy680.101.27940.00001.2819
1322006.08.28 09:26sell691.601.28120.00001.2787
1332006.08.28 12:53t/p680.101.28190.00001.281925.0012880.01
1342006.08.28 17:09t/p691.601.27870.00001.2787400.0013280.01
1352006.08.28 17:09close670.801.27870.00001.276848.0013328.01
1362006.08.28 17:09close660.401.27870.00001.2748-55.2013272.81
1372006.08.28 17:09close650.201.27870.00001.2729-65.6013207.21
1382006.08.28 17:10close640.101.27880.00001.2711-51.8013155.41
1392006.08.29 05:30buy700.101.28170.00001.2842
1402006.08.29 15:37buy710.201.27980.00001.2823
1412006.08.29 16:19buy720.401.27800.00001.2805
1422006.08.29 16:26buy730.801.27610.00001.2786
1432006.08.29 17:45sell740.101.27550.00001.2730
1442006.08.29 19:32sell750.201.27740.00001.2749
1452006.08.29 20:05t/p730.801.27860.00001.2786200.0013355.41
1462006.08.29 20:05close720.401.27860.00001.280524.0013379.41
1472006.08.29 20:05close710.201.27850.00001.2823-26.0013353.41
1482006.08.29 20:05close700.101.27860.00001.2842-31.0013322.41
1492006.08.29 20:07sell760.401.27940.00001.2769
1502006.08.29 20:27sell770.801.28120.00001.2787
1512006.08.29 20:37sell781.601.28310.00001.2806
1522006.08.29 21:45buy790.101.28290.00001.2854
1532006.08.30 03:34sell803.201.28490.00001.2824
1542006.08.30 04:30t/p803.201.28240.00001.2824800.0014122.41
1552006.08.30 04:30close781.601.28240.00001.2806115.2014237.61
1562006.08.30 04:30close770.801.28250.00001.2787-102.4014135.21
1572006.08.30 04:30close760.401.28230.00001.2769-115.2014020.01
1582006.08.30 04:30close750.201.28230.00001.2749-97.6013922.41
1592006.08.30 04:30close740.101.28240.00001.2730-68.8013853.61
1602006.08.31 09:24t/p790.101.28540.00001.285423.4013877.01
1612006.08.31 17:45sell810.101.27960.00001.2771
1622006.08.31 22:17sell820.201.28150.00001.2790
1632006.09.01 14:30t/p820.201.27900.00001.279050.4013927.41
1642006.09.01 14:30close810.101.27890.00001.27717.2013934.61
1652006.09.01 16:15sell830.101.27810.00001.2756
1662006.09.01 16:48sell840.201.28000.00001.2775
1672006.09.01 17:42sell850.401.28180.00001.2793
1682006.09.01 18:01sell860.801.28380.00001.2813
1692006.09.01 20:30buy870.101.28350.00001.2860
1702006.09.04 01:39sell881.601.28570.00001.2832
1712006.09.04 03:14t/p870.101.28600.00001.286024.6013959.21
1722006.09.05 07:06t/p881.601.28320.00001.2832403.2014362.41
1732006.09.05 07:06close860.801.28310.00001.281359.2014421.61
1742006.09.05 07:06close850.401.28320.00001.2793-54.4014367.21
1752006.09.05 07:07close840.201.28330.00001.2775-65.2014302.01
1762006.09.05 07:07close830.101.28320.00001.2756-50.6014251.41
1772006.09.05 07:15sell890.101.28330.00001.2808
1782006.09.05 14:02t/p890.101.28080.00001.280825.0014276.41
1792006.09.05 14:15sell900.101.28090.00001.2784
1802006.09.06 09:19sell910.201.28280.00001.2803
1812006.09.06 13:26t/p910.201.28030.00001.280350.0014326.41
1822006.09.06 13:26close900.101.28020.00001.27847.2014333.61
1832006.09.06 15:15sell920.101.27900.00001.2765
1842006.09.06 20:14sell930.201.28090.00001.2784
1852006.09.07 03:52sell940.401.28270.00001.2802
1862006.09.07 09:49t/p940.401.28020.00001.2802100.0014433.61
1872006.09.07 09:49close930.201.28020.00001.278415.2014448.81
1882006.09.07 09:49close920.101.28030.00001.2765-12.4014436.41
1892006.09.07 11:15sell950.101.27760.00001.2751
1902006.09.07 13:07t/p950.101.27510.00001.275125.0014461.41
1912006.09.07 13:30sell960.101.27400.00001.2715
1922006.09.07 14:44t/p960.101.27150.00001.271525.0014486.41
1932006.09.07 14:44sell970.101.27120.00001.2687
1942006.09.07 15:57sell980.201.27300.00001.2705
1952006.09.07 18:00sell990.401.27490.00001.2724
1962006.09.07 23:08t/p990.401.27240.00001.2724100.0014586.41
1972006.09.07 23:08close980.201.27240.00001.270512.0014598.41
1982006.09.07 23:08close970.101.27250.00001.2687-13.0014585.41
1992006.09.08 15:45sell1000.101.26740.00001.2649
2002006.09.11 07:38sell1010.201.26930.00001.2668
2012006.09.11 10:11sell1020.401.27120.00001.2687
2022006.09.11 11:45buy1030.101.27220.00001.2747
2032006.09.11 11:51sell1040.801.27320.00001.2707
2042006.09.11 16:00t/p1040.801.27070.00001.2707200.0014785.41
2052006.09.11 16:00close1020.401.27060.00001.268724.0014809.41
2062006.09.11 16:00close1010.201.27070.00001.2668-28.0014781.41
2072006.09.11 16:00close1000.101.27060.00001.2649-31.8014749.61
2082006.09.11 16:02buy1050.201.27040.00001.2729
2092006.09.11 16:09buy1060.401.26850.00001.2710
2102006.09.11 18:15sell1070.101.26960.00001.2671
2112006.09.12 00:55t/p1060.401.27100.00001.271098.4014848.01
2122006.09.12 00:55close1050.201.27100.00001.272911.2014859.21
2132006.09.12 00:56close1030.101.27110.00001.2747-11.4014847.81
2142006.09.12 02:44sell1080.201.27150.00001.2690
2152006.09.12 14:34t/p1080.201.26900.00001.269050.0014897.81
2162006.09.12 14:34close1070.101.26880.00001.26718.2014906.01
2172006.09.12 18:30sell1090.101.26870.00001.2662
2182006.09.13 17:49sell1100.201.27060.00001.2681
2192006.09.14 09:08t/p1100.201.26810.00001.268151.2014957.21
2202006.09.14 09:08close1090.101.26810.00001.26626.8014964.01
2212006.09.14 19:00buy1110.101.27380.00001.2763
2222006.09.14 23:14buy1120.201.27190.00001.2744
2232006.09.15 11:45buy1130.401.27010.00001.2726
2242006.09.15 13:18buy1140.801.26790.00001.2704
2252006.09.15 15:33buy1151.601.26610.00001.2686
2262006.09.15 15:37buy1163.201.26430.00001.2668
2272006.09.15 16:15sell1170.101.26360.00001.2611
2282006.09.15 16:36sell1180.201.26540.00001.2629
2292006.09.15 22:52t/p1163.201.26680.00001.2668800.0015764.01
2302006.09.15 22:52close1151.601.26680.00001.2686112.0115876.02
2312006.09.15 22:52close1140.801.26650.00001.2704-112.0015764.02
2322006.09.15 22:53close1130.401.26660.00001.2726-140.0015624.02
2332006.09.15 22:53close1120.201.26660.00001.2744-106.8015517.22
2342006.09.15 22:53close1110.101.26660.00001.2763-72.4015444.82
2352006.09.18 08:20sell1190.401.26740.00001.2649
2362006.09.18 09:15buy1200.101.26780.00001.2703
2372006.09.18 11:13buy1210.201.26590.00001.2684
2382006.09.18 15:00t/p1210.201.26840.00001.268450.0015494.82
2392006.09.18 15:00close1200.101.26840.00001.27036.0015500.82
2402006.09.18 20:13sell1220.801.26930.00001.2668
2412006.09.19 02:29sell1231.601.27110.00001.2686
2422006.09.19 09:46t/p1231.601.26860.00001.2686400.0015900.82
2432006.09.19 09:46close1220.801.26860.00001.266857.6015958.42
2442006.09.19 09:46close1190.401.26850.00001.2649-43.2015915.22
2452006.09.19 09:46close1180.201.26860.00001.2629-63.2015852.02
2462006.09.19 09:46close1170.101.26850.00001.2611-48.6015803.42
2472006.09.19 10:30sell1240.101.26740.00001.2649
2482006.09.19 14:50sell1250.201.26930.00001.2668
2492006.09.19 15:11sell1260.401.27110.00001.2686
2502006.09.19 16:45buy1270.101.27110.00001.2736
2512006.09.19 17:04buy1280.201.26920.00001.2717
2522006.09.19 17:09t/p1260.401.26860.00001.2686100.0015903.42
2532006.09.19 17:09close1250.201.26850.00001.266816.0015919.42
2542006.09.19 17:09close1240.101.26840.00001.2649-10.0015909.42
2552006.09.19 17:22buy1290.401.26740.00001.2699
2562006.09.20 16:16t/p1290.401.26990.00001.269998.4016007.82
2572006.09.20 16:16close1280.201.26990.00001.271713.2016021.02
2582006.09.20 16:16close1270.101.26980.00001.2736-13.4016007.62
2592006.09.20 18:16buy1300.101.27060.00001.2731
2602006.09.20 20:15buy1310.201.26880.00001.2713
2612006.09.20 20:20t/p1310.201.27130.00001.271350.0016057.62
2622006.09.20 20:20close1300.101.27130.00001.27317.0016064.62
2632006.09.21 20:00buy1320.101.27750.00001.2800
2642006.09.22 09:03t/p1320.101.28000.00001.280024.6016089.22
2652006.09.25 12:45sell1330.101.27660.00001.2741
2662006.09.25 16:32t/p1330.101.27410.00001.274125.0016114.22
2672006.09.25 18:45sell1340.101.27510.00001.2726
2682006.09.26 10:47t/p1340.101.27260.00001.272625.2016139.42
2692006.09.26 12:15sell1350.101.26970.00001.2672
2702006.09.26 16:07t/p1350.101.26720.00001.267225.0016164.42
2712006.09.26 16:07sell1360.101.26690.00001.2644
2722006.09.26 17:50sell1370.201.26870.00001.2662
2732006.09.27 14:30sell1380.401.27050.00001.2680
2742006.09.27 16:05t/p1380.401.26800.00001.2680100.0016264.42
2752006.09.27 16:05close1370.201.26800.00001.266214.4016278.82
2762006.09.27 16:05close1360.101.26790.00001.2644-9.8016269.02
2772006.09.28 04:45buy1390.101.27220.00001.2747
2782006.09.28 14:30buy1400.201.27040.00001.2729
2792006.09.28 16:27buy1410.401.26850.00001.2710
2802006.09.28 20:47t/p1410.401.27100.00001.2710100.0016369.02
2812006.09.28 20:47close1400.201.27110.00001.272914.0016383.02
2822006.09.28 20:47close1390.101.27100.00001.2747-12.0016371.02
2832006.09.29 12:45sell1420.101.26690.00001.2644
2842006.09.29 14:44t/p1420.101.26440.00001.264425.0016396.02
2852006.10.02 13:15buy1430.101.26970.00001.2722
2862006.10.02 15:34t/p1430.101.27220.00001.272225.0016421.02
2872006.10.02 17:30buy1440.101.27530.00001.2778
2882006.10.03 13:42buy1450.201.27340.00001.2759
2892006.10.04 09:57buy1460.401.27160.00001.2741
2902006.10.04 10:47buy1470.801.26980.00001.2723
2912006.10.04 12:15sell1480.101.26860.00001.2661
2922006.10.04 12:39buy1491.601.26790.00001.2704
2932006.10.04 20:37sell1500.201.27040.00001.2679
2942006.10.04 20:43t/p1491.601.27040.00001.2704400.0016821.02
2952006.10.04 20:43close1470.801.27050.00001.272356.0016877.02
2962006.10.04 20:43close1460.401.27060.00001.2741-40.0016837.02
2972006.10.04 20:44close1450.201.27070.00001.2759-54.8016782.22
2982006.10.04 20:44close1440.101.27070.00001.2778-46.8016735.42
2992006.10.04 21:00buy1510.101.27150.00001.2740
3002006.10.05 06:14buy1520.201.26960.00001.2721
3012006.10.05 14:07t/p1520.201.27210.00001.272150.0016785.42
3022006.10.05 14:07close1510.101.27210.00001.27404.8016790.22
3032006.10.05 14:07sell1530.401.27230.00001.2698
3042006.10.05 14:41t/p1530.401.26980.00001.2698100.0016890.22
3052006.10.05 14:41close1500.201.26980.00001.267913.2016903.42
3062006.10.05 14:41close1480.101.26970.00001.2661-10.4016893.02
3072006.10.06 15:45sell1540.101.25960.00001.2571
3082006.10.10 10:22t/p1540.101.25710.00001.257125.4016918.42
3092006.10.10 12:45sell1550.101.25600.00001.2535
3102006.10.10 13:32t/p1550.101.25350.00001.253525.0016943.42
3112006.10.10 13:32sell1560.101.25310.00001.2506
3122006.10.11 10:15sell1570.201.25500.00001.2525
3132006.10.11 20:19t/p1570.201.25250.00001.252550.0016993.42
3142006.10.11 20:19close1560.101.25240.00001.25067.2017000.62
3152006.10.12 15:15sell1580.101.25320.00001.2507
3162006.10.12 19:39sell1590.201.25510.00001.2526
3172006.10.13 03:16sell1600.401.25700.00001.2545
3182006.10.13 14:32t/p1600.401.25450.00001.2545100.0017100.62
3192006.10.13 14:32close1590.201.25420.00001.252618.4017119.02
3202006.10.13 14:32close1580.101.25430.00001.2507-10.8017108.22
3212006.10.13 17:15sell1610.101.24880.00001.2463
3222006.10.13 18:09sell1620.201.25070.00001.2482
3232006.10.16 10:09sell1630.401.25260.00001.2501
3242006.10.17 15:20sell1640.801.25450.00001.2520
3252006.10.17 17:48sell1651.601.25640.00001.2539
3262006.10.17 23:21t/p1651.601.25390.00001.2539400.0017508.22
3272006.10.17 23:21close1640.801.25380.00001.252056.0017564.22
3282006.10.17 23:21close1630.401.25370.00001.2501-43.2017521.02
3292006.10.17 23:21close1620.201.25370.00001.2482-59.2017461.82
3302006.10.17 23:21close1610.101.25380.00001.2463-49.6017412.22
3312006.10.19 18:30buy1660.101.26030.00001.2628
3322006.10.19 19:57t/p1660.101.26280.00001.262825.0017437.22
3332006.10.19 19:57buy1670.101.26320.00001.2657
3342006.10.20 11:52buy1680.201.26130.00001.2638
3352006.10.23 08:22buy1690.401.25950.00001.2620
3362006.10.23 11:10buy1700.801.25750.00001.2600
3372006.10.23 12:00buy1711.601.25570.00001.2582
3382006.10.23 12:45sell1720.101.25560.00001.2531
3392006.10.23 15:30buy1733.201.25380.00001.2563
3402006.10.24 09:35t/p1720.101.25310.00001.253125.2017462.42
3412006.10.24 17:25t/p1733.201.25630.00001.2563787.2018249.62
3422006.10.24 17:25close1711.601.25630.00001.258289.6018339.22
3432006.10.24 17:25close1700.801.25620.00001.2600-107.2018232.02
3442006.10.24 17:25close1690.401.25640.00001.2620-125.6018106.42
3452006.10.24 17:25close1680.201.25650.00001.2638-97.6018008.82
3462006.10.24 17:25close1670.101.25640.00001.2657-69.2017939.62
3472006.10.26 20:00buy1740.101.26970.00001.2722
3482006.10.27 08:59buy1750.201.26780.00001.2703
3492006.10.27 12:46sell1760.101.26730.00001.2648
3502006.10.27 14:29sell1770.201.26920.00001.2667
3512006.10.27 14:31t/p1750.201.27030.00001.270350.0017989.62
3522006.10.27 14:31close1740.101.27050.00001.27227.6017997.22
3532006.10.27 14:31sell1780.401.27100.00001.2685
3542006.10.27 15:06sell1790.801.27290.00001.2704
3552006.10.27 15:31sell1801.601.27470.00001.2722
3562006.10.27 16:00buy1810.101.27380.00001.2763
3572006.10.27 17:13t/p1801.601.27220.00001.2722400.0018397.22
3582006.10.27 17:13close1790.801.27220.00001.270456.0018453.22
3592006.10.27 17:13close1780.401.27200.00001.2685-40.0018413.22
3602006.10.27 17:13close1770.201.27210.00001.2667-58.0018355.22
3612006.10.27 17:13close1760.101.27220.00001.2648-49.0018306.22
3622006.10.27 17:33buy1820.201.27180.00001.2743
3632006.10.31 09:28buy1830.401.26980.00001.2723
3642006.10.31 11:00sell1840.101.26920.00001.2667
3652006.10.31 15:29sell1850.201.27100.00001.2685
3662006.10.31 17:01t/p1830.401.27230.00001.2723100.0018406.22
3672006.10.31 17:01close1820.201.27230.00001.27438.4018414.62
3682006.10.31 17:01close1810.101.27240.00001.2763-14.8018399.82
3692006.10.31 17:02sell1860.401.27290.00001.2704
3702006.10.31 17:09sell1870.801.27490.00001.2724
3712006.10.31 17:15buy1880.101.27600.00001.2785
3722006.10.31 17:27sell1891.601.27670.00001.2742
3732006.11.01 17:03t/p1880.101.27850.00001.278524.6018424.42
3742006.11.01 17:03sell1903.201.27850.00001.2760
3752006.11.01 22:13t/p1903.201.27600.00001.2760800.0019224.42
3762006.11.01 22:13close1891.601.27600.00001.2742115.2019339.62
3772006.11.01 22:13close1870.801.27610.00001.2724-94.4019245.22
3782006.11.01 22:13close1860.401.27590.00001.2704-119.2019126.02
3792006.11.01 22:13close1850.201.27570.00001.2685-93.6019032.42
3802006.11.01 22:13close1840.101.27580.00001.2667-65.8018966.62
3812006.11.03 15:45sell1910.101.27030.00001.2678
3822006.11.06 18:51sell1920.201.27240.00001.2699
3832006.11.07 03:10sell1930.401.27430.00001.2718
3842006.11.07 05:40sell1940.801.27610.00001.2736
3852006.11.07 08:00buy1950.101.27580.00001.2783
3862006.11.07 14:59sell1961.601.27810.00001.2756
3872006.11.07 14:59t/p1950.101.27830.00001.278325.0018991.62
3882006.11.07 15:33sell1973.201.28000.00001.2775
3892006.11.07 16:20sell1986.401.28180.00001.2793
3902006.11.07 17:00buy1990.101.27990.00001.2824
3912006.11.07 20:18t/p1986.401.27930.00001.27931600.0020591.62
3922006.11.07 20:18close1973.201.27930.00001.2775224.0020815.62
3932006.11.07 20:18close1961.601.27920.00001.2756-176.0020639.62
3942006.11.07 20:18close1940.801.27930.00001.2736-256.0020383.62
3952006.11.07 20:18close1930.401.27940.00001.2718-204.0020179.62
3962006.11.07 20:19close1920.201.27930.00001.2699-137.6020042.02
3972006.11.07 20:19close1910.101.27940.00001.2678-90.6019951.42
3982006.11.07 20:43buy2000.201.27810.00001.2806
3992006.11.07 23:00sell2010.101.27740.00001.2749
4002006.11.08 10:06sell2020.201.27930.00001.2768
4012006.11.08 14:41t/p2020.201.27680.00001.276850.0020001.42
4022006.11.08 14:41close2010.101.27670.00001.27497.2020008.62
4032006.11.08 14:41sell2030.101.27640.00001.2739
4042006.11.08 15:12buy2040.401.27610.00001.2786
4052006.11.09 08:58sell2050.201.27820.00001.2757
4062006.11.09 09:07t/p2040.401.27860.00001.278695.2020103.82
4072006.11.09 09:07close2000.201.27860.00001.28066.8020110.62
4082006.11.09 09:07close1990.101.27870.00001.2824-13.6020097.02
4092006.11.09 09:15buy2060.101.27890.00001.2814
4102006.11.09 14:39buy2070.201.27700.00001.2795
4112006.11.09 14:48t/p2050.201.27570.00001.275750.0020147.02
4122006.11.09 14:48close2030.101.27550.00001.27399.6020156.62
4132006.11.09 16:01t/p2070.201.27950.00001.279550.0020206.62
4142006.11.09 16:01close2060.101.27960.00001.28147.0020213.62
4152006.11.09 19:00buy2080.101.28360.00001.2861
4162006.11.10 03:08t/p2080.101.28610.00001.286124.6020238.22
4172006.11.10 04:30buy2090.101.28630.00001.2888
4182006.11.10 09:58t/p2090.101.28880.00001.288825.0020263.22
4192006.11.13 16:45sell2100.101.28080.00001.2783
4202006.11.14 05:49sell2110.201.28260.00001.2801
4212006.11.14 14:31sell2120.401.28440.00001.2819
4222006.11.14 14:35sell2130.801.28620.00001.2837
4232006.11.14 16:04t/p2130.801.28370.00001.2837200.0020463.22
4242006.11.14 16:04close2120.401.28370.00001.281928.0020491.22
4252006.11.14 16:04close2110.201.28380.00001.2801-24.0020467.22
4262006.11.14 16:04close2100.101.28370.00001.2783-28.8020438.42
4272006.11.16 11:30sell2140.101.28060.00001.2781
4282006.11.16 14:30sell2150.201.28240.00001.2799
4292006.11.16 15:02t/p2150.201.27990.00001.279950.0020488.42
4302006.11.16 15:02close2140.101.27990.00001.27817.0020495.42
4312006.11.17 17:30buy2160.101.28290.00001.2854
4322006.11.20 17:55buy2170.201.28110.00001.2836
4332006.11.20 23:59close at stop2170.201.28160.00001.283610.0020505.42
4342006.11.20 23:59close at stop2160.101.28160.00001.2854-13.4020492.02