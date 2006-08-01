Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition_Fibo_Test3
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.21 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.21)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=true;
UseFiboLotSizeProgression=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=25; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=15; LongMaxTrades=10; LongPips=18; LongSecureProfit=19; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=25; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=15; ShortMaxTrades=10; ShortPips=18; ShortSecureProfit=19; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|2483
|Ticks modelled
|360200
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10492.02
|Gross profit
|15252.82
|Gross loss
|-4760.80
|Profit factor
|3.20
|Expected payoff
|48.35
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|864.20 (4.15%)
|Relative drawdown
|4.15% (864.20)
|Total trades
|217
|Short positions (won %)
|118 (61.86%)
|Long positions (won %)
|99 (67.68%)
|Profit trades (% of total)
|140 (64.52%)
|Loss trades (% of total)
|77 (35.48%)
|Largest
|profit trade
|1600.00
|loss trade
|-256.00
|Average
|profit trade
|108.95
|loss trade
|-61.83
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (408.20)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-864.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1849.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-864.20 (5)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 09:00
|sell
|1
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2706
|2
|2006.08.01 12:02
|sell
|2
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2725
|3
|2006.08.01 13:00
|buy
|3
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2793
|4
|2006.08.01 13:11
|sell
|4
|0.40
|1.2768
|0.0000
|1.2743
|5
|2006.08.01 14:38
|buy
|5
|0.20
|1.2749
|0.0000
|1.2774
|6
|2006.08.01 14:42
|t/p
|4
|0.40
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|100.00
|10100.00
|7
|2006.08.01 14:42
|close
|2
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2725
|14.00
|10114.00
|8
|2006.08.01 14:42
|close
|1
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2706
|-11.00
|10103.00
|9
|2006.08.01 16:20
|buy
|6
|0.40
|1.2731
|0.0000
|1.2756
|10
|2006.08.01 17:31
|t/p
|6
|0.40
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|100.00
|10203.00
|11
|2006.08.01 17:31
|close
|5
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2774
|14.00
|10217.00
|12
|2006.08.01 17:31
|close
|3
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2793
|-11.00
|10206.00
|13
|2006.08.01 19:45
|buy
|7
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2835
|14
|2006.08.02 14:29
|buy
|8
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2816
|15
|2006.08.02 16:45
|t/p
|8
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|50.00
|10256.00
|16
|2006.08.02 16:45
|close
|7
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2835
|6.60
|10262.60
|17
|2006.08.03 16:00
|buy
|9
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2841
|18
|2006.08.03 16:55
|buy
|10
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2821
|19
|2006.08.03 17:13
|buy
|11
|0.40
|1.2778
|0.0000
|1.2803
|20
|2006.08.03 19:04
|t/p
|11
|0.40
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|100.00
|10362.60
|21
|2006.08.03 19:04
|close
|10
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2821
|14.00
|10376.60
|22
|2006.08.03 19:04
|close
|9
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2841
|-13.00
|10363.60
|23
|2006.08.04 15:15
|buy
|12
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2900
|24
|2006.08.04 15:56
|t/p
|12
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|25.00
|10388.60
|25
|2006.08.04 15:56
|buy
|13
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2928
|26
|2006.08.04 17:27
|buy
|14
|0.20
|1.2885
|0.0000
|1.2910
|27
|2006.08.07 09:00
|buy
|15
|0.40
|1.2867
|0.0000
|1.2892
|28
|2006.08.07 19:15
|buy
|16
|0.80
|1.2849
|0.0000
|1.2874
|29
|2006.08.07 23:56
|buy
|17
|1.60
|1.2831
|0.0000
|1.2856
|30
|2006.08.08 00:11
|buy
|18
|3.20
|1.2812
|0.0000
|1.2837
|31
|2006.08.08 09:02
|t/p
|18
|3.20
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|800.00
|11188.60
|32
|2006.08.08 09:02
|close
|17
|1.60
|1.2837
|0.0000
|1.2856
|89.61
|11278.21
|33
|2006.08.08 09:02
|close
|16
|0.80
|1.2838
|0.0000
|1.2874
|-91.20
|11187.01
|34
|2006.08.08 09:02
|close
|15
|0.40
|1.2837
|0.0000
|1.2892
|-121.60
|11065.41
|35
|2006.08.08 09:02
|close
|14
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2910
|-95.60
|10969.81
|36
|2006.08.08 09:02
|close
|13
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2928
|-66.80
|10903.01
|37
|2006.08.08 10:15
|buy
|19
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2873
|38
|2006.08.08 14:42
|buy
|20
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2855
|39
|2006.08.08 20:14
|t/p
|20
|0.20
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|50.00
|10953.01
|40
|2006.08.08 20:14
|close
|19
|0.10
|1.2858
|0.0000
|1.2873
|10.00
|10963.01
|41
|2006.08.09 02:00
|sell
|21
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2763
|42
|2006.08.09 07:47
|sell
|22
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2782
|43
|2006.08.09 08:14
|sell
|23
|0.40
|1.2825
|0.0000
|1.2800
|44
|2006.08.09 09:28
|sell
|24
|0.80
|1.2843
|0.0000
|1.2818
|45
|2006.08.09 09:45
|buy
|25
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2871
|46
|2006.08.09 10:06
|sell
|26
|1.60
|1.2861
|0.0000
|1.2836
|47
|2006.08.09 10:36
|t/p
|25
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|25.00
|10988.01
|48
|2006.08.09 10:36
|buy
|27
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2900
|49
|2006.08.09 12:33
|sell
|28
|3.20
|1.2879
|0.0000
|1.2854
|50
|2006.08.09 12:55
|t/p
|27
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|25.00
|11013.01
|51
|2006.08.09 13:00
|buy
|29
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2924
|52
|2006.08.09 14:09
|buy
|30
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2906
|53
|2006.08.09 20:31
|buy
|31
|0.40
|1.2863
|0.0000
|1.2888
|54
|2006.08.10 08:11
|t/p
|31
|0.40
|1.2888
|0.0000
|1.2888
|95.20
|11108.21
|55
|2006.08.10 08:11
|close
|30
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.2906
|11.60
|11119.81
|56
|2006.08.10 08:11
|close
|29
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2924
|-13.20
|11106.61
|57
|2006.08.10 09:54
|t/p
|28
|3.20
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|819.20
|11925.81
|58
|2006.08.10 09:54
|close
|26
|1.60
|1.2854
|0.0000
|1.2836
|121.60
|12047.41
|59
|2006.08.10 09:54
|close
|24
|0.80
|1.2853
|0.0000
|1.2818
|-75.20
|11972.21
|60
|2006.08.10 09:54
|close
|23
|0.40
|1.2853
|0.0000
|1.2800
|-109.60
|11862.61
|61
|2006.08.10 09:54
|close
|22
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2782
|-92.80
|11769.81
|62
|2006.08.10 09:54
|close
|21
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2763
|-66.40
|11703.41
|63
|2006.08.10 17:00
|sell
|32
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2749
|64
|2006.08.10 20:49
|sell
|33
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2768
|65
|2006.08.11 06:29
|t/p
|33
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|50.40
|11753.81
|66
|2006.08.11 06:29
|close
|32
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2749
|7.20
|11761.01
|67
|2006.08.11 06:46
|sell
|34
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2745
|68
|2006.08.11 08:34
|t/p
|34
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2745
|25.00
|11786.01
|69
|2006.08.11 20:15
|sell
|35
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2700
|70
|2006.08.14 01:08
|sell
|36
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2719
|71
|2006.08.14 07:00
|buy
|37
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2780
|72
|2006.08.14 09:25
|buy
|38
|0.20
|1.2736
|0.0000
|1.2761
|73
|2006.08.14 09:27
|t/p
|36
|0.20
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|50.00
|11836.01
|74
|2006.08.14 09:27
|buy
|39
|0.40
|1.2717
|0.0000
|1.2742
|75
|2006.08.14 09:27
|close
|35
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2700
|8.20
|11844.21
|76
|2006.08.14 10:03
|t/p
|39
|0.40
|1.2742
|0.0000
|1.2742
|100.00
|11944.21
|77
|2006.08.14 10:03
|close
|38
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2761
|12.00
|11956.21
|78
|2006.08.14 10:03
|close
|37
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2780
|-12.00
|11944.21
|79
|2006.08.15 16:30
|buy
|40
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2816
|80
|2006.08.16 13:03
|buy
|41
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2798
|81
|2006.08.16 14:30
|t/p
|41
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|50.00
|11994.21
|82
|2006.08.16 14:30
|close
|40
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2816
|6.60
|12000.81
|83
|2006.08.16 15:45
|buy
|42
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2885
|84
|2006.08.16 20:45
|buy
|43
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2866
|85
|2006.08.17 09:22
|t/p
|43
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.2866
|47.60
|12048.41
|86
|2006.08.17 09:22
|close
|42
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2885
|4.80
|12053.21
|87
|2006.08.17 19:00
|sell
|44
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2815
|88
|2006.08.18 13:17
|t/p
|44
|0.10
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|25.20
|12078.41
|89
|2006.08.21 03:15
|buy
|45
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2885
|90
|2006.08.21 08:56
|t/p
|45
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|25.00
|12103.41
|91
|2006.08.21 11:00
|buy
|46
|0.10
|1.2900
|0.0000
|1.2925
|92
|2006.08.21 15:59
|t/p
|46
|0.10
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|25.00
|12128.41
|93
|2006.08.21 17:15
|buy
|47
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2941
|94
|2006.08.21 20:00
|buy
|48
|0.20
|1.2897
|0.0000
|1.2922
|95
|2006.08.22 00:08
|buy
|49
|0.40
|1.2878
|0.0000
|1.2903
|96
|2006.08.22 00:36
|buy
|50
|0.80
|1.2859
|0.0000
|1.2884
|97
|2006.08.22 08:47
|t/p
|50
|0.80
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|200.00
|12328.41
|98
|2006.08.22 08:47
|close
|49
|0.40
|1.2884
|0.0000
|1.2903
|24.00
|12352.41
|99
|2006.08.22 08:47
|close
|48
|0.20
|1.2884
|0.0000
|1.2922
|-26.80
|12325.61
|100
|2006.08.22 08:47
|close
|47
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2941
|-33.40
|12292.21
|101
|2006.08.22 15:00
|sell
|51
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2787
|102
|2006.08.22 20:13
|t/p
|51
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|25.00
|12317.21
|103
|2006.08.22 20:13
|sell
|52
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2759
|104
|2006.08.22 21:01
|sell
|53
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2777
|105
|2006.08.23 09:27
|sell
|54
|0.40
|1.2821
|0.0000
|1.2796
|106
|2006.08.23 11:30
|buy
|55
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2843
|107
|2006.08.23 16:00
|sell
|56
|0.80
|1.2839
|0.0000
|1.2814
|108
|2006.08.23 16:00
|t/p
|55
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|25.00
|12342.21
|109
|2006.08.23 16:22
|t/p
|56
|0.80
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|200.00
|12542.21
|110
|2006.08.23 16:22
|close
|54
|0.40
|1.2814
|0.0000
|1.2796
|28.00
|12570.21
|111
|2006.08.23 16:22
|close
|53
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2777
|-25.60
|12544.61
|112
|2006.08.23 16:22
|close
|52
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2759
|-29.80
|12514.81
|113
|2006.08.24 11:30
|buy
|57
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2853
|114
|2006.08.24 16:03
|buy
|58
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2835
|115
|2006.08.24 17:05
|buy
|59
|0.40
|1.2792
|0.0000
|1.2817
|116
|2006.08.24 17:46
|buy
|60
|0.80
|1.2773
|0.0000
|1.2798
|117
|2006.08.24 18:15
|sell
|61
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2737
|118
|2006.08.25 02:05
|buy
|62
|1.60
|1.2754
|0.0000
|1.2779
|119
|2006.08.25 05:02
|t/p
|62
|1.60
|1.2779
|0.0000
|1.2779
|400.00
|12914.81
|120
|2006.08.25 05:02
|close
|60
|0.80
|1.2779
|0.0000
|1.2798
|44.80
|12959.61
|121
|2006.08.25 05:02
|close
|59
|0.40
|1.2780
|0.0000
|1.2817
|-49.60
|12910.01
|122
|2006.08.25 05:02
|close
|58
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2835
|-62.80
|12847.21
|123
|2006.08.25 05:02
|close
|57
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.2853
|-48.40
|12798.81
|124
|2006.08.25 05:16
|sell
|63
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2756
|125
|2006.08.25 08:30
|t/p
|63
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|50.00
|12848.81
|126
|2006.08.25 08:30
|close
|61
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2737
|6.20
|12855.01
|127
|2006.08.25 16:30
|sell
|64
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2711
|128
|2006.08.25 17:07
|sell
|65
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2729
|129
|2006.08.25 17:15
|sell
|66
|0.40
|1.2773
|0.0000
|1.2748
|130
|2006.08.28 05:27
|sell
|67
|0.80
|1.2793
|0.0000
|1.2768
|131
|2006.08.28 08:45
|buy
|68
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2819
|132
|2006.08.28 09:26
|sell
|69
|1.60
|1.2812
|0.0000
|1.2787
|133
|2006.08.28 12:53
|t/p
|68
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|25.00
|12880.01
|134
|2006.08.28 17:09
|t/p
|69
|1.60
|1.2787
|0.0000
|1.2787
|400.00
|13280.01
|135
|2006.08.28 17:09
|close
|67
|0.80
|1.2787
|0.0000
|1.2768
|48.00
|13328.01
|136
|2006.08.28 17:09
|close
|66
|0.40
|1.2787
|0.0000
|1.2748
|-55.20
|13272.81
|137
|2006.08.28 17:09
|close
|65
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2729
|-65.60
|13207.21
|138
|2006.08.28 17:10
|close
|64
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.2711
|-51.80
|13155.41
|139
|2006.08.29 05:30
|buy
|70
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2842
|140
|2006.08.29 15:37
|buy
|71
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2823
|141
|2006.08.29 16:19
|buy
|72
|0.40
|1.2780
|0.0000
|1.2805
|142
|2006.08.29 16:26
|buy
|73
|0.80
|1.2761
|0.0000
|1.2786
|143
|2006.08.29 17:45
|sell
|74
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2730
|144
|2006.08.29 19:32
|sell
|75
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2749
|145
|2006.08.29 20:05
|t/p
|73
|0.80
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|200.00
|13355.41
|146
|2006.08.29 20:05
|close
|72
|0.40
|1.2786
|0.0000
|1.2805
|24.00
|13379.41
|147
|2006.08.29 20:05
|close
|71
|0.20
|1.2785
|0.0000
|1.2823
|-26.00
|13353.41
|148
|2006.08.29 20:05
|close
|70
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2842
|-31.00
|13322.41
|149
|2006.08.29 20:07
|sell
|76
|0.40
|1.2794
|0.0000
|1.2769
|150
|2006.08.29 20:27
|sell
|77
|0.80
|1.2812
|0.0000
|1.2787
|151
|2006.08.29 20:37
|sell
|78
|1.60
|1.2831
|0.0000
|1.2806
|152
|2006.08.29 21:45
|buy
|79
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2854
|153
|2006.08.30 03:34
|sell
|80
|3.20
|1.2849
|0.0000
|1.2824
|154
|2006.08.30 04:30
|t/p
|80
|3.20
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|800.00
|14122.41
|155
|2006.08.30 04:30
|close
|78
|1.60
|1.2824
|0.0000
|1.2806
|115.20
|14237.61
|156
|2006.08.30 04:30
|close
|77
|0.80
|1.2825
|0.0000
|1.2787
|-102.40
|14135.21
|157
|2006.08.30 04:30
|close
|76
|0.40
|1.2823
|0.0000
|1.2769
|-115.20
|14020.01
|158
|2006.08.30 04:30
|close
|75
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2749
|-97.60
|13922.41
|159
|2006.08.30 04:30
|close
|74
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2730
|-68.80
|13853.61
|160
|2006.08.31 09:24
|t/p
|79
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|23.40
|13877.01
|161
|2006.08.31 17:45
|sell
|81
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2771
|162
|2006.08.31 22:17
|sell
|82
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2790
|163
|2006.09.01 14:30
|t/p
|82
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2790
|50.40
|13927.41
|164
|2006.09.01 14:30
|close
|81
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2771
|7.20
|13934.61
|165
|2006.09.01 16:15
|sell
|83
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2756
|166
|2006.09.01 16:48
|sell
|84
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.2775
|167
|2006.09.01 17:42
|sell
|85
|0.40
|1.2818
|0.0000
|1.2793
|168
|2006.09.01 18:01
|sell
|86
|0.80
|1.2838
|0.0000
|1.2813
|169
|2006.09.01 20:30
|buy
|87
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2860
|170
|2006.09.04 01:39
|sell
|88
|1.60
|1.2857
|0.0000
|1.2832
|171
|2006.09.04 03:14
|t/p
|87
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|24.60
|13959.21
|172
|2006.09.05 07:06
|t/p
|88
|1.60
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|403.20
|14362.41
|173
|2006.09.05 07:06
|close
|86
|0.80
|1.2831
|0.0000
|1.2813
|59.20
|14421.61
|174
|2006.09.05 07:06
|close
|85
|0.40
|1.2832
|0.0000
|1.2793
|-54.40
|14367.21
|175
|2006.09.05 07:07
|close
|84
|0.20
|1.2833
|0.0000
|1.2775
|-65.20
|14302.01
|176
|2006.09.05 07:07
|close
|83
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2756
|-50.60
|14251.41
|177
|2006.09.05 07:15
|sell
|89
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2808
|178
|2006.09.05 14:02
|t/p
|89
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|25.00
|14276.41
|179
|2006.09.05 14:15
|sell
|90
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2784
|180
|2006.09.06 09:19
|sell
|91
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2803
|181
|2006.09.06 13:26
|t/p
|91
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|50.00
|14326.41
|182
|2006.09.06 13:26
|close
|90
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2784
|7.20
|14333.61
|183
|2006.09.06 15:15
|sell
|92
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2765
|184
|2006.09.06 20:14
|sell
|93
|0.20
|1.2809
|0.0000
|1.2784
|185
|2006.09.07 03:52
|sell
|94
|0.40
|1.2827
|0.0000
|1.2802
|186
|2006.09.07 09:49
|t/p
|94
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|100.00
|14433.61
|187
|2006.09.07 09:49
|close
|93
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2784
|15.20
|14448.81
|188
|2006.09.07 09:49
|close
|92
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2765
|-12.40
|14436.41
|189
|2006.09.07 11:15
|sell
|95
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2751
|190
|2006.09.07 13:07
|t/p
|95
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|25.00
|14461.41
|191
|2006.09.07 13:30
|sell
|96
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2715
|192
|2006.09.07 14:44
|t/p
|96
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|25.00
|14486.41
|193
|2006.09.07 14:44
|sell
|97
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2687
|194
|2006.09.07 15:57
|sell
|98
|0.20
|1.2730
|0.0000
|1.2705
|195
|2006.09.07 18:00
|sell
|99
|0.40
|1.2749
|0.0000
|1.2724
|196
|2006.09.07 23:08
|t/p
|99
|0.40
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|100.00
|14586.41
|197
|2006.09.07 23:08
|close
|98
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2705
|12.00
|14598.41
|198
|2006.09.07 23:08
|close
|97
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2687
|-13.00
|14585.41
|199
|2006.09.08 15:45
|sell
|100
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2649
|200
|2006.09.11 07:38
|sell
|101
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2668
|201
|2006.09.11 10:11
|sell
|102
|0.40
|1.2712
|0.0000
|1.2687
|202
|2006.09.11 11:45
|buy
|103
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2747
|203
|2006.09.11 11:51
|sell
|104
|0.80
|1.2732
|0.0000
|1.2707
|204
|2006.09.11 16:00
|t/p
|104
|0.80
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|200.00
|14785.41
|205
|2006.09.11 16:00
|close
|102
|0.40
|1.2706
|0.0000
|1.2687
|24.00
|14809.41
|206
|2006.09.11 16:00
|close
|101
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2668
|-28.00
|14781.41
|207
|2006.09.11 16:00
|close
|100
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2649
|-31.80
|14749.61
|208
|2006.09.11 16:02
|buy
|105
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2729
|209
|2006.09.11 16:09
|buy
|106
|0.40
|1.2685
|0.0000
|1.2710
|210
|2006.09.11 18:15
|sell
|107
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2671
|211
|2006.09.12 00:55
|t/p
|106
|0.40
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|98.40
|14848.01
|212
|2006.09.12 00:55
|close
|105
|0.20
|1.2710
|0.0000
|1.2729
|11.20
|14859.21
|213
|2006.09.12 00:56
|close
|103
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2747
|-11.40
|14847.81
|214
|2006.09.12 02:44
|sell
|108
|0.20
|1.2715
|0.0000
|1.2690
|215
|2006.09.12 14:34
|t/p
|108
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|50.00
|14897.81
|216
|2006.09.12 14:34
|close
|107
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2671
|8.20
|14906.01
|217
|2006.09.12 18:30
|sell
|109
|0.10
|1.2687
|0.0000
|1.2662
|218
|2006.09.13 17:49
|sell
|110
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2681
|219
|2006.09.14 09:08
|t/p
|110
|0.20
|1.2681
|0.0000
|1.2681
|51.20
|14957.21
|220
|2006.09.14 09:08
|close
|109
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.2662
|6.80
|14964.01
|221
|2006.09.14 19:00
|buy
|111
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2763
|222
|2006.09.14 23:14
|buy
|112
|0.20
|1.2719
|0.0000
|1.2744
|223
|2006.09.15 11:45
|buy
|113
|0.40
|1.2701
|0.0000
|1.2726
|224
|2006.09.15 13:18
|buy
|114
|0.80
|1.2679
|0.0000
|1.2704
|225
|2006.09.15 15:33
|buy
|115
|1.60
|1.2661
|0.0000
|1.2686
|226
|2006.09.15 15:37
|buy
|116
|3.20
|1.2643
|0.0000
|1.2668
|227
|2006.09.15 16:15
|sell
|117
|0.10
|1.2636
|0.0000
|1.2611
|228
|2006.09.15 16:36
|sell
|118
|0.20
|1.2654
|0.0000
|1.2629
|229
|2006.09.15 22:52
|t/p
|116
|3.20
|1.2668
|0.0000
|1.2668
|800.00
|15764.01
|230
|2006.09.15 22:52
|close
|115
|1.60
|1.2668
|0.0000
|1.2686
|112.01
|15876.02
|231
|2006.09.15 22:52
|close
|114
|0.80
|1.2665
|0.0000
|1.2704
|-112.00
|15764.02
|232
|2006.09.15 22:53
|close
|113
|0.40
|1.2666
|0.0000
|1.2726
|-140.00
|15624.02
|233
|2006.09.15 22:53
|close
|112
|0.20
|1.2666
|0.0000
|1.2744
|-106.80
|15517.22
|234
|2006.09.15 22:53
|close
|111
|0.10
|1.2666
|0.0000
|1.2763
|-72.40
|15444.82
|235
|2006.09.18 08:20
|sell
|119
|0.40
|1.2674
|0.0000
|1.2649
|236
|2006.09.18 09:15
|buy
|120
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2703
|237
|2006.09.18 11:13
|buy
|121
|0.20
|1.2659
|0.0000
|1.2684
|238
|2006.09.18 15:00
|t/p
|121
|0.20
|1.2684
|0.0000
|1.2684
|50.00
|15494.82
|239
|2006.09.18 15:00
|close
|120
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2703
|6.00
|15500.82
|240
|2006.09.18 20:13
|sell
|122
|0.80
|1.2693
|0.0000
|1.2668
|241
|2006.09.19 02:29
|sell
|123
|1.60
|1.2711
|0.0000
|1.2686
|242
|2006.09.19 09:46
|t/p
|123
|1.60
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|400.00
|15900.82
|243
|2006.09.19 09:46
|close
|122
|0.80
|1.2686
|0.0000
|1.2668
|57.60
|15958.42
|244
|2006.09.19 09:46
|close
|119
|0.40
|1.2685
|0.0000
|1.2649
|-43.20
|15915.22
|245
|2006.09.19 09:46
|close
|118
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2629
|-63.20
|15852.02
|246
|2006.09.19 09:46
|close
|117
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2611
|-48.60
|15803.42
|247
|2006.09.19 10:30
|sell
|124
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2649
|248
|2006.09.19 14:50
|sell
|125
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2668
|249
|2006.09.19 15:11
|sell
|126
|0.40
|1.2711
|0.0000
|1.2686
|250
|2006.09.19 16:45
|buy
|127
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.2736
|251
|2006.09.19 17:04
|buy
|128
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2717
|252
|2006.09.19 17:09
|t/p
|126
|0.40
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|100.00
|15903.42
|253
|2006.09.19 17:09
|close
|125
|0.20
|1.2685
|0.0000
|1.2668
|16.00
|15919.42
|254
|2006.09.19 17:09
|close
|124
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2649
|-10.00
|15909.42
|255
|2006.09.19 17:22
|buy
|129
|0.40
|1.2674
|0.0000
|1.2699
|256
|2006.09.20 16:16
|t/p
|129
|0.40
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|98.40
|16007.82
|257
|2006.09.20 16:16
|close
|128
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.2717
|13.20
|16021.02
|258
|2006.09.20 16:16
|close
|127
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2736
|-13.40
|16007.62
|259
|2006.09.20 18:16
|buy
|130
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2731
|260
|2006.09.20 20:15
|buy
|131
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.2713
|261
|2006.09.20 20:20
|t/p
|131
|0.20
|1.2713
|0.0000
|1.2713
|50.00
|16057.62
|262
|2006.09.20 20:20
|close
|130
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.2731
|7.00
|16064.62
|263
|2006.09.21 20:00
|buy
|132
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2800
|264
|2006.09.22 09:03
|t/p
|132
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|24.60
|16089.22
|265
|2006.09.25 12:45
|sell
|133
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2741
|266
|2006.09.25 16:32
|t/p
|133
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|25.00
|16114.22
|267
|2006.09.25 18:45
|sell
|134
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2726
|268
|2006.09.26 10:47
|t/p
|134
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|25.20
|16139.42
|269
|2006.09.26 12:15
|sell
|135
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2672
|270
|2006.09.26 16:07
|t/p
|135
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|25.00
|16164.42
|271
|2006.09.26 16:07
|sell
|136
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2644
|272
|2006.09.26 17:50
|sell
|137
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2662
|273
|2006.09.27 14:30
|sell
|138
|0.40
|1.2705
|0.0000
|1.2680
|274
|2006.09.27 16:05
|t/p
|138
|0.40
|1.2680
|0.0000
|1.2680
|100.00
|16264.42
|275
|2006.09.27 16:05
|close
|137
|0.20
|1.2680
|0.0000
|1.2662
|14.40
|16278.82
|276
|2006.09.27 16:05
|close
|136
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2644
|-9.80
|16269.02
|277
|2006.09.28 04:45
|buy
|139
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2747
|278
|2006.09.28 14:30
|buy
|140
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2729
|279
|2006.09.28 16:27
|buy
|141
|0.40
|1.2685
|0.0000
|1.2710
|280
|2006.09.28 20:47
|t/p
|141
|0.40
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|100.00
|16369.02
|281
|2006.09.28 20:47
|close
|140
|0.20
|1.2711
|0.0000
|1.2729
|14.00
|16383.02
|282
|2006.09.28 20:47
|close
|139
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2747
|-12.00
|16371.02
|283
|2006.09.29 12:45
|sell
|142
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2644
|284
|2006.09.29 14:44
|t/p
|142
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2644
|25.00
|16396.02
|285
|2006.10.02 13:15
|buy
|143
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2722
|286
|2006.10.02 15:34
|t/p
|143
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|25.00
|16421.02
|287
|2006.10.02 17:30
|buy
|144
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2778
|288
|2006.10.03 13:42
|buy
|145
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2759
|289
|2006.10.04 09:57
|buy
|146
|0.40
|1.2716
|0.0000
|1.2741
|290
|2006.10.04 10:47
|buy
|147
|0.80
|1.2698
|0.0000
|1.2723
|291
|2006.10.04 12:15
|sell
|148
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2661
|292
|2006.10.04 12:39
|buy
|149
|1.60
|1.2679
|0.0000
|1.2704
|293
|2006.10.04 20:37
|sell
|150
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2679
|294
|2006.10.04 20:43
|t/p
|149
|1.60
|1.2704
|0.0000
|1.2704
|400.00
|16821.02
|295
|2006.10.04 20:43
|close
|147
|0.80
|1.2705
|0.0000
|1.2723
|56.00
|16877.02
|296
|2006.10.04 20:43
|close
|146
|0.40
|1.2706
|0.0000
|1.2741
|-40.00
|16837.02
|297
|2006.10.04 20:44
|close
|145
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2759
|-54.80
|16782.22
|298
|2006.10.04 20:44
|close
|144
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2778
|-46.80
|16735.42
|299
|2006.10.04 21:00
|buy
|151
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2740
|300
|2006.10.05 06:14
|buy
|152
|0.20
|1.2696
|0.0000
|1.2721
|301
|2006.10.05 14:07
|t/p
|152
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.2721
|50.00
|16785.42
|302
|2006.10.05 14:07
|close
|151
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2740
|4.80
|16790.22
|303
|2006.10.05 14:07
|sell
|153
|0.40
|1.2723
|0.0000
|1.2698
|304
|2006.10.05 14:41
|t/p
|153
|0.40
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|100.00
|16890.22
|305
|2006.10.05 14:41
|close
|150
|0.20
|1.2698
|0.0000
|1.2679
|13.20
|16903.42
|306
|2006.10.05 14:41
|close
|148
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2661
|-10.40
|16893.02
|307
|2006.10.06 15:45
|sell
|154
|0.10
|1.2596
|0.0000
|1.2571
|308
|2006.10.10 10:22
|t/p
|154
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.2571
|25.40
|16918.42
|309
|2006.10.10 12:45
|sell
|155
|0.10
|1.2560
|0.0000
|1.2535
|310
|2006.10.10 13:32
|t/p
|155
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|25.00
|16943.42
|311
|2006.10.10 13:32
|sell
|156
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2506
|312
|2006.10.11 10:15
|sell
|157
|0.20
|1.2550
|0.0000
|1.2525
|313
|2006.10.11 20:19
|t/p
|157
|0.20
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|50.00
|16993.42
|314
|2006.10.11 20:19
|close
|156
|0.10
|1.2524
|0.0000
|1.2506
|7.20
|17000.62
|315
|2006.10.12 15:15
|sell
|158
|0.10
|1.2532
|0.0000
|1.2507
|316
|2006.10.12 19:39
|sell
|159
|0.20
|1.2551
|0.0000
|1.2526
|317
|2006.10.13 03:16
|sell
|160
|0.40
|1.2570
|0.0000
|1.2545
|318
|2006.10.13 14:32
|t/p
|160
|0.40
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|100.00
|17100.62
|319
|2006.10.13 14:32
|close
|159
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2526
|18.40
|17119.02
|320
|2006.10.13 14:32
|close
|158
|0.10
|1.2543
|0.0000
|1.2507
|-10.80
|17108.22
|321
|2006.10.13 17:15
|sell
|161
|0.10
|1.2488
|0.0000
|1.2463
|322
|2006.10.13 18:09
|sell
|162
|0.20
|1.2507
|0.0000
|1.2482
|323
|2006.10.16 10:09
|sell
|163
|0.40
|1.2526
|0.0000
|1.2501
|324
|2006.10.17 15:20
|sell
|164
|0.80
|1.2545
|0.0000
|1.2520
|325
|2006.10.17 17:48
|sell
|165
|1.60
|1.2564
|0.0000
|1.2539
|326
|2006.10.17 23:21
|t/p
|165
|1.60
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|400.00
|17508.22
|327
|2006.10.17 23:21
|close
|164
|0.80
|1.2538
|0.0000
|1.2520
|56.00
|17564.22
|328
|2006.10.17 23:21
|close
|163
|0.40
|1.2537
|0.0000
|1.2501
|-43.20
|17521.02
|329
|2006.10.17 23:21
|close
|162
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2482
|-59.20
|17461.82
|330
|2006.10.17 23:21
|close
|161
|0.10
|1.2538
|0.0000
|1.2463
|-49.60
|17412.22
|331
|2006.10.19 18:30
|buy
|166
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.2628
|332
|2006.10.19 19:57
|t/p
|166
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2628
|25.00
|17437.22
|333
|2006.10.19 19:57
|buy
|167
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2657
|334
|2006.10.20 11:52
|buy
|168
|0.20
|1.2613
|0.0000
|1.2638
|335
|2006.10.23 08:22
|buy
|169
|0.40
|1.2595
|0.0000
|1.2620
|336
|2006.10.23 11:10
|buy
|170
|0.80
|1.2575
|0.0000
|1.2600
|337
|2006.10.23 12:00
|buy
|171
|1.60
|1.2557
|0.0000
|1.2582
|338
|2006.10.23 12:45
|sell
|172
|0.10
|1.2556
|0.0000
|1.2531
|339
|2006.10.23 15:30
|buy
|173
|3.20
|1.2538
|0.0000
|1.2563
|340
|2006.10.24 09:35
|t/p
|172
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|25.20
|17462.42
|341
|2006.10.24 17:25
|t/p
|173
|3.20
|1.2563
|0.0000
|1.2563
|787.20
|18249.62
|342
|2006.10.24 17:25
|close
|171
|1.60
|1.2563
|0.0000
|1.2582
|89.60
|18339.22
|343
|2006.10.24 17:25
|close
|170
|0.80
|1.2562
|0.0000
|1.2600
|-107.20
|18232.02
|344
|2006.10.24 17:25
|close
|169
|0.40
|1.2564
|0.0000
|1.2620
|-125.60
|18106.42
|345
|2006.10.24 17:25
|close
|168
|0.20
|1.2565
|0.0000
|1.2638
|-97.60
|18008.82
|346
|2006.10.24 17:25
|close
|167
|0.10
|1.2564
|0.0000
|1.2657
|-69.20
|17939.62
|347
|2006.10.26 20:00
|buy
|174
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2722
|348
|2006.10.27 08:59
|buy
|175
|0.20
|1.2678
|0.0000
|1.2703
|349
|2006.10.27 12:46
|sell
|176
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2648
|350
|2006.10.27 14:29
|sell
|177
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2667
|351
|2006.10.27 14:31
|t/p
|175
|0.20
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|50.00
|17989.62
|352
|2006.10.27 14:31
|close
|174
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2722
|7.60
|17997.22
|353
|2006.10.27 14:31
|sell
|178
|0.40
|1.2710
|0.0000
|1.2685
|354
|2006.10.27 15:06
|sell
|179
|0.80
|1.2729
|0.0000
|1.2704
|355
|2006.10.27 15:31
|sell
|180
|1.60
|1.2747
|0.0000
|1.2722
|356
|2006.10.27 16:00
|buy
|181
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2763
|357
|2006.10.27 17:13
|t/p
|180
|1.60
|1.2722
|0.0000
|1.2722
|400.00
|18397.22
|358
|2006.10.27 17:13
|close
|179
|0.80
|1.2722
|0.0000
|1.2704
|56.00
|18453.22
|359
|2006.10.27 17:13
|close
|178
|0.40
|1.2720
|0.0000
|1.2685
|-40.00
|18413.22
|360
|2006.10.27 17:13
|close
|177
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.2667
|-58.00
|18355.22
|361
|2006.10.27 17:13
|close
|176
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2648
|-49.00
|18306.22
|362
|2006.10.27 17:33
|buy
|182
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2743
|363
|2006.10.31 09:28
|buy
|183
|0.40
|1.2698
|0.0000
|1.2723
|364
|2006.10.31 11:00
|sell
|184
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.2667
|365
|2006.10.31 15:29
|sell
|185
|0.20
|1.2710
|0.0000
|1.2685
|366
|2006.10.31 17:01
|t/p
|183
|0.40
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|100.00
|18406.22
|367
|2006.10.31 17:01
|close
|182
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2743
|8.40
|18414.62
|368
|2006.10.31 17:01
|close
|181
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2763
|-14.80
|18399.82
|369
|2006.10.31 17:02
|sell
|186
|0.40
|1.2729
|0.0000
|1.2704
|370
|2006.10.31 17:09
|sell
|187
|0.80
|1.2749
|0.0000
|1.2724
|371
|2006.10.31 17:15
|buy
|188
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2785
|372
|2006.10.31 17:27
|sell
|189
|1.60
|1.2767
|0.0000
|1.2742
|373
|2006.11.01 17:03
|t/p
|188
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|24.60
|18424.42
|374
|2006.11.01 17:03
|sell
|190
|3.20
|1.2785
|0.0000
|1.2760
|375
|2006.11.01 22:13
|t/p
|190
|3.20
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|800.00
|19224.42
|376
|2006.11.01 22:13
|close
|189
|1.60
|1.2760
|0.0000
|1.2742
|115.20
|19339.62
|377
|2006.11.01 22:13
|close
|187
|0.80
|1.2761
|0.0000
|1.2724
|-94.40
|19245.22
|378
|2006.11.01 22:13
|close
|186
|0.40
|1.2759
|0.0000
|1.2704
|-119.20
|19126.02
|379
|2006.11.01 22:13
|close
|185
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2685
|-93.60
|19032.42
|380
|2006.11.01 22:13
|close
|184
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2667
|-65.80
|18966.62
|381
|2006.11.03 15:45
|sell
|191
|0.10
|1.2703
|0.0000
|1.2678
|382
|2006.11.06 18:51
|sell
|192
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2699
|383
|2006.11.07 03:10
|sell
|193
|0.40
|1.2743
|0.0000
|1.2718
|384
|2006.11.07 05:40
|sell
|194
|0.80
|1.2761
|0.0000
|1.2736
|385
|2006.11.07 08:00
|buy
|195
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2783
|386
|2006.11.07 14:59
|sell
|196
|1.60
|1.2781
|0.0000
|1.2756
|387
|2006.11.07 14:59
|t/p
|195
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|25.00
|18991.62
|388
|2006.11.07 15:33
|sell
|197
|3.20
|1.2800
|0.0000
|1.2775
|389
|2006.11.07 16:20
|sell
|198
|6.40
|1.2818
|0.0000
|1.2793
|390
|2006.11.07 17:00
|buy
|199
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2824
|391
|2006.11.07 20:18
|t/p
|198
|6.40
|1.2793
|0.0000
|1.2793
|1600.00
|20591.62
|392
|2006.11.07 20:18
|close
|197
|3.20
|1.2793
|0.0000
|1.2775
|224.00
|20815.62
|393
|2006.11.07 20:18
|close
|196
|1.60
|1.2792
|0.0000
|1.2756
|-176.00
|20639.62
|394
|2006.11.07 20:18
|close
|194
|0.80
|1.2793
|0.0000
|1.2736
|-256.00
|20383.62
|395
|2006.11.07 20:18
|close
|193
|0.40
|1.2794
|0.0000
|1.2718
|-204.00
|20179.62
|396
|2006.11.07 20:19
|close
|192
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2699
|-137.60
|20042.02
|397
|2006.11.07 20:19
|close
|191
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2678
|-90.60
|19951.42
|398
|2006.11.07 20:43
|buy
|200
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2806
|399
|2006.11.07 23:00
|sell
|201
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2749
|400
|2006.11.08 10:06
|sell
|202
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2768
|401
|2006.11.08 14:41
|t/p
|202
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|50.00
|20001.42
|402
|2006.11.08 14:41
|close
|201
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2749
|7.20
|20008.62
|403
|2006.11.08 14:41
|sell
|203
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2739
|404
|2006.11.08 15:12
|buy
|204
|0.40
|1.2761
|0.0000
|1.2786
|405
|2006.11.09 08:58
|sell
|205
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2757
|406
|2006.11.09 09:07
|t/p
|204
|0.40
|1.2786
|0.0000
|1.2786
|95.20
|20103.82
|407
|2006.11.09 09:07
|close
|200
|0.20
|1.2786
|0.0000
|1.2806
|6.80
|20110.62
|408
|2006.11.09 09:07
|close
|199
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2824
|-13.60
|20097.02
|409
|2006.11.09 09:15
|buy
|206
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.2814
|410
|2006.11.09 14:39
|buy
|207
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2795
|411
|2006.11.09 14:48
|t/p
|205
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2757
|50.00
|20147.02
|412
|2006.11.09 14:48
|close
|203
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2739
|9.60
|20156.62
|413
|2006.11.09 16:01
|t/p
|207
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|50.00
|20206.62
|414
|2006.11.09 16:01
|close
|206
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2814
|7.00
|20213.62
|415
|2006.11.09 19:00
|buy
|208
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2861
|416
|2006.11.10 03:08
|t/p
|208
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|24.60
|20238.22
|417
|2006.11.10 04:30
|buy
|209
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2888
|418
|2006.11.10 09:58
|t/p
|209
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2888
|25.00
|20263.22
|419
|2006.11.13 16:45
|sell
|210
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2783
|420
|2006.11.14 05:49
|sell
|211
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2801
|421
|2006.11.14 14:31
|sell
|212
|0.40
|1.2844
|0.0000
|1.2819
|422
|2006.11.14 14:35
|sell
|213
|0.80
|1.2862
|0.0000
|1.2837
|423
|2006.11.14 16:04
|t/p
|213
|0.80
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|200.00
|20463.22
|424
|2006.11.14 16:04
|close
|212
|0.40
|1.2837
|0.0000
|1.2819
|28.00
|20491.22
|425
|2006.11.14 16:04
|close
|211
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2801
|-24.00
|20467.22
|426
|2006.11.14 16:04
|close
|210
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2783
|-28.80
|20438.42
|427
|2006.11.16 11:30
|sell
|214
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2781
|428
|2006.11.16 14:30
|sell
|215
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2799
|429
|2006.11.16 15:02
|t/p
|215
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|50.00
|20488.42
|430
|2006.11.16 15:02
|close
|214
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2781
|7.00
|20495.42
|431
|2006.11.17 17:30
|buy
|216
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2854
|432
|2006.11.20 17:55
|buy
|217
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2836
|433
|2006.11.20 23:59
|close at stop
|217
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2836
|10.00
|20505.42
|434
|2006.11.20 23:59
|close at stop
|216
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|-13.40
|20492.02