Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_Edition2modF
|Symbole
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|1 Heure (H1) 2006.07.03 00:00 - 2006.12.29 21:00 (2006.07.03 - 2006.12.30)
|Modele
|Points de contrôle (basés sur le plus proche des relevés aprés interpolation fractale sur 12 points)
|Parametres
|ProfitTarget=15; SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=10; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=10; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars en test
|49861
|Ticks modelés
|79959
|Qualité du modelage
|50.00%
|Dépot initial
|50000.00
|Profit total net
|10190.85
|Profit brut
|42385.35
|Perte brute
|-32194.50
|Facteur de profit
|1.32
|Rémunération espérée
|23.32
|Chute absolue
|0.00
|Chute maximal (%)
|22135.56 (26.89%)
|Relative drawdown
|26.89% (22135.56)
|Total des Trades
|437
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|151 (78.81%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|286 (75.87%)
|Profits des Trades (% du total)
|336 (76.89%)
|Pertes des Trades (% du total)
|101 (23.11%)
|Le plus large
|gains par Trade
|1303.49
|pertes par Trade
|-11543.14
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|126.15
|pertes par Trade
|-318.76
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|19 (1707.94)
|pertes consecutives (perte en $)
|5 (-22135.56)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|3196.73 (15)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-22135.56 (5)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|5
|Pertes consecutives
|2
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.03 11:15
|buy
|1
|0.25
|1.2798
|0.0000
|1.2818
|2
|2006.07.03 12:35
|buy
|2
|0.50
|1.2778
|0.0000
|1.2798
|3
|2006.07.03 14:05
|t/p
|1
|0.25
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|50.00
|50050.00
|4
|2006.07.03 14:05
|t/p
|2
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|100.00
|50150.00
|5
|2006.07.03 14:45
|buy
|3
|0.25
|1.2820
|0.0000
|1.2840
|6
|2006.07.03 14:50
|buy
|4
|0.50
|1.2799
|0.0000
|1.2819
|7
|2006.07.03 15:05
|buy
|5
|1.00
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|8
|2006.07.03 15:20
|t/p
|5
|1.00
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|200.00
|50350.00
|9
|2006.07.03 15:20
|close
|4
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2819
|20.00
|50370.00
|10
|2006.07.03 15:29
|close
|3
|0.25
|1.2793
|0.0000
|1.2840
|-67.50
|50302.50
|11
|2006.07.03 19:00
|buy
|6
|0.25
|1.2801
|0.0000
|1.2821
|12
|2006.07.04 06:20
|t/p
|6
|0.25
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|47.95
|50350.45
|13
|2006.07.04 08:00
|buy
|7
|0.25
|1.2811
|0.0000
|1.2831
|14
|2006.07.04 10:35
|buy
|8
|0.50
|1.2796
|0.0000
|1.2816
|15
|2006.07.04 22:20
|buy
|9
|1.00
|1.2780
|0.0000
|1.2800
|16
|2006.07.04 22:30
|sell
|10
|0.25
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|17
|2006.07.05 04:40
|sell
|11
|0.50
|1.2798
|0.0000
|1.2778
|18
|2006.07.05 04:45
|t/p
|9
|1.00
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|191.80
|50542.25
|19
|2006.07.05 04:45
|close
|8
|0.50
|1.2801
|0.0000
|1.2816
|20.90
|50563.15
|20
|2006.07.05 04:50
|close
|7
|0.25
|1.2807
|0.0000
|1.2831
|-12.05
|50551.10
|21
|2006.07.05 05:15
|buy
|12
|0.25
|1.2813
|0.0000
|1.2833
|22
|2006.07.05 05:15
|sell
|13
|1.00
|1.2811
|0.0000
|1.2791
|23
|2006.07.05 05:50
|sell
|14
|2.00
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|24
|2006.07.05 06:05
|t/p
|14
|2.00
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|400.00
|50951.10
|25
|2006.07.05 06:05
|close
|13
|1.00
|1.2803
|0.0000
|1.2791
|80.00
|51031.10
|26
|2006.07.05 06:10
|close
|11
|0.50
|1.2806
|0.0000
|1.2778
|-40.00
|50991.10
|27
|2006.07.05 06:15
|close
|10
|0.25
|1.2823
|0.0000
|1.2768
|-86.40
|50904.70
|28
|2006.07.05 06:20
|t/p
|12
|0.25
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|50.00
|50954.70
|29
|2006.07.05 06:20
|buy
|15
|0.25
|1.2837
|0.0000
|1.2857
|30
|2006.07.05 06:29
|buy
|16
|0.50
|1.2805
|0.0000
|1.2825
|31
|2006.07.05 06:35
|buy
|17
|1.00
|1.2780
|0.0000
|1.2800
|32
|2006.07.05 06:45
|t/p
|17
|1.00
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|200.00
|51154.70
|33
|2006.07.05 06:45
|close
|16
|0.50
|1.2803
|0.0000
|1.2825
|-10.00
|51144.70
|34
|2006.07.05 06:50
|close
|15
|0.25
|1.2812
|0.0000
|1.2857
|-62.50
|51082.20
|35
|2006.07.05 06:59
|buy
|18
|0.26
|1.2783
|0.0000
|1.2803
|36
|2006.07.05 07:05
|buy
|19
|0.52
|1.2765
|0.0000
|1.2785
|37
|2006.07.05 07:15
|t/p
|19
|0.52
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|104.00
|51186.20
|38
|2006.07.05 07:15
|close
|18
|0.26
|1.2788
|0.0000
|1.2803
|13.00
|51199.20
|39
|2006.07.05 07:15
|sell
|20
|0.26
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|40
|2006.07.05 07:20
|t/p
|20
|0.26
|1.2768
|0.0000
|1.2768
|52.00
|51251.20
|41
|2006.07.05 07:20
|sell
|21
|0.26
|1.2762
|0.0000
|1.2742
|42
|2006.07.05 07:40
|sell
|22
|0.52
|1.2774
|0.0000
|1.2754
|43
|2006.07.05 07:50
|t/p
|22
|0.52
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|104.00
|51355.20
|44
|2006.07.05 07:50
|close
|21
|0.26
|1.2753
|0.0000
|1.2742
|23.40
|51378.60
|45
|2006.07.05 07:59
|sell
|23
|0.26
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|46
|2006.07.05 08:35
|sell
|24
|0.52
|1.2772
|0.0000
|1.2752
|47
|2006.07.05 09:15
|t/p
|24
|0.52
|1.2752
|0.0000
|1.2752
|104.00
|51482.60
|48
|2006.07.05 09:15
|close
|23
|0.26
|1.2747
|0.0000
|1.2737
|26.00
|51508.60
|49
|2006.07.05 09:20
|sell
|25
|0.26
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|50
|2006.07.05 09:29
|sell
|26
|0.52
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|51
|2006.07.05 10:35
|sell
|27
|1.04
|1.2775
|0.0000
|1.2755
|52
|2006.07.05 11:50
|sell
|28
|2.08
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|53
|2006.07.05 12:05
|t/p
|27
|1.04
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|208.00
|51716.60
|54
|2006.07.05 12:05
|t/p
|28
|2.08
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|416.00
|52132.60
|55
|2006.07.05 12:05
|close
|26
|0.52
|1.2753
|0.0000
|1.2744
|57.20
|52189.80
|56
|2006.07.05 12:10
|close
|25
|0.26
|1.2760
|0.0000
|1.2730
|-26.00
|52163.80
|57
|2006.07.05 12:30
|buy
|29
|0.26
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|58
|2006.07.05 12:35
|buy
|30
|0.52
|1.2745
|0.0000
|1.2765
|59
|2006.07.05 13:20
|buy
|31
|1.04
|1.2733
|0.0000
|1.2753
|60
|2006.07.05 14:00
|sell
|32
|0.26
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|61
|2006.07.05 14:10
|buy
|33
|2.08
|1.2718
|0.0000
|1.2738
|62
|2006.07.05 14:20
|t/p
|32
|0.26
|1.2711
|0.0000
|1.2711
|52.00
|52215.80
|63
|2006.07.05 14:20
|sell
|34
|0.26
|1.2709
|0.0000
|1.2689
|64
|2006.07.05 15:05
|sell
|35
|0.52
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|65
|2006.07.06 03:30
|t/p
|33
|2.08
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|364.83
|52580.63
|66
|2006.07.06 03:30
|close
|31
|1.04
|1.2738
|0.0000
|1.2753
|26.42
|52607.05
|67
|2006.07.06 03:30
|sell
|36
|1.04
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|68
|2006.07.06 03:35
|close
|30
|0.52
|1.2733
|0.0000
|1.2765
|-75.19
|52531.86
|69
|2006.07.06 03:40
|close
|29
|0.26
|1.2734
|0.0000
|1.2778
|-68.80
|52463.06
|70
|2006.07.06 12:40
|sell
|37
|2.08
|1.2761
|0.0000
|1.2741
|71
|2006.07.06 13:00
|buy
|38
|0.26
|1.2760
|0.0000
|1.2780
|72
|2006.07.06 13:05
|buy
|39
|0.52
|1.2742
|0.0000
|1.2762
|73
|2006.07.06 13:10
|t/p
|37
|2.08
|1.2741
|0.0000
|1.2741
|416.00
|52879.06
|74
|2006.07.06 13:10
|close
|36
|1.04
|1.2737
|0.0000
|1.2718
|10.40
|52889.46
|75
|2006.07.06 13:15
|close
|35
|0.52
|1.2762
|0.0000
|1.2708
|-169.94
|52719.52
|76
|2006.07.06 13:20
|close
|34
|0.26
|1.2747
|0.0000
|1.2689
|-95.37
|52624.16
|77
|2006.07.06 14:15
|t/p
|39
|0.52
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|104.00
|52728.16
|78
|2006.07.06 14:15
|close
|38
|0.26
|1.2773
|0.0000
|1.2780
|33.80
|52761.96
|79
|2006.07.06 14:20
|buy
|40
|0.26
|1.2773
|0.0000
|1.2793
|80
|2006.07.06 14:35
|buy
|41
|0.52
|1.2754
|0.0000
|1.2774
|81
|2006.07.06 18:20
|t/p
|41
|0.52
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|104.00
|52865.96
|82
|2006.07.06 18:20
|close
|40
|0.26
|1.2777
|0.0000
|1.2793
|10.40
|52876.36
|83
|2006.07.06 18:29
|buy
|42
|0.26
|1.2777
|0.0000
|1.2797
|84
|2006.07.07 12:05
|t/p
|42
|0.26
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|49.87
|52926.22
|85
|2006.07.07 12:50
|buy
|43
|0.26
|1.2813
|0.0000
|1.2833
|86
|2006.07.10 00:15
|buy
|44
|0.52
|1.2791
|0.0000
|1.2811
|87
|2006.07.10 00:30
|sell
|45
|0.26
|1.2789
|0.0000
|1.2769
|88
|2006.07.10 00:35
|sell
|46
|0.52
|1.2800
|0.0000
|1.2780
|89
|2006.07.10 09:40
|t/p
|46
|0.52
|1.2780
|0.0000
|1.2780
|104.00
|53030.22
|90
|2006.07.10 09:40
|buy
|47
|1.04
|1.2774
|0.0000
|1.2794
|91
|2006.07.10 09:40
|close
|45
|0.26
|1.2774
|0.0000
|1.2769
|39.00
|53069.22
|92
|2006.07.10 09:45
|sell
|48
|0.27
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|93
|2006.07.10 11:10
|t/p
|48
|0.27
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|54.00
|53123.22
|94
|2006.07.10 11:10
|buy
|49
|2.08
|1.2752
|0.0000
|1.2772
|95
|2006.07.10 11:10
|sell
|50
|0.26
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|96
|2006.07.10 12:50
|t/p
|50
|0.26
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|52.00
|53175.22
|97
|2006.07.10 12:50
|sell
|51
|0.26
|1.2726
|0.0000
|1.2706
|98
|2006.07.10 12:59
|sell
|52
|0.52
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|99
|2006.07.10 15:35
|sell
|53
|1.04
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|100
|2006.07.10 17:45
|t/p
|53
|1.04
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|208.00
|53383.22
|101
|2006.07.10 17:45
|close
|52
|0.52
|1.2730
|0.0000
|1.2719
|46.80
|53430.02
|102
|2006.07.10 17:59
|close
|51
|0.26
|1.2731
|0.0000
|1.2706
|-13.00
|53417.02
|103
|2006.07.11 06:30
|sell
|54
|0.26
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|104
|2006.07.11 07:35
|sell
|55
|0.52
|1.2743
|0.0000
|1.2723
|105
|2006.07.11 09:20
|sell
|56
|1.04
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|106
|2006.07.11 09:29
|t/p
|56
|1.04
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|208.00
|53625.02
|107
|2006.07.11 13:05
|t/p
|55
|0.52
|1.2723
|0.0000
|1.2723
|104.00
|53729.02
|108
|2006.07.11 13:05
|close
|54
|0.26
|1.2716
|0.0000
|1.2704
|20.80
|53749.82
|109
|2006.07.11 18:50
|t/p
|49
|2.08
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|398.94
|54148.77
|110
|2006.07.11 18:50
|close
|47
|1.04
|1.2773
|0.0000
|1.2794
|-18.93
|54129.84
|111
|2006.07.11 18:59
|close
|44
|0.52
|1.2768
|0.0000
|1.2811
|-123.86
|54005.98
|112
|2006.07.11 19:00
|close
|43
|0.26
|1.2770
|0.0000
|1.2833
|-116.06
|53889.91
|113
|2006.07.11 19:05
|buy
|57
|0.27
|1.2770
|0.0000
|1.2790
|114
|2006.07.12 01:45
|buy
|58
|0.54
|1.2758
|0.0000
|1.2778
|115
|2006.07.12 06:45
|t/p
|58
|0.54
|1.2778
|0.0000
|1.2778
|108.00
|53997.91
|116
|2006.07.12 06:45
|close
|57
|0.27
|1.2779
|0.0000
|1.2790
|22.09
|54020.00
|117
|2006.07.12 09:00
|sell
|59
|0.27
|1.2747
|0.0000
|1.2727
|118
|2006.07.12 11:15
|t/p
|59
|0.27
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|54.00
|54074.00
|119
|2006.07.12 11:15
|sell
|60
|0.27
|1.2719
|0.0000
|1.2699
|120
|2006.07.12 12:05
|sell
|61
|0.54
|1.2733
|0.0000
|1.2713
|121
|2006.07.12 12:45
|t/p
|60
|0.27
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|54.00
|54128.00
|122
|2006.07.12 12:45
|t/p
|61
|0.54
|1.2713
|0.0000
|1.2713
|108.00
|54236.00
|123
|2006.07.12 12:45
|sell
|62
|0.27
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|124
|2006.07.12 12:59
|sell
|63
|0.54
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|125
|2006.07.12 14:15
|t/p
|63
|0.54
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|108.00
|54344.00
|126
|2006.07.12 14:15
|close
|62
|0.27
|1.2684
|0.0000
|1.2665
|2.70
|54346.70
|127
|2006.07.12 14:20
|sell
|64
|0.27
|1.2674
|0.0000
|1.2654
|128
|2006.07.12 14:29
|sell
|65
|0.54
|1.2690
|0.0000
|1.2670
|129
|2006.07.12 15:35
|sell
|66
|1.08
|1.2706
|0.0000
|1.2686
|130
|2006.07.13 01:35
|sell
|67
|2.16
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|131
|2006.07.13 06:35
|t/p
|67
|2.16
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|432.00
|54778.70
|132
|2006.07.13 06:35
|close
|66
|1.08
|1.2700
|0.0000
|1.2686
|79.06
|54857.75
|133
|2006.07.13 06:45
|close
|65
|0.54
|1.2712
|0.0000
|1.2670
|-111.67
|54746.08
|134
|2006.07.13 06:59
|close
|64
|0.27
|1.2715
|0.0000
|1.2654
|-107.14
|54638.95
|135
|2006.07.13 10:30
|sell
|68
|0.27
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|136
|2006.07.13 12:35
|sell
|69
|0.54
|1.2711
|0.0000
|1.2691
|137
|2006.07.13 14:20
|sell
|70
|1.08
|1.2723
|0.0000
|1.2703
|138
|2006.07.13 14:35
|t/p
|69
|0.54
|1.2691
|0.0000
|1.2691
|108.00
|54746.95
|139
|2006.07.13 14:35
|t/p
|70
|1.08
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|216.00
|54962.95
|140
|2006.07.13 14:35
|close
|68
|0.27
|1.2687
|0.0000
|1.2677
|27.00
|54989.95
|141
|2006.07.13 15:45
|sell
|71
|0.27
|1.2674
|0.0000
|1.2654
|142
|2006.07.13 16:10
|sell
|72
|0.54
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|143
|2006.07.13 18:40
|sell
|73
|1.08
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|144
|2006.07.14 00:35
|t/p
|73
|1.08
|1.2677
|0.0000
|1.2677
|220.75
|55210.70
|145
|2006.07.14 00:35
|close
|72
|0.54
|1.2677
|0.0000
|1.2665
|45.58
|55256.27
|146
|2006.07.14 00:40
|close
|71
|0.27
|1.2690
|0.0000
|1.2654
|-42.01
|55214.26
|147
|2006.07.14 03:00
|sell
|74
|0.28
|1.2676
|0.0000
|1.2656
|148
|2006.07.14 04:05
|sell
|75
|0.56
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|149
|2006.07.14 06:05
|t/p
|74
|0.28
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|56.00
|55270.26
|150
|2006.07.14 06:05
|t/p
|75
|0.56
|1.2668
|0.0000
|1.2668
|112.00
|55382.26
|151
|2006.07.14 07:00
|sell
|76
|0.28
|1.2659
|0.0000
|1.2639
|152
|2006.07.14 07:35
|sell
|77
|0.56
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|153
|2006.07.14 08:50
|sell
|78
|1.12
|1.2683
|0.0000
|1.2663
|154
|2006.07.14 11:15
|t/p
|78
|1.12
|1.2663
|0.0000
|1.2663
|224.00
|55606.26
|155
|2006.07.14 11:15
|close
|77
|0.56
|1.2663
|0.0000
|1.2652
|50.40
|55656.66
|156
|2006.07.14 11:20
|close
|76
|0.28
|1.2668
|0.0000
|1.2639
|-25.20
|55631.46
|157
|2006.07.14 12:00
|sell
|79
|0.28
|1.2667
|0.0000
|1.2647
|158
|2006.07.14 12:30
|sell
|80
|0.56
|1.2679
|0.0000
|1.2659
|159
|2006.07.14 12:59
|t/p
|80
|0.56
|1.2659
|0.0000
|1.2659
|112.00
|55743.46
|160
|2006.07.14 12:59
|close
|79
|0.28
|1.2656
|0.0000
|1.2647
|30.80
|55774.26
|161
|2006.07.14 13:00
|sell
|81
|0.28
|1.2655
|0.0000
|1.2635
|162
|2006.07.14 13:50
|t/p
|81
|0.28
|1.2635
|0.0000
|1.2635
|56.00
|55830.26
|163
|2006.07.14 13:50
|sell
|82
|0.28
|1.2626
|0.0000
|1.2606
|164
|2006.07.14 14:05
|sell
|83
|0.56
|1.2637
|0.0000
|1.2617
|165
|2006.07.14 15:05
|sell
|84
|1.12
|1.2649
|0.0000
|1.2629
|166
|2006.07.17 02:10
|t/p
|84
|1.12
|1.2629
|0.0000
|1.2629
|228.93
|56059.19
|167
|2006.07.17 02:10
|close
|83
|0.56
|1.2623
|0.0000
|1.2617
|80.86
|56140.05
|168
|2006.07.17 02:15
|close
|82
|0.28
|1.2633
|0.0000
|1.2606
|-18.37
|56121.69
|169
|2006.07.17 03:00
|sell
|85
|0.28
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|170
|2006.07.17 05:35
|sell
|86
|0.56
|1.2634
|0.0000
|1.2614
|171
|2006.07.17 08:05
|t/p
|85
|0.28
|1.2604
|0.0000
|1.2604
|56.00
|56177.69
|172
|2006.07.17 08:05
|t/p
|86
|0.56
|1.2614
|0.0000
|1.2614
|112.00
|56289.69
|173
|2006.07.17 08:30
|sell
|87
|0.28
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|174
|2006.07.17 08:50
|t/p
|87
|0.28
|1.2556
|0.0000
|1.2556
|56.00
|56345.69
|175
|2006.07.17 08:50
|sell
|88
|0.28
|1.2553
|0.0000
|1.2533
|176
|2006.07.17 09:50
|t/p
|88
|0.28
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|56.00
|56401.69
|177
|2006.07.17 09:50
|sell
|89
|0.28
|1.2529
|0.0000
|1.2509
|178
|2006.07.17 10:05
|sell
|90
|0.56
|1.2549
|0.0000
|1.2529
|179
|2006.07.17 10:20
|t/p
|90
|0.56
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|112.00
|56513.69
|180
|2006.07.17 10:20
|close
|89
|0.28
|1.2529
|0.0000
|1.2509
|0.00
|56513.69
|181
|2006.07.17 10:29
|sell
|91
|0.28
|1.2536
|0.0000
|1.2516
|182
|2006.07.17 12:20
|sell
|92
|0.56
|1.2547
|0.0000
|1.2527
|183
|2006.07.17 12:40
|t/p
|92
|0.56
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|112.00
|56625.69
|184
|2006.07.17 12:40
|close
|91
|0.28
|1.2522
|0.0000
|1.2516
|39.20
|56664.89
|185
|2006.07.17 12:45
|sell
|93
|0.28
|1.2539
|0.0000
|1.2519
|186
|2006.07.17 13:05
|t/p
|93
|0.28
|1.2519
|0.0000
|1.2519
|56.00
|56720.89
|187
|2006.07.17 13:05
|sell
|94
|0.28
|1.2511
|0.0000
|1.2491
|188
|2006.07.17 13:10
|sell
|95
|0.56
|1.2533
|0.0000
|1.2513
|189
|2006.07.17 14:45
|t/p
|95
|0.56
|1.2513
|0.0000
|1.2513
|112.00
|56832.89
|190
|2006.07.17 14:45
|close
|94
|0.28
|1.2512
|0.0000
|1.2491
|-2.80
|56830.09
|191
|2006.07.17 14:50
|sell
|96
|0.28
|1.2529
|0.0000
|1.2509
|192
|2006.07.18 06:45
|sell
|97
|0.56
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|193
|2006.07.18 09:05
|t/p
|96
|0.28
|1.2509
|0.0000
|1.2509
|57.23
|56887.32
|194
|2006.07.18 09:05
|t/p
|97
|0.56
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|112.00
|56999.32
|195
|2006.07.18 09:30
|sell
|98
|0.28
|1.2508
|0.0000
|1.2488
|196
|2006.07.18 09:35
|sell
|99
|0.56
|1.2525
|0.0000
|1.2505
|197
|2006.07.18 10:05
|sell
|100
|1.12
|1.2540
|0.0000
|1.2520
|198
|2006.07.18 10:20
|t/p
|100
|1.12
|1.2520
|0.0000
|1.2520
|224.00
|57223.32
|199
|2006.07.18 10:20
|close
|99
|0.56
|1.2515
|0.0000
|1.2505
|56.00
|57279.32
|200
|2006.07.18 10:29
|close
|98
|0.28
|1.2540
|0.0000
|1.2488
|-89.60
|57189.72
|201
|2006.07.18 11:00
|buy
|101
|0.29
|1.2537
|0.0000
|1.2557
|202
|2006.07.18 11:35
|buy
|102
|0.58
|1.2526
|0.0000
|1.2546
|203
|2006.07.18 13:10
|t/p
|101
|0.29
|1.2557
|0.0000
|1.2557
|58.00
|57247.72
|204
|2006.07.18 13:10
|t/p
|102
|0.58
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|116.00
|57363.72
|205
|2006.07.18 14:45
|sell
|103
|0.29
|1.2495
|0.0000
|1.2475
|206
|2006.07.18 14:50
|t/p
|103
|0.29
|1.2475
|0.0000
|1.2475
|58.00
|57421.72
|207
|2006.07.18 14:50
|sell
|104
|0.29
|1.2471
|0.0000
|1.2451
|208
|2006.07.18 14:59
|sell
|105
|0.58
|1.2491
|0.0000
|1.2471
|209
|2006.07.18 15:35
|sell
|106
|1.16
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|210
|2006.07.19 00:40
|t/p
|106
|1.16
|1.2489
|0.0000
|1.2489
|237.10
|57658.82
|211
|2006.07.19 00:40
|close
|105
|0.58
|1.2484
|0.0000
|1.2471
|43.15
|57701.97
|212
|2006.07.19 00:45
|close
|104
|0.29
|1.2486
|0.0000
|1.2451
|-42.22
|57659.75
|213
|2006.07.19 00:59
|sell
|107
|0.29
|1.2480
|0.0000
|1.2460
|214
|2006.07.19 02:05
|sell
|108
|0.58
|1.2494
|0.0000
|1.2474
|215
|2006.07.19 06:05
|sell
|109
|1.16
|1.2506
|0.0000
|1.2486
|216
|2006.07.19 08:05
|t/p
|109
|1.16
|1.2486
|0.0000
|1.2486
|232.00
|57891.75
|217
|2006.07.19 08:05
|close
|108
|0.58
|1.2483
|0.0000
|1.2474
|63.80
|57955.55
|218
|2006.07.19 08:10
|close
|107
|0.29
|1.2502
|0.0000
|1.2460
|-63.80
|57891.75
|219
|2006.07.19 13:00
|sell
|110
|0.29
|1.2472
|0.0000
|1.2452
|220
|2006.07.19 13:35
|sell
|111
|0.58
|1.2486
|0.0000
|1.2466
|221
|2006.07.19 14:10
|sell
|112
|1.16
|1.2573
|0.0000
|1.2553
|222
|2006.07.19 14:15
|t/p
|112
|1.16
|1.2553
|0.0000
|1.2553
|232.00
|58123.75
|223
|2006.07.19 14:29
|sell
|113
|1.16
|1.2570
|0.0000
|1.2550
|224
|2006.07.19 14:30
|buy
|114
|0.29
|1.2573
|0.0000
|1.2593
|225
|2006.07.19 15:10
|t/p
|113
|1.16
|1.2550
|0.0000
|1.2550
|232.00
|58355.75
|226
|2006.07.19 15:10
|buy
|115
|0.58
|1.2544
|0.0000
|1.2564
|227
|2006.07.19 15:10
|close
|111
|0.58
|1.2544
|0.0000
|1.2466
|-336.40
|58019.35
|228
|2006.07.19 15:15
|close
|110
|0.29
|1.2548
|0.0000
|1.2452
|-220.40
|57798.95
|229
|2006.07.19 15:20
|t/p
|115
|0.58
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|116.00
|57914.95
|230
|2006.07.19 15:20
|close
|114
|0.29
|1.2566
|0.0000
|1.2593
|-20.30
|57894.65
|231
|2006.07.19 15:29
|buy
|116
|0.29
|1.2557
|0.0000
|1.2577
|232
|2006.07.19 16:35
|t/p
|116
|0.29
|1.2577
|0.0000
|1.2577
|58.00
|57952.65
|233
|2006.07.19 16:35
|buy
|117
|0.29
|1.2600
|0.0000
|1.2620
|234
|2006.07.19 16:40
|buy
|118
|0.58
|1.2586
|0.0000
|1.2606
|235
|2006.07.19 16:45
|buy
|119
|1.16
|1.2563
|0.0000
|1.2583
|236
|2006.07.19 16:59
|t/p
|119
|1.16
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|232.00
|58184.65
|237
|2006.07.19 16:59
|close
|118
|0.58
|1.2594
|0.0000
|1.2606
|46.40
|58231.05
|238
|2006.07.19 17:00
|close
|117
|0.29
|1.2592
|0.0000
|1.2620
|-23.20
|58207.85
|239
|2006.07.19 17:05
|buy
|120
|0.29
|1.2605
|0.0000
|1.2625
|240
|2006.07.19 17:10
|buy
|121
|0.58
|1.2588
|0.0000
|1.2608
|241
|2006.07.19 17:50
|t/p
|121
|0.58
|1.2608
|0.0000
|1.2608
|116.00
|58323.85
|242
|2006.07.19 17:50
|close
|120
|0.29
|1.2608
|0.0000
|1.2625
|8.70
|58332.55
|243
|2006.07.19 17:59
|buy
|122
|0.29
|1.2609
|0.0000
|1.2629
|244
|2006.07.19 18:05
|buy
|123
|0.58
|1.2595
|0.0000
|1.2615
|245
|2006.07.20 01:20
|t/p
|123
|0.58
|1.2615
|0.0000
|1.2615
|101.73
|58434.28
|246
|2006.07.20 01:20
|close
|122
|0.29
|1.2618
|0.0000
|1.2629
|18.97
|58453.25
|247
|2006.07.20 01:29
|buy
|124
|0.29
|1.2618
|0.0000
|1.2638
|248
|2006.07.20 02:05
|buy
|125
|0.58
|1.2607
|0.0000
|1.2627
|249
|2006.07.20 07:20
|buy
|126
|1.16
|1.2590
|0.0000
|1.2610
|250
|2006.07.20 08:05
|t/p
|126
|1.16
|1.2610
|0.0000
|1.2610
|232.00
|58685.25
|251
|2006.07.20 08:05
|close
|125
|0.58
|1.2613
|0.0000
|1.2627
|34.80
|58720.05
|252
|2006.07.20 08:10
|close
|124
|0.29
|1.2604
|0.0000
|1.2638
|-40.60
|58679.45
|253
|2006.07.20 11:00
|buy
|127
|0.29
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|254
|2006.07.20 14:05
|t/p
|127
|0.29
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|58.00
|58737.45
|255
|2006.07.20 14:05
|buy
|128
|0.29
|1.2654
|0.0000
|1.2674
|256
|2006.07.20 14:15
|buy
|129
|0.58
|1.2641
|0.0000
|1.2661
|257
|2006.07.20 15:10
|buy
|130
|1.16
|1.2630
|0.0000
|1.2650
|258
|2006.07.20 15:20
|t/p
|130
|1.16
|1.2650
|0.0000
|1.2650
|232.00
|58969.45
|259
|2006.07.20 15:20
|close
|129
|0.58
|1.2650
|0.0000
|1.2661
|52.20
|59021.65
|260
|2006.07.20 15:29
|close
|128
|0.29
|1.2633
|0.0000
|1.2674
|-60.90
|58960.75
|261
|2006.07.20 15:30
|buy
|131
|0.29
|1.2634
|0.0000
|1.2654
|262
|2006.07.21 06:40
|t/p
|131
|0.29
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|55.62
|59016.37
|263
|2006.07.21 06:40
|buy
|132
|0.30
|1.2656
|0.0000
|1.2676
|264
|2006.07.21 06:50
|buy
|133
|0.58
|1.2637
|0.0000
|1.2657
|265
|2006.07.21 07:05
|t/p
|133
|0.58
|1.2657
|0.0000
|1.2657
|116.00
|59132.37
|266
|2006.07.21 07:05
|close
|132
|0.30
|1.2667
|0.0000
|1.2676
|33.00
|59165.37
|267
|2006.07.21 07:10
|buy
|134
|0.30
|1.2662
|0.0000
|1.2682
|268
|2006.07.21 07:15
|buy
|135
|0.60
|1.2647
|0.0000
|1.2667
|269
|2006.07.21 07:35
|t/p
|135
|0.60
|1.2667
|0.0000
|1.2667
|120.00
|59285.37
|270
|2006.07.21 07:35
|close
|134
|0.30
|1.2670
|0.0000
|1.2682
|24.00
|59309.37
|271
|2006.07.21 07:40
|buy
|136
|0.30
|1.2660
|0.0000
|1.2680
|272
|2006.07.21 10:10
|t/p
|136
|0.30
|1.2680
|0.0000
|1.2680
|60.00
|59369.37
|273
|2006.07.21 10:10
|buy
|137
|0.30
|1.2682
|0.0000
|1.2702
|274
|2006.07.21 11:40
|buy
|138
|0.60
|1.2666
|0.0000
|1.2686
|275
|2006.07.21 12:15
|t/p
|138
|0.60
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|120.00
|59489.37
|276
|2006.07.21 12:15
|close
|137
|0.30
|1.2688
|0.0000
|1.2702
|18.00
|59507.37
|277
|2006.07.21 12:20
|buy
|139
|0.30
|1.2685
|0.0000
|1.2705
|278
|2006.07.21 13:40
|buy
|140
|0.60
|1.2668
|0.0000
|1.2688
|279
|2006.07.21 14:35
|t/p
|140
|0.60
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|120.00
|59627.37
|280
|2006.07.21 14:35
|close
|139
|0.30
|1.2689
|0.0000
|1.2705
|12.00
|59639.37
|281
|2006.07.21 14:45
|buy
|141
|0.30
|1.2687
|0.0000
|1.2707
|282
|2006.07.21 15:15
|buy
|142
|0.60
|1.2676
|0.0000
|1.2696
|283
|2006.07.21 19:59
|t/p
|142
|0.60
|1.2696
|0.0000
|1.2696
|120.00
|59759.37
|284
|2006.07.21 19:59
|close
|141
|0.30
|1.2696
|0.0000
|1.2707
|27.00
|59786.37
|285
|2006.07.21 20:00
|buy
|143
|0.30
|1.2697
|0.0000
|1.2717
|286
|2006.07.24 00:10
|buy
|144
|0.60
|1.2678
|0.0000
|1.2698
|287
|2006.07.24 00:20
|buy
|145
|1.20
|1.2668
|0.0000
|1.2688
|288
|2006.07.24 00:45
|sell
|146
|0.30
|1.2669
|0.0000
|1.2649
|289
|2006.07.24 01:20
|t/p
|146
|0.30
|1.2649
|0.0000
|1.2649
|60.00
|59846.37
|290
|2006.07.24 01:20
|buy
|147
|2.40
|1.2642
|0.0000
|1.2662
|291
|2006.07.24 01:20
|sell
|148
|0.30
|1.2640
|0.0000
|1.2620
|292
|2006.07.24 01:35
|sell
|149
|0.60
|1.2653
|0.0000
|1.2633
|293
|2006.07.24 05:40
|t/p
|149
|0.60
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|120.00
|59966.37
|294
|2006.07.24 05:40
|close
|148
|0.30
|1.2629
|0.0000
|1.2620
|33.00
|59999.37
|295
|2006.07.24 05:45
|sell
|150
|0.30
|1.2652
|0.0000
|1.2632
|296
|2006.07.24 06:50
|t/p
|150
|0.30
|1.2632
|0.0000
|1.2632
|60.00
|60059.37
|297
|2006.07.24 06:50
|sell
|151
|0.29
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|298
|2006.07.24 12:05
|sell
|152
|0.60
|1.2640
|0.0000
|1.2620
|299
|2006.07.24 15:20
|t/p
|152
|0.60
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|120.00
|60179.37
|300
|2006.07.24 15:20
|close
|151
|0.29
|1.2620
|0.0000
|1.2610
|29.00
|60208.37
|301
|2006.07.25 01:00
|sell
|153
|0.29
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|302
|2006.07.25 01:35
|sell
|154
|0.58
|1.2620
|0.0000
|1.2600
|303
|2006.07.25 04:20
|sell
|155
|1.20
|1.2637
|0.0000
|1.2617
|304
|2006.07.25 05:20
|sell
|156
|2.40
|1.2653
|0.0000
|1.2633
|305
|2006.07.25 06:00
|t/p
|147
|2.40
|1.2662
|0.0000
|1.2662
|460.32
|60668.69
|306
|2006.07.25 06:00
|close
|145
|1.20
|1.2662
|0.0000
|1.2688
|-81.84
|60586.85
|307
|2006.07.25 06:05
|close
|144
|0.60
|1.2654
|0.0000
|1.2698
|-148.92
|60437.93
|308
|2006.07.25 06:10
|close
|143
|0.30
|1.2660
|0.0000
|1.2717
|-115.92
|60322.01
|309
|2006.07.25 06:15
|buy
|157
|0.30
|1.2663
|0.0000
|1.2683
|310
|2006.07.25 07:05
|buy
|158
|0.60
|1.2652
|0.0000
|1.2672
|311
|2006.07.25 07:35
|buy
|159
|1.20
|1.2640
|0.0000
|1.2660
|312
|2006.07.25 08:50
|t/p
|156
|2.40
|1.2633
|0.0000
|1.2633
|480.00
|60802.01
|313
|2006.07.25 08:50
|close
|155
|1.20
|1.2631
|0.0000
|1.2617
|72.00
|60874.01
|314
|2006.07.25 08:59
|close
|154
|0.58
|1.2640
|0.0000
|1.2600
|-116.00
|60758.01
|315
|2006.07.25 09:00
|close
|153
|0.29
|1.2641
|0.0000
|1.2590
|-89.90
|60668.11
|316
|2006.07.25 09:05
|sell
|160
|0.30
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|317
|2006.07.25 13:35
|t/p
|159
|1.20
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|240.00
|60908.11
|318
|2006.07.25 13:35
|close
|158
|0.60
|1.2665
|0.0000
|1.2672
|78.00
|60986.11
|319
|2006.07.25 13:35
|sell
|161
|0.60
|1.2665
|0.0000
|1.2645
|320
|2006.07.25 13:40
|close
|157
|0.30
|1.2647
|0.0000
|1.2683
|-48.00
|60938.11
|321
|2006.07.25 13:45
|t/p
|161
|0.60
|1.2645
|0.0000
|1.2645
|120.00
|61058.11
|322
|2006.07.25 13:45
|close
|160
|0.30
|1.2640
|0.0000
|1.2624
|12.00
|61070.11
|323
|2006.07.25 14:45
|sell
|162
|0.31
|1.2615
|0.0000
|1.2595
|324
|2006.07.25 14:59
|sell
|163
|0.62
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|325
|2006.07.25 15:10
|t/p
|163
|0.62
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|124.00
|61194.11
|326
|2006.07.25 15:10
|close
|162
|0.31
|1.2604
|0.0000
|1.2595
|34.10
|61228.21
|327
|2006.07.25 15:15
|sell
|164
|0.31
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|328
|2006.07.25 15:20
|t/p
|164
|0.31
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|62.00
|61290.21
|329
|2006.07.25 15:20
|sell
|165
|0.31
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|330
|2006.07.25 15:40
|sell
|166
|0.62
|1.2587
|0.0000
|1.2567
|331
|2006.07.25 16:20
|t/p
|166
|0.62
|1.2567
|0.0000
|1.2567
|124.00
|61414.21
|332
|2006.07.25 16:20
|close
|165
|0.31
|1.2564
|0.0000
|1.2556
|37.20
|61451.41
|333
|2006.07.25 16:29
|sell
|167
|0.31
|1.2567
|0.0000
|1.2547
|334
|2006.07.25 17:05
|sell
|168
|0.62
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|335
|2006.07.26 07:10
|sell
|169
|1.24
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|336
|2006.07.26 10:15
|sell
|170
|2.48
|1.2599
|0.0000
|1.2579
|337
|2006.07.26 14:45
|buy
|171
|0.30
|1.2618
|0.0000
|1.2638
|338
|2006.07.26 16:10
|t/p
|171
|0.30
|1.2638
|0.0000
|1.2638
|60.00
|61511.41
|339
|2006.07.26 16:10
|buy
|172
|0.29
|1.2646
|0.0000
|1.2666
|340
|2006.07.26 18:10
|t/p
|172
|0.29
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|58.00
|61569.41
|341
|2006.07.26 18:10
|buy
|173
|0.29
|1.2682
|0.0000
|1.2702
|342
|2006.07.26 18:15
|t/p
|173
|0.29
|1.2702
|0.0000
|1.2702
|58.00
|61627.41
|343
|2006.07.26 18:15
|buy
|174
|0.28
|1.2705
|0.0000
|1.2725
|344
|2006.07.26 18:29
|buy
|175
|0.56
|1.2694
|0.0000
|1.2714
|345
|2006.07.26 20:10
|t/p
|175
|0.56
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|112.00
|61739.41
|346
|2006.07.26 20:10
|close
|174
|0.28
|1.2714
|0.0000
|1.2725
|25.20
|61764.61
|347
|2006.07.26 20:15
|buy
|176
|0.28
|1.2718
|0.0000
|1.2738
|348
|2006.07.27 00:15
|buy
|177
|0.56
|1.2707
|0.0000
|1.2727
|349
|2006.07.27 04:10
|t/p
|177
|0.56
|1.2727
|0.0000
|1.2727
|112.00
|61876.61
|350
|2006.07.27 04:10
|close
|176
|0.28
|1.2728
|0.0000
|1.2738
|21.11
|61897.72
|351
|2006.07.27 13:45
|buy
|178
|0.27
|1.2747
|0.0000
|1.2767
|352
|2006.07.27 14:05
|buy
|179
|0.56
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|353
|2006.07.27 14:20
|t/p
|179
|0.56
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|112.00
|62009.72
|354
|2006.07.27 14:20
|close
|178
|0.27
|1.2760
|0.0000
|1.2767
|35.10
|62044.82
|355
|2006.07.27 14:29
|buy
|180
|0.28
|1.2741
|0.0000
|1.2761
|356
|2006.07.27 14:35
|buy
|181
|0.56
|1.2729
|0.0000
|1.2749
|357
|2006.07.27 15:05
|buy
|182
|1.12
|1.2718
|0.0000
|1.2738
|358
|2006.07.27 15:35
|t/p
|182
|1.12
|1.2738
|0.0000
|1.2738
|224.00
|62268.82
|359
|2006.07.27 15:35
|close
|181
|0.56
|1.2738
|0.0000
|1.2749
|50.40
|62319.22
|360
|2006.07.27 15:40
|close
|180
|0.28
|1.2726
|0.0000
|1.2761
|-42.00
|62277.22
|361
|2006.07.28 13:00
|buy
|183
|0.28
|1.2726
|0.0000
|1.2746
|362
|2006.07.28 13:05
|t/p
|183
|0.28
|1.2746
|0.0000
|1.2746
|56.00
|62333.22
|363
|2006.07.28 13:05
|buy
|184
|0.28
|1.2750
|0.0000
|1.2770
|364
|2006.07.28 13:15
|buy
|185
|0.56
|1.2724
|0.0000
|1.2744
|365
|2006.07.28 13:50
|t/p
|185
|0.56
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|112.00
|62445.22
|366
|2006.07.28 13:50
|close
|184
|0.28
|1.2753
|0.0000
|1.2770
|8.40
|62453.62
|367
|2006.07.28 13:59
|buy
|186
|0.28
|1.2738
|0.0000
|1.2758
|368
|2006.07.28 14:20
|t/p
|186
|0.28
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|56.00
|62509.62
|369
|2006.07.28 14:20
|buy
|187
|0.27
|1.2760
|0.0000
|1.2780
|370
|2006.07.28 14:30
|buy
|188
|0.56
|1.2750
|0.0000
|1.2770
|371
|2006.07.28 16:50
|buy
|189
|1.12
|1.2739
|0.0000
|1.2759
|372
|2006.07.28 18:15
|t/p
|189
|1.12
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|224.00
|62733.62
|373
|2006.07.28 18:15
|close
|188
|0.56
|1.2759
|0.0000
|1.2770
|50.40
|62784.02
|374
|2006.07.28 18:20
|close
|187
|0.27
|1.2757
|0.0000
|1.2780
|-8.10
|62775.92
|375
|2006.07.28 18:29
|buy
|190
|0.28
|1.2755
|0.0000
|1.2775
|376
|2006.07.31 07:45
|buy
|191
|0.56
|1.2743
|0.0000
|1.2763
|377
|2006.07.31 11:40
|t/p
|190
|0.28
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|53.70
|62829.63
|378
|2006.07.31 11:40
|t/p
|191
|0.56
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|112.00
|62941.63
|379
|2006.08.01 11:15
|buy
|192
|0.27
|1.2767
|0.0000
|1.2787
|380
|2006.08.01 12:35
|buy
|193
|0.56
|1.2735
|0.0000
|1.2755
|381
|2006.08.01 12:40
|t/p
|193
|0.56
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|112.00
|63053.63
|382
|2006.08.01 12:59
|buy
|194
|0.56
|1.2741
|0.0000
|1.2761
|383
|2006.08.01 13:40
|t/p
|194
|0.56
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|112.00
|63165.63
|384
|2006.08.01 13:40
|close
|192
|0.27
|1.2764
|0.0000
|1.2787
|-8.10
|63157.53
|385
|2006.08.01 16:30
|buy
|195
|0.27
|1.2806
|0.0000
|1.2826
|386
|2006.08.01 20:20
|t/p
|195
|0.27
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|54.00
|63211.53
|387
|2006.08.01 20:20
|buy
|196
|0.26
|1.2830
|0.0000
|1.2850
|388
|2006.08.01 22:05
|buy
|197
|0.52
|1.2818
|0.0000
|1.2838
|389
|2006.08.02 07:45
|buy
|198
|1.08
|1.2808
|0.0000
|1.2828
|390
|2006.08.02 09:15
|buy
|199
|2.16
|1.2794
|0.0000
|1.2814
|391
|2006.08.02 13:10
|t/p
|199
|2.16
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|432.00
|63643.53
|392
|2006.08.02 13:10
|close
|198
|1.08
|1.2817
|0.0000
|1.2828
|97.20
|63740.73
|393
|2006.08.02 13:15
|close
|197
|0.52
|1.2810
|0.0000
|1.2838
|-45.86
|63694.86
|394
|2006.08.02 13:20
|close
|196
|0.26
|1.2797
|0.0000
|1.2850
|-87.93
|63606.93
|395
|2006.08.03 12:00
|buy
|200
|0.27
|1.2782
|0.0000
|1.2802
|396
|2006.08.03 12:45
|t/p
|200
|0.27
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|54.00
|63660.93
|397
|2006.08.03 12:45
|buy
|201
|0.26
|1.2829
|0.0000
|1.2849
|398
|2006.08.03 13:05
|buy
|202
|0.54
|1.2804
|0.0000
|1.2824
|399
|2006.08.03 13:20
|t/p
|202
|0.54
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|108.00
|63768.93
|400
|2006.08.03 13:20
|close
|201
|0.26
|1.2828
|0.0000
|1.2849
|-2.60
|63766.33
|401
|2006.08.03 13:29
|buy
|203
|0.27
|1.2804
|0.0000
|1.2824
|402
|2006.08.03 14:35
|buy
|204
|0.54
|1.2787
|0.0000
|1.2807
|403
|2006.08.03 14:40
|t/p
|204
|0.54
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|108.00
|63874.33
|404
|2006.08.03 14:59
|buy
|205
|0.54
|1.2791
|0.0000
|1.2811
|405
|2006.08.03 15:10
|buy
|206
|1.12
|1.2764
|0.0000
|1.2784
|406
|2006.08.03 15:20
|t/p
|206
|1.12
|1.2784
|0.0000
|1.2784
|224.00
|64098.33
|407
|2006.08.03 15:20
|close
|205
|0.54
|1.2784
|0.0000
|1.2811
|-37.80
|64060.53
|408
|2006.08.03 15:29
|close
|203
|0.27
|1.2783
|0.0000
|1.2824
|-56.70
|64003.83
|409
|2006.08.03 17:00
|buy
|207
|0.27
|1.2801
|0.0000
|1.2821
|410
|2006.08.03 23:20
|buy
|208
|0.56
|1.2787
|0.0000
|1.2807
|411
|2006.08.04 01:50
|t/p
|208
|0.56
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|107.41
|64111.24
|412
|2006.08.04 01:50
|close
|207
|0.27
|1.2810
|0.0000
|1.2821
|22.09
|64133.32
|413
|2006.08.04 13:00
|buy
|209
|0.25
|1.2881
|0.0000
|1.2901
|414
|2006.08.04 13:05
|buy
|210
|0.52
|1.2868
|0.0000
|1.2888
|415
|2006.08.04 13:50
|t/p
|209
|0.25
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|50.00
|64183.32
|416
|2006.08.04 13:50
|t/p
|210
|0.52
|1.2888
|0.0000
|1.2888
|104.00
|64287.32
|417
|2006.08.04 13:50
|buy
|211
|0.25
|1.2910
|0.0000
|1.2930
|418
|2006.08.04 14:05
|buy
|212
|0.50
|1.2894
|0.0000
|1.2914
|419
|2006.08.04 15:05
|buy
|213
|1.00
|1.2881
|0.0000
|1.2901
|420
|2006.08.07 06:35
|buy
|214
|2.08
|1.2865
|0.0000
|1.2885
|421
|2006.08.08 18:10
|t/p
|214
|2.08
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|398.94
|64686.27
|422
|2006.08.08 18:10
|close
|213
|1.00
|1.2893
|0.0000
|1.2901
|103.60
|64789.87
|423
|2006.08.08 18:15
|close
|212
|0.50
|1.2835
|0.0000
|1.2914
|-303.20
|64486.67
|424
|2006.08.08 18:20
|close
|211
|0.25
|1.2811
|0.0000
|1.2930
|-251.60
|64235.07
|425
|2006.08.08 18:30
|buy
|215
|0.27
|1.2831
|0.0000
|1.2851
|426
|2006.08.08 18:35
|t/p
|215
|0.27
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|54.00
|64289.07
|427
|2006.08.08 18:35
|buy
|216
|0.26
|1.2877
|0.0000
|1.2897
|428
|2006.08.08 18:40
|buy
|217
|0.52
|1.2862
|0.0000
|1.2882
|429
|2006.08.08 18:45
|buy
|218
|1.04
|1.2846
|0.0000
|1.2866
|430
|2006.08.08 18:50
|buy
|219
|2.16
|1.2823
|0.0000
|1.2843
|431
|2006.08.08 18:59
|t/p
|219
|2.16
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|432.00
|64721.07
|432
|2006.08.08 19:20
|buy
|220
|2.16
|1.2833
|0.0000
|1.2853
|433
|2006.08.09 08:10
|t/p
|220
|2.16
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|414.29
|65135.36
|434
|2006.08.09 08:10
|close
|218
|1.04
|1.2855
|0.0000
|1.2866
|85.07
|65220.43
|435
|2006.08.09 08:15
|close
|217
|0.52
|1.2859
|0.0000
|1.2882
|-19.86
|65200.56
|436
|2006.08.09 08:20
|close
|216
|0.26
|1.2872
|0.0000
|1.2897
|-15.13
|65185.43
|437
|2006.08.09 08:29
|buy
|221
|0.26
|1.2869
|0.0000
|1.2889
|438
|2006.08.09 10:50
|t/p
|221
|0.26
|1.2889
|0.0000
|1.2889
|52.00
|65237.43
|439
|2006.08.09 10:50
|buy
|222
|0.25
|1.2904
|0.0000
|1.2924
|440
|2006.08.09 11:10
|buy
|223
|0.52
|1.2887
|0.0000
|1.2907
|441
|2006.08.09 13:15
|buy
|224
|1.04
|1.2875
|0.0000
|1.2895
|442
|2006.08.09 18:29
|buy
|225
|2.08
|1.2865
|0.0000
|1.2885
|443
|2006.08.10 06:05
|t/p
|224
|1.04
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|182.42
|65419.85
|444
|2006.08.10 06:05
|t/p
|225
|2.08
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|364.83
|65784.68
|445
|2006.08.10 06:05
|close
|223
|0.52
|1.2903
|0.0000
|1.2907
|70.41
|65855.09
|446
|2006.08.10 06:10
|close
|222
|0.25
|1.2887
|0.0000
|1.2924
|-48.65
|65806.44
|447
|2006.08.14 07:00
|buy
|226
|0.29
|1.2759
|0.0000
|1.2779
|448
|2006.08.14 07:15
|buy
|227
|0.60
|1.2714
|0.0000
|1.2734
|449
|2006.08.14 07:50
|t/p
|227
|0.60
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|120.00
|65926.44
|450
|2006.08.14 07:50
|close
|226
|0.29
|1.2741
|0.0000
|1.2779
|-52.20
|65874.24
|451
|2006.08.14 07:59
|buy
|228
|0.30
|1.2742
|0.0000
|1.2762
|452
|2006.08.14 08:45
|buy
|229
|0.60
|1.2732
|0.0000
|1.2752
|453
|2006.08.14 11:05
|buy
|230
|1.20
|1.2720
|0.0000
|1.2740
|454
|2006.08.14 12:20
|buy
|231
|2.40
|1.2709
|0.0000
|1.2729
|455
|2006.08.14 12:35
|t/p
|231
|2.40
|1.2729
|0.0000
|1.2729
|480.00
|66354.24
|456
|2006.08.14 12:35
|close
|230
|1.20
|1.2736
|0.0000
|1.2740
|192.00
|66546.24
|457
|2006.08.14 12:40
|close
|229
|0.60
|1.2731
|0.0000
|1.2752
|-6.00
|66540.24
|458
|2006.08.14 12:45
|close
|228
|0.30
|1.2721
|0.0000
|1.2762
|-63.00
|66477.24
|459
|2006.08.15 13:00
|buy
|232
|0.29
|1.2776
|0.0000
|1.2796
|460
|2006.08.15 13:05
|buy
|233
|0.60
|1.2756
|0.0000
|1.2776
|461
|2006.08.15 13:10
|t/p
|232
|0.29
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|58.00
|66535.24
|462
|2006.08.15 13:10
|t/p
|233
|0.60
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|120.00
|66655.24
|463
|2006.08.15 13:10
|buy
|234
|0.29
|1.2799
|0.0000
|1.2819
|464
|2006.08.15 13:15
|buy
|235
|0.58
|1.2769
|0.0000
|1.2789
|465
|2006.08.15 13:50
|t/p
|235
|0.58
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|116.00
|66771.24
|466
|2006.08.15 13:50
|close
|234
|0.29
|1.2804
|0.0000
|1.2819
|14.50
|66785.74
|467
|2006.08.15 13:59
|buy
|236
|0.29
|1.2798
|0.0000
|1.2818
|468
|2006.08.15 14:10
|buy
|237
|0.58
|1.2785
|0.0000
|1.2805
|469
|2006.08.16 11:20
|buy
|238
|1.16
|1.2771
|0.0000
|1.2791
|470
|2006.08.16 12:05
|t/p
|237
|0.58
|1.2805
|0.0000
|1.2805
|111.24
|66896.98
|471
|2006.08.16 12:05
|t/p
|238
|1.16
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|232.00
|67128.98
|472
|2006.08.16 12:05
|close
|236
|0.29
|1.2806
|0.0000
|1.2818
|20.82
|67149.80
|473
|2006.08.16 13:00
|buy
|239
|0.28
|1.2845
|0.0000
|1.2865
|474
|2006.08.17 07:15
|t/p
|239
|0.28
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|49.11
|67198.92
|475
|2006.08.17 11:00
|buy
|240
|0.27
|1.2871
|0.0000
|1.2891
|476
|2006.08.17 14:50
|buy
|241
|0.56
|1.2859
|0.0000
|1.2879
|477
|2006.08.17 16:40
|buy
|242
|1.12
|1.2842
|0.0000
|1.2862
|478
|2006.08.17 17:20
|buy
|243
|2.24
|1.2827
|0.0000
|1.2847
|479
|2006.08.21 00:40
|t/p
|243
|2.24
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|411.26
|67610.18
|480
|2006.08.21 00:40
|close
|242
|1.12
|1.2848
|0.0000
|1.2862
|48.83
|67659.01
|481
|2006.08.21 00:45
|close
|241
|0.56
|1.2844
|0.0000
|1.2879
|-93.18
|67565.83
|482
|2006.08.21 00:50
|close
|240
|0.27
|1.2846
|0.0000
|1.2891
|-71.93
|67493.90
|483
|2006.08.21 00:59
|buy
|244
|0.28
|1.2850
|0.0000
|1.2870
|484
|2006.08.21 01:05
|t/p
|244
|0.28
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|56.00
|67549.90
|485
|2006.08.21 01:05
|buy
|245
|0.27
|1.2873
|0.0000
|1.2893
|486
|2006.08.21 01:10
|buy
|246
|0.56
|1.2862
|0.0000
|1.2882
|487
|2006.08.21 01:20
|buy
|247
|1.12
|1.2850
|0.0000
|1.2870
|488
|2006.08.21 01:50
|t/p
|247
|1.12
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|224.00
|67773.90
|489
|2006.08.21 01:50
|close
|246
|0.56
|1.2879
|0.0000
|1.2882
|95.20
|67869.10
|490
|2006.08.21 01:59
|close
|245
|0.27
|1.2875
|0.0000
|1.2893
|5.40
|67874.50
|491
|2006.08.21 02:00
|buy
|248
|0.28
|1.2878
|0.0000
|1.2898
|492
|2006.08.21 05:10
|buy
|249
|0.56
|1.2867
|0.0000
|1.2887
|493
|2006.08.21 06:35
|t/p
|249
|0.56
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|112.00
|67986.50
|494
|2006.08.21 06:35
|close
|248
|0.28
|1.2890
|0.0000
|1.2898
|33.60
|68020.10
|495
|2006.08.21 06:40
|buy
|250
|0.28
|1.2879
|0.0000
|1.2899
|496
|2006.08.21 06:45
|buy
|251
|0.56
|1.2869
|0.0000
|1.2889
|497
|2006.08.21 07:05
|t/p
|251
|0.56
|1.2889
|0.0000
|1.2889
|112.00
|68132.10
|498
|2006.08.21 07:05
|close
|250
|0.28
|1.2897
|0.0000
|1.2899
|50.40
|68182.50
|499
|2006.08.21 07:10
|buy
|252
|0.28
|1.2886
|0.0000
|1.2906
|500
|2006.08.21 12:10
|t/p
|252
|0.28
|1.2906
|0.0000
|1.2906
|56.00
|68238.50
|501
|2006.08.21 14:00
|buy
|253
|0.27
|1.2929
|0.0000
|1.2949
|502
|2006.08.21 15:05
|buy
|254
|0.54
|1.2910
|0.0000
|1.2930
|503
|2006.08.21 18:15
|buy
|255
|1.08
|1.2897
|0.0000
|1.2917
|504
|2006.08.21 21:40
|buy
|256
|2.16
|1.2886
|0.0000
|1.2906
|505
|2006.10.06 14:40
|t/p
|170
|2.48
|1.2579
|0.0000
|1.2579
|1303.49
|69541.99
|506
|2006.10.06 14:40
|close
|169
|1.24
|1.2576
|0.0000
|1.2569
|564.94
|70106.93
|507
|2006.10.06 14:45
|close
|168
|0.62
|1.2575
|0.0000
|1.2558
|223.20
|70330.13
|508
|2006.10.06 14:50
|close
|167
|0.31
|1.2573
|0.0000
|1.2547
|83.70
|70413.83
|509
|2006.10.06 14:59
|sell
|257
|0.28
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|510
|2006.10.06 15:05
|sell
|258
|0.56
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|511
|2006.10.06 16:59
|sell
|259
|1.16
|1.2608
|0.0000
|1.2588
|512
|2006.10.08 21:00
|t/p
|259
|1.16
|1.2588
|0.0000
|1.2588
|232.00
|70645.83
|513
|2006.10.08 21:00
|close
|258
|0.56
|1.2588
|0.0000
|1.2576
|44.80
|70690.63
|514
|2006.10.08 21:10
|close
|257
|0.28
|1.2589
|0.0000
|1.2562
|-19.60
|70671.03
|515
|2006.10.10 08:45
|sell
|260
|0.28
|1.2559
|0.0000
|1.2539
|516
|2006.10.10 08:50
|sell
|261
|0.56
|1.2575
|0.0000
|1.2555
|517
|2006.10.10 11:10
|t/p
|260
|0.28
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|56.00
|70727.03
|518
|2006.10.10 11:10
|t/p
|261
|0.56
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|112.00
|70839.03
|519
|2006.10.10 11:10
|sell
|262
|0.27
|1.2532
|0.0000
|1.2512
|520
|2006.10.10 11:15
|sell
|263
|0.56
|1.2550
|0.0000
|1.2530
|521
|2006.10.10 11:50
|t/p
|263
|0.56
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|112.00
|70951.03
|522
|2006.10.10 11:50
|close
|262
|0.27
|1.2528
|0.0000
|1.2512
|10.80
|70961.83
|523
|2006.10.10 11:59
|sell
|264
|0.27
|1.2530
|0.0000
|1.2510
|524
|2006.10.10 12:35
|sell
|265
|0.56
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|525
|2006.10.10 13:40
|t/p
|265
|0.56
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|112.00
|71073.83
|526
|2006.10.10 13:40
|close
|264
|0.27
|1.2520
|0.0000
|1.2510
|27.00
|71100.83
|527
|2006.10.10 13:50
|sell
|266
|0.27
|1.2533
|0.0000
|1.2513
|528
|2006.10.11 05:59
|sell
|267
|0.56
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|529
|2006.10.11 10:10
|sell
|268
|1.12
|1.2556
|0.0000
|1.2536
|530
|2006.10.11 18:05
|t/p
|266
|0.27
|1.2513
|0.0000
|1.2513
|55.19
|71156.02
|531
|2006.10.11 18:05
|t/p
|267
|0.56
|1.2525
|0.0000
|1.2525
|112.00
|71268.02
|532
|2006.10.11 18:05
|t/p
|268
|1.12
|1.2536
|0.0000
|1.2536
|224.00
|71492.02
|533
|2006.10.11 18:45
|sell
|269
|0.27
|1.2519
|0.0000
|1.2499
|534
|2006.10.12 02:00
|sell
|270
|0.54
|1.2530
|0.0000
|1.2510
|535
|2006.10.12 07:10
|sell
|271
|1.12
|1.2553
|0.0000
|1.2533
|536
|2006.10.12 07:20
|t/p
|271
|1.12
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|224.00
|71716.02
|537
|2006.10.12 07:20
|close
|270
|0.54
|1.2533
|0.0000
|1.2510
|-16.20
|71699.82
|538
|2006.10.12 07:29
|close
|269
|0.27
|1.2553
|0.0000
|1.2499
|-88.24
|71611.58
|539
|2006.10.12 12:00
|sell
|272
|0.28
|1.2530
|0.0000
|1.2510
|540
|2006.10.12 12:35
|sell
|273
|0.56
|1.2549
|0.0000
|1.2529
|541
|2006.10.12 12:50
|t/p
|273
|0.56
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|112.00
|71723.58
|542
|2006.10.12 12:50
|close
|272
|0.28
|1.2526
|0.0000
|1.2510
|11.20
|71734.78
|543
|2006.10.12 12:59
|sell
|274
|0.27
|1.2525
|0.0000
|1.2505
|544
|2006.10.12 13:35
|sell
|275
|0.56
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|545
|2006.10.12 17:50
|sell
|276
|1.12
|1.2552
|0.0000
|1.2532
|546
|2006.10.12 22:10
|sell
|277
|2.24
|1.2564
|0.0000
|1.2544
|547
|2006.10.13 12:35
|t/p
|277
|2.24
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|457.86
|72192.64
|548
|2006.10.13 12:35
|close
|276
|1.12
|1.2539
|0.0000
|1.2532
|150.53
|72343.17
|549
|2006.10.13 12:45
|t/p
|275
|0.56
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|114.46
|72457.63
|550
|2006.10.13 12:45
|close
|274
|0.27
|1.2512
|0.0000
|1.2505
|36.29
|72493.92
|551
|2006.10.13 12:50
|sell
|278
|0.29
|1.2559
|0.0000
|1.2539
|552
|2006.10.13 12:59
|t/p
|278
|0.29
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|58.00
|72551.92
|553
|2006.10.13 12:59
|sell
|279
|0.28
|1.2520
|0.0000
|1.2500
|554
|2006.10.13 14:20
|t/p
|279
|0.28
|1.2500
|0.0000
|1.2500
|56.00
|72607.92
|555
|2006.10.13 14:20
|sell
|280
|0.27
|1.2496
|0.0000
|1.2476
|556
|2006.10.13 16:05
|sell
|281
|0.56
|1.2507
|0.0000
|1.2487
|557
|2006.10.13 17:45
|sell
|282
|1.12
|1.2518
|0.0000
|1.2498
|558
|2006.10.15 21:40
|t/p
|282
|1.12
|1.2498
|0.0000
|1.2498
|224.00
|72831.92
|559
|2006.10.15 21:40
|close
|281
|0.56
|1.2498
|0.0000
|1.2487
|50.40
|72882.32
|560
|2006.10.15 21:45
|close
|280
|0.27
|1.2501
|0.0000
|1.2476
|-13.50
|72868.82
|561
|2006.10.17 14:00
|sell
|283
|0.28
|1.2545
|0.0000
|1.2525
|562
|2006.10.17 14:05
|sell
|284
|0.58
|1.2556
|0.0000
|1.2536
|563
|2006.10.17 21:45
|t/p
|284
|0.58
|1.2536
|0.0000
|1.2536
|116.00
|72984.82
|564
|2006.10.17 21:45
|close
|283
|0.28
|1.2533
|0.0000
|1.2525
|33.60
|73018.42
|565
|2006.10.18 13:00
|sell
|285
|0.28
|1.2522
|0.0000
|1.2502
|566
|2006.10.18 18:45
|sell
|286
|0.56
|1.2532
|0.0000
|1.2512
|567
|2006.10.18 23:20
|sell
|287
|1.12
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|568
|2006.10.19 07:45
|sell
|288
|2.24
|1.2559
|0.0000
|1.2539
|569
|2006.10.23 13:05
|t/p
|288
|2.24
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|467.71
|73486.13
|570
|2006.10.23 13:05
|close
|287
|1.12
|1.2538
|0.0000
|1.2523
|80.64
|73566.77
|571
|2006.10.23 13:15
|close
|286
|0.56
|1.2549
|0.0000
|1.2512
|-82.88
|73483.89
|572
|2006.10.23 13:29
|close
|285
|0.28
|1.2540
|0.0000
|1.2502
|-44.24
|73439.65
|573
|2006.10.23 13:30
|sell
|289
|0.28
|1.2539
|0.0000
|1.2519
|574
|2006.10.23 14:05
|sell
|290
|0.58
|1.2551
|0.0000
|1.2531
|575
|2006.10.24 06:05
|t/p
|290
|0.58
|1.2531
|0.0000
|1.2531
|118.55
|73558.20
|576
|2006.10.24 06:05
|close
|289
|0.28
|1.2530
|0.0000
|1.2519
|26.43
|73584.64
|577
|2006.10.27 06:45
|sell
|291
|0.31
|1.2676
|0.0000
|1.2656
|578
|2006.10.27 11:05
|sell
|292
|0.62
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|579
|2006.10.27 12:40
|sell
|293
|1.28
|1.2708
|0.0000
|1.2688
|580
|2006.10.27 12:45
|sell
|294
|2.56
|1.2718
|0.0000
|1.2698
|581
|2006.10.31 07:05
|t/p
|294
|2.56
|1.2698
|0.0000
|1.2698
|534.53
|74119.16
|582
|2006.10.31 07:05
|close
|293
|1.28
|1.2694
|0.0000
|1.2688
|190.46
|74309.63
|583
|2006.10.31 07:10
|close
|292
|0.62
|1.2699
|0.0000
|1.2668
|-62.74
|74246.88
|584
|2006.10.31 07:15
|close
|291
|0.31
|1.2720
|0.0000
|1.2656
|-133.67
|74113.21
|585
|2006.10.31 08:00
|sell
|295
|0.32
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|586
|2006.10.31 08:35
|sell
|296
|0.64
|1.2696
|0.0000
|1.2676
|587
|2006.10.31 13:15
|sell
|297
|1.28
|1.2707
|0.0000
|1.2687
|588
|2006.10.31 14:45
|sell
|298
|2.56
|1.2719
|0.0000
|1.2699
|589
|2006.11.03 13:50
|t/p
|297
|1.28
|1.2687
|0.0000
|1.2687
|284.16
|74397.37
|590
|2006.11.03 13:50
|t/p
|298
|2.56
|1.2699
|0.0000
|1.2699
|568.32
|74965.69
|591
|2006.11.03 13:50
|close
|296
|0.64
|1.2686
|0.0000
|1.2676
|78.08
|75043.77
|592
|2006.11.03 13:59
|close
|295
|0.32
|1.2687
|0.0000
|1.2665
|0.64
|75044.41
|593
|2006.11.03 14:00
|sell
|299
|0.32
|1.2682
|0.0000
|1.2662
|594
|2006.11.03 14:05
|sell
|300
|0.64
|1.2702
|0.0000
|1.2682
|595
|2006.11.03 15:00
|sell
|301
|1.28
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|596
|2006.11.03 15:15
|t/p
|301
|1.28
|1.2692
|0.0000
|1.2692
|256.00
|75300.41
|597
|2006.11.03 15:15
|close
|300
|0.64
|1.2685
|0.0000
|1.2682
|108.80
|75409.21
|598
|2006.11.03 15:20
|close
|299
|0.32
|1.2689
|0.0000
|1.2662
|-22.40
|75386.81
|599
|2006.11.03 15:29
|sell
|302
|0.33
|1.2701
|0.0000
|1.2681
|600
|2006.11.03 18:50
|sell
|303
|0.66
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|601
|2006.11.06 17:50
|sell
|304
|1.32
|1.2723
|0.0000
|1.2703
|602
|2006.11.07 01:05
|sell
|305
|2.64
|1.2738
|0.0000
|1.2718
|603
|2006.11.22 13:20
|t/p
|256
|2.16
|1.2906
|0.0000
|1.2906
|-1215.22
|74171.60
|604
|2006.11.22 13:20
|close
|255
|1.08
|1.2915
|0.0000
|1.2917
|-629.21
|73542.39
|605
|2006.11.22 13:29
|close
|254
|0.54
|1.2911
|0.0000
|1.2930
|-406.40
|73135.98
|606
|2006.11.22 13:30
|close
|253
|0.27
|1.2912
|0.0000
|1.2949
|-251.80
|72884.18
|607
|2006.11.22 13:35
|buy
|306
|0.32
|1.2907
|0.0000
|1.2927
|608
|2006.11.22 14:50
|t/p
|306
|0.32
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|64.00
|72948.18
|609
|2006.11.22 14:50
|buy
|307
|0.32
|1.2930
|0.0000
|1.2950
|610
|2006.11.22 15:15
|t/p
|307
|0.32
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|64.00
|73012.18
|611
|2006.11.22 15:15
|buy
|308
|0.31
|1.2958
|0.0000
|1.2978
|612
|2006.11.22 15:35
|buy
|309
|0.64
|1.2934
|0.0000
|1.2954
|613
|2006.11.22 15:50
|t/p
|309
|0.64
|1.2954
|0.0000
|1.2954
|128.00
|73140.18
|614
|2006.11.22 15:50
|close
|308
|0.31
|1.2955
|0.0000
|1.2978
|-9.30
|73130.88
|615
|2006.11.22 15:59
|buy
|310
|0.32
|1.2936
|0.0000
|1.2956
|616
|2006.11.22 17:40
|buy
|311
|0.64
|1.2922
|0.0000
|1.2942
|617
|2006.11.22 19:50
|t/p
|311
|0.64
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|128.00
|73258.88
|618
|2006.11.22 19:50
|close
|310
|0.32
|1.2942
|0.0000
|1.2956
|19.20
|73278.08
|619
|2006.11.23 09:35
|buy
|312
|0.31
|1.2968
|0.0000
|1.2988
|620
|2006.11.23 11:05
|buy
|313
|0.62
|1.2954
|0.0000
|1.2974
|621
|2006.11.23 18:40
|buy
|314
|1.24
|1.2943
|0.0000
|1.2963
|622
|2006.11.24 06:35
|t/p
|314
|1.24
|1.2963
|0.0000
|1.2963
|237.83
|73515.91
|623
|2006.11.24 06:35
|close
|313
|0.62
|1.2968
|0.0000
|1.2974
|81.72
|73597.63
|624
|2006.11.24 06:40
|close
|312
|0.31
|1.2963
|0.0000
|1.2988
|-18.04
|73579.59
|625
|2006.11.24 08:45
|buy
|315
|0.30
|1.3009
|0.0000
|1.3029
|626
|2006.11.24 08:50
|t/p
|315
|0.30
|1.3029
|0.0000
|1.3029
|60.00
|73639.59
|627
|2006.11.24 08:50
|buy
|316
|0.28
|1.3086
|0.0000
|1.3106
|628
|2006.11.24 08:59
|buy
|317
|0.58
|1.3069
|0.0000
|1.3089
|629
|2006.11.24 09:35
|buy
|318
|1.16
|1.3058
|0.0000
|1.3078
|630
|2006.11.24 10:15
|t/p
|317
|0.58
|1.3089
|0.0000
|1.3089
|116.00
|73755.59
|631
|2006.11.24 10:15
|t/p
|318
|1.16
|1.3078
|0.0000
|1.3078
|232.00
|73987.59
|632
|2006.11.24 10:15
|close
|316
|0.28
|1.3091
|0.0000
|1.3106
|14.00
|74001.59
|633
|2006.11.24 10:20
|buy
|319
|0.28
|1.3091
|0.0000
|1.3111
|634
|2006.11.24 11:05
|buy
|320
|0.58
|1.3077
|0.0000
|1.3097
|635
|2006.11.24 12:10
|t/p
|320
|0.58
|1.3097
|0.0000
|1.3097
|116.00
|74117.59
|636
|2006.11.24 12:10
|close
|319
|0.28
|1.3098
|0.0000
|1.3111
|19.60
|74137.19
|637
|2006.11.24 12:15
|buy
|321
|0.28
|1.3095
|0.0000
|1.3115
|638
|2006.11.24 12:40
|buy
|322
|0.56
|1.3083
|0.0000
|1.3103
|639
|2006.11.24 15:15
|t/p
|322
|0.56
|1.3103
|0.0000
|1.3103
|112.00
|74249.19
|640
|2006.11.24 15:15
|close
|321
|0.28
|1.3103
|0.0000
|1.3115
|22.40
|74271.59
|641
|2006.11.24 15:20
|buy
|323
|0.29
|1.3080
|0.0000
|1.3100
|642
|2006.11.24 19:10
|t/p
|323
|0.29
|1.3100
|0.0000
|1.3100
|58.00
|74329.59
|643
|2006.11.26 22:30
|buy
|324
|0.27
|1.3150
|0.0000
|1.3170
|644
|2006.11.27 00:35
|buy
|325
|0.54
|1.3133
|0.0000
|1.3153
|645
|2006.11.27 05:29
|buy
|326
|1.12
|1.3118
|0.0000
|1.3138
|646
|2006.11.27 07:20
|t/p
|326
|1.12
|1.3138
|0.0000
|1.3138
|224.00
|74553.59
|647
|2006.11.27 07:20
|close
|325
|0.54
|1.3138
|0.0000
|1.3153
|27.00
|74580.59
|648
|2006.11.27 07:29
|close
|324
|0.27
|1.3132
|0.0000
|1.3170
|-50.81
|74529.77
|649
|2006.11.28 02:00
|buy
|327
|0.27
|1.3139
|0.0000
|1.3159
|650
|2006.11.28 05:50
|buy
|328
|0.56
|1.3123
|0.0000
|1.3143
|651
|2006.11.28 07:35
|t/p
|328
|0.56
|1.3143
|0.0000
|1.3143
|112.00
|74641.77
|652
|2006.11.28 07:35
|close
|327
|0.27
|1.3147
|0.0000
|1.3159
|21.60
|74663.37
|653
|2006.11.28 08:30
|buy
|329
|0.27
|1.3149
|0.0000
|1.3169
|654
|2006.11.28 08:35
|buy
|330
|0.56
|1.3129
|0.0000
|1.3149
|655
|2006.11.28 08:50
|t/p
|330
|0.56
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|112.00
|74775.37
|656
|2006.11.28 08:50
|close
|329
|0.27
|1.3153
|0.0000
|1.3169
|10.80
|74786.17
|657
|2006.11.28 14:00
|buy
|331
|0.27
|1.3164
|0.0000
|1.3184
|658
|2006.11.28 15:05
|buy
|332
|0.54
|1.3147
|0.0000
|1.3167
|659
|2006.11.28 18:05
|t/p
|332
|0.54
|1.3167
|0.0000
|1.3167
|108.00
|74894.17
|660
|2006.11.28 18:05
|close
|331
|0.27
|1.3171
|0.0000
|1.3184
|18.90
|74913.07
|661
|2006.11.28 18:10
|buy
|333
|0.27
|1.3159
|0.0000
|1.3179
|662
|2006.11.28 18:15
|t/p
|333
|0.27
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|54.00
|74967.07
|663
|2006.11.28 18:15
|buy
|334
|0.26
|1.3197
|0.0000
|1.3217
|664
|2006.11.28 18:20
|buy
|335
|0.54
|1.3178
|0.0000
|1.3198
|665
|2006.11.28 18:35
|buy
|336
|1.08
|1.3168
|0.0000
|1.3188
|666
|2006.11.28 18:40
|t/p
|335
|0.54
|1.3198
|0.0000
|1.3198
|108.00
|75075.07
|667
|2006.11.28 18:40
|t/p
|336
|1.08
|1.3188
|0.0000
|1.3188
|216.00
|75291.07
|668
|2006.11.28 18:40
|close
|334
|0.26
|1.3203
|0.0000
|1.3217
|15.60
|75306.67
|669
|2006.11.28 18:45
|buy
|337
|0.27
|1.3187
|0.0000
|1.3207
|670
|2006.11.28 21:20
|t/p
|337
|0.27
|1.3207
|0.0000
|1.3207
|54.00
|75360.67
|671
|2006.11.28 21:20
|buy
|338
|0.26
|1.3209
|0.0000
|1.3229
|672
|2006.11.28 21:35
|buy
|339
|0.52
|1.3197
|0.0000
|1.3217
|673
|2006.11.28 23:35
|t/p
|339
|0.52
|1.3217
|0.0000
|1.3217
|104.00
|75464.67
|674
|2006.11.28 23:35
|close
|338
|0.26
|1.3217
|0.0000
|1.3229
|20.80
|75485.47
|675
|2006.11.28 23:40
|buy
|340
|0.26
|1.3211
|0.0000
|1.3231
|676
|2006.11.28 23:45
|buy
|341
|0.52
|1.3194
|0.0000
|1.3214
|677
|2006.11.29 00:05
|t/p
|341
|0.52
|1.3214
|0.0000
|1.3214
|99.74
|75585.21
|678
|2006.11.29 00:05
|close
|340
|0.26
|1.3216
|0.0000
|1.3231
|10.87
|75596.08
|679
|2006.11.29 00:10
|buy
|342
|0.26
|1.3200
|0.0000
|1.3220
|680
|2006.11.29 02:50
|buy
|343
|0.54
|1.3187
|0.0000
|1.3207
|681
|2006.11.29 07:35
|buy
|344
|1.08
|1.3177
|0.0000
|1.3197
|682
|2006.11.29 08:05
|buy
|345
|2.16
|1.3166
|0.0000
|1.3186
|683
|2006.11.30 07:10
|t/p
|345
|2.16
|1.3186
|0.0000
|1.3186
|378.86
|75974.94
|684
|2006.11.30 07:10
|close
|344
|1.08
|1.3195
|0.0000
|1.3197
|167.83
|76142.77
|685
|2006.11.30 07:20
|close
|343
|0.54
|1.3176
|0.0000
|1.3207
|-72.68
|76070.09
|686
|2006.11.30 07:29
|close
|342
|0.26
|1.3183
|0.0000
|1.3220
|-50.60
|76019.49
|687
|2006.11.30 07:30
|buy
|346
|0.27
|1.3186
|0.0000
|1.3206
|688
|2006.11.30 09:20
|t/p
|346
|0.27
|1.3206
|0.0000
|1.3206
|54.00
|76073.49
|689
|2006.11.30 09:20
|buy
|347
|0.26
|1.3212
|0.0000
|1.3232
|690
|2006.11.30 09:29
|buy
|348
|0.54
|1.3200
|0.0000
|1.3220
|691
|2006.11.30 10:05
|buy
|349
|1.08
|1.3189
|0.0000
|1.3209
|692
|2006.11.30 13:35
|t/p
|349
|1.08
|1.3209
|0.0000
|1.3209
|216.00
|76289.49
|693
|2006.11.30 13:35
|close
|348
|0.54
|1.3211
|0.0000
|1.3220
|59.40
|76348.89
|694
|2006.11.30 13:40
|close
|347
|0.26
|1.3189
|0.0000
|1.3232
|-59.80
|76289.09
|695
|2006.11.30 13:45
|buy
|350
|0.27
|1.3208
|0.0000
|1.3228
|696
|2006.11.30 14:00
|buy
|351
|0.54
|1.3197
|0.0000
|1.3217
|697
|2006.11.30 14:40
|t/p
|351
|0.54
|1.3217
|0.0000
|1.3217
|108.00
|76397.09
|698
|2006.11.30 14:40
|close
|350
|0.27
|1.3217
|0.0000
|1.3228
|24.30
|76421.39
|699
|2006.11.30 14:45
|buy
|352
|0.27
|1.3212
|0.0000
|1.3232
|700
|2006.11.30 14:50
|buy
|353
|0.54
|1.3195
|0.0000
|1.3215
|701
|2006.11.30 15:05
|t/p
|352
|0.27
|1.3232
|0.0000
|1.3232
|54.00
|76475.39
|702
|2006.11.30 15:05
|t/p
|353
|0.54
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|108.00
|76583.39
|703
|2006.11.30 15:05
|buy
|354
|0.26
|1.3246
|0.0000
|1.3266
|704
|2006.11.30 15:10
|buy
|355
|0.52
|1.3232
|0.0000
|1.3252
|705
|2006.11.30 15:15
|buy
|356
|1.08
|1.3205
|0.0000
|1.3225
|706
|2006.11.30 15:20
|t/p
|356
|1.08
|1.3225
|0.0000
|1.3225
|216.00
|76799.39
|707
|2006.11.30 15:50
|t/p
|355
|0.52
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|104.00
|76903.39
|708
|2006.11.30 15:50
|close
|354
|0.26
|1.3259
|0.0000
|1.3266
|33.80
|76937.19
|709
|2006.11.30 15:59
|buy
|357
|0.26
|1.3256
|0.0000
|1.3276
|710
|2006.11.30 19:15
|buy
|358
|0.52
|1.3244
|0.0000
|1.3264
|711
|2006.12.01 06:05
|t/p
|358
|0.52
|1.3264
|0.0000
|1.3264
|99.74
|77036.93
|712
|2006.12.01 06:05
|close
|357
|0.26
|1.3271
|0.0000
|1.3276
|36.87
|77073.80
|713
|2006.12.01 14:45
|buy
|359
|0.25
|1.3277
|0.0000
|1.3297
|714
|2006.12.01 15:20
|t/p
|359
|0.25
|1.3297
|0.0000
|1.3297
|50.00
|77123.80
|715
|2006.12.01 15:20
|buy
|360
|0.24
|1.3334
|0.0000
|1.3354
|716
|2006.12.01 15:35
|buy
|361
|0.48
|1.3322
|0.0000
|1.3342
|717
|2006.12.01 15:45
|t/p
|361
|0.48
|1.3342
|0.0000
|1.3342
|96.00
|77219.80
|718
|2006.12.01 15:45
|close
|360
|0.24
|1.3343
|0.0000
|1.3354
|21.60
|77241.40
|719
|2006.12.01 15:50
|buy
|362
|0.24
|1.3349
|0.0000
|1.3369
|720
|2006.12.01 15:59
|buy
|363
|0.48
|1.3336
|0.0000
|1.3356
|721
|2006.12.01 16:05
|buy
|364
|0.96
|1.3318
|0.0000
|1.3338
|722
|2006.12.01 20:20
|t/p
|364
|0.96
|1.3338
|0.0000
|1.3338
|192.00
|77433.40
|723
|2006.12.01 20:20
|close
|363
|0.48
|1.3339
|0.0000
|1.3356
|14.40
|77447.80
|724
|2006.12.01 20:29
|close
|362
|0.24
|1.3335
|0.0000
|1.3369
|-33.60
|77414.20
|725
|2006.12.01 20:30
|buy
|365
|0.24
|1.3336
|0.0000
|1.3356
|726
|2006.12.03 22:50
|t/p
|365
|0.24
|1.3356
|0.0000
|1.3356
|48.00
|77462.20
|727
|2006.12.03 22:50
|buy
|366
|0.23
|1.3367
|0.0000
|1.3387
|728
|2006.12.03 23:29
|buy
|367
|0.46
|1.3356
|0.0000
|1.3376
|729
|2006.12.04 00:05
|buy
|368
|0.96
|1.3344
|0.0000
|1.3364
|730
|2006.12.04 01:20
|buy
|369
|1.92
|1.3324
|0.0000
|1.3344
|731
|2006.12.04 22:50
|t/p
|369
|1.92
|1.3344
|0.0000
|1.3344
|384.00
|77846.20
|732
|2006.12.04 22:50
|close
|368
|0.96
|1.3345
|0.0000
|1.3364
|9.60
|77855.80
|733
|2006.12.04 22:59
|close
|367
|0.46
|1.3340
|0.0000
|1.3376
|-77.37
|77778.43
|734
|2006.12.04 23:00
|close
|366
|0.23
|1.3339
|0.0000
|1.3387
|-66.29
|77712.14
|735
|2006.12.04 23:05
|buy
|370
|0.24
|1.3339
|0.0000
|1.3359
|736
|2006.12.05 01:15
|buy
|371
|0.48
|1.3326
|0.0000
|1.3346
|737
|2006.12.05 07:35
|buy
|372
|1.00
|1.3311
|0.0000
|1.3331
|738
|2006.12.05 09:40
|buy
|373
|2.00
|1.3299
|0.0000
|1.3319
|739
|2006.12.05 10:40
|t/p
|373
|2.00
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|400.00
|78112.14
|740
|2006.12.05 10:40
|close
|372
|1.00
|1.3322
|0.0000
|1.3331
|110.00
|78222.14
|741
|2006.12.05 10:45
|close
|371
|0.48
|1.3314
|0.0000
|1.3346
|-57.60
|78164.54
|742
|2006.12.05 10:50
|close
|370
|0.24
|1.3310
|0.0000
|1.3359
|-71.57
|78092.97
|743
|2006.12.05 14:00
|buy
|374
|0.24
|1.3334
|0.0000
|1.3354
|744
|2006.12.05 14:05
|buy
|375
|0.50
|1.3317
|0.0000
|1.3337
|745
|2006.12.05 14:20
|t/p
|375
|0.50
|1.3337
|0.0000
|1.3337
|100.00
|78192.97
|746
|2006.12.05 14:20
|close
|374
|0.24
|1.3337
|0.0000
|1.3354
|7.20
|78200.17
|747
|2006.12.05 14:29
|buy
|376
|0.24
|1.3334
|0.0000
|1.3354
|748
|2006.12.05 15:05
|buy
|377
|0.50
|1.3290
|0.0000
|1.3310
|749
|2006.12.05 15:10
|t/p
|377
|0.50
|1.3310
|0.0000
|1.3310
|100.00
|78300.17
|750
|2006.12.05 15:15
|buy
|378
|0.50
|1.3316
|0.0000
|1.3336
|751
|2006.12.05 15:29
|buy
|379
|1.00
|1.3296
|0.0000
|1.3316
|752
|2006.12.05 16:05
|t/p
|379
|1.00
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|200.00
|78500.17
|753
|2006.12.05 16:05
|close
|378
|0.50
|1.3316
|0.0000
|1.3336
|0.00
|78500.17
|754
|2006.12.05 16:10
|close
|376
|0.24
|1.3315
|0.0000
|1.3354
|-45.60
|78454.57
|755
|2006.12.06 16:00
|buy
|380
|0.25
|1.3316
|0.0000
|1.3336
|756
|2006.12.06 16:05
|buy
|381
|0.50
|1.3305
|0.0000
|1.3325
|757
|2006.12.06 18:20
|buy
|382
|1.00
|1.3295
|0.0000
|1.3315
|758
|2006.12.06 19:45
|buy
|383
|2.08
|1.3284
|0.0000
|1.3304
|759
|2006.12.07 04:40
|t/p
|383
|2.08
|1.3304
|0.0000
|1.3304
|364.83
|78819.40
|760
|2006.12.07 04:40
|close
|382
|1.00
|1.3304
|0.0000
|1.3315
|65.40
|78884.80
|761
|2006.12.07 04:45
|close
|381
|0.50
|1.3308
|0.0000
|1.3325
|2.70
|78887.50
|762
|2006.12.07 04:50
|close
|380
|0.25
|1.3301
|0.0000
|1.3336
|-43.65
|78843.85
|763
|2006.12.07 09:00
|buy
|384
|0.25
|1.3315
|0.0000
|1.3335
|764
|2006.12.07 09:05
|buy
|385
|0.52
|1.3302
|0.0000
|1.3322
|765
|2006.12.07 10:20
|buy
|386
|1.04
|1.3290
|0.0000
|1.3310
|766
|2006.12.07 13:50
|t/p
|386
|1.04
|1.3310
|0.0000
|1.3310
|208.00
|79051.85
|767
|2006.12.07 13:50
|close
|385
|0.52
|1.3320
|0.0000
|1.3322
|93.60
|79145.45
|768
|2006.12.07 13:59
|close
|384
|0.25
|1.3294
|0.0000
|1.3335
|-52.50
|79092.95
|769
|2006.12.08 14:15
|buy
|387
|0.25
|1.3344
|0.0000
|1.3364
|770
|2006.12.08 14:20
|buy
|388
|0.50
|1.3333
|0.0000
|1.3353
|771
|2006.12.08 15:05
|buy
|389
|1.00
|1.3321
|0.0000
|1.3341
|772
|2006.12.08 15:15
|t/p
|389
|1.00
|1.3341
|0.0000
|1.3341
|200.00
|79292.95
|773
|2006.12.08 15:15
|close
|388
|0.50
|1.3352
|0.0000
|1.3353
|95.00
|79387.95
|774
|2006.12.08 15:20
|close
|387
|0.25
|1.3360
|0.0000
|1.3364
|40.00
|79427.95
|775
|2006.12.08 15:29
|buy
|390
|0.26
|1.3317
|0.0000
|1.3337
|776
|2006.12.08 16:20
|buy
|391
|0.52
|1.3305
|0.0000
|1.3325
|777
|2006.12.08 16:40
|buy
|392
|1.04
|1.3278
|0.0000
|1.3298
|778
|2006.12.08 16:45
|buy
|393
|2.24
|1.3197
|0.0000
|1.3217
|779
|2006.12.08 17:05
|t/p
|393
|2.24
|1.3217
|0.0000
|1.3217
|448.00
|79875.95
|780
|2006.12.08 17:05
|close
|392
|1.04
|1.3233
|0.0000
|1.3298
|-468.00
|79407.95
|781
|2006.12.08 17:10
|close
|391
|0.52
|1.3205
|0.0000
|1.3325
|-520.00
|78887.95
|782
|2006.12.08 17:15
|close
|390
|0.26
|1.3206
|0.0000
|1.3337
|-288.60
|78599.35
|783
|2006.12.11 07:45
|buy
|394
|0.28
|1.3219
|0.0000
|1.3239
|784
|2006.12.11 07:50
|buy
|395
|0.56
|1.3195
|0.0000
|1.3215
|785
|2006.12.11 08:20
|t/p
|395
|0.56
|1.3215
|0.0000
|1.3215
|112.00
|78711.35
|786
|2006.12.11 08:20
|close
|394
|0.28
|1.3221
|0.0000
|1.3239
|5.60
|78716.95
|787
|2006.12.11 08:29
|buy
|396
|0.28
|1.3210
|0.0000
|1.3230
|788
|2006.12.11 08:40
|buy
|397
|0.56
|1.3197
|0.0000
|1.3217
|789
|2006.12.11 08:50
|t/p
|397
|0.56
|1.3217
|0.0000
|1.3217
|112.00
|78828.95
|790
|2006.12.11 08:50
|close
|396
|0.28
|1.3217
|0.0000
|1.3230
|19.60
|78848.55
|791
|2006.12.11 08:59
|buy
|398
|0.28
|1.3202
|0.0000
|1.3222
|792
|2006.12.11 09:35
|buy
|399
|0.58
|1.3183
|0.0000
|1.3203
|793
|2006.12.11 15:15
|t/p
|399
|0.58
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|116.00
|78964.55
|794
|2006.12.11 15:15
|close
|398
|0.28
|1.3203
|0.0000
|1.3222
|2.80
|78967.35
|795
|2006.12.11 17:45
|buy
|400
|0.27
|1.3263
|0.0000
|1.3283
|796
|2006.12.11 18:05
|buy
|401
|0.54
|1.3248
|0.0000
|1.3268
|797
|2006.12.11 21:20
|buy
|402
|1.08
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|798
|2006.12.11 23:20
|t/p
|402
|1.08
|1.3257
|0.0000
|1.3257
|216.00
|79183.35
|799
|2006.12.11 23:20
|close
|401
|0.54
|1.3257
|0.0000
|1.3268
|48.60
|79231.95
|800
|2006.12.11 23:29
|close
|400
|0.27
|1.3252
|0.0000
|1.3283
|-29.70
|79202.25
|801
|2006.12.11 23:30
|buy
|403
|0.27
|1.3255
|0.0000
|1.3275
|802
|2006.12.12 00:05
|buy
|404
|0.54
|1.3244
|0.0000
|1.3264
|803
|2006.12.12 03:20
|t/p
|404
|0.54
|1.3264
|0.0000
|1.3264
|108.00
|79310.25
|804
|2006.12.12 03:20
|close
|403
|0.27
|1.3265
|0.0000
|1.3275
|24.79
|79335.04
|805
|2006.12.12 20:00
|buy
|405
|0.26
|1.3277
|0.0000
|1.3297
|806
|2006.12.13 08:15
|buy
|406
|0.54
|1.3263
|0.0000
|1.3283
|807
|2006.12.13 13:35
|buy
|407
|1.08
|1.3247
|0.0000
|1.3267
|808
|2006.12.13 13:45
|buy
|408
|2.24
|1.3201
|0.0000
|1.3221
|809
|2006.12.13 13:50
|t/p
|408
|2.24
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|448.00
|79783.04
|810
|2006.12.13 13:50
|buy
|409
|2.24
|1.3232
|0.0000
|1.3252
|811
|2006.12.14 08:20
|t/p
|409
|2.24
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|392.90
|80175.94
|812
|2006.12.14 08:20
|close
|407
|1.08
|1.3252
|0.0000
|1.3267
|27.43
|80203.37
|813
|2006.12.14 08:29
|close
|406
|0.54
|1.3236
|0.0000
|1.3283
|-159.08
|80044.28
|814
|2006.12.14 08:30
|close
|405
|0.26
|1.3237
|0.0000
|1.3297
|-112.53
|79931.76
|815
|2006.12.14 08:45
|buy
|410
|0.28
|1.3233
|0.0000
|1.3253
|816
|2006.12.14 10:20
|buy
|411
|0.56
|1.3221
|0.0000
|1.3241
|817
|2006.12.14 11:20
|buy
|412
|1.12
|1.3206
|0.0000
|1.3226
|818
|2006.12.14 11:50
|buy
|413
|2.32
|1.3184
|0.0000
|1.3204
|819
|2006.12.19 18:40
|t/p
|413
|2.32
|1.3204
|0.0000
|1.3204
|406.93
|80338.68
|820
|2006.12.19 18:40
|close
|412
|1.12
|1.3212
|0.0000
|1.3226
|39.65
|80378.33
|821
|2006.12.19 18:45
|close
|411
|0.56
|1.3211
|0.0000
|1.3241
|-69.78
|80308.56
|822
|2006.12.19 18:50
|close
|410
|0.28
|1.3214
|0.0000
|1.3253
|-60.09
|80248.47
|823
|2006.12.19 18:59
|buy
|414
|0.29
|1.3214
|0.0000
|1.3234
|824
|2006.12.19 19:35
|buy
|415
|0.58
|1.3191
|0.0000
|1.3211
|825
|2006.12.20 00:45
|t/p
|415
|0.58
|1.3211
|0.0000
|1.3211
|111.24
|80359.71
|826
|2006.12.20 00:45
|close
|414
|0.29
|1.3224
|0.0000
|1.3234
|26.62
|80386.33
|827
|2006.12.20 02:00
|buy
|416
|0.28
|1.3227
|0.0000
|1.3247
|828
|2006.12.20 07:35
|buy
|417
|0.58
|1.3210
|0.0000
|1.3230
|829
|2006.12.20 08:15
|t/p
|417
|0.58
|1.3230
|0.0000
|1.3230
|116.00
|80502.33
|830
|2006.12.20 08:15
|close
|416
|0.28
|1.3231
|0.0000
|1.3247
|11.20
|80513.53
|831
|2006.12.21 08:00
|buy
|418
|0.29
|1.3205
|0.0000
|1.3225
|832
|2006.12.21 08:15
|buy
|419
|0.58
|1.3195
|0.0000
|1.3215
|833
|2006.12.21 10:45
|buy
|420
|1.20
|1.3166
|0.0000
|1.3186
|834
|2006.12.21 13:40
|buy
|421
|2.40
|1.3152
|0.0000
|1.3172
|835
|2006.12.21 13:45
|t/p
|421
|2.40
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|480.00
|80993.53
|836
|2006.12.21 14:45
|buy
|422
|2.40
|1.3145
|0.0000
|1.3165
|837
|2006.12.21 15:35
|t/p
|422
|2.40
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|480.00
|81473.53
|838
|2006.12.21 15:35
|close
|420
|1.20
|1.3165
|0.0000
|1.3186
|-12.00
|81461.53
|839
|2006.12.21 15:40
|close
|419
|0.58
|1.3164
|0.0000
|1.3215
|-179.80
|81281.73
|840
|2006.12.21 15:45
|close
|418
|0.29
|1.3158
|0.0000
|1.3225
|-136.30
|81145.43
|841
|2006.12.22 04:00
|buy
|423
|0.30
|1.3190
|0.0000
|1.3210
|842
|2006.12.22 10:40
|t/p
|423
|0.30
|1.3210
|0.0000
|1.3210
|60.00
|81205.43
|843
|2006.12.22 10:40
|buy
|424
|0.29
|1.3212
|0.0000
|1.3232
|844
|2006.12.22 11:05
|buy
|425
|0.58
|1.3198
|0.0000
|1.3218
|845
|2006.12.22 13:30
|buy
|426
|1.20
|1.3187
|0.0000
|1.3207
|846
|2006.12.22 13:35
|t/p
|426
|1.20
|1.3207
|0.0000
|1.3207
|240.00
|81445.43
|847
|2006.12.22 13:50
|buy
|427
|1.20
|1.3187
|0.0000
|1.3207
|848
|2006.12.22 14:20
|buy
|428
|2.40
|1.3175
|0.0000
|1.3195
|849
|2006.12.28 13:50
|t/p
|428
|2.40
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|361.92
|81807.35
|850
|2006.12.28 13:50
|close
|427
|1.20
|1.3201
|0.0000
|1.3207
|108.96
|81916.31
|851
|2006.12.28 13:59
|close
|425
|0.58
|1.3186
|0.0000
|1.3218
|-98.14
|81818.18
|852
|2006.12.28 14:00
|close
|424
|0.29
|1.3187
|0.0000
|1.3232
|-86.77
|81731.41
|853
|2006.12.28 14:05
|buy
|429
|0.30
|1.3185
|0.0000
|1.3205
|854
|2006.12.28 15:00
|buy
|430
|0.60
|1.3174
|0.0000
|1.3194
|855
|2006.12.28 15:05
|buy
|431
|1.24
|1.3134
|0.0000
|1.3154
|856
|2006.12.28 15:10
|t/p
|431
|1.24
|1.3154
|0.0000
|1.3154
|248.00
|81979.41
|857
|2006.12.28 15:29
|buy
|432
|1.24
|1.3143
|0.0000
|1.3163
|858
|2006.12.28 16:35
|t/p
|432
|1.24
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|248.00
|82227.41
|859
|2006.12.28 16:35
|close
|430
|0.60
|1.3164
|0.0000
|1.3194
|-60.00
|82167.41
|860
|2006.12.28 16:40
|close
|429
|0.30
|1.3159
|0.0000
|1.3205
|-78.00
|82089.41
|861
|2006.12.29 06:00
|buy
|433
|0.31
|1.3163
|0.0000
|1.3183
|862
|2006.12.29 12:15
|t/p
|433
|0.31
|1.3183
|0.0000
|1.3183
|62.00
|82151.41
|863
|2006.12.29 12:15
|buy
|434
|0.30
|1.3192
|0.0000
|1.3212
|864
|2006.12.29 12:35
|buy
|435
|0.62
|1.3175
|0.0000
|1.3195
|865
|2006.12.29 17:00
|t/p
|435
|0.62
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|124.00
|82275.41
|866
|2006.12.29 17:00
|close
|434
|0.30
|1.3199
|0.0000
|1.3212
|21.00
|82296.41
|867
|2006.12.29 17:10
|buy
|436
|0.30
|1.3202
|0.0000
|1.3222
|868
|2006.12.29 17:40
|buy
|437
|0.60
|1.3192
|0.0000
|1.3212
|869
|2006.12.29 21:59
|close at stop
|437
|0.60
|1.3197
|0.0000
|1.3212
|30.00
|82326.41
|870
|2006.12.29 21:59
|close at stop
|436
|0.30
|1.3197
|0.0000
|1.3222
|-15.00
|82311.41
|871
|2006.12.29 21:59
|close at stop
|305
|2.64
|1.3199
|0.0000
|1.2718
|-11543.14
|70768.27
|872
|2006.12.29 21:59
|close at stop
|304
|1.32
|1.3199
|0.0000
|1.2703
|-5963.76
|64804.51
|873
|2006.12.29 21:59
|close at stop
|303
|0.66
|1.3199
|0.0000
|1.2692
|-3051.58
|61752.94
|874
|2006.12.29 21:59
|close at stop
|302
|0.33
|1.3199
|0.0000
|1.2681
|-1562.09
|60190.85