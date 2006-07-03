Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_Edition2modF

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode1 Heure (H1) 2006.07.03 00:00 - 2006.12.29 21:00 (2006.07.03 - 2006.12.30)
ModelePoints de contrôle (basés sur le plus proche des relevés aprés interpolation fractale sur 12 points)
ParametresProfitTarget=15; SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=10; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=10; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars en test49861Ticks modelés79959Qualité du modelage50.00%
Dépot initial50000.00
Profit total net10190.85Profit brut42385.35Perte brute-32194.50
Facteur de profit1.32Rémunération espérée23.32
Chute absolue0.00Chute maximal (%)22135.56 (26.89%)Relative drawdown26.89% (22135.56)
Total des Trades437Positions SHORT (vente) gagnées %151 (78.81%)Positions LONG (achat) gagnées %286 (75.87%)
Profits des Trades (% du total) 336 (76.89%)Pertes des Trades (% du total) 101 (23.11%)
Le plus largegains par Trade1303.49pertes par Trade-11543.14
Average (moyenne)gains par Trade126.15pertes par Trade-318.76
Maximumgains consecutifs (profit en $)19 (1707.94)pertes consecutives (perte en $)5 (-22135.56)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)3196.73 (15)Pertes consecutives (coups perdants)-22135.56 (5)
Average (moyenne)gains consecutifs5Pertes consecutives2
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.07.03 11:15buy10.251.27980.00001.2818
22006.07.03 12:35buy20.501.27780.00001.2798
32006.07.03 14:05t/p10.251.28180.00001.281850.0050050.00
42006.07.03 14:05t/p20.501.27980.00001.2798100.0050150.00
52006.07.03 14:45buy30.251.28200.00001.2840
62006.07.03 14:50buy40.501.27990.00001.2819
72006.07.03 15:05buy51.001.27830.00001.2803
82006.07.03 15:20t/p51.001.28030.00001.2803200.0050350.00
92006.07.03 15:20close40.501.28030.00001.281920.0050370.00
102006.07.03 15:29close30.251.27930.00001.2840-67.5050302.50
112006.07.03 19:00buy60.251.28010.00001.2821
122006.07.04 06:20t/p60.251.28210.00001.282147.9550350.45
132006.07.04 08:00buy70.251.28110.00001.2831
142006.07.04 10:35buy80.501.27960.00001.2816
152006.07.04 22:20buy91.001.27800.00001.2800
162006.07.04 22:30sell100.251.27880.00001.2768
172006.07.05 04:40sell110.501.27980.00001.2778
182006.07.05 04:45t/p91.001.28000.00001.2800191.8050542.25
192006.07.05 04:45close80.501.28010.00001.281620.9050563.15
202006.07.05 04:50close70.251.28070.00001.2831-12.0550551.10
212006.07.05 05:15buy120.251.28130.00001.2833
222006.07.05 05:15sell131.001.28110.00001.2791
232006.07.05 05:50sell142.001.28310.00001.2811
242006.07.05 06:05t/p142.001.28110.00001.2811400.0050951.10
252006.07.05 06:05close131.001.28030.00001.279180.0051031.10
262006.07.05 06:10close110.501.28060.00001.2778-40.0050991.10
272006.07.05 06:15close100.251.28230.00001.2768-86.4050904.70
282006.07.05 06:20t/p120.251.28330.00001.283350.0050954.70
292006.07.05 06:20buy150.251.28370.00001.2857
302006.07.05 06:29buy160.501.28050.00001.2825
312006.07.05 06:35buy171.001.27800.00001.2800
322006.07.05 06:45t/p171.001.28000.00001.2800200.0051154.70
332006.07.05 06:45close160.501.28030.00001.2825-10.0051144.70
342006.07.05 06:50close150.251.28120.00001.2857-62.5051082.20
352006.07.05 06:59buy180.261.27830.00001.2803
362006.07.05 07:05buy190.521.27650.00001.2785
372006.07.05 07:15t/p190.521.27850.00001.2785104.0051186.20
382006.07.05 07:15close180.261.27880.00001.280313.0051199.20
392006.07.05 07:15sell200.261.27880.00001.2768
402006.07.05 07:20t/p200.261.27680.00001.276852.0051251.20
412006.07.05 07:20sell210.261.27620.00001.2742
422006.07.05 07:40sell220.521.27740.00001.2754
432006.07.05 07:50t/p220.521.27540.00001.2754104.0051355.20
442006.07.05 07:50close210.261.27530.00001.274223.4051378.60
452006.07.05 07:59sell230.261.27570.00001.2737
462006.07.05 08:35sell240.521.27720.00001.2752
472006.07.05 09:15t/p240.521.27520.00001.2752104.0051482.60
482006.07.05 09:15close230.261.27470.00001.273726.0051508.60
492006.07.05 09:20sell250.261.27500.00001.2730
502006.07.05 09:29sell260.521.27640.00001.2744
512006.07.05 10:35sell271.041.27750.00001.2755
522006.07.05 11:50sell282.081.27940.00001.2774
532006.07.05 12:05t/p271.041.27550.00001.2755208.0051716.60
542006.07.05 12:05t/p282.081.27740.00001.2774416.0052132.60
552006.07.05 12:05close260.521.27530.00001.274457.2052189.80
562006.07.05 12:10close250.261.27600.00001.2730-26.0052163.80
572006.07.05 12:30buy290.261.27580.00001.2778
582006.07.05 12:35buy300.521.27450.00001.2765
592006.07.05 13:20buy311.041.27330.00001.2753
602006.07.05 14:00sell320.261.27310.00001.2711
612006.07.05 14:10buy332.081.27180.00001.2738
622006.07.05 14:20t/p320.261.27110.00001.271152.0052215.80
632006.07.05 14:20sell340.261.27090.00001.2689
642006.07.05 15:05sell350.521.27280.00001.2708
652006.07.06 03:30t/p332.081.27380.00001.2738364.8352580.63
662006.07.06 03:30close311.041.27380.00001.275326.4252607.05
672006.07.06 03:30sell361.041.27380.00001.2718
682006.07.06 03:35close300.521.27330.00001.2765-75.1952531.86
692006.07.06 03:40close290.261.27340.00001.2778-68.8052463.06
702006.07.06 12:40sell372.081.27610.00001.2741
712006.07.06 13:00buy380.261.27600.00001.2780
722006.07.06 13:05buy390.521.27420.00001.2762
732006.07.06 13:10t/p372.081.27410.00001.2741416.0052879.06
742006.07.06 13:10close361.041.27370.00001.271810.4052889.46
752006.07.06 13:15close350.521.27620.00001.2708-169.9452719.52
762006.07.06 13:20close340.261.27470.00001.2689-95.3752624.16
772006.07.06 14:15t/p390.521.27620.00001.2762104.0052728.16
782006.07.06 14:15close380.261.27730.00001.278033.8052761.96
792006.07.06 14:20buy400.261.27730.00001.2793
802006.07.06 14:35buy410.521.27540.00001.2774
812006.07.06 18:20t/p410.521.27740.00001.2774104.0052865.96
822006.07.06 18:20close400.261.27770.00001.279310.4052876.36
832006.07.06 18:29buy420.261.27770.00001.2797
842006.07.07 12:05t/p420.261.27970.00001.279749.8752926.22
852006.07.07 12:50buy430.261.28130.00001.2833
862006.07.10 00:15buy440.521.27910.00001.2811
872006.07.10 00:30sell450.261.27890.00001.2769
882006.07.10 00:35sell460.521.28000.00001.2780
892006.07.10 09:40t/p460.521.27800.00001.2780104.0053030.22
902006.07.10 09:40buy471.041.27740.00001.2794
912006.07.10 09:40close450.261.27740.00001.276939.0053069.22
922006.07.10 09:45sell480.271.27850.00001.2765
932006.07.10 11:10t/p480.271.27650.00001.276554.0053123.22
942006.07.10 11:10buy492.081.27520.00001.2772
952006.07.10 11:10sell500.261.27500.00001.2730
962006.07.10 12:50t/p500.261.27300.00001.273052.0053175.22
972006.07.10 12:50sell510.261.27260.00001.2706
982006.07.10 12:59sell520.521.27390.00001.2719
992006.07.10 15:35sell531.041.27530.00001.2733
1002006.07.10 17:45t/p531.041.27330.00001.2733208.0053383.22
1012006.07.10 17:45close520.521.27300.00001.271946.8053430.02
1022006.07.10 17:59close510.261.27310.00001.2706-13.0053417.02
1032006.07.11 06:30sell540.261.27240.00001.2704
1042006.07.11 07:35sell550.521.27430.00001.2723
1052006.07.11 09:20sell561.041.27530.00001.2733
1062006.07.11 09:29t/p561.041.27330.00001.2733208.0053625.02
1072006.07.11 13:05t/p550.521.27230.00001.2723104.0053729.02
1082006.07.11 13:05close540.261.27160.00001.270420.8053749.82
1092006.07.11 18:50t/p492.081.27720.00001.2772398.9454148.77
1102006.07.11 18:50close471.041.27730.00001.2794-18.9354129.84
1112006.07.11 18:59close440.521.27680.00001.2811-123.8654005.98
1122006.07.11 19:00close430.261.27700.00001.2833-116.0653889.91
1132006.07.11 19:05buy570.271.27700.00001.2790
1142006.07.12 01:45buy580.541.27580.00001.2778
1152006.07.12 06:45t/p580.541.27780.00001.2778108.0053997.91
1162006.07.12 06:45close570.271.27790.00001.279022.0954020.00
1172006.07.12 09:00sell590.271.27470.00001.2727
1182006.07.12 11:15t/p590.271.27270.00001.272754.0054074.00
1192006.07.12 11:15sell600.271.27190.00001.2699
1202006.07.12 12:05sell610.541.27330.00001.2713
1212006.07.12 12:45t/p600.271.26990.00001.269954.0054128.00
1222006.07.12 12:45t/p610.541.27130.00001.2713108.0054236.00
1232006.07.12 12:45sell620.271.26850.00001.2665
1242006.07.12 12:59sell630.541.27120.00001.2692
1252006.07.12 14:15t/p630.541.26920.00001.2692108.0054344.00
1262006.07.12 14:15close620.271.26840.00001.26652.7054346.70
1272006.07.12 14:20sell640.271.26740.00001.2654
1282006.07.12 14:29sell650.541.26900.00001.2670
1292006.07.12 15:35sell661.081.27060.00001.2686
1302006.07.13 01:35sell672.161.27200.00001.2700
1312006.07.13 06:35t/p672.161.27000.00001.2700432.0054778.70
1322006.07.13 06:35close661.081.27000.00001.268679.0654857.75
1332006.07.13 06:45close650.541.27120.00001.2670-111.6754746.08
1342006.07.13 06:59close640.271.27150.00001.2654-107.1454638.95
1352006.07.13 10:30sell680.271.26970.00001.2677
1362006.07.13 12:35sell690.541.27110.00001.2691
1372006.07.13 14:20sell701.081.27230.00001.2703
1382006.07.13 14:35t/p690.541.26910.00001.2691108.0054746.95
1392006.07.13 14:35t/p701.081.27030.00001.2703216.0054962.95
1402006.07.13 14:35close680.271.26870.00001.267727.0054989.95
1412006.07.13 15:45sell710.271.26740.00001.2654
1422006.07.13 16:10sell720.541.26850.00001.2665
1432006.07.13 18:40sell731.081.26970.00001.2677
1442006.07.14 00:35t/p731.081.26770.00001.2677220.7555210.70
1452006.07.14 00:35close720.541.26770.00001.266545.5855256.27
1462006.07.14 00:40close710.271.26900.00001.2654-42.0155214.26
1472006.07.14 03:00sell740.281.26760.00001.2656
1482006.07.14 04:05sell750.561.26880.00001.2668
1492006.07.14 06:05t/p740.281.26560.00001.265656.0055270.26
1502006.07.14 06:05t/p750.561.26680.00001.2668112.0055382.26
1512006.07.14 07:00sell760.281.26590.00001.2639
1522006.07.14 07:35sell770.561.26720.00001.2652
1532006.07.14 08:50sell781.121.26830.00001.2663
1542006.07.14 11:15t/p781.121.26630.00001.2663224.0055606.26
1552006.07.14 11:15close770.561.26630.00001.265250.4055656.66
1562006.07.14 11:20close760.281.26680.00001.2639-25.2055631.46
1572006.07.14 12:00sell790.281.26670.00001.2647
1582006.07.14 12:30sell800.561.26790.00001.2659
1592006.07.14 12:59t/p800.561.26590.00001.2659112.0055743.46
1602006.07.14 12:59close790.281.26560.00001.264730.8055774.26
1612006.07.14 13:00sell810.281.26550.00001.2635
1622006.07.14 13:50t/p810.281.26350.00001.263556.0055830.26
1632006.07.14 13:50sell820.281.26260.00001.2606
1642006.07.14 14:05sell830.561.26370.00001.2617
1652006.07.14 15:05sell841.121.26490.00001.2629
1662006.07.17 02:10t/p841.121.26290.00001.2629228.9356059.19
1672006.07.17 02:10close830.561.26230.00001.261780.8656140.05
1682006.07.17 02:15close820.281.26330.00001.2606-18.3756121.69
1692006.07.17 03:00sell850.281.26240.00001.2604
1702006.07.17 05:35sell860.561.26340.00001.2614
1712006.07.17 08:05t/p850.281.26040.00001.260456.0056177.69
1722006.07.17 08:05t/p860.561.26140.00001.2614112.0056289.69
1732006.07.17 08:30sell870.281.25760.00001.2556
1742006.07.17 08:50t/p870.281.25560.00001.255656.0056345.69
1752006.07.17 08:50sell880.281.25530.00001.2533
1762006.07.17 09:50t/p880.281.25330.00001.253356.0056401.69
1772006.07.17 09:50sell890.281.25290.00001.2509
1782006.07.17 10:05sell900.561.25490.00001.2529
1792006.07.17 10:20t/p900.561.25290.00001.2529112.0056513.69
1802006.07.17 10:20close890.281.25290.00001.25090.0056513.69
1812006.07.17 10:29sell910.281.25360.00001.2516
1822006.07.17 12:20sell920.561.25470.00001.2527
1832006.07.17 12:40t/p920.561.25270.00001.2527112.0056625.69
1842006.07.17 12:40close910.281.25220.00001.251639.2056664.89
1852006.07.17 12:45sell930.281.25390.00001.2519
1862006.07.17 13:05t/p930.281.25190.00001.251956.0056720.89
1872006.07.17 13:05sell940.281.25110.00001.2491
1882006.07.17 13:10sell950.561.25330.00001.2513
1892006.07.17 14:45t/p950.561.25130.00001.2513112.0056832.89
1902006.07.17 14:45close940.281.25120.00001.2491-2.8056830.09
1912006.07.17 14:50sell960.281.25290.00001.2509
1922006.07.18 06:45sell970.561.25410.00001.2521
1932006.07.18 09:05t/p960.281.25090.00001.250957.2356887.32
1942006.07.18 09:05t/p970.561.25210.00001.2521112.0056999.32
1952006.07.18 09:30sell980.281.25080.00001.2488
1962006.07.18 09:35sell990.561.25250.00001.2505
1972006.07.18 10:05sell1001.121.25400.00001.2520
1982006.07.18 10:20t/p1001.121.25200.00001.2520224.0057223.32
1992006.07.18 10:20close990.561.25150.00001.250556.0057279.32
2002006.07.18 10:29close980.281.25400.00001.2488-89.6057189.72
2012006.07.18 11:00buy1010.291.25370.00001.2557
2022006.07.18 11:35buy1020.581.25260.00001.2546
2032006.07.18 13:10t/p1010.291.25570.00001.255758.0057247.72
2042006.07.18 13:10t/p1020.581.25460.00001.2546116.0057363.72
2052006.07.18 14:45sell1030.291.24950.00001.2475
2062006.07.18 14:50t/p1030.291.24750.00001.247558.0057421.72
2072006.07.18 14:50sell1040.291.24710.00001.2451
2082006.07.18 14:59sell1050.581.24910.00001.2471
2092006.07.18 15:35sell1061.161.25090.00001.2489
2102006.07.19 00:40t/p1061.161.24890.00001.2489237.1057658.82
2112006.07.19 00:40close1050.581.24840.00001.247143.1557701.97
2122006.07.19 00:45close1040.291.24860.00001.2451-42.2257659.75
2132006.07.19 00:59sell1070.291.24800.00001.2460
2142006.07.19 02:05sell1080.581.24940.00001.2474
2152006.07.19 06:05sell1091.161.25060.00001.2486
2162006.07.19 08:05t/p1091.161.24860.00001.2486232.0057891.75
2172006.07.19 08:05close1080.581.24830.00001.247463.8057955.55
2182006.07.19 08:10close1070.291.25020.00001.2460-63.8057891.75
2192006.07.19 13:00sell1100.291.24720.00001.2452
2202006.07.19 13:35sell1110.581.24860.00001.2466
2212006.07.19 14:10sell1121.161.25730.00001.2553
2222006.07.19 14:15t/p1121.161.25530.00001.2553232.0058123.75
2232006.07.19 14:29sell1131.161.25700.00001.2550
2242006.07.19 14:30buy1140.291.25730.00001.2593
2252006.07.19 15:10t/p1131.161.25500.00001.2550232.0058355.75
2262006.07.19 15:10buy1150.581.25440.00001.2564
2272006.07.19 15:10close1110.581.25440.00001.2466-336.4058019.35
2282006.07.19 15:15close1100.291.25480.00001.2452-220.4057798.95
2292006.07.19 15:20t/p1150.581.25640.00001.2564116.0057914.95
2302006.07.19 15:20close1140.291.25660.00001.2593-20.3057894.65
2312006.07.19 15:29buy1160.291.25570.00001.2577
2322006.07.19 16:35t/p1160.291.25770.00001.257758.0057952.65
2332006.07.19 16:35buy1170.291.26000.00001.2620
2342006.07.19 16:40buy1180.581.25860.00001.2606
2352006.07.19 16:45buy1191.161.25630.00001.2583
2362006.07.19 16:59t/p1191.161.25830.00001.2583232.0058184.65
2372006.07.19 16:59close1180.581.25940.00001.260646.4058231.05
2382006.07.19 17:00close1170.291.25920.00001.2620-23.2058207.85
2392006.07.19 17:05buy1200.291.26050.00001.2625
2402006.07.19 17:10buy1210.581.25880.00001.2608
2412006.07.19 17:50t/p1210.581.26080.00001.2608116.0058323.85
2422006.07.19 17:50close1200.291.26080.00001.26258.7058332.55
2432006.07.19 17:59buy1220.291.26090.00001.2629
2442006.07.19 18:05buy1230.581.25950.00001.2615
2452006.07.20 01:20t/p1230.581.26150.00001.2615101.7358434.28
2462006.07.20 01:20close1220.291.26180.00001.262918.9758453.25
2472006.07.20 01:29buy1240.291.26180.00001.2638
2482006.07.20 02:05buy1250.581.26070.00001.2627
2492006.07.20 07:20buy1261.161.25900.00001.2610
2502006.07.20 08:05t/p1261.161.26100.00001.2610232.0058685.25
2512006.07.20 08:05close1250.581.26130.00001.262734.8058720.05
2522006.07.20 08:10close1240.291.26040.00001.2638-40.6058679.45
2532006.07.20 11:00buy1270.291.26300.00001.2650
2542006.07.20 14:05t/p1270.291.26500.00001.265058.0058737.45
2552006.07.20 14:05buy1280.291.26540.00001.2674
2562006.07.20 14:15buy1290.581.26410.00001.2661
2572006.07.20 15:10buy1301.161.26300.00001.2650
2582006.07.20 15:20t/p1301.161.26500.00001.2650232.0058969.45
2592006.07.20 15:20close1290.581.26500.00001.266152.2059021.65
2602006.07.20 15:29close1280.291.26330.00001.2674-60.9058960.75
2612006.07.20 15:30buy1310.291.26340.00001.2654
2622006.07.21 06:40t/p1310.291.26540.00001.265455.6259016.37
2632006.07.21 06:40buy1320.301.26560.00001.2676
2642006.07.21 06:50buy1330.581.26370.00001.2657
2652006.07.21 07:05t/p1330.581.26570.00001.2657116.0059132.37
2662006.07.21 07:05close1320.301.26670.00001.267633.0059165.37
2672006.07.21 07:10buy1340.301.26620.00001.2682
2682006.07.21 07:15buy1350.601.26470.00001.2667
2692006.07.21 07:35t/p1350.601.26670.00001.2667120.0059285.37
2702006.07.21 07:35close1340.301.26700.00001.268224.0059309.37
2712006.07.21 07:40buy1360.301.26600.00001.2680
2722006.07.21 10:10t/p1360.301.26800.00001.268060.0059369.37
2732006.07.21 10:10buy1370.301.26820.00001.2702
2742006.07.21 11:40buy1380.601.26660.00001.2686
2752006.07.21 12:15t/p1380.601.26860.00001.2686120.0059489.37
2762006.07.21 12:15close1370.301.26880.00001.270218.0059507.37
2772006.07.21 12:20buy1390.301.26850.00001.2705
2782006.07.21 13:40buy1400.601.26680.00001.2688
2792006.07.21 14:35t/p1400.601.26880.00001.2688120.0059627.37
2802006.07.21 14:35close1390.301.26890.00001.270512.0059639.37
2812006.07.21 14:45buy1410.301.26870.00001.2707
2822006.07.21 15:15buy1420.601.26760.00001.2696
2832006.07.21 19:59t/p1420.601.26960.00001.2696120.0059759.37
2842006.07.21 19:59close1410.301.26960.00001.270727.0059786.37
2852006.07.21 20:00buy1430.301.26970.00001.2717
2862006.07.24 00:10buy1440.601.26780.00001.2698
2872006.07.24 00:20buy1451.201.26680.00001.2688
2882006.07.24 00:45sell1460.301.26690.00001.2649
2892006.07.24 01:20t/p1460.301.26490.00001.264960.0059846.37
2902006.07.24 01:20buy1472.401.26420.00001.2662
2912006.07.24 01:20sell1480.301.26400.00001.2620
2922006.07.24 01:35sell1490.601.26530.00001.2633
2932006.07.24 05:40t/p1490.601.26330.00001.2633120.0059966.37
2942006.07.24 05:40close1480.301.26290.00001.262033.0059999.37
2952006.07.24 05:45sell1500.301.26520.00001.2632
2962006.07.24 06:50t/p1500.301.26320.00001.263260.0060059.37
2972006.07.24 06:50sell1510.291.26300.00001.2610
2982006.07.24 12:05sell1520.601.26400.00001.2620
2992006.07.24 15:20t/p1520.601.26200.00001.2620120.0060179.37
3002006.07.24 15:20close1510.291.26200.00001.261029.0060208.37
3012006.07.25 01:00sell1530.291.26100.00001.2590
3022006.07.25 01:35sell1540.581.26200.00001.2600
3032006.07.25 04:20sell1551.201.26370.00001.2617
3042006.07.25 05:20sell1562.401.26530.00001.2633
3052006.07.25 06:00t/p1472.401.26620.00001.2662460.3260668.69
3062006.07.25 06:00close1451.201.26620.00001.2688-81.8460586.85
3072006.07.25 06:05close1440.601.26540.00001.2698-148.9260437.93
3082006.07.25 06:10close1430.301.26600.00001.2717-115.9260322.01
3092006.07.25 06:15buy1570.301.26630.00001.2683
3102006.07.25 07:05buy1580.601.26520.00001.2672
3112006.07.25 07:35buy1591.201.26400.00001.2660
3122006.07.25 08:50t/p1562.401.26330.00001.2633480.0060802.01
3132006.07.25 08:50close1551.201.26310.00001.261772.0060874.01
3142006.07.25 08:59close1540.581.26400.00001.2600-116.0060758.01
3152006.07.25 09:00close1530.291.26410.00001.2590-89.9060668.11
3162006.07.25 09:05sell1600.301.26440.00001.2624
3172006.07.25 13:35t/p1591.201.26600.00001.2660240.0060908.11
3182006.07.25 13:35close1580.601.26650.00001.267278.0060986.11
3192006.07.25 13:35sell1610.601.26650.00001.2645
3202006.07.25 13:40close1570.301.26470.00001.2683-48.0060938.11
3212006.07.25 13:45t/p1610.601.26450.00001.2645120.0061058.11
3222006.07.25 13:45close1600.301.26400.00001.262412.0061070.11
3232006.07.25 14:45sell1620.311.26150.00001.2595
3242006.07.25 14:59sell1630.621.26270.00001.2607
3252006.07.25 15:10t/p1630.621.26070.00001.2607124.0061194.11
3262006.07.25 15:10close1620.311.26040.00001.259534.1061228.21
3272006.07.25 15:15sell1640.311.26270.00001.2607
3282006.07.25 15:20t/p1640.311.26070.00001.260762.0061290.21
3292006.07.25 15:20sell1650.311.25760.00001.2556
3302006.07.25 15:40sell1660.621.25870.00001.2567
3312006.07.25 16:20t/p1660.621.25670.00001.2567124.0061414.21
3322006.07.25 16:20close1650.311.25640.00001.255637.2061451.41
3332006.07.25 16:29sell1670.311.25670.00001.2547
3342006.07.25 17:05sell1680.621.25780.00001.2558
3352006.07.26 07:10sell1691.241.25890.00001.2569
3362006.07.26 10:15sell1702.481.25990.00001.2579
3372006.07.26 14:45buy1710.301.26180.00001.2638
3382006.07.26 16:10t/p1710.301.26380.00001.263860.0061511.41
3392006.07.26 16:10buy1720.291.26460.00001.2666
3402006.07.26 18:10t/p1720.291.26660.00001.266658.0061569.41
3412006.07.26 18:10buy1730.291.26820.00001.2702
3422006.07.26 18:15t/p1730.291.27020.00001.270258.0061627.41
3432006.07.26 18:15buy1740.281.27050.00001.2725
3442006.07.26 18:29buy1750.561.26940.00001.2714
3452006.07.26 20:10t/p1750.561.27140.00001.2714112.0061739.41
3462006.07.26 20:10close1740.281.27140.00001.272525.2061764.61
3472006.07.26 20:15buy1760.281.27180.00001.2738
3482006.07.27 00:15buy1770.561.27070.00001.2727
3492006.07.27 04:10t/p1770.561.27270.00001.2727112.0061876.61
3502006.07.27 04:10close1760.281.27280.00001.273821.1161897.72
3512006.07.27 13:45buy1780.271.27470.00001.2767
3522006.07.27 14:05buy1790.561.27350.00001.2755
3532006.07.27 14:20t/p1790.561.27550.00001.2755112.0062009.72
3542006.07.27 14:20close1780.271.27600.00001.276735.1062044.82
3552006.07.27 14:29buy1800.281.27410.00001.2761
3562006.07.27 14:35buy1810.561.27290.00001.2749
3572006.07.27 15:05buy1821.121.27180.00001.2738
3582006.07.27 15:35t/p1821.121.27380.00001.2738224.0062268.82
3592006.07.27 15:35close1810.561.27380.00001.274950.4062319.22
3602006.07.27 15:40close1800.281.27260.00001.2761-42.0062277.22
3612006.07.28 13:00buy1830.281.27260.00001.2746
3622006.07.28 13:05t/p1830.281.27460.00001.274656.0062333.22
3632006.07.28 13:05buy1840.281.27500.00001.2770
3642006.07.28 13:15buy1850.561.27240.00001.2744
3652006.07.28 13:50t/p1850.561.27440.00001.2744112.0062445.22
3662006.07.28 13:50close1840.281.27530.00001.27708.4062453.62
3672006.07.28 13:59buy1860.281.27380.00001.2758
3682006.07.28 14:20t/p1860.281.27580.00001.275856.0062509.62
3692006.07.28 14:20buy1870.271.27600.00001.2780
3702006.07.28 14:30buy1880.561.27500.00001.2770
3712006.07.28 16:50buy1891.121.27390.00001.2759
3722006.07.28 18:15t/p1891.121.27590.00001.2759224.0062733.62
3732006.07.28 18:15close1880.561.27590.00001.277050.4062784.02
3742006.07.28 18:20close1870.271.27570.00001.2780-8.1062775.92
3752006.07.28 18:29buy1900.281.27550.00001.2775
3762006.07.31 07:45buy1910.561.27430.00001.2763
3772006.07.31 11:40t/p1900.281.27750.00001.277553.7062829.63
3782006.07.31 11:40t/p1910.561.27630.00001.2763112.0062941.63
3792006.08.01 11:15buy1920.271.27670.00001.2787
3802006.08.01 12:35buy1930.561.27350.00001.2755
3812006.08.01 12:40t/p1930.561.27550.00001.2755112.0063053.63
3822006.08.01 12:59buy1940.561.27410.00001.2761
3832006.08.01 13:40t/p1940.561.27610.00001.2761112.0063165.63
3842006.08.01 13:40close1920.271.27640.00001.2787-8.1063157.53
3852006.08.01 16:30buy1950.271.28060.00001.2826
3862006.08.01 20:20t/p1950.271.28260.00001.282654.0063211.53
3872006.08.01 20:20buy1960.261.28300.00001.2850
3882006.08.01 22:05buy1970.521.28180.00001.2838
3892006.08.02 07:45buy1981.081.28080.00001.2828
3902006.08.02 09:15buy1992.161.27940.00001.2814
3912006.08.02 13:10t/p1992.161.28140.00001.2814432.0063643.53
3922006.08.02 13:10close1981.081.28170.00001.282897.2063740.73
3932006.08.02 13:15close1970.521.28100.00001.2838-45.8663694.86
3942006.08.02 13:20close1960.261.27970.00001.2850-87.9363606.93
3952006.08.03 12:00buy2000.271.27820.00001.2802
3962006.08.03 12:45t/p2000.271.28020.00001.280254.0063660.93
3972006.08.03 12:45buy2010.261.28290.00001.2849
3982006.08.03 13:05buy2020.541.28040.00001.2824
3992006.08.03 13:20t/p2020.541.28240.00001.2824108.0063768.93
4002006.08.03 13:20close2010.261.28280.00001.2849-2.6063766.33
4012006.08.03 13:29buy2030.271.28040.00001.2824
4022006.08.03 14:35buy2040.541.27870.00001.2807
4032006.08.03 14:40t/p2040.541.28070.00001.2807108.0063874.33
4042006.08.03 14:59buy2050.541.27910.00001.2811
4052006.08.03 15:10buy2061.121.27640.00001.2784
4062006.08.03 15:20t/p2061.121.27840.00001.2784224.0064098.33
4072006.08.03 15:20close2050.541.27840.00001.2811-37.8064060.53
4082006.08.03 15:29close2030.271.27830.00001.2824-56.7064003.83
4092006.08.03 17:00buy2070.271.28010.00001.2821
4102006.08.03 23:20buy2080.561.27870.00001.2807
4112006.08.04 01:50t/p2080.561.28070.00001.2807107.4164111.24
4122006.08.04 01:50close2070.271.28100.00001.282122.0964133.32
4132006.08.04 13:00buy2090.251.28810.00001.2901
4142006.08.04 13:05buy2100.521.28680.00001.2888
4152006.08.04 13:50t/p2090.251.29010.00001.290150.0064183.32
4162006.08.04 13:50t/p2100.521.28880.00001.2888104.0064287.32
4172006.08.04 13:50buy2110.251.29100.00001.2930
4182006.08.04 14:05buy2120.501.28940.00001.2914
4192006.08.04 15:05buy2131.001.28810.00001.2901
4202006.08.07 06:35buy2142.081.28650.00001.2885
4212006.08.08 18:10t/p2142.081.28850.00001.2885398.9464686.27
4222006.08.08 18:10close2131.001.28930.00001.2901103.6064789.87
4232006.08.08 18:15close2120.501.28350.00001.2914-303.2064486.67
4242006.08.08 18:20close2110.251.28110.00001.2930-251.6064235.07
4252006.08.08 18:30buy2150.271.28310.00001.2851
4262006.08.08 18:35t/p2150.271.28510.00001.285154.0064289.07
4272006.08.08 18:35buy2160.261.28770.00001.2897
4282006.08.08 18:40buy2170.521.28620.00001.2882
4292006.08.08 18:45buy2181.041.28460.00001.2866
4302006.08.08 18:50buy2192.161.28230.00001.2843
4312006.08.08 18:59t/p2192.161.28430.00001.2843432.0064721.07
4322006.08.08 19:20buy2202.161.28330.00001.2853
4332006.08.09 08:10t/p2202.161.28530.00001.2853414.2965135.36
4342006.08.09 08:10close2181.041.28550.00001.286685.0765220.43
4352006.08.09 08:15close2170.521.28590.00001.2882-19.8665200.56
4362006.08.09 08:20close2160.261.28720.00001.2897-15.1365185.43
4372006.08.09 08:29buy2210.261.28690.00001.2889
4382006.08.09 10:50t/p2210.261.28890.00001.288952.0065237.43
4392006.08.09 10:50buy2220.251.29040.00001.2924
4402006.08.09 11:10buy2230.521.28870.00001.2907
4412006.08.09 13:15buy2241.041.28750.00001.2895
4422006.08.09 18:29buy2252.081.28650.00001.2885
4432006.08.10 06:05t/p2241.041.28950.00001.2895182.4265419.85
4442006.08.10 06:05t/p2252.081.28850.00001.2885364.8365784.68
4452006.08.10 06:05close2230.521.29030.00001.290770.4165855.09
4462006.08.10 06:10close2220.251.28870.00001.2924-48.6565806.44
4472006.08.14 07:00buy2260.291.27590.00001.2779
4482006.08.14 07:15buy2270.601.27140.00001.2734
4492006.08.14 07:50t/p2270.601.27340.00001.2734120.0065926.44
4502006.08.14 07:50close2260.291.27410.00001.2779-52.2065874.24
4512006.08.14 07:59buy2280.301.27420.00001.2762
4522006.08.14 08:45buy2290.601.27320.00001.2752
4532006.08.14 11:05buy2301.201.27200.00001.2740
4542006.08.14 12:20buy2312.401.27090.00001.2729
4552006.08.14 12:35t/p2312.401.27290.00001.2729480.0066354.24
4562006.08.14 12:35close2301.201.27360.00001.2740192.0066546.24
4572006.08.14 12:40close2290.601.27310.00001.2752-6.0066540.24
4582006.08.14 12:45close2280.301.27210.00001.2762-63.0066477.24
4592006.08.15 13:00buy2320.291.27760.00001.2796
4602006.08.15 13:05buy2330.601.27560.00001.2776
4612006.08.15 13:10t/p2320.291.27960.00001.279658.0066535.24
4622006.08.15 13:10t/p2330.601.27760.00001.2776120.0066655.24
4632006.08.15 13:10buy2340.291.27990.00001.2819
4642006.08.15 13:15buy2350.581.27690.00001.2789
4652006.08.15 13:50t/p2350.581.27890.00001.2789116.0066771.24
4662006.08.15 13:50close2340.291.28040.00001.281914.5066785.74
4672006.08.15 13:59buy2360.291.27980.00001.2818
4682006.08.15 14:10buy2370.581.27850.00001.2805
4692006.08.16 11:20buy2381.161.27710.00001.2791
4702006.08.16 12:05t/p2370.581.28050.00001.2805111.2466896.98
4712006.08.16 12:05t/p2381.161.27910.00001.2791232.0067128.98
4722006.08.16 12:05close2360.291.28060.00001.281820.8267149.80
4732006.08.16 13:00buy2390.281.28450.00001.2865
4742006.08.17 07:15t/p2390.281.28650.00001.286549.1167198.92
4752006.08.17 11:00buy2400.271.28710.00001.2891
4762006.08.17 14:50buy2410.561.28590.00001.2879
4772006.08.17 16:40buy2421.121.28420.00001.2862
4782006.08.17 17:20buy2432.241.28270.00001.2847
4792006.08.21 00:40t/p2432.241.28470.00001.2847411.2667610.18
4802006.08.21 00:40close2421.121.28480.00001.286248.8367659.01
4812006.08.21 00:45close2410.561.28440.00001.2879-93.1867565.83
4822006.08.21 00:50close2400.271.28460.00001.2891-71.9367493.90
4832006.08.21 00:59buy2440.281.28500.00001.2870
4842006.08.21 01:05t/p2440.281.28700.00001.287056.0067549.90
4852006.08.21 01:05buy2450.271.28730.00001.2893
4862006.08.21 01:10buy2460.561.28620.00001.2882
4872006.08.21 01:20buy2471.121.28500.00001.2870
4882006.08.21 01:50t/p2471.121.28700.00001.2870224.0067773.90
4892006.08.21 01:50close2460.561.28790.00001.288295.2067869.10
4902006.08.21 01:59close2450.271.28750.00001.28935.4067874.50
4912006.08.21 02:00buy2480.281.28780.00001.2898
4922006.08.21 05:10buy2490.561.28670.00001.2887
4932006.08.21 06:35t/p2490.561.28870.00001.2887112.0067986.50
4942006.08.21 06:35close2480.281.28900.00001.289833.6068020.10
4952006.08.21 06:40buy2500.281.28790.00001.2899
4962006.08.21 06:45buy2510.561.28690.00001.2889
4972006.08.21 07:05t/p2510.561.28890.00001.2889112.0068132.10
4982006.08.21 07:05close2500.281.28970.00001.289950.4068182.50
4992006.08.21 07:10buy2520.281.28860.00001.2906
5002006.08.21 12:10t/p2520.281.29060.00001.290656.0068238.50
5012006.08.21 14:00buy2530.271.29290.00001.2949
5022006.08.21 15:05buy2540.541.29100.00001.2930
5032006.08.21 18:15buy2551.081.28970.00001.2917
5042006.08.21 21:40buy2562.161.28860.00001.2906
5052006.10.06 14:40t/p1702.481.25790.00001.25791303.4969541.99
5062006.10.06 14:40close1691.241.25760.00001.2569564.9470106.93
5072006.10.06 14:45close1680.621.25750.00001.2558223.2070330.13
5082006.10.06 14:50close1670.311.25730.00001.254783.7070413.83
5092006.10.06 14:59sell2570.281.25820.00001.2562
5102006.10.06 15:05sell2580.561.25960.00001.2576
5112006.10.06 16:59sell2591.161.26080.00001.2588
5122006.10.08 21:00t/p2591.161.25880.00001.2588232.0070645.83
5132006.10.08 21:00close2580.561.25880.00001.257644.8070690.63
5142006.10.08 21:10close2570.281.25890.00001.2562-19.6070671.03
5152006.10.10 08:45sell2600.281.25590.00001.2539
5162006.10.10 08:50sell2610.561.25750.00001.2555
5172006.10.10 11:10t/p2600.281.25390.00001.253956.0070727.03
5182006.10.10 11:10t/p2610.561.25550.00001.2555112.0070839.03
5192006.10.10 11:10sell2620.271.25320.00001.2512
5202006.10.10 11:15sell2630.561.25500.00001.2530
5212006.10.10 11:50t/p2630.561.25300.00001.2530112.0070951.03
5222006.10.10 11:50close2620.271.25280.00001.251210.8070961.83
5232006.10.10 11:59sell2640.271.25300.00001.2510
5242006.10.10 12:35sell2650.561.25430.00001.2523
5252006.10.10 13:40t/p2650.561.25230.00001.2523112.0071073.83
5262006.10.10 13:40close2640.271.25200.00001.251027.0071100.83
5272006.10.10 13:50sell2660.271.25330.00001.2513
5282006.10.11 05:59sell2670.561.25450.00001.2525
5292006.10.11 10:10sell2681.121.25560.00001.2536
5302006.10.11 18:05t/p2660.271.25130.00001.251355.1971156.02
5312006.10.11 18:05t/p2670.561.25250.00001.2525112.0071268.02
5322006.10.11 18:05t/p2681.121.25360.00001.2536224.0071492.02
5332006.10.11 18:45sell2690.271.25190.00001.2499
5342006.10.12 02:00sell2700.541.25300.00001.2510
5352006.10.12 07:10sell2711.121.25530.00001.2533
5362006.10.12 07:20t/p2711.121.25330.00001.2533224.0071716.02
5372006.10.12 07:20close2700.541.25330.00001.2510-16.2071699.82
5382006.10.12 07:29close2690.271.25530.00001.2499-88.2471611.58
5392006.10.12 12:00sell2720.281.25300.00001.2510
5402006.10.12 12:35sell2730.561.25490.00001.2529
5412006.10.12 12:50t/p2730.561.25290.00001.2529112.0071723.58
5422006.10.12 12:50close2720.281.25260.00001.251011.2071734.78
5432006.10.12 12:59sell2740.271.25250.00001.2505
5442006.10.12 13:35sell2750.561.25410.00001.2521
5452006.10.12 17:50sell2761.121.25520.00001.2532
5462006.10.12 22:10sell2772.241.25640.00001.2544
5472006.10.13 12:35t/p2772.241.25440.00001.2544457.8672192.64
5482006.10.13 12:35close2761.121.25390.00001.2532150.5372343.17
5492006.10.13 12:45t/p2750.561.25210.00001.2521114.4672457.63
5502006.10.13 12:45close2740.271.25120.00001.250536.2972493.92
5512006.10.13 12:50sell2780.291.25590.00001.2539
5522006.10.13 12:59t/p2780.291.25390.00001.253958.0072551.92
5532006.10.13 12:59sell2790.281.25200.00001.2500
5542006.10.13 14:20t/p2790.281.25000.00001.250056.0072607.92
5552006.10.13 14:20sell2800.271.24960.00001.2476
5562006.10.13 16:05sell2810.561.25070.00001.2487
5572006.10.13 17:45sell2821.121.25180.00001.2498
5582006.10.15 21:40t/p2821.121.24980.00001.2498224.0072831.92
5592006.10.15 21:40close2810.561.24980.00001.248750.4072882.32
5602006.10.15 21:45close2800.271.25010.00001.2476-13.5072868.82
5612006.10.17 14:00sell2830.281.25450.00001.2525
5622006.10.17 14:05sell2840.581.25560.00001.2536
5632006.10.17 21:45t/p2840.581.25360.00001.2536116.0072984.82
5642006.10.17 21:45close2830.281.25330.00001.252533.6073018.42
5652006.10.18 13:00sell2850.281.25220.00001.2502
5662006.10.18 18:45sell2860.561.25320.00001.2512
5672006.10.18 23:20sell2871.121.25430.00001.2523
5682006.10.19 07:45sell2882.241.25590.00001.2539
5692006.10.23 13:05t/p2882.241.25390.00001.2539467.7173486.13
5702006.10.23 13:05close2871.121.25380.00001.252380.6473566.77
5712006.10.23 13:15close2860.561.25490.00001.2512-82.8873483.89
5722006.10.23 13:29close2850.281.25400.00001.2502-44.2473439.65
5732006.10.23 13:30sell2890.281.25390.00001.2519
5742006.10.23 14:05sell2900.581.25510.00001.2531
5752006.10.24 06:05t/p2900.581.25310.00001.2531118.5573558.20
5762006.10.24 06:05close2890.281.25300.00001.251926.4373584.64
5772006.10.27 06:45sell2910.311.26760.00001.2656
5782006.10.27 11:05sell2920.621.26880.00001.2668
5792006.10.27 12:40sell2931.281.27080.00001.2688
5802006.10.27 12:45sell2942.561.27180.00001.2698
5812006.10.31 07:05t/p2942.561.26980.00001.2698534.5374119.16
5822006.10.31 07:05close2931.281.26940.00001.2688190.4674309.63
5832006.10.31 07:10close2920.621.26990.00001.2668-62.7474246.88
5842006.10.31 07:15close2910.311.27200.00001.2656-133.6774113.21
5852006.10.31 08:00sell2950.321.26850.00001.2665
5862006.10.31 08:35sell2960.641.26960.00001.2676
5872006.10.31 13:15sell2971.281.27070.00001.2687
5882006.10.31 14:45sell2982.561.27190.00001.2699
5892006.11.03 13:50t/p2971.281.26870.00001.2687284.1674397.37
5902006.11.03 13:50t/p2982.561.26990.00001.2699568.3274965.69
5912006.11.03 13:50close2960.641.26860.00001.267678.0875043.77
5922006.11.03 13:59close2950.321.26870.00001.26650.6475044.41
5932006.11.03 14:00sell2990.321.26820.00001.2662
5942006.11.03 14:05sell3000.641.27020.00001.2682
5952006.11.03 15:00sell3011.281.27120.00001.2692
5962006.11.03 15:15t/p3011.281.26920.00001.2692256.0075300.41
5972006.11.03 15:15close3000.641.26850.00001.2682108.8075409.21
5982006.11.03 15:20close2990.321.26890.00001.2662-22.4075386.81
5992006.11.03 15:29sell3020.331.27010.00001.2681
6002006.11.03 18:50sell3030.661.27120.00001.2692
6012006.11.06 17:50sell3041.321.27230.00001.2703
6022006.11.07 01:05sell3052.641.27380.00001.2718
6032006.11.22 13:20t/p2562.161.29060.00001.2906-1215.2274171.60
6042006.11.22 13:20close2551.081.29150.00001.2917-629.2173542.39
6052006.11.22 13:29close2540.541.29110.00001.2930-406.4073135.98
6062006.11.22 13:30close2530.271.29120.00001.2949-251.8072884.18
6072006.11.22 13:35buy3060.321.29070.00001.2927
6082006.11.22 14:50t/p3060.321.29270.00001.292764.0072948.18
6092006.11.22 14:50buy3070.321.29300.00001.2950
6102006.11.22 15:15t/p3070.321.29500.00001.295064.0073012.18
6112006.11.22 15:15buy3080.311.29580.00001.2978
6122006.11.22 15:35buy3090.641.29340.00001.2954
6132006.11.22 15:50t/p3090.641.29540.00001.2954128.0073140.18
6142006.11.22 15:50close3080.311.29550.00001.2978-9.3073130.88
6152006.11.22 15:59buy3100.321.29360.00001.2956
6162006.11.22 17:40buy3110.641.29220.00001.2942
6172006.11.22 19:50t/p3110.641.29420.00001.2942128.0073258.88
6182006.11.22 19:50close3100.321.29420.00001.295619.2073278.08
6192006.11.23 09:35buy3120.311.29680.00001.2988
6202006.11.23 11:05buy3130.621.29540.00001.2974
6212006.11.23 18:40buy3141.241.29430.00001.2963
6222006.11.24 06:35t/p3141.241.29630.00001.2963237.8373515.91
6232006.11.24 06:35close3130.621.29680.00001.297481.7273597.63
6242006.11.24 06:40close3120.311.29630.00001.2988-18.0473579.59
6252006.11.24 08:45buy3150.301.30090.00001.3029
6262006.11.24 08:50t/p3150.301.30290.00001.302960.0073639.59
6272006.11.24 08:50buy3160.281.30860.00001.3106
6282006.11.24 08:59buy3170.581.30690.00001.3089
6292006.11.24 09:35buy3181.161.30580.00001.3078
6302006.11.24 10:15t/p3170.581.30890.00001.3089116.0073755.59
6312006.11.24 10:15t/p3181.161.30780.00001.3078232.0073987.59
6322006.11.24 10:15close3160.281.30910.00001.310614.0074001.59
6332006.11.24 10:20buy3190.281.30910.00001.3111
6342006.11.24 11:05buy3200.581.30770.00001.3097
6352006.11.24 12:10t/p3200.581.30970.00001.3097116.0074117.59
6362006.11.24 12:10close3190.281.30980.00001.311119.6074137.19
6372006.11.24 12:15buy3210.281.30950.00001.3115
6382006.11.24 12:40buy3220.561.30830.00001.3103
6392006.11.24 15:15t/p3220.561.31030.00001.3103112.0074249.19
6402006.11.24 15:15close3210.281.31030.00001.311522.4074271.59
6412006.11.24 15:20buy3230.291.30800.00001.3100
6422006.11.24 19:10t/p3230.291.31000.00001.310058.0074329.59
6432006.11.26 22:30buy3240.271.31500.00001.3170
6442006.11.27 00:35buy3250.541.31330.00001.3153
6452006.11.27 05:29buy3261.121.31180.00001.3138
6462006.11.27 07:20t/p3261.121.31380.00001.3138224.0074553.59
6472006.11.27 07:20close3250.541.31380.00001.315327.0074580.59
6482006.11.27 07:29close3240.271.31320.00001.3170-50.8174529.77
6492006.11.28 02:00buy3270.271.31390.00001.3159
6502006.11.28 05:50buy3280.561.31230.00001.3143
6512006.11.28 07:35t/p3280.561.31430.00001.3143112.0074641.77
6522006.11.28 07:35close3270.271.31470.00001.315921.6074663.37
6532006.11.28 08:30buy3290.271.31490.00001.3169
6542006.11.28 08:35buy3300.561.31290.00001.3149
6552006.11.28 08:50t/p3300.561.31490.00001.3149112.0074775.37
6562006.11.28 08:50close3290.271.31530.00001.316910.8074786.17
6572006.11.28 14:00buy3310.271.31640.00001.3184
6582006.11.28 15:05buy3320.541.31470.00001.3167
6592006.11.28 18:05t/p3320.541.31670.00001.3167108.0074894.17
6602006.11.28 18:05close3310.271.31710.00001.318418.9074913.07
6612006.11.28 18:10buy3330.271.31590.00001.3179
6622006.11.28 18:15t/p3330.271.31790.00001.317954.0074967.07
6632006.11.28 18:15buy3340.261.31970.00001.3217
6642006.11.28 18:20buy3350.541.31780.00001.3198
6652006.11.28 18:35buy3361.081.31680.00001.3188
6662006.11.28 18:40t/p3350.541.31980.00001.3198108.0075075.07
6672006.11.28 18:40t/p3361.081.31880.00001.3188216.0075291.07
6682006.11.28 18:40close3340.261.32030.00001.321715.6075306.67
6692006.11.28 18:45buy3370.271.31870.00001.3207
6702006.11.28 21:20t/p3370.271.32070.00001.320754.0075360.67
6712006.11.28 21:20buy3380.261.32090.00001.3229
6722006.11.28 21:35buy3390.521.31970.00001.3217
6732006.11.28 23:35t/p3390.521.32170.00001.3217104.0075464.67
6742006.11.28 23:35close3380.261.32170.00001.322920.8075485.47
6752006.11.28 23:40buy3400.261.32110.00001.3231
6762006.11.28 23:45buy3410.521.31940.00001.3214
6772006.11.29 00:05t/p3410.521.32140.00001.321499.7475585.21
6782006.11.29 00:05close3400.261.32160.00001.323110.8775596.08
6792006.11.29 00:10buy3420.261.32000.00001.3220
6802006.11.29 02:50buy3430.541.31870.00001.3207
6812006.11.29 07:35buy3441.081.31770.00001.3197
6822006.11.29 08:05buy3452.161.31660.00001.3186
6832006.11.30 07:10t/p3452.161.31860.00001.3186378.8675974.94
6842006.11.30 07:10close3441.081.31950.00001.3197167.8376142.77
6852006.11.30 07:20close3430.541.31760.00001.3207-72.6876070.09
6862006.11.30 07:29close3420.261.31830.00001.3220-50.6076019.49
6872006.11.30 07:30buy3460.271.31860.00001.3206
6882006.11.30 09:20t/p3460.271.32060.00001.320654.0076073.49
6892006.11.30 09:20buy3470.261.32120.00001.3232
6902006.11.30 09:29buy3480.541.32000.00001.3220
6912006.11.30 10:05buy3491.081.31890.00001.3209
6922006.11.30 13:35t/p3491.081.32090.00001.3209216.0076289.49
6932006.11.30 13:35close3480.541.32110.00001.322059.4076348.89
6942006.11.30 13:40close3470.261.31890.00001.3232-59.8076289.09
6952006.11.30 13:45buy3500.271.32080.00001.3228
6962006.11.30 14:00buy3510.541.31970.00001.3217
6972006.11.30 14:40t/p3510.541.32170.00001.3217108.0076397.09
6982006.11.30 14:40close3500.271.32170.00001.322824.3076421.39
6992006.11.30 14:45buy3520.271.32120.00001.3232
7002006.11.30 14:50buy3530.541.31950.00001.3215
7012006.11.30 15:05t/p3520.271.32320.00001.323254.0076475.39
7022006.11.30 15:05t/p3530.541.32150.00001.3215108.0076583.39
7032006.11.30 15:05buy3540.261.32460.00001.3266
7042006.11.30 15:10buy3550.521.32320.00001.3252
7052006.11.30 15:15buy3561.081.32050.00001.3225
7062006.11.30 15:20t/p3561.081.32250.00001.3225216.0076799.39
7072006.11.30 15:50t/p3550.521.32520.00001.3252104.0076903.39
7082006.11.30 15:50close3540.261.32590.00001.326633.8076937.19
7092006.11.30 15:59buy3570.261.32560.00001.3276
7102006.11.30 19:15buy3580.521.32440.00001.3264
7112006.12.01 06:05t/p3580.521.32640.00001.326499.7477036.93
7122006.12.01 06:05close3570.261.32710.00001.327636.8777073.80
7132006.12.01 14:45buy3590.251.32770.00001.3297
7142006.12.01 15:20t/p3590.251.32970.00001.329750.0077123.80
7152006.12.01 15:20buy3600.241.33340.00001.3354
7162006.12.01 15:35buy3610.481.33220.00001.3342
7172006.12.01 15:45t/p3610.481.33420.00001.334296.0077219.80
7182006.12.01 15:45close3600.241.33430.00001.335421.6077241.40
7192006.12.01 15:50buy3620.241.33490.00001.3369
7202006.12.01 15:59buy3630.481.33360.00001.3356
7212006.12.01 16:05buy3640.961.33180.00001.3338
7222006.12.01 20:20t/p3640.961.33380.00001.3338192.0077433.40
7232006.12.01 20:20close3630.481.33390.00001.335614.4077447.80
7242006.12.01 20:29close3620.241.33350.00001.3369-33.6077414.20
7252006.12.01 20:30buy3650.241.33360.00001.3356
7262006.12.03 22:50t/p3650.241.33560.00001.335648.0077462.20
7272006.12.03 22:50buy3660.231.33670.00001.3387
7282006.12.03 23:29buy3670.461.33560.00001.3376
7292006.12.04 00:05buy3680.961.33440.00001.3364
7302006.12.04 01:20buy3691.921.33240.00001.3344
7312006.12.04 22:50t/p3691.921.33440.00001.3344384.0077846.20
7322006.12.04 22:50close3680.961.33450.00001.33649.6077855.80
7332006.12.04 22:59close3670.461.33400.00001.3376-77.3777778.43
7342006.12.04 23:00close3660.231.33390.00001.3387-66.2977712.14
7352006.12.04 23:05buy3700.241.33390.00001.3359
7362006.12.05 01:15buy3710.481.33260.00001.3346
7372006.12.05 07:35buy3721.001.33110.00001.3331
7382006.12.05 09:40buy3732.001.32990.00001.3319
7392006.12.05 10:40t/p3732.001.33190.00001.3319400.0078112.14
7402006.12.05 10:40close3721.001.33220.00001.3331110.0078222.14
7412006.12.05 10:45close3710.481.33140.00001.3346-57.6078164.54
7422006.12.05 10:50close3700.241.33100.00001.3359-71.5778092.97
7432006.12.05 14:00buy3740.241.33340.00001.3354
7442006.12.05 14:05buy3750.501.33170.00001.3337
7452006.12.05 14:20t/p3750.501.33370.00001.3337100.0078192.97
7462006.12.05 14:20close3740.241.33370.00001.33547.2078200.17
7472006.12.05 14:29buy3760.241.33340.00001.3354
7482006.12.05 15:05buy3770.501.32900.00001.3310
7492006.12.05 15:10t/p3770.501.33100.00001.3310100.0078300.17
7502006.12.05 15:15buy3780.501.33160.00001.3336
7512006.12.05 15:29buy3791.001.32960.00001.3316
7522006.12.05 16:05t/p3791.001.33160.00001.3316200.0078500.17
7532006.12.05 16:05close3780.501.33160.00001.33360.0078500.17
7542006.12.05 16:10close3760.241.33150.00001.3354-45.6078454.57
7552006.12.06 16:00buy3800.251.33160.00001.3336
7562006.12.06 16:05buy3810.501.33050.00001.3325
7572006.12.06 18:20buy3821.001.32950.00001.3315
7582006.12.06 19:45buy3832.081.32840.00001.3304
7592006.12.07 04:40t/p3832.081.33040.00001.3304364.8378819.40
7602006.12.07 04:40close3821.001.33040.00001.331565.4078884.80
7612006.12.07 04:45close3810.501.33080.00001.33252.7078887.50
7622006.12.07 04:50close3800.251.33010.00001.3336-43.6578843.85
7632006.12.07 09:00buy3840.251.33150.00001.3335
7642006.12.07 09:05buy3850.521.33020.00001.3322
7652006.12.07 10:20buy3861.041.32900.00001.3310
7662006.12.07 13:50t/p3861.041.33100.00001.3310208.0079051.85
7672006.12.07 13:50close3850.521.33200.00001.332293.6079145.45
7682006.12.07 13:59close3840.251.32940.00001.3335-52.5079092.95
7692006.12.08 14:15buy3870.251.33440.00001.3364
7702006.12.08 14:20buy3880.501.33330.00001.3353
7712006.12.08 15:05buy3891.001.33210.00001.3341
7722006.12.08 15:15t/p3891.001.33410.00001.3341200.0079292.95
7732006.12.08 15:15close3880.501.33520.00001.335395.0079387.95
7742006.12.08 15:20close3870.251.33600.00001.336440.0079427.95
7752006.12.08 15:29buy3900.261.33170.00001.3337
7762006.12.08 16:20buy3910.521.33050.00001.3325
7772006.12.08 16:40buy3921.041.32780.00001.3298
7782006.12.08 16:45buy3932.241.31970.00001.3217
7792006.12.08 17:05t/p3932.241.32170.00001.3217448.0079875.95
7802006.12.08 17:05close3921.041.32330.00001.3298-468.0079407.95
7812006.12.08 17:10close3910.521.32050.00001.3325-520.0078887.95
7822006.12.08 17:15close3900.261.32060.00001.3337-288.6078599.35
7832006.12.11 07:45buy3940.281.32190.00001.3239
7842006.12.11 07:50buy3950.561.31950.00001.3215
7852006.12.11 08:20t/p3950.561.32150.00001.3215112.0078711.35
7862006.12.11 08:20close3940.281.32210.00001.32395.6078716.95
7872006.12.11 08:29buy3960.281.32100.00001.3230
7882006.12.11 08:40buy3970.561.31970.00001.3217
7892006.12.11 08:50t/p3970.561.32170.00001.3217112.0078828.95
7902006.12.11 08:50close3960.281.32170.00001.323019.6078848.55
7912006.12.11 08:59buy3980.281.32020.00001.3222
7922006.12.11 09:35buy3990.581.31830.00001.3203
7932006.12.11 15:15t/p3990.581.32030.00001.3203116.0078964.55
7942006.12.11 15:15close3980.281.32030.00001.32222.8078967.35
7952006.12.11 17:45buy4000.271.32630.00001.3283
7962006.12.11 18:05buy4010.541.32480.00001.3268
7972006.12.11 21:20buy4021.081.32370.00001.3257
7982006.12.11 23:20t/p4021.081.32570.00001.3257216.0079183.35
7992006.12.11 23:20close4010.541.32570.00001.326848.6079231.95
8002006.12.11 23:29close4000.271.32520.00001.3283-29.7079202.25
8012006.12.11 23:30buy4030.271.32550.00001.3275
8022006.12.12 00:05buy4040.541.32440.00001.3264
8032006.12.12 03:20t/p4040.541.32640.00001.3264108.0079310.25
8042006.12.12 03:20close4030.271.32650.00001.327524.7979335.04
8052006.12.12 20:00buy4050.261.32770.00001.3297
8062006.12.13 08:15buy4060.541.32630.00001.3283
8072006.12.13 13:35buy4071.081.32470.00001.3267
8082006.12.13 13:45buy4082.241.32010.00001.3221
8092006.12.13 13:50t/p4082.241.32210.00001.3221448.0079783.04
8102006.12.13 13:50buy4092.241.32320.00001.3252
8112006.12.14 08:20t/p4092.241.32520.00001.3252392.9080175.94
8122006.12.14 08:20close4071.081.32520.00001.326727.4380203.37
8132006.12.14 08:29close4060.541.32360.00001.3283-159.0880044.28
8142006.12.14 08:30close4050.261.32370.00001.3297-112.5379931.76
8152006.12.14 08:45buy4100.281.32330.00001.3253
8162006.12.14 10:20buy4110.561.32210.00001.3241
8172006.12.14 11:20buy4121.121.32060.00001.3226
8182006.12.14 11:50buy4132.321.31840.00001.3204
8192006.12.19 18:40t/p4132.321.32040.00001.3204406.9380338.68
8202006.12.19 18:40close4121.121.32120.00001.322639.6580378.33
8212006.12.19 18:45close4110.561.32110.00001.3241-69.7880308.56
8222006.12.19 18:50close4100.281.32140.00001.3253-60.0980248.47
8232006.12.19 18:59buy4140.291.32140.00001.3234
8242006.12.19 19:35buy4150.581.31910.00001.3211
8252006.12.20 00:45t/p4150.581.32110.00001.3211111.2480359.71
8262006.12.20 00:45close4140.291.32240.00001.323426.6280386.33
8272006.12.20 02:00buy4160.281.32270.00001.3247
8282006.12.20 07:35buy4170.581.32100.00001.3230
8292006.12.20 08:15t/p4170.581.32300.00001.3230116.0080502.33
8302006.12.20 08:15close4160.281.32310.00001.324711.2080513.53
8312006.12.21 08:00buy4180.291.32050.00001.3225
8322006.12.21 08:15buy4190.581.31950.00001.3215
8332006.12.21 10:45buy4201.201.31660.00001.3186
8342006.12.21 13:40buy4212.401.31520.00001.3172
8352006.12.21 13:45t/p4212.401.31720.00001.3172480.0080993.53
8362006.12.21 14:45buy4222.401.31450.00001.3165
8372006.12.21 15:35t/p4222.401.31650.00001.3165480.0081473.53
8382006.12.21 15:35close4201.201.31650.00001.3186-12.0081461.53
8392006.12.21 15:40close4190.581.31640.00001.3215-179.8081281.73
8402006.12.21 15:45close4180.291.31580.00001.3225-136.3081145.43
8412006.12.22 04:00buy4230.301.31900.00001.3210
8422006.12.22 10:40t/p4230.301.32100.00001.321060.0081205.43
8432006.12.22 10:40buy4240.291.32120.00001.3232
8442006.12.22 11:05buy4250.581.31980.00001.3218
8452006.12.22 13:30buy4261.201.31870.00001.3207
8462006.12.22 13:35t/p4261.201.32070.00001.3207240.0081445.43
8472006.12.22 13:50buy4271.201.31870.00001.3207
8482006.12.22 14:20buy4282.401.31750.00001.3195
8492006.12.28 13:50t/p4282.401.31950.00001.3195361.9281807.35
8502006.12.28 13:50close4271.201.32010.00001.3207108.9681916.31
8512006.12.28 13:59close4250.581.31860.00001.3218-98.1481818.18
8522006.12.28 14:00close4240.291.31870.00001.3232-86.7781731.41
8532006.12.28 14:05buy4290.301.31850.00001.3205
8542006.12.28 15:00buy4300.601.31740.00001.3194
8552006.12.28 15:05buy4311.241.31340.00001.3154
8562006.12.28 15:10t/p4311.241.31540.00001.3154248.0081979.41
8572006.12.28 15:29buy4321.241.31430.00001.3163
8582006.12.28 16:35t/p4321.241.31630.00001.3163248.0082227.41
8592006.12.28 16:35close4300.601.31640.00001.3194-60.0082167.41
8602006.12.28 16:40close4290.301.31590.00001.3205-78.0082089.41
8612006.12.29 06:00buy4330.311.31630.00001.3183
8622006.12.29 12:15t/p4330.311.31830.00001.318362.0082151.41
8632006.12.29 12:15buy4340.301.31920.00001.3212
8642006.12.29 12:35buy4350.621.31750.00001.3195
8652006.12.29 17:00t/p4350.621.31950.00001.3195124.0082275.41
8662006.12.29 17:00close4340.301.31990.00001.321221.0082296.41
8672006.12.29 17:10buy4360.301.32020.00001.3222
8682006.12.29 17:40buy4370.601.31920.00001.3212
8692006.12.29 21:59close at stop4370.601.31970.00001.321230.0082326.41
8702006.12.29 21:59close at stop4360.301.31970.00001.3222-15.0082311.41
8712006.12.29 21:59close at stop3052.641.31990.00001.2718-11543.1470768.27
8722006.12.29 21:59close at stop3041.321.31990.00001.2703-5963.7664804.51
8732006.12.29 21:59close at stop3030.661.31990.00001.2692-3051.5861752.94
8742006.12.29 21:59close at stop3020.331.31990.00001.2681-1562.0960190.85