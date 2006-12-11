Gimex Group

Account: 41691 Name: John Riley Currency: USD 2006 December 15, 15:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
23287092006.12.11 04:13sell0.01eurusd1.31401.32911.31202006.12.11 10:341.31920.000.000.00-5.20
23288562006.12.11 04:32sell0.02eurusd1.31521.32921.31362006.12.11 10:341.31920.000.000.00-8.00
23293762006.12.11 07:12sell0.04eurusd1.31671.32881.31472006.12.11 10:341.31940.000.000.00-10.80
23298082006.12.11 08:13sell0.08eurusd1.31821.32881.31622006.12.11 10:341.31930.000.000.00-8.80
23300702006.12.11 08:47sell0.16eurusd1.31971.32881.31772006.12.11 10:341.31930.000.000.006.40
23302452006.12.11 08:52sell0.32eurusd1.32131.32891.31932006.12.11 10:341.31930.000.000.0064.00
23311042006.12.11 10:34buy0.01eurusd1.31931.30421.32132006.12.11 14:351.31970.000.000.000.40
23323642006.12.11 14:15buy0.02eurusd1.31771.30411.31972006.12.11 14:351.31970.000.000.004.00
23325212006.12.11 14:35buy0.01eurusd1.32001.30491.32202006.12.11 17:081.32200.000.000.002.00
23336182006.12.11 17:08buy0.01eurusd1.32231.30721.32432006.12.11 18:021.32430.000.000.002.00
23340622006.12.11 18:02buy0.01eurusd1.32471.30961.32672006.12.12 10:511.32510.000.00-0.040.40
23392602006.12.12 08:54buy0.02eurusd1.32321.30961.32522006.12.12 10:511.32520.000.000.004.00
23401152006.12.12 10:51sell0.01eurusd1.32471.34021.32312006.12.12 14:301.32310.000.000.001.60
23417472006.12.12 14:30sell0.01eurusd1.32211.33721.32012006.12.12 14:561.32220.000.000.00-0.10
23419622006.12.12 14:37sell0.02eurusd1.32341.33721.32162006.12.12 14:561.32160.000.000.003.60
23422572006.12.12 14:56sell0.01eurusd1.32161.33671.31962006.12.12 16:581.32420.000.000.00-2.60
23423762006.12.12 15:05sell0.02eurusd1.32321.33681.32122006.12.12 16:581.32460.000.000.00-2.80
23426332006.12.12 15:36sell0.04eurusd1.32471.33681.32272006.12.12 16:581.32430.000.000.001.60
23427752006.12.12 15:41sell0.08eurusd1.32571.33681.32422006.12.12 16:581.32420.000.000.0012.00
23435562006.12.12 16:58sell0.01eurusd1.32391.33901.32192006.12.12 20:051.32340.000.000.000.50
23444392006.12.12 20:11sell0.01eurusd1.32261.34221.32062006.12.13 08:071.32710.000.000.02-4.50
23445732006.12.12 20:15sell0.02eurusd1.32421.34231.32222006.12.13 08:071.32700.000.000.04-5.60
23448072006.12.12 20:20sell0.04eurusd1.32571.34231.32372006.12.13 08:071.32700.000.000.08-5.20
23450842006.12.12 20:32sell0.08eurusd1.32731.34241.32532006.12.13 08:071.32680.000.000.164.00
23452422006.12.12 20:35sell0.16eurusd1.32881.34241.32682006.12.13 08:071.32680.000.000.3232.00
23475472006.12.13 08:07sell0.01eurusd1.32661.34621.32462006.12.13 10:031.32610.000.000.000.50
23476212006.12.13 08:32sell0.02eurusd1.32811.34621.32612006.12.13 10:031.32610.000.000.004.00
23482612006.12.13 10:03sell0.01eurusd1.32581.34541.32382006.12.13 14:301.32480.000.000.001.00
23488502006.12.13 11:07sell0.02eurusd1.32691.34551.32542006.12.13 14:301.32540.000.000.003.00
23496812006.12.13 14:30sell0.01eurusd1.32451.34411.32252006.12.13 14:341.32250.000.000.002.00
23499422006.12.13 14:34sell0.01eurusd1.32211.34171.32012006.12.13 15:361.32010.000.000.002.00
23509002006.12.13 15:36sell0.01eurusd1.31961.33921.31762006.12.13 18:531.32080.000.000.00-1.20
23511452006.12.13 16:04sell0.02eurusd1.32121.33931.31922006.12.13 18:531.32060.000.000.001.20
23515662006.12.13 17:04sell0.04eurusd1.32271.33931.32072006.12.13 18:531.32070.000.000.008.00
23523472006.12.13 18:53sell0.01eurusd1.32041.34001.31842006.12.13 22:331.32210.000.000.00-1.70
23529872006.12.13 20:52sell0.02eurusd1.32201.34011.32002006.12.13 22:331.32180.000.000.000.40
23536112006.12.13 22:31sell0.04eurusd1.32381.34041.32182006.12.13 22:331.32180.000.000.008.00
23536542006.12.13 22:33buy0.01eurusd1.32181.30221.32382006.12.14 09:011.32380.000.00-0.122.00
23561702006.12.14 09:01buy0.01eurusd1.32421.30461.32622006.12.14 15:031.31890.000.000.00-5.30
23572442006.12.14 10:50buy0.02eurusd1.32271.30461.32472006.12.14 15:031.31900.000.000.00-7.40
23576732006.12.14 12:11buy0.04eurusd1.32121.30461.32322006.12.14 15:031.31890.000.000.00-9.20
23579802006.12.14 12:35buy0.08eurusd1.31961.30451.32162006.12.14 15:031.31880.000.000.00-6.40
23591502006.12.14 14:29buy0.16eurusd1.31861.30451.32012006.12.14 15:031.31900.000.000.006.40
23592532006.12.14 14:31buy0.32eurusd1.31711.30501.31912006.12.14 15:031.31910.000.000.0064.00
23596152006.12.14 15:03sell0.01eurusd1.31901.33861.31702006.12.14 16:261.31700.000.000.002.00
23603322006.12.14 16:26sell0.01eurusd1.31671.33631.31472006.12.14 16:311.31470.000.000.002.00
23605562006.12.14 16:31sell0.01eurusd1.31461.33421.31262006.12.14 17:251.31600.000.000.00-1.40
23607762006.12.14 16:52sell0.02eurusd1.31611.33421.31412006.12.14 17:251.31560.000.000.001.00
23609752006.12.14 17:03sell0.04eurusd1.31761.33421.31562006.12.14 17:251.31560.000.000.008.00
23611642006.12.14 17:25sell0.01eurusd1.31541.33501.31342006.12.15 10:101.31510.000.000.020.30
23613992006.12.14 17:58sell0.02eurusd1.31691.33501.31492006.12.14 19:381.31490.000.000.004.00
23646462006.12.15 08:47sell0.02eurusd1.31691.33501.31492006.12.15 10:101.31490.000.000.004.00
23651962006.12.15 10:10buy0.01eurusd1.31501.29541.31702006.12.15 14:281.31330.000.000.00-1.70
23654672006.12.15 10:29buy0.02eurusd1.31281.29471.31482006.12.15 14:281.31340.000.000.001.20
23656372006.12.15 10:30buy0.04eurusd1.31131.29471.31332006.12.15 14:281.31330.000.000.008.00
23673242006.12.15 14:28sell0.01eurusd1.31301.33261.31102006.12.15 15:071.31710.000.000.00-4.10
23674412006.12.15 14:30sell0.02eurusd1.31691.33501.31492006.12.15 15:071.31740.000.000.00-1.00
23675192006.12.15 14:31sell0.04eurusd1.31841.33501.31642006.12.15 15:071.31720.000.000.004.80
23287102006.12.11 04:13sell0.01gbpusd1.94731.96241.94532006.12.11 07:591.95010.000.000.00-1.96
23288032006.12.11 04:26sell0.02gbpusd1.94881.96241.94682006.12.11 07:591.94990.000.000.00-1.54
23290222006.12.11 05:15sell0.04gbpusd1.95041.96251.94842006.12.11 07:591.94990.000.000.001.40
23294282006.12.11 07:15sell0.08gbpusd1.95191.96251.94992006.12.11 07:591.94990.000.000.0011.20
23296712006.12.11 07:59buy0.01gbpusd1.95001.93491.95202006.12.11 08:131.95200.000.000.001.40
23298172006.12.11 08:13buy0.01gbpusd1.95241.93731.95442006.12.11 08:481.95440.000.000.001.40
23301262006.12.11 08:48buy0.01gbpusd1.95481.93971.95682006.12.11 09:321.95680.000.000.001.40
23306352006.12.11 09:32buy0.01gbpusd1.95721.94211.95922006.12.11 14:351.95050.000.000.00-4.69
23306562006.12.11 09:40buy0.02gbpusd1.95571.94211.95772006.12.11 14:341.95070.000.000.00-7.00
23307102006.12.11 09:48buy0.04gbpusd1.95451.94211.95622006.12.11 14:341.95080.000.000.00-10.36
23307972006.12.11 09:58buy0.08gbpusd1.95291.94231.95492006.12.11 14:341.95070.000.000.00-12.32
23312162006.12.11 10:41buy0.16gbpusd1.95171.94231.95342006.12.11 14:341.95050.000.000.00-13.44
23314622006.12.11 11:05buy0.32gbpusd1.95011.94251.95212006.12.11 14:341.95050.000.000.008.96
23320292006.12.11 13:12buy0.64gbpusd1.94871.94241.95052006.12.11 14:341.95050.000.000.0080.64
23325102006.12.11 14:35buy0.01gbpusd1.95111.93601.95312006.12.11 16:231.95160.000.000.000.35
23330772006.12.11 16:14buy0.02gbpusd1.94961.93601.95162006.12.11 16:231.95160.000.000.002.80
23331772006.12.11 16:23buy0.01gbpusd1.95181.93671.95382006.12.11 16:501.95380.000.000.001.40
23334542006.12.11 16:50buy0.01gbpusd1.95421.93911.95622006.12.11 17:321.95620.000.000.001.40
23338592006.12.11 17:32buy0.01gbpusd1.95661.94151.95862006.12.11 18:011.95700.000.000.000.28
23338872006.12.11 17:36buy0.02gbpusd1.95491.94131.95692006.12.11 18:011.95690.000.000.002.80
23340332006.12.11 18:01buy0.01gbpusd1.95741.94231.95942006.12.11 18:311.95940.000.000.001.40
23347072006.12.11 18:31buy0.01gbpusd1.95981.94471.96182006.12.11 23:201.95920.000.000.00-0.42
23350122006.12.11 19:00buy0.02gbpusd1.95861.94471.96032006.12.11 23:201.95880.000.000.000.28
23362972006.12.11 21:27buy0.04gbpusd1.95691.94481.95892006.12.11 23:201.95890.000.000.005.60
23367202006.12.11 23:20buy0.01gbpusd1.95951.94441.96152006.12.12 03:571.96150.000.00-0.021.40
23378162006.12.12 03:57buy0.01gbpusd1.96191.94681.96392006.12.12 10:251.96100.000.000.00-0.63
23392082006.12.12 08:50buy0.02gbpusd1.96041.94681.96242006.12.12 10:251.96070.000.000.000.42
23392632006.12.12 08:54buy0.04gbpusd1.95881.94671.96082006.12.12 10:251.96080.000.000.005.60
23397922006.12.12 10:25sell0.01gbpusd1.96051.97561.95852006.12.12 11:271.96210.000.000.00-1.12
23398422006.12.12 10:30sell0.02gbpusd1.96231.97591.96032006.12.12 11:271.96200.000.000.000.42
23398862006.12.12 10:30sell0.04gbpusd1.96391.97601.96192006.12.12 11:271.96190.000.000.005.60
23404762006.12.12 11:27sell0.01gbpusd1.96161.97671.95962006.12.12 11:561.95960.000.000.001.40
23406852006.12.12 11:56sell0.01gbpusd1.95921.97431.95722006.12.12 14:301.96070.000.000.00-1.05
23407262006.12.12 11:58sell0.02gbpusd1.96101.97461.95902006.12.12 14:301.95970.000.000.001.82
23411122006.12.12 13:06sell0.04gbpusd1.96261.97471.96062006.12.12 14:301.96260.000.000.000.00
23413902006.12.12 13:49sell0.08gbpusd1.96421.97481.96222006.12.12 14:301.96220.000.000.0011.20
23418262006.12.12 14:30sell0.01gbpusd1.96041.97591.95882006.12.12 14:561.96110.000.000.00-0.49
23418952006.12.12 14:33sell0.02gbpusd1.96191.97551.95992006.12.12 14:561.96110.000.000.001.12
23420172006.12.12 14:38sell0.04gbpusd1.96341.97551.96142006.12.12 14:561.96140.000.000.005.60
23422432006.12.12 14:56sell0.01gbpusd1.96091.97601.95892006.12.12 17:341.96500.000.000.00-2.87
23423702006.12.12 15:04sell0.02gbpusd1.96251.97611.96052006.12.12 17:341.96520.000.000.00-3.78
23424372006.12.12 15:12sell0.04gbpusd1.96401.97611.96202006.12.12 17:341.96520.000.000.00-3.36
23425882006.12.12 15:35sell0.08gbpusd1.96551.97611.96352006.12.12 17:341.96520.000.000.001.68
23426572006.12.12 15:37sell0.16gbpusd1.96701.97611.96502006.12.12 17:341.96500.000.000.0022.40
23437462006.12.12 17:34buy0.01gbpusd1.96481.94971.96682006.12.12 20:051.96430.000.000.00-0.35
23444452006.12.12 20:11sell0.01gbpusd1.96321.98281.96122006.12.13 00:501.97070.000.000.01-5.25
23445922006.12.12 20:15sell0.02gbpusd1.96581.98391.96382006.12.13 00:481.96790.000.000.01-2.94
23447392006.12.12 20:19sell0.04gbpusd1.96691.98391.96532006.12.13 00:481.96810.000.000.03-3.36
23448552006.12.12 20:21sell0.08gbpusd1.96861.98371.96662006.12.13 00:481.96830.000.000.061.68
23451532006.12.12 20:33sell0.16gbpusd1.97031.98391.96832006.12.13 00:481.96830.000.000.1122.40
23463512006.12.13 00:50buy0.01gbpusd1.97051.95091.97252006.12.13 01:381.97000.000.000.00-0.35
23465282006.12.13 01:37buy0.02gbpusd1.96881.95071.97082006.12.13 01:381.97010.000.000.001.82
23465512006.12.13 01:37buy0.04gbpusd1.96721.95061.96922006.12.13 01:381.96920.000.000.005.60
23465782006.12.13 01:39buy0.01gbpusd1.97051.95091.97252006.12.13 08:531.97090.000.000.000.28
23475902006.12.13 08:22buy0.02gbpusd1.96891.95081.97092006.12.13 08:531.97090.000.000.002.80
23477292006.12.13 08:53sell0.01gbpusd1.97091.99051.96892006.12.13 09:221.96890.000.000.001.40
23480422006.12.13 09:22sell0.01gbpusd1.96851.98811.96652006.12.13 14:301.96820.000.000.000.21
23484972006.12.13 10:30sell0.02gbpusd1.97001.98811.96802006.12.13 14:301.96800.000.000.002.80
23485062006.12.13 10:30sell0.04gbpusd1.97151.98811.96952006.12.13 14:301.96950.000.000.005.60
23496952006.12.13 14:30sell0.01gbpusd1.96741.98701.96542006.12.13 14:341.96540.000.000.001.40
23499912006.12.13 14:34sell0.01gbpusd1.96491.98451.96292006.12.13 14:351.96290.000.000.001.40
23501382006.12.13 14:35sell0.01gbpusd1.96251.98211.96052006.12.13 15:081.96390.000.000.00-0.98
23501902006.12.13 14:37sell0.02gbpusd1.96401.98211.96202006.12.13 15:081.96370.000.000.000.42
23502762006.12.13 14:39sell0.04gbpusd1.96551.98211.96352006.12.13 15:081.96350.000.000.005.60
23506232006.12.13 15:08sell0.01gbpusd1.96361.98321.96162006.12.13 15:361.96160.000.000.001.40
23508682006.12.13 15:36sell0.01gbpusd1.96121.98081.95922006.12.13 17:381.96630.000.000.00-3.57
23510292006.12.13 15:53sell0.02gbpusd1.96261.98091.96082006.12.13 17:381.96620.000.000.00-5.04
23511482006.12.13 16:04sell0.04gbpusd1.96381.98071.96212006.12.13 17:381.96650.000.000.00-7.56
23511832006.12.13 16:05sell0.08gbpusd1.96501.98041.96332006.12.13 17:381.96640.000.000.00-7.84
23515112006.12.13 16:59sell0.16gbpusd1.96681.98041.96482006.12.13 17:381.96630.000.000.005.60
23515802006.12.13 17:04sell0.32gbpusd1.96841.98051.96642006.12.13 17:381.96640.000.000.0044.80
23518942006.12.13 17:38sell0.01gbpusd1.96601.98561.96402006.12.13 18:531.96400.000.000.001.40
23523532006.12.13 18:53sell0.01gbpusd1.96361.98321.96162006.12.14 09:461.96820.000.000.02-3.22
23526122006.12.13 19:34sell0.02gbpusd1.96511.98321.96312006.12.14 09:461.96830.000.000.04-4.48
23530722006.12.13 21:05sell0.04gbpusd1.96741.98401.96542006.12.14 09:461.96840.000.000.08-2.80
23560902006.12.14 08:55sell0.08gbpusd1.96861.98401.96692006.12.14 09:461.96810.000.000.002.80
23561862006.12.14 09:02sell0.16gbpusd1.97011.98371.96812006.12.14 09:461.96810.000.000.0022.40
23566522006.12.14 09:46buy0.01gbpusd1.96811.94851.97012006.12.14 10:371.96850.000.000.000.28
23570202006.12.14 10:22buy0.02gbpusd1.96661.94851.96862006.12.14 10:371.96860.000.000.002.80
23571722006.12.14 10:37buy0.01gbpusd1.96891.94931.97092006.12.14 13:111.96480.000.000.00-2.87
23572342006.12.14 10:50buy0.02gbpusd1.96781.94931.96942006.12.14 13:111.96460.000.000.00-4.48
23575852006.12.14 12:06buy0.04gbpusd1.96621.94961.96822006.12.14 13:111.96460.000.000.00-4.48
23578882006.12.14 12:32buy0.08gbpusd1.96471.94961.96672006.12.14 13:111.96460.000.000.00-0.56
23581632006.12.14 12:48buy0.16gbpusd1.96291.94931.96492006.12.14 13:111.96490.000.000.0022.40
23584542006.12.14 13:11sell0.01gbpusd1.96481.98441.96282006.12.14 13:331.96440.000.000.000.28
23586392006.12.14 13:20sell0.02gbpusd1.96641.98451.96442006.12.14 13:331.96440.000.000.002.80
23588072006.12.14 13:33sell0.01gbpusd1.96401.98391.96232006.12.14 14:301.96230.000.000.001.19
23591832006.12.14 14:30sell0.01gbpusd1.96231.98191.96032006.12.14 15:551.96180.000.000.000.35
23595722006.12.14 15:00sell0.02gbpusd1.96381.98191.96182006.12.14 15:551.96180.000.000.002.80
23600682006.12.14 15:55sell0.01gbpusd1.96151.98111.95952006.12.14 16:271.95950.000.000.001.40
23604222006.12.14 16:27sell0.01gbpusd1.95921.97881.95722006.12.14 17:261.96130.000.000.00-1.47
23607272006.12.14 16:49sell0.02gbpusd1.96051.97881.95872006.12.14 17:261.96160.000.000.00-1.54
23608372006.12.14 16:57sell0.04gbpusd1.96201.97861.96002006.12.14 17:251.96170.000.000.000.84
23609872006.12.14 17:03sell0.08gbpusd1.96361.97871.96162006.12.14 17:251.96160.000.000.0011.20
23611742006.12.14 17:26sell0.01gbpusd1.96101.98061.95902006.12.14 18:451.96190.000.000.00-0.63
23613592006.12.14 17:50sell0.02gbpusd1.96261.98071.96062006.12.14 18:451.96200.000.000.000.84
23614222006.12.14 17:59sell0.04gbpusd1.96411.98071.96212006.12.14 18:451.96210.000.000.005.60
23616602006.12.14 18:45sell0.01gbpusd1.96171.98131.95972006.12.15 03:071.95970.000.000.011.40
23637392006.12.15 03:07buy0.01gbpusd1.95971.94011.96172006.12.15 03:311.96170.000.000.001.40
23638332006.12.15 03:32buy0.01gbpusd1.96211.94251.96412006.12.15 08:461.96260.000.000.000.35
23643922006.12.15 07:44buy0.02gbpusd1.96061.94251.96262006.12.15 08:461.96260.000.000.002.80
23646202006.12.15 08:46buy0.01gbpusd1.96281.94321.96482006.12.15 11:521.95910.000.000.00-2.59
23652362006.12.15 10:12buy0.02gbpusd1.96161.94321.96332006.12.15 11:521.95920.000.000.00-3.36
23654772006.12.15 10:29buy0.04gbpusd1.95961.94301.96162006.12.15 11:521.95890.000.000.00-1.96
23656682006.12.15 10:31buy0.08gbpusd1.95821.94271.95982006.12.15 11:521.95890.000.000.003.92
23659672006.12.15 10:49buy0.16gbpusd1.95661.94301.95862006.12.15 11:521.95860.000.000.0022.40
23664232006.12.15 11:52sell0.01gbpusd1.95901.97861.95702006.12.15 12:081.95700.000.000.001.40
23665272006.12.15 12:08sell0.01gbpusd1.95641.97601.95442006.12.15 15:181.96290.000.000.00-4.55
23672682006.12.15 14:26sell0.02gbpusd1.95851.97661.95652006.12.15 15:181.96300.000.000.00-6.30
23674712006.12.15 14:30sell0.04gbpusd1.96501.98161.96302006.12.15 15:181.96300.000.000.005.60
23683982006.12.15 15:18buy0.01gbpusd1.96291.94331.96492006.12.15 15:271.96370.000.000.000.56
23287072006.12.11 04:13buy0.01usdchf1.20971.19461.21172006.12.11 10:431.20540.000.000.00-3.57
23288132006.12.11 04:26buy0.02usdchf1.20821.19461.21022006.12.11 10:431.20550.000.000.00-4.48
23294222006.12.11 07:15buy0.04usdchf1.20671.19441.20852006.12.11 10:431.20550.000.000.00-3.98
23300922006.12.11 08:48buy0.08usdchf1.20511.19451.20712006.12.11 10:431.20530.000.000.001.33
23302532006.12.11 08:52buy0.16usdchf1.20341.19431.20542006.12.11 10:431.20540.000.000.0026.55
23312462006.12.11 10:43sell0.01usdchf1.20531.22041.20332006.12.11 16:371.20480.000.000.000.42
23320672006.12.11 13:18sell0.02usdchf1.20681.22041.20482006.12.11 16:371.20480.000.000.003.32
23333372006.12.11 16:37sell0.01usdchf1.20431.21941.20232006.12.11 18:011.20230.000.000.001.66
23340292006.12.11 18:01sell0.01usdchf1.20171.21681.19972006.12.12 15:351.20280.000.00-0.07-0.91
23406632006.12.12 11:55sell0.02usdchf1.20321.21681.20122006.12.12 15:351.20300.000.000.000.33
23422052006.12.12 14:56sell0.04usdchf1.20481.21691.20282006.12.12 15:351.20280.000.000.006.65
23425922006.12.12 15:35buy0.01usdchf1.20291.18781.20492006.12.12 16:571.20190.000.000.00-0.83
23426662006.12.12 15:37buy0.02usdchf1.20141.18781.20342006.12.12 16:571.20190.000.000.000.83
23428702006.12.12 15:45buy0.04usdchf1.19991.18781.20192006.12.12 16:571.20190.000.000.006.66
23435302006.12.12 16:57sell0.01usdchf1.20181.21691.19982006.12.12 20:051.20400.000.000.00-1.83
23437392006.12.12 17:34sell0.02usdchf1.20331.21691.20132006.12.12 20:051.20400.000.000.00-1.16
23444462006.12.12 20:11buy0.01usdchf1.20421.18461.20622006.12.13 09:141.20170.000.000.03-2.08
23445972006.12.12 20:15buy0.02usdchf1.20271.18441.20452006.12.13 09:141.20150.000.000.07-2.00
23448172006.12.12 20:21buy0.04usdchf1.20111.18451.20312006.12.13 09:141.20160.000.000.131.66
23451762006.12.12 20:33buy0.08usdchf1.19961.18451.20162006.12.13 09:131.20160.000.000.2713.32
23479922006.12.13 09:14buy0.01usdchf1.20211.18251.20412006.12.13 14:301.20410.000.000.001.66
23496752006.12.13 14:30buy0.01usdchf1.20501.18541.20702006.12.13 14:341.20700.000.000.001.65
23500422006.12.13 14:34buy0.01usdchf1.20781.18821.20982006.12.13 18:491.20700.000.000.00-0.66
23503352006.12.13 14:40buy0.02usdchf1.20661.18821.20832006.12.13 18:491.20700.000.000.000.66
23516242006.12.13 17:07buy0.04usdchf1.20501.18841.20702006.12.13 18:491.20700.000.000.006.63
23523212006.12.13 18:49buy0.01usdchf1.20731.18771.20932006.12.14 09:471.20610.000.000.10-0.99
23555602006.12.14 07:27buy0.02usdchf1.20581.18771.20782006.12.14 09:471.20630.000.000.000.83
23560442006.12.14 08:51buy0.04usdchf1.20431.18771.20632006.12.14 09:471.20630.000.000.006.63
23566672006.12.14 09:47sell0.01usdchf1.20621.22581.20422006.12.14 15:051.21180.000.000.00-4.62
23570222006.12.14 10:22sell0.02usdchf1.20771.22581.20572006.12.14 15:051.21170.000.000.00-6.60
23576272006.12.14 12:09sell0.04usdchf1.20921.22581.20722006.12.14 15:051.21160.000.000.00-7.92
23578522006.12.14 12:31sell0.08usdchf1.21031.22581.20872006.12.14 15:051.21180.000.000.00-9.90
23581442006.12.14 12:48sell0.16usdchf1.21191.22551.20992006.12.14 15:051.21160.000.000.003.96
23591862006.12.14 14:30sell0.32usdchf1.21351.22561.21152006.12.14 15:051.21150.000.000.0052.83
23596722006.12.14 15:05buy0.01usdchf1.21211.19251.21412006.12.14 16:261.21410.000.000.001.65
23603512006.12.14 16:26buy0.01usdchf1.21481.19521.21682006.12.14 20:461.21520.000.000.000.33
23609912006.12.14 17:03buy0.02usdchf1.21321.19511.21522006.12.14 20:461.21520.000.000.003.29
23625002006.12.14 20:46buy0.01usdchf1.21561.19601.21762006.12.15 10:281.21610.000.000.030.41
23625632006.12.14 20:58buy0.02usdchf1.21411.19601.21612006.12.15 10:281.21610.000.000.073.29
23653772006.12.15 10:28sell0.01usdchf1.21591.23551.21392006.12.15 14:261.21690.000.000.00-0.82
23655022006.12.15 10:29sell0.02usdchf1.21741.23551.21542006.12.15 14:261.21670.000.000.001.15
23659872006.12.15 10:49sell0.04usdchf1.21891.23551.21692006.12.15 14:261.21690.000.000.006.57
23672692006.12.15 14:26buy0.01usdchf1.21681.19721.21882006.12.15 15:151.21240.000.000.00-3.63
23674362006.12.15 14:30buy0.02usdchf1.21381.19571.21582006.12.15 15:151.21320.000.000.00-0.99
23675462006.12.15 14:31buy0.04usdchf1.21231.19571.21432006.12.15 15:151.21330.000.000.003.30
23287082006.12.11 04:13buy0.01usdjpy116.81115.30117.012006.12.11 07:47116.860.000.000.000.43
23294912006.12.11 07:27buy0.02usdjpy116.66115.30116.862006.12.11 07:47116.860.000.000.003.42
23295882006.12.11 07:47buy0.01usdjpy116.88115.37117.082006.12.11 09:58116.750.000.000.00-1.11
23299972006.12.11 08:42buy0.02usdjpy116.72115.36116.922006.12.11 09:58116.780.000.000.001.03
23306122006.12.11 09:24buy0.04usdjpy116.59115.36116.772006.12.11 09:58116.770.000.000.006.17
23308022006.12.11 09:58sell0.01usdjpy116.75118.26116.552006.12.11 17:06116.990.000.000.00-2.05
23309672006.12.11 10:18sell0.02usdjpy116.87118.26116.702006.12.11 17:05117.000.000.000.00-2.22
23312402006.12.11 10:43sell0.04usdjpy117.03118.24116.832006.12.11 17:05116.990.000.000.001.37
23329942006.12.11 16:09sell0.08usdjpy117.18118.24116.982006.12.11 17:05116.980.000.000.0013.68
23335792006.12.11 17:06sell0.01usdjpy116.96118.47116.762006.12.11 18:41116.760.000.000.001.71
23348942006.12.11 18:41sell0.01usdjpy116.72118.23116.522006.12.12 15:36116.990.000.00-0.07-2.31
23353702006.12.11 19:32sell0.02usdjpy116.87118.23116.672006.12.12 15:36116.980.000.00-0.14-1.88
23410132006.12.12 13:01sell0.04usdjpy117.03118.24116.832006.12.12 15:36116.990.000.000.001.37
23422202006.12.12 14:56sell0.08usdjpy117.18118.24116.982006.12.12 15:36116.980.000.000.0013.68
23426152006.12.12 15:36buy0.01usdjpy116.99115.48117.192006.12.12 16:56117.030.000.000.000.34
23428732006.12.12 15:45buy0.02usdjpy116.83115.47117.032006.12.12 16:56117.030.000.000.003.42
23434912006.12.12 16:56buy0.01usdjpy117.06115.55117.262006.12.12 20:06117.090.000.000.000.26
23444432006.12.12 20:11buy0.01usdjpy117.17115.21117.372006.12.13 01:57116.880.000.000.03-2.48
23445682006.12.12 20:15buy0.02usdjpy117.02115.21117.222006.12.13 01:57116.890.000.000.07-2.22
23450912006.12.12 20:32buy0.04usdjpy116.85115.19117.052006.12.13 01:57116.890.000.000.141.37
23462442006.12.13 00:07buy0.08usdjpy116.72115.18116.892006.12.13 01:57116.890.000.000.0011.63
23466472006.12.13 01:57sell0.01usdjpy116.88118.84116.682006.12.13 17:00117.280.000.000.00-3.41
23473012006.12.13 06:16sell0.02usdjpy117.03118.84116.832006.12.13 17:00117.290.000.000.00-4.43
23496392006.12.13 14:30sell0.04usdjpy117.15118.84116.982006.12.13 17:00117.280.000.000.00-4.43
23498322006.12.13 14:33sell0.08usdjpy117.31118.82117.112006.12.13 17:00117.290.000.000.001.36
23500982006.12.13 14:35sell0.16usdjpy117.47118.83117.272006.12.13 17:00117.270.000.000.0027.29
23515342006.12.13 17:00buy0.01usdjpy117.30115.34117.502006.12.13 18:35117.500.000.000.001.70
23522012006.12.13 18:35buy0.01usdjpy117.54115.58117.742006.12.14 05:15117.590.000.000.100.43
23547752006.12.14 02:51buy0.02usdjpy117.39115.58117.592006.12.14 05:15117.590.000.000.003.40
23550592006.12.14 05:15sell0.01usdjpy117.57119.53117.372006.12.14 09:11117.370.000.000.001.70
23563712006.12.14 09:11sell0.01usdjpy117.34119.30117.142006.12.14 17:02117.620.000.000.00-2.38
23576242006.12.14 12:09sell0.02usdjpy117.50119.31117.302006.12.14 17:02117.620.000.000.00-2.04
23592162006.12.14 14:31sell0.04usdjpy117.65119.31117.452006.12.14 17:02117.610.000.000.001.36
23603622006.12.14 16:26sell0.08usdjpy117.81119.32117.612006.12.14 17:02117.610.000.000.0013.60
23609502006.12.14 17:02buy0.01usdjpy117.63115.67117.832006.12.14 19:24117.830.000.000.001.70
23624092006.12.14 20:35buy0.01usdjpy117.78115.82117.982006.12.15 01:23117.980.000.000.031.70
23633442006.12.15 01:23buy0.01usdjpy118.03116.07118.232006.12.15 10:12118.080.000.000.000.42
23637912006.12.15 03:19buy0.02usdjpy117.88116.07118.082006.12.15 10:12118.080.000.000.003.39
23652192006.12.15 10:12buy0.01usdjpy118.11116.15118.312006.12.15 14:19118.310.000.000.001.69
23671472006.12.15 14:19buy0.01usdjpy118.34116.38118.542006.12.15 15:38117.750.000.000.00-5.01
23673292006.12.15 14:28buy0.02usdjpy118.19116.38118.392006.12.15 15:38117.710.000.000.00-8.16
23674562006.12.15 14:30buy0.04usdjpy117.97116.31118.172006.12.15 15:38117.730.000.000.00-8.15
23680082006.12.15 14:53buy0.08usdjpy117.80116.29118.002006.12.15 15:38117.740.000.000.00-4.08
23682092006.12.15 15:05buy0.16usdjpy117.62116.24117.802006.12.15 15:38117.740.000.000.0016.31
  0.00 0.00 1.62 621.70
Closed P/L: 623.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 623.32 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 463.40 Equity: 7 463.40 Free Margin: 7 463.40
 
Details:
Graph
Gross Profit: 976.86 Gross Loss: 353.54 Total Net Profit: 623.32
Profit Factor: 2.76 Expected Payoff: 2.42  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 47.81 (0.68%) Relative Drawdown: 0.68% (47.81)
 
Total Trades: 258 Short Positions (won %): 143 (60.84%) Long Positions (won %): 115 (66.96%)
Profit Trades (% of total): 164 (63.57%) Loss trades (% of total): 94 (36.43%)
Largest profit trade: 80.64 loss trade: -13.44
Average profit trade: 5.96 loss trade: -3.76
Maximum consecutive wins ($): 17 (55.26) consecutive losses ($): 5 (-47.81)
Maximal consecutive profit (count): 89.60 (2) consecutive loss (count): -47.81 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2