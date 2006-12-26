Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition-ehsettings
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.26 06:00 - 2006.12.29 00:00 (2006.12.24 - 2006.12.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false;
EquityProtectionLevel=100; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0; RiskPercent=1; UseFiboLotSizeProgression=false;
UseConservativeRSX_Signals=true;
RSX_Period=17; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false;
TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=40; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=20; LongMaxTrades=10; LongPips=15; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=true;
LongOrderstoProtect=3; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=40; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=20; ShortMaxTrades=10; ShortPips=15; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=true;
ShortOrderstoProtect=3;
|Bars in test
|2066
|Ticks modelled
|11804
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|934.76
|Gross profit
|989.76
|Gross loss
|-55.00
|Profit factor
|18.00
|Expected payoff
|93.48
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|55.00 (0.50%)
|Relative drawdown
|0.50% (55.00)
|Total trades
|10
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|10 (80.00%)
|Profit trades (% of total)
|8 (80.00%)
|Loss trades (% of total)
|2 (20.00%)
|Largest
|profit trade
|485.88
|loss trade
|-29.00
|Average
|profit trade
|123.72
|loss trade
|-27.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (989.76)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-55.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|989.76 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-55.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.26 06:00
|buy
|1
|0.10
|1.3124
|0.0000
|1.3164
|2
|2006.12.26 17:52
|buy
|2
|0.20
|1.3107
|0.0000
|1.3147
|3
|2006.12.27 05:49
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3123
|1.3203
|4
|2006.12.27 05:49
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3124
|1.3204
|5
|2006.12.27 05:49
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3125
|1.3205
|6
|2006.12.27 05:52
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3126
|1.3206
|7
|2006.12.27 05:53
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3127
|1.3207
|8
|2006.12.27 05:53
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3128
|1.3208
|9
|2006.12.27 06:11
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3129
|1.3209
|10
|2006.12.27 06:11
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3130
|1.3210
|11
|2006.12.27 06:11
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3131
|1.3211
|12
|2006.12.27 06:11
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3132
|1.3212
|13
|2006.12.27 06:12
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3133
|1.3213
|14
|2006.12.27 06:12
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3134
|1.3214
|15
|2006.12.27 06:12
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3135
|1.3215
|16
|2006.12.27 06:12
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3136
|1.3216
|17
|2006.12.27 06:12
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3137
|1.3217
|18
|2006.12.27 06:22
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3138
|1.3218
|19
|2006.12.27 06:23
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3139
|1.3219
|20
|2006.12.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.3124
|1.3139
|1.3219
|21
|2006.12.27 06:34
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3140
|1.3220
|22
|2006.12.27 06:35
|modify
|1
|0.10
|1.3124
|1.3140
|1.3220
|23
|2006.12.27 06:35
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3141
|1.3221
|24
|2006.12.27 06:35
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3142
|1.3222
|25
|2006.12.27 06:35
|modify
|1
|0.10
|1.3124
|1.3141
|1.3221
|26
|2006.12.27 06:36
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3143
|1.3223
|27
|2006.12.27 06:36
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3144
|1.3224
|28
|2006.12.27 06:37
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3145
|1.3225
|29
|2006.12.27 06:37
|modify
|2
|0.20
|1.3107
|1.3149
|1.3229
|30
|2006.12.27 06:37
|modify
|1
|0.10
|1.3124
|1.3148
|1.3228
|31
|2006.12.27 06:37
|modify
|1
|0.10
|1.3124
|1.3149
|1.3229
|32
|2006.12.27 06:48
|s/l
|1
|0.10
|1.3149
|1.3149
|1.3229
|24.25
|10024.25
|33
|2006.12.27 06:48
|s/l
|2
|0.20
|1.3149
|1.3149
|1.3229
|82.49
|10106.74
|34
|2006.12.27 07:30
|buy
|3
|0.10
|1.3163
|0.0000
|1.3203
|35
|2006.12.27 08:24
|buy
|4
|0.20
|1.3148
|0.0000
|1.3188
|36
|2006.12.27 15:29
|buy
|5
|0.40
|1.3133
|0.0000
|1.3173
|37
|2006.12.27 21:32
|buy
|6
|0.80
|1.3117
|0.0000
|1.3157
|38
|2006.12.28 11:22
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3133
|1.3213
|39
|2006.12.28 11:23
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3134
|1.3214
|40
|2006.12.28 11:29
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3135
|1.3215
|41
|2006.12.28 12:07
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3136
|1.3216
|42
|2006.12.28 12:14
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3137
|1.3217
|43
|2006.12.28 12:14
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3138
|1.3218
|44
|2006.12.28 12:18
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3139
|1.3219
|45
|2006.12.28 12:20
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3140
|1.3220
|46
|2006.12.28 12:20
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3141
|1.3221
|47
|2006.12.28 12:30
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3142
|1.3222
|48
|2006.12.28 12:30
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3143
|1.3223
|49
|2006.12.28 12:30
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3144
|1.3224
|50
|2006.12.28 12:31
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3145
|1.3225
|51
|2006.12.28 12:31
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3146
|1.3226
|52
|2006.12.28 12:31
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3147
|1.3227
|53
|2006.12.28 12:31
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3148
|1.3228
|54
|2006.12.28 12:31
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3149
|1.3229
|55
|2006.12.28 12:31
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3150
|1.3230
|56
|2006.12.28 12:31
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3149
|1.3229
|57
|2006.12.28 12:31
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3150
|1.3230
|58
|2006.12.28 12:32
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3151
|1.3231
|59
|2006.12.28 12:32
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3151
|1.3231
|60
|2006.12.28 12:34
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3152
|1.3232
|61
|2006.12.28 12:34
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3152
|1.3232
|62
|2006.12.28 12:35
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3153
|1.3233
|63
|2006.12.28 12:35
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3154
|1.3234
|64
|2006.12.28 12:35
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3153
|1.3233
|65
|2006.12.28 12:35
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3154
|1.3234
|66
|2006.12.28 12:53
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3155
|1.3235
|67
|2006.12.28 12:53
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3156
|1.3236
|68
|2006.12.28 12:53
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3155
|1.3235
|69
|2006.12.28 12:53
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3156
|1.3236
|70
|2006.12.28 13:26
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3157
|1.3237
|71
|2006.12.28 13:26
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3158
|1.3238
|72
|2006.12.28 13:26
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3159
|1.3239
|73
|2006.12.28 13:26
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3158
|1.3238
|74
|2006.12.28 13:26
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3160
|1.3240
|75
|2006.12.28 13:26
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3162
|1.3242
|76
|2006.12.28 13:26
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3161
|1.3241
|77
|2006.12.28 13:26
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3162
|1.3242
|78
|2006.12.28 13:27
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3163
|1.3243
|79
|2006.12.28 13:27
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3164
|1.3244
|80
|2006.12.28 13:27
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3166
|1.3246
|81
|2006.12.28 13:27
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3167
|1.3247
|82
|2006.12.28 13:27
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3166
|1.3246
|83
|2006.12.28 13:27
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3167
|1.3247
|84
|2006.12.28 13:27
|modify
|4
|0.20
|1.3148
|1.3166
|1.3246
|85
|2006.12.28 13:27
|modify
|4
|0.20
|1.3148
|1.3167
|1.3247
|86
|2006.12.28 13:32
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3168
|1.3248
|87
|2006.12.28 13:32
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3168
|1.3248
|88
|2006.12.28 13:35
|modify
|4
|0.20
|1.3148
|1.3168
|1.3248
|89
|2006.12.28 13:35
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3169
|1.3249
|90
|2006.12.28 13:35
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3169
|1.3249
|91
|2006.12.28 13:35
|modify
|4
|0.20
|1.3148
|1.3169
|1.3249
|92
|2006.12.28 13:36
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3170
|1.3250
|93
|2006.12.28 13:36
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3172
|1.3252
|94
|2006.12.28 13:36
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3171
|1.3251
|95
|2006.12.28 13:36
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3173
|1.3253
|96
|2006.12.28 13:36
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3175
|1.3255
|97
|2006.12.28 13:36
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3174
|1.3254
|98
|2006.12.28 13:36
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3176
|1.3256
|99
|2006.12.28 13:36
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3178
|1.3258
|100
|2006.12.28 13:36
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3176
|1.3256
|101
|2006.12.28 13:36
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3177
|1.3257
|102
|2006.12.28 13:36
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3178
|1.3258
|103
|2006.12.28 13:37
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3179
|1.3259
|104
|2006.12.28 13:37
|modify
|6
|0.80
|1.3117
|1.3180
|1.3260
|105
|2006.12.28 13:37
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3179
|1.3259
|106
|2006.12.28 13:37
|modify
|5
|0.40
|1.3133
|1.3180
|1.3260
|107
|2006.12.28 13:37
|modify
|4
|0.20
|1.3148
|1.3179
|1.3259
|108
|2006.12.28 13:37
|modify
|4
|0.20
|1.3148
|1.3180
|1.3260
|109
|2006.12.28 13:37
|modify
|3
|0.10
|1.3163
|1.3179
|1.3259
|110
|2006.12.28 14:57
|s/l
|4
|0.20
|1.3180
|1.3180
|1.3260
|59.47
|10166.21
|111
|2006.12.28 14:57
|s/l
|5
|0.40
|1.3180
|1.3180
|1.3260
|178.94
|10345.15
|112
|2006.12.28 14:57
|s/l
|6
|0.80
|1.3180
|1.3180
|1.3260
|485.88
|10831.03
|113
|2006.12.28 14:57
|close
|3
|0.10
|1.3180
|1.3179
|1.3259
|14.73
|10845.76
|114
|2006.12.28 14:57
|buy
|7
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3221
|115
|2006.12.28 15:00
|buy
|8
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3206
|116
|2006.12.28 15:01
|buy
|9
|0.40
|1.3150
|0.0000
|1.3190
|117
|2006.12.28 15:03
|buy
|10
|0.80
|1.3135
|0.0000
|1.3175
|118
|2006.12.28 17:35
|modify
|10
|0.80
|1.3135
|1.3150
|1.3230
|119
|2006.12.28 17:38
|modify
|10
|0.80
|1.3135
|1.3151
|1.3231
|120
|2006.12.28 17:39
|modify
|10
|0.80
|1.3135
|1.3152
|1.3232
|121
|2006.12.28 19:38
|s/l
|10
|0.80
|1.3152
|1.3152
|1.3232
|136.00
|10981.76
|122
|2006.12.28 19:38
|close
|9
|0.40
|1.3152
|0.0000
|1.3190
|8.00
|10989.76
|123
|2006.12.28 19:38
|close
|8
|0.20
|1.3153
|0.0000
|1.3206
|-26.00
|10963.76
|124
|2006.12.28 19:38
|close
|7
|0.10
|1.3152
|0.0000
|1.3221
|-29.00
|10934.76