Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition-ehsettings

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.26 06:00 - 2006.12.29 00:00 (2006.12.24 - 2006.12.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=100; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0; RiskPercent=1; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=true; RSX_Period=17; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=40; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=20; LongMaxTrades=10; LongPips=15; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=true; LongOrderstoProtect=3; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=40; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=20; ShortMaxTrades=10; ShortPips=15; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=true; ShortOrderstoProtect=3;
Bars in test2066Ticks modelled11804Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit934.76Gross profit989.76Gross loss-55.00
Profit factor18.00Expected payoff93.48
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown55.00 (0.50%)Relative drawdown0.50% (55.00)
Total trades10Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)10 (80.00%)
Profit trades (% of total)8 (80.00%)Loss trades (% of total)2 (20.00%)
Largestprofit trade485.88loss trade-29.00
Averageprofit trade123.72loss trade-27.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (989.76)consecutive losses (loss in money)2 (-55.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)989.76 (8)consecutive loss (count of losses)-55.00 (2)
Averageconsecutive wins8consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.26 06:00buy10.101.31240.00001.3164
22006.12.26 17:52buy20.201.31070.00001.3147
32006.12.27 05:49modify20.201.31071.31231.3203
42006.12.27 05:49modify20.201.31071.31241.3204
52006.12.27 05:49modify20.201.31071.31251.3205
62006.12.27 05:52modify20.201.31071.31261.3206
72006.12.27 05:53modify20.201.31071.31271.3207
82006.12.27 05:53modify20.201.31071.31281.3208
92006.12.27 06:11modify20.201.31071.31291.3209
102006.12.27 06:11modify20.201.31071.31301.3210
112006.12.27 06:11modify20.201.31071.31311.3211
122006.12.27 06:11modify20.201.31071.31321.3212
132006.12.27 06:12modify20.201.31071.31331.3213
142006.12.27 06:12modify20.201.31071.31341.3214
152006.12.27 06:12modify20.201.31071.31351.3215
162006.12.27 06:12modify20.201.31071.31361.3216
172006.12.27 06:12modify20.201.31071.31371.3217
182006.12.27 06:22modify20.201.31071.31381.3218
192006.12.27 06:23modify20.201.31071.31391.3219
202006.12.27 06:24modify10.101.31241.31391.3219
212006.12.27 06:34modify20.201.31071.31401.3220
222006.12.27 06:35modify10.101.31241.31401.3220
232006.12.27 06:35modify20.201.31071.31411.3221
242006.12.27 06:35modify20.201.31071.31421.3222
252006.12.27 06:35modify10.101.31241.31411.3221
262006.12.27 06:36modify20.201.31071.31431.3223
272006.12.27 06:36modify20.201.31071.31441.3224
282006.12.27 06:37modify20.201.31071.31451.3225
292006.12.27 06:37modify20.201.31071.31491.3229
302006.12.27 06:37modify10.101.31241.31481.3228
312006.12.27 06:37modify10.101.31241.31491.3229
322006.12.27 06:48s/l10.101.31491.31491.322924.2510024.25
332006.12.27 06:48s/l20.201.31491.31491.322982.4910106.74
342006.12.27 07:30buy30.101.31630.00001.3203
352006.12.27 08:24buy40.201.31480.00001.3188
362006.12.27 15:29buy50.401.31330.00001.3173
372006.12.27 21:32buy60.801.31170.00001.3157
382006.12.28 11:22modify60.801.31171.31331.3213
392006.12.28 11:23modify60.801.31171.31341.3214
402006.12.28 11:29modify60.801.31171.31351.3215
412006.12.28 12:07modify60.801.31171.31361.3216
422006.12.28 12:14modify60.801.31171.31371.3217
432006.12.28 12:14modify60.801.31171.31381.3218
442006.12.28 12:18modify60.801.31171.31391.3219
452006.12.28 12:20modify60.801.31171.31401.3220
462006.12.28 12:20modify60.801.31171.31411.3221
472006.12.28 12:30modify60.801.31171.31421.3222
482006.12.28 12:30modify60.801.31171.31431.3223
492006.12.28 12:30modify60.801.31171.31441.3224
502006.12.28 12:31modify60.801.31171.31451.3225
512006.12.28 12:31modify60.801.31171.31461.3226
522006.12.28 12:31modify60.801.31171.31471.3227
532006.12.28 12:31modify60.801.31171.31481.3228
542006.12.28 12:31modify60.801.31171.31491.3229
552006.12.28 12:31modify60.801.31171.31501.3230
562006.12.28 12:31modify50.401.31331.31491.3229
572006.12.28 12:31modify50.401.31331.31501.3230
582006.12.28 12:32modify60.801.31171.31511.3231
592006.12.28 12:32modify50.401.31331.31511.3231
602006.12.28 12:34modify60.801.31171.31521.3232
612006.12.28 12:34modify50.401.31331.31521.3232
622006.12.28 12:35modify60.801.31171.31531.3233
632006.12.28 12:35modify60.801.31171.31541.3234
642006.12.28 12:35modify50.401.31331.31531.3233
652006.12.28 12:35modify50.401.31331.31541.3234
662006.12.28 12:53modify60.801.31171.31551.3235
672006.12.28 12:53modify60.801.31171.31561.3236
682006.12.28 12:53modify50.401.31331.31551.3235
692006.12.28 12:53modify50.401.31331.31561.3236
702006.12.28 13:26modify60.801.31171.31571.3237
712006.12.28 13:26modify60.801.31171.31581.3238
722006.12.28 13:26modify60.801.31171.31591.3239
732006.12.28 13:26modify50.401.31331.31581.3238
742006.12.28 13:26modify60.801.31171.31601.3240
752006.12.28 13:26modify60.801.31171.31621.3242
762006.12.28 13:26modify50.401.31331.31611.3241
772006.12.28 13:26modify50.401.31331.31621.3242
782006.12.28 13:27modify60.801.31171.31631.3243
792006.12.28 13:27modify60.801.31171.31641.3244
802006.12.28 13:27modify60.801.31171.31661.3246
812006.12.28 13:27modify60.801.31171.31671.3247
822006.12.28 13:27modify50.401.31331.31661.3246
832006.12.28 13:27modify50.401.31331.31671.3247
842006.12.28 13:27modify40.201.31481.31661.3246
852006.12.28 13:27modify40.201.31481.31671.3247
862006.12.28 13:32modify60.801.31171.31681.3248
872006.12.28 13:32modify50.401.31331.31681.3248
882006.12.28 13:35modify40.201.31481.31681.3248
892006.12.28 13:35modify60.801.31171.31691.3249
902006.12.28 13:35modify50.401.31331.31691.3249
912006.12.28 13:35modify40.201.31481.31691.3249
922006.12.28 13:36modify60.801.31171.31701.3250
932006.12.28 13:36modify60.801.31171.31721.3252
942006.12.28 13:36modify50.401.31331.31711.3251
952006.12.28 13:36modify60.801.31171.31731.3253
962006.12.28 13:36modify60.801.31171.31751.3255
972006.12.28 13:36modify50.401.31331.31741.3254
982006.12.28 13:36modify60.801.31171.31761.3256
992006.12.28 13:36modify60.801.31171.31781.3258
1002006.12.28 13:36modify50.401.31331.31761.3256
1012006.12.28 13:36modify50.401.31331.31771.3257
1022006.12.28 13:36modify50.401.31331.31781.3258
1032006.12.28 13:37modify60.801.31171.31791.3259
1042006.12.28 13:37modify60.801.31171.31801.3260
1052006.12.28 13:37modify50.401.31331.31791.3259
1062006.12.28 13:37modify50.401.31331.31801.3260
1072006.12.28 13:37modify40.201.31481.31791.3259
1082006.12.28 13:37modify40.201.31481.31801.3260
1092006.12.28 13:37modify30.101.31631.31791.3259
1102006.12.28 14:57s/l40.201.31801.31801.326059.4710166.21
1112006.12.28 14:57s/l50.401.31801.31801.3260178.9410345.15
1122006.12.28 14:57s/l60.801.31801.31801.3260485.8810831.03
1132006.12.28 14:57close30.101.31801.31791.325914.7310845.76
1142006.12.28 14:57buy70.101.31810.00001.3221
1152006.12.28 15:00buy80.201.31660.00001.3206
1162006.12.28 15:01buy90.401.31500.00001.3190
1172006.12.28 15:03buy100.801.31350.00001.3175
1182006.12.28 17:35modify100.801.31351.31501.3230
1192006.12.28 17:38modify100.801.31351.31511.3231
1202006.12.28 17:39modify100.801.31351.31521.3232
1212006.12.28 19:38s/l100.801.31521.31521.3232136.0010981.76
1222006.12.28 19:38close90.401.31520.00001.31908.0010989.76
1232006.12.28 19:38close80.201.31530.00001.3206-26.0010963.76
1242006.12.28 19:38close70.101.31520.00001.3221-29.0010934.76