Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0; RiskPercent=1; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=true; RSX_Period=17; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=11; LongTrailingStop=10; LongMaxTrades=8; LongPips=14; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=11; ShortTrailingStop=10; ShortMaxTrades=8; ShortPips=14; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test6068Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit6846.26Gross profit12438.40Gross loss-5592.14
Profit factor2.22Expected payoff15.67
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown413.42 (2.49%)Relative drawdown3.49% (390.30)
Total trades437Short positions (won %)224 (70.54%)Long positions (won %)213 (72.77%)
Profit trades (% of total)313 (71.62%)Loss trades (% of total)124 (28.38%)
Largestprofit trade480.00loss trade-126.56
Averageprofit trade39.74loss trade-45.10
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (244.18)consecutive losses (loss in money)5 (-413.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)635.20 (13)consecutive loss (count of losses)-413.42 (5)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 20:00buy10.101.18381.17151.1853
22006.01.02 20:54t/p10.101.18531.17151.185315.0010015.00
32006.01.02 20:54buy20.101.18551.17321.1870
42006.01.02 21:05t/p20.101.18701.17321.187015.0010030.00
52006.01.13 03:00buy30.101.20731.19501.2088
62006.01.13 03:57buy40.201.20591.19501.2074
72006.01.13 04:04t/p40.201.20741.19501.207430.0010060.00
82006.01.13 04:04close30.101.20741.19501.20881.0010061.00
92006.01.17 02:00buy50.101.21221.19991.2137
102006.01.17 02:21t/p50.101.21371.19991.213715.0010076.00
112006.01.17 02:21buy60.101.21391.20161.2154
122006.01.17 03:29buy70.201.21251.20161.2140
132006.01.17 04:43buy80.401.21101.20151.2125
142006.01.17 06:12buy90.801.20951.20141.2110
152006.01.17 06:29buy101.601.20801.20131.2095
162006.01.17 06:42buy113.201.20661.20131.2081
172006.01.17 07:33t/p113.201.20811.20131.2081480.0010556.00
182006.01.17 07:33close101.601.20831.20131.209548.0010604.00
192006.01.17 07:33close90.801.20821.20141.2110-104.0010500.00
202006.01.17 07:33close80.401.20811.20151.2125-116.0010384.00
212006.01.17 07:33close70.201.20801.20161.2140-90.0010294.00
222006.01.17 07:33close60.101.20811.20161.2154-58.0010236.00
232006.02.05 19:00buy120.101.20281.19051.2043
242006.02.05 19:25t/p120.101.20431.19051.204315.0010251.00
252006.02.05 19:25buy130.101.20451.19221.2060
262006.02.05 20:12buy140.201.20301.19211.2045
272006.02.05 22:35buy150.401.20161.19211.2031
282006.02.06 02:44buy160.801.20021.19211.2017
292006.02.06 04:00buy171.601.19881.19211.2003
302006.02.06 06:36buy183.201.19721.19191.1987
312006.02.07 02:50t/p183.201.19871.19191.1987453.7610704.76
322006.02.07 02:50close171.601.19881.19211.2003-13.1210691.64
332006.02.07 02:50close160.801.19901.19211.2017-102.5610589.08
342006.02.07 02:50close150.401.19911.19211.2031-106.5610482.52
352006.02.07 02:50close140.201.19921.19211.2045-79.2810403.24
362006.02.07 02:50close130.101.19921.19221.2060-54.6410348.60
372006.02.20 06:01sell190.101.19411.20641.1926
382006.02.20 19:48t/p190.101.19261.20641.192615.0010363.60
392006.02.21 15:00buy200.101.19191.17961.1934
402006.02.22 03:51buy210.201.19051.17961.1920
412006.02.22 05:21buy220.401.18901.17951.1905
422006.02.22 05:32buy230.801.18761.17951.1891
432006.02.22 08:47t/p230.801.18911.17951.1891120.0010483.60
442006.02.22 08:47close220.401.18911.17951.19054.0010487.60
452006.02.22 08:47close210.201.18901.17961.1920-30.0010457.60
462006.02.22 08:47close200.101.18891.17961.1934-30.8210426.78
472006.02.22 13:00buy240.101.19131.17901.1928
482006.02.22 14:24buy250.201.18991.17901.1914
492006.02.22 18:20t/p250.201.19141.17901.191430.0010456.78
502006.02.22 18:20close240.101.19141.17901.19281.0010457.78
512006.02.23 12:00sell260.101.19191.20421.1904
522006.02.23 19:28sell270.201.19331.20421.1918
532006.02.23 21:03t/p270.201.19181.20421.191830.0010487.78
542006.02.23 21:03close260.101.19181.20421.19041.0010488.78
552006.03.08 00:00buy280.101.18961.17731.1911
562006.03.08 02:17t/p280.101.19111.17731.191115.0010503.78
572006.03.10 03:00buy290.101.19171.17941.1932
582006.03.10 08:30buy300.201.19021.17931.1917
592006.03.10 08:30t/p300.201.19171.17931.191730.0010533.78
602006.03.10 08:30close290.101.19171.17941.19320.0010533.78
612006.03.13 07:00sell310.101.19241.20471.1909
622006.03.13 11:08sell320.201.19381.20471.1923
632006.03.13 14:21sell330.401.19521.20471.1937
642006.03.13 18:25sell340.801.19661.20471.1951
652006.03.13 19:59sell351.601.19811.20481.1966
662006.03.13 20:10t/p351.601.19661.20481.1966240.0010773.78
672006.03.13 20:10close340.801.19661.20471.19510.0010773.78
682006.03.13 20:10close330.401.19671.20471.1937-60.0010713.78
692006.03.13 20:10close320.201.19661.20471.1923-56.0010657.78
702006.03.13 20:10close310.101.19671.20471.1909-43.0010614.78
712006.03.27 06:00sell360.101.20261.21491.2011
722006.03.27 11:25t/p360.101.20111.21491.201115.0010629.78
732006.03.28 16:00sell370.101.20091.21321.1994
742006.03.29 02:57t/p370.101.19941.21321.199415.4410645.22
752006.03.31 03:00sell380.101.21321.22551.2117
762006.03.31 03:46t/p380.101.21171.22551.211715.0010660.22
772006.03.31 03:46sell390.101.21151.22381.2100
782006.03.31 04:21t/p390.101.21001.22381.210015.0010675.22
792006.03.31 14:00buy400.101.21251.20021.2140
802006.04.02 19:37buy410.201.21101.20011.2125
812006.04.02 20:33buy420.401.20951.20001.2110
822006.04.02 23:01buy430.801.20781.19971.2093
832006.04.03 00:34buy441.601.20631.19961.2078
842006.04.03 00:42buy453.201.20491.19961.2064
852006.04.03 05:01t/p453.201.20641.19961.2064480.0011155.22
862006.04.03 05:01close441.601.20641.19961.207816.0011171.22
872006.04.03 05:01close430.801.20651.19971.2093-110.5611060.66
882006.04.03 05:01close420.401.20651.20001.2110-123.2810937.38
892006.04.03 05:01close410.201.20641.20011.2125-93.6410843.74
902006.04.03 05:01close400.101.20631.20021.2140-62.8210780.92
912006.04.03 12:00buy460.101.21241.20011.2139
922006.04.03 14:11t/p460.101.21391.20011.213915.0010795.92
932006.04.19 08:00sell470.101.23331.24561.2318
942006.04.19 08:30t/p470.101.23181.24561.231815.0010810.92
952006.04.19 08:30sell480.101.23151.24381.2300
962006.04.19 09:00t/p480.101.23001.24381.230015.0010825.92
972006.05.11 11:00buy490.101.28221.26991.2837
982006.05.11 11:35t/p490.101.28371.26991.283715.0010840.92
992006.05.11 11:35buy500.101.28391.27161.2854
1002006.05.11 11:57t/p500.101.28541.27161.285415.0010855.92
1012006.05.11 11:57buy510.101.28571.27341.2872
1022006.05.11 12:20buy520.201.28421.27331.2857
1032006.05.11 12:52t/p520.201.28571.27331.285730.0010885.92
1042006.05.11 12:52close510.101.28571.27341.28720.0010885.92
1052006.05.12 13:00sell530.101.28931.30161.2878
1062006.05.12 14:15sell540.201.29071.30161.2892
1072006.05.12 15:46sell550.401.29211.30161.2906
1082006.05.14 17:00sell560.801.29431.30241.2928
1092006.05.14 18:31sell571.601.29571.30241.2942
1102006.05.14 20:01t/p571.601.29421.30241.2942240.0011125.92
1112006.05.14 20:01close560.801.29401.30241.292824.0011149.92
1122006.05.14 20:01close550.401.29411.30161.2906-80.0011069.92
1132006.05.14 20:01close540.201.29401.30161.2892-66.0011003.92
1142006.05.14 20:01close530.101.29391.30161.2878-46.0010957.92
1152006.05.15 23:01buy580.101.28201.26971.2835
1162006.05.15 23:52t/p580.101.28351.26971.283515.0010972.92
1172006.05.15 23:52buy590.101.28371.27141.2852
1182006.05.16 00:47buy600.201.28231.27141.2838
1192006.05.16 01:02buy610.401.28091.27141.2824
1202006.05.16 01:57t/p610.401.28241.27141.282460.0011032.92
1212006.05.16 01:57close600.201.28251.27141.28384.0011036.92
1222006.05.16 01:57close590.101.28261.27141.2852-11.8211025.10
1232006.05.17 10:00sell620.101.28341.29571.2819
1242006.05.17 10:24t/p620.101.28191.29571.281915.0011040.10
1252006.05.17 10:24sell630.101.28171.29401.2802
1262006.05.17 10:25t/p630.101.28021.29401.280215.0011055.10
1272006.05.17 10:25sell640.101.28001.29231.2785
1282006.05.17 10:26t/p640.101.27851.29231.278515.0011070.10
1292006.05.17 10:26sell650.101.27831.29061.2768
1302006.05.17 10:32t/p650.101.27681.29061.276815.0011085.10
1312006.05.17 10:32sell660.101.27661.28891.2751
1322006.05.17 10:41sell670.201.27801.28891.2765
1332006.05.17 11:27t/p670.201.27651.28891.276530.0011115.10
1342006.05.17 11:27close660.101.27651.28891.27511.0011116.10
1352006.05.19 03:00sell680.101.28111.29341.2796
1362006.05.19 03:23t/p680.101.27961.29341.279615.0011131.10
1372006.05.19 03:23sell690.101.27941.29171.2779
1382006.05.19 03:31t/p690.101.27791.29171.277915.0011146.10
1392006.05.19 03:31sell700.101.27771.29001.2762
1402006.05.19 05:45t/p700.101.27621.29001.276215.0011161.10
1412006.05.21 17:00buy710.101.27631.26401.2778
1422006.05.21 20:16buy720.201.27491.26401.2764
1432006.05.21 21:33buy730.401.27351.26401.2750
1442006.05.21 23:34t/p730.401.27501.26401.275060.0011221.10
1452006.05.21 23:34close720.201.27501.26401.27642.0011223.10
1462006.05.21 23:34close710.101.27511.26401.2778-12.0011211.10
1472006.05.23 05:00sell740.101.28391.29621.2824
1482006.05.23 05:10sell750.201.28541.29631.2839
1492006.05.23 05:23t/p750.201.28391.29631.283930.0011241.10
1502006.05.23 05:23close740.101.28391.29621.28240.0011241.10
1512006.05.23 05:23sell760.101.28361.29591.2821
1522006.05.23 07:38sell770.201.28511.29601.2836
1532006.05.23 08:26t/p770.201.28361.29601.283630.0011271.10
1542006.05.23 08:26close760.101.28361.29591.28210.0011271.10
1552006.06.01 12:00buy780.101.28231.27001.2838
1562006.06.01 13:15buy790.201.28091.27001.2824
1572006.06.01 15:26buy800.401.27941.26991.2809
1582006.06.01 17:17t/p800.401.28091.26991.280960.0011331.10
1592006.06.01 17:17close790.201.28091.27001.28240.0011331.10
1602006.06.01 17:17close780.101.28081.27001.2838-15.0011316.10
1612006.06.05 10:00sell810.101.29351.30581.2920
1622006.06.05 10:03sell820.201.29491.30581.2934
1632006.06.05 12:25sell830.401.29631.30581.2948
1642006.06.05 14:23t/p830.401.29481.30581.294860.0011376.10
1652006.06.05 14:23close820.201.29481.30581.29342.0011378.10
1662006.06.05 14:23close810.101.29471.30581.2920-12.0011366.10
1672006.06.06 05:00buy840.101.28991.27761.2914
1682006.06.06 06:08buy850.201.28851.27761.2900
1692006.06.06 06:16buy860.401.28711.27761.2886
1702006.06.06 08:13buy870.801.28571.27761.2872
1712006.06.06 08:16buy881.601.28421.27751.2857
1722006.06.06 09:31buy893.201.28281.27751.2843
1732006.06.06 15:14t/p893.201.28431.27751.2843480.0011846.10
1742006.06.06 15:14close881.601.28431.27751.285716.0011862.10
1752006.06.06 15:14close870.801.28421.27761.2872-120.0011742.10
1762006.06.06 15:14close860.401.28411.27761.2886-120.0011622.10
1772006.06.06 15:14close850.201.28401.27761.2900-90.0011532.10
1782006.06.06 15:14close840.101.28391.27761.2914-60.0011472.10
1792006.06.16 10:00sell900.101.26201.27431.2605
1802006.06.16 10:54sell910.201.26341.27431.2619
1812006.06.16 12:37t/p910.201.26191.27431.261930.0011502.10
1822006.06.16 12:37close900.101.26191.27431.26051.0011503.10
1832006.06.22 04:00sell920.101.26341.27571.2619
1842006.06.22 06:15t/p920.101.26191.27571.261915.0011518.10
1852006.06.27 06:00sell930.101.25791.27021.2564
1862006.06.27 06:20t/p930.101.25641.27021.256415.0011533.10
1872006.06.27 06:20sell940.101.25621.26851.2547
1882006.06.27 07:04sell950.201.25761.26851.2561
1892006.06.27 08:45sell960.401.25921.26871.2577
1902006.06.27 10:18sell970.801.26071.26881.2592
1912006.06.27 11:40t/p970.801.25921.26881.2592120.0011653.10
1922006.06.27 11:40close960.401.25921.26871.25770.0011653.10
1932006.06.27 11:40close950.201.25941.26851.2561-36.0011617.10
1942006.06.27 11:40close940.101.25951.26851.2547-33.0011584.10
1952006.07.23 22:00sell980.101.26501.27731.2635
1962006.07.24 01:34t/p980.101.26351.27731.263515.4411599.54
1972006.08.02 05:00sell990.101.28011.29241.2786
1982006.08.02 09:25sell1000.201.28161.29251.2801
1992006.08.02 11:04t/p1000.201.28011.29251.280130.0011629.54
2002006.08.02 11:04close990.101.28011.29241.27860.0011629.54
2012006.08.08 05:00buy1010.101.28411.27181.2856
2022006.08.08 14:14t/p1010.101.28561.27181.285615.0011644.54
2032006.08.09 03:00buy1020.101.28341.27111.2849
2042006.08.09 03:28t/p1020.101.28491.27111.284915.0011659.54
2052006.08.09 03:28buy1030.101.28511.27281.2866
2062006.08.09 04:07t/p1030.101.28661.27281.286615.0011674.54
2072006.08.09 18:00sell1040.101.28621.29851.2847
2082006.08.09 18:56sell1050.201.28761.29851.2861
2092006.08.10 02:13sell1060.401.28911.29861.2876
2102006.08.10 03:03sell1070.801.29061.29871.2891
2112006.08.10 03:24t/p1070.801.28911.29871.2891120.0011794.54
2122006.08.10 03:24close1060.401.28911.29861.28760.0011794.54
2132006.08.10 03:24close1050.201.28921.29851.2861-29.3611765.18
2142006.08.10 03:24close1040.101.28911.29851.2847-27.6811737.50
2152006.08.21 17:04sell1080.101.28931.30161.2878
2162006.08.21 18:08t/p1080.101.28781.30161.287815.0011752.50
2172006.08.23 04:00buy1090.101.28281.27051.2843
2182006.08.23 05:14buy1100.201.28131.27041.2828
2192006.08.23 09:50t/p1100.201.28281.27041.282830.0011782.50
2202006.08.23 09:50close1090.101.28281.27051.28430.0011782.50
2212006.08.24 05:00buy1110.101.28341.27111.2849
2222006.08.24 08:31buy1120.201.28191.27101.2834
2232006.08.24 10:37buy1130.401.28051.27101.2820
2242006.08.24 10:56buy1140.801.27911.27101.2806
2252006.08.24 11:45buy1151.601.27761.27091.2791
2262006.08.24 11:58buy1163.201.27621.27091.2777
2272006.08.24 22:59t/p1163.201.27771.27091.2777480.0012262.50
2282006.08.24 22:59close1151.601.27771.27091.279116.0012278.50
2292006.08.24 23:00close1140.801.27761.27101.2806-120.0012158.50
2302006.08.24 23:00close1130.401.27751.27101.2820-120.0012038.50
2312006.08.24 23:01close1120.201.27761.27101.2834-86.0011952.50
2322006.08.24 23:01close1110.101.27751.27111.2849-59.0011893.50
2332006.08.28 13:00sell1170.101.27911.29141.2776
2342006.08.28 20:39sell1180.201.28061.29151.2791
2352006.08.28 23:13sell1190.401.28201.29151.2805
2362006.08.29 03:20sell1200.801.28351.29161.2820
2372006.08.29 04:49t/p1200.801.28201.29161.2820120.0012013.50
2382006.08.29 04:49close1190.401.28201.29151.28051.7612015.26
2392006.08.29 04:49close1180.201.28211.29151.2791-29.1211986.14
2402006.08.29 04:49close1170.101.28221.29141.2776-30.5611955.58
2412006.08.31 11:00sell1210.101.27991.29221.2784
2422006.08.31 16:17sell1220.201.28141.29231.2799
2432006.08.31 17:48t/p1220.201.27991.29231.279930.0011985.58
2442006.08.31 17:48close1210.101.27991.29221.27840.0011985.58
2452006.09.11 02:00buy1230.101.26871.25641.2702
2462006.09.11 04:04t/p1230.101.27021.25641.270215.0012000.58
2472006.09.11 13:00sell1240.101.26991.28221.2684
2482006.09.11 20:44sell1250.201.27131.28221.2698
2492006.09.12 03:43sell1260.401.27281.28231.2713
2502006.09.12 04:00t/p1260.401.27131.28231.271360.0012060.58
2512006.09.12 04:00close1250.201.27131.28221.26980.8812061.46
2522006.09.12 04:00close1240.101.27141.28221.2684-14.5612046.90
2532006.09.18 01:01buy1270.101.26621.25391.2677
2542006.09.18 02:29t/p1270.101.26771.25391.267715.0012061.90
2552006.09.19 05:00sell1280.101.26691.27921.2654
2562006.09.19 06:00t/p1280.101.26541.27921.265415.0012076.90
2572006.09.29 14:00buy1290.101.26881.25651.2703
2582006.10.01 20:30buy1300.201.26741.25651.2689
2592006.10.02 05:34t/p1300.201.26891.25651.268928.3612105.26
2602006.10.02 05:34close1290.101.26891.25651.27030.1812105.44
2612006.10.04 15:00buy1310.101.27111.25881.2726
2622006.10.04 22:51buy1320.201.26961.25871.2711
2632006.10.05 02:22t/p1320.201.27111.25871.271125.0812130.52
2642006.10.05 02:22close1310.101.27111.25881.2726-2.4612128.06
2652006.10.20 07:00sell1330.101.26051.27281.2590
2662006.10.20 08:42sell1340.201.26191.27281.2604
2672006.10.20 10:39t/p1340.201.26041.27281.260430.0012158.06
2682006.10.20 10:39close1330.101.26041.27281.25901.0012159.06
2692006.10.27 04:00sell1350.101.26801.28031.2665
2702006.10.27 05:23t/p1350.101.26651.28031.266515.0012174.06
2712006.10.31 11:00buy1360.101.27681.26451.2783
2722006.11.01 02:42buy1370.201.27541.26451.2769
2732006.11.01 10:01t/p1370.201.27691.26451.276930.0012204.06
2742006.11.01 10:01close1360.101.27711.26451.27832.1812206.24
2752006.11.07 17:01sell1380.101.27761.28991.2761
2762006.11.08 04:05sell1390.201.27911.29001.2776
2772006.11.08 04:27sell1400.401.28061.29011.2791
2782006.11.08 05:37t/p1400.401.27911.29011.279160.0012266.24
2792006.11.08 05:37close1390.201.27911.29001.27760.0012266.24
2802006.11.08 05:37close1380.101.27921.28991.2761-15.5612250.68
2812006.11.09 17:15buy1410.101.28341.27111.2849
2822006.11.09 20:45sell1420.101.28361.29591.2821
2832006.11.09 21:00t/p1410.101.28491.27111.284915.0012265.68
2842006.11.09 21:00sell1430.201.28521.29611.2837
2852006.11.09 22:03sell1440.401.28671.29621.2852
2862006.11.10 01:22t/p1440.401.28521.29621.285261.7612327.44
2872006.11.10 01:22close1430.201.28521.29611.28370.8812328.32
2882006.11.10 01:22close1420.101.28531.29591.2821-16.5612311.76
2892006.11.10 01:23sell1450.101.28501.29731.2835
2902006.11.10 02:20sell1460.201.28641.29731.2849
2912006.11.10 03:00buy1470.101.28581.27351.2873
2922006.11.10 03:52t/p1470.101.28731.27351.287315.0012326.76
2932006.11.10 03:54sell1480.401.28781.29731.2863
2942006.11.10 04:05sell1490.801.28921.29731.2877
2952006.11.10 04:46t/p1490.801.28771.29731.2877120.0012446.76
2962006.11.10 04:46close1480.401.28771.29731.28634.0012450.76
2972006.11.10 04:46close1460.201.28761.29731.2849-24.0012426.76
2982006.11.10 04:46close1450.101.28751.29731.2835-25.0012401.76
2992006.11.10 09:15buy1500.101.28671.27441.2882
3002006.11.10 10:09buy1510.201.28531.27441.2868
3012006.11.10 10:45t/p1510.201.28681.27441.286830.0012431.76
3022006.11.10 10:45close1500.101.28681.27441.28821.0012432.76
3032006.11.10 12:00sell1520.101.28581.29811.2843
3042006.11.10 16:26t/p1520.101.28431.29811.284315.0012447.76
3052006.11.13 01:45buy1530.101.28701.27471.2885
3062006.11.13 03:05buy1540.201.28551.27461.2870
3072006.11.13 04:54buy1550.401.28401.27451.2855
3082006.11.13 08:45sell1560.101.28291.29521.2814
3092006.11.13 09:19buy1570.801.28261.27451.2841
3102006.11.13 10:05t/p1560.101.28141.29521.281415.0012462.76
3112006.11.13 10:06buy1581.601.28111.27441.2826
3122006.11.13 10:15sell1590.101.28091.29321.2794
3132006.11.13 23:40sell1600.201.28231.29321.2808
3142006.11.13 23:48t/p1581.601.28261.27441.2826240.0012702.76
3152006.11.13 23:48close1570.801.28261.27451.28410.0012702.76
3162006.11.13 23:48close1550.401.28271.27451.2855-52.0012650.76
3172006.11.13 23:48close1540.201.28251.27461.2870-60.0012590.76
3182006.11.13 23:48close1530.101.28251.27471.2885-45.0012545.76
3192006.11.14 00:46buy1610.101.28261.27031.2841
3202006.11.14 03:43sell1620.401.28371.29321.2822
3212006.11.14 03:51t/p1610.101.28411.27031.284115.0012560.76
3222006.11.14 06:00t/p1620.401.28221.29321.282260.0012620.76
3232006.11.14 06:00close1600.201.28221.29321.28082.8812623.64
3242006.11.14 06:00close1590.101.28211.29321.2794-11.5612612.08
3252006.11.14 09:30buy1630.101.28531.27301.2868
3262006.11.14 09:59buy1640.201.28381.27291.2853
3272006.11.14 10:04buy1650.401.28241.27291.2839
3282006.11.14 10:11buy1660.801.28101.27291.2825
3292006.11.14 10:12buy1671.601.27961.27291.2811
3302006.11.14 10:18t/p1671.601.28111.27291.2811240.0012852.08
3312006.11.14 10:18close1660.801.28111.27291.28258.0012860.08
3322006.11.14 10:19close1650.401.28121.27291.2839-48.0012812.08
3332006.11.14 10:19close1640.201.28141.27291.2853-48.0012764.08
3342006.11.14 10:19close1630.101.28131.27301.2868-40.0012724.08
3352006.11.14 11:45sell1680.101.28121.29351.2797
3362006.11.14 14:15buy1690.101.28211.26981.2836
3372006.11.14 14:29sell1700.201.28271.29361.2812
3382006.11.14 16:13t/p1700.201.28121.29361.281230.0012754.08
3392006.11.14 16:13close1680.101.28111.29351.27971.0012755.08
3402006.11.14 16:13sell1710.101.28081.29311.2793
3412006.11.14 17:06buy1720.201.28071.26981.2822
3422006.11.15 02:26t/p1720.201.28221.26981.282228.3612783.44
3432006.11.15 02:26close1690.101.28221.26981.28360.1812783.62
3442006.11.15 02:26sell1730.201.28221.29311.2807
3452006.11.15 04:37t/p1730.201.28071.29311.280730.0012813.62
3462006.11.15 04:37close1710.101.28071.29311.27931.4412815.06
3472006.11.15 08:00buy1740.101.27941.26711.2809
3482006.11.15 08:36buy1750.201.27791.26701.2794
3492006.11.15 09:23t/p1750.201.27941.26701.279430.0012845.06
3502006.11.15 09:23close1740.101.27951.26711.28091.0012846.06
3512006.11.15 10:30sell1760.101.28071.29301.2792
3522006.11.15 14:07sell1770.201.28211.29301.2806
3532006.11.15 15:45buy1780.101.28261.27031.2841
3542006.11.16 03:15buy1790.201.28111.27021.2826
3552006.11.16 04:33t/p1770.201.28061.29301.280632.6412878.70
3562006.11.16 04:33close1760.101.28061.29301.27922.3212881.02
3572006.11.16 08:30t/p1790.201.28261.27021.282630.0012911.02
3582006.11.16 08:30close1780.101.28281.27031.2841-0.4612910.56
3592006.11.17 06:30sell1800.101.27701.28931.2755
3602006.11.17 07:45buy1810.101.27701.26471.2785
3612006.11.17 08:30t/p1810.101.27851.26471.278515.0012925.56
3622006.11.17 08:30sell1820.201.27851.28941.2770
3632006.11.17 08:45buy1830.101.27801.26571.2795
3642006.11.17 09:49t/p1830.101.27951.26571.279515.0012940.56
3652006.11.17 09:50sell1840.401.27991.28941.2784
3662006.11.17 10:01sell1850.801.28141.28951.2799
3672006.11.17 10:06sell1861.601.28291.28961.2814
3682006.11.17 10:17sell1873.201.28431.28961.2828
3692006.11.17 10:51t/p1873.201.28281.28961.2828480.0013420.56
3702006.11.17 10:51close1861.601.28281.28961.281416.0013436.56
3712006.11.17 10:52close1850.801.28291.28951.2799-120.0013316.56
3722006.11.17 10:52close1840.401.28301.28941.2784-124.0013192.56
3732006.11.17 10:52close1820.201.28301.28941.2770-90.0013102.56
3742006.11.17 10:52close1800.101.28291.28931.2755-59.0013043.56
3752006.11.17 14:45buy1880.101.28211.26981.2836
3762006.11.19 21:18t/p1880.101.28361.26981.283615.0013058.56
3772006.11.20 10:45buy1890.101.28221.26991.2837
3782006.11.20 11:56buy1900.201.28081.26991.2823
3792006.11.20 16:30sell1910.101.28081.29311.2793
3802006.11.20 19:13sell1920.201.28221.29311.2807
3812006.11.20 19:13t/p1900.201.28231.26991.282330.0013088.56
3822006.11.20 19:13close1890.101.28231.26991.28371.0013089.56
3832006.11.20 19:14sell1930.401.28381.29331.2823
3842006.11.20 19:16t/p1930.401.28231.29331.282360.0013149.56
3852006.11.20 19:16close1920.201.28231.29311.2807-2.0013147.56
3862006.11.20 19:16close1910.101.28221.29311.2793-14.0013133.56
3872006.11.20 21:00buy1940.101.28241.27011.2839
3882006.11.20 23:59buy1950.201.28101.27011.2825
3892006.11.21 02:41t/p1950.201.28251.27011.282528.3613161.92
3902006.11.21 02:41close1940.101.28251.27011.28390.1813162.10
3912006.11.21 08:30buy1960.101.28181.26951.2833
3922006.11.21 09:02buy1970.201.28041.26951.2819
3932006.11.21 10:27t/p1970.201.28191.26951.281930.0013192.10
3942006.11.21 10:27close1960.101.28191.26951.28331.0013193.10
3952006.11.21 16:05buy1980.101.28461.27231.2861
3962006.11.21 21:20t/p1980.101.28611.27231.286115.0013208.10
3972006.11.21 21:20buy1990.101.28631.27401.2878
3982006.11.22 07:05t/p1990.101.28781.27401.287814.1813222.28
3992006.11.22 12:45buy2000.101.29241.28011.2939
4002006.11.22 14:24t/p2000.101.29391.28011.293915.0013237.28
4012006.11.22 14:24buy2010.101.29411.28181.2956
4022006.11.22 18:21sell2020.101.29411.30641.2926
4032006.11.23 04:07t/p2010.101.29561.28181.295612.5413249.82
4042006.11.23 04:07sell2030.201.29571.30661.2942
4052006.11.23 04:11sell2040.401.29721.30671.2957
4062006.11.23 06:06t/p2040.401.29571.30671.295760.0013309.82
4072006.11.23 06:06close2030.201.29571.30661.29420.0013309.82
4082006.11.23 06:06close2020.101.29581.30641.2926-15.6813294.14
4092006.11.23 09:30buy2050.101.29581.28351.2973
4102006.11.23 16:12buy2060.201.29431.28341.2958
4112006.11.23 22:11t/p2060.201.29581.28341.295830.0013324.14
4122006.11.23 22:11close2050.101.29581.28351.29730.0013324.14
4132006.11.24 08:45buy2070.101.30901.29671.3105
4142006.11.24 09:22buy2080.201.30761.29671.3091
4152006.11.24 10:13t/p2080.201.30911.29671.309130.0013354.14
4162006.11.24 10:13close2070.101.30911.29671.31051.0013355.14
4172006.11.24 10:13buy2090.101.30941.29711.3109
4182006.11.24 11:48buy2100.201.30791.29701.3094
4192006.11.24 12:27t/p2100.201.30941.29701.309430.0013385.14
4202006.11.24 12:27close2090.101.30941.29711.31090.0013385.14
4212006.11.26 22:30buy2110.101.31321.30091.3147
4222006.11.27 00:25buy2120.201.31181.30091.3133
4232006.11.27 01:15sell2130.101.31221.32451.3107
4242006.11.27 01:31t/p2120.201.31331.30091.313330.0013415.14
4252006.11.27 01:31close2110.101.31331.30091.31470.1813415.32
4262006.11.27 02:06sell2140.201.31361.32451.3121
4272006.11.27 02:22t/p2140.201.31211.32451.312130.0013445.32
4282006.11.27 02:22close2130.101.31211.32451.31071.0013446.32
4292006.11.27 03:00sell2150.101.31251.32481.3110
4302006.11.27 03:28t/p2150.101.31101.32481.311015.0013461.32
4312006.11.27 03:28sell2160.101.31081.32311.3093
4322006.11.27 03:58t/p2160.101.30931.32311.309315.0013476.32
4332006.11.27 03:58sell2170.101.30901.32131.3075
4342006.11.27 04:02sell2180.201.31041.32131.3089
4352006.11.27 04:32sell2190.401.31181.32131.3103
4362006.11.27 08:41t/p2190.401.31031.32131.310360.0013536.32
4372006.11.27 08:41close2180.201.31031.32131.30892.0013538.32
4382006.11.27 08:41close2170.101.31011.32131.3075-11.0013527.32
4392006.11.27 09:15sell2200.101.31001.32231.3085
4402006.11.27 09:24sell2210.201.31151.32241.3100
4412006.11.27 10:24sell2220.401.31301.32251.3115
4422006.11.27 10:44t/p2220.401.31151.32251.311560.0013587.32
4432006.11.27 10:44close2210.201.31151.32241.31000.0013587.32
4442006.11.27 10:44close2200.101.31161.32231.3085-16.0013571.32
4452006.11.27 19:45buy2230.101.31381.30151.3153
4462006.11.28 00:56buy2240.201.31241.30151.3139
4472006.11.28 02:53t/p2240.201.31391.30151.313930.0013601.32
4482006.11.28 02:53close2230.101.31391.30151.31530.1813601.50
4492006.11.28 06:15sell2250.101.31471.32701.3132
4502006.11.28 08:30buy2260.101.31431.30201.3158
4512006.11.28 08:30t/p2260.101.31581.30201.315815.0013616.50
4522006.11.28 08:30buy2270.101.31601.30371.3175
4532006.11.28 08:32sell2280.201.31611.32701.3146
4542006.11.28 08:34t/p2270.101.31751.30371.317515.0013631.50
4552006.11.28 08:34buy2290.101.31791.30561.3194
4562006.11.28 08:34sell2300.401.31771.32721.3162
4572006.11.28 08:38buy2310.201.31641.30551.3179
4582006.11.28 08:38t/p2300.401.31621.32721.316260.0013691.50
4592006.11.28 08:38close2280.201.31621.32701.3146-2.0013689.50
4602006.11.28 08:38close2250.101.31631.32701.3132-16.0013673.50
4612006.11.28 10:02buy2320.401.31501.30551.3165
4622006.11.28 13:06t/p2320.401.31651.30551.316560.0013733.50
4632006.11.28 13:06close2310.201.31651.30551.31792.0013735.50
4642006.11.28 13:06close2290.101.31671.30561.3194-12.0013723.50
4652006.11.28 14:15buy2330.101.31781.30551.3193
4662006.11.28 14:43t/p2330.101.31931.30551.319315.0013738.50
4672006.11.28 14:43buy2340.101.31951.30721.3210
4682006.11.28 18:52t/p2340.101.32101.30721.321015.0013753.50
4692006.11.28 19:15buy2350.101.32041.30811.3219
4702006.11.28 21:41buy2360.201.31901.30811.3205
4712006.11.29 01:26t/p2360.201.32051.30811.320528.3613781.86
4722006.11.29 01:26close2350.101.32051.30811.32190.1813782.04
4732006.11.29 08:15sell2370.101.31571.32801.3142
4742006.11.29 08:30t/p2370.101.31421.32801.314215.0013797.04
4752006.11.29 08:30sell2380.101.31401.32631.3125
4762006.11.29 08:33sell2390.201.31551.32641.3140
4772006.11.29 08:59t/p2390.201.31401.32641.314030.0013827.04
4782006.11.29 08:59close2380.101.31401.32631.31250.0013827.04
4792006.11.29 08:59sell2400.101.31371.32601.3122
4802006.11.29 09:01sell2410.201.31511.32601.3136
4812006.11.29 09:24sell2420.401.31651.32601.3150
4822006.11.29 10:06t/p2420.401.31501.32601.315060.0013887.04
4832006.11.29 10:06close2410.201.31501.32601.31362.0013889.04
4842006.11.29 10:06close2400.101.31511.32601.3122-14.0013875.04
4852006.11.29 10:06sell2430.101.31481.32711.3133
4862006.11.29 10:10sell2440.201.31621.32711.3147
4872006.11.29 11:05t/p2440.201.31471.32711.314730.0013905.04
4882006.11.29 11:05close2430.101.31471.32711.31331.0013906.04
4892006.11.29 15:00buy2450.101.31561.30331.3171
4902006.11.29 15:52buy2460.201.31411.30321.3156
4912006.11.29 16:45sell2470.101.31541.32771.3139
4922006.11.29 16:51t/p2460.201.31561.30321.315630.0013936.04
4932006.11.29 16:51close2450.101.31571.30331.31711.0013937.04
4942006.11.29 21:05sell2480.201.31681.32771.3153
4952006.11.30 02:02sell2490.401.31821.32771.3167
4962006.11.30 02:45buy2500.101.31891.30661.3204
4972006.11.30 04:20sell2510.801.31971.32781.3182
4982006.11.30 04:24t/p2500.101.32041.30661.320415.0013952.04
4992006.11.30 05:45buy2520.101.31931.30701.3208
5002006.11.30 07:48t/p2520.101.32081.30701.320815.0013967.04
5012006.11.30 07:48buy2530.101.32101.30871.3225
5022006.11.30 08:30buy2540.201.31951.30861.3210
5032006.11.30 08:30t/p2540.201.32101.30861.321030.0013997.04
5042006.11.30 08:30close2530.101.32101.30871.32250.0013997.04
5052006.11.30 08:30buy2550.101.32141.30911.3229
5062006.11.30 08:30sell2561.601.32121.32791.3197
5072006.11.30 08:32buy2570.201.32001.30911.3215
5082006.11.30 08:34t/p2561.601.31971.32791.3197240.0014237.04
5092006.11.30 08:34close2510.801.31971.32781.31820.0014237.04
5102006.11.30 08:34close2490.401.31961.32771.3167-56.0014181.04
5112006.11.30 08:34close2480.201.31951.32771.3153-51.3614129.68
5122006.11.30 08:34close2470.101.31961.32771.3139-40.6814089.00
5132006.11.30 09:57t/p2570.201.32151.30911.321530.0014119.00
5142006.11.30 09:57close2550.101.32161.30911.32292.0014121.00
5152006.11.30 09:57buy2580.101.32171.30941.3232
5162006.11.30 10:08t/p2580.101.32321.30941.323215.0014136.00
5172006.11.30 10:15buy2590.101.32431.31201.3258
5182006.11.30 10:57t/p2590.101.32581.31201.325815.0014151.00
5192006.11.30 15:30buy2600.101.32471.31241.3262
5202006.11.30 20:00sell2610.101.32501.33731.3235
5212006.11.30 21:27t/p2600.101.32621.31241.326215.0014166.00
5222006.12.01 01:22sell2620.201.32641.33731.3249
5232006.12.01 02:53sell2630.401.32791.33741.3264
5242006.12.01 03:03t/p2630.401.32641.33741.326460.0014226.00
5252006.12.01 03:03close2620.201.32641.33731.32490.0014226.00
5262006.12.01 03:03close2610.101.32631.33731.3235-12.5614213.44
5272006.12.01 07:00buy2640.101.32401.31171.3255
5282006.12.01 09:14t/p2640.101.32551.31171.325515.0014228.44
5292006.12.01 09:15sell2650.101.32671.33901.3252
5302006.12.01 09:21sell2660.201.32811.33901.3266
5312006.12.01 09:30t/p2660.201.32661.33901.326630.0014258.44
5322006.12.01 09:30close2650.101.32661.33901.32521.0014259.44
5332006.12.01 09:30sell2670.101.32631.33861.3248
5342006.12.01 09:57sell2680.201.32771.33861.3262
5352006.12.01 10:00sell2690.401.32921.33871.3277
5362006.12.01 10:00sell2700.801.33061.33871.3291
5372006.12.01 10:11sell2711.601.33201.33871.3305
5382006.12.01 10:15t/p2711.601.33051.33871.3305240.0014499.44
5392006.12.01 10:15close2700.801.33041.33871.329116.0014515.44
5402006.12.01 10:15close2690.401.33031.33871.3277-44.0014471.44
5412006.12.01 10:15close2680.201.33041.33861.3262-54.0014417.44
5422006.12.01 10:15close2670.101.33051.33861.3248-42.0014375.44
5432006.12.01 10:15sell2720.101.33041.34271.3289
5442006.12.01 10:28sell2730.201.33191.34281.3304
5452006.12.01 10:37sell2740.401.33341.34291.3319
5462006.12.01 11:13t/p2740.401.33191.34291.331960.0014435.44
5472006.12.01 11:13close2730.201.33191.34281.33040.0014435.44
5482006.12.01 11:14close2720.101.33181.34271.3289-14.0014421.44
5492006.12.01 11:14sell2750.101.33171.34401.3302
5502006.12.01 14:30buy2760.101.33291.32061.3344
5512006.12.01 14:42sell2770.201.33321.34411.3317
5522006.12.03 17:42t/p2760.101.33441.32061.334415.0014436.44
5532006.12.03 17:48sell2780.401.33461.34411.3331
5542006.12.03 17:56sell2790.801.33601.34411.3345
5552006.12.03 19:02t/p2790.801.33451.34411.3345120.0014556.44
5562006.12.03 19:02close2780.401.33451.34411.33314.0014560.44
5572006.12.03 19:02close2770.201.33451.34411.3317-26.0014534.44
5582006.12.03 19:02close2750.101.33451.34401.3302-28.0014506.44
5592006.12.03 23:15buy2800.101.33121.31891.3327
5602006.12.04 00:30t/p2800.101.33271.31891.332714.1814520.62
5612006.12.04 02:00sell2810.101.33181.34411.3303
5622006.12.04 03:02t/p2810.101.33031.34411.330315.0014535.62
5632006.12.04 04:30sell2820.101.33071.34301.3292
5642006.12.04 05:24t/p2820.101.32921.34301.329215.0014550.62
5652006.12.04 06:15buy2830.101.33191.31961.3334
5662006.12.04 08:19buy2840.201.33051.31961.3320
5672006.12.04 08:30sell2850.101.33001.34231.3285
5682006.12.04 10:43sell2860.201.33151.34241.3300
5692006.12.04 10:46t/p2840.201.33201.31961.332030.0014580.62
5702006.12.04 10:46close2830.101.33201.31961.33341.0014581.62
5712006.12.04 11:17sell2870.401.33301.34251.3315
5722006.12.04 11:30buy2880.101.33291.32061.3344
5732006.12.04 14:21t/p2870.401.33151.34251.331560.0014641.62
5742006.12.04 14:21buy2890.201.33151.32061.3330
5752006.12.04 14:21close2860.201.33151.34241.33000.0014641.62
5762006.12.04 14:21close2850.101.33141.34231.3285-14.0014627.62
5772006.12.04 16:45t/p2890.201.33301.32061.333030.0014657.62
5782006.12.04 16:45close2880.101.33311.32061.33442.0014659.62
5792006.12.04 17:16buy2900.101.33421.32191.3357
5802006.12.04 20:25buy2910.201.33281.32191.3343
5812006.12.05 02:35buy2920.401.33141.32191.3329
5822006.12.05 04:59buy2930.801.32991.32181.3314
5832006.12.05 05:16t/p2930.801.33141.32181.3314120.0014779.62
5842006.12.05 05:16close2920.401.33141.32191.33290.0014779.62
5852006.12.05 05:16close2910.201.33151.32191.3343-27.6414751.98
5862006.12.05 05:16close2900.101.33141.32191.3357-28.8214723.16
5872006.12.05 08:15sell2940.101.33291.34521.3314
5882006.12.05 08:28sell2950.201.33431.34521.3328
5892006.12.05 08:30sell2960.401.33571.34521.3342
5902006.12.05 08:47t/p2960.401.33421.34521.334260.0014783.16
5912006.12.05 08:47close2950.201.33421.34521.33282.0014785.16
5922006.12.05 08:47close2940.101.33431.34521.3314-14.0014771.16
5932006.12.05 08:47sell2970.101.33401.34631.3325
5942006.12.05 09:03t/p2970.101.33251.34631.332515.0014786.16
5952006.12.05 10:15sell2980.101.32981.34211.3283
5962006.12.05 11:10sell2990.201.33131.34221.3298
5972006.12.05 11:35sell3000.401.33271.34221.3312
5982006.12.05 13:45buy3010.101.33291.32061.3344
5992006.12.05 17:10buy3020.201.33151.32061.3330
6002006.12.05 18:37t/p3000.401.33121.34221.331260.0014846.16
6012006.12.05 18:37close2990.201.33121.34221.32982.0014848.16
6022006.12.05 18:37close2980.101.33131.34211.3283-15.0014833.16
6032006.12.05 22:47sell3030.101.33171.34401.3302
6042006.12.06 00:38t/p3020.201.33301.32061.333028.3614861.52
6052006.12.06 00:38close3010.101.33301.32061.33440.1814861.70
6062006.12.06 01:16sell3040.201.33321.34411.3317
6072006.12.06 02:26t/p3040.201.33171.34411.331730.0014891.70
6082006.12.06 02:26close3030.101.33171.34401.33020.4414892.14
6092006.12.06 08:15sell3050.101.32751.33981.3260
6102006.12.06 08:17t/p3050.101.32601.33981.326015.0014907.14
6112006.12.06 08:17sell3060.101.32581.33811.3243
6122006.12.06 09:11sell3070.201.32731.33821.3258
6132006.12.06 09:51sell3080.401.32871.33821.3272
6142006.12.06 10:05sell3090.801.33011.33821.3286
6152006.12.06 10:44sell3101.601.33151.33821.3300
6162006.12.06 12:00buy3110.101.33071.31841.3322
6172006.12.06 12:59t/p3101.601.33001.33821.3300240.0015147.14
6182006.12.06 12:59close3090.801.33001.33821.32868.0015155.14
6192006.12.06 12:59close3080.401.33001.33821.3272-52.0015103.14
6202006.12.06 12:59close3070.201.33011.33821.3258-56.0015047.14
6212006.12.06 12:59close3060.101.33001.33811.3243-42.0015005.14
6222006.12.06 13:40buy3120.201.32931.31841.3308
6232006.12.06 17:46buy3130.401.32781.31831.3293
6242006.12.06 19:00sell3140.101.32831.34061.3268
6252006.12.06 20:03t/p3130.401.32931.31831.329360.0015065.14
6262006.12.06 20:03close3120.201.32931.31841.33080.0015065.14
6272006.12.06 20:03close3110.101.32921.31841.3322-15.0015050.14
6282006.12.06 23:57sell3150.201.32981.34071.3283
6292006.12.07 00:04sell3160.401.33131.34081.3298
6302006.12.07 00:43t/p3160.401.32981.34081.329860.0015110.14
6312006.12.07 00:43close3150.201.32981.34071.32832.6415112.78
6322006.12.07 00:43close3140.101.32991.34061.3268-14.6815098.10
6332006.12.07 05:30buy3170.101.32921.31691.3307
6342006.12.07 08:36t/p3170.101.33071.31691.330715.0015113.10
6352006.12.07 08:36buy3180.101.33091.31861.3324
6362006.12.07 08:41buy3190.201.32951.31861.3310
6372006.12.07 09:00buy3200.401.32801.31851.3295
6382006.12.07 09:09t/p3200.401.32951.31851.329560.0015173.10
6392006.12.07 09:09close3190.201.32951.31861.33100.0015173.10
6402006.12.07 09:09close3180.101.32961.31861.3324-13.0015160.10
6412006.12.07 10:30sell3210.101.32941.34171.3279
6422006.12.07 14:40t/p3210.101.32791.34171.327915.0015175.10
6432006.12.08 14:15buy3220.101.32021.30791.3217
6442006.12.10 17:00buy3230.201.31771.30681.3192
6452006.12.10 18:43t/p3230.201.31921.30681.319230.0015205.10
6462006.12.10 18:43close3220.101.31921.30791.3217-10.0015195.10
6472006.12.10 22:30sell3240.101.31521.32751.3137
6482006.12.11 01:12sell3250.201.31661.32751.3151
6492006.12.11 02:13sell3260.401.31801.32751.3165
6502006.12.11 02:47sell3270.801.31951.32761.3180
6512006.12.11 02:50sell3281.601.32121.32791.3197
6522006.12.11 03:58t/p3281.601.31971.32791.3197240.0015435.10
6532006.12.11 03:58close3270.801.31971.32761.3180-16.0015419.10
6542006.12.11 03:58close3260.401.31961.32751.3165-64.0015355.10
6552006.12.11 03:58close3250.201.31971.32751.3151-62.0015293.10
6562006.12.11 03:58close3240.101.31961.32751.3137-43.5615249.54
6572006.12.11 04:30buy3290.101.31971.30741.3212
6582006.12.11 04:43buy3300.201.31831.30741.3198
6592006.12.11 10:15sell3310.101.31851.33081.3170
6602006.12.11 10:22t/p3300.201.31981.30741.319830.0015279.54
6612006.12.11 10:22close3290.101.31991.30741.32122.0015281.54
6622006.12.11 10:22sell3320.201.31991.33081.3184
6632006.12.11 10:48sell3330.401.32141.33091.3199
6642006.12.11 11:31sell3340.801.32291.33101.3214
6652006.12.11 12:01sell3351.601.32431.33101.3228
6662006.12.11 12:31sell3363.201.32581.33111.3243
6672006.12.11 15:27t/p3363.201.32431.33111.3243480.0015761.54
6682006.12.11 15:27close3351.601.32431.33101.32280.0015761.54
6692006.12.11 15:27close3340.801.32441.33101.3214-120.0015641.54
6702006.12.11 15:27close3330.401.32431.33091.3199-116.0015525.54
6712006.12.11 15:27close3320.201.32421.33081.3184-86.0015439.54
6722006.12.11 15:28close3310.101.32431.33081.3170-58.0015381.54
6732006.12.11 16:03buy3370.101.32401.31171.3255
6742006.12.11 18:16t/p3370.101.32551.31171.325515.0015396.54
6752006.12.11 18:16buy3380.101.32571.31341.3272
6762006.12.11 21:30sell3390.101.32511.33741.3236
6772006.12.11 22:03sell3400.201.32651.33741.3250
6782006.12.12 01:17t/p3400.201.32501.33741.325030.8815427.42
6792006.12.12 01:17close3390.101.32501.33741.32361.4415428.86
6802006.12.12 02:49buy3410.201.32421.31331.3257
6812006.12.12 03:05buy3420.401.32281.31331.3243
6822006.12.12 04:25t/p3420.401.32431.31331.324360.0015488.86
6832006.12.12 04:25close3410.201.32431.31331.32572.0015490.86
6842006.12.12 04:25close3380.101.32421.31341.3272-15.8215475.04
6852006.12.12 05:00sell3430.101.32471.33701.3232
6862006.12.12 08:30t/p3430.101.32321.33701.323215.0015490.04
6872006.12.12 08:30sell3440.101.32241.33471.3209
6882006.12.12 08:38sell3450.201.32391.33481.3224
6892006.12.12 08:56t/p3450.201.32241.33481.322430.0015520.04
6902006.12.12 08:56close3440.101.32231.33471.32091.0015521.04
6912006.12.12 08:56sell3460.101.32171.33401.3202
6922006.12.12 09:05sell3470.201.32311.33401.3216
6932006.12.12 09:36sell3480.401.32461.33411.3231
6942006.12.12 09:41sell3490.801.32601.33411.3245
6952006.12.12 10:00t/p3490.801.32451.33411.3245120.0015641.04
6962006.12.12 10:00close3480.401.32451.33411.32314.0015645.04
6972006.12.12 10:00close3470.201.32461.33401.3216-30.0015615.04
6982006.12.12 10:00close3460.101.32471.33401.3202-30.0015585.04
6992006.12.12 10:30buy3500.101.32501.31271.3265
7002006.12.12 11:33buy3510.201.32361.31271.3251
7012006.12.12 14:14buy3520.401.32191.31241.3234
7022006.12.12 14:14t/p3520.401.32341.31241.323460.0015645.04
7032006.12.12 14:14close3510.201.32361.31271.32510.0015645.04
7042006.12.12 14:14close3500.101.32381.31271.3265-12.0015633.04
7052006.12.12 14:15sell3530.101.32431.33661.3228
7062006.12.12 14:20sell3540.201.32581.33671.3243
7072006.12.12 14:21sell3550.401.32731.33681.3258
7082006.12.12 14:23t/p3550.401.32581.33681.325860.0015693.04
7092006.12.12 14:23close3540.201.32581.33671.32430.0015693.04
7102006.12.12 14:23close3530.101.32571.33661.3228-14.0015679.04
7112006.12.12 14:23sell3560.101.32561.33791.3241
7122006.12.12 14:29sell3570.201.32711.33801.3256
7132006.12.12 14:33sell3580.401.32861.33811.3271
7142006.12.12 14:53t/p3580.401.32711.33811.327160.0015739.04
7152006.12.12 14:53close3570.201.32711.33801.32560.0015739.04
7162006.12.12 14:53close3560.101.32721.33791.3241-16.0015723.04
7172006.12.12 15:15buy3590.101.32861.31631.3301
7182006.12.12 17:15sell3600.101.32811.34041.3266
7192006.12.12 19:55buy3610.201.32721.31631.3287
7202006.12.13 03:02t/p3600.101.32661.34041.326615.4415738.48
7212006.12.13 04:06buy3620.401.32571.31621.3272
7222006.12.13 05:07t/p3620.401.32721.31621.327260.0015798.48
7232006.12.13 05:07close3610.201.32721.31631.3287-1.6415796.84
7242006.12.13 05:07close3590.101.32711.31631.3301-15.8215781.02
7252006.12.13 09:30sell3630.101.32121.33351.3197
7262006.12.13 11:04sell3640.201.32261.33351.3211
7272006.12.13 12:36t/p3640.201.32111.33351.321130.0015811.02
7282006.12.13 12:36close3630.101.32111.33351.31971.0015812.02
7292006.12.13 14:15sell3650.101.32071.33301.3192
7302006.12.14 01:31sell3660.201.32211.33301.3206
7312006.12.14 02:53sell3670.401.32351.33301.3220
7322006.12.14 03:06sell3680.801.32501.33311.3235
7332006.12.14 03:24t/p3680.801.32351.33311.3235120.0015932.02
7342006.12.14 03:24close3670.401.32351.33301.32200.0015932.02
7352006.12.14 03:24close3660.201.32361.33301.3206-30.0015902.02
7362006.12.14 03:25close3650.101.32351.33301.3192-26.6815875.34
7372006.12.14 08:30buy3690.101.31841.30611.3199
7382006.12.14 08:31buy3700.201.31701.30611.3185
7392006.12.14 08:59t/p3700.201.31851.30611.318530.0015905.34
7402006.12.14 08:59close3690.101.31851.30611.31991.0015906.34
7412006.12.14 08:59buy3710.101.31881.30651.3203
7422006.12.14 10:06buy3720.201.31741.30651.3189
7432006.12.14 10:27buy3730.401.31591.30641.3174
7442006.12.14 11:03t/p3730.401.31741.30641.317460.0015966.34
7452006.12.14 11:03close3720.201.31741.30651.31890.0015966.34
7462006.12.14 11:03close3710.101.31751.30651.3203-13.0015953.34
7472006.12.14 11:30sell3740.101.31611.32841.3146
7482006.12.14 12:20sell3750.201.31761.32851.3161
7492006.12.14 12:43t/p3750.201.31611.32851.316130.0015983.34
7502006.12.14 12:43close3740.101.31611.32841.31460.0015983.34
7512006.12.14 12:43sell3760.101.31581.32811.3143
7522006.12.14 14:44t/p3760.101.31431.32811.314315.0015998.34
7532006.12.14 15:47sell3770.101.31461.32691.3131
7542006.12.15 02:10sell3780.201.31601.32691.3145
7552006.12.15 04:19t/p3780.201.31451.32691.314530.0016028.34
7562006.12.15 04:19close3770.101.31451.32691.31311.4416029.78
7572006.12.15 07:46buy3790.101.31141.29911.3129
7582006.12.15 08:26t/p3790.101.31291.29911.312915.0016044.78
7592006.12.15 08:26buy3800.101.31311.30081.3146
7602006.12.15 08:29t/p3800.101.31461.30081.314615.0016059.78
7612006.12.15 08:29buy3810.101.31481.30251.3163
7622006.12.15 08:29t/p3810.101.31631.30251.316315.0016074.78
7632006.12.15 08:29buy3820.101.31711.30481.3186
7642006.12.15 09:18buy3830.201.31561.30471.3171
7652006.12.15 09:36buy3840.401.31411.30461.3156
7662006.12.15 09:45sell3850.101.31421.32651.3127
7672006.12.15 09:52t/p3850.101.31271.32651.312715.0016089.78
7682006.12.15 09:52buy3860.801.31261.30451.3141
7692006.12.15 09:52sell3870.101.31241.32471.3109
7702006.12.15 10:01buy3881.601.31121.30451.3127
7712006.12.15 10:02t/p3870.101.31091.32471.310915.0016104.78
7722006.12.15 10:02sell3890.101.31071.32301.3092
7732006.12.15 10:04buy3903.201.30971.30441.3112
7742006.12.15 10:05t/p3890.101.30921.32301.309215.0016119.78
7752006.12.15 10:05sell3910.101.30901.32131.3075
7762006.12.15 12:30t/p3910.101.30751.32131.307515.0016134.78
7772006.12.15 15:30sell3920.101.30771.32001.3062
7782006.12.17 19:54sell3930.201.30921.32011.3077
7792006.12.18 00:58sell3940.401.31061.32011.3091
7802006.12.18 02:44t/p3903.201.31121.30441.3112453.7616588.54
7812006.12.18 02:44close3881.601.31121.30451.3127-13.1216575.42
7822006.12.18 02:45close3860.801.31111.30451.3141-126.5616448.86
7832006.12.18 02:45close3840.401.31111.30461.3156-123.2816325.58
7842006.12.18 02:45close3830.201.31121.30471.3171-89.6416235.94
7852006.12.18 02:45close3820.101.31111.30481.3186-60.8216175.12
7862006.12.18 03:11t/p3940.401.30911.32011.309160.0016235.12
7872006.12.18 03:11close3930.201.30911.32011.30772.8816238.00
7882006.12.18 03:11close3920.101.30911.32001.3062-13.5616224.44
7892006.12.18 07:00buy3950.101.30931.29701.3108
7902006.12.18 08:35t/p3950.101.31081.29701.310815.0016239.44
7912006.12.18 15:30sell3960.101.31011.32241.3086
7922006.12.18 19:16buy3970.101.31031.29801.3118
7932006.12.18 22:39buy3980.201.30891.29801.3104
7942006.12.18 23:47t/p3960.101.30861.32241.308615.0016254.44
7952006.12.19 02:34t/p3980.201.31041.29801.310428.3616282.80
7962006.12.19 02:34close3970.101.31041.29801.31180.1816282.98
7972006.12.19 08:15buy3990.101.31581.30351.3173
7982006.12.19 08:30buy4000.201.31401.30311.3155
7992006.12.19 08:35t/p4000.201.31551.30311.315530.0016312.98
8002006.12.19 08:35close3990.101.31551.30351.3173-3.0016309.98
8012006.12.19 08:36buy4010.101.31581.30351.3173
8022006.12.19 08:39buy4020.201.31431.30341.3158
8032006.12.19 08:55t/p4020.201.31581.30341.315830.0016339.98
8042006.12.19 08:55close4010.101.31581.30351.31730.0016339.98
8052006.12.19 08:55buy4030.101.31591.30361.3174
8062006.12.19 09:43t/p4030.101.31741.30361.317415.0016354.98
8072006.12.19 09:43buy4040.101.31761.30531.3191
8082006.12.19 10:02buy4050.201.31621.30531.3177
8092006.12.19 11:40t/p4050.201.31771.30531.317730.0016384.98
8102006.12.19 11:40close4040.101.31781.30531.31912.0016386.98
8112006.12.19 14:00sell4060.101.32131.33361.3198
8122006.12.19 14:31t/p4060.101.31981.33361.319815.0016401.98
8132006.12.19 15:15buy4070.101.31931.30701.3208
8142006.12.19 18:27t/p4070.101.32081.30701.320815.0016416.98
8152006.12.19 18:27buy4080.101.32101.30871.3225
8162006.12.19 20:02t/p4080.101.32251.30871.322515.0016431.98
8172006.12.20 02:00buy4090.101.32361.31131.3251
8182006.12.20 02:36buy4100.201.32211.31121.3236
8192006.12.20 03:01buy4110.401.32071.31121.3222
8202006.12.20 03:18t/p4110.401.32221.31121.322260.0016491.98
8212006.12.20 03:18close4100.201.32221.31121.32362.0016493.98
8222006.12.20 03:18close4090.101.32211.31131.3251-15.0016478.98
8232006.12.20 03:18buy4120.101.32241.31011.3239
8242006.12.20 08:08buy4130.201.32101.31011.3225
8252006.12.20 08:15sell4140.101.32051.33281.3190
8262006.12.20 10:37buy4150.401.31961.31011.3211
8272006.12.20 10:37t/p4140.101.31901.33281.319015.0016493.98
8282006.12.20 11:50buy4160.801.31801.30991.3195
8292006.12.20 12:37buy4171.601.31651.30981.3180
8302006.12.20 13:45sell4180.101.31741.32971.3159
8312006.12.20 17:53t/p4171.601.31801.30981.3180240.0016733.98
8322006.12.20 17:53close4160.801.31801.30991.31950.0016733.98
8332006.12.20 17:53close4150.401.31801.31011.3211-64.0016669.98
8342006.12.20 17:53close4130.201.31781.31011.3225-64.0016605.98
8352006.12.20 17:53close4120.101.31791.31011.3239-45.0016560.98
8362006.12.20 20:04sell4190.201.31891.32981.3174
8372006.12.21 00:02buy4200.101.31921.30691.3207
8382006.12.21 02:43sell4210.401.32041.32991.3189
8392006.12.21 02:44t/p4200.101.32071.30691.320715.0016575.98
8402006.12.21 03:15buy4220.101.31991.30761.3214
8412006.12.21 05:37t/p4210.401.31891.32991.318960.0016635.98
8422006.12.21 05:37close4190.201.31891.32981.31742.6416638.62
8432006.12.21 05:38close4180.101.31881.32971.3159-12.6816625.94
8442006.12.21 05:38buy4230.201.31851.30761.3200
8452006.12.21 05:43buy4240.401.31711.30761.3186
8462006.12.21 08:37buy4250.801.31551.30741.3170
8472006.12.21 08:47t/p4250.801.31701.30741.3170120.0016745.94
8482006.12.21 08:47close4240.401.31701.30761.3186-4.0016741.94
8492006.12.21 08:47close4230.201.31691.30761.3200-32.0016709.94
8502006.12.21 08:47close4220.101.31681.30761.3214-31.0016678.94
8512006.12.21 08:47buy4260.101.31711.30481.3186
8522006.12.21 09:32buy4270.201.31561.30471.3171
8532006.12.21 11:00sell4280.101.31631.32861.3148
8542006.12.21 11:43t/p4270.201.31711.30471.317130.0016708.94
8552006.12.21 11:43close4260.101.31711.30481.31860.0016708.94
8562006.12.21 12:00sell4290.201.31801.32891.3165
8572006.12.21 12:30t/p4290.201.31651.32891.316530.0016738.94
8582006.12.21 12:30close4280.101.31651.32861.3148-2.0016736.94
8592006.12.21 14:01sell4300.101.31701.32931.3155
8602006.12.21 17:00buy4310.101.31761.30531.3191
8612006.12.21 19:17sell4320.201.31841.32931.3169
8622006.12.21 23:24t/p4310.101.31911.30531.319115.0016751.94
8632006.12.22 02:16sell4330.401.31991.32941.3184
8642006.12.22 09:18t/p4330.401.31841.32941.318460.0016811.94
8652006.12.22 09:18close4320.201.31841.32931.31690.8816812.82
8662006.12.22 09:18close4300.101.31851.32931.3155-14.5616798.26
8672006.12.22 10:00sell4340.101.31671.32901.3152
8682006.12.22 10:26t/p4340.101.31521.32901.315215.0016813.26
8692006.12.22 10:26sell4350.101.31501.32731.3135
8702006.12.22 10:35sell4360.201.31641.32731.3149
8712006.12.22 11:35t/p4360.201.31491.32731.314930.0016843.26
8722006.12.22 11:35close4350.101.31491.32731.31351.0016844.26
8732006.12.22 15:00sell4370.101.31421.32651.3127
8742006.12.22 16:29close at stop4370.101.31401.32651.31272.0016846.26