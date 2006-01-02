|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0; RiskPercent=1; UseFiboLotSizeProgression=false; UseConservativeRSX_Signals=true; RSX_Period=17; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=11; LongTrailingStop=10; LongMaxTrades=8; LongPips=14; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=11; ShortTrailingStop=10; ShortMaxTrades=8; ShortPips=14; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|6846.26
|Gross profit
|12438.40
|Gross loss
|-5592.14
|Profit factor
|2.22
|Expected payoff
|15.67
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|413.42 (2.49%)
|Relative drawdown
|3.49% (390.30)
|Total trades
|437
|Short positions (won %)
|224 (70.54%)
|Long positions (won %)
|213 (72.77%)
|Profit trades (% of total)
|313 (71.62%)
|Loss trades (% of total)
|124 (28.38%)
|Largest
|profit trade
|480.00
|loss trade
|-126.56
|Average
|profit trade
|39.74
|loss trade
|-45.10
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (244.18)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-413.42)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|635.20 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-413.42 (5)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 20:00
|buy
|1
|0.10
|1.1838
|1.1715
|1.1853
|2
|2006.01.02 20:54
|t/p
|1
|0.10
|1.1853
|1.1715
|1.1853
|15.00
|10015.00
|3
|2006.01.02 20:54
|buy
|2
|0.10
|1.1855
|1.1732
|1.1870
|4
|2006.01.02 21:05
|t/p
|2
|0.10
|1.1870
|1.1732
|1.1870
|15.00
|10030.00
|5
|2006.01.13 03:00
|buy
|3
|0.10
|1.2073
|1.1950
|1.2088
|6
|2006.01.13 03:57
|buy
|4
|0.20
|1.2059
|1.1950
|1.2074
|7
|2006.01.13 04:04
|t/p
|4
|0.20
|1.2074
|1.1950
|1.2074
|30.00
|10060.00
|8
|2006.01.13 04:04
|close
|3
|0.10
|1.2074
|1.1950
|1.2088
|1.00
|10061.00
|9
|2006.01.17 02:00
|buy
|5
|0.10
|1.2122
|1.1999
|1.2137
|10
|2006.01.17 02:21
|t/p
|5
|0.10
|1.2137
|1.1999
|1.2137
|15.00
|10076.00
|11
|2006.01.17 02:21
|buy
|6
|0.10
|1.2139
|1.2016
|1.2154
|12
|2006.01.17 03:29
|buy
|7
|0.20
|1.2125
|1.2016
|1.2140
|13
|2006.01.17 04:43
|buy
|8
|0.40
|1.2110
|1.2015
|1.2125
|14
|2006.01.17 06:12
|buy
|9
|0.80
|1.2095
|1.2014
|1.2110
|15
|2006.01.17 06:29
|buy
|10
|1.60
|1.2080
|1.2013
|1.2095
|16
|2006.01.17 06:42
|buy
|11
|3.20
|1.2066
|1.2013
|1.2081
|17
|2006.01.17 07:33
|t/p
|11
|3.20
|1.2081
|1.2013
|1.2081
|480.00
|10556.00
|18
|2006.01.17 07:33
|close
|10
|1.60
|1.2083
|1.2013
|1.2095
|48.00
|10604.00
|19
|2006.01.17 07:33
|close
|9
|0.80
|1.2082
|1.2014
|1.2110
|-104.00
|10500.00
|20
|2006.01.17 07:33
|close
|8
|0.40
|1.2081
|1.2015
|1.2125
|-116.00
|10384.00
|21
|2006.01.17 07:33
|close
|7
|0.20
|1.2080
|1.2016
|1.2140
|-90.00
|10294.00
|22
|2006.01.17 07:33
|close
|6
|0.10
|1.2081
|1.2016
|1.2154
|-58.00
|10236.00
|23
|2006.02.05 19:00
|buy
|12
|0.10
|1.2028
|1.1905
|1.2043
|24
|2006.02.05 19:25
|t/p
|12
|0.10
|1.2043
|1.1905
|1.2043
|15.00
|10251.00
|25
|2006.02.05 19:25
|buy
|13
|0.10
|1.2045
|1.1922
|1.2060
|26
|2006.02.05 20:12
|buy
|14
|0.20
|1.2030
|1.1921
|1.2045
|27
|2006.02.05 22:35
|buy
|15
|0.40
|1.2016
|1.1921
|1.2031
|28
|2006.02.06 02:44
|buy
|16
|0.80
|1.2002
|1.1921
|1.2017
|29
|2006.02.06 04:00
|buy
|17
|1.60
|1.1988
|1.1921
|1.2003
|30
|2006.02.06 06:36
|buy
|18
|3.20
|1.1972
|1.1919
|1.1987
|31
|2006.02.07 02:50
|t/p
|18
|3.20
|1.1987
|1.1919
|1.1987
|453.76
|10704.76
|32
|2006.02.07 02:50
|close
|17
|1.60
|1.1988
|1.1921
|1.2003
|-13.12
|10691.64
|33
|2006.02.07 02:50
|close
|16
|0.80
|1.1990
|1.1921
|1.2017
|-102.56
|10589.08
|34
|2006.02.07 02:50
|close
|15
|0.40
|1.1991
|1.1921
|1.2031
|-106.56
|10482.52
|35
|2006.02.07 02:50
|close
|14
|0.20
|1.1992
|1.1921
|1.2045
|-79.28
|10403.24
|36
|2006.02.07 02:50
|close
|13
|0.10
|1.1992
|1.1922
|1.2060
|-54.64
|10348.60
|37
|2006.02.20 06:01
|sell
|19
|0.10
|1.1941
|1.2064
|1.1926
|38
|2006.02.20 19:48
|t/p
|19
|0.10
|1.1926
|1.2064
|1.1926
|15.00
|10363.60
|39
|2006.02.21 15:00
|buy
|20
|0.10
|1.1919
|1.1796
|1.1934
|40
|2006.02.22 03:51
|buy
|21
|0.20
|1.1905
|1.1796
|1.1920
|41
|2006.02.22 05:21
|buy
|22
|0.40
|1.1890
|1.1795
|1.1905
|42
|2006.02.22 05:32
|buy
|23
|0.80
|1.1876
|1.1795
|1.1891
|43
|2006.02.22 08:47
|t/p
|23
|0.80
|1.1891
|1.1795
|1.1891
|120.00
|10483.60
|44
|2006.02.22 08:47
|close
|22
|0.40
|1.1891
|1.1795
|1.1905
|4.00
|10487.60
|45
|2006.02.22 08:47
|close
|21
|0.20
|1.1890
|1.1796
|1.1920
|-30.00
|10457.60
|46
|2006.02.22 08:47
|close
|20
|0.10
|1.1889
|1.1796
|1.1934
|-30.82
|10426.78
|47
|2006.02.22 13:00
|buy
|24
|0.10
|1.1913
|1.1790
|1.1928
|48
|2006.02.22 14:24
|buy
|25
|0.20
|1.1899
|1.1790
|1.1914
|49
|2006.02.22 18:20
|t/p
|25
|0.20
|1.1914
|1.1790
|1.1914
|30.00
|10456.78
|50
|2006.02.22 18:20
|close
|24
|0.10
|1.1914
|1.1790
|1.1928
|1.00
|10457.78
|51
|2006.02.23 12:00
|sell
|26
|0.10
|1.1919
|1.2042
|1.1904
|52
|2006.02.23 19:28
|sell
|27
|0.20
|1.1933
|1.2042
|1.1918
|53
|2006.02.23 21:03
|t/p
|27
|0.20
|1.1918
|1.2042
|1.1918
|30.00
|10487.78
|54
|2006.02.23 21:03
|close
|26
|0.10
|1.1918
|1.2042
|1.1904
|1.00
|10488.78
|55
|2006.03.08 00:00
|buy
|28
|0.10
|1.1896
|1.1773
|1.1911
|56
|2006.03.08 02:17
|t/p
|28
|0.10
|1.1911
|1.1773
|1.1911
|15.00
|10503.78
|57
|2006.03.10 03:00
|buy
|29
|0.10
|1.1917
|1.1794
|1.1932
|58
|2006.03.10 08:30
|buy
|30
|0.20
|1.1902
|1.1793
|1.1917
|59
|2006.03.10 08:30
|t/p
|30
|0.20
|1.1917
|1.1793
|1.1917
|30.00
|10533.78
|60
|2006.03.10 08:30
|close
|29
|0.10
|1.1917
|1.1794
|1.1932
|0.00
|10533.78
|61
|2006.03.13 07:00
|sell
|31
|0.10
|1.1924
|1.2047
|1.1909
|62
|2006.03.13 11:08
|sell
|32
|0.20
|1.1938
|1.2047
|1.1923
|63
|2006.03.13 14:21
|sell
|33
|0.40
|1.1952
|1.2047
|1.1937
|64
|2006.03.13 18:25
|sell
|34
|0.80
|1.1966
|1.2047
|1.1951
|65
|2006.03.13 19:59
|sell
|35
|1.60
|1.1981
|1.2048
|1.1966
|66
|2006.03.13 20:10
|t/p
|35
|1.60
|1.1966
|1.2048
|1.1966
|240.00
|10773.78
|67
|2006.03.13 20:10
|close
|34
|0.80
|1.1966
|1.2047
|1.1951
|0.00
|10773.78
|68
|2006.03.13 20:10
|close
|33
|0.40
|1.1967
|1.2047
|1.1937
|-60.00
|10713.78
|69
|2006.03.13 20:10
|close
|32
|0.20
|1.1966
|1.2047
|1.1923
|-56.00
|10657.78
|70
|2006.03.13 20:10
|close
|31
|0.10
|1.1967
|1.2047
|1.1909
|-43.00
|10614.78
|71
|2006.03.27 06:00
|sell
|36
|0.10
|1.2026
|1.2149
|1.2011
|72
|2006.03.27 11:25
|t/p
|36
|0.10
|1.2011
|1.2149
|1.2011
|15.00
|10629.78
|73
|2006.03.28 16:00
|sell
|37
|0.10
|1.2009
|1.2132
|1.1994
|74
|2006.03.29 02:57
|t/p
|37
|0.10
|1.1994
|1.2132
|1.1994
|15.44
|10645.22
|75
|2006.03.31 03:00
|sell
|38
|0.10
|1.2132
|1.2255
|1.2117
|76
|2006.03.31 03:46
|t/p
|38
|0.10
|1.2117
|1.2255
|1.2117
|15.00
|10660.22
|77
|2006.03.31 03:46
|sell
|39
|0.10
|1.2115
|1.2238
|1.2100
|78
|2006.03.31 04:21
|t/p
|39
|0.10
|1.2100
|1.2238
|1.2100
|15.00
|10675.22
|79
|2006.03.31 14:00
|buy
|40
|0.10
|1.2125
|1.2002
|1.2140
|80
|2006.04.02 19:37
|buy
|41
|0.20
|1.2110
|1.2001
|1.2125
|81
|2006.04.02 20:33
|buy
|42
|0.40
|1.2095
|1.2000
|1.2110
|82
|2006.04.02 23:01
|buy
|43
|0.80
|1.2078
|1.1997
|1.2093
|83
|2006.04.03 00:34
|buy
|44
|1.60
|1.2063
|1.1996
|1.2078
|84
|2006.04.03 00:42
|buy
|45
|3.20
|1.2049
|1.1996
|1.2064
|85
|2006.04.03 05:01
|t/p
|45
|3.20
|1.2064
|1.1996
|1.2064
|480.00
|11155.22
|86
|2006.04.03 05:01
|close
|44
|1.60
|1.2064
|1.1996
|1.2078
|16.00
|11171.22
|87
|2006.04.03 05:01
|close
|43
|0.80
|1.2065
|1.1997
|1.2093
|-110.56
|11060.66
|88
|2006.04.03 05:01
|close
|42
|0.40
|1.2065
|1.2000
|1.2110
|-123.28
|10937.38
|89
|2006.04.03 05:01
|close
|41
|0.20
|1.2064
|1.2001
|1.2125
|-93.64
|10843.74
|90
|2006.04.03 05:01
|close
|40
|0.10
|1.2063
|1.2002
|1.2140
|-62.82
|10780.92
|91
|2006.04.03 12:00
|buy
|46
|0.10
|1.2124
|1.2001
|1.2139
|92
|2006.04.03 14:11
|t/p
|46
|0.10
|1.2139
|1.2001
|1.2139
|15.00
|10795.92
|93
|2006.04.19 08:00
|sell
|47
|0.10
|1.2333
|1.2456
|1.2318
|94
|2006.04.19 08:30
|t/p
|47
|0.10
|1.2318
|1.2456
|1.2318
|15.00
|10810.92
|95
|2006.04.19 08:30
|sell
|48
|0.10
|1.2315
|1.2438
|1.2300
|96
|2006.04.19 09:00
|t/p
|48
|0.10
|1.2300
|1.2438
|1.2300
|15.00
|10825.92
|97
|2006.05.11 11:00
|buy
|49
|0.10
|1.2822
|1.2699
|1.2837
|98
|2006.05.11 11:35
|t/p
|49
|0.10
|1.2837
|1.2699
|1.2837
|15.00
|10840.92
|99
|2006.05.11 11:35
|buy
|50
|0.10
|1.2839
|1.2716
|1.2854
|100
|2006.05.11 11:57
|t/p
|50
|0.10
|1.2854
|1.2716
|1.2854
|15.00
|10855.92
|101
|2006.05.11 11:57
|buy
|51
|0.10
|1.2857
|1.2734
|1.2872
|102
|2006.05.11 12:20
|buy
|52
|0.20
|1.2842
|1.2733
|1.2857
|103
|2006.05.11 12:52
|t/p
|52
|0.20
|1.2857
|1.2733
|1.2857
|30.00
|10885.92
|104
|2006.05.11 12:52
|close
|51
|0.10
|1.2857
|1.2734
|1.2872
|0.00
|10885.92
|105
|2006.05.12 13:00
|sell
|53
|0.10
|1.2893
|1.3016
|1.2878
|106
|2006.05.12 14:15
|sell
|54
|0.20
|1.2907
|1.3016
|1.2892
|107
|2006.05.12 15:46
|sell
|55
|0.40
|1.2921
|1.3016
|1.2906
|108
|2006.05.14 17:00
|sell
|56
|0.80
|1.2943
|1.3024
|1.2928
|109
|2006.05.14 18:31
|sell
|57
|1.60
|1.2957
|1.3024
|1.2942
|110
|2006.05.14 20:01
|t/p
|57
|1.60
|1.2942
|1.3024
|1.2942
|240.00
|11125.92
|111
|2006.05.14 20:01
|close
|56
|0.80
|1.2940
|1.3024
|1.2928
|24.00
|11149.92
|112
|2006.05.14 20:01
|close
|55
|0.40
|1.2941
|1.3016
|1.2906
|-80.00
|11069.92
|113
|2006.05.14 20:01
|close
|54
|0.20
|1.2940
|1.3016
|1.2892
|-66.00
|11003.92
|114
|2006.05.14 20:01
|close
|53
|0.10
|1.2939
|1.3016
|1.2878
|-46.00
|10957.92
|115
|2006.05.15 23:01
|buy
|58
|0.10
|1.2820
|1.2697
|1.2835
|116
|2006.05.15 23:52
|t/p
|58
|0.10
|1.2835
|1.2697
|1.2835
|15.00
|10972.92
|117
|2006.05.15 23:52
|buy
|59
|0.10
|1.2837
|1.2714
|1.2852
|118
|2006.05.16 00:47
|buy
|60
|0.20
|1.2823
|1.2714
|1.2838
|119
|2006.05.16 01:02
|buy
|61
|0.40
|1.2809
|1.2714
|1.2824
|120
|2006.05.16 01:57
|t/p
|61
|0.40
|1.2824
|1.2714
|1.2824
|60.00
|11032.92
|121
|2006.05.16 01:57
|close
|60
|0.20
|1.2825
|1.2714
|1.2838
|4.00
|11036.92
|122
|2006.05.16 01:57
|close
|59
|0.10
|1.2826
|1.2714
|1.2852
|-11.82
|11025.10
|123
|2006.05.17 10:00
|sell
|62
|0.10
|1.2834
|1.2957
|1.2819
|124
|2006.05.17 10:24
|t/p
|62
|0.10
|1.2819
|1.2957
|1.2819
|15.00
|11040.10
|125
|2006.05.17 10:24
|sell
|63
|0.10
|1.2817
|1.2940
|1.2802
|126
|2006.05.17 10:25
|t/p
|63
|0.10
|1.2802
|1.2940
|1.2802
|15.00
|11055.10
|127
|2006.05.17 10:25
|sell
|64
|0.10
|1.2800
|1.2923
|1.2785
|128
|2006.05.17 10:26
|t/p
|64
|0.10
|1.2785
|1.2923
|1.2785
|15.00
|11070.10
|129
|2006.05.17 10:26
|sell
|65
|0.10
|1.2783
|1.2906
|1.2768
|130
|2006.05.17 10:32
|t/p
|65
|0.10
|1.2768
|1.2906
|1.2768
|15.00
|11085.10
|131
|2006.05.17 10:32
|sell
|66
|0.10
|1.2766
|1.2889
|1.2751
|132
|2006.05.17 10:41
|sell
|67
|0.20
|1.2780
|1.2889
|1.2765
|133
|2006.05.17 11:27
|t/p
|67
|0.20
|1.2765
|1.2889
|1.2765
|30.00
|11115.10
|134
|2006.05.17 11:27
|close
|66
|0.10
|1.2765
|1.2889
|1.2751
|1.00
|11116.10
|135
|2006.05.19 03:00
|sell
|68
|0.10
|1.2811
|1.2934
|1.2796
|136
|2006.05.19 03:23
|t/p
|68
|0.10
|1.2796
|1.2934
|1.2796
|15.00
|11131.10
|137
|2006.05.19 03:23
|sell
|69
|0.10
|1.2794
|1.2917
|1.2779
|138
|2006.05.19 03:31
|t/p
|69
|0.10
|1.2779
|1.2917
|1.2779
|15.00
|11146.10
|139
|2006.05.19 03:31
|sell
|70
|0.10
|1.2777
|1.2900
|1.2762
|140
|2006.05.19 05:45
|t/p
|70
|0.10
|1.2762
|1.2900
|1.2762
|15.00
|11161.10
|141
|2006.05.21 17:00
|buy
|71
|0.10
|1.2763
|1.2640
|1.2778
|142
|2006.05.21 20:16
|buy
|72
|0.20
|1.2749
|1.2640
|1.2764
|143
|2006.05.21 21:33
|buy
|73
|0.40
|1.2735
|1.2640
|1.2750
|144
|2006.05.21 23:34
|t/p
|73
|0.40
|1.2750
|1.2640
|1.2750
|60.00
|11221.10
|145
|2006.05.21 23:34
|close
|72
|0.20
|1.2750
|1.2640
|1.2764
|2.00
|11223.10
|146
|2006.05.21 23:34
|close
|71
|0.10
|1.2751
|1.2640
|1.2778
|-12.00
|11211.10
|147
|2006.05.23 05:00
|sell
|74
|0.10
|1.2839
|1.2962
|1.2824
|148
|2006.05.23 05:10
|sell
|75
|0.20
|1.2854
|1.2963
|1.2839
|149
|2006.05.23 05:23
|t/p
|75
|0.20
|1.2839
|1.2963
|1.2839
|30.00
|11241.10
|150
|2006.05.23 05:23
|close
|74
|0.10
|1.2839
|1.2962
|1.2824
|0.00
|11241.10
|151
|2006.05.23 05:23
|sell
|76
|0.10
|1.2836
|1.2959
|1.2821
|152
|2006.05.23 07:38
|sell
|77
|0.20
|1.2851
|1.2960
|1.2836
|153
|2006.05.23 08:26
|t/p
|77
|0.20
|1.2836
|1.2960
|1.2836
|30.00
|11271.10
|154
|2006.05.23 08:26
|close
|76
|0.10
|1.2836
|1.2959
|1.2821
|0.00
|11271.10
|155
|2006.06.01 12:00
|buy
|78
|0.10
|1.2823
|1.2700
|1.2838
|156
|2006.06.01 13:15
|buy
|79
|0.20
|1.2809
|1.2700
|1.2824
|157
|2006.06.01 15:26
|buy
|80
|0.40
|1.2794
|1.2699
|1.2809
|158
|2006.06.01 17:17
|t/p
|80
|0.40
|1.2809
|1.2699
|1.2809
|60.00
|11331.10
|159
|2006.06.01 17:17
|close
|79
|0.20
|1.2809
|1.2700
|1.2824
|0.00
|11331.10
|160
|2006.06.01 17:17
|close
|78
|0.10
|1.2808
|1.2700
|1.2838
|-15.00
|11316.10
|161
|2006.06.05 10:00
|sell
|81
|0.10
|1.2935
|1.3058
|1.2920
|162
|2006.06.05 10:03
|sell
|82
|0.20
|1.2949
|1.3058
|1.2934
|163
|2006.06.05 12:25
|sell
|83
|0.40
|1.2963
|1.3058
|1.2948
|164
|2006.06.05 14:23
|t/p
|83
|0.40
|1.2948
|1.3058
|1.2948
|60.00
|11376.10
|165
|2006.06.05 14:23
|close
|82
|0.20
|1.2948
|1.3058
|1.2934
|2.00
|11378.10
|166
|2006.06.05 14:23
|close
|81
|0.10
|1.2947
|1.3058
|1.2920
|-12.00
|11366.10
|167
|2006.06.06 05:00
|buy
|84
|0.10
|1.2899
|1.2776
|1.2914
|168
|2006.06.06 06:08
|buy
|85
|0.20
|1.2885
|1.2776
|1.2900
|169
|2006.06.06 06:16
|buy
|86
|0.40
|1.2871
|1.2776
|1.2886
|170
|2006.06.06 08:13
|buy
|87
|0.80
|1.2857
|1.2776
|1.2872
|171
|2006.06.06 08:16
|buy
|88
|1.60
|1.2842
|1.2775
|1.2857
|172
|2006.06.06 09:31
|buy
|89
|3.20
|1.2828
|1.2775
|1.2843
|173
|2006.06.06 15:14
|t/p
|89
|3.20
|1.2843
|1.2775
|1.2843
|480.00
|11846.10
|174
|2006.06.06 15:14
|close
|88
|1.60
|1.2843
|1.2775
|1.2857
|16.00
|11862.10
|175
|2006.06.06 15:14
|close
|87
|0.80
|1.2842
|1.2776
|1.2872
|-120.00
|11742.10
|176
|2006.06.06 15:14
|close
|86
|0.40
|1.2841
|1.2776
|1.2886
|-120.00
|11622.10
|177
|2006.06.06 15:14
|close
|85
|0.20
|1.2840
|1.2776
|1.2900
|-90.00
|11532.10
|178
|2006.06.06 15:14
|close
|84
|0.10
|1.2839
|1.2776
|1.2914
|-60.00
|11472.10
|179
|2006.06.16 10:00
|sell
|90
|0.10
|1.2620
|1.2743
|1.2605
|180
|2006.06.16 10:54
|sell
|91
|0.20
|1.2634
|1.2743
|1.2619
|181
|2006.06.16 12:37
|t/p
|91
|0.20
|1.2619
|1.2743
|1.2619
|30.00
|11502.10
|182
|2006.06.16 12:37
|close
|90
|0.10
|1.2619
|1.2743
|1.2605
|1.00
|11503.10
|183
|2006.06.22 04:00
|sell
|92
|0.10
|1.2634
|1.2757
|1.2619
|184
|2006.06.22 06:15
|t/p
|92
|0.10
|1.2619
|1.2757
|1.2619
|15.00
|11518.10
|185
|2006.06.27 06:00
|sell
|93
|0.10
|1.2579
|1.2702
|1.2564
|186
|2006.06.27 06:20
|t/p
|93
|0.10
|1.2564
|1.2702
|1.2564
|15.00
|11533.10
|187
|2006.06.27 06:20
|sell
|94
|0.10
|1.2562
|1.2685
|1.2547
|188
|2006.06.27 07:04
|sell
|95
|0.20
|1.2576
|1.2685
|1.2561
|189
|2006.06.27 08:45
|sell
|96
|0.40
|1.2592
|1.2687
|1.2577
|190
|2006.06.27 10:18
|sell
|97
|0.80
|1.2607
|1.2688
|1.2592
|191
|2006.06.27 11:40
|t/p
|97
|0.80
|1.2592
|1.2688
|1.2592
|120.00
|11653.10
|192
|2006.06.27 11:40
|close
|96
|0.40
|1.2592
|1.2687
|1.2577
|0.00
|11653.10
|193
|2006.06.27 11:40
|close
|95
|0.20
|1.2594
|1.2685
|1.2561
|-36.00
|11617.10
|194
|2006.06.27 11:40
|close
|94
|0.10
|1.2595
|1.2685
|1.2547
|-33.00
|11584.10
|195
|2006.07.23 22:00
|sell
|98
|0.10
|1.2650
|1.2773
|1.2635
|196
|2006.07.24 01:34
|t/p
|98
|0.10
|1.2635
|1.2773
|1.2635
|15.44
|11599.54
|197
|2006.08.02 05:00
|sell
|99
|0.10
|1.2801
|1.2924
|1.2786
|198
|2006.08.02 09:25
|sell
|100
|0.20
|1.2816
|1.2925
|1.2801
|199
|2006.08.02 11:04
|t/p
|100
|0.20
|1.2801
|1.2925
|1.2801
|30.00
|11629.54
|200
|2006.08.02 11:04
|close
|99
|0.10
|1.2801
|1.2924
|1.2786
|0.00
|11629.54
|201
|2006.08.08 05:00
|buy
|101
|0.10
|1.2841
|1.2718
|1.2856
|202
|2006.08.08 14:14
|t/p
|101
|0.10
|1.2856
|1.2718
|1.2856
|15.00
|11644.54
|203
|2006.08.09 03:00
|buy
|102
|0.10
|1.2834
|1.2711
|1.2849
|204
|2006.08.09 03:28
|t/p
|102
|0.10
|1.2849
|1.2711
|1.2849
|15.00
|11659.54
|205
|2006.08.09 03:28
|buy
|103
|0.10
|1.2851
|1.2728
|1.2866
|206
|2006.08.09 04:07
|t/p
|103
|0.10
|1.2866
|1.2728
|1.2866
|15.00
|11674.54
|207
|2006.08.09 18:00
|sell
|104
|0.10
|1.2862
|1.2985
|1.2847
|208
|2006.08.09 18:56
|sell
|105
|0.20
|1.2876
|1.2985
|1.2861
|209
|2006.08.10 02:13
|sell
|106
|0.40
|1.2891
|1.2986
|1.2876
|210
|2006.08.10 03:03
|sell
|107
|0.80
|1.2906
|1.2987
|1.2891
|211
|2006.08.10 03:24
|t/p
|107
|0.80
|1.2891
|1.2987
|1.2891
|120.00
|11794.54
|212
|2006.08.10 03:24
|close
|106
|0.40
|1.2891
|1.2986
|1.2876
|0.00
|11794.54
|213
|2006.08.10 03:24
|close
|105
|0.20
|1.2892
|1.2985
|1.2861
|-29.36
|11765.18
|214
|2006.08.10 03:24
|close
|104
|0.10
|1.2891
|1.2985
|1.2847
|-27.68
|11737.50
|215
|2006.08.21 17:04
|sell
|108
|0.10
|1.2893
|1.3016
|1.2878
|216
|2006.08.21 18:08
|t/p
|108
|0.10
|1.2878
|1.3016
|1.2878
|15.00
|11752.50
|217
|2006.08.23 04:00
|buy
|109
|0.10
|1.2828
|1.2705
|1.2843
|218
|2006.08.23 05:14
|buy
|110
|0.20
|1.2813
|1.2704
|1.2828
|219
|2006.08.23 09:50
|t/p
|110
|0.20
|1.2828
|1.2704
|1.2828
|30.00
|11782.50
|220
|2006.08.23 09:50
|close
|109
|0.10
|1.2828
|1.2705
|1.2843
|0.00
|11782.50
|221
|2006.08.24 05:00
|buy
|111
|0.10
|1.2834
|1.2711
|1.2849
|222
|2006.08.24 08:31
|buy
|112
|0.20
|1.2819
|1.2710
|1.2834
|223
|2006.08.24 10:37
|buy
|113
|0.40
|1.2805
|1.2710
|1.2820
|224
|2006.08.24 10:56
|buy
|114
|0.80
|1.2791
|1.2710
|1.2806
|225
|2006.08.24 11:45
|buy
|115
|1.60
|1.2776
|1.2709
|1.2791
|226
|2006.08.24 11:58
|buy
|116
|3.20
|1.2762
|1.2709
|1.2777
|227
|2006.08.24 22:59
|t/p
|116
|3.20
|1.2777
|1.2709
|1.2777
|480.00
|12262.50
|228
|2006.08.24 22:59
|close
|115
|1.60
|1.2777
|1.2709
|1.2791
|16.00
|12278.50
|229
|2006.08.24 23:00
|close
|114
|0.80
|1.2776
|1.2710
|1.2806
|-120.00
|12158.50
|230
|2006.08.24 23:00
|close
|113
|0.40
|1.2775
|1.2710
|1.2820
|-120.00
|12038.50
|231
|2006.08.24 23:01
|close
|112
|0.20
|1.2776
|1.2710
|1.2834
|-86.00
|11952.50
|232
|2006.08.24 23:01
|close
|111
|0.10
|1.2775
|1.2711
|1.2849
|-59.00
|11893.50
|233
|2006.08.28 13:00
|sell
|117
|0.10
|1.2791
|1.2914
|1.2776
|234
|2006.08.28 20:39
|sell
|118
|0.20
|1.2806
|1.2915
|1.2791
|235
|2006.08.28 23:13
|sell
|119
|0.40
|1.2820
|1.2915
|1.2805
|236
|2006.08.29 03:20
|sell
|120
|0.80
|1.2835
|1.2916
|1.2820
|237
|2006.08.29 04:49
|t/p
|120
|0.80
|1.2820
|1.2916
|1.2820
|120.00
|12013.50
|238
|2006.08.29 04:49
|close
|119
|0.40
|1.2820
|1.2915
|1.2805
|1.76
|12015.26
|239
|2006.08.29 04:49
|close
|118
|0.20
|1.2821
|1.2915
|1.2791
|-29.12
|11986.14
|240
|2006.08.29 04:49
|close
|117
|0.10
|1.2822
|1.2914
|1.2776
|-30.56
|11955.58
|241
|2006.08.31 11:00
|sell
|121
|0.10
|1.2799
|1.2922
|1.2784
|242
|2006.08.31 16:17
|sell
|122
|0.20
|1.2814
|1.2923
|1.2799
|243
|2006.08.31 17:48
|t/p
|122
|0.20
|1.2799
|1.2923
|1.2799
|30.00
|11985.58
|244
|2006.08.31 17:48
|close
|121
|0.10
|1.2799
|1.2922
|1.2784
|0.00
|11985.58
|245
|2006.09.11 02:00
|buy
|123
|0.10
|1.2687
|1.2564
|1.2702
|246
|2006.09.11 04:04
|t/p
|123
|0.10
|1.2702
|1.2564
|1.2702
|15.00
|12000.58
|247
|2006.09.11 13:00
|sell
|124
|0.10
|1.2699
|1.2822
|1.2684
|248
|2006.09.11 20:44
|sell
|125
|0.20
|1.2713
|1.2822
|1.2698
|249
|2006.09.12 03:43
|sell
|126
|0.40
|1.2728
|1.2823
|1.2713
|250
|2006.09.12 04:00
|t/p
|126
|0.40
|1.2713
|1.2823
|1.2713
|60.00
|12060.58
|251
|2006.09.12 04:00
|close
|125
|0.20
|1.2713
|1.2822
|1.2698
|0.88
|12061.46
|252
|2006.09.12 04:00
|close
|124
|0.10
|1.2714
|1.2822
|1.2684
|-14.56
|12046.90
|253
|2006.09.18 01:01
|buy
|127
|0.10
|1.2662
|1.2539
|1.2677
|254
|2006.09.18 02:29
|t/p
|127
|0.10
|1.2677
|1.2539
|1.2677
|15.00
|12061.90
|255
|2006.09.19 05:00
|sell
|128
|0.10
|1.2669
|1.2792
|1.2654
|256
|2006.09.19 06:00
|t/p
|128
|0.10
|1.2654
|1.2792
|1.2654
|15.00
|12076.90
|257
|2006.09.29 14:00
|buy
|129
|0.10
|1.2688
|1.2565
|1.2703
|258
|2006.10.01 20:30
|buy
|130
|0.20
|1.2674
|1.2565
|1.2689
|259
|2006.10.02 05:34
|t/p
|130
|0.20
|1.2689
|1.2565
|1.2689
|28.36
|12105.26
|260
|2006.10.02 05:34
|close
|129
|0.10
|1.2689
|1.2565
|1.2703
|0.18
|12105.44
|261
|2006.10.04 15:00
|buy
|131
|0.10
|1.2711
|1.2588
|1.2726
|262
|2006.10.04 22:51
|buy
|132
|0.20
|1.2696
|1.2587
|1.2711
|263
|2006.10.05 02:22
|t/p
|132
|0.20
|1.2711
|1.2587
|1.2711
|25.08
|12130.52
|264
|2006.10.05 02:22
|close
|131
|0.10
|1.2711
|1.2588
|1.2726
|-2.46
|12128.06
|265
|2006.10.20 07:00
|sell
|133
|0.10
|1.2605
|1.2728
|1.2590
|266
|2006.10.20 08:42
|sell
|134
|0.20
|1.2619
|1.2728
|1.2604
|267
|2006.10.20 10:39
|t/p
|134
|0.20
|1.2604
|1.2728
|1.2604
|30.00
|12158.06
|268
|2006.10.20 10:39
|close
|133
|0.10
|1.2604
|1.2728
|1.2590
|1.00
|12159.06
|269
|2006.10.27 04:00
|sell
|135
|0.10
|1.2680
|1.2803
|1.2665
|270
|2006.10.27 05:23
|t/p
|135
|0.10
|1.2665
|1.2803
|1.2665
|15.00
|12174.06
|271
|2006.10.31 11:00
|buy
|136
|0.10
|1.2768
|1.2645
|1.2783
|272
|2006.11.01 02:42
|buy
|137
|0.20
|1.2754
|1.2645
|1.2769
|273
|2006.11.01 10:01
|t/p
|137
|0.20
|1.2769
|1.2645
|1.2769
|30.00
|12204.06
|274
|2006.11.01 10:01
|close
|136
|0.10
|1.2771
|1.2645
|1.2783
|2.18
|12206.24
|275
|2006.11.07 17:01
|sell
|138
|0.10
|1.2776
|1.2899
|1.2761
|276
|2006.11.08 04:05
|sell
|139
|0.20
|1.2791
|1.2900
|1.2776
|277
|2006.11.08 04:27
|sell
|140
|0.40
|1.2806
|1.2901
|1.2791
|278
|2006.11.08 05:37
|t/p
|140
|0.40
|1.2791
|1.2901
|1.2791
|60.00
|12266.24
|279
|2006.11.08 05:37
|close
|139
|0.20
|1.2791
|1.2900
|1.2776
|0.00
|12266.24
|280
|2006.11.08 05:37
|close
|138
|0.10
|1.2792
|1.2899
|1.2761
|-15.56
|12250.68
|281
|2006.11.09 17:15
|buy
|141
|0.10
|1.2834
|1.2711
|1.2849
|282
|2006.11.09 20:45
|sell
|142
|0.10
|1.2836
|1.2959
|1.2821
|283
|2006.11.09 21:00
|t/p
|141
|0.10
|1.2849
|1.2711
|1.2849
|15.00
|12265.68
|284
|2006.11.09 21:00
|sell
|143
|0.20
|1.2852
|1.2961
|1.2837
|285
|2006.11.09 22:03
|sell
|144
|0.40
|1.2867
|1.2962
|1.2852
|286
|2006.11.10 01:22
|t/p
|144
|0.40
|1.2852
|1.2962
|1.2852
|61.76
|12327.44
|287
|2006.11.10 01:22
|close
|143
|0.20
|1.2852
|1.2961
|1.2837
|0.88
|12328.32
|288
|2006.11.10 01:22
|close
|142
|0.10
|1.2853
|1.2959
|1.2821
|-16.56
|12311.76
|289
|2006.11.10 01:23
|sell
|145
|0.10
|1.2850
|1.2973
|1.2835
|290
|2006.11.10 02:20
|sell
|146
|0.20
|1.2864
|1.2973
|1.2849
|291
|2006.11.10 03:00
|buy
|147
|0.10
|1.2858
|1.2735
|1.2873
|292
|2006.11.10 03:52
|t/p
|147
|0.10
|1.2873
|1.2735
|1.2873
|15.00
|12326.76
|293
|2006.11.10 03:54
|sell
|148
|0.40
|1.2878
|1.2973
|1.2863
|294
|2006.11.10 04:05
|sell
|149
|0.80
|1.2892
|1.2973
|1.2877
|295
|2006.11.10 04:46
|t/p
|149
|0.80
|1.2877
|1.2973
|1.2877
|120.00
|12446.76
|296
|2006.11.10 04:46
|close
|148
|0.40
|1.2877
|1.2973
|1.2863
|4.00
|12450.76
|297
|2006.11.10 04:46
|close
|146
|0.20
|1.2876
|1.2973
|1.2849
|-24.00
|12426.76
|298
|2006.11.10 04:46
|close
|145
|0.10
|1.2875
|1.2973
|1.2835
|-25.00
|12401.76
|299
|2006.11.10 09:15
|buy
|150
|0.10
|1.2867
|1.2744
|1.2882
|300
|2006.11.10 10:09
|buy
|151
|0.20
|1.2853
|1.2744
|1.2868
|301
|2006.11.10 10:45
|t/p
|151
|0.20
|1.2868
|1.2744
|1.2868
|30.00
|12431.76
|302
|2006.11.10 10:45
|close
|150
|0.10
|1.2868
|1.2744
|1.2882
|1.00
|12432.76
|303
|2006.11.10 12:00
|sell
|152
|0.10
|1.2858
|1.2981
|1.2843
|304
|2006.11.10 16:26
|t/p
|152
|0.10
|1.2843
|1.2981
|1.2843
|15.00
|12447.76
|305
|2006.11.13 01:45
|buy
|153
|0.10
|1.2870
|1.2747
|1.2885
|306
|2006.11.13 03:05
|buy
|154
|0.20
|1.2855
|1.2746
|1.2870
|307
|2006.11.13 04:54
|buy
|155
|0.40
|1.2840
|1.2745
|1.2855
|308
|2006.11.13 08:45
|sell
|156
|0.10
|1.2829
|1.2952
|1.2814
|309
|2006.11.13 09:19
|buy
|157
|0.80
|1.2826
|1.2745
|1.2841
|310
|2006.11.13 10:05
|t/p
|156
|0.10
|1.2814
|1.2952
|1.2814
|15.00
|12462.76
|311
|2006.11.13 10:06
|buy
|158
|1.60
|1.2811
|1.2744
|1.2826
|312
|2006.11.13 10:15
|sell
|159
|0.10
|1.2809
|1.2932
|1.2794
|313
|2006.11.13 23:40
|sell
|160
|0.20
|1.2823
|1.2932
|1.2808
|314
|2006.11.13 23:48
|t/p
|158
|1.60
|1.2826
|1.2744
|1.2826
|240.00
|12702.76
|315
|2006.11.13 23:48
|close
|157
|0.80
|1.2826
|1.2745
|1.2841
|0.00
|12702.76
|316
|2006.11.13 23:48
|close
|155
|0.40
|1.2827
|1.2745
|1.2855
|-52.00
|12650.76
|317
|2006.11.13 23:48
|close
|154
|0.20
|1.2825
|1.2746
|1.2870
|-60.00
|12590.76
|318
|2006.11.13 23:48
|close
|153
|0.10
|1.2825
|1.2747
|1.2885
|-45.00
|12545.76
|319
|2006.11.14 00:46
|buy
|161
|0.10
|1.2826
|1.2703
|1.2841
|320
|2006.11.14 03:43
|sell
|162
|0.40
|1.2837
|1.2932
|1.2822
|321
|2006.11.14 03:51
|t/p
|161
|0.10
|1.2841
|1.2703
|1.2841
|15.00
|12560.76
|322
|2006.11.14 06:00
|t/p
|162
|0.40
|1.2822
|1.2932
|1.2822
|60.00
|12620.76
|323
|2006.11.14 06:00
|close
|160
|0.20
|1.2822
|1.2932
|1.2808
|2.88
|12623.64
|324
|2006.11.14 06:00
|close
|159
|0.10
|1.2821
|1.2932
|1.2794
|-11.56
|12612.08
|325
|2006.11.14 09:30
|buy
|163
|0.10
|1.2853
|1.2730
|1.2868
|326
|2006.11.14 09:59
|buy
|164
|0.20
|1.2838
|1.2729
|1.2853
|327
|2006.11.14 10:04
|buy
|165
|0.40
|1.2824
|1.2729
|1.2839
|328
|2006.11.14 10:11
|buy
|166
|0.80
|1.2810
|1.2729
|1.2825
|329
|2006.11.14 10:12
|buy
|167
|1.60
|1.2796
|1.2729
|1.2811
|330
|2006.11.14 10:18
|t/p
|167
|1.60
|1.2811
|1.2729
|1.2811
|240.00
|12852.08
|331
|2006.11.14 10:18
|close
|166
|0.80
|1.2811
|1.2729
|1.2825
|8.00
|12860.08
|332
|2006.11.14 10:19
|close
|165
|0.40
|1.2812
|1.2729
|1.2839
|-48.00
|12812.08
|333
|2006.11.14 10:19
|close
|164
|0.20
|1.2814
|1.2729
|1.2853
|-48.00
|12764.08
|334
|2006.11.14 10:19
|close
|163
|0.10
|1.2813
|1.2730
|1.2868
|-40.00
|12724.08
|335
|2006.11.14 11:45
|sell
|168
|0.10
|1.2812
|1.2935
|1.2797
|336
|2006.11.14 14:15
|buy
|169
|0.10
|1.2821
|1.2698
|1.2836
|337
|2006.11.14 14:29
|sell
|170
|0.20
|1.2827
|1.2936
|1.2812
|338
|2006.11.14 16:13
|t/p
|170
|0.20
|1.2812
|1.2936
|1.2812
|30.00
|12754.08
|339
|2006.11.14 16:13
|close
|168
|0.10
|1.2811
|1.2935
|1.2797
|1.00
|12755.08
|340
|2006.11.14 16:13
|sell
|171
|0.10
|1.2808
|1.2931
|1.2793
|341
|2006.11.14 17:06
|buy
|172
|0.20
|1.2807
|1.2698
|1.2822
|342
|2006.11.15 02:26
|t/p
|172
|0.20
|1.2822
|1.2698
|1.2822
|28.36
|12783.44
|343
|2006.11.15 02:26
|close
|169
|0.10
|1.2822
|1.2698
|1.2836
|0.18
|12783.62
|344
|2006.11.15 02:26
|sell
|173
|0.20
|1.2822
|1.2931
|1.2807
|345
|2006.11.15 04:37
|t/p
|173
|0.20
|1.2807
|1.2931
|1.2807
|30.00
|12813.62
|346
|2006.11.15 04:37
|close
|171
|0.10
|1.2807
|1.2931
|1.2793
|1.44
|12815.06
|347
|2006.11.15 08:00
|buy
|174
|0.10
|1.2794
|1.2671
|1.2809
|348
|2006.11.15 08:36
|buy
|175
|0.20
|1.2779
|1.2670
|1.2794
|349
|2006.11.15 09:23
|t/p
|175
|0.20
|1.2794
|1.2670
|1.2794
|30.00
|12845.06
|350
|2006.11.15 09:23
|close
|174
|0.10
|1.2795
|1.2671
|1.2809
|1.00
|12846.06
|351
|2006.11.15 10:30
|sell
|176
|0.10
|1.2807
|1.2930
|1.2792
|352
|2006.11.15 14:07
|sell
|177
|0.20
|1.2821
|1.2930
|1.2806
|353
|2006.11.15 15:45
|buy
|178
|0.10
|1.2826
|1.2703
|1.2841
|354
|2006.11.16 03:15
|buy
|179
|0.20
|1.2811
|1.2702
|1.2826
|355
|2006.11.16 04:33
|t/p
|177
|0.20
|1.2806
|1.2930
|1.2806
|32.64
|12878.70
|356
|2006.11.16 04:33
|close
|176
|0.10
|1.2806
|1.2930
|1.2792
|2.32
|12881.02
|357
|2006.11.16 08:30
|t/p
|179
|0.20
|1.2826
|1.2702
|1.2826
|30.00
|12911.02
|358
|2006.11.16 08:30
|close
|178
|0.10
|1.2828
|1.2703
|1.2841
|-0.46
|12910.56
|359
|2006.11.17 06:30
|sell
|180
|0.10
|1.2770
|1.2893
|1.2755
|360
|2006.11.17 07:45
|buy
|181
|0.10
|1.2770
|1.2647
|1.2785
|361
|2006.11.17 08:30
|t/p
|181
|0.10
|1.2785
|1.2647
|1.2785
|15.00
|12925.56
|362
|2006.11.17 08:30
|sell
|182
|0.20
|1.2785
|1.2894
|1.2770
|363
|2006.11.17 08:45
|buy
|183
|0.10
|1.2780
|1.2657
|1.2795
|364
|2006.11.17 09:49
|t/p
|183
|0.10
|1.2795
|1.2657
|1.2795
|15.00
|12940.56
|365
|2006.11.17 09:50
|sell
|184
|0.40
|1.2799
|1.2894
|1.2784
|366
|2006.11.17 10:01
|sell
|185
|0.80
|1.2814
|1.2895
|1.2799
|367
|2006.11.17 10:06
|sell
|186
|1.60
|1.2829
|1.2896
|1.2814
|368
|2006.11.17 10:17
|sell
|187
|3.20
|1.2843
|1.2896
|1.2828
|369
|2006.11.17 10:51
|t/p
|187
|3.20
|1.2828
|1.2896
|1.2828
|480.00
|13420.56
|370
|2006.11.17 10:51
|close
|186
|1.60
|1.2828
|1.2896
|1.2814
|16.00
|13436.56
|371
|2006.11.17 10:52
|close
|185
|0.80
|1.2829
|1.2895
|1.2799
|-120.00
|13316.56
|372
|2006.11.17 10:52
|close
|184
|0.40
|1.2830
|1.2894
|1.2784
|-124.00
|13192.56
|373
|2006.11.17 10:52
|close
|182
|0.20
|1.2830
|1.2894
|1.2770
|-90.00
|13102.56
|374
|2006.11.17 10:52
|close
|180
|0.10
|1.2829
|1.2893
|1.2755
|-59.00
|13043.56
|375
|2006.11.17 14:45
|buy
|188
|0.10
|1.2821
|1.2698
|1.2836
|376
|2006.11.19 21:18
|t/p
|188
|0.10
|1.2836
|1.2698
|1.2836
|15.00
|13058.56
|377
|2006.11.20 10:45
|buy
|189
|0.10
|1.2822
|1.2699
|1.2837
|378
|2006.11.20 11:56
|buy
|190
|0.20
|1.2808
|1.2699
|1.2823
|379
|2006.11.20 16:30
|sell
|191
|0.10
|1.2808
|1.2931
|1.2793
|380
|2006.11.20 19:13
|sell
|192
|0.20
|1.2822
|1.2931
|1.2807
|381
|2006.11.20 19:13
|t/p
|190
|0.20
|1.2823
|1.2699
|1.2823
|30.00
|13088.56
|382
|2006.11.20 19:13
|close
|189
|0.10
|1.2823
|1.2699
|1.2837
|1.00
|13089.56
|383
|2006.11.20 19:14
|sell
|193
|0.40
|1.2838
|1.2933
|1.2823
|384
|2006.11.20 19:16
|t/p
|193
|0.40
|1.2823
|1.2933
|1.2823
|60.00
|13149.56
|385
|2006.11.20 19:16
|close
|192
|0.20
|1.2823
|1.2931
|1.2807
|-2.00
|13147.56
|386
|2006.11.20 19:16
|close
|191
|0.10
|1.2822
|1.2931
|1.2793
|-14.00
|13133.56
|387
|2006.11.20 21:00
|buy
|194
|0.10
|1.2824
|1.2701
|1.2839
|388
|2006.11.20 23:59
|buy
|195
|0.20
|1.2810
|1.2701
|1.2825
|389
|2006.11.21 02:41
|t/p
|195
|0.20
|1.2825
|1.2701
|1.2825
|28.36
|13161.92
|390
|2006.11.21 02:41
|close
|194
|0.10
|1.2825
|1.2701
|1.2839
|0.18
|13162.10
|391
|2006.11.21 08:30
|buy
|196
|0.10
|1.2818
|1.2695
|1.2833
|392
|2006.11.21 09:02
|buy
|197
|0.20
|1.2804
|1.2695
|1.2819
|393
|2006.11.21 10:27
|t/p
|197
|0.20
|1.2819
|1.2695
|1.2819
|30.00
|13192.10
|394
|2006.11.21 10:27
|close
|196
|0.10
|1.2819
|1.2695
|1.2833
|1.00
|13193.10
|395
|2006.11.21 16:05
|buy
|198
|0.10
|1.2846
|1.2723
|1.2861
|396
|2006.11.21 21:20
|t/p
|198
|0.10
|1.2861
|1.2723
|1.2861
|15.00
|13208.10
|397
|2006.11.21 21:20
|buy
|199
|0.10
|1.2863
|1.2740
|1.2878
|398
|2006.11.22 07:05
|t/p
|199
|0.10
|1.2878
|1.2740
|1.2878
|14.18
|13222.28
|399
|2006.11.22 12:45
|buy
|200
|0.10
|1.2924
|1.2801
|1.2939
|400
|2006.11.22 14:24
|t/p
|200
|0.10
|1.2939
|1.2801
|1.2939
|15.00
|13237.28
|401
|2006.11.22 14:24
|buy
|201
|0.10
|1.2941
|1.2818
|1.2956
|402
|2006.11.22 18:21
|sell
|202
|0.10
|1.2941
|1.3064
|1.2926
|403
|2006.11.23 04:07
|t/p
|201
|0.10
|1.2956
|1.2818
|1.2956
|12.54
|13249.82
|404
|2006.11.23 04:07
|sell
|203
|0.20
|1.2957
|1.3066
|1.2942
|405
|2006.11.23 04:11
|sell
|204
|0.40
|1.2972
|1.3067
|1.2957
|406
|2006.11.23 06:06
|t/p
|204
|0.40
|1.2957
|1.3067
|1.2957
|60.00
|13309.82
|407
|2006.11.23 06:06
|close
|203
|0.20
|1.2957
|1.3066
|1.2942
|0.00
|13309.82
|408
|2006.11.23 06:06
|close
|202
|0.10
|1.2958
|1.3064
|1.2926
|-15.68
|13294.14
|409
|2006.11.23 09:30
|buy
|205
|0.10
|1.2958
|1.2835
|1.2973
|410
|2006.11.23 16:12
|buy
|206
|0.20
|1.2943
|1.2834
|1.2958
|411
|2006.11.23 22:11
|t/p
|206
|0.20
|1.2958
|1.2834
|1.2958
|30.00
|13324.14
|412
|2006.11.23 22:11
|close
|205
|0.10
|1.2958
|1.2835
|1.2973
|0.00
|13324.14
|413
|2006.11.24 08:45
|buy
|207
|0.10
|1.3090
|1.2967
|1.3105
|414
|2006.11.24 09:22
|buy
|208
|0.20
|1.3076
|1.2967
|1.3091
|415
|2006.11.24 10:13
|t/p
|208
|0.20
|1.3091
|1.2967
|1.3091
|30.00
|13354.14
|416
|2006.11.24 10:13
|close
|207
|0.10
|1.3091
|1.2967
|1.3105
|1.00
|13355.14
|417
|2006.11.24 10:13
|buy
|209
|0.10
|1.3094
|1.2971
|1.3109
|418
|2006.11.24 11:48
|buy
|210
|0.20
|1.3079
|1.2970
|1.3094
|419
|2006.11.24 12:27
|t/p
|210
|0.20
|1.3094
|1.2970
|1.3094
|30.00
|13385.14
|420
|2006.11.24 12:27
|close
|209
|0.10
|1.3094
|1.2971
|1.3109
|0.00
|13385.14
|421
|2006.11.26 22:30
|buy
|211
|0.10
|1.3132
|1.3009
|1.3147
|422
|2006.11.27 00:25
|buy
|212
|0.20
|1.3118
|1.3009
|1.3133
|423
|2006.11.27 01:15
|sell
|213
|0.10
|1.3122
|1.3245
|1.3107
|424
|2006.11.27 01:31
|t/p
|212
|0.20
|1.3133
|1.3009
|1.3133
|30.00
|13415.14
|425
|2006.11.27 01:31
|close
|211
|0.10
|1.3133
|1.3009
|1.3147
|0.18
|13415.32
|426
|2006.11.27 02:06
|sell
|214
|0.20
|1.3136
|1.3245
|1.3121
|427
|2006.11.27 02:22
|t/p
|214
|0.20
|1.3121
|1.3245
|1.3121
|30.00
|13445.32
|428
|2006.11.27 02:22
|close
|213
|0.10
|1.3121
|1.3245
|1.3107
|1.00
|13446.32
|429
|2006.11.27 03:00
|sell
|215
|0.10
|1.3125
|1.3248
|1.3110
|430
|2006.11.27 03:28
|t/p
|215
|0.10
|1.3110
|1.3248
|1.3110
|15.00
|13461.32
|431
|2006.11.27 03:28
|sell
|216
|0.10
|1.3108
|1.3231
|1.3093
|432
|2006.11.27 03:58
|t/p
|216
|0.10
|1.3093
|1.3231
|1.3093
|15.00
|13476.32
|433
|2006.11.27 03:58
|sell
|217
|0.10
|1.3090
|1.3213
|1.3075
|434
|2006.11.27 04:02
|sell
|218
|0.20
|1.3104
|1.3213
|1.3089
|435
|2006.11.27 04:32
|sell
|219
|0.40
|1.3118
|1.3213
|1.3103
|436
|2006.11.27 08:41
|t/p
|219
|0.40
|1.3103
|1.3213
|1.3103
|60.00
|13536.32
|437
|2006.11.27 08:41
|close
|218
|0.20
|1.3103
|1.3213
|1.3089
|2.00
|13538.32
|438
|2006.11.27 08:41
|close
|217
|0.10
|1.3101
|1.3213
|1.3075
|-11.00
|13527.32
|439
|2006.11.27 09:15
|sell
|220
|0.10
|1.3100
|1.3223
|1.3085
|440
|2006.11.27 09:24
|sell
|221
|0.20
|1.3115
|1.3224
|1.3100
|441
|2006.11.27 10:24
|sell
|222
|0.40
|1.3130
|1.3225
|1.3115
|442
|2006.11.27 10:44
|t/p
|222
|0.40
|1.3115
|1.3225
|1.3115
|60.00
|13587.32
|443
|2006.11.27 10:44
|close
|221
|0.20
|1.3115
|1.3224
|1.3100
|0.00
|13587.32
|444
|2006.11.27 10:44
|close
|220
|0.10
|1.3116
|1.3223
|1.3085
|-16.00
|13571.32
|445
|2006.11.27 19:45
|buy
|223
|0.10
|1.3138
|1.3015
|1.3153
|446
|2006.11.28 00:56
|buy
|224
|0.20
|1.3124
|1.3015
|1.3139
|447
|2006.11.28 02:53
|t/p
|224
|0.20
|1.3139
|1.3015
|1.3139
|30.00
|13601.32
|448
|2006.11.28 02:53
|close
|223
|0.10
|1.3139
|1.3015
|1.3153
|0.18
|13601.50
|449
|2006.11.28 06:15
|sell
|225
|0.10
|1.3147
|1.3270
|1.3132
|450
|2006.11.28 08:30
|buy
|226
|0.10
|1.3143
|1.3020
|1.3158
|451
|2006.11.28 08:30
|t/p
|226
|0.10
|1.3158
|1.3020
|1.3158
|15.00
|13616.50
|452
|2006.11.28 08:30
|buy
|227
|0.10
|1.3160
|1.3037
|1.3175
|453
|2006.11.28 08:32
|sell
|228
|0.20
|1.3161
|1.3270
|1.3146
|454
|2006.11.28 08:34
|t/p
|227
|0.10
|1.3175
|1.3037
|1.3175
|15.00
|13631.50
|455
|2006.11.28 08:34
|buy
|229
|0.10
|1.3179
|1.3056
|1.3194
|456
|2006.11.28 08:34
|sell
|230
|0.40
|1.3177
|1.3272
|1.3162
|457
|2006.11.28 08:38
|buy
|231
|0.20
|1.3164
|1.3055
|1.3179
|458
|2006.11.28 08:38
|t/p
|230
|0.40
|1.3162
|1.3272
|1.3162
|60.00
|13691.50
|459
|2006.11.28 08:38
|close
|228
|0.20
|1.3162
|1.3270
|1.3146
|-2.00
|13689.50
|460
|2006.11.28 08:38
|close
|225
|0.10
|1.3163
|1.3270
|1.3132
|-16.00
|13673.50
|461
|2006.11.28 10:02
|buy
|232
|0.40
|1.3150
|1.3055
|1.3165
|462
|2006.11.28 13:06
|t/p
|232
|0.40
|1.3165
|1.3055
|1.3165
|60.00
|13733.50
|463
|2006.11.28 13:06
|close
|231
|0.20
|1.3165
|1.3055
|1.3179
|2.00
|13735.50
|464
|2006.11.28 13:06
|close
|229
|0.10
|1.3167
|1.3056
|1.3194
|-12.00
|13723.50
|465
|2006.11.28 14:15
|buy
|233
|0.10
|1.3178
|1.3055
|1.3193
|466
|2006.11.28 14:43
|t/p
|233
|0.10
|1.3193
|1.3055
|1.3193
|15.00
|13738.50
|467
|2006.11.28 14:43
|buy
|234
|0.10
|1.3195
|1.3072
|1.3210
|468
|2006.11.28 18:52
|t/p
|234
|0.10
|1.3210
|1.3072
|1.3210
|15.00
|13753.50
|469
|2006.11.28 19:15
|buy
|235
|0.10
|1.3204
|1.3081
|1.3219
|470
|2006.11.28 21:41
|buy
|236
|0.20
|1.3190
|1.3081
|1.3205
|471
|2006.11.29 01:26
|t/p
|236
|0.20
|1.3205
|1.3081
|1.3205
|28.36
|13781.86
|472
|2006.11.29 01:26
|close
|235
|0.10
|1.3205
|1.3081
|1.3219
|0.18
|13782.04
|473
|2006.11.29 08:15
|sell
|237
|0.10
|1.3157
|1.3280
|1.3142
|474
|2006.11.29 08:30
|t/p
|237
|0.10
|1.3142
|1.3280
|1.3142
|15.00
|13797.04
|475
|2006.11.29 08:30
|sell
|238
|0.10
|1.3140
|1.3263
|1.3125
|476
|2006.11.29 08:33
|sell
|239
|0.20
|1.3155
|1.3264
|1.3140
|477
|2006.11.29 08:59
|t/p
|239
|0.20
|1.3140
|1.3264
|1.3140
|30.00
|13827.04
|478
|2006.11.29 08:59
|close
|238
|0.10
|1.3140
|1.3263
|1.3125
|0.00
|13827.04
|479
|2006.11.29 08:59
|sell
|240
|0.10
|1.3137
|1.3260
|1.3122
|480
|2006.11.29 09:01
|sell
|241
|0.20
|1.3151
|1.3260
|1.3136
|481
|2006.11.29 09:24
|sell
|242
|0.40
|1.3165
|1.3260
|1.3150
|482
|2006.11.29 10:06
|t/p
|242
|0.40
|1.3150
|1.3260
|1.3150
|60.00
|13887.04
|483
|2006.11.29 10:06
|close
|241
|0.20
|1.3150
|1.3260
|1.3136
|2.00
|13889.04
|484
|2006.11.29 10:06
|close
|240
|0.10
|1.3151
|1.3260
|1.3122
|-14.00
|13875.04
|485
|2006.11.29 10:06
|sell
|243
|0.10
|1.3148
|1.3271
|1.3133
|486
|2006.11.29 10:10
|sell
|244
|0.20
|1.3162
|1.3271
|1.3147
|487
|2006.11.29 11:05
|t/p
|244
|0.20
|1.3147
|1.3271
|1.3147
|30.00
|13905.04
|488
|2006.11.29 11:05
|close
|243
|0.10
|1.3147
|1.3271
|1.3133
|1.00
|13906.04
|489
|2006.11.29 15:00
|buy
|245
|0.10
|1.3156
|1.3033
|1.3171
|490
|2006.11.29 15:52
|buy
|246
|0.20
|1.3141
|1.3032
|1.3156
|491
|2006.11.29 16:45
|sell
|247
|0.10
|1.3154
|1.3277
|1.3139
|492
|2006.11.29 16:51
|t/p
|246
|0.20
|1.3156
|1.3032
|1.3156
|30.00
|13936.04
|493
|2006.11.29 16:51
|close
|245
|0.10
|1.3157
|1.3033
|1.3171
|1.00
|13937.04
|494
|2006.11.29 21:05
|sell
|248
|0.20
|1.3168
|1.3277
|1.3153
|495
|2006.11.30 02:02
|sell
|249
|0.40
|1.3182
|1.3277
|1.3167
|496
|2006.11.30 02:45
|buy
|250
|0.10
|1.3189
|1.3066
|1.3204
|497
|2006.11.30 04:20
|sell
|251
|0.80
|1.3197
|1.3278
|1.3182
|498
|2006.11.30 04:24
|t/p
|250
|0.10
|1.3204
|1.3066
|1.3204
|15.00
|13952.04
|499
|2006.11.30 05:45
|buy
|252
|0.10
|1.3193
|1.3070
|1.3208
|500
|2006.11.30 07:48
|t/p
|252
|0.10
|1.3208
|1.3070
|1.3208
|15.00
|13967.04
|501
|2006.11.30 07:48
|buy
|253
|0.10
|1.3210
|1.3087
|1.3225
|502
|2006.11.30 08:30
|buy
|254
|0.20
|1.3195
|1.3086
|1.3210
|503
|2006.11.30 08:30
|t/p
|254
|0.20
|1.3210
|1.3086
|1.3210
|30.00
|13997.04
|504
|2006.11.30 08:30
|close
|253
|0.10
|1.3210
|1.3087
|1.3225
|0.00
|13997.04
|505
|2006.11.30 08:30
|buy
|255
|0.10
|1.3214
|1.3091
|1.3229
|506
|2006.11.30 08:30
|sell
|256
|1.60
|1.3212
|1.3279
|1.3197
|507
|2006.11.30 08:32
|buy
|257
|0.20
|1.3200
|1.3091
|1.3215
|508
|2006.11.30 08:34
|t/p
|256
|1.60
|1.3197
|1.3279
|1.3197
|240.00
|14237.04
|509
|2006.11.30 08:34
|close
|251
|0.80
|1.3197
|1.3278
|1.3182
|0.00
|14237.04
|510
|2006.11.30 08:34
|close
|249
|0.40
|1.3196
|1.3277
|1.3167
|-56.00
|14181.04
|511
|2006.11.30 08:34
|close
|248
|0.20
|1.3195
|1.3277
|1.3153
|-51.36
|14129.68
|512
|2006.11.30 08:34
|close
|247
|0.10
|1.3196
|1.3277
|1.3139
|-40.68
|14089.00
|513
|2006.11.30 09:57
|t/p
|257
|0.20
|1.3215
|1.3091
|1.3215
|30.00
|14119.00
|514
|2006.11.30 09:57
|close
|255
|0.10
|1.3216
|1.3091
|1.3229
|2.00
|14121.00
|515
|2006.11.30 09:57
|buy
|258
|0.10
|1.3217
|1.3094
|1.3232
|516
|2006.11.30 10:08
|t/p
|258
|0.10
|1.3232
|1.3094
|1.3232
|15.00
|14136.00
|517
|2006.11.30 10:15
|buy
|259
|0.10
|1.3243
|1.3120
|1.3258
|518
|2006.11.30 10:57
|t/p
|259
|0.10
|1.3258
|1.3120
|1.3258
|15.00
|14151.00
|519
|2006.11.30 15:30
|buy
|260
|0.10
|1.3247
|1.3124
|1.3262
|520
|2006.11.30 20:00
|sell
|261
|0.10
|1.3250
|1.3373
|1.3235
|521
|2006.11.30 21:27
|t/p
|260
|0.10
|1.3262
|1.3124
|1.3262
|15.00
|14166.00
|522
|2006.12.01 01:22
|sell
|262
|0.20
|1.3264
|1.3373
|1.3249
|523
|2006.12.01 02:53
|sell
|263
|0.40
|1.3279
|1.3374
|1.3264
|524
|2006.12.01 03:03
|t/p
|263
|0.40
|1.3264
|1.3374
|1.3264
|60.00
|14226.00
|525
|2006.12.01 03:03
|close
|262
|0.20
|1.3264
|1.3373
|1.3249
|0.00
|14226.00
|526
|2006.12.01 03:03
|close
|261
|0.10
|1.3263
|1.3373
|1.3235
|-12.56
|14213.44
|527
|2006.12.01 07:00
|buy
|264
|0.10
|1.3240
|1.3117
|1.3255
|528
|2006.12.01 09:14
|t/p
|264
|0.10
|1.3255
|1.3117
|1.3255
|15.00
|14228.44
|529
|2006.12.01 09:15
|sell
|265
|0.10
|1.3267
|1.3390
|1.3252
|530
|2006.12.01 09:21
|sell
|266
|0.20
|1.3281
|1.3390
|1.3266
|531
|2006.12.01 09:30
|t/p
|266
|0.20
|1.3266
|1.3390
|1.3266
|30.00
|14258.44
|532
|2006.12.01 09:30
|close
|265
|0.10
|1.3266
|1.3390
|1.3252
|1.00
|14259.44
|533
|2006.12.01 09:30
|sell
|267
|0.10
|1.3263
|1.3386
|1.3248
|534
|2006.12.01 09:57
|sell
|268
|0.20
|1.3277
|1.3386
|1.3262
|535
|2006.12.01 10:00
|sell
|269
|0.40
|1.3292
|1.3387
|1.3277
|536
|2006.12.01 10:00
|sell
|270
|0.80
|1.3306
|1.3387
|1.3291
|537
|2006.12.01 10:11
|sell
|271
|1.60
|1.3320
|1.3387
|1.3305
|538
|2006.12.01 10:15
|t/p
|271
|1.60
|1.3305
|1.3387
|1.3305
|240.00
|14499.44
|539
|2006.12.01 10:15
|close
|270
|0.80
|1.3304
|1.3387
|1.3291
|16.00
|14515.44
|540
|2006.12.01 10:15
|close
|269
|0.40
|1.3303
|1.3387
|1.3277
|-44.00
|14471.44
|541
|2006.12.01 10:15
|close
|268
|0.20
|1.3304
|1.3386
|1.3262
|-54.00
|14417.44
|542
|2006.12.01 10:15
|close
|267
|0.10
|1.3305
|1.3386
|1.3248
|-42.00
|14375.44
|543
|2006.12.01 10:15
|sell
|272
|0.10
|1.3304
|1.3427
|1.3289
|544
|2006.12.01 10:28
|sell
|273
|0.20
|1.3319
|1.3428
|1.3304
|545
|2006.12.01 10:37
|sell
|274
|0.40
|1.3334
|1.3429
|1.3319
|546
|2006.12.01 11:13
|t/p
|274
|0.40
|1.3319
|1.3429
|1.3319
|60.00
|14435.44
|547
|2006.12.01 11:13
|close
|273
|0.20
|1.3319
|1.3428
|1.3304
|0.00
|14435.44
|548
|2006.12.01 11:14
|close
|272
|0.10
|1.3318
|1.3427
|1.3289
|-14.00
|14421.44
|549
|2006.12.01 11:14
|sell
|275
|0.10
|1.3317
|1.3440
|1.3302
|550
|2006.12.01 14:30
|buy
|276
|0.10
|1.3329
|1.3206
|1.3344
|551
|2006.12.01 14:42
|sell
|277
|0.20
|1.3332
|1.3441
|1.3317
|552
|2006.12.03 17:42
|t/p
|276
|0.10
|1.3344
|1.3206
|1.3344
|15.00
|14436.44
|553
|2006.12.03 17:48
|sell
|278
|0.40
|1.3346
|1.3441
|1.3331
|554
|2006.12.03 17:56
|sell
|279
|0.80
|1.3360
|1.3441
|1.3345
|555
|2006.12.03 19:02
|t/p
|279
|0.80
|1.3345
|1.3441
|1.3345
|120.00
|14556.44
|556
|2006.12.03 19:02
|close
|278
|0.40
|1.3345
|1.3441
|1.3331
|4.00
|14560.44
|557
|2006.12.03 19:02
|close
|277
|0.20
|1.3345
|1.3441
|1.3317
|-26.00
|14534.44
|558
|2006.12.03 19:02
|close
|275
|0.10
|1.3345
|1.3440
|1.3302
|-28.00
|14506.44
|559
|2006.12.03 23:15
|buy
|280
|0.10
|1.3312
|1.3189
|1.3327
|560
|2006.12.04 00:30
|t/p
|280
|0.10
|1.3327
|1.3189
|1.3327
|14.18
|14520.62
|561
|2006.12.04 02:00
|sell
|281
|0.10
|1.3318
|1.3441
|1.3303
|562
|2006.12.04 03:02
|t/p
|281
|0.10
|1.3303
|1.3441
|1.3303
|15.00
|14535.62
|563
|2006.12.04 04:30
|sell
|282
|0.10
|1.3307
|1.3430
|1.3292
|564
|2006.12.04 05:24
|t/p
|282
|0.10
|1.3292
|1.3430
|1.3292
|15.00
|14550.62
|565
|2006.12.04 06:15
|buy
|283
|0.10
|1.3319
|1.3196
|1.3334
|566
|2006.12.04 08:19
|buy
|284
|0.20
|1.3305
|1.3196
|1.3320
|567
|2006.12.04 08:30
|sell
|285
|0.10
|1.3300
|1.3423
|1.3285
|568
|2006.12.04 10:43
|sell
|286
|0.20
|1.3315
|1.3424
|1.3300
|569
|2006.12.04 10:46
|t/p
|284
|0.20
|1.3320
|1.3196
|1.3320
|30.00
|14580.62
|570
|2006.12.04 10:46
|close
|283
|0.10
|1.3320
|1.3196
|1.3334
|1.00
|14581.62
|571
|2006.12.04 11:17
|sell
|287
|0.40
|1.3330
|1.3425
|1.3315
|572
|2006.12.04 11:30
|buy
|288
|0.10
|1.3329
|1.3206
|1.3344
|573
|2006.12.04 14:21
|t/p
|287
|0.40
|1.3315
|1.3425
|1.3315
|60.00
|14641.62
|574
|2006.12.04 14:21
|buy
|289
|0.20
|1.3315
|1.3206
|1.3330
|575
|2006.12.04 14:21
|close
|286
|0.20
|1.3315
|1.3424
|1.3300
|0.00
|14641.62
|576
|2006.12.04 14:21
|close
|285
|0.10
|1.3314
|1.3423
|1.3285
|-14.00
|14627.62
|577
|2006.12.04 16:45
|t/p
|289
|0.20
|1.3330
|1.3206
|1.3330
|30.00
|14657.62
|578
|2006.12.04 16:45
|close
|288
|0.10
|1.3331
|1.3206
|1.3344
|2.00
|14659.62
|579
|2006.12.04 17:16
|buy
|290
|0.10
|1.3342
|1.3219
|1.3357
|580
|2006.12.04 20:25
|buy
|291
|0.20
|1.3328
|1.3219
|1.3343
|581
|2006.12.05 02:35
|buy
|292
|0.40
|1.3314
|1.3219
|1.3329
|582
|2006.12.05 04:59
|buy
|293
|0.80
|1.3299
|1.3218
|1.3314
|583
|2006.12.05 05:16
|t/p
|293
|0.80
|1.3314
|1.3218
|1.3314
|120.00
|14779.62
|584
|2006.12.05 05:16
|close
|292
|0.40
|1.3314
|1.3219
|1.3329
|0.00
|14779.62
|585
|2006.12.05 05:16
|close
|291
|0.20
|1.3315
|1.3219
|1.3343
|-27.64
|14751.98
|586
|2006.12.05 05:16
|close
|290
|0.10
|1.3314
|1.3219
|1.3357
|-28.82
|14723.16
|587
|2006.12.05 08:15
|sell
|294
|0.10
|1.3329
|1.3452
|1.3314
|588
|2006.12.05 08:28
|sell
|295
|0.20
|1.3343
|1.3452
|1.3328
|589
|2006.12.05 08:30
|sell
|296
|0.40
|1.3357
|1.3452
|1.3342
|590
|2006.12.05 08:47
|t/p
|296
|0.40
|1.3342
|1.3452
|1.3342
|60.00
|14783.16
|591
|2006.12.05 08:47
|close
|295
|0.20
|1.3342
|1.3452
|1.3328
|2.00
|14785.16
|592
|2006.12.05 08:47
|close
|294
|0.10
|1.3343
|1.3452
|1.3314
|-14.00
|14771.16
|593
|2006.12.05 08:47
|sell
|297
|0.10
|1.3340
|1.3463
|1.3325
|594
|2006.12.05 09:03
|t/p
|297
|0.10
|1.3325
|1.3463
|1.3325
|15.00
|14786.16
|595
|2006.12.05 10:15
|sell
|298
|0.10
|1.3298
|1.3421
|1.3283
|596
|2006.12.05 11:10
|sell
|299
|0.20
|1.3313
|1.3422
|1.3298
|597
|2006.12.05 11:35
|sell
|300
|0.40
|1.3327
|1.3422
|1.3312
|598
|2006.12.05 13:45
|buy
|301
|0.10
|1.3329
|1.3206
|1.3344
|599
|2006.12.05 17:10
|buy
|302
|0.20
|1.3315
|1.3206
|1.3330
|600
|2006.12.05 18:37
|t/p
|300
|0.40
|1.3312
|1.3422
|1.3312
|60.00
|14846.16
|601
|2006.12.05 18:37
|close
|299
|0.20
|1.3312
|1.3422
|1.3298
|2.00
|14848.16
|602
|2006.12.05 18:37
|close
|298
|0.10
|1.3313
|1.3421
|1.3283
|-15.00
|14833.16
|603
|2006.12.05 22:47
|sell
|303
|0.10
|1.3317
|1.3440
|1.3302
|604
|2006.12.06 00:38
|t/p
|302
|0.20
|1.3330
|1.3206
|1.3330
|28.36
|14861.52
|605
|2006.12.06 00:38
|close
|301
|0.10
|1.3330
|1.3206
|1.3344
|0.18
|14861.70
|606
|2006.12.06 01:16
|sell
|304
|0.20
|1.3332
|1.3441
|1.3317
|607
|2006.12.06 02:26
|t/p
|304
|0.20
|1.3317
|1.3441
|1.3317
|30.00
|14891.70
|608
|2006.12.06 02:26
|close
|303
|0.10
|1.3317
|1.3440
|1.3302
|0.44
|14892.14
|609
|2006.12.06 08:15
|sell
|305
|0.10
|1.3275
|1.3398
|1.3260
|610
|2006.12.06 08:17
|t/p
|305
|0.10
|1.3260
|1.3398
|1.3260
|15.00
|14907.14
|611
|2006.12.06 08:17
|sell
|306
|0.10
|1.3258
|1.3381
|1.3243
|612
|2006.12.06 09:11
|sell
|307
|0.20
|1.3273
|1.3382
|1.3258
|613
|2006.12.06 09:51
|sell
|308
|0.40
|1.3287
|1.3382
|1.3272
|614
|2006.12.06 10:05
|sell
|309
|0.80
|1.3301
|1.3382
|1.3286
|615
|2006.12.06 10:44
|sell
|310
|1.60
|1.3315
|1.3382
|1.3300
|616
|2006.12.06 12:00
|buy
|311
|0.10
|1.3307
|1.3184
|1.3322
|617
|2006.12.06 12:59
|t/p
|310
|1.60
|1.3300
|1.3382
|1.3300
|240.00
|15147.14
|618
|2006.12.06 12:59
|close
|309
|0.80
|1.3300
|1.3382
|1.3286
|8.00
|15155.14
|619
|2006.12.06 12:59
|close
|308
|0.40
|1.3300
|1.3382
|1.3272
|-52.00
|15103.14
|620
|2006.12.06 12:59
|close
|307
|0.20
|1.3301
|1.3382
|1.3258
|-56.00
|15047.14
|621
|2006.12.06 12:59
|close
|306
|0.10
|1.3300
|1.3381
|1.3243
|-42.00
|15005.14
|622
|2006.12.06 13:40
|buy
|312
|0.20
|1.3293
|1.3184
|1.3308
|623
|2006.12.06 17:46
|buy
|313
|0.40
|1.3278
|1.3183
|1.3293
|624
|2006.12.06 19:00
|sell
|314
|0.10
|1.3283
|1.3406
|1.3268
|625
|2006.12.06 20:03
|t/p
|313
|0.40
|1.3293
|1.3183
|1.3293
|60.00
|15065.14
|626
|2006.12.06 20:03
|close
|312
|0.20
|1.3293
|1.3184
|1.3308
|0.00
|15065.14
|627
|2006.12.06 20:03
|close
|311
|0.10
|1.3292
|1.3184
|1.3322
|-15.00
|15050.14
|628
|2006.12.06 23:57
|sell
|315
|0.20
|1.3298
|1.3407
|1.3283
|629
|2006.12.07 00:04
|sell
|316
|0.40
|1.3313
|1.3408
|1.3298
|630
|2006.12.07 00:43
|t/p
|316
|0.40
|1.3298
|1.3408
|1.3298
|60.00
|15110.14
|631
|2006.12.07 00:43
|close
|315
|0.20
|1.3298
|1.3407
|1.3283
|2.64
|15112.78
|632
|2006.12.07 00:43
|close
|314
|0.10
|1.3299
|1.3406
|1.3268
|-14.68
|15098.10
|633
|2006.12.07 05:30
|buy
|317
|0.10
|1.3292
|1.3169
|1.3307
|634
|2006.12.07 08:36
|t/p
|317
|0.10
|1.3307
|1.3169
|1.3307
|15.00
|15113.10
|635
|2006.12.07 08:36
|buy
|318
|0.10
|1.3309
|1.3186
|1.3324
|636
|2006.12.07 08:41
|buy
|319
|0.20
|1.3295
|1.3186
|1.3310
|637
|2006.12.07 09:00
|buy
|320
|0.40
|1.3280
|1.3185
|1.3295
|638
|2006.12.07 09:09
|t/p
|320
|0.40
|1.3295
|1.3185
|1.3295
|60.00
|15173.10
|639
|2006.12.07 09:09
|close
|319
|0.20
|1.3295
|1.3186
|1.3310
|0.00
|15173.10
|640
|2006.12.07 09:09
|close
|318
|0.10
|1.3296
|1.3186
|1.3324
|-13.00
|15160.10
|641
|2006.12.07 10:30
|sell
|321
|0.10
|1.3294
|1.3417
|1.3279
|642
|2006.12.07 14:40
|t/p
|321
|0.10
|1.3279
|1.3417
|1.3279
|15.00
|15175.10
|643
|2006.12.08 14:15
|buy
|322
|0.10
|1.3202
|1.3079
|1.3217
|644
|2006.12.10 17:00
|buy
|323
|0.20
|1.3177
|1.3068
|1.3192
|645
|2006.12.10 18:43
|t/p
|323
|0.20
|1.3192
|1.3068
|1.3192
|30.00
|15205.10
|646
|2006.12.10 18:43
|close
|322
|0.10
|1.3192
|1.3079
|1.3217
|-10.00
|15195.10
|647
|2006.12.10 22:30
|sell
|324
|0.10
|1.3152
|1.3275
|1.3137
|648
|2006.12.11 01:12
|sell
|325
|0.20
|1.3166
|1.3275
|1.3151
|649
|2006.12.11 02:13
|sell
|326
|0.40
|1.3180
|1.3275
|1.3165
|650
|2006.12.11 02:47
|sell
|327
|0.80
|1.3195
|1.3276
|1.3180
|651
|2006.12.11 02:50
|sell
|328
|1.60
|1.3212
|1.3279
|1.3197
|652
|2006.12.11 03:58
|t/p
|328
|1.60
|1.3197
|1.3279
|1.3197
|240.00
|15435.10
|653
|2006.12.11 03:58
|close
|327
|0.80
|1.3197
|1.3276
|1.3180
|-16.00
|15419.10
|654
|2006.12.11 03:58
|close
|326
|0.40
|1.3196
|1.3275
|1.3165
|-64.00
|15355.10
|655
|2006.12.11 03:58
|close
|325
|0.20
|1.3197
|1.3275
|1.3151
|-62.00
|15293.10
|656
|2006.12.11 03:58
|close
|324
|0.10
|1.3196
|1.3275
|1.3137
|-43.56
|15249.54
|657
|2006.12.11 04:30
|buy
|329
|0.10
|1.3197
|1.3074
|1.3212
|658
|2006.12.11 04:43
|buy
|330
|0.20
|1.3183
|1.3074
|1.3198
|659
|2006.12.11 10:15
|sell
|331
|0.10
|1.3185
|1.3308
|1.3170
|660
|2006.12.11 10:22
|t/p
|330
|0.20
|1.3198
|1.3074
|1.3198
|30.00
|15279.54
|661
|2006.12.11 10:22
|close
|329
|0.10
|1.3199
|1.3074
|1.3212
|2.00
|15281.54
|662
|2006.12.11 10:22
|sell
|332
|0.20
|1.3199
|1.3308
|1.3184
|663
|2006.12.11 10:48
|sell
|333
|0.40
|1.3214
|1.3309
|1.3199
|664
|2006.12.11 11:31
|sell
|334
|0.80
|1.3229
|1.3310
|1.3214
|665
|2006.12.11 12:01
|sell
|335
|1.60
|1.3243
|1.3310
|1.3228
|666
|2006.12.11 12:31
|sell
|336
|3.20
|1.3258
|1.3311
|1.3243
|667
|2006.12.11 15:27
|t/p
|336
|3.20
|1.3243
|1.3311
|1.3243
|480.00
|15761.54
|668
|2006.12.11 15:27
|close
|335
|1.60
|1.3243
|1.3310
|1.3228
|0.00
|15761.54
|669
|2006.12.11 15:27
|close
|334
|0.80
|1.3244
|1.3310
|1.3214
|-120.00
|15641.54
|670
|2006.12.11 15:27
|close
|333
|0.40
|1.3243
|1.3309
|1.3199
|-116.00
|15525.54
|671
|2006.12.11 15:27
|close
|332
|0.20
|1.3242
|1.3308
|1.3184
|-86.00
|15439.54
|672
|2006.12.11 15:28
|close
|331
|0.10
|1.3243
|1.3308
|1.3170
|-58.00
|15381.54
|673
|2006.12.11 16:03
|buy
|337
|0.10
|1.3240
|1.3117
|1.3255
|674
|2006.12.11 18:16
|t/p
|337
|0.10
|1.3255
|1.3117
|1.3255
|15.00
|15396.54
|675
|2006.12.11 18:16
|buy
|338
|0.10
|1.3257
|1.3134
|1.3272
|676
|2006.12.11 21:30
|sell
|339
|0.10
|1.3251
|1.3374
|1.3236
|677
|2006.12.11 22:03
|sell
|340
|0.20
|1.3265
|1.3374
|1.3250
|678
|2006.12.12 01:17
|t/p
|340
|0.20
|1.3250
|1.3374
|1.3250
|30.88
|15427.42
|679
|2006.12.12 01:17
|close
|339
|0.10
|1.3250
|1.3374
|1.3236
|1.44
|15428.86
|680
|2006.12.12 02:49
|buy
|341
|0.20
|1.3242
|1.3133
|1.3257
|681
|2006.12.12 03:05
|buy
|342
|0.40
|1.3228
|1.3133
|1.3243
|682
|2006.12.12 04:25
|t/p
|342
|0.40
|1.3243
|1.3133
|1.3243
|60.00
|15488.86
|683
|2006.12.12 04:25
|close
|341
|0.20
|1.3243
|1.3133
|1.3257
|2.00
|15490.86
|684
|2006.12.12 04:25
|close
|338
|0.10
|1.3242
|1.3134
|1.3272
|-15.82
|15475.04
|685
|2006.12.12 05:00
|sell
|343
|0.10
|1.3247
|1.3370
|1.3232
|686
|2006.12.12 08:30
|t/p
|343
|0.10
|1.3232
|1.3370
|1.3232
|15.00
|15490.04
|687
|2006.12.12 08:30
|sell
|344
|0.10
|1.3224
|1.3347
|1.3209
|688
|2006.12.12 08:38
|sell
|345
|0.20
|1.3239
|1.3348
|1.3224
|689
|2006.12.12 08:56
|t/p
|345
|0.20
|1.3224
|1.3348
|1.3224
|30.00
|15520.04
|690
|2006.12.12 08:56
|close
|344
|0.10
|1.3223
|1.3347
|1.3209
|1.00
|15521.04
|691
|2006.12.12 08:56
|sell
|346
|0.10
|1.3217
|1.3340
|1.3202
|692
|2006.12.12 09:05
|sell
|347
|0.20
|1.3231
|1.3340
|1.3216
|693
|2006.12.12 09:36
|sell
|348
|0.40
|1.3246
|1.3341
|1.3231
|694
|2006.12.12 09:41
|sell
|349
|0.80
|1.3260
|1.3341
|1.3245
|695
|2006.12.12 10:00
|t/p
|349
|0.80
|1.3245
|1.3341
|1.3245
|120.00
|15641.04
|696
|2006.12.12 10:00
|close
|348
|0.40
|1.3245
|1.3341
|1.3231
|4.00
|15645.04
|697
|2006.12.12 10:00
|close
|347
|0.20
|1.3246
|1.3340
|1.3216
|-30.00
|15615.04
|698
|2006.12.12 10:00
|close
|346
|0.10
|1.3247
|1.3340
|1.3202
|-30.00
|15585.04
|699
|2006.12.12 10:30
|buy
|350
|0.10
|1.3250
|1.3127
|1.3265
|700
|2006.12.12 11:33
|buy
|351
|0.20
|1.3236
|1.3127
|1.3251
|701
|2006.12.12 14:14
|buy
|352
|0.40
|1.3219
|1.3124
|1.3234
|702
|2006.12.12 14:14
|t/p
|352
|0.40
|1.3234
|1.3124
|1.3234
|60.00
|15645.04
|703
|2006.12.12 14:14
|close
|351
|0.20
|1.3236
|1.3127
|1.3251
|0.00
|15645.04
|704
|2006.12.12 14:14
|close
|350
|0.10
|1.3238
|1.3127
|1.3265
|-12.00
|15633.04
|705
|2006.12.12 14:15
|sell
|353
|0.10
|1.3243
|1.3366
|1.3228
|706
|2006.12.12 14:20
|sell
|354
|0.20
|1.3258
|1.3367
|1.3243
|707
|2006.12.12 14:21
|sell
|355
|0.40
|1.3273
|1.3368
|1.3258
|708
|2006.12.12 14:23
|t/p
|355
|0.40
|1.3258
|1.3368
|1.3258
|60.00
|15693.04
|709
|2006.12.12 14:23
|close
|354
|0.20
|1.3258
|1.3367
|1.3243
|0.00
|15693.04
|710
|2006.12.12 14:23
|close
|353
|0.10
|1.3257
|1.3366
|1.3228
|-14.00
|15679.04
|711
|2006.12.12 14:23
|sell
|356
|0.10
|1.3256
|1.3379
|1.3241
|712
|2006.12.12 14:29
|sell
|357
|0.20
|1.3271
|1.3380
|1.3256
|713
|2006.12.12 14:33
|sell
|358
|0.40
|1.3286
|1.3381
|1.3271
|714
|2006.12.12 14:53
|t/p
|358
|0.40
|1.3271
|1.3381
|1.3271
|60.00
|15739.04
|715
|2006.12.12 14:53
|close
|357
|0.20
|1.3271
|1.3380
|1.3256
|0.00
|15739.04
|716
|2006.12.12 14:53
|close
|356
|0.10
|1.3272
|1.3379
|1.3241
|-16.00
|15723.04
|717
|2006.12.12 15:15
|buy
|359
|0.10
|1.3286
|1.3163
|1.3301
|718
|2006.12.12 17:15
|sell
|360
|0.10
|1.3281
|1.3404
|1.3266
|719
|2006.12.12 19:55
|buy
|361
|0.20
|1.3272
|1.3163
|1.3287
|720
|2006.12.13 03:02
|t/p
|360
|0.10
|1.3266
|1.3404
|1.3266
|15.44
|15738.48
|721
|2006.12.13 04:06
|buy
|362
|0.40
|1.3257
|1.3162
|1.3272
|722
|2006.12.13 05:07
|t/p
|362
|0.40
|1.3272
|1.3162
|1.3272
|60.00
|15798.48
|723
|2006.12.13 05:07
|close
|361
|0.20
|1.3272
|1.3163
|1.3287
|-1.64
|15796.84
|724
|2006.12.13 05:07
|close
|359
|0.10
|1.3271
|1.3163
|1.3301
|-15.82
|15781.02
|725
|2006.12.13 09:30
|sell
|363
|0.10
|1.3212
|1.3335
|1.3197
|726
|2006.12.13 11:04
|sell
|364
|0.20
|1.3226
|1.3335
|1.3211
|727
|2006.12.13 12:36
|t/p
|364
|0.20
|1.3211
|1.3335
|1.3211
|30.00
|15811.02
|728
|2006.12.13 12:36
|close
|363
|0.10
|1.3211
|1.3335
|1.3197
|1.00
|15812.02
|729
|2006.12.13 14:15
|sell
|365
|0.10
|1.3207
|1.3330
|1.3192
|730
|2006.12.14 01:31
|sell
|366
|0.20
|1.3221
|1.3330
|1.3206
|731
|2006.12.14 02:53
|sell
|367
|0.40
|1.3235
|1.3330
|1.3220
|732
|2006.12.14 03:06
|sell
|368
|0.80
|1.3250
|1.3331
|1.3235
|733
|2006.12.14 03:24
|t/p
|368
|0.80
|1.3235
|1.3331
|1.3235
|120.00
|15932.02
|734
|2006.12.14 03:24
|close
|367
|0.40
|1.3235
|1.3330
|1.3220
|0.00
|15932.02
|735
|2006.12.14 03:24
|close
|366
|0.20
|1.3236
|1.3330
|1.3206
|-30.00
|15902.02
|736
|2006.12.14 03:25
|close
|365
|0.10
|1.3235
|1.3330
|1.3192
|-26.68
|15875.34
|737
|2006.12.14 08:30
|buy
|369
|0.10
|1.3184
|1.3061
|1.3199
|738
|2006.12.14 08:31
|buy
|370
|0.20
|1.3170
|1.3061
|1.3185
|739
|2006.12.14 08:59
|t/p
|370
|0.20
|1.3185
|1.3061
|1.3185
|30.00
|15905.34
|740
|2006.12.14 08:59
|close
|369
|0.10
|1.3185
|1.3061
|1.3199
|1.00
|15906.34
|741
|2006.12.14 08:59
|buy
|371
|0.10
|1.3188
|1.3065
|1.3203
|742
|2006.12.14 10:06
|buy
|372
|0.20
|1.3174
|1.3065
|1.3189
|743
|2006.12.14 10:27
|buy
|373
|0.40
|1.3159
|1.3064
|1.3174
|744
|2006.12.14 11:03
|t/p
|373
|0.40
|1.3174
|1.3064
|1.3174
|60.00
|15966.34
|745
|2006.12.14 11:03
|close
|372
|0.20
|1.3174
|1.3065
|1.3189
|0.00
|15966.34
|746
|2006.12.14 11:03
|close
|371
|0.10
|1.3175
|1.3065
|1.3203
|-13.00
|15953.34
|747
|2006.12.14 11:30
|sell
|374
|0.10
|1.3161
|1.3284
|1.3146
|748
|2006.12.14 12:20
|sell
|375
|0.20
|1.3176
|1.3285
|1.3161
|749
|2006.12.14 12:43
|t/p
|375
|0.20
|1.3161
|1.3285
|1.3161
|30.00
|15983.34
|750
|2006.12.14 12:43
|close
|374
|0.10
|1.3161
|1.3284
|1.3146
|0.00
|15983.34
|751
|2006.12.14 12:43
|sell
|376
|0.10
|1.3158
|1.3281
|1.3143
|752
|2006.12.14 14:44
|t/p
|376
|0.10
|1.3143
|1.3281
|1.3143
|15.00
|15998.34
|753
|2006.12.14 15:47
|sell
|377
|0.10
|1.3146
|1.3269
|1.3131
|754
|2006.12.15 02:10
|sell
|378
|0.20
|1.3160
|1.3269
|1.3145
|755
|2006.12.15 04:19
|t/p
|378
|0.20
|1.3145
|1.3269
|1.3145
|30.00
|16028.34
|756
|2006.12.15 04:19
|close
|377
|0.10
|1.3145
|1.3269
|1.3131
|1.44
|16029.78
|757
|2006.12.15 07:46
|buy
|379
|0.10
|1.3114
|1.2991
|1.3129
|758
|2006.12.15 08:26
|t/p
|379
|0.10
|1.3129
|1.2991
|1.3129
|15.00
|16044.78
|759
|2006.12.15 08:26
|buy
|380
|0.10
|1.3131
|1.3008
|1.3146
|760
|2006.12.15 08:29
|t/p
|380
|0.10
|1.3146
|1.3008
|1.3146
|15.00
|16059.78
|761
|2006.12.15 08:29
|buy
|381
|0.10
|1.3148
|1.3025
|1.3163
|762
|2006.12.15 08:29
|t/p
|381
|0.10
|1.3163
|1.3025
|1.3163
|15.00
|16074.78
|763
|2006.12.15 08:29
|buy
|382
|0.10
|1.3171
|1.3048
|1.3186
|764
|2006.12.15 09:18
|buy
|383
|0.20
|1.3156
|1.3047
|1.3171
|765
|2006.12.15 09:36
|buy
|384
|0.40
|1.3141
|1.3046
|1.3156
|766
|2006.12.15 09:45
|sell
|385
|0.10
|1.3142
|1.3265
|1.3127
|767
|2006.12.15 09:52
|t/p
|385
|0.10
|1.3127
|1.3265
|1.3127
|15.00
|16089.78
|768
|2006.12.15 09:52
|buy
|386
|0.80
|1.3126
|1.3045
|1.3141
|769
|2006.12.15 09:52
|sell
|387
|0.10
|1.3124
|1.3247
|1.3109
|770
|2006.12.15 10:01
|buy
|388
|1.60
|1.3112
|1.3045
|1.3127
|771
|2006.12.15 10:02
|t/p
|387
|0.10
|1.3109
|1.3247
|1.3109
|15.00
|16104.78
|772
|2006.12.15 10:02
|sell
|389
|0.10
|1.3107
|1.3230
|1.3092
|773
|2006.12.15 10:04
|buy
|390
|3.20
|1.3097
|1.3044
|1.3112
|774
|2006.12.15 10:05
|t/p
|389
|0.10
|1.3092
|1.3230
|1.3092
|15.00
|16119.78
|775
|2006.12.15 10:05
|sell
|391
|0.10
|1.3090
|1.3213
|1.3075
|776
|2006.12.15 12:30
|t/p
|391
|0.10
|1.3075
|1.3213
|1.3075
|15.00
|16134.78
|777
|2006.12.15 15:30
|sell
|392
|0.10
|1.3077
|1.3200
|1.3062
|778
|2006.12.17 19:54
|sell
|393
|0.20
|1.3092
|1.3201
|1.3077
|779
|2006.12.18 00:58
|sell
|394
|0.40
|1.3106
|1.3201
|1.3091
|780
|2006.12.18 02:44
|t/p
|390
|3.20
|1.3112
|1.3044
|1.3112
|453.76
|16588.54
|781
|2006.12.18 02:44
|close
|388
|1.60
|1.3112
|1.3045
|1.3127
|-13.12
|16575.42
|782
|2006.12.18 02:45
|close
|386
|0.80
|1.3111
|1.3045
|1.3141
|-126.56
|16448.86
|783
|2006.12.18 02:45
|close
|384
|0.40
|1.3111
|1.3046
|1.3156
|-123.28
|16325.58
|784
|2006.12.18 02:45
|close
|383
|0.20
|1.3112
|1.3047
|1.3171
|-89.64
|16235.94
|785
|2006.12.18 02:45
|close
|382
|0.10
|1.3111
|1.3048
|1.3186
|-60.82
|16175.12
|786
|2006.12.18 03:11
|t/p
|394
|0.40
|1.3091
|1.3201
|1.3091
|60.00
|16235.12
|787
|2006.12.18 03:11
|close
|393
|0.20
|1.3091
|1.3201
|1.3077
|2.88
|16238.00
|788
|2006.12.18 03:11
|close
|392
|0.10
|1.3091
|1.3200
|1.3062
|-13.56
|16224.44
|789
|2006.12.18 07:00
|buy
|395
|0.10
|1.3093
|1.2970
|1.3108
|790
|2006.12.18 08:35
|t/p
|395
|0.10
|1.3108
|1.2970
|1.3108
|15.00
|16239.44
|791
|2006.12.18 15:30
|sell
|396
|0.10
|1.3101
|1.3224
|1.3086
|792
|2006.12.18 19:16
|buy
|397
|0.10
|1.3103
|1.2980
|1.3118
|793
|2006.12.18 22:39
|buy
|398
|0.20
|1.3089
|1.2980
|1.3104
|794
|2006.12.18 23:47
|t/p
|396
|0.10
|1.3086
|1.3224
|1.3086
|15.00
|16254.44
|795
|2006.12.19 02:34
|t/p
|398
|0.20
|1.3104
|1.2980
|1.3104
|28.36
|16282.80
|796
|2006.12.19 02:34
|close
|397
|0.10
|1.3104
|1.2980
|1.3118
|0.18
|16282.98
|797
|2006.12.19 08:15
|buy
|399
|0.10
|1.3158
|1.3035
|1.3173
|798
|2006.12.19 08:30
|buy
|400
|0.20
|1.3140
|1.3031
|1.3155
|799
|2006.12.19 08:35
|t/p
|400
|0.20
|1.3155
|1.3031
|1.3155
|30.00
|16312.98
|800
|2006.12.19 08:35
|close
|399
|0.10
|1.3155
|1.3035
|1.3173
|-3.00
|16309.98
|801
|2006.12.19 08:36
|buy
|401
|0.10
|1.3158
|1.3035
|1.3173
|802
|2006.12.19 08:39
|buy
|402
|0.20
|1.3143
|1.3034
|1.3158
|803
|2006.12.19 08:55
|t/p
|402
|0.20
|1.3158
|1.3034
|1.3158
|30.00
|16339.98
|804
|2006.12.19 08:55
|close
|401
|0.10
|1.3158
|1.3035
|1.3173
|0.00
|16339.98
|805
|2006.12.19 08:55
|buy
|403
|0.10
|1.3159
|1.3036
|1.3174
|806
|2006.12.19 09:43
|t/p
|403
|0.10
|1.3174
|1.3036
|1.3174
|15.00
|16354.98
|807
|2006.12.19 09:43
|buy
|404
|0.10
|1.3176
|1.3053
|1.3191
|808
|2006.12.19 10:02
|buy
|405
|0.20
|1.3162
|1.3053
|1.3177
|809
|2006.12.19 11:40
|t/p
|405
|0.20
|1.3177
|1.3053
|1.3177
|30.00
|16384.98
|810
|2006.12.19 11:40
|close
|404
|0.10
|1.3178
|1.3053
|1.3191
|2.00
|16386.98
|811
|2006.12.19 14:00
|sell
|406
|0.10
|1.3213
|1.3336
|1.3198
|812
|2006.12.19 14:31
|t/p
|406
|0.10
|1.3198
|1.3336
|1.3198
|15.00
|16401.98
|813
|2006.12.19 15:15
|buy
|407
|0.10
|1.3193
|1.3070
|1.3208
|814
|2006.12.19 18:27
|t/p
|407
|0.10
|1.3208
|1.3070
|1.3208
|15.00
|16416.98
|815
|2006.12.19 18:27
|buy
|408
|0.10
|1.3210
|1.3087
|1.3225
|816
|2006.12.19 20:02
|t/p
|408
|0.10
|1.3225
|1.3087
|1.3225
|15.00
|16431.98
|817
|2006.12.20 02:00
|buy
|409
|0.10
|1.3236
|1.3113
|1.3251
|818
|2006.12.20 02:36
|buy
|410
|0.20
|1.3221
|1.3112
|1.3236
|819
|2006.12.20 03:01
|buy
|411
|0.40
|1.3207
|1.3112
|1.3222
|820
|2006.12.20 03:18
|t/p
|411
|0.40
|1.3222
|1.3112
|1.3222
|60.00
|16491.98
|821
|2006.12.20 03:18
|close
|410
|0.20
|1.3222
|1.3112
|1.3236
|2.00
|16493.98
|822
|2006.12.20 03:18
|close
|409
|0.10
|1.3221
|1.3113
|1.3251
|-15.00
|16478.98
|823
|2006.12.20 03:18
|buy
|412
|0.10
|1.3224
|1.3101
|1.3239
|824
|2006.12.20 08:08
|buy
|413
|0.20
|1.3210
|1.3101
|1.3225
|825
|2006.12.20 08:15
|sell
|414
|0.10
|1.3205
|1.3328
|1.3190
|826
|2006.12.20 10:37
|buy
|415
|0.40
|1.3196
|1.3101
|1.3211
|827
|2006.12.20 10:37
|t/p
|414
|0.10
|1.3190
|1.3328
|1.3190
|15.00
|16493.98
|828
|2006.12.20 11:50
|buy
|416
|0.80
|1.3180
|1.3099
|1.3195
|829
|2006.12.20 12:37
|buy
|417
|1.60
|1.3165
|1.3098
|1.3180
|830
|2006.12.20 13:45
|sell
|418
|0.10
|1.3174
|1.3297
|1.3159
|831
|2006.12.20 17:53
|t/p
|417
|1.60
|1.3180
|1.3098
|1.3180
|240.00
|16733.98
|832
|2006.12.20 17:53
|close
|416
|0.80
|1.3180
|1.3099
|1.3195
|0.00
|16733.98
|833
|2006.12.20 17:53
|close
|415
|0.40
|1.3180
|1.3101
|1.3211
|-64.00
|16669.98
|834
|2006.12.20 17:53
|close
|413
|0.20
|1.3178
|1.3101
|1.3225
|-64.00
|16605.98
|835
|2006.12.20 17:53
|close
|412
|0.10
|1.3179
|1.3101
|1.3239
|-45.00
|16560.98
|836
|2006.12.20 20:04
|sell
|419
|0.20
|1.3189
|1.3298
|1.3174
|837
|2006.12.21 00:02
|buy
|420
|0.10
|1.3192
|1.3069
|1.3207
|838
|2006.12.21 02:43
|sell
|421
|0.40
|1.3204
|1.3299
|1.3189
|839
|2006.12.21 02:44
|t/p
|420
|0.10
|1.3207
|1.3069
|1.3207
|15.00
|16575.98
|840
|2006.12.21 03:15
|buy
|422
|0.10
|1.3199
|1.3076
|1.3214
|841
|2006.12.21 05:37
|t/p
|421
|0.40
|1.3189
|1.3299
|1.3189
|60.00
|16635.98
|842
|2006.12.21 05:37
|close
|419
|0.20
|1.3189
|1.3298
|1.3174
|2.64
|16638.62
|843
|2006.12.21 05:38
|close
|418
|0.10
|1.3188
|1.3297
|1.3159
|-12.68
|16625.94
|844
|2006.12.21 05:38
|buy
|423
|0.20
|1.3185
|1.3076
|1.3200
|845
|2006.12.21 05:43
|buy
|424
|0.40
|1.3171
|1.3076
|1.3186
|846
|2006.12.21 08:37
|buy
|425
|0.80
|1.3155
|1.3074
|1.3170
|847
|2006.12.21 08:47
|t/p
|425
|0.80
|1.3170
|1.3074
|1.3170
|120.00
|16745.94
|848
|2006.12.21 08:47
|close
|424
|0.40
|1.3170
|1.3076
|1.3186
|-4.00
|16741.94
|849
|2006.12.21 08:47
|close
|423
|0.20
|1.3169
|1.3076
|1.3200
|-32.00
|16709.94
|850
|2006.12.21 08:47
|close
|422
|0.10
|1.3168
|1.3076
|1.3214
|-31.00
|16678.94
|851
|2006.12.21 08:47
|buy
|426
|0.10
|1.3171
|1.3048
|1.3186
|852
|2006.12.21 09:32
|buy
|427
|0.20
|1.3156
|1.3047
|1.3171
|853
|2006.12.21 11:00
|sell
|428
|0.10
|1.3163
|1.3286
|1.3148
|854
|2006.12.21 11:43
|t/p
|427
|0.20
|1.3171
|1.3047
|1.3171
|30.00
|16708.94
|855
|2006.12.21 11:43
|close
|426
|0.10
|1.3171
|1.3048
|1.3186
|0.00
|16708.94
|856
|2006.12.21 12:00
|sell
|429
|0.20
|1.3180
|1.3289
|1.3165
|857
|2006.12.21 12:30
|t/p
|429
|0.20
|1.3165
|1.3289
|1.3165
|30.00
|16738.94
|858
|2006.12.21 12:30
|close
|428
|0.10
|1.3165
|1.3286
|1.3148
|-2.00
|16736.94
|859
|2006.12.21 14:01
|sell
|430
|0.10
|1.3170
|1.3293
|1.3155
|860
|2006.12.21 17:00
|buy
|431
|0.10
|1.3176
|1.3053
|1.3191
|861
|2006.12.21 19:17
|sell
|432
|0.20
|1.3184
|1.3293
|1.3169
|862
|2006.12.21 23:24
|t/p
|431
|0.10
|1.3191
|1.3053
|1.3191
|15.00
|16751.94
|863
|2006.12.22 02:16
|sell
|433
|0.40
|1.3199
|1.3294
|1.3184
|864
|2006.12.22 09:18
|t/p
|433
|0.40
|1.3184
|1.3294
|1.3184
|60.00
|16811.94
|865
|2006.12.22 09:18
|close
|432
|0.20
|1.3184
|1.3293
|1.3169
|0.88
|16812.82
|866
|2006.12.22 09:18
|close
|430
|0.10
|1.3185
|1.3293
|1.3155
|-14.56
|16798.26
|867
|2006.12.22 10:00
|sell
|434
|0.10
|1.3167
|1.3290
|1.3152
|868
|2006.12.22 10:26
|t/p
|434
|0.10
|1.3152
|1.3290
|1.3152
|15.00
|16813.26
|869
|2006.12.22 10:26
|sell
|435
|0.10
|1.3150
|1.3273
|1.3135
|870
|2006.12.22 10:35
|sell
|436
|0.20
|1.3164
|1.3273
|1.3149
|871
|2006.12.22 11:35
|t/p
|436
|0.20
|1.3149
|1.3273
|1.3149
|30.00
|16843.26
|872
|2006.12.22 11:35
|close
|435
|0.10
|1.3149
|1.3273
|1.3135
|1.00
|16844.26
|873
|2006.12.22 15:00
|sell
|437
|0.10
|1.3142
|1.3265
|1.3127
|874
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|437
|0.10
|1.3140
|1.3265
|1.3127
|2.00
|16846.26