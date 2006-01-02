|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0; RiskPercent=1; UseFiboLotSizeProgression=true; UseConservativeRSX_Signals=true; RSX_Period=17; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=11; LongTrailingStop=10; LongMaxTrades=8; LongPips=14; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=11; ShortTrailingStop=10; ShortMaxTrades=8; ShortPips=14; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1833700
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1469.18
|Gross profit
|5780.90
|Gross loss
|-4311.72
|Profit factor
|1.34
|Expected payoff
|3.32
|Absolute drawdown
|239.40
|Maximal drawdown
|453.40 (4.44%)
|Relative drawdown
|4.44% (453.40)
|Total trades
|443
|Short positions (won %)
|224 (70.54%)
|Long positions (won %)
|219 (72.15%)
|Profit trades (% of total)
|316 (71.33%)
|Loss trades (% of total)
|127 (28.67%)
|Largest
|profit trade
|195.00
|loss trade
|-90.00
|Average
|profit trade
|18.29
|loss trade
|-33.95
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (138.18)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-391.28)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|339.44 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-391.28 (5)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 20:00
|buy
|1
|0.10
|1.1838
|1.1715
|1.1853
|2
|2006.01.02 20:54
|t/p
|1
|0.10
|1.1853
|1.1715
|1.1853
|15.00
|10015.00
|3
|2006.01.02 20:54
|buy
|2
|0.10
|1.1855
|1.1732
|1.1870
|4
|2006.01.02 21:05
|t/p
|2
|0.10
|1.1870
|1.1732
|1.1870
|15.00
|10030.00
|5
|2006.01.13 03:00
|buy
|3
|0.10
|1.2073
|1.1950
|1.2088
|6
|2006.01.13 03:57
|buy
|4
|0.10
|1.2059
|1.1950
|1.2074
|7
|2006.01.13 04:04
|t/p
|4
|0.10
|1.2074
|1.1950
|1.2074
|15.00
|10045.00
|8
|2006.01.13 04:04
|close
|3
|0.10
|1.2074
|1.1950
|1.2088
|1.00
|10046.00
|9
|2006.01.17 02:00
|buy
|5
|0.10
|1.2122
|1.1999
|1.2137
|10
|2006.01.17 02:21
|t/p
|5
|0.10
|1.2137
|1.1999
|1.2137
|15.00
|10061.00
|11
|2006.01.17 02:21
|buy
|6
|0.10
|1.2139
|1.2016
|1.2154
|12
|2006.01.17 03:29
|buy
|7
|0.10
|1.2125
|1.2016
|1.2140
|13
|2006.01.17 04:43
|buy
|8
|0.20
|1.2110
|1.2015
|1.2125
|14
|2006.01.17 06:12
|buy
|9
|0.30
|1.2095
|1.2014
|1.2110
|15
|2006.01.17 06:29
|buy
|10
|0.50
|1.2080
|1.2013
|1.2095
|16
|2006.01.17 06:42
|buy
|11
|0.80
|1.2066
|1.2013
|1.2081
|17
|2006.01.17 07:33
|t/p
|11
|0.80
|1.2081
|1.2013
|1.2081
|120.00
|10181.00
|18
|2006.01.17 07:33
|close
|10
|0.50
|1.2083
|1.2013
|1.2095
|15.00
|10196.00
|19
|2006.01.17 07:33
|close
|9
|0.30
|1.2082
|1.2014
|1.2110
|-39.00
|10157.00
|20
|2006.01.17 07:33
|close
|8
|0.20
|1.2081
|1.2015
|1.2125
|-58.00
|10099.00
|21
|2006.01.17 07:33
|close
|7
|0.10
|1.2080
|1.2016
|1.2140
|-45.00
|10054.00
|22
|2006.01.17 07:33
|close
|6
|0.10
|1.2081
|1.2016
|1.2154
|-58.00
|9996.00
|23
|2006.02.05 19:00
|buy
|12
|0.10
|1.2028
|1.1905
|1.2043
|24
|2006.02.05 19:25
|t/p
|12
|0.10
|1.2043
|1.1905
|1.2043
|15.00
|10011.00
|25
|2006.02.05 19:25
|buy
|13
|0.10
|1.2045
|1.1922
|1.2060
|26
|2006.02.05 20:12
|buy
|14
|0.10
|1.2030
|1.1921
|1.2045
|27
|2006.02.05 22:35
|buy
|15
|0.20
|1.2016
|1.1921
|1.2031
|28
|2006.02.06 02:44
|buy
|16
|0.30
|1.2002
|1.1921
|1.2017
|29
|2006.02.06 04:00
|buy
|17
|0.50
|1.1988
|1.1921
|1.2003
|30
|2006.02.06 06:36
|buy
|18
|0.80
|1.1972
|1.1919
|1.1987
|31
|2006.02.06 12:13
|buy
|19
|1.30
|1.1958
|1.1919
|1.1973
|32
|2006.02.06 17:37
|t/p
|19
|1.30
|1.1973
|1.1919
|1.1973
|195.00
|10206.00
|33
|2006.02.06 17:37
|close
|18
|0.80
|1.1973
|1.1919
|1.1987
|8.00
|10214.00
|34
|2006.02.06 17:37
|close
|17
|0.50
|1.1973
|1.1921
|1.2003
|-75.00
|10139.00
|35
|2006.02.06 17:37
|close
|16
|0.30
|1.1972
|1.1921
|1.2017
|-90.00
|10049.00
|36
|2006.02.06 17:38
|close
|15
|0.20
|1.1972
|1.1921
|1.2031
|-89.64
|9959.36
|37
|2006.02.06 17:38
|close
|14
|0.10
|1.1970
|1.1921
|1.2045
|-60.82
|9898.54
|38
|2006.02.06 17:38
|close
|13
|0.10
|1.1970
|1.1922
|1.2060
|-75.82
|9822.72
|39
|2006.02.20 06:01
|sell
|20
|0.10
|1.1941
|1.2064
|1.1926
|40
|2006.02.20 19:48
|t/p
|20
|0.10
|1.1926
|1.2064
|1.1926
|15.00
|9837.72
|41
|2006.02.21 15:00
|buy
|21
|0.10
|1.1919
|1.1796
|1.1934
|42
|2006.02.22 03:51
|buy
|22
|0.10
|1.1905
|1.1796
|1.1920
|43
|2006.02.22 05:21
|buy
|23
|0.20
|1.1890
|1.1795
|1.1905
|44
|2006.02.22 05:32
|buy
|24
|0.30
|1.1876
|1.1795
|1.1891
|45
|2006.02.22 08:47
|t/p
|24
|0.30
|1.1891
|1.1795
|1.1891
|45.00
|9882.72
|46
|2006.02.22 08:47
|close
|23
|0.20
|1.1891
|1.1795
|1.1905
|2.00
|9884.72
|47
|2006.02.22 08:47
|close
|22
|0.10
|1.1890
|1.1796
|1.1920
|-15.00
|9869.72
|48
|2006.02.22 08:47
|close
|21
|0.10
|1.1889
|1.1796
|1.1934
|-30.82
|9838.90
|49
|2006.02.22 13:00
|buy
|25
|0.10
|1.1913
|1.1790
|1.1928
|50
|2006.02.22 14:24
|buy
|26
|0.10
|1.1899
|1.1790
|1.1914
|51
|2006.02.22 18:20
|t/p
|26
|0.10
|1.1914
|1.1790
|1.1914
|15.00
|9853.90
|52
|2006.02.22 18:20
|close
|25
|0.10
|1.1914
|1.1790
|1.1928
|1.00
|9854.90
|53
|2006.02.23 12:00
|sell
|27
|0.10
|1.1919
|1.2042
|1.1904
|54
|2006.02.23 19:28
|sell
|28
|0.10
|1.1933
|1.2042
|1.1918
|55
|2006.02.23 21:03
|t/p
|28
|0.10
|1.1918
|1.2042
|1.1918
|15.00
|9869.90
|56
|2006.02.23 21:03
|close
|27
|0.10
|1.1918
|1.2042
|1.1904
|1.00
|9870.90
|57
|2006.03.08 00:00
|buy
|29
|0.10
|1.1896
|1.1773
|1.1911
|58
|2006.03.08 02:17
|t/p
|29
|0.10
|1.1911
|1.1773
|1.1911
|15.00
|9885.90
|59
|2006.03.10 03:00
|buy
|30
|0.10
|1.1917
|1.1794
|1.1932
|60
|2006.03.10 08:30
|buy
|31
|0.10
|1.1902
|1.1793
|1.1917
|61
|2006.03.10 08:30
|t/p
|31
|0.10
|1.1917
|1.1793
|1.1917
|15.00
|9900.90
|62
|2006.03.10 08:30
|close
|30
|0.10
|1.1917
|1.1794
|1.1932
|0.00
|9900.90
|63
|2006.03.13 07:00
|sell
|32
|0.10
|1.1924
|1.2047
|1.1909
|64
|2006.03.13 11:08
|sell
|33
|0.10
|1.1938
|1.2047
|1.1923
|65
|2006.03.13 14:21
|sell
|34
|0.20
|1.1952
|1.2047
|1.1937
|66
|2006.03.13 18:25
|sell
|35
|0.30
|1.1966
|1.2047
|1.1951
|67
|2006.03.13 19:59
|sell
|36
|0.50
|1.1981
|1.2048
|1.1966
|68
|2006.03.13 20:10
|t/p
|36
|0.50
|1.1966
|1.2048
|1.1966
|75.00
|9975.90
|69
|2006.03.13 20:10
|close
|35
|0.30
|1.1966
|1.2047
|1.1951
|0.00
|9975.90
|70
|2006.03.13 20:10
|close
|34
|0.20
|1.1967
|1.2047
|1.1937
|-30.00
|9945.90
|71
|2006.03.13 20:10
|close
|33
|0.10
|1.1966
|1.2047
|1.1923
|-28.00
|9917.90
|72
|2006.03.13 20:10
|close
|32
|0.10
|1.1967
|1.2047
|1.1909
|-43.00
|9874.90
|73
|2006.03.27 06:00
|sell
|37
|0.10
|1.2026
|1.2149
|1.2011
|74
|2006.03.27 11:25
|t/p
|37
|0.10
|1.2011
|1.2149
|1.2011
|15.00
|9889.90
|75
|2006.03.28 16:00
|sell
|38
|0.10
|1.2009
|1.2132
|1.1994
|76
|2006.03.29 02:57
|t/p
|38
|0.10
|1.1994
|1.2132
|1.1994
|15.44
|9905.34
|77
|2006.03.31 03:00
|sell
|39
|0.10
|1.2132
|1.2255
|1.2117
|78
|2006.03.31 03:46
|t/p
|39
|0.10
|1.2117
|1.2255
|1.2117
|15.00
|9920.34
|79
|2006.03.31 03:46
|sell
|40
|0.10
|1.2115
|1.2238
|1.2100
|80
|2006.03.31 04:21
|t/p
|40
|0.10
|1.2100
|1.2238
|1.2100
|15.00
|9935.34
|81
|2006.03.31 14:00
|buy
|41
|0.10
|1.2125
|1.2002
|1.2140
|82
|2006.04.02 19:37
|buy
|42
|0.10
|1.2110
|1.2001
|1.2125
|83
|2006.04.02 20:33
|buy
|43
|0.20
|1.2095
|1.2000
|1.2110
|84
|2006.04.02 23:01
|buy
|44
|0.30
|1.2078
|1.1997
|1.2093
|85
|2006.04.03 00:34
|buy
|45
|0.50
|1.2063
|1.1996
|1.2078
|86
|2006.04.03 00:42
|buy
|46
|0.80
|1.2049
|1.1996
|1.2064
|87
|2006.04.03 03:11
|buy
|47
|1.30
|1.2034
|1.1995
|1.2049
|88
|2006.04.03 03:56
|t/p
|47
|1.30
|1.2049
|1.1995
|1.2049
|195.00
|10130.34
|89
|2006.04.03 03:56
|close
|46
|0.80
|1.2049
|1.1996
|1.2064
|0.00
|10130.34
|90
|2006.04.03 03:56
|close
|45
|0.50
|1.2050
|1.1996
|1.2078
|-65.00
|10065.34
|91
|2006.04.03 03:56
|close
|44
|0.30
|1.2051
|1.1997
|1.2093
|-83.46
|9981.88
|92
|2006.04.03 03:56
|close
|43
|0.20
|1.2052
|1.2000
|1.2110
|-87.64
|9894.24
|93
|2006.04.03 03:56
|close
|42
|0.10
|1.2051
|1.2001
|1.2125
|-59.82
|9834.42
|94
|2006.04.03 03:56
|close
|41
|0.10
|1.2052
|1.2002
|1.2140
|-73.82
|9760.60
|95
|2006.04.03 12:00
|buy
|48
|0.10
|1.2124
|1.2001
|1.2139
|96
|2006.04.03 14:11
|t/p
|48
|0.10
|1.2139
|1.2001
|1.2139
|15.00
|9775.60
|97
|2006.04.19 08:00
|sell
|49
|0.10
|1.2333
|1.2456
|1.2318
|98
|2006.04.19 08:30
|t/p
|49
|0.10
|1.2318
|1.2456
|1.2318
|15.00
|9790.60
|99
|2006.04.19 08:30
|sell
|50
|0.10
|1.2315
|1.2438
|1.2300
|100
|2006.04.19 09:00
|t/p
|50
|0.10
|1.2300
|1.2438
|1.2300
|15.00
|9805.60
|101
|2006.05.11 11:00
|buy
|51
|0.10
|1.2822
|1.2699
|1.2837
|102
|2006.05.11 11:35
|t/p
|51
|0.10
|1.2837
|1.2699
|1.2837
|15.00
|9820.60
|103
|2006.05.11 11:35
|buy
|52
|0.10
|1.2839
|1.2716
|1.2854
|104
|2006.05.11 11:57
|t/p
|52
|0.10
|1.2854
|1.2716
|1.2854
|15.00
|9835.60
|105
|2006.05.11 11:57
|buy
|53
|0.10
|1.2857
|1.2734
|1.2872
|106
|2006.05.11 12:20
|buy
|54
|0.10
|1.2842
|1.2733
|1.2857
|107
|2006.05.11 12:52
|t/p
|54
|0.10
|1.2857
|1.2733
|1.2857
|15.00
|9850.60
|108
|2006.05.11 12:52
|close
|53
|0.10
|1.2857
|1.2734
|1.2872
|0.00
|9850.60
|109
|2006.05.12 13:00
|sell
|55
|0.10
|1.2893
|1.3016
|1.2878
|110
|2006.05.12 14:15
|sell
|56
|0.10
|1.2907
|1.3016
|1.2892
|111
|2006.05.12 15:46
|sell
|57
|0.20
|1.2921
|1.3016
|1.2906
|112
|2006.05.14 17:00
|sell
|58
|0.30
|1.2943
|1.3024
|1.2928
|113
|2006.05.14 18:31
|sell
|59
|0.50
|1.2957
|1.3024
|1.2942
|114
|2006.05.14 20:01
|t/p
|59
|0.50
|1.2942
|1.3024
|1.2942
|75.00
|9925.60
|115
|2006.05.14 20:01
|close
|58
|0.30
|1.2940
|1.3024
|1.2928
|9.00
|9934.60
|116
|2006.05.14 20:01
|close
|57
|0.20
|1.2941
|1.3016
|1.2906
|-40.00
|9894.60
|117
|2006.05.14 20:01
|close
|56
|0.10
|1.2940
|1.3016
|1.2892
|-33.00
|9861.60
|118
|2006.05.14 20:01
|close
|55
|0.10
|1.2939
|1.3016
|1.2878
|-46.00
|9815.60
|119
|2006.05.15 23:01
|buy
|60
|0.10
|1.2820
|1.2697
|1.2835
|120
|2006.05.15 23:52
|t/p
|60
|0.10
|1.2835
|1.2697
|1.2835
|15.00
|9830.60
|121
|2006.05.15 23:52
|buy
|61
|0.10
|1.2837
|1.2714
|1.2852
|122
|2006.05.16 00:47
|buy
|62
|0.10
|1.2823
|1.2714
|1.2838
|123
|2006.05.16 01:02
|buy
|63
|0.20
|1.2809
|1.2714
|1.2824
|124
|2006.05.16 01:57
|t/p
|63
|0.20
|1.2824
|1.2714
|1.2824
|30.00
|9860.60
|125
|2006.05.16 01:57
|close
|62
|0.10
|1.2825
|1.2714
|1.2838
|2.00
|9862.60
|126
|2006.05.16 01:57
|close
|61
|0.10
|1.2826
|1.2714
|1.2852
|-11.82
|9850.78
|127
|2006.05.17 10:00
|sell
|64
|0.10
|1.2834
|1.2957
|1.2819
|128
|2006.05.17 10:24
|t/p
|64
|0.10
|1.2819
|1.2957
|1.2819
|15.00
|9865.78
|129
|2006.05.17 10:24
|sell
|65
|0.10
|1.2817
|1.2940
|1.2802
|130
|2006.05.17 10:25
|t/p
|65
|0.10
|1.2802
|1.2940
|1.2802
|15.00
|9880.78
|131
|2006.05.17 10:25
|sell
|66
|0.10
|1.2800
|1.2923
|1.2785
|132
|2006.05.17 10:26
|t/p
|66
|0.10
|1.2785
|1.2923
|1.2785
|15.00
|9895.78
|133
|2006.05.17 10:26
|sell
|67
|0.10
|1.2783
|1.2906
|1.2768
|134
|2006.05.17 10:32
|t/p
|67
|0.10
|1.2768
|1.2906
|1.2768
|15.00
|9910.78
|135
|2006.05.17 10:32
|sell
|68
|0.10
|1.2766
|1.2889
|1.2751
|136
|2006.05.17 10:41
|sell
|69
|0.10
|1.2780
|1.2889
|1.2765
|137
|2006.05.17 11:27
|t/p
|69
|0.10
|1.2765
|1.2889
|1.2765
|15.00
|9925.78
|138
|2006.05.17 11:27
|close
|68
|0.10
|1.2765
|1.2889
|1.2751
|1.00
|9926.78
|139
|2006.05.19 03:00
|sell
|70
|0.10
|1.2811
|1.2934
|1.2796
|140
|2006.05.19 03:23
|t/p
|70
|0.10
|1.2796
|1.2934
|1.2796
|15.00
|9941.78
|141
|2006.05.19 03:23
|sell
|71
|0.10
|1.2794
|1.2917
|1.2779
|142
|2006.05.19 03:31
|t/p
|71
|0.10
|1.2779
|1.2917
|1.2779
|15.00
|9956.78
|143
|2006.05.19 03:31
|sell
|72
|0.10
|1.2777
|1.2900
|1.2762
|144
|2006.05.19 05:45
|t/p
|72
|0.10
|1.2762
|1.2900
|1.2762
|15.00
|9971.78
|145
|2006.05.21 17:00
|buy
|73
|0.10
|1.2763
|1.2640
|1.2778
|146
|2006.05.21 20:16
|buy
|74
|0.10
|1.2749
|1.2640
|1.2764
|147
|2006.05.21 21:33
|buy
|75
|0.20
|1.2735
|1.2640
|1.2750
|148
|2006.05.21 23:34
|t/p
|75
|0.20
|1.2750
|1.2640
|1.2750
|30.00
|10001.78
|149
|2006.05.21 23:34
|close
|74
|0.10
|1.2750
|1.2640
|1.2764
|1.00
|10002.78
|150
|2006.05.21 23:34
|close
|73
|0.10
|1.2751
|1.2640
|1.2778
|-12.00
|9990.78
|151
|2006.05.23 05:00
|sell
|76
|0.10
|1.2839
|1.2962
|1.2824
|152
|2006.05.23 05:10
|sell
|77
|0.10
|1.2854
|1.2963
|1.2839
|153
|2006.05.23 05:23
|t/p
|77
|0.10
|1.2839
|1.2963
|1.2839
|15.00
|10005.78
|154
|2006.05.23 05:23
|close
|76
|0.10
|1.2839
|1.2962
|1.2824
|0.00
|10005.78
|155
|2006.05.23 05:23
|sell
|78
|0.10
|1.2836
|1.2959
|1.2821
|156
|2006.05.23 07:38
|sell
|79
|0.10
|1.2851
|1.2960
|1.2836
|157
|2006.05.23 08:26
|t/p
|79
|0.10
|1.2836
|1.2960
|1.2836
|15.00
|10020.78
|158
|2006.05.23 08:26
|close
|78
|0.10
|1.2836
|1.2959
|1.2821
|0.00
|10020.78
|159
|2006.06.01 12:00
|buy
|80
|0.10
|1.2823
|1.2700
|1.2838
|160
|2006.06.01 13:15
|buy
|81
|0.10
|1.2809
|1.2700
|1.2824
|161
|2006.06.01 15:26
|buy
|82
|0.20
|1.2794
|1.2699
|1.2809
|162
|2006.06.01 17:17
|t/p
|82
|0.20
|1.2809
|1.2699
|1.2809
|30.00
|10050.78
|163
|2006.06.01 17:17
|close
|81
|0.10
|1.2809
|1.2700
|1.2824
|0.00
|10050.78
|164
|2006.06.01 17:17
|close
|80
|0.10
|1.2808
|1.2700
|1.2838
|-15.00
|10035.78
|165
|2006.06.05 10:00
|sell
|83
|0.10
|1.2935
|1.3058
|1.2920
|166
|2006.06.05 10:03
|sell
|84
|0.10
|1.2949
|1.3058
|1.2934
|167
|2006.06.05 12:25
|sell
|85
|0.20
|1.2963
|1.3058
|1.2948
|168
|2006.06.05 14:23
|t/p
|85
|0.20
|1.2948
|1.3058
|1.2948
|30.00
|10065.78
|169
|2006.06.05 14:23
|close
|84
|0.10
|1.2948
|1.3058
|1.2934
|1.00
|10066.78
|170
|2006.06.05 14:23
|close
|83
|0.10
|1.2947
|1.3058
|1.2920
|-12.00
|10054.78
|171
|2006.06.06 05:00
|buy
|86
|0.10
|1.2899
|1.2776
|1.2914
|172
|2006.06.06 06:08
|buy
|87
|0.10
|1.2885
|1.2776
|1.2900
|173
|2006.06.06 06:16
|buy
|88
|0.20
|1.2871
|1.2776
|1.2886
|174
|2006.06.06 08:13
|buy
|89
|0.30
|1.2857
|1.2776
|1.2872
|175
|2006.06.06 08:16
|buy
|90
|0.50
|1.2842
|1.2775
|1.2857
|176
|2006.06.06 09:31
|buy
|91
|0.80
|1.2828
|1.2775
|1.2843
|177
|2006.06.06 10:59
|buy
|92
|1.30
|1.2813
|1.2774
|1.2828
|178
|2006.06.06 11:33
|t/p
|92
|1.30
|1.2828
|1.2774
|1.2828
|195.00
|10249.78
|179
|2006.06.06 11:33
|close
|91
|0.80
|1.2828
|1.2775
|1.2843
|0.00
|10249.78
|180
|2006.06.06 11:33
|close
|90
|0.50
|1.2829
|1.2775
|1.2857
|-65.00
|10184.78
|181
|2006.06.06 11:33
|close
|89
|0.30
|1.2828
|1.2776
|1.2872
|-87.00
|10097.78
|182
|2006.06.06 11:33
|close
|88
|0.20
|1.2829
|1.2776
|1.2886
|-84.00
|10013.78
|183
|2006.06.06 11:33
|close
|87
|0.10
|1.2828
|1.2776
|1.2900
|-57.00
|9956.78
|184
|2006.06.06 11:33
|close
|86
|0.10
|1.2829
|1.2776
|1.2914
|-70.00
|9886.78
|185
|2006.06.16 10:00
|sell
|93
|0.10
|1.2620
|1.2743
|1.2605
|186
|2006.06.16 10:54
|sell
|94
|0.10
|1.2634
|1.2743
|1.2619
|187
|2006.06.16 12:37
|t/p
|94
|0.10
|1.2619
|1.2743
|1.2619
|15.00
|9901.78
|188
|2006.06.16 12:37
|close
|93
|0.10
|1.2619
|1.2743
|1.2605
|1.00
|9902.78
|189
|2006.06.22 04:00
|sell
|95
|0.10
|1.2634
|1.2757
|1.2619
|190
|2006.06.22 06:15
|t/p
|95
|0.10
|1.2619
|1.2757
|1.2619
|15.00
|9917.78
|191
|2006.06.27 06:00
|sell
|96
|0.10
|1.2579
|1.2702
|1.2564
|192
|2006.06.27 06:20
|t/p
|96
|0.10
|1.2564
|1.2702
|1.2564
|15.00
|9932.78
|193
|2006.06.27 06:20
|sell
|97
|0.10
|1.2562
|1.2685
|1.2547
|194
|2006.06.27 07:04
|sell
|98
|0.10
|1.2576
|1.2685
|1.2561
|195
|2006.06.27 08:45
|sell
|99
|0.20
|1.2592
|1.2687
|1.2577
|196
|2006.06.27 10:18
|sell
|100
|0.30
|1.2607
|1.2688
|1.2592
|197
|2006.06.27 11:40
|t/p
|100
|0.30
|1.2592
|1.2688
|1.2592
|45.00
|9977.78
|198
|2006.06.27 11:40
|close
|99
|0.20
|1.2592
|1.2687
|1.2577
|0.00
|9977.78
|199
|2006.06.27 11:40
|close
|98
|0.10
|1.2594
|1.2685
|1.2561
|-18.00
|9959.78
|200
|2006.06.27 11:40
|close
|97
|0.10
|1.2595
|1.2685
|1.2547
|-33.00
|9926.78
|201
|2006.07.23 22:00
|sell
|101
|0.10
|1.2650
|1.2773
|1.2635
|202
|2006.07.24 01:34
|t/p
|101
|0.10
|1.2635
|1.2773
|1.2635
|15.44
|9942.22
|203
|2006.08.02 05:00
|sell
|102
|0.10
|1.2801
|1.2924
|1.2786
|204
|2006.08.02 09:25
|sell
|103
|0.10
|1.2816
|1.2925
|1.2801
|205
|2006.08.02 11:04
|t/p
|103
|0.10
|1.2801
|1.2925
|1.2801
|15.00
|9957.22
|206
|2006.08.02 11:04
|close
|102
|0.10
|1.2801
|1.2924
|1.2786
|0.00
|9957.22
|207
|2006.08.08 05:00
|buy
|104
|0.10
|1.2841
|1.2718
|1.2856
|208
|2006.08.08 14:14
|t/p
|104
|0.10
|1.2856
|1.2718
|1.2856
|15.00
|9972.22
|209
|2006.08.09 03:00
|buy
|105
|0.10
|1.2834
|1.2711
|1.2849
|210
|2006.08.09 03:28
|t/p
|105
|0.10
|1.2849
|1.2711
|1.2849
|15.00
|9987.22
|211
|2006.08.09 03:28
|buy
|106
|0.10
|1.2851
|1.2728
|1.2866
|212
|2006.08.09 04:07
|t/p
|106
|0.10
|1.2866
|1.2728
|1.2866
|15.00
|10002.22
|213
|2006.08.09 18:00
|sell
|107
|0.10
|1.2862
|1.2985
|1.2847
|214
|2006.08.09 18:56
|sell
|108
|0.10
|1.2876
|1.2985
|1.2861
|215
|2006.08.10 02:13
|sell
|109
|0.20
|1.2891
|1.2986
|1.2876
|216
|2006.08.10 03:03
|sell
|110
|0.30
|1.2906
|1.2987
|1.2891
|217
|2006.08.10 03:24
|t/p
|110
|0.30
|1.2891
|1.2987
|1.2891
|45.00
|10047.22
|218
|2006.08.10 03:24
|close
|109
|0.20
|1.2891
|1.2986
|1.2876
|0.00
|10047.22
|219
|2006.08.10 03:24
|close
|108
|0.10
|1.2892
|1.2985
|1.2861
|-14.68
|10032.54
|220
|2006.08.10 03:24
|close
|107
|0.10
|1.2891
|1.2985
|1.2847
|-27.68
|10004.86
|221
|2006.08.21 17:04
|sell
|111
|0.10
|1.2893
|1.3016
|1.2878
|222
|2006.08.21 18:08
|t/p
|111
|0.10
|1.2878
|1.3016
|1.2878
|15.00
|10019.86
|223
|2006.08.23 04:00
|buy
|112
|0.10
|1.2828
|1.2705
|1.2843
|224
|2006.08.23 05:14
|buy
|113
|0.10
|1.2813
|1.2704
|1.2828
|225
|2006.08.23 09:50
|t/p
|113
|0.10
|1.2828
|1.2704
|1.2828
|15.00
|10034.86
|226
|2006.08.23 09:50
|close
|112
|0.10
|1.2828
|1.2705
|1.2843
|0.00
|10034.86
|227
|2006.08.24 05:00
|buy
|114
|0.10
|1.2834
|1.2711
|1.2849
|228
|2006.08.24 08:31
|buy
|115
|0.10
|1.2819
|1.2710
|1.2834
|229
|2006.08.24 10:37
|buy
|116
|0.20
|1.2805
|1.2710
|1.2820
|230
|2006.08.24 10:56
|buy
|117
|0.30
|1.2791
|1.2710
|1.2806
|231
|2006.08.24 11:45
|buy
|118
|0.50
|1.2776
|1.2709
|1.2791
|232
|2006.08.24 11:58
|buy
|119
|0.80
|1.2762
|1.2709
|1.2777
|233
|2006.08.24 20:08
|buy
|120
|1.30
|1.2748
|1.2709
|1.2763
|234
|2006.08.24 20:28
|t/p
|120
|1.30
|1.2763
|1.2709
|1.2763
|195.00
|10229.86
|235
|2006.08.24 20:28
|close
|119
|0.80
|1.2763
|1.2709
|1.2777
|8.00
|10237.86
|236
|2006.08.24 20:28
|close
|118
|0.50
|1.2762
|1.2709
|1.2791
|-70.00
|10167.86
|237
|2006.08.24 20:28
|close
|117
|0.30
|1.2763
|1.2710
|1.2806
|-84.00
|10083.86
|238
|2006.08.24 20:29
|close
|116
|0.20
|1.2762
|1.2710
|1.2820
|-86.00
|9997.86
|239
|2006.08.24 20:29
|close
|115
|0.10
|1.2763
|1.2710
|1.2834
|-56.00
|9941.86
|240
|2006.08.24 20:29
|close
|114
|0.10
|1.2762
|1.2711
|1.2849
|-72.00
|9869.86
|241
|2006.08.28 13:00
|sell
|121
|0.10
|1.2791
|1.2914
|1.2776
|242
|2006.08.28 20:39
|sell
|122
|0.10
|1.2806
|1.2915
|1.2791
|243
|2006.08.28 23:13
|sell
|123
|0.20
|1.2820
|1.2915
|1.2805
|244
|2006.08.29 03:20
|sell
|124
|0.30
|1.2835
|1.2916
|1.2820
|245
|2006.08.29 04:49
|t/p
|124
|0.30
|1.2820
|1.2916
|1.2820
|45.00
|9914.86
|246
|2006.08.29 04:49
|close
|123
|0.20
|1.2820
|1.2915
|1.2805
|0.88
|9915.74
|247
|2006.08.29 04:49
|close
|122
|0.10
|1.2821
|1.2915
|1.2791
|-14.56
|9901.18
|248
|2006.08.29 04:49
|close
|121
|0.10
|1.2822
|1.2914
|1.2776
|-30.56
|9870.62
|249
|2006.08.31 11:00
|sell
|125
|0.10
|1.2799
|1.2922
|1.2784
|250
|2006.08.31 16:17
|sell
|126
|0.10
|1.2814
|1.2923
|1.2799
|251
|2006.08.31 17:48
|t/p
|126
|0.10
|1.2799
|1.2923
|1.2799
|15.00
|9885.62
|252
|2006.08.31 17:48
|close
|125
|0.10
|1.2799
|1.2922
|1.2784
|0.00
|9885.62
|253
|2006.09.11 02:00
|buy
|127
|0.10
|1.2687
|1.2564
|1.2702
|254
|2006.09.11 04:04
|t/p
|127
|0.10
|1.2702
|1.2564
|1.2702
|15.00
|9900.62
|255
|2006.09.11 13:00
|sell
|128
|0.10
|1.2699
|1.2822
|1.2684
|256
|2006.09.11 20:44
|sell
|129
|0.10
|1.2713
|1.2822
|1.2698
|257
|2006.09.12 03:43
|sell
|130
|0.20
|1.2728
|1.2823
|1.2713
|258
|2006.09.12 04:00
|t/p
|130
|0.20
|1.2713
|1.2823
|1.2713
|30.00
|9930.62
|259
|2006.09.12 04:00
|close
|129
|0.10
|1.2713
|1.2822
|1.2698
|0.44
|9931.06
|260
|2006.09.12 04:00
|close
|128
|0.10
|1.2714
|1.2822
|1.2684
|-14.56
|9916.50
|261
|2006.09.18 01:01
|buy
|131
|0.10
|1.2662
|1.2539
|1.2677
|262
|2006.09.18 02:29
|t/p
|131
|0.10
|1.2677
|1.2539
|1.2677
|15.00
|9931.50
|263
|2006.09.19 05:00
|sell
|132
|0.10
|1.2669
|1.2792
|1.2654
|264
|2006.09.19 06:00
|t/p
|132
|0.10
|1.2654
|1.2792
|1.2654
|15.00
|9946.50
|265
|2006.09.29 14:00
|buy
|133
|0.10
|1.2688
|1.2565
|1.2703
|266
|2006.10.01 20:30
|buy
|134
|0.10
|1.2674
|1.2565
|1.2689
|267
|2006.10.02 05:34
|t/p
|134
|0.10
|1.2689
|1.2565
|1.2689
|14.18
|9960.68
|268
|2006.10.02 05:34
|close
|133
|0.10
|1.2689
|1.2565
|1.2703
|0.18
|9960.86
|269
|2006.10.04 15:00
|buy
|135
|0.10
|1.2711
|1.2588
|1.2726
|270
|2006.10.04 22:51
|buy
|136
|0.10
|1.2696
|1.2587
|1.2711
|271
|2006.10.05 02:22
|t/p
|136
|0.10
|1.2711
|1.2587
|1.2711
|12.54
|9973.40
|272
|2006.10.05 02:22
|close
|135
|0.10
|1.2711
|1.2588
|1.2726
|-2.46
|9970.94
|273
|2006.10.20 07:00
|sell
|137
|0.10
|1.2605
|1.2728
|1.2590
|274
|2006.10.20 08:42
|sell
|138
|0.10
|1.2619
|1.2728
|1.2604
|275
|2006.10.20 10:39
|t/p
|138
|0.10
|1.2604
|1.2728
|1.2604
|15.00
|9985.94
|276
|2006.10.20 10:39
|close
|137
|0.10
|1.2604
|1.2728
|1.2590
|1.00
|9986.94
|277
|2006.10.27 04:00
|sell
|139
|0.10
|1.2680
|1.2803
|1.2665
|278
|2006.10.27 05:23
|t/p
|139
|0.10
|1.2665
|1.2803
|1.2665
|15.00
|10001.94
|279
|2006.10.31 11:00
|buy
|140
|0.10
|1.2768
|1.2645
|1.2783
|280
|2006.11.01 02:42
|buy
|141
|0.10
|1.2754
|1.2645
|1.2769
|281
|2006.11.01 10:01
|t/p
|141
|0.10
|1.2769
|1.2645
|1.2769
|15.00
|10016.94
|282
|2006.11.01 10:01
|close
|140
|0.10
|1.2771
|1.2645
|1.2783
|2.18
|10019.12
|283
|2006.11.07 17:01
|sell
|142
|0.10
|1.2776
|1.2899
|1.2761
|284
|2006.11.08 04:05
|sell
|143
|0.10
|1.2791
|1.2900
|1.2776
|285
|2006.11.08 04:27
|sell
|144
|0.20
|1.2806
|1.2901
|1.2791
|286
|2006.11.08 05:37
|t/p
|144
|0.20
|1.2791
|1.2901
|1.2791
|30.00
|10049.12
|287
|2006.11.08 05:37
|close
|143
|0.10
|1.2791
|1.2900
|1.2776
|0.00
|10049.12
|288
|2006.11.08 05:37
|close
|142
|0.10
|1.2792
|1.2899
|1.2761
|-15.56
|10033.56
|289
|2006.11.09 17:15
|buy
|145
|0.10
|1.2834
|1.2711
|1.2849
|290
|2006.11.09 20:45
|sell
|146
|0.10
|1.2836
|1.2959
|1.2821
|291
|2006.11.09 21:00
|t/p
|145
|0.10
|1.2849
|1.2711
|1.2849
|15.00
|10048.56
|292
|2006.11.09 21:00
|sell
|147
|0.10
|1.2852
|1.2961
|1.2837
|293
|2006.11.09 22:03
|sell
|148
|0.20
|1.2867
|1.2962
|1.2852
|294
|2006.11.10 01:22
|t/p
|148
|0.20
|1.2852
|1.2962
|1.2852
|30.88
|10079.44
|295
|2006.11.10 01:22
|close
|147
|0.10
|1.2852
|1.2961
|1.2837
|0.44
|10079.88
|296
|2006.11.10 01:22
|close
|146
|0.10
|1.2853
|1.2959
|1.2821
|-16.56
|10063.32
|297
|2006.11.10 01:23
|sell
|149
|0.10
|1.2850
|1.2973
|1.2835
|298
|2006.11.10 02:20
|sell
|150
|0.10
|1.2864
|1.2973
|1.2849
|299
|2006.11.10 03:00
|buy
|151
|0.10
|1.2858
|1.2735
|1.2873
|300
|2006.11.10 03:52
|t/p
|151
|0.10
|1.2873
|1.2735
|1.2873
|15.00
|10078.32
|301
|2006.11.10 03:54
|sell
|152
|0.20
|1.2878
|1.2973
|1.2863
|302
|2006.11.10 04:05
|sell
|153
|0.30
|1.2892
|1.2973
|1.2877
|303
|2006.11.10 04:46
|t/p
|153
|0.30
|1.2877
|1.2973
|1.2877
|45.00
|10123.32
|304
|2006.11.10 04:46
|close
|152
|0.20
|1.2877
|1.2973
|1.2863
|2.00
|10125.32
|305
|2006.11.10 04:46
|close
|150
|0.10
|1.2876
|1.2973
|1.2849
|-12.00
|10113.32
|306
|2006.11.10 04:46
|close
|149
|0.10
|1.2875
|1.2973
|1.2835
|-25.00
|10088.32
|307
|2006.11.10 09:15
|buy
|154
|0.10
|1.2867
|1.2744
|1.2882
|308
|2006.11.10 10:09
|buy
|155
|0.10
|1.2853
|1.2744
|1.2868
|309
|2006.11.10 10:45
|t/p
|155
|0.10
|1.2868
|1.2744
|1.2868
|15.00
|10103.32
|310
|2006.11.10 10:45
|close
|154
|0.10
|1.2868
|1.2744
|1.2882
|1.00
|10104.32
|311
|2006.11.10 12:00
|sell
|156
|0.10
|1.2858
|1.2981
|1.2843
|312
|2006.11.10 16:26
|t/p
|156
|0.10
|1.2843
|1.2981
|1.2843
|15.00
|10119.32
|313
|2006.11.13 01:45
|buy
|157
|0.10
|1.2870
|1.2747
|1.2885
|314
|2006.11.13 03:05
|buy
|158
|0.10
|1.2855
|1.2746
|1.2870
|315
|2006.11.13 04:54
|buy
|159
|0.20
|1.2840
|1.2745
|1.2855
|316
|2006.11.13 08:45
|sell
|160
|0.10
|1.2829
|1.2952
|1.2814
|317
|2006.11.13 09:19
|buy
|161
|0.30
|1.2826
|1.2745
|1.2841
|318
|2006.11.13 10:05
|t/p
|160
|0.10
|1.2814
|1.2952
|1.2814
|15.00
|10134.32
|319
|2006.11.13 10:06
|buy
|162
|0.50
|1.2811
|1.2744
|1.2826
|320
|2006.11.13 10:15
|sell
|163
|0.10
|1.2809
|1.2932
|1.2794
|321
|2006.11.13 23:40
|sell
|164
|0.10
|1.2823
|1.2932
|1.2808
|322
|2006.11.13 23:48
|t/p
|162
|0.50
|1.2826
|1.2744
|1.2826
|75.00
|10209.32
|323
|2006.11.13 23:48
|close
|161
|0.30
|1.2826
|1.2745
|1.2841
|0.00
|10209.32
|324
|2006.11.13 23:48
|close
|159
|0.20
|1.2827
|1.2745
|1.2855
|-26.00
|10183.32
|325
|2006.11.13 23:48
|close
|158
|0.10
|1.2825
|1.2746
|1.2870
|-30.00
|10153.32
|326
|2006.11.13 23:48
|close
|157
|0.10
|1.2825
|1.2747
|1.2885
|-45.00
|10108.32
|327
|2006.11.14 00:46
|buy
|165
|0.10
|1.2826
|1.2703
|1.2841
|328
|2006.11.14 03:43
|sell
|166
|0.20
|1.2837
|1.2932
|1.2822
|329
|2006.11.14 03:51
|t/p
|165
|0.10
|1.2841
|1.2703
|1.2841
|15.00
|10123.32
|330
|2006.11.14 06:00
|t/p
|166
|0.20
|1.2822
|1.2932
|1.2822
|30.00
|10153.32
|331
|2006.11.14 06:00
|close
|164
|0.10
|1.2822
|1.2932
|1.2808
|1.44
|10154.76
|332
|2006.11.14 06:00
|close
|163
|0.10
|1.2821
|1.2932
|1.2794
|-11.56
|10143.20
|333
|2006.11.14 09:30
|buy
|167
|0.10
|1.2853
|1.2730
|1.2868
|334
|2006.11.14 09:59
|buy
|168
|0.10
|1.2838
|1.2729
|1.2853
|335
|2006.11.14 10:04
|buy
|169
|0.20
|1.2824
|1.2729
|1.2839
|336
|2006.11.14 10:11
|buy
|170
|0.30
|1.2810
|1.2729
|1.2825
|337
|2006.11.14 10:12
|buy
|171
|0.50
|1.2796
|1.2729
|1.2811
|338
|2006.11.14 10:18
|t/p
|171
|0.50
|1.2811
|1.2729
|1.2811
|75.00
|10218.20
|339
|2006.11.14 10:18
|close
|170
|0.30
|1.2811
|1.2729
|1.2825
|3.00
|10221.20
|340
|2006.11.14 10:19
|close
|169
|0.20
|1.2812
|1.2729
|1.2839
|-24.00
|10197.20
|341
|2006.11.14 10:19
|close
|168
|0.10
|1.2814
|1.2729
|1.2853
|-24.00
|10173.20
|342
|2006.11.14 10:19
|close
|167
|0.10
|1.2813
|1.2730
|1.2868
|-40.00
|10133.20
|343
|2006.11.14 11:45
|sell
|172
|0.10
|1.2812
|1.2935
|1.2797
|344
|2006.11.14 14:15
|buy
|173
|0.10
|1.2821
|1.2698
|1.2836
|345
|2006.11.14 14:29
|sell
|174
|0.10
|1.2827
|1.2936
|1.2812
|346
|2006.11.14 16:13
|t/p
|174
|0.10
|1.2812
|1.2936
|1.2812
|15.00
|10148.20
|347
|2006.11.14 16:13
|close
|172
|0.10
|1.2811
|1.2935
|1.2797
|1.00
|10149.20
|348
|2006.11.14 16:13
|sell
|175
|0.10
|1.2808
|1.2931
|1.2793
|349
|2006.11.14 17:06
|buy
|176
|0.10
|1.2807
|1.2698
|1.2822
|350
|2006.11.15 02:26
|t/p
|176
|0.10
|1.2822
|1.2698
|1.2822
|14.18
|10163.38
|351
|2006.11.15 02:26
|close
|173
|0.10
|1.2822
|1.2698
|1.2836
|0.18
|10163.56
|352
|2006.11.15 02:26
|sell
|177
|0.10
|1.2822
|1.2931
|1.2807
|353
|2006.11.15 04:37
|t/p
|177
|0.10
|1.2807
|1.2931
|1.2807
|15.00
|10178.56
|354
|2006.11.15 04:37
|close
|175
|0.10
|1.2807
|1.2931
|1.2793
|1.44
|10180.00
|355
|2006.11.15 08:00
|buy
|178
|0.10
|1.2794
|1.2671
|1.2809
|356
|2006.11.15 08:36
|buy
|179
|0.10
|1.2779
|1.2670
|1.2794
|357
|2006.11.15 09:23
|t/p
|179
|0.10
|1.2794
|1.2670
|1.2794
|15.00
|10195.00
|358
|2006.11.15 09:23
|close
|178
|0.10
|1.2795
|1.2671
|1.2809
|1.00
|10196.00
|359
|2006.11.15 10:30
|sell
|180
|0.10
|1.2807
|1.2930
|1.2792
|360
|2006.11.15 14:07
|sell
|181
|0.10
|1.2821
|1.2930
|1.2806
|361
|2006.11.15 15:45
|buy
|182
|0.10
|1.2826
|1.2703
|1.2841
|362
|2006.11.16 03:15
|buy
|183
|0.10
|1.2811
|1.2702
|1.2826
|363
|2006.11.16 04:33
|t/p
|181
|0.10
|1.2806
|1.2930
|1.2806
|16.32
|10212.32
|364
|2006.11.16 04:33
|close
|180
|0.10
|1.2806
|1.2930
|1.2792
|2.32
|10214.64
|365
|2006.11.16 08:30
|t/p
|183
|0.10
|1.2826
|1.2702
|1.2826
|15.00
|10229.64
|366
|2006.11.16 08:30
|close
|182
|0.10
|1.2828
|1.2703
|1.2841
|-0.46
|10229.18
|367
|2006.11.17 06:30
|sell
|184
|0.10
|1.2770
|1.2893
|1.2755
|368
|2006.11.17 07:45
|buy
|185
|0.10
|1.2770
|1.2647
|1.2785
|369
|2006.11.17 08:30
|t/p
|185
|0.10
|1.2785
|1.2647
|1.2785
|15.00
|10244.18
|370
|2006.11.17 08:30
|sell
|186
|0.10
|1.2785
|1.2894
|1.2770
|371
|2006.11.17 08:45
|buy
|187
|0.10
|1.2780
|1.2657
|1.2795
|372
|2006.11.17 09:49
|t/p
|187
|0.10
|1.2795
|1.2657
|1.2795
|15.00
|10259.18
|373
|2006.11.17 09:50
|sell
|188
|0.20
|1.2799
|1.2894
|1.2784
|374
|2006.11.17 10:01
|sell
|189
|0.30
|1.2814
|1.2895
|1.2799
|375
|2006.11.17 10:06
|sell
|190
|0.50
|1.2829
|1.2896
|1.2814
|376
|2006.11.17 10:17
|sell
|191
|0.80
|1.2843
|1.2896
|1.2828
|377
|2006.11.17 10:51
|t/p
|191
|0.80
|1.2828
|1.2896
|1.2828
|120.00
|10379.18
|378
|2006.11.17 10:51
|close
|190
|0.50
|1.2828
|1.2896
|1.2814
|5.00
|10384.18
|379
|2006.11.17 10:52
|close
|189
|0.30
|1.2829
|1.2895
|1.2799
|-45.00
|10339.18
|380
|2006.11.17 10:52
|close
|188
|0.20
|1.2830
|1.2894
|1.2784
|-62.00
|10277.18
|381
|2006.11.17 10:52
|close
|186
|0.10
|1.2830
|1.2894
|1.2770
|-45.00
|10232.18
|382
|2006.11.17 10:52
|close
|184
|0.10
|1.2829
|1.2893
|1.2755
|-59.00
|10173.18
|383
|2006.11.17 14:45
|buy
|192
|0.10
|1.2821
|1.2698
|1.2836
|384
|2006.11.19 21:18
|t/p
|192
|0.10
|1.2836
|1.2698
|1.2836
|15.00
|10188.18
|385
|2006.11.20 10:45
|buy
|193
|0.10
|1.2822
|1.2699
|1.2837
|386
|2006.11.20 11:56
|buy
|194
|0.10
|1.2808
|1.2699
|1.2823
|387
|2006.11.20 16:30
|sell
|195
|0.10
|1.2808
|1.2931
|1.2793
|388
|2006.11.20 19:13
|sell
|196
|0.10
|1.2822
|1.2931
|1.2807
|389
|2006.11.20 19:13
|t/p
|194
|0.10
|1.2823
|1.2699
|1.2823
|15.00
|10203.18
|390
|2006.11.20 19:13
|close
|193
|0.10
|1.2823
|1.2699
|1.2837
|1.00
|10204.18
|391
|2006.11.20 19:14
|sell
|197
|0.20
|1.2838
|1.2933
|1.2823
|392
|2006.11.20 19:16
|t/p
|197
|0.20
|1.2823
|1.2933
|1.2823
|30.00
|10234.18
|393
|2006.11.20 19:16
|close
|196
|0.10
|1.2823
|1.2931
|1.2807
|-1.00
|10233.18
|394
|2006.11.20 19:16
|close
|195
|0.10
|1.2822
|1.2931
|1.2793
|-14.00
|10219.18
|395
|2006.11.20 21:00
|buy
|198
|0.10
|1.2824
|1.2701
|1.2839
|396
|2006.11.20 23:59
|buy
|199
|0.10
|1.2810
|1.2701
|1.2825
|397
|2006.11.21 02:41
|t/p
|199
|0.10
|1.2825
|1.2701
|1.2825
|14.18
|10233.36
|398
|2006.11.21 02:41
|close
|198
|0.10
|1.2825
|1.2701
|1.2839
|0.18
|10233.54
|399
|2006.11.21 08:30
|buy
|200
|0.10
|1.2818
|1.2695
|1.2833
|400
|2006.11.21 09:02
|buy
|201
|0.10
|1.2804
|1.2695
|1.2819
|401
|2006.11.21 10:27
|t/p
|201
|0.10
|1.2819
|1.2695
|1.2819
|15.00
|10248.54
|402
|2006.11.21 10:27
|close
|200
|0.10
|1.2819
|1.2695
|1.2833
|1.00
|10249.54
|403
|2006.11.21 16:05
|buy
|202
|0.10
|1.2846
|1.2723
|1.2861
|404
|2006.11.21 21:20
|t/p
|202
|0.10
|1.2861
|1.2723
|1.2861
|15.00
|10264.54
|405
|2006.11.21 21:20
|buy
|203
|0.10
|1.2863
|1.2740
|1.2878
|406
|2006.11.22 07:05
|t/p
|203
|0.10
|1.2878
|1.2740
|1.2878
|14.18
|10278.72
|407
|2006.11.22 12:45
|buy
|204
|0.10
|1.2924
|1.2801
|1.2939
|408
|2006.11.22 14:24
|t/p
|204
|0.10
|1.2939
|1.2801
|1.2939
|15.00
|10293.72
|409
|2006.11.22 14:24
|buy
|205
|0.10
|1.2941
|1.2818
|1.2956
|410
|2006.11.22 18:21
|sell
|206
|0.10
|1.2941
|1.3064
|1.2926
|411
|2006.11.23 04:07
|t/p
|205
|0.10
|1.2956
|1.2818
|1.2956
|12.54
|10306.26
|412
|2006.11.23 04:07
|sell
|207
|0.10
|1.2957
|1.3066
|1.2942
|413
|2006.11.23 04:11
|sell
|208
|0.20
|1.2972
|1.3067
|1.2957
|414
|2006.11.23 06:06
|t/p
|208
|0.20
|1.2957
|1.3067
|1.2957
|30.00
|10336.26
|415
|2006.11.23 06:06
|close
|207
|0.10
|1.2957
|1.3066
|1.2942
|0.00
|10336.26
|416
|2006.11.23 06:06
|close
|206
|0.10
|1.2958
|1.3064
|1.2926
|-15.68
|10320.58
|417
|2006.11.23 09:30
|buy
|209
|0.10
|1.2958
|1.2835
|1.2973
|418
|2006.11.23 16:12
|buy
|210
|0.10
|1.2943
|1.2834
|1.2958
|419
|2006.11.23 22:11
|t/p
|210
|0.10
|1.2958
|1.2834
|1.2958
|15.00
|10335.58
|420
|2006.11.23 22:11
|close
|209
|0.10
|1.2958
|1.2835
|1.2973
|0.00
|10335.58
|421
|2006.11.24 08:45
|buy
|211
|0.10
|1.3090
|1.2967
|1.3105
|422
|2006.11.24 09:22
|buy
|212
|0.10
|1.3076
|1.2967
|1.3091
|423
|2006.11.24 10:13
|t/p
|212
|0.10
|1.3091
|1.2967
|1.3091
|15.00
|10350.58
|424
|2006.11.24 10:13
|close
|211
|0.10
|1.3091
|1.2967
|1.3105
|1.00
|10351.58
|425
|2006.11.24 10:13
|buy
|213
|0.10
|1.3094
|1.2971
|1.3109
|426
|2006.11.24 11:48
|buy
|214
|0.10
|1.3079
|1.2970
|1.3094
|427
|2006.11.24 12:27
|t/p
|214
|0.10
|1.3094
|1.2970
|1.3094
|15.00
|10366.58
|428
|2006.11.24 12:27
|close
|213
|0.10
|1.3094
|1.2971
|1.3109
|0.00
|10366.58
|429
|2006.11.26 22:30
|buy
|215
|0.10
|1.3132
|1.3009
|1.3147
|430
|2006.11.27 00:25
|buy
|216
|0.10
|1.3118
|1.3009
|1.3133
|431
|2006.11.27 01:15
|sell
|217
|0.10
|1.3122
|1.3245
|1.3107
|432
|2006.11.27 01:31
|t/p
|216
|0.10
|1.3133
|1.3009
|1.3133
|15.00
|10381.58
|433
|2006.11.27 01:31
|close
|215
|0.10
|1.3133
|1.3009
|1.3147
|0.18
|10381.76
|434
|2006.11.27 02:06
|sell
|218
|0.10
|1.3136
|1.3245
|1.3121
|435
|2006.11.27 02:22
|t/p
|218
|0.10
|1.3121
|1.3245
|1.3121
|15.00
|10396.76
|436
|2006.11.27 02:22
|close
|217
|0.10
|1.3121
|1.3245
|1.3107
|1.00
|10397.76
|437
|2006.11.27 03:00
|sell
|219
|0.10
|1.3125
|1.3248
|1.3110
|438
|2006.11.27 03:28
|t/p
|219
|0.10
|1.3110
|1.3248
|1.3110
|15.00
|10412.76
|439
|2006.11.27 03:28
|sell
|220
|0.10
|1.3108
|1.3231
|1.3093
|440
|2006.11.27 03:58
|t/p
|220
|0.10
|1.3093
|1.3231
|1.3093
|15.00
|10427.76
|441
|2006.11.27 03:58
|sell
|221
|0.10
|1.3090
|1.3213
|1.3075
|442
|2006.11.27 04:02
|sell
|222
|0.10
|1.3104
|1.3213
|1.3089
|443
|2006.11.27 04:32
|sell
|223
|0.20
|1.3118
|1.3213
|1.3103
|444
|2006.11.27 08:41
|t/p
|223
|0.20
|1.3103
|1.3213
|1.3103
|30.00
|10457.76
|445
|2006.11.27 08:41
|close
|222
|0.10
|1.3103
|1.3213
|1.3089
|1.00
|10458.76
|446
|2006.11.27 08:41
|close
|221
|0.10
|1.3101
|1.3213
|1.3075
|-11.00
|10447.76
|447
|2006.11.27 09:15
|sell
|224
|0.10
|1.3100
|1.3223
|1.3085
|448
|2006.11.27 09:24
|sell
|225
|0.10
|1.3115
|1.3224
|1.3100
|449
|2006.11.27 10:24
|sell
|226
|0.20
|1.3130
|1.3225
|1.3115
|450
|2006.11.27 10:44
|t/p
|226
|0.20
|1.3115
|1.3225
|1.3115
|30.00
|10477.76
|451
|2006.11.27 10:44
|close
|225
|0.10
|1.3115
|1.3224
|1.3100
|0.00
|10477.76
|452
|2006.11.27 10:44
|close
|224
|0.10
|1.3116
|1.3223
|1.3085
|-16.00
|10461.76
|453
|2006.11.27 19:45
|buy
|227
|0.10
|1.3138
|1.3015
|1.3153
|454
|2006.11.28 00:56
|buy
|228
|0.10
|1.3124
|1.3015
|1.3139
|455
|2006.11.28 02:53
|t/p
|228
|0.10
|1.3139
|1.3015
|1.3139
|15.00
|10476.76
|456
|2006.11.28 02:53
|close
|227
|0.10
|1.3139
|1.3015
|1.3153
|0.18
|10476.94
|457
|2006.11.28 06:15
|sell
|229
|0.10
|1.3147
|1.3270
|1.3132
|458
|2006.11.28 08:30
|buy
|230
|0.10
|1.3143
|1.3020
|1.3158
|459
|2006.11.28 08:30
|t/p
|230
|0.10
|1.3158
|1.3020
|1.3158
|15.00
|10491.94
|460
|2006.11.28 08:30
|buy
|231
|0.10
|1.3160
|1.3037
|1.3175
|461
|2006.11.28 08:32
|sell
|232
|0.10
|1.3161
|1.3270
|1.3146
|462
|2006.11.28 08:34
|t/p
|231
|0.10
|1.3175
|1.3037
|1.3175
|15.00
|10506.94
|463
|2006.11.28 08:34
|buy
|233
|0.10
|1.3179
|1.3056
|1.3194
|464
|2006.11.28 08:34
|sell
|234
|0.20
|1.3177
|1.3272
|1.3162
|465
|2006.11.28 08:38
|buy
|235
|0.10
|1.3164
|1.3055
|1.3179
|466
|2006.11.28 08:38
|t/p
|234
|0.20
|1.3162
|1.3272
|1.3162
|30.00
|10536.94
|467
|2006.11.28 08:38
|close
|232
|0.10
|1.3162
|1.3270
|1.3146
|-1.00
|10535.94
|468
|2006.11.28 08:38
|close
|229
|0.10
|1.3163
|1.3270
|1.3132
|-16.00
|10519.94
|469
|2006.11.28 10:02
|buy
|236
|0.20
|1.3150
|1.3055
|1.3165
|470
|2006.11.28 13:06
|t/p
|236
|0.20
|1.3165
|1.3055
|1.3165
|30.00
|10549.94
|471
|2006.11.28 13:06
|close
|235
|0.10
|1.3165
|1.3055
|1.3179
|1.00
|10550.94
|472
|2006.11.28 13:06
|close
|233
|0.10
|1.3167
|1.3056
|1.3194
|-12.00
|10538.94
|473
|2006.11.28 14:15
|buy
|237
|0.10
|1.3178
|1.3055
|1.3193
|474
|2006.11.28 14:43
|t/p
|237
|0.10
|1.3193
|1.3055
|1.3193
|15.00
|10553.94
|475
|2006.11.28 14:43
|buy
|238
|0.10
|1.3195
|1.3072
|1.3210
|476
|2006.11.28 18:52
|t/p
|238
|0.10
|1.3210
|1.3072
|1.3210
|15.00
|10568.94
|477
|2006.11.28 19:15
|buy
|239
|0.10
|1.3204
|1.3081
|1.3219
|478
|2006.11.28 21:41
|buy
|240
|0.10
|1.3190
|1.3081
|1.3205
|479
|2006.11.29 01:26
|t/p
|240
|0.10
|1.3205
|1.3081
|1.3205
|14.18
|10583.12
|480
|2006.11.29 01:26
|close
|239
|0.10
|1.3205
|1.3081
|1.3219
|0.18
|10583.30
|481
|2006.11.29 08:15
|sell
|241
|0.10
|1.3157
|1.3280
|1.3142
|482
|2006.11.29 08:30
|t/p
|241
|0.10
|1.3142
|1.3280
|1.3142
|15.00
|10598.30
|483
|2006.11.29 08:30
|sell
|242
|0.10
|1.3140
|1.3263
|1.3125
|484
|2006.11.29 08:33
|sell
|243
|0.10
|1.3155
|1.3264
|1.3140
|485
|2006.11.29 08:59
|t/p
|243
|0.10
|1.3140
|1.3264
|1.3140
|15.00
|10613.30
|486
|2006.11.29 08:59
|close
|242
|0.10
|1.3140
|1.3263
|1.3125
|0.00
|10613.30
|487
|2006.11.29 08:59
|sell
|244
|0.10
|1.3137
|1.3260
|1.3122
|488
|2006.11.29 09:01
|sell
|245
|0.10
|1.3151
|1.3260
|1.3136
|489
|2006.11.29 09:24
|sell
|246
|0.20
|1.3165
|1.3260
|1.3150
|490
|2006.11.29 10:06
|t/p
|246
|0.20
|1.3150
|1.3260
|1.3150
|30.00
|10643.30
|491
|2006.11.29 10:06
|close
|245
|0.10
|1.3150
|1.3260
|1.3136
|1.00
|10644.30
|492
|2006.11.29 10:06
|close
|244
|0.10
|1.3151
|1.3260
|1.3122
|-14.00
|10630.30
|493
|2006.11.29 10:06
|sell
|247
|0.10
|1.3148
|1.3271
|1.3133
|494
|2006.11.29 10:10
|sell
|248
|0.10
|1.3162
|1.3271
|1.3147
|495
|2006.11.29 11:05
|t/p
|248
|0.10
|1.3147
|1.3271
|1.3147
|15.00
|10645.30
|496
|2006.11.29 11:05
|close
|247
|0.10
|1.3147
|1.3271
|1.3133
|1.00
|10646.30
|497
|2006.11.29 15:00
|buy
|249
|0.10
|1.3156
|1.3033
|1.3171
|498
|2006.11.29 15:52
|buy
|250
|0.10
|1.3141
|1.3032
|1.3156
|499
|2006.11.29 16:45
|sell
|251
|0.10
|1.3154
|1.3277
|1.3139
|500
|2006.11.29 16:51
|t/p
|250
|0.10
|1.3156
|1.3032
|1.3156
|15.00
|10661.30
|501
|2006.11.29 16:51
|close
|249
|0.10
|1.3157
|1.3033
|1.3171
|1.00
|10662.30
|502
|2006.11.29 21:05
|sell
|252
|0.10
|1.3168
|1.3277
|1.3153
|503
|2006.11.30 02:02
|sell
|253
|0.20
|1.3182
|1.3277
|1.3167
|504
|2006.11.30 02:45
|buy
|254
|0.10
|1.3189
|1.3066
|1.3204
|505
|2006.11.30 04:20
|sell
|255
|0.30
|1.3197
|1.3278
|1.3182
|506
|2006.11.30 04:24
|t/p
|254
|0.10
|1.3204
|1.3066
|1.3204
|15.00
|10677.30
|507
|2006.11.30 05:45
|buy
|256
|0.10
|1.3193
|1.3070
|1.3208
|508
|2006.11.30 07:48
|t/p
|256
|0.10
|1.3208
|1.3070
|1.3208
|15.00
|10692.30
|509
|2006.11.30 07:48
|buy
|257
|0.10
|1.3210
|1.3087
|1.3225
|510
|2006.11.30 08:30
|buy
|258
|0.10
|1.3195
|1.3086
|1.3210
|511
|2006.11.30 08:30
|t/p
|258
|0.10
|1.3210
|1.3086
|1.3210
|15.00
|10707.30
|512
|2006.11.30 08:30
|close
|257
|0.10
|1.3210
|1.3087
|1.3225
|0.00
|10707.30
|513
|2006.11.30 08:30
|buy
|259
|0.10
|1.3214
|1.3091
|1.3229
|514
|2006.11.30 08:30
|sell
|260
|0.50
|1.3212
|1.3279
|1.3197
|515
|2006.11.30 08:32
|buy
|261
|0.10
|1.3200
|1.3091
|1.3215
|516
|2006.11.30 08:34
|t/p
|260
|0.50
|1.3197
|1.3279
|1.3197
|75.00
|10782.30
|517
|2006.11.30 08:34
|close
|255
|0.30
|1.3197
|1.3278
|1.3182
|0.00
|10782.30
|518
|2006.11.30 08:34
|close
|253
|0.20
|1.3196
|1.3277
|1.3167
|-28.00
|10754.30
|519
|2006.11.30 08:34
|close
|252
|0.10
|1.3195
|1.3277
|1.3153
|-25.68
|10728.62
|520
|2006.11.30 08:34
|close
|251
|0.10
|1.3196
|1.3277
|1.3139
|-40.68
|10687.94
|521
|2006.11.30 09:57
|t/p
|261
|0.10
|1.3215
|1.3091
|1.3215
|15.00
|10702.94
|522
|2006.11.30 09:57
|close
|259
|0.10
|1.3216
|1.3091
|1.3229
|2.00
|10704.94
|523
|2006.11.30 09:57
|buy
|262
|0.10
|1.3217
|1.3094
|1.3232
|524
|2006.11.30 10:08
|t/p
|262
|0.10
|1.3232
|1.3094
|1.3232
|15.00
|10719.94
|525
|2006.11.30 10:15
|buy
|263
|0.10
|1.3243
|1.3120
|1.3258
|526
|2006.11.30 10:57
|t/p
|263
|0.10
|1.3258
|1.3120
|1.3258
|15.00
|10734.94
|527
|2006.11.30 15:30
|buy
|264
|0.10
|1.3247
|1.3124
|1.3262
|528
|2006.11.30 20:00
|sell
|265
|0.10
|1.3250
|1.3373
|1.3235
|529
|2006.11.30 21:27
|t/p
|264
|0.10
|1.3262
|1.3124
|1.3262
|15.00
|10749.94
|530
|2006.12.01 01:22
|sell
|266
|0.10
|1.3264
|1.3373
|1.3249
|531
|2006.12.01 02:53
|sell
|267
|0.20
|1.3279
|1.3374
|1.3264
|532
|2006.12.01 03:03
|t/p
|267
|0.20
|1.3264
|1.3374
|1.3264
|30.00
|10779.94
|533
|2006.12.01 03:03
|close
|266
|0.10
|1.3264
|1.3373
|1.3249
|0.00
|10779.94
|534
|2006.12.01 03:03
|close
|265
|0.10
|1.3263
|1.3373
|1.3235
|-12.56
|10767.38
|535
|2006.12.01 07:00
|buy
|268
|0.10
|1.3240
|1.3117
|1.3255
|536
|2006.12.01 09:14
|t/p
|268
|0.10
|1.3255
|1.3117
|1.3255
|15.00
|10782.38
|537
|2006.12.01 09:15
|sell
|269
|0.10
|1.3267
|1.3390
|1.3252
|538
|2006.12.01 09:21
|sell
|270
|0.10
|1.3281
|1.3390
|1.3266
|539
|2006.12.01 09:30
|t/p
|270
|0.10
|1.3266
|1.3390
|1.3266
|15.00
|10797.38
|540
|2006.12.01 09:30
|close
|269
|0.10
|1.3266
|1.3390
|1.3252
|1.00
|10798.38
|541
|2006.12.01 09:30
|sell
|271
|0.10
|1.3263
|1.3386
|1.3248
|542
|2006.12.01 09:57
|sell
|272
|0.10
|1.3277
|1.3386
|1.3262
|543
|2006.12.01 10:00
|sell
|273
|0.20
|1.3292
|1.3387
|1.3277
|544
|2006.12.01 10:00
|sell
|274
|0.30
|1.3306
|1.3387
|1.3291
|545
|2006.12.01 10:11
|sell
|275
|0.50
|1.3320
|1.3387
|1.3305
|546
|2006.12.01 10:15
|t/p
|275
|0.50
|1.3305
|1.3387
|1.3305
|75.00
|10873.38
|547
|2006.12.01 10:15
|close
|274
|0.30
|1.3304
|1.3387
|1.3291
|6.00
|10879.38
|548
|2006.12.01 10:15
|close
|273
|0.20
|1.3303
|1.3387
|1.3277
|-22.00
|10857.38
|549
|2006.12.01 10:15
|close
|272
|0.10
|1.3304
|1.3386
|1.3262
|-27.00
|10830.38
|550
|2006.12.01 10:15
|close
|271
|0.10
|1.3305
|1.3386
|1.3248
|-42.00
|10788.38
|551
|2006.12.01 10:15
|sell
|276
|0.10
|1.3304
|1.3427
|1.3289
|552
|2006.12.01 10:28
|sell
|277
|0.10
|1.3319
|1.3428
|1.3304
|553
|2006.12.01 10:37
|sell
|278
|0.20
|1.3334
|1.3429
|1.3319
|554
|2006.12.01 11:13
|t/p
|278
|0.20
|1.3319
|1.3429
|1.3319
|30.00
|10818.38
|555
|2006.12.01 11:13
|close
|277
|0.10
|1.3319
|1.3428
|1.3304
|0.00
|10818.38
|556
|2006.12.01 11:14
|close
|276
|0.10
|1.3318
|1.3427
|1.3289
|-14.00
|10804.38
|557
|2006.12.01 11:14
|sell
|279
|0.10
|1.3317
|1.3440
|1.3302
|558
|2006.12.01 14:30
|buy
|280
|0.10
|1.3329
|1.3206
|1.3344
|559
|2006.12.01 14:42
|sell
|281
|0.10
|1.3332
|1.3441
|1.3317
|560
|2006.12.03 17:42
|t/p
|280
|0.10
|1.3344
|1.3206
|1.3344
|15.00
|10819.38
|561
|2006.12.03 17:48
|sell
|282
|0.20
|1.3346
|1.3441
|1.3331
|562
|2006.12.03 17:56
|sell
|283
|0.30
|1.3360
|1.3441
|1.3345
|563
|2006.12.03 19:02
|t/p
|283
|0.30
|1.3345
|1.3441
|1.3345
|45.00
|10864.38
|564
|2006.12.03 19:02
|close
|282
|0.20
|1.3345
|1.3441
|1.3331
|2.00
|10866.38
|565
|2006.12.03 19:02
|close
|281
|0.10
|1.3345
|1.3441
|1.3317
|-13.00
|10853.38
|566
|2006.12.03 19:02
|close
|279
|0.10
|1.3345
|1.3440
|1.3302
|-28.00
|10825.38
|567
|2006.12.03 23:15
|buy
|284
|0.10
|1.3312
|1.3189
|1.3327
|568
|2006.12.04 00:30
|t/p
|284
|0.10
|1.3327
|1.3189
|1.3327
|14.18
|10839.56
|569
|2006.12.04 02:00
|sell
|285
|0.10
|1.3318
|1.3441
|1.3303
|570
|2006.12.04 03:02
|t/p
|285
|0.10
|1.3303
|1.3441
|1.3303
|15.00
|10854.56
|571
|2006.12.04 04:30
|sell
|286
|0.10
|1.3307
|1.3430
|1.3292
|572
|2006.12.04 05:24
|t/p
|286
|0.10
|1.3292
|1.3430
|1.3292
|15.00
|10869.56
|573
|2006.12.04 06:15
|buy
|287
|0.10
|1.3319
|1.3196
|1.3334
|574
|2006.12.04 08:19
|buy
|288
|0.10
|1.3305
|1.3196
|1.3320
|575
|2006.12.04 08:30
|sell
|289
|0.10
|1.3300
|1.3423
|1.3285
|576
|2006.12.04 10:43
|sell
|290
|0.10
|1.3315
|1.3424
|1.3300
|577
|2006.12.04 10:46
|t/p
|288
|0.10
|1.3320
|1.3196
|1.3320
|15.00
|10884.56
|578
|2006.12.04 10:46
|close
|287
|0.10
|1.3320
|1.3196
|1.3334
|1.00
|10885.56
|579
|2006.12.04 11:17
|sell
|291
|0.20
|1.3330
|1.3425
|1.3315
|580
|2006.12.04 11:30
|buy
|292
|0.10
|1.3329
|1.3206
|1.3344
|581
|2006.12.04 14:21
|t/p
|291
|0.20
|1.3315
|1.3425
|1.3315
|30.00
|10915.56
|582
|2006.12.04 14:21
|buy
|293
|0.10
|1.3315
|1.3206
|1.3330
|583
|2006.12.04 14:21
|close
|290
|0.10
|1.3315
|1.3424
|1.3300
|0.00
|10915.56
|584
|2006.12.04 14:21
|close
|289
|0.10
|1.3314
|1.3423
|1.3285
|-14.00
|10901.56
|585
|2006.12.04 16:45
|t/p
|293
|0.10
|1.3330
|1.3206
|1.3330
|15.00
|10916.56
|586
|2006.12.04 16:45
|close
|292
|0.10
|1.3331
|1.3206
|1.3344
|2.00
|10918.56
|587
|2006.12.04 17:16
|buy
|294
|0.10
|1.3342
|1.3219
|1.3357
|588
|2006.12.04 20:25
|buy
|295
|0.10
|1.3328
|1.3219
|1.3343
|589
|2006.12.05 02:35
|buy
|296
|0.20
|1.3314
|1.3219
|1.3329
|590
|2006.12.05 04:59
|buy
|297
|0.30
|1.3299
|1.3218
|1.3314
|591
|2006.12.05 05:16
|t/p
|297
|0.30
|1.3314
|1.3218
|1.3314
|45.00
|10963.56
|592
|2006.12.05 05:16
|close
|296
|0.20
|1.3314
|1.3219
|1.3329
|0.00
|10963.56
|593
|2006.12.05 05:16
|close
|295
|0.10
|1.3315
|1.3219
|1.3343
|-13.82
|10949.74
|594
|2006.12.05 05:16
|close
|294
|0.10
|1.3314
|1.3219
|1.3357
|-28.82
|10920.92
|595
|2006.12.05 08:15
|sell
|298
|0.10
|1.3329
|1.3452
|1.3314
|596
|2006.12.05 08:28
|sell
|299
|0.10
|1.3343
|1.3452
|1.3328
|597
|2006.12.05 08:30
|sell
|300
|0.20
|1.3357
|1.3452
|1.3342
|598
|2006.12.05 08:47
|t/p
|300
|0.20
|1.3342
|1.3452
|1.3342
|30.00
|10950.92
|599
|2006.12.05 08:47
|close
|299
|0.10
|1.3342
|1.3452
|1.3328
|1.00
|10951.92
|600
|2006.12.05 08:47
|close
|298
|0.10
|1.3343
|1.3452
|1.3314
|-14.00
|10937.92
|601
|2006.12.05 08:47
|sell
|301
|0.10
|1.3340
|1.3463
|1.3325
|602
|2006.12.05 09:03
|t/p
|301
|0.10
|1.3325
|1.3463
|1.3325
|15.00
|10952.92
|603
|2006.12.05 10:15
|sell
|302
|0.10
|1.3298
|1.3421
|1.3283
|604
|2006.12.05 11:10
|sell
|303
|0.10
|1.3313
|1.3422
|1.3298
|605
|2006.12.05 11:35
|sell
|304
|0.20
|1.3327
|1.3422
|1.3312
|606
|2006.12.05 13:45
|buy
|305
|0.10
|1.3329
|1.3206
|1.3344
|607
|2006.12.05 17:10
|buy
|306
|0.10
|1.3315
|1.3206
|1.3330
|608
|2006.12.05 18:37
|t/p
|304
|0.20
|1.3312
|1.3422
|1.3312
|30.00
|10982.92
|609
|2006.12.05 18:37
|close
|303
|0.10
|1.3312
|1.3422
|1.3298
|1.00
|10983.92
|610
|2006.12.05 18:37
|close
|302
|0.10
|1.3313
|1.3421
|1.3283
|-15.00
|10968.92
|611
|2006.12.05 22:47
|sell
|307
|0.10
|1.3317
|1.3440
|1.3302
|612
|2006.12.06 00:38
|t/p
|306
|0.10
|1.3330
|1.3206
|1.3330
|14.18
|10983.10
|613
|2006.12.06 00:38
|close
|305
|0.10
|1.3330
|1.3206
|1.3344
|0.18
|10983.28
|614
|2006.12.06 01:16
|sell
|308
|0.10
|1.3332
|1.3441
|1.3317
|615
|2006.12.06 02:26
|t/p
|308
|0.10
|1.3317
|1.3441
|1.3317
|15.00
|10998.28
|616
|2006.12.06 02:26
|close
|307
|0.10
|1.3317
|1.3440
|1.3302
|0.44
|10998.72
|617
|2006.12.06 08:15
|sell
|309
|0.10
|1.3275
|1.3398
|1.3260
|618
|2006.12.06 08:17
|t/p
|309
|0.10
|1.3260
|1.3398
|1.3260
|15.00
|11013.72
|619
|2006.12.06 08:17
|sell
|310
|0.10
|1.3258
|1.3381
|1.3243
|620
|2006.12.06 09:11
|sell
|311
|0.10
|1.3273
|1.3382
|1.3258
|621
|2006.12.06 09:51
|sell
|312
|0.20
|1.3287
|1.3382
|1.3272
|622
|2006.12.06 10:05
|sell
|313
|0.30
|1.3301
|1.3382
|1.3286
|623
|2006.12.06 10:44
|sell
|314
|0.50
|1.3315
|1.3382
|1.3300
|624
|2006.12.06 12:00
|buy
|315
|0.10
|1.3307
|1.3184
|1.3322
|625
|2006.12.06 12:59
|t/p
|314
|0.50
|1.3300
|1.3382
|1.3300
|75.00
|11088.72
|626
|2006.12.06 12:59
|close
|313
|0.30
|1.3300
|1.3382
|1.3286
|3.00
|11091.72
|627
|2006.12.06 12:59
|close
|312
|0.20
|1.3300
|1.3382
|1.3272
|-26.00
|11065.72
|628
|2006.12.06 12:59
|close
|311
|0.10
|1.3301
|1.3382
|1.3258
|-28.00
|11037.72
|629
|2006.12.06 12:59
|close
|310
|0.10
|1.3300
|1.3381
|1.3243
|-42.00
|10995.72
|630
|2006.12.06 13:40
|buy
|316
|0.10
|1.3293
|1.3184
|1.3308
|631
|2006.12.06 17:46
|buy
|317
|0.20
|1.3278
|1.3183
|1.3293
|632
|2006.12.06 19:00
|sell
|318
|0.10
|1.3283
|1.3406
|1.3268
|633
|2006.12.06 20:03
|t/p
|317
|0.20
|1.3293
|1.3183
|1.3293
|30.00
|11025.72
|634
|2006.12.06 20:03
|close
|316
|0.10
|1.3293
|1.3184
|1.3308
|0.00
|11025.72
|635
|2006.12.06 20:03
|close
|315
|0.10
|1.3292
|1.3184
|1.3322
|-15.00
|11010.72
|636
|2006.12.06 23:57
|sell
|319
|0.10
|1.3298
|1.3407
|1.3283
|637
|2006.12.07 00:04
|sell
|320
|0.20
|1.3313
|1.3408
|1.3298
|638
|2006.12.07 00:43
|t/p
|320
|0.20
|1.3298
|1.3408
|1.3298
|30.00
|11040.72
|639
|2006.12.07 00:43
|close
|319
|0.10
|1.3298
|1.3407
|1.3283
|1.32
|11042.04
|640
|2006.12.07 00:43
|close
|318
|0.10
|1.3299
|1.3406
|1.3268
|-14.68
|11027.36
|641
|2006.12.07 05:30
|buy
|321
|0.10
|1.3292
|1.3169
|1.3307
|642
|2006.12.07 08:36
|t/p
|321
|0.10
|1.3307
|1.3169
|1.3307
|15.00
|11042.36
|643
|2006.12.07 08:36
|buy
|322
|0.10
|1.3309
|1.3186
|1.3324
|644
|2006.12.07 08:41
|buy
|323
|0.10
|1.3295
|1.3186
|1.3310
|645
|2006.12.07 09:00
|buy
|324
|0.20
|1.3280
|1.3185
|1.3295
|646
|2006.12.07 09:09
|t/p
|324
|0.20
|1.3295
|1.3185
|1.3295
|30.00
|11072.36
|647
|2006.12.07 09:09
|close
|323
|0.10
|1.3295
|1.3186
|1.3310
|0.00
|11072.36
|648
|2006.12.07 09:09
|close
|322
|0.10
|1.3296
|1.3186
|1.3324
|-13.00
|11059.36
|649
|2006.12.07 10:30
|sell
|325
|0.10
|1.3294
|1.3417
|1.3279
|650
|2006.12.07 14:40
|t/p
|325
|0.10
|1.3279
|1.3417
|1.3279
|15.00
|11074.36
|651
|2006.12.08 14:15
|buy
|326
|0.10
|1.3202
|1.3079
|1.3217
|652
|2006.12.10 17:00
|buy
|327
|0.10
|1.3177
|1.3068
|1.3192
|653
|2006.12.10 18:43
|t/p
|327
|0.10
|1.3192
|1.3068
|1.3192
|15.00
|11089.36
|654
|2006.12.10 18:43
|close
|326
|0.10
|1.3192
|1.3079
|1.3217
|-10.00
|11079.36
|655
|2006.12.10 22:30
|sell
|328
|0.10
|1.3152
|1.3275
|1.3137
|656
|2006.12.11 01:12
|sell
|329
|0.10
|1.3166
|1.3275
|1.3151
|657
|2006.12.11 02:13
|sell
|330
|0.20
|1.3180
|1.3275
|1.3165
|658
|2006.12.11 02:47
|sell
|331
|0.30
|1.3195
|1.3276
|1.3180
|659
|2006.12.11 02:50
|sell
|332
|0.50
|1.3212
|1.3279
|1.3197
|660
|2006.12.11 03:58
|t/p
|332
|0.50
|1.3197
|1.3279
|1.3197
|75.00
|11154.36
|661
|2006.12.11 03:58
|close
|331
|0.30
|1.3197
|1.3276
|1.3180
|-6.00
|11148.36
|662
|2006.12.11 03:58
|close
|330
|0.20
|1.3196
|1.3275
|1.3165
|-32.00
|11116.36
|663
|2006.12.11 03:58
|close
|329
|0.10
|1.3197
|1.3275
|1.3151
|-31.00
|11085.36
|664
|2006.12.11 03:58
|close
|328
|0.10
|1.3196
|1.3275
|1.3137
|-43.56
|11041.80
|665
|2006.12.11 04:30
|buy
|333
|0.10
|1.3197
|1.3074
|1.3212
|666
|2006.12.11 04:43
|buy
|334
|0.10
|1.3183
|1.3074
|1.3198
|667
|2006.12.11 10:15
|sell
|335
|0.10
|1.3185
|1.3308
|1.3170
|668
|2006.12.11 10:22
|t/p
|334
|0.10
|1.3198
|1.3074
|1.3198
|15.00
|11056.80
|669
|2006.12.11 10:22
|close
|333
|0.10
|1.3199
|1.3074
|1.3212
|2.00
|11058.80
|670
|2006.12.11 10:22
|sell
|336
|0.10
|1.3199
|1.3308
|1.3184
|671
|2006.12.11 10:48
|sell
|337
|0.20
|1.3214
|1.3309
|1.3199
|672
|2006.12.11 11:31
|sell
|338
|0.30
|1.3229
|1.3310
|1.3214
|673
|2006.12.11 12:01
|sell
|339
|0.50
|1.3243
|1.3310
|1.3228
|674
|2006.12.11 12:31
|sell
|340
|0.80
|1.3258
|1.3311
|1.3243
|675
|2006.12.11 15:27
|t/p
|340
|0.80
|1.3243
|1.3311
|1.3243
|120.00
|11178.80
|676
|2006.12.11 15:27
|close
|339
|0.50
|1.3243
|1.3310
|1.3228
|0.00
|11178.80
|677
|2006.12.11 15:27
|close
|338
|0.30
|1.3244
|1.3310
|1.3214
|-45.00
|11133.80
|678
|2006.12.11 15:27
|close
|337
|0.20
|1.3243
|1.3309
|1.3199
|-58.00
|11075.80
|679
|2006.12.11 15:27
|close
|336
|0.10
|1.3242
|1.3308
|1.3184
|-43.00
|11032.80
|680
|2006.12.11 15:28
|close
|335
|0.10
|1.3243
|1.3308
|1.3170
|-58.00
|10974.80
|681
|2006.12.11 16:03
|buy
|341
|0.10
|1.3240
|1.3117
|1.3255
|682
|2006.12.11 18:16
|t/p
|341
|0.10
|1.3255
|1.3117
|1.3255
|15.00
|10989.80
|683
|2006.12.11 18:16
|buy
|342
|0.10
|1.3257
|1.3134
|1.3272
|684
|2006.12.11 21:30
|sell
|343
|0.10
|1.3251
|1.3374
|1.3236
|685
|2006.12.11 22:03
|sell
|344
|0.10
|1.3265
|1.3374
|1.3250
|686
|2006.12.12 01:17
|t/p
|344
|0.10
|1.3250
|1.3374
|1.3250
|15.44
|11005.24
|687
|2006.12.12 01:17
|close
|343
|0.10
|1.3250
|1.3374
|1.3236
|1.44
|11006.68
|688
|2006.12.12 02:49
|buy
|345
|0.10
|1.3242
|1.3133
|1.3257
|689
|2006.12.12 03:05
|buy
|346
|0.20
|1.3228
|1.3133
|1.3243
|690
|2006.12.12 04:25
|t/p
|346
|0.20
|1.3243
|1.3133
|1.3243
|30.00
|11036.68
|691
|2006.12.12 04:25
|close
|345
|0.10
|1.3243
|1.3133
|1.3257
|1.00
|11037.68
|692
|2006.12.12 04:25
|close
|342
|0.10
|1.3242
|1.3134
|1.3272
|-15.82
|11021.86
|693
|2006.12.12 05:00
|sell
|347
|0.10
|1.3247
|1.3370
|1.3232
|694
|2006.12.12 08:30
|t/p
|347
|0.10
|1.3232
|1.3370
|1.3232
|15.00
|11036.86
|695
|2006.12.12 08:30
|sell
|348
|0.10
|1.3224
|1.3347
|1.3209
|696
|2006.12.12 08:38
|sell
|349
|0.10
|1.3239
|1.3348
|1.3224
|697
|2006.12.12 08:56
|t/p
|349
|0.10
|1.3224
|1.3348
|1.3224
|15.00
|11051.86
|698
|2006.12.12 08:56
|close
|348
|0.10
|1.3223
|1.3347
|1.3209
|1.00
|11052.86
|699
|2006.12.12 08:56
|sell
|350
|0.10
|1.3217
|1.3340
|1.3202
|700
|2006.12.12 09:05
|sell
|351
|0.10
|1.3231
|1.3340
|1.3216
|701
|2006.12.12 09:36
|sell
|352
|0.20
|1.3246
|1.3341
|1.3231
|702
|2006.12.12 09:41
|sell
|353
|0.30
|1.3260
|1.3341
|1.3245
|703
|2006.12.12 10:00
|t/p
|353
|0.30
|1.3245
|1.3341
|1.3245
|45.00
|11097.86
|704
|2006.12.12 10:00
|close
|352
|0.20
|1.3245
|1.3341
|1.3231
|2.00
|11099.86
|705
|2006.12.12 10:00
|close
|351
|0.10
|1.3246
|1.3340
|1.3216
|-15.00
|11084.86
|706
|2006.12.12 10:00
|close
|350
|0.10
|1.3247
|1.3340
|1.3202
|-30.00
|11054.86
|707
|2006.12.12 10:30
|buy
|354
|0.10
|1.3250
|1.3127
|1.3265
|708
|2006.12.12 11:33
|buy
|355
|0.10
|1.3236
|1.3127
|1.3251
|709
|2006.12.12 14:14
|buy
|356
|0.20
|1.3219
|1.3124
|1.3234
|710
|2006.12.12 14:14
|t/p
|356
|0.20
|1.3234
|1.3124
|1.3234
|30.00
|11084.86
|711
|2006.12.12 14:14
|close
|355
|0.10
|1.3236
|1.3127
|1.3251
|0.00
|11084.86
|712
|2006.12.12 14:14
|close
|354
|0.10
|1.3238
|1.3127
|1.3265
|-12.00
|11072.86
|713
|2006.12.12 14:15
|sell
|357
|0.10
|1.3243
|1.3366
|1.3228
|714
|2006.12.12 14:20
|sell
|358
|0.10
|1.3258
|1.3367
|1.3243
|715
|2006.12.12 14:21
|sell
|359
|0.20
|1.3273
|1.3368
|1.3258
|716
|2006.12.12 14:23
|t/p
|359
|0.20
|1.3258
|1.3368
|1.3258
|30.00
|11102.86
|717
|2006.12.12 14:23
|close
|358
|0.10
|1.3258
|1.3367
|1.3243
|0.00
|11102.86
|718
|2006.12.12 14:23
|close
|357
|0.10
|1.3257
|1.3366
|1.3228
|-14.00
|11088.86
|719
|2006.12.12 14:23
|sell
|360
|0.10
|1.3256
|1.3379
|1.3241
|720
|2006.12.12 14:29
|sell
|361
|0.10
|1.3271
|1.3380
|1.3256
|721
|2006.12.12 14:33
|sell
|362
|0.20
|1.3286
|1.3381
|1.3271
|722
|2006.12.12 14:53
|t/p
|362
|0.20
|1.3271
|1.3381
|1.3271
|30.00
|11118.86
|723
|2006.12.12 14:53
|close
|361
|0.10
|1.3271
|1.3380
|1.3256
|0.00
|11118.86
|724
|2006.12.12 14:53
|close
|360
|0.10
|1.3272
|1.3379
|1.3241
|-16.00
|11102.86
|725
|2006.12.12 15:15
|buy
|363
|0.10
|1.3286
|1.3163
|1.3301
|726
|2006.12.12 17:15
|sell
|364
|0.10
|1.3281
|1.3404
|1.3266
|727
|2006.12.12 19:55
|buy
|365
|0.10
|1.3272
|1.3163
|1.3287
|728
|2006.12.13 03:02
|t/p
|364
|0.10
|1.3266
|1.3404
|1.3266
|15.44
|11118.30
|729
|2006.12.13 04:06
|buy
|366
|0.20
|1.3257
|1.3162
|1.3272
|730
|2006.12.13 05:07
|t/p
|366
|0.20
|1.3272
|1.3162
|1.3272
|30.00
|11148.30
|731
|2006.12.13 05:07
|close
|365
|0.10
|1.3272
|1.3163
|1.3287
|-0.82
|11147.48
|732
|2006.12.13 05:07
|close
|363
|0.10
|1.3271
|1.3163
|1.3301
|-15.82
|11131.66
|733
|2006.12.13 09:30
|sell
|367
|0.10
|1.3212
|1.3335
|1.3197
|734
|2006.12.13 11:04
|sell
|368
|0.10
|1.3226
|1.3335
|1.3211
|735
|2006.12.13 12:36
|t/p
|368
|0.10
|1.3211
|1.3335
|1.3211
|15.00
|11146.66
|736
|2006.12.13 12:36
|close
|367
|0.10
|1.3211
|1.3335
|1.3197
|1.00
|11147.66
|737
|2006.12.13 14:15
|sell
|369
|0.10
|1.3207
|1.3330
|1.3192
|738
|2006.12.14 01:31
|sell
|370
|0.10
|1.3221
|1.3330
|1.3206
|739
|2006.12.14 02:53
|sell
|371
|0.20
|1.3235
|1.3330
|1.3220
|740
|2006.12.14 03:06
|sell
|372
|0.30
|1.3250
|1.3331
|1.3235
|741
|2006.12.14 03:24
|t/p
|372
|0.30
|1.3235
|1.3331
|1.3235
|45.00
|11192.66
|742
|2006.12.14 03:24
|close
|371
|0.20
|1.3235
|1.3330
|1.3220
|0.00
|11192.66
|743
|2006.12.14 03:24
|close
|370
|0.10
|1.3236
|1.3330
|1.3206
|-15.00
|11177.66
|744
|2006.12.14 03:25
|close
|369
|0.10
|1.3235
|1.3330
|1.3192
|-26.68
|11150.98
|745
|2006.12.14 08:30
|buy
|373
|0.10
|1.3184
|1.3061
|1.3199
|746
|2006.12.14 08:31
|buy
|374
|0.10
|1.3170
|1.3061
|1.3185
|747
|2006.12.14 08:59
|t/p
|374
|0.10
|1.3185
|1.3061
|1.3185
|15.00
|11165.98
|748
|2006.12.14 08:59
|close
|373
|0.10
|1.3185
|1.3061
|1.3199
|1.00
|11166.98
|749
|2006.12.14 08:59
|buy
|375
|0.10
|1.3188
|1.3065
|1.3203
|750
|2006.12.14 10:06
|buy
|376
|0.10
|1.3174
|1.3065
|1.3189
|751
|2006.12.14 10:27
|buy
|377
|0.20
|1.3159
|1.3064
|1.3174
|752
|2006.12.14 11:03
|t/p
|377
|0.20
|1.3174
|1.3064
|1.3174
|30.00
|11196.98
|753
|2006.12.14 11:03
|close
|376
|0.10
|1.3174
|1.3065
|1.3189
|0.00
|11196.98
|754
|2006.12.14 11:03
|close
|375
|0.10
|1.3175
|1.3065
|1.3203
|-13.00
|11183.98
|755
|2006.12.14 11:30
|sell
|378
|0.10
|1.3161
|1.3284
|1.3146
|756
|2006.12.14 12:20
|sell
|379
|0.10
|1.3176
|1.3285
|1.3161
|757
|2006.12.14 12:43
|t/p
|379
|0.10
|1.3161
|1.3285
|1.3161
|15.00
|11198.98
|758
|2006.12.14 12:43
|close
|378
|0.10
|1.3161
|1.3284
|1.3146
|0.00
|11198.98
|759
|2006.12.14 12:43
|sell
|380
|0.10
|1.3158
|1.3281
|1.3143
|760
|2006.12.14 14:44
|t/p
|380
|0.10
|1.3143
|1.3281
|1.3143
|15.00
|11213.98
|761
|2006.12.14 15:47
|sell
|381
|0.10
|1.3146
|1.3269
|1.3131
|762
|2006.12.15 02:10
|sell
|382
|0.10
|1.3160
|1.3269
|1.3145
|763
|2006.12.15 04:19
|t/p
|382
|0.10
|1.3145
|1.3269
|1.3145
|15.00
|11228.98
|764
|2006.12.15 04:19
|close
|381
|0.10
|1.3145
|1.3269
|1.3131
|1.44
|11230.42
|765
|2006.12.15 07:46
|buy
|383
|0.10
|1.3114
|1.2991
|1.3129
|766
|2006.12.15 08:26
|t/p
|383
|0.10
|1.3129
|1.2991
|1.3129
|15.00
|11245.42
|767
|2006.12.15 08:26
|buy
|384
|0.10
|1.3131
|1.3008
|1.3146
|768
|2006.12.15 08:29
|t/p
|384
|0.10
|1.3146
|1.3008
|1.3146
|15.00
|11260.42
|769
|2006.12.15 08:29
|buy
|385
|0.10
|1.3148
|1.3025
|1.3163
|770
|2006.12.15 08:29
|t/p
|385
|0.10
|1.3163
|1.3025
|1.3163
|15.00
|11275.42
|771
|2006.12.15 08:29
|buy
|386
|0.10
|1.3171
|1.3048
|1.3186
|772
|2006.12.15 09:18
|buy
|387
|0.10
|1.3156
|1.3047
|1.3171
|773
|2006.12.15 09:36
|buy
|388
|0.20
|1.3141
|1.3046
|1.3156
|774
|2006.12.15 09:45
|sell
|389
|0.10
|1.3142
|1.3265
|1.3127
|775
|2006.12.15 09:52
|t/p
|389
|0.10
|1.3127
|1.3265
|1.3127
|15.00
|11290.42
|776
|2006.12.15 09:52
|buy
|390
|0.30
|1.3126
|1.3045
|1.3141
|777
|2006.12.15 09:52
|sell
|391
|0.10
|1.3124
|1.3247
|1.3109
|778
|2006.12.15 10:01
|buy
|392
|0.50
|1.3112
|1.3045
|1.3127
|779
|2006.12.15 10:02
|t/p
|391
|0.10
|1.3109
|1.3247
|1.3109
|15.00
|11305.42
|780
|2006.12.15 10:02
|sell
|393
|0.10
|1.3107
|1.3230
|1.3092
|781
|2006.12.15 10:04
|buy
|394
|0.80
|1.3097
|1.3044
|1.3112
|782
|2006.12.15 10:05
|t/p
|393
|0.10
|1.3092
|1.3230
|1.3092
|15.00
|11320.42
|783
|2006.12.15 10:05
|sell
|395
|0.10
|1.3090
|1.3213
|1.3075
|784
|2006.12.15 10:06
|buy
|396
|1.30
|1.3082
|1.3043
|1.3097
|785
|2006.12.15 10:43
|t/p
|396
|1.30
|1.3097
|1.3043
|1.3097
|195.00
|11515.42
|786
|2006.12.15 10:43
|close
|394
|0.80
|1.3098
|1.3044
|1.3112
|8.00
|11523.42
|787
|2006.12.15 10:43
|close
|392
|0.50
|1.3099
|1.3045
|1.3127
|-65.00
|11458.42
|788
|2006.12.15 10:43
|close
|390
|0.30
|1.3098
|1.3045
|1.3141
|-84.00
|11374.42
|789
|2006.12.15 10:43
|close
|388
|0.20
|1.3097
|1.3046
|1.3156
|-88.00
|11286.42
|790
|2006.12.15 10:43
|close
|387
|0.10
|1.3098
|1.3047
|1.3171
|-58.00
|11228.42
|791
|2006.12.15 10:43
|close
|386
|0.10
|1.3097
|1.3048
|1.3186
|-74.00
|11154.42
|792
|2006.12.15 12:30
|t/p
|395
|0.10
|1.3075
|1.3213
|1.3075
|15.00
|11169.42
|793
|2006.12.15 14:01
|buy
|397
|0.10
|1.3078
|1.2955
|1.3093
|794
|2006.12.15 15:30
|sell
|398
|0.10
|1.3077
|1.3200
|1.3062
|795
|2006.12.17 19:54
|sell
|399
|0.10
|1.3092
|1.3201
|1.3077
|796
|2006.12.17 19:54
|t/p
|397
|0.10
|1.3093
|1.2955
|1.3093
|15.00
|11184.42
|797
|2006.12.18 00:58
|sell
|400
|0.20
|1.3106
|1.3201
|1.3091
|798
|2006.12.18 03:11
|t/p
|400
|0.20
|1.3091
|1.3201
|1.3091
|30.00
|11214.42
|799
|2006.12.18 03:11
|close
|399
|0.10
|1.3091
|1.3201
|1.3077
|1.44
|11215.86
|800
|2006.12.18 03:11
|close
|398
|0.10
|1.3091
|1.3200
|1.3062
|-13.56
|11202.30
|801
|2006.12.18 06:45
|buy
|401
|0.10
|1.3094
|1.2971
|1.3109
|802
|2006.12.18 08:35
|t/p
|401
|0.10
|1.3109
|1.2971
|1.3109
|15.00
|11217.30
|803
|2006.12.18 15:30
|sell
|402
|0.10
|1.3101
|1.3224
|1.3086
|804
|2006.12.18 19:16
|buy
|403
|0.10
|1.3103
|1.2980
|1.3118
|805
|2006.12.18 22:39
|buy
|404
|0.10
|1.3089
|1.2980
|1.3104
|806
|2006.12.18 23:47
|t/p
|402
|0.10
|1.3086
|1.3224
|1.3086
|15.00
|11232.30
|807
|2006.12.19 02:34
|t/p
|404
|0.10
|1.3104
|1.2980
|1.3104
|14.18
|11246.48
|808
|2006.12.19 02:34
|close
|403
|0.10
|1.3104
|1.2980
|1.3118
|0.18
|11246.66
|809
|2006.12.19 08:15
|buy
|405
|0.10
|1.3158
|1.3035
|1.3173
|810
|2006.12.19 08:30
|buy
|406
|0.10
|1.3140
|1.3031
|1.3155
|811
|2006.12.19 08:35
|t/p
|406
|0.10
|1.3155
|1.3031
|1.3155
|15.00
|11261.66
|812
|2006.12.19 08:35
|close
|405
|0.10
|1.3155
|1.3035
|1.3173
|-3.00
|11258.66
|813
|2006.12.19 08:36
|buy
|407
|0.10
|1.3158
|1.3035
|1.3173
|814
|2006.12.19 08:39
|buy
|408
|0.10
|1.3143
|1.3034
|1.3158
|815
|2006.12.19 08:55
|t/p
|408
|0.10
|1.3158
|1.3034
|1.3158
|15.00
|11273.66
|816
|2006.12.19 08:55
|close
|407
|0.10
|1.3158
|1.3035
|1.3173
|0.00
|11273.66
|817
|2006.12.19 08:55
|buy
|409
|0.10
|1.3159
|1.3036
|1.3174
|818
|2006.12.19 09:43
|t/p
|409
|0.10
|1.3174
|1.3036
|1.3174
|15.00
|11288.66
|819
|2006.12.19 09:43
|buy
|410
|0.10
|1.3176
|1.3053
|1.3191
|820
|2006.12.19 10:02
|buy
|411
|0.10
|1.3162
|1.3053
|1.3177
|821
|2006.12.19 11:40
|t/p
|411
|0.10
|1.3177
|1.3053
|1.3177
|15.00
|11303.66
|822
|2006.12.19 11:40
|close
|410
|0.10
|1.3178
|1.3053
|1.3191
|2.00
|11305.66
|823
|2006.12.19 14:00
|sell
|412
|0.10
|1.3213
|1.3336
|1.3198
|824
|2006.12.19 14:31
|t/p
|412
|0.10
|1.3198
|1.3336
|1.3198
|15.00
|11320.66
|825
|2006.12.19 15:15
|buy
|413
|0.10
|1.3193
|1.3070
|1.3208
|826
|2006.12.19 18:27
|t/p
|413
|0.10
|1.3208
|1.3070
|1.3208
|15.00
|11335.66
|827
|2006.12.19 18:27
|buy
|414
|0.10
|1.3210
|1.3087
|1.3225
|828
|2006.12.19 20:02
|t/p
|414
|0.10
|1.3225
|1.3087
|1.3225
|15.00
|11350.66
|829
|2006.12.20 02:00
|buy
|415
|0.10
|1.3236
|1.3113
|1.3251
|830
|2006.12.20 02:36
|buy
|416
|0.10
|1.3221
|1.3112
|1.3236
|831
|2006.12.20 03:01
|buy
|417
|0.20
|1.3207
|1.3112
|1.3222
|832
|2006.12.20 03:18
|t/p
|417
|0.20
|1.3222
|1.3112
|1.3222
|30.00
|11380.66
|833
|2006.12.20 03:18
|close
|416
|0.10
|1.3222
|1.3112
|1.3236
|1.00
|11381.66
|834
|2006.12.20 03:18
|close
|415
|0.10
|1.3221
|1.3113
|1.3251
|-15.00
|11366.66
|835
|2006.12.20 03:18
|buy
|418
|0.10
|1.3224
|1.3101
|1.3239
|836
|2006.12.20 08:08
|buy
|419
|0.10
|1.3210
|1.3101
|1.3225
|837
|2006.12.20 08:15
|sell
|420
|0.10
|1.3205
|1.3328
|1.3190
|838
|2006.12.20 10:37
|buy
|421
|0.20
|1.3196
|1.3101
|1.3211
|839
|2006.12.20 10:37
|t/p
|420
|0.10
|1.3190
|1.3328
|1.3190
|15.00
|11381.66
|840
|2006.12.20 11:50
|buy
|422
|0.30
|1.3180
|1.3099
|1.3195
|841
|2006.12.20 12:37
|buy
|423
|0.50
|1.3165
|1.3098
|1.3180
|842
|2006.12.20 13:45
|sell
|424
|0.10
|1.3174
|1.3297
|1.3159
|843
|2006.12.20 17:53
|t/p
|423
|0.50
|1.3180
|1.3098
|1.3180
|75.00
|11456.66
|844
|2006.12.20 17:53
|close
|422
|0.30
|1.3180
|1.3099
|1.3195
|0.00
|11456.66
|845
|2006.12.20 17:53
|close
|421
|0.20
|1.3180
|1.3101
|1.3211
|-32.00
|11424.66
|846
|2006.12.20 17:53
|close
|419
|0.10
|1.3178
|1.3101
|1.3225
|-32.00
|11392.66
|847
|2006.12.20 17:53
|close
|418
|0.10
|1.3179
|1.3101
|1.3239
|-45.00
|11347.66
|848
|2006.12.20 20:04
|sell
|425
|0.10
|1.3189
|1.3298
|1.3174
|849
|2006.12.21 00:02
|buy
|426
|0.10
|1.3192
|1.3069
|1.3207
|850
|2006.12.21 02:43
|sell
|427
|0.20
|1.3204
|1.3299
|1.3189
|851
|2006.12.21 02:44
|t/p
|426
|0.10
|1.3207
|1.3069
|1.3207
|15.00
|11362.66
|852
|2006.12.21 03:15
|buy
|428
|0.10
|1.3199
|1.3076
|1.3214
|853
|2006.12.21 05:37
|t/p
|427
|0.20
|1.3189
|1.3299
|1.3189
|30.00
|11392.66
|854
|2006.12.21 05:37
|close
|425
|0.10
|1.3189
|1.3298
|1.3174
|1.32
|11393.98
|855
|2006.12.21 05:38
|close
|424
|0.10
|1.3188
|1.3297
|1.3159
|-12.68
|11381.30
|856
|2006.12.21 05:38
|buy
|429
|0.10
|1.3185
|1.3076
|1.3200
|857
|2006.12.21 05:43
|buy
|430
|0.20
|1.3171
|1.3076
|1.3186
|858
|2006.12.21 08:37
|buy
|431
|0.30
|1.3155
|1.3074
|1.3170
|859
|2006.12.21 08:47
|t/p
|431
|0.30
|1.3170
|1.3074
|1.3170
|45.00
|11426.30
|860
|2006.12.21 08:47
|close
|430
|0.20
|1.3170
|1.3076
|1.3186
|-2.00
|11424.30
|861
|2006.12.21 08:47
|close
|429
|0.10
|1.3169
|1.3076
|1.3200
|-16.00
|11408.30
|862
|2006.12.21 08:47
|close
|428
|0.10
|1.3168
|1.3076
|1.3214
|-31.00
|11377.30
|863
|2006.12.21 08:47
|buy
|432
|0.10
|1.3171
|1.3048
|1.3186
|864
|2006.12.21 09:32
|buy
|433
|0.10
|1.3156
|1.3047
|1.3171
|865
|2006.12.21 11:00
|sell
|434
|0.10
|1.3163
|1.3286
|1.3148
|866
|2006.12.21 11:43
|t/p
|433
|0.10
|1.3171
|1.3047
|1.3171
|15.00
|11392.30
|867
|2006.12.21 11:43
|close
|432
|0.10
|1.3171
|1.3048
|1.3186
|0.00
|11392.30
|868
|2006.12.21 12:00
|sell
|435
|0.10
|1.3180
|1.3289
|1.3165
|869
|2006.12.21 12:30
|t/p
|435
|0.10
|1.3165
|1.3289
|1.3165
|15.00
|11407.30
|870
|2006.12.21 12:30
|close
|434
|0.10
|1.3165
|1.3286
|1.3148
|-2.00
|11405.30
|871
|2006.12.21 14:01
|sell
|436
|0.10
|1.3170
|1.3293
|1.3155
|872
|2006.12.21 17:00
|buy
|437
|0.10
|1.3176
|1.3053
|1.3191
|873
|2006.12.21 19:17
|sell
|438
|0.10
|1.3184
|1.3293
|1.3169
|874
|2006.12.21 23:24
|t/p
|437
|0.10
|1.3191
|1.3053
|1.3191
|15.00
|11420.30
|875
|2006.12.22 02:16
|sell
|439
|0.20
|1.3199
|1.3294
|1.3184
|876
|2006.12.22 09:18
|t/p
|439
|0.20
|1.3184
|1.3294
|1.3184
|30.00
|11450.30
|877
|2006.12.22 09:18
|close
|438
|0.10
|1.3184
|1.3293
|1.3169
|0.44
|11450.74
|878
|2006.12.22 09:18
|close
|436
|0.10
|1.3185
|1.3293
|1.3155
|-14.56
|11436.18
|879
|2006.12.22 10:00
|sell
|440
|0.10
|1.3167
|1.3290
|1.3152
|880
|2006.12.22 10:26
|t/p
|440
|0.10
|1.3152
|1.3290
|1.3152
|15.00
|11451.18
|881
|2006.12.22 10:26
|sell
|441
|0.10
|1.3150
|1.3273
|1.3135
|882
|2006.12.22 10:35
|sell
|442
|0.10
|1.3164
|1.3273
|1.3149
|883
|2006.12.22 11:35
|t/p
|442
|0.10
|1.3149
|1.3273
|1.3149
|15.00
|11466.18
|884
|2006.12.22 11:35
|close
|441
|0.10
|1.3149
|1.3273
|1.3135
|1.00
|11467.18
|885
|2006.12.22 15:00
|sell
|443
|0.10
|1.3142
|1.3265
|1.3127
|886
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|443
|0.10
|1.3140
|1.3265
|1.3127
|2.00
|11469.18