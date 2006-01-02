Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; TargetEquityToCloseAndReset=0; RiskPercent=1; UseFiboLotSizeProgression=true; UseConservativeRSX_Signals=true; RSX_Period=17; RSX_Timeframe=60; UseSMATrendFilter=false; TrendFilterSMATimeFrame=60; TrendFilterFastSMAPeriod=65; TrendFilterMediumSMAPeriod=20; TrendFilterSlowSMAPeriod=7; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=11; LongTrailingStop=10; LongMaxTrades=8; LongPips=14; LongSecureProfit=10; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=11; ShortTrailingStop=10; ShortMaxTrades=8; ShortPips=14; ShortSecureProfit=10; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test6068Ticks modelled1833700Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1469.18Gross profit5780.90Gross loss-4311.72
Profit factor1.34Expected payoff3.32
Absolute drawdown239.40Maximal drawdown453.40 (4.44%)Relative drawdown4.44% (453.40)
Total trades443Short positions (won %)224 (70.54%)Long positions (won %)219 (72.15%)
Profit trades (% of total)316 (71.33%)Loss trades (% of total)127 (28.67%)
Largestprofit trade195.00loss trade-90.00
Averageprofit trade18.29loss trade-33.95
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (138.18)consecutive losses (loss in money)5 (-391.28)
Maximalconsecutive profit (count of wins)339.44 (13)consecutive loss (count of losses)-391.28 (5)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 20:00buy10.101.18381.17151.1853
22006.01.02 20:54t/p10.101.18531.17151.185315.0010015.00
32006.01.02 20:54buy20.101.18551.17321.1870
42006.01.02 21:05t/p20.101.18701.17321.187015.0010030.00
52006.01.13 03:00buy30.101.20731.19501.2088
62006.01.13 03:57buy40.101.20591.19501.2074
72006.01.13 04:04t/p40.101.20741.19501.207415.0010045.00
82006.01.13 04:04close30.101.20741.19501.20881.0010046.00
92006.01.17 02:00buy50.101.21221.19991.2137
102006.01.17 02:21t/p50.101.21371.19991.213715.0010061.00
112006.01.17 02:21buy60.101.21391.20161.2154
122006.01.17 03:29buy70.101.21251.20161.2140
132006.01.17 04:43buy80.201.21101.20151.2125
142006.01.17 06:12buy90.301.20951.20141.2110
152006.01.17 06:29buy100.501.20801.20131.2095
162006.01.17 06:42buy110.801.20661.20131.2081
172006.01.17 07:33t/p110.801.20811.20131.2081120.0010181.00
182006.01.17 07:33close100.501.20831.20131.209515.0010196.00
192006.01.17 07:33close90.301.20821.20141.2110-39.0010157.00
202006.01.17 07:33close80.201.20811.20151.2125-58.0010099.00
212006.01.17 07:33close70.101.20801.20161.2140-45.0010054.00
222006.01.17 07:33close60.101.20811.20161.2154-58.009996.00
232006.02.05 19:00buy120.101.20281.19051.2043
242006.02.05 19:25t/p120.101.20431.19051.204315.0010011.00
252006.02.05 19:25buy130.101.20451.19221.2060
262006.02.05 20:12buy140.101.20301.19211.2045
272006.02.05 22:35buy150.201.20161.19211.2031
282006.02.06 02:44buy160.301.20021.19211.2017
292006.02.06 04:00buy170.501.19881.19211.2003
302006.02.06 06:36buy180.801.19721.19191.1987
312006.02.06 12:13buy191.301.19581.19191.1973
322006.02.06 17:37t/p191.301.19731.19191.1973195.0010206.00
332006.02.06 17:37close180.801.19731.19191.19878.0010214.00
342006.02.06 17:37close170.501.19731.19211.2003-75.0010139.00
352006.02.06 17:37close160.301.19721.19211.2017-90.0010049.00
362006.02.06 17:38close150.201.19721.19211.2031-89.649959.36
372006.02.06 17:38close140.101.19701.19211.2045-60.829898.54
382006.02.06 17:38close130.101.19701.19221.2060-75.829822.72
392006.02.20 06:01sell200.101.19411.20641.1926
402006.02.20 19:48t/p200.101.19261.20641.192615.009837.72
412006.02.21 15:00buy210.101.19191.17961.1934
422006.02.22 03:51buy220.101.19051.17961.1920
432006.02.22 05:21buy230.201.18901.17951.1905
442006.02.22 05:32buy240.301.18761.17951.1891
452006.02.22 08:47t/p240.301.18911.17951.189145.009882.72
462006.02.22 08:47close230.201.18911.17951.19052.009884.72
472006.02.22 08:47close220.101.18901.17961.1920-15.009869.72
482006.02.22 08:47close210.101.18891.17961.1934-30.829838.90
492006.02.22 13:00buy250.101.19131.17901.1928
502006.02.22 14:24buy260.101.18991.17901.1914
512006.02.22 18:20t/p260.101.19141.17901.191415.009853.90
522006.02.22 18:20close250.101.19141.17901.19281.009854.90
532006.02.23 12:00sell270.101.19191.20421.1904
542006.02.23 19:28sell280.101.19331.20421.1918
552006.02.23 21:03t/p280.101.19181.20421.191815.009869.90
562006.02.23 21:03close270.101.19181.20421.19041.009870.90
572006.03.08 00:00buy290.101.18961.17731.1911
582006.03.08 02:17t/p290.101.19111.17731.191115.009885.90
592006.03.10 03:00buy300.101.19171.17941.1932
602006.03.10 08:30buy310.101.19021.17931.1917
612006.03.10 08:30t/p310.101.19171.17931.191715.009900.90
622006.03.10 08:30close300.101.19171.17941.19320.009900.90
632006.03.13 07:00sell320.101.19241.20471.1909
642006.03.13 11:08sell330.101.19381.20471.1923
652006.03.13 14:21sell340.201.19521.20471.1937
662006.03.13 18:25sell350.301.19661.20471.1951
672006.03.13 19:59sell360.501.19811.20481.1966
682006.03.13 20:10t/p360.501.19661.20481.196675.009975.90
692006.03.13 20:10close350.301.19661.20471.19510.009975.90
702006.03.13 20:10close340.201.19671.20471.1937-30.009945.90
712006.03.13 20:10close330.101.19661.20471.1923-28.009917.90
722006.03.13 20:10close320.101.19671.20471.1909-43.009874.90
732006.03.27 06:00sell370.101.20261.21491.2011
742006.03.27 11:25t/p370.101.20111.21491.201115.009889.90
752006.03.28 16:00sell380.101.20091.21321.1994
762006.03.29 02:57t/p380.101.19941.21321.199415.449905.34
772006.03.31 03:00sell390.101.21321.22551.2117
782006.03.31 03:46t/p390.101.21171.22551.211715.009920.34
792006.03.31 03:46sell400.101.21151.22381.2100
802006.03.31 04:21t/p400.101.21001.22381.210015.009935.34
812006.03.31 14:00buy410.101.21251.20021.2140
822006.04.02 19:37buy420.101.21101.20011.2125
832006.04.02 20:33buy430.201.20951.20001.2110
842006.04.02 23:01buy440.301.20781.19971.2093
852006.04.03 00:34buy450.501.20631.19961.2078
862006.04.03 00:42buy460.801.20491.19961.2064
872006.04.03 03:11buy471.301.20341.19951.2049
882006.04.03 03:56t/p471.301.20491.19951.2049195.0010130.34
892006.04.03 03:56close460.801.20491.19961.20640.0010130.34
902006.04.03 03:56close450.501.20501.19961.2078-65.0010065.34
912006.04.03 03:56close440.301.20511.19971.2093-83.469981.88
922006.04.03 03:56close430.201.20521.20001.2110-87.649894.24
932006.04.03 03:56close420.101.20511.20011.2125-59.829834.42
942006.04.03 03:56close410.101.20521.20021.2140-73.829760.60
952006.04.03 12:00buy480.101.21241.20011.2139
962006.04.03 14:11t/p480.101.21391.20011.213915.009775.60
972006.04.19 08:00sell490.101.23331.24561.2318
982006.04.19 08:30t/p490.101.23181.24561.231815.009790.60
992006.04.19 08:30sell500.101.23151.24381.2300
1002006.04.19 09:00t/p500.101.23001.24381.230015.009805.60
1012006.05.11 11:00buy510.101.28221.26991.2837
1022006.05.11 11:35t/p510.101.28371.26991.283715.009820.60
1032006.05.11 11:35buy520.101.28391.27161.2854
1042006.05.11 11:57t/p520.101.28541.27161.285415.009835.60
1052006.05.11 11:57buy530.101.28571.27341.2872
1062006.05.11 12:20buy540.101.28421.27331.2857
1072006.05.11 12:52t/p540.101.28571.27331.285715.009850.60
1082006.05.11 12:52close530.101.28571.27341.28720.009850.60
1092006.05.12 13:00sell550.101.28931.30161.2878
1102006.05.12 14:15sell560.101.29071.30161.2892
1112006.05.12 15:46sell570.201.29211.30161.2906
1122006.05.14 17:00sell580.301.29431.30241.2928
1132006.05.14 18:31sell590.501.29571.30241.2942
1142006.05.14 20:01t/p590.501.29421.30241.294275.009925.60
1152006.05.14 20:01close580.301.29401.30241.29289.009934.60
1162006.05.14 20:01close570.201.29411.30161.2906-40.009894.60
1172006.05.14 20:01close560.101.29401.30161.2892-33.009861.60
1182006.05.14 20:01close550.101.29391.30161.2878-46.009815.60
1192006.05.15 23:01buy600.101.28201.26971.2835
1202006.05.15 23:52t/p600.101.28351.26971.283515.009830.60
1212006.05.15 23:52buy610.101.28371.27141.2852
1222006.05.16 00:47buy620.101.28231.27141.2838
1232006.05.16 01:02buy630.201.28091.27141.2824
1242006.05.16 01:57t/p630.201.28241.27141.282430.009860.60
1252006.05.16 01:57close620.101.28251.27141.28382.009862.60
1262006.05.16 01:57close610.101.28261.27141.2852-11.829850.78
1272006.05.17 10:00sell640.101.28341.29571.2819
1282006.05.17 10:24t/p640.101.28191.29571.281915.009865.78
1292006.05.17 10:24sell650.101.28171.29401.2802
1302006.05.17 10:25t/p650.101.28021.29401.280215.009880.78
1312006.05.17 10:25sell660.101.28001.29231.2785
1322006.05.17 10:26t/p660.101.27851.29231.278515.009895.78
1332006.05.17 10:26sell670.101.27831.29061.2768
1342006.05.17 10:32t/p670.101.27681.29061.276815.009910.78
1352006.05.17 10:32sell680.101.27661.28891.2751
1362006.05.17 10:41sell690.101.27801.28891.2765
1372006.05.17 11:27t/p690.101.27651.28891.276515.009925.78
1382006.05.17 11:27close680.101.27651.28891.27511.009926.78
1392006.05.19 03:00sell700.101.28111.29341.2796
1402006.05.19 03:23t/p700.101.27961.29341.279615.009941.78
1412006.05.19 03:23sell710.101.27941.29171.2779
1422006.05.19 03:31t/p710.101.27791.29171.277915.009956.78
1432006.05.19 03:31sell720.101.27771.29001.2762
1442006.05.19 05:45t/p720.101.27621.29001.276215.009971.78
1452006.05.21 17:00buy730.101.27631.26401.2778
1462006.05.21 20:16buy740.101.27491.26401.2764
1472006.05.21 21:33buy750.201.27351.26401.2750
1482006.05.21 23:34t/p750.201.27501.26401.275030.0010001.78
1492006.05.21 23:34close740.101.27501.26401.27641.0010002.78
1502006.05.21 23:34close730.101.27511.26401.2778-12.009990.78
1512006.05.23 05:00sell760.101.28391.29621.2824
1522006.05.23 05:10sell770.101.28541.29631.2839
1532006.05.23 05:23t/p770.101.28391.29631.283915.0010005.78
1542006.05.23 05:23close760.101.28391.29621.28240.0010005.78
1552006.05.23 05:23sell780.101.28361.29591.2821
1562006.05.23 07:38sell790.101.28511.29601.2836
1572006.05.23 08:26t/p790.101.28361.29601.283615.0010020.78
1582006.05.23 08:26close780.101.28361.29591.28210.0010020.78
1592006.06.01 12:00buy800.101.28231.27001.2838
1602006.06.01 13:15buy810.101.28091.27001.2824
1612006.06.01 15:26buy820.201.27941.26991.2809
1622006.06.01 17:17t/p820.201.28091.26991.280930.0010050.78
1632006.06.01 17:17close810.101.28091.27001.28240.0010050.78
1642006.06.01 17:17close800.101.28081.27001.2838-15.0010035.78
1652006.06.05 10:00sell830.101.29351.30581.2920
1662006.06.05 10:03sell840.101.29491.30581.2934
1672006.06.05 12:25sell850.201.29631.30581.2948
1682006.06.05 14:23t/p850.201.29481.30581.294830.0010065.78
1692006.06.05 14:23close840.101.29481.30581.29341.0010066.78
1702006.06.05 14:23close830.101.29471.30581.2920-12.0010054.78
1712006.06.06 05:00buy860.101.28991.27761.2914
1722006.06.06 06:08buy870.101.28851.27761.2900
1732006.06.06 06:16buy880.201.28711.27761.2886
1742006.06.06 08:13buy890.301.28571.27761.2872
1752006.06.06 08:16buy900.501.28421.27751.2857
1762006.06.06 09:31buy910.801.28281.27751.2843
1772006.06.06 10:59buy921.301.28131.27741.2828
1782006.06.06 11:33t/p921.301.28281.27741.2828195.0010249.78
1792006.06.06 11:33close910.801.28281.27751.28430.0010249.78
1802006.06.06 11:33close900.501.28291.27751.2857-65.0010184.78
1812006.06.06 11:33close890.301.28281.27761.2872-87.0010097.78
1822006.06.06 11:33close880.201.28291.27761.2886-84.0010013.78
1832006.06.06 11:33close870.101.28281.27761.2900-57.009956.78
1842006.06.06 11:33close860.101.28291.27761.2914-70.009886.78
1852006.06.16 10:00sell930.101.26201.27431.2605
1862006.06.16 10:54sell940.101.26341.27431.2619
1872006.06.16 12:37t/p940.101.26191.27431.261915.009901.78
1882006.06.16 12:37close930.101.26191.27431.26051.009902.78
1892006.06.22 04:00sell950.101.26341.27571.2619
1902006.06.22 06:15t/p950.101.26191.27571.261915.009917.78
1912006.06.27 06:00sell960.101.25791.27021.2564
1922006.06.27 06:20t/p960.101.25641.27021.256415.009932.78
1932006.06.27 06:20sell970.101.25621.26851.2547
1942006.06.27 07:04sell980.101.25761.26851.2561
1952006.06.27 08:45sell990.201.25921.26871.2577
1962006.06.27 10:18sell1000.301.26071.26881.2592
1972006.06.27 11:40t/p1000.301.25921.26881.259245.009977.78
1982006.06.27 11:40close990.201.25921.26871.25770.009977.78
1992006.06.27 11:40close980.101.25941.26851.2561-18.009959.78
2002006.06.27 11:40close970.101.25951.26851.2547-33.009926.78
2012006.07.23 22:00sell1010.101.26501.27731.2635
2022006.07.24 01:34t/p1010.101.26351.27731.263515.449942.22
2032006.08.02 05:00sell1020.101.28011.29241.2786
2042006.08.02 09:25sell1030.101.28161.29251.2801
2052006.08.02 11:04t/p1030.101.28011.29251.280115.009957.22
2062006.08.02 11:04close1020.101.28011.29241.27860.009957.22
2072006.08.08 05:00buy1040.101.28411.27181.2856
2082006.08.08 14:14t/p1040.101.28561.27181.285615.009972.22
2092006.08.09 03:00buy1050.101.28341.27111.2849
2102006.08.09 03:28t/p1050.101.28491.27111.284915.009987.22
2112006.08.09 03:28buy1060.101.28511.27281.2866
2122006.08.09 04:07t/p1060.101.28661.27281.286615.0010002.22
2132006.08.09 18:00sell1070.101.28621.29851.2847
2142006.08.09 18:56sell1080.101.28761.29851.2861
2152006.08.10 02:13sell1090.201.28911.29861.2876
2162006.08.10 03:03sell1100.301.29061.29871.2891
2172006.08.10 03:24t/p1100.301.28911.29871.289145.0010047.22
2182006.08.10 03:24close1090.201.28911.29861.28760.0010047.22
2192006.08.10 03:24close1080.101.28921.29851.2861-14.6810032.54
2202006.08.10 03:24close1070.101.28911.29851.2847-27.6810004.86
2212006.08.21 17:04sell1110.101.28931.30161.2878
2222006.08.21 18:08t/p1110.101.28781.30161.287815.0010019.86
2232006.08.23 04:00buy1120.101.28281.27051.2843
2242006.08.23 05:14buy1130.101.28131.27041.2828
2252006.08.23 09:50t/p1130.101.28281.27041.282815.0010034.86
2262006.08.23 09:50close1120.101.28281.27051.28430.0010034.86
2272006.08.24 05:00buy1140.101.28341.27111.2849
2282006.08.24 08:31buy1150.101.28191.27101.2834
2292006.08.24 10:37buy1160.201.28051.27101.2820
2302006.08.24 10:56buy1170.301.27911.27101.2806
2312006.08.24 11:45buy1180.501.27761.27091.2791
2322006.08.24 11:58buy1190.801.27621.27091.2777
2332006.08.24 20:08buy1201.301.27481.27091.2763
2342006.08.24 20:28t/p1201.301.27631.27091.2763195.0010229.86
2352006.08.24 20:28close1190.801.27631.27091.27778.0010237.86
2362006.08.24 20:28close1180.501.27621.27091.2791-70.0010167.86
2372006.08.24 20:28close1170.301.27631.27101.2806-84.0010083.86
2382006.08.24 20:29close1160.201.27621.27101.2820-86.009997.86
2392006.08.24 20:29close1150.101.27631.27101.2834-56.009941.86
2402006.08.24 20:29close1140.101.27621.27111.2849-72.009869.86
2412006.08.28 13:00sell1210.101.27911.29141.2776
2422006.08.28 20:39sell1220.101.28061.29151.2791
2432006.08.28 23:13sell1230.201.28201.29151.2805
2442006.08.29 03:20sell1240.301.28351.29161.2820
2452006.08.29 04:49t/p1240.301.28201.29161.282045.009914.86
2462006.08.29 04:49close1230.201.28201.29151.28050.889915.74
2472006.08.29 04:49close1220.101.28211.29151.2791-14.569901.18
2482006.08.29 04:49close1210.101.28221.29141.2776-30.569870.62
2492006.08.31 11:00sell1250.101.27991.29221.2784
2502006.08.31 16:17sell1260.101.28141.29231.2799
2512006.08.31 17:48t/p1260.101.27991.29231.279915.009885.62
2522006.08.31 17:48close1250.101.27991.29221.27840.009885.62
2532006.09.11 02:00buy1270.101.26871.25641.2702
2542006.09.11 04:04t/p1270.101.27021.25641.270215.009900.62
2552006.09.11 13:00sell1280.101.26991.28221.2684
2562006.09.11 20:44sell1290.101.27131.28221.2698
2572006.09.12 03:43sell1300.201.27281.28231.2713
2582006.09.12 04:00t/p1300.201.27131.28231.271330.009930.62
2592006.09.12 04:00close1290.101.27131.28221.26980.449931.06
2602006.09.12 04:00close1280.101.27141.28221.2684-14.569916.50
2612006.09.18 01:01buy1310.101.26621.25391.2677
2622006.09.18 02:29t/p1310.101.26771.25391.267715.009931.50
2632006.09.19 05:00sell1320.101.26691.27921.2654
2642006.09.19 06:00t/p1320.101.26541.27921.265415.009946.50
2652006.09.29 14:00buy1330.101.26881.25651.2703
2662006.10.01 20:30buy1340.101.26741.25651.2689
2672006.10.02 05:34t/p1340.101.26891.25651.268914.189960.68
2682006.10.02 05:34close1330.101.26891.25651.27030.189960.86
2692006.10.04 15:00buy1350.101.27111.25881.2726
2702006.10.04 22:51buy1360.101.26961.25871.2711
2712006.10.05 02:22t/p1360.101.27111.25871.271112.549973.40
2722006.10.05 02:22close1350.101.27111.25881.2726-2.469970.94
2732006.10.20 07:00sell1370.101.26051.27281.2590
2742006.10.20 08:42sell1380.101.26191.27281.2604
2752006.10.20 10:39t/p1380.101.26041.27281.260415.009985.94
2762006.10.20 10:39close1370.101.26041.27281.25901.009986.94
2772006.10.27 04:00sell1390.101.26801.28031.2665
2782006.10.27 05:23t/p1390.101.26651.28031.266515.0010001.94
2792006.10.31 11:00buy1400.101.27681.26451.2783
2802006.11.01 02:42buy1410.101.27541.26451.2769
2812006.11.01 10:01t/p1410.101.27691.26451.276915.0010016.94
2822006.11.01 10:01close1400.101.27711.26451.27832.1810019.12
2832006.11.07 17:01sell1420.101.27761.28991.2761
2842006.11.08 04:05sell1430.101.27911.29001.2776
2852006.11.08 04:27sell1440.201.28061.29011.2791
2862006.11.08 05:37t/p1440.201.27911.29011.279130.0010049.12
2872006.11.08 05:37close1430.101.27911.29001.27760.0010049.12
2882006.11.08 05:37close1420.101.27921.28991.2761-15.5610033.56
2892006.11.09 17:15buy1450.101.28341.27111.2849
2902006.11.09 20:45sell1460.101.28361.29591.2821
2912006.11.09 21:00t/p1450.101.28491.27111.284915.0010048.56
2922006.11.09 21:00sell1470.101.28521.29611.2837
2932006.11.09 22:03sell1480.201.28671.29621.2852
2942006.11.10 01:22t/p1480.201.28521.29621.285230.8810079.44
2952006.11.10 01:22close1470.101.28521.29611.28370.4410079.88
2962006.11.10 01:22close1460.101.28531.29591.2821-16.5610063.32
2972006.11.10 01:23sell1490.101.28501.29731.2835
2982006.11.10 02:20sell1500.101.28641.29731.2849
2992006.11.10 03:00buy1510.101.28581.27351.2873
3002006.11.10 03:52t/p1510.101.28731.27351.287315.0010078.32
3012006.11.10 03:54sell1520.201.28781.29731.2863
3022006.11.10 04:05sell1530.301.28921.29731.2877
3032006.11.10 04:46t/p1530.301.28771.29731.287745.0010123.32
3042006.11.10 04:46close1520.201.28771.29731.28632.0010125.32
3052006.11.10 04:46close1500.101.28761.29731.2849-12.0010113.32
3062006.11.10 04:46close1490.101.28751.29731.2835-25.0010088.32
3072006.11.10 09:15buy1540.101.28671.27441.2882
3082006.11.10 10:09buy1550.101.28531.27441.2868
3092006.11.10 10:45t/p1550.101.28681.27441.286815.0010103.32
3102006.11.10 10:45close1540.101.28681.27441.28821.0010104.32
3112006.11.10 12:00sell1560.101.28581.29811.2843
3122006.11.10 16:26t/p1560.101.28431.29811.284315.0010119.32
3132006.11.13 01:45buy1570.101.28701.27471.2885
3142006.11.13 03:05buy1580.101.28551.27461.2870
3152006.11.13 04:54buy1590.201.28401.27451.2855
3162006.11.13 08:45sell1600.101.28291.29521.2814
3172006.11.13 09:19buy1610.301.28261.27451.2841
3182006.11.13 10:05t/p1600.101.28141.29521.281415.0010134.32
3192006.11.13 10:06buy1620.501.28111.27441.2826
3202006.11.13 10:15sell1630.101.28091.29321.2794
3212006.11.13 23:40sell1640.101.28231.29321.2808
3222006.11.13 23:48t/p1620.501.28261.27441.282675.0010209.32
3232006.11.13 23:48close1610.301.28261.27451.28410.0010209.32
3242006.11.13 23:48close1590.201.28271.27451.2855-26.0010183.32
3252006.11.13 23:48close1580.101.28251.27461.2870-30.0010153.32
3262006.11.13 23:48close1570.101.28251.27471.2885-45.0010108.32
3272006.11.14 00:46buy1650.101.28261.27031.2841
3282006.11.14 03:43sell1660.201.28371.29321.2822
3292006.11.14 03:51t/p1650.101.28411.27031.284115.0010123.32
3302006.11.14 06:00t/p1660.201.28221.29321.282230.0010153.32
3312006.11.14 06:00close1640.101.28221.29321.28081.4410154.76
3322006.11.14 06:00close1630.101.28211.29321.2794-11.5610143.20
3332006.11.14 09:30buy1670.101.28531.27301.2868
3342006.11.14 09:59buy1680.101.28381.27291.2853
3352006.11.14 10:04buy1690.201.28241.27291.2839
3362006.11.14 10:11buy1700.301.28101.27291.2825
3372006.11.14 10:12buy1710.501.27961.27291.2811
3382006.11.14 10:18t/p1710.501.28111.27291.281175.0010218.20
3392006.11.14 10:18close1700.301.28111.27291.28253.0010221.20
3402006.11.14 10:19close1690.201.28121.27291.2839-24.0010197.20
3412006.11.14 10:19close1680.101.28141.27291.2853-24.0010173.20
3422006.11.14 10:19close1670.101.28131.27301.2868-40.0010133.20
3432006.11.14 11:45sell1720.101.28121.29351.2797
3442006.11.14 14:15buy1730.101.28211.26981.2836
3452006.11.14 14:29sell1740.101.28271.29361.2812
3462006.11.14 16:13t/p1740.101.28121.29361.281215.0010148.20
3472006.11.14 16:13close1720.101.28111.29351.27971.0010149.20
3482006.11.14 16:13sell1750.101.28081.29311.2793
3492006.11.14 17:06buy1760.101.28071.26981.2822
3502006.11.15 02:26t/p1760.101.28221.26981.282214.1810163.38
3512006.11.15 02:26close1730.101.28221.26981.28360.1810163.56
3522006.11.15 02:26sell1770.101.28221.29311.2807
3532006.11.15 04:37t/p1770.101.28071.29311.280715.0010178.56
3542006.11.15 04:37close1750.101.28071.29311.27931.4410180.00
3552006.11.15 08:00buy1780.101.27941.26711.2809
3562006.11.15 08:36buy1790.101.27791.26701.2794
3572006.11.15 09:23t/p1790.101.27941.26701.279415.0010195.00
3582006.11.15 09:23close1780.101.27951.26711.28091.0010196.00
3592006.11.15 10:30sell1800.101.28071.29301.2792
3602006.11.15 14:07sell1810.101.28211.29301.2806
3612006.11.15 15:45buy1820.101.28261.27031.2841
3622006.11.16 03:15buy1830.101.28111.27021.2826
3632006.11.16 04:33t/p1810.101.28061.29301.280616.3210212.32
3642006.11.16 04:33close1800.101.28061.29301.27922.3210214.64
3652006.11.16 08:30t/p1830.101.28261.27021.282615.0010229.64
3662006.11.16 08:30close1820.101.28281.27031.2841-0.4610229.18
3672006.11.17 06:30sell1840.101.27701.28931.2755
3682006.11.17 07:45buy1850.101.27701.26471.2785
3692006.11.17 08:30t/p1850.101.27851.26471.278515.0010244.18
3702006.11.17 08:30sell1860.101.27851.28941.2770
3712006.11.17 08:45buy1870.101.27801.26571.2795
3722006.11.17 09:49t/p1870.101.27951.26571.279515.0010259.18
3732006.11.17 09:50sell1880.201.27991.28941.2784
3742006.11.17 10:01sell1890.301.28141.28951.2799
3752006.11.17 10:06sell1900.501.28291.28961.2814
3762006.11.17 10:17sell1910.801.28431.28961.2828
3772006.11.17 10:51t/p1910.801.28281.28961.2828120.0010379.18
3782006.11.17 10:51close1900.501.28281.28961.28145.0010384.18
3792006.11.17 10:52close1890.301.28291.28951.2799-45.0010339.18
3802006.11.17 10:52close1880.201.28301.28941.2784-62.0010277.18
3812006.11.17 10:52close1860.101.28301.28941.2770-45.0010232.18
3822006.11.17 10:52close1840.101.28291.28931.2755-59.0010173.18
3832006.11.17 14:45buy1920.101.28211.26981.2836
3842006.11.19 21:18t/p1920.101.28361.26981.283615.0010188.18
3852006.11.20 10:45buy1930.101.28221.26991.2837
3862006.11.20 11:56buy1940.101.28081.26991.2823
3872006.11.20 16:30sell1950.101.28081.29311.2793
3882006.11.20 19:13sell1960.101.28221.29311.2807
3892006.11.20 19:13t/p1940.101.28231.26991.282315.0010203.18
3902006.11.20 19:13close1930.101.28231.26991.28371.0010204.18
3912006.11.20 19:14sell1970.201.28381.29331.2823
3922006.11.20 19:16t/p1970.201.28231.29331.282330.0010234.18
3932006.11.20 19:16close1960.101.28231.29311.2807-1.0010233.18
3942006.11.20 19:16close1950.101.28221.29311.2793-14.0010219.18
3952006.11.20 21:00buy1980.101.28241.27011.2839
3962006.11.20 23:59buy1990.101.28101.27011.2825
3972006.11.21 02:41t/p1990.101.28251.27011.282514.1810233.36
3982006.11.21 02:41close1980.101.28251.27011.28390.1810233.54
3992006.11.21 08:30buy2000.101.28181.26951.2833
4002006.11.21 09:02buy2010.101.28041.26951.2819
4012006.11.21 10:27t/p2010.101.28191.26951.281915.0010248.54
4022006.11.21 10:27close2000.101.28191.26951.28331.0010249.54
4032006.11.21 16:05buy2020.101.28461.27231.2861
4042006.11.21 21:20t/p2020.101.28611.27231.286115.0010264.54
4052006.11.21 21:20buy2030.101.28631.27401.2878
4062006.11.22 07:05t/p2030.101.28781.27401.287814.1810278.72
4072006.11.22 12:45buy2040.101.29241.28011.2939
4082006.11.22 14:24t/p2040.101.29391.28011.293915.0010293.72
4092006.11.22 14:24buy2050.101.29411.28181.2956
4102006.11.22 18:21sell2060.101.29411.30641.2926
4112006.11.23 04:07t/p2050.101.29561.28181.295612.5410306.26
4122006.11.23 04:07sell2070.101.29571.30661.2942
4132006.11.23 04:11sell2080.201.29721.30671.2957
4142006.11.23 06:06t/p2080.201.29571.30671.295730.0010336.26
4152006.11.23 06:06close2070.101.29571.30661.29420.0010336.26
4162006.11.23 06:06close2060.101.29581.30641.2926-15.6810320.58
4172006.11.23 09:30buy2090.101.29581.28351.2973
4182006.11.23 16:12buy2100.101.29431.28341.2958
4192006.11.23 22:11t/p2100.101.29581.28341.295815.0010335.58
4202006.11.23 22:11close2090.101.29581.28351.29730.0010335.58
4212006.11.24 08:45buy2110.101.30901.29671.3105
4222006.11.24 09:22buy2120.101.30761.29671.3091
4232006.11.24 10:13t/p2120.101.30911.29671.309115.0010350.58
4242006.11.24 10:13close2110.101.30911.29671.31051.0010351.58
4252006.11.24 10:13buy2130.101.30941.29711.3109
4262006.11.24 11:48buy2140.101.30791.29701.3094
4272006.11.24 12:27t/p2140.101.30941.29701.309415.0010366.58
4282006.11.24 12:27close2130.101.30941.29711.31090.0010366.58
4292006.11.26 22:30buy2150.101.31321.30091.3147
4302006.11.27 00:25buy2160.101.31181.30091.3133
4312006.11.27 01:15sell2170.101.31221.32451.3107
4322006.11.27 01:31t/p2160.101.31331.30091.313315.0010381.58
4332006.11.27 01:31close2150.101.31331.30091.31470.1810381.76
4342006.11.27 02:06sell2180.101.31361.32451.3121
4352006.11.27 02:22t/p2180.101.31211.32451.312115.0010396.76
4362006.11.27 02:22close2170.101.31211.32451.31071.0010397.76
4372006.11.27 03:00sell2190.101.31251.32481.3110
4382006.11.27 03:28t/p2190.101.31101.32481.311015.0010412.76
4392006.11.27 03:28sell2200.101.31081.32311.3093
4402006.11.27 03:58t/p2200.101.30931.32311.309315.0010427.76
4412006.11.27 03:58sell2210.101.30901.32131.3075
4422006.11.27 04:02sell2220.101.31041.32131.3089
4432006.11.27 04:32sell2230.201.31181.32131.3103
4442006.11.27 08:41t/p2230.201.31031.32131.310330.0010457.76
4452006.11.27 08:41close2220.101.31031.32131.30891.0010458.76
4462006.11.27 08:41close2210.101.31011.32131.3075-11.0010447.76
4472006.11.27 09:15sell2240.101.31001.32231.3085
4482006.11.27 09:24sell2250.101.31151.32241.3100
4492006.11.27 10:24sell2260.201.31301.32251.3115
4502006.11.27 10:44t/p2260.201.31151.32251.311530.0010477.76
4512006.11.27 10:44close2250.101.31151.32241.31000.0010477.76
4522006.11.27 10:44close2240.101.31161.32231.3085-16.0010461.76
4532006.11.27 19:45buy2270.101.31381.30151.3153
4542006.11.28 00:56buy2280.101.31241.30151.3139
4552006.11.28 02:53t/p2280.101.31391.30151.313915.0010476.76
4562006.11.28 02:53close2270.101.31391.30151.31530.1810476.94
4572006.11.28 06:15sell2290.101.31471.32701.3132
4582006.11.28 08:30buy2300.101.31431.30201.3158
4592006.11.28 08:30t/p2300.101.31581.30201.315815.0010491.94
4602006.11.28 08:30buy2310.101.31601.30371.3175
4612006.11.28 08:32sell2320.101.31611.32701.3146
4622006.11.28 08:34t/p2310.101.31751.30371.317515.0010506.94
4632006.11.28 08:34buy2330.101.31791.30561.3194
4642006.11.28 08:34sell2340.201.31771.32721.3162
4652006.11.28 08:38buy2350.101.31641.30551.3179
4662006.11.28 08:38t/p2340.201.31621.32721.316230.0010536.94
4672006.11.28 08:38close2320.101.31621.32701.3146-1.0010535.94
4682006.11.28 08:38close2290.101.31631.32701.3132-16.0010519.94
4692006.11.28 10:02buy2360.201.31501.30551.3165
4702006.11.28 13:06t/p2360.201.31651.30551.316530.0010549.94
4712006.11.28 13:06close2350.101.31651.30551.31791.0010550.94
4722006.11.28 13:06close2330.101.31671.30561.3194-12.0010538.94
4732006.11.28 14:15buy2370.101.31781.30551.3193
4742006.11.28 14:43t/p2370.101.31931.30551.319315.0010553.94
4752006.11.28 14:43buy2380.101.31951.30721.3210
4762006.11.28 18:52t/p2380.101.32101.30721.321015.0010568.94
4772006.11.28 19:15buy2390.101.32041.30811.3219
4782006.11.28 21:41buy2400.101.31901.30811.3205
4792006.11.29 01:26t/p2400.101.32051.30811.320514.1810583.12
4802006.11.29 01:26close2390.101.32051.30811.32190.1810583.30
4812006.11.29 08:15sell2410.101.31571.32801.3142
4822006.11.29 08:30t/p2410.101.31421.32801.314215.0010598.30
4832006.11.29 08:30sell2420.101.31401.32631.3125
4842006.11.29 08:33sell2430.101.31551.32641.3140
4852006.11.29 08:59t/p2430.101.31401.32641.314015.0010613.30
4862006.11.29 08:59close2420.101.31401.32631.31250.0010613.30
4872006.11.29 08:59sell2440.101.31371.32601.3122
4882006.11.29 09:01sell2450.101.31511.32601.3136
4892006.11.29 09:24sell2460.201.31651.32601.3150
4902006.11.29 10:06t/p2460.201.31501.32601.315030.0010643.30
4912006.11.29 10:06close2450.101.31501.32601.31361.0010644.30
4922006.11.29 10:06close2440.101.31511.32601.3122-14.0010630.30
4932006.11.29 10:06sell2470.101.31481.32711.3133
4942006.11.29 10:10sell2480.101.31621.32711.3147
4952006.11.29 11:05t/p2480.101.31471.32711.314715.0010645.30
4962006.11.29 11:05close2470.101.31471.32711.31331.0010646.30
4972006.11.29 15:00buy2490.101.31561.30331.3171
4982006.11.29 15:52buy2500.101.31411.30321.3156
4992006.11.29 16:45sell2510.101.31541.32771.3139
5002006.11.29 16:51t/p2500.101.31561.30321.315615.0010661.30
5012006.11.29 16:51close2490.101.31571.30331.31711.0010662.30
5022006.11.29 21:05sell2520.101.31681.32771.3153
5032006.11.30 02:02sell2530.201.31821.32771.3167
5042006.11.30 02:45buy2540.101.31891.30661.3204
5052006.11.30 04:20sell2550.301.31971.32781.3182
5062006.11.30 04:24t/p2540.101.32041.30661.320415.0010677.30
5072006.11.30 05:45buy2560.101.31931.30701.3208
5082006.11.30 07:48t/p2560.101.32081.30701.320815.0010692.30
5092006.11.30 07:48buy2570.101.32101.30871.3225
5102006.11.30 08:30buy2580.101.31951.30861.3210
5112006.11.30 08:30t/p2580.101.32101.30861.321015.0010707.30
5122006.11.30 08:30close2570.101.32101.30871.32250.0010707.30
5132006.11.30 08:30buy2590.101.32141.30911.3229
5142006.11.30 08:30sell2600.501.32121.32791.3197
5152006.11.30 08:32buy2610.101.32001.30911.3215
5162006.11.30 08:34t/p2600.501.31971.32791.319775.0010782.30
5172006.11.30 08:34close2550.301.31971.32781.31820.0010782.30
5182006.11.30 08:34close2530.201.31961.32771.3167-28.0010754.30
5192006.11.30 08:34close2520.101.31951.32771.3153-25.6810728.62
5202006.11.30 08:34close2510.101.31961.32771.3139-40.6810687.94
5212006.11.30 09:57t/p2610.101.32151.30911.321515.0010702.94
5222006.11.30 09:57close2590.101.32161.30911.32292.0010704.94
5232006.11.30 09:57buy2620.101.32171.30941.3232
5242006.11.30 10:08t/p2620.101.32321.30941.323215.0010719.94
5252006.11.30 10:15buy2630.101.32431.31201.3258
5262006.11.30 10:57t/p2630.101.32581.31201.325815.0010734.94
5272006.11.30 15:30buy2640.101.32471.31241.3262
5282006.11.30 20:00sell2650.101.32501.33731.3235
5292006.11.30 21:27t/p2640.101.32621.31241.326215.0010749.94
5302006.12.01 01:22sell2660.101.32641.33731.3249
5312006.12.01 02:53sell2670.201.32791.33741.3264
5322006.12.01 03:03t/p2670.201.32641.33741.326430.0010779.94
5332006.12.01 03:03close2660.101.32641.33731.32490.0010779.94
5342006.12.01 03:03close2650.101.32631.33731.3235-12.5610767.38
5352006.12.01 07:00buy2680.101.32401.31171.3255
5362006.12.01 09:14t/p2680.101.32551.31171.325515.0010782.38
5372006.12.01 09:15sell2690.101.32671.33901.3252
5382006.12.01 09:21sell2700.101.32811.33901.3266
5392006.12.01 09:30t/p2700.101.32661.33901.326615.0010797.38
5402006.12.01 09:30close2690.101.32661.33901.32521.0010798.38
5412006.12.01 09:30sell2710.101.32631.33861.3248
5422006.12.01 09:57sell2720.101.32771.33861.3262
5432006.12.01 10:00sell2730.201.32921.33871.3277
5442006.12.01 10:00sell2740.301.33061.33871.3291
5452006.12.01 10:11sell2750.501.33201.33871.3305
5462006.12.01 10:15t/p2750.501.33051.33871.330575.0010873.38
5472006.12.01 10:15close2740.301.33041.33871.32916.0010879.38
5482006.12.01 10:15close2730.201.33031.33871.3277-22.0010857.38
5492006.12.01 10:15close2720.101.33041.33861.3262-27.0010830.38
5502006.12.01 10:15close2710.101.33051.33861.3248-42.0010788.38
5512006.12.01 10:15sell2760.101.33041.34271.3289
5522006.12.01 10:28sell2770.101.33191.34281.3304
5532006.12.01 10:37sell2780.201.33341.34291.3319
5542006.12.01 11:13t/p2780.201.33191.34291.331930.0010818.38
5552006.12.01 11:13close2770.101.33191.34281.33040.0010818.38
5562006.12.01 11:14close2760.101.33181.34271.3289-14.0010804.38
5572006.12.01 11:14sell2790.101.33171.34401.3302
5582006.12.01 14:30buy2800.101.33291.32061.3344
5592006.12.01 14:42sell2810.101.33321.34411.3317
5602006.12.03 17:42t/p2800.101.33441.32061.334415.0010819.38
5612006.12.03 17:48sell2820.201.33461.34411.3331
5622006.12.03 17:56sell2830.301.33601.34411.3345
5632006.12.03 19:02t/p2830.301.33451.34411.334545.0010864.38
5642006.12.03 19:02close2820.201.33451.34411.33312.0010866.38
5652006.12.03 19:02close2810.101.33451.34411.3317-13.0010853.38
5662006.12.03 19:02close2790.101.33451.34401.3302-28.0010825.38
5672006.12.03 23:15buy2840.101.33121.31891.3327
5682006.12.04 00:30t/p2840.101.33271.31891.332714.1810839.56
5692006.12.04 02:00sell2850.101.33181.34411.3303
5702006.12.04 03:02t/p2850.101.33031.34411.330315.0010854.56
5712006.12.04 04:30sell2860.101.33071.34301.3292
5722006.12.04 05:24t/p2860.101.32921.34301.329215.0010869.56
5732006.12.04 06:15buy2870.101.33191.31961.3334
5742006.12.04 08:19buy2880.101.33051.31961.3320
5752006.12.04 08:30sell2890.101.33001.34231.3285
5762006.12.04 10:43sell2900.101.33151.34241.3300
5772006.12.04 10:46t/p2880.101.33201.31961.332015.0010884.56
5782006.12.04 10:46close2870.101.33201.31961.33341.0010885.56
5792006.12.04 11:17sell2910.201.33301.34251.3315
5802006.12.04 11:30buy2920.101.33291.32061.3344
5812006.12.04 14:21t/p2910.201.33151.34251.331530.0010915.56
5822006.12.04 14:21buy2930.101.33151.32061.3330
5832006.12.04 14:21close2900.101.33151.34241.33000.0010915.56
5842006.12.04 14:21close2890.101.33141.34231.3285-14.0010901.56
5852006.12.04 16:45t/p2930.101.33301.32061.333015.0010916.56
5862006.12.04 16:45close2920.101.33311.32061.33442.0010918.56
5872006.12.04 17:16buy2940.101.33421.32191.3357
5882006.12.04 20:25buy2950.101.33281.32191.3343
5892006.12.05 02:35buy2960.201.33141.32191.3329
5902006.12.05 04:59buy2970.301.32991.32181.3314
5912006.12.05 05:16t/p2970.301.33141.32181.331445.0010963.56
5922006.12.05 05:16close2960.201.33141.32191.33290.0010963.56
5932006.12.05 05:16close2950.101.33151.32191.3343-13.8210949.74
5942006.12.05 05:16close2940.101.33141.32191.3357-28.8210920.92
5952006.12.05 08:15sell2980.101.33291.34521.3314
5962006.12.05 08:28sell2990.101.33431.34521.3328
5972006.12.05 08:30sell3000.201.33571.34521.3342
5982006.12.05 08:47t/p3000.201.33421.34521.334230.0010950.92
5992006.12.05 08:47close2990.101.33421.34521.33281.0010951.92
6002006.12.05 08:47close2980.101.33431.34521.3314-14.0010937.92
6012006.12.05 08:47sell3010.101.33401.34631.3325
6022006.12.05 09:03t/p3010.101.33251.34631.332515.0010952.92
6032006.12.05 10:15sell3020.101.32981.34211.3283
6042006.12.05 11:10sell3030.101.33131.34221.3298
6052006.12.05 11:35sell3040.201.33271.34221.3312
6062006.12.05 13:45buy3050.101.33291.32061.3344
6072006.12.05 17:10buy3060.101.33151.32061.3330
6082006.12.05 18:37t/p3040.201.33121.34221.331230.0010982.92
6092006.12.05 18:37close3030.101.33121.34221.32981.0010983.92
6102006.12.05 18:37close3020.101.33131.34211.3283-15.0010968.92
6112006.12.05 22:47sell3070.101.33171.34401.3302
6122006.12.06 00:38t/p3060.101.33301.32061.333014.1810983.10
6132006.12.06 00:38close3050.101.33301.32061.33440.1810983.28
6142006.12.06 01:16sell3080.101.33321.34411.3317
6152006.12.06 02:26t/p3080.101.33171.34411.331715.0010998.28
6162006.12.06 02:26close3070.101.33171.34401.33020.4410998.72
6172006.12.06 08:15sell3090.101.32751.33981.3260
6182006.12.06 08:17t/p3090.101.32601.33981.326015.0011013.72
6192006.12.06 08:17sell3100.101.32581.33811.3243
6202006.12.06 09:11sell3110.101.32731.33821.3258
6212006.12.06 09:51sell3120.201.32871.33821.3272
6222006.12.06 10:05sell3130.301.33011.33821.3286
6232006.12.06 10:44sell3140.501.33151.33821.3300
6242006.12.06 12:00buy3150.101.33071.31841.3322
6252006.12.06 12:59t/p3140.501.33001.33821.330075.0011088.72
6262006.12.06 12:59close3130.301.33001.33821.32863.0011091.72
6272006.12.06 12:59close3120.201.33001.33821.3272-26.0011065.72
6282006.12.06 12:59close3110.101.33011.33821.3258-28.0011037.72
6292006.12.06 12:59close3100.101.33001.33811.3243-42.0010995.72
6302006.12.06 13:40buy3160.101.32931.31841.3308
6312006.12.06 17:46buy3170.201.32781.31831.3293
6322006.12.06 19:00sell3180.101.32831.34061.3268
6332006.12.06 20:03t/p3170.201.32931.31831.329330.0011025.72
6342006.12.06 20:03close3160.101.32931.31841.33080.0011025.72
6352006.12.06 20:03close3150.101.32921.31841.3322-15.0011010.72
6362006.12.06 23:57sell3190.101.32981.34071.3283
6372006.12.07 00:04sell3200.201.33131.34081.3298
6382006.12.07 00:43t/p3200.201.32981.34081.329830.0011040.72
6392006.12.07 00:43close3190.101.32981.34071.32831.3211042.04
6402006.12.07 00:43close3180.101.32991.34061.3268-14.6811027.36
6412006.12.07 05:30buy3210.101.32921.31691.3307
6422006.12.07 08:36t/p3210.101.33071.31691.330715.0011042.36
6432006.12.07 08:36buy3220.101.33091.31861.3324
6442006.12.07 08:41buy3230.101.32951.31861.3310
6452006.12.07 09:00buy3240.201.32801.31851.3295
6462006.12.07 09:09t/p3240.201.32951.31851.329530.0011072.36
6472006.12.07 09:09close3230.101.32951.31861.33100.0011072.36
6482006.12.07 09:09close3220.101.32961.31861.3324-13.0011059.36
6492006.12.07 10:30sell3250.101.32941.34171.3279
6502006.12.07 14:40t/p3250.101.32791.34171.327915.0011074.36
6512006.12.08 14:15buy3260.101.32021.30791.3217
6522006.12.10 17:00buy3270.101.31771.30681.3192
6532006.12.10 18:43t/p3270.101.31921.30681.319215.0011089.36
6542006.12.10 18:43close3260.101.31921.30791.3217-10.0011079.36
6552006.12.10 22:30sell3280.101.31521.32751.3137
6562006.12.11 01:12sell3290.101.31661.32751.3151
6572006.12.11 02:13sell3300.201.31801.32751.3165
6582006.12.11 02:47sell3310.301.31951.32761.3180
6592006.12.11 02:50sell3320.501.32121.32791.3197
6602006.12.11 03:58t/p3320.501.31971.32791.319775.0011154.36
6612006.12.11 03:58close3310.301.31971.32761.3180-6.0011148.36
6622006.12.11 03:58close3300.201.31961.32751.3165-32.0011116.36
6632006.12.11 03:58close3290.101.31971.32751.3151-31.0011085.36
6642006.12.11 03:58close3280.101.31961.32751.3137-43.5611041.80
6652006.12.11 04:30buy3330.101.31971.30741.3212
6662006.12.11 04:43buy3340.101.31831.30741.3198
6672006.12.11 10:15sell3350.101.31851.33081.3170
6682006.12.11 10:22t/p3340.101.31981.30741.319815.0011056.80
6692006.12.11 10:22close3330.101.31991.30741.32122.0011058.80
6702006.12.11 10:22sell3360.101.31991.33081.3184
6712006.12.11 10:48sell3370.201.32141.33091.3199
6722006.12.11 11:31sell3380.301.32291.33101.3214
6732006.12.11 12:01sell3390.501.32431.33101.3228
6742006.12.11 12:31sell3400.801.32581.33111.3243
6752006.12.11 15:27t/p3400.801.32431.33111.3243120.0011178.80
6762006.12.11 15:27close3390.501.32431.33101.32280.0011178.80
6772006.12.11 15:27close3380.301.32441.33101.3214-45.0011133.80
6782006.12.11 15:27close3370.201.32431.33091.3199-58.0011075.80
6792006.12.11 15:27close3360.101.32421.33081.3184-43.0011032.80
6802006.12.11 15:28close3350.101.32431.33081.3170-58.0010974.80
6812006.12.11 16:03buy3410.101.32401.31171.3255
6822006.12.11 18:16t/p3410.101.32551.31171.325515.0010989.80
6832006.12.11 18:16buy3420.101.32571.31341.3272
6842006.12.11 21:30sell3430.101.32511.33741.3236
6852006.12.11 22:03sell3440.101.32651.33741.3250
6862006.12.12 01:17t/p3440.101.32501.33741.325015.4411005.24
6872006.12.12 01:17close3430.101.32501.33741.32361.4411006.68
6882006.12.12 02:49buy3450.101.32421.31331.3257
6892006.12.12 03:05buy3460.201.32281.31331.3243
6902006.12.12 04:25t/p3460.201.32431.31331.324330.0011036.68
6912006.12.12 04:25close3450.101.32431.31331.32571.0011037.68
6922006.12.12 04:25close3420.101.32421.31341.3272-15.8211021.86
6932006.12.12 05:00sell3470.101.32471.33701.3232
6942006.12.12 08:30t/p3470.101.32321.33701.323215.0011036.86
6952006.12.12 08:30sell3480.101.32241.33471.3209
6962006.12.12 08:38sell3490.101.32391.33481.3224
6972006.12.12 08:56t/p3490.101.32241.33481.322415.0011051.86
6982006.12.12 08:56close3480.101.32231.33471.32091.0011052.86
6992006.12.12 08:56sell3500.101.32171.33401.3202
7002006.12.12 09:05sell3510.101.32311.33401.3216
7012006.12.12 09:36sell3520.201.32461.33411.3231
7022006.12.12 09:41sell3530.301.32601.33411.3245
7032006.12.12 10:00t/p3530.301.32451.33411.324545.0011097.86
7042006.12.12 10:00close3520.201.32451.33411.32312.0011099.86
7052006.12.12 10:00close3510.101.32461.33401.3216-15.0011084.86
7062006.12.12 10:00close3500.101.32471.33401.3202-30.0011054.86
7072006.12.12 10:30buy3540.101.32501.31271.3265
7082006.12.12 11:33buy3550.101.32361.31271.3251
7092006.12.12 14:14buy3560.201.32191.31241.3234
7102006.12.12 14:14t/p3560.201.32341.31241.323430.0011084.86
7112006.12.12 14:14close3550.101.32361.31271.32510.0011084.86
7122006.12.12 14:14close3540.101.32381.31271.3265-12.0011072.86
7132006.12.12 14:15sell3570.101.32431.33661.3228
7142006.12.12 14:20sell3580.101.32581.33671.3243
7152006.12.12 14:21sell3590.201.32731.33681.3258
7162006.12.12 14:23t/p3590.201.32581.33681.325830.0011102.86
7172006.12.12 14:23close3580.101.32581.33671.32430.0011102.86
7182006.12.12 14:23close3570.101.32571.33661.3228-14.0011088.86
7192006.12.12 14:23sell3600.101.32561.33791.3241
7202006.12.12 14:29sell3610.101.32711.33801.3256
7212006.12.12 14:33sell3620.201.32861.33811.3271
7222006.12.12 14:53t/p3620.201.32711.33811.327130.0011118.86
7232006.12.12 14:53close3610.101.32711.33801.32560.0011118.86
7242006.12.12 14:53close3600.101.32721.33791.3241-16.0011102.86
7252006.12.12 15:15buy3630.101.32861.31631.3301
7262006.12.12 17:15sell3640.101.32811.34041.3266
7272006.12.12 19:55buy3650.101.32721.31631.3287
7282006.12.13 03:02t/p3640.101.32661.34041.326615.4411118.30
7292006.12.13 04:06buy3660.201.32571.31621.3272
7302006.12.13 05:07t/p3660.201.32721.31621.327230.0011148.30
7312006.12.13 05:07close3650.101.32721.31631.3287-0.8211147.48
7322006.12.13 05:07close3630.101.32711.31631.3301-15.8211131.66
7332006.12.13 09:30sell3670.101.32121.33351.3197
7342006.12.13 11:04sell3680.101.32261.33351.3211
7352006.12.13 12:36t/p3680.101.32111.33351.321115.0011146.66
7362006.12.13 12:36close3670.101.32111.33351.31971.0011147.66
7372006.12.13 14:15sell3690.101.32071.33301.3192
7382006.12.14 01:31sell3700.101.32211.33301.3206
7392006.12.14 02:53sell3710.201.32351.33301.3220
7402006.12.14 03:06sell3720.301.32501.33311.3235
7412006.12.14 03:24t/p3720.301.32351.33311.323545.0011192.66
7422006.12.14 03:24close3710.201.32351.33301.32200.0011192.66
7432006.12.14 03:24close3700.101.32361.33301.3206-15.0011177.66
7442006.12.14 03:25close3690.101.32351.33301.3192-26.6811150.98
7452006.12.14 08:30buy3730.101.31841.30611.3199
7462006.12.14 08:31buy3740.101.31701.30611.3185
7472006.12.14 08:59t/p3740.101.31851.30611.318515.0011165.98
7482006.12.14 08:59close3730.101.31851.30611.31991.0011166.98
7492006.12.14 08:59buy3750.101.31881.30651.3203
7502006.12.14 10:06buy3760.101.31741.30651.3189
7512006.12.14 10:27buy3770.201.31591.30641.3174
7522006.12.14 11:03t/p3770.201.31741.30641.317430.0011196.98
7532006.12.14 11:03close3760.101.31741.30651.31890.0011196.98
7542006.12.14 11:03close3750.101.31751.30651.3203-13.0011183.98
7552006.12.14 11:30sell3780.101.31611.32841.3146
7562006.12.14 12:20sell3790.101.31761.32851.3161
7572006.12.14 12:43t/p3790.101.31611.32851.316115.0011198.98
7582006.12.14 12:43close3780.101.31611.32841.31460.0011198.98
7592006.12.14 12:43sell3800.101.31581.32811.3143
7602006.12.14 14:44t/p3800.101.31431.32811.314315.0011213.98
7612006.12.14 15:47sell3810.101.31461.32691.3131
7622006.12.15 02:10sell3820.101.31601.32691.3145
7632006.12.15 04:19t/p3820.101.31451.32691.314515.0011228.98
7642006.12.15 04:19close3810.101.31451.32691.31311.4411230.42
7652006.12.15 07:46buy3830.101.31141.29911.3129
7662006.12.15 08:26t/p3830.101.31291.29911.312915.0011245.42
7672006.12.15 08:26buy3840.101.31311.30081.3146
7682006.12.15 08:29t/p3840.101.31461.30081.314615.0011260.42
7692006.12.15 08:29buy3850.101.31481.30251.3163
7702006.12.15 08:29t/p3850.101.31631.30251.316315.0011275.42
7712006.12.15 08:29buy3860.101.31711.30481.3186
7722006.12.15 09:18buy3870.101.31561.30471.3171
7732006.12.15 09:36buy3880.201.31411.30461.3156
7742006.12.15 09:45sell3890.101.31421.32651.3127
7752006.12.15 09:52t/p3890.101.31271.32651.312715.0011290.42
7762006.12.15 09:52buy3900.301.31261.30451.3141
7772006.12.15 09:52sell3910.101.31241.32471.3109
7782006.12.15 10:01buy3920.501.31121.30451.3127
7792006.12.15 10:02t/p3910.101.31091.32471.310915.0011305.42
7802006.12.15 10:02sell3930.101.31071.32301.3092
7812006.12.15 10:04buy3940.801.30971.30441.3112
7822006.12.15 10:05t/p3930.101.30921.32301.309215.0011320.42
7832006.12.15 10:05sell3950.101.30901.32131.3075
7842006.12.15 10:06buy3961.301.30821.30431.3097
7852006.12.15 10:43t/p3961.301.30971.30431.3097195.0011515.42
7862006.12.15 10:43close3940.801.30981.30441.31128.0011523.42
7872006.12.15 10:43close3920.501.30991.30451.3127-65.0011458.42
7882006.12.15 10:43close3900.301.30981.30451.3141-84.0011374.42
7892006.12.15 10:43close3880.201.30971.30461.3156-88.0011286.42
7902006.12.15 10:43close3870.101.30981.30471.3171-58.0011228.42
7912006.12.15 10:43close3860.101.30971.30481.3186-74.0011154.42
7922006.12.15 12:30t/p3950.101.30751.32131.307515.0011169.42
7932006.12.15 14:01buy3970.101.30781.29551.3093
7942006.12.15 15:30sell3980.101.30771.32001.3062
7952006.12.17 19:54sell3990.101.30921.32011.3077
7962006.12.17 19:54t/p3970.101.30931.29551.309315.0011184.42
7972006.12.18 00:58sell4000.201.31061.32011.3091
7982006.12.18 03:11t/p4000.201.30911.32011.309130.0011214.42
7992006.12.18 03:11close3990.101.30911.32011.30771.4411215.86
8002006.12.18 03:11close3980.101.30911.32001.3062-13.5611202.30
8012006.12.18 06:45buy4010.101.30941.29711.3109
8022006.12.18 08:35t/p4010.101.31091.29711.310915.0011217.30
8032006.12.18 15:30sell4020.101.31011.32241.3086
8042006.12.18 19:16buy4030.101.31031.29801.3118
8052006.12.18 22:39buy4040.101.30891.29801.3104
8062006.12.18 23:47t/p4020.101.30861.32241.308615.0011232.30
8072006.12.19 02:34t/p4040.101.31041.29801.310414.1811246.48
8082006.12.19 02:34close4030.101.31041.29801.31180.1811246.66
8092006.12.19 08:15buy4050.101.31581.30351.3173
8102006.12.19 08:30buy4060.101.31401.30311.3155
8112006.12.19 08:35t/p4060.101.31551.30311.315515.0011261.66
8122006.12.19 08:35close4050.101.31551.30351.3173-3.0011258.66
8132006.12.19 08:36buy4070.101.31581.30351.3173
8142006.12.19 08:39buy4080.101.31431.30341.3158
8152006.12.19 08:55t/p4080.101.31581.30341.315815.0011273.66
8162006.12.19 08:55close4070.101.31581.30351.31730.0011273.66
8172006.12.19 08:55buy4090.101.31591.30361.3174
8182006.12.19 09:43t/p4090.101.31741.30361.317415.0011288.66
8192006.12.19 09:43buy4100.101.31761.30531.3191
8202006.12.19 10:02buy4110.101.31621.30531.3177
8212006.12.19 11:40t/p4110.101.31771.30531.317715.0011303.66
8222006.12.19 11:40close4100.101.31781.30531.31912.0011305.66
8232006.12.19 14:00sell4120.101.32131.33361.3198
8242006.12.19 14:31t/p4120.101.31981.33361.319815.0011320.66
8252006.12.19 15:15buy4130.101.31931.30701.3208
8262006.12.19 18:27t/p4130.101.32081.30701.320815.0011335.66
8272006.12.19 18:27buy4140.101.32101.30871.3225
8282006.12.19 20:02t/p4140.101.32251.30871.322515.0011350.66
8292006.12.20 02:00buy4150.101.32361.31131.3251
8302006.12.20 02:36buy4160.101.32211.31121.3236
8312006.12.20 03:01buy4170.201.32071.31121.3222
8322006.12.20 03:18t/p4170.201.32221.31121.322230.0011380.66
8332006.12.20 03:18close4160.101.32221.31121.32361.0011381.66
8342006.12.20 03:18close4150.101.32211.31131.3251-15.0011366.66
8352006.12.20 03:18buy4180.101.32241.31011.3239
8362006.12.20 08:08buy4190.101.32101.31011.3225
8372006.12.20 08:15sell4200.101.32051.33281.3190
8382006.12.20 10:37buy4210.201.31961.31011.3211
8392006.12.20 10:37t/p4200.101.31901.33281.319015.0011381.66
8402006.12.20 11:50buy4220.301.31801.30991.3195
8412006.12.20 12:37buy4230.501.31651.30981.3180
8422006.12.20 13:45sell4240.101.31741.32971.3159
8432006.12.20 17:53t/p4230.501.31801.30981.318075.0011456.66
8442006.12.20 17:53close4220.301.31801.30991.31950.0011456.66
8452006.12.20 17:53close4210.201.31801.31011.3211-32.0011424.66
8462006.12.20 17:53close4190.101.31781.31011.3225-32.0011392.66
8472006.12.20 17:53close4180.101.31791.31011.3239-45.0011347.66
8482006.12.20 20:04sell4250.101.31891.32981.3174
8492006.12.21 00:02buy4260.101.31921.30691.3207
8502006.12.21 02:43sell4270.201.32041.32991.3189
8512006.12.21 02:44t/p4260.101.32071.30691.320715.0011362.66
8522006.12.21 03:15buy4280.101.31991.30761.3214
8532006.12.21 05:37t/p4270.201.31891.32991.318930.0011392.66
8542006.12.21 05:37close4250.101.31891.32981.31741.3211393.98
8552006.12.21 05:38close4240.101.31881.32971.3159-12.6811381.30
8562006.12.21 05:38buy4290.101.31851.30761.3200
8572006.12.21 05:43buy4300.201.31711.30761.3186
8582006.12.21 08:37buy4310.301.31551.30741.3170
8592006.12.21 08:47t/p4310.301.31701.30741.317045.0011426.30
8602006.12.21 08:47close4300.201.31701.30761.3186-2.0011424.30
8612006.12.21 08:47close4290.101.31691.30761.3200-16.0011408.30
8622006.12.21 08:47close4280.101.31681.30761.3214-31.0011377.30
8632006.12.21 08:47buy4320.101.31711.30481.3186
8642006.12.21 09:32buy4330.101.31561.30471.3171
8652006.12.21 11:00sell4340.101.31631.32861.3148
8662006.12.21 11:43t/p4330.101.31711.30471.317115.0011392.30
8672006.12.21 11:43close4320.101.31711.30481.31860.0011392.30
8682006.12.21 12:00sell4350.101.31801.32891.3165
8692006.12.21 12:30t/p4350.101.31651.32891.316515.0011407.30
8702006.12.21 12:30close4340.101.31651.32861.3148-2.0011405.30
8712006.12.21 14:01sell4360.101.31701.32931.3155
8722006.12.21 17:00buy4370.101.31761.30531.3191
8732006.12.21 19:17sell4380.101.31841.32931.3169
8742006.12.21 23:24t/p4370.101.31911.30531.319115.0011420.30
8752006.12.22 02:16sell4390.201.31991.32941.3184
8762006.12.22 09:18t/p4390.201.31841.32941.318430.0011450.30
8772006.12.22 09:18close4380.101.31841.32931.31690.4411450.74
8782006.12.22 09:18close4360.101.31851.32931.3155-14.5611436.18
8792006.12.22 10:00sell4400.101.31671.32901.3152
8802006.12.22 10:26t/p4400.101.31521.32901.315215.0011451.18
8812006.12.22 10:26sell4410.101.31501.32731.3135
8822006.12.22 10:35sell4420.101.31641.32731.3149
8832006.12.22 11:35t/p4420.101.31491.32731.314915.0011466.18
8842006.12.22 11:35close4410.101.31491.32731.31351.0011467.18
8852006.12.22 15:00sell4430.101.31421.32651.3127
8862006.12.22 16:29close at stop4430.101.31401.32651.31272.0011469.18