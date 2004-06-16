|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 19:15 - 2006.11.24 22:55
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=15; StopLoss=750; Lots=1; TrailingStop=50; ShortEma=5; LongEma=60;
|Bars in test
|180179
|Ticks modelled
|3347065
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|21503.50
|Gross profit
|37674.90
|Gross loss
|-16171.40
|Profit factor
|2.33
|Expected payoff
|81.76
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|7734.50 (32.72%)
|Relative drawdown
|32.72% (7734.50)
|Total trades
|263
|Short positions (won %)
|100 (99.00%)
|Long positions (won %)
|163 (97.55%)
|Profit trades (% of total)
|258 (98.10%)
|Loss trades (% of total)
|5 (1.90%)
|Largest
|profit trade
|150.00
|loss trade
|-7734.50
|Average
|profit trade
|146.03
|loss trade
|-3234.28
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|86 (12879.90)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-7734.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|12879.90 (86)
|consecutive loss (count of losses)
|-7734.50 (1)
|Average
|consecutive wins
|43
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 19:16
|buy
|1
|1.00
|1.2010
|1.1260
|1.2025
|2
|2004.06.17 08:05
|t/p
|1
|1.00
|1.2025
|1.1260
|1.2025
|129.90
|10129.90
|3
|2004.06.17 11:00
|buy
|2
|1.00
|1.2022
|1.1272
|1.2037
|4
|2004.06.17 11:23
|t/p
|2
|1.00
|1.2037
|1.1272
|1.2037
|150.00
|10279.90
|5
|2004.06.17 14:20
|buy
|3
|1.00
|1.2039
|1.1289
|1.2054
|6
|2004.06.17 14:27
|t/p
|3
|1.00
|1.2054
|1.1289
|1.2054
|150.00
|10429.90
|7
|2004.06.17 14:30
|buy
|4
|1.00
|1.2031
|1.1281
|1.2046
|8
|2004.06.17 14:35
|t/p
|4
|1.00
|1.2046
|1.1281
|1.2046
|150.00
|10579.90
|9
|2004.06.17 14:55
|buy
|5
|1.00
|1.2036
|1.1286
|1.2051
|10
|2004.06.17 15:09
|t/p
|5
|1.00
|1.2051
|1.1286
|1.2051
|150.00
|10729.90
|11
|2004.06.17 15:30
|buy
|6
|1.00
|1.2040
|1.1290
|1.2055
|12
|2004.06.17 18:21
|t/p
|6
|1.00
|1.2055
|1.1290
|1.2055
|150.00
|10879.90
|13
|2004.06.17 23:04
|buy
|7
|1.00
|1.2052
|1.1302
|1.2067
|14
|2004.06.18 14:32
|t/p
|7
|1.00
|1.2067
|1.1302
|1.2067
|143.30
|11023.20
|15
|2004.06.21 02:00
|buy
|8
|1.00
|1.2133
|1.1383
|1.2148
|16
|2004.06.23 06:46
|t/p
|8
|1.00
|1.2148
|1.1383
|1.2148
|136.60
|11159.80
|17
|2004.06.23 10:00
|buy
|9
|1.00
|1.2156
|1.1406
|1.2171
|18
|2004.06.24 15:51
|t/p
|9
|1.00
|1.2171
|1.1406
|1.2171
|129.90
|11289.70
|19
|2004.06.24 22:55
|buy
|10
|1.00
|1.2168
|1.1418
|1.2183
|20
|2004.06.25 00:14
|t/p
|10
|1.00
|1.2183
|1.1418
|1.2183
|143.30
|11433.00
|21
|2004.06.25 00:56
|buy
|11
|1.00
|1.2170
|1.1420
|1.2185
|22
|2004.06.28 14:06
|t/p
|11
|1.00
|1.2185
|1.1420
|1.2185
|143.30
|11576.30
|23
|2004.06.28 17:01
|buy
|12
|1.00
|1.2190
|1.1440
|1.2205
|24
|2004.07.01 01:59
|t/p
|12
|1.00
|1.2205
|1.1440
|1.2205
|116.50
|11692.80
|25
|2004.07.01 02:55
|buy
|13
|1.00
|1.2184
|1.1434
|1.2199
|26
|2004.07.02 14:30
|t/p
|13
|1.00
|1.2199
|1.1434
|1.2199
|143.30
|11836.10
|27
|2004.07.05 02:20
|buy
|14
|1.00
|1.2317
|1.1567
|1.2332
|28
|2004.07.07 07:51
|t/p
|14
|1.00
|1.2332
|1.1567
|1.2332
|136.60
|11972.70
|29
|2004.07.07 14:15
|buy
|15
|1.00
|1.2355
|1.1605
|1.2370
|30
|2004.07.07 14:21
|t/p
|15
|1.00
|1.2370
|1.1605
|1.2370
|150.00
|12122.70
|31
|2004.07.07 14:40
|buy
|16
|1.00
|1.2352
|1.1602
|1.2367
|32
|2004.07.07 14:48
|t/p
|16
|1.00
|1.2367
|1.1602
|1.2367
|150.00
|12272.70
|33
|2004.07.07 16:49
|buy
|17
|1.00
|1.2356
|1.1606
|1.2371
|34
|2004.07.07 17:11
|t/p
|17
|1.00
|1.2371
|1.1606
|1.2371
|150.00
|12422.70
|35
|2004.07.07 19:30
|buy
|18
|1.00
|1.2369
|1.1619
|1.2384
|36
|2004.07.08 15:53
|t/p
|18
|1.00
|1.2384
|1.1619
|1.2384
|129.90
|12552.60
|37
|2004.07.08 21:45
|buy
|19
|1.00
|1.2387
|1.1637
|1.2402
|38
|2004.07.09 03:14
|t/p
|19
|1.00
|1.2402
|1.1637
|1.2402
|143.30
|12695.90
|39
|2004.07.09 08:05
|buy
|20
|1.00
|1.2406
|1.1656
|1.2421
|40
|2004.07.12 09:48
|t/p
|20
|1.00
|1.2421
|1.1656
|1.2421
|143.30
|12839.20
|41
|2004.07.12 13:00
|buy
|21
|1.00
|1.2414
|1.1664
|1.2429
|42
|2004.07.16 15:25
|t/p
|21
|1.00
|1.2429
|1.1664
|1.2429
|109.80
|12949.00
|43
|2004.07.19 03:20
|buy
|22
|1.00
|1.2450
|1.1700
|1.2465
|44
|2004.10.15 14:41
|t/p
|22
|1.00
|1.2465
|1.1700
|1.2465
|-453.00
|12496.00
|45
|2004.10.15 18:25
|buy
|23
|1.00
|1.2451
|1.1701
|1.2466
|46
|2004.10.15 18:40
|t/p
|23
|1.00
|1.2466
|1.1701
|1.2466
|150.00
|12646.00
|47
|2004.10.15 18:43
|buy
|24
|1.00
|1.2457
|1.1707
|1.2472
|48
|2004.10.15 20:15
|t/p
|24
|1.00
|1.2472
|1.1707
|1.2472
|150.00
|12796.00
|49
|2004.10.15 22:59
|buy
|25
|1.00
|1.2466
|1.1716
|1.2481
|50
|2004.10.18 00:05
|t/p
|25
|1.00
|1.2481
|1.1716
|1.2481
|143.30
|12939.30
|51
|2004.10.18 02:55
|buy
|26
|1.00
|1.2475
|1.1725
|1.2490
|52
|2004.10.18 14:29
|t/p
|26
|1.00
|1.2490
|1.1725
|1.2490
|150.00
|13089.30
|53
|2004.10.18 18:15
|buy
|27
|1.00
|1.2496
|1.1746
|1.2511
|54
|2004.10.19 11:44
|t/p
|27
|1.00
|1.2511
|1.1746
|1.2511
|143.30
|13232.60
|55
|2004.10.19 14:45
|buy
|28
|1.00
|1.2489
|1.1739
|1.2504
|56
|2004.10.19 15:04
|t/p
|28
|1.00
|1.2504
|1.1739
|1.2504
|150.00
|13382.60
|57
|2004.10.19 16:15
|buy
|29
|1.00
|1.2494
|1.1744
|1.2509
|58
|2004.10.19 16:27
|t/p
|29
|1.00
|1.2509
|1.1744
|1.2509
|150.00
|13532.60
|59
|2004.10.19 22:52
|buy
|30
|1.00
|1.2514
|1.1764
|1.2529
|60
|2004.10.20 09:20
|t/p
|30
|1.00
|1.2529
|1.1764
|1.2529
|143.30
|13675.90
|61
|2004.10.20 18:49
|buy
|31
|1.00
|1.2592
|1.1842
|1.2607
|62
|2004.10.21 09:46
|t/p
|31
|1.00
|1.2607
|1.1842
|1.2607
|129.90
|13805.80
|63
|2004.10.21 13:55
|buy
|32
|1.00
|1.2613
|1.1863
|1.2628
|64
|2004.10.21 16:14
|t/p
|32
|1.00
|1.2628
|1.1863
|1.2628
|150.00
|13955.80
|65
|2004.10.21 16:55
|buy
|33
|1.00
|1.2603
|1.1853
|1.2618
|66
|2004.10.21 17:14
|t/p
|33
|1.00
|1.2618
|1.1853
|1.2618
|150.00
|14105.80
|67
|2004.10.21 18:00
|buy
|34
|1.00
|1.2597
|1.1847
|1.2612
|68
|2004.10.21 18:01
|t/p
|34
|1.00
|1.2612
|1.1847
|1.2612
|150.00
|14255.80
|69
|2004.10.21 20:34
|buy
|35
|1.00
|1.2618
|1.1868
|1.2633
|70
|2004.10.22 08:21
|t/p
|35
|1.00
|1.2633
|1.1868
|1.2633
|143.30
|14399.10
|71
|2004.10.22 09:35
|buy
|36
|1.00
|1.2616
|1.1866
|1.2631
|72
|2004.10.22 10:04
|t/p
|36
|1.00
|1.2631
|1.1866
|1.2631
|150.00
|14549.10
|73
|2004.10.22 11:18
|buy
|37
|1.00
|1.2618
|1.1868
|1.2633
|74
|2004.10.22 12:55
|t/p
|37
|1.00
|1.2633
|1.1868
|1.2633
|150.00
|14699.10
|75
|2004.10.22 14:10
|buy
|38
|1.00
|1.2615
|1.1865
|1.2630
|76
|2004.10.22 16:15
|t/p
|38
|1.00
|1.2630
|1.1865
|1.2630
|150.00
|14849.10
|77
|2004.10.22 19:05
|buy
|39
|1.00
|1.2624
|1.1874
|1.2639
|78
|2004.10.22 19:34
|t/p
|39
|1.00
|1.2639
|1.1874
|1.2639
|150.00
|14999.10
|79
|2004.10.25 07:10
|buy
|40
|1.00
|1.2754
|1.2004
|1.2769
|80
|2004.10.25 08:09
|t/p
|40
|1.00
|1.2769
|1.2004
|1.2769
|150.00
|15149.10
|81
|2004.10.25 08:40
|buy
|41
|1.00
|1.2756
|1.2006
|1.2771
|82
|2004.10.25 09:39
|t/p
|41
|1.00
|1.2771
|1.2006
|1.2771
|150.00
|15299.10
|83
|2004.10.25 13:45
|buy
|42
|1.00
|1.2791
|1.2041
|1.2806
|84
|2004.10.25 18:42
|t/p
|42
|1.00
|1.2806
|1.2041
|1.2806
|150.00
|15449.10
|85
|2004.10.25 20:55
|buy
|43
|1.00
|1.2796
|1.2046
|1.2811
|86
|2004.10.25 23:21
|t/p
|43
|1.00
|1.2811
|1.2046
|1.2811
|150.00
|15599.10
|87
|2004.10.26 01:29
|buy
|44
|1.00
|1.2799
|1.2049
|1.2814
|88
|2004.10.26 03:34
|t/p
|44
|1.00
|1.2814
|1.2049
|1.2814
|150.00
|15749.10
|89
|2004.10.26 07:29
|buy
|45
|1.00
|1.2817
|1.2067
|1.2832
|90
|2004.11.01 00:47
|t/p
|45
|1.00
|1.2832
|1.2067
|1.2832
|109.80
|15858.90
|91
|2004.11.01 02:13
|buy
|46
|1.00
|1.2792
|1.2042
|1.2807
|92
|2004.11.03 15:19
|t/p
|46
|1.00
|1.2807
|1.2042
|1.2807
|136.60
|15995.50
|93
|2004.11.04 02:22
|buy
|47
|1.00
|1.2815
|1.2065
|1.2830
|94
|2004.11.04 03:46
|t/p
|47
|1.00
|1.2830
|1.2065
|1.2830
|150.00
|16145.50
|95
|2004.11.04 04:06
|buy
|48
|1.00
|1.2817
|1.2067
|1.2832
|96
|2004.11.04 07:25
|t/p
|48
|1.00
|1.2832
|1.2067
|1.2832
|150.00
|16295.50
|97
|2004.11.04 08:26
|buy
|49
|1.00
|1.2820
|1.2070
|1.2835
|98
|2004.11.04 11:34
|t/p
|49
|1.00
|1.2835
|1.2070
|1.2835
|150.00
|16445.50
|99
|2004.11.04 18:20
|buy
|50
|1.00
|1.2866
|1.2116
|1.2881
|100
|2004.11.05 01:47
|t/p
|50
|1.00
|1.2881
|1.2116
|1.2881
|143.30
|16588.80
|101
|2004.11.05 06:55
|buy
|51
|1.00
|1.2879
|1.2129
|1.2894
|102
|2004.11.05 15:36
|t/p
|51
|1.00
|1.2894
|1.2129
|1.2894
|150.00
|16738.80
|103
|2004.11.05 15:39
|buy
|52
|1.00
|1.2870
|1.2120
|1.2885
|104
|2004.11.05 15:47
|t/p
|52
|1.00
|1.2885
|1.2120
|1.2885
|150.00
|16888.80
|105
|2004.11.08 02:14
|buy
|53
|1.00
|1.2946
|1.2196
|1.2961
|106
|2004.11.08 03:38
|t/p
|53
|1.00
|1.2961
|1.2196
|1.2961
|150.00
|17038.80
|107
|2004.11.08 08:25
|buy
|54
|1.00
|1.2964
|1.2214
|1.2979
|108
|2004.11.08 09:20
|t/p
|54
|1.00
|1.2979
|1.2214
|1.2979
|150.00
|17188.80
|109
|2004.11.08 10:07
|buy
|55
|1.00
|1.2969
|1.2219
|1.2984
|110
|2004.11.10 14:36
|t/p
|55
|1.00
|1.2984
|1.2219
|1.2984
|136.60
|17325.40
|111
|2004.11.10 15:15
|buy
|56
|1.00
|1.2946
|1.2196
|1.2961
|112
|2004.11.12 17:29
|t/p
|56
|1.00
|1.2961
|1.2196
|1.2961
|123.20
|17448.60
|113
|2004.11.15 02:01
|buy
|57
|1.00
|1.2972
|1.2222
|1.2987
|114
|2004.11.15 08:56
|t/p
|57
|1.00
|1.2987
|1.2222
|1.2987
|150.00
|17598.60
|115
|2004.11.15 09:15
|buy
|58
|1.00
|1.2969
|1.2219
|1.2984
|116
|2004.11.16 14:57
|t/p
|58
|1.00
|1.2984
|1.2219
|1.2984
|143.30
|17741.90
|117
|2004.11.16 15:10
|buy
|59
|1.00
|1.2957
|1.2207
|1.2972
|118
|2004.11.16 16:16
|t/p
|59
|1.00
|1.2972
|1.2207
|1.2972
|150.00
|17891.90
|119
|2004.11.16 19:24
|buy
|60
|1.00
|1.2966
|1.2216
|1.2981
|120
|2004.11.17 08:52
|t/p
|60
|1.00
|1.2981
|1.2216
|1.2981
|143.30
|18035.20
|121
|2004.11.17 15:42
|buy
|61
|1.00
|1.3018
|1.2268
|1.3033
|122
|2004.11.17 17:22
|t/p
|61
|1.00
|1.3033
|1.2268
|1.3033
|150.00
|18185.20
|123
|2004.11.17 18:29
|buy
|62
|1.00
|1.3020
|1.2270
|1.3035
|124
|2004.11.17 19:44
|t/p
|62
|1.00
|1.3035
|1.2270
|1.3035
|150.00
|18335.20
|125
|2004.11.17 22:45
|buy
|63
|1.00
|1.3030
|1.2280
|1.3045
|126
|2004.11.18 07:16
|t/p
|63
|1.00
|1.3045
|1.2280
|1.3045
|129.90
|18465.10
|127
|2004.11.18 10:45
|buy
|64
|1.00
|1.3049
|1.2299
|1.3064
|128
|2004.11.19 14:39
|t/p
|64
|1.00
|1.3064
|1.2299
|1.3064
|143.30
|18608.40
|129
|2004.11.19 18:26
|buy
|65
|1.00
|1.3035
|1.2285
|1.3050
|130
|2004.11.22 06:48
|t/p
|65
|1.00
|1.3050
|1.2285
|1.3050
|143.30
|18751.70
|131
|2004.11.22 08:00
|buy
|66
|1.00
|1.3030
|1.2280
|1.3045
|132
|2004.11.22 08:43
|t/p
|66
|1.00
|1.3045
|1.2280
|1.3045
|150.00
|18901.70
|133
|2004.11.22 09:02
|buy
|67
|1.00
|1.3024
|1.2274
|1.3039
|134
|2004.11.22 13:05
|t/p
|67
|1.00
|1.3039
|1.2274
|1.3039
|150.00
|19051.70
|135
|2004.11.22 14:05
|buy
|68
|1.00
|1.3032
|1.2282
|1.3047
|136
|2004.11.22 16:39
|t/p
|68
|1.00
|1.3047
|1.2282
|1.3047
|150.00
|19201.70
|137
|2004.11.22 19:45
|buy
|69
|1.00
|1.3038
|1.2288
|1.3053
|138
|2004.11.23 11:41
|t/p
|69
|1.00
|1.3053
|1.2288
|1.3053
|143.30
|19345.00
|139
|2004.11.23 20:20
|buy
|70
|1.00
|1.3083
|1.2333
|1.3098
|140
|2004.11.24 00:49
|t/p
|70
|1.00
|1.3098
|1.2333
|1.3098
|143.30
|19488.30
|141
|2004.11.24 02:10
|buy
|71
|1.00
|1.3087
|1.2337
|1.3102
|142
|2004.11.24 07:50
|t/p
|71
|1.00
|1.3102
|1.2337
|1.3102
|150.00
|19638.30
|143
|2004.11.24 16:38
|buy
|72
|1.00
|1.3147
|1.2397
|1.3162
|144
|2004.11.24 17:02
|t/p
|72
|1.00
|1.3162
|1.2397
|1.3162
|150.00
|19788.30
|145
|2004.11.25 00:45
|buy
|73
|1.00
|1.3173
|1.2423
|1.3188
|146
|2004.11.25 08:14
|t/p
|73
|1.00
|1.3188
|1.2423
|1.3188
|150.00
|19938.30
|147
|2004.11.25 08:33
|buy
|74
|1.00
|1.3173
|1.2423
|1.3188
|148
|2004.11.25 09:23
|t/p
|74
|1.00
|1.3188
|1.2423
|1.3188
|150.00
|20088.30
|149
|2004.11.26 02:28
|buy
|75
|1.00
|1.3257
|1.2507
|1.3272
|150
|2004.11.26 05:04
|t/p
|75
|1.00
|1.3272
|1.2507
|1.3272
|150.00
|20238.30
|151
|2004.11.26 08:10
|buy
|76
|1.00
|1.3285
|1.2535
|1.3300
|152
|2004.11.26 08:33
|t/p
|76
|1.00
|1.3300
|1.2535
|1.3300
|150.00
|20388.30
|153
|2004.11.26 09:00
|buy
|77
|1.00
|1.3286
|1.2536
|1.3301
|154
|2004.11.29 18:37
|t/p
|77
|1.00
|1.3301
|1.2536
|1.3301
|143.30
|20531.60
|155
|2004.11.29 20:00
|buy
|78
|1.00
|1.3277
|1.2527
|1.3292
|156
|2004.11.30 12:46
|t/p
|78
|1.00
|1.3292
|1.2527
|1.3292
|143.30
|20674.90
|157
|2004.11.30 16:52
|buy
|79
|1.00
|1.3284
|1.2534
|1.3299
|158
|2004.11.30 20:11
|t/p
|79
|1.00
|1.3299
|1.2534
|1.3299
|150.00
|20824.90
|159
|2004.11.30 22:45
|buy
|80
|1.00
|1.3284
|1.2534
|1.3299
|160
|2004.12.01 00:39
|t/p
|80
|1.00
|1.3299
|1.2534
|1.3299
|143.30
|20968.20
|161
|2004.12.01 03:14
|buy
|81
|1.00
|1.3297
|1.2547
|1.3312
|162
|2004.12.01 06:13
|t/p
|81
|1.00
|1.3312
|1.2547
|1.3312
|150.00
|21118.20
|163
|2004.12.01 09:22
|buy
|82
|1.00
|1.3305
|1.2555
|1.3320
|164
|2004.12.01 15:36
|t/p
|82
|1.00
|1.3320
|1.2555
|1.3320
|150.00
|21268.20
|165
|2004.12.01 17:07
|buy
|83
|1.00
|1.3303
|1.2553
|1.3318
|166
|2004.12.01 17:47
|t/p
|83
|1.00
|1.3318
|1.2553
|1.3318
|150.00
|21418.20
|167
|2004.12.01 20:25
|buy
|84
|1.00
|1.3310
|1.2560
|1.3325
|168
|2004.12.01 22:09
|t/p
|84
|1.00
|1.3325
|1.2560
|1.3325
|150.00
|21568.20
|169
|2004.12.02 06:04
|buy
|85
|1.00
|1.3357
|1.2607
|1.3372
|170
|2004.12.02 08:43
|t/p
|85
|1.00
|1.3372
|1.2607
|1.3372
|150.00
|21718.20
|171
|2004.12.02 09:44
|buy
|86
|1.00
|1.3359
|1.2609
|1.3374
|172
|2004.12.03 14:31
|t/p
|86
|1.00
|1.3374
|1.2609
|1.3374
|143.30
|21861.50
|173
|2004.12.06 02:12
|buy
|87
|1.00
|1.3437
|1.2687
|1.3452
|174
|2004.12.06 11:03
|t/p
|87
|1.00
|1.3452
|1.2687
|1.3452
|150.00
|22011.50
|175
|2004.12.06 12:45
|buy
|88
|1.00
|1.3436
|1.2686
|1.3451
|176
|2004.12.06 13:29
|t/p
|88
|1.00
|1.3451
|1.2686
|1.3451
|150.00
|22161.50
|177
|2004.12.06 14:00
|buy
|89
|1.00
|1.3436
|1.2686
|1.3451
|178
|2004.12.07 07:52
|t/p
|89
|1.00
|1.3451
|1.2686
|1.3451
|143.30
|22304.80
|179
|2004.12.07 15:15
|buy
|90
|1.00
|1.3452
|1.2702
|1.3467
|180
|2004.12.23 14:31
|t/p
|90
|1.00
|1.3467
|1.2702
|1.3467
|29.40
|22334.20
|181
|2004.12.24 01:53
|buy
|91
|1.00
|1.3500
|1.2750
|1.3515
|182
|2004.12.24 09:09
|t/p
|91
|1.00
|1.3515
|1.2750
|1.3515
|150.00
|22484.20
|183
|2004.12.24 13:35
|buy
|92
|1.00
|1.3525
|1.2775
|1.3540
|184
|2004.12.24 14:14
|t/p
|92
|1.00
|1.3540
|1.2775
|1.3540
|150.00
|22634.20
|185
|2004.12.24 15:58
|buy
|93
|1.00
|1.3527
|1.2777
|1.3542
|186
|2004.12.27 07:52
|t/p
|93
|1.00
|1.3542
|1.2777
|1.3542
|143.30
|22777.50
|187
|2004.12.27 08:45
|buy
|94
|1.00
|1.3534
|1.2784
|1.3549
|188
|2004.12.27 16:00
|t/p
|94
|1.00
|1.3549
|1.2784
|1.3549
|150.00
|22927.50
|189
|2004.12.27 22:25
|buy
|95
|1.00
|1.3610
|1.2860
|1.3625
|190
|2004.12.28 08:37
|t/p
|95
|1.00
|1.3625
|1.2860
|1.3625
|143.30
|23070.80
|191
|2004.12.28 12:55
|buy
|96
|1.00
|1.3620
|1.2870
|1.3635
|192
|2004.12.28 13:30
|t/p
|96
|1.00
|1.3635
|1.2870
|1.3635
|150.00
|23220.80
|193
|2004.12.28 15:45
|buy
|97
|1.00
|1.3628
|1.2878
|1.3643
|194
|2004.12.29 09:30
|t/p
|97
|1.00
|1.3643
|1.2878
|1.3643
|143.30
|23364.10
|195
|2004.12.29 12:07
|buy
|98
|1.00
|1.3619
|1.2869
|1.3634
|196
|2004.12.30 19:01
|t/p
|98
|1.00
|1.3634
|1.2869
|1.3634
|129.90
|23494.00
|197
|2004.12.30 23:10
|buy
|99
|1.00
|1.3631
|1.2881
|1.3646
|198
|2004.12.31 11:30
|t/p
|99
|1.00
|1.3646
|1.2881
|1.3646
|143.30
|23637.30
|199
|2004.12.31 13:05
|buy
|100
|1.00
|1.3633
|1.2883
|1.3648
|200
|2005.02.04 18:48
|s/l
|100
|1.00
|1.2883
|1.2883
|1.3648
|-7734.50
|15902.80
|201
|2005.02.07 07:15
|sell
|101
|1.00
|1.2840
|1.3590
|1.2825
|202
|2005.02.07 17:04
|t/p
|101
|1.00
|1.2825
|1.3590
|1.2825
|150.00
|16052.80
|203
|2005.02.08 01:15
|sell
|102
|1.00
|1.2766
|1.3516
|1.2751
|204
|2005.02.08 11:07
|t/p
|102
|1.00
|1.2751
|1.3516
|1.2751
|150.00
|16202.80
|205
|2005.02.08 13:15
|sell
|103
|1.00
|1.2755
|1.3505
|1.2740
|206
|2005.02.09 15:25
|t/p
|103
|1.00
|1.2740
|1.3505
|1.2740
|150.00
|16352.80
|207
|2005.02.09 16:15
|sell
|104
|1.00
|1.2774
|1.3524
|1.2759
|208
|2005.02.10 14:32
|t/p
|104
|1.00
|1.2759
|1.3524
|1.2759
|150.00
|16502.80
|209
|2005.02.10 15:09
|sell
|105
|1.00
|1.2805
|1.3555
|1.2790
|210
|2005.04.14 15:44
|t/p
|105
|1.00
|1.2790
|1.3555
|1.2790
|150.00
|16652.80
|211
|2005.04.14 17:35
|sell
|106
|1.00
|1.2821
|1.3571
|1.2806
|212
|2005.04.14 17:49
|t/p
|106
|1.00
|1.2806
|1.3571
|1.2806
|150.00
|16802.80
|213
|2005.04.14 18:00
|sell
|107
|1.00
|1.2819
|1.3569
|1.2804
|214
|2005.04.14 19:37
|t/p
|107
|1.00
|1.2804
|1.3569
|1.2804
|150.00
|16952.80
|215
|2005.04.14 20:53
|sell
|108
|1.00
|1.2815
|1.3565
|1.2800
|216
|2005.04.14 23:37
|t/p
|108
|1.00
|1.2800
|1.3565
|1.2800
|150.00
|17102.80
|217
|2005.04.15 01:45
|sell
|109
|1.00
|1.2808
|1.3558
|1.2793
|218
|2005.04.15 06:25
|t/p
|109
|1.00
|1.2793
|1.3558
|1.2793
|150.00
|17252.80
|219
|2005.04.15 08:30
|sell
|110
|1.00
|1.2803
|1.3553
|1.2788
|220
|2005.05.11 15:11
|t/p
|110
|1.00
|1.2788
|1.3553
|1.2788
|150.00
|17402.80
|221
|2005.05.11 22:17
|sell
|111
|1.00
|1.2808
|1.3558
|1.2793
|222
|2005.05.12 02:33
|t/p
|111
|1.00
|1.2793
|1.3558
|1.2793
|150.00
|17552.80
|223
|2005.05.12 05:25
|sell
|112
|1.00
|1.2799
|1.3549
|1.2784
|224
|2005.05.12 08:19
|t/p
|112
|1.00
|1.2784
|1.3549
|1.2784
|150.00
|17702.80
|225
|2005.05.12 12:50
|sell
|113
|1.00
|1.2773
|1.3523
|1.2758
|226
|2005.05.12 14:25
|t/p
|113
|1.00
|1.2758
|1.3523
|1.2758
|150.00
|17852.80
|227
|2005.05.13 04:40
|sell
|114
|1.00
|1.2683
|1.3433
|1.2668
|228
|2005.05.13 05:36
|t/p
|114
|1.00
|1.2668
|1.3433
|1.2668
|150.00
|18002.80
|229
|2005.05.13 08:11
|sell
|115
|1.00
|1.2679
|1.3429
|1.2664
|230
|2005.05.13 10:45
|t/p
|115
|1.00
|1.2664
|1.3429
|1.2664
|150.00
|18152.80
|231
|2005.05.13 15:25
|sell
|116
|1.00
|1.2647
|1.3397
|1.2632
|232
|2005.05.13 15:57
|t/p
|116
|1.00
|1.2632
|1.3397
|1.2632
|150.00
|18302.80
|233
|2005.05.13 16:53
|sell
|117
|1.00
|1.2644
|1.3394
|1.2629
|234
|2005.05.13 17:22
|t/p
|117
|1.00
|1.2629
|1.3394
|1.2629
|150.00
|18452.80
|235
|2005.05.13 17:38
|sell
|118
|1.00
|1.2643
|1.3393
|1.2628
|236
|2005.05.13 18:48
|t/p
|118
|1.00
|1.2628
|1.3393
|1.2628
|150.00
|18602.80
|237
|2005.05.13 22:53
|sell
|119
|1.00
|1.2629
|1.3379
|1.2614
|238
|2005.05.16 00:31
|t/p
|119
|1.00
|1.2614
|1.3379
|1.2614
|150.00
|18752.80
|239
|2005.05.16 07:08
|sell
|120
|1.00
|1.2608
|1.3358
|1.2593
|240
|2005.05.16 08:08
|t/p
|120
|1.00
|1.2593
|1.3358
|1.2593
|150.00
|18902.80
|241
|2005.05.16 10:20
|sell
|121
|1.00
|1.2601
|1.3351
|1.2586
|242
|2005.05.18 02:08
|t/p
|121
|1.00
|1.2586
|1.3351
|1.2586
|150.00
|19052.80
|243
|2005.05.18 03:35
|sell
|122
|1.00
|1.2603
|1.3353
|1.2588
|244
|2005.05.20 14:52
|t/p
|122
|1.00
|1.2588
|1.3353
|1.2588
|150.00
|19202.80
|245
|2005.05.20 21:45
|sell
|123
|1.00
|1.2558
|1.3308
|1.2543
|246
|2005.05.23 00:00
|t/p
|123
|1.00
|1.2543
|1.3308
|1.2543
|150.00
|19352.80
|247
|2005.05.23 02:10
|sell
|124
|1.00
|1.2556
|1.3306
|1.2541
|248
|2005.05.23 08:48
|t/p
|124
|1.00
|1.2541
|1.3306
|1.2541
|150.00
|19502.80
|249
|2005.05.23 09:55
|sell
|125
|1.00
|1.2555
|1.3305
|1.2540
|250
|2005.05.26 08:09
|t/p
|125
|1.00
|1.2540
|1.3305
|1.2540
|150.00
|19652.80
|251
|2005.05.26 11:18
|sell
|126
|1.00
|1.2565
|1.3315
|1.2550
|252
|2005.05.26 12:37
|t/p
|126
|1.00
|1.2550
|1.3315
|1.2550
|150.00
|19802.80
|253
|2005.05.26 15:45
|sell
|127
|1.00
|1.2542
|1.3292
|1.2527
|254
|2005.05.26 16:01
|t/p
|127
|1.00
|1.2527
|1.3292
|1.2527
|150.00
|19952.80
|255
|2005.05.26 17:10
|sell
|128
|1.00
|1.2537
|1.3287
|1.2522
|256
|2005.05.26 17:20
|t/p
|128
|1.00
|1.2522
|1.3287
|1.2522
|150.00
|20102.80
|257
|2005.05.27 01:25
|sell
|129
|1.00
|1.2511
|1.3261
|1.2496
|258
|2005.05.30 13:03
|t/p
|129
|1.00
|1.2496
|1.3261
|1.2496
|150.00
|20252.80
|259
|2005.05.30 20:25
|sell
|130
|1.00
|1.2474
|1.3224
|1.2459
|260
|2005.05.31 02:49
|t/p
|130
|1.00
|1.2459
|1.3224
|1.2459
|150.00
|20402.80
|261
|2005.05.31 15:45
|sell
|131
|1.00
|1.2348
|1.3098
|1.2333
|262
|2005.05.31 19:09
|t/p
|131
|1.00
|1.2333
|1.3098
|1.2333
|150.00
|20552.80
|263
|2005.06.01 02:25
|sell
|132
|1.00
|1.2313
|1.3063
|1.2298
|264
|2005.06.01 10:01
|t/p
|132
|1.00
|1.2298
|1.3063
|1.2298
|150.00
|20702.80
|265
|2005.06.01 16:01
|sell
|133
|1.00
|1.2262
|1.3012
|1.2247
|266
|2005.06.01 16:04
|t/p
|133
|1.00
|1.2247
|1.3012
|1.2247
|150.00
|20852.80
|267
|2005.06.01 16:25
|sell
|134
|1.00
|1.2255
|1.3005
|1.2240
|268
|2005.06.01 17:20
|t/p
|134
|1.00
|1.2240
|1.3005
|1.2240
|150.00
|21002.80
|269
|2005.06.02 02:07
|sell
|135
|1.00
|1.2204
|1.2954
|1.2189
|270
|2005.06.02 06:31
|t/p
|135
|1.00
|1.2189
|1.2954
|1.2189
|150.00
|21152.80
|271
|2005.06.02 08:00
|sell
|136
|1.00
|1.2211
|1.2961
|1.2196
|272
|2005.06.09 16:31
|t/p
|136
|1.00
|1.2196
|1.2961
|1.2196
|150.00
|21302.80
|273
|2005.06.09 18:10
|sell
|137
|1.00
|1.2223
|1.2973
|1.2208
|274
|2005.06.10 14:30
|t/p
|137
|1.00
|1.2208
|1.2973
|1.2208
|150.00
|21452.80
|275
|2005.06.13 05:15
|sell
|138
|1.00
|1.2105
|1.2855
|1.2090
|276
|2005.06.13 08:17
|t/p
|138
|1.00
|1.2090
|1.2855
|1.2090
|150.00
|21602.80
|277
|2005.06.13 14:22
|sell
|139
|1.00
|1.2065
|1.2815
|1.2050
|278
|2005.06.13 15:14
|t/p
|139
|1.00
|1.2050
|1.2815
|1.2050
|150.00
|21752.80
|279
|2005.06.13 18:15
|sell
|140
|1.00
|1.2058
|1.2808
|1.2043
|280
|2005.06.14 15:51
|t/p
|140
|1.00
|1.2043
|1.2808
|1.2043
|150.00
|21902.80
|281
|2005.06.15 02:06
|sell
|141
|1.00
|1.2036
|1.2786
|1.2021
|282
|2005.06.23 20:47
|t/p
|141
|1.00
|1.2021
|1.2786
|1.2021
|150.00
|22052.80
|283
|2005.06.23 22:45
|sell
|142
|1.00
|1.2043
|1.2793
|1.2028
|284
|2005.06.23 23:51
|t/p
|142
|1.00
|1.2028
|1.2793
|1.2028
|150.00
|22202.80
|285
|2005.06.24 04:00
|sell
|143
|1.00
|1.2029
|1.2779
|1.2014
|286
|2005.06.24 06:05
|t/p
|143
|1.00
|1.2014
|1.2779
|1.2014
|150.00
|22352.80
|287
|2005.06.24 06:30
|sell
|144
|1.00
|1.2034
|1.2784
|1.2019
|288
|2005.06.29 16:21
|t/p
|144
|1.00
|1.2019
|1.2784
|1.2019
|150.00
|22502.80
|289
|2005.06.29 16:46
|sell
|145
|1.00
|1.2059
|1.2809
|1.2044
|290
|2005.07.01 07:52
|t/p
|145
|1.00
|1.2044
|1.2809
|1.2044
|150.00
|22652.80
|291
|2005.07.01 10:30
|sell
|146
|1.00
|1.2060
|1.2810
|1.2045
|292
|2005.07.01 14:33
|t/p
|146
|1.00
|1.2045
|1.2810
|1.2045
|150.00
|22802.80
|293
|2005.07.01 14:34
|sell
|147
|1.00
|1.2075
|1.2825
|1.2060
|294
|2005.07.01 15:17
|t/p
|147
|1.00
|1.2060
|1.2825
|1.2060
|150.00
|22952.80
|295
|2005.07.04 06:43
|sell
|148
|1.00
|1.1928
|1.2678
|1.1913
|296
|2005.07.04 10:24
|t/p
|148
|1.00
|1.1913
|1.2678
|1.1913
|150.00
|23102.80
|297
|2005.07.04 18:25
|sell
|149
|1.00
|1.1902
|1.2652
|1.1887
|298
|2005.07.05 08:39
|t/p
|149
|1.00
|1.1887
|1.2652
|1.1887
|150.00
|23252.80
|299
|2005.07.05 10:35
|sell
|150
|1.00
|1.1899
|1.2649
|1.1884
|300
|2005.07.05 13:40
|t/p
|150
|1.00
|1.1884
|1.2649
|1.1884
|150.00
|23402.80
|301
|2005.07.05 14:35
|sell
|151
|1.00
|1.1900
|1.2650
|1.1885
|302
|2005.07.05 17:19
|t/p
|151
|1.00
|1.1885
|1.2650
|1.1885
|150.00
|23552.80
|303
|2005.07.05 17:40
|sell
|152
|1.00
|1.1909
|1.2659
|1.1894
|304
|2005.07.06 11:42
|t/p
|152
|1.00
|1.1894
|1.2659
|1.1894
|150.00
|23702.80
|305
|2005.07.06 14:18
|sell
|153
|1.00
|1.1916
|1.2666
|1.1901
|306
|2005.07.08 09:13
|t/p
|153
|1.00
|1.1901
|1.2666
|1.1901
|150.00
|23852.80
|307
|2005.07.08 14:30
|sell
|154
|1.00
|1.1929
|1.2679
|1.1914
|308
|2005.07.08 14:30
|t/p
|154
|1.00
|1.1914
|1.2679
|1.1914
|150.00
|24002.80
|309
|2005.07.08 14:38
|sell
|155
|1.00
|1.1939
|1.2689
|1.1924
|310
|2005.07.08 14:39
|t/p
|155
|1.00
|1.1924
|1.2689
|1.1924
|150.00
|24152.80
|311
|2005.07.08 14:40
|sell
|156
|1.00
|1.1925
|1.2675
|1.1910
|312
|2005.07.08 14:44
|t/p
|156
|1.00
|1.1910
|1.2675
|1.1910
|150.00
|24302.80
|313
|2005.07.08 14:49
|sell
|157
|1.00
|1.1914
|1.2664
|1.1899
|314
|2005.10.19 08:36
|t/p
|157
|1.00
|1.1899
|1.2664
|1.1899
|150.00
|24452.80
|315
|2005.10.19 11:05
|sell
|158
|1.00
|1.1917
|1.2667
|1.1902
|316
|2005.11.04 16:06
|t/p
|158
|1.00
|1.1902
|1.2667
|1.1902
|150.00
|24602.80
|317
|2005.11.07 04:04
|sell
|159
|1.00
|1.1816
|1.2566
|1.1801
|318
|2005.11.07 08:38
|t/p
|159
|1.00
|1.1801
|1.2566
|1.1801
|150.00
|24752.80
|319
|2005.11.07 09:25
|sell
|160
|1.00
|1.1815
|1.2565
|1.1800
|320
|2005.11.07 09:39
|t/p
|160
|1.00
|1.1800
|1.2565
|1.1800
|150.00
|24902.80
|321
|2005.11.07 09:50
|sell
|161
|1.00
|1.1811
|1.2561
|1.1796
|322
|2005.11.07 14:52
|t/p
|161
|1.00
|1.1796
|1.2561
|1.1796
|150.00
|25052.80
|323
|2005.11.07 16:40
|sell
|162
|1.00
|1.1812
|1.2562
|1.1797
|324
|2005.11.07 16:49
|t/p
|162
|1.00
|1.1797
|1.2562
|1.1797
|150.00
|25202.80
|325
|2005.11.07 18:15
|sell
|163
|1.00
|1.1801
|1.2551
|1.1786
|326
|2005.11.07 18:26
|t/p
|163
|1.00
|1.1786
|1.2551
|1.1786
|150.00
|25352.80
|327
|2005.11.07 20:05
|sell
|164
|1.00
|1.1796
|1.2546
|1.1781
|328
|2005.11.08 01:02
|t/p
|164
|1.00
|1.1781
|1.2546
|1.1781
|150.00
|25502.80
|329
|2005.11.08 08:20
|sell
|165
|1.00
|1.1734
|1.2484
|1.1719
|330
|2005.11.08 09:15
|t/p
|165
|1.00
|1.1719
|1.2484
|1.1719
|150.00
|25652.80
|331
|2005.11.08 10:25
|sell
|166
|1.00
|1.1734
|1.2484
|1.1719
|332
|2005.11.08 12:43
|t/p
|166
|1.00
|1.1719
|1.2484
|1.1719
|150.00
|25802.80
|333
|2005.11.08 13:10
|sell
|167
|1.00
|1.1732
|1.2482
|1.1717
|334
|2005.11.09 16:30
|t/p
|167
|1.00
|1.1717
|1.2482
|1.1717
|150.00
|25952.80
|335
|2005.11.09 17:50
|sell
|168
|1.00
|1.1743
|1.2493
|1.1728
|336
|2005.11.10 16:01
|t/p
|168
|1.00
|1.1728
|1.2493
|1.1728
|150.00
|26102.80
|337
|2005.11.11 02:47
|sell
|169
|1.00
|1.1694
|1.2444
|1.1679
|338
|2005.11.14 17:37
|t/p
|169
|1.00
|1.1679
|1.2444
|1.1679
|150.00
|26252.80
|339
|2005.11.14 19:17
|sell
|170
|1.00
|1.1701
|1.2451
|1.1686
|340
|2005.11.14 22:57
|t/p
|170
|1.00
|1.1686
|1.2451
|1.1686
|150.00
|26402.80
|341
|2005.11.14 23:55
|sell
|171
|1.00
|1.1691
|1.2441
|1.1676
|342
|2005.11.15 11:38
|t/p
|171
|1.00
|1.1676
|1.2441
|1.1676
|150.00
|26552.80
|343
|2005.11.15 14:46
|sell
|172
|1.00
|1.1679
|1.2429
|1.1664
|344
|2005.11.15 16:07
|t/p
|172
|1.00
|1.1664
|1.2429
|1.1664
|150.00
|26702.80
|345
|2005.11.15 16:07
|buy
|173
|1.00
|1.1664
|1.0914
|1.1679
|346
|2005.11.15 16:24
|t/p
|173
|1.00
|1.1679
|1.0914
|1.1679
|150.00
|26852.80
|347
|2005.11.15 16:24
|sell
|174
|1.00
|1.1682
|1.2432
|1.1667
|348
|2005.11.16 15:02
|t/p
|174
|1.00
|1.1667
|1.2432
|1.1667
|150.00
|27002.80
|349
|2005.11.16 17:16
|sell
|175
|1.00
|1.1687
|1.2437
|1.1672
|350
|2005.11.16 17:57
|t/p
|175
|1.00
|1.1672
|1.2437
|1.1672
|150.00
|27152.80
|351
|2005.11.16 17:57
|buy
|176
|1.00
|1.1671
|1.0921
|1.1686
|352
|2005.11.16 18:18
|t/p
|176
|1.00
|1.1686
|1.0921
|1.1686
|150.00
|27302.80
|353
|2005.11.16 21:06
|buy
|177
|1.00
|1.1684
|1.0934
|1.1699
|354
|2005.11.17 10:17
|t/p
|177
|1.00
|1.1699
|1.0934
|1.1699
|129.90
|27432.70
|355
|2005.11.17 11:13
|buy
|178
|1.00
|1.1670
|1.0920
|1.1685
|356
|2005.11.17 12:48
|t/p
|178
|1.00
|1.1685
|1.0920
|1.1685
|150.00
|27582.70
|357
|2005.11.17 14:58
|buy
|179
|1.00
|1.1672
|1.0922
|1.1687
|358
|2005.11.17 15:29
|t/p
|179
|1.00
|1.1687
|1.0922
|1.1687
|150.00
|27732.70
|359
|2005.11.17 15:30
|sell
|180
|1.00
|1.1691
|1.2441
|1.1676
|360
|2005.11.18 09:38
|t/p
|180
|1.00
|1.1676
|1.2441
|1.1676
|150.00
|27882.70
|361
|2005.11.18 13:35
|sell
|181
|1.00
|1.1693
|1.2443
|1.1678
|362
|2005.11.18 14:13
|t/p
|181
|1.00
|1.1678
|1.2443
|1.1678
|150.00
|28032.70
|363
|2005.11.18 14:50
|sell
|182
|1.00
|1.1702
|1.2452
|1.1687
|364
|2005.11.22 16:11
|t/p
|182
|1.00
|1.1687
|1.2452
|1.1687
|150.00
|28182.70
|365
|2005.11.22 16:15
|sell
|183
|1.00
|1.1711
|1.2461
|1.1696
|366
|2005.11.28 01:34
|t/p
|183
|1.00
|1.1696
|1.2461
|1.1696
|150.00
|28332.70
|367
|2005.11.28 06:45
|sell
|184
|1.00
|1.1698
|1.2448
|1.1683
|368
|2005.11.28 09:02
|t/p
|184
|1.00
|1.1683
|1.2448
|1.1683
|150.00
|28482.70
|369
|2005.11.28 10:12
|sell
|185
|1.00
|1.1697
|1.2447
|1.1682
|370
|2005.12.02 15:53
|t/p
|185
|1.00
|1.1682
|1.2447
|1.1682
|150.00
|28632.70
|371
|2005.12.02 17:26
|sell
|186
|1.00
|1.1706
|1.2456
|1.1691
|372
|2005.12.05 08:09
|t/p
|186
|1.00
|1.1691
|1.2456
|1.1691
|150.00
|28782.70
|373
|2005.12.05 09:05
|sell
|187
|1.00
|1.1703
|1.2453
|1.1688
|374
|2006.04.26 16:07
|s/l
|187
|1.00
|1.2453
|1.2453
|1.1688
|-7500.00
|21282.70
|375
|2006.04.26 19:44
|buy
|188
|1.00
|1.2434
|1.1684
|1.2449
|376
|2006.04.26 20:27
|t/p
|188
|1.00
|1.2449
|1.1684
|1.2449
|150.00
|21432.70
|377
|2006.04.26 23:15
|buy
|189
|1.00
|1.2446
|1.1696
|1.2461
|378
|2006.04.27 02:59
|t/p
|189
|1.00
|1.2461
|1.1696
|1.2461
|129.90
|21562.60
|379
|2006.04.27 05:10
|buy
|190
|1.00
|1.2453
|1.1703
|1.2468
|380
|2006.04.27 16:01
|t/p
|190
|1.00
|1.2468
|1.1703
|1.2468
|150.00
|21712.60
|381
|2006.04.28 00:09
|buy
|191
|1.00
|1.2527
|1.1777
|1.2542
|382
|2006.04.28 03:04
|t/p
|191
|1.00
|1.2542
|1.1777
|1.2542
|150.00
|21862.60
|383
|2006.04.28 03:28
|buy
|192
|1.00
|1.2528
|1.1778
|1.2543
|384
|2006.04.28 08:27
|t/p
|192
|1.00
|1.2543
|1.1778
|1.2543
|150.00
|22012.60
|385
|2006.04.28 12:35
|buy
|193
|1.00
|1.2544
|1.1794
|1.2559
|386
|2006.04.28 14:43
|t/p
|193
|1.00
|1.2559
|1.1794
|1.2559
|150.00
|22162.60
|387
|2006.04.28 21:50
|buy
|194
|1.00
|1.2608
|1.1858
|1.2623
|388
|2006.04.28 22:08
|t/p
|194
|1.00
|1.2623
|1.1858
|1.2623
|150.00
|22312.60
|389
|2006.05.01 01:21
|buy
|195
|1.00
|1.2617
|1.1867
|1.2632
|390
|2006.05.01 05:09
|t/p
|195
|1.00
|1.2632
|1.1867
|1.2632
|150.00
|22462.60
|391
|2006.05.01 09:10
|buy
|196
|1.00
|1.2628
|1.1878
|1.2643
|392
|2006.05.01 14:23
|t/p
|196
|1.00
|1.2643
|1.1878
|1.2643
|150.00
|22612.60
|393
|2006.05.01 16:15
|buy
|197
|1.00
|1.2632
|1.1882
|1.2647
|394
|2006.05.01 16:22
|t/p
|197
|1.00
|1.2647
|1.1882
|1.2647
|150.00
|22762.60
|395
|2006.05.01 16:47
|buy
|198
|1.00
|1.2632
|1.1882
|1.2647
|396
|2006.05.02 12:01
|t/p
|198
|1.00
|1.2647
|1.1882
|1.2647
|143.30
|22905.90
|397
|2006.05.02 16:10
|buy
|199
|1.00
|1.2622
|1.1872
|1.2637
|398
|2006.05.02 16:21
|t/p
|199
|1.00
|1.2637
|1.1872
|1.2637
|150.00
|23055.90
|399
|2006.05.02 18:06
|buy
|200
|1.00
|1.2629
|1.1879
|1.2644
|400
|2006.05.03 04:29
|t/p
|200
|1.00
|1.2644
|1.1879
|1.2644
|143.30
|23199.20
|401
|2006.05.03 09:27
|buy
|201
|1.00
|1.2641
|1.1891
|1.2656
|402
|2006.05.03 18:11
|t/p
|201
|1.00
|1.2656
|1.1891
|1.2656
|150.00
|23349.20
|403
|2006.05.03 19:55
|buy
|202
|1.00
|1.2631
|1.1881
|1.2646
|404
|2006.05.04 15:58
|t/p
|202
|1.00
|1.2646
|1.1881
|1.2646
|129.90
|23479.10
|405
|2006.05.04 23:00
|buy
|203
|1.00
|1.2692
|1.1942
|1.2707
|406
|2006.05.05 01:10
|t/p
|203
|1.00
|1.2707
|1.1942
|1.2707
|143.30
|23622.40
|407
|2006.05.05 02:02
|buy
|204
|1.00
|1.2696
|1.1946
|1.2711
|408
|2006.05.05 14:30
|t/p
|204
|1.00
|1.2711
|1.1946
|1.2711
|150.00
|23772.40
|409
|2006.05.05 21:45
|buy
|205
|1.00
|1.2734
|1.1984
|1.2749
|410
|2006.05.08 01:33
|t/p
|205
|1.00
|1.2749
|1.1984
|1.2749
|143.30
|23915.70
|411
|2006.05.08 02:50
|buy
|206
|1.00
|1.2734
|1.1984
|1.2749
|412
|2006.05.08 09:04
|t/p
|206
|1.00
|1.2749
|1.1984
|1.2749
|150.00
|24065.70
|413
|2006.05.08 14:10
|buy
|207
|1.00
|1.2759
|1.2009
|1.2774
|414
|2006.05.09 16:35
|t/p
|207
|1.00
|1.2774
|1.2009
|1.2774
|143.30
|24209.00
|415
|2006.05.09 22:06
|buy
|208
|1.00
|1.2749
|1.1999
|1.2764
|416
|2006.05.10 00:56
|t/p
|208
|1.00
|1.2764
|1.1999
|1.2764
|143.30
|24352.30
|417
|2006.05.10 01:47
|buy
|209
|1.00
|1.2755
|1.2005
|1.2770
|418
|2006.05.10 07:33
|t/p
|209
|1.00
|1.2770
|1.2005
|1.2770
|150.00
|24502.30
|419
|2006.05.10 10:40
|buy
|210
|1.00
|1.2773
|1.2023
|1.2788
|420
|2006.05.10 11:47
|t/p
|210
|1.00
|1.2788
|1.2023
|1.2788
|150.00
|24652.30
|421
|2006.05.10 14:11
|buy
|211
|1.00
|1.2781
|1.2031
|1.2796
|422
|2006.05.10 16:16
|t/p
|211
|1.00
|1.2796
|1.2031
|1.2796
|150.00
|24802.30
|423
|2006.05.10 18:20
|buy
|212
|1.00
|1.2788
|1.2038
|1.2803
|424
|2006.05.10 20:13
|t/p
|212
|1.00
|1.2803
|1.2038
|1.2803
|150.00
|24952.30
|425
|2006.05.10 20:17
|buy
|213
|1.00
|1.2780
|1.2030
|1.2795
|426
|2006.05.10 20:19
|t/p
|213
|1.00
|1.2795
|1.2030
|1.2795
|150.00
|25102.30
|427
|2006.05.10 20:22
|buy
|214
|1.00
|1.2779
|1.2029
|1.2794
|428
|2006.05.10 20:34
|t/p
|214
|1.00
|1.2794
|1.2029
|1.2794
|150.00
|25252.30
|429
|2006.05.10 20:35
|sell
|215
|1.00
|1.2801
|1.3551
|1.2786
|430
|2006.05.10 20:36
|t/p
|215
|1.00
|1.2786
|1.3551
|1.2786
|150.00
|25402.30
|431
|2006.05.10 20:40
|sell
|216
|1.00
|1.2793
|1.3543
|1.2778
|432
|2006.05.11 00:28
|t/p
|216
|1.00
|1.2778
|1.3543
|1.2778
|150.00
|25552.30
|433
|2006.05.11 08:27
|sell
|217
|1.00
|1.2741
|1.3491
|1.2726
|434
|2006.05.11 09:17
|t/p
|217
|1.00
|1.2726
|1.3491
|1.2726
|150.00
|25702.30
|435
|2006.05.11 13:20
|sell
|218
|1.00
|1.2721
|1.3471
|1.2706
|436
|2006.05.11 13:43
|t/p
|218
|1.00
|1.2706
|1.3471
|1.2706
|150.00
|25852.30
|437
|2006.05.11 14:20
|sell
|219
|1.00
|1.2721
|1.3471
|1.2706
|438
|2006.05.17 20:25
|t/p
|219
|1.00
|1.2706
|1.3471
|1.2706
|150.00
|26002.30
|439
|2006.05.17 22:15
|sell
|220
|1.00
|1.2757
|1.3507
|1.2742
|440
|2006.05.17 23:12
|t/p
|220
|1.00
|1.2742
|1.3507
|1.2742
|150.00
|26152.30
|441
|2006.05.18 01:27
|sell
|221
|1.00
|1.2744
|1.3494
|1.2729
|442
|2006.05.19 15:00
|t/p
|221
|1.00
|1.2729
|1.3494
|1.2729
|150.00
|26302.30
|443
|2006.05.19 17:58
|sell
|222
|1.00
|1.2750
|1.3500
|1.2735
|444
|2006.05.22 03:34
|t/p
|222
|1.00
|1.2735
|1.3500
|1.2735
|150.00
|26452.30
|445
|2006.05.22 05:35
|sell
|223
|1.00
|1.2750
|1.3500
|1.2735
|446
|2006.05.22 06:39
|t/p
|223
|1.00
|1.2735
|1.3500
|1.2735
|150.00
|26602.30
|447
|2006.05.22 09:55
|sell
|224
|1.00
|1.2741
|1.3491
|1.2726
|448
|2006.05.26 16:18
|t/p
|224
|1.00
|1.2726
|1.3491
|1.2726
|150.00
|26752.30
|449
|2006.05.26 22:45
|sell
|225
|1.00
|1.2737
|1.3487
|1.2722
|450
|2006.05.29 00:11
|t/p
|225
|1.00
|1.2722
|1.3487
|1.2722
|150.00
|26902.30
|451
|2006.05.29 00:11
|buy
|226
|1.00
|1.2720
|1.1970
|1.2735
|452
|2006.05.29 00:52
|t/p
|226
|1.00
|1.2735
|1.1970
|1.2735
|150.00
|27052.30
|453
|2006.05.29 05:57
|buy
|227
|1.00
|1.2744
|1.1994
|1.2759
|454
|2006.05.29 11:08
|t/p
|227
|1.00
|1.2759
|1.1994
|1.2759
|150.00
|27202.30
|455
|2006.05.29 14:15
|buy
|228
|1.00
|1.2758
|1.2008
|1.2773
|456
|2006.05.30 04:19
|t/p
|228
|1.00
|1.2773
|1.2008
|1.2773
|143.30
|27345.60
|457
|2006.05.30 13:40
|buy
|229
|1.00
|1.2839
|1.2089
|1.2854
|458
|2006.05.30 15:28
|t/p
|229
|1.00
|1.2854
|1.2089
|1.2854
|150.00
|27495.60
|459
|2006.05.30 15:38
|sell
|230
|1.00
|1.2847
|1.3597
|1.2832
|460
|2006.05.31 17:14
|t/p
|230
|1.00
|1.2832
|1.3597
|1.2832
|150.00
|27645.60
|461
|2006.06.01 10:00
|sell
|231
|1.00
|1.2775
|1.3525
|1.2760
|462
|2006.06.01 12:47
|t/p
|231
|1.00
|1.2760
|1.3525
|1.2760
|150.00
|27795.60
|463
|2006.06.01 16:05
|sell
|232
|1.00
|1.2764
|1.3514
|1.2749
|464
|2006.06.08 13:49
|t/p
|232
|1.00
|1.2749
|1.3514
|1.2749
|150.00
|27945.60
|465
|2006.06.08 21:45
|sell
|233
|1.00
|1.2654
|1.3404
|1.2639
|466
|2006.06.09 01:32
|t/p
|233
|1.00
|1.2639
|1.3404
|1.2639
|150.00
|28095.60
|467
|2006.06.09 07:03
|sell
|234
|1.00
|1.2644
|1.3394
|1.2629
|468
|2006.06.09 08:17
|t/p
|234
|1.00
|1.2629
|1.3394
|1.2629
|150.00
|28245.60
|469
|2006.06.09 08:51
|sell
|235
|1.00
|1.2645
|1.3395
|1.2630
|470
|2006.06.09 14:30
|t/p
|235
|1.00
|1.2630
|1.3395
|1.2630
|150.00
|28395.60
|471
|2006.06.09 15:30
|sell
|236
|1.00
|1.2665
|1.3415
|1.2650
|472
|2006.06.09 16:42
|t/p
|236
|1.00
|1.2650
|1.3415
|1.2650
|150.00
|28545.60
|473
|2006.06.09 16:49
|buy
|237
|1.00
|1.2639
|1.1889
|1.2654
|474
|2006.06.15 15:01
|t/p
|237
|1.00
|1.2654
|1.1889
|1.2654
|109.80
|28655.40
|475
|2006.06.15 17:03
|buy
|238
|1.00
|1.2620
|1.1870
|1.2635
|476
|2006.06.15 22:42
|t/p
|238
|1.00
|1.2635
|1.1870
|1.2635
|150.00
|28805.40
|477
|2006.06.16 12:00
|buy
|239
|1.00
|1.2654
|1.1904
|1.2669
|478
|2006.06.21 18:25
|t/p
|239
|1.00
|1.2669
|1.1904
|1.2669
|129.90
|28935.30
|479
|2006.06.21 22:54
|buy
|240
|1.00
|1.2660
|1.1910
|1.2675
|480
|2006.06.22 06:20
|t/p
|240
|1.00
|1.2675
|1.1910
|1.2675
|129.90
|29065.20
|481
|2006.06.22 07:20
|buy
|241
|1.00
|1.2668
|1.1918
|1.2683
|482
|2006.06.30 03:08
|t/p
|241
|1.00
|1.2683
|1.1918
|1.2683
|96.40
|29161.60
|483
|2006.06.30 08:38
|buy
|242
|1.00
|1.2702
|1.1952
|1.2717
|484
|2006.06.30 09:27
|t/p
|242
|1.00
|1.2717
|1.1952
|1.2717
|150.00
|29311.60
|485
|2006.06.30 13:42
|buy
|243
|1.00
|1.2709
|1.1959
|1.2724
|486
|2006.06.30 14:31
|t/p
|243
|1.00
|1.2724
|1.1959
|1.2724
|150.00
|29461.60
|487
|2006.07.03 01:35
|buy
|244
|1.00
|1.2782
|1.2032
|1.2797
|488
|2006.07.03 08:42
|t/p
|244
|1.00
|1.2797
|1.2032
|1.2797
|150.00
|29611.60
|489
|2006.07.03 09:10
|buy
|245
|1.00
|1.2782
|1.2032
|1.2797
|490
|2006.07.03 12:37
|t/p
|245
|1.00
|1.2797
|1.2032
|1.2797
|150.00
|29761.60
|491
|2006.07.03 14:45
|buy
|246
|1.00
|1.2779
|1.2029
|1.2794
|492
|2006.07.03 15:12
|t/p
|246
|1.00
|1.2794
|1.2029
|1.2794
|150.00
|29911.60
|493
|2006.07.03 15:41
|buy
|247
|1.00
|1.2783
|1.2033
|1.2798
|494
|2006.07.03 16:10
|t/p
|247
|1.00
|1.2798
|1.2033
|1.2798
|150.00
|30061.60
|495
|2006.07.03 17:15
|buy
|248
|1.00
|1.2787
|1.2037
|1.2802
|496
|2006.07.03 18:22
|t/p
|248
|1.00
|1.2802
|1.2037
|1.2802
|150.00
|30211.60
|497
|2006.07.03 23:05
|buy
|249
|1.00
|1.2801
|1.2051
|1.2816
|498
|2006.07.04 08:19
|t/p
|249
|1.00
|1.2816
|1.2051
|1.2816
|143.30
|30354.90
|499
|2006.07.04 10:11
|buy
|250
|1.00
|1.2809
|1.2059
|1.2824
|500
|2006.07.05 07:34
|t/p
|250
|1.00
|1.2824
|1.2059
|1.2824
|143.30
|30498.20
|501
|2006.07.05 08:43
|buy
|251
|1.00
|1.2790
|1.2040
|1.2805
|502
|2006.07.07 14:29
|t/p
|251
|1.00
|1.2805
|1.2040
|1.2805
|123.20
|30621.40
|503
|2006.07.07 20:20
|buy
|252
|1.00
|1.2819
|1.2069
|1.2834
|504
|2006.08.02 05:08
|t/p
|252
|1.00
|1.2834
|1.2069
|1.2834
|-10.80
|30610.60
|505
|2006.08.02 06:17
|buy
|253
|1.00
|1.2822
|1.2072
|1.2837
|506
|2006.08.04 14:30
|t/p
|253
|1.00
|1.2837
|1.2072
|1.2837
|123.20
|30733.80
|507
|2006.08.04 20:55
|buy
|254
|1.00
|1.2879
|1.2129
|1.2894
|508
|2006.08.09 12:44
|t/p
|254
|1.00
|1.2894
|1.2129
|1.2894
|129.90
|30863.70
|509
|2006.08.09 19:25
|buy
|255
|1.00
|1.2880
|1.2130
|1.2895
|510
|2006.08.10 08:15
|t/p
|255
|1.00
|1.2895
|1.2130
|1.2895
|129.90
|30993.60
|511
|2006.08.10 09:42
|buy
|256
|1.00
|1.2873
|1.2123
|1.2888
|512
|2006.08.21 08:56
|t/p
|256
|1.00
|1.2888
|1.2123
|1.2888
|89.70
|31083.30
|513
|2006.08.21 13:25
|buy
|257
|1.00
|1.2888
|1.2138
|1.2903
|514
|2006.08.21 14:08
|t/p
|257
|1.00
|1.2903
|1.2138
|1.2903
|150.00
|31233.30
|515
|2006.08.21 18:06
|buy
|258
|1.00
|1.2907
|1.2157
|1.2922
|516
|2006.11.22 15:45
|t/p
|258
|1.00
|1.2922
|1.2157
|1.2922
|-473.10
|30760.20
|517
|2006.11.22 18:50
|buy
|259
|1.00
|1.2918
|1.2168
|1.2933
|518
|2006.11.22 19:36
|t/p
|259
|1.00
|1.2933
|1.2168
|1.2933
|150.00
|30910.20
|519
|2006.11.23 01:05
|buy
|260
|1.00
|1.2936
|1.2186
|1.2951
|520
|2006.11.23 10:05
|t/p
|260
|1.00
|1.2951
|1.2186
|1.2951
|150.00
|31060.20
|521
|2006.11.23 14:12
|buy
|261
|1.00
|1.2952
|1.2202
|1.2967
|522
|2006.11.23 16:14
|t/p
|261
|1.00
|1.2967
|1.2202
|1.2967
|150.00
|31210.20
|523
|2006.11.23 16:39
|buy
|262
|1.00
|1.2950
|1.2200
|1.2965
|524
|2006.11.24 07:50
|t/p
|262
|1.00
|1.2965
|1.2200
|1.2965
|143.30
|31353.50
|525
|2006.11.24 08:45
|buy
|263
|1.00
|1.2958
|1.2208
|1.2973
|526
|2006.11.24 09:04
|t/p
|263
|1.00
|1.2973
|1.2208
|1.2973
|150.00
|31503.50