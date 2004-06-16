Strategy Tester Report
EMA_CROSS_2(2)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 19:15 - 2006.11.24 22:55
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=15; StopLoss=750; Lots=1; TrailingStop=50; ShortEma=5; LongEma=60;
Bars in test180179Ticks modelled3347065Modelling quality89.95%
Initial deposit10000.00
Total net profit21503.50Gross profit37674.90Gross loss-16171.40
Profit factor2.33Expected payoff81.76
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown7734.50 (32.72%)Relative drawdown32.72% (7734.50)
Total trades263Short positions (won %)100 (99.00%)Long positions (won %)163 (97.55%)
Profit trades (% of total)258 (98.10%)Loss trades (% of total)5 (1.90%)
Largestprofit trade150.00loss trade-7734.50
Averageprofit trade146.03loss trade-3234.28
Maximumconsecutive wins (profit in money)86 (12879.90)consecutive losses (loss in money)1 (-7734.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)12879.90 (86)consecutive loss (count of losses)-7734.50 (1)
Averageconsecutive wins43consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.16 19:16buy11.001.20101.12601.2025
22004.06.17 08:05t/p11.001.20251.12601.2025129.9010129.90
32004.06.17 11:00buy21.001.20221.12721.2037
42004.06.17 11:23t/p21.001.20371.12721.2037150.0010279.90
52004.06.17 14:20buy31.001.20391.12891.2054
62004.06.17 14:27t/p31.001.20541.12891.2054150.0010429.90
72004.06.17 14:30buy41.001.20311.12811.2046
82004.06.17 14:35t/p41.001.20461.12811.2046150.0010579.90
92004.06.17 14:55buy51.001.20361.12861.2051
102004.06.17 15:09t/p51.001.20511.12861.2051150.0010729.90
112004.06.17 15:30buy61.001.20401.12901.2055
122004.06.17 18:21t/p61.001.20551.12901.2055150.0010879.90
132004.06.17 23:04buy71.001.20521.13021.2067
142004.06.18 14:32t/p71.001.20671.13021.2067143.3011023.20
152004.06.21 02:00buy81.001.21331.13831.2148
162004.06.23 06:46t/p81.001.21481.13831.2148136.6011159.80
172004.06.23 10:00buy91.001.21561.14061.2171
182004.06.24 15:51t/p91.001.21711.14061.2171129.9011289.70
192004.06.24 22:55buy101.001.21681.14181.2183
202004.06.25 00:14t/p101.001.21831.14181.2183143.3011433.00
212004.06.25 00:56buy111.001.21701.14201.2185
222004.06.28 14:06t/p111.001.21851.14201.2185143.3011576.30
232004.06.28 17:01buy121.001.21901.14401.2205
242004.07.01 01:59t/p121.001.22051.14401.2205116.5011692.80
252004.07.01 02:55buy131.001.21841.14341.2199
262004.07.02 14:30t/p131.001.21991.14341.2199143.3011836.10
272004.07.05 02:20buy141.001.23171.15671.2332
282004.07.07 07:51t/p141.001.23321.15671.2332136.6011972.70
292004.07.07 14:15buy151.001.23551.16051.2370
302004.07.07 14:21t/p151.001.23701.16051.2370150.0012122.70
312004.07.07 14:40buy161.001.23521.16021.2367
322004.07.07 14:48t/p161.001.23671.16021.2367150.0012272.70
332004.07.07 16:49buy171.001.23561.16061.2371
342004.07.07 17:11t/p171.001.23711.16061.2371150.0012422.70
352004.07.07 19:30buy181.001.23691.16191.2384
362004.07.08 15:53t/p181.001.23841.16191.2384129.9012552.60
372004.07.08 21:45buy191.001.23871.16371.2402
382004.07.09 03:14t/p191.001.24021.16371.2402143.3012695.90
392004.07.09 08:05buy201.001.24061.16561.2421
402004.07.12 09:48t/p201.001.24211.16561.2421143.3012839.20
412004.07.12 13:00buy211.001.24141.16641.2429
422004.07.16 15:25t/p211.001.24291.16641.2429109.8012949.00
432004.07.19 03:20buy221.001.24501.17001.2465
442004.10.15 14:41t/p221.001.24651.17001.2465-453.0012496.00
452004.10.15 18:25buy231.001.24511.17011.2466
462004.10.15 18:40t/p231.001.24661.17011.2466150.0012646.00
472004.10.15 18:43buy241.001.24571.17071.2472
482004.10.15 20:15t/p241.001.24721.17071.2472150.0012796.00
492004.10.15 22:59buy251.001.24661.17161.2481
502004.10.18 00:05t/p251.001.24811.17161.2481143.3012939.30
512004.10.18 02:55buy261.001.24751.17251.2490
522004.10.18 14:29t/p261.001.24901.17251.2490150.0013089.30
532004.10.18 18:15buy271.001.24961.17461.2511
542004.10.19 11:44t/p271.001.25111.17461.2511143.3013232.60
552004.10.19 14:45buy281.001.24891.17391.2504
562004.10.19 15:04t/p281.001.25041.17391.2504150.0013382.60
572004.10.19 16:15buy291.001.24941.17441.2509
582004.10.19 16:27t/p291.001.25091.17441.2509150.0013532.60
592004.10.19 22:52buy301.001.25141.17641.2529
602004.10.20 09:20t/p301.001.25291.17641.2529143.3013675.90
612004.10.20 18:49buy311.001.25921.18421.2607
622004.10.21 09:46t/p311.001.26071.18421.2607129.9013805.80
632004.10.21 13:55buy321.001.26131.18631.2628
642004.10.21 16:14t/p321.001.26281.18631.2628150.0013955.80
652004.10.21 16:55buy331.001.26031.18531.2618
662004.10.21 17:14t/p331.001.26181.18531.2618150.0014105.80
672004.10.21 18:00buy341.001.25971.18471.2612
682004.10.21 18:01t/p341.001.26121.18471.2612150.0014255.80
692004.10.21 20:34buy351.001.26181.18681.2633
702004.10.22 08:21t/p351.001.26331.18681.2633143.3014399.10
712004.10.22 09:35buy361.001.26161.18661.2631
722004.10.22 10:04t/p361.001.26311.18661.2631150.0014549.10
732004.10.22 11:18buy371.001.26181.18681.2633
742004.10.22 12:55t/p371.001.26331.18681.2633150.0014699.10
752004.10.22 14:10buy381.001.26151.18651.2630
762004.10.22 16:15t/p381.001.26301.18651.2630150.0014849.10
772004.10.22 19:05buy391.001.26241.18741.2639
782004.10.22 19:34t/p391.001.26391.18741.2639150.0014999.10
792004.10.25 07:10buy401.001.27541.20041.2769
802004.10.25 08:09t/p401.001.27691.20041.2769150.0015149.10
812004.10.25 08:40buy411.001.27561.20061.2771
822004.10.25 09:39t/p411.001.27711.20061.2771150.0015299.10
832004.10.25 13:45buy421.001.27911.20411.2806
842004.10.25 18:42t/p421.001.28061.20411.2806150.0015449.10
852004.10.25 20:55buy431.001.27961.20461.2811
862004.10.25 23:21t/p431.001.28111.20461.2811150.0015599.10
872004.10.26 01:29buy441.001.27991.20491.2814
882004.10.26 03:34t/p441.001.28141.20491.2814150.0015749.10
892004.10.26 07:29buy451.001.28171.20671.2832
902004.11.01 00:47t/p451.001.28321.20671.2832109.8015858.90
912004.11.01 02:13buy461.001.27921.20421.2807
922004.11.03 15:19t/p461.001.28071.20421.2807136.6015995.50
932004.11.04 02:22buy471.001.28151.20651.2830
942004.11.04 03:46t/p471.001.28301.20651.2830150.0016145.50
952004.11.04 04:06buy481.001.28171.20671.2832
962004.11.04 07:25t/p481.001.28321.20671.2832150.0016295.50
972004.11.04 08:26buy491.001.28201.20701.2835
982004.11.04 11:34t/p491.001.28351.20701.2835150.0016445.50
992004.11.04 18:20buy501.001.28661.21161.2881
1002004.11.05 01:47t/p501.001.28811.21161.2881143.3016588.80
1012004.11.05 06:55buy511.001.28791.21291.2894
1022004.11.05 15:36t/p511.001.28941.21291.2894150.0016738.80
1032004.11.05 15:39buy521.001.28701.21201.2885
1042004.11.05 15:47t/p521.001.28851.21201.2885150.0016888.80
1052004.11.08 02:14buy531.001.29461.21961.2961
1062004.11.08 03:38t/p531.001.29611.21961.2961150.0017038.80
1072004.11.08 08:25buy541.001.29641.22141.2979
1082004.11.08 09:20t/p541.001.29791.22141.2979150.0017188.80
1092004.11.08 10:07buy551.001.29691.22191.2984
1102004.11.10 14:36t/p551.001.29841.22191.2984136.6017325.40
1112004.11.10 15:15buy561.001.29461.21961.2961
1122004.11.12 17:29t/p561.001.29611.21961.2961123.2017448.60
1132004.11.15 02:01buy571.001.29721.22221.2987
1142004.11.15 08:56t/p571.001.29871.22221.2987150.0017598.60
1152004.11.15 09:15buy581.001.29691.22191.2984
1162004.11.16 14:57t/p581.001.29841.22191.2984143.3017741.90
1172004.11.16 15:10buy591.001.29571.22071.2972
1182004.11.16 16:16t/p591.001.29721.22071.2972150.0017891.90
1192004.11.16 19:24buy601.001.29661.22161.2981
1202004.11.17 08:52t/p601.001.29811.22161.2981143.3018035.20
1212004.11.17 15:42buy611.001.30181.22681.3033
1222004.11.17 17:22t/p611.001.30331.22681.3033150.0018185.20
1232004.11.17 18:29buy621.001.30201.22701.3035
1242004.11.17 19:44t/p621.001.30351.22701.3035150.0018335.20
1252004.11.17 22:45buy631.001.30301.22801.3045
1262004.11.18 07:16t/p631.001.30451.22801.3045129.9018465.10
1272004.11.18 10:45buy641.001.30491.22991.3064
1282004.11.19 14:39t/p641.001.30641.22991.3064143.3018608.40
1292004.11.19 18:26buy651.001.30351.22851.3050
1302004.11.22 06:48t/p651.001.30501.22851.3050143.3018751.70
1312004.11.22 08:00buy661.001.30301.22801.3045
1322004.11.22 08:43t/p661.001.30451.22801.3045150.0018901.70
1332004.11.22 09:02buy671.001.30241.22741.3039
1342004.11.22 13:05t/p671.001.30391.22741.3039150.0019051.70
1352004.11.22 14:05buy681.001.30321.22821.3047
1362004.11.22 16:39t/p681.001.30471.22821.3047150.0019201.70
1372004.11.22 19:45buy691.001.30381.22881.3053
1382004.11.23 11:41t/p691.001.30531.22881.3053143.3019345.00
1392004.11.23 20:20buy701.001.30831.23331.3098
1402004.11.24 00:49t/p701.001.30981.23331.3098143.3019488.30
1412004.11.24 02:10buy711.001.30871.23371.3102
1422004.11.24 07:50t/p711.001.31021.23371.3102150.0019638.30
1432004.11.24 16:38buy721.001.31471.23971.3162
1442004.11.24 17:02t/p721.001.31621.23971.3162150.0019788.30
1452004.11.25 00:45buy731.001.31731.24231.3188
1462004.11.25 08:14t/p731.001.31881.24231.3188150.0019938.30
1472004.11.25 08:33buy741.001.31731.24231.3188
1482004.11.25 09:23t/p741.001.31881.24231.3188150.0020088.30
1492004.11.26 02:28buy751.001.32571.25071.3272
1502004.11.26 05:04t/p751.001.32721.25071.3272150.0020238.30
1512004.11.26 08:10buy761.001.32851.25351.3300
1522004.11.26 08:33t/p761.001.33001.25351.3300150.0020388.30
1532004.11.26 09:00buy771.001.32861.25361.3301
1542004.11.29 18:37t/p771.001.33011.25361.3301143.3020531.60
1552004.11.29 20:00buy781.001.32771.25271.3292
1562004.11.30 12:46t/p781.001.32921.25271.3292143.3020674.90
1572004.11.30 16:52buy791.001.32841.25341.3299
1582004.11.30 20:11t/p791.001.32991.25341.3299150.0020824.90
1592004.11.30 22:45buy801.001.32841.25341.3299
1602004.12.01 00:39t/p801.001.32991.25341.3299143.3020968.20
1612004.12.01 03:14buy811.001.32971.25471.3312
1622004.12.01 06:13t/p811.001.33121.25471.3312150.0021118.20
1632004.12.01 09:22buy821.001.33051.25551.3320
1642004.12.01 15:36t/p821.001.33201.25551.3320150.0021268.20
1652004.12.01 17:07buy831.001.33031.25531.3318
1662004.12.01 17:47t/p831.001.33181.25531.3318150.0021418.20
1672004.12.01 20:25buy841.001.33101.25601.3325
1682004.12.01 22:09t/p841.001.33251.25601.3325150.0021568.20
1692004.12.02 06:04buy851.001.33571.26071.3372
1702004.12.02 08:43t/p851.001.33721.26071.3372150.0021718.20
1712004.12.02 09:44buy861.001.33591.26091.3374
1722004.12.03 14:31t/p861.001.33741.26091.3374143.3021861.50
1732004.12.06 02:12buy871.001.34371.26871.3452
1742004.12.06 11:03t/p871.001.34521.26871.3452150.0022011.50
1752004.12.06 12:45buy881.001.34361.26861.3451
1762004.12.06 13:29t/p881.001.34511.26861.3451150.0022161.50
1772004.12.06 14:00buy891.001.34361.26861.3451
1782004.12.07 07:52t/p891.001.34511.26861.3451143.3022304.80
1792004.12.07 15:15buy901.001.34521.27021.3467
1802004.12.23 14:31t/p901.001.34671.27021.346729.4022334.20
1812004.12.24 01:53buy911.001.35001.27501.3515
1822004.12.24 09:09t/p911.001.35151.27501.3515150.0022484.20
1832004.12.24 13:35buy921.001.35251.27751.3540
1842004.12.24 14:14t/p921.001.35401.27751.3540150.0022634.20
1852004.12.24 15:58buy931.001.35271.27771.3542
1862004.12.27 07:52t/p931.001.35421.27771.3542143.3022777.50
1872004.12.27 08:45buy941.001.35341.27841.3549
1882004.12.27 16:00t/p941.001.35491.27841.3549150.0022927.50
1892004.12.27 22:25buy951.001.36101.28601.3625
1902004.12.28 08:37t/p951.001.36251.28601.3625143.3023070.80
1912004.12.28 12:55buy961.001.36201.28701.3635
1922004.12.28 13:30t/p961.001.36351.28701.3635150.0023220.80
1932004.12.28 15:45buy971.001.36281.28781.3643
1942004.12.29 09:30t/p971.001.36431.28781.3643143.3023364.10
1952004.12.29 12:07buy981.001.36191.28691.3634
1962004.12.30 19:01t/p981.001.36341.28691.3634129.9023494.00
1972004.12.30 23:10buy991.001.36311.28811.3646
1982004.12.31 11:30t/p991.001.36461.28811.3646143.3023637.30
1992004.12.31 13:05buy1001.001.36331.28831.3648
2002005.02.04 18:48s/l1001.001.28831.28831.3648-7734.5015902.80
2012005.02.07 07:15sell1011.001.28401.35901.2825
2022005.02.07 17:04t/p1011.001.28251.35901.2825150.0016052.80
2032005.02.08 01:15sell1021.001.27661.35161.2751
2042005.02.08 11:07t/p1021.001.27511.35161.2751150.0016202.80
2052005.02.08 13:15sell1031.001.27551.35051.2740
2062005.02.09 15:25t/p1031.001.27401.35051.2740150.0016352.80
2072005.02.09 16:15sell1041.001.27741.35241.2759
2082005.02.10 14:32t/p1041.001.27591.35241.2759150.0016502.80
2092005.02.10 15:09sell1051.001.28051.35551.2790
2102005.04.14 15:44t/p1051.001.27901.35551.2790150.0016652.80
2112005.04.14 17:35sell1061.001.28211.35711.2806
2122005.04.14 17:49t/p1061.001.28061.35711.2806150.0016802.80
2132005.04.14 18:00sell1071.001.28191.35691.2804
2142005.04.14 19:37t/p1071.001.28041.35691.2804150.0016952.80
2152005.04.14 20:53sell1081.001.28151.35651.2800
2162005.04.14 23:37t/p1081.001.28001.35651.2800150.0017102.80
2172005.04.15 01:45sell1091.001.28081.35581.2793
2182005.04.15 06:25t/p1091.001.27931.35581.2793150.0017252.80
2192005.04.15 08:30sell1101.001.28031.35531.2788
2202005.05.11 15:11t/p1101.001.27881.35531.2788150.0017402.80
2212005.05.11 22:17sell1111.001.28081.35581.2793
2222005.05.12 02:33t/p1111.001.27931.35581.2793150.0017552.80
2232005.05.12 05:25sell1121.001.27991.35491.2784
2242005.05.12 08:19t/p1121.001.27841.35491.2784150.0017702.80
2252005.05.12 12:50sell1131.001.27731.35231.2758
2262005.05.12 14:25t/p1131.001.27581.35231.2758150.0017852.80
2272005.05.13 04:40sell1141.001.26831.34331.2668
2282005.05.13 05:36t/p1141.001.26681.34331.2668150.0018002.80
2292005.05.13 08:11sell1151.001.26791.34291.2664
2302005.05.13 10:45t/p1151.001.26641.34291.2664150.0018152.80
2312005.05.13 15:25sell1161.001.26471.33971.2632
2322005.05.13 15:57t/p1161.001.26321.33971.2632150.0018302.80
2332005.05.13 16:53sell1171.001.26441.33941.2629
2342005.05.13 17:22t/p1171.001.26291.33941.2629150.0018452.80
2352005.05.13 17:38sell1181.001.26431.33931.2628
2362005.05.13 18:48t/p1181.001.26281.33931.2628150.0018602.80
2372005.05.13 22:53sell1191.001.26291.33791.2614
2382005.05.16 00:31t/p1191.001.26141.33791.2614150.0018752.80
2392005.05.16 07:08sell1201.001.26081.33581.2593
2402005.05.16 08:08t/p1201.001.25931.33581.2593150.0018902.80
2412005.05.16 10:20sell1211.001.26011.33511.2586
2422005.05.18 02:08t/p1211.001.25861.33511.2586150.0019052.80
2432005.05.18 03:35sell1221.001.26031.33531.2588
2442005.05.20 14:52t/p1221.001.25881.33531.2588150.0019202.80
2452005.05.20 21:45sell1231.001.25581.33081.2543
2462005.05.23 00:00t/p1231.001.25431.33081.2543150.0019352.80
2472005.05.23 02:10sell1241.001.25561.33061.2541
2482005.05.23 08:48t/p1241.001.25411.33061.2541150.0019502.80
2492005.05.23 09:55sell1251.001.25551.33051.2540
2502005.05.26 08:09t/p1251.001.25401.33051.2540150.0019652.80
2512005.05.26 11:18sell1261.001.25651.33151.2550
2522005.05.26 12:37t/p1261.001.25501.33151.2550150.0019802.80
2532005.05.26 15:45sell1271.001.25421.32921.2527
2542005.05.26 16:01t/p1271.001.25271.32921.2527150.0019952.80
2552005.05.26 17:10sell1281.001.25371.32871.2522
2562005.05.26 17:20t/p1281.001.25221.32871.2522150.0020102.80
2572005.05.27 01:25sell1291.001.25111.32611.2496
2582005.05.30 13:03t/p1291.001.24961.32611.2496150.0020252.80
2592005.05.30 20:25sell1301.001.24741.32241.2459
2602005.05.31 02:49t/p1301.001.24591.32241.2459150.0020402.80
2612005.05.31 15:45sell1311.001.23481.30981.2333
2622005.05.31 19:09t/p1311.001.23331.30981.2333150.0020552.80
2632005.06.01 02:25sell1321.001.23131.30631.2298
2642005.06.01 10:01t/p1321.001.22981.30631.2298150.0020702.80
2652005.06.01 16:01sell1331.001.22621.30121.2247
2662005.06.01 16:04t/p1331.001.22471.30121.2247150.0020852.80
2672005.06.01 16:25sell1341.001.22551.30051.2240
2682005.06.01 17:20t/p1341.001.22401.30051.2240150.0021002.80
2692005.06.02 02:07sell1351.001.22041.29541.2189
2702005.06.02 06:31t/p1351.001.21891.29541.2189150.0021152.80
2712005.06.02 08:00sell1361.001.22111.29611.2196
2722005.06.09 16:31t/p1361.001.21961.29611.2196150.0021302.80
2732005.06.09 18:10sell1371.001.22231.29731.2208
2742005.06.10 14:30t/p1371.001.22081.29731.2208150.0021452.80
2752005.06.13 05:15sell1381.001.21051.28551.2090
2762005.06.13 08:17t/p1381.001.20901.28551.2090150.0021602.80
2772005.06.13 14:22sell1391.001.20651.28151.2050
2782005.06.13 15:14t/p1391.001.20501.28151.2050150.0021752.80
2792005.06.13 18:15sell1401.001.20581.28081.2043
2802005.06.14 15:51t/p1401.001.20431.28081.2043150.0021902.80
2812005.06.15 02:06sell1411.001.20361.27861.2021
2822005.06.23 20:47t/p1411.001.20211.27861.2021150.0022052.80
2832005.06.23 22:45sell1421.001.20431.27931.2028
2842005.06.23 23:51t/p1421.001.20281.27931.2028150.0022202.80
2852005.06.24 04:00sell1431.001.20291.27791.2014
2862005.06.24 06:05t/p1431.001.20141.27791.2014150.0022352.80
2872005.06.24 06:30sell1441.001.20341.27841.2019
2882005.06.29 16:21t/p1441.001.20191.27841.2019150.0022502.80
2892005.06.29 16:46sell1451.001.20591.28091.2044
2902005.07.01 07:52t/p1451.001.20441.28091.2044150.0022652.80
2912005.07.01 10:30sell1461.001.20601.28101.2045
2922005.07.01 14:33t/p1461.001.20451.28101.2045150.0022802.80
2932005.07.01 14:34sell1471.001.20751.28251.2060
2942005.07.01 15:17t/p1471.001.20601.28251.2060150.0022952.80
2952005.07.04 06:43sell1481.001.19281.26781.1913
2962005.07.04 10:24t/p1481.001.19131.26781.1913150.0023102.80
2972005.07.04 18:25sell1491.001.19021.26521.1887
2982005.07.05 08:39t/p1491.001.18871.26521.1887150.0023252.80
2992005.07.05 10:35sell1501.001.18991.26491.1884
3002005.07.05 13:40t/p1501.001.18841.26491.1884150.0023402.80
3012005.07.05 14:35sell1511.001.19001.26501.1885
3022005.07.05 17:19t/p1511.001.18851.26501.1885150.0023552.80
3032005.07.05 17:40sell1521.001.19091.26591.1894
3042005.07.06 11:42t/p1521.001.18941.26591.1894150.0023702.80
3052005.07.06 14:18sell1531.001.19161.26661.1901
3062005.07.08 09:13t/p1531.001.19011.26661.1901150.0023852.80
3072005.07.08 14:30sell1541.001.19291.26791.1914
3082005.07.08 14:30t/p1541.001.19141.26791.1914150.0024002.80
3092005.07.08 14:38sell1551.001.19391.26891.1924
3102005.07.08 14:39t/p1551.001.19241.26891.1924150.0024152.80
3112005.07.08 14:40sell1561.001.19251.26751.1910
3122005.07.08 14:44t/p1561.001.19101.26751.1910150.0024302.80
3132005.07.08 14:49sell1571.001.19141.26641.1899
3142005.10.19 08:36t/p1571.001.18991.26641.1899150.0024452.80
3152005.10.19 11:05sell1581.001.19171.26671.1902
3162005.11.04 16:06t/p1581.001.19021.26671.1902150.0024602.80
3172005.11.07 04:04sell1591.001.18161.25661.1801
3182005.11.07 08:38t/p1591.001.18011.25661.1801150.0024752.80
3192005.11.07 09:25sell1601.001.18151.25651.1800
3202005.11.07 09:39t/p1601.001.18001.25651.1800150.0024902.80
3212005.11.07 09:50sell1611.001.18111.25611.1796
3222005.11.07 14:52t/p1611.001.17961.25611.1796150.0025052.80
3232005.11.07 16:40sell1621.001.18121.25621.1797
3242005.11.07 16:49t/p1621.001.17971.25621.1797150.0025202.80
3252005.11.07 18:15sell1631.001.18011.25511.1786
3262005.11.07 18:26t/p1631.001.17861.25511.1786150.0025352.80
3272005.11.07 20:05sell1641.001.17961.25461.1781
3282005.11.08 01:02t/p1641.001.17811.25461.1781150.0025502.80
3292005.11.08 08:20sell1651.001.17341.24841.1719
3302005.11.08 09:15t/p1651.001.17191.24841.1719150.0025652.80
3312005.11.08 10:25sell1661.001.17341.24841.1719
3322005.11.08 12:43t/p1661.001.17191.24841.1719150.0025802.80
3332005.11.08 13:10sell1671.001.17321.24821.1717
3342005.11.09 16:30t/p1671.001.17171.24821.1717150.0025952.80
3352005.11.09 17:50sell1681.001.17431.24931.1728
3362005.11.10 16:01t/p1681.001.17281.24931.1728150.0026102.80
3372005.11.11 02:47sell1691.001.16941.24441.1679
3382005.11.14 17:37t/p1691.001.16791.24441.1679150.0026252.80
3392005.11.14 19:17sell1701.001.17011.24511.1686
3402005.11.14 22:57t/p1701.001.16861.24511.1686150.0026402.80
3412005.11.14 23:55sell1711.001.16911.24411.1676
3422005.11.15 11:38t/p1711.001.16761.24411.1676150.0026552.80
3432005.11.15 14:46sell1721.001.16791.24291.1664
3442005.11.15 16:07t/p1721.001.16641.24291.1664150.0026702.80
3452005.11.15 16:07buy1731.001.16641.09141.1679
3462005.11.15 16:24t/p1731.001.16791.09141.1679150.0026852.80
3472005.11.15 16:24sell1741.001.16821.24321.1667
3482005.11.16 15:02t/p1741.001.16671.24321.1667150.0027002.80
3492005.11.16 17:16sell1751.001.16871.24371.1672
3502005.11.16 17:57t/p1751.001.16721.24371.1672150.0027152.80
3512005.11.16 17:57buy1761.001.16711.09211.1686
3522005.11.16 18:18t/p1761.001.16861.09211.1686150.0027302.80
3532005.11.16 21:06buy1771.001.16841.09341.1699
3542005.11.17 10:17t/p1771.001.16991.09341.1699129.9027432.70
3552005.11.17 11:13buy1781.001.16701.09201.1685
3562005.11.17 12:48t/p1781.001.16851.09201.1685150.0027582.70
3572005.11.17 14:58buy1791.001.16721.09221.1687
3582005.11.17 15:29t/p1791.001.16871.09221.1687150.0027732.70
3592005.11.17 15:30sell1801.001.16911.24411.1676
3602005.11.18 09:38t/p1801.001.16761.24411.1676150.0027882.70
3612005.11.18 13:35sell1811.001.16931.24431.1678
3622005.11.18 14:13t/p1811.001.16781.24431.1678150.0028032.70
3632005.11.18 14:50sell1821.001.17021.24521.1687
3642005.11.22 16:11t/p1821.001.16871.24521.1687150.0028182.70
3652005.11.22 16:15sell1831.001.17111.24611.1696
3662005.11.28 01:34t/p1831.001.16961.24611.1696150.0028332.70
3672005.11.28 06:45sell1841.001.16981.24481.1683
3682005.11.28 09:02t/p1841.001.16831.24481.1683150.0028482.70
3692005.11.28 10:12sell1851.001.16971.24471.1682
3702005.12.02 15:53t/p1851.001.16821.24471.1682150.0028632.70
3712005.12.02 17:26sell1861.001.17061.24561.1691
3722005.12.05 08:09t/p1861.001.16911.24561.1691150.0028782.70
3732005.12.05 09:05sell1871.001.17031.24531.1688
3742006.04.26 16:07s/l1871.001.24531.24531.1688-7500.0021282.70
3752006.04.26 19:44buy1881.001.24341.16841.2449
3762006.04.26 20:27t/p1881.001.24491.16841.2449150.0021432.70
3772006.04.26 23:15buy1891.001.24461.16961.2461
3782006.04.27 02:59t/p1891.001.24611.16961.2461129.9021562.60
3792006.04.27 05:10buy1901.001.24531.17031.2468
3802006.04.27 16:01t/p1901.001.24681.17031.2468150.0021712.60
3812006.04.28 00:09buy1911.001.25271.17771.2542
3822006.04.28 03:04t/p1911.001.25421.17771.2542150.0021862.60
3832006.04.28 03:28buy1921.001.25281.17781.2543
3842006.04.28 08:27t/p1921.001.25431.17781.2543150.0022012.60
3852006.04.28 12:35buy1931.001.25441.17941.2559
3862006.04.28 14:43t/p1931.001.25591.17941.2559150.0022162.60
3872006.04.28 21:50buy1941.001.26081.18581.2623
3882006.04.28 22:08t/p1941.001.26231.18581.2623150.0022312.60
3892006.05.01 01:21buy1951.001.26171.18671.2632
3902006.05.01 05:09t/p1951.001.26321.18671.2632150.0022462.60
3912006.05.01 09:10buy1961.001.26281.18781.2643
3922006.05.01 14:23t/p1961.001.26431.18781.2643150.0022612.60
3932006.05.01 16:15buy1971.001.26321.18821.2647
3942006.05.01 16:22t/p1971.001.26471.18821.2647150.0022762.60
3952006.05.01 16:47buy1981.001.26321.18821.2647
3962006.05.02 12:01t/p1981.001.26471.18821.2647143.3022905.90
3972006.05.02 16:10buy1991.001.26221.18721.2637
3982006.05.02 16:21t/p1991.001.26371.18721.2637150.0023055.90
3992006.05.02 18:06buy2001.001.26291.18791.2644
4002006.05.03 04:29t/p2001.001.26441.18791.2644143.3023199.20
4012006.05.03 09:27buy2011.001.26411.18911.2656
4022006.05.03 18:11t/p2011.001.26561.18911.2656150.0023349.20
4032006.05.03 19:55buy2021.001.26311.18811.2646
4042006.05.04 15:58t/p2021.001.26461.18811.2646129.9023479.10
4052006.05.04 23:00buy2031.001.26921.19421.2707
4062006.05.05 01:10t/p2031.001.27071.19421.2707143.3023622.40
4072006.05.05 02:02buy2041.001.26961.19461.2711
4082006.05.05 14:30t/p2041.001.27111.19461.2711150.0023772.40
4092006.05.05 21:45buy2051.001.27341.19841.2749
4102006.05.08 01:33t/p2051.001.27491.19841.2749143.3023915.70
4112006.05.08 02:50buy2061.001.27341.19841.2749
4122006.05.08 09:04t/p2061.001.27491.19841.2749150.0024065.70
4132006.05.08 14:10buy2071.001.27591.20091.2774
4142006.05.09 16:35t/p2071.001.27741.20091.2774143.3024209.00
4152006.05.09 22:06buy2081.001.27491.19991.2764
4162006.05.10 00:56t/p2081.001.27641.19991.2764143.3024352.30
4172006.05.10 01:47buy2091.001.27551.20051.2770
4182006.05.10 07:33t/p2091.001.27701.20051.2770150.0024502.30
4192006.05.10 10:40buy2101.001.27731.20231.2788
4202006.05.10 11:47t/p2101.001.27881.20231.2788150.0024652.30
4212006.05.10 14:11buy2111.001.27811.20311.2796
4222006.05.10 16:16t/p2111.001.27961.20311.2796150.0024802.30
4232006.05.10 18:20buy2121.001.27881.20381.2803
4242006.05.10 20:13t/p2121.001.28031.20381.2803150.0024952.30
4252006.05.10 20:17buy2131.001.27801.20301.2795
4262006.05.10 20:19t/p2131.001.27951.20301.2795150.0025102.30
4272006.05.10 20:22buy2141.001.27791.20291.2794
4282006.05.10 20:34t/p2141.001.27941.20291.2794150.0025252.30
4292006.05.10 20:35sell2151.001.28011.35511.2786
4302006.05.10 20:36t/p2151.001.27861.35511.2786150.0025402.30
4312006.05.10 20:40sell2161.001.27931.35431.2778
4322006.05.11 00:28t/p2161.001.27781.35431.2778150.0025552.30
4332006.05.11 08:27sell2171.001.27411.34911.2726
4342006.05.11 09:17t/p2171.001.27261.34911.2726150.0025702.30
4352006.05.11 13:20sell2181.001.27211.34711.2706
4362006.05.11 13:43t/p2181.001.27061.34711.2706150.0025852.30
4372006.05.11 14:20sell2191.001.27211.34711.2706
4382006.05.17 20:25t/p2191.001.27061.34711.2706150.0026002.30
4392006.05.17 22:15sell2201.001.27571.35071.2742
4402006.05.17 23:12t/p2201.001.27421.35071.2742150.0026152.30
4412006.05.18 01:27sell2211.001.27441.34941.2729
4422006.05.19 15:00t/p2211.001.27291.34941.2729150.0026302.30
4432006.05.19 17:58sell2221.001.27501.35001.2735
4442006.05.22 03:34t/p2221.001.27351.35001.2735150.0026452.30
4452006.05.22 05:35sell2231.001.27501.35001.2735
4462006.05.22 06:39t/p2231.001.27351.35001.2735150.0026602.30
4472006.05.22 09:55sell2241.001.27411.34911.2726
4482006.05.26 16:18t/p2241.001.27261.34911.2726150.0026752.30
4492006.05.26 22:45sell2251.001.27371.34871.2722
4502006.05.29 00:11t/p2251.001.27221.34871.2722150.0026902.30
4512006.05.29 00:11buy2261.001.27201.19701.2735
4522006.05.29 00:52t/p2261.001.27351.19701.2735150.0027052.30
4532006.05.29 05:57buy2271.001.27441.19941.2759
4542006.05.29 11:08t/p2271.001.27591.19941.2759150.0027202.30
4552006.05.29 14:15buy2281.001.27581.20081.2773
4562006.05.30 04:19t/p2281.001.27731.20081.2773143.3027345.60
4572006.05.30 13:40buy2291.001.28391.20891.2854
4582006.05.30 15:28t/p2291.001.28541.20891.2854150.0027495.60
4592006.05.30 15:38sell2301.001.28471.35971.2832
4602006.05.31 17:14t/p2301.001.28321.35971.2832150.0027645.60
4612006.06.01 10:00sell2311.001.27751.35251.2760
4622006.06.01 12:47t/p2311.001.27601.35251.2760150.0027795.60
4632006.06.01 16:05sell2321.001.27641.35141.2749
4642006.06.08 13:49t/p2321.001.27491.35141.2749150.0027945.60
4652006.06.08 21:45sell2331.001.26541.34041.2639
4662006.06.09 01:32t/p2331.001.26391.34041.2639150.0028095.60
4672006.06.09 07:03sell2341.001.26441.33941.2629
4682006.06.09 08:17t/p2341.001.26291.33941.2629150.0028245.60
4692006.06.09 08:51sell2351.001.26451.33951.2630
4702006.06.09 14:30t/p2351.001.26301.33951.2630150.0028395.60
4712006.06.09 15:30sell2361.001.26651.34151.2650
4722006.06.09 16:42t/p2361.001.26501.34151.2650150.0028545.60
4732006.06.09 16:49buy2371.001.26391.18891.2654
4742006.06.15 15:01t/p2371.001.26541.18891.2654109.8028655.40
4752006.06.15 17:03buy2381.001.26201.18701.2635
4762006.06.15 22:42t/p2381.001.26351.18701.2635150.0028805.40
4772006.06.16 12:00buy2391.001.26541.19041.2669
4782006.06.21 18:25t/p2391.001.26691.19041.2669129.9028935.30
4792006.06.21 22:54buy2401.001.26601.19101.2675
4802006.06.22 06:20t/p2401.001.26751.19101.2675129.9029065.20
4812006.06.22 07:20buy2411.001.26681.19181.2683
4822006.06.30 03:08t/p2411.001.26831.19181.268396.4029161.60
4832006.06.30 08:38buy2421.001.27021.19521.2717
4842006.06.30 09:27t/p2421.001.27171.19521.2717150.0029311.60
4852006.06.30 13:42buy2431.001.27091.19591.2724
4862006.06.30 14:31t/p2431.001.27241.19591.2724150.0029461.60
4872006.07.03 01:35buy2441.001.27821.20321.2797
4882006.07.03 08:42t/p2441.001.27971.20321.2797150.0029611.60
4892006.07.03 09:10buy2451.001.27821.20321.2797
4902006.07.03 12:37t/p2451.001.27971.20321.2797150.0029761.60
4912006.07.03 14:45buy2461.001.27791.20291.2794
4922006.07.03 15:12t/p2461.001.27941.20291.2794150.0029911.60
4932006.07.03 15:41buy2471.001.27831.20331.2798
4942006.07.03 16:10t/p2471.001.27981.20331.2798150.0030061.60
4952006.07.03 17:15buy2481.001.27871.20371.2802
4962006.07.03 18:22t/p2481.001.28021.20371.2802150.0030211.60
4972006.07.03 23:05buy2491.001.28011.20511.2816
4982006.07.04 08:19t/p2491.001.28161.20511.2816143.3030354.90
4992006.07.04 10:11buy2501.001.28091.20591.2824
5002006.07.05 07:34t/p2501.001.28241.20591.2824143.3030498.20
5012006.07.05 08:43buy2511.001.27901.20401.2805
5022006.07.07 14:29t/p2511.001.28051.20401.2805123.2030621.40
5032006.07.07 20:20buy2521.001.28191.20691.2834
5042006.08.02 05:08t/p2521.001.28341.20691.2834-10.8030610.60
5052006.08.02 06:17buy2531.001.28221.20721.2837
5062006.08.04 14:30t/p2531.001.28371.20721.2837123.2030733.80
5072006.08.04 20:55buy2541.001.28791.21291.2894
5082006.08.09 12:44t/p2541.001.28941.21291.2894129.9030863.70
5092006.08.09 19:25buy2551.001.28801.21301.2895
5102006.08.10 08:15t/p2551.001.28951.21301.2895129.9030993.60
5112006.08.10 09:42buy2561.001.28731.21231.2888
5122006.08.21 08:56t/p2561.001.28881.21231.288889.7031083.30
5132006.08.21 13:25buy2571.001.28881.21381.2903
5142006.08.21 14:08t/p2571.001.29031.21381.2903150.0031233.30
5152006.08.21 18:06buy2581.001.29071.21571.2922
5162006.11.22 15:45t/p2581.001.29221.21571.2922-473.1030760.20
5172006.11.22 18:50buy2591.001.29181.21681.2933
5182006.11.22 19:36t/p2591.001.29331.21681.2933150.0030910.20
5192006.11.23 01:05buy2601.001.29361.21861.2951
5202006.11.23 10:05t/p2601.001.29511.21861.2951150.0031060.20
5212006.11.23 14:12buy2611.001.29521.22021.2967
5222006.11.23 16:14t/p2611.001.29671.22021.2967150.0031210.20
5232006.11.23 16:39buy2621.001.29501.22001.2965
5242006.11.24 07:50t/p2621.001.29651.22001.2965143.3031353.50
5252006.11.24 08:45buy2631.001.29581.22081.2973
5262006.11.24 09:04t/p2631.001.29731.22081.2973150.0031503.50