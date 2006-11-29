Beaverhead Financial Inc.

Account: **** Name: ***** Currency: USD 2006 December 15, 13:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
401922006.11.29 17:00buy0.10eurchf1.58960.00000.00002006.11.29 21:021.59060.000.000.008.27
407702006.11.29 21:25buy0.10eurchf1.59090.00001.59142006.11.29 23:361.59140.000.000.004.13
417732006.11.30 11:15sell0.40eurchf1.59210.00001.59132006.11.30 16:111.59130.000.000.0026.53
409712006.11.30 00:02sell0.10eurchf1.59110.00001.59132006.11.30 16:111.59130.000.000.00-1.66
417082006.11.30 10:45sell0.20eurchf1.59170.00001.59132006.11.30 16:111.59130.000.000.006.63
428682006.11.30 17:40buy0.10eurchf1.58830.00001.58732006.12.01 02:001.58730.000.000.41-8.35
431382006.11.30 18:45buy0.20eurchf1.58760.00001.58732006.12.01 02:001.58730.000.000.82-5.01
431822006.11.30 19:00buy0.40eurchf1.58700.00001.58732006.12.01 02:001.58730.000.001.6410.03
436282006.12.01 00:00buy0.80eurchf1.58640.00001.58732006.12.01 02:001.58730.000.000.0060.14
436742006.12.01 02:10sell0.10eurchf1.58670.00001.58622006.12.01 08:381.58620.000.000.004.18
439972006.12.01 08:50buy0.10eurchf1.58720.00001.58722006.12.01 10:151.58720.000.000.000.00
440542006.12.01 09:20buy0.20eurchf1.58650.00001.58722006.12.01 10:151.58720.000.000.0011.70
443482006.12.01 10:55sell0.20eurchf1.58780.00001.58852006.12.01 17:091.58850.000.000.00-11.73
447342006.12.01 13:40sell0.40eurchf1.58830.00001.58852006.12.01 17:091.58850.000.000.00-6.70
451672006.12.01 16:30sell0.80eurchf1.58920.00001.58852006.12.01 17:091.58850.000.000.0046.93
451912006.12.01 16:40sell1.60eurchf1.58940.00001.58852006.12.01 17:091.58850.000.000.00120.68
442962006.12.01 10:35sell0.10eurchf1.58700.00001.58852006.12.01 17:091.58850.000.000.00-12.57
455182006.12.01 17:35buy0.10eurchf1.58861.58890.00002006.12.01 20:511.59060.000.000.0016.74
477462006.12.04 12:25sell0.12eurchf1.59331.59480.00002006.12.04 17:161.59260.000.000.007.02
483132006.12.04 17:20buy0.12eurchf1.59240.00001.59262006.12.05 09:041.59260.000.000.492.01
483632006.12.04 17:45buy0.24eurchf1.59190.00001.59262006.12.05 09:041.59260.000.000.9914.07
495362006.12.05 09:10sell0.12eurchf1.59231.58950.00002006.12.05 16:031.58860.000.000.0037.24
510142006.12.05 17:00buy0.12eurchf1.58800.00001.58812006.12.05 17:221.58810.000.000.001.01
510942006.12.05 17:10buy0.24eurchf1.58740.00001.58812006.12.05 17:221.58810.000.000.0014.06
515062006.12.05 18:30buy0.12eurchf1.58711.58560.00002006.12.06 01:271.58740.000.000.493.02
522042006.12.06 01:42buy0.12eurchf1.58771.58770.00002006.12.06 12:071.58810.000.000.004.01
531892006.12.06 13:20buy0.12eurchf1.58830.00001.58882006.12.06 14:461.58880.000.000.005.02
532432006.12.06 13:41buy0.24eurchf1.58771.58770.00002006.12.06 14:531.58870.000.000.0020.06
535322006.12.06 15:45sell0.13eurchf1.58840.00001.58792006.12.06 17:211.58790.000.000.005.44
539502006.12.06 18:00buy0.26eurchf1.58760.00001.58832006.12.06 19:001.58780.000.000.004.36
539252006.12.06 17:55buy0.13eurchf1.58810.00001.58832006.12.06 19:001.58780.000.000.00-3.26
542702006.12.06 20:12balanceDP-WM: WMZ 300.00300.00
544662006.12.06 21:40sell0.52eurchf1.58920.00001.58842006.12.07 09:531.58840.000.00-8.4834.89
542612006.12.06 20:10sell0.13eurchf1.58810.00001.58842006.12.07 09:531.58840.000.00-2.12-3.27
543812006.12.06 20:50sell0.26eurchf1.58860.00001.58842006.12.07 09:531.58840.000.00-4.244.36
551892006.12.07 10:26buy0.14eurchf1.58871.58561.58882006.12.07 18:151.58880.000.000.001.18
554202006.12.07 13:06buy0.28eurchf1.58810.00001.58882006.12.07 18:151.58880.000.000.0016.40
563022006.12.07 19:40sell0.14eurchf1.58900.00001.58852006.12.07 20:301.58850.000.000.005.86
564282006.12.07 21:55buy0.14eurchf1.58861.58541.58882006.12.08 07:441.58880.000.000.572.34
564682006.12.07 22:56buy0.28eurchf1.58811.58541.58882006.12.08 07:441.58880.000.001.1516.39
567222006.12.08 08:40sell0.14eurchf1.58890.00000.00002006.12.08 11:101.58890.000.000.000.00
569712006.12.08 12:25sell0.28eurchf1.58940.00001.58962006.12.08 14:261.58960.000.000.00-4.68
570482006.12.08 13:35sell0.56eurchf1.58990.00001.58962006.12.08 14:261.58960.000.000.0014.04
570832006.12.08 14:10sell1.12eurchf1.59050.00001.58962006.12.08 14:261.58960.000.000.0084.21
569032006.12.08 11:42sell0.14eurchf1.58860.00001.58962006.12.08 14:261.58960.000.000.00-11.69
572482006.12.08 15:29balanceDP-WM-2074: WMZ 1000.001 000.00
572022006.12.08 15:25buy0.15eurchf1.58971.58890.00002006.12.08 15:451.58890.000.000.00-10.06
578142006.12.08 16:55buy0.80eurchf1.58850.00001.58942006.12.08 18:001.58940.000.000.0060.34
577252006.12.08 16:25buy0.20eurchf1.58980.00001.58942006.12.08 18:001.58940.000.000.00-6.71
577902006.12.08 16:45buy0.40eurchf1.58910.00001.58942006.12.08 18:001.58940.000.000.0010.06
581702006.12.08 18:45sell0.40eurchf1.58970.00001.59052006.12.08 19:301.59050.000.000.00-26.58
582702006.12.08 18:55sell0.80eurchf1.59090.00001.59052006.12.08 19:301.59050.000.000.0026.59
584012006.12.08 19:10sell1.60eurchf1.59160.00001.59052006.12.08 19:301.59050.000.000.00146.24
580782006.12.08 18:15sell0.20eurchf1.58880.00001.59052006.12.08 19:301.59050.000.000.00-28.25
585142006.12.08 20:09sell0.42eurchf1.59050.00001.59032006.12.08 21:161.59030.000.000.006.98
585362006.12.08 20:25sell0.84eurchf1.59110.00001.59032006.12.08 21:161.59030.000.000.0055.77
584632006.12.08 19:35sell0.21eurchf1.59000.00001.59032006.12.08 21:161.59030.000.000.00-5.23
597912006.12.11 14:48balanceWDRW-WM-2162: WMZ 4180.00-4 180.00
617492006.12.12 16:52balanceDP-WM-2247: WMZ 500.00500.00
618442006.12.12 17:55buy0.03eurchf1.59180.00000.00002006.12.12 20:441.59210.000.000.000.75
630112006.12.13 12:41buy0.01eurusd1.32730.00001.32812006.12.13 13:021.32710.000.000.00-0.20
630102006.12.13 12:41buy0.01eurusd1.32740.00001.32822006.12.13 13:021.32710.000.000.00-0.30
630092006.12.13 12:41buy0.01eurusd1.32730.00001.32812006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.20
630082006.12.13 12:41buy0.01eurusd1.32740.00001.32812006.12.13 13:031.32700.000.000.00-0.40
630072006.12.13 12:41buy0.01eurusd1.32740.00001.32822006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.30
630062006.12.13 12:41buy0.01eurusd1.32750.00001.32822006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.40
630052006.12.13 12:40buy0.01eurusd1.32750.00001.32832006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.40
630042006.12.13 12:40buy0.01eurusd1.32740.00001.32822006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.30
630032006.12.13 12:40buy0.01eurusd1.32730.00001.32812006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.20
630022006.12.13 12:40buy0.01eurusd1.32740.00001.32822006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.30
630012006.12.13 12:40buy0.01eurusd1.32730.00001.32812006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.20
630002006.12.13 12:40buy0.01eurusd1.32740.00001.32822006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.30
629992006.12.13 12:39buy0.01eurusd1.32750.00001.32832006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.40
629982006.12.13 12:39buy0.01eurusd1.32740.00001.32822006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.30
629972006.12.13 12:39buy0.01eurusd1.32750.00001.32822006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.40
629962006.12.13 12:39buy0.01eurusd1.32760.00001.32842006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.50
629932006.12.13 12:38buy0.01eurusd1.32750.00001.32832006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.40
629902006.12.13 12:38buy0.01eurusd1.32750.00001.32822006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.40
629892006.12.13 12:38buy0.01eurusd1.32730.00001.32812006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.20
629872006.12.13 12:38buy0.01eurusd1.32740.00001.32812006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.30
629862006.12.13 12:38buy0.01eurusd1.32720.00001.32802006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.10
629852006.12.13 12:38buy0.01eurusd1.32730.00001.32812006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.20
629842006.12.13 12:38buy0.01eurusd1.32720.00001.32802006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.10
629832006.12.13 12:38buy0.01eurusd1.32720.00001.32802006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.10
629822006.12.13 12:37buy0.01eurusd1.32710.00001.32792006.12.13 13:031.32710.000.000.000.00
629812006.12.13 12:37buy0.01eurusd1.32720.00001.32802006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.10
629802006.12.13 12:37buy0.01eurusd1.32710.00001.32792006.12.13 13:031.32710.000.000.000.00
629792006.12.13 12:37buy0.01eurusd1.32720.00001.32802006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.10
629772006.12.13 12:37buy0.01eurusd1.32710.00001.32792006.12.13 13:031.32710.000.000.000.00
629762006.12.13 12:37buy0.01eurusd1.32720.00001.32802006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.10
629752006.12.13 12:37buy0.01eurusd1.32710.00001.32792006.12.13 13:031.32710.000.000.000.00
629742006.12.13 12:37buy0.01eurusd1.32720.00001.32802006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.10
629722006.12.13 12:36buy0.01eurusd1.32710.00001.32812006.12.13 13:031.32710.000.000.000.00
629712006.12.13 12:36buy0.01eurusd1.32720.00001.32822006.12.13 13:031.32710.000.000.00-0.10
629702006.12.13 12:36buy0.01eurusd1.32710.00001.32812006.12.13 13:041.32710.000.000.000.00
629692006.12.13 12:36buy0.01eurusd1.32720.00001.32822006.12.13 13:041.32710.000.000.00-0.10
629682006.12.13 12:35buy0.01eurusd1.32710.00001.32812006.12.13 13:041.32710.000.000.000.00
629672006.12.13 12:35buy0.01eurusd1.32720.00001.32822006.12.13 13:041.32710.000.000.00-0.10
629662006.12.13 12:35buy0.01eurusd1.32720.00001.32822006.12.13 13:041.32710.000.000.00-0.10
629652006.12.13 12:35buy0.01eurusd1.32720.00001.32822006.12.13 13:041.32710.000.000.00-0.10
629642006.12.13 12:34buy0.01eurusd1.32710.00001.32802006.12.13 13:041.32710.000.000.000.00
629632006.12.13 12:34buy0.01eurusd1.32700.00001.32802006.12.13 13:041.32710.000.000.000.10
629622006.12.13 12:34buy0.01eurusd1.32710.00001.32812006.12.13 13:041.32710.000.000.000.00
629602006.12.13 12:33buy0.01eurusd1.32710.00001.32812006.12.13 13:041.32700.000.000.00-0.10
629592006.12.13 12:33buy0.01eurusd1.32700.00001.32802006.12.13 13:041.32700.000.000.000.00
629582006.12.13 12:32buy0.01eurusd1.32710.00001.32812006.12.13 13:041.32700.000.000.00-0.10
629562006.12.13 12:32buy0.01eurusd1.32700.00001.32802006.12.13 13:041.32700.000.000.000.00
629542006.12.13 12:31buy0.01eurusd1.32700.00001.32802006.12.13 13:041.32700.000.000.000.00
629492006.12.13 12:30buy0.01eurusd1.32700.00001.32802006.12.13 13:041.32700.000.000.000.00
628732006.12.13 12:00buy0.01eurusd1.32730.00001.32812006.12.13 13:041.32700.000.000.00-0.30
628722006.12.13 11:59buy0.01eurusd1.32720.00001.32802006.12.13 13:041.32700.000.000.00-0.20
628692006.12.13 11:59buy0.01eurusd1.32710.00001.32792006.12.13 13:041.32700.000.000.00-0.10
628662006.12.13 11:57buy0.01eurusd1.32700.00001.32782006.12.13 13:041.32700.000.000.000.00
630142006.12.13 12:43buy0.01eurusd1.32740.00001.32822006.12.13 13:051.32700.000.000.00-0.40
630122006.12.13 12:41buy0.01eurusd1.32740.00001.32822006.12.13 13:051.32700.000.000.00-0.40
628652006.12.13 11:57buy0.01eurusd1.32690.00001.32772006.12.13 13:051.32700.000.000.000.10
628642006.12.13 11:57buy0.01eurusd1.32700.00001.32772006.12.13 13:051.32700.000.000.000.00
628622006.12.13 11:56buy0.01eurusd1.32700.00001.32782006.12.13 13:051.32700.000.000.000.00
628602006.12.13 11:56buy0.01eurusd1.32690.00001.32772006.12.13 13:051.32700.000.000.000.10
628572006.12.13 11:56buy0.01eurusd1.32700.00001.32782006.12.13 13:051.32700.000.000.000.00
628552006.12.13 11:55buy0.01eurusd1.32690.00001.32772006.12.13 13:051.32700.000.000.000.10
628422006.12.13 11:51buy0.01eurusd1.32690.00001.32772006.12.13 13:051.32700.000.000.000.10
628412006.12.13 11:51buy0.01eurusd1.32690.00001.32772006.12.13 13:051.32700.000.000.000.10
628402006.12.13 11:51buy0.01eurusd1.32690.00001.32772006.12.13 13:051.32700.000.000.000.10
628392006.12.13 11:50buy0.01eurusd1.32690.00001.32772006.12.13 13:051.32700.000.000.000.10
624422006.12.12 23:10sell0.03eurchf1.59320.00001.59432006.12.13 16:371.59430.000.00-0.16-2.73
630402006.12.13 13:05sell0.12eurchf1.59460.00001.59432006.12.13 16:371.59430.000.000.002.98
631262006.12.13 14:30sell0.24eurchf1.59530.00001.59432006.12.13 16:371.59430.000.000.0019.87
627252006.12.13 10:15sell0.06eurchf1.59400.00001.59432006.12.13 16:371.59430.000.000.00-1.49
634992006.12.13 17:10buy0.06eurchf1.59420.00001.59492006.12.13 17:351.59490.000.000.003.48
634302006.12.13 16:50buy0.03eurchf1.59490.00001.59492006.12.13 17:351.59490.000.000.000.00
640692006.12.14 05:20buy0.12eurchf1.59330.00001.59412006.12.14 10:171.59410.000.000.007.97
638482006.12.13 21:18buy0.06eurchf1.59380.00001.59412006.12.14 10:171.59410.000.000.731.50
635772006.12.13 18:05buy0.03eurchf1.59430.00001.59452006.12.14 10:241.59450.000.000.370.50
649322006.12.14 15:46balanceDP-WM-2347: WMZ 1800.001 800.00
645812006.12.14 13:10sell0.12eurchf1.59830.00001.59802006.12.14 18:121.59800.000.000.002.97
646982006.12.14 13:50sell0.24eurchf1.59900.00001.59802006.12.14 18:121.59800.000.000.0019.78
645452006.12.14 12:51sell0.06eurchf1.59740.00001.59802006.12.14 18:121.59800.000.000.00-2.96
644782006.12.14 11:56sell0.03eurchf1.59690.00001.59802006.12.14 18:121.59800.000.000.00-2.72
653232006.12.14 19:20buy0.12eurchf1.59770.00001.59772006.12.15 09:121.59770.000.000.480.00
654792006.12.14 22:00buy0.24eurchf1.59700.00001.59772006.12.15 09:121.59770.000.000.9713.84
658102006.12.15 09:40sell0.12eurchf1.59770.00001.59752006.12.15 10:561.59750.000.000.001.98
658142006.12.15 09:45sell0.24eurchf1.59810.00001.59752006.12.15 10:561.59750.000.000.0011.87
  0.00 0.00 -5.89 842.17
Closed P/L: 836.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
659232006.12.15 11:10buy0.12eurchf1.59820.00001.5984 1.59800.000.000.00-1.97
659672006.12.15 11:30buy0.24eurchf1.59770.00001.5984 1.59800.000.000.005.91
  0.00 0.00 0.00 3.94
 Floating P/L: 3.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: -580.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 836.28 Floating P/L: 3.94 Margin: 236.30
Balance: 2 376.41 Equity: 2 380.35 Free Margin: 2 144.05
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 002.38 Gross Loss: 166.10 Total Net Profit: 836.28
Profit Factor: 6.03 Expected Payoff: 6.06  
Absolute Drawdown: 2 115.10 Maximal Drawdown: 4 185.23 (99.88%) Relative Drawdown: 99.88% (4 185.23)
 
Total Trades: 138 Short Positions (won %): 38 (63.16%) Long Positions (won %): 100 (55.00%)
Profit Trades (% of total): 79 (57.25%) Loss trades (% of total): 59 (42.75%)
Largest profit trade: 146.24 loss trade: -28.25
Average profit trade: 12.69 loss trade: -2.82
Maximum consecutive wins ($): 15 (303.64) consecutive losses ($): 24 (-6.90)
Maximal consecutive profit (count): 303.64 (15) consecutive loss (count): -61.54 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3