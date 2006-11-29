Beaverhead Financial Inc.
|Account: ****
|Name: *****
|Currency: USD
|2006 December 15, 13:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|40192
|2006.11.29 17:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5896
|0.0000
|0.0000
|2006.11.29 21:02
|1.5906
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|40770
|2006.11.29 21:25
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5909
|0.0000
|1.5914
|2006.11.29 23:36
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|41773
|2006.11.30 11:15
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5921
|0.0000
|1.5913
|2006.11.30 16:11
|1.5913
|0.00
|0.00
|0.00
|26.53
|40971
|2006.11.30 00:02
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5911
|0.0000
|1.5913
|2006.11.30 16:11
|1.5913
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|41708
|2006.11.30 10:45
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5917
|0.0000
|1.5913
|2006.11.30 16:11
|1.5913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|42868
|2006.11.30 17:40
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5883
|0.0000
|1.5873
|2006.12.01 02:00
|1.5873
|0.00
|0.00
|0.41
|-8.35
|43138
|2006.11.30 18:45
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5876
|0.0000
|1.5873
|2006.12.01 02:00
|1.5873
|0.00
|0.00
|0.82
|-5.01
|43182
|2006.11.30 19:00
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5870
|0.0000
|1.5873
|2006.12.01 02:00
|1.5873
|0.00
|0.00
|1.64
|10.03
|43628
|2006.12.01 00:00
|buy
|0.80
|eurchf
|1.5864
|0.0000
|1.5873
|2006.12.01 02:00
|1.5873
|0.00
|0.00
|0.00
|60.14
|43674
|2006.12.01 02:10
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5867
|0.0000
|1.5862
|2006.12.01 08:38
|1.5862
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|43997
|2006.12.01 08:50
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5872
|0.0000
|1.5872
|2006.12.01 10:15
|1.5872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|44054
|2006.12.01 09:20
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5865
|0.0000
|1.5872
|2006.12.01 10:15
|1.5872
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|44348
|2006.12.01 10:55
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5878
|0.0000
|1.5885
|2006.12.01 17:09
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.73
|44734
|2006.12.01 13:40
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5883
|0.0000
|1.5885
|2006.12.01 17:09
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|45167
|2006.12.01 16:30
|sell
|0.80
|eurchf
|1.5892
|0.0000
|1.5885
|2006.12.01 17:09
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|46.93
|45191
|2006.12.01 16:40
|sell
|1.60
|eurchf
|1.5894
|0.0000
|1.5885
|2006.12.01 17:09
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|120.68
|44296
|2006.12.01 10:35
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5870
|0.0000
|1.5885
|2006.12.01 17:09
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.57
|45518
|2006.12.01 17:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5886
|1.5889
|0.0000
|2006.12.01 20:51
|1.5906
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|47746
|2006.12.04 12:25
|sell
|0.12
|eurchf
|1.5933
|1.5948
|0.0000
|2006.12.04 17:16
|1.5926
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|48313
|2006.12.04 17:20
|buy
|0.12
|eurchf
|1.5924
|0.0000
|1.5926
|2006.12.05 09:04
|1.5926
|0.00
|0.00
|0.49
|2.01
|48363
|2006.12.04 17:45
|buy
|0.24
|eurchf
|1.5919
|0.0000
|1.5926
|2006.12.05 09:04
|1.5926
|0.00
|0.00
|0.99
|14.07
|49536
|2006.12.05 09:10
|sell
|0.12
|eurchf
|1.5923
|1.5895
|0.0000
|2006.12.05 16:03
|1.5886
|0.00
|0.00
|0.00
|37.24
|51014
|2006.12.05 17:00
|buy
|0.12
|eurchf
|1.5880
|0.0000
|1.5881
|2006.12.05 17:22
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|51094
|2006.12.05 17:10
|buy
|0.24
|eurchf
|1.5874
|0.0000
|1.5881
|2006.12.05 17:22
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|14.06
|51506
|2006.12.05 18:30
|buy
|0.12
|eurchf
|1.5871
|1.5856
|0.0000
|2006.12.06 01:27
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.49
|3.02
|52204
|2006.12.06 01:42
|buy
|0.12
|eurchf
|1.5877
|1.5877
|0.0000
|2006.12.06 12:07
|1.5881
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|53189
|2006.12.06 13:20
|buy
|0.12
|eurchf
|1.5883
|0.0000
|1.5888
|2006.12.06 14:46
|1.5888
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|53243
|2006.12.06 13:41
|buy
|0.24
|eurchf
|1.5877
|1.5877
|0.0000
|2006.12.06 14:53
|1.5887
|0.00
|0.00
|0.00
|20.06
|53532
|2006.12.06 15:45
|sell
|0.13
|eurchf
|1.5884
|0.0000
|1.5879
|2006.12.06 17:21
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|53950
|2006.12.06 18:00
|buy
|0.26
|eurchf
|1.5876
|0.0000
|1.5883
|2006.12.06 19:00
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|53925
|2006.12.06 17:55
|buy
|0.13
|eurchf
|1.5881
|0.0000
|1.5883
|2006.12.06 19:00
|1.5878
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|54270
|2006.12.06 20:12
|balance
|DP-WM: WMZ 300.00
|300.00
|54466
|2006.12.06 21:40
|sell
|0.52
|eurchf
|1.5892
|0.0000
|1.5884
|2006.12.07 09:53
|1.5884
|0.00
|0.00
|-8.48
|34.89
|54261
|2006.12.06 20:10
|sell
|0.13
|eurchf
|1.5881
|0.0000
|1.5884
|2006.12.07 09:53
|1.5884
|0.00
|0.00
|-2.12
|-3.27
|54381
|2006.12.06 20:50
|sell
|0.26
|eurchf
|1.5886
|0.0000
|1.5884
|2006.12.07 09:53
|1.5884
|0.00
|0.00
|-4.24
|4.36
|55189
|2006.12.07 10:26
|buy
|0.14
|eurchf
|1.5887
|1.5856
|1.5888
|2006.12.07 18:15
|1.5888
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|55420
|2006.12.07 13:06
|buy
|0.28
|eurchf
|1.5881
|0.0000
|1.5888
|2006.12.07 18:15
|1.5888
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|56302
|2006.12.07 19:40
|sell
|0.14
|eurchf
|1.5890
|0.0000
|1.5885
|2006.12.07 20:30
|1.5885
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|56428
|2006.12.07 21:55
|buy
|0.14
|eurchf
|1.5886
|1.5854
|1.5888
|2006.12.08 07:44
|1.5888
|0.00
|0.00
|0.57
|2.34
|56468
|2006.12.07 22:56
|buy
|0.28
|eurchf
|1.5881
|1.5854
|1.5888
|2006.12.08 07:44
|1.5888
|0.00
|0.00
|1.15
|16.39
|56722
|2006.12.08 08:40
|sell
|0.14
|eurchf
|1.5889
|0.0000
|0.0000
|2006.12.08 11:10
|1.5889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|56971
|2006.12.08 12:25
|sell
|0.28
|eurchf
|1.5894
|0.0000
|1.5896
|2006.12.08 14:26
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|57048
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.56
|eurchf
|1.5899
|0.0000
|1.5896
|2006.12.08 14:26
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|14.04
|57083
|2006.12.08 14:10
|sell
|1.12
|eurchf
|1.5905
|0.0000
|1.5896
|2006.12.08 14:26
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|84.21
|56903
|2006.12.08 11:42
|sell
|0.14
|eurchf
|1.5886
|0.0000
|1.5896
|2006.12.08 14:26
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.69
|57248
|2006.12.08 15:29
|balance
|DP-WM-2074: WMZ 1000.00
|1 000.00
|57202
|2006.12.08 15:25
|buy
|0.15
|eurchf
|1.5897
|1.5889
|0.0000
|2006.12.08 15:45
|1.5889
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.06
|57814
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.80
|eurchf
|1.5885
|0.0000
|1.5894
|2006.12.08 18:00
|1.5894
|0.00
|0.00
|0.00
|60.34
|57725
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5898
|0.0000
|1.5894
|2006.12.08 18:00
|1.5894
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.71
|57790
|2006.12.08 16:45
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5891
|0.0000
|1.5894
|2006.12.08 18:00
|1.5894
|0.00
|0.00
|0.00
|10.06
|58170
|2006.12.08 18:45
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5897
|0.0000
|1.5905
|2006.12.08 19:30
|1.5905
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.58
|58270
|2006.12.08 18:55
|sell
|0.80
|eurchf
|1.5909
|0.0000
|1.5905
|2006.12.08 19:30
|1.5905
|0.00
|0.00
|0.00
|26.59
|58401
|2006.12.08 19:10
|sell
|1.60
|eurchf
|1.5916
|0.0000
|1.5905
|2006.12.08 19:30
|1.5905
|0.00
|0.00
|0.00
|146.24
|58078
|2006.12.08 18:15
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5888
|0.0000
|1.5905
|2006.12.08 19:30
|1.5905
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.25
|58514
|2006.12.08 20:09
|sell
|0.42
|eurchf
|1.5905
|0.0000
|1.5903
|2006.12.08 21:16
|1.5903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.98
|58536
|2006.12.08 20:25
|sell
|0.84
|eurchf
|1.5911
|0.0000
|1.5903
|2006.12.08 21:16
|1.5903
|0.00
|0.00
|0.00
|55.77
|58463
|2006.12.08 19:35
|sell
|0.21
|eurchf
|1.5900
|0.0000
|1.5903
|2006.12.08 21:16
|1.5903
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|59791
|2006.12.11 14:48
|balance
|WDRW-WM-2162: WMZ 4180.00
|-4 180.00
|61749
|2006.12.12 16:52
|balance
|DP-WM-2247: WMZ 500.00
|500.00
|61844
|2006.12.12 17:55
|buy
|0.03
|eurchf
|1.5918
|0.0000
|0.0000
|2006.12.12 20:44
|1.5921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|63011
|2006.12.13 12:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:02
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|63010
|2006.12.13 12:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:02
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|63009
|2006.12.13 12:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|63008
|2006.12.13 12:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:03
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|63007
|2006.12.13 12:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|63006
|2006.12.13 12:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|63005
|2006.12.13 12:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3283
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|63004
|2006.12.13 12:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|63003
|2006.12.13 12:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|63002
|2006.12.13 12:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|63001
|2006.12.13 12:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|63000
|2006.12.13 12:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|62999
|2006.12.13 12:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3283
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|62998
|2006.12.13 12:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|62997
|2006.12.13 12:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|62996
|2006.12.13 12:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3284
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|62993
|2006.12.13 12:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3283
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|62990
|2006.12.13 12:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|62989
|2006.12.13 12:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|62987
|2006.12.13 12:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|62986
|2006.12.13 12:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62985
|2006.12.13 12:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|62984
|2006.12.13 12:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62983
|2006.12.13 12:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62982
|2006.12.13 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3279
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62981
|2006.12.13 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62980
|2006.12.13 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3279
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62979
|2006.12.13 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62977
|2006.12.13 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3279
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62976
|2006.12.13 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62975
|2006.12.13 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3279
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62974
|2006.12.13 12:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62972
|2006.12.13 12:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62971
|2006.12.13 12:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:03
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62970
|2006.12.13 12:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:04
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62969
|2006.12.13 12:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:04
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62968
|2006.12.13 12:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:04
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62967
|2006.12.13 12:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:04
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62966
|2006.12.13 12:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:04
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62965
|2006.12.13 12:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:04
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62964
|2006.12.13 12:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:04
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62963
|2006.12.13 12:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:04
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|62962
|2006.12.13 12:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:04
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62960
|2006.12.13 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:04
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62959
|2006.12.13 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:04
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62958
|2006.12.13 12:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:04
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62956
|2006.12.13 12:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:04
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62954
|2006.12.13 12:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:04
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62949
|2006.12.13 12:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:04
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62873
|2006.12.13 12:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|0.0000
|1.3281
|2006.12.13 13:04
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|62872
|2006.12.13 11:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 13:04
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|62869
|2006.12.13 11:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3279
|2006.12.13 13:04
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|62866
|2006.12.13 11:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3278
|2006.12.13 13:04
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|63014
|2006.12.13 12:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|63012
|2006.12.13 12:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3282
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|62865
|2006.12.13 11:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3277
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|62864
|2006.12.13 11:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3277
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62862
|2006.12.13 11:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3278
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62860
|2006.12.13 11:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3277
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|62857
|2006.12.13 11:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3278
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62855
|2006.12.13 11:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3277
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|62842
|2006.12.13 11:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3277
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|62841
|2006.12.13 11:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3277
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|62840
|2006.12.13 11:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3277
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|62839
|2006.12.13 11:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3277
|2006.12.13 13:05
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|62442
|2006.12.12 23:10
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5932
|0.0000
|1.5943
|2006.12.13 16:37
|1.5943
|0.00
|0.00
|-0.16
|-2.73
|63040
|2006.12.13 13:05
|sell
|0.12
|eurchf
|1.5946
|0.0000
|1.5943
|2006.12.13 16:37
|1.5943
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|63126
|2006.12.13 14:30
|sell
|0.24
|eurchf
|1.5953
|0.0000
|1.5943
|2006.12.13 16:37
|1.5943
|0.00
|0.00
|0.00
|19.87
|62725
|2006.12.13 10:15
|sell
|0.06
|eurchf
|1.5940
|0.0000
|1.5943
|2006.12.13 16:37
|1.5943
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|63499
|2006.12.13 17:10
|buy
|0.06
|eurchf
|1.5942
|0.0000
|1.5949
|2006.12.13 17:35
|1.5949
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|63430
|2006.12.13 16:50
|buy
|0.03
|eurchf
|1.5949
|0.0000
|1.5949
|2006.12.13 17:35
|1.5949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|64069
|2006.12.14 05:20
|buy
|0.12
|eurchf
|1.5933
|0.0000
|1.5941
|2006.12.14 10:17
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|63848
|2006.12.13 21:18
|buy
|0.06
|eurchf
|1.5938
|0.0000
|1.5941
|2006.12.14 10:17
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.73
|1.50
|63577
|2006.12.13 18:05
|buy
|0.03
|eurchf
|1.5943
|0.0000
|1.5945
|2006.12.14 10:24
|1.5945
|0.00
|0.00
|0.37
|0.50
|64932
|2006.12.14 15:46
|balance
|DP-WM-2347: WMZ 1800.00
|1 800.00
|64581
|2006.12.14 13:10
|sell
|0.12
|eurchf
|1.5983
|0.0000
|1.5980
|2006.12.14 18:12
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|64698
|2006.12.14 13:50
|sell
|0.24
|eurchf
|1.5990
|0.0000
|1.5980
|2006.12.14 18:12
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|19.78
|64545
|2006.12.14 12:51
|sell
|0.06
|eurchf
|1.5974
|0.0000
|1.5980
|2006.12.14 18:12
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|64478
|2006.12.14 11:56
|sell
|0.03
|eurchf
|1.5969
|0.0000
|1.5980
|2006.12.14 18:12
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|65323
|2006.12.14 19:20
|buy
|0.12
|eurchf
|1.5977
|0.0000
|1.5977
|2006.12.15 09:12
|1.5977
|0.00
|0.00
|0.48
|0.00
|65479
|2006.12.14 22:00
|buy
|0.24
|eurchf
|1.5970
|0.0000
|1.5977
|2006.12.15 09:12
|1.5977
|0.00
|0.00
|0.97
|13.84
|65810
|2006.12.15 09:40
|sell
|0.12
|eurchf
|1.5977
|0.0000
|1.5975
|2006.12.15 10:56
|1.5975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|65814
|2006.12.15 09:45
|sell
|0.24
|eurchf
|1.5981
|0.0000
|1.5975
|2006.12.15 10:56
|1.5975
|0.00
|0.00
|0.00
|11.87
|
|0.00
|0.00
|-5.89
|842.17
|Closed P/L:
|836.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|65923
|2006.12.15 11:10
|buy
|0.12
|eurchf
|1.5982
|0.0000
|1.5984
|
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|65967
|2006.12.15 11:30
|buy
|0.24
|eurchf
|1.5977
|0.0000
|1.5984
|
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|
|Floating P/L:
|3.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|-580.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|836.28
|Floating P/L:
|3.94
|Margin:
|236.30
|Balance:
|2 376.41
|Equity:
|2 380.35
|Free Margin:
|2 144.05
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 002.38
|Gross Loss:
|166.10
|Total Net Profit:
|836.28
|Profit Factor:
|6.03
|Expected Payoff:
|6.06
|
|Absolute Drawdown:
|2 115.10
|Maximal Drawdown:
|4 185.23 (99.88%)
|Relative Drawdown:
|99.88% (4 185.23)
|
|Total Trades:
|138
|Short Positions (won %):
|38 (63.16%)
|Long Positions (won %):
|100 (55.00%)
|Profit Trades (% of total):
|79 (57.25%)
|Loss trades (% of total):
|59 (42.75%)
|Largest
|profit trade:
|146.24
|loss trade:
|-28.25
|Average
|profit trade:
|12.69
|loss trade:
|-2.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (303.64)
|consecutive losses ($):
|24 (-6.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|303.64 (15)
|consecutive loss (count):
|-61.54 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3