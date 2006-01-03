Strategy Tester Report
OpenGraphics_Expert_Ver1.01

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period15 Minutes (M15) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.12.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterss1="//====Position settings====//"; Lots=0.1; DefaultStopLoss=12; TrailingStop=20; s2="//====OpenGraphics settings====//"; BUY_Area=20; BUY_Target_1=40; SELL_Area=20; SELL_Target_1=40;
Bars in test42303Ticks modelled4081435Modelling quality99.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit-993.00Gross profit4334.00Gross loss-5327.00
Profit factor0.81Expected payoff-2.56
Absolute drawdown1384.00Maximal drawdown1434.00 (28.40%)Relative drawdown28.40% (1434.00)
Total trades388Short positions (won %)190 (54.74%)Long positions (won %)198 (58.59%)
Profit trades (% of total)220 (56.70%)Loss trades (% of total)168 (43.30%)
Largestprofit trade20.00loss trade-95.00
Averageprofit trade19.70loss trade-31.71
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (180.00)consecutive losses (loss in money)8 (-261.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)180.00 (9)consecutive loss (count of losses)-261.00 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 19:00buy stop10.101.72701.71761.7290
22006.01.02 20:53sell stop20.101.72301.72461.7210
32006.01.02 21:41buy10.101.72701.71761.7290
42006.01.02 23:50close10.101.72721.71761.72902.005002.00
52006.01.02 23:50delete20.101.72301.72461.7210
62006.01.03 00:00buy stop30.101.73151.72221.7335
72006.01.03 00:03sell stop40.101.72751.72911.7255
82006.01.03 00:28buy30.101.73151.72221.7335
92006.01.03 01:44sell40.101.72751.72911.7255
102006.01.03 02:58s/l40.101.72911.72911.7255-16.004986.00
112006.01.03 03:32t/p30.101.73351.72221.733520.005006.00
122006.01.04 00:00sell stop50.101.74441.75121.7424
132006.01.04 02:06buy stop60.101.74841.73931.7504
142006.01.04 02:14buy60.101.74841.73931.7504
152006.01.04 02:46t/p60.101.75041.73931.750420.005026.00
162006.01.04 23:50delete50.101.74441.75121.7424
172006.01.05 00:00buy stop70.101.76081.75531.7628
182006.01.05 02:05sell stop80.101.75681.75841.7548
192006.01.05 02:10sell80.101.75681.75841.7548
202006.01.05 02:52t/p80.101.75481.75841.754820.005046.00
212006.01.05 23:50delete70.101.76081.75531.7628
222006.01.06 00:00buy stop90.101.75791.75261.7599
232006.01.06 04:07sell stop100.101.75391.75551.7519
242006.01.06 04:46sell100.101.75391.75551.7519
252006.01.06 04:58s/l100.101.75551.75551.7519-16.005030.00
262006.01.06 08:30buy90.101.75791.75261.7599
272006.01.06 08:30modify90.101.75791.75841.7599
282006.01.06 08:30t/p90.101.75991.75841.759920.005050.00
292006.01.08 17:00sell stop110.101.75391.76931.7519
302006.01.08 23:50delete110.101.75391.76931.7519
312006.01.09 00:00sell stop120.101.76681.77291.7648
322006.01.09 00:12buy stop130.101.77081.76481.7728
332006.01.09 00:14buy130.101.77081.76481.7728
342006.01.09 03:21sell120.101.76681.77291.7648
352006.01.09 04:08s/l130.101.76481.76481.7728-60.004990.00
362006.01.09 04:08t/p120.101.76481.77291.764820.005010.00
372006.01.10 00:00buy stop140.101.76731.76511.7693
382006.01.10 00:00sell stop150.101.76331.76691.7613
392006.01.10 02:26sell150.101.76331.76691.7613
402006.01.10 03:18s/l150.101.76691.76691.7613-36.004974.00
412006.01.10 03:27buy140.101.76731.76511.7693
422006.01.10 04:00s/l140.101.76511.76511.7693-22.004952.00
432006.01.11 00:02buy stop160.101.76691.76151.7689
442006.01.11 11:56sell stop170.101.76291.76561.7609
452006.01.11 12:18buy160.101.76691.76151.7689
462006.01.11 14:05sell170.101.76291.76561.7609
472006.01.11 17:27s/l170.101.76561.76561.7609-27.004925.00
482006.01.11 23:50close160.101.76591.76151.7689-10.004915.00
492006.01.12 00:00sell stop180.101.76251.76741.7605
502006.01.12 00:02buy stop190.101.76651.76131.7685
512006.01.12 00:07buy190.101.76651.76131.7685
522006.01.12 03:15t/p190.101.76851.76131.768520.004935.00
532006.01.12 09:06sell180.101.76251.76741.7605
542006.01.12 10:02t/p180.101.76051.76741.760520.004955.00
552006.01.13 00:00buy stop200.101.76221.75881.7642
562006.01.13 00:00sell stop210.101.75821.76371.7562
572006.01.13 01:55buy200.101.76221.75881.7642
582006.01.13 02:28t/p200.101.76421.75881.764220.004975.00
592006.01.15 17:00sell stop220.101.75821.77761.7562
602006.01.15 23:50delete220.101.75821.77761.7562
612006.01.15 23:50delete210.101.75821.76371.7562
622006.01.16 00:00buy stop230.101.77891.77121.7809
632006.01.16 00:00sell stop240.101.77491.77841.7729
642006.01.16 01:35sell240.101.77491.77841.7729
652006.01.16 04:42t/p240.101.77291.77841.772920.004995.00
662006.01.16 23:50delete230.101.77891.77121.7809
672006.01.17 00:01buy stop250.101.77051.76491.7725
682006.01.17 01:28sell stop260.101.76651.77091.7645
692006.01.17 01:43sell260.101.76651.77091.7645
702006.01.17 02:45buy250.101.77051.76491.7725
712006.01.17 04:30s/l250.101.76491.76491.7725-56.004939.00
722006.01.17 04:30t/p260.101.76451.77091.764520.004959.00
732006.01.18 00:00buy stop270.101.76961.76261.7716
742006.01.18 02:47sell stop280.101.76561.76721.7636
752006.01.18 02:48sell280.101.76561.76721.7636
762006.01.18 03:02s/l280.101.76721.76721.7636-16.004943.00
772006.01.18 03:52buy270.101.76961.76261.7716
782006.01.18 10:57s/l270.101.76261.76261.7716-70.004873.00
792006.01.19 00:00buy stop290.101.76581.76081.7678
802006.01.19 01:25sell stop300.101.76181.76441.7598
812006.01.19 01:31sell300.101.76181.76441.7598
822006.01.19 02:24t/p300.101.75981.76441.759820.004893.00
832006.01.19 23:50delete290.101.76581.76081.7678
842006.01.20 00:00buy stop310.101.76171.75531.7637
852006.01.20 02:22sell stop320.101.75771.75891.7557
862006.01.20 02:22sell320.101.75771.75891.7557
872006.01.20 02:32s/l320.101.75891.75891.7557-12.004881.00
882006.01.20 07:06buy310.101.76171.75531.7637
892006.01.20 08:56t/p310.101.76371.75531.763720.004901.00
902006.01.22 17:01sell stop330.101.75771.77161.7557
912006.01.22 23:50delete330.101.75771.77161.7557
922006.01.23 00:00sell stop340.101.76881.78121.7668
932006.01.23 23:50delete340.101.76881.78121.7668
942006.01.24 00:00buy stop350.101.78951.78211.7915
952006.01.24 00:29sell stop360.101.78551.78711.7835
962006.01.24 01:30sell360.101.78551.78711.7835
972006.01.24 03:12t/p360.101.78351.78711.783520.004921.00
982006.01.24 12:01buy350.101.78951.78211.7915
992006.01.24 19:28s/l350.101.78211.78211.7915-74.004847.00
1002006.01.25 00:00buy stop370.101.78681.78191.7888
1012006.01.25 00:12sell stop380.101.78281.78501.7808
1022006.01.25 00:18sell380.101.78281.78501.7808
1032006.01.25 03:31s/l380.101.78501.78501.7808-22.004825.00
1042006.01.25 04:13buy370.101.78681.78191.7888
1052006.01.25 04:30t/p370.101.78881.78191.788820.004845.00
1062006.01.26 00:03sell stop390.101.78201.78651.7800
1072006.01.26 00:14buy stop400.101.78601.78441.7880
1082006.01.26 02:07buy400.101.78601.78441.7880
1092006.01.26 03:22t/p400.101.78801.78441.788020.004865.00
1102006.01.26 13:01sell390.101.78201.78651.7800
1112006.01.26 13:09t/p390.101.78001.78651.780020.004885.00
1122006.01.27 00:00buy stop410.101.78121.77911.7832
1132006.01.27 00:00sell stop420.101.77721.78201.7752
1142006.01.27 01:01sell420.101.77721.78201.7752
1152006.01.27 04:43buy410.101.78121.77911.7832
1162006.01.27 05:46s/l410.101.77911.77911.7832-21.004864.00
1172006.01.27 08:30s/l420.101.78201.78201.7752-48.004816.00
1182006.01.29 17:00buy stop430.101.78121.76741.7832
1192006.01.29 23:50delete430.101.78121.76741.7832
1202006.01.30 00:00buy stop440.101.77091.76521.7729
1212006.01.30 00:58sell stop450.101.76691.77431.7649
1222006.01.30 02:20sell450.101.76691.77431.7649
1232006.01.30 03:28t/p450.101.76491.77431.764920.004836.00
1242006.01.30 10:40buy440.101.77091.76521.7729
1252006.01.30 13:46s/l440.101.76521.76521.7729-57.004779.00
1262006.01.31 00:00buy stop460.101.77071.76801.7727
1272006.01.31 00:00sell stop470.101.76671.77021.7647
1282006.01.31 02:02buy460.101.77071.76801.7727
1292006.01.31 03:03t/p460.101.77271.76801.772720.004799.00
1302006.01.31 23:50delete470.101.76671.77021.7647
1312006.02.01 00:00buy stop480.101.78161.77741.7836
1322006.02.01 00:00sell stop490.101.77761.78061.7756
1332006.02.01 04:25sell490.101.77761.78061.7756
1342006.02.01 05:50t/p490.101.77561.78061.775620.004819.00
1352006.02.01 23:51delete480.101.78161.77741.7836
1362006.02.02 00:00buy stop500.101.77681.77311.7788
1372006.02.02 00:00sell stop510.101.77281.77641.7708
1382006.02.02 00:44sell510.101.77281.77641.7708
1392006.02.02 06:07s/l510.101.77641.77641.7708-36.004783.00
1402006.02.02 06:08buy500.101.77681.77311.7788
1412006.02.02 10:28t/p500.101.77881.77311.778820.004803.00
1422006.02.03 00:05buy stop520.101.78281.77791.7848
1432006.02.03 00:05sell stop530.101.77881.78051.7768
1442006.02.03 00:48sell530.101.77881.78051.7768
1452006.02.03 02:35t/p530.101.77681.78051.776820.004823.00
1462006.02.05 17:00buy stop540.101.78281.76151.7848
1472006.02.05 23:50delete540.101.78281.76151.7848
1482006.02.05 23:50delete520.101.78281.77791.7848
1492006.02.06 00:03buy stop550.101.76481.76001.7668
1502006.02.06 00:43sell stop560.101.76081.76741.7588
1512006.02.06 01:11sell560.101.76081.76741.7588
1522006.02.06 02:13t/p560.101.75881.76741.758820.004843.00
1532006.02.06 23:50delete550.101.76481.76001.7668
1542006.02.07 00:00buy stop570.101.74971.74741.7517
1552006.02.07 00:00sell stop580.101.74571.75171.7437
1562006.02.07 01:35buy570.101.74971.74741.7517
1572006.02.07 02:21s/l570.101.74741.74741.7517-23.004820.00
1582006.02.07 07:21sell580.101.74571.75171.7437
1592006.02.07 10:10t/p580.101.74371.75171.743720.004840.00
1602006.02.08 00:00buy stop590.101.74661.74361.7486
1612006.02.08 00:00sell stop600.101.74261.74561.7406
1622006.02.08 02:22sell600.101.74261.74561.7406
1632006.02.08 10:21t/p600.101.74061.74561.740620.004860.00
1642006.02.08 20:02buy590.101.74661.74361.7486
1652006.02.08 20:07s/l590.101.74361.74361.7486-30.004830.00
1662006.02.09 00:06sell stop610.101.73971.74501.7377
1672006.02.09 01:23buy stop620.101.74371.74221.7457
1682006.02.09 01:33buy620.101.74371.74221.7457
1692006.02.09 02:04t/p620.101.74571.74221.745720.004850.00
1702006.02.09 04:30sell610.101.73971.74501.7377
1712006.02.09 18:54s/l610.101.74501.74501.7377-53.004797.00
1722006.02.10 00:00sell stop630.101.73951.74621.7375
1732006.02.10 03:48buy stop640.101.74351.74181.7455
1742006.02.10 03:48buy640.101.74351.74181.7455
1752006.02.10 05:26t/p640.101.74551.74181.745520.004817.00
1762006.02.12 17:00sell stop650.101.73951.74501.7375
1772006.02.12 19:24buy stop660.101.74351.74181.7455
1782006.02.12 19:30buy660.101.74351.74181.7455
1792006.02.12 21:30s/l660.101.74181.74181.7455-17.004800.00
1802006.02.12 23:50delete650.101.73951.74501.7375
1812006.02.12 23:50delete630.101.73951.74621.7375
1822006.02.13 00:00buy stop670.101.74641.74241.7484
1832006.02.13 00:00sell stop680.101.74241.74761.7404
1842006.02.13 00:58sell680.101.74241.74761.7404
1852006.02.13 03:07t/p680.101.74041.74761.740420.004820.00
1862006.02.13 23:50delete670.101.74641.74241.7484
1872006.02.14 00:00buy stop690.101.74321.74091.7452
1882006.02.14 00:00sell stop700.101.73921.74311.7372
1892006.02.14 01:15buy690.101.74321.74091.7452
1902006.02.14 04:30s/l690.101.74091.74091.7452-23.004797.00
1912006.02.14 04:30sell700.101.73921.74311.7372
1922006.02.14 05:06t/p700.101.73721.74311.737220.004817.00
1932006.02.15 00:00buy stop710.101.73881.73511.7408
1942006.02.15 00:00sell stop720.101.73481.73651.7328
1952006.02.15 01:15sell720.101.73481.73651.7328
1962006.02.15 05:33s/l720.101.73651.73651.7328-17.004800.00
1972006.02.15 05:37buy710.101.73881.73511.7408
1982006.02.15 08:02t/p710.101.74081.73511.740820.004820.00
1992006.02.16 00:00buy stop730.101.74321.73951.7452
2002006.02.16 00:00sell stop740.101.73921.74111.7372
2012006.02.16 00:27sell740.101.73921.74111.7372
2022006.02.16 03:36t/p740.101.73721.74111.737220.004840.00
2032006.02.16 23:50delete730.101.74321.73951.7452
2042006.02.17 00:00buy stop750.101.74131.73491.7433
2052006.02.17 05:21sell stop760.101.73731.73891.7353
2062006.02.17 05:31sell760.101.73731.73891.7353
2072006.02.17 07:06t/p760.101.73531.73891.735320.004860.00
2082006.02.17 10:13buy750.101.74131.73491.7433
2092006.02.19 17:00sell stop770.101.73731.74201.7353
2102006.02.19 19:59t/p750.101.74331.73491.743320.004880.00
2112006.02.19 23:50delete770.101.73731.74201.7353
2122006.02.20 00:00sell stop780.101.73941.74571.7374
2132006.02.20 03:20buy stop790.101.74341.73931.7454
2142006.02.20 03:21buy790.101.74341.73931.7454
2152006.02.20 13:12t/p790.101.74541.73931.745420.004900.00
2162006.02.20 23:57delete780.101.73941.74571.7374
2172006.02.21 00:00buy stop800.101.74601.74201.7480
2182006.02.21 00:00sell stop810.101.74201.74361.7400
2192006.02.21 02:28sell810.101.74201.74361.7400
2202006.02.21 02:42s/l810.101.74361.74361.7400-16.004884.00
2212006.02.21 07:40buy800.101.74601.74201.7480
2222006.02.21 10:40s/l800.101.74201.74201.7480-40.004844.00
2232006.02.22 00:01buy stop820.101.74791.74501.7499
2242006.02.22 00:01sell stop830.101.74391.74651.7419
2252006.02.22 02:34sell830.101.74391.74651.7419
2262006.02.22 04:13t/p830.101.74191.74651.741920.004864.00
2272006.02.22 23:50delete820.101.74791.74501.7499
2282006.02.23 00:00buy stop840.101.74581.74281.7478
2292006.02.23 00:00sell stop850.101.74181.74561.7398
2302006.02.23 01:14buy840.101.74581.74281.7478
2312006.02.23 03:08t/p840.101.74781.74281.747820.004884.00
2322006.02.23 23:53delete850.101.74181.74561.7398
2332006.02.24 00:02buy stop860.101.75331.74951.7553
2342006.02.24 00:02sell stop870.101.74931.75371.7473
2352006.02.24 00:38buy860.101.75331.74951.7553
2362006.02.24 03:27s/l860.101.74951.74951.7553-38.004846.00
2372006.02.24 03:28sell870.101.74931.75371.7473
2382006.02.24 05:54t/p870.101.74731.75371.747320.004866.00
2392006.02.27 17:10buy stop880.101.74661.73901.7486
2402006.02.27 23:50delete880.101.74661.73901.7486
2412006.02.28 00:00buy stop890.101.74231.73971.7443
2422006.02.28 00:00sell stop900.101.73831.74111.7363
2432006.02.28 02:01sell900.101.73831.74111.7363
2442006.02.28 04:13s/l900.101.74111.74111.7363-28.004838.00
2452006.02.28 04:25buy890.101.74231.73971.7443
2462006.02.28 05:13t/p890.101.74431.73971.744320.004858.00
2472006.03.01 00:00sell stop910.101.75151.75611.7495
2482006.03.01 00:00buy stop920.101.75551.74941.7575
2492006.03.01 03:23sell910.101.75151.75611.7495
2502006.03.01 04:47buy920.101.75551.74941.7575
2512006.03.01 04:57s/l910.101.75611.75611.7495-46.004812.00
2522006.03.01 05:16t/p920.101.75751.74941.757520.004832.00
2532006.03.02 00:00buy stop930.101.75211.74801.7541
2542006.03.02 00:00sell stop940.101.74811.75201.7461
2552006.03.02 03:02buy930.101.75211.74801.7541
2562006.03.02 03:53sell940.101.74811.75201.7461
2572006.03.02 03:53s/l930.101.74801.74801.7541-41.004791.00
2582006.03.02 07:56t/p940.101.74611.75201.746120.004811.00
2592006.03.03 00:03buy stop950.101.75551.75071.7575
2602006.03.03 00:37sell stop960.101.75151.75311.7495
2612006.03.03 01:39sell960.101.75151.75311.7495
2622006.03.03 05:12s/l960.101.75311.75311.7495-16.004795.00
2632006.03.03 06:31buy950.101.75551.75071.7575
2642006.03.03 08:41t/p950.101.75751.75071.757520.004815.00
2652006.03.05 17:00sell stop970.101.75151.75701.7495
2662006.03.05 23:50delete970.101.75151.75701.7495
2672006.03.06 00:00buy stop980.101.75841.75441.7604
2682006.03.06 00:00sell stop990.101.75441.75851.7524
2692006.03.06 01:22buy980.101.75841.75441.7604
2702006.03.06 02:08t/p980.101.76041.75441.760420.004835.00
2712006.03.06 05:32sell990.101.75441.75851.7524
2722006.03.06 10:01t/p990.101.75241.75851.752420.004855.00
2732006.03.07 00:00buy stop1000.101.75261.74421.7546
2742006.03.07 23:50delete1000.101.75261.74421.7546
2752006.03.08 00:00buy stop1010.101.73811.73621.7401
2762006.03.08 00:00sell stop1020.101.73411.74001.7321
2772006.03.08 02:19buy1010.101.73811.73621.7401
2782006.03.08 02:39t/p1010.101.74011.73621.740120.004875.00
2792006.03.08 11:01sell1020.101.73411.74001.7321
2802006.03.08 23:50close1020.101.73671.74001.7321-26.004849.00
2812006.03.09 00:00buy stop1030.101.74101.73711.7430
2822006.03.09 00:00sell stop1040.101.73701.73841.7350
2832006.03.09 00:04sell1040.101.73701.73841.7350
2842006.03.09 01:17t/p1040.101.73501.73841.735020.004869.00
2852006.03.09 08:45buy1030.101.74101.73711.7430
2862006.03.09 09:05s/l1030.101.73711.73711.7430-39.004830.00
2872006.03.10 00:00buy stop1050.101.73771.73441.7397
2882006.03.10 00:00sell stop1060.101.73371.73711.7317
2892006.03.10 03:52buy1050.101.73771.73441.7397
2902006.03.10 08:30s/l1050.101.73441.73441.7397-33.004797.00
2912006.03.10 08:31sell1060.101.73371.73711.7317
2922006.03.10 08:33t/p1060.101.73171.73711.731720.004817.00
2932006.03.12 17:00buy stop1070.101.73771.72481.7397
2942006.03.12 23:50delete1070.101.73771.72481.7397
2952006.03.13 00:00buy stop1080.101.72851.72571.7305
2962006.03.13 00:00sell stop1090.101.72451.72991.7225
2972006.03.13 02:22buy1080.101.72851.72571.7305
2982006.03.13 03:35s/l1080.101.72571.72571.7305-28.004789.00
2992006.03.13 03:57sell1090.101.72451.72991.7225
3002006.03.13 10:26s/l1090.101.72991.72991.7225-54.004735.00
3012006.03.14 00:00sell stop1100.101.73111.73691.7291
3022006.03.14 01:18buy stop1110.101.73511.73001.7371
3032006.03.14 01:32buy1110.101.73511.73001.7371
3042006.03.14 08:30t/p1110.101.73711.73001.737120.004755.00
3052006.03.14 23:50delete1100.101.73111.73691.7291
3062006.03.15 00:00buy stop1120.101.74831.74261.7503
3072006.03.15 00:00sell stop1130.101.74431.74721.7423
3082006.03.15 04:30sell1130.101.74431.74721.7423
3092006.03.15 04:35t/p1130.101.74231.74721.742320.004775.00
3102006.03.15 09:22buy1120.101.74831.74261.7503
3112006.03.15 23:50close1120.101.74461.74261.7503-37.004738.00
3122006.03.16 00:00buy stop1140.101.75051.74441.7525
3132006.03.16 02:54sell stop1150.101.74651.74811.7445
3142006.03.16 02:56sell1150.101.74651.74811.7445
3152006.03.16 02:58s/l1150.101.74811.74811.7445-16.004722.00
3162006.03.16 08:33buy1140.101.75051.74441.7525
3172006.03.16 09:01t/p1140.101.75251.74441.752520.004742.00
3182006.03.17 00:00buy stop1160.101.75951.75371.7615
3192006.03.17 00:19sell stop1170.101.75551.75711.7535
3202006.03.17 00:38sell1170.101.75551.75711.7535
3212006.03.17 02:21t/p1170.101.75351.75711.753520.004762.00
3222006.03.19 17:00buy stop1180.101.75951.75371.7615
3232006.03.19 17:00sell stop1190.101.75551.75721.7535
3242006.03.19 17:03sell1190.101.75551.75721.7535
3252006.03.19 21:02t/p1190.101.75351.75721.753520.004782.00
3262006.03.19 23:50delete1180.101.75951.75371.7615
3272006.03.19 23:50delete1160.101.75951.75371.7615
3282006.03.20 00:00buy stop1200.101.75831.75361.7603
3292006.03.20 00:42sell stop1210.101.75431.75531.7523
3302006.03.20 01:00sell1210.101.75431.75531.7523
3312006.03.20 01:04s/l1210.101.75531.75531.7523-10.004772.00
3322006.03.20 02:56buy1200.101.75831.75361.7603
3332006.03.20 06:53s/l1200.101.75361.75361.7603-47.004725.00
3342006.03.21 00:01buy stop1220.101.75821.75151.7602
3352006.03.21 23:51delete1220.101.75821.75151.7602
3362006.03.22 00:00buy stop1230.101.74981.74661.7518
3372006.03.22 00:00sell stop1240.101.74581.74961.7438
3382006.03.22 02:45buy1230.101.74981.74661.7518
3392006.03.22 05:05s/l1230.101.74661.74661.7518-32.004693.00
3402006.03.22 05:37sell1240.101.74581.74961.7438
3412006.03.22 09:27s/l1240.101.74961.74961.7438-38.004655.00
3422006.03.23 00:01buy stop1250.101.74911.74321.7511
3432006.03.24 00:00buy stop1260.101.73691.73411.7389
3442006.03.24 00:00sell stop1270.101.73291.73841.7309
3452006.03.24 02:46sell1270.101.73291.73841.7309
3462006.03.24 09:28buy1260.101.73691.73411.7389
3472006.03.24 10:00s/l1270.101.73841.73841.7309-55.004600.00
3482006.03.24 10:00t/p1260.101.73891.73411.738920.004620.00
3492006.03.26 17:00sell stop1280.101.73291.74361.7309
3502006.03.26 23:50delete1280.101.73291.74361.7309
3512006.03.26 23:50delete1250.101.74911.74321.7511
3522006.03.27 00:00sell stop1290.101.74061.74811.7386
3532006.03.27 23:50delete1290.101.74061.74811.7386
3542006.03.28 00:00buy stop1300.101.74881.74581.7508
3552006.03.28 00:00sell stop1310.101.74481.74731.7428
3562006.03.28 03:02buy1300.101.74881.74581.7508
3572006.03.28 08:24t/p1300.101.75081.74581.750820.004640.00
3582006.03.28 14:31sell1310.101.74481.74731.7428
3592006.03.28 14:57t/p1310.101.74281.74731.742820.004660.00
3602006.03.29 00:00buy stop1320.101.74481.74171.7468
3612006.03.29 00:00sell stop1330.101.74081.74641.7388
3622006.03.29 02:15sell1330.101.74081.74641.7388
3632006.03.29 02:56t/p1330.101.73881.74641.738820.004680.00
3642006.03.29 23:50delete1320.101.74481.74171.7468
3652006.03.30 00:00sell stop1340.101.73211.74181.7301
3662006.03.30 23:50delete1340.101.73211.74181.7301
3672006.03.31 00:01buy stop1350.101.74841.74281.7504
3682006.03.31 00:01sell stop1360.101.74441.74611.7424
3692006.03.31 00:29sell1360.101.74441.74611.7424
3702006.03.31 01:47t/p1360.101.74241.74611.742420.004700.00
3712006.04.02 17:00buy stop1370.101.74841.73531.7504
3722006.04.02 23:51delete1370.101.74841.73531.7504
3732006.04.02 23:51delete1350.101.74841.74281.7504
3742006.04.03 00:00buy stop1380.101.73841.73221.7404
3752006.04.03 10:53sell stop1390.101.73441.73971.7324
3762006.04.03 11:15buy1380.101.73841.73221.7404
3772006.04.03 19:09t/p1380.101.74041.73221.740420.004720.00
3782006.04.03 23:51delete1390.101.73441.73971.7324
3792006.04.04 00:00buy stop1400.101.74111.73491.7431
3802006.04.04 00:00sell stop1410.101.73711.73871.7351
3812006.04.04 03:20buy1400.101.74111.73491.7431
3822006.04.04 03:31t/p1400.101.74311.73491.743120.004740.00
3832006.04.04 23:50delete1410.101.73711.73871.7351
3842006.04.05 00:00sell stop1420.101.75321.75821.7512
3852006.04.05 02:09buy stop1430.101.75721.75011.7592
3862006.04.05 02:11buy1430.101.75721.75011.7592
3872006.04.05 02:38t/p1430.101.75921.75011.759220.004760.00
3882006.04.05 04:38sell1420.101.75321.75821.7512
3892006.04.05 07:54t/p1420.101.75121.75821.751220.004780.00
3902006.04.06 00:00buy stop1440.101.75591.75181.7579
3912006.04.06 00:00sell stop1450.101.75191.75461.7499
3922006.04.06 02:18sell1450.101.75191.75461.7499
3932006.04.06 03:24s/l1450.101.75461.75461.7499-27.004753.00
3942006.04.06 04:15buy1440.101.75591.75181.7579
3952006.04.06 04:58t/p1440.101.75791.75181.757920.004773.00
3962006.04.07 00:00buy stop1460.101.75541.75051.7574
3972006.04.07 00:11sell stop1470.101.75141.75401.7494
3982006.04.07 00:17sell1470.101.75141.75401.7494
3992006.04.07 03:16t/p1470.101.74941.75401.749420.004793.00
4002006.04.09 17:00buy stop1480.101.75541.74131.7574
4012006.04.09 23:50delete1480.101.75541.74131.7574
4022006.04.09 23:50delete1460.101.75541.75051.7574
4032006.04.10 00:00sell stop1490.101.74091.74551.7389
4042006.04.10 00:00buy stop1500.101.74491.74331.7469
4052006.04.10 00:07buy1500.101.74491.74331.7469
4062006.04.10 02:26s/l1500.101.74331.74331.7469-16.004777.00
4072006.04.10 11:40sell1490.101.74091.74551.7389
4082006.04.10 13:08t/p1490.101.73891.74551.738920.004797.00
4092006.04.11 00:03buy stop1510.101.74461.74151.7466
4102006.04.11 00:03sell stop1520.101.74061.74351.7386
4112006.04.11 01:35buy1510.101.74461.74151.7466
4122006.04.11 04:30s/l1510.101.74151.74151.7466-31.004766.00
4132006.04.11 04:30sell1520.101.74061.74351.7386
4142006.04.11 05:25s/l1520.101.74351.74351.7386-29.004737.00
4152006.04.12 00:01sell stop1530.101.74701.75191.7450
4162006.04.12 00:45buy stop1540.101.75101.74601.7530
4172006.04.12 02:36buy1540.101.75101.74601.7530
4182006.04.12 03:25t/p1540.101.75301.74601.753020.004757.00
4192006.04.12 08:47sell1530.101.74701.75191.7450
4202006.04.12 09:25s/l1530.101.75191.75191.7450-49.004708.00
4212006.04.13 00:00sell stop1550.101.74751.75271.7455
4222006.04.13 08:55buy stop1560.101.75151.74991.7535
4232006.04.13 08:55buy1560.101.75151.74991.7535
4242006.04.13 08:57s/l1560.101.74991.74991.7535-16.004692.00
4252006.04.13 23:50delete1550.101.74751.75271.7455
4262006.04.14 00:00buy stop1570.101.75461.75071.7566
4272006.04.14 00:00sell stop1580.101.75061.75231.7486
4282006.04.14 11:59sell1580.101.75061.75231.7486
4292006.04.14 12:41s/l1580.101.75231.75231.7486-17.004675.00
4302006.04.16 17:00buy stop1590.101.75461.75231.7566
4312006.04.16 17:00sell stop1600.101.75061.75421.7486
4322006.04.16 18:14buy1570.101.75461.75071.7566
4332006.04.16 18:14buy1590.101.75461.75231.7566
4342006.04.16 20:13t/p1570.101.75661.75071.756620.004695.00
4352006.04.16 20:13t/p1590.101.75661.75231.756620.004715.00
4362006.04.16 23:51delete1600.101.75061.75421.7486
4372006.04.17 00:00sell stop1610.101.75091.75851.7489
4382006.04.17 23:50delete1610.101.75091.75851.7489
4392006.04.18 00:02sell stop1620.101.76711.77261.7651
4402006.04.18 01:01buy stop1630.101.77111.76561.7731
4412006.04.18 01:18buy1630.101.77111.76561.7731
4422006.04.18 05:33t/p1630.101.77311.76561.773120.004735.00
4432006.04.18 23:53delete1620.101.76711.77261.7651
4442006.04.19 00:00buy stop1640.101.78501.77811.7870
4452006.04.19 00:24sell stop1650.101.78101.78261.7790
4462006.04.19 01:13sell1650.101.78101.78261.7790
4472006.04.19 02:23s/l1650.101.78261.78261.7790-16.004719.00
4482006.04.19 04:22buy1640.101.78501.77811.7870
4492006.04.19 05:14t/p1640.101.78701.77811.787020.004739.00
4502006.04.20 00:02buy stop1660.101.79481.78761.7968
4512006.04.20 23:50delete1660.101.79481.78761.7968
4522006.04.21 00:02buy stop1670.101.78091.77871.7829
4532006.04.21 00:02sell stop1680.101.77691.78261.7749
4542006.04.21 02:39sell1680.101.77691.78261.7749
4552006.04.21 04:06buy1670.101.78091.77871.7829
4562006.04.21 04:07s/l1680.101.78261.78261.7749-57.004682.00
4572006.04.21 04:08t/p1670.101.78291.77871.782920.004702.00
4582006.04.23 17:00sell stop1690.101.77691.78751.7749
4592006.04.23 23:51delete1690.101.77691.78751.7749
4602006.04.24 00:00buy stop1700.101.78791.78081.7899
4612006.04.24 00:00sell stop1710.101.78391.78661.7819
4622006.04.24 02:20buy1700.101.78791.78081.7899
4632006.04.24 03:37t/p1700.101.78991.78081.789920.004722.00
4642006.04.24 09:17sell1710.101.78391.78661.7819
4652006.04.24 10:03t/p1710.101.78191.78661.781920.004742.00
4662006.04.25 00:00buy stop1720.101.79021.78561.7922
4672006.04.25 00:01sell stop1730.101.78621.78781.7842
4682006.04.25 00:39sell1730.101.78621.78781.7842
4692006.04.25 02:01s/l1730.101.78781.78781.7842-16.004726.00
4702006.04.25 08:09buy1720.101.79021.78561.7922
4712006.04.25 09:12t/p1720.101.79221.78561.792220.004746.00
4722006.04.26 00:00buy stop1740.101.79021.78571.7922
4732006.04.26 00:00sell stop1750.101.78621.78841.7842
4742006.04.26 00:06sell1750.101.78621.78841.7842
4752006.04.26 03:15t/p1750.101.78421.78841.784220.004766.00
4762006.04.26 12:00buy1740.101.79021.78571.7922
4772006.04.26 13:27s/l1740.101.78571.78571.7922-45.004721.00
4782006.04.27 00:01buy stop1760.101.78661.78441.7886
4792006.04.27 00:01sell stop1770.101.78261.78641.7806
4802006.04.27 03:57sell1770.101.78261.78641.7806
4812006.04.27 08:57s/l1770.101.78641.78641.7806-38.004683.00
4822006.04.27 08:57buy1760.101.78661.78441.7886
4832006.04.27 10:00t/p1760.101.78861.78441.788620.004703.00
4842006.04.28 00:00buy stop1780.101.80371.79611.8057
4852006.04.28 00:00sell stop1790.101.79971.80201.7977
4862006.04.28 02:28buy1780.101.80371.79611.8057
4872006.04.28 04:36t/p1780.101.80571.79611.805720.004723.00
4882006.04.30 17:00sell stop1800.101.79971.82551.7977
4892006.04.30 23:50delete1800.101.79971.82551.7977
4902006.04.30 23:50delete1790.101.79971.80201.7977
4912006.05.01 00:00sell stop1810.101.82211.82701.8201
4922006.05.01 02:13buy stop1820.101.82611.81621.8281
4932006.05.01 02:14buy1820.101.82611.81621.8281
4942006.05.01 08:20t/p1820.101.82811.81621.828120.004743.00
4952006.05.01 15:42sell1810.101.82211.82701.8201
4962006.05.01 16:08s/l1810.101.82701.82701.8201-49.004694.00
4972006.05.02 00:00buy stop1830.101.82821.82261.8302
4982006.05.02 03:20sell stop1840.101.82421.82941.8222
4992006.05.02 03:43buy1830.101.82821.82261.8302
5002006.05.02 04:30t/p1830.101.83021.82261.830220.004714.00
5012006.05.02 23:52delete1840.101.82421.82941.8222
5022006.05.03 00:00sell stop1850.101.83771.84431.8357
5032006.05.03 03:41buy stop1860.101.84171.83441.8437
5042006.05.03 03:41buy1860.101.84171.83441.8437
5052006.05.03 03:52sell1850.101.83771.84431.8357
5062006.05.03 06:43t/p1850.101.83571.84431.835720.004734.00
5072006.05.03 11:17t/p1860.101.84371.83441.843720.004754.00
5082006.05.04 00:00buy stop1870.101.84401.83681.8460
5092006.05.04 06:14sell stop1880.101.84001.84181.8380
5102006.05.04 08:34buy1870.101.84401.83681.8460
5112006.05.04 08:56sell1880.101.84001.84181.8380
5122006.05.04 08:56s/l1880.101.84181.84181.8380-18.004736.00
5132006.05.04 09:49t/p1870.101.84601.83681.846020.004756.00
5142006.05.05 00:01buy stop1890.101.85361.84671.8556
5152006.05.05 00:01sell stop1900.101.84961.85201.8476
5162006.05.05 03:27sell1900.101.84961.85201.8476
5172006.05.05 08:30s/l1900.101.85201.85201.8476-24.004732.00
5182006.05.05 08:30buy1890.101.85361.84671.8556
5192006.05.05 08:30t/p1890.101.85561.84671.855620.004752.00
5202006.05.07 17:00sell stop1910.101.84961.86231.8476
5212006.05.07 23:53delete1910.101.84961.86231.8476
5222006.05.08 00:00buy stop1920.101.86291.85631.8649
5232006.05.08 00:00sell stop1930.101.85891.86181.8569
5242006.05.08 02:47sell1930.101.85891.86181.8569
5252006.05.08 02:56s/l1930.101.86181.86181.8569-29.004723.00
5262006.05.08 03:04buy1920.101.86291.85631.8649
5272006.05.08 04:26t/p1920.101.86491.85631.864920.004743.00
5282006.05.09 00:00buy stop1940.101.86141.85511.8634
5292006.05.09 07:11sell stop1950.101.85741.86111.8554
5302006.05.09 07:12sell1950.101.85741.86111.8554
5312006.05.09 09:03s/l1950.101.86111.86111.8554-37.004706.00
5322006.05.09 09:03buy1940.101.86141.85511.8634
5332006.05.09 09:52t/p1940.101.86341.85511.863420.004726.00
5342006.05.10 00:02buy stop1960.101.86891.86241.8709
5352006.05.10 00:02sell stop1970.101.86491.86721.8629
5362006.05.10 02:50buy1960.101.86891.86241.8709
5372006.05.10 02:53t/p1960.101.87091.86241.870920.004746.00
5382006.05.10 04:21sell1970.101.86491.86721.8629
5392006.05.10 04:30s/l1970.101.86721.86721.8629-23.004723.00
5402006.05.11 00:00buy stop1980.101.86561.85531.8676
5412006.05.11 05:23sell stop1990.101.86161.86561.8596
5422006.05.11 05:35buy1980.101.86561.85531.8676
5432006.05.11 06:28t/p1980.101.86761.85531.867620.004743.00
5442006.05.11 23:50delete1990.101.86161.86561.8596
5452006.05.12 00:00buy stop2000.101.88471.87391.8867
5462006.05.12 00:00sell stop2010.101.88071.88471.8787
5472006.05.12 00:30buy2000.101.88471.87391.8867
5482006.05.12 01:44t/p2000.101.88671.87391.886720.004763.00
5492006.05.14 17:00sell stop2020.101.88071.89641.8787
5502006.05.14 23:50delete2020.101.88071.89641.8787
5512006.05.14 23:50delete2010.101.88071.88471.8787
5522006.05.15 00:01buy stop2030.101.89741.89211.8994
5532006.05.15 00:01sell stop2040.101.89341.89661.8914
5542006.05.15 02:26sell2040.101.89341.89661.8914
5552006.05.15 02:35t/p2040.101.89141.89661.891420.004783.00
5562006.05.15 23:50delete2030.101.89741.89211.8994
5572006.05.16 00:00sell stop2050.101.87721.88671.8752
5582006.05.16 02:25buy stop2060.101.88121.87961.8832
5592006.05.16 02:42buy2060.101.88121.87961.8832
5602006.05.16 03:04t/p2060.101.88321.87961.883220.004803.00
5612006.05.16 05:00sell2050.101.87721.88671.8752
5622006.05.16 05:20t/p2050.101.87521.88671.875220.004823.00
5632006.05.17 00:00sell stop2070.101.88631.89311.8843
5642006.05.17 02:34buy stop2080.101.89031.88421.8923
5652006.05.17 02:35buy2080.101.89031.88421.8923
5662006.05.17 03:03t/p2080.101.89231.88421.892320.004843.00
5672006.05.17 10:26sell2070.101.88631.89311.8843
5682006.05.17 10:30t/p2070.101.88431.89311.884320.004863.00
5692006.05.18 00:00buy stop2090.101.88501.88341.8870
5702006.05.18 00:00sell stop2100.101.88101.88781.8790
5712006.05.18 00:05buy2090.101.88501.88341.8870
5722006.05.18 00:23s/l2090.101.88341.88341.8870-16.004847.00
5732006.05.18 02:34sell2100.101.88101.88781.8790
5742006.05.18 04:27s/l2100.101.88781.88781.8790-68.004779.00
5752006.05.19 00:00buy stop2110.101.89531.88911.8973
5762006.05.19 00:16sell stop2120.101.89131.89291.8893
5772006.05.19 00:23sell2120.101.89131.89291.8893
5782006.05.19 02:44t/p2120.101.88931.89291.889320.004799.00
5792006.05.21 17:00buy stop2130.101.89531.87651.8973
5802006.05.21 23:52delete2130.101.89531.87651.8973
5812006.05.21 23:52delete2110.101.89531.88911.8973
5822006.05.22 00:01buy stop2140.101.87951.87211.8815
5832006.05.22 06:08sell stop2150.101.87551.88151.8735
5842006.05.22 06:12sell2150.101.87551.88151.8735
5852006.05.22 10:05buy2140.101.87951.87211.8815
5862006.05.22 10:21s/l2150.101.88151.88151.8735-60.004739.00
5872006.05.22 10:22t/p2140.101.88151.87211.881520.004759.00
5882006.05.23 00:00buy stop2160.101.88921.87981.8912
5892006.05.23 00:49sell stop2170.101.88521.88681.8832
5902006.05.23 01:52sell2170.101.88521.88681.8832
5912006.05.23 02:52s/l2170.101.88681.88681.8832-16.004743.00
5922006.05.23 23:50delete2160.101.88921.87981.8912
5932006.05.24 00:00buy stop2180.101.88221.87821.8842
5942006.05.24 00:00sell stop2190.101.87821.88221.8762
5952006.05.24 00:06sell2190.101.87821.88221.8762
5962006.05.24 01:34t/p2190.101.87621.88221.876220.004763.00
5972006.05.24 03:44buy2180.101.88221.87821.8842
5982006.05.24 04:03t/p2180.101.88421.87821.884220.004783.00
5992006.05.25 00:00buy stop2200.101.87061.86751.8726
6002006.05.25 00:00sell stop2210.101.86661.87331.8646
6012006.05.25 02:21buy2200.101.87061.86751.8726
6022006.05.25 04:42t/p2200.101.87261.86751.872620.004803.00
6032006.05.25 08:15sell2210.101.86661.87331.8646
6042006.05.25 08:38s/l2210.101.87331.87331.8646-67.004736.00
6052006.05.26 00:00buy stop2220.101.87521.86821.8772
6062006.05.26 01:39sell stop2230.101.87121.87281.8692
6072006.05.26 01:40sell2230.101.87121.87281.8692
6082006.05.26 02:07t/p2230.101.86921.87281.869220.004756.00
6092006.05.28 16:59buy stop2240.101.87521.85771.8772
6102006.05.28 23:50delete2240.101.87521.85771.8772
6112006.05.28 23:50delete2220.101.87521.86821.8772
6122006.05.29 00:00buy stop2250.101.86041.85841.8624
6132006.05.29 00:00sell stop2260.101.85641.86251.8544
6142006.05.29 00:18buy2250.101.86041.85841.8624
6152006.05.29 05:08t/p2250.101.86241.85841.862420.004776.00
6162006.05.29 12:01sell2260.101.85641.86251.8544
6172006.05.29 22:39s/l2260.101.86251.86251.8544-61.004715.00
6182006.05.30 00:00sell stop2270.101.85791.86871.8559
6192006.05.30 23:50delete2270.101.85791.86871.8559
6202006.05.31 00:00buy stop2280.101.88581.87631.8878
6212006.05.31 00:05sell stop2290.101.88181.88341.8798
6222006.05.31 02:08sell2290.101.88181.88341.8798
6232006.05.31 02:15t/p2290.101.87981.88341.879820.004735.00
6242006.05.31 02:52buy2280.101.88581.87631.8878
6252006.05.31 04:33s/l2280.101.87631.87631.8878-95.004640.00
6262006.06.01 00:00buy stop2300.101.87201.86421.8740
6272006.06.01 10:51sell stop2310.101.86801.87471.8660
6282006.06.01 10:54sell2310.101.86801.87471.8660
6292006.06.01 11:19t/p2310.101.86601.87471.866020.004660.00
6302006.06.01 23:51delete2300.101.87201.86421.8740
6312006.06.02 00:02buy stop2320.101.86771.86511.8697
6322006.06.02 00:02sell stop2330.101.86371.86641.8617
6332006.06.02 00:30buy2320.101.86771.86511.8697
6342006.06.02 02:17s/l2320.101.86511.86511.8697-26.004634.00
6352006.06.02 02:17sell2330.101.86371.86641.8617
6362006.06.02 03:13t/p2330.101.86171.86641.861720.004654.00
6372006.06.04 16:59sell stop2340.101.86371.88451.8617
6382006.06.04 23:51delete2340.101.86371.88451.8617
6392006.06.05 00:01buy stop2350.101.88571.87691.8877
6402006.06.05 00:01sell stop2360.101.88171.88501.8797
6412006.06.05 02:08buy2350.101.88571.87691.8877
6422006.06.05 03:02sell2360.101.88171.88501.8797
6432006.06.05 03:27s/l2360.101.88501.88501.8797-33.004621.00
6442006.06.05 03:32t/p2350.101.88771.87691.887720.004641.00
6452006.06.06 00:00buy stop2370.101.87441.86981.8764
6462006.06.06 00:21sell stop2380.101.87041.87751.8684
6472006.06.06 00:37sell2380.101.87041.87751.8684
6482006.06.06 02:31buy2370.101.87441.86981.8764
6492006.06.06 02:53t/p2370.101.87641.86981.876420.004661.00
6502006.06.06 06:24t/p2380.101.86841.87751.868420.004681.00
6512006.06.07 00:00sell stop2390.101.85871.86571.8567
6522006.06.07 01:08buy stop2400.101.86271.86111.8647
6532006.06.07 02:15sell2390.101.85871.86571.8567
6542006.06.07 02:38t/p2390.101.85671.86571.856720.004701.00
6552006.06.07 06:19buy2400.101.86271.86111.8647
6562006.06.07 07:25s/l2400.101.86111.86111.8647-16.004685.00
6572006.06.08 00:01buy stop2410.101.85681.85521.8588
6582006.06.08 00:01sell stop2420.101.85281.85751.8508
6592006.06.08 02:02buy2410.101.85681.85521.8588
6602006.06.08 02:26s/l2410.101.85521.85521.8588-16.004669.00
6612006.06.08 02:34sell2420.101.85281.85751.8508
6622006.06.08 03:04t/p2420.101.85081.85751.850820.004689.00
6632006.06.09 00:00buy stop2430.101.84451.84151.8465
6642006.06.09 00:00sell stop2440.101.84051.84591.8385
6652006.06.09 02:55buy2430.101.84451.84151.8465
6662006.06.09 04:21s/l2430.101.84151.84151.8465-30.004659.00
6672006.06.09 08:30sell2440.101.84051.84591.8385
6682006.06.09 08:33t/p2440.101.83851.84591.838520.004679.00
6692006.06.11 17:00buy stop2450.101.84451.83881.8465
6702006.06.11 21:14sell stop2460.101.84051.84591.8385
6712006.06.11 21:18sell2460.101.84051.84591.8385
6722006.06.11 23:50close2460.101.84171.84591.8385-12.004667.00
6732006.06.11 23:50delete2450.101.84451.83881.8465
6742006.06.12 00:00sell stop2470.101.83741.84381.8354
6752006.06.12 04:08buy stop2480.101.84141.83981.8434
6762006.06.12 04:08buy2480.101.84141.83981.8434
6772006.06.12 04:14t/p2480.101.84341.83981.843420.004687.00
6782006.06.12 23:54delete2470.101.83741.84381.8354
6792006.06.13 00:00buy stop2490.101.84461.84011.8466
6802006.06.13 00:00sell stop2500.101.84061.84261.8386
6812006.06.13 00:07sell2500.101.84061.84261.8386
6822006.06.13 03:22s/l2500.101.84261.84261.8386-20.004667.00
6832006.06.13 04:19buy2490.101.84461.84011.8466
6842006.06.13 05:11s/l2490.101.84011.84011.8466-45.004622.00
6852006.06.14 00:00sell stop2510.101.83091.83671.8289
6862006.06.14 23:50delete2510.101.83091.83671.8289
6872006.06.15 00:00buy stop2520.101.84451.84181.8465
6882006.06.15 00:00sell stop2530.101.84051.84421.8385
6892006.06.15 01:46buy2520.101.84451.84181.8465
6902006.06.15 02:52t/p2520.101.84651.84181.846520.004642.00
6912006.06.15 23:50delete2530.101.84051.84421.8385
6922006.06.16 00:00sell stop2540.101.84751.85301.8455
6932006.06.16 09:25buy stop2550.101.85151.84891.8535
6942006.06.16 11:13buy2550.101.85151.84891.8535
6952006.06.16 11:47s/l2550.101.84891.84891.8535-26.004616.00
6962006.06.16 12:29sell2540.101.84751.85301.8455
6972006.06.18 17:00sell stop2560.101.84751.85201.8455
6982006.06.18 17:00buy stop2570.101.85151.84891.8535
6992006.06.18 17:18buy2570.101.85151.84891.8535
7002006.06.18 18:20s/l2540.101.85301.85301.8455-55.004561.00
7012006.06.18 20:34s/l2570.101.84891.84891.8535-26.004535.00
7022006.06.18 20:52sell2560.101.84751.85201.8455
7032006.06.18 21:06t/p2560.101.84551.85201.845520.004555.00
7042006.06.19 00:00buy stop2580.101.85281.84261.8548
7052006.06.19 23:50delete2580.101.85281.84261.8548
7062006.06.20 00:00buy stop2590.101.84351.83981.8455
7072006.06.20 00:00sell stop2600.101.83951.84391.8375
7082006.06.20 01:23buy2590.101.84351.83981.8455
7092006.06.20 03:02t/p2590.101.84551.83981.845520.004575.00
7102006.06.20 07:43sell2600.101.83951.84391.8375
7112006.06.20 08:30t/p2600.101.83751.84391.837520.004595.00
7122006.06.21 00:01sell stop2610.101.84011.84681.8381
7132006.06.21 04:30buy stop2620.101.84411.84171.8461
7142006.06.21 05:13buy2620.101.84411.84171.8461
7152006.06.21 06:12s/l2620.101.84171.84171.8461-24.004571.00
7162006.06.21 23:50delete2610.101.84011.84681.8381
7172006.06.22 00:00sell stop2630.101.84281.84741.8408
7182006.06.22 00:38buy stop2640.101.84681.84441.8488
7192006.06.22 02:42buy2640.101.84681.84441.8488
7202006.06.22 03:10s/l2640.101.84441.84441.8488-24.004547.00
7212006.06.22 03:29sell2630.101.84281.84741.8408
7222006.06.22 04:16t/p2630.101.84081.84741.840820.004567.00
7232006.06.23 00:01buy stop2650.101.83011.82731.8321
7242006.06.23 00:01sell stop2660.101.82611.83381.8241
7252006.06.23 02:11buy2650.101.83011.82731.8321
7262006.06.23 03:17s/l2650.101.82731.82731.8321-28.004539.00
7272006.06.23 03:45sell2660.101.82611.83381.8241
7282006.06.23 04:51t/p2660.101.82411.83381.824120.004559.00
7292006.06.25 17:00buy stop2670.101.83011.81821.8321
7302006.06.25 23:50delete2670.101.83011.81821.8321
7312006.06.26 00:01buy stop2680.101.82121.81781.8232
7322006.06.26 00:01sell stop2690.101.81721.82081.8152
7332006.06.26 02:25sell2690.101.81721.82081.8152
7342006.06.26 03:05s/l2690.101.82081.82081.8152-36.004523.00
7352006.06.26 03:05buy2680.101.82121.81781.8232
7362006.06.26 03:18t/p2680.101.82321.81781.823220.004543.00
7372006.06.27 00:00buy stop2700.101.82571.82161.8277
7382006.06.27 00:00sell stop2710.101.82171.82591.8197
7392006.06.27 01:31buy2700.101.82571.82161.8277
7402006.06.27 03:32sell2710.101.82171.82591.8197
7412006.06.27 03:32s/l2700.101.82161.82161.8277-41.004502.00
7422006.06.27 06:20t/p2710.101.81971.82591.819720.004522.00
7432006.06.28 00:00buy stop2720.101.82361.82221.8256
7442006.06.28 00:00sell stop2730.101.81961.82361.8176
7452006.06.28 02:16sell2730.101.81961.82361.8176
7462006.06.28 03:18t/p2730.101.81761.82361.817620.004542.00
7472006.06.28 23:50delete2720.101.82361.82221.8256
7482006.06.29 00:01buy stop2740.101.82081.81591.8228
7492006.06.29 00:47sell stop2750.101.81681.81901.8148
7502006.06.29 02:11sell2750.101.81681.81901.8148
7512006.06.29 04:23t/p2750.101.81481.81901.814820.004562.00
7522006.06.29 14:21buy2740.101.82081.81591.8228
7532006.06.29 14:27t/p2740.101.82281.81591.822820.004582.00
7542006.06.30 00:00sell stop2760.101.82621.83361.8242
7552006.07.02 16:59sell stop2770.101.82621.84821.8242
7562006.07.02 23:50delete2770.101.82621.84821.8242
7572006.07.02 23:50delete2760.101.82621.83361.8242
7582006.07.03 00:00buy stop2780.101.84901.84191.8510
7592006.07.03 00:00sell stop2790.101.84501.84761.8430
7602006.07.03 01:12sell2790.101.84501.84761.8430
7612006.07.03 02:34s/l2790.101.84761.84761.8430-26.004556.00
7622006.07.03 02:42buy2780.101.84901.84191.8510
7632006.07.03 09:48s/l2780.101.84191.84191.8510-71.004485.00
7642006.07.04 00:01sell stop2800.101.84041.84501.8384
7652006.07.04 03:14buy stop2810.101.84441.84331.8464
7662006.07.04 04:31buy2810.101.84441.84331.8464
7672006.07.04 04:52t/p2810.101.84641.84331.846420.004505.00
7682006.07.04 23:50delete2800.101.84041.84501.8384
7692006.07.05 00:00buy stop2820.101.84811.84281.8501
7702006.07.05 00:51sell stop2830.101.84411.84521.8421
7712006.07.05 01:34buy2820.101.84811.84281.8501
7722006.07.05 02:55sell2830.101.84411.84521.8421
7732006.07.05 03:14s/l2820.101.84281.84281.8501-53.004452.00
7742006.07.05 03:16t/p2830.101.84211.84521.842120.004472.00
7752006.07.06 00:09buy stop2840.101.83651.83461.8385
7762006.07.06 00:09sell stop2850.101.83251.83871.8305
7772006.07.06 02:20buy2840.101.83651.83461.8385
7782006.07.06 03:24s/l2840.101.83461.83461.8385-19.004453.00
7792006.07.06 23:52delete2850.101.83251.83871.8305
7802006.07.07 00:01buy stop2860.101.83921.83581.8412
7812006.07.07 00:01sell stop2870.101.83521.83721.8332
7822006.07.07 04:47buy2860.101.83921.83581.8412
7832006.07.07 05:37t/p2860.101.84121.83581.841220.004473.00
7842006.07.09 17:00sell stop2880.101.83521.85171.8332
7852006.07.09 23:50delete2880.101.83521.85171.8332
7862006.07.09 23:50delete2870.101.83521.83721.8332
7872006.07.10 00:01buy stop2890.101.85261.84711.8546
7882006.07.10 00:01sell stop2900.101.84861.85081.8466
7892006.07.10 02:00sell2900.101.84861.85081.8466
7902006.07.10 02:14s/l2900.101.85081.85081.8466-22.004451.00
7912006.07.10 23:53delete2890.101.85261.84711.8546
7922006.07.11 00:01sell stop2910.101.83861.84451.8366
7932006.07.11 02:08buy stop2920.101.84261.84101.8446
7942006.07.11 02:59sell2910.101.83861.84451.8366
7952006.07.11 03:40buy2920.101.84261.84101.8446
7962006.07.11 04:28s/l2910.101.84451.84451.8366-59.004392.00
7972006.07.11 04:28t/p2920.101.84461.84101.844620.004412.00
7982006.07.12 00:00buy stop2930.101.84861.84361.8506
7992006.07.12 00:01sell stop2940.101.84461.84621.8426
8002006.07.12 01:44sell2940.101.84461.84621.8426
8012006.07.12 02:02s/l2940.101.84621.84621.8426-16.004396.00
8022006.07.12 23:50delete2930.101.84861.84361.8506
8032006.07.13 00:03buy stop2950.101.83701.83521.8390
8042006.07.13 00:03sell stop2960.101.83301.83801.8310
8052006.07.13 03:03buy2950.101.83701.83521.8390
8062006.07.13 03:24s/l2950.101.83521.83521.8390-18.004378.00
8072006.07.13 23:50delete2960.101.83301.83801.8310
8082006.07.14 00:00buy stop2970.101.84611.84051.8481
8092006.07.14 06:38sell stop2980.101.84211.84371.8401
8102006.07.14 06:40sell2980.101.84211.84371.8401
8112006.07.14 08:30s/l2980.101.84371.84371.8401-16.004362.00
8122006.07.16 17:00buy stop2990.101.84611.83761.8481
8132006.07.16 23:58delete2990.101.84611.83761.8481
8142006.07.16 23:58delete2970.101.84611.84051.8481
8152006.07.17 00:00buy stop3000.101.84041.83541.8424
8162006.07.17 01:39sell stop3010.101.83641.83901.8344
8172006.07.17 01:50sell3010.101.83641.83901.8344
8182006.07.17 03:56t/p3010.101.83441.83901.834420.004382.00
8192006.07.17 23:54delete3000.101.84041.83541.8424
8202006.07.18 00:00sell stop3020.101.81661.82511.8146
8212006.07.18 00:11buy stop3030.101.82061.81901.8226
8222006.07.18 02:05buy3030.101.82061.81901.8226
8232006.07.18 03:45t/p3030.101.82261.81901.822620.004402.00
8242006.07.18 23:50delete3020.101.81661.82511.8146
8252006.07.19 00:01buy stop3040.101.82831.82591.8303
8262006.07.19 00:01sell stop3050.101.82431.82761.8223
8272006.07.19 02:06sell3050.101.82431.82761.8223
8282006.07.19 02:41s/l3050.101.82761.82761.8223-33.004369.00
8292006.07.19 03:11buy3040.101.82831.82591.8303
8302006.07.19 03:24s/l3040.101.82591.82591.8303-24.004345.00
8312006.07.20 00:04sell stop3060.101.84011.84651.8381
8322006.07.20 01:54buy stop3070.101.84411.83641.8461
8332006.07.20 02:18buy3070.101.84411.83641.8461
8342006.07.20 04:30t/p3070.101.84611.83641.846120.004365.00
8352006.07.20 23:55delete3060.101.84011.84651.8381
8362006.07.21 00:02buy stop3080.101.85071.84741.8527
8372006.07.21 00:02sell stop3090.101.84671.85001.8447
8382006.07.21 02:37buy3080.101.85071.84741.8527
8392006.07.21 03:14t/p3080.101.85271.84741.852720.004385.00
8402006.07.23 17:00sell stop3100.101.84671.86041.8447
8412006.07.23 23:52delete3100.101.84671.86041.8447
8422006.07.23 23:52delete3090.101.84671.85001.8447
8432006.07.24 00:08buy stop3110.101.86161.85341.8636
8442006.07.24 23:50delete3110.101.86161.85341.8636
8452006.07.25 00:00buy stop3120.101.85331.84541.8553
8462006.07.25 01:26sell stop3130.101.84931.85311.8473
8472006.07.25 02:24buy3120.101.85331.84541.8553
8482006.07.25 03:36sell3130.101.84931.85311.8473
8492006.07.25 10:11t/p3130.101.84731.85311.847320.004405.00
8502006.07.25 10:36s/l3120.101.84541.84541.8553-79.004326.00
8512006.07.26 00:02sell stop3140.101.83761.84391.8356
8522006.07.26 00:09buy stop3150.101.84161.84001.8436
8532006.07.26 00:34buy3150.101.84161.84001.8436
8542006.07.26 02:14s/l3150.101.84001.84001.8436-16.004310.00
8552006.07.26 23:50delete3140.101.83761.84391.8356
8562006.07.27 00:01buy stop3160.101.85641.84961.8584
8572006.07.27 00:01sell stop3170.101.85241.85501.8504
8582006.07.27 01:40buy3160.101.85641.84961.8584
8592006.07.27 03:10t/p3160.101.85841.84961.858420.004330.00
8602006.07.27 23:50delete3170.101.85241.85501.8504
8612006.07.28 00:00buy stop3180.101.85921.85711.8612
8622006.07.28 00:00sell stop3190.101.85521.85931.8532
8632006.07.28 02:03buy3180.101.85921.85711.8612
8642006.07.28 04:14s/l3180.101.85711.85711.8612-21.004309.00
8652006.07.28 07:46sell3190.101.85521.85931.8532
8662006.07.28 08:30s/l3190.101.85931.85931.8532-41.004268.00
8672006.07.30 17:00sell stop3200.101.85521.86441.8532
8682006.07.30 23:50delete3200.101.85521.86441.8532
8692006.07.31 00:00sell stop3210.101.86151.86661.8595
8702006.07.31 00:06buy stop3220.101.86551.86151.8675
8712006.07.31 00:09buy3220.101.86551.86151.8675
8722006.07.31 08:59t/p3220.101.86751.86151.867520.004288.00
8732006.07.31 23:50delete3210.101.86151.86661.8595
8742006.08.01 00:00buy stop3230.101.86961.86371.8716
8752006.08.01 03:32sell stop3240.101.86561.86731.8636
8762006.08.01 03:34sell3240.101.86561.86731.8636
8772006.08.01 04:35s/l3240.101.86731.86731.8636-17.004271.00
8782006.08.01 11:22buy3230.101.86961.86371.8716
8792006.08.01 12:06t/p3230.101.87161.86371.871620.004291.00
8802006.08.02 00:00buy stop3250.101.87861.87201.8806
8812006.08.02 00:00sell stop3260.101.87461.87881.8726
8822006.08.02 02:44sell3260.101.87461.87881.8726
8832006.08.02 10:43buy3250.101.87861.87201.8806
8842006.08.02 10:43s/l3260.101.87881.87881.8726-42.004249.00
8852006.08.02 23:50close3250.101.87601.87201.8806-26.004223.00
8862006.08.03 00:00buy stop3270.101.87901.87471.8810
8872006.08.03 00:00sell stop3280.101.87501.87661.8730
8882006.08.03 00:24sell3280.101.87501.87661.8730
8892006.08.03 02:22s/l3280.101.87661.87661.8730-16.004207.00
8902006.08.03 07:00buy3270.101.87901.87471.8810
8912006.08.03 07:00t/p3270.101.88101.87471.881020.004227.00
8922006.08.04 00:01buy stop3290.101.89001.88321.8920
8932006.08.04 01:40sell stop3300.101.88601.88761.8840
8942006.08.04 02:17sell3300.101.88601.88761.8840
8952006.08.04 02:58s/l3300.101.88761.88761.8840-16.004211.00
8962006.08.04 03:39buy3290.101.89001.88321.8920
8972006.08.04 04:43t/p3290.101.89201.88321.892020.004231.00
8982006.08.06 17:00sell stop3310.101.88601.90861.8840
8992006.08.06 23:53delete3310.101.88601.90861.8840
9002006.08.07 00:00buy stop3320.101.90961.90231.9116
9012006.08.07 00:00sell stop3330.101.90561.90721.9036
9022006.08.07 00:10sell3330.101.90561.90721.9036
9032006.08.07 02:17s/l3330.101.90721.90721.9036-16.004215.00
9042006.08.07 06:29buy3320.101.90961.90231.9116
9052006.08.07 23:50close3320.101.90441.90231.9116-52.004163.00
9062006.08.08 00:05buy stop3340.101.90881.90351.9108
9072006.08.08 01:59sell stop3350.101.90481.90771.9028
9082006.08.08 02:16sell3350.101.90481.90771.9028
9092006.08.08 09:59s/l3350.101.90771.90771.9028-29.004134.00
9102006.08.08 10:03buy3340.101.90881.90351.9108
9112006.08.08 14:14t/p3340.101.91081.90351.910820.004154.00
9122006.08.09 00:00buy stop3360.101.90971.89991.9117
9132006.08.09 02:54sell stop3370.101.90571.90861.9037
9142006.08.09 03:24sell3370.101.90571.90861.9037
9152006.08.09 04:02s/l3370.101.90861.90861.9037-29.004125.00
9162006.08.09 04:07buy3360.101.90971.89991.9117
9172006.08.09 23:54close3360.101.90601.89991.9117-37.004088.00
9182006.08.10 00:02sell stop3380.101.90271.90731.9007
9192006.08.10 00:02buy stop3390.101.90671.90441.9087
9202006.08.10 00:13buy3390.101.90671.90441.9087
9212006.08.10 01:31s/l3390.101.90441.90441.9087-23.004065.00
9222006.08.10 01:38sell3380.101.90271.90731.9007
9232006.08.10 02:15s/l3380.101.90731.90731.9007-46.004019.00
9242006.08.11 00:00buy stop3400.101.89551.89251.8975
9252006.08.11 00:00sell stop3410.101.89151.89641.8895
9262006.08.11 01:03buy3400.101.89551.89251.8975
9272006.08.11 02:17s/l3400.101.89251.89251.8975-30.003989.00
9282006.08.11 02:20sell3410.101.89151.89641.8895
9292006.08.11 04:11s/l3410.101.89641.89641.8895-49.003940.00
9302006.08.13 17:00buy stop3420.101.89551.89031.8975
9312006.08.13 18:42sell stop3430.101.89151.89641.8895
9322006.08.13 19:00sell3430.101.89151.89641.8895
9332006.08.13 23:50close3430.101.89461.89641.8895-31.003909.00
9342006.08.13 23:50delete3420.101.89551.89031.8975
9352006.08.14 00:00sell stop3440.101.88891.89531.8869
9362006.08.14 02:03buy stop3450.101.89291.89131.8949
9372006.08.14 02:04buy3450.101.89291.89131.8949
9382006.08.14 03:25s/l3450.101.89131.89131.8949-16.003893.00
9392006.08.14 03:27sell3440.101.88891.89531.8869
9402006.08.14 04:51t/p3440.101.88691.89531.886920.003913.00
9412006.08.15 00:00sell stop3460.101.88561.89151.8836
9422006.08.15 02:25buy stop3470.101.88961.88801.8916
9432006.08.15 02:30buy3470.101.88961.88801.8916
9442006.08.15 02:53s/l3470.101.88801.88801.8916-16.003897.00
9452006.08.15 05:03sell3460.101.88561.89151.8836
9462006.08.15 08:30s/l3460.101.89151.89151.8836-59.003838.00
9472006.08.16 00:00buy stop3480.101.89581.89241.8978
9482006.08.16 00:00sell stop3490.101.89181.89461.8898
9492006.08.16 02:48sell3490.101.89181.89461.8898
9502006.08.16 04:38t/p3490.101.88981.89461.889820.003858.00
9512006.08.16 08:30buy3480.101.89581.89241.8978
9522006.08.16 08:31t/p3480.101.89781.89241.897820.003878.00
9532006.08.17 00:03sell stop3500.101.89371.89841.8917
9542006.08.17 00:08buy stop3510.101.89771.89541.8997
9552006.08.17 01:57buy3510.101.89771.89541.8997
9562006.08.17 02:46s/l3510.101.89541.89541.8997-23.003855.00
9572006.08.17 08:42sell3500.101.89371.89841.8917
9582006.08.17 12:20t/p3500.101.89171.89841.891720.003875.00
9592006.08.18 00:00buy stop3520.101.88701.88491.8890
9602006.08.18 00:00sell stop3530.101.88301.88931.8810
9612006.08.18 01:18buy3520.101.88701.88491.8890
9622006.08.18 02:37s/l3520.101.88491.88491.8890-21.003854.00
9632006.08.18 03:23sell3530.101.88301.88931.8810
9642006.08.18 07:24t/p3530.101.88101.88931.881020.003874.00
9652006.08.20 17:00buy stop3540.101.88701.87981.8890
9662006.08.20 20:58sell stop3550.101.88301.88931.8810
9672006.08.20 22:02buy3540.101.88701.87981.8890
9682006.08.20 23:51close3540.101.88611.87981.8890-9.003865.00
9692006.08.20 23:51delete3550.101.88301.88931.8810
9702006.08.21 00:00sell stop3560.101.87901.88781.8770
9712006.08.21 23:52delete3560.101.87901.88781.8770
9722006.08.22 00:00buy stop3570.101.89621.89151.8982
9732006.08.22 01:39sell stop3580.101.89221.89391.8902
9742006.08.22 01:51sell3580.101.89221.89391.8902
9752006.08.22 02:30s/l3580.101.89391.89391.8902-17.003848.00
9762006.08.22 23:50delete3570.101.89621.89151.8982
9772006.08.23 00:00buy stop3590.101.89031.88701.8923
9782006.08.23 00:00sell stop3600.101.88631.89131.8843
9792006.08.23 03:26buy3590.101.89031.88701.8923
9802006.08.23 03:33t/p3590.101.89231.88701.892320.003868.00
9812006.08.23 23:50delete3600.101.88631.89131.8843
9822006.08.24 00:00buy stop3610.101.89561.89061.8976
9832006.08.24 01:17sell stop3620.101.89161.89321.8896
9842006.08.24 01:43sell3620.101.89161.89321.8896
9852006.08.24 03:47t/p3620.101.88961.89321.889620.003888.00
9862006.08.24 08:16buy3610.101.89561.89061.8976
9872006.08.24 11:07s/l3610.101.89061.89061.8976-50.003838.00
9882006.08.25 00:00buy stop3630.101.88921.88681.8912
9892006.08.25 00:00sell stop3640.101.88521.89031.8832
9902006.08.25 02:28sell3640.101.88521.89031.8832
9912006.08.25 02:30t/p3640.101.88321.89031.883220.003858.00
9922006.08.25 05:29buy3630.101.88921.88681.8912
9932006.08.25 06:10t/p3630.101.89121.88681.891220.003878.00
9942006.08.27 17:00buy stop3650.101.88921.88711.8912
9952006.08.27 17:00sell stop3660.101.88521.89031.8832
9962006.08.27 21:09buy3650.101.88921.88711.8912
9972006.08.27 23:29t/p3650.101.89121.88711.891220.003898.00
9982006.08.27 23:50delete3660.101.88521.89031.8832
9992006.08.28 00:00sell stop3670.101.88631.89151.8843
10002006.08.28 23:50delete3670.101.88631.89151.8843
10012006.08.29 00:00sell stop3680.101.89091.89871.8889
10022006.08.29 10:23buy stop3690.101.89491.89291.8969
10032006.08.29 10:32buy3690.101.89491.89291.8969
10042006.08.29 10:49s/l3690.101.89291.89291.8969-20.003878.00
10052006.08.29 11:44sell3680.101.89091.89871.8889
10062006.08.29 14:31s/l3680.101.89871.89871.8889-78.003800.00
10072006.08.30 00:05buy stop3700.101.90041.89711.9024
10082006.08.30 00:05sell stop3710.101.89641.90011.8944
10092006.08.30 00:37buy3700.101.90041.89711.9024
10102006.08.30 03:02t/p3700.101.90241.89711.902420.003820.00
10112006.08.30 23:50delete3710.101.89641.90011.8944
10122006.08.31 00:00buy stop3720.101.90641.90271.9084
10132006.08.31 00:00sell stop3730.101.90241.90501.9004
10142006.08.31 02:21buy3720.101.90641.90271.9084
10152006.08.31 03:29t/p3720.101.90841.90271.908420.003840.00
10162006.08.31 10:01sell3730.101.90241.90501.9004
10172006.08.31 10:30t/p3730.101.90041.90501.900420.003860.00
10182006.09.01 00:00buy stop3740.101.90681.90301.9088
10192006.09.01 00:00sell stop3750.101.90281.90441.9008
10202006.09.01 04:07sell3750.101.90281.90441.9008
10212006.09.01 04:21s/l3750.101.90441.90441.9008-16.003844.00
10222006.09.01 12:01buy3740.101.90681.90301.9088
10232006.09.03 17:00buy stop3760.101.90681.90441.9088
10242006.09.03 17:00sell stop3770.101.90281.90651.9008
10252006.09.03 18:01buy3760.101.90681.90441.9088
10262006.09.03 23:53close3760.101.90701.90441.90882.003846.00
10272006.09.03 23:53close3740.101.90701.90301.90882.003848.00
10282006.09.03 23:53delete3770.101.90281.90651.9008
10292006.09.04 00:01sell stop3780.101.90361.90811.9016
10302006.09.04 00:01buy stop3790.101.90761.90291.9096
10312006.09.04 00:39buy3790.101.90761.90291.9096
10322006.09.04 05:01sell3780.101.90361.90811.9016
10332006.09.04 05:29s/l3790.101.90291.90291.9096-47.003801.00
10342006.09.04 23:52close3780.101.90411.90811.9016-5.003796.00
10352006.09.05 00:01buy stop3800.101.90921.90291.9112
10362006.09.05 23:57delete3800.101.90921.90291.9112
10372006.09.06 00:00buy stop3810.101.89671.89411.8987
10382006.09.06 00:00sell stop3820.101.89271.89771.8907
10392006.09.06 03:31sell3820.101.89271.89771.8907
10402006.09.06 04:37t/p3820.101.89071.89771.890720.003816.00
10412006.09.06 23:50delete3810.101.89671.89411.8987
10422006.09.07 00:01sell stop3830.101.88221.88661.8802
10432006.09.07 00:02buy stop3840.101.88621.88461.8882
10442006.09.07 01:04buy3840.101.88621.88461.8882
10452006.09.07 01:17s/l3840.101.88461.88461.8882-16.003800.00
10462006.09.07 02:25sell3830.101.88221.88661.8802
10472006.09.07 03:25s/l3830.101.88661.88661.8802-44.003756.00
10482006.09.08 00:02buy stop3850.101.87801.87311.8800
10492006.09.08 00:56sell stop3860.101.87401.87781.8720
10502006.09.08 01:33sell3860.101.87401.87781.8720
10512006.09.08 03:17t/p3860.101.87201.87781.872020.003776.00
10522006.09.10 17:00buy stop3870.101.87801.86451.8800
10532006.09.10 23:50delete3870.101.87801.86451.8800
10542006.09.10 23:50delete3850.101.87801.87311.8800
10552006.09.11 00:02buy stop3880.101.86761.86471.8696
10562006.09.11 00:02sell stop3890.101.86361.86821.8616
10572006.09.11 01:38buy3880.101.86761.86471.8696
10582006.09.11 02:16s/l3880.101.86471.86471.8696-29.003747.00
10592006.09.11 10:01sell3890.101.86361.86821.8616
10602006.09.11 10:09t/p3890.101.86161.86821.861620.003767.00
10612006.09.12 00:00sell stop3900.101.86371.86931.8617
10622006.09.12 02:08buy stop3910.101.86771.86561.8697
10632006.09.12 02:15buy3910.101.86771.86561.8697
10642006.09.12 04:30t/p3910.101.86971.86561.869720.003787.00
10652006.09.12 23:53delete3900.101.86371.86931.8617
10662006.09.13 00:01buy stop3920.101.87681.87211.8788
10672006.09.13 00:24sell stop3930.101.87281.87441.8708
10682006.09.13 00:41sell3930.101.87281.87441.8708
10692006.09.13 01:30s/l3930.101.87441.87441.8708-16.003771.00
10702006.09.13 04:30buy3920.101.87681.87211.8788
10712006.09.13 05:15s/l3920.101.87211.87211.8788-47.003724.00
10722006.09.14 00:00buy stop3940.101.87811.87511.8801
10732006.09.14 00:00sell stop3950.101.87411.87791.8721
10742006.09.14 03:21buy3940.101.87811.87511.8801
10752006.09.14 04:30t/p3940.101.88011.87511.880120.003744.00
10762006.09.14 23:53delete3950.101.87411.87791.8721
10772006.09.15 00:06buy stop3960.101.88891.88481.8909
10782006.09.15 00:06sell stop3970.101.88491.88781.8829
10792006.09.15 03:55sell3970.101.88491.88781.8829
10802006.09.15 05:46t/p3970.101.88291.88781.882920.003764.00
10812006.09.17 17:00buy stop3980.101.88891.87791.8909
10822006.09.17 23:52delete3980.101.88891.87791.8909
10832006.09.17 23:52delete3960.101.88891.88481.8909
10842006.09.18 00:00sell stop3990.101.87691.88151.8749
10852006.09.18 01:15buy stop4000.101.88091.87931.8829
10862006.09.18 02:01buy4000.101.88091.87931.8829
10872006.09.18 02:35t/p4000.101.88291.87931.882920.003784.00
10882006.09.18 05:13sell3990.101.87691.88151.8749
10892006.09.18 05:46t/p3990.101.87491.88151.874920.003804.00
10902006.09.19 00:00buy stop4010.101.88261.87951.8846
10912006.09.19 00:00sell stop4020.101.87861.88301.8766
10922006.09.19 02:45buy4010.101.88261.87951.8846
10932006.09.19 03:52s/l4010.101.87951.87951.8846-31.003773.00
10942006.09.19 04:06sell4020.101.87861.88301.8766
10952006.09.19 08:30s/l4020.101.88301.88301.8766-44.003729.00
10962006.09.20 00:01buy stop4030.101.88441.88291.8864
10972006.09.20 00:01sell stop4040.101.88041.88471.8784
10982006.09.20 00:36buy4030.101.88441.88291.8864
10992006.09.20 01:04s/l4030.101.88291.88291.8864-15.003714.00
11002006.09.20 03:51sell4040.101.88041.88471.8784
11012006.09.20 09:01s/l4040.101.88471.88471.8784-43.003671.00
11022006.09.21 00:00sell stop4050.101.88631.89251.8843
11032006.09.21 23:50delete4050.101.88631.89251.8843
11042006.09.22 00:01buy stop4060.101.90411.89741.9061
11052006.09.22 00:01sell stop4070.101.90011.90281.8981
11062006.09.22 03:03buy4060.101.90411.89741.9061
11072006.09.22 03:22t/p4060.101.90611.89741.906120.003691.00
11082006.09.22 11:44sell4070.101.90011.90281.8981
11092006.09.24 17:00buy stop4080.101.90411.89741.9061
11102006.09.24 17:34sell stop4090.101.90011.90171.8981
11112006.09.24 20:15sell4090.101.90011.90171.8981
11122006.09.24 21:29s/l4090.101.90171.90171.8981-16.003675.00
11132006.09.24 22:00s/l4070.101.90281.90281.8981-27.003648.00
11142006.09.24 23:51delete4080.101.90411.89741.9061
11152006.09.25 00:00sell stop4100.101.89781.90441.8958
11162006.09.25 05:14buy stop4110.101.90181.90021.9038
11172006.09.25 05:24buy4110.101.90181.90021.9038
11182006.09.25 10:00s/l4110.101.90021.90021.9038-16.003632.00
11192006.09.25 23:50delete4100.101.89781.90441.8958
11202006.09.26 00:01sell stop4120.101.89781.90191.8958
11212006.09.26 00:18buy stop4130.101.90181.90021.9038
11222006.09.26 01:26buy4130.101.90181.90021.9038
11232006.09.26 02:12s/l4130.101.90021.90021.9038-16.003616.00
11242006.09.26 04:15sell4120.101.89781.90191.8958
11252006.09.26 04:47t/p4120.101.89581.90191.895820.003636.00
11262006.09.27 00:00buy stop4140.101.89651.89421.8985
11272006.09.27 00:00sell stop4150.101.89251.89681.8905
11282006.09.27 02:10sell4150.101.89251.89681.8905
11292006.09.27 04:02t/p4150.101.89051.89681.890520.003656.00
11302006.09.27 23:50delete4140.101.89651.89421.8985
11312006.09.28 00:00buy stop4160.101.89141.88701.8934
11322006.09.28 00:00sell stop4170.101.88741.89031.8854
11332006.09.28 00:32sell4170.101.88741.89031.8854
11342006.09.28 02:17t/p4170.101.88541.89031.885420.003676.00
11352006.09.28 23:50delete4160.101.89141.88701.8934
11362006.09.29 00:03buy stop4180.101.87931.87631.8813
11372006.09.29 00:03sell stop4190.101.87531.88061.8733
11382006.09.29 01:24sell4190.101.87531.88061.8733
11392006.09.29 02:30t/p4190.101.87331.88061.873320.003696.00
11402006.10.01 17:00buy stop4200.101.87931.87501.8813
11412006.10.01 17:00sell stop4210.101.87531.88061.8733
11422006.10.01 17:06sell4210.101.87531.88061.8733
11432006.10.01 18:46t/p4210.101.87331.88061.873320.003716.00
11442006.10.01 23:50delete4200.101.87931.87501.8813
11452006.10.01 23:50delete4180.101.87931.87631.8813
11462006.10.02 00:02buy stop4220.101.87821.86931.8802
11472006.10.02 05:06sell stop4230.101.87421.87581.8722
11482006.10.02 05:07sell4230.101.87421.87581.8722
11492006.10.02 08:05t/p4230.101.87221.87581.872220.003736.00
11502006.10.02 09:35buy4220.101.87821.86931.8802
11512006.10.02 09:46t/p4220.101.88021.86931.880220.003756.00
11522006.10.03 00:03buy stop4240.101.88891.88081.8909
11532006.10.03 00:03sell stop4250.101.88491.88771.8829
11542006.10.03 02:48buy4240.101.88891.88081.8909
11552006.10.03 21:47sell4250.101.88491.88771.8829
11562006.10.03 23:50close4250.101.88571.88771.8829-8.003748.00
11572006.10.03 23:50close4240.101.88531.88081.8909-36.003712.00
11582006.10.04 00:00buy stop4260.101.88971.88471.8917
11592006.10.04 02:56sell stop4270.101.88571.88781.8837
11602006.10.04 03:56sell4270.101.88571.88781.8837
11612006.10.04 04:45t/p4270.101.88371.88781.883720.003732.00
11622006.10.04 23:54delete4260.101.88971.88471.8917
11632006.10.05 00:01buy stop4280.101.88821.88451.8902
11642006.10.05 00:01sell stop4290.101.88421.88661.8822
11652006.10.05 02:45sell4290.101.88421.88661.8822
11662006.10.05 03:29s/l4290.101.88661.88661.8822-24.003708.00
11672006.10.05 23:50delete4280.101.88821.88451.8902
11682006.10.06 00:00buy stop4300.101.88131.87611.8833
11692006.10.06 00:15sell stop4310.101.87731.88051.8753
11702006.10.06 01:42sell4310.101.87731.88051.8753
11712006.10.06 02:40t/p4310.101.87531.88051.875320.003728.00
11722006.10.06 08:07buy4300.101.88131.87611.8833
11732006.10.06 08:30t/p4300.101.88331.87611.883320.003748.00
11742006.10.08 17:00buy stop4320.101.88131.86871.8833
11752006.10.08 23:51delete4320.101.88131.86871.8833
11762006.10.09 00:00buy stop4330.101.87211.86931.8741
11772006.10.09 00:00sell stop4340.101.86811.87591.8661
11782006.10.09 02:53sell4340.101.86811.87591.8661
11792006.10.09 04:57t/p4340.101.86611.87591.866120.003768.00
11802006.10.09 23:52delete4330.101.87211.86931.8741
11812006.10.10 00:00buy stop4350.101.86921.86441.8712
11822006.10.10 00:12sell stop4360.101.86521.86751.8632
11832006.10.10 02:18buy4350.101.86921.86441.8712
11842006.10.10 04:09sell4360.101.86521.86751.8632
11852006.10.10 04:10s/l4350.101.86441.86441.8712-48.003720.00
11862006.10.10 04:22t/p4360.101.86321.86751.863220.003740.00
11872006.10.11 00:00buy stop4370.101.85641.85331.8584
11882006.10.11 00:00sell stop4380.101.85241.85931.8504
11892006.10.11 02:44sell4380.101.85241.85931.8504
11902006.10.11 03:38buy4370.101.85641.85331.8584
11912006.10.11 07:29t/p4370.101.85841.85331.858420.003760.00
11922006.10.11 23:53close4380.101.85701.85931.8504-46.003714.00
11932006.10.12 00:00sell stop4390.101.85151.85801.8495
11942006.10.12 06:35buy stop4400.101.85551.85371.8575
11952006.10.12 06:36buy4400.101.85551.85371.8575
11962006.10.12 07:36s/l4400.101.85371.85371.8575-18.003696.00
11972006.10.12 23:51delete4390.101.85151.85801.8495
11982006.10.13 00:00sell stop4410.101.85741.86281.8554
11992006.10.13 02:03buy stop4420.101.86141.85801.8634
12002006.10.13 02:16buy4420.101.86141.85801.8634
12012006.10.13 08:31t/p4420.101.86341.85801.863420.003716.00
12022006.10.13 08:38sell4410.101.85741.86281.8554
12032006.10.13 09:50t/p4410.101.85541.86281.855420.003736.00
12042006.10.15 17:01buy stop4430.101.86141.85431.8634
12052006.10.15 23:55delete4430.101.86141.85431.8634
12062006.10.16 00:00buy stop4440.101.85761.85311.8596
12072006.10.16 00:00sell stop4450.101.85361.85801.8516
12082006.10.16 03:09buy4440.101.85761.85311.8596
12092006.10.16 04:07t/p4440.101.85961.85311.859620.003756.00
12102006.10.16 23:50delete4450.101.85361.85801.8516
12112006.10.17 00:00buy stop4460.101.86371.85971.8657
12122006.10.17 00:00sell stop4470.101.85971.86391.8577
12132006.10.17 03:58buy4460.101.86371.85971.8657
12142006.10.17 05:01t/p4460.101.86571.85971.865720.003776.00
12152006.10.17 23:52delete4470.101.85971.86391.8577
12162006.10.18 00:00buy stop4480.101.87281.86851.8748
12172006.10.18 00:00sell stop4490.101.86881.87231.8668
12182006.10.18 02:37buy4480.101.87281.86851.8748
12192006.10.18 08:39sell4490.101.86881.87231.8668
12202006.10.18 08:41s/l4480.101.86851.86851.8748-43.003733.00
12212006.10.18 09:14t/p4490.101.86681.87231.866820.003753.00
12222006.10.19 00:07buy stop4500.101.87011.86751.8721
12232006.10.19 00:07sell stop4510.101.86611.86951.8641
12242006.10.19 03:02buy4500.101.87011.86751.8721
12252006.10.19 03:35t/p4500.101.87211.86751.872120.003773.00
12262006.10.19 23:50delete4510.101.86611.86951.8641
12272006.10.20 00:05buy stop4520.101.88001.87481.8820
12282006.10.20 00:05sell stop4530.101.87601.87801.8740
12292006.10.20 02:30sell4530.101.87601.87801.8740
12302006.10.20 02:40s/l4530.101.87801.87801.8740-20.003753.00
12312006.10.20 04:34buy4520.101.88001.87481.8820
12322006.10.20 04:53t/p4520.101.88201.87481.882020.003773.00
12332006.10.22 17:01sell stop4540.101.87601.88451.8740
12342006.10.22 23:53delete4540.101.87601.88451.8740
12352006.10.23 00:00buy stop4550.101.88551.88091.8875
12362006.10.23 00:01sell stop4560.101.88151.88311.8795
12372006.10.23 00:19sell4560.101.88151.88311.8795
12382006.10.23 03:08t/p4560.101.87951.88311.879520.003793.00
12392006.10.23 23:52delete4550.101.88551.88091.8875
12402006.10.24 00:02buy stop4570.101.87571.87131.8777
12412006.10.24 00:02sell stop4580.101.87171.87541.8697
12422006.10.24 01:46sell4580.101.87171.87541.8697
12432006.10.24 02:00t/p4580.101.86971.87541.869720.003813.00
12442006.10.24 11:42buy4570.101.87571.87131.8777
12452006.10.24 23:50close4570.101.87531.87131.8777-4.003809.00
12462006.10.25 00:00sell stop4590.101.87081.87561.8688
12472006.10.25 00:12buy stop4600.101.87481.87241.8768
12482006.10.25 00:19buy4600.101.87481.87241.8768
12492006.10.25 03:48t/p4600.101.87681.87241.876820.003829.00
12502006.10.25 23:50delete4590.101.87081.87561.8688
12512006.10.26 00:06sell stop4610.101.87541.88251.8734
12522006.10.26 23:50delete4610.101.87541.88251.8734
12532006.10.27 00:00buy stop4620.101.89261.88681.8946
12542006.10.27 00:00sell stop4630.101.88861.89191.8866
12552006.10.27 02:59sell4630.101.88861.89191.8866
12562006.10.27 07:07s/l4630.101.89191.89191.8866-33.003796.00
12572006.10.27 07:07buy4620.101.89261.88681.8946
12582006.10.27 08:33t/p4620.101.89461.88681.894620.003816.00
12592006.10.29 17:01sell stop4640.101.88861.89671.8866
12602006.10.29 23:50delete4640.101.88861.89671.8866
12612006.10.30 00:00buy stop4650.101.89781.89471.8998
12622006.10.30 00:00sell stop4660.101.89381.89821.8918
12632006.10.30 01:03buy4650.101.89781.89471.8998
12642006.10.30 05:55t/p4650.101.89981.89471.899820.003836.00
12652006.10.30 23:50delete4660.101.89381.89821.8918
12662006.10.31 00:00buy stop4670.101.90351.89841.9055
12672006.10.31 00:34sell stop4680.101.89951.90041.8975
12682006.10.31 00:40sell4680.101.89951.90041.8975
12692006.10.31 00:50s/l4680.101.90041.90041.8975-9.003827.00
12702006.10.31 10:07buy4670.101.90351.89841.9055
12712006.10.31 10:13t/p4670.101.90551.89841.905520.003847.00
12722006.11.01 00:01buy stop4690.101.90941.90451.9114
12732006.11.01 00:01sell stop4700.101.90541.90791.9034
12742006.11.01 03:05sell4700.101.90541.90791.9034
12752006.11.01 03:46s/l4700.101.90791.90791.9034-25.003822.00
12762006.11.01 04:36buy4690.101.90941.90451.9114
12772006.11.01 10:01t/p4690.101.91141.90451.911420.003842.00
12782006.11.02 00:03buy stop4710.101.91091.90661.9129
12792006.11.02 00:03sell stop4720.101.90691.90941.9049
12802006.11.02 00:33sell4720.101.90691.90941.9049
12812006.11.02 01:58t/p4720.101.90491.90941.904920.003862.00
12822006.11.02 23:53delete4710.101.91091.90661.9129
12832006.11.03 00:01buy stop4730.101.91071.90761.9127
12842006.11.03 00:01sell stop4740.101.90671.90901.9047
12852006.11.03 02:35sell4740.101.90671.90901.9047
12862006.11.03 03:55s/l4740.101.90901.90901.9047-23.003839.00
12872006.11.03 04:37buy4730.101.91071.90761.9127
12882006.11.03 05:49s/l4730.101.90761.90761.9127-31.003808.00
12892006.11.05 17:00buy stop4750.101.91071.90131.9127
12902006.11.05 23:50delete4750.101.91071.90131.9127
12912006.11.06 00:01buy stop4760.101.90421.89951.9062
12922006.11.06 01:31sell stop4770.101.90021.90341.8982
12932006.11.06 01:50sell4770.101.90021.90341.8982
12942006.11.06 03:23t/p4770.101.89821.90341.898220.003828.00
12952006.11.06 23:33buy4760.101.90421.89951.9062
12962006.11.06 23:50close4760.101.90501.89951.90628.003836.00
12972006.11.07 00:00sell stop4780.101.89581.90611.8938
12982006.11.07 23:53delete4780.101.89581.90611.8938
12992006.11.08 00:00buy stop4790.101.90811.90511.9101
13002006.11.08 00:00sell stop4800.101.90411.90741.9021
13012006.11.08 02:22sell4800.101.90411.90741.9021
13022006.11.08 03:47s/l4800.101.90741.90741.9021-33.003803.00
13032006.11.08 03:48buy4790.101.90811.90511.9101
13042006.11.08 07:57s/l4790.101.90511.90511.9101-30.003773.00
13052006.11.09 00:00buy stop4810.101.90761.90401.9096
13062006.11.09 00:00sell stop4820.101.90361.90541.9016
13072006.11.09 03:00buy4810.101.90761.90401.9096
13082006.11.09 07:00s/l4810.101.90401.90401.9096-36.003737.00
13092006.11.09 07:12sell4820.101.90361.90541.9016
13102006.11.09 07:51s/l4820.101.90541.90541.9016-18.003719.00
13112006.11.10 00:00sell stop4830.101.90331.91051.9013
13122006.11.12 17:00sell stop4840.101.90331.91151.9013
13132006.11.12 23:50delete4840.101.90331.91151.9013
13142006.11.12 23:50delete4830.101.90331.91051.9013
13152006.11.13 00:00sell stop4850.101.90851.91491.9065
13162006.11.13 02:39buy stop4860.101.91251.91141.9145
13172006.11.13 02:42buy4860.101.91251.91141.9145
13182006.11.13 03:03s/l4860.101.91141.91141.9145-11.003708.00
13192006.11.13 04:38sell4850.101.90851.91491.9065
13202006.11.13 06:05t/p4850.101.90651.91491.906520.003728.00
13212006.11.14 00:00sell stop4870.101.89911.90541.8971
13222006.11.14 02:27buy stop4880.101.90311.90151.9051
13232006.11.14 02:57buy4880.101.90311.90151.9051
13242006.11.14 04:30s/l4880.101.90151.90151.9051-16.003712.00
13252006.11.14 04:34sell4870.101.89911.90541.8971
13262006.11.14 05:46t/p4870.101.89711.90541.897120.003732.00
13272006.11.15 00:00buy stop4890.101.89751.89461.8995
13282006.11.15 00:00sell stop4900.101.89351.89771.8915
13292006.11.15 01:14sell4900.101.89351.89771.8915
13302006.11.15 04:36t/p4900.101.89151.89771.891520.003752.00
13312006.11.15 23:52delete4890.101.89751.89461.8995
13322006.11.16 00:04buy stop4910.101.89091.88831.8929
13332006.11.16 00:04sell stop4920.101.88691.89001.8849
13342006.11.16 01:30sell4920.101.88691.89001.8849
13352006.11.16 04:31s/l4920.101.89001.89001.8849-31.003721.00
13362006.11.16 08:30buy4910.101.89091.88831.8929
13372006.11.16 08:30t/p4910.101.89291.88831.892920.003741.00
13382006.11.17 00:00buy stop4930.101.89041.88561.8924
13392006.11.17 00:10sell stop4940.101.88641.88911.8844
13402006.11.17 00:28sell4940.101.88641.88911.8844
13412006.11.17 03:00t/p4940.101.88441.88911.884420.003761.00
13422006.11.17 09:51buy4930.101.89041.88561.8924
13432006.11.17 10:02t/p4930.101.89241.88561.892420.003781.00
13442006.11.19 17:00sell stop4950.101.88641.89621.8844
13452006.11.19 23:50delete4950.101.88641.89621.8844
13462006.11.20 00:00buy stop4960.101.89651.89171.8985
13472006.11.20 00:00sell stop4970.101.89251.89521.8905
13482006.11.20 04:43buy4960.101.89651.89171.8985
13492006.11.20 09:57t/p4960.101.89851.89171.898520.003801.00
13502006.11.20 23:50delete4970.101.89251.89521.8905
13512006.11.21 00:00buy stop4980.101.89981.89571.9018
13522006.11.21 00:00sell stop4990.101.89581.89771.8938
13532006.11.21 06:17buy4980.101.89981.89571.9018
13542006.11.21 21:20t/p4980.101.90181.89571.901820.003821.00
13552006.11.21 23:50delete4990.101.89581.89771.8938
13562006.11.22 00:00sell stop5000.101.89701.90411.8950
13572006.11.22 23:54delete5000.101.89701.90411.8950
13582006.11.23 00:01buy stop5010.101.91671.91001.9187
13592006.11.23 00:01sell stop5020.101.91271.91581.9107
13602006.11.23 04:10buy5010.101.91671.91001.9187
13612006.11.23 23:50close5010.101.91541.91001.9187-13.003808.00
13622006.11.23 23:50delete5020.101.91271.91581.9107
13632006.11.24 00:02buy stop5030.101.91761.91521.9196
13642006.11.24 00:02sell stop5040.101.91361.91671.9116
13652006.11.24 02:51buy5030.101.91761.91521.9196
13662006.11.24 03:24t/p5030.101.91961.91521.919620.003828.00
13672006.11.26 17:00sell stop5050.101.91361.94671.9116
13682006.11.26 23:50delete5050.101.91361.94671.9116
13692006.11.26 23:50delete5040.101.91361.91671.9116
13702006.11.27 00:00buy stop5060.101.94821.92711.9502
13712006.11.27 23:50delete5060.101.94821.92711.9502
13722006.11.28 00:00buy stop5070.101.94011.93711.9421
13732006.11.28 00:00sell stop5080.101.93611.93911.9341
13742006.11.28 02:15buy5070.101.94011.93711.9421
13752006.11.28 02:54t/p5070.101.94211.93711.942120.003848.00
13762006.11.28 23:50delete5080.101.93611.93911.9341
13772006.11.29 00:02buy stop5090.101.95371.94731.9557
13782006.11.29 00:02sell stop5100.101.94971.95281.9477
13792006.11.29 01:21buy5090.101.95371.94731.9557
13802006.11.29 02:49sell5100.101.94971.95281.9477
13812006.11.29 03:06s/l5090.101.94731.94731.9557-64.003784.00
13822006.11.29 03:06t/p5100.101.94771.95281.947720.003804.00
13832006.11.30 00:00sell stop5110.101.94461.94961.9426
13842006.11.30 23:50delete5110.101.94461.94961.9426
13852006.12.01 00:03buy stop5120.101.96821.96041.9702
13862006.12.01 00:03sell stop5130.101.96421.96771.9622
13872006.12.01 00:26buy5120.101.96821.96041.9702
13882006.12.01 01:26t/p5120.101.97021.96041.970220.003824.00
13892006.12.01 05:22sell5130.101.96421.96771.9622
13902006.12.01 05:30s/l5130.101.96771.96771.9622-35.003789.00
13912006.12.03 17:00sell stop5140.101.96421.97781.9622
13922006.12.03 23:50delete5140.101.96421.97781.9622
13932006.12.04 00:06buy stop5150.101.97881.97611.9808
13942006.12.04 00:06sell stop5160.101.97481.97911.9728
13952006.12.04 00:28buy5150.101.97881.97611.9808
13962006.12.04 00:33t/p5150.101.98081.97611.980820.003809.00
13972006.12.04 03:08sell5160.101.97481.97911.9728
13982006.12.04 03:26t/p5160.101.97281.97911.972820.003829.00
13992006.12.05 00:00buy stop5170.101.98361.97651.9856
14002006.12.05 08:32sell stop5180.101.97961.98131.9776
14012006.12.05 08:33sell5180.101.97961.98131.9776
14022006.12.05 08:47t/p5180.101.97761.98131.977620.003849.00
14032006.12.05 23:50delete5170.101.98361.97651.9856
14042006.12.06 00:00buy stop5190.101.97541.97231.9774
14052006.12.06 00:00sell stop5200.101.97141.97451.9694
14062006.12.06 02:26sell5200.101.97141.97451.9694
14072006.12.06 04:17t/p5200.101.96941.97451.969420.003869.00
14082006.12.06 23:50delete5190.101.97541.97231.9774
14092006.12.07 00:00buy stop5210.101.96851.96741.9705
14102006.12.07 00:00sell stop5220.101.96451.96881.9625
14112006.12.07 00:02buy5210.101.96851.96741.9705
14122006.12.07 00:22s/l5210.101.96741.96741.9705-11.003858.00
14132006.12.07 08:30sell5220.101.96451.96881.9625
14142006.12.07 08:36s/l5220.101.96881.96881.9625-43.003815.00
14152006.12.08 00:00buy stop5230.101.96511.96221.9671
14162006.12.08 00:00sell stop5240.101.96111.96521.9591
14172006.12.08 02:10sell5240.101.96111.96521.9591
14182006.12.08 05:15t/p5240.101.95911.96521.959120.003835.00
14192006.12.08 08:52buy5230.101.96511.96221.9671
14202006.12.08 08:53t/p5230.101.96711.96221.967120.003855.00
14212006.12.10 17:00buy stop5250.101.96511.95081.9671
14222006.12.10 23:50delete5250.101.96511.95081.9671
14232006.12.11 00:00buy stop5260.101.95401.94891.9560
14242006.12.11 00:37sell stop5270.101.95001.95931.9480
14252006.12.11 00:38sell5270.101.95001.95931.9480
14262006.12.11 02:47buy5260.101.95401.94891.9560
14272006.12.11 02:52t/p5260.101.95601.94891.956020.003875.00
14282006.12.11 07:26t/p5270.101.94801.95931.948020.003895.00
14292006.12.12 00:01sell stop5280.101.95571.96271.9537
14302006.12.12 02:54buy stop5290.101.95971.95461.9617
14312006.12.12 02:55buy5290.101.95971.95461.9617
14322006.12.12 04:30t/p5290.101.96171.95461.961720.003915.00
14332006.12.12 23:53delete5280.101.95571.96271.9537
14342006.12.13 00:07buy stop5300.101.97321.96671.9752
14352006.12.13 00:07sell stop5310.101.96921.97211.9672
14362006.12.13 02:01sell5310.101.96921.97211.9672
14372006.12.13 04:06t/p5310.101.96721.97211.967220.003935.00
14382006.12.13 23:50delete5300.101.97321.96671.9752
14392006.12.14 00:00buy stop5320.101.96881.96571.9708
14402006.12.14 00:00sell stop5330.101.96481.96771.9628
14412006.12.14 02:45buy5320.101.96881.96571.9708
14422006.12.14 03:06t/p5320.101.97081.96571.970820.003955.00
14432006.12.14 06:31sell5330.101.96481.96771.9628
14442006.12.14 06:48t/p5330.101.96281.96771.962820.003975.00
14452006.12.15 00:00buy stop5340.101.96211.96041.9641
14462006.12.15 00:00sell stop5350.101.95811.96311.9561
14472006.12.15 00:28buy5340.101.96211.96041.9641
14482006.12.15 01:42s/l5340.101.96041.96041.9641-17.003958.00
14492006.12.15 04:30sell5350.101.95811.96311.9561
14502006.12.15 04:52t/p5350.101.95611.96311.956120.003978.00
14512006.12.17 17:00buy stop5360.101.96211.95171.9641
14522006.12.17 23:50delete5360.101.96211.95171.9641
14532006.12.18 00:00buy stop5370.101.95511.95321.9571
14542006.12.18 00:00sell stop5380.101.95111.95591.9491
14552006.12.18 00:39buy5370.101.95511.95321.9571
14562006.12.18 01:39t/p5370.101.95711.95321.957120.003998.00
14572006.12.18 05:32sell5380.101.95111.95591.9491
14582006.12.18 08:22t/p5380.101.94911.95591.949120.004018.00
14592006.12.19 00:00buy stop5390.101.94931.94751.9513
14602006.12.19 00:00sell stop5400.101.94531.94951.9433
14612006.12.19 00:33buy5390.101.94931.94751.9513
14622006.12.19 02:51t/p5390.101.95131.94751.951320.004038.00
14632006.12.19 23:50delete5400.101.94531.94951.9433
14642006.12.20 00:01sell stop5410.101.96741.97431.9654
14652006.12.20 02:52buy stop5420.101.97141.96191.9734
14662006.12.20 03:18buy5420.101.97141.96191.9734
14672006.12.20 10:37sell5410.101.96741.97431.9654
14682006.12.20 11:42t/p5410.101.96541.97431.965420.004058.00
14692006.12.20 12:53s/l5420.101.96191.96191.9734-95.003963.00
14702006.12.21 00:01sell stop5430.101.96241.96701.9604
14712006.12.21 00:45buy stop5440.101.96641.96481.9684
14722006.12.21 00:51buy5440.101.96641.96481.9684
14732006.12.21 02:33s/l5440.101.96481.96481.9684-16.003947.00
14742006.12.21 06:31sell5430.101.96241.96701.9604
14752006.12.21 08:20t/p5430.101.96041.96701.960420.003967.00
14762006.12.22 00:00sell stop5450.101.95941.96461.9574
14772006.12.22 00:33buy stop5460.101.96341.96231.9654
14782006.12.22 00:48buy5460.101.96341.96231.9654
14792006.12.22 03:52t/p5460.101.96541.96231.965420.003987.00
14802006.12.22 09:58sell5450.101.95941.96461.9574
14812006.12.22 10:26t/p5450.101.95741.96461.957420.004007.00