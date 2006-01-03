Strategy Tester Report
OpenGraphics_Expert_Ver1.01
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.12.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|s1="//====Position settings====//"; Lots=0.1; DefaultStopLoss=12; TrailingStop=20; s2="//====OpenGraphics settings====//"; BUY_Area=20; BUY_Target_1=40; SELL_Area=20; SELL_Target_1=40;
|Bars in test
|42303
|Ticks modelled
|4081435
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-993.00
|Gross profit
|4334.00
|Gross loss
|-5327.00
|Profit factor
|0.81
|Expected payoff
|-2.56
|Absolute drawdown
|1384.00
|Maximal drawdown
|1434.00 (28.40%)
|Relative drawdown
|28.40% (1434.00)
|Total trades
|388
|Short positions (won %)
|190 (54.74%)
|Long positions (won %)
|198 (58.59%)
|Profit trades (% of total)
|220 (56.70%)
|Loss trades (% of total)
|168 (43.30%)
|Largest
|profit trade
|20.00
|loss trade
|-95.00
|Average
|profit trade
|19.70
|loss trade
|-31.71
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (180.00)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-261.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|180.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-261.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 19:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.7270
|1.7176
|1.7290
|2
|2006.01.02 20:53
|sell stop
|2
|0.10
|1.7230
|1.7246
|1.7210
|3
|2006.01.02 21:41
|buy
|1
|0.10
|1.7270
|1.7176
|1.7290
|4
|2006.01.02 23:50
|close
|1
|0.10
|1.7272
|1.7176
|1.7290
|2.00
|5002.00
|5
|2006.01.02 23:50
|delete
|2
|0.10
|1.7230
|1.7246
|1.7210
|6
|2006.01.03 00:00
|buy stop
|3
|0.10
|1.7315
|1.7222
|1.7335
|7
|2006.01.03 00:03
|sell stop
|4
|0.10
|1.7275
|1.7291
|1.7255
|8
|2006.01.03 00:28
|buy
|3
|0.10
|1.7315
|1.7222
|1.7335
|9
|2006.01.03 01:44
|sell
|4
|0.10
|1.7275
|1.7291
|1.7255
|10
|2006.01.03 02:58
|s/l
|4
|0.10
|1.7291
|1.7291
|1.7255
|-16.00
|4986.00
|11
|2006.01.03 03:32
|t/p
|3
|0.10
|1.7335
|1.7222
|1.7335
|20.00
|5006.00
|12
|2006.01.04 00:00
|sell stop
|5
|0.10
|1.7444
|1.7512
|1.7424
|13
|2006.01.04 02:06
|buy stop
|6
|0.10
|1.7484
|1.7393
|1.7504
|14
|2006.01.04 02:14
|buy
|6
|0.10
|1.7484
|1.7393
|1.7504
|15
|2006.01.04 02:46
|t/p
|6
|0.10
|1.7504
|1.7393
|1.7504
|20.00
|5026.00
|16
|2006.01.04 23:50
|delete
|5
|0.10
|1.7444
|1.7512
|1.7424
|17
|2006.01.05 00:00
|buy stop
|7
|0.10
|1.7608
|1.7553
|1.7628
|18
|2006.01.05 02:05
|sell stop
|8
|0.10
|1.7568
|1.7584
|1.7548
|19
|2006.01.05 02:10
|sell
|8
|0.10
|1.7568
|1.7584
|1.7548
|20
|2006.01.05 02:52
|t/p
|8
|0.10
|1.7548
|1.7584
|1.7548
|20.00
|5046.00
|21
|2006.01.05 23:50
|delete
|7
|0.10
|1.7608
|1.7553
|1.7628
|22
|2006.01.06 00:00
|buy stop
|9
|0.10
|1.7579
|1.7526
|1.7599
|23
|2006.01.06 04:07
|sell stop
|10
|0.10
|1.7539
|1.7555
|1.7519
|24
|2006.01.06 04:46
|sell
|10
|0.10
|1.7539
|1.7555
|1.7519
|25
|2006.01.06 04:58
|s/l
|10
|0.10
|1.7555
|1.7555
|1.7519
|-16.00
|5030.00
|26
|2006.01.06 08:30
|buy
|9
|0.10
|1.7579
|1.7526
|1.7599
|27
|2006.01.06 08:30
|modify
|9
|0.10
|1.7579
|1.7584
|1.7599
|28
|2006.01.06 08:30
|t/p
|9
|0.10
|1.7599
|1.7584
|1.7599
|20.00
|5050.00
|29
|2006.01.08 17:00
|sell stop
|11
|0.10
|1.7539
|1.7693
|1.7519
|30
|2006.01.08 23:50
|delete
|11
|0.10
|1.7539
|1.7693
|1.7519
|31
|2006.01.09 00:00
|sell stop
|12
|0.10
|1.7668
|1.7729
|1.7648
|32
|2006.01.09 00:12
|buy stop
|13
|0.10
|1.7708
|1.7648
|1.7728
|33
|2006.01.09 00:14
|buy
|13
|0.10
|1.7708
|1.7648
|1.7728
|34
|2006.01.09 03:21
|sell
|12
|0.10
|1.7668
|1.7729
|1.7648
|35
|2006.01.09 04:08
|s/l
|13
|0.10
|1.7648
|1.7648
|1.7728
|-60.00
|4990.00
|36
|2006.01.09 04:08
|t/p
|12
|0.10
|1.7648
|1.7729
|1.7648
|20.00
|5010.00
|37
|2006.01.10 00:00
|buy stop
|14
|0.10
|1.7673
|1.7651
|1.7693
|38
|2006.01.10 00:00
|sell stop
|15
|0.10
|1.7633
|1.7669
|1.7613
|39
|2006.01.10 02:26
|sell
|15
|0.10
|1.7633
|1.7669
|1.7613
|40
|2006.01.10 03:18
|s/l
|15
|0.10
|1.7669
|1.7669
|1.7613
|-36.00
|4974.00
|41
|2006.01.10 03:27
|buy
|14
|0.10
|1.7673
|1.7651
|1.7693
|42
|2006.01.10 04:00
|s/l
|14
|0.10
|1.7651
|1.7651
|1.7693
|-22.00
|4952.00
|43
|2006.01.11 00:02
|buy stop
|16
|0.10
|1.7669
|1.7615
|1.7689
|44
|2006.01.11 11:56
|sell stop
|17
|0.10
|1.7629
|1.7656
|1.7609
|45
|2006.01.11 12:18
|buy
|16
|0.10
|1.7669
|1.7615
|1.7689
|46
|2006.01.11 14:05
|sell
|17
|0.10
|1.7629
|1.7656
|1.7609
|47
|2006.01.11 17:27
|s/l
|17
|0.10
|1.7656
|1.7656
|1.7609
|-27.00
|4925.00
|48
|2006.01.11 23:50
|close
|16
|0.10
|1.7659
|1.7615
|1.7689
|-10.00
|4915.00
|49
|2006.01.12 00:00
|sell stop
|18
|0.10
|1.7625
|1.7674
|1.7605
|50
|2006.01.12 00:02
|buy stop
|19
|0.10
|1.7665
|1.7613
|1.7685
|51
|2006.01.12 00:07
|buy
|19
|0.10
|1.7665
|1.7613
|1.7685
|52
|2006.01.12 03:15
|t/p
|19
|0.10
|1.7685
|1.7613
|1.7685
|20.00
|4935.00
|53
|2006.01.12 09:06
|sell
|18
|0.10
|1.7625
|1.7674
|1.7605
|54
|2006.01.12 10:02
|t/p
|18
|0.10
|1.7605
|1.7674
|1.7605
|20.00
|4955.00
|55
|2006.01.13 00:00
|buy stop
|20
|0.10
|1.7622
|1.7588
|1.7642
|56
|2006.01.13 00:00
|sell stop
|21
|0.10
|1.7582
|1.7637
|1.7562
|57
|2006.01.13 01:55
|buy
|20
|0.10
|1.7622
|1.7588
|1.7642
|58
|2006.01.13 02:28
|t/p
|20
|0.10
|1.7642
|1.7588
|1.7642
|20.00
|4975.00
|59
|2006.01.15 17:00
|sell stop
|22
|0.10
|1.7582
|1.7776
|1.7562
|60
|2006.01.15 23:50
|delete
|22
|0.10
|1.7582
|1.7776
|1.7562
|61
|2006.01.15 23:50
|delete
|21
|0.10
|1.7582
|1.7637
|1.7562
|62
|2006.01.16 00:00
|buy stop
|23
|0.10
|1.7789
|1.7712
|1.7809
|63
|2006.01.16 00:00
|sell stop
|24
|0.10
|1.7749
|1.7784
|1.7729
|64
|2006.01.16 01:35
|sell
|24
|0.10
|1.7749
|1.7784
|1.7729
|65
|2006.01.16 04:42
|t/p
|24
|0.10
|1.7729
|1.7784
|1.7729
|20.00
|4995.00
|66
|2006.01.16 23:50
|delete
|23
|0.10
|1.7789
|1.7712
|1.7809
|67
|2006.01.17 00:01
|buy stop
|25
|0.10
|1.7705
|1.7649
|1.7725
|68
|2006.01.17 01:28
|sell stop
|26
|0.10
|1.7665
|1.7709
|1.7645
|69
|2006.01.17 01:43
|sell
|26
|0.10
|1.7665
|1.7709
|1.7645
|70
|2006.01.17 02:45
|buy
|25
|0.10
|1.7705
|1.7649
|1.7725
|71
|2006.01.17 04:30
|s/l
|25
|0.10
|1.7649
|1.7649
|1.7725
|-56.00
|4939.00
|72
|2006.01.17 04:30
|t/p
|26
|0.10
|1.7645
|1.7709
|1.7645
|20.00
|4959.00
|73
|2006.01.18 00:00
|buy stop
|27
|0.10
|1.7696
|1.7626
|1.7716
|74
|2006.01.18 02:47
|sell stop
|28
|0.10
|1.7656
|1.7672
|1.7636
|75
|2006.01.18 02:48
|sell
|28
|0.10
|1.7656
|1.7672
|1.7636
|76
|2006.01.18 03:02
|s/l
|28
|0.10
|1.7672
|1.7672
|1.7636
|-16.00
|4943.00
|77
|2006.01.18 03:52
|buy
|27
|0.10
|1.7696
|1.7626
|1.7716
|78
|2006.01.18 10:57
|s/l
|27
|0.10
|1.7626
|1.7626
|1.7716
|-70.00
|4873.00
|79
|2006.01.19 00:00
|buy stop
|29
|0.10
|1.7658
|1.7608
|1.7678
|80
|2006.01.19 01:25
|sell stop
|30
|0.10
|1.7618
|1.7644
|1.7598
|81
|2006.01.19 01:31
|sell
|30
|0.10
|1.7618
|1.7644
|1.7598
|82
|2006.01.19 02:24
|t/p
|30
|0.10
|1.7598
|1.7644
|1.7598
|20.00
|4893.00
|83
|2006.01.19 23:50
|delete
|29
|0.10
|1.7658
|1.7608
|1.7678
|84
|2006.01.20 00:00
|buy stop
|31
|0.10
|1.7617
|1.7553
|1.7637
|85
|2006.01.20 02:22
|sell stop
|32
|0.10
|1.7577
|1.7589
|1.7557
|86
|2006.01.20 02:22
|sell
|32
|0.10
|1.7577
|1.7589
|1.7557
|87
|2006.01.20 02:32
|s/l
|32
|0.10
|1.7589
|1.7589
|1.7557
|-12.00
|4881.00
|88
|2006.01.20 07:06
|buy
|31
|0.10
|1.7617
|1.7553
|1.7637
|89
|2006.01.20 08:56
|t/p
|31
|0.10
|1.7637
|1.7553
|1.7637
|20.00
|4901.00
|90
|2006.01.22 17:01
|sell stop
|33
|0.10
|1.7577
|1.7716
|1.7557
|91
|2006.01.22 23:50
|delete
|33
|0.10
|1.7577
|1.7716
|1.7557
|92
|2006.01.23 00:00
|sell stop
|34
|0.10
|1.7688
|1.7812
|1.7668
|93
|2006.01.23 23:50
|delete
|34
|0.10
|1.7688
|1.7812
|1.7668
|94
|2006.01.24 00:00
|buy stop
|35
|0.10
|1.7895
|1.7821
|1.7915
|95
|2006.01.24 00:29
|sell stop
|36
|0.10
|1.7855
|1.7871
|1.7835
|96
|2006.01.24 01:30
|sell
|36
|0.10
|1.7855
|1.7871
|1.7835
|97
|2006.01.24 03:12
|t/p
|36
|0.10
|1.7835
|1.7871
|1.7835
|20.00
|4921.00
|98
|2006.01.24 12:01
|buy
|35
|0.10
|1.7895
|1.7821
|1.7915
|99
|2006.01.24 19:28
|s/l
|35
|0.10
|1.7821
|1.7821
|1.7915
|-74.00
|4847.00
|100
|2006.01.25 00:00
|buy stop
|37
|0.10
|1.7868
|1.7819
|1.7888
|101
|2006.01.25 00:12
|sell stop
|38
|0.10
|1.7828
|1.7850
|1.7808
|102
|2006.01.25 00:18
|sell
|38
|0.10
|1.7828
|1.7850
|1.7808
|103
|2006.01.25 03:31
|s/l
|38
|0.10
|1.7850
|1.7850
|1.7808
|-22.00
|4825.00
|104
|2006.01.25 04:13
|buy
|37
|0.10
|1.7868
|1.7819
|1.7888
|105
|2006.01.25 04:30
|t/p
|37
|0.10
|1.7888
|1.7819
|1.7888
|20.00
|4845.00
|106
|2006.01.26 00:03
|sell stop
|39
|0.10
|1.7820
|1.7865
|1.7800
|107
|2006.01.26 00:14
|buy stop
|40
|0.10
|1.7860
|1.7844
|1.7880
|108
|2006.01.26 02:07
|buy
|40
|0.10
|1.7860
|1.7844
|1.7880
|109
|2006.01.26 03:22
|t/p
|40
|0.10
|1.7880
|1.7844
|1.7880
|20.00
|4865.00
|110
|2006.01.26 13:01
|sell
|39
|0.10
|1.7820
|1.7865
|1.7800
|111
|2006.01.26 13:09
|t/p
|39
|0.10
|1.7800
|1.7865
|1.7800
|20.00
|4885.00
|112
|2006.01.27 00:00
|buy stop
|41
|0.10
|1.7812
|1.7791
|1.7832
|113
|2006.01.27 00:00
|sell stop
|42
|0.10
|1.7772
|1.7820
|1.7752
|114
|2006.01.27 01:01
|sell
|42
|0.10
|1.7772
|1.7820
|1.7752
|115
|2006.01.27 04:43
|buy
|41
|0.10
|1.7812
|1.7791
|1.7832
|116
|2006.01.27 05:46
|s/l
|41
|0.10
|1.7791
|1.7791
|1.7832
|-21.00
|4864.00
|117
|2006.01.27 08:30
|s/l
|42
|0.10
|1.7820
|1.7820
|1.7752
|-48.00
|4816.00
|118
|2006.01.29 17:00
|buy stop
|43
|0.10
|1.7812
|1.7674
|1.7832
|119
|2006.01.29 23:50
|delete
|43
|0.10
|1.7812
|1.7674
|1.7832
|120
|2006.01.30 00:00
|buy stop
|44
|0.10
|1.7709
|1.7652
|1.7729
|121
|2006.01.30 00:58
|sell stop
|45
|0.10
|1.7669
|1.7743
|1.7649
|122
|2006.01.30 02:20
|sell
|45
|0.10
|1.7669
|1.7743
|1.7649
|123
|2006.01.30 03:28
|t/p
|45
|0.10
|1.7649
|1.7743
|1.7649
|20.00
|4836.00
|124
|2006.01.30 10:40
|buy
|44
|0.10
|1.7709
|1.7652
|1.7729
|125
|2006.01.30 13:46
|s/l
|44
|0.10
|1.7652
|1.7652
|1.7729
|-57.00
|4779.00
|126
|2006.01.31 00:00
|buy stop
|46
|0.10
|1.7707
|1.7680
|1.7727
|127
|2006.01.31 00:00
|sell stop
|47
|0.10
|1.7667
|1.7702
|1.7647
|128
|2006.01.31 02:02
|buy
|46
|0.10
|1.7707
|1.7680
|1.7727
|129
|2006.01.31 03:03
|t/p
|46
|0.10
|1.7727
|1.7680
|1.7727
|20.00
|4799.00
|130
|2006.01.31 23:50
|delete
|47
|0.10
|1.7667
|1.7702
|1.7647
|131
|2006.02.01 00:00
|buy stop
|48
|0.10
|1.7816
|1.7774
|1.7836
|132
|2006.02.01 00:00
|sell stop
|49
|0.10
|1.7776
|1.7806
|1.7756
|133
|2006.02.01 04:25
|sell
|49
|0.10
|1.7776
|1.7806
|1.7756
|134
|2006.02.01 05:50
|t/p
|49
|0.10
|1.7756
|1.7806
|1.7756
|20.00
|4819.00
|135
|2006.02.01 23:51
|delete
|48
|0.10
|1.7816
|1.7774
|1.7836
|136
|2006.02.02 00:00
|buy stop
|50
|0.10
|1.7768
|1.7731
|1.7788
|137
|2006.02.02 00:00
|sell stop
|51
|0.10
|1.7728
|1.7764
|1.7708
|138
|2006.02.02 00:44
|sell
|51
|0.10
|1.7728
|1.7764
|1.7708
|139
|2006.02.02 06:07
|s/l
|51
|0.10
|1.7764
|1.7764
|1.7708
|-36.00
|4783.00
|140
|2006.02.02 06:08
|buy
|50
|0.10
|1.7768
|1.7731
|1.7788
|141
|2006.02.02 10:28
|t/p
|50
|0.10
|1.7788
|1.7731
|1.7788
|20.00
|4803.00
|142
|2006.02.03 00:05
|buy stop
|52
|0.10
|1.7828
|1.7779
|1.7848
|143
|2006.02.03 00:05
|sell stop
|53
|0.10
|1.7788
|1.7805
|1.7768
|144
|2006.02.03 00:48
|sell
|53
|0.10
|1.7788
|1.7805
|1.7768
|145
|2006.02.03 02:35
|t/p
|53
|0.10
|1.7768
|1.7805
|1.7768
|20.00
|4823.00
|146
|2006.02.05 17:00
|buy stop
|54
|0.10
|1.7828
|1.7615
|1.7848
|147
|2006.02.05 23:50
|delete
|54
|0.10
|1.7828
|1.7615
|1.7848
|148
|2006.02.05 23:50
|delete
|52
|0.10
|1.7828
|1.7779
|1.7848
|149
|2006.02.06 00:03
|buy stop
|55
|0.10
|1.7648
|1.7600
|1.7668
|150
|2006.02.06 00:43
|sell stop
|56
|0.10
|1.7608
|1.7674
|1.7588
|151
|2006.02.06 01:11
|sell
|56
|0.10
|1.7608
|1.7674
|1.7588
|152
|2006.02.06 02:13
|t/p
|56
|0.10
|1.7588
|1.7674
|1.7588
|20.00
|4843.00
|153
|2006.02.06 23:50
|delete
|55
|0.10
|1.7648
|1.7600
|1.7668
|154
|2006.02.07 00:00
|buy stop
|57
|0.10
|1.7497
|1.7474
|1.7517
|155
|2006.02.07 00:00
|sell stop
|58
|0.10
|1.7457
|1.7517
|1.7437
|156
|2006.02.07 01:35
|buy
|57
|0.10
|1.7497
|1.7474
|1.7517
|157
|2006.02.07 02:21
|s/l
|57
|0.10
|1.7474
|1.7474
|1.7517
|-23.00
|4820.00
|158
|2006.02.07 07:21
|sell
|58
|0.10
|1.7457
|1.7517
|1.7437
|159
|2006.02.07 10:10
|t/p
|58
|0.10
|1.7437
|1.7517
|1.7437
|20.00
|4840.00
|160
|2006.02.08 00:00
|buy stop
|59
|0.10
|1.7466
|1.7436
|1.7486
|161
|2006.02.08 00:00
|sell stop
|60
|0.10
|1.7426
|1.7456
|1.7406
|162
|2006.02.08 02:22
|sell
|60
|0.10
|1.7426
|1.7456
|1.7406
|163
|2006.02.08 10:21
|t/p
|60
|0.10
|1.7406
|1.7456
|1.7406
|20.00
|4860.00
|164
|2006.02.08 20:02
|buy
|59
|0.10
|1.7466
|1.7436
|1.7486
|165
|2006.02.08 20:07
|s/l
|59
|0.10
|1.7436
|1.7436
|1.7486
|-30.00
|4830.00
|166
|2006.02.09 00:06
|sell stop
|61
|0.10
|1.7397
|1.7450
|1.7377
|167
|2006.02.09 01:23
|buy stop
|62
|0.10
|1.7437
|1.7422
|1.7457
|168
|2006.02.09 01:33
|buy
|62
|0.10
|1.7437
|1.7422
|1.7457
|169
|2006.02.09 02:04
|t/p
|62
|0.10
|1.7457
|1.7422
|1.7457
|20.00
|4850.00
|170
|2006.02.09 04:30
|sell
|61
|0.10
|1.7397
|1.7450
|1.7377
|171
|2006.02.09 18:54
|s/l
|61
|0.10
|1.7450
|1.7450
|1.7377
|-53.00
|4797.00
|172
|2006.02.10 00:00
|sell stop
|63
|0.10
|1.7395
|1.7462
|1.7375
|173
|2006.02.10 03:48
|buy stop
|64
|0.10
|1.7435
|1.7418
|1.7455
|174
|2006.02.10 03:48
|buy
|64
|0.10
|1.7435
|1.7418
|1.7455
|175
|2006.02.10 05:26
|t/p
|64
|0.10
|1.7455
|1.7418
|1.7455
|20.00
|4817.00
|176
|2006.02.12 17:00
|sell stop
|65
|0.10
|1.7395
|1.7450
|1.7375
|177
|2006.02.12 19:24
|buy stop
|66
|0.10
|1.7435
|1.7418
|1.7455
|178
|2006.02.12 19:30
|buy
|66
|0.10
|1.7435
|1.7418
|1.7455
|179
|2006.02.12 21:30
|s/l
|66
|0.10
|1.7418
|1.7418
|1.7455
|-17.00
|4800.00
|180
|2006.02.12 23:50
|delete
|65
|0.10
|1.7395
|1.7450
|1.7375
|181
|2006.02.12 23:50
|delete
|63
|0.10
|1.7395
|1.7462
|1.7375
|182
|2006.02.13 00:00
|buy stop
|67
|0.10
|1.7464
|1.7424
|1.7484
|183
|2006.02.13 00:00
|sell stop
|68
|0.10
|1.7424
|1.7476
|1.7404
|184
|2006.02.13 00:58
|sell
|68
|0.10
|1.7424
|1.7476
|1.7404
|185
|2006.02.13 03:07
|t/p
|68
|0.10
|1.7404
|1.7476
|1.7404
|20.00
|4820.00
|186
|2006.02.13 23:50
|delete
|67
|0.10
|1.7464
|1.7424
|1.7484
|187
|2006.02.14 00:00
|buy stop
|69
|0.10
|1.7432
|1.7409
|1.7452
|188
|2006.02.14 00:00
|sell stop
|70
|0.10
|1.7392
|1.7431
|1.7372
|189
|2006.02.14 01:15
|buy
|69
|0.10
|1.7432
|1.7409
|1.7452
|190
|2006.02.14 04:30
|s/l
|69
|0.10
|1.7409
|1.7409
|1.7452
|-23.00
|4797.00
|191
|2006.02.14 04:30
|sell
|70
|0.10
|1.7392
|1.7431
|1.7372
|192
|2006.02.14 05:06
|t/p
|70
|0.10
|1.7372
|1.7431
|1.7372
|20.00
|4817.00
|193
|2006.02.15 00:00
|buy stop
|71
|0.10
|1.7388
|1.7351
|1.7408
|194
|2006.02.15 00:00
|sell stop
|72
|0.10
|1.7348
|1.7365
|1.7328
|195
|2006.02.15 01:15
|sell
|72
|0.10
|1.7348
|1.7365
|1.7328
|196
|2006.02.15 05:33
|s/l
|72
|0.10
|1.7365
|1.7365
|1.7328
|-17.00
|4800.00
|197
|2006.02.15 05:37
|buy
|71
|0.10
|1.7388
|1.7351
|1.7408
|198
|2006.02.15 08:02
|t/p
|71
|0.10
|1.7408
|1.7351
|1.7408
|20.00
|4820.00
|199
|2006.02.16 00:00
|buy stop
|73
|0.10
|1.7432
|1.7395
|1.7452
|200
|2006.02.16 00:00
|sell stop
|74
|0.10
|1.7392
|1.7411
|1.7372
|201
|2006.02.16 00:27
|sell
|74
|0.10
|1.7392
|1.7411
|1.7372
|202
|2006.02.16 03:36
|t/p
|74
|0.10
|1.7372
|1.7411
|1.7372
|20.00
|4840.00
|203
|2006.02.16 23:50
|delete
|73
|0.10
|1.7432
|1.7395
|1.7452
|204
|2006.02.17 00:00
|buy stop
|75
|0.10
|1.7413
|1.7349
|1.7433
|205
|2006.02.17 05:21
|sell stop
|76
|0.10
|1.7373
|1.7389
|1.7353
|206
|2006.02.17 05:31
|sell
|76
|0.10
|1.7373
|1.7389
|1.7353
|207
|2006.02.17 07:06
|t/p
|76
|0.10
|1.7353
|1.7389
|1.7353
|20.00
|4860.00
|208
|2006.02.17 10:13
|buy
|75
|0.10
|1.7413
|1.7349
|1.7433
|209
|2006.02.19 17:00
|sell stop
|77
|0.10
|1.7373
|1.7420
|1.7353
|210
|2006.02.19 19:59
|t/p
|75
|0.10
|1.7433
|1.7349
|1.7433
|20.00
|4880.00
|211
|2006.02.19 23:50
|delete
|77
|0.10
|1.7373
|1.7420
|1.7353
|212
|2006.02.20 00:00
|sell stop
|78
|0.10
|1.7394
|1.7457
|1.7374
|213
|2006.02.20 03:20
|buy stop
|79
|0.10
|1.7434
|1.7393
|1.7454
|214
|2006.02.20 03:21
|buy
|79
|0.10
|1.7434
|1.7393
|1.7454
|215
|2006.02.20 13:12
|t/p
|79
|0.10
|1.7454
|1.7393
|1.7454
|20.00
|4900.00
|216
|2006.02.20 23:57
|delete
|78
|0.10
|1.7394
|1.7457
|1.7374
|217
|2006.02.21 00:00
|buy stop
|80
|0.10
|1.7460
|1.7420
|1.7480
|218
|2006.02.21 00:00
|sell stop
|81
|0.10
|1.7420
|1.7436
|1.7400
|219
|2006.02.21 02:28
|sell
|81
|0.10
|1.7420
|1.7436
|1.7400
|220
|2006.02.21 02:42
|s/l
|81
|0.10
|1.7436
|1.7436
|1.7400
|-16.00
|4884.00
|221
|2006.02.21 07:40
|buy
|80
|0.10
|1.7460
|1.7420
|1.7480
|222
|2006.02.21 10:40
|s/l
|80
|0.10
|1.7420
|1.7420
|1.7480
|-40.00
|4844.00
|223
|2006.02.22 00:01
|buy stop
|82
|0.10
|1.7479
|1.7450
|1.7499
|224
|2006.02.22 00:01
|sell stop
|83
|0.10
|1.7439
|1.7465
|1.7419
|225
|2006.02.22 02:34
|sell
|83
|0.10
|1.7439
|1.7465
|1.7419
|226
|2006.02.22 04:13
|t/p
|83
|0.10
|1.7419
|1.7465
|1.7419
|20.00
|4864.00
|227
|2006.02.22 23:50
|delete
|82
|0.10
|1.7479
|1.7450
|1.7499
|228
|2006.02.23 00:00
|buy stop
|84
|0.10
|1.7458
|1.7428
|1.7478
|229
|2006.02.23 00:00
|sell stop
|85
|0.10
|1.7418
|1.7456
|1.7398
|230
|2006.02.23 01:14
|buy
|84
|0.10
|1.7458
|1.7428
|1.7478
|231
|2006.02.23 03:08
|t/p
|84
|0.10
|1.7478
|1.7428
|1.7478
|20.00
|4884.00
|232
|2006.02.23 23:53
|delete
|85
|0.10
|1.7418
|1.7456
|1.7398
|233
|2006.02.24 00:02
|buy stop
|86
|0.10
|1.7533
|1.7495
|1.7553
|234
|2006.02.24 00:02
|sell stop
|87
|0.10
|1.7493
|1.7537
|1.7473
|235
|2006.02.24 00:38
|buy
|86
|0.10
|1.7533
|1.7495
|1.7553
|236
|2006.02.24 03:27
|s/l
|86
|0.10
|1.7495
|1.7495
|1.7553
|-38.00
|4846.00
|237
|2006.02.24 03:28
|sell
|87
|0.10
|1.7493
|1.7537
|1.7473
|238
|2006.02.24 05:54
|t/p
|87
|0.10
|1.7473
|1.7537
|1.7473
|20.00
|4866.00
|239
|2006.02.27 17:10
|buy stop
|88
|0.10
|1.7466
|1.7390
|1.7486
|240
|2006.02.27 23:50
|delete
|88
|0.10
|1.7466
|1.7390
|1.7486
|241
|2006.02.28 00:00
|buy stop
|89
|0.10
|1.7423
|1.7397
|1.7443
|242
|2006.02.28 00:00
|sell stop
|90
|0.10
|1.7383
|1.7411
|1.7363
|243
|2006.02.28 02:01
|sell
|90
|0.10
|1.7383
|1.7411
|1.7363
|244
|2006.02.28 04:13
|s/l
|90
|0.10
|1.7411
|1.7411
|1.7363
|-28.00
|4838.00
|245
|2006.02.28 04:25
|buy
|89
|0.10
|1.7423
|1.7397
|1.7443
|246
|2006.02.28 05:13
|t/p
|89
|0.10
|1.7443
|1.7397
|1.7443
|20.00
|4858.00
|247
|2006.03.01 00:00
|sell stop
|91
|0.10
|1.7515
|1.7561
|1.7495
|248
|2006.03.01 00:00
|buy stop
|92
|0.10
|1.7555
|1.7494
|1.7575
|249
|2006.03.01 03:23
|sell
|91
|0.10
|1.7515
|1.7561
|1.7495
|250
|2006.03.01 04:47
|buy
|92
|0.10
|1.7555
|1.7494
|1.7575
|251
|2006.03.01 04:57
|s/l
|91
|0.10
|1.7561
|1.7561
|1.7495
|-46.00
|4812.00
|252
|2006.03.01 05:16
|t/p
|92
|0.10
|1.7575
|1.7494
|1.7575
|20.00
|4832.00
|253
|2006.03.02 00:00
|buy stop
|93
|0.10
|1.7521
|1.7480
|1.7541
|254
|2006.03.02 00:00
|sell stop
|94
|0.10
|1.7481
|1.7520
|1.7461
|255
|2006.03.02 03:02
|buy
|93
|0.10
|1.7521
|1.7480
|1.7541
|256
|2006.03.02 03:53
|sell
|94
|0.10
|1.7481
|1.7520
|1.7461
|257
|2006.03.02 03:53
|s/l
|93
|0.10
|1.7480
|1.7480
|1.7541
|-41.00
|4791.00
|258
|2006.03.02 07:56
|t/p
|94
|0.10
|1.7461
|1.7520
|1.7461
|20.00
|4811.00
|259
|2006.03.03 00:03
|buy stop
|95
|0.10
|1.7555
|1.7507
|1.7575
|260
|2006.03.03 00:37
|sell stop
|96
|0.10
|1.7515
|1.7531
|1.7495
|261
|2006.03.03 01:39
|sell
|96
|0.10
|1.7515
|1.7531
|1.7495
|262
|2006.03.03 05:12
|s/l
|96
|0.10
|1.7531
|1.7531
|1.7495
|-16.00
|4795.00
|263
|2006.03.03 06:31
|buy
|95
|0.10
|1.7555
|1.7507
|1.7575
|264
|2006.03.03 08:41
|t/p
|95
|0.10
|1.7575
|1.7507
|1.7575
|20.00
|4815.00
|265
|2006.03.05 17:00
|sell stop
|97
|0.10
|1.7515
|1.7570
|1.7495
|266
|2006.03.05 23:50
|delete
|97
|0.10
|1.7515
|1.7570
|1.7495
|267
|2006.03.06 00:00
|buy stop
|98
|0.10
|1.7584
|1.7544
|1.7604
|268
|2006.03.06 00:00
|sell stop
|99
|0.10
|1.7544
|1.7585
|1.7524
|269
|2006.03.06 01:22
|buy
|98
|0.10
|1.7584
|1.7544
|1.7604
|270
|2006.03.06 02:08
|t/p
|98
|0.10
|1.7604
|1.7544
|1.7604
|20.00
|4835.00
|271
|2006.03.06 05:32
|sell
|99
|0.10
|1.7544
|1.7585
|1.7524
|272
|2006.03.06 10:01
|t/p
|99
|0.10
|1.7524
|1.7585
|1.7524
|20.00
|4855.00
|273
|2006.03.07 00:00
|buy stop
|100
|0.10
|1.7526
|1.7442
|1.7546
|274
|2006.03.07 23:50
|delete
|100
|0.10
|1.7526
|1.7442
|1.7546
|275
|2006.03.08 00:00
|buy stop
|101
|0.10
|1.7381
|1.7362
|1.7401
|276
|2006.03.08 00:00
|sell stop
|102
|0.10
|1.7341
|1.7400
|1.7321
|277
|2006.03.08 02:19
|buy
|101
|0.10
|1.7381
|1.7362
|1.7401
|278
|2006.03.08 02:39
|t/p
|101
|0.10
|1.7401
|1.7362
|1.7401
|20.00
|4875.00
|279
|2006.03.08 11:01
|sell
|102
|0.10
|1.7341
|1.7400
|1.7321
|280
|2006.03.08 23:50
|close
|102
|0.10
|1.7367
|1.7400
|1.7321
|-26.00
|4849.00
|281
|2006.03.09 00:00
|buy stop
|103
|0.10
|1.7410
|1.7371
|1.7430
|282
|2006.03.09 00:00
|sell stop
|104
|0.10
|1.7370
|1.7384
|1.7350
|283
|2006.03.09 00:04
|sell
|104
|0.10
|1.7370
|1.7384
|1.7350
|284
|2006.03.09 01:17
|t/p
|104
|0.10
|1.7350
|1.7384
|1.7350
|20.00
|4869.00
|285
|2006.03.09 08:45
|buy
|103
|0.10
|1.7410
|1.7371
|1.7430
|286
|2006.03.09 09:05
|s/l
|103
|0.10
|1.7371
|1.7371
|1.7430
|-39.00
|4830.00
|287
|2006.03.10 00:00
|buy stop
|105
|0.10
|1.7377
|1.7344
|1.7397
|288
|2006.03.10 00:00
|sell stop
|106
|0.10
|1.7337
|1.7371
|1.7317
|289
|2006.03.10 03:52
|buy
|105
|0.10
|1.7377
|1.7344
|1.7397
|290
|2006.03.10 08:30
|s/l
|105
|0.10
|1.7344
|1.7344
|1.7397
|-33.00
|4797.00
|291
|2006.03.10 08:31
|sell
|106
|0.10
|1.7337
|1.7371
|1.7317
|292
|2006.03.10 08:33
|t/p
|106
|0.10
|1.7317
|1.7371
|1.7317
|20.00
|4817.00
|293
|2006.03.12 17:00
|buy stop
|107
|0.10
|1.7377
|1.7248
|1.7397
|294
|2006.03.12 23:50
|delete
|107
|0.10
|1.7377
|1.7248
|1.7397
|295
|2006.03.13 00:00
|buy stop
|108
|0.10
|1.7285
|1.7257
|1.7305
|296
|2006.03.13 00:00
|sell stop
|109
|0.10
|1.7245
|1.7299
|1.7225
|297
|2006.03.13 02:22
|buy
|108
|0.10
|1.7285
|1.7257
|1.7305
|298
|2006.03.13 03:35
|s/l
|108
|0.10
|1.7257
|1.7257
|1.7305
|-28.00
|4789.00
|299
|2006.03.13 03:57
|sell
|109
|0.10
|1.7245
|1.7299
|1.7225
|300
|2006.03.13 10:26
|s/l
|109
|0.10
|1.7299
|1.7299
|1.7225
|-54.00
|4735.00
|301
|2006.03.14 00:00
|sell stop
|110
|0.10
|1.7311
|1.7369
|1.7291
|302
|2006.03.14 01:18
|buy stop
|111
|0.10
|1.7351
|1.7300
|1.7371
|303
|2006.03.14 01:32
|buy
|111
|0.10
|1.7351
|1.7300
|1.7371
|304
|2006.03.14 08:30
|t/p
|111
|0.10
|1.7371
|1.7300
|1.7371
|20.00
|4755.00
|305
|2006.03.14 23:50
|delete
|110
|0.10
|1.7311
|1.7369
|1.7291
|306
|2006.03.15 00:00
|buy stop
|112
|0.10
|1.7483
|1.7426
|1.7503
|307
|2006.03.15 00:00
|sell stop
|113
|0.10
|1.7443
|1.7472
|1.7423
|308
|2006.03.15 04:30
|sell
|113
|0.10
|1.7443
|1.7472
|1.7423
|309
|2006.03.15 04:35
|t/p
|113
|0.10
|1.7423
|1.7472
|1.7423
|20.00
|4775.00
|310
|2006.03.15 09:22
|buy
|112
|0.10
|1.7483
|1.7426
|1.7503
|311
|2006.03.15 23:50
|close
|112
|0.10
|1.7446
|1.7426
|1.7503
|-37.00
|4738.00
|312
|2006.03.16 00:00
|buy stop
|114
|0.10
|1.7505
|1.7444
|1.7525
|313
|2006.03.16 02:54
|sell stop
|115
|0.10
|1.7465
|1.7481
|1.7445
|314
|2006.03.16 02:56
|sell
|115
|0.10
|1.7465
|1.7481
|1.7445
|315
|2006.03.16 02:58
|s/l
|115
|0.10
|1.7481
|1.7481
|1.7445
|-16.00
|4722.00
|316
|2006.03.16 08:33
|buy
|114
|0.10
|1.7505
|1.7444
|1.7525
|317
|2006.03.16 09:01
|t/p
|114
|0.10
|1.7525
|1.7444
|1.7525
|20.00
|4742.00
|318
|2006.03.17 00:00
|buy stop
|116
|0.10
|1.7595
|1.7537
|1.7615
|319
|2006.03.17 00:19
|sell stop
|117
|0.10
|1.7555
|1.7571
|1.7535
|320
|2006.03.17 00:38
|sell
|117
|0.10
|1.7555
|1.7571
|1.7535
|321
|2006.03.17 02:21
|t/p
|117
|0.10
|1.7535
|1.7571
|1.7535
|20.00
|4762.00
|322
|2006.03.19 17:00
|buy stop
|118
|0.10
|1.7595
|1.7537
|1.7615
|323
|2006.03.19 17:00
|sell stop
|119
|0.10
|1.7555
|1.7572
|1.7535
|324
|2006.03.19 17:03
|sell
|119
|0.10
|1.7555
|1.7572
|1.7535
|325
|2006.03.19 21:02
|t/p
|119
|0.10
|1.7535
|1.7572
|1.7535
|20.00
|4782.00
|326
|2006.03.19 23:50
|delete
|118
|0.10
|1.7595
|1.7537
|1.7615
|327
|2006.03.19 23:50
|delete
|116
|0.10
|1.7595
|1.7537
|1.7615
|328
|2006.03.20 00:00
|buy stop
|120
|0.10
|1.7583
|1.7536
|1.7603
|329
|2006.03.20 00:42
|sell stop
|121
|0.10
|1.7543
|1.7553
|1.7523
|330
|2006.03.20 01:00
|sell
|121
|0.10
|1.7543
|1.7553
|1.7523
|331
|2006.03.20 01:04
|s/l
|121
|0.10
|1.7553
|1.7553
|1.7523
|-10.00
|4772.00
|332
|2006.03.20 02:56
|buy
|120
|0.10
|1.7583
|1.7536
|1.7603
|333
|2006.03.20 06:53
|s/l
|120
|0.10
|1.7536
|1.7536
|1.7603
|-47.00
|4725.00
|334
|2006.03.21 00:01
|buy stop
|122
|0.10
|1.7582
|1.7515
|1.7602
|335
|2006.03.21 23:51
|delete
|122
|0.10
|1.7582
|1.7515
|1.7602
|336
|2006.03.22 00:00
|buy stop
|123
|0.10
|1.7498
|1.7466
|1.7518
|337
|2006.03.22 00:00
|sell stop
|124
|0.10
|1.7458
|1.7496
|1.7438
|338
|2006.03.22 02:45
|buy
|123
|0.10
|1.7498
|1.7466
|1.7518
|339
|2006.03.22 05:05
|s/l
|123
|0.10
|1.7466
|1.7466
|1.7518
|-32.00
|4693.00
|340
|2006.03.22 05:37
|sell
|124
|0.10
|1.7458
|1.7496
|1.7438
|341
|2006.03.22 09:27
|s/l
|124
|0.10
|1.7496
|1.7496
|1.7438
|-38.00
|4655.00
|342
|2006.03.23 00:01
|buy stop
|125
|0.10
|1.7491
|1.7432
|1.7511
|343
|2006.03.24 00:00
|buy stop
|126
|0.10
|1.7369
|1.7341
|1.7389
|344
|2006.03.24 00:00
|sell stop
|127
|0.10
|1.7329
|1.7384
|1.7309
|345
|2006.03.24 02:46
|sell
|127
|0.10
|1.7329
|1.7384
|1.7309
|346
|2006.03.24 09:28
|buy
|126
|0.10
|1.7369
|1.7341
|1.7389
|347
|2006.03.24 10:00
|s/l
|127
|0.10
|1.7384
|1.7384
|1.7309
|-55.00
|4600.00
|348
|2006.03.24 10:00
|t/p
|126
|0.10
|1.7389
|1.7341
|1.7389
|20.00
|4620.00
|349
|2006.03.26 17:00
|sell stop
|128
|0.10
|1.7329
|1.7436
|1.7309
|350
|2006.03.26 23:50
|delete
|128
|0.10
|1.7329
|1.7436
|1.7309
|351
|2006.03.26 23:50
|delete
|125
|0.10
|1.7491
|1.7432
|1.7511
|352
|2006.03.27 00:00
|sell stop
|129
|0.10
|1.7406
|1.7481
|1.7386
|353
|2006.03.27 23:50
|delete
|129
|0.10
|1.7406
|1.7481
|1.7386
|354
|2006.03.28 00:00
|buy stop
|130
|0.10
|1.7488
|1.7458
|1.7508
|355
|2006.03.28 00:00
|sell stop
|131
|0.10
|1.7448
|1.7473
|1.7428
|356
|2006.03.28 03:02
|buy
|130
|0.10
|1.7488
|1.7458
|1.7508
|357
|2006.03.28 08:24
|t/p
|130
|0.10
|1.7508
|1.7458
|1.7508
|20.00
|4640.00
|358
|2006.03.28 14:31
|sell
|131
|0.10
|1.7448
|1.7473
|1.7428
|359
|2006.03.28 14:57
|t/p
|131
|0.10
|1.7428
|1.7473
|1.7428
|20.00
|4660.00
|360
|2006.03.29 00:00
|buy stop
|132
|0.10
|1.7448
|1.7417
|1.7468
|361
|2006.03.29 00:00
|sell stop
|133
|0.10
|1.7408
|1.7464
|1.7388
|362
|2006.03.29 02:15
|sell
|133
|0.10
|1.7408
|1.7464
|1.7388
|363
|2006.03.29 02:56
|t/p
|133
|0.10
|1.7388
|1.7464
|1.7388
|20.00
|4680.00
|364
|2006.03.29 23:50
|delete
|132
|0.10
|1.7448
|1.7417
|1.7468
|365
|2006.03.30 00:00
|sell stop
|134
|0.10
|1.7321
|1.7418
|1.7301
|366
|2006.03.30 23:50
|delete
|134
|0.10
|1.7321
|1.7418
|1.7301
|367
|2006.03.31 00:01
|buy stop
|135
|0.10
|1.7484
|1.7428
|1.7504
|368
|2006.03.31 00:01
|sell stop
|136
|0.10
|1.7444
|1.7461
|1.7424
|369
|2006.03.31 00:29
|sell
|136
|0.10
|1.7444
|1.7461
|1.7424
|370
|2006.03.31 01:47
|t/p
|136
|0.10
|1.7424
|1.7461
|1.7424
|20.00
|4700.00
|371
|2006.04.02 17:00
|buy stop
|137
|0.10
|1.7484
|1.7353
|1.7504
|372
|2006.04.02 23:51
|delete
|137
|0.10
|1.7484
|1.7353
|1.7504
|373
|2006.04.02 23:51
|delete
|135
|0.10
|1.7484
|1.7428
|1.7504
|374
|2006.04.03 00:00
|buy stop
|138
|0.10
|1.7384
|1.7322
|1.7404
|375
|2006.04.03 10:53
|sell stop
|139
|0.10
|1.7344
|1.7397
|1.7324
|376
|2006.04.03 11:15
|buy
|138
|0.10
|1.7384
|1.7322
|1.7404
|377
|2006.04.03 19:09
|t/p
|138
|0.10
|1.7404
|1.7322
|1.7404
|20.00
|4720.00
|378
|2006.04.03 23:51
|delete
|139
|0.10
|1.7344
|1.7397
|1.7324
|379
|2006.04.04 00:00
|buy stop
|140
|0.10
|1.7411
|1.7349
|1.7431
|380
|2006.04.04 00:00
|sell stop
|141
|0.10
|1.7371
|1.7387
|1.7351
|381
|2006.04.04 03:20
|buy
|140
|0.10
|1.7411
|1.7349
|1.7431
|382
|2006.04.04 03:31
|t/p
|140
|0.10
|1.7431
|1.7349
|1.7431
|20.00
|4740.00
|383
|2006.04.04 23:50
|delete
|141
|0.10
|1.7371
|1.7387
|1.7351
|384
|2006.04.05 00:00
|sell stop
|142
|0.10
|1.7532
|1.7582
|1.7512
|385
|2006.04.05 02:09
|buy stop
|143
|0.10
|1.7572
|1.7501
|1.7592
|386
|2006.04.05 02:11
|buy
|143
|0.10
|1.7572
|1.7501
|1.7592
|387
|2006.04.05 02:38
|t/p
|143
|0.10
|1.7592
|1.7501
|1.7592
|20.00
|4760.00
|388
|2006.04.05 04:38
|sell
|142
|0.10
|1.7532
|1.7582
|1.7512
|389
|2006.04.05 07:54
|t/p
|142
|0.10
|1.7512
|1.7582
|1.7512
|20.00
|4780.00
|390
|2006.04.06 00:00
|buy stop
|144
|0.10
|1.7559
|1.7518
|1.7579
|391
|2006.04.06 00:00
|sell stop
|145
|0.10
|1.7519
|1.7546
|1.7499
|392
|2006.04.06 02:18
|sell
|145
|0.10
|1.7519
|1.7546
|1.7499
|393
|2006.04.06 03:24
|s/l
|145
|0.10
|1.7546
|1.7546
|1.7499
|-27.00
|4753.00
|394
|2006.04.06 04:15
|buy
|144
|0.10
|1.7559
|1.7518
|1.7579
|395
|2006.04.06 04:58
|t/p
|144
|0.10
|1.7579
|1.7518
|1.7579
|20.00
|4773.00
|396
|2006.04.07 00:00
|buy stop
|146
|0.10
|1.7554
|1.7505
|1.7574
|397
|2006.04.07 00:11
|sell stop
|147
|0.10
|1.7514
|1.7540
|1.7494
|398
|2006.04.07 00:17
|sell
|147
|0.10
|1.7514
|1.7540
|1.7494
|399
|2006.04.07 03:16
|t/p
|147
|0.10
|1.7494
|1.7540
|1.7494
|20.00
|4793.00
|400
|2006.04.09 17:00
|buy stop
|148
|0.10
|1.7554
|1.7413
|1.7574
|401
|2006.04.09 23:50
|delete
|148
|0.10
|1.7554
|1.7413
|1.7574
|402
|2006.04.09 23:50
|delete
|146
|0.10
|1.7554
|1.7505
|1.7574
|403
|2006.04.10 00:00
|sell stop
|149
|0.10
|1.7409
|1.7455
|1.7389
|404
|2006.04.10 00:00
|buy stop
|150
|0.10
|1.7449
|1.7433
|1.7469
|405
|2006.04.10 00:07
|buy
|150
|0.10
|1.7449
|1.7433
|1.7469
|406
|2006.04.10 02:26
|s/l
|150
|0.10
|1.7433
|1.7433
|1.7469
|-16.00
|4777.00
|407
|2006.04.10 11:40
|sell
|149
|0.10
|1.7409
|1.7455
|1.7389
|408
|2006.04.10 13:08
|t/p
|149
|0.10
|1.7389
|1.7455
|1.7389
|20.00
|4797.00
|409
|2006.04.11 00:03
|buy stop
|151
|0.10
|1.7446
|1.7415
|1.7466
|410
|2006.04.11 00:03
|sell stop
|152
|0.10
|1.7406
|1.7435
|1.7386
|411
|2006.04.11 01:35
|buy
|151
|0.10
|1.7446
|1.7415
|1.7466
|412
|2006.04.11 04:30
|s/l
|151
|0.10
|1.7415
|1.7415
|1.7466
|-31.00
|4766.00
|413
|2006.04.11 04:30
|sell
|152
|0.10
|1.7406
|1.7435
|1.7386
|414
|2006.04.11 05:25
|s/l
|152
|0.10
|1.7435
|1.7435
|1.7386
|-29.00
|4737.00
|415
|2006.04.12 00:01
|sell stop
|153
|0.10
|1.7470
|1.7519
|1.7450
|416
|2006.04.12 00:45
|buy stop
|154
|0.10
|1.7510
|1.7460
|1.7530
|417
|2006.04.12 02:36
|buy
|154
|0.10
|1.7510
|1.7460
|1.7530
|418
|2006.04.12 03:25
|t/p
|154
|0.10
|1.7530
|1.7460
|1.7530
|20.00
|4757.00
|419
|2006.04.12 08:47
|sell
|153
|0.10
|1.7470
|1.7519
|1.7450
|420
|2006.04.12 09:25
|s/l
|153
|0.10
|1.7519
|1.7519
|1.7450
|-49.00
|4708.00
|421
|2006.04.13 00:00
|sell stop
|155
|0.10
|1.7475
|1.7527
|1.7455
|422
|2006.04.13 08:55
|buy stop
|156
|0.10
|1.7515
|1.7499
|1.7535
|423
|2006.04.13 08:55
|buy
|156
|0.10
|1.7515
|1.7499
|1.7535
|424
|2006.04.13 08:57
|s/l
|156
|0.10
|1.7499
|1.7499
|1.7535
|-16.00
|4692.00
|425
|2006.04.13 23:50
|delete
|155
|0.10
|1.7475
|1.7527
|1.7455
|426
|2006.04.14 00:00
|buy stop
|157
|0.10
|1.7546
|1.7507
|1.7566
|427
|2006.04.14 00:00
|sell stop
|158
|0.10
|1.7506
|1.7523
|1.7486
|428
|2006.04.14 11:59
|sell
|158
|0.10
|1.7506
|1.7523
|1.7486
|429
|2006.04.14 12:41
|s/l
|158
|0.10
|1.7523
|1.7523
|1.7486
|-17.00
|4675.00
|430
|2006.04.16 17:00
|buy stop
|159
|0.10
|1.7546
|1.7523
|1.7566
|431
|2006.04.16 17:00
|sell stop
|160
|0.10
|1.7506
|1.7542
|1.7486
|432
|2006.04.16 18:14
|buy
|157
|0.10
|1.7546
|1.7507
|1.7566
|433
|2006.04.16 18:14
|buy
|159
|0.10
|1.7546
|1.7523
|1.7566
|434
|2006.04.16 20:13
|t/p
|157
|0.10
|1.7566
|1.7507
|1.7566
|20.00
|4695.00
|435
|2006.04.16 20:13
|t/p
|159
|0.10
|1.7566
|1.7523
|1.7566
|20.00
|4715.00
|436
|2006.04.16 23:51
|delete
|160
|0.10
|1.7506
|1.7542
|1.7486
|437
|2006.04.17 00:00
|sell stop
|161
|0.10
|1.7509
|1.7585
|1.7489
|438
|2006.04.17 23:50
|delete
|161
|0.10
|1.7509
|1.7585
|1.7489
|439
|2006.04.18 00:02
|sell stop
|162
|0.10
|1.7671
|1.7726
|1.7651
|440
|2006.04.18 01:01
|buy stop
|163
|0.10
|1.7711
|1.7656
|1.7731
|441
|2006.04.18 01:18
|buy
|163
|0.10
|1.7711
|1.7656
|1.7731
|442
|2006.04.18 05:33
|t/p
|163
|0.10
|1.7731
|1.7656
|1.7731
|20.00
|4735.00
|443
|2006.04.18 23:53
|delete
|162
|0.10
|1.7671
|1.7726
|1.7651
|444
|2006.04.19 00:00
|buy stop
|164
|0.10
|1.7850
|1.7781
|1.7870
|445
|2006.04.19 00:24
|sell stop
|165
|0.10
|1.7810
|1.7826
|1.7790
|446
|2006.04.19 01:13
|sell
|165
|0.10
|1.7810
|1.7826
|1.7790
|447
|2006.04.19 02:23
|s/l
|165
|0.10
|1.7826
|1.7826
|1.7790
|-16.00
|4719.00
|448
|2006.04.19 04:22
|buy
|164
|0.10
|1.7850
|1.7781
|1.7870
|449
|2006.04.19 05:14
|t/p
|164
|0.10
|1.7870
|1.7781
|1.7870
|20.00
|4739.00
|450
|2006.04.20 00:02
|buy stop
|166
|0.10
|1.7948
|1.7876
|1.7968
|451
|2006.04.20 23:50
|delete
|166
|0.10
|1.7948
|1.7876
|1.7968
|452
|2006.04.21 00:02
|buy stop
|167
|0.10
|1.7809
|1.7787
|1.7829
|453
|2006.04.21 00:02
|sell stop
|168
|0.10
|1.7769
|1.7826
|1.7749
|454
|2006.04.21 02:39
|sell
|168
|0.10
|1.7769
|1.7826
|1.7749
|455
|2006.04.21 04:06
|buy
|167
|0.10
|1.7809
|1.7787
|1.7829
|456
|2006.04.21 04:07
|s/l
|168
|0.10
|1.7826
|1.7826
|1.7749
|-57.00
|4682.00
|457
|2006.04.21 04:08
|t/p
|167
|0.10
|1.7829
|1.7787
|1.7829
|20.00
|4702.00
|458
|2006.04.23 17:00
|sell stop
|169
|0.10
|1.7769
|1.7875
|1.7749
|459
|2006.04.23 23:51
|delete
|169
|0.10
|1.7769
|1.7875
|1.7749
|460
|2006.04.24 00:00
|buy stop
|170
|0.10
|1.7879
|1.7808
|1.7899
|461
|2006.04.24 00:00
|sell stop
|171
|0.10
|1.7839
|1.7866
|1.7819
|462
|2006.04.24 02:20
|buy
|170
|0.10
|1.7879
|1.7808
|1.7899
|463
|2006.04.24 03:37
|t/p
|170
|0.10
|1.7899
|1.7808
|1.7899
|20.00
|4722.00
|464
|2006.04.24 09:17
|sell
|171
|0.10
|1.7839
|1.7866
|1.7819
|465
|2006.04.24 10:03
|t/p
|171
|0.10
|1.7819
|1.7866
|1.7819
|20.00
|4742.00
|466
|2006.04.25 00:00
|buy stop
|172
|0.10
|1.7902
|1.7856
|1.7922
|467
|2006.04.25 00:01
|sell stop
|173
|0.10
|1.7862
|1.7878
|1.7842
|468
|2006.04.25 00:39
|sell
|173
|0.10
|1.7862
|1.7878
|1.7842
|469
|2006.04.25 02:01
|s/l
|173
|0.10
|1.7878
|1.7878
|1.7842
|-16.00
|4726.00
|470
|2006.04.25 08:09
|buy
|172
|0.10
|1.7902
|1.7856
|1.7922
|471
|2006.04.25 09:12
|t/p
|172
|0.10
|1.7922
|1.7856
|1.7922
|20.00
|4746.00
|472
|2006.04.26 00:00
|buy stop
|174
|0.10
|1.7902
|1.7857
|1.7922
|473
|2006.04.26 00:00
|sell stop
|175
|0.10
|1.7862
|1.7884
|1.7842
|474
|2006.04.26 00:06
|sell
|175
|0.10
|1.7862
|1.7884
|1.7842
|475
|2006.04.26 03:15
|t/p
|175
|0.10
|1.7842
|1.7884
|1.7842
|20.00
|4766.00
|476
|2006.04.26 12:00
|buy
|174
|0.10
|1.7902
|1.7857
|1.7922
|477
|2006.04.26 13:27
|s/l
|174
|0.10
|1.7857
|1.7857
|1.7922
|-45.00
|4721.00
|478
|2006.04.27 00:01
|buy stop
|176
|0.10
|1.7866
|1.7844
|1.7886
|479
|2006.04.27 00:01
|sell stop
|177
|0.10
|1.7826
|1.7864
|1.7806
|480
|2006.04.27 03:57
|sell
|177
|0.10
|1.7826
|1.7864
|1.7806
|481
|2006.04.27 08:57
|s/l
|177
|0.10
|1.7864
|1.7864
|1.7806
|-38.00
|4683.00
|482
|2006.04.27 08:57
|buy
|176
|0.10
|1.7866
|1.7844
|1.7886
|483
|2006.04.27 10:00
|t/p
|176
|0.10
|1.7886
|1.7844
|1.7886
|20.00
|4703.00
|484
|2006.04.28 00:00
|buy stop
|178
|0.10
|1.8037
|1.7961
|1.8057
|485
|2006.04.28 00:00
|sell stop
|179
|0.10
|1.7997
|1.8020
|1.7977
|486
|2006.04.28 02:28
|buy
|178
|0.10
|1.8037
|1.7961
|1.8057
|487
|2006.04.28 04:36
|t/p
|178
|0.10
|1.8057
|1.7961
|1.8057
|20.00
|4723.00
|488
|2006.04.30 17:00
|sell stop
|180
|0.10
|1.7997
|1.8255
|1.7977
|489
|2006.04.30 23:50
|delete
|180
|0.10
|1.7997
|1.8255
|1.7977
|490
|2006.04.30 23:50
|delete
|179
|0.10
|1.7997
|1.8020
|1.7977
|491
|2006.05.01 00:00
|sell stop
|181
|0.10
|1.8221
|1.8270
|1.8201
|492
|2006.05.01 02:13
|buy stop
|182
|0.10
|1.8261
|1.8162
|1.8281
|493
|2006.05.01 02:14
|buy
|182
|0.10
|1.8261
|1.8162
|1.8281
|494
|2006.05.01 08:20
|t/p
|182
|0.10
|1.8281
|1.8162
|1.8281
|20.00
|4743.00
|495
|2006.05.01 15:42
|sell
|181
|0.10
|1.8221
|1.8270
|1.8201
|496
|2006.05.01 16:08
|s/l
|181
|0.10
|1.8270
|1.8270
|1.8201
|-49.00
|4694.00
|497
|2006.05.02 00:00
|buy stop
|183
|0.10
|1.8282
|1.8226
|1.8302
|498
|2006.05.02 03:20
|sell stop
|184
|0.10
|1.8242
|1.8294
|1.8222
|499
|2006.05.02 03:43
|buy
|183
|0.10
|1.8282
|1.8226
|1.8302
|500
|2006.05.02 04:30
|t/p
|183
|0.10
|1.8302
|1.8226
|1.8302
|20.00
|4714.00
|501
|2006.05.02 23:52
|delete
|184
|0.10
|1.8242
|1.8294
|1.8222
|502
|2006.05.03 00:00
|sell stop
|185
|0.10
|1.8377
|1.8443
|1.8357
|503
|2006.05.03 03:41
|buy stop
|186
|0.10
|1.8417
|1.8344
|1.8437
|504
|2006.05.03 03:41
|buy
|186
|0.10
|1.8417
|1.8344
|1.8437
|505
|2006.05.03 03:52
|sell
|185
|0.10
|1.8377
|1.8443
|1.8357
|506
|2006.05.03 06:43
|t/p
|185
|0.10
|1.8357
|1.8443
|1.8357
|20.00
|4734.00
|507
|2006.05.03 11:17
|t/p
|186
|0.10
|1.8437
|1.8344
|1.8437
|20.00
|4754.00
|508
|2006.05.04 00:00
|buy stop
|187
|0.10
|1.8440
|1.8368
|1.8460
|509
|2006.05.04 06:14
|sell stop
|188
|0.10
|1.8400
|1.8418
|1.8380
|510
|2006.05.04 08:34
|buy
|187
|0.10
|1.8440
|1.8368
|1.8460
|511
|2006.05.04 08:56
|sell
|188
|0.10
|1.8400
|1.8418
|1.8380
|512
|2006.05.04 08:56
|s/l
|188
|0.10
|1.8418
|1.8418
|1.8380
|-18.00
|4736.00
|513
|2006.05.04 09:49
|t/p
|187
|0.10
|1.8460
|1.8368
|1.8460
|20.00
|4756.00
|514
|2006.05.05 00:01
|buy stop
|189
|0.10
|1.8536
|1.8467
|1.8556
|515
|2006.05.05 00:01
|sell stop
|190
|0.10
|1.8496
|1.8520
|1.8476
|516
|2006.05.05 03:27
|sell
|190
|0.10
|1.8496
|1.8520
|1.8476
|517
|2006.05.05 08:30
|s/l
|190
|0.10
|1.8520
|1.8520
|1.8476
|-24.00
|4732.00
|518
|2006.05.05 08:30
|buy
|189
|0.10
|1.8536
|1.8467
|1.8556
|519
|2006.05.05 08:30
|t/p
|189
|0.10
|1.8556
|1.8467
|1.8556
|20.00
|4752.00
|520
|2006.05.07 17:00
|sell stop
|191
|0.10
|1.8496
|1.8623
|1.8476
|521
|2006.05.07 23:53
|delete
|191
|0.10
|1.8496
|1.8623
|1.8476
|522
|2006.05.08 00:00
|buy stop
|192
|0.10
|1.8629
|1.8563
|1.8649
|523
|2006.05.08 00:00
|sell stop
|193
|0.10
|1.8589
|1.8618
|1.8569
|524
|2006.05.08 02:47
|sell
|193
|0.10
|1.8589
|1.8618
|1.8569
|525
|2006.05.08 02:56
|s/l
|193
|0.10
|1.8618
|1.8618
|1.8569
|-29.00
|4723.00
|526
|2006.05.08 03:04
|buy
|192
|0.10
|1.8629
|1.8563
|1.8649
|527
|2006.05.08 04:26
|t/p
|192
|0.10
|1.8649
|1.8563
|1.8649
|20.00
|4743.00
|528
|2006.05.09 00:00
|buy stop
|194
|0.10
|1.8614
|1.8551
|1.8634
|529
|2006.05.09 07:11
|sell stop
|195
|0.10
|1.8574
|1.8611
|1.8554
|530
|2006.05.09 07:12
|sell
|195
|0.10
|1.8574
|1.8611
|1.8554
|531
|2006.05.09 09:03
|s/l
|195
|0.10
|1.8611
|1.8611
|1.8554
|-37.00
|4706.00
|532
|2006.05.09 09:03
|buy
|194
|0.10
|1.8614
|1.8551
|1.8634
|533
|2006.05.09 09:52
|t/p
|194
|0.10
|1.8634
|1.8551
|1.8634
|20.00
|4726.00
|534
|2006.05.10 00:02
|buy stop
|196
|0.10
|1.8689
|1.8624
|1.8709
|535
|2006.05.10 00:02
|sell stop
|197
|0.10
|1.8649
|1.8672
|1.8629
|536
|2006.05.10 02:50
|buy
|196
|0.10
|1.8689
|1.8624
|1.8709
|537
|2006.05.10 02:53
|t/p
|196
|0.10
|1.8709
|1.8624
|1.8709
|20.00
|4746.00
|538
|2006.05.10 04:21
|sell
|197
|0.10
|1.8649
|1.8672
|1.8629
|539
|2006.05.10 04:30
|s/l
|197
|0.10
|1.8672
|1.8672
|1.8629
|-23.00
|4723.00
|540
|2006.05.11 00:00
|buy stop
|198
|0.10
|1.8656
|1.8553
|1.8676
|541
|2006.05.11 05:23
|sell stop
|199
|0.10
|1.8616
|1.8656
|1.8596
|542
|2006.05.11 05:35
|buy
|198
|0.10
|1.8656
|1.8553
|1.8676
|543
|2006.05.11 06:28
|t/p
|198
|0.10
|1.8676
|1.8553
|1.8676
|20.00
|4743.00
|544
|2006.05.11 23:50
|delete
|199
|0.10
|1.8616
|1.8656
|1.8596
|545
|2006.05.12 00:00
|buy stop
|200
|0.10
|1.8847
|1.8739
|1.8867
|546
|2006.05.12 00:00
|sell stop
|201
|0.10
|1.8807
|1.8847
|1.8787
|547
|2006.05.12 00:30
|buy
|200
|0.10
|1.8847
|1.8739
|1.8867
|548
|2006.05.12 01:44
|t/p
|200
|0.10
|1.8867
|1.8739
|1.8867
|20.00
|4763.00
|549
|2006.05.14 17:00
|sell stop
|202
|0.10
|1.8807
|1.8964
|1.8787
|550
|2006.05.14 23:50
|delete
|202
|0.10
|1.8807
|1.8964
|1.8787
|551
|2006.05.14 23:50
|delete
|201
|0.10
|1.8807
|1.8847
|1.8787
|552
|2006.05.15 00:01
|buy stop
|203
|0.10
|1.8974
|1.8921
|1.8994
|553
|2006.05.15 00:01
|sell stop
|204
|0.10
|1.8934
|1.8966
|1.8914
|554
|2006.05.15 02:26
|sell
|204
|0.10
|1.8934
|1.8966
|1.8914
|555
|2006.05.15 02:35
|t/p
|204
|0.10
|1.8914
|1.8966
|1.8914
|20.00
|4783.00
|556
|2006.05.15 23:50
|delete
|203
|0.10
|1.8974
|1.8921
|1.8994
|557
|2006.05.16 00:00
|sell stop
|205
|0.10
|1.8772
|1.8867
|1.8752
|558
|2006.05.16 02:25
|buy stop
|206
|0.10
|1.8812
|1.8796
|1.8832
|559
|2006.05.16 02:42
|buy
|206
|0.10
|1.8812
|1.8796
|1.8832
|560
|2006.05.16 03:04
|t/p
|206
|0.10
|1.8832
|1.8796
|1.8832
|20.00
|4803.00
|561
|2006.05.16 05:00
|sell
|205
|0.10
|1.8772
|1.8867
|1.8752
|562
|2006.05.16 05:20
|t/p
|205
|0.10
|1.8752
|1.8867
|1.8752
|20.00
|4823.00
|563
|2006.05.17 00:00
|sell stop
|207
|0.10
|1.8863
|1.8931
|1.8843
|564
|2006.05.17 02:34
|buy stop
|208
|0.10
|1.8903
|1.8842
|1.8923
|565
|2006.05.17 02:35
|buy
|208
|0.10
|1.8903
|1.8842
|1.8923
|566
|2006.05.17 03:03
|t/p
|208
|0.10
|1.8923
|1.8842
|1.8923
|20.00
|4843.00
|567
|2006.05.17 10:26
|sell
|207
|0.10
|1.8863
|1.8931
|1.8843
|568
|2006.05.17 10:30
|t/p
|207
|0.10
|1.8843
|1.8931
|1.8843
|20.00
|4863.00
|569
|2006.05.18 00:00
|buy stop
|209
|0.10
|1.8850
|1.8834
|1.8870
|570
|2006.05.18 00:00
|sell stop
|210
|0.10
|1.8810
|1.8878
|1.8790
|571
|2006.05.18 00:05
|buy
|209
|0.10
|1.8850
|1.8834
|1.8870
|572
|2006.05.18 00:23
|s/l
|209
|0.10
|1.8834
|1.8834
|1.8870
|-16.00
|4847.00
|573
|2006.05.18 02:34
|sell
|210
|0.10
|1.8810
|1.8878
|1.8790
|574
|2006.05.18 04:27
|s/l
|210
|0.10
|1.8878
|1.8878
|1.8790
|-68.00
|4779.00
|575
|2006.05.19 00:00
|buy stop
|211
|0.10
|1.8953
|1.8891
|1.8973
|576
|2006.05.19 00:16
|sell stop
|212
|0.10
|1.8913
|1.8929
|1.8893
|577
|2006.05.19 00:23
|sell
|212
|0.10
|1.8913
|1.8929
|1.8893
|578
|2006.05.19 02:44
|t/p
|212
|0.10
|1.8893
|1.8929
|1.8893
|20.00
|4799.00
|579
|2006.05.21 17:00
|buy stop
|213
|0.10
|1.8953
|1.8765
|1.8973
|580
|2006.05.21 23:52
|delete
|213
|0.10
|1.8953
|1.8765
|1.8973
|581
|2006.05.21 23:52
|delete
|211
|0.10
|1.8953
|1.8891
|1.8973
|582
|2006.05.22 00:01
|buy stop
|214
|0.10
|1.8795
|1.8721
|1.8815
|583
|2006.05.22 06:08
|sell stop
|215
|0.10
|1.8755
|1.8815
|1.8735
|584
|2006.05.22 06:12
|sell
|215
|0.10
|1.8755
|1.8815
|1.8735
|585
|2006.05.22 10:05
|buy
|214
|0.10
|1.8795
|1.8721
|1.8815
|586
|2006.05.22 10:21
|s/l
|215
|0.10
|1.8815
|1.8815
|1.8735
|-60.00
|4739.00
|587
|2006.05.22 10:22
|t/p
|214
|0.10
|1.8815
|1.8721
|1.8815
|20.00
|4759.00
|588
|2006.05.23 00:00
|buy stop
|216
|0.10
|1.8892
|1.8798
|1.8912
|589
|2006.05.23 00:49
|sell stop
|217
|0.10
|1.8852
|1.8868
|1.8832
|590
|2006.05.23 01:52
|sell
|217
|0.10
|1.8852
|1.8868
|1.8832
|591
|2006.05.23 02:52
|s/l
|217
|0.10
|1.8868
|1.8868
|1.8832
|-16.00
|4743.00
|592
|2006.05.23 23:50
|delete
|216
|0.10
|1.8892
|1.8798
|1.8912
|593
|2006.05.24 00:00
|buy stop
|218
|0.10
|1.8822
|1.8782
|1.8842
|594
|2006.05.24 00:00
|sell stop
|219
|0.10
|1.8782
|1.8822
|1.8762
|595
|2006.05.24 00:06
|sell
|219
|0.10
|1.8782
|1.8822
|1.8762
|596
|2006.05.24 01:34
|t/p
|219
|0.10
|1.8762
|1.8822
|1.8762
|20.00
|4763.00
|597
|2006.05.24 03:44
|buy
|218
|0.10
|1.8822
|1.8782
|1.8842
|598
|2006.05.24 04:03
|t/p
|218
|0.10
|1.8842
|1.8782
|1.8842
|20.00
|4783.00
|599
|2006.05.25 00:00
|buy stop
|220
|0.10
|1.8706
|1.8675
|1.8726
|600
|2006.05.25 00:00
|sell stop
|221
|0.10
|1.8666
|1.8733
|1.8646
|601
|2006.05.25 02:21
|buy
|220
|0.10
|1.8706
|1.8675
|1.8726
|602
|2006.05.25 04:42
|t/p
|220
|0.10
|1.8726
|1.8675
|1.8726
|20.00
|4803.00
|603
|2006.05.25 08:15
|sell
|221
|0.10
|1.8666
|1.8733
|1.8646
|604
|2006.05.25 08:38
|s/l
|221
|0.10
|1.8733
|1.8733
|1.8646
|-67.00
|4736.00
|605
|2006.05.26 00:00
|buy stop
|222
|0.10
|1.8752
|1.8682
|1.8772
|606
|2006.05.26 01:39
|sell stop
|223
|0.10
|1.8712
|1.8728
|1.8692
|607
|2006.05.26 01:40
|sell
|223
|0.10
|1.8712
|1.8728
|1.8692
|608
|2006.05.26 02:07
|t/p
|223
|0.10
|1.8692
|1.8728
|1.8692
|20.00
|4756.00
|609
|2006.05.28 16:59
|buy stop
|224
|0.10
|1.8752
|1.8577
|1.8772
|610
|2006.05.28 23:50
|delete
|224
|0.10
|1.8752
|1.8577
|1.8772
|611
|2006.05.28 23:50
|delete
|222
|0.10
|1.8752
|1.8682
|1.8772
|612
|2006.05.29 00:00
|buy stop
|225
|0.10
|1.8604
|1.8584
|1.8624
|613
|2006.05.29 00:00
|sell stop
|226
|0.10
|1.8564
|1.8625
|1.8544
|614
|2006.05.29 00:18
|buy
|225
|0.10
|1.8604
|1.8584
|1.8624
|615
|2006.05.29 05:08
|t/p
|225
|0.10
|1.8624
|1.8584
|1.8624
|20.00
|4776.00
|616
|2006.05.29 12:01
|sell
|226
|0.10
|1.8564
|1.8625
|1.8544
|617
|2006.05.29 22:39
|s/l
|226
|0.10
|1.8625
|1.8625
|1.8544
|-61.00
|4715.00
|618
|2006.05.30 00:00
|sell stop
|227
|0.10
|1.8579
|1.8687
|1.8559
|619
|2006.05.30 23:50
|delete
|227
|0.10
|1.8579
|1.8687
|1.8559
|620
|2006.05.31 00:00
|buy stop
|228
|0.10
|1.8858
|1.8763
|1.8878
|621
|2006.05.31 00:05
|sell stop
|229
|0.10
|1.8818
|1.8834
|1.8798
|622
|2006.05.31 02:08
|sell
|229
|0.10
|1.8818
|1.8834
|1.8798
|623
|2006.05.31 02:15
|t/p
|229
|0.10
|1.8798
|1.8834
|1.8798
|20.00
|4735.00
|624
|2006.05.31 02:52
|buy
|228
|0.10
|1.8858
|1.8763
|1.8878
|625
|2006.05.31 04:33
|s/l
|228
|0.10
|1.8763
|1.8763
|1.8878
|-95.00
|4640.00
|626
|2006.06.01 00:00
|buy stop
|230
|0.10
|1.8720
|1.8642
|1.8740
|627
|2006.06.01 10:51
|sell stop
|231
|0.10
|1.8680
|1.8747
|1.8660
|628
|2006.06.01 10:54
|sell
|231
|0.10
|1.8680
|1.8747
|1.8660
|629
|2006.06.01 11:19
|t/p
|231
|0.10
|1.8660
|1.8747
|1.8660
|20.00
|4660.00
|630
|2006.06.01 23:51
|delete
|230
|0.10
|1.8720
|1.8642
|1.8740
|631
|2006.06.02 00:02
|buy stop
|232
|0.10
|1.8677
|1.8651
|1.8697
|632
|2006.06.02 00:02
|sell stop
|233
|0.10
|1.8637
|1.8664
|1.8617
|633
|2006.06.02 00:30
|buy
|232
|0.10
|1.8677
|1.8651
|1.8697
|634
|2006.06.02 02:17
|s/l
|232
|0.10
|1.8651
|1.8651
|1.8697
|-26.00
|4634.00
|635
|2006.06.02 02:17
|sell
|233
|0.10
|1.8637
|1.8664
|1.8617
|636
|2006.06.02 03:13
|t/p
|233
|0.10
|1.8617
|1.8664
|1.8617
|20.00
|4654.00
|637
|2006.06.04 16:59
|sell stop
|234
|0.10
|1.8637
|1.8845
|1.8617
|638
|2006.06.04 23:51
|delete
|234
|0.10
|1.8637
|1.8845
|1.8617
|639
|2006.06.05 00:01
|buy stop
|235
|0.10
|1.8857
|1.8769
|1.8877
|640
|2006.06.05 00:01
|sell stop
|236
|0.10
|1.8817
|1.8850
|1.8797
|641
|2006.06.05 02:08
|buy
|235
|0.10
|1.8857
|1.8769
|1.8877
|642
|2006.06.05 03:02
|sell
|236
|0.10
|1.8817
|1.8850
|1.8797
|643
|2006.06.05 03:27
|s/l
|236
|0.10
|1.8850
|1.8850
|1.8797
|-33.00
|4621.00
|644
|2006.06.05 03:32
|t/p
|235
|0.10
|1.8877
|1.8769
|1.8877
|20.00
|4641.00
|645
|2006.06.06 00:00
|buy stop
|237
|0.10
|1.8744
|1.8698
|1.8764
|646
|2006.06.06 00:21
|sell stop
|238
|0.10
|1.8704
|1.8775
|1.8684
|647
|2006.06.06 00:37
|sell
|238
|0.10
|1.8704
|1.8775
|1.8684
|648
|2006.06.06 02:31
|buy
|237
|0.10
|1.8744
|1.8698
|1.8764
|649
|2006.06.06 02:53
|t/p
|237
|0.10
|1.8764
|1.8698
|1.8764
|20.00
|4661.00
|650
|2006.06.06 06:24
|t/p
|238
|0.10
|1.8684
|1.8775
|1.8684
|20.00
|4681.00
|651
|2006.06.07 00:00
|sell stop
|239
|0.10
|1.8587
|1.8657
|1.8567
|652
|2006.06.07 01:08
|buy stop
|240
|0.10
|1.8627
|1.8611
|1.8647
|653
|2006.06.07 02:15
|sell
|239
|0.10
|1.8587
|1.8657
|1.8567
|654
|2006.06.07 02:38
|t/p
|239
|0.10
|1.8567
|1.8657
|1.8567
|20.00
|4701.00
|655
|2006.06.07 06:19
|buy
|240
|0.10
|1.8627
|1.8611
|1.8647
|656
|2006.06.07 07:25
|s/l
|240
|0.10
|1.8611
|1.8611
|1.8647
|-16.00
|4685.00
|657
|2006.06.08 00:01
|buy stop
|241
|0.10
|1.8568
|1.8552
|1.8588
|658
|2006.06.08 00:01
|sell stop
|242
|0.10
|1.8528
|1.8575
|1.8508
|659
|2006.06.08 02:02
|buy
|241
|0.10
|1.8568
|1.8552
|1.8588
|660
|2006.06.08 02:26
|s/l
|241
|0.10
|1.8552
|1.8552
|1.8588
|-16.00
|4669.00
|661
|2006.06.08 02:34
|sell
|242
|0.10
|1.8528
|1.8575
|1.8508
|662
|2006.06.08 03:04
|t/p
|242
|0.10
|1.8508
|1.8575
|1.8508
|20.00
|4689.00
|663
|2006.06.09 00:00
|buy stop
|243
|0.10
|1.8445
|1.8415
|1.8465
|664
|2006.06.09 00:00
|sell stop
|244
|0.10
|1.8405
|1.8459
|1.8385
|665
|2006.06.09 02:55
|buy
|243
|0.10
|1.8445
|1.8415
|1.8465
|666
|2006.06.09 04:21
|s/l
|243
|0.10
|1.8415
|1.8415
|1.8465
|-30.00
|4659.00
|667
|2006.06.09 08:30
|sell
|244
|0.10
|1.8405
|1.8459
|1.8385
|668
|2006.06.09 08:33
|t/p
|244
|0.10
|1.8385
|1.8459
|1.8385
|20.00
|4679.00
|669
|2006.06.11 17:00
|buy stop
|245
|0.10
|1.8445
|1.8388
|1.8465
|670
|2006.06.11 21:14
|sell stop
|246
|0.10
|1.8405
|1.8459
|1.8385
|671
|2006.06.11 21:18
|sell
|246
|0.10
|1.8405
|1.8459
|1.8385
|672
|2006.06.11 23:50
|close
|246
|0.10
|1.8417
|1.8459
|1.8385
|-12.00
|4667.00
|673
|2006.06.11 23:50
|delete
|245
|0.10
|1.8445
|1.8388
|1.8465
|674
|2006.06.12 00:00
|sell stop
|247
|0.10
|1.8374
|1.8438
|1.8354
|675
|2006.06.12 04:08
|buy stop
|248
|0.10
|1.8414
|1.8398
|1.8434
|676
|2006.06.12 04:08
|buy
|248
|0.10
|1.8414
|1.8398
|1.8434
|677
|2006.06.12 04:14
|t/p
|248
|0.10
|1.8434
|1.8398
|1.8434
|20.00
|4687.00
|678
|2006.06.12 23:54
|delete
|247
|0.10
|1.8374
|1.8438
|1.8354
|679
|2006.06.13 00:00
|buy stop
|249
|0.10
|1.8446
|1.8401
|1.8466
|680
|2006.06.13 00:00
|sell stop
|250
|0.10
|1.8406
|1.8426
|1.8386
|681
|2006.06.13 00:07
|sell
|250
|0.10
|1.8406
|1.8426
|1.8386
|682
|2006.06.13 03:22
|s/l
|250
|0.10
|1.8426
|1.8426
|1.8386
|-20.00
|4667.00
|683
|2006.06.13 04:19
|buy
|249
|0.10
|1.8446
|1.8401
|1.8466
|684
|2006.06.13 05:11
|s/l
|249
|0.10
|1.8401
|1.8401
|1.8466
|-45.00
|4622.00
|685
|2006.06.14 00:00
|sell stop
|251
|0.10
|1.8309
|1.8367
|1.8289
|686
|2006.06.14 23:50
|delete
|251
|0.10
|1.8309
|1.8367
|1.8289
|687
|2006.06.15 00:00
|buy stop
|252
|0.10
|1.8445
|1.8418
|1.8465
|688
|2006.06.15 00:00
|sell stop
|253
|0.10
|1.8405
|1.8442
|1.8385
|689
|2006.06.15 01:46
|buy
|252
|0.10
|1.8445
|1.8418
|1.8465
|690
|2006.06.15 02:52
|t/p
|252
|0.10
|1.8465
|1.8418
|1.8465
|20.00
|4642.00
|691
|2006.06.15 23:50
|delete
|253
|0.10
|1.8405
|1.8442
|1.8385
|692
|2006.06.16 00:00
|sell stop
|254
|0.10
|1.8475
|1.8530
|1.8455
|693
|2006.06.16 09:25
|buy stop
|255
|0.10
|1.8515
|1.8489
|1.8535
|694
|2006.06.16 11:13
|buy
|255
|0.10
|1.8515
|1.8489
|1.8535
|695
|2006.06.16 11:47
|s/l
|255
|0.10
|1.8489
|1.8489
|1.8535
|-26.00
|4616.00
|696
|2006.06.16 12:29
|sell
|254
|0.10
|1.8475
|1.8530
|1.8455
|697
|2006.06.18 17:00
|sell stop
|256
|0.10
|1.8475
|1.8520
|1.8455
|698
|2006.06.18 17:00
|buy stop
|257
|0.10
|1.8515
|1.8489
|1.8535
|699
|2006.06.18 17:18
|buy
|257
|0.10
|1.8515
|1.8489
|1.8535
|700
|2006.06.18 18:20
|s/l
|254
|0.10
|1.8530
|1.8530
|1.8455
|-55.00
|4561.00
|701
|2006.06.18 20:34
|s/l
|257
|0.10
|1.8489
|1.8489
|1.8535
|-26.00
|4535.00
|702
|2006.06.18 20:52
|sell
|256
|0.10
|1.8475
|1.8520
|1.8455
|703
|2006.06.18 21:06
|t/p
|256
|0.10
|1.8455
|1.8520
|1.8455
|20.00
|4555.00
|704
|2006.06.19 00:00
|buy stop
|258
|0.10
|1.8528
|1.8426
|1.8548
|705
|2006.06.19 23:50
|delete
|258
|0.10
|1.8528
|1.8426
|1.8548
|706
|2006.06.20 00:00
|buy stop
|259
|0.10
|1.8435
|1.8398
|1.8455
|707
|2006.06.20 00:00
|sell stop
|260
|0.10
|1.8395
|1.8439
|1.8375
|708
|2006.06.20 01:23
|buy
|259
|0.10
|1.8435
|1.8398
|1.8455
|709
|2006.06.20 03:02
|t/p
|259
|0.10
|1.8455
|1.8398
|1.8455
|20.00
|4575.00
|710
|2006.06.20 07:43
|sell
|260
|0.10
|1.8395
|1.8439
|1.8375
|711
|2006.06.20 08:30
|t/p
|260
|0.10
|1.8375
|1.8439
|1.8375
|20.00
|4595.00
|712
|2006.06.21 00:01
|sell stop
|261
|0.10
|1.8401
|1.8468
|1.8381
|713
|2006.06.21 04:30
|buy stop
|262
|0.10
|1.8441
|1.8417
|1.8461
|714
|2006.06.21 05:13
|buy
|262
|0.10
|1.8441
|1.8417
|1.8461
|715
|2006.06.21 06:12
|s/l
|262
|0.10
|1.8417
|1.8417
|1.8461
|-24.00
|4571.00
|716
|2006.06.21 23:50
|delete
|261
|0.10
|1.8401
|1.8468
|1.8381
|717
|2006.06.22 00:00
|sell stop
|263
|0.10
|1.8428
|1.8474
|1.8408
|718
|2006.06.22 00:38
|buy stop
|264
|0.10
|1.8468
|1.8444
|1.8488
|719
|2006.06.22 02:42
|buy
|264
|0.10
|1.8468
|1.8444
|1.8488
|720
|2006.06.22 03:10
|s/l
|264
|0.10
|1.8444
|1.8444
|1.8488
|-24.00
|4547.00
|721
|2006.06.22 03:29
|sell
|263
|0.10
|1.8428
|1.8474
|1.8408
|722
|2006.06.22 04:16
|t/p
|263
|0.10
|1.8408
|1.8474
|1.8408
|20.00
|4567.00
|723
|2006.06.23 00:01
|buy stop
|265
|0.10
|1.8301
|1.8273
|1.8321
|724
|2006.06.23 00:01
|sell stop
|266
|0.10
|1.8261
|1.8338
|1.8241
|725
|2006.06.23 02:11
|buy
|265
|0.10
|1.8301
|1.8273
|1.8321
|726
|2006.06.23 03:17
|s/l
|265
|0.10
|1.8273
|1.8273
|1.8321
|-28.00
|4539.00
|727
|2006.06.23 03:45
|sell
|266
|0.10
|1.8261
|1.8338
|1.8241
|728
|2006.06.23 04:51
|t/p
|266
|0.10
|1.8241
|1.8338
|1.8241
|20.00
|4559.00
|729
|2006.06.25 17:00
|buy stop
|267
|0.10
|1.8301
|1.8182
|1.8321
|730
|2006.06.25 23:50
|delete
|267
|0.10
|1.8301
|1.8182
|1.8321
|731
|2006.06.26 00:01
|buy stop
|268
|0.10
|1.8212
|1.8178
|1.8232
|732
|2006.06.26 00:01
|sell stop
|269
|0.10
|1.8172
|1.8208
|1.8152
|733
|2006.06.26 02:25
|sell
|269
|0.10
|1.8172
|1.8208
|1.8152
|734
|2006.06.26 03:05
|s/l
|269
|0.10
|1.8208
|1.8208
|1.8152
|-36.00
|4523.00
|735
|2006.06.26 03:05
|buy
|268
|0.10
|1.8212
|1.8178
|1.8232
|736
|2006.06.26 03:18
|t/p
|268
|0.10
|1.8232
|1.8178
|1.8232
|20.00
|4543.00
|737
|2006.06.27 00:00
|buy stop
|270
|0.10
|1.8257
|1.8216
|1.8277
|738
|2006.06.27 00:00
|sell stop
|271
|0.10
|1.8217
|1.8259
|1.8197
|739
|2006.06.27 01:31
|buy
|270
|0.10
|1.8257
|1.8216
|1.8277
|740
|2006.06.27 03:32
|sell
|271
|0.10
|1.8217
|1.8259
|1.8197
|741
|2006.06.27 03:32
|s/l
|270
|0.10
|1.8216
|1.8216
|1.8277
|-41.00
|4502.00
|742
|2006.06.27 06:20
|t/p
|271
|0.10
|1.8197
|1.8259
|1.8197
|20.00
|4522.00
|743
|2006.06.28 00:00
|buy stop
|272
|0.10
|1.8236
|1.8222
|1.8256
|744
|2006.06.28 00:00
|sell stop
|273
|0.10
|1.8196
|1.8236
|1.8176
|745
|2006.06.28 02:16
|sell
|273
|0.10
|1.8196
|1.8236
|1.8176
|746
|2006.06.28 03:18
|t/p
|273
|0.10
|1.8176
|1.8236
|1.8176
|20.00
|4542.00
|747
|2006.06.28 23:50
|delete
|272
|0.10
|1.8236
|1.8222
|1.8256
|748
|2006.06.29 00:01
|buy stop
|274
|0.10
|1.8208
|1.8159
|1.8228
|749
|2006.06.29 00:47
|sell stop
|275
|0.10
|1.8168
|1.8190
|1.8148
|750
|2006.06.29 02:11
|sell
|275
|0.10
|1.8168
|1.8190
|1.8148
|751
|2006.06.29 04:23
|t/p
|275
|0.10
|1.8148
|1.8190
|1.8148
|20.00
|4562.00
|752
|2006.06.29 14:21
|buy
|274
|0.10
|1.8208
|1.8159
|1.8228
|753
|2006.06.29 14:27
|t/p
|274
|0.10
|1.8228
|1.8159
|1.8228
|20.00
|4582.00
|754
|2006.06.30 00:00
|sell stop
|276
|0.10
|1.8262
|1.8336
|1.8242
|755
|2006.07.02 16:59
|sell stop
|277
|0.10
|1.8262
|1.8482
|1.8242
|756
|2006.07.02 23:50
|delete
|277
|0.10
|1.8262
|1.8482
|1.8242
|757
|2006.07.02 23:50
|delete
|276
|0.10
|1.8262
|1.8336
|1.8242
|758
|2006.07.03 00:00
|buy stop
|278
|0.10
|1.8490
|1.8419
|1.8510
|759
|2006.07.03 00:00
|sell stop
|279
|0.10
|1.8450
|1.8476
|1.8430
|760
|2006.07.03 01:12
|sell
|279
|0.10
|1.8450
|1.8476
|1.8430
|761
|2006.07.03 02:34
|s/l
|279
|0.10
|1.8476
|1.8476
|1.8430
|-26.00
|4556.00
|762
|2006.07.03 02:42
|buy
|278
|0.10
|1.8490
|1.8419
|1.8510
|763
|2006.07.03 09:48
|s/l
|278
|0.10
|1.8419
|1.8419
|1.8510
|-71.00
|4485.00
|764
|2006.07.04 00:01
|sell stop
|280
|0.10
|1.8404
|1.8450
|1.8384
|765
|2006.07.04 03:14
|buy stop
|281
|0.10
|1.8444
|1.8433
|1.8464
|766
|2006.07.04 04:31
|buy
|281
|0.10
|1.8444
|1.8433
|1.8464
|767
|2006.07.04 04:52
|t/p
|281
|0.10
|1.8464
|1.8433
|1.8464
|20.00
|4505.00
|768
|2006.07.04 23:50
|delete
|280
|0.10
|1.8404
|1.8450
|1.8384
|769
|2006.07.05 00:00
|buy stop
|282
|0.10
|1.8481
|1.8428
|1.8501
|770
|2006.07.05 00:51
|sell stop
|283
|0.10
|1.8441
|1.8452
|1.8421
|771
|2006.07.05 01:34
|buy
|282
|0.10
|1.8481
|1.8428
|1.8501
|772
|2006.07.05 02:55
|sell
|283
|0.10
|1.8441
|1.8452
|1.8421
|773
|2006.07.05 03:14
|s/l
|282
|0.10
|1.8428
|1.8428
|1.8501
|-53.00
|4452.00
|774
|2006.07.05 03:16
|t/p
|283
|0.10
|1.8421
|1.8452
|1.8421
|20.00
|4472.00
|775
|2006.07.06 00:09
|buy stop
|284
|0.10
|1.8365
|1.8346
|1.8385
|776
|2006.07.06 00:09
|sell stop
|285
|0.10
|1.8325
|1.8387
|1.8305
|777
|2006.07.06 02:20
|buy
|284
|0.10
|1.8365
|1.8346
|1.8385
|778
|2006.07.06 03:24
|s/l
|284
|0.10
|1.8346
|1.8346
|1.8385
|-19.00
|4453.00
|779
|2006.07.06 23:52
|delete
|285
|0.10
|1.8325
|1.8387
|1.8305
|780
|2006.07.07 00:01
|buy stop
|286
|0.10
|1.8392
|1.8358
|1.8412
|781
|2006.07.07 00:01
|sell stop
|287
|0.10
|1.8352
|1.8372
|1.8332
|782
|2006.07.07 04:47
|buy
|286
|0.10
|1.8392
|1.8358
|1.8412
|783
|2006.07.07 05:37
|t/p
|286
|0.10
|1.8412
|1.8358
|1.8412
|20.00
|4473.00
|784
|2006.07.09 17:00
|sell stop
|288
|0.10
|1.8352
|1.8517
|1.8332
|785
|2006.07.09 23:50
|delete
|288
|0.10
|1.8352
|1.8517
|1.8332
|786
|2006.07.09 23:50
|delete
|287
|0.10
|1.8352
|1.8372
|1.8332
|787
|2006.07.10 00:01
|buy stop
|289
|0.10
|1.8526
|1.8471
|1.8546
|788
|2006.07.10 00:01
|sell stop
|290
|0.10
|1.8486
|1.8508
|1.8466
|789
|2006.07.10 02:00
|sell
|290
|0.10
|1.8486
|1.8508
|1.8466
|790
|2006.07.10 02:14
|s/l
|290
|0.10
|1.8508
|1.8508
|1.8466
|-22.00
|4451.00
|791
|2006.07.10 23:53
|delete
|289
|0.10
|1.8526
|1.8471
|1.8546
|792
|2006.07.11 00:01
|sell stop
|291
|0.10
|1.8386
|1.8445
|1.8366
|793
|2006.07.11 02:08
|buy stop
|292
|0.10
|1.8426
|1.8410
|1.8446
|794
|2006.07.11 02:59
|sell
|291
|0.10
|1.8386
|1.8445
|1.8366
|795
|2006.07.11 03:40
|buy
|292
|0.10
|1.8426
|1.8410
|1.8446
|796
|2006.07.11 04:28
|s/l
|291
|0.10
|1.8445
|1.8445
|1.8366
|-59.00
|4392.00
|797
|2006.07.11 04:28
|t/p
|292
|0.10
|1.8446
|1.8410
|1.8446
|20.00
|4412.00
|798
|2006.07.12 00:00
|buy stop
|293
|0.10
|1.8486
|1.8436
|1.8506
|799
|2006.07.12 00:01
|sell stop
|294
|0.10
|1.8446
|1.8462
|1.8426
|800
|2006.07.12 01:44
|sell
|294
|0.10
|1.8446
|1.8462
|1.8426
|801
|2006.07.12 02:02
|s/l
|294
|0.10
|1.8462
|1.8462
|1.8426
|-16.00
|4396.00
|802
|2006.07.12 23:50
|delete
|293
|0.10
|1.8486
|1.8436
|1.8506
|803
|2006.07.13 00:03
|buy stop
|295
|0.10
|1.8370
|1.8352
|1.8390
|804
|2006.07.13 00:03
|sell stop
|296
|0.10
|1.8330
|1.8380
|1.8310
|805
|2006.07.13 03:03
|buy
|295
|0.10
|1.8370
|1.8352
|1.8390
|806
|2006.07.13 03:24
|s/l
|295
|0.10
|1.8352
|1.8352
|1.8390
|-18.00
|4378.00
|807
|2006.07.13 23:50
|delete
|296
|0.10
|1.8330
|1.8380
|1.8310
|808
|2006.07.14 00:00
|buy stop
|297
|0.10
|1.8461
|1.8405
|1.8481
|809
|2006.07.14 06:38
|sell stop
|298
|0.10
|1.8421
|1.8437
|1.8401
|810
|2006.07.14 06:40
|sell
|298
|0.10
|1.8421
|1.8437
|1.8401
|811
|2006.07.14 08:30
|s/l
|298
|0.10
|1.8437
|1.8437
|1.8401
|-16.00
|4362.00
|812
|2006.07.16 17:00
|buy stop
|299
|0.10
|1.8461
|1.8376
|1.8481
|813
|2006.07.16 23:58
|delete
|299
|0.10
|1.8461
|1.8376
|1.8481
|814
|2006.07.16 23:58
|delete
|297
|0.10
|1.8461
|1.8405
|1.8481
|815
|2006.07.17 00:00
|buy stop
|300
|0.10
|1.8404
|1.8354
|1.8424
|816
|2006.07.17 01:39
|sell stop
|301
|0.10
|1.8364
|1.8390
|1.8344
|817
|2006.07.17 01:50
|sell
|301
|0.10
|1.8364
|1.8390
|1.8344
|818
|2006.07.17 03:56
|t/p
|301
|0.10
|1.8344
|1.8390
|1.8344
|20.00
|4382.00
|819
|2006.07.17 23:54
|delete
|300
|0.10
|1.8404
|1.8354
|1.8424
|820
|2006.07.18 00:00
|sell stop
|302
|0.10
|1.8166
|1.8251
|1.8146
|821
|2006.07.18 00:11
|buy stop
|303
|0.10
|1.8206
|1.8190
|1.8226
|822
|2006.07.18 02:05
|buy
|303
|0.10
|1.8206
|1.8190
|1.8226
|823
|2006.07.18 03:45
|t/p
|303
|0.10
|1.8226
|1.8190
|1.8226
|20.00
|4402.00
|824
|2006.07.18 23:50
|delete
|302
|0.10
|1.8166
|1.8251
|1.8146
|825
|2006.07.19 00:01
|buy stop
|304
|0.10
|1.8283
|1.8259
|1.8303
|826
|2006.07.19 00:01
|sell stop
|305
|0.10
|1.8243
|1.8276
|1.8223
|827
|2006.07.19 02:06
|sell
|305
|0.10
|1.8243
|1.8276
|1.8223
|828
|2006.07.19 02:41
|s/l
|305
|0.10
|1.8276
|1.8276
|1.8223
|-33.00
|4369.00
|829
|2006.07.19 03:11
|buy
|304
|0.10
|1.8283
|1.8259
|1.8303
|830
|2006.07.19 03:24
|s/l
|304
|0.10
|1.8259
|1.8259
|1.8303
|-24.00
|4345.00
|831
|2006.07.20 00:04
|sell stop
|306
|0.10
|1.8401
|1.8465
|1.8381
|832
|2006.07.20 01:54
|buy stop
|307
|0.10
|1.8441
|1.8364
|1.8461
|833
|2006.07.20 02:18
|buy
|307
|0.10
|1.8441
|1.8364
|1.8461
|834
|2006.07.20 04:30
|t/p
|307
|0.10
|1.8461
|1.8364
|1.8461
|20.00
|4365.00
|835
|2006.07.20 23:55
|delete
|306
|0.10
|1.8401
|1.8465
|1.8381
|836
|2006.07.21 00:02
|buy stop
|308
|0.10
|1.8507
|1.8474
|1.8527
|837
|2006.07.21 00:02
|sell stop
|309
|0.10
|1.8467
|1.8500
|1.8447
|838
|2006.07.21 02:37
|buy
|308
|0.10
|1.8507
|1.8474
|1.8527
|839
|2006.07.21 03:14
|t/p
|308
|0.10
|1.8527
|1.8474
|1.8527
|20.00
|4385.00
|840
|2006.07.23 17:00
|sell stop
|310
|0.10
|1.8467
|1.8604
|1.8447
|841
|2006.07.23 23:52
|delete
|310
|0.10
|1.8467
|1.8604
|1.8447
|842
|2006.07.23 23:52
|delete
|309
|0.10
|1.8467
|1.8500
|1.8447
|843
|2006.07.24 00:08
|buy stop
|311
|0.10
|1.8616
|1.8534
|1.8636
|844
|2006.07.24 23:50
|delete
|311
|0.10
|1.8616
|1.8534
|1.8636
|845
|2006.07.25 00:00
|buy stop
|312
|0.10
|1.8533
|1.8454
|1.8553
|846
|2006.07.25 01:26
|sell stop
|313
|0.10
|1.8493
|1.8531
|1.8473
|847
|2006.07.25 02:24
|buy
|312
|0.10
|1.8533
|1.8454
|1.8553
|848
|2006.07.25 03:36
|sell
|313
|0.10
|1.8493
|1.8531
|1.8473
|849
|2006.07.25 10:11
|t/p
|313
|0.10
|1.8473
|1.8531
|1.8473
|20.00
|4405.00
|850
|2006.07.25 10:36
|s/l
|312
|0.10
|1.8454
|1.8454
|1.8553
|-79.00
|4326.00
|851
|2006.07.26 00:02
|sell stop
|314
|0.10
|1.8376
|1.8439
|1.8356
|852
|2006.07.26 00:09
|buy stop
|315
|0.10
|1.8416
|1.8400
|1.8436
|853
|2006.07.26 00:34
|buy
|315
|0.10
|1.8416
|1.8400
|1.8436
|854
|2006.07.26 02:14
|s/l
|315
|0.10
|1.8400
|1.8400
|1.8436
|-16.00
|4310.00
|855
|2006.07.26 23:50
|delete
|314
|0.10
|1.8376
|1.8439
|1.8356
|856
|2006.07.27 00:01
|buy stop
|316
|0.10
|1.8564
|1.8496
|1.8584
|857
|2006.07.27 00:01
|sell stop
|317
|0.10
|1.8524
|1.8550
|1.8504
|858
|2006.07.27 01:40
|buy
|316
|0.10
|1.8564
|1.8496
|1.8584
|859
|2006.07.27 03:10
|t/p
|316
|0.10
|1.8584
|1.8496
|1.8584
|20.00
|4330.00
|860
|2006.07.27 23:50
|delete
|317
|0.10
|1.8524
|1.8550
|1.8504
|861
|2006.07.28 00:00
|buy stop
|318
|0.10
|1.8592
|1.8571
|1.8612
|862
|2006.07.28 00:00
|sell stop
|319
|0.10
|1.8552
|1.8593
|1.8532
|863
|2006.07.28 02:03
|buy
|318
|0.10
|1.8592
|1.8571
|1.8612
|864
|2006.07.28 04:14
|s/l
|318
|0.10
|1.8571
|1.8571
|1.8612
|-21.00
|4309.00
|865
|2006.07.28 07:46
|sell
|319
|0.10
|1.8552
|1.8593
|1.8532
|866
|2006.07.28 08:30
|s/l
|319
|0.10
|1.8593
|1.8593
|1.8532
|-41.00
|4268.00
|867
|2006.07.30 17:00
|sell stop
|320
|0.10
|1.8552
|1.8644
|1.8532
|868
|2006.07.30 23:50
|delete
|320
|0.10
|1.8552
|1.8644
|1.8532
|869
|2006.07.31 00:00
|sell stop
|321
|0.10
|1.8615
|1.8666
|1.8595
|870
|2006.07.31 00:06
|buy stop
|322
|0.10
|1.8655
|1.8615
|1.8675
|871
|2006.07.31 00:09
|buy
|322
|0.10
|1.8655
|1.8615
|1.8675
|872
|2006.07.31 08:59
|t/p
|322
|0.10
|1.8675
|1.8615
|1.8675
|20.00
|4288.00
|873
|2006.07.31 23:50
|delete
|321
|0.10
|1.8615
|1.8666
|1.8595
|874
|2006.08.01 00:00
|buy stop
|323
|0.10
|1.8696
|1.8637
|1.8716
|875
|2006.08.01 03:32
|sell stop
|324
|0.10
|1.8656
|1.8673
|1.8636
|876
|2006.08.01 03:34
|sell
|324
|0.10
|1.8656
|1.8673
|1.8636
|877
|2006.08.01 04:35
|s/l
|324
|0.10
|1.8673
|1.8673
|1.8636
|-17.00
|4271.00
|878
|2006.08.01 11:22
|buy
|323
|0.10
|1.8696
|1.8637
|1.8716
|879
|2006.08.01 12:06
|t/p
|323
|0.10
|1.8716
|1.8637
|1.8716
|20.00
|4291.00
|880
|2006.08.02 00:00
|buy stop
|325
|0.10
|1.8786
|1.8720
|1.8806
|881
|2006.08.02 00:00
|sell stop
|326
|0.10
|1.8746
|1.8788
|1.8726
|882
|2006.08.02 02:44
|sell
|326
|0.10
|1.8746
|1.8788
|1.8726
|883
|2006.08.02 10:43
|buy
|325
|0.10
|1.8786
|1.8720
|1.8806
|884
|2006.08.02 10:43
|s/l
|326
|0.10
|1.8788
|1.8788
|1.8726
|-42.00
|4249.00
|885
|2006.08.02 23:50
|close
|325
|0.10
|1.8760
|1.8720
|1.8806
|-26.00
|4223.00
|886
|2006.08.03 00:00
|buy stop
|327
|0.10
|1.8790
|1.8747
|1.8810
|887
|2006.08.03 00:00
|sell stop
|328
|0.10
|1.8750
|1.8766
|1.8730
|888
|2006.08.03 00:24
|sell
|328
|0.10
|1.8750
|1.8766
|1.8730
|889
|2006.08.03 02:22
|s/l
|328
|0.10
|1.8766
|1.8766
|1.8730
|-16.00
|4207.00
|890
|2006.08.03 07:00
|buy
|327
|0.10
|1.8790
|1.8747
|1.8810
|891
|2006.08.03 07:00
|t/p
|327
|0.10
|1.8810
|1.8747
|1.8810
|20.00
|4227.00
|892
|2006.08.04 00:01
|buy stop
|329
|0.10
|1.8900
|1.8832
|1.8920
|893
|2006.08.04 01:40
|sell stop
|330
|0.10
|1.8860
|1.8876
|1.8840
|894
|2006.08.04 02:17
|sell
|330
|0.10
|1.8860
|1.8876
|1.8840
|895
|2006.08.04 02:58
|s/l
|330
|0.10
|1.8876
|1.8876
|1.8840
|-16.00
|4211.00
|896
|2006.08.04 03:39
|buy
|329
|0.10
|1.8900
|1.8832
|1.8920
|897
|2006.08.04 04:43
|t/p
|329
|0.10
|1.8920
|1.8832
|1.8920
|20.00
|4231.00
|898
|2006.08.06 17:00
|sell stop
|331
|0.10
|1.8860
|1.9086
|1.8840
|899
|2006.08.06 23:53
|delete
|331
|0.10
|1.8860
|1.9086
|1.8840
|900
|2006.08.07 00:00
|buy stop
|332
|0.10
|1.9096
|1.9023
|1.9116
|901
|2006.08.07 00:00
|sell stop
|333
|0.10
|1.9056
|1.9072
|1.9036
|902
|2006.08.07 00:10
|sell
|333
|0.10
|1.9056
|1.9072
|1.9036
|903
|2006.08.07 02:17
|s/l
|333
|0.10
|1.9072
|1.9072
|1.9036
|-16.00
|4215.00
|904
|2006.08.07 06:29
|buy
|332
|0.10
|1.9096
|1.9023
|1.9116
|905
|2006.08.07 23:50
|close
|332
|0.10
|1.9044
|1.9023
|1.9116
|-52.00
|4163.00
|906
|2006.08.08 00:05
|buy stop
|334
|0.10
|1.9088
|1.9035
|1.9108
|907
|2006.08.08 01:59
|sell stop
|335
|0.10
|1.9048
|1.9077
|1.9028
|908
|2006.08.08 02:16
|sell
|335
|0.10
|1.9048
|1.9077
|1.9028
|909
|2006.08.08 09:59
|s/l
|335
|0.10
|1.9077
|1.9077
|1.9028
|-29.00
|4134.00
|910
|2006.08.08 10:03
|buy
|334
|0.10
|1.9088
|1.9035
|1.9108
|911
|2006.08.08 14:14
|t/p
|334
|0.10
|1.9108
|1.9035
|1.9108
|20.00
|4154.00
|912
|2006.08.09 00:00
|buy stop
|336
|0.10
|1.9097
|1.8999
|1.9117
|913
|2006.08.09 02:54
|sell stop
|337
|0.10
|1.9057
|1.9086
|1.9037
|914
|2006.08.09 03:24
|sell
|337
|0.10
|1.9057
|1.9086
|1.9037
|915
|2006.08.09 04:02
|s/l
|337
|0.10
|1.9086
|1.9086
|1.9037
|-29.00
|4125.00
|916
|2006.08.09 04:07
|buy
|336
|0.10
|1.9097
|1.8999
|1.9117
|917
|2006.08.09 23:54
|close
|336
|0.10
|1.9060
|1.8999
|1.9117
|-37.00
|4088.00
|918
|2006.08.10 00:02
|sell stop
|338
|0.10
|1.9027
|1.9073
|1.9007
|919
|2006.08.10 00:02
|buy stop
|339
|0.10
|1.9067
|1.9044
|1.9087
|920
|2006.08.10 00:13
|buy
|339
|0.10
|1.9067
|1.9044
|1.9087
|921
|2006.08.10 01:31
|s/l
|339
|0.10
|1.9044
|1.9044
|1.9087
|-23.00
|4065.00
|922
|2006.08.10 01:38
|sell
|338
|0.10
|1.9027
|1.9073
|1.9007
|923
|2006.08.10 02:15
|s/l
|338
|0.10
|1.9073
|1.9073
|1.9007
|-46.00
|4019.00
|924
|2006.08.11 00:00
|buy stop
|340
|0.10
|1.8955
|1.8925
|1.8975
|925
|2006.08.11 00:00
|sell stop
|341
|0.10
|1.8915
|1.8964
|1.8895
|926
|2006.08.11 01:03
|buy
|340
|0.10
|1.8955
|1.8925
|1.8975
|927
|2006.08.11 02:17
|s/l
|340
|0.10
|1.8925
|1.8925
|1.8975
|-30.00
|3989.00
|928
|2006.08.11 02:20
|sell
|341
|0.10
|1.8915
|1.8964
|1.8895
|929
|2006.08.11 04:11
|s/l
|341
|0.10
|1.8964
|1.8964
|1.8895
|-49.00
|3940.00
|930
|2006.08.13 17:00
|buy stop
|342
|0.10
|1.8955
|1.8903
|1.8975
|931
|2006.08.13 18:42
|sell stop
|343
|0.10
|1.8915
|1.8964
|1.8895
|932
|2006.08.13 19:00
|sell
|343
|0.10
|1.8915
|1.8964
|1.8895
|933
|2006.08.13 23:50
|close
|343
|0.10
|1.8946
|1.8964
|1.8895
|-31.00
|3909.00
|934
|2006.08.13 23:50
|delete
|342
|0.10
|1.8955
|1.8903
|1.8975
|935
|2006.08.14 00:00
|sell stop
|344
|0.10
|1.8889
|1.8953
|1.8869
|936
|2006.08.14 02:03
|buy stop
|345
|0.10
|1.8929
|1.8913
|1.8949
|937
|2006.08.14 02:04
|buy
|345
|0.10
|1.8929
|1.8913
|1.8949
|938
|2006.08.14 03:25
|s/l
|345
|0.10
|1.8913
|1.8913
|1.8949
|-16.00
|3893.00
|939
|2006.08.14 03:27
|sell
|344
|0.10
|1.8889
|1.8953
|1.8869
|940
|2006.08.14 04:51
|t/p
|344
|0.10
|1.8869
|1.8953
|1.8869
|20.00
|3913.00
|941
|2006.08.15 00:00
|sell stop
|346
|0.10
|1.8856
|1.8915
|1.8836
|942
|2006.08.15 02:25
|buy stop
|347
|0.10
|1.8896
|1.8880
|1.8916
|943
|2006.08.15 02:30
|buy
|347
|0.10
|1.8896
|1.8880
|1.8916
|944
|2006.08.15 02:53
|s/l
|347
|0.10
|1.8880
|1.8880
|1.8916
|-16.00
|3897.00
|945
|2006.08.15 05:03
|sell
|346
|0.10
|1.8856
|1.8915
|1.8836
|946
|2006.08.15 08:30
|s/l
|346
|0.10
|1.8915
|1.8915
|1.8836
|-59.00
|3838.00
|947
|2006.08.16 00:00
|buy stop
|348
|0.10
|1.8958
|1.8924
|1.8978
|948
|2006.08.16 00:00
|sell stop
|349
|0.10
|1.8918
|1.8946
|1.8898
|949
|2006.08.16 02:48
|sell
|349
|0.10
|1.8918
|1.8946
|1.8898
|950
|2006.08.16 04:38
|t/p
|349
|0.10
|1.8898
|1.8946
|1.8898
|20.00
|3858.00
|951
|2006.08.16 08:30
|buy
|348
|0.10
|1.8958
|1.8924
|1.8978
|952
|2006.08.16 08:31
|t/p
|348
|0.10
|1.8978
|1.8924
|1.8978
|20.00
|3878.00
|953
|2006.08.17 00:03
|sell stop
|350
|0.10
|1.8937
|1.8984
|1.8917
|954
|2006.08.17 00:08
|buy stop
|351
|0.10
|1.8977
|1.8954
|1.8997
|955
|2006.08.17 01:57
|buy
|351
|0.10
|1.8977
|1.8954
|1.8997
|956
|2006.08.17 02:46
|s/l
|351
|0.10
|1.8954
|1.8954
|1.8997
|-23.00
|3855.00
|957
|2006.08.17 08:42
|sell
|350
|0.10
|1.8937
|1.8984
|1.8917
|958
|2006.08.17 12:20
|t/p
|350
|0.10
|1.8917
|1.8984
|1.8917
|20.00
|3875.00
|959
|2006.08.18 00:00
|buy stop
|352
|0.10
|1.8870
|1.8849
|1.8890
|960
|2006.08.18 00:00
|sell stop
|353
|0.10
|1.8830
|1.8893
|1.8810
|961
|2006.08.18 01:18
|buy
|352
|0.10
|1.8870
|1.8849
|1.8890
|962
|2006.08.18 02:37
|s/l
|352
|0.10
|1.8849
|1.8849
|1.8890
|-21.00
|3854.00
|963
|2006.08.18 03:23
|sell
|353
|0.10
|1.8830
|1.8893
|1.8810
|964
|2006.08.18 07:24
|t/p
|353
|0.10
|1.8810
|1.8893
|1.8810
|20.00
|3874.00
|965
|2006.08.20 17:00
|buy stop
|354
|0.10
|1.8870
|1.8798
|1.8890
|966
|2006.08.20 20:58
|sell stop
|355
|0.10
|1.8830
|1.8893
|1.8810
|967
|2006.08.20 22:02
|buy
|354
|0.10
|1.8870
|1.8798
|1.8890
|968
|2006.08.20 23:51
|close
|354
|0.10
|1.8861
|1.8798
|1.8890
|-9.00
|3865.00
|969
|2006.08.20 23:51
|delete
|355
|0.10
|1.8830
|1.8893
|1.8810
|970
|2006.08.21 00:00
|sell stop
|356
|0.10
|1.8790
|1.8878
|1.8770
|971
|2006.08.21 23:52
|delete
|356
|0.10
|1.8790
|1.8878
|1.8770
|972
|2006.08.22 00:00
|buy stop
|357
|0.10
|1.8962
|1.8915
|1.8982
|973
|2006.08.22 01:39
|sell stop
|358
|0.10
|1.8922
|1.8939
|1.8902
|974
|2006.08.22 01:51
|sell
|358
|0.10
|1.8922
|1.8939
|1.8902
|975
|2006.08.22 02:30
|s/l
|358
|0.10
|1.8939
|1.8939
|1.8902
|-17.00
|3848.00
|976
|2006.08.22 23:50
|delete
|357
|0.10
|1.8962
|1.8915
|1.8982
|977
|2006.08.23 00:00
|buy stop
|359
|0.10
|1.8903
|1.8870
|1.8923
|978
|2006.08.23 00:00
|sell stop
|360
|0.10
|1.8863
|1.8913
|1.8843
|979
|2006.08.23 03:26
|buy
|359
|0.10
|1.8903
|1.8870
|1.8923
|980
|2006.08.23 03:33
|t/p
|359
|0.10
|1.8923
|1.8870
|1.8923
|20.00
|3868.00
|981
|2006.08.23 23:50
|delete
|360
|0.10
|1.8863
|1.8913
|1.8843
|982
|2006.08.24 00:00
|buy stop
|361
|0.10
|1.8956
|1.8906
|1.8976
|983
|2006.08.24 01:17
|sell stop
|362
|0.10
|1.8916
|1.8932
|1.8896
|984
|2006.08.24 01:43
|sell
|362
|0.10
|1.8916
|1.8932
|1.8896
|985
|2006.08.24 03:47
|t/p
|362
|0.10
|1.8896
|1.8932
|1.8896
|20.00
|3888.00
|986
|2006.08.24 08:16
|buy
|361
|0.10
|1.8956
|1.8906
|1.8976
|987
|2006.08.24 11:07
|s/l
|361
|0.10
|1.8906
|1.8906
|1.8976
|-50.00
|3838.00
|988
|2006.08.25 00:00
|buy stop
|363
|0.10
|1.8892
|1.8868
|1.8912
|989
|2006.08.25 00:00
|sell stop
|364
|0.10
|1.8852
|1.8903
|1.8832
|990
|2006.08.25 02:28
|sell
|364
|0.10
|1.8852
|1.8903
|1.8832
|991
|2006.08.25 02:30
|t/p
|364
|0.10
|1.8832
|1.8903
|1.8832
|20.00
|3858.00
|992
|2006.08.25 05:29
|buy
|363
|0.10
|1.8892
|1.8868
|1.8912
|993
|2006.08.25 06:10
|t/p
|363
|0.10
|1.8912
|1.8868
|1.8912
|20.00
|3878.00
|994
|2006.08.27 17:00
|buy stop
|365
|0.10
|1.8892
|1.8871
|1.8912
|995
|2006.08.27 17:00
|sell stop
|366
|0.10
|1.8852
|1.8903
|1.8832
|996
|2006.08.27 21:09
|buy
|365
|0.10
|1.8892
|1.8871
|1.8912
|997
|2006.08.27 23:29
|t/p
|365
|0.10
|1.8912
|1.8871
|1.8912
|20.00
|3898.00
|998
|2006.08.27 23:50
|delete
|366
|0.10
|1.8852
|1.8903
|1.8832
|999
|2006.08.28 00:00
|sell stop
|367
|0.10
|1.8863
|1.8915
|1.8843
|1000
|2006.08.28 23:50
|delete
|367
|0.10
|1.8863
|1.8915
|1.8843
|1001
|2006.08.29 00:00
|sell stop
|368
|0.10
|1.8909
|1.8987
|1.8889
|1002
|2006.08.29 10:23
|buy stop
|369
|0.10
|1.8949
|1.8929
|1.8969
|1003
|2006.08.29 10:32
|buy
|369
|0.10
|1.8949
|1.8929
|1.8969
|1004
|2006.08.29 10:49
|s/l
|369
|0.10
|1.8929
|1.8929
|1.8969
|-20.00
|3878.00
|1005
|2006.08.29 11:44
|sell
|368
|0.10
|1.8909
|1.8987
|1.8889
|1006
|2006.08.29 14:31
|s/l
|368
|0.10
|1.8987
|1.8987
|1.8889
|-78.00
|3800.00
|1007
|2006.08.30 00:05
|buy stop
|370
|0.10
|1.9004
|1.8971
|1.9024
|1008
|2006.08.30 00:05
|sell stop
|371
|0.10
|1.8964
|1.9001
|1.8944
|1009
|2006.08.30 00:37
|buy
|370
|0.10
|1.9004
|1.8971
|1.9024
|1010
|2006.08.30 03:02
|t/p
|370
|0.10
|1.9024
|1.8971
|1.9024
|20.00
|3820.00
|1011
|2006.08.30 23:50
|delete
|371
|0.10
|1.8964
|1.9001
|1.8944
|1012
|2006.08.31 00:00
|buy stop
|372
|0.10
|1.9064
|1.9027
|1.9084
|1013
|2006.08.31 00:00
|sell stop
|373
|0.10
|1.9024
|1.9050
|1.9004
|1014
|2006.08.31 02:21
|buy
|372
|0.10
|1.9064
|1.9027
|1.9084
|1015
|2006.08.31 03:29
|t/p
|372
|0.10
|1.9084
|1.9027
|1.9084
|20.00
|3840.00
|1016
|2006.08.31 10:01
|sell
|373
|0.10
|1.9024
|1.9050
|1.9004
|1017
|2006.08.31 10:30
|t/p
|373
|0.10
|1.9004
|1.9050
|1.9004
|20.00
|3860.00
|1018
|2006.09.01 00:00
|buy stop
|374
|0.10
|1.9068
|1.9030
|1.9088
|1019
|2006.09.01 00:00
|sell stop
|375
|0.10
|1.9028
|1.9044
|1.9008
|1020
|2006.09.01 04:07
|sell
|375
|0.10
|1.9028
|1.9044
|1.9008
|1021
|2006.09.01 04:21
|s/l
|375
|0.10
|1.9044
|1.9044
|1.9008
|-16.00
|3844.00
|1022
|2006.09.01 12:01
|buy
|374
|0.10
|1.9068
|1.9030
|1.9088
|1023
|2006.09.03 17:00
|buy stop
|376
|0.10
|1.9068
|1.9044
|1.9088
|1024
|2006.09.03 17:00
|sell stop
|377
|0.10
|1.9028
|1.9065
|1.9008
|1025
|2006.09.03 18:01
|buy
|376
|0.10
|1.9068
|1.9044
|1.9088
|1026
|2006.09.03 23:53
|close
|376
|0.10
|1.9070
|1.9044
|1.9088
|2.00
|3846.00
|1027
|2006.09.03 23:53
|close
|374
|0.10
|1.9070
|1.9030
|1.9088
|2.00
|3848.00
|1028
|2006.09.03 23:53
|delete
|377
|0.10
|1.9028
|1.9065
|1.9008
|1029
|2006.09.04 00:01
|sell stop
|378
|0.10
|1.9036
|1.9081
|1.9016
|1030
|2006.09.04 00:01
|buy stop
|379
|0.10
|1.9076
|1.9029
|1.9096
|1031
|2006.09.04 00:39
|buy
|379
|0.10
|1.9076
|1.9029
|1.9096
|1032
|2006.09.04 05:01
|sell
|378
|0.10
|1.9036
|1.9081
|1.9016
|1033
|2006.09.04 05:29
|s/l
|379
|0.10
|1.9029
|1.9029
|1.9096
|-47.00
|3801.00
|1034
|2006.09.04 23:52
|close
|378
|0.10
|1.9041
|1.9081
|1.9016
|-5.00
|3796.00
|1035
|2006.09.05 00:01
|buy stop
|380
|0.10
|1.9092
|1.9029
|1.9112
|1036
|2006.09.05 23:57
|delete
|380
|0.10
|1.9092
|1.9029
|1.9112
|1037
|2006.09.06 00:00
|buy stop
|381
|0.10
|1.8967
|1.8941
|1.8987
|1038
|2006.09.06 00:00
|sell stop
|382
|0.10
|1.8927
|1.8977
|1.8907
|1039
|2006.09.06 03:31
|sell
|382
|0.10
|1.8927
|1.8977
|1.8907
|1040
|2006.09.06 04:37
|t/p
|382
|0.10
|1.8907
|1.8977
|1.8907
|20.00
|3816.00
|1041
|2006.09.06 23:50
|delete
|381
|0.10
|1.8967
|1.8941
|1.8987
|1042
|2006.09.07 00:01
|sell stop
|383
|0.10
|1.8822
|1.8866
|1.8802
|1043
|2006.09.07 00:02
|buy stop
|384
|0.10
|1.8862
|1.8846
|1.8882
|1044
|2006.09.07 01:04
|buy
|384
|0.10
|1.8862
|1.8846
|1.8882
|1045
|2006.09.07 01:17
|s/l
|384
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.8882
|-16.00
|3800.00
|1046
|2006.09.07 02:25
|sell
|383
|0.10
|1.8822
|1.8866
|1.8802
|1047
|2006.09.07 03:25
|s/l
|383
|0.10
|1.8866
|1.8866
|1.8802
|-44.00
|3756.00
|1048
|2006.09.08 00:02
|buy stop
|385
|0.10
|1.8780
|1.8731
|1.8800
|1049
|2006.09.08 00:56
|sell stop
|386
|0.10
|1.8740
|1.8778
|1.8720
|1050
|2006.09.08 01:33
|sell
|386
|0.10
|1.8740
|1.8778
|1.8720
|1051
|2006.09.08 03:17
|t/p
|386
|0.10
|1.8720
|1.8778
|1.8720
|20.00
|3776.00
|1052
|2006.09.10 17:00
|buy stop
|387
|0.10
|1.8780
|1.8645
|1.8800
|1053
|2006.09.10 23:50
|delete
|387
|0.10
|1.8780
|1.8645
|1.8800
|1054
|2006.09.10 23:50
|delete
|385
|0.10
|1.8780
|1.8731
|1.8800
|1055
|2006.09.11 00:02
|buy stop
|388
|0.10
|1.8676
|1.8647
|1.8696
|1056
|2006.09.11 00:02
|sell stop
|389
|0.10
|1.8636
|1.8682
|1.8616
|1057
|2006.09.11 01:38
|buy
|388
|0.10
|1.8676
|1.8647
|1.8696
|1058
|2006.09.11 02:16
|s/l
|388
|0.10
|1.8647
|1.8647
|1.8696
|-29.00
|3747.00
|1059
|2006.09.11 10:01
|sell
|389
|0.10
|1.8636
|1.8682
|1.8616
|1060
|2006.09.11 10:09
|t/p
|389
|0.10
|1.8616
|1.8682
|1.8616
|20.00
|3767.00
|1061
|2006.09.12 00:00
|sell stop
|390
|0.10
|1.8637
|1.8693
|1.8617
|1062
|2006.09.12 02:08
|buy stop
|391
|0.10
|1.8677
|1.8656
|1.8697
|1063
|2006.09.12 02:15
|buy
|391
|0.10
|1.8677
|1.8656
|1.8697
|1064
|2006.09.12 04:30
|t/p
|391
|0.10
|1.8697
|1.8656
|1.8697
|20.00
|3787.00
|1065
|2006.09.12 23:53
|delete
|390
|0.10
|1.8637
|1.8693
|1.8617
|1066
|2006.09.13 00:01
|buy stop
|392
|0.10
|1.8768
|1.8721
|1.8788
|1067
|2006.09.13 00:24
|sell stop
|393
|0.10
|1.8728
|1.8744
|1.8708
|1068
|2006.09.13 00:41
|sell
|393
|0.10
|1.8728
|1.8744
|1.8708
|1069
|2006.09.13 01:30
|s/l
|393
|0.10
|1.8744
|1.8744
|1.8708
|-16.00
|3771.00
|1070
|2006.09.13 04:30
|buy
|392
|0.10
|1.8768
|1.8721
|1.8788
|1071
|2006.09.13 05:15
|s/l
|392
|0.10
|1.8721
|1.8721
|1.8788
|-47.00
|3724.00
|1072
|2006.09.14 00:00
|buy stop
|394
|0.10
|1.8781
|1.8751
|1.8801
|1073
|2006.09.14 00:00
|sell stop
|395
|0.10
|1.8741
|1.8779
|1.8721
|1074
|2006.09.14 03:21
|buy
|394
|0.10
|1.8781
|1.8751
|1.8801
|1075
|2006.09.14 04:30
|t/p
|394
|0.10
|1.8801
|1.8751
|1.8801
|20.00
|3744.00
|1076
|2006.09.14 23:53
|delete
|395
|0.10
|1.8741
|1.8779
|1.8721
|1077
|2006.09.15 00:06
|buy stop
|396
|0.10
|1.8889
|1.8848
|1.8909
|1078
|2006.09.15 00:06
|sell stop
|397
|0.10
|1.8849
|1.8878
|1.8829
|1079
|2006.09.15 03:55
|sell
|397
|0.10
|1.8849
|1.8878
|1.8829
|1080
|2006.09.15 05:46
|t/p
|397
|0.10
|1.8829
|1.8878
|1.8829
|20.00
|3764.00
|1081
|2006.09.17 17:00
|buy stop
|398
|0.10
|1.8889
|1.8779
|1.8909
|1082
|2006.09.17 23:52
|delete
|398
|0.10
|1.8889
|1.8779
|1.8909
|1083
|2006.09.17 23:52
|delete
|396
|0.10
|1.8889
|1.8848
|1.8909
|1084
|2006.09.18 00:00
|sell stop
|399
|0.10
|1.8769
|1.8815
|1.8749
|1085
|2006.09.18 01:15
|buy stop
|400
|0.10
|1.8809
|1.8793
|1.8829
|1086
|2006.09.18 02:01
|buy
|400
|0.10
|1.8809
|1.8793
|1.8829
|1087
|2006.09.18 02:35
|t/p
|400
|0.10
|1.8829
|1.8793
|1.8829
|20.00
|3784.00
|1088
|2006.09.18 05:13
|sell
|399
|0.10
|1.8769
|1.8815
|1.8749
|1089
|2006.09.18 05:46
|t/p
|399
|0.10
|1.8749
|1.8815
|1.8749
|20.00
|3804.00
|1090
|2006.09.19 00:00
|buy stop
|401
|0.10
|1.8826
|1.8795
|1.8846
|1091
|2006.09.19 00:00
|sell stop
|402
|0.10
|1.8786
|1.8830
|1.8766
|1092
|2006.09.19 02:45
|buy
|401
|0.10
|1.8826
|1.8795
|1.8846
|1093
|2006.09.19 03:52
|s/l
|401
|0.10
|1.8795
|1.8795
|1.8846
|-31.00
|3773.00
|1094
|2006.09.19 04:06
|sell
|402
|0.10
|1.8786
|1.8830
|1.8766
|1095
|2006.09.19 08:30
|s/l
|402
|0.10
|1.8830
|1.8830
|1.8766
|-44.00
|3729.00
|1096
|2006.09.20 00:01
|buy stop
|403
|0.10
|1.8844
|1.8829
|1.8864
|1097
|2006.09.20 00:01
|sell stop
|404
|0.10
|1.8804
|1.8847
|1.8784
|1098
|2006.09.20 00:36
|buy
|403
|0.10
|1.8844
|1.8829
|1.8864
|1099
|2006.09.20 01:04
|s/l
|403
|0.10
|1.8829
|1.8829
|1.8864
|-15.00
|3714.00
|1100
|2006.09.20 03:51
|sell
|404
|0.10
|1.8804
|1.8847
|1.8784
|1101
|2006.09.20 09:01
|s/l
|404
|0.10
|1.8847
|1.8847
|1.8784
|-43.00
|3671.00
|1102
|2006.09.21 00:00
|sell stop
|405
|0.10
|1.8863
|1.8925
|1.8843
|1103
|2006.09.21 23:50
|delete
|405
|0.10
|1.8863
|1.8925
|1.8843
|1104
|2006.09.22 00:01
|buy stop
|406
|0.10
|1.9041
|1.8974
|1.9061
|1105
|2006.09.22 00:01
|sell stop
|407
|0.10
|1.9001
|1.9028
|1.8981
|1106
|2006.09.22 03:03
|buy
|406
|0.10
|1.9041
|1.8974
|1.9061
|1107
|2006.09.22 03:22
|t/p
|406
|0.10
|1.9061
|1.8974
|1.9061
|20.00
|3691.00
|1108
|2006.09.22 11:44
|sell
|407
|0.10
|1.9001
|1.9028
|1.8981
|1109
|2006.09.24 17:00
|buy stop
|408
|0.10
|1.9041
|1.8974
|1.9061
|1110
|2006.09.24 17:34
|sell stop
|409
|0.10
|1.9001
|1.9017
|1.8981
|1111
|2006.09.24 20:15
|sell
|409
|0.10
|1.9001
|1.9017
|1.8981
|1112
|2006.09.24 21:29
|s/l
|409
|0.10
|1.9017
|1.9017
|1.8981
|-16.00
|3675.00
|1113
|2006.09.24 22:00
|s/l
|407
|0.10
|1.9028
|1.9028
|1.8981
|-27.00
|3648.00
|1114
|2006.09.24 23:51
|delete
|408
|0.10
|1.9041
|1.8974
|1.9061
|1115
|2006.09.25 00:00
|sell stop
|410
|0.10
|1.8978
|1.9044
|1.8958
|1116
|2006.09.25 05:14
|buy stop
|411
|0.10
|1.9018
|1.9002
|1.9038
|1117
|2006.09.25 05:24
|buy
|411
|0.10
|1.9018
|1.9002
|1.9038
|1118
|2006.09.25 10:00
|s/l
|411
|0.10
|1.9002
|1.9002
|1.9038
|-16.00
|3632.00
|1119
|2006.09.25 23:50
|delete
|410
|0.10
|1.8978
|1.9044
|1.8958
|1120
|2006.09.26 00:01
|sell stop
|412
|0.10
|1.8978
|1.9019
|1.8958
|1121
|2006.09.26 00:18
|buy stop
|413
|0.10
|1.9018
|1.9002
|1.9038
|1122
|2006.09.26 01:26
|buy
|413
|0.10
|1.9018
|1.9002
|1.9038
|1123
|2006.09.26 02:12
|s/l
|413
|0.10
|1.9002
|1.9002
|1.9038
|-16.00
|3616.00
|1124
|2006.09.26 04:15
|sell
|412
|0.10
|1.8978
|1.9019
|1.8958
|1125
|2006.09.26 04:47
|t/p
|412
|0.10
|1.8958
|1.9019
|1.8958
|20.00
|3636.00
|1126
|2006.09.27 00:00
|buy stop
|414
|0.10
|1.8965
|1.8942
|1.8985
|1127
|2006.09.27 00:00
|sell stop
|415
|0.10
|1.8925
|1.8968
|1.8905
|1128
|2006.09.27 02:10
|sell
|415
|0.10
|1.8925
|1.8968
|1.8905
|1129
|2006.09.27 04:02
|t/p
|415
|0.10
|1.8905
|1.8968
|1.8905
|20.00
|3656.00
|1130
|2006.09.27 23:50
|delete
|414
|0.10
|1.8965
|1.8942
|1.8985
|1131
|2006.09.28 00:00
|buy stop
|416
|0.10
|1.8914
|1.8870
|1.8934
|1132
|2006.09.28 00:00
|sell stop
|417
|0.10
|1.8874
|1.8903
|1.8854
|1133
|2006.09.28 00:32
|sell
|417
|0.10
|1.8874
|1.8903
|1.8854
|1134
|2006.09.28 02:17
|t/p
|417
|0.10
|1.8854
|1.8903
|1.8854
|20.00
|3676.00
|1135
|2006.09.28 23:50
|delete
|416
|0.10
|1.8914
|1.8870
|1.8934
|1136
|2006.09.29 00:03
|buy stop
|418
|0.10
|1.8793
|1.8763
|1.8813
|1137
|2006.09.29 00:03
|sell stop
|419
|0.10
|1.8753
|1.8806
|1.8733
|1138
|2006.09.29 01:24
|sell
|419
|0.10
|1.8753
|1.8806
|1.8733
|1139
|2006.09.29 02:30
|t/p
|419
|0.10
|1.8733
|1.8806
|1.8733
|20.00
|3696.00
|1140
|2006.10.01 17:00
|buy stop
|420
|0.10
|1.8793
|1.8750
|1.8813
|1141
|2006.10.01 17:00
|sell stop
|421
|0.10
|1.8753
|1.8806
|1.8733
|1142
|2006.10.01 17:06
|sell
|421
|0.10
|1.8753
|1.8806
|1.8733
|1143
|2006.10.01 18:46
|t/p
|421
|0.10
|1.8733
|1.8806
|1.8733
|20.00
|3716.00
|1144
|2006.10.01 23:50
|delete
|420
|0.10
|1.8793
|1.8750
|1.8813
|1145
|2006.10.01 23:50
|delete
|418
|0.10
|1.8793
|1.8763
|1.8813
|1146
|2006.10.02 00:02
|buy stop
|422
|0.10
|1.8782
|1.8693
|1.8802
|1147
|2006.10.02 05:06
|sell stop
|423
|0.10
|1.8742
|1.8758
|1.8722
|1148
|2006.10.02 05:07
|sell
|423
|0.10
|1.8742
|1.8758
|1.8722
|1149
|2006.10.02 08:05
|t/p
|423
|0.10
|1.8722
|1.8758
|1.8722
|20.00
|3736.00
|1150
|2006.10.02 09:35
|buy
|422
|0.10
|1.8782
|1.8693
|1.8802
|1151
|2006.10.02 09:46
|t/p
|422
|0.10
|1.8802
|1.8693
|1.8802
|20.00
|3756.00
|1152
|2006.10.03 00:03
|buy stop
|424
|0.10
|1.8889
|1.8808
|1.8909
|1153
|2006.10.03 00:03
|sell stop
|425
|0.10
|1.8849
|1.8877
|1.8829
|1154
|2006.10.03 02:48
|buy
|424
|0.10
|1.8889
|1.8808
|1.8909
|1155
|2006.10.03 21:47
|sell
|425
|0.10
|1.8849
|1.8877
|1.8829
|1156
|2006.10.03 23:50
|close
|425
|0.10
|1.8857
|1.8877
|1.8829
|-8.00
|3748.00
|1157
|2006.10.03 23:50
|close
|424
|0.10
|1.8853
|1.8808
|1.8909
|-36.00
|3712.00
|1158
|2006.10.04 00:00
|buy stop
|426
|0.10
|1.8897
|1.8847
|1.8917
|1159
|2006.10.04 02:56
|sell stop
|427
|0.10
|1.8857
|1.8878
|1.8837
|1160
|2006.10.04 03:56
|sell
|427
|0.10
|1.8857
|1.8878
|1.8837
|1161
|2006.10.04 04:45
|t/p
|427
|0.10
|1.8837
|1.8878
|1.8837
|20.00
|3732.00
|1162
|2006.10.04 23:54
|delete
|426
|0.10
|1.8897
|1.8847
|1.8917
|1163
|2006.10.05 00:01
|buy stop
|428
|0.10
|1.8882
|1.8845
|1.8902
|1164
|2006.10.05 00:01
|sell stop
|429
|0.10
|1.8842
|1.8866
|1.8822
|1165
|2006.10.05 02:45
|sell
|429
|0.10
|1.8842
|1.8866
|1.8822
|1166
|2006.10.05 03:29
|s/l
|429
|0.10
|1.8866
|1.8866
|1.8822
|-24.00
|3708.00
|1167
|2006.10.05 23:50
|delete
|428
|0.10
|1.8882
|1.8845
|1.8902
|1168
|2006.10.06 00:00
|buy stop
|430
|0.10
|1.8813
|1.8761
|1.8833
|1169
|2006.10.06 00:15
|sell stop
|431
|0.10
|1.8773
|1.8805
|1.8753
|1170
|2006.10.06 01:42
|sell
|431
|0.10
|1.8773
|1.8805
|1.8753
|1171
|2006.10.06 02:40
|t/p
|431
|0.10
|1.8753
|1.8805
|1.8753
|20.00
|3728.00
|1172
|2006.10.06 08:07
|buy
|430
|0.10
|1.8813
|1.8761
|1.8833
|1173
|2006.10.06 08:30
|t/p
|430
|0.10
|1.8833
|1.8761
|1.8833
|20.00
|3748.00
|1174
|2006.10.08 17:00
|buy stop
|432
|0.10
|1.8813
|1.8687
|1.8833
|1175
|2006.10.08 23:51
|delete
|432
|0.10
|1.8813
|1.8687
|1.8833
|1176
|2006.10.09 00:00
|buy stop
|433
|0.10
|1.8721
|1.8693
|1.8741
|1177
|2006.10.09 00:00
|sell stop
|434
|0.10
|1.8681
|1.8759
|1.8661
|1178
|2006.10.09 02:53
|sell
|434
|0.10
|1.8681
|1.8759
|1.8661
|1179
|2006.10.09 04:57
|t/p
|434
|0.10
|1.8661
|1.8759
|1.8661
|20.00
|3768.00
|1180
|2006.10.09 23:52
|delete
|433
|0.10
|1.8721
|1.8693
|1.8741
|1181
|2006.10.10 00:00
|buy stop
|435
|0.10
|1.8692
|1.8644
|1.8712
|1182
|2006.10.10 00:12
|sell stop
|436
|0.10
|1.8652
|1.8675
|1.8632
|1183
|2006.10.10 02:18
|buy
|435
|0.10
|1.8692
|1.8644
|1.8712
|1184
|2006.10.10 04:09
|sell
|436
|0.10
|1.8652
|1.8675
|1.8632
|1185
|2006.10.10 04:10
|s/l
|435
|0.10
|1.8644
|1.8644
|1.8712
|-48.00
|3720.00
|1186
|2006.10.10 04:22
|t/p
|436
|0.10
|1.8632
|1.8675
|1.8632
|20.00
|3740.00
|1187
|2006.10.11 00:00
|buy stop
|437
|0.10
|1.8564
|1.8533
|1.8584
|1188
|2006.10.11 00:00
|sell stop
|438
|0.10
|1.8524
|1.8593
|1.8504
|1189
|2006.10.11 02:44
|sell
|438
|0.10
|1.8524
|1.8593
|1.8504
|1190
|2006.10.11 03:38
|buy
|437
|0.10
|1.8564
|1.8533
|1.8584
|1191
|2006.10.11 07:29
|t/p
|437
|0.10
|1.8584
|1.8533
|1.8584
|20.00
|3760.00
|1192
|2006.10.11 23:53
|close
|438
|0.10
|1.8570
|1.8593
|1.8504
|-46.00
|3714.00
|1193
|2006.10.12 00:00
|sell stop
|439
|0.10
|1.8515
|1.8580
|1.8495
|1194
|2006.10.12 06:35
|buy stop
|440
|0.10
|1.8555
|1.8537
|1.8575
|1195
|2006.10.12 06:36
|buy
|440
|0.10
|1.8555
|1.8537
|1.8575
|1196
|2006.10.12 07:36
|s/l
|440
|0.10
|1.8537
|1.8537
|1.8575
|-18.00
|3696.00
|1197
|2006.10.12 23:51
|delete
|439
|0.10
|1.8515
|1.8580
|1.8495
|1198
|2006.10.13 00:00
|sell stop
|441
|0.10
|1.8574
|1.8628
|1.8554
|1199
|2006.10.13 02:03
|buy stop
|442
|0.10
|1.8614
|1.8580
|1.8634
|1200
|2006.10.13 02:16
|buy
|442
|0.10
|1.8614
|1.8580
|1.8634
|1201
|2006.10.13 08:31
|t/p
|442
|0.10
|1.8634
|1.8580
|1.8634
|20.00
|3716.00
|1202
|2006.10.13 08:38
|sell
|441
|0.10
|1.8574
|1.8628
|1.8554
|1203
|2006.10.13 09:50
|t/p
|441
|0.10
|1.8554
|1.8628
|1.8554
|20.00
|3736.00
|1204
|2006.10.15 17:01
|buy stop
|443
|0.10
|1.8614
|1.8543
|1.8634
|1205
|2006.10.15 23:55
|delete
|443
|0.10
|1.8614
|1.8543
|1.8634
|1206
|2006.10.16 00:00
|buy stop
|444
|0.10
|1.8576
|1.8531
|1.8596
|1207
|2006.10.16 00:00
|sell stop
|445
|0.10
|1.8536
|1.8580
|1.8516
|1208
|2006.10.16 03:09
|buy
|444
|0.10
|1.8576
|1.8531
|1.8596
|1209
|2006.10.16 04:07
|t/p
|444
|0.10
|1.8596
|1.8531
|1.8596
|20.00
|3756.00
|1210
|2006.10.16 23:50
|delete
|445
|0.10
|1.8536
|1.8580
|1.8516
|1211
|2006.10.17 00:00
|buy stop
|446
|0.10
|1.8637
|1.8597
|1.8657
|1212
|2006.10.17 00:00
|sell stop
|447
|0.10
|1.8597
|1.8639
|1.8577
|1213
|2006.10.17 03:58
|buy
|446
|0.10
|1.8637
|1.8597
|1.8657
|1214
|2006.10.17 05:01
|t/p
|446
|0.10
|1.8657
|1.8597
|1.8657
|20.00
|3776.00
|1215
|2006.10.17 23:52
|delete
|447
|0.10
|1.8597
|1.8639
|1.8577
|1216
|2006.10.18 00:00
|buy stop
|448
|0.10
|1.8728
|1.8685
|1.8748
|1217
|2006.10.18 00:00
|sell stop
|449
|0.10
|1.8688
|1.8723
|1.8668
|1218
|2006.10.18 02:37
|buy
|448
|0.10
|1.8728
|1.8685
|1.8748
|1219
|2006.10.18 08:39
|sell
|449
|0.10
|1.8688
|1.8723
|1.8668
|1220
|2006.10.18 08:41
|s/l
|448
|0.10
|1.8685
|1.8685
|1.8748
|-43.00
|3733.00
|1221
|2006.10.18 09:14
|t/p
|449
|0.10
|1.8668
|1.8723
|1.8668
|20.00
|3753.00
|1222
|2006.10.19 00:07
|buy stop
|450
|0.10
|1.8701
|1.8675
|1.8721
|1223
|2006.10.19 00:07
|sell stop
|451
|0.10
|1.8661
|1.8695
|1.8641
|1224
|2006.10.19 03:02
|buy
|450
|0.10
|1.8701
|1.8675
|1.8721
|1225
|2006.10.19 03:35
|t/p
|450
|0.10
|1.8721
|1.8675
|1.8721
|20.00
|3773.00
|1226
|2006.10.19 23:50
|delete
|451
|0.10
|1.8661
|1.8695
|1.8641
|1227
|2006.10.20 00:05
|buy stop
|452
|0.10
|1.8800
|1.8748
|1.8820
|1228
|2006.10.20 00:05
|sell stop
|453
|0.10
|1.8760
|1.8780
|1.8740
|1229
|2006.10.20 02:30
|sell
|453
|0.10
|1.8760
|1.8780
|1.8740
|1230
|2006.10.20 02:40
|s/l
|453
|0.10
|1.8780
|1.8780
|1.8740
|-20.00
|3753.00
|1231
|2006.10.20 04:34
|buy
|452
|0.10
|1.8800
|1.8748
|1.8820
|1232
|2006.10.20 04:53
|t/p
|452
|0.10
|1.8820
|1.8748
|1.8820
|20.00
|3773.00
|1233
|2006.10.22 17:01
|sell stop
|454
|0.10
|1.8760
|1.8845
|1.8740
|1234
|2006.10.22 23:53
|delete
|454
|0.10
|1.8760
|1.8845
|1.8740
|1235
|2006.10.23 00:00
|buy stop
|455
|0.10
|1.8855
|1.8809
|1.8875
|1236
|2006.10.23 00:01
|sell stop
|456
|0.10
|1.8815
|1.8831
|1.8795
|1237
|2006.10.23 00:19
|sell
|456
|0.10
|1.8815
|1.8831
|1.8795
|1238
|2006.10.23 03:08
|t/p
|456
|0.10
|1.8795
|1.8831
|1.8795
|20.00
|3793.00
|1239
|2006.10.23 23:52
|delete
|455
|0.10
|1.8855
|1.8809
|1.8875
|1240
|2006.10.24 00:02
|buy stop
|457
|0.10
|1.8757
|1.8713
|1.8777
|1241
|2006.10.24 00:02
|sell stop
|458
|0.10
|1.8717
|1.8754
|1.8697
|1242
|2006.10.24 01:46
|sell
|458
|0.10
|1.8717
|1.8754
|1.8697
|1243
|2006.10.24 02:00
|t/p
|458
|0.10
|1.8697
|1.8754
|1.8697
|20.00
|3813.00
|1244
|2006.10.24 11:42
|buy
|457
|0.10
|1.8757
|1.8713
|1.8777
|1245
|2006.10.24 23:50
|close
|457
|0.10
|1.8753
|1.8713
|1.8777
|-4.00
|3809.00
|1246
|2006.10.25 00:00
|sell stop
|459
|0.10
|1.8708
|1.8756
|1.8688
|1247
|2006.10.25 00:12
|buy stop
|460
|0.10
|1.8748
|1.8724
|1.8768
|1248
|2006.10.25 00:19
|buy
|460
|0.10
|1.8748
|1.8724
|1.8768
|1249
|2006.10.25 03:48
|t/p
|460
|0.10
|1.8768
|1.8724
|1.8768
|20.00
|3829.00
|1250
|2006.10.25 23:50
|delete
|459
|0.10
|1.8708
|1.8756
|1.8688
|1251
|2006.10.26 00:06
|sell stop
|461
|0.10
|1.8754
|1.8825
|1.8734
|1252
|2006.10.26 23:50
|delete
|461
|0.10
|1.8754
|1.8825
|1.8734
|1253
|2006.10.27 00:00
|buy stop
|462
|0.10
|1.8926
|1.8868
|1.8946
|1254
|2006.10.27 00:00
|sell stop
|463
|0.10
|1.8886
|1.8919
|1.8866
|1255
|2006.10.27 02:59
|sell
|463
|0.10
|1.8886
|1.8919
|1.8866
|1256
|2006.10.27 07:07
|s/l
|463
|0.10
|1.8919
|1.8919
|1.8866
|-33.00
|3796.00
|1257
|2006.10.27 07:07
|buy
|462
|0.10
|1.8926
|1.8868
|1.8946
|1258
|2006.10.27 08:33
|t/p
|462
|0.10
|1.8946
|1.8868
|1.8946
|20.00
|3816.00
|1259
|2006.10.29 17:01
|sell stop
|464
|0.10
|1.8886
|1.8967
|1.8866
|1260
|2006.10.29 23:50
|delete
|464
|0.10
|1.8886
|1.8967
|1.8866
|1261
|2006.10.30 00:00
|buy stop
|465
|0.10
|1.8978
|1.8947
|1.8998
|1262
|2006.10.30 00:00
|sell stop
|466
|0.10
|1.8938
|1.8982
|1.8918
|1263
|2006.10.30 01:03
|buy
|465
|0.10
|1.8978
|1.8947
|1.8998
|1264
|2006.10.30 05:55
|t/p
|465
|0.10
|1.8998
|1.8947
|1.8998
|20.00
|3836.00
|1265
|2006.10.30 23:50
|delete
|466
|0.10
|1.8938
|1.8982
|1.8918
|1266
|2006.10.31 00:00
|buy stop
|467
|0.10
|1.9035
|1.8984
|1.9055
|1267
|2006.10.31 00:34
|sell stop
|468
|0.10
|1.8995
|1.9004
|1.8975
|1268
|2006.10.31 00:40
|sell
|468
|0.10
|1.8995
|1.9004
|1.8975
|1269
|2006.10.31 00:50
|s/l
|468
|0.10
|1.9004
|1.9004
|1.8975
|-9.00
|3827.00
|1270
|2006.10.31 10:07
|buy
|467
|0.10
|1.9035
|1.8984
|1.9055
|1271
|2006.10.31 10:13
|t/p
|467
|0.10
|1.9055
|1.8984
|1.9055
|20.00
|3847.00
|1272
|2006.11.01 00:01
|buy stop
|469
|0.10
|1.9094
|1.9045
|1.9114
|1273
|2006.11.01 00:01
|sell stop
|470
|0.10
|1.9054
|1.9079
|1.9034
|1274
|2006.11.01 03:05
|sell
|470
|0.10
|1.9054
|1.9079
|1.9034
|1275
|2006.11.01 03:46
|s/l
|470
|0.10
|1.9079
|1.9079
|1.9034
|-25.00
|3822.00
|1276
|2006.11.01 04:36
|buy
|469
|0.10
|1.9094
|1.9045
|1.9114
|1277
|2006.11.01 10:01
|t/p
|469
|0.10
|1.9114
|1.9045
|1.9114
|20.00
|3842.00
|1278
|2006.11.02 00:03
|buy stop
|471
|0.10
|1.9109
|1.9066
|1.9129
|1279
|2006.11.02 00:03
|sell stop
|472
|0.10
|1.9069
|1.9094
|1.9049
|1280
|2006.11.02 00:33
|sell
|472
|0.10
|1.9069
|1.9094
|1.9049
|1281
|2006.11.02 01:58
|t/p
|472
|0.10
|1.9049
|1.9094
|1.9049
|20.00
|3862.00
|1282
|2006.11.02 23:53
|delete
|471
|0.10
|1.9109
|1.9066
|1.9129
|1283
|2006.11.03 00:01
|buy stop
|473
|0.10
|1.9107
|1.9076
|1.9127
|1284
|2006.11.03 00:01
|sell stop
|474
|0.10
|1.9067
|1.9090
|1.9047
|1285
|2006.11.03 02:35
|sell
|474
|0.10
|1.9067
|1.9090
|1.9047
|1286
|2006.11.03 03:55
|s/l
|474
|0.10
|1.9090
|1.9090
|1.9047
|-23.00
|3839.00
|1287
|2006.11.03 04:37
|buy
|473
|0.10
|1.9107
|1.9076
|1.9127
|1288
|2006.11.03 05:49
|s/l
|473
|0.10
|1.9076
|1.9076
|1.9127
|-31.00
|3808.00
|1289
|2006.11.05 17:00
|buy stop
|475
|0.10
|1.9107
|1.9013
|1.9127
|1290
|2006.11.05 23:50
|delete
|475
|0.10
|1.9107
|1.9013
|1.9127
|1291
|2006.11.06 00:01
|buy stop
|476
|0.10
|1.9042
|1.8995
|1.9062
|1292
|2006.11.06 01:31
|sell stop
|477
|0.10
|1.9002
|1.9034
|1.8982
|1293
|2006.11.06 01:50
|sell
|477
|0.10
|1.9002
|1.9034
|1.8982
|1294
|2006.11.06 03:23
|t/p
|477
|0.10
|1.8982
|1.9034
|1.8982
|20.00
|3828.00
|1295
|2006.11.06 23:33
|buy
|476
|0.10
|1.9042
|1.8995
|1.9062
|1296
|2006.11.06 23:50
|close
|476
|0.10
|1.9050
|1.8995
|1.9062
|8.00
|3836.00
|1297
|2006.11.07 00:00
|sell stop
|478
|0.10
|1.8958
|1.9061
|1.8938
|1298
|2006.11.07 23:53
|delete
|478
|0.10
|1.8958
|1.9061
|1.8938
|1299
|2006.11.08 00:00
|buy stop
|479
|0.10
|1.9081
|1.9051
|1.9101
|1300
|2006.11.08 00:00
|sell stop
|480
|0.10
|1.9041
|1.9074
|1.9021
|1301
|2006.11.08 02:22
|sell
|480
|0.10
|1.9041
|1.9074
|1.9021
|1302
|2006.11.08 03:47
|s/l
|480
|0.10
|1.9074
|1.9074
|1.9021
|-33.00
|3803.00
|1303
|2006.11.08 03:48
|buy
|479
|0.10
|1.9081
|1.9051
|1.9101
|1304
|2006.11.08 07:57
|s/l
|479
|0.10
|1.9051
|1.9051
|1.9101
|-30.00
|3773.00
|1305
|2006.11.09 00:00
|buy stop
|481
|0.10
|1.9076
|1.9040
|1.9096
|1306
|2006.11.09 00:00
|sell stop
|482
|0.10
|1.9036
|1.9054
|1.9016
|1307
|2006.11.09 03:00
|buy
|481
|0.10
|1.9076
|1.9040
|1.9096
|1308
|2006.11.09 07:00
|s/l
|481
|0.10
|1.9040
|1.9040
|1.9096
|-36.00
|3737.00
|1309
|2006.11.09 07:12
|sell
|482
|0.10
|1.9036
|1.9054
|1.9016
|1310
|2006.11.09 07:51
|s/l
|482
|0.10
|1.9054
|1.9054
|1.9016
|-18.00
|3719.00
|1311
|2006.11.10 00:00
|sell stop
|483
|0.10
|1.9033
|1.9105
|1.9013
|1312
|2006.11.12 17:00
|sell stop
|484
|0.10
|1.9033
|1.9115
|1.9013
|1313
|2006.11.12 23:50
|delete
|484
|0.10
|1.9033
|1.9115
|1.9013
|1314
|2006.11.12 23:50
|delete
|483
|0.10
|1.9033
|1.9105
|1.9013
|1315
|2006.11.13 00:00
|sell stop
|485
|0.10
|1.9085
|1.9149
|1.9065
|1316
|2006.11.13 02:39
|buy stop
|486
|0.10
|1.9125
|1.9114
|1.9145
|1317
|2006.11.13 02:42
|buy
|486
|0.10
|1.9125
|1.9114
|1.9145
|1318
|2006.11.13 03:03
|s/l
|486
|0.10
|1.9114
|1.9114
|1.9145
|-11.00
|3708.00
|1319
|2006.11.13 04:38
|sell
|485
|0.10
|1.9085
|1.9149
|1.9065
|1320
|2006.11.13 06:05
|t/p
|485
|0.10
|1.9065
|1.9149
|1.9065
|20.00
|3728.00
|1321
|2006.11.14 00:00
|sell stop
|487
|0.10
|1.8991
|1.9054
|1.8971
|1322
|2006.11.14 02:27
|buy stop
|488
|0.10
|1.9031
|1.9015
|1.9051
|1323
|2006.11.14 02:57
|buy
|488
|0.10
|1.9031
|1.9015
|1.9051
|1324
|2006.11.14 04:30
|s/l
|488
|0.10
|1.9015
|1.9015
|1.9051
|-16.00
|3712.00
|1325
|2006.11.14 04:34
|sell
|487
|0.10
|1.8991
|1.9054
|1.8971
|1326
|2006.11.14 05:46
|t/p
|487
|0.10
|1.8971
|1.9054
|1.8971
|20.00
|3732.00
|1327
|2006.11.15 00:00
|buy stop
|489
|0.10
|1.8975
|1.8946
|1.8995
|1328
|2006.11.15 00:00
|sell stop
|490
|0.10
|1.8935
|1.8977
|1.8915
|1329
|2006.11.15 01:14
|sell
|490
|0.10
|1.8935
|1.8977
|1.8915
|1330
|2006.11.15 04:36
|t/p
|490
|0.10
|1.8915
|1.8977
|1.8915
|20.00
|3752.00
|1331
|2006.11.15 23:52
|delete
|489
|0.10
|1.8975
|1.8946
|1.8995
|1332
|2006.11.16 00:04
|buy stop
|491
|0.10
|1.8909
|1.8883
|1.8929
|1333
|2006.11.16 00:04
|sell stop
|492
|0.10
|1.8869
|1.8900
|1.8849
|1334
|2006.11.16 01:30
|sell
|492
|0.10
|1.8869
|1.8900
|1.8849
|1335
|2006.11.16 04:31
|s/l
|492
|0.10
|1.8900
|1.8900
|1.8849
|-31.00
|3721.00
|1336
|2006.11.16 08:30
|buy
|491
|0.10
|1.8909
|1.8883
|1.8929
|1337
|2006.11.16 08:30
|t/p
|491
|0.10
|1.8929
|1.8883
|1.8929
|20.00
|3741.00
|1338
|2006.11.17 00:00
|buy stop
|493
|0.10
|1.8904
|1.8856
|1.8924
|1339
|2006.11.17 00:10
|sell stop
|494
|0.10
|1.8864
|1.8891
|1.8844
|1340
|2006.11.17 00:28
|sell
|494
|0.10
|1.8864
|1.8891
|1.8844
|1341
|2006.11.17 03:00
|t/p
|494
|0.10
|1.8844
|1.8891
|1.8844
|20.00
|3761.00
|1342
|2006.11.17 09:51
|buy
|493
|0.10
|1.8904
|1.8856
|1.8924
|1343
|2006.11.17 10:02
|t/p
|493
|0.10
|1.8924
|1.8856
|1.8924
|20.00
|3781.00
|1344
|2006.11.19 17:00
|sell stop
|495
|0.10
|1.8864
|1.8962
|1.8844
|1345
|2006.11.19 23:50
|delete
|495
|0.10
|1.8864
|1.8962
|1.8844
|1346
|2006.11.20 00:00
|buy stop
|496
|0.10
|1.8965
|1.8917
|1.8985
|1347
|2006.11.20 00:00
|sell stop
|497
|0.10
|1.8925
|1.8952
|1.8905
|1348
|2006.11.20 04:43
|buy
|496
|0.10
|1.8965
|1.8917
|1.8985
|1349
|2006.11.20 09:57
|t/p
|496
|0.10
|1.8985
|1.8917
|1.8985
|20.00
|3801.00
|1350
|2006.11.20 23:50
|delete
|497
|0.10
|1.8925
|1.8952
|1.8905
|1351
|2006.11.21 00:00
|buy stop
|498
|0.10
|1.8998
|1.8957
|1.9018
|1352
|2006.11.21 00:00
|sell stop
|499
|0.10
|1.8958
|1.8977
|1.8938
|1353
|2006.11.21 06:17
|buy
|498
|0.10
|1.8998
|1.8957
|1.9018
|1354
|2006.11.21 21:20
|t/p
|498
|0.10
|1.9018
|1.8957
|1.9018
|20.00
|3821.00
|1355
|2006.11.21 23:50
|delete
|499
|0.10
|1.8958
|1.8977
|1.8938
|1356
|2006.11.22 00:00
|sell stop
|500
|0.10
|1.8970
|1.9041
|1.8950
|1357
|2006.11.22 23:54
|delete
|500
|0.10
|1.8970
|1.9041
|1.8950
|1358
|2006.11.23 00:01
|buy stop
|501
|0.10
|1.9167
|1.9100
|1.9187
|1359
|2006.11.23 00:01
|sell stop
|502
|0.10
|1.9127
|1.9158
|1.9107
|1360
|2006.11.23 04:10
|buy
|501
|0.10
|1.9167
|1.9100
|1.9187
|1361
|2006.11.23 23:50
|close
|501
|0.10
|1.9154
|1.9100
|1.9187
|-13.00
|3808.00
|1362
|2006.11.23 23:50
|delete
|502
|0.10
|1.9127
|1.9158
|1.9107
|1363
|2006.11.24 00:02
|buy stop
|503
|0.10
|1.9176
|1.9152
|1.9196
|1364
|2006.11.24 00:02
|sell stop
|504
|0.10
|1.9136
|1.9167
|1.9116
|1365
|2006.11.24 02:51
|buy
|503
|0.10
|1.9176
|1.9152
|1.9196
|1366
|2006.11.24 03:24
|t/p
|503
|0.10
|1.9196
|1.9152
|1.9196
|20.00
|3828.00
|1367
|2006.11.26 17:00
|sell stop
|505
|0.10
|1.9136
|1.9467
|1.9116
|1368
|2006.11.26 23:50
|delete
|505
|0.10
|1.9136
|1.9467
|1.9116
|1369
|2006.11.26 23:50
|delete
|504
|0.10
|1.9136
|1.9167
|1.9116
|1370
|2006.11.27 00:00
|buy stop
|506
|0.10
|1.9482
|1.9271
|1.9502
|1371
|2006.11.27 23:50
|delete
|506
|0.10
|1.9482
|1.9271
|1.9502
|1372
|2006.11.28 00:00
|buy stop
|507
|0.10
|1.9401
|1.9371
|1.9421
|1373
|2006.11.28 00:00
|sell stop
|508
|0.10
|1.9361
|1.9391
|1.9341
|1374
|2006.11.28 02:15
|buy
|507
|0.10
|1.9401
|1.9371
|1.9421
|1375
|2006.11.28 02:54
|t/p
|507
|0.10
|1.9421
|1.9371
|1.9421
|20.00
|3848.00
|1376
|2006.11.28 23:50
|delete
|508
|0.10
|1.9361
|1.9391
|1.9341
|1377
|2006.11.29 00:02
|buy stop
|509
|0.10
|1.9537
|1.9473
|1.9557
|1378
|2006.11.29 00:02
|sell stop
|510
|0.10
|1.9497
|1.9528
|1.9477
|1379
|2006.11.29 01:21
|buy
|509
|0.10
|1.9537
|1.9473
|1.9557
|1380
|2006.11.29 02:49
|sell
|510
|0.10
|1.9497
|1.9528
|1.9477
|1381
|2006.11.29 03:06
|s/l
|509
|0.10
|1.9473
|1.9473
|1.9557
|-64.00
|3784.00
|1382
|2006.11.29 03:06
|t/p
|510
|0.10
|1.9477
|1.9528
|1.9477
|20.00
|3804.00
|1383
|2006.11.30 00:00
|sell stop
|511
|0.10
|1.9446
|1.9496
|1.9426
|1384
|2006.11.30 23:50
|delete
|511
|0.10
|1.9446
|1.9496
|1.9426
|1385
|2006.12.01 00:03
|buy stop
|512
|0.10
|1.9682
|1.9604
|1.9702
|1386
|2006.12.01 00:03
|sell stop
|513
|0.10
|1.9642
|1.9677
|1.9622
|1387
|2006.12.01 00:26
|buy
|512
|0.10
|1.9682
|1.9604
|1.9702
|1388
|2006.12.01 01:26
|t/p
|512
|0.10
|1.9702
|1.9604
|1.9702
|20.00
|3824.00
|1389
|2006.12.01 05:22
|sell
|513
|0.10
|1.9642
|1.9677
|1.9622
|1390
|2006.12.01 05:30
|s/l
|513
|0.10
|1.9677
|1.9677
|1.9622
|-35.00
|3789.00
|1391
|2006.12.03 17:00
|sell stop
|514
|0.10
|1.9642
|1.9778
|1.9622
|1392
|2006.12.03 23:50
|delete
|514
|0.10
|1.9642
|1.9778
|1.9622
|1393
|2006.12.04 00:06
|buy stop
|515
|0.10
|1.9788
|1.9761
|1.9808
|1394
|2006.12.04 00:06
|sell stop
|516
|0.10
|1.9748
|1.9791
|1.9728
|1395
|2006.12.04 00:28
|buy
|515
|0.10
|1.9788
|1.9761
|1.9808
|1396
|2006.12.04 00:33
|t/p
|515
|0.10
|1.9808
|1.9761
|1.9808
|20.00
|3809.00
|1397
|2006.12.04 03:08
|sell
|516
|0.10
|1.9748
|1.9791
|1.9728
|1398
|2006.12.04 03:26
|t/p
|516
|0.10
|1.9728
|1.9791
|1.9728
|20.00
|3829.00
|1399
|2006.12.05 00:00
|buy stop
|517
|0.10
|1.9836
|1.9765
|1.9856
|1400
|2006.12.05 08:32
|sell stop
|518
|0.10
|1.9796
|1.9813
|1.9776
|1401
|2006.12.05 08:33
|sell
|518
|0.10
|1.9796
|1.9813
|1.9776
|1402
|2006.12.05 08:47
|t/p
|518
|0.10
|1.9776
|1.9813
|1.9776
|20.00
|3849.00
|1403
|2006.12.05 23:50
|delete
|517
|0.10
|1.9836
|1.9765
|1.9856
|1404
|2006.12.06 00:00
|buy stop
|519
|0.10
|1.9754
|1.9723
|1.9774
|1405
|2006.12.06 00:00
|sell stop
|520
|0.10
|1.9714
|1.9745
|1.9694
|1406
|2006.12.06 02:26
|sell
|520
|0.10
|1.9714
|1.9745
|1.9694
|1407
|2006.12.06 04:17
|t/p
|520
|0.10
|1.9694
|1.9745
|1.9694
|20.00
|3869.00
|1408
|2006.12.06 23:50
|delete
|519
|0.10
|1.9754
|1.9723
|1.9774
|1409
|2006.12.07 00:00
|buy stop
|521
|0.10
|1.9685
|1.9674
|1.9705
|1410
|2006.12.07 00:00
|sell stop
|522
|0.10
|1.9645
|1.9688
|1.9625
|1411
|2006.12.07 00:02
|buy
|521
|0.10
|1.9685
|1.9674
|1.9705
|1412
|2006.12.07 00:22
|s/l
|521
|0.10
|1.9674
|1.9674
|1.9705
|-11.00
|3858.00
|1413
|2006.12.07 08:30
|sell
|522
|0.10
|1.9645
|1.9688
|1.9625
|1414
|2006.12.07 08:36
|s/l
|522
|0.10
|1.9688
|1.9688
|1.9625
|-43.00
|3815.00
|1415
|2006.12.08 00:00
|buy stop
|523
|0.10
|1.9651
|1.9622
|1.9671
|1416
|2006.12.08 00:00
|sell stop
|524
|0.10
|1.9611
|1.9652
|1.9591
|1417
|2006.12.08 02:10
|sell
|524
|0.10
|1.9611
|1.9652
|1.9591
|1418
|2006.12.08 05:15
|t/p
|524
|0.10
|1.9591
|1.9652
|1.9591
|20.00
|3835.00
|1419
|2006.12.08 08:52
|buy
|523
|0.10
|1.9651
|1.9622
|1.9671
|1420
|2006.12.08 08:53
|t/p
|523
|0.10
|1.9671
|1.9622
|1.9671
|20.00
|3855.00
|1421
|2006.12.10 17:00
|buy stop
|525
|0.10
|1.9651
|1.9508
|1.9671
|1422
|2006.12.10 23:50
|delete
|525
|0.10
|1.9651
|1.9508
|1.9671
|1423
|2006.12.11 00:00
|buy stop
|526
|0.10
|1.9540
|1.9489
|1.9560
|1424
|2006.12.11 00:37
|sell stop
|527
|0.10
|1.9500
|1.9593
|1.9480
|1425
|2006.12.11 00:38
|sell
|527
|0.10
|1.9500
|1.9593
|1.9480
|1426
|2006.12.11 02:47
|buy
|526
|0.10
|1.9540
|1.9489
|1.9560
|1427
|2006.12.11 02:52
|t/p
|526
|0.10
|1.9560
|1.9489
|1.9560
|20.00
|3875.00
|1428
|2006.12.11 07:26
|t/p
|527
|0.10
|1.9480
|1.9593
|1.9480
|20.00
|3895.00
|1429
|2006.12.12 00:01
|sell stop
|528
|0.10
|1.9557
|1.9627
|1.9537
|1430
|2006.12.12 02:54
|buy stop
|529
|0.10
|1.9597
|1.9546
|1.9617
|1431
|2006.12.12 02:55
|buy
|529
|0.10
|1.9597
|1.9546
|1.9617
|1432
|2006.12.12 04:30
|t/p
|529
|0.10
|1.9617
|1.9546
|1.9617
|20.00
|3915.00
|1433
|2006.12.12 23:53
|delete
|528
|0.10
|1.9557
|1.9627
|1.9537
|1434
|2006.12.13 00:07
|buy stop
|530
|0.10
|1.9732
|1.9667
|1.9752
|1435
|2006.12.13 00:07
|sell stop
|531
|0.10
|1.9692
|1.9721
|1.9672
|1436
|2006.12.13 02:01
|sell
|531
|0.10
|1.9692
|1.9721
|1.9672
|1437
|2006.12.13 04:06
|t/p
|531
|0.10
|1.9672
|1.9721
|1.9672
|20.00
|3935.00
|1438
|2006.12.13 23:50
|delete
|530
|0.10
|1.9732
|1.9667
|1.9752
|1439
|2006.12.14 00:00
|buy stop
|532
|0.10
|1.9688
|1.9657
|1.9708
|1440
|2006.12.14 00:00
|sell stop
|533
|0.10
|1.9648
|1.9677
|1.9628
|1441
|2006.12.14 02:45
|buy
|532
|0.10
|1.9688
|1.9657
|1.9708
|1442
|2006.12.14 03:06
|t/p
|532
|0.10
|1.9708
|1.9657
|1.9708
|20.00
|3955.00
|1443
|2006.12.14 06:31
|sell
|533
|0.10
|1.9648
|1.9677
|1.9628
|1444
|2006.12.14 06:48
|t/p
|533
|0.10
|1.9628
|1.9677
|1.9628
|20.00
|3975.00
|1445
|2006.12.15 00:00
|buy stop
|534
|0.10
|1.9621
|1.9604
|1.9641
|1446
|2006.12.15 00:00
|sell stop
|535
|0.10
|1.9581
|1.9631
|1.9561
|1447
|2006.12.15 00:28
|buy
|534
|0.10
|1.9621
|1.9604
|1.9641
|1448
|2006.12.15 01:42
|s/l
|534
|0.10
|1.9604
|1.9604
|1.9641
|-17.00
|3958.00
|1449
|2006.12.15 04:30
|sell
|535
|0.10
|1.9581
|1.9631
|1.9561
|1450
|2006.12.15 04:52
|t/p
|535
|0.10
|1.9561
|1.9631
|1.9561
|20.00
|3978.00
|1451
|2006.12.17 17:00
|buy stop
|536
|0.10
|1.9621
|1.9517
|1.9641
|1452
|2006.12.17 23:50
|delete
|536
|0.10
|1.9621
|1.9517
|1.9641
|1453
|2006.12.18 00:00
|buy stop
|537
|0.10
|1.9551
|1.9532
|1.9571
|1454
|2006.12.18 00:00
|sell stop
|538
|0.10
|1.9511
|1.9559
|1.9491
|1455
|2006.12.18 00:39
|buy
|537
|0.10
|1.9551
|1.9532
|1.9571
|1456
|2006.12.18 01:39
|t/p
|537
|0.10
|1.9571
|1.9532
|1.9571
|20.00
|3998.00
|1457
|2006.12.18 05:32
|sell
|538
|0.10
|1.9511
|1.9559
|1.9491
|1458
|2006.12.18 08:22
|t/p
|538
|0.10
|1.9491
|1.9559
|1.9491
|20.00
|4018.00
|1459
|2006.12.19 00:00
|buy stop
|539
|0.10
|1.9493
|1.9475
|1.9513
|1460
|2006.12.19 00:00
|sell stop
|540
|0.10
|1.9453
|1.9495
|1.9433
|1461
|2006.12.19 00:33
|buy
|539
|0.10
|1.9493
|1.9475
|1.9513
|1462
|2006.12.19 02:51
|t/p
|539
|0.10
|1.9513
|1.9475
|1.9513
|20.00
|4038.00
|1463
|2006.12.19 23:50
|delete
|540
|0.10
|1.9453
|1.9495
|1.9433
|1464
|2006.12.20 00:01
|sell stop
|541
|0.10
|1.9674
|1.9743
|1.9654
|1465
|2006.12.20 02:52
|buy stop
|542
|0.10
|1.9714
|1.9619
|1.9734
|1466
|2006.12.20 03:18
|buy
|542
|0.10
|1.9714
|1.9619
|1.9734
|1467
|2006.12.20 10:37
|sell
|541
|0.10
|1.9674
|1.9743
|1.9654
|1468
|2006.12.20 11:42
|t/p
|541
|0.10
|1.9654
|1.9743
|1.9654
|20.00
|4058.00
|1469
|2006.12.20 12:53
|s/l
|542
|0.10
|1.9619
|1.9619
|1.9734
|-95.00
|3963.00
|1470
|2006.12.21 00:01
|sell stop
|543
|0.10
|1.9624
|1.9670
|1.9604
|1471
|2006.12.21 00:45
|buy stop
|544
|0.10
|1.9664
|1.9648
|1.9684
|1472
|2006.12.21 00:51
|buy
|544
|0.10
|1.9664
|1.9648
|1.9684
|1473
|2006.12.21 02:33
|s/l
|544
|0.10
|1.9648
|1.9648
|1.9684
|-16.00
|3947.00
|1474
|2006.12.21 06:31
|sell
|543
|0.10
|1.9624
|1.9670
|1.9604
|1475
|2006.12.21 08:20
|t/p
|543
|0.10
|1.9604
|1.9670
|1.9604
|20.00
|3967.00
|1476
|2006.12.22 00:00
|sell stop
|545
|0.10
|1.9594
|1.9646
|1.9574
|1477
|2006.12.22 00:33
|buy stop
|546
|0.10
|1.9634
|1.9623
|1.9654
|1478
|2006.12.22 00:48
|buy
|546
|0.10
|1.9634
|1.9623
|1.9654
|1479
|2006.12.22 03:52
|t/p
|546
|0.10
|1.9654
|1.9623
|1.9654
|20.00
|3987.00
|1480
|2006.12.22 09:58
|sell
|545
|0.10
|1.9594
|1.9646
|1.9574
|1481
|2006.12.22 10:26
|t/p
|545
|0.10
|1.9574
|1.9646
|1.9574
|20.00
|4007.00