FXDD

Account: 487191 Name: Greg Henry Currency: USD 2006 December 29, 17:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
52904692006.12.19 13:00balanceDeposit5 000.00
52914952006.12.19 13:32buy0.10usdjpy118.03114.55118.332006.12.20 02:53118.210.000.001.2515.23
52915192006.12.19 13:33buy0.10audusd0.78330.74850.78632006.12.19 20:570.78510.000.000.0018.00
52956572006.12.19 15:30buy0.20audusd0.78200.74840.78502006.12.19 20:560.78500.000.000.0060.00
52961742006.12.19 15:31sell0.10eurusd1.31291.34771.30992006.12.22 18:481.31340.000.002.70-5.00
52966512006.12.19 15:32sell0.20eurusd1.31411.34771.31112006.12.22 18:481.31350.000.005.4012.00
52979052006.12.19 15:36sell0.40eurusd1.31541.34781.31242006.12.22 18:481.31370.000.0010.7968.00
53025282006.12.19 16:10sell0.80eurusd1.31661.34781.31362006.12.22 18:481.31360.000.0021.60240.00
53155602006.12.19 18:56buy0.20usdjpy117.91114.55118.212006.12.20 02:53118.210.000.002.5150.76
53197562006.12.19 20:57buy0.10audusd0.78560.75080.78862006.12.20 13:000.78600.000.000.104.00
53208572006.12.19 21:41buy0.20audusd0.78430.75070.78732006.12.20 13:000.78600.000.000.2034.00
53260362006.12.20 02:53buy0.10usdjpy118.22114.74118.522006.12.20 17:46118.260.000.000.003.38
53302652006.12.20 05:02buy0.20usdjpy118.10114.74118.402006.12.20 17:46118.270.000.000.0028.75
53374182006.12.20 09:37buy0.40audusd0.78300.75060.78602006.12.20 13:000.78600.000.000.00120.00
53462932006.12.20 13:00buy0.10audusd0.78630.75150.78932006.12.22 07:060.78680.000.000.555.00
53463512006.12.20 13:02buy0.40usdjpy117.97114.73118.272006.12.20 17:46118.270.000.000.00101.46
53593132006.12.20 17:46buy0.10usdjpy118.30114.82118.602006.12.21 15:21118.350.000.003.894.22
53720792006.12.21 00:04buy0.20audusd0.78500.75140.78802006.12.22 07:050.78690.000.000.2038.00
53875802006.12.21 11:35buy0.20usdjpy118.17114.81118.472006.12.21 15:20118.350.000.000.0030.42
53891742006.12.21 11:58buy0.40usdjpy118.05114.81118.352006.12.21 15:20118.350.000.000.00101.39
53993872006.12.21 15:21buy0.10usdjpy118.39114.91118.692006.12.22 16:25118.570.000.001.2515.18
54023652006.12.21 15:45buy0.40audusd0.78370.75130.78672006.12.22 07:050.78670.000.000.40120.00
54113292006.12.21 18:47buy0.20usdjpy118.27114.91118.572006.12.22 16:25118.570.000.002.5150.60
54269252006.12.22 07:06buy0.10audusd0.78710.75230.79012006.12.26 15:150.78480.000.000.20-23.00
54394122006.12.22 14:42buy0.20audusd0.78580.75220.78882006.12.26 15:140.78470.000.000.40-22.00
54474362006.12.22 16:25buy0.10usdjpy118.59115.11118.892006.12.22 18:54118.890.000.000.0025.23
54478452006.12.22 16:29buy0.40audusd0.78460.75220.78762006.12.26 15:140.78480.000.000.808.00
54585362006.12.22 18:48sell0.10eurusd1.31321.34801.31022006.12.26 19:351.31140.000.001.0218.00
54591302006.12.22 18:54buy0.10usdjpy118.92115.44119.222006.12.26 19:10119.100.000.002.5015.11
54592542006.12.22 18:58buy0.80audusd0.78330.75210.78632006.12.26 15:140.78470.000.001.60112.00
54649702006.12.22 21:00buy0.20usdjpy118.80115.44119.102006.12.26 19:10119.100.000.005.0250.37
54666052006.12.22 21:58sell0.20eurusd1.31441.34801.31142006.12.26 19:351.31140.000.002.0460.00
54720092006.12.26 15:15buy0.10audusd0.78520.75040.78822006.12.27 04:580.78410.000.000.05-11.00
54732952006.12.26 16:35buy0.20audusd0.78390.75030.78692006.12.27 04:580.78420.000.000.106.00
54740792006.12.26 17:53buy0.40audusd0.78270.75030.78572006.12.27 04:580.78410.000.000.2056.00
54747272006.12.26 19:10buy0.10usdjpy119.12115.64119.422006.12.29 14:54119.040.000.006.18-6.72
54753642006.12.26 19:35buy0.10eurusd1.31141.27661.31442006.12.27 04:371.31310.000.00-0.7017.00
54762572006.12.26 19:55buy0.20eurusd1.31011.27651.31312006.12.27 04:371.31310.000.00-1.4060.00
54790622006.12.26 23:31buy0.80audusd0.78140.75020.78442006.12.27 04:580.78400.000.000.40208.00
54817952006.12.27 03:03buy0.20usdjpy119.00115.64119.302006.12.29 14:54119.050.000.009.968.40
54829612006.12.27 04:09buy0.40usdjpy118.88115.64119.182006.12.29 14:54119.050.000.0019.9257.12
54836012006.12.27 04:33buy0.80usdjpy118.75115.63119.052006.12.29 14:54119.050.000.0039.84201.60
54839372006.12.27 04:38buy0.10eurusd1.31341.27861.31642006.12.27 08:361.31640.000.000.0030.00
54845562006.12.27 04:59buy0.10audusd0.78440.74960.78742006.12.28 11:350.78740.000.000.3030.00
54885242006.12.27 08:36buy0.10eurusd1.31661.28181.31962006.12.28 14:181.31570.000.00-1.94-9.00
54895672006.12.27 08:47buy0.20eurusd1.31541.28181.31842006.12.28 14:181.31580.000.00-3.898.00
55000532006.12.27 16:13buy0.40eurusd1.31411.28171.31712006.12.28 14:181.31590.000.00-7.7772.00
55022772006.12.27 17:29buy0.80eurusd1.31291.28171.31592006.12.28 14:181.31590.000.00-15.55240.00
55168392006.12.28 11:35buy0.10audusd0.78780.75300.79082006.12.28 16:330.79080.000.000.0030.00
55202322006.12.28 14:18buy0.10eurusd1.31601.28121.31902006.12.28 15:361.31900.000.000.0030.00
55238122006.12.28 15:36buy0.10eurusd1.31921.28441.32222006.12.29 14:051.31870.000.00-0.65-5.00
55261442006.12.28 16:33buy0.10audusd0.79120.75640.79422006.12.29 09:000.79180.000.000.106.00
55269682006.12.28 16:58buy0.20eurusd1.31791.28431.32092006.12.29 14:051.31850.000.00-1.3012.00
55275702006.12.28 17:00buy0.40eurusd1.31671.28431.31972006.12.29 14:051.31850.000.00-2.6072.00
55283122006.12.28 17:01buy0.80eurusd1.31551.28431.31852006.12.29 14:051.31850.000.00-5.20240.00
55307852006.12.28 17:11buy0.20audusd0.78990.75630.79292006.12.29 08:530.79170.000.000.2036.00
55335882006.12.28 17:39buy0.40audusd0.78870.75630.79172006.12.29 08:530.79170.000.000.40120.00
55596762006.12.29 14:05buy0.10eurusd1.31901.28421.32202006.12.29 16:551.31810.000.000.00-9.00
55623352006.12.29 14:55buy0.20eurusd1.31771.28411.32072006.12.29 16:551.31820.000.000.0010.00
55645972006.12.29 16:15buy0.40eurusd1.31651.28411.31952006.12.29 16:551.31840.000.000.0076.00
55656752006.12.29 16:31buy0.80eurusd1.31531.28411.31832006.12.29 16:551.31830.000.000.00240.00
  0.00 0.00 103.58 3 184.50
Closed P/L: 3 288.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
55478782006.12.29 09:01buy0.10audusd0.79230.75750.7953 0.78870.000.000.00-36.00
55529452006.12.29 10:38buy0.20audusd0.79100.75740.7940 0.78870.000.000.00-46.00
55564172006.12.29 11:59buy0.40audusd0.78980.75740.7928 0.78870.000.000.00-44.00
55621972006.12.29 14:54buy0.10usdjpy119.08115.60119.38 119.050.000.000.00-2.52
55658662006.12.29 16:35buy0.80audusd0.78850.75730.7915 0.78870.000.000.0016.00
55667312006.12.29 16:55buy0.10eurusd1.31821.28341.3212 1.31700.000.000.00-12.00
  0.00 0.00 0.00 -124.52
 Floating P/L: -124.52
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 288.08 Floating P/L: -124.52 Margin: 1 415.97
Balance: 8 288.08 Equity: 8 163.56 Free Margin: 6 747.59
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 371.86 Gross Loss: 83.78 Total Net Profit: 3 288.08
Profit Factor: 40.25 Expected Payoff: 54.80  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 44.40 (0.70%)  
 
Total Trades: 60 Short Positions (won %): 6 (83.33%) Long Positions (won %): 54 (87.04%)
Profit Trades (% of total): 52 (86.67%) Loss trades (% of total): 8 (13.33%)
Largest profit trade: 261.60 loss trade: -22.80
Average profit trade: 64.84 loss trade: -10.47
Maximum consecutive wins ($): 21 (1 171.04) consecutive losses ($): 2 (-44.40)
Maximal consecutive profit (count): 1 171.04 (21) consecutive loss (count): -44.40 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1