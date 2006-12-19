|Account: 487191
|Name: Greg Henry
|Currency: USD
|2006 December 29, 17:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5290469
|2006.12.19 13:00
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5291495
|2006.12.19 13:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.03
|114.55
|118.33
|2006.12.20 02:53
|118.21
|0.00
|0.00
|1.25
|15.23
|5291519
|2006.12.19 13:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.7833
|0.7485
|0.7863
|2006.12.19 20:57
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5295657
|2006.12.19 15:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.7820
|0.7484
|0.7850
|2006.12.19 20:56
|0.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|5296174
|2006.12.19 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3129
|1.3477
|1.3099
|2006.12.22 18:48
|1.3134
|0.00
|0.00
|2.70
|-5.00
|5296651
|2006.12.19 15:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3141
|1.3477
|1.3111
|2006.12.22 18:48
|1.3135
|0.00
|0.00
|5.40
|12.00
|5297905
|2006.12.19 15:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3154
|1.3478
|1.3124
|2006.12.22 18:48
|1.3137
|0.00
|0.00
|10.79
|68.00
|5302528
|2006.12.19 16:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3166
|1.3478
|1.3136
|2006.12.22 18:48
|1.3136
|0.00
|0.00
|21.60
|240.00
|5315560
|2006.12.19 18:56
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.91
|114.55
|118.21
|2006.12.20 02:53
|118.21
|0.00
|0.00
|2.51
|50.76
|5319756
|2006.12.19 20:57
|buy
|0.10
|audusd
|0.7856
|0.7508
|0.7886
|2006.12.20 13:00
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.10
|4.00
|5320857
|2006.12.19 21:41
|buy
|0.20
|audusd
|0.7843
|0.7507
|0.7873
|2006.12.20 13:00
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.20
|34.00
|5326036
|2006.12.20 02:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.22
|114.74
|118.52
|2006.12.20 17:46
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|5330265
|2006.12.20 05:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.10
|114.74
|118.40
|2006.12.20 17:46
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|28.75
|5337418
|2006.12.20 09:37
|buy
|0.40
|audusd
|0.7830
|0.7506
|0.7860
|2006.12.20 13:00
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|5346293
|2006.12.20 13:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7863
|0.7515
|0.7893
|2006.12.22 07:06
|0.7868
|0.00
|0.00
|0.55
|5.00
|5346351
|2006.12.20 13:02
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.97
|114.73
|118.27
|2006.12.20 17:46
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|101.46
|5359313
|2006.12.20 17:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.30
|114.82
|118.60
|2006.12.21 15:21
|118.35
|0.00
|0.00
|3.89
|4.22
|5372079
|2006.12.21 00:04
|buy
|0.20
|audusd
|0.7850
|0.7514
|0.7880
|2006.12.22 07:05
|0.7869
|0.00
|0.00
|0.20
|38.00
|5387580
|2006.12.21 11:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.17
|114.81
|118.47
|2006.12.21 15:20
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|30.42
|5389174
|2006.12.21 11:58
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.05
|114.81
|118.35
|2006.12.21 15:20
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|101.39
|5399387
|2006.12.21 15:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.39
|114.91
|118.69
|2006.12.22 16:25
|118.57
|0.00
|0.00
|1.25
|15.18
|5402365
|2006.12.21 15:45
|buy
|0.40
|audusd
|0.7837
|0.7513
|0.7867
|2006.12.22 07:05
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.40
|120.00
|5411329
|2006.12.21 18:47
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.27
|114.91
|118.57
|2006.12.22 16:25
|118.57
|0.00
|0.00
|2.51
|50.60
|5426925
|2006.12.22 07:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.7871
|0.7523
|0.7901
|2006.12.26 15:15
|0.7848
|0.00
|0.00
|0.20
|-23.00
|5439412
|2006.12.22 14:42
|buy
|0.20
|audusd
|0.7858
|0.7522
|0.7888
|2006.12.26 15:14
|0.7847
|0.00
|0.00
|0.40
|-22.00
|5447436
|2006.12.22 16:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.59
|115.11
|118.89
|2006.12.22 18:54
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|25.23
|5447845
|2006.12.22 16:29
|buy
|0.40
|audusd
|0.7846
|0.7522
|0.7876
|2006.12.26 15:14
|0.7848
|0.00
|0.00
|0.80
|8.00
|5458536
|2006.12.22 18:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3132
|1.3480
|1.3102
|2006.12.26 19:35
|1.3114
|0.00
|0.00
|1.02
|18.00
|5459130
|2006.12.22 18:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.92
|115.44
|119.22
|2006.12.26 19:10
|119.10
|0.00
|0.00
|2.50
|15.11
|5459254
|2006.12.22 18:58
|buy
|0.80
|audusd
|0.7833
|0.7521
|0.7863
|2006.12.26 15:14
|0.7847
|0.00
|0.00
|1.60
|112.00
|5464970
|2006.12.22 21:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.80
|115.44
|119.10
|2006.12.26 19:10
|119.10
|0.00
|0.00
|5.02
|50.37
|5466605
|2006.12.22 21:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3144
|1.3480
|1.3114
|2006.12.26 19:35
|1.3114
|0.00
|0.00
|2.04
|60.00
|5472009
|2006.12.26 15:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7852
|0.7504
|0.7882
|2006.12.27 04:58
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.05
|-11.00
|5473295
|2006.12.26 16:35
|buy
|0.20
|audusd
|0.7839
|0.7503
|0.7869
|2006.12.27 04:58
|0.7842
|0.00
|0.00
|0.10
|6.00
|5474079
|2006.12.26 17:53
|buy
|0.40
|audusd
|0.7827
|0.7503
|0.7857
|2006.12.27 04:58
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.20
|56.00
|5474727
|2006.12.26 19:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.12
|115.64
|119.42
|2006.12.29 14:54
|119.04
|0.00
|0.00
|6.18
|-6.72
|5475364
|2006.12.26 19:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3114
|1.2766
|1.3144
|2006.12.27 04:37
|1.3131
|0.00
|0.00
|-0.70
|17.00
|5476257
|2006.12.26 19:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3101
|1.2765
|1.3131
|2006.12.27 04:37
|1.3131
|0.00
|0.00
|-1.40
|60.00
|5479062
|2006.12.26 23:31
|buy
|0.80
|audusd
|0.7814
|0.7502
|0.7844
|2006.12.27 04:58
|0.7840
|0.00
|0.00
|0.40
|208.00
|5481795
|2006.12.27 03:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.00
|115.64
|119.30
|2006.12.29 14:54
|119.05
|0.00
|0.00
|9.96
|8.40
|5482961
|2006.12.27 04:09
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.88
|115.64
|119.18
|2006.12.29 14:54
|119.05
|0.00
|0.00
|19.92
|57.12
|5483601
|2006.12.27 04:33
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.75
|115.63
|119.05
|2006.12.29 14:54
|119.05
|0.00
|0.00
|39.84
|201.60
|5483937
|2006.12.27 04:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3134
|1.2786
|1.3164
|2006.12.27 08:36
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5484556
|2006.12.27 04:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.7844
|0.7496
|0.7874
|2006.12.28 11:35
|0.7874
|0.00
|0.00
|0.30
|30.00
|5488524
|2006.12.27 08:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3166
|1.2818
|1.3196
|2006.12.28 14:18
|1.3157
|0.00
|0.00
|-1.94
|-9.00
|5489567
|2006.12.27 08:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3154
|1.2818
|1.3184
|2006.12.28 14:18
|1.3158
|0.00
|0.00
|-3.89
|8.00
|5500053
|2006.12.27 16:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3141
|1.2817
|1.3171
|2006.12.28 14:18
|1.3159
|0.00
|0.00
|-7.77
|72.00
|5502277
|2006.12.27 17:29
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3129
|1.2817
|1.3159
|2006.12.28 14:18
|1.3159
|0.00
|0.00
|-15.55
|240.00
|5516839
|2006.12.28 11:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.7878
|0.7530
|0.7908
|2006.12.28 16:33
|0.7908
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5520232
|2006.12.28 14:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|1.2812
|1.3190
|2006.12.28 15:36
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5523812
|2006.12.28 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3192
|1.2844
|1.3222
|2006.12.29 14:05
|1.3187
|0.00
|0.00
|-0.65
|-5.00
|5526144
|2006.12.28 16:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.7912
|0.7564
|0.7942
|2006.12.29 09:00
|0.7918
|0.00
|0.00
|0.10
|6.00
|5526968
|2006.12.28 16:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3179
|1.2843
|1.3209
|2006.12.29 14:05
|1.3185
|0.00
|0.00
|-1.30
|12.00
|5527570
|2006.12.28 17:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3167
|1.2843
|1.3197
|2006.12.29 14:05
|1.3185
|0.00
|0.00
|-2.60
|72.00
|5528312
|2006.12.28 17:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3155
|1.2843
|1.3185
|2006.12.29 14:05
|1.3185
|0.00
|0.00
|-5.20
|240.00
|5530785
|2006.12.28 17:11
|buy
|0.20
|audusd
|0.7899
|0.7563
|0.7929
|2006.12.29 08:53
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.20
|36.00
|5533588
|2006.12.28 17:39
|buy
|0.40
|audusd
|0.7887
|0.7563
|0.7917
|2006.12.29 08:53
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.40
|120.00
|5559676
|2006.12.29 14:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3190
|1.2842
|1.3220
|2006.12.29 16:55
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|5562335
|2006.12.29 14:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3177
|1.2841
|1.3207
|2006.12.29 16:55
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5564597
|2006.12.29 16:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3165
|1.2841
|1.3195
|2006.12.29 16:55
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|5565675
|2006.12.29 16:31
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3153
|1.2841
|1.3183
|2006.12.29 16:55
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|0.00
|0.00
|103.58
|3 184.50
|Closed P/L:
|3 288.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5547878
|2006.12.29 09:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7923
|0.7575
|0.7953
|0.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|5552945
|2006.12.29 10:38
|buy
|0.20
|audusd
|0.7910
|0.7574
|0.7940
|0.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|5556417
|2006.12.29 11:59
|buy
|0.40
|audusd
|0.7898
|0.7574
|0.7928
|0.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|5562197
|2006.12.29 14:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.08
|115.60
|119.38
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|5565866
|2006.12.29 16:35
|buy
|0.80
|audusd
|0.7885
|0.7573
|0.7915
|0.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|5566731
|2006.12.29 16:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3182
|1.2834
|1.3212
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.52
|Floating P/L:
|-124.52
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 288.08
|Floating P/L:
|-124.52
|Margin:
|1 415.97
|Balance:
|8 288.08
|Equity:
|8 163.56
|Free Margin:
|6 747.59
|Details:
|Gross Profit:
|3 371.86
|Gross Loss:
|83.78
|Total Net Profit:
|3 288.08
|Profit Factor:
|40.25
|Expected Payoff:
|54.80
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|44.40 (0.70%)
|Total Trades:
|60
|Short Positions (won %):
|6 (83.33%)
|Long Positions (won %):
|54 (87.04%)
|Profit Trades (% of total):
|52 (86.67%)
|Loss trades (% of total):
|8 (13.33%)
|Largest
|profit trade:
|261.60
|loss trade:
|-22.80
|Average
|profit trade:
|64.84
|loss trade:
|-10.47
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (1 171.04)
|consecutive losses ($):
|2 (-44.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 171.04 (21)
|consecutive loss (count):
|-44.40 (2)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1