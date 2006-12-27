|Account: 490527
|Name: Greg Henry
|Currency: USD
|2006 December 29, 21:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5482590
|2006.12.27 03:51
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5484526
|2006.12.27 04:56
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.73
|119.22
|118.58
|2006.12.27 14:54
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|25.30
|5484532
|2006.12.27 04:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3132
|1.3083
|1.3147
|2006.12.27 07:50
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5484565
|2006.12.27 05:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.94
|156.43
|155.79
|2006.12.27 13:44
|156.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.86
|5484589
|2006.12.27 05:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|232.50
|232.99
|232.35
|2006.12.27 08:48
|232.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.53
|5484785
|2006.12.27 05:14
|sell
|0.40
|gbpjpy
|232.62
|232.99
|232.47
|2006.12.27 08:48
|232.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|5485919
|2006.12.27 07:01
|buy
|0.20
|audusd
|0.7857
|0.7808
|0.7872
|2006.12.28 07:39
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.60
|30.00
|5486698
|2006.12.27 07:49
|sell
|0.40
|eurjpy
|156.06
|156.43
|155.91
|2006.12.27 13:43
|156.03
|0.00
|0.00
|0.00
|10.12
|5486879
|2006.12.27 07:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3149
|1.3100
|1.3164
|2006.12.27 08:36
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5487228
|2006.12.27 08:01
|sell
|0.76
|gbpjpy
|232.75
|233.00
|232.60
|2006.12.27 08:48
|232.60
|0.00
|0.00
|0.00
|96.03
|5488528
|2006.12.27 08:36
|buy
|0.19
|eurusd
|1.3166
|1.3117
|1.3181
|2006.12.27 14:54
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|5488701
|2006.12.27 08:37
|sell
|0.76
|eurjpy
|156.18
|156.43
|156.03
|2006.12.27 13:43
|156.03
|0.00
|0.00
|0.00
|96.10
|5489577
|2006.12.27 08:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3154
|1.3117
|1.3169
|2006.12.27 14:54
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|5489698
|2006.12.27 08:48
|sell
|0.20
|gbpjpy
|232.52
|233.01
|232.37
|2006.12.27 10:03
|232.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.11
|5489794
|2006.12.27 08:52
|sell
|0.40
|gbpjpy
|232.65
|233.02
|232.50
|2006.12.27 10:03
|232.60
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|5490729
|2006.12.27 09:29
|sell
|0.80
|gbpjpy
|232.78
|233.03
|232.63
|2006.12.27 10:03
|232.63
|0.00
|0.00
|0.00
|101.08
|5491133
|2006.12.27 09:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|232.75
|232.26
|232.90
|2006.12.27 13:15
|232.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.17
|5491143
|2006.12.27 09:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.17
|155.68
|156.32
|2006.12.27 14:54
|156.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|5491515
|2006.12.27 10:03
|buy
|0.40
|gbpjpy
|232.61
|232.24
|232.76
|2006.12.27 13:14
|232.66
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|5493024
|2006.12.27 10:57
|buy
|0.42
|eurjpy
|156.04
|155.67
|156.19
|2006.12.27 14:54
|156.19
|0.00
|0.00
|0.00
|53.14
|5494039
|2006.12.27 11:43
|buy
|0.80
|gbpjpy
|232.49
|232.24
|232.64
|2006.12.27 13:14
|232.64
|0.00
|0.00
|0.00
|101.15
|5494315
|2006.12.27 12:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|232.32
|232.81
|232.17
|2006.12.27 14:54
|232.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.64
|5494477
|2006.12.27 12:14
|sell
|0.40
|gbpjpy
|232.44
|232.81
|232.29
|2006.12.27 14:54
|232.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.80
|5494595
|2006.12.27 12:29
|sell
|0.80
|gbpjpy
|232.56
|232.81
|232.41
|2006.12.27 14:54
|232.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.65
|5495298
|2006.12.27 13:30
|buy
|0.21
|gbpchf
|2.3926
|2.3877
|2.3941
|2006.12.27 15:48
|2.3941
|0.00
|0.00
|0.00
|25.79
|5496164
|2006.12.27 14:54
|buy
|0.21
|eurusd
|1.3173
|1.3124
|1.3188
|2006.12.27 17:30
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.90
|5496336
|2006.12.27 14:54
|sell
|0.21
|usdjpy
|118.56
|119.05
|118.41
|2006.12.27 16:18
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|26.60
|5496471
|2006.12.27 14:54
|sell
|0.21
|gbpjpy
|232.69
|233.18
|232.54
|2006.12.27 15:16
|232.54
|0.00
|0.00
|0.00
|26.56
|5497501
|2006.12.27 15:11
|buy
|0.42
|eurusd
|1.3160
|1.3123
|1.3175
|2006.12.27 17:30
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|-155.40
|5498774
|2006.12.27 15:48
|buy
|0.21
|gbpchf
|2.3950
|2.3901
|2.3965
|2006.12.27 15:52
|2.3965
|0.00
|0.00
|0.00
|25.77
|5498992
|2006.12.27 15:50
|buy
|0.42
|audusd
|0.7844
|0.7807
|0.7859
|2006.12.28 06:19
|0.7859
|0.00
|0.00
|1.26
|63.00
|5499078
|2006.12.27 15:52
|buy
|0.21
|gbpchf
|2.3974
|2.3925
|2.3989
|2006.12.27 23:15
|2.3989
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|5499282
|2006.12.27 16:00
|sell
|0.21
|eurjpy
|155.88
|156.37
|155.73
|2006.12.27 16:09
|155.73
|0.00
|0.00
|0.00
|26.59
|5499298
|2006.12.27 16:00
|sell
|0.21
|gbpjpy
|232.33
|232.82
|232.18
|2006.12.27 16:08
|232.18
|0.00
|0.00
|0.00
|26.58
|5499502
|2006.12.27 16:08
|buy
|0.42
|gbpchf
|2.3962
|2.3925
|2.3977
|2006.12.27 21:42
|2.3977
|0.00
|0.00
|0.00
|51.41
|5499516
|2006.12.27 16:08
|sell
|0.21
|gbpjpy
|232.08
|232.57
|231.93
|2006.12.27 16:18
|231.93
|0.00
|0.00
|0.00
|26.61
|5499542
|2006.12.27 16:09
|buy
|0.84
|eurusd
|1.3148
|1.3123
|1.3163
|2006.12.27 17:30
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|5499597
|2006.12.27 16:09
|sell
|0.21
|eurjpy
|155.67
|156.16
|155.52
|2006.12.27 16:20
|155.52
|0.00
|0.00
|0.00
|26.62
|5500317
|2006.12.27 16:18
|sell
|0.21
|usdjpy
|118.37
|118.86
|118.22
|2006.12.27 23:34
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.57
|5500326
|2006.12.27 16:18
|sell
|0.21
|gbpjpy
|231.79
|232.28
|231.64
|2006.12.27 16:23
|231.64
|0.00
|0.00
|0.00
|26.62
|5517698
|2006.12.28 12:38
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3978
|2.3929
|2.3993
|2006.12.28 14:19
|2.3929
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.30
|5517699
|2006.12.28 12:38
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3969
|2.4018
|2.3954
|2006.12.28 13:12
|2.3954
|0.00
|0.00
|0.00
|24.55
|5517700
|2006.12.28 12:38
|buy
|0.20
|gbpjpy
|232.88
|232.39
|233.03
|2006.12.28 14:41
|233.03
|0.00
|0.00
|0.00
|25.26
|5517705
|2006.12.28 12:38
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.24
|155.75
|156.39
|2006.12.28 14:36
|156.39
|0.00
|0.00
|0.00
|25.27
|5517706
|2006.12.28 12:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3139
|1.3090
|1.3154
|2006.12.28 13:29
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5517717
|2006.12.28 12:41
|buy
|0.20
|audusd
|0.7882
|0.7833
|0.7897
|2006.12.28 15:36
|0.7897
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5517918
|2006.12.28 12:57
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3966
|2.3929
|2.3981
|2006.12.28 14:19
|2.3929
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.28
|5518348
|2006.12.28 13:12
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3952
|2.3927
|2.3967
|2006.12.28 14:19
|2.3930
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.24
|5518360
|2006.12.28 13:12
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3943
|2.3992
|2.3928
|2006.12.28 14:16
|2.3940
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|5518471
|2006.12.28 13:13
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3955
|2.3992
|2.3940
|2006.12.28 14:16
|2.3940
|0.00
|0.00
|0.00
|49.14
|5519725
|2006.12.28 14:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3153
|1.3104
|1.3168
|2006.12.28 14:31
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5520190
|2006.12.28 14:16
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3933
|2.3982
|2.3918
|2006.12.28 14:53
|2.3918
|0.00
|0.00
|0.00
|24.61
|5520642
|2006.12.28 14:31
|buy
|0.19
|eurusd
|1.3171
|1.3122
|1.3186
|2006.12.28 15:27
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|28.50
|5521142
|2006.12.28 14:36
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.44
|155.95
|156.59
|2006.12.28 14:52
|156.59
|0.00
|0.00
|0.00
|25.24
|5521243
|2006.12.28 14:41
|buy
|0.20
|gbpjpy
|233.13
|232.64
|233.28
|2006.12.28 14:52
|233.28
|0.00
|0.00
|0.00
|25.23
|5521615
|2006.12.28 14:52
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.65
|156.16
|156.80
|2006.12.28 18:37
|156.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.30
|5521638
|2006.12.28 14:52
|buy
|0.20
|gbpjpy
|233.38
|232.89
|233.53
|2006.12.28 15:26
|233.53
|0.00
|0.00
|0.00
|25.24
|5521747
|2006.12.28 14:53
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3907
|2.3956
|2.3892
|2006.12.28 17:01
|2.3944
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.55
|5521940
|2006.12.28 14:58
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3919
|2.3956
|2.3904
|2006.12.28 17:01
|2.3945
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.09
|5522583
|2006.12.28 15:26
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3932
|2.3957
|2.3917
|2006.12.28 17:01
|2.3950
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.87
|5522617
|2006.12.28 15:26
|buy
|0.19
|gbpjpy
|233.62
|233.13
|233.77
|2006.12.28 15:51
|233.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.51
|5523202
|2006.12.28 15:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3188
|1.3139
|1.3203
|2006.12.28 17:03
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|5523774
|2006.12.28 15:36
|buy
|0.19
|audusd
|0.7902
|0.7853
|0.7917
|2006.12.28 22:53
|0.7904
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|5524339
|2006.12.28 15:37
|buy
|0.38
|gbpjpy
|233.50
|233.13
|233.65
|2006.12.28 15:51
|233.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.57
|5524868
|2006.12.28 15:49
|buy
|0.76
|gbpjpy
|233.38
|233.13
|233.53
|2006.12.28 15:51
|233.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.23
|5524969
|2006.12.28 15:50
|buy
|0.36
|eurjpy
|156.53
|156.16
|156.68
|2006.12.28 18:37
|156.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.27
|5525067
|2006.12.28 15:51
|buy
|0.17
|gbpjpy
|233.22
|232.73
|233.37
|2006.12.28 17:04
|232.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.08
|5526298
|2006.12.28 16:42
|buy
|0.72
|eurjpy
|156.41
|156.16
|156.56
|2006.12.28 18:36
|156.44
|0.00
|0.00
|0.00
|18.16
|5526332
|2006.12.28 16:45
|buy
|0.36
|gbpjpy
|233.10
|232.73
|233.25
|2006.12.28 17:04
|232.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.06
|5526446
|2006.12.28 16:51
|buy
|0.72
|gbpjpy
|232.98
|232.73
|233.13
|2006.12.28 17:04
|232.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.43
|5527422
|2006.12.28 16:59
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3175
|1.3138
|1.3190
|2006.12.28 17:03
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.80
|5528561
|2006.12.28 17:01
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3149
|1.3124
|1.3164
|2006.12.28 17:03
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|5528609
|2006.12.28 17:01
|sell
|0.15
|gbpchf
|2.3932
|2.3981
|2.3917
|2006.12.28 17:52
|2.3931
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|5529470
|2006.12.28 17:03
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3141
|1.3092
|1.3156
|2006.12.28 18:46
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|5529717
|2006.12.28 17:04
|buy
|1.20
|eurjpy
|156.29
|156.16
|156.44
|2006.12.28 18:36
|156.44
|0.00
|0.00
|0.00
|151.30
|5529775
|2006.12.28 17:04
|buy
|0.14
|gbpjpy
|232.83
|232.34
|232.98
|2006.12.28 17:14
|232.98
|0.00
|0.00
|0.00
|17.67
|5531188
|2006.12.28 17:14
|buy
|0.15
|gbpjpy
|233.08
|232.59
|233.23
|2006.12.28 18:35
|233.23
|0.00
|0.00
|0.00
|18.91
|5531884
|2006.12.28 17:19
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3945
|2.3982
|2.3930
|2006.12.28 17:52
|2.3930
|0.00
|0.00
|0.00
|36.83
|5533356
|2006.12.28 17:32
|buy
|0.28
|audusd
|0.7889
|0.7852
|0.7904
|2006.12.28 22:53
|0.7904
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|5533942
|2006.12.28 17:52
|sell
|0.15
|gbpchf
|2.3924
|2.3973
|2.3909
|2006.12.28 20:31
|2.3973
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.20
|5534027
|2006.12.28 17:58
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3936
|2.3973
|2.3921
|2006.12.28 20:31
|2.3973
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.92
|5534114
|2006.12.28 18:00
|sell
|0.60
|gbpchf
|2.3949
|2.3974
|2.3934
|2006.12.28 20:31
|2.3973
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.96
|5536989
|2006.12.28 20:00
|buy
|0.15
|gbpjpy
|233.49
|233.00
|233.64
|2006.12.28 23:31
|233.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|5537206
|2006.12.28 20:11
|buy
|0.30
|gbpjpy
|233.37
|233.00
|233.52
|2006.12.28 23:30
|233.52
|0.00
|0.00
|0.00
|37.82
|5537647
|2006.12.28 21:15
|buy
|0.15
|gbpchf
|2.3961
|2.3912
|2.3976
|2006.12.28 21:54
|2.3976
|0.00
|0.00
|0.00
|18.42
|5538414
|2006.12.28 21:54
|buy
|0.15
|gbpchf
|2.3987
|2.3938
|2.4002
|2006.12.29 01:42
|2.3979
|0.00
|0.00
|2.04
|-9.82
|5538663
|2006.12.28 22:00
|sell
|0.15
|eurusd
|1.3144
|1.3193
|1.3129
|2006.12.29 10:16
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.75
|-34.50
|5538702
|2006.12.28 22:00
|buy
|0.15
|usdjpy
|118.97
|118.48
|119.12
|2006.12.29 14:52
|119.00
|0.00
|0.00
|1.87
|3.78
|5539934
|2006.12.29 00:31
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3974
|2.3937
|2.3989
|2006.12.29 01:42
|2.3982
|0.00
|0.00
|0.00
|19.63
|5540083
|2006.12.29 00:40
|buy
|0.60
|gbpchf
|2.3962
|2.3937
|2.3977
|2006.12.29 01:42
|2.3977
|0.00
|0.00
|0.00
|73.63
|5540731
|2006.12.29 01:42
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3990
|2.3941
|2.4005
|2006.12.29 10:02
|2.3991
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|5541094
|2006.12.29 02:08
|buy
|0.32
|gbpchf
|2.3977
|2.3940
|2.3992
|2006.12.29 10:02
|2.3992
|0.00
|0.00
|0.00
|39.31
|5542935
|2006.12.29 05:49
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3156
|1.3193
|1.3141
|2006.12.29 10:16
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|5543689
|2006.12.29 07:02
|buy
|0.15
|audusd
|0.7916
|0.7867
|0.7931
|2006.12.29 17:51
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.50
|5544260
|2006.12.29 07:38
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3169
|1.3194
|1.3154
|2006.12.29 10:15
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5544648
|2006.12.29 07:44
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.85
|118.48
|119.00
|2006.12.29 14:52
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37.82
|5547085
|2006.12.29 08:45
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3171
|1.3122
|1.3186
|2006.12.29 14:05
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|5547790
|2006.12.29 09:00
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3181
|1.3194
|1.3166
|2006.12.29 10:15
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|5550923
|2006.12.29 10:01
|buy
|0.16
|eurjpy
|156.72
|156.23
|156.87
|2006.12.29 14:16
|156.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|5552017
|2006.12.29 10:19
|buy
|0.32
|eurjpy
|156.60
|156.23
|156.75
|2006.12.29 14:16
|156.75
|0.00
|0.00
|0.00
|40.37
|5556228
|2006.12.29 11:54
|buy
|0.32
|audusd
|0.7903
|0.7866
|0.7918
|2006.12.29 17:51
|0.7866
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.40
|5556432
|2006.12.29 12:00
|sell
|0.16
|gbpchf
|2.3927
|2.3976
|2.3912
|2006.12.29 14:18
|2.3939
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.75
|5557349
|2006.12.29 12:45
|sell
|0.16
|gbpjpy
|233.14
|233.63
|232.99
|2006.12.29 14:18
|233.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.91
|5557527
|2006.12.29 12:51
|sell
|0.32
|gbpchf
|2.3941
|2.3978
|2.3926
|2006.12.29 14:18
|2.3939
|0.00
|0.00
|0.00
|5.25
|5557545
|2006.12.29 12:51
|sell
|0.32
|gbpjpy
|233.26
|233.63
|233.11
|2006.12.29 14:18
|233.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.53
|5559153
|2006.12.29 14:00
|sell
|0.16
|audusd
|0.7898
|0.7947
|0.7883
|2006.12.29 17:46
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|5559483
|2006.12.29 14:04
|sell
|0.60
|gbpjpy
|233.38
|233.63
|233.23
|2006.12.29 14:18
|233.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.10
|5559521
|2006.12.29 14:04
|sell
|0.60
|gbpchf
|2.3953
|2.3978
|2.3938
|2006.12.29 14:18
|2.3938
|0.00
|0.00
|0.00
|73.82
|5559627
|2006.12.29 14:05
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3189
|1.3140
|1.3204
|2006.12.29 16:55
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|5560577
|2006.12.29 14:16
|buy
|0.16
|eurjpy
|156.80
|156.31
|156.95
|2006.12.29 14:57
|156.95
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|5560702
|2006.12.29 14:18
|sell
|0.16
|gbpchf
|2.3931
|2.3980
|2.3916
|2006.12.29 15:11
|2.3930
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|5560752
|2006.12.29 14:18
|sell
|0.16
|gbpjpy
|233.52
|234.01
|233.37
|2006.12.29 15:17
|233.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.75
|5562079
|2006.12.29 14:52
|sell
|0.32
|gbpjpy
|233.65
|234.02
|233.50
|2006.12.29 15:17
|233.63
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|5562202
|2006.12.29 14:54
|sell
|0.60
|gbpjpy
|233.77
|234.02
|233.62
|2006.12.29 15:17
|233.62
|0.00
|0.00
|0.00
|75.57
|5562338
|2006.12.29 14:55
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3944
|2.3981
|2.3929
|2006.12.29 15:11
|2.3929
|0.00
|0.00
|0.00
|36.88
|5562397
|2006.12.29 14:55
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3176
|1.3139
|1.3191
|2006.12.29 16:55
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|5562446
|2006.12.29 14:57
|buy
|0.15
|eurjpy
|157.00
|156.51
|157.15
|2006.12.29 16:59
|156.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|5563003
|2006.12.29 15:11
|sell
|0.15
|gbpchf
|2.3921
|2.3970
|2.3906
|2006.12.29 16:50
|2.3906
|0.00
|0.00
|0.00
|18.44
|5563153
|2006.12.29 15:13
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.88
|156.51
|157.03
|2006.12.29 16:59
|156.91
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|5563334
|2006.12.29 15:17
|sell
|0.16
|gbpjpy
|233.53
|234.02
|233.38
|2006.12.29 16:12
|233.50
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|5563593
|2006.12.29 15:31
|sell
|0.32
|gbpjpy
|233.65
|234.02
|233.50
|2006.12.29 16:12
|233.50
|0.00
|0.00
|0.00
|40.28
|5564404
|2006.12.29 16:10
|buy
|0.64
|audusd
|0.7890
|0.7865
|0.7905
|2006.12.29 17:51
|0.7866
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.60
|5564568
|2006.12.29 16:15
|buy
|0.15
|gbpjpy
|233.53
|233.04
|233.68
|2006.12.29 17:15
|233.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.76
|5564606
|2006.12.29 16:15
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3164
|1.3139
|1.3179
|2006.12.29 16:55
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|5564910
|2006.12.29 16:22
|buy
|0.30
|gbpjpy
|233.41
|233.04
|233.56
|2006.12.29 17:15
|233.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.26
|5565497
|2006.12.29 16:30
|buy
|0.60
|gbpjpy
|233.29
|233.04
|233.44
|2006.12.29 17:15
|233.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.02
|5565504
|2006.12.29 16:30
|buy
|0.56
|eurjpy
|156.76
|156.51
|156.91
|2006.12.29 16:59
|156.91
|0.00
|0.00
|0.00
|70.59
|5566355
|2006.12.29 16:50
|sell
|0.15
|gbpchf
|2.3897
|2.3946
|2.3882
|2006.12.29 17:59
|2.3908
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.52
|5566686
|2006.12.29 16:55
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3186
|1.3137
|1.3201
|2006.12.29 17:59
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|5566958
|2006.12.29 16:59
|buy
|0.16
|eurjpy
|156.95
|156.46
|157.10
|2006.12.29 17:58
|156.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|5567117
|2006.12.29 17:02
|sell
|0.32
|gbpchf
|2.3910
|2.3947
|2.3895
|2006.12.29 17:59
|2.3907
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|5567421
|2006.12.29 17:09
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3174
|1.3137
|1.3189
|2006.12.29 17:59
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|5567454
|2006.12.29 17:09
|buy
|0.32
|eurjpy
|156.82
|156.45
|156.97
|2006.12.29 17:58
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|40.32
|5568383
|2006.12.29 17:46
|sell
|0.15
|audusd
|0.7879
|0.7928
|0.7864
|2006.12.29 17:53
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|5568477
|2006.12.29 17:49
|buy
|1.20
|audusd
|0.7878
|0.7865
|0.7893
|2006.12.29 17:51
|0.7868
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|5568653
|2006.12.29 17:53
|sell
|0.56
|gbpchf
|2.3923
|2.3948
|2.3908
|2006.12.29 17:59
|2.3908
|0.00
|0.00
|0.00
|68.83
|5568924
|2006.12.29 17:58
|buy
|0.15
|eurjpy
|157.00
|156.51
|157.15
|2006.12.29 18:00
|157.15
|0.00
|0.00
|0.00
|18.89
|5569019
|2006.12.29 17:59
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3187
|1.3138
|1.3202
|2006.12.29 18:31
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|5569022
|2006.12.29 17:59
|sell
|0.15
|gbpchf
|2.3899
|2.3948
|2.3884
|2006.12.29 18:28
|2.3884
|0.00
|0.00
|0.00
|18.45
|5570111
|2006.12.29 18:14
|buy
|0.60
|eurjpy
|156.97
|156.72
|157.12
|2006.12.29 18:31
|157.12
|0.00
|0.00
|0.00
|75.61
|5571382
|2006.12.29 18:35
|sell
|0.15
|gbpchf
|2.3873
|2.3922
|2.3858
|2006.12.29 20:00
|2.3870
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|5571991
|2006.12.29 18:54
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3887
|2.3924
|2.3872
|2006.12.29 20:00
|2.3872
|0.00
|0.00
|0.00
|36.89
|0.00
|0.00
|6.52
|-1 029.25
|Closed P/L:
|-1 022.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5568604
|2006.12.29 17:53
|sell
|0.14
|audusd
|0.7860
|0.7909
|0.7845
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.20
|5569167
|2006.12.29 17:59
|sell
|0.30
|audusd
|0.7873
|0.7910
|0.7858
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|5574256
|2006.12.29 20:45
|sell
|0.60
|audusd
|0.7887
|0.7912
|0.7872
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|5569315
|2006.12.29 18:00
|buy
|0.15
|eurjpy
|157.21
|156.72
|157.36
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.12
|5569547
|2006.12.29 18:03
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.09
|156.72
|157.24
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5571380
|2006.12.29 18:35
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3200
|1.3151
|1.3215
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5573988
|2006.12.29 20:32
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3188
|1.3151
|1.3203
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|5573619
|2006.12.29 20:00
|sell
|0.15
|gbpchf
|2.3863
|2.3912
|2.3848
|2.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.54
|5573779
|2006.12.29 20:16
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3875
|2.3912
|2.3860
|2.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|5570441
|2006.12.29 18:23
|sell
|0.15
|gbpjpy
|233.06
|233.55
|232.91
|233.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.68
|5572049
|2006.12.29 18:56
|sell
|0.30
|gbpjpy
|233.18
|233.55
|233.03
|233.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.12
|5547099
|2006.12.29 08:45
|sell
|0.15
|usdjpy
|118.87
|119.36
|118.72
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.20
|5562104
|2006.12.29 14:52
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.00
|119.37
|118.85
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.64
|5562476
|2006.12.29 14:58
|sell
|0.56
|usdjpy
|119.12
|119.37
|118.97
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|23.52
|5565490
|2006.12.29 16:30
|buy
|0.15
|usdjpy
|119.14
|118.65
|119.29
|119.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|5566651
|2006.12.29 16:55
|buy
|0.32
|usdjpy
|119.02
|118.65
|119.17
|119.04
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-266.74
|Floating P/L:
|-266.74
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 022.73
|Floating P/L:
|-266.74
|Margin:
|2 154.29
|Balance:
|3 977.27
|Equity:
|3 710.53
|Free Margin:
|1 556.24
|Details:
|Gross Profit:
|3 072.29
|Gross Loss:
|4 095.02
|Total Net Profit:
|-1 022.73
|Profit Factor:
|0.75
|Expected Payoff:
|-7.25
|Absolute Drawdown:
|1 378.89
|Maximal Drawdown:
|1 968.76 (35.22%)
|Relative Drawdown:
|35.22% (1 968.76)
|Total Trades:
|141
|Short Positions (won %):
|59 (64.41%)
|Long Positions (won %):
|82 (65.85%)
|Profit Trades (% of total):
|92 (65.25%)
|Loss trades (% of total):
|49 (34.75%)
|Largest
|profit trade:
|180.00
|loss trade:
|-210.00
|Average
|profit trade:
|33.39
|loss trade:
|-83.57
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (239.35)
|consecutive losses ($):
|12 (-1 244.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|244.10 (6)
|consecutive loss (count):
|-1 244.19 (12)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2