FXDD

Account: 490527 Name: Greg Henry Currency: USD 2006 December 29, 21:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
54825902006.12.27 03:51balanceDeposit5 000.00
54845262006.12.27 04:56sell0.20usdjpy118.73119.22118.582006.12.27 14:54118.580.000.000.0025.30
54845322006.12.27 04:56buy0.20eurusd1.31321.30831.31472006.12.27 07:501.31470.000.000.0030.00
54845652006.12.27 05:00sell0.20eurjpy155.94156.43155.792006.12.27 13:44156.040.000.000.00-16.86
54845892006.12.27 05:00sell0.20gbpjpy232.50232.99232.352006.12.27 08:48232.610.000.000.00-18.53
54847852006.12.27 05:14sell0.40gbpjpy232.62232.99232.472006.12.27 08:48232.600.000.000.006.74
54859192006.12.27 07:01buy0.20audusd0.78570.78080.78722006.12.28 07:390.78720.000.000.6030.00
54866982006.12.27 07:49sell0.40eurjpy156.06156.43155.912006.12.27 13:43156.030.000.000.0010.12
54868792006.12.27 07:50buy0.20eurusd1.31491.31001.31642006.12.27 08:361.31640.000.000.0030.00
54872282006.12.27 08:01sell0.76gbpjpy232.75233.00232.602006.12.27 08:48232.600.000.000.0096.03
54885282006.12.27 08:36buy0.19eurusd1.31661.31171.31812006.12.27 14:541.31680.000.000.003.80
54887012006.12.27 08:37sell0.76eurjpy156.18156.43156.032006.12.27 13:43156.030.000.000.0096.10
54895772006.12.27 08:47buy0.40eurusd1.31541.31171.31692006.12.27 14:541.31690.000.000.0060.00
54896982006.12.27 08:48sell0.20gbpjpy232.52233.01232.372006.12.27 10:03232.580.000.000.00-10.11
54897942006.12.27 08:52sell0.40gbpjpy232.65233.02232.502006.12.27 10:03232.600.000.000.0016.85
54907292006.12.27 09:29sell0.80gbpjpy232.78233.03232.632006.12.27 10:03232.630.000.000.00101.08
54911332006.12.27 09:45buy0.20gbpjpy232.75232.26232.902006.12.27 13:15232.660.000.000.00-15.17
54911432006.12.27 09:45buy0.20eurjpy156.17155.68156.322006.12.27 14:54156.190.000.000.003.37
54915152006.12.27 10:03buy0.40gbpjpy232.61232.24232.762006.12.27 13:14232.660.000.000.0016.86
54930242006.12.27 10:57buy0.42eurjpy156.04155.67156.192006.12.27 14:54156.190.000.000.0053.14
54940392006.12.27 11:43buy0.80gbpjpy232.49232.24232.642006.12.27 13:14232.640.000.000.00101.15
54943152006.12.27 12:00sell0.20gbpjpy232.32232.81232.172006.12.27 14:54232.810.000.000.00-82.64
54944772006.12.27 12:14sell0.40gbpjpy232.44232.81232.292006.12.27 14:54232.810.000.000.00-124.80
54945952006.12.27 12:29sell0.80gbpjpy232.56232.81232.412006.12.27 14:54232.810.000.000.00-168.65
54952982006.12.27 13:30buy0.21gbpchf2.39262.38772.39412006.12.27 15:482.39410.000.000.0025.79
54961642006.12.27 14:54buy0.21eurusd1.31731.31241.31882006.12.27 17:301.31240.000.000.00-102.90
54963362006.12.27 14:54sell0.21usdjpy118.56119.05118.412006.12.27 16:18118.410.000.000.0026.60
54964712006.12.27 14:54sell0.21gbpjpy232.69233.18232.542006.12.27 15:16232.540.000.000.0026.56
54975012006.12.27 15:11buy0.42eurusd1.31601.31231.31752006.12.27 17:301.31230.000.000.00-155.40
54987742006.12.27 15:48buy0.21gbpchf2.39502.39012.39652006.12.27 15:522.39650.000.000.0025.77
54989922006.12.27 15:50buy0.42audusd0.78440.78070.78592006.12.28 06:190.78590.000.001.2663.00
54990782006.12.27 15:52buy0.21gbpchf2.39742.39252.39892006.12.27 23:152.39890.000.000.0025.70
54992822006.12.27 16:00sell0.21eurjpy155.88156.37155.732006.12.27 16:09155.730.000.000.0026.59
54992982006.12.27 16:00sell0.21gbpjpy232.33232.82232.182006.12.27 16:08232.180.000.000.0026.58
54995022006.12.27 16:08buy0.42gbpchf2.39622.39252.39772006.12.27 21:422.39770.000.000.0051.41
54995162006.12.27 16:08sell0.21gbpjpy232.08232.57231.932006.12.27 16:18231.930.000.000.0026.61
54995422006.12.27 16:09buy0.84eurusd1.31481.31231.31632006.12.27 17:301.31230.000.000.00-210.00
54995972006.12.27 16:09sell0.21eurjpy155.67156.16155.522006.12.27 16:20155.520.000.000.0026.62
55003172006.12.27 16:18sell0.21usdjpy118.37118.86118.222006.12.27 23:34118.860.000.000.00-86.57
55003262006.12.27 16:18sell0.21gbpjpy231.79232.28231.642006.12.27 16:23231.640.000.000.0026.62
55176982006.12.28 12:38buy0.20gbpchf2.39782.39292.39932006.12.28 14:192.39290.000.000.00-80.30
55176992006.12.28 12:38sell0.20gbpchf2.39692.40182.39542006.12.28 13:122.39540.000.000.0024.55
55177002006.12.28 12:38buy0.20gbpjpy232.88232.39233.032006.12.28 14:41233.030.000.000.0025.26
55177052006.12.28 12:38buy0.20eurjpy156.24155.75156.392006.12.28 14:36156.390.000.000.0025.27
55177062006.12.28 12:39buy0.20eurusd1.31391.30901.31542006.12.28 13:291.31540.000.000.0030.00
55177172006.12.28 12:41buy0.20audusd0.78820.78330.78972006.12.28 15:360.78970.000.000.0030.00
55179182006.12.28 12:57buy0.40gbpchf2.39662.39292.39812006.12.28 14:192.39290.000.000.00-121.28
55183482006.12.28 13:12buy0.80gbpchf2.39522.39272.39672006.12.28 14:192.39300.000.000.00-144.24
55183602006.12.28 13:12sell0.20gbpchf2.39432.39922.39282006.12.28 14:162.39400.000.000.004.91
55184712006.12.28 13:13sell0.40gbpchf2.39552.39922.39402006.12.28 14:162.39400.000.000.0049.14
55197252006.12.28 14:00buy0.20eurusd1.31531.31041.31682006.12.28 14:311.31680.000.000.0030.00
55201902006.12.28 14:16sell0.20gbpchf2.39332.39822.39182006.12.28 14:532.39180.000.000.0024.61
55206422006.12.28 14:31buy0.19eurusd1.31711.31221.31862006.12.28 15:271.31860.000.000.0028.50
55211422006.12.28 14:36buy0.20eurjpy156.44155.95156.592006.12.28 14:52156.590.000.000.0025.24
55212432006.12.28 14:41buy0.20gbpjpy233.13232.64233.282006.12.28 14:52233.280.000.000.0025.23
55216152006.12.28 14:52buy0.20eurjpy156.65156.16156.802006.12.28 18:37156.440.000.000.00-35.30
55216382006.12.28 14:52buy0.20gbpjpy233.38232.89233.532006.12.28 15:26233.530.000.000.0025.24
55217472006.12.28 14:53sell0.20gbpchf2.39072.39562.38922006.12.28 17:012.39440.000.000.00-60.55
55219402006.12.28 14:58sell0.40gbpchf2.39192.39562.39042006.12.28 17:012.39450.000.000.00-85.09
55225832006.12.28 15:26sell0.80gbpchf2.39322.39572.39172006.12.28 17:012.39500.000.000.00-117.87
55226172006.12.28 15:26buy0.19gbpjpy233.62233.13233.772006.12.28 15:51233.130.000.000.00-78.51
55232022006.12.28 15:27buy0.20eurusd1.31881.31391.32032006.12.28 17:031.31390.000.000.00-98.00
55237742006.12.28 15:36buy0.19audusd0.79020.78530.79172006.12.28 22:530.79040.000.000.003.80
55243392006.12.28 15:37buy0.38gbpjpy233.50233.13233.652006.12.28 15:51233.130.000.000.00-118.57
55248682006.12.28 15:49buy0.76gbpjpy233.38233.13233.532006.12.28 15:51233.130.000.000.00-160.23
55249692006.12.28 15:50buy0.36eurjpy156.53156.16156.682006.12.28 18:37156.430.000.000.00-30.27
55250672006.12.28 15:51buy0.17gbpjpy233.22232.73233.372006.12.28 17:04232.730.000.000.00-70.08
55262982006.12.28 16:42buy0.72eurjpy156.41156.16156.562006.12.28 18:36156.440.000.000.0018.16
55263322006.12.28 16:45buy0.36gbpjpy233.10232.73233.252006.12.28 17:04232.730.000.000.00-112.06
55264462006.12.28 16:51buy0.72gbpjpy232.98232.73233.132006.12.28 17:04232.730.000.000.00-151.43
55274222006.12.28 16:59buy0.34eurusd1.31751.31381.31902006.12.28 17:031.31380.000.000.00-125.80
55285612006.12.28 17:01buy0.60eurusd1.31491.31241.31642006.12.28 17:031.31380.000.000.00-66.00
55286092006.12.28 17:01sell0.15gbpchf2.39322.39812.39172006.12.28 17:522.39310.000.000.001.23
55294702006.12.28 17:03buy0.15eurusd1.31411.30921.31562006.12.28 18:461.31560.000.000.0022.50
55297172006.12.28 17:04buy1.20eurjpy156.29156.16156.442006.12.28 18:36156.440.000.000.00151.30
55297752006.12.28 17:04buy0.14gbpjpy232.83232.34232.982006.12.28 17:14232.980.000.000.0017.67
55311882006.12.28 17:14buy0.15gbpjpy233.08232.59233.232006.12.28 18:35233.230.000.000.0018.91
55318842006.12.28 17:19sell0.30gbpchf2.39452.39822.39302006.12.28 17:522.39300.000.000.0036.83
55333562006.12.28 17:32buy0.28audusd0.78890.78520.79042006.12.28 22:530.79040.000.000.0042.00
55339422006.12.28 17:52sell0.15gbpchf2.39242.39732.39092006.12.28 20:312.39730.000.000.00-60.20
55340272006.12.28 17:58sell0.30gbpchf2.39362.39732.39212006.12.28 20:312.39730.000.000.00-90.92
55341142006.12.28 18:00sell0.60gbpchf2.39492.39742.39342006.12.28 20:312.39730.000.000.00-117.96
55369892006.12.28 20:00buy0.15gbpjpy233.49233.00233.642006.12.28 23:31233.500.000.000.001.26
55372062006.12.28 20:11buy0.30gbpjpy233.37233.00233.522006.12.28 23:30233.520.000.000.0037.82
55376472006.12.28 21:15buy0.15gbpchf2.39612.39122.39762006.12.28 21:542.39760.000.000.0018.42
55384142006.12.28 21:54buy0.15gbpchf2.39872.39382.40022006.12.29 01:422.39790.000.002.04-9.82
55386632006.12.28 22:00sell0.15eurusd1.31441.31931.31292006.12.29 10:161.31670.000.000.75-34.50
55387022006.12.28 22:00buy0.15usdjpy118.97118.48119.122006.12.29 14:52119.000.000.001.873.78
55399342006.12.29 00:31buy0.30gbpchf2.39742.39372.39892006.12.29 01:422.39820.000.000.0019.63
55400832006.12.29 00:40buy0.60gbpchf2.39622.39372.39772006.12.29 01:422.39770.000.000.0073.63
55407312006.12.29 01:42buy0.16gbpchf2.39902.39412.40052006.12.29 10:022.39910.000.000.001.31
55410942006.12.29 02:08buy0.32gbpchf2.39772.39402.39922006.12.29 10:022.39920.000.000.0039.31
55429352006.12.29 05:49sell0.30eurusd1.31561.31931.31412006.12.29 10:161.31680.000.000.00-36.00
55436892006.12.29 07:02buy0.15audusd0.79160.78670.79312006.12.29 17:510.78670.000.000.00-73.50
55442602006.12.29 07:38sell0.60eurusd1.31691.31941.31542006.12.29 10:151.31660.000.000.0018.00
55446482006.12.29 07:44buy0.30usdjpy118.85118.48119.002006.12.29 14:52119.000.000.000.0037.82
55470852006.12.29 08:45buy0.15eurusd1.31711.31221.31862006.12.29 14:051.31860.000.000.0022.50
55477902006.12.29 09:00sell1.20eurusd1.31811.31941.31662006.12.29 10:151.31660.000.000.00180.00
55509232006.12.29 10:01buy0.16eurjpy156.72156.23156.872006.12.29 14:16156.750.000.000.004.04
55520172006.12.29 10:19buy0.32eurjpy156.60156.23156.752006.12.29 14:16156.750.000.000.0040.37
55562282006.12.29 11:54buy0.32audusd0.79030.78660.79182006.12.29 17:510.78660.000.000.00-118.40
55564322006.12.29 12:00sell0.16gbpchf2.39272.39762.39122006.12.29 14:182.39390.000.000.00-15.75
55573492006.12.29 12:45sell0.16gbpjpy233.14233.63232.992006.12.29 14:18233.630.000.000.00-65.91
55575272006.12.29 12:51sell0.32gbpchf2.39412.39782.39262006.12.29 14:182.39390.000.000.005.25
55575452006.12.29 12:51sell0.32gbpjpy233.26233.63233.112006.12.29 14:18233.630.000.000.00-99.53
55591532006.12.29 14:00sell0.16audusd0.78980.79470.78832006.12.29 17:460.78830.000.000.0024.00
55594832006.12.29 14:04sell0.60gbpjpy233.38233.63233.232006.12.29 14:18233.630.000.000.00-126.10
55595212006.12.29 14:04sell0.60gbpchf2.39532.39782.39382006.12.29 14:182.39380.000.000.0073.82
55596272006.12.29 14:05buy0.15eurusd1.31891.31401.32042006.12.29 16:551.31820.000.000.00-10.50
55605772006.12.29 14:16buy0.16eurjpy156.80156.31156.952006.12.29 14:57156.950.000.000.0020.15
55607022006.12.29 14:18sell0.16gbpchf2.39312.39802.39162006.12.29 15:112.39300.000.000.001.31
55607522006.12.29 14:18sell0.16gbpjpy233.52234.01233.372006.12.29 15:17233.600.000.000.00-10.75
55620792006.12.29 14:52sell0.32gbpjpy233.65234.02233.502006.12.29 15:17233.630.000.000.005.37
55622022006.12.29 14:54sell0.60gbpjpy233.77234.02233.622006.12.29 15:17233.620.000.000.0075.57
55623382006.12.29 14:55sell0.30gbpchf2.39442.39812.39292006.12.29 15:112.39290.000.000.0036.88
55623972006.12.29 14:55buy0.30eurusd1.31761.31391.31912006.12.29 16:551.31790.000.000.009.00
55624462006.12.29 14:57buy0.15eurjpy157.00156.51157.152006.12.29 16:59156.900.000.000.00-12.60
55630032006.12.29 15:11sell0.15gbpchf2.39212.39702.39062006.12.29 16:502.39060.000.000.0018.44
55631532006.12.29 15:13buy0.30eurjpy156.88156.51157.032006.12.29 16:59156.910.000.000.007.56
55633342006.12.29 15:17sell0.16gbpjpy233.53234.02233.382006.12.29 16:12233.500.000.000.004.03
55635932006.12.29 15:31sell0.32gbpjpy233.65234.02233.502006.12.29 16:12233.500.000.000.0040.28
55644042006.12.29 16:10buy0.64audusd0.78900.78650.79052006.12.29 17:510.78660.000.000.00-153.60
55645682006.12.29 16:15buy0.15gbpjpy233.53233.04233.682006.12.29 17:15233.040.000.000.00-61.76
55646062006.12.29 16:15buy0.60eurusd1.31641.31391.31792006.12.29 16:551.31790.000.000.0090.00
55649102006.12.29 16:22buy0.30gbpjpy233.41233.04233.562006.12.29 17:15233.040.000.000.00-93.26
55654972006.12.29 16:30buy0.60gbpjpy233.29233.04233.442006.12.29 17:15233.040.000.000.00-126.02
55655042006.12.29 16:30buy0.56eurjpy156.76156.51156.912006.12.29 16:59156.910.000.000.0070.59
55663552006.12.29 16:50sell0.15gbpchf2.38972.39462.38822006.12.29 17:592.39080.000.000.00-13.52
55666862006.12.29 16:55buy0.16eurusd1.31861.31371.32012006.12.29 17:591.31890.000.000.004.80
55669582006.12.29 16:59buy0.16eurjpy156.95156.46157.102006.12.29 17:58156.960.000.000.001.34
55671172006.12.29 17:02sell0.32gbpchf2.39102.39472.38952006.12.29 17:592.39070.000.000.007.86
55674212006.12.29 17:09buy0.32eurusd1.31741.31371.31892006.12.29 17:591.31890.000.000.0048.00
55674542006.12.29 17:09buy0.32eurjpy156.82156.45156.972006.12.29 17:58156.970.000.000.0040.32
55683832006.12.29 17:46sell0.15audusd0.78790.79280.78642006.12.29 17:530.78640.000.000.0022.50
55684772006.12.29 17:49buy1.20audusd0.78780.78650.78932006.12.29 17:510.78680.000.000.00-120.00
55686532006.12.29 17:53sell0.56gbpchf2.39232.39482.39082006.12.29 17:592.39080.000.000.0068.83
55689242006.12.29 17:58buy0.15eurjpy157.00156.51157.152006.12.29 18:00157.150.000.000.0018.89
55690192006.12.29 17:59buy0.15eurusd1.31871.31381.32022006.12.29 18:311.32020.000.000.0022.50
55690222006.12.29 17:59sell0.15gbpchf2.38992.39482.38842006.12.29 18:282.38840.000.000.0018.45
55701112006.12.29 18:14buy0.60eurjpy156.97156.72157.122006.12.29 18:31157.120.000.000.0075.61
55713822006.12.29 18:35sell0.15gbpchf2.38732.39222.38582006.12.29 20:002.38700.000.000.003.69
55719912006.12.29 18:54sell0.30gbpchf2.38872.39242.38722006.12.29 20:002.38720.000.000.0036.89
  0.00 0.00 6.52 -1 029.25
Closed P/L: -1 022.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
55686042006.12.29 17:53sell0.14audusd0.78600.79090.7845 0.78980.000.000.00-53.20
55691672006.12.29 17:59sell0.30audusd0.78730.79100.7858 0.78980.000.000.00-75.00
55742562006.12.29 20:45sell0.60audusd0.78870.79120.7872 0.78980.000.000.00-66.00
55693152006.12.29 18:00buy0.15eurjpy157.21156.72157.36 157.090.000.000.00-15.12
55695472006.12.29 18:03buy0.30eurjpy157.09156.72157.24 157.090.000.000.000.00
55713802006.12.29 18:35buy0.15eurusd1.32001.31511.3215 1.31960.000.000.00-6.00
55739882006.12.29 20:32buy0.30eurusd1.31881.31511.3203 1.31960.000.000.0024.00
55736192006.12.29 20:00sell0.15gbpchf2.38632.39122.3848 2.38740.000.000.00-13.54
55737792006.12.29 20:16sell0.30gbpchf2.38752.39122.3860 2.38740.000.000.002.46
55704412006.12.29 18:23sell0.15gbpjpy233.06233.55232.91 233.240.000.000.00-22.68
55720492006.12.29 18:56sell0.30gbpjpy233.18233.55233.03 233.240.000.000.00-15.12
55470992006.12.29 08:45sell0.15usdjpy118.87119.36118.72 119.070.000.000.00-25.20
55621042006.12.29 14:52sell0.30usdjpy119.00119.37118.85 119.070.000.000.00-17.64
55624762006.12.29 14:58sell0.56usdjpy119.12119.37118.97 119.070.000.000.0023.52
55654902006.12.29 16:30buy0.15usdjpy119.14118.65119.29 119.040.000.000.00-12.60
55666512006.12.29 16:55buy0.32usdjpy119.02118.65119.17 119.040.000.000.005.38
  0.00 0.00 0.00 -266.74
 Floating P/L: -266.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 022.73 Floating P/L: -266.74 Margin: 2 154.29
Balance: 3 977.27 Equity: 3 710.53 Free Margin: 1 556.24
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 072.29 Gross Loss: 4 095.02 Total Net Profit: -1 022.73
Profit Factor: 0.75 Expected Payoff: -7.25  
Absolute Drawdown: 1 378.89 Maximal Drawdown: 1 968.76 (35.22%) Relative Drawdown: 35.22% (1 968.76)
 
Total Trades: 141 Short Positions (won %): 59 (64.41%) Long Positions (won %): 82 (65.85%)
Profit Trades (% of total): 92 (65.25%) Loss trades (% of total): 49 (34.75%)
Largest profit trade: 180.00 loss trade: -210.00
Average profit trade: 33.39 loss trade: -83.57
Maximum consecutive wins ($): 9 (239.35) consecutive losses ($): 12 (-1 244.19)
Maximal consecutive profit (count): 244.10 (6) consecutive loss (count): -1 244.19 (12)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2