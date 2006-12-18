Interbank FX, LLC

Account: 1328496 Name: TestPh570 Currency: USD 2006 December 22, 15:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
180203212006.12.18 10:29balanceDeposit200.00
180387252006.12.18 14:30sell0.01eurjpym154.59155.39154.032006.12.19 09:01155.390.000.00-0.01-0.68
180387482006.12.18 14:30sell0.01eurjpym154.59155.39153.892006.12.19 07:57155.150.000.00-0.01-0.48
180387532006.12.18 14:30sell0.01eurjpym154.59155.39153.752006.12.19 07:57155.150.000.00-0.01-0.48
181616432006.12.19 14:00sell0.01eurjpym155.44156.24154.882006.12.20 00:53156.240.000.00-0.01-0.68
181616662006.12.19 14:00sell0.01eurjpym155.44156.24154.742006.12.20 00:31155.990.000.00-0.01-0.46
181616752006.12.19 14:00sell0.01eurjpym155.44156.24154.602006.12.20 00:31155.990.000.00-0.01-0.46
182543812006.12.20 07:45buy0.01eurjpym156.23155.43156.932006.12.21 10:03155.650.000.000.03-0.49
182543872006.12.20 07:45buy0.01eurjpym156.23155.43157.072006.12.21 10:02155.660.000.000.03-0.48
180953202006.12.19 06:30sell0.01eurusdm1.30931.31771.30592006.12.19 14:431.31770.000.000.00-0.84
180953242006.12.19 06:30sell0.01eurusdm1.30931.31771.30512006.12.19 14:431.31770.000.000.00-0.84
180953262006.12.19 06:30sell0.01eurusdm1.30931.31771.30432006.12.19 14:431.31770.000.000.00-0.84
181706862006.12.19 14:45sell0.01eurusdm1.31781.32621.31442006.12.21 14:381.31440.000.000.030.34
181706962006.12.19 14:45sell0.01eurusdm1.31781.31781.31362006.12.21 16:521.31780.000.000.030.00
181706982006.12.19 14:45sell0.01eurusdm1.31781.31781.31282006.12.21 16:521.31780.000.000.030.00
184189482006.12.21 17:45buy0.01eurusdm1.31611.30771.31952006.12.22 04:531.31950.000.00-0.010.34
184189622006.12.21 17:45buy0.01eurusdm1.31611.31611.32032006.12.22 07:241.32030.000.00-0.010.42
184189672006.12.21 17:45buy0.01eurusdm1.31611.31811.32112006.12.22 10:451.32110.000.00-0.010.50
184781802006.12.22 13:45sell0.01eurusdm1.32081.32921.31742006.12.22 14:251.31740.000.000.000.34
184781862006.12.22 13:45sell0.01eurusdm1.32081.32081.31662006.12.22 14:581.31660.000.000.000.42
184781902006.12.22 13:45sell0.01eurusdm1.32081.31881.31582006.12.22 15:031.31580.000.000.000.50
180600122006.12.18 16:30sell0.01gbpjpym229.86230.67229.152006.12.19 07:53230.670.000.00-0.03-0.68
180600132006.12.18 16:30sell0.01gbpjpym229.86230.67228.972006.12.18 19:59230.270.000.000.00-0.34
180600142006.12.18 16:30sell0.01gbpjpym229.86230.67228.792006.12.18 19:58230.270.000.000.00-0.34
182523002006.12.20 07:15buy0.01gbpjpym233.11232.31233.832006.12.21 09:58232.310.000.000.06-0.68
182523202006.12.20 07:15buy0.01gbpjpym233.11232.31234.012006.12.20 08:00232.700.000.000.00-0.34
182523252006.12.20 07:15buy0.01gbpjpym233.11232.31234.192006.12.20 07:59232.710.000.000.00-0.34
183641042006.12.21 10:00buy0.01gbpjpym232.40231.59233.112006.12.21 14:36231.590.000.000.00-0.68
183641202006.12.21 10:00buy0.01gbpjpym232.39231.59233.292006.12.21 10:05232.000.000.000.00-0.33
183641292006.12.21 10:00buy0.01gbpjpym232.39231.59233.472006.12.21 10:05231.990.000.000.00-0.34
184239182006.12.21 20:15buy0.01gbpjpym232.12231.32232.842006.12.22 09:58232.840.000.000.020.61
180730132006.12.18 20:15sell0.01gbpusdm1.94861.95661.93982006.12.19 08:081.95660.000.000.00-0.80
180730352006.12.18 20:15sell0.01gbpusdm1.94861.95661.93762006.12.19 08:081.95660.000.000.00-0.80
180730502006.12.18 20:15sell0.01gbpusdm1.94861.95661.93542006.12.19 08:081.95660.000.000.00-0.80
181757072006.12.19 15:15buy0.01gbpusdm1.96171.95371.97052006.12.19 23:261.97050.000.000.000.88
181757422006.12.19 15:15buy0.01gbpusdm1.96171.96171.97272006.12.20 00:591.97270.000.000.001.10
181757532006.12.19 15:15buy0.01gbpusdm1.96171.96781.97492006.12.20 15:361.96780.000.000.000.61
183283162006.12.20 22:01sell0.01gbpusdm1.96431.96431.95352006.12.21 11:271.96430.000.000.000.00
180646522006.12.18 18:15buy0.01usdchfm1.22391.21591.23432006.12.19 10:271.21590.000.000.01-0.66
180646712006.12.18 18:15buy0.01usdchfm1.22391.21591.23692006.12.19 10:271.21590.000.000.01-0.66
180646852006.12.18 18:15buy0.01usdchfm1.22391.21591.23952006.12.19 10:271.21590.000.000.01-0.66
180444492006.12.18 15:00sell0.01usdjpym118.16119.00117.822006.12.19 01:17117.820.000.00-0.020.29
180444562006.12.18 15:00sell0.01usdjpym118.16118.16117.742006.12.19 07:20118.160.000.00-0.020.00
180444592006.12.18 15:00sell0.01usdjpym118.16118.16117.662006.12.19 07:20118.160.000.00-0.020.00
181426412006.12.19 12:45buy0.01usdjpym118.06117.22118.402006.12.20 16:42118.400.000.000.010.29
181426462006.12.19 12:45buy0.01usdjpym118.06118.06118.482006.12.20 17:51118.480.000.000.010.35
181426492006.12.19 12:45buy0.01usdjpym118.06118.26118.562006.12.21 08:27118.260.000.000.050.17
183598382006.12.21 09:15buy0.01usdjpym118.27117.43118.612006.12.22 15:00118.610.000.000.010.29
183598442006.12.21 09:15buy0.01usdjpym118.27117.43118.692006.12.22 15:01118.690.000.000.010.35
183598472006.12.21 09:15buy0.01usdjpym118.27118.47118.772006.12.22 15:02118.770.000.000.010.42
  0.00 0.00 0.18 -6.96
Closed P/L: -6.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
182543642006.12.20 07:45buy0.01eurjpym156.23155.43156.79 156.250.000.000.040.01
184239292006.12.21 20:15buy0.01gbpjpym232.12232.12233.02 232.600.000.000.020.41
184239402006.12.21 20:15buy0.01gbpjpym232.12232.12233.20 232.600.000.000.020.41
183282702006.12.20 22:01sell0.01gbpusdm1.96431.97251.9557 1.95860.000.000.000.57
181457692006.12.19 13:15sell0.01usdchfm1.21771.22581.2074 1.21860.000.00-0.06-0.07
181457812006.12.19 13:15sell0.01usdchfm1.21771.22581.2048 1.21860.000.00-0.06-0.07
181457882006.12.19 13:15sell0.01usdchfm1.21771.22581.2022 1.21860.000.00-0.06-0.07
184920902006.12.22 15:15sell0.01usdjpym118.72119.57118.39 118.830.000.000.00-0.09
184921052006.12.22 15:15sell0.01usdjpym118.72119.57118.31 118.830.000.000.00-0.09
184921132006.12.22 15:15sell0.01usdjpym118.72119.57118.23 118.830.000.000.00-0.09
  0.00 0.00 -0.10 0.92
 Floating P/L: 0.82
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -6.78 Floating P/L: 0.82 Margin: 5.00
Balance: 193.22 Equity: 194.04 Free Margin: 189.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8.38 Gross Loss: 15.16 Total Net Profit: -6.78
Profit Factor: 0.55 Expected Payoff: -0.14  
Absolute Drawdown: 11.42 Maximal Drawdown: 11.42 (5.71%) Relative Drawdown: 5.71% (11.42)
 
Total Trades: 49 Short Positions (won %): 25 (32.00%) Long Positions (won %): 24 (54.17%)
Profit Trades (% of total): 21 (42.86%) Loss trades (% of total): 28 (57.14%)
Largest profit trade: 1.10 loss trade: -0.84
Average profit trade: 0.40 loss trade: -0.54
Maximum consecutive wins ($): 13 (4.64) consecutive losses ($): 15 (-9.29)
Maximal consecutive profit (count): 4.64 (13) consecutive loss (count): -9.29 (15)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 5