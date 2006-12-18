|Account: 1328496
|Name: TestPh570
|Currency: USD
|2006 December 22, 15:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18020321
|2006.12.18 10:29
|balance
|Deposit
|200.00
|18038725
|2006.12.18 14:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.59
|155.39
|154.03
|2006.12.19 09:01
|155.39
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.68
|18038748
|2006.12.18 14:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.59
|155.39
|153.89
|2006.12.19 07:57
|155.15
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.48
|18038753
|2006.12.18 14:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.59
|155.39
|153.75
|2006.12.19 07:57
|155.15
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.48
|18161643
|2006.12.19 14:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.44
|156.24
|154.88
|2006.12.20 00:53
|156.24
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.68
|18161666
|2006.12.19 14:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.44
|156.24
|154.74
|2006.12.20 00:31
|155.99
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.46
|18161675
|2006.12.19 14:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.44
|156.24
|154.60
|2006.12.20 00:31
|155.99
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.46
|18254381
|2006.12.20 07:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.23
|155.43
|156.93
|2006.12.21 10:03
|155.65
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.49
|18254387
|2006.12.20 07:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.23
|155.43
|157.07
|2006.12.21 10:02
|155.66
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.48
|18095320
|2006.12.19 06:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3093
|1.3177
|1.3059
|2006.12.19 14:43
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18095324
|2006.12.19 06:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3093
|1.3177
|1.3051
|2006.12.19 14:43
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18095326
|2006.12.19 06:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3093
|1.3177
|1.3043
|2006.12.19 14:43
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|18170686
|2006.12.19 14:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3178
|1.3262
|1.3144
|2006.12.21 14:38
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.03
|0.34
|18170696
|2006.12.19 14:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3178
|1.3178
|1.3136
|2006.12.21 16:52
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|18170698
|2006.12.19 14:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3178
|1.3178
|1.3128
|2006.12.21 16:52
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|18418948
|2006.12.21 17:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3161
|1.3077
|1.3195
|2006.12.22 04:53
|1.3195
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.34
|18418962
|2006.12.21 17:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3161
|1.3161
|1.3203
|2006.12.22 07:24
|1.3203
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.42
|18418967
|2006.12.21 17:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3161
|1.3181
|1.3211
|2006.12.22 10:45
|1.3211
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|18478180
|2006.12.22 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3208
|1.3292
|1.3174
|2006.12.22 14:25
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|18478186
|2006.12.22 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3208
|1.3208
|1.3166
|2006.12.22 14:58
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|18478190
|2006.12.22 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3208
|1.3188
|1.3158
|2006.12.22 15:03
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18060012
|2006.12.18 16:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.86
|230.67
|229.15
|2006.12.19 07:53
|230.67
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.68
|18060013
|2006.12.18 16:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.86
|230.67
|228.97
|2006.12.18 19:59
|230.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18060014
|2006.12.18 16:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.86
|230.67
|228.79
|2006.12.18 19:58
|230.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18252300
|2006.12.20 07:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|233.11
|232.31
|233.83
|2006.12.21 09:58
|232.31
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.68
|18252320
|2006.12.20 07:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|233.11
|232.31
|234.01
|2006.12.20 08:00
|232.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18252325
|2006.12.20 07:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|233.11
|232.31
|234.19
|2006.12.20 07:59
|232.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18364104
|2006.12.21 10:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.40
|231.59
|233.11
|2006.12.21 14:36
|231.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|18364120
|2006.12.21 10:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.39
|231.59
|233.29
|2006.12.21 10:05
|232.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|18364129
|2006.12.21 10:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.39
|231.59
|233.47
|2006.12.21 10:05
|231.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|18423918
|2006.12.21 20:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.12
|231.32
|232.84
|2006.12.22 09:58
|232.84
|0.00
|0.00
|0.02
|0.61
|18073013
|2006.12.18 20:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9486
|1.9566
|1.9398
|2006.12.19 08:08
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|18073035
|2006.12.18 20:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9486
|1.9566
|1.9376
|2006.12.19 08:08
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|18073050
|2006.12.18 20:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9486
|1.9566
|1.9354
|2006.12.19 08:08
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|18175707
|2006.12.19 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9617
|1.9537
|1.9705
|2006.12.19 23:26
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|18175742
|2006.12.19 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9617
|1.9617
|1.9727
|2006.12.20 00:59
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|18175753
|2006.12.19 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9617
|1.9678
|1.9749
|2006.12.20 15:36
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|18328316
|2006.12.20 22:01
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9643
|1.9643
|1.9535
|2006.12.21 11:27
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18064652
|2006.12.18 18:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2159
|1.2343
|2006.12.19 10:27
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.66
|18064671
|2006.12.18 18:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2159
|1.2369
|2006.12.19 10:27
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.66
|18064685
|2006.12.18 18:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2239
|1.2159
|1.2395
|2006.12.19 10:27
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.66
|18044449
|2006.12.18 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.16
|119.00
|117.82
|2006.12.19 01:17
|117.82
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.29
|18044456
|2006.12.18 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.16
|118.16
|117.74
|2006.12.19 07:20
|118.16
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|18044459
|2006.12.18 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.16
|118.16
|117.66
|2006.12.19 07:20
|118.16
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|18142641
|2006.12.19 12:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.06
|117.22
|118.40
|2006.12.20 16:42
|118.40
|0.00
|0.00
|0.01
|0.29
|18142646
|2006.12.19 12:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.06
|118.06
|118.48
|2006.12.20 17:51
|118.48
|0.00
|0.00
|0.01
|0.35
|18142649
|2006.12.19 12:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.06
|118.26
|118.56
|2006.12.21 08:27
|118.26
|0.00
|0.00
|0.05
|0.17
|18359838
|2006.12.21 09:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.27
|117.43
|118.61
|2006.12.22 15:00
|118.61
|0.00
|0.00
|0.01
|0.29
|18359844
|2006.12.21 09:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.27
|117.43
|118.69
|2006.12.22 15:01
|118.69
|0.00
|0.00
|0.01
|0.35
|18359847
|2006.12.21 09:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.27
|118.47
|118.77
|2006.12.22 15:02
|118.77
|0.00
|0.00
|0.01
|0.42
|0.00
|0.00
|0.18
|-6.96
|Closed P/L:
|-6.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18254364
|2006.12.20 07:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.23
|155.43
|156.79
|156.25
|0.00
|0.00
|0.04
|0.01
|18423929
|2006.12.21 20:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.12
|232.12
|233.02
|232.60
|0.00
|0.00
|0.02
|0.41
|18423940
|2006.12.21 20:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.12
|232.12
|233.20
|232.60
|0.00
|0.00
|0.02
|0.41
|18328270
|2006.12.20 22:01
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9643
|1.9725
|1.9557
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|18145769
|2006.12.19 13:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2177
|1.2258
|1.2074
|1.2186
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.07
|18145781
|2006.12.19 13:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2177
|1.2258
|1.2048
|1.2186
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.07
|18145788
|2006.12.19 13:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2177
|1.2258
|1.2022
|1.2186
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.07
|18492090
|2006.12.22 15:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.72
|119.57
|118.39
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18492105
|2006.12.22 15:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.72
|119.57
|118.31
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18492113
|2006.12.22 15:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.72
|119.57
|118.23
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.92
|Floating P/L:
|0.82
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-6.78
|Floating P/L:
|0.82
|Margin:
|5.00
|Balance:
|193.22
|Equity:
|194.04
|Free Margin:
|189.04
|Details:
|Gross Profit:
|8.38
|Gross Loss:
|15.16
|Total Net Profit:
|-6.78
|Profit Factor:
|0.55
|Expected Payoff:
|-0.14
|Absolute Drawdown:
|11.42
|Maximal Drawdown:
|11.42 (5.71%)
|Relative Drawdown:
|5.71% (11.42)
|Total Trades:
|49
|Short Positions (won %):
|25 (32.00%)
|Long Positions (won %):
|24 (54.17%)
|Profit Trades (% of total):
|21 (42.86%)
|Loss trades (% of total):
|28 (57.14%)
|Largest
|profit trade:
|1.10
|loss trade:
|-0.84
|Average
|profit trade:
|0.40
|loss trade:
|-0.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (4.64)
|consecutive losses ($):
|15 (-9.29)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4.64 (13)
|consecutive loss (count):
|-9.29 (15)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|5