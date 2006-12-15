|Account: 348962
|Name: Pho5.7.0
|Currency: USD
|2006 December 29, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6561936
|2006.12.15 16:40
|balance
|Deposit
|10 000.00
|6570837
|2006.12.18 02:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|154.49
|155.29
|153.93
|2006.12.19 10:09
|155.29
|0.00
|0.00
|-2.05
|-135.36
|6570841
|2006.12.18 02:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|154.49
|155.29
|153.79
|2006.12.19 09:53
|155.05
|0.00
|0.00
|-2.05
|-94.75
|6570845
|2006.12.18 02:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|154.49
|155.29
|153.65
|2006.12.19 09:53
|155.05
|0.00
|0.00
|-2.05
|-94.76
|6657776
|2006.12.21 23:14
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.88
|156.68
|155.32
|2006.12.28 14:52
|156.68
|0.00
|0.00
|-14.26
|-134.51
|6657777
|2006.12.21 23:14
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.88
|156.68
|155.18
|2006.12.28 14:36
|156.43
|0.00
|0.00
|-14.26
|-92.64
|6657778
|2006.12.21 23:14
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.88
|156.68
|155.04
|2006.12.28 14:36
|156.43
|0.00
|0.00
|-14.26
|-92.64
|6737673
|2006.12.29 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.38
|155.58
|156.94
|2006.12.29 14:57
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|47.02
|6737677
|2006.12.29 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.38
|156.38
|157.08
|2006.12.29 17:59
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|58.76
|6562865
|2006.12.15 17:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3124
|1.3040
|1.3158
|2006.12.19 11:00
|1.3158
|0.00
|0.00
|-1.48
|68.00
|6668747
|2006.12.22 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3208
|1.3292
|1.3174
|2006.12.22 16:25
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|6668749
|2006.12.22 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3208
|1.3208
|1.3166
|2006.12.22 17:00
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|6668752
|2006.12.22 15:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3208
|1.3193
|1.3158
|2006.12.22 17:03
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|6678623
|2006.12.25 01:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3132
|1.3048
|1.3166
|2006.12.27 08:37
|1.3166
|0.00
|0.00
|-0.74
|34.00
|6678626
|2006.12.25 01:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3132
|1.3132
|1.3174
|2006.12.25 10:51
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6712786
|2006.12.27 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3155
|1.3239
|1.3121
|2006.12.27 18:21
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|6712788
|2006.12.27 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3155
|1.3155
|1.3113
|2006.12.28 02:55
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.45
|42.00
|6712790
|2006.12.27 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3155
|1.3140
|1.3105
|2006.12.28 11:13
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.45
|15.00
|6576714
|2006.12.18 10:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|230.48
|229.68
|231.20
|2006.12.18 12:33
|229.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.95
|6576717
|2006.12.18 10:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|230.48
|229.68
|231.38
|2006.12.18 12:18
|230.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.81
|6576719
|2006.12.18 10:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|230.48
|229.68
|231.56
|2006.12.18 12:15
|230.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.81
|6593959
|2006.12.19 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|230.01
|229.21
|230.73
|2006.12.19 09:57
|230.73
|0.00
|0.00
|0.00
|60.93
|6593961
|2006.12.19 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|230.01
|230.01
|230.91
|2006.12.19 09:58
|230.91
|0.00
|0.00
|0.00
|76.11
|6593964
|2006.12.19 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|230.01
|230.45
|231.09
|2006.12.19 10:05
|231.09
|0.00
|0.00
|0.00
|91.32
|6658593
|2006.12.22 01:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.09
|231.29
|232.81
|2006.12.22 11:58
|232.81
|0.00
|0.00
|0.00
|60.83
|6658597
|2006.12.22 01:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.09
|232.09
|232.99
|2006.12.25 10:02
|232.99
|0.00
|0.00
|0.99
|75.73
|6658599
|2006.12.22 01:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.09
|232.53
|233.17
|2006.12.25 13:42
|233.17
|0.00
|0.00
|0.99
|90.90
|6695228
|2006.12.26 08:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.99
|232.19
|233.71
|2006.12.27 16:06
|232.19
|0.00
|0.00
|0.99
|-67.50
|6695232
|2006.12.26 08:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.99
|232.19
|233.89
|2006.12.26 15:51
|232.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.64
|6695235
|2006.12.26 08:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.99
|232.19
|234.07
|2006.12.26 15:51
|232.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.64
|6721845
|2006.12.28 02:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.30
|231.50
|233.02
|2006.12.28 13:25
|233.02
|0.00
|0.00
|0.00
|60.62
|6721848
|2006.12.28 02:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.30
|232.30
|233.20
|2006.12.28 14:52
|233.20
|0.00
|0.00
|0.00
|75.71
|6721849
|2006.12.28 02:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|232.30
|232.74
|233.38
|2006.12.28 15:19
|233.38
|0.00
|0.00
|0.00
|90.85
|6741015
|2006.12.29 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|233.58
|232.78
|234.48
|2006.12.29 10:47
|233.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.64
|6741016
|2006.12.29 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|233.58
|232.78
|234.66
|2006.12.29 10:47
|233.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.48
|6571424
|2006.12.18 03:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9539
|1.9619
|1.9451
|2006.12.18 17:06
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|6571426
|2006.12.18 03:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9539
|1.9539
|1.9429
|2006.12.19 10:05
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.04
|0.00
|6571428
|2006.12.18 03:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9539
|1.9539
|1.9407
|2006.12.19 10:05
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.04
|0.00
|6679030
|2006.12.25 03:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9582
|1.9662
|1.9494
|2006.12.25 14:31
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|6679032
|2006.12.25 03:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9582
|1.9662
|1.9472
|2006.12.25 14:31
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|6679034
|2006.12.25 03:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9582
|1.9662
|1.9450
|2006.12.25 14:31
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|6692480
|2006.12.26 02:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9595
|1.9515
|1.9683
|2006.12.26 20:25
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|6692482
|2006.12.26 02:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9595
|1.9515
|1.9705
|2006.12.26 20:25
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|6692486
|2006.12.26 02:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9595
|1.9515
|1.9727
|2006.12.26 20:25
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|6571448
|2006.12.18 03:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.99
|117.15
|118.33
|2006.12.20 17:53
|118.33
|0.00
|0.00
|1.06
|28.73
|6571454
|2006.12.18 03:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.99
|117.15
|118.41
|2006.12.20 18:50
|118.41
|0.00
|0.00
|1.06
|35.47
|6571457
|2006.12.18 03:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.99
|117.15
|118.49
|2006.12.20 20:47
|118.49
|0.00
|0.00
|1.06
|42.20
|6658168
|2006.12.22 00:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.31
|117.47
|118.65
|2006.12.22 17:00
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|28.66
|6658169
|2006.12.22 00:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.31
|118.31
|118.73
|2006.12.22 17:01
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|35.37
|6658170
|2006.12.22 00:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.31
|118.46
|118.81
|2006.12.22 17:20
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|42.08
|6671983
|2006.12.22 17:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.81
|119.65
|118.47
|2006.12.27 16:08
|118.47
|0.00
|0.00
|-3.30
|28.70
|6671984
|2006.12.22 17:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.81
|118.81
|118.39
|2006.12.27 16:18
|118.39
|0.00
|0.00
|-3.30
|35.48
|6671986
|2006.12.22 17:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.81
|118.66
|118.31
|2006.12.27 16:21
|118.31
|0.00
|0.00
|-3.30
|42.26
|0.00
|0.00
|-53.92
|49.60
|Closed P/L:
|-4.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6737681
|2006.12.29 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.38
|156.70
|157.22
|157.09
|0.00
|0.00
|0.34
|59.67
|6735503
|2006.12.28 19:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3167
|1.3251
|1.3133
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.60
|-72.00
|6735506
|2006.12.28 19:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3167
|1.3251
|1.3125
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.60
|-72.00
|6735508
|2006.12.28 19:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3167
|1.3251
|1.3117
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.60
|-72.00
|6741012
|2006.12.29 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|233.58
|232.78
|234.30
|233.00
|0.00
|0.00
|0.99
|-48.74
|6737780
|2006.12.29 01:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|1.9544
|1.9712
|1.9579
|0.00
|0.00
|-0.27
|-45.00
|6737783
|2006.12.29 01:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|1.9544
|1.9734
|1.9579
|0.00
|0.00
|-0.27
|-45.00
|6737786
|2006.12.29 01:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|1.9544
|1.9756
|1.9579
|0.00
|0.00
|-0.27
|-45.00
|6576334
|2006.12.18 10:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2198
|1.2278
|1.2094
|1.2186
|0.00
|0.00
|-8.82
|9.85
|6576336
|2006.12.18 10:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2198
|1.2278
|1.2068
|1.2186
|0.00
|0.00
|-8.82
|9.85
|6576339
|2006.12.18 10:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2198
|1.2278
|1.2042
|1.2186
|0.00
|0.00
|-8.82
|9.85
|6719466
|2006.12.27 20:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.71
|119.55
|118.37
|119.02
|0.00
|0.00
|-5.51
|-26.05
|6719470
|2006.12.27 20:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.71
|119.55
|118.29
|119.02
|0.00
|0.00
|-5.51
|-26.05
|6719475
|2006.12.27 20:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.71
|119.55
|118.21
|119.02
|0.00
|0.00
|-5.51
|-26.05
|0.00
|0.00
|-40.67
|-388.67
|Floating P/L:
|-429.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-4.32
|Floating P/L:
|-429.34
|Margin:
|2 306.81
|Balance:
|9 995.68
|Equity:
|9 566.34
|Free Margin:
|7 259.53
|Details:
|Gross Profit:
|1 508.75
|Gross Loss:
|1 513.07
|Total Net Profit:
|-4.32
|Profit Factor:
|1.00
|Expected Payoff:
|-0.08
|Absolute Drawdown:
|243.18
|Maximal Drawdown:
|618.33 (5.90%)
|Relative Drawdown:
|5.90% (618.33)
|Total Trades:
|52
|Short Positions (won %):
|21 (57.14%)
|Long Positions (won %):
|31 (64.52%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (61.54%)
|Loss trades (% of total):
|20 (38.46%)
|Largest
|profit trade:
|91.89
|loss trade:
|-148.77
|Average
|profit trade:
|47.15
|loss trade:
|-75.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (637.65)
|consecutive losses ($):
|8 (-547.28)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|637.65 (14)
|consecutive loss (count):
|-547.28 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3