North Finance Co Ltd

Account: 348962 Name: Pho5.7.0 Currency: USD 2006 December 29, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
65619362006.12.15 16:40balanceDeposit10 000.00
65708372006.12.18 02:16sell0.20eurjpy154.49155.29153.932006.12.19 10:09155.290.000.00-2.05-135.36
65708412006.12.18 02:16sell0.20eurjpy154.49155.29153.792006.12.19 09:53155.050.000.00-2.05-94.75
65708452006.12.18 02:16sell0.20eurjpy154.49155.29153.652006.12.19 09:53155.050.000.00-2.05-94.76
66577762006.12.21 23:14sell0.20eurjpy155.88156.68155.322006.12.28 14:52156.680.000.00-14.26-134.51
66577772006.12.21 23:14sell0.20eurjpy155.88156.68155.182006.12.28 14:36156.430.000.00-14.26-92.64
66577782006.12.21 23:14sell0.20eurjpy155.88156.68155.042006.12.28 14:36156.430.000.00-14.26-92.64
67376732006.12.29 01:15buy0.10eurjpy156.38155.58156.942006.12.29 14:57156.940.000.000.0047.02
67376772006.12.29 01:15buy0.10eurjpy156.38156.38157.082006.12.29 17:59157.080.000.000.0058.76
65628652006.12.15 17:00buy0.20eurusd1.31241.30401.31582006.12.19 11:001.31580.000.00-1.4868.00
66687472006.12.22 15:45sell0.10eurusd1.32081.32921.31742006.12.22 16:251.31740.000.000.0034.00
66687492006.12.22 15:45sell0.10eurusd1.32081.32081.31662006.12.22 17:001.31660.000.000.0042.00
66687522006.12.22 15:45sell0.10eurusd1.32081.31931.31582006.12.22 17:031.31580.000.000.0050.00
66786232006.12.25 01:23buy0.10eurusd1.31321.30481.31662006.12.27 08:371.31660.000.00-0.7434.00
66786262006.12.25 01:23buy0.10eurusd1.31321.31321.31742006.12.25 10:511.31320.000.000.000.00
67127862006.12.27 12:15sell0.10eurusd1.31551.32391.31212006.12.27 18:211.31210.000.000.0034.00
67127882006.12.27 12:15sell0.10eurusd1.31551.31551.31132006.12.28 02:551.31130.000.000.4542.00
67127902006.12.27 12:15sell0.10eurusd1.31551.31401.31052006.12.28 11:131.31400.000.000.4515.00
65767142006.12.18 10:45buy0.10gbpjpy230.48229.68231.202006.12.18 12:33229.680.000.000.00-67.95
65767172006.12.18 10:45buy0.10gbpjpy230.48229.68231.382006.12.18 12:18230.070.000.000.00-34.81
65767192006.12.18 10:45buy0.10gbpjpy230.48229.68231.562006.12.18 12:15230.070.000.000.00-34.81
65939592006.12.19 01:30buy0.10gbpjpy230.01229.21230.732006.12.19 09:57230.730.000.000.0060.93
65939612006.12.19 01:30buy0.10gbpjpy230.01230.01230.912006.12.19 09:58230.910.000.000.0076.11
65939642006.12.19 01:30buy0.10gbpjpy230.01230.45231.092006.12.19 10:05231.090.000.000.0091.32
66585932006.12.22 01:45buy0.10gbpjpy232.09231.29232.812006.12.22 11:58232.810.000.000.0060.83
66585972006.12.22 01:45buy0.10gbpjpy232.09232.09232.992006.12.25 10:02232.990.000.000.9975.73
66585992006.12.22 01:45buy0.10gbpjpy232.09232.53233.172006.12.25 13:42233.170.000.000.9990.90
66952282006.12.26 08:31buy0.10gbpjpy232.99232.19233.712006.12.27 16:06232.190.000.000.99-67.50
66952322006.12.26 08:31buy0.10gbpjpy232.99232.19233.892006.12.26 15:51232.590.000.000.00-33.64
66952352006.12.26 08:31buy0.10gbpjpy232.99232.19234.072006.12.26 15:51232.590.000.000.00-33.64
67218452006.12.28 02:15buy0.10gbpjpy232.30231.50233.022006.12.28 13:25233.020.000.000.0060.62
67218482006.12.28 02:15buy0.10gbpjpy232.30232.30233.202006.12.28 14:52233.200.000.000.0075.71
67218492006.12.28 02:15buy0.10gbpjpy232.30232.74233.382006.12.28 15:19233.380.000.000.0090.85
67410152006.12.29 09:30buy0.10gbpjpy233.58232.78234.482006.12.29 10:47233.180.000.000.00-33.64
67410162006.12.29 09:30buy0.10gbpjpy233.58232.78234.662006.12.29 10:47233.170.000.000.00-34.48
65714242006.12.18 03:30sell0.10gbpusd1.95391.96191.94512006.12.18 17:061.94510.000.000.0088.00
65714262006.12.18 03:30sell0.10gbpusd1.95391.95391.94292006.12.19 10:051.95390.000.000.040.00
65714282006.12.18 03:30sell0.10gbpusd1.95391.95391.94072006.12.19 10:051.95390.000.000.040.00
66790302006.12.25 03:06sell0.10gbpusd1.95821.96621.94942006.12.25 14:311.96620.000.000.00-80.00
66790322006.12.25 03:06sell0.10gbpusd1.95821.96621.94722006.12.25 14:311.96620.000.000.00-80.00
66790342006.12.25 03:06sell0.10gbpusd1.95821.96621.94502006.12.25 14:311.96620.000.000.00-80.00
66924802006.12.26 02:01buy0.10gbpusd1.95951.95151.96832006.12.26 20:251.95150.000.000.00-80.00
66924822006.12.26 02:01buy0.10gbpusd1.95951.95151.97052006.12.26 20:251.95150.000.000.00-80.00
66924862006.12.26 02:01buy0.10gbpusd1.95951.95151.97272006.12.26 20:251.95150.000.000.00-80.00
65714482006.12.18 03:30buy0.10usdjpy117.99117.15118.332006.12.20 17:53118.330.000.001.0628.73
65714542006.12.18 03:30buy0.10usdjpy117.99117.15118.412006.12.20 18:50118.410.000.001.0635.47
65714572006.12.18 03:30buy0.10usdjpy117.99117.15118.492006.12.20 20:47118.490.000.001.0642.20
66581682006.12.22 00:18buy0.10usdjpy118.31117.47118.652006.12.22 17:00118.650.000.000.0028.66
66581692006.12.22 00:18buy0.10usdjpy118.31118.31118.732006.12.22 17:01118.730.000.000.0035.37
66581702006.12.22 00:18buy0.10usdjpy118.31118.46118.812006.12.22 17:20118.810.000.000.0042.08
66719832006.12.22 17:21sell0.10usdjpy118.81119.65118.472006.12.27 16:08118.470.000.00-3.3028.70
66719842006.12.22 17:21sell0.10usdjpy118.81118.81118.392006.12.27 16:18118.390.000.00-3.3035.48
66719862006.12.22 17:21sell0.10usdjpy118.81118.66118.312006.12.27 16:21118.310.000.00-3.3042.26
  0.00 0.00 -53.92 49.60
Closed P/L: -4.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
67376812006.12.29 01:15buy0.10eurjpy156.38156.70157.22 157.090.000.000.3459.67
67355032006.12.28 19:45sell0.20eurusd1.31671.32511.3133 1.32030.000.000.60-72.00
67355062006.12.28 19:45sell0.20eurusd1.31671.32511.3125 1.32030.000.000.60-72.00
67355082006.12.28 19:45sell0.20eurusd1.31671.32511.3117 1.32030.000.000.60-72.00
67410122006.12.29 09:30buy0.10gbpjpy233.58232.78234.30 233.000.000.000.99-48.74
67377802006.12.29 01:47buy0.10gbpusd1.96241.95441.9712 1.95790.000.00-0.27-45.00
67377832006.12.29 01:48buy0.10gbpusd1.96241.95441.9734 1.95790.000.00-0.27-45.00
67377862006.12.29 01:48buy0.10gbpusd1.96241.95441.9756 1.95790.000.00-0.27-45.00
65763342006.12.18 10:30sell0.10usdchf1.21981.22781.2094 1.21860.000.00-8.829.85
65763362006.12.18 10:30sell0.10usdchf1.21981.22781.2068 1.21860.000.00-8.829.85
65763392006.12.18 10:30sell0.10usdchf1.21981.22781.2042 1.21860.000.00-8.829.85
67194662006.12.27 20:15sell0.10usdjpy118.71119.55118.37 119.020.000.00-5.51-26.05
67194702006.12.27 20:15sell0.10usdjpy118.71119.55118.29 119.020.000.00-5.51-26.05
67194752006.12.27 20:15sell0.10usdjpy118.71119.55118.21 119.020.000.00-5.51-26.05
  0.00 0.00 -40.67 -388.67
 Floating P/L: -429.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -4.32 Floating P/L: -429.34 Margin: 2 306.81
Balance: 9 995.68 Equity: 9 566.34 Free Margin: 7 259.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 508.75 Gross Loss: 1 513.07 Total Net Profit: -4.32
Profit Factor: 1.00 Expected Payoff: -0.08  
Absolute Drawdown: 243.18 Maximal Drawdown: 618.33 (5.90%) Relative Drawdown: 5.90% (618.33)
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 21 (57.14%) Long Positions (won %): 31 (64.52%)
Profit Trades (% of total): 32 (61.54%) Loss trades (% of total): 20 (38.46%)
Largest profit trade: 91.89 loss trade: -148.77
Average profit trade: 47.15 loss trade: -75.65
Maximum consecutive wins ($): 14 (637.65) consecutive losses ($): 8 (-547.28)
Maximal consecutive profit (count): 637.65 (14) consecutive loss (count): -547.28 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3