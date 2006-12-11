FXDD

Account: 474200 Name: David Currency: USD 2006 December 20, 01:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
49550082006.12.11 01:13sell0.10audusd0.78420.00000.78122006.12.14 13:270.78370.000.00-1.455.00
49605232006.12.11 03:27sell0.10eurusd1.31580.00001.31282006.12.14 17:301.31550.000.002.693.00
49695652006.12.11 08:12sell0.20eurusd1.31670.00001.31372006.12.14 17:301.31530.000.005.3828.00
49704912006.12.11 08:24sell0.40eurusd1.31760.00001.31462006.12.14 17:301.31550.000.0010.7684.00
49733692006.12.11 09:26sell0.80eurusd1.31850.00001.31552006.12.14 17:301.31550.000.0021.51240.00
49875982006.12.11 13:40buy0.10usdjpy117.080.00117.382006.12.12 14:02117.060.000.001.26-1.71
49883602006.12.11 14:10buy0.20usdjpy116.990.00117.292006.12.12 14:02117.050.000.002.5310.25
50022802006.12.11 19:01buy0.40usdjpy116.900.00117.202006.12.12 14:02117.040.000.005.0647.85
50036222006.12.11 19:12sell0.20audusd0.78500.00000.78202006.12.14 13:270.78360.000.00-2.8928.00
50044172006.12.11 19:17buy0.80usdjpy116.820.00117.122006.12.12 14:02117.030.000.0010.11143.55
50051732006.12.11 19:31buy0.10eurusd1.32590.00001.32892006.12.12 16:421.32630.000.00-0.724.00
50054322006.12.11 19:31buy0.10audusd0.78600.00000.78902006.12.12 12:060.78740.000.000.1014.00
50057162006.12.11 19:36sell0.40audusd0.78580.00000.78282006.12.14 13:270.78370.000.00-5.7684.00
50066862006.12.11 20:13buy0.20eurusd1.32510.00001.32812006.12.12 16:421.32640.000.00-1.4326.00
50073442006.12.11 20:57buy0.20audusd0.78520.00000.78822006.12.12 12:060.78750.000.000.2046.00
50088992006.12.11 22:28buy0.40eurusd1.32420.00001.32722006.12.12 16:421.32640.000.00-2.8688.00
50089312006.12.11 22:29buy0.40audusd0.78440.00000.78742006.12.12 12:060.78740.000.000.40120.00
50169172006.12.12 05:03buy1.60usdjpy116.730.00117.032006.12.12 14:02117.030.000.000.00410.15
50232132006.12.12 09:54buy0.80eurusd1.32340.00001.32642006.12.12 16:421.32640.000.000.00240.00
50265122006.12.12 11:28sell0.80audusd0.78670.00000.78372006.12.14 13:270.78370.000.00-9.00240.00
50287702006.12.12 12:07buy0.10audusd0.78770.00000.79072006.12.13 03:230.78800.000.000.103.00
50294362006.12.12 12:26buy0.20audusd0.78680.00000.78982006.12.13 03:230.78810.000.000.2026.00
50304172006.12.12 12:55buy0.40audusd0.78590.00000.78892006.12.13 03:230.78800.000.000.4084.00
50325212006.12.12 14:02buy0.10usdjpy117.080.00117.382006.12.12 21:14117.220.000.000.0011.94
50329692006.12.12 14:11buy0.20usdjpy116.990.00117.292006.12.12 21:14117.210.000.000.0037.54
50341962006.12.12 14:55buy0.40usdjpy116.900.00117.202006.12.12 21:14117.200.000.000.00102.39
50373102006.12.12 15:42buy0.80audusd0.78510.00000.78812006.12.13 03:230.78810.000.000.80240.00
50509942006.12.12 21:14buy0.10usdjpy117.170.00117.472006.12.13 09:26117.040.000.001.26-11.11
50510682006.12.12 21:14buy0.20usdjpy117.080.00117.382006.12.13 09:26117.050.000.002.53-5.13
50520362006.12.12 21:18buy0.40usdjpy116.980.00117.282006.12.13 09:26117.040.000.005.0620.51
50528392006.12.12 21:21buy0.80usdjpy116.860.00117.162006.12.13 09:26117.050.000.0010.11129.86
50529592006.12.12 21:21buy0.10eurusd1.32720.00001.33022006.12.12 21:331.32830.000.000.0011.00
50531862006.12.12 21:22buy0.20eurusd1.32630.00001.32932006.12.12 21:331.32840.000.000.0042.00
50535602006.12.12 21:25buy0.40eurusd1.32550.00001.32852006.12.12 21:331.32850.000.000.00120.00
50573612006.12.12 22:21buy1.60usdjpy116.750.00117.052006.12.13 09:26117.050.000.0020.22410.08
50703782006.12.13 09:26buy0.10usdjpy117.050.00117.352006.12.13 15:34117.350.000.000.0025.56
50847722006.12.13 15:34buy0.10usdjpy117.380.00117.682006.12.13 19:35117.500.000.000.0010.21
50931712006.12.13 17:04buy0.20usdjpy117.290.00117.592006.12.13 19:35117.510.000.000.0037.44
50967252006.12.13 18:10buy0.40usdjpy117.210.00117.512006.12.13 19:35117.510.000.000.00102.12
51000852006.12.13 19:35buy0.10usdjpy117.540.00117.842006.12.14 13:32117.580.000.003.923.40
51022552006.12.13 20:11buy0.20usdjpy117.460.00117.762006.12.14 13:32117.570.000.007.8418.71
51114372006.12.14 03:52buy0.40usdjpy117.370.00117.672006.12.14 13:32117.580.000.000.0071.44
51230102006.12.14 10:12buy0.80usdjpy117.280.00117.582006.12.14 13:32117.580.000.000.00204.12
51329332006.12.14 13:27sell0.10audusd0.78330.00000.78032006.12.15 04:070.78110.000.00-0.3222.00
51365652006.12.14 14:00buy0.10usdjpy117.610.00117.912006.12.14 17:27117.810.000.000.0016.98
51378002006.12.14 14:14buy0.20usdjpy117.520.00117.822006.12.14 17:27117.820.000.000.0050.93
51528292006.12.14 17:27buy0.10usdjpy117.840.00118.142006.12.15 02:12117.870.000.001.262.55
51534362006.12.14 17:30sell0.10eurusd1.31520.00001.31222006.12.14 20:381.31480.000.000.004.00
51561222006.12.14 17:52sell0.20eurusd1.31600.00001.31302006.12.14 20:381.31480.000.000.0024.00
51562152006.12.14 17:52buy0.20usdjpy117.750.00118.052006.12.15 02:12117.860.000.002.5318.67
51569562006.12.14 17:59buy0.40usdjpy117.660.00117.962006.12.15 02:12117.860.000.005.0667.88
51569982006.12.14 17:59sell0.40eurusd1.31690.00001.31392006.12.14 20:381.31460.000.000.0092.00
51575482006.12.14 18:03buy0.80usdjpy117.570.00117.872006.12.15 02:12117.870.000.0010.11203.59
51576402006.12.14 18:03sell0.80eurusd1.31770.00001.31472006.12.14 20:381.31470.000.000.00240.00
51583262006.12.14 18:12sell0.20audusd0.78410.00000.78112006.12.15 04:070.78110.000.00-0.6460.00
51653602006.12.14 20:39sell0.10eurusd1.31470.00001.31172006.12.15 11:291.31350.000.000.5112.00
51666402006.12.14 21:13sell0.20eurusd1.31580.00001.31282006.12.15 11:291.31370.000.001.0242.00
51737612006.12.15 02:14buy0.10usdjpy117.910.00118.212006.12.15 11:12118.120.000.000.0017.78
51767322006.12.15 04:07sell0.10audusd0.78080.00000.77782006.12.18 16:580.78040.000.00-0.324.00
51771892006.12.15 04:23buy0.20usdjpy117.820.00118.122006.12.15 11:12118.120.000.000.0050.80
51777162006.12.15 04:34sell0.20audusd0.78170.00000.77872006.12.18 16:570.78040.000.00-0.6426.00
51855382006.12.15 09:46sell0.40eurusd1.31670.00001.31372006.12.15 11:291.31370.000.000.00120.00
51861372006.12.15 09:51sell0.40audusd0.78250.00000.77952006.12.18 16:570.78030.000.00-1.2888.00
51894032006.12.15 11:12buy0.10usdjpy118.140.00118.442006.12.15 19:09117.990.000.000.00-12.71
51949002006.12.15 12:00sell0.10eurusd1.31030.00001.30732006.12.15 17:031.31060.000.000.00-3.00
51953942006.12.15 12:07sell0.20eurusd1.31130.00001.30832006.12.15 17:031.31050.000.000.0016.00
51972552006.12.15 12:52sell0.40eurusd1.31210.00001.30912006.12.15 17:031.31020.000.000.0076.00
52026102006.12.15 15:26sell0.80eurusd1.31320.00001.31022006.12.15 17:031.31020.000.000.00240.00
52033602006.12.15 15:30buy0.20usdjpy118.040.00118.342006.12.15 19:09118.000.000.000.00-6.78
52042762006.12.15 15:30buy0.40usdjpy117.950.00118.252006.12.15 19:09117.990.000.000.0013.56
52070792006.12.15 15:45buy0.80usdjpy117.860.00118.162006.12.15 19:09117.980.000.000.0081.37
52077472006.12.15 15:54sell0.80audusd0.78330.00000.78032006.12.18 16:570.78030.000.00-2.56240.00
52078182006.12.15 15:55buy1.60usdjpy117.760.00118.062006.12.15 19:09117.970.000.000.00284.82
52086902006.12.15 16:04buy3.20usdjpy117.670.00117.972006.12.15 19:09117.970.000.000.00813.77
52215342006.12.15 18:00sell0.10eurusd1.30890.00001.30592006.12.18 16:541.30870.000.000.512.00
52252422006.12.15 20:04buy0.10usdjpy118.140.00118.442006.12.18 16:36118.090.000.001.26-4.23
52280712006.12.18 00:02buy0.20usdjpy117.970.00118.272006.12.18 16:36118.080.000.000.0018.63
52338372006.12.18 07:39sell0.20eurusd1.30970.00001.30672006.12.18 16:501.30860.000.000.0022.00
52349352006.12.18 08:02sell0.40eurusd1.31060.00001.30762006.12.18 16:501.30850.000.000.0084.00
52379142006.12.18 09:46sell0.80eurusd1.31150.00001.30852006.12.18 16:501.30850.000.000.00240.00
52379862006.12.18 09:47buy0.40usdjpy117.880.00118.182006.12.18 16:36118.090.000.000.0071.13
52395782006.12.18 10:38buy0.80usdjpy117.790.00118.092006.12.18 16:36118.090.000.000.00203.23
52514242006.12.18 16:54sell0.10eurusd1.30850.00001.30552006.12.18 17:161.30550.000.000.0030.00
  0.00 0.00 104.83 7 128.14
Closed P/L: 7 232.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 232.97 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 920.70 Equity: 7 920.70 Free Margin: 7 920.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 271.33 Gross Loss: 38.36 Total Net Profit: 7 232.97
Profit Factor: 189.56 Expected Payoff: 87.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 19.49 (0.28%) Relative Drawdown: 0.32% (9.85)
 
Total Trades: 83 Short Positions (won %): 30 (96.67%) Long Positions (won %): 53 (88.68%)
Profit Trades (% of total): 76 (91.57%) Loss trades (% of total): 7 (8.43%)
Largest profit trade: 813.77 loss trade: -12.71
Average profit trade: 95.68 loss trade: -5.48
Maximum consecutive wins ($): 36 (2 614.71) consecutive losses ($): 2 (-19.49)
Maximal consecutive profit (count): 2 614.71 (36) consecutive loss (count): -19.49 (2)
Average consecutive wins: 11 consecutive losses: 1