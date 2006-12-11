|Account: 474200
|Name: David
|Currency: USD
|2006 December 20, 01:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4955008
|2006.12.11 01:13
|sell
|0.10
|audusd
|0.7842
|0.0000
|0.7812
|2006.12.14 13:27
|0.7837
|0.00
|0.00
|-1.45
|5.00
|4960523
|2006.12.11 03:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3128
|2006.12.14 17:30
|1.3155
|0.00
|0.00
|2.69
|3.00
|4969565
|2006.12.11 08:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3137
|2006.12.14 17:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|5.38
|28.00
|4970491
|2006.12.11 08:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3146
|2006.12.14 17:30
|1.3155
|0.00
|0.00
|10.76
|84.00
|4973369
|2006.12.11 09:26
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3155
|2006.12.14 17:30
|1.3155
|0.00
|0.00
|21.51
|240.00
|4987598
|2006.12.11 13:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.08
|0.00
|117.38
|2006.12.12 14:02
|117.06
|0.00
|0.00
|1.26
|-1.71
|4988360
|2006.12.11 14:10
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.99
|0.00
|117.29
|2006.12.12 14:02
|117.05
|0.00
|0.00
|2.53
|10.25
|5002280
|2006.12.11 19:01
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.90
|0.00
|117.20
|2006.12.12 14:02
|117.04
|0.00
|0.00
|5.06
|47.85
|5003622
|2006.12.11 19:12
|sell
|0.20
|audusd
|0.7850
|0.0000
|0.7820
|2006.12.14 13:27
|0.7836
|0.00
|0.00
|-2.89
|28.00
|5004417
|2006.12.11 19:17
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.82
|0.00
|117.12
|2006.12.12 14:02
|117.03
|0.00
|0.00
|10.11
|143.55
|5005173
|2006.12.11 19:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|1.3289
|2006.12.12 16:42
|1.3263
|0.00
|0.00
|-0.72
|4.00
|5005432
|2006.12.11 19:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.7860
|0.0000
|0.7890
|2006.12.12 12:06
|0.7874
|0.00
|0.00
|0.10
|14.00
|5005716
|2006.12.11 19:36
|sell
|0.40
|audusd
|0.7858
|0.0000
|0.7828
|2006.12.14 13:27
|0.7837
|0.00
|0.00
|-5.76
|84.00
|5006686
|2006.12.11 20:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3281
|2006.12.12 16:42
|1.3264
|0.00
|0.00
|-1.43
|26.00
|5007344
|2006.12.11 20:57
|buy
|0.20
|audusd
|0.7852
|0.0000
|0.7882
|2006.12.12 12:06
|0.7875
|0.00
|0.00
|0.20
|46.00
|5008899
|2006.12.11 22:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3272
|2006.12.12 16:42
|1.3264
|0.00
|0.00
|-2.86
|88.00
|5008931
|2006.12.11 22:29
|buy
|0.40
|audusd
|0.7844
|0.0000
|0.7874
|2006.12.12 12:06
|0.7874
|0.00
|0.00
|0.40
|120.00
|5016917
|2006.12.12 05:03
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.73
|0.00
|117.03
|2006.12.12 14:02
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|410.15
|5023213
|2006.12.12 09:54
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3264
|2006.12.12 16:42
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|5026512
|2006.12.12 11:28
|sell
|0.80
|audusd
|0.7867
|0.0000
|0.7837
|2006.12.14 13:27
|0.7837
|0.00
|0.00
|-9.00
|240.00
|5028770
|2006.12.12 12:07
|buy
|0.10
|audusd
|0.7877
|0.0000
|0.7907
|2006.12.13 03:23
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.10
|3.00
|5029436
|2006.12.12 12:26
|buy
|0.20
|audusd
|0.7868
|0.0000
|0.7898
|2006.12.13 03:23
|0.7881
|0.00
|0.00
|0.20
|26.00
|5030417
|2006.12.12 12:55
|buy
|0.40
|audusd
|0.7859
|0.0000
|0.7889
|2006.12.13 03:23
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.40
|84.00
|5032521
|2006.12.12 14:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.08
|0.00
|117.38
|2006.12.12 21:14
|117.22
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|5032969
|2006.12.12 14:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.99
|0.00
|117.29
|2006.12.12 21:14
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|37.54
|5034196
|2006.12.12 14:55
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.90
|0.00
|117.20
|2006.12.12 21:14
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|102.39
|5037310
|2006.12.12 15:42
|buy
|0.80
|audusd
|0.7851
|0.0000
|0.7881
|2006.12.13 03:23
|0.7881
|0.00
|0.00
|0.80
|240.00
|5050994
|2006.12.12 21:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.17
|0.00
|117.47
|2006.12.13 09:26
|117.04
|0.00
|0.00
|1.26
|-11.11
|5051068
|2006.12.12 21:14
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.08
|0.00
|117.38
|2006.12.13 09:26
|117.05
|0.00
|0.00
|2.53
|-5.13
|5052036
|2006.12.12 21:18
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.98
|0.00
|117.28
|2006.12.13 09:26
|117.04
|0.00
|0.00
|5.06
|20.51
|5052839
|2006.12.12 21:21
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.86
|0.00
|117.16
|2006.12.13 09:26
|117.05
|0.00
|0.00
|10.11
|129.86
|5052959
|2006.12.12 21:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3302
|2006.12.12 21:33
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|5053186
|2006.12.12 21:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|1.3293
|2006.12.12 21:33
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|5053560
|2006.12.12 21:25
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3285
|2006.12.12 21:33
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|5057361
|2006.12.12 22:21
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.75
|0.00
|117.05
|2006.12.13 09:26
|117.05
|0.00
|0.00
|20.22
|410.08
|5070378
|2006.12.13 09:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.05
|0.00
|117.35
|2006.12.13 15:34
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|25.56
|5084772
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.38
|0.00
|117.68
|2006.12.13 19:35
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|5093171
|2006.12.13 17:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.29
|0.00
|117.59
|2006.12.13 19:35
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|37.44
|5096725
|2006.12.13 18:10
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.21
|0.00
|117.51
|2006.12.13 19:35
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|102.12
|5100085
|2006.12.13 19:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.54
|0.00
|117.84
|2006.12.14 13:32
|117.58
|0.00
|0.00
|3.92
|3.40
|5102255
|2006.12.13 20:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.46
|0.00
|117.76
|2006.12.14 13:32
|117.57
|0.00
|0.00
|7.84
|18.71
|5111437
|2006.12.14 03:52
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.37
|0.00
|117.67
|2006.12.14 13:32
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|71.44
|5123010
|2006.12.14 10:12
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.28
|0.00
|117.58
|2006.12.14 13:32
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|204.12
|5132933
|2006.12.14 13:27
|sell
|0.10
|audusd
|0.7833
|0.0000
|0.7803
|2006.12.15 04:07
|0.7811
|0.00
|0.00
|-0.32
|22.00
|5136565
|2006.12.14 14:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.61
|0.00
|117.91
|2006.12.14 17:27
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|5137800
|2006.12.14 14:14
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.52
|0.00
|117.82
|2006.12.14 17:27
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|50.93
|5152829
|2006.12.14 17:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.84
|0.00
|118.14
|2006.12.15 02:12
|117.87
|0.00
|0.00
|1.26
|2.55
|5153436
|2006.12.14 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3122
|2006.12.14 20:38
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5156122
|2006.12.14 17:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3130
|2006.12.14 20:38
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|5156215
|2006.12.14 17:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.75
|0.00
|118.05
|2006.12.15 02:12
|117.86
|0.00
|0.00
|2.53
|18.67
|5156956
|2006.12.14 17:59
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.66
|0.00
|117.96
|2006.12.15 02:12
|117.86
|0.00
|0.00
|5.06
|67.88
|5156998
|2006.12.14 17:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3139
|2006.12.14 20:38
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|5157548
|2006.12.14 18:03
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.87
|2006.12.15 02:12
|117.87
|0.00
|0.00
|10.11
|203.59
|5157640
|2006.12.14 18:03
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3147
|2006.12.14 20:38
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|5158326
|2006.12.14 18:12
|sell
|0.20
|audusd
|0.7841
|0.0000
|0.7811
|2006.12.15 04:07
|0.7811
|0.00
|0.00
|-0.64
|60.00
|5165360
|2006.12.14 20:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3117
|2006.12.15 11:29
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.51
|12.00
|5166640
|2006.12.14 21:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3128
|2006.12.15 11:29
|1.3137
|0.00
|0.00
|1.02
|42.00
|5173761
|2006.12.15 02:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.91
|0.00
|118.21
|2006.12.15 11:12
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.78
|5176732
|2006.12.15 04:07
|sell
|0.10
|audusd
|0.7808
|0.0000
|0.7778
|2006.12.18 16:58
|0.7804
|0.00
|0.00
|-0.32
|4.00
|5177189
|2006.12.15 04:23
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.82
|0.00
|118.12
|2006.12.15 11:12
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|50.80
|5177716
|2006.12.15 04:34
|sell
|0.20
|audusd
|0.7817
|0.0000
|0.7787
|2006.12.18 16:57
|0.7804
|0.00
|0.00
|-0.64
|26.00
|5185538
|2006.12.15 09:46
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3137
|2006.12.15 11:29
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|5186137
|2006.12.15 09:51
|sell
|0.40
|audusd
|0.7825
|0.0000
|0.7795
|2006.12.18 16:57
|0.7803
|0.00
|0.00
|-1.28
|88.00
|5189403
|2006.12.15 11:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.14
|0.00
|118.44
|2006.12.15 19:09
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.71
|5194900
|2006.12.15 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|1.3073
|2006.12.15 17:03
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|5195394
|2006.12.15 12:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3113
|0.0000
|1.3083
|2006.12.15 17:03
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|5197255
|2006.12.15 12:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|1.3091
|2006.12.15 17:03
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|5202610
|2006.12.15 15:26
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3102
|2006.12.15 17:03
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|5203360
|2006.12.15 15:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.04
|0.00
|118.34
|2006.12.15 19:09
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.78
|5204276
|2006.12.15 15:30
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.95
|0.00
|118.25
|2006.12.15 19:09
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|13.56
|5207079
|2006.12.15 15:45
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.86
|0.00
|118.16
|2006.12.15 19:09
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|81.37
|5207747
|2006.12.15 15:54
|sell
|0.80
|audusd
|0.7833
|0.0000
|0.7803
|2006.12.18 16:57
|0.7803
|0.00
|0.00
|-2.56
|240.00
|5207818
|2006.12.15 15:55
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.76
|0.00
|118.06
|2006.12.15 19:09
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|284.82
|5208690
|2006.12.15 16:04
|buy
|3.20
|usdjpy
|117.67
|0.00
|117.97
|2006.12.15 19:09
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|813.77
|5221534
|2006.12.15 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3089
|0.0000
|1.3059
|2006.12.18 16:54
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.51
|2.00
|5225242
|2006.12.15 20:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.14
|0.00
|118.44
|2006.12.18 16:36
|118.09
|0.00
|0.00
|1.26
|-4.23
|5228071
|2006.12.18 00:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.97
|0.00
|118.27
|2006.12.18 16:36
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|18.63
|5233837
|2006.12.18 07:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3097
|0.0000
|1.3067
|2006.12.18 16:50
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|5234935
|2006.12.18 08:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3106
|0.0000
|1.3076
|2006.12.18 16:50
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|5237914
|2006.12.18 09:46
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3115
|0.0000
|1.3085
|2006.12.18 16:50
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|5237986
|2006.12.18 09:47
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.88
|0.00
|118.18
|2006.12.18 16:36
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|71.13
|5239578
|2006.12.18 10:38
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.79
|0.00
|118.09
|2006.12.18 16:36
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|203.23
|5251424
|2006.12.18 16:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3055
|2006.12.18 17:16
|1.3055
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|0.00
|0.00
|104.83
|7 128.14
|Closed P/L:
|7 232.97
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7 232.97
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|7 920.70
|Equity:
|7 920.70
|Free Margin:
|7 920.70
|Details:
|Gross Profit:
|7 271.33
|Gross Loss:
|38.36
|Total Net Profit:
|7 232.97
|Profit Factor:
|189.56
|Expected Payoff:
|87.14
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|19.49 (0.28%)
|Relative Drawdown:
|0.32% (9.85)
|Total Trades:
|83
|Short Positions (won %):
|30 (96.67%)
|Long Positions (won %):
|53 (88.68%)
|Profit Trades (% of total):
|76 (91.57%)
|Loss trades (% of total):
|7 (8.43%)
|Largest
|profit trade:
|813.77
|loss trade:
|-12.71
|Average
|profit trade:
|95.68
|loss trade:
|-5.48
|Maximum
|consecutive wins ($):
|36 (2 614.71)
|consecutive losses ($):
|2 (-19.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 614.71 (36)
|consecutive loss (count):
|-19.49 (2)
|Average
|consecutive wins:
|11
|consecutive losses:
|1