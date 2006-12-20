|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 January 2, 14:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2193314
|2006.12.20 22:46
|balance
|Deposit
|3 000.00
|2193449
|2006.12.20 23:07
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6050
|1.5899
|1.6070
|2006.12.27 12:03
|1.6038
|0.00
|0.00
|0.42
|-0.98
|2196630
|2006.12.21 11:27
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6035
|1.5899
|1.6055
|2006.12.27 12:03
|1.6039
|0.00
|0.00
|0.48
|0.66
|2202875
|2006.12.22 11:58
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6019
|1.5898
|1.6039
|2006.12.27 12:03
|1.6039
|0.00
|0.00
|0.69
|6.56
|2213510
|2006.12.27 12:03
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6042
|1.5891
|1.6062
|2006.12.27 15:23
|1.6062
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|2214094
|2006.12.27 15:23
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6066
|1.5915
|1.6086
|2006.12.27 22:23
|1.6086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|2216778
|2006.12.27 22:23
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6085
|1.6236
|1.6065
|2006.12.28 12:53
|1.6079
|0.00
|0.00
|-0.25
|0.49
|2221009
|2006.12.28 09:37
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6100
|1.6236
|1.6080
|2006.12.28 12:53
|1.6080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|2222364
|2006.12.28 12:53
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6075
|1.6226
|1.6055
|2006.12.28 16:17
|1.6055
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2224456
|2006.12.28 16:17
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6052
|1.6203
|1.6032
|2006.12.29 11:11
|1.6061
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.74
|2227088
|2006.12.28 20:22
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6067
|1.6203
|1.6047
|2006.12.29 11:11
|1.6061
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.99
|2231645
|2006.12.29 10:01
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6082
|1.6203
|1.6062
|2006.12.29 11:11
|1.6062
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|2193366
|2006.12.20 22:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3170
|1.3321
|1.3150
|2006.12.21 12:39
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.10
|2194441
|2006.12.21 01:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3185
|1.3321
|1.3165
|2006.12.21 12:39
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2196091
|2006.12.21 09:40
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3200
|1.3321
|1.3180
|2006.12.21 12:39
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2196984
|2006.12.21 12:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3179
|1.3330
|1.3159
|2006.12.21 15:36
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2197933
|2006.12.21 15:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3156
|1.3307
|1.3136
|2006.12.21 16:33
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2198084
|2006.12.21 15:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3172
|1.3308
|1.3152
|2006.12.21 16:33
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2198399
|2006.12.21 16:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3148
|1.3299
|1.3128
|2006.12.21 19:32
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|2198964
|2006.12.21 17:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3163
|1.3299
|1.3143
|2006.12.21 19:32
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2199434
|2006.12.21 19:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3180
|1.3301
|1.3160
|2006.12.21 19:32
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2199701
|2006.12.21 19:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3156
|1.3307
|1.3136
|2006.12.22 16:21
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.50
|2199947
|2006.12.21 20:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3172
|1.3308
|1.3152
|2006.12.22 16:21
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.00
|2201769
|2006.12.22 05:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3187
|1.3308
|1.3167
|2006.12.22 16:20
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|2202251
|2006.12.22 09:20
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3202
|1.3308
|1.3182
|2006.12.22 16:20
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2204198
|2006.12.22 16:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3179
|1.3330
|1.3159
|2006.12.22 17:03
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2204641
|2006.12.22 17:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3156
|1.3307
|1.3136
|2006.12.22 18:48
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2205555
|2006.12.22 18:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3133
|1.3284
|1.3113
|2006.12.22 19:02
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2205759
|2006.12.22 19:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3111
|1.3262
|1.3091
|2006.12.26 19:29
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.80
|2206330
|2006.12.22 20:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3126
|1.3262
|1.3106
|2006.12.26 19:29
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.20
|1.20
|2206783
|2006.12.22 21:56
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3141
|1.3262
|1.3121
|2006.12.26 19:29
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.40
|8.00
|2208906
|2006.12.26 19:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3115
|1.3266
|1.3095
|2006.12.26 19:56
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2209148
|2006.12.26 19:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3092
|1.3243
|1.3072
|2006.12.27 10:25
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.05
|-5.10
|2209492
|2006.12.26 20:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3107
|1.3243
|1.3087
|2006.12.27 10:25
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.40
|2211431
|2006.12.27 04:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3122
|1.3243
|1.3102
|2006.12.27 10:24
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|2212485
|2006.12.27 07:11
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3137
|1.3243
|1.3117
|2006.12.27 10:24
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|2212744
|2006.12.27 08:11
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3153
|1.3244
|1.3133
|2006.12.27 10:24
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|2212882
|2006.12.27 08:37
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3168
|1.3244
|1.3148
|2006.12.27 10:24
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|2213247
|2006.12.27 10:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3141
|1.3292
|1.3121
|2006.12.27 15:48
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|2213291
|2006.12.27 10:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3156
|1.3292
|1.3136
|2006.12.27 15:48
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2213925
|2006.12.27 14:54
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3172
|1.3293
|1.3152
|2006.12.27 15:48
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2214209
|2006.12.27 15:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3149
|1.3300
|1.3129
|2006.12.27 17:29
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2215115
|2006.12.27 17:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3126
|1.3277
|1.3106
|2006.12.28 17:00
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.15
|-4.30
|2221846
|2006.12.28 11:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3141
|1.3277
|1.3121
|2006.12.28 17:00
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|2223028
|2006.12.28 14:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3156
|1.3277
|1.3136
|2006.12.28 17:00
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|2223223
|2006.12.28 14:35
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3172
|1.3278
|1.3152
|2006.12.28 17:00
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|2223953
|2006.12.28 15:36
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3187
|1.3278
|1.3167
|2006.12.28 17:00
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2224924
|2006.12.28 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3165
|1.3316
|1.3145
|2006.12.28 17:03
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2225071
|2006.12.28 17:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3143
|1.3294
|1.3123
|2006.12.29 15:13
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.70
|2226338
|2006.12.28 18:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3158
|1.3294
|1.3138
|2006.12.29 15:13
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.60
|2231240
|2006.12.29 08:31
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3174
|1.3295
|1.3154
|2006.12.29 15:13
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2232758
|2006.12.29 14:05
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3189
|1.3295
|1.3169
|2006.12.29 15:13
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2194316
|2006.12.21 00:56
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3918
|2.4069
|2.3898
|2006.12.21 09:35
|2.3898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|2196057
|2006.12.21 09:35
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3892
|2.4043
|2.3872
|2006.12.21 11:26
|2.3904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|2196259
|2006.12.21 09:59
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3908
|2.4044
|2.3888
|2006.12.21 11:26
|2.3902
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|2196477
|2006.12.21 10:37
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3923
|2.4044
|2.3903
|2006.12.21 11:26
|2.3903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|2196625
|2006.12.21 11:26
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3899
|2.4050
|2.3879
|2006.12.21 13:22
|2.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|2196654
|2006.12.21 11:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3914
|2.4050
|2.3894
|2006.12.21 13:22
|2.3910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|2196821
|2006.12.21 12:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3929
|2.4050
|2.3909
|2006.12.21 13:22
|2.3909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|2197289
|2006.12.21 13:22
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3903
|2.4054
|2.3883
|2006.12.21 14:01
|2.3883
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|2197453
|2006.12.21 14:02
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3874
|2.4025
|2.3854
|2006.12.21 15:45
|2.3870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|2197472
|2006.12.21 14:05
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3889
|2.4025
|2.3869
|2006.12.21 15:45
|2.3869
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|2198041
|2006.12.21 15:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3861
|2.4012
|2.3841
|2006.12.22 02:18
|2.3857
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.33
|2198383
|2006.12.21 16:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3877
|2.4013
|2.3857
|2006.12.22 02:18
|2.3857
|0.00
|0.00
|-0.70
|3.29
|2201208
|2006.12.22 02:18
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3853
|2.4004
|2.3833
|2006.12.22 13:14
|2.3850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2202959
|2006.12.22 12:17
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3869
|2.4005
|2.3849
|2006.12.22 13:14
|2.3849
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|2203174
|2006.12.22 13:14
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3841
|2.3992
|2.3821
|2006.12.22 16:05
|2.3867
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|2203260
|2006.12.22 13:36
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3856
|2.3992
|2.3836
|2006.12.22 16:05
|2.3867
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|2203433
|2006.12.22 14:44
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3871
|2.3992
|2.3851
|2006.12.22 16:05
|2.3867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|2203794
|2006.12.22 15:33
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3887
|2.3993
|2.3867
|2006.12.22 16:05
|2.3867
|0.00
|0.00
|0.00
|13.18
|2204093
|2006.12.22 16:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3869
|2.3718
|2.3889
|2006.12.22 16:59
|2.3871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|2204473
|2006.12.22 16:58
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3851
|2.3715
|2.3871
|2006.12.22 16:59
|2.3871
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|2204523
|2006.12.22 16:59
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3874
|2.3723
|2.3894
|2006.12.22 17:59
|2.3879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|2204947
|2006.12.22 17:26
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3859
|2.3723
|2.3879
|2006.12.22 17:59
|2.3879
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|2205207
|2006.12.22 17:59
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3883
|2.3732
|2.3903
|2006.12.22 18:40
|2.3903
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2205491
|2006.12.22 18:40
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3908
|2.3757
|2.3928
|2006.12.26 22:00
|2.3901
|0.00
|0.00
|0.62
|-0.58
|2205630
|2006.12.22 18:59
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3893
|2.3757
|2.3913
|2006.12.26 22:00
|2.3899
|0.00
|0.00
|1.24
|0.98
|2207072
|2006.12.22 23:16
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3878
|2.3757
|2.3898
|2006.12.26 22:00
|2.3898
|0.00
|0.00
|2.48
|6.54
|2209874
|2006.12.26 22:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3909
|2.3758
|2.3929
|2006.12.27 11:00
|2.3895
|0.00
|0.00
|0.31
|-1.15
|2210507
|2006.12.27 00:25
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3893
|2.3757
|2.3913
|2006.12.27 10:59
|2.3896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|2212634
|2006.12.27 07:49
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3878
|2.3757
|2.3898
|2006.12.27 10:59
|2.3898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|2213324
|2006.12.27 11:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3903
|2.3752
|2.3923
|2006.12.27 13:04
|2.3908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|2213392
|2006.12.27 11:14
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3888
|2.3752
|2.3908
|2006.12.27 13:04
|2.3908
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|2213623
|2006.12.27 13:04
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3916
|2.3765
|2.3936
|2006.12.27 15:22
|2.3936
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2214089
|2006.12.27 15:22
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3942
|2.3791
|2.3962
|2006.12.27 15:48
|2.3948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|2214127
|2006.12.27 15:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3927
|2.3791
|2.3947
|2006.12.27 15:48
|2.3947
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|2214218
|2006.12.27 15:48
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3954
|2.3803
|2.3974
|2006.12.27 15:58
|2.3974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|2214274
|2006.12.27 15:58
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3979
|2.3828
|2.3999
|2006.12.27 22:25
|2.3982
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2214297
|2006.12.27 16:03
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3964
|2.3828
|2.3984
|2006.12.27 22:25
|2.3984
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|2216786
|2006.12.27 22:25
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3990
|2.3839
|2.4010
|2006.12.28 00:30
|2.4010
|0.00
|0.00
|0.93
|1.63
|2217851
|2006.12.28 00:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.4019
|2.3868
|2.4039
|2006.12.28 10:24
|2.4008
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|2217952
|2006.12.28 00:36
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.4004
|2.3868
|2.4024
|2006.12.28 10:24
|2.4008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|2218281
|2006.12.28 01:04
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3989
|2.3868
|2.4009
|2006.12.28 10:24
|2.4009
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|2221281
|2006.12.28 10:24
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.4016
|2.3865
|2.4036
|2006.12.28 12:10
|2.3974
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.43
|2221488
|2006.12.28 10:48
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.4001
|2.3865
|2.4021
|2006.12.28 12:10
|2.3974
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|2221734
|2006.12.28 11:04
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3986
|2.3865
|2.4006
|2006.12.28 12:10
|2.3976
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|2221847
|2006.12.28 11:16
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3971
|2.3865
|2.3991
|2006.12.28 12:10
|2.3976
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|2221894
|2006.12.28 11:22
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3955
|2.3864
|2.3975
|2006.12.28 12:10
|2.3975
|0.00
|0.00
|0.00
|26.14
|2222175
|2006.12.28 12:10
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3975
|2.4126
|2.3955
|2006.12.28 13:12
|2.3955
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2222529
|2006.12.28 13:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3950
|2.4101
|2.3930
|2006.12.28 14:11
|2.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|2222782
|2006.12.28 13:42
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3965
|2.4101
|2.3945
|2006.12.28 14:11
|2.3945
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|2223007
|2006.12.28 14:11
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3940
|2.4091
|2.3920
|2006.12.28 14:31
|2.3920
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2223163
|2006.12.28 14:31
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3917
|2.4068
|2.3897
|2006.12.28 21:14
|2.3957
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|2223238
|2006.12.28 14:35
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3932
|2.4068
|2.3912
|2006.12.28 21:14
|2.3957
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|2225388
|2006.12.28 17:20
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3948
|2.4069
|2.3928
|2006.12.28 21:14
|2.3956
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|2226985
|2006.12.28 20:10
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3963
|2.4069
|2.3943
|2006.12.28 21:14
|2.3957
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|2227339
|2006.12.28 20:55
|sell
|0.16
|gbpchf
|2.3978
|2.4069
|2.3958
|2006.12.28 21:14
|2.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|26.23
|2227445
|2006.12.28 21:14
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3957
|2.3806
|2.3977
|2006.12.28 21:54
|2.3977
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2227759
|2006.12.28 21:54
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3985
|2.3834
|2.4005
|2006.12.29 09:26
|2.3988
|0.00
|0.00
|0.31
|0.25
|2228849
|2006.12.29 00:40
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3967
|2.3831
|2.3987
|2006.12.29 09:26
|2.3987
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|2231410
|2006.12.29 09:26
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3993
|2.3842
|2.4013
|2006.12.29 10:10
|2.3998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|2231562
|2006.12.29 09:54
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3978
|2.3842
|2.3998
|2006.12.29 10:09
|2.3998
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|2231703
|2006.12.29 10:10
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.4005
|2.3854
|2.4025
|2006.12.29 13:02
|2.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.84
|2231771
|2006.12.29 10:15
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3990
|2.3854
|2.4010
|2006.12.29 13:02
|2.3945
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.37
|2231813
|2006.12.29 10:19
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3974
|2.3853
|2.3994
|2006.12.29 13:02
|2.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.17
|2231861
|2006.12.29 10:26
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3959
|2.3853
|2.3979
|2006.12.29 13:02
|2.3945
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.18
|2231921
|2006.12.29 10:37
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3944
|2.3853
|2.3964
|2006.12.29 13:02
|2.3946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|2232021
|2006.12.29 10:50
|buy
|0.32
|gbpchf
|2.3927
|2.3851
|2.3947
|2006.12.29 13:02
|2.3947
|0.00
|0.00
|0.00
|52.44
|2232571
|2006.12.29 13:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3954
|2.3803
|2.3974
|2006.12.29 14:08
|2.3957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2232585
|2006.12.29 13:09
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3939
|2.3803
|2.3959
|2006.12.29 14:08
|2.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|2232791
|2006.12.29 14:08
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3965
|2.3814
|2.3985
|2006.12.29 17:54
|2.3923
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|2232834
|2006.12.29 14:16
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3950
|2.3814
|2.3970
|2006.12.29 17:54
|2.3924
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|2232877
|2006.12.29 14:21
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3935
|2.3814
|2.3955
|2006.12.29 17:54
|2.3924
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|2233358
|2006.12.29 15:43
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3920
|2.3814
|2.3940
|2006.12.29 17:54
|2.3925
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|2233733
|2006.12.29 16:52
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3905
|2.3814
|2.3925
|2006.12.29 17:54
|2.3925
|0.00
|0.00
|0.00
|26.19
|2234236
|2006.12.29 17:54
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3930
|2.3779
|2.3950
|2007.01.02 09:29
|2.3887
|0.00
|0.00
|0.62
|-3.54
|2234288
|2006.12.29 17:58
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3914
|2.3778
|2.3934
|2007.01.02 09:28
|2.3887
|0.00
|0.00
|1.24
|-4.45
|2234321
|2006.12.29 17:59
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3899
|2.3778
|2.3919
|2007.01.02 09:28
|2.3887
|0.00
|0.00
|2.48
|-3.96
|2234605
|2006.12.29 18:28
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3884
|2.3778
|2.3904
|2007.01.02 09:28
|2.3891
|0.00
|0.00
|4.96
|4.61
|2235330
|2006.12.29 20:51
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3869
|2.3778
|2.3889
|2007.01.02 09:28
|2.3889
|0.00
|0.00
|9.90
|26.37
|2238580
|2007.01.02 09:29
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3895
|2.3744
|2.3915
|2007.01.02 10:07
|2.3900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|2238894
|2007.01.02 09:43
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3880
|2.3744
|2.3900
|2007.01.02 10:07
|2.3900
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|2239197
|2007.01.02 10:07
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3905
|2.3754
|2.3925
|2007.01.02 11:09
|2.3925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|2239799
|2007.01.02 11:09
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3932
|2.3781
|2.3952
|2007.01.02 12:22
|2.3921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|2239878
|2007.01.02 11:19
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3917
|2.3781
|2.3937
|2007.01.02 12:22
|2.3922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|2239888
|2007.01.02 11:20
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3902
|2.3781
|2.3922
|2007.01.02 12:22
|2.3922
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|2197510
|2006.12.21 14:18
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1498
|1.1347
|1.1518
|2006.12.21 15:34
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|2197880
|2006.12.21 15:34
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1525
|1.1374
|1.1545
|2006.12.21 16:34
|1.1545
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2198428
|2006.12.21 16:34
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1550
|1.1399
|1.1570
|2006.12.22 14:14
|1.1556
|0.00
|0.00
|0.03
|0.52
|2199473
|2006.12.21 19:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1535
|1.1399
|1.1555
|2006.12.22 14:14
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.06
|3.46
|2203344
|2006.12.22 14:14
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1560
|1.1409
|1.1580
|2006.12.22 17:24
|1.1564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2203569
|2006.12.22 15:20
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1544
|1.1408
|1.1564
|2006.12.22 17:23
|1.1564
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|2204889
|2006.12.22 17:24
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1570
|1.1419
|1.1590
|2006.12.26 02:58
|1.1590
|0.00
|0.00
|0.06
|1.73
|2207488
|2006.12.26 02:58
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1593
|1.1442
|1.1613
|2006.12.26 16:58
|1.1596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|2207707
|2006.12.26 14:19
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1577
|1.1441
|1.1597
|2006.12.26 16:58
|1.1597
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|2208336
|2006.12.26 16:58
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1600
|1.1449
|1.1620
|2006.12.26 20:26
|1.1620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2209392
|2006.12.26 20:26
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1624
|1.1473
|1.1644
|2006.12.27 14:28
|1.1629
|0.00
|0.00
|0.03
|0.43
|2209905
|2006.12.26 22:03
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1609
|1.1473
|1.1629
|2006.12.27 14:28
|1.1629
|0.00
|0.00
|0.06
|3.44
|2213855
|2006.12.27 14:28
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1635
|1.1484
|1.1655
|2006.12.28 17:04
|1.1606
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.50
|2213911
|2006.12.27 14:52
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1620
|1.1484
|1.1640
|2006.12.28 17:03
|1.1607
|0.00
|0.00
|0.19
|-2.24
|2222621
|2006.12.28 13:18
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1604
|1.1483
|1.1624
|2006.12.28 17:03
|1.1608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|2222872
|2006.12.28 13:58
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1589
|1.1483
|1.1609
|2006.12.28 17:03
|1.1609
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|2225112
|2006.12.28 17:04
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1610
|1.1459
|1.1630
|2006.12.29 16:23
|1.1614
|0.00
|0.00
|0.03
|0.34
|2225553
|2006.12.28 17:32
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1595
|1.1459
|1.1615
|2006.12.29 16:23
|1.1615
|0.00
|0.00
|0.06
|3.44
|2233534
|2006.12.29 16:23
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1619
|1.1468
|1.1639
|2006.12.29 17:28
|1.1639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2234010
|2006.12.29 17:28
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1645
|1.1494
|1.1665
|2006.12.29 19:30
|1.1665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|2193362
|2006.12.20 22:54
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2185
|1.2034
|1.2205
|2006.12.21 12:40
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.29
|-0.99
|2194445
|2006.12.21 01:18
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2168
|1.2032
|1.2188
|2006.12.21 12:40
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|2196098
|2006.12.21 09:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2153
|1.2032
|1.2173
|2006.12.21 12:40
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|2197008
|2006.12.21 12:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2179
|1.2028
|1.2199
|2006.12.21 15:35
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|2197711
|2006.12.21 15:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2164
|1.2028
|1.2184
|2006.12.21 15:35
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|2197901
|2006.12.21 15:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2188
|1.2037
|1.2208
|2006.12.21 16:33
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|2198131
|2006.12.21 15:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2173
|1.2037
|1.2193
|2006.12.21 16:33
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|2198394
|2006.12.21 16:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2198
|1.2047
|1.2218
|2006.12.21 19:32
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|2198885
|2006.12.21 17:40
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2183
|1.2047
|1.2203
|2006.12.21 19:32
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|2199442
|2006.12.21 19:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2160
|1.2039
|1.2180
|2006.12.21 19:32
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|2199703
|2006.12.21 19:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2185
|1.2034
|1.2205
|2006.12.22 14:35
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.46
|2199917
|2006.12.21 20:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2169
|1.2033
|1.2189
|2006.12.22 14:35
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.20
|-4.45
|2201995
|2006.12.22 07:14
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2154
|1.2033
|1.2174
|2006.12.22 14:35
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.62
|2202277
|2006.12.22 09:26
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2139
|1.2033
|1.2159
|2006.12.22 14:34
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|2203004
|2006.12.22 12:44
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2124
|1.2033
|1.2144
|2006.12.22 14:34
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|26.35
|2203418
|2006.12.22 14:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2147
|1.1996
|1.2167
|2006.12.22 16:58
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2204488
|2006.12.22 16:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2173
|1.2022
|1.2193
|2006.12.22 18:37
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2205454
|2006.12.22 18:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2199
|1.2048
|1.2219
|2006.12.22 19:01
|1.2219
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2205718
|2006.12.22 19:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2223
|1.2072
|1.2243
|2006.12.26 19:29
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.90
|2206345
|2006.12.22 20:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2207
|1.2071
|1.2227
|2006.12.26 19:29
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.40
|0.66
|2206739
|2006.12.22 21:49
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2191
|1.2070
|1.2211
|2006.12.26 19:29
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.78
|6.55
|2208905
|2006.12.26 19:29
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2218
|1.2067
|1.2238
|2006.12.27 10:08
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.13
|2211562
|2006.12.27 04:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2202
|1.2066
|1.2222
|2006.12.27 10:08
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|2212749
|2006.12.27 08:11
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2187
|1.2066
|1.2207
|2006.12.27 10:08
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2212875
|2006.12.27 08:35
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2171
|1.2065
|1.2191
|2006.12.27 10:08
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|13.12
|2213189
|2006.12.27 10:08
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2196
|1.2045
|1.2216
|2006.12.27 15:48
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2214215
|2006.12.27 15:48
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2221
|1.2070
|1.2241
|2006.12.27 17:00
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|2214825
|2006.12.27 17:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2246
|1.2095
|1.2266
|2006.12.27 23:58
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|2217292
|2006.12.27 23:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2270
|1.2119
|1.2290
|2006.12.28 17:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.29
|-5.90
|2217539
|2006.12.28 00:09
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2255
|1.2119
|1.2275
|2006.12.28 17:00
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.18
|2221934
|2006.12.28 11:28
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2240
|1.2119
|1.2260
|2006.12.28 17:00
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.11
|2222525
|2006.12.28 13:12
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2225
|1.2119
|1.2245
|2006.12.28 17:00
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|2223061
|2006.12.28 14:18
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2209
|1.2118
|1.2229
|2006.12.28 17:00
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.80
|2223222
|2006.12.28 14:35
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2193
|1.2117
|1.2213
|2006.12.28 17:00
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|15.74
|2223896
|2006.12.28 15:31
|buy
|0.64
|usdchf
|1.2178
|1.2117
|1.2198
|2006.12.28 17:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|104.92
|2224926
|2006.12.28 17:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2205
|1.2054
|1.2225
|2006.12.28 17:03
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2225085
|2006.12.28 17:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2230
|1.2079
|1.2250
|2006.12.28 22:32
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|2225177
|2006.12.28 17:06
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2215
|1.2079
|1.2235
|2006.12.28 22:32
|1.2219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|2226616
|2006.12.28 19:32
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2200
|1.2079
|1.2220
|2006.12.28 22:32
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|2228056
|2006.12.28 22:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2225
|1.2074
|1.2245
|2006.12.29 16:30
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.90
|2230618
|2006.12.29 06:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2209
|1.2073
|1.2229
|2006.12.29 16:30
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|2232223
|2006.12.29 11:20
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2194
|1.2073
|1.2214
|2006.12.29 16:29
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|2233586
|2006.12.29 16:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2220
|1.2069
|1.2240
|2007.01.02 10:12
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.20
|-6.26
|2233679
|2006.12.29 16:46
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2205
|1.2069
|1.2225
|2007.01.02 10:12
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.40
|-10.21
|2235400
|2006.12.29 21:02
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2189
|1.2068
|1.2209
|2007.01.02 10:11
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.78
|-14.82
|2236504
|2007.01.02 02:58
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2154
|1.2048
|1.2174
|2007.01.02 10:11
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|2238505
|2007.01.02 09:24
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2139
|1.2048
|1.2159
|2007.01.02 10:11
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|2238996
|2007.01.02 09:49
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2124
|1.2048
|1.2144
|2007.01.02 10:11
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|52.70
|2239242
|2007.01.02 10:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2147
|1.1996
|1.2167
|2007.01.02 11:11
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|2239377
|2007.01.02 10:26
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2131
|1.1995
|1.2151
|2007.01.02 11:11
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|2239457
|2007.01.02 10:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2116
|1.1995
|1.2136
|2007.01.02 11:11
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|2193363
|2006.12.20 22:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.39
|119.90
|118.19
|2006.12.21 11:34
|118.19
|0.00
|0.00
|-0.47
|1.69
|2196680
|2006.12.21 11:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.16
|119.67
|117.96
|2006.12.21 19:00
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|2197730
|2006.12.21 15:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.31
|119.67
|118.11
|2006.12.21 19:00
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|2198791
|2006.12.21 17:22
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.47
|119.68
|118.27
|2006.12.21 19:00
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|2199446
|2006.12.21 19:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.20
|119.71
|118.00
|2006.12.27 03:47
|118.94
|0.00
|0.00
|-0.64
|-6.22
|2199696
|2006.12.21 19:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.37
|119.73
|118.17
|2006.12.27 03:47
|118.93
|0.00
|0.00
|-1.24
|-9.42
|2204189
|2006.12.22 16:20
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.53
|119.74
|118.33
|2006.12.27 03:47
|118.94
|0.00
|0.00
|-1.86
|-13.79
|2204560
|2006.12.22 17:00
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.68
|119.74
|118.48
|2006.12.27 03:47
|118.93
|0.00
|0.00
|-3.72
|-16.82
|2204861
|2006.12.22 17:20
|sell
|0.16
|usdjpy
|118.84
|119.75
|118.64
|2006.12.27 03:47
|118.94
|0.00
|0.00
|-7.44
|-13.45
|2208764
|2006.12.26 19:06
|sell
|0.32
|usdjpy
|119.00
|119.76
|118.80
|2006.12.27 03:47
|118.95
|0.00
|0.00
|-4.96
|13.45
|2208932
|2006.12.26 19:32
|sell
|0.64
|usdjpy
|119.15
|119.76
|118.95
|2006.12.27 03:47
|118.95
|0.00
|0.00
|-9.92
|107.62
|2211328
|2006.12.27 03:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.89
|120.40
|118.69
|2006.12.27 04:34
|118.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|2211532
|2006.12.27 04:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.66
|120.17
|118.46
|2006.12.27 13:44
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2212105
|2006.12.27 05:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.81
|120.17
|118.61
|2006.12.27 13:44
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|2213719
|2006.12.27 13:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.57
|120.08
|118.37
|2006.12.27 16:20
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|2214500
|2006.12.27 16:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.32
|119.83
|118.12
|2006.12.28 15:36
|118.72
|0.00
|0.00
|-0.47
|-3.37
|2214849
|2006.12.27 17:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.47
|119.83
|118.27
|2006.12.28 15:36
|118.73
|0.00
|0.00
|-0.93
|-4.38
|2215065
|2006.12.27 17:27
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.62
|119.83
|118.42
|2006.12.28 15:36
|118.72
|0.00
|0.00
|-1.86
|-3.37
|2216708
|2006.12.27 22:15
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.78
|119.84
|118.58
|2006.12.28 15:36
|118.73
|0.00
|0.00
|-3.72
|3.37
|2223440
|2006.12.28 14:52
|sell
|0.16
|usdjpy
|118.93
|119.84
|118.73
|2006.12.28 15:36
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|26.95
|2223979
|2006.12.28 15:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.69
|120.20
|118.49
|2007.01.02 02:58
|118.63
|0.00
|0.00
|-0.48
|0.51
|2225004
|2006.12.28 17:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.88
|120.24
|118.68
|2007.01.02 02:58
|118.68
|0.00
|0.00
|-0.93
|3.37
|2232997
|2006.12.29 14:54
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.03
|120.24
|118.83
|2007.01.02 02:58
|118.83
|0.00
|0.00
|-1.24
|6.75
|0.00
|0.00
|-8.84
|693.76
|Closed P/L:
|684.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2232192
|2006.12.29 11:12
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6057
|1.6208
|1.6037
|1.6098
|0.00
|0.00
|-0.16
|-3.37
|2232544
|2006.12.29 12:59
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6073
|1.6209
|1.6053
|1.6098
|0.00
|0.00
|-0.34
|-4.12
|2233224
|2006.12.29 15:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3168
|1.3319
|1.3148
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.10
|-10.30
|2233801
|2006.12.29 16:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3183
|1.3319
|1.3163
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.20
|-17.60
|2234255
|2006.12.29 17:55
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6088
|1.6209
|1.6068
|1.6098
|0.00
|0.00
|-0.68
|-3.30
|2234613
|2006.12.29 18:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3198
|1.3319
|1.3178
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.40
|-29.20
|2234901
|2006.12.29 19:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1671
|1.1520
|1.1691
|1.1645
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.23
|2234968
|2006.12.29 19:39
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1656
|1.1520
|1.1676
|1.1645
|0.00
|0.00
|0.12
|-1.89
|2236456
|2007.01.02 02:58
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3231
|1.3337
|1.3211
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|2236495
|2007.01.02 02:58
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1640
|1.1519
|1.1660
|1.1645
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2236502
|2007.01.02 02:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.57
|120.08
|118.37
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|2237349
|2007.01.02 06:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.72
|120.08
|118.52
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|2238557
|2007.01.02 09:28
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3246
|1.3337
|1.3226
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|2238897
|2007.01.02 09:43
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3262
|1.3338
|1.3242
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|2239445
|2007.01.02 10:29
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3277
|1.3338
|1.3257
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|2239798
|2007.01.02 11:08
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6103
|1.6209
|1.6083
|1.6098
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|2239831
|2007.01.02 11:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2141
|1.1990
|1.2161
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|2240214
|2007.01.02 12:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2126
|1.1990
|1.2146
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|2240358
|2007.01.02 12:23
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3927
|2.3776
|2.3947
|2.3882
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|2240467
|2007.01.02 12:47
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3912
|2.3776
|2.3932
|2.3882
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|2240538
|2007.01.02 12:55
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3897
|2.3776
|2.3917
|2.3882
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|2240625
|2007.01.02 13:08
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.87
|120.08
|118.67
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|0.00
|0.00
|-0.30
|-149.65
|Floating P/L:
|-149.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|684.92
|Floating P/L:
|-149.95
|Margin:
|2 190.60
|Balance:
|3 684.92
|Equity:
|3 534.97
|Free Margin:
|1 494.32
|Details:
|Gross Profit:
|1 029.65
|Gross Loss:
|344.73
|Total Net Profit:
|684.92
|Profit Factor:
|2.99
|Expected Payoff:
|2.99
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|74.60 (2.27%)
|Total Trades:
|229
|Short Positions (won %):
|96 (64.58%)
|Long Positions (won %):
|133 (69.92%)
|Profit Trades (% of total):
|155 (67.69%)
|Loss trades (% of total):
|74 (32.31%)
|Largest
|profit trade:
|104.92
|loss trade:
|-20.89
|Average
|profit trade:
|6.64
|loss trade:
|-4.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (47.21)
|consecutive losses ($):
|7 (-57.59)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|154.30 (4)
|consecutive loss (count):
|-74.60 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2