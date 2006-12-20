MoneyTec LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 January 2, 14:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
21933142006.12.20 22:46balanceDeposit3 000.00
21934492006.12.20 23:07buy0.01eurchf1.60501.58991.60702006.12.27 12:031.60380.000.000.42-0.98
21966302006.12.21 11:27buy0.02eurchf1.60351.58991.60552006.12.27 12:031.60390.000.000.480.66
22028752006.12.22 11:58buy0.04eurchf1.60191.58981.60392006.12.27 12:031.60390.000.000.696.56
22135102006.12.27 12:03buy0.01eurchf1.60421.58911.60622006.12.27 15:231.60620.000.000.001.63
22140942006.12.27 15:23buy0.01eurchf1.60661.59151.60862006.12.27 22:231.60860.000.000.001.63
22167782006.12.27 22:23sell0.01eurchf1.60851.62361.60652006.12.28 12:531.60790.000.00-0.250.49
22210092006.12.28 09:37sell0.02eurchf1.61001.62361.60802006.12.28 12:531.60800.000.000.003.26
22223642006.12.28 12:53sell0.01eurchf1.60751.62261.60552006.12.28 16:171.60550.000.000.001.64
22244562006.12.28 16:17sell0.01eurchf1.60521.62031.60322006.12.29 11:111.60610.000.00-0.08-0.74
22270882006.12.28 20:22sell0.02eurchf1.60671.62031.60472006.12.29 11:111.60610.000.00-0.170.99
22316452006.12.29 10:01sell0.04eurchf1.60821.62031.60622006.12.29 11:111.60620.000.000.006.55
21933662006.12.20 22:56sell0.01eurusd1.31701.33211.31502006.12.21 12:391.31810.000.000.15-1.10
21944412006.12.21 01:18sell0.02eurusd1.31851.33211.31652006.12.21 12:391.31820.000.000.000.60
21960912006.12.21 09:40sell0.04eurusd1.32001.33211.31802006.12.21 12:391.31800.000.000.008.00
21969842006.12.21 12:39sell0.01eurusd1.31791.33301.31592006.12.21 15:361.31590.000.000.002.00
21979332006.12.21 15:36sell0.01eurusd1.31561.33071.31362006.12.21 16:331.31520.000.000.000.40
21980842006.12.21 15:47sell0.02eurusd1.31721.33081.31522006.12.21 16:331.31520.000.000.004.00
21983992006.12.21 16:33sell0.01eurusd1.31481.32991.31282006.12.21 19:321.31600.000.000.00-1.20
21989642006.12.21 17:55sell0.02eurusd1.31631.32991.31432006.12.21 19:321.31590.000.000.000.80
21994342006.12.21 19:00sell0.04eurusd1.31801.33011.31602006.12.21 19:321.31600.000.000.008.00
21997012006.12.21 19:32sell0.01eurusd1.31561.33071.31362006.12.22 16:211.31810.000.000.05-2.50
21999472006.12.21 20:19sell0.02eurusd1.31721.33081.31522006.12.22 16:211.31820.000.000.10-2.00
22017692006.12.22 05:32sell0.04eurusd1.31871.33081.31672006.12.22 16:201.31810.000.000.002.40
22022512006.12.22 09:20sell0.08eurusd1.32021.33081.31822006.12.22 16:201.31820.000.000.0016.00
22041982006.12.22 16:21sell0.01eurusd1.31791.33301.31592006.12.22 17:031.31590.000.000.002.00
22046412006.12.22 17:03sell0.01eurusd1.31561.33071.31362006.12.22 18:481.31360.000.000.002.00
22055552006.12.22 18:48sell0.01eurusd1.31331.32841.31132006.12.22 19:021.31130.000.000.002.00
22057592006.12.22 19:02sell0.01eurusd1.31111.32621.30912006.12.26 19:291.31190.000.000.10-0.80
22063302006.12.22 20:50sell0.02eurusd1.31261.32621.31062006.12.26 19:291.31200.000.000.201.20
22067832006.12.22 21:56sell0.04eurusd1.31411.32621.31212006.12.26 19:291.31210.000.000.408.00
22089062006.12.26 19:29sell0.01eurusd1.31151.32661.30952006.12.26 19:561.30950.000.000.002.00
22091482006.12.26 19:56sell0.01eurusd1.30921.32431.30722006.12.27 10:251.31430.000.000.05-5.10
22094922006.12.26 20:35sell0.02eurusd1.31071.32431.30872006.12.27 10:251.31440.000.000.10-7.40
22114312006.12.27 04:15sell0.04eurusd1.31221.32431.31022006.12.27 10:241.31450.000.000.00-9.20
22124852006.12.27 07:11sell0.08eurusd1.31371.32431.31172006.12.27 10:241.31460.000.000.00-7.20
22127442006.12.27 08:11sell0.16eurusd1.31531.32441.31332006.12.27 10:241.31470.000.000.009.60
22128822006.12.27 08:37sell0.32eurusd1.31681.32441.31482006.12.27 10:241.31480.000.000.0064.00
22132472006.12.27 10:25sell0.01eurusd1.31411.32921.31212006.12.27 15:481.31530.000.000.00-1.20
22132912006.12.27 10:39sell0.02eurusd1.31561.32921.31362006.12.27 15:481.31520.000.000.000.80
22139252006.12.27 14:54sell0.04eurusd1.31721.32931.31522006.12.27 15:481.31520.000.000.008.00
22142092006.12.27 15:48sell0.01eurusd1.31491.33001.31292006.12.27 17:291.31290.000.000.002.00
22151152006.12.27 17:29sell0.01eurusd1.31261.32771.31062006.12.28 17:001.31690.000.000.15-4.30
22218462006.12.28 11:16sell0.02eurusd1.31411.32771.31212006.12.28 17:001.31680.000.000.00-5.40
22230282006.12.28 14:14sell0.04eurusd1.31561.32771.31362006.12.28 17:001.31670.000.000.00-4.40
22232232006.12.28 14:35sell0.08eurusd1.31721.32781.31522006.12.28 17:001.31660.000.000.004.80
22239532006.12.28 15:36sell0.16eurusd1.31871.32781.31672006.12.28 17:001.31670.000.000.0032.00
22249242006.12.28 17:00sell0.01eurusd1.31651.33161.31452006.12.28 17:031.31450.000.000.002.00
22250712006.12.28 17:03sell0.01eurusd1.31431.32941.31232006.12.29 15:131.31700.000.000.05-2.70
22263382006.12.28 18:53sell0.02eurusd1.31581.32941.31382006.12.29 15:131.31710.000.000.10-2.60
22312402006.12.29 08:31sell0.04eurusd1.31741.32951.31542006.12.29 15:131.31700.000.000.001.60
22327582006.12.29 14:05sell0.08eurusd1.31891.32951.31692006.12.29 15:131.31690.000.000.0016.00
21943162006.12.21 00:56sell0.01gbpchf2.39182.40692.38982006.12.21 09:352.38980.000.000.001.65
21960572006.12.21 09:35sell0.01gbpchf2.38922.40432.38722006.12.21 11:262.39040.000.000.00-0.98
21962592006.12.21 09:59sell0.02gbpchf2.39082.40442.38882006.12.21 11:262.39020.000.000.000.99
21964772006.12.21 10:37sell0.04gbpchf2.39232.40442.39032006.12.21 11:262.39030.000.000.006.58
21966252006.12.21 11:26sell0.01gbpchf2.38992.40502.38792006.12.21 13:222.39100.000.000.00-0.90
21966542006.12.21 11:30sell0.02gbpchf2.39142.40502.38942006.12.21 13:222.39100.000.000.000.66
21968212006.12.21 12:00sell0.04gbpchf2.39292.40502.39092006.12.21 13:222.39090.000.000.006.57
21972892006.12.21 13:22sell0.01gbpchf2.39032.40542.38832006.12.21 14:012.38830.000.000.001.65
21974532006.12.21 14:02sell0.01gbpchf2.38742.40252.38542006.12.21 15:452.38700.000.000.000.33
21974722006.12.21 14:05sell0.02gbpchf2.38892.40252.38692006.12.21 15:452.38690.000.000.003.28
21980412006.12.21 15:45sell0.01gbpchf2.38612.40122.38412006.12.22 02:182.38570.000.00-0.350.33
21983832006.12.21 16:30sell0.02gbpchf2.38772.40132.38572006.12.22 02:182.38570.000.00-0.703.29
22012082006.12.22 02:18sell0.01gbpchf2.38532.40042.38332006.12.22 13:142.38500.000.000.000.25
22029592006.12.22 12:17sell0.02gbpchf2.38692.40052.38492006.12.22 13:142.38490.000.000.003.29
22031742006.12.22 13:14sell0.01gbpchf2.38412.39922.38212006.12.22 16:052.38670.000.000.00-2.14
22032602006.12.22 13:36sell0.02gbpchf2.38562.39922.38362006.12.22 16:052.38670.000.000.00-1.81
22034332006.12.22 14:44sell0.04gbpchf2.38712.39922.38512006.12.22 16:052.38670.000.000.001.32
22037942006.12.22 15:33sell0.08gbpchf2.38872.39932.38672006.12.22 16:052.38670.000.000.0013.18
22040932006.12.22 16:05buy0.01gbpchf2.38692.37182.38892006.12.22 16:592.38710.000.000.000.17
22044732006.12.22 16:58buy0.02gbpchf2.38512.37152.38712006.12.22 16:592.38710.000.000.003.29
22045232006.12.22 16:59buy0.01gbpchf2.38742.37232.38942006.12.22 17:592.38790.000.000.000.41
22049472006.12.22 17:26buy0.02gbpchf2.38592.37232.38792006.12.22 17:592.38790.000.000.003.28
22052072006.12.22 17:59buy0.01gbpchf2.38832.37322.39032006.12.22 18:402.39030.000.000.001.64
22054912006.12.22 18:40buy0.01gbpchf2.39082.37572.39282006.12.26 22:002.39010.000.000.62-0.58
22056302006.12.22 18:59buy0.02gbpchf2.38932.37572.39132006.12.26 22:002.38990.000.001.240.98
22070722006.12.22 23:16buy0.04gbpchf2.38782.37572.38982006.12.26 22:002.38980.000.002.486.54
22098742006.12.26 22:00buy0.01gbpchf2.39092.37582.39292006.12.27 11:002.38950.000.000.31-1.15
22105072006.12.27 00:25buy0.02gbpchf2.38932.37572.39132006.12.27 10:592.38960.000.000.000.49
22126342006.12.27 07:49buy0.04gbpchf2.38782.37572.38982006.12.27 10:592.38980.000.000.006.56
22133242006.12.27 11:00buy0.01gbpchf2.39032.37522.39232006.12.27 13:042.39080.000.000.000.41
22133922006.12.27 11:14buy0.02gbpchf2.38882.37522.39082006.12.27 13:042.39080.000.000.003.28
22136232006.12.27 13:04buy0.01gbpchf2.39162.37652.39362006.12.27 15:222.39360.000.000.001.64
22140892006.12.27 15:22buy0.01gbpchf2.39422.37912.39622006.12.27 15:482.39480.000.000.000.49
22141272006.12.27 15:30buy0.02gbpchf2.39272.37912.39472006.12.27 15:482.39470.000.000.003.28
22142182006.12.27 15:48buy0.01gbpchf2.39542.38032.39742006.12.27 15:582.39740.000.000.001.63
22142742006.12.27 15:58buy0.01gbpchf2.39792.38282.39992006.12.27 22:252.39820.000.000.000.25
22142972006.12.27 16:03buy0.02gbpchf2.39642.38282.39842006.12.27 22:252.39840.000.000.003.26
22167862006.12.27 22:25buy0.01gbpchf2.39902.38392.40102006.12.28 00:302.40100.000.000.931.63
22178512006.12.28 00:30buy0.01gbpchf2.40192.38682.40392006.12.28 10:242.40080.000.000.00-0.90
22179522006.12.28 00:36buy0.02gbpchf2.40042.38682.40242006.12.28 10:242.40080.000.000.000.65
22182812006.12.28 01:04buy0.04gbpchf2.39892.38682.40092006.12.28 10:242.40090.000.000.006.52
22212812006.12.28 10:24buy0.01gbpchf2.40162.38652.40362006.12.28 12:102.39740.000.000.00-3.43
22214882006.12.28 10:48buy0.02gbpchf2.40012.38652.40212006.12.28 12:102.39740.000.000.00-4.41
22217342006.12.28 11:04buy0.04gbpchf2.39862.38652.40062006.12.28 12:102.39760.000.000.00-3.27
22218472006.12.28 11:16buy0.08gbpchf2.39712.38652.39912006.12.28 12:102.39760.000.000.003.27
22218942006.12.28 11:22buy0.16gbpchf2.39552.38642.39752006.12.28 12:102.39750.000.000.0026.14
22221752006.12.28 12:10sell0.01gbpchf2.39752.41262.39552006.12.28 13:122.39550.000.000.001.64
22225292006.12.28 13:12sell0.01gbpchf2.39502.41012.39302006.12.28 14:112.39460.000.000.000.32
22227822006.12.28 13:42sell0.02gbpchf2.39652.41012.39452006.12.28 14:112.39450.000.000.003.27
22230072006.12.28 14:11sell0.01gbpchf2.39402.40912.39202006.12.28 14:312.39200.000.000.001.64
22231632006.12.28 14:31sell0.01gbpchf2.39172.40682.38972006.12.28 21:142.39570.000.000.00-3.28
22232382006.12.28 14:35sell0.02gbpchf2.39322.40682.39122006.12.28 21:142.39570.000.000.00-4.10
22253882006.12.28 17:20sell0.04gbpchf2.39482.40692.39282006.12.28 21:142.39560.000.000.00-2.62
22269852006.12.28 20:10sell0.08gbpchf2.39632.40692.39432006.12.28 21:142.39570.000.000.003.93
22273392006.12.28 20:55sell0.16gbpchf2.39782.40692.39582006.12.28 21:142.39580.000.000.0026.23
22274452006.12.28 21:14buy0.01gbpchf2.39572.38062.39772006.12.28 21:542.39770.000.000.001.64
22277592006.12.28 21:54buy0.01gbpchf2.39852.38342.40052006.12.29 09:262.39880.000.000.310.25
22288492006.12.29 00:40buy0.02gbpchf2.39672.38312.39872006.12.29 09:262.39870.000.000.003.28
22314102006.12.29 09:26buy0.01gbpchf2.39932.38422.40132006.12.29 10:102.39980.000.000.000.41
22315622006.12.29 09:54buy0.02gbpchf2.39782.38422.39982006.12.29 10:092.39980.000.000.003.27
22317032006.12.29 10:10buy0.01gbpchf2.40052.38542.40252006.12.29 13:022.39460.000.000.00-4.84
22317712006.12.29 10:15buy0.02gbpchf2.39902.38542.40102006.12.29 13:022.39450.000.000.00-7.37
22318132006.12.29 10:19buy0.04gbpchf2.39742.38532.39942006.12.29 13:022.39460.000.000.00-9.17
22318612006.12.29 10:26buy0.08gbpchf2.39592.38532.39792006.12.29 13:022.39450.000.000.00-9.18
22319212006.12.29 10:37buy0.16gbpchf2.39442.38532.39642006.12.29 13:022.39460.000.000.002.62
22320212006.12.29 10:50buy0.32gbpchf2.39272.38512.39472006.12.29 13:022.39470.000.000.0052.44
22325712006.12.29 13:02buy0.01gbpchf2.39542.38032.39742006.12.29 14:082.39570.000.000.000.25
22325852006.12.29 13:09buy0.02gbpchf2.39392.38032.39592006.12.29 14:082.39590.000.000.003.28
22327912006.12.29 14:08buy0.01gbpchf2.39652.38142.39852006.12.29 17:542.39230.000.000.00-3.44
22328342006.12.29 14:16buy0.02gbpchf2.39502.38142.39702006.12.29 17:542.39240.000.000.00-4.26
22328772006.12.29 14:21buy0.04gbpchf2.39352.38142.39552006.12.29 17:542.39240.000.000.00-3.60
22333582006.12.29 15:43buy0.08gbpchf2.39202.38142.39402006.12.29 17:542.39250.000.000.003.28
22337332006.12.29 16:52buy0.16gbpchf2.39052.38142.39252006.12.29 17:542.39250.000.000.0026.19
22342362006.12.29 17:54buy0.01gbpchf2.39302.37792.39502007.01.02 09:292.38870.000.000.62-3.54
22342882006.12.29 17:58buy0.02gbpchf2.39142.37782.39342007.01.02 09:282.38870.000.001.24-4.45
22343212006.12.29 17:59buy0.04gbpchf2.38992.37782.39192007.01.02 09:282.38870.000.002.48-3.96
22346052006.12.29 18:28buy0.08gbpchf2.38842.37782.39042007.01.02 09:282.38910.000.004.964.61
22353302006.12.29 20:51buy0.16gbpchf2.38692.37782.38892007.01.02 09:282.38890.000.009.9026.37
22385802007.01.02 09:29buy0.01gbpchf2.38952.37442.39152007.01.02 10:072.39000.000.000.000.41
22388942007.01.02 09:43buy0.02gbpchf2.38802.37442.39002007.01.02 10:072.39000.000.000.003.29
22391972007.01.02 10:07buy0.01gbpchf2.39052.37542.39252007.01.02 11:092.39250.000.000.001.65
22397992007.01.02 11:09buy0.01gbpchf2.39322.37812.39522007.01.02 12:222.39210.000.000.00-0.91
22398782007.01.02 11:19buy0.02gbpchf2.39172.37812.39372007.01.02 12:222.39220.000.000.000.83
22398882007.01.02 11:20buy0.04gbpchf2.39022.37812.39222007.01.02 12:222.39220.000.000.006.60
21975102006.12.21 14:18buy0.01usdcad1.14981.13471.15182006.12.21 15:341.15180.000.000.001.74
21978802006.12.21 15:34buy0.01usdcad1.15251.13741.15452006.12.21 16:341.15450.000.000.001.73
21984282006.12.21 16:34buy0.01usdcad1.15501.13991.15702006.12.22 14:141.15560.000.000.030.52
21994732006.12.21 19:00buy0.02usdcad1.15351.13991.15552006.12.22 14:141.15550.000.000.063.46
22033442006.12.22 14:14buy0.01usdcad1.15601.14091.15802006.12.22 17:241.15640.000.000.000.35
22035692006.12.22 15:20buy0.02usdcad1.15441.14081.15642006.12.22 17:231.15640.000.000.003.46
22048892006.12.22 17:24buy0.01usdcad1.15701.14191.15902006.12.26 02:581.15900.000.000.061.73
22074882006.12.26 02:58buy0.01usdcad1.15931.14421.16132006.12.26 16:581.15960.000.000.000.26
22077072006.12.26 14:19buy0.02usdcad1.15771.14411.15972006.12.26 16:581.15970.000.000.003.45
22083362006.12.26 16:58buy0.01usdcad1.16001.14491.16202006.12.26 20:261.16200.000.000.001.72
22093922006.12.26 20:26buy0.01usdcad1.16241.14731.16442006.12.27 14:281.16290.000.000.030.43
22099052006.12.26 22:03buy0.02usdcad1.16091.14731.16292006.12.27 14:281.16290.000.000.063.44
22138552006.12.27 14:28buy0.01usdcad1.16351.14841.16552006.12.28 17:041.16060.000.000.10-2.50
22139112006.12.27 14:52buy0.02usdcad1.16201.14841.16402006.12.28 17:031.16070.000.000.19-2.24
22226212006.12.28 13:18buy0.04usdcad1.16041.14831.16242006.12.28 17:031.16080.000.000.001.38
22228722006.12.28 13:58buy0.08usdcad1.15891.14831.16092006.12.28 17:031.16090.000.000.0013.78
22251122006.12.28 17:04buy0.01usdcad1.16101.14591.16302006.12.29 16:231.16140.000.000.030.34
22255532006.12.28 17:32buy0.02usdcad1.15951.14591.16152006.12.29 16:231.16150.000.000.063.44
22335342006.12.29 16:23buy0.01usdcad1.16191.14681.16392006.12.29 17:281.16390.000.000.001.72
22340102006.12.29 17:28buy0.01usdcad1.16451.14941.16652006.12.29 19:301.16650.000.000.001.71
21933622006.12.20 22:54buy0.01usdchf1.21851.20341.22052006.12.21 12:401.21730.000.000.29-0.99
21944452006.12.21 01:18buy0.02usdchf1.21681.20321.21882006.12.21 12:401.21730.000.000.000.82
21960982006.12.21 09:42buy0.04usdchf1.21531.20321.21732006.12.21 12:401.21730.000.000.006.57
21970082006.12.21 12:40buy0.01usdchf1.21791.20281.21992006.12.21 15:351.21830.000.000.000.33
21977112006.12.21 15:08buy0.02usdchf1.21641.20281.21842006.12.21 15:351.21840.000.000.003.28
21979012006.12.21 15:36buy0.01usdchf1.21881.20371.22082006.12.21 16:331.21930.000.000.000.41
21981312006.12.21 15:50buy0.02usdchf1.21731.20371.21932006.12.21 16:331.21930.000.000.003.28
21983942006.12.21 16:33buy0.01usdchf1.21981.20471.22182006.12.21 19:321.21810.000.000.00-1.40
21988852006.12.21 17:40buy0.02usdchf1.21831.20471.22032006.12.21 19:321.21800.000.000.00-0.49
21994422006.12.21 19:00buy0.04usdchf1.21601.20391.21802006.12.21 19:321.21800.000.000.006.57
21997032006.12.21 19:32buy0.01usdchf1.21851.20341.22052006.12.22 14:351.21430.000.000.10-3.46
21999172006.12.21 20:13buy0.02usdchf1.21691.20331.21892006.12.22 14:351.21420.000.000.20-4.45
22019952006.12.22 07:14buy0.04usdchf1.21541.20331.21742006.12.22 14:351.21430.000.000.00-3.62
22022772006.12.22 09:26buy0.08usdchf1.21391.20331.21592006.12.22 14:341.21440.000.000.003.29
22030042006.12.22 12:44buy0.16usdchf1.21241.20331.21442006.12.22 14:341.21440.000.000.0026.35
22034182006.12.22 14:35buy0.01usdchf1.21471.19961.21672006.12.22 16:581.21670.000.000.001.64
22044882006.12.22 16:58buy0.01usdchf1.21731.20221.21932006.12.22 18:371.21930.000.000.001.64
22054542006.12.22 18:37buy0.01usdchf1.21991.20481.22192006.12.22 19:011.22190.000.000.001.64
22057182006.12.22 19:01buy0.01usdchf1.22231.20721.22432006.12.26 19:291.22120.000.000.20-0.90
22063452006.12.22 20:50buy0.02usdchf1.22071.20711.22272006.12.26 19:291.22110.000.000.400.66
22067392006.12.22 21:49buy0.04usdchf1.21911.20701.22112006.12.26 19:291.22110.000.000.786.55
22089052006.12.26 19:29buy0.01usdchf1.22181.20671.22382006.12.27 10:081.21920.000.000.10-2.13
22115622006.12.27 04:36buy0.02usdchf1.22021.20661.22222006.12.27 10:081.21910.000.000.00-1.80
22127492006.12.27 08:11buy0.04usdchf1.21871.20661.22072006.12.27 10:081.21920.000.000.001.64
22128752006.12.27 08:35buy0.08usdchf1.21711.20651.21912006.12.27 10:081.21910.000.000.0013.12
22131892006.12.27 10:08buy0.01usdchf1.21961.20451.22162006.12.27 15:481.22160.000.000.001.64
22142152006.12.27 15:48buy0.01usdchf1.22211.20701.22412006.12.27 17:001.22410.000.000.001.63
22148252006.12.27 17:00buy0.01usdchf1.22461.20951.22662006.12.27 23:581.22660.000.000.001.63
22172922006.12.27 23:58buy0.01usdchf1.22701.21191.22902006.12.28 17:001.21980.000.000.29-5.90
22175392006.12.28 00:09buy0.02usdchf1.22551.21191.22752006.12.28 17:001.21990.000.000.00-9.18
22219342006.12.28 11:28buy0.04usdchf1.22401.21191.22602006.12.28 17:001.22000.000.000.00-13.11
22225252006.12.28 13:12buy0.08usdchf1.22251.21191.22452006.12.28 17:001.22010.000.000.00-15.74
22230612006.12.28 14:18buy0.16usdchf1.22091.21181.22292006.12.28 17:001.22000.000.000.00-11.80
22232222006.12.28 14:35buy0.32usdchf1.21931.21171.22132006.12.28 17:001.21990.000.000.0015.74
22238962006.12.28 15:31buy0.64usdchf1.21781.21171.21982006.12.28 17:001.21980.000.000.00104.92
22249262006.12.28 17:00buy0.01usdchf1.22051.20541.22252006.12.28 17:031.22250.000.000.001.64
22250852006.12.28 17:03buy0.01usdchf1.22301.20791.22502006.12.28 22:321.22200.000.000.00-0.82
22251772006.12.28 17:06buy0.02usdchf1.22151.20791.22352006.12.28 22:321.22190.000.000.000.65
22266162006.12.28 19:32buy0.04usdchf1.22001.20791.22202006.12.28 22:321.22200.000.000.006.55
22280562006.12.28 22:33buy0.01usdchf1.22251.20741.22452006.12.29 16:301.22140.000.000.10-0.90
22306182006.12.29 06:44buy0.02usdchf1.22091.20731.22292006.12.29 16:301.22130.000.000.000.66
22322232006.12.29 11:20buy0.04usdchf1.21941.20731.22142006.12.29 16:291.22140.000.000.006.55
22335862006.12.29 16:30buy0.01usdchf1.22201.20691.22402007.01.02 10:121.21440.000.000.20-6.26
22336792006.12.29 16:46buy0.02usdchf1.22051.20691.22252007.01.02 10:121.21430.000.000.40-10.21
22354002006.12.29 21:02buy0.04usdchf1.21891.20681.22092007.01.02 10:111.21440.000.000.78-14.82
22365042007.01.02 02:58buy0.08usdchf1.21541.20481.21742007.01.02 10:111.21430.000.000.00-7.25
22385052007.01.02 09:24buy0.16usdchf1.21391.20481.21592007.01.02 10:111.21440.000.000.006.59
22389962007.01.02 09:49buy0.32usdchf1.21241.20481.21442007.01.02 10:111.21440.000.000.0052.70
22392422007.01.02 10:12buy0.01usdchf1.21471.19961.21672007.01.02 11:111.21360.000.000.00-0.91
22393772007.01.02 10:26buy0.02usdchf1.21311.19951.21512007.01.02 11:111.21350.000.000.000.66
22394572007.01.02 10:30buy0.04usdchf1.21161.19951.21362007.01.02 11:111.21360.000.000.006.59
21933632006.12.20 22:54sell0.01usdjpy118.39119.90118.192006.12.21 11:34118.190.000.00-0.471.69
21966802006.12.21 11:34sell0.01usdjpy118.16119.67117.962006.12.21 19:00118.250.000.000.00-0.76
21977302006.12.21 15:16sell0.02usdjpy118.31119.67118.112006.12.21 19:00118.270.000.000.000.68
21987912006.12.21 17:22sell0.04usdjpy118.47119.68118.272006.12.21 19:00118.270.000.000.006.76
21994462006.12.21 19:00sell0.01usdjpy118.20119.71118.002006.12.27 03:47118.940.000.00-0.64-6.22
21996962006.12.21 19:32sell0.02usdjpy118.37119.73118.172006.12.27 03:47118.930.000.00-1.24-9.42
22041892006.12.22 16:20sell0.04usdjpy118.53119.74118.332006.12.27 03:47118.940.000.00-1.86-13.79
22045602006.12.22 17:00sell0.08usdjpy118.68119.74118.482006.12.27 03:47118.930.000.00-3.72-16.82
22048612006.12.22 17:20sell0.16usdjpy118.84119.75118.642006.12.27 03:47118.940.000.00-7.44-13.45
22087642006.12.26 19:06sell0.32usdjpy119.00119.76118.802006.12.27 03:47118.950.000.00-4.9613.45
22089322006.12.26 19:32sell0.64usdjpy119.15119.76118.952006.12.27 03:47118.950.000.00-9.92107.62
22113282006.12.27 03:47sell0.01usdjpy118.89120.40118.692006.12.27 04:34118.690.000.000.001.69
22115322006.12.27 04:34sell0.01usdjpy118.66120.17118.462006.12.27 13:44118.620.000.000.000.34
22121052006.12.27 05:14sell0.02usdjpy118.81120.17118.612006.12.27 13:44118.610.000.000.003.37
22137192006.12.27 13:44sell0.01usdjpy118.57120.08118.372006.12.27 16:20118.370.000.000.001.69
22145002006.12.27 16:20sell0.01usdjpy118.32119.83118.122006.12.28 15:36118.720.000.00-0.47-3.37
22148492006.12.27 17:01sell0.02usdjpy118.47119.83118.272006.12.28 15:36118.730.000.00-0.93-4.38
22150652006.12.27 17:27sell0.04usdjpy118.62119.83118.422006.12.28 15:36118.720.000.00-1.86-3.37
22167082006.12.27 22:15sell0.08usdjpy118.78119.84118.582006.12.28 15:36118.730.000.00-3.723.37
22234402006.12.28 14:52sell0.16usdjpy118.93119.84118.732006.12.28 15:36118.730.000.000.0026.95
22239792006.12.28 15:36sell0.01usdjpy118.69120.20118.492007.01.02 02:58118.630.000.00-0.480.51
22250042006.12.28 17:02sell0.02usdjpy118.88120.24118.682007.01.02 02:58118.680.000.00-0.933.37
22329972006.12.29 14:54sell0.04usdjpy119.03120.24118.832007.01.02 02:58118.830.000.00-1.246.75
  0.00 0.00 -8.84 693.76
Closed P/L: 684.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
22321922006.12.29 11:12sell0.01eurchf1.60571.62081.6037 1.60980.000.00-0.16-3.37
22325442006.12.29 12:59sell0.02eurchf1.60731.62091.6053 1.60980.000.00-0.34-4.12
22332242006.12.29 15:13sell0.01eurusd1.31681.33191.3148 1.32710.000.000.10-10.30
22338012006.12.29 16:59sell0.02eurusd1.31831.33191.3163 1.32710.000.000.20-17.60
22342552006.12.29 17:55sell0.04eurchf1.60881.62091.6068 1.60980.000.00-0.68-3.30
22346132006.12.29 18:28sell0.04eurusd1.31981.33191.3178 1.32710.000.000.40-29.20
22349012006.12.29 19:30buy0.01usdcad1.16711.15201.1691 1.16450.000.000.06-2.23
22349682006.12.29 19:39buy0.02usdcad1.16561.15201.1676 1.16450.000.000.12-1.89
22364562007.01.02 02:58sell0.08eurusd1.32311.33371.3211 1.32710.000.000.00-32.00
22364952007.01.02 02:58buy0.04usdcad1.16401.15191.1660 1.16450.000.000.001.72
22365022007.01.02 02:58sell0.01usdjpy118.57120.08118.37 118.880.000.000.00-2.61
22373492007.01.02 06:44sell0.02usdjpy118.72120.08118.52 118.880.000.000.00-2.69
22385572007.01.02 09:28sell0.16eurusd1.32461.33371.3226 1.32710.000.000.00-40.00
22388972007.01.02 09:43sell0.32eurusd1.32621.33381.3242 1.32710.000.000.00-28.80
22394452007.01.02 10:29sell0.64eurusd1.32771.33381.3257 1.32710.000.000.0038.40
22397982007.01.02 11:08sell0.08eurchf1.61031.62091.6083 1.60980.000.000.003.29
22398312007.01.02 11:11buy0.01usdchf1.21411.19901.2161 1.21270.000.000.00-1.15
22402142007.01.02 12:02buy0.02usdchf1.21261.19901.2146 1.21270.000.000.000.16
22403582007.01.02 12:23buy0.01gbpchf2.39272.37762.3947 2.38820.000.000.00-3.72
22404672007.01.02 12:47buy0.02gbpchf2.39122.37762.3932 2.38820.000.000.00-4.95
22405382007.01.02 12:55buy0.04gbpchf2.38972.37762.3917 2.38820.000.000.00-4.95
22406252007.01.02 13:08sell0.04usdjpy118.87120.08118.67 118.880.000.000.00-0.34
  0.00 0.00 -0.30 -149.65
 Floating P/L: -149.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 684.92 Floating P/L: -149.95 Margin: 2 190.60
Balance: 3 684.92 Equity: 3 534.97 Free Margin: 1 494.32
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 029.65 Gross Loss: 344.73 Total Net Profit: 684.92
Profit Factor: 2.99 Expected Payoff: 2.99  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 74.60 (2.27%)  
 
Total Trades: 229 Short Positions (won %): 96 (64.58%) Long Positions (won %): 133 (69.92%)
Profit Trades (% of total): 155 (67.69%) Loss trades (% of total): 74 (32.31%)
Largest profit trade: 104.92 loss trade: -20.89
Average profit trade: 6.64 loss trade: -4.66
Maximum consecutive wins ($): 20 (47.21) consecutive losses ($): 7 (-57.59)
Maximal consecutive profit (count): 154.30 (4) consecutive loss (count): -74.60 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2