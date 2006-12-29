FXDD

Account: 489840 Name: Goblin_Fibo_1.2_Hedge Currency: USD 2006 December 29, 17:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
55631042006.12.29 15:13sell0.10gbpusd1.96110.00001.95792006.12.29 16:301.95790.000.000.0032.00
55532562006.12.29 10:47sell0.10gbpusd1.96070.00001.95752006.12.29 15:131.96130.000.000.00-6.00
55548712006.12.29 11:20sell0.10gbpusd1.96260.00001.95942006.12.29 15:131.96140.000.000.0012.00
55596362006.12.29 14:05sell0.20gbpusd1.96450.00001.96132006.12.29 15:131.96130.000.000.0064.00
55340892006.12.28 18:00buy0.10usdjpy119.000.00119.322006.12.29 14:58119.140.000.001.2511.75
55378882006.12.28 21:32buy0.10usdjpy118.820.00119.142006.12.29 14:58119.140.000.001.2526.86
55241632006.12.28 15:37sell0.10usdchf1.21670.00001.21352006.12.29 14:181.21910.000.00-0.94-19.69
55267922006.12.28 16:57sell0.10usdchf1.21850.00001.21532006.12.29 14:181.21910.000.00-0.94-4.92
55280042006.12.28 17:00sell0.20usdchf1.22040.00001.21722006.12.29 14:181.21920.000.00-1.8919.69
55294132006.12.28 17:03sell0.30usdchf1.22220.00001.21902006.12.29 14:181.21900.000.00-2.8378.75
55436542006.12.29 07:00buy0.10gbpusd1.96410.00001.96732006.12.29 14:001.96340.000.000.00-7.00
55521142006.12.29 10:19buy0.10gbpusd1.96200.00001.96522006.12.29 14:001.96330.000.000.0013.00
55535462006.12.29 10:51buy0.20gbpusd1.96020.00001.96342006.12.29 14:001.96340.000.000.0064.00
55287972006.12.28 17:01sell0.10gbpusd1.95860.00001.95542006.12.29 10:191.96210.000.000.00-35.00
55347582006.12.28 18:32sell0.10gbpusd1.96040.00001.95722006.12.29 10:191.96220.000.000.00-18.00
55352052006.12.28 18:49sell0.20gbpusd1.96230.00001.95912006.12.29 10:191.96240.000.000.00-2.00
55362402006.12.28 19:32sell0.30gbpusd1.96410.00001.96092006.12.29 10:191.96270.000.000.0042.00
55478322006.12.29 09:01sell0.50gbpusd1.96590.00001.96272006.12.29 10:191.96270.000.000.00160.00
55237792006.12.28 15:36buy0.10eurusd1.31900.00001.32222006.12.29 09:001.31790.000.00-0.65-11.00
55274822006.12.28 17:00buy0.10eurusd1.31700.00001.32022006.12.29 09:001.31800.000.00-0.6510.00
55287032006.12.28 17:01buy0.20eurusd1.31480.00001.31802006.12.29 09:001.31800.000.00-1.3064.00
55239502006.12.28 15:36buy0.10gbpusd1.96750.00001.97072006.12.28 18:491.96240.000.000.00-51.00
55255282006.12.28 16:07buy0.10gbpusd1.96570.00001.96892006.12.28 18:491.96260.000.000.00-31.00
55270112006.12.28 16:58buy0.20gbpusd1.96370.00001.96692006.12.28 18:491.96250.000.000.00-24.00
55277072006.12.28 17:00buy0.30gbpusd1.96180.00001.96502006.12.28 18:491.96240.000.000.0018.00
55287862006.12.28 17:01buy0.50gbpusd1.95900.00001.96222006.12.28 18:481.96220.000.000.00160.00
55070182006.12.27 23:58buy0.10usdchf1.22680.00001.23002006.12.28 17:211.22300.000.002.34-31.07
55129362006.12.28 07:56buy0.10usdchf1.22490.00001.22812006.12.28 17:211.22280.000.000.00-17.17
55179132006.12.28 12:57buy0.20usdchf1.22310.00001.22632006.12.28 17:211.22270.000.000.00-6.54
55186052006.12.28 13:16buy0.30usdchf1.22130.00001.22452006.12.28 17:211.22260.000.000.0031.90
55208512006.12.28 14:32buy0.50usdchf1.21950.00001.22272006.12.28 17:211.22270.000.000.00130.86
55216432006.12.28 14:52buy0.10usdjpy118.960.00119.282006.12.28 17:03118.930.000.000.00-2.52
55237692006.12.28 15:36buy0.10usdjpy118.770.00119.092006.12.28 17:03118.910.000.000.0011.77
55262252006.12.28 16:37buy0.20usdjpy118.580.00118.902006.12.28 17:03118.900.000.000.0053.83
55103882006.12.28 04:01sell0.10gbpusd1.95570.00001.95252006.12.28 17:011.95910.000.000.00-34.00
55118832006.12.28 06:27sell0.10gbpusd1.95750.00001.95432006.12.28 17:011.95930.000.000.00-18.00
55178002006.12.28 12:51sell0.20gbpusd1.95930.00001.95612006.12.28 17:011.95930.000.000.000.00
55184542006.12.28 13:12sell0.30gbpusd1.96110.00001.95792006.12.28 17:011.95920.000.000.0057.00
55210212006.12.28 14:35sell0.50gbpusd1.96300.00001.95982006.12.28 17:011.95980.000.000.00160.00
55183442006.12.28 13:12sell0.10eurusd1.31500.00001.31182006.12.28 17:011.31560.000.000.00-6.00
55022242006.12.27 17:29sell0.10eurusd1.31320.00001.31002006.12.28 17:011.31550.000.001.49-23.00
55232452006.12.28 15:27sell0.30eurusd1.31870.00001.31552006.12.28 17:011.31550.000.000.0096.00
55206722006.12.28 14:31sell0.20eurusd1.31690.00001.31372006.12.28 17:011.31550.000.000.0028.00
55202952006.12.28 14:20sell0.10usdchf1.22030.00001.21712006.12.28 15:361.21710.000.000.0026.29
55224122006.12.28 15:19buy0.10gbpusd1.96370.00001.96692006.12.28 15:361.96690.000.000.0032.00
55190612006.12.28 13:29buy0.10eurusd1.31560.00001.31882006.12.28 15:351.31880.000.000.0032.00
55179702006.12.28 12:57buy0.10gbpusd1.96020.00001.96342006.12.28 15:191.96340.000.000.0032.00
55019642006.12.27 17:22buy0.10usdjpy118.610.00118.932006.12.28 14:52118.930.000.003.7326.91
54886542006.12.27 08:37sell0.10usdchf1.21640.00001.21322006.12.28 14:201.22050.000.00-2.83-33.59
54903192006.12.27 09:08sell0.10usdchf1.21820.00001.21502006.12.28 14:201.22060.000.00-2.83-19.66
54952922006.12.27 13:29sell0.20usdchf1.22000.00001.21682006.12.28 14:201.22040.000.00-5.66-6.56
54988612006.12.27 15:48sell0.30usdchf1.22180.00001.21862006.12.28 14:201.22050.000.00-8.4931.95
55000242006.12.27 16:13sell0.50usdchf1.22360.00001.22042006.12.28 14:201.22040.000.00-14.15131.10
54965382006.12.27 14:54buy0.10eurusd1.31780.00001.32102006.12.28 13:291.31550.000.00-1.94-23.00
54975072006.12.27 15:11buy0.10eurusd1.31600.00001.31922006.12.28 13:291.31540.000.00-1.94-6.00
55000842006.12.27 16:13buy0.20eurusd1.31400.00001.31722006.12.28 13:291.31530.000.00-3.8926.00
55036592006.12.27 18:21buy0.30eurusd1.31220.00001.31542006.12.28 13:291.31540.000.00-5.8396.00
54962612006.12.27 14:54buy0.10gbpusd1.96240.00001.96562006.12.28 12:571.95950.000.00-0.75-29.00
54975342006.12.27 15:11buy0.10gbpusd1.96050.00001.96372006.12.28 12:571.95960.000.00-0.75-9.00
55000392006.12.27 16:13buy0.20gbpusd1.95850.00001.96172006.12.28 12:571.95960.000.00-1.4922.00
55022492006.12.27 17:29buy0.30gbpusd1.95650.00001.95972006.12.28 12:571.95970.000.00-2.2496.00
55025792006.12.27 17:33sell0.10gbpusd1.95560.00001.95242006.12.28 04:001.95600.000.000.00-4.00
55076192006.12.28 00:10sell0.10gbpusd1.95740.00001.95422006.12.28 04:001.95610.000.000.0013.00
55080632006.12.28 00:30sell0.20gbpusd1.95920.00001.95602006.12.28 04:001.95600.000.000.0064.00
54992152006.12.27 15:58buy0.10usdchf1.22330.00001.22652006.12.27 23:581.22650.000.000.0026.09
54997432006.12.27 16:10sell0.10gbpusd1.95910.00001.95592006.12.27 17:331.95590.000.000.0032.00
54755322006.12.26 19:42sell0.10eurusd1.31100.00001.30782006.12.27 17:291.31330.000.000.45-23.00
54836772006.12.27 04:34sell0.10eurusd1.31280.00001.30962006.12.27 17:291.31320.000.000.00-4.00
54867592006.12.27 07:49sell0.20eurusd1.31460.00001.31142006.12.27 17:291.31320.000.000.0028.00
54885412006.12.27 08:36sell0.30eurusd1.31640.00001.31322006.12.27 17:291.31320.000.000.0096.00
54942992006.12.27 12:00sell0.10gbpusd1.95830.00001.95512006.12.27 16:101.95910.000.000.00-8.00
54949182006.12.27 13:02sell0.10gbpusd1.96010.00001.95692006.12.27 16:101.95900.000.000.0011.00
54962342006.12.27 14:54sell0.20gbpusd1.96220.00001.95902006.12.27 16:101.95900.000.000.0064.00
54834522006.12.27 04:30sell0.10usdjpy118.790.00118.472006.12.27 16:08118.470.000.000.0027.01
54943162006.12.27 12:00buy0.10usdchf1.21990.00001.22312006.12.27 15:581.22310.000.000.0026.16
54867252006.12.27 07:49buy0.10eurusd1.31450.00001.31772006.12.27 14:541.31770.000.000.0032.00
54681872006.12.26 08:58sell0.10usdjpy118.900.00118.582006.12.27 14:54118.580.000.00-1.4626.99
54876082006.12.27 08:12buy0.10gbpusd1.96070.00001.96392006.12.27 14:541.96210.000.000.0014.00
54919782006.12.27 10:23buy0.10gbpusd1.95890.00001.96212006.12.27 14:541.96210.000.000.0032.00
54749492006.12.26 19:28sell0.10gbpusd1.95490.00001.95172006.12.27 10:231.95910.000.00-0.05-42.00
54830542006.12.27 04:15sell0.10gbpusd1.95670.00001.95352006.12.27 10:231.95900.000.000.00-23.00
54839972006.12.27 04:38sell0.20gbpusd1.95860.00001.95542006.12.27 10:221.95910.000.000.00-10.00
54877372006.12.27 08:12sell0.30gbpusd1.96040.00001.95722006.12.27 10:221.95900.000.000.0042.00
54887072006.12.27 08:37sell0.50gbpusd1.96220.00001.95902006.12.27 10:221.95900.000.000.00160.00
54838082006.12.27 04:35sell0.10usdchf1.22000.00001.21682006.12.27 08:371.21680.000.000.0026.30
54681112006.12.26 08:58sell0.10usdchf1.22030.00001.21712006.12.27 08:341.21710.000.00-0.9826.29
54830672006.12.27 04:15buy0.10gbpusd1.95710.00001.96032006.12.27 08:121.96030.000.000.0032.00
54806552006.12.27 02:00buy0.10eurusd1.31110.00001.31432006.12.27 07:491.31430.000.000.0032.00
54688992006.12.26 09:11sell0.10usdchf1.22000.00001.21682006.12.27 04:351.22020.000.00-0.98-1.64
54753432006.12.26 19:35sell0.10usdchf1.22180.00001.21862006.12.27 04:341.22040.000.00-0.9811.47
54800982006.12.27 01:30sell0.20usdchf1.22360.00001.22042006.12.27 04:341.22040.000.000.0052.44
54689272006.12.26 09:13sell0.10usdjpy118.930.00118.612006.12.27 04:30118.800.000.00-1.4610.94
54747522006.12.26 19:10sell0.10usdjpy119.120.00118.802006.12.27 04:30118.800.000.00-1.4626.94
54804772006.12.27 01:56buy0.10gbpusd1.95540.00001.95862006.12.27 04:151.95680.000.000.0014.00
54810312006.12.27 02:17buy0.10gbpusd1.95360.00001.95682006.12.27 04:151.95680.000.000.0032.00
54681182006.12.26 08:58sell0.10eurusd1.31240.00001.30922006.12.26 19:571.30920.000.000.0032.00
54689932006.12.26 09:18sell0.10gbpusd1.95850.00001.95532006.12.26 19:281.95530.000.000.0032.00
54681812006.12.26 08:58sell0.10gbpusd1.95870.00001.95552006.12.26 19:281.95550.000.000.0032.00
54677982006.12.26 02:44balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -58.85 2 361.93
Closed P/L: 2 303.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
55285492006.12.28 17:01sell0.10eurusd1.31450.00001.3113 1.31800.000.000.50-35.00
55354052006.12.28 18:53sell0.10eurusd1.31630.00001.3131 1.31800.000.000.50-17.00
55341072006.12.28 18:00buy0.10usdchf1.22240.00001.2256 1.22020.000.000.78-18.03
55351982006.12.28 18:48buy0.10usdchf1.22060.00001.2238 1.22020.000.000.78-3.28
54995252006.12.27 16:08sell0.10usdjpy118.440.00118.12 119.040.000.00-5.65-50.40
55020492006.12.27 17:27sell0.10usdjpy118.620.00118.30 119.040.000.00-5.65-35.28
55066172006.12.27 23:31sell0.20usdjpy118.810.00118.49 119.040.000.00-11.31-38.64
55338362006.12.28 17:49sell0.30usdjpy119.000.00118.68 119.040.000.00-4.24-10.08
55477422006.12.29 09:00buy0.10eurusd1.31820.00001.3214 1.31780.000.000.00-4.00
55477862006.12.29 09:00sell0.20eurusd1.31810.00001.3149 1.31800.000.000.002.00
55519262006.12.29 10:19buy0.10eurusd1.31640.00001.3196 1.31780.000.000.0014.00
55607032006.12.29 14:18sell0.10usdchf1.21870.00001.2155 1.22050.000.000.00-14.75
55625422006.12.29 14:58buy0.10usdjpy119.150.00119.47 119.010.000.000.00-11.76
55643092006.12.29 16:05sell0.10usdchf1.22050.00001.2173 1.22050.000.000.000.00
55655402006.12.29 16:30sell0.20usdchf1.22240.00001.2192 1.22050.000.000.0031.13
55655522006.12.29 16:30sell0.10gbpusd1.95740.00001.9542 1.95980.000.000.00-24.00
55663842006.12.29 16:50sell0.10gbpusd1.95920.00001.9560 1.95980.000.000.00-6.00
  0.00 0.00 -24.29 -221.09
 Floating P/L: -245.38
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 303.08 Floating P/L: -245.38 Margin: 1 455.05
Balance: 12 303.08 Equity: 12 057.70 Free Margin: 10 602.65
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 909.42 Gross Loss: 606.34 Total Net Profit: 2 303.08
Profit Factor: 4.80 Expected Payoff: 23.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 106.00 (0.89%)  
 
Total Trades: 98 Short Positions (won %): 56 (62.50%) Long Positions (won %): 42 (69.05%)
Profit Trades (% of total): 64 (65.31%) Loss trades (% of total): 34 (34.69%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -51.00
Average profit trade: 45.46 loss trade: -17.83
Maximum consecutive wins ($): 9 (239.89) consecutive losses ($): 3 (-106.00)
Maximal consecutive profit (count): 317.61 (6) consecutive loss (count): -106.00 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2