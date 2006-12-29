|Account: 489840
|Name: Goblin_Fibo_1.2_Hedge
|Currency: USD
|2006 December 29, 17:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5563104
|2006.12.29 15:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|0.0000
|1.9579
|2006.12.29 16:30
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5553256
|2006.12.29 10:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9607
|0.0000
|1.9575
|2006.12.29 15:13
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5554871
|2006.12.29 11:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9594
|2006.12.29 15:13
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5559636
|2006.12.29 14:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9645
|0.0000
|1.9613
|2006.12.29 15:13
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|5534089
|2006.12.28 18:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.00
|0.00
|119.32
|2006.12.29 14:58
|119.14
|0.00
|0.00
|1.25
|11.75
|5537888
|2006.12.28 21:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.82
|0.00
|119.14
|2006.12.29 14:58
|119.14
|0.00
|0.00
|1.25
|26.86
|5524163
|2006.12.28 15:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2167
|0.0000
|1.2135
|2006.12.29 14:18
|1.2191
|0.00
|0.00
|-0.94
|-19.69
|5526792
|2006.12.28 16:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2185
|0.0000
|1.2153
|2006.12.29 14:18
|1.2191
|0.00
|0.00
|-0.94
|-4.92
|5528004
|2006.12.28 17:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2204
|0.0000
|1.2172
|2006.12.29 14:18
|1.2192
|0.00
|0.00
|-1.89
|19.69
|5529413
|2006.12.28 17:03
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2222
|0.0000
|1.2190
|2006.12.29 14:18
|1.2190
|0.00
|0.00
|-2.83
|78.75
|5543654
|2006.12.29 07:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9673
|2006.12.29 14:00
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5552114
|2006.12.29 10:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9652
|2006.12.29 14:00
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|5553546
|2006.12.29 10:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9602
|0.0000
|1.9634
|2006.12.29 14:00
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|5528797
|2006.12.28 17:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9586
|0.0000
|1.9554
|2006.12.29 10:19
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|5534758
|2006.12.28 18:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9604
|0.0000
|1.9572
|2006.12.29 10:19
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|5535205
|2006.12.28 18:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9623
|0.0000
|1.9591
|2006.12.29 10:19
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|5536240
|2006.12.28 19:32
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9609
|2006.12.29 10:19
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|5547832
|2006.12.29 09:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9659
|0.0000
|1.9627
|2006.12.29 10:19
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5523779
|2006.12.28 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3190
|0.0000
|1.3222
|2006.12.29 09:00
|1.3179
|0.00
|0.00
|-0.65
|-11.00
|5527482
|2006.12.28 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3170
|0.0000
|1.3202
|2006.12.29 09:00
|1.3180
|0.00
|0.00
|-0.65
|10.00
|5528703
|2006.12.28 17:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3180
|2006.12.29 09:00
|1.3180
|0.00
|0.00
|-1.30
|64.00
|5523950
|2006.12.28 15:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|1.9707
|2006.12.28 18:49
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|5525528
|2006.12.28 16:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9657
|0.0000
|1.9689
|2006.12.28 18:49
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|5527011
|2006.12.28 16:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9637
|0.0000
|1.9669
|2006.12.28 18:49
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5527707
|2006.12.28 17:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9618
|0.0000
|1.9650
|2006.12.28 18:49
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|5528786
|2006.12.28 17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9590
|0.0000
|1.9622
|2006.12.28 18:48
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5507018
|2006.12.27 23:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2268
|0.0000
|1.2300
|2006.12.28 17:21
|1.2230
|0.00
|0.00
|2.34
|-31.07
|5512936
|2006.12.28 07:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2249
|0.0000
|1.2281
|2006.12.28 17:21
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.17
|5517913
|2006.12.28 12:57
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2231
|0.0000
|1.2263
|2006.12.28 17:21
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|5518605
|2006.12.28 13:16
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2213
|0.0000
|1.2245
|2006.12.28 17:21
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|31.90
|5520851
|2006.12.28 14:32
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2195
|0.0000
|1.2227
|2006.12.28 17:21
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|130.86
|5521643
|2006.12.28 14:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.96
|0.00
|119.28
|2006.12.28 17:03
|118.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|5523769
|2006.12.28 15:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.77
|0.00
|119.09
|2006.12.28 17:03
|118.91
|0.00
|0.00
|0.00
|11.77
|5526225
|2006.12.28 16:37
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.58
|0.00
|118.90
|2006.12.28 17:03
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|53.83
|5510388
|2006.12.28 04:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9557
|0.0000
|1.9525
|2006.12.28 17:01
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|5511883
|2006.12.28 06:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|1.9543
|2006.12.28 17:01
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|5517800
|2006.12.28 12:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9593
|0.0000
|1.9561
|2006.12.28 17:01
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5518454
|2006.12.28 13:12
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9611
|0.0000
|1.9579
|2006.12.28 17:01
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|5521021
|2006.12.28 14:35
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9598
|2006.12.28 17:01
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5518344
|2006.12.28 13:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3118
|2006.12.28 17:01
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5502224
|2006.12.27 17:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3132
|0.0000
|1.3100
|2006.12.28 17:01
|1.3155
|0.00
|0.00
|1.49
|-23.00
|5523245
|2006.12.28 15:27
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3155
|2006.12.28 17:01
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|5520672
|2006.12.28 14:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3137
|2006.12.28 17:01
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5520295
|2006.12.28 14:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2203
|0.0000
|1.2171
|2006.12.28 15:36
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|26.29
|5522412
|2006.12.28 15:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9637
|0.0000
|1.9669
|2006.12.28 15:36
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5519061
|2006.12.28 13:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3188
|2006.12.28 15:35
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5517970
|2006.12.28 12:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|0.0000
|1.9634
|2006.12.28 15:19
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5501964
|2006.12.27 17:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.61
|0.00
|118.93
|2006.12.28 14:52
|118.93
|0.00
|0.00
|3.73
|26.91
|5488654
|2006.12.27 08:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2164
|0.0000
|1.2132
|2006.12.28 14:20
|1.2205
|0.00
|0.00
|-2.83
|-33.59
|5490319
|2006.12.27 09:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2182
|0.0000
|1.2150
|2006.12.28 14:20
|1.2206
|0.00
|0.00
|-2.83
|-19.66
|5495292
|2006.12.27 13:29
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2168
|2006.12.28 14:20
|1.2204
|0.00
|0.00
|-5.66
|-6.56
|5498861
|2006.12.27 15:48
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2218
|0.0000
|1.2186
|2006.12.28 14:20
|1.2205
|0.00
|0.00
|-8.49
|31.95
|5500024
|2006.12.27 16:13
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2236
|0.0000
|1.2204
|2006.12.28 14:20
|1.2204
|0.00
|0.00
|-14.15
|131.10
|5496538
|2006.12.27 14:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3210
|2006.12.28 13:29
|1.3155
|0.00
|0.00
|-1.94
|-23.00
|5497507
|2006.12.27 15:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3192
|2006.12.28 13:29
|1.3154
|0.00
|0.00
|-1.94
|-6.00
|5500084
|2006.12.27 16:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3140
|0.0000
|1.3172
|2006.12.28 13:29
|1.3153
|0.00
|0.00
|-3.89
|26.00
|5503659
|2006.12.27 18:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3154
|2006.12.28 13:29
|1.3154
|0.00
|0.00
|-5.83
|96.00
|5496261
|2006.12.27 14:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|0.0000
|1.9656
|2006.12.28 12:57
|1.9595
|0.00
|0.00
|-0.75
|-29.00
|5497534
|2006.12.27 15:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9605
|0.0000
|1.9637
|2006.12.28 12:57
|1.9596
|0.00
|0.00
|-0.75
|-9.00
|5500039
|2006.12.27 16:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9585
|0.0000
|1.9617
|2006.12.28 12:57
|1.9596
|0.00
|0.00
|-1.49
|22.00
|5502249
|2006.12.27 17:29
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9597
|2006.12.28 12:57
|1.9597
|0.00
|0.00
|-2.24
|96.00
|5502579
|2006.12.27 17:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9556
|0.0000
|1.9524
|2006.12.28 04:00
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|5507619
|2006.12.28 00:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9574
|0.0000
|1.9542
|2006.12.28 04:00
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|5508063
|2006.12.28 00:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|1.9560
|2006.12.28 04:00
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|5499215
|2006.12.27 15:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2233
|0.0000
|1.2265
|2006.12.27 23:58
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|26.09
|5499743
|2006.12.27 16:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|0.0000
|1.9559
|2006.12.27 17:33
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5475532
|2006.12.26 19:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3110
|0.0000
|1.3078
|2006.12.27 17:29
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.45
|-23.00
|5483677
|2006.12.27 04:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3096
|2006.12.27 17:29
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|5486759
|2006.12.27 07:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3114
|2006.12.27 17:29
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5488541
|2006.12.27 08:36
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3132
|2006.12.27 17:29
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|5494299
|2006.12.27 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|0.0000
|1.9551
|2006.12.27 16:10
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|5494918
|2006.12.27 13:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|0.0000
|1.9569
|2006.12.27 16:10
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|5496234
|2006.12.27 14:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9622
|0.0000
|1.9590
|2006.12.27 16:10
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|5483452
|2006.12.27 04:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.79
|0.00
|118.47
|2006.12.27 16:08
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|27.01
|5494316
|2006.12.27 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2199
|0.0000
|1.2231
|2006.12.27 15:58
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|26.16
|5486725
|2006.12.27 07:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3177
|2006.12.27 14:54
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5468187
|2006.12.26 08:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.90
|0.00
|118.58
|2006.12.27 14:54
|118.58
|0.00
|0.00
|-1.46
|26.99
|5487608
|2006.12.27 08:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9607
|0.0000
|1.9639
|2006.12.27 14:54
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5491978
|2006.12.27 10:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9589
|0.0000
|1.9621
|2006.12.27 14:54
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5474949
|2006.12.26 19:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9549
|0.0000
|1.9517
|2006.12.27 10:23
|1.9591
|0.00
|0.00
|-0.05
|-42.00
|5483054
|2006.12.27 04:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9567
|0.0000
|1.9535
|2006.12.27 10:23
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|5483997
|2006.12.27 04:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9586
|0.0000
|1.9554
|2006.12.27 10:22
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|5487737
|2006.12.27 08:12
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9604
|0.0000
|1.9572
|2006.12.27 10:22
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|5488707
|2006.12.27 08:37
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9622
|0.0000
|1.9590
|2006.12.27 10:22
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5483808
|2006.12.27 04:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2168
|2006.12.27 08:37
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|26.30
|5468111
|2006.12.26 08:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2203
|0.0000
|1.2171
|2006.12.27 08:34
|1.2171
|0.00
|0.00
|-0.98
|26.29
|5483067
|2006.12.27 04:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9571
|0.0000
|1.9603
|2006.12.27 08:12
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5480655
|2006.12.27 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3111
|0.0000
|1.3143
|2006.12.27 07:49
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5468899
|2006.12.26 09:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2168
|2006.12.27 04:35
|1.2202
|0.00
|0.00
|-0.98
|-1.64
|5475343
|2006.12.26 19:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2218
|0.0000
|1.2186
|2006.12.27 04:34
|1.2204
|0.00
|0.00
|-0.98
|11.47
|5480098
|2006.12.27 01:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2236
|0.0000
|1.2204
|2006.12.27 04:34
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|52.44
|5468927
|2006.12.26 09:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.93
|0.00
|118.61
|2006.12.27 04:30
|118.80
|0.00
|0.00
|-1.46
|10.94
|5474752
|2006.12.26 19:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.12
|0.00
|118.80
|2006.12.27 04:30
|118.80
|0.00
|0.00
|-1.46
|26.94
|5480477
|2006.12.27 01:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9554
|0.0000
|1.9586
|2006.12.27 04:15
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5481031
|2006.12.27 02:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9536
|0.0000
|1.9568
|2006.12.27 04:15
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5468118
|2006.12.26 08:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3092
|2006.12.26 19:57
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5468993
|2006.12.26 09:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9585
|0.0000
|1.9553
|2006.12.26 19:28
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5468181
|2006.12.26 08:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9587
|0.0000
|1.9555
|2006.12.26 19:28
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5467798
|2006.12.26 02:44
|balance
|Deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|-58.85
|2 361.93
|Closed P/L:
|2 303.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5528549
|2006.12.28 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3113
|
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.50
|-35.00
|5535405
|2006.12.28 18:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3131
|
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.50
|-17.00
|5534107
|2006.12.28 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2224
|0.0000
|1.2256
|
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.78
|-18.03
|5535198
|2006.12.28 18:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2206
|0.0000
|1.2238
|
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.78
|-3.28
|5499525
|2006.12.27 16:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.44
|0.00
|118.12
|
|119.04
|0.00
|0.00
|-5.65
|-50.40
|5502049
|2006.12.27 17:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.62
|0.00
|118.30
|
|119.04
|0.00
|0.00
|-5.65
|-35.28
|5506617
|2006.12.27 23:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.81
|0.00
|118.49
|
|119.04
|0.00
|0.00
|-11.31
|-38.64
|5533836
|2006.12.28 17:49
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.00
|0.00
|118.68
|
|119.04
|0.00
|0.00
|-4.24
|-10.08
|5547742
|2006.12.29 09:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3182
|0.0000
|1.3214
|
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|5547786
|2006.12.29 09:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3181
|0.0000
|1.3149
|
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5551926
|2006.12.29 10:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3196
|
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5560703
|2006.12.29 14:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2187
|0.0000
|1.2155
|
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.75
|5562542
|2006.12.29 14:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.15
|0.00
|119.47
|
|119.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.76
|5564309
|2006.12.29 16:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2205
|0.0000
|1.2173
|
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5565540
|2006.12.29 16:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2224
|0.0000
|1.2192
|
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|31.13
|5565552
|2006.12.29 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9574
|0.0000
|1.9542
|
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5566384
|2006.12.29 16:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|1.9560
|
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|0.00
|0.00
|-24.29
|-221.09
|
|Floating P/L:
|-245.38
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 303.08
|Floating P/L:
|-245.38
|Margin:
|1 455.05
|Balance:
|12 303.08
|Equity:
|12 057.70
|Free Margin:
|10 602.65
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 909.42
|Gross Loss:
|606.34
|Total Net Profit:
|2 303.08
|Profit Factor:
|4.80
|Expected Payoff:
|23.50
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|106.00 (0.89%)
|
|
|Total Trades:
|98
|Short Positions (won %):
|56 (62.50%)
|Long Positions (won %):
|42 (69.05%)
|Profit Trades (% of total):
|64 (65.31%)
|Loss trades (% of total):
|34 (34.69%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-51.00
|Average
|profit trade:
|45.46
|loss trade:
|-17.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (239.89)
|consecutive losses ($):
|3 (-106.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|317.61 (6)
|consecutive loss (count):
|-106.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2