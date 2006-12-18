Interbank FX, LLC LIVE
EA 5.70 | 18.12. - 23.12.2006
EUR/USD Mode 1 (Risk 0,05)
GBP/USD Mode 3 (Risk 0,1) because good rersults in the past
EUR/JPY Mode 3 default
USD/JPY Mode 3 default
|Account: LIVE
|Name:
|Currency: USD
|2006 December 22, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12835247
|2006.12.18 06:45
|sell
|0.02
|eurjpym
|154.58
|155.38
|154.02
|2006.12.19 09:00
|155.38
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.35
|12835250
|2006.12.18 06:45
|sell
|0.02
|eurjpym
|154.58
|155.38
|153.88
|2006.12.19 07:57
|155.14
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.95
|12835253
|2006.12.18 06:45
|sell
|0.02
|eurjpym
|154.58
|155.38
|153.74
|2006.12.19 07:57
|155.14
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.95
|12865548
|2006.12.19 14:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.44
|156.24
|154.88
|2006.12.20 00:53
|156.24
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.35
|12865552
|2006.12.19 14:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.44
|156.24
|154.74
|2006.12.20 00:31
|155.99
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.93
|12865557
|2006.12.19 14:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.44
|156.24
|154.60
|2006.12.20 00:25
|155.99
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.94
|12880293
|2006.12.20 07:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|156.23
|155.43
|156.93
|2006.12.21 10:02
|155.62
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.03
|12880296
|2006.12.20 07:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|156.23
|155.43
|157.07
|2006.12.21 10:02
|155.63
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.02
|12837360
|2006.12.18 09:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3103
|1.3113
|1.3093
|2006.12.18 10:45
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|12865943
|2006.12.19 14:15
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3164
|1.3174
|1.3154
|2006.12.19 14:27
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|12866802
|2006.12.19 14:45
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3178
|1.3188
|1.3168
|2006.12.19 15:02
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|12879119
|2006.12.20 06:46
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3237
|1.3247
|1.3227
|2006.12.20 07:13
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|12908554
|2006.12.21 17:47
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3161
|1.3151
|1.3171
|2006.12.21 18:12
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|12908782
|2006.12.21 18:13
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3174
|1.3163
|1.3183
|2006.12.21 20:57
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|12922413
|2006.12.22 13:45
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3208
|1.3218
|1.3198
|2006.12.22 13:54
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|12833046
|2006.12.18 01:45
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9541
|1.9621
|1.9453
|2006.12.18 15:04
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|12833050
|2006.12.18 01:45
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9541
|1.9541
|1.9431
|2006.12.19 08:05
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12833051
|2006.12.18 01:45
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9541
|1.9541
|1.9409
|2006.12.19 08:05
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12867597
|2006.12.19 15:15
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9617
|1.9537
|1.9705
|2006.12.19 23:26
|1.9705
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.64
|12867603
|2006.12.19 15:15
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9617
|1.9617
|1.9727
|2006.12.20 00:59
|1.9727
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.30
|12867610
|2006.12.19 15:15
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9617
|1.9678
|1.9749
|2006.12.20 15:36
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.83
|12893022
|2006.12.20 23:46
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9654
|1.9734
|1.9566
|2006.12.21 14:38
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|12893026
|2006.12.20 23:46
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9654
|1.9654
|1.9544
|2006.12.22 07:32
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12893032
|2006.12.20 23:46
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9654
|1.9654
|1.9522
|2006.12.22 07:32
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12791590
|2006.12.14 12:36
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.59
|118.44
|117.39
|2006.12.20 16:50
|118.44
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.44
|12892351
|2006.12.20 22:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.43
|119.30
|118.12
|2006.12.21 09:52
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|12892354
|2006.12.20 22:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.43
|118.43
|118.04
|2006.12.21 09:55
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|12892355
|2006.12.20 22:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.43
|118.24
|117.96
|2006.12.21 10:03
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|0.00
|0.00
|-0.14
|7.52
|Closed P/L:
|7.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12880291
|2006.12.20 07:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|156.23
|155.43
|156.79
|156.06
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.29
|12904744
|2006.12.21 14:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.39
|119.23
|118.05
|118.80
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.69
|12904746
|2006.12.21 14:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.39
|119.23
|117.97
|118.80
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.69
|12904749
|2006.12.21 14:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.39
|119.23
|117.89
|118.80
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.69
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.36
|Floating P/L:
|-2.45
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7.38
|Floating P/L:
|-2.45
|Margin:
|4.00
|Balance:
|1 015.09
|Equity:
|1 012.64
|Free Margin:
|1 008.64
|Details:
|Gross Profit:
|18.00
|Gross Loss:
|10.62
|Total Net Profit:
|7.38
|Profit Factor:
|1.69
|Expected Payoff:
|0.26
|Absolute Drawdown:
|0.17
|Maximal Drawdown (%):
|3.31 (0.33%)
|Total Trades:
|28
|Short Positions (won %):
|21 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|7 (57.14%)
|Profit Trades (% of total):
|18 (64.29%)
|Loss trades (% of total):
|10 (35.71%)
|Largest
|profit trade:
|3.29
|loss trade:
|-1.53
|Average
|profit trade:
|1.00
|loss trade:
|-1.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (5.61)
|consecutive losses ($):
|3 (-3.28)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5.61 (3)
|consecutive loss (count):
|-3.28 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2