Interbank FX, LLC LIVE

EA 5.70 | 18.12. - 23.12.2006

EUR/USD Mode 1 (Risk 0,05)

GBP/USD Mode 3 (Risk 0,1) because good rersults in the past

EUR/JPY Mode 3 default

USD/JPY Mode 3 default


Account: LIVE Name: Currency: USD 2006 December 22, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
128352472006.12.18 06:45sell0.02eurjpym154.58155.38154.022006.12.19 09:00155.380.000.00-0.02-1.35
128352502006.12.18 06:45sell0.02eurjpym154.58155.38153.882006.12.19 07:57155.140.000.00-0.02-0.95
128352532006.12.18 06:45sell0.02eurjpym154.58155.38153.742006.12.19 07:57155.140.000.00-0.02-0.95
128655482006.12.19 14:00sell0.02eurjpym155.44156.24154.882006.12.20 00:53156.240.000.00-0.02-1.35
128655522006.12.19 14:00sell0.02eurjpym155.44156.24154.742006.12.20 00:31155.990.000.00-0.02-0.93
128655572006.12.19 14:00sell0.02eurjpym155.44156.24154.602006.12.20 00:25155.990.000.00-0.02-0.94
128802932006.12.20 07:45buy0.02eurjpym156.23155.43156.932006.12.21 10:02155.620.000.000.05-1.03
128802962006.12.20 07:45buy0.02eurjpym156.23155.43157.072006.12.21 10:02155.630.000.000.05-1.02
128373602006.12.18 09:00sell0.05eurusdm1.31031.31131.30932006.12.18 10:451.30930.000.000.000.50
128659432006.12.19 14:15sell0.05eurusdm1.31641.31741.31542006.12.19 14:271.31540.000.000.000.50
128668022006.12.19 14:45sell0.05eurusdm1.31781.31881.31682006.12.19 15:021.31680.000.000.000.50
128791192006.12.20 06:46sell0.05eurusdm1.32371.32471.32272006.12.20 07:131.32270.000.000.000.50
129085542006.12.21 17:47buy0.05eurusdm1.31611.31511.31712006.12.21 18:121.31710.000.000.000.50
129087822006.12.21 18:13buy0.05eurusdm1.31741.31631.31832006.12.21 20:571.31630.000.000.00-0.55
129224132006.12.22 13:45sell0.05eurusdm1.32081.32181.31982006.12.22 13:541.31980.000.000.000.50
128330462006.12.18 01:45sell0.03gbpusdm1.95411.96211.94532006.12.18 15:041.94530.000.000.002.64
128330502006.12.18 01:45sell0.03gbpusdm1.95411.95411.94312006.12.19 08:051.95410.000.000.000.00
128330512006.12.18 01:45sell0.03gbpusdm1.95411.95411.94092006.12.19 08:051.95410.000.000.000.00
128675972006.12.19 15:15buy0.03gbpusdm1.96171.95371.97052006.12.19 23:261.97050.000.00-0.012.64
128676032006.12.19 15:15buy0.03gbpusdm1.96171.96171.97272006.12.20 00:591.97270.000.00-0.013.30
128676102006.12.19 15:15buy0.03gbpusdm1.96171.96781.97492006.12.20 15:361.96780.000.00-0.011.83
128930222006.12.20 23:46sell0.03gbpusdm1.96541.97341.95662006.12.21 14:381.95660.000.000.002.64
128930262006.12.20 23:46sell0.03gbpusdm1.96541.96541.95442006.12.22 07:321.96540.000.000.000.00
128930322006.12.20 23:46sell0.03gbpusdm1.96541.96541.95222006.12.22 07:321.96540.000.000.000.00
127915902006.12.14 12:36sell0.02usdjpym117.59118.44117.392006.12.20 16:50118.440.000.00-0.09-1.44
128923512006.12.20 22:00sell0.02usdjpym118.43119.30118.122006.12.21 09:52118.120.000.000.000.52
128923542006.12.20 22:00sell0.02usdjpym118.43118.43118.042006.12.21 09:55118.040.000.000.000.66
128923552006.12.20 22:00sell0.02usdjpym118.43118.24117.962006.12.21 10:03117.960.000.000.000.80
  0.00 0.00 -0.14 7.52
Closed P/L: 7.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
128802912006.12.20 07:45buy0.02eurjpym156.23155.43156.79 156.060.000.000.09-0.29
129047442006.12.21 14:30sell0.02usdjpym118.39119.23118.05 118.800.000.00-0.06-0.69
129047462006.12.21 14:30sell0.02usdjpym118.39119.23117.97 118.800.000.00-0.06-0.69
129047492006.12.21 14:30sell0.02usdjpym118.39119.23117.89 118.800.000.00-0.06-0.69
  0.00 0.00 -0.09 -2.36
 Floating P/L: -2.45
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7.38 Floating P/L: -2.45 Margin: 4.00
Balance: 1 015.09 Equity: 1 012.64 Free Margin: 1 008.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 18.00 Gross Loss: 10.62 Total Net Profit: 7.38
Profit Factor: 1.69 Expected Payoff: 0.26  
Absolute Drawdown: 0.17 Maximal Drawdown (%): 3.31 (0.33%)  
 
Total Trades: 28 Short Positions (won %): 21 (66.67%) Long Positions (won %): 7 (57.14%)
Profit Trades (% of total): 18 (64.29%) Loss trades (% of total): 10 (35.71%)
Largest profit trade: 3.29 loss trade: -1.53
Average profit trade: 1.00 loss trade: -1.06
Maximum consecutive wins ($): 3 (5.61) consecutive losses ($): 3 (-3.28)
Maximal consecutive profit (count): 5.61 (3) consecutive loss (count): -3.28 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2