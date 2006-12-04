|Account: 478576
|Name: Wackena
|Currency: USD
|2006 December 14, 20:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4777079
|2006.12.04 03:40
|balance
|Deposit
|10 000.00
|4777100
|2006.12.04 03:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.51
|114.00
|115.71
|2006.12.04 06:06
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|4777101
|2006.12.04 03:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3328
|1.3479
|1.3308
|2006.12.04 09:51
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4777104
|2006.12.04 03:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1939
|1.1788
|1.1959
|2006.12.04 09:50
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|16.72
|4777105
|2006.12.04 03:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9792
|1.9943
|1.9772
|2006.12.04 06:08
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4779342
|2006.12.04 06:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.76
|114.25
|115.96
|2006.12.04 15:19
|115.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.51
|4779520
|2006.12.04 06:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9769
|1.9920
|1.9749
|2006.12.04 08:13
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|4781481
|2006.12.04 07:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9785
|1.9921
|1.9765
|2006.12.04 08:13
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|4781536
|2006.12.04 07:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.61
|114.25
|115.81
|2006.12.04 15:19
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|4781778
|2006.12.04 07:32
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9800
|1.9921
|1.9780
|2006.12.04 08:13
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4782090
|2006.12.04 07:37
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9815
|1.9921
|1.9795
|2006.12.04 08:12
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4782872
|2006.12.04 08:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9790
|1.9941
|1.9770
|2006.12.04 09:51
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4786195
|2006.12.04 09:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1961
|1.1810
|1.1981
|2006.12.04 10:28
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|16.69
|4786718
|2006.12.04 10:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9768
|1.9919
|1.9748
|2006.12.04 10:08
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4786720
|2006.12.04 10:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3305
|1.3456
|1.3285
|2006.12.04 10:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4788520
|2006.12.04 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9733
|1.9884
|1.9713
|2006.12.04 11:56
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|4789003
|2006.12.04 10:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9754
|1.9890
|1.9734
|2006.12.04 11:56
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|4789009
|2006.12.04 10:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3298
|1.3449
|1.3278
|2006.12.04 15:32
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4789967
|2006.12.04 11:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1953
|1.1802
|1.1973
|2006.12.04 11:11
|1.1973
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|4790639
|2006.12.04 11:17
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9783
|1.9904
|1.9763
|2006.12.04 11:56
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4790641
|2006.12.04 11:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1964
|1.1813
|1.1984
|2006.12.04 11:57
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|16.69
|4791487
|2006.12.04 11:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9759
|1.9910
|1.9739
|2006.12.04 14:55
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|4791511
|2006.12.04 11:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1987
|1.1836
|1.2007
|2006.12.05 11:35
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.86
|-21.74
|4792325
|2006.12.04 12:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9774
|1.9910
|1.9754
|2006.12.04 14:55
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4792911
|2006.12.04 12:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1972
|1.1836
|1.1992
|2006.12.05 11:35
|1.1961
|0.00
|0.00
|1.73
|-18.39
|4793190
|2006.12.04 12:48
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9789
|1.9910
|1.9769
|2006.12.04 14:55
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4793224
|2006.12.04 12:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3314
|1.3450
|1.3294
|2006.12.04 15:32
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4795066
|2006.12.04 14:09
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.46
|114.25
|115.66
|2006.12.04 15:19
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|69.17
|4796016
|2006.12.04 14:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9764
|1.9915
|1.9744
|2006.12.04 15:31
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4797276
|2006.12.04 15:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9741
|1.9892
|1.9721
|2006.12.05 05:17
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.04
|-24.00
|4797419
|2006.12.04 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3291
|1.3442
|1.3271
|2006.12.05 09:36
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.62
|-26.00
|4797479
|2006.12.04 15:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.77
|114.26
|115.97
|2006.12.05 18:04
|115.15
|0.00
|0.00
|1.28
|-53.84
|4798044
|2006.12.04 15:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9756
|1.9892
|1.9736
|2006.12.05 05:17
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.08
|-20.00
|4798335
|2006.12.04 16:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.61
|114.25
|115.81
|2006.12.05 18:04
|115.16
|0.00
|0.00
|2.57
|-78.15
|4798418
|2006.12.04 16:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3306
|1.3442
|1.3286
|2006.12.05 09:36
|1.3316
|0.00
|0.00
|1.23
|-20.00
|4800119
|2006.12.04 16:54
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.46
|114.25
|115.66
|2006.12.05 18:04
|115.17
|0.00
|0.00
|5.14
|-100.72
|4801104
|2006.12.04 17:43
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9771
|1.9892
|1.9751
|2006.12.05 05:16
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.16
|16.00
|4801128
|2006.12.04 17:43
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1957
|1.1836
|1.1977
|2006.12.05 11:35
|1.1962
|0.00
|0.00
|3.46
|16.72
|4801456
|2006.12.04 17:46
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9787
|1.9893
|1.9767
|2006.12.05 05:16
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.32
|160.00
|4801470
|2006.12.04 17:46
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3322
|1.3443
|1.3302
|2006.12.05 09:36
|1.3315
|0.00
|0.00
|2.46
|28.00
|4803116
|2006.12.04 18:32
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1942
|1.1836
|1.1962
|2006.12.05 11:34
|1.1962
|0.00
|0.00
|6.91
|133.76
|4806189
|2006.12.04 22:36
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.30
|114.24
|115.50
|2006.12.05 18:04
|115.16
|0.00
|0.00
|10.27
|-97.26
|4807110
|2006.12.04 23:48
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3337
|1.3443
|1.3317
|2006.12.05 09:35
|1.3317
|0.00
|0.00
|4.92
|160.00
|4812704
|2006.12.05 05:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9762
|1.9913
|1.9742
|2006.12.05 10:08
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4813647
|2006.12.05 07:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9777
|1.9913
|1.9757
|2006.12.05 09:59
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4815974
|2006.12.05 09:19
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.14
|114.23
|115.34
|2006.12.05 18:03
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|41.68
|4816908
|2006.12.05 09:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3316
|1.3467
|1.3296
|2006.12.05 16:03
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|4817095
|2006.12.05 09:41
|buy
|3.20
|usdjpy
|114.98
|114.22
|115.18
|2006.12.05 18:03
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|555.65
|4818392
|2006.12.05 10:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9759
|1.9910
|1.9739
|2006.12.05 10:20
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4818957
|2006.12.05 10:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|1.9893
|1.9722
|2006.12.05 11:59
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4819249
|2006.12.05 10:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9758
|1.9894
|1.9738
|2006.12.05 11:59
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4822279
|2006.12.05 11:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1964
|1.1813
|1.1984
|2006.12.05 17:13
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.78
|4823086
|2006.12.05 11:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9736
|1.9887
|1.9716
|2006.12.05 14:00
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|4823297
|2006.12.05 12:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9751
|1.9887
|1.9731
|2006.12.05 14:00
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4823927
|2006.12.05 12:12
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9767
|1.9888
|1.9747
|2006.12.05 14:00
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4824287
|2006.12.05 12:18
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1948
|1.1812
|1.1968
|2006.12.05 17:13
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|4827527
|2006.12.05 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9743
|1.9894
|1.9723
|2006.12.05 17:00
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4827557
|2006.12.05 14:01
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1933
|1.1812
|1.1953
|2006.12.05 17:13
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|13.40
|4827720
|2006.12.05 14:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9758
|1.9894
|1.9738
|2006.12.05 17:00
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4831746
|2006.12.05 15:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3342
|1.3478
|1.3322
|2006.12.05 16:03
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4831944
|2006.12.05 15:48
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1917
|1.1811
|1.1937
|2006.12.05 17:13
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|134.04
|4833180
|2006.12.05 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3319
|1.3168
|1.3339
|2006.12.05 16:51
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4836485
|2006.12.05 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3327
|1.3176
|1.3347
|2006.12.05 17:04
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4836930
|2006.12.05 17:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3310
|1.3174
|1.3330
|2006.12.05 17:04
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4837011
|2006.12.05 17:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9729
|1.9578
|1.9749
|2006.12.05 17:04
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4837394
|2006.12.05 17:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9754
|1.9603
|1.9774
|2006.12.05 18:15
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|4837405
|2006.12.05 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3333
|1.3182
|1.3353
|2006.12.05 18:10
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|4837774
|2006.12.05 17:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3317
|1.3181
|1.3337
|2006.12.05 18:10
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4837809
|2006.12.05 17:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9739
|1.9603
|1.9759
|2006.12.05 18:15
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|4837952
|2006.12.05 17:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9723
|1.9602
|1.9743
|2006.12.05 18:15
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|4838310
|2006.12.05 17:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3298
|1.3177
|1.3318
|2006.12.05 18:10
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4838553
|2006.12.05 17:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9701
|1.9595
|1.9721
|2006.12.05 18:15
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4838558
|2006.12.05 17:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1936
|1.2087
|1.1916
|2006.12.05 17:53
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|4839800
|2006.12.05 17:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1951
|1.2087
|1.1931
|2006.12.05 17:53
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|33.53
|4840864
|2006.12.05 17:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1928
|1.2079
|1.1908
|2006.12.05 19:12
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|4841454
|2006.12.05 18:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.17
|113.66
|115.37
|2006.12.06 09:28
|114.73
|0.00
|0.00
|1.28
|-38.35
|4841792
|2006.12.05 18:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3317
|1.3468
|1.3297
|2006.12.06 09:57
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.61
|4.00
|4842069
|2006.12.05 18:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9720
|1.9871
|1.9700
|2006.12.06 09:27
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.04
|5.00
|4842669
|2006.12.05 18:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9735
|1.9871
|1.9715
|2006.12.06 09:27
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.08
|40.00
|4842696
|2006.12.05 18:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.02
|113.66
|115.22
|2006.12.06 09:28
|114.74
|0.00
|0.00
|2.57
|-48.81
|4843963
|2006.12.05 19:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1906
|1.2012
|1.1886
|2006.12.06 12:47
|1.1963
|0.00
|0.00
|-1.06
|-47.65
|4844729
|2006.12.05 20:39
|buy
|0.40
|usdjpy
|114.86
|114.10
|115.06
|2006.12.06 09:28
|114.76
|0.00
|0.00
|5.14
|-34.86
|4846472
|2006.12.05 23:34
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1922
|1.2013
|1.1902
|2006.12.06 12:47
|1.1962
|0.00
|0.00
|-2.11
|-66.88
|4852532
|2006.12.06 07:00
|buy
|0.80
|usdjpy
|114.71
|114.10
|114.91
|2006.12.06 09:27
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|41.82
|4853870
|2006.12.06 08:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3333
|1.3424
|1.3313
|2006.12.06 09:57
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4854640
|2006.12.06 08:32
|buy
|1.60
|usdjpy
|114.55
|114.09
|114.75
|2006.12.06 09:27
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|278.87
|4856220
|2006.12.06 09:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9710
|1.9816
|1.9690
|2006.12.06 11:16
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4856357
|2006.12.06 09:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.72
|115.78
|114.52
|2006.12.06 17:04
|114.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.74
|4857480
|2006.12.06 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3312
|1.3206
|1.3332
|2006.12.06 12:56
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|4858211
|2006.12.06 10:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9726
|1.9817
|1.9706
|2006.12.06 11:16
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4858772
|2006.12.06 10:17
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1937
|1.2013
|1.1917
|2006.12.06 12:47
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.93
|4859592
|2006.12.06 10:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3296
|1.3205
|1.3316
|2006.12.06 12:56
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|4859661
|2006.12.06 10:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.87
|115.78
|114.67
|2006.12.06 17:04
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.13
|4860998
|2006.12.06 11:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9705
|1.9811
|1.9685
|2006.12.06 11:18
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4861083
|2006.12.06 11:16
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1952
|1.2013
|1.1932
|2006.12.06 12:46
|1.1965
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.92
|4861418
|2006.12.06 11:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3277
|1.3201
|1.3297
|2006.12.06 12:55
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4861565
|2006.12.06 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9679
|1.9785
|1.9659
|2006.12.06 11:30
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4862164
|2006.12.06 11:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9694
|1.9785
|1.9674
|2006.12.06 11:30
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4862552
|2006.12.06 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9663
|1.9769
|1.9643
|2006.12.06 11:40
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4863303
|2006.12.06 11:38
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1967
|1.2013
|1.1947
|2006.12.06 12:46
|1.1965
|0.00
|0.00
|0.00
|26.74
|4863784
|2006.12.06 11:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9746
|1.9620
|2006.12.06 15:15
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|4863862
|2006.12.06 11:40
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3262
|1.3201
|1.3282
|2006.12.06 12:55
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4863929
|2006.12.06 11:40
|sell
|3.20
|usdchf
|1.1985
|1.2016
|1.1965
|2006.12.06 12:46
|1.1965
|0.00
|0.00
|0.00
|534.89
|4865027
|2006.12.06 11:51
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.03
|115.79
|114.83
|2006.12.06 17:04
|114.97
|0.00
|0.00
|0.00
|20.88
|4865488
|2006.12.06 11:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9655
|1.9746
|1.9635
|2006.12.06 15:15
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4866318
|2006.12.06 12:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1962
|1.1856
|1.1982
|2006.12.06 15:18
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|16.69
|4866584
|2006.12.06 12:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3280
|1.3386
|1.3260
|2006.12.06 15:18
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4868527
|2006.12.06 14:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9670
|1.9746
|1.9650
|2006.12.06 15:15
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4869982
|2006.12.06 15:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9641
|1.9747
|1.9621
|2006.12.06 15:40
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4870365
|2006.12.06 15:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3258
|1.3364
|1.3238
|2006.12.06 21:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|4870393
|2006.12.06 15:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1984
|1.1878
|1.2004
|2006.12.06 19:49
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.17
|4871194
|2006.12.06 15:31
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.18
|115.79
|114.98
|2006.12.06 17:04
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|139.15
|4871505
|2006.12.06 15:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9618
|1.9724
|1.9598
|2006.12.06 20:48
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|4871725
|2006.12.06 15:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9633
|1.9724
|1.9613
|2006.12.06 20:48
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|4871890
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9648
|1.9724
|1.9628
|2006.12.06 20:48
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|4872819
|2006.12.06 16:11
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1968
|1.1877
|1.1988
|2006.12.06 19:49
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.54
|4872838
|2006.12.06 16:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3274
|1.3365
|1.3254
|2006.12.06 21:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4873764
|2006.12.06 16:33
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1953
|1.1877
|1.1973
|2006.12.06 19:49
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.84
|4874451
|2006.12.06 16:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3289
|1.3365
|1.3269
|2006.12.06 21:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4874817
|2006.12.06 17:04
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9673
|1.9734
|1.9653
|2006.12.06 20:48
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4875029
|2006.12.06 17:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3304
|1.3365
|1.3284
|2006.12.06 21:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4875046
|2006.12.06 17:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.95
|113.89
|115.15
|2006.12.06 20:40
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|4875285
|2006.12.06 17:07
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1938
|1.1877
|1.1958
|2006.12.06 19:48
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|33.49
|4875818
|2006.12.06 17:22
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9688
|1.9734
|1.9668
|2006.12.06 20:48
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4876451
|2006.12.06 17:39
|buy
|1.60
|usdchf
|1.1923
|1.1877
|1.1943
|2006.12.06 19:48
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|267.94
|4879390
|2006.12.06 19:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1943
|1.2049
|1.1923
|2006.12.07 07:03
|1.1938
|0.00
|0.00
|-3.05
|4.19
|4879870
|2006.12.06 20:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.18
|114.12
|115.38
|2006.12.07 15:30
|115.09
|0.00
|0.00
|3.98
|-7.82
|4880049
|2006.12.06 20:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|1.9562
|1.9688
|2006.12.07 06:58
|1.9674
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4880398
|2006.12.06 21:27
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1958
|1.2049
|1.1938
|2006.12.07 07:03
|1.1938
|0.00
|0.00
|-6.09
|33.51
|4880498
|2006.12.06 21:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3285
|1.3179
|1.3305
|2006.12.07 06:58
|1.3305
|0.00
|0.00
|-2.33
|20.00
|4880539
|2006.12.06 21:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9653
|1.9562
|1.9673
|2006.12.07 06:58
|1.9673
|0.00
|0.00
|-1.20
|40.00
|4886769
|2006.12.07 06:38
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.03
|114.12
|115.23
|2006.12.07 15:30
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|4887256
|2006.12.07 06:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9678
|1.9572
|1.9698
|2006.12.07 09:12
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4887293
|2006.12.07 06:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3307
|1.3201
|1.3327
|2006.12.07 15:36
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|4887673
|2006.12.07 07:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1933
|1.2039
|1.1913
|2006.12.07 15:36
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|4889443
|2006.12.07 08:21
|buy
|0.40
|usdjpy
|114.88
|114.12
|115.08
|2006.12.07 15:30
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|69.52
|4890392
|2006.12.07 09:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|1.9597
|1.9723
|2006.12.07 15:00
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|4893290
|2006.12.07 10:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9687
|1.9596
|1.9707
|2006.12.07 15:00
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4895195
|2006.12.07 12:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1948
|1.2039
|1.1928
|2006.12.07 15:36
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|33.53
|4895248
|2006.12.07 12:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3292
|1.3201
|1.3312
|2006.12.07 15:36
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4896376
|2006.12.07 13:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9671
|1.9595
|1.9691
|2006.12.07 15:00
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4897936
|2006.12.07 14:07
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9656
|1.9595
|1.9676
|2006.12.07 15:00
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4899611
|2006.12.07 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9678
|1.9784
|1.9658
|2006.12.07 15:25
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4900440
|2006.12.07 15:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9653
|1.9759
|1.9633
|2006.12.07 15:42
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4900730
|2006.12.07 15:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.11
|114.05
|115.31
|2006.12.07 15:42
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|4901309
|2006.12.07 15:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9668
|1.9759
|1.9648
|2006.12.07 15:42
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4901580
|2006.12.07 15:36
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.96
|114.05
|115.16
|2006.12.07 15:42
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|34.73
|4901588
|2006.12.07 15:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3312
|1.3418
|1.3292
|2006.12.07 15:42
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4901600
|2006.12.07 15:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1929
|1.1823
|1.1949
|2006.12.07 15:42
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|4903350
|2006.12.07 15:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1952
|1.1846
|1.1972
|2006.12.07 18:46
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|4903450
|2006.12.07 15:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3289
|1.3395
|1.3269
|2006.12.07 16:00
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4903453
|2006.12.07 15:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9643
|1.9749
|1.9623
|2006.12.07 16:00
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4903487
|2006.12.07 15:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.15
|114.09
|115.35
|2006.12.07 17:15
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|4903679
|2006.12.07 15:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9658
|1.9749
|1.9638
|2006.12.07 16:00
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4903967
|2006.12.07 15:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3304
|1.3395
|1.3284
|2006.12.07 16:00
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4904775
|2006.12.07 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9633
|1.9739
|1.9613
|2006.12.07 16:41
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|4904800
|2006.12.07 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3280
|1.3386
|1.3260
|2006.12.08 09:38
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.61
|4.00
|4905493
|2006.12.07 16:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9649
|1.9740
|1.9629
|2006.12.07 16:39
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4905716
|2006.12.07 16:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3296
|1.3387
|1.3276
|2006.12.08 09:38
|1.3276
|0.00
|0.00
|1.23
|40.00
|4906006
|2006.12.07 16:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1937
|1.1846
|1.1957
|2006.12.07 18:46
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|33.45
|4906112
|2006.12.07 16:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.00
|114.09
|115.20
|2006.12.07 17:15
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|34.72
|4906196
|2006.12.07 16:20
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9665
|1.9741
|1.9645
|2006.12.07 16:38
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4907104
|2006.12.07 16:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9643
|1.9749
|1.9623
|2006.12.07 18:46
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4908215
|2006.12.07 17:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.22
|114.16
|115.42
|2006.12.08 11:51
|115.42
|0.00
|0.00
|1.28
|17.33
|4910543
|2006.12.07 18:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9723
|1.9597
|2006.12.08 01:10
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.04
|5.00
|4910545
|2006.12.07 18:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1961
|1.1855
|1.1981
|2006.12.08 14:05
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.86
|16.69
|4911360
|2006.12.07 19:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9633
|1.9724
|1.9613
|2006.12.08 01:10
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.08
|40.00
|4914338
|2006.12.08 01:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|1.9717
|1.9591
|2006.12.08 09:36
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4914522
|2006.12.08 01:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9627
|1.9718
|1.9607
|2006.12.08 09:36
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4919604
|2006.12.08 09:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9603
|1.9709
|1.9583
|2006.12.08 12:08
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4919700
|2006.12.08 09:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3273
|1.3379
|1.3253
|2006.12.08 15:30
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4920507
|2006.12.08 10:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9618
|1.9709
|1.9598
|2006.12.08 12:08
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4921265
|2006.12.08 11:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3288
|1.3379
|1.3268
|2006.12.08 15:28
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4921999
|2006.12.08 11:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.59
|114.53
|115.79
|2006.12.08 15:30
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|4922672
|2006.12.08 12:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9590
|1.9696
|1.9570
|2006.12.08 15:30
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4924347
|2006.12.08 14:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1983
|1.1877
|1.2003
|2006.12.08 15:31
|1.1991
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|4924665
|2006.12.08 14:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1967
|1.1876
|1.1987
|2006.12.08 15:30
|1.1987
|0.00
|0.00
|0.00
|33.37
|4927511
|2006.12.08 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3264
|1.3370
|1.3244
|2006.12.08 17:21
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|4927554
|2006.12.08 15:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9568
|1.9674
|1.9548
|2006.12.08 15:32
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4927568
|2006.12.08 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1986
|1.1880
|1.2006
|2006.12.08 17:30
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.57
|4927586
|2006.12.08 15:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.78
|114.72
|115.98
|2006.12.08 17:22
|115.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.86
|4928001
|2006.12.08 15:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9543
|1.9649
|1.9523
|2006.12.08 15:52
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|4928704
|2006.12.08 15:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9562
|1.9653
|1.9542
|2006.12.08 15:52
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.00
|4929587
|2006.12.08 15:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3282
|1.3373
|1.3262
|2006.12.08 17:21
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|4929691
|2006.12.08 15:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9578
|1.9654
|1.9558
|2006.12.08 15:52
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|4929696
|2006.12.08 15:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.61
|114.70
|115.81
|2006.12.08 17:22
|115.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.96
|4929719
|2006.12.08 15:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1971
|1.1880
|1.1991
|2006.12.08 17:30
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.33
|4929822
|2006.12.08 15:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3297
|1.3373
|1.3277
|2006.12.08 17:20
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|4929934
|2006.12.08 15:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1956
|1.1880
|1.1976
|2006.12.08 17:30
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.02
|4930007
|2006.12.08 15:45
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9594
|1.9655
|1.9574
|2006.12.08 15:52
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|-488.00
|4930134
|2006.12.08 15:45
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.45
|114.69
|115.65
|2006.12.08 17:22
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.41
|4930224
|2006.12.08 15:45
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9609
|1.9655
|1.9589
|2006.12.08 15:52
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|-736.00
|4932931
|2006.12.08 15:54
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1929
|1.1868
|1.1949
|2006.12.08 17:29
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|33.52
|4932929
|2006.12.08 15:54
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3333
|1.3394
|1.3313
|2006.12.08 17:20
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4932932
|2006.12.08 15:54
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.20
|114.59
|115.40
|2006.12.08 17:21
|115.24
|0.00
|0.00
|0.00
|27.77
|4932964
|2006.12.08 15:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9673
|1.9567
|1.9693
|2006.12.08 16:15
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4933750
|2006.12.08 16:01
|buy
|1.60
|usdchf
|1.1914
|1.1868
|1.1934
|2006.12.08 17:29
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|268.14
|4934624
|2006.12.08 16:15
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.04
|114.58
|115.24
|2006.12.08 17:21
|115.24
|0.00
|0.00
|0.00
|277.68
|4934647
|2006.12.08 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9699
|1.9593
|1.9719
|2006.12.08 17:01
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4934989
|2006.12.08 16:17
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3348
|1.3394
|1.3328
|2006.12.08 17:20
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4937713
|2006.12.08 17:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9716
|1.9610
|1.9736
|2006.12.08 18:49
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|4938465
|2006.12.08 17:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9701
|1.9610
|1.9721
|2006.12.08 18:49
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.00
|4939118
|2006.12.08 17:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3329
|1.3223
|1.3349
|2006.12.08 18:54
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|4939199
|2006.12.08 17:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.24
|116.30
|115.04
|2006.12.08 18:53
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.14
|4939446
|2006.12.08 17:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9685
|1.9609
|1.9705
|2006.12.08 18:49
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|4939818
|2006.12.08 17:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3313
|1.3222
|1.3333
|2006.12.08 18:54
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.00
|4939870
|2006.12.08 17:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.39
|116.30
|115.19
|2006.12.08 18:53
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.49
|4939938
|2006.12.08 17:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1935
|1.2041
|1.1915
|2006.12.08 18:54
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.03
|4940173
|2006.12.08 17:34
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9669
|1.9608
|1.9689
|2006.12.08 18:49
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-488.00
|4942176
|2006.12.08 18:25
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.54
|116.30
|115.34
|2006.12.08 18:53
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-261.39
|4942818
|2006.12.08 18:40
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9654
|1.9608
|1.9674
|2006.12.08 18:49
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-704.00
|4942925
|2006.12.08 18:41
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.70
|116.31
|115.50
|2006.12.08 18:53
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-419.57
|4943008
|2006.12.08 18:41
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1950
|1.2041
|1.1930
|2006.12.08 18:54
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.14
|4943184
|2006.12.08 18:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3295
|1.3219
|1.3315
|2006.12.08 18:54
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|4943420
|2006.12.08 18:43
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1966
|1.2042
|1.1946
|2006.12.08 18:54
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.45
|4943847
|2006.12.08 18:47
|sell
|1.60
|usdjpy
|115.86
|116.32
|115.66
|2006.12.08 18:53
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-619.04
|4944232
|2006.12.08 18:49
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3273
|1.3212
|1.3293
|2006.12.08 18:54
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-464.00
|4944258
|2006.12.08 18:49
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1983
|1.2044
|1.1963
|2006.12.08 18:54
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|-405.18
|4944270
|2006.12.08 18:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9610
|1.9504
|1.9630
|2006.12.08 18:56
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|4944425
|2006.12.08 18:49
|sell
|3.20
|usdjpy
|116.01
|116.32
|115.81
|2006.12.08 18:52
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-743.03
|4945414
|2006.12.08 18:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9562
|1.9471
|1.9582
|2006.12.08 18:56
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|4945441
|2006.12.08 18:53
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2015
|1.2061
|1.1995
|2006.12.08 18:54
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|-358.74
|4945956
|2006.12.08 18:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9546
|1.9470
|1.9566
|2006.12.08 18:56
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4946021
|2006.12.08 18:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3217
|1.3323
|1.3197
|2006.12.08 18:55
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4946078
|2006.12.08 18:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2043
|1.1937
|1.2063
|2006.12.08 21:00
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|4946356
|2006.12.08 18:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9526
|1.9465
|1.9546
|2006.12.08 18:56
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4946571
|2006.12.08 18:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3192
|1.3298
|1.3172
|2006.12.08 21:14
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|4946879
|2006.12.08 18:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3208
|1.3299
|1.3188
|2006.12.08 21:14
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4947068
|2006.12.08 18:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9550
|1.9444
|1.9570
|2006.12.08 19:05
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4947512
|2006.12.08 19:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.25
|115.19
|116.45
|2006.12.08 19:02
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|4947773
|2006.12.08 19:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.48
|115.42
|116.68
|2006.12.11 03:15
|116.53
|0.00
|0.00
|1.28
|4.29
|4947908
|2006.12.08 19:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.33
|115.42
|116.53
|2006.12.11 03:15
|116.53
|0.00
|0.00
|2.57
|34.33
|4948125
|2006.12.08 19:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9571
|1.9677
|1.9551
|2006.12.08 20:17
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4948290
|2006.12.08 19:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3223
|1.3299
|1.3203
|2006.12.08 21:14
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4949228
|2006.12.08 19:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2025
|1.1934
|1.2045
|2006.12.08 21:00
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|33.21
|4950419
|2006.12.08 20:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9547
|1.9653
|1.9527
|2006.12.08 21:46
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4950995
|2006.12.08 21:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2047
|1.1941
|1.2067
|2006.12.11 00:06
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.86
|16.57
|4951148
|2006.12.08 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3201
|1.3307
|1.3181
|2006.12.11 00:01
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.61
|20.00
|4951498
|2006.12.08 21:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9524
|1.9630
|1.9504
|2006.12.11 02:12
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.04
|7.00
|4951864
|2006.12.08 22:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9539
|1.9630
|1.9519
|2006.12.11 02:12
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.08
|40.00
|4952848
|2006.12.11 00:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3179
|1.3285
|1.3159
|2006.12.11 03:26
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4953041
|2006.12.11 00:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2070
|1.1964
|1.2090
|2006.12.11 02:26
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|4955605
|2006.12.11 01:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2055
|1.1964
|1.2075
|2006.12.11 02:26
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|33.13
|4956944
|2006.12.11 02:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9513
|1.9619
|1.9493
|2006.12.11 03:29
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4958057
|2006.12.11 02:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2079
|1.1973
|1.2099
|2006.12.11 11:38
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|4959777
|2006.12.11 03:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.57
|115.51
|116.77
|2006.12.11 03:49
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|17.13
|4960441
|2006.12.11 03:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3157
|1.3263
|1.3137
|2006.12.11 04:17
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4960726
|2006.12.11 03:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9489
|1.9595
|1.9469
|2006.12.11 08:59
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|4961456
|2006.12.11 03:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.80
|115.74
|117.00
|2006.12.11 11:16
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|4963307
|2006.12.11 04:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3135
|1.3241
|1.3115
|2006.12.11 15:17
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|4965189
|2006.12.11 05:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3150
|1.3241
|1.3130
|2006.12.11 15:17
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|4967048
|2006.12.11 06:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9505
|1.9596
|1.9485
|2006.12.11 08:59
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4967057
|2006.12.11 06:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3165
|1.3241
|1.3145
|2006.12.11 15:16
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|4970159
|2006.12.11 08:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9520
|1.9596
|1.9500
|2006.12.11 08:59
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4970255
|2006.12.11 08:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2064
|1.1973
|1.2084
|2006.12.11 11:38
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.25
|4971970
|2006.12.11 08:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9499
|1.9393
|1.9519
|2006.12.11 09:13
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4972677
|2006.12.11 09:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3180
|1.3241
|1.3160
|2006.12.11 15:16
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4972781
|2006.12.11 09:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9523
|1.9417
|1.9543
|2006.12.11 09:48
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4974540
|2006.12.11 09:47
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3196
|1.3242
|1.3176
|2006.12.11 15:15
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4974854
|2006.12.11 09:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.64
|115.73
|116.84
|2006.12.11 11:16
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|34.23
|4974882
|2006.12.11 09:48
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2048
|1.1972
|1.2068
|2006.12.11 11:37
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|13.28
|4974941
|2006.12.11 09:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9547
|1.9441
|1.9567
|2006.12.11 10:18
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4976019
|2006.12.11 09:52
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2033
|1.1972
|1.2053
|2006.12.11 11:37
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|132.75
|4978214
|2006.12.11 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|1.9459
|1.9585
|2006.12.11 15:35
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.00
|4979843
|2006.12.11 10:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9547
|1.9456
|1.9567
|2006.12.11 15:35
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|4982685
|2006.12.11 11:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9531
|1.9455
|1.9551
|2006.12.11 15:35
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|4983686
|2006.12.11 11:38
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9516
|1.9455
|1.9536
|2006.12.11 15:34
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|4983745
|2006.12.11 11:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2051
|1.2157
|1.2031
|2006.12.11 17:22
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.46
|4990542
|2006.12.11 15:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2080
|1.2171
|1.2060
|2006.12.11 17:22
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|33.17
|4990558
|2006.12.11 15:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.15
|116.09
|117.35
|2006.12.12 14:02
|117.05
|0.00
|0.00
|1.26
|-8.54
|4990621
|2006.12.11 15:17
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9485
|1.9439
|1.9505
|2006.12.11 15:34
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4990633
|2006.12.11 15:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3177
|1.3071
|1.3197
|2006.12.11 15:35
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4991721
|2006.12.11 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3199
|1.3093
|1.3219
|2006.12.11 18:04
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4991745
|2006.12.11 15:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9505
|1.9399
|1.9525
|2006.12.11 17:31
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4996387
|2006.12.11 17:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2056
|1.2162
|1.2036
|2006.12.11 17:52
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|16.62
|4997257
|2006.12.11 17:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9527
|1.9421
|1.9547
|2006.12.11 18:06
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4998678
|2006.12.11 17:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2033
|1.2139
|1.2013
|2006.12.11 19:02
|1.2013
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|4999239
|2006.12.11 18:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.99
|116.08
|117.19
|2006.12.12 14:02
|117.03
|0.00
|0.00
|2.53
|6.84
|4999258
|2006.12.11 18:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3220
|1.3114
|1.3240
|2006.12.11 19:01
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4999452
|2006.12.11 18:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9550
|1.9444
|1.9570
|2006.12.11 19:01
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5002389
|2006.12.11 19:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3245
|1.3139
|1.3265
|2006.12.12 04:58
|1.3265
|0.00
|0.00
|-0.72
|20.00
|5002510
|2006.12.11 19:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9571
|1.9465
|1.9591
|2006.12.11 19:31
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5002747
|2006.12.11 19:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2010
|1.2116
|1.1990
|2006.12.12 01:20
|1.2007
|0.00
|0.00
|-1.07
|2.50
|5004278
|2006.12.11 19:16
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.83
|116.07
|117.03
|2006.12.12 14:02
|117.03
|0.00
|0.00
|5.06
|68.36
|5005162
|2006.12.11 19:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9594
|1.9488
|1.9614
|2006.12.12 01:13
|1.9598
|0.00
|0.00
|-0.21
|4.00
|5006454
|2006.12.11 20:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9578
|1.9487
|1.9598
|2006.12.12 01:13
|1.9598
|0.00
|0.00
|-0.42
|40.00
|5009131
|2006.12.11 22:34
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2027
|1.2118
|1.2007
|2006.12.12 01:20
|1.2007
|0.00
|0.00
|-2.14
|33.31
|5012363
|2006.12.12 01:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9495
|1.9621
|2006.12.12 05:02
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5012640
|2006.12.12 01:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2008
|1.2114
|1.1988
|2006.12.12 16:36
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.15
|5016644
|2006.12.12 04:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3266
|1.3160
|1.3286
|2006.12.12 11:51
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|5016850
|2006.12.12 05:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9625
|1.9519
|1.9645
|2006.12.12 11:30
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|5020299
|2006.12.12 08:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3251
|1.3160
|1.3271
|2006.12.12 11:51
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5022504
|2006.12.12 09:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9609
|1.9518
|1.9629
|2006.12.12 11:30
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5023217
|2006.12.12 09:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9592
|1.9516
|1.9612
|2006.12.12 11:30
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5023242
|2006.12.12 09:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3235
|1.3159
|1.3255
|2006.12.12 11:51
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5024284
|2006.12.12 10:05
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2024
|1.2115
|1.2004
|2006.12.12 16:36
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|5026601
|2006.12.12 11:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9618
|1.9724
|1.9598
|2006.12.12 12:20
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|5026655
|2006.12.12 11:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9633
|1.9724
|1.9613
|2006.12.12 12:20
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5027939
|2006.12.12 11:51
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9648
|1.9724
|1.9628
|2006.12.12 12:20
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5027967
|2006.12.12 11:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3255
|1.3361
|1.3235
|2006.12.12 12:55
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5029204
|2006.12.12 12:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|1.9730
|1.9604
|2006.12.12 12:56
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5030579
|2006.12.12 12:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3233
|1.3339
|1.3213
|2006.12.12 15:30
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5030766
|2006.12.12 12:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9596
|1.9702
|1.9576
|2006.12.12 15:30
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|5031112
|2006.12.12 13:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9612
|1.9703
|1.9592
|2006.12.12 15:30
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|5032532
|2006.12.12 14:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.08
|116.02
|117.28
|2006.12.12 15:30
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|5032733
|2006.12.12 14:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9628
|1.9704
|1.9608
|2006.12.12 15:30
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5033399
|2006.12.12 14:25
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.92
|116.01
|117.12
|2006.12.12 15:30
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|34.15
|5034059
|2006.12.12 14:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3248
|1.3339
|1.3228
|2006.12.12 15:30
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|5034244
|2006.12.12 14:56
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9644
|1.9705
|1.9624
|2006.12.12 15:30
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5035793
|2006.12.12 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3227
|1.3333
|1.3207
|2006.12.12 15:56
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5035799
|2006.12.12 15:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.09
|116.03
|117.29
|2006.12.12 18:33
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|5035817
|2006.12.12 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9608
|1.9714
|1.9588
|2006.12.12 18:34
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|5035841
|2006.12.12 15:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2039
|1.2115
|1.2019
|2006.12.12 16:36
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|66.56
|5036348
|2006.12.12 15:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9625
|1.9716
|1.9605
|2006.12.12 18:34
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|5037043
|2006.12.12 15:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3242
|1.3333
|1.3222
|2006.12.12 15:56
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|5038234
|2006.12.12 15:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3221
|1.3327
|1.3201
|2006.12.12 18:34
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5038963
|2006.12.12 16:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3236
|1.3327
|1.3216
|2006.12.12 18:34
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5039273
|2006.12.12 16:12
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9640
|1.9716
|1.9620
|2006.12.12 18:34
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|5040146
|2006.12.12 16:35
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9655
|1.9716
|1.9635
|2006.12.12 18:34
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|5040298
|2006.12.12 16:36
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.94
|116.03
|117.14
|2006.12.12 18:33
|117.14
|0.00
|0.00
|0.00
|34.15
|5040893
|2006.12.12 16:38
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9674
|1.9720
|1.9654
|2006.12.12 18:34
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|5040907
|2006.12.12 16:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3253
|1.3329
|1.3233
|2006.12.12 18:34
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5040912
|2006.12.12 16:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2018
|1.1912
|1.2038
|2006.12.12 17:58
|1.2024
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|5041294
|2006.12.12 16:42
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2003
|1.1912
|1.2023
|2006.12.12 17:58
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|33.27
|5045035
|2006.12.12 17:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2025
|1.1919
|1.2045
|2006.12.12 21:14
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|5046248
|2006.12.12 18:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.17
|116.11
|117.37
|2006.12.13 02:59
|116.91
|0.00
|0.00
|1.26
|-22.24
|5046471
|2006.12.12 18:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3229
|1.3335
|1.3209
|2006.12.13 10:32
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.51
|-35.00
|5046544
|2006.12.12 18:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9652
|1.9546
|1.9672
|2006.12.12 21:15
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|5050252
|2006.12.12 21:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9637
|1.9546
|1.9657
|2006.12.12 21:15
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|5050968
|2006.12.12 21:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2052
|1.1946
|1.2072
|2006.12.13 11:06
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.89
|-19.95
|5051058
|2006.12.12 21:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2036
|1.1945
|1.2056
|2006.12.13 11:06
|1.2027
|0.00
|0.00
|1.77
|-14.97
|5051119
|2006.12.12 21:14
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.02
|116.11
|117.22
|2006.12.13 02:59
|116.90
|0.00
|0.00
|2.53
|-20.53
|5051447
|2006.12.12 21:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9760
|1.9634
|2006.12.13 10:36
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|5051962
|2006.12.12 21:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3245
|1.3336
|1.3225
|2006.12.13 10:31
|1.3263
|0.00
|0.00
|1.02
|-36.00
|5052056
|2006.12.12 21:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9669
|1.9760
|1.9649
|2006.12.13 10:36
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5052173
|2006.12.12 21:20
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2021
|1.1945
|1.2041
|2006.12.13 11:06
|1.2024
|0.00
|0.00
|3.54
|9.98
|5052443
|2006.12.12 21:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3260
|1.3336
|1.3240
|2006.12.13 10:31
|1.3262
|0.00
|0.00
|2.04
|-8.00
|5052460
|2006.12.12 21:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9685
|1.9761
|1.9665
|2006.12.13 10:36
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|5052536
|2006.12.12 21:21
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2005
|1.1944
|1.2025
|2006.12.13 11:06
|1.2025
|0.00
|0.00
|7.09
|133.06
|5052658
|2006.12.12 21:21
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.86
|116.10
|117.06
|2006.12.13 02:59
|116.91
|0.00
|0.00
|5.06
|17.11
|5054471
|2006.12.12 21:32
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9701
|1.9762
|1.9681
|2006.12.13 10:36
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5054513
|2006.12.12 21:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3282
|1.3343
|1.3262
|2006.12.13 10:31
|1.3262
|0.00
|0.00
|4.07
|160.00
|5057411
|2006.12.12 22:21
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.71
|116.10
|116.91
|2006.12.13 02:59
|116.91
|0.00
|0.00
|10.11
|136.86
|5062642
|2006.12.13 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.88
|117.94
|116.68
|2006.12.14 08:52
|117.46
|0.00
|0.00
|-4.23
|-49.38
|5068611
|2006.12.13 08:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.03
|117.94
|116.83
|2006.12.14 08:52
|117.45
|0.00
|0.00
|-8.45
|-71.52
|5073093
|2006.12.13 10:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3261
|1.3367
|1.3241
|2006.12.13 15:30
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5073356
|2006.12.13 10:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9672
|1.9778
|1.9652
|2006.12.13 15:30
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|5073805
|2006.12.13 10:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9688
|1.9779
|1.9668
|2006.12.13 15:30
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|5074708
|2006.12.13 11:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2030
|1.1924
|1.2050
|2006.12.13 15:30
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|5076833
|2006.12.13 11:54
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9714
|1.9790
|1.9694
|2006.12.13 15:30
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5076874
|2006.12.13 11:55
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2015
|1.1924
|1.2035
|2006.12.13 15:30
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|33.22
|5083193
|2006.12.13 15:30
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.24
|118.00
|117.04
|2006.12.14 08:52
|117.46
|0.00
|0.00
|-16.91
|-74.92
|5083273
|2006.12.13 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9671
|1.9777
|1.9651
|2006.12.13 15:34
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5083288
|2006.12.13 15:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2052
|1.1946
|1.2072
|2006.12.13 15:34
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|5083433
|2006.12.13 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3237
|1.3343
|1.3217
|2006.12.13 15:34
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5085057
|2006.12.13 15:34
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.39
|118.00
|117.19
|2006.12.13 18:11
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|136.53
|5088924
|2006.12.13 15:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3216
|1.3322
|1.3196
|2006.12.13 20:05
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5088927
|2006.12.13 15:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9645
|1.9751
|1.9625
|2006.12.13 16:31
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5088935
|2006.12.13 15:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2071
|1.1965
|1.2091
|2006.12.14 10:36
|1.2061
|0.00
|0.00
|2.78
|-8.29
|5102824
|2006.12.13 20:29
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.48
|118.09
|117.28
|2006.12.14 08:51
|117.45
|0.00
|0.00
|-33.82
|20.43
|5102832
|2006.12.13 20:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3206
|1.3312
|1.3186
|2006.12.14 13:09
|1.3216
|0.00
|0.00
|1.67
|-10.00
|5102843
|2006.12.13 20:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9648
|1.9754
|1.9628
|2006.12.14 10:48
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.15
|-27.00
|5104105
|2006.12.13 21:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9665
|1.9756
|1.9645
|2006.12.14 10:48
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.30
|-22.00
|5114317
|2006.12.14 06:37
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.65
|118.11
|117.45
|2006.12.14 08:51
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|272.46
|5116275
|2006.12.14 08:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2056
|1.1965
|1.2076
|2006.12.14 10:36
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|9.95
|5116347
|2006.12.14 08:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3221
|1.3312
|1.3201
|2006.12.14 13:09
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5117123
|2006.12.14 08:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.43
|118.49
|117.23
|2006.12.14 18:12
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.06
|5119465
|2006.12.14 09:44
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9680
|1.9756
|1.9660
|2006.12.14 10:47
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5120108
|2006.12.14 09:53
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2041
|1.1965
|1.2061
|2006.12.14 10:36
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|66.33
|5120301
|2006.12.14 09:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3236
|1.3312
|1.3216
|2006.12.14 13:09
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5120890
|2006.12.14 10:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9696
|1.9757
|1.9676
|2006.12.14 10:47
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5124728
|2006.12.14 10:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2059
|1.2165
|1.2039
|2006.12.14 16:05
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.87
|5125605
|2006.12.14 10:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9676
|1.9570
|1.9696
|2006.12.14 14:12
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5127203
|2006.12.14 11:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2074
|1.2165
|1.2054
|2006.12.14 16:05
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.62
|5131244
|2006.12.14 13:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9661
|1.9570
|1.9681
|2006.12.14 14:12
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|5131275
|2006.12.14 13:07
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2089
|1.2165
|1.2069
|2006.12.14 16:05
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.43
|5131509
|2006.12.14 13:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3217
|1.3111
|1.3237
|2006.12.14 16:03
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5132158
|2006.12.14 13:16
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2105
|1.2166
|1.2085
|2006.12.14 16:05
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.03
|5133220
|2006.12.14 13:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3202
|1.3111
|1.3222
|2006.12.14 16:03
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|5133384
|2006.12.14 13:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9646
|1.9570
|1.9666
|2006.12.14 14:12
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|5133651
|2006.12.14 13:33
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.59
|118.50
|117.39
|2006.12.14 18:12
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|5134796
|2006.12.14 13:46
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2120
|1.2166
|1.2100
|2006.12.14 16:05
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|52.82
|5135074
|2006.12.14 13:48
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9630
|1.9569
|1.9650
|2006.12.14 14:12
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5135184
|2006.12.14 13:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3187
|1.3111
|1.3207
|2006.12.14 16:03
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|5137455
|2006.12.14 14:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9649
|1.9755
|1.9629
|2006.12.14 15:28
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5141371
|2006.12.14 15:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9732
|1.9606
|2006.12.14 16:52
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5141795
|2006.12.14 15:30
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2136
|1.2167
|1.2116
|2006.12.14 16:05
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|528.23
|5142167
|2006.12.14 15:31
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3171
|1.3110
|1.3191
|2006.12.14 16:03
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5146194
|2006.12.14 16:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3192
|1.3298
|1.3172
|2006.12.14 17:21
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5146556
|2006.12.14 16:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9641
|1.9732
|1.9621
|2006.12.14 16:52
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|5146804
|2006.12.14 16:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2118
|1.2012
|1.2138
|2006.12.14 17:26
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|16.48
|5149589
|2006.12.14 16:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9618
|1.9724
|1.9598
|2006.12.14 17:26
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5150489
|2006.12.14 17:04
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.75
|118.51
|117.55
|2006.12.14 18:12
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|68.06
|5151650
|2006.12.14 17:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3171
|1.3277
|1.3151
|2006.12.14 17:30
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5152019
|2006.12.14 17:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2141
|1.2035
|1.2161
|2006.12.14 19:49
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|5152323
|2006.12.14 17:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9595
|1.9701
|1.9575
|2006.12.14 19:45
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5156035
|2006.12.14 17:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9610
|1.9701
|1.9590
|2006.12.14 19:45
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|5157029
|2006.12.14 17:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9626
|1.9702
|1.9606
|2006.12.14 19:45
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|5158404
|2006.12.14 18:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.55
|116.49
|117.75
|2006.12.14 19:53
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|5161536
|2006.12.14 18:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9641
|1.9702
|1.9621
|2006.12.14 19:45
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5162671
|2006.12.14 19:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2125
|1.2034
|1.2145
|2006.12.14 19:49
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|32.94
|0.00
|0.00
|34.52
|1 474.57
|Closed P/L:
|1 509.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5153540
|2006.12.14 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3150
|1.3256
|1.3130
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|5156521
|2006.12.14 17:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3165
|1.3256
|1.3145
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5163523
|2006.12.14 19:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9723
|1.9597
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5163734
|2006.12.14 19:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2149
|1.2043
|1.2169
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|5163936
|2006.12.14 19:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.77
|116.71
|117.97
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.54
|Floating P/L:
|-8.54
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 509.09
|Floating P/L:
|-8.54
|Margin:
|790.97
|Balance:
|11 509.09
|Equity:
|11 500.55
|Free Margin:
|10 709.58
|Details:
|Gross Profit:
|13 752.28
|Gross Loss:
|12 243.19
|Total Net Profit:
|1 509.09
|Profit Factor:
|1.12
|Expected Payoff:
|3.77
|Absolute Drawdown:
|3 140.93
|Maximal Drawdown:
|7 830.24 (53.31%)
|Relative Drawdown:
|53.31% (7 830.24)
|Total Trades:
|400
|Short Positions (won %):
|222 (65.32%)
|Long Positions (won %):
|178 (65.73%)
|Profit Trades (% of total):
|262 (65.50%)
|Loss trades (% of total):
|138 (34.50%)
|Largest
|profit trade:
|555.65
|loss trade:
|-743.03
|Average
|profit trade:
|52.49
|loss trade:
|-88.72
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (471.99)
|consecutive losses ($):
|23 (-6 557.12)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|743.24 (10)
|consecutive loss (count):
|-6 557.12 (23)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2