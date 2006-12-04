FXDD

Account: 478576 Name: Wackena Currency: USD 2006 December 14, 20:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
47770792006.12.04 03:40balanceDeposit10 000.00
47771002006.12.04 03:41buy0.10usdjpy115.51114.00115.712006.12.04 06:06115.710.000.000.0017.28
47771012006.12.04 03:41sell0.10eurusd1.33281.34791.33082006.12.04 09:511.33080.000.000.0020.00
47771042006.12.04 03:41buy0.10usdchf1.19391.17881.19592006.12.04 09:501.19590.000.000.0016.72
47771052006.12.04 03:42sell0.10gbpusd1.97921.99431.97722006.12.04 06:081.97720.000.000.0020.00
47793422006.12.04 06:06buy0.10usdjpy115.76114.25115.962006.12.04 15:19115.650.000.000.00-9.51
47795202006.12.04 06:08sell0.10gbpusd1.97691.99201.97492006.12.04 08:131.97940.000.000.00-25.00
47814812006.12.04 07:29sell0.20gbpusd1.97851.99211.97652006.12.04 08:131.97930.000.000.00-16.00
47815362006.12.04 07:30buy0.20usdjpy115.61114.25115.812006.12.04 15:19115.660.000.000.008.65
47817782006.12.04 07:32sell0.40gbpusd1.98001.99211.97802006.12.04 08:131.97950.000.000.0020.00
47820902006.12.04 07:37sell0.80gbpusd1.98151.99211.97952006.12.04 08:121.97950.000.000.00160.00
47828722006.12.04 08:13sell0.10gbpusd1.97901.99411.97702006.12.04 09:511.97700.000.000.0020.00
47861952006.12.04 09:59buy0.10usdchf1.19611.18101.19812006.12.04 10:281.19810.000.000.0016.69
47867182006.12.04 10:07sell0.10gbpusd1.97681.99191.97482006.12.04 10:081.97480.000.000.0020.00
47867202006.12.04 10:07sell0.10eurusd1.33051.34561.32852006.12.04 10:281.32850.000.000.0020.00
47885202006.12.04 10:31sell0.10gbpusd1.97331.98841.97132006.12.04 11:561.97630.000.000.00-30.00
47890032006.12.04 10:41sell0.20gbpusd1.97541.98901.97342006.12.04 11:561.97620.000.000.00-16.00
47890092006.12.04 10:41sell0.10eurusd1.32981.34491.32782006.12.04 15:321.32940.000.000.004.00
47899672006.12.04 11:01buy0.10usdchf1.19531.18021.19732006.12.04 11:111.19730.000.000.0016.70
47906392006.12.04 11:17sell0.40gbpusd1.97831.99041.97632006.12.04 11:561.97630.000.000.0080.00
47906412006.12.04 11:17buy0.10usdchf1.19641.18131.19842006.12.04 11:571.19840.000.000.0016.69
47914872006.12.04 11:56sell0.10gbpusd1.97591.99101.97392006.12.04 14:551.97680.000.000.00-9.00
47915112006.12.04 11:57buy0.10usdchf1.19871.18361.20072006.12.05 11:351.19610.000.000.86-21.74
47923252006.12.04 12:21sell0.20gbpusd1.97741.99101.97542006.12.04 14:551.97690.000.000.0010.00
47929112006.12.04 12:39buy0.20usdchf1.19721.18361.19922006.12.05 11:351.19610.000.001.73-18.39
47931902006.12.04 12:48sell0.40gbpusd1.97891.99101.97692006.12.04 14:551.97690.000.000.0080.00
47932242006.12.04 12:48sell0.20eurusd1.33141.34501.32942006.12.04 15:321.32940.000.000.0040.00
47950662006.12.04 14:09buy0.40usdjpy115.46114.25115.662006.12.04 15:19115.660.000.000.0069.17
47960162006.12.04 14:55sell0.10gbpusd1.97641.99151.97442006.12.04 15:311.97440.000.000.0020.00
47972762006.12.04 15:31sell0.10gbpusd1.97411.98921.97212006.12.05 05:171.97650.000.000.04-24.00
47974192006.12.04 15:33sell0.10eurusd1.32911.34421.32712006.12.05 09:361.33170.000.000.62-26.00
47974792006.12.04 15:33buy0.10usdjpy115.77114.26115.972006.12.05 18:04115.150.000.001.28-53.84
47980442006.12.04 15:56sell0.20gbpusd1.97561.98921.97362006.12.05 05:171.97660.000.000.08-20.00
47983352006.12.04 16:04buy0.20usdjpy115.61114.25115.812006.12.05 18:04115.160.000.002.57-78.15
47984182006.12.04 16:06sell0.20eurusd1.33061.34421.32862006.12.05 09:361.33160.000.001.23-20.00
48001192006.12.04 16:54buy0.40usdjpy115.46114.25115.662006.12.05 18:04115.170.000.005.14-100.72
48011042006.12.04 17:43sell0.40gbpusd1.97711.98921.97512006.12.05 05:161.97670.000.000.1616.00
48011282006.12.04 17:43buy0.40usdchf1.19571.18361.19772006.12.05 11:351.19620.000.003.4616.72
48014562006.12.04 17:46sell0.80gbpusd1.97871.98931.97672006.12.05 05:161.97670.000.000.32160.00
48014702006.12.04 17:46sell0.40eurusd1.33221.34431.33022006.12.05 09:361.33150.000.002.4628.00
48031162006.12.04 18:32buy0.80usdchf1.19421.18361.19622006.12.05 11:341.19620.000.006.91133.76
48061892006.12.04 22:36buy0.80usdjpy115.30114.24115.502006.12.05 18:04115.160.000.0010.27-97.26
48071102006.12.04 23:48sell0.80eurusd1.33371.34431.33172006.12.05 09:351.33170.000.004.92160.00
48127042006.12.05 05:17sell0.10gbpusd1.97621.99131.97422006.12.05 10:081.97600.000.000.002.00
48136472006.12.05 07:03sell0.20gbpusd1.97771.99131.97572006.12.05 09:591.97570.000.000.0040.00
48159742006.12.05 09:19buy1.60usdjpy115.14114.23115.342006.12.05 18:03115.170.000.000.0041.68
48169082006.12.05 09:36sell0.10eurusd1.33161.34671.32962006.12.05 16:031.33210.000.000.00-5.00
48170952006.12.05 09:41buy3.20usdjpy114.98114.22115.182006.12.05 18:03115.180.000.000.00555.65
48183922006.12.05 10:08sell0.10gbpusd1.97591.99101.97392006.12.05 10:201.97390.000.000.0020.00
48189572006.12.05 10:22sell0.10gbpusd1.97421.98931.97222006.12.05 11:591.97370.000.000.005.00
48192492006.12.05 10:31sell0.20gbpusd1.97581.98941.97382006.12.05 11:591.97380.000.000.0040.00
48222792006.12.05 11:36buy0.10usdchf1.19641.18131.19842006.12.05 17:131.19380.000.000.00-21.78
48230862006.12.05 11:59sell0.10gbpusd1.97361.98871.97162006.12.05 14:001.97480.000.000.00-12.00
48232972006.12.05 12:02sell0.20gbpusd1.97511.98871.97312006.12.05 14:001.97460.000.000.0010.00
48239272006.12.05 12:12sell0.40gbpusd1.97671.98881.97472006.12.05 14:001.97470.000.000.0080.00
48242872006.12.05 12:18buy0.20usdchf1.19481.18121.19682006.12.05 17:131.19380.000.000.00-16.75
48275272006.12.05 14:00sell0.10gbpusd1.97431.98941.97232006.12.05 17:001.97400.000.000.003.00
48275572006.12.05 14:01buy0.40usdchf1.19331.18121.19532006.12.05 17:131.19370.000.000.0013.40
48277202006.12.05 14:05sell0.20gbpusd1.97581.98941.97382006.12.05 17:001.97380.000.000.0040.00
48317462006.12.05 15:47sell0.20eurusd1.33421.34781.33222006.12.05 16:031.33220.000.000.0040.00
48319442006.12.05 15:48buy0.80usdchf1.19171.18111.19372006.12.05 17:131.19370.000.000.00134.04
48331802006.12.05 16:03buy0.10eurusd1.33191.31681.33392006.12.05 16:511.33390.000.000.0020.00
48364852006.12.05 17:00buy0.10eurusd1.33271.31761.33472006.12.05 17:041.33280.000.000.001.00
48369302006.12.05 17:01buy0.20eurusd1.33101.31741.33302006.12.05 17:041.33300.000.000.0040.00
48370112006.12.05 17:01buy0.10gbpusd1.97291.95781.97492006.12.05 17:041.97490.000.000.0020.00
48373942006.12.05 17:04buy0.10gbpusd1.97541.96031.97742006.12.05 18:151.97210.000.000.00-33.00
48374052006.12.05 17:04buy0.10eurusd1.33331.31821.33532006.12.05 18:101.33180.000.000.00-15.00
48377742006.12.05 17:09buy0.20eurusd1.33171.31811.33372006.12.05 18:101.33180.000.000.002.00
48378092006.12.05 17:10buy0.20gbpusd1.97391.96031.97592006.12.05 18:151.97220.000.000.00-34.00
48379522006.12.05 17:11buy0.40gbpusd1.97231.96021.97432006.12.05 18:151.97210.000.000.00-8.00
48383102006.12.05 17:12buy0.40eurusd1.32981.31771.33182006.12.05 18:101.33180.000.000.0080.00
48385532006.12.05 17:13buy0.80gbpusd1.97011.95951.97212006.12.05 18:151.97210.000.000.00160.00
48385582006.12.05 17:13sell0.10usdchf1.19361.20871.19162006.12.05 17:531.19300.000.000.005.03
48398002006.12.05 17:30sell0.20usdchf1.19511.20871.19312006.12.05 17:531.19310.000.000.0033.53
48408642006.12.05 17:54sell0.10usdchf1.19281.20791.19082006.12.05 19:121.19080.000.000.0016.80
48414542006.12.05 18:04buy0.10usdjpy115.17113.66115.372006.12.06 09:28114.730.000.001.28-38.35
48417922006.12.05 18:10sell0.10eurusd1.33171.34681.32972006.12.06 09:571.33130.000.000.614.00
48420692006.12.05 18:16sell0.10gbpusd1.97201.98711.97002006.12.06 09:271.97150.000.000.045.00
48426692006.12.05 18:31sell0.20gbpusd1.97351.98711.97152006.12.06 09:271.97150.000.000.0840.00
48426962006.12.05 18:31buy0.20usdjpy115.02113.66115.222006.12.06 09:28114.740.000.002.57-48.81
48439632006.12.05 19:12sell0.10usdchf1.19061.20121.18862006.12.06 12:471.19630.000.00-1.06-47.65
48447292006.12.05 20:39buy0.40usdjpy114.86114.10115.062006.12.06 09:28114.760.000.005.14-34.86
48464722006.12.05 23:34sell0.20usdchf1.19221.20131.19022006.12.06 12:471.19620.000.00-2.11-66.88
48525322006.12.06 07:00buy0.80usdjpy114.71114.10114.912006.12.06 09:27114.770.000.000.0041.82
48538702006.12.06 08:14sell0.20eurusd1.33331.34241.33132006.12.06 09:571.33130.000.000.0040.00
48546402006.12.06 08:32buy1.60usdjpy114.55114.09114.752006.12.06 09:27114.750.000.000.00278.87
48562202006.12.06 09:27sell0.10gbpusd1.97101.98161.96902006.12.06 11:161.97070.000.000.003.00
48563572006.12.06 09:28sell0.10usdjpy114.72115.78114.522006.12.06 17:04114.970.000.000.00-21.74
48574802006.12.06 09:57buy0.10eurusd1.33121.32061.33322006.12.06 12:561.32810.000.000.00-31.00
48582112006.12.06 10:05sell0.20gbpusd1.97261.98171.97062006.12.06 11:161.97060.000.000.0040.00
48587722006.12.06 10:17sell0.40usdchf1.19371.20131.19172006.12.06 12:471.19630.000.000.00-86.93
48595922006.12.06 10:32buy0.20eurusd1.32961.32051.33162006.12.06 12:561.32830.000.000.00-26.00
48596612006.12.06 10:32sell0.20usdjpy114.87115.78114.672006.12.06 17:04114.980.000.000.00-19.13
48609982006.12.06 11:16sell0.10gbpusd1.97051.98111.96852006.12.06 11:181.96850.000.000.0020.00
48610832006.12.06 11:16sell0.80usdchf1.19521.20131.19322006.12.06 12:461.19650.000.000.00-86.92
48614182006.12.06 11:18buy0.40eurusd1.32771.32011.32972006.12.06 12:551.32820.000.000.0020.00
48615652006.12.06 11:18sell0.10gbpusd1.96791.97851.96592006.12.06 11:301.96650.000.000.0014.00
48621642006.12.06 11:24sell0.20gbpusd1.96941.97851.96742006.12.06 11:301.96740.000.000.0040.00
48625522006.12.06 11:30sell0.10gbpusd1.96631.97691.96432006.12.06 11:401.96430.000.000.0020.00
48633032006.12.06 11:38sell1.60usdchf1.19671.20131.19472006.12.06 12:461.19650.000.000.0026.74
48637842006.12.06 11:40sell0.10gbpusd1.96401.97461.96202006.12.06 15:151.96520.000.000.00-12.00
48638622006.12.06 11:40buy0.80eurusd1.32621.32011.32822006.12.06 12:551.32820.000.000.00160.00
48639292006.12.06 11:40sell3.20usdchf1.19851.20161.19652006.12.06 12:461.19650.000.000.00534.89
48650272006.12.06 11:51sell0.40usdjpy115.03115.79114.832006.12.06 17:04114.970.000.000.0020.88
48654882006.12.06 11:59sell0.20gbpusd1.96551.97461.96352006.12.06 15:151.96530.000.000.004.00
48663182006.12.06 12:48buy0.10usdchf1.19621.18561.19822006.12.06 15:181.19820.000.000.0016.69
48665842006.12.06 12:56sell0.10eurusd1.32801.33861.32602006.12.06 15:181.32600.000.000.0020.00
48685272006.12.06 14:16sell0.40gbpusd1.96701.97461.96502006.12.06 15:151.96500.000.000.0080.00
48699822006.12.06 15:15sell0.10gbpusd1.96411.97471.96212006.12.06 15:401.96210.000.000.0020.00
48703652006.12.06 15:18sell0.10eurusd1.32581.33641.32382006.12.06 21:281.32850.000.000.00-27.00
48703932006.12.06 15:18buy0.10usdchf1.19841.18781.20042006.12.06 19:491.19420.000.000.00-35.17
48711942006.12.06 15:31sell0.80usdjpy115.18115.79114.982006.12.06 17:04114.980.000.000.00139.15
48715052006.12.06 15:40sell0.10gbpusd1.96181.97241.95982006.12.06 20:481.96690.000.000.00-51.00
48717252006.12.06 15:43sell0.20gbpusd1.96331.97241.96132006.12.06 20:481.96680.000.000.00-70.00
48718902006.12.06 15:44sell0.40gbpusd1.96481.97241.96282006.12.06 20:481.96660.000.000.00-72.00
48728192006.12.06 16:11buy0.20usdchf1.19681.18771.19882006.12.06 19:491.19420.000.000.00-43.54
48728382006.12.06 16:12sell0.20eurusd1.32741.33651.32542006.12.06 21:281.32840.000.000.00-20.00
48737642006.12.06 16:33buy0.40usdchf1.19531.18771.19732006.12.06 19:491.19420.000.000.00-36.84
48744512006.12.06 16:52sell0.40eurusd1.32891.33651.32692006.12.06 21:281.32850.000.000.0016.00
48748172006.12.06 17:04sell0.80gbpusd1.96731.97341.96532006.12.06 20:481.96670.000.000.0048.00
48750292006.12.06 17:05sell0.80eurusd1.33041.33651.32842006.12.06 21:281.32840.000.000.00160.00
48750462006.12.06 17:05buy0.10usdjpy114.95113.89115.152006.12.06 20:40115.150.000.000.0017.37
48752852006.12.06 17:07buy0.80usdchf1.19381.18771.19582006.12.06 19:481.19430.000.000.0033.49
48758182006.12.06 17:22sell1.60gbpusd1.96881.97341.96682006.12.06 20:481.96680.000.000.00320.00
48764512006.12.06 17:39buy1.60usdchf1.19231.18771.19432006.12.06 19:481.19430.000.000.00267.94
48793902006.12.06 19:50sell0.10usdchf1.19431.20491.19232006.12.07 07:031.19380.000.00-3.054.19
48798702006.12.06 20:40buy0.10usdjpy115.18114.12115.382006.12.07 15:30115.090.000.003.98-7.82
48800492006.12.06 20:48buy0.10gbpusd1.96681.95621.96882006.12.07 06:581.96740.000.00-0.606.00
48803982006.12.06 21:27sell0.20usdchf1.19581.20491.19382006.12.07 07:031.19380.000.00-6.0933.51
48804982006.12.06 21:29buy0.10eurusd1.32851.31791.33052006.12.07 06:581.33050.000.00-2.3320.00
48805392006.12.06 21:31buy0.20gbpusd1.96531.95621.96732006.12.07 06:581.96730.000.00-1.2040.00
48867692006.12.07 06:38buy0.20usdjpy115.03114.12115.232006.12.07 15:30115.080.000.000.008.69
48872562006.12.07 06:58buy0.10gbpusd1.96781.95721.96982006.12.07 09:121.96980.000.000.0020.00
48872932006.12.07 06:58buy0.10eurusd1.33071.32011.33272006.12.07 15:361.33120.000.000.005.00
48876732006.12.07 07:03sell0.10usdchf1.19331.20391.19132006.12.07 15:361.19280.000.000.004.19
48894432006.12.07 08:21buy0.40usdjpy114.88114.12115.082006.12.07 15:30115.080.000.000.0069.52
48903922006.12.07 09:12buy0.10gbpusd1.97031.95971.97232006.12.07 15:001.96760.000.000.00-27.00
48932902006.12.07 10:40buy0.20gbpusd1.96871.95961.97072006.12.07 15:001.96770.000.000.00-20.00
48951952006.12.07 12:15sell0.20usdchf1.19481.20391.19282006.12.07 15:361.19280.000.000.0033.53
48952482006.12.07 12:15buy0.20eurusd1.32921.32011.33122006.12.07 15:361.33120.000.000.0040.00
48963762006.12.07 13:07buy0.40gbpusd1.96711.95951.96912006.12.07 15:001.96760.000.000.0020.00
48979362006.12.07 14:07buy0.80gbpusd1.96561.95951.96762006.12.07 15:001.96760.000.000.00160.00
48996112006.12.07 15:00sell0.10gbpusd1.96781.97841.96582006.12.07 15:251.96580.000.000.0020.00
49004402006.12.07 15:25sell0.10gbpusd1.96531.97591.96332006.12.07 15:421.96460.000.000.007.00
49007302006.12.07 15:30buy0.10usdjpy115.11114.05115.312006.12.07 15:42115.160.000.000.004.34
49013092006.12.07 15:36sell0.20gbpusd1.96681.97591.96482006.12.07 15:421.96480.000.000.0040.00
49015802006.12.07 15:36buy0.20usdjpy114.96114.05115.162006.12.07 15:42115.160.000.000.0034.73
49015882006.12.07 15:36sell0.10eurusd1.33121.34181.32922006.12.07 15:421.32920.000.000.0020.00
49016002006.12.07 15:36buy0.10usdchf1.19291.18231.19492006.12.07 15:421.19490.000.000.0016.74
49033502006.12.07 15:42buy0.10usdchf1.19521.18461.19722006.12.07 18:461.19570.000.000.004.18
49034502006.12.07 15:42sell0.10eurusd1.32891.33951.32692006.12.07 16:001.32810.000.000.008.00
49034532006.12.07 15:42sell0.10gbpusd1.96431.97491.96232006.12.07 16:001.96370.000.000.006.00
49034872006.12.07 15:42buy0.10usdjpy115.15114.09115.352006.12.07 17:15115.210.000.000.005.21
49036792006.12.07 15:45sell0.20gbpusd1.96581.97491.96382006.12.07 16:001.96380.000.000.0040.00
49039672006.12.07 15:47sell0.20eurusd1.33041.33951.32842006.12.07 16:001.32840.000.000.0040.00
49047752006.12.07 16:00sell0.10gbpusd1.96331.97391.96132006.12.07 16:411.96460.000.000.00-13.00
49048002006.12.07 16:00sell0.10eurusd1.32801.33861.32602006.12.08 09:381.32760.000.000.614.00
49054932006.12.07 16:09sell0.20gbpusd1.96491.97401.96292006.12.07 16:391.96460.000.000.006.00
49057162006.12.07 16:16sell0.20eurusd1.32961.33871.32762006.12.08 09:381.32760.000.001.2340.00
49060062006.12.07 16:17buy0.20usdchf1.19371.18461.19572006.12.07 18:461.19570.000.000.0033.45
49061122006.12.07 16:19buy0.20usdjpy115.00114.09115.202006.12.07 17:15115.200.000.000.0034.72
49061962006.12.07 16:20sell0.40gbpusd1.96651.97411.96452006.12.07 16:381.96450.000.000.0080.00
49071042006.12.07 16:42sell0.10gbpusd1.96431.97491.96232006.12.07 18:461.96230.000.000.0020.00
49082152006.12.07 17:15buy0.10usdjpy115.22114.16115.422006.12.08 11:51115.420.000.001.2817.33
49105432006.12.07 18:46sell0.10gbpusd1.96171.97231.95972006.12.08 01:101.96120.000.000.045.00
49105452006.12.07 18:46buy0.10usdchf1.19611.18551.19812006.12.08 14:051.19810.000.000.8616.69
49113602006.12.07 19:38sell0.20gbpusd1.96331.97241.96132006.12.08 01:101.96130.000.000.0840.00
49143382006.12.08 01:10sell0.10gbpusd1.96111.97171.95912006.12.08 09:361.96080.000.000.003.00
49145222006.12.08 01:26sell0.20gbpusd1.96271.97181.96072006.12.08 09:361.96070.000.000.0040.00
49196042006.12.08 09:36sell0.10gbpusd1.96031.97091.95832006.12.08 12:081.95960.000.000.007.00
49197002006.12.08 09:38sell0.10eurusd1.32731.33791.32532006.12.08 15:301.32530.000.000.0020.00
49205072006.12.08 10:03sell0.20gbpusd1.96181.97091.95982006.12.08 12:081.95980.000.000.0040.00
49212652006.12.08 11:06sell0.20eurusd1.32881.33791.32682006.12.08 15:281.32680.000.000.0040.00
49219992006.12.08 11:52buy0.10usdjpy115.59114.53115.792006.12.08 15:30115.790.000.000.0017.27
49226722006.12.08 12:08sell0.10gbpusd1.95901.96961.95702006.12.08 15:301.95700.000.000.0020.00
49243472006.12.08 14:05buy0.10usdchf1.19831.18771.20032006.12.08 15:311.19910.000.000.006.67
49246652006.12.08 14:27buy0.20usdchf1.19671.18761.19872006.12.08 15:301.19870.000.000.0033.37
49275112006.12.08 15:31sell0.10eurusd1.32641.33701.32442006.12.08 17:211.33280.000.000.00-64.00
49275542006.12.08 15:31sell0.10gbpusd1.95681.96741.95482006.12.08 15:321.95480.000.000.0020.00
49275682006.12.08 15:31buy0.10usdchf1.19861.18801.20062006.12.08 17:301.19340.000.000.00-43.57
49275862006.12.08 15:31buy0.10usdjpy115.78114.72115.982006.12.08 17:22115.240.000.000.00-46.86
49280012006.12.08 15:32sell0.10gbpusd1.95431.96491.95232006.12.08 15:521.96490.000.000.00-106.00
49287042006.12.08 15:35sell0.20gbpusd1.95621.96531.95422006.12.08 15:521.96530.000.000.00-182.00
49295872006.12.08 15:45sell0.20eurusd1.32821.33731.32622006.12.08 17:211.33290.000.000.00-94.00
49296912006.12.08 15:45sell0.40gbpusd1.95781.96541.95582006.12.08 15:521.96540.000.000.00-304.00
49296962006.12.08 15:45buy0.20usdjpy115.61114.70115.812006.12.08 17:22115.230.000.000.00-65.96
49297192006.12.08 15:45buy0.20usdchf1.19711.18801.19912006.12.08 17:301.19350.000.000.00-60.33
49298222006.12.08 15:45sell0.40eurusd1.32971.33731.32772006.12.08 17:201.33280.000.000.00-124.00
49299342006.12.08 15:45buy0.40usdchf1.19561.18801.19762006.12.08 17:301.19360.000.000.00-67.02
49300072006.12.08 15:45sell0.80gbpusd1.95941.96551.95742006.12.08 15:521.96550.000.000.00-488.00
49301342006.12.08 15:45buy0.40usdjpy115.45114.69115.652006.12.08 17:22115.250.000.000.00-69.41
49302242006.12.08 15:45sell1.60gbpusd1.96091.96551.95892006.12.08 15:521.96550.000.000.00-736.00
49329312006.12.08 15:54buy0.80usdchf1.19291.18681.19492006.12.08 17:291.19340.000.000.0033.52
49329292006.12.08 15:54sell0.80eurusd1.33331.33941.33132006.12.08 17:201.33280.000.000.0040.00
49329322006.12.08 15:54buy0.80usdjpy115.20114.59115.402006.12.08 17:21115.240.000.000.0027.77
49329642006.12.08 15:54buy0.10gbpusd1.96731.95671.96932006.12.08 16:151.96930.000.000.0020.00
49337502006.12.08 16:01buy1.60usdchf1.19141.18681.19342006.12.08 17:291.19340.000.000.00268.14
49346242006.12.08 16:15buy1.60usdjpy115.04114.58115.242006.12.08 17:21115.240.000.000.00277.68
49346472006.12.08 16:15buy0.10gbpusd1.96991.95931.97192006.12.08 17:011.97190.000.000.0020.00
49349892006.12.08 16:17sell1.60eurusd1.33481.33941.33282006.12.08 17:201.33280.000.000.00320.00
49377132006.12.08 17:04buy0.10gbpusd1.97161.96101.97362006.12.08 18:491.96100.000.000.00-106.00
49384652006.12.08 17:14buy0.20gbpusd1.97011.96101.97212006.12.08 18:491.96100.000.000.00-182.00
49391182006.12.08 17:21buy0.10eurusd1.33291.32231.33492006.12.08 18:541.32230.000.000.00-106.00
49391992006.12.08 17:22sell0.10usdjpy115.24116.30115.042006.12.08 18:53116.300.000.000.00-91.14
49394462006.12.08 17:27buy0.40gbpusd1.96851.96091.97052006.12.08 18:491.96090.000.000.00-304.00
49398182006.12.08 17:30buy0.20eurusd1.33131.32221.33332006.12.08 18:541.32220.000.000.00-182.00
49398702006.12.08 17:30sell0.20usdjpy115.39116.30115.192006.12.08 18:53116.300.000.000.00-156.49
49399382006.12.08 17:30sell0.10usdchf1.19351.20411.19152006.12.08 18:541.20410.000.000.00-88.03
49401732006.12.08 17:34buy0.80gbpusd1.96691.96081.96892006.12.08 18:491.96080.000.000.00-488.00
49421762006.12.08 18:25sell0.40usdjpy115.54116.30115.342006.12.08 18:53116.300.000.000.00-261.39
49428182006.12.08 18:40buy1.60gbpusd1.96541.96081.96742006.12.08 18:491.96100.000.000.00-704.00
49429252006.12.08 18:41sell0.80usdjpy115.70116.31115.502006.12.08 18:53116.310.000.000.00-419.57
49430082006.12.08 18:41sell0.20usdchf1.19501.20411.19302006.12.08 18:541.20410.000.000.00-151.14
49431842006.12.08 18:42buy0.40eurusd1.32951.32191.33152006.12.08 18:541.32190.000.000.00-304.00
49434202006.12.08 18:43sell0.40usdchf1.19661.20421.19462006.12.08 18:541.20420.000.000.00-252.45
49438472006.12.08 18:47sell1.60usdjpy115.86116.32115.662006.12.08 18:53116.310.000.000.00-619.04
49442322006.12.08 18:49buy0.80eurusd1.32731.32121.32932006.12.08 18:541.32150.000.000.00-464.00
49442582006.12.08 18:49sell0.80usdchf1.19831.20441.19632006.12.08 18:541.20440.000.000.00-405.18
49442702006.12.08 18:49buy0.10gbpusd1.96101.95041.96302006.12.08 18:561.95430.000.000.00-67.00
49444252006.12.08 18:49sell3.20usdjpy116.01116.32115.812006.12.08 18:52116.280.000.000.00-743.03
49454142006.12.08 18:53buy0.20gbpusd1.95621.94711.95822006.12.08 18:561.95450.000.000.00-34.00
49454412006.12.08 18:53sell1.60usdchf1.20151.20611.19952006.12.08 18:541.20420.000.000.00-358.74
49459562006.12.08 18:54buy0.40gbpusd1.95461.94701.95662006.12.08 18:561.95460.000.000.000.00
49460212006.12.08 18:54sell0.10eurusd1.32171.33231.31972006.12.08 18:551.31970.000.000.0020.00
49460782006.12.08 18:54buy0.10usdchf1.20431.19371.20632006.12.08 21:001.20450.000.000.001.66
49463562006.12.08 18:55buy0.80gbpusd1.95261.94651.95462006.12.08 18:561.95460.000.000.00160.00
49465712006.12.08 18:55sell0.10eurusd1.31921.32981.31722006.12.08 21:141.32020.000.000.00-10.00
49468792006.12.08 18:56sell0.20eurusd1.32081.32991.31882006.12.08 21:141.32030.000.000.0010.00
49470682006.12.08 18:56buy0.10gbpusd1.95501.94441.95702006.12.08 19:051.95700.000.000.0020.00
49475122006.12.08 19:00buy0.10usdjpy116.25115.19116.452006.12.08 19:02116.450.000.000.0017.17
49477732006.12.08 19:02buy0.10usdjpy116.48115.42116.682006.12.11 03:15116.530.000.001.284.29
49479082006.12.08 19:03buy0.20usdjpy116.33115.42116.532006.12.11 03:15116.530.000.002.5734.33
49481252006.12.08 19:05sell0.10gbpusd1.95711.96771.95512006.12.08 20:171.95510.000.000.0020.00
49482902006.12.08 19:06sell0.40eurusd1.32231.32991.32032006.12.08 21:141.32030.000.000.0080.00
49492282006.12.08 19:23buy0.20usdchf1.20251.19341.20452006.12.08 21:001.20450.000.000.0033.21
49504192006.12.08 20:17sell0.10gbpusd1.95471.96531.95272006.12.08 21:461.95270.000.000.0020.00
49509952006.12.08 21:00buy0.10usdchf1.20471.19411.20672006.12.11 00:061.20670.000.000.8616.57
49511482006.12.08 21:14sell0.10eurusd1.32011.33071.31812006.12.11 00:011.31810.000.000.6120.00
49514982006.12.08 21:46sell0.10gbpusd1.95241.96301.95042006.12.11 02:121.95170.000.000.047.00
49518642006.12.08 22:26sell0.20gbpusd1.95391.96301.95192006.12.11 02:121.95190.000.000.0840.00
49528482006.12.11 00:01sell0.10eurusd1.31791.32851.31592006.12.11 03:261.31590.000.000.0020.00
49530412006.12.11 00:06buy0.10usdchf1.20701.19641.20902006.12.11 02:261.20750.000.000.004.14
49556052006.12.11 01:39buy0.20usdchf1.20551.19641.20752006.12.11 02:261.20750.000.000.0033.13
49569442006.12.11 02:12sell0.10gbpusd1.95131.96191.94932006.12.11 03:291.94930.000.000.0020.00
49580572006.12.11 02:27buy0.10usdchf1.20791.19731.20992006.12.11 11:381.20520.000.000.00-22.40
49597772006.12.11 03:15buy0.10usdjpy116.57115.51116.772006.12.11 03:49116.770.000.000.0017.13
49604412006.12.11 03:26sell0.10eurusd1.31571.32631.31372006.12.11 04:171.31370.000.000.0020.00
49607262006.12.11 03:29sell0.10gbpusd1.94891.95951.94692006.12.11 08:591.94980.000.000.00-9.00
49614562006.12.11 03:49buy0.10usdjpy116.80115.74117.002006.12.11 11:16116.840.000.000.003.42
49633072006.12.11 04:17sell0.10eurusd1.31351.32411.31152006.12.11 15:171.31760.000.000.00-41.00
49651892006.12.11 05:25sell0.20eurusd1.31501.32411.31302006.12.11 15:171.31760.000.000.00-52.00
49670482006.12.11 06:15sell0.20gbpusd1.95051.95961.94852006.12.11 08:591.94990.000.000.0012.00
49670572006.12.11 06:15sell0.40eurusd1.31651.32411.31452006.12.11 15:161.31770.000.000.00-48.00
49701592006.12.11 08:16sell0.40gbpusd1.95201.95961.95002006.12.11 08:591.95000.000.000.0080.00
49702552006.12.11 08:19buy0.20usdchf1.20641.19731.20842006.12.11 11:381.20530.000.000.00-18.25
49719702006.12.11 08:59buy0.10gbpusd1.94991.93931.95192006.12.11 09:131.95190.000.000.0020.00
49726772006.12.11 09:13sell0.80eurusd1.31801.32411.31602006.12.11 15:161.31760.000.000.0032.00
49727812006.12.11 09:13buy0.10gbpusd1.95231.94171.95432006.12.11 09:481.95430.000.000.0020.00
49745402006.12.11 09:47sell1.60eurusd1.31961.32421.31762006.12.11 15:151.31760.000.000.00320.00
49748542006.12.11 09:48buy0.20usdjpy116.64115.73116.842006.12.11 11:16116.840.000.000.0034.23
49748822006.12.11 09:48buy0.40usdchf1.20481.19721.20682006.12.11 11:371.20520.000.000.0013.28
49749412006.12.11 09:48buy0.10gbpusd1.95471.94411.95672006.12.11 10:181.95670.000.000.0020.00
49760192006.12.11 09:52buy0.80usdchf1.20331.19721.20532006.12.11 11:371.20530.000.000.00132.75
49782142006.12.11 10:18buy0.10gbpusd1.95651.94591.95852006.12.11 15:351.95040.000.000.00-61.00
49798432006.12.11 10:47buy0.20gbpusd1.95471.94561.95672006.12.11 15:351.95080.000.000.00-78.00
49826852006.12.11 11:30buy0.40gbpusd1.95311.94551.95512006.12.11 15:351.95070.000.000.00-96.00
49836862006.12.11 11:38buy0.80gbpusd1.95161.94551.95362006.12.11 15:341.95050.000.000.00-88.00
49837452006.12.11 11:39sell0.10usdchf1.20511.21571.20312006.12.11 17:221.20600.000.000.00-7.46
49905422006.12.11 15:15sell0.20usdchf1.20801.21711.20602006.12.11 17:221.20600.000.000.0033.17
49905582006.12.11 15:15buy0.10usdjpy117.15116.09117.352006.12.12 14:02117.050.000.001.26-8.54
49906212006.12.11 15:17buy1.60gbpusd1.94851.94391.95052006.12.11 15:341.95050.000.000.00320.00
49906332006.12.11 15:17buy0.10eurusd1.31771.30711.31972006.12.11 15:351.31970.000.000.0020.00
49917212006.12.11 15:35buy0.10eurusd1.31991.30931.32192006.12.11 18:041.32190.000.000.0020.00
49917452006.12.11 15:35buy0.10gbpusd1.95051.93991.95252006.12.11 17:311.95250.000.000.0020.00
49963872006.12.11 17:22sell0.10usdchf1.20561.21621.20362006.12.11 17:521.20360.000.000.0016.62
49972572006.12.11 17:31buy0.10gbpusd1.95271.94211.95472006.12.11 18:061.95470.000.000.0020.00
49986782006.12.11 17:53sell0.10usdchf1.20331.21391.20132006.12.11 19:021.20130.000.000.0016.65
49992392006.12.11 18:04buy0.20usdjpy116.99116.08117.192006.12.12 14:02117.030.000.002.536.84
49992582006.12.11 18:04buy0.10eurusd1.32201.31141.32402006.12.11 19:011.32400.000.000.0020.00
49994522006.12.11 18:06buy0.10gbpusd1.95501.94441.95702006.12.11 19:011.95700.000.000.0020.00
50023892006.12.11 19:01buy0.10eurusd1.32451.31391.32652006.12.12 04:581.32650.000.00-0.7220.00
50025102006.12.11 19:01buy0.10gbpusd1.95711.94651.95912006.12.11 19:311.95910.000.000.0020.00
50027472006.12.11 19:02sell0.10usdchf1.20101.21161.19902006.12.12 01:201.20070.000.00-1.072.50
50042782006.12.11 19:16buy0.40usdjpy116.83116.07117.032006.12.12 14:02117.030.000.005.0668.36
50051622006.12.11 19:31buy0.10gbpusd1.95941.94881.96142006.12.12 01:131.95980.000.00-0.214.00
50064542006.12.11 20:03buy0.20gbpusd1.95781.94871.95982006.12.12 01:131.95980.000.00-0.4240.00
50091312006.12.11 22:34sell0.20usdchf1.20271.21181.20072006.12.12 01:201.20070.000.00-2.1433.31
50123632006.12.12 01:13buy0.10gbpusd1.96011.94951.96212006.12.12 05:021.96210.000.000.0020.00
50126402006.12.12 01:20sell0.10usdchf1.20081.21141.19882006.12.12 16:361.20190.000.000.00-9.15
50166442006.12.12 04:58buy0.10eurusd1.32661.31601.32862006.12.12 11:511.32550.000.000.00-11.00
50168502006.12.12 05:03buy0.10gbpusd1.96251.95191.96452006.12.12 11:301.96190.000.000.00-6.00
50202992006.12.12 08:20buy0.20eurusd1.32511.31601.32712006.12.12 11:511.32550.000.000.008.00
50225042006.12.12 09:48buy0.20gbpusd1.96091.95181.96292006.12.12 11:301.96130.000.000.008.00
50232172006.12.12 09:54buy0.40gbpusd1.95921.95161.96122006.12.12 11:301.96120.000.000.0080.00
50232422006.12.12 09:54buy0.40eurusd1.32351.31591.32552006.12.12 11:511.32550.000.000.0080.00
50242842006.12.12 10:05sell0.20usdchf1.20241.21151.20042006.12.12 16:361.20190.000.000.008.32
50266012006.12.12 11:30sell0.10gbpusd1.96181.97241.95982006.12.12 12:201.96270.000.000.00-9.00
50266552006.12.12 11:30sell0.20gbpusd1.96331.97241.96132006.12.12 12:201.96270.000.000.0012.00
50279392006.12.12 11:51sell0.40gbpusd1.96481.97241.96282006.12.12 12:201.96280.000.000.0080.00
50279672006.12.12 11:51sell0.10eurusd1.32551.33611.32352006.12.12 12:551.32350.000.000.0020.00
50292042006.12.12 12:20sell0.10gbpusd1.96241.97301.96042006.12.12 12:561.96040.000.000.0020.00
50305792006.12.12 12:55sell0.10eurusd1.32331.33391.32132006.12.12 15:301.32330.000.000.000.00
50307662006.12.12 12:56sell0.10gbpusd1.95961.97021.95762006.12.12 15:301.96130.000.000.00-17.00
50311122006.12.12 13:00sell0.20gbpusd1.96121.97031.95922006.12.12 15:301.96160.000.000.00-8.00
50325322006.12.12 14:02buy0.10usdjpy117.08116.02117.282006.12.12 15:30117.030.000.000.00-4.27
50327332006.12.12 14:06sell0.40gbpusd1.96281.97041.96082006.12.12 15:301.96080.000.000.0080.00
50333992006.12.12 14:25buy0.20usdjpy116.92116.01117.122006.12.12 15:30117.120.000.000.0034.15
50340592006.12.12 14:54sell0.20eurusd1.32481.33391.32282006.12.12 15:301.32280.000.000.0040.00
50342442006.12.12 14:56sell0.80gbpusd1.96441.97051.96242006.12.12 15:301.96240.000.000.00160.00
50357932006.12.12 15:30sell0.10eurusd1.32271.33331.32072006.12.12 15:561.32170.000.000.0010.00
50357992006.12.12 15:30buy0.10usdjpy117.09116.03117.292006.12.12 18:33117.140.000.000.004.27
50358172006.12.12 15:30sell0.10gbpusd1.96081.97141.95882006.12.12 18:341.96510.000.000.00-43.00
50358412006.12.12 15:30sell0.40usdchf1.20391.21151.20192006.12.12 16:361.20190.000.000.0066.56
50363482006.12.12 15:33sell0.20gbpusd1.96251.97161.96052006.12.12 18:341.96510.000.000.00-52.00
50370432006.12.12 15:38sell0.20eurusd1.32421.33331.32222006.12.12 15:561.32220.000.000.0040.00
50382342006.12.12 15:56sell0.10eurusd1.32211.33271.32012006.12.12 18:341.32340.000.000.00-13.00
50389632006.12.12 16:05sell0.20eurusd1.32361.33271.32162006.12.12 18:341.32330.000.000.006.00
50392732006.12.12 16:12sell0.40gbpusd1.96401.97161.96202006.12.12 18:341.96500.000.000.00-40.00
50401462006.12.12 16:35sell0.80gbpusd1.96551.97161.96352006.12.12 18:341.96510.000.000.0032.00
50402982006.12.12 16:36buy0.20usdjpy116.94116.03117.142006.12.12 18:33117.140.000.000.0034.15
50408932006.12.12 16:38sell1.60gbpusd1.96741.97201.96542006.12.12 18:341.96540.000.000.00320.00
50409072006.12.12 16:39sell0.40eurusd1.32531.33291.32332006.12.12 18:341.32330.000.000.0080.00
50409122006.12.12 16:39buy0.10usdchf1.20181.19121.20382006.12.12 17:581.20240.000.000.004.99
50412942006.12.12 16:42buy0.20usdchf1.20031.19121.20232006.12.12 17:581.20230.000.000.0033.27
50450352006.12.12 17:58buy0.10usdchf1.20251.19191.20452006.12.12 21:141.20450.000.000.0016.60
50462482006.12.12 18:33buy0.10usdjpy117.17116.11117.372006.12.13 02:59116.910.000.001.26-22.24
50464712006.12.12 18:34sell0.10eurusd1.32291.33351.32092006.12.13 10:321.32640.000.000.51-35.00
50465442006.12.12 18:35buy0.10gbpusd1.96521.95461.96722006.12.12 21:151.96490.000.000.00-3.00
50502522006.12.12 21:07buy0.20gbpusd1.96371.95461.96572006.12.12 21:151.96570.000.000.0040.00
50509682006.12.12 21:14buy0.10usdchf1.20521.19461.20722006.12.13 11:061.20280.000.000.89-19.95
50510582006.12.12 21:14buy0.20usdchf1.20361.19451.20562006.12.13 11:061.20270.000.001.77-14.97
50511192006.12.12 21:14buy0.20usdjpy117.02116.11117.222006.12.13 02:59116.900.000.002.53-20.53
50514472006.12.12 21:15sell0.10gbpusd1.96541.97601.96342006.12.13 10:361.96810.000.000.00-27.00
50519622006.12.12 21:17sell0.20eurusd1.32451.33361.32252006.12.13 10:311.32630.000.001.02-36.00
50520562006.12.12 21:18sell0.20gbpusd1.96691.97601.96492006.12.13 10:361.96820.000.000.00-26.00
50521732006.12.12 21:20buy0.40usdchf1.20211.19451.20412006.12.13 11:061.20240.000.003.549.98
50524432006.12.12 21:21sell0.40eurusd1.32601.33361.32402006.12.13 10:311.32620.000.002.04-8.00
50524602006.12.12 21:21sell0.40gbpusd1.96851.97611.96652006.12.13 10:361.96810.000.000.0016.00
50525362006.12.12 21:21buy0.80usdchf1.20051.19441.20252006.12.13 11:061.20250.000.007.09133.06
50526582006.12.12 21:21buy0.40usdjpy116.86116.10117.062006.12.13 02:59116.910.000.005.0617.11
50544712006.12.12 21:32sell0.80gbpusd1.97011.97621.96812006.12.13 10:361.96810.000.000.00160.00
50545132006.12.12 21:32sell0.80eurusd1.32821.33431.32622006.12.13 10:311.32620.000.004.07160.00
50574112006.12.12 22:21buy0.80usdjpy116.71116.10116.912006.12.13 02:59116.910.000.0010.11136.86
50626422006.12.13 03:00sell0.10usdjpy116.88117.94116.682006.12.14 08:52117.460.000.00-4.23-49.38
50686112006.12.13 08:36sell0.20usdjpy117.03117.94116.832006.12.14 08:52117.450.000.00-8.45-71.52
50730932006.12.13 10:32sell0.10eurusd1.32611.33671.32412006.12.13 15:301.32410.000.000.0020.00
50733562006.12.13 10:36sell0.10gbpusd1.96721.97781.96522006.12.13 15:301.96730.000.000.00-1.00
50738052006.12.13 10:48sell0.20gbpusd1.96881.97791.96682006.12.13 15:301.96730.000.000.0030.00
50747082006.12.13 11:06buy0.10usdchf1.20301.19241.20502006.12.13 15:301.20500.000.000.0016.60
50768332006.12.13 11:54sell0.40gbpusd1.97141.97901.96942006.12.13 15:301.96940.000.000.0080.00
50768742006.12.13 11:55buy0.20usdchf1.20151.19241.20352006.12.13 15:301.20350.000.000.0033.22
50831932006.12.13 15:30sell0.40usdjpy117.24118.00117.042006.12.14 08:52117.460.000.00-16.91-74.92
50832732006.12.13 15:30sell0.10gbpusd1.96711.97771.96512006.12.13 15:341.96510.000.000.0020.00
50832882006.12.13 15:30buy0.10usdchf1.20521.19461.20722006.12.13 15:341.20720.000.000.0016.57
50834332006.12.13 15:30sell0.10eurusd1.32371.33431.32172006.12.13 15:341.32170.000.000.0020.00
50850572006.12.13 15:34sell0.80usdjpy117.39118.00117.192006.12.13 18:11117.190.000.000.00136.53
50889242006.12.13 15:50sell0.10eurusd1.32161.33221.31962006.12.13 20:051.31960.000.000.0020.00
50889272006.12.13 15:50sell0.10gbpusd1.96451.97511.96252006.12.13 16:311.96250.000.000.0020.00
50889352006.12.13 15:50buy0.10usdchf1.20711.19651.20912006.12.14 10:361.20610.000.002.78-8.29
51028242006.12.13 20:29sell0.80usdjpy117.48118.09117.282006.12.14 08:51117.450.000.00-33.8220.43
51028322006.12.13 20:30sell0.10eurusd1.32061.33121.31862006.12.14 13:091.32160.000.001.67-10.00
51028432006.12.13 20:31sell0.10gbpusd1.96481.97541.96282006.12.14 10:481.96750.000.000.15-27.00
51041052006.12.13 21:43sell0.20gbpusd1.96651.97561.96452006.12.14 10:481.96760.000.000.30-22.00
51143172006.12.14 06:37sell1.60usdjpy117.65118.11117.452006.12.14 08:51117.450.000.000.00272.46
51162752006.12.14 08:27buy0.20usdchf1.20561.19651.20762006.12.14 10:361.20620.000.000.009.95
51163472006.12.14 08:28sell0.20eurusd1.32211.33121.32012006.12.14 13:091.32160.000.000.0010.00
51171232006.12.14 08:52sell0.10usdjpy117.43118.49117.232006.12.14 18:12117.560.000.000.00-11.06
51194652006.12.14 09:44sell0.40gbpusd1.96801.97561.96602006.12.14 10:471.96750.000.000.0020.00
51201082006.12.14 09:53buy0.40usdchf1.20411.19651.20612006.12.14 10:361.20610.000.000.0066.33
51203012006.12.14 09:55sell0.40eurusd1.32361.33121.32162006.12.14 13:091.32160.000.000.0080.00
51208902006.12.14 10:01sell0.80gbpusd1.96961.97571.96762006.12.14 10:471.96760.000.000.00160.00
51247282006.12.14 10:36sell0.10usdchf1.20591.21651.20392006.12.14 16:051.21170.000.000.00-47.87
51256052006.12.14 10:48buy0.10gbpusd1.96761.95701.96962006.12.14 14:121.96500.000.000.00-26.00
51272032006.12.14 11:21sell0.20usdchf1.20741.21651.20542006.12.14 16:051.21180.000.000.00-72.62
51312442006.12.14 13:07buy0.20gbpusd1.96611.95701.96812006.12.14 14:121.96510.000.000.00-20.00
51312752006.12.14 13:07sell0.40usdchf1.20891.21651.20692006.12.14 16:051.21170.000.000.00-92.43
51315092006.12.14 13:09buy0.10eurusd1.32171.31111.32372006.12.14 16:031.31910.000.000.00-26.00
51321582006.12.14 13:16sell0.80usdchf1.21051.21661.20852006.12.14 16:051.21150.000.000.00-66.03
51332202006.12.14 13:31buy0.20eurusd1.32021.31111.32222006.12.14 16:031.31920.000.000.00-20.00
51333842006.12.14 13:32buy0.40gbpusd1.96461.95701.96662006.12.14 14:121.96500.000.000.0016.00
51336512006.12.14 13:33sell0.20usdjpy117.59118.50117.392006.12.14 18:12117.550.000.000.006.81
51347962006.12.14 13:46sell1.60usdchf1.21201.21661.21002006.12.14 16:051.21160.000.000.0052.82
51350742006.12.14 13:48buy0.80gbpusd1.96301.95691.96502006.12.14 14:121.96500.000.000.00160.00
51351842006.12.14 13:49buy0.40eurusd1.31871.31111.32072006.12.14 16:031.31910.000.000.0016.00
51374552006.12.14 14:12sell0.10gbpusd1.96491.97551.96292006.12.14 15:281.96290.000.000.0020.00
51413712006.12.14 15:28sell0.10gbpusd1.96261.97321.96062006.12.14 16:521.96220.000.000.004.00
51417952006.12.14 15:30sell3.20usdchf1.21361.21671.21162006.12.14 16:051.21160.000.000.00528.23
51421672006.12.14 15:31buy0.80eurusd1.31711.31101.31912006.12.14 16:031.31910.000.000.00160.00
51461942006.12.14 16:03sell0.10eurusd1.31921.32981.31722006.12.14 17:211.31720.000.000.0020.00
51465562006.12.14 16:05sell0.20gbpusd1.96411.97321.96212006.12.14 16:521.96210.000.000.0040.00
51468042006.12.14 16:05buy0.10usdchf1.21181.20121.21382006.12.14 17:261.21380.000.000.0016.48
51495892006.12.14 16:52sell0.10gbpusd1.96181.97241.95982006.12.14 17:261.95980.000.000.0020.00
51504892006.12.14 17:04sell0.40usdjpy117.75118.51117.552006.12.14 18:12117.550.000.000.0068.06
51516502006.12.14 17:21sell0.10eurusd1.31711.32771.31512006.12.14 17:301.31510.000.000.0020.00
51520192006.12.14 17:26buy0.10usdchf1.21411.20351.21612006.12.14 19:491.21450.000.000.003.29
51523232006.12.14 17:26sell0.10gbpusd1.95951.97011.95752006.12.14 19:451.96210.000.000.00-26.00
51560352006.12.14 17:52sell0.20gbpusd1.96101.97011.95902006.12.14 19:451.96200.000.000.00-20.00
51570292006.12.14 17:59sell0.40gbpusd1.96261.97021.96062006.12.14 19:451.96200.000.000.0024.00
51584042006.12.14 18:12buy0.10usdjpy117.55116.49117.752006.12.14 19:53117.750.000.000.0016.99
51615362006.12.14 18:59sell0.80gbpusd1.96411.97021.96212006.12.14 19:451.96210.000.000.00160.00
51626712006.12.14 19:20buy0.20usdchf1.21251.20341.21452006.12.14 19:491.21450.000.000.0032.94
  0.00 0.00 34.52 1 474.57
Closed P/L: 1 509.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
51535402006.12.14 17:30sell0.10eurusd1.31501.32561.3130 1.31590.000.000.00-9.00
51565212006.12.14 17:55sell0.20eurusd1.31651.32561.3145 1.31590.000.000.0012.00
51635232006.12.14 19:45sell0.10gbpusd1.96171.97231.9597 1.96160.000.000.001.00
51637342006.12.14 19:49buy0.10usdchf1.21491.20431.2169 1.21410.000.000.00-6.59
51639362006.12.14 19:54buy0.10usdjpy117.77116.71117.97 117.700.000.000.00-5.95
  0.00 0.00 0.00 -8.54
 Floating P/L: -8.54
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 509.09 Floating P/L: -8.54 Margin: 790.97
Balance: 11 509.09 Equity: 11 500.55 Free Margin: 10 709.58
 
Details:
Graph
Gross Profit: 13 752.28 Gross Loss: 12 243.19 Total Net Profit: 1 509.09
Profit Factor: 1.12 Expected Payoff: 3.77  
Absolute Drawdown: 3 140.93 Maximal Drawdown: 7 830.24 (53.31%) Relative Drawdown: 53.31% (7 830.24)
 
Total Trades: 400 Short Positions (won %): 222 (65.32%) Long Positions (won %): 178 (65.73%)
Profit Trades (% of total): 262 (65.50%) Loss trades (% of total): 138 (34.50%)
Largest profit trade: 555.65 loss trade: -743.03
Average profit trade: 52.49 loss trade: -88.72
Maximum consecutive wins ($): 22 (471.99) consecutive losses ($): 23 (-6 557.12)
Maximal consecutive profit (count): 743.24 (10) consecutive loss (count): -6 557.12 (23)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2