|Account: 482438
|Name: André Gauthier
|Currency: USD
|2006 December 22, 22:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4952482
|2006.12.10 20:45
|balance
|Deposit
|25 000.00
|5012976
|2006.12.12 01:45
|buy
|0.40
|eurjpy
|154.77
|153.97
|155.12
|2006.12.12 21:32
|155.12
|0.00
|0.00
|0.00
|119.82
|5012978
|2006.12.12 01:45
|buy
|0.40
|eurjpy
|154.77
|154.77
|155.47
|2006.12.14 10:05
|155.47
|0.00
|0.00
|17.67
|238.54
|5012980
|2006.12.12 01:45
|buy
|0.40
|eurjpy
|154.77
|155.25
|155.82
|2006.12.14 11:49
|155.25
|0.00
|0.00
|17.67
|163.63
|5158520
|2006.12.14 18:15
|buy
|0.40
|eurjpy
|154.89
|154.09
|155.24
|2006.12.14 21:45
|154.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5158521
|2006.12.14 18:15
|buy
|0.40
|eurjpy
|154.89
|154.89
|155.59
|2006.12.14 19:00
|154.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5158522
|2006.12.14 18:15
|buy
|0.40
|eurjpy
|154.89
|154.89
|155.94
|2006.12.14 19:00
|154.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5168233
|2006.12.14 21:45
|sell
|0.40
|eurjpy
|154.89
|155.02
|154.89
|2006.12.14 21:58
|155.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.13
|5175328
|2006.12.15 03:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|155.12
|155.92
|154.77
|2006.12.15 16:09
|154.97
|0.00
|0.00
|0.00
|51.01
|5175329
|2006.12.15 03:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|155.12
|155.12
|154.42
|2006.12.15 16:09
|154.98
|0.00
|0.00
|0.00
|47.62
|5175330
|2006.12.15 03:00
|sell
|0.40
|eurjpy
|155.12
|155.12
|154.07
|2006.12.15 16:09
|154.98
|0.00
|0.00
|0.00
|47.61
|4968004
|2006.12.11 07:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3156
|1.3072
|1.3177
|2006.12.11 08:25
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|4968010
|2006.12.11 07:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3156
|1.3072
|1.3198
|2006.12.11 09:48
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|4968012
|2006.12.11 07:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3156
|1.3072
|1.3219
|2006.12.11 10:15
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|252.00
|4992041
|2006.12.11 15:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3194
|1.3278
|1.3173
|2006.12.12 21:32
|1.3278
|0.00
|0.00
|2.03
|-336.00
|4992046
|2006.12.11 15:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3194
|1.3278
|1.3152
|2006.12.12 21:32
|1.3278
|0.00
|0.00
|2.03
|-336.00
|4992051
|2006.12.11 15:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3194
|1.3278
|1.3131
|2006.12.12 21:32
|1.3278
|0.00
|0.00
|2.03
|-336.00
|5080440
|2006.12.13 14:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3264
|1.3180
|1.3285
|2006.12.14 15:28
|1.3180
|0.00
|0.00
|-8.01
|-336.00
|5080441
|2006.12.13 14:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3264
|1.3180
|1.3306
|2006.12.14 15:28
|1.3180
|0.00
|0.00
|-8.01
|-336.00
|5080442
|2006.12.13 14:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3264
|1.3180
|1.3327
|2006.12.14 15:28
|1.3180
|0.00
|0.00
|-8.01
|-336.00
|5173770
|2006.12.15 02:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3151
|1.3067
|1.3172
|2006.12.15 09:47
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|5173776
|2006.12.15 02:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3151
|1.3151
|1.3193
|2006.12.15 11:10
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5173780
|2006.12.15 02:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3151
|1.3151
|1.3214
|2006.12.15 11:10
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5215003
|2006.12.15 17:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3120
|1.3036
|1.3154
|2006.12.19 11:00
|1.3154
|0.00
|0.00
|-5.74
|136.00
|5215011
|2006.12.15 17:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3120
|1.3120
|1.3162
|2006.12.19 11:01
|1.3162
|0.00
|0.00
|-5.74
|168.00
|5215016
|2006.12.15 17:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3120
|1.3141
|1.3170
|2006.12.19 11:01
|1.3170
|0.00
|0.00
|-5.74
|200.00
|5302969
|2006.12.19 16:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3165
|1.3249
|1.3131
|2006.12.22 19:00
|1.3131
|0.00
|0.00
|10.79
|136.00
|5302975
|2006.12.19 16:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3165
|1.3165
|1.3123
|2006.12.22 19:01
|1.3123
|0.00
|0.00
|10.79
|168.00
|5302978
|2006.12.19 16:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3165
|1.3144
|1.3115
|2006.12.22 19:01
|1.3115
|0.00
|0.00
|10.79
|200.00
|4989241
|2006.12.11 14:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9489
|1.9409
|1.9544
|2006.12.11 18:01
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|4989243
|2006.12.11 14:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9489
|1.9489
|1.9599
|2006.12.12 01:13
|1.9599
|0.00
|0.00
|-0.84
|440.00
|4989244
|2006.12.11 14:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9489
|1.9544
|1.9654
|2006.12.12 16:35
|1.9654
|0.00
|0.00
|-0.84
|660.00
|5230118
|2006.12.18 02:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9529
|1.9609
|1.9441
|2006.12.18 17:07
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|5230122
|2006.12.18 02:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9529
|1.9529
|1.9419
|2006.12.19 09:57
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.04
|0.00
|5230126
|2006.12.18 02:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9529
|1.9529
|1.9397
|2006.12.19 09:57
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.04
|0.00
|4967001
|2006.12.11 06:15
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2075
|1.1995
|1.2140
|2006.12.12 16:44
|1.1995
|0.00
|0.00
|3.54
|-266.78
|4967008
|2006.12.11 06:15
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2075
|1.1995
|1.2205
|2006.12.12 16:44
|1.1995
|0.00
|0.00
|3.54
|-266.78
|4967012
|2006.12.11 06:15
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2075
|1.1995
|1.2270
|2006.12.12 16:44
|1.1995
|0.00
|0.00
|3.54
|-266.78
|5041504
|2006.12.12 16:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1997
|1.1917
|1.2062
|2006.12.13 15:34
|1.2062
|0.00
|0.00
|3.54
|215.55
|5041514
|2006.12.12 16:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1997
|1.1997
|1.2127
|2006.12.14 13:48
|1.2127
|0.00
|0.00
|14.66
|428.76
|5041517
|2006.12.12 16:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1997
|1.2091
|1.2192
|2006.12.15 11:50
|1.2192
|0.00
|0.00
|18.20
|639.76
|5206980
|2006.12.15 15:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2130
|1.2050
|1.2234
|2006.12.15 16:13
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5206984
|2006.12.15 15:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2130
|1.2050
|1.2260
|2006.12.15 16:13
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5206989
|2006.12.15 15:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2130
|1.2050
|1.2286
|2006.12.15 16:14
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4958888
|2006.12.11 02:45
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.41
|115.57
|116.62
|2006.12.11 03:16
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|72.03
|4958936
|2006.12.11 02:45
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.41
|115.57
|116.83
|2006.12.11 03:56
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|143.80
|4958937
|2006.12.11 02:45
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.41
|115.57
|117.04
|2006.12.11 11:49
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|215.31
|4984414
|2006.12.11 11:49
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.03
|117.87
|116.82
|2006.12.11 19:17
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|71.91
|4984415
|2006.12.11 11:49
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.03
|117.03
|116.61
|2006.12.11 22:59
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4984417
|2006.12.11 11:49
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.03
|117.03
|116.40
|2006.12.11 22:59
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5014169
|2006.12.12 03:00
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.85
|116.01
|117.06
|2006.12.12 14:02
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|71.76
|5014170
|2006.12.12 03:00
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.85
|116.85
|117.27
|2006.12.12 14:56
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5014171
|2006.12.12 03:00
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.85
|116.85
|117.48
|2006.12.12 14:56
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5034229
|2006.12.12 14:56
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.85
|117.69
|116.64
|2006.12.14 15:31
|117.69
|0.00
|0.00
|-22.72
|-285.50
|5034234
|2006.12.12 14:56
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.85
|117.69
|116.43
|2006.12.14 15:31
|117.69
|0.00
|0.00
|-22.72
|-285.50
|5034235
|2006.12.12 14:56
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.85
|117.69
|116.22
|2006.12.14 15:31
|117.69
|0.00
|0.00
|-22.72
|-285.50
|5168247
|2006.12.14 21:45
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.83
|118.67
|117.62
|2006.12.15 16:05
|117.62
|0.00
|0.00
|-5.81
|71.42
|5168252
|2006.12.14 21:45
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.83
|117.83
|117.41
|2006.12.15 17:02
|117.83
|0.00
|0.00
|-5.81
|0.00
|5168262
|2006.12.14 21:45
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.83
|117.83
|117.20
|2006.12.15 17:02
|117.83
|0.00
|0.00
|-5.81
|0.00
|5226207
|2006.12.15 21:00
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.09
|118.93
|117.75
|2006.12.18 10:40
|117.75
|0.00
|0.00
|-5.81
|115.50
|5226210
|2006.12.15 21:00
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.09
|118.09
|117.67
|2006.12.18 16:27
|118.09
|0.00
|0.00
|-5.81
|0.00
|5226213
|2006.12.15 21:00
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.09
|118.09
|117.59
|2006.12.18 16:27
|118.09
|0.00
|0.00
|-5.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.05
|2 265.06
|Closed P/L:
|2 240.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5371884
|2006.12.21 00:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9644
|1.9724
|1.9556
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.08
|148.00
|5371885
|2006.12.21 00:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9644
|1.9724
|1.9534
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.08
|148.00
|5371891
|2006.12.21 00:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9644
|1.9724
|1.9512
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.08
|148.00
|5239316
|2006.12.18 10:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2199
|1.2279
|1.2095
|1.2183
|0.00
|0.00
|-28.20
|52.53
|5239317
|2006.12.18 10:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2199
|1.2279
|1.2069
|1.2183
|0.00
|0.00
|-28.20
|52.53
|5239319
|2006.12.18 10:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2199
|1.2279
|1.2043
|1.2183
|0.00
|0.00
|-28.20
|52.53
|5252186
|2006.12.18 17:00
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.15
|118.99
|117.81
|118.80
|0.00
|0.00
|-39.59
|-218.86
|5252194
|2006.12.18 17:00
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.15
|118.99
|117.73
|118.80
|0.00
|0.00
|-39.59
|-218.86
|5252199
|2006.12.18 17:00
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.15
|118.99
|117.65
|118.80
|0.00
|0.00
|-39.59
|-218.86
|0.00
|0.00
|-203.13
|-54.99
|Floating P/L:
|-258.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 240.01
|Floating P/L:
|-258.12
|Margin:
|2 378.64
|Balance:
|27 240.01
|Equity:
|26 981.89
|Free Margin:
|24 603.25
|Details:
|Gross Profit:
|6 055.70
|Gross Loss:
|3 815.69
|Total Net Profit:
|2 240.01
|Profit Factor:
|1.59
|Expected Payoff:
|36.72
|Absolute Drawdown:
|175.48
|Maximal Drawdown:
|2 572.61 (9.39%)
|Relative Drawdown:
|9.39% (2 572.61)
|Total Trades:
|61
|Short Positions (won %):
|25 (56.00%)
|Long Positions (won %):
|36 (83.33%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (72.13%)
|Loss trades (% of total):
|17 (27.87%)
|Largest
|profit trade:
|659.16
|loss trade:
|-344.01
|Average
|profit trade:
|137.63
|loss trade:
|-224.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (2 397.13)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 956.69)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 397.13 (15)
|consecutive loss (count):
|-1 956.69 (6)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|3