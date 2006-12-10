FXDD

Account: 482438 Name: André Gauthier Currency: USD 2006 December 22, 22:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
49524822006.12.10 20:45balanceDeposit25 000.00
50129762006.12.12 01:45buy0.40eurjpy154.77153.97155.122006.12.12 21:32155.120.000.000.00119.82
50129782006.12.12 01:45buy0.40eurjpy154.77154.77155.472006.12.14 10:05155.470.000.0017.67238.54
50129802006.12.12 01:45buy0.40eurjpy154.77155.25155.822006.12.14 11:49155.250.000.0017.67163.63
51585202006.12.14 18:15buy0.40eurjpy154.89154.09155.242006.12.14 21:45154.890.000.000.000.00
51585212006.12.14 18:15buy0.40eurjpy154.89154.89155.592006.12.14 19:00154.890.000.000.000.00
51585222006.12.14 18:15buy0.40eurjpy154.89154.89155.942006.12.14 19:00154.890.000.000.000.00
51682332006.12.14 21:45sell0.40eurjpy154.89155.02154.892006.12.14 21:58155.020.000.000.00-44.13
51753282006.12.15 03:00sell0.40eurjpy155.12155.92154.772006.12.15 16:09154.970.000.000.0051.01
51753292006.12.15 03:00sell0.40eurjpy155.12155.12154.422006.12.15 16:09154.980.000.000.0047.62
51753302006.12.15 03:00sell0.40eurjpy155.12155.12154.072006.12.15 16:09154.980.000.000.0047.61
49680042006.12.11 07:01buy0.40eurusd1.31561.30721.31772006.12.11 08:251.31770.000.000.0084.00
49680102006.12.11 07:01buy0.40eurusd1.31561.30721.31982006.12.11 09:481.31980.000.000.00168.00
49680122006.12.11 07:01buy0.40eurusd1.31561.30721.32192006.12.11 10:151.32190.000.000.00252.00
49920412006.12.11 15:45sell0.40eurusd1.31941.32781.31732006.12.12 21:321.32780.000.002.03-336.00
49920462006.12.11 15:45sell0.40eurusd1.31941.32781.31522006.12.12 21:321.32780.000.002.03-336.00
49920512006.12.11 15:45sell0.40eurusd1.31941.32781.31312006.12.12 21:321.32780.000.002.03-336.00
50804402006.12.13 14:15buy0.40eurusd1.32641.31801.32852006.12.14 15:281.31800.000.00-8.01-336.00
50804412006.12.13 14:15buy0.40eurusd1.32641.31801.33062006.12.14 15:281.31800.000.00-8.01-336.00
50804422006.12.13 14:15buy0.40eurusd1.32641.31801.33272006.12.14 15:281.31800.000.00-8.01-336.00
51737702006.12.15 02:15buy0.40eurusd1.31511.30671.31722006.12.15 09:471.31720.000.000.0084.00
51737762006.12.15 02:15buy0.40eurusd1.31511.31511.31932006.12.15 11:101.31510.000.000.000.00
51737802006.12.15 02:15buy0.40eurusd1.31511.31511.32142006.12.15 11:101.31510.000.000.000.00
52150032006.12.15 17:00buy0.40eurusd1.31201.30361.31542006.12.19 11:001.31540.000.00-5.74136.00
52150112006.12.15 17:00buy0.40eurusd1.31201.31201.31622006.12.19 11:011.31620.000.00-5.74168.00
52150162006.12.15 17:00buy0.40eurusd1.31201.31411.31702006.12.19 11:011.31700.000.00-5.74200.00
53029692006.12.19 16:15sell0.40eurusd1.31651.32491.31312006.12.22 19:001.31310.000.0010.79136.00
53029752006.12.19 16:15sell0.40eurusd1.31651.31651.31232006.12.22 19:011.31230.000.0010.79168.00
53029782006.12.19 16:15sell0.40eurusd1.31651.31441.31152006.12.22 19:011.31150.000.0010.79200.00
49892412006.12.11 14:30buy0.40gbpusd1.94891.94091.95442006.12.11 18:011.95440.000.000.00220.00
49892432006.12.11 14:30buy0.40gbpusd1.94891.94891.95992006.12.12 01:131.95990.000.00-0.84440.00
49892442006.12.11 14:30buy0.40gbpusd1.94891.95441.96542006.12.12 16:351.96540.000.00-0.84660.00
52301182006.12.18 02:16sell0.40gbpusd1.95291.96091.94412006.12.18 17:071.94410.000.000.00352.00
52301222006.12.18 02:16sell0.40gbpusd1.95291.95291.94192006.12.19 09:571.95290.000.000.040.00
52301262006.12.18 02:16sell0.40gbpusd1.95291.95291.93972006.12.19 09:571.95290.000.000.040.00
49670012006.12.11 06:15buy0.40usdchf1.20751.19951.21402006.12.12 16:441.19950.000.003.54-266.78
49670082006.12.11 06:15buy0.40usdchf1.20751.19951.22052006.12.12 16:441.19950.000.003.54-266.78
49670122006.12.11 06:15buy0.40usdchf1.20751.19951.22702006.12.12 16:441.19950.000.003.54-266.78
50415042006.12.12 16:45buy0.40usdchf1.19971.19171.20622006.12.13 15:341.20620.000.003.54215.55
50415142006.12.12 16:45buy0.40usdchf1.19971.19971.21272006.12.14 13:481.21270.000.0014.66428.76
50415172006.12.12 16:45buy0.40usdchf1.19971.20911.21922006.12.15 11:501.21920.000.0018.20639.76
52069802006.12.15 15:45buy0.40usdchf1.21301.20501.22342006.12.15 16:131.21300.000.000.000.00
52069842006.12.15 15:45buy0.40usdchf1.21301.20501.22602006.12.15 16:131.21300.000.000.000.00
52069892006.12.15 15:45buy0.40usdchf1.21301.20501.22862006.12.15 16:141.21300.000.000.000.00
49588882006.12.11 02:45buy0.40usdjpy116.41115.57116.622006.12.11 03:16116.620.000.000.0072.03
49589362006.12.11 02:45buy0.40usdjpy116.41115.57116.832006.12.11 03:56116.830.000.000.00143.80
49589372006.12.11 02:45buy0.40usdjpy116.41115.57117.042006.12.11 11:49117.040.000.000.00215.31
49844142006.12.11 11:49sell0.40usdjpy117.03117.87116.822006.12.11 19:17116.820.000.000.0071.91
49844152006.12.11 11:49sell0.40usdjpy117.03117.03116.612006.12.11 22:59117.030.000.000.000.00
49844172006.12.11 11:49sell0.40usdjpy117.03117.03116.402006.12.11 22:59117.030.000.000.000.00
50141692006.12.12 03:00buy0.40usdjpy116.85116.01117.062006.12.12 14:02117.060.000.000.0071.76
50141702006.12.12 03:00buy0.40usdjpy116.85116.85117.272006.12.12 14:56116.850.000.000.000.00
50141712006.12.12 03:00buy0.40usdjpy116.85116.85117.482006.12.12 14:56116.850.000.000.000.00
50342292006.12.12 14:56sell0.40usdjpy116.85117.69116.642006.12.14 15:31117.690.000.00-22.72-285.50
50342342006.12.12 14:56sell0.40usdjpy116.85117.69116.432006.12.14 15:31117.690.000.00-22.72-285.50
50342352006.12.12 14:56sell0.40usdjpy116.85117.69116.222006.12.14 15:31117.690.000.00-22.72-285.50
51682472006.12.14 21:45sell0.40usdjpy117.83118.67117.622006.12.15 16:05117.620.000.00-5.8171.42
51682522006.12.14 21:45sell0.40usdjpy117.83117.83117.412006.12.15 17:02117.830.000.00-5.810.00
51682622006.12.14 21:45sell0.40usdjpy117.83117.83117.202006.12.15 17:02117.830.000.00-5.810.00
52262072006.12.15 21:00sell0.40usdjpy118.09118.93117.752006.12.18 10:40117.750.000.00-5.81115.50
52262102006.12.15 21:00sell0.40usdjpy118.09118.09117.672006.12.18 16:27118.090.000.00-5.810.00
52262132006.12.15 21:00sell0.40usdjpy118.09118.09117.592006.12.18 16:27118.090.000.00-5.810.00
  0.00 0.00 -25.05 2 265.06
Closed P/L: 2 240.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
53718842006.12.21 00:00sell0.40gbpusd1.96441.97241.9556 1.96070.000.000.08148.00
53718852006.12.21 00:00sell0.40gbpusd1.96441.97241.9534 1.96070.000.000.08148.00
53718912006.12.21 00:00sell0.40gbpusd1.96441.97241.9512 1.96070.000.000.08148.00
52393162006.12.18 10:30sell0.40usdchf1.21991.22791.2095 1.21830.000.00-28.2052.53
52393172006.12.18 10:30sell0.40usdchf1.21991.22791.2069 1.21830.000.00-28.2052.53
52393192006.12.18 10:30sell0.40usdchf1.21991.22791.2043 1.21830.000.00-28.2052.53
52521862006.12.18 17:00sell0.40usdjpy118.15118.99117.81 118.800.000.00-39.59-218.86
52521942006.12.18 17:00sell0.40usdjpy118.15118.99117.73 118.800.000.00-39.59-218.86
52521992006.12.18 17:00sell0.40usdjpy118.15118.99117.65 118.800.000.00-39.59-218.86
  0.00 0.00 -203.13 -54.99
 Floating P/L: -258.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 240.01 Floating P/L: -258.12 Margin: 2 378.64
Balance: 27 240.01 Equity: 26 981.89 Free Margin: 24 603.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 055.70 Gross Loss: 3 815.69 Total Net Profit: 2 240.01
Profit Factor: 1.59 Expected Payoff: 36.72  
Absolute Drawdown: 175.48 Maximal Drawdown: 2 572.61 (9.39%) Relative Drawdown: 9.39% (2 572.61)
 
Total Trades: 61 Short Positions (won %): 25 (56.00%) Long Positions (won %): 36 (83.33%)
Profit Trades (% of total): 44 (72.13%) Loss trades (% of total): 17 (27.87%)
Largest profit trade: 659.16 loss trade: -344.01
Average profit trade: 137.63 loss trade: -224.45
Maximum consecutive wins ($): 15 (2 397.13) consecutive losses ($): 6 (-1 956.69)
Maximal consecutive profit (count): 2 397.13 (15) consecutive loss (count): -1 956.69 (6)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3