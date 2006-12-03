|Account: 478359
|Name: Wackena
|Currency: USD
|2006 December 14, 18:56
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4770859
|2006.12.03 16:18
|balance
|Deposit
|3 000.00
|4773490
|2006.12.04 01:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3357
|1.3346
|1.3307
|2006.12.04 02:15
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4773481
|2006.12.04 01:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9826
|1.9815
|1.9776
|2006.12.04 02:22
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4773477
|2006.12.04 01:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1911
|1.1921
|1.1961
|2006.12.04 02:58
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|4771875
|2006.12.04 00:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.41
|115.75
|115.91
|2006.12.04 06:18
|115.75
|0.00
|0.00
|0.00
|58.75
|4773491
|2006.12.04 01:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3359
|1.3059
|1.3389
|2006.12.04 06:18
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.00
|4786754
|2006.12.04 10:07
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9763
|1.9752
|1.9733
|2006.12.04 10:13
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|4773483
|2006.12.04 01:05
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9830
|1.9530
|1.9860
|2006.12.04 10:21
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|-273.00
|4786753
|2006.12.04 10:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9767
|1.9788
|1.9817
|2006.12.04 11:01
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4791908
|2006.12.04 12:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1982
|1.1971
|1.1932
|2006.12.04 13:01
|1.1971
|0.00
|0.00
|0.00
|9.19
|4794211
|2006.12.04 13:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.51
|115.62
|116.01
|2006.12.04 15:53
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|4793824
|2006.12.04 13:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3318
|1.3307
|1.3268
|2006.12.04 16:06
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4796728
|2006.12.04 15:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9760
|1.9794
|1.9810
|2006.12.04 18:09
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|4802910
|2006.12.04 18:25
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9788
|1.9809
|1.9818
|2006.12.05 00:03
|1.9809
|0.00
|0.00
|-0.75
|63.00
|4793825
|2006.12.04 13:09
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3320
|1.3331
|1.3350
|2006.12.05 03:23
|1.3331
|0.00
|0.00
|-2.48
|33.00
|4802908
|2006.12.04 18:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9785
|1.9774
|1.9735
|2006.12.05 06:36
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.04
|11.00
|4825080
|2006.12.05 12:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9780
|1.9770
|1.9730
|2006.12.05 13:02
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4829242
|2006.12.05 15:25
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3338
|1.3349
|1.3368
|2006.12.05 15:42
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|4831587
|2006.12.05 15:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9785
|1.9763
|1.9735
|2006.12.05 15:51
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|4829241
|2006.12.05 15:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3336
|1.3324
|1.3286
|2006.12.05 16:05
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4843884
|2006.12.05 19:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3328
|1.3318
|1.3278
|2006.12.06 10:05
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.61
|10.00
|4857282
|2006.12.06 09:52
|buy
|0.30
|usdjpy
|114.76
|114.87
|115.06
|2006.12.06 11:19
|114.87
|0.00
|0.00
|0.00
|28.73
|4861821
|2006.12.06 11:19
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1957
|1.1980
|1.1987
|2006.12.06 11:41
|1.1980
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|4871349
|2006.12.06 15:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3265
|1.3275
|1.3315
|2006.12.06 16:20
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4861819
|2006.12.06 11:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1954
|1.1944
|1.1904
|2006.12.06 17:08
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|4875126
|2006.12.06 17:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3304
|1.3294
|1.3254
|2006.12.06 23:18
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|4875128
|2006.12.06 17:05
|buy
|0.90
|eurusd
|1.3306
|1.3316
|1.3336
|2006.12.07 10:10
|1.3316
|0.00
|0.00
|-20.95
|90.00
|4896407
|2006.12.07 13:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1953
|1.1929
|1.1903
|2006.12.07 15:38
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|20.12
|4905271
|2006.12.07 16:05
|buy
|0.60
|usdjpy
|115.17
|115.28
|115.47
|2006.12.08 01:51
|115.28
|0.00
|0.00
|7.70
|57.25
|4896408
|2006.12.07 13:07
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1957
|1.1967
|1.1987
|2006.12.08 09:44
|1.1967
|0.00
|0.00
|2.59
|25.07
|4922882
|2006.12.08 12:16
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.63
|115.47
|115.13
|2006.12.08 15:53
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|130.29
|4905270
|2006.12.07 16:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.14
|115.04
|114.64
|2006.12.08 16:16
|115.04
|0.00
|0.00
|-2.93
|17.39
|4843888
|2006.12.05 19:08
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3330
|1.3340
|1.3360
|2006.12.08 16:20
|1.3340
|0.00
|0.00
|-11.92
|30.00
|4817936
|2006.12.05 09:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3314
|1.3014
|1.3364
|2006.12.08 17:02
|1.3364
|0.00
|0.00
|-3.97
|50.00
|4922883
|2006.12.08 12:16
|buy
|0.90
|usdjpy
|115.66
|115.77
|115.96
|2006.12.08 18:44
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|85.51
|4800235
|2006.12.04 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.47
|112.47
|115.97
|2006.12.08 18:49
|115.97
|0.00
|0.00
|7.82
|43.11
|4791910
|2006.12.04 12:05
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1985
|1.1685
|1.2015
|2006.12.08 18:53
|1.2015
|0.00
|0.00
|15.92
|74.91
|4871351
|2006.12.06 15:35
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3263
|1.3563
|1.3233
|2006.12.08 18:54
|1.3233
|0.00
|0.00
|15.66
|180.00
|4948252
|2006.12.08 19:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2036
|1.2025
|1.1986
|2006.12.08 19:52
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|18.30
|4949126
|2006.12.08 19:20
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9570
|1.9870
|1.9540
|2006.12.08 20:57
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|4947928
|2006.12.08 19:03
|buy
|0.60
|usdjpy
|116.31
|116.42
|116.61
|2006.12.11 03:16
|116.61
|0.00
|0.00
|7.70
|154.36
|4959084
|2006.12.11 02:50
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2075
|1.2065
|1.2025
|2006.12.11 09:31
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|16.58
|4972349
|2006.12.11 09:10
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.86
|116.65
|116.36
|2006.12.11 09:55
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|72.01
|4972351
|2006.12.11 09:10
|buy
|1.20
|usdjpy
|116.88
|116.98
|117.18
|2006.12.11 11:44
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|102.58
|4984298
|2006.12.11 11:45
|buy
|1.20
|usdjpy
|117.01
|117.12
|117.31
|2006.12.11 17:23
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|112.70
|4985760
|2006.12.11 12:20
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2058
|1.2036
|1.2008
|2006.12.11 18:36
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|36.56
|4948209
|2006.12.08 19:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3219
|1.3242
|1.3269
|2006.12.11 19:02
|1.3242
|0.00
|0.00
|-1.64
|46.00
|4984296
|2006.12.11 11:45
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.98
|116.88
|116.48
|2006.12.11 19:19
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|34.22
|4857281
|2006.12.06 09:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.74
|117.74
|114.24
|2006.12.11 22:27
|116.97
|0.00
|0.00
|-7.21
|-190.65
|4947925
|2006.12.08 19:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.28
|119.28
|115.78
|2006.12.11 22:38
|116.98
|0.00
|0.00
|-2.93
|-119.68
|5009636
|2006.12.11 22:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.00
|120.00
|116.50
|2006.12.11 22:59
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|4836548
|2006.12.05 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9745
|1.9445
|1.9795
|2006.12.11 23:20
|1.9564
|0.00
|0.00
|-1.35
|-181.00
|4949125
|2006.12.08 19:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9573
|1.9273
|1.9623
|2006.12.11 23:31
|1.9567
|0.00
|0.00
|-0.50
|-12.00
|5012243
|2006.12.12 01:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.80
|116.90
|117.30
|2006.12.12 03:16
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|5012812
|2006.12.12 01:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9602
|1.9591
|1.9552
|2006.12.12 10:07
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|5024670
|2006.12.12 10:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9587
|1.9598
|1.9637
|2006.12.12 10:55
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|5012266
|2006.12.12 01:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3254
|1.3243
|1.3204
|2006.12.12 11:25
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|5028361
|2006.12.12 12:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9637
|1.9627
|1.9592
|2006.12.12 12:28
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5029530
|2006.12.12 12:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9625
|1.9603
|1.9575
|2006.12.12 12:57
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|5028382
|2006.12.12 12:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3251
|1.3240
|1.3201
|2006.12.12 13:00
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|5034249
|2006.12.12 14:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9644
|1.9611
|1.9594
|2006.12.12 15:30
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|5037342
|2006.12.12 15:42
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.06
|116.96
|116.56
|2006.12.12 16:53
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|5042818
|2006.12.12 17:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3254
|1.3231
|1.3204
|2006.12.12 19:09
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|5042084
|2006.12.12 16:55
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2010
|1.2032
|1.2060
|2006.12.12 19:09
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|36.57
|5047923
|2006.12.12 19:22
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2033
|1.2007
|1.1983
|2006.12.12 21:21
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.00
|43.31
|5046032
|2006.12.12 18:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.11
|116.90
|116.61
|2006.12.12 21:38
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|35.93
|5055878
|2006.12.12 21:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9691
|1.9680
|1.9641
|2006.12.13 10:36
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|5055641
|2006.12.12 21:40
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.90
|117.01
|117.40
|2006.12.13 10:55
|117.01
|0.00
|0.00
|2.53
|18.80
|5055855
|2006.12.12 21:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1999
|1.2020
|1.2049
|2006.12.13 11:15
|1.2020
|0.00
|0.00
|1.77
|34.94
|5055836
|2006.12.12 21:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3275
|1.3264
|1.3225
|2006.12.13 11:30
|1.3264
|0.00
|0.00
|1.02
|22.00
|5077450
|2006.12.13 12:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9717
|2.0017
|1.9667
|2006.12.13 15:34
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|5089258
|2006.12.13 15:58
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.42
|117.32
|116.92
|2006.12.13 18:20
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|17.05
|5089001
|2006.12.13 15:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9654
|1.9664
|1.9704
|2006.12.13 19:13
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5104533
|2006.12.13 22:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9673
|1.9663
|1.9623
|2006.12.13 22:20
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5089260
|2006.12.13 15:58
|buy
|0.60
|usdjpy
|117.45
|117.56
|117.75
|2006.12.13 22:27
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|56.14
|5088988
|2006.12.13 15:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3221
|1.3243
|1.3271
|2006.12.14 10:16
|1.3243
|0.00
|0.00
|-4.00
|44.00
|5121029
|2006.12.14 10:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2040
|1.2050
|1.2090
|2006.12.14 10:40
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|5123715
|2006.12.14 10:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9695
|1.9674
|1.9645
|2006.12.14 11:07
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|5133335
|2006.12.14 13:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9647
|1.9657
|1.9697
|2006.12.14 14:22
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5134903
|2006.12.14 13:47
|buy
|0.60
|usdjpy
|117.62
|117.73
|117.92
|2006.12.14 17:52
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|56.06
|0.00
|0.00
|2.73
|2 117.36
|Closed P/L:
|2 120.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5077396
|2006.12.13 12:08
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.01
|120.01
|116.51
|117.63
|0.00
|0.00
|-8.45
|-105.42
|5126681
|2006.12.14 11:08
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2065
|1.2365
|1.2015
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.09
|5129760
|2006.12.14 12:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3221
|1.2921
|1.3271
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|5134900
|2006.12.14 13:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.59
|120.59
|117.09
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|0.00
|0.00
|-8.45
|-332.31
|Floating P/L:
|-340.76
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 120.09
|Floating P/L:
|-340.76
|Margin:
|864.42
|Balance:
|5 120.09
|Equity:
|4 779.33
|Free Margin:
|3 914.91
|Details:
|Gross Profit:
|3 040.83
|Gross Loss:
|920.74
|Total Net Profit:
|2 120.09
|Profit Factor:
|3.30
|Expected Payoff:
|26.84
|Absolute Drawdown:
|279.86
|Maximal Drawdown (%):
|518.74 (10.96%)
|Total Trades:
|79
|Short Positions (won %):
|41 (92.68%)
|Long Positions (won %):
|38 (89.47%)
|Profit Trades (% of total):
|72 (91.14%)
|Loss trades (% of total):
|7 (8.86%)
|Largest
|profit trade:
|195.66
|loss trade:
|-273.00
|Average
|profit trade:
|42.23
|loss trade:
|-131.53
|Maximum
|consecutive wins ($):
|40 (2 013.76)
|consecutive losses ($):
|5 (-518.74)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 013.76 (40)
|consecutive loss (count):
|-518.74 (5)
|Average
|consecutive wins:
|18
|consecutive losses:
|2