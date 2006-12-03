FXDD

Account: 478359 Name: Wackena Currency: USD 2006 December 14, 18:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
47708592006.12.03 16:18balanceDeposit3 000.00
47734902006.12.04 01:05sell0.10eurusd1.33571.33461.33072006.12.04 02:151.33460.000.000.0011.00
47734812006.12.04 01:05sell0.10gbpusd1.98261.98151.97762006.12.04 02:221.98150.000.000.0011.00
47734772006.12.04 01:05buy0.10usdchf1.19111.19211.19612006.12.04 02:581.19210.000.000.008.39
47718752006.12.04 00:30buy0.20usdjpy115.41115.75115.912006.12.04 06:18115.750.000.000.0058.75
47734912006.12.04 01:05buy0.30eurusd1.33591.30591.33892006.12.04 06:181.33160.000.000.00-129.00
47867542006.12.04 10:07sell0.30gbpusd1.97631.97521.97332006.12.04 10:131.97520.000.000.0033.00
47734832006.12.04 01:05buy0.30gbpusd1.98301.95301.98602006.12.04 10:211.97390.000.000.00-273.00
47867532006.12.04 10:07buy0.10gbpusd1.97671.97881.98172006.12.04 11:011.97880.000.000.0021.00
47919082006.12.04 12:05sell0.10usdchf1.19821.19711.19322006.12.04 13:011.19710.000.000.009.19
47942112006.12.04 13:26buy0.10usdjpy115.51115.62116.012006.12.04 15:53115.620.000.000.009.51
47938242006.12.04 13:09sell0.10eurusd1.33181.33071.32682006.12.04 16:061.33070.000.000.0011.00
47967282006.12.04 15:19buy0.10gbpusd1.97601.97941.98102006.12.04 18:091.97940.000.000.0034.00
48029102006.12.04 18:25buy0.30gbpusd1.97881.98091.98182006.12.05 00:031.98090.000.00-0.7563.00
47938252006.12.04 13:09buy0.30eurusd1.33201.33311.33502006.12.05 03:231.33310.000.00-2.4833.00
48029082006.12.04 18:25sell0.10gbpusd1.97851.97741.97352006.12.05 06:361.97740.000.000.0411.00
48250802006.12.05 12:36sell0.10gbpusd1.97801.97701.97302006.12.05 13:021.97700.000.000.0010.00
48292422006.12.05 15:25buy0.30eurusd1.33381.33491.33682006.12.05 15:421.33490.000.000.0033.00
48315872006.12.05 15:45sell0.10gbpusd1.97851.97631.97352006.12.05 15:511.97630.000.000.0022.00
48292412006.12.05 15:25sell0.10eurusd1.33361.33241.32862006.12.05 16:051.33240.000.000.0012.00
48438842006.12.05 19:08sell0.10eurusd1.33281.33181.32782006.12.06 10:051.33180.000.000.6110.00
48572822006.12.06 09:52buy0.30usdjpy114.76114.87115.062006.12.06 11:19114.870.000.000.0028.73
48618212006.12.06 11:19buy0.30usdchf1.19571.19801.19872006.12.06 11:411.19800.000.000.0057.60
48713492006.12.06 15:35buy0.20eurusd1.32651.32751.33152006.12.06 16:201.32750.000.000.0020.00
48618192006.12.06 11:19sell0.10usdchf1.19541.19441.19042006.12.06 17:081.19440.000.000.008.37
48751262006.12.06 17:05sell0.30eurusd1.33041.32941.32542006.12.06 23:181.32940.000.000.0030.00
48751282006.12.06 17:05buy0.90eurusd1.33061.33161.33362006.12.07 10:101.33160.000.00-20.9590.00
48964072006.12.07 13:07sell0.10usdchf1.19531.19291.19032006.12.07 15:381.19290.000.000.0020.12
49052712006.12.07 16:05buy0.60usdjpy115.17115.28115.472006.12.08 01:51115.280.000.007.7057.25
48964082006.12.07 13:07buy0.30usdchf1.19571.19671.19872006.12.08 09:441.19670.000.002.5925.07
49228822006.12.08 12:16sell0.30usdjpy115.63115.47115.132006.12.08 15:53115.130.000.000.00130.29
49052702006.12.07 16:05sell0.20usdjpy115.14115.04114.642006.12.08 16:16115.040.000.00-2.9317.39
48438882006.12.05 19:08buy0.30eurusd1.33301.33401.33602006.12.08 16:201.33400.000.00-11.9230.00
48179362006.12.05 09:55buy0.10eurusd1.33141.30141.33642006.12.08 17:021.33640.000.00-3.9750.00
49228832006.12.08 12:16buy0.90usdjpy115.66115.77115.962006.12.08 18:44115.770.000.000.0085.51
48002352006.12.04 17:00buy0.10usdjpy115.47112.47115.972006.12.08 18:49115.970.000.007.8243.11
47919102006.12.04 12:05buy0.30usdchf1.19851.16851.20152006.12.08 18:531.20150.000.0015.9274.91
48713512006.12.06 15:35sell0.60eurusd1.32631.35631.32332006.12.08 18:541.32330.000.0015.66180.00
49482522006.12.08 19:06sell0.20usdchf1.20361.20251.19862006.12.08 19:521.20250.000.000.0018.30
49491262006.12.08 19:20sell0.60gbpusd1.95701.98701.95402006.12.08 20:571.95400.000.000.00180.00
49479282006.12.08 19:03buy0.60usdjpy116.31116.42116.612006.12.11 03:16116.610.000.007.70154.36
49590842006.12.11 02:50sell0.20usdchf1.20751.20651.20252006.12.11 09:311.20650.000.000.0016.58
49723492006.12.11 09:10sell0.40usdjpy116.86116.65116.362006.12.11 09:55116.650.000.000.0072.01
49723512006.12.11 09:10buy1.20usdjpy116.88116.98117.182006.12.11 11:44116.980.000.000.00102.58
49842982006.12.11 11:45buy1.20usdjpy117.01117.12117.312006.12.11 17:23117.120.000.000.00112.70
49857602006.12.11 12:20sell0.20usdchf1.20581.20361.20082006.12.11 18:361.20360.000.000.0036.56
49482092006.12.08 19:05buy0.20eurusd1.32191.32421.32692006.12.11 19:021.32420.000.00-1.6446.00
49842962006.12.11 11:45sell0.40usdjpy116.98116.88116.482006.12.11 19:19116.880.000.000.0034.22
48572812006.12.06 09:52sell0.10usdjpy114.74117.74114.242006.12.11 22:27116.970.000.00-7.21-190.65
49479252006.12.08 19:03sell0.20usdjpy116.28119.28115.782006.12.11 22:38116.980.000.00-2.93-119.68
50096362006.12.11 22:59sell0.20usdjpy117.00120.00116.502006.12.11 22:59117.020.000.000.00-3.42
48365482006.12.05 17:00buy0.10gbpusd1.97451.94451.97952006.12.11 23:201.95640.000.00-1.35-181.00
49491252006.12.08 19:20buy0.20gbpusd1.95731.92731.96232006.12.11 23:311.95670.000.00-0.50-12.00
50122432006.12.12 01:11buy0.20usdjpy116.80116.90117.302006.12.12 03:16116.900.000.000.0017.11
50128122006.12.12 01:31sell0.20gbpusd1.96021.95911.95522006.12.12 10:071.95910.000.000.0022.00
50246702006.12.12 10:15buy0.20gbpusd1.95871.95981.96372006.12.12 10:551.95980.000.000.0022.00
50122662006.12.12 01:11sell0.20eurusd1.32541.32431.32042006.12.12 11:251.32430.000.000.0022.00
50283612006.12.12 12:00sell0.20gbpusd1.96371.96271.95922006.12.12 12:281.96270.000.000.0020.00
50295302006.12.12 12:28sell0.20gbpusd1.96251.96031.95752006.12.12 12:571.96030.000.000.0044.00
50283822006.12.12 12:00sell0.20eurusd1.32511.32401.32012006.12.12 13:001.32400.000.000.0022.00
50342492006.12.12 14:56sell0.20gbpusd1.96441.96111.95942006.12.12 15:301.96110.000.000.0066.00
50373422006.12.12 15:42sell0.20usdjpy117.06116.96116.562006.12.12 16:53116.960.000.000.0017.10
50428182006.12.12 17:06sell0.20eurusd1.32541.32311.32042006.12.12 19:091.32310.000.000.0046.00
50420842006.12.12 16:55buy0.20usdchf1.20101.20321.20602006.12.12 19:091.20320.000.000.0036.57
50479232006.12.12 19:22sell0.20usdchf1.20331.20071.19832006.12.12 21:211.20070.000.000.0043.31
50460322006.12.12 18:29sell0.20usdjpy117.11116.90116.612006.12.12 21:38116.900.000.000.0035.93
50558782006.12.12 21:45sell0.20gbpusd1.96911.96801.96412006.12.13 10:361.96800.000.000.0022.00
50556412006.12.12 21:40buy0.20usdjpy116.90117.01117.402006.12.13 10:55117.010.000.002.5318.80
50558552006.12.12 21:45buy0.20usdchf1.19991.20201.20492006.12.13 11:151.20200.000.001.7734.94
50558362006.12.12 21:45sell0.20eurusd1.32751.32641.32252006.12.13 11:301.32640.000.001.0222.00
50774502006.12.13 12:11sell0.20gbpusd1.97172.00171.96672006.12.13 15:341.96670.000.000.00100.00
50892582006.12.13 15:58sell0.20usdjpy117.42117.32116.922006.12.13 18:20117.320.000.000.0017.05
50890012006.12.13 15:51buy0.20gbpusd1.96541.96641.97042006.12.13 19:131.96640.000.000.0020.00
51045332006.12.13 22:05sell0.20gbpusd1.96731.96631.96232006.12.13 22:201.96630.000.000.0020.00
50892602006.12.13 15:58buy0.60usdjpy117.45117.56117.752006.12.13 22:27117.560.000.000.0056.14
50889882006.12.13 15:51buy0.20eurusd1.32211.32431.32712006.12.14 10:161.32430.000.00-4.0044.00
51210292006.12.14 10:01buy0.20usdchf1.20401.20501.20902006.12.14 10:401.20500.000.000.0016.60
51237152006.12.14 10:20sell0.20gbpusd1.96951.96741.96452006.12.14 11:071.96740.000.000.0042.00
51333352006.12.14 13:32buy0.20gbpusd1.96471.96571.96972006.12.14 14:221.96570.000.000.0020.00
51349032006.12.14 13:47buy0.60usdjpy117.62117.73117.922006.12.14 17:52117.730.000.000.0056.06
  0.00 0.00 2.73 2 117.36
Closed P/L: 2 120.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
50773962006.12.13 12:08sell0.20usdjpy117.01120.01116.51 117.630.000.00-8.45-105.42
51266812006.12.14 11:08sell0.20usdchf1.20651.23651.2015 1.21330.000.000.00-112.09
51297602006.12.14 12:13buy0.20eurusd1.32211.29211.3271 1.31670.000.000.00-108.00
51349002006.12.14 13:47sell0.20usdjpy117.59120.59117.09 117.630.000.000.00-6.80
  0.00 0.00 -8.45 -332.31
 Floating P/L: -340.76
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 120.09 Floating P/L: -340.76 Margin: 864.42
Balance: 5 120.09 Equity: 4 779.33 Free Margin: 3 914.91
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 040.83 Gross Loss: 920.74 Total Net Profit: 2 120.09
Profit Factor: 3.30 Expected Payoff: 26.84  
Absolute Drawdown: 279.86 Maximal Drawdown (%): 518.74 (10.96%)  
 
Total Trades: 79 Short Positions (won %): 41 (92.68%) Long Positions (won %): 38 (89.47%)
Profit Trades (% of total): 72 (91.14%) Loss trades (% of total): 7 (8.86%)
Largest profit trade: 195.66 loss trade: -273.00
Average profit trade: 42.23 loss trade: -131.53
Maximum consecutive wins ($): 40 (2 013.76) consecutive losses ($): 5 (-518.74)
Maximal consecutive profit (count): 2 013.76 (40) consecutive loss (count): -518.74 (5)
Average consecutive wins: 18 consecutive losses: 2