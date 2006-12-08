MTReport4 - 1.8


Net profit 48.14Initial deposit 0.00
Gross profit 69.34Interest earned 0.00
Gross loss 19.39Commission paid 1.81
 
Total number of trades 68Percentage profitable 72.1%
Total number of pips 633Average pips per trade 9
 
Number of winning trades 49Number of losing trades 19
Average winning trade 1.42Average losing trade 1.02
Average winning pips 25Average losing pips 32
 
Return (7 days) 0.0%Maximum drawdown 27.3%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
127057962006.12.08 17:24sell0.01eurusdm1.32330.00001.31952006.12.10 23:001.3195 -0.01 0.00 0.38 38 0.37
127035712006.12.08 16:56buy0.01usdjpym116.230.00116.612006.12.11 01:16116.61 0.00 0.00 0.33 38 0.70
127089572006.12.10 23:00sell0.01eurusdm1.31790.00001.31412006.12.11 02:121.3141 -0.01 0.00 0.38 38 1.07
127088712006.12.10 23:00buy0.02eurjpym153.43153.95154.632006.12.11 08:24153.95 -0.01 0.00 0.90 52 1.96
126964352006.12.08 15:35buy0.01eurjpym153.760.00154.132006.12.11 08:24153.96 0.00 0.00 0.18 20 2.14
127233602006.12.11 08:24buy0.01eurjpym154.01154.25154.932006.12.11 12:10154.25 0.00 0.00 0.21 24 2.35
127220152006.12.11 07:52sell0.16eurusdm1.32160.00001.31782006.12.11 13:001.3178 -0.08 0.00 6.08 38 8.35
127213682006.12.11 07:47sell0.08eurusdm1.31950.00001.31592006.12.11 13:001.3180 -0.04 0.00 1.20 15 9.51
127195822006.12.11 06:25sell0.04eurusdm1.31770.00001.31402006.12.11 13:011.3181 -0.02 0.00 -0.16 -4 9.33
127178762006.12.11 03:35sell0.02eurusdm1.31580.00001.31202006.12.11 13:021.3183 -0.01 0.00 -0.50 -25 8.82
127160742006.12.11 02:13sell0.01eurusdm1.31380.00001.31002006.12.11 13:021.3182 -0.01 0.00 -0.44 -44 8.37
127271672006.12.11 12:10buy0.01eurjpym154.30154.54155.222006.12.11 16:11154.54 0.00 0.00 0.21 24 8.58
127301142006.12.11 15:14sell0.08usdjpym117.210.00116.842006.12.11 17:01116.84 -0.03 0.00 2.53 37 11.08
127254402006.12.11 09:43sell0.04usdjpym117.020.00116.652006.12.11 17:01116.86 -0.02 0.00 0.55 16 11.61
127152842006.12.11 01:53sell0.02usdjpym116.830.00116.452006.12.11 17:02116.87 -0.01 0.00 -0.07 -4 11.53
127137772006.12.11 01:16sell0.01usdjpym116.630.00116.252006.12.11 17:02116.81 0.00 0.00 -0.15 -18 11.38
127282442006.12.11 13:02buy0.01eurusdm1.31811.32471.33152006.12.11 18:141.3247 -0.01 0.00 0.66 66 12.03
127317342006.12.11 16:12buy0.01eurjpym154.600.00154.982006.12.12 04:10154.88 0.00 0.00 0.24 28 12.27
127426442006.12.12 08:02buy0.02eurusdm1.32321.32521.33202006.12.12 14:561.3252 -0.01 0.00 0.40 20 12.66
127350192006.12.11 18:15buy0.01eurusdm1.32520.00001.32902006.12.12 14:561.3250 -0.01 0.00 -0.02 -2 12.63
127533412006.12.12 17:01buy0.02eurusdm1.32300.00001.32682006.12.12 19:211.3268 -0.01 0.00 0.76 38 13.38
127515262006.12.12 14:58buy0.01eurusdm1.32500.00001.32882006.12.12 19:211.3269 -0.01 0.00 0.19 19 13.56
127420962006.12.12 07:50buy0.02eurjpym154.740.00155.112006.12.12 19:32155.11 -0.01 0.00 0.63 37 14.18
127404162006.12.12 04:10buy0.01eurjpym154.930.00155.312006.12.12 19:32155.10 0.00 0.00 0.14 17 14.32
127485152006.12.12 13:31sell0.02usdjpym117.050.00116.682006.12.12 20:21116.68 -0.01 0.00 0.63 37 14.94
127331182006.12.11 17:02sell0.01usdjpym116.860.00116.482006.12.12 20:21116.70 0.00 0.00 0.14 16 15.08
127563462006.12.12 19:32buy0.01eurjpym155.150.00155.532006.12.13 04:48155.28 0.00 0.00 0.11 13 15.19
127736922006.12.13 14:36buy0.16eurusdm1.31981.32221.32902006.12.13 16:341.3222 -0.08 0.00 3.84 24 18.95
127704492006.12.13 13:34buy0.08eurusdm1.32190.00001.32562006.12.13 16:341.3222 -0.04 0.00 0.24 3 19.15
127700882006.12.13 13:33buy0.04eurusdm1.32380.00001.32762006.12.13 16:351.3221 -0.02 0.00 -0.68 -17 18.45
127560702006.12.12 19:25buy0.02eurusdm1.32580.00001.32962006.12.13 16:351.3220 -0.01 0.00 -0.76 -38 17.68
127557392006.12.12 19:21buy0.01eurusdm1.32780.00001.33142006.12.13 16:351.3219 -0.01 0.00 -0.59 -59 17.08
127766342006.12.13 16:35sell0.01eurusdm1.32180.00001.31802006.12.14 05:401.3216 -0.01 0.00 0.02 2 17.09
127708752006.12.13 13:35buy0.02eurjpym155.13155.41156.092006.12.14 08:11155.41 -0.01 0.00 0.48 28 17.56
127633622006.12.13 04:50buy0.01eurjpym155.330.00155.702006.12.14 08:11155.42 0.00 0.00 0.08 9 17.64
127866292006.12.14 08:11sell0.01eurjpym155.410.00155.032006.12.14 11:26155.24 0.00 0.00 0.14 17 17.78
127855392006.12.14 07:48sell0.02eurusdm1.32330.00001.31952006.12.14 11:351.3195 -0.01 0.00 0.76 38 18.53
127846442006.12.14 05:42sell0.01eurusdm1.32130.00001.31752006.12.14 11:351.3194 -0.01 0.00 0.19 19 18.71
127902382006.12.14 11:36sell0.01eurusdm1.31970.00001.31592006.12.14 15:241.3173 -0.01 0.00 0.24 24 18.94
127897572006.12.14 11:26sell0.01eurjpym155.190.00154.812006.12.14 15:37154.99 0.00 0.00 0.17 20 19.11
127955832006.12.14 15:25sell0.01eurusdm1.31700.00001.31322006.12.15 02:191.3147 -0.01 0.00 0.23 23 19.33
128077382006.12.15 07:46sell0.02eurusdm1.31670.00001.31292006.12.15 09:291.3129 -0.01 0.00 0.76 38 20.08
128047882006.12.15 02:21sell0.01eurusdm1.31470.00001.31092006.12.15 09:291.3126 -0.01 0.00 0.21 21 20.28
128088152006.12.15 08:54sell0.04eurjpym155.320.00154.962006.12.15 09:31154.96 -0.02 0.00 1.21 36 21.47
128036752006.12.15 00:55sell0.02eurjpym155.140.00154.762006.12.15 09:31154.97 -0.01 0.00 0.29 17 21.75
127966312006.12.14 15:37sell0.01eurjpym154.930.00154.552006.12.15 09:31154.96 0.00 0.00 -0.03 -3 21.72
128093312006.12.15 09:13sell1.28usdjpym118.120.00117.742006.12.15 13:53117.83 -0.54 0.00 31.50 29 52.68
128030792006.12.15 00:22sell0.64usdjpym117.920.00117.542006.12.15 13:53117.82 -0.27 0.00 5.43 10 57.84
127952912006.12.14 15:04sell0.32usdjpym117.720.00117.342006.12.15 13:53117.83 -0.14 0.00 -2.99 -11 54.71*
127774692006.12.13 17:35sell0.16usdjpym117.510.00117.132006.12.15 13:53117.82 -0.07 0.00 -4.21 -31 50.43*
127701332006.12.13 13:34sell0.08usdjpym117.310.00116.932006.12.15 13:53117.82 -0.03 0.00 -3.46 -51 46.94*
127665572006.12.13 09:06sell0.04usdjpym117.110.00116.732006.12.15 13:53117.82 -0.02 0.00 -2.41 -71 44.51*
127614942006.12.13 01:25sell0.02usdjpym116.900.00116.532006.12.15 13:53117.81 -0.01 0.00 -1.54 -91 42.96*
127580792006.12.12 20:23sell0.01usdjpym116.710.00116.332006.12.15 13:53117.80 0.00 0.00 -0.93 -109 42.03*
128166392006.12.15 13:31sell0.04eurjpym155.380.00155.042006.12.15 14:03155.04 -0.02 0.00 1.16 34 43.17
128157122006.12.15 13:26sell0.02eurjpym155.150.00154.772006.12.15 14:03155.04 -0.01 0.00 0.18 11 43.34
128106502006.12.15 09:31sell0.01eurjpym154.900.00154.522006.12.15 14:03155.04 0.00 0.00 -0.12 -14 43.22
128168382006.12.15 13:31sell0.08eurusdm1.31810.00001.31432006.12.15 14:361.3143 -0.04 0.00 3.04 38 46.22
128164432006.12.15 13:30sell0.04eurusdm1.31610.00001.31232006.12.15 14:361.3144 -0.02 0.00 0.68 17 46.88
128160572006.12.15 13:28sell0.02eurusdm1.31360.00001.30982006.12.15 14:361.3141 -0.01 0.00 -0.10 -5 46.77
128101542006.12.15 09:29sell0.01eurusdm1.31160.00001.30802006.12.15 14:371.3139 -0.01 0.00 -0.23 -23 46.53
128191882006.12.15 14:03sell0.01eurjpym154.990.00154.612006.12.15 14:43154.61 0.00 0.00 0.32 38 46.85
128212842006.12.15 14:37sell0.01eurusdm1.31310.00001.30932006.12.15 15:051.3093 -0.01 0.00 0.38 38 47.22
128218162006.12.15 14:43sell0.01eurjpym154.560.00154.182006.12.15 15:19154.33 0.00 0.00 0.19 23 47.41
128193822006.12.15 14:06buy0.02usdjpym117.58117.81118.492006.12.15 15:21117.81 -0.01 0.00 0.39 23 47.79
128184862006.12.15 13:53buy0.01usdjpym117.790.00118.172006.12.15 15:21117.82 0.00 0.00 0.03 3 47.82
128252842006.12.15 15:19sell0.01eurjpym154.250.00153.872006.12.15 15:35153.87 0.00 0.00 0.32 38 48.14
128238512006.12.15 15:05sell0.01eurusdm1.30870.00001.30501.3086 -0.01 0.00 0.01 1 48.14