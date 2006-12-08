MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 48.14
|Initial deposit
| 0.00
|Gross profit
| 69.34
|Interest earned
| 0.00
|Gross loss
| 19.39
|Commission paid
| 1.81
|
|Total number of trades
| 68
|Percentage profitable
| 72.1
|%
|Total number of pips
| 633
|Average pips per trade
| 9
|
|Number of winning trades
| 49
|Number of losing trades
| 19
|Average winning trade
| 1.42
|Average losing trade
| 1.02
|Average winning pips
| 25
|Average losing pips
| 32
|
|Return (7 days)
| 0.0
|%
|Maximum drawdown
| 27.3
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|12705796
|2006.12.08 17:24
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3233
|0.0000
|1.3195
|2006.12.10 23:00
|1.3195
| -0.01
| 0.00
| 0.38
| 38
| 0.37
|
|12703571
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.23
|0.00
|116.61
|2006.12.11 01:16
|116.61
| 0.00
| 0.00
| 0.33
| 38
| 0.70
|
|12708957
|2006.12.10 23:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3179
|0.0000
|1.3141
|2006.12.11 02:12
|1.3141
| -0.01
| 0.00
| 0.38
| 38
| 1.07
|
|12708871
|2006.12.10 23:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.43
|153.95
|154.63
|2006.12.11 08:24
|153.95
| -0.01
| 0.00
| 0.90
| 52
| 1.96
|
|12696435
|2006.12.08 15:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.76
|0.00
|154.13
|2006.12.11 08:24
|153.96
| 0.00
| 0.00
| 0.18
| 20
| 2.14
|
|12723360
|2006.12.11 08:24
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.01
|154.25
|154.93
|2006.12.11 12:10
|154.25
| 0.00
| 0.00
| 0.21
| 24
| 2.35
|
|12722015
|2006.12.11 07:52
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3216
|0.0000
|1.3178
|2006.12.11 13:00
|1.3178
| -0.08
| 0.00
| 6.08
| 38
| 8.35
|
|12721368
|2006.12.11 07:47
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3159
|2006.12.11 13:00
|1.3180
| -0.04
| 0.00
| 1.20
| 15
| 9.51
|
|12719582
|2006.12.11 06:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3177
|0.0000
|1.3140
|2006.12.11 13:01
|1.3181
| -0.02
| 0.00
| -0.16
| -4
| 9.33
|
|12717876
|2006.12.11 03:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3120
|2006.12.11 13:02
|1.3183
| -0.01
| 0.00
| -0.50
| -25
| 8.82
|
|12716074
|2006.12.11 02:13
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3100
|2006.12.11 13:02
|1.3182
| -0.01
| 0.00
| -0.44
| -44
| 8.37
|
|12727167
|2006.12.11 12:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.30
|154.54
|155.22
|2006.12.11 16:11
|154.54
| 0.00
| 0.00
| 0.21
| 24
| 8.58
|
|12730114
|2006.12.11 15:14
|sell
|0.08
|usdjpym
|117.21
|0.00
|116.84
|2006.12.11 17:01
|116.84
| -0.03
| 0.00
| 2.53
| 37
| 11.08
|
|12725440
|2006.12.11 09:43
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.02
|0.00
|116.65
|2006.12.11 17:01
|116.86
| -0.02
| 0.00
| 0.55
| 16
| 11.61
|
|12715284
|2006.12.11 01:53
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.83
|0.00
|116.45
|2006.12.11 17:02
|116.87
| -0.01
| 0.00
| -0.07
| -4
| 11.53
|
|12713777
|2006.12.11 01:16
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.63
|0.00
|116.25
|2006.12.11 17:02
|116.81
| 0.00
| 0.00
| -0.15
| -18
| 11.38
|
|12728244
|2006.12.11 13:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3181
|1.3247
|1.3315
|2006.12.11 18:14
|1.3247
| -0.01
| 0.00
| 0.66
| 66
| 12.03
|
|12731734
|2006.12.11 16:12
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.60
|0.00
|154.98
|2006.12.12 04:10
|154.88
| 0.00
| 0.00
| 0.24
| 28
| 12.27
|
|12742644
|2006.12.12 08:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3232
|1.3252
|1.3320
|2006.12.12 14:56
|1.3252
| -0.01
| 0.00
| 0.40
| 20
| 12.66
|
|12735019
|2006.12.11 18:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3252
|0.0000
|1.3290
|2006.12.12 14:56
|1.3250
| -0.01
| 0.00
| -0.02
| -2
| 12.63
|
|12753341
|2006.12.12 17:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3230
|0.0000
|1.3268
|2006.12.12 19:21
|1.3268
| -0.01
| 0.00
| 0.76
| 38
| 13.38
|
|12751526
|2006.12.12 14:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3250
|0.0000
|1.3288
|2006.12.12 19:21
|1.3269
| -0.01
| 0.00
| 0.19
| 19
| 13.56
|
|12742096
|2006.12.12 07:50
|buy
|0.02
|eurjpym
|154.74
|0.00
|155.11
|2006.12.12 19:32
|155.11
| -0.01
| 0.00
| 0.63
| 37
| 14.18
|
|12740416
|2006.12.12 04:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.93
|0.00
|155.31
|2006.12.12 19:32
|155.10
| 0.00
| 0.00
| 0.14
| 17
| 14.32
|
|12748515
|2006.12.12 13:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.05
|0.00
|116.68
|2006.12.12 20:21
|116.68
| -0.01
| 0.00
| 0.63
| 37
| 14.94
|
|12733118
|2006.12.11 17:02
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.86
|0.00
|116.48
|2006.12.12 20:21
|116.70
| 0.00
| 0.00
| 0.14
| 16
| 15.08
|
|12756346
|2006.12.12 19:32
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.15
|0.00
|155.53
|2006.12.13 04:48
|155.28
| 0.00
| 0.00
| 0.11
| 13
| 15.19
|
|12773692
|2006.12.13 14:36
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3198
|1.3222
|1.3290
|2006.12.13 16:34
|1.3222
| -0.08
| 0.00
| 3.84
| 24
| 18.95
|
|12770449
|2006.12.13 13:34
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3219
|0.0000
|1.3256
|2006.12.13 16:34
|1.3222
| -0.04
| 0.00
| 0.24
| 3
| 19.15
|
|12770088
|2006.12.13 13:33
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3238
|0.0000
|1.3276
|2006.12.13 16:35
|1.3221
| -0.02
| 0.00
| -0.68
| -17
| 18.45
|
|12756070
|2006.12.12 19:25
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3258
|0.0000
|1.3296
|2006.12.13 16:35
|1.3220
| -0.01
| 0.00
| -0.76
| -38
| 17.68
|
|12755739
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3278
|0.0000
|1.3314
|2006.12.13 16:35
|1.3219
| -0.01
| 0.00
| -0.59
| -59
| 17.08
|
|12776634
|2006.12.13 16:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3218
|0.0000
|1.3180
|2006.12.14 05:40
|1.3216
| -0.01
| 0.00
| 0.02
| 2
| 17.09
|
|12770875
|2006.12.13 13:35
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.13
|155.41
|156.09
|2006.12.14 08:11
|155.41
| -0.01
| 0.00
| 0.48
| 28
| 17.56
|
|12763362
|2006.12.13 04:50
|buy
|0.01
|eurjpym
|155.33
|0.00
|155.70
|2006.12.14 08:11
|155.42
| 0.00
| 0.00
| 0.08
| 9
| 17.64
|
|12786629
|2006.12.14 08:11
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.41
|0.00
|155.03
|2006.12.14 11:26
|155.24
| 0.00
| 0.00
| 0.14
| 17
| 17.78
|
|12785539
|2006.12.14 07:48
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3233
|0.0000
|1.3195
|2006.12.14 11:35
|1.3195
| -0.01
| 0.00
| 0.76
| 38
| 18.53
|
|12784644
|2006.12.14 05:42
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3213
|0.0000
|1.3175
|2006.12.14 11:35
|1.3194
| -0.01
| 0.00
| 0.19
| 19
| 18.71
|
|12790238
|2006.12.14 11:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3197
|0.0000
|1.3159
|2006.12.14 15:24
|1.3173
| -0.01
| 0.00
| 0.24
| 24
| 18.94
|
|12789757
|2006.12.14 11:26
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.19
|0.00
|154.81
|2006.12.14 15:37
|154.99
| 0.00
| 0.00
| 0.17
| 20
| 19.11
|
|12795583
|2006.12.14 15:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3170
|0.0000
|1.3132
|2006.12.15 02:19
|1.3147
| -0.01
| 0.00
| 0.23
| 23
| 19.33
|
|12807738
|2006.12.15 07:46
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3129
|2006.12.15 09:29
|1.3129
| -0.01
| 0.00
| 0.76
| 38
| 20.08
|
|12804788
|2006.12.15 02:21
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3109
|2006.12.15 09:29
|1.3126
| -0.01
| 0.00
| 0.21
| 21
| 20.28
|
|12808815
|2006.12.15 08:54
|sell
|0.04
|eurjpym
|155.32
|0.00
|154.96
|2006.12.15 09:31
|154.96
| -0.02
| 0.00
| 1.21
| 36
| 21.47
|
|12803675
|2006.12.15 00:55
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.14
|0.00
|154.76
|2006.12.15 09:31
|154.97
| -0.01
| 0.00
| 0.29
| 17
| 21.75
|
|12796631
|2006.12.14 15:37
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.93
|0.00
|154.55
|2006.12.15 09:31
|154.96
| 0.00
| 0.00
| -0.03
| -3
| 21.72
|
|12809331
|2006.12.15 09:13
|sell
|1.28
|usdjpym
|118.12
|0.00
|117.74
|2006.12.15 13:53
|117.83
| -0.54
| 0.00
| 31.50
| 29
| 52.68
|
|12803079
|2006.12.15 00:22
|sell
|0.64
|usdjpym
|117.92
|0.00
|117.54
|2006.12.15 13:53
|117.82
| -0.27
| 0.00
| 5.43
| 10
| 57.84
|
|12795291
|2006.12.14 15:04
|sell
|0.32
|usdjpym
|117.72
|0.00
|117.34
|2006.12.15 13:53
|117.83
| -0.14
| 0.00
| -2.99
| -11
| 54.71
|*
|12777469
|2006.12.13 17:35
|sell
|0.16
|usdjpym
|117.51
|0.00
|117.13
|2006.12.15 13:53
|117.82
| -0.07
| 0.00
| -4.21
| -31
| 50.43
|*
|12770133
|2006.12.13 13:34
|sell
|0.08
|usdjpym
|117.31
|0.00
|116.93
|2006.12.15 13:53
|117.82
| -0.03
| 0.00
| -3.46
| -51
| 46.94
|*
|12766557
|2006.12.13 09:06
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.11
|0.00
|116.73
|2006.12.15 13:53
|117.82
| -0.02
| 0.00
| -2.41
| -71
| 44.51
|*
|12761494
|2006.12.13 01:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.90
|0.00
|116.53
|2006.12.15 13:53
|117.81
| -0.01
| 0.00
| -1.54
| -91
| 42.96
|*
|12758079
|2006.12.12 20:23
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.71
|0.00
|116.33
|2006.12.15 13:53
|117.80
| 0.00
| 0.00
| -0.93
| -109
| 42.03
|*
|12816639
|2006.12.15 13:31
|sell
|0.04
|eurjpym
|155.38
|0.00
|155.04
|2006.12.15 14:03
|155.04
| -0.02
| 0.00
| 1.16
| 34
| 43.17
|
|12815712
|2006.12.15 13:26
|sell
|0.02
|eurjpym
|155.15
|0.00
|154.77
|2006.12.15 14:03
|155.04
| -0.01
| 0.00
| 0.18
| 11
| 43.34
|
|12810650
|2006.12.15 09:31
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.90
|0.00
|154.52
|2006.12.15 14:03
|155.04
| 0.00
| 0.00
| -0.12
| -14
| 43.22
|
|12816838
|2006.12.15 13:31
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3181
|0.0000
|1.3143
|2006.12.15 14:36
|1.3143
| -0.04
| 0.00
| 3.04
| 38
| 46.22
|
|12816443
|2006.12.15 13:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3161
|0.0000
|1.3123
|2006.12.15 14:36
|1.3144
| -0.02
| 0.00
| 0.68
| 17
| 46.88
|
|12816057
|2006.12.15 13:28
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3098
|2006.12.15 14:36
|1.3141
| -0.01
| 0.00
| -0.10
| -5
| 46.77
|
|12810154
|2006.12.15 09:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3080
|2006.12.15 14:37
|1.3139
| -0.01
| 0.00
| -0.23
| -23
| 46.53
|
|12819188
|2006.12.15 14:03
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.99
|0.00
|154.61
|2006.12.15 14:43
|154.61
| 0.00
| 0.00
| 0.32
| 38
| 46.85
|
|12821284
|2006.12.15 14:37
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3093
|2006.12.15 15:05
|1.3093
| -0.01
| 0.00
| 0.38
| 38
| 47.22
|
|12821816
|2006.12.15 14:43
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.56
|0.00
|154.18
|2006.12.15 15:19
|154.33
| 0.00
| 0.00
| 0.19
| 23
| 47.41
|
|12819382
|2006.12.15 14:06
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.58
|117.81
|118.49
|2006.12.15 15:21
|117.81
| -0.01
| 0.00
| 0.39
| 23
| 47.79
|
|12818486
|2006.12.15 13:53
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.79
|0.00
|118.17
|2006.12.15 15:21
|117.82
| 0.00
| 0.00
| 0.03
| 3
| 47.82
|
|12825284
|2006.12.15 15:19
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.25
|0.00
|153.87
|2006.12.15 15:35
|153.87
| 0.00
| 0.00
| 0.32
| 38
| 48.14
|
|12823851
|2006.12.15 15:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3087
|0.0000
|1.3050
|1.3086
| -0.01
| 0.00
| 0.01
| 1
| 48.14
|