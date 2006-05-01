Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_Edition2modH

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; ProfitTarget=20; ProfitMultiple=1.01; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false; StopAfterNoTrades=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=10; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=10; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test951Ticks modelled903938Modelling quality56.52%
Initial deposit1000.00
Total net profit-293.98Gross profit4122.28Gross loss-4416.26
Profit factor0.93Expected payoff-0.29
Absolute drawdown293.98Maximal drawdown1528.41 (68.40%)Relative drawdown68.40% (1528.41)
Total trades997Short positions (won %)498 (64.86%)Long positions (won %)499 (63.13%)
Profit trades (% of total)638 (63.99%)Loss trades (% of total)359 (36.01%)
Largestprofit trade114.91loss trade-553.69
Averageprofit trade6.46loss trade-12.30
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (217.71)consecutive losses (loss in money)9 (-82.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)217.71 (16)consecutive loss (count of losses)-1104.85 (8)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 00:00buy10.011.26280.00000.0000
22006.05.01 00:02buy20.021.26170.00000.0000
32006.05.01 04:09close20.021.26370.00000.00004.001004.00
42006.05.01 04:09close10.011.26360.00000.00000.801004.80
52006.05.01 04:09buy30.011.26400.00000.0000
62006.05.01 04:54buy40.021.26300.00000.0000
72006.05.01 05:54close30.011.26370.00000.0000-0.301004.50
82006.05.01 05:54close40.021.26370.00000.00001.401005.90
92006.05.01 05:54buy50.011.26390.00000.0000
102006.05.01 08:00buy60.021.26230.00000.0000
112006.05.01 12:09close60.021.26430.00000.00004.001009.90
122006.05.01 12:09close50.011.26420.00000.00000.301010.20
132006.05.01 12:09buy70.011.26450.00000.0000
142006.05.01 12:24buy80.021.26340.00000.0000
152006.05.01 12:30buy90.041.26240.00000.0000
162006.05.01 12:37close70.011.26380.00000.0000-0.701009.50
172006.05.01 12:37close90.041.26380.00000.00005.601015.10
182006.05.01 12:37close80.021.26380.00000.00000.801015.90
192006.05.01 12:37buy100.011.26400.00000.0000
202006.05.01 12:51close100.011.26600.00000.00002.001017.90
212006.05.01 12:51buy110.011.26610.00000.0000
222006.05.01 13:06close110.011.26810.00000.00002.001019.90
232006.05.01 13:06buy120.011.26820.00000.0000
242006.05.01 15:59buy130.021.26570.00000.0000
252006.05.01 15:59sell140.011.26550.00000.0000
262006.05.01 16:00close140.011.26210.00000.00003.401023.30
272006.05.01 16:00buy150.041.26200.00000.0000
282006.05.01 16:00sell160.011.26180.00000.0000
292006.05.01 16:01buy170.081.26100.00000.0000
302006.05.01 17:24sell180.021.26290.00000.0000
312006.05.01 19:09close180.021.26090.00000.00004.001027.30
322006.05.01 19:09close160.011.26100.00000.00000.801028.10
332006.05.01 19:24buy190.161.25990.00000.0000
342006.05.01 20:00close130.021.26210.00000.0000-7.201020.90
352006.05.01 20:00close120.011.26210.00000.0000-6.101014.80
362006.05.01 20:00close190.161.26210.00000.000035.201050.00
372006.05.01 20:00close170.081.26210.00000.00008.801058.80
382006.05.01 20:00close150.041.26210.00000.00000.401059.20
392006.05.01 20:00sell200.011.26010.00000.0000
402006.05.01 20:40close200.011.25810.00000.00002.001061.20
412006.05.01 20:40sell210.011.25800.00000.0000
422006.05.01 21:09sell220.021.25910.00000.0000
432006.05.01 21:39close220.021.25710.00000.00004.001065.20
442006.05.01 21:40close210.011.25700.00000.00001.001066.20
452006.05.02 00:00sell230.011.25660.00000.0000
462006.05.02 00:09sell240.021.25760.00000.0000
472006.05.02 04:07sell250.041.25870.00000.0000
482006.05.02 05:55close230.011.25720.00000.0000-0.601065.60
492006.05.02 05:55close250.041.25720.00000.00006.001071.60
502006.05.02 05:55close240.021.25720.00000.00000.801072.40
512006.05.02 05:55sell260.011.25700.00000.0000
522006.05.02 06:06sell270.021.25800.00000.0000
532006.05.02 08:01sell280.041.25910.00000.0000
542006.05.02 08:09sell290.081.26020.00000.0000
552006.05.02 08:15buy300.011.26060.00000.0000
562006.05.02 08:34sell310.161.26120.00000.0000
572006.05.02 08:36close300.011.26260.00000.00002.001074.40
582006.05.02 08:36buy320.011.26270.00000.0000
592006.05.02 12:09close320.011.26470.00000.00002.001076.40
602006.05.03 02:00buy330.011.26370.00000.0000
612006.05.03 08:01buy340.021.26270.00000.0000
622006.05.03 08:54close340.021.26470.00000.00004.001080.40
632006.05.03 08:54close330.011.26460.00000.00000.901081.30
642006.05.03 15:59buy350.011.26260.00000.0000
652006.05.03 16:04close350.011.26460.00000.00002.001083.30
662006.05.03 16:04buy360.011.26470.00000.0000
672006.05.03 16:24buy370.021.26360.00000.0000
682006.05.03 17:39buy380.041.26260.00000.0000
692006.05.04 04:01buy390.081.26150.00000.0000
702006.05.04 08:01buy400.161.26050.00000.0000
712006.05.04 08:09close310.161.25920.00000.000035.871119.17
722006.05.04 08:09close400.161.25910.00000.0000-22.401096.77
732006.05.04 08:09close390.081.25900.00000.0000-20.001076.77
742006.05.04 08:09close290.081.25920.00000.00009.941086.71
752006.05.04 08:09close380.041.25890.00000.0000-15.711071.00
762006.05.04 08:09close280.041.25910.00000.00000.971071.97
772006.05.04 08:09close370.021.25900.00000.0000-9.651062.32
782006.05.04 08:09close270.021.25920.00000.0000-1.921060.40
792006.05.04 08:09close360.011.25890.00000.0000-6.031054.37
802006.05.04 08:09close260.011.25910.00000.0000-1.861052.52
812006.05.04 08:09sell410.011.25880.00000.0000
822006.05.04 09:54sell420.021.25980.00000.0000
832006.05.04 12:24sell430.041.26090.00000.0000
842006.05.04 12:36sell440.081.26190.00000.0000
852006.05.04 12:39sell450.161.26300.00000.0000
862006.05.04 12:45buy460.011.26280.00000.0000
872006.05.04 12:51buy470.021.26170.00000.0000
882006.05.04 12:52close450.161.26100.00000.000032.001084.52
892006.05.04 12:52close440.081.26110.00000.00006.401090.92
902006.05.04 12:52close430.041.26100.00000.0000-0.401090.52
912006.05.04 12:52close420.021.26110.00000.0000-2.601087.92
922006.05.04 12:52close410.011.26090.00000.0000-2.101085.82
932006.05.04 12:54buy480.041.26070.00000.0000
942006.05.04 12:54buy490.081.25960.00000.0000
952006.05.04 13:01close470.021.26110.00000.0000-1.201084.62
962006.05.04 13:01close460.011.26110.00000.0000-1.701082.92
972006.05.04 13:01close490.081.26110.00000.000012.001094.92
982006.05.04 13:01close480.041.26110.00000.00001.601096.52
992006.05.04 13:01buy500.011.26130.00000.0000
1002006.05.04 13:09close500.011.26330.00000.00002.001098.52
1012006.05.04 13:09buy510.011.26340.00000.0000
1022006.05.04 16:00close510.011.26650.00000.00003.101101.62
1032006.05.04 16:00buy520.011.26690.00000.0000
1042006.05.04 16:01close520.011.26890.00000.00002.001103.62
1052006.05.04 16:01buy530.011.26900.00000.0000
1062006.05.04 16:06buy540.021.26790.00000.0000
1072006.05.04 16:09buy550.041.26690.00000.0000
1082006.05.04 16:54close550.041.26890.00000.00008.001111.62
1092006.05.04 16:54close540.021.26880.00000.00001.801113.42
1102006.05.04 16:55close530.011.26890.00000.0000-0.101113.32
1112006.05.04 18:30buy560.011.26970.00000.0000
1122006.05.04 19:59buy570.021.26860.00000.0000
1132006.05.04 20:00close570.021.27060.00000.00004.001117.32
1142006.05.04 20:00close560.011.27060.00000.00000.901118.22
1152006.05.04 20:00buy580.011.27080.00000.0000
1162006.05.04 20:52buy590.021.26970.00000.0000
1172006.05.05 02:00buy600.041.26870.00000.0000
1182006.05.05 12:33close600.041.27070.00000.00008.001126.22
1192006.05.05 12:33close590.021.27080.00000.00002.051128.27
1202006.05.05 12:33close580.011.27090.00000.00000.021128.29
1212006.05.05 12:33buy610.011.27120.00000.0000
1222006.05.05 12:36close610.011.27240.00000.00001.201129.49
1232006.05.05 12:36buy620.011.27260.00000.0000
1242006.05.05 12:38close620.011.27460.00000.00002.001131.49
1252006.05.05 12:38buy630.011.27470.00000.0000
1262006.05.05 12:42buy640.021.27360.00000.0000
1272006.05.05 12:54close640.021.27560.00000.00004.001135.49
1282006.05.05 12:54close630.011.27550.00000.00000.801136.29
1292006.05.05 12:54buy650.011.27580.00000.0000
1302006.05.05 13:00buy660.021.27440.00000.0000
1312006.05.05 13:48buy670.041.27330.00000.0000
1322006.05.05 13:54close650.011.27500.00000.0000-0.801135.49
1332006.05.05 13:54close670.041.27500.00000.00006.801142.29
1342006.05.05 13:54close660.021.27500.00000.00001.201143.49
1352006.05.05 13:54buy680.011.27520.00000.0000
1362006.05.05 14:37buy690.021.27410.00000.0000
1372006.05.05 14:45buy700.041.27310.00000.0000
1382006.05.05 14:48buy710.081.27200.00000.0000
1392006.05.05 14:53close690.021.27350.00000.0000-1.201142.29
1402006.05.05 14:53close680.011.27350.00000.0000-1.701140.59
1412006.05.05 14:53close710.081.27350.00000.000012.001152.59
1422006.05.05 14:53close700.041.27350.00000.00001.601154.19
1432006.05.05 14:53buy720.011.27370.00000.0000
1442006.05.05 16:30sell730.011.27340.00000.0000
1452006.05.05 16:54sell740.021.27450.00000.0000
1462006.05.05 20:01buy750.021.27270.00000.0000
1472006.05.08 00:00close750.021.27470.00000.00003.851158.04
1482006.05.08 00:00close720.011.27460.00000.00000.821158.86
1492006.05.08 00:01buy760.011.27490.00000.0000
1502006.05.08 00:39buy770.021.27380.00000.0000
1512006.05.08 00:53buy780.041.27280.00000.0000
1522006.05.08 00:54close740.021.27250.00000.00004.121162.98
1532006.05.08 00:54close730.011.27260.00000.00000.861163.84
1542006.05.08 05:09close770.021.27360.00000.0000-0.401163.44
1552006.05.08 05:09close760.011.27360.00000.0000-1.301162.14
1562006.05.08 05:09close780.041.27360.00000.00003.201165.34
1572006.05.08 05:09buy790.011.27380.00000.0000
1582006.05.08 08:16close790.011.27580.00000.00002.001167.34
1592006.05.08 08:16buy800.011.27590.00000.0000
1602006.05.08 08:24close800.011.27790.00000.00002.001169.34
1612006.05.08 08:24buy810.011.27800.00000.0000
1622006.05.08 08:54buy820.021.27700.00000.0000
1632006.05.08 12:08buy830.041.27590.00000.0000
1642006.05.08 12:30sell840.011.27560.00000.0000
1652006.05.08 12:45buy850.081.27490.00000.0000
1662006.05.08 13:36buy860.161.27380.00000.0000
1672006.05.08 13:37close840.011.27360.00000.00002.001171.34
1682006.05.08 13:37sell870.011.27350.00000.0000
1692006.05.08 13:54close870.011.27150.00000.00002.001173.34
1702006.05.08 13:54sell880.011.27140.00000.0000
1712006.05.08 14:03sell890.021.27250.00000.0000
1722006.05.08 17:09close890.021.27050.00000.00004.001177.34
1732006.05.08 17:09close880.011.27060.00000.00000.801178.14
1742006.05.09 04:00sell900.011.26890.00000.0000
1752006.05.09 04:01sell910.021.26990.00000.0000
1762006.05.09 08:00close910.021.26790.00000.00004.001182.14
1772006.05.09 08:00close900.011.26780.00000.00001.101183.24
1782006.05.09 08:00sell920.011.26740.00000.0000
1792006.05.09 08:09sell930.021.26850.00000.0000
1802006.05.09 08:39sell940.041.26950.00000.0000
1812006.05.09 10:09close940.041.26750.00000.00008.001191.24
1822006.05.09 10:09close930.021.26760.00000.00001.801193.04
1832006.05.09 10:09close920.011.26750.00000.0000-0.101192.94
1842006.05.09 12:00sell950.011.26830.00000.0000
1852006.05.09 12:01sell960.021.26930.00000.0000
1862006.05.09 12:51sell970.041.27040.00000.0000
1872006.05.09 13:04sell980.081.27140.00000.0000
1882006.05.09 13:21sell990.161.27250.00000.0000
1892006.05.09 16:22close860.161.27580.00000.000030.791223.74
1902006.05.09 16:22close850.081.27570.00000.00005.801229.53
1912006.05.09 16:22close830.041.27580.00000.0000-0.701228.83
1922006.05.09 16:22close820.021.27570.00000.0000-2.751226.08
1932006.05.09 16:22close810.011.27580.00000.0000-2.281223.80
1942006.05.09 20:02close990.161.27510.00000.0000-41.601182.20
1952006.05.09 20:02close980.081.27520.00000.0000-30.401151.80
1962006.05.09 20:02close970.041.27510.00000.0000-18.801133.00
1972006.05.09 20:02close960.021.27520.00000.0000-11.801121.20
1982006.05.09 20:03close950.011.27510.00000.0000-6.801114.40
1992006.05.10 00:00buy1000.011.27630.00000.0000
2002006.05.10 00:09buy1010.021.27530.00000.0000
2012006.05.10 08:00close1010.021.27800.00000.00005.401119.80
2022006.05.10 08:00close1000.011.27810.00000.00001.801121.60
2032006.05.10 08:00buy1020.011.27840.00000.0000
2042006.05.10 08:15buy1030.021.27740.00000.0000
2052006.05.10 12:13close1020.011.28040.00000.00002.001123.60
2062006.05.10 14:30close1030.021.27990.00000.00005.001128.60
2072006.05.10 14:30buy1040.011.28000.00000.0000
2082006.05.10 15:09buy1050.021.27900.00000.0000
2092006.05.10 18:09close1050.021.28100.00000.00004.001132.60
2102006.05.10 18:09close1040.011.28090.00000.00000.901133.50
2112006.05.10 18:09buy1060.011.28130.00000.0000
2122006.05.10 18:18buy1070.021.28020.00000.0000
2132006.05.10 18:21buy1080.041.27920.00000.0000
2142006.05.10 18:23buy1090.081.27810.00000.0000
2152006.05.10 20:00close1090.081.28010.00000.000016.001149.50
2162006.05.10 20:00close1080.041.28020.00000.00004.001153.50
2172006.05.10 20:00close1070.021.28030.00000.00000.201153.70
2182006.05.10 20:00close1060.011.28040.00000.0000-0.901152.80
2192006.05.10 20:00buy1100.011.28070.00000.0000
2202006.05.10 20:06buy1110.021.27960.00000.0000
2212006.05.10 20:09buy1120.041.27860.00000.0000
2222006.05.10 22:24buy1130.081.27750.00000.0000
2232006.05.10 23:25buy1140.161.27650.00000.0000
2242006.05.11 00:00close1120.041.27810.00000.0000-2.911149.90
2252006.05.11 00:00close1110.021.27810.00000.0000-3.451146.45
2262006.05.11 00:00close1100.011.27810.00000.0000-2.831143.62
2272006.05.11 00:00close1140.161.27810.00000.000021.981165.60
2282006.05.11 00:00close1130.081.27810.00000.00002.991168.58
2292006.05.11 00:01buy1150.011.27710.00000.0000
2302006.05.11 00:23buy1160.021.27600.00000.0000
2312006.05.11 00:30sell1170.011.27580.00000.0000
2322006.05.11 01:04buy1180.041.27500.00000.0000
2332006.05.11 01:09buy1190.081.27390.00000.0000
2342006.05.11 01:09close1170.011.27380.00000.00002.001170.58
2352006.05.11 01:09sell1200.011.27370.00000.0000
2362006.05.11 01:21buy1210.161.27290.00000.0000
2372006.05.11 01:54close1200.011.27170.00000.00002.001172.58
2382006.05.11 01:54sell1220.011.27160.00000.0000
2392006.05.11 04:00sell1230.021.27360.00000.0000
2402006.05.11 04:01close1230.021.27430.00000.0000-1.401171.18
2412006.05.11 04:01close1220.011.27430.00000.0000-2.701168.48
2422006.05.11 04:01close1180.041.27410.00000.0000-3.601164.88
2432006.05.11 04:01close1160.021.27410.00000.0000-3.801161.08
2442006.05.11 04:01close1150.011.27410.00000.0000-3.001158.08
2452006.05.11 04:01close1210.161.27410.00000.000019.201177.28
2462006.05.11 04:01close1190.081.27410.00000.00001.601178.88
2472006.05.11 04:01sell1240.011.27410.00000.0000
2482006.05.11 08:00close1240.011.27170.00000.00002.401181.28
2492006.05.11 08:00sell1250.011.27140.00000.0000
2502006.05.11 08:03close1250.011.26940.00000.00002.001183.28
2512006.05.11 08:03sell1260.011.26930.00000.0000
2522006.05.11 08:06sell1270.021.27040.00000.0000
2532006.05.11 08:09sell1280.041.27140.00000.0000
2542006.05.11 08:30sell1290.081.27250.00000.0000
2552006.05.11 08:54close1270.021.27100.00000.0000-1.201182.08
2562006.05.11 08:54close1260.011.27100.00000.0000-1.701180.38
2572006.05.11 08:54close1290.081.27100.00000.000012.001192.38
2582006.05.11 08:54close1280.041.27100.00000.00001.601193.98
2592006.05.11 08:54sell1300.011.27080.00000.0000
2602006.05.11 09:09sell1310.021.27180.00000.0000
2612006.05.11 12:22sell1320.041.27290.00000.0000
2622006.05.11 12:34sell1330.081.27390.00000.0000
2632006.05.11 12:36sell1340.161.27500.00000.0000
2642006.05.11 12:54close1320.041.27380.00000.0000-3.601190.38
2652006.05.11 12:54close1310.021.27380.00000.0000-4.001186.38
2662006.05.11 12:54close1300.011.27380.00000.0000-3.001183.38
2672006.05.11 12:54close1340.161.27380.00000.000019.201202.58
2682006.05.11 12:54close1330.081.27380.00000.00000.801203.38
2692006.05.11 12:54sell1350.011.27360.00000.0000
2702006.05.11 13:00buy1360.011.27410.00000.0000
2712006.05.11 13:09sell1370.021.27470.00000.0000
2722006.05.11 13:39sell1380.041.27570.00000.0000
2732006.05.11 13:46close1360.011.27610.00000.00002.001205.38
2742006.05.11 13:46buy1390.011.27620.00000.0000
2752006.05.11 13:49sell1400.081.27680.00000.0000
2762006.05.11 13:53sell1410.161.27780.00000.0000
2772006.05.11 13:54close1390.011.27820.00000.00002.001207.38
2782006.05.11 13:54buy1420.011.27830.00000.0000
2792006.05.11 14:00buy1430.021.27730.00000.0000
2802006.05.11 14:03close1430.021.27640.00000.0000-1.801205.58
2812006.05.11 14:03close1420.011.27640.00000.0000-1.901203.68
2822006.05.11 14:03close1380.041.27660.00000.0000-3.601200.08
2832006.05.11 14:03close1370.021.27660.00000.0000-3.801196.28
2842006.05.11 14:03close1350.011.27660.00000.0000-3.001193.28
2852006.05.11 14:03close1410.161.27660.00000.000019.201212.48
2862006.05.11 14:03close1400.081.27660.00000.00001.601214.08
2872006.05.11 14:03buy1440.011.27660.00000.0000
2882006.05.11 14:28close1440.011.27860.00000.00002.001216.08
2892006.05.11 14:30buy1450.011.27870.00000.0000
2902006.05.11 16:01close1450.011.28470.00000.00006.001222.08
2912006.05.11 16:01buy1460.011.28500.00000.0000
2922006.05.11 16:24buy1470.021.28390.00000.0000
2932006.05.11 16:49close1470.021.28590.00000.00004.001226.08
2942006.05.11 16:49close1460.011.28580.00000.00000.801226.88
2952006.05.11 16:50buy1480.011.28610.00000.0000
2962006.05.11 17:21buy1490.021.28510.00000.0000
2972006.05.11 17:39buy1500.041.28400.00000.0000
2982006.05.11 17:45sell1510.011.28430.00000.0000
2992006.05.11 17:54sell1520.021.28530.00000.0000
3002006.05.11 20:46close1520.021.28330.00000.00004.001230.88
3012006.05.11 20:46close1510.011.28320.00000.00001.101231.98
3022006.05.11 22:39close1490.021.28500.00000.0000-0.201231.78
3032006.05.11 22:39close1480.011.28500.00000.0000-1.101230.68
3042006.05.11 22:39close1500.041.28500.00000.00004.001234.68
3052006.05.11 22:39buy1530.011.28520.00000.0000
3062006.05.11 23:59buy1540.021.28370.00000.0000
3072006.05.12 00:04close1540.021.28570.00000.00003.851238.53
3082006.05.12 00:04close1530.011.28560.00000.00000.321238.86
3092006.05.12 00:04buy1550.011.28600.00000.0000
3102006.05.12 00:48buy1560.021.28500.00000.0000
3112006.05.12 07:59close1560.021.28700.00000.00004.001242.86
3122006.05.12 08:00close1550.011.28710.00000.00001.101243.96
3132006.05.12 08:00buy1570.011.28860.00000.0000
3142006.05.12 08:24close1570.011.29060.00000.00002.001245.96
3152006.05.12 08:24buy1580.011.29070.00000.0000
3162006.05.12 08:30buy1590.021.28960.00000.0000
3172006.05.12 09:34close1590.021.29160.00000.00004.001249.96
3182006.05.12 09:34close1580.011.29160.00000.00000.901250.86
3192006.05.12 09:34buy1600.011.29180.00000.0000
3202006.05.12 09:37close1600.011.29380.00000.00002.001252.86
3212006.05.12 09:37buy1610.011.29390.00000.0000
3222006.05.12 09:53buy1620.021.29290.00000.0000
3232006.05.12 10:02buy1630.041.29180.00000.0000
3242006.05.12 10:09close1630.041.29380.00000.00008.001260.86
3252006.05.12 10:09close1620.021.29370.00000.00001.601262.46
3262006.05.12 10:09close1610.011.29380.00000.0000-0.101262.36
3272006.05.12 10:09buy1640.011.29390.00000.0000
3282006.05.12 10:14buy1650.021.29270.00000.0000
3292006.05.12 10:38buy1660.041.29160.00000.0000
3302006.05.12 12:00buy1670.081.29060.00000.0000
3312006.05.12 12:09close1660.041.29150.00000.0000-0.401261.96
3322006.05.12 12:09close1650.021.29150.00000.0000-2.401259.56
3332006.05.12 12:09close1640.011.29150.00000.0000-2.401257.16
3342006.05.12 12:09close1670.081.29150.00000.00007.201264.36
3352006.05.12 12:09buy1680.011.29170.00000.0000
3362006.05.12 12:23buy1690.021.29070.00000.0000
3372006.05.12 12:33buy1700.041.28960.00000.0000
3382006.05.12 12:36buy1710.081.28860.00000.0000
3392006.05.12 12:38buy1720.161.28750.00000.0000
3402006.05.12 12:45close1700.041.28900.00000.0000-2.401261.96
3412006.05.12 12:45close1690.021.28900.00000.0000-3.401258.56
3422006.05.12 12:45close1680.011.28900.00000.0000-2.701255.86
3432006.05.12 12:45close1720.161.28900.00000.000024.001279.86
3442006.05.12 12:45close1710.081.28900.00000.00003.201283.06
3452006.05.12 12:45sell1730.011.28890.00000.0000
3462006.05.12 12:49sell1740.021.28990.00000.0000
3472006.05.12 12:51sell1750.041.29100.00000.0000
3482006.05.12 12:52sell1760.081.29200.00000.0000
3492006.05.12 12:54sell1770.161.29310.00000.0000
3502006.05.12 13:02close1750.041.29180.00000.0000-3.201279.86
3512006.05.12 13:02close1740.021.29180.00000.0000-3.801276.06
3522006.05.12 13:02close1730.011.29180.00000.0000-2.901273.16
3532006.05.12 13:02close1770.161.29180.00000.000020.801293.96
3542006.05.12 13:02close1760.081.29180.00000.00001.601295.56
3552006.05.12 13:02sell1780.011.29160.00000.0000
3562006.05.12 13:07close1780.011.28960.00000.00002.001297.56
3572006.05.12 13:07sell1790.011.28950.00000.0000
3582006.05.12 13:18close1790.011.28750.00000.00002.001299.56
3592006.05.12 13:18sell1800.011.28740.00000.0000
3602006.05.12 13:19sell1810.021.28850.00000.0000
3612006.05.12 13:21sell1820.041.28950.00000.0000
3622006.05.12 13:24sell1830.081.29060.00000.0000
3632006.05.12 13:45sell1840.161.29160.00000.0000
3642006.05.12 13:52close1820.041.29040.00000.0000-3.601295.96
3652006.05.12 13:52close1810.021.29040.00000.0000-3.801292.16
3662006.05.12 13:52close1800.011.29040.00000.0000-3.001289.16
3672006.05.12 13:52close1840.161.29040.00000.000019.201308.36
3682006.05.12 13:52close1830.081.29040.00000.00001.601309.96
3692006.05.12 13:52sell1850.011.29020.00000.0000
3702006.05.12 14:09sell1860.021.29130.00000.0000
3712006.05.12 14:14close1860.021.28920.00000.00004.201314.16
3722006.05.12 14:15buy1870.011.28910.00000.0000
3732006.05.12 14:15close1850.011.28910.00000.00001.101315.26
3742006.05.12 14:39buy1880.021.28800.00000.0000
3752006.05.12 16:24buy1890.041.28700.00000.0000
3762006.05.12 16:30sell1900.011.28650.00000.0000
3772006.05.12 16:37sell1910.021.28750.00000.0000
3782006.05.12 16:51sell1920.041.28860.00000.0000
3792006.05.12 16:52close1890.041.28900.00000.00008.001323.26
3802006.05.12 16:52close1880.021.28910.00000.00002.201325.46
3812006.05.12 16:52close1870.011.28900.00000.0000-0.101325.36
3822006.05.12 16:54sell1930.081.28960.00000.0000
3832006.05.12 17:09close1920.041.28900.00000.0000-1.601323.76
3842006.05.12 17:09close1910.021.28900.00000.0000-3.001320.76
3852006.05.12 17:09close1900.011.28900.00000.0000-2.501318.26
3862006.05.12 17:09close1930.081.28900.00000.00004.801323.06
3872006.05.12 17:09sell1940.011.28870.00000.0000
3882006.05.12 17:30buy1950.011.28880.00000.0000
3892006.05.12 18:06sell1960.021.28970.00000.0000
3902006.05.12 18:21close1950.011.29080.00000.00002.001325.06
3912006.05.12 18:21buy1970.011.29090.00000.0000
3922006.05.12 18:21sell1980.041.29080.00000.0000
3932006.05.12 19:59buy1990.021.28940.00000.0000
3942006.05.12 20:00close1990.021.29180.00000.00004.801329.86
3952006.05.12 20:00close1970.011.29210.00000.00001.201331.06
3962006.05.12 20:00sell2000.081.29210.00000.0000
3972006.05.12 20:01buy2010.011.29280.00000.0000
3982006.05.12 20:48buy2020.021.29170.00000.0000
3992006.05.15 00:00close2020.021.29450.00000.00005.451336.51
4002006.05.15 00:00close2010.011.29460.00000.00001.721338.23
4012006.05.15 00:00sell2030.161.29460.00000.0000
4022006.05.15 00:00buy2040.011.29470.00000.0000
4032006.05.15 00:09buy2050.021.29360.00000.0000
4042006.05.15 00:24close2050.021.29270.00000.0000-1.801336.43
4052006.05.15 00:24close2040.011.29270.00000.0000-2.001334.43
4062006.05.15 00:24close2000.081.29290.00000.0000-5.921328.51
4072006.05.15 00:24close1980.041.29290.00000.0000-8.161320.36
4082006.05.15 00:24close1960.021.29290.00000.0000-6.281314.08
4092006.05.15 00:24close1940.011.29290.00000.0000-4.141309.94
4102006.05.15 00:24close2030.161.29290.00000.000027.201337.14
4112006.05.15 00:24buy2060.011.29280.00000.0000
4122006.05.15 04:30sell2070.011.29220.00000.0000
4132006.05.15 08:00sell2080.021.29330.00000.0000
4142006.05.15 08:00close2070.011.28790.00000.00004.301341.44
4152006.05.15 08:00close2080.021.28780.00000.000011.001352.44
4162006.05.15 08:01buy2090.021.28770.00000.0000
4172006.05.15 08:01sell2100.011.28750.00000.0000
4182006.05.15 08:04buy2110.041.28670.00000.0000
4192006.05.15 08:07buy2120.081.28560.00000.0000
4202006.05.15 08:07close2100.011.28550.00000.00002.001354.44
4212006.05.15 08:07sell2130.011.28540.00000.0000
4222006.05.15 08:09buy2140.161.28460.00000.0000
4232006.05.15 08:22close2130.011.28340.00000.00002.001356.44
4242006.05.15 08:22sell2150.011.28330.00000.0000
4252006.05.15 08:39sell2160.021.28440.00000.0000
4262006.05.15 13:00sell2170.041.28540.00000.0000
4272006.05.15 13:00close2170.041.28580.00000.0000-1.601354.84
4282006.05.15 13:00close2160.021.28580.00000.0000-2.801352.04
4292006.05.15 13:00close2150.011.28580.00000.0000-2.501349.54
4302006.05.15 13:00close2110.041.28560.00000.0000-4.401345.14
4312006.05.15 13:00close2090.021.28560.00000.0000-4.201340.94
4322006.05.15 13:00close2060.011.28560.00000.0000-7.201333.74
4332006.05.15 13:00close2140.161.28560.00000.000016.001349.74
4342006.05.15 13:00close2120.081.28560.00000.00000.001349.74
4352006.05.15 13:45buy2180.011.28380.00000.0000
4362006.05.15 13:54buy2190.021.28280.00000.0000
4372006.05.15 14:09buy2200.041.28170.00000.0000
4382006.05.15 14:23close2200.041.28370.00000.00008.001357.74
4392006.05.15 14:23close2190.021.28360.00000.00001.601359.34
4402006.05.15 14:23close2180.011.28370.00000.0000-0.101359.24
4412006.05.15 16:00sell2210.011.28250.00000.0000
4422006.05.15 16:24close2210.011.28050.00000.00002.001361.24
4432006.05.15 16:24sell2220.011.28040.00000.0000
4442006.05.15 17:54sell2230.021.28140.00000.0000
4452006.05.15 19:40close2230.021.27980.00000.00003.201364.44
4462006.05.15 19:40close2220.011.27980.00000.00000.601365.04
4472006.05.15 19:40sell2240.011.27960.00000.0000
4482006.05.15 19:59sell2250.021.28130.00000.0000
4492006.05.15 20:00close2250.021.27920.00000.00004.201369.24
4502006.05.15 20:00close2240.011.27910.00000.00000.501369.74
4512006.05.15 20:00sell2260.011.27870.00000.0000
4522006.05.15 20:54sell2270.021.27970.00000.0000
4532006.05.16 00:24sell2280.041.28080.00000.0000
4542006.05.16 01:30buy2290.011.28080.00000.0000
4552006.05.16 01:45sell2300.081.28180.00000.0000
4562006.05.16 04:00close2290.011.28320.00000.00002.401372.14
4572006.05.16 04:00sell2310.161.28340.00000.0000
4582006.05.16 04:15buy2320.011.28370.00000.0000
4592006.05.16 04:37buy2330.021.28270.00000.0000
4602006.05.16 04:54close2330.021.28180.00000.0000-1.801370.34
4612006.05.16 04:54close2320.011.28180.00000.0000-1.901368.44
4622006.05.16 04:54close2300.081.28200.00000.0000-1.601366.84
4632006.05.16 04:54close2280.041.28200.00000.0000-4.801362.04
4642006.05.16 04:54close2270.021.28200.00000.0000-4.481357.56
4652006.05.16 04:54close2260.011.28200.00000.0000-3.241354.32
4662006.05.16 04:54close2310.161.28200.00000.000022.401376.72
4672006.05.16 04:54buy2340.011.28200.00000.0000
4682006.05.16 05:07buy2350.021.28100.00000.0000
4692006.05.16 05:15sell2360.011.28040.00000.0000
4702006.05.16 05:22sell2370.021.28140.00000.0000
4712006.05.16 05:54sell2380.041.28250.00000.0000
4722006.05.16 06:00close2350.021.28300.00000.00004.001380.72
4732006.05.16 06:00close2340.011.28290.00000.00000.901381.62
4742006.05.16 09:04close2360.011.28070.00000.0000-0.301381.32
4752006.05.16 09:04close2380.041.28070.00000.00007.201388.52
4762006.05.16 09:04close2370.021.28070.00000.00001.401389.92
4772006.05.16 09:04sell2390.011.28050.00000.0000
4782006.05.16 09:09close2390.011.27850.00000.00002.001391.92
4792006.05.16 09:09sell2400.011.27820.00000.0000
4802006.05.16 09:36sell2410.021.27930.00000.0000
4812006.05.16 09:50sell2420.041.28040.00000.0000
4822006.05.16 09:54sell2430.081.28140.00000.0000
4832006.05.16 11:07sell2440.161.28250.00000.0000
4842006.05.16 13:00buy2450.011.28560.00000.0000
4852006.05.16 13:09buy2460.021.28460.00000.0000
4862006.05.16 16:00buy2470.041.28300.00000.0000
4872006.05.16 16:01buy2480.081.28170.00000.0000
4882006.05.16 17:24close2480.081.28370.00000.000016.001407.92
4892006.05.16 17:24close2470.041.28360.00000.00002.401410.32
4902006.05.16 17:24close2460.021.28380.00000.0000-1.601408.72
4912006.05.16 17:24close2450.011.28370.00000.0000-1.901406.82
4922006.05.16 19:00buy2490.011.28600.00000.0000
4932006.05.16 19:59buy2500.021.28460.00000.0000
4942006.05.17 04:01close2500.021.28720.00000.00005.051411.87
4952006.05.17 04:01close2490.011.28730.00000.00001.221413.09
4962006.05.17 04:30buy2510.011.28780.00000.0000
4972006.05.17 05:00buy2520.021.28680.00000.0000
4982006.05.17 08:00close2520.021.28910.00000.00004.601417.69
4992006.05.17 08:00close2510.011.28920.00000.00001.401419.09
5002006.05.17 08:15buy2530.011.28960.00000.0000
5012006.05.17 09:09close2530.011.29160.00000.00002.001421.09
5022006.05.17 09:15buy2540.011.29170.00000.0000
5032006.05.17 09:24buy2550.021.29070.00000.0000
5042006.05.17 09:54buy2560.041.28960.00000.0000
5052006.05.17 12:06buy2570.081.28860.00000.0000
5062006.05.17 12:30buy2580.161.28750.00000.0000
5072006.05.17 12:36close2580.161.28950.00000.000032.001453.09
5082006.05.17 12:36close2570.081.28940.00000.00006.401459.49
5092006.05.17 12:36close2560.041.28960.00000.00000.001459.49
5102006.05.17 12:36close2550.021.28950.00000.0000-2.401457.09
5112006.05.17 12:36close2540.011.28960.00000.0000-2.101454.99
5122006.05.17 12:36buy2590.011.28990.00000.0000
5132006.05.17 12:39close2590.011.29190.00000.00002.001456.99
5142006.05.17 12:39buy2600.011.29200.00000.0000
5152006.05.17 12:42buy2610.021.29100.00000.0000
5162006.05.17 12:51buy2620.041.28990.00000.0000
5172006.05.17 12:54buy2630.081.28890.00000.0000
5182006.05.17 13:09buy2640.161.28780.00000.0000
5192006.05.17 13:24close2440.161.28560.00000.0000-48.631408.36
5202006.05.17 13:24close2430.081.28570.00000.0000-33.921374.44
5212006.05.17 13:24close2420.041.28560.00000.0000-20.561353.89
5222006.05.17 13:24close2410.021.28550.00000.0000-12.281341.61
5232006.05.17 13:24close2400.011.28560.00000.0000-7.341334.27
5242006.05.17 13:45sell2650.011.28440.00000.0000
5252006.05.17 16:00close2650.011.27480.00000.00009.601343.87
5262006.05.17 16:00sell2660.011.27430.00000.0000
5272006.05.17 16:01close2660.011.27200.00000.00002.301346.17
5282006.05.17 16:01sell2670.011.27190.00000.0000
5292006.05.17 16:06sell2680.021.27300.00000.0000
5302006.05.17 16:09sell2690.041.27400.00000.0000
5312006.05.17 16:54sell2700.081.27510.00000.0000
5322006.05.17 17:24close2700.081.27310.00000.000016.001362.17
5332006.05.17 17:24close2690.041.27300.00000.00004.001366.17
5342006.05.17 17:24close2680.021.27290.00000.00000.201366.37
5352006.05.17 17:25close2670.011.27280.00000.0000-0.901365.47
5362006.05.17 17:25sell2710.011.27270.00000.0000
5372006.05.17 18:51sell2720.021.27370.00000.0000
5382006.05.17 18:54sell2730.041.27480.00000.0000
5392006.05.17 19:59close2730.041.27200.00000.000011.201376.67
5402006.05.17 20:00close2720.021.27190.00000.00003.601380.27
5412006.05.17 20:01close2710.011.27500.00000.0000-2.301377.97
5422006.05.17 20:01sell2740.011.27490.00000.0000
5432006.05.17 21:51close2740.011.27290.00000.00002.001379.97
5442006.05.17 21:52sell2750.011.27280.00000.0000
5452006.05.17 22:19sell2760.021.27380.00000.0000
5462006.05.18 00:09sell2770.041.27490.00000.0000
5472006.05.18 00:24sell2780.081.27590.00000.0000
5482006.05.18 08:04sell2790.161.27700.00000.0000
5492006.05.19 09:54close2790.161.27500.00000.000032.971412.94
5502006.05.19 09:54close2780.081.27510.00000.00006.881419.82
5512006.05.19 09:54close2770.041.27500.00000.0000-0.161419.66
5522006.05.19 09:54close2760.021.27490.00000.0000-1.721417.95
5532006.05.19 09:54close2750.011.27500.00000.0000-1.961415.99
5542006.05.19 10:30sell2800.011.27540.00000.0000
5552006.05.19 12:04sell2810.021.27650.00000.0000
5562006.05.19 12:30close2810.021.27450.00000.00004.001419.99
5572006.05.19 12:30close2800.011.27460.00000.00000.801420.79
5582006.05.19 13:30sell2820.011.27440.00000.0000
5592006.05.19 13:32sell2830.021.27540.00000.0000
5602006.05.19 13:53close2830.021.27340.00000.00004.001424.79
5612006.05.19 13:53close2820.011.27350.00000.00000.901425.69
5622006.05.19 13:53sell2840.011.27320.00000.0000
5632006.05.19 13:59sell2850.021.27430.00000.0000
5642006.05.19 16:37sell2860.041.27530.00000.0000
5652006.05.19 17:24sell2870.081.27640.00000.0000
5662006.05.19 17:54sell2880.161.27740.00000.0000
5672006.05.22 00:09close2880.161.27540.00000.000032.971458.66
5682006.05.22 00:09close2870.081.27550.00000.00007.681466.34
5692006.05.22 00:09close2860.041.27540.00000.0000-0.161466.18
5702006.05.22 00:09close2850.021.27550.00000.0000-2.281463.90
5712006.05.22 00:09close2840.011.27530.00000.0000-2.041461.86
5722006.05.22 00:09sell2890.011.27520.00000.0000
5732006.05.22 04:39close2890.011.27320.00000.00002.001463.86
5742006.05.22 04:39sell2900.011.27310.00000.0000
5752006.05.22 04:51sell2910.021.27410.00000.0000
5762006.05.22 07:59close2910.021.27210.00000.00004.001467.86
5772006.05.22 08:00close2900.011.27220.00000.00000.901468.76
5782006.05.22 08:00sell2920.011.27340.00000.0000
5792006.05.22 08:01sell2930.021.27450.00000.0000
5802006.05.22 08:22sell2940.041.27550.00000.0000
5812006.05.22 12:03sell2950.081.27660.00000.0000
5822006.05.22 12:39sell2960.161.27760.00000.0000
5832006.05.22 13:24close2960.161.27560.00000.000032.001500.76
5842006.05.22 13:24close2950.081.27570.00000.00007.201507.96
5852006.05.22 13:25close2940.041.27560.00000.0000-0.401507.56
5862006.05.22 13:25close2930.021.27570.00000.0000-2.401505.16
5872006.05.22 13:25close2920.011.27560.00000.0000-2.201502.96
5882006.05.22 13:25sell2970.011.27550.00000.0000
5892006.05.22 13:36sell2980.021.27660.00000.0000
5902006.05.22 13:45sell2990.041.27760.00000.0000
5912006.05.22 13:52sell3000.081.27870.00000.0000
5922006.05.22 16:00close2640.161.28330.00000.0000-78.041424.92
5932006.05.22 16:00close2630.081.28350.00000.0000-46.221378.70
5942006.05.22 16:00sell3010.161.28350.00000.0000
5952006.05.22 16:00close2620.041.28380.00000.0000-25.911352.79
5962006.05.22 16:00close2610.021.28400.00000.0000-14.761338.04
5972006.05.22 16:01close2600.011.28430.00000.0000-8.081329.96
5982006.05.22 16:01buy3020.011.28470.00000.0000
5992006.05.22 16:09buy3030.021.28360.00000.0000
6002006.05.22 18:28close3020.011.28720.00000.00002.501332.46
6012006.05.22 18:30close3030.021.28520.00000.00003.201335.66
6022006.05.22 18:43buy3040.011.28630.00000.0000
6032006.05.22 19:59buy3050.021.28480.00000.0000
6042006.05.22 20:01close3050.021.28680.00000.00004.001339.66
6052006.05.22 20:01close3040.011.28710.00000.00000.801340.46
6062006.05.23 01:00buy3060.011.28530.00000.0000
6072006.05.23 04:54close3060.011.28730.00000.00002.001342.46
6082006.05.23 04:54buy3070.011.28740.00000.0000
6092006.05.23 05:39buy3080.021.28630.00000.0000
6102006.05.23 08:00buy3090.041.28360.00000.0000
6112006.05.23 08:09buy3100.081.28260.00000.0000
6122006.05.23 08:52close3100.081.28460.00000.000016.001358.46
6132006.05.23 08:52close3090.041.28450.00000.00003.601362.06
6142006.05.23 08:52close3080.021.28460.00000.0000-3.401358.66
6152006.05.23 08:52close3070.011.28450.00000.0000-2.901355.76
6162006.05.23 09:00buy3110.011.28430.00000.0000
6172006.05.23 09:54buy3120.021.28330.00000.0000
6182006.05.23 12:00close3120.021.28530.00000.00004.001359.76
6192006.05.23 12:00close3110.011.28540.00000.00001.101360.86
6202006.05.23 12:01buy3130.011.28570.00000.0000
6212006.05.23 12:08buy3140.021.28470.00000.0000
6222006.05.23 12:24buy3150.041.28360.00000.0000
6232006.05.23 13:24buy3160.081.28260.00000.0000
6242006.05.23 13:30close3010.161.28150.00000.000032.971393.83
6252006.05.23 13:30close3000.081.28160.00000.0000-22.721371.11
6262006.05.23 13:30buy3170.161.28150.00000.0000
6272006.05.23 13:30close2990.041.28150.00000.0000-15.361355.75
6282006.05.23 13:30close2980.021.28160.00000.0000-9.881345.88
6292006.05.23 13:30close2970.011.28140.00000.0000-5.841340.04
6302006.05.23 14:00sell3180.011.28290.00000.0000
6312006.05.23 14:00close3170.161.28350.00000.000032.001372.04
6322006.05.23 14:00close3160.081.28340.00000.00006.401378.44
6332006.05.23 14:00close3150.041.28360.00000.00000.001378.44
6342006.05.23 14:00close3140.021.28350.00000.0000-2.401376.04
6352006.05.23 14:00close3130.011.28360.00000.0000-2.101373.94
6362006.05.23 14:00sell3190.021.28390.00000.0000
6372006.05.23 14:24sell3200.041.28500.00000.0000
6382006.05.23 15:59close3200.041.28270.00000.00009.201383.14
6392006.05.23 16:00buy3210.011.28310.00000.0000
6402006.05.23 16:00close3190.021.28310.00000.00001.601384.74
6412006.05.23 16:01close3180.011.28460.00000.0000-1.701383.04
6422006.05.23 16:07close3210.011.28510.00000.00002.001385.04
6432006.05.23 16:07buy3220.011.28520.00000.0000
6442006.05.23 20:09buy3230.021.28410.00000.0000
6452006.05.23 20:24buy3240.041.28310.00000.0000
6462006.05.23 20:45sell3250.011.28350.00000.0000
6472006.05.23 20:54buy3260.081.28200.00000.0000
6482006.05.23 20:54close3250.011.28150.00000.00002.001387.04
6492006.05.23 20:54sell3270.011.28140.00000.0000
6502006.05.23 21:24sell3280.021.28250.00000.0000
6512006.05.23 21:51buy3290.161.28100.00000.0000
6522006.05.23 21:51close3280.021.28050.00000.00004.001391.04
6532006.05.23 21:52close3270.011.28040.00000.00001.001392.04
6542006.05.23 21:52sell3300.011.28010.00000.0000
6552006.05.23 21:55close3300.011.27810.00000.00002.001394.04
6562006.05.23 21:55sell3310.011.27800.00000.0000
6572006.05.23 21:58sell3320.021.27910.00000.0000
6582006.05.24 00:06sell3330.041.28010.00000.0000
6592006.05.24 00:52close3330.041.27810.00000.00008.001402.04
6602006.05.24 00:52close3320.021.27820.00000.00001.921403.96
6612006.05.24 00:52close3310.011.27810.00000.0000-0.041403.92
6622006.05.24 04:00sell3340.011.27850.00000.0000
6632006.05.24 05:09sell3350.021.27950.00000.0000
6642006.05.24 05:45close3350.021.27750.00000.00004.001407.92
6652006.05.24 05:45close3340.011.27760.00000.00000.901408.82
6662006.05.24 05:45sell3360.011.27720.00000.0000
6672006.05.24 05:54sell3370.021.27820.00000.0000
6682006.05.24 08:00close3370.021.28350.00000.0000-10.601398.22
6692006.05.24 08:00close3360.011.28350.00000.0000-6.301391.92
6702006.05.24 08:00close3230.021.28330.00000.0000-1.751390.17
6712006.05.24 08:00close3220.011.28330.00000.0000-1.981388.19
6722006.05.24 08:00close3290.161.28330.00000.000035.591423.78
6732006.05.24 08:00close3260.081.28330.00000.00009.801433.58
6742006.05.24 08:00close3240.041.28330.00000.00000.501434.08
6752006.05.24 08:01buy3380.011.28370.00000.0000
6762006.05.24 08:08close3380.011.28570.00000.00002.001436.08
6772006.05.24 08:08buy3390.011.28580.00000.0000
6782006.05.24 08:18buy3400.021.28480.00000.0000
6792006.05.24 10:00sell3410.011.28560.00000.0000
6802006.05.24 12:36sell3420.021.28670.00000.0000
6812006.05.24 12:37close3400.021.28680.00000.00004.001440.08
6822006.05.24 12:37close3390.011.28670.00000.00000.901440.98
6832006.05.24 12:45sell3430.041.28770.00000.0000
6842006.05.24 12:45sell3440.081.28880.00000.0000
6852006.05.24 12:54close3420.021.28740.00000.0000-1.401439.58
6862006.05.24 12:54close3410.011.28740.00000.0000-1.801437.78
6872006.05.24 12:54close3440.081.28740.00000.000011.201448.98
6882006.05.24 12:54close3430.041.28740.00000.00001.201450.18
6892006.05.24 15:59sell3450.011.28360.00000.0000
6902006.05.24 16:01close3450.011.27510.00000.00008.501458.68
6912006.05.24 16:01sell3460.011.27480.00000.0000
6922006.05.24 17:34sell3470.021.27580.00000.0000
6932006.05.24 17:39sell3480.041.27690.00000.0000
6942006.05.24 18:30sell3490.081.27790.00000.0000
6952006.05.24 18:45buy3500.011.27780.00000.0000
6962006.05.24 18:54sell3510.161.27900.00000.0000
6972006.05.24 19:09close3500.011.27750.00000.0000-0.301458.38
6982006.05.24 19:09close3480.041.27770.00000.0000-3.201455.18
6992006.05.24 19:09close3470.021.27770.00000.0000-3.801451.38
7002006.05.24 19:09close3460.011.27770.00000.0000-2.901448.48
7012006.05.24 19:09close3510.161.27770.00000.000020.801469.28
7022006.05.24 19:09close3490.081.27770.00000.00001.601470.88
7032006.05.24 19:09buy3520.011.27770.00000.0000
7042006.05.24 19:59buy3530.021.27640.00000.0000
7052006.05.24 20:45sell3540.011.27570.00000.0000
7062006.05.24 20:54buy3550.041.27540.00000.0000
7072006.05.24 22:51sell3560.021.27680.00000.0000
7082006.05.24 22:55close3550.041.27740.00000.00008.001478.88
7092006.05.24 22:55close3530.021.27730.00000.00001.801480.68
7102006.05.24 22:55close3520.011.27740.00000.0000-0.301480.38
7112006.05.25 08:34sell3570.041.27780.00000.0000
7122006.05.25 08:36sell3580.081.27890.00000.0000
7132006.05.25 09:00buy3590.011.27880.00000.0000
7142006.05.25 09:55buy3600.021.27770.00000.0000
7152006.05.25 10:06close3600.021.27750.00000.0000-0.401479.98
7162006.05.25 10:06close3590.011.27750.00000.0000-1.301478.68
7172006.05.25 10:06close3560.021.27770.00000.0000-1.441477.24
7182006.05.25 10:06close3540.011.27770.00000.0000-1.821475.42
7192006.05.25 10:06close3580.081.27770.00000.00009.601485.02
7202006.05.25 10:06close3570.041.27770.00000.00000.401485.42
7212006.05.25 10:06sell3610.011.27750.00000.0000
7222006.05.25 12:15close3610.011.27550.00000.00002.001487.42
7232006.05.25 12:15sell3620.011.27540.00000.0000
7242006.05.25 12:24sell3630.021.27650.00000.0000
7252006.05.25 12:30sell3640.041.27750.00000.0000
7262006.05.25 12:36sell3650.081.27860.00000.0000
7272006.05.25 12:39sell3660.161.27960.00000.0000
7282006.05.25 12:49close3640.041.27830.00000.0000-3.201484.22
7292006.05.25 12:49close3630.021.27830.00000.0000-3.601480.62
7302006.05.25 12:49close3620.011.27830.00000.0000-2.901477.72
7312006.05.25 12:49close3660.161.27830.00000.000020.801498.52
7322006.05.25 12:49close3650.081.27830.00000.00002.401500.92
7332006.05.25 12:49sell3670.011.27810.00000.0000
7342006.05.25 12:54close3670.011.27610.00000.00002.001502.92
7352006.05.25 12:54sell3680.011.27600.00000.0000
7362006.05.25 13:04sell3690.021.27710.00000.0000
7372006.05.25 13:09sell3700.041.27810.00000.0000
7382006.05.25 18:24sell3710.081.27920.00000.0000
7392006.05.25 18:45buy3720.011.27950.00000.0000
7402006.05.25 18:58sell3730.161.28060.00000.0000
7412006.05.25 19:24close3720.011.27890.00000.0000-0.601502.32
7422006.05.25 19:24close3700.041.27910.00000.0000-4.001498.32
7432006.05.25 19:24close3690.021.27910.00000.0000-4.001494.32
7442006.05.25 19:24close3680.011.27910.00000.0000-3.101491.22
7452006.05.25 19:24close3730.161.27910.00000.000024.001515.22
7462006.05.25 19:24close3710.081.27910.00000.00000.801516.02
7472006.05.25 19:24buy3740.011.27910.00000.0000
7482006.05.25 21:34close3740.011.28110.00000.00002.001518.02
7492006.05.25 22:15buy3750.011.28160.00000.0000
7502006.05.25 22:55buy3760.021.28060.00000.0000
7512006.05.25 23:39buy3770.041.27950.00000.0000
7522006.05.25 23:54close3770.041.28150.00000.00008.001526.02
7532006.05.25 23:54close3760.021.28140.00000.00001.601527.62
7542006.05.25 23:55close3750.011.28150.00000.0000-0.101527.52
7552006.05.26 00:00buy3780.011.28260.00000.0000
7562006.05.26 00:00buy3790.021.28130.00000.0000
7572006.05.26 00:00buy3800.041.28020.00000.0000
7582006.05.26 01:09buy3810.081.27920.00000.0000
7592006.05.26 01:36buy3820.161.27810.00000.0000
7602006.05.26 08:01close3790.021.28110.00000.0000-0.401527.12
7612006.05.26 08:01close3780.011.28110.00000.0000-1.501525.62
7622006.05.26 08:01close3820.161.28110.00000.000048.001573.62
7632006.05.26 08:01close3810.081.28110.00000.000015.201588.82
7642006.05.26 08:01close3800.041.28110.00000.00003.601592.42
7652006.05.26 08:15buy3830.011.28240.00000.0000
7662006.05.26 08:24buy3840.021.28140.00000.0000
7672006.05.26 12:04buy3850.041.28030.00000.0000
7682006.05.26 12:09buy3860.081.27930.00000.0000
7692006.05.26 12:37close3840.021.28110.00000.0000-0.601591.82
7702006.05.26 12:37close3830.011.28110.00000.0000-1.301590.52
7712006.05.26 12:37close3860.081.28110.00000.000014.401604.92
7722006.05.26 12:37close3850.041.28110.00000.00003.201608.12
7732006.05.26 12:37buy3870.011.28130.00000.0000
7742006.05.26 13:19buy3880.021.28020.00000.0000
7752006.05.26 13:21buy3890.041.27920.00000.0000
7762006.05.26 13:24buy3900.081.27810.00000.0000
7772006.05.26 13:34buy3910.161.27710.00000.0000
7782006.05.26 15:59sell3920.011.27360.00000.0000
7792006.05.26 17:07close3920.011.27160.00000.00002.001610.12
7802006.05.26 20:00sell3930.011.27300.00000.0000
7812006.05.26 22:32sell3940.021.27400.00000.0000
7822006.05.29 04:00sell3950.041.27510.00000.0000
7832006.05.29 09:07sell3960.081.27610.00000.0000
7842006.05.29 16:05close3960.081.27410.00000.000016.001626.12
7852006.05.29 16:05close3950.041.27420.00000.00003.601629.72
7862006.05.29 16:05close3940.021.27410.00000.0000-0.081629.64
7872006.05.29 16:05close3930.011.27420.00000.0000-1.141628.50
7882006.05.30 04:01close3870.011.28060.00000.0000-0.851627.65
7892006.05.30 04:01close3910.161.28060.00000.000053.581681.24
7902006.05.30 04:01close3900.081.28060.00000.000018.791700.03
7912006.05.30 04:01close3890.041.28060.00000.00005.001705.02
7922006.05.30 04:01close3880.021.28060.00000.00000.501705.52
7932006.05.30 04:01buy3970.011.28110.00000.0000
7942006.05.30 08:00close3970.011.28450.00000.00003.401708.92
7952006.05.30 08:00buy3980.011.28490.00000.0000
7962006.05.30 09:52close3980.011.28690.00000.00002.001710.92
7972006.05.30 09:52buy3990.011.28700.00000.0000
7982006.05.30 11:59sell4000.011.28740.00000.0000
7992006.05.30 12:00buy4010.021.28570.00000.0000
8002006.05.30 12:00close4000.011.28540.00000.00002.001712.92
8012006.05.30 12:00sell4020.011.28510.00000.0000
8022006.05.30 12:00buy4030.041.28470.00000.0000
8032006.05.30 12:19buy4040.081.28360.00000.0000
8042006.05.30 12:21close4020.011.28310.00000.00002.001714.92
8052006.05.30 12:21sell4050.011.28300.00000.0000
8062006.05.30 12:24buy4060.161.28260.00000.0000
8072006.05.30 12:39close4050.011.28100.00000.00002.001716.92
8082006.05.30 12:39sell4070.011.28090.00000.0000
8092006.05.30 12:44sell4080.021.28190.00000.0000
8102006.05.30 12:51sell4090.041.28300.00000.0000
8112006.05.30 13:21sell4100.081.28400.00000.0000
8122006.05.30 13:21close4100.081.28470.00000.0000-5.601711.32
8132006.05.30 13:21close4090.041.28470.00000.0000-6.801704.52
8142006.05.30 13:21close4080.021.28470.00000.0000-5.601698.92
8152006.05.30 13:21close4070.011.28470.00000.0000-3.801695.12
8162006.05.30 13:21close4030.041.28450.00000.0000-0.801694.32
8172006.05.30 13:21close4010.021.28450.00000.0000-2.401691.92
8182006.05.30 13:21close3990.011.28450.00000.0000-2.501689.42
8192006.05.30 13:21close4060.161.28450.00000.000030.401719.82
8202006.05.30 13:21close4040.081.28450.00000.00007.201727.02
8212006.05.30 13:21sell4110.011.28450.00000.0000
8222006.05.30 13:24sell4120.021.28550.00000.0000
8232006.05.30 15:59buy4130.011.28760.00000.0000
8242006.05.30 15:59sell4140.041.28740.00000.0000
8252006.05.30 16:06buy4150.021.28660.00000.0000
8262006.05.30 16:39sell4160.081.28850.00000.0000
8272006.05.30 16:39close4150.021.28860.00000.00004.001731.02
8282006.05.30 16:39close4130.011.28850.00000.00000.901731.92
8292006.05.30 16:39buy4170.011.28890.00000.0000
8302006.05.30 17:09buy4180.021.28780.00000.0000
8312006.05.30 17:39buy4190.041.28680.00000.0000
8322006.05.30 22:54close4160.081.28650.00000.000016.001747.92
8332006.05.30 22:54close4180.021.28640.00000.0000-2.801745.12
8342006.05.30 22:54close4190.041.28620.00000.0000-2.401742.72
8352006.05.30 22:54close4140.041.28640.00000.00004.001746.72
8362006.05.30 22:54close4170.011.28630.00000.0000-2.601744.12
8372006.05.30 22:54close4120.021.28650.00000.0000-2.001742.12
8382006.05.30 22:55buy4200.011.28640.00000.0000
8392006.05.30 22:55close4110.011.28640.00000.0000-1.901740.22
8402006.05.30 23:45sell4210.011.28600.00000.0000
8412006.05.30 23:59sell4220.021.28740.00000.0000
8422006.05.31 00:51close4220.021.28540.00000.00004.121744.34
8432006.05.31 00:51close4210.011.28550.00000.00000.561744.90
8442006.05.31 00:51buy4230.021.28540.00000.0000
8452006.05.31 01:30sell4240.011.28630.00000.0000
8462006.05.31 04:21sell4250.021.28730.00000.0000
8472006.05.31 04:22close4230.021.28740.00000.00004.001748.90
8482006.05.31 04:22close4200.011.28730.00000.00000.821749.73
8492006.05.31 04:22buy4260.011.28760.00000.0000
8502006.05.31 08:09buy4270.021.28660.00000.0000
8512006.05.31 09:15sell4280.041.28840.00000.0000
8522006.05.31 09:54close4280.041.28640.00000.00008.001757.73
8532006.05.31 09:54close4250.021.28650.00000.00001.601759.33
8542006.05.31 09:54close4240.011.28640.00000.0000-0.101759.23
8552006.05.31 10:09close4270.021.28800.00000.00002.801762.03
8562006.05.31 10:09close4260.011.28800.00000.00000.401762.43
8572006.05.31 10:09buy4290.011.28820.00000.0000
8582006.05.31 10:24buy4300.021.28720.00000.0000
8592006.05.31 12:45buy4310.041.28610.00000.0000
8602006.05.31 13:39buy4320.081.28510.00000.0000
8612006.05.31 15:59sell4330.011.28540.00000.0000
8622006.05.31 16:00buy4340.161.28380.00000.0000
8632006.05.31 16:00close4330.011.28340.00000.00002.001764.43
8642006.05.31 16:00sell4350.011.28300.00000.0000
8652006.05.31 16:24sell4360.021.28400.00000.0000
8662006.05.31 18:09sell4370.041.28510.00000.0000
8672006.05.31 18:24close4370.041.28310.00000.00008.001772.43
8682006.05.31 18:24close4360.021.28300.00000.00002.001774.43
8692006.05.31 18:24close4350.011.28310.00000.0000-0.101774.33
8702006.05.31 19:59sell4380.011.28230.00000.0000
8712006.05.31 19:59sell4390.021.28370.00000.0000
8722006.05.31 20:01close4390.021.28150.00000.00004.401778.73
8732006.05.31 20:01close4380.011.28160.00000.00000.701779.43
8742006.05.31 20:01sell4400.011.28130.00000.0000
8752006.05.31 22:03sell4410.021.28240.00000.0000
8762006.06.01 00:25close4410.021.28040.00000.00004.361783.79
8772006.06.01 00:25close4400.011.28050.00000.00000.981784.77
8782006.06.01 01:30sell4420.011.27920.00000.0000
8792006.06.01 04:00close4420.011.27720.00000.00002.001786.77
8802006.06.01 04:01sell4430.011.27660.00000.0000
8812006.06.01 04:37sell4440.021.27760.00000.0000
8822006.06.01 08:06sell4450.041.27870.00000.0000
8832006.06.01 08:15sell4460.081.27970.00000.0000
8842006.06.01 09:54close4460.081.27770.00000.000016.001802.77
8852006.06.01 09:54close4450.041.27780.00000.00003.601806.37
8862006.06.01 09:54close4440.021.27760.00000.00000.001806.37
8872006.06.01 09:54close4430.011.27770.00000.0000-1.101805.27
8882006.06.01 09:54sell4470.011.27730.00000.0000
8892006.06.01 12:01close4470.011.27440.00000.00002.901808.17
8902006.06.01 12:01sell4480.011.27410.00000.0000
8912006.06.01 12:39sell4490.021.27520.00000.0000
8922006.06.01 12:53close4490.021.27320.00000.00004.001812.17
8932006.06.01 12:54close4480.011.27330.00000.00000.801812.97
8942006.06.01 12:54sell4500.011.27300.00000.0000
8952006.06.01 13:22sell4510.021.27400.00000.0000
8962006.06.01 16:01sell4520.041.28120.00000.0000
8972006.06.01 16:01close4340.161.28180.00000.0000-35.621777.35
8982006.06.01 16:01close4320.081.28230.00000.0000-24.211753.14
8992006.06.01 16:01sell4530.081.28230.00000.0000
9002006.06.01 16:01close4310.041.28220.00000.0000-16.511736.63
9012006.06.01 16:01close4300.021.28230.00000.0000-10.251726.38
9022006.06.01 16:01close4290.011.28220.00000.0000-6.231720.15
9032006.06.01 16:01buy4540.011.28250.00000.0000
9042006.06.01 16:09buy4550.021.28140.00000.0000
9052006.06.01 17:24close4530.081.28030.00000.000016.001736.15
9062006.06.01 17:24close4520.041.28040.00000.00003.201739.35
9072006.06.01 17:24buy4560.041.28030.00000.0000
9082006.06.01 17:24close4510.021.28030.00000.0000-12.601726.75
9092006.06.01 17:24close4500.011.28020.00000.0000-7.201719.55
9102006.06.01 17:24sell4570.011.28010.00000.0000
9112006.06.01 21:16sell4580.021.28120.00000.0000
9122006.06.02 04:21sell4590.041.28220.00000.0000
9132006.06.02 04:22close4560.041.28230.00000.00007.701727.25
9142006.06.02 04:22close4550.021.28220.00000.00001.451728.70
9152006.06.02 04:22close4540.011.28240.00000.0000-0.181728.52
9162006.06.02 08:09close4590.041.28020.00000.00008.001736.52
9172006.06.02 08:09close4580.021.28030.00000.00001.921738.44
9182006.06.02 08:10close4570.011.28020.00000.0000-0.041738.40
9192006.06.02 12:45buy4600.011.29310.00000.0000
9202006.06.02 12:51buy4610.021.29200.00000.0000
9212006.06.02 12:54buy4620.041.29100.00000.0000
9222006.06.02 13:09close4620.041.29300.00000.00008.001746.40
9232006.06.02 13:09close4610.021.29290.00000.00001.801748.20
9242006.06.02 13:09close4600.011.29300.00000.0000-0.101748.10
9252006.06.02 13:09buy4630.011.29310.00000.0000
9262006.06.02 13:21buy4640.021.29200.00000.0000
9272006.06.02 13:36buy4650.041.29100.00000.0000
9282006.06.02 14:09buy4660.081.28990.00000.0000
9292006.06.02 16:06close4660.081.29190.00000.000016.001764.10
9302006.06.02 16:06close4650.041.29180.00000.00003.201767.30
9312006.06.02 16:06close4640.021.29190.00000.0000-0.201767.10
9322006.06.02 16:06close4630.011.29200.00000.0000-1.101766.00
9332006.06.02 16:06buy4670.011.29210.00000.0000
9342006.06.05 00:54close4670.011.29410.00000.00001.921767.93
9352006.06.05 00:54buy4680.011.29420.00000.0000
9362006.06.05 08:00close4680.011.29620.00000.00002.001769.93
9372006.06.05 08:00buy4690.011.29650.00000.0000
9382006.06.05 08:22buy4700.021.29550.00000.0000
9392006.06.05 08:34close4690.011.29620.00000.0000-0.301769.63
9402006.06.05 08:34close4700.021.29620.00000.00001.401771.03
9412006.06.05 08:34buy4710.011.29650.00000.0000
9422006.06.05 11:01buy4720.021.29550.00000.0000
9432006.06.05 12:39buy4730.041.29440.00000.0000
9442006.06.05 12:54buy4740.081.29340.00000.0000
9452006.06.05 13:30sell4750.011.29450.00000.0000
9462006.06.05 16:04close4740.081.29540.00000.000016.001787.03
9472006.06.05 16:05close4750.011.29560.00000.0000-1.101785.93
9482006.06.05 16:05close4720.021.29540.00000.0000-0.201785.73
9492006.06.05 16:05close4710.011.29540.00000.0000-1.101784.63
9502006.06.05 16:05close4730.041.29540.00000.00004.001788.63
9512006.06.05 16:05buy4760.011.29560.00000.0000
9522006.06.05 18:24buy4770.021.29460.00000.0000
9532006.06.05 18:39buy4780.041.29350.00000.0000
9542006.06.05 19:59close4780.041.29600.00000.000010.001798.63
9552006.06.05 20:00close4770.021.29610.00000.00003.001801.63
9562006.06.05 20:00sell4790.011.29610.00000.0000
9572006.06.05 20:01close4790.011.29220.00000.00003.901805.53
9582006.06.05 20:01close4760.011.29170.00000.0000-3.901801.63
9592006.06.05 20:01sell4800.011.29170.00000.0000
9602006.06.05 21:15buy4810.011.29130.00000.0000
9612006.06.05 22:09buy4820.021.29020.00000.0000
9622006.06.06 00:03close4800.011.28970.00000.00002.061803.69
9632006.06.06 01:07buy4830.041.28920.00000.0000
9642006.06.06 02:24close4810.011.29020.00000.0000-1.181802.51
9652006.06.06 02:24close4830.041.29020.00000.00004.001806.51
9662006.06.06 02:24close4820.021.29020.00000.0000-0.151806.36
9672006.06.06 02:24buy4840.011.29040.00000.0000
9682006.06.06 02:40buy4850.021.28940.00000.0000
9692006.06.06 08:00close4850.021.29140.00000.00004.001810.36
9702006.06.06 08:01close4840.011.29160.00000.00001.201811.56
9712006.06.06 08:01buy4860.011.29190.00000.0000
9722006.06.06 08:09buy4870.021.29090.00000.0000
9732006.06.06 08:30sell4880.011.29150.00000.0000
9742006.06.06 08:54buy4890.041.28980.00000.0000
9752006.06.06 09:37close4880.011.28950.00000.00002.001813.56
9762006.06.06 09:37sell4900.011.28940.00000.0000
9772006.06.06 12:01close4900.011.28730.00000.00002.101815.66
9782006.06.06 12:01buy4910.081.28720.00000.0000
9792006.06.06 12:01sell4920.011.28700.00000.0000
9802006.06.06 12:06buy4930.161.28610.00000.0000
9812006.06.06 12:09close4920.011.28500.00000.00002.001817.66
9822006.06.06 12:09sell4940.011.28470.00000.0000
9832006.06.06 13:37close4940.011.28270.00000.00002.001819.66
9842006.06.06 13:37sell4950.011.28260.00000.0000
9852006.06.06 13:51sell4960.021.28360.00000.0000
9862006.06.06 21:09close4960.021.28160.00000.00004.001823.66
9872006.06.06 21:09close4950.011.28150.00000.00001.101824.76
9882006.06.06 21:09sell4970.011.28120.00000.0000
9892006.06.06 21:14sell4980.021.28230.00000.0000
9902006.06.06 23:39sell4990.041.28330.00000.0000
9912006.06.07 08:54close4990.041.28130.00000.00008.241833.01
9922006.06.07 08:54close4980.021.28140.00000.00001.921834.93
9932006.06.07 08:55close4970.011.28130.00000.0000-0.041834.89
9942006.06.07 09:00sell5000.011.28120.00000.0000
9952006.06.07 09:07sell5010.021.28220.00000.0000
9962006.06.07 10:54close5010.021.28020.00000.00004.001838.89
9972006.06.07 10:54close5000.011.28030.00000.00000.901839.79
9982006.06.07 10:55sell5020.011.28000.00000.0000
9992006.06.07 11:59sell5030.021.28150.00000.0000
10002006.06.07 12:00close5030.021.27920.00000.00004.601844.39
10012006.06.07 12:00close5020.011.27910.00000.00000.901845.29
10022006.06.07 12:00sell5040.011.27870.00000.0000
10032006.06.07 12:54sell5050.021.27970.00000.0000
10042006.06.07 13:24close5050.021.27770.00000.00004.001849.29
10052006.06.07 13:24close5040.011.27780.00000.00000.901850.19
10062006.06.07 13:24sell5060.011.27750.00000.0000
10072006.06.07 16:00sell5070.021.27950.00000.0000
10082006.06.07 16:06sell5080.041.28060.00000.0000
10092006.06.07 20:54close5080.041.27860.00000.00008.001858.19
10102006.06.07 20:54close5070.021.27850.00000.00002.001860.19
10112006.06.07 20:54close5060.011.27840.00000.0000-0.901859.29
10122006.06.07 20:55sell5090.011.27810.00000.0000
10132006.06.07 21:20sell5100.021.27920.00000.0000
10142006.06.07 21:54sell5110.041.28020.00000.0000
10152006.06.08 01:21close5110.041.27820.00000.00008.731868.01
10162006.06.08 01:21close5100.021.27830.00000.00002.161870.18
10172006.06.08 01:22close5090.011.27820.00000.00000.081870.26
10182006.06.08 01:22sell5120.011.27790.00000.0000
10192006.06.08 08:00close5120.011.27590.00000.00002.001872.26
10202006.06.08 08:00sell5130.011.27560.00000.0000
10212006.06.08 08:24sell5140.021.27670.00000.0000
10222006.06.08 08:33sell5150.041.27770.00000.0000
10232006.06.08 10:24close5150.041.27570.00000.00008.001880.26
10242006.06.08 10:24close5140.021.27580.00000.00001.801882.06
10252006.06.08 10:24close5130.011.27570.00000.0000-0.101881.96
10262006.06.08 10:24sell5160.011.27560.00000.0000
10272006.06.08 11:15sell5170.021.27670.00000.0000
10282006.06.08 11:53close5170.021.27470.00000.00004.001885.96
10292006.06.08 11:53close5160.011.27480.00000.00000.801886.76
10302006.06.08 11:53sell5180.011.27450.00000.0000
10312006.06.08 11:59sell5190.021.27690.00000.0000
10322006.06.08 12:00close5190.021.27430.00000.00005.201891.96
10332006.06.08 12:00close5180.011.27420.00000.00000.301892.26
10342006.06.08 12:01sell5200.011.27390.00000.0000
10352006.06.08 12:09close5200.011.27190.00000.00002.001894.26
10362006.06.08 12:09sell5210.011.27180.00000.0000
10372006.06.08 12:15sell5220.021.27320.00000.0000
10382006.06.08 12:34close5220.021.27120.00000.00004.001898.26
10392006.06.08 12:34close5210.011.27130.00000.00000.501898.76
10402006.06.08 12:34sell5230.011.27100.00000.0000
10412006.06.08 12:37close5230.011.26900.00000.00002.001900.76
10422006.06.08 12:37sell5240.011.26870.00000.0000
10432006.06.08 12:39close5240.011.26670.00000.00002.001902.76
10442006.06.08 12:39sell5250.011.26660.00000.0000
10452006.06.08 12:43sell5260.021.26760.00000.0000
10462006.06.08 12:44close5260.021.26560.00000.00004.001906.76
10472006.06.08 12:45close5250.011.26570.00000.00000.901907.66
10482006.06.08 12:45sell5270.011.26560.00000.0000
10492006.06.08 12:49sell5280.021.26670.00000.0000
10502006.06.08 12:51sell5290.041.26770.00000.0000
10512006.06.08 12:54sell5300.081.26880.00000.0000
10522006.06.08 13:09close5300.081.26680.00000.000016.001923.66
10532006.06.08 13:09close5290.041.26690.00000.00003.201926.86
10542006.06.08 13:09close5280.021.26680.00000.0000-0.201926.66
10552006.06.08 13:09close5270.011.26670.00000.0000-1.101925.56
10562006.06.08 13:09sell5310.011.26660.00000.0000
10572006.06.08 13:15sell5320.021.26760.00000.0000
10582006.06.08 13:34close5320.021.26560.00000.00004.001929.56
10592006.06.08 13:34close5310.011.26570.00000.00000.901930.46
10602006.06.08 13:34sell5330.011.26540.00000.0000
10612006.06.08 13:39close5330.011.26340.00000.00002.001932.46
10622006.06.08 13:39sell5340.011.26330.00000.0000
10632006.06.08 13:51sell5350.021.26440.00000.0000
10642006.06.08 13:54sell5360.041.26540.00000.0000
10652006.06.08 14:09sell5370.081.26650.00000.0000
10662006.06.08 14:24close5370.081.26450.00000.000016.001948.46
10672006.06.08 14:24close5360.041.26460.00000.00003.201951.66
10682006.06.08 14:25close5350.021.26450.00000.0000-0.201951.46
10692006.06.08 14:25close5340.011.26460.00000.0000-1.301950.16
10702006.06.08 14:25sell5380.011.26430.00000.0000
10712006.06.08 16:04sell5390.021.26530.00000.0000
10722006.06.08 16:09sell5400.041.26640.00000.0000
10732006.06.08 17:06close5400.041.26440.00000.00008.001958.16
10742006.06.08 17:06close5390.021.26450.00000.00001.601959.76
10752006.06.08 17:06close5380.011.26430.00000.00000.001959.76
10762006.06.08 17:06sell5410.011.26420.00000.0000
10772006.06.08 17:48sell5420.021.26520.00000.0000
10782006.06.09 09:07sell5430.041.26630.00000.0000
10792006.06.09 12:22close5430.041.26430.00000.00008.001967.76
10802006.06.09 12:22close5420.021.26420.00000.00002.121969.88
10812006.06.09 12:22close5410.011.26410.00000.00000.161970.04
10822006.06.09 12:22sell5440.011.26380.00000.0000
10832006.06.09 12:24close5440.011.26180.00000.00002.001972.04
10842006.06.09 12:24sell5450.011.26150.00000.0000
10852006.06.09 12:28sell5460.021.26260.00000.0000
10862006.06.09 12:30close5460.021.26060.00000.00004.001976.04
10872006.06.09 12:30close5450.011.26070.00000.00000.801976.84
10882006.06.09 12:30sell5470.011.26040.00000.0000
10892006.06.09 12:36sell5480.021.26140.00000.0000
10902006.06.09 12:39sell5490.041.26250.00000.0000
10912006.06.09 12:54close5490.041.26050.00000.00008.001984.84
10922006.06.09 12:54close5480.021.26060.00000.00001.601986.44
10932006.06.09 12:54close5470.011.26050.00000.0000-0.101986.34
10942006.06.09 12:54sell5500.011.26040.00000.0000
10952006.06.09 13:04sell5510.021.26140.00000.0000
10962006.06.09 13:15sell5520.041.26250.00000.0000
10972006.06.09 13:19sell5530.081.26350.00000.0000
10982006.06.09 13:21sell5540.161.26460.00000.0000
10992006.06.12 00:00close5530.081.26150.00000.000016.482002.82
11002006.06.12 00:00close5540.161.26140.00000.000052.172054.99
11012006.06.12 00:00close5520.041.26130.00000.00005.042060.03
11022006.06.12 00:00close5510.021.26120.00000.00000.522060.55
11032006.06.12 00:00close5500.011.26110.00000.0000-0.642059.91
11042006.06.12 08:30sell5550.011.26230.00000.0000
11052006.06.12 09:40close5550.011.26030.00000.00002.002061.91
11062006.06.12 11:59sell5560.011.26070.00000.0000
11072006.06.12 12:01close5560.011.25870.00000.00002.002063.91
11082006.06.12 12:01sell5570.011.25840.00000.0000
11092006.06.12 13:00sell5580.021.25940.00000.0000
11102006.06.12 13:24sell5590.041.26050.00000.0000
11112006.06.12 16:24close5590.041.25850.00000.00008.002071.91
11122006.06.12 16:24close5580.021.25860.00000.00001.602073.51
11132006.06.12 16:24close5570.011.25840.00000.00000.002073.51
11142006.06.13 08:00sell5600.011.25800.00000.0000
11152006.06.13 08:24sell5610.021.25910.00000.0000
11162006.06.13 09:09close5610.021.25710.00000.00004.002077.51
11172006.06.13 09:09close5600.011.25720.00000.00000.802078.31
11182006.06.13 09:09sell5620.011.25690.00000.0000
11192006.06.13 09:24sell5630.021.25790.00000.0000
11202006.06.13 09:49sell5640.041.25900.00000.0000
11212006.06.13 12:21close5640.041.25700.00000.00008.002086.31
11222006.06.13 12:21close5630.021.25710.00000.00001.602087.91
11232006.06.13 12:21close5620.011.25700.00000.0000-0.102087.81
11242006.06.13 13:00sell5650.011.25720.00000.0000
11252006.06.13 13:06sell5660.021.25830.00000.0000
11262006.06.13 13:36sell5670.041.25930.00000.0000
11272006.06.13 13:39sell5680.081.26040.00000.0000
11282006.06.13 14:10close5680.081.25840.00000.000016.002103.81
11292006.06.13 14:10close5670.041.25850.00000.00003.202107.01
11302006.06.13 14:10close5660.021.25840.00000.0000-0.202106.81
11312006.06.13 14:10close5650.011.25850.00000.0000-1.302105.51
11322006.06.13 17:45sell5690.011.25350.00000.0000
11332006.06.13 17:54sell5700.021.25460.00000.0000
11342006.06.14 04:24sell5710.041.25560.00000.0000
11352006.06.14 04:54sell5720.081.25670.00000.0000
11362006.06.14 08:01sell5730.161.25830.00000.0000
11372006.06.14 12:18close5730.161.25630.00000.000032.002137.51
11382006.06.14 12:18close5720.081.25640.00000.00002.402139.91
11392006.06.14 12:18close5710.041.25630.00000.0000-2.802137.11
11402006.06.14 12:18close5700.021.25640.00000.0000-3.482133.64
11412006.06.14 12:18close5690.011.25630.00000.0000-2.742130.90
11422006.06.14 13:00sell5740.011.25390.00000.0000
11432006.06.14 13:04sell5750.021.25500.00000.0000
11442006.06.14 13:06sell5760.041.25600.00000.0000
11452006.06.14 13:09sell5770.081.25710.00000.0000
11462006.06.14 13:15sell5780.161.25820.00000.0000
11472006.06.16 08:09close4930.161.26710.00000.0000-318.501812.40
11482006.06.16 08:09close4910.081.26700.00000.0000-168.851643.55
11492006.06.16 08:09close4890.041.26710.00000.0000-94.421549.13
11502006.06.16 08:09close4870.021.26700.00000.0000-49.611499.52
11512006.06.16 08:09close4860.011.26710.00000.0000-25.711473.81
11522006.06.16 08:09buy5790.011.26720.00000.0000
11532006.06.16 08:30buy5800.021.26610.00000.0000
11542006.06.16 12:09buy5810.041.26510.00000.0000
11552006.06.16 15:59buy5820.081.26240.00000.0000
11562006.06.16 21:45close5820.081.26440.00000.000016.001489.81
11572006.06.16 21:46close5810.041.26430.00000.0000-3.201486.61
11582006.06.16 21:46close5800.021.26440.00000.0000-3.401483.21
11592006.06.16 21:46close5790.011.26430.00000.0000-2.901480.31
11602006.06.19 06:30buy5830.011.25910.00000.0000
11612006.06.19 12:22buy5840.021.25800.00000.0000
11622006.06.19 12:30buy5850.041.25700.00000.0000
11632006.06.19 13:09close5780.161.25620.00000.000036.841517.15
11642006.06.19 13:09close5770.081.25630.00000.00008.821525.97
11652006.06.19 13:09close5760.041.25620.00000.00000.411526.38
11662006.06.19 13:09close5750.021.25630.00000.0000-2.001524.38
11672006.06.19 13:09close5740.011.25610.00000.0000-1.901522.49
11682006.06.19 13:09buy5860.081.25590.00000.0000
11692006.06.19 13:15sell5870.011.25630.00000.0000
11702006.06.19 13:39sell5880.021.25730.00000.0000
11712006.06.19 16:07close5860.081.25790.00000.000016.001538.49
11722006.06.19 16:07close5850.041.25780.00000.00003.201541.69
11732006.06.19 16:07close5840.021.25790.00000.0000-0.201541.49
11742006.06.19 16:07close5830.011.25780.00000.0000-1.301540.19
11752006.06.19 20:09sell5890.041.25840.00000.0000
11762006.06.20 00:39close5890.041.25640.00000.00008.241548.43
11772006.06.20 00:39close5880.021.25630.00000.00002.121550.55
11782006.06.20 00:39close5870.011.25620.00000.00000.161550.71
11792006.06.20 00:40sell5900.011.25590.00000.0000
11802006.06.20 01:09sell5910.021.25700.00000.0000
11812006.06.20 05:09sell5920.041.25800.00000.0000
11822006.06.20 05:39sell5930.081.25910.00000.0000
11832006.06.20 08:24close5930.081.25710.00000.000016.001566.71
11842006.06.20 08:24close5920.041.25720.00000.00003.201569.91
11852006.06.20 08:24close5910.021.25710.00000.0000-0.201569.71
11862006.06.20 08:24close5900.011.25720.00000.0000-1.301568.41
11872006.06.20 08:24sell5940.011.25680.00000.0000
11882006.06.20 12:09close5940.011.25480.00000.00002.001570.41
11892006.06.20 12:09sell5950.011.25470.00000.0000
11902006.06.20 12:24sell5960.021.25570.00000.0000
11912006.06.20 12:54sell5970.041.25680.00000.0000
11922006.06.20 16:10sell5980.081.25780.00000.0000
11932006.06.20 16:24sell5990.161.25890.00000.0000
11942006.06.20 20:00buy6000.011.26040.00000.0000
11952006.06.20 20:00buy6010.021.25860.00000.0000
11962006.06.21 01:35close6010.021.26060.00000.00003.851574.26
11972006.06.21 01:36close6000.011.26050.00000.00000.021574.28
11982006.06.21 09:47buy6020.011.26360.00000.0000
11992006.06.21 10:32buy6030.021.26260.00000.0000
12002006.06.21 13:03close6030.021.26460.00000.00004.001578.28
12012006.06.21 13:05close6020.011.26430.00000.00000.701578.98
12022006.06.21 13:06buy6040.011.26460.00000.0000
12032006.06.21 13:54buy6050.021.26350.00000.0000
12042006.06.21 16:01close6050.021.26590.00000.00004.801583.78
12052006.06.21 16:01close6040.011.26600.00000.00001.401585.18
12062006.06.21 16:01buy6060.011.26630.00000.0000
12072006.06.22 08:00buy6070.021.26440.00000.0000
12082006.06.22 09:19buy6080.041.26330.00000.0000
12092006.06.22 12:01buy6090.081.25900.00000.0000
12102006.06.22 12:09buy6100.161.25790.00000.0000
12112006.06.22 13:24close5990.161.25690.00000.000035.871621.06
12122006.06.22 13:24close5980.081.25680.00000.00009.941630.99
12132006.06.22 13:24close5970.041.25670.00000.00001.371632.36
12142006.06.22 13:24close5960.021.25660.00000.0000-1.321631.04
12152006.06.22 13:25close5950.011.25650.00000.0000-1.561629.49
12162006.06.22 14:30sell6110.011.25640.00000.0000
12172006.06.22 14:52sell6120.021.25740.00000.0000
12182006.06.22 15:36sell6130.041.25850.00000.0000
12192006.06.23 01:39close6130.041.25650.00000.00008.241637.73
12202006.06.23 01:39close6120.021.25640.00000.00002.121639.85
12212006.06.23 01:40close6110.011.25630.00000.00000.161640.01
12222006.06.23 01:40sell6140.011.25620.00000.0000
12232006.06.23 03:05sell6150.021.25720.00000.0000
12242006.06.23 08:54close6150.021.25520.00000.00004.001644.01
12252006.06.23 08:54close6140.011.25530.00000.00000.901644.91
12262006.06.23 08:54sell6160.011.25490.00000.0000
12272006.06.23 09:09sell6170.021.25590.00000.0000
12282006.06.23 12:01close6160.011.25100.00000.00003.901648.81
12292006.06.23 12:01close6170.021.25090.00000.000010.001658.81
12302006.06.23 12:01sell6180.011.25060.00000.0000
12312006.06.23 12:24close6180.011.24860.00000.00002.001660.81
12322006.06.23 12:24sell6190.011.24830.00000.0000
12332006.06.23 12:29sell6200.021.24930.00000.0000
12342006.06.23 13:04sell6210.041.25040.00000.0000
12352006.06.23 13:09sell6220.081.25140.00000.0000
12362006.06.23 14:22sell6230.161.25250.00000.0000
12372006.06.23 22:37close6230.161.25050.00000.000032.001692.81
12382006.06.23 22:37close6220.081.25060.00000.00006.401699.21
12392006.06.23 22:37close6210.041.25050.00000.0000-0.401698.81
12402006.06.23 22:37close6200.021.25060.00000.0000-2.601696.21
12412006.06.23 22:37close6190.011.25050.00000.0000-2.201694.01
12422006.06.23 22:38sell6240.011.25040.00000.0000
12432006.06.26 00:01sell6250.021.25140.00000.0000
12442006.06.26 08:01sell6260.041.25660.00000.0000
12452006.06.26 08:22sell6270.081.25760.00000.0000
12462006.06.26 09:10close6270.081.25560.00000.000016.001710.01
12472006.06.26 09:10close6260.041.25570.00000.00003.601713.61
12482006.06.26 09:10close6250.021.25560.00000.0000-8.401705.21
12492006.06.26 09:10close6240.011.25570.00000.0000-5.241699.97
12502006.06.26 09:45sell6280.011.25590.00000.0000
12512006.06.26 10:54sell6290.021.25700.00000.0000
12522006.06.26 11:59close6290.021.25460.00000.00004.801704.77
12532006.06.26 12:00close6280.011.25450.00000.00001.401706.17
12542006.06.26 15:30sell6300.011.25470.00000.0000
12552006.06.26 16:05sell6310.021.25570.00000.0000
12562006.06.26 17:01sell6320.041.25680.00000.0000
12572006.06.26 17:09sell6330.081.25780.00000.0000
12582006.06.26 17:24sell6340.161.25890.00000.0000
12592006.06.26 17:39close6100.161.25990.00000.000029.581735.75
12602006.06.26 17:39close6090.081.25980.00000.00005.191740.95
12612006.06.26 17:39close6080.041.26000.00000.0000-13.801727.14
12622006.06.26 17:39close6070.021.25990.00000.0000-9.301717.84
12632006.06.26 17:39close6060.011.26010.00000.0000-6.581711.26
12642006.06.26 17:39buy6350.011.26020.00000.0000
12652006.06.26 17:49close6350.011.25950.00000.0000-0.701710.56
12662006.06.26 17:49close6340.161.25970.00000.0000-12.801697.76
12672006.06.26 17:49close6330.081.25970.00000.0000-15.201682.56
12682006.06.26 17:49close6320.041.25970.00000.0000-11.601670.96
12692006.06.26 17:49close6310.021.25970.00000.0000-8.001662.96
12702006.06.26 17:49close6300.011.25970.00000.0000-5.001657.96
12712006.06.26 17:49buy6360.011.25970.00000.0000
12722006.06.26 18:25buy6370.021.25870.00000.0000
12732006.06.26 19:09buy6380.041.25760.00000.0000
12742006.06.26 23:40close6380.041.25960.00000.00008.001665.96
12752006.06.26 23:40close6370.021.25950.00000.00001.601667.56
12762006.06.26 23:40close6360.011.25960.00000.0000-0.101667.46
12772006.06.26 23:40buy6390.011.25970.00000.0000
12782006.06.26 23:59buy6400.021.25840.00000.0000
12792006.06.27 00:00close6400.021.26050.00000.00004.051671.51
12802006.06.27 00:00close6390.011.26070.00000.00000.921672.44
12812006.06.27 00:01buy6410.011.26120.00000.0000
12822006.06.27 01:25buy6420.021.26010.00000.0000
12832006.06.27 07:00sell6430.011.26010.00000.0000
12842006.06.27 08:00sell6440.021.26110.00000.0000
12852006.06.27 08:15close6440.021.25910.00000.00004.001676.44
12862006.06.27 08:15buy6450.041.25900.00000.0000
12872006.06.27 08:15close6430.011.25900.00000.00001.101677.54
12882006.06.27 08:16buy6460.081.25790.00000.0000
12892006.06.27 08:22close6450.041.25870.00000.0000-1.201676.34
12902006.06.27 08:22close6420.021.25870.00000.0000-2.801673.54
12912006.06.27 08:22close6410.011.25870.00000.0000-2.501671.04
12922006.06.27 08:22close6460.081.25870.00000.00006.401677.44
12932006.06.27 08:22buy6470.011.25900.00000.0000
12942006.06.27 09:09buy6480.021.25790.00000.0000
12952006.06.27 11:00sell6490.011.25730.00000.0000
12962006.06.27 12:01buy6500.041.25690.00000.0000
12972006.06.27 12:24sell6510.021.25840.00000.0000
12982006.06.27 12:39close6500.041.25890.00000.00008.001685.44
12992006.06.27 12:39close6480.021.25880.00000.00001.801687.24
13002006.06.27 12:39close6470.011.25900.00000.00000.001687.24
13012006.06.27 12:39buy6520.011.25910.00000.0000
13022006.06.27 12:45sell6530.041.25940.00000.0000
13032006.06.27 14:01buy6540.021.25800.00000.0000
13042006.06.27 14:24close6540.021.26000.00000.00004.001691.24
13052006.06.27 14:24close6520.011.25990.00000.00000.801692.04
13062006.06.27 14:24buy6550.011.26020.00000.0000
13072006.06.27 15:40buy6560.021.25920.00000.0000
13082006.06.27 16:03buy6570.041.25810.00000.0000
13092006.06.27 22:00close6530.041.25740.00000.00008.001700.04
13102006.06.27 22:00close6560.021.25730.00000.0000-3.801696.24
13112006.06.27 22:00close6570.041.25720.00000.0000-3.601692.64
13122006.06.27 22:00close6510.021.25740.00000.00002.001694.64
13132006.06.27 22:00close6550.011.25730.00000.0000-2.901691.74
13142006.06.27 22:00close6490.011.25750.00000.0000-0.201691.54
13152006.06.27 22:01buy6580.011.25740.00000.0000
13162006.06.28 08:02buy6590.021.25640.00000.0000
13172006.06.28 12:54buy6600.041.25530.00000.0000
13182006.06.28 13:30sell6610.011.25530.00000.0000
13192006.06.28 16:01buy6620.081.25340.00000.0000
13202006.06.28 16:01close6610.011.25330.00000.00002.001693.54
13212006.06.28 16:01sell6630.011.25300.00000.0000
13222006.06.28 16:10buy6640.161.25240.00000.0000
13232006.06.28 16:24sell6650.021.25400.00000.0000
13242006.06.28 16:25close6650.021.25440.00000.0000-0.801692.74
13252006.06.28 16:25close6630.011.25440.00000.0000-1.401691.34
13262006.06.28 16:25close6600.041.25420.00000.0000-4.401686.94
13272006.06.28 16:25close6590.021.25420.00000.0000-4.401682.54
13282006.06.28 16:25close6580.011.25420.00000.0000-3.281679.26
13292006.06.28 16:25close6640.161.25420.00000.000028.801708.06
13302006.06.28 16:25close6620.081.25420.00000.00006.401714.46
13312006.06.28 16:25sell6660.011.25420.00000.0000
13322006.06.28 18:54sell6670.021.25520.00000.0000
13332006.06.28 19:31buy6680.011.25550.00000.0000
13342006.06.28 19:59buy6690.021.25410.00000.0000
13352006.06.29 09:52close6670.021.25320.00000.00004.361718.82
13362006.06.29 09:52buy6700.041.25310.00000.0000
13372006.06.29 09:52close6660.011.25310.00000.00001.281720.11
13382006.06.29 09:52sell6710.011.25280.00000.0000
13392006.06.29 12:36sell6720.021.25380.00000.0000
13402006.06.29 12:40sell6730.041.25490.00000.0000
13412006.06.29 12:52close6700.041.25510.00000.00008.001728.11
13422006.06.29 12:52close6690.021.25500.00000.00001.351729.45
13432006.06.29 12:52close6680.011.25510.00000.0000-0.631728.83
13442006.06.29 13:54close6720.021.25390.00000.0000-0.201728.63
13452006.06.29 13:54close6710.011.25390.00000.0000-1.101727.53
13462006.06.29 13:54close6730.041.25390.00000.00004.001731.53
13472006.06.29 13:54sell6740.011.25370.00000.0000
13482006.06.29 14:09sell6750.021.25480.00000.0000
13492006.06.29 17:55close6750.021.25280.00000.00004.001735.53
13502006.06.29 17:55close6740.011.25290.00000.00000.801736.33
13512006.06.29 17:55sell6760.011.25260.00000.0000
13522006.06.29 18:19sell6770.021.25360.00000.0000
13532006.06.29 18:24sell6780.041.25470.00000.0000
13542006.06.29 18:43sell6790.081.26120.00000.0000
13552006.06.29 18:57close6790.081.26390.00000.0000-21.601714.73
13562006.06.29 18:57close6780.041.26390.00000.0000-36.801677.93
13572006.06.29 18:57close6770.021.26390.00000.0000-20.601657.33
13582006.06.29 18:57close6760.011.26390.00000.0000-11.301646.03
13592006.06.29 18:57buy6800.011.26390.00000.0000
13602006.06.29 18:59buy6810.021.25530.00000.0000
13612006.06.29 19:59buy6820.041.25320.00000.0000
13622006.06.29 20:01close6820.041.26450.00000.000045.201691.23
13632006.06.29 20:01close6810.021.26450.00000.000018.401709.63
13642006.06.29 20:01close6800.011.26450.00000.00000.601710.23
13652006.06.29 20:02buy6830.011.26460.00000.0000
13662006.06.29 21:39close6830.011.26660.00000.00002.001712.23
13672006.06.29 21:39buy6840.011.26670.00000.0000
13682006.06.29 21:45sell6850.011.26660.00000.0000
13692006.06.30 01:04sell6860.021.26760.00000.0000
13702006.06.30 01:09close6840.011.26870.00000.00001.921714.15
13712006.06.30 01:09buy6870.011.26900.00000.0000
13722006.06.30 01:09sell6880.041.26880.00000.0000
13732006.06.30 01:34sell6890.081.26980.00000.0000
13742006.06.30 01:39sell6900.161.27090.00000.0000
13752006.06.30 01:39close6870.011.27100.00000.00002.001716.15
13762006.06.30 01:39buy6910.011.27130.00000.0000
13772006.06.30 02:52buy6920.021.27020.00000.0000
13782006.06.30 05:37close6920.021.27220.00000.00004.001720.15
13792006.06.30 05:37close6910.011.27210.00000.00000.801720.95
13802006.06.30 05:37buy6930.011.27250.00000.0000
13812006.06.30 06:09buy6940.021.27140.00000.0000
13822006.06.30 06:24buy6950.041.27040.00000.0000
13832006.06.30 07:59close6950.041.27260.00000.00008.801729.75
13842006.06.30 08:00close6940.021.27240.00000.00002.001731.75
13852006.06.30 08:01close6930.011.27150.00000.0000-1.001730.75
13862006.06.30 08:01buy6960.011.27160.00000.0000
13872006.06.30 08:09buy6970.021.27060.00000.0000
13882006.06.30 12:34close6970.021.27260.00000.00004.001734.75
13892006.06.30 12:34close6960.011.27270.00000.00001.101735.85
13902006.06.30 12:34buy6980.011.27300.00000.0000
13912006.06.30 12:37close6980.011.27500.00000.00002.001737.85
13922006.06.30 12:37buy6990.011.27530.00000.0000
13932006.06.30 14:58close6990.011.27760.00000.00002.301740.15
13942006.06.30 15:00buy7000.011.27710.00000.0000
13952006.06.30 22:28close7000.011.27910.00000.00002.001742.15
13962006.06.30 22:28buy7010.011.27920.00000.0000
13972006.07.03 00:18buy7020.021.27810.00000.0000
13982006.07.03 01:25buy7030.041.27710.00000.0000
13992006.07.03 10:37close7030.041.27910.00000.00008.001750.15
14002006.07.03 10:37close7020.021.27900.00000.00001.801751.95
14012006.07.03 10:37close7010.011.27920.00000.0000-0.081751.87
14022006.07.03 10:37buy7040.011.27930.00000.0000
14032006.07.03 11:59buy7050.021.27720.00000.0000
14042006.07.03 12:00close7050.021.27920.00000.00004.001755.87
14052006.07.03 12:00close7040.011.27940.00000.00000.101755.97
14062006.07.03 12:00buy7060.011.27970.00000.0000
14072006.07.03 12:36buy7070.021.27870.00000.0000
14082006.07.03 13:45buy7080.041.27760.00000.0000
14092006.07.03 14:06close7080.041.27960.00000.00008.001763.97
14102006.07.03 14:06close7070.021.27950.00000.00001.601765.57
14112006.07.03 14:06close7060.011.27960.00000.0000-0.101765.47
14122006.07.03 14:06buy7090.011.27990.00000.0000
14132006.07.03 15:59buy7100.021.27800.00000.0000
14142006.07.03 16:21close7100.021.28000.00000.00004.001769.47
14152006.07.03 16:21close7090.011.27990.00000.00000.001769.47
14162006.07.03 16:22buy7110.011.28020.00000.0000
14172006.07.03 16:54buy7120.021.27920.00000.0000
14182006.07.04 06:43close7120.021.28130.00000.00004.051773.52
14192006.07.04 06:45close7110.011.28100.00000.00000.721774.25
14202006.07.05 04:30buy7130.011.27940.00000.0000
14212006.07.05 05:22close7130.011.28140.00000.00002.001776.25
14222006.07.05 05:22buy7140.011.28150.00000.0000
14232006.07.05 06:24buy7150.021.28050.00000.0000
14242006.07.05 06:39buy7160.041.27940.00000.0000
14252006.07.05 06:54buy7170.081.27830.00000.0000
14262006.07.05 07:59close7160.041.28240.00000.000012.001788.25
14272006.07.05 08:00close7170.081.28230.00000.000032.001820.25
14282006.07.05 08:00close7150.021.27650.00000.0000-8.001812.25
14292006.07.05 08:01close7140.011.27610.00000.0000-5.401806.85
14302006.07.05 08:01close6900.161.27540.00000.0000-69.101737.75
14312006.07.05 08:01close6890.081.27550.00000.0000-44.151693.60
14322006.07.05 08:01close6880.041.27540.00000.0000-25.671667.93
14332006.07.05 08:01close6860.021.27550.00000.0000-15.441652.49
14342006.07.05 08:02close6850.011.27560.00000.0000-8.761643.74
14352006.07.05 08:02sell7180.011.27530.00000.0000
14362006.07.05 08:09sell7190.021.27640.00000.0000
14372006.07.05 10:51sell7200.041.27740.00000.0000
14382006.07.05 11:30sell7210.081.27850.00000.0000
14392006.07.05 11:59close7210.081.27650.00000.000016.001659.74
14402006.07.05 12:00close7200.041.27640.00000.00004.001663.74
14412006.07.05 12:01close7190.021.27910.00000.0000-5.401658.34
14422006.07.05 12:01close7180.011.27920.00000.0000-3.901654.44
14432006.07.05 12:01sell7220.011.27890.00000.0000
14442006.07.05 12:22close7220.011.27690.00000.00002.001656.44
14452006.07.05 12:22sell7230.011.27680.00000.0000
14462006.07.05 12:30buy7240.011.27580.00000.0000
14472006.07.05 12:39close7230.011.27480.00000.00002.001658.44
14482006.07.05 12:39buy7250.021.27480.00000.0000
14492006.07.05 13:00sell7260.011.27460.00000.0000
14502006.07.05 13:09sell7270.021.27560.00000.0000
14512006.07.05 13:24buy7280.041.27370.00000.0000
14522006.07.05 13:24close7270.021.27360.00000.00004.001662.44
14532006.07.05 13:24close7260.011.27370.00000.00000.901663.34
14542006.07.05 13:24sell7290.011.27330.00000.0000
14552006.07.05 13:45buy7300.081.27270.00000.0000
14562006.07.06 11:54sell7310.021.27440.00000.0000
14572006.07.06 11:54close7300.081.27470.00000.000014.191677.52
14582006.07.06 11:54close7280.041.27460.00000.00002.691680.22
14592006.07.06 11:55close7250.021.27470.00000.0000-0.651679.56
14602006.07.06 11:55close7240.011.27460.00000.0000-1.431678.14
14612006.07.06 12:34sell7320.041.27540.00000.0000
14622006.07.06 12:37sell7330.081.27650.00000.0000
14632006.07.06 12:39sell7340.161.27750.00000.0000
14642006.07.06 13:00buy7350.011.27600.00000.0000
14652006.07.06 13:04close7350.011.27540.00000.0000-0.601677.54
14662006.07.06 13:04close7320.041.27560.00000.0000-0.801676.74
14672006.07.06 13:04close7310.021.27560.00000.0000-2.401674.34
14682006.07.06 13:04close7290.011.27560.00000.0000-2.121672.22
14692006.07.06 13:04close7340.161.27560.00000.000030.401702.62
14702006.07.06 13:04close7330.081.27560.00000.00007.201709.82
14712006.07.06 13:04buy7360.011.27560.00000.0000
14722006.07.06 13:06buy7370.021.27460.00000.0000
14732006.07.06 14:00sell7380.011.27520.00000.0000
14742006.07.06 14:07sell7390.021.27620.00000.0000
14752006.07.06 14:09close7370.021.27660.00000.00004.001713.82
14762006.07.06 14:09close7360.011.27650.00000.00000.901714.72
14772006.07.06 14:18sell7400.041.27730.00000.0000
14782006.07.06 14:55close7400.041.27530.00000.00008.001722.72
14792006.07.06 14:55close7390.021.27540.00000.00001.601724.32
14802006.07.06 14:55close7380.011.27530.00000.0000-0.101724.22
14812006.07.06 14:55sell7410.011.27520.00000.0000
14822006.07.06 15:09sell7420.021.27620.00000.0000
14832006.07.06 18:07sell7430.041.27730.00000.0000
14842006.07.07 00:00buy7440.011.27810.00000.0000
14852006.07.07 00:40buy7450.021.27710.00000.0000
14862006.07.07 09:30sell7460.081.27840.00000.0000
14872006.07.07 09:33close7450.021.27910.00000.00004.001728.22
14882006.07.07 09:33close7440.011.27900.00000.00000.901729.12
14892006.07.07 09:40close7430.041.27780.00000.0000-1.761727.36
14902006.07.07 09:40close7420.021.27780.00000.0000-3.081724.28
14912006.07.07 09:40close7410.011.27780.00000.0000-2.541721.74
14922006.07.07 09:40close7460.081.27780.00000.00004.801726.54
14932006.07.07 13:15buy7470.011.28270.00000.0000
14942006.07.07 14:00buy7480.021.28160.00000.0000
14952006.07.10 00:05buy7490.041.28060.00000.0000
14962006.07.10 00:22buy7500.081.27950.00000.0000
14972006.07.10 04:15sell7510.011.27920.00000.0000
14982006.07.10 06:09sell7520.021.28020.00000.0000
14992006.07.10 09:24buy7530.161.27850.00000.0000
15002006.07.10 09:24close7520.021.27820.00000.00004.001730.54
15012006.07.10 09:25close7510.011.27810.00000.00001.101731.64
15022006.07.10 11:59sell7540.011.27710.00000.0000
15032006.07.10 12:22close7540.011.27510.00000.00002.001733.64
15042006.07.10 12:22sell7550.011.27480.00000.0000
15052006.07.10 13:39close7550.011.27280.00000.00002.001735.64
15062006.07.10 13:39sell7560.011.27250.00000.0000
15072006.07.10 13:46sell7570.021.27350.00000.0000
15082006.07.10 15:20sell7580.041.27460.00000.0000
15092006.07.10 16:01sell7590.081.27560.00000.0000
15102006.07.10 16:24close7590.081.27360.00000.000016.001751.64
15112006.07.10 16:24close7580.041.27370.00000.00003.601755.24
15122006.07.10 16:25close7570.021.27360.00000.0000-0.201755.04
15132006.07.10 16:25close7560.011.27370.00000.0000-1.201753.84
15142006.07.10 16:25sell7600.011.27340.00000.0000
15152006.07.10 19:24sell7610.021.27450.00000.0000
15162006.07.11 13:07close7610.021.27250.00000.00004.121757.96
15172006.07.11 13:07close7600.011.27240.00000.00001.061759.02
15182006.07.11 13:07sell7620.011.27230.00000.0000
15192006.07.11 13:19sell7630.021.27330.00000.0000
15202006.07.11 13:22sell7640.041.27440.00000.0000
15212006.07.11 13:24sell7650.081.27540.00000.0000
15222006.07.11 17:24sell7660.161.27650.00000.0000
15232006.07.12 08:37close7660.161.27450.00000.000032.971791.99
15242006.07.12 08:37close7650.081.27460.00000.00006.881798.88
15252006.07.12 08:37close7640.041.27450.00000.0000-0.161798.72
15262006.07.12 08:37close7630.021.27460.00000.0000-2.481796.24
15272006.07.12 08:37close7620.011.27450.00000.0000-2.141794.10
15282006.07.12 10:45sell7670.011.27320.00000.0000
15292006.07.12 12:36close7670.011.27120.00000.00002.001796.10
15302006.07.12 12:36sell7680.011.27090.00000.0000
15312006.07.12 12:39close7680.011.26890.00000.00002.001798.10
15322006.07.12 12:40sell7690.011.26860.00000.0000
15332006.07.12 12:43sell7700.021.26960.00000.0000
15342006.07.12 12:51sell7710.041.27070.00000.0000
15352006.07.12 13:09sell7720.081.27170.00000.0000
15362006.07.12 13:54close7720.081.26970.00000.000016.001814.10
15372006.07.12 13:54close7710.041.26980.00000.00003.601817.70
15382006.07.12 13:54close7700.021.26970.00000.0000-0.201817.50
15392006.07.12 13:54close7690.011.26960.00000.0000-1.001816.50
15402006.07.12 14:30sell7730.011.26900.00000.0000
15412006.07.12 15:39sell7740.021.27000.00000.0000
15422006.07.13 01:09sell7750.041.27110.00000.0000
15432006.07.13 07:09sell7760.081.27210.00000.0000
15442006.07.13 09:55close7760.081.27010.00000.000016.001832.50
15452006.07.13 09:55close7750.041.27020.00000.00003.601836.10
15462006.07.13 09:55close7740.021.27010.00000.00000.161836.26
15472006.07.13 09:55close7730.011.27020.00000.0000-1.021835.24
15482006.07.13 09:55sell7770.011.26990.00000.0000
15492006.07.13 12:39sell7780.021.27100.00000.0000
15502006.07.13 14:54close7780.021.26900.00000.00004.001839.24
15512006.07.13 14:54close7770.011.26910.00000.00000.801840.04
15522006.07.13 15:00sell7790.011.26930.00000.0000
15532006.07.13 15:59sell7800.021.27080.00000.0000
15542006.07.13 16:00close7800.021.26870.00000.00004.201844.24
15552006.07.13 16:00close7790.011.26860.00000.00000.701844.94
15562006.07.13 16:00sell7810.011.26790.00000.0000
15572006.07.13 17:39sell7820.021.26900.00000.0000
15582006.07.13 18:54sell7830.041.27000.00000.0000
15592006.07.14 00:54close7830.041.26800.00000.00008.241853.19
15602006.07.14 00:54close7820.021.26790.00000.00002.321855.51
15612006.07.14 00:54close7810.011.26780.00000.00000.161855.67
15622006.07.14 00:54sell7840.011.26750.00000.0000
15632006.07.14 04:10sell7850.021.26860.00000.0000
15642006.07.14 08:24close7850.021.26660.00000.00004.001859.67
15652006.07.14 08:24close7840.011.26670.00000.00000.801860.47
15662006.07.14 08:24sell7860.011.26630.00000.0000
15672006.07.14 08:37sell7870.021.26730.00000.0000
15682006.07.14 09:24sell7880.041.26840.00000.0000
15692006.07.14 11:10close7880.041.26640.00000.00008.001868.47
15702006.07.14 11:10close7870.021.26650.00000.00001.601870.07
15712006.07.14 11:10close7860.011.26640.00000.0000-0.101869.97
15722006.07.14 11:11sell7890.011.26630.00000.0000
15732006.07.14 11:40sell7900.021.26730.00000.0000
15742006.07.14 12:30sell7910.041.26840.00000.0000
15752006.07.14 12:52close7910.041.26640.00000.00008.001877.97
15762006.07.14 12:52close7900.021.26650.00000.00001.601879.57
15772006.07.14 12:52close7890.011.26640.00000.0000-0.101879.47
15782006.07.14 12:52sell7920.011.26630.00000.0000
15792006.07.14 13:52close7920.011.26430.00000.00002.001881.47
15802006.07.14 13:52sell7930.011.26400.00000.0000
15812006.07.14 22:23sell7940.021.26510.00000.0000
15822006.07.17 02:09close7940.021.26310.00000.00004.121885.59
15832006.07.17 02:09close7930.011.26320.00000.00000.861886.45
15842006.07.17 02:10sell7950.011.26290.00000.0000
15852006.07.17 08:06close7950.011.26090.00000.00002.001888.45
15862006.07.17 08:07sell7960.011.26060.00000.0000
15872006.07.17 08:21close7960.011.25860.00000.00002.001890.45
15882006.07.17 08:22sell7970.011.25850.00000.0000
15892006.07.17 08:39close7970.011.25650.00000.00002.001892.45
15902006.07.17 08:39sell7980.011.25620.00000.0000
15912006.07.17 09:34close7980.011.25420.00000.00002.001894.45
15922006.07.17 09:35sell7990.011.25390.00000.0000
15932006.07.17 10:18sell8000.021.25500.00000.0000
15942006.07.17 12:37close8000.021.25300.00000.00004.001898.45
15952006.07.17 12:37close7990.011.25310.00000.00000.801899.25
15962006.07.17 12:37sell8010.011.25280.00000.0000
15972006.07.17 13:39sell8020.021.25380.00000.0000
15982006.07.17 14:54close8020.021.25180.00000.00004.001903.25
15992006.07.17 14:54close8010.011.25170.00000.00001.101904.35
16002006.07.17 14:55sell8030.011.25140.00000.0000
16012006.07.17 15:04sell8040.021.25250.00000.0000
16022006.07.17 15:59sell8050.041.25370.00000.0000
16032006.07.17 20:35close8050.041.25170.00000.00008.001912.35
16042006.07.17 20:35close8040.021.25180.00000.00001.401913.75
16052006.07.17 20:35close8030.011.25170.00000.0000-0.301913.45
16062006.07.17 20:36sell8060.011.25160.00000.0000
16072006.07.18 00:09sell8070.021.25270.00000.0000
16082006.07.18 08:01sell8080.041.25370.00000.0000
16092006.07.18 09:04close8080.041.25170.00000.00008.001921.45
16102006.07.18 09:04close8070.021.25180.00000.00001.801923.25
16112006.07.18 09:05close8060.011.25170.00000.0000-0.041923.21
16122006.07.18 09:05sell8090.011.25160.00000.0000
16132006.07.18 10:09sell8100.021.25270.00000.0000
16142006.07.18 10:22sell8110.041.25370.00000.0000
16152006.07.18 10:40sell8120.081.25480.00000.0000
16162006.07.18 11:54close8120.081.25280.00000.000016.001939.21
16172006.07.18 11:54close8110.041.25290.00000.00003.201942.41
16182006.07.18 11:54close8100.021.25270.00000.00000.001942.41
16192006.07.18 11:54close8090.011.25280.00000.0000-1.201941.21
16202006.07.18 12:00sell8130.011.25170.00000.0000
16212006.07.18 12:01sell8140.021.25280.00000.0000
16222006.07.18 12:09sell8150.041.25380.00000.0000
16232006.07.18 13:09sell8160.081.25490.00000.0000
16242006.07.18 13:49close8160.081.25290.00000.000016.001957.21
16252006.07.18 13:49close8150.041.25280.00000.00004.001961.21
16262006.07.18 13:50close8140.021.25270.00000.00000.201961.41
16272006.07.18 13:50close8130.011.25280.00000.0000-1.101960.31
16282006.07.18 13:50sell8170.011.25250.00000.0000
16292006.07.18 16:00close8170.011.25040.00000.00002.101962.41
16302006.07.18 16:01sell8180.011.25000.00000.0000
16312006.07.19 01:09close8180.011.24800.00000.00002.061964.47
16322006.07.19 01:15sell8190.011.24810.00000.0000
16332006.07.19 02:22sell8200.021.24910.00000.0000
16342006.07.19 03:16sell8210.041.25020.00000.0000
16352006.07.19 08:03close8210.041.24820.00000.00008.001972.47
16362006.07.19 08:03close8200.021.24830.00000.00001.601974.07
16372006.07.19 08:03close8190.011.24820.00000.0000-0.101973.97
16382006.07.19 13:00sell8220.011.24710.00000.0000
16392006.07.19 13:51sell8230.021.24820.00000.0000
16402006.07.19 14:00sell8240.041.25150.00000.0000
16412006.07.19 14:04sell8250.081.25260.00000.0000
16422006.07.19 14:04sell8260.161.25360.00000.0000
16432006.07.20 11:24close7530.161.26420.00000.0000-243.301730.67
16442006.07.20 11:24close7500.081.26410.00000.0000-130.451600.23
16452006.07.20 11:24close7490.041.26430.00000.0000-68.821531.40
16462006.07.20 11:24close7480.021.26420.00000.0000-36.761494.64
16472006.07.20 11:25close7470.011.26430.00000.0000-19.381475.26
16482006.07.20 11:25buy8270.011.26440.00000.0000
16492006.07.20 12:40buy8280.021.26330.00000.0000
16502006.07.20 13:31buy8290.041.26220.00000.0000
16512006.07.20 14:04close8290.041.26420.00000.00008.001483.26
16522006.07.20 14:04close8280.021.26410.00000.00001.601484.86
16532006.07.20 14:05close8270.011.26420.00000.0000-0.201484.66
16542006.07.20 14:05buy8300.011.26430.00000.0000
16552006.07.20 15:24buy8310.021.26330.00000.0000
16562006.07.20 18:18close8310.021.26530.00000.00004.001488.66
16572006.07.20 18:18close8300.011.26520.00000.00000.901489.56
16582006.07.20 18:18buy8320.011.26550.00000.0000
16592006.07.20 18:24buy8330.021.26450.00000.0000
16602006.07.20 19:37buy8340.041.26340.00000.0000
16612006.07.21 06:40close8340.041.26540.00000.00007.701497.26
16622006.07.21 06:40close8330.021.26530.00000.00001.451498.70
16632006.07.21 06:40close8320.011.26540.00000.0000-0.181498.53
16642006.07.21 06:40buy8350.011.26550.00000.0000
16652006.07.21 06:54buy8360.021.26450.00000.0000
16662006.07.21 07:24close8360.021.26650.00000.00004.001502.53
16672006.07.21 07:24close8350.011.26640.00000.00000.901503.43
16682006.07.21 07:24buy8370.011.26670.00000.0000
16692006.07.21 12:24close8370.011.26870.00000.00002.001505.43
16702006.07.21 12:24buy8380.011.26880.00000.0000
16712006.07.21 13:37buy8390.021.26770.00000.0000
16722006.07.23 20:00close8390.021.27020.00000.00005.001510.43
16732006.07.23 20:01close8380.011.27010.00000.00001.301511.73
16742006.07.23 20:02buy8400.011.27040.00000.0000
16752006.07.24 00:04buy8410.021.26930.00000.0000
16762006.07.24 00:07buy8420.041.26820.00000.0000
16772006.07.24 00:09buy8430.081.26720.00000.0000
16782006.07.24 01:00buy8440.161.26610.00000.0000
16792006.07.26 18:16close8440.161.26810.00000.000029.581541.31
16802006.07.26 18:16close8430.081.26800.00000.00005.191546.51
16812006.07.26 18:16close8420.041.26810.00000.0000-1.001545.50
16822006.07.26 18:17close8410.021.26800.00000.0000-2.901542.60
16832006.07.26 18:17close8400.011.26810.00000.0000-2.531540.07
16842006.07.26 18:17buy8450.011.26820.00000.0000
16852006.07.26 18:24close8450.011.27020.00000.00002.001542.07
16862006.07.26 18:24buy8460.011.27050.00000.0000
16872006.07.26 18:29buy8470.021.26940.00000.0000
16882006.07.26 20:24close8470.021.27140.00000.00004.001546.07
16892006.07.26 20:24close8460.011.27150.00000.00001.001547.07
16902006.07.26 20:24buy8480.011.27180.00000.0000
16912006.07.27 00:09buy8490.021.27080.00000.0000
16922006.07.27 04:24close8490.021.27280.00000.00004.001551.07
16932006.07.27 04:24close8480.011.27270.00000.00000.671551.75
16942006.07.27 04:25buy8500.011.27300.00000.0000
16952006.07.27 10:54close8500.011.27500.00000.00002.001553.75
16962006.07.27 10:54buy8510.011.27510.00000.0000
16972006.07.27 11:24buy8520.021.27400.00000.0000
16982006.07.27 12:34buy8530.041.27300.00000.0000
16992006.07.27 12:37buy8540.081.27190.00000.0000
17002006.07.27 12:39buy8550.161.27090.00000.0000
17012006.07.27 12:51close8550.161.27290.00000.000032.001585.75
17022006.07.27 12:52close8540.081.27300.00000.00008.801594.55
17032006.07.27 12:52close8530.041.27310.00000.00000.401594.95
17042006.07.27 12:52close8520.021.27320.00000.0000-1.601593.35
17052006.07.27 12:52close8510.011.27310.00000.0000-2.001591.35
17062006.07.27 12:52buy8560.011.27340.00000.0000
17072006.07.27 13:07close8560.011.27540.00000.00002.001593.35
17082006.07.27 13:07buy8570.011.27570.00000.0000
17092006.07.27 13:54buy8580.021.27470.00000.0000
17102006.07.27 14:09buy8590.041.27360.00000.0000
17112006.07.27 15:07buy8600.081.27260.00000.0000
17122006.07.27 17:09buy8610.161.27150.00000.0000
17132006.07.28 12:39close8610.161.27350.00000.000030.791624.14
17142006.07.28 12:39close8600.081.27360.00000.00007.401631.53
17152006.07.28 12:39close8590.041.27370.00000.00000.101631.63
17162006.07.28 12:39close8580.021.27380.00000.0000-1.951629.68
17172006.07.28 12:39close8570.011.27390.00000.0000-1.881627.81
17182006.07.28 13:30buy8620.011.27480.00000.0000
17192006.07.28 13:54buy8630.021.27370.00000.0000
17202006.07.28 14:16close8630.021.27570.00000.00004.001631.81
17212006.07.28 14:16close8620.011.27560.00000.00000.801632.61
17222006.07.28 14:16buy8640.011.27590.00000.0000
17232006.07.28 14:24buy8650.021.27490.00000.0000
17242006.07.28 15:09close8650.021.27690.00000.00004.001636.61
17252006.07.28 15:09close8640.011.27680.00000.00000.901637.51
17262006.07.28 15:10buy8660.011.27710.00000.0000
17272006.07.28 15:22buy8670.021.27600.00000.0000
17282006.07.28 15:39buy8680.041.27500.00000.0000
17292006.07.28 16:40buy8690.081.27390.00000.0000
17302006.07.28 18:15close8690.081.27590.00000.000016.001653.51
17312006.07.28 18:16close8680.041.27580.00000.00003.201656.71
17322006.07.28 18:16close8670.021.27590.00000.0000-0.201656.51
17332006.07.28 18:16close8660.011.27580.00000.0000-1.301655.21
17342006.07.31 00:00buy8700.011.27740.00000.0000
17352006.07.31 00:17buy8710.021.27630.00000.0000
17362006.07.31 01:24buy8720.041.27530.00000.0000
17372006.07.31 07:55buy8730.081.27420.00000.0000
17382006.07.31 11:37close8730.081.27620.00000.000016.001671.21
17392006.07.31 11:37close8720.041.27630.00000.00004.001675.21
17402006.07.31 11:37close8710.021.27640.00000.00000.201675.41
17412006.07.31 11:37close8700.011.27630.00000.0000-1.101674.31
17422006.07.31 11:37buy8740.011.27660.00000.0000
17432006.07.31 14:24buy8750.021.27550.00000.0000
17442006.07.31 17:36close8750.021.27750.00000.00004.001678.31
17452006.07.31 17:36close8740.011.27740.00000.00000.801679.11
17462006.07.31 17:36buy8760.011.27770.00000.0000
17472006.07.31 18:09buy8770.021.27670.00000.0000
17482006.08.01 00:39buy8780.041.27560.00000.0000
17492006.08.01 01:50buy8790.081.27460.00000.0000
17502006.08.01 04:54buy8800.161.27350.00000.0000
17512006.08.01 10:37close8800.161.27560.00000.000033.601712.71
17522006.08.01 10:37close8790.081.27570.00000.00008.801721.51
17532006.08.01 10:37close8780.041.27560.00000.00000.001721.51
17542006.08.01 10:38close8770.021.27570.00000.0000-2.151719.35
17552006.08.01 10:38close8760.011.27560.00000.0000-2.181717.18
17562006.08.01 13:00buy8810.011.27400.00000.0000
17572006.08.01 13:45close8810.011.27600.00000.00002.001719.18
17582006.08.01 16:45buy8820.011.28110.00000.0000
17592006.08.02 02:40close8820.011.28310.00000.00001.921721.10
17602006.08.02 02:40buy8830.011.28320.00000.0000
17612006.08.02 04:25buy8840.021.28210.00000.0000
17622006.08.02 07:54buy8850.041.28110.00000.0000
17632006.08.02 08:39buy8860.081.28000.00000.0000
17642006.08.02 12:24buy8870.161.27900.00000.0000
17652006.08.02 13:19close8870.161.28100.00000.000032.001753.10
17662006.08.02 13:19close8860.081.28090.00000.00007.201760.30
17672006.08.02 13:20close8850.041.28100.00000.0000-0.401759.90
17682006.08.02 13:20close8840.021.28090.00000.0000-2.401757.50
17692006.08.02 13:20close8830.011.28100.00000.0000-2.201755.30
17702006.08.02 13:20buy8880.011.28110.00000.0000
17712006.08.02 15:06buy8890.021.28000.00000.0000
17722006.08.02 15:09buy8900.041.27900.00000.0000
17732006.08.02 16:24buy8910.081.27790.00000.0000
17742006.08.02 17:01close8910.081.27990.00000.000016.001771.30
17752006.08.02 17:01close8900.041.27980.00000.00003.201774.50
17762006.08.02 17:01close8890.021.27990.00000.0000-0.201774.30
17772006.08.02 17:01close8880.011.27980.00000.0000-1.301773.00
17782006.08.03 12:45buy8920.011.28310.00000.0000
17792006.08.03 12:54buy8930.021.28200.00000.0000
17802006.08.03 13:22buy8940.041.28100.00000.0000
17812006.08.03 14:54buy8950.081.27990.00000.0000
17822006.08.03 14:54buy8960.161.27890.00000.0000
17832006.08.03 17:09close8960.161.28090.00000.000032.001805.00
17842006.08.03 17:10close8950.081.28100.00000.00008.801813.80
17852006.08.03 17:10close8940.041.28090.00000.0000-0.401813.40
17862006.08.03 17:10close8930.021.28100.00000.0000-2.001811.40
17872006.08.03 17:10close8920.011.28090.00000.0000-2.201809.20
17882006.08.04 13:00buy8970.011.28810.00000.0000
17892006.08.04 13:09buy8980.021.28710.00000.0000
17902006.08.04 13:51close8980.021.28910.00000.00004.001813.20
17912006.08.04 13:51close8970.011.28920.00000.00001.101814.30
17922006.08.04 13:51buy8990.011.28950.00000.0000
17932006.08.04 15:10buy9000.021.28840.00000.0000
17942006.08.07 06:52buy9010.041.28740.00000.0000
17952006.08.07 07:00buy9020.081.28630.00000.0000
17962006.08.07 12:06buy9030.161.28530.00000.0000
17972006.08.07 13:39close9030.161.28730.00000.000032.001846.30
17982006.08.07 13:39close9020.081.28740.00000.00008.801855.10
17992006.08.07 13:39close9010.041.28750.00000.00000.401855.50
18002006.08.07 13:40close9000.021.28760.00000.0000-1.751853.75
18012006.08.07 13:40close8990.011.28750.00000.0000-2.081851.68
18022006.08.07 13:40buy9040.011.28780.00000.0000
18032006.08.07 14:09buy9050.021.28680.00000.0000
18042006.08.07 14:55buy9060.041.28570.00000.0000
18052006.08.07 17:22buy9070.081.28470.00000.0000
18062006.08.07 18:00buy9080.161.28360.00000.0000
18072006.08.08 18:05close9080.161.28560.00000.000030.791882.47
18082006.08.08 18:05close9070.081.28550.00000.00005.801888.27
18092006.08.08 18:05close9060.041.28560.00000.0000-0.701887.56
18102006.08.08 18:05close9050.021.28550.00000.0000-2.751884.81
18112006.08.08 18:05close9040.011.28540.00000.0000-2.481882.34
18122006.08.08 19:15buy9090.011.28550.00000.0000
18132006.08.08 19:21buy9100.021.28450.00000.0000
18142006.08.08 19:24buy9110.041.28340.00000.0000
18152006.08.08 21:54buy9120.081.28230.00000.0000
18162006.08.08 22:40buy9130.161.28130.00000.0000
18172006.08.09 06:24close9130.161.28330.00000.000030.791913.13
18182006.08.09 06:24close9120.081.28320.00000.00006.601919.72
18192006.08.09 06:24close9110.041.28340.00000.0000-0.301919.42
18202006.08.09 06:24close9100.021.28330.00000.0000-2.551916.87
18212006.08.09 06:25close9090.011.28340.00000.0000-2.181914.70
18222006.08.09 06:25buy9140.011.28350.00000.0000
18232006.08.09 08:06close9140.011.28550.00000.00002.001916.70
18242006.08.09 08:06buy9150.011.28580.00000.0000
18252006.08.09 09:55close9150.011.28780.00000.00002.001918.70
18262006.08.09 09:55buy9160.011.28790.00000.0000
18272006.08.09 10:45close9160.011.28990.00000.00002.001920.70
18282006.08.09 11:00buy9170.011.29010.00000.0000
18292006.08.09 11:24buy9180.021.28910.00000.0000
18302006.08.09 12:09buy9190.041.28800.00000.0000
18312006.08.09 18:24buy9200.081.28700.00000.0000
18322006.08.09 20:07buy9210.161.28590.00000.0000
18332006.08.10 01:31close9210.161.28790.00000.000028.381949.07
18342006.08.10 01:31close9200.081.28780.00000.00004.591953.66
18352006.08.10 01:31close9190.041.28790.00000.0000-1.311952.35
18362006.08.10 01:31close9180.021.28780.00000.0000-3.051949.30
18372006.08.10 01:32close9170.011.28790.00000.0000-2.431946.87
18382006.08.10 01:32buy9220.011.28800.00000.0000
18392006.08.10 06:22close9220.011.29000.00000.00002.001948.87
18402006.08.10 06:22buy9230.011.29010.00000.0000
18412006.08.10 06:37buy9240.021.28910.00000.0000
18422006.08.10 07:09close9240.021.29110.00000.00004.001952.87
18432006.08.10 07:09close9230.011.29100.00000.00000.901953.77
18442006.08.10 07:09buy9250.011.29140.00000.0000
18452006.08.10 07:14buy9260.021.29010.00000.0000
18462006.08.10 07:22buy9270.041.28910.00000.0000
18472006.08.10 07:24buy9280.081.28800.00000.0000
18482006.08.10 07:40buy9290.161.28700.00000.0000
18492006.08.21 06:55close9290.161.28900.00000.000021.131974.90
18502006.08.21 06:55close9280.081.28890.00000.00001.761976.67
18512006.08.21 06:55close9270.041.28900.00000.0000-3.121973.55
18522006.08.21 06:55close9260.021.28890.00000.0000-3.761969.79
18532006.08.21 06:55close9250.011.28880.00000.0000-3.281966.51
18542006.08.21 08:00buy9300.011.28930.00000.0000
18552006.08.21 11:37buy9310.021.28820.00000.0000
18562006.08.21 12:04close9310.021.29020.00000.00004.001970.51
18572006.08.21 12:04close9300.011.29030.00000.00001.001971.51
18582006.08.21 12:05buy9320.011.29060.00000.0000
18592006.08.21 13:54close9320.011.29260.00000.00002.001973.51
18602006.08.21 13:54buy9330.011.29290.00000.0000
18612006.08.21 15:09buy9340.021.29180.00000.0000
18622006.08.21 15:55buy9350.041.29080.00000.0000
18632006.08.21 18:03buy9360.081.28970.00000.0000
18642006.08.21 21:53buy9370.161.28870.00000.0000
18652006.10.11 18:21close8260.161.25150.00000.0000114.912088.42
18662006.10.11 18:21close8250.081.25160.00000.000048.662137.08
18672006.10.11 18:21close8240.041.25170.00000.000019.532156.61
18682006.10.11 18:21close8230.021.25160.00000.00003.362159.97
18692006.10.11 18:21close8220.011.25170.00000.00000.482160.45
18702006.10.13 12:30sell9380.011.25540.00000.0000
18712006.10.13 12:30sell9390.021.25650.00000.0000
18722006.10.13 12:31close9390.021.25450.00000.00004.002164.45
18732006.10.13 12:31close9380.011.25460.00000.00000.802165.25
18742006.10.13 12:31sell9400.011.25430.00000.0000
18752006.10.13 12:37close9400.011.25230.00000.00002.002167.25
18762006.10.13 12:37sell9410.011.25220.00000.0000
18772006.10.13 14:04close9410.011.25020.00000.00002.002169.25
18782006.10.13 14:04sell9420.011.24990.00000.0000
18792006.10.13 14:11sell9430.021.25100.00000.0000
18802006.10.13 14:37close9430.021.24900.00000.00004.002173.25
18812006.10.13 14:37close9420.011.24910.00000.00000.802174.05
18822006.10.13 14:37sell9440.011.24900.00000.0000
18832006.10.13 15:58sell9450.021.25020.00000.0000
18842006.10.13 17:43sell9460.041.25120.00000.0000
18852006.10.16 01:21close9460.041.24920.00000.00008.242182.29
18862006.10.16 01:21close9450.021.24930.00000.00001.922184.22
18872006.10.16 01:21close9440.011.24910.00000.0000-0.042184.18
18882006.10.16 01:22sell9470.011.24900.00000.0000
18892006.10.16 03:47sell9480.021.25010.00000.0000
18902006.10.16 05:17sell9490.041.25110.00000.0000
18912006.10.16 08:07sell9500.081.25220.00000.0000
18922006.10.16 12:42sell9510.161.25320.00000.0000
18932006.10.17 12:30close9510.161.25090.00000.000037.772221.94
18942006.10.17 12:30close9500.081.25070.00000.000012.482234.43
18952006.10.17 12:30close9490.041.25150.00000.0000-1.362233.07
18962006.10.17 12:31close9480.021.25140.00000.0000-2.482230.59
18972006.10.17 12:31close9470.011.25150.00000.0000-2.442228.15
18982006.10.18 15:15sell9520.011.25140.00000.0000
18992006.10.18 17:14sell9530.021.25250.00000.0000
19002006.10.18 19:16sell9540.041.25350.00000.0000
19012006.10.19 07:04sell9550.081.25460.00000.0000
19022006.10.19 07:38sell9560.161.25560.00000.0000
19032006.10.19 13:45close9370.161.25870.00000.0000-553.691674.46
19042006.10.19 13:45close9360.081.25880.00000.0000-284.041390.42
19052006.10.19 13:45close9350.041.25870.00000.0000-146.821243.60
19062006.10.19 13:45close9340.021.25880.00000.0000-75.211168.39
19072006.10.19 13:46close9330.011.25870.00000.0000-38.811129.58
19082006.10.19 15:15buy9570.011.26060.00000.0000
19092006.10.19 15:52buy9580.021.25930.00000.0000
19102006.10.19 17:08close9580.021.26130.00000.00004.001133.58
19112006.10.19 17:08close9570.011.26140.00000.00000.801134.38
19122006.10.19 17:08buy9590.011.26150.00000.0000
19132006.10.19 18:08close9590.011.26350.00000.00002.001136.38
19142006.10.19 18:08buy9600.011.26360.00000.0000
19152006.10.19 19:01buy9610.021.26260.00000.0000
19162006.10.20 09:51buy9620.041.26140.00000.0000
19172006.10.20 10:00buy9630.081.26030.00000.0000
19182006.10.20 12:41close9630.081.26230.00000.000016.001152.38
19192006.10.20 12:41close9620.041.26220.00000.00003.201155.58
19202006.10.20 12:41close9610.021.26210.00000.0000-1.151154.43
19212006.10.20 12:42close9600.011.26220.00000.0000-1.481152.95
19222006.10.20 12:42buy9640.011.26250.00000.0000
19232006.10.20 14:02buy9650.021.26140.00000.0000
19242006.10.20 14:39buy9660.041.26040.00000.0000
19252006.10.23 06:21buy9670.081.25920.00000.0000
19262006.10.23 07:16buy9680.161.25810.00000.0000
19272006.10.24 01:25close9560.161.25360.00000.000034.901187.86
19282006.10.24 01:25close9550.081.25370.00000.00008.651196.51
19292006.10.24 01:25close9540.041.25360.00000.00001.051197.56
19302006.10.24 01:25close9530.021.25370.00000.0000-1.671195.89
19312006.10.24 01:25close9520.011.25380.00000.0000-2.041193.85
19322006.10.24 01:25sell9690.011.25370.00000.0000
19332006.10.24 08:44sell9700.021.25480.00000.0000
19342006.10.24 15:19sell9710.041.25580.00000.0000
19352006.10.24 15:37sell9720.081.25690.00000.0000
19362006.10.25 08:06sell9730.161.25790.00000.0000
19372006.10.25 18:18close9680.161.26010.00000.000029.581223.44
19382006.10.25 18:18close9670.081.26040.00000.00008.391231.83
19392006.10.25 18:18close9660.041.26030.00000.0000-1.311230.52
19402006.10.25 18:18close9650.021.26020.00000.0000-2.851227.67
19412006.10.25 18:18close9640.011.26010.00000.0000-2.631225.04
19422006.10.25 18:18buy9740.011.26040.00000.0000
19432006.10.25 18:26buy9750.021.25930.00000.0000
19442006.10.25 18:48close9750.021.26140.00000.00004.201229.24
19452006.10.25 18:48close9740.011.26130.00000.00000.901230.14
19462006.10.25 18:48buy9760.011.26170.00000.0000
19472006.10.25 20:02buy9770.021.26070.00000.0000
19482006.10.26 01:57close9770.021.26270.00000.00003.551233.69
19492006.10.26 01:57close9760.011.26280.00000.00000.871234.56
19502006.10.26 01:57buy9780.011.26290.00000.0000
19512006.10.26 07:01close9780.011.26490.00000.00002.001236.56
19522006.10.26 07:01buy9790.011.26520.00000.0000
19532006.10.26 12:36close9790.011.26720.00000.00002.001238.56
19542006.10.26 12:36buy9800.011.26750.00000.0000
19552006.10.26 12:41buy9810.021.26650.00000.0000
19562006.10.26 14:00buy9820.041.26530.00000.0000
19572006.10.26 14:35close9820.041.26730.00000.00008.001246.56
19582006.10.26 14:35close9810.021.26720.00000.00001.401247.96
19592006.10.26 14:36close9800.011.26730.00000.0000-0.201247.76
19602006.10.26 14:36buy9830.011.26740.00000.0000
19612006.10.26 15:07buy9840.021.26640.00000.0000
19622006.10.26 16:22close9840.021.26840.00000.00004.001251.76
19632006.10.26 16:22close9830.011.26830.00000.00000.901252.66
19642006.10.26 16:22buy9850.011.26860.00000.0000
19652006.10.27 00:45close9850.011.27060.00000.00001.921254.59
19662006.10.27 00:45buy9860.011.27070.00000.0000
19672006.10.27 06:06buy9870.021.26960.00000.0000
19682006.10.27 06:24buy9880.041.26860.00000.0000
19692006.10.27 06:59buy9890.081.26750.00000.0000
19702006.10.27 09:21buy9900.161.26640.00000.0000
19712006.10.27 11:06close9900.161.26840.00000.000032.001286.59
19722006.10.27 11:06close9890.081.26860.00000.00008.801295.39
19732006.10.27 11:06close9880.041.26850.00000.0000-0.401294.99
19742006.10.27 11:07close9870.021.26840.00000.0000-2.401292.59
19752006.10.27 11:07close9860.011.26840.00000.0000-2.301290.29
19762006.10.27 11:07buy9910.011.26890.00000.0000
19772006.10.27 12:31close9910.011.27100.00000.00002.101292.39
19782006.10.27 13:00buy9920.011.27140.00000.0000
19792006.10.27 13:07close9920.011.27340.00000.00002.001294.39
19802006.10.27 13:07buy9930.011.27350.00000.0000
19812006.10.27 14:59buy9940.021.27250.00000.0000
19822006.10.30 06:20buy9950.041.27140.00000.0000
19832006.10.30 12:21close9950.041.27340.00000.00008.001302.39
19842006.10.30 12:21close9940.021.27330.00000.00001.451303.84
19852006.10.30 12:22close9930.011.27340.00000.0000-0.181303.66
19862006.10.31 16:15buy9960.011.27730.00000.0000
19872006.10.31 18:57buy9970.021.27620.00000.0000
19882006.10.31 23:59close at stop9970.021.27650.00000.00000.601304.26
19892006.10.31 23:59close at stop9960.011.27650.00000.0000-0.801303.46
19902006.10.31 23:59close at stop9730.161.27670.00000.0000-294.991008.47
19912006.10.31 23:59close at stop9720.081.27670.00000.0000-155.01853.46
19922006.10.31 23:59close at stop9710.041.27670.00000.0000-81.91771.55
19932006.10.31 23:59close at stop9700.021.27670.00000.0000-42.95728.60
19942006.10.31 23:59close at stop9690.011.27670.00000.0000-22.58706.02