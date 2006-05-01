Strategy Tester Report
Goblin_BiPolar_Edition2modH
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; ProfitTarget=20; ProfitMultiple=1.01; LotSize=0.1; LotsIncreaseBy=2; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false;
StopAfterNoTrades=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=10; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=10; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|951
|Ticks modelled
|903938
|Modelling quality
|56.52%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-293.98
|Gross profit
|4122.28
|Gross loss
|-4416.26
|Profit factor
|0.93
|Expected payoff
|-0.29
|Absolute drawdown
|293.98
|Maximal drawdown
|1528.41 (68.40%)
|Relative drawdown
|68.40% (1528.41)
|Total trades
|997
|Short positions (won %)
|498 (64.86%)
|Long positions (won %)
|499 (63.13%)
|Profit trades (% of total)
|638 (63.99%)
|Loss trades (% of total)
|359 (36.01%)
|Largest
|profit trade
|114.91
|loss trade
|-553.69
|Average
|profit trade
|6.46
|loss trade
|-12.30
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (217.71)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-82.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|217.71 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-1104.85 (8)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 00:00
|buy
|1
|0.01
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.05.01 00:02
|buy
|2
|0.02
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|3
|2006.05.01 04:09
|close
|2
|0.02
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1004.00
|4
|2006.05.01 04:09
|close
|1
|0.01
|1.2636
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1004.80
|5
|2006.05.01 04:09
|buy
|3
|0.01
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.05.01 04:54
|buy
|4
|0.02
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|7
|2006.05.01 05:54
|close
|3
|0.01
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|-0.30
|1004.50
|8
|2006.05.01 05:54
|close
|4
|0.02
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1005.90
|9
|2006.05.01 05:54
|buy
|5
|0.01
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.05.01 08:00
|buy
|6
|0.02
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|11
|2006.05.01 12:09
|close
|6
|0.02
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1009.90
|12
|2006.05.01 12:09
|close
|5
|0.01
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|0.30
|1010.20
|13
|2006.05.01 12:09
|buy
|7
|0.01
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.05.01 12:24
|buy
|8
|0.02
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|15
|2006.05.01 12:30
|buy
|9
|0.04
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|16
|2006.05.01 12:37
|close
|7
|0.01
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|-0.70
|1009.50
|17
|2006.05.01 12:37
|close
|9
|0.04
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|5.60
|1015.10
|18
|2006.05.01 12:37
|close
|8
|0.02
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1015.90
|19
|2006.05.01 12:37
|buy
|10
|0.01
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.05.01 12:51
|close
|10
|0.01
|1.2660
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1017.90
|21
|2006.05.01 12:51
|buy
|11
|0.01
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.05.01 13:06
|close
|11
|0.01
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1019.90
|23
|2006.05.01 13:06
|buy
|12
|0.01
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|24
|2006.05.01 15:59
|buy
|13
|0.02
|1.2657
|0.0000
|0.0000
|25
|2006.05.01 15:59
|sell
|14
|0.01
|1.2655
|0.0000
|0.0000
|26
|2006.05.01 16:00
|close
|14
|0.01
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|3.40
|1023.30
|27
|2006.05.01 16:00
|buy
|15
|0.04
|1.2620
|0.0000
|0.0000
|28
|2006.05.01 16:00
|sell
|16
|0.01
|1.2618
|0.0000
|0.0000
|29
|2006.05.01 16:01
|buy
|17
|0.08
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|30
|2006.05.01 17:24
|sell
|18
|0.02
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|31
|2006.05.01 19:09
|close
|18
|0.02
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1027.30
|32
|2006.05.01 19:09
|close
|16
|0.01
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1028.10
|33
|2006.05.01 19:24
|buy
|19
|0.16
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|34
|2006.05.01 20:00
|close
|13
|0.02
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|1020.90
|35
|2006.05.01 20:00
|close
|12
|0.01
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|-6.10
|1014.80
|36
|2006.05.01 20:00
|close
|19
|0.16
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|35.20
|1050.00
|37
|2006.05.01 20:00
|close
|17
|0.08
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|8.80
|1058.80
|38
|2006.05.01 20:00
|close
|15
|0.04
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|0.40
|1059.20
|39
|2006.05.01 20:00
|sell
|20
|0.01
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|40
|2006.05.01 20:40
|close
|20
|0.01
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1061.20
|41
|2006.05.01 20:40
|sell
|21
|0.01
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.05.01 21:09
|sell
|22
|0.02
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|43
|2006.05.01 21:39
|close
|22
|0.02
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1065.20
|44
|2006.05.01 21:40
|close
|21
|0.01
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1066.20
|45
|2006.05.02 00:00
|sell
|23
|0.01
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|46
|2006.05.02 00:09
|sell
|24
|0.02
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|47
|2006.05.02 04:07
|sell
|25
|0.04
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|48
|2006.05.02 05:55
|close
|23
|0.01
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|1065.60
|49
|2006.05.02 05:55
|close
|25
|0.04
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1071.60
|50
|2006.05.02 05:55
|close
|24
|0.02
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1072.40
|51
|2006.05.02 05:55
|sell
|26
|0.01
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|52
|2006.05.02 06:06
|sell
|27
|0.02
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|53
|2006.05.02 08:01
|sell
|28
|0.04
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.05.02 08:09
|sell
|29
|0.08
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|55
|2006.05.02 08:15
|buy
|30
|0.01
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|56
|2006.05.02 08:34
|sell
|31
|0.16
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|57
|2006.05.02 08:36
|close
|30
|0.01
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1074.40
|58
|2006.05.02 08:36
|buy
|32
|0.01
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|59
|2006.05.02 12:09
|close
|32
|0.01
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1076.40
|60
|2006.05.03 02:00
|buy
|33
|0.01
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|61
|2006.05.03 08:01
|buy
|34
|0.02
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|62
|2006.05.03 08:54
|close
|34
|0.02
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1080.40
|63
|2006.05.03 08:54
|close
|33
|0.01
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1081.30
|64
|2006.05.03 15:59
|buy
|35
|0.01
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|65
|2006.05.03 16:04
|close
|35
|0.01
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1083.30
|66
|2006.05.03 16:04
|buy
|36
|0.01
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|67
|2006.05.03 16:24
|buy
|37
|0.02
|1.2636
|0.0000
|0.0000
|68
|2006.05.03 17:39
|buy
|38
|0.04
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|69
|2006.05.04 04:01
|buy
|39
|0.08
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|70
|2006.05.04 08:01
|buy
|40
|0.16
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|71
|2006.05.04 08:09
|close
|31
|0.16
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|35.87
|1119.17
|72
|2006.05.04 08:09
|close
|40
|0.16
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|-22.40
|1096.77
|73
|2006.05.04 08:09
|close
|39
|0.08
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|1076.77
|74
|2006.05.04 08:09
|close
|29
|0.08
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|9.94
|1086.71
|75
|2006.05.04 08:09
|close
|38
|0.04
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|-15.71
|1071.00
|76
|2006.05.04 08:09
|close
|28
|0.04
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|0.97
|1071.97
|77
|2006.05.04 08:09
|close
|37
|0.02
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|-9.65
|1062.32
|78
|2006.05.04 08:09
|close
|27
|0.02
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|-1.92
|1060.40
|79
|2006.05.04 08:09
|close
|36
|0.01
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|-6.03
|1054.37
|80
|2006.05.04 08:09
|close
|26
|0.01
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|-1.86
|1052.52
|81
|2006.05.04 08:09
|sell
|41
|0.01
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|82
|2006.05.04 09:54
|sell
|42
|0.02
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|83
|2006.05.04 12:24
|sell
|43
|0.04
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|84
|2006.05.04 12:36
|sell
|44
|0.08
|1.2619
|0.0000
|0.0000
|85
|2006.05.04 12:39
|sell
|45
|0.16
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|86
|2006.05.04 12:45
|buy
|46
|0.01
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|87
|2006.05.04 12:51
|buy
|47
|0.02
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.05.04 12:52
|close
|45
|0.16
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1084.52
|89
|2006.05.04 12:52
|close
|44
|0.08
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|6.40
|1090.92
|90
|2006.05.04 12:52
|close
|43
|0.04
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1090.52
|91
|2006.05.04 12:52
|close
|42
|0.02
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|-2.60
|1087.92
|92
|2006.05.04 12:52
|close
|41
|0.01
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|-2.10
|1085.82
|93
|2006.05.04 12:54
|buy
|48
|0.04
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|94
|2006.05.04 12:54
|buy
|49
|0.08
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|95
|2006.05.04 13:01
|close
|47
|0.02
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|1084.62
|96
|2006.05.04 13:01
|close
|46
|0.01
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|-1.70
|1082.92
|97
|2006.05.04 13:01
|close
|49
|0.08
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|12.00
|1094.92
|98
|2006.05.04 13:01
|close
|48
|0.04
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1096.52
|99
|2006.05.04 13:01
|buy
|50
|0.01
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|100
|2006.05.04 13:09
|close
|50
|0.01
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1098.52
|101
|2006.05.04 13:09
|buy
|51
|0.01
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|102
|2006.05.04 16:00
|close
|51
|0.01
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|3.10
|1101.62
|103
|2006.05.04 16:00
|buy
|52
|0.01
|1.2669
|0.0000
|0.0000
|104
|2006.05.04 16:01
|close
|52
|0.01
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1103.62
|105
|2006.05.04 16:01
|buy
|53
|0.01
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|106
|2006.05.04 16:06
|buy
|54
|0.02
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|107
|2006.05.04 16:09
|buy
|55
|0.04
|1.2669
|0.0000
|0.0000
|108
|2006.05.04 16:54
|close
|55
|0.04
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1111.62
|109
|2006.05.04 16:54
|close
|54
|0.02
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1113.42
|110
|2006.05.04 16:55
|close
|53
|0.01
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1113.32
|111
|2006.05.04 18:30
|buy
|56
|0.01
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|112
|2006.05.04 19:59
|buy
|57
|0.02
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|113
|2006.05.04 20:00
|close
|57
|0.02
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1117.32
|114
|2006.05.04 20:00
|close
|56
|0.01
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1118.22
|115
|2006.05.04 20:00
|buy
|58
|0.01
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|116
|2006.05.04 20:52
|buy
|59
|0.02
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|117
|2006.05.05 02:00
|buy
|60
|0.04
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|118
|2006.05.05 12:33
|close
|60
|0.04
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1126.22
|119
|2006.05.05 12:33
|close
|59
|0.02
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|2.05
|1128.27
|120
|2006.05.05 12:33
|close
|58
|0.01
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|0.02
|1128.29
|121
|2006.05.05 12:33
|buy
|61
|0.01
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|122
|2006.05.05 12:36
|close
|61
|0.01
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|1.20
|1129.49
|123
|2006.05.05 12:36
|buy
|62
|0.01
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|124
|2006.05.05 12:38
|close
|62
|0.01
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1131.49
|125
|2006.05.05 12:38
|buy
|63
|0.01
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|126
|2006.05.05 12:42
|buy
|64
|0.02
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|127
|2006.05.05 12:54
|close
|64
|0.02
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1135.49
|128
|2006.05.05 12:54
|close
|63
|0.01
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1136.29
|129
|2006.05.05 12:54
|buy
|65
|0.01
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|130
|2006.05.05 13:00
|buy
|66
|0.02
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|131
|2006.05.05 13:48
|buy
|67
|0.04
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|132
|2006.05.05 13:54
|close
|65
|0.01
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|1135.49
|133
|2006.05.05 13:54
|close
|67
|0.04
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|6.80
|1142.29
|134
|2006.05.05 13:54
|close
|66
|0.02
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|1.20
|1143.49
|135
|2006.05.05 13:54
|buy
|68
|0.01
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|136
|2006.05.05 14:37
|buy
|69
|0.02
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|137
|2006.05.05 14:45
|buy
|70
|0.04
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|138
|2006.05.05 14:48
|buy
|71
|0.08
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|139
|2006.05.05 14:53
|close
|69
|0.02
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|1142.29
|140
|2006.05.05 14:53
|close
|68
|0.01
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|-1.70
|1140.59
|141
|2006.05.05 14:53
|close
|71
|0.08
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|12.00
|1152.59
|142
|2006.05.05 14:53
|close
|70
|0.04
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1154.19
|143
|2006.05.05 14:53
|buy
|72
|0.01
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|144
|2006.05.05 16:30
|sell
|73
|0.01
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|145
|2006.05.05 16:54
|sell
|74
|0.02
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|146
|2006.05.05 20:01
|buy
|75
|0.02
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|147
|2006.05.08 00:00
|close
|75
|0.02
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|3.85
|1158.04
|148
|2006.05.08 00:00
|close
|72
|0.01
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|0.82
|1158.86
|149
|2006.05.08 00:01
|buy
|76
|0.01
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|150
|2006.05.08 00:39
|buy
|77
|0.02
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|151
|2006.05.08 00:53
|buy
|78
|0.04
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|152
|2006.05.08 00:54
|close
|74
|0.02
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|4.12
|1162.98
|153
|2006.05.08 00:54
|close
|73
|0.01
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|0.86
|1163.84
|154
|2006.05.08 05:09
|close
|77
|0.02
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1163.44
|155
|2006.05.08 05:09
|close
|76
|0.01
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|1162.14
|156
|2006.05.08 05:09
|close
|78
|0.04
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1165.34
|157
|2006.05.08 05:09
|buy
|79
|0.01
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|158
|2006.05.08 08:16
|close
|79
|0.01
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1167.34
|159
|2006.05.08 08:16
|buy
|80
|0.01
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|160
|2006.05.08 08:24
|close
|80
|0.01
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1169.34
|161
|2006.05.08 08:24
|buy
|81
|0.01
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|162
|2006.05.08 08:54
|buy
|82
|0.02
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|163
|2006.05.08 12:08
|buy
|83
|0.04
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|164
|2006.05.08 12:30
|sell
|84
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|165
|2006.05.08 12:45
|buy
|85
|0.08
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|166
|2006.05.08 13:36
|buy
|86
|0.16
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|167
|2006.05.08 13:37
|close
|84
|0.01
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1171.34
|168
|2006.05.08 13:37
|sell
|87
|0.01
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|169
|2006.05.08 13:54
|close
|87
|0.01
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1173.34
|170
|2006.05.08 13:54
|sell
|88
|0.01
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|171
|2006.05.08 14:03
|sell
|89
|0.02
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|172
|2006.05.08 17:09
|close
|89
|0.02
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1177.34
|173
|2006.05.08 17:09
|close
|88
|0.01
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1178.14
|174
|2006.05.09 04:00
|sell
|90
|0.01
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|175
|2006.05.09 04:01
|sell
|91
|0.02
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|176
|2006.05.09 08:00
|close
|91
|0.02
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1182.14
|177
|2006.05.09 08:00
|close
|90
|0.01
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1183.24
|178
|2006.05.09 08:00
|sell
|92
|0.01
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|179
|2006.05.09 08:09
|sell
|93
|0.02
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|180
|2006.05.09 08:39
|sell
|94
|0.04
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|181
|2006.05.09 10:09
|close
|94
|0.04
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1191.24
|182
|2006.05.09 10:09
|close
|93
|0.02
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1193.04
|183
|2006.05.09 10:09
|close
|92
|0.01
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1192.94
|184
|2006.05.09 12:00
|sell
|95
|0.01
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|185
|2006.05.09 12:01
|sell
|96
|0.02
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|186
|2006.05.09 12:51
|sell
|97
|0.04
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|187
|2006.05.09 13:04
|sell
|98
|0.08
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|188
|2006.05.09 13:21
|sell
|99
|0.16
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|189
|2006.05.09 16:22
|close
|86
|0.16
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|30.79
|1223.74
|190
|2006.05.09 16:22
|close
|85
|0.08
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|5.80
|1229.53
|191
|2006.05.09 16:22
|close
|83
|0.04
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|-0.70
|1228.83
|192
|2006.05.09 16:22
|close
|82
|0.02
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|-2.75
|1226.08
|193
|2006.05.09 16:22
|close
|81
|0.01
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|-2.28
|1223.80
|194
|2006.05.09 20:02
|close
|99
|0.16
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|-41.60
|1182.20
|195
|2006.05.09 20:02
|close
|98
|0.08
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|-30.40
|1151.80
|196
|2006.05.09 20:02
|close
|97
|0.04
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|-18.80
|1133.00
|197
|2006.05.09 20:02
|close
|96
|0.02
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|-11.80
|1121.20
|198
|2006.05.09 20:03
|close
|95
|0.01
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|-6.80
|1114.40
|199
|2006.05.10 00:00
|buy
|100
|0.01
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|200
|2006.05.10 00:09
|buy
|101
|0.02
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|201
|2006.05.10 08:00
|close
|101
|0.02
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|5.40
|1119.80
|202
|2006.05.10 08:00
|close
|100
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1121.60
|203
|2006.05.10 08:00
|buy
|102
|0.01
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|204
|2006.05.10 08:15
|buy
|103
|0.02
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|205
|2006.05.10 12:13
|close
|102
|0.01
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1123.60
|206
|2006.05.10 14:30
|close
|103
|0.02
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1128.60
|207
|2006.05.10 14:30
|buy
|104
|0.01
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|208
|2006.05.10 15:09
|buy
|105
|0.02
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|209
|2006.05.10 18:09
|close
|105
|0.02
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1132.60
|210
|2006.05.10 18:09
|close
|104
|0.01
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1133.50
|211
|2006.05.10 18:09
|buy
|106
|0.01
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|212
|2006.05.10 18:18
|buy
|107
|0.02
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|213
|2006.05.10 18:21
|buy
|108
|0.04
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|214
|2006.05.10 18:23
|buy
|109
|0.08
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|215
|2006.05.10 20:00
|close
|109
|0.08
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1149.50
|216
|2006.05.10 20:00
|close
|108
|0.04
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1153.50
|217
|2006.05.10 20:00
|close
|107
|0.02
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|0.20
|1153.70
|218
|2006.05.10 20:00
|close
|106
|0.01
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|1152.80
|219
|2006.05.10 20:00
|buy
|110
|0.01
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|220
|2006.05.10 20:06
|buy
|111
|0.02
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|221
|2006.05.10 20:09
|buy
|112
|0.04
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|222
|2006.05.10 22:24
|buy
|113
|0.08
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|223
|2006.05.10 23:25
|buy
|114
|0.16
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|224
|2006.05.11 00:00
|close
|112
|0.04
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|-2.91
|1149.90
|225
|2006.05.11 00:00
|close
|111
|0.02
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|-3.45
|1146.45
|226
|2006.05.11 00:00
|close
|110
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|-2.83
|1143.62
|227
|2006.05.11 00:00
|close
|114
|0.16
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|21.98
|1165.60
|228
|2006.05.11 00:00
|close
|113
|0.08
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|2.99
|1168.58
|229
|2006.05.11 00:01
|buy
|115
|0.01
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|230
|2006.05.11 00:23
|buy
|116
|0.02
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|231
|2006.05.11 00:30
|sell
|117
|0.01
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|232
|2006.05.11 01:04
|buy
|118
|0.04
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|233
|2006.05.11 01:09
|buy
|119
|0.08
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|234
|2006.05.11 01:09
|close
|117
|0.01
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1170.58
|235
|2006.05.11 01:09
|sell
|120
|0.01
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|236
|2006.05.11 01:21
|buy
|121
|0.16
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|237
|2006.05.11 01:54
|close
|120
|0.01
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1172.58
|238
|2006.05.11 01:54
|sell
|122
|0.01
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|239
|2006.05.11 04:00
|sell
|123
|0.02
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|240
|2006.05.11 04:01
|close
|123
|0.02
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|1171.18
|241
|2006.05.11 04:01
|close
|122
|0.01
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|-2.70
|1168.48
|242
|2006.05.11 04:01
|close
|118
|0.04
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|1164.88
|243
|2006.05.11 04:01
|close
|116
|0.02
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|1161.08
|244
|2006.05.11 04:01
|close
|115
|0.01
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|1158.08
|245
|2006.05.11 04:01
|close
|121
|0.16
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|19.20
|1177.28
|246
|2006.05.11 04:01
|close
|119
|0.08
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1178.88
|247
|2006.05.11 04:01
|sell
|124
|0.01
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|248
|2006.05.11 08:00
|close
|124
|0.01
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1181.28
|249
|2006.05.11 08:00
|sell
|125
|0.01
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|250
|2006.05.11 08:03
|close
|125
|0.01
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1183.28
|251
|2006.05.11 08:03
|sell
|126
|0.01
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|252
|2006.05.11 08:06
|sell
|127
|0.02
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|253
|2006.05.11 08:09
|sell
|128
|0.04
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|254
|2006.05.11 08:30
|sell
|129
|0.08
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|255
|2006.05.11 08:54
|close
|127
|0.02
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|1182.08
|256
|2006.05.11 08:54
|close
|126
|0.01
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|-1.70
|1180.38
|257
|2006.05.11 08:54
|close
|129
|0.08
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|12.00
|1192.38
|258
|2006.05.11 08:54
|close
|128
|0.04
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1193.98
|259
|2006.05.11 08:54
|sell
|130
|0.01
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|260
|2006.05.11 09:09
|sell
|131
|0.02
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|261
|2006.05.11 12:22
|sell
|132
|0.04
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|262
|2006.05.11 12:34
|sell
|133
|0.08
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|263
|2006.05.11 12:36
|sell
|134
|0.16
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|264
|2006.05.11 12:54
|close
|132
|0.04
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|1190.38
|265
|2006.05.11 12:54
|close
|131
|0.02
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|1186.38
|266
|2006.05.11 12:54
|close
|130
|0.01
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|1183.38
|267
|2006.05.11 12:54
|close
|134
|0.16
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|19.20
|1202.58
|268
|2006.05.11 12:54
|close
|133
|0.08
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1203.38
|269
|2006.05.11 12:54
|sell
|135
|0.01
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|270
|2006.05.11 13:00
|buy
|136
|0.01
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|271
|2006.05.11 13:09
|sell
|137
|0.02
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|272
|2006.05.11 13:39
|sell
|138
|0.04
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|273
|2006.05.11 13:46
|close
|136
|0.01
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1205.38
|274
|2006.05.11 13:46
|buy
|139
|0.01
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|275
|2006.05.11 13:49
|sell
|140
|0.08
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|276
|2006.05.11 13:53
|sell
|141
|0.16
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|277
|2006.05.11 13:54
|close
|139
|0.01
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1207.38
|278
|2006.05.11 13:54
|buy
|142
|0.01
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|279
|2006.05.11 14:00
|buy
|143
|0.02
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|280
|2006.05.11 14:03
|close
|143
|0.02
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|1205.58
|281
|2006.05.11 14:03
|close
|142
|0.01
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|-1.90
|1203.68
|282
|2006.05.11 14:03
|close
|138
|0.04
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|1200.08
|283
|2006.05.11 14:03
|close
|137
|0.02
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|1196.28
|284
|2006.05.11 14:03
|close
|135
|0.01
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|1193.28
|285
|2006.05.11 14:03
|close
|141
|0.16
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|19.20
|1212.48
|286
|2006.05.11 14:03
|close
|140
|0.08
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1214.08
|287
|2006.05.11 14:03
|buy
|144
|0.01
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|288
|2006.05.11 14:28
|close
|144
|0.01
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1216.08
|289
|2006.05.11 14:30
|buy
|145
|0.01
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|290
|2006.05.11 16:01
|close
|145
|0.01
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1222.08
|291
|2006.05.11 16:01
|buy
|146
|0.01
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|292
|2006.05.11 16:24
|buy
|147
|0.02
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|293
|2006.05.11 16:49
|close
|147
|0.02
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1226.08
|294
|2006.05.11 16:49
|close
|146
|0.01
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1226.88
|295
|2006.05.11 16:50
|buy
|148
|0.01
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|296
|2006.05.11 17:21
|buy
|149
|0.02
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|297
|2006.05.11 17:39
|buy
|150
|0.04
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|298
|2006.05.11 17:45
|sell
|151
|0.01
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|299
|2006.05.11 17:54
|sell
|152
|0.02
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|300
|2006.05.11 20:46
|close
|152
|0.02
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1230.88
|301
|2006.05.11 20:46
|close
|151
|0.01
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1231.98
|302
|2006.05.11 22:39
|close
|149
|0.02
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1231.78
|303
|2006.05.11 22:39
|close
|148
|0.01
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|1230.68
|304
|2006.05.11 22:39
|close
|150
|0.04
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1234.68
|305
|2006.05.11 22:39
|buy
|153
|0.01
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|306
|2006.05.11 23:59
|buy
|154
|0.02
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|307
|2006.05.12 00:04
|close
|154
|0.02
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|3.85
|1238.53
|308
|2006.05.12 00:04
|close
|153
|0.01
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|0.32
|1238.86
|309
|2006.05.12 00:04
|buy
|155
|0.01
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|310
|2006.05.12 00:48
|buy
|156
|0.02
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|311
|2006.05.12 07:59
|close
|156
|0.02
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1242.86
|312
|2006.05.12 08:00
|close
|155
|0.01
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1243.96
|313
|2006.05.12 08:00
|buy
|157
|0.01
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|314
|2006.05.12 08:24
|close
|157
|0.01
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1245.96
|315
|2006.05.12 08:24
|buy
|158
|0.01
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|316
|2006.05.12 08:30
|buy
|159
|0.02
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|317
|2006.05.12 09:34
|close
|159
|0.02
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1249.96
|318
|2006.05.12 09:34
|close
|158
|0.01
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1250.86
|319
|2006.05.12 09:34
|buy
|160
|0.01
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|320
|2006.05.12 09:37
|close
|160
|0.01
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1252.86
|321
|2006.05.12 09:37
|buy
|161
|0.01
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|322
|2006.05.12 09:53
|buy
|162
|0.02
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|323
|2006.05.12 10:02
|buy
|163
|0.04
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|324
|2006.05.12 10:09
|close
|163
|0.04
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1260.86
|325
|2006.05.12 10:09
|close
|162
|0.02
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1262.46
|326
|2006.05.12 10:09
|close
|161
|0.01
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1262.36
|327
|2006.05.12 10:09
|buy
|164
|0.01
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|328
|2006.05.12 10:14
|buy
|165
|0.02
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|329
|2006.05.12 10:38
|buy
|166
|0.04
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|330
|2006.05.12 12:00
|buy
|167
|0.08
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|331
|2006.05.12 12:09
|close
|166
|0.04
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1261.96
|332
|2006.05.12 12:09
|close
|165
|0.02
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1259.56
|333
|2006.05.12 12:09
|close
|164
|0.01
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1257.16
|334
|2006.05.12 12:09
|close
|167
|0.08
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1264.36
|335
|2006.05.12 12:09
|buy
|168
|0.01
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|336
|2006.05.12 12:23
|buy
|169
|0.02
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|337
|2006.05.12 12:33
|buy
|170
|0.04
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|338
|2006.05.12 12:36
|buy
|171
|0.08
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|339
|2006.05.12 12:38
|buy
|172
|0.16
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|340
|2006.05.12 12:45
|close
|170
|0.04
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1261.96
|341
|2006.05.12 12:45
|close
|169
|0.02
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|-3.40
|1258.56
|342
|2006.05.12 12:45
|close
|168
|0.01
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|-2.70
|1255.86
|343
|2006.05.12 12:45
|close
|172
|0.16
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1279.86
|344
|2006.05.12 12:45
|close
|171
|0.08
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1283.06
|345
|2006.05.12 12:45
|sell
|173
|0.01
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|346
|2006.05.12 12:49
|sell
|174
|0.02
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|347
|2006.05.12 12:51
|sell
|175
|0.04
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|348
|2006.05.12 12:52
|sell
|176
|0.08
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|349
|2006.05.12 12:54
|sell
|177
|0.16
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|350
|2006.05.12 13:02
|close
|175
|0.04
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|1279.86
|351
|2006.05.12 13:02
|close
|174
|0.02
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|1276.06
|352
|2006.05.12 13:02
|close
|173
|0.01
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|-2.90
|1273.16
|353
|2006.05.12 13:02
|close
|177
|0.16
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|20.80
|1293.96
|354
|2006.05.12 13:02
|close
|176
|0.08
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1295.56
|355
|2006.05.12 13:02
|sell
|178
|0.01
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|356
|2006.05.12 13:07
|close
|178
|0.01
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1297.56
|357
|2006.05.12 13:07
|sell
|179
|0.01
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|358
|2006.05.12 13:18
|close
|179
|0.01
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1299.56
|359
|2006.05.12 13:18
|sell
|180
|0.01
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|360
|2006.05.12 13:19
|sell
|181
|0.02
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|361
|2006.05.12 13:21
|sell
|182
|0.04
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|362
|2006.05.12 13:24
|sell
|183
|0.08
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|363
|2006.05.12 13:45
|sell
|184
|0.16
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|364
|2006.05.12 13:52
|close
|182
|0.04
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|1295.96
|365
|2006.05.12 13:52
|close
|181
|0.02
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|1292.16
|366
|2006.05.12 13:52
|close
|180
|0.01
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|1289.16
|367
|2006.05.12 13:52
|close
|184
|0.16
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|19.20
|1308.36
|368
|2006.05.12 13:52
|close
|183
|0.08
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1309.96
|369
|2006.05.12 13:52
|sell
|185
|0.01
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|370
|2006.05.12 14:09
|sell
|186
|0.02
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|371
|2006.05.12 14:14
|close
|186
|0.02
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1314.16
|372
|2006.05.12 14:15
|buy
|187
|0.01
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|373
|2006.05.12 14:15
|close
|185
|0.01
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1315.26
|374
|2006.05.12 14:39
|buy
|188
|0.02
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|375
|2006.05.12 16:24
|buy
|189
|0.04
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|376
|2006.05.12 16:30
|sell
|190
|0.01
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|377
|2006.05.12 16:37
|sell
|191
|0.02
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|378
|2006.05.12 16:51
|sell
|192
|0.04
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|379
|2006.05.12 16:52
|close
|189
|0.04
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1323.26
|380
|2006.05.12 16:52
|close
|188
|0.02
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|2.20
|1325.46
|381
|2006.05.12 16:52
|close
|187
|0.01
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1325.36
|382
|2006.05.12 16:54
|sell
|193
|0.08
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|383
|2006.05.12 17:09
|close
|192
|0.04
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|1323.76
|384
|2006.05.12 17:09
|close
|191
|0.02
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|1320.76
|385
|2006.05.12 17:09
|close
|190
|0.01
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|1318.26
|386
|2006.05.12 17:09
|close
|193
|0.08
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|4.80
|1323.06
|387
|2006.05.12 17:09
|sell
|194
|0.01
|1.2887
|0.0000
|0.0000
|388
|2006.05.12 17:30
|buy
|195
|0.01
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|389
|2006.05.12 18:06
|sell
|196
|0.02
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|390
|2006.05.12 18:21
|close
|195
|0.01
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1325.06
|391
|2006.05.12 18:21
|buy
|197
|0.01
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|392
|2006.05.12 18:21
|sell
|198
|0.04
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|393
|2006.05.12 19:59
|buy
|199
|0.02
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|394
|2006.05.12 20:00
|close
|199
|0.02
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|4.80
|1329.86
|395
|2006.05.12 20:00
|close
|197
|0.01
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|1.20
|1331.06
|396
|2006.05.12 20:00
|sell
|200
|0.08
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|397
|2006.05.12 20:01
|buy
|201
|0.01
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|398
|2006.05.12 20:48
|buy
|202
|0.02
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|399
|2006.05.15 00:00
|close
|202
|0.02
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|5.45
|1336.51
|400
|2006.05.15 00:00
|close
|201
|0.01
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|1.72
|1338.23
|401
|2006.05.15 00:00
|sell
|203
|0.16
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|402
|2006.05.15 00:00
|buy
|204
|0.01
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|403
|2006.05.15 00:09
|buy
|205
|0.02
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|404
|2006.05.15 00:24
|close
|205
|0.02
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|1336.43
|405
|2006.05.15 00:24
|close
|204
|0.01
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|1334.43
|406
|2006.05.15 00:24
|close
|200
|0.08
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|-5.92
|1328.51
|407
|2006.05.15 00:24
|close
|198
|0.04
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|-8.16
|1320.36
|408
|2006.05.15 00:24
|close
|196
|0.02
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|-6.28
|1314.08
|409
|2006.05.15 00:24
|close
|194
|0.01
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|-4.14
|1309.94
|410
|2006.05.15 00:24
|close
|203
|0.16
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|27.20
|1337.14
|411
|2006.05.15 00:24
|buy
|206
|0.01
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|412
|2006.05.15 04:30
|sell
|207
|0.01
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|413
|2006.05.15 08:00
|sell
|208
|0.02
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|414
|2006.05.15 08:00
|close
|207
|0.01
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|4.30
|1341.44
|415
|2006.05.15 08:00
|close
|208
|0.02
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|11.00
|1352.44
|416
|2006.05.15 08:01
|buy
|209
|0.02
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|417
|2006.05.15 08:01
|sell
|210
|0.01
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|418
|2006.05.15 08:04
|buy
|211
|0.04
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|419
|2006.05.15 08:07
|buy
|212
|0.08
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|420
|2006.05.15 08:07
|close
|210
|0.01
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1354.44
|421
|2006.05.15 08:07
|sell
|213
|0.01
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|422
|2006.05.15 08:09
|buy
|214
|0.16
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|423
|2006.05.15 08:22
|close
|213
|0.01
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1356.44
|424
|2006.05.15 08:22
|sell
|215
|0.01
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|425
|2006.05.15 08:39
|sell
|216
|0.02
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|426
|2006.05.15 13:00
|sell
|217
|0.04
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|427
|2006.05.15 13:00
|close
|217
|0.04
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|1354.84
|428
|2006.05.15 13:00
|close
|216
|0.02
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|1352.04
|429
|2006.05.15 13:00
|close
|215
|0.01
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|1349.54
|430
|2006.05.15 13:00
|close
|211
|0.04
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|1345.14
|431
|2006.05.15 13:00
|close
|209
|0.02
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|1340.94
|432
|2006.05.15 13:00
|close
|206
|0.01
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|1333.74
|433
|2006.05.15 13:00
|close
|214
|0.16
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1349.74
|434
|2006.05.15 13:00
|close
|212
|0.08
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1349.74
|435
|2006.05.15 13:45
|buy
|218
|0.01
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|436
|2006.05.15 13:54
|buy
|219
|0.02
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|437
|2006.05.15 14:09
|buy
|220
|0.04
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|438
|2006.05.15 14:23
|close
|220
|0.04
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1357.74
|439
|2006.05.15 14:23
|close
|219
|0.02
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1359.34
|440
|2006.05.15 14:23
|close
|218
|0.01
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1359.24
|441
|2006.05.15 16:00
|sell
|221
|0.01
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|442
|2006.05.15 16:24
|close
|221
|0.01
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1361.24
|443
|2006.05.15 16:24
|sell
|222
|0.01
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|444
|2006.05.15 17:54
|sell
|223
|0.02
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|445
|2006.05.15 19:40
|close
|223
|0.02
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1364.44
|446
|2006.05.15 19:40
|close
|222
|0.01
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|0.60
|1365.04
|447
|2006.05.15 19:40
|sell
|224
|0.01
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|448
|2006.05.15 19:59
|sell
|225
|0.02
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|449
|2006.05.15 20:00
|close
|225
|0.02
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1369.24
|450
|2006.05.15 20:00
|close
|224
|0.01
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1369.74
|451
|2006.05.15 20:00
|sell
|226
|0.01
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|452
|2006.05.15 20:54
|sell
|227
|0.02
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|453
|2006.05.16 00:24
|sell
|228
|0.04
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|454
|2006.05.16 01:30
|buy
|229
|0.01
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|455
|2006.05.16 01:45
|sell
|230
|0.08
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|456
|2006.05.16 04:00
|close
|229
|0.01
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1372.14
|457
|2006.05.16 04:00
|sell
|231
|0.16
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|458
|2006.05.16 04:15
|buy
|232
|0.01
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|459
|2006.05.16 04:37
|buy
|233
|0.02
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|460
|2006.05.16 04:54
|close
|233
|0.02
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|1370.34
|461
|2006.05.16 04:54
|close
|232
|0.01
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|-1.90
|1368.44
|462
|2006.05.16 04:54
|close
|230
|0.08
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|1366.84
|463
|2006.05.16 04:54
|close
|228
|0.04
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|1362.04
|464
|2006.05.16 04:54
|close
|227
|0.02
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|-4.48
|1357.56
|465
|2006.05.16 04:54
|close
|226
|0.01
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|-3.24
|1354.32
|466
|2006.05.16 04:54
|close
|231
|0.16
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|22.40
|1376.72
|467
|2006.05.16 04:54
|buy
|234
|0.01
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|468
|2006.05.16 05:07
|buy
|235
|0.02
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|469
|2006.05.16 05:15
|sell
|236
|0.01
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|470
|2006.05.16 05:22
|sell
|237
|0.02
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|471
|2006.05.16 05:54
|sell
|238
|0.04
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|472
|2006.05.16 06:00
|close
|235
|0.02
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1380.72
|473
|2006.05.16 06:00
|close
|234
|0.01
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1381.62
|474
|2006.05.16 09:04
|close
|236
|0.01
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|-0.30
|1381.32
|475
|2006.05.16 09:04
|close
|238
|0.04
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1388.52
|476
|2006.05.16 09:04
|close
|237
|0.02
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1389.92
|477
|2006.05.16 09:04
|sell
|239
|0.01
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|478
|2006.05.16 09:09
|close
|239
|0.01
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1391.92
|479
|2006.05.16 09:09
|sell
|240
|0.01
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|480
|2006.05.16 09:36
|sell
|241
|0.02
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|481
|2006.05.16 09:50
|sell
|242
|0.04
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|482
|2006.05.16 09:54
|sell
|243
|0.08
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|483
|2006.05.16 11:07
|sell
|244
|0.16
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|484
|2006.05.16 13:00
|buy
|245
|0.01
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|485
|2006.05.16 13:09
|buy
|246
|0.02
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|486
|2006.05.16 16:00
|buy
|247
|0.04
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|487
|2006.05.16 16:01
|buy
|248
|0.08
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|488
|2006.05.16 17:24
|close
|248
|0.08
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1407.92
|489
|2006.05.16 17:24
|close
|247
|0.04
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1410.32
|490
|2006.05.16 17:24
|close
|246
|0.02
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|1408.72
|491
|2006.05.16 17:24
|close
|245
|0.01
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|-1.90
|1406.82
|492
|2006.05.16 19:00
|buy
|249
|0.01
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|493
|2006.05.16 19:59
|buy
|250
|0.02
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|494
|2006.05.17 04:01
|close
|250
|0.02
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|5.05
|1411.87
|495
|2006.05.17 04:01
|close
|249
|0.01
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|1.22
|1413.09
|496
|2006.05.17 04:30
|buy
|251
|0.01
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|497
|2006.05.17 05:00
|buy
|252
|0.02
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|498
|2006.05.17 08:00
|close
|252
|0.02
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|4.60
|1417.69
|499
|2006.05.17 08:00
|close
|251
|0.01
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1419.09
|500
|2006.05.17 08:15
|buy
|253
|0.01
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|501
|2006.05.17 09:09
|close
|253
|0.01
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1421.09
|502
|2006.05.17 09:15
|buy
|254
|0.01
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|503
|2006.05.17 09:24
|buy
|255
|0.02
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|504
|2006.05.17 09:54
|buy
|256
|0.04
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|505
|2006.05.17 12:06
|buy
|257
|0.08
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|506
|2006.05.17 12:30
|buy
|258
|0.16
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|507
|2006.05.17 12:36
|close
|258
|0.16
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1453.09
|508
|2006.05.17 12:36
|close
|257
|0.08
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|6.40
|1459.49
|509
|2006.05.17 12:36
|close
|256
|0.04
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1459.49
|510
|2006.05.17 12:36
|close
|255
|0.02
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1457.09
|511
|2006.05.17 12:36
|close
|254
|0.01
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|-2.10
|1454.99
|512
|2006.05.17 12:36
|buy
|259
|0.01
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|513
|2006.05.17 12:39
|close
|259
|0.01
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1456.99
|514
|2006.05.17 12:39
|buy
|260
|0.01
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|515
|2006.05.17 12:42
|buy
|261
|0.02
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|516
|2006.05.17 12:51
|buy
|262
|0.04
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|517
|2006.05.17 12:54
|buy
|263
|0.08
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|518
|2006.05.17 13:09
|buy
|264
|0.16
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|519
|2006.05.17 13:24
|close
|244
|0.16
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|-48.63
|1408.36
|520
|2006.05.17 13:24
|close
|243
|0.08
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|-33.92
|1374.44
|521
|2006.05.17 13:24
|close
|242
|0.04
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|-20.56
|1353.89
|522
|2006.05.17 13:24
|close
|241
|0.02
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|-12.28
|1341.61
|523
|2006.05.17 13:24
|close
|240
|0.01
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|-7.34
|1334.27
|524
|2006.05.17 13:45
|sell
|265
|0.01
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|525
|2006.05.17 16:00
|close
|265
|0.01
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1343.87
|526
|2006.05.17 16:00
|sell
|266
|0.01
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|527
|2006.05.17 16:01
|close
|266
|0.01
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|2.30
|1346.17
|528
|2006.05.17 16:01
|sell
|267
|0.01
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|529
|2006.05.17 16:06
|sell
|268
|0.02
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|530
|2006.05.17 16:09
|sell
|269
|0.04
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|531
|2006.05.17 16:54
|sell
|270
|0.08
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|532
|2006.05.17 17:24
|close
|270
|0.08
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1362.17
|533
|2006.05.17 17:24
|close
|269
|0.04
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1366.17
|534
|2006.05.17 17:24
|close
|268
|0.02
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|0.20
|1366.37
|535
|2006.05.17 17:25
|close
|267
|0.01
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|1365.47
|536
|2006.05.17 17:25
|sell
|271
|0.01
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|537
|2006.05.17 18:51
|sell
|272
|0.02
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|538
|2006.05.17 18:54
|sell
|273
|0.04
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|539
|2006.05.17 19:59
|close
|273
|0.04
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|11.20
|1376.67
|540
|2006.05.17 20:00
|close
|272
|0.02
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1380.27
|541
|2006.05.17 20:01
|close
|271
|0.01
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|1377.97
|542
|2006.05.17 20:01
|sell
|274
|0.01
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|543
|2006.05.17 21:51
|close
|274
|0.01
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1379.97
|544
|2006.05.17 21:52
|sell
|275
|0.01
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|545
|2006.05.17 22:19
|sell
|276
|0.02
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|546
|2006.05.18 00:09
|sell
|277
|0.04
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|547
|2006.05.18 00:24
|sell
|278
|0.08
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|548
|2006.05.18 08:04
|sell
|279
|0.16
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|549
|2006.05.19 09:54
|close
|279
|0.16
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|32.97
|1412.94
|550
|2006.05.19 09:54
|close
|278
|0.08
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|6.88
|1419.82
|551
|2006.05.19 09:54
|close
|277
|0.04
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|-0.16
|1419.66
|552
|2006.05.19 09:54
|close
|276
|0.02
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|-1.72
|1417.95
|553
|2006.05.19 09:54
|close
|275
|0.01
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|-1.96
|1415.99
|554
|2006.05.19 10:30
|sell
|280
|0.01
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|555
|2006.05.19 12:04
|sell
|281
|0.02
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|556
|2006.05.19 12:30
|close
|281
|0.02
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1419.99
|557
|2006.05.19 12:30
|close
|280
|0.01
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1420.79
|558
|2006.05.19 13:30
|sell
|282
|0.01
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|559
|2006.05.19 13:32
|sell
|283
|0.02
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|560
|2006.05.19 13:53
|close
|283
|0.02
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1424.79
|561
|2006.05.19 13:53
|close
|282
|0.01
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1425.69
|562
|2006.05.19 13:53
|sell
|284
|0.01
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|563
|2006.05.19 13:59
|sell
|285
|0.02
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|564
|2006.05.19 16:37
|sell
|286
|0.04
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|565
|2006.05.19 17:24
|sell
|287
|0.08
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|566
|2006.05.19 17:54
|sell
|288
|0.16
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|567
|2006.05.22 00:09
|close
|288
|0.16
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|32.97
|1458.66
|568
|2006.05.22 00:09
|close
|287
|0.08
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|7.68
|1466.34
|569
|2006.05.22 00:09
|close
|286
|0.04
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|-0.16
|1466.18
|570
|2006.05.22 00:09
|close
|285
|0.02
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|-2.28
|1463.90
|571
|2006.05.22 00:09
|close
|284
|0.01
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|-2.04
|1461.86
|572
|2006.05.22 00:09
|sell
|289
|0.01
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|573
|2006.05.22 04:39
|close
|289
|0.01
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1463.86
|574
|2006.05.22 04:39
|sell
|290
|0.01
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|575
|2006.05.22 04:51
|sell
|291
|0.02
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|576
|2006.05.22 07:59
|close
|291
|0.02
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1467.86
|577
|2006.05.22 08:00
|close
|290
|0.01
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1468.76
|578
|2006.05.22 08:00
|sell
|292
|0.01
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|579
|2006.05.22 08:01
|sell
|293
|0.02
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|580
|2006.05.22 08:22
|sell
|294
|0.04
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|581
|2006.05.22 12:03
|sell
|295
|0.08
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|582
|2006.05.22 12:39
|sell
|296
|0.16
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|583
|2006.05.22 13:24
|close
|296
|0.16
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1500.76
|584
|2006.05.22 13:24
|close
|295
|0.08
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1507.96
|585
|2006.05.22 13:25
|close
|294
|0.04
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1507.56
|586
|2006.05.22 13:25
|close
|293
|0.02
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1505.16
|587
|2006.05.22 13:25
|close
|292
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|1502.96
|588
|2006.05.22 13:25
|sell
|297
|0.01
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|589
|2006.05.22 13:36
|sell
|298
|0.02
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|590
|2006.05.22 13:45
|sell
|299
|0.04
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|591
|2006.05.22 13:52
|sell
|300
|0.08
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|592
|2006.05.22 16:00
|close
|264
|0.16
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|-78.04
|1424.92
|593
|2006.05.22 16:00
|close
|263
|0.08
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|-46.22
|1378.70
|594
|2006.05.22 16:00
|sell
|301
|0.16
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|595
|2006.05.22 16:00
|close
|262
|0.04
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|-25.91
|1352.79
|596
|2006.05.22 16:00
|close
|261
|0.02
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|-14.76
|1338.04
|597
|2006.05.22 16:01
|close
|260
|0.01
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|-8.08
|1329.96
|598
|2006.05.22 16:01
|buy
|302
|0.01
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|599
|2006.05.22 16:09
|buy
|303
|0.02
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|600
|2006.05.22 18:28
|close
|302
|0.01
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2.50
|1332.46
|601
|2006.05.22 18:30
|close
|303
|0.02
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1335.66
|602
|2006.05.22 18:43
|buy
|304
|0.01
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|603
|2006.05.22 19:59
|buy
|305
|0.02
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|604
|2006.05.22 20:01
|close
|305
|0.02
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1339.66
|605
|2006.05.22 20:01
|close
|304
|0.01
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1340.46
|606
|2006.05.23 01:00
|buy
|306
|0.01
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|607
|2006.05.23 04:54
|close
|306
|0.01
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1342.46
|608
|2006.05.23 04:54
|buy
|307
|0.01
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|609
|2006.05.23 05:39
|buy
|308
|0.02
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|610
|2006.05.23 08:00
|buy
|309
|0.04
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|611
|2006.05.23 08:09
|buy
|310
|0.08
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|612
|2006.05.23 08:52
|close
|310
|0.08
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1358.46
|613
|2006.05.23 08:52
|close
|309
|0.04
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1362.06
|614
|2006.05.23 08:52
|close
|308
|0.02
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|-3.40
|1358.66
|615
|2006.05.23 08:52
|close
|307
|0.01
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|-2.90
|1355.76
|616
|2006.05.23 09:00
|buy
|311
|0.01
|1.2843
|0.0000
|0.0000
|617
|2006.05.23 09:54
|buy
|312
|0.02
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|618
|2006.05.23 12:00
|close
|312
|0.02
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1359.76
|619
|2006.05.23 12:00
|close
|311
|0.01
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1360.86
|620
|2006.05.23 12:01
|buy
|313
|0.01
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|621
|2006.05.23 12:08
|buy
|314
|0.02
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|622
|2006.05.23 12:24
|buy
|315
|0.04
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|623
|2006.05.23 13:24
|buy
|316
|0.08
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|624
|2006.05.23 13:30
|close
|301
|0.16
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|32.97
|1393.83
|625
|2006.05.23 13:30
|close
|300
|0.08
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|-22.72
|1371.11
|626
|2006.05.23 13:30
|buy
|317
|0.16
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|627
|2006.05.23 13:30
|close
|299
|0.04
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|-15.36
|1355.75
|628
|2006.05.23 13:30
|close
|298
|0.02
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|-9.88
|1345.88
|629
|2006.05.23 13:30
|close
|297
|0.01
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|-5.84
|1340.04
|630
|2006.05.23 14:00
|sell
|318
|0.01
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|631
|2006.05.23 14:00
|close
|317
|0.16
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1372.04
|632
|2006.05.23 14:00
|close
|316
|0.08
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|6.40
|1378.44
|633
|2006.05.23 14:00
|close
|315
|0.04
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1378.44
|634
|2006.05.23 14:00
|close
|314
|0.02
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1376.04
|635
|2006.05.23 14:00
|close
|313
|0.01
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|-2.10
|1373.94
|636
|2006.05.23 14:00
|sell
|319
|0.02
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|637
|2006.05.23 14:24
|sell
|320
|0.04
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|638
|2006.05.23 15:59
|close
|320
|0.04
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|9.20
|1383.14
|639
|2006.05.23 16:00
|buy
|321
|0.01
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|640
|2006.05.23 16:00
|close
|319
|0.02
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1384.74
|641
|2006.05.23 16:01
|close
|318
|0.01
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|-1.70
|1383.04
|642
|2006.05.23 16:07
|close
|321
|0.01
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1385.04
|643
|2006.05.23 16:07
|buy
|322
|0.01
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|644
|2006.05.23 20:09
|buy
|323
|0.02
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|645
|2006.05.23 20:24
|buy
|324
|0.04
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|646
|2006.05.23 20:45
|sell
|325
|0.01
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|647
|2006.05.23 20:54
|buy
|326
|0.08
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|648
|2006.05.23 20:54
|close
|325
|0.01
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1387.04
|649
|2006.05.23 20:54
|sell
|327
|0.01
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|650
|2006.05.23 21:24
|sell
|328
|0.02
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|651
|2006.05.23 21:51
|buy
|329
|0.16
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|652
|2006.05.23 21:51
|close
|328
|0.02
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1391.04
|653
|2006.05.23 21:52
|close
|327
|0.01
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1392.04
|654
|2006.05.23 21:52
|sell
|330
|0.01
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|655
|2006.05.23 21:55
|close
|330
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1394.04
|656
|2006.05.23 21:55
|sell
|331
|0.01
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|657
|2006.05.23 21:58
|sell
|332
|0.02
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|658
|2006.05.24 00:06
|sell
|333
|0.04
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|659
|2006.05.24 00:52
|close
|333
|0.04
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1402.04
|660
|2006.05.24 00:52
|close
|332
|0.02
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|1.92
|1403.96
|661
|2006.05.24 00:52
|close
|331
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|-0.04
|1403.92
|662
|2006.05.24 04:00
|sell
|334
|0.01
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|663
|2006.05.24 05:09
|sell
|335
|0.02
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|664
|2006.05.24 05:45
|close
|335
|0.02
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1407.92
|665
|2006.05.24 05:45
|close
|334
|0.01
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1408.82
|666
|2006.05.24 05:45
|sell
|336
|0.01
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|667
|2006.05.24 05:54
|sell
|337
|0.02
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|668
|2006.05.24 08:00
|close
|337
|0.02
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|-10.60
|1398.22
|669
|2006.05.24 08:00
|close
|336
|0.01
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|-6.30
|1391.92
|670
|2006.05.24 08:00
|close
|323
|0.02
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|-1.75
|1390.17
|671
|2006.05.24 08:00
|close
|322
|0.01
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|-1.98
|1388.19
|672
|2006.05.24 08:00
|close
|329
|0.16
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|35.59
|1423.78
|673
|2006.05.24 08:00
|close
|326
|0.08
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|9.80
|1433.58
|674
|2006.05.24 08:00
|close
|324
|0.04
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1434.08
|675
|2006.05.24 08:01
|buy
|338
|0.01
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|676
|2006.05.24 08:08
|close
|338
|0.01
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1436.08
|677
|2006.05.24 08:08
|buy
|339
|0.01
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|678
|2006.05.24 08:18
|buy
|340
|0.02
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|679
|2006.05.24 10:00
|sell
|341
|0.01
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|680
|2006.05.24 12:36
|sell
|342
|0.02
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|681
|2006.05.24 12:37
|close
|340
|0.02
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1440.08
|682
|2006.05.24 12:37
|close
|339
|0.01
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1440.98
|683
|2006.05.24 12:45
|sell
|343
|0.04
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|684
|2006.05.24 12:45
|sell
|344
|0.08
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|685
|2006.05.24 12:54
|close
|342
|0.02
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|1439.58
|686
|2006.05.24 12:54
|close
|341
|0.01
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|-1.80
|1437.78
|687
|2006.05.24 12:54
|close
|344
|0.08
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|11.20
|1448.98
|688
|2006.05.24 12:54
|close
|343
|0.04
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|1.20
|1450.18
|689
|2006.05.24 15:59
|sell
|345
|0.01
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|690
|2006.05.24 16:01
|close
|345
|0.01
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|8.50
|1458.68
|691
|2006.05.24 16:01
|sell
|346
|0.01
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|692
|2006.05.24 17:34
|sell
|347
|0.02
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|693
|2006.05.24 17:39
|sell
|348
|0.04
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|694
|2006.05.24 18:30
|sell
|349
|0.08
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|695
|2006.05.24 18:45
|buy
|350
|0.01
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|696
|2006.05.24 18:54
|sell
|351
|0.16
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|697
|2006.05.24 19:09
|close
|350
|0.01
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|-0.30
|1458.38
|698
|2006.05.24 19:09
|close
|348
|0.04
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|1455.18
|699
|2006.05.24 19:09
|close
|347
|0.02
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|1451.38
|700
|2006.05.24 19:09
|close
|346
|0.01
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-2.90
|1448.48
|701
|2006.05.24 19:09
|close
|351
|0.16
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|20.80
|1469.28
|702
|2006.05.24 19:09
|close
|349
|0.08
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1470.88
|703
|2006.05.24 19:09
|buy
|352
|0.01
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|704
|2006.05.24 19:59
|buy
|353
|0.02
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|705
|2006.05.24 20:45
|sell
|354
|0.01
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|706
|2006.05.24 20:54
|buy
|355
|0.04
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|707
|2006.05.24 22:51
|sell
|356
|0.02
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|708
|2006.05.24 22:55
|close
|355
|0.04
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1478.88
|709
|2006.05.24 22:55
|close
|353
|0.02
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1480.68
|710
|2006.05.24 22:55
|close
|352
|0.01
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|-0.30
|1480.38
|711
|2006.05.25 08:34
|sell
|357
|0.04
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|712
|2006.05.25 08:36
|sell
|358
|0.08
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|713
|2006.05.25 09:00
|buy
|359
|0.01
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|714
|2006.05.25 09:55
|buy
|360
|0.02
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|715
|2006.05.25 10:06
|close
|360
|0.02
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1479.98
|716
|2006.05.25 10:06
|close
|359
|0.01
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|1478.68
|717
|2006.05.25 10:06
|close
|356
|0.02
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-1.44
|1477.24
|718
|2006.05.25 10:06
|close
|354
|0.01
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-1.82
|1475.42
|719
|2006.05.25 10:06
|close
|358
|0.08
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1485.02
|720
|2006.05.25 10:06
|close
|357
|0.04
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|0.40
|1485.42
|721
|2006.05.25 10:06
|sell
|361
|0.01
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|722
|2006.05.25 12:15
|close
|361
|0.01
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1487.42
|723
|2006.05.25 12:15
|sell
|362
|0.01
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|724
|2006.05.25 12:24
|sell
|363
|0.02
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|725
|2006.05.25 12:30
|sell
|364
|0.04
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|726
|2006.05.25 12:36
|sell
|365
|0.08
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|727
|2006.05.25 12:39
|sell
|366
|0.16
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|728
|2006.05.25 12:49
|close
|364
|0.04
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|1484.22
|729
|2006.05.25 12:49
|close
|363
|0.02
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|1480.62
|730
|2006.05.25 12:49
|close
|362
|0.01
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|-2.90
|1477.72
|731
|2006.05.25 12:49
|close
|366
|0.16
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|20.80
|1498.52
|732
|2006.05.25 12:49
|close
|365
|0.08
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1500.92
|733
|2006.05.25 12:49
|sell
|367
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|734
|2006.05.25 12:54
|close
|367
|0.01
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1502.92
|735
|2006.05.25 12:54
|sell
|368
|0.01
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|736
|2006.05.25 13:04
|sell
|369
|0.02
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|737
|2006.05.25 13:09
|sell
|370
|0.04
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|738
|2006.05.25 18:24
|sell
|371
|0.08
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|739
|2006.05.25 18:45
|buy
|372
|0.01
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|740
|2006.05.25 18:58
|sell
|373
|0.16
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|741
|2006.05.25 19:24
|close
|372
|0.01
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|1502.32
|742
|2006.05.25 19:24
|close
|370
|0.04
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|1498.32
|743
|2006.05.25 19:24
|close
|369
|0.02
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|1494.32
|744
|2006.05.25 19:24
|close
|368
|0.01
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|-3.10
|1491.22
|745
|2006.05.25 19:24
|close
|373
|0.16
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1515.22
|746
|2006.05.25 19:24
|close
|371
|0.08
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1516.02
|747
|2006.05.25 19:24
|buy
|374
|0.01
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|748
|2006.05.25 21:34
|close
|374
|0.01
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1518.02
|749
|2006.05.25 22:15
|buy
|375
|0.01
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|750
|2006.05.25 22:55
|buy
|376
|0.02
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|751
|2006.05.25 23:39
|buy
|377
|0.04
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|752
|2006.05.25 23:54
|close
|377
|0.04
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1526.02
|753
|2006.05.25 23:54
|close
|376
|0.02
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1527.62
|754
|2006.05.25 23:55
|close
|375
|0.01
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1527.52
|755
|2006.05.26 00:00
|buy
|378
|0.01
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|756
|2006.05.26 00:00
|buy
|379
|0.02
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|757
|2006.05.26 00:00
|buy
|380
|0.04
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|758
|2006.05.26 01:09
|buy
|381
|0.08
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|759
|2006.05.26 01:36
|buy
|382
|0.16
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|760
|2006.05.26 08:01
|close
|379
|0.02
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1527.12
|761
|2006.05.26 08:01
|close
|378
|0.01
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|-1.50
|1525.62
|762
|2006.05.26 08:01
|close
|382
|0.16
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|48.00
|1573.62
|763
|2006.05.26 08:01
|close
|381
|0.08
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|15.20
|1588.82
|764
|2006.05.26 08:01
|close
|380
|0.04
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1592.42
|765
|2006.05.26 08:15
|buy
|383
|0.01
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|766
|2006.05.26 08:24
|buy
|384
|0.02
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|767
|2006.05.26 12:04
|buy
|385
|0.04
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|768
|2006.05.26 12:09
|buy
|386
|0.08
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|769
|2006.05.26 12:37
|close
|384
|0.02
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|1591.82
|770
|2006.05.26 12:37
|close
|383
|0.01
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|1590.52
|771
|2006.05.26 12:37
|close
|386
|0.08
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|14.40
|1604.92
|772
|2006.05.26 12:37
|close
|385
|0.04
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1608.12
|773
|2006.05.26 12:37
|buy
|387
|0.01
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|774
|2006.05.26 13:19
|buy
|388
|0.02
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|775
|2006.05.26 13:21
|buy
|389
|0.04
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|776
|2006.05.26 13:24
|buy
|390
|0.08
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|777
|2006.05.26 13:34
|buy
|391
|0.16
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|778
|2006.05.26 15:59
|sell
|392
|0.01
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|779
|2006.05.26 17:07
|close
|392
|0.01
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1610.12
|780
|2006.05.26 20:00
|sell
|393
|0.01
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|781
|2006.05.26 22:32
|sell
|394
|0.02
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|782
|2006.05.29 04:00
|sell
|395
|0.04
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|783
|2006.05.29 09:07
|sell
|396
|0.08
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|784
|2006.05.29 16:05
|close
|396
|0.08
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1626.12
|785
|2006.05.29 16:05
|close
|395
|0.04
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1629.72
|786
|2006.05.29 16:05
|close
|394
|0.02
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|-0.08
|1629.64
|787
|2006.05.29 16:05
|close
|393
|0.01
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|-1.14
|1628.50
|788
|2006.05.30 04:01
|close
|387
|0.01
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|-0.85
|1627.65
|789
|2006.05.30 04:01
|close
|391
|0.16
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|53.58
|1681.24
|790
|2006.05.30 04:01
|close
|390
|0.08
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|18.79
|1700.03
|791
|2006.05.30 04:01
|close
|389
|0.04
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1705.02
|792
|2006.05.30 04:01
|close
|388
|0.02
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1705.52
|793
|2006.05.30 04:01
|buy
|397
|0.01
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|794
|2006.05.30 08:00
|close
|397
|0.01
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|3.40
|1708.92
|795
|2006.05.30 08:00
|buy
|398
|0.01
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|796
|2006.05.30 09:52
|close
|398
|0.01
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1710.92
|797
|2006.05.30 09:52
|buy
|399
|0.01
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|798
|2006.05.30 11:59
|sell
|400
|0.01
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|799
|2006.05.30 12:00
|buy
|401
|0.02
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|800
|2006.05.30 12:00
|close
|400
|0.01
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1712.92
|801
|2006.05.30 12:00
|sell
|402
|0.01
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|802
|2006.05.30 12:00
|buy
|403
|0.04
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|803
|2006.05.30 12:19
|buy
|404
|0.08
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|804
|2006.05.30 12:21
|close
|402
|0.01
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1714.92
|805
|2006.05.30 12:21
|sell
|405
|0.01
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|806
|2006.05.30 12:24
|buy
|406
|0.16
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|807
|2006.05.30 12:39
|close
|405
|0.01
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1716.92
|808
|2006.05.30 12:39
|sell
|407
|0.01
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|809
|2006.05.30 12:44
|sell
|408
|0.02
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|810
|2006.05.30 12:51
|sell
|409
|0.04
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|811
|2006.05.30 13:21
|sell
|410
|0.08
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|812
|2006.05.30 13:21
|close
|410
|0.08
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|1711.32
|813
|2006.05.30 13:21
|close
|409
|0.04
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|-6.80
|1704.52
|814
|2006.05.30 13:21
|close
|408
|0.02
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|1698.92
|815
|2006.05.30 13:21
|close
|407
|0.01
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|1695.12
|816
|2006.05.30 13:21
|close
|403
|0.04
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|1694.32
|817
|2006.05.30 13:21
|close
|401
|0.02
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1691.92
|818
|2006.05.30 13:21
|close
|399
|0.01
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|1689.42
|819
|2006.05.30 13:21
|close
|406
|0.16
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|30.40
|1719.82
|820
|2006.05.30 13:21
|close
|404
|0.08
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1727.02
|821
|2006.05.30 13:21
|sell
|411
|0.01
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|822
|2006.05.30 13:24
|sell
|412
|0.02
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|823
|2006.05.30 15:59
|buy
|413
|0.01
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|824
|2006.05.30 15:59
|sell
|414
|0.04
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|825
|2006.05.30 16:06
|buy
|415
|0.02
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|826
|2006.05.30 16:39
|sell
|416
|0.08
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|827
|2006.05.30 16:39
|close
|415
|0.02
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1731.02
|828
|2006.05.30 16:39
|close
|413
|0.01
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1731.92
|829
|2006.05.30 16:39
|buy
|417
|0.01
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|830
|2006.05.30 17:09
|buy
|418
|0.02
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|831
|2006.05.30 17:39
|buy
|419
|0.04
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|832
|2006.05.30 22:54
|close
|416
|0.08
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1747.92
|833
|2006.05.30 22:54
|close
|418
|0.02
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|1745.12
|834
|2006.05.30 22:54
|close
|419
|0.04
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1742.72
|835
|2006.05.30 22:54
|close
|414
|0.04
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1746.72
|836
|2006.05.30 22:54
|close
|417
|0.01
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|-2.60
|1744.12
|837
|2006.05.30 22:54
|close
|412
|0.02
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|1742.12
|838
|2006.05.30 22:55
|buy
|420
|0.01
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|839
|2006.05.30 22:55
|close
|411
|0.01
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|-1.90
|1740.22
|840
|2006.05.30 23:45
|sell
|421
|0.01
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|841
|2006.05.30 23:59
|sell
|422
|0.02
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|842
|2006.05.31 00:51
|close
|422
|0.02
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|4.12
|1744.34
|843
|2006.05.31 00:51
|close
|421
|0.01
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|0.56
|1744.90
|844
|2006.05.31 00:51
|buy
|423
|0.02
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|845
|2006.05.31 01:30
|sell
|424
|0.01
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|846
|2006.05.31 04:21
|sell
|425
|0.02
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|847
|2006.05.31 04:22
|close
|423
|0.02
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1748.90
|848
|2006.05.31 04:22
|close
|420
|0.01
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|0.82
|1749.73
|849
|2006.05.31 04:22
|buy
|426
|0.01
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|850
|2006.05.31 08:09
|buy
|427
|0.02
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|851
|2006.05.31 09:15
|sell
|428
|0.04
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|852
|2006.05.31 09:54
|close
|428
|0.04
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1757.73
|853
|2006.05.31 09:54
|close
|425
|0.02
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1759.33
|854
|2006.05.31 09:54
|close
|424
|0.01
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1759.23
|855
|2006.05.31 10:09
|close
|427
|0.02
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|2.80
|1762.03
|856
|2006.05.31 10:09
|close
|426
|0.01
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|0.40
|1762.43
|857
|2006.05.31 10:09
|buy
|429
|0.01
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|858
|2006.05.31 10:24
|buy
|430
|0.02
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|859
|2006.05.31 12:45
|buy
|431
|0.04
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|860
|2006.05.31 13:39
|buy
|432
|0.08
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|861
|2006.05.31 15:59
|sell
|433
|0.01
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|862
|2006.05.31 16:00
|buy
|434
|0.16
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|863
|2006.05.31 16:00
|close
|433
|0.01
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1764.43
|864
|2006.05.31 16:00
|sell
|435
|0.01
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|865
|2006.05.31 16:24
|sell
|436
|0.02
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|866
|2006.05.31 18:09
|sell
|437
|0.04
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|867
|2006.05.31 18:24
|close
|437
|0.04
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1772.43
|868
|2006.05.31 18:24
|close
|436
|0.02
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1774.43
|869
|2006.05.31 18:24
|close
|435
|0.01
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1774.33
|870
|2006.05.31 19:59
|sell
|438
|0.01
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|871
|2006.05.31 19:59
|sell
|439
|0.02
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|872
|2006.05.31 20:01
|close
|439
|0.02
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|4.40
|1778.73
|873
|2006.05.31 20:01
|close
|438
|0.01
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1779.43
|874
|2006.05.31 20:01
|sell
|440
|0.01
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|875
|2006.05.31 22:03
|sell
|441
|0.02
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|876
|2006.06.01 00:25
|close
|441
|0.02
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|4.36
|1783.79
|877
|2006.06.01 00:25
|close
|440
|0.01
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|0.98
|1784.77
|878
|2006.06.01 01:30
|sell
|442
|0.01
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|879
|2006.06.01 04:00
|close
|442
|0.01
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1786.77
|880
|2006.06.01 04:01
|sell
|443
|0.01
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|881
|2006.06.01 04:37
|sell
|444
|0.02
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|882
|2006.06.01 08:06
|sell
|445
|0.04
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|883
|2006.06.01 08:15
|sell
|446
|0.08
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|884
|2006.06.01 09:54
|close
|446
|0.08
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1802.77
|885
|2006.06.01 09:54
|close
|445
|0.04
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1806.37
|886
|2006.06.01 09:54
|close
|444
|0.02
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1806.37
|887
|2006.06.01 09:54
|close
|443
|0.01
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|1805.27
|888
|2006.06.01 09:54
|sell
|447
|0.01
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|889
|2006.06.01 12:01
|close
|447
|0.01
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|2.90
|1808.17
|890
|2006.06.01 12:01
|sell
|448
|0.01
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|891
|2006.06.01 12:39
|sell
|449
|0.02
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|892
|2006.06.01 12:53
|close
|449
|0.02
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1812.17
|893
|2006.06.01 12:54
|close
|448
|0.01
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1812.97
|894
|2006.06.01 12:54
|sell
|450
|0.01
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|895
|2006.06.01 13:22
|sell
|451
|0.02
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|896
|2006.06.01 16:01
|sell
|452
|0.04
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|897
|2006.06.01 16:01
|close
|434
|0.16
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|-35.62
|1777.35
|898
|2006.06.01 16:01
|close
|432
|0.08
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|-24.21
|1753.14
|899
|2006.06.01 16:01
|sell
|453
|0.08
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|900
|2006.06.01 16:01
|close
|431
|0.04
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|-16.51
|1736.63
|901
|2006.06.01 16:01
|close
|430
|0.02
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|-10.25
|1726.38
|902
|2006.06.01 16:01
|close
|429
|0.01
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|-6.23
|1720.15
|903
|2006.06.01 16:01
|buy
|454
|0.01
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|904
|2006.06.01 16:09
|buy
|455
|0.02
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|905
|2006.06.01 17:24
|close
|453
|0.08
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1736.15
|906
|2006.06.01 17:24
|close
|452
|0.04
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1739.35
|907
|2006.06.01 17:24
|buy
|456
|0.04
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|908
|2006.06.01 17:24
|close
|451
|0.02
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|-12.60
|1726.75
|909
|2006.06.01 17:24
|close
|450
|0.01
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|1719.55
|910
|2006.06.01 17:24
|sell
|457
|0.01
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|911
|2006.06.01 21:16
|sell
|458
|0.02
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|912
|2006.06.02 04:21
|sell
|459
|0.04
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|913
|2006.06.02 04:22
|close
|456
|0.04
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|7.70
|1727.25
|914
|2006.06.02 04:22
|close
|455
|0.02
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|1.45
|1728.70
|915
|2006.06.02 04:22
|close
|454
|0.01
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|-0.18
|1728.52
|916
|2006.06.02 08:09
|close
|459
|0.04
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1736.52
|917
|2006.06.02 08:09
|close
|458
|0.02
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|1.92
|1738.44
|918
|2006.06.02 08:10
|close
|457
|0.01
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|-0.04
|1738.40
|919
|2006.06.02 12:45
|buy
|460
|0.01
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|920
|2006.06.02 12:51
|buy
|461
|0.02
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|921
|2006.06.02 12:54
|buy
|462
|0.04
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|922
|2006.06.02 13:09
|close
|462
|0.04
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1746.40
|923
|2006.06.02 13:09
|close
|461
|0.02
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1748.20
|924
|2006.06.02 13:09
|close
|460
|0.01
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1748.10
|925
|2006.06.02 13:09
|buy
|463
|0.01
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|926
|2006.06.02 13:21
|buy
|464
|0.02
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|927
|2006.06.02 13:36
|buy
|465
|0.04
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|928
|2006.06.02 14:09
|buy
|466
|0.08
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|929
|2006.06.02 16:06
|close
|466
|0.08
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1764.10
|930
|2006.06.02 16:06
|close
|465
|0.04
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1767.30
|931
|2006.06.02 16:06
|close
|464
|0.02
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1767.10
|932
|2006.06.02 16:06
|close
|463
|0.01
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|1766.00
|933
|2006.06.02 16:06
|buy
|467
|0.01
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|934
|2006.06.05 00:54
|close
|467
|0.01
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|1.92
|1767.93
|935
|2006.06.05 00:54
|buy
|468
|0.01
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|936
|2006.06.05 08:00
|close
|468
|0.01
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1769.93
|937
|2006.06.05 08:00
|buy
|469
|0.01
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|938
|2006.06.05 08:22
|buy
|470
|0.02
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|939
|2006.06.05 08:34
|close
|469
|0.01
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|-0.30
|1769.63
|940
|2006.06.05 08:34
|close
|470
|0.02
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1771.03
|941
|2006.06.05 08:34
|buy
|471
|0.01
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|942
|2006.06.05 11:01
|buy
|472
|0.02
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|943
|2006.06.05 12:39
|buy
|473
|0.04
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|944
|2006.06.05 12:54
|buy
|474
|0.08
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|945
|2006.06.05 13:30
|sell
|475
|0.01
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|946
|2006.06.05 16:04
|close
|474
|0.08
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1787.03
|947
|2006.06.05 16:05
|close
|475
|0.01
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|1785.93
|948
|2006.06.05 16:05
|close
|472
|0.02
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1785.73
|949
|2006.06.05 16:05
|close
|471
|0.01
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|1784.63
|950
|2006.06.05 16:05
|close
|473
|0.04
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1788.63
|951
|2006.06.05 16:05
|buy
|476
|0.01
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|952
|2006.06.05 18:24
|buy
|477
|0.02
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|953
|2006.06.05 18:39
|buy
|478
|0.04
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|954
|2006.06.05 19:59
|close
|478
|0.04
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|10.00
|1798.63
|955
|2006.06.05 20:00
|close
|477
|0.02
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1801.63
|956
|2006.06.05 20:00
|sell
|479
|0.01
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|957
|2006.06.05 20:01
|close
|479
|0.01
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1805.53
|958
|2006.06.05 20:01
|close
|476
|0.01
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|-3.90
|1801.63
|959
|2006.06.05 20:01
|sell
|480
|0.01
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|960
|2006.06.05 21:15
|buy
|481
|0.01
|1.2913
|0.0000
|0.0000
|961
|2006.06.05 22:09
|buy
|482
|0.02
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|962
|2006.06.06 00:03
|close
|480
|0.01
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|2.06
|1803.69
|963
|2006.06.06 01:07
|buy
|483
|0.04
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|964
|2006.06.06 02:24
|close
|481
|0.01
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|-1.18
|1802.51
|965
|2006.06.06 02:24
|close
|483
|0.04
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1806.51
|966
|2006.06.06 02:24
|close
|482
|0.02
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|-0.15
|1806.36
|967
|2006.06.06 02:24
|buy
|484
|0.01
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|968
|2006.06.06 02:40
|buy
|485
|0.02
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|969
|2006.06.06 08:00
|close
|485
|0.02
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1810.36
|970
|2006.06.06 08:01
|close
|484
|0.01
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|1.20
|1811.56
|971
|2006.06.06 08:01
|buy
|486
|0.01
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|972
|2006.06.06 08:09
|buy
|487
|0.02
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|973
|2006.06.06 08:30
|sell
|488
|0.01
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|974
|2006.06.06 08:54
|buy
|489
|0.04
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|975
|2006.06.06 09:37
|close
|488
|0.01
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1813.56
|976
|2006.06.06 09:37
|sell
|490
|0.01
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|977
|2006.06.06 12:01
|close
|490
|0.01
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1815.66
|978
|2006.06.06 12:01
|buy
|491
|0.08
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|979
|2006.06.06 12:01
|sell
|492
|0.01
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|980
|2006.06.06 12:06
|buy
|493
|0.16
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|981
|2006.06.06 12:09
|close
|492
|0.01
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1817.66
|982
|2006.06.06 12:09
|sell
|494
|0.01
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|983
|2006.06.06 13:37
|close
|494
|0.01
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1819.66
|984
|2006.06.06 13:37
|sell
|495
|0.01
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|985
|2006.06.06 13:51
|sell
|496
|0.02
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|986
|2006.06.06 21:09
|close
|496
|0.02
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1823.66
|987
|2006.06.06 21:09
|close
|495
|0.01
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1824.76
|988
|2006.06.06 21:09
|sell
|497
|0.01
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|989
|2006.06.06 21:14
|sell
|498
|0.02
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|990
|2006.06.06 23:39
|sell
|499
|0.04
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|991
|2006.06.07 08:54
|close
|499
|0.04
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|8.24
|1833.01
|992
|2006.06.07 08:54
|close
|498
|0.02
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|1.92
|1834.93
|993
|2006.06.07 08:55
|close
|497
|0.01
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|-0.04
|1834.89
|994
|2006.06.07 09:00
|sell
|500
|0.01
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|995
|2006.06.07 09:07
|sell
|501
|0.02
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|996
|2006.06.07 10:54
|close
|501
|0.02
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1838.89
|997
|2006.06.07 10:54
|close
|500
|0.01
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1839.79
|998
|2006.06.07 10:55
|sell
|502
|0.01
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|999
|2006.06.07 11:59
|sell
|503
|0.02
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|1000
|2006.06.07 12:00
|close
|503
|0.02
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|4.60
|1844.39
|1001
|2006.06.07 12:00
|close
|502
|0.01
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1845.29
|1002
|2006.06.07 12:00
|sell
|504
|0.01
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|1003
|2006.06.07 12:54
|sell
|505
|0.02
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|1004
|2006.06.07 13:24
|close
|505
|0.02
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1849.29
|1005
|2006.06.07 13:24
|close
|504
|0.01
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1850.19
|1006
|2006.06.07 13:24
|sell
|506
|0.01
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|1007
|2006.06.07 16:00
|sell
|507
|0.02
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|1008
|2006.06.07 16:06
|sell
|508
|0.04
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|1009
|2006.06.07 20:54
|close
|508
|0.04
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1858.19
|1010
|2006.06.07 20:54
|close
|507
|0.02
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1860.19
|1011
|2006.06.07 20:54
|close
|506
|0.01
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|1859.29
|1012
|2006.06.07 20:55
|sell
|509
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1013
|2006.06.07 21:20
|sell
|510
|0.02
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1014
|2006.06.07 21:54
|sell
|511
|0.04
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|1015
|2006.06.08 01:21
|close
|511
|0.04
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|8.73
|1868.01
|1016
|2006.06.08 01:21
|close
|510
|0.02
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2.16
|1870.18
|1017
|2006.06.08 01:22
|close
|509
|0.01
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|0.08
|1870.26
|1018
|2006.06.08 01:22
|sell
|512
|0.01
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|1019
|2006.06.08 08:00
|close
|512
|0.01
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1872.26
|1020
|2006.06.08 08:00
|sell
|513
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1021
|2006.06.08 08:24
|sell
|514
|0.02
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|1022
|2006.06.08 08:33
|sell
|515
|0.04
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|1023
|2006.06.08 10:24
|close
|515
|0.04
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1880.26
|1024
|2006.06.08 10:24
|close
|514
|0.02
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1882.06
|1025
|2006.06.08 10:24
|close
|513
|0.01
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1881.96
|1026
|2006.06.08 10:24
|sell
|516
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1027
|2006.06.08 11:15
|sell
|517
|0.02
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|1028
|2006.06.08 11:53
|close
|517
|0.02
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1885.96
|1029
|2006.06.08 11:53
|close
|516
|0.01
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1886.76
|1030
|2006.06.08 11:53
|sell
|518
|0.01
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|1031
|2006.06.08 11:59
|sell
|519
|0.02
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|1032
|2006.06.08 12:00
|close
|519
|0.02
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|5.20
|1891.96
|1033
|2006.06.08 12:00
|close
|518
|0.01
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|0.30
|1892.26
|1034
|2006.06.08 12:01
|sell
|520
|0.01
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|1035
|2006.06.08 12:09
|close
|520
|0.01
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1894.26
|1036
|2006.06.08 12:09
|sell
|521
|0.01
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|1037
|2006.06.08 12:15
|sell
|522
|0.02
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|1038
|2006.06.08 12:34
|close
|522
|0.02
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1898.26
|1039
|2006.06.08 12:34
|close
|521
|0.01
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1898.76
|1040
|2006.06.08 12:34
|sell
|523
|0.01
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|1041
|2006.06.08 12:37
|close
|523
|0.01
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1900.76
|1042
|2006.06.08 12:37
|sell
|524
|0.01
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|1043
|2006.06.08 12:39
|close
|524
|0.01
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1902.76
|1044
|2006.06.08 12:39
|sell
|525
|0.01
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|1045
|2006.06.08 12:43
|sell
|526
|0.02
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|1046
|2006.06.08 12:44
|close
|526
|0.02
|1.2656
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1906.76
|1047
|2006.06.08 12:45
|close
|525
|0.01
|1.2657
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1907.66
|1048
|2006.06.08 12:45
|sell
|527
|0.01
|1.2656
|0.0000
|0.0000
|1049
|2006.06.08 12:49
|sell
|528
|0.02
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|1050
|2006.06.08 12:51
|sell
|529
|0.04
|1.2677
|0.0000
|0.0000
|1051
|2006.06.08 12:54
|sell
|530
|0.08
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|1052
|2006.06.08 13:09
|close
|530
|0.08
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1923.66
|1053
|2006.06.08 13:09
|close
|529
|0.04
|1.2669
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1926.86
|1054
|2006.06.08 13:09
|close
|528
|0.02
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1926.66
|1055
|2006.06.08 13:09
|close
|527
|0.01
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|1925.56
|1056
|2006.06.08 13:09
|sell
|531
|0.01
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|1057
|2006.06.08 13:15
|sell
|532
|0.02
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|1058
|2006.06.08 13:34
|close
|532
|0.02
|1.2656
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1929.56
|1059
|2006.06.08 13:34
|close
|531
|0.01
|1.2657
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1930.46
|1060
|2006.06.08 13:34
|sell
|533
|0.01
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|1061
|2006.06.08 13:39
|close
|533
|0.01
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1932.46
|1062
|2006.06.08 13:39
|sell
|534
|0.01
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|1063
|2006.06.08 13:51
|sell
|535
|0.02
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|1064
|2006.06.08 13:54
|sell
|536
|0.04
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|1065
|2006.06.08 14:09
|sell
|537
|0.08
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|1066
|2006.06.08 14:24
|close
|537
|0.08
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1948.46
|1067
|2006.06.08 14:24
|close
|536
|0.04
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1951.66
|1068
|2006.06.08 14:25
|close
|535
|0.02
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1951.46
|1069
|2006.06.08 14:25
|close
|534
|0.01
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|1950.16
|1070
|2006.06.08 14:25
|sell
|538
|0.01
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|1071
|2006.06.08 16:04
|sell
|539
|0.02
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|1072
|2006.06.08 16:09
|sell
|540
|0.04
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|1073
|2006.06.08 17:06
|close
|540
|0.04
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1958.16
|1074
|2006.06.08 17:06
|close
|539
|0.02
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1959.76
|1075
|2006.06.08 17:06
|close
|538
|0.01
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1959.76
|1076
|2006.06.08 17:06
|sell
|541
|0.01
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|1077
|2006.06.08 17:48
|sell
|542
|0.02
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|1078
|2006.06.09 09:07
|sell
|543
|0.04
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|1079
|2006.06.09 12:22
|close
|543
|0.04
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1967.76
|1080
|2006.06.09 12:22
|close
|542
|0.02
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|2.12
|1969.88
|1081
|2006.06.09 12:22
|close
|541
|0.01
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|0.16
|1970.04
|1082
|2006.06.09 12:22
|sell
|544
|0.01
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|1083
|2006.06.09 12:24
|close
|544
|0.01
|1.2618
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1972.04
|1084
|2006.06.09 12:24
|sell
|545
|0.01
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|1085
|2006.06.09 12:28
|sell
|546
|0.02
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|1086
|2006.06.09 12:30
|close
|546
|0.02
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1976.04
|1087
|2006.06.09 12:30
|close
|545
|0.01
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1976.84
|1088
|2006.06.09 12:30
|sell
|547
|0.01
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|1089
|2006.06.09 12:36
|sell
|548
|0.02
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|1090
|2006.06.09 12:39
|sell
|549
|0.04
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|1091
|2006.06.09 12:54
|close
|549
|0.04
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1984.84
|1092
|2006.06.09 12:54
|close
|548
|0.02
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1986.44
|1093
|2006.06.09 12:54
|close
|547
|0.01
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1986.34
|1094
|2006.06.09 12:54
|sell
|550
|0.01
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|1095
|2006.06.09 13:04
|sell
|551
|0.02
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|1096
|2006.06.09 13:15
|sell
|552
|0.04
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|1097
|2006.06.09 13:19
|sell
|553
|0.08
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|1098
|2006.06.09 13:21
|sell
|554
|0.16
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|1099
|2006.06.12 00:00
|close
|553
|0.08
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|16.48
|2002.82
|1100
|2006.06.12 00:00
|close
|554
|0.16
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|52.17
|2054.99
|1101
|2006.06.12 00:00
|close
|552
|0.04
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|5.04
|2060.03
|1102
|2006.06.12 00:00
|close
|551
|0.02
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|0.52
|2060.55
|1103
|2006.06.12 00:00
|close
|550
|0.01
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|-0.64
|2059.91
|1104
|2006.06.12 08:30
|sell
|555
|0.01
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|1105
|2006.06.12 09:40
|close
|555
|0.01
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2061.91
|1106
|2006.06.12 11:59
|sell
|556
|0.01
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|1107
|2006.06.12 12:01
|close
|556
|0.01
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2063.91
|1108
|2006.06.12 12:01
|sell
|557
|0.01
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|1109
|2006.06.12 13:00
|sell
|558
|0.02
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|1110
|2006.06.12 13:24
|sell
|559
|0.04
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|1111
|2006.06.12 16:24
|close
|559
|0.04
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|8.00
|2071.91
|1112
|2006.06.12 16:24
|close
|558
|0.02
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|1.60
|2073.51
|1113
|2006.06.12 16:24
|close
|557
|0.01
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2073.51
|1114
|2006.06.13 08:00
|sell
|560
|0.01
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|1115
|2006.06.13 08:24
|sell
|561
|0.02
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|1116
|2006.06.13 09:09
|close
|561
|0.02
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2077.51
|1117
|2006.06.13 09:09
|close
|560
|0.01
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|0.80
|2078.31
|1118
|2006.06.13 09:09
|sell
|562
|0.01
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|1119
|2006.06.13 09:24
|sell
|563
|0.02
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|1120
|2006.06.13 09:49
|sell
|564
|0.04
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|1121
|2006.06.13 12:21
|close
|564
|0.04
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|8.00
|2086.31
|1122
|2006.06.13 12:21
|close
|563
|0.02
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|1.60
|2087.91
|1123
|2006.06.13 12:21
|close
|562
|0.01
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|2087.81
|1124
|2006.06.13 13:00
|sell
|565
|0.01
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|1125
|2006.06.13 13:06
|sell
|566
|0.02
|1.2583
|0.0000
|0.0000
|1126
|2006.06.13 13:36
|sell
|567
|0.04
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|1127
|2006.06.13 13:39
|sell
|568
|0.08
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|1128
|2006.06.13 14:10
|close
|568
|0.08
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|16.00
|2103.81
|1129
|2006.06.13 14:10
|close
|567
|0.04
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|3.20
|2107.01
|1130
|2006.06.13 14:10
|close
|566
|0.02
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|2106.81
|1131
|2006.06.13 14:10
|close
|565
|0.01
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|2105.51
|1132
|2006.06.13 17:45
|sell
|569
|0.01
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|1133
|2006.06.13 17:54
|sell
|570
|0.02
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|1134
|2006.06.14 04:24
|sell
|571
|0.04
|1.2556
|0.0000
|0.0000
|1135
|2006.06.14 04:54
|sell
|572
|0.08
|1.2567
|0.0000
|0.0000
|1136
|2006.06.14 08:01
|sell
|573
|0.16
|1.2583
|0.0000
|0.0000
|1137
|2006.06.14 12:18
|close
|573
|0.16
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|32.00
|2137.51
|1138
|2006.06.14 12:18
|close
|572
|0.08
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|2.40
|2139.91
|1139
|2006.06.14 12:18
|close
|571
|0.04
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|2137.11
|1140
|2006.06.14 12:18
|close
|570
|0.02
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|-3.48
|2133.64
|1141
|2006.06.14 12:18
|close
|569
|0.01
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|-2.74
|2130.90
|1142
|2006.06.14 13:00
|sell
|574
|0.01
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|1143
|2006.06.14 13:04
|sell
|575
|0.02
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|1144
|2006.06.14 13:06
|sell
|576
|0.04
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|1145
|2006.06.14 13:09
|sell
|577
|0.08
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|1146
|2006.06.14 13:15
|sell
|578
|0.16
|1.2582
|0.0000
|0.0000
|1147
|2006.06.16 08:09
|close
|493
|0.16
|1.2671
|0.0000
|0.0000
|-318.50
|1812.40
|1148
|2006.06.16 08:09
|close
|491
|0.08
|1.2670
|0.0000
|0.0000
|-168.85
|1643.55
|1149
|2006.06.16 08:09
|close
|489
|0.04
|1.2671
|0.0000
|0.0000
|-94.42
|1549.13
|1150
|2006.06.16 08:09
|close
|487
|0.02
|1.2670
|0.0000
|0.0000
|-49.61
|1499.52
|1151
|2006.06.16 08:09
|close
|486
|0.01
|1.2671
|0.0000
|0.0000
|-25.71
|1473.81
|1152
|2006.06.16 08:09
|buy
|579
|0.01
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|1153
|2006.06.16 08:30
|buy
|580
|0.02
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|1154
|2006.06.16 12:09
|buy
|581
|0.04
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|1155
|2006.06.16 15:59
|buy
|582
|0.08
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|1156
|2006.06.16 21:45
|close
|582
|0.08
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1489.81
|1157
|2006.06.16 21:46
|close
|581
|0.04
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|-3.20
|1486.61
|1158
|2006.06.16 21:46
|close
|580
|0.02
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|-3.40
|1483.21
|1159
|2006.06.16 21:46
|close
|579
|0.01
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|-2.90
|1480.31
|1160
|2006.06.19 06:30
|buy
|583
|0.01
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|1161
|2006.06.19 12:22
|buy
|584
|0.02
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|1162
|2006.06.19 12:30
|buy
|585
|0.04
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|1163
|2006.06.19 13:09
|close
|578
|0.16
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|36.84
|1517.15
|1164
|2006.06.19 13:09
|close
|577
|0.08
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|8.82
|1525.97
|1165
|2006.06.19 13:09
|close
|576
|0.04
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|0.41
|1526.38
|1166
|2006.06.19 13:09
|close
|575
|0.02
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|1524.38
|1167
|2006.06.19 13:09
|close
|574
|0.01
|1.2561
|0.0000
|0.0000
|-1.90
|1522.49
|1168
|2006.06.19 13:09
|buy
|586
|0.08
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|1169
|2006.06.19 13:15
|sell
|587
|0.01
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|1170
|2006.06.19 13:39
|sell
|588
|0.02
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|1171
|2006.06.19 16:07
|close
|586
|0.08
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1538.49
|1172
|2006.06.19 16:07
|close
|585
|0.04
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1541.69
|1173
|2006.06.19 16:07
|close
|584
|0.02
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1541.49
|1174
|2006.06.19 16:07
|close
|583
|0.01
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|1540.19
|1175
|2006.06.19 20:09
|sell
|589
|0.04
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|1176
|2006.06.20 00:39
|close
|589
|0.04
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|8.24
|1548.43
|1177
|2006.06.20 00:39
|close
|588
|0.02
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|2.12
|1550.55
|1178
|2006.06.20 00:39
|close
|587
|0.01
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|0.16
|1550.71
|1179
|2006.06.20 00:40
|sell
|590
|0.01
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|1180
|2006.06.20 01:09
|sell
|591
|0.02
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|1181
|2006.06.20 05:09
|sell
|592
|0.04
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|1182
|2006.06.20 05:39
|sell
|593
|0.08
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|1183
|2006.06.20 08:24
|close
|593
|0.08
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1566.71
|1184
|2006.06.20 08:24
|close
|592
|0.04
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1569.91
|1185
|2006.06.20 08:24
|close
|591
|0.02
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1569.71
|1186
|2006.06.20 08:24
|close
|590
|0.01
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|1568.41
|1187
|2006.06.20 08:24
|sell
|594
|0.01
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|1188
|2006.06.20 12:09
|close
|594
|0.01
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1570.41
|1189
|2006.06.20 12:09
|sell
|595
|0.01
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|1190
|2006.06.20 12:24
|sell
|596
|0.02
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|1191
|2006.06.20 12:54
|sell
|597
|0.04
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|1192
|2006.06.20 16:10
|sell
|598
|0.08
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|1193
|2006.06.20 16:24
|sell
|599
|0.16
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|1194
|2006.06.20 20:00
|buy
|600
|0.01
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|1195
|2006.06.20 20:00
|buy
|601
|0.02
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|1196
|2006.06.21 01:35
|close
|601
|0.02
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|3.85
|1574.26
|1197
|2006.06.21 01:36
|close
|600
|0.01
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|0.02
|1574.28
|1198
|2006.06.21 09:47
|buy
|602
|0.01
|1.2636
|0.0000
|0.0000
|1199
|2006.06.21 10:32
|buy
|603
|0.02
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|1200
|2006.06.21 13:03
|close
|603
|0.02
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1578.28
|1201
|2006.06.21 13:05
|close
|602
|0.01
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1578.98
|1202
|2006.06.21 13:06
|buy
|604
|0.01
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|1203
|2006.06.21 13:54
|buy
|605
|0.02
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|1204
|2006.06.21 16:01
|close
|605
|0.02
|1.2659
|0.0000
|0.0000
|4.80
|1583.78
|1205
|2006.06.21 16:01
|close
|604
|0.01
|1.2660
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1585.18
|1206
|2006.06.21 16:01
|buy
|606
|0.01
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|1207
|2006.06.22 08:00
|buy
|607
|0.02
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|1208
|2006.06.22 09:19
|buy
|608
|0.04
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|1209
|2006.06.22 12:01
|buy
|609
|0.08
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|1210
|2006.06.22 12:09
|buy
|610
|0.16
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|1211
|2006.06.22 13:24
|close
|599
|0.16
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|35.87
|1621.06
|1212
|2006.06.22 13:24
|close
|598
|0.08
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|9.94
|1630.99
|1213
|2006.06.22 13:24
|close
|597
|0.04
|1.2567
|0.0000
|0.0000
|1.37
|1632.36
|1214
|2006.06.22 13:24
|close
|596
|0.02
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|-1.32
|1631.04
|1215
|2006.06.22 13:25
|close
|595
|0.01
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|-1.56
|1629.49
|1216
|2006.06.22 14:30
|sell
|611
|0.01
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|1217
|2006.06.22 14:52
|sell
|612
|0.02
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|1218
|2006.06.22 15:36
|sell
|613
|0.04
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|1219
|2006.06.23 01:39
|close
|613
|0.04
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|8.24
|1637.73
|1220
|2006.06.23 01:39
|close
|612
|0.02
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|2.12
|1639.85
|1221
|2006.06.23 01:40
|close
|611
|0.01
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|0.16
|1640.01
|1222
|2006.06.23 01:40
|sell
|614
|0.01
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|1223
|2006.06.23 03:05
|sell
|615
|0.02
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|1224
|2006.06.23 08:54
|close
|615
|0.02
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1644.01
|1225
|2006.06.23 08:54
|close
|614
|0.01
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1644.91
|1226
|2006.06.23 08:54
|sell
|616
|0.01
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|1227
|2006.06.23 09:09
|sell
|617
|0.02
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|1228
|2006.06.23 12:01
|close
|616
|0.01
|1.2510
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1648.81
|1229
|2006.06.23 12:01
|close
|617
|0.02
|1.2509
|0.0000
|0.0000
|10.00
|1658.81
|1230
|2006.06.23 12:01
|sell
|618
|0.01
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|1231
|2006.06.23 12:24
|close
|618
|0.01
|1.2486
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1660.81
|1232
|2006.06.23 12:24
|sell
|619
|0.01
|1.2483
|0.0000
|0.0000
|1233
|2006.06.23 12:29
|sell
|620
|0.02
|1.2493
|0.0000
|0.0000
|1234
|2006.06.23 13:04
|sell
|621
|0.04
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|1235
|2006.06.23 13:09
|sell
|622
|0.08
|1.2514
|0.0000
|0.0000
|1236
|2006.06.23 14:22
|sell
|623
|0.16
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|1237
|2006.06.23 22:37
|close
|623
|0.16
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1692.81
|1238
|2006.06.23 22:37
|close
|622
|0.08
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|6.40
|1699.21
|1239
|2006.06.23 22:37
|close
|621
|0.04
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1698.81
|1240
|2006.06.23 22:37
|close
|620
|0.02
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|-2.60
|1696.21
|1241
|2006.06.23 22:37
|close
|619
|0.01
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|1694.01
|1242
|2006.06.23 22:38
|sell
|624
|0.01
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|1243
|2006.06.26 00:01
|sell
|625
|0.02
|1.2514
|0.0000
|0.0000
|1244
|2006.06.26 08:01
|sell
|626
|0.04
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|1245
|2006.06.26 08:22
|sell
|627
|0.08
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|1246
|2006.06.26 09:10
|close
|627
|0.08
|1.2556
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1710.01
|1247
|2006.06.26 09:10
|close
|626
|0.04
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1713.61
|1248
|2006.06.26 09:10
|close
|625
|0.02
|1.2556
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|1705.21
|1249
|2006.06.26 09:10
|close
|624
|0.01
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|-5.24
|1699.97
|1250
|2006.06.26 09:45
|sell
|628
|0.01
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|1251
|2006.06.26 10:54
|sell
|629
|0.02
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|1252
|2006.06.26 11:59
|close
|629
|0.02
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|4.80
|1704.77
|1253
|2006.06.26 12:00
|close
|628
|0.01
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1706.17
|1254
|2006.06.26 15:30
|sell
|630
|0.01
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|1255
|2006.06.26 16:05
|sell
|631
|0.02
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|1256
|2006.06.26 17:01
|sell
|632
|0.04
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|1257
|2006.06.26 17:09
|sell
|633
|0.08
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|1258
|2006.06.26 17:24
|sell
|634
|0.16
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|1259
|2006.06.26 17:39
|close
|610
|0.16
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|29.58
|1735.75
|1260
|2006.06.26 17:39
|close
|609
|0.08
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|5.19
|1740.95
|1261
|2006.06.26 17:39
|close
|608
|0.04
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|-13.80
|1727.14
|1262
|2006.06.26 17:39
|close
|607
|0.02
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|-9.30
|1717.84
|1263
|2006.06.26 17:39
|close
|606
|0.01
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|-6.58
|1711.26
|1264
|2006.06.26 17:39
|buy
|635
|0.01
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|1265
|2006.06.26 17:49
|close
|635
|0.01
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|-0.70
|1710.56
|1266
|2006.06.26 17:49
|close
|634
|0.16
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|-12.80
|1697.76
|1267
|2006.06.26 17:49
|close
|633
|0.08
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|-15.20
|1682.56
|1268
|2006.06.26 17:49
|close
|632
|0.04
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|-11.60
|1670.96
|1269
|2006.06.26 17:49
|close
|631
|0.02
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|1662.96
|1270
|2006.06.26 17:49
|close
|630
|0.01
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|1657.96
|1271
|2006.06.26 17:49
|buy
|636
|0.01
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|1272
|2006.06.26 18:25
|buy
|637
|0.02
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|1273
|2006.06.26 19:09
|buy
|638
|0.04
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|1274
|2006.06.26 23:40
|close
|638
|0.04
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1665.96
|1275
|2006.06.26 23:40
|close
|637
|0.02
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1667.56
|1276
|2006.06.26 23:40
|close
|636
|0.01
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1667.46
|1277
|2006.06.26 23:40
|buy
|639
|0.01
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|1278
|2006.06.26 23:59
|buy
|640
|0.02
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|1279
|2006.06.27 00:00
|close
|640
|0.02
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|4.05
|1671.51
|1280
|2006.06.27 00:00
|close
|639
|0.01
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|0.92
|1672.44
|1281
|2006.06.27 00:01
|buy
|641
|0.01
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|1282
|2006.06.27 01:25
|buy
|642
|0.02
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|1283
|2006.06.27 07:00
|sell
|643
|0.01
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|1284
|2006.06.27 08:00
|sell
|644
|0.02
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|1285
|2006.06.27 08:15
|close
|644
|0.02
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1676.44
|1286
|2006.06.27 08:15
|buy
|645
|0.04
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|1287
|2006.06.27 08:15
|close
|643
|0.01
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1677.54
|1288
|2006.06.27 08:16
|buy
|646
|0.08
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|1289
|2006.06.27 08:22
|close
|645
|0.04
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|1676.34
|1290
|2006.06.27 08:22
|close
|642
|0.02
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|-2.80
|1673.54
|1291
|2006.06.27 08:22
|close
|641
|0.01
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|1671.04
|1292
|2006.06.27 08:22
|close
|646
|0.08
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|6.40
|1677.44
|1293
|2006.06.27 08:22
|buy
|647
|0.01
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|1294
|2006.06.27 09:09
|buy
|648
|0.02
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|1295
|2006.06.27 11:00
|sell
|649
|0.01
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|1296
|2006.06.27 12:01
|buy
|650
|0.04
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|1297
|2006.06.27 12:24
|sell
|651
|0.02
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|1298
|2006.06.27 12:39
|close
|650
|0.04
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1685.44
|1299
|2006.06.27 12:39
|close
|648
|0.02
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1687.24
|1300
|2006.06.27 12:39
|close
|647
|0.01
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1687.24
|1301
|2006.06.27 12:39
|buy
|652
|0.01
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|1302
|2006.06.27 12:45
|sell
|653
|0.04
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|1303
|2006.06.27 14:01
|buy
|654
|0.02
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|1304
|2006.06.27 14:24
|close
|654
|0.02
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1691.24
|1305
|2006.06.27 14:24
|close
|652
|0.01
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1692.04
|1306
|2006.06.27 14:24
|buy
|655
|0.01
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|1307
|2006.06.27 15:40
|buy
|656
|0.02
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|1308
|2006.06.27 16:03
|buy
|657
|0.04
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|1309
|2006.06.27 22:00
|close
|653
|0.04
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1700.04
|1310
|2006.06.27 22:00
|close
|656
|0.02
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|1696.24
|1311
|2006.06.27 22:00
|close
|657
|0.04
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|-3.60
|1692.64
|1312
|2006.06.27 22:00
|close
|651
|0.02
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1694.64
|1313
|2006.06.27 22:00
|close
|655
|0.01
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|-2.90
|1691.74
|1314
|2006.06.27 22:00
|close
|649
|0.01
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1691.54
|1315
|2006.06.27 22:01
|buy
|658
|0.01
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|1316
|2006.06.28 08:02
|buy
|659
|0.02
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|1317
|2006.06.28 12:54
|buy
|660
|0.04
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|1318
|2006.06.28 13:30
|sell
|661
|0.01
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|1319
|2006.06.28 16:01
|buy
|662
|0.08
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|1320
|2006.06.28 16:01
|close
|661
|0.01
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1693.54
|1321
|2006.06.28 16:01
|sell
|663
|0.01
|1.2530
|0.0000
|0.0000
|1322
|2006.06.28 16:10
|buy
|664
|0.16
|1.2524
|0.0000
|0.0000
|1323
|2006.06.28 16:24
|sell
|665
|0.02
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|1324
|2006.06.28 16:25
|close
|665
|0.02
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|1692.74
|1325
|2006.06.28 16:25
|close
|663
|0.01
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|-1.40
|1691.34
|1326
|2006.06.28 16:25
|close
|660
|0.04
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|1686.94
|1327
|2006.06.28 16:25
|close
|659
|0.02
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|-4.40
|1682.54
|1328
|2006.06.28 16:25
|close
|658
|0.01
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|-3.28
|1679.26
|1329
|2006.06.28 16:25
|close
|664
|0.16
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|28.80
|1708.06
|1330
|2006.06.28 16:25
|close
|662
|0.08
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|6.40
|1714.46
|1331
|2006.06.28 16:25
|sell
|666
|0.01
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|1332
|2006.06.28 18:54
|sell
|667
|0.02
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|1333
|2006.06.28 19:31
|buy
|668
|0.01
|1.2555
|0.0000
|0.0000
|1334
|2006.06.28 19:59
|buy
|669
|0.02
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|1335
|2006.06.29 09:52
|close
|667
|0.02
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|4.36
|1718.82
|1336
|2006.06.29 09:52
|buy
|670
|0.04
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|1337
|2006.06.29 09:52
|close
|666
|0.01
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|1.28
|1720.11
|1338
|2006.06.29 09:52
|sell
|671
|0.01
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|1339
|2006.06.29 12:36
|sell
|672
|0.02
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|1340
|2006.06.29 12:40
|sell
|673
|0.04
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|1341
|2006.06.29 12:52
|close
|670
|0.04
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1728.11
|1342
|2006.06.29 12:52
|close
|669
|0.02
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|1.35
|1729.45
|1343
|2006.06.29 12:52
|close
|668
|0.01
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|-0.63
|1728.83
|1344
|2006.06.29 13:54
|close
|672
|0.02
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1728.63
|1345
|2006.06.29 13:54
|close
|671
|0.01
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|1727.53
|1346
|2006.06.29 13:54
|close
|673
|0.04
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1731.53
|1347
|2006.06.29 13:54
|sell
|674
|0.01
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|1348
|2006.06.29 14:09
|sell
|675
|0.02
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|1349
|2006.06.29 17:55
|close
|675
|0.02
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1735.53
|1350
|2006.06.29 17:55
|close
|674
|0.01
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1736.33
|1351
|2006.06.29 17:55
|sell
|676
|0.01
|1.2526
|0.0000
|0.0000
|1352
|2006.06.29 18:19
|sell
|677
|0.02
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|1353
|2006.06.29 18:24
|sell
|678
|0.04
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|1354
|2006.06.29 18:43
|sell
|679
|0.08
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|1355
|2006.06.29 18:57
|close
|679
|0.08
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|-21.60
|1714.73
|1356
|2006.06.29 18:57
|close
|678
|0.04
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|-36.80
|1677.93
|1357
|2006.06.29 18:57
|close
|677
|0.02
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|-20.60
|1657.33
|1358
|2006.06.29 18:57
|close
|676
|0.01
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|-11.30
|1646.03
|1359
|2006.06.29 18:57
|buy
|680
|0.01
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|1360
|2006.06.29 18:59
|buy
|681
|0.02
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|1361
|2006.06.29 19:59
|buy
|682
|0.04
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|1362
|2006.06.29 20:01
|close
|682
|0.04
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|45.20
|1691.23
|1363
|2006.06.29 20:01
|close
|681
|0.02
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|18.40
|1709.63
|1364
|2006.06.29 20:01
|close
|680
|0.01
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|0.60
|1710.23
|1365
|2006.06.29 20:02
|buy
|683
|0.01
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|1366
|2006.06.29 21:39
|close
|683
|0.01
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1712.23
|1367
|2006.06.29 21:39
|buy
|684
|0.01
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|1368
|2006.06.29 21:45
|sell
|685
|0.01
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|1369
|2006.06.30 01:04
|sell
|686
|0.02
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|1370
|2006.06.30 01:09
|close
|684
|0.01
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|1.92
|1714.15
|1371
|2006.06.30 01:09
|buy
|687
|0.01
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|1372
|2006.06.30 01:09
|sell
|688
|0.04
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|1373
|2006.06.30 01:34
|sell
|689
|0.08
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|1374
|2006.06.30 01:39
|sell
|690
|0.16
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|1375
|2006.06.30 01:39
|close
|687
|0.01
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1716.15
|1376
|2006.06.30 01:39
|buy
|691
|0.01
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|1377
|2006.06.30 02:52
|buy
|692
|0.02
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|1378
|2006.06.30 05:37
|close
|692
|0.02
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1720.15
|1379
|2006.06.30 05:37
|close
|691
|0.01
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1720.95
|1380
|2006.06.30 05:37
|buy
|693
|0.01
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|1381
|2006.06.30 06:09
|buy
|694
|0.02
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|1382
|2006.06.30 06:24
|buy
|695
|0.04
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|1383
|2006.06.30 07:59
|close
|695
|0.04
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|8.80
|1729.75
|1384
|2006.06.30 08:00
|close
|694
|0.02
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1731.75
|1385
|2006.06.30 08:01
|close
|693
|0.01
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|1730.75
|1386
|2006.06.30 08:01
|buy
|696
|0.01
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|1387
|2006.06.30 08:09
|buy
|697
|0.02
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|1388
|2006.06.30 12:34
|close
|697
|0.02
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1734.75
|1389
|2006.06.30 12:34
|close
|696
|0.01
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1735.85
|1390
|2006.06.30 12:34
|buy
|698
|0.01
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|1391
|2006.06.30 12:37
|close
|698
|0.01
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1737.85
|1392
|2006.06.30 12:37
|buy
|699
|0.01
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|1393
|2006.06.30 14:58
|close
|699
|0.01
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|2.30
|1740.15
|1394
|2006.06.30 15:00
|buy
|700
|0.01
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1395
|2006.06.30 22:28
|close
|700
|0.01
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1742.15
|1396
|2006.06.30 22:28
|buy
|701
|0.01
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1397
|2006.07.03 00:18
|buy
|702
|0.02
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1398
|2006.07.03 01:25
|buy
|703
|0.04
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1399
|2006.07.03 10:37
|close
|703
|0.04
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1750.15
|1400
|2006.07.03 10:37
|close
|702
|0.02
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1751.95
|1401
|2006.07.03 10:37
|close
|701
|0.01
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|-0.08
|1751.87
|1402
|2006.07.03 10:37
|buy
|704
|0.01
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|1403
|2006.07.03 11:59
|buy
|705
|0.02
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|1404
|2006.07.03 12:00
|close
|705
|0.02
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1755.87
|1405
|2006.07.03 12:00
|close
|704
|0.01
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|0.10
|1755.97
|1406
|2006.07.03 12:00
|buy
|706
|0.01
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|1407
|2006.07.03 12:36
|buy
|707
|0.02
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|1408
|2006.07.03 13:45
|buy
|708
|0.04
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|1409
|2006.07.03 14:06
|close
|708
|0.04
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1763.97
|1410
|2006.07.03 14:06
|close
|707
|0.02
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1765.57
|1411
|2006.07.03 14:06
|close
|706
|0.01
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1765.47
|1412
|2006.07.03 14:06
|buy
|709
|0.01
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|1413
|2006.07.03 15:59
|buy
|710
|0.02
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|1414
|2006.07.03 16:21
|close
|710
|0.02
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1769.47
|1415
|2006.07.03 16:21
|close
|709
|0.01
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1769.47
|1416
|2006.07.03 16:22
|buy
|711
|0.01
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|1417
|2006.07.03 16:54
|buy
|712
|0.02
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1418
|2006.07.04 06:43
|close
|712
|0.02
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|4.05
|1773.52
|1419
|2006.07.04 06:45
|close
|711
|0.01
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|0.72
|1774.25
|1420
|2006.07.05 04:30
|buy
|713
|0.01
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|1421
|2006.07.05 05:22
|close
|713
|0.01
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1776.25
|1422
|2006.07.05 05:22
|buy
|714
|0.01
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|1423
|2006.07.05 06:24
|buy
|715
|0.02
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|1424
|2006.07.05 06:39
|buy
|716
|0.04
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|1425
|2006.07.05 06:54
|buy
|717
|0.08
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|1426
|2006.07.05 07:59
|close
|716
|0.04
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|12.00
|1788.25
|1427
|2006.07.05 08:00
|close
|717
|0.08
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1820.25
|1428
|2006.07.05 08:00
|close
|715
|0.02
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|1812.25
|1429
|2006.07.05 08:01
|close
|714
|0.01
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|1806.85
|1430
|2006.07.05 08:01
|close
|690
|0.16
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|-69.10
|1737.75
|1431
|2006.07.05 08:01
|close
|689
|0.08
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|-44.15
|1693.60
|1432
|2006.07.05 08:01
|close
|688
|0.04
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|-25.67
|1667.93
|1433
|2006.07.05 08:01
|close
|686
|0.02
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|-15.44
|1652.49
|1434
|2006.07.05 08:02
|close
|685
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|-8.76
|1643.74
|1435
|2006.07.05 08:02
|sell
|718
|0.01
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|1436
|2006.07.05 08:09
|sell
|719
|0.02
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|1437
|2006.07.05 10:51
|sell
|720
|0.04
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|1438
|2006.07.05 11:30
|sell
|721
|0.08
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|1439
|2006.07.05 11:59
|close
|721
|0.08
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1659.74
|1440
|2006.07.05 12:00
|close
|720
|0.04
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1663.74
|1441
|2006.07.05 12:01
|close
|719
|0.02
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|1658.34
|1442
|2006.07.05 12:01
|close
|718
|0.01
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|-3.90
|1654.44
|1443
|2006.07.05 12:01
|sell
|722
|0.01
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1444
|2006.07.05 12:22
|close
|722
|0.01
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1656.44
|1445
|2006.07.05 12:22
|sell
|723
|0.01
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|1446
|2006.07.05 12:30
|buy
|724
|0.01
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|1447
|2006.07.05 12:39
|close
|723
|0.01
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1658.44
|1448
|2006.07.05 12:39
|buy
|725
|0.02
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|1449
|2006.07.05 13:00
|sell
|726
|0.01
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|1450
|2006.07.05 13:09
|sell
|727
|0.02
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1451
|2006.07.05 13:24
|buy
|728
|0.04
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|1452
|2006.07.05 13:24
|close
|727
|0.02
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1662.44
|1453
|2006.07.05 13:24
|close
|726
|0.01
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1663.34
|1454
|2006.07.05 13:24
|sell
|729
|0.01
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|1455
|2006.07.05 13:45
|buy
|730
|0.08
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|1456
|2006.07.06 11:54
|sell
|731
|0.02
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|1457
|2006.07.06 11:54
|close
|730
|0.08
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|14.19
|1677.52
|1458
|2006.07.06 11:54
|close
|728
|0.04
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|2.69
|1680.22
|1459
|2006.07.06 11:55
|close
|725
|0.02
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|-0.65
|1679.56
|1460
|2006.07.06 11:55
|close
|724
|0.01
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|-1.43
|1678.14
|1461
|2006.07.06 12:34
|sell
|732
|0.04
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|1462
|2006.07.06 12:37
|sell
|733
|0.08
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|1463
|2006.07.06 12:39
|sell
|734
|0.16
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|1464
|2006.07.06 13:00
|buy
|735
|0.01
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|1465
|2006.07.06 13:04
|close
|735
|0.01
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|1677.54
|1466
|2006.07.06 13:04
|close
|732
|0.04
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|1676.74
|1467
|2006.07.06 13:04
|close
|731
|0.02
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1674.34
|1468
|2006.07.06 13:04
|close
|729
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|-2.12
|1672.22
|1469
|2006.07.06 13:04
|close
|734
|0.16
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|30.40
|1702.62
|1470
|2006.07.06 13:04
|close
|733
|0.08
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1709.82
|1471
|2006.07.06 13:04
|buy
|736
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1472
|2006.07.06 13:06
|buy
|737
|0.02
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|1473
|2006.07.06 14:00
|sell
|738
|0.01
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|1474
|2006.07.06 14:07
|sell
|739
|0.02
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1475
|2006.07.06 14:09
|close
|737
|0.02
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1713.82
|1476
|2006.07.06 14:09
|close
|736
|0.01
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1714.72
|1477
|2006.07.06 14:18
|sell
|740
|0.04
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1478
|2006.07.06 14:55
|close
|740
|0.04
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1722.72
|1479
|2006.07.06 14:55
|close
|739
|0.02
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1724.32
|1480
|2006.07.06 14:55
|close
|738
|0.01
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1724.22
|1481
|2006.07.06 14:55
|sell
|741
|0.01
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|1482
|2006.07.06 15:09
|sell
|742
|0.02
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1483
|2006.07.06 18:07
|sell
|743
|0.04
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1484
|2006.07.07 00:00
|buy
|744
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1485
|2006.07.07 00:40
|buy
|745
|0.02
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1486
|2006.07.07 09:30
|sell
|746
|0.08
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|1487
|2006.07.07 09:33
|close
|745
|0.02
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1728.22
|1488
|2006.07.07 09:33
|close
|744
|0.01
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1729.12
|1489
|2006.07.07 09:40
|close
|743
|0.04
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|-1.76
|1727.36
|1490
|2006.07.07 09:40
|close
|742
|0.02
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|-3.08
|1724.28
|1491
|2006.07.07 09:40
|close
|741
|0.01
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|-2.54
|1721.74
|1492
|2006.07.07 09:40
|close
|746
|0.08
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|4.80
|1726.54
|1493
|2006.07.07 13:15
|buy
|747
|0.01
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|1494
|2006.07.07 14:00
|buy
|748
|0.02
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|1495
|2006.07.10 00:05
|buy
|749
|0.04
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|1496
|2006.07.10 00:22
|buy
|750
|0.08
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|1497
|2006.07.10 04:15
|sell
|751
|0.01
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1498
|2006.07.10 06:09
|sell
|752
|0.02
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|1499
|2006.07.10 09:24
|buy
|753
|0.16
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|1500
|2006.07.10 09:24
|close
|752
|0.02
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1730.54
|1501
|2006.07.10 09:25
|close
|751
|0.01
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1731.64
|1502
|2006.07.10 11:59
|sell
|754
|0.01
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1503
|2006.07.10 12:22
|close
|754
|0.01
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1733.64
|1504
|2006.07.10 12:22
|sell
|755
|0.01
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|1505
|2006.07.10 13:39
|close
|755
|0.01
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1735.64
|1506
|2006.07.10 13:39
|sell
|756
|0.01
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|1507
|2006.07.10 13:46
|sell
|757
|0.02
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|1508
|2006.07.10 15:20
|sell
|758
|0.04
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|1509
|2006.07.10 16:01
|sell
|759
|0.08
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1510
|2006.07.10 16:24
|close
|759
|0.08
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1751.64
|1511
|2006.07.10 16:24
|close
|758
|0.04
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1755.24
|1512
|2006.07.10 16:25
|close
|757
|0.02
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1755.04
|1513
|2006.07.10 16:25
|close
|756
|0.01
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|1753.84
|1514
|2006.07.10 16:25
|sell
|760
|0.01
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|1515
|2006.07.10 19:24
|sell
|761
|0.02
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|1516
|2006.07.11 13:07
|close
|761
|0.02
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|4.12
|1757.96
|1517
|2006.07.11 13:07
|close
|760
|0.01
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|1.06
|1759.02
|1518
|2006.07.11 13:07
|sell
|762
|0.01
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|1519
|2006.07.11 13:19
|sell
|763
|0.02
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|1520
|2006.07.11 13:22
|sell
|764
|0.04
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|1521
|2006.07.11 13:24
|sell
|765
|0.08
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|1522
|2006.07.11 17:24
|sell
|766
|0.16
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|1523
|2006.07.12 08:37
|close
|766
|0.16
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|32.97
|1791.99
|1524
|2006.07.12 08:37
|close
|765
|0.08
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|6.88
|1798.88
|1525
|2006.07.12 08:37
|close
|764
|0.04
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|-0.16
|1798.72
|1526
|2006.07.12 08:37
|close
|763
|0.02
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|-2.48
|1796.24
|1527
|2006.07.12 08:37
|close
|762
|0.01
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|-2.14
|1794.10
|1528
|2006.07.12 10:45
|sell
|767
|0.01
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|1529
|2006.07.12 12:36
|close
|767
|0.01
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1796.10
|1530
|2006.07.12 12:36
|sell
|768
|0.01
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|1531
|2006.07.12 12:39
|close
|768
|0.01
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1798.10
|1532
|2006.07.12 12:40
|sell
|769
|0.01
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|1533
|2006.07.12 12:43
|sell
|770
|0.02
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|1534
|2006.07.12 12:51
|sell
|771
|0.04
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|1535
|2006.07.12 13:09
|sell
|772
|0.08
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|1536
|2006.07.12 13:54
|close
|772
|0.08
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1814.10
|1537
|2006.07.12 13:54
|close
|771
|0.04
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1817.70
|1538
|2006.07.12 13:54
|close
|770
|0.02
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1817.50
|1539
|2006.07.12 13:54
|close
|769
|0.01
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|1816.50
|1540
|2006.07.12 14:30
|sell
|773
|0.01
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|1541
|2006.07.12 15:39
|sell
|774
|0.02
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|1542
|2006.07.13 01:09
|sell
|775
|0.04
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|1543
|2006.07.13 07:09
|sell
|776
|0.08
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|1544
|2006.07.13 09:55
|close
|776
|0.08
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1832.50
|1545
|2006.07.13 09:55
|close
|775
|0.04
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1836.10
|1546
|2006.07.13 09:55
|close
|774
|0.02
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|0.16
|1836.26
|1547
|2006.07.13 09:55
|close
|773
|0.01
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|-1.02
|1835.24
|1548
|2006.07.13 09:55
|sell
|777
|0.01
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|1549
|2006.07.13 12:39
|sell
|778
|0.02
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|1550
|2006.07.13 14:54
|close
|778
|0.02
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1839.24
|1551
|2006.07.13 14:54
|close
|777
|0.01
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1840.04
|1552
|2006.07.13 15:00
|sell
|779
|0.01
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|1553
|2006.07.13 15:59
|sell
|780
|0.02
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|1554
|2006.07.13 16:00
|close
|780
|0.02
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1844.24
|1555
|2006.07.13 16:00
|close
|779
|0.01
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1844.94
|1556
|2006.07.13 16:00
|sell
|781
|0.01
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|1557
|2006.07.13 17:39
|sell
|782
|0.02
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|1558
|2006.07.13 18:54
|sell
|783
|0.04
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|1559
|2006.07.14 00:54
|close
|783
|0.04
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|8.24
|1853.19
|1560
|2006.07.14 00:54
|close
|782
|0.02
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|2.32
|1855.51
|1561
|2006.07.14 00:54
|close
|781
|0.01
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|0.16
|1855.67
|1562
|2006.07.14 00:54
|sell
|784
|0.01
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|1563
|2006.07.14 04:10
|sell
|785
|0.02
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|1564
|2006.07.14 08:24
|close
|785
|0.02
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1859.67
|1565
|2006.07.14 08:24
|close
|784
|0.01
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1860.47
|1566
|2006.07.14 08:24
|sell
|786
|0.01
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|1567
|2006.07.14 08:37
|sell
|787
|0.02
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|1568
|2006.07.14 09:24
|sell
|788
|0.04
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|1569
|2006.07.14 11:10
|close
|788
|0.04
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1868.47
|1570
|2006.07.14 11:10
|close
|787
|0.02
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1870.07
|1571
|2006.07.14 11:10
|close
|786
|0.01
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1869.97
|1572
|2006.07.14 11:11
|sell
|789
|0.01
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|1573
|2006.07.14 11:40
|sell
|790
|0.02
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|1574
|2006.07.14 12:30
|sell
|791
|0.04
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|1575
|2006.07.14 12:52
|close
|791
|0.04
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1877.97
|1576
|2006.07.14 12:52
|close
|790
|0.02
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1879.57
|1577
|2006.07.14 12:52
|close
|789
|0.01
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1879.47
|1578
|2006.07.14 12:52
|sell
|792
|0.01
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|1579
|2006.07.14 13:52
|close
|792
|0.01
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1881.47
|1580
|2006.07.14 13:52
|sell
|793
|0.01
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|1581
|2006.07.14 22:23
|sell
|794
|0.02
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|1582
|2006.07.17 02:09
|close
|794
|0.02
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|4.12
|1885.59
|1583
|2006.07.17 02:09
|close
|793
|0.01
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|0.86
|1886.45
|1584
|2006.07.17 02:10
|sell
|795
|0.01
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|1585
|2006.07.17 08:06
|close
|795
|0.01
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1888.45
|1586
|2006.07.17 08:07
|sell
|796
|0.01
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|1587
|2006.07.17 08:21
|close
|796
|0.01
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1890.45
|1588
|2006.07.17 08:22
|sell
|797
|0.01
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|1589
|2006.07.17 08:39
|close
|797
|0.01
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1892.45
|1590
|2006.07.17 08:39
|sell
|798
|0.01
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|1591
|2006.07.17 09:34
|close
|798
|0.01
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1894.45
|1592
|2006.07.17 09:35
|sell
|799
|0.01
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|1593
|2006.07.17 10:18
|sell
|800
|0.02
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|1594
|2006.07.17 12:37
|close
|800
|0.02
|1.2530
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1898.45
|1595
|2006.07.17 12:37
|close
|799
|0.01
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1899.25
|1596
|2006.07.17 12:37
|sell
|801
|0.01
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|1597
|2006.07.17 13:39
|sell
|802
|0.02
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|1598
|2006.07.17 14:54
|close
|802
|0.02
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1903.25
|1599
|2006.07.17 14:54
|close
|801
|0.01
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1904.35
|1600
|2006.07.17 14:55
|sell
|803
|0.01
|1.2514
|0.0000
|0.0000
|1601
|2006.07.17 15:04
|sell
|804
|0.02
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|1602
|2006.07.17 15:59
|sell
|805
|0.04
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|1603
|2006.07.17 20:35
|close
|805
|0.04
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1912.35
|1604
|2006.07.17 20:35
|close
|804
|0.02
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1913.75
|1605
|2006.07.17 20:35
|close
|803
|0.01
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|-0.30
|1913.45
|1606
|2006.07.17 20:36
|sell
|806
|0.01
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|1607
|2006.07.18 00:09
|sell
|807
|0.02
|1.2527
|0.0000
|0.0000
|1608
|2006.07.18 08:01
|sell
|808
|0.04
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|1609
|2006.07.18 09:04
|close
|808
|0.04
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1921.45
|1610
|2006.07.18 09:04
|close
|807
|0.02
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1923.25
|1611
|2006.07.18 09:05
|close
|806
|0.01
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|-0.04
|1923.21
|1612
|2006.07.18 09:05
|sell
|809
|0.01
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|1613
|2006.07.18 10:09
|sell
|810
|0.02
|1.2527
|0.0000
|0.0000
|1614
|2006.07.18 10:22
|sell
|811
|0.04
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|1615
|2006.07.18 10:40
|sell
|812
|0.08
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|1616
|2006.07.18 11:54
|close
|812
|0.08
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1939.21
|1617
|2006.07.18 11:54
|close
|811
|0.04
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1942.41
|1618
|2006.07.18 11:54
|close
|810
|0.02
|1.2527
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1942.41
|1619
|2006.07.18 11:54
|close
|809
|0.01
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|1941.21
|1620
|2006.07.18 12:00
|sell
|813
|0.01
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|1621
|2006.07.18 12:01
|sell
|814
|0.02
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|1622
|2006.07.18 12:09
|sell
|815
|0.04
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|1623
|2006.07.18 13:09
|sell
|816
|0.08
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|1624
|2006.07.18 13:49
|close
|816
|0.08
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1957.21
|1625
|2006.07.18 13:49
|close
|815
|0.04
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1961.21
|1626
|2006.07.18 13:50
|close
|814
|0.02
|1.2527
|0.0000
|0.0000
|0.20
|1961.41
|1627
|2006.07.18 13:50
|close
|813
|0.01
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|1960.31
|1628
|2006.07.18 13:50
|sell
|817
|0.01
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|1629
|2006.07.18 16:00
|close
|817
|0.01
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1962.41
|1630
|2006.07.18 16:01
|sell
|818
|0.01
|1.2500
|0.0000
|0.0000
|1631
|2006.07.19 01:09
|close
|818
|0.01
|1.2480
|0.0000
|0.0000
|2.06
|1964.47
|1632
|2006.07.19 01:15
|sell
|819
|0.01
|1.2481
|0.0000
|0.0000
|1633
|2006.07.19 02:22
|sell
|820
|0.02
|1.2491
|0.0000
|0.0000
|1634
|2006.07.19 03:16
|sell
|821
|0.04
|1.2502
|0.0000
|0.0000
|1635
|2006.07.19 08:03
|close
|821
|0.04
|1.2482
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1972.47
|1636
|2006.07.19 08:03
|close
|820
|0.02
|1.2483
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1974.07
|1637
|2006.07.19 08:03
|close
|819
|0.01
|1.2482
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|1973.97
|1638
|2006.07.19 13:00
|sell
|822
|0.01
|1.2471
|0.0000
|0.0000
|1639
|2006.07.19 13:51
|sell
|823
|0.02
|1.2482
|0.0000
|0.0000
|1640
|2006.07.19 14:00
|sell
|824
|0.04
|1.2515
|0.0000
|0.0000
|1641
|2006.07.19 14:04
|sell
|825
|0.08
|1.2526
|0.0000
|0.0000
|1642
|2006.07.19 14:04
|sell
|826
|0.16
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|1643
|2006.07.20 11:24
|close
|753
|0.16
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|-243.30
|1730.67
|1644
|2006.07.20 11:24
|close
|750
|0.08
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|-130.45
|1600.23
|1645
|2006.07.20 11:24
|close
|749
|0.04
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|-68.82
|1531.40
|1646
|2006.07.20 11:24
|close
|748
|0.02
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|-36.76
|1494.64
|1647
|2006.07.20 11:25
|close
|747
|0.01
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|-19.38
|1475.26
|1648
|2006.07.20 11:25
|buy
|827
|0.01
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|1649
|2006.07.20 12:40
|buy
|828
|0.02
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|1650
|2006.07.20 13:31
|buy
|829
|0.04
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|1651
|2006.07.20 14:04
|close
|829
|0.04
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1483.26
|1652
|2006.07.20 14:04
|close
|828
|0.02
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1484.86
|1653
|2006.07.20 14:05
|close
|827
|0.01
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1484.66
|1654
|2006.07.20 14:05
|buy
|830
|0.01
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|1655
|2006.07.20 15:24
|buy
|831
|0.02
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|1656
|2006.07.20 18:18
|close
|831
|0.02
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1488.66
|1657
|2006.07.20 18:18
|close
|830
|0.01
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1489.56
|1658
|2006.07.20 18:18
|buy
|832
|0.01
|1.2655
|0.0000
|0.0000
|1659
|2006.07.20 18:24
|buy
|833
|0.02
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|1660
|2006.07.20 19:37
|buy
|834
|0.04
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|1661
|2006.07.21 06:40
|close
|834
|0.04
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|7.70
|1497.26
|1662
|2006.07.21 06:40
|close
|833
|0.02
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|1.45
|1498.70
|1663
|2006.07.21 06:40
|close
|832
|0.01
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|-0.18
|1498.53
|1664
|2006.07.21 06:40
|buy
|835
|0.01
|1.2655
|0.0000
|0.0000
|1665
|2006.07.21 06:54
|buy
|836
|0.02
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|1666
|2006.07.21 07:24
|close
|836
|0.02
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1502.53
|1667
|2006.07.21 07:24
|close
|835
|0.01
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1503.43
|1668
|2006.07.21 07:24
|buy
|837
|0.01
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|1669
|2006.07.21 12:24
|close
|837
|0.01
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1505.43
|1670
|2006.07.21 12:24
|buy
|838
|0.01
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|1671
|2006.07.21 13:37
|buy
|839
|0.02
|1.2677
|0.0000
|0.0000
|1672
|2006.07.23 20:00
|close
|839
|0.02
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1510.43
|1673
|2006.07.23 20:01
|close
|838
|0.01
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|1.30
|1511.73
|1674
|2006.07.23 20:02
|buy
|840
|0.01
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|1675
|2006.07.24 00:04
|buy
|841
|0.02
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|1676
|2006.07.24 00:07
|buy
|842
|0.04
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|1677
|2006.07.24 00:09
|buy
|843
|0.08
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|1678
|2006.07.24 01:00
|buy
|844
|0.16
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|1679
|2006.07.26 18:16
|close
|844
|0.16
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|29.58
|1541.31
|1680
|2006.07.26 18:16
|close
|843
|0.08
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|5.19
|1546.51
|1681
|2006.07.26 18:16
|close
|842
|0.04
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|1545.50
|1682
|2006.07.26 18:17
|close
|841
|0.02
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|-2.90
|1542.60
|1683
|2006.07.26 18:17
|close
|840
|0.01
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|-2.53
|1540.07
|1684
|2006.07.26 18:17
|buy
|845
|0.01
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|1685
|2006.07.26 18:24
|close
|845
|0.01
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1542.07
|1686
|2006.07.26 18:24
|buy
|846
|0.01
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|1687
|2006.07.26 18:29
|buy
|847
|0.02
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|1688
|2006.07.26 20:24
|close
|847
|0.02
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1546.07
|1689
|2006.07.26 20:24
|close
|846
|0.01
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1547.07
|1690
|2006.07.26 20:24
|buy
|848
|0.01
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|1691
|2006.07.27 00:09
|buy
|849
|0.02
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|1692
|2006.07.27 04:24
|close
|849
|0.02
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1551.07
|1693
|2006.07.27 04:24
|close
|848
|0.01
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|0.67
|1551.75
|1694
|2006.07.27 04:25
|buy
|850
|0.01
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|1695
|2006.07.27 10:54
|close
|850
|0.01
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1553.75
|1696
|2006.07.27 10:54
|buy
|851
|0.01
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|1697
|2006.07.27 11:24
|buy
|852
|0.02
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|1698
|2006.07.27 12:34
|buy
|853
|0.04
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|1699
|2006.07.27 12:37
|buy
|854
|0.08
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|1700
|2006.07.27 12:39
|buy
|855
|0.16
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|1701
|2006.07.27 12:51
|close
|855
|0.16
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1585.75
|1702
|2006.07.27 12:52
|close
|854
|0.08
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|8.80
|1594.55
|1703
|2006.07.27 12:52
|close
|853
|0.04
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|0.40
|1594.95
|1704
|2006.07.27 12:52
|close
|852
|0.02
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|1593.35
|1705
|2006.07.27 12:52
|close
|851
|0.01
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|1591.35
|1706
|2006.07.27 12:52
|buy
|856
|0.01
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|1707
|2006.07.27 13:07
|close
|856
|0.01
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1593.35
|1708
|2006.07.27 13:07
|buy
|857
|0.01
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|1709
|2006.07.27 13:54
|buy
|858
|0.02
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|1710
|2006.07.27 14:09
|buy
|859
|0.04
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|1711
|2006.07.27 15:07
|buy
|860
|0.08
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|1712
|2006.07.27 17:09
|buy
|861
|0.16
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1713
|2006.07.28 12:39
|close
|861
|0.16
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|30.79
|1624.14
|1714
|2006.07.28 12:39
|close
|860
|0.08
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|7.40
|1631.53
|1715
|2006.07.28 12:39
|close
|859
|0.04
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|0.10
|1631.63
|1716
|2006.07.28 12:39
|close
|858
|0.02
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|-1.95
|1629.68
|1717
|2006.07.28 12:39
|close
|857
|0.01
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|-1.88
|1627.81
|1718
|2006.07.28 13:30
|buy
|862
|0.01
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|1719
|2006.07.28 13:54
|buy
|863
|0.02
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|1720
|2006.07.28 14:16
|close
|863
|0.02
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1631.81
|1721
|2006.07.28 14:16
|close
|862
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1632.61
|1722
|2006.07.28 14:16
|buy
|864
|0.01
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|1723
|2006.07.28 14:24
|buy
|865
|0.02
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|1724
|2006.07.28 15:09
|close
|865
|0.02
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1636.61
|1725
|2006.07.28 15:09
|close
|864
|0.01
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1637.51
|1726
|2006.07.28 15:10
|buy
|866
|0.01
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1727
|2006.07.28 15:22
|buy
|867
|0.02
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|1728
|2006.07.28 15:39
|buy
|868
|0.04
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|1729
|2006.07.28 16:40
|buy
|869
|0.08
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|1730
|2006.07.28 18:15
|close
|869
|0.08
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1653.51
|1731
|2006.07.28 18:16
|close
|868
|0.04
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1656.71
|1732
|2006.07.28 18:16
|close
|867
|0.02
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1656.51
|1733
|2006.07.28 18:16
|close
|866
|0.01
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|1655.21
|1734
|2006.07.31 00:00
|buy
|870
|0.01
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|1735
|2006.07.31 00:17
|buy
|871
|0.02
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|1736
|2006.07.31 01:24
|buy
|872
|0.04
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|1737
|2006.07.31 07:55
|buy
|873
|0.08
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|1738
|2006.07.31 11:37
|close
|873
|0.08
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1671.21
|1739
|2006.07.31 11:37
|close
|872
|0.04
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1675.21
|1740
|2006.07.31 11:37
|close
|871
|0.02
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|0.20
|1675.41
|1741
|2006.07.31 11:37
|close
|870
|0.01
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|-1.10
|1674.31
|1742
|2006.07.31 11:37
|buy
|874
|0.01
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|1743
|2006.07.31 14:24
|buy
|875
|0.02
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|1744
|2006.07.31 17:36
|close
|875
|0.02
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1678.31
|1745
|2006.07.31 17:36
|close
|874
|0.01
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1679.11
|1746
|2006.07.31 17:36
|buy
|876
|0.01
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|1747
|2006.07.31 18:09
|buy
|877
|0.02
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|1748
|2006.08.01 00:39
|buy
|878
|0.04
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1749
|2006.08.01 01:50
|buy
|879
|0.08
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|1750
|2006.08.01 04:54
|buy
|880
|0.16
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|1751
|2006.08.01 10:37
|close
|880
|0.16
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|33.60
|1712.71
|1752
|2006.08.01 10:37
|close
|879
|0.08
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|8.80
|1721.51
|1753
|2006.08.01 10:37
|close
|878
|0.04
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1721.51
|1754
|2006.08.01 10:38
|close
|877
|0.02
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|-2.15
|1719.35
|1755
|2006.08.01 10:38
|close
|876
|0.01
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|-2.18
|1717.18
|1756
|2006.08.01 13:00
|buy
|881
|0.01
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|1757
|2006.08.01 13:45
|close
|881
|0.01
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1719.18
|1758
|2006.08.01 16:45
|buy
|882
|0.01
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|1759
|2006.08.02 02:40
|close
|882
|0.01
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|1.92
|1721.10
|1760
|2006.08.02 02:40
|buy
|883
|0.01
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|1761
|2006.08.02 04:25
|buy
|884
|0.02
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|1762
|2006.08.02 07:54
|buy
|885
|0.04
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|1763
|2006.08.02 08:39
|buy
|886
|0.08
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|1764
|2006.08.02 12:24
|buy
|887
|0.16
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|1765
|2006.08.02 13:19
|close
|887
|0.16
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1753.10
|1766
|2006.08.02 13:19
|close
|886
|0.08
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1760.30
|1767
|2006.08.02 13:20
|close
|885
|0.04
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1759.90
|1768
|2006.08.02 13:20
|close
|884
|0.02
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1757.50
|1769
|2006.08.02 13:20
|close
|883
|0.01
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|1755.30
|1770
|2006.08.02 13:20
|buy
|888
|0.01
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|1771
|2006.08.02 15:06
|buy
|889
|0.02
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|1772
|2006.08.02 15:09
|buy
|890
|0.04
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|1773
|2006.08.02 16:24
|buy
|891
|0.08
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|1774
|2006.08.02 17:01
|close
|891
|0.08
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1771.30
|1775
|2006.08.02 17:01
|close
|890
|0.04
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1774.50
|1776
|2006.08.02 17:01
|close
|889
|0.02
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1774.30
|1777
|2006.08.02 17:01
|close
|888
|0.01
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|-1.30
|1773.00
|1778
|2006.08.03 12:45
|buy
|892
|0.01
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|1779
|2006.08.03 12:54
|buy
|893
|0.02
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|1780
|2006.08.03 13:22
|buy
|894
|0.04
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|1781
|2006.08.03 14:54
|buy
|895
|0.08
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|1782
|2006.08.03 14:54
|buy
|896
|0.16
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1783
|2006.08.03 17:09
|close
|896
|0.16
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1805.00
|1784
|2006.08.03 17:10
|close
|895
|0.08
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|8.80
|1813.80
|1785
|2006.08.03 17:10
|close
|894
|0.04
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1813.40
|1786
|2006.08.03 17:10
|close
|893
|0.02
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|1811.40
|1787
|2006.08.03 17:10
|close
|892
|0.01
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|1809.20
|1788
|2006.08.04 13:00
|buy
|897
|0.01
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|1789
|2006.08.04 13:09
|buy
|898
|0.02
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|1790
|2006.08.04 13:51
|close
|898
|0.02
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1813.20
|1791
|2006.08.04 13:51
|close
|897
|0.01
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|1.10
|1814.30
|1792
|2006.08.04 13:51
|buy
|899
|0.01
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|1793
|2006.08.04 15:10
|buy
|900
|0.02
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|1794
|2006.08.07 06:52
|buy
|901
|0.04
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|1795
|2006.08.07 07:00
|buy
|902
|0.08
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|1796
|2006.08.07 12:06
|buy
|903
|0.16
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|1797
|2006.08.07 13:39
|close
|903
|0.16
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1846.30
|1798
|2006.08.07 13:39
|close
|902
|0.08
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|8.80
|1855.10
|1799
|2006.08.07 13:39
|close
|901
|0.04
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|0.40
|1855.50
|1800
|2006.08.07 13:40
|close
|900
|0.02
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|-1.75
|1853.75
|1801
|2006.08.07 13:40
|close
|899
|0.01
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|-2.08
|1851.68
|1802
|2006.08.07 13:40
|buy
|904
|0.01
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|1803
|2006.08.07 14:09
|buy
|905
|0.02
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|1804
|2006.08.07 14:55
|buy
|906
|0.04
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|1805
|2006.08.07 17:22
|buy
|907
|0.08
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|1806
|2006.08.07 18:00
|buy
|908
|0.16
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|1807
|2006.08.08 18:05
|close
|908
|0.16
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|30.79
|1882.47
|1808
|2006.08.08 18:05
|close
|907
|0.08
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|5.80
|1888.27
|1809
|2006.08.08 18:05
|close
|906
|0.04
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|-0.70
|1887.56
|1810
|2006.08.08 18:05
|close
|905
|0.02
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|-2.75
|1884.81
|1811
|2006.08.08 18:05
|close
|904
|0.01
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|-2.48
|1882.34
|1812
|2006.08.08 19:15
|buy
|909
|0.01
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|1813
|2006.08.08 19:21
|buy
|910
|0.02
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|1814
|2006.08.08 19:24
|buy
|911
|0.04
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|1815
|2006.08.08 21:54
|buy
|912
|0.08
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|1816
|2006.08.08 22:40
|buy
|913
|0.16
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|1817
|2006.08.09 06:24
|close
|913
|0.16
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|30.79
|1913.13
|1818
|2006.08.09 06:24
|close
|912
|0.08
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|6.60
|1919.72
|1819
|2006.08.09 06:24
|close
|911
|0.04
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|-0.30
|1919.42
|1820
|2006.08.09 06:24
|close
|910
|0.02
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|-2.55
|1916.87
|1821
|2006.08.09 06:25
|close
|909
|0.01
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|-2.18
|1914.70
|1822
|2006.08.09 06:25
|buy
|914
|0.01
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|1823
|2006.08.09 08:06
|close
|914
|0.01
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1916.70
|1824
|2006.08.09 08:06
|buy
|915
|0.01
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|1825
|2006.08.09 09:55
|close
|915
|0.01
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1918.70
|1826
|2006.08.09 09:55
|buy
|916
|0.01
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|1827
|2006.08.09 10:45
|close
|916
|0.01
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1920.70
|1828
|2006.08.09 11:00
|buy
|917
|0.01
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|1829
|2006.08.09 11:24
|buy
|918
|0.02
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|1830
|2006.08.09 12:09
|buy
|919
|0.04
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|1831
|2006.08.09 18:24
|buy
|920
|0.08
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|1832
|2006.08.09 20:07
|buy
|921
|0.16
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|1833
|2006.08.10 01:31
|close
|921
|0.16
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|28.38
|1949.07
|1834
|2006.08.10 01:31
|close
|920
|0.08
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|4.59
|1953.66
|1835
|2006.08.10 01:31
|close
|919
|0.04
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|-1.31
|1952.35
|1836
|2006.08.10 01:31
|close
|918
|0.02
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|-3.05
|1949.30
|1837
|2006.08.10 01:32
|close
|917
|0.01
|1.2879
|0.0000
|0.0000
|-2.43
|1946.87
|1838
|2006.08.10 01:32
|buy
|922
|0.01
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|1839
|2006.08.10 06:22
|close
|922
|0.01
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1948.87
|1840
|2006.08.10 06:22
|buy
|923
|0.01
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|1841
|2006.08.10 06:37
|buy
|924
|0.02
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|1842
|2006.08.10 07:09
|close
|924
|0.02
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1952.87
|1843
|2006.08.10 07:09
|close
|923
|0.01
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1953.77
|1844
|2006.08.10 07:09
|buy
|925
|0.01
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|1845
|2006.08.10 07:14
|buy
|926
|0.02
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|1846
|2006.08.10 07:22
|buy
|927
|0.04
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|1847
|2006.08.10 07:24
|buy
|928
|0.08
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|1848
|2006.08.10 07:40
|buy
|929
|0.16
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|1849
|2006.08.21 06:55
|close
|929
|0.16
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|21.13
|1974.90
|1850
|2006.08.21 06:55
|close
|928
|0.08
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|1.76
|1976.67
|1851
|2006.08.21 06:55
|close
|927
|0.04
|1.2890
|0.0000
|0.0000
|-3.12
|1973.55
|1852
|2006.08.21 06:55
|close
|926
|0.02
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|-3.76
|1969.79
|1853
|2006.08.21 06:55
|close
|925
|0.01
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|-3.28
|1966.51
|1854
|2006.08.21 08:00
|buy
|930
|0.01
|1.2893
|0.0000
|0.0000
|1855
|2006.08.21 11:37
|buy
|931
|0.02
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|1856
|2006.08.21 12:04
|close
|931
|0.02
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1970.51
|1857
|2006.08.21 12:04
|close
|930
|0.01
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1971.51
|1858
|2006.08.21 12:05
|buy
|932
|0.01
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|1859
|2006.08.21 13:54
|close
|932
|0.01
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1973.51
|1860
|2006.08.21 13:54
|buy
|933
|0.01
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|1861
|2006.08.21 15:09
|buy
|934
|0.02
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|1862
|2006.08.21 15:55
|buy
|935
|0.04
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|1863
|2006.08.21 18:03
|buy
|936
|0.08
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|1864
|2006.08.21 21:53
|buy
|937
|0.16
|1.2887
|0.0000
|0.0000
|1865
|2006.10.11 18:21
|close
|826
|0.16
|1.2515
|0.0000
|0.0000
|114.91
|2088.42
|1866
|2006.10.11 18:21
|close
|825
|0.08
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|48.66
|2137.08
|1867
|2006.10.11 18:21
|close
|824
|0.04
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|19.53
|2156.61
|1868
|2006.10.11 18:21
|close
|823
|0.02
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|3.36
|2159.97
|1869
|2006.10.11 18:21
|close
|822
|0.01
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|0.48
|2160.45
|1870
|2006.10.13 12:30
|sell
|938
|0.01
|1.2554
|0.0000
|0.0000
|1871
|2006.10.13 12:30
|sell
|939
|0.02
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|1872
|2006.10.13 12:31
|close
|939
|0.02
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2164.45
|1873
|2006.10.13 12:31
|close
|938
|0.01
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|0.80
|2165.25
|1874
|2006.10.13 12:31
|sell
|940
|0.01
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|1875
|2006.10.13 12:37
|close
|940
|0.01
|1.2523
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2167.25
|1876
|2006.10.13 12:37
|sell
|941
|0.01
|1.2522
|0.0000
|0.0000
|1877
|2006.10.13 14:04
|close
|941
|0.01
|1.2502
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2169.25
|1878
|2006.10.13 14:04
|sell
|942
|0.01
|1.2499
|0.0000
|0.0000
|1879
|2006.10.13 14:11
|sell
|943
|0.02
|1.2510
|0.0000
|0.0000
|1880
|2006.10.13 14:37
|close
|943
|0.02
|1.2490
|0.0000
|0.0000
|4.00
|2173.25
|1881
|2006.10.13 14:37
|close
|942
|0.01
|1.2491
|0.0000
|0.0000
|0.80
|2174.05
|1882
|2006.10.13 14:37
|sell
|944
|0.01
|1.2490
|0.0000
|0.0000
|1883
|2006.10.13 15:58
|sell
|945
|0.02
|1.2502
|0.0000
|0.0000
|1884
|2006.10.13 17:43
|sell
|946
|0.04
|1.2512
|0.0000
|0.0000
|1885
|2006.10.16 01:21
|close
|946
|0.04
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|8.24
|2182.29
|1886
|2006.10.16 01:21
|close
|945
|0.02
|1.2493
|0.0000
|0.0000
|1.92
|2184.22
|1887
|2006.10.16 01:21
|close
|944
|0.01
|1.2491
|0.0000
|0.0000
|-0.04
|2184.18
|1888
|2006.10.16 01:22
|sell
|947
|0.01
|1.2490
|0.0000
|0.0000
|1889
|2006.10.16 03:47
|sell
|948
|0.02
|1.2501
|0.0000
|0.0000
|1890
|2006.10.16 05:17
|sell
|949
|0.04
|1.2511
|0.0000
|0.0000
|1891
|2006.10.16 08:07
|sell
|950
|0.08
|1.2522
|0.0000
|0.0000
|1892
|2006.10.16 12:42
|sell
|951
|0.16
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|1893
|2006.10.17 12:30
|close
|951
|0.16
|1.2509
|0.0000
|0.0000
|37.77
|2221.94
|1894
|2006.10.17 12:30
|close
|950
|0.08
|1.2507
|0.0000
|0.0000
|12.48
|2234.43
|1895
|2006.10.17 12:30
|close
|949
|0.04
|1.2515
|0.0000
|0.0000
|-1.36
|2233.07
|1896
|2006.10.17 12:31
|close
|948
|0.02
|1.2514
|0.0000
|0.0000
|-2.48
|2230.59
|1897
|2006.10.17 12:31
|close
|947
|0.01
|1.2515
|0.0000
|0.0000
|-2.44
|2228.15
|1898
|2006.10.18 15:15
|sell
|952
|0.01
|1.2514
|0.0000
|0.0000
|1899
|2006.10.18 17:14
|sell
|953
|0.02
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|1900
|2006.10.18 19:16
|sell
|954
|0.04
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|1901
|2006.10.19 07:04
|sell
|955
|0.08
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|1902
|2006.10.19 07:38
|sell
|956
|0.16
|1.2556
|0.0000
|0.0000
|1903
|2006.10.19 13:45
|close
|937
|0.16
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|-553.69
|1674.46
|1904
|2006.10.19 13:45
|close
|936
|0.08
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|-284.04
|1390.42
|1905
|2006.10.19 13:45
|close
|935
|0.04
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|-146.82
|1243.60
|1906
|2006.10.19 13:45
|close
|934
|0.02
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|-75.21
|1168.39
|1907
|2006.10.19 13:46
|close
|933
|0.01
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|-38.81
|1129.58
|1908
|2006.10.19 15:15
|buy
|957
|0.01
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|1909
|2006.10.19 15:52
|buy
|958
|0.02
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|1910
|2006.10.19 17:08
|close
|958
|0.02
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1133.58
|1911
|2006.10.19 17:08
|close
|957
|0.01
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|0.80
|1134.38
|1912
|2006.10.19 17:08
|buy
|959
|0.01
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|1913
|2006.10.19 18:08
|close
|959
|0.01
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1136.38
|1914
|2006.10.19 18:08
|buy
|960
|0.01
|1.2636
|0.0000
|0.0000
|1915
|2006.10.19 19:01
|buy
|961
|0.02
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|1916
|2006.10.20 09:51
|buy
|962
|0.04
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|1917
|2006.10.20 10:00
|buy
|963
|0.08
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|1918
|2006.10.20 12:41
|close
|963
|0.08
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1152.38
|1919
|2006.10.20 12:41
|close
|962
|0.04
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|3.20
|1155.58
|1920
|2006.10.20 12:41
|close
|961
|0.02
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|-1.15
|1154.43
|1921
|2006.10.20 12:42
|close
|960
|0.01
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|-1.48
|1152.95
|1922
|2006.10.20 12:42
|buy
|964
|0.01
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|1923
|2006.10.20 14:02
|buy
|965
|0.02
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|1924
|2006.10.20 14:39
|buy
|966
|0.04
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|1925
|2006.10.23 06:21
|buy
|967
|0.08
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|1926
|2006.10.23 07:16
|buy
|968
|0.16
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|1927
|2006.10.24 01:25
|close
|956
|0.16
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|34.90
|1187.86
|1928
|2006.10.24 01:25
|close
|955
|0.08
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|8.65
|1196.51
|1929
|2006.10.24 01:25
|close
|954
|0.04
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1197.56
|1930
|2006.10.24 01:25
|close
|953
|0.02
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|-1.67
|1195.89
|1931
|2006.10.24 01:25
|close
|952
|0.01
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|-2.04
|1193.85
|1932
|2006.10.24 01:25
|sell
|969
|0.01
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|1933
|2006.10.24 08:44
|sell
|970
|0.02
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|1934
|2006.10.24 15:19
|sell
|971
|0.04
|1.2558
|0.0000
|0.0000
|1935
|2006.10.24 15:37
|sell
|972
|0.08
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|1936
|2006.10.25 08:06
|sell
|973
|0.16
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|1937
|2006.10.25 18:18
|close
|968
|0.16
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|29.58
|1223.44
|1938
|2006.10.25 18:18
|close
|967
|0.08
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|8.39
|1231.83
|1939
|2006.10.25 18:18
|close
|966
|0.04
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|-1.31
|1230.52
|1940
|2006.10.25 18:18
|close
|965
|0.02
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|-2.85
|1227.67
|1941
|2006.10.25 18:18
|close
|964
|0.01
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|-2.63
|1225.04
|1942
|2006.10.25 18:18
|buy
|974
|0.01
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|1943
|2006.10.25 18:26
|buy
|975
|0.02
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|1944
|2006.10.25 18:48
|close
|975
|0.02
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1229.24
|1945
|2006.10.25 18:48
|close
|974
|0.01
|1.2613
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1230.14
|1946
|2006.10.25 18:48
|buy
|976
|0.01
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|1947
|2006.10.25 20:02
|buy
|977
|0.02
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|1948
|2006.10.26 01:57
|close
|977
|0.02
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|3.55
|1233.69
|1949
|2006.10.26 01:57
|close
|976
|0.01
|1.2628
|0.0000
|0.0000
|0.87
|1234.56
|1950
|2006.10.26 01:57
|buy
|978
|0.01
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|1951
|2006.10.26 07:01
|close
|978
|0.01
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1236.56
|1952
|2006.10.26 07:01
|buy
|979
|0.01
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|1953
|2006.10.26 12:36
|close
|979
|0.01
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1238.56
|1954
|2006.10.26 12:36
|buy
|980
|0.01
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|1955
|2006.10.26 12:41
|buy
|981
|0.02
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|1956
|2006.10.26 14:00
|buy
|982
|0.04
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|1957
|2006.10.26 14:35
|close
|982
|0.04
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1246.56
|1958
|2006.10.26 14:35
|close
|981
|0.02
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1247.96
|1959
|2006.10.26 14:36
|close
|980
|0.01
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|-0.20
|1247.76
|1960
|2006.10.26 14:36
|buy
|983
|0.01
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|1961
|2006.10.26 15:07
|buy
|984
|0.02
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|1962
|2006.10.26 16:22
|close
|984
|0.02
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1251.76
|1963
|2006.10.26 16:22
|close
|983
|0.01
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|0.90
|1252.66
|1964
|2006.10.26 16:22
|buy
|985
|0.01
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|1965
|2006.10.27 00:45
|close
|985
|0.01
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|1.92
|1254.59
|1966
|2006.10.27 00:45
|buy
|986
|0.01
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|1967
|2006.10.27 06:06
|buy
|987
|0.02
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|1968
|2006.10.27 06:24
|buy
|988
|0.04
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|1969
|2006.10.27 06:59
|buy
|989
|0.08
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|1970
|2006.10.27 09:21
|buy
|990
|0.16
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|1971
|2006.10.27 11:06
|close
|990
|0.16
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1286.59
|1972
|2006.10.27 11:06
|close
|989
|0.08
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|8.80
|1295.39
|1973
|2006.10.27 11:06
|close
|988
|0.04
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|-0.40
|1294.99
|1974
|2006.10.27 11:07
|close
|987
|0.02
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|1292.59
|1975
|2006.10.27 11:07
|close
|986
|0.01
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|1290.29
|1976
|2006.10.27 11:07
|buy
|991
|0.01
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|1977
|2006.10.27 12:31
|close
|991
|0.01
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1292.39
|1978
|2006.10.27 13:00
|buy
|992
|0.01
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|1979
|2006.10.27 13:07
|close
|992
|0.01
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1294.39
|1980
|2006.10.27 13:07
|buy
|993
|0.01
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|1981
|2006.10.27 14:59
|buy
|994
|0.02
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|1982
|2006.10.30 06:20
|buy
|995
|0.04
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|1983
|2006.10.30 12:21
|close
|995
|0.04
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1302.39
|1984
|2006.10.30 12:21
|close
|994
|0.02
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|1.45
|1303.84
|1985
|2006.10.30 12:22
|close
|993
|0.01
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|-0.18
|1303.66
|1986
|2006.10.31 16:15
|buy
|996
|0.01
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1987
|2006.10.31 18:57
|buy
|997
|0.02
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1988
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|997
|0.02
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|0.60
|1304.26
|1989
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|996
|0.01
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|-0.80
|1303.46
|1990
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|973
|0.16
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|-294.99
|1008.47
|1991
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|972
|0.08
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|-155.01
|853.46
|1992
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|971
|0.04
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|-81.91
|771.55
|1993
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|970
|0.02
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|-42.95
|728.60
|1994
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|969
|0.01
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|-22.58
|706.02