Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93b Euro

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.05.31 00:00 - 2006.08.31 00:00 (2006.05.31 - 2006.08.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=true; Usefilewrite=false; FileName="Cyberia Statistical File.txt"; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.05; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0;
Bars in test2702Ticks modelled555255Modelling quality0.19%
Initial deposit2000.00
Total net profit-11.84Gross profit511.16Gross loss-523.00
Profit factor0.98Expected payoff-0.05
Absolute drawdown47.68Maximal drawdown87.62 (4.30%)Relative drawdown4.30% (87.62)
Total trades238Short positions (won %)218 (64.68%)Long positions (won %)20 (75.00%)
Profit trades (% of total)156 (65.55%)Loss trades (% of total)82 (34.45%)
Largestprofit trade10.00loss trade-6.80
Averageprofit trade3.28loss trade-6.38
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (36.64)consecutive losses (loss in money)4 (-27.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)36.64 (10)consecutive loss (count of losses)-27.20 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.31 01:09sell10.041.28631.28801.2766
22006.05.31 02:00close10.041.28551.28801.27663.202003.20
32006.05.31 02:24sell20.041.28651.28821.2768
42006.05.31 04:37s/l20.041.28821.28821.2768-6.801996.40
52006.05.31 12:24sell30.041.28781.28951.2781
62006.05.31 12:36close30.041.28711.28951.27812.801999.20
72006.05.31 12:45buy40.041.28611.28441.2958
82006.05.31 12:53close40.041.28681.28441.29582.802002.00
92006.05.31 17:52sell50.041.28401.28571.2743
102006.05.31 18:00close50.041.28331.28571.27432.802004.80
112006.05.31 18:09sell60.041.28511.28681.2754
122006.05.31 18:13close60.041.28441.28681.27542.802007.60
132006.06.01 01:33sell70.041.28011.28181.2704
142006.06.01 01:39close70.041.27911.28181.27044.002011.60
152006.06.01 04:39sell80.041.27771.27941.2680
162006.06.01 06:39modify80.041.27771.27941.2680
172006.06.01 06:39modify80.041.27771.27931.2680
182006.06.01 06:48modify80.041.27771.27921.2680
192006.06.01 07:06close80.041.27691.27921.26803.202014.80
202006.06.01 09:07sell90.041.27951.28121.2698
212006.06.01 09:22close90.041.27871.28121.26983.202018.00
222006.06.01 14:04sell100.041.27441.27611.2647
232006.06.01 14:06s/l100.041.27611.27611.2647-6.802011.20
242006.06.01 14:06sell110.041.27591.27761.2662
252006.06.01 14:09s/l110.041.27761.27761.2662-6.802004.40
262006.06.01 14:09sell120.041.27741.27911.2677
272006.06.01 14:13close120.041.27661.27911.26773.202007.60
282006.06.01 14:13sell130.041.27651.27821.2668
292006.06.01 14:34s/l130.041.27821.27821.2668-6.802000.80
302006.06.01 14:34sell140.041.27801.27971.2683
312006.06.01 14:39s/l140.041.27971.27971.2683-6.801994.00
322006.06.01 14:39sell150.041.27951.28121.2698
332006.06.01 14:51s/l150.041.28121.28121.2698-6.801987.20
342006.06.02 11:09sell160.041.28171.28341.2720
352006.06.02 12:19s/l160.041.28341.28341.2720-6.801980.40
362006.06.02 15:09buy170.041.29251.29081.3022
372006.06.02 15:24close170.041.29301.29081.30222.001982.40
382006.06.02 15:30buy180.041.29251.29081.3022
392006.06.02 15:39close180.041.29301.29081.30222.001984.40
402006.06.02 15:49buy190.041.29251.29081.3022
412006.06.02 15:55s/l190.041.29081.29081.3022-6.801977.60
422006.06.02 15:55buy200.041.29141.28971.3011
432006.06.02 16:06close200.041.29211.28971.30112.801980.40
442006.06.02 17:08buy210.041.29311.29141.3028
452006.06.05 01:00close210.041.29391.29141.30282.901983.30
462006.06.05 05:15buy220.041.29421.29251.3039
472006.06.05 06:04close220.041.29491.29251.30392.801986.10
482006.06.05 08:09buy230.041.29581.29411.3055
492006.06.05 08:36close230.041.29641.29411.30552.401988.50
502006.06.05 09:15buy240.041.29671.29501.3064
512006.06.05 12:03s/l240.041.29501.29501.3064-6.801981.70
522006.06.05 13:24sell250.041.29461.29631.2849
532006.06.05 13:37close250.041.29401.29631.28492.401984.10
542006.06.05 23:21sell260.041.29051.29221.2808
552006.06.05 23:39close260.041.28991.29221.28082.401986.50
562006.06.06 00:07sell270.041.29071.29241.2810
572006.06.06 00:40close270.041.28971.29241.28104.001990.50
582006.06.06 05:51sell280.041.29001.29171.2803
592006.06.06 06:22s/l280.041.29171.29171.2803-6.801983.70
602006.06.06 09:09sell290.041.29071.29241.2810
612006.06.06 09:24modify290.041.29071.29241.2810
622006.06.06 09:24close290.041.28991.29241.28103.201986.90
632006.06.06 13:09sell300.041.28481.28651.2751
642006.06.06 13:24close300.041.28401.28651.27513.201990.10
652006.06.06 15:24sell310.041.28241.28411.2727
662006.06.06 16:39s/l310.041.28411.28411.2727-6.801983.30
672006.06.06 23:22sell320.041.28291.28461.2732
682006.06.07 05:07close320.041.28251.28461.27321.841985.14
692006.06.07 07:54sell330.041.28151.28321.2718
702006.06.07 10:39close330.041.28101.28321.27182.001987.14
712006.06.07 12:09sell340.041.27901.28071.2693
722006.06.07 13:21close340.041.27831.28071.26932.801989.94
732006.06.07 14:09sell350.041.27851.28021.2688
742006.06.07 14:23close350.041.27771.28021.26883.201993.14
752006.06.07 14:48sell360.041.27851.28021.2688
762006.06.07 14:54close360.041.27771.28021.26883.201996.34
772006.06.07 16:07sell370.041.28081.28251.2711
782006.06.07 16:55close370.041.28001.28251.27113.201999.54
792006.06.07 17:39sell380.041.28091.28261.2712
802006.06.07 17:52close380.041.28031.28261.27122.402001.94
812006.06.08 08:24sell390.041.27661.27831.2669
822006.06.08 10:24modify390.041.27661.27831.2669
832006.06.08 10:24modify390.041.27661.27821.2669
842006.06.08 10:39modify390.041.27661.27811.2669
852006.06.08 10:39modify390.041.27661.27801.2669
862006.06.08 11:49close390.041.27571.27801.26693.602005.54
872006.06.08 14:06sell400.041.26541.26711.2557
882006.06.08 14:39close400.041.26421.26711.25574.802010.34
892006.06.08 15:39sell410.041.26471.26641.2550
902006.06.08 16:09s/l410.041.26641.26641.2550-6.802003.54
912006.06.08 16:18sell420.041.26731.26901.2576
922006.06.08 16:39close420.041.26571.26901.25766.402009.94
932006.06.08 19:24sell430.041.26501.26671.2553
942006.06.08 23:39close430.041.26391.26671.25534.402014.34
952006.06.09 05:54sell440.041.26501.26671.2553
962006.06.09 06:04modify440.041.26501.26661.2553
972006.06.09 06:04modify440.041.26501.26651.2553
982006.06.09 06:05modify440.041.26501.26641.2553
992006.06.09 06:06modify440.041.26501.26631.2553
1002006.06.09 06:06close440.041.26431.26631.25532.802017.14
1012006.06.12 00:39sell450.041.26251.26421.2528
1022006.06.12 06:34s/l450.041.26421.26421.2528-6.802010.34
1032006.06.12 13:21sell460.041.25971.26141.2500
1042006.06.12 14:54close460.041.25901.26141.25002.802013.14
1052006.06.12 15:45sell470.041.25911.26081.2494
1062006.06.12 15:54close470.041.25841.26081.24942.802015.94
1072006.06.12 16:39sell480.041.25961.26131.2499
1082006.06.12 16:46close480.041.25881.26131.24993.202019.14
1092006.06.12 16:54sell490.041.25961.26131.2499
1102006.06.12 18:36s/l490.041.26131.26131.2499-6.802012.34
1112006.06.13 05:24sell500.041.25841.26011.2487
1122006.06.13 05:39modify500.041.25841.26001.2487
1132006.06.13 05:40modify500.041.25841.25991.2487
1142006.06.13 05:40close500.041.25781.25991.24872.402014.74
1152006.06.13 07:09sell510.041.25741.25911.2477
1162006.06.13 07:39modify510.041.25741.25901.2477
1172006.06.13 07:45modify510.041.25741.25891.2477
1182006.06.13 07:48modify510.041.25741.25881.2477
1192006.06.13 08:21s/l510.041.2588441.25881.2477-5.782008.96
1202006.06.13 08:36sell520.041.25831.26001.2486
1212006.06.13 09:08modify520.041.25831.25991.2486
1222006.06.13 09:09modify520.041.25831.25981.2486
1232006.06.13 09:09close520.041.25751.25981.24863.202012.16
1242006.06.13 13:00sell530.041.25801.25971.2483
1252006.06.13 13:09close530.041.25731.25971.24832.802014.96
1262006.06.13 13:24sell540.041.25801.25971.2483
1272006.06.13 13:36s/l540.041.25971.25971.2483-6.802008.16
1282006.06.13 21:09sell550.041.25441.25611.2447
1292006.06.14 04:49s/l550.041.25611.25611.2447-6.562001.60
1302006.06.14 13:04sell560.041.25501.25671.2453
1312006.06.14 13:06s/l560.041.25671.25671.2453-6.801994.80
1322006.06.14 13:06sell570.041.25661.25831.2469
1332006.06.14 13:09s/l570.041.25831.25831.2469-6.801988.00
1342006.06.14 13:09sell580.041.25811.25981.2484
1352006.06.14 13:13close580.041.25701.25981.24844.401992.40
1362006.06.14 13:13sell590.041.25691.25861.2472
1372006.06.14 13:16s/l590.041.25861.25861.2472-6.801985.60
1382006.06.14 13:16sell600.041.25841.26011.2487
1392006.06.14 13:19s/l600.041.26011.26011.2487-6.801978.80
1402006.06.14 13:19sell610.041.25991.26161.2502
1412006.06.14 13:21s/l610.041.26161.26161.2502-6.801972.00
1422006.06.15 17:21sell620.041.26251.26421.2528
1432006.06.15 18:10close620.041.26131.26421.25284.801976.80
1442006.06.15 20:09sell630.041.26261.26431.2529
1452006.06.15 23:01s/l630.041.26431.26431.2529-6.801970.00
1462006.06.16 14:24sell640.041.26341.26511.2537
1472006.06.16 14:34modify640.041.26341.26501.2537
1482006.06.16 14:36modify640.041.26341.26491.2537
1492006.06.16 14:36modify640.041.26341.26481.2537
1502006.06.16 14:36close640.041.26291.26481.25372.001972.00
1512006.06.16 14:51sell650.041.26341.26511.2537
1522006.06.16 15:24modify650.041.26341.26501.2537
1532006.06.16 15:24modify650.041.26341.26491.2537
1542006.06.16 15:24modify650.041.26341.26481.2537
1552006.06.16 15:24close650.041.26271.26481.25372.801974.80
1562006.06.16 16:38sell660.041.26301.26471.2533
1572006.06.16 16:54modify660.041.26301.26461.2533
1582006.06.16 18:33s/l660.041.2646271.26461.2533-6.511968.29
1592006.06.18 23:16sell670.041.26421.26591.2545
1602006.06.18 23:25close670.041.26361.26591.25452.401970.69
1612006.06.18 23:39sell680.041.26421.26591.2545
1622006.06.18 23:52close680.041.26361.26591.25452.401973.09
1632006.06.19 08:22sell690.041.25981.26151.2501
1642006.06.19 09:06close690.041.25921.26151.25012.401975.49
1652006.06.19 10:09sell700.041.25991.26161.2502
1662006.06.19 10:21close700.041.25921.26161.25022.801978.29
1672006.06.19 11:36sell710.041.25921.26091.2495
1682006.06.19 12:21close710.041.25851.26091.24952.801981.09
1692006.06.19 14:24sell720.041.25741.25911.2477
1702006.06.19 14:36close720.041.25671.25911.24772.801983.89
1712006.06.19 15:06sell730.041.25631.25801.2466
1722006.06.19 16:00s/l730.041.25801.25801.2466-6.801977.09
1732006.06.19 18:24sell740.041.25761.25931.2479
1742006.06.20 00:09modify740.041.25761.25931.2479
1752006.06.20 00:10modify740.041.25761.25921.2479
1762006.06.20 00:37modify740.041.25761.25911.2479
1772006.06.20 00:39modify740.041.25761.25901.2479
1782006.06.20 00:39modify740.041.25761.25891.2479
1792006.06.20 00:39modify740.041.25761.25881.2479
1802006.06.20 00:40modify740.041.25761.25871.2479
1812006.06.20 00:45modify740.041.25761.25861.2479
1822006.06.20 00:47modify740.041.25761.25851.2479
1832006.06.20 01:00close740.041.25631.25851.24795.441982.53
1842006.06.20 01:09sell750.041.25701.25871.2473
1852006.06.20 01:24modify750.041.25701.25871.2473
1862006.06.20 01:24close750.041.25611.25871.24733.601986.13
1872006.06.20 01:37sell760.041.25701.25871.2473
1882006.06.20 05:24s/l760.041.25871.25871.2473-6.801979.33
1892006.06.20 11:09sell770.041.25691.25861.2472
1902006.06.20 11:25modify770.041.25691.25861.2472
1912006.06.20 11:37modify770.041.25691.25851.2472
1922006.06.20 11:37modify770.041.25691.25841.2472
1932006.06.20 11:39modify770.041.25691.25831.2472
1942006.06.20 11:39modify770.041.25691.25821.2472
1952006.06.20 11:39close770.041.25591.25821.24724.001983.33
1962006.06.20 12:54sell780.041.25681.25851.2471
1972006.06.20 13:09modify780.041.25681.25841.2471
1982006.06.20 13:09modify780.041.25681.25831.2471
1992006.06.20 13:09close780.041.25581.25831.24714.001987.33
2002006.06.22 08:25sell790.041.26451.26621.2548
2012006.06.22 08:25modify790.041.26451.26611.2548
2022006.06.22 08:28modify790.041.26451.26601.2548
2032006.06.22 08:28modify790.041.26451.26591.2548
2042006.06.22 08:39modify790.041.26451.26581.2548
2052006.06.22 08:39modify790.041.26451.26571.2548
2062006.06.22 08:40modify790.041.26451.26561.2548
2072006.06.22 08:45modify790.041.26451.26551.2548
2082006.06.22 08:45modify790.041.26451.26541.2548
2092006.06.22 08:45close790.041.26381.26541.25482.801990.13
2102006.06.22 14:45sell800.041.25741.25911.2477
2112006.06.22 15:39s/l800.041.25911.25911.2477-6.801983.33
2122006.06.22 15:44sell810.041.25821.25991.2485
2132006.06.22 16:39close810.041.25731.25991.24853.601986.93
2142006.06.22 17:36sell820.041.25791.25961.2482
2152006.06.22 22:00close820.041.25701.25961.24823.601990.53
2162006.06.22 22:33sell830.041.25771.25941.2480
2172006.06.23 01:09modify830.041.25771.25931.2480
2182006.06.23 01:09modify830.041.25771.25921.2480
2192006.06.23 01:10modify830.041.25771.25911.2480
2202006.06.23 01:36modify830.041.25771.25901.2480
2212006.06.23 01:37modify830.041.25771.25891.2480
2222006.06.23 01:39modify830.041.25771.25881.2480
2232006.06.23 01:39modify830.041.25771.25871.2480
2242006.06.23 01:40modify830.041.25771.25861.2480
2252006.06.23 02:00close830.041.25661.25861.24804.641995.18
2262006.06.23 02:46sell840.041.25711.25881.2474
2272006.06.23 05:55modify840.041.25711.25871.2474
2282006.06.23 06:39s/l840.041.2587061.25871.2474-6.421988.76
2292006.06.23 09:09sell850.041.25581.25751.2461
2302006.06.23 09:20modify850.041.25581.25751.2461
2312006.06.23 09:21modify850.041.25581.25741.2461
2322006.06.23 09:21modify850.041.25581.25731.2461
2332006.06.23 09:22modify850.041.25581.25721.2461
2342006.06.23 09:24modify850.041.25581.25711.2461
2352006.06.23 09:24modify850.041.25581.25701.2461
2362006.06.23 09:25modify850.041.25581.25691.2461
2372006.06.23 09:36modify850.041.25581.25681.2461
2382006.06.23 09:36close850.041.25501.25681.24613.201991.96
2392006.06.23 13:04sell860.041.25031.25201.2406
2402006.06.23 13:51s/l860.041.25201.25201.2406-6.801985.16
2412006.06.23 13:51sell870.041.25181.25351.2421
2422006.06.25 21:07modify870.041.25181.25351.2421
2432006.06.25 21:07modify870.041.25181.25341.2421
2442006.06.25 21:09modify870.041.25181.25331.2421
2452006.06.25 21:10modify870.041.25181.25321.2421
2462006.06.25 22:00close870.041.25061.25321.24214.801989.96
2472006.06.26 01:35sell880.041.25201.25371.2423
2482006.06.26 04:00modify880.041.25201.25371.2423
2492006.06.26 04:01modify880.041.25201.25361.2423
2502006.06.26 04:15modify880.041.25201.25351.2423
2512006.06.26 04:15modify880.041.25201.25341.2423
2522006.06.26 04:16modify880.041.25201.25331.2423
2532006.06.26 05:00modify880.041.25201.25321.2423
2542006.06.26 05:01modify880.041.25201.25311.2423
2552006.06.26 05:16modify880.041.25201.25301.2423
2562006.06.26 05:45modify880.041.25201.25291.2423
2572006.06.26 05:46modify880.041.25201.25281.2423
2582006.06.26 06:05modify880.041.25201.25281.2423
2592006.06.26 06:05close880.041.25131.25281.24232.801992.76
2602006.06.27 08:00sell890.041.26031.26201.2506
2612006.06.27 08:09modify890.041.26031.26201.2506
2622006.06.27 08:09modify890.041.26031.26191.2506
2632006.06.27 08:09modify890.041.26031.26181.2506
2642006.06.27 08:09modify890.041.26031.26171.2506
2652006.06.27 08:09modify890.041.26031.26161.2506
2662006.06.27 08:09close890.041.25951.26161.25063.201995.96
2672006.06.27 12:22sell900.041.25771.25941.2480
2682006.06.27 12:45s/l900.041.25941.25941.2480-6.801989.16
2692006.06.27 12:45sell910.041.25921.26091.2495
2702006.06.27 14:00close910.041.25851.26091.24952.801991.96
2712006.06.27 14:22sell920.041.26021.26191.2505
2722006.06.27 14:39close920.041.25941.26191.25053.201995.16
2732006.06.27 16:46sell930.041.25971.26141.2500
2742006.06.27 17:20close930.041.25901.26141.25002.801997.96
2752006.06.28 02:45sell940.041.25801.25971.2483
2762006.06.28 03:09modify940.041.25801.25961.2483
2772006.06.28 03:10modify940.041.25801.25951.2483
2782006.06.28 03:21modify940.041.25801.25941.2483
2792006.06.28 03:22modify940.041.25801.25931.2483
2802006.06.28 03:25modify940.041.25801.25921.2483
2812006.06.28 05:00modify940.041.25801.25911.2483
2822006.06.28 05:00close940.041.25741.25911.24832.402000.36
2832006.06.28 13:37sell950.041.25591.25761.2462
2842006.06.28 13:51modify950.041.25591.25761.2462
2852006.06.28 13:53modify950.041.25591.25751.2462
2862006.06.28 13:54modify950.041.25591.25741.2462
2872006.06.28 13:55modify950.041.25591.25731.2462
2882006.06.28 14:10modify950.041.25591.25721.2462
2892006.06.28 14:19modify950.041.25591.25711.2462
2902006.06.28 14:19close950.041.25521.25711.24622.802003.16
2912006.06.28 15:21sell960.041.25361.25531.2439
2922006.06.28 15:39modify960.041.25361.25531.2439
2932006.06.28 15:45modify960.041.25361.25521.2439
2942006.06.28 16:07modify960.041.25361.25511.2439
2952006.06.28 16:07close960.041.25281.25511.24393.202006.36
2962006.06.29 07:09sell970.041.25481.25651.2451
2972006.06.29 07:09modify970.041.25481.25631.2451
2982006.06.29 07:13modify970.041.25481.25621.2451
2992006.06.29 07:14modify970.041.25481.25601.2451
3002006.06.29 07:24modify970.041.25481.25591.2451
3012006.06.29 07:24modify970.041.25481.25581.2451
3022006.06.29 08:07modify970.041.25481.25581.2451
3032006.06.29 08:09modify970.041.25481.25571.2451
3042006.06.29 08:09modify970.041.25481.25561.2451
3052006.06.29 08:09modify970.041.25481.25551.2451
3062006.06.29 08:09close970.041.25411.25551.24512.802009.16
3072006.06.29 12:35sell980.041.25361.25531.2439
3082006.06.29 12:35modify980.041.25361.25521.2439
3092006.06.29 12:35modify980.041.25361.25511.2439
3102006.06.29 12:51s/l980.041.2551431.25511.2439-6.172002.99
3112006.06.29 12:51sell990.041.25501.25671.2453
3122006.06.29 12:51modify990.041.25501.25661.2453
3132006.06.29 13:07modify990.041.25501.25661.2453
3142006.06.29 13:09modify990.041.25501.25651.2453
3152006.06.29 13:09modify990.041.25501.25641.2453
3162006.06.29 13:09modify990.041.25501.25631.2453
3172006.06.29 13:24modify990.041.25501.25621.2453
3182006.06.29 13:24modify990.041.25501.25611.2453
3192006.06.29 13:24modify990.041.25501.25601.2453
3202006.06.29 13:51modify990.041.25501.25591.2453
3212006.06.29 13:51modify990.041.25501.25581.2453
3222006.06.29 13:51close990.041.25411.25581.24533.602006.59
3232006.06.29 14:07sell1000.041.25461.25631.2449
3242006.06.29 14:24modify1000.041.25461.25631.2449
3252006.06.29 14:24modify1000.041.25461.25621.2449
3262006.06.29 14:24modify1000.041.25461.25611.2449
3272006.06.29 14:25modify1000.041.25461.25601.2449
3282006.06.29 14:30modify1000.041.25461.25591.2449
3292006.06.29 14:30modify1000.041.25461.25581.2449
3302006.06.29 14:30modify1000.041.25461.25571.2449
3312006.06.29 14:33modify1000.041.25461.25561.2449
3322006.06.29 14:54modify1000.041.25461.25551.2449
3332006.06.29 14:54close1000.041.25371.25551.24493.602010.19
3342006.06.29 16:22sell1010.041.25401.25571.2443
3352006.06.29 16:37modify1010.041.25401.25571.2443
3362006.06.29 16:37modify1010.041.25401.25561.2443
3372006.06.29 16:39modify1010.041.25401.25551.2443
3382006.06.29 16:39modify1010.041.25401.25541.2443
3392006.06.29 16:39close1010.041.25341.25541.24432.402012.59
3402006.06.29 16:55sell1020.041.25401.25571.2443
3412006.06.29 17:39modify1020.041.25401.25571.2443
3422006.06.29 17:39modify1020.041.25401.25561.2443
3432006.06.29 17:39modify1020.041.25401.25551.2443
3442006.06.29 17:39close1020.041.25341.25551.24432.402014.99
3452006.06.29 18:16sell1030.041.25371.25541.2440
3462006.06.29 18:18modify1030.041.25371.25531.2440
3472006.06.29 18:18modify1030.041.25371.25521.2440
3482006.06.29 18:18modify1030.041.25371.25511.2440
3492006.06.29 18:18modify1030.041.25371.25501.2440
3502006.06.29 18:18modify1030.041.25371.25491.2440
3512006.06.29 18:19s/l1030.041.2549371.25491.2440-4.952010.04
3522006.06.29 18:19sell1040.041.25481.25651.2451
3532006.06.29 18:19s/l1040.041.25651.25651.2451-6.802003.24
3542006.07.03 10:30sell1050.041.27801.27971.2683
3552006.07.03 10:33modify1050.041.27801.27961.2683
3562006.07.03 10:37s/l1050.041.2796471.27961.2683-6.591996.65
3572006.07.05 01:10sell1060.041.27831.28001.2686
3582006.07.05 01:10modify1060.041.27831.28001.2686
3592006.07.05 01:13modify1060.041.27831.27991.2686
3602006.07.05 01:13modify1060.041.27831.27981.2686
3612006.07.05 01:14modify1060.041.27831.27961.2686
3622006.07.05 01:15modify1060.041.27831.27951.2686
3632006.07.05 01:19modify1060.041.27831.27941.2686
3642006.07.05 01:20modify1060.041.27831.27931.2686
3652006.07.05 01:21modify1060.041.27831.27921.2686
3662006.07.05 01:21close1060.041.27751.27921.26863.201999.85
3672006.07.05 04:49sell1070.041.27981.28151.2701
3682006.07.05 05:10s/l1070.041.28151.28151.2701-6.801993.05
3692006.07.05 10:51sell1080.041.27731.27901.2676
3702006.07.05 11:51s/l1080.041.27901.27901.2676-6.801986.25
3712006.07.05 11:51sell1090.041.27891.28061.2692
3722006.07.05 12:21close1090.041.27771.28061.26924.801991.05
3732006.07.05 15:30sell1100.041.27291.27461.2632
3742006.07.06 04:40modify1100.041.27291.27461.2632
3752006.07.06 04:45modify1100.041.27291.27451.2632
3762006.07.06 04:46modify1100.041.27291.27441.2632
3772006.07.06 05:00modify1100.041.27291.27441.2632
3782006.07.06 05:09modify1100.041.27291.27431.2632
3792006.07.06 06:25s/l1100.041.274261.27431.2632-4.711986.33
3802006.07.07 06:37sell1110.041.27771.27941.2680
3812006.07.07 06:38modify1110.041.27771.27881.2680
3822006.07.07 06:45modify1110.041.27771.27871.2680
3832006.07.07 07:10modify1110.041.27771.27871.2680
3842006.07.07 07:24s/l1110.041.2786561.27871.2680-3.831982.50
3852006.07.07 09:22sell1120.041.27791.27961.2682
3862006.07.07 09:23modify1120.041.27791.27911.2682
3872006.07.07 09:31s/l1120.041.2791191.27911.2682-4.871977.63
3882006.07.09 23:31sell1130.041.28141.28311.2717
3892006.07.10 00:04close1130.041.28071.28311.27173.041980.67
3902006.07.10 01:39sell1140.041.27981.28151.2701
3912006.07.10 02:15close1140.041.27931.28151.27012.001982.67
3922006.07.10 03:16sell1150.041.28021.28191.2705
3932006.07.10 03:30close1150.041.27961.28191.27052.401985.07
3942006.07.10 06:04sell1160.041.27961.28131.2699
3952006.07.10 06:36modify1160.041.27961.28131.2699
3962006.07.10 06:37modify1160.041.27961.28121.2699
3972006.07.10 06:39modify1160.041.27961.28111.2699
3982006.07.10 06:39modify1160.041.27961.28101.2699
3992006.07.10 06:39modify1160.041.27961.28091.2699
4002006.07.10 06:39modify1160.041.27961.28081.2699
4012006.07.10 06:39modify1160.041.27961.28071.2699
4022006.07.10 06:39close1160.041.27901.28071.26992.401987.47
4032006.07.10 08:22sell1170.041.28081.28251.2711
4042006.07.10 08:34modify1170.041.28081.28251.2711
4052006.07.10 08:35modify1170.041.28081.28241.2711
4062006.07.10 08:37modify1170.041.28081.28231.2711
4072006.07.10 08:39modify1170.041.28081.28221.2711
4082006.07.10 08:39modify1170.041.28081.28211.2711
4092006.07.10 08:40modify1170.041.28081.28201.2711
4102006.07.10 08:40close1170.041.28021.28201.27112.401989.87
4112006.07.10 14:10sell1180.041.27341.27511.2637
4122006.07.10 14:22close1180.041.27291.27511.26372.001991.87
4132006.07.10 14:36sell1190.041.27341.27511.2637
4142006.07.10 15:54s/l1190.041.27511.27511.2637-6.801985.07
4152006.07.10 15:54sell1200.041.27501.27671.2653
4162006.07.10 16:22modify1200.041.27501.27671.2653
4172006.07.10 16:22close1200.041.27401.27671.26534.001989.07
4182006.07.10 19:20sell1210.041.27411.27581.2644
4192006.07.10 20:40close1210.041.27351.27581.26442.401991.47
4202006.07.10 21:09sell1220.041.27361.27531.2639
4212006.07.11 05:35modify1220.041.27361.27531.2639
4222006.07.11 05:37modify1220.041.27361.27511.2639
4232006.07.11 05:37modify1220.041.27361.27501.2639
4242006.07.11 05:39modify1220.041.27361.27491.2639
4252006.07.11 05:39modify1220.041.27361.27481.2639
4262006.07.11 05:40modify1220.041.27361.27471.2639
4272006.07.11 05:55modify1220.041.27361.27461.2639
4282006.07.11 06:00modify1220.041.27361.27451.2639
4292006.07.11 06:00close1220.041.27291.27451.26393.041994.52
4302006.07.11 06:48sell1230.041.27341.27511.2637
4312006.07.11 06:49modify1230.041.27341.27501.2637
4322006.07.11 06:49modify1230.041.27341.27491.2637
4332006.07.11 06:49modify1230.041.27341.27481.2637
4342006.07.11 06:49modify1230.041.27341.27471.2637
4352006.07.11 06:49modify1230.041.27341.27461.2637
4362006.07.11 06:49modify1230.041.27341.27451.2637
4372006.07.11 06:49modify1230.041.27341.27441.2637
4382006.07.11 06:49modify1230.041.27341.27431.2637
4392006.07.11 06:50modify1230.041.27341.27421.2637
4402006.07.11 06:51modify1230.041.27341.27411.2637
4412006.07.11 06:51modify1230.041.27341.27401.2637
4422006.07.11 06:51modify1230.041.27341.27391.2637
4432006.07.11 06:51modify1230.041.27341.27381.2637
4442006.07.11 06:52modify1230.041.27341.27371.2637
4452006.07.11 06:52modify1230.041.27341.27361.2637
4462006.07.11 06:52modify1230.041.27341.27351.2637
4472006.07.11 06:52modify1230.041.27341.27341.2637
4482006.07.11 06:54modify1230.041.27341.27331.2637
4492006.07.11 06:54modify1230.041.27341.27321.2637
4502006.07.11 06:54modify1230.041.27341.27311.2637
4512006.07.11 06:54modify1230.041.27341.27301.2637
4522006.07.11 06:54modify1230.041.27341.27291.2637
4532006.07.11 06:54modify1230.041.27341.27281.2637
4542006.07.11 06:54modify1230.041.27341.27271.2637
4552006.07.11 06:54modify1230.041.27341.27261.2637
4562006.07.11 06:54modify1230.041.27341.27251.2637
4572006.07.11 06:55modify1230.041.27341.27241.2637
4582006.07.11 07:00close1230.041.27091.27241.263710.002004.52
4592006.07.11 07:07sell1240.041.27181.27351.2621
4602006.07.11 07:35s/l1240.041.27351.27351.2621-6.801997.72
4612006.07.11 07:35sell1250.041.27331.27501.2636
4622006.07.11 08:24s/l1250.041.27501.27501.2636-6.801990.92
4632006.07.11 13:22sell1260.041.27471.27641.2650
4642006.07.11 13:39modify1260.041.27471.27631.2650
4652006.07.11 13:39modify1260.041.27471.27621.2650
4662006.07.11 13:39modify1260.041.27471.27611.2650
4672006.07.11 13:39modify1260.041.27471.27601.2650
4682006.07.11 13:39modify1260.041.27471.27591.2650
4692006.07.11 13:39close1260.041.27381.27591.26503.601994.52
4702006.07.12 15:39sell1270.041.27011.27181.2604
4712006.07.12 17:22close1270.041.26941.27181.26042.801997.32
4722006.07.12 22:54sell1280.041.27111.27281.2614
4732006.07.12 23:52close1280.041.27021.27281.26143.602000.92
4742006.07.13 12:36sell1290.041.27011.27181.2604
4752006.07.13 13:24s/l1290.041.27181.27181.2604-6.801994.12
4762006.07.13 16:09sell1300.041.26821.26991.2585
4772006.07.13 18:52s/l1300.041.26991.26991.2585-6.801987.32
4782006.07.13 18:54sell1310.041.26991.27161.2602
4792006.07.13 19:20close1310.041.26911.27161.26023.201990.52
4802006.07.14 04:20sell1320.041.26881.27051.2591
4812006.07.14 04:39modify1320.041.26881.27041.2591
4822006.07.14 04:52modify1320.041.26881.27031.2591
4832006.07.14 04:54modify1320.041.26881.27021.2591
4842006.07.14 04:54close1320.041.26811.27021.25912.801993.32
4852006.07.14 07:39sell1330.041.26681.26851.2571
4862006.07.14 07:46modify1330.041.26681.26851.2571
4872006.07.14 07:48modify1330.041.26681.26841.2571
4882006.07.14 08:55s/l1330.041.2683511.26841.2571-6.201987.12
4892006.07.14 08:55sell1340.041.26821.26991.2585
4902006.07.14 09:07modify1340.041.26821.26981.2585
4912006.07.14 09:10modify1340.041.26821.26971.2585
4922006.07.14 09:36modify1340.041.26821.26961.2585
4932006.07.14 09:37modify1340.041.26821.26951.2585
4942006.07.14 09:37modify1340.041.26821.26941.2585
4952006.07.14 09:37close1340.041.26731.26941.25853.601990.72
4962006.07.14 10:22sell1350.041.26771.26941.2580
4972006.07.14 10:39modify1350.041.26771.26931.2580
4982006.07.14 10:40modify1350.041.26771.26921.2580
4992006.07.14 10:51modify1350.041.26771.26911.2580
5002006.07.14 10:52modify1350.041.26771.26901.2580
5012006.07.14 10:52close1350.041.26681.26901.25803.601994.32
5022006.07.14 12:24sell1360.041.26741.26911.2577
5032006.07.14 12:32s/l1360.041.26911.26911.2577-6.801987.52
5042006.07.14 12:36sell1370.041.26811.26981.2584
5052006.07.14 12:49modify1370.041.26811.26981.2584
5062006.07.14 12:49modify1370.041.26811.26971.2584
5072006.07.14 12:50modify1370.041.26811.26961.2584
5082006.07.14 12:50close1370.041.26721.26961.25843.601991.12
5092006.07.14 13:48sell1380.041.26641.26811.2567
5102006.07.14 13:49modify1380.041.26641.26811.2567
5112006.07.14 13:49close1380.041.26541.26811.25674.001995.12
5122006.07.14 14:09sell1390.041.26391.26561.2542
5132006.07.14 18:45s/l1390.041.26561.26561.2542-6.801988.32
5142006.07.17 09:18sell1400.041.25631.25801.2466
5152006.07.17 09:21modify1400.041.25631.25791.2466
5162006.07.17 09:22modify1400.041.25631.25781.2466
5172006.07.17 09:22close1400.041.25561.25781.24662.801991.12
5182006.07.17 10:15sell1410.041.25421.25591.2445
5192006.07.17 10:31modify1410.041.25421.25581.2445
5202006.07.17 10:31close1410.041.25341.25581.24453.201994.32
5212006.07.17 10:39sell1420.041.25421.25591.2445
5222006.07.17 12:36modify1420.041.25421.25591.2445
5232006.07.17 12:36close1420.041.25341.25591.24453.201997.52
5242006.07.17 13:39sell1430.041.25371.25541.2440
5252006.07.17 14:16close1430.041.25311.25541.24402.401999.92
5262006.07.17 15:06sell1440.041.25271.25441.2430
5272006.07.17 18:39close1440.041.25201.25441.24302.802002.72
5282006.07.17 23:46sell1450.041.25241.25411.2427
5292006.07.18 00:55modify1450.041.25241.25401.2427
5302006.07.18 01:00modify1450.041.25241.25401.2427
5312006.07.18 01:03modify1450.041.25241.25391.2427
5322006.07.18 05:55modify1450.041.25241.25381.2427
5332006.07.18 06:03modify1450.041.25241.25371.2427
5342006.07.18 06:09s/l1450.041.2537221.25371.2427-5.051997.67
5352006.07.18 10:09sell1460.041.25251.25421.2428
5362006.07.18 10:24s/l1460.041.25421.25421.2428-6.801990.87
5372006.07.18 12:37sell1470.041.25361.25531.2439
5382006.07.18 13:03modify1470.041.25361.25521.2439
5392006.07.18 13:03close1470.041.25281.25521.24393.201994.07
5402006.07.18 15:35sell1480.041.25001.25171.2403
5412006.07.18 16:45close1480.041.24911.25171.24033.601997.67
5422006.07.18 17:10sell1490.041.25021.25191.2405
5432006.07.18 18:06close1490.041.24941.25191.24053.202000.87
5442006.07.18 18:34sell1500.041.25041.25211.2407
5452006.07.19 00:34modify1500.041.25041.25211.2407
5462006.07.19 00:35modify1500.041.25041.25201.2407
5472006.07.19 00:37modify1500.041.25041.25191.2407
5482006.07.19 00:37modify1500.041.25041.25181.2407
5492006.07.19 00:39modify1500.041.25041.25171.2407
5502006.07.19 00:39modify1500.041.25041.25161.2407
5512006.07.19 00:40modify1500.041.25041.25151.2407
5522006.07.19 00:54modify1500.041.25041.25141.2407
5532006.07.19 00:54modify1500.041.25041.25131.2407
5542006.07.19 00:55modify1500.041.25041.25121.2407
5552006.07.19 01:00modify1500.041.25041.25101.2407
5562006.07.19 01:00close1500.041.24821.25101.24079.042009.91
5572006.07.19 02:24sell1510.041.24921.25091.2395
5582006.07.19 06:00modify1510.041.24921.25071.2395
5592006.07.19 06:01modify1510.041.24921.25051.2395
5602006.07.19 06:03modify1510.041.24921.25041.2395
5612006.07.19 06:15s/l1510.041.2503541.25041.2395-4.612005.30
5622006.07.19 08:19sell1520.041.24951.25121.2398
5632006.07.19 08:37modify1520.041.24951.25121.2398
5642006.07.19 08:37modify1520.041.24951.25111.2398
5652006.07.19 08:39modify1520.041.24951.25101.2398
5662006.07.19 08:39modify1520.041.24951.25091.2398
5672006.07.19 08:39modify1520.041.24951.25081.2398
5682006.07.19 08:39modify1520.041.24951.25071.2398
5692006.07.19 08:39modify1520.041.24951.25061.2398
5702006.07.19 08:39modify1520.041.24951.25051.2398
5712006.07.19 08:40modify1520.041.24951.25041.2398
5722006.07.19 08:40close1520.041.24871.25041.23983.202008.50
5732006.07.19 08:52sell1530.041.24951.25121.2398
5742006.07.19 09:10modify1530.041.24951.25121.2398
5752006.07.19 11:21modify1530.041.24951.25121.2398
5762006.07.19 11:22modify1530.041.24951.25111.2398
5772006.07.19 11:24modify1530.041.24951.25101.2398
5782006.07.19 11:24modify1530.041.24951.25091.2398
5792006.07.19 11:24modify1530.041.24951.25081.2398
5802006.07.19 11:25modify1530.041.24951.25071.2398
5812006.07.19 11:25close1530.041.24891.25071.23982.402010.90
5822006.07.19 15:06buy1540.041.25581.25411.2655
5832006.07.19 15:24close1540.041.25631.25411.26552.002012.90
5842006.07.19 15:30buy1550.041.25581.25411.2655
5852006.07.19 15:30close1550.041.25631.25411.26552.002014.90
5862006.07.19 15:39buy1560.041.25581.25411.2655
5872006.07.19 15:46close1560.041.25631.25411.26552.002016.90
5882006.07.19 15:54buy1570.041.25581.25411.2655
5892006.07.19 16:36close1570.041.25671.25411.26553.602020.50
5902006.07.19 23:24buy1580.041.25921.25751.2689
5912006.07.19 23:55close1580.041.25971.25751.26892.002022.50
5922006.07.20 13:30buy1590.041.26231.26061.2720
5932006.07.20 13:37modify1590.041.26231.26071.2720
5942006.07.20 13:37modify1590.041.26231.26081.2720
5952006.07.20 13:37close1590.041.26281.26081.27202.002024.50
5962006.07.20 15:21buy1600.041.26411.26241.2738
5972006.07.20 16:24s/l1600.041.26241.26241.2738-6.802017.70
5982006.07.21 11:36buy1610.041.26741.26571.2771
5992006.07.21 12:00modify1610.041.26741.26571.2771
6002006.07.21 12:04modify1610.041.26741.26581.2771
6012006.07.21 12:04modify1610.041.26741.26591.2771
6022006.07.21 12:06modify1610.041.26741.26601.2771
6032006.07.21 12:07modify1610.041.26741.26611.2771
6042006.07.21 12:07close1610.041.26811.26611.27712.802020.50
6052006.07.21 13:37buy1620.041.26771.26601.2774
6062006.07.21 14:07modify1620.041.26771.26601.2774
6072006.07.21 14:07modify1620.041.26771.26611.2774
6082006.07.21 14:09modify1620.041.26771.26621.2774
6092006.07.21 14:09close1620.041.26841.26621.27742.802023.30
6102006.07.24 02:16sell1630.041.26591.26761.2562
6112006.07.24 02:25modify1630.041.26591.26761.2562
6122006.07.24 05:05modify1630.041.26591.26751.2562
6132006.07.24 05:07modify1630.041.26591.26741.2562
6142006.07.24 05:09modify1630.041.26591.26731.2562
6152006.07.24 05:09modify1630.041.26591.26721.2562
6162006.07.24 05:10modify1630.041.26591.26711.2562
6172006.07.24 05:10close1630.041.26531.26711.25622.402025.70
6182006.07.24 07:09sell1640.041.26381.26551.2541
6192006.07.24 07:19modify1640.041.26381.26541.2541
6202006.07.24 07:19modify1640.041.26381.26531.2541
6212006.07.24 07:19modify1640.041.26381.26521.2541
6222006.07.24 07:20modify1640.041.26381.26511.2541
6232006.07.24 07:20close1640.041.26311.26511.25412.802028.50
6242006.07.24 12:19sell1650.041.26361.26531.2539
6252006.07.24 13:16close1650.041.26291.26531.25392.802031.30
6262006.07.24 15:46sell1660.041.26331.26501.2536
6272006.07.24 17:24modify1660.041.26331.26491.2536
6282006.07.24 17:24close1660.041.26261.26491.25362.802034.10
6292006.07.24 20:10sell1670.041.26331.26501.2536
6302006.07.24 22:49modify1670.041.26331.26501.2536
6312006.07.24 22:51modify1670.041.26331.26491.2536
6322006.07.24 22:52modify1670.041.26331.26481.2536
6332006.07.24 22:52modify1670.041.26331.26471.2536
6342006.07.24 22:52close1670.041.26261.26471.25362.802036.90
6352006.07.25 01:52sell1680.041.26201.26371.2523
6362006.07.25 02:24modify1680.041.26201.26371.2523
6372006.07.25 02:25modify1680.041.26201.26361.2523
6382006.07.25 02:30modify1680.041.26201.26351.2523
6392006.07.25 04:15s/l1680.041.2634991.26351.2523-6.002030.90
6402006.07.25 13:40sell1690.041.26521.26691.2555
6412006.07.25 14:06close1690.041.26451.26691.25552.802033.70
6422006.07.25 18:50sell1700.041.25801.25971.2483
6432006.07.26 01:09close1700.041.25721.25971.24833.442037.14
6442006.07.26 01:39sell1710.041.25821.25991.2485
6452006.07.26 05:40modify1710.041.25821.25991.2485
6462006.07.26 05:50modify1710.041.25821.25981.2485
6472006.07.26 05:51modify1710.041.25821.25971.2485
6482006.07.26 05:52modify1710.041.25821.25961.2485
6492006.07.26 05:52modify1710.041.25821.25951.2485
6502006.07.26 05:52modify1710.041.25821.25941.2485
6512006.07.26 05:54modify1710.041.25821.25931.2485
6522006.07.26 05:54close1710.041.25751.25931.24852.802039.94
6532006.07.26 06:39sell1720.041.25791.25961.2482
6542006.07.26 06:39modify1720.041.25791.25931.2482
6552006.07.26 06:42modify1720.041.25791.25921.2482
6562006.07.26 06:43modify1720.041.25791.25911.2482
6572006.07.26 06:48modify1720.041.25791.25901.2482
6582006.07.26 07:09s/l1720.041.2590361.25901.2482-4.542035.40
6592006.07.26 08:04sell1730.041.25771.25941.2480
6602006.07.26 08:16s/l1730.041.25941.25941.2480-6.802028.60
6612006.07.28 02:10sell1740.041.26871.27041.2590
6622006.07.28 05:30modify1740.041.26871.27031.2590
6632006.07.28 08:09modify1740.041.26871.27031.2590
6642006.07.28 08:09modify1740.041.26871.27021.2590
6652006.07.28 08:09modify1740.041.26871.27011.2590
6662006.07.28 08:10modify1740.041.26871.27001.2590
6672006.07.28 10:30modify1740.041.26871.27001.2590
6682006.07.28 10:30modify1740.041.26871.26991.2590
6692006.07.28 10:30modify1740.041.26871.26981.2590
6702006.07.28 10:30close1740.041.26801.26981.25902.802031.40
6712006.07.28 12:30sell1750.041.26691.26861.2572
6722006.07.28 12:34s/l1750.041.26861.26861.2572-6.802024.60
6732006.07.28 12:34sell1760.041.26841.27011.2587
6742006.07.28 12:34s/l1760.041.27011.27011.2587-6.802017.80
6752006.07.28 12:34sell1770.041.26991.27161.2602
6762006.07.28 12:35modify1770.041.26991.27161.2602
6772006.07.28 12:36s/l1770.041.2715681.27161.2602-6.672011.13
6782006.07.31 02:46sell1780.041.27561.27731.2659
6792006.07.31 06:10modify1780.041.27561.27721.2659
6802006.07.31 06:39modify1780.041.27561.27711.2659
6812006.07.31 06:40modify1780.041.27561.27701.2659
6822006.07.31 07:50modify1780.041.27561.27691.2659
6832006.07.31 07:51modify1780.041.27561.27681.2659
6842006.07.31 07:51close1780.041.27491.27681.26592.802013.93
6852006.07.31 11:37sell1790.041.27631.27801.2666
6862006.07.31 11:48s/l1790.041.27801.27801.2666-6.802007.13
6872006.08.01 02:07sell1800.041.27501.27671.2653
6882006.08.01 04:35modify1800.041.27501.27671.2653
6892006.08.01 04:36modify1800.041.27501.27661.2653
6902006.08.01 04:37modify1800.041.27501.27651.2653
6912006.08.01 04:39modify1800.041.27501.27641.2653
6922006.08.01 04:40modify1800.041.27501.27631.2653
6932006.08.01 04:45modify1800.041.27501.27621.2653
6942006.08.01 04:46modify1800.041.27501.27611.2653
6952006.08.01 04:49modify1800.041.27501.27601.2653
6962006.08.01 04:50modify1800.041.27501.27591.2653
6972006.08.01 04:51modify1800.041.27501.27581.2653
6982006.08.01 04:52modify1800.041.27501.27571.2653
6992006.08.01 04:54modify1800.041.27501.27561.2653
7002006.08.01 04:54modify1800.041.27501.27551.2653
7012006.08.01 04:54modify1800.041.27501.27541.2653
7022006.08.01 04:55modify1800.041.27501.27531.2653
7032006.08.01 05:00close1800.041.27361.27531.26535.602012.73
7042006.08.01 08:35sell1810.041.27421.27591.2645
7052006.08.01 09:40modify1810.041.27421.27591.2645
7062006.08.01 10:37s/l1810.041.2758951.27591.2645-6.782005.95
7072006.08.01 15:22sell1820.041.27521.27691.2655
7082006.08.01 15:39s/l1820.041.27691.27691.2655-6.801999.15
7092006.08.02 12:18sell1830.041.28111.28281.2714
7102006.08.02 12:18modify1830.041.28111.28281.2714
7112006.08.02 12:19modify1830.041.28111.28271.2714
7122006.08.02 12:19modify1830.041.28111.28261.2714
7132006.08.02 12:19modify1830.041.28111.28251.2714
7142006.08.02 12:19modify1830.041.28111.28241.2714
7152006.08.02 12:19modify1830.041.28111.28231.2714
7162006.08.02 12:19modify1830.041.28111.28221.2714
7172006.08.02 12:19modify1830.041.28111.28211.2714
7182006.08.02 12:21modify1830.041.28111.28201.2714
7192006.08.02 12:21modify1830.041.28111.28191.2714
7202006.08.02 12:21modify1830.041.28111.28181.2714
7212006.08.02 12:22modify1830.041.28111.28171.2714
7222006.08.02 12:22modify1830.041.28111.28161.2714
7232006.08.02 12:22close1830.041.27991.28161.27144.802003.95
7242006.08.02 13:22sell1840.041.28121.28291.2715
7252006.08.02 13:39modify1840.041.28121.28281.2715
7262006.08.02 13:39modify1840.041.28121.28271.2715
7272006.08.02 13:39modify1840.041.28121.28261.2715
7282006.08.02 13:40modify1840.041.28121.28251.2715
7292006.08.02 13:52modify1840.041.28121.28241.2715
7302006.08.02 13:54modify1840.041.28121.28231.2715
7312006.08.02 13:54modify1840.041.28121.28221.2715
7322006.08.02 13:54modify1840.041.28121.28211.2715
7332006.08.02 13:54modify1840.041.28121.28201.2715
7342006.08.02 13:54close1840.041.28021.28201.27154.002007.95
7352006.08.02 14:39sell1850.041.28151.28321.2718
7362006.08.02 14:54modify1850.041.28151.28311.2718
7372006.08.02 14:54modify1850.041.28151.28301.2718
7382006.08.02 14:54modify1850.041.28151.28291.2718
7392006.08.02 14:55modify1850.041.28151.28281.2718
7402006.08.02 15:02modify1850.041.28151.28281.2718
7412006.08.02 15:04modify1850.041.28151.28271.2718
7422006.08.02 15:04modify1850.041.28151.28261.2718
7432006.08.02 15:04modify1850.041.28151.28251.2718
7442006.08.02 15:04modify1850.041.28151.28241.2718
7452006.08.02 15:05modify1850.041.28151.28231.2718
7462006.08.02 15:05close1850.041.28031.28231.27184.802012.75
7472006.08.03 11:06sell1860.041.27671.27841.2670
7482006.08.03 11:24s/l1860.041.27841.27841.2670-6.802005.95
7492006.08.03 11:46sell1870.041.27681.27851.2671
7502006.08.03 11:55s/l1870.041.27851.27851.2671-6.801999.15
7512006.08.03 16:24sell1880.041.27861.28031.2689
7522006.08.03 16:55s/l1880.041.28031.28031.2689-6.801992.35
7532006.08.04 10:24sell1890.041.27921.28091.2695
7542006.08.04 10:27modify1890.041.27921.28081.2695
7552006.08.04 10:28modify1890.041.27921.28071.2695
7562006.08.04 10:30modify1890.041.27921.28061.2695
7572006.08.04 10:30modify1890.041.27921.28051.2695
7582006.08.04 10:31modify1890.041.27921.28041.2695
7592006.08.04 10:31modify1890.041.27921.28031.2695
7602006.08.04 11:05modify1890.041.27921.28031.2695
7612006.08.04 11:07modify1890.041.27921.28021.2695
7622006.08.04 11:08modify1890.041.27921.28011.2695
7632006.08.04 11:09modify1890.041.27921.28001.2695
7642006.08.04 11:10modify1890.041.27921.27991.2695
7652006.08.04 11:10close1890.041.27831.27991.26953.601995.95
7662006.08.04 11:54sell1900.041.27951.28121.2698
7672006.08.04 11:54modify1900.041.27951.28121.2698
7682006.08.04 11:58modify1900.041.27951.28111.2698
7692006.08.04 12:09modify1900.041.27951.28101.2698
7702006.08.04 12:18modify1900.041.27951.28091.2698
7712006.08.04 12:22s/l1900.041.2808671.28091.2698-5.471990.48
7722006.08.07 07:50sell1910.041.28771.28941.2780
7732006.08.07 07:50modify1910.041.28771.28911.2780
7742006.08.07 08:06modify1910.041.28771.28911.2780
7752006.08.07 08:07modify1910.041.28771.28901.2780
7762006.08.07 08:07modify1910.041.28771.28891.2780
7772006.08.07 08:09modify1910.041.28771.28881.2780
7782006.08.07 08:09modify1910.041.28771.28871.2780
7792006.08.07 08:09modify1910.041.28771.28861.2780
7802006.08.07 08:09modify1910.041.28771.28851.2780
7812006.08.07 08:09close1910.041.28701.28851.27802.801993.28
7822006.08.07 10:07sell1920.041.28631.28801.2766
7832006.08.07 10:23modify1920.041.28631.28791.2766
7842006.08.07 10:24modify1920.041.28631.28781.2766
7852006.08.07 10:25modify1920.041.28631.28771.2766
7862006.08.07 11:24modify1920.041.28631.28761.2766
7872006.08.07 11:24modify1920.041.28631.28751.2766
7882006.08.07 11:30modify1920.041.28631.28741.2766
7892006.08.07 11:31modify1920.041.28631.28731.2766
7902006.08.07 11:32modify1920.041.28631.28721.2766
7912006.08.07 11:54modify1920.041.28631.28711.2766
7922006.08.07 11:54close1920.041.28541.28711.27663.601996.88
7932006.08.07 12:30sell1930.041.28641.28811.2767
7942006.08.07 14:24modify1930.041.28641.28811.2767
7952006.08.07 14:25modify1930.041.28641.28801.2767
7962006.08.07 14:54modify1930.041.28641.28791.2767
7972006.08.07 14:55modify1930.041.28641.28781.2767
7982006.08.07 16:30modify1930.041.28641.28771.2767
7992006.08.07 16:31modify1930.041.28641.28761.2767
8002006.08.07 17:00close1930.041.28541.28761.27674.002000.88
8012006.08.08 18:04sell1940.041.28451.28621.2748
8022006.08.08 18:06s/l1940.041.28621.28621.2748-6.801994.08
8032006.08.08 23:09sell1950.041.27791.27961.2682
8042006.08.08 23:39s/l1950.041.27961.27961.2682-6.801987.28
8052006.08.08 23:39sell1960.041.27941.28111.2697
8062006.08.09 00:07close1960.041.27871.28111.26973.041990.32
8072006.08.09 05:51sell1970.041.28101.28271.2713
8082006.08.09 06:09s/l1970.041.28271.28271.2713-6.801983.52
8092006.08.09 22:54sell1980.041.28771.28941.2780
8102006.08.09 23:20modify1980.041.28771.28931.2780
8112006.08.09 23:22modify1980.041.28771.28921.2780
8122006.08.09 23:22modify1980.041.28771.28911.2780
8132006.08.09 23:22close1980.041.28681.28911.27803.601987.12
8142006.08.10 01:24sell1990.041.28761.28931.2779
8152006.08.10 05:31modify1990.041.28761.28921.2779
8162006.08.10 05:31modify1990.041.28761.28911.2779
8172006.08.10 05:32modify1990.041.28761.28901.2779
8182006.08.10 06:09s/l1990.041.289031.28901.2779-5.721981.40
8192006.08.10 09:09sell2000.041.28721.28891.2775
8202006.08.10 09:24modify2000.041.28721.28881.2775
8212006.08.10 09:24modify2000.041.28721.28871.2775
8222006.08.10 09:25modify2000.041.28721.28861.2775
8232006.08.10 09:25close2000.041.28621.28861.27754.001985.40
8242006.08.10 17:24sell2010.041.27791.27961.2682
8252006.08.10 18:52s/l2010.041.27961.27961.2682-6.801978.60
8262006.08.10 18:52sell2020.041.27941.28111.2697
8272006.08.11 01:00close2020.041.27851.28111.26973.841982.45
8282006.08.11 07:07sell2030.041.27781.27951.2681
8292006.08.11 07:24modify2030.041.27781.27941.2681
8302006.08.11 07:24modify2030.041.27781.27931.2681
8312006.08.11 07:25modify2030.041.27781.27921.2681
8322006.08.11 07:54s/l2030.041.2792061.27921.2681-5.621976.83
8332006.08.11 07:54sell2040.041.27911.28081.2694
8342006.08.11 07:59modify2040.041.27911.28051.2694
8352006.08.11 08:00modify2040.041.27911.28041.2694
8362006.08.11 08:00modify2040.041.27911.28031.2694
8372006.08.11 08:00modify2040.041.27911.28021.2694
8382006.08.11 08:00close2040.041.27831.28021.26943.201980.03
8392006.08.11 13:34sell2050.041.27371.27541.2640
8402006.08.11 13:49s/l2050.041.27541.27541.2640-6.801973.23
8412006.08.11 13:49sell2060.041.27531.27701.2656
8422006.08.11 14:24s/l2060.041.27701.27701.2656-6.801966.43
8432006.08.11 14:24sell2070.041.27691.27861.2672
8442006.08.11 15:54close2070.041.27601.27861.26723.601970.03
8452006.08.11 19:16sell2080.041.27311.27481.2634
8462006.08.13 21:00close2080.041.27211.27481.26344.001974.03
8472006.08.13 22:09sell2090.041.27171.27341.2620
8482006.08.13 23:04s/l2090.041.27341.27341.2620-6.801967.23
8492006.08.13 23:07sell2100.041.27411.27581.2644
8502006.08.14 00:10close2100.041.27301.27581.26444.641971.87
8512006.08.14 12:39sell2110.041.27261.27431.2629
8522006.08.14 13:30s/l2110.041.27431.27431.2629-6.801965.07
8532006.08.14 13:31sell2120.041.27451.27621.2648
8542006.08.14 13:52modify2120.041.27451.27621.2648
8552006.08.14 13:52close2120.041.27381.27621.26482.801967.87
8562006.08.14 14:19sell2130.041.27481.27651.2651
8572006.08.14 15:00modify2130.041.27481.27651.2651
8582006.08.14 15:01modify2130.041.27481.27641.2651
8592006.08.14 15:01modify2130.041.27481.27631.2651
8602006.08.14 15:03modify2130.041.27481.27621.2651
8612006.08.14 15:31modify2130.041.27481.27611.2651
8622006.08.14 15:31close2130.041.27361.27611.26514.801972.67
8632006.08.15 06:07buy2140.041.27381.27211.2835
8642006.08.15 06:51s/l2140.041.27211.27211.2835-6.801965.87
8652006.08.15 07:10sell2150.041.27291.27461.2632
8662006.08.15 07:16modify2150.041.27291.27451.2632
8672006.08.15 07:18modify2150.041.27291.27441.2632
8682006.08.15 08:54modify2150.041.27291.27441.2632
8692006.08.15 08:55modify2150.041.27291.27431.2632
8702006.08.15 09:04close2150.041.27201.27431.26323.601969.47
8712006.08.15 12:34sell2160.041.27331.27501.2636
8722006.08.15 12:36s/l2160.041.27501.27501.2636-6.801962.67
8732006.08.16 11:45sell2170.041.27881.28051.2691
8742006.08.16 11:45modify2170.041.27881.28031.2691
8752006.08.16 11:45modify2170.041.27881.28021.2691
8762006.08.16 11:51modify2170.041.27881.28011.2691
8772006.08.16 11:52modify2170.041.27881.28001.2691
8782006.08.16 11:54modify2170.041.27881.27991.2691
8792006.08.16 11:55modify2170.041.27881.27981.2691
8802006.08.16 12:31s/l2170.041.2798121.27981.2691-4.051958.62
8812006.08.17 15:09sell2180.041.28711.28881.2774
8822006.08.17 15:22modify2180.041.28711.28871.2774
8832006.08.17 15:23modify2180.041.28711.28861.2774
8842006.08.17 15:24modify2180.041.28711.28851.2774
8852006.08.17 15:24modify2180.041.28711.28841.2774
8862006.08.17 15:24close2180.041.28651.28841.27742.401961.02
8872006.08.17 15:45sell2190.041.28711.28881.2774
8882006.08.17 16:06modify2190.041.28711.28871.2774
8892006.08.17 16:06modify2190.041.28711.28861.2774
8902006.08.17 16:07modify2190.041.28711.28851.2774
8912006.08.17 16:08modify2190.041.28711.28841.2774
8922006.08.17 16:09modify2190.041.28711.28831.2774
8932006.08.17 16:09modify2190.041.28711.28821.2774
8942006.08.17 16:09close2190.041.28621.28821.27743.601964.62
8952006.08.17 18:54sell2200.041.28281.28451.2731
8962006.08.17 21:40close2200.041.28221.28451.27312.401967.02
8972006.08.18 10:15sell2210.041.28341.28511.2737
8982006.08.18 10:15modify2210.041.28341.28491.2737
8992006.08.18 10:19modify2210.041.28341.28481.2737
9002006.08.18 10:20modify2210.041.28341.28471.2737
9012006.08.18 10:22modify2210.041.28341.28461.2737
9022006.08.18 10:23modify2210.041.28341.28451.2737
9032006.08.18 10:24modify2210.041.28341.28441.2737
9042006.08.18 10:25modify2210.041.28341.28431.2737
9052006.08.18 10:30modify2210.041.28341.28421.2737
9062006.08.18 10:30modify2210.041.28341.28411.2737
9072006.08.18 10:31modify2210.041.28341.28401.2737
9082006.08.18 10:51modify2210.041.28341.28391.2737
9092006.08.18 10:52modify2210.041.28341.28381.2737
9102006.08.18 10:54modify2210.041.28341.28371.2737
9112006.08.18 10:55modify2210.041.28341.28361.2737
9122006.08.18 10:55close2210.041.28221.28361.27374.801971.82
9132006.08.18 13:07sell2220.041.28091.28261.2712
9142006.08.18 13:14modify2220.041.28091.28251.2712
9152006.08.18 13:20modify2220.041.28091.28241.2712
9162006.08.18 13:21modify2220.041.28091.28231.2712
9172006.08.18 13:22modify2220.041.28091.28221.2712
9182006.08.18 13:24modify2220.041.28091.28211.2712
9192006.08.18 13:25modify2220.041.28091.28201.2712
9202006.08.18 13:49s/l2220.041.2820231.28201.2712-4.491967.33
9212006.08.18 13:49sell2230.041.28211.28381.2724
9222006.08.18 13:54s/l2230.041.28381.28381.2724-6.801960.53
9232006.08.18 13:54sell2240.041.28361.28531.2739
9242006.08.18 13:58modify2240.041.28361.28521.2739
9252006.08.18 13:58modify2240.041.28361.28511.2739
9262006.08.18 14:04modify2240.041.28361.28511.2739
9272006.08.18 14:04close2240.041.28291.28511.27392.801963.33
9282006.08.18 14:04buy2250.041.28301.28131.2927
9292006.08.18 14:10s/l2250.041.28131.28131.2927-6.801956.53
9302006.08.22 14:55sell2260.041.28181.28351.2721
9312006.08.22 15:13close2260.041.28131.28351.27212.001958.53
9322006.08.23 06:55sell2270.041.28041.28211.2707
9332006.08.23 06:55modify2270.041.28041.28211.2707
9342006.08.23 06:56modify2270.041.28041.28201.2707
9352006.08.23 07:22s/l2270.041.2819541.28201.2707-6.211952.32
9362006.08.23 18:33sell2280.041.27951.28121.2698
9372006.08.23 22:11modify2280.041.27951.28121.2698
9382006.08.23 22:27modify2280.041.27951.28111.2698
9392006.08.23 22:27modify2280.041.27951.28101.2698
9402006.08.23 22:28modify2280.041.27951.28091.2698
9412006.08.23 22:30modify2280.041.27951.28081.2698
9422006.08.23 22:31modify2280.041.27951.28071.2698
9432006.08.23 22:43modify2280.041.27951.28061.2698
9442006.08.23 22:43modify2280.041.27951.28051.2698
9452006.08.23 23:00close2280.041.27821.28051.26985.201957.52
9462006.08.24 06:13sell2290.041.27821.27991.2685
9472006.08.24 06:14modify2290.041.27821.27981.2685
9482006.08.24 06:14modify2290.041.27821.27961.2685
9492006.08.24 06:15modify2290.041.27821.27951.2685
9502006.08.24 06:17modify2290.041.27821.27941.2685
9512006.08.24 06:17modify2290.041.27821.27931.2685
9522006.08.24 06:18modify2290.041.27821.27921.2685
9532006.08.24 06:23modify2290.041.27821.27901.2685
9542006.08.24 06:25modify2290.041.27821.27891.2685
9552006.08.24 06:25modify2290.041.27821.27881.2685
9562006.08.24 06:32modify2290.041.27821.27871.2685
9572006.08.24 06:32close2290.041.27711.27871.26854.401961.92
9582006.08.24 16:05sell2300.041.27661.27831.2669
9592006.08.25 00:03modify2300.041.27661.27821.2669
9602006.08.25 00:03modify2300.041.27661.27801.2669
9612006.08.25 00:05modify2300.041.27661.27791.2669
9622006.08.25 00:05modify2300.041.27661.27781.2669
9632006.08.25 00:05close2300.041.27541.27781.26695.041966.96
9642006.08.25 07:43sell2310.041.27741.27911.2677
9652006.08.25 07:43modify2310.041.27741.27901.2677
9662006.08.25 07:44modify2310.041.27741.27891.2677
9672006.08.25 07:57modify2310.041.27741.27881.2677
9682006.08.25 07:57modify2310.041.27741.27871.2677
9692006.08.25 07:58modify2310.041.27741.27851.2677
9702006.08.25 07:58modify2310.041.27741.27841.2677
9712006.08.25 11:27close2310.041.27661.27841.26773.201970.16
9722006.08.28 16:22sell2320.041.27921.28091.2695
9732006.08.28 17:16modify2320.041.27921.28081.2695
9742006.08.28 18:46modify2320.041.27921.28081.2695
9752006.08.28 18:59modify2320.041.27921.28061.2695
9762006.08.28 19:00modify2320.041.27921.28051.2695
9772006.08.28 19:00modify2320.041.27921.28041.2695
9782006.08.28 20:30modify2320.041.27921.28031.2695
9792006.08.28 20:30modify2320.041.27921.28021.2695
9802006.08.28 20:52modify2320.041.27921.28001.2695
9812006.08.28 20:52close2320.041.27811.28001.26954.401974.56
9822006.08.29 11:33sell2330.041.28141.28311.2717
9832006.08.29 12:10modify2330.041.28141.28301.2717
9842006.08.29 12:12modify2330.041.28141.28291.2717
9852006.08.29 12:13modify2330.041.28141.28281.2717
9862006.08.29 12:16modify2330.041.28141.28271.2717
9872006.08.29 12:17modify2330.041.28141.28261.2717
9882006.08.29 12:17close2330.041.28071.28261.27172.801977.36
9892006.08.29 14:02sell2340.041.28031.28201.2706
9902006.08.29 14:06modify2340.041.28031.28201.2706
9912006.08.29 14:06modify2340.041.28031.28191.2706
9922006.08.29 14:06modify2340.041.28031.28181.2706
9932006.08.29 14:06modify2340.041.28031.28171.2706
9942006.08.29 14:06close2340.041.27961.28171.27062.801980.16
9952006.08.29 15:18sell2350.041.27641.27811.2667
9962006.08.29 15:45close2350.041.27571.27811.26672.801982.96
9972006.08.29 15:56sell2360.041.27641.27811.2667
9982006.08.29 18:01close2360.041.27561.27811.26673.201986.16
9992006.08.30 10:06sell2370.041.28281.28451.2731
10002006.08.30 10:30modify2370.041.28281.28451.2731
10012006.08.30 10:31modify2370.041.28281.28441.2731
10022006.08.30 10:53modify2370.041.28281.28431.2731
10032006.08.30 10:53modify2370.041.28281.28421.2731
10042006.08.30 10:57modify2370.041.28281.28411.2731
10052006.08.30 10:57close2370.041.28211.28411.27312.801988.96
10062006.08.30 17:28sell2380.041.28301.28471.2733
10072006.08.30 23:59close at stop2380.041.28321.28471.2733-0.801988.16