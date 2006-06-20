Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93b Euro
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.05.31 00:00 - 2006.08.31 00:00 (2006.05.31 - 2006.08.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=true;
Usefilewrite=false;
FileName="Cyberia Statistical File.txt"; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false;
UseAlerts=true;
Risk=0.05; EnableTrailingStop=true;
TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false;
ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=false;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=true;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
UseADXfilter=false;
UseDecisionValuefilter=true;
MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=10; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0;
|Bars in test
|2702
|Ticks modelled
|555255
|Modelling quality
|0.19%
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|-11.84
|Gross profit
|511.16
|Gross loss
|-523.00
|Profit factor
|0.98
|Expected payoff
|-0.05
|Absolute drawdown
|47.68
|Maximal drawdown
|87.62 (4.30%)
|Relative drawdown
|4.30% (87.62)
|Total trades
|238
|Short positions (won %)
|218 (64.68%)
|Long positions (won %)
|20 (75.00%)
|Profit trades (% of total)
|156 (65.55%)
|Loss trades (% of total)
|82 (34.45%)
|Largest
|profit trade
|10.00
|loss trade
|-6.80
|Average
|profit trade
|3.28
|loss trade
|-6.38
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (36.64)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-27.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|36.64 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-27.20 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.31 01:09
|sell
|1
|0.04
|1.2863
|1.2880
|1.2766
|2
|2006.05.31 02:00
|close
|1
|0.04
|1.2855
|1.2880
|1.2766
|3.20
|2003.20
|3
|2006.05.31 02:24
|sell
|2
|0.04
|1.2865
|1.2882
|1.2768
|4
|2006.05.31 04:37
|s/l
|2
|0.04
|1.2882
|1.2882
|1.2768
|-6.80
|1996.40
|5
|2006.05.31 12:24
|sell
|3
|0.04
|1.2878
|1.2895
|1.2781
|6
|2006.05.31 12:36
|close
|3
|0.04
|1.2871
|1.2895
|1.2781
|2.80
|1999.20
|7
|2006.05.31 12:45
|buy
|4
|0.04
|1.2861
|1.2844
|1.2958
|8
|2006.05.31 12:53
|close
|4
|0.04
|1.2868
|1.2844
|1.2958
|2.80
|2002.00
|9
|2006.05.31 17:52
|sell
|5
|0.04
|1.2840
|1.2857
|1.2743
|10
|2006.05.31 18:00
|close
|5
|0.04
|1.2833
|1.2857
|1.2743
|2.80
|2004.80
|11
|2006.05.31 18:09
|sell
|6
|0.04
|1.2851
|1.2868
|1.2754
|12
|2006.05.31 18:13
|close
|6
|0.04
|1.2844
|1.2868
|1.2754
|2.80
|2007.60
|13
|2006.06.01 01:33
|sell
|7
|0.04
|1.2801
|1.2818
|1.2704
|14
|2006.06.01 01:39
|close
|7
|0.04
|1.2791
|1.2818
|1.2704
|4.00
|2011.60
|15
|2006.06.01 04:39
|sell
|8
|0.04
|1.2777
|1.2794
|1.2680
|16
|2006.06.01 06:39
|modify
|8
|0.04
|1.2777
|1.2794
|1.2680
|17
|2006.06.01 06:39
|modify
|8
|0.04
|1.2777
|1.2793
|1.2680
|18
|2006.06.01 06:48
|modify
|8
|0.04
|1.2777
|1.2792
|1.2680
|19
|2006.06.01 07:06
|close
|8
|0.04
|1.2769
|1.2792
|1.2680
|3.20
|2014.80
|20
|2006.06.01 09:07
|sell
|9
|0.04
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|21
|2006.06.01 09:22
|close
|9
|0.04
|1.2787
|1.2812
|1.2698
|3.20
|2018.00
|22
|2006.06.01 14:04
|sell
|10
|0.04
|1.2744
|1.2761
|1.2647
|23
|2006.06.01 14:06
|s/l
|10
|0.04
|1.2761
|1.2761
|1.2647
|-6.80
|2011.20
|24
|2006.06.01 14:06
|sell
|11
|0.04
|1.2759
|1.2776
|1.2662
|25
|2006.06.01 14:09
|s/l
|11
|0.04
|1.2776
|1.2776
|1.2662
|-6.80
|2004.40
|26
|2006.06.01 14:09
|sell
|12
|0.04
|1.2774
|1.2791
|1.2677
|27
|2006.06.01 14:13
|close
|12
|0.04
|1.2766
|1.2791
|1.2677
|3.20
|2007.60
|28
|2006.06.01 14:13
|sell
|13
|0.04
|1.2765
|1.2782
|1.2668
|29
|2006.06.01 14:34
|s/l
|13
|0.04
|1.2782
|1.2782
|1.2668
|-6.80
|2000.80
|30
|2006.06.01 14:34
|sell
|14
|0.04
|1.2780
|1.2797
|1.2683
|31
|2006.06.01 14:39
|s/l
|14
|0.04
|1.2797
|1.2797
|1.2683
|-6.80
|1994.00
|32
|2006.06.01 14:39
|sell
|15
|0.04
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|33
|2006.06.01 14:51
|s/l
|15
|0.04
|1.2812
|1.2812
|1.2698
|-6.80
|1987.20
|34
|2006.06.02 11:09
|sell
|16
|0.04
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|35
|2006.06.02 12:19
|s/l
|16
|0.04
|1.2834
|1.2834
|1.2720
|-6.80
|1980.40
|36
|2006.06.02 15:09
|buy
|17
|0.04
|1.2925
|1.2908
|1.3022
|37
|2006.06.02 15:24
|close
|17
|0.04
|1.2930
|1.2908
|1.3022
|2.00
|1982.40
|38
|2006.06.02 15:30
|buy
|18
|0.04
|1.2925
|1.2908
|1.3022
|39
|2006.06.02 15:39
|close
|18
|0.04
|1.2930
|1.2908
|1.3022
|2.00
|1984.40
|40
|2006.06.02 15:49
|buy
|19
|0.04
|1.2925
|1.2908
|1.3022
|41
|2006.06.02 15:55
|s/l
|19
|0.04
|1.2908
|1.2908
|1.3022
|-6.80
|1977.60
|42
|2006.06.02 15:55
|buy
|20
|0.04
|1.2914
|1.2897
|1.3011
|43
|2006.06.02 16:06
|close
|20
|0.04
|1.2921
|1.2897
|1.3011
|2.80
|1980.40
|44
|2006.06.02 17:08
|buy
|21
|0.04
|1.2931
|1.2914
|1.3028
|45
|2006.06.05 01:00
|close
|21
|0.04
|1.2939
|1.2914
|1.3028
|2.90
|1983.30
|46
|2006.06.05 05:15
|buy
|22
|0.04
|1.2942
|1.2925
|1.3039
|47
|2006.06.05 06:04
|close
|22
|0.04
|1.2949
|1.2925
|1.3039
|2.80
|1986.10
|48
|2006.06.05 08:09
|buy
|23
|0.04
|1.2958
|1.2941
|1.3055
|49
|2006.06.05 08:36
|close
|23
|0.04
|1.2964
|1.2941
|1.3055
|2.40
|1988.50
|50
|2006.06.05 09:15
|buy
|24
|0.04
|1.2967
|1.2950
|1.3064
|51
|2006.06.05 12:03
|s/l
|24
|0.04
|1.2950
|1.2950
|1.3064
|-6.80
|1981.70
|52
|2006.06.05 13:24
|sell
|25
|0.04
|1.2946
|1.2963
|1.2849
|53
|2006.06.05 13:37
|close
|25
|0.04
|1.2940
|1.2963
|1.2849
|2.40
|1984.10
|54
|2006.06.05 23:21
|sell
|26
|0.04
|1.2905
|1.2922
|1.2808
|55
|2006.06.05 23:39
|close
|26
|0.04
|1.2899
|1.2922
|1.2808
|2.40
|1986.50
|56
|2006.06.06 00:07
|sell
|27
|0.04
|1.2907
|1.2924
|1.2810
|57
|2006.06.06 00:40
|close
|27
|0.04
|1.2897
|1.2924
|1.2810
|4.00
|1990.50
|58
|2006.06.06 05:51
|sell
|28
|0.04
|1.2900
|1.2917
|1.2803
|59
|2006.06.06 06:22
|s/l
|28
|0.04
|1.2917
|1.2917
|1.2803
|-6.80
|1983.70
|60
|2006.06.06 09:09
|sell
|29
|0.04
|1.2907
|1.2924
|1.2810
|61
|2006.06.06 09:24
|modify
|29
|0.04
|1.2907
|1.2924
|1.2810
|62
|2006.06.06 09:24
|close
|29
|0.04
|1.2899
|1.2924
|1.2810
|3.20
|1986.90
|63
|2006.06.06 13:09
|sell
|30
|0.04
|1.2848
|1.2865
|1.2751
|64
|2006.06.06 13:24
|close
|30
|0.04
|1.2840
|1.2865
|1.2751
|3.20
|1990.10
|65
|2006.06.06 15:24
|sell
|31
|0.04
|1.2824
|1.2841
|1.2727
|66
|2006.06.06 16:39
|s/l
|31
|0.04
|1.2841
|1.2841
|1.2727
|-6.80
|1983.30
|67
|2006.06.06 23:22
|sell
|32
|0.04
|1.2829
|1.2846
|1.2732
|68
|2006.06.07 05:07
|close
|32
|0.04
|1.2825
|1.2846
|1.2732
|1.84
|1985.14
|69
|2006.06.07 07:54
|sell
|33
|0.04
|1.2815
|1.2832
|1.2718
|70
|2006.06.07 10:39
|close
|33
|0.04
|1.2810
|1.2832
|1.2718
|2.00
|1987.14
|71
|2006.06.07 12:09
|sell
|34
|0.04
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|72
|2006.06.07 13:21
|close
|34
|0.04
|1.2783
|1.2807
|1.2693
|2.80
|1989.94
|73
|2006.06.07 14:09
|sell
|35
|0.04
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|74
|2006.06.07 14:23
|close
|35
|0.04
|1.2777
|1.2802
|1.2688
|3.20
|1993.14
|75
|2006.06.07 14:48
|sell
|36
|0.04
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|76
|2006.06.07 14:54
|close
|36
|0.04
|1.2777
|1.2802
|1.2688
|3.20
|1996.34
|77
|2006.06.07 16:07
|sell
|37
|0.04
|1.2808
|1.2825
|1.2711
|78
|2006.06.07 16:55
|close
|37
|0.04
|1.2800
|1.2825
|1.2711
|3.20
|1999.54
|79
|2006.06.07 17:39
|sell
|38
|0.04
|1.2809
|1.2826
|1.2712
|80
|2006.06.07 17:52
|close
|38
|0.04
|1.2803
|1.2826
|1.2712
|2.40
|2001.94
|81
|2006.06.08 08:24
|sell
|39
|0.04
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|82
|2006.06.08 10:24
|modify
|39
|0.04
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|83
|2006.06.08 10:24
|modify
|39
|0.04
|1.2766
|1.2782
|1.2669
|84
|2006.06.08 10:39
|modify
|39
|0.04
|1.2766
|1.2781
|1.2669
|85
|2006.06.08 10:39
|modify
|39
|0.04
|1.2766
|1.2780
|1.2669
|86
|2006.06.08 11:49
|close
|39
|0.04
|1.2757
|1.2780
|1.2669
|3.60
|2005.54
|87
|2006.06.08 14:06
|sell
|40
|0.04
|1.2654
|1.2671
|1.2557
|88
|2006.06.08 14:39
|close
|40
|0.04
|1.2642
|1.2671
|1.2557
|4.80
|2010.34
|89
|2006.06.08 15:39
|sell
|41
|0.04
|1.2647
|1.2664
|1.2550
|90
|2006.06.08 16:09
|s/l
|41
|0.04
|1.2664
|1.2664
|1.2550
|-6.80
|2003.54
|91
|2006.06.08 16:18
|sell
|42
|0.04
|1.2673
|1.2690
|1.2576
|92
|2006.06.08 16:39
|close
|42
|0.04
|1.2657
|1.2690
|1.2576
|6.40
|2009.94
|93
|2006.06.08 19:24
|sell
|43
|0.04
|1.2650
|1.2667
|1.2553
|94
|2006.06.08 23:39
|close
|43
|0.04
|1.2639
|1.2667
|1.2553
|4.40
|2014.34
|95
|2006.06.09 05:54
|sell
|44
|0.04
|1.2650
|1.2667
|1.2553
|96
|2006.06.09 06:04
|modify
|44
|0.04
|1.2650
|1.2666
|1.2553
|97
|2006.06.09 06:04
|modify
|44
|0.04
|1.2650
|1.2665
|1.2553
|98
|2006.06.09 06:05
|modify
|44
|0.04
|1.2650
|1.2664
|1.2553
|99
|2006.06.09 06:06
|modify
|44
|0.04
|1.2650
|1.2663
|1.2553
|100
|2006.06.09 06:06
|close
|44
|0.04
|1.2643
|1.2663
|1.2553
|2.80
|2017.14
|101
|2006.06.12 00:39
|sell
|45
|0.04
|1.2625
|1.2642
|1.2528
|102
|2006.06.12 06:34
|s/l
|45
|0.04
|1.2642
|1.2642
|1.2528
|-6.80
|2010.34
|103
|2006.06.12 13:21
|sell
|46
|0.04
|1.2597
|1.2614
|1.2500
|104
|2006.06.12 14:54
|close
|46
|0.04
|1.2590
|1.2614
|1.2500
|2.80
|2013.14
|105
|2006.06.12 15:45
|sell
|47
|0.04
|1.2591
|1.2608
|1.2494
|106
|2006.06.12 15:54
|close
|47
|0.04
|1.2584
|1.2608
|1.2494
|2.80
|2015.94
|107
|2006.06.12 16:39
|sell
|48
|0.04
|1.2596
|1.2613
|1.2499
|108
|2006.06.12 16:46
|close
|48
|0.04
|1.2588
|1.2613
|1.2499
|3.20
|2019.14
|109
|2006.06.12 16:54
|sell
|49
|0.04
|1.2596
|1.2613
|1.2499
|110
|2006.06.12 18:36
|s/l
|49
|0.04
|1.2613
|1.2613
|1.2499
|-6.80
|2012.34
|111
|2006.06.13 05:24
|sell
|50
|0.04
|1.2584
|1.2601
|1.2487
|112
|2006.06.13 05:39
|modify
|50
|0.04
|1.2584
|1.2600
|1.2487
|113
|2006.06.13 05:40
|modify
|50
|0.04
|1.2584
|1.2599
|1.2487
|114
|2006.06.13 05:40
|close
|50
|0.04
|1.2578
|1.2599
|1.2487
|2.40
|2014.74
|115
|2006.06.13 07:09
|sell
|51
|0.04
|1.2574
|1.2591
|1.2477
|116
|2006.06.13 07:39
|modify
|51
|0.04
|1.2574
|1.2590
|1.2477
|117
|2006.06.13 07:45
|modify
|51
|0.04
|1.2574
|1.2589
|1.2477
|118
|2006.06.13 07:48
|modify
|51
|0.04
|1.2574
|1.2588
|1.2477
|119
|2006.06.13 08:21
|s/l
|51
|0.04
|1.258844
|1.2588
|1.2477
|-5.78
|2008.96
|120
|2006.06.13 08:36
|sell
|52
|0.04
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|121
|2006.06.13 09:08
|modify
|52
|0.04
|1.2583
|1.2599
|1.2486
|122
|2006.06.13 09:09
|modify
|52
|0.04
|1.2583
|1.2598
|1.2486
|123
|2006.06.13 09:09
|close
|52
|0.04
|1.2575
|1.2598
|1.2486
|3.20
|2012.16
|124
|2006.06.13 13:00
|sell
|53
|0.04
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|125
|2006.06.13 13:09
|close
|53
|0.04
|1.2573
|1.2597
|1.2483
|2.80
|2014.96
|126
|2006.06.13 13:24
|sell
|54
|0.04
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|127
|2006.06.13 13:36
|s/l
|54
|0.04
|1.2597
|1.2597
|1.2483
|-6.80
|2008.16
|128
|2006.06.13 21:09
|sell
|55
|0.04
|1.2544
|1.2561
|1.2447
|129
|2006.06.14 04:49
|s/l
|55
|0.04
|1.2561
|1.2561
|1.2447
|-6.56
|2001.60
|130
|2006.06.14 13:04
|sell
|56
|0.04
|1.2550
|1.2567
|1.2453
|131
|2006.06.14 13:06
|s/l
|56
|0.04
|1.2567
|1.2567
|1.2453
|-6.80
|1994.80
|132
|2006.06.14 13:06
|sell
|57
|0.04
|1.2566
|1.2583
|1.2469
|133
|2006.06.14 13:09
|s/l
|57
|0.04
|1.2583
|1.2583
|1.2469
|-6.80
|1988.00
|134
|2006.06.14 13:09
|sell
|58
|0.04
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|135
|2006.06.14 13:13
|close
|58
|0.04
|1.2570
|1.2598
|1.2484
|4.40
|1992.40
|136
|2006.06.14 13:13
|sell
|59
|0.04
|1.2569
|1.2586
|1.2472
|137
|2006.06.14 13:16
|s/l
|59
|0.04
|1.2586
|1.2586
|1.2472
|-6.80
|1985.60
|138
|2006.06.14 13:16
|sell
|60
|0.04
|1.2584
|1.2601
|1.2487
|139
|2006.06.14 13:19
|s/l
|60
|0.04
|1.2601
|1.2601
|1.2487
|-6.80
|1978.80
|140
|2006.06.14 13:19
|sell
|61
|0.04
|1.2599
|1.2616
|1.2502
|141
|2006.06.14 13:21
|s/l
|61
|0.04
|1.2616
|1.2616
|1.2502
|-6.80
|1972.00
|142
|2006.06.15 17:21
|sell
|62
|0.04
|1.2625
|1.2642
|1.2528
|143
|2006.06.15 18:10
|close
|62
|0.04
|1.2613
|1.2642
|1.2528
|4.80
|1976.80
|144
|2006.06.15 20:09
|sell
|63
|0.04
|1.2626
|1.2643
|1.2529
|145
|2006.06.15 23:01
|s/l
|63
|0.04
|1.2643
|1.2643
|1.2529
|-6.80
|1970.00
|146
|2006.06.16 14:24
|sell
|64
|0.04
|1.2634
|1.2651
|1.2537
|147
|2006.06.16 14:34
|modify
|64
|0.04
|1.2634
|1.2650
|1.2537
|148
|2006.06.16 14:36
|modify
|64
|0.04
|1.2634
|1.2649
|1.2537
|149
|2006.06.16 14:36
|modify
|64
|0.04
|1.2634
|1.2648
|1.2537
|150
|2006.06.16 14:36
|close
|64
|0.04
|1.2629
|1.2648
|1.2537
|2.00
|1972.00
|151
|2006.06.16 14:51
|sell
|65
|0.04
|1.2634
|1.2651
|1.2537
|152
|2006.06.16 15:24
|modify
|65
|0.04
|1.2634
|1.2650
|1.2537
|153
|2006.06.16 15:24
|modify
|65
|0.04
|1.2634
|1.2649
|1.2537
|154
|2006.06.16 15:24
|modify
|65
|0.04
|1.2634
|1.2648
|1.2537
|155
|2006.06.16 15:24
|close
|65
|0.04
|1.2627
|1.2648
|1.2537
|2.80
|1974.80
|156
|2006.06.16 16:38
|sell
|66
|0.04
|1.2630
|1.2647
|1.2533
|157
|2006.06.16 16:54
|modify
|66
|0.04
|1.2630
|1.2646
|1.2533
|158
|2006.06.16 18:33
|s/l
|66
|0.04
|1.264627
|1.2646
|1.2533
|-6.51
|1968.29
|159
|2006.06.18 23:16
|sell
|67
|0.04
|1.2642
|1.2659
|1.2545
|160
|2006.06.18 23:25
|close
|67
|0.04
|1.2636
|1.2659
|1.2545
|2.40
|1970.69
|161
|2006.06.18 23:39
|sell
|68
|0.04
|1.2642
|1.2659
|1.2545
|162
|2006.06.18 23:52
|close
|68
|0.04
|1.2636
|1.2659
|1.2545
|2.40
|1973.09
|163
|2006.06.19 08:22
|sell
|69
|0.04
|1.2598
|1.2615
|1.2501
|164
|2006.06.19 09:06
|close
|69
|0.04
|1.2592
|1.2615
|1.2501
|2.40
|1975.49
|165
|2006.06.19 10:09
|sell
|70
|0.04
|1.2599
|1.2616
|1.2502
|166
|2006.06.19 10:21
|close
|70
|0.04
|1.2592
|1.2616
|1.2502
|2.80
|1978.29
|167
|2006.06.19 11:36
|sell
|71
|0.04
|1.2592
|1.2609
|1.2495
|168
|2006.06.19 12:21
|close
|71
|0.04
|1.2585
|1.2609
|1.2495
|2.80
|1981.09
|169
|2006.06.19 14:24
|sell
|72
|0.04
|1.2574
|1.2591
|1.2477
|170
|2006.06.19 14:36
|close
|72
|0.04
|1.2567
|1.2591
|1.2477
|2.80
|1983.89
|171
|2006.06.19 15:06
|sell
|73
|0.04
|1.2563
|1.2580
|1.2466
|172
|2006.06.19 16:00
|s/l
|73
|0.04
|1.2580
|1.2580
|1.2466
|-6.80
|1977.09
|173
|2006.06.19 18:24
|sell
|74
|0.04
|1.2576
|1.2593
|1.2479
|174
|2006.06.20 00:09
|modify
|74
|0.04
|1.2576
|1.2593
|1.2479
|175
|2006.06.20 00:10
|modify
|74
|0.04
|1.2576
|1.2592
|1.2479
|176
|2006.06.20 00:37
|modify
|74
|0.04
|1.2576
|1.2591
|1.2479
|177
|2006.06.20 00:39
|modify
|74
|0.04
|1.2576
|1.2590
|1.2479
|178
|2006.06.20 00:39
|modify
|74
|0.04
|1.2576
|1.2589
|1.2479
|179
|2006.06.20 00:39
|modify
|74
|0.04
|1.2576
|1.2588
|1.2479
|180
|2006.06.20 00:40
|modify
|74
|0.04
|1.2576
|1.2587
|1.2479
|181
|2006.06.20 00:45
|modify
|74
|0.04
|1.2576
|1.2586
|1.2479
|182
|2006.06.20 00:47
|modify
|74
|0.04
|1.2576
|1.2585
|1.2479
|183
|2006.06.20 01:00
|close
|74
|0.04
|1.2563
|1.2585
|1.2479
|5.44
|1982.53
|184
|2006.06.20 01:09
|sell
|75
|0.04
|1.2570
|1.2587
|1.2473
|185
|2006.06.20 01:24
|modify
|75
|0.04
|1.2570
|1.2587
|1.2473
|186
|2006.06.20 01:24
|close
|75
|0.04
|1.2561
|1.2587
|1.2473
|3.60
|1986.13
|187
|2006.06.20 01:37
|sell
|76
|0.04
|1.2570
|1.2587
|1.2473
|188
|2006.06.20 05:24
|s/l
|76
|0.04
|1.2587
|1.2587
|1.2473
|-6.80
|1979.33
|189
|2006.06.20 11:09
|sell
|77
|0.04
|1.2569
|1.2586
|1.2472
|190
|2006.06.20 11:25
|modify
|77
|0.04
|1.2569
|1.2586
|1.2472
|191
|2006.06.20 11:37
|modify
|77
|0.04
|1.2569
|1.2585
|1.2472
|192
|2006.06.20 11:37
|modify
|77
|0.04
|1.2569
|1.2584
|1.2472
|193
|2006.06.20 11:39
|modify
|77
|0.04
|1.2569
|1.2583
|1.2472
|194
|2006.06.20 11:39
|modify
|77
|0.04
|1.2569
|1.2582
|1.2472
|195
|2006.06.20 11:39
|close
|77
|0.04
|1.2559
|1.2582
|1.2472
|4.00
|1983.33
|196
|2006.06.20 12:54
|sell
|78
|0.04
|1.2568
|1.2585
|1.2471
|197
|2006.06.20 13:09
|modify
|78
|0.04
|1.2568
|1.2584
|1.2471
|198
|2006.06.20 13:09
|modify
|78
|0.04
|1.2568
|1.2583
|1.2471
|199
|2006.06.20 13:09
|close
|78
|0.04
|1.2558
|1.2583
|1.2471
|4.00
|1987.33
|200
|2006.06.22 08:25
|sell
|79
|0.04
|1.2645
|1.2662
|1.2548
|201
|2006.06.22 08:25
|modify
|79
|0.04
|1.2645
|1.2661
|1.2548
|202
|2006.06.22 08:28
|modify
|79
|0.04
|1.2645
|1.2660
|1.2548
|203
|2006.06.22 08:28
|modify
|79
|0.04
|1.2645
|1.2659
|1.2548
|204
|2006.06.22 08:39
|modify
|79
|0.04
|1.2645
|1.2658
|1.2548
|205
|2006.06.22 08:39
|modify
|79
|0.04
|1.2645
|1.2657
|1.2548
|206
|2006.06.22 08:40
|modify
|79
|0.04
|1.2645
|1.2656
|1.2548
|207
|2006.06.22 08:45
|modify
|79
|0.04
|1.2645
|1.2655
|1.2548
|208
|2006.06.22 08:45
|modify
|79
|0.04
|1.2645
|1.2654
|1.2548
|209
|2006.06.22 08:45
|close
|79
|0.04
|1.2638
|1.2654
|1.2548
|2.80
|1990.13
|210
|2006.06.22 14:45
|sell
|80
|0.04
|1.2574
|1.2591
|1.2477
|211
|2006.06.22 15:39
|s/l
|80
|0.04
|1.2591
|1.2591
|1.2477
|-6.80
|1983.33
|212
|2006.06.22 15:44
|sell
|81
|0.04
|1.2582
|1.2599
|1.2485
|213
|2006.06.22 16:39
|close
|81
|0.04
|1.2573
|1.2599
|1.2485
|3.60
|1986.93
|214
|2006.06.22 17:36
|sell
|82
|0.04
|1.2579
|1.2596
|1.2482
|215
|2006.06.22 22:00
|close
|82
|0.04
|1.2570
|1.2596
|1.2482
|3.60
|1990.53
|216
|2006.06.22 22:33
|sell
|83
|0.04
|1.2577
|1.2594
|1.2480
|217
|2006.06.23 01:09
|modify
|83
|0.04
|1.2577
|1.2593
|1.2480
|218
|2006.06.23 01:09
|modify
|83
|0.04
|1.2577
|1.2592
|1.2480
|219
|2006.06.23 01:10
|modify
|83
|0.04
|1.2577
|1.2591
|1.2480
|220
|2006.06.23 01:36
|modify
|83
|0.04
|1.2577
|1.2590
|1.2480
|221
|2006.06.23 01:37
|modify
|83
|0.04
|1.2577
|1.2589
|1.2480
|222
|2006.06.23 01:39
|modify
|83
|0.04
|1.2577
|1.2588
|1.2480
|223
|2006.06.23 01:39
|modify
|83
|0.04
|1.2577
|1.2587
|1.2480
|224
|2006.06.23 01:40
|modify
|83
|0.04
|1.2577
|1.2586
|1.2480
|225
|2006.06.23 02:00
|close
|83
|0.04
|1.2566
|1.2586
|1.2480
|4.64
|1995.18
|226
|2006.06.23 02:46
|sell
|84
|0.04
|1.2571
|1.2588
|1.2474
|227
|2006.06.23 05:55
|modify
|84
|0.04
|1.2571
|1.2587
|1.2474
|228
|2006.06.23 06:39
|s/l
|84
|0.04
|1.258706
|1.2587
|1.2474
|-6.42
|1988.76
|229
|2006.06.23 09:09
|sell
|85
|0.04
|1.2558
|1.2575
|1.2461
|230
|2006.06.23 09:20
|modify
|85
|0.04
|1.2558
|1.2575
|1.2461
|231
|2006.06.23 09:21
|modify
|85
|0.04
|1.2558
|1.2574
|1.2461
|232
|2006.06.23 09:21
|modify
|85
|0.04
|1.2558
|1.2573
|1.2461
|233
|2006.06.23 09:22
|modify
|85
|0.04
|1.2558
|1.2572
|1.2461
|234
|2006.06.23 09:24
|modify
|85
|0.04
|1.2558
|1.2571
|1.2461
|235
|2006.06.23 09:24
|modify
|85
|0.04
|1.2558
|1.2570
|1.2461
|236
|2006.06.23 09:25
|modify
|85
|0.04
|1.2558
|1.2569
|1.2461
|237
|2006.06.23 09:36
|modify
|85
|0.04
|1.2558
|1.2568
|1.2461
|238
|2006.06.23 09:36
|close
|85
|0.04
|1.2550
|1.2568
|1.2461
|3.20
|1991.96
|239
|2006.06.23 13:04
|sell
|86
|0.04
|1.2503
|1.2520
|1.2406
|240
|2006.06.23 13:51
|s/l
|86
|0.04
|1.2520
|1.2520
|1.2406
|-6.80
|1985.16
|241
|2006.06.23 13:51
|sell
|87
|0.04
|1.2518
|1.2535
|1.2421
|242
|2006.06.25 21:07
|modify
|87
|0.04
|1.2518
|1.2535
|1.2421
|243
|2006.06.25 21:07
|modify
|87
|0.04
|1.2518
|1.2534
|1.2421
|244
|2006.06.25 21:09
|modify
|87
|0.04
|1.2518
|1.2533
|1.2421
|245
|2006.06.25 21:10
|modify
|87
|0.04
|1.2518
|1.2532
|1.2421
|246
|2006.06.25 22:00
|close
|87
|0.04
|1.2506
|1.2532
|1.2421
|4.80
|1989.96
|247
|2006.06.26 01:35
|sell
|88
|0.04
|1.2520
|1.2537
|1.2423
|248
|2006.06.26 04:00
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2537
|1.2423
|249
|2006.06.26 04:01
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2536
|1.2423
|250
|2006.06.26 04:15
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2535
|1.2423
|251
|2006.06.26 04:15
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2534
|1.2423
|252
|2006.06.26 04:16
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2533
|1.2423
|253
|2006.06.26 05:00
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2532
|1.2423
|254
|2006.06.26 05:01
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2531
|1.2423
|255
|2006.06.26 05:16
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2530
|1.2423
|256
|2006.06.26 05:45
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2529
|1.2423
|257
|2006.06.26 05:46
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2528
|1.2423
|258
|2006.06.26 06:05
|modify
|88
|0.04
|1.2520
|1.2528
|1.2423
|259
|2006.06.26 06:05
|close
|88
|0.04
|1.2513
|1.2528
|1.2423
|2.80
|1992.76
|260
|2006.06.27 08:00
|sell
|89
|0.04
|1.2603
|1.2620
|1.2506
|261
|2006.06.27 08:09
|modify
|89
|0.04
|1.2603
|1.2620
|1.2506
|262
|2006.06.27 08:09
|modify
|89
|0.04
|1.2603
|1.2619
|1.2506
|263
|2006.06.27 08:09
|modify
|89
|0.04
|1.2603
|1.2618
|1.2506
|264
|2006.06.27 08:09
|modify
|89
|0.04
|1.2603
|1.2617
|1.2506
|265
|2006.06.27 08:09
|modify
|89
|0.04
|1.2603
|1.2616
|1.2506
|266
|2006.06.27 08:09
|close
|89
|0.04
|1.2595
|1.2616
|1.2506
|3.20
|1995.96
|267
|2006.06.27 12:22
|sell
|90
|0.04
|1.2577
|1.2594
|1.2480
|268
|2006.06.27 12:45
|s/l
|90
|0.04
|1.2594
|1.2594
|1.2480
|-6.80
|1989.16
|269
|2006.06.27 12:45
|sell
|91
|0.04
|1.2592
|1.2609
|1.2495
|270
|2006.06.27 14:00
|close
|91
|0.04
|1.2585
|1.2609
|1.2495
|2.80
|1991.96
|271
|2006.06.27 14:22
|sell
|92
|0.04
|1.2602
|1.2619
|1.2505
|272
|2006.06.27 14:39
|close
|92
|0.04
|1.2594
|1.2619
|1.2505
|3.20
|1995.16
|273
|2006.06.27 16:46
|sell
|93
|0.04
|1.2597
|1.2614
|1.2500
|274
|2006.06.27 17:20
|close
|93
|0.04
|1.2590
|1.2614
|1.2500
|2.80
|1997.96
|275
|2006.06.28 02:45
|sell
|94
|0.04
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|276
|2006.06.28 03:09
|modify
|94
|0.04
|1.2580
|1.2596
|1.2483
|277
|2006.06.28 03:10
|modify
|94
|0.04
|1.2580
|1.2595
|1.2483
|278
|2006.06.28 03:21
|modify
|94
|0.04
|1.2580
|1.2594
|1.2483
|279
|2006.06.28 03:22
|modify
|94
|0.04
|1.2580
|1.2593
|1.2483
|280
|2006.06.28 03:25
|modify
|94
|0.04
|1.2580
|1.2592
|1.2483
|281
|2006.06.28 05:00
|modify
|94
|0.04
|1.2580
|1.2591
|1.2483
|282
|2006.06.28 05:00
|close
|94
|0.04
|1.2574
|1.2591
|1.2483
|2.40
|2000.36
|283
|2006.06.28 13:37
|sell
|95
|0.04
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|284
|2006.06.28 13:51
|modify
|95
|0.04
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|285
|2006.06.28 13:53
|modify
|95
|0.04
|1.2559
|1.2575
|1.2462
|286
|2006.06.28 13:54
|modify
|95
|0.04
|1.2559
|1.2574
|1.2462
|287
|2006.06.28 13:55
|modify
|95
|0.04
|1.2559
|1.2573
|1.2462
|288
|2006.06.28 14:10
|modify
|95
|0.04
|1.2559
|1.2572
|1.2462
|289
|2006.06.28 14:19
|modify
|95
|0.04
|1.2559
|1.2571
|1.2462
|290
|2006.06.28 14:19
|close
|95
|0.04
|1.2552
|1.2571
|1.2462
|2.80
|2003.16
|291
|2006.06.28 15:21
|sell
|96
|0.04
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|292
|2006.06.28 15:39
|modify
|96
|0.04
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|293
|2006.06.28 15:45
|modify
|96
|0.04
|1.2536
|1.2552
|1.2439
|294
|2006.06.28 16:07
|modify
|96
|0.04
|1.2536
|1.2551
|1.2439
|295
|2006.06.28 16:07
|close
|96
|0.04
|1.2528
|1.2551
|1.2439
|3.20
|2006.36
|296
|2006.06.29 07:09
|sell
|97
|0.04
|1.2548
|1.2565
|1.2451
|297
|2006.06.29 07:09
|modify
|97
|0.04
|1.2548
|1.2563
|1.2451
|298
|2006.06.29 07:13
|modify
|97
|0.04
|1.2548
|1.2562
|1.2451
|299
|2006.06.29 07:14
|modify
|97
|0.04
|1.2548
|1.2560
|1.2451
|300
|2006.06.29 07:24
|modify
|97
|0.04
|1.2548
|1.2559
|1.2451
|301
|2006.06.29 07:24
|modify
|97
|0.04
|1.2548
|1.2558
|1.2451
|302
|2006.06.29 08:07
|modify
|97
|0.04
|1.2548
|1.2558
|1.2451
|303
|2006.06.29 08:09
|modify
|97
|0.04
|1.2548
|1.2557
|1.2451
|304
|2006.06.29 08:09
|modify
|97
|0.04
|1.2548
|1.2556
|1.2451
|305
|2006.06.29 08:09
|modify
|97
|0.04
|1.2548
|1.2555
|1.2451
|306
|2006.06.29 08:09
|close
|97
|0.04
|1.2541
|1.2555
|1.2451
|2.80
|2009.16
|307
|2006.06.29 12:35
|sell
|98
|0.04
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|308
|2006.06.29 12:35
|modify
|98
|0.04
|1.2536
|1.2552
|1.2439
|309
|2006.06.29 12:35
|modify
|98
|0.04
|1.2536
|1.2551
|1.2439
|310
|2006.06.29 12:51
|s/l
|98
|0.04
|1.255143
|1.2551
|1.2439
|-6.17
|2002.99
|311
|2006.06.29 12:51
|sell
|99
|0.04
|1.2550
|1.2567
|1.2453
|312
|2006.06.29 12:51
|modify
|99
|0.04
|1.2550
|1.2566
|1.2453
|313
|2006.06.29 13:07
|modify
|99
|0.04
|1.2550
|1.2566
|1.2453
|314
|2006.06.29 13:09
|modify
|99
|0.04
|1.2550
|1.2565
|1.2453
|315
|2006.06.29 13:09
|modify
|99
|0.04
|1.2550
|1.2564
|1.2453
|316
|2006.06.29 13:09
|modify
|99
|0.04
|1.2550
|1.2563
|1.2453
|317
|2006.06.29 13:24
|modify
|99
|0.04
|1.2550
|1.2562
|1.2453
|318
|2006.06.29 13:24
|modify
|99
|0.04
|1.2550
|1.2561
|1.2453
|319
|2006.06.29 13:24
|modify
|99
|0.04
|1.2550
|1.2560
|1.2453
|320
|2006.06.29 13:51
|modify
|99
|0.04
|1.2550
|1.2559
|1.2453
|321
|2006.06.29 13:51
|modify
|99
|0.04
|1.2550
|1.2558
|1.2453
|322
|2006.06.29 13:51
|close
|99
|0.04
|1.2541
|1.2558
|1.2453
|3.60
|2006.59
|323
|2006.06.29 14:07
|sell
|100
|0.04
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|324
|2006.06.29 14:24
|modify
|100
|0.04
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|325
|2006.06.29 14:24
|modify
|100
|0.04
|1.2546
|1.2562
|1.2449
|326
|2006.06.29 14:24
|modify
|100
|0.04
|1.2546
|1.2561
|1.2449
|327
|2006.06.29 14:25
|modify
|100
|0.04
|1.2546
|1.2560
|1.2449
|328
|2006.06.29 14:30
|modify
|100
|0.04
|1.2546
|1.2559
|1.2449
|329
|2006.06.29 14:30
|modify
|100
|0.04
|1.2546
|1.2558
|1.2449
|330
|2006.06.29 14:30
|modify
|100
|0.04
|1.2546
|1.2557
|1.2449
|331
|2006.06.29 14:33
|modify
|100
|0.04
|1.2546
|1.2556
|1.2449
|332
|2006.06.29 14:54
|modify
|100
|0.04
|1.2546
|1.2555
|1.2449
|333
|2006.06.29 14:54
|close
|100
|0.04
|1.2537
|1.2555
|1.2449
|3.60
|2010.19
|334
|2006.06.29 16:22
|sell
|101
|0.04
|1.2540
|1.2557
|1.2443
|335
|2006.06.29 16:37
|modify
|101
|0.04
|1.2540
|1.2557
|1.2443
|336
|2006.06.29 16:37
|modify
|101
|0.04
|1.2540
|1.2556
|1.2443
|337
|2006.06.29 16:39
|modify
|101
|0.04
|1.2540
|1.2555
|1.2443
|338
|2006.06.29 16:39
|modify
|101
|0.04
|1.2540
|1.2554
|1.2443
|339
|2006.06.29 16:39
|close
|101
|0.04
|1.2534
|1.2554
|1.2443
|2.40
|2012.59
|340
|2006.06.29 16:55
|sell
|102
|0.04
|1.2540
|1.2557
|1.2443
|341
|2006.06.29 17:39
|modify
|102
|0.04
|1.2540
|1.2557
|1.2443
|342
|2006.06.29 17:39
|modify
|102
|0.04
|1.2540
|1.2556
|1.2443
|343
|2006.06.29 17:39
|modify
|102
|0.04
|1.2540
|1.2555
|1.2443
|344
|2006.06.29 17:39
|close
|102
|0.04
|1.2534
|1.2555
|1.2443
|2.40
|2014.99
|345
|2006.06.29 18:16
|sell
|103
|0.04
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|346
|2006.06.29 18:18
|modify
|103
|0.04
|1.2537
|1.2553
|1.2440
|347
|2006.06.29 18:18
|modify
|103
|0.04
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|348
|2006.06.29 18:18
|modify
|103
|0.04
|1.2537
|1.2551
|1.2440
|349
|2006.06.29 18:18
|modify
|103
|0.04
|1.2537
|1.2550
|1.2440
|350
|2006.06.29 18:18
|modify
|103
|0.04
|1.2537
|1.2549
|1.2440
|351
|2006.06.29 18:19
|s/l
|103
|0.04
|1.254937
|1.2549
|1.2440
|-4.95
|2010.04
|352
|2006.06.29 18:19
|sell
|104
|0.04
|1.2548
|1.2565
|1.2451
|353
|2006.06.29 18:19
|s/l
|104
|0.04
|1.2565
|1.2565
|1.2451
|-6.80
|2003.24
|354
|2006.07.03 10:30
|sell
|105
|0.04
|1.2780
|1.2797
|1.2683
|355
|2006.07.03 10:33
|modify
|105
|0.04
|1.2780
|1.2796
|1.2683
|356
|2006.07.03 10:37
|s/l
|105
|0.04
|1.279647
|1.2796
|1.2683
|-6.59
|1996.65
|357
|2006.07.05 01:10
|sell
|106
|0.04
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|358
|2006.07.05 01:10
|modify
|106
|0.04
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|359
|2006.07.05 01:13
|modify
|106
|0.04
|1.2783
|1.2799
|1.2686
|360
|2006.07.05 01:13
|modify
|106
|0.04
|1.2783
|1.2798
|1.2686
|361
|2006.07.05 01:14
|modify
|106
|0.04
|1.2783
|1.2796
|1.2686
|362
|2006.07.05 01:15
|modify
|106
|0.04
|1.2783
|1.2795
|1.2686
|363
|2006.07.05 01:19
|modify
|106
|0.04
|1.2783
|1.2794
|1.2686
|364
|2006.07.05 01:20
|modify
|106
|0.04
|1.2783
|1.2793
|1.2686
|365
|2006.07.05 01:21
|modify
|106
|0.04
|1.2783
|1.2792
|1.2686
|366
|2006.07.05 01:21
|close
|106
|0.04
|1.2775
|1.2792
|1.2686
|3.20
|1999.85
|367
|2006.07.05 04:49
|sell
|107
|0.04
|1.2798
|1.2815
|1.2701
|368
|2006.07.05 05:10
|s/l
|107
|0.04
|1.2815
|1.2815
|1.2701
|-6.80
|1993.05
|369
|2006.07.05 10:51
|sell
|108
|0.04
|1.2773
|1.2790
|1.2676
|370
|2006.07.05 11:51
|s/l
|108
|0.04
|1.2790
|1.2790
|1.2676
|-6.80
|1986.25
|371
|2006.07.05 11:51
|sell
|109
|0.04
|1.2789
|1.2806
|1.2692
|372
|2006.07.05 12:21
|close
|109
|0.04
|1.2777
|1.2806
|1.2692
|4.80
|1991.05
|373
|2006.07.05 15:30
|sell
|110
|0.04
|1.2729
|1.2746
|1.2632
|374
|2006.07.06 04:40
|modify
|110
|0.04
|1.2729
|1.2746
|1.2632
|375
|2006.07.06 04:45
|modify
|110
|0.04
|1.2729
|1.2745
|1.2632
|376
|2006.07.06 04:46
|modify
|110
|0.04
|1.2729
|1.2744
|1.2632
|377
|2006.07.06 05:00
|modify
|110
|0.04
|1.2729
|1.2744
|1.2632
|378
|2006.07.06 05:09
|modify
|110
|0.04
|1.2729
|1.2743
|1.2632
|379
|2006.07.06 06:25
|s/l
|110
|0.04
|1.27426
|1.2743
|1.2632
|-4.71
|1986.33
|380
|2006.07.07 06:37
|sell
|111
|0.04
|1.2777
|1.2794
|1.2680
|381
|2006.07.07 06:38
|modify
|111
|0.04
|1.2777
|1.2788
|1.2680
|382
|2006.07.07 06:45
|modify
|111
|0.04
|1.2777
|1.2787
|1.2680
|383
|2006.07.07 07:10
|modify
|111
|0.04
|1.2777
|1.2787
|1.2680
|384
|2006.07.07 07:24
|s/l
|111
|0.04
|1.278656
|1.2787
|1.2680
|-3.83
|1982.50
|385
|2006.07.07 09:22
|sell
|112
|0.04
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|386
|2006.07.07 09:23
|modify
|112
|0.04
|1.2779
|1.2791
|1.2682
|387
|2006.07.07 09:31
|s/l
|112
|0.04
|1.279119
|1.2791
|1.2682
|-4.87
|1977.63
|388
|2006.07.09 23:31
|sell
|113
|0.04
|1.2814
|1.2831
|1.2717
|389
|2006.07.10 00:04
|close
|113
|0.04
|1.2807
|1.2831
|1.2717
|3.04
|1980.67
|390
|2006.07.10 01:39
|sell
|114
|0.04
|1.2798
|1.2815
|1.2701
|391
|2006.07.10 02:15
|close
|114
|0.04
|1.2793
|1.2815
|1.2701
|2.00
|1982.67
|392
|2006.07.10 03:16
|sell
|115
|0.04
|1.2802
|1.2819
|1.2705
|393
|2006.07.10 03:30
|close
|115
|0.04
|1.2796
|1.2819
|1.2705
|2.40
|1985.07
|394
|2006.07.10 06:04
|sell
|116
|0.04
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|395
|2006.07.10 06:36
|modify
|116
|0.04
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|396
|2006.07.10 06:37
|modify
|116
|0.04
|1.2796
|1.2812
|1.2699
|397
|2006.07.10 06:39
|modify
|116
|0.04
|1.2796
|1.2811
|1.2699
|398
|2006.07.10 06:39
|modify
|116
|0.04
|1.2796
|1.2810
|1.2699
|399
|2006.07.10 06:39
|modify
|116
|0.04
|1.2796
|1.2809
|1.2699
|400
|2006.07.10 06:39
|modify
|116
|0.04
|1.2796
|1.2808
|1.2699
|401
|2006.07.10 06:39
|modify
|116
|0.04
|1.2796
|1.2807
|1.2699
|402
|2006.07.10 06:39
|close
|116
|0.04
|1.2790
|1.2807
|1.2699
|2.40
|1987.47
|403
|2006.07.10 08:22
|sell
|117
|0.04
|1.2808
|1.2825
|1.2711
|404
|2006.07.10 08:34
|modify
|117
|0.04
|1.2808
|1.2825
|1.2711
|405
|2006.07.10 08:35
|modify
|117
|0.04
|1.2808
|1.2824
|1.2711
|406
|2006.07.10 08:37
|modify
|117
|0.04
|1.2808
|1.2823
|1.2711
|407
|2006.07.10 08:39
|modify
|117
|0.04
|1.2808
|1.2822
|1.2711
|408
|2006.07.10 08:39
|modify
|117
|0.04
|1.2808
|1.2821
|1.2711
|409
|2006.07.10 08:40
|modify
|117
|0.04
|1.2808
|1.2820
|1.2711
|410
|2006.07.10 08:40
|close
|117
|0.04
|1.2802
|1.2820
|1.2711
|2.40
|1989.87
|411
|2006.07.10 14:10
|sell
|118
|0.04
|1.2734
|1.2751
|1.2637
|412
|2006.07.10 14:22
|close
|118
|0.04
|1.2729
|1.2751
|1.2637
|2.00
|1991.87
|413
|2006.07.10 14:36
|sell
|119
|0.04
|1.2734
|1.2751
|1.2637
|414
|2006.07.10 15:54
|s/l
|119
|0.04
|1.2751
|1.2751
|1.2637
|-6.80
|1985.07
|415
|2006.07.10 15:54
|sell
|120
|0.04
|1.2750
|1.2767
|1.2653
|416
|2006.07.10 16:22
|modify
|120
|0.04
|1.2750
|1.2767
|1.2653
|417
|2006.07.10 16:22
|close
|120
|0.04
|1.2740
|1.2767
|1.2653
|4.00
|1989.07
|418
|2006.07.10 19:20
|sell
|121
|0.04
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|419
|2006.07.10 20:40
|close
|121
|0.04
|1.2735
|1.2758
|1.2644
|2.40
|1991.47
|420
|2006.07.10 21:09
|sell
|122
|0.04
|1.2736
|1.2753
|1.2639
|421
|2006.07.11 05:35
|modify
|122
|0.04
|1.2736
|1.2753
|1.2639
|422
|2006.07.11 05:37
|modify
|122
|0.04
|1.2736
|1.2751
|1.2639
|423
|2006.07.11 05:37
|modify
|122
|0.04
|1.2736
|1.2750
|1.2639
|424
|2006.07.11 05:39
|modify
|122
|0.04
|1.2736
|1.2749
|1.2639
|425
|2006.07.11 05:39
|modify
|122
|0.04
|1.2736
|1.2748
|1.2639
|426
|2006.07.11 05:40
|modify
|122
|0.04
|1.2736
|1.2747
|1.2639
|427
|2006.07.11 05:55
|modify
|122
|0.04
|1.2736
|1.2746
|1.2639
|428
|2006.07.11 06:00
|modify
|122
|0.04
|1.2736
|1.2745
|1.2639
|429
|2006.07.11 06:00
|close
|122
|0.04
|1.2729
|1.2745
|1.2639
|3.04
|1994.52
|430
|2006.07.11 06:48
|sell
|123
|0.04
|1.2734
|1.2751
|1.2637
|431
|2006.07.11 06:49
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2750
|1.2637
|432
|2006.07.11 06:49
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2749
|1.2637
|433
|2006.07.11 06:49
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2748
|1.2637
|434
|2006.07.11 06:49
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2747
|1.2637
|435
|2006.07.11 06:49
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2746
|1.2637
|436
|2006.07.11 06:49
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2745
|1.2637
|437
|2006.07.11 06:49
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2744
|1.2637
|438
|2006.07.11 06:49
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2743
|1.2637
|439
|2006.07.11 06:50
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2742
|1.2637
|440
|2006.07.11 06:51
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2741
|1.2637
|441
|2006.07.11 06:51
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2740
|1.2637
|442
|2006.07.11 06:51
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2739
|1.2637
|443
|2006.07.11 06:51
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2738
|1.2637
|444
|2006.07.11 06:52
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2737
|1.2637
|445
|2006.07.11 06:52
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2736
|1.2637
|446
|2006.07.11 06:52
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2735
|1.2637
|447
|2006.07.11 06:52
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2734
|1.2637
|448
|2006.07.11 06:54
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2733
|1.2637
|449
|2006.07.11 06:54
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2732
|1.2637
|450
|2006.07.11 06:54
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2731
|1.2637
|451
|2006.07.11 06:54
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2730
|1.2637
|452
|2006.07.11 06:54
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2729
|1.2637
|453
|2006.07.11 06:54
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2728
|1.2637
|454
|2006.07.11 06:54
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2727
|1.2637
|455
|2006.07.11 06:54
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2726
|1.2637
|456
|2006.07.11 06:54
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2725
|1.2637
|457
|2006.07.11 06:55
|modify
|123
|0.04
|1.2734
|1.2724
|1.2637
|458
|2006.07.11 07:00
|close
|123
|0.04
|1.2709
|1.2724
|1.2637
|10.00
|2004.52
|459
|2006.07.11 07:07
|sell
|124
|0.04
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|460
|2006.07.11 07:35
|s/l
|124
|0.04
|1.2735
|1.2735
|1.2621
|-6.80
|1997.72
|461
|2006.07.11 07:35
|sell
|125
|0.04
|1.2733
|1.2750
|1.2636
|462
|2006.07.11 08:24
|s/l
|125
|0.04
|1.2750
|1.2750
|1.2636
|-6.80
|1990.92
|463
|2006.07.11 13:22
|sell
|126
|0.04
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|464
|2006.07.11 13:39
|modify
|126
|0.04
|1.2747
|1.2763
|1.2650
|465
|2006.07.11 13:39
|modify
|126
|0.04
|1.2747
|1.2762
|1.2650
|466
|2006.07.11 13:39
|modify
|126
|0.04
|1.2747
|1.2761
|1.2650
|467
|2006.07.11 13:39
|modify
|126
|0.04
|1.2747
|1.2760
|1.2650
|468
|2006.07.11 13:39
|modify
|126
|0.04
|1.2747
|1.2759
|1.2650
|469
|2006.07.11 13:39
|close
|126
|0.04
|1.2738
|1.2759
|1.2650
|3.60
|1994.52
|470
|2006.07.12 15:39
|sell
|127
|0.04
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|471
|2006.07.12 17:22
|close
|127
|0.04
|1.2694
|1.2718
|1.2604
|2.80
|1997.32
|472
|2006.07.12 22:54
|sell
|128
|0.04
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|473
|2006.07.12 23:52
|close
|128
|0.04
|1.2702
|1.2728
|1.2614
|3.60
|2000.92
|474
|2006.07.13 12:36
|sell
|129
|0.04
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|475
|2006.07.13 13:24
|s/l
|129
|0.04
|1.2718
|1.2718
|1.2604
|-6.80
|1994.12
|476
|2006.07.13 16:09
|sell
|130
|0.04
|1.2682
|1.2699
|1.2585
|477
|2006.07.13 18:52
|s/l
|130
|0.04
|1.2699
|1.2699
|1.2585
|-6.80
|1987.32
|478
|2006.07.13 18:54
|sell
|131
|0.04
|1.2699
|1.2716
|1.2602
|479
|2006.07.13 19:20
|close
|131
|0.04
|1.2691
|1.2716
|1.2602
|3.20
|1990.52
|480
|2006.07.14 04:20
|sell
|132
|0.04
|1.2688
|1.2705
|1.2591
|481
|2006.07.14 04:39
|modify
|132
|0.04
|1.2688
|1.2704
|1.2591
|482
|2006.07.14 04:52
|modify
|132
|0.04
|1.2688
|1.2703
|1.2591
|483
|2006.07.14 04:54
|modify
|132
|0.04
|1.2688
|1.2702
|1.2591
|484
|2006.07.14 04:54
|close
|132
|0.04
|1.2681
|1.2702
|1.2591
|2.80
|1993.32
|485
|2006.07.14 07:39
|sell
|133
|0.04
|1.2668
|1.2685
|1.2571
|486
|2006.07.14 07:46
|modify
|133
|0.04
|1.2668
|1.2685
|1.2571
|487
|2006.07.14 07:48
|modify
|133
|0.04
|1.2668
|1.2684
|1.2571
|488
|2006.07.14 08:55
|s/l
|133
|0.04
|1.268351
|1.2684
|1.2571
|-6.20
|1987.12
|489
|2006.07.14 08:55
|sell
|134
|0.04
|1.2682
|1.2699
|1.2585
|490
|2006.07.14 09:07
|modify
|134
|0.04
|1.2682
|1.2698
|1.2585
|491
|2006.07.14 09:10
|modify
|134
|0.04
|1.2682
|1.2697
|1.2585
|492
|2006.07.14 09:36
|modify
|134
|0.04
|1.2682
|1.2696
|1.2585
|493
|2006.07.14 09:37
|modify
|134
|0.04
|1.2682
|1.2695
|1.2585
|494
|2006.07.14 09:37
|modify
|134
|0.04
|1.2682
|1.2694
|1.2585
|495
|2006.07.14 09:37
|close
|134
|0.04
|1.2673
|1.2694
|1.2585
|3.60
|1990.72
|496
|2006.07.14 10:22
|sell
|135
|0.04
|1.2677
|1.2694
|1.2580
|497
|2006.07.14 10:39
|modify
|135
|0.04
|1.2677
|1.2693
|1.2580
|498
|2006.07.14 10:40
|modify
|135
|0.04
|1.2677
|1.2692
|1.2580
|499
|2006.07.14 10:51
|modify
|135
|0.04
|1.2677
|1.2691
|1.2580
|500
|2006.07.14 10:52
|modify
|135
|0.04
|1.2677
|1.2690
|1.2580
|501
|2006.07.14 10:52
|close
|135
|0.04
|1.2668
|1.2690
|1.2580
|3.60
|1994.32
|502
|2006.07.14 12:24
|sell
|136
|0.04
|1.2674
|1.2691
|1.2577
|503
|2006.07.14 12:32
|s/l
|136
|0.04
|1.2691
|1.2691
|1.2577
|-6.80
|1987.52
|504
|2006.07.14 12:36
|sell
|137
|0.04
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|505
|2006.07.14 12:49
|modify
|137
|0.04
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|506
|2006.07.14 12:49
|modify
|137
|0.04
|1.2681
|1.2697
|1.2584
|507
|2006.07.14 12:50
|modify
|137
|0.04
|1.2681
|1.2696
|1.2584
|508
|2006.07.14 12:50
|close
|137
|0.04
|1.2672
|1.2696
|1.2584
|3.60
|1991.12
|509
|2006.07.14 13:48
|sell
|138
|0.04
|1.2664
|1.2681
|1.2567
|510
|2006.07.14 13:49
|modify
|138
|0.04
|1.2664
|1.2681
|1.2567
|511
|2006.07.14 13:49
|close
|138
|0.04
|1.2654
|1.2681
|1.2567
|4.00
|1995.12
|512
|2006.07.14 14:09
|sell
|139
|0.04
|1.2639
|1.2656
|1.2542
|513
|2006.07.14 18:45
|s/l
|139
|0.04
|1.2656
|1.2656
|1.2542
|-6.80
|1988.32
|514
|2006.07.17 09:18
|sell
|140
|0.04
|1.2563
|1.2580
|1.2466
|515
|2006.07.17 09:21
|modify
|140
|0.04
|1.2563
|1.2579
|1.2466
|516
|2006.07.17 09:22
|modify
|140
|0.04
|1.2563
|1.2578
|1.2466
|517
|2006.07.17 09:22
|close
|140
|0.04
|1.2556
|1.2578
|1.2466
|2.80
|1991.12
|518
|2006.07.17 10:15
|sell
|141
|0.04
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|519
|2006.07.17 10:31
|modify
|141
|0.04
|1.2542
|1.2558
|1.2445
|520
|2006.07.17 10:31
|close
|141
|0.04
|1.2534
|1.2558
|1.2445
|3.20
|1994.32
|521
|2006.07.17 10:39
|sell
|142
|0.04
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|522
|2006.07.17 12:36
|modify
|142
|0.04
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|523
|2006.07.17 12:36
|close
|142
|0.04
|1.2534
|1.2559
|1.2445
|3.20
|1997.52
|524
|2006.07.17 13:39
|sell
|143
|0.04
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|525
|2006.07.17 14:16
|close
|143
|0.04
|1.2531
|1.2554
|1.2440
|2.40
|1999.92
|526
|2006.07.17 15:06
|sell
|144
|0.04
|1.2527
|1.2544
|1.2430
|527
|2006.07.17 18:39
|close
|144
|0.04
|1.2520
|1.2544
|1.2430
|2.80
|2002.72
|528
|2006.07.17 23:46
|sell
|145
|0.04
|1.2524
|1.2541
|1.2427
|529
|2006.07.18 00:55
|modify
|145
|0.04
|1.2524
|1.2540
|1.2427
|530
|2006.07.18 01:00
|modify
|145
|0.04
|1.2524
|1.2540
|1.2427
|531
|2006.07.18 01:03
|modify
|145
|0.04
|1.2524
|1.2539
|1.2427
|532
|2006.07.18 05:55
|modify
|145
|0.04
|1.2524
|1.2538
|1.2427
|533
|2006.07.18 06:03
|modify
|145
|0.04
|1.2524
|1.2537
|1.2427
|534
|2006.07.18 06:09
|s/l
|145
|0.04
|1.253722
|1.2537
|1.2427
|-5.05
|1997.67
|535
|2006.07.18 10:09
|sell
|146
|0.04
|1.2525
|1.2542
|1.2428
|536
|2006.07.18 10:24
|s/l
|146
|0.04
|1.2542
|1.2542
|1.2428
|-6.80
|1990.87
|537
|2006.07.18 12:37
|sell
|147
|0.04
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|538
|2006.07.18 13:03
|modify
|147
|0.04
|1.2536
|1.2552
|1.2439
|539
|2006.07.18 13:03
|close
|147
|0.04
|1.2528
|1.2552
|1.2439
|3.20
|1994.07
|540
|2006.07.18 15:35
|sell
|148
|0.04
|1.2500
|1.2517
|1.2403
|541
|2006.07.18 16:45
|close
|148
|0.04
|1.2491
|1.2517
|1.2403
|3.60
|1997.67
|542
|2006.07.18 17:10
|sell
|149
|0.04
|1.2502
|1.2519
|1.2405
|543
|2006.07.18 18:06
|close
|149
|0.04
|1.2494
|1.2519
|1.2405
|3.20
|2000.87
|544
|2006.07.18 18:34
|sell
|150
|0.04
|1.2504
|1.2521
|1.2407
|545
|2006.07.19 00:34
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2521
|1.2407
|546
|2006.07.19 00:35
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2520
|1.2407
|547
|2006.07.19 00:37
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2519
|1.2407
|548
|2006.07.19 00:37
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2518
|1.2407
|549
|2006.07.19 00:39
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2517
|1.2407
|550
|2006.07.19 00:39
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2516
|1.2407
|551
|2006.07.19 00:40
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2515
|1.2407
|552
|2006.07.19 00:54
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2514
|1.2407
|553
|2006.07.19 00:54
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2513
|1.2407
|554
|2006.07.19 00:55
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2512
|1.2407
|555
|2006.07.19 01:00
|modify
|150
|0.04
|1.2504
|1.2510
|1.2407
|556
|2006.07.19 01:00
|close
|150
|0.04
|1.2482
|1.2510
|1.2407
|9.04
|2009.91
|557
|2006.07.19 02:24
|sell
|151
|0.04
|1.2492
|1.2509
|1.2395
|558
|2006.07.19 06:00
|modify
|151
|0.04
|1.2492
|1.2507
|1.2395
|559
|2006.07.19 06:01
|modify
|151
|0.04
|1.2492
|1.2505
|1.2395
|560
|2006.07.19 06:03
|modify
|151
|0.04
|1.2492
|1.2504
|1.2395
|561
|2006.07.19 06:15
|s/l
|151
|0.04
|1.250354
|1.2504
|1.2395
|-4.61
|2005.30
|562
|2006.07.19 08:19
|sell
|152
|0.04
|1.2495
|1.2512
|1.2398
|563
|2006.07.19 08:37
|modify
|152
|0.04
|1.2495
|1.2512
|1.2398
|564
|2006.07.19 08:37
|modify
|152
|0.04
|1.2495
|1.2511
|1.2398
|565
|2006.07.19 08:39
|modify
|152
|0.04
|1.2495
|1.2510
|1.2398
|566
|2006.07.19 08:39
|modify
|152
|0.04
|1.2495
|1.2509
|1.2398
|567
|2006.07.19 08:39
|modify
|152
|0.04
|1.2495
|1.2508
|1.2398
|568
|2006.07.19 08:39
|modify
|152
|0.04
|1.2495
|1.2507
|1.2398
|569
|2006.07.19 08:39
|modify
|152
|0.04
|1.2495
|1.2506
|1.2398
|570
|2006.07.19 08:39
|modify
|152
|0.04
|1.2495
|1.2505
|1.2398
|571
|2006.07.19 08:40
|modify
|152
|0.04
|1.2495
|1.2504
|1.2398
|572
|2006.07.19 08:40
|close
|152
|0.04
|1.2487
|1.2504
|1.2398
|3.20
|2008.50
|573
|2006.07.19 08:52
|sell
|153
|0.04
|1.2495
|1.2512
|1.2398
|574
|2006.07.19 09:10
|modify
|153
|0.04
|1.2495
|1.2512
|1.2398
|575
|2006.07.19 11:21
|modify
|153
|0.04
|1.2495
|1.2512
|1.2398
|576
|2006.07.19 11:22
|modify
|153
|0.04
|1.2495
|1.2511
|1.2398
|577
|2006.07.19 11:24
|modify
|153
|0.04
|1.2495
|1.2510
|1.2398
|578
|2006.07.19 11:24
|modify
|153
|0.04
|1.2495
|1.2509
|1.2398
|579
|2006.07.19 11:24
|modify
|153
|0.04
|1.2495
|1.2508
|1.2398
|580
|2006.07.19 11:25
|modify
|153
|0.04
|1.2495
|1.2507
|1.2398
|581
|2006.07.19 11:25
|close
|153
|0.04
|1.2489
|1.2507
|1.2398
|2.40
|2010.90
|582
|2006.07.19 15:06
|buy
|154
|0.04
|1.2558
|1.2541
|1.2655
|583
|2006.07.19 15:24
|close
|154
|0.04
|1.2563
|1.2541
|1.2655
|2.00
|2012.90
|584
|2006.07.19 15:30
|buy
|155
|0.04
|1.2558
|1.2541
|1.2655
|585
|2006.07.19 15:30
|close
|155
|0.04
|1.2563
|1.2541
|1.2655
|2.00
|2014.90
|586
|2006.07.19 15:39
|buy
|156
|0.04
|1.2558
|1.2541
|1.2655
|587
|2006.07.19 15:46
|close
|156
|0.04
|1.2563
|1.2541
|1.2655
|2.00
|2016.90
|588
|2006.07.19 15:54
|buy
|157
|0.04
|1.2558
|1.2541
|1.2655
|589
|2006.07.19 16:36
|close
|157
|0.04
|1.2567
|1.2541
|1.2655
|3.60
|2020.50
|590
|2006.07.19 23:24
|buy
|158
|0.04
|1.2592
|1.2575
|1.2689
|591
|2006.07.19 23:55
|close
|158
|0.04
|1.2597
|1.2575
|1.2689
|2.00
|2022.50
|592
|2006.07.20 13:30
|buy
|159
|0.04
|1.2623
|1.2606
|1.2720
|593
|2006.07.20 13:37
|modify
|159
|0.04
|1.2623
|1.2607
|1.2720
|594
|2006.07.20 13:37
|modify
|159
|0.04
|1.2623
|1.2608
|1.2720
|595
|2006.07.20 13:37
|close
|159
|0.04
|1.2628
|1.2608
|1.2720
|2.00
|2024.50
|596
|2006.07.20 15:21
|buy
|160
|0.04
|1.2641
|1.2624
|1.2738
|597
|2006.07.20 16:24
|s/l
|160
|0.04
|1.2624
|1.2624
|1.2738
|-6.80
|2017.70
|598
|2006.07.21 11:36
|buy
|161
|0.04
|1.2674
|1.2657
|1.2771
|599
|2006.07.21 12:00
|modify
|161
|0.04
|1.2674
|1.2657
|1.2771
|600
|2006.07.21 12:04
|modify
|161
|0.04
|1.2674
|1.2658
|1.2771
|601
|2006.07.21 12:04
|modify
|161
|0.04
|1.2674
|1.2659
|1.2771
|602
|2006.07.21 12:06
|modify
|161
|0.04
|1.2674
|1.2660
|1.2771
|603
|2006.07.21 12:07
|modify
|161
|0.04
|1.2674
|1.2661
|1.2771
|604
|2006.07.21 12:07
|close
|161
|0.04
|1.2681
|1.2661
|1.2771
|2.80
|2020.50
|605
|2006.07.21 13:37
|buy
|162
|0.04
|1.2677
|1.2660
|1.2774
|606
|2006.07.21 14:07
|modify
|162
|0.04
|1.2677
|1.2660
|1.2774
|607
|2006.07.21 14:07
|modify
|162
|0.04
|1.2677
|1.2661
|1.2774
|608
|2006.07.21 14:09
|modify
|162
|0.04
|1.2677
|1.2662
|1.2774
|609
|2006.07.21 14:09
|close
|162
|0.04
|1.2684
|1.2662
|1.2774
|2.80
|2023.30
|610
|2006.07.24 02:16
|sell
|163
|0.04
|1.2659
|1.2676
|1.2562
|611
|2006.07.24 02:25
|modify
|163
|0.04
|1.2659
|1.2676
|1.2562
|612
|2006.07.24 05:05
|modify
|163
|0.04
|1.2659
|1.2675
|1.2562
|613
|2006.07.24 05:07
|modify
|163
|0.04
|1.2659
|1.2674
|1.2562
|614
|2006.07.24 05:09
|modify
|163
|0.04
|1.2659
|1.2673
|1.2562
|615
|2006.07.24 05:09
|modify
|163
|0.04
|1.2659
|1.2672
|1.2562
|616
|2006.07.24 05:10
|modify
|163
|0.04
|1.2659
|1.2671
|1.2562
|617
|2006.07.24 05:10
|close
|163
|0.04
|1.2653
|1.2671
|1.2562
|2.40
|2025.70
|618
|2006.07.24 07:09
|sell
|164
|0.04
|1.2638
|1.2655
|1.2541
|619
|2006.07.24 07:19
|modify
|164
|0.04
|1.2638
|1.2654
|1.2541
|620
|2006.07.24 07:19
|modify
|164
|0.04
|1.2638
|1.2653
|1.2541
|621
|2006.07.24 07:19
|modify
|164
|0.04
|1.2638
|1.2652
|1.2541
|622
|2006.07.24 07:20
|modify
|164
|0.04
|1.2638
|1.2651
|1.2541
|623
|2006.07.24 07:20
|close
|164
|0.04
|1.2631
|1.2651
|1.2541
|2.80
|2028.50
|624
|2006.07.24 12:19
|sell
|165
|0.04
|1.2636
|1.2653
|1.2539
|625
|2006.07.24 13:16
|close
|165
|0.04
|1.2629
|1.2653
|1.2539
|2.80
|2031.30
|626
|2006.07.24 15:46
|sell
|166
|0.04
|1.2633
|1.2650
|1.2536
|627
|2006.07.24 17:24
|modify
|166
|0.04
|1.2633
|1.2649
|1.2536
|628
|2006.07.24 17:24
|close
|166
|0.04
|1.2626
|1.2649
|1.2536
|2.80
|2034.10
|629
|2006.07.24 20:10
|sell
|167
|0.04
|1.2633
|1.2650
|1.2536
|630
|2006.07.24 22:49
|modify
|167
|0.04
|1.2633
|1.2650
|1.2536
|631
|2006.07.24 22:51
|modify
|167
|0.04
|1.2633
|1.2649
|1.2536
|632
|2006.07.24 22:52
|modify
|167
|0.04
|1.2633
|1.2648
|1.2536
|633
|2006.07.24 22:52
|modify
|167
|0.04
|1.2633
|1.2647
|1.2536
|634
|2006.07.24 22:52
|close
|167
|0.04
|1.2626
|1.2647
|1.2536
|2.80
|2036.90
|635
|2006.07.25 01:52
|sell
|168
|0.04
|1.2620
|1.2637
|1.2523
|636
|2006.07.25 02:24
|modify
|168
|0.04
|1.2620
|1.2637
|1.2523
|637
|2006.07.25 02:25
|modify
|168
|0.04
|1.2620
|1.2636
|1.2523
|638
|2006.07.25 02:30
|modify
|168
|0.04
|1.2620
|1.2635
|1.2523
|639
|2006.07.25 04:15
|s/l
|168
|0.04
|1.263499
|1.2635
|1.2523
|-6.00
|2030.90
|640
|2006.07.25 13:40
|sell
|169
|0.04
|1.2652
|1.2669
|1.2555
|641
|2006.07.25 14:06
|close
|169
|0.04
|1.2645
|1.2669
|1.2555
|2.80
|2033.70
|642
|2006.07.25 18:50
|sell
|170
|0.04
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|643
|2006.07.26 01:09
|close
|170
|0.04
|1.2572
|1.2597
|1.2483
|3.44
|2037.14
|644
|2006.07.26 01:39
|sell
|171
|0.04
|1.2582
|1.2599
|1.2485
|645
|2006.07.26 05:40
|modify
|171
|0.04
|1.2582
|1.2599
|1.2485
|646
|2006.07.26 05:50
|modify
|171
|0.04
|1.2582
|1.2598
|1.2485
|647
|2006.07.26 05:51
|modify
|171
|0.04
|1.2582
|1.2597
|1.2485
|648
|2006.07.26 05:52
|modify
|171
|0.04
|1.2582
|1.2596
|1.2485
|649
|2006.07.26 05:52
|modify
|171
|0.04
|1.2582
|1.2595
|1.2485
|650
|2006.07.26 05:52
|modify
|171
|0.04
|1.2582
|1.2594
|1.2485
|651
|2006.07.26 05:54
|modify
|171
|0.04
|1.2582
|1.2593
|1.2485
|652
|2006.07.26 05:54
|close
|171
|0.04
|1.2575
|1.2593
|1.2485
|2.80
|2039.94
|653
|2006.07.26 06:39
|sell
|172
|0.04
|1.2579
|1.2596
|1.2482
|654
|2006.07.26 06:39
|modify
|172
|0.04
|1.2579
|1.2593
|1.2482
|655
|2006.07.26 06:42
|modify
|172
|0.04
|1.2579
|1.2592
|1.2482
|656
|2006.07.26 06:43
|modify
|172
|0.04
|1.2579
|1.2591
|1.2482
|657
|2006.07.26 06:48
|modify
|172
|0.04
|1.2579
|1.2590
|1.2482
|658
|2006.07.26 07:09
|s/l
|172
|0.04
|1.259036
|1.2590
|1.2482
|-4.54
|2035.40
|659
|2006.07.26 08:04
|sell
|173
|0.04
|1.2577
|1.2594
|1.2480
|660
|2006.07.26 08:16
|s/l
|173
|0.04
|1.2594
|1.2594
|1.2480
|-6.80
|2028.60
|661
|2006.07.28 02:10
|sell
|174
|0.04
|1.2687
|1.2704
|1.2590
|662
|2006.07.28 05:30
|modify
|174
|0.04
|1.2687
|1.2703
|1.2590
|663
|2006.07.28 08:09
|modify
|174
|0.04
|1.2687
|1.2703
|1.2590
|664
|2006.07.28 08:09
|modify
|174
|0.04
|1.2687
|1.2702
|1.2590
|665
|2006.07.28 08:09
|modify
|174
|0.04
|1.2687
|1.2701
|1.2590
|666
|2006.07.28 08:10
|modify
|174
|0.04
|1.2687
|1.2700
|1.2590
|667
|2006.07.28 10:30
|modify
|174
|0.04
|1.2687
|1.2700
|1.2590
|668
|2006.07.28 10:30
|modify
|174
|0.04
|1.2687
|1.2699
|1.2590
|669
|2006.07.28 10:30
|modify
|174
|0.04
|1.2687
|1.2698
|1.2590
|670
|2006.07.28 10:30
|close
|174
|0.04
|1.2680
|1.2698
|1.2590
|2.80
|2031.40
|671
|2006.07.28 12:30
|sell
|175
|0.04
|1.2669
|1.2686
|1.2572
|672
|2006.07.28 12:34
|s/l
|175
|0.04
|1.2686
|1.2686
|1.2572
|-6.80
|2024.60
|673
|2006.07.28 12:34
|sell
|176
|0.04
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|674
|2006.07.28 12:34
|s/l
|176
|0.04
|1.2701
|1.2701
|1.2587
|-6.80
|2017.80
|675
|2006.07.28 12:34
|sell
|177
|0.04
|1.2699
|1.2716
|1.2602
|676
|2006.07.28 12:35
|modify
|177
|0.04
|1.2699
|1.2716
|1.2602
|677
|2006.07.28 12:36
|s/l
|177
|0.04
|1.271568
|1.2716
|1.2602
|-6.67
|2011.13
|678
|2006.07.31 02:46
|sell
|178
|0.04
|1.2756
|1.2773
|1.2659
|679
|2006.07.31 06:10
|modify
|178
|0.04
|1.2756
|1.2772
|1.2659
|680
|2006.07.31 06:39
|modify
|178
|0.04
|1.2756
|1.2771
|1.2659
|681
|2006.07.31 06:40
|modify
|178
|0.04
|1.2756
|1.2770
|1.2659
|682
|2006.07.31 07:50
|modify
|178
|0.04
|1.2756
|1.2769
|1.2659
|683
|2006.07.31 07:51
|modify
|178
|0.04
|1.2756
|1.2768
|1.2659
|684
|2006.07.31 07:51
|close
|178
|0.04
|1.2749
|1.2768
|1.2659
|2.80
|2013.93
|685
|2006.07.31 11:37
|sell
|179
|0.04
|1.2763
|1.2780
|1.2666
|686
|2006.07.31 11:48
|s/l
|179
|0.04
|1.2780
|1.2780
|1.2666
|-6.80
|2007.13
|687
|2006.08.01 02:07
|sell
|180
|0.04
|1.2750
|1.2767
|1.2653
|688
|2006.08.01 04:35
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2767
|1.2653
|689
|2006.08.01 04:36
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2766
|1.2653
|690
|2006.08.01 04:37
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2765
|1.2653
|691
|2006.08.01 04:39
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2764
|1.2653
|692
|2006.08.01 04:40
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2763
|1.2653
|693
|2006.08.01 04:45
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2762
|1.2653
|694
|2006.08.01 04:46
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2761
|1.2653
|695
|2006.08.01 04:49
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2760
|1.2653
|696
|2006.08.01 04:50
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2759
|1.2653
|697
|2006.08.01 04:51
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2758
|1.2653
|698
|2006.08.01 04:52
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2757
|1.2653
|699
|2006.08.01 04:54
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2756
|1.2653
|700
|2006.08.01 04:54
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2755
|1.2653
|701
|2006.08.01 04:54
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2754
|1.2653
|702
|2006.08.01 04:55
|modify
|180
|0.04
|1.2750
|1.2753
|1.2653
|703
|2006.08.01 05:00
|close
|180
|0.04
|1.2736
|1.2753
|1.2653
|5.60
|2012.73
|704
|2006.08.01 08:35
|sell
|181
|0.04
|1.2742
|1.2759
|1.2645
|705
|2006.08.01 09:40
|modify
|181
|0.04
|1.2742
|1.2759
|1.2645
|706
|2006.08.01 10:37
|s/l
|181
|0.04
|1.275895
|1.2759
|1.2645
|-6.78
|2005.95
|707
|2006.08.01 15:22
|sell
|182
|0.04
|1.2752
|1.2769
|1.2655
|708
|2006.08.01 15:39
|s/l
|182
|0.04
|1.2769
|1.2769
|1.2655
|-6.80
|1999.15
|709
|2006.08.02 12:18
|sell
|183
|0.04
|1.2811
|1.2828
|1.2714
|710
|2006.08.02 12:18
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2828
|1.2714
|711
|2006.08.02 12:19
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2827
|1.2714
|712
|2006.08.02 12:19
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2826
|1.2714
|713
|2006.08.02 12:19
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2825
|1.2714
|714
|2006.08.02 12:19
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2824
|1.2714
|715
|2006.08.02 12:19
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2823
|1.2714
|716
|2006.08.02 12:19
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2822
|1.2714
|717
|2006.08.02 12:19
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2821
|1.2714
|718
|2006.08.02 12:21
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2820
|1.2714
|719
|2006.08.02 12:21
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2819
|1.2714
|720
|2006.08.02 12:21
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2818
|1.2714
|721
|2006.08.02 12:22
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2817
|1.2714
|722
|2006.08.02 12:22
|modify
|183
|0.04
|1.2811
|1.2816
|1.2714
|723
|2006.08.02 12:22
|close
|183
|0.04
|1.2799
|1.2816
|1.2714
|4.80
|2003.95
|724
|2006.08.02 13:22
|sell
|184
|0.04
|1.2812
|1.2829
|1.2715
|725
|2006.08.02 13:39
|modify
|184
|0.04
|1.2812
|1.2828
|1.2715
|726
|2006.08.02 13:39
|modify
|184
|0.04
|1.2812
|1.2827
|1.2715
|727
|2006.08.02 13:39
|modify
|184
|0.04
|1.2812
|1.2826
|1.2715
|728
|2006.08.02 13:40
|modify
|184
|0.04
|1.2812
|1.2825
|1.2715
|729
|2006.08.02 13:52
|modify
|184
|0.04
|1.2812
|1.2824
|1.2715
|730
|2006.08.02 13:54
|modify
|184
|0.04
|1.2812
|1.2823
|1.2715
|731
|2006.08.02 13:54
|modify
|184
|0.04
|1.2812
|1.2822
|1.2715
|732
|2006.08.02 13:54
|modify
|184
|0.04
|1.2812
|1.2821
|1.2715
|733
|2006.08.02 13:54
|modify
|184
|0.04
|1.2812
|1.2820
|1.2715
|734
|2006.08.02 13:54
|close
|184
|0.04
|1.2802
|1.2820
|1.2715
|4.00
|2007.95
|735
|2006.08.02 14:39
|sell
|185
|0.04
|1.2815
|1.2832
|1.2718
|736
|2006.08.02 14:54
|modify
|185
|0.04
|1.2815
|1.2831
|1.2718
|737
|2006.08.02 14:54
|modify
|185
|0.04
|1.2815
|1.2830
|1.2718
|738
|2006.08.02 14:54
|modify
|185
|0.04
|1.2815
|1.2829
|1.2718
|739
|2006.08.02 14:55
|modify
|185
|0.04
|1.2815
|1.2828
|1.2718
|740
|2006.08.02 15:02
|modify
|185
|0.04
|1.2815
|1.2828
|1.2718
|741
|2006.08.02 15:04
|modify
|185
|0.04
|1.2815
|1.2827
|1.2718
|742
|2006.08.02 15:04
|modify
|185
|0.04
|1.2815
|1.2826
|1.2718
|743
|2006.08.02 15:04
|modify
|185
|0.04
|1.2815
|1.2825
|1.2718
|744
|2006.08.02 15:04
|modify
|185
|0.04
|1.2815
|1.2824
|1.2718
|745
|2006.08.02 15:05
|modify
|185
|0.04
|1.2815
|1.2823
|1.2718
|746
|2006.08.02 15:05
|close
|185
|0.04
|1.2803
|1.2823
|1.2718
|4.80
|2012.75
|747
|2006.08.03 11:06
|sell
|186
|0.04
|1.2767
|1.2784
|1.2670
|748
|2006.08.03 11:24
|s/l
|186
|0.04
|1.2784
|1.2784
|1.2670
|-6.80
|2005.95
|749
|2006.08.03 11:46
|sell
|187
|0.04
|1.2768
|1.2785
|1.2671
|750
|2006.08.03 11:55
|s/l
|187
|0.04
|1.2785
|1.2785
|1.2671
|-6.80
|1999.15
|751
|2006.08.03 16:24
|sell
|188
|0.04
|1.2786
|1.2803
|1.2689
|752
|2006.08.03 16:55
|s/l
|188
|0.04
|1.2803
|1.2803
|1.2689
|-6.80
|1992.35
|753
|2006.08.04 10:24
|sell
|189
|0.04
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|754
|2006.08.04 10:27
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2808
|1.2695
|755
|2006.08.04 10:28
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2807
|1.2695
|756
|2006.08.04 10:30
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2806
|1.2695
|757
|2006.08.04 10:30
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2805
|1.2695
|758
|2006.08.04 10:31
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2804
|1.2695
|759
|2006.08.04 10:31
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2803
|1.2695
|760
|2006.08.04 11:05
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2803
|1.2695
|761
|2006.08.04 11:07
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2802
|1.2695
|762
|2006.08.04 11:08
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2801
|1.2695
|763
|2006.08.04 11:09
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2800
|1.2695
|764
|2006.08.04 11:10
|modify
|189
|0.04
|1.2792
|1.2799
|1.2695
|765
|2006.08.04 11:10
|close
|189
|0.04
|1.2783
|1.2799
|1.2695
|3.60
|1995.95
|766
|2006.08.04 11:54
|sell
|190
|0.04
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|767
|2006.08.04 11:54
|modify
|190
|0.04
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|768
|2006.08.04 11:58
|modify
|190
|0.04
|1.2795
|1.2811
|1.2698
|769
|2006.08.04 12:09
|modify
|190
|0.04
|1.2795
|1.2810
|1.2698
|770
|2006.08.04 12:18
|modify
|190
|0.04
|1.2795
|1.2809
|1.2698
|771
|2006.08.04 12:22
|s/l
|190
|0.04
|1.280867
|1.2809
|1.2698
|-5.47
|1990.48
|772
|2006.08.07 07:50
|sell
|191
|0.04
|1.2877
|1.2894
|1.2780
|773
|2006.08.07 07:50
|modify
|191
|0.04
|1.2877
|1.2891
|1.2780
|774
|2006.08.07 08:06
|modify
|191
|0.04
|1.2877
|1.2891
|1.2780
|775
|2006.08.07 08:07
|modify
|191
|0.04
|1.2877
|1.2890
|1.2780
|776
|2006.08.07 08:07
|modify
|191
|0.04
|1.2877
|1.2889
|1.2780
|777
|2006.08.07 08:09
|modify
|191
|0.04
|1.2877
|1.2888
|1.2780
|778
|2006.08.07 08:09
|modify
|191
|0.04
|1.2877
|1.2887
|1.2780
|779
|2006.08.07 08:09
|modify
|191
|0.04
|1.2877
|1.2886
|1.2780
|780
|2006.08.07 08:09
|modify
|191
|0.04
|1.2877
|1.2885
|1.2780
|781
|2006.08.07 08:09
|close
|191
|0.04
|1.2870
|1.2885
|1.2780
|2.80
|1993.28
|782
|2006.08.07 10:07
|sell
|192
|0.04
|1.2863
|1.2880
|1.2766
|783
|2006.08.07 10:23
|modify
|192
|0.04
|1.2863
|1.2879
|1.2766
|784
|2006.08.07 10:24
|modify
|192
|0.04
|1.2863
|1.2878
|1.2766
|785
|2006.08.07 10:25
|modify
|192
|0.04
|1.2863
|1.2877
|1.2766
|786
|2006.08.07 11:24
|modify
|192
|0.04
|1.2863
|1.2876
|1.2766
|787
|2006.08.07 11:24
|modify
|192
|0.04
|1.2863
|1.2875
|1.2766
|788
|2006.08.07 11:30
|modify
|192
|0.04
|1.2863
|1.2874
|1.2766
|789
|2006.08.07 11:31
|modify
|192
|0.04
|1.2863
|1.2873
|1.2766
|790
|2006.08.07 11:32
|modify
|192
|0.04
|1.2863
|1.2872
|1.2766
|791
|2006.08.07 11:54
|modify
|192
|0.04
|1.2863
|1.2871
|1.2766
|792
|2006.08.07 11:54
|close
|192
|0.04
|1.2854
|1.2871
|1.2766
|3.60
|1996.88
|793
|2006.08.07 12:30
|sell
|193
|0.04
|1.2864
|1.2881
|1.2767
|794
|2006.08.07 14:24
|modify
|193
|0.04
|1.2864
|1.2881
|1.2767
|795
|2006.08.07 14:25
|modify
|193
|0.04
|1.2864
|1.2880
|1.2767
|796
|2006.08.07 14:54
|modify
|193
|0.04
|1.2864
|1.2879
|1.2767
|797
|2006.08.07 14:55
|modify
|193
|0.04
|1.2864
|1.2878
|1.2767
|798
|2006.08.07 16:30
|modify
|193
|0.04
|1.2864
|1.2877
|1.2767
|799
|2006.08.07 16:31
|modify
|193
|0.04
|1.2864
|1.2876
|1.2767
|800
|2006.08.07 17:00
|close
|193
|0.04
|1.2854
|1.2876
|1.2767
|4.00
|2000.88
|801
|2006.08.08 18:04
|sell
|194
|0.04
|1.2845
|1.2862
|1.2748
|802
|2006.08.08 18:06
|s/l
|194
|0.04
|1.2862
|1.2862
|1.2748
|-6.80
|1994.08
|803
|2006.08.08 23:09
|sell
|195
|0.04
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|804
|2006.08.08 23:39
|s/l
|195
|0.04
|1.2796
|1.2796
|1.2682
|-6.80
|1987.28
|805
|2006.08.08 23:39
|sell
|196
|0.04
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|806
|2006.08.09 00:07
|close
|196
|0.04
|1.2787
|1.2811
|1.2697
|3.04
|1990.32
|807
|2006.08.09 05:51
|sell
|197
|0.04
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|808
|2006.08.09 06:09
|s/l
|197
|0.04
|1.2827
|1.2827
|1.2713
|-6.80
|1983.52
|809
|2006.08.09 22:54
|sell
|198
|0.04
|1.2877
|1.2894
|1.2780
|810
|2006.08.09 23:20
|modify
|198
|0.04
|1.2877
|1.2893
|1.2780
|811
|2006.08.09 23:22
|modify
|198
|0.04
|1.2877
|1.2892
|1.2780
|812
|2006.08.09 23:22
|modify
|198
|0.04
|1.2877
|1.2891
|1.2780
|813
|2006.08.09 23:22
|close
|198
|0.04
|1.2868
|1.2891
|1.2780
|3.60
|1987.12
|814
|2006.08.10 01:24
|sell
|199
|0.04
|1.2876
|1.2893
|1.2779
|815
|2006.08.10 05:31
|modify
|199
|0.04
|1.2876
|1.2892
|1.2779
|816
|2006.08.10 05:31
|modify
|199
|0.04
|1.2876
|1.2891
|1.2779
|817
|2006.08.10 05:32
|modify
|199
|0.04
|1.2876
|1.2890
|1.2779
|818
|2006.08.10 06:09
|s/l
|199
|0.04
|1.28903
|1.2890
|1.2779
|-5.72
|1981.40
|819
|2006.08.10 09:09
|sell
|200
|0.04
|1.2872
|1.2889
|1.2775
|820
|2006.08.10 09:24
|modify
|200
|0.04
|1.2872
|1.2888
|1.2775
|821
|2006.08.10 09:24
|modify
|200
|0.04
|1.2872
|1.2887
|1.2775
|822
|2006.08.10 09:25
|modify
|200
|0.04
|1.2872
|1.2886
|1.2775
|823
|2006.08.10 09:25
|close
|200
|0.04
|1.2862
|1.2886
|1.2775
|4.00
|1985.40
|824
|2006.08.10 17:24
|sell
|201
|0.04
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|825
|2006.08.10 18:52
|s/l
|201
|0.04
|1.2796
|1.2796
|1.2682
|-6.80
|1978.60
|826
|2006.08.10 18:52
|sell
|202
|0.04
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|827
|2006.08.11 01:00
|close
|202
|0.04
|1.2785
|1.2811
|1.2697
|3.84
|1982.45
|828
|2006.08.11 07:07
|sell
|203
|0.04
|1.2778
|1.2795
|1.2681
|829
|2006.08.11 07:24
|modify
|203
|0.04
|1.2778
|1.2794
|1.2681
|830
|2006.08.11 07:24
|modify
|203
|0.04
|1.2778
|1.2793
|1.2681
|831
|2006.08.11 07:25
|modify
|203
|0.04
|1.2778
|1.2792
|1.2681
|832
|2006.08.11 07:54
|s/l
|203
|0.04
|1.279206
|1.2792
|1.2681
|-5.62
|1976.83
|833
|2006.08.11 07:54
|sell
|204
|0.04
|1.2791
|1.2808
|1.2694
|834
|2006.08.11 07:59
|modify
|204
|0.04
|1.2791
|1.2805
|1.2694
|835
|2006.08.11 08:00
|modify
|204
|0.04
|1.2791
|1.2804
|1.2694
|836
|2006.08.11 08:00
|modify
|204
|0.04
|1.2791
|1.2803
|1.2694
|837
|2006.08.11 08:00
|modify
|204
|0.04
|1.2791
|1.2802
|1.2694
|838
|2006.08.11 08:00
|close
|204
|0.04
|1.2783
|1.2802
|1.2694
|3.20
|1980.03
|839
|2006.08.11 13:34
|sell
|205
|0.04
|1.2737
|1.2754
|1.2640
|840
|2006.08.11 13:49
|s/l
|205
|0.04
|1.2754
|1.2754
|1.2640
|-6.80
|1973.23
|841
|2006.08.11 13:49
|sell
|206
|0.04
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|842
|2006.08.11 14:24
|s/l
|206
|0.04
|1.2770
|1.2770
|1.2656
|-6.80
|1966.43
|843
|2006.08.11 14:24
|sell
|207
|0.04
|1.2769
|1.2786
|1.2672
|844
|2006.08.11 15:54
|close
|207
|0.04
|1.2760
|1.2786
|1.2672
|3.60
|1970.03
|845
|2006.08.11 19:16
|sell
|208
|0.04
|1.2731
|1.2748
|1.2634
|846
|2006.08.13 21:00
|close
|208
|0.04
|1.2721
|1.2748
|1.2634
|4.00
|1974.03
|847
|2006.08.13 22:09
|sell
|209
|0.04
|1.2717
|1.2734
|1.2620
|848
|2006.08.13 23:04
|s/l
|209
|0.04
|1.2734
|1.2734
|1.2620
|-6.80
|1967.23
|849
|2006.08.13 23:07
|sell
|210
|0.04
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|850
|2006.08.14 00:10
|close
|210
|0.04
|1.2730
|1.2758
|1.2644
|4.64
|1971.87
|851
|2006.08.14 12:39
|sell
|211
|0.04
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|852
|2006.08.14 13:30
|s/l
|211
|0.04
|1.2743
|1.2743
|1.2629
|-6.80
|1965.07
|853
|2006.08.14 13:31
|sell
|212
|0.04
|1.2745
|1.2762
|1.2648
|854
|2006.08.14 13:52
|modify
|212
|0.04
|1.2745
|1.2762
|1.2648
|855
|2006.08.14 13:52
|close
|212
|0.04
|1.2738
|1.2762
|1.2648
|2.80
|1967.87
|856
|2006.08.14 14:19
|sell
|213
|0.04
|1.2748
|1.2765
|1.2651
|857
|2006.08.14 15:00
|modify
|213
|0.04
|1.2748
|1.2765
|1.2651
|858
|2006.08.14 15:01
|modify
|213
|0.04
|1.2748
|1.2764
|1.2651
|859
|2006.08.14 15:01
|modify
|213
|0.04
|1.2748
|1.2763
|1.2651
|860
|2006.08.14 15:03
|modify
|213
|0.04
|1.2748
|1.2762
|1.2651
|861
|2006.08.14 15:31
|modify
|213
|0.04
|1.2748
|1.2761
|1.2651
|862
|2006.08.14 15:31
|close
|213
|0.04
|1.2736
|1.2761
|1.2651
|4.80
|1972.67
|863
|2006.08.15 06:07
|buy
|214
|0.04
|1.2738
|1.2721
|1.2835
|864
|2006.08.15 06:51
|s/l
|214
|0.04
|1.2721
|1.2721
|1.2835
|-6.80
|1965.87
|865
|2006.08.15 07:10
|sell
|215
|0.04
|1.2729
|1.2746
|1.2632
|866
|2006.08.15 07:16
|modify
|215
|0.04
|1.2729
|1.2745
|1.2632
|867
|2006.08.15 07:18
|modify
|215
|0.04
|1.2729
|1.2744
|1.2632
|868
|2006.08.15 08:54
|modify
|215
|0.04
|1.2729
|1.2744
|1.2632
|869
|2006.08.15 08:55
|modify
|215
|0.04
|1.2729
|1.2743
|1.2632
|870
|2006.08.15 09:04
|close
|215
|0.04
|1.2720
|1.2743
|1.2632
|3.60
|1969.47
|871
|2006.08.15 12:34
|sell
|216
|0.04
|1.2733
|1.2750
|1.2636
|872
|2006.08.15 12:36
|s/l
|216
|0.04
|1.2750
|1.2750
|1.2636
|-6.80
|1962.67
|873
|2006.08.16 11:45
|sell
|217
|0.04
|1.2788
|1.2805
|1.2691
|874
|2006.08.16 11:45
|modify
|217
|0.04
|1.2788
|1.2803
|1.2691
|875
|2006.08.16 11:45
|modify
|217
|0.04
|1.2788
|1.2802
|1.2691
|876
|2006.08.16 11:51
|modify
|217
|0.04
|1.2788
|1.2801
|1.2691
|877
|2006.08.16 11:52
|modify
|217
|0.04
|1.2788
|1.2800
|1.2691
|878
|2006.08.16 11:54
|modify
|217
|0.04
|1.2788
|1.2799
|1.2691
|879
|2006.08.16 11:55
|modify
|217
|0.04
|1.2788
|1.2798
|1.2691
|880
|2006.08.16 12:31
|s/l
|217
|0.04
|1.279812
|1.2798
|1.2691
|-4.05
|1958.62
|881
|2006.08.17 15:09
|sell
|218
|0.04
|1.2871
|1.2888
|1.2774
|882
|2006.08.17 15:22
|modify
|218
|0.04
|1.2871
|1.2887
|1.2774
|883
|2006.08.17 15:23
|modify
|218
|0.04
|1.2871
|1.2886
|1.2774
|884
|2006.08.17 15:24
|modify
|218
|0.04
|1.2871
|1.2885
|1.2774
|885
|2006.08.17 15:24
|modify
|218
|0.04
|1.2871
|1.2884
|1.2774
|886
|2006.08.17 15:24
|close
|218
|0.04
|1.2865
|1.2884
|1.2774
|2.40
|1961.02
|887
|2006.08.17 15:45
|sell
|219
|0.04
|1.2871
|1.2888
|1.2774
|888
|2006.08.17 16:06
|modify
|219
|0.04
|1.2871
|1.2887
|1.2774
|889
|2006.08.17 16:06
|modify
|219
|0.04
|1.2871
|1.2886
|1.2774
|890
|2006.08.17 16:07
|modify
|219
|0.04
|1.2871
|1.2885
|1.2774
|891
|2006.08.17 16:08
|modify
|219
|0.04
|1.2871
|1.2884
|1.2774
|892
|2006.08.17 16:09
|modify
|219
|0.04
|1.2871
|1.2883
|1.2774
|893
|2006.08.17 16:09
|modify
|219
|0.04
|1.2871
|1.2882
|1.2774
|894
|2006.08.17 16:09
|close
|219
|0.04
|1.2862
|1.2882
|1.2774
|3.60
|1964.62
|895
|2006.08.17 18:54
|sell
|220
|0.04
|1.2828
|1.2845
|1.2731
|896
|2006.08.17 21:40
|close
|220
|0.04
|1.2822
|1.2845
|1.2731
|2.40
|1967.02
|897
|2006.08.18 10:15
|sell
|221
|0.04
|1.2834
|1.2851
|1.2737
|898
|2006.08.18 10:15
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2849
|1.2737
|899
|2006.08.18 10:19
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2848
|1.2737
|900
|2006.08.18 10:20
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2847
|1.2737
|901
|2006.08.18 10:22
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2846
|1.2737
|902
|2006.08.18 10:23
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2845
|1.2737
|903
|2006.08.18 10:24
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2844
|1.2737
|904
|2006.08.18 10:25
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2843
|1.2737
|905
|2006.08.18 10:30
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2842
|1.2737
|906
|2006.08.18 10:30
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2841
|1.2737
|907
|2006.08.18 10:31
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2840
|1.2737
|908
|2006.08.18 10:51
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2839
|1.2737
|909
|2006.08.18 10:52
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2838
|1.2737
|910
|2006.08.18 10:54
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2837
|1.2737
|911
|2006.08.18 10:55
|modify
|221
|0.04
|1.2834
|1.2836
|1.2737
|912
|2006.08.18 10:55
|close
|221
|0.04
|1.2822
|1.2836
|1.2737
|4.80
|1971.82
|913
|2006.08.18 13:07
|sell
|222
|0.04
|1.2809
|1.2826
|1.2712
|914
|2006.08.18 13:14
|modify
|222
|0.04
|1.2809
|1.2825
|1.2712
|915
|2006.08.18 13:20
|modify
|222
|0.04
|1.2809
|1.2824
|1.2712
|916
|2006.08.18 13:21
|modify
|222
|0.04
|1.2809
|1.2823
|1.2712
|917
|2006.08.18 13:22
|modify
|222
|0.04
|1.2809
|1.2822
|1.2712
|918
|2006.08.18 13:24
|modify
|222
|0.04
|1.2809
|1.2821
|1.2712
|919
|2006.08.18 13:25
|modify
|222
|0.04
|1.2809
|1.2820
|1.2712
|920
|2006.08.18 13:49
|s/l
|222
|0.04
|1.282023
|1.2820
|1.2712
|-4.49
|1967.33
|921
|2006.08.18 13:49
|sell
|223
|0.04
|1.2821
|1.2838
|1.2724
|922
|2006.08.18 13:54
|s/l
|223
|0.04
|1.2838
|1.2838
|1.2724
|-6.80
|1960.53
|923
|2006.08.18 13:54
|sell
|224
|0.04
|1.2836
|1.2853
|1.2739
|924
|2006.08.18 13:58
|modify
|224
|0.04
|1.2836
|1.2852
|1.2739
|925
|2006.08.18 13:58
|modify
|224
|0.04
|1.2836
|1.2851
|1.2739
|926
|2006.08.18 14:04
|modify
|224
|0.04
|1.2836
|1.2851
|1.2739
|927
|2006.08.18 14:04
|close
|224
|0.04
|1.2829
|1.2851
|1.2739
|2.80
|1963.33
|928
|2006.08.18 14:04
|buy
|225
|0.04
|1.2830
|1.2813
|1.2927
|929
|2006.08.18 14:10
|s/l
|225
|0.04
|1.2813
|1.2813
|1.2927
|-6.80
|1956.53
|930
|2006.08.22 14:55
|sell
|226
|0.04
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|931
|2006.08.22 15:13
|close
|226
|0.04
|1.2813
|1.2835
|1.2721
|2.00
|1958.53
|932
|2006.08.23 06:55
|sell
|227
|0.04
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|933
|2006.08.23 06:55
|modify
|227
|0.04
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|934
|2006.08.23 06:56
|modify
|227
|0.04
|1.2804
|1.2820
|1.2707
|935
|2006.08.23 07:22
|s/l
|227
|0.04
|1.281954
|1.2820
|1.2707
|-6.21
|1952.32
|936
|2006.08.23 18:33
|sell
|228
|0.04
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|937
|2006.08.23 22:11
|modify
|228
|0.04
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|938
|2006.08.23 22:27
|modify
|228
|0.04
|1.2795
|1.2811
|1.2698
|939
|2006.08.23 22:27
|modify
|228
|0.04
|1.2795
|1.2810
|1.2698
|940
|2006.08.23 22:28
|modify
|228
|0.04
|1.2795
|1.2809
|1.2698
|941
|2006.08.23 22:30
|modify
|228
|0.04
|1.2795
|1.2808
|1.2698
|942
|2006.08.23 22:31
|modify
|228
|0.04
|1.2795
|1.2807
|1.2698
|943
|2006.08.23 22:43
|modify
|228
|0.04
|1.2795
|1.2806
|1.2698
|944
|2006.08.23 22:43
|modify
|228
|0.04
|1.2795
|1.2805
|1.2698
|945
|2006.08.23 23:00
|close
|228
|0.04
|1.2782
|1.2805
|1.2698
|5.20
|1957.52
|946
|2006.08.24 06:13
|sell
|229
|0.04
|1.2782
|1.2799
|1.2685
|947
|2006.08.24 06:14
|modify
|229
|0.04
|1.2782
|1.2798
|1.2685
|948
|2006.08.24 06:14
|modify
|229
|0.04
|1.2782
|1.2796
|1.2685
|949
|2006.08.24 06:15
|modify
|229
|0.04
|1.2782
|1.2795
|1.2685
|950
|2006.08.24 06:17
|modify
|229
|0.04
|1.2782
|1.2794
|1.2685
|951
|2006.08.24 06:17
|modify
|229
|0.04
|1.2782
|1.2793
|1.2685
|952
|2006.08.24 06:18
|modify
|229
|0.04
|1.2782
|1.2792
|1.2685
|953
|2006.08.24 06:23
|modify
|229
|0.04
|1.2782
|1.2790
|1.2685
|954
|2006.08.24 06:25
|modify
|229
|0.04
|1.2782
|1.2789
|1.2685
|955
|2006.08.24 06:25
|modify
|229
|0.04
|1.2782
|1.2788
|1.2685
|956
|2006.08.24 06:32
|modify
|229
|0.04
|1.2782
|1.2787
|1.2685
|957
|2006.08.24 06:32
|close
|229
|0.04
|1.2771
|1.2787
|1.2685
|4.40
|1961.92
|958
|2006.08.24 16:05
|sell
|230
|0.04
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|959
|2006.08.25 00:03
|modify
|230
|0.04
|1.2766
|1.2782
|1.2669
|960
|2006.08.25 00:03
|modify
|230
|0.04
|1.2766
|1.2780
|1.2669
|961
|2006.08.25 00:05
|modify
|230
|0.04
|1.2766
|1.2779
|1.2669
|962
|2006.08.25 00:05
|modify
|230
|0.04
|1.2766
|1.2778
|1.2669
|963
|2006.08.25 00:05
|close
|230
|0.04
|1.2754
|1.2778
|1.2669
|5.04
|1966.96
|964
|2006.08.25 07:43
|sell
|231
|0.04
|1.2774
|1.2791
|1.2677
|965
|2006.08.25 07:43
|modify
|231
|0.04
|1.2774
|1.2790
|1.2677
|966
|2006.08.25 07:44
|modify
|231
|0.04
|1.2774
|1.2789
|1.2677
|967
|2006.08.25 07:57
|modify
|231
|0.04
|1.2774
|1.2788
|1.2677
|968
|2006.08.25 07:57
|modify
|231
|0.04
|1.2774
|1.2787
|1.2677
|969
|2006.08.25 07:58
|modify
|231
|0.04
|1.2774
|1.2785
|1.2677
|970
|2006.08.25 07:58
|modify
|231
|0.04
|1.2774
|1.2784
|1.2677
|971
|2006.08.25 11:27
|close
|231
|0.04
|1.2766
|1.2784
|1.2677
|3.20
|1970.16
|972
|2006.08.28 16:22
|sell
|232
|0.04
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|973
|2006.08.28 17:16
|modify
|232
|0.04
|1.2792
|1.2808
|1.2695
|974
|2006.08.28 18:46
|modify
|232
|0.04
|1.2792
|1.2808
|1.2695
|975
|2006.08.28 18:59
|modify
|232
|0.04
|1.2792
|1.2806
|1.2695
|976
|2006.08.28 19:00
|modify
|232
|0.04
|1.2792
|1.2805
|1.2695
|977
|2006.08.28 19:00
|modify
|232
|0.04
|1.2792
|1.2804
|1.2695
|978
|2006.08.28 20:30
|modify
|232
|0.04
|1.2792
|1.2803
|1.2695
|979
|2006.08.28 20:30
|modify
|232
|0.04
|1.2792
|1.2802
|1.2695
|980
|2006.08.28 20:52
|modify
|232
|0.04
|1.2792
|1.2800
|1.2695
|981
|2006.08.28 20:52
|close
|232
|0.04
|1.2781
|1.2800
|1.2695
|4.40
|1974.56
|982
|2006.08.29 11:33
|sell
|233
|0.04
|1.2814
|1.2831
|1.2717
|983
|2006.08.29 12:10
|modify
|233
|0.04
|1.2814
|1.2830
|1.2717
|984
|2006.08.29 12:12
|modify
|233
|0.04
|1.2814
|1.2829
|1.2717
|985
|2006.08.29 12:13
|modify
|233
|0.04
|1.2814
|1.2828
|1.2717
|986
|2006.08.29 12:16
|modify
|233
|0.04
|1.2814
|1.2827
|1.2717
|987
|2006.08.29 12:17
|modify
|233
|0.04
|1.2814
|1.2826
|1.2717
|988
|2006.08.29 12:17
|close
|233
|0.04
|1.2807
|1.2826
|1.2717
|2.80
|1977.36
|989
|2006.08.29 14:02
|sell
|234
|0.04
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|990
|2006.08.29 14:06
|modify
|234
|0.04
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|991
|2006.08.29 14:06
|modify
|234
|0.04
|1.2803
|1.2819
|1.2706
|992
|2006.08.29 14:06
|modify
|234
|0.04
|1.2803
|1.2818
|1.2706
|993
|2006.08.29 14:06
|modify
|234
|0.04
|1.2803
|1.2817
|1.2706
|994
|2006.08.29 14:06
|close
|234
|0.04
|1.2796
|1.2817
|1.2706
|2.80
|1980.16
|995
|2006.08.29 15:18
|sell
|235
|0.04
|1.2764
|1.2781
|1.2667
|996
|2006.08.29 15:45
|close
|235
|0.04
|1.2757
|1.2781
|1.2667
|2.80
|1982.96
|997
|2006.08.29 15:56
|sell
|236
|0.04
|1.2764
|1.2781
|1.2667
|998
|2006.08.29 18:01
|close
|236
|0.04
|1.2756
|1.2781
|1.2667
|3.20
|1986.16
|999
|2006.08.30 10:06
|sell
|237
|0.04
|1.2828
|1.2845
|1.2731
|1000
|2006.08.30 10:30
|modify
|237
|0.04
|1.2828
|1.2845
|1.2731
|1001
|2006.08.30 10:31
|modify
|237
|0.04
|1.2828
|1.2844
|1.2731
|1002
|2006.08.30 10:53
|modify
|237
|0.04
|1.2828
|1.2843
|1.2731
|1003
|2006.08.30 10:53
|modify
|237
|0.04
|1.2828
|1.2842
|1.2731
|1004
|2006.08.30 10:57
|modify
|237
|0.04
|1.2828
|1.2841
|1.2731
|1005
|2006.08.30 10:57
|close
|237
|0.04
|1.2821
|1.2841
|1.2731
|2.80
|1988.96
|1006
|2006.08.30 17:28
|sell
|238
|0.04
|1.2830
|1.2847
|1.2733
|1007
|2006.08.30 23:59
|close at stop
|238
|0.04
|1.2832
|1.2847
|1.2733
|-0.80
|1988.16