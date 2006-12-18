|Account: 1328036
|Name: ssds1e
|Currency: USD
|2006 December 29, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17991953
|2006.12.18 01:43
|balance
|Deposit
|500.00
|18032208
|2006.12.18 13:35
|sell
|0.10
|eurjpym
|154.43
|159.62
|149.62
|2006.12.19 01:13
|154.45
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.17
|18076875
|2006.12.18 22:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|154.71
|159.62
|149.62
|2006.12.19 01:12
|154.46
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|17991994
|2006.12.18 01:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3092
|0.0000
|1.3095
|2006.12.18 06:58
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|17999497
|2006.12.18 05:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3097
|0.0000
|1.3095
|2006.12.18 06:58
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18000288
|2006.12.18 05:53
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3103
|0.0000
|1.3095
|2006.12.18 06:58
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18005690
|2006.12.18 07:08
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3094
|0.0000
|1.3102
|2006.12.18 07:53
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18006265
|2006.12.18 07:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3103
|0.0000
|1.3102
|2006.12.18 07:53
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18008717
|2006.12.18 07:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3112
|0.0000
|1.3102
|2006.12.18 07:53
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18012764
|2006.12.18 08:23
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3106
|2006.12.18 08:40
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18028955
|2006.12.18 12:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3103
|2006.12.18 13:51
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18032225
|2006.12.18 13:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3103
|0.0000
|1.3103
|2006.12.18 13:51
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18034467
|2006.12.18 13:40
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3114
|0.0000
|1.3103
|2006.12.18 13:51
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18036708
|2006.12.18 13:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3091
|2006.12.18 14:49
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18055596
|2006.12.18 15:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3071
|0.0000
|1.3071
|2006.12.18 16:23
|1.3071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18056746
|2006.12.18 15:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3063
|0.0000
|1.3071
|2006.12.18 16:23
|1.3071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18067244
|2006.12.18 18:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3082
|0.0000
|1.3093
|2006.12.19 03:38
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.11
|18068241
|2006.12.18 19:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3089
|0.0000
|1.3093
|2006.12.19 03:38
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.08
|18072091
|2006.12.18 20:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3093
|2006.12.19 03:38
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.02
|0.08
|18072976
|2006.12.18 20:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3103
|0.0000
|1.3093
|2006.12.19 03:38
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.05
|0.80
|18091324
|2006.12.19 04:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3094
|0.0000
|1.3096
|2006.12.19 06:23
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18092307
|2006.12.19 04:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3089
|0.0000
|1.3096
|2006.12.19 06:23
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18095849
|2006.12.19 06:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3086
|0.0000
|1.3153
|2006.12.19 13:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|18096125
|2006.12.19 06:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3093
|0.0000
|1.3153
|2006.12.19 13:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|18096854
|2006.12.19 07:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3097
|0.0000
|1.3153
|2006.12.19 13:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|18099589
|2006.12.19 07:35
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3105
|0.0000
|1.3153
|2006.12.19 13:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|18103821
|2006.12.19 07:55
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3153
|2006.12.19 13:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|18110227
|2006.12.19 08:10
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3153
|2006.12.19 13:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|18119219
|2006.12.19 08:55
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3142
|0.0000
|1.3153
|2006.12.19 13:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|18129352
|2006.12.19 09:25
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3162
|0.0000
|1.3153
|2006.12.19 13:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|18142468
|2006.12.19 12:40
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.3170
|0.0000
|1.3153
|2006.12.19 13:30
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|43.52
|18148663
|2006.12.19 13:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3143
|0.0000
|1.3148
|2006.12.19 13:33
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18156716
|2006.12.19 13:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3142
|0.0000
|1.3147
|2006.12.19 13:42
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18172732
|2006.12.19 14:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3175
|0.0000
|1.3170
|2006.12.19 15:01
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18192281
|2006.12.19 17:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3187
|0.0000
|1.3203
|2006.12.19 19:31
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18193068
|2006.12.19 17:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3203
|2006.12.19 19:31
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18198880
|2006.12.19 18:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3200
|0.0000
|1.3203
|2006.12.19 19:31
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18203469
|2006.12.19 18:35
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3207
|0.0000
|1.3203
|2006.12.19 19:31
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18205460
|2006.12.19 18:55
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3214
|0.0000
|1.3203
|2006.12.19 19:31
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|18212910
|2006.12.19 20:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3196
|0.0000
|1.3198
|2006.12.19 22:01
|1.3198
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.02
|18214460
|2006.12.19 20:46
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3191
|0.0000
|1.3198
|2006.12.19 22:01
|1.3198
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.14
|18218839
|2006.12.19 22:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3198
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|18220459
|2006.12.19 22:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3204
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|18223883
|2006.12.19 23:40
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3211
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|18230591
|2006.12.20 00:55
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3218
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|18233677
|2006.12.20 01:05
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3224
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|18236323
|2006.12.20 01:45
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3231
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|18242060
|2006.12.20 03:40
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3238
|0.0000
|1.3227
|2006.12.20 04:47
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|18247539
|2006.12.20 05:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3228
|0.0000
|1.3233
|2006.12.20 06:31
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18250404
|2006.12.20 06:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3233
|0.0000
|1.3228
|2006.12.20 07:13
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18258577
|2006.12.20 08:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3217
|0.0000
|1.3222
|2006.12.20 08:18
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18266532
|2006.12.20 10:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3225
|0.0000
|1.3220
|2006.12.20 11:57
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18272225
|2006.12.20 12:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3221
|0.0000
|1.3210
|2006.12.20 15:14
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|18274854
|2006.12.20 13:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3208
|0.0000
|1.3210
|2006.12.20 15:14
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18285646
|2006.12.20 15:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3199
|0.0000
|1.3210
|2006.12.20 15:14
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18290325
|2006.12.20 15:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3200
|0.0000
|1.3195
|2006.12.20 15:37
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18295885
|2006.12.20 15:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3198
|0.0000
|1.3182
|2006.12.20 23:17
|1.3182
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.16
|18298544
|2006.12.20 15:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3190
|0.0000
|1.3182
|2006.12.20 23:17
|1.3182
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.16
|18305246
|2006.12.20 16:50
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3184
|0.0000
|1.3182
|2006.12.20 23:17
|1.3182
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.08
|18311915
|2006.12.20 17:30
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3182
|2006.12.20 23:17
|1.3182
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.20
|18333206
|2006.12.20 23:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3180
|0.0000
|1.3197
|2006.12.21 08:15
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|18334369
|2006.12.21 00:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3186
|0.0000
|1.3197
|2006.12.21 08:15
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|18344314
|2006.12.21 05:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3192
|0.0000
|1.3197
|2006.12.21 08:15
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18350925
|2006.12.21 07:40
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3199
|0.0000
|1.3197
|2006.12.21 08:15
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18352524
|2006.12.21 07:45
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3209
|0.0000
|1.3197
|2006.12.21 08:15
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|18366462
|2006.12.21 10:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3197
|0.0000
|1.3183
|2006.12.21 11:10
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18368704
|2006.12.21 10:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3180
|0.0000
|1.3183
|2006.12.21 11:10
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|18370513
|2006.12.21 10:45
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3183
|2006.12.21 11:10
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18377153
|2006.12.21 11:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3177
|0.0000
|1.3182
|2006.12.21 12:23
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18391314
|2006.12.21 13:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3170
|0.0000
|1.3158
|2006.12.21 15:40
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18394006
|2006.12.21 14:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3158
|2006.12.21 15:40
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18396040
|2006.12.21 14:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3158
|2006.12.21 15:40
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18407648
|2006.12.21 16:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3159
|0.0000
|1.3170
|2006.12.21 17:26
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|18408013
|2006.12.21 16:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3165
|0.0000
|1.3170
|2006.12.21 17:26
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18410467
|2006.12.21 16:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3170
|2006.12.21 17:26
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18414203
|2006.12.21 17:05
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3181
|0.0000
|1.3170
|2006.12.21 17:26
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|18419138
|2006.12.21 17:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3162
|0.0000
|1.3167
|2006.12.21 18:10
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18421120
|2006.12.21 18:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3174
|0.0000
|1.3169
|2006.12.21 19:39
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18428604
|2006.12.21 22:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3179
|0.0000
|1.3197
|2006.12.22 08:07
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18431853
|2006.12.22 00:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3185
|0.0000
|1.3197
|2006.12.22 08:07
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|18443523
|2006.12.22 04:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3190
|0.0000
|1.3197
|2006.12.22 08:07
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|18449103
|2006.12.22 06:26
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3197
|2006.12.22 08:07
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18451283
|2006.12.22 07:20
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3201
|0.0000
|1.3197
|2006.12.22 08:07
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|18452798
|2006.12.22 07:35
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3207
|0.0000
|1.3197
|2006.12.22 08:07
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18455924
|2006.12.22 08:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3196
|0.0000
|1.3201
|2006.12.22 08:22
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18468216
|2006.12.22 11:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3200
|0.0000
|1.3202
|2006.12.22 11:41
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18468953
|2006.12.22 11:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3196
|0.0000
|1.3202
|2006.12.22 11:41
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18471853
|2006.12.22 12:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3195
|0.0000
|1.3200
|2006.12.22 13:30
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18479659
|2006.12.22 13:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3193
|0.0000
|1.3188
|2006.12.22 14:18
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18485473
|2006.12.22 14:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3183
|0.0000
|1.3136
|2006.12.22 19:01
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|18488737
|2006.12.22 15:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3175
|0.0000
|1.3136
|2006.12.22 19:01
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|18490608
|2006.12.22 15:05
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3136
|2006.12.22 19:01
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|18499728
|2006.12.22 16:35
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3136
|2006.12.22 19:01
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|18500648
|2006.12.22 16:40
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3142
|0.0000
|1.3136
|2006.12.22 19:01
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|18502467
|2006.12.22 16:50
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3134
|0.0000
|1.3136
|2006.12.22 19:01
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|18506864
|2006.12.22 17:05
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3121
|0.0000
|1.3136
|2006.12.22 19:01
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|18521101
|2006.12.22 20:28
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3144
|0.0000
|1.3139
|2006.12.22 20:37
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18533869
|2006.12.26 13:18
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3117
|2006.12.26 23:40
|1.3101
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.37
|18535331
|2006.12.26 14:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3133
|0.0000
|1.3117
|2006.12.26 23:39
|1.3101
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.64
|18539913
|2006.12.26 17:06
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3127
|0.0000
|1.3117
|2006.12.26 23:39
|1.3101
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.04
|18546445
|2006.12.26 17:57
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3096
|0.0000
|1.3117
|2006.12.26 23:39
|1.3101
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.40
|18557852
|2006.12.27 00:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3103
|0.0000
|1.3145
|2006.12.27 08:24
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|18559701
|2006.12.27 00:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3111
|0.0000
|1.3145
|2006.12.27 08:24
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|18560602
|2006.12.27 01:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3118
|0.0000
|1.3145
|2006.12.27 08:24
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|18563631
|2006.12.27 02:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3125
|0.0000
|1.3145
|2006.12.27 08:24
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|18565960
|2006.12.27 02:40
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3145
|2006.12.27 08:24
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|18570445
|2006.12.27 05:50
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3144
|0.0000
|1.3145
|2006.12.27 08:24
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|18572795
|2006.12.27 06:15
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3145
|2006.12.27 08:24
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|18577174
|2006.12.27 06:50
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3151
|0.0000
|1.3145
|2006.12.27 08:24
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|18580298
|2006.12.27 08:10
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3145
|2006.12.27 08:24
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|20.48
|18582601
|2006.12.27 08:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3150
|0.0000
|1.3155
|2006.12.27 08:39
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18586956
|2006.12.27 10:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3161
|2006.12.27 13:11
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18589063
|2006.12.27 12:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3161
|2006.12.27 13:11
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18591965
|2006.12.27 12:55
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3174
|0.0000
|1.3161
|2006.12.27 13:11
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|18604780
|2006.12.27 14:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3125
|2006.12.28 05:23
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.21
|18607878
|2006.12.27 15:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3140
|0.0000
|1.3125
|2006.12.28 05:23
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.30
|18610865
|2006.12.27 15:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3126
|0.0000
|1.3125
|2006.12.28 05:23
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.04
|18622641
|2006.12.27 20:20
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3120
|0.0000
|1.3125
|2006.12.28 05:23
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.40
|18633404
|2006.12.28 00:55
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3114
|0.0000
|1.3125
|2006.12.28 05:23
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|18639841
|2006.12.28 05:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3122
|2006.12.28 07:32
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18640532
|2006.12.28 06:06
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3129
|0.0000
|1.3122
|2006.12.28 07:32
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18644733
|2006.12.28 08:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3174
|2006.12.28 14:59
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|18645722
|2006.12.28 09:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3137
|0.0000
|1.3174
|2006.12.28 14:59
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|18647233
|2006.12.28 09:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3174
|2006.12.28 14:59
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|18651519
|2006.12.28 11:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3174
|2006.12.28 14:59
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|18653168
|2006.12.28 12:15
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3174
|2006.12.28 14:59
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|18655398
|2006.12.28 12:35
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3174
|2006.12.28 14:59
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|18661374
|2006.12.28 13:30
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3181
|0.0000
|1.3174
|2006.12.28 14:59
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|18666910
|2006.12.28 14:15
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3185
|0.0000
|1.3174
|2006.12.28 14:59
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|18677991
|2006.12.28 15:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|2006.12.28 16:32
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18679077
|2006.12.28 16:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3141
|0.0000
|1.3148
|2006.12.28 16:32
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18683229
|2006.12.28 17:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3161
|2006.12.28 18:10
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18683834
|2006.12.28 17:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3163
|0.0000
|1.3161
|2006.12.28 18:10
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18684498
|2006.12.28 17:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3170
|0.0000
|1.3161
|2006.12.28 18:10
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|18686975
|2006.12.28 19:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3159
|2006.12.28 19:38
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18689002
|2006.12.28 20:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3148
|0.0000
|1.3153
|2006.12.28 22:46
|1.3153
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|18693980
|2006.12.29 01:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3143
|0.0000
|1.3148
|2006.12.29 02:56
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18699865
|2006.12.29 06:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3161
|0.0000
|1.3169
|2006.12.29 08:15
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18700242
|2006.12.29 06:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3171
|0.0000
|1.3169
|2006.12.29 08:15
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18701772
|2006.12.29 07:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3179
|0.0000
|1.3169
|2006.12.29 08:15
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18706683
|2006.12.29 08:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3169
|0.0000
|1.3171
|2006.12.29 09:19
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18708693
|2006.12.29 09:06
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3164
|0.0000
|1.3171
|2006.12.29 09:19
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18712622
|2006.12.29 11:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3170
|0.0000
|1.3173
|2006.12.29 12:59
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18714646
|2006.12.29 12:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3182
|0.0000
|1.3173
|2006.12.29 12:59
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18721151
|2006.12.29 13:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3166
|2006.12.29 14:46
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18722993
|2006.12.29 14:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3166
|2006.12.29 14:46
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18725246
|2006.12.29 14:25
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3155
|0.0000
|1.3166
|2006.12.29 14:46
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18730765
|2006.12.29 15:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3171
|0.0000
|1.3166
|2006.12.29 15:45
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18736480
|2006.12.29 16:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3183
|0.0000
|1.3190
|2006.12.29 17:59
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18738104
|2006.12.29 16:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3194
|0.0000
|1.3190
|2006.12.29 17:59
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|18739896
|2006.12.29 16:40
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3198
|0.0000
|1.3190
|2006.12.29 17:59
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18743911
|2006.12.29 18:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3189
|0.0000
|1.3194
|2006.12.29 19:02
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17992778
|2006.12.18 02:06
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9540
|0.0000
|1.9566
|2006.12.18 07:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|17999495
|2006.12.18 05:47
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9548
|0.0000
|1.9566
|2006.12.18 07:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|18000297
|2006.12.18 05:53
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9558
|0.0000
|1.9566
|2006.12.18 07:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|18001005
|2006.12.18 05:55
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9566
|2006.12.18 07:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|18006652
|2006.12.18 07:21
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9566
|2006.12.18 07:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18007592
|2006.12.18 07:30
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9579
|0.0000
|1.9566
|2006.12.18 07:53
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|18026571
|2006.12.18 11:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9499
|0.0000
|1.9504
|2006.12.18 12:31
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18035368
|2006.12.18 13:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9508
|0.0000
|1.9503
|2006.12.18 13:51
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18055609
|2006.12.18 15:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9458
|0.0000
|1.9452
|2006.12.18 15:59
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18055926
|2006.12.18 15:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9451
|0.0000
|1.9452
|2006.12.18 15:59
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18056768
|2006.12.18 15:55
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9442
|0.0000
|1.9452
|2006.12.18 15:59
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18057326
|2006.12.18 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9458
|0.0000
|1.9463
|2006.12.18 16:23
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18068996
|2006.12.18 19:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9481
|0.0000
|1.9479
|2006.12.18 22:00
|1.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18069924
|2006.12.18 19:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9486
|0.0000
|1.9479
|2006.12.18 22:00
|1.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18079251
|2006.12.18 22:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9482
|0.0000
|1.9487
|2006.12.19 00:55
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18087086
|2006.12.19 01:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9492
|0.0000
|1.9487
|2006.12.19 03:29
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18090981
|2006.12.19 03:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9488
|0.0000
|1.9493
|2006.12.19 06:11
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18095825
|2006.12.19 06:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9490
|0.0000
|1.9489
|2006.12.19 07:22
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18096497
|2006.12.19 06:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9496
|0.0000
|1.9489
|2006.12.19 07:22
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18101839
|2006.12.19 07:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9504
|0.0000
|1.9616
|2006.12.19 09:21
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|18103790
|2006.12.19 07:55
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9518
|0.0000
|1.9616
|2006.12.19 09:21
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|18106123
|2006.12.19 08:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9531
|0.0000
|1.9616
|2006.12.19 09:21
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|18110133
|2006.12.19 08:10
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9562
|0.0000
|1.9616
|2006.12.19 09:21
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|18112866
|2006.12.19 08:20
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9616
|2006.12.19 09:21
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|18115898
|2006.12.19 08:35
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9595
|0.0000
|1.9616
|2006.12.19 09:21
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|18116906
|2006.12.19 08:40
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9603
|0.0000
|1.9616
|2006.12.19 09:21
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.32
|18120899
|2006.12.19 09:00
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9620
|0.0000
|1.9616
|2006.12.19 09:21
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|18124307
|2006.12.19 09:05
|sell
|2.56
|gbpusdm
|1.9636
|0.0000
|1.9616
|2006.12.19 09:21
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|18129345
|2006.12.19 09:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9621
|0.0000
|1.9616
|2006.12.19 09:40
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18136139
|2006.12.19 10:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9630
|2006.12.19 11:29
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18137804
|2006.12.19 11:25
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9630
|2006.12.19 11:29
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|18138545
|2006.12.19 11:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9628
|0.0000
|1.9628
|2006.12.19 12:56
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18139426
|2006.12.19 11:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9636
|0.0000
|1.9628
|2006.12.19 12:56
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18147609
|2006.12.19 13:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9615
|0.0000
|1.9617
|2006.12.19 13:36
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18153950
|2006.12.19 13:35
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9610
|0.0000
|1.9617
|2006.12.19 13:36
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18160734
|2006.12.19 13:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9623
|2006.12.19 14:07
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18183136
|2006.12.19 16:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9625
|0.0000
|1.9653
|2006.12.19 17:27
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|18183505
|2006.12.19 16:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9653
|2006.12.19 17:27
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|18184471
|2006.12.19 16:40
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9653
|2006.12.19 17:27
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|18186690
|2006.12.19 16:50
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|1.9653
|2006.12.19 17:27
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|18189329
|2006.12.19 16:55
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9658
|0.0000
|1.9653
|2006.12.19 17:27
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|18190729
|2006.12.19 17:00
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9653
|2006.12.19 17:27
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|18195495
|2006.12.19 17:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9655
|0.0000
|1.9682
|2006.12.19 19:31
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|18196476
|2006.12.19 17:41
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9682
|2006.12.19 19:31
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18198009
|2006.12.19 18:05
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9682
|2006.12.19 19:31
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|18198637
|2006.12.19 18:10
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9675
|0.0000
|1.9682
|2006.12.19 19:31
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|18203430
|2006.12.19 18:35
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9688
|0.0000
|1.9682
|2006.12.19 19:31
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|18204836
|2006.12.19 18:45
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9694
|0.0000
|1.9682
|2006.12.19 19:31
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|18211967
|2006.12.19 20:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9686
|0.0000
|1.9691
|2006.12.19 21:55
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18219546
|2006.12.19 22:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9691
|0.0000
|1.9691
|2006.12.19 23:03
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18220895
|2006.12.19 22:55
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9691
|2006.12.19 23:03
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18223888
|2006.12.19 23:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9706
|0.0000
|1.9706
|2006.12.19 23:51
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18224323
|2006.12.19 23:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9713
|0.0000
|1.9706
|2006.12.19 23:51
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18224772
|2006.12.19 23:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9723
|2006.12.20 05:40
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18225027
|2006.12.20 00:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9709
|0.0000
|1.9723
|2006.12.20 05:40
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|18230225
|2006.12.20 00:55
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9719
|0.0000
|1.9723
|2006.12.20 05:40
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18232975
|2006.12.20 01:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9727
|0.0000
|1.9723
|2006.12.20 05:40
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18236238
|2006.12.20 01:45
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9734
|0.0000
|1.9723
|2006.12.20 05:40
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|18247946
|2006.12.20 06:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9726
|0.0000
|1.9731
|2006.12.20 06:31
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18251474
|2006.12.20 07:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9734
|0.0000
|1.9729
|2006.12.20 07:12
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18258408
|2006.12.20 08:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9711
|0.0000
|1.9716
|2006.12.20 08:18
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18264355
|2006.12.20 09:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9706
|2006.12.20 10:44
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18265165
|2006.12.20 10:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9706
|2006.12.20 10:44
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18267693
|2006.12.20 11:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9715
|2006.12.20 11:41
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18267884
|2006.12.20 11:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9712
|0.0000
|1.9715
|2006.12.20 11:41
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18268247
|2006.12.20 11:25
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9718
|0.0000
|1.9715
|2006.12.20 11:41
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18268522
|2006.12.20 11:30
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9725
|0.0000
|1.9715
|2006.12.20 11:41
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|18289281
|2006.12.20 15:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9711
|0.0000
|1.9706
|2006.12.20 15:33
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18308372
|2006.12.20 17:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9654
|0.0000
|1.9644
|2006.12.20 18:29
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18309339
|2006.12.20 17:20
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9644
|2006.12.20 18:29
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18312135
|2006.12.20 17:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9631
|0.0000
|1.9644
|2006.12.20 18:29
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|18324687
|2006.12.20 20:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9643
|0.0000
|1.9648
|2006.12.20 21:14
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18326794
|2006.12.20 21:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9653
|2006.12.21 01:23
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18331235
|2006.12.20 23:05
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9653
|2006.12.21 01:23
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18332598
|2006.12.20 23:20
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9653
|2006.12.21 01:23
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18340020
|2006.12.21 02:14
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9662
|2006.12.21 05:44
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18340626
|2006.12.21 02:40
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9662
|2006.12.21 05:44
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18345306
|2006.12.21 05:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9667
|0.0000
|1.9662
|2006.12.21 07:39
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18349820
|2006.12.21 07:35
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9662
|2006.12.21 07:39
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18350933
|2006.12.21 07:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9668
|0.0000
|1.9673
|2006.12.21 07:45
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18355671
|2006.12.21 08:06
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9677
|0.0000
|1.9680
|2006.12.21 09:26
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18357926
|2006.12.21 08:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9680
|2006.12.21 09:26
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18372407
|2006.12.21 10:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9663
|2006.12.21 11:17
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18374092
|2006.12.21 11:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9655
|0.0000
|1.9663
|2006.12.21 11:17
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18377001
|2006.12.21 11:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9637
|0.0000
|1.9579
|2006.12.21 14:46
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|18377502
|2006.12.21 12:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9579
|2006.12.21 14:46
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|18379620
|2006.12.21 12:40
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9617
|0.0000
|1.9579
|2006.12.21 14:46
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|18383281
|2006.12.21 13:25
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9608
|0.0000
|1.9579
|2006.12.21 14:46
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|18388910
|2006.12.21 13:40
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9596
|0.0000
|1.9579
|2006.12.21 14:46
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|18393977
|2006.12.21 14:30
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9589
|0.0000
|1.9579
|2006.12.21 14:46
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|18396170
|2006.12.21 14:35
|buy
|0.64
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9579
|2006.12.21 14:46
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18398664
|2006.12.21 14:40
|buy
|1.28
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9579
|2006.12.21 14:46
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|20.48
|18400224
|2006.12.21 14:50
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9584
|0.0000
|1.9589
|2006.12.21 15:08
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18407185
|2006.12.21 16:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9607
|0.0000
|1.9602
|2006.12.21 16:14
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18415148
|2006.12.21 17:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9616
|0.0000
|1.9611
|2006.12.21 17:32
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18421130
|2006.12.21 18:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9617
|0.0000
|1.9616
|2006.12.21 19:39
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18422304
|2006.12.21 19:25
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9616
|2006.12.21 19:39
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18425974
|2006.12.21 21:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9609
|0.0000
|1.9614
|2006.12.21 21:55
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18428599
|2006.12.21 22:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9621
|0.0000
|1.9616
|2006.12.21 23:42
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18437462
|2006.12.22 03:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9625
|0.0000
|1.9632
|2006.12.22 08:09
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18444872
|2006.12.22 04:25
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9632
|2006.12.22 08:09
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18451289
|2006.12.22 07:20
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9643
|0.0000
|1.9632
|2006.12.22 08:09
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18456365
|2006.12.22 08:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9651
|2006.12.22 08:51
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18458934
|2006.12.22 09:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9645
|0.0000
|1.9663
|2006.12.22 10:57
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18459544
|2006.12.22 09:20
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9653
|0.0000
|1.9663
|2006.12.22 10:57
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18461974
|2006.12.22 10:00
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9663
|2006.12.22 10:57
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|18464393
|2006.12.22 10:50
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9675
|0.0000
|1.9663
|2006.12.22 10:57
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|18468210
|2006.12.22 11:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9661
|0.0000
|1.9660
|2006.12.22 11:41
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18468677
|2006.12.22 11:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9660
|2006.12.22 11:41
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18479635
|2006.12.22 13:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9647
|2006.12.22 13:58
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18486556
|2006.12.22 14:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9611
|2006.12.22 15:19
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18488964
|2006.12.22 15:01
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9616
|0.0000
|1.9611
|2006.12.22 15:19
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18490687
|2006.12.22 15:05
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9608
|0.0000
|1.9611
|2006.12.22 15:19
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18492044
|2006.12.22 15:15
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9599
|0.0000
|1.9611
|2006.12.22 15:19
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|18492486
|2006.12.22 15:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9609
|0.0000
|1.9595
|2006.12.22 15:59
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18493330
|2006.12.22 15:25
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9593
|0.0000
|1.9595
|2006.12.22 15:59
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18496013
|2006.12.22 15:50
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9583
|0.0000
|1.9595
|2006.12.22 15:59
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|18496971
|2006.12.22 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9604
|0.0000
|1.9609
|2006.12.22 16:06
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18508660
|2006.12.22 17:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9575
|2006.12.22 18:50
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18509586
|2006.12.22 17:40
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9575
|2006.12.22 18:50
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18521049
|2006.12.22 20:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9600
|0.0000
|1.9595
|2006.12.22 20:38
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18536071
|2006.12.26 14:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9539
|2006.12.26 18:34
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|18539618
|2006.12.26 16:51
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9571
|0.0000
|1.9539
|2006.12.26 18:34
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|18539870
|2006.12.26 17:05
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9561
|0.0000
|1.9539
|2006.12.26 18:34
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|18545972
|2006.12.26 17:56
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9528
|0.0000
|1.9539
|2006.12.26 18:34
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|18547421
|2006.12.26 18:05
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9522
|0.0000
|1.9539
|2006.12.26 18:34
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|18556562
|2006.12.26 23:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9548
|0.0000
|1.9553
|2006.12.27 00:01
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18561257
|2006.12.27 01:20
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9547
|0.0000
|1.9587
|2006.12.27 08:24
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18562060
|2006.12.27 01:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9554
|0.0000
|1.9587
|2006.12.27 08:24
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|18562835
|2006.12.27 02:10
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9560
|0.0000
|1.9587
|2006.12.27 08:24
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|18563306
|2006.12.27 02:21
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9570
|0.0000
|1.9587
|2006.12.27 08:24
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|18563636
|2006.12.27 02:25
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9572
|0.0000
|1.9587
|2006.12.27 08:24
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|18565083
|2006.12.27 02:35
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9578
|0.0000
|1.9587
|2006.12.27 08:24
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|18565954
|2006.12.27 02:40
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9585
|0.0000
|1.9587
|2006.12.27 08:24
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|18571347
|2006.12.27 06:00
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9592
|0.0000
|1.9587
|2006.12.27 08:24
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|18571722
|2006.12.27 06:06
|sell
|2.56
|gbpusdm
|1.9599
|0.0000
|1.9587
|2006.12.27 08:24
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|30.72
|18582611
|2006.12.27 08:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9591
|0.0000
|1.9596
|2006.12.27 08:39
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18585371
|2006.12.27 09:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9585
|0.0000
|1.9590
|2006.12.27 09:30
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18588297
|2006.12.27 11:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9606
|0.0000
|1.9614
|2006.12.27 13:07
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18589035
|2006.12.27 12:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9610
|0.0000
|1.9614
|2006.12.27 13:07
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18591996
|2006.12.27 12:55
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9614
|2006.12.27 13:07
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|18605591
|2006.12.27 14:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9566
|2006.12.27 16:59
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|18607862
|2006.12.27 15:05
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9566
|2006.12.27 16:59
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18611275
|2006.12.27 15:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9567
|0.0000
|1.9566
|2006.12.27 16:59
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18612130
|2006.12.27 15:35
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9562
|0.0000
|1.9566
|2006.12.27 16:59
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18614216
|2006.12.27 16:00
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9556
|0.0000
|1.9566
|2006.12.27 16:59
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|18620987
|2006.12.27 19:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9569
|0.0000
|1.9564
|2006.12.27 20:14
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18622877
|2006.12.27 20:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9569
|2006.12.27 22:09
|1.9569
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|18624819
|2006.12.27 21:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9562
|0.0000
|1.9569
|2006.12.27 22:09
|1.9569
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.14
|18628303
|2006.12.27 22:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9581
|0.0000
|1.9576
|2006.12.27 23:02
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18632046
|2006.12.28 00:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9570
|0.0000
|1.9572
|2006.12.28 04:14
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18635522
|2006.12.28 01:40
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9565
|0.0000
|1.9572
|2006.12.28 04:14
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18639149
|2006.12.28 04:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9574
|2006.12.28 06:44
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18639729
|2006.12.28 05:26
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9581
|0.0000
|1.9574
|2006.12.28 06:44
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18641938
|2006.12.28 07:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9570
|0.0000
|1.9572
|2006.12.28 08:18
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18643009
|2006.12.28 07:40
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9565
|0.0000
|1.9572
|2006.12.28 08:18
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18644671
|2006.12.28 08:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9570
|2006.12.28 08:59
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18648136
|2006.12.28 10:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9578
|0.0000
|1.9621
|2006.12.28 15:00
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|18648399
|2006.12.28 10:10
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9585
|0.0000
|1.9621
|2006.12.28 15:00
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|18649472
|2006.12.28 10:56
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9591
|0.0000
|1.9621
|2006.12.28 15:00
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|18650225
|2006.12.28 11:10
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9599
|0.0000
|1.9621
|2006.12.28 15:00
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|18650853
|2006.12.28 11:15
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9613
|0.0000
|1.9621
|2006.12.28 15:00
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|18655926
|2006.12.28 12:40
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9621
|0.0000
|1.9621
|2006.12.28 15:00
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18658912
|2006.12.28 13:15
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9621
|2006.12.28 15:00
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|18659245
|2006.12.28 13:20
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9621
|2006.12.28 15:00
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|18677887
|2006.12.28 15:40
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9602
|0.0000
|1.9599
|2006.12.28 15:59
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18678387
|2006.12.28 15:50
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9590
|0.0000
|1.9599
|2006.12.28 15:59
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18678732
|2006.12.28 16:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9603
|0.0000
|1.9599
|2006.12.28 16:18
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18679072
|2006.12.28 16:05
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9590
|0.0000
|1.9599
|2006.12.28 16:18
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18683242
|2006.12.28 17:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9620
|0.0000
|1.9629
|2006.12.28 20:03
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18683720
|2006.12.28 17:25
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9626
|0.0000
|1.9629
|2006.12.28 20:03
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18684549
|2006.12.28 17:36
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9629
|2006.12.28 20:03
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|18688797
|2006.12.28 20:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9627
|2006.12.28 21:06
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18689317
|2006.12.28 20:50
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9620
|0.0000
|1.9627
|2006.12.28 21:06
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18690943
|2006.12.28 22:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9629
|0.0000
|1.9623
|2006.12.29 03:05
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18691937
|2006.12.28 23:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9623
|2006.12.29 03:05
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18692854
|2006.12.29 00:11
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9612
|0.0000
|1.9623
|2006.12.29 03:05
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|18695584
|2006.12.29 03:11
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9639
|2006.12.29 06:00
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|18696203
|2006.12.29 03:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9639
|2006.12.29 06:00
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|18697026
|2006.12.29 04:25
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9631
|0.0000
|1.9639
|2006.12.29 06:00
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|18697987
|2006.12.29 05:15
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9637
|0.0000
|1.9639
|2006.12.29 06:00
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18698241
|2006.12.29 05:30
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9643
|0.0000
|1.9639
|2006.12.29 06:00
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|18698967
|2006.12.29 05:45
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|1.9639
|2006.12.29 06:00
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|18703047
|2006.12.29 07:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9656
|0.0000
|1.9656
|2006.12.29 07:41
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18703131
|2006.12.29 07:35
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9656
|2006.12.29 07:41
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18703564
|2006.12.29 07:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9656
|0.0000
|1.9651
|2006.12.29 07:54
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18708992
|2006.12.29 09:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9628
|2006.12.29 09:20
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18711421
|2006.12.29 10:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9610
|0.0000
|1.9615
|2006.12.29 10:21
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18712595
|2006.12.29 11:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9613
|2006.12.29 11:07
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18716526
|2006.12.29 12:20
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9637
|0.0000
|1.9632
|2006.12.29 12:30
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18721163
|2006.12.29 13:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9617
|0.0000
|1.9622
|2006.12.29 13:27
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18722770
|2006.12.29 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9613
|0.0000
|1.9596
|2006.12.29 14:51
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|18723345
|2006.12.29 14:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9603
|0.0000
|1.9596
|2006.12.29 14:51
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18724358
|2006.12.29 14:20
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9596
|2006.12.29 14:51
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|18725285
|2006.12.29 14:25
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9583
|0.0000
|1.9596
|2006.12.29 14:51
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|18732200
|2006.12.29 15:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9583
|2006.12.29 16:00
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18732423
|2006.12.29 15:40
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9581
|0.0000
|1.9583
|2006.12.29 16:00
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18735262
|2006.12.29 16:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9583
|2006.12.29 16:00
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18743735
|2006.12.29 18:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9579
|2006.12.29 18:53
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18745563
|2006.12.29 19:35
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9586
|0.0000
|1.9581
|2006.12.29 20:39
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17992286
|2006.12.18 01:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2207
|0.0000
|1.2203
|2006.12.18 06:58
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|17999499
|2006.12.18 05:47
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|1.2203
|2006.12.18 06:58
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18001026
|2006.12.18 05:55
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2195
|0.0000
|1.2203
|2006.12.18 06:58
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|18005701
|2006.12.18 07:08
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2200
|2006.12.18 07:53
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18006323
|2006.12.18 07:16
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2196
|0.0000
|1.2200
|2006.12.18 07:53
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|18007584
|2006.12.18 07:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2200
|2006.12.18 07:53
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18012768
|2006.12.18 08:23
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|1.2196
|2006.12.18 08:40
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18019360
|2006.12.18 10:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2209
|0.0000
|1.2207
|2006.12.18 12:31
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18026577
|2006.12.18 11:50
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2214
|0.0000
|1.2207
|2006.12.18 12:31
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|18028950
|2006.12.18 12:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2211
|0.0000
|1.2206
|2006.12.18 13:51
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|18032217
|2006.12.18 13:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2205
|0.0000
|1.2206
|2006.12.18 13:51
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18034475
|2006.12.18 13:40
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2197
|0.0000
|1.2206
|2006.12.18 13:51
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|18055577
|2006.12.18 15:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2247
|0.0000
|1.2245
|2006.12.18 16:23
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18058167
|2006.12.18 16:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2252
|0.0000
|1.2245
|2006.12.18 16:23
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|18067262
|2006.12.18 18:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2234
|1.2186
|1.2225
|2006.12.19 03:39
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|18067622
|2006.12.18 18:55
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2228
|1.2186
|1.2225
|2006.12.19 03:39
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.05
|18069946
|2006.12.18 19:50
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2223
|1.2186
|1.2225
|2006.12.19 03:39
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.04
|0.07
|18072461
|2006.12.18 20:10
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2214
|1.2186
|1.2225
|2006.12.19 03:39
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.08
|0.72
|18092141
|2006.12.19 04:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2222
|0.0000
|1.2217
|2006.12.19 06:13
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18095817
|2006.12.19 06:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2224
|0.0000
|1.2179
|2006.12.19 13:14
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|18096941
|2006.12.19 07:01
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2217
|0.0000
|1.2179
|2006.12.19 13:14
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|18103784
|2006.12.19 07:55
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2179
|2006.12.19 13:14
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|18119262
|2006.12.19 08:55
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|1.2179
|2006.12.19 13:14
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|18124333
|2006.12.19 09:05
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2179
|2006.12.19 13:14
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|18127956
|2006.12.19 09:20
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|1.2179
|2006.12.19 13:14
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|18134917
|2006.12.19 10:30
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|1.2179
|2006.12.19 13:14
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|18160685
|2006.12.19 13:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2174
|2006.12.19 14:09
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18172749
|2006.12.19 14:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2158
|0.0000
|1.2163
|2006.12.19 15:00
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18195528
|2006.12.19 17:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|1.2133
|2006.12.19 19:31
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18198858
|2006.12.19 18:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2135
|0.0000
|1.2133
|2006.12.19 19:31
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18203503
|2006.12.19 18:35
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2133
|2006.12.19 19:31
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18204415
|2006.12.19 18:40
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2124
|0.0000
|1.2133
|2006.12.19 19:31
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|18212328
|2006.12.19 20:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2138
|0.0000
|1.2137
|2006.12.19 22:37
|1.2137
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|18215446
|2006.12.19 21:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|1.2137
|2006.12.19 22:37
|1.2137
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.12
|18220483
|2006.12.19 22:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2137
|1.2099
|1.2126
|2006.12.20 04:50
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|18223103
|2006.12.19 23:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2129
|1.2099
|1.2126
|2006.12.20 04:50
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18230497
|2006.12.20 00:55
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2122
|0.0000
|1.2126
|2006.12.20 04:50
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18240617
|2006.12.20 03:05
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2116
|0.0000
|1.2126
|2006.12.20 04:50
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18245927
|2006.12.20 05:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2122
|0.0000
|1.2117
|2006.12.20 06:31
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18250412
|2006.12.20 06:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2120
|0.0000
|1.2125
|2006.12.20 07:12
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18253093
|2006.12.20 07:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2122
|0.0000
|1.2131
|2006.12.20 08:20
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18253505
|2006.12.20 07:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2133
|0.0000
|1.2131
|2006.12.20 08:20
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18257300
|2006.12.20 08:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|2006.12.20 08:20
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|18266563
|2006.12.20 10:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2132
|0.0000
|1.2137
|2006.12.20 11:57
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18272217
|2006.12.20 12:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2136
|0.0000
|1.2140
|2006.12.20 15:14
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18275791
|2006.12.20 13:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|1.2140
|2006.12.20 15:14
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18285311
|2006.12.20 15:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2140
|2006.12.20 15:14
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|18290313
|2006.12.20 15:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2151
|2006.12.20 15:37
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18295895
|2006.12.20 15:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2158
|2006.12.20 16:21
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18298504
|2006.12.20 15:55
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2161
|0.0000
|1.2158
|2006.12.20 16:21
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18299715
|2006.12.20 16:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2158
|2006.12.20 16:21
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18308446
|2006.12.20 17:06
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2165
|0.0000
|1.2179
|2006.12.20 19:42
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|18309820
|2006.12.20 17:25
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2170
|0.0000
|1.2179
|2006.12.20 19:42
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|18312166
|2006.12.20 17:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2184
|0.0000
|1.2179
|2006.12.20 19:42
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|18314739
|2006.12.20 17:50
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2179
|2006.12.20 19:42
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18323040
|2006.12.20 20:05
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|1.2157
|2006.12.21 08:15
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.20
|18331505
|2006.12.20 23:10
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2175
|0.0000
|1.2157
|2006.12.21 08:15
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|18337357
|2006.12.21 01:05
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2157
|2006.12.21 08:15
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|18344159
|2006.12.21 04:55
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|1.2157
|2006.12.21 08:15
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|18350917
|2006.12.21 07:40
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2153
|0.0000
|1.2157
|2006.12.21 08:15
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|18352334
|2006.12.21 07:45
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2157
|2006.12.21 08:15
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|18360188
|2006.12.21 09:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2147
|0.0000
|1.2152
|2006.12.21 09:40
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18366839
|2006.12.21 10:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2158
|0.0000
|1.2165
|2006.12.21 11:15
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18368737
|2006.12.21 10:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2166
|0.0000
|1.2165
|2006.12.21 11:15
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18370545
|2006.12.21 10:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2175
|0.0000
|1.2165
|2006.12.21 11:15
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|18377157
|2006.12.21 11:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2170
|0.0000
|1.2165
|2006.12.21 12:23
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18390179
|2006.12.21 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2174
|2006.12.21 13:47
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18399400
|2006.12.21 14:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2184
|2006.12.21 15:09
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18407629
|2006.12.21 16:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|1.2172
|2006.12.21 17:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18408609
|2006.12.21 16:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2172
|2006.12.21 17:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18411562
|2006.12.21 16:55
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2172
|2006.12.21 17:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18414176
|2006.12.21 17:05
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2172
|2006.12.21 17:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18421149
|2006.12.21 18:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|1.2169
|2006.12.21 20:38
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18425967
|2006.12.21 21:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2157
|2006.12.22 00:17
|1.2157
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|18432625
|2006.12.22 00:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2156
|0.0000
|1.2144
|2006.12.22 08:09
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18449309
|2006.12.22 06:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2144
|2006.12.22 08:09
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18450030
|2006.12.22 06:55
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2144
|2006.12.22 08:09
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18452785
|2006.12.22 07:35
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2133
|0.0000
|1.2144
|2006.12.22 08:09
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|18455888
|2006.12.22 08:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|1.2134
|2006.12.22 08:58
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18462731
|2006.12.22 10:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2130
|0.0000
|1.2130
|2006.12.22 10:56
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18463789
|2006.12.22 10:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2122
|0.0000
|1.2130
|2006.12.22 10:56
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18468229
|2006.12.22 11:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2130
|0.0000
|1.2140
|2006.12.22 13:30
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18468934
|2006.12.22 11:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2136
|0.0000
|1.2140
|2006.12.22 13:30
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18470776
|2006.12.22 12:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2140
|2006.12.22 13:30
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18472384
|2006.12.22 13:05
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|1.2140
|2006.12.22 13:30
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|18479685
|2006.12.22 13:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2153
|2006.12.22 14:18
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18485465
|2006.12.22 14:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|1.2172
|2006.12.22 16:18
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18490651
|2006.12.22 15:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2177
|0.0000
|1.2172
|2006.12.22 16:18
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|18496003
|2006.12.22 15:50
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2172
|2006.12.22 16:18
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|18509412
|2006.12.22 17:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2209
|2006.12.22 18:50
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18510223
|2006.12.22 17:57
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2216
|0.0000
|1.2209
|2006.12.22 18:50
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|18521069
|2006.12.22 20:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2191
|2006.12.26 06:00
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.02
|0.04
|18532941
|2006.12.26 12:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2195
|2006.12.26 13:07
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18533903
|2006.12.26 13:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2195
|2006.12.26 14:19
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18534858
|2006.12.26 13:55
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2195
|2006.12.26 14:19
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|18557857
|2006.12.27 00:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|1.2172
|1.2194
|2006.12.27 06:23
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|18558764
|2006.12.27 00:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2224
|1.2172
|1.2194
|2006.12.27 06:23
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|18559670
|2006.12.27 00:55
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2217
|1.2172
|1.2194
|2006.12.27 06:23
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|18562842
|2006.12.27 02:10
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2211
|1.2172
|1.2194
|2006.12.27 06:23
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|18563918
|2006.12.27 02:30
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2205
|1.2172
|1.2194
|2006.12.27 06:23
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|18565938
|2006.12.27 02:40
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2198
|1.2172
|1.2194
|2006.12.27 06:23
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|18570416
|2006.12.27 05:50
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2190
|2006.12.27 08:08
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18572769
|2006.12.27 06:15
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|1.2190
|2006.12.27 08:08
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|18582889
|2006.12.27 08:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2188
|0.0000
|1.2194
|2006.12.27 12:53
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18584342
|2006.12.27 09:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2197
|0.0000
|1.2194
|2006.12.27 12:53
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|18589782
|2006.12.27 12:35
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2194
|2006.12.27 12:53
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18594109
|2006.12.27 13:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|1.2207
|2006.12.27 13:22
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18605621
|2006.12.27 14:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2230
|0.0000
|1.2251
|2006.12.28 05:43
|1.2251
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.17
|18607903
|2006.12.27 15:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2235
|0.0000
|1.2251
|2006.12.28 05:43
|1.2251
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.26
|18611221
|2006.12.27 15:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2249
|0.0000
|1.2251
|2006.12.28 05:43
|1.2251
|0.00
|0.00
|-0.14
|-0.07
|18616600
|2006.12.27 16:35
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2255
|0.0000
|1.2251
|2006.12.28 05:43
|1.2251
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.26
|18635448
|2006.12.28 01:40
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|1.2251
|2006.12.28 05:43
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|18640300
|2006.12.28 05:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2251
|0.0000
|1.2256
|2006.12.28 06:52
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18641934
|2006.12.28 07:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2257
|0.0000
|1.2257
|2006.12.28 08:48
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18643017
|2006.12.28 07:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|1.2257
|2006.12.28 08:48
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18645141
|2006.12.28 09:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2261
|0.0000
|1.2198
|2006.12.28 15:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|18645711
|2006.12.28 09:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2251
|0.0000
|1.2198
|2006.12.28 15:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|18646584
|2006.12.28 09:20
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2246
|0.0000
|1.2198
|2006.12.28 15:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|18647263
|2006.12.28 09:30
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2235
|0.0000
|1.2198
|2006.12.28 15:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|18649953
|2006.12.28 11:05
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2198
|2006.12.28 15:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.67
|18650860
|2006.12.28 11:15
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2216
|0.0000
|1.2198
|2006.12.28 15:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|18653481
|2006.12.28 12:20
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2198
|2006.12.28 15:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|18655591
|2006.12.28 12:35
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|1.2198
|2006.12.28 15:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|18661424
|2006.12.28 13:30
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2198
|2006.12.28 15:00
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|31.48
|18670789
|2006.12.28 15:00
|buy
|5.12
|usdchfm
|1.2205
|0.0000
|1.2210
|2006.12.28 15:01
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|20.97
|18678002
|2006.12.28 15:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2211
|0.0000
|1.2211
|2006.12.28 16:45
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18679082
|2006.12.28 16:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|1.2211
|2006.12.28 16:45
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18683268
|2006.12.28 17:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2207
|0.0000
|1.2203
|2006.12.28 18:09
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18684461
|2006.12.28 17:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2203
|2006.12.28 18:09
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|18687036
|2006.12.28 19:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2209
|2006.12.28 19:53
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18689566
|2006.12.28 21:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|0.0000
|1.2215
|2006.12.29 03:30
|1.2215
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|18692969
|2006.12.29 00:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2222
|0.0000
|1.2215
|2006.12.29 03:30
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|18695940
|2006.12.29 03:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|0.0000
|1.2205
|2006.12.29 08:01
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18697144
|2006.12.29 04:27
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2205
|2006.12.29 08:01
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18698784
|2006.12.29 05:40
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2205
|2006.12.29 08:01
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|18701882
|2006.12.29 07:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2205
|2006.12.29 08:01
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|18706501
|2006.12.29 08:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2199
|2006.12.29 09:12
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18710241
|2006.12.29 09:46
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|1.2197
|2006.12.29 09:48
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18713687
|2006.12.29 11:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|1.2197
|2006.12.29 12:03
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18717140
|2006.12.29 12:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|1.2197
|2006.12.29 12:58
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18727477
|2006.12.29 14:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2201
|2006.12.29 14:51
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17993046
|2006.12.18 02:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.05
|0.00
|118.00
|2006.12.18 05:59
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18005709
|2006.12.18 07:08
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.99
|0.00
|117.98
|2006.12.18 09:38
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18012761
|2006.12.18 08:22
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.90
|0.00
|117.98
|2006.12.18 09:38
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18032222
|2006.12.18 13:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.88
|0.00
|118.09
|2006.12.18 20:11
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18035404
|2006.12.18 13:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.93
|0.00
|118.09
|2006.12.18 20:11
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|18036722
|2006.12.18 13:55
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.01
|0.00
|118.09
|2006.12.18 20:11
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|18038769
|2006.12.18 14:30
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.07
|0.00
|118.09
|2006.12.18 20:11
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18040431
|2006.12.18 14:50
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.13
|0.00
|118.09
|2006.12.18 20:11
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|18046353
|2006.12.18 15:05
|sell
|0.32
|usdjpym
|118.20
|0.00
|118.09
|2006.12.18 20:11
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|18073997
|2006.12.18 20:37
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.07
|0.00
|118.12
|2006.12.18 21:45
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18078651
|2006.12.18 22:21
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.10
|0.00
|118.05
|2006.12.18 23:28
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18081575
|2006.12.18 23:41
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.08
|117.62
|118.00
|2006.12.19 03:36
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|18083531
|2006.12.19 00:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.00
|117.62
|118.00
|2006.12.19 03:36
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18085276
|2006.12.19 01:10
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.89
|117.62
|118.00
|2006.12.19 03:36
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|18091172
|2006.12.19 04:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.94
|0.00
|117.93
|2006.12.19 06:58
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18093897
|2006.12.19 05:56
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.00
|0.00
|117.93
|2006.12.19 06:58
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18097168
|2006.12.19 07:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.96
|0.00
|118.01
|2006.12.19 07:16
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18098997
|2006.12.19 07:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.06
|0.00
|118.12
|2006.12.19 08:30
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18099642
|2006.12.19 07:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.13
|0.00
|118.12
|2006.12.19 08:30
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18106173
|2006.12.19 08:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.21
|0.00
|118.12
|2006.12.19 08:30
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18135374
|2006.12.19 10:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.99
|0.00
|118.04
|2006.12.19 10:57
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18142217
|2006.12.19 12:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.02
|0.00
|118.16
|2006.12.19 14:04
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|18144490
|2006.12.19 13:10
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.11
|0.00
|118.16
|2006.12.19 14:04
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|18153881
|2006.12.19 13:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.23
|0.00
|118.16
|2006.12.19 14:04
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|18158152
|2006.12.19 13:45
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.18
|0.00
|118.16
|2006.12.19 14:04
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18159370
|2006.12.19 13:50
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.24
|0.00
|118.16
|2006.12.19 14:04
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|18172751
|2006.12.19 14:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.04
|0.00
|118.09
|2006.12.19 15:02
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18191828
|2006.12.19 17:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.99
|0.00
|117.99
|2006.12.19 19:37
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18193084
|2006.12.19 17:20
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.92
|0.00
|117.99
|2006.12.19 19:37
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18215171
|2006.12.19 20:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.08
|0.00
|118.07
|2006.12.19 22:15
|118.07
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.01
|18217427
|2006.12.19 21:51
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.14
|0.00
|118.07
|2006.12.19 22:15
|118.07
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.12
|18219760
|2006.12.19 22:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.10
|117.80
|118.09
|2006.12.20 00:43
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|18220471
|2006.12.19 22:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.01
|117.80
|118.09
|2006.12.20 00:43
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18233643
|2006.12.20 01:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.13
|0.00
|118.11
|2006.12.20 02:55
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18234173
|2006.12.20 01:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.18
|0.00
|118.11
|2006.12.20 02:55
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18240758
|2006.12.20 03:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.12
|0.00
|118.14
|2006.12.20 05:55
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18243050
|2006.12.20 03:55
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.07
|0.00
|118.14
|2006.12.20 05:55
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18248192
|2006.12.20 06:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.10
|2006.12.20 06:32
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18250437
|2006.12.20 06:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.14
|0.00
|118.19
|2006.12.20 08:01
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18261069
|2006.12.20 08:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.13
|0.00
|118.13
|2006.12.20 09:33
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18261646
|2006.12.20 08:55
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.06
|0.00
|118.13
|2006.12.20 09:33
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18266580
|2006.12.20 10:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.00
|0.00
|118.05
|2006.12.20 11:48
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18272407
|2006.12.20 12:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.10
|0.00
|118.05
|2006.12.20 13:03
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18301269
|2006.12.20 16:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.27
|0.00
|118.33
|2006.12.21 06:24
|118.33
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.05
|18302791
|2006.12.20 16:25
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.34
|0.00
|118.33
|2006.12.21 06:24
|118.33
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.02
|18312196
|2006.12.20 17:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.43
|0.00
|118.33
|2006.12.21 06:24
|118.33
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.34
|18348108
|2006.12.21 07:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.38
|0.00
|118.36
|2006.12.21 07:53
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18349865
|2006.12.21 07:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.43
|0.00
|118.36
|2006.12.21 07:53
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18359022
|2006.12.21 08:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.09
|2006.12.21 10:38
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|18361322
|2006.12.21 09:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.20
|0.00
|118.09
|2006.12.21 10:38
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|18363749
|2006.12.21 09:55
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.04
|0.00
|118.09
|2006.12.21 10:38
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18365819
|2006.12.21 10:05
|buy
|0.08
|usdjpym
|117.97
|0.00
|118.09
|2006.12.21 10:38
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|18374473
|2006.12.21 11:20
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.23
|0.00
|118.18
|2006.12.21 11:52
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18385516
|2006.12.21 13:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.34
|2006.12.21 14:50
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18390118
|2006.12.21 13:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.36
|0.00
|118.34
|2006.12.21 14:50
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18396119
|2006.12.21 14:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.43
|0.00
|118.34
|2006.12.21 14:50
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|18403724
|2006.12.21 15:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.40
|0.00
|118.40
|2006.12.21 16:30
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18407687
|2006.12.21 16:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.48
|0.00
|118.40
|2006.12.21 16:30
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18415164
|2006.12.21 17:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.33
|0.00
|118.34
|2006.12.21 19:23
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18420614
|2006.12.21 18:20
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.27
|0.00
|118.34
|2006.12.21 19:23
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18423019
|2006.12.21 19:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.31
|0.00
|118.26
|2006.12.22 02:32
|118.26
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.04
|18436837
|2006.12.22 02:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.28
|0.00
|118.33
|2006.12.22 03:04
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18442722
|2006.12.22 03:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.27
|0.00
|118.32
|2006.12.22 06:45
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18449831
|2006.12.22 06:50
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.30
|0.00
|118.34
|2006.12.22 13:30
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18455902
|2006.12.22 08:20
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.36
|0.00
|118.34
|2006.12.22 13:30
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18471842
|2006.12.22 12:50
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.42
|0.00
|118.34
|2006.12.22 13:30
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|18479695
|2006.12.22 13:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.37
|0.00
|118.42
|2006.12.22 14:14
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18485899
|2006.12.22 14:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.49
|0.00
|118.75
|2006.12.22 19:01
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|18486568
|2006.12.22 14:55
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.75
|2006.12.22 19:01
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|18491640
|2006.12.22 15:10
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.71
|0.00
|118.75
|2006.12.22 19:01
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|18493341
|2006.12.22 15:25
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.80
|0.00
|118.75
|2006.12.22 19:01
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|18503457
|2006.12.22 17:00
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.87
|0.00
|118.75
|2006.12.22 19:01
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|18517337
|2006.12.22 19:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.80
|0.00
|118.85
|2006.12.26 06:00
|118.85
|0.00
|0.00
|0.02
|0.04
|18533480
|2006.12.26 12:53
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.90
|2006.12.26 13:20
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18534278
|2006.12.26 13:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.87
|0.00
|118.87
|2006.12.26 15:03
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18535296
|2006.12.26 14:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.95
|0.00
|118.87
|2006.12.26 15:03
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18556229
|2006.12.26 23:41
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.16
|0.00
|119.11
|2006.12.27 00:07
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18558077
|2006.12.27 00:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.16
|118.47
|118.84
|2006.12.27 03:16
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|18558403
|2006.12.27 00:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.09
|118.47
|118.84
|2006.12.27 03:16
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|18560667
|2006.12.27 01:05
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.02
|118.47
|118.84
|2006.12.27 03:16
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|18562054
|2006.12.27 01:50
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.94
|118.47
|118.84
|2006.12.27 03:16
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|18563373
|2006.12.27 02:21
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.89
|118.47
|118.84
|2006.12.27 03:16
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|18563893
|2006.12.27 02:30
|buy
|0.32
|usdjpym
|118.83
|118.47
|118.84
|2006.12.27 03:16
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|18565141
|2006.12.27 02:35
|buy
|0.64
|usdjpym
|118.70
|118.47
|118.84
|2006.12.27 03:16
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|7.54
|18569363
|2006.12.27 05:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.78
|2006.12.27 05:58
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18576166
|2006.12.27 06:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.70
|0.00
|118.75
|2006.12.27 08:07
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18579237
|2006.12.27 07:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.70
|0.00
|118.75
|2006.12.27 08:07
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|18582604
|2006.12.27 08:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.68
|2006.12.27 09:52
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18586376
|2006.12.27 10:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.49
|2006.12.27 15:08
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|18588530
|2006.12.27 11:40
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.63
|0.00
|118.49
|2006.12.27 15:08
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|18597666
|2006.12.27 13:40
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.49
|2006.12.27 15:08
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|18601093
|2006.12.27 14:10
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.44
|0.00
|118.49
|2006.12.27 15:08
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|18603119
|2006.12.27 14:20
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.37
|0.00
|118.49
|2006.12.27 15:08
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|18613140
|2006.12.27 15:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.63
|0.00
|118.75
|2006.12.27 22:03
|118.75
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.10
|18614595
|2006.12.27 16:05
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.75
|2006.12.27 22:03
|118.75
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.12
|18615349
|2006.12.27 16:20
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.74
|0.00
|118.75
|2006.12.27 22:03
|118.75
|0.00
|0.00
|-0.18
|-0.03
|18622464
|2006.12.27 20:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.75
|2006.12.27 22:03
|118.75
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.27
|18625370
|2006.12.27 21:56
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.75
|2006.12.27 22:03
|118.75
|0.00
|0.00
|-0.72
|1.35
|18626074
|2006.12.27 22:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.70
|0.00
|118.65
|2006.12.27 22:19
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18628648
|2006.12.27 22:51
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.67
|0.00
|118.72
|2006.12.27 23:04
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18629330
|2006.12.27 23:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.74
|0.00
|118.79
|2006.12.27 23:50
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18631421
|2006.12.27 23:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.77
|2006.12.28 05:02
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|18633389
|2006.12.28 00:55
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.77
|2006.12.28 05:02
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|18635769
|2006.12.28 01:55
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.85
|0.00
|118.77
|2006.12.28 05:02
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|18640260
|2006.12.28 05:51
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.78
|2006.12.28 07:12
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18642390
|2006.12.28 07:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.76
|0.00
|118.76
|2006.12.28 12:19
|118.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18646101
|2006.12.28 09:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.84
|0.00
|118.76
|2006.12.28 12:19
|118.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18654121
|2006.12.28 12:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.77
|0.00
|118.79
|2006.12.28 12:41
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18655634
|2006.12.28 12:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.72
|0.00
|118.79
|2006.12.28 12:41
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18658590
|2006.12.28 13:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.89
|0.00
|118.84
|2006.12.28 13:27
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18666276
|2006.12.28 14:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.69
|0.00
|118.67
|2006.12.28 14:59
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|18668841
|2006.12.28 14:56
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.59
|0.00
|118.67
|2006.12.28 14:59
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18677979
|2006.12.28 15:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.88
|0.00
|118.86
|2006.12.28 16:53
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|18678412
|2006.12.28 15:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.93
|0.00
|118.86
|2006.12.28 16:53
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18686271
|2006.12.28 18:39
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.83
|0.00
|118.88
|2006.12.28 19:59
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18688536
|2006.12.28 20:11
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.89
|0.00
|118.88
|2006.12.29 05:38
|118.88
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.01
|18693619
|2006.12.29 00:55
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.95
|0.00
|118.88
|2006.12.29 05:38
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18700228
|2006.12.29 06:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.84
|0.00
|118.84
|2006.12.29 07:41
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18702612
|2006.12.29 07:16
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.76
|0.00
|118.84
|2006.12.29 07:41
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18706697
|2006.12.29 08:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.86
|0.00
|118.85
|2006.12.29 10:46
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18708672
|2006.12.29 09:05
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.92
|0.00
|118.85
|2006.12.29 10:46
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18712337
|2006.12.29 10:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.87
|0.00
|118.87
|2006.12.29 12:16
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18715392
|2006.12.29 12:10
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.80
|0.00
|118.87
|2006.12.29 12:16
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18721179
|2006.12.29 13:20
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.03
|0.00
|119.02
|2006.12.29 14:50
|119.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|18722002
|2006.12.29 13:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.09
|0.00
|119.02
|2006.12.29 14:50
|119.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18730785
|2006.12.29 15:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.02
|0.00
|119.07
|2006.12.29 15:52
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|18735172
|2006.12.29 16:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.12
|0.00
|119.07
|2006.12.29 16:03
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|0.00
|0.00
|-3.06
|274.98
|Closed P/L:
|271.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18746622
|2006.12.29 20:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9584
|0.0000
|1.9589
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|18740096
|2006.12.29 16:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|1.2196
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.16
|18741356
|2006.12.29 17:10
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2196
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.23
|18744968
|2006.12.29 19:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2188
|0.0000
|1.2196
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.26
|18743599
|2006.12.29 18:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.06
|0.00
|119.01
|119.04
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.02
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.68
|Floating P/L:
|-0.63
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|271.92
|Floating P/L:
|-0.63
|Margin:
|4.50
|Balance:
|771.92
|Equity:
|771.29
|Free Margin:
|766.79
|Details:
|Gross Profit:
|444.27
|Gross Loss:
|172.35
|Total Net Profit:
|271.92
|Profit Factor:
|2.58
|Expected Payoff:
|0.44
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|27.63 (4.96%)
|Relative Drawdown:
|4.96% (27.63)
|Total Trades:
|619
|Short Positions (won %):
|336 (59.52%)
|Long Positions (won %):
|283 (64.66%)
|Profit Trades (% of total):
|383 (61.87%)
|Loss trades (% of total):
|236 (38.13%)
|Largest
|profit trade:
|51.20
|loss trade:
|-8.32
|Average
|profit trade:
|1.16
|loss trade:
|-0.73
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (1.01)
|consecutive losses ($):
|10 (-20.24)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|51.20 (1)
|consecutive loss (count):
|-27.63 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2