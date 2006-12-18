Interbank FX, LLC

Account: 1328036 Name: ssds1e Currency: USD 2006 December 29, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
179919532006.12.18 01:43balanceDeposit500.00
180322082006.12.18 13:35sell0.10eurjpym154.43159.62149.622006.12.19 01:13154.450.000.00-0.11-0.17
180768752006.12.18 22:00sell0.20eurjpym154.71159.62149.622006.12.19 01:12154.460.000.000.004.25
179919942006.12.18 01:45sell0.01eurusdm1.30920.00001.30952006.12.18 06:581.30950.000.000.00-0.03
179994972006.12.18 05:47sell0.02eurusdm1.30970.00001.30952006.12.18 06:581.30950.000.000.000.04
180002882006.12.18 05:53sell0.04eurusdm1.31030.00001.30952006.12.18 06:581.30950.000.000.000.32
180056902006.12.18 07:08sell0.01eurusdm1.30940.00001.31022006.12.18 07:531.31020.000.000.00-0.08
180062652006.12.18 07:15sell0.02eurusdm1.31030.00001.31022006.12.18 07:531.31020.000.000.000.02
180087172006.12.18 07:45sell0.04eurusdm1.31120.00001.31022006.12.18 07:531.31020.000.000.000.40
180127642006.12.18 08:23buy0.01eurusdm1.31010.00001.31062006.12.18 08:401.31060.000.000.000.05
180289552006.12.18 12:40sell0.01eurusdm1.30960.00001.31032006.12.18 13:511.31030.000.000.00-0.07
180322252006.12.18 13:35sell0.02eurusdm1.31030.00001.31032006.12.18 13:511.31030.000.000.000.00
180344672006.12.18 13:40sell0.04eurusdm1.31140.00001.31032006.12.18 13:511.31030.000.000.000.44
180367082006.12.18 13:55sell0.01eurusdm1.30960.00001.30912006.12.18 14:491.30910.000.000.000.05
180555962006.12.18 15:40buy0.01eurusdm1.30710.00001.30712006.12.18 16:231.30710.000.000.000.00
180567462006.12.18 15:55buy0.02eurusdm1.30630.00001.30712006.12.18 16:231.30710.000.000.000.16
180672442006.12.18 18:40sell0.01eurusdm1.30820.00001.30932006.12.19 03:381.30930.000.000.01-0.11
180682412006.12.18 19:15sell0.02eurusdm1.30890.00001.30932006.12.19 03:381.30930.000.000.01-0.08
180720912006.12.18 20:05sell0.04eurusdm1.30950.00001.30932006.12.19 03:381.30930.000.000.020.08
180729762006.12.18 20:15sell0.08eurusdm1.31030.00001.30932006.12.19 03:381.30930.000.000.050.80
180913242006.12.19 04:06buy0.01eurusdm1.30940.00001.30962006.12.19 06:231.30960.000.000.000.02
180923072006.12.19 04:45buy0.02eurusdm1.30890.00001.30962006.12.19 06:231.30960.000.000.000.14
180958492006.12.19 06:36sell0.01eurusdm1.30860.00001.31532006.12.19 13:301.31530.000.000.00-0.67
180961252006.12.19 06:45sell0.02eurusdm1.30930.00001.31532006.12.19 13:301.31530.000.000.00-1.20
180968542006.12.19 07:00sell0.04eurusdm1.30970.00001.31532006.12.19 13:301.31530.000.000.00-2.24
180995892006.12.19 07:35sell0.08eurusdm1.31050.00001.31532006.12.19 13:301.31530.000.000.00-3.84
181038212006.12.19 07:55sell0.16eurusdm1.31160.00001.31532006.12.19 13:301.31530.000.000.00-5.92
181102272006.12.19 08:10sell0.32eurusdm1.31320.00001.31532006.12.19 13:301.31530.000.000.00-6.72
181192192006.12.19 08:55sell0.64eurusdm1.31420.00001.31532006.12.19 13:301.31530.000.000.00-7.04
181293522006.12.19 09:25sell1.28eurusdm1.31620.00001.31532006.12.19 13:301.31530.000.000.0011.52
181424682006.12.19 12:40sell2.56eurusdm1.31700.00001.31532006.12.19 13:301.31530.000.000.0043.52
181486632006.12.19 13:30buy0.01eurusdm1.31430.00001.31482006.12.19 13:331.31480.000.000.000.05
181567162006.12.19 13:40buy0.01eurusdm1.31420.00001.31472006.12.19 13:421.31470.000.000.000.05
181727322006.12.19 14:55sell0.01eurusdm1.31750.00001.31702006.12.19 15:011.31700.000.000.000.05
181922812006.12.19 17:10sell0.01eurusdm1.31870.00001.32032006.12.19 19:311.32030.000.000.00-0.16
181930682006.12.19 17:20sell0.02eurusdm1.31950.00001.32032006.12.19 19:311.32030.000.000.00-0.16
181988802006.12.19 18:15sell0.04eurusdm1.32000.00001.32032006.12.19 19:311.32030.000.000.00-0.12
182034692006.12.19 18:35sell0.08eurusdm1.32070.00001.32032006.12.19 19:311.32030.000.000.000.32
182054602006.12.19 18:55sell0.16eurusdm1.32140.00001.32032006.12.19 19:311.32030.000.000.001.76
182129102006.12.19 20:20buy0.01eurusdm1.31960.00001.31982006.12.19 22:011.31980.000.00-0.010.02
182144602006.12.19 20:46buy0.02eurusdm1.31910.00001.31982006.12.19 22:011.31980.000.00-0.020.14
182188392006.12.19 22:10sell0.01eurusdm1.31980.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.00-0.29
182204592006.12.19 22:45sell0.02eurusdm1.32040.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.00-0.46
182238832006.12.19 23:40sell0.04eurusdm1.32110.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.00-0.64
182305912006.12.20 00:55sell0.08eurusdm1.32180.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.00-0.72
182336772006.12.20 01:05sell0.16eurusdm1.32240.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.00-0.48
182363232006.12.20 01:45sell0.32eurusdm1.32310.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.001.28
182420602006.12.20 03:40sell0.64eurusdm1.32380.00001.32272006.12.20 04:471.32270.000.000.007.04
182475392006.12.20 05:45buy0.01eurusdm1.32280.00001.32332006.12.20 06:311.32330.000.000.000.05
182504042006.12.20 06:50sell0.01eurusdm1.32330.00001.32282006.12.20 07:131.32280.000.000.000.05
182585772006.12.20 08:15buy0.01eurusdm1.32170.00001.32222006.12.20 08:181.32220.000.000.000.05
182665322006.12.20 10:55sell0.01eurusdm1.32250.00001.32202006.12.20 11:571.32200.000.000.000.05
182722252006.12.20 12:25buy0.01eurusdm1.32210.00001.32102006.12.20 15:141.32100.000.000.00-0.11
182748542006.12.20 13:10buy0.02eurusdm1.32080.00001.32102006.12.20 15:141.32100.000.000.000.04
182856462006.12.20 15:00buy0.04eurusdm1.31990.00001.32102006.12.20 15:141.32100.000.000.000.44
182903252006.12.20 15:35sell0.01eurusdm1.32000.00001.31952006.12.20 15:371.31950.000.000.000.05
182958852006.12.20 15:50buy0.01eurusdm1.31980.00001.31822006.12.20 23:171.31820.000.00-0.02-0.16
182985442006.12.20 15:55buy0.02eurusdm1.31900.00001.31822006.12.20 23:171.31820.000.00-0.05-0.16
183052462006.12.20 16:50buy0.04eurusdm1.31840.00001.31822006.12.20 23:171.31820.000.00-0.09-0.08
183119152006.12.20 17:30buy0.08eurusdm1.31670.00001.31822006.12.20 23:171.31820.000.00-0.181.20
183332062006.12.20 23:36sell0.01eurusdm1.31800.00001.31972006.12.21 08:151.31970.000.000.00-0.17
183343692006.12.21 00:00sell0.02eurusdm1.31860.00001.31972006.12.21 08:151.31970.000.000.00-0.22
183443142006.12.21 05:00sell0.04eurusdm1.31920.00001.31972006.12.21 08:151.31970.000.000.00-0.20
183509252006.12.21 07:40sell0.08eurusdm1.31990.00001.31972006.12.21 08:151.31970.000.000.000.16
183525242006.12.21 07:45sell0.16eurusdm1.32090.00001.31972006.12.21 08:151.31970.000.000.001.92
183664622006.12.21 10:15buy0.01eurusdm1.31970.00001.31832006.12.21 11:101.31830.000.000.00-0.14
183687042006.12.21 10:40buy0.02eurusdm1.31800.00001.31832006.12.21 11:101.31830.000.000.000.06
183705132006.12.21 10:45buy0.04eurusdm1.31730.00001.31832006.12.21 11:101.31830.000.000.000.40
183771532006.12.21 11:55buy0.01eurusdm1.31770.00001.31822006.12.21 12:231.31820.000.000.000.05
183913142006.12.21 13:50buy0.01eurusdm1.31700.00001.31582006.12.21 15:401.31580.000.000.00-0.12
183940062006.12.21 14:30buy0.02eurusdm1.31560.00001.31582006.12.21 15:401.31580.000.000.000.04
183960402006.12.21 14:35buy0.04eurusdm1.31470.00001.31582006.12.21 15:401.31580.000.000.000.44
184076482006.12.21 16:15sell0.01eurusdm1.31590.00001.31702006.12.21 17:261.31700.000.000.00-0.11
184080132006.12.21 16:20sell0.02eurusdm1.31650.00001.31702006.12.21 17:261.31700.000.000.00-0.10
184104672006.12.21 16:45sell0.04eurusdm1.31730.00001.31702006.12.21 17:261.31700.000.000.000.12
184142032006.12.21 17:05sell0.08eurusdm1.31810.00001.31702006.12.21 17:261.31700.000.000.000.88
184191382006.12.21 17:50buy0.01eurusdm1.31620.00001.31672006.12.21 18:101.31670.000.000.000.05
184211202006.12.21 18:30sell0.01eurusdm1.31740.00001.31692006.12.21 19:391.31690.000.000.000.05
184286042006.12.21 22:25sell0.01eurusdm1.31790.00001.31972006.12.22 08:071.31970.000.000.00-0.18
184318532006.12.22 00:20sell0.02eurusdm1.31850.00001.31972006.12.22 08:071.31970.000.000.00-0.24
184435232006.12.22 04:05sell0.04eurusdm1.31900.00001.31972006.12.22 08:071.31970.000.000.00-0.28
184491032006.12.22 06:26sell0.08eurusdm1.31950.00001.31972006.12.22 08:071.31970.000.000.00-0.16
184512832006.12.22 07:20sell0.16eurusdm1.32010.00001.31972006.12.22 08:071.31970.000.000.000.64
184527982006.12.22 07:35sell0.32eurusdm1.32070.00001.31972006.12.22 08:071.31970.000.000.003.20
184559242006.12.22 08:20buy0.01eurusdm1.31960.00001.32012006.12.22 08:221.32010.000.000.000.05
184682162006.12.22 11:20buy0.01eurusdm1.32000.00001.32022006.12.22 11:411.32020.000.000.000.02
184689532006.12.22 11:36buy0.02eurusdm1.31960.00001.32022006.12.22 11:411.32020.000.000.000.12
184718532006.12.22 12:51buy0.01eurusdm1.31950.00001.32002006.12.22 13:301.32000.000.000.000.05
184796592006.12.22 13:55sell0.01eurusdm1.31930.00001.31882006.12.22 14:181.31880.000.000.000.05
184854732006.12.22 14:35buy0.01eurusdm1.31830.00001.31362006.12.22 19:011.31360.000.000.00-0.47
184887372006.12.22 15:00buy0.02eurusdm1.31750.00001.31362006.12.22 19:011.31360.000.000.00-0.78
184906082006.12.22 15:05buy0.04eurusdm1.31580.00001.31362006.12.22 19:011.31360.000.000.00-0.88
184997282006.12.22 16:35buy0.08eurusdm1.31530.00001.31362006.12.22 19:011.31360.000.000.00-1.36
185006482006.12.22 16:40buy0.16eurusdm1.31420.00001.31362006.12.22 19:011.31360.000.000.00-0.96
185024672006.12.22 16:50buy0.32eurusdm1.31340.00001.31362006.12.22 19:011.31360.000.000.000.64
185068642006.12.22 17:05buy0.64eurusdm1.31210.00001.31362006.12.22 19:011.31360.000.000.009.60
185211012006.12.22 20:28sell0.01eurusdm1.31440.00001.31392006.12.22 20:371.31390.000.000.000.05
185338692006.12.26 13:18buy0.01eurusdm1.31380.00001.31172006.12.26 23:401.31010.000.00-0.01-0.37
185353312006.12.26 14:00buy0.02eurusdm1.31330.00001.31172006.12.26 23:391.31010.000.00-0.02-0.64
185399132006.12.26 17:06buy0.04eurusdm1.31270.00001.31172006.12.26 23:391.31010.000.00-0.03-1.04
185464452006.12.26 17:57buy0.08eurusdm1.30960.00001.31172006.12.26 23:391.31010.000.00-0.060.40
185578522006.12.27 00:10sell0.01eurusdm1.31030.00001.31452006.12.27 08:241.31450.000.000.00-0.42
185597012006.12.27 00:55sell0.02eurusdm1.31110.00001.31452006.12.27 08:241.31450.000.000.00-0.68
185606022006.12.27 01:05sell0.04eurusdm1.31180.00001.31452006.12.27 08:241.31450.000.000.00-1.08
185636312006.12.27 02:25sell0.08eurusdm1.31250.00001.31452006.12.27 08:241.31450.000.000.00-1.60
185659602006.12.27 02:40sell0.16eurusdm1.31320.00001.31452006.12.27 08:241.31450.000.000.00-2.08
185704452006.12.27 05:50sell0.32eurusdm1.31440.00001.31452006.12.27 08:241.31450.000.000.00-0.32
185727952006.12.27 06:15sell0.64eurusdm1.31530.00001.31452006.12.27 08:241.31450.000.000.005.12
185771742006.12.27 06:50sell1.28eurusdm1.31510.00001.31452006.12.27 08:241.31450.000.000.007.68
185802982006.12.27 08:10sell2.56eurusdm1.31530.00001.31452006.12.27 08:241.31450.000.000.0020.48
185826012006.12.27 08:35buy0.01eurusdm1.31500.00001.31552006.12.27 08:391.31550.000.000.000.05
185869562006.12.27 10:25sell0.01eurusdm1.31530.00001.31612006.12.27 13:111.31610.000.000.00-0.08
185890632006.12.27 12:00sell0.02eurusdm1.31580.00001.31612006.12.27 13:111.31610.000.000.00-0.06
185919652006.12.27 12:55sell0.04eurusdm1.31740.00001.31612006.12.27 13:111.31610.000.000.000.52
186047802006.12.27 14:30buy0.01eurusdm1.31460.00001.31252006.12.28 05:231.31250.000.00-0.02-0.21
186078782006.12.27 15:05buy0.02eurusdm1.31400.00001.31252006.12.28 05:231.31250.000.00-0.05-0.30
186108652006.12.27 15:30buy0.04eurusdm1.31260.00001.31252006.12.28 05:231.31250.000.00-0.09-0.04
186226412006.12.27 20:20buy0.08eurusdm1.31200.00001.31252006.12.28 05:231.31250.000.00-0.180.40
186334042006.12.28 00:55buy0.16eurusdm1.31140.00001.31252006.12.28 05:231.31250.000.000.001.76
186398412006.12.28 05:35sell0.01eurusdm1.31220.00001.31222006.12.28 07:321.31220.000.000.000.00
186405322006.12.28 06:06sell0.02eurusdm1.31290.00001.31222006.12.28 07:321.31220.000.000.000.14
186447332006.12.28 08:40sell0.01eurusdm1.31310.00001.31742006.12.28 14:591.31740.000.000.00-0.43
186457222006.12.28 09:05sell0.02eurusdm1.31370.00001.31742006.12.28 14:591.31740.000.000.00-0.74
186472332006.12.28 09:30sell0.04eurusdm1.31460.00001.31742006.12.28 14:591.31740.000.000.00-1.12
186515192006.12.28 11:25sell0.08eurusdm1.31530.00001.31742006.12.28 14:591.31740.000.000.00-1.68
186531682006.12.28 12:15sell0.16eurusdm1.31580.00001.31742006.12.28 14:591.31740.000.000.00-2.56
186553982006.12.28 12:35sell0.32eurusdm1.31730.00001.31742006.12.28 14:591.31740.000.000.00-0.32
186613742006.12.28 13:30sell0.64eurusdm1.31810.00001.31742006.12.28 14:591.31740.000.000.004.48
186669102006.12.28 14:15sell1.28eurusdm1.31850.00001.31742006.12.28 14:591.31740.000.000.0014.08
186779912006.12.28 15:45buy0.01eurusdm1.31480.00001.31482006.12.28 16:321.31480.000.000.000.00
186790772006.12.28 16:05buy0.02eurusdm1.31410.00001.31482006.12.28 16:321.31480.000.000.000.14
186832292006.12.28 17:00sell0.01eurusdm1.31570.00001.31612006.12.28 18:101.31610.000.000.00-0.04
186838342006.12.28 17:30sell0.02eurusdm1.31630.00001.31612006.12.28 18:101.31610.000.000.000.04
186844982006.12.28 17:35sell0.04eurusdm1.31700.00001.31612006.12.28 18:101.31610.000.000.000.36
186869752006.12.28 19:25sell0.01eurusdm1.31640.00001.31592006.12.28 19:381.31590.000.000.000.05
186890022006.12.28 20:40buy0.01eurusdm1.31480.00001.31532006.12.28 22:461.31530.000.00-0.010.05
186939802006.12.29 01:16buy0.01eurusdm1.31430.00001.31482006.12.29 02:561.31480.000.000.000.05
186998652006.12.29 06:00sell0.01eurusdm1.31610.00001.31692006.12.29 08:151.31690.000.000.00-0.08
187002422006.12.29 06:10sell0.02eurusdm1.31710.00001.31692006.12.29 08:151.31690.000.000.000.04
187017722006.12.29 07:00sell0.04eurusdm1.31790.00001.31692006.12.29 08:151.31690.000.000.000.40
187066832006.12.29 08:30buy0.01eurusdm1.31690.00001.31712006.12.29 09:191.31710.000.000.000.02
187086932006.12.29 09:06buy0.02eurusdm1.31640.00001.31712006.12.29 09:191.31710.000.000.000.14
187126222006.12.29 11:00sell0.01eurusdm1.31700.00001.31732006.12.29 12:591.31730.000.000.00-0.03
187146462006.12.29 12:05sell0.02eurusdm1.31820.00001.31732006.12.29 12:591.31730.000.000.000.18
187211512006.12.29 13:20buy0.01eurusdm1.31730.00001.31662006.12.29 14:461.31660.000.000.00-0.07
187229932006.12.29 14:05buy0.02eurusdm1.31670.00001.31662006.12.29 14:461.31660.000.000.00-0.02
187252462006.12.29 14:25buy0.04eurusdm1.31550.00001.31662006.12.29 14:461.31660.000.000.000.44
187307652006.12.29 15:10sell0.01eurusdm1.31710.00001.31662006.12.29 15:451.31660.000.000.000.05
187364802006.12.29 16:10sell0.01eurusdm1.31830.00001.31902006.12.29 17:591.31900.000.000.00-0.07
187381042006.12.29 16:25sell0.02eurusdm1.31940.00001.31902006.12.29 17:591.31900.000.000.000.08
187398962006.12.29 16:40sell0.04eurusdm1.31980.00001.31902006.12.29 17:591.31900.000.000.000.32
187439112006.12.29 18:25buy0.01eurusdm1.31890.00001.31942006.12.29 19:021.31940.000.000.000.05
179927782006.12.18 02:06sell0.01gbpusdm1.95400.00001.95662006.12.18 07:531.95660.000.000.00-0.26
179994952006.12.18 05:47sell0.02gbpusdm1.95480.00001.95662006.12.18 07:531.95660.000.000.00-0.36
180002972006.12.18 05:53sell0.04gbpusdm1.95580.00001.95662006.12.18 07:531.95660.000.000.00-0.32
180010052006.12.18 05:55sell0.08gbpusdm1.95630.00001.95662006.12.18 07:531.95660.000.000.00-0.24
180066522006.12.18 07:21sell0.16gbpusdm1.95680.00001.95662006.12.18 07:531.95660.000.000.000.32
180075922006.12.18 07:30sell0.32gbpusdm1.95790.00001.95662006.12.18 07:531.95660.000.000.004.16
180265712006.12.18 11:50buy0.01gbpusdm1.94990.00001.95042006.12.18 12:311.95040.000.000.000.05
180353682006.12.18 13:50sell0.01gbpusdm1.95080.00001.95032006.12.18 13:511.95030.000.000.000.05
180556092006.12.18 15:40buy0.01gbpusdm1.94580.00001.94522006.12.18 15:591.94520.000.000.00-0.06
180559262006.12.18 15:45buy0.02gbpusdm1.94510.00001.94522006.12.18 15:591.94520.000.000.000.02
180567682006.12.18 15:55buy0.04gbpusdm1.94420.00001.94522006.12.18 15:591.94520.000.000.000.40
180573262006.12.18 16:00buy0.01gbpusdm1.94580.00001.94632006.12.18 16:231.94630.000.000.000.05
180689962006.12.18 19:25sell0.01gbpusdm1.94810.00001.94792006.12.18 22:001.94790.000.000.000.02
180699242006.12.18 19:50sell0.02gbpusdm1.94860.00001.94792006.12.18 22:001.94790.000.000.000.14
180792512006.12.18 22:25buy0.01gbpusdm1.94820.00001.94872006.12.19 00:551.94870.000.000.000.05
180870862006.12.19 01:50sell0.01gbpusdm1.94920.00001.94872006.12.19 03:291.94870.000.000.000.05
180909812006.12.19 03:56buy0.01gbpusdm1.94880.00001.94932006.12.19 06:111.94930.000.000.000.05
180958252006.12.19 06:35sell0.01gbpusdm1.94900.00001.94892006.12.19 07:221.94890.000.000.000.01
180964972006.12.19 06:50sell0.02gbpusdm1.94960.00001.94892006.12.19 07:221.94890.000.000.000.14
181018392006.12.19 07:50sell0.01gbpusdm1.95040.00001.96162006.12.19 09:211.96160.000.000.00-1.12
181037902006.12.19 07:55sell0.02gbpusdm1.95180.00001.96162006.12.19 09:211.96160.000.000.00-1.96
181061232006.12.19 08:00sell0.04gbpusdm1.95310.00001.96162006.12.19 09:211.96160.000.000.00-3.40
181101332006.12.19 08:10sell0.08gbpusdm1.95620.00001.96162006.12.19 09:211.96160.000.000.00-4.32
181128662006.12.19 08:20sell0.16gbpusdm1.95740.00001.96162006.12.19 09:211.96160.000.000.00-6.72
181158982006.12.19 08:35sell0.32gbpusdm1.95950.00001.96162006.12.19 09:211.96160.000.000.00-6.72
181169062006.12.19 08:40sell0.64gbpusdm1.96030.00001.96162006.12.19 09:211.96160.000.000.00-8.32
181208992006.12.19 09:00sell1.28gbpusdm1.96200.00001.96162006.12.19 09:211.96160.000.000.005.12
181243072006.12.19 09:05sell2.56gbpusdm1.96360.00001.96162006.12.19 09:211.96160.000.000.0051.20
181293452006.12.19 09:25sell0.01gbpusdm1.96210.00001.96162006.12.19 09:401.96160.000.000.000.05
181361392006.12.19 10:55sell0.01gbpusdm1.96240.00001.96302006.12.19 11:291.96300.000.000.00-0.06
181378042006.12.19 11:25sell0.02gbpusdm1.96410.00001.96302006.12.19 11:291.96300.000.000.000.22
181385452006.12.19 11:30sell0.01gbpusdm1.96280.00001.96282006.12.19 12:561.96280.000.000.000.00
181394262006.12.19 11:50sell0.02gbpusdm1.96360.00001.96282006.12.19 12:561.96280.000.000.000.16
181476092006.12.19 13:30buy0.01gbpusdm1.96150.00001.96172006.12.19 13:361.96170.000.000.000.02
181539502006.12.19 13:35buy0.02gbpusdm1.96100.00001.96172006.12.19 13:361.96170.000.000.000.14
181607342006.12.19 13:55buy0.01gbpusdm1.96180.00001.96232006.12.19 14:071.96230.000.000.000.05
181831362006.12.19 16:25sell0.01gbpusdm1.96250.00001.96532006.12.19 17:271.96530.000.000.00-0.28
181835052006.12.19 16:30sell0.02gbpusdm1.96300.00001.96532006.12.19 17:271.96530.000.000.00-0.46
181844712006.12.19 16:40sell0.04gbpusdm1.96410.00001.96532006.12.19 17:271.96530.000.000.00-0.48
181866902006.12.19 16:50sell0.08gbpusdm1.96500.00001.96532006.12.19 17:271.96530.000.000.00-0.24
181893292006.12.19 16:55sell0.16gbpusdm1.96580.00001.96532006.12.19 17:271.96530.000.000.000.80
181907292006.12.19 17:00sell0.32gbpusdm1.96640.00001.96532006.12.19 17:271.96530.000.000.003.52
181954952006.12.19 17:30sell0.01gbpusdm1.96550.00001.96822006.12.19 19:311.96820.000.000.00-0.27
181964762006.12.19 17:41sell0.02gbpusdm1.96620.00001.96822006.12.19 19:311.96820.000.000.00-0.40
181980092006.12.19 18:05sell0.04gbpusdm1.96690.00001.96822006.12.19 19:311.96820.000.000.00-0.52
181986372006.12.19 18:10sell0.08gbpusdm1.96750.00001.96822006.12.19 19:311.96820.000.000.00-0.56
182034302006.12.19 18:35sell0.16gbpusdm1.96880.00001.96822006.12.19 19:311.96820.000.000.000.96
182048362006.12.19 18:45sell0.32gbpusdm1.96940.00001.96822006.12.19 19:311.96820.000.000.003.84
182119672006.12.19 20:05buy0.01gbpusdm1.96860.00001.96912006.12.19 21:551.96910.000.000.000.05
182195462006.12.19 22:25sell0.01gbpusdm1.96910.00001.96912006.12.19 23:031.96910.000.000.000.00
182208952006.12.19 22:55sell0.02gbpusdm1.96980.00001.96912006.12.19 23:031.96910.000.000.000.14
182238882006.12.19 23:40sell0.01gbpusdm1.97060.00001.97062006.12.19 23:511.97060.000.000.000.00
182243232006.12.19 23:45sell0.02gbpusdm1.97130.00001.97062006.12.19 23:511.97060.000.000.000.14
182247722006.12.19 23:55sell0.01gbpusdm1.97040.00001.97232006.12.20 05:401.97230.000.000.00-0.19
182250272006.12.20 00:00sell0.02gbpusdm1.97090.00001.97232006.12.20 05:401.97230.000.000.00-0.28
182302252006.12.20 00:55sell0.04gbpusdm1.97190.00001.97232006.12.20 05:401.97230.000.000.00-0.16
182329752006.12.20 01:00sell0.08gbpusdm1.97270.00001.97232006.12.20 05:401.97230.000.000.000.32
182362382006.12.20 01:45sell0.16gbpusdm1.97340.00001.97232006.12.20 05:401.97230.000.000.001.76
182479462006.12.20 06:10buy0.01gbpusdm1.97260.00001.97312006.12.20 06:311.97310.000.000.000.05
182514742006.12.20 07:10sell0.01gbpusdm1.97340.00001.97292006.12.20 07:121.97290.000.000.000.05
182584082006.12.20 08:10buy0.01gbpusdm1.97110.00001.97162006.12.20 08:181.97160.000.000.000.05
182643552006.12.20 09:50buy0.01gbpusdm1.97070.00001.97062006.12.20 10:441.97060.000.000.00-0.01
182651652006.12.20 10:15buy0.02gbpusdm1.96980.00001.97062006.12.20 10:441.97060.000.000.000.16
182676932006.12.20 11:10sell0.01gbpusdm1.97030.00001.97152006.12.20 11:411.97150.000.000.00-0.12
182678842006.12.20 11:15sell0.02gbpusdm1.97120.00001.97152006.12.20 11:411.97150.000.000.00-0.06
182682472006.12.20 11:25sell0.04gbpusdm1.97180.00001.97152006.12.20 11:411.97150.000.000.000.12
182685222006.12.20 11:30sell0.08gbpusdm1.97250.00001.97152006.12.20 11:411.97150.000.000.000.80
182892812006.12.20 15:30sell0.01gbpusdm1.97110.00001.97062006.12.20 15:331.97060.000.000.000.05
183083722006.12.20 17:05buy0.01gbpusdm1.96540.00001.96442006.12.20 18:291.96440.000.000.00-0.10
183093392006.12.20 17:20buy0.02gbpusdm1.96460.00001.96442006.12.20 18:291.96440.000.000.00-0.04
183121352006.12.20 17:30buy0.04gbpusdm1.96310.00001.96442006.12.20 18:291.96440.000.000.000.52
183246872006.12.20 20:51buy0.01gbpusdm1.96430.00001.96482006.12.20 21:141.96480.000.000.000.05
183267942006.12.20 21:35sell0.01gbpusdm1.96470.00001.96532006.12.21 01:231.96530.000.000.00-0.06
183312352006.12.20 23:05sell0.02gbpusdm1.96520.00001.96532006.12.21 01:231.96530.000.000.00-0.02
183325982006.12.20 23:20sell0.04gbpusdm1.96640.00001.96532006.12.21 01:231.96530.000.000.000.44
183400202006.12.21 02:14sell0.01gbpusdm1.96640.00001.96622006.12.21 05:441.96620.000.000.000.02
183406262006.12.21 02:40sell0.02gbpusdm1.96690.00001.96622006.12.21 05:441.96620.000.000.000.14
183453062006.12.21 05:55buy0.01gbpusdm1.96670.00001.96622006.12.21 07:391.96620.000.000.00-0.05
183498202006.12.21 07:35buy0.02gbpusdm1.96520.00001.96622006.12.21 07:391.96620.000.000.000.20
183509332006.12.21 07:40buy0.01gbpusdm1.96680.00001.96732006.12.21 07:451.96730.000.000.000.05
183556712006.12.21 08:06sell0.01gbpusdm1.96770.00001.96802006.12.21 09:261.96800.000.000.00-0.03
183579262006.12.21 08:30sell0.02gbpusdm1.96890.00001.96802006.12.21 09:261.96800.000.000.000.18
183724072006.12.21 10:55buy0.01gbpusdm1.96640.00001.96632006.12.21 11:171.96630.000.000.00-0.01
183740922006.12.21 11:15buy0.02gbpusdm1.96550.00001.96632006.12.21 11:171.96630.000.000.000.16
183770012006.12.21 11:50buy0.01gbpusdm1.96370.00001.95792006.12.21 14:461.95790.000.000.00-0.58
183775022006.12.21 12:00buy0.02gbpusdm1.96300.00001.95792006.12.21 14:461.95790.000.000.00-1.02
183796202006.12.21 12:40buy0.04gbpusdm1.96170.00001.95792006.12.21 14:461.95790.000.000.00-1.52
183832812006.12.21 13:25buy0.08gbpusdm1.96080.00001.95792006.12.21 14:461.95790.000.000.00-2.32
183889102006.12.21 13:40buy0.16gbpusdm1.95960.00001.95792006.12.21 14:461.95790.000.000.00-2.72
183939772006.12.21 14:30buy0.32gbpusdm1.95890.00001.95792006.12.21 14:461.95790.000.000.00-3.20
183961702006.12.21 14:35buy0.64gbpusdm1.95740.00001.95792006.12.21 14:461.95790.000.000.003.20
183986642006.12.21 14:40buy1.28gbpusdm1.95630.00001.95792006.12.21 14:461.95790.000.000.0020.48
184002242006.12.21 14:50buy0.01gbpusdm1.95840.00001.95892006.12.21 15:081.95890.000.000.000.05
184071852006.12.21 16:10sell0.01gbpusdm1.96070.00001.96022006.12.21 16:141.96020.000.000.000.05
184151482006.12.21 17:10sell0.01gbpusdm1.96160.00001.96112006.12.21 17:321.96110.000.000.000.05
184211302006.12.21 18:30sell0.01gbpusdm1.96170.00001.96162006.12.21 19:391.96160.000.000.000.01
184223042006.12.21 19:25sell0.02gbpusdm1.96230.00001.96162006.12.21 19:391.96160.000.000.000.14
184259742006.12.21 21:05buy0.01gbpusdm1.96090.00001.96142006.12.21 21:551.96140.000.000.000.05
184285992006.12.21 22:25sell0.01gbpusdm1.96210.00001.96162006.12.21 23:421.96160.000.000.000.05
184374622006.12.22 03:05sell0.01gbpusdm1.96250.00001.96322006.12.22 08:091.96320.000.000.00-0.07
184448722006.12.22 04:25sell0.02gbpusdm1.96300.00001.96322006.12.22 08:091.96320.000.000.00-0.04
184512892006.12.22 07:20sell0.04gbpusdm1.96430.00001.96322006.12.22 08:091.96320.000.000.000.44
184563652006.12.22 08:25buy0.01gbpusdm1.96460.00001.96512006.12.22 08:511.96510.000.000.000.05
184589342006.12.22 09:05sell0.01gbpusdm1.96450.00001.96632006.12.22 10:571.96630.000.000.00-0.18
184595442006.12.22 09:20sell0.02gbpusdm1.96530.00001.96632006.12.22 10:571.96630.000.000.00-0.20
184619742006.12.22 10:00sell0.04gbpusdm1.96690.00001.96632006.12.22 10:571.96630.000.000.000.24
184643932006.12.22 10:50sell0.08gbpusdm1.96750.00001.96632006.12.22 10:571.96630.000.000.000.96
184682102006.12.22 11:20buy0.01gbpusdm1.96610.00001.96602006.12.22 11:411.96600.000.000.00-0.01
184686772006.12.22 11:30buy0.02gbpusdm1.96520.00001.96602006.12.22 11:411.96600.000.000.000.16
184796352006.12.22 13:55sell0.01gbpusdm1.96520.00001.96472006.12.22 13:581.96470.000.000.000.05
184865562006.12.22 14:55buy0.01gbpusdm1.96300.00001.96112006.12.22 15:191.96110.000.000.00-0.19
184889642006.12.22 15:01buy0.02gbpusdm1.96160.00001.96112006.12.22 15:191.96110.000.000.00-0.10
184906872006.12.22 15:05buy0.04gbpusdm1.96080.00001.96112006.12.22 15:191.96110.000.000.000.12
184920442006.12.22 15:15buy0.08gbpusdm1.95990.00001.96112006.12.22 15:191.96110.000.000.000.96
184924862006.12.22 15:20buy0.01gbpusdm1.96090.00001.95952006.12.22 15:591.95950.000.000.00-0.14
184933302006.12.22 15:25buy0.02gbpusdm1.95930.00001.95952006.12.22 15:591.95950.000.000.000.04
184960132006.12.22 15:50buy0.04gbpusdm1.95830.00001.95952006.12.22 15:591.95950.000.000.000.48
184969712006.12.22 16:00buy0.01gbpusdm1.96040.00001.96092006.12.22 16:061.96090.000.000.000.05
185086602006.12.22 17:20buy0.01gbpusdm1.95730.00001.95752006.12.22 18:501.95750.000.000.000.02
185095862006.12.22 17:40buy0.02gbpusdm1.95680.00001.95752006.12.22 18:501.95750.000.000.000.14
185210492006.12.22 20:25sell0.01gbpusdm1.96000.00001.95952006.12.22 20:381.95950.000.000.000.05
185360712006.12.26 14:20buy0.01gbpusdm1.95770.00001.95392006.12.26 18:341.95390.000.000.00-0.38
185396182006.12.26 16:51buy0.02gbpusdm1.95710.00001.95392006.12.26 18:341.95390.000.000.00-0.64
185398702006.12.26 17:05buy0.04gbpusdm1.95610.00001.95392006.12.26 18:341.95390.000.000.00-0.88
185459722006.12.26 17:56buy0.08gbpusdm1.95280.00001.95392006.12.26 18:341.95390.000.000.000.88
185474212006.12.26 18:05buy0.16gbpusdm1.95220.00001.95392006.12.26 18:341.95390.000.000.002.72
185565622006.12.26 23:45buy0.01gbpusdm1.95480.00001.95532006.12.27 00:011.95530.000.000.000.05
185612572006.12.27 01:20sell0.01gbpusdm1.95470.00001.95872006.12.27 08:241.95870.000.000.00-0.40
185620602006.12.27 01:50sell0.02gbpusdm1.95540.00001.95872006.12.27 08:241.95870.000.000.00-0.66
185628352006.12.27 02:10sell0.04gbpusdm1.95600.00001.95872006.12.27 08:241.95870.000.000.00-1.08
185633062006.12.27 02:21sell0.08gbpusdm1.95700.00001.95872006.12.27 08:241.95870.000.000.00-1.36
185636362006.12.27 02:25sell0.16gbpusdm1.95720.00001.95872006.12.27 08:241.95870.000.000.00-2.40
185650832006.12.27 02:35sell0.32gbpusdm1.95780.00001.95872006.12.27 08:241.95870.000.000.00-2.88
185659542006.12.27 02:40sell0.64gbpusdm1.95850.00001.95872006.12.27 08:241.95870.000.000.00-1.28
185713472006.12.27 06:00sell1.28gbpusdm1.95920.00001.95872006.12.27 08:241.95870.000.000.006.40
185717222006.12.27 06:06sell2.56gbpusdm1.95990.00001.95872006.12.27 08:241.95870.000.000.0030.72
185826112006.12.27 08:35buy0.01gbpusdm1.95910.00001.95962006.12.27 08:391.95960.000.000.000.05
185853712006.12.27 09:25buy0.01gbpusdm1.95850.00001.95902006.12.27 09:301.95900.000.000.000.05
185882972006.12.27 11:30sell0.01gbpusdm1.96060.00001.96142006.12.27 13:071.96140.000.000.00-0.08
185890352006.12.27 12:00sell0.02gbpusdm1.96100.00001.96142006.12.27 13:071.96140.000.000.00-0.08
185919962006.12.27 12:55sell0.04gbpusdm1.96270.00001.96142006.12.27 13:071.96140.000.000.000.52
186055912006.12.27 14:45buy0.01gbpusdm1.95880.00001.95662006.12.27 16:591.95660.000.000.00-0.22
186078622006.12.27 15:05buy0.02gbpusdm1.95750.00001.95662006.12.27 16:591.95660.000.000.00-0.18
186112752006.12.27 15:30buy0.04gbpusdm1.95670.00001.95662006.12.27 16:591.95660.000.000.00-0.04
186121302006.12.27 15:35buy0.08gbpusdm1.95620.00001.95662006.12.27 16:591.95660.000.000.000.32
186142162006.12.27 16:00buy0.16gbpusdm1.95560.00001.95662006.12.27 16:591.95660.000.000.001.60
186209872006.12.27 19:25sell0.01gbpusdm1.95690.00001.95642006.12.27 20:141.95640.000.000.000.05
186228772006.12.27 20:25buy0.01gbpusdm1.95680.00001.95692006.12.27 22:091.95690.000.00-0.010.01
186248192006.12.27 21:45buy0.02gbpusdm1.95620.00001.95692006.12.27 22:091.95690.000.00-0.010.14
186283032006.12.27 22:40sell0.01gbpusdm1.95810.00001.95762006.12.27 23:021.95760.000.000.000.05
186320462006.12.28 00:10buy0.01gbpusdm1.95700.00001.95722006.12.28 04:141.95720.000.000.000.02
186355222006.12.28 01:40buy0.02gbpusdm1.95650.00001.95722006.12.28 04:141.95720.000.000.000.14
186391492006.12.28 04:50sell0.01gbpusdm1.95740.00001.95742006.12.28 06:441.95740.000.000.000.00
186397292006.12.28 05:26sell0.02gbpusdm1.95810.00001.95742006.12.28 06:441.95740.000.000.000.14
186419382006.12.28 07:05buy0.01gbpusdm1.95700.00001.95722006.12.28 08:181.95720.000.000.000.02
186430092006.12.28 07:40buy0.02gbpusdm1.95650.00001.95722006.12.28 08:181.95720.000.000.000.14
186446712006.12.28 08:35sell0.01gbpusdm1.95750.00001.95702006.12.28 08:591.95700.000.000.000.05
186481362006.12.28 10:00sell0.01gbpusdm1.95780.00001.96212006.12.28 15:001.96210.000.000.00-0.43
186483992006.12.28 10:10sell0.02gbpusdm1.95850.00001.96212006.12.28 15:001.96210.000.000.00-0.72
186494722006.12.28 10:56sell0.04gbpusdm1.95910.00001.96212006.12.28 15:001.96210.000.000.00-1.20
186502252006.12.28 11:10sell0.08gbpusdm1.95990.00001.96212006.12.28 15:001.96210.000.000.00-1.76
186508532006.12.28 11:15sell0.16gbpusdm1.96130.00001.96212006.12.28 15:001.96210.000.000.00-1.28
186559262006.12.28 12:40sell0.32gbpusdm1.96210.00001.96212006.12.28 15:001.96210.000.000.000.00
186589122006.12.28 13:15sell0.64gbpusdm1.96270.00001.96212006.12.28 15:001.96210.000.000.003.84
186592452006.12.28 13:20sell1.28gbpusdm1.96330.00001.96212006.12.28 15:001.96210.000.000.0015.36
186778872006.12.28 15:40buy0.01gbpusdm1.96020.00001.95992006.12.28 15:591.95990.000.000.00-0.03
186783872006.12.28 15:50buy0.02gbpusdm1.95900.00001.95992006.12.28 15:591.95990.000.000.000.18
186787322006.12.28 16:00buy0.01gbpusdm1.96030.00001.95992006.12.28 16:181.95990.000.000.00-0.04
186790722006.12.28 16:05buy0.02gbpusdm1.95900.00001.95992006.12.28 16:181.95990.000.000.000.18
186832422006.12.28 17:00sell0.01gbpusdm1.96200.00001.96292006.12.28 20:031.96290.000.000.00-0.09
186837202006.12.28 17:25sell0.02gbpusdm1.96260.00001.96292006.12.28 20:031.96290.000.000.00-0.06
186845492006.12.28 17:36sell0.04gbpusdm1.96410.00001.96292006.12.28 20:031.96290.000.000.000.48
186887972006.12.28 20:30buy0.01gbpusdm1.96270.00001.96272006.12.28 21:061.96270.000.000.000.00
186893172006.12.28 20:50buy0.02gbpusdm1.96200.00001.96272006.12.28 21:061.96270.000.000.000.14
186909432006.12.28 22:45buy0.01gbpusdm1.96290.00001.96232006.12.29 03:051.96230.000.000.00-0.06
186919372006.12.28 23:30buy0.02gbpusdm1.96240.00001.96232006.12.29 03:051.96230.000.000.00-0.02
186928542006.12.29 00:11buy0.04gbpusdm1.96120.00001.96232006.12.29 03:051.96230.000.000.000.44
186955842006.12.29 03:11sell0.01gbpusdm1.96180.00001.96392006.12.29 06:001.96390.000.000.00-0.21
186962032006.12.29 03:50sell0.02gbpusdm1.96270.00001.96392006.12.29 06:001.96390.000.000.00-0.24
186970262006.12.29 04:25sell0.04gbpusdm1.96310.00001.96392006.12.29 06:001.96390.000.000.00-0.32
186979872006.12.29 05:15sell0.08gbpusdm1.96370.00001.96392006.12.29 06:001.96390.000.000.00-0.16
186982412006.12.29 05:30sell0.16gbpusdm1.96430.00001.96392006.12.29 06:001.96390.000.000.000.64
186989672006.12.29 05:45sell0.32gbpusdm1.96500.00001.96392006.12.29 06:001.96390.000.000.003.52
187030472006.12.29 07:30sell0.01gbpusdm1.96560.00001.96562006.12.29 07:411.96560.000.000.000.00
187031312006.12.29 07:35sell0.02gbpusdm1.96640.00001.96562006.12.29 07:411.96560.000.000.000.16
187035642006.12.29 07:45sell0.01gbpusdm1.96560.00001.96512006.12.29 07:541.96510.000.000.000.05
187089922006.12.29 09:15buy0.01gbpusdm1.96230.00001.96282006.12.29 09:201.96280.000.000.000.05
187114212006.12.29 10:15buy0.01gbpusdm1.96100.00001.96152006.12.29 10:211.96150.000.000.000.05
187125952006.12.29 11:00sell0.01gbpusdm1.96180.00001.96132006.12.29 11:071.96130.000.000.000.05
187165262006.12.29 12:20sell0.01gbpusdm1.96370.00001.96322006.12.29 12:301.96320.000.000.000.05
187211632006.12.29 13:20buy0.01gbpusdm1.96170.00001.96222006.12.29 13:271.96220.000.000.000.05
187227702006.12.29 14:00buy0.01gbpusdm1.96130.00001.95962006.12.29 14:511.95960.000.000.00-0.17
187233452006.12.29 14:10buy0.02gbpusdm1.96030.00001.95962006.12.29 14:511.95960.000.000.00-0.14
187243582006.12.29 14:20buy0.04gbpusdm1.95940.00001.95962006.12.29 14:511.95960.000.000.000.08
187252852006.12.29 14:25buy0.08gbpusdm1.95830.00001.95962006.12.29 14:511.95960.000.000.001.04
187322002006.12.29 15:35buy0.01gbpusdm1.95870.00001.95832006.12.29 16:001.95830.000.000.00-0.04
187324232006.12.29 15:40buy0.02gbpusdm1.95810.00001.95832006.12.29 16:001.95830.000.000.000.04
187352622006.12.29 16:00buy0.04gbpusdm1.95750.00001.95832006.12.29 16:001.95830.000.000.000.32
187437352006.12.29 18:10buy0.01gbpusdm1.95740.00001.95792006.12.29 18:531.95790.000.000.000.05
187455632006.12.29 19:35sell0.01gbpusdm1.95860.00001.95812006.12.29 20:391.95810.000.000.000.05
179922862006.12.18 01:55buy0.01usdchfm1.22070.00001.22032006.12.18 06:581.22030.000.000.00-0.03
179994992006.12.18 05:47buy0.02usdchfm1.22010.00001.22032006.12.18 06:581.22030.000.000.000.03
180010262006.12.18 05:55buy0.04usdchfm1.21950.00001.22032006.12.18 06:581.22030.000.000.000.26
180057012006.12.18 07:08buy0.01usdchfm1.22060.00001.22002006.12.18 07:531.22000.000.000.00-0.05
180063232006.12.18 07:16buy0.02usdchfm1.21960.00001.22002006.12.18 07:531.22000.000.000.000.07
180075842006.12.18 07:30buy0.04usdchfm1.21910.00001.22002006.12.18 07:531.22000.000.000.000.30
180127682006.12.18 08:23sell0.01usdchfm1.22010.00001.21962006.12.18 08:401.21960.000.000.000.04
180193602006.12.18 10:05sell0.01usdchfm1.22090.00001.22072006.12.18 12:311.22070.000.000.000.02
180265772006.12.18 11:50sell0.02usdchfm1.22140.00001.22072006.12.18 12:311.22070.000.000.000.11
180289502006.12.18 12:40buy0.01usdchfm1.22110.00001.22062006.12.18 13:511.22060.000.000.00-0.04
180322172006.12.18 13:35buy0.02usdchfm1.22050.00001.22062006.12.18 13:511.22060.000.000.000.02
180344752006.12.18 13:40buy0.04usdchfm1.21970.00001.22062006.12.18 13:511.22060.000.000.000.29
180555772006.12.18 15:40sell0.01usdchfm1.22470.00001.22452006.12.18 16:231.22450.000.000.000.02
180581672006.12.18 16:10sell0.02usdchfm1.22520.00001.22452006.12.18 16:231.22450.000.000.000.11
180672622006.12.18 18:40buy0.01usdchfm1.22341.21861.22252006.12.19 03:391.22250.000.000.01-0.07
180676222006.12.18 18:55buy0.02usdchfm1.22281.21861.22252006.12.19 03:391.22250.000.000.02-0.05
180699462006.12.18 19:50buy0.04usdchfm1.22231.21861.22252006.12.19 03:391.22250.000.000.040.07
180724612006.12.18 20:10buy0.08usdchfm1.22141.21861.22252006.12.19 03:391.22250.000.000.080.72
180921412006.12.19 04:40sell0.01usdchfm1.22220.00001.22172006.12.19 06:131.22170.000.000.000.04
180958172006.12.19 06:35buy0.01usdchfm1.22240.00001.21792006.12.19 13:141.21790.000.000.00-0.37
180969412006.12.19 07:01buy0.02usdchfm1.22170.00001.21792006.12.19 13:141.21790.000.000.00-0.62
181037842006.12.19 07:55buy0.04usdchfm1.22100.00001.21792006.12.19 13:141.21790.000.000.00-1.02
181192622006.12.19 08:55buy0.08usdchfm1.22010.00001.21792006.12.19 13:141.21790.000.000.00-1.45
181243332006.12.19 09:05buy0.16usdchfm1.21860.00001.21792006.12.19 13:141.21790.000.000.00-0.92
181279562006.12.19 09:20buy0.32usdchfm1.21710.00001.21792006.12.19 13:141.21790.000.000.002.10
181349172006.12.19 10:30buy0.64usdchfm1.21640.00001.21792006.12.19 13:141.21790.000.000.007.88
181606852006.12.19 13:55sell0.01usdchfm1.21790.00001.21742006.12.19 14:091.21740.000.000.000.04
181727492006.12.19 14:55buy0.01usdchfm1.21580.00001.21632006.12.19 15:001.21630.000.000.000.04
181955282006.12.19 17:30buy0.01usdchfm1.21420.00001.21332006.12.19 19:311.21330.000.000.00-0.07
181988582006.12.19 18:15buy0.02usdchfm1.21350.00001.21332006.12.19 19:311.21330.000.000.00-0.03
182035032006.12.19 18:35buy0.04usdchfm1.21290.00001.21332006.12.19 19:311.21330.000.000.000.13
182044152006.12.19 18:40buy0.08usdchfm1.21240.00001.21332006.12.19 19:311.21330.000.000.000.59
182123282006.12.19 20:10sell0.01usdchfm1.21380.00001.21372006.12.19 22:371.21370.000.00-0.010.01
182154462006.12.19 21:00sell0.02usdchfm1.21440.00001.21372006.12.19 22:371.21370.000.00-0.020.12
182204832006.12.19 22:45buy0.01usdchfm1.21371.20991.21262006.12.20 04:501.21260.000.000.00-0.09
182231032006.12.19 23:30buy0.02usdchfm1.21291.20991.21262006.12.20 04:501.21260.000.000.00-0.05
182304972006.12.20 00:55buy0.04usdchfm1.21220.00001.21262006.12.20 04:501.21260.000.000.000.13
182406172006.12.20 03:05buy0.08usdchfm1.21160.00001.21262006.12.20 04:501.21260.000.000.000.66
182459272006.12.20 05:10sell0.01usdchfm1.21220.00001.21172006.12.20 06:311.21170.000.000.000.04
182504122006.12.20 06:50buy0.01usdchfm1.21200.00001.21252006.12.20 07:121.21250.000.000.000.04
182530932006.12.20 07:25sell0.01usdchfm1.21220.00001.21312006.12.20 08:201.21310.000.000.00-0.07
182535052006.12.20 07:35sell0.02usdchfm1.21330.00001.21312006.12.20 08:201.21310.000.000.000.03
182573002006.12.20 08:00sell0.04usdchfm1.21410.00001.21312006.12.20 08:201.21310.000.000.000.33
182665632006.12.20 10:55buy0.01usdchfm1.21320.00001.21372006.12.20 11:571.21370.000.000.000.04
182722172006.12.20 12:25sell0.01usdchfm1.21360.00001.21402006.12.20 15:141.21400.000.000.00-0.03
182757912006.12.20 13:15sell0.02usdchfm1.21420.00001.21402006.12.20 15:141.21400.000.000.000.03
182853112006.12.20 15:00sell0.04usdchfm1.21480.00001.21402006.12.20 15:141.21400.000.000.000.26
182903132006.12.20 15:35buy0.01usdchfm1.21460.00001.21512006.12.20 15:371.21510.000.000.000.04
182958952006.12.20 15:50sell0.01usdchfm1.21510.00001.21582006.12.20 16:211.21580.000.000.00-0.06
182985042006.12.20 15:55sell0.02usdchfm1.21610.00001.21582006.12.20 16:211.21580.000.000.000.05
182997152006.12.20 16:00sell0.04usdchfm1.21670.00001.21582006.12.20 16:211.21580.000.000.000.30
183084462006.12.20 17:06sell0.01usdchfm1.21650.00001.21792006.12.20 19:421.21790.000.000.00-0.11
183098202006.12.20 17:25sell0.02usdchfm1.21700.00001.21792006.12.20 19:421.21790.000.000.00-0.15
183121662006.12.20 17:30sell0.04usdchfm1.21840.00001.21792006.12.20 19:421.21790.000.000.000.16
183147392006.12.20 17:50sell0.08usdchfm1.21890.00001.21792006.12.20 19:421.21790.000.000.000.66
183230402006.12.20 20:05buy0.01usdchfm1.21810.00001.21572006.12.21 08:151.21570.000.000.03-0.20
183315052006.12.20 23:10buy0.02usdchfm1.21750.00001.21572006.12.21 08:151.21570.000.000.00-0.30
183373572006.12.21 01:05buy0.04usdchfm1.21680.00001.21572006.12.21 08:151.21570.000.000.00-0.36
183441592006.12.21 04:55buy0.08usdchfm1.21630.00001.21572006.12.21 08:151.21570.000.000.00-0.39
183509172006.12.21 07:40buy0.16usdchfm1.21530.00001.21572006.12.21 08:151.21570.000.000.000.53
183523342006.12.21 07:45buy0.32usdchfm1.21450.00001.21572006.12.21 08:151.21570.000.000.003.16
183601882006.12.21 09:25buy0.01usdchfm1.21470.00001.21522006.12.21 09:401.21520.000.000.000.04
183668392006.12.21 10:25sell0.01usdchfm1.21580.00001.21652006.12.21 11:151.21650.000.000.00-0.06
183687372006.12.21 10:40sell0.02usdchfm1.21660.00001.21652006.12.21 11:151.21650.000.000.000.02
183705452006.12.21 10:45sell0.04usdchfm1.21750.00001.21652006.12.21 11:151.21650.000.000.000.33
183771572006.12.21 11:55sell0.01usdchfm1.21700.00001.21652006.12.21 12:231.21650.000.000.000.04
183901792006.12.21 13:45sell0.01usdchfm1.21790.00001.21742006.12.21 13:471.21740.000.000.000.04
183994002006.12.21 14:45sell0.01usdchfm1.21890.00001.21842006.12.21 15:091.21840.000.000.000.04
184076292006.12.21 16:15buy0.01usdchfm1.21820.00001.21722006.12.21 17:301.21720.000.000.00-0.08
184086092006.12.21 16:30buy0.02usdchfm1.21740.00001.21722006.12.21 17:301.21720.000.000.00-0.03
184115622006.12.21 16:55buy0.04usdchfm1.21680.00001.21722006.12.21 17:301.21720.000.000.000.13
184141762006.12.21 17:05buy0.08usdchfm1.21620.00001.21722006.12.21 17:301.21720.000.000.000.66
184211492006.12.21 18:30buy0.01usdchfm1.21640.00001.21692006.12.21 20:381.21690.000.000.000.04
184259672006.12.21 21:05sell0.01usdchfm1.21620.00001.21572006.12.22 00:171.21570.000.00-0.010.04
184326252006.12.22 00:45buy0.01usdchfm1.21560.00001.21442006.12.22 08:091.21440.000.000.00-0.10
184493092006.12.22 06:35buy0.02usdchfm1.21500.00001.21442006.12.22 08:091.21440.000.000.00-0.10
184500302006.12.22 06:55buy0.04usdchfm1.21430.00001.21442006.12.22 08:091.21440.000.000.000.03
184527852006.12.22 07:35buy0.08usdchfm1.21330.00001.21442006.12.22 08:091.21440.000.000.000.72
184558882006.12.22 08:20sell0.01usdchfm1.21390.00001.21342006.12.22 08:581.21340.000.000.000.04
184627312006.12.22 10:10buy0.01usdchfm1.21300.00001.21302006.12.22 10:561.21300.000.000.000.00
184637892006.12.22 10:45buy0.02usdchfm1.21220.00001.21302006.12.22 10:561.21300.000.000.000.13
184682292006.12.22 11:20sell0.01usdchfm1.21300.00001.21402006.12.22 13:301.21400.000.000.00-0.08
184689342006.12.22 11:35sell0.02usdchfm1.21360.00001.21402006.12.22 13:301.21400.000.000.00-0.07
184707762006.12.22 12:30sell0.04usdchfm1.21410.00001.21402006.12.22 13:301.21400.000.000.000.03
184723842006.12.22 13:05sell0.08usdchfm1.21520.00001.21402006.12.22 13:301.21400.000.000.000.79
184796852006.12.22 13:55buy0.01usdchfm1.21480.00001.21532006.12.22 14:181.21530.000.000.000.04
184854652006.12.22 14:35sell0.01usdchfm1.21520.00001.21722006.12.22 16:181.21720.000.000.00-0.16
184906512006.12.22 15:05sell0.02usdchfm1.21770.00001.21722006.12.22 16:181.21720.000.000.000.08
184960032006.12.22 15:50sell0.04usdchfm1.21830.00001.21722006.12.22 16:181.21720.000.000.000.36
185094122006.12.22 17:35sell0.01usdchfm1.22100.00001.22092006.12.22 18:501.22090.000.000.000.01
185102232006.12.22 17:57sell0.02usdchfm1.22160.00001.22092006.12.22 18:501.22090.000.000.000.11
185210692006.12.22 20:25buy0.01usdchfm1.21860.00001.21912006.12.26 06:001.21910.000.000.020.04
185329412006.12.26 12:15buy0.01usdchfm1.21900.00001.21952006.12.26 13:071.21950.000.000.000.04
185339032006.12.26 13:20sell0.01usdchfm1.21930.00001.21952006.12.26 14:191.21950.000.000.00-0.02
185348582006.12.26 13:55sell0.02usdchfm1.22040.00001.21952006.12.26 14:191.21950.000.000.000.15
185578572006.12.27 00:10buy0.01usdchfm1.22301.21721.21942006.12.27 06:231.21720.000.000.00-0.48
185587642006.12.27 00:30buy0.02usdchfm1.22241.21721.21942006.12.27 06:231.21720.000.000.00-0.85
185596702006.12.27 00:55buy0.04usdchfm1.22171.21721.21942006.12.27 06:231.21720.000.000.00-1.48
185628422006.12.27 02:10buy0.08usdchfm1.22111.21721.21942006.12.27 06:231.21720.000.000.00-2.56
185639182006.12.27 02:30buy0.16usdchfm1.22051.21721.21942006.12.27 06:231.21720.000.000.00-4.34
185659382006.12.27 02:40buy0.32usdchfm1.21981.21721.21942006.12.27 06:231.21720.000.000.00-6.84
185704162006.12.27 05:50buy0.64usdchfm1.21900.00001.21902006.12.27 08:081.21900.000.000.000.00
185727692006.12.27 06:15buy1.28usdchfm1.21820.00001.21902006.12.27 08:081.21900.000.000.008.40
185828892006.12.27 08:40sell0.01usdchfm1.21880.00001.21942006.12.27 12:531.21940.000.000.00-0.05
185843422006.12.27 09:10sell0.02usdchfm1.21970.00001.21942006.12.27 12:531.21940.000.000.000.05
185897822006.12.27 12:35sell0.04usdchfm1.22030.00001.21942006.12.27 12:531.21940.000.000.000.30
185941092006.12.27 13:10buy0.01usdchfm1.22020.00001.22072006.12.27 13:221.22070.000.000.000.04
186056212006.12.27 14:45sell0.01usdchfm1.22300.00001.22512006.12.28 05:431.22510.000.00-0.04-0.17
186079032006.12.27 15:05sell0.02usdchfm1.22350.00001.22512006.12.28 05:431.22510.000.00-0.07-0.26
186112212006.12.27 15:30sell0.04usdchfm1.22490.00001.22512006.12.28 05:431.22510.000.00-0.14-0.07
186166002006.12.27 16:35sell0.08usdchfm1.22550.00001.22512006.12.28 05:431.22510.000.00-0.290.26
186354482006.12.28 01:40sell0.16usdchfm1.22630.00001.22512006.12.28 05:431.22510.000.000.001.57
186403002006.12.28 05:55buy0.01usdchfm1.22510.00001.22562006.12.28 06:521.22560.000.000.000.04
186419342006.12.28 07:05sell0.01usdchfm1.22570.00001.22572006.12.28 08:481.22570.000.000.000.00
186430172006.12.28 07:40sell0.02usdchfm1.22650.00001.22572006.12.28 08:481.22570.000.000.000.13
186451412006.12.28 09:00buy0.01usdchfm1.22610.00001.21982006.12.28 15:001.21980.000.000.00-0.52
186457112006.12.28 09:05buy0.02usdchfm1.22510.00001.21982006.12.28 15:001.21980.000.000.00-0.87
186465842006.12.28 09:20buy0.04usdchfm1.22460.00001.21982006.12.28 15:001.21980.000.000.00-1.57
186472632006.12.28 09:30buy0.08usdchfm1.22350.00001.21982006.12.28 15:001.21980.000.000.00-2.43
186499532006.12.28 11:05buy0.16usdchfm1.22260.00001.21982006.12.28 15:001.21980.000.000.00-3.67
186508602006.12.28 11:15buy0.32usdchfm1.22160.00001.21982006.12.28 15:001.21980.000.000.00-4.72
186534812006.12.28 12:20buy0.64usdchfm1.22030.00001.21982006.12.28 15:001.21980.000.000.00-2.62
186555912006.12.28 12:35buy1.28usdchfm1.21920.00001.21982006.12.28 15:001.21980.000.000.006.30
186614242006.12.28 13:30buy2.56usdchfm1.21830.00001.21982006.12.28 15:001.21980.000.000.0031.48
186707892006.12.28 15:00buy5.12usdchfm1.22050.00001.22102006.12.28 15:011.22100.000.000.0020.97
186780022006.12.28 15:45sell0.01usdchfm1.22110.00001.22112006.12.28 16:451.22110.000.000.000.00
186790822006.12.28 16:05sell0.02usdchfm1.22190.00001.22112006.12.28 16:451.22110.000.000.000.13
186832682006.12.28 17:00buy0.01usdchfm1.22070.00001.22032006.12.28 18:091.22030.000.000.00-0.03
186844612006.12.28 17:35buy0.02usdchfm1.21940.00001.22032006.12.28 18:091.22030.000.000.000.15
186870362006.12.28 19:30buy0.01usdchfm1.22040.00001.22092006.12.28 19:531.22090.000.000.000.04
186895662006.12.28 21:05sell0.01usdchfm1.22160.00001.22152006.12.29 03:301.22150.000.00-0.010.01
186929692006.12.29 00:15sell0.02usdchfm1.22220.00001.22152006.12.29 03:301.22150.000.000.000.11
186959402006.12.29 03:35buy0.01usdchfm1.22170.00001.22052006.12.29 08:011.22050.000.000.00-0.10
186971442006.12.29 04:27buy0.02usdchfm1.22100.00001.22052006.12.29 08:011.22050.000.000.00-0.08
186987842006.12.29 05:40buy0.04usdchfm1.22030.00001.22052006.12.29 08:011.22050.000.000.000.07
187018822006.12.29 07:00buy0.08usdchfm1.21930.00001.22052006.12.29 08:011.22050.000.000.000.79
187065012006.12.29 08:25sell0.01usdchfm1.22040.00001.21992006.12.29 09:121.21990.000.000.000.04
187102412006.12.29 09:46buy0.01usdchfm1.21920.00001.21972006.12.29 09:481.21970.000.000.000.04
187136872006.12.29 11:50sell0.01usdchfm1.22020.00001.21972006.12.29 12:031.21970.000.000.000.04
187171402006.12.29 12:35buy0.01usdchfm1.21920.00001.21972006.12.29 12:581.21970.000.000.000.04
187274772006.12.29 14:45sell0.01usdchfm1.22060.00001.22012006.12.29 14:511.22010.000.000.000.04
179930462006.12.18 02:15sell0.01usdjpym118.050.00118.002006.12.18 05:59118.000.000.000.000.04
180057092006.12.18 07:08buy0.01usdjpym117.990.00117.982006.12.18 09:38117.980.000.000.00-0.01
180127612006.12.18 08:22buy0.02usdjpym117.900.00117.982006.12.18 09:38117.980.000.000.000.14
180322222006.12.18 13:35sell0.01usdjpym117.880.00118.092006.12.18 20:11118.090.000.000.00-0.18
180354042006.12.18 13:50sell0.02usdjpym117.930.00118.092006.12.18 20:11118.090.000.000.00-0.27
180367222006.12.18 13:55sell0.04usdjpym118.010.00118.092006.12.18 20:11118.090.000.000.00-0.27
180387692006.12.18 14:30sell0.08usdjpym118.070.00118.092006.12.18 20:11118.090.000.000.00-0.14
180404312006.12.18 14:50sell0.16usdjpym118.130.00118.092006.12.18 20:11118.090.000.000.000.54
180463532006.12.18 15:05sell0.32usdjpym118.200.00118.092006.12.18 20:11118.090.000.000.002.98
180739972006.12.18 20:37buy0.01usdjpym118.070.00118.122006.12.18 21:45118.120.000.000.000.04
180786512006.12.18 22:21sell0.01usdjpym118.100.00118.052006.12.18 23:28118.050.000.000.000.04
180815752006.12.18 23:41buy0.01usdjpym118.08117.62118.002006.12.19 03:36118.000.000.000.00-0.07
180835312006.12.19 00:45buy0.02usdjpym118.00117.62118.002006.12.19 03:36118.000.000.000.000.00
180852762006.12.19 01:10buy0.04usdjpym117.89117.62118.002006.12.19 03:36118.000.000.000.000.37
180911722006.12.19 04:00sell0.01usdjpym117.940.00117.932006.12.19 06:58117.930.000.000.000.01
180938972006.12.19 05:56sell0.02usdjpym118.000.00117.932006.12.19 06:58117.930.000.000.000.12
180971682006.12.19 07:10buy0.01usdjpym117.960.00118.012006.12.19 07:16118.010.000.000.000.04
180989972006.12.19 07:30sell0.01usdjpym118.060.00118.122006.12.19 08:30118.120.000.000.00-0.05
180996422006.12.19 07:35sell0.02usdjpym118.130.00118.122006.12.19 08:30118.120.000.000.000.02
181061732006.12.19 08:00sell0.04usdjpym118.210.00118.122006.12.19 08:30118.120.000.000.000.30
181353742006.12.19 10:40buy0.01usdjpym117.990.00118.042006.12.19 10:57118.040.000.000.000.04
181422172006.12.19 12:35sell0.01usdjpym118.020.00118.162006.12.19 14:04118.160.000.000.00-0.12
181444902006.12.19 13:10sell0.02usdjpym118.110.00118.162006.12.19 14:04118.160.000.000.00-0.08
181538812006.12.19 13:35sell0.04usdjpym118.230.00118.162006.12.19 14:04118.160.000.000.000.24
181581522006.12.19 13:45sell0.08usdjpym118.180.00118.162006.12.19 14:04118.160.000.000.000.14
181593702006.12.19 13:50sell0.16usdjpym118.240.00118.162006.12.19 14:04118.160.000.000.001.08
181727512006.12.19 14:55buy0.01usdjpym118.040.00118.092006.12.19 15:02118.090.000.000.000.04
181918282006.12.19 17:05buy0.01usdjpym117.990.00117.992006.12.19 19:37117.990.000.000.000.00
181930842006.12.19 17:20buy0.02usdjpym117.920.00117.992006.12.19 19:37117.990.000.000.000.12
182151712006.12.19 20:55sell0.01usdjpym118.080.00118.072006.12.19 22:15118.070.000.00-0.020.01
182174272006.12.19 21:51sell0.02usdjpym118.140.00118.072006.12.19 22:15118.070.000.00-0.030.12
182197602006.12.19 22:30buy0.01usdjpym118.10117.80118.092006.12.20 00:43118.090.000.000.00-0.01
182204712006.12.19 22:45buy0.02usdjpym118.01117.80118.092006.12.20 00:43118.090.000.000.000.14
182336432006.12.20 01:05sell0.01usdjpym118.130.00118.112006.12.20 02:55118.110.000.000.000.02
182341732006.12.20 01:15sell0.02usdjpym118.180.00118.112006.12.20 02:55118.110.000.000.000.12
182407582006.12.20 03:10buy0.01usdjpym118.120.00118.142006.12.20 05:55118.140.000.000.000.02
182430502006.12.20 03:55buy0.02usdjpym118.070.00118.142006.12.20 05:55118.140.000.000.000.12
182481922006.12.20 06:25sell0.01usdjpym118.150.00118.102006.12.20 06:32118.100.000.000.000.04
182504372006.12.20 06:50buy0.01usdjpym118.140.00118.192006.12.20 08:01118.190.000.000.000.04
182610692006.12.20 08:40buy0.01usdjpym118.130.00118.132006.12.20 09:33118.130.000.000.000.00
182616462006.12.20 08:55buy0.02usdjpym118.060.00118.132006.12.20 09:33118.130.000.000.000.12
182665802006.12.20 10:55buy0.01usdjpym118.000.00118.052006.12.20 11:48118.050.000.000.000.04
182724072006.12.20 12:30sell0.01usdjpym118.100.00118.052006.12.20 13:03118.050.000.000.000.04
183012692006.12.20 16:10sell0.01usdjpym118.270.00118.332006.12.21 06:24118.330.000.00-0.05-0.05
183027912006.12.20 16:25sell0.02usdjpym118.340.00118.332006.12.21 06:24118.330.000.00-0.090.02
183121962006.12.20 17:30sell0.04usdjpym118.430.00118.332006.12.21 06:24118.330.000.00-0.180.34
183481082006.12.21 07:05sell0.01usdjpym118.380.00118.362006.12.21 07:53118.360.000.000.000.02
183498652006.12.21 07:35sell0.02usdjpym118.430.00118.362006.12.21 07:53118.360.000.000.000.12
183590222006.12.21 08:50buy0.01usdjpym118.320.00118.092006.12.21 10:38118.090.000.000.00-0.20
183613222006.12.21 09:30buy0.02usdjpym118.200.00118.092006.12.21 10:38118.090.000.000.00-0.19
183637492006.12.21 09:55buy0.04usdjpym118.040.00118.092006.12.21 10:38118.090.000.000.000.17
183658192006.12.21 10:05buy0.08usdjpym117.970.00118.092006.12.21 10:38118.090.000.000.000.81
183744732006.12.21 11:20sell0.01usdjpym118.230.00118.182006.12.21 11:52118.180.000.000.000.04
183855162006.12.21 13:35sell0.01usdjpym118.320.00118.342006.12.21 14:50118.340.000.000.00-0.02
183901182006.12.21 13:45sell0.02usdjpym118.360.00118.342006.12.21 14:50118.340.000.000.000.03
183961192006.12.21 14:35sell0.04usdjpym118.430.00118.342006.12.21 14:50118.340.000.000.000.30
184037242006.12.21 15:40sell0.01usdjpym118.400.00118.402006.12.21 16:30118.400.000.000.000.00
184076872006.12.21 16:15sell0.02usdjpym118.480.00118.402006.12.21 16:30118.400.000.000.000.14
184151642006.12.21 17:10buy0.01usdjpym118.330.00118.342006.12.21 19:23118.340.000.000.000.01
184206142006.12.21 18:20buy0.02usdjpym118.270.00118.342006.12.21 19:23118.340.000.000.000.12
184230192006.12.21 19:45sell0.01usdjpym118.310.00118.262006.12.22 02:32118.260.000.00-0.020.04
184368372006.12.22 02:55buy0.01usdjpym118.280.00118.332006.12.22 03:04118.330.000.000.000.04
184427222006.12.22 03:55buy0.01usdjpym118.270.00118.322006.12.22 06:45118.320.000.000.000.04
184498312006.12.22 06:50sell0.01usdjpym118.300.00118.342006.12.22 13:30118.340.000.000.00-0.03
184559022006.12.22 08:20sell0.02usdjpym118.360.00118.342006.12.22 13:30118.340.000.000.000.03
184718422006.12.22 12:50sell0.04usdjpym118.420.00118.342006.12.22 13:30118.340.000.000.000.27
184796952006.12.22 13:55buy0.01usdjpym118.370.00118.422006.12.22 14:14118.420.000.000.000.04
184858992006.12.22 14:40sell0.01usdjpym118.490.00118.752006.12.22 19:01118.750.000.000.00-0.22
184865682006.12.22 14:55sell0.02usdjpym118.530.00118.752006.12.22 19:01118.750.000.000.00-0.37
184916402006.12.22 15:10sell0.04usdjpym118.710.00118.752006.12.22 19:01118.750.000.000.00-0.13
184933412006.12.22 15:25sell0.08usdjpym118.800.00118.752006.12.22 19:01118.750.000.000.000.33
185034572006.12.22 17:00sell0.16usdjpym118.870.00118.752006.12.22 19:01118.750.000.000.001.62
185173372006.12.22 19:25buy0.01usdjpym118.800.00118.852006.12.26 06:00118.850.000.000.020.04
185334802006.12.26 12:53buy0.01usdjpym118.850.00118.902006.12.26 13:20118.900.000.000.000.04
185342782006.12.26 13:35sell0.01usdjpym118.870.00118.872006.12.26 15:03118.870.000.000.000.00
185352962006.12.26 14:00sell0.02usdjpym118.950.00118.872006.12.26 15:03118.870.000.000.000.13
185562292006.12.26 23:41sell0.01usdjpym119.160.00119.112006.12.27 00:07119.110.000.000.000.04
185580772006.12.27 00:16buy0.01usdjpym119.16118.47118.842006.12.27 03:16118.840.000.000.00-0.27
185584032006.12.27 00:25buy0.02usdjpym119.09118.47118.842006.12.27 03:16118.840.000.000.00-0.42
185606672006.12.27 01:05buy0.04usdjpym119.02118.47118.842006.12.27 03:16118.840.000.000.00-0.61
185620542006.12.27 01:50buy0.08usdjpym118.94118.47118.842006.12.27 03:16118.840.000.000.00-0.67
185633732006.12.27 02:21buy0.16usdjpym118.89118.47118.842006.12.27 03:16118.840.000.000.00-0.67
185638932006.12.27 02:30buy0.32usdjpym118.83118.47118.842006.12.27 03:16118.840.000.000.000.27
185651412006.12.27 02:35buy0.64usdjpym118.70118.47118.842006.12.27 03:16118.840.000.000.007.54
185693632006.12.27 05:20buy0.01usdjpym118.730.00118.782006.12.27 05:58118.780.000.000.000.04
185761662006.12.27 06:45buy0.01usdjpym118.700.00118.752006.12.27 08:07118.750.000.000.000.04
185792372006.12.27 07:45buy0.02usdjpym118.700.00118.752006.12.27 08:07118.750.000.000.000.08
185826042006.12.27 08:35sell0.01usdjpym118.730.00118.682006.12.27 09:52118.680.000.000.000.04
185863762006.12.27 10:00buy0.01usdjpym118.680.00118.492006.12.27 15:08118.490.000.000.00-0.16
185885302006.12.27 11:40buy0.02usdjpym118.630.00118.492006.12.27 15:08118.490.000.000.00-0.24
185976662006.12.27 13:40buy0.04usdjpym118.560.00118.492006.12.27 15:08118.490.000.000.00-0.24
186010932006.12.27 14:10buy0.08usdjpym118.440.00118.492006.12.27 15:08118.490.000.000.000.34
186031192006.12.27 14:20buy0.16usdjpym118.370.00118.492006.12.27 15:08118.490.000.000.001.62
186131402006.12.27 15:45sell0.01usdjpym118.630.00118.752006.12.27 22:03118.750.000.00-0.05-0.10
186145952006.12.27 16:05sell0.02usdjpym118.680.00118.752006.12.27 22:03118.750.000.00-0.09-0.12
186153492006.12.27 16:20sell0.04usdjpym118.740.00118.752006.12.27 22:03118.750.000.00-0.18-0.03
186224642006.12.27 20:15sell0.08usdjpym118.790.00118.752006.12.27 22:03118.750.000.00-0.360.27
186253702006.12.27 21:56sell0.16usdjpym118.850.00118.752006.12.27 22:03118.750.000.00-0.721.35
186260742006.12.27 22:05sell0.01usdjpym118.700.00118.652006.12.27 22:19118.650.000.000.000.04
186286482006.12.27 22:51buy0.01usdjpym118.670.00118.722006.12.27 23:04118.720.000.000.000.04
186293302006.12.27 23:05buy0.01usdjpym118.740.00118.792006.12.27 23:50118.790.000.000.000.04
186314212006.12.27 23:55sell0.01usdjpym118.730.00118.772006.12.28 05:02118.770.000.000.00-0.03
186333892006.12.28 00:55sell0.02usdjpym118.790.00118.772006.12.28 05:02118.770.000.000.000.03
186357692006.12.28 01:55sell0.04usdjpym118.850.00118.772006.12.28 05:02118.770.000.000.000.27
186402602006.12.28 05:51buy0.01usdjpym118.730.00118.782006.12.28 07:12118.780.000.000.000.04
186423902006.12.28 07:25sell0.01usdjpym118.760.00118.762006.12.28 12:19118.760.000.000.000.00
186461012006.12.28 09:15sell0.02usdjpym118.840.00118.762006.12.28 12:19118.760.000.000.000.13
186541212006.12.28 12:30buy0.01usdjpym118.770.00118.792006.12.28 12:41118.790.000.000.000.02
186556342006.12.28 12:35buy0.02usdjpym118.720.00118.792006.12.28 12:41118.790.000.000.000.12
186585902006.12.28 13:05sell0.01usdjpym118.890.00118.842006.12.28 13:27118.840.000.000.000.04
186662762006.12.28 14:05buy0.01usdjpym118.690.00118.672006.12.28 14:59118.670.000.000.00-0.02
186688412006.12.28 14:56buy0.02usdjpym118.590.00118.672006.12.28 14:59118.670.000.000.000.13
186779792006.12.28 15:45sell0.01usdjpym118.880.00118.862006.12.28 16:53118.860.000.000.000.02
186784122006.12.28 15:50sell0.02usdjpym118.930.00118.862006.12.28 16:53118.860.000.000.000.12
186862712006.12.28 18:39buy0.01usdjpym118.830.00118.882006.12.28 19:59118.880.000.000.000.04
186885362006.12.28 20:11sell0.01usdjpym118.890.00118.882006.12.29 05:38118.880.000.00-0.020.01
186936192006.12.29 00:55sell0.02usdjpym118.950.00118.882006.12.29 05:38118.880.000.000.000.12
187002282006.12.29 06:10buy0.01usdjpym118.840.00118.842006.12.29 07:41118.840.000.000.000.00
187026122006.12.29 07:16buy0.02usdjpym118.760.00118.842006.12.29 07:41118.840.000.000.000.13
187066972006.12.29 08:30sell0.01usdjpym118.860.00118.852006.12.29 10:46118.850.000.000.000.01
187086722006.12.29 09:05sell0.02usdjpym118.920.00118.852006.12.29 10:46118.850.000.000.000.12
187123372006.12.29 10:55buy0.01usdjpym118.870.00118.872006.12.29 12:16118.870.000.000.000.00
187153922006.12.29 12:10buy0.02usdjpym118.800.00118.872006.12.29 12:16118.870.000.000.000.12
187211792006.12.29 13:20sell0.01usdjpym119.030.00119.022006.12.29 14:50119.020.000.000.000.01
187220022006.12.29 13:40sell0.02usdjpym119.090.00119.022006.12.29 14:50119.020.000.000.000.12
187307852006.12.29 15:10buy0.01usdjpym119.020.00119.072006.12.29 15:52119.070.000.000.000.04
187351722006.12.29 16:00sell0.01usdjpym119.120.00119.072006.12.29 16:03119.070.000.000.000.04
  0.00 0.00 -3.06 274.98
Closed P/L: 271.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
187466222006.12.29 20:55buy0.01gbpusdm1.95840.00001.9589 1.95790.000.000.00-0.05
187400962006.12.29 16:45buy0.01usdchfm1.22000.00001.2196 1.21800.000.000.01-0.16
187413562006.12.29 17:10buy0.02usdchfm1.21940.00001.2196 1.21800.000.000.02-0.23
187449682006.12.29 19:00buy0.04usdchfm1.21880.00001.2196 1.21800.000.000.04-0.26
187435992006.12.29 18:05sell0.01usdjpym119.060.00119.01 119.040.000.00-0.020.02
  0.00 0.00 0.05 -0.68
 Floating P/L: -0.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 271.92 Floating P/L: -0.63 Margin: 4.50
Balance: 771.92 Equity: 771.29 Free Margin: 766.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 444.27 Gross Loss: 172.35 Total Net Profit: 271.92
Profit Factor: 2.58 Expected Payoff: 0.44  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 27.63 (4.96%) Relative Drawdown: 4.96% (27.63)
 
Total Trades: 619 Short Positions (won %): 336 (59.52%) Long Positions (won %): 283 (64.66%)
Profit Trades (% of total): 383 (61.87%) Loss trades (% of total): 236 (38.13%)
Largest profit trade: 51.20 loss trade: -8.32
Average profit trade: 1.16 loss trade: -0.73
Maximum consecutive wins ($): 16 (1.01) consecutive losses ($): 10 (-20.24)
Maximal consecutive profit (count): 51.20 (1) consecutive loss (count): -27.63 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2